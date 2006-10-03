Real Trade

Account: 25947 Name: Ross Currency: USD 2006 October 11, 20:24
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
3865142006.10.03 19:17buy0.10usdjpy117.940.00118.342006.10.06 14:53118.340.000.002.8633.80
3841342006.10.02 01:51buy limit0.80usdjpy117.84117.34118.242006.10.02 02:01118.13cancelled
3841332006.10.02 01:51buy limit0.40usdjpy117.89117.39118.292006.10.02 02:01118.15cancelled
3841322006.10.02 01:51buy0.20usdjpy117.94117.44118.342006.10.02 02:01118.120.000.000.0030.48
3915272006.10.09 06:18buy0.10usdchf1.25970.00000.00002006.10.09 06:191.25930.000.000.00-3.18
3913752006.10.09 00:00sell0.10usdchf1.26120.00001.25722006.10.09 06:181.25970.000.000.0011.91
3865662006.10.03 21:08buy0.20usdchf1.24530.00001.24932006.10.04 10:451.24930.000.000.9664.04
3865152006.10.03 19:17buy0.10usdchf1.24690.00001.25092006.10.04 10:591.25090.000.000.4831.97
3851232006.10.02 15:54buy limit0.80usdchf1.23981.23681.24382006.10.02 16:041.2432cancelled
3851212006.10.02 15:54buy limit0.40usdchf1.24081.23781.24482006.10.02 16:041.2431cancelled
3851192006.10.02 15:54buy0.20usdchf1.24181.23881.24582006.10.02 16:041.24280.000.000.0016.09
3841882006.10.02 08:09buy0.80usdchf1.24951.24651.25352006.10.02 08:211.25010.000.000.0038.40
3841862006.10.02 08:06buy0.40usdchf1.25051.24751.25452006.10.02 08:211.25000.000.000.00-16.00
3837782006.09.29 17:22buy0.20usdchf1.25151.24651.25552006.10.02 08:211.25010.000.000.95-22.40
3829182006.09.29 03:25buy limit51.20usdchf1.23301.22301.24302006.10.03 18:551.2458cancelled
3829162006.09.29 03:25buy limit25.60usdchf1.23451.22451.24452006.10.03 18:551.2458cancelled
3829152006.09.29 03:24buy limit12.80usdchf1.23601.22601.24602006.10.03 18:551.2458cancelled
3829132006.09.29 03:22buy limit6.40usdchf1.23751.22751.24752006.10.03 18:551.2458cancelled
3829112006.09.29 03:20buy limit3.20usdchf1.23901.22901.24902006.10.03 18:551.2458cancelled
3829102006.09.29 03:18buy limit1.60usdchf1.24051.23051.25052006.10.03 18:551.2458cancelled
3829072006.10.02 15:53buy0.80usdchf1.24201.23201.25202006.10.02 19:541.24140.000.000.00-38.67
3829062006.10.02 15:46buy0.40usdchf1.24351.23351.25352006.10.02 19:541.24140.000.000.00-67.67
3829052006.10.02 15:31buy0.20usdchf1.24501.23501.25502006.10.02 19:541.24140.000.000.00-58.00
3915332006.10.09 06:28sell0.80usdcad1.12540.00001.12142006.10.09 19:591.12380.000.000.00113.90
3871062006.10.04 08:25sell0.40usdcad1.12360.00001.11962006.10.09 19:591.12380.000.00-14.58-7.12
3865782006.10.03 21:42sell0.20usdcad1.12200.00001.11802006.10.09 19:591.12380.000.00-8.75-32.03
3865162006.10.03 19:18sell0.10usdcad1.12040.00001.11642006.10.09 19:591.12380.000.00-4.37-30.25
3922762006.10.10 02:16buy0.20gbpusd1.86571.86841.87542006.10.10 08:271.86840.000.000.0054.00
3921992006.10.09 21:46buy0.10gbpusd1.86720.00001.87122006.10.10 08:271.86850.000.00-0.2213.00
