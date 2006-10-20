Interbank FX, LLC

Account: 1261794 Name: CostRSI Currency: USD 2006 October 20, 04:07
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
140296282006.10.20 02:24buy0.10eurjpy149.52144.52149.622006.10.20 02:25149.480.000.000.00-3.38
140286162006.10.20 01:48sell0.10eurjpy149.52154.52149.422006.10.20 02:24149.520.000.000.000.00
140279002006.10.20 01:14buy0.10usdchf1.25581.20581.25682006.10.20 01:151.25560.000.000.00-1.59
140278392006.10.20 01:12buy0.10usdjpy118.27113.27118.372006.10.20 01:13118.250.000.000.00-1.69
140271232006.10.20 00:54buy0.10usdjpy118.36113.33118.432006.10.20 01:12118.250.000.000.00-9.30
140275802006.10.20 01:07buy0.20usdjpy118.32113.33118.432006.10.20 01:12118.250.000.000.00-11.84
140278112006.10.20 01:11buy0.10eurjpy149.51144.51149.612006.10.20 01:12149.480.000.000.00-2.53
140246072006.10.19 23:42sell0.10eurjpy149.43154.46149.362006.10.20 01:11149.510.000.000.00-6.76
140256722006.10.20 00:13sell0.20eurjpy149.46154.46149.362006.10.20 01:11149.510.000.000.00-8.45
140257742006.10.20 00:17sell0.30eurjpy149.48154.46149.362006.10.20 01:11149.510.000.000.00-7.60
140243512006.10.19 23:36sell0.10usdjpy118.28123.33118.232006.10.20 00:54118.360.000.000.00-6.76
140245512006.10.19 23:40sell0.20usdjpy118.31123.33118.232006.10.20 00:54118.360.000.000.00-8.45
140247262006.10.19 23:43sell0.30usdjpy118.35123.33118.232006.10.20 00:54118.360.000.000.00-2.53
140264492006.10.20 00:29buy0.10usdcad1.12791.07791.12892006.10.20 00:301.12760.000.000.00-2.66
140261502006.10.20 00:20buy0.10usdchf1.25671.20671.25772006.10.20 00:211.25640.000.000.00-2.39
140238292006.10.19 23:03buy0.10usdchf1.25751.20751.25852006.10.19 23:061.25700.000.000.00-3.98
139328012006.10.18 17:45sell0.10eurgbp0.67040.72170.67072006.10.19 22:250.67300.000.001.96-48.80
139458312006.10.18 22:45sell0.20eurgbp0.67110.72170.67072006.10.19 22:250.67300.000.000.98-71.33
139486612006.10.19 00:01sell0.30eurgbp0.67130.72170.67072006.10.19 22:250.67300.000.001.47-95.73
139549722006.10.19 02:31sell0.50eurgbp0.67110.72170.67072006.10.19 22:250.67300.000.002.45-178.31
139732062006.10.19 09:00sell0.80eurgbp0.67240.72170.67072006.10.19 22:250.67300.000.003.92-90.10
140228612006.10.19 22:20sell0.20eurgbp0.67250.72170.67072006.10.19 22:250.67300.000.000.00-18.77
139437232006.10.18 21:30sell0.10audusd0.75500.80490.75392006.10.19 22:190.75900.000.00-0.15-40.00
139519052006.10.19 01:01sell0.20audusd0.75480.80490.75392006.10.19 22:190.75900.000.00-0.30-84.00
139557392006.10.19 03:02sell0.30audusd0.75490.80490.75392006.10.19 22:190.75900.000.00-0.45-123.00
140131362006.10.19 18:11buy0.10usdchf1.25571.20571.25672006.10.19 18:121.25540.000.000.00-2.39
139391122006.10.18 19:00sell0.10eurusd1.25321.30371.25272006.10.19 18:041.26290.000.002.16-97.00
139445652006.10.18 22:01sell0.20eurusd1.25341.30371.25272006.10.19 18:041.26290.000.000.00-190.00
