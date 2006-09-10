|Account: 37622
|Name: Demo1
|Currency: EUR
|2006 October 9, 11:10
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|1704339
|2006.09.10 13:02
|balance
|Deposit
|500.00
|1710235
|2006.09.11 19:41
|sell
|0.01
|usdchf
|1.2460
|1.2645
|1.2442
|2006.09.11 20:41
|1.2442
|0.00
|0.00
|0.00
|1.14
|1711128
|2006.09.12 02:20
|buy
|0.01
|usdjpy
|117.47
|115.94
|117.62
|2006.09.12 02:56
|117.62
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|1710186
|2006.09.11 19:19
|sell
|0.01
|usdchf
|1.2451
|1.2636
|1.2433
|2006.09.12 03:01
|1.2433
|0.00
|0.00
|-0.09
|1.14
|1711724
|2006.09.12 07:11
|buy
|0.01
|usdjpy
|117.47
|115.93
|117.62
|2006.09.12 07:30
|117.62
|0.00
|0.00
|0.00
|1.01
|1711300
|2006.09.12 03:22
|sell
|0.01
|eurusd
|1.2723
|1.2884
|1.2707
|2006.09.12 09:15
|1.2707
|0.00
|0.00
|0.00
|1.26
|1711579
|2006.09.12 06:28
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.8694
|1.8938
|1.8670
|2006.09.12 10:02
|1.8670
|0.00
|0.00
|0.00
|1.33
|1711167
|2006.09.12 02:44
|sell
|0.01
|eurusd
|1.2715
|1.2876
|1.2699
|2006.09.12 14:33
|1.2699
|0.00
|0.00
|0.00
|1.26
|1713468
|2006.09.12 12:08
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.8743
|1.8992
|1.8719
|2006.09.12 14:34
|1.8719
|0.00
|0.00
|0.00
|1.32
|1711293
|2006.09.12 03:18
|buy
|0.01
|usdchf
|1.2431
|1.2249
|1.2449
|2006.09.12 14:34
|1.2449
|0.00
|0.00
|0.00
|1.14
|1714313
|2006.09.12 14:38
|sell
|0.01
|usdchf
|1.2447
|1.2631
|1.2429
|2006.09.12 14:51
|1.2429
|0.00
|0.00
|0.00
|1.13
|1714285
|2006.09.12 14:37
|buy
|0.01
|eurusd
|1.2695
|1.2532
|1.2711
|2006.09.12 14:51
|1.2711
|0.00
|0.00
|0.00
|1.26
|1714651
|2006.09.12 15:01
|sell
|0.01
|eurusd
|1.2726
|1.2889
|1.2710
|2006.09.12 15:32
|1.2710
|0.00
|0.00
|0.00
|1.26
|1714640
|2006.09.12 15:00
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.8767
|1.9023
|1.8746
|2006.09.12 15:33
|1.8746
|0.00
|0.00
|0.00
|1.15
|1714600
|2006.09.12 14:59
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.8756
|1.9012
|1.8735
|2006.09.12 16:12
|1.8735
|0.00
|0.00
|0.00
|1.16
|1714506
|2006.09.12 14:55
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.8746
|1.8997
|1.8721
|2006.09.12 16:13
|1.8721
|0.00
|0.00
|0.00
|1.38
|1715410
|2006.09.12 16:16
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.8722
|1.8467
|1.8744
|2006.09.12 16:42
|1.8744
|0.00
|0.00
|0.00
|1.21
|1715373
|2006.09.12 16:15
|buy
|0.01
|eurusd
|1.2685
|1.2521
|1.2701
|2006.09.12 17:24
|1.2701
|0.00
|0.00
|0.00
|1.26
|1716850
|2006.09.12 20:08
|sell
|0.01
|usdjpy
|118.10
|119.68
|117.95
|2006.09.12 22:00
|117.95
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|1716835
|2006.09.12 20:06
|sell
|0.01
|usdjpy
|118.03
|119.61
|117.88
|2006.09.12 23:21
|117.88
|0.00
|0.00
|0.00
|1.01
|1716385
|2006.09.12 18:35
|sell
|0.01
|usdjpy
|117.95
|119.51
|117.80
|2006.09.13 01:05
|117.80
|0.00
|0.00
|-0.10
|1.00
|1716303
|2006.09.12 18:25
|sell
|0.01
|usdjpy
|117.87
|119.43
|117.72
|2006.09.13 01:12
|117.72
|0.00
|0.00
|-0.10
|1.00
|1717933
|2006.09.13 01:07
|buy
|0.01
|usdjpy
|117.79
|116.28
|117.94
|2006.09.13 03:17
|117.94
|0.00
|0.00
|0.00
|1.01
|1718121
|2006.09.13 02:14
|buy
|0.01
|eurusd
|1.2674
|1.2518
|1.2689
|2006.09.13 04:50
|1.2689
|0.00
|0.00
|0.00
|1.18
|1718206
|2006.09.13 02:18
|sell
|0.01
|usdchf
|1.2546
|1.2731
|1.2528
|2006.09.13 06:28
|1.2528
|0.00
|0.00
|0.00
|1.13
|1718236
|2006.09.13 02:24
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.8718
|1.8474
|1.8742
|2006.09.13 07:29
|1.8742
|0.00
|0.00
|0.00
|1.32
|1718177
|2006.09.13 02:16
|sell
|0.01
|usdchf
|1.2536
|1.2720
|1.2518
|2006.09.13 07:46
|1.2518
|0.00
|0.00
|0.00
|1.13
|1718492
|2006.09.13 03:50
|sell
|0.01
|usdjpy
|117.97
|119.49
|117.82
|2006.09.13 08:36
|117.82
|0.00
|0.00
|0.00
|1.01
|1715361
|2006.09.12 16:14
|sell
|0.01
|usdjpy
|117.80
|119.35
|117.65
|2006.09.13 09:16
|117.65
|0.00
|0.00
|-0.10
|1.01
|1719344
|2006.09.13 08:52
|sell
|0.01
|eurusd
|1.2699
|1.2856
|1.2684
|2006.09.13 09:30
|1.2684
|0.00
|0.00
|0.00
|1.18
|1719490
|2006.09.13 09:21
|buy
|0.01
|usdjpy
|117.62
|116.05
|117.74
|2006.09.13 09:47
|117.74
|0.00
|0.00
|0.00
|0.81
|1719319
|2006.09.13 08:48
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.8749
|1.8994
|1.8725
|2006.09.13 11:12
|1.8725
|0.00
|0.00
|0.00
|1.33
|1715076
|2006.09.12 15:51
|sell
|0.01
|usdjpy
|117.71
|119.25
|117.56
|2006.09.13 14:43
|117.56
|0.00
|0.00
|-0.10
|1.00
|1721182
|2006.09.13 14:08
|sell
|0.01
|usdchf
|1.2533
|1.2718
|1.2515
|2006.09.13 15:26
|1.2515
|0.00
|0.00
|0.00
|1.13
|1721535
|2006.09.13 15:15
|buy
|0.01
|usdjpy
|117.50
|115.95
|117.65
|2006.09.13 15:51
|117.65
|0.00
|0.00
|0.00
|1.01
|1720727
|2006.09.13 12:24
|buy
|0.01
|usdjpy
|117.59
|116.05
|117.74
|2006.09.13 15:55
|117.74
|0.00
|0.00
|0.00
|1.01
|1719468
|2006.09.13 09:19
|buy
|0.01
|usdjpy
|117.66
|116.12
|117.81
|2006.09.13 16:02
|117.81
|0.00
|0.00
|0.00
|1.01
|1721861
|2006.09.13 16:02
|sell
|0.01
|usdjpy
|117.82
|119.37
|117.67
|2006.09.13 16:27
|117.67
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|1721835
|2006.09.13 16:01
|sell
|0.01
|usdjpy
|117.75
|119.30
|117.60
|2006.09.13 17:40
|117.60
|0.00
|0.00
|0.00
|1.01
|1716736
|2006.09.12 20:03
|sell
|0.01
|usdchf
|1.2513
|1.2702
|1.2495
|2006.09.13 17:47
|1.2495
|0.00
|0.00
|-0.09
|1.14
|1716271
|2006.09.12 18:20
|buy
|0.01
|eurusd
|1.2688
|1.2524
|1.2704
|2006.09.13 17:48
|1.2704
|0.00
|0.00
|-0.06
|1.26
|1716712
|2006.09.12 20:01
|sell
|0.01
|usdchf
|1.2504
|1.2693
|1.2486
|2006.09.13 17:50
|1.2486
|0.00
|0.00
|-0.09
|1.13
|1715078
|2006.09.12 15:51
|buy
|0.01
|eurusd
|1.2699
|1.2536
|1.2715
|2006.09.13 17:50
|1.2715
|0.00
|0.00
|-0.06
|1.26
|1722630
|2006.09.13 17:50
|sell
|0.01
|eurusd
|1.2716
|1.2875
|1.2701
|2006.09.13 18:10
|1.2701
|0.00
|0.00
|0.00
|1.18
|1722609
|2006.09.13 17:50
|buy
|0.01
|usdjpy
|117.45
|115.89
|117.60
|2006.09.13 19:22
|117.60
|0.00
|0.00
|0.00
|1.01
|1722606
|2006.09.13 17:50
|sell
|0.01
|eurusd
|1.2709
|1.2868
|1.2694
|2006.09.13 19:25
|1.2694
|0.00
|0.00
|0.00
|1.18
|1722614
|2006.09.13 17:50
|buy
|0.01
|usdchf
|1.2487
|1.2301
|1.2505
|2006.09.13 19:26
|1.2505
|0.00
|0.00
|0.00
|1.14
|1728851
|2006.09.14 00:15
|buy
|0.01
|usdjpy
|117.43
|115.93
|117.58
|2006.09.14 02:42
|117.58
|0.00
|0.00
|0.00
|1.01
|1730459
|2006.09.14 09:08
|sell
|0.01
|usdchf
|1.2513
|1.2691
|1.2496
|2006.09.14 10:31
|1.2496
|0.00
|0.00
|0.00
|1.08
|1731171
|2006.09.14 10:47
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.8822
|1.9061
|1.8799
|2006.09.14 10:52
|1.8799
|0.00
|0.00
|0.00
|1.26
|1715735
|2006.09.12 16:54
|sell
|0.01
|usdchf
|1.2485
|1.2673
|1.2467
|2006.09.14 12:38
|1.2467
|0.00
|0.00
|-0.35
|1.14
|1715151
|2006.09.12 15:56
|sell
|0.01
|usdchf
|1.2461
|1.2646
|1.2443
|2006.09.14 13:35
|1.2443
|0.00
|0.00
|-0.35
|1.14
|1732426
|2006.09.14 14:01
|buy
|0.01
|usdchf
|1.2443
|1.2260
|1.2461
|2006.09.14 14:04
|1.2461
|0.00
|0.00
|0.00
|1.13
|1732049
|2006.09.14 13:09
|buy
|0.01
|usdchf
|1.2452
|1.2270
|1.2470
|2006.09.14 14:06
|1.2470
|0.00
|0.00
|0.00
|1.14
|1731813
|2006.09.14 12:41
|buy
|0.01
|usdchf
|1.2465
|1.2284
|1.2483
|2006.09.14 14:16
|1.2483
|0.00
|0.00
|0.00
|1.14
|1732275
|2006.09.14 13:38
|sell
|0.01
|eurusd
|1.2728
|1.2883
|1.2713
|2006.09.14 14:31
|1.2713
|0.00
|0.00
|0.00
|1.18
|1731539
|2006.09.14 11:52
|buy
|0.01
|usdchf
|1.2476
|1.2296
|1.2494
|2006.09.14 14:31
|1.2494
|0.00
|0.00
|0.00
|1.14
|1731488
|2006.09.14 11:47
|buy
|0.01
|usdchf
|1.2486
|1.2307
|1.2503
|2006.09.14 14:38
|1.2503
|0.00
|0.00
|0.00
|1.07
|1732280
|2006.09.14 13:38
|buy
|0.01
|usdjpy
|117.47
|115.94
|117.62
|2006.09.14 14:39
|117.62
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|1731915
