|Symbol
|GBPUSDm (Great Britain Pound vs US Dollar)
|Period
|1 Hour (H1) 2005.10.06 00:00 - 2006.10.08 00:00 (2005.10.06 - 2006.10.08)
|Model
|Every tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
|Parameters
|ExitMarket=false; ShowSuitablePeriod=false; ShowMarketInfo=false; ShowAccountStatus=false; ShowStat=false; ShowDecision=false; ShowDirection=false; BlockSell=false; BlockBuy=false; ShowLots=false; BlockStopLoss=false; DisableShadowStopLoss=true; DisableExitSell=false; DisableExitBuy=false; EnableMACD=false; EnableMA=false; EnableFractals=false; EnableCCI=true; EnableCyberiaLogic=true; EnableLogicTrading=true; EnableADX=false; EnablePivot=true; BlockPipsator=true; EnableMoneyTrain=false; EnableReverseDetector=true; ReverseIndex=3.82; MoneyTrainLevel=4; MACDLevel=10; AutoLots=true; MAXLots=10; AutoDirection=true; ValuesPeriodCount=7; ValuesPeriodCountMax=7; SlipPage=1; Lots=0.1; StopLoss=0; TakeProfit=0; SymbolsCount=2; Risk=0.7; StopLossIndex=2.5; AutoStopLossIndex=true; StaticStopLoss=11; StopLevel=0; EnableTrailingStop=true; TrailingStopFactor=1; TimeTradeHoursDisabled=""; GMT=1; MagicNumber=123000;
|Bars in test
|35298
|Ticks modelled
|854294
|Modelling quality
|90.00%
|Initial deposit
|363.00
|Total net profit
|30389.24
|Gross profit
|58886.77
|Gross loss
|-28497.53
|Profit factor
|2.07
|Expected payoff
|52.22
|Absolute drawdown
|8.05
|Maximal drawdown
|2055.36 (6.26%)
|Relative drawdown
|15.52% (450.00)
|Total trades
|582
|Short positions (won %)
|277 (62.45%)
|Long positions (won %)
|305 (67.21%)
|Profit trades (% of total)
|378 (64.95%)
|Loss trades (% of total)
|204 (35.05%)
|Largest
|profit trade
|820.00
|loss trade
|-160.50
|Average
|profit trade
|155.79
|loss trade
|-139.69
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|16 (5070.00)
|consecutive losses (loss in money)
|7 (-991.43)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|5070.00 (16)
|consecutive loss (count of losses)
|-991.43 (7)
|Average
|consecutive wins
|3
|consecutive losses
|2
|#
|Time
|Type
|Order
|Lots
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2005.10.06 15:09
|buy
|1
|1.43
|1.7714
|1.7699
|0.0000
|2
|2005.10.06 15:14
|close
|1
|1.43
|1.7724
|1.7699
|0.0000
|14.30
|377.30
|3
|2005.10.07 03:01
|buy
|2
|1.49
|1.7763
|1.7748
|0.0000
|4
|2005.10.07 06:59
|s/l
|2
|1.49
|1.7748
|1.7748
|0.0000
|-22.35
|354.95
|5
|2005.10.07 13:59
|sell
|3
|1.41
|1.7630
|1.7645
|0.0000
|6
|2005.10.07 13:59
|modify
|3
|1.41
|1.7630
|1.7633
|0.0000
|7
|2005.10.07 13:59
|close
|3
|1.41
|1.7602
|1.7633
|0.0000
|39.48
|394.43
|8
|2005.10.07 16:39
|sell
|4
|1.57
|1.7609
|1.7624
|0.0000
|9
|2005.10.07 17:59
|s/l
|4
|1.57
|1.7624
|1.7624
|0.0000
|-23.55
|370.88
|10
|2005.10.10 09:00
|buy
|5
|1.47
|1.7607
|1.7592
|0.0000
|11
|2005.10.10 09:10
|modify
|5
|1.47
|1.7607
|1.7594
|0.0000
|12
|2005.10.10 09:10
|close
|5
|1.47
|1.7618
|1.7594
|0.0000
|16.17
|387.05
|13
|2005.10.10 15:00
|sell
|6
|1.54
|1.7544
|1.7559
|0.0000
|14
|2005.10.10 16:19
|close
|6
|1.54
|1.7532
|1.7559
|0.0000
|18.48
|405.53
|15
|2005.10.11 08:00
|sell
|7
|1.62
|1.7502
|1.7517
|0.0000
|16
|2005.10.11 08:05
|modify
|7
|1.62
|1.7502
|1.7514
|0.0000
|17
|2005.10.11 08:05
|modify
|7
|1.62
|1.7502
|1.7510
|0.0000
|18
|2005.10.11 08:05
|close
|7
|1.62
|1.7485
|1.7510
|0.0000
|27.54
|433.07
|19
|2005.10.11 08:59
|sell
|8
|1.73
|1.7532
|1.7547
|0.0000
|20
|2005.10.11 09:59
|modify
|8
|1.73
|1.7532
|1.7544
|0.0000
|21
|2005.10.11 09:59
|close
|8
|1.73
|1.7516
|1.7544
|0.0000
|27.68
|460.75
|22
|2005.10.11 15:02
|sell
|9
|1.84
|1.7493
|1.7508
|0.0000
|23
|2005.10.11 15:39
|close
|9
|1.84
|1.7479
|1.7508
|0.0000
|25.76
|486.51
|24
|2005.10.12 22:00
|buy
|10
|1.94
|1.7515
|1.7500
|0.0000
|25
|2005.10.13 00:32
|close
|10
|1.94
|1.7528
|1.7500
|0.0000
|23.18
|509.69
|26
|2005.10.14 12:59
|sell
|11
|2.03
|1.7556
|1.7571
|0.0000
|27
|2005.10.14 13:59
|close
|11
|2.03
|1.7537
|1.7571
|0.0000
|38.57
|548.26
|28
|2005.10.14 17:17
|buy
|12
|2.17
|1.7676
|1.7661
|0.0000
|29
|2005.10.14 17:22
|close
|12
|2.17
|1.7689
|1.7661
|0.0000
|28.21
|576.47
|30
|2005.10.14 19:11
|buy
|13
|2.28
|1.7692
|1.7677
|0.0000
|31
|2005.10.14 19:43
|close
|13
|2.28
|1.7705
|1.7677
|0.0000
|29.64
|606.11
|32
|2005.10.17 00:00
|sell
|14
|2.40
|1.7679
|1.7694
|0.0000
|33
|2005.10.17 00:27
|close
|14
|2.40
|1.7664
|1.7694
|0.0000
|36.00
|642.11
|34
|2005.10.17 00:31
|sell
|15
|2.55
|1.7652
|1.7667
|0.0000
|35
|2005.10.17 00:59
|s/l
|15
|2.55
|1.7667
|1.7667
|0.0000
|-38.25
|603.86
|36
|2005.10.17 01:59
|buy
|16
|2.39
|1.7679
|1.7664
|0.0000
|37
|2005.10.17 02:23
|close
|16
|2.39
|1.7691
|1.7664
|0.0000
|28.68
|632.54
|38
|2005.10.18 01:00
|sell
|17
|2.53
|1.7523
|1.7538
|0.0000
|39
|2005.10.18 03:01
|modify
|17
|2.53
|1.7523
|1.7538
|0.0000
|40
|2005.10.18 04:13
|modify
|17
|2.53
|1.7523
|1.7538
|0.0000
|41
|2005.10.18 04:29
|modify
|17
|2.53
|1.7523
|1.7537
|0.0000
|42
|2005.10.18 04:59
|modify
|17
|2.53
|1.7523
|1.7535
|0.0000
|43
|2005.10.18 05:00
|modify
|17
|2.53
|1.7523
|1.7533
|0.0000
|44
|2005.10.18 05:59
|modify
|17
|2.53
|1.7523
|1.7524
|0.0000
|45
|2005.10.18 05:59
|close
|17
|2.53
|1.7503
|1.7524
|0.0000
|50.60
|683.14
|46
|2005.10.19 07:59
|sell
|18
|2.74
|1.7481
|1.7496
|0.0000
|47
|2005.10.19 08:30
|modify
|18
|2.74
|1.7481
|1.7495
|0.0000
|48
|2005.10.19 08:31
|modify
|18
|2.74
|1.7481
|1.7490
|0.0000
|49
|2005.10.19 08:31
|close
|18
|2.74
|1.7463
|1.7490
|0.0000
|49.32
|732.46
|50
|2005.10.19 12:00
|buy
|19
|2.92
|1.7550
|1.7535
|0.0000
|51
|2005.10.19 12:03
|close
|19
|2.92
|1.7562
|1.7535
|0.0000
|35.04
|767.50
|52
|2005.10.19 21:09
|buy
|20
|3.05
|1.7643
|1.7628
|0.0000
|53
|2005.10.19 21:29
|close
|20
|3.05
|1.7658
|1.7628
|0.0000
|45.75
|813.25
|54
|2005.10.20 14:59
|buy
|21
|3.22
|1.7680
|1.7665
|0.0000
|55
|2005.10.20 14:59
|modify
|21
|3.22
|1.7680
|1.7673
|0.0000
|56
|2005.10.20 14:59
|close
|21
|3.22
|1.7708
|1.7673
|0.0000
|90.16
|903.41
|57
|2005.10.20 15:17
|buy
|22
|3.58
|1.7687
|1.7672
|0.0000
|58
|2005.10.20 15:59
|modify
|22
|3.58
|1.7687
|1.7682
|0.0000
|59
|2005.10.20 15:59
|close
|22
|3.58
|1.7716
|1.7682
|0.0000
|103.82
|1007.23
|60
|2005.10.21 02:11
|buy
|23
|3.97
|1.7759
|1.7744
|0.0000
|61
|2005.10.21 02:13
|modify
|23
|3.97
|1.7759
|1.7746
|0.0000
|62
|2005.10.21 02:13
|close
|23
|3.97
|1.7778
|1.7746
|0.0000
|75.43
|1082.66
|63
|2005.10.21 08:31
|buy
|24
|4.27
|1.7761
|1.7746
|0.0000
|64
|2005.10.21 08:59
|modify
|24
|4.27
|1.7761
|1.7751
|0.0000
|65
|2005.10.21 08:59
|close
|24
|4.27
|1.7782
|1.7751
|0.0000
|89.67
|1172.33
|66
|2005.10.21 14:39
|buy
|25
|4.62
|1.7756
|1.7741
|0.0000
|67
|2005.10.21 15:59
|s/l
|25
|4.62
|1.7741
|1.7741
|0.0000
|-69.30
|1103.03
|68
|2005.10.25 01:12
|sell
|26
|4.37
|1.7671
|1.7686
|0.0000
|69
|2005.10.25 06:10
|close
|26
|4.37
|1.7660
|1.7686
|0.0000
|48.07
|1151.10
|70
|2005.10.25 13:05
|buy
|27
|4.53
|1.7778
|1.7763
|0.0000
|71
|2005.10.25 13:59
|modify
|27
|4.53
|1.7778
|1.7768
|0.0000
|72
|2005.10.25 13:59
|close
|27
|4.53
|1.7802
|1.7768
|0.0000
|108.72
|1259.82
|73
|2005.10.27 10:59
|buy
|28
|4.94
|1.7855
|1.7840
|0.0000
|74
|2005.10.27 11:36
|s/l
|28
|4.94
|1.7840
|1.7840
|0.0000
|-74.10
|1185.72
|75
|2005.10.28 13:00
|sell
|29
|4.66
|1.7819
|1.7834
|0.0000
|76
|2005.10.28 14:51
|close
|29
|4.66
|1.7802
|1.7834
|0.0000
|79.22
|1264.94
|77
|2005.10.31 16:09
|sell
|30
|5.00
|1.7709
|1.7724
|0.0000
|78
|2005.10.31 16:38
|close
|30
|5.00
|1.7697
|1.7724
|0.0000
|60.00
|1324.94
|79
|2005.11.04 13:59
|sell
|31
|5.25
|1.7682
|1.7697
|0.0000
|80
|2005.11.04 14:00
|modify
|31
|5.25
|1.7682
|1.7671
|0.0000
|81
|2005.11.04 14:00
|close
|31
|5.25
|1.7645
|1.7671
|0.0000
|194.25
|1519.19
|82
|2005.11.04 16:00
|sell
|32
|6.07
|1.7513
|1.7528
|0.0000
|83
|2005.11.04 16:15
|s/l
|32
|6.07
|1.7528
|1.7528
|0.0000
|-91.05
|1428.14
|84
|2005.11.07 08:00
|sell
|33
|5.71
|1.7502
|1.7517
|0.0000
|85
|2005.11.07 08:20
|modify
|33
|5.71
|1.7502
|1.7517
|0.0000
|86
|2005.11.07 08:20
|modify
|33
|5.71
|1.7502
|1.7517
|0.0000
|87
|2005.11.07 08:20
|modify
|33
|5.71
|1.7502
|1.7516
|0.0000
|88
|2005.11.07 08:20
|modify
|33
|5.71
|1.7502
|1.7515
|0.0000
|89
|2005.11.07 08:20
|modify
|33
|5.71
|1.7502
|1.7515
|0.0000
|90
|2005.11.07 09:00
|modify
|33
|5.71
|1.7502
|1.7512
|0.0000
|91
|2005.11.07 09:00
|close
|33
|5.71
|1.7484
|1.7512
|0.0000
|102.78
|1530.92
|92
|2005.11.07 14:28
|sell
|34
|6.15
|1.7435
|1.7450
|0.0000
|93
|2005.11.07 14:59
|modify
|34
|6.15
|1.7435
|1.7444
|0.0000
|94
|2005.11.07 14:59
|close
|34
|6.15
|1.7411
|1.7444
|0.0000
|147.60
|1678.52
|95
|2005.11.07 16:26
|sell
|35
|6.74
|1.7435
|1.7450
|0.0000
|96
|2005.11.07 19:59
|s/l
|35
|6.74
|1.7450
|1.7450
|0.0000
|-101.10
|1577.42
|97
|2005.11.08 02:15
|sell
|36
|6.35
|1.7385
|1.7400
|0.0000
|98
|2005.11.08 02:16
|close
|36
|6.35
|1.7374
|1.7400
|0.0000
|69.85
|1647.27
|99
|2005.11.08 03:59
|sell
|37
|6.63
|1.7386
|1.7401
|0.0000
|100
|2005.11.08 06:04
|close
|37
|6.63
|1.7376
|1.7401
|0.0000
|66.30
|1713.57
|101
|2005.11.08 08:00
|sell
|38
|6.90
|1.7372
|1.7387
|0.0000
|102
|2005.11.08 09:00
|close
|38
|6.90
|1.7361
|1.7387
|0.0000
|75.90
|1789.47
|103
|2005.11.08 10:59
|sell
|39
|7.21
|1.7369
|1.7384
|0.0000
|104
|2005.11.08 11:00
|modify
|39
|7.21
|1.7369
|1.7382
|0.0000
|105
|2005.11.08 11:00
|close
|39
|7.21
|1.7350
|1.7382
|0.0000
|136.99
|1926.46
|106
|2005.11.08 12:00
|sell
|40
|7.77
|1.7361
|1.7376
|0.0000
|107
|2005.11.08 12:38
|close
|40
|7.77
|1.7346
|1.7376
|0.0000
|116.55
|2043.01
|108
|2005.11.09 02:05
|buy
|41
|8.21
|1.7424
|1.7409
|0.0000
|109
|2005.11.09 06:59
|modify
|41
|8.21
|1.7424
|1.7417
|0.0000
|110
|2005.11.09 07:54
|modify
|41
|8.21
|1.7424
|1.7418
|0.0000
|111
|2005.11.09 07:54
|close
|41
|8.21
|1.7438
|1.7418
|0.0000
|114.94
|2157.95
|112
|2005.11.09 18:59
|sell
|42
|8.67
|1.7429
|1.7444
|0.0000
|113
|2005.11.09 20:11
|s/l
|42
|8.67
|1.7444
|1.7444
|0.0000
|-130.05
|2027.90
|114
|2005.11.10 14:59
|buy
|43
|8.14
|1.7449
|1.7434
|0.0000
|115
|2005.11.10 15:00
|modify
|43
|8.14
|1.7449
|1.7440
|0.0000
|116
|2005.11.10 15:00
|close
|43
|8.14
|1.7471
|1.7440
|0.0000
|179.08
|2206.98
|117
|2005.11.11 00:27
|sell
|44
|8.87
|1.7418
|1.7433
|0.0000
|118
|2005.11.11 00:58
|close
|44
|8.87
|1.7399
|1.7433
|0.0000
|168.53
|2375.51
|119
|2005.11.11 06:00
|sell
|45
|9.54
|1.7430
|1.7445
|0.0000
|120
|2005.11.11 06:19
|modify
|45
|9.54
|1.7430
|1.7443
|0.0000
|121
|2005.11.11 06:20
|modify
|45
|9.54
|1.7430
|1.7441
|0.0000
|122
|2005.11.11 06:20
|modify
|45
|9.54
|1.7430
|1.7440
|0.0000
|123
|2005.11.11 06:20
|close
|45
|9.54
|1.7415
|1.7440
|0.0000
|143.10
|2518.61
|124
|2005.11.11 06:59
|sell
|46
|10.00
|1.7432
|1.7447
|0.0000
|125
|2005.11.11 07:02
|modify
|46
|10.00
|1.7432
|1.7441
|0.0000
|126
|2005.11.11 08:39
|close
|46
|10.00
|1.7421
|1.7441
|0.0000
|110.00
|2628.61
|127
|2005.11.14 00:59
|buy
|47
|10.00
|1.7409
|1.7394
|0.0000
|128
|2005.11.14 01:00
|modify
|47
|10.00
|1.7409
|1.7401
|0.0000
|129
|2005.11.14 01:00
|close
|47
|10.00
|1.7424
|1.7401
|0.0000
|150.01
|2778.62
|130
|2005.11.14 10:00
|buy
|48
|10.00
|1.7473
|1.7458
|0.0000
|131
|2005.11.14 10:02
|modify
|48
|10.00
|1.7473
|1.7458
|0.0000
|132
|2005.11.14 10:02
|modify
|48
|10.00
|1.7473
|1.7461
|0.0000
|133
|2005.11.14 10:02
|close
|48
|10.00
|1.7485
|1.7461
|0.0000
|120.00
|2898.62
|134
|2005.11.14 10:59
|buy
|49
|10.00
|1.7467
|1.7452
|0.0000
|135
|2005.11.14 11:59
|s/l
|49
|10.00
|1.7452
|1.7452
|0.0000
|-150.00
|2748.62
|136
|2005.11.14 11:59
|buy
|50
|10.00
|1.7444
|1.7429
|0.0000
|137
|2005.11.14 12:59
|s/l
|50
|10.00
|1.7429
|1.7429
|0.0000
|-150.00
|2598.62
|138
|2005.11.14 17:14
|sell
|51
|10.00
|1.7368
|1.7383
|0.0000
|139
|2005.11.14 18:59
|s/l
|51
|10.00
|1.7383
|1.7383
|0.0000
|-150.00
|2448.62
|140
|2005.11.15 11:04
|sell
|52
|9.88
|1.7343
|1.7358
|0.0000
|141
|2005.11.15 11:17
|modify
|52
|9.88
|1.7343
|1.7358
|0.0000
|142
|2005.11.15 11:17
|modify
|52
|9.88
|1.7343
|1.7357
|0.0000
|143
|2005.11.15 11:17
|close
|52
|9.88
|1.7335
|1.7357
|0.0000
|79.03
|2527.65
|144
|2005.11.15 16:26
|sell
|53
|10.00
|1.7360
|1.7375
|0.0000
|145
|2005.11.15 17:02
|modify
|53
|10.00
|1.7360
|1.7367
|0.0000
|146
|2005.11.15 17:02
|close
|53
|10.00
|1.7335
|1.7367
|0.0000
|250.00
|2777.65
|147
|2005.11.16 17:21
|sell
|54
|10.00
|1.7186
|1.7201
|0.0000
|148
|2005.11.16 21:59
|close
|54
|10.00
|1.7171
|1.7201
|0.0000
|150.00
|2927.65
|149
|2005.11.17 03:00
|sell
|55
|10.00
|1.7178
|1.7193
|0.0000
|150
|2005.11.17 03:53
|close
|55
|10.00
|1.7167
|1.7193
|0.0000
|110.00
|3037.65
|151
|2005.11.17 03:59
|sell
|56
|10.00
|1.7180
|1.7195
|0.0000
|152
|2005.11.17 07:05
|modify
|56
|10.00
|1.7180
|1.7195
|0.0000
|153
|2005.11.17 07:22
|modify
|56
|10.00
|1.7180
|1.7195
|0.0000
|154
|2005.11.17 08:13
|s/l
|56
|10.00
|1.719486
|1.7195
|0.0000
|-148.57
|2889.08
|155
|2005.11.18 09:00
|sell
|57
|10.00
|1.7131
|1.7146
|0.0000
|156
|2005.11.18 09:14
|modify
|57
|10.00
|1.7131
|1.7146
|0.0000
|157
|2005.11.18 09:14
|modify
|57
|10.00
|1.7131
|1.7145
|0.0000
|158
|2005.11.18 09:19
|modify
|57
|10.00
|1.7131
|1.7144
|0.0000
|159
|2005.11.18 09:19
|modify
|57
|10.00
|1.7131
|1.7143
|0.0000
|160
|2005.11.18 09:19
|modify
|57
|10.00
|1.7131
|1.7143
|0.0000
|161
|2005.11.18 09:20
|modify
|57
|10.00
|1.7131
|1.7141
|0.0000
|162
|2005.11.18 09:20
|close
|57
|10.00
|1.7117
|1.7141
|0.0000
|140.00
|3029.08
|163
|2005.11.18 15:00
|buy
|58
|10.00
|1.7142
|1.7127
|0.0000
|164
|2005.11.18 15:02
|close
|58
|10.00
|1.7158
|1.7127
|0.0000
|160.00
|3189.08
|165
|2005.11.18 15:02
|buy
|59
|10.00
|1.7158
|1.7143
|0.0000
|166
|2005.11.18 15:03
|close
|59
|10.00
|1.7170
|1.7143
|0.0000
|120.00
|3309.08
|167
|2005.11.18 15:03
|buy
|60
|10.00
|1.7173
|1.7158
|0.0000
|168
|2005.11.18 15:05
|close
|60
|10.00
|1.7182
|1.7158
|0.0000
|90.00
|3399.08
|169
|2005.11.18 15:06
|buy
|61
|10.00
|1.7182
|1.7167
|0.0000
|170
|2005.11.18 15:09
|s/l
|61
|10.00
|1.7167
|1.7167
|0.0000
|-150.00
|3249.08
|171
|2005.11.18 15:09
|buy
|62
|10.00
|1.7171
|1.7156
|0.0000
|172
|2005.11.18 15:11
|close
|62
|10.00
|1.7180
|1.7156
|0.0000
|90.01
|3339.09
|173
|2005.11.18 15:11
|buy
|63
|10.00
|1.7181
|1.7166
|0.0000
|174
|2005.11.18 15:15
|s/l
|63
|10.00
|1.7166
|1.7166
|0.0000
|-150.00
|3189.09
|175
|2005.11.18 15:15
|buy
|64
|10.00
|1.7169
|1.7154
|0.0000
|176
|2005.11.18 15:21
|close
|64
|10.00
|1.7178
|1.7154
|0.0000
|90.00
|3279.09
|177
|2005.11.18 15:21
|buy
|65
|10.00
|1.7180
|1.7165
|0.0000
|178
|2005.11.18 15:29
|close
|65
|10.00
|1.7189
|1.7165
|0.0000
|90.00
|3369.09
|179
|2005.11.18 15:59
|buy
|66
|10.00
|1.7140
|1.7125
|0.0000
|180
|2005.11.18 16:03
|modify
|66
|10.00
|1.7140
|1.7135
|0.0000
|181
|2005.11.18 16:03
|close
|66
|10.00
|1.7174
|1.7135
|0.0000
|340.00
|3709.09
|182
|2005.11.18 16:03
|sell
|67
|10.00
|1.7172
|1.7187
|0.0000
|183
|2005.11.18 16:11
|close
|67
|10.00
|1.7158
|1.7187
|0.0000
|140.00
|3849.09
|184
|2005.11.18 16:11
|sell
|68
|10.00
|1.7168
|1.7183
|0.0000
|185
|2005.11.18 16:11
|close
|68
|10.00
|1.7147
|1.7183
|0.0000
|210.00
|4059.09
|186
|2005.11.18 16:12
|sell
|69
|10.00
|1.7159
|1.7174
|0.0000
|187
|2005.11.18 16:14
|close
|69
|10.00
|1.7149
|1.7174
|0.0000
|99.99
|4159.08
|188
|2005.11.18 16:15
|sell
|70
|10.00
|1.7159
|1.7174
|0.0000
|189
|2005.11.18 16:16
|close
|70
|10.00
|1.7149
|1.7174
|0.0000
|99.99
|4259.07
|190
|2005.11.21 02:59
|sell
|71
|10.00
|1.7164
|1.7179
|0.0000
|191
|2005.11.21 03:59
|s/l
|71
|10.00
|1.7179
|1.7179
|0.0000
|-150.00
|4109.07
|192
|2005.11.21 15:59
|buy
|72
|10.00
|1.7192
|1.7177
|0.0000
|193
|2005.11.21 16:09
|s/l
|72
|10.00
|1.7177
|1.7177
|0.0000
|-150.00
|3959.07
|194
|2005.11.22 10:03
|sell
|73
|10.00
|1.7123
|1.7138
|0.0000
|195
|2005.11.22 10:09
|modify
|73
|10.00
|1.7123
|1.7138
|0.0000
|196
|2005.11.22 10:09
|modify
|73
|10.00
|1.7123
|1.7138
|0.0000
|197
|2005.11.22 10:16
|modify
|73
|10.00
|1.7123
|1.7136
|0.0000
|198
|2005.11.22 10:17
|modify
|73
|10.00
|1.7123
|1.7135
|0.0000
|199
|2005.11.22 10:17
|modify
|73
|10.00
|1.7123
|1.7134
|0.0000
|200
|2005.11.22 12:01
|s/l
|73
|10.00
|1.713357
|1.7134
|0.0000
|-105.72
|3853.35
|201
|2005.11.22 12:01
|sell
|74
|10.00
|1.7133
