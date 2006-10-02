|Account: 1186957
|Name: Barry Riley
|Currency: USD
|2006 October 11, 20:40
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|12914529
|2006.10.02 17:07
|buy
|0.05
|usdchf
|1.2420
|0.0000
|1.2445
|2006.10.03 11:41
|1.2445
|0.00
|0.00
|0.50
|10.04
|12914600
|2006.10.02 17:08
|buy limit
|1.60
|usdchf
|1.2345
|0.0000
|1.2370
|2006.10.03 11:41
|1.2450
|cancelled
|12914592
|2006.10.02 17:07
|buy limit
|0.80
|usdchf
|1.2360
|0.0000
|1.2385
|2006.10.03 11:41
|1.2451
|cancelled
|12914588
|2006.10.02 17:07
|buy limit
|0.40
|usdchf
|1.2375
|0.0000
|1.2400
|2006.10.03 11:41
|1.2450
|cancelled
|12914587
|2006.10.02 17:07
|buy limit
|0.20
|usdchf
|1.2390
|0.0000
|1.2415
|2006.10.03 11:41
|1.2451
|cancelled
|12914544
|2006.10.02 17:07
|buy limit
|0.10
|usdchf
|1.2405
|0.0000
|1.2430
|2006.10.03 11:41
|1.2450
|cancelled
|12914637
|2006.10.02 17:08
|buy limit
|1.60
|eurusd
|1.2671
|0.0000
|1.2696
|2006.10.04 06:07
|1.2729
|cancelled
|12914631
|2006.10.02 17:08
|buy limit
|0.80
|eurusd
|1.2686
|0.0000
|1.2711
|2006.10.04 06:07
|1.2730
|cancelled
|12914618
|2006.10.02 17:08
|buy limit
|0.40
|eurusd
|1.2701
|0.0000
|1.2726
|2006.10.04 06:07
|1.2731
|cancelled
|12914602
|2006.10.04 01:53
|buy
|0.20
|eurusd
|1.2716
|0.0000
|1.2741
|2006.10.04 06:07
|1.2728
|0.00
|0.00
|0.00
|24.00
|12914583
|2006.10.03 12:22
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2731
|0.0000
|1.2756
|2006.10.04 06:08
|1.2729
|0.00
|0.00
|-0.87
|-2.00
|12914562
|2006.10.02 17:07
|buy
|0.05
|eurusd
|1.2746
|0.0000
|1.2771
|2006.10.04 06:08
|1.2728
|0.00
|0.00
|-0.86
|-9.00
|12969775
|2006.10.03 11:41
|buy
|0.05
|usdchf
|1.2451
|0.0000
|1.2476
|2006.10.04 07:56
|1.2476
|0.00
|0.00
|0.50
|10.02
|12969984
|2006.10.03 11:43
|buy limit
|1.60
|usdchf
|1.2376
|0.0000
|1.2401
|2006.10.04 07:56
|1.2474
|cancelled
|12969969
|2006.10.03 11:43
|buy limit
|0.80
|usdchf
|1.2391
|0.0000
|1.2416
|2006.10.04 07:56
|1.2475
|cancelled
|12969951
|2006.10.03 11:43
|buy limit
|0.40
|usdchf
|1.2406
|0.0000
|1.2431
|2006.10.04 07:56
|1.2474
|cancelled
|12969865
|2006.10.03 11:42
|buy limit
|0.20
|usdchf
|1.2421
|0.0000
|1.2446
|2006.10.04 07:56
|1.2475
|cancelled
|12969781
|2006.10.03 11:41
|buy limit
|0.10
|usdchf
|1.2436
|0.0000
|1.2461
|2006.10.04 07:56
|1.2474
|cancelled
|13040202
|2006.10.04 07:56
|buy
|0.05
|usdchf
|1.2473
|0.0000
|1.2498
|2006.10.04 08:46
|1.2498
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|13040244
|2006.10.04 07:57
|buy limit
|1.60
|usdchf
|1.2398
|0.0000
|1.2423
|2006.10.04 08:46
|1.2500
|cancelled
|13040240
