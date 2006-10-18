FXDD

Account: 449221 Name: Amritendu Maji Currency: USD 2006 October 19, 06:22
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
36449702006.10.18 16:10buy0.10usdchf1.27211.22211.27312006.10.18 16:121.27310.000.000.007.85
 12323CostAvg-Pyramid-0[tp]
36439282006.10.18 15:59buy0.10usdchf1.27091.22091.27192006.10.18 16:091.27190.000.000.007.86
 12323CostAvg-Pyramid-0[tp]
36110272006.10.17 18:40buy0.20usdchf1.26551.21971.27072006.10.18 15:581.27070.000.001.7481.84
 12323CostAvg-Pyramid-1[tp]
35940372006.10.17 10:52buy0.30usdchf1.26881.21971.27072006.10.18 15:581.27070.000.002.6144.86
 12323CostAvg-Pyramid-2[tp]
35676762006.10.16 11:07buy0.20usdchf1.27231.21971.27072006.10.18 15:581.27070.000.003.48-25.18
 12323CostAvg-Pyramid-1[tp]
35600912006.10.16 05:07buy0.10usdchf1.27541.21971.27072006.10.18 15:581.27070.000.001.74-36.99
 12323CostAvg-Pyramid-0[tp]
35990432006.10.17 12:51buy0.80usdjpy118.63113.97119.072006.10.18 15:55119.070.000.0010.30295.62
 12323CostAvg-Pyramid-4[tp]
35927342006.10.17 09:53buy0.50usdjpy118.93113.97119.072006.10.18 15:55119.070.000.006.4458.79
 12323CostAvg-Pyramid-3[tp]
35683822006.10.16 11:16buy0.30usdjpy119.24113.97119.072006.10.18 15:55119.070.000.007.72-42.83
 12323CostAvg-Pyramid-2[tp]
35644152006.10.16 10:00buy0.20usdjpy119.54113.97119.072006.10.18 15:55119.070.000.005.14-78.95
 12323CostAvg-Pyramid-1[tp]
35481252006.10.13 17:31buy0.10usdjpy119.85113.97119.072006.10.18 15:55119.070.000.003.84-65.51
 12323CostAvg -Pyramid-0[tp]
36368922006.10.18 13:26buy0.20usdcad1.13771.08871.13972006.10.18 15:301.13970.000.000.0035.09
 12323CostAvg-Pyramid-1[tp]
36169432006.10.17 21:51buy0.10usdcad1.14081.08871.13972006.10.18 15:301.13970.000.000.46-9.65
 12323CostAvg-Pyramid-0[tp]
36039752006.10.17 16:06buy0.10usdcad1.13951.08951.14052006.10.17 21:501.14050.000.000.008.77
 12323CostAvg-Pyramid-0[tp]
35797982006.10.16 17:29buy0.10usdcad1.13821.08821.13922006.10.17 16:051.13920.000.000.468.78
 12323CostAvg-Pyramid-0[tp]
35625972006.10.16 08:21buy0.10usdcad1.13881.08681.13782006.10.16 17:281.13780.000.000.00-8.79
 12323CostAvg-Pyramid-0[tp]
35776042006.10.16 16:10buy0.20usdcad1.13581.08681.13782006.10.16 17:281.13780.000.000.0035.16
 12323CostAvg-Pyramid-1[tp]
35755402006.10.16 15:35buy0.10audusd0.75350.70350.75452006.10.16 16:500.75450.000.000.0010.00
 12323CostAvg-Pyramid-0[tp]
35693882006.10.16 11:43buy0.10audusd0.75220.70220.75322006.10.16 15:340.75320.000.000.0010.00
 12323CostAvg-Pyramid-0[tp]
35384392006.10.13 15:30buy0.10audusd0.75290.70080.75182006.10.16 11:430.75180.000.000.03-11.00
 12323CostAvg -Pyramid-0[tp]
35449592006.10.13 16:45buy0.20audusd0.74980.70080.75182006.10.16 11:430.75180.000.000.0640.00
 12323CostAvg -Pyramid-1[tp]
35403652006.10.13 15:35buy0.10usdcad1.13751.08751.13852006.10.16 08:201.13850.000.000.468.78
 12323CostAvg -Pyramid-0[tp]
35461172006.10.13 17:02buy0.10usdchf1.27621.22411.27512006.10.16 05:071.27510.000.000.87-8.63
 12323CostAvg -Pyramid-0[tp]
35539992006.10.13 21:56buy0.20usdchf1.27301.22411.27512006.10.16 05:071.27510.000.001.7532.94
 12323CostAvg -Pyramid-1[tp]
34526452006.10.10 16:39buy0.10usdjpy119.73114.73119.832006.10.13 17:30119.830.000.006.308.35
 12323CostAvg -Pyramid-0[tp]
35411312006.10.13 15:38buy0.10usdchf1.27421.22421.27522006.10.13 17:011.27520.000.000.007.84
 12323CostAvg -Pyramid-0[tp]
34658402006.10.11 09:59buy0.10eurchf1.59461.54461.59562006.10.13 15:591.59560.000.001.517.84
 12323CostAvg -Pyramid-0[tp]
35402192006.10.13 15:34buy0.10usdchf1.27231.22231.27332006.10.13 15:371.27330.000.000.007.85
 12323CostAvg -Pyramid-0[tp]
35380582006.10.13 15:21buy0.10usdcad1.13571.08571.13672006.10.13 15:341.13670.000.000.008.80
 12323CostAvg -Pyramid-0[tp]
35359302006.10.13 13:56buy0.10usdchf1.27061.22061.27162006.10.13 15:331.27160.000.000.007.86
 12323CostAvg -Pyramid-0[tp]
35187542006.10.13 00:48buy0.10audusd0.75150.70150.75252006.10.13 15:300.75250.000.000.0010.00
 12323CostAvg -Pyramid-0[tp]
35344432006.10.13 12:17buy0.10usdcad1.13451.08451.13552006.10.13 15:201.13550.000.000.008.81
 12323CostAvg -Pyramid-0[tp]
35254492006.10.13 06:00buy0.30usdchf1.26711.21921.27022006.10.13 13:551.27020.000.000.0073.22
