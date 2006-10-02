Interbank FX, LLC

Account: 1186957 Name: Barry Riley Currency: USD 2006 October 11, 20:40
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
129145292006.10.02 17:07buy0.05usdchf1.24200.00001.24452006.10.03 11:411.24450.000.000.5010.04
129146002006.10.02 17:08buy limit1.60usdchf1.23450.00001.23702006.10.03 11:411.2450cancelled
129145922006.10.02 17:07buy limit0.80usdchf1.23600.00001.23852006.10.03 11:411.2451cancelled
129145882006.10.02 17:07buy limit0.40usdchf1.23750.00001.24002006.10.03 11:411.2450cancelled
129145872006.10.02 17:07buy limit0.20usdchf1.23900.00001.24152006.10.03 11:411.2451cancelled
129145442006.10.02 17:07buy limit0.10usdchf1.24050.00001.24302006.10.03 11:411.2450cancelled
129146372006.10.02 17:08buy limit1.60eurusd1.26710.00001.26962006.10.04 06:071.2729cancelled
129146312006.10.02 17:08buy limit0.80eurusd1.26860.00001.27112006.10.04 06:071.2730cancelled
129146182006.10.02 17:08buy limit0.40eurusd1.27010.00001.27262006.10.04 06:071.2731cancelled
129146022006.10.04 01:53buy0.20eurusd1.27160.00001.27412006.10.04 06:071.27280.000.000.0024.00
129145832006.10.03 12:22buy0.10eurusd1.27310.00001.27562006.10.04 06:081.27290.000.00-0.87-2.00
129145622006.10.02 17:07buy0.05eurusd1.27460.00001.27712006.10.04 06:081.27280.000.00-0.86-9.00
129697752006.10.03 11:41buy0.05usdchf1.24510.00001.24762006.10.04 07:561.24760.000.000.5010.02
129699842006.10.03 11:43buy limit1.60usdchf1.23760.00001.24012006.10.04 07:561.2474cancelled
129699692006.10.03 11:43buy limit0.80usdchf1.23910.00001.24162006.10.04 07:561.2475cancelled
129699512006.10.03 11:43buy limit0.40usdchf1.24060.00001.24312006.10.04 07:561.2474cancelled
129698652006.10.03 11:42buy limit0.20usdchf1.24210.00001.24462006.10.04 07:561.2475cancelled
129697812006.10.03 11:41buy limit0.10usdchf1.24360.00001.24612006.10.04 07:561.2474cancelled
130402022006.10.04 07:56buy0.05usdchf1.24730.00001.24982006.10.04 08:461.24980.000.000.0010.00
130402442006.10.04 07:57buy limit1.60usdchf1.23980.00001.24232006.10.04 08:461.2500cancelled
130402402006.10.04 07:57buy limit0.80usdchf1.24130.00001.24382006.10.04 08:471.2500cancelled
130402282006.10.04 07:57buy limit0.40usdchf1.24280.00001.24532006.10.04 08:471.2501cancelled
130402182006.10.04 07:57buy limit0.20usdchf1.24430.00001.24682006.10.04 08:471.2500cancelled
130402162006.10.04 07:57buy limit0.10usdchf1.24580.00001.24832006.10.04 08:471.2499cancelled
130318782006.10.04 06:08buy limit1.60eurusd1.26540.00001.26792006.10.04 09:471.2698cancelled
130318722006.10.04 06:08buy limit0.80eurusd1.26690.00001.26942006.10.04 09:481.2699cancelled
130318672006.10.04 09:19buy0.40eurusd1.26840.00001.27092006.10.04 09:481.26960.000.000.0048.00
130318592006.10.04 08:44buy0.20eurusd1.26990.00001.27242006.10.04 09:481.26970.000.000.00-4.00
130318542006.10.04 07:56buy0.10eurusd1.27140.00001.27392006.10.04 09:481.26960.000.000.00-18.00
130318492006.10.04 06:08buy0.05eurusd1.27290.00001.27542006.10.04 09:481.26970.000.000.00-16.00
130472552006.10.04 08:47buy0.05usdchf1.25000.00001.25252006.10.04 10:311.25250.000.000.009.98
130474312006.10.04 08:48buy limit1.60usdchf1.24250.00001.24502006.10.04 10:321.2528cancelled
