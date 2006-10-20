|Account: 1261794
|Name: CostRSI
|Currency: USD
|2006 October 20, 04:07
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|14029628
|2006.10.20 02:24
|buy
|0.10
|eurjpy
|149.52
|144.52
|149.62
|2006.10.20 02:25
|149.48
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.38
|14028616
|2006.10.20 01:48
|sell
|0.10
|eurjpy
|149.52
|154.52
|149.42
|2006.10.20 02:24
|149.52
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|14027900
|2006.10.20 01:14
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2558
|1.2058
|1.2568
|2006.10.20 01:15
|1.2556
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.59
|14027839
|2006.10.20 01:12
|buy
|0.10
|usdjpy
|118.27
|113.27
|118.37
|2006.10.20 01:13
|118.25
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.69
|14027123
|2006.10.20 00:54
|buy
|0.10
|usdjpy
|118.36
|113.33
|118.43
|2006.10.20 01:12
|118.25
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.30
|14027580
|2006.10.20 01:07
|buy
|0.20
|usdjpy
|118.32
|113.33
|118.43
|2006.10.20 01:12
|118.25
|0.00
|0.00
|0.00
|-11.84
|14027811
|2006.10.20 01:11
|buy
|0.10
|eurjpy
|149.51
|144.51
|149.61
|2006.10.20 01:12
|149.48
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.53
|14024607
|2006.10.19 23:42
|sell
|0.10
|eurjpy
|149.43
|154.46
|149.36
|2006.10.20 01:11
|149.51
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.76
|14025672
|2006.10.20 00:13
|sell
|0.20
|eurjpy
|149.46
|154.46
|149.36
|2006.10.20 01:11
|149.51
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.45
|14025774
|2006.10.20 00:17
|sell
|0.30
|eurjpy
|149.48
|154.46
|149.36
|2006.10.20 01:11
|149.51
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.60
|14024351
|2006.10.19 23:36
|sell
|0.10
|usdjpy
|118.28
|123.33
|118.23
|2006.10.20 00:54
|118.36
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.76
|14024551
|2006.10.19 23:40
|sell
|0.20
|usdjpy
|118.31
|123.33
|118.23
|2006.10.20 00:54
|118.36
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.45
|14024726
|2006.10.19 23:43
|sell
|0.30
|usdjpy
|118.35
|123.33
|118.23
|2006.10.20 00:54
|118.36
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.53
|14026449
|2006.10.20 00:29
|buy
|0.10
|usdcad
|1.1279
|1.0779
|1.1289
|2006.10.20 00:30
|1.1276
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.66
|14026150
|2006.10.20 00:20
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2567
|1.2067
|1.2577
|2006.10.20 00:21
|1.2564
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.39
|14023829
|2006.10.19 23:03
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2575
|1.2075
|1.2585
|2006.10.19 23:06
|1.2570
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.98
|13932801
|2006.10.18 17:45
|sell
|0.10
|eurgbp
