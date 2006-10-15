|Account: 454173
|Name: FXDD_Cost Averaging_V3_Pyramid
|Currency: USD
|2006 October 20, 05:11
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|3554865
|2006.10.15 01:34
|balance
|Deposit
|5 000.00
|3556890
|2006.10.16 01:31
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2503
|1.2003
|1.2513
|2006.10.16 08:20
|1.2513
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|3556893
|2006.10.16 01:31
|buy
|0.10
|eurjpy
|149.73
|144.04
|149.14
|2006.10.17 19:57
|149.14
|0.00
|0.00
|0.95
|-49.68
|3556904
|2006.10.16 01:31
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2742
|1.3242
|1.2732
|2006.10.16 10:00
|1.2732
|0.00
|0.00
|0.00
|7.85
|3556929
|2006.10.16 01:35
|buy
|0.10
|usdjpy
|119.77
|113.84
|118.94
|2006.10.18 15:40
|118.94
|0.00
|0.00
|2.58
|-69.78
|3556944
|2006.10.16 01:36
|sell
|0.10
|eurchf
|1.5929
|1.6429
|1.5919
|2006.10.16 11:14
|1.5919
|0.00
|0.00
|0.00
|7.87
|3556974
|2006.10.16 01:38
|buy
|0.10
|usdcad
|1.1373
|1.0873
|1.1383
|2006.10.16 08:18
|1.1383
|0.00
|0.00
|0.00
|8.79
|3562458
|2006.10.16 08:19
|buy
|0.10
|usdcad
|1.1386
|1.0866
|1.1376
|2006.10.16 17:16
|1.1376
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.79
|3562484
|2006.10.16 08:20
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2515
|1.2015
|1.2525
|2006.10.16 11:08
|1.2525
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|3564607
|2006.10.16 10:01
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2728
|1.3228
|1.2718
|2006.10.16 11:07
|1.2718
|0.00
|0.00
|0.00
|7.86
|3567961
|2006.10.16 11:08
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2528
|1.2028
|1.2538
|2006.10.17 01:37
|1.2538
|0.00
|0.00
|-0.79
|10.00
|3568171
|2006.10.16 11:09
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2711
|1.3211
|1.2701
|2006.10.16 16:10
|1.2701
|0.00
|0.00
|0.00
|7.87
|3568350
|2006.10.16 11:14
|sell
|0.10
|eurchf
|1.5915
|1.6415
|1.5905
|2006.10.17 10:56
|1.5905
|0.00
|0.00
|-0.69
|7.88
|3577633
|2006.10.16 16:10
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2698
|1.3198
|1.2688
|2006.10.17 10:51
|1.2688
|0.00
|0.00
|-1.11
|7.88
|3579574
|2006.10.16 17:17
|buy
|0.10
|usdcad
|1.1378
|1.0878
|1.1388
|2006.10.16 18:32
|1.1388
|0.00
|0.00
|0.00
|8.78
|3581061
|2006.10.16 18:32
|buy
|0.10
|usdcad
|1.1392
|1.0871
|1.1381
|2006.10.17 16:01
|1.1381
|0.00
|0.00
|0.46
|-9.67
|3586442
|2006.10.17 01:38
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2542
|1.2042
|1.2552
|2006.10.17 16:22
|1.2552
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|3594038
|2006.10.17 10:52
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2685
|1.3185
|1.2675
|2006.10.17 11:59
|1.2675
|0.00
|0.00
|0.00
|7.89
|3594313
|2006.10.17 10:57
|sell
|0.10
|eurchf
|1.5901
|1.6401
|1.5891
|2006.10.17 12:47
|1.5891
|0.00
|0.00
|0.00
|7.89
|3597191
|2006.10.17 12:01
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2677
|1.2177
|1.2687
|2006.10.17 12:03
|1.2687
|0.00
|0.00
|0.00
|7.88
|3597381
|2006.10.17 12:04
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2690
|1.2190
|1.2700
|2006.10.17 15:30
|1.2700
|0.00
|0.00
|0.00
|7.87
|3598965
|2006.10.17 12:48
|sell
