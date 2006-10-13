|Account: 206194
|Name: Светослав
|Currency: USD
|2006 October 19, 22:26
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|371200
|2006.10.13 13:51
|sell
|0.10
|usdjpy
|119.37
|124.66
|119.56
|2006.10.16 10:00
|119.56
|0.00
|0.00
|-1.55
|-15.89
|371234
|2006.10.13 15:05
|buy
|0.10
|nzdjpy
|78.88
|73.88
|78.98
|2006.10.17 20:13
|78.98
|0.00
|0.00
|1.48
|8.42
|371468
|2006.10.13 17:06
|sell
|0.20
|usdjpy
|119.75
|124.66
|119.56
|2006.10.16 10:00
|119.56
|0.00
|0.00
|-3.10
|31.78
|371569
|2006.10.13 18:01
|buy
|0.10
|gbpjpy
|222.41
|217.41
|222.51
|2006.10.17 21:25
|222.51
|0.00
|0.00
|1.31
|8.40
|371667
|2006.10.13 19:10
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2509
|1.2009
|1.2519
|2006.10.16 11:08
|1.2519
|0.00
|0.00
|-0.90
|10.00
|371671
|2006.10.13 19:21
|buy
|0.10
|nzdusd
|0.6585
|0.6085
|0.6595
|2006.10.16 16:19
|0.6595
|0.00
|0.00
|0.01
|10.00
|371734
|2006.10.13 20:50
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8578
|1.8053
|1.8563
|2006.10.16 09:58
|1.8563
|0.00
|0.00
|-0.45
|-15.00
|371815
|2006.10.16 01:03
|sell
|0.20
|usdjpy
|119.72
|124.66
|119.56
|2006.10.16 10:00
|119.56
|0.00
|0.00
|0.00
|26.76
|371834
|2006.10.16 01:21
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.8555
|1.8053
|1.8563
|2006.10.16 09:58
|1.8563
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|371859
|2006.10.16 03:15
|buy
|0.30
|gbpusd
|1.8544
|1.8053
|1.8563
|2006.10.16 09:58
|1.8563
|0.00
|0.00
|0.00
|57.00
|372027
|2006.10.16 10:00
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8571
|1.8071
|1.8581
|2006.10.16 10:56
|1.8581
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|372050
|2006.10.16 10:05
|sell
|0.10
|usdjpy
|119.51
|124.51
|119.41
|2006.10.16 10:14
|119.41
|0.00
|0.00
|0.00
|8.37
|372078
|2006.10.16 10:15
|sell
|0.10
|usdjpy
|119.32
|124.32
|119.22
|2006.10.16 15:06
|119.22
|0.00
|0.00
|0.00
|8.39
|372187
|2006.10.16 11:00
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8597
|1.8097
|1.8607
|2006.10.16 11:09
|1.8607
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|372199
|2006.10.16 11:09
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2527
|1.2027
|1.2537
|2006.10.17 01:37
|1.2537
|0.00
|0.00
|-0.90
|10.00
|372202
|2006.10.16 11:09
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.8614
|1.9111
|1.8601
|2006.10.16 11:51
|1.8601
|0.00
|0.00
|0.00
|13.00
|372220
|2006.10.16 11:16
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.8610
|1.9111
|1.8601
|2006.10.16 11:51
|1.8601
|0.00
|0.00
|0.00
|18.00
|372276
|2006.10.16 11:55
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.8600
|1.9100
|1.8590
|2006.10.16 14:21
|1.8590
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|372379
|2006.10.16 14:25
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.8582
|1.9116
|1.8606
|2006.10.16 18:00
|1.8606
|0.00
|0.00
|0.00
|-24.00
|372424
|2006.10.16 15:10
|sell
|0.10
|usdjpy
|119.14
|124.13
|119.03
|2006.10.17 01:53
|119.03
|0.00
|0.00
|-1.55
|9.24
|372449
|2006.10.16 15:40
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.8613
|1.9116
|1.8606
|2006.10.16 18:00
|1.8606
|0.00
|0.00
|0.00
|14.00
|372511
|2006.10.16 16:00
|sell
|0.30
|gbpusd
|1.8630
|1.9116
|1.8606
|2006.10.16 18:00
|1.8606
|0.00
|0.00
|0.00
|72.00
|372524
|2006.10.16 16:20
|buy
|0.10
|nzdusd
|0.6598
|0.6098
|0.6608
|2006.10.17 01:38
|0.6608
|0.00
|0.00
|0.01
|10.00
|372697
|2006.10.16 18:07