|2006.09.14 12:49
|sell
|0.01
|eurusd
|1.2721
|1.2875
|1.2706
|2006.09.14 14:40
|1.2706
|0.00
|0.00
|0.00
|1.18
|1722441
|2006.09.13 17:42
|buy
|0.01
|usdchf
|1.2500
|1.2315
|1.2518
|2006.09.14 14:41
|1.2518
|0.00
|0.00
|0.22
|1.13
|1731861
|2006.09.14 12:44
|sell
|0.01
|eurusd
|1.2713
|1.2867
|1.2698
|2006.09.14 14:41
|1.2698
|0.00
|0.00
|0.00
|1.18
|1733849
|2006.09.14 15:21
|sell
|0.01
|usdchf
|1.2513
|1.2697
|1.2495
|2006.09.14 16:19
|1.2495
|0.00
|0.00
|0.00
|1.13
|1710407
|2006.09.11 21:05
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.8650
|1.8899
|1.8626
|2006.09.14 16:49
|1.8899
|0.00
|0.00
|-0.09
|-13.69
|1734082
|2006.09.14 16:20
|sell
|0.01
|usdchf
|1.2491
|1.2675
|1.2473
|2006.09.14 16:55
|1.2473
|0.00
|0.00
|0.00
|1.13
|1711031
|2006.09.12 01:46
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.8669
|1.8911
|1.8645
|2006.09.14 16:56
|1.8911
|0.00
|0.00
|-0.07
|-13.29
|1734494
|2006.09.14 16:59
|sell
|0.01
|eurusd
|1.2750
|1.2907
|1.2735
|2006.09.14 17:37
|1.2735
|0.00
|0.00
|0.00
|1.18
|1734495
|2006.09.14 16:59
|buy
|0.01
|usdjpy
|117.38
|115.85
|117.53
|2006.09.14 18:02
|117.53
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|1734490
|2006.09.14 16:59
|buy
|0.01
|usdjpy
|117.45
|115.92
|117.60
|2006.09.14 18:17
|117.60
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|1734404
|2006.09.14 16:56
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.8903
|1.9150
|1.8879
|2006.09.14 20:39
|1.8879
|0.00
|0.00
|0.00
|1.32
|1734454
|2006.09.14 16:58
|sell
|0.01
|eurusd
|1.2743
|1.2900
|1.2728
|2006.09.14 20:41
|1.2728
|0.00
|0.00
|0.00
|1.18
|1734297
|2006.09.14 16:51
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.8890
|1.9136
|1.8866
|2006.09.14 21:10
|1.8866
|0.00
|0.00
|0.00
|1.32
|1732132
|2006.09.14 13:19
|buy
|0.01
|usdjpy
|117.54
|116.01
|117.69
|2006.09.15 01:52
|117.69
|0.00
|0.00
|0.09
|1.00
|1735831
|2006.09.14 22:40
|buy
|0.01
|eurusd
|1.2718
|1.2561
|1.2733
|2006.09.15 07:50
|1.2733
|0.00
|0.00
|-0.06
|1.18
|1734128
|2006.09.14 16:22
|sell
|0.01
|eurusd
|1.2725
|1.2881
|1.2710
|2006.09.15 09:55
|1.2710
|0.00
|0.00
|0.04
|1.18
|1731676
|2006.09.14 12:19
|sell
|0.01
|eurusd
|1.2706
|1.2859
|1.2691
|2006.09.15 11:57
|1.2691
|0.00
|0.00
|0.04
|1.18
|1731853
|2006.09.14 12:43
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.8843
|1.9084
|1.8819
|2006.09.15 11:58
|1.8819
|0.00
|0.00
|-0.02
|1.32
|1731535
|2006.09.14 11:52
|sell
|0.01
|eurusd
|1.2699
|1.2852
|1.2684
|2006.09.15 12:56
|1.2684
|0.00
|0.00
|0.04
|1.18
|1731682
|2006.09.14 12:20
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.8831
|1.9071
|1.8807
|2006.09.15 12:57
|1.8807
|0.00
|0.00
|-0.02
|1.33
|1742892
|2006.09.15 13:58
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.8808
|1.8571
|1.8831
|2006.09.15 14:30
|1.8831
|0.00
|0.00
|0.00
|1.27
|1742798
|2006.09.15 13:54
|sell
|0.01
|usdchf
|1.2588
|1.2770
|1.2570
|2006.09.15 14:30
|1.2570
|0.00
|0.00
|0.00
|1.13
|1742768
|2006.09.15 13:54
|buy
|0.01
|eurusd
|1.2672
|1.2515
|1.2687
|2006.09.15 14:34
|1.2687
|0.00
|0.00
|0.00
|1.18
|1741007
|2006.09.15 12:06
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.8820
|1.8584
|1.8843
|2006.09.15 14:36
|1.8843
|0.00
|0.00
|0.00
|1.27
|1744244
|2006.09.15 14:38
|buy
|0.01
|usdjpy
|117.44
|115.96
|117.58
|2006.09.15 14:44
|117.58
|0.00
|0.00
|0.00
|0.94
|1744784
|2006.09.15 14:48
|buy
|0.01
|eurusd
|1.2667
|1.2509
|1.2682
|2006.09.15 15:15
|1.2682
|0.00
|0.00
|0.00
|1.18
|1745856
|2006.09.15 15:15
|buy
|0.01
|usdjpy
|117.44
|115.96
|117.58
|2006.09.15 15:33
|117.58
|0.00
|0.00
|0.00
|0.94
|1731115
|2006.09.14 10:40
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.8811
|1.9050
|1.8788
|2006.09.15 15:33
|1.8788
|0.00
|0.00
|-0.02
|1.27
|1730616
|2006.09.14 09:25
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.8789
|1.9025
|1.8766
|2006.09.15 15:42
|1.8766
|0.00
|0.00
|-0.02
|1.27
|1715004
|2006.09.12 15:39
|sell
|0.01
|usdchf
|1.2438
|1.2622
|1.2420
|2006.09.15 15:44
|1.2622
|0.00
|0.00
|-0.44
|-11.54
|1747157
|2006.09.15 15:44
|buy
|0.01
|eurusd
|1.2636
|1.2473
|1.2649
|2006.09.15 16:03
|1.2649
|0.00
|0.00
|0.00
|1.03
|1746883
|2006.09.15 15:39
|sell
|0.01
|usdchf
|1.2612
|1.2796
|1.2594
|2006.09.15 16:25
|1.2594
|0.00
|0.00
|0.00
|1.13
|1746887
|2006.09.15 15:39
|buy
|0.01
|eurusd
|1.2642
|1.2482
|1.2658
|2006.09.15 16:40
|1.2658
|0.00
|0.00
|0.00
|1.26
|1748775
|2006.09.15 16:27
|buy
|0.01
|usdjpy
|117.44
|115.95
|117.58
|2006.09.15 16:50
|117.58
|0.00
|0.00
|0.00
|0.94
|1744788
|2006.09.15 14:48
|sell
|0.01
|usdchf
|1.2592
|1.2774
|1.2574
|2006.09.15 18:10
|1.2574
|0.00
|0.00
|0.00
|1.13
|1719370
|2006.09.13 08:56
|buy
|0.01
|usdjpy
|117.73
|116.20
|117.88
|2006.09.15 18:36
|117.88
|0.00
|0.00
|0.35
|1.00
|1751966
|2006.09.15 17:28
|buy
|0.01
|eurusd
|1.2643
|1.2483
|1.2659
|2006.09.15 20:27
|1.2659
|0.00
|0.00
|0.00
|1.26
|1746888
|2006.09.15 15:39
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.8776
|1.8535
|1.8800
|2006.09.15 21:26
|1.8800
|0.00
|0.00
|0.00
|1.32
|1741043
|2006.09.15 12:11
|sell
|0.01
|usdchf
|1.2573
|1.2753
|1.2555
|2006.09.15 21:40
|1.2555
|0.00
|0.00
|0.00
|1.14
|1750260
|2006.09.15 16:49
|buy
|0.01
|eurusd
|1.2651
|1.2491
|1.2667
|2006.09.15 22:46
|1.2667
|0.00
|0.00
|0.00
|1.26
|1740942
|2006.09.15 12:00
|sell
|0.01
|usdchf
|1.2564
|1.2743
|1.2547
|2006.09.18 08:20
|1.2547
|0.00
|0.00
|-0.09
|1.07
|1740543
|2006.09.15 11:18
|sell
|0.01
|usdchf
|1.2556
|1.2731
|1.2539
|2006.09.18 08:54
|1.2539
|0.00
|0.00
|-0.09
|1.07
|1722813
|2006.09.13 17:57
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.8769
|1.9020
|1.8750
|2006.09.18 11:45
|1.8750
|0.00
|0.00
|-0.09
|1.05
|1722576
|2006.09.13 17:49
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.8761
|1.9010
|1.8740
|2006.09.18 13:27
|1.8740
|0.00
|0.00
|-0.09
|1.16
|1771731
|2006.09.18 13:16
|sell
|0.01
|usdjpy
|118.25
|119.79
|118.10
|2006.09.18 14:10
|118.10
|0.00
|0.00
|0.00
|1.01
|1769294
|2006.09.18 11:13
|sell
|0.01
|usdjpy
|118.18
|119.71
|118.03
|2006.09.18 14:13
|118.03
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|1770102
|2006.09.18 12:15
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.8749
|1.8507
|1.8773
|2006.09.18 14:31
|1.8773
|0.00
|0.00
|0.00
|1.33
|1770385
|2006.09.18 12:57
|buy
|0.01
|eurusd
|1.2654
|1.2494
|1.2670
|2006.09.18 14:40
|1.2670
|0.00
|0.00
|0.00
|1.26
|1745924
|2006.09.15 15:16
|buy
|0.01
|eurusd
|1.2672
|1.2514
|1.2687
|2006.09.18 15:00
|1.2687
|0.00
|0.00
|-0.06
|1.18
|1745870
|2006.09.15 15:15
|buy
|0.01
|eurusd
|1.2679
|1.2516
|1.2689
|2006.09.18 15:00
|1.2689
|0.00
|0.00
|-0.06
|0.79
|1769462
|2006.09.18 11:17
|sell
|0.01
|usdchf
|1.2554
|1.2737
|1.2536
|2006.09.18 15:00
|1.2536
|0.00
|0.00
|0.00
|1.14
|1777341
|2006.09.18 15:15
|sell
|0.01
|usdjpy
|118.22
|119.76
|118.07
|2006.09.18 16:09
|118.07
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|1769045
|2006.09.18 11:05
|sell
|0.01
|usdjpy
|118.11
|119.64
|117.96
|2006.09.18 17:07
|117.96
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|1780726
|2006.09.18 17:13
|buy
|0.01
|usdjpy
|117.95
|116.41
|118.10
|2006.09.18 19:43
|118.10
|0.00
|0.00
|0.00
|1.01
|1741705
|2006.09.15 13:20
|buy
|0.01
|eurusd
|1.2681
|1.2525
|1.2696
|2006.09.18 20:13
|1.2696
|0.00
|0.00
|-0.06
|1.18
|1741009
|2006.09.15 12:06
|buy
|0.01
|eurusd
|1.2688
|1.2533
|1.2703
|2006.09.18 20:48
|1.2703
|0.00
|0.00
|-0.06
|1.18
|1768917
|2006.09.18 11:01
|sell
|0.01
|usdjpy
|118.03
|119.56
|117.88
|2006.09.18 20:56
|117.88
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|1735482
|2006.09.14 20:57
|sell
|0.01
|usdchf
|1.2522
|1.2706
|1.2504
|2006.09.18 21:31
|1.2504
|0.00
|0.00
|-0.18
|1.13
|1768952
|2006.09.18 11:02
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.8797
