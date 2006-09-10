Gimex Group

Account: 37622 Name: Demo1 Currency: EUR 2006 October 9, 11:10
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
17043392006.09.10 13:02balanceDeposit500.00
17102352006.09.11 19:41sell0.01usdchf1.24601.26451.24422006.09.11 20:411.24420.000.000.001.14
17111282006.09.12 02:20buy0.01usdjpy117.47115.94117.622006.09.12 02:56117.620.000.000.001.00
17101862006.09.11 19:19sell0.01usdchf1.24511.26361.24332006.09.12 03:011.24330.000.00-0.091.14
17117242006.09.12 07:11buy0.01usdjpy117.47115.93117.622006.09.12 07:30117.620.000.000.001.01
17113002006.09.12 03:22sell0.01eurusd1.27231.28841.27072006.09.12 09:151.27070.000.000.001.26
17115792006.09.12 06:28sell0.01gbpusd1.86941.89381.86702006.09.12 10:021.86700.000.000.001.33
17111672006.09.12 02:44sell0.01eurusd1.27151.28761.26992006.09.12 14:331.26990.000.000.001.26
17134682006.09.12 12:08sell0.01gbpusd1.87431.89921.87192006.09.12 14:341.87190.000.000.001.32
17112932006.09.12 03:18buy0.01usdchf1.24311.22491.24492006.09.12 14:341.24490.000.000.001.14
17143132006.09.12 14:38sell0.01usdchf1.24471.26311.24292006.09.12 14:511.24290.000.000.001.13
17142852006.09.12 14:37buy0.01eurusd1.26951.25321.27112006.09.12 14:511.27110.000.000.001.26
17146512006.09.12 15:01sell0.01eurusd1.27261.28891.27102006.09.12 15:321.27100.000.000.001.26
17146402006.09.12 15:00sell0.01gbpusd1.87671.90231.87462006.09.12 15:331.87460.000.000.001.15
17146002006.09.12 14:59sell0.01gbpusd1.87561.90121.87352006.09.12 16:121.87350.000.000.001.16
17145062006.09.12 14:55sell0.01gbpusd1.87461.89971.87212006.09.12 16:131.87210.000.000.001.38
17154102006.09.12 16:16buy0.01gbpusd1.87221.84671.87442006.09.12 16:421.87440.000.000.001.21
17153732006.09.12 16:15buy0.01eurusd1.26851.25211.27012006.09.12 17:241.27010.000.000.001.26
17168502006.09.12 20:08sell0.01usdjpy118.10119.68117.952006.09.12 22:00117.950.000.000.001.00
17168352006.09.12 20:06sell0.01usdjpy118.03119.61117.882006.09.12 23:21117.880.000.000.001.01
17163852006.09.12 18:35sell0.01usdjpy117.95119.51117.802006.09.13 01:05117.800.000.00-0.101.00
17163032006.09.12 18:25sell0.01usdjpy117.87119.43117.722006.09.13 01:12117.720.000.00-0.101.00
17179332006.09.13 01:07buy0.01usdjpy117.79116.28117.942006.09.13 03:17117.940.000.000.001.01
17181212006.09.13 02:14buy0.01eurusd1.26741.25181.26892006.09.13 04:501.26890.000.000.001.18
17182062006.09.13 02:18sell0.01usdchf1.25461.27311.25282006.09.13 06:281.25280.000.000.001.13
17182362006.09.13 02:24buy0.01gbpusd1.87181.84741.87422006.09.13 07:291.87420.000.000.001.32
17181772006.09.13 02:16sell0.01usdchf1.25361.27201.25182006.09.13 07:461.25180.000.000.001.13
17184922006.09.13 03:50sell0.01usdjpy117.97119.49117.822006.09.13 08:36117.820.000.000.001.01
17153612006.09.12 16:14sell0.01usdjpy117.80119.35117.652006.09.13 09:16117.650.000.00-0.101.01
17193442006.09.13 08:52sell0.01eurusd1.26991.28561.26842006.09.13 09:301.26840.000.000.001.18
17194902006.09.13 09:21buy0.01usdjpy117.62116.05117.742006.09.13 09:47117.740.000.000.000.81
17193192006.09.13 08:48sell0.01gbpusd1.87491.89941.87252006.09.13 11:121.87250.000.000.001.33
17150762006.09.12 15:51sell0.01usdjpy117.71119.25117.562006.09.13 14:43117.560.000.00-0.101.00
17211822006.09.13 14:08sell0.01usdchf1.25331.27181.25152006.09.13 15:261.25150.000.000.001.13
17215352006.09.13 15:15buy0.01usdjpy117.50115.95117.652006.09.13 15:51117.650.000.000.001.01
17207272006.09.13 12:24buy0.01usdjpy117.59116.05117.742006.09.13 15:55117.740.000.000.001.01
17194682006.09.13 09:19buy0.01usdjpy117.66116.12117.812006.09.13 16:02117.810.000.000.001.01
17218612006.09.13 16:02sell0.01usdjpy117.82119.37117.672006.09.13 16:27117.670.000.000.001.00
17218352006.09.13 16:01sell0.01usdjpy117.75119.30117.602006.09.13 17:40117.600.000.000.001.01
17167362006.09.12 20:03sell0.01usdchf1.25131.27021.24952006.09.13 17:471.24950.000.00-0.091.14
17162712006.09.12 18:20buy0.01eurusd1.26881.25241.27042006.09.13 17:481.27040.000.00-0.061.26
17167122006.09.12 20:01sell0.01usdchf1.25041.26931.24862006.09.13 17:501.24860.000.00-0.091.13
17150782006.09.12 15:51buy0.01eurusd1.26991.25361.27152006.09.13 17:501.27150.000.00-0.061.26
17226302006.09.13 17:50sell0.01eurusd1.27161.28751.27012006.09.13 18:101.27010.000.000.001.18
17226092006.09.13 17:50buy0.01usdjpy117.45115.89117.602006.09.13 19:22117.600.000.000.001.01
17226062006.09.13 17:50sell0.01eurusd1.27091.28681.26942006.09.13 19:251.26940.000.000.001.18
17226142006.09.13 17:50buy0.01usdchf1.24871.23011.25052006.09.13 19:261.25050.000.000.001.14
17288512006.09.14 00:15buy0.01usdjpy117.43115.93117.582006.09.14 02:42117.580.000.000.001.01
17304592006.09.14 09:08sell0.01usdchf1.25131.26911.24962006.09.14 10:311.24960.000.000.001.08
17311712006.09.14 10:47sell0.01gbpusd1.88221.90611.87992006.09.14 10:521.87990.000.000.001.26
17157352006.09.12 16:54sell0.01usdchf1.24851.26731.24672006.09.14 12:381.24670.000.00-0.351.14
17151512006.09.12 15:56sell0.01usdchf1.24611.26461.24432006.09.14 13:351.24430.000.00-0.351.14
17324262006.09.14 14:01buy0.01usdchf1.24431.22601.24612006.09.14 14:041.24610.000.000.001.13
17320492006.09.14 13:09buy0.01usdchf1.24521.22701.24702006.09.14 14:061.24700.000.000.001.14
17318132006.09.14 12:41buy0.01usdchf1.24651.22841.24832006.09.14 14:161.24830.000.000.001.14
17322752006.09.14 13:38sell0.01eurusd1.27281.28831.27132006.09.14 14:311.27130.000.000.001.18
17315392006.09.14 11:52buy0.01usdchf1.24761.22961.24942006.09.14 14:311.24940.000.000.001.14
17314882006.09.14 11:47buy0.01usdchf1.24861.23071.25032006.09.14 14:381.25030.000.000.001.07
