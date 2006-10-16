|Account: 307710
|Name: Daytrading5
|Currency: USD
|2006 October 19, 16:06
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|8065196
|2006.10.16 16:59
|balance
|Deposit
|5 000.00
|8065628
|2006.10.16 17:26
|buy
|0.10
|eurchf
|1.5919
|1.5889
|1.5939
|2006.10.17 11:47
|1.5889
|0.00
|0.00
|0.35
|-23.67
|8065764
|2006.10.16 17:35
|buy
|0.10
|euraud
|1.6618
|1.6588
|1.6638
|2006.10.17 00:37
|1.6638
|0.00
|0.00
|-1.13
|15.06
|8066210
|2006.10.16 18:01
|buy
|0.10
|gbpchf
|2.3665
|2.3635
|2.3685
|2006.10.17 09:45
|2.3635
|0.00
|0.00
|1.00
|-16.55
|8066582
|2006.10.16 18:20
|buy
|0.10
|chfjpy
|93.81
|93.51
|94.01
|2006.10.17 11:29
|93.51
|0.00
|0.00
|0.25
|-25.28
|8067157
|2006.10.16 18:56
|buy
|0.10
|usdcad
|1.1386
|1.1356
|1.1406
|2006.10.17 11:55
|1.1356
|0.00
|0.00
|0.23
|-26.42
|8073693
|2006.10.17 07:05
|buy
|0.10
|euraud
|1.6619
|1.6622
|1.6639
|2006.10.17 15:44
|1.6639
|0.00
|0.00
|0.00
|15.08
|8073755
|2006.10.17 07:10
|buy
|0.10
|gbpjpy
|221.76
|221.46
|221.96
|2006.10.17 08:54
|221.46
|0.00
|0.00
|0.00
|-17.65
|8073978
|2006.10.17 07:35
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2706
|1.2676
|1.2726
|2006.10.17 09:56
|1.2676
|0.00
|0.00
|0.00
|-23.67
|8074979
|2006.10.17 08:25
|buy
|0.10
|audusd
|0.7547
|0.7551
|0.7567
|2006.10.19 09:07
|0.7567
|0.00
|0.00
|0.40
|40.00
|8081949
|2006.10.17 12:32
|buy
|0.10
|usdcad
|1.1358
|1.1362
|1.1378
|2006.10.17 15:01
|1.1378
|0.00
|0.00
|0.00
|17.58
|8082152
|2006.10.17 12:42
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.8673
|1.8703
|1.8653
|2006.10.17 15:19
|1.8703
|0.00
|0.00
|0.00
|-21.00
|8083297
|2006.10.17 13:53
|buy
|0.10
|eurchf
|1.5896
|1.5900
|1.5916
|2006.10.18 15:06
|1.5916
|0.00
|0.00
|0.43
|15.73
|8083676
|2006.10.17 14:12
|buy
|0.10
|eurjpy
|148.73
|148.74
|148.93
|2006.10.17 16:19
|148.83
|0.00
|0.00
|0.00
|8.43
|8088734
|2006.10.17 16:19
|sell
|0.10
|eurjpy
|148.84
|149.14
|148.64
|2006.10.17 18:51
|149.14
|0.00
|0.00
|0.00
|-25.26
|8089723
|2006.10.17 17:01
|buy
|0.10
|chfjpy
|93.70
|93.73
|93.90
|2006.10.17 21:04
|93.73
|0.00
|0.00
|0.00
|2.52
|8093083
|2006.10.17 19:15
|buy
|0.10
|euraud
|1.6663
|1.6633
|1.6683
|2006.10.17 21:33
|1.6633
|0.00
|0.00
|0.00
|-22.61
|8096734
|2006.10.17 21:13
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2547
|1.2517
|1.2567
|2006.10.18 14:31
|1.2543
|0.00
|0.00
|-0.80
|-4.00
|8097274
|2006.10.17 21:35
|buy
|0.10
|chfjpy
|93.79
|93.49
|93.99
|2006.10.17 23:14
|93.49
|0.00
|0.00
|0.00
|-25.28
|8097671
|2006.10.17 21:47
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2680
|1.2681
|1.2700
|2006.10.18 14:41
|1.2700
|0.00
|0.00
|0.90
|15.74
|8115641
|2006.10.18 12:03
|buy
|0.10
|usdcad
|1.1385
|1.1388
|1.1405
|2006.10.18 14:38
|1.1405
|0.00
|0.00
|0.00
|17.54
|8118622
|2006.10.18 14:31
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2544
|1.2541
|1.2524
|2006.10.18 14:50
|1.2524
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|8120163
|2006.10.18 14:59
|sell
|0.10
|chfjpy
|93.63
|93.93
|93.43
|2006.10.18 18:11
|93.64
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.84
|8120754
|2006.10.18 15:10
|buy
|0.10
|euraud
|1.6622
|1.6592
|1.6642
|2006.10.18 16:15
|1.6592
|0.00
|0.00
|0.00
|-22.60
|8122852
|2006.10.18 15:52
|sell
|0.10
|gbpchf
|2.3776
|2.3772
|2.3756
|2006.10.18 16:56
