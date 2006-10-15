FXDD

Account: 454173 Name: FXDD_Cost Averaging_V3_Pyramid Currency: USD 2006 October 19, 04:42
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
35548652006.10.15 01:34balanceDeposit5 000.00
35569442006.10.16 01:36sell0.10eurchf1.59291.64291.59192006.10.16 11:141.59190.000.000.007.87
35683502006.10.16 11:14sell0.10eurchf1.59151.64151.59052006.10.17 10:561.59050.000.00-0.697.88
35943132006.10.17 10:57sell0.10eurchf1.59011.64011.58912006.10.17 12:471.58910.000.000.007.89
35568932006.10.16 01:31buy0.10eurjpy149.73144.04149.142006.10.17 19:57149.140.000.000.95-49.68
35652062006.10.16 10:15buy0.20eurjpy149.39144.04149.142006.10.17 19:57149.140.000.001.89-42.11
35827302006.10.16 20:10buy0.30eurjpy149.09144.04149.142006.10.17 19:57149.140.000.002.8412.64
35968752006.10.17 12:00buy0.50eurjpy148.74144.04149.142006.10.17 19:57149.140.000.000.00168.44
36141492006.10.17 19:57buy0.10eurjpy149.18143.78148.882006.10.18 02:05148.880.000.000.95-25.28
36193122006.10.18 00:07buy0.20eurjpy148.88143.78148.882006.10.18 02:05148.880.000.000.000.00
36205932006.10.18 00:53buy0.30eurjpy148.57143.78148.882006.10.18 02:05148.880.000.000.0078.39
36228742006.10.18 02:06buy0.10eurjpy148.89143.68148.782006.10.18 10:08148.780.000.000.00-9.28
36301512006.10.18 09:39buy0.20eurjpy148.58143.68148.782006.10.18 10:08148.780.000.000.0033.75
36314762006.10.18 10:09buy0.10eurjpy148.79143.79148.892006.10.18 12:05148.890.000.000.008.43
35568902006.10.16 01:31buy0.10eurusd1.25031.20031.25132006.10.16 08:201.25130.000.000.0010.00
35624842006.10.16 08:20buy0.10eurusd1.25151.20151.25252006.10.16 11:081.25250.000.000.0010.00
35679612006.10.16 11:08buy0.10eurusd1.25281.20281.25382006.10.17 01:371.25380.000.00-0.7910.00
35864422006.10.17 01:38buy0.10eurusd1.25421.20421.25522006.10.17 16:221.25520.000.000.0010.00
36057232006.10.17 16:23buy0.10eurusd1.25521.20521.25622006.10.17 18:421.25620.000.000.0010.00
36113332006.10.17 18:42buy0.10eurusd1.25641.20431.25532006.10.18 01:171.25530.000.00-0.79-11.00
36204862006.10.18 00:51buy0.20eurusd1.25331.20431.25532006.10.18 01:171.25530.000.000.0040.00
35569742006.10.16 01:38buy0.10usdcad1.13731.08731.13832006.10.16 08:181.13830.000.000.008.79
35624582006.10.16 08:19buy0.10usdcad1.13861.08661.13762006.10.16 17:161.13760.000.000.00-8.79
35777052006.10.16 16:13buy0.20usdcad1.13561.08661.13762006.10.16 17:161.13760.000.000.0035.16
35795742006.10.16 17:17buy0.10usdcad1.13781.08781.13882006.10.16 18:321.13880.000.000.008.78
35810612006.10.16 18:32buy0.10usdcad1.13921.08711.13812006.10.17 16:011.13810.000.000.46-9.67
35992132006.10.17 12:55buy0.20usdcad1.13611.08711.13812006.10.17 16:011.13810.000.000.0035.15
36038382006.10.17 16:02buy0.10usdcad1.13871.08871.13972006.10.17 21:191.13970.000.000.008.77
36163092006.10.17 21:20buy0.10usdcad1.13991.08991.14092006.10.17 21:521.14090.000.000.008.77
36169852006.10.17 21:53buy0.10usdcad1.14131.08911.14012006.10.18 15:301.14010.000.000.46-10.53
36365982006.10.18 13:08buy0.20usdcad1.13801.08911.14012006.10.18 15:301.14010.000.000.0036.84
35569042006.10.16 01:31sell0.10usdchf1.27421.32421.27322006.10.16 10:001.27320.000.000.007.85
35646072006.10.16 10:01sell0.10usdchf1.27281.32281.27182006.10.16 11:071.27180.000.000.007.86
35681712006.10.16 11:09sell0.10usdchf1.27111.32111.27012006.10.16 16:101.27010.000.000.007.87