17322802006.09.14 13:38buy0.01usdjpy117.47115.94117.622006.09.14 14:39117.620.000.000.001.00
17319152006.09.14 12:49sell0.01eurusd1.27211.28751.27062006.09.14 14:401.27060.000.000.001.18
17224412006.09.13 17:42buy0.01usdchf1.25001.23151.25182006.09.14 14:411.25180.000.000.221.13
17318612006.09.14 12:44sell0.01eurusd1.27131.28671.26982006.09.14 14:411.26980.000.000.001.18
17338492006.09.14 15:21sell0.01usdchf1.25131.26971.24952006.09.14 16:191.24950.000.000.001.13
17104072006.09.11 21:05sell0.01gbpusd1.86501.88991.86262006.09.14 16:491.88990.000.00-0.09-13.69
17340822006.09.14 16:20sell0.01usdchf1.24911.26751.24732006.09.14 16:551.24730.000.000.001.13
17110312006.09.12 01:46sell0.01gbpusd1.86691.89111.86452006.09.14 16:561.89110.000.00-0.07-13.29
17344942006.09.14 16:59sell0.01eurusd1.27501.29071.27352006.09.14 17:371.27350.000.000.001.18
17344952006.09.14 16:59buy0.01usdjpy117.38115.85117.532006.09.14 18:02117.530.000.000.001.00
17344902006.09.14 16:59buy0.01usdjpy117.45115.92117.602006.09.14 18:17117.600.000.000.001.00
17344042006.09.14 16:56sell0.01gbpusd1.89031.91501.88792006.09.14 20:391.88790.000.000.001.32
17344542006.09.14 16:58sell0.01eurusd1.27431.29001.27282006.09.14 20:411.27280.000.000.001.18
17342972006.09.14 16:51sell0.01gbpusd1.88901.91361.88662006.09.14 21:101.88660.000.000.001.32
17321322006.09.14 13:19buy0.01usdjpy117.54116.01117.692006.09.15 01:52117.690.000.000.091.00
17358312006.09.14 22:40buy0.01eurusd1.27181.25611.27332006.09.15 07:501.27330.000.00-0.061.18
17341282006.09.14 16:22sell0.01eurusd1.27251.28811.27102006.09.15 09:551.27100.000.000.041.18
17316762006.09.14 12:19sell0.01eurusd1.27061.28591.26912006.09.15 11:571.26910.000.000.041.18
17318532006.09.14 12:43sell0.01gbpusd1.88431.90841.88192006.09.15 11:581.88190.000.00-0.021.32
17315352006.09.14 11:52sell0.01eurusd1.26991.28521.26842006.09.15 12:561.26840.000.000.041.18
17316822006.09.14 12:20sell0.01gbpusd1.88311.90711.88072006.09.15 12:571.88070.000.00-0.021.33
17428922006.09.15 13:58buy0.01gbpusd1.88081.85711.88312006.09.15 14:301.88310.000.000.001.27
17427982006.09.15 13:54sell0.01usdchf1.25881.27701.25702006.09.15 14:301.25700.000.000.001.13
17427682006.09.15 13:54buy0.01eurusd1.26721.25151.26872006.09.15 14:341.26870.000.000.001.18
17410072006.09.15 12:06buy0.01gbpusd1.88201.85841.88432006.09.15 14:361.88430.000.000.001.27
17442442006.09.15 14:38buy0.01usdjpy117.44115.96117.582006.09.15 14:44117.580.000.000.000.94
17447842006.09.15 14:48buy0.01eurusd1.26671.25091.26822006.09.15 15:151.26820.000.000.001.18
17458562006.09.15 15:15buy0.01usdjpy117.44115.96117.582006.09.15 15:33117.580.000.000.000.94
17311152006.09.14 10:40sell0.01gbpusd1.88111.90501.87882006.09.15 15:331.87880.000.00-0.021.27
17306162006.09.14 09:25sell0.01gbpusd1.87891.90251.87662006.09.15 15:421.87660.000.00-0.021.27
17150042006.09.12 15:39sell0.01usdchf1.24381.26221.24202006.09.15 15:441.26220.000.00-0.44-11.54
17471572006.09.15 15:44buy0.01eurusd1.26361.24731.26492006.09.15 16:031.26490.000.000.001.03
17468832006.09.15 15:39sell0.01usdchf1.26121.27961.25942006.09.15 16:251.25940.000.000.001.13
17468872006.09.15 15:39buy0.01eurusd1.26421.24821.26582006.09.15 16:401.26580.000.000.001.26
17487752006.09.15 16:27buy0.01usdjpy117.44115.95117.582006.09.15 16:50117.580.000.000.000.94
17447882006.09.15 14:48sell0.01usdchf1.25921.27741.25742006.09.15 18:101.25740.000.000.001.13
17193702006.09.13 08:56buy0.01usdjpy117.73116.20117.882006.09.15 18:36117.880.000.000.351.00
17519662006.09.15 17:28buy0.01eurusd1.26431.24831.26592006.09.15 20:271.26590.000.000.001.26
17468882006.09.15 15:39buy0.01gbpusd1.87761.85351.88002006.09.15 21:261.88000.000.000.001.32
17410432006.09.15 12:11sell0.01usdchf1.25731.27531.25552006.09.15 21:401.25550.000.000.001.14
17502602006.09.15 16:49buy0.01eurusd1.26511.24911.26672006.09.15 22:461.26670.000.000.001.26
17409422006.09.15 12:00sell0.01usdchf1.25641.27431.25472006.09.18 08:201.25470.000.00-0.091.07
17405432006.09.15 11:18sell0.01usdchf1.25561.27311.25392006.09.18 08:541.25390.000.00-0.091.07
17228132006.09.13 17:57sell0.01gbpusd1.87691.90201.87502006.09.18 11:451.87500.000.00-0.091.05
17225762006.09.13 17:49sell0.01gbpusd1.87611.90101.87402006.09.18 13:271.87400.000.00-0.091.16
17717312006.09.18 13:16sell0.01usdjpy118.25119.79118.102006.09.18 14:10118.100.000.000.001.01
17692942006.09.18 11:13sell0.01usdjpy118.18119.71118.032006.09.18 14:13118.030.000.000.001.00
17701022006.09.18 12:15buy0.01gbpusd1.87491.85071.87732006.09.18 14:311.87730.000.000.001.33
17703852006.09.18 12:57buy0.01eurusd1.26541.24941.26702006.09.18 14:401.26700.000.000.001.26
17459242006.09.15 15:16buy0.01eurusd1.26721.25141.26872006.09.18 15:001.26870.000.00-0.061.18
17458702006.09.15 15:15buy0.01eurusd1.26791.25161.26892006.09.18 15:001.26890.000.00-0.060.79
17694622006.09.18 11:17sell0.01usdchf1.25541.27371.25362006.09.18 15:001.25360.000.000.001.14
17773412006.09.18 15:15sell0.01usdjpy118.22119.76118.072006.09.18 16:09118.070.000.000.001.00
17690452006.09.18 11:05sell0.01usdjpy118.11119.64117.962006.09.18 17:07117.960.000.000.001.00
17807262006.09.18 17:13buy0.01usdjpy117.95116.41118.102006.09.18 19:43118.100.000.000.001.01
17417052006.09.15 13:20buy0.01eurusd1.26811.25251.26962006.09.18 20:131.26960.000.00-0.061.18
17410092006.09.15 12:06buy0.01eurusd1.26881.25331.27032006.09.18 20:481.27030.000.00-0.061.18
17689172006.09.18 11:01sell0.01usdjpy118.03119.56117.882006.09.18 20:56117.880.000.000.001.00
17354822006.09.14 20:57sell0.01usdchf1.25221.27061.25042006.09.18 21:311.25040.000.00-0.181.13
17689522006.09.18 11:02buy0.01gbpusd1.87971.85571.88212006.09.19 01:071.88210.000.000.001.32