|1.7148
|0.0000
|202
|2005.11.22 12:01
|modify
|74
|10.00
|1.7133
|1.7148
|0.0000
|203
|2005.11.22 12:01
|modify
|74
|10.00
|1.7133
|1.7144
|0.0000
|204
|2005.11.22 12:44
|modify
|74
|10.00
|1.7133
|1.7142
|0.0000
|205
|2005.11.22 12:44
|close
|74
|10.00
|1.7121
|1.7142
|0.0000
|120.00
|3973.35
|206
|2005.11.22 14:03
|sell
|75
|10.00
|1.7104
|1.7119
|0.0000
|207
|2005.11.22 14:12
|modify
|75
|10.00
|1.7104
|1.7119
|0.0000
|208
|2005.11.22 14:12
|modify
|75
|10.00
|1.7104
|1.7117
|0.0000
|209
|2005.11.22 14:12
|close
|75
|10.00
|1.7092
|1.7117
|0.0000
|120.00
|4093.35
|210
|2005.11.22 16:45
|sell
|76
|10.00
|1.7124
|1.7139
|0.0000
|211
|2005.11.22 16:45
|s/l
|76
|10.00
|1.7139
|1.7139
|0.0000
|-150.00
|3943.35
|212
|2005.11.22 16:46
|sell
|77
|10.00
|1.7124
|1.7139
|0.0000
|213
|2005.11.22 16:46
|s/l
|77
|10.00
|1.7139
|1.7139
|0.0000
|-150.00
|3793.35
|214
|2005.11.22 16:46
|sell
|78
|10.00
|1.7138
|1.7153
|0.0000
|215
|2005.11.22 16:48
|close
|78
|10.00
|1.7127
|1.7153
|0.0000
|110.01
|3903.36
|216
|2005.11.23 00:59
|buy
|79
|10.00
|1.7191
|1.7176
|0.0000
|217
|2005.11.23 01:00
|close
|79
|10.00
|1.7208
|1.7176
|0.0000
|170.00
|4073.36
|218
|2005.11.23 11:00
|buy
|80
|10.00
|1.7218
|1.7203
|0.0000
|219
|2005.11.23 11:19
|close
|80
|10.00
|1.7229
|1.7203
|0.0000
|110.00
|4183.36
|220
|2005.11.23 11:59
|buy
|81
|10.00
|1.7211
|1.7196
|0.0000
|221
|2005.11.23 14:40
|close
|81
|10.00
|1.7227
|1.7196
|0.0000
|160.00
|4343.36
|222
|2005.11.25 08:08
|sell
|82
|10.00
|1.7207
|1.7222
|0.0000
|223
|2005.11.25 08:34
|modify
|82
|10.00
|1.7207
|1.7220
|0.0000
|224
|2005.11.25 08:34
|modify
|82
|10.00
|1.7207
|1.7216
|0.0000
|225
|2005.11.25 08:34
|close
|82
|10.00
|1.7198
|1.7216
|0.0000
|90.00
|4433.36
|226
|2005.11.25 14:44
|sell
|83
|10.00
|1.7215
|1.7230
|0.0000
|227
|2005.11.25 14:59
|modify
|83
|10.00
|1.7215
|1.7223
|0.0000
|228
|2005.11.25 14:59
|close
|83
|10.00
|1.7199
|1.7223
|0.0000
|160.00
|4593.36
|229
|2005.11.28 09:00
|sell
|84
|10.00
|1.7077
|1.7092
|0.0000
|230
|2005.11.28 09:05
|modify
|84
|10.00
|1.7077
|1.7091
|0.0000
|231
|2005.11.28 09:59
|s/l
|84
|10.00
|1.70915
|1.7091
|0.0000
|-145.00
|4448.36
|232
|2005.11.28 09:59
|sell
|85
|10.00
|1.7101
|1.7116
|0.0000
|233
|2005.11.28 13:02
|s/l
|85
|10.00
|1.7116
|1.7116
|0.0000
|-150.00
|4298.36
|234
|2005.11.28 20:09
|buy
|86
|10.00
|1.7313
|1.7298
|0.0000
|235
|2005.11.28 20:11
|close
|86
|10.00
|1.7328
|1.7298
|0.0000
|150.00
|4448.36
|236
|2005.11.28 22:31
|buy
|87
|10.00
|1.7294
|1.7279
|0.0000
|237
|2005.11.28 22:35
|close
|87
|10.00
|1.7304
|1.7279
|0.0000
|100.00
|4548.36
|238
|2005.11.29 01:50
|buy
|88
|10.00
|1.7279
|1.7264
|0.0000
|239
|2005.11.29 01:59
|s/l
|88
|10.00
|1.7264
|1.7264
|0.0000
|-150.00
|4398.36
|240
|2005.11.29 01:59
|buy
|89
|10.00
|1.7247
|1.7232
|0.0000
|241
|2005.11.29 02:59
|s/l
|89
|10.00
|1.7232
|1.7232
|0.0000
|-150.00
|4248.36
|242
|2005.12.01 13:00
|buy
|90
|10.00
|1.7291
|1.7276
|0.0000
|243
|2005.12.01 13:21
|modify
|90
|10.00
|1.7291
|1.7277
|0.0000
|244
|2005.12.01 13:21
|modify
|90
|10.00
|1.7291
|1.7279
|0.0000
|245
|2005.12.01 13:21
|modify
|90
|10.00
|1.7291
|1.7279
|0.0000
|246
|2005.12.01 13:32
|modify
|90
|10.00
|1.7291
|1.7283
|0.0000
|247
|2005.12.01 13:46
|modify
|90
|10.00
|1.7291
|1.7285
|0.0000
|248
|2005.12.01 13:46
|close
|90
|10.00
|1.7310
|1.7285
|0.0000
|190.00
|4438.36
|249
|2005.12.01 20:59
|buy
|91
|10.00
|1.7308
|1.7293
|0.0000
|250
|2005.12.01 23:59
|modify
|91
|10.00
|1.7308
|1.7295
|0.0000
|251
|2005.12.01 23:59
|close
|91
|10.00
|1.7328
|1.7295
|0.0000
|200.00
|4638.36
|252
|2005.12.02 14:00
|buy
|92
|10.00
|1.7277
|1.7262
|0.0000
|253
|2005.12.02 14:23
|close
|92
|10.00
|1.7290
|1.7262
|0.0000
|130.00
|4768.36
|254
|2005.12.02 14:23
|buy
|93
|10.00
|1.7294
|1.7279
|0.0000
|255
|2005.12.02 14:29
|s/l
|93
|10.00
|1.7279
|1.7279
|0.0000
|-150.00
|4618.36
|256
|2005.12.02 14:29
|buy
|94
|10.00
|1.7277
|1.7262
|0.0000
|257
|2005.12.02 14:29
|close
|94
|10.00
|1.7290
|1.7262
|0.0000
|130.00
|4748.36
|258
|2005.12.02 14:29
|buy
|95
|10.00
|1.7295
|1.7280
|0.0000
|259
|2005.12.02 14:29
|s/l
|95
|10.00
|1.7280
|1.7280
|0.0000
|-150.00
|4598.36
|260
|2005.12.02 14:29
|buy
|96
|10.00
|1.7279
|1.7264
|0.0000
|261
|2005.12.02 14:30
|close
|96
|10.00
|1.7292
|1.7264
|0.0000
|130.00
|4728.36
|262
|2005.12.02 14:30
|buy
|97
|10.00
|1.7293
|1.7278
|0.0000
|263
|2005.12.02 14:30
|s/l
|97
|10.00
|1.7278
|1.7278
|0.0000
|-150.00
|4578.36
|264
|2005.12.02 14:30
|buy
|98
|10.00
|1.7277
|1.7262
|0.0000
|265
|2005.12.02 14:36
|close
|98
|10.00
|1.7290
|1.7262
|0.0000
|130.00
|4708.36
|266
|2005.12.02 14:36
|buy
|99
|10.00
|1.7295
|1.7280
|0.0000
|267
|2005.12.02 14:36
|s/l
|99
|10.00
|1.7280
|1.7280
|0.0000
|-150.00
|4558.36
|268
|2005.12.02 14:36
|buy
|100
|10.00
|1.7281
|1.7266
|0.0000
|269
|2005.12.02 14:46
|modify
|100
|10.00
|1.7281
|1.7268
|0.0000
|270
|2005.12.02 14:46
|close
|100
|10.00
|1.7297
|1.7268
|0.0000
|160.00
|4718.36
|271
|2005.12.02 14:46
|buy
|101
|10.00
|1.7312
|1.7297
|0.0000
|272
|2005.12.02 14:46
|s/l
|101
|10.00
|1.7297
|1.7297
|0.0000
|-150.00
|4568.36
|273
|2005.12.02 14:46
|buy
|102
|10.00
|1.7301
|1.7286
|0.0000
|274
|2005.12.02 14:47
|modify
|102
|10.00
|1.7301
|1.7288
|0.0000
|275
|2005.12.02 14:47
|close
|102
|10.00
|1.7317
|1.7288
|0.0000
|159.99
|4728.35
|276
|2005.12.02 14:47
|buy
|103
|10.00
|1.7318
|1.7303
|0.0000
|277
|2005.12.02 14:50
|modify
|103
|10.00
|1.7318
|1.7330
|0.0000
|278
|2005.12.02 14:50
|close
|103
|10.00
|1.7359
|1.7330
|0.0000
|410.00
|5138.35
|279
|2005.12.02 14:52
|buy
|104
|10.00
|1.7317
|1.7302
|0.0000
|280
|2005.12.02 14:53
|modify
|104
|10.00
|1.7317
|1.7311
|0.0000
|281
|2005.12.02 14:53
|close
|104
|10.00
|1.7340
|1.7311
|0.0000
|230.00
|5368.35
|282
|2005.12.02 14:59
|buy
|105
|10.00
|1.7279
|1.7264
|0.0000
|283
|2005.12.02 15:00
|modify
|105
|10.00
|1.7279
|1.7267
|0.0000
|284
|2005.12.02 15:00
|close
|105
|10.00
|1.7301
|1.7267
|0.0000
|220.00
|5588.35
|285
|2005.12.05 14:00
|buy
|106
|10.00
|1.7379
|1.7364
|0.0000
|286
|2005.12.05 14:03
|modify
|106
|10.00
|1.7379
|1.7364
|0.0000
|287
|2005.12.05 14:03
|modify
|106
|10.00
|1.7379
|1.7365
|0.0000
|288
|2005.12.05 14:03
|close
|106
|10.00
|1.7393
|1.7365
|0.0000
|140.00
|5728.35
|289
|2005.12.06 15:59
|sell
|107
|10.00
|1.7382
|1.7397
|0.0000
|290
|2005.12.06 16:59
|s/l
|107
|10.00
|1.7397
|1.7397
|0.0000
|-150.00
|5578.35
|291
|2005.12.08 20:00
|buy
|108
|10.00
|1.7527
|1.7512
|0.0000
|292
|2005.12.09 00:59
|s/l
|108
|10.00
|1.7512
|1.7512
|0.0000
|-153.50
|5424.85
|293
|2005.12.09 14:19
|buy
|109
|10.00
|1.7519
|1.7504
|0.0000
|294
|2005.12.09 14:52
|close
|109
|10.00
|1.7530
|1.7504
|0.0000
|110.00
|5534.85
|295
|2005.12.14 03:14
|buy
|110
|10.00
|1.7735
|1.7720
|0.0000
|296
|2005.12.14 03:18
|close
|110
|10.00
|1.7746
|1.7720
|0.0000
|110.00
|5644.85
|297
|2005.12.14 03:33
|buy
|111
|10.00
|1.7740
|1.7725
|0.0000
|298
|2005.12.14 03:45
|close
|111
|10.00
|1.7749
|1.7725
|0.0000
|90.00
|5734.85
|299
|2005.12.14 09:00
|buy
|112
|10.00
|1.7756
|1.7741
|0.0000
|300
|2005.12.14 09:13
|close
|112
|10.00
|1.7772
|1.7741
|0.0000
|160.00
|5894.85
|301
|2005.12.14 09:59
|buy
|113
|10.00
|1.7723
|1.7708
|0.0000
|302
|2005.12.14 11:01
|s/l
|113
|10.00
|1.7708
|1.7708
|0.0000
|-150.00
|5744.85
|303
|2005.12.14 15:59
|sell
|114
|10.00
|1.7739
|1.7754
|0.0000
|304
|2005.12.14 18:18
|close
|114
|10.00
|1.7727
|1.7754
|0.0000
|120.00
|5864.85
|305
|2005.12.15 16:11
|sell
|115
|10.00
|1.7664
|1.7679
|0.0000
|306
|2005.12.15 16:15
|close
|115
|10.00
|1.7649
|1.7679
|0.0000
|150.00
|6014.85
|307
|2005.12.16 01:07
|sell
|116
|10.00
|1.7656
|1.7671
|0.0000
|308
|2005.12.16 02:00
|close
|116
|10.00
|1.7646
|1.7671
|0.0000
|100.00
|6114.85
|309
|2005.12.16 10:37
|buy
|117
|10.00
|1.7703
|1.7688
|0.0000
|310
|2005.12.16 10:51
|modify
|117
|10.00
|1.7703
|1.7690
|0.0000
|311
|2005.12.16 10:51
|close
|117
|10.00
|1.7718
|1.7690
|0.0000
|150.00
|6264.85
|312
|2005.12.16 18:59
|buy
|118
|10.00
|1.7701
|1.7686
|0.0000
|313
|2005.12.16 19:59
|modify
|118
|10.00
|1.7701
|1.7692
|0.0000
|314
|2005.12.16 19:59
|close
|118
|10.00
|1.7726
|1.7692
|0.0000
|250.00
|6514.85
|315
|2005.12.20 05:59
|sell
|119
|10.00
|1.7611
|1.7626
|0.0000
|316
|2005.12.20 08:59
|s/l
|119
|10.00
|1.7626
|1.7626
|0.0000
|-150.00
|6364.85
|317
|2005.12.20 08:59
|sell
|120
|10.00
|1.7628
|1.7643
|0.0000
|318
|2005.12.20 09:00
|modify
|120
|10.00
|1.7628
|1.7632
|0.0000
|319
|2005.12.20 09:00
|close
|120
|10.00
|1.7608
|1.7632
|0.0000
|199.99
|6564.84
|320
|2005.12.20 17:48
|sell
|121
|10.00
|1.7561
|1.7576
|0.0000
|321
|2005.12.20 17:51
|close
|121
|10.00
|1.7548
|1.7576
|0.0000
|130.00
|6694.84
|322
|2005.12.21 10:44
|sell
|122
|10.00
|1.7533
|1.7548
|0.0000
|323
|2005.12.21 10:54
|close
|122
|10.00
|1.7521
|1.7548
|0.0000
|120.00
|6814.84
|324
|2005.12.21 16:44
|sell
|123
|10.00
|1.7412
|1.7427
|0.0000
|325
|2005.12.21 16:51
|close
|123
|10.00
|1.7402
|1.7427
|0.0000
|100.00
|6914.84
|326
|2005.12.22 10:57
|sell
|124
|10.00
|1.7388
|1.7403
|0.0000
|327
|2005.12.22 10:57
|modify
|124
|10.00
|1.7388
|1.7402
|0.0000
|328
|2005.12.22 10:57
|modify
|124
|10.00
|1.7388
|1.7401
|0.0000
|329
|2005.12.22 10:58
|modify
|124
|10.00
|1.7388
|1.7401
|0.0000
|330
|2005.12.22 10:58
|modify
|124
|10.00
|1.7388
|1.7399
|0.0000
|331
|2005.12.22 10:58
|close
|124
|10.00
|1.7375
|1.7399
|0.0000
|130.00
|7044.84
|332
|2005.12.22 10:59
|sell
|125
|10.00
|1.7382
|1.7397
|0.0000
|333
|2005.12.22 11:00
|modify
|125
|10.00
|1.7382
|1.7392
|0.0000
|334
|2005.12.22 11:00
|close
|125
|10.00
|1.7367
|1.7392
|0.0000
|150.00
|7194.84
|335
|2005.12.22 16:00
|sell
|126
|10.00
|1.7398
|1.7413
|0.0000
|336
|2005.12.22 17:42
|close
|126
|10.00
|1.7380
|1.7413
|0.0000
|180.00
|7374.84
|337
|2005.12.23 09:00
|sell
|127
|10.00
|1.7391
|1.7406
|0.0000
|338
|2005.12.23 09:20
|modify
|127
|10.00
|1.7391
|1.7405
|0.0000
|339
|2005.12.23 09:20
|modify
|127
|10.00
|1.7391
|1.7404
|0.0000
|340
|2005.12.23 09:20
|modify
|127
|10.00
|1.7391
|1.7404
|0.0000
|341
|2005.12.23 09:21
|modify
|127
|10.00
|1.7391
|1.7403
|0.0000
|342
|2005.12.23 09:22
|modify
|127
|10.00
|1.7391
|1.7402
|0.0000
|343
|2005.12.23 09:26
|modify
|127
|10.00
|1.7391
|1.7400
|0.0000
|344
|2005.12.23 09:30
|modify
|127
|10.00
|1.7391
|1.7399
|0.0000
|345
|2005.12.23 09:30
|close
|127
|10.00
|1.7380
|1.7399
|0.0000
|110.00
|7484.84
|346
|2005.12.23 09:46
|sell
|128
|10.00
|1.7392
|1.7407
|0.0000
|347
|2005.12.23 09:57
|modify
|128
|10.00
|1.7392
|1.7405
|0.0000
|348
|2005.12.23 09:59
|modify
|128
|10.00
|1.7392
|1.7404
|0.0000
|349
|2005.12.23 09:59
|modify
|128
|10.00
|1.7392
|1.7403
|0.0000
|350
|2005.12.23 10:00
|modify
|128
|10.00
|1.7392
|1.7403
|0.0000
|351
|2005.12.23 10:00
|modify
|128
|10.00
|1.7392
|1.7401
|0.0000
|352
|2005.12.23 10:00
|modify
|128
|10.00
|1.7392
|1.7401
|0.0000
|353
|2005.12.23 10:21
|modify
|128
|10.00
|1.7392
|1.7399
|0.0000
|354
|2005.12.23 10:21
|close
|128
|10.00
|1.7380
|1.7399
|0.0000
|120.00
|7604.84
|355
|2005.12.23 11:00
|sell
|129
|10.00
|1.7384
|1.7399
|0.0000
|356
|2005.12.23 11:08
|modify
|129
|10.00
|1.7384
|1.7399
|0.0000
|357
|2005.12.23 11:12
|modify
|129
|10.00
|1.7384
|1.7398
|0.0000
|358
|2005.12.23 11:12
|modify
|129
|10.00
|1.7384
|1.7398
|0.0000
|359
|2005.12.23 11:12
|modify
|129
|10.00
|1.7384
|1.7397
|0.0000
|360
|2005.12.23 11:12
|modify
|129
|10.00
|1.7384
|1.7396
|0.0000
|361
|2005.12.23 11:12
|modify
|129
|10.00
|1.7384
|1.7395
|0.0000
|362
|2005.12.23 11:12
|modify
|129
|10.00
|1.7384
|1.7394
|0.0000
|363
|2005.12.23 11:12
|modify
|129
|10.00
|1.7384
|1.7393
|0.0000
|364
|2005.12.23 11:12
|modify
|129
|10.00
|1.7384
|1.7392
|0.0000
|365
|2005.12.23 11:12
|close
|129
|10.00
|1.7372
|1.7392
|0.0000
|120.00
|7724.84
|366
|2005.12.23 12:00
|sell
|130
|10.00
|1.7369
|1.7384
|0.0000
|367
|2005.12.23 12:59
|modify
|130
|10.00
|1.7369
|1.7381
|0.0000
|368
|2005.12.23 12:59
|modify
|130
|10.00
|1.7369
|1.7378
|0.0000
|369
|2005.12.23 12:59
|close
|130
|10.00
|1.7357
|1.7378
|0.0000
|120.00
|7844.84
|370
|2005.12.23 14:21
|sell
|131
|10.00
|1.7338
|1.7353
|0.0000
|371
|2005.12.23 14:59
|modify
|131
|10.00
|1.7338
|1.7340
|0.0000
|372
|2005.12.23 14:59
|close
|131
|10.00
|1.7317
|1.7340
|0.0000
|210.00
|8054.84
|373
|2005.12.27 07:20
|sell
|132
|10.00
|1.7311
|1.7326
|0.0000
|374
|2005.12.27 07:37
|modify
|132
|10.00
|1.7311
|1.7324
|0.0000
|375
|2005.12.27 07:55
|modify
|132
|10.00
|1.7311
|1.7324
|0.0000
|376
|2005.12.27 08:59
|s/l
|132
|10.00
|1.732443
|1.7324
|0.0000
|-134.29
|7920.55
|377
|2005.12.27 13:59
|buy
|133
|10.00
|1.7342
|1.7327
|0.0000
|378
|2005.12.27 14:59
|s/l
|133
|10.00
|1.7327
|1.7327
|0.0000
|-150.00
|7770.55
|379
|2005.12.27 15:13
|sell
|134
|10.00
|1.7331
|1.7346
|0.0000
|380
|2005.12.27 15:59
|modify
|134
|10.00
|1.7331
|1.7343
|0.0000
|381
|2005.12.27 15:59
|close
|134
|10.00
|1.7320
|1.7343
|0.0000
|110.00
|7880.55
|382
|2005.12.27 23:59
|sell
|135
|10.00
|1.7296
|1.7311
|0.0000
|383
|2005.12.28 06:59
|s/l
|135
|10.00
|1.7311
|1.7311
|0.0000
|-147.85
|7732.70
|384
|2005.12.28 08:28
|buy
|136
|10.00
|1.7376
|1.7361
|0.0000
|385
|2005.12.28 10:11
|s/l
|136
|10.00
|1.7361
|1.7361
|0.0000
|-150.00
|7582.70
|386
|2005.12.29 00:59
|sell
|137
|10.00
|1.7208
|1.7223
|0.0000
|387
|2005.12.29 04:59
|s/l
|137
|10.00
|1.7223
|1.7223
|0.0000
|-150.00
|7432.70
|388
|2005.12.30 07:00
|buy
|138
|10.00
|1.7272
|1.7257
|0.0000
|389
|2005.12.30 07:32
|modify
|138
|10.00
|1.7272
|1.7258
|0.0000
|390
|2005.12.30 07:35
|modify
|138
|10.00
|1.7272
|1.7258
|0.0000
|391
|2005.12.30 07:35
|modify
|138
|10.00
|1.7272
|1.7261
|0.0000
|392
|2005.12.30 07:43
|modify
|138
|10.00
|1.7272
|1.7264
|0.0000
|393
|2005.12.30 07:43
|close
|138
|10.00
|1.7289
|1.7264
|0.0000
|170.00
|7602.70
|394
|2006.01.03 09:00
|buy
|139
|10.00
|1.7301
|1.7286
|0.0000
|395
|2006.01.03 09:09
|close
|139
|10.00
|1.7314
|1.7286
|0.0000
|130.00
|7732.70
|396
|2006.01.03 09:17
|buy
|140
|10.00
|1.7301
|1.7286
|0.0000
|397
|2006.01.03 09:23
|close
|140
|10.00
|1.7314
|1.7286
|0.0000
|130.00
|7862.70
|398
|2006.01.03 10:15
|buy
|141
|10.00
|1.7303
|1.7288
|0.0000
|399
|2006.01.03 10:47
|close
|141
|10.00
|1.7314
|1.7288
|0.0000
|110.00
|7972.70
|400
|2006.01.03 10:59
|buy
|142
|10.00
|1.7301
|1.7286
|0.0000
|401
|2006.01.03 12:08
|s/l
|142
|10.00
|1.7286
|1.7286
|0.0000
|-150.00
|7822.70
|402
|2006.01.04 22:59
|buy
|143
|10.00
|1.7561
|1.7546
|0.0000
|403
|2006.01.04 23:00
|close
|143
|10.00
|1.7577
|1.7546
|0.0000
|160.00
|7982.70
|404
|2006.01.05 09:01
|sell
|144
|10.00
|1.7556
|1.7571
|0.0000
|405
|2006.01.05 09:13
|close
|144
|10.00
|1.7542
|1.7571
|0.0000
|140.00
|8122.70
|406
|2006.01.05 11:10
|sell
|145
|10.00
|1.7543
|1.7558
|0.0000
|407
|2006.01.05 11:16
|close
|145
|10.00
|1.7529
|1.7558
|0.0000
|140.00
|8262.70
|408
|2006.01.05 11:59
|sell
|146
|10.00
|1.7534
|1.7549
|0.0000
|409
|2006.01.05 12:59
|s/l
|146
|10.00
|1.7549
|1.7549
|0.0000
|-150.00
|8112.70
|410
|2006.01.05 15:59
|sell
|147
|10.00
|1.7557
|1.7572
|0.0000
|411
|2006.01.05 17:59
|s/l
|147
|10.00
|1.7572
|1.7572
|0.0000
|-150.00
|7962.70
|412
|2006.01.05 22:00
|buy
|148
|10.00
|1.7546
|1.7531
|0.0000
|413
|2006.01.06 00:59
|close
|148
|10.00
|1.7563
|1.7531
|0.0000
|166.49
|8129.19
|414
|2006.01.09 09:19
|sell
|149
|10.00
|1.7684
|1.7699
|0.0000
|415
|2006.01.09 09:21
|close
|149
|10.00
|1.7672
|1.7699
|0.0000
|120.00
|8249.19
|416
|2006.01.09 09:59
|sell
|150
|10.00
|1.7676
|1.7691
|0.0000
|417
|2006.01.09 10:00
|modify
|150
|10.00
|1.7676
|1.7690
|0.0000
|418
|2006.01.09 10:00
|close
|150
|10.00
|1.7661
|1.7690
|0.0000
|150.00
|8399.19
|419
|2006.01.09 12:59
|sell
|151
|10.00
|1.7670
|1.7685
|0.0000
|420
|2006.01.09 14:43
|close
|151
|10.00
|1.7657
|1.7685
|0.0000
|130.00
|8529.19
|421
|2006.01.09 14:49
|sell
|152
|10.00
|1.7669
|1.7684
|0.0000
|422
|2006.01.09 14:54
|close
|152
|10.00
|1.7657
|1.7684
|0.0000
|119.99
|8649.18
|423
|2006.01.09 16:00
|sell
|153
|10.00
|1.7650
|1.7665
|0.0000
|424
|2006.01.09 16:13
|close
|153
|10.00
|1.7638
|1.7665
|0.0000
|120.00
|8769.18
|425
|2006.01.09 16:25
|sell
|154
|10.00
