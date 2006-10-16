Alpari Ltd

Account: 307710 Name: Daytrading5 Currency: USD 2006 October 19, 16:06
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
80651962006.10.16 16:59balanceDeposit5 000.00
80656282006.10.16 17:26buy0.10eurchf1.59191.58891.59392006.10.17 11:471.58890.000.000.35-23.67
80657642006.10.16 17:35buy0.10euraud1.66181.65881.66382006.10.17 00:371.66380.000.00-1.1315.06
80662102006.10.16 18:01buy0.10gbpchf2.36652.36352.36852006.10.17 09:452.36350.000.001.00-16.55
80665822006.10.16 18:20buy0.10chfjpy93.8193.5194.012006.10.17 11:2993.510.000.000.25-25.28
80671572006.10.16 18:56buy0.10usdcad1.13861.13561.14062006.10.17 11:551.13560.000.000.23-26.42
80736932006.10.17 07:05buy0.10euraud1.66191.66221.66392006.10.17 15:441.66390.000.000.0015.08
80737552006.10.17 07:10buy0.10gbpjpy221.76221.46221.962006.10.17 08:54221.460.000.000.00-17.65
80739782006.10.17 07:35buy0.10usdchf1.27061.26761.27262006.10.17 09:561.26760.000.000.00-23.67
80749792006.10.17 08:25buy0.10audusd0.75470.75510.75672006.10.19 09:070.75670.000.000.4040.00
80819492006.10.17 12:32buy0.10usdcad1.13581.13621.13782006.10.17 15:011.13780.000.000.0017.58
80821522006.10.17 12:42sell0.10gbpusd1.86731.87031.86532006.10.17 15:191.87030.000.000.00-21.00
80832972006.10.17 13:53buy0.10eurchf1.58961.59001.59162006.10.18 15:061.59160.000.000.4315.73
80836762006.10.17 14:12buy0.10eurjpy148.73148.74148.932006.10.17 16:19148.830.000.000.008.43
80887342006.10.17 16:19sell0.10eurjpy148.84149.14148.642006.10.17 18:51149.140.000.000.00-25.26
80897232006.10.17 17:01buy0.10chfjpy93.7093.7393.902006.10.17 21:0493.730.000.000.002.52
80930832006.10.17 19:15buy0.10euraud1.66631.66331.66832006.10.17 21:331.66330.000.000.00-22.61
80967342006.10.17 21:13buy0.10eurusd1.25471.25171.25672006.10.18 14:311.25430.000.00-0.80-4.00
80972742006.10.17 21:35buy0.10chfjpy93.7993.4993.992006.10.17 23:1493.490.000.000.00-25.28
80976712006.10.17 21:47buy0.10usdchf1.26801.26811.27002006.10.18 14:411.27000.000.000.9015.74
81156412006.10.18 12:03buy0.10usdcad1.13851.13881.14052006.10.18 14:381.14050.000.000.0017.54
81186222006.10.18 14:31sell0.10eurusd1.25441.25411.25242006.10.18 14:501.25240.000.000.0020.00
81201632006.10.18 14:59sell0.10chfjpy93.6393.9393.432006.10.18 18:1193.640.000.000.00-0.84
81207542006.10.18 15:10buy0.10euraud1.66221.65921.66422006.10.18 16:151.65920.000.000.00-22.60
81228522006.10.18 15:52sell0.10gbpchf2.37762.37722.37562006.10.18 16:562.37560.000.000.0011.00
81242592006.10.18 16:36buy0.10usdcad1.13941.13641.14142006.10.18 19:211.13640.000.000.00-26.40
81248962006.10.18 17:01buy0.10usdchf1.27281.26981.27482006.10.18 21:161.26980.000.000.00-23.63
81251012006.10.18 17:09buy0.10gbpchf2.37662.37362.37862006.10.18 19:492.37360.000.000.00-16.51
81257302006.10.18 17:35buy0.10eurchf1.59221.58921.59422006.10.19 11:241.58920.000.001.28-23.72
81262982006.10.18 18:11buy0.10usdjpy119.10118.80119.302006.10.19 08:22118.800.000.003.81-25.25
81271242006.10.18 19:01buy0.10gbpjpy222.32222.02222.522006.10.18 20:55222.020.000.000.00-17.67
81281532006.10.18 19:55buy0.10gbpchf2.37532.37232.37732006.10.18 20:542.37230.000.000.00-16.53
81290682006.10.18 20:55buy0.10gbpchf2.37342.37042.37542006.10.19 08:242.37040.000.003.01-16.55
81299422006.10.18 21:55buy0.10chfjpy93.6293.6593.822006.10.19 11:0193.820.000.000.6316.86
81344292006.10.19 07:05buy0.10eurusd1.25401.25431.25602006.10.19 09:431.25600.000.000.0020.00
81350152006.10.19 08:02buy0.10euraud1.66001.65701.66202006.10.19 09:021.65700.000.000.00-22.69
81351342006.10.19 08:08buy0.10gbpjpy222.13221.83222.332006.10.19 09:58221.830.000.000.00-17.73
81366452006.10.19 09:27buy0.10usdjpy118.78118.48118.982006.10.19 09:58118.480.000.000.00-25.33
81380672006.10.19 10:03buy0.10usdjpy118.59118.29118.792006.10.19 11:26118.630.000.000.003.37
81427642006.10.19 13:57buy0.10gbpjpy221.79221.49221.992006.10.19 15:43221.490.000.000.00-17.74
  0.00 0.00 10.36 -285.67
Closed P/L: -275.31
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
81403892006.10.19 11:21buy0.10audusd0.75630.75330.7583 0.75700.000.000.0014.00
81351272006.10.19 08:08buy0.10eurjpy149.03148.73149.23 148.920.000.000.00-9.29
  0.00 0.00 0.00 4.71
 Floating P/L: 4.71
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 5 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: -275.31 Floating P/L: 4.71 Margin: 276.62
Balance: 4 724.69 Equity: 4 729.40 Free Margin: 4 452.79
 
Details:
Graph
Gross Profit: 220.14 Gross Loss: 495.45 Total Net Profit: -275.31
Profit Factor: 0.44 Expected Payoff: -7.06  
Absolute Drawdown: 275.31 Maximal Drawdown (%): 289.24 (5.77%)  
 
Total Trades: 39 Short Positions (won %): 5 (40.00%) Long Positions (won %): 34 (35.29%)
Profit Trades (% of total): 14 (35.90%) Loss trades (% of total): 25 (64.10%)
Largest profit trade: 40.40 loss trade: -26.40
Average profit trade: 15.72 loss trade: -19.82
Maximum consecutive wins ($): 4 (70.34) consecutive losses ($): 9 (-159.25)
Maximal consecutive profit (count): 70.34 (4) consecutive loss (count): -159.25 (9)
Average consecutive wins: 2 consecutive losses: 3