17408062006.09.15 11:48buy0.01eurusd1.26981.25441.27132006.09.19 02:261.27130.000.00-0.121.18
17835182006.09.18 20:55buy0.01usdjpy117.90116.36118.052006.09.19 02:51118.050.000.000.091.00
17353792006.09.14 20:35sell0.01usdchf1.25131.26971.24952006.09.19 03:351.24950.000.00-0.271.14
17867482006.09.19 04:34sell0.01eurusd1.27231.28771.27082006.09.19 07:441.27080.000.000.001.18
17833722006.09.18 20:39buy0.01usdchf1.25111.23281.25292006.09.19 09:251.25290.000.000.071.13
17837912006.09.18 21:30sell0.01eurusd1.27081.28701.26922006.09.19 09:391.26920.000.000.041.26
17833742006.09.18 20:39sell0.01eurusd1.27001.28611.26842006.09.19 09:461.26840.000.000.041.26
17823312006.09.18 19:00sell0.01eurusd1.26921.28521.26762006.09.19 10:031.26760.000.000.041.26
17837202006.09.18 21:21sell0.01gbpusd1.88091.90521.87852006.09.19 10:101.87850.000.00-0.021.33
17904662006.09.19 10:20buy0.01gbpusd1.87771.85461.88002006.09.19 11:031.88000.000.000.001.27
17899542006.09.19 09:56buy0.01gbpusd1.87961.85671.88182006.09.19 13:121.88180.000.000.001.21
17913972006.09.19 11:42buy0.01eurusd1.26591.25011.26742006.09.19 14:301.26740.000.000.001.18
17903552006.09.19 10:14buy0.01eurusd1.26661.25091.26812006.09.19 14:301.26810.000.000.001.18
17929392006.09.19 14:13sell0.01usdchf1.25691.27471.25522006.09.19 14:301.25520.000.000.001.07
17900902006.09.19 10:03buy0.01eurusd1.26731.25171.26882006.09.19 14:301.26880.000.000.001.18
17904682006.09.19 10:20sell0.01usdchf1.25611.27381.25442006.09.19 14:311.25440.000.000.001.07
17902252006.09.19 10:09sell0.01usdchf1.25511.27281.25342006.09.19 14:321.25340.000.000.001.07
17407032006.09.15 11:40buy0.01gbpusd1.88321.85971.88552006.09.19 14:411.88550.000.000.001.27
17899702006.09.19 09:58buy0.01eurusd1.26801.25241.26952006.09.19 14:501.26950.000.000.001.18
17900592006.09.19 10:02sell0.01usdchf1.25431.27191.25262006.09.19 14:511.25260.000.000.001.07
17898612006.09.19 09:50buy0.01eurusd1.26871.25321.27022006.09.19 14:541.27020.000.000.001.18
17898522006.09.19 09:49sell0.01usdchf1.25351.27111.25182006.09.19 14:541.25180.000.000.001.06
17894482006.09.19 09:27buy0.01eurusd1.26941.25391.27092006.09.19 15:101.27090.000.000.001.18
17894392006.09.19 09:26sell0.01usdchf1.25271.27011.25102006.09.19 15:101.25100.000.000.001.07
17939802006.09.19 14:48buy0.01usdjpy117.16115.58117.312006.09.19 15:18117.310.000.000.001.01
17937452006.09.19 14:41buy0.01usdjpy117.23115.66117.382006.09.19 15:19117.380.000.000.001.01
17893012006.09.19 09:21sell0.01usdchf1.25191.26921.25022006.09.19 15:531.25020.000.000.001.07
17891942006.09.19 09:14buy0.01eurusd1.27011.25471.27162006.09.19 16:031.27160.000.000.001.18
17950342006.09.19 15:55sell0.01eurusd1.27091.28671.26942006.09.19 17:041.26940.000.000.001.18
17951392006.09.19 16:03buy0.01usdchf1.24931.23151.25102006.09.19 17:071.25100.000.000.001.07
17951322006.09.19 16:03buy0.01usdjpy117.19115.61117.342006.09.19 17:09117.340.000.000.001.00
17950532006.09.19 15:56buy0.01usdjpy117.26115.65117.382006.09.19 17:09117.380.000.000.000.81
17948602006.09.19 15:40sell0.01eurusd1.27021.28601.26872006.09.19 17:091.26870.000.000.001.18
17934552006.09.19 14:34buy0.01usdjpy117.30115.74117.452006.09.19 17:09117.450.000.000.001.01
17948392006.09.19 15:38sell0.01gbpusd1.88691.91051.88462006.09.19 17:091.88460.000.000.001.27
17950212006.09.19 15:53buy0.01usdchf1.25011.23231.25182006.09.19 17:091.25180.000.000.001.07
17947982006.09.19 15:34sell0.01eurusd1.26951.28531.26802006.09.19 17:201.26800.000.000.001.18
17938372006.09.19 14:43sell0.01gbpusd1.88581.90921.88352006.09.19 17:211.88350.000.000.001.27
17933072006.09.19 14:30buy0.01usdjpy117.37115.79117.502006.09.19 17:42117.500.000.000.000.87
17931532006.09.19 14:30buy0.01usdjpy117.42115.87117.572006.09.19 17:42117.570.000.000.001.01
17934562006.09.19 14:34sell0.01eurusd1.26871.28451.26722006.09.19 17:421.26720.000.000.001.18
17936692006.09.19 14:40sell0.01gbpusd1.88431.90751.88202006.09.19 17:421.88200.000.000.001.27
17923972006.09.19 13:12buy0.01usdjpy117.50115.96117.652006.09.19 17:42117.650.000.000.001.01
17916202006.09.19 11:58buy0.01usdjpy117.57116.03117.722006.09.19 18:10117.720.000.000.001.01
17914672006.09.19 11:46buy0.01usdjpy117.64116.11117.792006.09.19 19:12117.790.000.000.001.00
17994432006.09.19 19:14sell0.01usdjpy117.76119.35117.612006.09.19 20:13117.610.000.000.001.01
17990572006.09.19 19:00buy0.01eurusd1.26661.25081.26812006.09.19 22:511.26810.000.000.001.18
18018582006.09.19 23:06sell0.01usdjpy117.77119.36117.622006.09.19 23:50117.620.000.000.001.01
17983062006.09.19 18:21sell0.01usdjpy117.62119.24117.502006.09.20 02:52117.500.000.00-0.100.81
17976732006.09.19 17:46sell0.01usdjpy117.58119.17117.432006.09.20 02:57117.430.000.00-0.101.00
17974692006.09.19 17:41sell0.01usdjpy117.46119.07117.332006.09.20 03:15117.330.000.00-0.100.88
17990702006.09.19 19:00sell0.01usdchf1.25271.27051.25102006.09.20 04:541.25100.000.00-0.091.07
17985002006.09.19 18:33buy0.01eurusd1.26741.25161.26892006.09.20 06:361.26890.000.00-0.061.18
18044712006.09.20 06:46sell0.01eurusd1.26911.28411.26762006.09.20 06:571.26760.000.000.001.18
18034332006.09.20 03:38sell0.01gbpusd1.88351.90651.88122006.09.20 09:501.88120.000.000.001.27
18065972006.09.20 09:11buy0.01usdjpy117.06115.50117.212006.09.20 10:34117.210.000.000.001.01
18064792006.09.20 09:03buy0.01usdjpy117.13115.57117.282006.09.20 10:42117.280.000.000.001.01
18032972006.09.20 03:19buy0.01usdjpy117.29115.75117.442006.09.20 11:42117.440.000.000.001.01
17948112006.09.19 15:35buy0.01usdchf1.25161.23381.25332006.09.20 12:401.25330.000.000.071.07
18084512006.09.20 11:44sell0.01usdjpy117.43119.00117.282006.09.20 13:41117.280.000.000.001.00
18057242006.09.20 08:17sell0.01usdchf1.25251.26941.25092006.09.20 16:061.25090.000.000.001.01
