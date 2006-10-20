|Account: 449221
|Name: Amritendu Maji
|Currency: USD
|2006 October 20, 23:00
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|3710766
|2006.10.20 17:04
|buy
|0.10
|usdjpy
|118.60
|113.60
|118.70
|2006.10.20 17:37
|118.70
|0.00
|0.00
|0.00
|8.43
|
|12323
|CostAvg-Pyramid-0[tp]
|3710847
|2006.10.20 17:05
|buy
|0.10
|eurjpy
|149.54
|144.54
|149.64
|2006.10.20 17:20
|149.64
|0.00
|0.00
|0.00
|8.42
|
|12323
|CostAvg-Pyramid-0[tp]
|3709151
|2006.10.20 16:32
|buy
|0.10
|eurjpy
|149.41
|144.41
|149.51
|2006.10.20 17:04
|149.51
|0.00
|0.00
|0.00
|8.44
|
|12323
|CostAvg-Pyramid-0[tp]
|3674826
|2006.10.19 16:43
|buy
|0.30
|usdjpy
|118.43
|113.42
|118.52
|2006.10.20 17:03
|118.52
|0.00
|0.00
|3.86
|22.78
|
|12323
|CostAvg-Pyramid-2[tp]
|3685284
|2006.10.19 20:25
|buy
|0.50
|usdjpy
|118.14
|113.42
|118.52
|2006.10.20 17:03
|118.52
|0.00
|0.00
|6.44
|160.31
|
|12323
|CostAvg-Pyramid-3[tp]
|3662812
|2006.10.19 09:45
|buy
|0.20
|usdjpy
|118.78
|113.42
|118.52
|2006.10.20 17:03
|118.52
|0.00
|0.00
|2.57
|-43.87
|
|12323
|CostAvg-Pyramid-1[tp]
|3643674
|2006.10.18 15:56
|buy
|0.10
|usdjpy
|119.10
|113.42
|118.52
|2006.10.20 17:03
|118.52
|0.00
|0.00
|5.27
|-48.94
|
|12323
|CostAvg-Pyramid-0[tp]
|3702521
|2006.10.20 12:25
|buy
|0.10
|eurjpy
|149.29
|144.29
|149.39
|2006.10.20 16:31
|149.39
|0.00
|0.00
|0.00
|8.46
|
|12323
|CostAvg-Pyramid-0[tp]
|3706578
|2006.10.20 14:41
|sell
|0.10
|usdcad
|1.1224
|1.1724
|1.1214
|2006.10.20 16:02
|1.1214
|0.00
|0.00
|0.00
|8.92
|
|12323
|CostAvg-Pyramid-0[tp]
|3686939
|2006.10.19 21:28
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2637
|1.2117
|1.2627
|2006.10.20 16:00
|1.2627
|0.00
|0.00
|-0.79
|-10.00
|
|12323
|CostAvg-Pyramid-0[tp]
|3703800
|2006.10.20 13:01
|buy
|0.20
|eurusd
|1.2607
|1.2117
|1.2627
|2006.10.20 16:00
|1.2627
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|
|12323
|CostAvg-Pyramid-1[tp]
|3640426
|2006.10.18 15:31
|buy
|0.10
|usdcad
|1.1403
|1.0789
|1.1299
|2006.10.20 14:41
|1.1224
|0.00
|0.00
|1.96
|-159.48
|
|12323
|CostAvg-Pyramid-0
|3653286
|2006.10.18 20:21
|buy
|0.20
|usdcad
|1.1372
|1.0789
|1.1299
|2006.10.20 14:41
|1.1224
|0.00
|0.00
|3.92
|-263.72
|
|12323
|CostAvg-Pyramid-1
|3676054
|2006.10.19 16:51
|buy
|0.30
|usdcad
|1.1341
|1.0789
|1.1299
|2006.10.20 14:41
|1.1224
|0.00
|0.00
|4.51
|-312.72
|
|12323
|CostAvg-Pyramid-2
|3682031
|2006.10.19 19:01
|buy
|0.50
|usdcad
|1.1315
|1.0789
|1.1299
|2006.10.20 14:41
|1.1224
|0.00
|0.00
|7.52
|-405.38
|
|12323
|CostAvg-Pyramid-3
|3688210
|2006.10.19 22:16
|buy
|0.80
|usdcad
|1.1283
|1.0789
|1.1299
|2006.10.20 14:41
|1.1224
|0.00
|0.00
|12.02
|-420.53
|
|12323
|CostAvg-Pyramid-4
|3705967
|2006.10.20 14:25
|buy
|1.30
|usdcad
|1.1249
|1.0789
|1.1299
|2006.10.20 14:41
|1.1224
|0.00
|0.00
|0.00
|-289.56
|
|12323
|CostAvg-Pyramid-5
|3690616
|2006.10.20 01:15
|sell
|0.10
|eurjpy
|149.37
|154.37
|149.27
|2006.10.20 12:23
|149.27
|0.00
|0.00
|0.00
|8.45
|
|12323
|CostAvg-Pyramid-0[tp]
|3681194
|2006.10.19 18:48
|buy
|0.10
|audusd
|0.7589
|0.7089
|0.7599
|2006.10.20 09:09
|0.7599
|0.00
|0.00
|0.02
|10.00
|
|12323
|CostAvg-Pyramid-0[tp]
|3690431
|2006.10.20 01:00
|buy
|0.10
|eurjpy
|149.27
|144.27
|149.37
|2006.10.20 01:13
|149.37
|0.00
|0.00
|0.00
|8.45
|
|12323
|CostAvg-Pyramid-0[tp]
|3428161
|2006.10.10 05:46
|buy
|0.10
|eurjpy
|150.17
|144.18
|149.28
|2006.10.20 00:56
|149.28
|0.00
|0.00
|11.03
|-75.26
|
|12323
|CostAvg -Pyramid-0[tp]
|3596985
|2006.10.17 12:00
|buy
|0.80
|eurjpy
|148.92
|144.18
|149.28
|2006.10.20 00:56
|149.28
|0.00
|0.00
|38.83
|243.53
|
|12323
|CostAvg-Pyramid-4[tp]
|3583339
|2006.10.16 20:57
|buy
|0.50
|eurjpy
|149.06
|144.18
|149.28
|2006.10.20 00:56
|149.28
|0.00
|0.00
|29.00
|93.02
|
|12323
|CostAvg-Pyramid-3[tp]
|3565196
|2006.10.16 10:15
|buy
|0.30
|eurjpy
|149.38
|144.18
|149.28
|2006.10.20 00:56
|149.28
|0.00
|0.00
|17.40
|-25.37
|
|12323
|CostAvg-Pyramid-2[tp]
|3561618
|2006.10.16 07:04
|buy
|0.20
|eurjpy
|149.70
|144.18
|149.28
|2006.10.20 00:56
|149.28
|0.00
|0.00
|11.59
|-71.03
|
|12323
|CostAvg-Pyramid-1[tp]
|3686021
|2006.10.19 20:56
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2630
|1.2130
|1.2640
|2006.10.19 21:20
|1.2640
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|
|12323
|CostAvg-Pyramid-0[tp]
|3684726
|2006.10.19 20:10
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2619
|1.2119
|1.2629
|2006.10.19 20:55
|1.2629
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|
|12323
|CostAvg-Pyramid-0[tp]
|3679085
|2006.10.19 17:44
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2607
|1.2107
|1.2617
|2006.10.19 20:09
|1.2617
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|
|12323
|CostAvg-Pyramid-0[tp]
|3665079
|2006.10.19 10:41
|buy
|0.10
|audusd
|0.7576
|0.7076
|0.7586
|2006.10.19 18:47
|0.7586
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|
|12323
|CostAvg-Pyramid-0[tp]
|3675643
|2006.10.19 16:47
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2594
|1.2094
|1.2604
|2006.10.19 17:43
|1.2604
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|
|12323
|CostAvg-Pyramid-0[tp]
|3660919
|2006.10.19 07:00
|buy
|0.30
|eurusd
|1.2543
|1.2081
|1.2591
|2006.10.19 16:46
|1.2591
|0.00
|0.00
|0.00
|144.00
|
|12323
|CostAvg-Pyramid-2[tp]
|3388143
|2006.10.06 15:40
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2647
|1.2081
|1.2591
|2006.10.19 16:46
|1.2591
|0.00
|0.00
|-10.52
|-56.00
|
|12323
|CostAvg -Pyramid-0[tp]
|3390461
|2006.10.06 15:56
|buy
|0.20
|eurusd
|1.2606
|1.2081
|1.2591
|2006.10.19 16:46
|1.2591
|0.00
|0.00
|-21.05
|-30.00
|
|12323
|CostAvg -Pyramid-1[tp]
|3662373
|2006.10.19 09:26
|buy
|0.10
|audusd
|0.7562
|0.7062
|0.7572
|2006.10.19 10:40
|0.7572
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|
|12323
|CostAvg-Pyramid-0[tp]
|3578588
|2006.10.16 16:51
|buy
|0.10
|audusd
|0.7548
|0.7048
|0.7558
|2006.10.19 09:25
|0.7558
|0.00
|0.00
|0.25
|10.00
|
|12323
|CostAvg-Pyramid-0[tp]
|3620404
|2006.10.18 00:48
|buy
|0.20
|eurjpy
|148.61
|144.12
|149.22
|2006.10.19 07:14
|149.06
|0.00
|0.00
|5.91
|75.73
|
|12323
|CostAvg-Pyramid-1
|3647302
|2006.10.18 16:35
|buy
|0.20
|eurgbp
|0.6698
|0.6222
|0.6732
|2006.10.19 07:14