|2006.10.04 07:57
|buy limit
|0.80
|usdchf
|1.2413
|0.0000
|1.2438
|2006.10.04 08:47
|1.2500
|cancelled
|13040228
|2006.10.04 07:57
|buy limit
|0.40
|usdchf
|1.2428
|0.0000
|1.2453
|2006.10.04 08:47
|1.2501
|cancelled
|13040218
|2006.10.04 07:57
|buy limit
|0.20
|usdchf
|1.2443
|0.0000
|1.2468
|2006.10.04 08:47
|1.2500
|cancelled
|13040216
|2006.10.04 07:57
|buy limit
|0.10
|usdchf
|1.2458
|0.0000
|1.2483
|2006.10.04 08:47
|1.2499
|cancelled
|13031878
|2006.10.04 06:08
|buy limit
|1.60
|eurusd
|1.2654
|0.0000
|1.2679
|2006.10.04 09:47
|1.2698
|cancelled
|13031872
|2006.10.04 06:08
|buy limit
|0.80
|eurusd
|1.2669
|0.0000
|1.2694
|2006.10.04 09:48
|1.2699
|cancelled
|13031867
|2006.10.04 09:19
|buy
|0.40
|eurusd
|1.2684
|0.0000
|1.2709
|2006.10.04 09:48
|1.2696
|0.00
|0.00
|0.00
|48.00
|13031859
|2006.10.04 08:44
|buy
|0.20
|eurusd
|1.2699
|0.0000
|1.2724
|2006.10.04 09:48
|1.2697
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.00
|13031854
|2006.10.04 07:56
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2714
|0.0000
|1.2739
|2006.10.04 09:48
|1.2696
|0.00
|0.00
|0.00
|-18.00
|13031849
|2006.10.04 06:08
|buy
|0.05
|eurusd
|1.2729
|0.0000
|1.2754
|2006.10.04 09:48
|1.2697
|0.00
|0.00
|0.00
|-16.00
|13047255
|2006.10.04 08:47
|buy
|0.05
|usdchf
|1.2500
|0.0000
|1.2525
|2006.10.04 10:31
|1.2525
|0.00
|0.00
|0.00
|9.98
|13047431
|2006.10.04 08:48
|buy limit
|1.60
|usdchf
|1.2425
|0.0000
|1.2450
|2006.10.04 10:32
|1.2528
|cancelled
|13047380
|2006.10.04 08:48
|buy limit
|0.80
|usdchf
|1.2440
|0.0000
|1.2465
|2006.10.04 10:32
|1.2529
|cancelled
|13047356
|2006.10.04 08:47
|buy limit
|0.40
|usdchf
|1.2455
|0.0000
|1.2480
|2006.10.04 10:32
|1.2528
|cancelled
|13047335
|2006.10.04 08:47
|buy limit
|0.20
|usdchf
|1.2470
|0.0000
|1.2495
|2006.10.04 10:32
|1.2529
|cancelled
|13047294
|2006.10.04 08:47
|buy limit
|0.10
|usdchf
|1.2485
|0.0000
|1.2510
|2006.10.04 10:32
|1.2528
|cancelled
|13052896
|2006.10.04 10:22
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2683
|0.0000
|1.2708
|2006.10.04 18:44
|1.2708
|0.00
|0.00
|0.00
|25.00
|13052940
|2006.10.04 09:49
|buy limit
|1.60
|eurusd
|1.2623
|0.0000
|1.2648
|2006.10.04 18:44
|1.2712
|cancelled
|13052938
|2006.10.04 09:49
|buy limit
|0.80
|eurusd
|1.2638
|0.0000
|1.2663
|2006.10.04 18:44
|1.2713
|cancelled
|13052929
|2006.10.04 09:49
|buy limit
|0.40
|eurusd
|1.2653
|0.0000
|1.2678
|2006.10.04 18:44
|1.2712
|cancelled
|13052909
|2006.10.04 09:48
|buy limit
|0.20
|eurusd
|1.2668
|0.0000
|1.2693
|2006.10.04 18:44
|1.2713
|cancelled
|13052892
|2006.10.04 09:48
|buy
|0.05
|eurusd
|1.2698
|0.0000
|1.2723
|2006.10.04 18:44
|1.2710