 12323CostAvg -Pyramid-2[tp]
35122102006.10.12 17:04buy0.20usdchf1.27021.21921.27022006.10.13 13:551.27020.000.001.750.00
 12323CostAvg -Pyramid-1[tp]
35101062006.10.12 16:05buy0.10usdchf1.27331.21921.27022006.10.13 13:551.27020.000.000.87-24.41
 12323CostAvg -Pyramid-0[tp]
35248152006.10.13 05:26buy0.10usdcad1.13341.08341.13442006.10.13 12:161.13440.000.000.008.82
 12323CostAvg -Pyramid-0[tp]
34625372006.10.11 05:01sell0.20usdcad1.13291.18421.13322006.10.13 05:231.13320.000.00-5.49-5.29
 12323CostAvg -Pyramid-1[tp]
34652542006.10.11 09:43sell0.30usdcad1.13611.18421.13322006.10.13 05:231.13320.000.00-8.2476.77
 12323CostAvg -Pyramid-2[tp]
34551492006.10.10 17:44sell0.10usdcad1.13081.18421.13322006.10.13 05:231.13320.000.00-3.47-21.18
 12323CostAvg -Pyramid-0[tp]
35080372006.10.12 15:38buy0.10audusd0.75040.70040.75142006.10.13 00:470.75140.000.000.0310.00
 12323CostAvg -Pyramid-0[tp]
35044702006.10.12 14:31buy0.10usdchf1.27191.22191.27292006.10.12 16:041.27290.000.000.007.86
 12323CostAvg -Pyramid-0[tp]
34969412006.10.12 10:11buy0.10audusd0.74910.69910.75012006.10.12 15:370.75010.000.000.0010.00
 12323CostAvg -Pyramid-0[tp]
34959272006.10.12 10:05buy0.20usdchf1.26951.22061.27162006.10.12 14:301.27160.000.000.0033.03
 12323CostAvg -Pyramid-1[tp]
34841482006.10.11 21:53buy0.10usdchf1.27291.22061.27162006.10.12 14:301.27160.000.002.62-10.22
 12323CostAvg -Pyramid-0[tp]
32935312006.10.03 08:02buy0.10audusd0.74770.69770.74872006.10.12 10:110.74870.000.000.6610.00
 12323CostAvg -PyramidNumOfTrades[tp]
34816592006.10.11 21:25sell0.10usdchf1.27351.32351.27252006.10.11 21:511.27250.000.000.007.86
 12323CostAvg -Pyramid-0[tp]
34812212006.10.11 21:21buy0.10usdchf1.27291.22291.27392006.10.11 21:241.27390.000.000.007.85
 12323CostAvg -Pyramid-0[tp]
34603292006.10.11 00:44buy0.10usdchf1.27201.22201.27302006.10.11 21:201.27300.000.000.007.86
 12323CostAvg -Pyramid-0[tp]
34602472006.10.11 00:41buy0.10eurchf1.59321.54321.59422006.10.11 09:581.59420.000.000.007.86
 12323CostAvg -Pyramid-0[tp]
34588832006.10.10 21:58buy0.10usdchf1.27061.22061.27162006.10.11 00:431.27160.000.000.877.86
 12323CostAvg -Pyramid-0[tp]
34386602006.10.10 11:33buy0.10eurchf1.59171.54171.59272006.10.11 00:401.59270.000.000.387.87
 12323CostAvg -Pyramid-0[tp]
34468492006.10.10 14:18buy0.10usdchf1.26951.21951.27052006.10.10 21:571.27050.000.000.007.87
 12323CostAvg -Pyramid-0[tp]
34543932006.10.10 17:23sell0.10usdcad1.13221.18221.13122006.10.10 17:431.13120.000.000.008.85
 12323CostAvg -Pyramid-0[tp]
34532902006.10.10 16:50sell0.10usdcad1.13351.18351.13252006.10.10 17:221.13250.000.000.008.83
 12323CostAvg -Pyramid-0[tp]
34528452006.10.10 16:41sell0.10usdcad1.13141.18141.13042006.10.10 16:491.13040.000.000.008.85
 12323CostAvg -Pyramid-0[tp]
34512802006.10.10 16:10buy0.10usdcad1.13051.08051.13152006.10.10 16:401.13150.000.000.008.84
 12323CostAvg -Pyramid-0[tp]
34461132006.10.10 14:15buy0.10usdjpy119.60114.60119.702006.10.10 16:38119.700.000.000.008.35
 12323CostAvg -Pyramid-0[tp]
34449082006.10.10 14:00buy0.10usdcad1.12881.07881.12982006.10.10 16:091.12980.000.000.008.85
 12323CostAvg -Pyramid-0[tp]
34456942006.10.10 14:09buy0.10usdchf1.26801.21801.26902006.10.10 14:171.26900.000.000.007.88
 12323CostAvg -Pyramid-0[tp]
34390342006.10.10 11:34buy0.10usdjpy119.46114.46119.562006.10.10 14:14119.560.000.000.008.36
 12323CostAvg -Pyramid-0[tp]
34386522006.10.10 11:33buy0.10usdchf1.26671.21671.26772006.10.10 14:081.26770.000.000.007.89
 12323CostAvg -Pyramid-0[tp]
33925092006.10.06 16:08buy0.10usdcad1.12751.07751.12852006.10.10 13:591.12850.000.000.928.86
 12323CostAvg -Pyramid-0[tp]
34373592006.10.10 11:22buy0.10usdjpy119.36114.36119.462006.10.10 11:33119.460.000.000.008.37
 12323CostAvg -Pyramid-0[tp]
34379402006.10.10 11:26buy0.10usdchf1.26531.21531.26632006.10.10 11:321.26630.000.000.007.90
 12323CostAvg -Pyramid-0[tp]
33897882006.10.06 15:53buy0.10eurchf1.58991.53991.59092006.10.10 11:321.59090.000.000.737.90
 12323CostAvg -Pyramid-0[tp]
34370902006.10.10 11:21buy0.10usdchf1.26421.21421.26522006.10.10 11:251.26520.000.000.007.90
 12323CostAvg -Pyramid-0[tp]
34354942006.10.10 11:03buy0.10usdjpy119.23114.23119.332006.10.10 11:21119.330.000.000.008.38
 12323CostAvg -Pyramid-0[tp]