|1.7650
|1.7665
|0.0000
|426
|2006.01.09 16:31
|s/l
|154
|10.00
|1.7665
|1.7665
|0.0000
|-150.00
|8619.18
|427
|2006.01.09 16:31
|sell
|155
|10.00
|1.7665
|1.7680
|0.0000
|428
|2006.01.09 16:42
|close
|155
|10.00
|1.7652
|1.7680
|0.0000
|130.00
|8749.18
|429
|2006.01.09 17:34
|sell
|156
|10.00
|1.7668
|1.7683
|0.0000
|430
|2006.01.09 17:37
|close
|156
|10.00
|1.7658
|1.7683
|0.0000
|99.99
|8849.17
|431
|2006.01.09 17:59
|sell
|157
|10.00
|1.7675
|1.7690
|0.0000
|432
|2006.01.09 18:31
|close
|157
|10.00
|1.7659
|1.7690
|0.0000
|160.00
|9009.17
|433
|2006.01.11 06:02
|sell
|158
|10.00
|1.7625
|1.7640
|0.0000
|434
|2006.01.11 06:26
|modify
|158
|10.00
|1.7625
|1.7640
|0.0000
|435
|2006.01.11 06:26
|modify
|158
|10.00
|1.7625
|1.7639
|0.0000
|436
|2006.01.11 06:39
|modify
|158
|10.00
|1.7625
|1.7638
|0.0000
|437
|2006.01.11 06:39
|modify
|158
|10.00
|1.7625
|1.7631
|0.0000
|438
|2006.01.11 06:39
|close
|158
|10.00
|1.7608
|1.7631
|0.0000
|169.99
|9179.16
|439
|2006.01.11 06:59
|sell
|159
|10.00
|1.7624
|1.7639
|0.0000
|440
|2006.01.11 07:00
|modify
|159
|10.00
|1.7624
|1.7631
|0.0000
|441
|2006.01.11 07:00
|close
|159
|10.00
|1.7608
|1.7631
|0.0000
|159.99
|9339.15
|442
|2006.01.11 11:59
|sell
|160
|10.00
|1.7571
|1.7586
|0.0000
|443
|2006.01.11 14:59
|s/l
|160
|10.00
|1.7586
|1.7586
|0.0000
|-150.00
|9189.15
|444
|2006.01.12 10:13
|buy
|161
|10.00
|1.7699
|1.7684
|0.0000
|445
|2006.01.12 10:59
|modify
|161
|10.00
|1.7699
|1.7688
|0.0000
|446
|2006.01.12 11:59
|s/l
|161
|10.00
|1.76885
|1.7688
|0.0000
|-105.01
|9084.14
|447
|2006.01.13 09:07
|buy
|162
|10.00
|1.7668
|1.7653
|0.0000
|448
|2006.01.13 09:42
|modify
|162
|10.00
|1.7668
|1.7653
|0.0000
|449
|2006.01.13 09:43
|modify
|162
|10.00
|1.7668
|1.7656
|0.0000
|450
|2006.01.13 09:43
|modify
|162
|10.00
|1.7668
|1.7657
|0.0000
|451
|2006.01.13 09:43
|modify
|162
|10.00
|1.7668
|1.7660
|0.0000
|452
|2006.01.13 09:43
|modify
|162
|10.00
|1.7668
|1.7661
|0.0000
|453
|2006.01.13 09:43
|modify
|162
|10.00
|1.7668
|1.7662
|0.0000
|454
|2006.01.13 09:43
|modify
|162
|10.00
|1.7668
|1.7664
|0.0000
|455
|2006.01.13 09:43
|close
|162
|10.00
|1.7687
|1.7664
|0.0000
|190.00
|9274.14
|456
|2006.01.13 09:47
|buy
|163
|10.00
|1.7668
|1.7653
|0.0000
|457
|2006.01.13 09:48
|modify
|163
|10.00
|1.7668
|1.7654
|0.0000
|458
|2006.01.13 09:48
|modify
|163
|10.00
|1.7668
|1.7656
|0.0000
|459
|2006.01.13 09:53
|modify
|163
|10.00
|1.7668
|1.7658
|0.0000
|460
|2006.01.13 09:54
|modify
|163
|10.00
|1.7668
|1.7658
|0.0000
|461
|2006.01.13 09:55
|modify
|163
|10.00
|1.7668
|1.7660
|0.0000
|462
|2006.01.13 09:55
|modify
|163
|10.00
|1.7668
|1.7662
|0.0000
|463
|2006.01.13 09:55
|modify
|163
|10.00
|1.7668
|1.7663
|0.0000
|464
|2006.01.13 09:55
|close
|163
|10.00
|1.7686
|1.7663
|0.0000
|180.00
|9454.14
|465
|2006.01.13 10:00
|buy
|164
|10.00
|1.7669
|1.7654
|0.0000
|466
|2006.01.13 10:03
|modify
|164
|10.00
|1.7669
|1.7656
|0.0000
|467
|2006.01.13 10:03
|close
|164
|10.00
|1.7682
|1.7656
|0.0000
|130.00
|9584.14
|468
|2006.01.13 12:59
|buy
|165
|10.00
|1.7653
|1.7638
|0.0000
|469
|2006.01.13 13:19
|modify
|165
|10.00
|1.7653
|1.7639
|0.0000
|470
|2006.01.13 13:21
|modify
|165
|10.00
|1.7653
|1.7640
|0.0000
|471
|2006.01.13 13:21
|modify
|165
|10.00
|1.7653
|1.7640
|0.0000
|472
|2006.01.13 13:21
|close
|165
|10.00
|1.7670
|1.7640
|0.0000
|170.00
|9754.14
|473
|2006.01.13 14:31
|buy
|166
|10.00
|1.7690
|1.7675
|0.0000
|474
|2006.01.13 14:35
|close
|166
|10.00
|1.7705
|1.7675
|0.0000
|149.99
|9904.13
|475
|2006.01.16 01:00
|buy
|167
|10.00
|1.7778
|1.7763
|0.0000
|476
|2006.01.16 01:35
|close
|167
|10.00
|1.7788
|1.7763
|0.0000
|100.00
|10004.13
|477
|2006.01.16 01:59
|buy
|168
|10.00
|1.7782
|1.7767
|0.0000
|478
|2006.01.16 03:19
|s/l
|168
|10.00
|1.7767
|1.7767
|0.0000
|-150.00
|9854.13
|479
|2006.01.18 07:59
|sell
|169
|10.00
|1.7659
|1.7674
|0.0000
|480
|2006.01.18 08:59
|s/l
|169
|10.00
|1.7674
|1.7674
|0.0000
|-150.00
|9704.13
|481
|2006.01.19 13:59
|sell
|170
|10.00
|1.7574
|1.7589
|0.0000
|482
|2006.01.19 14:02
|modify
|170
|10.00
|1.7574
|1.7583
|0.0000
|483
|2006.01.19 14:02
|close
|170
|10.00
|1.7555
|1.7583
|0.0000
|190.00
|9894.13
|484
|2006.01.20 15:59
|buy
|171
|10.00
|1.7632
|1.7617
|0.0000
|485
|2006.01.20 16:00
|modify
|171
|10.00
|1.7632
|1.7622
|0.0000
|486
|2006.01.20 16:00
|close
|171
|10.00
|1.7652
|1.7622
|0.0000
|200.00
|10094.13
|487
|2006.01.20 17:10
|buy
|172
|10.00
|1.7647
|1.7632
|0.0000
|488
|2006.01.20 17:37
|close
|172
|10.00
|1.7664
|1.7632
|0.0000
|170.00
|10264.13
|489
|2006.01.20 20:11
|buy
|173
|10.00
|1.7705
|1.7690
|0.0000
|490
|2006.01.20 21:00
|s/l
|173
|10.00
|1.7690
|1.7690
|0.0000
|-150.00
|10114.13
|491
|2006.01.23 01:41
|buy
|174
|10.00
|1.7767
|1.7752
|0.0000
|492
|2006.01.23 01:44
|close
|174
|10.00
|1.7781
|1.7752
|0.0000
|140.00
|10254.13
|493
|2006.01.23 01:48
|buy
|175
|10.00
|1.7768
|1.7753
|0.0000
|494
|2006.01.23 01:59
|modify
|175
|10.00
|1.7768
|1.7762
|0.0000
|495
|2006.01.23 01:59
|close
|175
|10.00
|1.7799
|1.7762
|0.0000
|310.00
|10564.13
|496
|2006.01.23 07:59
|buy
|176
|10.00
|1.7769
|1.7754
|0.0000
|497
|2006.01.23 08:01
|modify
|176
|10.00
|1.7769
|1.7760
|0.0000
|498
|2006.01.23 08:01
|close
|176
|10.00
|1.7796
|1.7760
|0.0000
|270.00
|10834.13
|499
|2006.01.23 11:48
|buy
|177
|10.00
|1.7826
|1.7811
|0.0000
|500
|2006.01.23 12:00
|close
|177
|10.00
|1.7840
|1.7811
|0.0000
|140.00
|10974.13
|501
|2006.01.24 19:59
|buy
|178
|10.00
|1.7864
|1.7849
|0.0000
|502
|2006.01.24 21:59
|s/l
|178
|10.00
|1.7849
|1.7849
|0.0000
|-150.00
|10824.13
|503
|2006.01.24 21:59
|buy
|179
|10.00
|1.7849
|1.7834
|0.0000
|504
|2006.01.24 22:59
|s/l
|179
|10.00
|1.7834
|1.7834
|0.0000
|-150.00
|10674.13
|505
|2006.01.25 10:16
|buy
|180
|10.00
|1.7881
|1.7866
|0.0000
|506
|2006.01.25 10:31
|modify
|180
|10.00
|1.7881
|1.7877
|0.0000
|507
|2006.01.25 10:31
|close
|180
|10.00
|1.7904
|1.7877
|0.0000
|230.00
|10904.13
|508
|2006.01.25 10:31
|buy
|181
|10.00
|1.7897
|1.7882
|0.0000
|509
|2006.01.25 10:48
|modify
|181
|10.00
|1.7897
|1.7886
|0.0000
|510
|2006.01.25 10:48
|close
|181
|10.00
|1.7913
|1.7886
|0.0000
|160.00
|11064.13
|511
|2006.01.25 10:59
|buy
|182
|10.00
|1.7893
|1.7878
|0.0000
|512
|2006.01.25 11:00
|modify
|182
|10.00
|1.7893
|1.7892
|0.0000
|513
|2006.01.25 11:00
|close
|182
|10.00
|1.7922
|1.7892
|0.0000
|290.00
|11354.13
|514
|2006.01.25 13:59
|buy
|183
|10.00
|1.7885
|1.7870
|0.0000
|515
|2006.01.25 15:16
|s/l
|183
|10.00
|1.7870
|1.7870
|0.0000
|-150.00
|11204.13
|516
|2006.01.26 08:06
|buy
|184
|10.00
|1.7856
|1.7841
|0.0000
|517
|2006.01.26 08:18
|modify
|184
|10.00
|1.7856
|1.7842
|0.0000
|518
|2006.01.26 08:23
|modify
|184
|10.00
|1.7856
|1.7842
|0.0000
|519
|2006.01.26 08:51
|modify
|184
|10.00
|1.7856
|1.7842
|0.0000
|520
|2006.01.26 08:52
|modify
|184
|10.00
|1.7856
|1.7844
|0.0000
|521
|2006.01.26 08:52
|modify
|184
|10.00
|1.7856
|1.7847
|0.0000
|522
|2006.01.26 08:52
|modify
|184
|10.00
|1.7856
|1.7850
|0.0000
|523
|2006.01.26 08:52
|close
|184
|10.00
|1.7871
|1.7850
|0.0000
|150.00
|11354.13
|524
|2006.01.27 12:00
|sell
|185
|10.00
|1.7787
|1.7802
|0.0000
|525
|2006.01.27 12:03
|close
|185
|10.00
|1.7776
|1.7802
|0.0000
|110.00
|11464.13
|526
|2006.01.27 12:59
|sell
|186
|10.00
|1.7786
|1.7801
|0.0000
|527
|2006.01.27 13:59
|s/l
|186
|10.00
|1.7801
|1.7801
|0.0000
|-150.00
|11314.13
|528
|2006.01.27 16:43
|sell
|187
|10.00
|1.7758
|1.7773
|0.0000
|529
|2006.01.27 16:59
|close
|187
|10.00
|1.7731
|1.7773
|0.0000
|270.00
|11584.13
|530
|2006.01.30 19:04
|sell
|188
|10.00
|1.7670
|1.7685
|0.0000
|531
|2006.01.30 21:59
|s/l
|188
|10.00
|1.7685
|1.7685
|0.0000
|-150.00
|11434.13
|532
|2006.01.31 01:02
|buy
|189
|10.00
|1.7673
|1.7658
|0.0000
|533
|2006.01.31 01:54
|modify
|189
|10.00
|1.7673
|1.7660
|0.0000
|534
|2006.01.31 02:59
|modify
|189
|10.00
|1.7673
|1.7661
|0.0000
|535
|2006.01.31 03:04
|modify
|189
|10.00
|1.7673
|1.7661
|0.0000
|536
|2006.01.31 03:04
|modify
|189
|10.00
|1.7673
|1.7663
|0.0000
|537
|2006.01.31 03:04
|modify
|189
|10.00
|1.7673
|1.7665
|0.0000
|538
|2006.01.31 03:04
|modify
|189
|10.00
|1.7673
|1.7665
|0.0000
|539
|2006.01.31 03:05
|modify
|189
|10.00
|1.7673
|1.7666
|0.0000
|540
|2006.01.31 03:05
|close
|189
|10.00
|1.7692
|1.7666
|0.0000
|190.00
|11624.13
|541
|2006.01.31 18:06
|buy
|190
|10.00
|1.7824
|1.7809
|0.0000
|542
|2006.01.31 18:14
|close
|190
|10.00
|1.7837
|1.7809
|0.0000
|130.00
|11754.13
|543
|2006.01.31 19:59
|buy
|191
|10.00
|1.7804
|1.7789
|0.0000
|544
|2006.01.31 20:16
|close
|191
|10.00
|1.7820
|1.7789
|0.0000
|160.00
|11914.13
|545
|2006.01.31 20:27
|buy
|192
|10.00
|1.7789
|1.7774
|0.0000
|546
|2006.02.01 05:59
|modify
|192
|10.00
|1.7789
|1.7780
|0.0000
|547
|2006.02.01 05:59
|close
|192
|10.00
|1.7813
|1.7780
|0.0000
|236.50
|12150.63
|548
|2006.02.01 06:00
|buy
|193
|10.00
|1.7800
|1.7785
|0.0000
|549
|2006.02.01 08:02
|s/l
|193
|10.00
|1.7785
|1.7785
|0.0000
|-150.00
|12000.63
|550
|2006.02.01 09:00
|buy
|194
|10.00
|1.7791
|1.7776
|0.0000
|551
|2006.02.01 09:39
|close
|194
|10.00
|1.7803
|1.7776
|0.0000
|120.00
|12120.63
|552
|2006.02.01 11:00
|sell
|195
|10.00
|1.7777
|1.7792
|0.0000
|553
|2006.02.01 11:47
|modify
|195
|10.00
|1.7777
|1.7789
|0.0000
|554
|2006.02.01 11:48
|modify
|195
|10.00
|1.7777
|1.7789
|0.0000
|555
|2006.02.01 11:49
|modify
|195
|10.00
|1.7777
|1.7788
|0.0000
|556
|2006.02.01 11:49
|modify
|195
|10.00
|1.7777
|1.7787
|0.0000
|557
|2006.02.01 11:49
|modify
|195
|10.00
|1.7777
|1.7786
|0.0000
|558
|2006.02.01 11:49
|modify
|195
|10.00
|1.7777
|1.7784
|0.0000
|559
|2006.02.01 11:49
|close
|195
|10.00
|1.7760
|1.7784
|0.0000
|170.00
|12290.63
|560
|2006.02.01 14:59
|sell
|196
|10.00
|1.7769
|1.7784
|0.0000
|561
|2006.02.01 15:59
|s/l
|196
|10.00
|1.7784
|1.7784
|0.0000
|-150.00
|12140.63
|562
|2006.02.01 16:00
|buy
|197
|10.00
|1.7779
|1.7764
|0.0000
|563
|2006.02.01 18:07
|s/l
|197
|10.00
|1.7764
|1.7764
|0.0000
|-150.00
|11990.63
|564
|2006.02.03 01:19
|buy
|198
|10.00
|1.7788
|1.7773
|0.0000
|565
|2006.02.03 01:45
|modify
|198
|10.00
|1.7788
|1.7774
|0.0000
|566
|2006.02.03 01:46
|modify
|198
|10.00
|1.7788
|1.7775
|0.0000
|567
|2006.02.03 02:07
|modify
|198
|10.00
|1.7788
|1.7778
|0.0000
|568
|2006.02.03 02:07
|close
|198
|10.00
|1.7804
|1.7778
|0.0000
|160.00
|12150.63
|569
|2006.02.03 16:00
|sell
|199
|10.00
|1.7633
|1.7648
|0.0000
|570
|2006.02.03 16:21
|close
|199
|10.00
|1.7620
|1.7648
|0.0000
|130.00
|12280.63
|571
|2006.02.05 23:23
|sell
|200
|10.00
|1.7638
|1.7653
|0.0000
|572
|2006.02.06 02:59
|modify
|200
|10.00
|1.7638
|1.7648
|0.0000
|573
|2006.02.06 02:59
|close
|200
|10.00
|1.7611
|1.7648
|0.0000
|272.15
|12552.78
|574
|2006.02.06 14:21
|sell
|201
|10.00
|1.7524
|1.7539
|0.0000
|575
|2006.02.06 14:38
|s/l
|201
|10.00
|1.7539
|1.7539
|0.0000
|-150.00
|12402.78
|576
|2006.02.08 00:59
|buy
|202
|10.00
|1.7447
|1.7432
|0.0000
|577
|2006.02.08 03:18
|modify
|202
|10.00
|1.7447
|1.7432
|0.0000
|578
|2006.02.08 03:18
|modify
|202
|10.00
|1.7447
|1.7433
|0.0000
|579
|2006.02.08 06:28
|modify
|202
|10.00
|1.7447
|1.7434
|0.0000
|580
|2006.02.08 08:18
|s/l
|202
|10.00
|1.743364
|1.7434
|0.0000
|-133.57
|12269.21
|581
|2006.02.08 18:59
|sell
|203
|10.00
|1.7414
|1.7429
|0.0000
|582
|2006.02.08 19:00
|close
|203
|10.00
|1.7405
|1.7429
|0.0000
|90.00
|12359.21
|583
|2006.02.09 13:00
|sell
|204
|10.00
|1.7425
|1.7440
|0.0000
|584
|2006.02.09 13:19
|close
|204
|10.00
|1.7414
|1.7440
|0.0000
|110.00
|12469.21
|585
|2006.02.09 13:59
|sell
|205
|10.00
|1.7422
|1.7437
|0.0000
|586
|2006.02.09 14:00
|close
|205
|10.00
|1.7407
|1.7437
|0.0000
|149.99
|12619.20
|587
|2006.02.09 20:12
|sell
|206
|10.00
|1.7414
|1.7429
|0.0000
|588
|2006.02.09 20:59
|close
|206
|10.00
|1.7399
|1.7429
|0.0000
|150.00
|12769.20
|589
|2006.02.10 00:41
|buy
|207
|10.00
|1.7436
|1.7421
|0.0000
|590
|2006.02.10 00:59
|s/l
|207
|10.00
|1.7421
|1.7421
|0.0000
|-150.00
|12619.20
|591
|2006.02.10 14:50
|buy
|208
|10.00
|1.7546
|1.7531
|0.0000
|592
|2006.02.10 14:55
|close
|208
|10.00
|1.7564
|1.7531
|0.0000
|180.00
|12799.20
|593
|2006.02.10 15:59
|buy
|209
|10.00
|1.7454
|1.7439
|0.0000
|594
|2006.02.10 16:54
|s/l
|209
|10.00
|1.7439
|1.7439
|0.0000
|-150.00
|12649.20
|595
|2006.02.13 04:59
|sell
|210
|10.00
|1.7434
|1.7449
|0.0000
|596
|2006.02.13 07:04
|modify
|210
|10.00
|1.7434
|1.7448
|0.0000
|597
|2006.02.13 07:48
|modify
|210
|10.00
|1.7434
|1.7447
|0.0000
|598
|2006.02.13 08:00
|modify
|210
|10.00
|1.7434
|1.7446
|0.0000
|599
|2006.02.13 08:01
|modify
|210
|10.00
|1.7434
|1.7445
|0.0000
|600
|2006.02.13 08:19
|modify
|210
|10.00
|1.7434
|1.7444
|0.0000
|601
|2006.02.13 08:19
|close
|210
|10.00
|1.7422
|1.7444
|0.0000
|120.00
|12769.20
|602
|2006.02.13 14:59
|sell
|211
|10.00
|1.7416
|1.7431
|0.0000
|603
|2006.02.13 15:33
|modify
|211
|10.00
|1.7416
|1.7431
|0.0000
|604
|2006.02.13 15:59
|s/l
|211
|10.00
|1.743057
|1.7431
|0.0000
|-145.71
|12623.49
|605
|2006.02.14 00:01
|buy
|212
|10.00
|1.7418
|1.7403
|0.0000
|606
|2006.02.14 00:17
|modify
|212
|10.00
|1.7418
|1.7404
|0.0000
|607
|2006.02.14 00:17
|close
|212
|10.00
|1.7429
|1.7404
|0.0000
|110.00
|12733.49
|608
|2006.02.14 00:59
|buy
|213
|10.00
|1.7418
|1.7403
|0.0000
|609
|2006.02.14 05:00
|modify
|213
|10.00
|1.7418
|1.7404
|0.0000
|610
|2006.02.14 06:00
|modify
|213
|10.00
|1.7418
|1.7404
|0.0000
|611
|2006.02.14 06:59
|modify
|213
|10.00
|1.7418
|1.7420
|0.0000
|612
|2006.02.14 06:59
|close
|213
|10.00
|1.7439
|1.7420
|0.0000
|210.00
|12943.49
|613
|2006.02.14 07:00
|buy
|214
|10.00
|1.7425
|1.7410
|0.0000
|614
|2006.02.14 07:14
|modify
|214
|10.00
|1.7425
|1.7412
|0.0000
|615
|2006.02.14 07:15
|modify
|214
|10.00
|1.7425
|1.7413
|0.0000
|616
|2006.02.14 07:15
|modify
|214
|10.00
|1.7425
|1.7415
|0.0000
|617
|2006.02.14 07:16
|modify
|214
|10.00
|1.7425
|1.7415
|0.0000
|618
|2006.02.14 07:16
|modify
|214
|10.00
|1.7425
|1.7416
|0.0000
|619
|2006.02.14 07:19
|modify
|214
|10.00
|1.7425
|1.7416
|0.0000
|620
|2006.02.14 07:19
|modify
|214
|10.00
|1.7425
|1.7417
|0.0000
|621
|2006.02.14 07:19
|modify
|214
|10.00
|1.7425
|1.7417
|0.0000
|622
|2006.02.14 07:44
|modify
|214
|10.00
|1.7425
|1.7418
|0.0000
|623
|2006.02.14 07:44
|modify
|214
|10.00
|1.7425
|1.7420
|0.0000
|624
|2006.02.14 07:44
|modify
|214
|10.00
|1.7425
|1.7422
|0.0000
|625
|2006.02.14 07:44
|close
|214
|10.00
|1.7441
|1.7422
|0.0000
|160.00
|13103.49
|626
|2006.02.14 16:00
|sell
|215
|10.00
|1.7315
|1.7330
|0.0000
|627
|2006.02.14 16:20
|close
|215
|10.00
|1.7302
|1.7330
|0.0000
|130.00
|13233.49
|628
|2006.02.14 16:59
|sell
|216
|10.00
|1.7334
|1.7349
|0.0000
|629
|2006.02.14 18:34
|s/l
|216
|10.00
|1.7349
|1.7349
|0.0000
|-150.00
|13083.49
|630
|2006.02.14 19:59
|sell
|217
|10.00
|1.7355
|1.7370
|0.0000
|631
|2006.02.14 20:59
|s/l
|217
|10.00
|1.7370
|1.7370
|0.0000
|-150.00
|12933.49
|632
|2006.02.16 10:00
|sell
|218
|10.00
|1.7359
|1.7374
|0.0000
|633
|2006.02.16 10:30
|modify
|218
|10.00
|1.7359
|1.7368
|0.0000
|634
|2006.02.16 10:30
|modify
|218
|10.00
|1.7359
|1.7359
|0.0000
|635
|2006.02.16 10:30
|close
|218
|10.00
|1.7338
|1.7359
|0.0000
|210.00
|13143.49
|636
|2006.02.16 10:30
|sell
|219
|10.00
|1.7346
|1.7361
|0.0000
|637
|2006.02.16 10:30
|modify
|219
|10.00
|1.7346
|1.7359
|0.0000
|638
|2006.02.16 10:30
|s/l
|219
|10.00
|1.73595
|1.7359
|0.0000
|-135.00
|13008.49
|639
|2006.02.16 10:30
|sell
|220
|10.00
|1.7359
|1.7374
|0.0000
|640
|2006.02.16 10:30
|modify
|220
|10.00
|1.7359
|1.7359
|0.0000
|641
|2006.02.16 10:30
|close
|220
|10.00
|1.7338
|1.7359
|0.0000
|210.00
|13218.49
|642
|2006.02.17 01:59
|buy
|221
|10.00
|1.7367
|1.7352
|0.0000
|643
|2006.02.17 03:59
|s/l
|221
|10.00
|1.7352
|1.7352
|0.0000
|-150.00
|13068.49
|644
|2006.02.20 05:00
|buy
|222
|10.00
|1.7444
|1.7429
|0.0000
|645
|2006.02.20 08:59
|s/l
|222
|10.00
|1.7429
|1.7429
|0.0000
|-150.00
|12918.49
|646
|2006.02.20 08:59
|buy
|223
|10.00
|1.7420
|1.7405
|0.0000
|647
|2006.02.20 09:00
|modify
|223
|10.00
|1.7420
|1.7420
|0.0000
|648
|2006.02.20 09:00
|close
|223
|10.00
|1.7441
|1.7420
|0.0000
|210.00
|13128.49
|649
|2006.02.20 09:00
|sell
|224
|10.00
|1.7441
|1.7456