139477252006.10.18 23:31sell0.30eurusd1.25411.30371.25272006.10.19 18:041.26290.000.000.00-264.00
139681232006.10.19 08:15buy0.10eurjpy148.87143.87148.972006.10.19 08:39148.970.000.000.008.43
139670852006.10.19 08:00buy0.10usdchf1.26621.21621.26722006.10.19 08:151.26670.000.000.003.95
139661592006.10.19 07:45buy0.10usdjpy118.58113.58118.682006.10.19 08:00118.470.000.000.00-9.29
139246112006.10.18 14:00sell0.10eurchf1.59251.64211.59112006.10.19 07:291.59110.000.00-1.8911.04
139300452006.10.18 16:31sell0.20eurchf1.59231.64211.59112006.10.19 07:291.59110.000.00-3.7818.92
139463732006.10.18 23:02sell0.30eurchf1.59191.64211.59112006.10.19 07:291.59110.000.000.0018.92
139503332006.10.19 00:36buy0.30usdcad1.13571.08591.13692006.10.19 06:391.13690.000.000.0031.67
139384552006.10.18 18:47buy0.10usdcad1.13661.08591.13692006.10.19 06:391.13690.000.000.802.64
139452632006.10.18 22:30buy0.20usdcad1.13581.08591.13692006.10.19 06:391.13690.000.000.0019.35
139176832006.10.18 13:00buy0.20audusd0.75380.70390.75492006.10.18 21:010.75490.000.000.5422.00
139058142006.10.18 10:15buy0.10audusd0.75410.70390.75492006.10.18 21:010.75490.000.000.278.00
138730692006.10.17 22:15buy0.10eurgbp0.67030.62040.67142006.10.18 17:450.67040.000.000.001.87
138933062006.10.18 05:37buy0.20eurgbp0.67060.62040.67142006.10.18 17:450.67040.000.000.00-7.47
139022342006.10.18 08:45buy0.30eurgbp0.67040.62040.67142006.10.18 17:450.67040.000.000.000.00
139084602006.10.18 11:15buy0.50eurgbp0.67030.62040.67142006.10.18 17:450.67040.000.000.009.33
139235782006.10.18 13:45sell0.10usdjpy119.07124.07118.972006.10.18 16:46118.970.000.000.008.41
139235322006.10.18 13:45sell0.10usdchf1.27341.32341.27242006.10.18 13:571.27240.000.000.007.86
138906152006.10.18 03:15sell0.30eurchf1.59041.64061.58962006.10.18 11:521.58960.000.000.0018.93
138945252006.10.18 06:15sell0.50eurchf1.59091.64061.58962006.10.18 11:521.58960.000.000.0051.29
138576482006.10.17 19:00sell0.10eurchf1.59051.64061.58962006.10.18 11:521.58960.000.00-0.637.10
138861842006.10.18 01:01sell0.20eurchf1.59041.64061.58962006.10.18 11:521.58960.000.000.0012.63
138928012006.10.18 05:03sell0.10audusd0.75430.80490.75392006.10.18 09:040.75390.000.000.004.00
138951732006.10.18 06:30sell0.20audusd0.75520.80490.75392006.10.18 09:040.75390.000.000.0026.00
138945822006.10.18 06:15buy0.10usdjpy118.54113.54118.642006.10.18 07:15118.430.000.000.00-9.29
138963772006.10.18 06:45buy0.10eurjpy148.58143.58148.682006.10.18 06:51148.680.000.000.008.44
138925012006.10.18 04:45buy0.10usdjpy118.58113.58118.682006.10.18 05:00118.590.000.000.000.84
138681562006.10.17 21:31sell0.10usdchf1.26831.31841.26742006.10.18 04:211.26740.000.000.007.10
138822522006.10.18 00:00sell0.20usdchf1.26841.31841.26742006.10.18 04:211.26740.000.000.0015.78
138878692006.10.18 01:49buy0.10usdcad1.14031.09031.14132006.10.18 02:031.13960.000.000.00-6.14
138617372006.10.17 20:30sell0.10usdcad1.14101.19111.14012006.10.18 00:081.14010.000.00-0.327.89
138624852006.10.17 20:45sell0.20usdcad1.14121.19111.14012006.10.18 00:081.14010.000.00-0.6419.30