|0.10
|eurchf
|1.5888
|1.6409
|1.5899
|2006.10.19 10:43
|1.5899
|0.00
|0.00
|-2.64
|-8.69
|3602265
|2006.10.17 15:31
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2697
|1.2176
|1.2686
|2006.10.18 00:10
|1.2686
|0.00
|0.00
|0.87
|-8.67
|3603838
|2006.10.17 16:02
|buy
|0.10
|usdcad
|1.1387
|1.0887
|1.1397
|2006.10.17 21:19
|1.1397
|0.00
|0.00
|0.00
|8.77
|3605723
|2006.10.17 16:23
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2552
|1.2052
|1.2562
|2006.10.17 18:42
|1.2562
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|3611333
|2006.10.17 18:42
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2564
|1.2043
|1.2553
|2006.10.18 01:17
|1.2553
|0.00
|0.00
|-0.79
|-11.00
|3614149
|2006.10.17 19:57
|buy
|0.10
|eurjpy
|149.18
|143.78
|148.88
|2006.10.18 02:05
|148.88
|0.00
|0.00
|0.95
|-25.28
|3616309
|2006.10.17 21:20
|buy
|0.10
|usdcad
|1.1399
|1.0899
|1.1409
|2006.10.17 21:52
|1.1409
|0.00
|0.00
|0.00
|8.77
|3616985
|2006.10.17 21:53
|buy
|0.10
|usdcad
|1.1413
|1.0891
|1.1401
|2006.10.18 15:30
|1.1401
|0.00
|0.00
|0.46
|-10.53
|3619411
|2006.10.18 00:10
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2688
|1.2188
|1.2698
|2006.10.18 15:40
|1.2698
|0.00
|0.00
|0.00
|7.88
|3621580
|2006.10.18 01:18
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2555
|1.2035
|1.2545
|2006.10.19 10:04
|1.2545
|0.00
|0.00
|-2.20
|-10.00
|3622874
|2006.10.18 02:06
|buy
|0.10
|eurjpy
|148.89
|143.68
|148.78
|2006.10.18 10:08
|148.78
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.28
|3631476
|2006.10.18 10:09
|buy
|0.10
|eurjpy
|148.79
|143.79
|148.89
|2006.10.18 12:05
|148.89
|0.00
|0.00
|0.00
|8.43
|3635170
|2006.10.18 12:06
|sell
|0.10
|eurjpy
|148.85
|154.05
|148.95
|2006.10.19 10:08
|148.95
|0.00
|0.00
|-3.25
|-8.42
|3641671
|2006.10.18 15:40
|buy
|0.10
|usdjpy
|118.97
|113.97
|119.07
|2006.10.18 15:55
|119.07
|0.00
|0.00
|0.00
|8.40
|3641925
|2006.10.18 15:41
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2703
|1.2203
|1.2713
|2006.10.18 16:06
|1.2713
|0.00
|0.00
|0.00
|7.87
|3644568
|2006.10.18 16:07
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2715
|1.2215
|1.2725
|2006.10.18 16:11
|1.2725
|0.00
|0.00
|0.00
|7.85
|3663384
|2006.10.19 10:05
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2547
|1.2047
|1.2557
|2006.10.19 10:38
|1.2557
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|3663497
|2006.10.19 10:09
|sell
|0.10
|eurjpy
|148.92
|153.92
|148.82
|2006.10.19 10:51
|148.82
|0.00
|0.00
|0.00
|8.44
|3664902
|2006.10.19 10:39
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2559
|1.2059
|1.2569
|2006.10.19 12:00
|1.2569
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|3665335
|2006.10.19 10:44
|sell
|0.10
|eurchf
|1.5897
|1.6397
|1.5887
|2006.10.19 16:19
|1.5887
|0.00
|0.00
|0.00
|7.91
|3665650
|2006.10.19 10:52
|sell
|0.10
|eurjpy
|148.81
|154.03
|148.93
|2006.10.19 16:49
|148.93
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.15
|3668761
|2006.10.19 12:01
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2575
|1.2075
|1.2585
|2006.10.19 16:43
|1.2585
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|3673630
|2006.10.19 16:20
|sell
|0.10
|eurchf
|1.5885
|1.6385
|1.5875
|2006.10.19 20:46
|1.5875