|0.6704
|0.7217
|0.6707
|2006.10.19 22:25
|0.6730
|0.00
|0.00
|1.96
|-48.80
|13945831
|2006.10.18 22:45
|sell
|0.20
|eurgbp
|0.6711
|0.7217
|0.6707
|2006.10.19 22:25
|0.6730
|0.00
|0.00
|0.98
|-71.33
|13948661
|2006.10.19 00:01
|sell
|0.30
|eurgbp
|0.6713
|0.7217
|0.6707
|2006.10.19 22:25
|0.6730
|0.00
|0.00
|1.47
|-95.73
|13954972
|2006.10.19 02:31
|sell
|0.50
|eurgbp
|0.6711
|0.7217
|0.6707
|2006.10.19 22:25
|0.6730
|0.00
|0.00
|2.45
|-178.31
|13973206
|2006.10.19 09:00
|sell
|0.80
|eurgbp
|0.6724
|0.7217
|0.6707
|2006.10.19 22:25
|0.6730
|0.00
|0.00
|3.92
|-90.10
|14022861
|2006.10.19 22:20
|sell
|0.20
|eurgbp
|0.6725
|0.7217
|0.6707
|2006.10.19 22:25
|0.6730
|0.00
|0.00
|0.00
|-18.77
|13943723
|2006.10.18 21:30
|sell
|0.10
|audusd
|0.7550
|0.8049
|0.7539
|2006.10.19 22:19
|0.7590
|0.00
|0.00
|-0.15
|-40.00
|13951905
|2006.10.19 01:01
|sell
|0.20
|audusd
|0.7548
|0.8049
|0.7539
|2006.10.19 22:19
|0.7590
|0.00
|0.00
|-0.30
|-84.00
|13955739
|2006.10.19 03:02
|sell
|0.30
|audusd
|0.7549
|0.8049
|0.7539
|2006.10.19 22:19
|0.7590
|0.00
|0.00
|-0.45
|-123.00
|14013136
|2006.10.19 18:11
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2557
|1.2057
|1.2567
|2006.10.19 18:12
|1.2554
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.39
|13939112
|2006.10.18 19:00
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2532
|1.3037
|1.2527
|2006.10.19 18:04
|1.2629
|0.00
|0.00
|2.16
|-97.00
|13944565
|2006.10.18 22:01
|sell
|0.20
|eurusd
|1.2534
|1.3037
|1.2527
|2006.10.19 18:04
|1.2629
|0.00
|0.00
|0.00
|-190.00
|13947725
|2006.10.18 23:31
|sell
|0.30
|eurusd
|1.2541
|1.3037
|1.2527
|2006.10.19 18:04
|1.2629
|0.00
|0.00
|0.00
|-264.00
|13968123
|2006.10.19 08:15
|buy
|0.10
|eurjpy
|148.87
|143.87
|148.97
|2006.10.19 08:39
|148.97
|0.00
|0.00
|0.00
|8.43
|13967085
|2006.10.19 08:00
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2662
|1.2162
|1.2672
|2006.10.19 08:15
|1.2667
|0.00
|0.00
|0.00
|3.95
|13966159
|2006.10.19 07:45
|buy
|0.10
|usdjpy
|118.58
|113.58
|118.68
|2006.10.19 08:00
|118.47
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.29
|13924611
|2006.10.18 14:00
|sell
|0.10
|eurchf
|1.5925
|1.6421
|1.5911
|2006.10.19 07:29
|1.5911
|0.00
|0.00
|-1.89
|11.04
|13930045
|2006.10.18 16:31
|sell
|0.20
|eurchf
|1.5923
|1.6421
|1.5911
|2006.10.19 07:29
|1.5911
|0.00
|0.00
|-3.78
|18.92
|13946373
|2006.10.18 23:02
|sell
|0.30
|eurchf
|1.5919
|1.6421
|1.5911
|2006.10.19 07:29
|1.5911
|0.00
|0.00
|0.00
|18.92
|13950333
|2006.10.19 00:36
|buy
|0.30
|usdcad
|1.1357
|1.0859
|1.1369
|2006.10.19 06:39
|1.1369
|0.00
|0.00
|0.00
|31.67
|13938455
|2006.10.18 18:47
|buy
|0.10
|usdcad
|1.1366
|1.0859
|1.1369
|2006.10.19 06:39
|1.1369
|0.00
|0.00
|0.80
|2.64
|13945263
|2006.10.18 22:30
|buy
|0.20
|usdcad
|1.1358
|1.0859
|1.1369
|2006.10.19 06:39
|1.1369
|0.00