18093512006.09.20 15:29buy0.01usdjpy117.15115.58117.302006.09.20 16:27117.300.000.000.001.01
17351712006.09.14 18:56sell0.01usdchf1.25011.26851.24832006.09.20 20:131.24830.000.00-0.361.13
18097782006.09.20 16:58sell0.01gbpusd1.88911.91271.88682006.09.20 20:141.88680.000.000.001.27
18099172006.09.20 17:18sell0.01eurusd1.27071.28601.26922006.09.20 20:141.26920.000.000.001.18
18099742006.09.20 17:33buy0.01usdchf1.24911.23191.25082006.09.20 20:151.25080.000.000.001.07
18095762006.09.20 16:16sell0.01eurusd1.27001.28521.26852006.09.20 20:151.26850.000.000.001.18
17349042006.09.14 17:42sell0.01usdchf1.24921.26761.24742006.09.20 20:201.24740.000.00-0.361.13
17111602006.09.12 02:41sell0.01gbpusd1.86811.89241.86572006.09.20 20:211.89240.000.00-0.15-13.36
18123302006.09.20 20:17sell0.01usdjpy117.41119.00117.282006.09.20 20:21117.280.000.000.000.87
18130552006.09.20 20:27sell0.01gbpusd1.89101.91501.88862006.09.20 20:371.88860.000.000.001.32
18032462006.09.20 03:12buy0.01usdjpy117.36115.83117.512006.09.20 21:14117.510.000.000.001.00
18097952006.09.20 16:59buy0.01usdchf1.25001.23291.25172006.09.20 22:041.25170.000.000.001.07
18141662006.09.20 21:17sell0.01usdjpy117.52119.09117.372006.09.20 23:53117.370.000.000.001.00
18146112006.09.20 21:45buy0.01eurusd1.26841.25291.26992006.09.21 02:131.26990.000.00-0.171.18
18147552006.09.20 22:04sell0.01usdchf1.25161.26901.24992006.09.21 02:401.24990.000.00-0.261.07
18141702006.09.20 21:18sell0.01usdchf1.25081.26821.24912006.09.21 02:481.24910.000.00-0.261.07
18177472006.09.21 03:52sell0.01eurusd1.27241.28751.27092006.09.21 08:141.27090.000.000.001.18
18173842006.09.21 02:48sell0.01eurusd1.27161.28661.27012006.09.21 08:231.27010.000.000.001.18
18177512006.09.21 03:52buy0.01usdchf1.24761.23041.24932006.09.21 08:251.24930.000.000.001.07
17133482006.09.12 11:39sell0.01gbpusd1.87311.89801.87072006.09.21 12:331.89800.000.00-0.20-13.69
18265452006.09.21 12:37sell0.01eurusd1.27381.28911.27232006.09.21 13:421.27230.000.000.001.18
18289752006.09.21 14:27sell0.01eurusd1.27401.28931.27252006.09.21 16:051.27250.000.000.001.18
18174662006.09.21 02:59buy0.01usdchf1.24861.23151.25032006.09.21 16:091.25030.000.000.001.07
18173072006.09.21 02:44buy0.01usdchf1.24951.23251.25122006.09.21 16:191.25120.000.000.001.06
18257662006.09.21 12:18sell0.01eurusd1.27311.28831.27162006.09.21 16:201.27160.000.000.001.18
18265692006.09.21 12:38sell0.01gbpusd1.89801.92191.89572006.09.21 16:211.89570.000.000.001.26
18095072006.09.20 16:06buy0.01usdchf1.25081.23381.25252006.09.21 17:351.25250.000.000.221.07
18338602006.09.21 17:44sell0.01usdchf1.25391.27141.25222006.09.21 18:001.25220.000.000.001.06
18338242006.09.21 17:42sell0.01usdchf1.25281.27031.25112006.09.21 18:001.25110.000.000.001.06
18316942006.09.21 16:22sell0.01usdchf1.25161.26891.24992006.09.21 18:021.24990.000.000.001.06
18312552006.09.21 16:11sell0.01usdchf1.25051.26781.24882006.09.21 18:031.24880.000.000.001.06
18310832006.09.21 16:08sell0.01usdchf1.24941.26671.24772006.09.21 18:141.24770.000.000.001.06
17803882006.09.18 16:57buy0.01usdjpy118.02116.48118.172006.09.21 18:33116.480.000.000.44-10.34
18360302006.09.21 18:37buy0.01usdjpy116.54114.91116.682006.09.21 19:34116.680.000.000.000.94
18393672006.09.21 21:18sell0.01eurusd1.27911.29531.27802006.09.21 22:591.27800.000.000.000.86
17896672006.09.19 09:42buy0.01usdjpy117.71116.18117.862006.09.22 02:38116.180.000.000.44-10.29
17939852006.09.19 14:48buy0.01usdchf1.25331.23551.25502006.09.22 10:341.23550.000.000.36-11.23
17940822006.09.19 14:52buy0.01usdchf1.25251.23471.25422006.09.22 10:431.23470.000.000.36-11.24
18508132006.09.22 09:30sell0.01eurusd1.28251.29791.28102006.09.22 11:241.28100.000.000.001.17
18519092006.09.22 10:36buy0.01usdchf1.23591.21801.23762006.09.22 12:021.23760.000.000.001.07
18507542006.09.22 09:28sell0.01eurusd1.28181.29721.28032006.09.22 15:591.28030.000.000.001.17
18541882006.09.22 13:10buy0.01usdjpy116.26114.63116.422006.09.22 16:01116.420.000.000.001.07
18504642006.09.22 09:07sell0.01eurusd1.28111.29641.27962006.09.22 17:241.27960.000.000.001.17
18596952006.09.22 17:35buy0.01eurusd1.27901.26351.28052006.09.22 18:261.28050.000.000.001.17
18592552006.09.22 17:24buy0.01eurusd1.28001.26451.28152006.09.25 06:261.28150.000.00-0.061.17
18352352006.09.21 18:14buy0.01usdchf1.24751.23001.24922006.09.25 06:341.23000.000.000.15-11.09
18386372006.09.21 20:14sell0.01eurusd1.27881.29461.27732006.09.25 11:011.27730.000.000.081.17
18380792006.09.21 19:55buy0.01usdjpy116.59114.98116.752006.09.25 12:29116.750.000.000.181.07
18352992006.09.21 18:15sell0.01eurusd1.27801.29371.27652006.09.25 12:451.27650.000.000.081.18
18744912006.09.25 12:06sell0.01usdjpy116.67118.27116.512006.09.25 14:10116.510.000.000.001.08
18351852006.09.21 18:14sell0.01eurusd1.27731.29291.27582006.09.25 15:321.27580.000.000.081.18
18349192006.09.21 18:08sell0.01eurusd1.27651.29201.27502006.09.25 16:001.27500.000.000.081.18
18753822006.09.25 13:57sell0.01usdchf1.23761.25591.23582006.09.25 16:111.23580.000.000.001.14
18533492006.09.22 12:30buy0.01usdchf1.23671.21871.23852006.09.25 16:321.23850.000.000.081.14
18768882006.09.25 16:23buy0.01usdjpy116.48114.84116.612006.09.25 16:37116.610.000.000.000.88
18772182006.09.25 16:37buy0.01eurusd1.27331.25751.27482006.09.25 17:101.27480.000.000.001.18
18771582006.09.25 16:35buy0.01eurusd1.27401.25821.27552006.09.25 18:471.27550.000.000.001.18
18776552006.09.25 17:07buy0.01usdjpy116.43114.82116.592006.09.25 22:34116.590.000.000.001.08
18814152006.09.26 03:03buy0.01usdjpy116.31114.72116.462006.09.26 05:12116.460.000.000.001.01
18808892006.09.26 01:44buy0.01usdjpy116.38114.79116.532006.09.26 05:26116.530.000.000.001.01