|0.0000
|650
|2006.02.20 09:20
|modify
|224
|10.00
|1.7441
|1.7455
|0.0000
|651
|2006.02.20 09:20
|modify
|224
|10.00
|1.7441
|1.7449
|0.0000
|652
|2006.02.20 09:20
|close
|224
|10.00
|1.7428
|1.7449
|0.0000
|129.99
|13258.48
|653
|2006.02.20 09:30
|sell
|225
|10.00
|1.7425
|1.7440
|0.0000
|654
|2006.02.20 09:37
|modify
|225
|10.00
|1.7425
|1.7439
|0.0000
|655
|2006.02.20 10:58
|s/l
|225
|10.00
|1.743943
|1.7439
|0.0000
|-144.29
|13114.19
|656
|2006.02.21 10:02
|sell
|226
|10.00
|1.7434
|1.7449
|0.0000
|657
|2006.02.21 10:07
|modify
|226
|10.00
|1.7434
|1.7448
|0.0000
|658
|2006.02.21 10:17
|modify
|226
|10.00
|1.7434
|1.7447
|0.0000
|659
|2006.02.21 10:21
|modify
|226
|10.00
|1.7434
|1.7446
|0.0000
|660
|2006.02.21 10:21
|modify
|226
|10.00
|1.7434
|1.7445
|0.0000
|661
|2006.02.21 10:21
|modify
|226
|10.00
|1.7434
|1.7445
|0.0000
|662
|2006.02.21 10:21
|close
|226
|10.00
|1.7426
|1.7445
|0.0000
|80.00
|13194.19
|663
|2006.02.21 15:56
|buy
|227
|10.00
|1.7449
|1.7434
|0.0000
|664
|2006.02.21 15:59
|s/l
|227
|10.00
|1.7434
|1.7434
|0.0000
|-150.00
|13044.19
|665
|2006.02.21 15:59
|buy
|228
|10.00
|1.7433
|1.7418
|0.0000
|666
|2006.02.21 16:00
|modify
|228
|10.00
|1.7433
|1.7427
|0.0000
|667
|2006.02.21 16:00
|close
|228
|10.00
|1.7450
|1.7427
|0.0000
|170.00
|13214.19
|668
|2006.02.21 17:20
|buy
|229
|10.00
|1.7437
|1.7422
|0.0000
|669
|2006.02.21 17:58
|modify
|229
|10.00
|1.7437
|1.7426
|0.0000
|670
|2006.02.21 17:58
|close
|229
|10.00
|1.7450
|1.7426
|0.0000
|130.00
|13344.19
|671
|2006.02.22 03:59
|buy
|230
|10.00
|1.7457
|1.7442
|0.0000
|672
|2006.02.22 07:09
|modify
|230
|10.00
|1.7457
|1.7443
|0.0000
|673
|2006.02.22 08:34
|s/l
|230
|10.00
|1.744286
|1.7443
|0.0000
|-141.43
|13202.76
|674
|2006.02.22 12:00
|sell
|231
|10.00
|1.7410
|1.7425
|0.0000
|675
|2006.02.22 12:21
|modify
|231
|10.00
|1.7410
|1.7424
|0.0000
|676
|2006.02.22 13:01
|modify
|231
|10.00
|1.7410
|1.7423
|0.0000
|677
|2006.02.22 13:04
|modify
|231
|10.00
|1.7410
|1.7422
|0.0000
|678
|2006.02.22 14:10
|modify
|231
|10.00
|1.7410
|1.7421
|0.0000
|679
|2006.02.22 14:10
|close
|231
|10.00
|1.7397
|1.7421
|0.0000
|130.01
|13332.77
|680
|2006.02.22 16:59
|sell
|232
|10.00
|1.7429
|1.7444
|0.0000
|681
|2006.02.22 23:59
|s/l
|232
|10.00
|1.7444
|1.7444
|0.0000
|-150.00
|13182.77
|682
|2006.02.24 16:37
|sell
|233
|10.00
|1.7460
|1.7475
|0.0000
|683
|2006.02.24 17:00
|modify
|233
|10.00
|1.7460
|1.7475
|0.0000
|684
|2006.02.24 17:00
|close
|233
|10.00
|1.7447
|1.7475
|0.0000
|130.00
|13312.77
|685
|2006.02.27 00:00
|sell
|234
|10.00
|1.7422
|1.7437
|0.0000
|686
|2006.02.27 00:22
|close
|234
|10.00
|1.7414
|1.7437
|0.0000
|79.99
|13392.76
|687
|2006.02.27 00:40
|sell
|235
|10.00
|1.7409
|1.7424
|0.0000
|688
|2006.02.27 01:59
|s/l
|235
|10.00
|1.7424
|1.7424
|0.0000
|-150.00
|13242.76
|689
|2006.02.27 12:59
|sell
|236
|10.00
|1.7407
|1.7422
|0.0000
|690
|2006.02.27 15:02
|modify
|236
|10.00
|1.7407
|1.7421
|0.0000
|691
|2006.02.27 15:02
|modify
|236
|10.00
|1.7407
|1.7421
|0.0000
|692
|2006.02.27 15:05
|modify
|236
|10.00
|1.7407
|1.7420
|0.0000
|693
|2006.02.27 15:06
|modify
|236
|10.00
|1.7407
|1.7420
|0.0000
|694
|2006.02.27 15:09
|modify
|236
|10.00
|1.7407
|1.7418
|0.0000
|695
|2006.02.27 15:09
|close
|236
|10.00
|1.7395
|1.7418
|0.0000
|120.00
|13362.76
|696
|2006.02.27 18:24
|sell
|237
|10.00
|1.7399
|1.7414
|0.0000
|697
|2006.02.27 18:42
|modify
|237
|10.00
|1.7399
|1.7414
|0.0000
|698
|2006.02.27 18:42
|close
|237
|10.00
|1.7389
|1.7414
|0.0000
|100.00
|13462.76
|699
|2006.02.28 14:09
|buy
|238
|10.00
|1.7468
|1.7453
|0.0000
|700
|2006.02.28 14:15
|close
|238
|10.00
|1.7476
|1.7453
|0.0000
|80.00
|13542.76
|701
|2006.03.01 14:02
|buy
|239
|10.00
|1.7561
|1.7546
|0.0000
|702
|2006.03.01 14:07
|modify
|239
|10.00
|1.7561
|1.7548
|0.0000
|703
|2006.03.01 14:32
|modify
|239
|10.00
|1.7561
|1.7548
|0.0000
|704
|2006.03.01 14:32
|modify
|239
|10.00
|1.7561
|1.7550
|0.0000
|705
|2006.03.01 14:32
|modify
|239
|10.00
|1.7561
|1.7551
|0.0000
|706
|2006.03.01 14:32
|close
|239
|10.00
|1.7574
|1.7551
|0.0000
|130.00
|13672.76
|707
|2006.03.01 14:59
|buy
|240
|10.00
|1.7569
|1.7554
|0.0000
|708
|2006.03.01 15:59
|s/l
|240
|10.00
|1.7554
|1.7554
|0.0000
|-150.00
|13522.76
|709
|2006.03.01 17:41
|sell
|241
|10.00
|1.7498
|1.7513
|0.0000
|710
|2006.03.01 17:48
|close
|241
|10.00
|1.7489
|1.7513
|0.0000
|90.00
|13612.76
|711
|2006.03.01 17:59
|sell
|242
|10.00
|1.7494
|1.7509
|0.0000
|712
|2006.03.01 18:00
|modify
|242
|10.00
|1.7494
|1.7508
|0.0000
|713
|2006.03.01 18:00
|close
|242
|10.00
|1.7476
|1.7508
|0.0000
|180.00
|13792.76
|714
|2006.03.02 15:14
|sell
|243
|10.00
|1.7460
|1.7475
|0.0000
|715
|2006.03.02 16:04
|s/l
|243
|10.00
|1.7475
|1.7475
|0.0000
|-150.00
|13642.76
|716
|2006.03.03 15:39
|buy
|244
|10.00
|1.7571
|1.7556
|0.0000
|717
|2006.03.03 15:58
|modify
|244
|10.00
|1.7571
|1.7556
|0.0000
|718
|2006.03.03 15:58
|modify
|244
|10.00
|1.7571
|1.7562
|0.0000
|719
|2006.03.03 15:58
|close
|244
|10.00
|1.7585
|1.7562
|0.0000
|140.00
|13782.76
|720
|2006.03.03 15:59
|buy
|245
|10.00
|1.7518
|1.7503
|0.0000
|721
|2006.03.03 16:04
|modify
|245
|10.00
|1.7518
|1.7516
|0.0000
|722
|2006.03.03 16:04
|close
|245
|10.00
|1.7542
|1.7516
|0.0000
|240.00
|14022.76
|723
|2006.03.06 08:00
|buy
|246
|10.00
|1.7583
|1.7568
|0.0000
|724
|2006.03.06 08:06
|modify
|246
|10.00
|1.7583
|1.7568
|0.0000
|725
|2006.03.06 08:06
|close
|246
|10.00
|1.7591
|1.7568
|0.0000
|80.00
|14102.76
|726
|2006.03.07 05:50
|sell
|247
|10.00
|1.7466
|1.7481
|0.0000
|727
|2006.03.07 05:57
|close
|247
|10.00
|1.7454
|1.7481
|0.0000
|120.00
|14222.76
|728
|2006.03.07 05:59
|sell
|248
|10.00
|1.7462
|1.7477
|0.0000
|729
|2006.03.07 07:59
|modify
|248
|10.00
|1.7462
|1.7475
|0.0000
|730
|2006.03.07 07:59
|close
|248
|10.00
|1.7449
|1.7475
|0.0000
|130.00
|14352.76
|731
|2006.03.07 23:08
|sell
|249
|10.00
|1.7361
|1.7376
|0.0000
|732
|2006.03.08 01:36
|modify
|249
|10.00
|1.7361
|1.7374
|0.0000
|733
|2006.03.08 01:36
|close
|249
|10.00
|1.7350
|1.7374
|0.0000
|112.15
|14464.91
|734
|2006.03.08 08:19
|buy
|250
|10.00
|1.7380
|1.7365
|0.0000
|735
|2006.03.08 08:20
|modify
|250
|10.00
|1.7380
|1.7366
|0.0000
|736
|2006.03.08 08:20
|modify
|250
|10.00
|1.7380
|1.7367
|0.0000
|737
|2006.03.08 08:20
|modify
|250
|10.00
|1.7380
|1.7368
|0.0000
|738
|2006.03.08 08:20
|modify
|250
|10.00
|1.7380
|1.7370
|0.0000
|739
|2006.03.08 08:27
|modify
|250
|10.00
|1.7380
|1.7373
|0.0000
|740
|2006.03.08 08:27
|modify
|250
|10.00
|1.7380
|1.7373
|0.0000
|741
|2006.03.08 08:28
|modify
|250
|10.00
|1.7380
|1.7375
|0.0000
|742
|2006.03.08 08:28
|close
|250
|10.00
|1.7394
|1.7375
|0.0000
|140.00
|14604.91
|743
|2006.03.08 08:38
|buy
|251
|10.00
|1.7402
|1.7387
|0.0000
|744
|2006.03.08 08:57
|modify
|251
|10.00
|1.7402
|1.7388
|0.0000
|745
|2006.03.08 08:57
|modify
|251
|10.00
|1.7402
|1.7392
|0.0000
|746
|2006.03.08 08:57
|modify
|251
|10.00
|1.7402
|1.7394
|0.0000
|747
|2006.03.08 08:59
|s/l
|251
|10.00
|1.739379
|1.7394
|0.0000
|-82.14
|14522.77
|748
|2006.03.08 08:59
|buy
|252
|10.00
|1.7386
|1.7371
|0.0000
|749
|2006.03.08 09:04
|modify
|252
|10.00
|1.7386
|1.7384
|0.0000
|750
|2006.03.08 09:04
|close
|252
|10.00
|1.7405
|1.7384
|0.0000
|190.00
|14712.77
|751
|2006.03.08 14:12
|sell
|253
|10.00
|1.7370
|1.7385
|0.0000
|752
|2006.03.08 14:55
|modify
|253
|10.00
|1.7370
|1.7384
|0.0000
|753
|2006.03.08 14:55
|modify
|253
|10.00
|1.7370
|1.7382
|0.0000
|754
|2006.03.08 14:55
|close
|253
|10.00
|1.7356
|1.7382
|0.0000
|140.00
|14852.77
|755
|2006.03.09 00:00
|sell
|254
|10.00
|1.7382
|1.7397
|0.0000
|756
|2006.03.09 00:15
|modify
|254
|10.00
|1.7382
|1.7397
|0.0000
|757
|2006.03.09 00:42
|modify
|254
|10.00
|1.7382
|1.7395
|0.0000
|758
|2006.03.09 00:42
|modify
|254
|10.00
|1.7382
|1.7395
|0.0000
|759
|2006.03.09 00:46
|modify
|254
|10.00
|1.7382
|1.7391
|0.0000
|760
|2006.03.09 00:46
|close
|254
|10.00
|1.7367
|1.7391
|0.0000
|149.99
|15002.76
|761
|2006.03.10 09:52
|buy
|255
|10.00
|1.7380
|1.7365
|0.0000
|762
|2006.03.10 09:53
|modify
|255
|10.00
|1.7380
|1.7365
|0.0000
|763
|2006.03.10 09:56
|modify
|255
|10.00
|1.7380
|1.7366
|0.0000
|764
|2006.03.10 09:56
|modify
|255
|10.00
|1.7380
|1.7367
|0.0000
|765
|2006.03.10 09:56
|modify
|255
|10.00
|1.7380
|1.7370
|0.0000
|766
|2006.03.10 09:56
|close
|255
|10.00
|1.7387
|1.7370
|0.0000
|70.00
|15072.76
|767
|2006.03.10 14:33
|sell
|256
|10.00
|1.7321
|1.7336
|0.0000
|768
|2006.03.10 14:46
|modify
|256
|10.00
|1.7321
|1.7334
|0.0000
|769
|2006.03.10 14:46
|close
|256
|10.00
|1.7310
|1.7334
|0.0000
|110.00
|15182.76
|770
|2006.03.10 15:16
|sell
|257
|10.00
|1.7268
|1.7283
|0.0000
|771
|2006.03.10 15:24
|modify
|257
|10.00
|1.7268
|1.7283
|0.0000
|772
|2006.03.10 15:24
|modify
|257
|10.00
|1.7268
|1.7282
|0.0000
|773
|2006.03.10 15:24
|modify
|257
|10.00
|1.7268
|1.7281
|0.0000
|774
|2006.03.10 15:24
|close
|257
|10.00
|1.7252
|1.7281
|0.0000
|160.00
|15342.76
|775
|2006.03.10 17:03
|sell
|258
|10.00
|1.7264
|1.7279
|0.0000
|776
|2006.03.10 18:59
|close
|258
|10.00
|1.7253
|1.7279
|0.0000
|110.00
|15452.76
|777
|2006.03.10 19:00
|sell
|259
|10.00
|1.7256
|1.7271
|0.0000
|778
|2006.03.10 19:24
|close
|259
|10.00
|1.7250
|1.7271
|0.0000
|60.00
|15512.76
|779
|2006.03.10 19:59
|sell
|260
|10.00
|1.7264
|1.7279
|0.0000
|780
|2006.03.12 23:02
|s/l
|260
|10.00
|1.7279
|1.7279
|0.0000
|-150.00
|15362.76
|781
|2006.03.13 09:33
|sell
|261
|10.00
|1.7262
|1.7277
|0.0000
|782
|2006.03.13 10:59
|s/l
|261
|10.00
|1.7277
|1.7277
|0.0000
|-150.00
|15212.76
|783
|2006.03.13 10:59
|sell
|262
|10.00
|1.7274
|1.7289
|0.0000
|784
|2006.03.13 11:32
|modify
|262
|10.00
|1.7274
|1.7287
|0.0000
|785
|2006.03.13 13:42
|modify
|262
|10.00
|1.7274
|1.7287
|0.0000
|786
|2006.03.13 13:42
|modify
|262
|10.00
|1.7274
|1.7286
|0.0000
|787
|2006.03.13 13:59
|modify
|262
|10.00
|1.7274
|1.7286
|0.0000
|788
|2006.03.13 15:59
|s/l
|262
|10.00
|1.728614
|1.7286
|0.0000
|-121.43
|15091.33
|789
|2006.03.15 10:00
|sell
|263
|10.00
|1.7454
|1.7469
|0.0000
|790
|2006.03.15 10:30
|modify
|263
|10.00
|1.7454
|1.7468
|0.0000
|791
|2006.03.15 10:30
|modify
|263
|10.00
|1.7454
|1.7448
|0.0000
|792
|2006.03.15 10:30
|close
|263
|10.00
|1.7428
|1.7448
|0.0000
|260.00
|15351.33
|793
|2006.03.15 10:30
|sell
|264
|10.00
|1.7454
|1.7469
|0.0000
|794
|2006.03.15 10:30
|modify
|264
|10.00
|1.7454
|1.7468
|0.0000
|795
|2006.03.15 10:30
|modify
|264
|10.00
|1.7454
|1.7446
|0.0000
|796
|2006.03.15 10:30
|close
|264
|10.00
|1.7426
|1.7446
|0.0000
|280.00
|15631.33
|797
|2006.03.15 10:30
|sell
|265
|10.00
|1.7446
|1.7461
|0.0000
|798
|2006.03.15 10:30
|modify
|265
|10.00
|1.7446
|1.7446
|0.0000
|799
|2006.03.15 10:30
|close
|265
|10.00
|1.7426
|1.7446
|0.0000
|200.00
|15831.33
|800
|2006.03.15 10:59
|sell
|266
|10.00
|1.7453
|1.7468
|0.0000
|801
|2006.03.15 14:59
|s/l
|266
|10.00
|1.7468
|1.7468
|0.0000
|-150.00
|15681.33
|802
|2006.03.15 15:00
|buy
|267
|10.00
|1.7449
|1.7434
|0.0000
|803
|2006.03.15 15:09
|modify
|267
|10.00
|1.7449
|1.7435
|0.0000
|804
|2006.03.15 15:09
|modify
|267
|10.00
|1.7449
|1.7436
|0.0000
|805
|2006.03.15 15:09
|close
|267
|10.00
|1.7461
|1.7436
|0.0000
|120.00
|15801.33
|806
|2006.03.15 15:10
|buy
|268
|10.00
|1.7469
|1.7454
|0.0000
|807
|2006.03.15 15:21
|modify
|268
|10.00
|1.7469
|1.7455
|0.0000
|808
|2006.03.15 15:22
|modify
|268
|10.00
|1.7469
|1.7458
|0.0000
|809
|2006.03.15 15:22
|close
|268
|10.00
|1.7483
|1.7458
|0.0000
|140.00
|15941.33
|810
|2006.03.15 20:02
|buy
|269
|10.00
|1.7477
|1.7462
|0.0000
|811
|2006.03.16 04:59
|s/l
|269
|10.00
|1.7462
|1.7462
|0.0000
|-160.50
|15780.83
|812
|2006.03.20 08:18
|buy
|270
|10.00
|1.7565
|1.7550
|0.0000
|813
|2006.03.20 08:59
|modify
|270
|10.00
|1.7565
|1.7556
|0.0000
|814
|2006.03.20 08:59
|close
|270
|10.00
|1.7578
|1.7556
|0.0000
|130.00
|15910.83
|815
|2006.03.20 12:04
|sell
|271
|10.00
|1.7559
|1.7574
|0.0000
|816
|2006.03.20 13:02
|modify
|271
|10.00
|1.7559
|1.7571
|0.0000
|817
|2006.03.20 13:02
|close
|271
|10.00
|1.7546
|1.7571
|0.0000
|130.00
|16040.83
|818
|2006.03.21 03:06
|sell
|272
|10.00
|1.7543
|1.7558
|0.0000
|819
|2006.03.21 03:30
|modify
|272
|10.00
|1.7543
|1.7557
|0.0000
|820
|2006.03.21 03:30
|modify
|272
|10.00
|1.7543
|1.7557
|0.0000
|821
|2006.03.21 03:31
|modify
|272
|10.00
|1.7543
|1.7556
|0.0000
|822
|2006.03.21 03:46
|modify
|272
|10.00
|1.7543
|1.7556
|0.0000
|823
|2006.03.21 03:48
|modify
|272
|10.00
|1.7543
|1.7555
|0.0000
|824
|2006.03.21 03:49
|modify
|272
|10.00
|1.7543
|1.7554
|0.0000
|825
|2006.03.21 03:49
|close
|272
|10.00
|1.7532
|1.7554
|0.0000
|110.00
|16150.83
|826
|2006.03.21 11:00
|sell
|273
|10.00
|1.7495
|1.7510
|0.0000
|827
|2006.03.21 11:35
|modify
|273
|10.00
|1.7495
|1.7509
|0.0000
|828
|2006.03.21 11:36
|modify
|273
|10.00
|1.7495
|1.7508
|0.0000
|829
|2006.03.21 11:36
|close
|273
|10.00
|1.7483
|1.7508
|0.0000
|120.00
|16270.83
|830
|2006.03.21 11:59
|sell
|274
|10.00
|1.7493
|1.7508
|0.0000
|831
|2006.03.21 12:11
|modify
|274
|10.00
|1.7493
|1.7508
|0.0000
|832
|2006.03.21 15:05
|close
|274
|10.00
|1.7481
|1.7508
|0.0000
|120.00
|16390.83
|833
|2006.03.22 13:00
|sell
|275
|10.00
|1.7471
|1.7486
|0.0000
|834
|2006.03.22 13:42
|modify
|275
|10.00
|1.7471
|1.7484
|0.0000
|835
|2006.03.22 13:45
|modify
|275
|10.00
|1.7471
|1.7484
|0.0000
|836
|2006.03.22 13:46
|modify
|275
|10.00
|1.7471
|1.7483
|0.0000
|837
|2006.03.22 13:46
|close
|275
|10.00
|1.7461
|1.7483
|0.0000
|100.00
|16490.83
|838
|2006.03.22 13:59
|sell
|276
|10.00
|1.7483
|1.7498
|0.0000
|839
|2006.03.22 15:27
|s/l
|276
|10.00
|1.7498
|1.7498
|0.0000
|-150.00
|16340.83
|840
|2006.03.22 16:00
|sell
|277
|10.00
|1.7490
|1.7505
|0.0000
|841
|2006.03.22 16:58
|close
|277
|10.00
|1.7480
|1.7505
|0.0000
|100.00
|16440.83
|842
|2006.03.23 16:20
|sell
|278
|10.00
|1.7374
|1.7389
|0.0000
|843
|2006.03.23 16:26
|modify
|278
|10.00
|1.7374
|1.7388
|0.0000
|844
|2006.03.23 16:26
|close
|278
|10.00
|1.7361
|1.7388
|0.0000
|130.00
|16570.83
|845
|2006.03.23 16:59
|sell
|279
|10.00
|1.7367
|1.7382
|0.0000
|846
|2006.03.23 17:14
|close
|279
|10.00
|1.7353
|1.7382
|0.0000
|140.00
|16710.83
|847
|2006.03.27 14:00
|buy
|280
|10.00
|1.7476
|1.7461
|0.0000
|848
|2006.03.27 21:02
|s/l
|280
|10.00
|1.7461
|1.7461
|0.0000
|-150.00
|16560.83
|849
|2006.03.28 14:00
|buy
|281
|10.00
|1.7495
|1.7480
|0.0000
|850
|2006.03.28 14:04
|modify
|281
|10.00
|1.7495
|1.7481
|0.0000
|851
|2006.03.28 15:24
|modify
|281
|10.00
|1.7495
|1.7481
|0.0000
|852
|2006.03.28 15:24
|close
|281
|10.00
|1.7509
|1.7481
|0.0000
|140.00
|16700.83
|853
|2006.03.29 13:18
|sell
|282
|10.00
|1.7357
|1.7372
|0.0000
|854
|2006.03.29 13:59
|modify
|282
|10.00
|1.7357
|1.7351
|0.0000
|855
|2006.03.29 13:59
|close
|282
|10.00
|1.7328
|1.7351
|0.0000
|290.00
|16990.83
|856
|2006.03.29 14:37
|sell
|283
|10.00
|1.7341
|1.7356
|0.0000
|857
|2006.03.29 15:35
|s/l
|283
|10.00
|1.7356
|1.7356
|0.0000
|-150.00
|16840.83
|858
|2006.03.30 05:00
|buy
|284
|10.00
|1.7398
|1.7383
|0.0000
|859
|2006.03.30 05:59
|modify
|284
|10.00
|1.7398
|1.7387
|0.0000
|860
|2006.03.30 05:59
|close
|284
|10.00
|1.7410
|1.7387
|0.0000
|120.00
|16960.83
|861
|2006.03.30 12:00
|buy
|285
|10.00
|1.7395
|1.7380
|0.0000
|862
|2006.03.30 13:22
|modify
|285
|10.00
|1.7395
|1.7381
|0.0000
|863
|2006.03.30 13:22
|modify
|285
|10.00
|1.7395
|1.7384
|0.0000
|864
|2006.03.30 13:22
|close
|285
|10.00
|1.7408
|1.7384
|0.0000
|130.00
|17090.83
|865
|2006.04.05 08:00
|buy
|286
|10.00
|1.7582
|1.7567
|0.0000
|866
|2006.04.05 08:08
|s/l
|286
|10.00
|1.7567
|1.7567
|0.0000
|-150.00
|16940.83
|867
|2006.04.05 08:08
|buy
|287
|10.00
|1.7571
|1.7556
|0.0000
|868
|2006.04.05 08:21
|modify
|287
|10.00
|1.7571
|1.7558
|0.0000
|869
|2006.04.05 08:21
|modify
|287
|10.00
|1.7571
|1.7559
|0.0000
|870
|2006.04.05 08:21
|close
|287
|10.00
|1.7582
|1.7559
|0.0000
|110.00
|17050.83
|871
|2006.04.05 08:59
|buy
|288
|10.00
|1.7541
|1.7526
|0.0000
|872
|2006.04.05 10:59
|s/l
|288
|10.00
|1.7526
|1.7526
|0.0000
|-150.00
|16900.83
|873
|2006.04.05 16:00
|sell
|289
|10.00
|1.7515
|1.7530
|0.0000
|874
|2006.04.05 16:03
|s/l
|289
|10.00