|1.8557
|1.8821
|2006.09.19 01:07
|1.8821
|0.00
|0.00
|0.00
|1.32
|1740806
|2006.09.15 11:48
|buy
|0.01
|eurusd
|1.2698
|1.2544
|1.2713
|2006.09.19 02:26
|1.2713
|0.00
|0.00
|-0.12
|1.18
|1783518
|2006.09.18 20:55
|buy
|0.01
|usdjpy
|117.90
|116.36
|118.05
|2006.09.19 02:51
|118.05
|0.00
|0.00
|0.09
|1.00
|1735379
|2006.09.14 20:35
|sell
|0.01
|usdchf
|1.2513
|1.2697
|1.2495
|2006.09.19 03:35
|1.2495
|0.00
|0.00
|-0.27
|1.14
|1786748
|2006.09.19 04:34
|sell
|0.01
|eurusd
|1.2723
|1.2877
|1.2708
|2006.09.19 07:44
|1.2708
|0.00
|0.00
|0.00
|1.18
|1783372
|2006.09.18 20:39
|buy
|0.01
|usdchf
|1.2511
|1.2328
|1.2529
|2006.09.19 09:25
|1.2529
|0.00
|0.00
|0.07
|1.13
|1783791
|2006.09.18 21:30
|sell
|0.01
|eurusd
|1.2708
|1.2870
|1.2692
|2006.09.19 09:39
|1.2692
|0.00
|0.00
|0.04
|1.26
|1783374
|2006.09.18 20:39
|sell
|0.01
|eurusd
|1.2700
|1.2861
|1.2684
|2006.09.19 09:46
|1.2684
|0.00
|0.00
|0.04
|1.26
|1782331
|2006.09.18 19:00
|sell
|0.01
|eurusd
|1.2692
|1.2852
|1.2676
|2006.09.19 10:03
|1.2676
|0.00
|0.00
|0.04
|1.26
|1783720
|2006.09.18 21:21
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.8809
|1.9052
|1.8785
|2006.09.19 10:10
|1.8785
|0.00
|0.00
|-0.02
|1.33
|1790466
|2006.09.19 10:20
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.8777
|1.8546
|1.8800
|2006.09.19 11:03
|1.8800
|0.00
|0.00
|0.00
|1.27
|1789954
|2006.09.19 09:56
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.8796
|1.8567
|1.8818
|2006.09.19 13:12
|1.8818
|0.00
|0.00
|0.00
|1.21
|1791397
|2006.09.19 11:42
|buy
|0.01
|eurusd
|1.2659
|1.2501
|1.2674
|2006.09.19 14:30
|1.2674
|0.00
|0.00
|0.00
|1.18
|1790355
|2006.09.19 10:14
|buy
|0.01
|eurusd
|1.2666
|1.2509
|1.2681
|2006.09.19 14:30
|1.2681
|0.00
|0.00
|0.00
|1.18
|1792939
|2006.09.19 14:13
|sell
|0.01
|usdchf
|1.2569
|1.2747
|1.2552
|2006.09.19 14:30
|1.2552
|0.00
|0.00
|0.00
|1.07
|1790090
|2006.09.19 10:03
|buy
|0.01
|eurusd
|1.2673
|1.2517
|1.2688
|2006.09.19 14:30
|1.2688
|0.00
|0.00
|0.00
|1.18
|1790468
|2006.09.19 10:20
|sell
|0.01
|usdchf
|1.2561
|1.2738
|1.2544
|2006.09.19 14:31
|1.2544
|0.00
|0.00
|0.00
|1.07
|1790225
|2006.09.19 10:09
|sell
|0.01
|usdchf
|1.2551
|1.2728
|1.2534
|2006.09.19 14:32
|1.2534
|0.00
|0.00
|0.00
|1.07
|1740703
|2006.09.15 11:40
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.8832
|1.8597
|1.8855
|2006.09.19 14:41
|1.8855
|0.00
|0.00
|0.00
|1.27
|1789970
|2006.09.19 09:58
|buy
|0.01
|eurusd
|1.2680
|1.2524
|1.2695
|2006.09.19 14:50
|1.2695
|0.00
|0.00
|0.00
|1.18
|1790059
|2006.09.19 10:02
|sell
|0.01
|usdchf
|1.2543
|1.2719
|1.2526
|2006.09.19 14:51
|1.2526
|0.00
|0.00
|0.00
|1.07
|1789861
|2006.09.19 09:50
|buy
|0.01
|eurusd
|1.2687
|1.2532
|1.2702
|2006.09.19 14:54
|1.2702
|0.00
|0.00
|0.00
|1.18
|1789852
|2006.09.19 09:49
|sell
|0.01
|usdchf
|1.2535
|1.2711
|1.2518
|2006.09.19 14:54
|1.2518
|0.00
|0.00
|0.00
|1.06
|1789448
|2006.09.19 09:27
|buy
|0.01
|eurusd
|1.2694
|1.2539
|1.2709
|2006.09.19 15:10
|1.2709
|0.00
|0.00
|0.00
|1.18
|1789439
|2006.09.19 09:26
|sell
|0.01
|usdchf
|1.2527
|1.2701
|1.2510
|2006.09.19 15:10
|1.2510
|0.00
|0.00
|0.00
|1.07
|1793980
|2006.09.19 14:48
|buy
|0.01
|usdjpy
|117.16
|115.58
|117.31
|2006.09.19 15:18
|117.31
|0.00
|0.00
|0.00
|1.01
|1793745
|2006.09.19 14:41
|buy
|0.01
|usdjpy
|117.23
|115.66
|117.38
|2006.09.19 15:19
|117.38
|0.00
|0.00
|0.00
|1.01
|1789301
|2006.09.19 09:21
|sell
|0.01
|usdchf
|1.2519
|1.2692
|1.2502
|2006.09.19 15:53
|1.2502
|0.00
|0.00
|0.00
|1.07
|1789194
|2006.09.19 09:14
|buy
|0.01
|eurusd
|1.2701
|1.2547
|1.2716
|2006.09.19 16:03
|1.2716
|0.00
|0.00
|0.00
|1.18
|1795034
|2006.09.19 15:55
|sell
|0.01
|eurusd
|1.2709
|1.2867
|1.2694
|2006.09.19 17:04
|1.2694
|0.00
|0.00
|0.00
|1.18
|1795139
|2006.09.19 16:03
|buy
|0.01
|usdchf
|1.2493
|1.2315
|1.2510
|2006.09.19 17:07
|1.2510
|0.00
|0.00
|0.00
|1.07
|1795132
|2006.09.19 16:03
|buy
|0.01
|usdjpy
|117.19
|115.61
|117.34
|2006.09.19 17:09
|117.34
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|1795053
|2006.09.19 15:56
|buy
|0.01
|usdjpy
|117.26
|115.65
|117.38
|2006.09.19 17:09
|117.38
|0.00
|0.00
|0.00
|0.81
|1794860
|2006.09.19 15:40
|sell
|0.01
|eurusd
|1.2702
|1.2860
|1.2687
|2006.09.19 17:09
|1.2687
|0.00
|0.00
|0.00
|1.18
|1793455
|2006.09.19 14:34
|buy
|0.01
|usdjpy
|117.30
|115.74
|117.45
|2006.09.19 17:09
|117.45
|0.00
|0.00
|0.00
|1.01
|1794839
|2006.09.19 15:38
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.8869
|1.9105
|1.8846
|2006.09.19 17:09
|1.8846
|0.00
|0.00
|0.00
|1.27
|1795021
|2006.09.19 15:53
|buy
|0.01
|usdchf
|1.2501
|1.2323
|1.2518
|2006.09.19 17:09
|1.2518
|0.00
|0.00
|0.00
|1.07
|1794798
|2006.09.19 15:34
|sell
|0.01
|eurusd
|1.2695
|1.2853
|1.2680
|2006.09.19 17:20
|1.2680
|0.00
|0.00
|0.00
|1.18
|1793837
|2006.09.19 14:43
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.8858
|1.9092
|1.8835
|2006.09.19 17:21
|1.8835
|0.00
|0.00
|0.00
|1.27
|1793307
|2006.09.19 14:30
|buy
|0.01
|usdjpy
|117.37
|115.79
|117.50
|2006.09.19 17:42
|117.50
|0.00
|0.00
|0.00
|0.87
|1793153
|2006.09.19 14:30
|buy
|0.01
|usdjpy
|117.42
|115.87
|117.57
|2006.09.19 17:42
|117.57
|0.00
|0.00
|0.00
|1.01
|1793456
|2006.09.19 14:34
|sell
|0.01
|eurusd
|1.2687
|1.2845
|1.2672
|2006.09.19 17:42
|1.2672
|0.00
|0.00
|0.00
|1.18
|1793669
|2006.09.19 14:40
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.8843
|1.9075
|1.8820
|2006.09.19 17:42
|1.8820
|0.00
|0.00
|0.00
|1.27
|1792397
|2006.09.19 13:12
|buy
|0.01
|usdjpy
|117.50
|115.96
|117.65
|2006.09.19 17:42
|117.65
|0.00
|0.00
|0.00
|1.01
|1791620
|2006.09.19 11:58
|buy
|0.01
|usdjpy
|117.57
|116.03
|117.72
|2006.09.19 18:10
|117.72
|0.00
|0.00
|0.00
|1.01
|1791467
|2006.09.19 11:46
|buy
|0.01
|usdjpy
|117.64
|116.11
|117.79
|2006.09.19 19:12
|117.79
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|1799443
|2006.09.19 19:14
|sell
|0.01
|usdjpy
|117.76
|119.35
|117.61
|2006.09.19 20:13
|117.61
|0.00
|0.00
|0.00
|1.01
|1799057
|2006.09.19 19:00
|buy
|0.01
|eurusd
|1.2666
|1.2508
|1.2681
|2006.09.19 22:51
|1.2681
|0.00
|0.00
|0.00
|1.18
|1801858
|2006.09.19 23:06
|sell
|0.01
|usdjpy
|117.77
|119.36
|117.62
|2006.09.19 23:50
|117.62
|0.00
|0.00
|0.00
|1.01
|1798306
|2006.09.19 18:21
|sell
|0.01
|usdjpy
|117.62
|119.24
|117.50
|2006.09.20 02:52
|117.50
|0.00
|0.00
|-0.10
|0.81
|1797673
|2006.09.19 17:46
|sell
|0.01
|usdjpy
|117.58
|119.17
|117.43
|2006.09.20 02:57
|117.43
|0.00
|0.00
|-0.10
|1.00
|1797469
|2006.09.19 17:41
|sell
|0.01
|usdjpy
|117.46
|119.07
|117.33
|2006.09.20 03:15
|117.33
|0.00
|0.00
|-0.10
|0.88
|1799070
|2006.09.19 19:00
|sell
|0.01
|usdchf
|1.2527
|1.2705
|1.2510
|2006.09.20 04:54
|1.2510
|0.00
|0.00
|-0.09
|1.07
|1798500
|2006.09.19 18:33
|buy
|0.01
|eurusd
|1.2674
|1.2516
|1.2689
|2006.09.20 06:36
|1.2689
|0.00
|0.00
|-0.06
|1.18
|1804471
|2006.09.20 06:46
|sell
|0.01
|eurusd
|1.2691
|1.2841
|1.2676
|2006.09.20 06:57
|1.2676
|0.00
|0.00
|0.00
|1.18
|1803433
|2006.09.20 03:38
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.8835
|1.9065
|1.8812
|2006.09.20 09:50
|1.8812
|0.00
|0.00
|0.00
|1.27
|1806597
|2006.09.20 09:11
|buy
|0.01
|usdjpy
|117.06
|115.50
|117.21
|2006.09.20 10:34
|117.21
|0.00
|0.00
|0.00
|1.01
|1806479
|2006.09.20 09:03
|buy
|0.01
|usdjpy
|117.13
|115.57
|117.28
|2006.09.20 10:42
|117.28
|0.00
|0.00
|0.00
|1.01
|1803297
|2006.09.20 03:19
|buy
|0.01
|usdjpy
|117.29
|115.75
|117.44
|2006.09.20 11:42
|117.44
|0.00
|0.00
|0.00
|1.01
|1794811
|2006.09.19 15:35
|buy
|0.01
|usdchf
|1.2516
|1.2338
|1.2533
|2006.09.20 12:40
|1.2533
|0.00
|0.00
|0.07
|1.07
|1808451
|2006.09.20 11:44
|sell
|0.01
|usdjpy
|117.43
|119.00
|117.28
|2006.09.20 13:41
|117.28
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|1805724
|2006.09.20 08:17
|sell
|0.01
