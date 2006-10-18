Interbank FX, LLC

Account: 1261794 Name: CostRSI Currency: USD 2006 October 18, 22:33
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
139176832006.10.18 13:00buy0.20audusd0.75380.70390.75492006.10.18 21:010.75490.000.000.5422.00
139058142006.10.18 10:15buy0.10audusd0.75410.70390.75492006.10.18 21:010.75490.000.000.278.00
138730692006.10.17 22:15buy0.10eurgbp0.67030.62040.67142006.10.18 17:450.67040.000.000.001.87
138933062006.10.18 05:37buy0.20eurgbp0.67060.62040.67142006.10.18 17:450.67040.000.000.00-7.47
139022342006.10.18 08:45buy0.30eurgbp0.67040.62040.67142006.10.18 17:450.67040.000.000.000.00
139084602006.10.18 11:15buy0.50eurgbp0.67030.62040.67142006.10.18 17:450.67040.000.000.009.33
139235782006.10.18 13:45sell0.10usdjpy119.07124.07118.972006.10.18 16:46118.970.000.000.008.41
139235322006.10.18 13:45sell0.10usdchf1.27341.32341.27242006.10.18 13:571.27240.000.000.007.86
138906152006.10.18 03:15sell0.30eurchf1.59041.64061.58962006.10.18 11:521.58960.000.000.0018.93
138945252006.10.18 06:15sell0.50eurchf1.59091.64061.58962006.10.18 11:521.58960.000.000.0051.29
138861842006.10.18 01:01sell0.20eurchf1.59041.64061.58962006.10.18 11:521.58960.000.000.0012.63
138576482006.10.17 19:00sell0.10eurchf1.59051.64061.58962006.10.18 11:521.58960.000.00-0.637.10
138928012006.10.18 05:03sell0.10audusd0.75430.80490.75392006.10.18 09:040.75390.000.000.004.00
138951732006.10.18 06:30sell0.20audusd0.75520.80490.75392006.10.18 09:040.75390.000.000.0026.00
138945822006.10.18 06:15buy0.10usdjpy118.54113.54118.642006.10.18 07:15118.430.000.000.00-9.29
138963772006.10.18 06:45buy0.10eurjpy148.58143.58148.682006.10.18 06:51148.680.000.000.008.44
138925012006.10.18 04:45buy0.10usdjpy118.58113.58118.682006.10.18 05:00118.590.000.000.000.84
138681562006.10.17 21:31sell0.10usdchf1.26831.31841.26742006.10.18 04:211.26740.000.000.007.10
138822522006.10.18 00:00sell0.20usdchf1.26841.31841.26742006.10.18 04:211.26740.000.000.0015.78
138878692006.10.18 01:49buy0.10usdcad1.14031.09031.14132006.10.18 02:031.13960.000.000.00-6.14
138617372006.10.17 20:30sell0.10usdcad1.14101.19111.14012006.10.18 00:081.14010.000.00-0.327.89
138624852006.10.17 20:45sell0.20usdcad1.14121.19111.14012006.10.18 00:081.14010.000.00-0.6419.30
138730652006.10.17 22:15buy0.10usdjpy118.47113.47118.572006.10.17 22:30118.400.000.000.00-5.91
138713612006.10.17 22:00buy0.10eurusd1.25401.20401.25502006.10.17 22:161.25500.000.000.0010.00
138692322006.10.17 21:45buy0.10eurjpy148.66143.66148.762006.10.17 22:00148.490.000.000.00-14.35
138460402006.10.17 16:00sell0.10eurjpy149.02154.02148.922006.10.17 21:04148.920.000.00-1.058.43
138576422006.10.17 19:00sell0.10usdjpy118.91123.91118.812006.10.17 20:53118.810.000.000.008.42
137613192006.10.16 19:00sell0.30audusd0.75390.80380.75282006.10.17 14:440.75280.000.00-0.4533.00
137748052006.10.17 00:32sell0.50audusd0.75380.80380.75282006.10.17 14:440.75280.000.000.0050.00
137825312006.10.17 03:45sell0.80audusd0.75390.80380.75282006.10.17 14:440.75280.000.000.0088.00
137367832006.10.16 12:45sell0.20audusd0.75350.80380.75282006.10.17 14:440.75280.000.00-0.3014.00
137208762006.10.16 09:31sell0.10audusd0.75270.80380.75282006.10.17 14:440.75280.000.00-0.15-1.00
138106212006.10.17 10:00buy0.10eurgbp0.67170.62170.67272006.10.17 10:150.67090.000.000.00-14.94
138105352006.10.17 10:00buy0.10usdjpy118.64113.64118.742006.10.17 10:15118.660.000.000.001.69
138087402006.10.17 09:30buy0.10eurjpy148.72143.72148.822006.10.17 09:45148.660.000.000.00-5.05
137939672006.10.17 07:45buy0.10eurchf1.59141.54141.59242006.10.17 08:001.58990.000.000.00-11.83
137930692006.10.17 07:30buy0.10eurjpy149.04144.04149.142006.10.17 07:45149.020.000.000.00-1.68
137646652006.10.16 20:45sell0.10eurusd1.25331.30371.25272006.10.17 06:151.25270.000.000.726.00
137705162006.10.16 23:00sell0.20eurusd1.25391.30371.25272006.10.17 06:151.25270.000.000.0024.00