|0.00
|0.00
|19.35
|13917683
|2006.10.18 13:00
|buy
|0.20
|audusd
|0.7538
|0.7039
|0.7549
|2006.10.18 21:01
|0.7549
|0.00
|0.00
|0.54
|22.00
|13905814
|2006.10.18 10:15
|buy
|0.10
|audusd
|0.7541
|0.7039
|0.7549
|2006.10.18 21:01
|0.7549
|0.00
|0.00
|0.27
|8.00
|13873069
|2006.10.17 22:15
|buy
|0.10
|eurgbp
|0.6703
|0.6204
|0.6714
|2006.10.18 17:45
|0.6704
|0.00
|0.00
|0.00
|1.87
|13893306
|2006.10.18 05:37
|buy
|0.20
|eurgbp
|0.6706
|0.6204
|0.6714
|2006.10.18 17:45
|0.6704
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.47
|13902234
|2006.10.18 08:45
|buy
|0.30
|eurgbp
|0.6704
|0.6204
|0.6714
|2006.10.18 17:45
|0.6704
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|13908460
|2006.10.18 11:15
|buy
|0.50
|eurgbp
|0.6703
|0.6204
|0.6714
|2006.10.18 17:45
|0.6704
|0.00
|0.00
|0.00
|9.33
|13923578
|2006.10.18 13:45
|sell
|0.10
|usdjpy
|119.07
|124.07
|118.97
|2006.10.18 16:46
|118.97
|0.00
|0.00
|0.00
|8.41
|13923532
|2006.10.18 13:45
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2734
|1.3234
|1.2724
|2006.10.18 13:57
|1.2724
|0.00
|0.00
|0.00
|7.86
|13890615
|2006.10.18 03:15
|sell
|0.30
|eurchf
|1.5904
|1.6406
|1.5896
|2006.10.18 11:52
|1.5896
|0.00
|0.00
|0.00
|18.93
|13894525
|2006.10.18 06:15
|sell
|0.50
|eurchf
|1.5909
|1.6406
|1.5896
|2006.10.18 11:52
|1.5896
|0.00
|0.00
|0.00
|51.29
|13857648
|2006.10.17 19:00
|sell
|0.10
|eurchf
|1.5905
|1.6406
|1.5896
|2006.10.18 11:52
|1.5896
|0.00
|0.00
|-0.63
|7.10
|13886184
|2006.10.18 01:01
|sell
|0.20
|eurchf
|1.5904
|1.6406
|1.5896
|2006.10.18 11:52
|1.5896
|0.00
|0.00
|0.00
|12.63
|13892801
|2006.10.18 05:03
|sell
|0.10
|audusd
|0.7543
|0.8049
|0.7539
|2006.10.18 09:04
|0.7539
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|13895173
|2006.10.18 06:30
|sell
|0.20
|audusd
|0.7552
|0.8049
|0.7539
|2006.10.18 09:04
|0.7539
|0.00
|0.00
|0.00
|26.00
|13894582
|2006.10.18 06:15
|buy
|0.10
|usdjpy
|118.54
|113.54
|118.64
|2006.10.18 07:15
|118.43
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.29
|13896377
|2006.10.18 06:45
|buy
|0.10
|eurjpy
|148.58
|143.58
|148.68
|2006.10.18 06:51
|148.68
|0.00
|0.00
|0.00
|8.44
|13892501
|2006.10.18 04:45
|buy
|0.10
|usdjpy
|118.58
|113.58
|118.68
|2006.10.18 05:00
|118.59
|0.00
|0.00
|0.00
|0.84
|13868156
|2006.10.17 21:31
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2683
|1.3184
|1.2674
|2006.10.18 04:21
|1.2674
|0.00
|0.00
|0.00
|7.10
|13882252
|2006.10.18 00:00
|sell
|0.20
|usdchf
|1.2684
|1.3184
|1.2674
|2006.10.18 04:21
|1.2674
|0.00
|0.00
|0.00
|15.78
|13887869
|2006.10.18 01:49
|buy
|0.10
|usdcad
|1.1403
|1.0903
|1.1413
|2006.10.18 02:03
|1.1396
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.14
|13861737
|2006.10.17 20:30
|sell
|0.10
|usdcad
|1.1410
|1.1911
|1.1401
|2006.10.18 00:08
|1.1401
|0.00
|0.00
|-0.32
|7.89
|13862485