3913792006.10.09 00:00buy0.10eurusd1.25910.00001.26312006.10.09 06:191.26030.000.000.0012.00
3866282006.10.04 00:22sell0.20eurusd1.27360.00001.26962006.10.04 10:461.26960.000.000.0080.00
3865102006.10.03 19:16sell0.10eurusd1.27210.00001.26812006.10.04 12:381.26810.000.000.3040.00
3851672006.10.02 16:02sell limit0.80eurusd1.27641.27941.27242006.10.02 16:231.2754cancelled
3851662006.10.02 16:02sell limit0.40eurusd1.27541.27841.27142006.10.02 16:231.2754deleted [no money]
3851652006.10.02 16:02sell0.20eurusd1.27441.27761.27062006.10.02 16:231.27550.000.000.00-22.00
3917952006.10.09 11:25buy0.10audusd0.74510.00000.74912006.10.09 20:020.74420.000.000.00-18.00
3915312006.10.09 06:22buy0.10audusd0.74280.00000.74682006.10.09 11:240.74420.000.000.0028.00
3883292006.10.05 08:56sell0.40audusd0.74580.00000.74182006.10.09 06:190.74260.000.00-8.64256.00
3870522006.10.04 07:18sell0.20audusd0.74430.00000.74032006.10.09 06:180.74260.000.00-10.8068.00
3865132006.10.03 19:17sell0.10audusd0.74270.00000.73872006.10.09 06:210.74270.000.00-6.480.00
  0.00 0.00 -48.29 576.27
Closed P/L: 527.98
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
3915282006.10.09 06:19buy0.10eurusd1.26070.00001.2647 1.25120.000.00-3.36-95.00
3922702006.10.10 02:10buy0.20eurusd1.25910.00001.2631 1.25120.000.00-3.36-158.00
3924242006.10.10 08:28buy0.10gbpusd1.86880.00001.8728 1.85210.000.00-0.22-167.00
3924902006.10.10 09:21buy0.20gbpusd1.86730.00001.8713 1.85210.000.00-0.44-304.00
3915292006.10.09 06:19sell0.10usdchf1.25940.00001.2554 1.27410.000.00-4.42-115.38
3919562006.10.09 14:33sell0.20usdchf1.26100.00001.2570 1.27410.000.00-8.85-205.64
3924842006.10.10 09:09sell0.40usdchf1.26250.00001.2585 1.27410.000.00-8.81-364.18
3913832006.10.09 00:02sell0.10usdjpy118.970.00118.57 119.760.000.00-5.09-65.97
3914842006.10.09 04:50sell0.20usdjpy119.120.00118.72 119.760.000.00-10.18-106.88
3923442006.10.10 04:58sell0.40usdjpy119.300.00118.90 119.760.000.00-10.15-153.64
  0.00 0.00 -54.88 -1 735.69
 Floating P/L: -1 790.57
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 0.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 527.98 Floating P/L: -1 790.57 Margin: 2 338.23
Balance: 2 699.19 Equity: 908.62 Free Margin: -1 429.61
 
Details:
Graph
Gross Profit: 876.53 Gross Loss: 348.55 Total Net Profit: 527.98
Profit Factor: 2.51 Expected Payoff: 18.86  
Absolute Drawdown: 138.82 Maximal Drawdown: 207.70 (9.27%) Relative Drawdown: 9.27% (207.70)
 
Total Trades: 28 Short Positions (won %): 11 (54.55%) Long Positions (won %): 17 (58.82%)
Profit Trades (% of total): 16 (57.14%) Loss trades (% of total): 12 (42.86%)
Largest profit trade: 247.36 loss trade: -67.67
Average profit trade: 54.78 loss trade: -29.05
Maximum consecutive wins ($): 7 (323.52) consecutive losses ($): 4 (-186.34)
Maximal consecutive profit (count): 323.52 (7) consecutive loss (count): -186.34 (4)
Average consecutive wins: 3 consecutive losses: 2