|0.6711
|0.00
|0.00
|-3.67
|48.57
|
|12323
|CostAvg-Pyramid-1
|3561638
|2006.10.16 07:06
|buy
|0.20
|eurusd
|1.2504
|1.2073
|1.2583
|2006.10.19 06:59
|1.2541
|0.00
|0.00
|-7.56
|74.00
|
|12323
|CostAvg-Pyramid-1
|3644970
|2006.10.18 16:10
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2721
|1.2221
|1.2731
|2006.10.18 16:12
|1.2731
|0.00
|0.00
|0.00
|7.85
|
|12323
|CostAvg-Pyramid-0[tp]
|3643928
|2006.10.18 15:59
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2709
|1.2209
|1.2719
|2006.10.18 16:09
|1.2719
|0.00
|0.00
|0.00
|7.86
|
|12323
|CostAvg-Pyramid-0[tp]
|3594037
|2006.10.17 10:52
|buy
|0.30
|usdchf
|1.2688
|1.2197
|1.2707
|2006.10.18 15:58
|1.2707
|0.00
|0.00
|2.61
|44.86
|
|12323
|CostAvg-Pyramid-2[tp]
|3611027
|2006.10.17 18:40
|buy
|0.20
|usdchf
|1.2655
|1.2197
|1.2707
|2006.10.18 15:58
|1.2707
|0.00
|0.00
|1.74
|81.84
|
|12323
|CostAvg-Pyramid-1[tp]
|3560091
|2006.10.16 05:07
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2754
|1.2197
|1.2707
|2006.10.18 15:58
|1.2707
|0.00
|0.00
|1.74
|-36.99
|
|12323
|CostAvg-Pyramid-0[tp]
|3567676
|2006.10.16 11:07
|buy
|0.20
|usdchf
|1.2723
|1.2197
|1.2707
|2006.10.18 15:58
|1.2707
|0.00
|0.00
|3.48
|-25.18
|
|12323
|CostAvg-Pyramid-1[tp]
|3548125
|2006.10.13 17:31
|buy
|0.10
|usdjpy
|119.85
|113.97
|119.07
|2006.10.18 15:55
|119.07
|0.00
|0.00
|3.84
|-65.51
|
|12323
|CostAvg -Pyramid-0[tp]
|3568382
|2006.10.16 11:16
|buy
|0.30
|usdjpy
|119.24
|113.97
|119.07
|2006.10.18 15:55
|119.07
|0.00
|0.00
|7.72
|-42.83
|
|12323
|CostAvg-Pyramid-2[tp]
|3592734
|2006.10.17 09:53
|buy
|0.50
|usdjpy
|118.93
|113.97
|119.07
|2006.10.18 15:55
|119.07
|0.00
|0.00
|6.44
|58.79
|
|12323
|CostAvg-Pyramid-3[tp]
|3599043
|2006.10.17 12:51
|buy
|0.80
|usdjpy
|118.63
|113.97
|119.07
|2006.10.18 15:55
|119.07
|0.00
|0.00
|10.30
|295.62
|
|12323
|CostAvg-Pyramid-4[tp]
|3564415
|2006.10.16 10:00
|buy
|0.20
|usdjpy
|119.54
|113.97
|119.07
|2006.10.18 15:55
|119.07
|0.00
|0.00
|5.14
|-78.95
|
|12323
|CostAvg-Pyramid-1[tp]
|3636892
|2006.10.18 13:26
|buy
|0.20
|usdcad
|1.1377
|1.0887
|1.1397
|2006.10.18 15:30
|1.1397
|0.00
|0.00
|0.00
|35.09
|
|12323
|CostAvg-Pyramid-1[tp]
|3616943
|2006.10.17 21:51
|buy
|0.10
|usdcad
|1.1408
|1.0887
|1.1397
|2006.10.18 15:30
|1.1397
|0.00
|0.00
|0.46
|-9.65
|
|12323
|CostAvg-Pyramid-0[tp]
|3603975
|2006.10.17 16:06
|buy
|0.10
|usdcad
|1.1395
|1.0895
|1.1405
|2006.10.17 21:50
|1.1405
|0.00
|0.00
|0.00
|8.77
|
|12323
|CostAvg-Pyramid-0[tp]
|3579798
|2006.10.16 17:29
|buy
|0.10
|usdcad
|1.1382
|1.0882
|1.1392
|2006.10.17 16:05
|1.1392
|0.00
|0.00
|0.46
|8.78
|
|12323
|CostAvg-Pyramid-0[tp]
|3577604
|2006.10.16 16:10
|buy
|0.20
|usdcad
|1.1358
|1.0868
|1.1378
|2006.10.16 17:28
|1.1378
|0.00
|0.00
|0.00
|35.16
|
|12323
|CostAvg-Pyramid-1[tp]
|3562597
|2006.10.16 08:21
|buy
|0.10
|usdcad
|1.1388
|1.0868
|1.1378
|2006.10.16 17:28
|1.1378
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.79
|
|12323
|CostAvg-Pyramid-0[tp]
|3575540
|2006.10.16 15:35
|buy
|0.10
|audusd
|0.7535
|0.7035
|0.7545
|2006.10.16 16:50
|0.7545
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|
|12323
|CostAvg-Pyramid-0[tp]
|3569388
|2006.10.16 11:43
|buy
|0.10
|audusd
|0.7522
|0.7022
|0.7532
|2006.10.16 15:34
|0.7532
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|
|12323
|CostAvg-Pyramid-0[tp]
|3544959
|2006.10.13 16:45
|buy
|0.20
|audusd
|0.7498
|0.7008
|0.7518
|2006.10.16 11:43
|0.7518
|0.00
|0.00
|0.06
|40.00
|
|12323
|CostAvg -Pyramid-1[tp]
|3538439
|2006.10.13 15:30
|buy
|0.10
|audusd
|0.7529
|0.7008
|0.7518
|2006.10.16 11:43
|0.7518
|0.00
|0.00
|0.03
|-11.00
|
|12323
|CostAvg -Pyramid-0[tp]
|3540365
|2006.10.13 15:35
|buy
|0.10
|usdcad
|1.1375
|1.0875
|1.1385
|2006.10.16 08:20
|1.1385
|0.00
|0.00
|0.46
|8.78
|
|12323
|CostAvg -Pyramid-0[tp]
|3553999
|2006.10.13 21:56
|buy
|0.20
|usdchf
|1.2730
|1.2241
|1.2751
|2006.10.16 05:07
|1.2751
|0.00
|0.00
|1.75
|32.94
|
|12323
|CostAvg -Pyramid-1[tp]
|3546117
|2006.10.13 17:02
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2762
|1.2241
|1.2751
|2006.10.16 05:07
|1.2751
|0.00
|0.00
|0.87
|-8.63
|
|12323
|CostAvg -Pyramid-0[tp]
|3452645
|2006.10.10 16:39
|buy
|0.10
|usdjpy
|119.73
|114.73
|119.83
|2006.10.13 17:30
|119.83
|0.00
|0.00
|6.30
|8.35
|
|12323
|CostAvg -Pyramid-0[tp]
|3541131
|2006.10.13 15:38
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2742
|1.2242
|1.2752
|2006.10.13 17:01
|1.2752
|0.00
|0.00
|0.00
|7.84
|
|12323
|CostAvg -Pyramid-0[tp]
|3465840
|2006.10.11 09:59
|buy
|0.10
|eurchf
|1.5946
|1.5446
|1.5956
|2006.10.13 15:59
|1.5956
|0.00
|0.00
|1.51
|7.84
|
|12323
|CostAvg -Pyramid-0[tp]
|3540219
|2006.10.13 15:34
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2723
|1.2223
|1.2733
|2006.10.13 15:37
|1.2733
|0.00
|0.00
|0.00
|7.85
|
|12323
|CostAvg -Pyramid-0[tp]
|3538058
|2006.10.13 15:21
|buy
|0.10
|usdcad
|1.1357
|1.0857
|1.1367
|2006.10.13 15:34
|1.1367
|0.00
|0.00
|0.00
|8.80
|
|12323
|CostAvg -Pyramid-0[tp]
|3535930
|2006.10.13 13:56
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2706
|1.2206
|1.2716
|2006.10.13 15:33
|1.2716
|0.00
|0.00
|0.00
|7.86
|
|12323
|CostAvg -Pyramid-0[tp]
|3518754
|2006.10.13 00:48
|buy
|0.10
|audusd
|0.7515
|0.7015
|0.7525
|2006.10.13 15:30
|0.7525
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|
|12323
|CostAvg -Pyramid-0[tp]
|3534443
|2006.10.13 12:17
|buy
|0.10
|usdcad
|1.1345
|1.0845
|1.1355
|2006.10.13 15:20
|1.1355
|0.00
|0.00
|0.00
|8.81
|
|12323
|CostAvg -Pyramid-0[tp]
|3525449
|2006.10.13 06:00
|buy
|0.30
|usdchf
|1.2671
|1.2192
|1.2702
|2006.10.13 13:55
|1.2702
|0.00
|0.00
|0.00
|73.22
|
|12323
|CostAvg -Pyramid-2[tp]
|3512210
|2006.10.12 17:04
|buy
|0.20
|usdchf
|1.2702
|1.2192
|1.2702
|2006.10.13 13:55
|1.2702
|0.00
|0.00
|1.75
|0.00
|
|12323
|CostAvg -Pyramid-1[tp]
|3510106
|2006.10.12 16:05
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2733
|1.2192
|1.2702
|2006.10.13 13:55
|1.2702
|0.00
|0.00
|0.87
|-24.41
|
|12323
|CostAvg -Pyramid-0[tp]
|3524815
|2006.10.13 05:26
|buy
|0.10
|usdcad
|1.1334
|1.0834
|1.1344
|2006.10.13 12:16
|1.1344
|0.00
|0.00
|0.00
|8.82
|
|12323
|CostAvg -Pyramid-0[tp]
|3462537
|2006.10.11 05:01
|sell
|0.20
|usdcad
|1.1329
|1.1842
|1.1332
|2006.10.13 05:23
|1.1332
|0.00
|0.00
|-5.49
|-5.29