130473802006.10.04 08:48buy limit0.80usdchf1.24400.00001.24652006.10.04 10:321.2529cancelled
130473562006.10.04 08:47buy limit0.40usdchf1.24550.00001.24802006.10.04 10:321.2528cancelled
130473352006.10.04 08:47buy limit0.20usdchf1.24700.00001.24952006.10.04 10:321.2529cancelled
130472942006.10.04 08:47buy limit0.10usdchf1.24850.00001.25102006.10.04 10:321.2528cancelled
130528962006.10.04 10:22buy0.10eurusd1.26830.00001.27082006.10.04 18:441.27080.000.000.0025.00
130529402006.10.04 09:49buy limit1.60eurusd1.26230.00001.26482006.10.04 18:441.2712cancelled
130529382006.10.04 09:49buy limit0.80eurusd1.26380.00001.26632006.10.04 18:441.2713cancelled
130529292006.10.04 09:49buy limit0.40eurusd1.26530.00001.26782006.10.04 18:441.2712cancelled
130529092006.10.04 09:48buy limit0.20eurusd1.26680.00001.26932006.10.04 18:441.2713cancelled
130528922006.10.04 09:48buy0.05eurusd1.26980.00001.27232006.10.04 18:441.27100.000.000.006.00
130562532006.10.04 10:33buy limit1.60usdchf1.24520.00001.24772006.10.05 00:231.2496cancelled
130562372006.10.04 10:33buy limit0.80usdchf1.24670.00001.24922006.10.05 00:231.2498cancelled
130562312006.10.04 23:58buy0.40usdchf1.24820.00001.25072006.10.05 00:231.24940.000.000.0038.42
130562212006.10.04 18:43buy0.20usdchf1.24970.00001.25222006.10.05 00:231.24930.000.005.94-6.40
130562002006.10.04 14:00buy0.10usdchf1.25120.00001.25372006.10.05 00:231.24920.000.002.97-16.01
130561712006.10.04 10:32buy0.05usdchf1.25270.00001.25522006.10.05 00:251.24910.000.001.49-14.41
130963352006.10.05 01:51buy0.10eurusd1.26980.00001.27232006.10.05 12:061.27230.000.000.0025.00
130963922006.10.04 18:45buy limit1.60eurusd1.26380.00001.26632006.10.05 12:061.2724cancelled
130963812006.10.04 18:45buy limit0.80eurusd1.26530.00001.26782006.10.05 12:061.2723cancelled
130963642006.10.04 18:45buy limit0.40eurusd1.26680.00001.26932006.10.05 12:061.2724cancelled
130963512006.10.04 18:45buy limit0.20eurusd1.26830.00001.27082006.10.05 12:061.2724cancelled
130963102006.10.04 18:44buy0.05eurusd1.27130.00001.27382006.10.05 12:061.27220.000.00-1.304.50
131173912006.10.05 00:27buy0.05usdchf1.24960.00001.25212006.10.05 12:311.25210.000.000.009.98
131174812006.10.05 00:28buy limit1.60usdchf1.24210.00001.24462006.10.05 12:311.2524cancelled
131174772006.10.05 00:28buy limit0.80usdchf1.24360.00001.24612006.10.05 12:311.2523cancelled
131174272006.10.05 00:27buy limit0.40usdchf1.24510.00001.24762006.10.05 12:311.2522cancelled
131174222006.10.05 00:27buy limit0.20usdchf1.24660.00001.24912006.10.05 12:311.2521cancelled
131174162006.10.05 00:27buy limit0.10usdchf1.24810.00001.25062006.10.05 12:311.2522cancelled
131628782006.10.05 12:31buy0.05usdchf1.25210.00001.25462006.10.05 13:511.25460.000.000.009.96
131629622006.10.05 12:32buy limit1.60usdchf1.24460.00001.24712006.10.05 13:521.2549cancelled
131629422006.10.05 12:31buy limit0.80usdchf1.24610.00001.24862006.10.05 13:521.2549cancelled
131629302006.10.05 12:31buy limit0.40usdchf1.24760.00001.25012006.10.05 13:521.2549cancelled
131629222006.10.05 12:31buy limit0.20usdchf1.24910.00001.25162006.10.05 13:521.2549cancelled
131629122006.10.05 12:31buy limit0.10usdchf1.25060.00001.25312006.10.05 13:521.2548cancelled
131592662006.10.05 12:07buy limit1.60eurusd1.26510.00001.26762006.10.05 15:031.2695cancelled