|usdchf
|1.2525
|1.2694
|1.2509
|2006.09.20 16:06
|1.2509
|0.00
|0.00
|0.00
|1.01
|1809351
|2006.09.20 15:29
|buy
|0.01
|usdjpy
|117.15
|115.58
|117.30
|2006.09.20 16:27
|117.30
|0.00
|0.00
|0.00
|1.01
|1735171
|2006.09.14 18:56
|sell
|0.01
|usdchf
|1.2501
|1.2685
|1.2483
|2006.09.20 20:13
|1.2483
|0.00
|0.00
|-0.36
|1.13
|1809778
|2006.09.20 16:58
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.8891
|1.9127
|1.8868
|2006.09.20 20:14
|1.8868
|0.00
|0.00
|0.00
|1.27
|1809917
|2006.09.20 17:18
|sell
|0.01
|eurusd
|1.2707
|1.2860
|1.2692
|2006.09.20 20:14
|1.2692
|0.00
|0.00
|0.00
|1.18
|1809974
|2006.09.20 17:33
|buy
|0.01
|usdchf
|1.2491
|1.2319
|1.2508
|2006.09.20 20:15
|1.2508
|0.00
|0.00
|0.00
|1.07
|1809576
|2006.09.20 16:16
|sell
|0.01
|eurusd
|1.2700
|1.2852
|1.2685
|2006.09.20 20:15
|1.2685
|0.00
|0.00
|0.00
|1.18
|1734904
|2006.09.14 17:42
|sell
|0.01
|usdchf
|1.2492
|1.2676
|1.2474
|2006.09.20 20:20
|1.2474
|0.00
|0.00
|-0.36
|1.13
|1711160
|2006.09.12 02:41
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.8681
|1.8924
|1.8657
|2006.09.20 20:21
|1.8924
|0.00
|0.00
|-0.15
|-13.36
|1812330
|2006.09.20 20:17
|sell
|0.01
|usdjpy
|117.41
|119.00
|117.28
|2006.09.20 20:21
|117.28
|0.00
|0.00
|0.00
|0.87
|1813055
|2006.09.20 20:27
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.8910
|1.9150
|1.8886
|2006.09.20 20:37
|1.8886
|0.00
|0.00
|0.00
|1.32
|1803246
|2006.09.20 03:12
|buy
|0.01
|usdjpy
|117.36
|115.83
|117.51
|2006.09.20 21:14
|117.51
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|1809795
|2006.09.20 16:59
|buy
|0.01
|usdchf
|1.2500
|1.2329
|1.2517
|2006.09.20 22:04
|1.2517
|0.00
|0.00
|0.00
|1.07
|1814166
|2006.09.20 21:17
|sell
|0.01
|usdjpy
|117.52
|119.09
|117.37
|2006.09.20 23:53
|117.37
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|1814611
|2006.09.20 21:45
|buy
|0.01
|eurusd
|1.2684
|1.2529
|1.2699
|2006.09.21 02:13
|1.2699
|0.00
|0.00
|-0.17
|1.18
|1814755
|2006.09.20 22:04
|sell
|0.01
|usdchf
|1.2516
|1.2690
|1.2499
|2006.09.21 02:40
|1.2499
|0.00
|0.00
|-0.26
|1.07
|1814170
|2006.09.20 21:18
|sell
|0.01
|usdchf
|1.2508
|1.2682
|1.2491
|2006.09.21 02:48
|1.2491
|0.00
|0.00
|-0.26
|1.07
|1817747
|2006.09.21 03:52
|sell
|0.01
|eurusd
|1.2724
|1.2875
|1.2709
|2006.09.21 08:14
|1.2709
|0.00
|0.00
|0.00
|1.18
|1817384
|2006.09.21 02:48
|sell
|0.01
|eurusd
|1.2716
|1.2866
|1.2701
|2006.09.21 08:23
|1.2701
|0.00
|0.00
|0.00
|1.18
|1817751
|2006.09.21 03:52
|buy
|0.01
|usdchf
|1.2476
|1.2304
|1.2493
|2006.09.21 08:25
|1.2493
|0.00
|0.00
|0.00
|1.07
|1713348
|2006.09.12 11:39
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.8731
|1.8980
|1.8707
|2006.09.21 12:33
|1.8980
|0.00
|0.00
|-0.20
|-13.69
|1826545
|2006.09.21 12:37
|sell
|0.01
|eurusd
|1.2738
|1.2891
|1.2723
|2006.09.21 13:42
|1.2723
|0.00
|0.00
|0.00
|1.18
|1828975
|2006.09.21 14:27
|sell
|0.01
|eurusd
|1.2740
|1.2893
|1.2725
|2006.09.21 16:05
|1.2725
|0.00
|0.00
|0.00
|1.18
|1817466
|2006.09.21 02:59
|buy
|0.01
|usdchf
|1.2486
|1.2315
|1.2503
|2006.09.21 16:09
|1.2503
|0.00
|0.00
|0.00
|1.07
|1817307
|2006.09.21 02:44
|buy
|0.01
|usdchf
|1.2495
|1.2325
|1.2512
|2006.09.21 16:19
|1.2512
|0.00
|0.00
|0.00
|1.06
|1825766
|2006.09.21 12:18
|sell
|0.01
|eurusd
|1.2731
|1.2883
|1.2716
|2006.09.21 16:20
|1.2716
|0.00
|0.00
|0.00
|1.18
|1826569
|2006.09.21 12:38
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.8980
|1.9219
|1.8957
|2006.09.21 16:21
|1.8957
|0.00
|0.00
|0.00
|1.26
|1809507
|2006.09.20 16:06
|buy
|0.01
|usdchf
|1.2508
|1.2338
|1.2525
|2006.09.21 17:35
|1.2525
|0.00
|0.00
|0.22
|1.07
|1833860
|2006.09.21 17:44
|sell
|0.01
|usdchf
|1.2539
|1.2714
|1.2522
|2006.09.21 18:00
|1.2522
|0.00
|0.00
|0.00
|1.06
|1833824
|2006.09.21 17:42
|sell
|0.01
|usdchf
|1.2528
|1.2703
|1.2511
|2006.09.21 18:00
|1.2511
|0.00
|0.00
|0.00
|1.06
|1831694
|2006.09.21 16:22
|sell
|0.01
|usdchf
|1.2516
|1.2689
|1.2499
|2006.09.21 18:02
|1.2499
|0.00
|0.00
|0.00
|1.06
|1831255
|2006.09.21 16:11
|sell
|0.01
|usdchf
|1.2505
|1.2678
|1.2488
|2006.09.21 18:03
|1.2488
|0.00
|0.00
|0.00
|1.06
|1831083
|2006.09.21 16:08
|sell
|0.01
|usdchf
|1.2494
|1.2667
|1.2477
|2006.09.21 18:14
|1.2477
|0.00
|0.00
|0.00
|1.06
|1780388
|2006.09.18 16:57
|buy
|0.01
|usdjpy
|118.02
|116.48
|118.17
|2006.09.21 18:33
|116.48
|0.00
|0.00
|0.44
|-10.34
|1836030
|2006.09.21 18:37
|buy
|0.01
|usdjpy
|116.54
|114.91
|116.68
|2006.09.21 19:34
|116.68
|0.00
|0.00
|0.00
|0.94
|1839367
|2006.09.21 21:18
|sell
|0.01
|eurusd
|1.2791
|1.2953
|1.2780
|2006.09.21 22:59
|1.2780
|0.00
|0.00
|0.00
|0.86
|1789667
|2006.09.19 09:42
|buy
|0.01
|usdjpy
|117.71
|116.18
|117.86
|2006.09.22 02:38
|116.18
|0.00
|0.00
|0.44
|-10.29
|1793985
|2006.09.19 14:48
|buy
|0.01
|usdchf
|1.2533
|1.2355
|1.2550
|2006.09.22 10:34
|1.2355
|0.00
|0.00
|0.36
|-11.23
|1794082
|2006.09.19 14:52
|buy
|0.01
|usdchf
|1.2525
|1.2347
|1.2542
|2006.09.22 10:43
|1.2347
|0.00
|0.00
|0.36
|-11.24
|1850813
|2006.09.22 09:30
|sell
|0.01
|eurusd
|1.2825
|1.2979
|1.2810
|2006.09.22 11:24
|1.2810
|0.00
|0.00
|0.00
|1.17
|1851909
|2006.09.22 10:36
|buy
|0.01
|usdchf
|1.2359
|1.2180
|1.2376
|2006.09.22 12:02
|1.2376
|0.00
|0.00
|0.00
|1.07
|1850754
|2006.09.22 09:28
|sell
|0.01
|eurusd
|1.2818
|1.2972
|1.2803
|2006.09.22 15:59
|1.2803
|0.00
|0.00
|0.00
|1.17
|1854188
|2006.09.22 13:10
|buy
|0.01
|usdjpy
|116.26
|114.63
|116.42
|2006.09.22 16:01
|116.42
|0.00
|0.00
|0.00
|1.07
|1850464
|2006.09.22 09:07
|sell
|0.01
|eurusd
|1.2811
|1.2964
|1.2796
|2006.09.22 17:24
|1.2796
|0.00
|0.00
|0.00
|1.17
|1859695
|2006.09.22 17:35
|buy
|0.01
|eurusd
|1.2790
|1.2635
|1.2805
|2006.09.22 18:26
|1.2805
|0.00
|0.00
|0.00
|1.17
|1859255
|2006.09.22 17:24
|buy
|0.01
|eurusd
|1.2800
|1.2645
|1.2815
|2006.09.25 06:26
|1.2815
|0.00
|0.00
|-0.06
|1.17
|1835235
|2006.09.21 18:14
|buy
|0.01
|usdchf
|1.2475
|1.2300
|1.2492
|2006.09.25 06:34
|1.2300
|0.00
|0.00
|0.15
|-11.09
|1838637
|2006.09.21 20:14
|sell
|0.01
|eurusd
|1.2788
|1.2946
|1.2773
|2006.09.25 11:01
|1.2773
|0.00
|0.00
|0.08
|1.17
|1838079
|2006.09.21 19:55
|buy
|0.01
|usdjpy
|116.59
|114.98
|116.75
|2006.09.25 12:29
|116.75
|0.00
|0.00
|0.18
|1.07
|1835299
|2006.09.21 18:15
|sell
|0.01
|eurusd
|1.2780
|1.2937
|1.2765
|2006.09.25 12:45
|1.2765
|0.00
|0.00
|0.08
|1.18
|1874491
|2006.09.25 12:06
|sell
|0.01
|usdjpy
|116.67
|118.27
|116.51
|2006.09.25 14:10
|116.51
|0.00
|0.00
|0.00
|1.08
|1835185
|2006.09.21 18:14
|sell
|0.01
|eurusd
|1.2773
|1.2929
|1.2758
|2006.09.25 15:32
|1.2758
|0.00
|0.00
|0.08
|1.18
|1834919
|2006.09.21 18:08
|sell
|0.01
|eurusd
|1.2765
|1.2920
|1.2750
|2006.09.25 16:00
|1.2750
|0.00
|0.00
|0.08
|1.18
|1875382
|2006.09.25 13:57
|sell
|0.01
|usdchf
|1.2376
|1.2559
|1.2358
|2006.09.25 16:11
|1.2358
|0.00
|0.00
|0.00
|1.14
|1853349
|2006.09.22 12:30
|buy
|0.01
|usdchf
|1.2367
|1.2187
|1.2385
|2006.09.25 16:32
|1.2385
|0.00
|0.00
|0.08
|1.14
|1876888
|2006.09.25 16:23
|buy
|0.01
|usdjpy
|116.48
|114.84
|116.61
|2006.09.25 16:37
|116.61
|0.00
|0.00
|0.00
|0.88
|1877218
|2006.09.25 16:37
|buy
|0.01
|eurusd
|1.2733
|1.2575
|1.2748
|2006.09.25 17:10
|1.2748
|0.00
|0.00
|0.00
|1.18
|1877158
|2006.09.25 16:35
|buy
|0.01
|eurusd
|1.2740
|1.2582
|1.2755
|2006.09.25 18:47
|1.2755
|0.00
|0.00
|0.00
|1.18
|1877655
|2006.09.25 17:07
|buy
|0.01
|usdjpy
|116.43
|114.82
|116.59
|2006.09.25 22:34
|116.59
|0.00
|0.00
|0.00
|1.08
|1881415
|2006.09.26 03:03
|buy
|0.01
|usdjpy
|116.31
|114.72
|116.46
|2006.09.26 05:12
|116.46
|0.00
|0.00
|0.00
|1.01
|1880889
|2006.09.26 01:44
|buy
|0.01
|usdjpy
|116.38
|114.79
|116.53
|2006.09.26 05:26
|116.53
|0.00
|0.00
|0.00
|1.01
|1853141
|2006.09.22 12:07
|buy
|0.01
|usdchf
|1.2377
|1.2197
|1.2395
|2006.09.26 09:11
|1.2395
|0.00
|0.00
|0.16
|1.14
|1883210