18531412006.09.22 12:07buy0.01usdchf1.23771.21971.23952006.09.26 09:111.23950.000.000.161.14
18832102006.09.26 09:11buy0.01eurusd1.27371.25831.27522006.09.26 10:011.27520.000.000.001.18
18832652006.09.26 09:13sell0.01usdchf1.23961.25771.23782006.09.26 10:091.23780.000.000.001.14
18349562006.09.21 18:09sell0.01gbpusd1.89981.92381.89742006.09.26 10:141.89740.000.00-0.061.32
18831392006.09.26 09:05buy0.01usdjpy116.32114.72116.482006.09.26 10:14116.480.000.000.001.08
18508432006.09.22 09:31buy0.01usdchf1.23931.22181.24102006.09.26 10:491.24100.000.000.161.08
18259572006.09.21 12:25sell0.01gbpusd1.89671.92041.89442006.09.26 10:591.89440.000.00-0.061.27
18507302006.09.22 09:25buy0.01usdchf1.24011.22261.24182006.09.26 11:481.24180.000.000.161.08
18173452006.09.21 02:46sell0.01eurusd1.27091.28591.26942006.09.26 12:001.26940.000.000.121.18
18846732006.09.26 11:02buy0.01gbpusd1.89431.87071.89662006.09.26 12:531.89660.000.000.001.27
18169512006.09.21 02:13sell0.01eurusd1.27011.28501.26872006.09.26 13:091.26870.000.000.121.10
18397232006.09.21 21:38buy0.01usdchf1.24211.22421.24382006.09.26 14:501.24380.000.000.231.07
18843342006.09.26 10:47buy0.01gbpusd1.89561.87211.89792006.09.26 15:361.89790.000.000.001.27
18880162006.09.26 15:36sell0.01gbpusd1.89751.92111.89522006.09.26 16:031.89520.000.000.001.27
18095352006.09.20 16:09sell0.01eurusd1.26931.28451.26782006.09.26 16:041.26780.000.000.251.18
18393152006.09.21 21:16buy0.01usdchf1.24291.22501.24462006.09.26 16:051.24460.000.000.231.08
18386452006.09.21 20:14buy0.01usdchf1.24371.22591.24542006.09.26 16:061.24540.000.000.231.08
18251442006.09.21 11:55sell0.01gbpusd1.89561.91921.89332006.09.26 16:061.89330.000.00-0.061.27
18271752006.09.21 12:59buy0.01usdjpy116.85115.27117.002006.09.26 16:35117.000.000.000.271.01
18261312006.09.21 12:29buy0.01usdjpy116.92115.32117.042006.09.26 16:35117.040.000.000.270.80
18258492006.09.21 12:21buy0.01usdjpy116.97115.40117.122006.09.26 16:45117.120.000.000.271.01
18385262006.09.21 20:12buy0.01usdchf1.24471.22701.24642006.09.26 16:451.24640.000.000.231.08
18908172006.09.26 16:48sell0.01usdchf1.24601.26471.24422006.09.26 17:071.24420.000.000.001.14
18891922006.09.26 16:10sell0.01usdchf1.24511.26381.24332006.09.26 17:531.24330.000.000.001.14
18889082006.09.26 16:06buy0.01eurusd1.26791.25201.26942006.09.26 17:531.26940.000.000.001.18
18872882006.09.26 14:52sell0.01usdchf1.24421.26271.24242006.09.26 20:591.24240.000.000.001.14
18961162006.09.26 20:57sell0.01eurusd1.26971.28581.26812006.09.27 00:211.26810.000.000.041.26
18933932006.09.26 18:17sell0.01usdjpy117.18118.83117.022006.09.27 01:15117.020.000.00-0.101.08
18931062006.09.26 18:02sell0.01usdjpy117.10118.75116.942006.09.27 03:41116.940.000.00-0.101.08
18994812006.09.27 08:12buy0.01gbpusd1.89301.87021.89522006.09.27 09:071.89520.000.000.001.22
18239402006.09.21 10:53sell0.01gbpusd1.89441.91791.89212006.09.27 09:451.89210.000.00-0.081.27
18983272006.09.27 01:23buy0.01usdjpy117.00115.39117.162006.09.27 09:52117.160.000.000.001.07
18994922006.09.27 08:14buy0.01eurusd1.26801.25251.26952006.09.27 09:571.26950.000.000.001.18
18177312006.09.21 03:50sell0.01gbpusd1.89201.91531.88972006.09.27 10:031.88970.000.00-0.081.26
18181142006.09.21 05:39buy0.01usdjpy117.11115.56117.262006.09.27 10:08117.260.000.000.361.01
18174112006.09.21 02:51sell0.01gbpusd1.89081.91401.88852006.09.27 10:161.88850.000.00-0.081.27
18171702006.09.21 02:28sell0.01gbpusd1.88961.91261.88732006.09.27 10:331.88730.000.00-0.081.27
18173492006.09.21 02:46buy0.01usdjpy117.18115.64117.332006.09.27 11:22117.330.000.000.361.01
18172592006.09.21 02:37buy0.01usdjpy117.25115.71117.402006.09.27 12:31117.400.000.000.361.01
18864072006.09.26 13:13buy0.01eurusd1.26881.25291.27032006.09.27 14:301.27030.000.00-0.061.18
19013512006.09.27 11:37sell0.01usdchf1.24571.26381.24392006.09.27 14:301.24390.000.000.001.14
18994062006.09.27 08:09sell0.01usdchf1.24481.26271.24312006.09.27 14:301.24310.000.000.001.08
19015782006.09.27 12:31sell0.01usdjpy117.36119.00117.202006.09.27 14:30117.200.000.000.001.07
18854322006.09.26 12:03buy0.01eurusd1.26991.25411.27142006.09.27 14:321.27140.000.00-0.061.18
19026052006.09.27 14:34sell0.01eurusd1.27131.28701.26982006.09.27 14:361.26980.000.000.001.18
19025972006.09.27 14:34sell0.01gbpusd1.89231.91561.89002006.09.27 14:371.89000.000.000.001.27
18095492006.09.20 16:11sell0.01gbpusd1.88801.91191.88602006.09.27 16:041.88600.000.00-0.131.10
18031872006.09.20 03:00buy0.01usdjpy117.44115.91117.592006.09.27 16:08117.590.000.000.621.01
19048962006.09.27 16:08buy0.01eurusd1.26801.25231.26952006.09.27 16:191.26950.000.000.001.18
19050752006.09.27 16:12sell0.01usdchf1.24651.26481.24472006.09.27 16:441.24470.000.000.001.14
19048942006.09.27 16:08sell0.01usdjpy117.56119.21117.402006.09.27 16:58117.400.000.000.001.08
19048902006.09.27 16:07buy0.01gbpusd1.88601.86251.88832006.09.27 16:581.88830.000.000.001.27
18852862006.09.26 11:58buy0.01eurusd1.27061.25491.27212006.09.28 02:251.27210.000.00-0.231.18
19067592006.09.27 17:57sell0.01usdjpy117.55119.21117.392006.09.28 02:33117.390.000.00-0.301.07
18845642006.09.26 10:58buy0.01eurusd1.27141.25581.27292006.09.28 02:351.27290.000.00-0.231.18
19093962006.09.28 01:58sell0.01gbpusd1.89081.91381.88852006.09.28 04:361.88850.000.000.001.27
18092002006.09.20 15:12sell0.01gbpusd1.88721.91061.88492006.09.28 08:181.88490.000.00-0.181.27
18091582006.09.20 15:10sell0.01gbpusd1.88601.90941.88372006.09.28 08:321.88370.000.00-0.181.27
18031402006.09.20 02:52buy0.01usdjpy117.51115.99117.662006.09.28 08:33117.660.000.000.881.00
19121342006.09.28 10:30sell0.01usdjpy117.70119.33117.542006.09.28 11:10117.540.000.000.001.07