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|13056253
|2006.10.04 10:33
|buy limit
|1.60
|usdchf
|1.2452
|0.0000
|1.2477
|2006.10.05 00:23
|1.2496
|cancelled
|13056237
|2006.10.04 10:33
|buy limit
|0.80
|usdchf
|1.2467
|0.0000
|1.2492
|2006.10.05 00:23
|1.2498
|cancelled
|13056231
|2006.10.04 23:58
|buy
|0.40
|usdchf
|1.2482
|0.0000
|1.2507
|2006.10.05 00:23
|1.2494
|0.00
|0.00
|0.00
|38.42
|13056221
|2006.10.04 18:43
|buy
|0.20
|usdchf
|1.2497
|0.0000
|1.2522
|2006.10.05 00:23
|1.2493
|0.00
|0.00
|5.94
|-6.40
|13056200
|2006.10.04 14:00
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2512
|0.0000
|1.2537
|2006.10.05 00:23
|1.2492
|0.00
|0.00
|2.97
|-16.01
|13056171
|2006.10.04 10:32
|buy
|0.05
|usdchf
|1.2527
|0.0000
|1.2552
|2006.10.05 00:25
|1.2491
|0.00
|0.00
|1.49
|-14.41
|13096335
|2006.10.05 01:51
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2698
|0.0000
|1.2723
|2006.10.05 12:06
|1.2723
|0.00
|0.00
|0.00
|25.00
|13096392
|2006.10.04 18:45
|buy limit
|1.60
|eurusd
|1.2638
|0.0000
|1.2663
|2006.10.05 12:06
|1.2724
|cancelled
|13096381
|2006.10.04 18:45
|buy limit
|0.80
|eurusd
|1.2653
|0.0000
|1.2678
|2006.10.05 12:06
|1.2723
|cancelled
|13096364
|2006.10.04 18:45
|buy limit
|0.40
|eurusd
|1.2668
|0.0000
|1.2693
|2006.10.05 12:06
|1.2724
|cancelled
|13096351
|2006.10.04 18:45
|buy limit
|0.20
|eurusd
|1.2683
|0.0000
|1.2708
|2006.10.05 12:06
|1.2724
|cancelled
|13096310
|2006.10.04 18:44
|buy
|0.05
|eurusd
|1.2713
|0.0000
|1.2738
|2006.10.05 12:06
|1.2722
|0.00
|0.00
|-1.30
|4.50
|13117391
|2006.10.05 00:27
|buy
|0.05
|usdchf
|1.2496
|0.0000
|1.2521
|2006.10.05 12:31
|1.2521
|0.00
|0.00
|0.00
|9.98
|13117481
|2006.10.05 00:28
|buy limit
|1.60
|usdchf
|1.2421
|0.0000
|1.2446
|2006.10.05 12:31
|1.2524
|cancelled
|13117477
|2006.10.05 00:28
|buy limit
|0.80
|usdchf
|1.2436
|0.0000
|1.2461
|2006.10.05 12:31
|1.2523
|cancelled
|13117427
|2006.10.05 00:27
|buy limit
|0.40
|usdchf
|1.2451
|0.0000
|1.2476
|2006.10.05 12:31
|1.2522
|cancelled
|13117422
|2006.10.05 00:27
|buy limit
|0.20
|usdchf
|1.2466
|0.0000
|1.2491
|2006.10.05 12:31
|1.2521
|cancelled
|13117416
|2006.10.05 00:27
|buy limit
|0.10
|usdchf
|1.2481
|0.0000
|1.2506
|2006.10.05 12:31
|1.2522
|cancelled
|13162878
|2006.10.05 12:31
|buy
|0.05
|usdchf
|1.2521
|0.0000
|1.2546
|2006.10.05 13:51
|1.2546
|0.00
|0.00
|0.00
|9.96
|13162962
|2006.10.05 12:32
|buy limit
|1.60
|usdchf
|1.2446
|0.0000
|1.2471
|2006.10.05 13:52
|1.2549
|cancelled
|13162942
|2006.10.05 12:31
|buy limit
|0.80
|usdchf
|1.2461
|0.0000
|1.2486
|2006.10.05 13:52
|1.2549
|cancelled
|13162930
|2006.10.05 12:31
|buy limit
|0.40
|usdchf
|1.2476
|0.0000