131592272006.10.05 12:07buy limit0.80eurusd1.26660.00001.26912006.10.05 15:031.2696cancelled
131591822006.10.05 13:48buy0.40eurusd1.26810.00001.27062006.10.05 15:031.26930.000.000.0048.00
131591262006.10.05 12:41buy0.20eurusd1.26960.00001.27212006.10.05 15:031.26930.000.000.00-6.00
131590382006.10.05 12:31buy0.10eurusd1.27110.00001.27362006.10.05 15:031.26920.000.000.00-19.00
131589622006.10.05 12:06buy0.05eurusd1.27260.00001.27512006.10.05 15:041.26930.000.000.00-16.50
131889472006.10.05 15:04buy limit1.60eurusd1.26200.00001.26452006.10.06 00:001.2696cancelled
131889402006.10.05 15:04buy limit0.80eurusd1.26350.00001.26602006.10.06 00:011.2695cancelled
131889372006.10.05 15:04buy limit0.40eurusd1.26500.00001.26752006.10.06 00:021.2695cancelled
131803372006.10.05 13:52buy limit1.60usdchf1.24730.00001.24982006.10.06 00:021.2524cancelled
131803202006.10.05 13:52buy limit0.80usdchf1.24880.00001.25132006.10.06 00:021.2524cancelled
131889262006.10.05 15:04buy limit0.20eurusd1.26650.00001.26902006.10.06 00:021.2694cancelled
131888992006.10.05 15:04buy limit0.10eurusd1.26800.00001.27052006.10.06 00:021.2695cancelled
131888972006.10.05 15:04buy0.05eurusd1.26950.00001.27202006.10.06 00:031.26940.000.00-0.43-0.50
131803112006.10.05 13:52buy limit0.40usdchf1.25030.00001.25282006.10.06 00:031.2524cancelled
131802892006.10.05 16:23buy0.20usdchf1.25180.00001.25432006.10.06 00:041.25200.000.001.983.19
131802732006.10.05 14:53buy0.10usdchf1.25330.00001.25582006.10.06 00:041.25190.000.000.99-11.18
131802562006.10.05 13:52buy0.05usdchf1.25480.00001.25732006.10.06 00:041.25190.000.000.50-11.58
133034152006.10.09 02:59buy0.10usdchf1.26050.00001.26302006.10.10 08:091.26300.000.000.9919.79
133034982006.10.08 22:01buy limit1.60usdchf1.25450.00001.25702006.10.10 08:091.2633cancelled
133034702006.10.08 22:01buy limit0.80usdchf1.25600.00001.25852006.10.10 08:091.2634cancelled
133034562006.10.08 22:01buy limit0.40usdchf1.25750.00001.26002006.10.10 08:091.2633cancelled
133034302006.10.08 22:01buy limit0.20usdchf1.25900.00001.26152006.10.10 08:091.2633cancelled
133032112006.10.08 22:00buy0.05usdchf1.26200.00001.26452006.10.10 08:091.26260.000.000.502.38
134034812006.10.10 08:09buy0.05usdchf1.26310.00001.26562006.10.10 08:301.26560.000.000.009.88
134036062006.10.10 08:10buy limit1.60usdchf1.25560.00001.25812006.10.10 08:301.2660cancelled
134035572006.10.10 08:09buy limit0.80usdchf1.25710.00001.25962006.10.10 08:301.2662cancelled
134035392006.10.10 08:09buy limit0.40usdchf1.25860.00001.26112006.10.10 08:301.2662cancelled
134035252006.10.10 08:09buy limit0.20usdchf1.26010.00001.26262006.10.10 08:301.2661cancelled
134034962006.10.10 08:09buy limit0.10usdchf1.26160.00001.26412006.10.10 08:301.2660cancelled
133035222006.10.10 08:22buy0.20eurusd1.25630.00001.25882006.10.10 08:381.25880.000.000.0050.00
133038842006.10.08 22:04buy limit1.60eurusd1.25180.00001.25432006.10.10 08:381.2593cancelled
133037482006.10.08 22:02buy limit0.80eurusd1.25330.00001.25582006.10.10 08:381.2593cancelled
133035362006.10.08 22:02buy limit0.40eurusd1.25480.00001.25732006.10.10 08:381.2594cancelled
133034432006.10.10 08:20buy0.10eurusd1.25780.00001.26032006.10.10 08:381.25910.000.000.0013.00
133031142006.10.08 22:00buy0.05eurusd1.25930.00001.26182006.10.10 08:381.25900.000.00-0.43-1.50