|0.00
|0.00
|0.00
|7.96
|3675039
|2006.10.19 16:44
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2586
|1.2086
|1.2596
|2006.10.19 17:35
|1.2596
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|3678227
|2006.10.19 17:36
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2597
|1.2097
|1.2607
|2006.10.19 19:00
|1.2607
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|3682063
|2006.10.19 19:01
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2615
|1.2115
|1.2625
|2006.10.19 20:46
|1.2625
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|3685724
|2006.10.19 20:47
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2628
|1.2128
|1.2638
|2006.10.19 21:20
|1.2638
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|3564889
|2006.10.16 10:07
|buy
|0.20
|usdjpy
|119.44
|113.84
|118.94
|2006.10.18 15:40
|118.94
|0.00
|0.00
|5.14
|-84.08
|3565206
|2006.10.16 10:15
|buy
|0.20
|eurjpy
|149.39
|144.04
|149.14
|2006.10.17 19:57
|149.14
|0.00
|0.00
|1.89
|-42.11
|3577705
|2006.10.16 16:13
|buy
|0.20
|usdcad
|1.1356
|1.0866
|1.1376
|2006.10.16 17:16
|1.1376
|0.00
|0.00
|0.00
|35.16
|3599213
|2006.10.17 12:55
|buy
|0.20
|usdcad
|1.1361
|1.0871
|1.1381
|2006.10.17 16:01
|1.1381
|0.00
|0.00
|0.00
|35.15
|3605279
|2006.10.17 16:20
|buy
|0.20
|usdchf
|1.2666
|1.2176
|1.2686
|2006.10.18 00:10
|1.2686
|0.00
|0.00
|1.74
|31.53
|3619312
|2006.10.18 00:07
|buy
|0.20
|eurjpy
|148.88
|143.78
|148.88
|2006.10.18 02:05
|148.88
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|3620486
|2006.10.18 00:51
|buy
|0.20
|eurusd
|1.2533
|1.2043
|1.2553
|2006.10.18 01:17
|1.2553
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|3630151
|2006.10.18 09:39
|buy
|0.20
|eurjpy
|148.58
|143.68
|148.78
|2006.10.18 10:08
|148.78
|0.00
|0.00
|0.00
|33.75
|3636598
|2006.10.18 13:08
|buy
|0.20
|usdcad
|1.1380
|1.0891
|1.1401
|2006.10.18 15:30
|1.1401
|0.00
|0.00
|0.00
|36.84
|3643284
|2006.10.18 15:52
|buy
|0.20
|eurusd
|1.2525
|1.2035
|1.2545
|2006.10.19 10:04
|1.2545
|0.00
|0.00
|-4.41
|40.00
|3645381
|2006.10.18 16:12
|sell
|0.20
|eurchf
|1.5919
|1.6409
|1.5899
|2006.10.19 10:43
|1.5899
|0.00
|0.00
|-3.90
|31.60
|3656605
|2006.10.19 00:29
|buy
|0.20
|usdchf
|1.2699
|1.2137
|1.2647
|2006.10.19 20:47
|1.2564
|0.00
|0.00
|0.00
|-214.90
|3657531
|2006.10.19 02:08
|sell
|0.20
|eurjpy
|149.15
|154.05
|148.95
|2006.10.19 10:08
|148.95
|0.00
|0.00
|0.00
|33.69
|3668719
|2006.10.19 12:01
|sell
|0.20
|eurjpy
|149.14
|154.03
|148.93
|2006.10.19 16:49
|148.93
|0.00
|0.00
|0.00
|35.50
|3576754
|2006.10.16 15:52
|buy
|0.30
|usdjpy
|119.11
|113.84
|118.94
|2006.10.18 15:40
|118.94
|0.00
|0.00
|7.72
|-42.88
|3582730
|2006.10.16 20:10
|buy
|0.30
|eurjpy
|149.09
|144.04
|149.14
|2006.10.17 19:57
|149.14
|0.00
|0.00
|2.84
|12.64
|3620593
|2006.10.18 00:53
|buy
|0.30
|eurjpy
|148.57
|143.78
|148.88
|2006.10.18 02:05
|148.88
|0.00
|0.00
|0.00
|78.39
|3664916
|2006.10.19 10:39
|buy
|0.30
|usdchf
|1.2667
|1.2137
|1.2647
|2006.10.19 20:47
|1.2564
|0.00
|0.00
|0.00
|-245.94
|3596119
|2006.10.17 11:43
|buy
|0.50
|usdjpy
|118.80
|113.84
|118.94
|2006.10.18 15:40
|118.94
|0.00
|0.00
|6.44
|58.85
|3596875
|2006.10.17 12:00
|buy
|0.50
|eurjpy
|148.74
|144.04
|149.14
|2006.10.17 19:57
|149.14
|0.00