|1.2501
|2006.10.05 13:52
|1.2549
|cancelled
|13162922
|2006.10.05 12:31
|buy limit
|0.20
|usdchf
|1.2491
|0.0000
|1.2516
|2006.10.05 13:52
|1.2549
|cancelled
|13162912
|2006.10.05 12:31
|buy limit
|0.10
|usdchf
|1.2506
|0.0000
|1.2531
|2006.10.05 13:52
|1.2548
|cancelled
|13159266
|2006.10.05 12:07
|buy limit
|1.60
|eurusd
|1.2651
|0.0000
|1.2676
|2006.10.05 15:03
|1.2695
|cancelled
|13159227
|2006.10.05 12:07
|buy limit
|0.80
|eurusd
|1.2666
|0.0000
|1.2691
|2006.10.05 15:03
|1.2696
|cancelled
|13159182
|2006.10.05 13:48
|buy
|0.40
|eurusd
|1.2681
|0.0000
|1.2706
|2006.10.05 15:03
|1.2693
|0.00
|0.00
|0.00
|48.00
|13159126
|2006.10.05 12:41
|buy
|0.20
|eurusd
|1.2696
|0.0000
|1.2721
|2006.10.05 15:03
|1.2693
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.00
|13159038
|2006.10.05 12:31
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2711
|0.0000
|1.2736
|2006.10.05 15:03
|1.2692
|0.00
|0.00
|0.00
|-19.00
|13158962
|2006.10.05 12:06
|buy
|0.05
|eurusd
|1.2726
|0.0000
|1.2751
|2006.10.05 15:04
|1.2693
|0.00
|0.00
|0.00
|-16.50
|13188947
|2006.10.05 15:04
|buy limit
|1.60
|eurusd
|1.2620
|0.0000
|1.2645
|2006.10.06 00:00
|1.2696
|cancelled
|13188940
|2006.10.05 15:04
|buy limit
|0.80
|eurusd
|1.2635
|0.0000
|1.2660
|2006.10.06 00:01
|1.2695
|cancelled
|13188937
|2006.10.05 15:04
|buy limit
|0.40
|eurusd
|1.2650
|0.0000
|1.2675
|2006.10.06 00:02
|1.2695
|cancelled
|13180337
|2006.10.05 13:52
|buy limit
|1.60
|usdchf
|1.2473
|0.0000
|1.2498
|2006.10.06 00:02
|1.2524
|cancelled
|13180320
|2006.10.05 13:52
|buy limit
|0.80
|usdchf
|1.2488
|0.0000
|1.2513
|2006.10.06 00:02
|1.2524
|cancelled
|13188926
|2006.10.05 15:04
|buy limit
|0.20
|eurusd
|1.2665
|0.0000
|1.2690
|2006.10.06 00:02
|1.2694
|cancelled
|13188899
|2006.10.05 15:04
|buy limit
|0.10
|eurusd
|1.2680
|0.0000
|1.2705
|2006.10.06 00:02
|1.2695
|cancelled
|13188897
|2006.10.05 15:04
|buy
|0.05
|eurusd
|1.2695
|0.0000
|1.2720
|2006.10.06 00:03
|1.2694
|0.00
|0.00
|-0.43
|-0.50
|13180311
|2006.10.05 13:52
|buy limit
|0.40
|usdchf
|1.2503
|0.0000
|1.2528
|2006.10.06 00:03
|1.2524
|cancelled
|13180289
|2006.10.05 16:23
|buy
|0.20
|usdchf
|1.2518
|0.0000
|1.2543
|2006.10.06 00:04
|1.2520
|0.00
|0.00
|1.98
|3.19
|13180273
|2006.10.05 14:53
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2533
|0.0000
|1.2558
|2006.10.06 00:04
|1.2519
|0.00
|0.00
|0.99
|-11.18
|13180256
|2006.10.05 13:52
|buy
|0.05
|usdchf
|1.2548
|0.0000
|1.2573
|2006.10.06 00:04
|1.2519
|0.00
|0.00
|0.50
|-11.58
|13303415
|2006.10.09 02:59
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2605
|0.0000
|1.2630
|2006.10.10 08:09
|1.2630
|0.00
|0.00
|0.99
|19.79
