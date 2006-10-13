STS Finance SC

Account: 206194 Name: Светослав Currency: USD 2006 October 19, 22:26
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
3712002006.10.13 13:51sell0.10usdjpy119.37124.66119.562006.10.16 10:00119.560.000.00-1.55-15.89
3712342006.10.13 15:05buy0.10nzdjpy78.8873.8878.982006.10.17 20:1378.980.000.001.488.42
3714682006.10.13 17:06sell0.20usdjpy119.75124.66119.562006.10.16 10:00119.560.000.00-3.1031.78
3715692006.10.13 18:01buy0.10gbpjpy222.41217.41222.512006.10.17 21:25222.510.000.001.318.40
3716672006.10.13 19:10buy0.10eurusd1.25091.20091.25192006.10.16 11:081.25190.000.00-0.9010.00
3716712006.10.13 19:21buy0.10nzdusd0.65850.60850.65952006.10.16 16:190.65950.000.000.0110.00
3717342006.10.13 20:50buy0.10gbpusd1.85781.80531.85632006.10.16 09:581.85630.000.00-0.45-15.00
3718152006.10.16 01:03sell0.20usdjpy119.72124.66119.562006.10.16 10:00119.560.000.000.0026.76
3718342006.10.16 01:21buy0.20gbpusd1.85551.80531.85632006.10.16 09:581.85630.000.000.0016.00
3718592006.10.16 03:15buy0.30gbpusd1.85441.80531.85632006.10.16 09:581.85630.000.000.0057.00
3720272006.10.16 10:00buy0.10gbpusd1.85711.80711.85812006.10.16 10:561.85810.000.000.0010.00
3720502006.10.16 10:05sell0.10usdjpy119.51124.51119.412006.10.16 10:14119.410.000.000.008.37
3720782006.10.16 10:15sell0.10usdjpy119.32124.32119.222006.10.16 15:06119.220.000.000.008.39
3721872006.10.16 11:00buy0.10gbpusd1.85971.80971.86072006.10.16 11:091.86070.000.000.0010.00
3721992006.10.16 11:09buy0.10eurusd1.25271.20271.25372006.10.17 01:371.25370.000.00-0.9010.00
3722022006.10.16 11:09sell0.10gbpusd1.86141.91111.86012006.10.16 11:511.86010.000.000.0013.00
3722202006.10.16 11:16sell0.20gbpusd1.86101.91111.86012006.10.16 11:511.86010.000.000.0018.00
3722762006.10.16 11:55sell0.10gbpusd1.86001.91001.85902006.10.16 14:211.85900.000.000.0010.00
3723792006.10.16 14:25sell0.10gbpusd1.85821.91161.86062006.10.16 18:001.86060.000.000.00-24.00
3724242006.10.16 15:10sell0.10usdjpy119.14124.13119.032006.10.17 01:53119.030.000.00-1.559.24
3724492006.10.16 15:40sell0.20gbpusd1.86131.91161.86062006.10.16 18:001.86060.000.000.0014.00
3725112006.10.16 16:00sell0.30gbpusd1.86301.91161.86062006.10.16 18:001.86060.000.000.0072.00
3725242006.10.16 16:20buy0.10nzdusd0.65980.60980.66082006.10.17 01:380.66080.000.000.0110.00
3726972006.10.16 18:07buy0.10gbpusd1.86071.81091.86192006.10.17 00:531.86190.000.00-0.4512.00
3727062006.10.16 18:16buy0.50gbpusd1.86091.81091.86192006.10.17 00:531.86190.000.00-2.2550.00
3729092006.10.16 22:55sell0.20usdjpy119.12124.13119.032006.10.17 01:53119.030.000.00-3.1115.12
3730242006.10.17 00:59buy0.10gbpusd1.86241.81241.86342006.10.17 03:381.86340.000.000.0010.00
3730492006.10.17 01:40buy0.10nzdusd0.66110.61110.66212006.10.17 09:570.66210.000.000.0010.00