134128142006.10.10 08:38buy limit1.60eurusd1.25160.00001.25412006.10.10 10:091.2575cancelled
134127982006.10.10 08:38buy limit0.80eurusd1.25310.00001.25562006.10.10 10:101.2574cancelled
134127162006.10.10 08:38buy limit0.40eurusd1.25460.00001.25712006.10.10 10:101.2575cancelled
134126572006.10.10 09:03buy0.20eurusd1.25610.00001.25862006.10.10 10:101.25720.000.000.0022.00
134126132006.10.10 08:41buy0.10eurusd1.25760.00001.26012006.10.10 10:101.25730.000.000.00-3.00
134125132006.10.10 08:38buy0.05eurusd1.25910.00001.26162006.10.10 10:101.25700.000.000.00-10.50
134088642006.10.10 08:37buy0.10usdchf1.26460.00001.26712006.10.10 10:391.26710.000.000.0019.73
134090632006.10.10 08:31buy limit1.60usdchf1.25860.00001.26112006.10.10 10:391.2675cancelled
134090342006.10.10 08:31buy limit0.80usdchf1.26010.00001.26262006.10.10 10:391.2676cancelled
134090022006.10.10 08:31buy limit0.40usdchf1.26160.00001.26412006.10.10 10:391.2675cancelled
134088972006.10.10 08:31buy limit0.20usdchf1.26310.00001.26562006.10.10 10:391.2674cancelled
134088532006.10.10 08:31buy0.05usdchf1.26610.00001.26862006.10.10 10:391.26710.000.000.003.95
134226102006.10.10 10:10buy limit1.60eurusd1.25000.00001.25252006.10.10 12:311.2544cancelled
134226032006.10.10 10:10buy limit0.80eurusd1.25150.00001.25402006.10.10 12:321.2545cancelled
134225952006.10.10 11:47buy0.40eurusd1.25300.00001.25552006.10.10 12:321.25420.000.000.0048.00
134225932006.10.10 11:16buy0.20eurusd1.25450.00001.25702006.10.10 12:321.25410.000.000.00-8.00
134225762006.10.10 10:36buy0.10eurusd1.25600.00001.25852006.10.10 12:331.25400.000.000.00-20.00
134225632006.10.10 10:10buy0.05eurusd1.25750.00001.26002006.10.10 12:331.25390.000.000.00-18.00
134249162006.10.10 10:40buy0.05usdchf1.26730.00001.26982006.10.10 13:381.26980.000.000.009.84
134249662006.10.10 10:40buy limit1.60usdchf1.25980.00001.26232006.10.10 13:381.2701cancelled
134249582006.10.10 10:40buy limit0.80usdchf1.26130.00001.26382006.10.10 13:381.2702cancelled
134249382006.10.10 10:40buy limit0.40usdchf1.26280.00001.26532006.10.10 13:381.2703cancelled
134249342006.10.10 10:40buy limit0.20usdchf1.26430.00001.26682006.10.10 13:381.2703cancelled
134249292006.10.10 10:40buy limit0.10usdchf1.26580.00001.26832006.10.10 13:381.2702cancelled
134403882006.10.10 16:42buy0.10usdchf1.26860.00001.27112006.10.10 21:401.27110.000.000.9919.66
134405522006.10.10 13:38buy limit1.60usdchf1.26260.00001.26512006.10.10 21:401.2716cancelled
134405422006.10.10 13:38buy limit0.80usdchf1.26410.00001.26662006.10.10 21:401.2714cancelled
134405352006.10.10 13:38buy limit0.40usdchf1.26560.00001.26812006.10.10 21:401.2715cancelled
134405122006.10.10 13:38buy limit0.20usdchf1.26710.00001.26962006.10.10 21:401.2714cancelled
134403622006.10.10 13:38buy0.05usdchf1.27010.00001.27262006.10.10 21:401.27110.000.000.503.93
134360932006.10.10 13:37buy0.10eurusd1.25250.00001.25502006.10.11 08:151.25500.000.00-0.8725.00
134361052006.10.10 12:33buy limit1.60eurusd1.24650.00001.24902006.10.11 08:151.2552cancelled
134361042006.10.10 12:33buy limit0.80eurusd1.24800.00001.25052006.10.11 08:151.2553cancelled
134361032006.10.10 12:33buy limit0.40eurusd1.24950.00001.25202006.10.11 08:151.2552cancelled
134361002006.10.10 12:33buy limit0.20eurusd1.25100.00001.25352006.10.11 08:151.2551cancelled