|
|12323
|CostAvg -Pyramid-1[tp]
|3465254
|2006.10.11 09:43
|sell
|0.30
|usdcad
|1.1361
|1.1842
|1.1332
|2006.10.13 05:23
|1.1332
|0.00
|0.00
|-8.24
|76.77
|
|12323
|CostAvg -Pyramid-2[tp]
|3455149
|2006.10.10 17:44
|sell
|0.10
|usdcad
|1.1308
|1.1842
|1.1332
|2006.10.13 05:23
|1.1332
|0.00
|0.00
|-3.47
|-21.18
|
|12323
|CostAvg -Pyramid-0[tp]
|3508037
|2006.10.12 15:38
|buy
|0.10
|audusd
|0.7504
|0.7004
|0.7514
|2006.10.13 00:47
|0.7514
|0.00
|0.00
|0.03
|10.00
|
|12323
|CostAvg -Pyramid-0[tp]
|3504470
|2006.10.12 14:31
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2719
|1.2219
|1.2729
|2006.10.12 16:04
|1.2729
|0.00
|0.00
|0.00
|7.86
|
|12323
|CostAvg -Pyramid-0[tp]
|3496941
|2006.10.12 10:11
|buy
|0.10
|audusd
|0.7491
|0.6991
|0.7501
|2006.10.12 15:37
|0.7501
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|
|12323
|CostAvg -Pyramid-0[tp]
|3484148
|2006.10.11 21:53
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2729
|1.2206
|1.2716
|2006.10.12 14:30
|1.2716
|0.00
|0.00
|2.62
|-10.22
|
|12323
|CostAvg -Pyramid-0[tp]
|3495927
|2006.10.12 10:05
|buy
|0.20
|usdchf
|1.2695
|1.2206
|1.2716
|2006.10.12 14:30
|1.2716
|0.00
|0.00
|0.00
|33.03
|
|12323
|CostAvg -Pyramid-1[tp]
|3293531
|2006.10.03 08:02
|buy
|0.10
|audusd
|0.7477
|0.6977
|0.7487
|2006.10.12 10:11
|0.7487
|0.00
|0.00
|0.66
|10.00
|
|12323
|CostAvg -PyramidNumOfTrades[tp]
|3481659
|2006.10.11 21:25
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2735
|1.3235
|1.2725
|2006.10.11 21:51
|1.2725
|0.00
|0.00
|0.00
|7.86
|
|12323
|CostAvg -Pyramid-0[tp]
|3481221
|2006.10.11 21:21
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2729
|1.2229
|1.2739
|2006.10.11 21:24
|1.2739
|0.00
|0.00
|0.00
|7.85
|
|12323
|CostAvg -Pyramid-0[tp]
|3460329
|2006.10.11 00:44
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2720
|1.2220
|1.2730
|2006.10.11 21:20
|1.2730
|0.00
|0.00
|0.00
|7.86
|
|12323
|CostAvg -Pyramid-0[tp]
|3460247
|2006.10.11 00:41
|buy
|0.10
|eurchf
|1.5932
|1.5432
|1.5942
|2006.10.11 09:58
|1.5942
|0.00
|0.00
|0.00
|7.86
|
|12323
|CostAvg -Pyramid-0[tp]
|3458883
|2006.10.10 21:58
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2706
|1.2206
|1.2716
|2006.10.11 00:43
|1.2716
|0.00
|0.00
|0.87
|7.86
|
|12323
|CostAvg -Pyramid-0[tp]
|3438660
|2006.10.10 11:33
|buy
|0.10
|eurchf
|1.5917
|1.5417
|1.5927
|2006.10.11 00:40
|1.5927
|0.00
|0.00
|0.38
|7.87
|
|12323
|CostAvg -Pyramid-0[tp]
|3446849
|2006.10.10 14:18
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2695
|1.2195
|1.2705
|2006.10.10 21:57
|1.2705
|0.00
|0.00
|0.00
|7.87
|
|12323
|CostAvg -Pyramid-0[tp]
|3454393
|2006.10.10 17:23
|sell
|0.10
|usdcad
|1.1322
|1.1822
|1.1312
|2006.10.10 17:43
|1.1312
|0.00
|0.00
|0.00
|8.85
|
|12323
|CostAvg -Pyramid-0[tp]
|3453290
|2006.10.10 16:50
|sell
|0.10
|usdcad
|1.1335
|1.1835
|1.1325
|2006.10.10 17:22
|1.1325
|0.00
|0.00
|0.00
|8.83
|
|12323
|CostAvg -Pyramid-0[tp]
|3452845
|2006.10.10 16:41
|sell
|0.10
|usdcad
|1.1314
|1.1814
|1.1304
|2006.10.10 16:49
|1.1304
|0.00
|0.00
|0.00
|8.85
|
|12323
|CostAvg -Pyramid-0[tp]
|3451280
|2006.10.10 16:10
|buy
|0.10
|usdcad
|1.1305
|1.0805
|1.1315
|2006.10.10 16:40
|1.1315
|0.00
|0.00
|0.00
|8.84
|
|12323
|CostAvg -Pyramid-0[tp]
|3446113
|2006.10.10 14:15
|buy
|0.10
|usdjpy
|119.60
|114.60
|119.70
|2006.10.10 16:38
|119.70
|0.00
|0.00
|0.00
|8.35
|
|12323
|CostAvg -Pyramid-0[tp]
|3444908
|2006.10.10 14:00
|buy
|0.10
|usdcad
|1.1288
|1.0788
|1.1298
|2006.10.10 16:09
|1.1298
|0.00
|0.00
|0.00
|8.85
|
|12323
|CostAvg -Pyramid-0[tp]
|3445694
|2006.10.10 14:09
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2680
|1.2180
|1.2690
|2006.10.10 14:17
|1.2690
|0.00
|0.00
|0.00
|7.88
|
|12323
|CostAvg -Pyramid-0[tp]
|3439034
|2006.10.10 11:34
|buy
|0.10
|usdjpy
|119.46
|114.46
|119.56
|2006.10.10 14:14
|119.56
|0.00
|0.00
|0.00
|8.36
|
|12323
|CostAvg -Pyramid-0[tp]
|3438652
|2006.10.10 11:33
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2667
|1.2167
|1.2677
|2006.10.10 14:08
|1.2677
|0.00
|0.00
|0.00
|7.89
|
|12323
|CostAvg -Pyramid-0[tp]
|3392509
|2006.10.06 16:08
|buy
|0.10
|usdcad
|1.1275
|1.0775
|1.1285
|2006.10.10 13:59
|1.1285
|0.00
|0.00
|0.92
|8.86
|
|12323
|CostAvg -Pyramid-0[tp]
|3437359
|2006.10.10 11:22
|buy
|0.10
|usdjpy
|119.36
|114.36
|119.46
|2006.10.10 11:33
|119.46
|0.00
|0.00
|0.00
|8.37
|
|12323
|CostAvg -Pyramid-0[tp]
|3437940
|2006.10.10 11:26
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2653
|1.2153
|1.2663
|2006.10.10 11:32
|1.2663
|0.00
|0.00
|0.00
|7.90
|
|12323
|CostAvg -Pyramid-0[tp]
|3389788
|2006.10.06 15:53
|buy
|0.10
|eurchf
|1.5899
|1.5399
|1.5909
|2006.10.10 11:32
|1.5909
|0.00
|0.00
|0.73
|7.90
|
|12323
|CostAvg -Pyramid-0[tp]
|3437090
|2006.10.10 11:21
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2642
|1.2142
|1.2652
|2006.10.10 11:25
|1.2652
|0.00
|0.00
|0.00
|7.90
|
|12323
|CostAvg -Pyramid-0[tp]
|3435494
|2006.10.10 11:03
|buy
|0.10
|usdjpy
|119.23
|114.23
|119.33
|2006.10.10 11:21
|119.33
|0.00
|0.00
|0.00
|8.38
|
|12323
|CostAvg -Pyramid-0[tp]
|3426540
|2006.10.10 03:12
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2623
|1.2123
|1.2633
|2006.10.10 11:20
|1.2633
|0.00
|0.00
|0.00
|7.92
|
|12323
|CostAvg -Pyramid-0[tp]
|3428308
|2006.10.10 05:58
|buy
|0.10
|usdjpy
|119.33
|114.12
|119.22
|2006.10.10 11:02
|119.22
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.23
|
|12323
|CostAvg -Pyramid-0[tp]
|3431292
|2006.10.10 09:18
|buy
|0.20
|usdjpy
|119.02
|114.12
|119.22
|2006.10.10 11:02
|119.22
|0.00
|0.00
|0.00
|33.55
|
|12323
|CostAvg -Pyramid-1[tp]
|3420340
|2006.10.09 16:55
|buy
|0.10
|usdjpy
|119.21
|114.21
|119.31
|2006.10.10 05:58
|119.31
|0.00
|0.00
|1.26
|8.38
|
|12323
|CostAvg -Pyramid-0[tp]
|3425639
|2006.10.10 01:13
|buy
|0.20
|eurjpy
|149.93
|145.03
|150.13
|2006.10.10 05:45
|150.13
|0.00
|0.00
|0.00
|33.55
|
|12323
|CostAvg -Pyramid-1[tp]
|3410725
|2006.10.09 08:16
|buy
|0.10
|eurjpy
|150.24
|145.03
|150.13
|2006.10.10 05:45
|150.13
|0.00
|0.00
|0.87
|-9.22
|
|12323
|CostAvg -Pyramid-0[tp]
|3398088
|2006.10.06 17:39
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2633
|1.2112
|1.2622
|2006.10.10 03:10
|1.2622
|0.00
|0.00
|1.75
|-8.71
|
|12323
|CostAvg -Pyramid-0[tp]
|3402249
|2006.10.06 19:59
|buy
