|Account: 1261784
|Name: Costv3
|Currency: USD
|2006 October 18, 22:34
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|13676886
|2006.10.15 20:18
|balance
|Deposit
|3 000.00
|13677118
|2006.10.15 22:00
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2736
|1.3236
|1.2726
|2006.10.16 08:06
|1.2726
|0.00
|0.00
|0.00
|7.86
|13677163
|2006.10.15 22:00
|buy
|0.10
|eurjpy
|149.67
|144.67
|149.77
|2006.10.15 23:29
|149.77
|0.00
|0.00
|0.00
|8.36
|13677288
|2006.10.15 22:01
|buy
|0.10
|usdcad
|1.1378
|1.0878
|1.1388
|2006.10.16 05:58
|1.1388
|0.00
|0.00
|0.00
|8.78
|13677406
|2006.10.15 22:01
|buy
|0.10
|audusd
|0.7512
|0.7012
|0.7522
|2006.10.16 09:01
|0.7522
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|13677455
|2006.10.15 22:01
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2504
|1.2004
|1.2514
|2006.10.16 05:20
|1.2514
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|13677464
|2006.10.15 22:01
|sell
|0.10
|usdjpy
|119.68
|124.68
|119.58
|2006.10.16 06:59
|119.58
|0.00
|0.00
|0.00
|8.36
|13677472
|2006.10.15 22:01
|buy
|0.10
|eurchf
|1.5930
|1.5409
|1.5919
|2006.10.18 13:11
|1.5919
|0.00
|0.00
|1.10
|-8.64
|13680380
|2006.10.15 23:31
|buy
|0.10
|eurjpy
|149.78
|144.14
|149.24
|2006.10.17 10:36
|148.62
|0.00
|0.00
|0.91
|-97.78
|13698279
|2006.10.16 05:22
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2513
|1.2013
|1.2523
|2006.10.16 08:07
|1.2523
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|13700175
|2006.10.16 06:05
|buy
|0.10
|usdcad
|1.1393
|1.0871
|1.1381
|2006.10.16 14:28
|1.1381
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.54
|13703350
|2006.10.16 07:01
|sell
|0.10
|usdjpy
|119.52
|124.52
|119.42
|2006.10.16 07:08
|119.42
|0.00
|0.00
|0.00
|8.37
|13704320
|2006.10.16 07:08
|buy
|0.20
|eurjpy
|149.48
|144.14
|149.24
|2006.10.17 10:36
|148.62
|0.00
|0.00
|1.82
|-144.99
|13704497
|2006.10.16 07:09
|sell
|0.10
|usdjpy
|119.41
|124.41
|119.31
|2006.10.16 07:56
|119.31
|0.00
|0.00
|0.00
|8.38
|13710082
|2006.10.16 07:57
|sell
|0.10
|usdjpy
|119.31
|124.31
|119.21
|2006.10.16 12:06
|119.21
|0.00
|0.00
|0.00
|8.39
|13712381
|2006.10.16 08:07
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2720
|1.3220
|1.2710
|2006.10.16 08:16
|1.2710
|0.00
|0.00
|0.00
|7.87
|13713142
|2006.10.16 08:08
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2527
|1.2027
|1.2537
|2006.10.16 13:51
|1.2537
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|13714770
|2006.10.16 08:17
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2708
|1.3208
|1.2698
|2006.10.16 13:51
|1.2698
|0.00
|0.00
|0.00
|7.88
|13718643
|2006.10.16 09:02
|buy
|0.10
|audusd
|0.7524
|0.7024
|0.7534
|2006.10.16 12:34
|0.7534
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|13731762
|2006.10.16 12:06
|sell
|0.10
|usdjpy
|119.17
|124.17
|119.07
|2006.10.16 13:06
|119.07
|0.00
|0.00
|0.00
|8.40
