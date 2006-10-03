|Account: 25947
|Name: Ross
|Currency: USD
|2006 October 11, 20:24
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|386514
|2006.10.03 19:17
|buy
|0.10
|usdjpy
|117.94
|0.00
|118.34
|2006.10.06 14:53
|118.34
|0.00
|0.00
|2.86
|33.80
|384134
|2006.10.02 01:51
|buy limit
|0.80
|usdjpy
|117.84
|117.34
|118.24
|2006.10.02 02:01
|118.13
|cancelled
|384133
|2006.10.02 01:51
|buy limit
|0.40
|usdjpy
|117.89
|117.39
|118.29
|2006.10.02 02:01
|118.15
|cancelled
|384132
|2006.10.02 01:51
|buy
|0.20
|usdjpy
|117.94
|117.44
|118.34
|2006.10.02 02:01
|118.12
|0.00
|0.00
|0.00
|30.48
|391527
|2006.10.09 06:18
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2597
|0.0000
|0.0000
|2006.10.09 06:19
|1.2593
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.18
|391375
|2006.10.09 00:00
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2612
|0.0000
|1.2572
|2006.10.09 06:18
|1.2597
|0.00
|0.00
|0.00
|11.91
|386566
|2006.10.03 21:08
|buy
|0.20
|usdchf
|1.2453
|0.0000
|1.2493
|2006.10.04 10:45
|1.2493
|0.00
|0.00
|0.96
|64.04
|386515
|2006.10.03 19:17
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2469
|0.0000
|1.2509
|2006.10.04 10:59
|1.2509
|0.00
|0.00
|0.48
|31.97
|385123
|2006.10.02 15:54
|buy limit
|0.80
|usdchf
|1.2398
|1.2368
|1.2438
|2006.10.02 16:04
|1.2432
|cancelled
|385121
|2006.10.02 15:54
|buy limit
|0.40
|usdchf
|1.2408
|1.2378
|1.2448
|2006.10.02 16:04
|1.2431
|cancelled
|385119
|2006.10.02 15:54
|buy
|0.20
|usdchf
|1.2418
|1.2388
|1.2458
|2006.10.02 16:04
|1.2428
|0.00
|0.00
|0.00
|16.09
|384188
|2006.10.02 08:09
|buy
|0.80
|usdchf
|1.2495
|1.2465
|1.2535
|2006.10.02 08:21
|1.2501
|0.00
|0.00
|0.00
|38.40
|384186
|2006.10.02 08:06
|buy
|0.40
|usdchf
|1.2505
|1.2475
|1.2545
|2006.10.02 08:21
|1.2500
|0.00
|0.00
|0.00
|-16.00
|383778
|2006.09.29 17:22
|buy
|0.20
|usdchf
|1.2515
|1.2465
|1.2555
|2006.10.02 08:21
|1.2501
|0.00
|0.00
|0.95
|-22.40
|382918
|2006.09.29 03:25
|buy limit
|51.20
|usdchf
|1.2330
|1.2230
|1.2430
|2006.10.03 18:55
|1.2458
|cancelled
|382916
|2006.09.29 03:25
|buy limit
|25.60
|usdchf
|1.2345
|1.2245
|1.2445
|2006.10.03 18:55
|1.2458
|cancelled
|382915
|2006.09.29 03:24
|buy limit
|12.80
|usdchf
|1.2360
|1.2260
|1.2460
|2006.10.03 18:55
|1.2458
|cancelled
|382913
|2006.09.29 03:22
|buy limit
|6.40
|usdchf
|1.2375
|1.2275
|1.2475
|2006.10.03 18:55
|1.2458
|cancelled
|382911
|2006.09.29 03:20
|buy limit
|3.20
|usdchf
|1.2390
|1.2290
|1.2490
|2006.10.03 18:55
|1.2458
|cancelled
|382910
|2006.09.29 03:18
|buy limit
|1.60
|usdchf
|1.2405
|1.2305
|1.2505
|2006.10.03 18:55
|1.2458
|cancelled
|382907
|2006.10.02 15:53
|buy
|0.80
|usdchf
|1.2420
|1.2320
|1.2520
|2006.10.02 19:54
|1.2414
|0.00
|0.00
|0.00
|-38.67
|382906
|2006.10.02 15:46
|buy
|0.40
|usdchf
|1.2435
|1.2335
|1.2535
|2006.10.02 19:54
|1.2414
|0.00
|0.00
|0.00
|-67.67
|382905
|2006.10.02 15:31
|buy
|0.20
|usdchf
|1.2450
|1.2350
|1.2550
|2006.10.02 19:54
|1.2414
|0.00
|0.00
|0.00
|-58.00
|391533
|2006.10.09 06:28
|sell
|0.80
|usdcad
|1.1254
|0.0000
|1.1214
|2006.10.09 19:59
|1.1238
|0.00
|0.00
|0.00
|113.90
|387106
|2006.10.04 08:25
|sell
|0.40
|usdcad
|1.1236
|0.0000
|1.1196
|2006.10.09 19:59
|1.1238
|0.00
|0.00
|-14.58
|-7.12
|386578
|2006.10.03 21:42
|sell
|0.20
|usdcad
|1.1220
|0.0000
|1.1180
|2006.10.09 19:59
|1.1238
|0.00
|0.00
|-8.75
|-32.03
|386516
|2006.10.03 19:18
|sell
|0.10
|usdcad
|1.1204
|0.0000
|1.1164
|2006.10.09 19:59
|1.1238
|0.00
|0.00
|-4.37
|-30.25
|392276
|2006.10.10 02:16
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.8657
|1.8684
|1.8754
|2006.10.10 08:27
|1.8684
|0.00
|0.00
|0.00
|54.00
|392199
|2006.10.09 21:46
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8672
|0.0000
|1.8712
|2006.10.10 08:27
|1.8685
|0.00
|0.00
|-0.22