|0.20
|usdchf
|1.2602
|1.2112
|1.2622
|2006.10.10 03:10
|1.2622
|0.00
|0.00
|3.51
|31.69
|
|12323
|CostAvg -Pyramid-1[tp]
|3410921
|2006.10.09 08:32
|buy
|0.10
|usdjpy
|119.31
|114.10
|119.20
|2006.10.09 16:54
|119.20
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.23
|
|12323
|CostAvg -Pyramid-0[tp]
|3417072
|2006.10.09 14:02
|buy
|0.20
|usdjpy
|118.99
|114.10
|119.20
|2006.10.09 16:54
|119.20
|0.00
|0.00
|0.00
|35.23
|
|12323
|CostAvg -Pyramid-1[tp]
|3409660
|2006.10.09 07:01
|buy
|0.10
|usdjpy
|119.18
|114.18
|119.28
|2006.10.09 08:31
|119.28
|0.00
|0.00
|0.00
|8.38
|
|12323
|CostAvg -Pyramid-0[tp]
|3408404
|2006.10.09 06:06
|buy
|0.10
|eurjpy
|150.09
|145.09
|150.19
|2006.10.09 08:15
|150.19
|0.00
|0.00
|0.00
|8.39
|
|12323
|CostAvg -Pyramid-0[tp]
|3398114
|2006.10.06 17:39
|buy
|0.10
|usdjpy
|119.07
|114.07
|119.17
|2006.10.09 06:59
|119.17
|0.00
|0.00
|1.28
|8.39
|
|12323
|CostAvg -Pyramid-0[tp]
|3407593
|2006.10.09 05:45
|buy
|0.10
|eurjpy
|149.97
|144.97
|150.07
|2006.10.09 06:05
|150.07
|0.00
|0.00
|0.00
|8.40
|
|12323
|CostAvg -Pyramid-0[tp]
|3398786
|2006.10.06 17:51
|buy
|0.10
|eurjpy
|149.83
|144.83
|149.93
|2006.10.09 05:44
|149.93
|0.00
|0.00
|0.86
|8.40
|
|12323
|CostAvg -Pyramid-0[tp]
|3395236
|2006.10.06 16:57
|buy
|0.10
|eurjpy
|149.69
|144.69
|149.79
|2006.10.06 17:51
|149.79
|0.00
|0.00
|0.00
|8.40
|
|12323
|CostAvg -Pyramid-0[tp]
|3396213
|2006.10.06 17:11
|buy
|0.10
|usdjpy
|118.96
|113.96
|119.06
|2006.10.06 17:38
|119.06
|0.00
|0.00
|0.00
|8.40
|
|12323
|CostAvg -Pyramid-0[tp]
|3392497
|2006.10.06 16:08
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2621
|1.2121
|1.2631
|2006.10.06 17:38
|1.2631
|0.00
|0.00
|0.00
|7.92
|
|12323
|CostAvg -Pyramid-0[tp]
|3395105
|2006.10.06 16:56
|buy
|0.10
|usdjpy
|118.84
|113.84
|118.94
|2006.10.06 17:10
|118.94
|0.00
|0.00
|0.00
|8.41
|
|12323
|CostAvg -Pyramid-0[tp]
|3393038
|2006.10.06 16:13
|buy
|0.10
|eurjpy
|149.58
|144.58
|149.68
|2006.10.06 16:56
|149.68
|0.00
|0.00
|0.00
|8.42
|
|12323
|CostAvg -Pyramid-0[tp]
|3392860
|2006.10.06 16:11
|buy
|0.10
|usdjpy
|118.73
|113.73
|118.83
|2006.10.06 16:55
|118.83
|0.00
|0.00
|0.00
|8.42
|
|12323
|CostAvg -Pyramid-0[tp]
|3372279
|2006.10.06 06:21
|buy
|0.10
|eurjpy
|149.85
|144.44
|149.54
|2006.10.06 16:12
|149.54
|0.00
|0.00
|0.00
|-26.11
|
|12323
|CostAvg -Pyramid-0[tp]
|3386441
|2006.10.06 15:33
|buy
|0.30
|eurjpy
|149.24
|144.44
|149.54
|2006.10.06 16:12
|149.54
|0.00
|0.00
|0.00
|75.82
|
|12323
|CostAvg -Pyramid-2[tp]
|3380913
|2006.10.06 14:59
|buy
|0.20
|eurjpy
|149.52
|144.44
|149.54
|2006.10.06 16:12
|149.54
|0.00
|0.00
|0.00
|3.37
|
|12323
|CostAvg -Pyramid-1[tp]
|3391240
|2006.10.06 15:59
|buy
|0.10
|usdjpy
|118.66
|113.66
|118.76
|2006.10.06 16:10
|118.76
|0.00
|0.00
|0.00
|8.42
|
|12323
|CostAvg -Pyramid-0[tp]
|3386535
|2006.10.06 15:33
|buy
|0.10
|usdcad
|1.1257
|1.0757
|1.1267
|2006.10.06 16:07
|1.1267
|0.00
|0.00
|0.00
|8.88
|
|12323
|CostAvg -Pyramid-0[tp]
|3389743
|2006.10.06 15:53
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2602
|1.2102
|1.2612
|2006.10.06 16:07
|1.2612
|0.00
|0.00
|0.00
|7.93
|
|12323
|CostAvg -Pyramid-0[tp]
|3390847
|2006.10.06 15:57
|buy
|0.10
|usdjpy
|118.56
|113.56
|118.66
|2006.10.06 15:58
|118.66
|0.00
|0.00
|0.00
|8.43
|
|12323
|CostAvg -Pyramid-0[tp]
|3389716
|2006.10.06 15:53
|buy
|0.10
|usdjpy
|118.37
|113.37
|118.47
|2006.10.06 15:56
|118.47
|0.00
|0.00
|0.00
|8.44
|
|12323
|CostAvg -Pyramid-0[tp]
|3386345
|2006.10.06 15:33
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2588
|1.2088
|1.2598
|2006.10.06 15:52
|1.2598
|0.00
|0.00
|0.00
|7.94
|
|12323
|CostAvg -Pyramid-0[tp]
|3385383
|2006.10.06 15:32
|buy
|0.10
|eurchf
|1.5884
|1.5384
|1.5894
|2006.10.06 15:52
|1.5894
|0.00
|0.00
|0.00
|7.94
|
|12323
|CostAvg -Pyramid-0[tp]
|3386524
|2006.10.06 15:33
|buy
|0.10
|usdjpy
|118.22
|113.22
|118.32
|2006.10.06 15:52
|118.32
|0.00
|0.00
|0.00
|8.45
|
|12323
|CostAvg -Pyramid-0[tp]
|3386968
|2006.10.06 15:34
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2634
|1.2134
|1.2644
|2006.10.06 15:39
|1.2644
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|
|12323
|CostAvg -Pyramid-0[tp]
|3384644
|2006.10.06 15:31
|buy
|0.10
|usdjpy
|118.06
|113.06
|118.16
|2006.10.06 15:32
|118.16
|0.00
|0.00
|0.00
|8.46
|
|12323
|CostAvg -Pyramid-0[tp]
|3385283
|2006.10.06 15:32
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2556
|1.2056
|1.2566
|2006.10.06 15:32
|1.2566
|0.00
|0.00
|0.00
|7.96
|
|12323
|CostAvg -Pyramid-0[tp]
|3384553
|2006.10.06 15:31
|buy
|0.10
|usdcad
|1.1240
|1.0740
|1.1250
|2006.10.06 15:32
|1.1250
|0.00
|0.00
|0.00
|8.89
|
|12323
|CostAvg -Pyramid-0[tp]
|3384663
|2006.10.06 15:31
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2536
|1.2036
|1.2546
|2006.10.06 15:31
|1.2546
|0.00
|0.00
|0.00
|7.97
|
|12323
|CostAvg -Pyramid-0[tp]
|3372179
|2006.10.06 06:13
|sell
|0.20
|eurchf
|1.5889
|1.6389
|1.5879
|2006.10.06 15:30
|1.5879
|0.00
|0.00
|0.00
|15.95
|
|12323
|CostAvg -Pyramid-1[tp]
|3367042
|2006.10.05 23:32
|sell
|0.10
|eurchf
|1.5890
|1.6389
|1.5879
|2006.10.06 15:30
|1.5879
|0.00
|0.00
|-0.58
|8.77
|
|12323
|CostAvg -Pyramid-0[tp]
|3381236
|2006.10.06 15:02
|sell
|0.20
|usdcad
|1.1239
|1.1729
|1.1219
|2006.10.06 15:30
|1.1219
|0.00
|0.00
|0.00
|35.66
|
|12323
|CostAvg -Pyramid-1[tp]
|3378082
|2006.10.06 12:43
|sell
|0.10
|usdcad
|1.1208
|1.1729
|1.1219
|2006.10.06 15:30
|1.1219
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.80
|
|12323
|CostAvg -Pyramid-0[tp]
|3356448
|2006.10.05 15:18
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2718
|1.2193
|1.2703
|2006.10.06 15:30
|1.2703
|0.00
|0.00
|-0.88
|-15.00
|
|12323
|CostAvg -Pyramid-0[tp]
|3361383
|2006.10.05 17:00
|buy
|0.20
|eurusd
|1.2681
|1.2193
|1.2703
|2006.10.06 15:30
|1.2703
|0.00
|0.00
|-1.77
|44.00
|
|12323
|CostAvg -Pyramid-1[tp]
|3344356
|2006.10.05 01:24
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2490
|1.3017
|1.2507
|2006.10.06 15:30
|1.2507
|0.00
|0.00
|-1.09
|-13.60
|
|12323
|CostAvg -Pyramid-0[tp]
|3358482
|2006.10.05 15:45
|sell
|0.20
|usdchf
|1.2524
|1.3017
|1.2507
|2006.10.06 15:30
|1.2507
|0.00
|0.00
|-2.17
|27.19
|
|12323
|CostAvg -Pyramid-1[tp]
|3372181
|2006.10.06 06:14
|sell
|0.20
|usdchf
|1.2523
|1.3017
|1.2507