|1.7530
|1.7530
|0.0000
|-150.00
|16750.83
|875
|2006.04.05 16:59
|sell
|290
|10.00
|1.7522
|1.7537
|0.0000
|876
|2006.04.05 17:59
|s/l
|290
|10.00
|1.7537
|1.7537
|0.0000
|-150.00
|16600.83
|877
|2006.04.06 13:59
|buy
|291
|10.00
|1.7527
|1.7512
|0.0000
|878
|2006.04.06 14:47
|s/l
|291
|10.00
|1.7512
|1.7512
|0.0000
|-150.00
|16450.83
|879
|2006.04.07 15:59
|sell
|292
|10.00
|1.7428
|1.7443
|0.0000
|880
|2006.04.07 15:59
|modify
|292
|10.00
|1.7428
|1.7441
|0.0000
|881
|2006.04.07 15:59
|close
|292
|10.00
|1.7408
|1.7441
|0.0000
|200.00
|16650.83
|882
|2006.04.10 18:00
|sell
|293
|10.00
|1.7404
|1.7419
|0.0000
|883
|2006.04.10 18:59
|s/l
|293
|10.00
|1.7419
|1.7419
|0.0000
|-150.00
|16500.83
|884
|2006.04.11 15:00
|buy
|294
|10.00
|1.7448
|1.7433
|0.0000
|885
|2006.04.11 15:32
|close
|294
|10.00
|1.7458
|1.7433
|0.0000
|100.00
|16600.83
|886
|2006.04.17 13:55
|buy
|295
|10.00
|1.7672
|1.7657
|0.0000
|887
|2006.04.17 13:59
|modify
|295
|10.00
|1.7672
|1.7661
|0.0000
|888
|2006.04.17 13:59
|close
|295
|10.00
|1.7690
|1.7661
|0.0000
|180.00
|16780.83
|889
|2006.04.17 15:19
|buy
|296
|10.00
|1.7705
|1.7690
|0.0000
|890
|2006.04.17 15:20
|close
|296
|10.00
|1.7716
|1.7690
|0.0000
|110.00
|16890.83
|891
|2006.04.17 15:21
|buy
|297
|10.00
|1.7719
|1.7704
|0.0000
|892
|2006.04.17 15:29
|s/l
|297
|10.00
|1.7704
|1.7704
|0.0000
|-150.00
|16740.83
|893
|2006.04.17 15:29
|buy
|298
|10.00
|1.7707
|1.7692
|0.0000
|894
|2006.04.17 17:00
|modify
|298
|10.00
|1.7707
|1.7693
|0.0000
|895
|2006.04.17 17:00
|close
|298
|10.00
|1.7727
|1.7693
|0.0000
|200.00
|16940.83
|896
|2006.04.18 14:00
|buy
|299
|10.00
|1.7757
|1.7742
|0.0000
|897
|2006.04.18 14:52
|close
|299
|10.00
|1.7767
|1.7742
|0.0000
|100.00
|17040.83
|898
|2006.04.19 10:17
|buy
|300
|10.00
|1.7844
|1.7829
|0.0000
|899
|2006.04.19 10:34
|modify
|300
|10.00
|1.7844
|1.7831
|0.0000
|900
|2006.04.19 10:34
|close
|300
|10.00
|1.7855
|1.7831
|0.0000
|110.00
|17150.83
|901
|2006.04.19 11:01
|buy
|301
|10.00
|1.7846
|1.7831
|0.0000
|902
|2006.04.19 11:12
|modify
|301
|10.00
|1.7846
|1.7831
|0.0000
|903
|2006.04.19 11:12
|modify
|301
|10.00
|1.7846
|1.7832
|0.0000
|904
|2006.04.19 11:12
|close
|301
|10.00
|1.7856
|1.7832
|0.0000
|100.00
|17250.83
|905
|2006.04.20 00:59
|buy
|302
|10.00
|1.7900
|1.7885
|0.0000
|906
|2006.04.20 03:00
|s/l
|302
|10.00
|1.7885
|1.7885
|0.0000
|-150.00
|17100.83
|907
|2006.04.24 09:08
|buy
|303
|10.00
|1.7886
|1.7871
|0.0000
|908
|2006.04.24 09:31
|close
|303
|10.00
|1.7896
|1.7871
|0.0000
|100.00
|17200.83
|909
|2006.04.25 14:00
|buy
|304
|10.00
|1.7864
|1.7849
|0.0000
|910
|2006.04.25 14:08
|modify
|304
|10.00
|1.7864
|1.7849
|0.0000
|911
|2006.04.25 14:08
|modify
|304
|10.00
|1.7864
|1.7851
|0.0000
|912
|2006.04.25 14:08
|modify
|304
|10.00
|1.7864
|1.7853
|0.0000
|913
|2006.04.25 14:08
|close
|304
|10.00
|1.7881
|1.7853
|0.0000
|170.00
|17370.83
|914
|2006.04.25 19:59
|buy
|305
|10.00
|1.7877
|1.7862
|0.0000
|915
|2006.04.25 20:44
|close
|305
|10.00
|1.7889
|1.7862
|0.0000
|120.00
|17490.83
|916
|2006.04.26 01:28
|buy
|306
|10.00
|1.7874
|1.7859
|0.0000
|917
|2006.04.26 01:48
|close
|306
|10.00
|1.7882
|1.7859
|0.0000
|80.00
|17570.83
|918
|2006.04.26 05:22
|sell
|307
|10.00
|1.7880
|1.7895
|0.0000
|919
|2006.04.26 05:51
|modify
|307
|10.00
|1.7880
|1.7895
|0.0000
|920
|2006.04.26 05:51
|close
|307
|10.00
|1.7872
|1.7895
|0.0000
|80.00
|17650.83
|921
|2006.04.26 17:59
|buy
|308
|10.00
|1.7843
|1.7828
|0.0000
|922
|2006.04.26 18:59
|close
|308
|10.00
|1.7860
|1.7828
|0.0000
|170.00
|17820.83
|923
|2006.04.27 08:00
|sell
|309
|10.00
|1.7855
|1.7870
|0.0000
|924
|2006.04.27 08:06
|modify
|309
|10.00
|1.7855
|1.7868
|0.0000
|925
|2006.04.27 08:07
|modify
|309
|10.00
|1.7855
|1.7866
|0.0000
|926
|2006.04.27 09:27
|modify
|309
|10.00
|1.7855
|1.7865
|0.0000
|927
|2006.04.27 09:27
|modify
|309
|10.00
|1.7855
|1.7864
|0.0000
|928
|2006.04.27 09:28
|modify
|309
|10.00
|1.7855
|1.7862
|0.0000
|929
|2006.04.27 09:28
|modify
|309
|10.00
|1.7855
|1.7861
|0.0000
|930
|2006.04.27 09:29
|modify
|309
|10.00
|1.7855
|1.7859
|0.0000
|931
|2006.04.27 09:29
|close
|309
|10.00
|1.7840
|1.7859
|0.0000
|150.00
|17970.83
|932
|2006.04.27 12:00
|sell
|310
|10.00
|1.7858
|1.7873
|0.0000
|933
|2006.04.27 12:02
|modify
|310
|10.00
|1.7858
|1.7873
|0.0000
|934
|2006.04.27 12:27
|modify
|310
|10.00
|1.7858
|1.7872
|0.0000
|935
|2006.04.27 12:27
|modify
|310
|10.00
|1.7858
|1.7871
|0.0000
|936
|2006.04.27 12:27
|modify
|310
|10.00
|1.7858
|1.7870
|0.0000
|937
|2006.04.27 12:27
|close
|310
|10.00
|1.7848
|1.7870
|0.0000
|100.00
|18070.83
|938
|2006.04.27 13:59
|buy
|311
|10.00
|1.7860
|1.7845
|0.0000
|939
|2006.04.27 14:57
|modify
|311
|10.00
|1.7860
|1.7847
|0.0000
|940
|2006.04.27 14:58
|modify
|311
|10.00
|1.7860
|1.7849
|0.0000
|941
|2006.04.27 14:58
|close
|311
|10.00
|1.7875
|1.7849
|0.0000
|150.00
|18220.83
|942
|2006.04.27 15:59
|buy
|312
|10.00
|1.7988
|1.7973
|0.0000
|943
|2006.04.27 15:59
|close
|312
|10.00
|1.8011
|1.7973
|0.0000
|230.00
|18450.83
|944
|2006.05.01 12:00
|buy
|313
|10.00
|1.8258
|1.8243
|0.0000
|945
|2006.05.01 12:59
|modify
|313
|10.00
|1.8258
|1.8303
|0.0000
|946
|2006.05.01 12:59
|close
|313
|10.00
|1.8322
|1.8303
|0.0000
|640.00
|19090.83
|947
|2006.05.01 14:56
|buy
|314
|10.00
|1.8315
|1.8300
|0.0000
|948
|2006.05.01 14:57
|modify
|314
|10.00
|1.8315
|1.8303
|0.0000
|949
|2006.05.01 14:57
|close
|314
|10.00
|1.8333
|1.8303
|0.0000
|180.00
|19270.83
|950
|2006.05.01 14:57
|buy
|315
|10.00
|1.8329
|1.8314
|0.0000
|951
|2006.05.01 15:59
|s/l
|315
|10.00
|1.8314
|1.8314
|0.0000
|-150.00
|19120.83
|952
|2006.05.01 15:59
|buy
|316
|10.00
|1.8287
|1.8272
|0.0000
|953
|2006.05.01 19:59
|s/l
|316
|10.00
|1.8272
|1.8272
|0.0000
|-150.00
|18970.83
|954
|2006.05.02 07:00
|sell
|317
|10.00
|1.8238
|1.8253
|0.0000
|955
|2006.05.02 07:59
|close
|317
|10.00
|1.8229
|1.8253
|0.0000
|90.00
|19060.83
|956
|2006.05.02 16:00
|buy
|318
|10.00
|1.8387
|1.8372
|0.0000
|957
|2006.05.02 16:37
|close
|318
|10.00
|1.8399
|1.8372
|0.0000
|120.00
|19180.83
|958
|2006.05.02 16:37
|buy
|319
|10.00
|1.8390
|1.8375
|0.0000
|959
|2006.05.02 16:55
|close
|319
|10.00
|1.8402
|1.8375
|0.0000
|120.00
|19300.83
|960
|2006.05.02 16:59
|buy
|320
|10.00
|1.8384
|1.8369
|0.0000
|961
|2006.05.02 17:00
|close
|320
|10.00
|1.8393
|1.8369
|0.0000
|90.00
|19390.83
|962
|2006.05.03 07:01
|buy
|321
|10.00
|1.8427
|1.8412
|0.0000
|963
|2006.05.03 07:59
|s/l
|321
|10.00
|1.8412
|1.8412
|0.0000
|-150.00
|19240.83
|964
|2006.05.03 07:59
|buy
|322
|10.00
|1.8385
|1.8370
|0.0000
|965
|2006.05.03 08:00
|close
|322
|10.00
|1.8394
|1.8370
|0.0000
|90.00
|19330.83
|966
|2006.05.03 16:59
|buy
|323
|10.00
|1.8427
|1.8412
|0.0000
|967
|2006.05.03 17:03
|s/l
|323
|10.00
|1.8412
|1.8412
|0.0000
|-150.00
|19180.83
|968
|2006.05.04 07:00
|sell
|324
|10.00
|1.8388
|1.8403
|0.0000
|969
|2006.05.04 07:59
|modify
|324
|10.00
|1.8388
|1.8403
|0.0000
|970
|2006.05.04 08:27
|modify
|324
|10.00
|1.8388
|1.8400
|0.0000
|971
|2006.05.04 08:28
|modify
|324
|10.00
|1.8388
|1.8399
|0.0000
|972
|2006.05.04 08:28
|close
|324
|10.00
|1.8374
|1.8399
|0.0000
|140.00
|19320.83
|973
|2006.05.04 16:05
|buy
|325
|10.00
|1.8466
|1.8451
|0.0000
|974
|2006.05.04 16:19
|close
|325
|10.00
|1.8475
|1.8451
|0.0000
|90.00
|19410.83
|975
|2006.05.04 16:20
|buy
|326
|10.00
|1.8479
|1.8464
|0.0000
|976
|2006.05.04 16:22
|close
|326
|10.00
|1.8488
|1.8464
|0.0000
|90.00
|19500.83
|977
|2006.05.04 16:27
|buy
|327
|10.00
|1.8479
|1.8464
|0.0000
|978
|2006.05.04 16:45
|close
|327
|10.00
|1.8488
|1.8464
|0.0000
|90.00
|19590.83
|979
|2006.05.04 20:08
|buy
|328
|10.00
|1.8513
|1.8498
|0.0000
|980
|2006.05.04 20:10
|close
|328
|10.00
|1.8531
|1.8498
|0.0000
|180.00
|19770.83
|981
|2006.05.04 20:59
|buy
|329
|10.00
|1.8519
|1.8504
|0.0000
|982
|2006.05.04 21:34
|close
|329
|10.00
|1.8533
|1.8504
|0.0000
|140.00
|19910.83
|983
|2006.05.05 14:31
|buy
|330
|10.00
|1.8567
|1.8552
|0.0000
|984
|2006.05.05 14:31
|modify
|330
|10.00
|1.8567
|1.8564
|0.0000
|985
|2006.05.05 14:31
|close
|330
|10.00
|1.8597
|1.8564
|0.0000
|300.00
|20210.83
|986
|2006.05.05 14:31
|buy
|331
|10.00
|1.8581
|1.8566
|0.0000
|987
|2006.05.05 14:31
|close
|331
|10.00
|1.8597
|1.8566
|0.0000
|160.00
|20370.83
|988
|2006.05.05 14:31
|buy
|332
|10.00
|1.8585
|1.8570
|0.0000
|989
|2006.05.05 14:31
|s/l
|332
|10.00
|1.8570
|1.8570
|0.0000
|-150.00
|20220.83
|990
|2006.05.05 14:31
|buy
|333
|10.00
|1.8569
|1.8554
|0.0000
|991
|2006.05.05 14:31
|modify
|333
|10.00
|1.8569
|1.8564
|0.0000
|992
|2006.05.05 14:31
|close
|333
|10.00
|1.8597
|1.8564
|0.0000
|280.00
|20500.83
|993
|2006.05.05 14:31
|buy
|334
|10.00
|1.8581
|1.8566
|0.0000
|994
|2006.05.05 14:31
|s/l
|334
|10.00
|1.8566
|1.8566
|0.0000
|-150.00
|20350.83
|995
|2006.05.05 14:31
|buy
|335
|10.00
|1.8567
|1.8552
|0.0000
|996
|2006.05.05 14:31
|modify
|335
|10.00
|1.8567
|1.8558
|0.0000
|997
|2006.05.05 14:31
|close
|335
|10.00
|1.8591
|1.8558
|0.0000
|240.00
|20590.83
|998
|2006.05.05 14:31
|buy
|336
|10.00
|1.8567
|1.8552
|0.0000
|999
|2006.05.05 14:31
|modify
|336
|10.00
|1.8567
|1.8558
|0.0000
|1000
|2006.05.05 14:31
|close
|336
|10.00
|1.8591
|1.8558
|0.0000
|240.00
|20830.83
|1001
|2006.05.05 14:31
|buy
|337
|10.00
|1.8578
|1.8563
|0.0000
|1002
|2006.05.05 14:31
|close
|337
|10.00
|1.8596
|1.8563
|0.0000
|180.00
|21010.83
|1003
|2006.05.05 14:31
|buy
|338
|10.00
|1.8580
|1.8565
|0.0000
|1004
|2006.05.05 14:31
|close
|338
|10.00
|1.8596
|1.8565
|0.0000
|160.00
|21170.83
|1005
|2006.05.05 14:31
|buy
|339
|10.00
|1.8580
|1.8565
|0.0000
|1006
|2006.05.05 14:31
|close
|339
|10.00
|1.8596
|1.8565
|0.0000
|160.00
|21330.83
|1007
|2006.05.05 14:31
|buy
|340
|10.00
|1.8582
|1.8567
|0.0000
|1008
|2006.05.05 14:31
|s/l
|340
|10.00
|1.8567
|1.8567
|0.0000
|-150.00
|21180.83
|1009
|2006.05.05 14:31
|buy
|341
|10.00
|1.8567
|1.8552
|0.0000
|1010
|2006.05.05 14:31
|modify
|341
|10.00
|1.8567
|1.8555
|0.0000
|1011
|2006.05.05 14:31
|close
|341
|10.00
|1.8588
|1.8555
|0.0000
|210.00
|21390.83
|1012
|2006.05.05 14:31
|buy
|342
|10.00
|1.8583
|1.8568
|0.0000
|1013
|2006.05.05 14:31
|s/l
|342
|10.00
|1.8568
|1.8568
|0.0000
|-150.00
|21240.83
|1014
|2006.05.05 14:31
|buy
|343
|10.00
|1.8567
|1.8552
|0.0000
|1015
|2006.05.05 14:31
|modify
|343
|10.00
|1.8567
|1.8564
|0.0000
|1016
|2006.05.05 14:31
|close
|343
|10.00
|1.8597
|1.8564
|0.0000
|300.00
|21540.83
|1017
|2006.05.05 14:31
|buy
|344
|10.00
|1.8581
|1.8566
|0.0000
|1018
|2006.05.05 14:31
|close
|344
|10.00
|1.8597
|1.8566
|0.0000
|160.00
|21700.83
|1019
|2006.05.05 14:31
|buy
|345
|10.00
|1.8585
|1.8570
|0.0000
|1020
|2006.05.05 14:31
|s/l
|345
|10.00
|1.8570
|1.8570
|0.0000
|-150.00
|21550.83
|1021
|2006.05.05 14:31
|buy
|346
|10.00
|1.8569
|1.8554
|0.0000
|1022
|2006.05.05 14:31
|modify
|346
|10.00
|1.8569
|1.8564
|0.0000
|1023
|2006.05.05 14:31
|close
|346
|10.00
|1.8597
|1.8564
|0.0000
|280.00
|21830.83
|1024
|2006.05.05 14:31
|buy
|347
|10.00
|1.8581
|1.8566
|0.0000
|1025
|2006.05.05 14:31
|modify
|347
|10.00
|1.8581
|1.8592
|0.0000
|1026
|2006.05.05 14:31
|close
|347
|10.00
|1.8625
|1.8592
|0.0000
|440.00
|22270.83
|1027
|2006.05.05 14:31
|buy
|348
|10.00
|1.8594
|1.8579
|0.0000
|1028
|2006.05.05 14:32
|s/l
|348
|10.00
|1.8579
|1.8579
|0.0000
|-150.00
|22120.83
|1029
|2006.05.05 14:32
|buy
|349
|10.00
|1.8582
|1.8567
|0.0000
|1030
|2006.05.05 14:32
|close
|349
|10.00
|1.8598
|1.8567
|0.0000
|160.00
|22280.83
|1031
|2006.05.05 14:32
|buy
|350
|10.00
|1.8584
|1.8569
|0.0000
|1032
|2006.05.05 14:37
|s/l
|350
|10.00
|1.8569
|1.8569
|0.0000
|-150.00
|22130.83
|1033
|2006.05.05 14:37
|buy
|351
|10.00
|1.8572
|1.8557
|0.0000
|1034
|2006.05.05 14:59
|modify
|351
|10.00
|1.8572
|1.8559
|0.0000
|1035
|2006.05.05 14:59
|close
|351
|10.00
|1.8592
|1.8559
|0.0000
|200.00
|22330.83
|1036
|2006.05.08 10:18
|buy
|352
|10.00
|1.8630
|1.8615
|0.0000
|1037
|2006.05.08 10:26
|close
|352
|10.00
|1.8644
|1.8615
|0.0000
|140.00
|22470.83
|1038
|2006.05.08 10:59
|buy
|353
|10.00
|1.8642
|1.8627
|0.0000
|1039
|2006.05.08 11:02
|modify
|353
|10.00
|1.8642
|1.8632
|0.0000
|1040
|2006.05.08 11:02
|close
|353
|10.00
|1.8664
|1.8632
|0.0000
|220.00
|22690.83
|1041
|2006.05.08 12:42
|buy
|354
|10.00
|1.8630
|1.8615
|0.0000
|1042
|2006.05.08 13:59
|s/l
|354
|10.00
|1.8615
|1.8615
|0.0000
|-150.00
|22540.83
|1043
|2006.05.09 15:04
|buy
|355
|10.00
|1.8621
|1.8606
|0.0000
|1044
|2006.05.09 15:52
|close
|355
|10.00
|1.8635
|1.8606
|0.0000
|140.00
|22680.83
|1045
|2006.05.09 23:59
|buy
|356
|10.00
|1.8662
|1.8647
|0.0000
|1046
|2006.05.10 06:59
|modify
|356
|10.00
|1.8662
|1.8697
|0.0000
|1047
|2006.05.10 06:59
|close
|356
|10.00
|1.8718
|1.8697
|0.0000
|556.50
|23237.33
|1048
|2006.05.10 07:59
|buy
|357
|10.00
|1.8701
|1.8686
|0.0000
|1049
|2006.05.10 08:00
|s/l
|357
|10.00
|1.8686
|1.8686
|0.0000
|-150.00
|23087.33
|1050
|2006.05.10 08:27
|buy
|358
|10.00
|1.8660
|1.8645
|0.0000
|1051
|2006.05.10 08:39
|modify
|358
|10.00
|1.8660
|1.8645
|0.0000
|1052
|2006.05.10 08:45
|modify
|358
|10.00
|1.8660
|1.8646
|0.0000
|1053
|2006.05.10 08:45
|modify
|358
|10.00
|1.8660
|1.8649
|0.0000
|1054
|2006.05.10 08:48
|modify
|358
|10.00
|1.8660
|1.8651
|0.0000
|1055
|2006.05.10 08:49
|modify
|358
|10.00
|1.8660
|1.8653
|0.0000
|1056
|2006.05.10 08:49
|modify
|358
|10.00
|1.8660
|1.8654
|0.0000
|1057
|2006.05.10 08:49
|modify
|358
|10.00
|1.8660
|1.8655
|0.0000
|1058
|2006.05.10 08:49
|close
|358
|10.00
|1.8680
|1.8655
|0.0000
|200.00
|23287.33
|1059
|2006.05.10 08:49
|buy
|359
|10.00
|1.8683
|1.8668
|0.0000
|1060
|2006.05.10 08:50
|modify
|359
|10.00
|1.8683
|1.8668
|0.0000
|1061
|2006.05.10 08:50
|modify
|359
|10.00
|1.8683
|1.8669
|0.0000
|1062
|2006.05.10 08:51
|modify
|359
|10.00
|1.8683
|1.8670
|0.0000
|1063
|2006.05.10 08:51
|modify
|359
|10.00
|1.8683
|1.8674
|0.0000
|1064
|2006.05.10 08:51
|modify
|359
|10.00
|1.8683
|1.8675
|0.0000
|1065
|2006.05.10 08:53
|modify
|359
|10.00
|1.8683
|1.8678
|0.0000
|1066
|2006.05.10 08:53
|close
|359
|10.00
|1.8703
|1.8678
|0.0000
|200.00
|23487.33
|1067
|2006.05.11 08:44
|sell
|360
|10.00
|1.8573
|1.8588
|0.0000
|1068
|2006.05.11 08:45
|s/l
|360
|10.00
|1.8588
|1.8588
|0.0000
|-150.00
|23337.33
|1069
|2006.05.11 08:45
|sell
|361
|10.00
|1.8591
|1.8606
|0.0000
|1070
|2006.05.11 08:45
|close
|361
|10.00
|1.8566
|1.8606
|0.0000
|250.00
|23587.33
|1071
|2006.05.11 08:59
|sell
|362
|10.00
|1.8595
|1.8610
|0.0000
|1072
|2006.05.11 09:59
|s/l
|362
|10.00
|1.8610
|1.8610
|0.0000
|-150.00
|23437.33
|1073
|2006.05.11 14:53
|buy
|363
|10.00
|1.8711
|1.8696
|0.0000
|1074
|2006.05.11 14:59
|modify
|363
|10.00
|1.8711
|1.8746
|0.0000
|1075
|2006.05.11 14:59
|close
|363
|10.00
|1.8793
|1.8746
|0.0000
|820.00
|24257.33
|1076
|2006.05.12 06:38
|buy
|364
|10.00
|1.8851
|1.8836
|0.0000
|1077
|2006.05.12 07:44
|modify
|364
|10.00
|1.8851
|1.8836
|0.0000
|1078
|2006.05.12 07:44
|modify
|364
|10.00
|1.8851
|1.8838
|0.0000
|1079
|2006.05.12 07:44
|modify
|364
|10.00
|1.8851
|1.8839
|0.0000
|1080
|2006.05.12 07:44
|modify
|364
|10.00
|1.8851
|1.8840
|0.0000
|1081
|2006.05.12 07:44
|modify
|364
|10.00
|1.8851
|1.8842
|0.0000
|1082
|2006.05.12 07:44
|close
|364
|10.00
|1.8868
|1.8842
|0.0000
|170.00
|24427.33
|1083
|2006.05.12 09:00
|buy
|365
|10.00
|1.8917
|1.8902
|0.0000
|1084
|2006.05.12 09:59
|modify
|365
|10.00
|1.8917
|1.8932
|0.0000
|1085
|2006.05.12 09:59
|close
|365
|10.00
|1.8962
|1.8932
|0.0000
|450.00
|24877.33
|1086
|2006.05.12 13:59
|buy
|366
|10.00
|1.8944
|1.8929
|0.0000
|1087
|2006.05.12 14:12
|close
|366
|10.00
|1.8964
|1.8929
|0.0000
|200.00
|25077.33
|1088
|2006.05.12 14:30
|buy
|367
|10.00
|1.8922
|1.8907
|0.0000
|1089
|2006.05.12 14:30
|close
|367
|10.00
|1.8946
|1.8907
|0.0000
|240.00
|25317.33
|1090
|2006.05.12 14:30
|buy
|368
|10.00
|1.8893
|1.8878
|0.0000
|1091
|2006.05.12 14:30
|close
|368
|10.00
|1.8918
|1.8878
|0.0000
|250.00
|25567.33
|1092
|2006.05.12 14:31
|buy
|369
|10.00
|1.8892
|1.8877
|0.0000
|1093
|2006.05.12 14:31
|modify
|369
|10.00
|1.8892
|1.8880
|0.0000
|1094
|2006.05.12 14:31
|close
|369
|10.00
|1.8929
|1.8880
|0.0000
|370.00
|25937.33
|1095
|2006.05.12 14:31