|13303498
|2006.10.08 22:01
|buy limit
|1.60
|usdchf
|1.2545
|0.0000
|1.2570
|2006.10.10 08:09
|1.2633
|cancelled
|13303470
|2006.10.08 22:01
|buy limit
|0.80
|usdchf
|1.2560
|0.0000
|1.2585
|2006.10.10 08:09
|1.2634
|cancelled
|13303456
|2006.10.08 22:01
|buy limit
|0.40
|usdchf
|1.2575
|0.0000
|1.2600
|2006.10.10 08:09
|1.2633
|cancelled
|13303430
|2006.10.08 22:01
|buy limit
|0.20
|usdchf
|1.2590
|0.0000
|1.2615
|2006.10.10 08:09
|1.2633
|cancelled
|13303211
|2006.10.08 22:00
|buy
|0.05
|usdchf
|1.2620
|0.0000
|1.2645
|2006.10.10 08:09
|1.2626
|0.00
|0.00
|0.50
|2.38
|13403481
|2006.10.10 08:09
|buy
|0.05
|usdchf
|1.2631
|0.0000
|1.2656
|2006.10.10 08:30
|1.2656
|0.00
|0.00
|0.00
|9.88
|13403606
|2006.10.10 08:10
|buy limit
|1.60
|usdchf
|1.2556
|0.0000
|1.2581
|2006.10.10 08:30
|1.2660
|cancelled
|13403557
|2006.10.10 08:09
|buy limit
|0.80
|usdchf
|1.2571
|0.0000
|1.2596
|2006.10.10 08:30
|1.2662
|cancelled
|13403539
|2006.10.10 08:09
|buy limit
|0.40
|usdchf
|1.2586
|0.0000
|1.2611
|2006.10.10 08:30
|1.2662
|cancelled
|13403525
|2006.10.10 08:09
|buy limit
|0.20
|usdchf
|1.2601
|0.0000
|1.2626
|2006.10.10 08:30
|1.2661
|cancelled
|13403496
|2006.10.10 08:09
|buy limit
|0.10
|usdchf
|1.2616
|0.0000
|1.2641
|2006.10.10 08:30
|1.2660
|cancelled
|13303522
|2006.10.10 08:22
|buy
|0.20
|eurusd
|1.2563
|0.0000
|1.2588
|2006.10.10 08:38
|1.2588
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|13303884
|2006.10.08 22:04
|buy limit
|1.60
|eurusd
|1.2518
|0.0000
|1.2543
|2006.10.10 08:38
|1.2593
|cancelled
|13303748
|2006.10.08 22:02
|buy limit
|0.80
|eurusd
|1.2533
|0.0000
|1.2558
|2006.10.10 08:38
|1.2593
|cancelled
|13303536
|2006.10.08 22:02
|buy limit
|0.40
|eurusd
|1.2548
|0.0000
|1.2573
|2006.10.10 08:38
|1.2594
|cancelled
|13303443
|2006.10.10 08:20
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2578
|0.0000
|1.2603
|2006.10.10 08:38
|1.2591
|0.00
|0.00
|0.00
|13.00
|13303114
|2006.10.08 22:00
|buy
|0.05
|eurusd
|1.2593
|0.0000
|1.2618
|2006.10.10 08:38
|1.2590
|0.00
|0.00
|-0.43
|-1.50
|13412814
|2006.10.10 08:38
|buy limit
|1.60
|eurusd
|1.2516
|0.0000
|1.2541
|2006.10.10 10:09
|1.2575
|cancelled
|13412798
|2006.10.10 08:38
|buy limit
|0.80
|eurusd
|1.2531
|0.0000
|1.2556
|2006.10.10 10:10
|1.2574
|cancelled
|13412716
|2006.10.10 08:38
|buy limit
|0.40
|eurusd
|1.2546
|0.0000
|1.2571
|2006.10.10 10:10
|1.2575
|cancelled
|13412657
|2006.10.10 09:03
|buy
|0.20
|eurusd
|1.2561
|0.0000
|1.2586
|2006.10.10 10:10
|1.2572
|0.00
|0.00
|0.00
|22.00
|13412613
|2006.10.10 08:41
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2576
|0.0000
|1.2601
|2006.10.10 10:10
|1.2573
