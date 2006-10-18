|Account: 1261794
|Name: CostRSI
|Currency: USD
|2006 October 18, 22:33
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|13917683
|2006.10.18 13:00
|buy
|0.20
|audusd
|0.7538
|0.7039
|0.7549
|2006.10.18 21:01
|0.7549
|0.00
|0.00
|0.54
|22.00
|13905814
|2006.10.18 10:15
|buy
|0.10
|audusd
|0.7541
|0.7039
|0.7549
|2006.10.18 21:01
|0.7549
|0.00
|0.00
|0.27
|8.00
|13873069
|2006.10.17 22:15
|buy
|0.10
|eurgbp
|0.6703
|0.6204
|0.6714
|2006.10.18 17:45
|0.6704
|0.00
|0.00
|0.00
|1.87
|13893306
|2006.10.18 05:37
|buy
|0.20
|eurgbp
|0.6706
|0.6204
|0.6714
|2006.10.18 17:45
|0.6704
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.47
|13902234
|2006.10.18 08:45
|buy
|0.30
|eurgbp
|0.6704
|0.6204
|0.6714
|2006.10.18 17:45
|0.6704
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|13908460
|2006.10.18 11:15
|buy
|0.50
|eurgbp
|0.6703
|0.6204
|0.6714
|2006.10.18 17:45
|0.6704
|0.00
|0.00
|0.00
|9.33
|13923578
|2006.10.18 13:45
|sell
|0.10
|usdjpy
|119.07
|124.07
|118.97
|2006.10.18 16:46
|118.97
|0.00
|0.00
|0.00
|8.41
|13923532
|2006.10.18 13:45
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2734
|1.3234
|1.2724
|2006.10.18 13:57
|1.2724
|0.00
|0.00
|0.00
|7.86
|13890615
|2006.10.18 03:15
|sell
|0.30
|eurchf
|1.5904
|1.6406
|1.5896
|2006.10.18 11:52
|1.5896
|0.00
|0.00
|0.00
|18.93
|13894525
|2006.10.18 06:15
|sell
|0.50
|eurchf
|1.5909
|1.6406
|1.5896
|2006.10.18 11:52
|1.5896
|0.00
|0.00
|0.00
|51.29
|13886184
|2006.10.18 01:01
|sell
|0.20
|eurchf
|1.5904
|1.6406
|1.5896
|2006.10.18 11:52
|1.5896
|0.00
|0.00
|0.00
|12.63
|13857648
|2006.10.17 19:00
|sell
|0.10
|eurchf
|1.5905
|1.6406
|1.5896
|2006.10.18 11:52
|1.5896
|0.00
|0.00
|-0.63
|7.10
|13892801
|2006.10.18 05:03
|sell
|0.10
|audusd
|0.7543
|0.8049
|0.7539
|2006.10.18 09:04
|0.7539
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|13895173
|2006.10.18 06:30
|sell
|0.20
|audusd
|0.7552
|0.8049
|0.7539
|2006.10.18 09:04
|0.7539
|0.00
|0.00
|0.00
|26.00
|13894582
|2006.10.18 06:15
|buy
|0.10
|usdjpy
|118.54
|113.54
|118.64
|2006.10.18 07:15
|118.43
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.29
|13896377
|2006.10.18 06:45
|buy
|0.10
|eurjpy
|148.58
|143.58
|148.68
|2006.10.18 06:51
|148.68
|0.00
|0.00
|0.00
|8.44
|13892501
|2006.10.18 04:45
|buy
|0.10
|usdjpy
|118.58
|113.58
|118.68
|2006.10.18 05:00
|118.59
|0.00
|0.00
|0.00
|0.84
|13868156
|2006.10.17 21:31
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2683
|1.3184
|1.2674
|2006.10.18 04:21
|1.2674
|0.00
|0.00
|0.00
|7.10
|13882252
|2006.10.18 00:00
|sell
|0.20
|usdchf
|1.2684
|1.3184
|1.2674
|2006.10.18 04:21
|1.2674
|0.00
|0.00
|0.00
|15.78
|13887869
|2006.10.18 01:49