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8607
|1.8109
|1.8619
|2006.10.17 00:53
|1.8619
|0.00
|0.00
|-0.45
|12.00
|372706
|2006.10.16 18:16
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.8609
|1.8109
|1.8619
|2006.10.17 00:53
|1.8619
|0.00
|0.00
|-2.25
|50.00
|372909
|2006.10.16 22:55
|sell
|0.20
|usdjpy
|119.12
|124.13
|119.03
|2006.10.17 01:53
|119.03
|0.00
|0.00
|-3.11
|15.12
|373024
|2006.10.17 00:59
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8624
|1.8124
|1.8634
|2006.10.17 03:38
|1.8634
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|373049
|2006.10.17 01:40
|buy
|0.10
|nzdusd
|0.6611
|0.6111
|0.6621
|2006.10.17 09:57
|0.6621
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|373050
|2006.10.17 01:41
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2542
|1.2042
|1.2552
|2006.10.17 15:31
|1.2552
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|373057
|2006.10.17 01:55
|sell
|0.10
|usdjpy
|118.98
|123.98
|118.88
|2006.10.17 09:59
|118.88
|0.00
|0.00
|0.00
|8.41
|373090
|2006.10.17 03:41
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8637
|1.8137
|1.8647
|2006.10.17 10:31
|1.8647
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|373307
|2006.10.17 10:00
|sell
|0.10
|usdjpy
|118.88
|123.88
|118.78
|2006.10.17 10:43
|118.78
|0.00
|0.00
|0.00
|8.42
|373309
|2006.10.17 10:00
|buy
|0.10
|nzdusd
|0.6631
|0.6131
|0.6641
|2006.10.17 11:34
|0.6641
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|373353
|2006.10.17 10:35
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8646
|1.8146
|1.8656
|2006.10.17 11:00
|1.8656
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|373385
|2006.10.17 10:45
|sell
|0.10
|usdjpy
|118.75
|123.75
|118.65
|2006.10.17 11:37
|118.65
|0.00
|0.00
|0.00
|8.43
|373421
|2006.10.17 11:07
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8665
|1.8165
|1.8675
|2006.10.17 11:54
|1.8675
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|373441
|2006.10.17 11:35
|buy
|0.10
|nzdusd
|0.6645
|0.6145
|0.6655
|2006.10.17 18:46
|0.6655
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|373443
|2006.10.17 11:42
|buy
|0.10
|usdjpy
|118.69
|113.69
|118.79
|2006.10.17 20:13
|118.79
|0.00
|0.00
|0.00
|8.42
|373458
|2006.10.17 11:55
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8679
|1.8179
|1.8689
|2006.10.17 15:20
|1.8689
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|373577
|2006.10.17 15:21
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8709
|1.8209
|1.8719
|2006.10.17 17:07
|1.8719
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|373620
|2006.10.17 15:35
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2550
|1.2050
|1.2560
|2006.10.17 18:41
|1.2560
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|373657
|2006.10.17 17:10
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8726
|1.8205
|1.8715
|2006.10.17 18:27
|1.8715
|0.00
|0.00
|0.00
|-11.00
|373728
|2006.10.17 18:00
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.8695
|1.8205
|1.8715
|2006.10.17 18:27
|1.8715
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|373753
|2006.10.17 18:32
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8718
|1.8218
|1.8728
|2006.10.17 18:42
|1.8728
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|373791
|2006.10.17 18:45
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8735
|1.8213
|1.8723
|2006.10.18 01:18
|1.8723
|0.00
|0.00
|-0.45
|-12.00
|373793
|2006.10.17 18:45