|2006.10.17 20:45
|sell
|0.20
|usdcad
|1.1412
|1.1911
|1.1401
|2006.10.18 00:08
|1.1401
|0.00
|0.00
|-0.64
|19.30
|13873065
|2006.10.17 22:15
|buy
|0.10
|usdjpy
|118.47
|113.47
|118.57
|2006.10.17 22:30
|118.40
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.91
|13871361
|2006.10.17 22:00
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2540
|1.2040
|1.2550
|2006.10.17 22:16
|1.2550
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|13869232
|2006.10.17 21:45
|buy
|0.10
|eurjpy
|148.66
|143.66
|148.76
|2006.10.17 22:00
|148.49
|0.00
|0.00
|0.00
|-14.35
|13846040
|2006.10.17 16:00
|sell
|0.10
|eurjpy
|149.02
|154.02
|148.92
|2006.10.17 21:04
|148.92
|0.00
|0.00
|-1.05
|8.43
|13857642
|2006.10.17 19:00
|sell
|0.10
|usdjpy
|118.91
|123.91
|118.81
|2006.10.17 20:53
|118.81
|0.00
|0.00
|0.00
|8.42
|13736783
|2006.10.16 12:45
|sell
|0.20
|audusd
|0.7535
|0.8038
|0.7528
|2006.10.17 14:44
|0.7528
|0.00
|0.00
|-0.30
|14.00
|13774805
|2006.10.17 00:32
|sell
|0.50
|audusd
|0.7538
|0.8038
|0.7528
|2006.10.17 14:44
|0.7528
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|13782531
|2006.10.17 03:45
|sell
|0.80
|audusd
|0.7539
|0.8038
|0.7528
|2006.10.17 14:44
|0.7528
|0.00
|0.00
|0.00
|88.00
|13761319
|2006.10.16 19:00
|sell
|0.30
|audusd
|0.7539
|0.8038
|0.7528
|2006.10.17 14:44
|0.7528
|0.00
|0.00
|-0.45
|33.00
|13720876
|2006.10.16 09:31
|sell
|0.10
|audusd
|0.7527
|0.8038
|0.7528
|2006.10.17 14:44
|0.7528
|0.00
|0.00
|-0.15
|-1.00
|13810621
|2006.10.17 10:00
|buy
|0.10
|eurgbp
|0.6717
|0.6217
|0.6727
|2006.10.17 10:15
|0.6709
|0.00
|0.00
|0.00
|-14.94
|13810535
|2006.10.17 10:00
|buy
|0.10
|usdjpy
|118.64
|113.64
|118.74
|2006.10.17 10:15
|118.66
|0.00
|0.00
|0.00
|1.69
|13808740
|2006.10.17 09:30
|buy
|0.10
|eurjpy
|148.72
|143.72
|148.82
|2006.10.17 09:45
|148.66
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.05
|13793967
|2006.10.17 07:45
|buy
|0.10
|eurchf
|1.5914
|1.5414
|1.5924
|2006.10.17 08:00
|1.5899
|0.00
|0.00
|0.00
|-11.83
|13793069
|2006.10.17 07:30
|buy
|0.10
|eurjpy
|149.04
|144.04
|149.14
|2006.10.17 07:45
|149.02
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.68
|13782934
|2006.10.17 04:00
|sell
|0.30
|eurusd
|1.2537
|1.3037
|1.2527
|2006.10.17 06:15
|1.2527
|0.00
|0.00
|0.00
|30.00
|13764665
|2006.10.16 20:45
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2533
|1.3037
|1.2527
|2006.10.17 06:15
|1.2527
|0.00
|0.00
|0.72
|6.00
|13770516
|2006.10.16 23:00
|sell
|0.20
|eurusd
|1.2539
|1.3037
|1.2527
|2006.10.17 06:15
|1.2527
|0.00
|0.00
|0.00
|24.00
|13771018
|2006.10.16 23:15
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2702
|1.2202
|1.2712
|2006.10.16 23:30
|1.2697
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.94
|13715954
|2006.10.16 08:30
|buy
|0.10
|eurgbp
|0.6731
|0.6231
|0.6741
|2006.10.16 08:45