35776332006.10.16 16:10sell0.10usdchf1.26981.31981.26882006.10.17 10:511.26880.000.00-1.117.88
35940382006.10.17 10:52sell0.10usdchf1.26851.31851.26752006.10.17 11:591.26750.000.000.007.89
35971912006.10.17 12:01buy0.10usdchf1.26771.21771.26872006.10.17 12:031.26870.000.000.007.88
35973812006.10.17 12:04buy0.10usdchf1.26901.21901.27002006.10.17 15:301.27000.000.000.007.87
36022652006.10.17 15:31buy0.10usdchf1.26971.21761.26862006.10.18 00:101.26860.000.000.87-8.67
36052792006.10.17 16:20buy0.20usdchf1.26661.21761.26862006.10.18 00:101.26860.000.001.7431.53
36194112006.10.18 00:10buy0.10usdchf1.26881.21881.26982006.10.18 15:401.26980.000.000.007.88
36419252006.10.18 15:41buy0.10usdchf1.27031.22031.27132006.10.18 16:061.27130.000.000.007.87
36445682006.10.18 16:07buy0.10usdchf1.27151.22151.27252006.10.18 16:111.27250.000.000.007.85
35569292006.10.16 01:35buy0.10usdjpy119.77113.84118.942006.10.18 15:40118.940.000.002.58-69.78
35648892006.10.16 10:07buy0.20usdjpy119.44113.84118.942006.10.18 15:40118.940.000.005.14-84.08
35767542006.10.16 15:52buy0.30usdjpy119.11113.84118.942006.10.18 15:40118.940.000.007.72-42.88
35961192006.10.17 11:43buy0.50usdjpy118.80113.84118.942006.10.18 15:40118.940.000.006.4458.85
36206852006.10.18 00:57buy0.80usdjpy118.49113.84118.942006.10.18 15:40118.940.000.000.00302.67
36416712006.10.18 15:40buy0.10usdjpy118.97113.97119.072006.10.18 15:55119.070.000.000.008.40
  0.00 0.00 28.66 665.95
Closed P/L: 694.61
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
35989652006.10.17 12:48sell0.10eurchf1.58881.64091.5899 1.59220.000.00-2.64-26.78
36215802006.10.18 01:18buy0.10eurusd1.25551.20351.2545 1.25400.000.00-2.20-15.00
36351702006.10.18 12:06sell0.10eurjpy148.85154.05148.95 149.070.000.00-3.25-18.51
36404352006.10.18 15:31buy0.10usdcad1.14041.08831.1393 1.13600.000.000.46-38.73
36432842006.10.18 15:52buy0.20eurusd1.25251.20351.2545 1.25400.000.00-4.4130.00
36436612006.10.18 15:56buy0.10usdjpy119.10114.10119.20 118.850.000.003.98-21.03
36453752006.10.18 16:12buy0.10usdchf1.27311.22101.2720 1.26940.000.002.73-29.15
36453812006.10.18 16:12sell0.20eurchf1.59191.64091.5899 1.59220.000.00-3.90-4.73
36532882006.10.18 20:21buy0.20usdcad1.13721.08831.1393 1.13600.000.000.91-21.13
36566052006.10.19 00:29buy0.20usdchf1.26991.22101.2720 1.26940.000.000.00-7.88
36575312006.10.19 02:08sell0.20eurjpy149.15154.05148.95 149.070.000.000.0013.46
  0.00 0.00 -8.32 -139.48
 Floating P/L: -147.80
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 5 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 694.61 Floating P/L: -147.80 Margin: 1 827.67
Balance: 5 694.61 Equity: 5 546.81 Free Margin: 3 719.14
 
Details:
Graph
Gross Profit: 1 046.13 Gross Loss: 351.52 Total Net Profit: 694.61
Profit Factor: 2.98 Expected Payoff: 14.47  
Absolute Drawdown: 0.00 Maximal Drawdown: 191.37 (3.49%) Relative Drawdown: 3.49% (191.37)
 
Total Trades: 48 Short Positions (won %): 8 (100.00%) Long Positions (won %): 40 (70.00%)
Profit Trades (% of total): 36 (75.00%) Loss trades (% of total): 12 (25.00%)
Largest profit trade: 302.67 loss trade: -78.94
Average profit trade: 29.06 loss trade: -29.29
Maximum consecutive wins ($): 8 (95.40) consecutive losses ($): 4 (-191.37)
Maximal consecutive profit (count): 399.96 (6) consecutive loss (count): -191.37 (4)
Average consecutive wins: 4 consecutive losses: 2