3730502006.10.17 01:41buy0.10eurusd1.25421.20421.25522006.10.17 15:311.25520.000.000.0010.00
3730572006.10.17 01:55sell0.10usdjpy118.98123.98118.882006.10.17 09:59118.880.000.000.008.41
3730902006.10.17 03:41buy0.10gbpusd1.86371.81371.86472006.10.17 10:311.86470.000.000.0010.00
3733072006.10.17 10:00sell0.10usdjpy118.88123.88118.782006.10.17 10:43118.780.000.000.008.42
3733092006.10.17 10:00buy0.10nzdusd0.66310.61310.66412006.10.17 11:340.66410.000.000.0010.00
3733532006.10.17 10:35buy0.10gbpusd1.86461.81461.86562006.10.17 11:001.86560.000.000.0010.00
3733852006.10.17 10:45sell0.10usdjpy118.75123.75118.652006.10.17 11:37118.650.000.000.008.43
3734212006.10.17 11:07buy0.10gbpusd1.86651.81651.86752006.10.17 11:541.86750.000.000.0010.00
3734412006.10.17 11:35buy0.10nzdusd0.66450.61450.66552006.10.17 18:460.66550.000.000.0010.00
3734432006.10.17 11:42buy0.10usdjpy118.69113.69118.792006.10.17 20:13118.790.000.000.008.42
3734582006.10.17 11:55buy0.10gbpusd1.86791.81791.86892006.10.17 15:201.86890.000.000.0010.00
3735772006.10.17 15:21buy0.10gbpusd1.87091.82091.87192006.10.17 17:071.87190.000.000.0010.00
3736202006.10.17 15:35buy0.10eurusd1.25501.20501.25602006.10.17 18:411.25600.000.000.0010.00
3736572006.10.17 17:10buy0.10gbpusd1.87261.82051.87152006.10.17 18:271.87150.000.000.00-11.00
3737282006.10.17 18:00buy0.20gbpusd1.86951.82051.87152006.10.17 18:271.87150.000.000.0040.00
3737532006.10.17 18:32buy0.10gbpusd1.87181.82181.87282006.10.17 18:421.87280.000.000.0010.00
3737912006.10.17 18:45buy0.10gbpusd1.87351.82131.87232006.10.18 01:181.87230.000.00-0.45-12.00
3737932006.10.17 18:45buy0.10eurusd1.25641.20431.25532006.10.19 10:341.25530.000.00-3.60-11.00
3738082006.10.17 18:50buy0.10nzdusd0.66620.61410.66512006.10.19 14:160.66510.000.000.04-11.00
3738752006.10.17 20:15buy0.10usdjpy118.83113.83118.932006.10.17 21:18118.930.000.000.008.41
3738762006.10.17 20:15buy0.10nzdjpy79.0473.6178.712006.10.18 03:4178.710.000.000.74-27.79
3739122006.10.17 21:15buy0.20gbpusd1.87111.82131.87232006.10.18 01:181.87230.000.00-0.9024.00
3739152006.10.17 21:18buy0.10usdjpy118.96113.73118.832006.10.18 15:36118.830.000.001.05-10.94
3739212006.10.17 21:25buy0.10gbpjpy222.59217.15222.252006.10.18 15:31222.250.000.000.66-28.63
3739562006.10.17 22:08buy0.20gbpusd1.87041.82131.87232006.10.18 01:181.87230.000.00-0.9038.00
3739962006.10.17 23:55buy0.20gbpjpy222.27217.15222.252006.10.18 15:31222.250.000.001.31-3.37
3740062006.10.18 00:05buy0.20nzdjpy78.7373.6178.712006.10.18 03:4178.710.000.000.00-3.37
3740142006.10.18 00:15buy0.30gbpjpy221.93217.15222.252006.10.18 15:31222.250.000.000.0080.84
3740202006.10.18 00:20buy0.20usdjpy118.61113.73118.832006.10.18 15:36118.830.000.000.0037.03
3740232006.10.18 00:20buy0.20nzdusd0.66310.61410.66512006.10.19 14:160.66510.000.000.0640.00
3740592006.10.18 00:55buy0.30nzdjpy78.3973.6178.712006.10.18 03:4178.710.000.000.0080.84
3740812006.10.18 01:20buy0.10gbpusd1.87261.82071.87172006.10.18 08:591.87170.000.000.00-9.00