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.00
|13412513
|2006.10.10 08:38
|buy
|0.05
|eurusd
|1.2591
|0.0000
|1.2616
|2006.10.10 10:10
|1.2570
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.50
|13408864
|2006.10.10 08:37
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2646
|0.0000
|1.2671
|2006.10.10 10:39
|1.2671
|0.00
|0.00
|0.00
|19.73
|13409063
|2006.10.10 08:31
|buy limit
|1.60
|usdchf
|1.2586
|0.0000
|1.2611
|2006.10.10 10:39
|1.2675
|cancelled
|13409034
|2006.10.10 08:31
|buy limit
|0.80
|usdchf
|1.2601
|0.0000
|1.2626
|2006.10.10 10:39
|1.2676
|cancelled
|13409002
|2006.10.10 08:31
|buy limit
|0.40
|usdchf
|1.2616
|0.0000
|1.2641
|2006.10.10 10:39
|1.2675
|cancelled
|13408897
|2006.10.10 08:31
|buy limit
|0.20
|usdchf
|1.2631
|0.0000
|1.2656
|2006.10.10 10:39
|1.2674
|cancelled
|13408853
|2006.10.10 08:31
|buy
|0.05
|usdchf
|1.2661
|0.0000
|1.2686
|2006.10.10 10:39
|1.2671
|0.00
|0.00
|0.00
|3.95
|13422610
|2006.10.10 10:10
|buy limit
|1.60
|eurusd
|1.2500
|0.0000
|1.2525
|2006.10.10 12:31
|1.2544
|cancelled
|13422603
|2006.10.10 10:10
|buy limit
|0.80
|eurusd
|1.2515
|0.0000
|1.2540
|2006.10.10 12:32
|1.2545
|cancelled
|13422595
|2006.10.10 11:47
|buy
|0.40
|eurusd
|1.2530
|0.0000
|1.2555
|2006.10.10 12:32
|1.2542
|0.00
|0.00
|0.00
|48.00
|13422593
|2006.10.10 11:16
|buy
|0.20
|eurusd
|1.2545
|0.0000
|1.2570
|2006.10.10 12:32
|1.2541
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.00
|13422576
|2006.10.10 10:36
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2560
|0.0000
|1.2585
|2006.10.10 12:33
|1.2540
|0.00
|0.00
|0.00
|-20.00
|13422563
|2006.10.10 10:10
|buy
|0.05
|eurusd
|1.2575
|0.0000
|1.2600
|2006.10.10 12:33
|1.2539
|0.00
|0.00
|0.00
|-18.00
|13424916
|2006.10.10 10:40
|buy
|0.05
|usdchf
|1.2673
|0.0000
|1.2698
|2006.10.10 13:38
|1.2698
|0.00
|0.00
|0.00
|9.84
|13424966
|2006.10.10 10:40
|buy limit
|1.60
|usdchf
|1.2598
|0.0000
|1.2623
|2006.10.10 13:38
|1.2701
|cancelled
|13424958
|2006.10.10 10:40
|buy limit
|0.80
|usdchf
|1.2613
|0.0000
|1.2638
|2006.10.10 13:38
|1.2702
|cancelled
|13424938
|2006.10.10 10:40
|buy limit
|0.40
|usdchf
|1.2628
|0.0000
|1.2653
|2006.10.10 13:38
|1.2703
|cancelled
|13424934
|2006.10.10 10:40
|buy limit
|0.20
|usdchf
|1.2643
|0.0000
|1.2668
|2006.10.10 13:38
|1.2703
|cancelled
|13424929
|2006.10.10 10:40
|buy limit
|0.10
|usdchf
|1.2658
|0.0000
|1.2683
|2006.10.10 13:38
|1.2702
|cancelled
|13440388
|2006.10.10 16:42
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2686
|0.0000
|1.2711
|2006.10.10 21:40
|1.2711
|0.00
|0.00
|0.99
|19.66
|13440552
|2006.10.10 13:38
|buy limit
|1.60
|usdchf
|1.2626
|0.0000
