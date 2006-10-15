FXDD

Account: 454173 Name: FXDD_Cost Averaging_V3_Pyramid Currency: USD 2006 October 20, 23:00
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
35548652006.10.15 01:34balanceDeposit5 000.00
35568902006.10.16 01:31buy0.10eurusd1.25031.20031.25132006.10.16 08:201.25130.000.000.0010.00
35568932006.10.16 01:31buy0.10eurjpy149.73144.04149.142006.10.17 19:57149.140.000.000.95-49.68
35569042006.10.16 01:31sell0.10usdchf1.27421.32421.27322006.10.16 10:001.27320.000.000.007.85
35569292006.10.16 01:35buy0.10usdjpy119.77113.84118.942006.10.18 15:40118.940.000.002.58-69.78
35569442006.10.16 01:36sell0.10eurchf1.59291.64291.59192006.10.16 11:141.59190.000.000.007.87
35569742006.10.16 01:38buy0.10usdcad1.13731.08731.13832006.10.16 08:181.13830.000.000.008.79
35624582006.10.16 08:19buy0.10usdcad1.13861.08661.13762006.10.16 17:161.13760.000.000.00-8.79
35624842006.10.16 08:20buy0.10eurusd1.25151.20151.25252006.10.16 11:081.25250.000.000.0010.00
35646072006.10.16 10:01sell0.10usdchf1.27281.32281.27182006.10.16 11:071.27180.000.000.007.86
35648892006.10.16 10:07buy0.20usdjpy119.44113.84118.942006.10.18 15:40118.940.000.005.14-84.08
35652062006.10.16 10:15buy0.20eurjpy149.39144.04149.142006.10.17 19:57149.140.000.001.89-42.11
35679612006.10.16 11:08buy0.10eurusd1.25281.20281.25382006.10.17 01:371.25380.000.00-0.7910.00
35681712006.10.16 11:09sell0.10usdchf1.27111.32111.27012006.10.16 16:101.27010.000.000.007.87
35683502006.10.16 11:14sell0.10eurchf1.59151.64151.59052006.10.17 10:561.59050.000.00-0.697.88
35767542006.10.16 15:52buy0.30usdjpy119.11113.84118.942006.10.18 15:40118.940.000.007.72-42.88
35776332006.10.16 16:10sell0.10usdchf1.26981.31981.26882006.10.17 10:511.26880.000.00-1.117.88
35777052006.10.16 16:13buy0.20usdcad1.13561.08661.13762006.10.16 17:161.13760.000.000.0035.16
35795742006.10.16 17:17buy0.10usdcad1.13781.08781.13882006.10.16 18:321.13880.000.000.008.78
35810612006.10.16 18:32buy0.10usdcad1.13921.08711.13812006.10.17 16:011.13810.000.000.46-9.67
35827302006.10.16 20:10buy0.30eurjpy149.09144.04149.142006.10.17 19:57149.140.000.002.8412.64
35864422006.10.17 01:38buy0.10eurusd1.25421.20421.25522006.10.17 16:221.25520.000.000.0010.00
35940382006.10.17 10:52sell0.10usdchf1.26851.31851.26752006.10.17 11:591.26750.000.000.007.89
35943132006.10.17 10:57sell0.10eurchf1.59011.64011.58912006.10.17 12:471.58910.000.000.007.89
35961192006.10.17 11:43buy0.50usdjpy118.80113.84118.942006.10.18 15:40118.940.000.006.4458.85
35968752006.10.17 12:00buy0.50eurjpy148.74144.04149.142006.10.17 19:57149.140.000.000.00168.44
35971912006.10.17 12:01buy0.10usdchf1.26771.21771.26872006.10.17 12:031.26870.000.000.007.88
35973812006.10.17 12:04buy0.10usdchf1.26901.21901.27002006.10.17 15:301.27000.000.000.007.87
35989652006.10.17 12:48sell0.10eurchf1.58881.64091.58992006.10.19 10:431.58990.000.00-2.64-8.69
35992132006.10.17 12:55buy0.20usdcad1.13611.08711.13812006.10.17 16:011.13810.000.000.0035.15
36022652006.10.17 15:31buy0.10usdchf1.26971.21761.26862006.10.18 00:101.26860.000.000.87-8.67
36038382006.10.17 16:02buy0.10usdcad1.13871.08871.13972006.10.17 21:191.13970.000.000.008.77
36052792006.10.17 16:20buy0.20usdchf1.26661.21761.26862006.10.18 00:101.26860.000.001.7431.53
36057232006.10.17 16:23buy0.10eurusd1.25521.20521.25622006.10.17 18:421.25620.000.000.0010.00
36113332006.10.17 18:42buy0.10eurusd1.25641.20431.25532006.10.18 01:171.25530.000.00-0.79-11.00