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2564
|1.2043
|1.2553
|2006.10.19 10:34
|1.2553
|0.00
|0.00
|-3.60
|-11.00
|373808
|2006.10.17 18:50
|buy
|0.10
|nzdusd
|0.6662
|0.6141
|0.6651
|2006.10.19 14:16
|0.6651
|0.00
|0.00
|0.04
|-11.00
|373875
|2006.10.17 20:15
|buy
|0.10
|usdjpy
|118.83
|113.83
|118.93
|2006.10.17 21:18
|118.93
|0.00
|0.00
|0.00
|8.41
|373876
|2006.10.17 20:15
|buy
|0.10
|nzdjpy
|79.04
|73.61
|78.71
|2006.10.18 03:41
|78.71
|0.00
|0.00
|0.74
|-27.79
|373912
|2006.10.17 21:15
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.8711
|1.8213
|1.8723
|2006.10.18 01:18
|1.8723
|0.00
|0.00
|-0.90
|24.00
|373915
|2006.10.17 21:18
|buy
|0.10
|usdjpy
|118.96
|113.73
|118.83
|2006.10.18 15:36
|118.83
|0.00
|0.00
|1.05
|-10.94
|373921
|2006.10.17 21:25
|buy
|0.10
|gbpjpy
|222.59
|217.15
|222.25
|2006.10.18 15:31
|222.25
|0.00
|0.00
|0.66
|-28.63
|373956
|2006.10.17 22:08
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.8704
|1.8213
|1.8723
|2006.10.18 01:18
|1.8723
|0.00
|0.00
|-0.90
|38.00
|373996
|2006.10.17 23:55
|buy
|0.20
|gbpjpy
|222.27
|217.15
|222.25
|2006.10.18 15:31
|222.25
|0.00
|0.00
|1.31
|-3.37
|374006
|2006.10.18 00:05
|buy
|0.20
|nzdjpy
|78.73
|73.61
|78.71
|2006.10.18 03:41
|78.71
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.37
|374014
|2006.10.18 00:15
|buy
|0.30
|gbpjpy
|221.93
|217.15
|222.25
|2006.10.18 15:31
|222.25
|0.00
|0.00
|0.00
|80.84
|374020
|2006.10.18 00:20
|buy
|0.20
|usdjpy
|118.61
|113.73
|118.83
|2006.10.18 15:36
|118.83
|0.00
|0.00
|0.00
|37.03
|374023
|2006.10.18 00:20
|buy
|0.20
|nzdusd
|0.6631
|0.6141
|0.6651
|2006.10.19 14:16
|0.6651
|0.00
|0.00
|0.06
|40.00
|374059
|2006.10.18 00:55
|buy
|0.30
|nzdjpy
|78.39
|73.61
|78.71
|2006.10.18 03:41
|78.71
|0.00
|0.00
|0.00
|80.84
|374081
|2006.10.18 01:20
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8726
|1.8207
|1.8717
|2006.10.18 08:59
|1.8717
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.00
|374111
|2006.10.18 03:01
|buy
|0.30
|gbpusd
|1.8701
|1.8207
|1.8717
|2006.10.18 08:59
|1.8717
|0.00
|0.00
|0.00
|48.00
|374115
|2006.10.18 03:45
|buy
|0.10
|nzdjpy
|78.76
|73.76
|78.86
|2006.10.18 15:36
|78.86
|0.00
|0.00
|0.00
|8.42
|374170
|2006.10.18 09:00
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8722
|1.8222
|1.8732
|2006.10.18 09:42
|1.8732
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|374235
|2006.10.18 09:46
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8731
|1.8209
|1.8719
|2006.10.18 14:36
|1.8719
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.00
|374456
|2006.10.18 12:15
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.8708
|1.8209
|1.8719
|2006.10.18 14:36
|1.8719
|0.00
|0.00
|0.00
|22.00
|374474
|2006.10.18 12:40
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.8700
|1.8209
|1.8719
|2006.10.18 14:36
|1.8719
|0.00
|0.00
|0.00
|38.00
|374547
|2006.10.18 14:40
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8724
|1.8188
|1.8698
|2006.10.19 10:01
|1.8698
|0.00
|0.00
|-1.35
|-26.00
|374580
|2006.10.18 15:36
|buy
|0.10
|gbpjpy
|222.27
|217.27
|222.37
|2006.10.18 15:55
|222.37
|0.00
|0.00
|0.00
|8.40
|374596
|2006.10.18 15:40
|buy
|0.10
|nzdjpy
|78.95
|73.95
|79.05
|2006.10.18 17:32
|79.05
|0.00
|0.00
|0.00
|8.40
|374598
|2006.10.18 15:40
|buy
|0.10
|usdjpy
|118.97
|113.97
|119.07
|2006.10.18 15:55
|119.07
|0.00
|0.00
|0.00
|8.40
|374599
|2006.10.18 15:40
|buy
|0.20
|eurusd
|1.2533
|1.2043
|1.2553
|2006.10.19 10:34
|1.2553
|0.00
|0.00
|-5.40
|40.00
|374614