19096142006.09.28 02:28sell0.01eurusd1.27241.28801.27092006.09.28 11:111.27090.000.000.001.18
19126932006.09.28 11:55buy0.01gbpusd1.87791.85391.88032006.09.28 12:451.88030.000.000.001.32
19126972006.09.28 11:55sell0.01usdjpy117.70119.34117.542006.09.28 13:02117.540.000.000.001.07
18371622006.09.21 19:14buy0.01usdchf1.24571.22801.24742006.09.28 14:341.24740.000.000.541.07
19093942006.09.28 01:57sell0.01eurusd1.27131.28711.27012006.09.28 14:341.27010.000.000.000.94
19151042006.09.28 16:54buy0.01eurusd1.26821.25241.26972006.09.28 17:051.26970.000.000.001.18
19150072006.09.28 16:45buy0.01gbpusd1.87301.84861.87542006.09.28 18:301.87540.000.000.001.32
19148052006.09.28 16:26buy0.01eurusd1.26891.25321.27042006.09.28 18:471.27040.000.000.001.18
19148772006.09.28 16:29buy0.01gbpusd1.87431.84991.87672006.09.28 20:441.87670.000.000.001.32
19139602006.09.28 14:38buy0.01eurusd1.26961.25361.27082006.09.28 20:441.27080.000.000.000.94
19139802006.09.28 14:38sell0.01usdchf1.24801.26651.24622006.09.28 20:461.24620.000.000.001.14
19148312006.09.28 16:27sell0.01usdjpy117.87119.52117.712006.09.28 23:17117.710.000.000.001.07
19165182006.09.28 23:15buy0.01usdjpy117.72116.07117.882006.09.29 01:33117.880.000.000.091.07
19191182006.09.29 01:41sell0.01usdjpy117.91119.53117.752006.09.29 02:57117.750.000.000.001.07
19140192006.09.28 14:40sell0.01usdjpy117.79119.43117.632006.09.29 03:00117.630.000.00-0.101.07
19134822006.09.28 14:17sell0.01usdjpy117.67119.35117.552006.09.29 03:02117.550.000.00-0.100.80
19145782006.09.28 16:00buy0.01gbpusd1.87571.85151.87812006.09.29 05:151.87810.000.000.001.32
19160812006.09.28 20:47sell0.01gbpusd1.87691.90141.87452006.09.29 07:551.87450.000.00-0.021.32
19161172006.09.28 20:53buy0.01usdchf1.24591.22741.24772006.09.29 08:011.24770.000.000.081.14
19314892006.09.29 10:28buy0.01gbpusd1.86841.84391.87082006.09.29 11:011.87080.000.000.001.33
19314872006.09.29 10:28sell0.01usdjpy118.10119.75117.942006.09.29 12:28117.940.000.000.001.07
18772492006.09.25 16:38sell0.01usdchf1.23871.25721.23692006.09.29 14:451.25720.000.00-0.53-11.65
19342282006.09.29 14:47buy0.01gbpusd1.86451.83961.86692006.09.29 15:241.86690.000.000.001.32
19342112006.09.29 14:46sell0.01usdchf1.25631.27471.25452006.09.29 15:321.25450.000.000.001.13
19341512006.09.29 14:43buy0.01eurusd1.26491.24931.26642006.09.29 15:321.26640.000.000.001.18
19351122006.09.29 16:05buy0.01gbpusd1.86521.84031.86762006.09.29 16:591.86760.000.000.001.33
19350862006.09.29 16:04buy0.01gbpusd1.86641.84051.86782006.09.29 16:591.86780.000.000.000.78
19315582006.09.29 10:32buy0.01eurusd1.26721.25181.26872006.09.29 17:211.26870.000.000.001.18
19337282006.09.29 14:23buy0.01gbpusd1.86721.84261.86962006.09.29 17:211.86960.000.000.001.32
19342722006.09.29 14:50sell0.01usdjpy118.10119.76117.942006.09.29 17:21117.940.000.000.001.07
19325202006.09.29 11:30sell0.01usdchf1.25361.27181.25182006.09.29 17:221.25180.000.000.001.13
19314942006.09.29 10:28sell0.01usdchf1.25271.27081.25092006.09.29 17:231.25090.000.000.001.14
19324612006.09.29 11:15buy0.01gbpusd1.86981.84521.87222006.09.29 17:301.87220.000.000.001.32
19362872006.09.29 17:31sell0.01eurusd1.27061.28621.26912006.09.29 17:501.26910.000.000.001.18
19363152006.09.29 17:32buy0.01usdchf1.24961.23121.25142006.10.02 05:091.25140.000.000.081.14
19359572006.09.29 17:21sell0.01eurusd1.26791.28351.26642006.10.02 09:061.26640.000.000.041.18
19467652006.10.02 14:34sell0.01usdjpy118.35120.02118.192006.10.02 14:54118.190.000.000.001.06
19453012006.10.02 11:07sell0.01usdjpy118.17119.83118.012006.10.02 15:05118.010.000.000.001.07
19136882006.09.28 14:30buy0.01eurusd1.27081.25461.27172006.10.02 15:311.27170.000.00-0.120.71
19135642006.09.28 14:23sell0.01usdchf1.24681.26511.24502006.10.02 15:311.24500.000.00-0.181.14
19134952006.09.28 14:18buy0.01gbpusd1.87691.85281.87932006.10.02 15:351.87930.000.000.001.32
19124222006.09.28 11:12sell0.01usdchf1.24591.26421.24412006.10.02 15:351.24410.000.00-0.181.13
19475452006.10.02 15:37sell0.01eurusd1.27221.28761.27072006.10.02 15:371.27070.000.000.001.19
18844122006.09.26 10:50buy0.01eurusd1.27211.25661.27362006.10.02 15:381.27360.000.00-0.351.18
19476862006.10.02 15:38sell0.01eurusd1.27421.28971.27272006.10.02 15:381.27270.000.000.001.18
19476442006.10.02 15:38sell0.01eurusd1.27301.28841.27152006.10.02 15:441.27150.000.000.001.18
19131532006.09.28 13:21buy0.01gbpusd1.87811.85411.88052006.10.02 15:461.88050.000.000.001.32
19478752006.10.02 15:44sell0.01eurusd1.27301.28851.27152006.10.02 15:461.27150.000.000.001.18
19475732006.10.02 15:37sell0.01eurusd1.27231.28771.27082006.10.02 15:461.27080.000.000.001.18
19472842006.10.02 15:26sell0.01eurusd1.27151.28671.27002006.10.02 15:461.27000.000.000.001.18
19488632006.10.02 15:48buy0.01eurusd1.26781.25221.26932006.10.02 15:481.26930.000.000.001.18
19488652006.10.02 15:48buy0.01eurusd1.26771.25211.26922006.10.02 15:481.26920.000.000.001.18
19488992006.10.02 15:48buy0.01eurusd1.26761.25201.26912006.10.02 15:481.26910.000.000.001.18
19489262006.10.02 15:48buy0.01eurusd1.26761.25201.26912006.10.02 15:481.26910.000.000.001.18
19489412006.10.02 15:48buy0.01eurusd1.26761.25201.26912006.10.02 15:481.26910.000.000.001.18
19490032006.10.02 15:48buy0.01eurusd1.26761.25201.26912006.10.02 15:481.26910.000.000.001.18
19490652006.10.02 15:48buy0.01eurusd1.26751.25191.26902006.10.02 15:491.26900.000.000.001.18
19491002006.10.02 15:49sell0.01eurusd1.27381.28941.27232006.10.02 15:491.27230.000.000.001.18
19491622006.10.02 15:49sell0.01eurusd1.27381.28941.27232006.10.02 15:491.27230.000.000.001.19
19491882006.10.02 15:49sell0.01eurusd1.27391.28951.27242006.10.02 15:491.27240.000.000.001.19
19492072006.10.02 15:49sell0.01eurusd1.27381.28941.27232006.10.02 15:491.27230.000.000.001.19