138730652006.10.17 22:15buy0.10usdjpy118.47113.47118.572006.10.17 22:30118.400.000.000.00-5.91
138713612006.10.17 22:00buy0.10eurusd1.25401.20401.25502006.10.17 22:161.25500.000.000.0010.00
138692322006.10.17 21:45buy0.10eurjpy148.66143.66148.762006.10.17 22:00148.490.000.000.00-14.35
138460402006.10.17 16:00sell0.10eurjpy149.02154.02148.922006.10.17 21:04148.920.000.00-1.058.43
138576422006.10.17 19:00sell0.10usdjpy118.91123.91118.812006.10.17 20:53118.810.000.000.008.42
137367832006.10.16 12:45sell0.20audusd0.75350.80380.75282006.10.17 14:440.75280.000.00-0.3014.00
137748052006.10.17 00:32sell0.50audusd0.75380.80380.75282006.10.17 14:440.75280.000.000.0050.00
137825312006.10.17 03:45sell0.80audusd0.75390.80380.75282006.10.17 14:440.75280.000.000.0088.00
137613192006.10.16 19:00sell0.30audusd0.75390.80380.75282006.10.17 14:440.75280.000.00-0.4533.00
137208762006.10.16 09:31sell0.10audusd0.75270.80380.75282006.10.17 14:440.75280.000.00-0.15-1.00
138106212006.10.17 10:00buy0.10eurgbp0.67170.62170.67272006.10.17 10:150.67090.000.000.00-14.94
138105352006.10.17 10:00buy0.10usdjpy118.64113.64118.742006.10.17 10:15118.660.000.000.001.69
138087402006.10.17 09:30buy0.10eurjpy148.72143.72148.822006.10.17 09:45148.660.000.000.00-5.05
137939672006.10.17 07:45buy0.10eurchf1.59141.54141.59242006.10.17 08:001.58990.000.000.00-11.83
137930692006.10.17 07:30buy0.10eurjpy149.04144.04149.142006.10.17 07:45149.020.000.000.00-1.68
137829342006.10.17 04:00sell0.30eurusd1.25371.30371.25272006.10.17 06:151.25270.000.000.0030.00
137646652006.10.16 20:45sell0.10eurusd1.25331.30371.25272006.10.17 06:151.25270.000.000.726.00
137705162006.10.16 23:00sell0.20eurusd1.25391.30371.25272006.10.17 06:151.25270.000.000.0024.00
137710182006.10.16 23:15buy0.10usdchf1.27021.22021.27122006.10.16 23:301.26970.000.000.00-3.94
137159542006.10.16 08:30buy0.10eurgbp0.67310.62310.67412006.10.16 08:450.67250.000.000.00-11.17
136890532006.10.16 01:50sell0.10eurchf1.59251.64291.59192006.10.16 08:121.59190.000.000.004.72
136973922006.10.16 05:16sell0.80eurchf1.59301.64291.59192006.10.16 08:121.59190.000.000.0069.21
137051222006.10.16 07:15buy0.10usdjpy119.36114.36119.462006.10.16 07:30119.370.000.000.000.84
136986652006.10.16 05:30sell0.10eurusd1.25101.30101.25002006.10.16 07:241.25000.000.000.0010.00
137001672006.10.16 06:05sell0.10usdcad1.13891.18891.13792006.10.16 07:221.13790.000.000.008.79
136864882006.10.16 00:50sell0.50audusd0.75070.80060.74962006.10.16 06:530.74960.000.000.0055.00
136837972006.10.16 00:28sell0.30audusd0.75070.80060.74962006.10.16 06:530.74960.000.000.0033.00
136800302006.10.15 23:16sell0.10audusd0.75030.80060.74962006.10.16 06:530.74960.000.000.007.00
136805462006.10.15 23:37sell0.20audusd0.75040.80060.74962006.10.16 06:530.74960.000.000.0016.00
136994522006.10.16 05:45buy0.10usdchf1.27421.22421.27522006.10.16 06:011.27340.000.000.00-6.28
136973642006.10.16 05:16buy0.10usdjpy119.67114.67119.772006.10.16 05:30119.640.000.000.00-2.51