|buy
|0.10
|usdcad
|1.1403
|1.0903
|1.1413
|2006.10.18 02:03
|1.1396
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.14
|13861737
|2006.10.17 20:30
|sell
|0.10
|usdcad
|1.1410
|1.1911
|1.1401
|2006.10.18 00:08
|1.1401
|0.00
|0.00
|-0.32
|7.89
|13862485
|2006.10.17 20:45
|sell
|0.20
|usdcad
|1.1412
|1.1911
|1.1401
|2006.10.18 00:08
|1.1401
|0.00
|0.00
|-0.64
|19.30
|13873065
|2006.10.17 22:15
|buy
|0.10
|usdjpy
|118.47
|113.47
|118.57
|2006.10.17 22:30
|118.40
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.91
|13871361
|2006.10.17 22:00
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2540
|1.2040
|1.2550
|2006.10.17 22:16
|1.2550
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|13869232
|2006.10.17 21:45
|buy
|0.10
|eurjpy
|148.66
|143.66
|148.76
|2006.10.17 22:00
|148.49
|0.00
|0.00
|0.00
|-14.35
|13846040
|2006.10.17 16:00
|sell
|0.10
|eurjpy
|149.02
|154.02
|148.92
|2006.10.17 21:04
|148.92
|0.00
|0.00
|-1.05
|8.43
|13857642
|2006.10.17 19:00
|sell
|0.10
|usdjpy
|118.91
|123.91
|118.81
|2006.10.17 20:53
|118.81
|0.00
|0.00
|0.00
|8.42
|13761319
|2006.10.16 19:00
|sell
|0.30
|audusd
|0.7539
|0.8038
|0.7528
|2006.10.17 14:44
|0.7528
|0.00
|0.00
|-0.45
|33.00
|13774805
|2006.10.17 00:32
|sell
|0.50
|audusd
|0.7538
|0.8038
|0.7528
|2006.10.17 14:44
|0.7528
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|13782531
|2006.10.17 03:45
|sell
|0.80
|audusd
|0.7539
|0.8038
|0.7528
|2006.10.17 14:44
|0.7528
|0.00
|0.00
|0.00
|88.00
|13736783
|2006.10.16 12:45
|sell
|0.20
|audusd
|0.7535
|0.8038
|0.7528
|2006.10.17 14:44
|0.7528
|0.00
|0.00
|-0.30
|14.00
|13720876
|2006.10.16 09:31
|sell
|0.10
|audusd
|0.7527
|0.8038
|0.7528
|2006.10.17 14:44
|0.7528
|0.00
|0.00
|-0.15
|-1.00
|13810621
|2006.10.17 10:00
|buy
|0.10
|eurgbp
|0.6717
|0.6217
|0.6727
|2006.10.17 10:15
|0.6709
|0.00
|0.00
|0.00
|-14.94
|13810535
|2006.10.17 10:00
|buy
|0.10
|usdjpy
|118.64
|113.64
|118.74
|2006.10.17 10:15
|118.66
|0.00
|0.00
|0.00
|1.69
|13808740
|2006.10.17 09:30
|buy
|0.10
|eurjpy
|148.72
|143.72
|148.82
|2006.10.17 09:45
|148.66
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.05
|13793967
|2006.10.17 07:45
|buy
|0.10
|eurchf
|1.5914
|1.5414
|1.5924
|2006.10.17 08:00
|1.5899
|0.00
|0.00
|0.00
|-11.83
|13793069
|2006.10.17 07:30
|buy
|0.10
|eurjpy
|149.04
|144.04
|149.14
|2006.10.17 07:45
|149.02
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.68
|13764665
|2006.10.16 20:45
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2533
|1.3037
|1.2527
|2006.10.17 06:15
|1.2527
|0.00
|0.00
|0.72
|6.00
|13770516
|2006.10.16 23:00
|sell
|0.20
|eurusd
|1.2539
|1.3037
|1.2527
|2006.10.17 06:15
|1.2527
|0.00
|0.00
|0.00
|24.00
|13782934
|2006.10.17 04:00
|sell
|0.30
|eurusd
|1.2537
|1.3037
|1.2527