|2006.10.18 15:45
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.8687
|1.8188
|1.8698
|2006.10.19 10:01
|1.8698
|0.00
|0.00
|-2.70
|22.00
|374641
|2006.10.18 16:00
|sell
|0.10
|gbpjpy
|222.26
|227.26
|222.16
|2006.10.18 21:51
|222.16
|0.00
|0.00
|0.00
|8.40
|374649
|2006.10.18 16:06
|sell
|0.10
|usdjpy
|118.95
|123.94
|118.84
|2006.10.19 09:22
|118.84
|0.00
|0.00
|-4.67
|9.26
|374667
|2006.10.18 16:15
|buy
|0.30
|gbpusd
|1.8677
|1.8188
|1.8698
|2006.10.19 10:01
|1.8698
|0.00
|0.00
|-4.05
|63.00
|374745
|2006.10.18 17:35
|sell
|0.10
|nzdjpy
|79.00
|84.00
|78.90
|2006.10.18 22:51
|78.90
|0.00
|0.00
|0.00
|8.40
|374904
|2006.10.18 21:55
|sell
|0.10
|gbpjpy
|222.05
|227.06
|221.96
|2006.10.19 10:58
|221.96
|0.00
|0.00
|-7.01
|7.59
|374940
|2006.10.18 22:56
|sell
|0.10
|nzdjpy
|78.84
|83.85
|78.75
|2006.10.19 10:49
|78.75
|0.00
|0.00
|-4.74
|7.59
|374941
|2006.10.18 23:01
|sell
|0.20
|nzdjpy
|78.86
|83.85
|78.75
|2006.10.19 10:49
|78.75
|0.00
|0.00
|-9.49
|18.55
|374942
|2006.10.18 23:04
|sell
|0.20
|usdjpy
|118.93
|123.94
|118.84
|2006.10.19 09:22
|118.84
|0.00
|0.00
|-9.34
|15.15
|374944
|2006.10.18 23:05
|sell
|0.20
|gbpjpy
|222.06
|227.06
|221.96
|2006.10.19 10:58
|221.96
|0.00
|0.00
|-14.03
|16.88
|375130
|2006.10.19 09:27
|sell
|0.10
|usdjpy
|118.81
|123.81
|118.71
|2006.10.19 10:31
|118.71
|0.00
|0.00
|0.00
|8.42
|375192
|2006.10.19 10:05
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8708
|1.8208
|1.8718
|2006.10.19 10:34
|1.8718
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|375228
|2006.10.19 10:35
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2558
|1.2058
|1.2568
|2006.10.19 12:00
|1.2568
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|375230
|2006.10.19 10:35
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8724
|1.8224
|1.8734
|2006.10.19 11:00
|1.8727
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|375231
|2006.10.19 10:35
|sell
|0.10
|usdjpy
|118.65
|123.65
|118.55
|2006.10.19 10:51
|118.55
|0.00
|0.00
|0.00
|8.44
|375264
|2006.10.19 10:55
|sell
|0.10
|usdjpy
|118.54
|123.54
|118.44
|2006.10.19 16:43
|118.44
|0.00
|0.00
|0.00
|8.44
|375278
|2006.10.19 11:00
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.8725
|1.9225
|1.8715
|2006.10.19 11:30
|1.8715
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|375280
|2006.10.19 11:00
|sell
|0.10
|gbpjpy
|221.87
|226.87
|221.77
|2006.10.19 11:32
|221.77
|0.00
|0.00
|0.00
|8.43
|375339
|2006.10.19 11:35
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.8681
|1.9181
|1.8671
|2006.10.19 11:47
|1.8671
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|375345
|2006.10.19 11:35
|sell
|0.10
|gbpjpy
|221.66
|226.66
|221.56
|2006.10.19 16:46
|221.56
|0.00
|0.00
|0.00
|8.45
|375399
|2006.10.19 12:05
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2571
|1.2071
|1.2581
|2006.10.19 16:43
|1.2581
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|375559
|2006.10.19 14:21
|buy
|0.10
|nzdusd
|0.6654
|0.6154
|0.6664
|2006.10.19 18:39
|0.6664
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|375689
|2006.10.19 16:45
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2588
|1.2088
|1.2598
|2006.10.19 17:36
|1.2598
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|375694
|2006.10.19 16:45
|sell
|0.10
|usdjpy
|118.37
|123.37
|118.27
|2006.10.19 16:50
|118.27
|0.00
|0.00
|0.00
|8.46
|375800
|2006.10.19 17:40
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2600
|1.2100
|1.2610
|2006.10.19 19:00
|1.2610