|1.2651
|2006.10.10 21:40
|1.2716
|cancelled
|13440542
|2006.10.10 13:38
|buy limit
|0.80
|usdchf
|1.2641
|0.0000
|1.2666
|2006.10.10 21:40
|1.2714
|cancelled
|13440535
|2006.10.10 13:38
|buy limit
|0.40
|usdchf
|1.2656
|0.0000
|1.2681
|2006.10.10 21:40
|1.2715
|cancelled
|13440512
|2006.10.10 13:38
|buy limit
|0.20
|usdchf
|1.2671
|0.0000
|1.2696
|2006.10.10 21:40
|1.2714
|cancelled
|13440362
|2006.10.10 13:38
|buy
|0.05
|usdchf
|1.2701
|0.0000
|1.2726
|2006.10.10 21:40
|1.2711
|0.00
|0.00
|0.50
|3.93
|13436093
|2006.10.10 13:37
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2525
|0.0000
|1.2550
|2006.10.11 08:15
|1.2550
|0.00
|0.00
|-0.87
|25.00
|13436105
|2006.10.10 12:33
|buy limit
|1.60
|eurusd
|1.2465
|0.0000
|1.2490
|2006.10.11 08:15
|1.2552
|cancelled
|13436104
|2006.10.10 12:33
|buy limit
|0.80
|eurusd
|1.2480
|0.0000
|1.2505
|2006.10.11 08:15
|1.2553
|cancelled
|13436103
|2006.10.10 12:33
|buy limit
|0.40
|eurusd
|1.2495
|0.0000
|1.2520
|2006.10.11 08:15
|1.2552
|cancelled
|13436100
|2006.10.10 12:33
|buy limit
|0.20
|eurusd
|1.2510
|0.0000
|1.2535
|2006.10.11 08:15
|1.2551
|cancelled
|13436088
|2006.10.10 12:33
|buy
|0.05
|eurusd
|1.2540
|0.0000
|1.2565
|2006.10.11 08:15
|1.2548
|0.00
|0.00
|-0.43
|4.00
|13459360
|2006.10.11 05:56
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2701
|0.0000
|1.2726
|2006.10.11 18:18
|1.2726
|0.00
|0.00
|0.00
|19.64
|13459373
|2006.10.10 21:40
|buy limit
|1.60
|usdchf
|1.2641
|0.0000
|1.2666
|2006.10.11 18:18
|1.2729
|cancelled
|13459369
|2006.10.10 21:40
|buy limit
|0.80
|usdchf
|1.2656
|0.0000
|1.2681
|2006.10.11 18:18
|1.2728
|cancelled
|13459365
|2006.10.10 21:40
|buy limit
|0.40
|usdchf
|1.2671
|0.0000
|1.2696
|2006.10.11 18:19
|1.2729
|cancelled
|13459363
|2006.10.10 21:40
|buy limit
|0.20
|usdchf
|1.2686
|0.0000
|1.2711
|2006.10.11 18:19
|1.2728
|cancelled
|13459350
|2006.10.10 21:40
|buy
|0.05
|usdchf
|1.2716
|0.0000
|1.2741
|2006.10.11 18:19
|1.2724
|0.00
|0.00
|0.00
|3.14
|13482847
|2006.10.11 08:15
|buy limit
|1.60
|eurusd
|1.2474
|0.0000
|1.2499
|2006.10.11 18:52
|1.2537
|cancelled
|13482845
|2006.10.11 08:15
|buy limit
|0.80
|eurusd
|1.2489
|0.0000
|1.2514
|2006.10.11 18:52
|1.2539
|cancelled
|13482841
|2006.10.11 08:15
|buy limit
|0.40
|eurusd
|1.2504
|0.0000
|1.2529
|2006.10.11 18:52
|1.2539
|cancelled
|13482834
|2006.10.11 18:20
|buy
|0.20
|eurusd
|1.2519
|0.0000
|1.2544
|2006.10.11 18:52
|1.2537
|0.00
|0.00
|0.00
|36.00
|13482825
|2006.10.11 18:04
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2534
|0.0000
|1.2559
|2006.10.11 18:52
|1.2537
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|13482814
|2006.10.11 08:15