36141492006.10.17 19:57buy0.10eurjpy149.18143.78148.882006.10.18 02:05148.880.000.000.95-25.28
36163092006.10.17 21:20buy0.10usdcad1.13991.08991.14092006.10.17 21:521.14090.000.000.008.77
36169852006.10.17 21:53buy0.10usdcad1.14131.08911.14012006.10.18 15:301.14010.000.000.46-10.53
36193122006.10.18 00:07buy0.20eurjpy148.88143.78148.882006.10.18 02:05148.880.000.000.000.00
36194112006.10.18 00:10buy0.10usdchf1.26881.21881.26982006.10.18 15:401.26980.000.000.007.88
36204862006.10.18 00:51buy0.20eurusd1.25331.20431.25532006.10.18 01:171.25530.000.000.0040.00
36205932006.10.18 00:53buy0.30eurjpy148.57143.78148.882006.10.18 02:05148.880.000.000.0078.39
36206852006.10.18 00:57buy0.80usdjpy118.49113.84118.942006.10.18 15:40118.940.000.000.00302.67
36215802006.10.18 01:18buy0.10eurusd1.25551.20351.25452006.10.19 10:041.25450.000.00-2.20-10.00
36228742006.10.18 02:06buy0.10eurjpy148.89143.68148.782006.10.18 10:08148.780.000.000.00-9.28
36301512006.10.18 09:39buy0.20eurjpy148.58143.68148.782006.10.18 10:08148.780.000.000.0033.75
36314762006.10.18 10:09buy0.10eurjpy148.79143.79148.892006.10.18 12:05148.890.000.000.008.43
36351702006.10.18 12:06sell0.10eurjpy148.85154.05148.952006.10.19 10:08148.950.000.00-3.25-8.42
36365982006.10.18 13:08buy0.20usdcad1.13801.08911.14012006.10.18 15:301.14010.000.000.0036.84
36404352006.10.18 15:31buy0.10usdcad1.14041.08611.13712006.10.20 16:041.12050.000.001.96-177.60
36416712006.10.18 15:40buy0.10usdjpy118.97113.97119.072006.10.18 15:55119.070.000.000.008.40
36419252006.10.18 15:41buy0.10usdchf1.27031.22031.27132006.10.18 16:061.27130.000.000.007.87
36432842006.10.18 15:52buy0.20eurusd1.25251.20351.25452006.10.19 10:041.25450.000.00-4.4140.00
36436612006.10.18 15:56buy0.10usdjpy119.10113.42118.522006.10.20 17:03118.520.000.005.27-48.94
36445682006.10.18 16:07buy0.10usdchf1.27151.22151.27252006.10.18 16:111.27250.000.000.007.85
36453752006.10.18 16:12buy0.10usdchf1.27311.20781.25882006.10.20 09:191.25880.000.003.60-113.60
36453812006.10.18 16:12sell0.20eurchf1.59191.64091.58992006.10.19 10:431.58990.000.00-3.9031.60
36532882006.10.18 20:21buy0.20usdcad1.13721.08611.13712006.10.20 16:041.12050.000.003.92-298.08
36566052006.10.19 00:29buy0.20usdchf1.26991.21371.26472006.10.19 20:471.25640.000.000.00-214.90
36575312006.10.19 02:08sell0.20eurjpy149.15154.05148.952006.10.19 10:08148.950.000.000.0033.69
36628132006.10.19 09:45buy0.20usdjpy118.78113.42118.522006.10.20 17:03118.520.000.002.57-43.87
36633842006.10.19 10:05buy0.10eurusd1.25471.20471.25572006.10.19 10:381.25570.000.000.0010.00
36634972006.10.19 10:09sell0.10eurjpy148.92153.92148.822006.10.19 10:51148.820.000.000.008.44
36649022006.10.19 10:39buy0.10eurusd1.25591.20591.25692006.10.19 12:001.25690.000.000.0010.00
36649162006.10.19 10:39buy0.30usdchf1.26671.21371.26472006.10.19 20:471.25640.000.000.00-245.94
36653352006.10.19 10:44sell0.10eurchf1.58971.63971.58872006.10.19 16:191.58870.000.000.007.91
36656502006.10.19 10:52sell0.10eurjpy148.81154.03148.932006.10.19 16:49148.930.000.000.00-10.15
36687192006.10.19 12:01sell0.20eurjpy149.14154.03148.932006.10.19 16:49148.930.000.000.0035.50
36687612006.10.19 12:01buy0.10eurusd1.25751.20751.25852006.10.19 16:431.25850.000.000.0010.00
36736302006.10.19 16:20sell0.10eurchf1.58851.63851.58752006.10.19 20:461.58750.000.000.007.96
36738172006.10.19 16:23buy0.50usdchf1.26331.21371.26472006.10.19 20:471.25640.000.000.00-274.59
36748302006.10.19 16:43buy0.30usdjpy118.43113.42118.522006.10.20 17:03118.520.000.003.8622.78
36750392006.10.19 16:44buy0.10eurusd1.25861.20861.25962006.10.19 17:351.25960.000.000.0010.00