34265402006.10.10 03:12buy0.10usdchf1.26231.21231.26332006.10.10 11:201.26330.000.000.007.92
 12323CostAvg -Pyramid-0[tp]
34312922006.10.10 09:18buy0.20usdjpy119.02114.12119.222006.10.10 11:02119.220.000.000.0033.55
 12323CostAvg -Pyramid-1[tp]
34283082006.10.10 05:58buy0.10usdjpy119.33114.12119.222006.10.10 11:02119.220.000.000.00-9.23
 12323CostAvg -Pyramid-0[tp]
34203402006.10.09 16:55buy0.10usdjpy119.21114.21119.312006.10.10 05:58119.310.000.001.268.38
 12323CostAvg -Pyramid-0[tp]
34107252006.10.09 08:16buy0.10eurjpy150.24145.03150.132006.10.10 05:45150.130.000.000.87-9.22
 12323CostAvg -Pyramid-0[tp]
34256392006.10.10 01:13buy0.20eurjpy149.93145.03150.132006.10.10 05:45150.130.000.000.0033.55
 12323CostAvg -Pyramid-1[tp]
34022492006.10.06 19:59buy0.20usdchf1.26021.21121.26222006.10.10 03:101.26220.000.003.5131.69
 12323CostAvg -Pyramid-1[tp]
33980882006.10.06 17:39buy0.10usdchf1.26331.21121.26222006.10.10 03:101.26220.000.001.75-8.71
 12323CostAvg -Pyramid-0[tp]
34109212006.10.09 08:32buy0.10usdjpy119.31114.10119.202006.10.09 16:54119.200.000.000.00-9.23
 12323CostAvg -Pyramid-0[tp]
34170722006.10.09 14:02buy0.20usdjpy118.99114.10119.202006.10.09 16:54119.200.000.000.0035.23
 12323CostAvg -Pyramid-1[tp]
34096602006.10.09 07:01buy0.10usdjpy119.18114.18119.282006.10.09 08:31119.280.000.000.008.38
 12323CostAvg -Pyramid-0[tp]
34084042006.10.09 06:06buy0.10eurjpy150.09145.09150.192006.10.09 08:15150.190.000.000.008.39
 12323CostAvg -Pyramid-0[tp]
33981142006.10.06 17:39buy0.10usdjpy119.07114.07119.172006.10.09 06:59119.170.000.001.288.39
 12323CostAvg -Pyramid-0[tp]
34075932006.10.09 05:45buy0.10eurjpy149.97144.97150.072006.10.09 06:05150.070.000.000.008.40
 12323CostAvg -Pyramid-0[tp]
33987862006.10.06 17:51buy0.10eurjpy149.83144.83149.932006.10.09 05:44149.930.000.000.868.40
 12323CostAvg -Pyramid-0[tp]
33952362006.10.06 16:57buy0.10eurjpy149.69144.69149.792006.10.06 17:51149.790.000.000.008.40
 12323CostAvg -Pyramid-0[tp]
33962132006.10.06 17:11buy0.10usdjpy118.96113.96119.062006.10.06 17:38119.060.000.000.008.40
 12323CostAvg -Pyramid-0[tp]
33924972006.10.06 16:08buy0.10usdchf1.26211.21211.26312006.10.06 17:381.26310.000.000.007.92
 12323CostAvg -Pyramid-0[tp]
33951052006.10.06 16:56buy0.10usdjpy118.84113.84118.942006.10.06 17:10118.940.000.000.008.41
 12323CostAvg -Pyramid-0[tp]
33930382006.10.06 16:13buy0.10eurjpy149.58144.58149.682006.10.06 16:56149.680.000.000.008.42
 12323CostAvg -Pyramid-0[tp]
33928602006.10.06 16:11buy0.10usdjpy118.73113.73118.832006.10.06 16:55118.830.000.000.008.42
 12323CostAvg -Pyramid-0[tp]
33864412006.10.06 15:33buy0.30eurjpy149.24144.44149.542006.10.06 16:12149.540.000.000.0075.82
 12323CostAvg -Pyramid-2[tp]
33722792006.10.06 06:21buy0.10eurjpy149.85144.44149.542006.10.06 16:12149.540.000.000.00-26.11
 12323CostAvg -Pyramid-0[tp]
33809132006.10.06 14:59buy0.20eurjpy149.52144.44149.542006.10.06 16:12149.540.000.000.003.37
 12323CostAvg -Pyramid-1[tp]
33912402006.10.06 15:59buy0.10usdjpy118.66113.66118.762006.10.06 16:10118.760.000.000.008.42
 12323CostAvg -Pyramid-0[tp]
33865352006.10.06 15:33buy0.10usdcad1.12571.07571.12672006.10.06 16:071.12670.000.000.008.88
 12323CostAvg -Pyramid-0[tp]
33897432006.10.06 15:53buy0.10usdchf1.26021.21021.26122006.10.06 16:071.26120.000.000.007.93
 12323CostAvg -Pyramid-0[tp]
33908472006.10.06 15:57buy0.10usdjpy118.56113.56118.662006.10.06 15:58118.660.000.000.008.43
 12323CostAvg -Pyramid-0[tp]
33897162006.10.06 15:53buy0.10usdjpy118.37113.37118.472006.10.06 15:56118.470.000.000.008.44
 12323CostAvg -Pyramid-0[tp]
33863452006.10.06 15:33buy0.10usdchf1.25881.20881.25982006.10.06 15:521.25980.000.000.007.94
 12323CostAvg -Pyramid-0[tp]
33853832006.10.06 15:32buy0.10eurchf1.58841.53841.58942006.10.06 15:521.58940.000.000.007.94
 12323CostAvg -Pyramid-0[tp]
33865242006.10.06 15:33buy0.10usdjpy118.22113.22118.322006.10.06 15:52118.320.000.000.008.45
 12323CostAvg -Pyramid-0[tp]
33869682006.10.06 15:34buy0.10eurusd1.26341.21341.26442006.10.06 15:391.26440.000.000.0010.00
 12323CostAvg -Pyramid-0[tp]
33846442006.10.06 15:31buy0.10usdjpy118.06113.06118.162006.10.06 15:32118.160.000.000.008.46
 12323CostAvg -Pyramid-0[tp]
33852832006.10.06 15:32buy0.10usdchf1.25561.20561.25662006.10.06 15:321.25660.000.000.007.96
 12323CostAvg -Pyramid-0[tp]