|2006.10.17 06:15
|1.2527
|0.00
|0.00
|0.00
|30.00
|13771018
|2006.10.16 23:15
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2702
|1.2202
|1.2712
|2006.10.16 23:30
|1.2697
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.94
|13715954
|2006.10.16 08:30
|buy
|0.10
|eurgbp
|0.6731
|0.6231
|0.6741
|2006.10.16 08:45
|0.6725
|0.00
|0.00
|0.00
|-11.17
|13689053
|2006.10.16 01:50
|sell
|0.10
|eurchf
|1.5925
|1.6429
|1.5919
|2006.10.16 08:12
|1.5919
|0.00
|0.00
|0.00
|4.72
|13697392
|2006.10.16 05:16
|sell
|0.80
|eurchf
|1.5930
|1.6429
|1.5919
|2006.10.16 08:12
|1.5919
|0.00
|0.00
|0.00
|69.21
|13705122
|2006.10.16 07:15
|buy
|0.10
|usdjpy
|119.36
|114.36
|119.46
|2006.10.16 07:30
|119.37
|0.00
|0.00
|0.00
|0.84
|13698665
|2006.10.16 05:30
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2510
|1.3010
|1.2500
|2006.10.16 07:24
|1.2500
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|13700167
|2006.10.16 06:05
|sell
|0.10
|usdcad
|1.1389
|1.1889
|1.1379
|2006.10.16 07:22
|1.1379
|0.00
|0.00
|0.00
|8.79
|13686488
|2006.10.16 00:50
|sell
|0.50
|audusd
|0.7507
|0.8006
|0.7496
|2006.10.16 06:53
|0.7496
|0.00
|0.00
|0.00
|55.00
|13680030
|2006.10.15 23:16
|sell
|0.10
|audusd
|0.7503
|0.8006
|0.7496
|2006.10.16 06:53
|0.7496
|0.00
|0.00
|0.00
|7.00
|13683797
|2006.10.16 00:28
|sell
|0.30
|audusd
|0.7507
|0.8006
|0.7496
|2006.10.16 06:53
|0.7496
|0.00
|0.00
|0.00
|33.00
|13680546
|2006.10.15 23:37
|sell
|0.20
|audusd
|0.7504
|0.8006
|0.7496
|2006.10.16 06:53
|0.7496
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|13699452
|2006.10.16 05:45
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2742
|1.2242
|1.2752
|2006.10.16 06:01
|1.2734
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.28
|13697364
|2006.10.16 05:16
|buy
|0.10
|usdjpy
|119.67
|114.67
|119.77
|2006.10.16 05:30
|119.64
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.51
|13679029
|2006.10.15 22:30
|sell
|0.10
|usdjpy
|119.74
|124.74
|119.64
|2006.10.16 05:16
|119.66
|0.00
|0.00
|0.00
|6.69
|13679891
|2006.10.15 23:05
|sell
|0.20
|usdjpy
|119.75
|124.74
|119.64
|2006.10.16 05:16
|119.66
|0.00
|0.00
|0.00
|15.04
|13681377
|2006.10.15 23:57
|sell
|0.30
|usdjpy
|119.76
|124.74
|119.64
|2006.10.16 05:15
|119.66
|0.00
|0.00
|0.00
|25.07
|13685608
|2006.10.16 00:40
|sell
|0.50
|usdjpy
|119.73
|124.74
|119.64
|2006.10.16 05:15
|119.66
|0.00
|0.00
|0.00
|29.25
|13682335
|2006.10.16 00:14
|sell
|0.30
|usdchf
|1.2741
|1.3241
|1.2731
|2006.10.16 02:52
|1.2748
|0.00
|0.00
|0.00
|-16.47
|13678686
|2006.10.15 22:22
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2743
|1.3241
|1.2731
|2006.10.16 02:51
|1.2749
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.71
|13680690
|2006.10.15 23:41
|sell
|0.20
|usdchf
|1.2740
|1.3241