|2006.09.26 09:11
|buy
|0.01
|eurusd
|1.2737
|1.2583
|1.2752
|2006.09.26 10:01
|1.2752
|0.00
|0.00
|0.00
|1.18
|1883265
|2006.09.26 09:13
|sell
|0.01
|usdchf
|1.2396
|1.2577
|1.2378
|2006.09.26 10:09
|1.2378
|0.00
|0.00
|0.00
|1.14
|1834956
|2006.09.21 18:09
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.8998
|1.9238
|1.8974
|2006.09.26 10:14
|1.8974
|0.00
|0.00
|-0.06
|1.32
|1883139
|2006.09.26 09:05
|buy
|0.01
|usdjpy
|116.32
|114.72
|116.48
|2006.09.26 10:14
|116.48
|0.00
|0.00
|0.00
|1.08
|1850843
|2006.09.22 09:31
|buy
|0.01
|usdchf
|1.2393
|1.2218
|1.2410
|2006.09.26 10:49
|1.2410
|0.00
|0.00
|0.16
|1.08
|1825957
|2006.09.21 12:25
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.8967
|1.9204
|1.8944
|2006.09.26 10:59
|1.8944
|0.00
|0.00
|-0.06
|1.27
|1850730
|2006.09.22 09:25
|buy
|0.01
|usdchf
|1.2401
|1.2226
|1.2418
|2006.09.26 11:48
|1.2418
|0.00
|0.00
|0.16
|1.08
|1817345
|2006.09.21 02:46
|sell
|0.01
|eurusd
|1.2709
|1.2859
|1.2694
|2006.09.26 12:00
|1.2694
|0.00
|0.00
|0.12
|1.18
|1884673
|2006.09.26 11:02
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.8943
|1.8707
|1.8966
|2006.09.26 12:53
|1.8966
|0.00
|0.00
|0.00
|1.27
|1816951
|2006.09.21 02:13
|sell
|0.01
|eurusd
|1.2701
|1.2850
|1.2687
|2006.09.26 13:09
|1.2687
|0.00
|0.00
|0.12
|1.10
|1839723
|2006.09.21 21:38
|buy
|0.01
|usdchf
|1.2421
|1.2242
|1.2438
|2006.09.26 14:50
|1.2438
|0.00
|0.00
|0.23
|1.07
|1884334
|2006.09.26 10:47
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.8956
|1.8721
|1.8979
|2006.09.26 15:36
|1.8979
|0.00
|0.00
|0.00
|1.27
|1888016
|2006.09.26 15:36
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.8975
|1.9211
|1.8952
|2006.09.26 16:03
|1.8952
|0.00
|0.00
|0.00
|1.27
|1809535
|2006.09.20 16:09
|sell
|0.01
|eurusd
|1.2693
|1.2845
|1.2678
|2006.09.26 16:04
|1.2678
|0.00
|0.00
|0.25
|1.18
|1839315
|2006.09.21 21:16
|buy
|0.01
|usdchf
|1.2429
|1.2250
|1.2446
|2006.09.26 16:05
|1.2446
|0.00
|0.00
|0.23
|1.08
|1838645
|2006.09.21 20:14
|buy
|0.01
|usdchf
|1.2437
|1.2259
|1.2454
|2006.09.26 16:06
|1.2454
|0.00
|0.00
|0.23
|1.08
|1825144
|2006.09.21 11:55
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.8956
|1.9192
|1.8933
|2006.09.26 16:06
|1.8933
|0.00
|0.00
|-0.06
|1.27
|1827175
|2006.09.21 12:59
|buy
|0.01
|usdjpy
|116.85
|115.27
|117.00
|2006.09.26 16:35
|117.00
|0.00
|0.00
|0.27
|1.01
|1826131
|2006.09.21 12:29
|buy
|0.01
|usdjpy
|116.92
|115.32
|117.04
|2006.09.26 16:35
|117.04
|0.00
|0.00
|0.27
|0.80
|1825849
|2006.09.21 12:21
|buy
|0.01
|usdjpy
|116.97
|115.40
|117.12
|2006.09.26 16:45
|117.12
|0.00
|0.00
|0.27
|1.01
|1838526
|2006.09.21 20:12
|buy
|0.01
|usdchf
|1.2447
|1.2270
|1.2464
|2006.09.26 16:45
|1.2464
|0.00
|0.00
|0.23
|1.08
|1890817
|2006.09.26 16:48
|sell
|0.01
|usdchf
|1.2460
|1.2647
|1.2442
|2006.09.26 17:07
|1.2442
|0.00
|0.00
|0.00
|1.14
|1889192
|2006.09.26 16:10
|sell
|0.01
|usdchf
|1.2451
|1.2638
|1.2433
|2006.09.26 17:53
|1.2433
|0.00
|0.00
|0.00
|1.14
|1888908
|2006.09.26 16:06
|buy
|0.01
|eurusd
|1.2679
|1.2520
|1.2694
|2006.09.26 17:53
|1.2694
|0.00
|0.00
|0.00
|1.18
|1887288
|2006.09.26 14:52
|sell
|0.01
|usdchf
|1.2442
|1.2627
|1.2424
|2006.09.26 20:59
|1.2424
|0.00
|0.00
|0.00
|1.14
|1896116
|2006.09.26 20:57
|sell
|0.01
|eurusd
|1.2697
|1.2858
|1.2681
|2006.09.27 00:21
|1.2681
|0.00
|0.00
|0.04
|1.26
|1893393
|2006.09.26 18:17
|sell
|0.01
|usdjpy
|117.18
|118.83
|117.02
|2006.09.27 01:15
|117.02
|0.00
|0.00
|-0.10
|1.08
|1893106
|2006.09.26 18:02
|sell
|0.01
|usdjpy
|117.10
|118.75
|116.94
|2006.09.27 03:41
|116.94
|0.00
|0.00
|-0.10
|1.08
|1899481
|2006.09.27 08:12
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.8930
|1.8702
|1.8952
|2006.09.27 09:07
|1.8952
|0.00
|0.00
|0.00
|1.22
|1823940
|2006.09.21 10:53
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.8944
|1.9179
|1.8921
|2006.09.27 09:45
|1.8921
|0.00
|0.00
|-0.08
|1.27
|1898327
|2006.09.27 01:23
|buy
|0.01
|usdjpy
|117.00
|115.39
|117.16
|2006.09.27 09:52
|117.16
|0.00
|0.00
|0.00
|1.07
|1899492
|2006.09.27 08:14
|buy
|0.01
|eurusd
|1.2680
|1.2525
|1.2695
|2006.09.27 09:57
|1.2695
|0.00
|0.00
|0.00
|1.18
|1817731
|2006.09.21 03:50
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.8920
|1.9153
|1.8897
|2006.09.27 10:03
|1.8897
|0.00
|0.00
|-0.08
|1.26
|1818114
|2006.09.21 05:39
|buy
|0.01
|usdjpy
|117.11
|115.56
|117.26
|2006.09.27 10:08
|117.26
|0.00
|0.00
|0.36
|1.01
|1817411
|2006.09.21 02:51
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.8908
|1.9140
|1.8885
|2006.09.27 10:16
|1.8885
|0.00
|0.00
|-0.08
|1.27
|1817170
|2006.09.21 02:28
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.8896
|1.9126
|1.8873
|2006.09.27 10:33
|1.8873
|0.00
|0.00
|-0.08
|1.27
|1817349
|2006.09.21 02:46
|buy
|0.01
|usdjpy
|117.18
|115.64
|117.33
|2006.09.27 11:22
|117.33
|0.00
|0.00
|0.36
|1.01
|1817259
|2006.09.21 02:37
|buy
|0.01
|usdjpy
|117.25
|115.71
|117.40
|2006.09.27 12:31
|117.40
|0.00
|0.00
|0.36
|1.01
|1886407
|2006.09.26 13:13
|buy
|0.01
|eurusd
|1.2688
|1.2529
|1.2703
|2006.09.27 14:30
|1.2703
|0.00
|0.00
|-0.06
|1.18
|1901351
|2006.09.27 11:37
|sell
|0.01
|usdchf
|1.2457
|1.2638
|1.2439
|2006.09.27 14:30
|1.2439
|0.00
|0.00
|0.00
|1.14
|1899406
|2006.09.27 08:09
|sell
|0.01
|usdchf
|1.2448
|1.2627
|1.2431
|2006.09.27 14:30
|1.2431
|0.00
|0.00
|0.00
|1.08
|1901578
|2006.09.27 12:31
|sell
|0.01
|usdjpy
|117.36
|119.00
|117.20
|2006.09.27 14:30
|117.20
|0.00
|0.00
|0.00
|1.07
|1885432
|2006.09.26 12:03
|buy
|0.01
|eurusd
|1.2699
|1.2541
|1.2714
|2006.09.27 14:32
|1.2714
|0.00
|0.00
|-0.06
|1.18
|1902605
|2006.09.27 14:34
|sell
|0.01
|eurusd
|1.2713
|1.2870
|1.2698
|2006.09.27 14:36
|1.2698
|0.00
|0.00
|0.00
|1.18
|1902597
|2006.09.27 14:34
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.8923
|1.9156
|1.8900
|2006.09.27 14:37
|1.8900
|0.00
|0.00
|0.00
|1.27
|1809549
|2006.09.20 16:11
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.8880
|1.9119
|1.8860
|2006.09.27 16:04
|1.8860
|0.00
|0.00
|-0.13
|1.10
|1803187
|2006.09.20 03:00
|buy
|0.01
|usdjpy
|117.44
|115.91
|117.59
|2006.09.27 16:08
|117.59
|0.00
|0.00
|0.62
|1.01
|1904896
|2006.09.27 16:08
|buy
|0.01
|eurusd
|1.2680
|1.2523
|1.2695
|2006.09.27 16:19
|1.2695
|0.00
|0.00
|0.00
|1.18
|1905075
|2006.09.27 16:12
|sell
|0.01
|usdchf
|1.2465
|1.2648
|1.2447
|2006.09.27 16:44
|1.2447
|0.00
|0.00
|0.00
|1.14
|1904894
|2006.09.27 16:08
|sell
|0.01
|usdjpy
|117.56
|119.21
|117.40
|2006.09.27 16:58
|117.40
|0.00
|0.00
|0.00
|1.08
|1904890
|2006.09.27 16:07
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.8860
|1.8625
|1.8883
|2006.09.27 16:58
|1.8883
|0.00
|0.00
|0.00
|1.27
|1885286
|2006.09.26 11:58
|buy
|0.01
|eurusd
|1.2706
|1.2549
|1.2721
|2006.09.28 02:25
|1.2721
|0.00
|0.00
|-0.23
|1.18
|1906759
|2006.09.27 17:57
|sell
|0.01
|usdjpy
|117.55
|119.21
|117.39
|2006.09.28 02:33
|117.39
|0.00
|0.00
|-0.30
|1.07
|1884564
|2006.09.26 10:58
|buy
|0.01
|eurusd
|1.2714
|1.2558
|1.2729
|2006.09.28 02:35
|1.2729
|0.00
|0.00
|-0.23
|1.18
|1909396
|2006.09.28 01:58
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.8908
|1.9138
|1.8885
|2006.09.28 04:36
|1.8885
|0.00
|0.00
|0.00
|1.27
|1809200
|2006.09.20 15:12
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.8872
|1.9106
|1.8849
|2006.09.28 08:18
|1.8849
|0.00
|0.00
|-0.18
|1.27
|1809158
|2006.09.20 15:10
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.8860
|1.9094
|1.8837
|2006.09.28 08:32
|1.8837
|0.00
|0.00
|-0.18
|1.27
|1803140
|2006.09.20 02:52
|buy
|0.01
|usdjpy
|117.51
|115.99
|117.66
|2006.09.28 08:33
|117.66
|0.00
|0.00
|0.88
|1.00
|1912134
|2006.09.28 10:30
|sell
|0.01
|usdjpy
|117.70
|119.33
|117.54
|2006.09.28 11:10
|117.54
|0.00
|0.00
|0.00
|1.07
|1909614
|2006.09.28 02:28
|sell
|0.01
|eurusd