33845532006.10.06 15:31buy0.10usdcad1.12401.07401.12502006.10.06 15:321.12500.000.000.008.89
 12323CostAvg -Pyramid-0[tp]
33846632006.10.06 15:31buy0.10usdchf1.25361.20361.25462006.10.06 15:311.25460.000.000.007.97
 12323CostAvg -Pyramid-0[tp]
33721792006.10.06 06:13sell0.20eurchf1.58891.63891.58792006.10.06 15:301.58790.000.000.0015.95
 12323CostAvg -Pyramid-1[tp]
33670422006.10.05 23:32sell0.10eurchf1.58901.63891.58792006.10.06 15:301.58790.000.00-0.588.77
 12323CostAvg -Pyramid-0[tp]
33812362006.10.06 15:02sell0.20usdcad1.12391.17291.12192006.10.06 15:301.12190.000.000.0035.66
 12323CostAvg -Pyramid-1[tp]
33780822006.10.06 12:43sell0.10usdcad1.12081.17291.12192006.10.06 15:301.12190.000.000.00-9.80
 12323CostAvg -Pyramid-0[tp]
33564482006.10.05 15:18buy0.10eurusd1.27181.21931.27032006.10.06 15:301.27030.000.00-0.88-15.00
 12323CostAvg -Pyramid-0[tp]
33613832006.10.05 17:00buy0.20eurusd1.26811.21931.27032006.10.06 15:301.27030.000.00-1.7744.00
 12323CostAvg -Pyramid-1[tp]
33443562006.10.05 01:24sell0.10usdchf1.24901.30171.25072006.10.06 15:301.25070.000.00-1.09-13.60
 12323CostAvg -Pyramid-0[tp]
33584822006.10.05 15:45sell0.20usdchf1.25241.30171.25072006.10.06 15:301.25070.000.00-2.1727.19
 12323CostAvg -Pyramid-1[tp]
33721812006.10.06 06:14sell0.20usdchf1.25231.30171.25072006.10.06 15:301.25070.000.000.0025.59
 12323CostAvg -Pyramid-1[tp]
33722042006.10.06 06:16sell0.20usdjpy118.05122.99117.892006.10.06 15:30117.890.000.000.0027.16
 12323CostAvg -Pyramid-1[tp]
33688752006.10.06 01:54sell0.10usdjpy117.86122.99117.892006.10.06 15:30117.890.000.000.00-2.54
 12323CostAvg -Pyramid-0[tp]
32965092006.10.03 10:45sell0.10usdcad1.11581.17251.12152006.10.06 12:421.12150.000.00-3.26-50.83
 12323CostAvg -Pyramid-0[tp]
33216422006.10.04 09:30sell0.50usdcad1.12461.17251.12152006.10.06 12:421.12150.000.00-12.93138.22
 12323CostAvg -Pyramid-3[tp]
33094712006.10.03 19:30sell0.30usdcad1.12141.17251.12152006.10.06 12:421.12150.000.00-9.79-2.68
 12323CostAvg -Pyramid-2[tp]
33721762006.10.06 06:13sell0.20usdcad1.12641.17251.12152006.10.06 12:421.12150.000.000.0087.39
 12323CostAvg -Pyramid-1[tp]
33035992006.10.03 15:19sell0.20usdcad1.11821.17251.12152006.10.06 12:421.12150.000.00-6.53-58.85
 12323CostAvg -Pyramid-1[tp]
33716302006.10.06 05:45buy limit0.10eurjpy149.730.000.002006.10.06 06:15149.80cancelled
 12323cancelled
33688572006.10.06 02:10buy0.10eurjpy149.61144.61149.712006.10.06 05:44149.710.000.000.008.48
 12323CostAvg -Pyramid-0[tp]
33688562006.10.06 01:45sell limit0.10eurjpy149.650.000.002006.10.06 02:10149.58cancelled
 12323cancelled
33688762006.10.06 01:46buy limit0.10usdjpy117.800.000.002006.10.06 01:59117.88cancelled
 12323cancelled
33475922006.10.05 06:15buy0.10usdjpy117.71112.71117.812006.10.06 01:32117.810.000.001.288.49
 12323CostAvg -Pyramid-0[tp]
33592962006.10.05 16:00buy0.30eurjpy149.18144.39149.492006.10.06 01:30149.490.000.002.5978.97
 12323CostAvg -Pyramid-2[tp]
33440702006.10.05 00:40buy0.10eurjpy149.81144.39149.492006.10.06 01:30149.490.000.000.86-27.17
 12323CostAvg -Pyramid-0[tp]
33457982006.10.05 03:30buy0.20eurjpy149.49144.39149.492006.10.06 01:30149.490.000.001.730.00
 12323CostAvg -Pyramid-1[tp]
33670432006.10.05 23:15buy limit0.10eurchf1.58860.00000.00002006.10.05 23:321.5894cancelled
 12323cancelled
33584572006.10.05 15:45sell0.20eurchf1.59081.63981.58882006.10.05 23:081.58880.000.000.0031.96
 12323CostAvg -Pyramid-1[tp]
33499092006.10.05 09:50sell0.10eurchf1.58781.63981.58882006.10.05 23:081.58880.000.000.00-7.99
 12323CostAvg -Pyramid-0[tp]
33564462006.10.05 15:15sell limit0.10eurusd1.27240.00000.00002006.10.05 15:181.2715cancelled
 12323cancelled
33265182006.10.04 11:45buy0.20eurusd1.26971.22101.27202006.10.05 15:051.27200.000.00-5.0146.00
 12323CostAvg -Pyramid-1[tp]
33057572006.10.03 16:33buy0.10eurusd1.27351.22101.27202006.10.05 15:051.27200.000.00-3.39-15.00
 12323CostAvg -Pyramid-0[tp]
33499102006.10.05 09:31buy limit0.10eurchf1.58740.00000.00002006.10.05 09:501.5881cancelled
 12323cancelled
33493672006.10.05 09:01buy limit0.10eurchf1.58730.00000.00002006.10.05 09:311.5878cancelled
 12323cancelled
33493662006.10.05 09:01sell limit0.10eurchf1.58770.00000.00002006.10.05 09:311.5874cancelled
 12323cancelled