|2006.10.06 15:30
|1.2507
|0.00
|0.00
|0.00
|25.59
|
|12323
|CostAvg -Pyramid-1[tp]
|3372204
|2006.10.06 06:16
|sell
|0.20
|usdjpy
|118.05
|122.99
|117.89
|2006.10.06 15:30
|117.89
|0.00
|0.00
|0.00
|27.16
|
|12323
|CostAvg -Pyramid-1[tp]
|3368875
|2006.10.06 01:54
|sell
|0.10
|usdjpy
|117.86
|122.99
|117.89
|2006.10.06 15:30
|117.89
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.54
|
|12323
|CostAvg -Pyramid-0[tp]
|3309471
|2006.10.03 19:30
|sell
|0.30
|usdcad
|1.1214
|1.1725
|1.1215
|2006.10.06 12:42
|1.1215
|0.00
|0.00
|-9.79
|-2.68
|
|12323
|CostAvg -Pyramid-2[tp]
|3296509
|2006.10.03 10:45
|sell
|0.10
|usdcad
|1.1158
|1.1725
|1.1215
|2006.10.06 12:42
|1.1215
|0.00
|0.00
|-3.26
|-50.83
|
|12323
|CostAvg -Pyramid-0[tp]
|3372176
|2006.10.06 06:13
|sell
|0.20
|usdcad
|1.1264
|1.1725
|1.1215
|2006.10.06 12:42
|1.1215
|0.00
|0.00
|0.00
|87.39
|
|12323
|CostAvg -Pyramid-1[tp]
|3303599
|2006.10.03 15:19
|sell
|0.20
|usdcad
|1.1182
|1.1725
|1.1215
|2006.10.06 12:42
|1.1215
|0.00
|0.00
|-6.53
|-58.85
|
|12323
|CostAvg -Pyramid-1[tp]
|3321642
|2006.10.04 09:30
|sell
|0.50
|usdcad
|1.1246
|1.1725
|1.1215
|2006.10.06 12:42
|1.1215
|0.00
|0.00
|-12.93
|138.22
|
|12323
|CostAvg -Pyramid-3[tp]
|3371630
|2006.10.06 05:45
|buy limit
|0.10
|eurjpy
|149.73
|0.00
|0.00
|2006.10.06 06:15
|149.80
|cancelled
|
|12323
|cancelled
|3368857
|2006.10.06 02:10
|buy
|0.10
|eurjpy
|149.61
|144.61
|149.71
|2006.10.06 05:44
|149.71
|0.00
|0.00
|0.00
|8.48
|
|12323
|CostAvg -Pyramid-0[tp]
|3368856
|2006.10.06 01:45
|sell limit
|0.10
|eurjpy
|149.65
|0.00
|0.00
|2006.10.06 02:10
|149.58
|cancelled
|
|12323
|cancelled
|3368876
|2006.10.06 01:46
|buy limit
|0.10
|usdjpy
|117.80
|0.00
|0.00
|2006.10.06 01:59
|117.88
|cancelled
|
|12323
|cancelled
|3347592
|2006.10.05 06:15
|buy
|0.10
|usdjpy
|117.71
|112.71
|117.81
|2006.10.06 01:32
|117.81
|0.00
|0.00
|1.28
|8.49
|
|12323
|CostAvg -Pyramid-0[tp]
|3359296
|2006.10.05 16:00
|buy
|0.30
|eurjpy
|149.18
|144.39
|149.49
|2006.10.06 01:30
|149.49
|0.00
|0.00
|2.59
|78.97
|
|12323
|CostAvg -Pyramid-2[tp]
|3344070
|2006.10.05 00:40
|buy
|0.10
|eurjpy
|149.81
|144.39
|149.49
|2006.10.06 01:30
|149.49
|0.00
|0.00
|0.86
|-27.17
|
|12323
|CostAvg -Pyramid-0[tp]
|3345798
|2006.10.05 03:30
|buy
|0.20
|eurjpy
|149.49
|144.39
|149.49
|2006.10.06 01:30
|149.49
|0.00
|0.00
|1.73
|0.00
|
|12323
|CostAvg -Pyramid-1[tp]
|3367043
|2006.10.05 23:15
|buy limit
|0.10
|eurchf
|1.5886
|0.0000
|0.0000
|2006.10.05 23:32
|1.5894
|cancelled
|
|12323
|cancelled
|3349909
|2006.10.05 09:50
|sell
|0.10
|eurchf
|1.5878
|1.6398
|1.5888
|2006.10.05 23:08
|1.5888
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.99
|
|12323
|CostAvg -Pyramid-0[tp]
|3358457
|2006.10.05 15:45
|sell
|0.20
|eurchf
|1.5908
|1.6398
|1.5888
|2006.10.05 23:08
|1.5888
|0.00
|0.00
|0.00
|31.96
|
|12323
|CostAvg -Pyramid-1[tp]
|3356446
|2006.10.05 15:15
|sell limit
|0.10
|eurusd
|1.2724
|0.0000
|0.0000
|2006.10.05 15:18
|1.2715
|cancelled
|
|12323
|cancelled
|3326518
|2006.10.04 11:45
|buy
|0.20
|eurusd
|1.2697
|1.2210
|1.2720
|2006.10.05 15:05
|1.2720
|0.00
|0.00
|-5.01
|46.00
|
|12323
|CostAvg -Pyramid-1[tp]
|3305757
|2006.10.03 16:33
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2735
|1.2210
|1.2720
|2006.10.05 15:05
|1.2720
|0.00
|0.00
|-3.39
|-15.00
|
|12323
|CostAvg -Pyramid-0[tp]
|3349910
|2006.10.05 09:31
|buy limit
|0.10
|eurchf
|1.5874
|0.0000
|0.0000
|2006.10.05 09:50
|1.5881
|cancelled
|
|12323
|cancelled
|3349366
|2006.10.05 09:01
|sell limit
|0.10
|eurchf
|1.5877
|0.0000
|0.0000
|2006.10.05 09:31
|1.5874
|cancelled
|
|12323
|cancelled
|3349367
|2006.10.05 09:01
|buy limit
|0.10
|eurchf
|1.5873
|0.0000
|0.0000
|2006.10.05 09:31
|1.5878
|cancelled
|
|12323
|cancelled
|3348232
|2006.10.05 07:34
|buy
|0.10
|eurchf
|1.5865
|1.5365
|1.5875
|2006.10.05 08:57
|1.5875
|0.00
|0.00
|0.00
|8.01
|
|12323
|CostAvg -Pyramid-0[tp]
|3348231
|2006.10.05 07:26
|sell limit
|0.10
|eurchf
|1.5869
|0.0000
|0.0000
|2006.10.05 07:34
|1.5861
|cancelled
|
|12323
|cancelled
|3347911
|2006.10.05 06:51
|sell limit
|0.10
|eurchf
|1.5866
|0.0000
|0.0000
|2006.10.05 07:26
|1.5865
|cancelled
|
|12323
|cancelled
|3347912
|2006.10.05 06:51
|buy limit
|0.10
|eurchf
|1.5862
|0.0000
|0.0000
|2006.10.05 07:26
|1.5869
|cancelled
|
|12323
|cancelled
|3347700
|2006.10.05 06:18
|sell limit
|0.10
|eurchf
|1.5869
|0.0000
|0.0000
|2006.10.05 06:51
|1.5862
|cancelled
|
|12323
|cancelled
|3347701
|2006.10.05 06:18
|buy limit
|0.10
|eurchf
|1.5865
|0.0000
|0.0000
|2006.10.05 06:51
|1.5866
|cancelled
|
|12323
|cancelled
|3347533
|2006.10.05 05:52
|buy limit
|0.10
|eurchf
|1.5866
|0.0000
|0.0000
|2006.10.05 06:18
|1.5869
|cancelled
|
|12323
|cancelled
|3347532
|2006.10.05 05:52
|sell limit
|0.10
|eurchf
|1.5870
|0.0000
|0.0000
|2006.10.05 06:18
|1.5865
|cancelled
|
|12323
|cancelled
|3347239
|2006.10.05 05:18
|sell limit
|0.10
|eurchf
|1.5873
|0.0000
|0.0000
|2006.10.05 05:52
|1.5866
|cancelled
|
|12323
|cancelled
|3347332
|2006.10.05 05:30
|buy limit
|0.10
|usdjpy
|117.63
|0.00
|0.00
|2006.10.05 05:46
|117.69
|cancelled
|
|12323
|cancelled
|3347094
|2006.10.05 05:00
|buy limit
|0.10
|usdjpy
|117.64
|0.00
|0.00
|2006.10.05 05:30
|117.67
|cancelled
|
|12323
|cancelled
|3347091
|2006.10.05 05:00
|sell limit
|0.10
|usdjpy
|117.70
|0.00
|0.00
|2006.10.05 05:30
|117.65
|cancelled
|
|12323
|cancelled
|3346594
|2006.10.05 04:40
|sell limit
|0.10
|eurchf
|1.5871
|0.0000
|0.0000
|2006.10.05 05:18
|1.5868
|cancelled
|
|12323
|cancelled
|3346595
|2006.10.05 04:40
|buy limit
|0.10
|eurchf
|1.5867
|0.0000
|0.0000
|2006.10.05 05:18
|1.5872
|cancelled
|
|12323
|cancelled
|3345807
|2006.10.05 03:37
|sell
|0.10
|usdjpy
|117.68
|122.68
|117.58
|2006.10.05 04:49
|117.58
|0.00
|0.00
|0.00
|8.50
|
|12323
|CostAvg -Pyramid-0[tp]
|3346374
|2006.10.05 04:22
|sell limit
|0.10
|eurchf
|1.5872
|0.0000
|0.0000
|2006.10.05 04:40
|1.5867
|cancelled
|
|12323
|cancelled
|3346375
|2006.10.05 04:22
|buy limit
|0.10
|eurchf
|1.5868
|0.0000
|0.0000
|2006.10.05 04:40
|1.5871
|cancelled
|
|12323
|cancelled
|3329055
|2006.10.04 12:57
|sell
|0.10
|eurchf
|1.5881
|1.6381
|1.5871
|2006.10.05 04:02
|1.5871
|0.00
|0.00
|-1.63
|8.01
|
|12323
|CostAvg -Pyramid-0[tp]
|3303597
|2006.10.03 15:19
|sell
|0.20
|usdjpy