19492492006.10.02 15:49sell0.01eurusd1.27391.28961.27242006.10.02 15:491.27240.000.000.001.18
19492812006.10.02 15:49sell0.01eurusd1.27401.28971.27252006.10.02 15:491.27250.000.000.001.18
19493002006.10.02 15:49sell0.01eurusd1.27421.28991.27272006.10.02 15:491.27270.000.000.001.18
19121512006.09.28 10:31buy0.01gbpusd1.87941.85551.88172006.10.02 15:491.88170.000.000.001.27
19493252006.10.02 15:49sell0.01eurusd1.27431.29001.27282006.10.02 15:491.27280.000.000.001.19
19493872006.10.02 15:49sell0.01eurusd1.27431.29001.27282006.10.02 15:491.27280.000.000.001.19
19494072006.10.02 15:49sell0.01eurusd1.27451.29021.27302006.10.02 15:491.27300.000.000.001.19
18840712006.09.26 10:20buy0.01eurusd1.27311.25761.27462006.10.02 15:491.27460.000.00-0.351.18
19121692006.09.28 10:31sell0.01usdchf1.24491.26311.24312006.10.02 15:501.24310.000.00-0.181.14
18853972006.09.26 12:01sell0.01usdchf1.24301.26141.24122006.10.02 16:231.24120.000.00-0.531.14
19505012006.10.02 16:35sell0.01eurusd1.27611.29201.27462006.10.02 19:081.27460.000.000.001.18
19503862006.10.02 16:24buy0.01usdchf1.24121.22261.24302006.10.02 20:461.24300.000.000.001.14
19540902006.10.03 08:44sell0.01eurusd1.27611.29191.27462006.10.03 09:001.27460.000.000.001.18
19557792006.10.03 13:10sell0.01gbpusd1.89031.91601.88782006.10.03 14:221.88780.000.000.001.38
19563102006.10.03 14:34buy0.01eurusd1.27271.25681.27422006.10.03 15:251.27420.000.000.001.18
19563662006.10.03 14:41sell0.01usdchf1.24591.26461.24412006.10.03 16:441.24410.000.000.001.14
19540542006.10.03 08:40sell0.01gbpusd1.88861.91421.88612006.10.03 18:411.88610.000.000.001.38
19473432006.10.02 15:31buy0.01usdjpy117.88116.21118.042006.10.04 00:23118.040.000.000.061.06
19473252006.10.02 15:31buy0.01usdjpy117.96116.26118.092006.10.04 00:25118.090.000.000.060.86
19469762006.10.02 15:05buy0.01usdjpy118.01116.34118.172006.10.04 00:30118.170.000.000.061.06
19473582006.10.02 15:31buy0.01usdchf1.24501.22681.24682006.10.04 03:491.24680.000.000.061.14
19508312006.10.02 17:17sell0.01gbpusd1.88631.91201.88382006.10.04 05:061.88380.000.000.021.37
19591502006.10.04 03:49buy0.01gbpusd1.88481.86011.88722006.10.04 08:571.88720.000.000.001.32
19585932006.10.04 00:29sell0.01usdjpy118.09119.69117.932006.10.04 08:59117.930.000.000.001.06
19506852006.10.02 17:00sell0.01gbpusd1.88451.91021.88202006.10.04 10:461.88200.000.000.021.38
19455072006.10.02 11:38buy0.01usdchf1.24931.23151.25102006.10.04 10:591.25100.000.000.061.07
19361492006.09.29 17:26buy0.01usdchf1.25131.23291.25312006.10.04 12:381.25310.000.000.141.14
19469272006.10.02 14:59buy0.01usdjpy118.09116.42118.252006.10.04 13:27118.250.000.000.061.07
19627262006.10.04 13:28sell0.01usdjpy118.27119.90118.112006.10.04 14:09118.110.000.000.001.07
19626532006.10.04 13:17buy0.01gbpusd1.87891.85361.88142006.10.04 14:151.88140.000.000.001.38
19623242006.10.04 12:41buy0.01gbpusd1.88011.85491.88262006.10.04 15:591.88260.000.000.001.38
19623252006.10.04 12:41sell0.01usdchf1.25341.27211.25162006.10.04 16:001.25160.000.000.001.14
19613832006.10.04 10:55sell0.01usdjpy118.19119.81118.032006.10.04 16:00118.030.000.000.001.07
19626252006.10.04 13:13buy0.01eurusd1.26751.25161.26902006.10.04 16:001.26900.000.000.001.18
19620692006.10.04 12:22buy0.01gbpusd1.88141.85641.88392006.10.04 16:001.88390.000.000.001.38
19612802006.10.04 10:48buy0.01gbpusd1.88261.85761.88512006.10.04 16:261.88510.000.000.001.38
19624182006.10.04 12:48buy0.01eurusd1.26821.25231.26972006.10.04 18:391.26970.000.000.001.18
19614132006.10.04 10:58buy0.01eurusd1.26921.25351.27072006.10.04 20:441.27070.000.000.001.18
19614992006.10.04 11:02sell0.01usdchf1.25041.26891.24862006.10.04 23:081.24860.000.000.001.13
19612942006.10.04 10:51buy0.01eurusd1.26991.25421.27142006.10.04 23:331.27140.000.000.001.18
19693532006.10.05 03:50buy0.01eurusd1.26941.25381.27092006.10.05 08:211.27090.000.000.001.18
19677872006.10.04 23:55sell0.01gbpusd1.88661.91191.88412006.10.05 11:031.88410.000.000.021.38
19646132006.10.04 16:26sell0.01gbpusd1.88451.90981.88202006.10.05 13:141.88200.000.000.021.38
19721862006.10.05 11:50sell0.01usdchf1.25061.26901.24882006.10.05 14:061.24880.000.000.001.13
19610142006.10.04 10:33buy0.01eurusd1.27091.25531.27242006.10.05 14:061.27240.000.00-0.091.18
19642152006.10.04 16:02sell0.01gbpusd1.88331.90921.88142006.10.05 14:181.88140.000.000.021.05
19357962006.09.29 17:08buy0.01usdchf1.25261.23421.25442006.10.05 15:541.25440.000.000.221.13
19747932006.10.05 16:12buy0.01eurusd1.26741.25161.26892006.10.05 17:031.26890.000.000.001.18
19746532006.10.05 15:55sell0.01usdchf1.25431.27301.25252006.10.05 17:061.25250.000.000.001.13
19744692006.10.05 15:48buy0.01eurusd1.26811.25231.26962006.10.05 18:231.26960.000.000.001.18
19746392006.10.05 15:54buy0.01gbpusd1.87691.85211.87932006.10.05 18:231.87930.000.000.001.32
19775082006.10.06 03:24buy0.01gbpusd1.87621.85261.87852006.10.06 05:091.87850.000.000.001.27
19775072006.10.06 03:23buy0.01eurusd1.26761.25271.26902006.10.06 06:591.26900.000.000.001.10
19795742006.10.06 10:32buy0.01gbpusd1.87371.84981.87602006.10.06 11:021.87600.000.000.001.27
19792622006.10.06 09:45buy0.01gbpusd1.87481.85111.87712006.10.06 11:111.87710.000.000.001.27
19743852006.10.05 15:40buy0.01gbpusd1.87821.85341.88042006.10.06 13:551.88040.000.00-0.021.22
19736802006.10.05 14:42buy0.01gbpusd1.87941.85491.88182006.10.06 14:091.88180.000.00-0.021.33
19809142006.10.06 13:59buy0.01eurusd1.26651.25151.26802006.10.06 14:291.26800.000.000.001.18
19733492006.10.05 14:30buy0.01gbpusd1.88071.85641.88312006.10.06 14:301.88310.000.00-0.021.33
19772892006.10.06 03:05sell0.01usdjpy117.95119.46117.802006.10.06 14:30117.800.000.000.001.00