33482322006.10.05 07:34buy0.10eurchf1.58651.53651.58752006.10.05 08:571.58750.000.000.008.01
 12323CostAvg -Pyramid-0[tp]
33482312006.10.05 07:26sell limit0.10eurchf1.58690.00000.00002006.10.05 07:341.5861cancelled
 12323cancelled
33479112006.10.05 06:51sell limit0.10eurchf1.58660.00000.00002006.10.05 07:261.5865cancelled
 12323cancelled
33479122006.10.05 06:51buy limit0.10eurchf1.58620.00000.00002006.10.05 07:261.5869cancelled
 12323cancelled
33477002006.10.05 06:18sell limit0.10eurchf1.58690.00000.00002006.10.05 06:511.5862cancelled
 12323cancelled
33477012006.10.05 06:18buy limit0.10eurchf1.58650.00000.00002006.10.05 06:511.5866cancelled
 12323cancelled
33475332006.10.05 05:52buy limit0.10eurchf1.58660.00000.00002006.10.05 06:181.5869cancelled
 12323cancelled
33475322006.10.05 05:52sell limit0.10eurchf1.58700.00000.00002006.10.05 06:181.5865cancelled
 12323cancelled
33472392006.10.05 05:18sell limit0.10eurchf1.58730.00000.00002006.10.05 05:521.5866cancelled
 12323cancelled
33473322006.10.05 05:30buy limit0.10usdjpy117.630.000.002006.10.05 05:46117.69cancelled
 12323cancelled
33470912006.10.05 05:00sell limit0.10usdjpy117.700.000.002006.10.05 05:30117.65cancelled
 12323cancelled
33470942006.10.05 05:00buy limit0.10usdjpy117.640.000.002006.10.05 05:30117.67cancelled
 12323cancelled
33465942006.10.05 04:40sell limit0.10eurchf1.58710.00000.00002006.10.05 05:181.5868cancelled
 12323cancelled
33465952006.10.05 04:40buy limit0.10eurchf1.58670.00000.00002006.10.05 05:181.5872cancelled
 12323cancelled
33458072006.10.05 03:37sell0.10usdjpy117.68122.68117.582006.10.05 04:49117.580.000.000.008.50
 12323CostAvg -Pyramid-0[tp]
33463742006.10.05 04:22sell limit0.10eurchf1.58720.00000.00002006.10.05 04:401.5867cancelled
 12323cancelled
33463752006.10.05 04:22buy limit0.10eurchf1.58680.00000.00002006.10.05 04:401.5871cancelled
 12323cancelled
33290552006.10.04 12:57sell0.10eurchf1.58811.63811.58712006.10.05 04:021.58710.000.00-1.638.01
 12323CostAvg -Pyramid-0[tp]
33027872006.10.03 15:19sell0.10usdjpy117.77122.76117.662006.10.05 03:18117.660.000.00-5.709.35
 12323CostAvg -Pyramid-0[tp]
33035972006.10.03 15:19sell0.20usdjpy117.76122.76117.662006.10.05 03:18117.660.000.00-11.3817.00
 12323CostAvg -Pyramid-1[tp]
33443572006.10.05 01:16buy limit0.10usdchf1.24850.00000.00002006.10.05 01:241.2493cancelled
 12323cancelled
33442842006.10.05 01:00sell limit0.10usdchf1.24880.00000.00002006.10.05 01:161.2486cancelled
 12323cancelled
33442852006.10.05 01:00buy limit0.10usdchf1.24830.00000.00002006.10.05 01:161.2489cancelled
 12323cancelled
33440922006.10.05 00:34sell limit0.10usdchf1.24870.00000.00002006.10.05 01:001.2484cancelled
 12323cancelled
33440942006.10.05 00:34buy limit0.10usdchf1.24820.00000.00002006.10.05 01:001.2487cancelled
 12323cancelled
33440692006.10.05 00:30sell limit0.10eurjpy149.850.000.002006.10.05 00:40149.77cancelled
 12323cancelled
33439922006.10.05 00:19buy limit0.10usdchf1.24810.00000.00002006.10.05 00:341.2486cancelled
 12323cancelled
33439912006.10.05 00:19sell limit0.10usdchf1.24860.00000.00002006.10.05 00:341.2483cancelled
 12323cancelled
33435862006.10.05 00:00buy limit0.10usdchf1.24830.00000.00002006.10.05 00:191.2485cancelled
 12323cancelled
33435842006.10.05 00:00sell limit0.10usdchf1.24880.00000.00002006.10.05 00:191.2482cancelled
 12323cancelled
33407382006.10.04 19:46sell0.10eurjpy149.88154.88149.782006.10.05 00:16149.780.000.00-3.028.49
 12323CostAvg -Pyramid-0[tp]
33284732006.10.04 12:30sell0.30usdchf1.25131.29911.24812006.10.05 00:001.24810.000.00-9.4276.93
 12323CostAvg -Pyramid-2[tp]
33057432006.10.03 16:25sell0.10usdchf1.24451.29911.24812006.10.05 00:001.24810.000.00-4.23-28.85
 12323CostAvg -Pyramid-0[tp]
33252752006.10.04 11:15sell0.20usdchf1.24811.29911.24812006.10.05 00:001.24810.000.00-6.280.00
 12323CostAvg -Pyramid-1[tp]
33407392006.10.04 19:45buy limit0.10eurjpy149.840.000.002006.10.04 19:46149.90cancelled
 12323cancelled
33367582006.10.04 17:15buy0.20eurjpy149.65144.78149.882006.10.04 19:38149.880.000.000.0038.97
 12323CostAvg -Pyramid-1[tp]
33245352006.10.04 11:01buy0.10eurjpy150.04144.78149.882006.10.04 19:38149.880.000.000.00-13.55
 12323CostAvg -Pyramid-0[tp]
33290562006.10.04 12:46buy limit0.10eurchf1.58770.00000.00002006.10.04 12:571.5887cancelled
 12323cancelled