|buy
|370
|10.00
|1.8889
|1.8874
|0.0000
|1096
|2006.05.12 14:31
|modify
|370
|10.00
|1.8889
|1.8880
|0.0000
|1097
|2006.05.12 14:31
|close
|370
|10.00
|1.8929
|1.8880
|0.0000
|400.00
|26337.33
|1098
|2006.05.12 14:32
|buy
|371
|10.00
|1.8883
|1.8868
|0.0000
|1099
|2006.05.12 14:32
|modify
|371
|10.00
|1.8883
|1.8869
|0.0000
|1100
|2006.05.12 14:32
|close
|371
|10.00
|1.8918
|1.8869
|0.0000
|350.00
|26687.33
|1101
|2006.05.12 14:32
|buy
|372
|10.00
|1.8883
|1.8868
|0.0000
|1102
|2006.05.12 14:32
|modify
|372
|10.00
|1.8883
|1.8868
|0.0000
|1103
|2006.05.12 14:32
|close
|372
|10.00
|1.8917
|1.8868
|0.0000
|340.00
|27027.33
|1104
|2006.05.12 14:36
|buy
|373
|10.00
|1.8891
|1.8876
|0.0000
|1105
|2006.05.12 14:44
|close
|373
|10.00
|1.8916
|1.8876
|0.0000
|250.00
|27277.33
|1106
|2006.05.12 14:44
|buy
|374
|10.00
|1.8886
|1.8871
|0.0000
|1107
|2006.05.12 14:44
|close
|374
|10.00
|1.8912
|1.8871
|0.0000
|260.00
|27537.33
|1108
|2006.05.12 14:59
|buy
|375
|10.00
|1.8907
|1.8892
|0.0000
|1109
|2006.05.12 15:03
|close
|375
|10.00
|1.8938
|1.8892
|0.0000
|310.00
|27847.33
|1110
|2006.05.15 17:05
|sell
|376
|10.00
|1.8818
|1.8833
|0.0000
|1111
|2006.05.15 19:00
|close
|376
|10.00
|1.8791
|1.8833
|0.0000
|270.00
|28117.33
|1112
|2006.05.15 20:09
|sell
|377
|10.00
|1.8797
|1.8812
|0.0000
|1113
|2006.05.15 22:01
|close
|377
|10.00
|1.8776
|1.8812
|0.0000
|210.00
|28327.33
|1114
|2006.05.16 04:57
|buy
|378
|10.00
|1.8833
|1.8818
|0.0000
|1115
|2006.05.16 05:54
|close
|378
|10.00
|1.8851
|1.8818
|0.0000
|180.00
|28507.33
|1116
|2006.05.16 06:48
|buy
|379
|10.00
|1.8836
|1.8821
|0.0000
|1117
|2006.05.16 07:02
|s/l
|379
|10.00
|1.8821
|1.8821
|0.0000
|-150.00
|28357.33
|1118
|2006.05.16 09:30
|sell
|380
|10.00
|1.8808
|1.8823
|0.0000
|1119
|2006.05.16 10:00
|s/l
|380
|10.00
|1.8823
|1.8823
|0.0000
|-150.00
|28207.33
|1120
|2006.05.17 13:52
|buy
|381
|10.00
|1.8953
|1.8938
|0.0000
|1121
|2006.05.17 13:59
|s/l
|381
|10.00
|1.8938
|1.8938
|0.0000
|-150.00
|28057.33
|1122
|2006.05.17 13:59
|buy
|382
|10.00
|1.8916
|1.8901
|0.0000
|1123
|2006.05.17 14:59
|s/l
|382
|10.00
|1.8901
|1.8901
|0.0000
|-150.00
|27907.33
|1124
|2006.05.17 16:28
|sell
|383
|10.00
|1.8848
|1.8863
|0.0000
|1125
|2006.05.17 16:31
|close
|383
|10.00
|1.8829
|1.8863
|0.0000
|190.00
|28097.33
|1126
|2006.05.18 15:06
|buy
|384
|10.00
|1.8884
|1.8869
|0.0000
|1127
|2006.05.18 15:18
|s/l
|384
|10.00
|1.8869
|1.8869
|0.0000
|-150.00
|27947.33
|1128
|2006.05.19 00:34
|buy
|385
|10.00
|1.8929
|1.8914
|0.0000
|1129
|2006.05.19 03:57
|s/l
|385
|10.00
|1.8914
|1.8914
|0.0000
|-150.00
|27797.33
|1130
|2006.05.19 10:18
|sell
|386
|10.00
|1.8759
|1.8774
|0.0000
|1131
|2006.05.19 11:45
|close
|386
|10.00
|1.8741
|1.8774
|0.0000
|180.00
|27977.33
|1132
|2006.05.22 07:00
|sell
|387
|10.00
|1.8722
|1.8737
|0.0000
|1133
|2006.05.22 07:44
|modify
|387
|10.00
|1.8722
|1.8735
|0.0000
|1134
|2006.05.22 07:45
|modify
|387
|10.00
|1.8722
|1.8729
|0.0000
|1135
|2006.05.22 07:45
|close
|387
|10.00
|1.8693
|1.8729
|0.0000
|290.00
|28267.33
|1136
|2006.05.22 07:59
|sell
|388
|10.00
|1.8718
|1.8733
|0.0000
|1137
|2006.05.22 08:59
|s/l
|388
|10.00
|1.8733
|1.8733
|0.0000
|-150.00
|28117.33
|1138
|2006.05.24 09:20
|buy
|389
|10.00
|1.8815
|1.8800
|0.0000
|1139
|2006.05.24 10:01
|close
|389
|10.00
|1.8836
|1.8800
|0.0000
|210.00
|28327.33
|1140
|2006.05.24 13:57
|buy
|390
|10.00
|1.8812
|1.8797
|0.0000
|1141
|2006.05.24 13:59
|s/l
|390
|10.00
|1.8797
|1.8797
|0.0000
|-150.00
|28177.33
|1142
|2006.05.24 13:59
|buy
|391
|10.00
|1.8777
|1.8762
|0.0000
|1143
|2006.05.24 14:59
|s/l
|391
|10.00
|1.8762
|1.8762
|0.0000
|-150.00
|28027.33
|1144
|2006.05.24 15:59
|sell
|392
|10.00
|1.8696
|1.8711
|0.0000
|1145
|2006.05.24 16:36
|close
|392
|10.00
|1.8670
|1.8711
|0.0000
|260.00
|28287.33
|1146
|2006.05.24 17:59
|sell
|393
|10.00
|1.8701
|1.8716
|0.0000
|1147
|2006.05.24 18:59
|s/l
|393
|10.00
|1.8716
|1.8716
|0.0000
|-150.00
|28137.33
|1148
|2006.05.25 17:00
|sell
|394
|10.00
|1.8710
|1.8725
|0.0000
|1149
|2006.05.25 18:59
|s/l
|394
|10.00
|1.8725
|1.8725
|0.0000
|-150.00
|27987.33
|1150
|2006.05.26 17:13
|sell
|395
|10.00
|1.8566
|1.8581
|0.0000
|1151
|2006.05.28 21:00
|s/l
|395
|10.00
|1.8581
|1.8581
|0.0000
|-150.00
|27837.33
|1152
|2006.05.30 00:35
|sell
|396
|10.00
|1.8601
|1.8616
|0.0000
|1153
|2006.05.30 02:59
|s/l
|396
|10.00
|1.8616
|1.8616
|0.0000
|-150.00
|27687.33
|1154
|2006.05.30 11:00
|buy
|397
|10.00
|1.8759
|1.8744
|0.0000
|1155
|2006.05.30 11:49
|close
|397
|10.00
|1.8772
|1.8744
|0.0000
|130.00
|27817.33
|1156
|2006.05.30 11:59
|buy
|398
|10.00
|1.8742
|1.8727
|0.0000
|1157
|2006.05.30 12:59
|close
|398
|10.00
|1.8761
|1.8727
|0.0000
|190.00
|28007.33
|1158
|2006.05.30 17:55
|buy
|399
|10.00
|1.8818
|1.8803
|0.0000
|1159
|2006.05.30 18:41
|close
|399
|10.00
|1.8831
|1.8803
|0.0000
|130.00
|28137.33
|1160
|2006.05.30 22:59
|buy
|400
|10.00
|1.8817
|1.8802
|0.0000
|1161
|2006.05.31 05:59
|modify
|400
|10.00
|1.8817
|1.8806
|0.0000
|1162
|2006.05.31 06:00
|modify
|400
|10.00
|1.8817
|1.8808
|0.0000
|1163
|2006.05.31 06:00
|close
|400
|10.00
|1.8832
|1.8808
|0.0000
|146.50
|28283.83
|1164
|2006.05.31 16:04
|sell
|401
|10.00
|1.8746
|1.8761
|0.0000
|1165
|2006.05.31 16:04
|close
|401
|10.00
|1.8731
|1.8761
|0.0000
|150.00
|28433.83
|1166
|2006.06.01 01:59
|sell
|402
|10.00
|1.8686
|1.8701
|0.0000
|1167
|2006.06.01 01:59
|close
|402
|10.00
|1.8672
|1.8701
|0.0000
|140.00
|28573.83
|1168
|2006.06.01 08:05
|sell
|403
|10.00
|1.8670
|1.8685
|0.0000
|1169
|2006.06.01 08:20
|close
|403
|10.00
|1.8657
|1.8685
|0.0000
|130.00
|28703.83
|1170
|2006.06.05 07:00
|sell
|404
|10.00
|1.8842
|1.8857
|0.0000
|1171
|2006.06.05 07:59
|s/l
|404
|10.00
|1.8857
|1.8857
|0.0000
|-150.00
|28553.83
|1172
|2006.06.05 08:00
|buy
|405
|10.00
|1.8840
|1.8825
|0.0000
|1173
|2006.06.05 08:08
|modify
|405
|10.00
|1.8840
|1.8826
|0.0000
|1174
|2006.06.05 08:08
|modify
|405
|10.00
|1.8840
|1.8827
|0.0000
|1175
|2006.06.05 08:08
|modify
|405
|10.00
|1.8840
|1.8828
|0.0000
|1176
|2006.06.05 08:08
|close
|405
|10.00
|1.8852
|1.8828
|0.0000
|120.00
|28673.83
|1177
|2006.06.05 08:55
|buy
|406
|10.00
|1.8831
|1.8816
|0.0000
|1178
|2006.06.05 08:59
|modify
|406
|10.00
|1.8831
|1.8836
|0.0000
|1179
|2006.06.05 08:59
|close
|406
|10.00
|1.8860
|1.8836
|0.0000
|290.00
|28963.83
|1180
|2006.06.06 07:59
|buy
|407
|10.00
|1.8739
|1.8724
|0.0000
|1181
|2006.06.06 08:00
|s/l
|407
|10.00
|1.8724
|1.8724
|0.0000
|-150.00
|28813.83
|1182
|2006.06.06 09:59
|sell
|408
|10.00
|1.8736
|1.8751
|0.0000
|1183
|2006.06.06 10:53
|modify
|408
|10.00
|1.8736
|1.8751
|0.0000
|1184
|2006.06.06 10:56
|modify
|408
|10.00
|1.8736
|1.8748
|0.0000
|1185
|2006.06.06 10:56
|modify
|408
|10.00
|1.8736
|1.8747
|0.0000
|1186
|2006.06.06 10:58
|modify
|408
|10.00
|1.8736
|1.8744
|0.0000
|1187
|2006.06.06 10:58
|close
|408
|10.00
|1.8718
|1.8744
|0.0000
|180.00
|28993.83
|1188
|2006.06.07 07:51
|sell
|409
|10.00
|1.8609
|1.8624
|0.0000
|1189
|2006.06.07 08:06
|modify
|409
|10.00
|1.8609
|1.8623
|0.0000
|1190
|2006.06.07 08:06
|modify
|409
|10.00
|1.8609
|1.8622
|0.0000
|1191
|2006.06.07 08:06
|modify
|409
|10.00
|1.8609
|1.8621
|0.0000
|1192
|2006.06.07 08:15
|modify
|409
|10.00
|1.8609
|1.8619
|0.0000
|1193
|2006.06.07 10:09
|s/l
|409
|10.00
|1.861886
|1.8619
|0.0000
|-98.57
|28895.26
|1194
|2006.06.07 15:07
|sell
|410
|10.00
|1.8598
|1.8613
|0.0000
|1195
|2006.06.07 15:19
|close
|410
|10.00
|1.8578
|1.8613
|0.0000
|200.00
|29095.26
|1196
|2006.06.08 14:02
|sell
|411
|10.00
|1.8441
|1.8456
|0.0000
|1197
|2006.06.08 14:25
|close
|411
|10.00
|1.8428
|1.8456
|0.0000
|130.00
|29225.26
|1198
|2006.06.08 14:29
|sell
|412
|10.00
|1.8435
|1.8450
|0.0000
|1199
|2006.06.08 14:30
|close
|412
|10.00
|1.8420
|1.8450
|0.0000
|150.00
|29375.26
|1200
|2006.06.09 13:01
|sell
|413
|10.00
|1.8431
|1.8446
|0.0000
|1201
|2006.06.09 13:59
|s/l
|413
|10.00
|1.8446
|1.8446
|0.0000
|-150.00
|29225.26
|1202
|2006.06.12 14:21
|buy
|414
|10.00
|1.8425
|1.8410
|0.0000
|1203
|2006.06.12 14:43
|close
|414
|10.00
|1.8440
|1.8410
|0.0000
|150.00
|29375.26
|1204
|2006.06.12 14:59
|buy
|415
|10.00
|1.8427
|1.8412
|0.0000
|1205
|2006.06.12 15:00
|close
|415
|10.00
|1.8442
|1.8412
|0.0000
|150.00
|29525.26
|1206
|2006.06.13 09:08
|buy
|416
|10.00
|1.8401
|1.8386
|0.0000
|1207
|2006.06.13 09:21
|modify
|416
|10.00
|1.8401
|1.8387
|0.0000
|1208
|2006.06.13 09:21
|modify
|416
|10.00
|1.8401
|1.8388
|0.0000
|1209
|2006.06.13 09:22
|modify
|416
|10.00
|1.8401
|1.8389
|0.0000
|1210
|2006.06.13 09:22
|close
|416
|10.00
|1.8414
|1.8389
|0.0000
|130.00
|29655.26
|1211
|2006.06.14 12:59
|buy
|417
|10.00
|1.8369
|1.8354
|0.0000
|1212
|2006.06.14 13:00
|modify
|417
|10.00
|1.8369
|1.8379
|0.0000
|1213
|2006.06.14 13:00
|close
|417
|10.00
|1.8409
|1.8379
|0.0000
|400.00
|30055.26
|1214
|2006.06.14 16:00
|buy
|418
|10.00
|1.8481
|1.8466
|0.0000
|1215
|2006.06.14 17:00
|s/l
|418
|10.00
|1.8466
|1.8466
|0.0000
|-150.00
|29905.26
|1216
|2006.06.14 18:59
|buy
|419
|10.00
|1.8426
|1.8411
|0.0000
|1217
|2006.06.14 19:58
|close
|419
|10.00
|1.8440
|1.8411
|0.0000
|140.00
|30045.26
|1218
|2006.06.16 07:01
|buy
|420
|10.00
|1.8528
|1.8513
|0.0000
|1219
|2006.06.16 07:59
|modify
|420
|10.00
|1.8528
|1.8516
|0.0000
|1220
|2006.06.16 08:10
|modify
|420
|10.00
|1.8528
|1.8517
|0.0000
|1221
|2006.06.16 08:10
|modify
|420
|10.00
|1.8528
|1.8517
|0.0000
|1222
|2006.06.16 08:24
|modify
|420
|10.00
|1.8528
|1.8520
|0.0000
|1223
|2006.06.16 08:25
|modify
|420
|10.00
|1.8528
|1.8522
|0.0000
|1224
|2006.06.16 08:25
|modify
|420
|10.00
|1.8528
|1.8522
|0.0000
|1225
|2006.06.16 08:28
|modify
|420
|10.00
|1.8528
|1.8523
|0.0000
|1226
|2006.06.16 08:28
|modify
|420
|10.00
|1.8528
|1.8523
|0.0000
|1227
|2006.06.16 08:52
|modify
|420
|10.00
|1.8528
|1.8524
|0.0000
|1228
|2006.06.16 08:52
|close
|420
|10.00
|1.8542
|1.8524
|0.0000
|140.01
|30185.27
|1229
|2006.06.16 14:59
|sell
|421
|10.00
|1.8508
|1.8523
|0.0000
|1230
|2006.06.16 15:00
|s/l
|421
|10.00
|1.8523
|1.8523
|0.0000
|-150.00
|30035.27
|1231
|2006.06.20 01:01
|sell
|422
|10.00
|1.8406
|1.8421
|0.0000
|1232
|2006.06.20 05:59
|s/l
|422
|10.00
|1.8421
|1.8421
|0.0000
|-150.00
|29885.27
|1233
|2006.06.20 09:59
|buy
|423
|10.00
|1.8407
|1.8392
|0.0000
|1234
|2006.06.20 10:59
|modify
|423
|10.00
|1.8407
|1.8397
|0.0000
|1235
|2006.06.20 12:31
|s/l
|423
|10.00
|1.839679
|1.8397
|0.0000
|-102.14
|29783.13
|1236
|2006.06.20 16:00
|sell
|424
|10.00
|1.8427
|1.8442
|0.0000
|1237
|2006.06.20 23:59
|s/l
|424
|10.00
|1.8442
|1.8442
|0.0000
|-150.00
|29633.13
|1238
|2006.06.22 15:00
|sell
|425
|10.00
|1.8304
|1.8319
|0.0000
|1239
|2006.06.22 15:05
|close
|425
|10.00
|1.8293
|1.8319
|0.0000
|110.00
|29743.13
|1240
|2006.06.22 17:00
|sell
|426
|10.00
|1.8288
|1.8303
|0.0000
|1241
|2006.06.23 01:59
|modify
|426
|10.00
|1.8288
|1.8298
|0.0000
|1242
|2006.06.23 07:59
|modify
|426
|10.00
|1.8288
|1.8290
|0.0000
|1243
|2006.06.23 07:59
|close
|426
|10.00
|1.8275
|1.8290
|0.0000
|132.15
|29875.28
|1244
|2006.06.23 09:48
|sell
|427
|10.00
|1.8251
|1.8266
|0.0000
|1245
|2006.06.23 09:59
|modify
|427
|10.00
|1.8251
|1.8250
|0.0000
|1246
|2006.06.23 09:59
|close
|427
|10.00
|1.8233
|1.8250
|0.0000
|180.00
|30055.28
|1247
|2006.06.23 13:49
|sell
|428
|10.00
|1.8192
|1.8207
|0.0000
|1248
|2006.06.23 13:53
|modify
|428
|10.00
|1.8192
|1.8206
|0.0000
|1249
|2006.06.23 13:53
|modify
|428
|10.00
|1.8192
|1.8205
|0.0000
|1250
|2006.06.23 13:53
|modify
|428
|10.00
|1.8192
|1.8204
|0.0000
|1251
|2006.06.23 13:53
|modify
|428
|10.00
|1.8192
|1.8203
|0.0000
|1252
|2006.06.23 13:53
|close
|428
|10.00
|1.8178
|1.8203
|0.0000
|140.00
|30195.28
|1253
|2006.06.23 13:54
|sell
|429
|10.00
|1.8183
|1.8198
|0.0000
|1254
|2006.06.23 15:59
|s/l
|429
|10.00
|1.8198
|1.8198
|0.0000
|-150.00
|30045.28
|1255
|2006.06.26 08:00
|buy
|430
|10.00
|1.8207
|1.8192
|0.0000
|1256
|2006.06.26 09:07
|modify
|430
|10.00
|1.8207
|1.8193
|0.0000
|1257
|2006.06.26 09:07
|modify
|430
|10.00
|1.8207
|1.8194
|0.0000
|1258
|2006.06.26 09:07
|modify
|430
|10.00
|1.8207
|1.8196
|0.0000
|1259
|2006.06.26 09:07
|modify
|430
|10.00
|1.8207
|1.8197
|0.0000
|1260
|2006.06.26 09:07
|close
|430
|10.00
|1.8216
|1.8197
|0.0000
|90.00
|30135.28
|1261
|2006.06.26 16:59
|sell
|431
|10.00
|1.8209
|1.8224
|0.0000
|1262
|2006.06.26 17:59
|s/l
|431
|10.00
|1.8224
|1.8224
|0.0000
|-150.00
|29985.28
|1263
|2006.06.27 07:53
|sell
|432
|10.00
|1.8241
|1.8256
|0.0000
|1264
|2006.06.27 07:59
|modify
|432
|10.00
|1.8241
|1.8255
|0.0000
|1265
|2006.06.27 07:59
|modify
|432
|10.00
|1.8241
|1.8255
|0.0000
|1266
|2006.06.27 07:59
|modify
|432
|10.00
|1.8241
|1.8254
|0.0000
|1267
|2006.06.27 08:27
|modify
|432
|10.00
|1.8241
|1.8253
|0.0000
|1268
|2006.06.27 08:30
|modify
|432
|10.00
|1.8241
|1.8253
|0.0000
|1269
|2006.06.27 08:30
|modify
|432
|10.00
|1.8241
|1.8251
|0.0000
|1270
|2006.06.27 08:30
|modify
|432
|10.00
|1.8241
|1.8251
|0.0000
|1271
|2006.06.27 08:31
|modify
|432
|10.00
|1.8241
|1.8249
|0.0000
|1272
|2006.06.27 08:31
|modify
|432
|10.00
|1.8241
|1.8248
|0.0000
|1273
|2006.06.27 08:31
|modify
|432
|10.00
|1.8241
|1.8247
|0.0000
|1274
|2006.06.27 08:32
|modify
|432
|10.00
|1.8241
|1.8244
|0.0000
|1275
|2006.06.27 08:33
|modify
|432
|10.00
|1.8241
|1.8242
|0.0000
|1276
|2006.06.27 08:33
|close
|432
|10.00
|1.8224
|1.8242
|0.0000
|170.00
|30155.28
|1277
|2006.06.28 01:59
|sell
|433
|10.00
|1.8228
|1.8243
|0.0000
|1278
|2006.06.28 03:02
|modify
|433
|10.00
|1.8228
|1.8243
|0.0000
|1279
|2006.06.28 05:00
|modify
|433
|10.00
|1.8228
|1.8241
|0.0000
|1280
|2006.06.28 05:36
|modify
|433
|10.00
|1.8228
|1.8240
|0.0000
|1281
|2006.06.28 05:37
|modify
|433
|10.00
|1.8228
|1.8239
|0.0000
|1282
|2006.06.28 06:59
|modify
|433
|10.00
|1.8228
|1.8217
|0.0000
|1283
|2006.06.28 06:59
|close
|433
|10.00
|1.8205
|1.8217
|0.0000
|230.00
|30385.28
|1284
|2006.06.28 15:59
|sell
|434
|10.00
|1.8175
|1.8190
|0.0000
|1285
|2006.06.28 15:59
|modify
|434
|10.00
|1.8175
|1.8184
|0.0000
|1286
|2006.06.28 15:59
|close
|434
|10.00
|1.8161
|1.8184
|0.0000
|140.00
|30525.28
|1287
|2006.06.28 16:23
|sell
|435
|10.00
|1.8178
|1.8193
|0.0000
|1288
|2006.06.28 16:25
|modify
|435
|10.00
|1.8178
|1.8193
|0.0000
|1289
|2006.06.28 16:25
|close
|435
|10.00
|1.8169
|1.8193
|0.0000
|90.01
|30615.29
|1290
|2006.06.28 16:26
|sell
|436
|10.00
|1.8168
|1.8183
|0.0000
|1291
|2006.06.28 16:35
|modify
|436
|10.00
|1.8168
|1.8182
|0.0000
|1292
|2006.06.28 16:35
|close
|436
|10.00
|1.8158
|1.8182
|0.0000
|100.00
|30715.29
|1293
|2006.06.28 16:59
|sell
|437
|10.00
|1.8171
|1.8186
|0.0000
|1294
|2006.06.28 18:59
|s/l
|437
|10.00
|1.8186
|1.8186
|0.0000
|-150.00
|30565.29
|1295
|2006.06.29 07:13
|sell
|438
|10.00
|1.8176
|1.8191
|0.0000
|1296
|2006.06.29 07:14
|modify
|438
|10.00
|1.8176
|1.8190
|0.0000
|1297
|2006.06.29 07:59
|modify
|438
|10.00
|1.8176
|1.8176
|0.0000
|1298
|2006.06.29 07:59
|close
|438
|10.00
|1.8163
|1.8176
|0.0000
|130.00
|30695.29
|1299
|2006.06.29 14:00
|sell
|439
|10.00
|1.8133
|1.8148
|0.0000
|1300
|2006.06.29 14:00
|modify
|439
|10.00
|1.8133
|1.8148
|0.0000
|1301
|2006.06.29 15:51
|modify
|439
|10.00
|1.8133
|1.8146
|0.0000
|1302
|2006.06.29 15:59
|modify
|439
|10.00
|1.8133
|1.8130
|0.0000
|1303
|2006.06.29 15:59
|close
|439
|10.00
|1.8109
|1.8130
|0.0000
|240.00
|30935.29
|1304
|2006.06.30 06:00
|buy
|440
|10.00
|1.8330
|1.8315
|0.0000
|1305
|2006.06.30 07:59
|s/l
|440
|10.00
|1.8315
|1.8315
|0.0000
|-150.00
|30785.29
|1306
|2006.06.30 14:38
|buy
|441
|10.00
|1.8437
|1.8422
|0.0000
|1307
|2006.06.30 14:59
|modify
|441
|10.00
|1.8437
|1.8461
|0.0000
|1308
|2006.06.30 14:59
|close
|441
|10.00
|1.8495
|1.8461
|0.0000
|580.00
|31365.29
|1309
|2006.07.05 08:57
|sell
|442
|10.00
|1.8438
|1.8453
|0.0000
|1310
|2006.07.05 08:59
|modify
|442
|10.00
|1.8438
|1.8448
|0.0000
|1311
|2006.07.05 08:59
|close
|442
|10.00
|1.8426
|1.8448
|0.0000
|120.00
|31485.29
|1312
|2006.07.05 15:50
|sell
|443
|10.00
|1.8350
|1.8365
|0.0000
|1313
|2006.07.06 04:59
|modify
|443
|10.00
|1.8350
|1.8364
|0.0000
|1314
|2006.07.06 05:00
|modify
|443
|10.00
|1.8350
|1.8364
|0.0000
|1315