|1.2724
|1.2880
|1.2709
|2006.09.28 11:11
|1.2709
|0.00
|0.00
|0.00
|1.18
|1912693
|2006.09.28 11:55
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.8779
|1.8539
|1.8803
|2006.09.28 12:45
|1.8803
|0.00
|0.00
|0.00
|1.32
|1912697
|2006.09.28 11:55
|sell
|0.01
|usdjpy
|117.70
|119.34
|117.54
|2006.09.28 13:02
|117.54
|0.00
|0.00
|0.00
|1.07
|1837162
|2006.09.21 19:14
|buy
|0.01
|usdchf
|1.2457
|1.2280
|1.2474
|2006.09.28 14:34
|1.2474
|0.00
|0.00
|0.54
|1.07
|1909394
|2006.09.28 01:57
|sell
|0.01
|eurusd
|1.2713
|1.2871
|1.2701
|2006.09.28 14:34
|1.2701
|0.00
|0.00
|0.00
|0.94
|1915104
|2006.09.28 16:54
|buy
|0.01
|eurusd
|1.2682
|1.2524
|1.2697
|2006.09.28 17:05
|1.2697
|0.00
|0.00
|0.00
|1.18
|1915007
|2006.09.28 16:45
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.8730
|1.8486
|1.8754
|2006.09.28 18:30
|1.8754
|0.00
|0.00
|0.00
|1.32
|1914805
|2006.09.28 16:26
|buy
|0.01
|eurusd
|1.2689
|1.2532
|1.2704
|2006.09.28 18:47
|1.2704
|0.00
|0.00
|0.00
|1.18
|1914877
|2006.09.28 16:29
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.8743
|1.8499
|1.8767
|2006.09.28 20:44
|1.8767
|0.00
|0.00
|0.00
|1.32
|1913960
|2006.09.28 14:38
|buy
|0.01
|eurusd
|1.2696
|1.2536
|1.2708
|2006.09.28 20:44
|1.2708
|0.00
|0.00
|0.00
|0.94
|1913980
|2006.09.28 14:38
|sell
|0.01
|usdchf
|1.2480
|1.2665
|1.2462
|2006.09.28 20:46
|1.2462
|0.00
|0.00
|0.00
|1.14
|1914831
|2006.09.28 16:27
|sell
|0.01
|usdjpy
|117.87
|119.52
|117.71
|2006.09.28 23:17
|117.71
|0.00
|0.00
|0.00
|1.07
|1916518
|2006.09.28 23:15
|buy
|0.01
|usdjpy
|117.72
|116.07
|117.88
|2006.09.29 01:33
|117.88
|0.00
|0.00
|0.09
|1.07
|1919118
|2006.09.29 01:41
|sell
|0.01
|usdjpy
|117.91
|119.53
|117.75
|2006.09.29 02:57
|117.75
|0.00
|0.00
|0.00
|1.07
|1914019
|2006.09.28 14:40
|sell
|0.01
|usdjpy
|117.79
|119.43
|117.63
|2006.09.29 03:00
|117.63
|0.00
|0.00
|-0.10
|1.07
|1913482
|2006.09.28 14:17
|sell
|0.01
|usdjpy
|117.67
|119.35
|117.55
|2006.09.29 03:02
|117.55
|0.00
|0.00
|-0.10
|0.80
|1914578
|2006.09.28 16:00
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.8757
|1.8515
|1.8781
|2006.09.29 05:15
|1.8781
|0.00
|0.00
|0.00
|1.32
|1916081
|2006.09.28 20:47
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.8769
|1.9014
|1.8745
|2006.09.29 07:55
|1.8745
|0.00
|0.00
|-0.02
|1.32
|1916117
|2006.09.28 20:53
|buy
|0.01
|usdchf
|1.2459
|1.2274
|1.2477
|2006.09.29 08:01
|1.2477
|0.00
|0.00
|0.08
|1.14
|1931489
|2006.09.29 10:28
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.8684
|1.8439
|1.8708
|2006.09.29 11:01
|1.8708
|0.00
|0.00
|0.00
|1.33
|1931487
|2006.09.29 10:28
|sell
|0.01
|usdjpy
|118.10
|119.75
|117.94
|2006.09.29 12:28
|117.94
|0.00
|0.00
|0.00
|1.07
|1877249
|2006.09.25 16:38
|sell
|0.01
|usdchf
|1.2387
|1.2572
|1.2369
|2006.09.29 14:45
|1.2572
|0.00
|0.00
|-0.53
|-11.65
|1934228
|2006.09.29 14:47
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.8645
|1.8396
|1.8669
|2006.09.29 15:24
|1.8669
|0.00
|0.00
|0.00
|1.32
|1934211
|2006.09.29 14:46
|sell
|0.01
|usdchf
|1.2563
|1.2747
|1.2545
|2006.09.29 15:32
|1.2545
|0.00
|0.00
|0.00
|1.13
|1934151
|2006.09.29 14:43
|buy
|0.01
|eurusd
|1.2649
|1.2493
|1.2664
|2006.09.29 15:32
|1.2664
|0.00
|0.00
|0.00
|1.18
|1935112
|2006.09.29 16:05
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.8652
|1.8403
|1.8676
|2006.09.29 16:59
|1.8676
|0.00
|0.00
|0.00
|1.33
|1935086
|2006.09.29 16:04
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.8664
|1.8405
|1.8678
|2006.09.29 16:59
|1.8678
|0.00
|0.00
|0.00
|0.78
|1931558
|2006.09.29 10:32
|buy
|0.01
|eurusd
|1.2672
|1.2518
|1.2687
|2006.09.29 17:21
|1.2687
|0.00
|0.00
|0.00
|1.18
|1933728
|2006.09.29 14:23
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.8672
|1.8426
|1.8696
|2006.09.29 17:21
|1.8696
|0.00
|0.00
|0.00
|1.32
|1934272
|2006.09.29 14:50
|sell
|0.01
|usdjpy
|118.10
|119.76
|117.94
|2006.09.29 17:21
|117.94
|0.00
|0.00
|0.00
|1.07
|1932520
|2006.09.29 11:30
|sell
|0.01
|usdchf
|1.2536
|1.2718
|1.2518
|2006.09.29 17:22
|1.2518
|0.00
|0.00
|0.00
|1.13
|1931494
|2006.09.29 10:28
|sell
|0.01
|usdchf
|1.2527
|1.2708
|1.2509
|2006.09.29 17:23
|1.2509
|0.00
|0.00
|0.00
|1.14
|1932461
|2006.09.29 11:15
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.8698
|1.8452
|1.8722
|2006.09.29 17:30
|1.8722
|0.00
|0.00
|0.00
|1.32
|1936287
|2006.09.29 17:31
|sell
|0.01
|eurusd
|1.2706
|1.2862
|1.2691
|2006.09.29 17:50
|1.2691
|0.00
|0.00
|0.00
|1.18
|1936315
|2006.09.29 17:32
|buy
|0.01
|usdchf
|1.2496
|1.2312
|1.2514
|2006.10.02 05:09
|1.2514
|0.00
|0.00
|0.08
|1.14
|1935957
|2006.09.29 17:21
|sell
|0.01
|eurusd
|1.2679
|1.2835
|1.2664
|2006.10.02 09:06
|1.2664
|0.00
|0.00
|0.04
|1.18
|1946765
|2006.10.02 14:34
|sell
|0.01
|usdjpy
|118.35
|120.02
|118.19
|2006.10.02 14:54
|118.19
|0.00
|0.00
|0.00
|1.06
|1945301
|2006.10.02 11:07
|sell
|0.01
|usdjpy
|118.17
|119.83
|118.01
|2006.10.02 15:05
|118.01
|0.00
|0.00
|0.00
|1.07
|1913688
|2006.09.28 14:30
|buy
|0.01
|eurusd
|1.2708
|1.2546
|1.2717
|2006.10.02 15:31
|1.2717
|0.00
|0.00
|-0.12
|0.71
|1913564
|2006.09.28 14:23
|sell
|0.01
|usdchf
|1.2468
|1.2651
|1.2450
|2006.10.02 15:31
|1.2450
|0.00
|0.00
|-0.18
|1.14
|1913495
|2006.09.28 14:18
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.8769
|1.8528
|1.8793
|2006.10.02 15:35
|1.8793
|0.00
|0.00
|0.00
|1.32
|1912422
|2006.09.28 11:12
|sell
|0.01
|usdchf
|1.2459
|1.2642
|1.2441
|2006.10.02 15:35
|1.2441
|0.00
|0.00
|-0.18
|1.13
|1947545
|2006.10.02 15:37
|sell
|0.01
|eurusd
|1.2722
|1.2876
|1.2707
|2006.10.02 15:37
|1.2707
|0.00
|0.00
|0.00
|1.19
|1884412
|2006.09.26 10:50
|buy
|0.01
|eurusd
|1.2721
|1.2566
|1.2736
|2006.10.02 15:38
|1.2736
|0.00
|0.00
|-0.35
|1.18
|1947686
|2006.10.02 15:38
|sell
|0.01
|eurusd
|1.2742
|1.2897
|1.2727
|2006.10.02 15:38
|1.2727
|0.00
|0.00
|0.00
|1.18
|1947644
|2006.10.02 15:38
|sell
|0.01
|eurusd
|1.2730
|1.2884
|1.2715
|2006.10.02 15:44
|1.2715
|0.00
|0.00
|0.00
|1.18
|1913153
|2006.09.28 13:21
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.8781
|1.8541
|1.8805
|2006.10.02 15:46
|1.8805
|0.00
|0.00
|0.00
|1.32
|1947875
|2006.10.02 15:44
|sell
|0.01
|eurusd
|1.2730
|1.2885
|1.2715
|2006.10.02 15:46
|1.2715
|0.00
|0.00
|0.00
|1.18
|1947573
|2006.10.02 15:37
|sell
|0.01
|eurusd
|1.2723
|1.2877
|1.2708
|2006.10.02 15:46
|1.2708
|0.00
|0.00
|0.00
|1.18
|1947284
|2006.10.02 15:26
|sell
|0.01
|eurusd
|1.2715
|1.2867
|1.2700
|2006.10.02 15:46
|1.2700
|0.00
|0.00
|0.00
|1.18
|1948863
|2006.10.02 15:48
|buy
|0.01
|eurusd
|1.2678
|1.2522
|1.2693
|2006.10.02 15:48
|1.2693
|0.00
|0.00
|0.00
|1.18
|1948865
|2006.10.02 15:48
|buy
|0.01
|eurusd
|1.2677
|1.2521
|1.2692
|2006.10.02 15:48
|1.2692
|0.00
|0.00
|0.00
|1.18
|1948899
|2006.10.02 15:48
|buy
|0.01
|eurusd
|1.2676
|1.2520
|1.2691
|2006.10.02 15:48
|1.2691
|0.00
|0.00
|0.00
|1.18
|1948926
|2006.10.02 15:48
|buy
|0.01
|eurusd
|1.2676
|1.2520
|1.2691
|2006.10.02 15:48
|1.2691
|0.00
|0.00
|0.00
|1.18
|1948941
|2006.10.02 15:48
|buy
|0.01
|eurusd
|1.2676
|1.2520
|1.2691
|2006.10.02 15:48
|1.2691
|0.00
|0.00
|0.00
|1.18
|1949003
|2006.10.02 15:48
|buy
|0.01
|eurusd
|1.2676
|1.2520
|1.2691
|2006.10.02 15:48
|1.2691
|0.00
|0.00
|0.00
|1.18
|1949065
|2006.10.02 15:48
|buy
|0.01
|eurusd
|1.2675
|1.2519
|1.2690
|2006.10.02 15:49
|1.2690
|0.00
|0.00
|0.00
|1.18
|1949100
|2006.10.02 15:49
|sell
|0.01
|eurusd
|1.2738
|1.2894
|1.2723
|2006.10.02 15:49
|1.2723
|0.00
|0.00
|0.00
|1.18
|1949162
|2006.10.02 15:49
|sell
|0.01
|eurusd
|1.2738
|1.2894
|1.2723
|2006.10.02 15:49
|1.2723
|0.00
|0.00
|0.00
|1.19
|1949188
|2006.10.02 15:49
|sell
|0.01
|eurusd
|1.2739
|1.2895
|1.2724
|2006.10.02 15:49
|1.2724
|0.00
|0.00
|0.00
|1.19
|1949207
|2006.10.02 15:49
|sell
|0.01
|eurusd
|1.2738
|1.2894
|1.2723
|2006.10.02 15:49