33284762006.10.04 12:30sell limit0.10eurchf1.58800.00000.00002006.10.04 12:461.5877cancelled
 12323cancelled
33284772006.10.04 12:30buy limit0.10eurchf1.58760.00000.00002006.10.04 12:461.5881cancelled
 12323cancelled
33194652006.10.04 06:29buy0.10eurchf1.58611.53611.58712006.10.04 12:161.58710.000.000.007.99
 12323CostAvg -Pyramid-0[tp]
33245242006.10.04 11:00sell limit0.10eurjpy150.080.000.002006.10.04 11:01150.00cancelled
 12323cancelled
33189152006.10.04 05:50sell0.10eurjpy150.09155.09149.992006.10.04 10:56149.990.000.000.008.47
 12323CostAvg -Pyramid-0[tp]
33194642006.10.04 06:17sell limit0.10eurchf1.58650.00000.00002006.10.04 06:291.5857cancelled
 12323cancelled
33192212006.10.04 06:00buy limit0.10eurchf1.58610.00000.00002006.10.04 06:171.5865cancelled
 12323cancelled
33048212006.10.03 15:59buy0.10eurchf1.58521.53521.58622006.10.04 05:511.58620.000.000.358.02
 12323CostAvg -Pyramid-0[tp]
33189162006.10.04 05:46buy limit0.10eurjpy150.050.000.002006.10.04 05:51150.14cancelled
 12323cancelled
33171262006.10.04 05:30sell limit0.10eurjpy150.100.000.002006.10.04 05:46150.05cancelled
 12323cancelled
33170452006.10.04 05:15sell limit0.10eurjpy150.070.000.002006.10.04 05:30150.05cancelled
 12323cancelled
33170462006.10.04 05:15buy limit0.10eurjpy150.030.000.002006.10.04 05:30150.09cancelled
 12323cancelled
33158282006.10.04 04:22sell0.10eurjpy150.14155.14150.042006.10.04 05:01150.040.000.000.008.48
 12323CostAvg -Pyramid-0[tp]
33134332006.10.04 01:30sell0.20eurjpy150.38155.24150.142006.10.04 04:10150.140.000.000.0040.69
 12323CostAvg -Pyramid-1[tp]
33052862006.10.03 16:02sell0.10eurjpy149.95155.24150.142006.10.04 04:10150.140.000.00-1.05-16.11
 12323CostAvg -Pyramid-0[tp]
33057562006.10.03 16:15sell limit0.10eurusd1.27410.00000.00002006.10.03 16:331.2733cancelled
 12323cancelled
33057452006.10.03 16:15buy limit0.10usdchf1.24400.00000.00002006.10.03 16:261.2447cancelled
 12323cancelled
33041182006.10.03 15:30sell0.10usdchf1.24541.29541.24442006.10.03 16:031.24440.000.000.008.04
 12323CostAvg -Pyramid-0[tp]
33041302006.10.03 15:34buy0.10eurusd1.27251.22251.27352006.10.03 16:031.27350.000.000.0010.00
 12323CostAvg -Pyramid-0[tp]
33052882006.10.03 16:00buy limit0.10eurjpy149.910.000.002006.10.03 16:02149.98cancelled
 12323cancelled
33041442006.10.03 15:30sell limit0.10eurjpy149.990.000.002006.10.03 16:00149.91cancelled
 12323cancelled
33036332006.10.03 15:21buy limit0.10eurchf1.58450.00000.00002006.10.03 15:451.5857cancelled
 12323cancelled
33041282006.10.03 15:30sell limit0.10eurusd1.27310.00000.00002006.10.03 15:341.2725cancelled
 12323cancelled
33041202006.10.03 15:30buy limit0.10usdchf1.24490.00000.00002006.10.03 15:301.2456cancelled
 12323cancelled
33032502006.10.03 15:02sell limit0.10eurchf1.58550.00000.00002006.10.03 15:211.5846cancelled
 12323cancelled
33032512006.10.03 15:02buy limit0.10eurchf1.58400.00000.00002006.10.03 15:211.5850cancelled
 12323cancelled
33035952006.10.03 15:19buy limit0.10eurjpy149.850.000.002006.10.03 15:20150.01cancelled
 12323cancelled
33032242006.10.03 15:00buy limit0.10usdchf1.24310.00000.00002006.10.03 15:201.2444cancelled
 12323cancelled
33036022006.10.03 15:19sell limit0.10eurusd1.27420.00000.00002006.10.03 15:201.2736cancelled
 12323cancelled
33027902006.10.03 14:46sell limit0.10eurusd1.27490.00000.00002006.10.03 15:191.2737cancelled
 12323cancelled
33021592006.10.03 14:33buy0.10eurjpy149.88144.88149.982006.10.03 15:18149.980.000.000.008.49
 12323CostAvg -Pyramid-0[tp]
33024182006.10.03 14:31buy limit0.10eurchf1.58390.00000.00002006.10.03 15:021.5852cancelled
 12323cancelled
33021582006.10.03 14:15buy limit0.10usdchf1.24280.00000.00002006.10.03 15:001.2448cancelled
 12323cancelled
33021622006.10.03 14:16buy limit0.10usdjpy117.630.000.002006.10.03 14:45117.69cancelled
 12323cancelled
33008132006.10.03 12:56sell0.10eurusd1.27501.32501.27402006.10.03 14:401.27400.000.000.0010.00
 12323CostAvg -Pyramid-0[tp]
33021552006.10.03 14:15buy limit0.10eurchf1.58380.00000.00002006.10.03 14:311.5855cancelled
 12323cancelled
33012942006.10.03 13:16buy limit0.10usdjpy117.520.000.002006.10.03 14:16117.77cancelled
 12323cancelled
33016022006.10.03 13:45buy limit0.10eurjpy149.820.000.002006.10.03 14:15150.06cancelled
 12323cancelled