|2006.07.06 06:59
|s/l
|443
|10.00
|1.836393
|1.8364
|0.0000
|-132.84
|31352.45
|1316
|2006.07.07 06:00
|sell
|444
|10.00
|1.8367
|1.8382
|0.0000
|1317
|2006.07.07 06:01
|modify
|444
|10.00
|1.8367
|1.8381
|0.0000
|1318
|2006.07.07 06:01
|modify
|444
|10.00
|1.8367
|1.8379
|0.0000
|1319
|2006.07.07 07:00
|modify
|444
|10.00
|1.8367
|1.8378
|0.0000
|1320
|2006.07.07 07:27
|modify
|444
|10.00
|1.8367
|1.8377
|0.0000
|1321
|2006.07.07 07:27
|modify
|444
|10.00
|1.8367
|1.8376
|0.0000
|1322
|2006.07.07 07:32
|modify
|444
|10.00
|1.8367
|1.8375
|0.0000
|1323
|2006.07.07 07:32
|modify
|444
|10.00
|1.8367
|1.8373
|0.0000
|1324
|2006.07.07 07:59
|s/l
|444
|10.00
|1.837286
|1.8373
|0.0000
|-58.57
|31293.88
|1325
|2006.07.10 14:43
|sell
|445
|10.00
|1.8408
|1.8423
|0.0000
|1326
|2006.07.10 14:53
|modify
|445
|10.00
|1.8408
|1.8421
|0.0000
|1327
|2006.07.10 14:53
|close
|445
|10.00
|1.8394
|1.8421
|0.0000
|140.00
|31433.88
|1328
|2006.07.10 14:59
|sell
|446
|10.00
|1.8408
|1.8423
|0.0000
|1329
|2006.07.10 21:59
|s/l
|446
|10.00
|1.8423
|1.8423
|0.0000
|-150.00
|31283.88
|1330
|2006.07.11 07:00
|sell
|447
|10.00
|1.8429
|1.8444
|0.0000
|1331
|2006.07.11 07:33
|modify
|447
|10.00
|1.8429
|1.8442
|0.0000
|1332
|2006.07.11 07:33
|modify
|447
|10.00
|1.8429
|1.8441
|0.0000
|1333
|2006.07.11 07:37
|modify
|447
|10.00
|1.8429
|1.8440
|0.0000
|1334
|2006.07.11 08:08
|modify
|447
|10.00
|1.8429
|1.8440
|0.0000
|1335
|2006.07.11 08:09
|modify
|447
|10.00
|1.8429
|1.8439
|0.0000
|1336
|2006.07.11 08:09
|modify
|447
|10.00
|1.8429
|1.8438
|0.0000
|1337
|2006.07.11 08:10
|modify
|447
|10.00
|1.8429
|1.8437
|0.0000
|1338
|2006.07.11 08:10
|modify
|447
|10.00
|1.8429
|1.8436
|0.0000
|1339
|2006.07.11 08:10
|modify
|447
|10.00
|1.8429
|1.8434
|0.0000
|1340
|2006.07.11 08:10
|close
|447
|10.00
|1.8417
|1.8434
|0.0000
|120.00
|31403.88
|1341
|2006.07.11 11:00
|sell
|448
|10.00
|1.8407
|1.8422
|0.0000
|1342
|2006.07.11 11:30
|modify
|448
|10.00
|1.8407
|1.8421
|0.0000
|1343
|2006.07.11 11:30
|modify
|448
|10.00
|1.8407
|1.8421
|0.0000
|1344
|2006.07.11 11:59
|modify
|448
|10.00
|1.8407
|1.8417
|0.0000
|1345
|2006.07.11 11:59
|close
|448
|10.00
|1.8394
|1.8417
|0.0000
|130.00
|31533.88
|1346
|2006.07.12 08:00
|buy
|449
|10.00
|1.8455
|1.8440
|0.0000
|1347
|2006.07.12 08:03
|modify
|449
|10.00
|1.8455
|1.8441
|0.0000
|1348
|2006.07.12 08:03
|modify
|449
|10.00
|1.8455
|1.8442
|0.0000
|1349
|2006.07.12 08:03
|modify
|449
|10.00
|1.8455
|1.8443
|0.0000
|1350
|2006.07.12 08:03
|modify
|449
|10.00
|1.8455
|1.8444
|0.0000
|1351
|2006.07.12 08:03
|modify
|449
|10.00
|1.8455
|1.8445
|0.0000
|1352
|2006.07.12 08:04
|modify
|449
|10.00
|1.8455
|1.8445
|0.0000
|1353
|2006.07.12 08:04
|modify
|449
|10.00
|1.8455
|1.8446
|0.0000
|1354
|2006.07.12 08:04
|modify
|449
|10.00
|1.8455
|1.8447
|0.0000
|1355
|2006.07.12 08:04
|modify
|449
|10.00
|1.8455
|1.8448
|0.0000
|1356
|2006.07.12 08:04
|modify
|449
|10.00
|1.8455
|1.8449
|0.0000
|1357
|2006.07.12 08:35
|modify
|449
|10.00
|1.8455
|1.8449
|0.0000
|1358
|2006.07.12 08:36
|modify
|449
|10.00
|1.8455
|1.8450
|0.0000
|1359
|2006.07.12 08:36
|close
|449
|10.00
|1.8466
|1.8450
|0.0000
|110.00
|31643.88
|1360
|2006.07.13 23:05
|buy
|450
|10.00
|1.8436
|1.8421
|0.0000
|1361
|2006.07.14 00:59
|s/l
|450
|10.00
|1.8421
|1.8421
|0.0000
|-153.50
|31490.38
|1362
|2006.07.14 07:03
|sell
|451
|10.00
|1.8407
|1.8422
|0.0000
|1363
|2006.07.14 08:14
|modify
|451
|10.00
|1.8407
|1.8421
|0.0000
|1364
|2006.07.14 08:18
|modify
|451
|10.00
|1.8407
|1.8420
|0.0000
|1365
|2006.07.14 08:18
|modify
|451
|10.00
|1.8407
|1.8419
|0.0000
|1366
|2006.07.14 08:18
|close
|451
|10.00
|1.8395
|1.8419
|0.0000
|120.00
|31610.38
|1367
|2006.07.18 17:08
|sell
|452
|10.00
|1.8261
|1.8276
|0.0000
|1368
|2006.07.18 17:42
|s/l
|452
|10.00
|1.8276
|1.8276
|0.0000
|-150.00
|31460.38
|1369
|2006.07.19 01:05
|sell
|453
|10.00
|1.8252
|1.8267
|0.0000
|1370
|2006.07.19 03:59
|s/l
|453
|10.00
|1.8267
|1.8267
|0.0000
|-150.00
|31310.38
|1371
|2006.07.19 13:00
|sell
|454
|10.00
|1.8274
|1.8289
|0.0000
|1372
|2006.07.19 14:00
|s/l
|454
|10.00
|1.8289
|1.8289
|0.0000
|-150.00
|31160.38
|1373
|2006.07.20 15:00
|buy
|455
|10.00
|1.8500
|1.8485
|0.0000
|1374
|2006.07.20 16:38
|s/l
|455
|10.00
|1.8485
|1.8485
|0.0000
|-150.00
|31010.38
|1375
|2006.07.25 12:00
|sell
|456
|10.00
|1.8508
|1.8523
|0.0000
|1376
|2006.07.25 13:59
|s/l
|456
|10.00
|1.8523
|1.8523
|0.0000
|-150.00
|30860.38
|1377
|2006.07.28 10:01
|buy
|457
|10.00
|1.8593
|1.8578
|0.0000
|1378
|2006.07.28 10:12
|s/l
|457
|10.00
|1.8578
|1.8578
|0.0000
|-150.00
|30710.38
|1379
|2006.07.28 10:12
|buy
|458
|10.00
|1.8581
|1.8566
|0.0000
|1380
|2006.07.28 10:36
|modify
|458
|10.00
|1.8581
|1.8567
|0.0000
|1381
|2006.07.28 10:36
|modify
|458
|10.00
|1.8581
|1.8568
|0.0000
|1382
|2006.07.28 10:36
|modify
|458
|10.00
|1.8581
|1.8568
|0.0000
|1383
|2006.07.28 10:54
|modify
|458
|10.00
|1.8581
|1.8571
|0.0000
|1384
|2006.07.28 10:54
|modify
|458
|10.00
|1.8581
|1.8571
|0.0000
|1385
|2006.07.28 10:55
|modify
|458
|10.00
|1.8581
|1.8572
|0.0000
|1386
|2006.07.28 11:00
|s/l
|458
|10.00
|1.857186
|1.8572
|0.0000
|-91.43
|30618.95
|1387
|2006.07.31 09:59
|buy
|459
|10.00
|1.8649
|1.8634
|0.0000
|1388
|2006.07.31 10:00
|modify
|459
|10.00
|1.8649
|1.8634
|0.0000
|1389
|2006.07.31 10:28
|modify
|459
|10.00
|1.8649
|1.8635
|0.0000
|1390
|2006.07.31 10:28
|modify
|459
|10.00
|1.8649
|1.8637
|0.0000
|1391
|2006.07.31 10:28
|modify
|459
|10.00
|1.8649
|1.8638
|0.0000
|1392
|2006.07.31 11:00
|modify
|459
|10.00
|1.8649
|1.8638
|0.0000
|1393
|2006.07.31 11:00
|modify
|459
|10.00
|1.8649
|1.8639
|0.0000
|1394
|2006.07.31 11:03
|modify
|459
|10.00
|1.8649
|1.8644
|0.0000
|1395
|2006.07.31 11:03
|close
|459
|10.00
|1.8663
|1.8644
|0.0000
|140.00
|30758.95
|1396
|2006.07.31 13:54
|buy
|460
|10.00
|1.8671
|1.8656
|0.0000
|1397
|2006.07.31 14:01
|s/l
|460
|10.00
|1.8656
|1.8656
|0.0000
|-150.00
|30608.95
|1398
|2006.07.31 16:59
|buy
|461
|10.00
|1.8677
|1.8662
|0.0000
|1399
|2006.08.01 01:32
|modify
|461
|10.00
|1.8677
|1.8663
|0.0000
|1400
|2006.08.01 01:59
|s/l
|461
|10.00
|1.86625
|1.8663
|0.0000
|-148.50
|30460.45
|1401
|2006.08.01 07:59
|sell
|462
|10.00
|1.8657
|1.8672
|0.0000
|1402
|2006.08.01 08:34
|modify
|462
|10.00
|1.8657
|1.8670
|0.0000
|1403
|2006.08.01 10:31
|s/l
|462
|10.00
|1.866993
|1.8670
|0.0000
|-129.29
|30331.16
|1404
|2006.08.01 12:59
|buy
|463
|10.00
|1.8649
|1.8634
|0.0000
|1405
|2006.08.01 13:00
|modify
|463
|10.00
|1.8649
|1.8649
|0.0000
|1406
|2006.08.01 13:00
|close
|463
|10.00
|1.8671
|1.8649
|0.0000
|220.00
|30551.16
|1407
|2006.08.01 14:38
|buy
|464
|10.00
|1.8654
|1.8639
|0.0000
|1408
|2006.08.01 14:59
|modify
|464
|10.00
|1.8654
|1.8649
|0.0000
|1409
|2006.08.01 14:59
|close
|464
|10.00
|1.8674
|1.8649
|0.0000
|200.00
|30751.16
|1410
|2006.08.03 15:59
|buy
|465
|10.00
|1.8850
|1.8835
|0.0000
|1411
|2006.08.03 16:00
|modify
|465
|10.00
|1.8850
|1.8838
|0.0000
|1412
|2006.08.03 16:00
|close
|465
|10.00
|1.8876
|1.8838
|0.0000
|260.00
|31011.16
|1413
|2006.08.04 09:59
|buy
|466
|10.00
|1.8904
|1.8889
|0.0000
|1414
|2006.08.04 09:59
|modify
|466
|10.00
|1.8904
|1.8891
|0.0000
|1415
|2006.08.04 10:00
|modify
|466
|10.00
|1.8904
|1.8892
|0.0000
|1416
|2006.08.04 10:08
|modify
|466
|10.00
|1.8904
|1.8893
|0.0000
|1417
|2006.08.04 10:08
|modify
|466
|10.00
|1.8904
|1.8893
|0.0000
|1418
|2006.08.04 10:09
|modify
|466
|10.00
|1.8904
|1.8894
|0.0000
|1419
|2006.08.04 10:09
|modify
|466
|10.00
|1.8904
|1.8894
|0.0000
|1420
|2006.08.04 10:09
|modify
|466
|10.00
|1.8904
|1.8895
|0.0000
|1421
|2006.08.04 10:09
|close
|466
|10.00
|1.8914
|1.8895
|0.0000
|100.00
|31111.16
|1422
|2006.08.04 14:41
|buy
|467
|10.00
|1.9085
|1.9070
|0.0000
|1423
|2006.08.04 14:59
|close
|467
|10.00
|1.9103
|1.9070
|0.0000
|180.00
|31291.16
|1424
|2006.08.04 15:51
|buy
|468
|10.00
|1.9078
|1.9063
|0.0000
|1425
|2006.08.04 15:57
|close
|468
|10.00
|1.9091
|1.9063
|0.0000
|130.00
|31421.16
|1426
|2006.08.07 08:00
|buy
|469
|10.00
|1.9066
|1.9051
|0.0000
|1427
|2006.08.07 08:17
|modify
|469
|10.00
|1.9066
|1.9051
|0.0000
|1428
|2006.08.07 08:17
|modify
|469
|10.00
|1.9066
|1.9052
|0.0000
|1429
|2006.08.07 08:17
|modify
|469
|10.00
|1.9066
|1.9053
|0.0000
|1430
|2006.08.07 08:18
|modify
|469
|10.00
|1.9066
|1.9054
|0.0000
|1431
|2006.08.07 08:18
|modify
|469
|10.00
|1.9066
|1.9054
|0.0000
|1432
|2006.08.07 08:18
|modify
|469
|10.00
|1.9066
|1.9055
|0.0000
|1433
|2006.08.07 08:18
|modify
|469
|10.00
|1.9066
|1.9056
|0.0000
|1434
|2006.08.07 08:18
|modify
|469
|10.00
|1.9066
|1.9057
|0.0000
|1435
|2006.08.07 08:20
|modify
|469
|10.00
|1.9066
|1.9058
|0.0000
|1436
|2006.08.07 08:20
|modify
|469
|10.00
|1.9066
|1.9059
|0.0000
|1437
|2006.08.07 08:20
|close
|469
|10.00
|1.9076
|1.9059
|0.0000
|99.99
|31521.15
|1438
|2006.08.07 08:40
|buy
|470
|10.00
|1.9068
|1.9053
|0.0000
|1439
|2006.08.07 08:59
|modify
|470
|10.00
|1.9068
|1.9065
|0.0000
|1440
|2006.08.07 08:59
|close
|470
|10.00
|1.9082
|1.9065
|0.0000
|140.00
|31661.15
|1441
|2006.08.07 12:11
|buy
|471
|10.00
|1.9068
|1.9053
|0.0000
|1442
|2006.08.07 12:15
|modify
|471
|10.00
|1.9068
|1.9054
|0.0000
|1443
|2006.08.07 12:15
|modify
|471
|10.00
|1.9068
|1.9055
|0.0000
|1444
|2006.08.07 12:27
|modify
|471
|10.00
|1.9068
|1.9059
|0.0000
|1445
|2006.08.07 12:27
|close
|471
|10.00
|1.9080
|1.9059
|0.0000
|120.00
|31781.15
|1446
|2006.08.07 16:59
|buy
|472
|10.00
|1.9087
|1.9072
|0.0000
|1447
|2006.08.07 17:59
|s/l
|472
|10.00
|1.9072
|1.9072
|0.0000
|-150.00
|31631.15
|1448
|2006.08.08 19:00
|buy
|473
|10.00
|1.9067
|1.9052
|0.0000
|1449
|2006.08.08 19:59
|modify
|473
|10.00
|1.9067
|1.9068
|0.0000
|1450
|2006.08.08 19:59
|close
|473
|10.00
|1.9091
|1.9068
|0.0000
|240.01
|31871.16
|1451
|2006.08.08 20:00
|buy
|474
|10.00
|1.9072
|1.9057
|0.0000
|1452
|2006.08.08 20:14
|modify
|474
|10.00
|1.9072
|1.9062
|0.0000
|1453
|2006.08.08 20:14
|close
|474
|10.00
|1.9087
|1.9062
|0.0000
|150.00
|32021.16
|1454
|2006.08.08 20:14
|buy
|475
|10.00
|1.9079
|1.9064
|0.0000
|1455
|2006.08.08 20:15
|modify
|475
|10.00
|1.9079
|1.9067
|0.0000
|1456
|2006.08.08 21:20
|s/l
|475
|10.00
|1.906714
|1.9067
|0.0000
|-118.57
|31902.59
|1457
|2006.08.09 07:59
|buy
|476
|10.00
|1.9056
|1.9041
|0.0000
|1458
|2006.08.09 07:59
|close
|476
|10.00
|1.9073
|1.9041
|0.0000
|170.00
|32072.59
|1459
|2006.08.10 06:00
|sell
|477
|10.00
|1.9061
|1.9076
|0.0000
|1460
|2006.08.10 06:59
|s/l
|477
|10.00
|1.9076
|1.9076
|0.0000
|-150.00
|31922.59
|1461
|2006.08.10 09:25
|sell
|478
|10.00
|1.9046
|1.9061
|0.0000
|1462
|2006.08.10 09:41
|modify
|478
|10.00
|1.9046
|1.9059
|0.0000
|1463
|2006.08.10 09:41
|close
|478
|10.00
|1.9032
|1.9059
|0.0000
|140.00
|32062.59
|1464
|2006.08.11 13:00
|sell
|479
|10.00
|1.8951
|1.8966
|0.0000
|1465
|2006.08.11 13:23
|modify
|479
|10.00
|1.8951
|1.8965
|0.0000
|1466
|2006.08.11 13:23
|modify
|479
|10.00
|1.8951
|1.8964
|0.0000
|1467
|2006.08.11 14:59
|s/l
|479
|10.00
|1.896436
|1.8964
|0.0000
|-133.57
|31929.02
|1468
|2006.08.14 15:31
|buy
|480
|10.00
|1.8898
|1.8883
|0.0000
|1469
|2006.08.14 15:37
|modify
|480
|10.00
|1.8898
|1.8883
|0.0000
|1470
|2006.08.14 15:37
|modify
|480
|10.00
|1.8898
|1.8884
|0.0000
|1471
|2006.08.14 15:37
|modify
|480
|10.00
|1.8898
|1.8885
|0.0000
|1472
|2006.08.14 15:37
|modify
|480
|10.00
|1.8898
|1.8886
|0.0000
|1473
|2006.08.14 15:37
|close
|480
|10.00
|1.8912
|1.8886
|0.0000
|140.00
|32069.02
|1474
|2006.08.18 08:48
|sell
|481
|10.00
|1.8845
|1.8860
|0.0000
|1475
|2006.08.18 08:48
|modify
|481
|10.00
|1.8845
|1.8860
|0.0000
|1476
|2006.08.18 08:51
|modify
|481
|10.00
|1.8845
|1.8859
|0.0000
|1477
|2006.08.18 09:00
|modify
|481
|10.00
|1.8845
|1.8859
|0.0000
|1478
|2006.08.18 09:11
|modify
|481
|10.00
|1.8845
|1.8859
|0.0000
|1479
|2006.08.18 09:11
|modify
|481
|10.00
|1.8845
|1.8858
|0.0000
|1480
|2006.08.18 09:11
|modify
|481
|10.00
|1.8845
|1.8857
|0.0000
|1481
|2006.08.18 09:11
|modify
|481
|10.00
|1.8845
|1.8856
|0.0000
|1482
|2006.08.18 09:11
|modify
|481
|10.00
|1.8845
|1.8855
|0.0000
|1483
|2006.08.18 09:16
|modify
|481
|10.00
|1.8845
|1.8855
|0.0000
|1484
|2006.08.18 09:16
|modify
|481
|10.00
|1.8845
|1.8854
|0.0000
|1485
|2006.08.18 09:16
|modify
|481
|10.00
|1.8845
|1.8853
|0.0000
|1486
|2006.08.18 09:16
|modify
|481
|10.00
|1.8845
|1.8852
|0.0000
|1487
|2006.08.18 09:35
|s/l
|481
|10.00
|1.885164
|1.8852
|0.0000
|-66.43
|32002.59
|1488
|2006.08.18 13:00
|sell
|482
|10.00
|1.8838
|1.8853
|0.0000
|1489
|2006.08.18 13:12
|modify
|482
|10.00
|1.8838
|1.8852
|0.0000
|1490
|2006.08.18 13:12
|modify
|482
|10.00
|1.8838
|1.8851
|0.0000
|1491
|2006.08.18 13:13
|modify
|482
|10.00
|1.8838
|1.8851
|0.0000
|1492
|2006.08.18 13:13
|modify
|482
|10.00
|1.8838
|1.8849
|0.0000
|1493
|2006.08.18 13:13
|modify
|482
|10.00
|1.8838
|1.8848
|0.0000
|1494
|2006.08.18 13:13
|modify
|482
|10.00
|1.8838
|1.8846
|0.0000
|1495
|2006.08.18 13:13
|modify
|482
|10.00
|1.8838
|1.8845
|0.0000
|1496
|2006.08.18 13:13
|close
|482
|10.00
|1.8828
|1.8845
|0.0000
|100.00
|32102.59
|1497
|2006.08.18 13:59
|sell
|483
|10.00
|1.8841
|1.8856
|0.0000
|1498
|2006.08.18 14:00
|modify
|483
|10.00
|1.8841
|1.8819
|0.0000
|1499
|2006.08.18 14:00
|close
|483
|10.00
|1.8798
|1.8819
|0.0000
|430.00
|32532.59
|1500
|2006.08.22 00:02
|sell
|484
|10.00
|1.8921
|1.8936
|0.0000
|1501
|2006.08.22 00:10
|modify
|484
|10.00
|1.8921
|1.8933
|0.0000
|1502
|2006.08.22 00:10
|modify
|484
|10.00
|1.8921
|1.8932
|0.0000
|1503
|2006.08.22 00:23
|modify
|484
|10.00
|1.8921
|1.8931
|0.0000
|1504
|2006.08.22 00:23
|close
|484
|10.00
|1.8909
|1.8931
|0.0000
|120.01
|32652.60
|1505
|2006.08.22 07:00
|buy
|485
|10.00
|1.8924
|1.8909
|0.0000
|1506
|2006.08.22 07:22
|modify
|485
|10.00
|1.8924
|1.8910
|0.0000
|1507
|2006.08.22 07:39
|modify
|485
|10.00
|1.8924
|1.8914
|0.0000
|1508
|2006.08.22 08:59
|s/l
|485
|10.00
|1.89135
|1.8914
|0.0000
|-105.00
|32547.60
|1509
|2006.08.23 14:00
|buy
|486
|10.00
|1.8924
|1.8909
|0.0000
|1510
|2006.08.23 14:41
|modify
|486
|10.00
|1.8924
|1.8909
|0.0000
|1511
|2006.08.23 14:42
|modify
|486
|10.00
|1.8924
|1.8911
|0.0000
|1512
|2006.08.23 14:42
|modify
|486
|10.00
|1.8924
|1.8913
|0.0000
|1513
|2006.08.23 14:42
|modify
|486
|10.00
|1.8924
|1.8914
|0.0000
|1514
|2006.08.23 14:42
|modify
|486
|10.00
|1.8924
|1.8915
|0.0000
|1515
|2006.08.23 14:42
|modify
|486
|10.00
|1.8924
|1.8916
|0.0000
|1516
|2006.08.23 14:42
|close
|486
|10.00
|1.8937
|1.8916
|0.0000
|130.00
|32677.60
|1517
|2006.08.23 14:42
|buy
|487
|10.00
|1.8940
|1.8925
|0.0000
|1518
|2006.08.23 14:55
|modify
|487
|10.00
|1.8940
|1.8925
|0.0000
|1519
|2006.08.23 14:55
|modify
|487
|10.00
|1.8940
|1.8926
|0.0000
|1520
|2006.08.23 14:55
|modify
|487
|10.00
|1.8940
|1.8927
|0.0000
|1521
|2006.08.23 14:55
|modify
|487
|10.00
|1.8940
|1.8929
|0.0000
|1522
|2006.08.23 14:56
|modify
|487
|10.00
|1.8940
|1.8930
|0.0000
|1523
|2006.08.23 14:56
|modify
|487
|10.00
|1.8940
|1.8931
|0.0000
|1524
|2006.08.23 14:56
|modify
|487
|10.00
|1.8940
|1.8932
|0.0000
|1525
|2006.08.23 14:56
|close
|487
|10.00
|1.8953
|1.8932
|0.0000
|130.00
|32807.60
|1526
|2006.08.23 14:59
|buy
|488
|10.00
|1.8940
|1.8925
|0.0000
|1527
|2006.08.23 16:59
|s/l
|488
|10.00
|1.8925
|1.8925
|0.0000
|-150.00
|32657.60
|1528
|2006.08.23 21:59
|buy
|489
|10.00
|1.8932
|1.8917
|0.0000
|1529
|2006.08.24 00:57
|s/l
|489
|10.00
|1.8917
|1.8917
|0.0000
|-160.50
|32497.10
|1530
|2006.08.24 08:06
|sell
|490
|10.00
|1.8907
|1.8922
|0.0000
|1531
|2006.08.24 08:14
|s/l
|490
|10.00
|1.8922
|1.8922
|0.0000
|-150.00
|32347.10
|1532
|2006.08.24 08:14
|sell
|491
|10.00
|1.8918
|1.8933
|0.0000
|1533
|2006.08.24 08:16
|modify
|491
|10.00
|1.8918
|1.8931
|0.0000
|1534
|2006.08.24 08:18
|modify
|491
|10.00
|1.8918
|1.8930
|0.0000
|1535
|2006.08.24 08:19
|modify
|491
|10.00
|1.8918
|1.8929
|0.0000
|1536
|2006.08.24 08:25
|modify
|491
|10.00
|1.8918
|1.8928
|0.0000
|1537
|2006.08.24 08:25
|modify
|491
|10.00
|1.8918
|1.8927
|0.0000
|1538
|2006.08.24 08:26
|modify
|491
|10.00
|1.8918
|1.8926
|0.0000
|1539
|2006.08.24 08:32
|modify
|491
|10.00
|1.8918
|1.8923
|0.0000
|1540
|2006.08.24 08:32