|13.00
|391379
|2006.10.09 00:00
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2591
|0.0000
|1.2631
|2006.10.09 06:19
|1.2603
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|386628
|2006.10.04 00:22
|sell
|0.20
|eurusd
|1.2736
|0.0000
|1.2696
|2006.10.04 10:46
|1.2696
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|386510
|2006.10.03 19:16
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2721
|0.0000
|1.2681
|2006.10.04 12:38
|1.2681
|0.00
|0.00
|0.30
|40.00
|385167
|2006.10.02 16:02
|sell limit
|0.80
|eurusd
|1.2764
|1.2794
|1.2724
|2006.10.02 16:23
|1.2754
|cancelled
|385166
|2006.10.02 16:02
|sell limit
|0.40
|eurusd
|1.2754
|1.2784
|1.2714
|2006.10.02 16:23
|1.2754
|deleted [no money]
|385165
|2006.10.02 16:02
|sell
|0.20
|eurusd
|1.2744
|1.2776
|1.2706
|2006.10.02 16:23
|1.2755
|0.00
|0.00
|0.00
|-22.00
|391795
|2006.10.09 11:25
|buy
|0.10
|audusd
|0.7451
|0.0000
|0.7491
|2006.10.09 20:02
|0.7442
|0.00
|0.00
|0.00
|-18.00
|391531
|2006.10.09 06:22
|buy
|0.10
|audusd
|0.7428
|0.0000
|0.7468
|2006.10.09 11:24
|0.7442
|0.00
|0.00
|0.00
|28.00
|388329
|2006.10.05 08:56
|sell
|0.40
|audusd
|0.7458
|0.0000
|0.7418
|2006.10.09 06:19
|0.7426
|0.00
|0.00
|-8.64
|256.00
|387052
|2006.10.04 07:18
|sell
|0.20
|audusd
|0.7443
|0.0000
|0.7403
|2006.10.09 06:18
|0.7426
|0.00
|0.00
|-10.80
|68.00
|386513
|2006.10.03 19:17
|sell
|0.10
|audusd
|0.7427
|0.0000
|0.7387
|2006.10.09 06:21
|0.7427
|0.00
|0.00
|-6.48
|0.00
|0.00
|0.00
|-48.29
|576.27
|Closed P/L:
|527.98
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|391528
|2006.10.09 06:19
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2607
|0.0000
|1.2647
|1.2512
|0.00
|0.00
|-3.36
|-95.00
|392270
|2006.10.10 02:10
|buy
|0.20
|eurusd
|1.2591
|0.0000
|1.2631
|1.2512
|0.00
|0.00
|-3.36
|-158.00
|392424
|2006.10.10 08:28
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8688
|0.0000
|1.8728
|1.8521
|0.00
|0.00
|-0.22
|-167.00
|392490
|2006.10.10 09:21
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.8673
|0.0000
|1.8713
|1.8521
|0.00
|0.00
|-0.44
|-304.00
|391529
|2006.10.09 06:19
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2594
|0.0000
|1.2554
|1.2741
|0.00
|0.00
|-4.42
|-115.38
|391956
|2006.10.09 14:33
|sell
|0.20
|usdchf
|1.2610
|0.0000
|1.2570
|1.2741
|0.00
|0.00
|-8.85
|-205.64
|392484
|2006.10.10 09:09
|sell
|0.40
|usdchf
|1.2625
|0.0000
|1.2585
|1.2741
|0.00
|0.00
|-8.81
|-364.18
|391383
|2006.10.09 00:02
|sell
|0.10
|usdjpy
|118.97
|0.00
|118.57
|119.76
|0.00
|0.00
|-5.09
|-65.97
|391484
|2006.10.09 04:50
|sell
|0.20
|usdjpy
|119.12
|0.00
|118.72
|119.76
|0.00
|0.00
|-10.18
|-106.88
|392344
|2006.10.10 04:58
|sell
|0.40
|usdjpy
|119.30
|0.00
|118.90
|119.76
|0.00
|0.00
|-10.15
|-153.64
|0.00
|0.00
|-54.88
|-1 735.69
|Floating P/L:
|-1 790.57
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|No transactions
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|0.00
|Credit Facility:
|0.00
|Closed Trade P/L:
|527.98
|Floating P/L:
|-1 790.57
|Margin:
|2 338.23
|Balance:
|2 699.19
|Equity:
|908.62
|Free Margin:
|-1 429.61
|Details:
|Gross Profit:
|876.53
|Gross Loss:
|348.55
|Total Net Profit:
|527.98
|Profit Factor:
|2.51
|Expected Payoff:
|18.86
|Absolute Drawdown:
|138.82
|Maximal Drawdown:
|207.70 (9.27%)
|Relative Drawdown:
|9.27% (207.70)
|Total Trades:
|28
|Short Positions (won %):
|11 (54.55%)
|Long Positions (won %):
|17 (58.82%)
|Profit Trades (% of total):
|16 (57.14%)
|Loss trades (% of total):
|12 (42.86%)
|Largest
|profit trade:
|247.36
|loss trade:
|-67.67
|Average
|profit trade:
|54.78
|loss trade:
|-29.05
|Maximum
|consecutive wins ($):
|7 (323.52)
|consecutive losses ($):
|4 (-186.34)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|323.52 (7)
|consecutive loss (count):
|-186.34 (4)
|Average
|consecutive wins:
|3
|consecutive losses:
|2