33014422006.10.03 13:31buy limit0.10usdchf1.24280.00000.00002006.10.03 14:151.2445cancelled
 12323cancelled
32988212006.10.03 11:58buy0.10eurchf1.58441.53441.58542006.10.03 14:101.58540.000.000.008.04
 12323CostAvg -Pyramid-0[tp]
33007892006.10.03 12:45buy limit0.10eurjpy149.690.000.002006.10.03 13:45150.09cancelled
 12323cancelled
33012882006.10.03 13:15sell limit0.10usdchf1.24410.00000.00002006.10.03 13:311.2438cancelled
 12323cancelled
33012892006.10.03 13:15buy limit0.10usdchf1.24280.00000.00002006.10.03 13:311.2441cancelled
 12323cancelled
33007982006.10.03 12:45buy limit0.10usdjpy117.470.000.002006.10.03 13:16117.77cancelled
 12323cancelled
33007952006.10.03 12:45sell limit0.10usdchf1.24410.00000.00002006.10.03 13:151.2436cancelled
 12323cancelled
33007972006.10.03 12:45buy limit0.10usdchf1.24280.00000.00002006.10.03 13:151.2439cancelled
 12323cancelled
33008142006.10.03 12:45buy limit0.10eurusd1.27370.00000.00002006.10.03 12:561.2751cancelled
 12323cancelled
32999892006.10.03 12:15sell limit0.10eurusd1.27520.00000.00002006.10.03 12:451.2746cancelled
 12323cancelled
32999902006.10.03 12:15buy limit0.10eurusd1.27390.00000.00002006.10.03 12:451.2748cancelled
 12323cancelled
32992302006.10.03 12:00buy limit0.10usdchf1.24280.00000.00002006.10.03 12:451.2437cancelled
 12323cancelled
32992282006.10.03 12:00sell limit0.10usdchf1.24410.00000.00002006.10.03 12:451.2434cancelled
 12323cancelled
32935222006.10.03 08:01buy0.10eurjpy150.04145.04150.142006.10.03 12:36150.140.000.000.008.49
 12323CostAvg -PyramidNumOfTrades[tp]
32935032006.10.03 07:58buy0.10usdjpy117.69112.69117.792006.10.03 12:34117.790.000.000.008.49
 12323CostAvg -PyramidNumOfTrades[tp]
32988042006.10.03 11:46sell limit0.10eurusd1.27550.00000.00002006.10.03 12:151.2744cancelled
 12323cancelled
32984522006.10.03 11:30buy limit0.10usdchf1.24260.00000.00002006.10.03 12:001.2439cancelled
 12323cancelled
32988202006.10.03 11:48sell limit0.10eurchf1.58590.00000.00002006.10.03 11:581.5841cancelled
 12323cancelled
32984692006.10.03 11:31sell limit0.10eurchf1.58600.00000.00002006.10.03 11:481.5845cancelled
 12323cancelled
32984702006.10.03 11:31buy limit0.10eurchf1.58450.00000.00002006.10.03 11:481.5849cancelled
 12323cancelled
32984492006.10.03 11:30sell limit0.10eurusd1.27570.00000.00002006.10.03 11:461.2739cancelled
 12323cancelled
32977312006.10.03 11:01sell limit0.10eurchf1.58600.00000.00002006.10.03 11:311.5850cancelled
 12323cancelled
32977342006.10.03 11:01buy limit0.10eurchf1.58450.00000.00002006.10.03 11:311.5854cancelled
 12323cancelled
32982272006.10.03 11:15sell limit0.10eurusd1.27580.00000.00002006.10.03 11:301.2742cancelled
 12323cancelled
32935132006.10.03 08:00buy0.10usdchf1.24341.19341.24442006.10.03 11:151.24440.000.000.008.04
 12323CostAvg -PyramidNumOfTrades[tp]
32935732006.10.03 08:46sell0.10eurusd1.27531.32531.27432006.10.03 11:021.27430.000.000.0010.00
 12323CostAvg -Pyramid-0[tp]
32973492006.10.03 10:46sell limit0.10eurchf1.58590.00000.00002006.10.03 11:011.5851cancelled
 12323cancelled
32973502006.10.03 10:46buy limit0.10eurchf1.58440.00000.00002006.10.03 11:011.5855cancelled
 12323cancelled
32960362006.10.03 10:15buy limit0.10eurchf1.58420.00000.00002006.10.03 10:461.5858cancelled
 12323cancelled
32965102006.10.03 10:31buy limit0.10usdcad1.11430.00000.00002006.10.03 10:461.1162cancelled
 12323cancelled
32960402006.10.03 10:15sell limit0.10usdcad1.11580.00000.00002006.10.03 10:311.1152cancelled
 12323cancelled
32960412006.10.03 10:15buy limit0.10usdcad1.11440.00000.00002006.10.03 10:311.1156cancelled
 12323cancelled
32957172006.10.03 10:00buy limit0.10usdcad1.11450.00000.00002006.10.03 10:151.1153cancelled
 12323cancelled
32957162006.10.03 10:00sell limit0.10usdcad1.11590.00000.00002006.10.03 10:151.1149cancelled
 12323cancelled
32954322006.10.03 09:48buy limit0.10eurchf1.58390.00000.00002006.10.03 10:151.5861cancelled
 12323cancelled
32940032006.10.03 08:54sell limit0.10usdcad1.11610.00000.00002006.10.03 10:001.1150cancelled
 12323cancelled
32940042006.10.03 08:54buy limit0.10usdcad1.11470.00000.00002006.10.03 10:001.1154cancelled
 12323cancelled
32948852006.10.03 09:18buy limit0.10eurchf1.58360.00000.00002006.10.03 09:481.5862cancelled
 12323cancelled
32935322006.10.03 08:02buy0.10eurchf1.58481.53481.58582006.10.03 09:091.58580.000.000.008.04