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|375875
|2006.10.19 18:40
|buy
|0.10
|nzdusd
|0.6672
|0.6172
|0.6682
|2006.10.19 20:01
|0.6682
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|375938
|2006.10.19 19:05
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2604
|1.2104
|1.2614
|2006.10.19 20:08
|1.2614
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|376021
|2006.10.19 20:10
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2619
|1.2119
|1.2629
|2006.10.19 20:56
|1.2629
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|0.00
|0.00
|-76.22
|1 252.37
|Closed P/L:
|1 176.15
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|371143
|2006.10.13 12:46
|buy
|0.10
|eurjpy
|149.93
|144.93
|150.03
|149.15
|0.00
|0.00
|4.03
|-66.03
|376059
|2006.10.19 21:00
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2622
|1.3122
|1.2612
|1.2628
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.00
|375716
|2006.10.19 16:50
|sell
|0.10
|gbpjpy
|221.42
|226.83
|221.73
|221.87
|0.00
|0.00
|0.00
|-38.08
|375789
|2006.10.19 17:35
|sell
|0.20
|gbpjpy
|221.73
|226.83
|221.73
|221.87
|0.00
|0.00
|0.00
|-23.70
|375948
|2006.10.19 19:15
|sell
|0.30
|gbpjpy
|222.04
|226.83
|221.73
|221.87
|0.00
|0.00
|0.00
|43.16
|375372
|2006.10.19 11:50
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.8668
|1.9240
|1.8730
|1.8779
|0.00
|0.00
|0.00
|-111.00
|375644
|2006.10.19 16:20
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.8703
|1.9240
|1.8730
|1.8779
|0.00
|0.00
|0.00
|-152.00
|375690
|2006.10.19 16:45
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.8715
|1.9240
|1.8730
|1.8779
|0.00
|0.00
|0.00
|-128.00
|375790
|2006.10.19 17:35
|sell
|0.30
|gbpusd
|1.8742
|1.9240
|1.8730
|1.8779
|0.00
|0.00
|0.00
|-111.00
|375994
|2006.10.19 20:00
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.8777
|1.9240
|1.8730
|1.8779
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.00
|375263
|2006.10.19 10:50
|sell
|0.10
|nzdjpy
|78.69
|83.91
|78.81
|79.05
|0.00
|0.00
|0.00
|-30.47
|376000
|2006.10.19 20:07
|sell
|0.20
|nzdjpy
|79.02
|83.91
|78.81
|79.05
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.08
|375995
|2006.10.19 20:01
|buy
|0.10
|nzdusd
|0.6687
|0.6187
|0.6697
|0.6685
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.00
|375732
|2006.10.19 16:55
|buy
|0.10
|usdjpy
|118.39
|113.39
|118.49
|118.14
|0.00
|0.00
|0.00
|-21.16
|0.00
|0.00
|4.03
|-661.36
|Floating P/L:
|-657.33
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|No transactions
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|0.00
|Credit Facility:
|0.00
|Closed Trade P/L:
|1 176.15
|Floating P/L:
|-657.33
|Margin:
|4 179.96
|Balance:
|5 419.79
|Equity:
|4 762.46
|Free Margin:
|582.50
|Details:
|Gross Profit:
|1 400.74
|Gross Loss:
|224.59
|Total Net Profit:
|1 176.15
|Profit Factor:
|6.24
|Expected Payoff:
|11.88
|Absolute Drawdown:
|15.45
|Maximal Drawdown:
|36.05 (0.73%)
|Relative Drawdown:
|0.73% (36.05)
|Total Trades:
|99
|Short Positions (won %):
|32 (93.75%)
|Long Positions (won %):
|67 (80.60%)
|Profit Trades (% of total):
|84 (84.85%)
|Loss trades (% of total):
|15 (15.15%)
|Largest
|profit trade:
|80.84
|loss trade:
|-27.97
|Average
|profit trade:
|16.68
|loss trade:
|-14.97
|Maximum
|consecutive wins ($):
|20 (299.37)
|consecutive losses ($):
|2 (-36.05)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|299.37 (20)
|consecutive loss (count):
|-36.05 (2)
|Average
|consecutive wins:
|7
|consecutive losses:
|1