|0.6725
|0.00
|0.00
|0.00
|-11.17
|13689053
|2006.10.16 01:50
|sell
|0.10
|eurchf
|1.5925
|1.6429
|1.5919
|2006.10.16 08:12
|1.5919
|0.00
|0.00
|0.00
|4.72
|13697392
|2006.10.16 05:16
|sell
|0.80
|eurchf
|1.5930
|1.6429
|1.5919
|2006.10.16 08:12
|1.5919
|0.00
|0.00
|0.00
|69.21
|13705122
|2006.10.16 07:15
|buy
|0.10
|usdjpy
|119.36
|114.36
|119.46
|2006.10.16 07:30
|119.37
|0.00
|0.00
|0.00
|0.84
|13698665
|2006.10.16 05:30
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2510
|1.3010
|1.2500
|2006.10.16 07:24
|1.2500
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|13700167
|2006.10.16 06:05
|sell
|0.10
|usdcad
|1.1389
|1.1889
|1.1379
|2006.10.16 07:22
|1.1379
|0.00
|0.00
|0.00
|8.79
|13686488
|2006.10.16 00:50
|sell
|0.50
|audusd
|0.7507
|0.8006
|0.7496
|2006.10.16 06:53
|0.7496
|0.00
|0.00
|0.00
|55.00
|13683797
|2006.10.16 00:28
|sell
|0.30
|audusd
|0.7507
|0.8006
|0.7496
|2006.10.16 06:53
|0.7496
|0.00
|0.00
|0.00
|33.00
|13680030
|2006.10.15 23:16
|sell
|0.10
|audusd
|0.7503
|0.8006
|0.7496
|2006.10.16 06:53
|0.7496
|0.00
|0.00
|0.00
|7.00
|13680546
|2006.10.15 23:37
|sell
|0.20
|audusd
|0.7504
|0.8006
|0.7496
|2006.10.16 06:53
|0.7496
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|13699452
|2006.10.16 05:45
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2742
|1.2242
|1.2752
|2006.10.16 06:01
|1.2734
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.28
|13697364
|2006.10.16 05:16
|buy
|0.10
|usdjpy
|119.67
|114.67
|119.77
|2006.10.16 05:30
|119.64
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.51
|13679029
|2006.10.15 22:30
|sell
|0.10
|usdjpy
|119.74
|124.74
|119.64
|2006.10.16 05:16
|119.66
|0.00
|0.00
|0.00
|6.69
|13679891
|2006.10.15 23:05
|sell
|0.20
|usdjpy
|119.75
|124.74
|119.64
|2006.10.16 05:16
|119.66
|0.00
|0.00
|0.00
|15.04
|13681377
|2006.10.15 23:57
|sell
|0.30
|usdjpy
|119.76
|124.74
|119.64
|2006.10.16 05:15
|119.66
|0.00
|0.00
|0.00
|25.07
|13685608
|2006.10.16 00:40
|sell
|0.50
|usdjpy
|119.73
|124.74
|119.64
|2006.10.16 05:15
|119.66
|0.00
|0.00
|0.00
|29.25
|13682335
|2006.10.16 00:14
|sell
|0.30
|usdchf
|1.2741
|1.3241
|1.2731
|2006.10.16 02:52
|1.2748
|0.00
|0.00
|0.00
|-16.47
|13678686
|2006.10.15 22:22
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2743
|1.3241
|1.2731
|2006.10.16 02:51
|1.2749
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.71
|13680690
|2006.10.15 23:41
|sell
|0.20
|usdchf
|1.2740
|1.3241
|1.2731
|2006.10.16 02:51
|1.2749
|0.00
|0.00
|0.00
|-14.12
|13687400
|2006.10.16 01:00
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2496
|1.1996
|1.2506
|2006.10.16 01:02
|1.2495
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.00
|13687287
|2006.10.16 00:59
|buy
|0.10
|eurjpy
|149.61
|144.61
|149.71
|2006.10.16 01:00
|149.57
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.34