|117.76
|122.76
|117.66
|2006.10.05 03:18
|117.66
|0.00
|0.00
|-11.38
|17.00
|
|12323
|CostAvg -Pyramid-1[tp]
|3302787
|2006.10.03 15:19
|sell
|0.10
|usdjpy
|117.77
|122.76
|117.66
|2006.10.05 03:18
|117.66
|0.00
|0.00
|-5.70
|9.35
|
|12323
|CostAvg -Pyramid-0[tp]
|3344357
|2006.10.05 01:16
|buy limit
|0.10
|usdchf
|1.2485
|0.0000
|0.0000
|2006.10.05 01:24
|1.2493
|cancelled
|
|12323
|cancelled
|3344284
|2006.10.05 01:00
|sell limit
|0.10
|usdchf
|1.2488
|0.0000
|0.0000
|2006.10.05 01:16
|1.2486
|cancelled
|
|12323
|cancelled
|3344285
|2006.10.05 01:00
|buy limit
|0.10
|usdchf
|1.2483
|0.0000
|0.0000
|2006.10.05 01:16
|1.2489
|cancelled
|
|12323
|cancelled
|3344094
|2006.10.05 00:34
|buy limit
|0.10
|usdchf
|1.2482
|0.0000
|0.0000
|2006.10.05 01:00
|1.2487
|cancelled
|
|12323
|cancelled
|3344092
|2006.10.05 00:34
|sell limit
|0.10
|usdchf
|1.2487
|0.0000
|0.0000
|2006.10.05 01:00
|1.2484
|cancelled
|
|12323
|cancelled
|3344069
|2006.10.05 00:30
|sell limit
|0.10
|eurjpy
|149.85
|0.00
|0.00
|2006.10.05 00:40
|149.77
|cancelled
|
|12323
|cancelled
|3343992
|2006.10.05 00:19
|buy limit
|0.10
|usdchf
|1.2481
|0.0000
|0.0000
|2006.10.05 00:34
|1.2486
|cancelled
|
|12323
|cancelled
|3343991
|2006.10.05 00:19
|sell limit
|0.10
|usdchf
|1.2486
|0.0000
|0.0000
|2006.10.05 00:34
|1.2483
|cancelled
|
|12323
|cancelled
|3343586
|2006.10.05 00:00
|buy limit
|0.10
|usdchf
|1.2483
|0.0000
|0.0000
|2006.10.05 00:19
|1.2485
|cancelled
|
|12323
|cancelled
|3343584
|2006.10.05 00:00
|sell limit
|0.10
|usdchf
|1.2488
|0.0000
|0.0000
|2006.10.05 00:19
|1.2482
|cancelled
|
|12323
|cancelled
|3340738
|2006.10.04 19:46
|sell
|0.10
|eurjpy
|149.88
|154.88
|149.78
|2006.10.05 00:16
|149.78
|0.00
|0.00
|-3.02
|8.49
|
|12323
|CostAvg -Pyramid-0[tp]
|3305743
|2006.10.03 16:25
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2445
|1.2991
|1.2481
|2006.10.05 00:00
|1.2481
|0.00
|0.00
|-4.23
|-28.85
|
|12323
|CostAvg -Pyramid-0[tp]
|3328473
|2006.10.04 12:30
|sell
|0.30
|usdchf
|1.2513
|1.2991
|1.2481
|2006.10.05 00:00
|1.2481
|0.00
|0.00
|-9.42
|76.93
|
|12323
|CostAvg -Pyramid-2[tp]
|3325275
|2006.10.04 11:15
|sell
|0.20
|usdchf
|1.2481
|1.2991
|1.2481
|2006.10.05 00:00
|1.2481
|0.00
|0.00
|-6.28
|0.00
|
|12323
|CostAvg -Pyramid-1[tp]
|3340739
|2006.10.04 19:45
|buy limit
|0.10
|eurjpy
|149.84
|0.00
|0.00
|2006.10.04 19:46
|149.90
|cancelled
|
|12323
|cancelled
|3336758
|2006.10.04 17:15
|buy
|0.20
|eurjpy
|149.65
|144.78
|149.88
|2006.10.04 19:38
|149.88
|0.00
|0.00
|0.00
|38.97
|
|12323
|CostAvg -Pyramid-1[tp]
|3324535
|2006.10.04 11:01
|buy
|0.10
|eurjpy
|150.04
|144.78
|149.88
|2006.10.04 19:38
|149.88
|0.00
|0.00
|0.00
|-13.55
|
|12323
|CostAvg -Pyramid-0[tp]
|3329056
|2006.10.04 12:46
|buy limit
|0.10
|eurchf
|1.5877
|0.0000
|0.0000
|2006.10.04 12:57
|1.5887
|cancelled
|
|12323
|cancelled
|3328476
|2006.10.04 12:30
|sell limit
|0.10
|eurchf
|1.5880
|0.0000
|0.0000
|2006.10.04 12:46
|1.5877
|cancelled
|
|12323
|cancelled
|3328477
|2006.10.04 12:30
|buy limit
|0.10
|eurchf
|1.5876
|0.0000
|0.0000
|2006.10.04 12:46
|1.5881
|cancelled
|
|12323
|cancelled
|3319465
|2006.10.04 06:29
|buy
|0.10
|eurchf
|1.5861
|1.5361
|1.5871
|2006.10.04 12:16
|1.5871
|0.00
|0.00
|0.00
|7.99
|
|12323
|CostAvg -Pyramid-0[tp]
|3324524
|2006.10.04 11:00
|sell limit
|0.10
|eurjpy
|150.08
|0.00
|0.00
|2006.10.04 11:01
|150.00
|cancelled
|
|12323
|cancelled
|3318915
|2006.10.04 05:50
|sell
|0.10
|eurjpy
|150.09
|155.09
|149.99
|2006.10.04 10:56
|149.99
|0.00
|0.00
|0.00
|8.47
|
|12323
|CostAvg -Pyramid-0[tp]
|3319464
|2006.10.04 06:17
|sell limit
|0.10
|eurchf
|1.5865
|0.0000
|0.0000
|2006.10.04 06:29
|1.5857
|cancelled
|
|12323
|cancelled
|3319221
|2006.10.04 06:00
|buy limit
|0.10
|eurchf
|1.5861
|0.0000
|0.0000
|2006.10.04 06:17
|1.5865
|cancelled
|
|12323
|cancelled
|3304821
|2006.10.03 15:59
|buy
|0.10
|eurchf
|1.5852
|1.5352
|1.5862
|2006.10.04 05:51
|1.5862
|0.00
|0.00
|0.35
|8.02
|
|12323
|CostAvg -Pyramid-0[tp]
|3318916
|2006.10.04 05:46
|buy limit
|0.10
|eurjpy
|150.05
|0.00
|0.00
|2006.10.04 05:51
|150.14
|cancelled
|
|12323
|cancelled
|3317126
|2006.10.04 05:30
|sell limit
|0.10
|eurjpy
|150.10
|0.00
|0.00
|2006.10.04 05:46
|150.05
|cancelled
|
|12323
|cancelled
|3317045
|2006.10.04 05:15
|sell limit
|0.10
|eurjpy
|150.07
|0.00
|0.00
|2006.10.04 05:30
|150.05
|cancelled
|
|12323
|cancelled
|3317046
|2006.10.04 05:15
|buy limit
|0.10
|eurjpy
|150.03
|0.00
|0.00
|2006.10.04 05:30
|150.09
|cancelled
|
|12323
|cancelled
|3315828
|2006.10.04 04:22
|sell
|0.10
|eurjpy
|150.14
|155.14
|150.04
|2006.10.04 05:01
|150.04
|0.00
|0.00
|0.00
|8.48
|
|12323
|CostAvg -Pyramid-0[tp]
|3313433
|2006.10.04 01:30
|sell
|0.20
|eurjpy
|150.38
|155.24
|150.14
|2006.10.04 04:10
|150.14
|0.00
|0.00
|0.00
|40.69
|
|12323
|CostAvg -Pyramid-1[tp]
|3305286
|2006.10.03 16:02
|sell
|0.10
|eurjpy
|149.95
|155.24
|150.14
|2006.10.04 04:10
|150.14
|0.00
|0.00
|-1.05
|-16.11
|
|12323
|CostAvg -Pyramid-0[tp]
|3305756
|2006.10.03 16:15
|sell limit
|0.10
|eurusd
|1.2741
|0.0000
|0.0000
|2006.10.03 16:33
|1.2733
|cancelled
|
|12323
|cancelled
|3305745
|2006.10.03 16:15
|buy limit
|0.10
|usdchf
|1.2440
|0.0000
|0.0000
|2006.10.03 16:26
|1.2447
|cancelled
|
|12323
|cancelled
|3304118
|2006.10.03 15:30
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2454
|1.2954
|1.2444
|2006.10.03 16:03
|1.2444
|0.00
|0.00
|0.00
|8.04
|
|12323
|CostAvg -Pyramid-0[tp]
|3304130
|2006.10.03 15:34
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2725
|1.2225
|1.2735
|2006.10.03 16:03
|1.2735
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|
|12323
|CostAvg -Pyramid-0[tp]
|3305288
|2006.10.03 16:00
|buy limit
|0.10
|eurjpy
|149.91
|0.00
|0.00
|2006.10.03 16:02
|149.98
|cancelled
|
|12323
|cancelled
|3304144
|2006.10.03 15:30
|sell limit
|0.10
|eurjpy
|149.99
|0.00
|0.00
|2006.10.03 16:00
|149.91
|cancelled
|
|12323
|cancelled
|3303633
|2006.10.03 15:21
|buy limit
|0.10
|eurchf
|1.5845
|0.0000
|0.0000
|2006.10.03 15:45
|1.5857
|cancelled
|
|12323
|cancelled
|3304128
|2006.10.03 15:30
|sell limit
|0.10
|eurusd
|1.2731
|0.0000
|0.0000
|2006.10.03 15:34
|1.2725
|cancelled
|
|12323
|cancelled
|3304120
|2006.10.03 15:30
|buy limit
|0.10
|usdchf
|1.2449
|0.0000
|0.0000
|2006.10.03 15:30
|1.2456