|13732428
|2006.10.16 12:11
|buy
|0.30
|eurjpy
|149.17
|144.14
|149.24
|2006.10.17 10:36
|148.62
|0.00
|0.00
|2.73
|-139.09
|13734635
|2006.10.16 12:35
|buy
|0.10
|audusd
|0.7535
|0.7035
|0.7545
|2006.10.16 13:36
|0.7545
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|13739585
|2006.10.16 13:07
|buy
|0.10
|usdjpy
|119.10
|114.10
|119.20
|2006.10.16 14:10
|119.20
|0.00
|0.00
|0.00
|8.39
|13740023
|2006.10.16 13:10
|buy
|0.20
|usdcad
|1.1360
|1.0871
|1.1381
|2006.10.16 14:28
|1.1381
|0.00
|0.00
|0.00
|36.90
|13743403
|2006.10.16 13:52
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2538
|1.2038
|1.2548
|2006.10.17 13:22
|1.2548
|0.00
|0.00
|-0.87
|10.00
|13743425
|2006.10.16 13:52
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2695
|1.3195
|1.2685
|2006.10.17 07:52
|1.2685
|0.00
|0.00
|-1.15
|7.88
|13746325
|2006.10.16 14:11
|buy
|0.10
|usdjpy
|119.24
|114.24
|119.34
|2006.10.16 15:34
|119.34
|0.00
|0.00
|0.00
|8.38
|13747811
|2006.10.16 14:29
|buy
|0.10
|usdcad
|1.1384
|1.0884
|1.1394
|2006.10.17 13:11
|1.1394
|0.00
|0.00
|0.27
|8.78
|13752605
|2006.10.16 15:35
|buy
|0.10
|usdjpy
|119.35
|113.71
|118.81
|2006.10.18 12:36
|118.81
|0.00
|0.00
|2.60
|-45.45
|13766783
|2006.10.16 21:45
|buy
|0.20
|usdjpy
|119.04
|113.71
|118.81
|2006.10.18 12:36
|118.81
|0.00
|0.00
|2.60
|-38.72
|13795011
|2006.10.17 07:53
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2683
|1.3183
|1.2673
|2006.10.17 13:18
|1.2673
|0.00
|0.00
|0.00
|7.89
|13803384
|2006.10.17 08:49
|buy
|0.50
|eurjpy
|148.86
|144.14
|149.24
|2006.10.17 10:36
|148.62
|0.00
|0.00
|0.00
|-101.17
|13803788
|2006.10.17 08:56
|buy
|0.30
|usdjpy
|118.74
|113.71
|118.81
|2006.10.18 12:36
|118.81
|0.00
|0.00
|3.90
|17.68
|13803986
|2006.10.17 08:58
|buy
|0.20
|eurchf
|1.5899
|1.5409
|1.5919
|2006.10.18 13:11
|1.5919
|0.00
|0.00
|1.10
|31.43
|13812840
|2006.10.17 10:36
|sell
|0.10
|eurjpy
|148.62
|153.84
|148.74
|2006.10.17 21:15
|148.74
|0.00
|0.00
|-1.05
|-10.11
|13826127
|2006.10.17 13:12
|buy
|0.10
|usdcad
|1.1397
|1.0897
|1.1407
|2006.10.17 18:50
|1.1407
|0.00
|0.00
|0.00
|8.77
|13829141
|2006.10.17 13:20
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2661
|1.3161
|1.2651
|2006.10.17 15:41
|1.2651
|0.00
|0.00
|0.00
|7.90
|13830501
|2006.10.17 13:23
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2550
|1.2050
|1.2560
|2006.10.17 15:39
|1.2560
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|13842970
|2006.10.17 15:41
|sell
|0.20
|eurjpy
|148.95
|153.84
|148.74
|2006.10.17 21:15
|148.74
|0.00
|0.00
|-2.10
|35.40
|13866485
|2006.10.17 21:16
|sell
|0.10
|eurjpy
|148.70
|153.70
|148.60
|2006.10.17 21:48
|148.60
|0.00
|0.00
|0.00
|8.43
|13872449
|2006.10.17 22:09
|buy
|0.50
|usdjpy
|118.43
|113.71
|118.81
|2006.10.18 12:36
|118.81
|0.00
|0.00
|0.00
|159.92
|13913321
|2006.10.18 12:37
|buy
|0.10
|usdjpy
|118.93
|113.93
|119.03
