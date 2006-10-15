|Account: 454173
|Name: FXDD_Cost Averaging_V3_Pyramid
|Currency: USD
|2006 October 18, 02:45
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|3554865
|2006.10.15 01:34
|balance
|Deposit
|5 000.00
|3556944
|2006.10.16 01:36
|sell
|0.10
|eurchf
|1.5929
|1.6429
|1.5919
|2006.10.16 11:14
|1.5919
|0.00
|0.00
|0.00
|7.87
|3568350
|2006.10.16 11:14
|sell
|0.10
|eurchf
|1.5915
|1.6415
|1.5905
|2006.10.17 10:56
|1.5905
|0.00
|0.00
|-0.69
|7.88
|3594313
|2006.10.17 10:57
|sell
|0.10
|eurchf
|1.5901
|1.6401
|1.5891
|2006.10.17 12:47
|1.5891
|0.00
|0.00
|0.00
|7.89
|3556893
|2006.10.16 01:31
|buy
|0.10
|eurjpy
|149.73
|144.04
|149.14
|2006.10.17 19:57
|149.14
|0.00
|0.00
|0.95
|-49.68
|3565206
|2006.10.16 10:15
|buy
|0.20
|eurjpy
|149.39
|144.04
|149.14
|2006.10.17 19:57
|149.14
|0.00
|0.00
|1.89
|-42.11
|3582730
|2006.10.16 20:10
|buy
|0.30
|eurjpy
|149.09
|144.04
|149.14
|2006.10.17 19:57
|149.14
|0.00
|0.00
|2.84
|12.64
|3596875
|2006.10.17 12:00
|buy
|0.50
|eurjpy
|148.74
|144.04
|149.14
|2006.10.17 19:57
|149.14
|0.00
|0.00
|0.00
|168.44
|3614149
|2006.10.17 19:57
|buy
|0.10
|eurjpy
|149.18
|143.78
|148.88
|2006.10.18 02:05
|148.88
|0.00
|0.00
|0.95
|-25.28
|3619312
|2006.10.18 00:07
|buy
|0.20
|eurjpy
|148.88
|143.78
|148.88
|2006.10.18 02:05
|148.88
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|3620593
|2006.10.18 00:53
|buy
|0.30
|eurjpy
|148.57
|143.78
|148.88
|2006.10.18 02:05
|148.88
|0.00
|0.00
|0.00
|78.39
|3556890
|2006.10.16 01:31
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2503
|1.2003
|1.2513
|2006.10.16 08:20
|1.2513
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|3562484
|2006.10.16 08:20
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2515
|1.2015
|1.2525
|2006.10.16 11:08
|1.2525
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|3567961
|2006.10.16 11:08
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2528
|1.2028
|1.2538
|2006.10.17 01:37
|1.2538
|0.00
|0.00
|-0.79
|10.00
|3586442
|2006.10.17 01:38
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2542
|1.2042
|1.2552
|2006.10.17 16:22
|1.2552
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|3605723
|2006.10.17 16:23
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2552
|1.2052
|1.2562
|2006.10.17 18:42
|1.2562
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|3611333
|2006.10.17 18:42
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2564
|1.2043
|1.2553
|2006.10.18 01:17
|1.2553
|0.00
|0.00
|-0.79
|-11.00
|3620486
|2006.10.18 00:51
|buy
|0.20
|eurusd
|1.2533
|1.2043
|1.2553
|2006.10.18 01:17
|1.2553
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|3556974
|2006.10.16 01:38
|buy
|0.10
|usdcad
|1.1373
|1.0873
|1.1383
|2006.10.16 08:18
|1.1383
|0.00
|0.00
|0.00
|8.79
|3562458
|2006.10.16 08:19
|buy
|0.10
|usdcad
|1.1386
|1.0866
|1.1376
|2006.10.16 17:16
|1.1376
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.79
|3577705
|2006.10.16 16:13
|buy
|0.20
|usdcad
|1.1356
|1.0866
|1.1376
|2006.10.16 17:16
|1.1376
|0.00
|0.00
|0.00
|35.16
|3579574
|2006.10.16 17:17
|buy
|0.10
|usdcad
|1.1378
|1.0878
|1.1388
|2006.10.16 18:32
|1.1388
|0.00
|0.00
|0.00
|8.78
|3581061
|2006.10.16 18:32
|buy
|0.10
|usdcad
|1.1392
|1.0871
|1.1381
|2006.10.17 16:01
|1.1381
|0.00
|0.00
|0.46
|-9.67
|3599213
|2006.10.17 12:55
|buy
|0.20
|usdcad
|1.1361
|1.0871
|1.1381
|2006.10.17 16:01
|1.1381
|0.00
|0.00
|0.00
|35.15
|3603838
|2006.10.17 16:02
|buy
|0.10
|usdcad
|1.1387
|1.0887
|1.1397
|2006.10.17 21:19
|1.1397
|0.00
|0.00
|0.00
|8.77
|3616309
|2006.10.17 21:20
|buy
|0.10
|usdcad
|1.1399
|1.0899
|1.1409
|2006.10.17 21:52
|1.1409
|0.00
|0.00
|0.00
|8.77
|3556904