|cancelled
|
|12323
|cancelled
|3303250
|2006.10.03 15:02
|sell limit
|0.10
|eurchf
|1.5855
|0.0000
|0.0000
|2006.10.03 15:21
|1.5846
|cancelled
|
|12323
|cancelled
|3303251
|2006.10.03 15:02
|buy limit
|0.10
|eurchf
|1.5840
|0.0000
|0.0000
|2006.10.03 15:21
|1.5850
|cancelled
|
|12323
|cancelled
|3303595
|2006.10.03 15:19
|buy limit
|0.10
|eurjpy
|149.85
|0.00
|0.00
|2006.10.03 15:20
|150.01
|cancelled
|
|12323
|cancelled
|3303224
|2006.10.03 15:00
|buy limit
|0.10
|usdchf
|1.2431
|0.0000
|0.0000
|2006.10.03 15:20
|1.2444
|cancelled
|
|12323
|cancelled
|3303602
|2006.10.03 15:19
|sell limit
|0.10
|eurusd
|1.2742
|0.0000
|0.0000
|2006.10.03 15:20
|1.2736
|cancelled
|
|12323
|cancelled
|3302790
|2006.10.03 14:46
|sell limit
|0.10
|eurusd
|1.2749
|0.0000
|0.0000
|2006.10.03 15:19
|1.2737
|cancelled
|
|12323
|cancelled
|3302159
|2006.10.03 14:33
|buy
|0.10
|eurjpy
|149.88
|144.88
|149.98
|2006.10.03 15:18
|149.98
|0.00
|0.00
|0.00
|8.49
|
|12323
|CostAvg -Pyramid-0[tp]
|3302418
|2006.10.03 14:31
|buy limit
|0.10
|eurchf
|1.5839
|0.0000
|0.0000
|2006.10.03 15:02
|1.5852
|cancelled
|
|12323
|cancelled
|3302158
|2006.10.03 14:15
|buy limit
|0.10
|usdchf
|1.2428
|0.0000
|0.0000
|2006.10.03 15:00
|1.2448
|cancelled
|
|12323
|cancelled
|3302162
|2006.10.03 14:16
|buy limit
|0.10
|usdjpy
|117.63
|0.00
|0.00
|2006.10.03 14:45
|117.69
|cancelled
|
|12323
|cancelled
|3300813
|2006.10.03 12:56
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2750
|1.3250
|1.2740
|2006.10.03 14:40
|1.2740
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|
|12323
|CostAvg -Pyramid-0[tp]
|3302155
|2006.10.03 14:15
|buy limit
|0.10
|eurchf
|1.5838
|0.0000
|0.0000
|2006.10.03 14:31
|1.5855
|cancelled
|
|12323
|cancelled
|3301294
|2006.10.03 13:16
|buy limit
|0.10
|usdjpy
|117.52
|0.00
|0.00
|2006.10.03 14:16
|117.77
|cancelled
|
|12323
|cancelled
|3301602
|2006.10.03 13:45
|buy limit
|0.10
|eurjpy
|149.82
|0.00
|0.00
|2006.10.03 14:15
|150.06
|cancelled
|
|12323
|cancelled
|3301442
|2006.10.03 13:31
|buy limit
|0.10
|usdchf
|1.2428
|0.0000
|0.0000
|2006.10.03 14:15
|1.2445
|cancelled
|
|12323
|cancelled
|3298821
|2006.10.03 11:58
|buy
|0.10
|eurchf
|1.5844
|1.5344
|1.5854
|2006.10.03 14:10
|1.5854
|0.00
|0.00
|0.00
|8.04
|
|12323
|CostAvg -Pyramid-0[tp]
|3300789
|2006.10.03 12:45
|buy limit
|0.10
|eurjpy
|149.69
|0.00
|0.00
|2006.10.03 13:45
|150.09
|cancelled
|
|12323
|cancelled
|3301288
|2006.10.03 13:15
|sell limit
|0.10
|usdchf
|1.2441
|0.0000
|0.0000
|2006.10.03 13:31
|1.2438
|cancelled
|
|12323
|cancelled
|3301289
|2006.10.03 13:15
|buy limit
|0.10
|usdchf
|1.2428
|0.0000
|0.0000
|2006.10.03 13:31
|1.2441
|cancelled
|
|12323
|cancelled
|3300798
|2006.10.03 12:45
|buy limit
|0.10
|usdjpy
|117.47
|0.00
|0.00
|2006.10.03 13:16
|117.77
|cancelled
|
|12323
|cancelled
|3300795
|2006.10.03 12:45
|sell limit
|0.10
|usdchf
|1.2441
|0.0000
|0.0000
|2006.10.03 13:15
|1.2436
|cancelled
|
|12323
|cancelled
|3300797
|2006.10.03 12:45
|buy limit
|0.10
|usdchf
|1.2428
|0.0000
|0.0000
|2006.10.03 13:15
|1.2439
|cancelled
|
|12323
|cancelled
|3300814
|2006.10.03 12:45
|buy limit
|0.10
|eurusd
|1.2737
|0.0000
|0.0000
|2006.10.03 12:56
|1.2751
|cancelled
|
|12323
|cancelled
|3299989
|2006.10.03 12:15
|sell limit
|0.10
|eurusd
|1.2752
|0.0000
|0.0000
|2006.10.03 12:45
|1.2746
|cancelled
|
|12323
|cancelled
|3299990
|2006.10.03 12:15
|buy limit
|0.10
|eurusd
|1.2739
|0.0000
|0.0000
|2006.10.03 12:45
|1.2748
|cancelled
|
|12323
|cancelled
|3299230
|2006.10.03 12:00
|buy limit
|0.10
|usdchf
|1.2428
|0.0000
|0.0000
|2006.10.03 12:45
|1.2437
|cancelled
|
|12323
|cancelled
|3299228
|2006.10.03 12:00
|sell limit
|0.10
|usdchf
|1.2441
|0.0000
|0.0000
|2006.10.03 12:45
|1.2434
|cancelled
|
|12323
|cancelled
|3293522
|2006.10.03 08:01
|buy
|0.10
|eurjpy
|150.04
|145.04
|150.14
|2006.10.03 12:36
|150.14
|0.00
|0.00
|0.00
|8.49
|
|12323
|CostAvg -PyramidNumOfTrades[tp]
|3293503
|2006.10.03 07:58
|buy
|0.10
|usdjpy
|117.69
|112.69
|117.79
|2006.10.03 12:34
|117.79
|0.00
|0.00
|0.00
|8.49
|
|12323
|CostAvg -PyramidNumOfTrades[tp]
|3298804
|2006.10.03 11:46
|sell limit
|0.10
|eurusd
|1.2755
|0.0000
|0.0000
|2006.10.03 12:15
|1.2744
|cancelled
|
|12323
|cancelled
|3298452
|2006.10.03 11:30
|buy limit
|0.10
|usdchf
|1.2426
|0.0000
|0.0000
|2006.10.03 12:00
|1.2439
|cancelled
|
|12323
|cancelled
|3298820
|2006.10.03 11:48
|sell limit
|0.10
|eurchf
|1.5859
|0.0000
|0.0000
|2006.10.03 11:58
|1.5841
|cancelled
|
|12323
|cancelled
|3298469
|2006.10.03 11:31
|sell limit
|0.10
|eurchf
|1.5860
|0.0000
|0.0000
|2006.10.03 11:48
|1.5845
|cancelled
|
|12323
|cancelled
|3298470
|2006.10.03 11:31
|buy limit
|0.10
|eurchf
|1.5845
|0.0000
|0.0000
|2006.10.03 11:48
|1.5849
|cancelled
|
|12323
|cancelled
|3298449
|2006.10.03 11:30
|sell limit
|0.10
|eurusd
|1.2757
|0.0000
|0.0000
|2006.10.03 11:46
|1.2739
|cancelled
|
|12323
|cancelled
|3297731
|2006.10.03 11:01
|sell limit
|0.10
|eurchf
|1.5860
|0.0000
|0.0000
|2006.10.03 11:31
|1.5850
|cancelled
|
|12323
|cancelled
|3297734
|2006.10.03 11:01
|buy limit
|0.10
|eurchf
|1.5845
|0.0000
|0.0000
|2006.10.03 11:31
|1.5854
|cancelled
|
|12323
|cancelled
|3298227
|2006.10.03 11:15
|sell limit
|0.10
|eurusd
|1.2758
|0.0000
|0.0000
|2006.10.03 11:30
|1.2742
|cancelled
|
|12323
|cancelled
|3293513
|2006.10.03 08:00
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2434
|1.1934
|1.2444
|2006.10.03 11:15
|1.2444
|0.00
|0.00
|0.00
|8.04
|
|12323
|CostAvg -PyramidNumOfTrades[tp]
|3293573
|2006.10.03 08:46
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2753
|1.3253
|1.2743
|2006.10.03 11:02
|1.2743
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|
|12323
|CostAvg -Pyramid-0[tp]
|3297350
|2006.10.03 10:46
|buy limit
|0.10
|eurchf
|1.5844
|0.0000
|0.0000
|2006.10.03 11:01
|1.5855
|cancelled
|
|12323
|cancelled
|3297349
|2006.10.03 10:46
|sell limit
|0.10
|eurchf
|1.5859
|0.0000
|0.0000
|2006.10.03 11:01
|1.5851
|cancelled
|
|12323
|cancelled
|3296036
|2006.10.03 10:15
|buy limit
|0.10
|eurchf
|1.5842
|0.0000
|0.0000
|2006.10.03 10:46
|1.5858
|cancelled
|
|12323
|cancelled
|3296510
|2006.10.03 10:31
|buy limit
|0.10
|usdcad
|1.1143
|0.0000
|0.0000
|2006.10.03 10:46
|1.1162
|cancelled
|
|12323
|cancelled
|3296040
|2006.10.03 10:15