3741112006.10.18 03:01buy0.30gbpusd1.87011.82071.87172006.10.18 08:591.87170.000.000.0048.00
3741152006.10.18 03:45buy0.10nzdjpy78.7673.7678.862006.10.18 15:3678.860.000.000.008.42
3741702006.10.18 09:00buy0.10gbpusd1.87221.82221.87322006.10.18 09:421.87320.000.000.0010.00
3742352006.10.18 09:46buy0.10gbpusd1.87311.82091.87192006.10.18 14:361.87190.000.000.00-12.00
3744562006.10.18 12:15buy0.20gbpusd1.87081.82091.87192006.10.18 14:361.87190.000.000.0022.00
3744742006.10.18 12:40buy0.20gbpusd1.87001.82091.87192006.10.18 14:361.87190.000.000.0038.00
3745472006.10.18 14:40buy0.10gbpusd1.87241.81881.86982006.10.19 10:011.86980.000.00-1.35-26.00
3745802006.10.18 15:36buy0.10gbpjpy222.27217.27222.372006.10.18 15:55222.370.000.000.008.40
3745962006.10.18 15:40buy0.10nzdjpy78.9573.9579.052006.10.18 17:3279.050.000.000.008.40
3745982006.10.18 15:40buy0.10usdjpy118.97113.97119.072006.10.18 15:55119.070.000.000.008.40
3745992006.10.18 15:40buy0.20eurusd1.25331.20431.25532006.10.19 10:341.25530.000.00-5.4040.00
3746142006.10.18 15:45buy0.20gbpusd1.86871.81881.86982006.10.19 10:011.86980.000.00-2.7022.00
3746412006.10.18 16:00sell0.10gbpjpy222.26227.26222.162006.10.18 21:51222.160.000.000.008.40
3746492006.10.18 16:06sell0.10usdjpy118.95123.94118.842006.10.19 09:22118.840.000.00-4.679.26
3746672006.10.18 16:15buy0.30gbpusd1.86771.81881.86982006.10.19 10:011.86980.000.00-4.0563.00
3747452006.10.18 17:35sell0.10nzdjpy79.0084.0078.902006.10.18 22:5178.900.000.000.008.40
3749042006.10.18 21:55sell0.10gbpjpy222.05227.06221.962006.10.19 10:58221.960.000.00-7.017.59
3749402006.10.18 22:56sell0.10nzdjpy78.8483.8578.752006.10.19 10:4978.750.000.00-4.747.59
3749412006.10.18 23:01sell0.20nzdjpy78.8683.8578.752006.10.19 10:4978.750.000.00-9.4918.55
3749422006.10.18 23:04sell0.20usdjpy118.93123.94118.842006.10.19 09:22118.840.000.00-9.3415.15
3749442006.10.18 23:05sell0.20gbpjpy222.06227.06221.962006.10.19 10:58221.960.000.00-14.0316.88
3751302006.10.19 09:27sell0.10usdjpy118.81123.81118.712006.10.19 10:31118.710.000.000.008.42
3751922006.10.19 10:05buy0.10gbpusd1.87081.82081.87182006.10.19 10:341.87180.000.000.0010.00
3752282006.10.19 10:35buy0.10eurusd1.25581.20581.25682006.10.19 12:001.25680.000.000.0010.00
3752302006.10.19 10:35buy0.10gbpusd1.87241.82241.87342006.10.19 11:001.87270.000.000.003.00
3752312006.10.19 10:35sell0.10usdjpy118.65123.65118.552006.10.19 10:51118.550.000.000.008.44
3752642006.10.19 10:55sell0.10usdjpy118.54123.54118.442006.10.19 16:43118.440.000.000.008.44
3752782006.10.19 11:00sell0.10gbpusd1.87251.92251.87152006.10.19 11:301.87150.000.000.0010.00
3752802006.10.19 11:00sell0.10gbpjpy221.87226.87221.772006.10.19 11:32221.770.000.000.008.43
3753392006.10.19 11:35sell0.10gbpusd1.86811.91811.86712006.10.19 11:471.86710.000.000.0010.00
3753452006.10.19 11:35sell0.10gbpjpy221.66226.66221.562006.10.19 16:46221.560.000.000.008.45