|2006.10.16 01:31
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2742
|1.3242
|1.2732
|2006.10.16 10:00
|1.2732
|0.00
|0.00
|0.00
|7.85
|3564607
|2006.10.16 10:01
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2728
|1.3228
|1.2718
|2006.10.16 11:07
|1.2718
|0.00
|0.00
|0.00
|7.86
|3568171
|2006.10.16 11:09
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2711
|1.3211
|1.2701
|2006.10.16 16:10
|1.2701
|0.00
|0.00
|0.00
|7.87
|3577633
|2006.10.16 16:10
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2698
|1.3198
|1.2688
|2006.10.17 10:51
|1.2688
|0.00
|0.00
|-1.11
|7.88
|3594038
|2006.10.17 10:52
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2685
|1.3185
|1.2675
|2006.10.17 11:59
|1.2675
|0.00
|0.00
|0.00
|7.89
|3597191
|2006.10.17 12:01
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2677
|1.2177
|1.2687
|2006.10.17 12:03
|1.2687
|0.00
|0.00
|0.00
|7.88
|3597381
|2006.10.17 12:04
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2690
|1.2190
|1.2700
|2006.10.17 15:30
|1.2700
|0.00
|0.00
|0.00
|7.87
|3602265
|2006.10.17 15:31
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2697
|1.2176
|1.2686
|2006.10.18 00:10
|1.2686
|0.00
|0.00
|0.87
|-8.67
|3605279
|2006.10.17 16:20
|buy
|0.20
|usdchf
|1.2666
|1.2176
|1.2686
|2006.10.18 00:10
|1.2686
|0.00
|0.00
|1.74
|31.53
|
|0.00
|0.00
|6.32
|409.96
|Closed P/L:
|416.28
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|3556929
|2006.10.16 01:35
|buy
|0.10
|usdjpy
|119.77
|113.84
|118.94
|
|118.67
|0.00
|0.00
|2.58
|-92.69
|3564889
|2006.10.16 10:07
|buy
|0.20
|usdjpy
|119.44
|113.84
|118.94
|
|118.67
|0.00
|0.00
|5.14
|-129.77
|3576754
|2006.10.16 15:52
|buy
|0.30
|usdjpy
|119.11
|113.84
|118.94
|
|118.67
|0.00
|0.00
|7.72
|-111.23
|3596119
|2006.10.17 11:43
|buy
|0.50
|usdjpy
|118.80
|113.84
|118.94
|
|118.67
|0.00
|0.00
|6.44
|-54.77
|3598965
|2006.10.17 12:48
|sell
|0.10
|eurchf
|1.5888
|1.6388
|1.5878
|
|1.5907
|0.00
|0.00
|-0.69
|-14.97
|3616985
|2006.10.17 21:53
|buy
|0.10
|usdcad
|1.1413
|1.0913
|1.1423
|
|1.1400
|0.00
|0.00
|0.46
|-11.40
|3619411
|2006.10.18 00:10
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2688
|1.2188
|1.2698
|
|1.2684
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.15
|3620685
|2006.10.18 00:57
|buy
|0.80
|usdjpy
|118.49
|113.84
|118.94
|
|118.67
|0.00
|0.00
|0.00
|121.34
|3621580
|2006.10.18 01:18
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2555
|1.2055
|1.2565
|
|1.2538
|0.00
|0.00
|0.00
|-17.00
|3622874
|2006.10.18 02:06
|buy
|0.10
|eurjpy
|148.89
|143.89
|148.99
|
|148.77
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.11
|
|0.00
|0.00
|21.65
|-323.75
|
|Floating P/L:
|-302.10
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|
|No transactions
|
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|5 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|
|Closed Trade P/L:
|416.28
|Floating P/L:
|-302.10
|Margin:
|2 476.36
|Balance:
|5 416.28
|Equity:
|5 114.18
|Free Margin:
|2 637.82
|
|Details:
|Gross Profit:
|567.15
|Gross Loss:
|150.87
|Total Net Profit:
|416.28
|Profit Factor:
|3.76
|Expected Payoff:
|12.24
|
|Absolute Drawdown:
|0.00
|Maximal Drawdown:
|48.73 (0.91%)
|Relative Drawdown:
|0.91% (48.73)
|
|Total Trades:
|34
|Short Positions (won %):
|8 (100.00%)
|Long Positions (won %):
|26 (73.08%)
|Profit Trades (% of total):
|27 (79.41%)
|Loss trades (% of total):
|7 (20.59%)
|Largest
|profit trade:
|168.44
|loss trade:
|-48.73
|Average
|profit trade:
|21.01
|loss trade:
|-21.55
|Maximum
|consecutive wins ($):
|10 (133.79)
|consecutive losses ($):
|1 (-48.73)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|183.92 (2)
|consecutive loss (count):
|-48.73 (1)
|Average
|consecutive wins:
|4
|consecutive losses:
|1