|2.3756
|0.00
|0.00
|0.00
|11.00
|8124259
|2006.10.18 16:36
|buy
|0.10
|usdcad
|1.1394
|1.1364
|1.1414
|2006.10.18 19:21
|1.1364
|0.00
|0.00
|0.00
|-26.40
|8124896
|2006.10.18 17:01
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2728
|1.2698
|1.2748
|2006.10.18 21:16
|1.2698
|0.00
|0.00
|0.00
|-23.63
|8125101
|2006.10.18 17:09
|buy
|0.10
|gbpchf
|2.3766
|2.3736
|2.3786
|2006.10.18 19:49
|2.3736
|0.00
|0.00
|0.00
|-16.51
|8125730
|2006.10.18 17:35
|buy
|0.10
|eurchf
|1.5922
|1.5892
|1.5942
|2006.10.19 11:24
|1.5892
|0.00
|0.00
|1.28
|-23.72
|8126298
|2006.10.18 18:11
|buy
|0.10
|usdjpy
|119.10
|118.80
|119.30
|2006.10.19 08:22
|118.80
|0.00
|0.00
|3.81
|-25.25
|8127124
|2006.10.18 19:01
|buy
|0.10
|gbpjpy
|222.32
|222.02
|222.52
|2006.10.18 20:55
|222.02
|0.00
|0.00
|0.00
|-17.67
|8128153
|2006.10.18 19:55
|buy
|0.10
|gbpchf
|2.3753
|2.3723
|2.3773
|2006.10.18 20:54
|2.3723
|0.00
|0.00
|0.00
|-16.53
|8129068
|2006.10.18 20:55
|buy
|0.10
|gbpchf
|2.3734
|2.3704
|2.3754
|2006.10.19 08:24
|2.3704
|0.00
|0.00
|3.01
|-16.55
|8129942
|2006.10.18 21:55
|buy
|0.10
|chfjpy
|93.62
|93.65
|93.82
|2006.10.19 11:01
|93.82
|0.00
|0.00
|0.63
|16.86
|8134429
|2006.10.19 07:05
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2540
|1.2543
|1.2560
|2006.10.19 09:43
|1.2560
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|8135015
|2006.10.19 08:02
|buy
|0.10
|euraud
|1.6600
|1.6570
|1.6620
|2006.10.19 09:02
|1.6570
|0.00
|0.00
|0.00
|-22.69
|8135134
|2006.10.19 08:08
|buy
|0.10
|gbpjpy
|222.13
|221.83
|222.33
|2006.10.19 09:58
|221.83
|0.00
|0.00
|0.00
|-17.73
|8136645
|2006.10.19 09:27
|buy
|0.10
|usdjpy
|118.78
|118.48
|118.98
|2006.10.19 09:58
|118.48
|0.00
|0.00
|0.00
|-25.33
|8138067
|2006.10.19 10:03
|buy
|0.10
|usdjpy
|118.59
|118.29
|118.79
|2006.10.19 11:26
|118.63
|0.00
|0.00
|0.00
|3.37
|8142764
|2006.10.19 13:57
|buy
|0.10
|gbpjpy
|221.79
|221.49
|221.99
|2006.10.19 15:43
|221.49
|0.00
|0.00
|0.00
|-17.74
|0.00
|0.00
|10.36
|-285.67
|Closed P/L:
|-275.31
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|8140389
|2006.10.19 11:21
|buy
|0.10
|audusd
|0.7563
|0.7533
|0.7583
|0.7570
|0.00
|0.00
|0.00
|14.00
|8135127
|2006.10.19 08:08
|buy
|0.10
|eurjpy
|149.03
|148.73
|149.23
|148.92
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.29
|0.00
|0.00
|0.00
|4.71
|Floating P/L:
|4.71
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|No transactions
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|5 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|Closed Trade P/L:
|-275.31
|Floating P/L:
|4.71
|Margin:
|276.62
|Balance:
|4 724.69
|Equity:
|4 729.40
|Free Margin:
|4 452.79
|Details:
|Gross Profit:
|220.14
|Gross Loss:
|495.45
|Total Net Profit:
|-275.31
|Profit Factor:
|0.44
|Expected Payoff:
|-7.06
|Absolute Drawdown:
|275.31
|Maximal Drawdown (%):
|289.24 (5.77%)
|Total Trades:
|39
|Short Positions (won %):
|5 (40.00%)
|Long Positions (won %):
|34 (35.29%)
|Profit Trades (% of total):
|14 (35.90%)
|Loss trades (% of total):
|25 (64.10%)
|Largest
|profit trade:
|40.40
|loss trade:
|-26.40
|Average
|profit trade:
|15.72
|loss trade:
|-19.82
|Maximum
|consecutive wins ($):
|4 (70.34)
|consecutive losses ($):
|9 (-159.25)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|70.34 (4)
|consecutive loss (count):
|-159.25 (9)
|Average
|consecutive wins:
|2
|consecutive losses:
|3