3753992006.10.19 12:05buy0.10eurusd1.25711.20711.25812006.10.19 16:431.25810.000.000.0010.00
3755592006.10.19 14:21buy0.10nzdusd0.66540.61540.66642006.10.19 18:390.66640.000.000.0010.00
3756892006.10.19 16:45buy0.10eurusd1.25881.20881.25982006.10.19 17:361.25980.000.000.0010.00
3756942006.10.19 16:45sell0.10usdjpy118.37123.37118.272006.10.19 16:50118.270.000.000.008.46
3758002006.10.19 17:40buy0.10eurusd1.26001.21001.26102006.10.19 19:001.26100.000.000.0010.00
3758752006.10.19 18:40buy0.10nzdusd0.66720.61720.66822006.10.19 20:010.66820.000.000.0010.00
3759382006.10.19 19:05buy0.10eurusd1.26041.21041.26142006.10.19 20:081.26140.000.000.0010.00
3760212006.10.19 20:10buy0.10eurusd1.26191.21191.26292006.10.19 20:561.26290.000.000.0010.00
  0.00 0.00 -76.22 1 252.37
Closed P/L: 1 176.15
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
3711432006.10.13 12:46buy0.10eurjpy149.93144.93150.03 149.150.000.004.03-66.03
3760592006.10.19 21:00sell0.10eurusd1.26221.31221.2612 1.26280.000.000.00-6.00
3757162006.10.19 16:50sell0.10gbpjpy221.42226.83221.73 221.870.000.000.00-38.08
3757892006.10.19 17:35sell0.20gbpjpy221.73226.83221.73 221.870.000.000.00-23.70
3759482006.10.19 19:15sell0.30gbpjpy222.04226.83221.73 221.870.000.000.0043.16
3753722006.10.19 11:50sell0.10gbpusd1.86681.92401.8730 1.87790.000.000.00-111.00
3756442006.10.19 16:20sell0.20gbpusd1.87031.92401.8730 1.87790.000.000.00-152.00
3756902006.10.19 16:45sell0.20gbpusd1.87151.92401.8730 1.87790.000.000.00-128.00
3757902006.10.19 17:35sell0.30gbpusd1.87421.92401.8730 1.87790.000.000.00-111.00
3759942006.10.19 20:00sell0.50gbpusd1.87771.92401.8730 1.87790.000.000.00-10.00
3752632006.10.19 10:50sell0.10nzdjpy78.6983.9178.81 79.050.000.000.00-30.47
3760002006.10.19 20:07sell0.20nzdjpy79.0283.9178.81 79.050.000.000.00-5.08
3759952006.10.19 20:01buy0.10nzdusd0.66870.61870.6697 0.66850.000.000.00-2.00
3757322006.10.19 16:55buy0.10usdjpy118.39113.39118.49 118.140.000.000.00-21.16
  0.00 0.00 4.03 -661.36
 Floating P/L: -657.33
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 0.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 1 176.15 Floating P/L: -657.33 Margin: 4 179.96
Balance: 5 419.79 Equity: 4 762.46 Free Margin: 582.50
 
Details:
Graph
Gross Profit: 1 400.74 Gross Loss: 224.59 Total Net Profit: 1 176.15
Profit Factor: 6.24 Expected Payoff: 11.88  
Absolute Drawdown: 15.45 Maximal Drawdown: 36.05 (0.73%) Relative Drawdown: 0.73% (36.05)
 
Total Trades: 99 Short Positions (won %): 32 (93.75%) Long Positions (won %): 67 (80.60%)
Profit Trades (% of total): 84 (84.85%) Loss trades (% of total): 15 (15.15%)
Largest profit trade: 80.84 loss trade: -27.97
Average profit trade: 16.68 loss trade: -14.97
Maximum consecutive wins ($): 20 (299.37) consecutive losses ($): 2 (-36.05)
Maximal consecutive profit (count): 299.37 (20) consecutive loss (count): -36.05 (2)
Average consecutive wins: 7 consecutive losses: 1