|1.2723
|0.00
|0.00
|0.00
|1.19
|1949249
|2006.10.02 15:49
|sell
|0.01
|eurusd
|1.2739
|1.2896
|1.2724
|2006.10.02 15:49
|1.2724
|0.00
|0.00
|0.00
|1.18
|1949281
|2006.10.02 15:49
|sell
|0.01
|eurusd
|1.2740
|1.2897
|1.2725
|2006.10.02 15:49
|1.2725
|0.00
|0.00
|0.00
|1.18
|1949300
|2006.10.02 15:49
|sell
|0.01
|eurusd
|1.2742
|1.2899
|1.2727
|2006.10.02 15:49
|1.2727
|0.00
|0.00
|0.00
|1.18
|1912151
|2006.09.28 10:31
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.8794
|1.8555
|1.8817
|2006.10.02 15:49
|1.8817
|0.00
|0.00
|0.00
|1.27
|1949325
|2006.10.02 15:49
|sell
|0.01
|eurusd
|1.2743
|1.2900
|1.2728
|2006.10.02 15:49
|1.2728
|0.00
|0.00
|0.00
|1.19
|1949387
|2006.10.02 15:49
|sell
|0.01
|eurusd
|1.2743
|1.2900
|1.2728
|2006.10.02 15:49
|1.2728
|0.00
|0.00
|0.00
|1.19
|1949407
|2006.10.02 15:49
|sell
|0.01
|eurusd
|1.2745
|1.2902
|1.2730
|2006.10.02 15:49
|1.2730
|0.00
|0.00
|0.00
|1.19
|1884071
|2006.09.26 10:20
|buy
|0.01
|eurusd
|1.2731
|1.2576
|1.2746
|2006.10.02 15:49
|1.2746
|0.00
|0.00
|-0.35
|1.18
|1912169
|2006.09.28 10:31
|sell
|0.01
|usdchf
|1.2449
|1.2631
|1.2431
|2006.10.02 15:50
|1.2431
|0.00
|0.00
|-0.18
|1.14
|1885397
|2006.09.26 12:01
|sell
|0.01
|usdchf
|1.2430
|1.2614
|1.2412
|2006.10.02 16:23
|1.2412
|0.00
|0.00
|-0.53
|1.14
|1950501
|2006.10.02 16:35
|sell
|0.01
|eurusd
|1.2761
|1.2920
|1.2746
|2006.10.02 19:08
|1.2746
|0.00
|0.00
|0.00
|1.18
|1950386
|2006.10.02 16:24
|buy
|0.01
|usdchf
|1.2412
|1.2226
|1.2430
|2006.10.02 20:46
|1.2430
|0.00
|0.00
|0.00
|1.14
|1954090
|2006.10.03 08:44
|sell
|0.01
|eurusd
|1.2761
|1.2919
|1.2746
|2006.10.03 09:00
|1.2746
|0.00
|0.00
|0.00
|1.18
|1955779
|2006.10.03 13:10
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.8903
|1.9160
|1.8878
|2006.10.03 14:22
|1.8878
|0.00
|0.00
|0.00
|1.38
|1956310
|2006.10.03 14:34
|buy
|0.01
|eurusd
|1.2727
|1.2568
|1.2742
|2006.10.03 15:25
|1.2742
|0.00
|0.00
|0.00
|1.18
|1956366
|2006.10.03 14:41
|sell
|0.01
|usdchf
|1.2459
|1.2646
|1.2441
|2006.10.03 16:44
|1.2441
|0.00
|0.00
|0.00
|1.14
|1954054
|2006.10.03 08:40
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.8886
|1.9142
|1.8861
|2006.10.03 18:41
|1.8861
|0.00
|0.00
|0.00
|1.38
|1947343
|2006.10.02 15:31
|buy
|0.01
|usdjpy
|117.88
|116.21
|118.04
|2006.10.04 00:23
|118.04
|0.00
|0.00
|0.06
|1.06
|1947325
|2006.10.02 15:31
|buy
|0.01
|usdjpy
|117.96
|116.26
|118.09
|2006.10.04 00:25
|118.09
|0.00
|0.00
|0.06
|0.86
|1946976
|2006.10.02 15:05
|buy
|0.01
|usdjpy
|118.01
|116.34
|118.17
|2006.10.04 00:30
|118.17
|0.00
|0.00
|0.06
|1.06
|1947358
|2006.10.02 15:31
|buy
|0.01
|usdchf
|1.2450
|1.2268
|1.2468
|2006.10.04 03:49
|1.2468
|0.00
|0.00
|0.06
|1.14
|1950831
|2006.10.02 17:17
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.8863
|1.9120
|1.8838
|2006.10.04 05:06
|1.8838
|0.00
|0.00
|0.02
|1.37
|1959150
|2006.10.04 03:49
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.8848
|1.8601
|1.8872
|2006.10.04 08:57
|1.8872
|0.00
|0.00
|0.00
|1.32
|1958593
|2006.10.04 00:29
|sell
|0.01
|usdjpy
|118.09
|119.69
|117.93
|2006.10.04 08:59
|117.93
|0.00
|0.00
|0.00
|1.06
|1950685
|2006.10.02 17:00
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.8845
|1.9102
|1.8820
|2006.10.04 10:46
|1.8820
|0.00
|0.00
|0.02
|1.38
|1945507
|2006.10.02 11:38
|buy
|0.01
|usdchf
|1.2493
|1.2315
|1.2510
|2006.10.04 10:59
|1.2510
|0.00
|0.00
|0.06
|1.07
|1936149
|2006.09.29 17:26
|buy
|0.01
|usdchf
|1.2513
|1.2329
|1.2531
|2006.10.04 12:38
|1.2531
|0.00
|0.00
|0.14
|1.14
|1946927
|2006.10.02 14:59
|buy
|0.01
|usdjpy
|118.09
|116.42
|118.25
|2006.10.04 13:27
|118.25
|0.00
|0.00
|0.06
|1.07
|1962726
|2006.10.04 13:28
|sell
|0.01
|usdjpy
|118.27
|119.90
|118.11
|2006.10.04 14:09
|118.11
|0.00
|0.00
|0.00
|1.07
|1962653
|2006.10.04 13:17
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.8789
|1.8536
|1.8814
|2006.10.04 14:15
|1.8814
|0.00
|0.00
|0.00
|1.38
|1962324
|2006.10.04 12:41
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.8801
|1.8549
|1.8826
|2006.10.04 15:59
|1.8826
|0.00
|0.00
|0.00
|1.38
|1962325
|2006.10.04 12:41
|sell
|0.01
|usdchf
|1.2534
|1.2721
|1.2516
|2006.10.04 16:00
|1.2516
|0.00
|0.00
|0.00
|1.14
|1961383
|2006.10.04 10:55
|sell
|0.01
|usdjpy
|118.19
|119.81
|118.03
|2006.10.04 16:00
|118.03
|0.00
|0.00
|0.00
|1.07
|1962625
|2006.10.04 13:13
|buy
|0.01
|eurusd
|1.2675
|1.2516
|1.2690
|2006.10.04 16:00
|1.2690
|0.00
|0.00
|0.00
|1.18
|1962069
|2006.10.04 12:22
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.8814
|1.8564
|1.8839
|2006.10.04 16:00
|1.8839
|0.00
|0.00
|0.00
|1.38
|1961280
|2006.10.04 10:48
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.8826
|1.8576
|1.8851
|2006.10.04 16:26
|1.8851
|0.00
|0.00
|0.00
|1.38
|1962418
|2006.10.04 12:48
|buy
|0.01
|eurusd
|1.2682
|1.2523
|1.2697
|2006.10.04 18:39
|1.2697
|0.00
|0.00
|0.00
|1.18
|1961413
|2006.10.04 10:58
|buy
|0.01
|eurusd
|1.2692
|1.2535
|1.2707
|2006.10.04 20:44
|1.2707
|0.00
|0.00
|0.00
|1.18
|1961499
|2006.10.04 11:02
|sell
|0.01
|usdchf
|1.2504
|1.2689
|1.2486
|2006.10.04 23:08
|1.2486
|0.00
|0.00
|0.00
|1.13
|1961294
|2006.10.04 10:51
|buy
|0.01
|eurusd
|1.2699
|1.2542
|1.2714
|2006.10.04 23:33
|1.2714
|0.00
|0.00
|0.00
|1.18
|1969353
|2006.10.05 03:50
|buy
|0.01
|eurusd
|1.2694
|1.2538
|1.2709
|2006.10.05 08:21
|1.2709
|0.00
|0.00
|0.00
|1.18
|1967787
|2006.10.04 23:55
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.8866
|1.9119
|1.8841
|2006.10.05 11:03
|1.8841
|0.00
|0.00
|0.02
|1.38
|1964613
|2006.10.04 16:26
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.8845
|1.9098
|1.8820
|2006.10.05 13:14
|1.8820
|0.00
|0.00
|0.02
|1.38
|1972186
|2006.10.05 11:50
|sell
|0.01
|usdchf
|1.2506
|1.2690
|1.2488
|2006.10.05 14:06
|1.2488
|0.00
|0.00
|0.00
|1.13
|1961014
|2006.10.04 10:33
|buy
|0.01
|eurusd
|1.2709
|1.2553
|1.2724
|2006.10.05 14:06
|1.2724
|0.00
|0.00
|-0.09
|1.18
|1964215
|2006.10.04 16:02
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.8833
|1.9092
|1.8814
|2006.10.05 14:18
|1.8814
|0.00
|0.00
|0.02
|1.05
|1935796
|2006.09.29 17:08
|buy
|0.01
|usdchf
|1.2526
|1.2342
|1.2544
|2006.10.05 15:54
|1.2544
|0.00
|0.00
|0.22
|1.13
|1974793
|2006.10.05 16:12
|buy
|0.01
|eurusd
|1.2674
|1.2516
|1.2689
|2006.10.05 17:03
|1.2689
|0.00
|0.00
|0.00
|1.18
|1974653
|2006.10.05 15:55
|sell
|0.01
|usdchf
|1.2543
|1.2730
|1.2525
|2006.10.05 17:06
|1.2525
|0.00
|0.00
|0.00
|1.13
|1974469
|2006.10.05 15:48
|buy
|0.01
|eurusd
|1.2681
|1.2523
|1.2696
|2006.10.05 18:23
|1.2696
|0.00
|0.00
|0.00
|1.18
|1974639
|2006.10.05 15:54
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.8769
|1.8521
|1.8793
|2006.10.05 18:23
|1.8793
|0.00
|0.00
|0.00
|1.32
|1977508
|2006.10.06 03:24
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.8762
|1.8526
|1.8785
|2006.10.06 05:09
|1.8785
|0.00
|0.00
|0.00
|1.27
|1977507
|2006.10.06 03:23
|buy
|0.01
|eurusd
|1.2676
|1.2527
|1.2690
|2006.10.06 06:59
|1.2690
|0.00
|0.00
|0.00
|1.10
|1979574
|2006.10.06 10:32
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.8737
|1.8498
|1.8760
|2006.10.06 11:02
|1.8760
|0.00
|0.00
|0.00
|1.27
|1979262
|2006.10.06 09:45
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.8748
|1.8511
|1.8771
|2006.10.06 11:11
|1.8771
|0.00
|0.00
|0.00
|1.27
|1974385
|2006.10.05 15:40
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.8782
|1.8534
|1.8804
|2006.10.06 13:55
|1.8804
|0.00
|0.00
|-0.02
|1.22
|1973680
|2006.10.05 14:42
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.8794
|1.8549
|1.8818
|2006.10.06 14:09
|1.8818
|0.00
|0.00
|-0.02
|1.33
|1980914
|2006.10.06 13:59
|buy
|0.01
|eurusd
|1.2665
|1.2515
|1.2680
|2006.10.06 14:29
|1.2680
|0.00
|0.00
|0.00
|1.18
|1973349
|2006.10.05 14:30
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.8807