137829342006.10.17 04:00sell0.30eurusd1.25371.30371.25272006.10.17 06:151.25270.000.000.0030.00
137710182006.10.16 23:15buy0.10usdchf1.27021.22021.27122006.10.16 23:301.26970.000.000.00-3.94
137159542006.10.16 08:30buy0.10eurgbp0.67310.62310.67412006.10.16 08:450.67250.000.000.00-11.17
136890532006.10.16 01:50sell0.10eurchf1.59251.64291.59192006.10.16 08:121.59190.000.000.004.72
136973922006.10.16 05:16sell0.80eurchf1.59301.64291.59192006.10.16 08:121.59190.000.000.0069.21
137051222006.10.16 07:15buy0.10usdjpy119.36114.36119.462006.10.16 07:30119.370.000.000.000.84
136986652006.10.16 05:30sell0.10eurusd1.25101.30101.25002006.10.16 07:241.25000.000.000.0010.00
137001672006.10.16 06:05sell0.10usdcad1.13891.18891.13792006.10.16 07:221.13790.000.000.008.79
136864882006.10.16 00:50sell0.50audusd0.75070.80060.74962006.10.16 06:530.74960.000.000.0055.00
136800302006.10.15 23:16sell0.10audusd0.75030.80060.74962006.10.16 06:530.74960.000.000.007.00
136837972006.10.16 00:28sell0.30audusd0.75070.80060.74962006.10.16 06:530.74960.000.000.0033.00
136805462006.10.15 23:37sell0.20audusd0.75040.80060.74962006.10.16 06:530.74960.000.000.0016.00
136994522006.10.16 05:45buy0.10usdchf1.27421.22421.27522006.10.16 06:011.27340.000.000.00-6.28
136973642006.10.16 05:16buy0.10usdjpy119.67114.67119.772006.10.16 05:30119.640.000.000.00-2.51
136790292006.10.15 22:30sell0.10usdjpy119.74124.74119.642006.10.16 05:16119.660.000.000.006.69
136798912006.10.15 23:05sell0.20usdjpy119.75124.74119.642006.10.16 05:16119.660.000.000.0015.04
136813772006.10.15 23:57sell0.30usdjpy119.76124.74119.642006.10.16 05:15119.660.000.000.0025.07
136856082006.10.16 00:40sell0.50usdjpy119.73124.74119.642006.10.16 05:15119.660.000.000.0029.25
136823352006.10.16 00:14sell0.30usdchf1.27411.32411.27312006.10.16 02:521.27480.000.000.00-16.47
136786862006.10.15 22:22sell0.10usdchf1.27431.32411.27312006.10.16 02:511.27490.000.000.00-4.71
136806902006.10.15 23:41sell0.20usdchf1.27401.32411.27312006.10.16 02:511.27490.000.000.00-14.12
136874002006.10.16 01:00buy0.10eurusd1.24961.19961.25062006.10.16 01:021.24950.000.000.00-1.00
136872872006.10.16 00:59buy0.10eurjpy149.61144.61149.712006.10.16 01:00149.570.000.000.00-3.34
136797412006.10.15 22:58buy0.10eurchf1.59331.54331.59432006.10.15 23:001.59280.000.000.00-3.92
136768962006.10.15 20:39balanceDeposit3 000.00
  0.00 0.00 -2.01 645.80
Closed P/L: 643.79
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
139246112006.10.18 14:00sell0.10eurchf1.59251.64241.5914 1.59220.000.00-1.892.36
139300452006.10.18 16:31sell0.20eurchf1.59231.64241.5914 1.59220.000.00-3.781.58
139328012006.10.18 17:45sell0.10eurgbp0.67040.72040.6694 0.67130.000.001.47-16.82
139384552006.10.18 18:47buy0.10usdcad1.13661.08611.1371 1.13550.000.000.80-9.69
139391122006.10.18 19:00sell0.10eurusd1.25321.30331.2523 1.25410.000.002.16-9.00
139437232006.10.18 21:30sell0.10audusd0.75500.80500.7540 0.75560.000.000.00-6.00
139445652006.10.18 22:01sell0.20eurusd1.25341.30331.2523 1.25410.000.000.00-14.00
139452632006.10.18 22:30buy0.20usdcad1.13581.08611.1371 1.13550.000.000.00-5.28
  0.00 0.00 -1.24 -56.85
 Floating P/L: -58.09
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 3 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 643.79 Floating P/L: -58.09 Margin: 1 100.00
Balance: 3 643.79 Equity: 3 585.70 Free Margin: 2 485.70
 
Details:
Graph
Gross Profit: 789.06 Gross Loss: 145.27 Total Net Profit: 643.79
Profit Factor: 5.43 Expected Payoff: 10.22  
Absolute Drawdown: 43.56 Maximal Drawdown: 43.56 (1.45%) Relative Drawdown: 1.45% (43.56)
 
Total Trades: 63 Short Positions (won %): 37 (89.19%) Long Positions (won %): 26 (38.46%)
Profit Trades (% of total): 43 (68.25%) Loss trades (% of total): 20 (31.75%)
Largest profit trade: 88.00 loss trade: -16.47
Average profit trade: 18.35 loss trade: -7.26
Maximum consecutive wins ($): 10 (144.92) consecutive losses ($): 6 (-43.56)
Maximal consecutive profit (count): 204.56 (9) consecutive loss (count): -43.56 (6)
Average consecutive wins: 4 consecutive losses: 2