19740302006.10.05 15:02buy0.01eurusd1.26881.25301.27032006.10.06 14:301.27030.000.00-0.031.18
19730022006.10.05 14:00buy0.01gbpusd1.88201.85781.88442006.10.06 14:301.88440.000.00-0.021.32
19726902006.10.05 13:10buy0.01gbpusd1.88321.85901.88562006.10.06 14:301.88560.000.00-0.021.32
19769452006.10.06 01:19sell0.01usdjpy117.88119.38117.732006.10.06 14:30117.730.000.000.001.01
19767552006.10.06 00:32sell0.01usdjpy117.81119.31117.662006.10.06 14:30117.660.000.000.001.01
19775052006.10.06 03:22sell0.01usdchf1.25341.27101.25172006.10.06 14:301.25170.000.000.001.07
18738492006.09.25 11:11buy0.01eurusd1.27731.26191.27882006.10.06 14:321.26190.000.00-0.59-12.20
18839542006.09.26 10:16sell0.01usdchf1.24021.25831.23842006.10.06 14:351.25830.000.00-0.83-11.39
19825942006.10.06 14:36buy0.01eurusd1.26291.24731.26442006.10.06 14:391.26440.000.000.001.19
19811172006.10.06 14:06sell0.01gbpusd1.88001.90471.87832006.10.06 14:501.87830.000.000.000.94
19807482006.10.06 13:55sell0.01gbpusd1.87941.90331.87712006.10.06 14:511.87710.000.000.001.28
18747952006.09.25 12:45buy0.01eurusd1.27661.26111.27812006.10.06 14:531.26110.000.00-0.59-12.29
18844652006.09.26 10:52sell0.01usdchf1.24121.25941.23942006.10.06 14:531.25940.000.00-0.83-11.45
18852482006.09.26 11:56sell0.01usdchf1.24211.26041.24032006.10.06 14:531.26040.000.00-0.83-11.50
18764272006.09.25 16:00buy0.01eurusd1.27541.25981.27692006.10.06 14:561.25980.000.00-0.59-12.38
18898492006.09.26 16:25sell0.01usdjpy116.93118.56116.772006.10.06 14:56118.560.000.00-0.91-10.91
18916892006.09.26 17:12sell0.01usdjpy117.01118.66116.852006.10.06 14:58118.660.000.00-0.91-11.04
18990512006.09.27 06:26sell0.01usdjpy117.12118.74116.962006.10.06 15:07118.740.000.00-0.81-10.83
19012572006.09.27 11:25sell0.01usdjpy117.28118.91117.122006.10.06 15:58118.910.000.00-0.81-10.89
19032752006.09.27 14:53sell0.01usdjpy117.38119.02117.222006.10.06 16:38119.020.000.00-0.81-10.96
19047042006.09.27 16:04sell0.01usdjpy117.47119.12117.312006.10.06 16:44119.120.000.00-0.81-11.02
19864822006.10.06 16:41buy0.01eurusd1.25671.24061.25832006.10.06 16:591.25830.000.000.001.27
19863332006.10.06 16:38buy0.01eurusd1.25761.24151.25922006.10.06 17:401.25920.000.000.001.27
19859252006.10.06 16:21sell0.01usdchf1.26251.28111.26072006.10.06 17:411.26070.000.000.001.13
19864632006.10.06 16:41sell0.01usdjpy119.04120.67118.882006.10.06 17:54118.880.000.000.001.06
19855672006.10.06 16:02buy0.01eurusd1.25841.24231.26002006.10.06 17:551.26000.000.000.001.27
19874502006.10.06 18:12buy0.01eurusd1.25821.24211.25982006.10.06 18:581.25980.000.000.001.27
19855502006.10.06 16:01sell0.01usdchf1.26161.28011.25982006.10.09 05:521.25980.000.00-0.051.14
19750532006.10.05 16:43sell0.01usdjpy117.71119.30117.562006.10.09 07:15119.300.000.00-0.10-10.59
  0.00 0.00 -9.44 205.01
Closed P/L: 195.57
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
19736552006.10.05 14:41buy0.01eurusd1.26951.25381.2710 1.25990.000.00-0.06-7.62
19824752006.10.06 14:35buy0.01eurusd1.26361.24801.2651 1.25990.000.00-0.03-2.94
19850672006.10.06 15:44buy0.01eurusd1.25981.24371.2614 1.25990.000.00-0.030.08
19852502006.10.06 15:52buy0.01eurusd1.25921.24291.2606 1.25990.000.00-0.030.56
19576202006.10.03 18:25buy0.01gbpusd1.88661.86091.8891 1.86710.000.00-0.11-10.83
19839732006.10.06 15:00buy0.01gbpusd1.87471.85001.8771 1.86710.000.00-0.02-4.22
19852362006.10.06 15:52buy0.01gbpusd1.87341.84871.8758 1.86710.000.00-0.02-3.50
19854232006.10.06 15:58buy0.01gbpusd1.87211.84731.8745 1.86710.000.00-0.02-2.78
19860862006.10.06 16:30buy0.01gbpusd1.87091.84591.8734 1.86710.000.00-0.02-2.11
19869352006.10.06 17:19buy0.01gbpusd1.86971.84451.8722 1.86710.000.00-0.02-1.44
19578032006.10.03 19:10sell0.01usdchf1.24611.26481.2443 1.26080.000.00-0.30-9.25
19592162006.10.04 04:10sell0.01usdchf1.24701.26511.2452 1.26080.000.00-0.25-8.68
19608032006.10.04 10:14sell0.01usdchf1.24791.26611.2461 1.26080.000.00-0.25-8.12
19612832006.10.04 10:49sell0.01usdchf1.24951.26791.2477 1.26080.000.00-0.25-7.11
19733252006.10.05 14:28sell0.01usdchf1.25101.26941.2492 1.26080.000.00-0.10-6.16
19735122006.10.05 14:35sell0.01usdchf1.25211.27061.2503 1.26080.000.00-0.10-5.47
19826252006.10.06 14:37sell0.01usdchf1.25761.27571.2558 1.26080.000.00-0.05-2.01
19851322006.10.06 15:50sell0.01usdchf1.26071.27921.2589 1.26080.000.00-0.05-0.06
19826442006.10.06 14:37sell0.01usdjpy118.15119.70118.00 119.150.000.00-0.05-6.67
19840302006.10.06 15:01sell0.01usdjpy118.62120.21118.47 119.150.000.00-0.05-3.53
19851032006.10.06 15:49sell0.01usdjpy118.70120.30118.54 119.150.000.00-0.05-3.00
19854642006.10.06 15:59sell0.01usdjpy118.88120.49118.72 119.150.000.00-0.05-1.80
19858792006.10.06 16:21sell0.01usdjpy118.96120.58118.80 119.150.000.00-0.05-1.27
  0.00 0.00 -1.96 -97.93
 Floating P/L: -99.89
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 500.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 195.57 Floating P/L: -99.89 Margin: 51.29
Balance: 695.57 Equity: 595.68 Free Margin: 544.39
 
Details:
Graph
Gross Profit: 483.58 Gross Loss: 288.01 Total Net Profit: 195.57
Profit Factor: 1.68 Expected Payoff: 0.44  
Absolute Drawdown: 0.00 Maximal Drawdown: 145.10 (17.26%) Relative Drawdown: 17.26% (145.10)
 
Total Trades: 448 Short Positions (won %): 236 (93.22%) Long Positions (won %): 212 (96.23%)
Profit Trades (% of total): 424 (94.64%) Loss trades (% of total): 24 (5.36%)
Largest profit trade: 1.88 loss trade: -13.89
Average profit trade: 1.14 loss trade: -12.00
Maximum consecutive wins ($): 105 (122.98) consecutive losses ($): 10 (-121.17)
Maximal consecutive profit (count): 122.98 (105) consecutive loss (count): -121.17 (10)
Average consecutive wins: 35 consecutive losses: 2