 12323CostAvg -PyramidNumOfTrades[tp]
32937022006.10.03 08:36buy limit0.10usdcad1.11470.00000.00002006.10.03 08:541.1159cancelled
 12323cancelled
32937012006.10.03 08:36sell limit0.10usdcad1.11610.00000.00002006.10.03 08:541.1155cancelled
 12323cancelled
32935742006.10.03 08:16buy limit0.10eurusd1.27400.00000.00002006.10.03 08:461.2755cancelled
 12323cancelled
32935572006.10.03 08:13buy limit0.10usdcad1.11470.00000.00002006.10.03 08:361.1160cancelled
 12323cancelled
32935502006.10.03 08:09buy limit0.10usdcad1.11470.00000.00002006.10.03 08:131.1162cancelled
 12323cancelled
32935492006.10.03 08:09sell limit0.10usdcad1.11610.00000.00002006.10.03 08:131.1158cancelled
 12323cancelled
32935302006.10.03 08:02sell limit0.10audusd0.74810.00000.00002006.10.03 08:040.7474cancelled
 12323cancelled
32935122006.10.03 08:00sell limit0.10usdchf1.24350.00000.00002006.10.03 08:011.2430cancelled
 12323cancelled
32934882006.10.03 07:58balanceDeposit10 000.00
  0.00 0.00 -27.23 1 842.85
Closed P/L: 1 815.62
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
35785882006.10.16 16:51buy0.10audusd0.75480.70480.7558 0.75480.000.000.250.00
 12323CostAvg-Pyramid-0
35437352006.10.13 16:00buy0.10eurchf1.59671.54221.5932 1.59180.000.002.62-38.60
 12323CostAvg -Pyramid-0
35617422006.10.16 07:15buy0.20eurchf1.59321.54221.5932 1.59180.000.004.47-22.06
 12323CostAvg-Pyramid-1
35946672006.10.17 11:05buy0.30eurchf1.59011.54221.5932 1.59180.000.005.4440.18
 12323CostAvg-Pyramid-2
32935042006.10.03 07:58buy0.10eurgbp0.67590.62220.6732 0.67110.000.00-13.15-89.67
 12323CostAvg -PyramidNumOfTrades
35705262006.10.16 12:16buy0.20eurgbp0.67280.62220.6732 0.67110.000.00-6.50-63.52
 12323CostAvg-Pyramid-1
34281612006.10.10 05:46buy0.10eurjpy150.17144.12149.22 149.100.000.0010.08-90.00
 12323CostAvg -Pyramid-0
35616182006.10.16 07:04buy0.20eurjpy149.70144.12149.22 149.100.000.009.69-100.93
 12323CostAvg-Pyramid-1
35651962006.10.16 10:15buy0.30eurjpy149.38144.12149.22 149.100.000.0014.55-70.66
 12323CostAvg-Pyramid-2
35833392006.10.16 20:57buy0.50eurjpy149.06144.12149.22 149.100.000.0024.2516.82
 12323CostAvg-Pyramid-3
35969852006.10.17 12:00buy0.80eurjpy148.92144.12149.22 149.100.000.0031.22121.12
 12323CostAvg-Pyramid-4
36204042006.10.18 00:48buy0.20eurjpy148.61144.12149.22 149.100.000.005.9182.43
 12323CostAvg-Pyramid-1
33881432006.10.06 15:40buy0.10eurusd1.26471.20731.2583 1.25410.000.00-10.52-106.00
 12323CostAvg -Pyramid-0
33904612006.10.06 15:56buy0.20eurusd1.26061.20731.2583 1.25410.000.00-21.05-130.00
 12323CostAvg -Pyramid-1
35616382006.10.16 07:06buy0.20eurusd1.25041.20731.2583 1.25410.000.00-7.5674.00
 12323CostAvg-Pyramid-1
36404262006.10.18 15:31buy0.10usdcad1.14031.08821.1392 1.13570.000.000.46-40.50
 12323CostAvg-Pyramid-0
36436742006.10.18 15:56buy0.10usdjpy119.10114.10119.20 118.890.000.003.98-17.66
 12323CostAvg-Pyramid-0
36454842006.10.18 16:13buy0.10usdchf1.27341.22141.2724 1.26940.000.002.73-31.51
 12323CostAvg-Pyramid-0
36473022006.10.18 16:35buy0.20eurgbp0.66980.62220.6732 0.67110.000.00-3.6748.57
 12323CostAvg-Pyramid-1
36532862006.10.18 20:21buy0.20usdcad1.13721.08821.1392 1.13570.000.000.91-26.42
 12323CostAvg-Pyramid-1
36549432006.10.18 22:16buy0.20usdchf1.27041.22141.2724 1.26940.000.005.47-15.76
 12323CostAvg-Pyramid-1
  0.00 0.00 59.58 -460.17
 Floating P/L: -400.59
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 10 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 1 815.62 Floating P/L: -400.59 Margin: 2 707.39
Balance: 11 815.62 Equity: 11 415.03 Free Margin: 8 707.65
 
Details:
Graph
Gross Profit: 2 503.93 Gross Loss: 688.31 Total Net Profit: 1 815.62
Profit Factor: 3.64 Expected Payoff: 11.64  
Absolute Drawdown: 0.00 Maximal Drawdown: 179.78 (1.56%) Relative Drawdown: 1.56% (179.78)
 
Total Trades: 156 Short Positions (won %): 38 (68.42%) Long Positions (won %): 118 (83.05%)
Profit Trades (% of total): 124 (79.49%) Loss trades (% of total): 32 (20.51%)
Largest profit trade: 305.92 loss trade: -73.81
Average profit trade: 20.19 loss trade: -21.51
Maximum consecutive wins ($): 24 (202.52) consecutive losses ($): 4 (-179.78)
Maximal consecutive profit (count): 371.15 (2) consecutive loss (count): -179.78 (4)
Average consecutive wins: 5 consecutive losses: 1