|13679741
|2006.10.15 22:58
|buy
|0.10
|eurchf
|1.5933
|1.5433
|1.5943
|2006.10.15 23:00
|1.5928
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.92
|13676896
|2006.10.15 20:39
|balance
|Deposit
|3 000.00
|0.00
|0.00
|5.16
|-631.91
|Closed P/L:
|-626.75
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|14025435
|2006.10.20 00:03
|sell
|0.10
|audusd
|0.7589
|0.8089
|0.7579
|0.7590
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.00
|14026998
|2006.10.20 00:51
|sell
|0.20
|audusd
|0.7590
|0.8089
|0.7579
|0.7590
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|14027721
|2006.10.20 01:09
|sell
|0.30
|audusd
|0.7589
|0.8089
|0.7579
|0.7590
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.00
|14014911
|2006.10.19 18:31
|sell
|0.10
|eurchf
|1.5871
|1.6374
|1.5864
|1.5889
|0.00
|0.00
|-0.63
|-14.31
|14022867
|2006.10.19 22:20
|sell
|0.20
|eurchf
|1.5876
|1.6374
|1.5864
|1.5889
|0.00
|0.00
|0.00
|-20.68
|14024627
|2006.10.19 23:42
|sell
|0.30
|eurchf
|1.5876
|1.6374
|1.5864
|1.5889
|0.00
|0.00
|0.00
|-31.02
|14028729
|2006.10.20 01:55
|sell
|0.50
|eurchf
|1.5873
|1.6374
|1.5864
|1.5889
|0.00
|0.00
|0.00
|-63.62
|14026475
|2006.10.20 00:30
|sell
|0.10
|eurgbp
|0.6727
|0.7227
|0.6717
|0.6733
|0.00
|0.00
|0.00
|-11.26
|14028191
|2006.10.20 01:27
|sell
|0.10
|usdcad
|1.1284
|1.1784
|1.1274
|1.1287
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.66
|14028618
|2006.10.20 01:48
|sell
|0.10
|usdjpy
|118.30
|123.31
|118.21
|118.32
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.69
|14028804
|2006.10.20 01:59
|sell
|0.20
|usdjpy
|118.31
|123.31
|118.21
|118.32
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.69
|0.00
|0.00
|-0.63
|-150.93
|Floating P/L:
|-151.56
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|No transactions
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|3 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|Closed Trade P/L:
|-626.75
|Floating P/L:
|-151.56
|Margin:
|2 200.00
|Balance:
|2 373.25
|Equity:
|2 221.69
|Free Margin:
|21.69
|Details:
|Gross Profit:
|899.11
|Gross Loss:
|1 525.86
|Total Net Profit:
|-626.75
|Profit Factor:
|0.59
|Expected Payoff:
|-6.21
|Absolute Drawdown:
|626.75
|Maximal Drawdown:
|1 371.30 (36.62%)
|Relative Drawdown:
|36.62% (1 371.30)
|Total Trades:
|101
|Short Positions (won %):
|59 (62.71%)
|Long Positions (won %):
|42 (35.71%)
|Profit Trades (% of total):
|52 (51.49%)
|Loss trades (% of total):
|49 (48.51%)
|Largest
|profit trade:
|88.00
|loss trade:
|-264.00
|Average
|profit trade:
|17.29
|loss trade:
|-31.14
|Maximum
|consecutive wins ($):
|10 (144.92)
|consecutive losses ($):
|27 (-1 367.92)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|204.56 (9)
|consecutive loss (count):
|-1 367.92 (27)
|Average
|consecutive wins:
|4
|consecutive losses:
|4