|1.8564
|1.8831
|2006.10.06 14:30
|1.8831
|0.00
|0.00
|-0.02
|1.33
|1977289
|2006.10.06 03:05
|sell
|0.01
|usdjpy
|117.95
|119.46
|117.80
|2006.10.06 14:30
|117.80
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|1974030
|2006.10.05 15:02
|buy
|0.01
|eurusd
|1.2688
|1.2530
|1.2703
|2006.10.06 14:30
|1.2703
|0.00
|0.00
|-0.03
|1.18
|1973002
|2006.10.05 14:00
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.8820
|1.8578
|1.8844
|2006.10.06 14:30
|1.8844
|0.00
|0.00
|-0.02
|1.32
|1972690
|2006.10.05 13:10
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.8832
|1.8590
|1.8856
|2006.10.06 14:30
|1.8856
|0.00
|0.00
|-0.02
|1.32
|1976945
|2006.10.06 01:19
|sell
|0.01
|usdjpy
|117.88
|119.38
|117.73
|2006.10.06 14:30
|117.73
|0.00
|0.00
|0.00
|1.01
|1976755
|2006.10.06 00:32
|sell
|0.01
|usdjpy
|117.81
|119.31
|117.66
|2006.10.06 14:30
|117.66
|0.00
|0.00
|0.00
|1.01
|1977505
|2006.10.06 03:22
|sell
|0.01
|usdchf
|1.2534
|1.2710
|1.2517
|2006.10.06 14:30
|1.2517
|0.00
|0.00
|0.00
|1.07
|1873849
|2006.09.25 11:11
|buy
|0.01
|eurusd
|1.2773
|1.2619
|1.2788
|2006.10.06 14:32
|1.2619
|0.00
|0.00
|-0.59
|-12.20
|1883954
|2006.09.26 10:16
|sell
|0.01
|usdchf
|1.2402
|1.2583
|1.2384
|2006.10.06 14:35
|1.2583
|0.00
|0.00
|-0.83
|-11.39
|1982594
|2006.10.06 14:36
|buy
|0.01
|eurusd
|1.2629
|1.2473
|1.2644
|2006.10.06 14:39
|1.2644
|0.00
|0.00
|0.00
|1.19
|1981117
|2006.10.06 14:06
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.8800
|1.9047
|1.8783
|2006.10.06 14:50
|1.8783
|0.00
|0.00
|0.00
|0.94
|1980748
|2006.10.06 13:55
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.8794
|1.9033
|1.8771
|2006.10.06 14:51
|1.8771
|0.00
|0.00
|0.00
|1.28
|1874795
|2006.09.25 12:45
|buy
|0.01
|eurusd
|1.2766
|1.2611
|1.2781
|2006.10.06 14:53
|1.2611
|0.00
|0.00
|-0.59
|-12.29
|1884465
|2006.09.26 10:52
|sell
|0.01
|usdchf
|1.2412
|1.2594
|1.2394
|2006.10.06 14:53
|1.2594
|0.00
|0.00
|-0.83
|-11.45
|1885248
|2006.09.26 11:56
|sell
|0.01
|usdchf
|1.2421
|1.2604
|1.2403
|2006.10.06 14:53
|1.2604
|0.00
|0.00
|-0.83
|-11.50
|1876427
|2006.09.25 16:00
|buy
|0.01
|eurusd
|1.2754
|1.2598
|1.2769
|2006.10.06 14:56
|1.2598
|0.00
|0.00
|-0.59
|-12.38
|1889849
|2006.09.26 16:25
|sell
|0.01
|usdjpy
|116.93
|118.56
|116.77
|2006.10.06 14:56
|118.56
|0.00
|0.00
|-0.91
|-10.91
|1891689
|2006.09.26 17:12
|sell
|0.01
|usdjpy
|117.01
|118.66
|116.85
|2006.10.06 14:58
|118.66
|0.00
|0.00
|-0.91
|-11.04
|1899051
|2006.09.27 06:26
|sell
|0.01
|usdjpy
|117.12
|118.74
|116.96
|2006.10.06 15:07
|118.74
|0.00
|0.00
|-0.81
|-10.83
|1901257
|2006.09.27 11:25
|sell
|0.01
|usdjpy
|117.28
|118.91
|117.12
|2006.10.06 15:58
|118.91
|0.00
|0.00
|-0.81
|-10.89
|1903275
|2006.09.27 14:53
|sell
|0.01
|usdjpy
|117.38
|119.02
|117.22
|2006.10.06 16:38
|119.02
|0.00
|0.00
|-0.81
|-10.96
|1904704
|2006.09.27 16:04
|sell
|0.01
|usdjpy
|117.47
|119.12
|117.31
|2006.10.06 16:44
|119.12
|0.00
|0.00
|-0.81
|-11.02
|1986482
|2006.10.06 16:41
|buy
|0.01
|eurusd
|1.2567
|1.2406
|1.2583
|2006.10.06 16:59
|1.2583
|0.00
|0.00
|0.00
|1.27
|1986333
|2006.10.06 16:38
|buy
|0.01
|eurusd
|1.2576
|1.2415
|1.2592
|2006.10.06 17:40
|1.2592
|0.00
|0.00
|0.00
|1.27
|1985925
|2006.10.06 16:21
|sell
|0.01
|usdchf
|1.2625
|1.2811
|1.2607
|2006.10.06 17:41
|1.2607
|0.00
|0.00
|0.00
|1.13
|1986463
|2006.10.06 16:41
|sell
|0.01
|usdjpy
|119.04
|120.67
|118.88
|2006.10.06 17:54
|118.88
|0.00
|0.00
|0.00
|1.06
|1985567
|2006.10.06 16:02
|buy
|0.01
|eurusd
|1.2584
|1.2423
|1.2600
|2006.10.06 17:55
|1.2600
|0.00
|0.00
|0.00
|1.27
|1987450
|2006.10.06 18:12
|buy
|0.01
|eurusd
|1.2582
|1.2421
|1.2598
|2006.10.06 18:58
|1.2598
|0.00
|0.00
|0.00
|1.27
|1985550
|2006.10.06 16:01
|sell
|0.01
|usdchf
|1.2616
|1.2801
|1.2598
|2006.10.09 05:52
|1.2598
|0.00
|0.00
|-0.05
|1.14
|1975053
|2006.10.05 16:43
|sell
|0.01
|usdjpy
|117.71
|119.30
|117.56
|2006.10.09 07:15
|119.30
|0.00
|0.00
|-0.10
|-10.59
|0.00
|0.00
|-9.44
|205.01
|Closed P/L:
|195.57
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|1973655
|2006.10.05 14:41
|buy
|0.01
|eurusd
|1.2695
|1.2538
|1.2710
|1.2599
|0.00
|0.00
|-0.06
|-7.62
|1982475
|2006.10.06 14:35
|buy
|0.01
|eurusd
|1.2636
|1.2480
|1.2651
|1.2599
|0.00
|0.00
|-0.03
|-2.94
|1985067
|2006.10.06 15:44
|buy
|0.01
|eurusd
|1.2598
|1.2437
|1.2614
|1.2599
|0.00
|0.00
|-0.03
|0.08
|1985250
|2006.10.06 15:52
|buy
|0.01
|eurusd
|1.2592
|1.2429
|1.2606
|1.2599
|0.00
|0.00
|-0.03
|0.56
|1957620
|2006.10.03 18:25
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.8866
|1.8609
|1.8891
|1.8671
|0.00
|0.00
|-0.11
|-10.83
|1983973
|2006.10.06 15:00
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.8747
|1.8500
|1.8771
|1.8671
|0.00
|0.00
|-0.02
|-4.22
|1985236
|2006.10.06 15:52
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.8734
|1.8487
|1.8758
|1.8671
|0.00
|0.00
|-0.02
|-3.50
|1985423
|2006.10.06 15:58
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.8721
|1.8473
|1.8745
|1.8671
|0.00
|0.00
|-0.02
|-2.78
|1986086
|2006.10.06 16:30
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.8709
|1.8459
|1.8734
|1.8671
|0.00
|0.00
|-0.02
|-2.11
|1986935
|2006.10.06 17:19
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.8697
|1.8445
|1.8722
|1.8671
|0.00
|0.00
|-0.02
|-1.44
|1957803
|2006.10.03 19:10
|sell
|0.01
|usdchf
|1.2461
|1.2648
|1.2443
|1.2608
|0.00
|0.00
|-0.30
|-9.25
|1959216
|2006.10.04 04:10
|sell
|0.01
|usdchf
|1.2470
|1.2651
|1.2452
|1.2608
|0.00
|0.00
|-0.25
|-8.68
|1960803
|2006.10.04 10:14
|sell
|0.01
|usdchf
|1.2479
|1.2661
|1.2461
|1.2608
|0.00
|0.00
|-0.25
|-8.12
|1961283
|2006.10.04 10:49
|sell
|0.01
|usdchf
|1.2495
|1.2679
|1.2477
|1.2608
|0.00
|0.00
|-0.25
|-7.11
|1973325
|2006.10.05 14:28
|sell
|0.01
|usdchf
|1.2510
|1.2694
|1.2492
|1.2608
|0.00
|0.00
|-0.10
|-6.16
|1973512
|2006.10.05 14:35
|sell
|0.01
|usdchf
|1.2521
|1.2706
|1.2503
|1.2608
|0.00
|0.00
|-0.10
|-5.47
|1982625
|2006.10.06 14:37
|sell
|0.01
|usdchf
|1.2576
|1.2757
|1.2558
|1.2608
|0.00
|0.00
|-0.05
|-2.01
|1985132
|2006.10.06 15:50
|sell
|0.01
|usdchf
|1.2607
|1.2792
|1.2589
|1.2608
|0.00
|0.00
|-0.05
|-0.06
|1982644
|2006.10.06 14:37
|sell
|0.01
|usdjpy
|118.15
|119.70
|118.00
|119.15
|0.00
|0.00
|-0.05
|-6.67
|1984030
|2006.10.06 15:01
|sell
|0.01
|usdjpy
|118.62
|120.21
|118.47
|119.15
|0.00
|0.00
|-0.05
|-3.53
|1985103
|2006.10.06 15:49
|sell
|0.01
|usdjpy
|118.70
|120.30
|118.54
|119.15
|0.00
|0.00
|-0.05
|-3.00
|1985464
|2006.10.06 15:59
|sell
|0.01
|usdjpy
|118.88
|120.49
|118.72
|119.15
|0.00
|0.00
|-0.05
|-1.80
|1985879
|2006.10.06 16:21
|sell
|0.01
|usdjpy
|118.96
|120.58
|118.80
|119.15
|0.00
|0.00
|-0.05
|-1.27
|0.00
|0.00
|-1.96
|-97.93
|Floating P/L:
|-99.89
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|No transactions
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|500.00
|Credit Facility:
|0.00
|Closed Trade P/L:
|195.57
|Floating P/L:
|-99.89
|Margin:
|51.29
|Balance:
|695.57
|Equity:
|595.68
|Free Margin:
|544.39
|Details:
|Gross Profit:
|483.58
|Gross Loss:
|288.01
|Total Net Profit:
|195.57
|Profit Factor:
|1.68
|Expected Payoff:
|0.44
|Absolute Drawdown:
|0.00
|Maximal Drawdown:
|145.10 (17.26%)
|Relative Drawdown:
|17.26% (145.10)
|Total Trades:
|448
|Short Positions (won %):
|236 (93.22%)
|Long Positions (won %):
|212 (96.23%)
|Profit Trades (% of total):
|424 (94.64%)
|Loss trades (% of total):
|24 (5.36%)
|Largest
|profit trade:
|1.88
|loss trade:
|-13.89
|Average
|profit trade:
|1.14
|loss trade:
|-12.00
|Maximum
|consecutive wins ($):
|105 (122.98)
|consecutive losses ($):
|10 (-121.17)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|122.98 (105)
|consecutive loss (count):
|-121.17 (10)
|Average
|consecutive wins:
|35
|consecutive losses:
|2