|1.2731
|2006.10.16 02:51
|1.2749
|0.00
|0.00
|0.00
|-14.12
|13687400
|2006.10.16 01:00
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2496
|1.1996
|1.2506
|2006.10.16 01:02
|1.2495
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.00
|13687287
|2006.10.16 00:59
|buy
|0.10
|eurjpy
|149.61
|144.61
|149.71
|2006.10.16 01:00
|149.57
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.34
|13679741
|2006.10.15 22:58
|buy
|0.10
|eurchf
|1.5933
|1.5433
|1.5943
|2006.10.15 23:00
|1.5928
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.92
|13676896
|2006.10.15 20:39
|balance
|Deposit
|3 000.00
|0.00
|0.00
|-2.01
|645.80
|Closed P/L:
|643.79
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|13924611
|2006.10.18 14:00
|sell
|0.10
|eurchf
|1.5925
|1.6424
|1.5914
|1.5922
|0.00
|0.00
|-1.89
|2.36
|13930045
|2006.10.18 16:31
|sell
|0.20
|eurchf
|1.5923
|1.6424
|1.5914
|1.5922
|0.00
|0.00
|-3.78
|1.58
|13932801
|2006.10.18 17:45
|sell
|0.10
|eurgbp
|0.6704
|0.7204
|0.6694
|0.6713
|0.00
|0.00
|1.47
|-16.82
|13938455
|2006.10.18 18:47
|buy
|0.10
|usdcad
|1.1366
|1.0861
|1.1371
|1.1355
|0.00
|0.00
|0.80
|-9.69
|13939112
|2006.10.18 19:00
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2532
|1.3033
|1.2523
|1.2541
|0.00
|0.00
|2.16
|-9.00
|13943723
|2006.10.18 21:30
|sell
|0.10
|audusd
|0.7550
|0.8050
|0.7540
|0.7556
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.00
|13944565
|2006.10.18 22:01
|sell
|0.20
|eurusd
|1.2534
|1.3033
|1.2523
|1.2541
|0.00
|0.00
|0.00
|-14.00
|13945263
|2006.10.18 22:30
|buy
|0.20
|usdcad
|1.1358
|1.0861
|1.1371
|1.1355
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.28
|0.00
|0.00
|-1.24
|-56.85
|Floating P/L:
|-58.09
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|No transactions
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|3 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|Closed Trade P/L:
|643.79
|Floating P/L:
|-58.09
|Margin:
|1 100.00
|Balance:
|3 643.79
|Equity:
|3 585.70
|Free Margin:
|2 485.70
|Details:
|Gross Profit:
|789.06
|Gross Loss:
|145.27
|Total Net Profit:
|643.79
|Profit Factor:
|5.43
|Expected Payoff:
|10.22
|Absolute Drawdown:
|43.56
|Maximal Drawdown:
|43.56 (1.45%)
|Relative Drawdown:
|1.45% (43.56)
|Total Trades:
|63
|Short Positions (won %):
|37 (89.19%)
|Long Positions (won %):
|26 (38.46%)
|Profit Trades (% of total):
|43 (68.25%)
|Loss trades (% of total):
|20 (31.75%)
|Largest
|profit trade:
|88.00
|loss trade:
|-16.47
|Average
|profit trade:
|18.35
|loss trade:
|-7.26
|Maximum
|consecutive wins ($):
|10 (144.92)
|consecutive losses ($):
|6 (-43.56)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|204.56 (9)
|consecutive loss (count):
|-43.56 (6)
|Average
|consecutive wins:
|4
|consecutive losses:
|2