134360882006.10.10 12:33buy0.05eurusd1.25400.00001.25652006.10.11 08:151.25480.000.00-0.434.00
134593602006.10.11 05:56buy0.10usdchf1.27010.00001.27262006.10.11 18:181.27260.000.000.0019.64
134593732006.10.10 21:40buy limit1.60usdchf1.26410.00001.26662006.10.11 18:181.2729cancelled
134593692006.10.10 21:40buy limit0.80usdchf1.26560.00001.26812006.10.11 18:181.2728cancelled
134593652006.10.10 21:40buy limit0.40usdchf1.26710.00001.26962006.10.11 18:191.2729cancelled
134593632006.10.10 21:40buy limit0.20usdchf1.26860.00001.27112006.10.11 18:191.2728cancelled
134593502006.10.10 21:40buy0.05usdchf1.27160.00001.27412006.10.11 18:191.27240.000.000.003.14
134828472006.10.11 08:15buy limit1.60eurusd1.24740.00001.24992006.10.11 18:521.2537cancelled
134828452006.10.11 08:15buy limit0.80eurusd1.24890.00001.25142006.10.11 18:521.2539cancelled
134828412006.10.11 08:15buy limit0.40eurusd1.25040.00001.25292006.10.11 18:521.2539cancelled
134828342006.10.11 18:20buy0.20eurusd1.25190.00001.25442006.10.11 18:521.25370.000.000.0036.00
134828252006.10.11 18:04buy0.10eurusd1.25340.00001.25592006.10.11 18:521.25370.000.000.003.00
134828142006.10.11 08:15buy0.05eurusd1.25490.00001.25742006.10.11 18:521.25360.000.000.00-6.50
  0.00 0.00 12.66 376.95
Closed P/L: 389.61
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
135134722006.10.11 18:19buy0.05usdchf1.27270.00001.2752 1.27230.000.000.00-1.57
135134862006.10.11 18:51buy0.10usdchf1.27120.00001.2737 1.27230.000.000.008.65
135206442006.10.11 18:52buy0.05eurusd1.25390.00001.2564 1.25150.000.000.00-12.00
135206832006.10.11 18:52buy0.10eurusd1.25240.00001.2549 1.25150.000.000.00-9.00
  0.00 0.00 0.00 -13.92
 Floating P/L: -13.92
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PMarket Price 
135135002006.10.11 18:20buy limit0.20usdchf1.26970.00001.2722 1.2728DLM222777
135135172006.10.11 18:20buy limit0.40usdchf1.26820.00001.2707 1.2728DLM222777
135135522006.10.11 18:20buy limit0.80usdchf1.26670.00001.2692 1.2728DLM222777
135136652006.10.11 18:20buy limit1.60usdchf1.26520.00001.2677 1.2728DLM222777
135207112006.10.11 18:52buy limit0.20eurusd1.25090.00001.2534 1.2517DLM222777
135207552006.10.11 18:52buy limit0.40eurusd1.24940.00001.2519 1.2517DLM222777
135207922006.10.11 18:52buy limit0.80eurusd1.24790.00001.2504 1.2517DLM222777
135208212006.10.11 18:52buy limit1.60eurusd1.24640.00001.2489 1.2517DLM222777
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 0.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 389.61 Floating P/L: -13.92 Margin: 300.00
Balance: 15 618.86 Equity: 15 604.94 Free Margin: 15 304.94
 
Details:
Graph
Gross Profit: 598.39 Gross Loss: 208.78 Total Net Profit: 389.61
Profit Factor: 2.87 Expected Payoff: 7.22  
Absolute Drawdown: 0.00 Maximal Drawdown: 58.53 (0.38%) Relative Drawdown: 0.38% (58.53)
 
Total Trades: 54 Short Positions (won %): 0 (0.00%) Long Positions (won %): 54 (61.11%)
Profit Trades (% of total): 33 (61.11%) Loss trades (% of total): 21 (38.89%)
Largest profit trade: 50.00 loss trade: -20.00
Average profit trade: 18.13 loss trade: -9.94
Maximum consecutive wins ($): 9 (124.40) consecutive losses ($): 4 (-42.43)
Maximal consecutive profit (count): 124.40 (9) consecutive loss (count): -46.00 (3)
Average consecutive wins: 4 consecutive losses: 2