36760222006.10.19 16:51sell0.10eurjpy148.86154.30149.202006.10.20 12:51149.200.000.00-1.14-28.75
36760602006.10.19 16:51buy0.30usdcad1.13391.08611.13712006.10.20 16:041.12050.000.004.51-358.77
36782272006.10.19 17:36buy0.10eurusd1.25971.20971.26072006.10.19 19:001.26070.000.000.0010.00
36820632006.10.19 19:01buy0.10eurusd1.26151.21151.26252006.10.19 20:461.26250.000.000.0010.00
36820752006.10.19 19:01buy0.80usdchf1.26001.21371.26472006.10.19 20:471.25640.000.000.00-229.23
36852792006.10.19 20:25buy0.50usdjpy118.13113.42118.522006.10.20 17:03118.520.000.006.44164.53
36857242006.10.19 20:47buy0.10eurusd1.26281.21281.26382006.10.19 21:201.26380.000.000.0010.00
36857532006.10.19 20:47buy1.30usdchf1.25661.20781.25882006.10.20 09:191.25880.000.0011.32227.20
36865132006.10.19 21:18sell0.20eurjpy149.18154.30149.202006.10.20 12:51149.200.000.00-2.27-3.38
36868252006.10.19 21:21buy0.10eurusd1.26411.21201.26302006.10.20 16:021.26300.000.00-0.79-11.00
36922412006.10.20 03:18sell0.30eurjpy149.53154.30149.202006.10.20 12:51149.200.000.000.0083.70
36973982006.10.20 09:20buy0.10usdchf1.25911.20911.26012006.10.20 17:561.26010.000.000.007.94
37035432006.10.20 12:58buy0.20eurusd1.26091.21201.26302006.10.20 16:021.26300.000.000.0042.00
37060412006.10.20 14:26buy1.30usdcad1.12421.07801.12902006.10.20 14:381.12300.000.000.00-138.91
37084122006.10.20 16:02buy0.10eurusd1.26321.21111.26212006.10.20 21:591.26210.000.000.00-11.00
37085182006.10.20 16:04buy0.10usdcad1.12101.07101.12202006.10.20 16:381.12200.000.000.008.91
37092322006.10.20 16:39buy0.10usdcad1.12231.07231.12332006.10.20 17:021.12330.000.000.008.90
37104422006.10.20 17:03buy0.10usdcad1.12361.07361.12462006.10.20 17:541.12460.000.000.008.89
37107702006.10.20 17:04buy0.10usdjpy118.60113.60118.702006.10.20 17:37118.700.000.000.008.43
37134692006.10.20 17:57buy0.20eurusd1.26001.21111.26212006.10.20 21:591.26210.000.000.0042.00
  0.00 0.00 51.51 -709.49
Closed P/L: -657.98
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
36857562006.10.19 20:47sell0.10eurchf1.58631.63631.5853 1.58850.000.00-1.40-17.48
37031562006.10.20 12:52sell0.10eurjpy149.14154.37149.27 149.780.000.00-1.14-53.92
37107772006.10.20 17:04sell0.20eurjpy149.48154.37149.27 149.780.000.00-2.27-50.55
37174632006.10.20 22:00sell0.10eurusd1.26181.31181.2608 1.26200.000.000.58-2.00
37132402006.10.20 17:55buy0.10usdcad1.12481.07481.1258 1.12500.000.000.461.78
37134782006.10.20 17:57buy0.10usdchf1.26041.21041.2614 1.25860.000.000.87-14.30
37124172006.10.20 17:38buy0.10usdjpy118.73113.73118.83 118.670.000.001.29-5.06
  0.00 0.00 -1.61 -141.53
 Floating P/L: -143.14
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 5 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: -657.98 Floating P/L: -143.14 Margin: 930.75
Balance: 4 342.02 Equity: 4 198.88 Free Margin: 3 268.13
 
Details:
Graph
Gross Profit: 1 919.82 Gross Loss: 2 577.80 Total Net Profit: -657.98
Profit Factor: 0.74 Expected Payoff: -7.15  
Absolute Drawdown: 885.21 Maximal Drawdown: 1 751.26 (29.85%) Relative Drawdown: 29.85% (1 751.26)
 
Total Trades: 92 Short Positions (won %): 20 (75.00%) Long Positions (won %): 72 (63.89%)
Profit Trades (% of total): 61 (66.30%) Loss trades (% of total): 31 (33.70%)
Largest profit trade: 302.67 loss trade: -354.26
Average profit trade: 31.47 loss trade: -83.15
Maximum consecutive wins ($): 10 (133.79) consecutive losses ($): 4 (-964.66)
Maximal consecutive profit (count): 404.80 (3) consecutive loss (count): -964.66 (4)
Average consecutive wins: 3 consecutive losses: 2