|sell limit
|0.10
|usdcad
|1.1158
|0.0000
|0.0000
|2006.10.03 10:31
|1.1152
|cancelled
|
|12323
|cancelled
|3296041
|2006.10.03 10:15
|buy limit
|0.10
|usdcad
|1.1144
|0.0000
|0.0000
|2006.10.03 10:31
|1.1156
|cancelled
|
|12323
|cancelled
|3295716
|2006.10.03 10:00
|sell limit
|0.10
|usdcad
|1.1159
|0.0000
|0.0000
|2006.10.03 10:15
|1.1149
|cancelled
|
|12323
|cancelled
|3295717
|2006.10.03 10:00
|buy limit
|0.10
|usdcad
|1.1145
|0.0000
|0.0000
|2006.10.03 10:15
|1.1153
|cancelled
|
|12323
|cancelled
|3295432
|2006.10.03 09:48
|buy limit
|0.10
|eurchf
|1.5839
|0.0000
|0.0000
|2006.10.03 10:15
|1.5861
|cancelled
|
|12323
|cancelled
|3294003
|2006.10.03 08:54
|sell limit
|0.10
|usdcad
|1.1161
|0.0000
|0.0000
|2006.10.03 10:00
|1.1150
|cancelled
|
|12323
|cancelled
|3294004
|2006.10.03 08:54
|buy limit
|0.10
|usdcad
|1.1147
|0.0000
|0.0000
|2006.10.03 10:00
|1.1154
|cancelled
|
|12323
|cancelled
|3294885
|2006.10.03 09:18
|buy limit
|0.10
|eurchf
|1.5836
|0.0000
|0.0000
|2006.10.03 09:48
|1.5862
|cancelled
|
|12323
|cancelled
|3293532
|2006.10.03 08:02
|buy
|0.10
|eurchf
|1.5848
|1.5348
|1.5858
|2006.10.03 09:09
|1.5858
|0.00
|0.00
|0.00
|8.04
|
|12323
|CostAvg -PyramidNumOfTrades[tp]
|3293701
|2006.10.03 08:36
|sell limit
|0.10
|usdcad
|1.1161
|0.0000
|0.0000
|2006.10.03 08:54
|1.1155
|cancelled
|
|12323
|cancelled
|3293702
|2006.10.03 08:36
|buy limit
|0.10
|usdcad
|1.1147
|0.0000
|0.0000
|2006.10.03 08:54
|1.1159
|cancelled
|
|12323
|cancelled
|3293574
|2006.10.03 08:16
|buy limit
|0.10
|eurusd
|1.2740
|0.0000
|0.0000
|2006.10.03 08:46
|1.2755
|cancelled
|
|12323
|cancelled
|3293557
|2006.10.03 08:13
|buy limit
|0.10
|usdcad
|1.1147
|0.0000
|0.0000
|2006.10.03 08:36
|1.1160
|cancelled
|
|12323
|cancelled
|3293549
|2006.10.03 08:09
|sell limit
|0.10
|usdcad
|1.1161
|0.0000
|0.0000
|2006.10.03 08:13
|1.1158
|cancelled
|
|12323
|cancelled
|3293550
|2006.10.03 08:09
|buy limit
|0.10
|usdcad
|1.1147
|0.0000
|0.0000
|2006.10.03 08:13
|1.1162
|cancelled
|
|12323
|cancelled
|3293530
|2006.10.03 08:02
|sell limit
|0.10
|audusd
|0.7481
|0.0000
|0.0000
|2006.10.03 08:04
|0.7474
|cancelled
|
|12323
|cancelled
|3293512
|2006.10.03 08:00
|sell limit
|0.10
|usdchf
|1.2435
|0.0000
|0.0000
|2006.10.03 08:01
|1.2430
|cancelled
|
|12323
|cancelled
|3293488
|2006.10.03 07:58
|balance
|Deposit
|10 000.00
|
|0.00
|0.00
|91.28
|672.50
|Closed P/L:
|763.78
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|3697158
|2006.10.20 09:09
|buy
|0.10
|audusd
|0.7603
|0.7103
|0.7613
|
|0.7586
|0.00
|0.00
|0.02
|-17.00
|
|12323
|CostAvg-Pyramid-0
|3543735
|2006.10.13 16:00
|buy
|0.10
|eurchf
|1.5967
|1.5398
|1.5908
|
|1.5881
|0.00
|0.00
|3.48
|-68.34
|
|12323
|CostAvg -Pyramid-0
|3561742
|2006.10.16 07:15
|buy
|0.20
|eurchf
|1.5932
|1.5398
|1.5908
|
|1.5881
|0.00
|0.00
|6.17
|-81.05
|
|12323
|CostAvg-Pyramid-1
|3594667
|2006.10.17 11:05
|buy
|0.30
|eurchf
|1.5901
|1.5398
|1.5908
|
|1.5881
|0.00
|0.00
|8.00
|-47.68
|
|12323
|CostAvg-Pyramid-2
|3685744
|2006.10.19 20:47
|buy
|0.50
|eurchf
|1.5868
|1.5398
|1.5908
|
|1.5881
|0.00
|0.00
|4.26
|51.64
|
|12323
|CostAvg-Pyramid-3
|3293504
|2006.10.03 07:58
|buy
|0.10
|eurgbp
|0.6759
|0.6218
|0.6728
|
|0.6697
|0.00
|0.00
|-14.57
|-116.76
|
|12323
|CostAvg -PyramidNumOfTrades
|3570526
|2006.10.16 12:16
|buy
|0.20
|eurgbp
|0.6728
|0.6218
|0.6728
|
|0.6697
|0.00
|0.00
|-9.34
|-116.76
|
|12323
|CostAvg-Pyramid-1
|3705381
|2006.10.20 14:04
|buy
|0.30
|eurgbp
|0.6698
|0.6218
|0.6728
|
|0.6697
|0.00
|0.00
|-2.13
|-5.65
|
|12323
|CostAvg-Pyramid-2
|3711801
|2006.10.20 17:21
|sell
|0.10
|eurjpy
|149.61
|154.61
|149.51
|
|149.78
|0.00
|0.00
|-1.14
|-14.32
|
|12323
|CostAvg-Pyramid-0
|3708329
|2006.10.20 16:00
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2628
|1.2128
|1.2638
|
|1.2618
|0.00
|0.00
|-0.79
|-10.00
|
|12323
|CostAvg-Pyramid-0
|3708494
|2006.10.20 16:03
|sell
|0.10
|usdcad
|1.1211
|1.1731
|1.1221
|
|1.1254
|0.00
|0.00
|-0.69
|-38.21
|
|12323
|CostAvg-Pyramid-0
|3713028
|2006.10.20 17:50
|sell
|0.20
|usdcad
|1.1241
|1.1731
|1.1221
|
|1.1254
|0.00
|0.00
|-1.37
|-23.10
|
|12323
|CostAvg-Pyramid-1
|3645484
|2006.10.18 16:13
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2734
|1.2112
|1.2622
|
|1.2586
|0.00
|0.00
|4.47
|-117.59
|
|12323
|CostAvg-Pyramid-0
|3654943
|2006.10.18 22:16
|buy
|0.20
|usdchf
|1.2704
|1.2112
|1.2622
|
|1.2586
|0.00
|0.00
|8.95
|-187.51
|
|12323
|CostAvg-Pyramid-1
|3664054
|2006.10.19 10:31
|buy
|0.30
|usdchf
|1.2672
|1.2112
|1.2622
|
|1.2586
|0.00
|0.00
|5.22
|-204.99
|
|12323
|CostAvg-Pyramid-2
|3673589
|2006.10.19 16:20
|buy
|0.50
|usdchf
|1.2639
|1.2112
|1.2622
|
|1.2586
|0.00
|0.00
|8.72
|-210.55
|
|12323
|CostAvg-Pyramid-3
|3678528
|2006.10.19 17:37
|buy
|0.80
|usdchf
|1.2609
|1.2112
|1.2622
|
|1.2586
|0.00
|0.00
|13.94
|-146.19
|
|12323
|CostAvg-Pyramid-4
|3685720
|2006.10.19 20:47
|buy
|1.30
|usdchf
|1.2567
|1.2112
|1.2622
|
|1.2586
|0.00
|0.00
|22.64
|196.25
|
|12323
|CostAvg-Pyramid-5
|3712408
|2006.10.20 17:38
|buy
|0.10
|usdjpy
|118.73
|113.73
|118.83
|
|118.67
|0.00
|0.00
|1.29
|-5.06
|
|12323
|CostAvg-Pyramid-0
|
|0.00
|0.00
|57.13
|-1 162.87
|
|Floating P/L:
|-1 105.74
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|
|No transactions
|
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|10 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|
|Closed Trade P/L:
|763.78
|Floating P/L:
|-1 105.74
|Margin:
|3 033.76
|Balance:
|10 763.78
|Equity:
|9 658.04
|Free Margin:
|6 624.28
|
|Details:
|Gross Profit:
|3 618.52
|Gross Loss:
|2 854.74
|Total Net Profit:
|763.78
|Profit Factor:
|1.27
|Expected Payoff:
|3.94
|
|Absolute Drawdown:
|0.00
|Maximal Drawdown:
|1 897.15 (15.25%)
|Relative Drawdown:
|15.25% (1 897.15)
|
|Total Trades:
|194
|Short Positions (won %):
|40 (70.00%)
|Long Positions (won %):
|154 (77.92%)
|Profit Trades (% of total):
|148 (76.29%)
|Loss trades (% of total):
|46 (23.71%)
|Largest
|profit trade:
|305.92
|loss trade:
|-408.51
|Average
|profit trade:
|24.45
|loss trade:
|-62.06
|Maximum
|consecutive wins ($):
|25 (236.07)
|consecutive losses ($):
|6 (-1 821.46)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|404.38 (2)
|consecutive loss (count):
|-1 821.46 (6)
|Average
|consecutive wins:
|4
|consecutive losses:
|1