|buy
|0.05
|eurusd
|1.2549
|0.0000
|1.2574
|2006.10.11 18:52
|1.2536
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.50
|0.00
|0.00
|12.66
|376.95
|Closed P/L:
|389.61
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|13513472
|2006.10.11 18:19
|buy
|0.05
|usdchf
|1.2727
|0.0000
|1.2752
|1.2723
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.57
|13513486
|2006.10.11 18:51
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2712
|0.0000
|1.2737
|1.2723
|0.00
|0.00
|0.00
|8.65
|13520644
|2006.10.11 18:52
|buy
|0.05
|eurusd
|1.2539
|0.0000
|1.2564
|1.2515
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.00
|13520683
|2006.10.11 18:52
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2524
|0.0000
|1.2549
|1.2515
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.00
|0.00
|0.00
|0.00
|-13.92
|Floating P/L:
|-13.92
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|13513500
|2006.10.11 18:20
|buy limit
|0.20
|usdchf
|1.2697
|0.0000
|1.2722
|1.2728
|DLM222777
|13513517
|2006.10.11 18:20
|buy limit
|0.40
|usdchf
|1.2682
|0.0000
|1.2707
|1.2728
|DLM222777
|13513552
|2006.10.11 18:20
|buy limit
|0.80
|usdchf
|1.2667
|0.0000
|1.2692
|1.2728
|DLM222777
|13513665
|2006.10.11 18:20
|buy limit
|1.60
|usdchf
|1.2652
|0.0000
|1.2677
|1.2728
|DLM222777
|13520711
|2006.10.11 18:52
|buy limit
|0.20
|eurusd
|1.2509
|0.0000
|1.2534
|1.2517
|DLM222777
|13520755
|2006.10.11 18:52
|buy limit
|0.40
|eurusd
|1.2494
|0.0000
|1.2519
|1.2517
|DLM222777
|13520792
|2006.10.11 18:52
|buy limit
|0.80
|eurusd
|1.2479
|0.0000
|1.2504
|1.2517
|DLM222777
|13520821
|2006.10.11 18:52
|buy limit
|1.60
|eurusd
|1.2464
|0.0000
|1.2489
|1.2517
|DLM222777
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|0.00
|Credit Facility:
|0.00
|Closed Trade P/L:
|389.61
|Floating P/L:
|-13.92
|Margin:
|300.00
|Balance:
|15 618.86
|Equity:
|15 604.94
|Free Margin:
|15 304.94
|Details:
|Gross Profit:
|598.39
|Gross Loss:
|208.78
|Total Net Profit:
|389.61
|Profit Factor:
|2.87
|Expected Payoff:
|7.22
|Absolute Drawdown:
|0.00
|Maximal Drawdown:
|58.53 (0.38%)
|Relative Drawdown:
|0.38% (58.53)
|Total Trades:
|54
|Short Positions (won %):
|0 (0.00%)
|Long Positions (won %):
|54 (61.11%)
|Profit Trades (% of total):
|33 (61.11%)
|Loss trades (% of total):
|21 (38.89%)
|Largest
|profit trade:
|50.00
|loss trade:
|-20.00
|Average
|profit trade:
|18.13
|loss trade:
|-9.94
|Maximum
|consecutive wins ($):
|9 (124.40)
|consecutive losses ($):
|4 (-42.43)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|124.40 (9)
|consecutive loss (count):
|-46.00 (3)
|Average
|consecutive wins:
|4
|consecutive losses:
|2