136790292006.10.15 22:30sell0.10usdjpy119.74124.74119.642006.10.16 05:16119.660.000.000.006.69
136798912006.10.15 23:05sell0.20usdjpy119.75124.74119.642006.10.16 05:16119.660.000.000.0015.04
136813772006.10.15 23:57sell0.30usdjpy119.76124.74119.642006.10.16 05:15119.660.000.000.0025.07
136856082006.10.16 00:40sell0.50usdjpy119.73124.74119.642006.10.16 05:15119.660.000.000.0029.25
136823352006.10.16 00:14sell0.30usdchf1.27411.32411.27312006.10.16 02:521.27480.000.000.00-16.47
136786862006.10.15 22:22sell0.10usdchf1.27431.32411.27312006.10.16 02:511.27490.000.000.00-4.71
136806902006.10.15 23:41sell0.20usdchf1.27401.32411.27312006.10.16 02:511.27490.000.000.00-14.12
136874002006.10.16 01:00buy0.10eurusd1.24961.19961.25062006.10.16 01:021.24950.000.000.00-1.00
136872872006.10.16 00:59buy0.10eurjpy149.61144.61149.712006.10.16 01:00149.570.000.000.00-3.34
136797412006.10.15 22:58buy0.10eurchf1.59331.54331.59432006.10.15 23:001.59280.000.000.00-3.92
136768962006.10.15 20:39balanceDeposit3 000.00
  0.00 0.00 5.16 -631.91
Closed P/L: -626.75
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
140254352006.10.20 00:03sell0.10audusd0.75890.80890.7579 0.75900.000.000.00-1.00
140269982006.10.20 00:51sell0.20audusd0.75900.80890.7579 0.75900.000.000.000.00
140277212006.10.20 01:09sell0.30audusd0.75890.80890.7579 0.75900.000.000.00-3.00
140149112006.10.19 18:31sell0.10eurchf1.58711.63741.5864 1.58890.000.00-0.63-14.31
140228672006.10.19 22:20sell0.20eurchf1.58761.63741.5864 1.58890.000.000.00-20.68
140246272006.10.19 23:42sell0.30eurchf1.58761.63741.5864 1.58890.000.000.00-31.02
140287292006.10.20 01:55sell0.50eurchf1.58731.63741.5864 1.58890.000.000.00-63.62
140264752006.10.20 00:30sell0.10eurgbp0.67270.72270.6717 0.67330.000.000.00-11.26
140281912006.10.20 01:27sell0.10usdcad1.12841.17841.1274 1.12870.000.000.00-2.66
140286182006.10.20 01:48sell0.10usdjpy118.30123.31118.21 118.320.000.000.00-1.69
140288042006.10.20 01:59sell0.20usdjpy118.31123.31118.21 118.320.000.000.00-1.69
  0.00 0.00 -0.63 -150.93
 Floating P/L: -151.56
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 3 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: -626.75 Floating P/L: -151.56 Margin: 2 200.00
Balance: 2 373.25 Equity: 2 221.69 Free Margin: 21.69
 
Details:
Graph
Gross Profit: 899.11 Gross Loss: 1 525.86 Total Net Profit: -626.75
Profit Factor: 0.59 Expected Payoff: -6.21  
Absolute Drawdown: 626.75 Maximal Drawdown: 1 371.30 (36.62%) Relative Drawdown: 36.62% (1 371.30)
 
Total Trades: 101 Short Positions (won %): 59 (62.71%) Long Positions (won %): 42 (35.71%)
Profit Trades (% of total): 52 (51.49%) Loss trades (% of total): 49 (48.51%)
Largest profit trade: 88.00 loss trade: -264.00
Average profit trade: 17.29 loss trade: -31.14
Maximum consecutive wins ($): 10 (144.92) consecutive losses ($): 27 (-1 367.92)
Maximal consecutive profit (count): 204.56 (9) consecutive loss (count): -1 367.92 (27)
Average consecutive wins: 4 consecutive losses: 4