|0.00
|0.00
|168.44
|3673817
|2006.10.19 16:23
|buy
|0.50
|usdchf
|1.2633
|1.2137
|1.2647
|2006.10.19 20:47
|1.2564
|0.00
|0.00
|0.00
|-274.59
|3620685
|2006.10.18 00:57
|buy
|0.80
|usdjpy
|118.49
|113.84
|118.94
|2006.10.18 15:40
|118.94
|0.00
|0.00
|0.00
|302.67
|3682075
|2006.10.19 19:01
|buy
|0.80
|usdchf
|1.2600
|1.2137
|1.2647
|2006.10.19 20:47
|1.2564
|0.00
|0.00
|0.00
|-229.23
|
|0.00
|0.00
|12.26
|-100.87
|Closed P/L:
|-88.61
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|3685756
|2006.10.19 20:47
|sell
|0.10
|eurchf
|1.5863
|1.6363
|1.5853
|
|1.5878
|0.00
|0.00
|-0.70
|-11.93
|3676022
|2006.10.19 16:51
|sell
|0.10
|eurjpy
|148.86
|154.30
|149.20
|
|149.54
|0.00
|0.00
|-1.14
|-57.45
|3686513
|2006.10.19 21:18
|sell
|0.20
|eurjpy
|149.18
|154.30
|149.20
|
|149.54
|0.00
|0.00
|-2.27
|-60.84
|3692241
|2006.10.20 03:18
|sell
|0.30
|eurjpy
|149.53
|154.30
|149.20
|
|149.54
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.53
|3686825
|2006.10.19 21:21
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2641
|1.2141
|1.2651
|
|1.2634
|0.00
|0.00
|-0.79
|-7.00
|3640435
|2006.10.18 15:31
|buy
|0.10
|usdcad
|1.1404
|1.0861
|1.1371
|
|1.1280
|0.00
|0.00
|1.96
|-109.93
|3653288
|2006.10.18 20:21
|buy
|0.20
|usdcad
|1.1372
|1.0861
|1.1371
|
|1.1280
|0.00
|0.00
|3.92
|-163.12
|3676060
|2006.10.19 16:51
|buy
|0.30
|usdcad
|1.1339
|1.0861
|1.1371
|
|1.1280
|0.00
|0.00
|4.51
|-156.91
|3645375
|2006.10.18 16:12
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2731
|1.2078
|1.2588
|
|1.2563
|0.00
|0.00
|3.60
|-133.73
|3685753
|2006.10.19 20:47
|buy
|1.30
|usdchf
|1.2566
|1.2078
|1.2588
|
|1.2563
|0.00
|0.00
|11.32
|-31.04
|3643661
|2006.10.18 15:56
|buy
|0.10
|usdjpy
|119.10
|113.42
|118.52
|
|118.33
|0.00
|0.00
|5.27
|-65.07
|3662813
|2006.10.19 09:45
|buy
|0.20
|usdjpy
|118.78
|113.42
|118.52
|
|118.33
|0.00
|0.00
|2.57
|-76.06
|3674830
|2006.10.19 16:43
|buy
|0.30
|usdjpy
|118.43
|113.42
|118.52
|
|118.33
|0.00
|0.00
|3.86
|-25.35
|3685279
|2006.10.19 20:25
|buy
|0.50
|usdjpy
|118.13
|113.42
|118.52
|
|118.33
|0.00
|0.00
|6.44
|84.51
|
|0.00
|0.00
|38.55
|-816.45
|
|Floating P/L:
|-777.90
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|
|No transactions
|
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|5 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|
|Closed Trade P/L:
|-88.61
|Floating P/L:
|-777.90
|Margin:
|4 110.24
|Balance:
|4 911.39
|Equity:
|4 133.49
|Free Margin:
|23.25
|
|Details:
|Gross Profit:
|1 272.92
|Gross Loss:
|1 361.53
|Total Net Profit:
|-88.61
|Profit Factor:
|0.93
|Expected Payoff:
|-1.27
|
|Absolute Drawdown:
|98.61
|Maximal Drawdown:
|964.66 (16.44%)
|Relative Drawdown:
|16.44% (964.66)
|
|Total Trades:
|70
|Short Positions (won %):
|17 (82.35%)
|Long Positions (won %):
|53 (67.92%)
|Profit Trades (% of total):
|50 (71.43%)
|Loss trades (% of total):
|20 (28.57%)
|Largest
|profit trade:
|302.67
|loss trade:
|-274.59
|Average
|profit trade:
|25.46
|loss trade:
|-68.08
|Maximum
|consecutive wins ($):
|9 (98.64)
|consecutive losses ($):
|4 (-964.66)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|302.67 (1)
|consecutive loss (count):
|-964.66 (4)
|Average
|consecutive wins:
|3
|consecutive losses:
|1