|2006.10.18 12:54
|119.03
|0.00
|0.00
|0.00
|8.40
|13916699
|2006.10.18 12:54
|buy
|0.10
|usdjpy
|119.07
|114.07
|119.17
|2006.10.18 14:15
|119.17
|0.00
|0.00
|0.00
|8.39
|0.00
|0.00
|11.86
|-69.30
|Closed P/L:
|-57.44
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|13741888
|2006.10.16 13:36
|buy
|0.10
|audusd
|0.7548
|0.7048
|0.7558
|0.7550
|0.00
|0.00
|0.45
|2.00
|13677477
|2006.10.15 22:01
|buy
|0.10
|eurgbp
|0.6741
|0.6241
|0.6751
|0.6709
|0.00
|0.00
|-3.50
|-59.78
|13869517
|2006.10.17 21:48
|sell
|0.10
|eurjpy
|148.56
|153.56
|148.46
|149.05
|0.00
|0.00
|-3.15
|-41.21
|13842559
|2006.10.17 15:40
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2561
|1.2040
|1.2550
|1.2537
|0.00
|0.00
|-3.47
|-24.00
|13856950
|2006.10.17 18:51
|buy
|0.10
|usdcad
|1.1408
|1.0889
|1.1399
|1.1355
|0.00
|0.00
|1.07
|-46.68
|13843456
|2006.10.17 15:42
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2647
|1.3188
|1.2678
|1.2699
|0.00
|0.00
|-4.60
|-40.95
|13855569
|2006.10.17 18:24
|sell
|0.20
|usdchf
|1.2677
|1.3188
|1.2678
|1.2699
|0.00
|0.00
|-9.20
|-34.65
|13914816
|2006.10.18 12:42
|buy
|0.20
|eurusd
|1.2529
|1.2040
|1.2550
|1.2537
|0.00
|0.00
|-5.19
|16.00
|13918145
|2006.10.18 13:03
|sell
|0.30
|usdchf
|1.2709
|1.3188
|1.2678
|1.2699
|0.00
|0.00
|-10.35
|23.62
|13920203
|2006.10.18 13:12
|buy
|0.10
|eurchf
|1.5923
|1.5423
|1.5933
|1.5917
|0.00
|0.00
|1.65
|-4.72
|13925510
|2006.10.18 14:15
|buy
|0.10
|usdjpy
|119.19
|113.98
|119.08
|118.87
|0.00
|0.00
|3.90
|-26.92
|13926715
|2006.10.18 14:48
|buy
|0.20
|usdcad
|1.1379
|1.0889
|1.1399
|1.1355
|0.00
|0.00
|1.59
|-42.27
|13945316
|2006.10.18 22:33
|buy
|0.20
|usdjpy
|118.88
|113.98
|119.08
|118.87
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.68
|0.00
|0.00
|-30.80
|-281.24
|Floating P/L:
|-312.04
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|No transactions
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|3 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|Closed Trade P/L:
|-57.44
|Floating P/L:
|-312.04
|Margin:
|1 900.00
|Balance:
|2 942.56
|Equity:
|2 630.52
|Free Margin:
|730.52
|Details:
|Gross Profit:
|528.34
|Gross Loss:
|585.78
|Total Net Profit:
|-57.44
|Profit Factor:
|0.90
|Expected Payoff:
|-1.37
|Absolute Drawdown:
|285.06
|Maximal Drawdown:
|477.57 (14.96%)
|Relative Drawdown:
|14.96% (477.57)
|Total Trades:
|42
|Short Positions (won %):
|14 (92.86%)
|Long Positions (won %):
|28 (71.43%)
|Profit Trades (% of total):
|33 (78.57%)
|Loss trades (% of total):
|9 (21.43%)
|Largest
|profit trade:
|159.92
|loss trade:
|-143.17
|Average
|profit trade:
|16.01
|loss trade:
|-65.09
|Maximum
|consecutive wins ($):
|18 (187.94)
|consecutive losses ($):
|4 (-477.57)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|189.90 (3)
|consecutive loss (count):
|-477.57 (4)
|Average
|consecutive wins:
|6
|consecutive losses:
|2