|close
|491
|10.00
|1.8907
|1.8923
|0.0000
|110.00
|32457.10
|1541
|2006.08.24 08:53
|sell
|492
|10.00
|1.8907
|1.8922
|0.0000
|1542
|2006.08.24 08:59
|s/l
|492
|10.00
|1.8922
|1.8922
|0.0000
|-150.00
|32307.10
|1543
|2006.08.24 08:59
|sell
|493
|10.00
|1.8934
|1.8949
|0.0000
|1544
|2006.08.24 09:59
|modify
|493
|10.00
|1.8934
|1.8943
|0.0000
|1545
|2006.08.24 10:00
|modify
|493
|10.00
|1.8934
|1.8943
|0.0000
|1546
|2006.08.24 11:59
|s/l
|493
|10.00
|1.894271
|1.8943
|0.0000
|-87.14
|32219.96
|1547
|2006.08.24 14:59
|buy
|494
|10.00
|1.8916
|1.8901
|0.0000
|1548
|2006.08.24 15:59
|s/l
|494
|10.00
|1.8901
|1.8901
|0.0000
|-150.00
|32069.96
|1549
|2006.08.25 13:49
|sell
|495
|10.00
|1.8884
|1.8899
|0.0000
|1550
|2006.08.25 14:15
|modify
|495
|10.00
|1.8884
|1.8899
|0.0000
|1551
|2006.08.25 14:17
|modify
|495
|10.00
|1.8884
|1.8898
|0.0000
|1552
|2006.08.25 14:18
|modify
|495
|10.00
|1.8884
|1.8897
|0.0000
|1553
|2006.08.25 14:19
|modify
|495
|10.00
|1.8884
|1.8894
|0.0000
|1554
|2006.08.25 14:19
|modify
|495
|10.00
|1.8884
|1.8892
|0.0000
|1555
|2006.08.25 14:19
|close
|495
|10.00
|1.8868
|1.8892
|0.0000
|160.00
|32229.96
|1556
|2006.08.28 14:59
|buy
|496
|10.00
|1.8972
|1.8957
|0.0000
|1557
|2006.08.28 17:03
|s/l
|496
|10.00
|1.8957
|1.8957
|0.0000
|-150.00
|32079.96
|1558
|2006.08.29 12:01
|buy
|497
|10.00
|1.8981
|1.8966
|0.0000
|1559
|2006.08.29 12:22
|modify
|497
|10.00
|1.8981
|1.8966
|0.0000
|1560
|2006.08.29 12:23
|modify
|497
|10.00
|1.8981
|1.8967
|0.0000
|1561
|2006.08.29 12:25
|modify
|497
|10.00
|1.8981
|1.8968
|0.0000
|1562
|2006.08.29 12:25
|modify
|497
|10.00
|1.8981
|1.8969
|0.0000
|1563
|2006.08.29 12:25
|modify
|497
|10.00
|1.8981
|1.8970
|0.0000
|1564
|2006.08.29 12:31
|modify
|497
|10.00
|1.8981
|1.8974
|0.0000
|1565
|2006.08.29 12:52
|modify
|497
|10.00
|1.8981
|1.8975
|0.0000
|1566
|2006.08.29 12:53
|modify
|497
|10.00
|1.8981
|1.8976
|0.0000
|1567
|2006.08.29 12:53
|close
|497
|10.00
|1.8995
|1.8976
|0.0000
|140.00
|32219.96
|1568
|2006.08.29 12:59
|buy
|498
|10.00
|1.8982
|1.8967
|0.0000
|1569
|2006.08.29 13:23
|modify
|498
|10.00
|1.8982
|1.8967
|0.0000
|1570
|2006.08.29 13:24
|modify
|498
|10.00
|1.8982
|1.8968
|0.0000
|1571
|2006.08.29 13:28
|modify
|498
|10.00
|1.8982
|1.8970
|0.0000
|1572
|2006.08.29 13:29
|modify
|498
|10.00
|1.8982
|1.8971
|0.0000
|1573
|2006.08.29 13:30
|modify
|498
|10.00
|1.8982
|1.8972
|0.0000
|1574
|2006.08.29 13:51
|modify
|498
|10.00
|1.8982
|1.8973
|0.0000
|1575
|2006.08.29 13:52
|modify
|498
|10.00
|1.8982
|1.8974
|0.0000
|1576
|2006.08.29 14:00
|s/l
|498
|10.00
|1.8974
|1.8974
|0.0000
|-80.00
|32139.96
|1577
|2006.08.29 18:17
|sell
|499
|10.00
|1.8968
|1.8983
|0.0000
|1578
|2006.08.29 18:22
|s/l
|499
|10.00
|1.8983
|1.8983
|0.0000
|-150.00
|31989.96
|1579
|2006.08.29 18:22
|sell
|500
|10.00
|1.8984
|1.8999
|0.0000
|1580
|2006.08.29 18:29
|modify
|500
|10.00
|1.8984
|1.8999
|0.0000
|1581
|2006.08.29 18:29
|modify
|500
|10.00
|1.8984
|1.8998
|0.0000
|1582
|2006.08.29 18:29
|modify
|500
|10.00
|1.8984
|1.8996
|0.0000
|1583
|2006.08.29 18:30
|modify
|500
|10.00
|1.8984
|1.8995
|0.0000
|1584
|2006.08.29 18:31
|modify
|500
|10.00
|1.8984
|1.8990
|0.0000
|1585
|2006.08.29 18:31
|close
|500
|10.00
|1.8962
|1.8990
|0.0000
|220.00
|32209.96
|1586
|2006.08.29 18:34
|sell
|501
|10.00
|1.8962
|1.8977
|0.0000
|1587
|2006.08.29 18:36
|s/l
|501
|10.00
|1.8977
|1.8977
|0.0000
|-150.00
|32059.96
|1588
|2006.08.29 18:36
|sell
|502
|10.00
|1.8975
|1.8990
|0.0000
|1589
|2006.08.29 18:41
|s/l
|502
|10.00
|1.8990
|1.8990
|0.0000
|-150.00
|31909.96
|1590
|2006.08.29 18:41
|sell
|503
|10.00
|1.8987
|1.9002
|0.0000
|1591
|2006.08.29 18:45
|s/l
|503
|10.00
|1.9002
|1.9002
|0.0000
|-150.00
|31759.96
|1592
|2006.08.29 18:45
|sell
|504
|10.00
|1.9000
|1.9015
|0.0000
|1593
|2006.08.29 18:53
|modify
|504
|10.00
|1.9000
|1.9015
|0.0000
|1594
|2006.08.29 18:54
|modify
|504
|10.00
|1.9000
|1.9010
|0.0000
|1595
|2006.08.29 18:54
|modify
|504
|10.00
|1.9000
|1.9009
|0.0000
|1596
|2006.08.29 18:54
|modify
|504
|10.00
|1.9000
|1.9007
|0.0000
|1597
|2006.08.29 18:54
|close
|504
|10.00
|1.8979
|1.9007
|0.0000
|210.00
|31969.96
|1598
|2006.08.29 18:54
|sell
|505
|10.00
|1.8965
|1.8980
|0.0000
|1599
|2006.08.29 18:55
|modify
|505
|10.00
|1.8965
|1.8979
|0.0000
|1600
|2006.08.29 18:55
|modify
|505
|10.00
|1.8965
|1.8971
|0.0000
|1601
|2006.08.29 18:55
|close
|505
|10.00
|1.8943
|1.8971
|0.0000
|220.00
|32189.96
|1602
|2006.08.29 18:59
|sell
|506
|10.00
|1.8990
|1.9005
|0.0000
|1603
|2006.08.30 01:32
|s/l
|506
|10.00
|1.9005
|1.9005
|0.0000
|-147.85
|32042.11
|1604
|2006.08.31 13:43
|buy
|507
|10.00
|1.9045
|1.9030
|0.0000
|1605
|2006.08.31 13:43
|modify
|507
|10.00
|1.9045
|1.9030
|0.0000
|1606
|2006.08.31 13:43
|modify
|507
|10.00
|1.9045
|1.9037
|0.0000
|1607
|2006.08.31 13:43
|s/l
|507
|10.00
|1.9037
|1.9037
|0.0000
|-80.00
|31962.11
|1608
|2006.08.31 13:43
|buy
|508
|10.00
|1.9037
|1.9022
|0.0000
|1609
|2006.08.31 13:44
|modify
|508
|10.00
|1.9037
|1.9023
|0.0000
|1610
|2006.08.31 13:44
|modify
|508
|10.00
|1.9037
|1.9024
|0.0000
|1611
|2006.08.31 13:44
|modify
|508
|10.00
|1.9037
|1.9026
|0.0000
|1612
|2006.08.31 13:44
|modify
|508
|10.00
|1.9037
|1.9027
|0.0000
|1613
|2006.08.31 13:44
|modify
|508
|10.00
|1.9037
|1.9029
|0.0000
|1614
|2006.08.31 13:44
|modify
|508
|10.00
|1.9037
|1.9030
|0.0000
|1615
|2006.08.31 13:48
|modify
|508
|10.00
|1.9037
|1.9031
|0.0000
|1616
|2006.08.31 13:48
|close
|508
|10.00
|1.9051
|1.9031
|0.0000
|140.00
|32102.11
|1617
|2006.08.31 13:48
|buy
|509
|10.00
|1.9049
|1.9034
|0.0000
|1618
|2006.08.31 13:50
|modify
|509
|10.00
|1.9049
|1.9035
|0.0000
|1619
|2006.08.31 14:00
|s/l
|509
|10.00
|1.9035
|1.9035
|0.0000
|-140.00
|31962.11
|1620
|2006.09.01 08:21
|sell
|510
|10.00
|1.9043
|1.9058
|0.0000
|1621
|2006.09.01 08:29
|modify
|510
|10.00
|1.9043
|1.9057
|0.0000
|1622
|2006.09.01 08:29
|modify
|510
|10.00
|1.9043
|1.9055
|0.0000
|1623
|2006.09.01 08:30
|modify
|510
|10.00
|1.9043
|1.9053
|0.0000
|1624
|2006.09.01 08:30
|modify
|510
|10.00
|1.9043
|1.9049
|0.0000
|1625
|2006.09.01 08:30
|close
|510
|10.00
|1.9035
|1.9049
|0.0000
|80.00
|32042.11
|1626
|2006.09.01 08:36
|sell
|511
|10.00
|1.9043
|1.9058
|0.0000
|1627
|2006.09.01 09:02
|modify
|511
|10.00
|1.9043
|1.9057
|0.0000
|1628
|2006.09.01 09:02
|modify
|511
|10.00
|1.9043
|1.9056
|0.0000
|1629
|2006.09.01 09:02
|modify
|511
|10.00
|1.9043
|1.9055
|0.0000
|1630
|2006.09.01 09:27
|modify
|511
|10.00
|1.9043
|1.9053
|0.0000
|1631
|2006.09.01 09:27
|modify
|511
|10.00
|1.9043
|1.9051
|0.0000
|1632
|2006.09.01 09:30
|modify
|511
|10.00
|1.9043
|1.9050
|0.0000
|1633
|2006.09.01 09:44
|modify
|511
|10.00
|1.9043
|1.9049
|0.0000
|1634
|2006.09.01 09:44
|close
|511
|10.00
|1.9035
|1.9049
|0.0000
|80.00
|32122.11
|1635
|2006.09.01 10:37
|sell
|512
|10.00
|1.9036
|1.9051
|0.0000
|1636
|2006.09.01 10:59
|modify
|512
|10.00
|1.9036
|1.9050
|0.0000
|1637
|2006.09.01 11:13
|modify
|512
|10.00
|1.9036
|1.9050
|0.0000
|1638
|2006.09.01 11:31
|s/l
|512
|10.00
|1.904986
|1.9050
|0.0000
|-138.57
|31983.54
|1639
|2006.09.01 14:00
|sell
|513
|10.00
|1.8994
|1.9009
|0.0000
|1640
|2006.09.01 14:00
|modify
|513
|10.00
|1.8994
|1.8999
|0.0000
|1641
|2006.09.01 14:00
|close
|513
|10.00
|1.8978
|1.8999
|0.0000
|160.00
|32143.54
|1642
|2006.09.01 14:00
|sell
|514
|10.00
|1.9003
|1.9018
|0.0000
|1643
|2006.09.01 14:01
|s/l
|514
|10.00
|1.9018
|1.9018
|0.0000
|-150.00
|31993.54
|1644
|2006.09.01 14:01
|sell
|515
|10.00
|1.9015
|1.9030
|0.0000
|1645
|2006.09.01 14:01
|modify
|515
|10.00
|1.9015
|1.9029
|0.0000
|1646
|2006.09.01 14:01
|modify
|515
|10.00
|1.9015
|1.9024
|0.0000
|1647
|2006.09.01 14:01
|close
|515
|10.00
|1.9003
|1.9024
|0.0000
|120.00
|32113.54
|1648
|2006.09.01 14:01
|sell
|516
|10.00
|1.9008
|1.9023
|0.0000
|1649
|2006.09.01 14:01
|s/l
|516
|10.00
|1.9023
|1.9023
|0.0000
|-150.00
|31963.54
|1650
|2006.09.01 14:01
|sell
|517
|10.00
|1.9038
|1.9053
|0.0000
|1651
|2006.09.01 14:01
|modify
|517
|10.00
|1.9038
|1.9038
|0.0000
|1652
|2006.09.01 14:01
|close
|517
|10.00
|1.9017
|1.9038
|0.0000
|210.00
|32173.54
|1653
|2006.09.01 14:02
|sell
|518
|10.00
|1.9012
|1.9027
|0.0000
|1654
|2006.09.01 14:02
|modify
|518
|10.00
|1.9012
|1.9024
|0.0000
|1655
|2006.09.01 14:03
|modify
|518
|10.00
|1.9012
|1.9020
|0.0000
|1656
|2006.09.01 14:03
|close
|518
|10.00
|1.8999
|1.9020
|0.0000
|130.00
|32303.54
|1657
|2006.09.01 14:03
|sell
|519
|10.00
|1.8996
|1.9011
|0.0000
|1658
|2006.09.01 14:14
|modify
|519
|10.00
|1.8996
|1.9008
|0.0000
|1659
|2006.09.01 14:14
|close
|519
|10.00
|1.8987
|1.9008
|0.0000
|90.00
|32393.54
|1660
|2006.09.01 14:15
|sell
|520
|10.00
|1.8995
|1.9010
|0.0000
|1661
|2006.09.01 14:21
|modify
|520
|10.00
|1.8995
|1.9009
|0.0000
|1662
|2006.09.01 14:21
|modify
|520
|10.00
|1.8995
|1.9008
|0.0000
|1663
|2006.09.01 14:21
|close
|520
|10.00
|1.8987
|1.9008
|0.0000
|80.00
|32473.54
|1664
|2006.09.01 14:26
|sell
|521
|10.00
|1.8993
|1.9008
|0.0000
|1665
|2006.09.01 14:38
|s/l
|521
|10.00
|1.9008
|1.9008
|0.0000
|-150.00
|32323.54
|1666
|2006.09.01 14:38
|sell
|522
|10.00
|1.9005
|1.9020
|0.0000
|1667
|2006.09.01 14:43
|s/l
|522
|10.00
|1.9020
|1.9020
|0.0000
|-150.00
|32173.54
|1668
|2006.09.01 14:43
|sell
|523
|10.00
|1.9017
|1.9032
|0.0000
|1669
|2006.09.01 14:57
|s/l
|523
|10.00
|1.9032
|1.9032
|0.0000
|-150.00
|32023.54
|1670
|2006.09.01 14:57
|sell
|524
|10.00
|1.9028
|1.9043
|0.0000
|1671
|2006.09.01 15:27
|modify
|524
|10.00
|1.9028
|1.9042
|0.0000
|1672
|2006.09.01 15:27
|close
|524
|10.00
|1.9017
|1.9042
|0.0000
|110.00
|32133.54
|1673
|2006.09.07 07:11
|sell
|525
|10.00
|1.8855
|1.8870
|0.0000
|1674
|2006.09.07 07:12
|modify
|525
|10.00
|1.8855
|1.8869
|0.0000
|1675
|2006.09.07 07:15
|modify
|525
|10.00
|1.8855
|1.8867
|0.0000
|1676
|2006.09.07 07:16
|modify
|525
|10.00
|1.8855
|1.8866
|0.0000
|1677
|2006.09.07 07:16
|modify
|525
|10.00
|1.8855
|1.8865
|0.0000
|1678
|2006.09.07 07:23
|s/l
|525
|10.00
|1.88655
|1.8865
|0.0000
|-105.00
|32028.54
|1679
|2006.09.07 07:23
|sell
|526
|10.00
|1.8862
|1.8877
|0.0000
|1680
|2006.09.07 07:26
|modify
|526
|10.00
|1.8862
|1.8876
|0.0000
|1681
|2006.09.07 07:27
|modify
|526
|10.00
|1.8862
|1.8875
|0.0000
|1682
|2006.09.07 07:27
|modify
|526
|10.00
|1.8862
|1.8874
|0.0000
|1683
|2006.09.07 07:28
|modify
|526
|10.00
|1.8862
|1.8873
|0.0000
|1684
|2006.09.07 07:28
|modify
|526
|10.00
|1.8862
|1.8872
|0.0000
|1685
|2006.09.07 07:30
|modify
|526
|10.00
|1.8862
|1.8869
|0.0000
|1686
|2006.09.07 07:30
|close
|526
|10.00
|1.8853
|1.8869
|0.0000
|90.00
|32118.54
|1687
|2006.09.07 08:33
|sell
|527
|10.00
|1.8829
|1.8844
|0.0000
|1688
|2006.09.07 08:55
|modify
|527
|10.00
|1.8829
|1.8844
|0.0000
|1689
|2006.09.07 08:55
|modify
|527
|10.00
|1.8829
|1.8843
|0.0000
|1690
|2006.09.07 08:56
|modify
|527
|10.00
|1.8829
|1.8841
|0.0000
|1691
|2006.09.07 08:58
|modify
|527
|10.00
|1.8829
|1.8840
|0.0000
|1692
|2006.09.07 08:58
|modify
|527
|10.00
|1.8829
|1.8839
|0.0000
|1693
|2006.09.07 08:58
|close
|527
|10.00
|1.8819
|1.8839
|0.0000
|100.00
|32218.54
|1694
|2006.09.07 13:56
|sell
|528
|10.00
|1.8741
|1.8756
|0.0000
|1695
|2006.09.07 15:07
|s/l
|528
|10.00
|1.8756
|1.8756
|0.0000
|-150.00
|32068.54
|1696
|2006.09.11 20:28
|sell
|529
|10.00
|1.8651
|1.8666
|0.0000
|1697
|2006.09.11 23:43
|s/l
|529
|10.00
|1.8666
|1.8666
|0.0000
|-150.00
|31918.54
|1698
|2006.09.12 06:23
|buy
|530
|10.00
|1.8681
|1.8666
|0.0000
|1699
|2006.09.12 06:48
|modify
|530
|10.00
|1.8681
|1.8666
|0.0000
|1700
|2006.09.12 06:49
|modify
|530
|10.00
|1.8681
|1.8667
|0.0000
|1701
|2006.09.12 06:50
|modify
|530
|10.00
|1.8681
|1.8668
|0.0000
|1702
|2006.09.12 06:50
|modify
|530
|10.00
|1.8681
|1.8671
|0.0000
|1703
|2006.09.12 06:50
|modify
|530
|10.00
|1.8681
|1.8672
|0.0000
|1704
|2006.09.12 06:50
|modify
|530
|10.00
|1.8681
|1.8673
|0.0000
|1705
|2006.09.12 06:55
|modify
|530
|10.00
|1.8681
|1.8674
|0.0000
|1706
|2006.09.12 07:07
|s/l
|530
|10.00
|1.867436
|1.8674
|0.0000
|-66.43
|31852.11
|1707
|2006.09.12 12:29
|buy
|531
|10.00
|1.8725
|1.8710
|0.0000
|1708
|2006.09.12 12:30
|modify
|531
|10.00
|1.8725
|1.8717
|0.0000
|1709
|2006.09.12 12:30
|close
|531
|10.00
|1.8738
|1.8717
|0.0000
|130.00
|31982.11
|1710
|2006.09.12 12:30
|buy
|532
|10.00
|1.8724
|1.8709
|0.0000
|1711
|2006.09.12 12:31
|modify
|532
|10.00
|1.8724
|1.8727
|0.0000
|1712
|2006.09.12 12:31
|close
|532
|10.00
|1.8748
|1.8727
|0.0000
|240.00
|32222.11
|1713
|2006.09.12 12:33
|buy
|533
|10.00
|1.8724
|1.8709
|0.0000
|1714
|2006.09.12 12:40
|modify
|533
|10.00
|1.8724
|1.8710
|0.0000
|1715
|2006.09.12 12:42
|modify
|533
|10.00
|1.8724
|1.8711
|0.0000
|1716
|2006.09.12 12:42
|modify
|533
|10.00
|1.8724
|1.8712
|0.0000
|1717
|2006.09.12 12:43
|modify
|533
|10.00
|1.8724
|1.8719
|0.0000
|1718
|2006.09.12 12:43
|close
|533
|10.00
|1.8740
|1.8719
|0.0000
|160.00
|32382.11
|1719
|2006.09.12 13:43
|buy
|534
|10.00
|1.8746
|1.8731
|0.0000
|1720
|2006.09.12 14:10
|s/l
|534
|10.00
|1.8731
|1.8731
|0.0000
|-150.00
|32232.11
|1721
|2006.09.12 15:38
|buy
|535
|10.00
|1.8747
|1.8732
|0.0000
|1722
|2006.09.12 18:02
|s/l
|535
|10.00
|1.8732
|1.8732
|0.0000
|-150.00
|32082.11
|1723
|2006.09.12 18:09
|buy
|536
|10.00
|1.8729
|1.8714
|0.0000
|1724
|2006.09.12 18:38
|close
|536
|10.00
|1.8741
|1.8714
|0.0000
|120.00
|32202.11
|1725
|2006.09.12 23:21
|buy
|537
|10.00
|1.8743
|1.8728
|0.0000
|1726
|2006.09.13 00:13
|s/l
|537
|10.00
|1.8728
|1.8728
|0.0000
|-153.50
|32048.61
|1727
|2006.09.14 12:40
|buy
|538
|10.00
|1.8847
|1.8832
|0.0000
|1728
|2006.09.14 12:41
|s/l
|538
|10.00
|1.8832
|1.8832
|0.0000
|-150.00
|31898.61
|1729
|2006.09.14 12:41
|buy
|539
|10.00
|1.8836
|1.8821
|0.0000
|1730
|2006.09.14 12:44
|modify
|539
|10.00
|1.8836
|1.8822
|0.0000
|1731
|2006.09.14 12:44
|modify
|539
|10.00
|1.8836
|1.8823
|0.0000
|1732
|2006.09.14 12:45
|modify
|539
|10.00
|1.8836
|1.8824
|0.0000
|1733
|2006.09.14 12:50
|modify
|539
|10.00
|1.8836
|1.8825
|0.0000
|1734
|2006.09.14 12:51
|modify
|539
|10.00
|1.8836
|1.8826
|0.0000
|1735
|2006.09.14 12:51
|modify
|539
|10.00
|1.8836
|1.8830
|0.0000
|1736
|2006.09.14 12:51
|close
|539
|10.00
|1.8850
|1.8830
|0.0000
|140.00
|32038.61
|1737
|2006.09.15 12:32
|sell
|540
|10.00
|1.8839
|1.8854
|0.0000
|1738
|2006.09.15 12:32
|modify
|540
|10.00
|1.8839
|1.8848
|0.0000
|1739
|2006.09.15 12:33
|modify
|540
|10.00
|1.8839
|1.8847
|0.0000
|1740
|2006.09.15 12:33
|modify
|540
|10.00
|1.8839
|1.8843
|0.0000
|1741
|2006.09.15 12:33
|modify
|540
|10.00
|1.8839
|1.8842
|0.0000
|1742
|2006.09.15 12:33
|modify
|540
|10.00
|1.8839
|1.8841
|0.0000
|1743
|2006.09.15 12:34
|modify
|540
|10.00
|1.8839
|1.8840
|0.0000
|1744
|2006.09.15 12:34
|close
|540
|10.00
|1.8826
|1.8840
|0.0000
|130.00
|32168.61
|1745
|2006.09.15 12:35
|sell
|541
|10.00
|1.8840
|1.8855
|0.0000
|1746
|2006.09.15 12:35
|modify
|541
|10.00
|1.8840
|1.8854
|0.0000
|1747
|2006.09.15 12:36
|s/l
|541
|10.00
|1.8854
|1.8854
|0.0000
|-140.00
|32028.61
|1748
|2006.09.15 12:36
|sell
|542
|10.00
|1.8850
|1.8865
|0.0000
|1749
|2006.09.15 12:37
|modify
|542
|10.00
|1.8850
|1.8861
|0.0000
|1750
|2006.09.15 12:37
|modify
|542
|10.00
|1.8850
|1.8856
|0.0000
|1751
|2006.09.15 12:39
|modify
|542
|10.00
|1.8850
|1.8851
|0.0000
|1752
|2006.09.15 12:39
|close
|542
|10.00
|1.8837
|1.8851
|0.0000
|130.00
|32158.61
|1753
|2006.09.15 12:39
|sell
|543
|10.00
|1.8839
|1.8854
|0.0000
|1754
|2006.09.15 12:39
|modify
|543
|10.00
|1.8839
|1.8852
|0.0000
|1755
|2006.09.15 12:43
|modify
|543
|10.00
|1.8839
|1.8849
|0.0000
|1756
|2006.09.15 12:43
|modify
|543
|10.00
|1.8839
|1.8846
|0.0000
|1757
|2006.09.15 12:43
|modify
|543
|10.00
|1.8839
|1.8845
|0.0000
|1758
|2006.09.15 12:43
|modify
|543
|10.00
|1.8839
|1.8843
|0.0000
|1759
|2006.09.15 12:44
|modify
|543
|10.00
|1.8839
|1.8837
|0.0000
|1760
|2006.09.15 12:44
|close
|543
|10.00
|1.8823
|1.8837
|0.0000
|160.00
|32318.61
|1761
|2006.09.19 07:21
|buy
|544
|10.00
|1.8810
|1.8795
|0.0000
|1762
|2006.09.19 07:30
|modify
|544
|10.00
|1.8810
|1.8796
|0.0000
|1763
|2006.09.19 07:30
|modify
|544
|10.00
|1.8810
|1.8797
|0.0000
|1764
|2006.09.19 07:42
|modify
|544
|10.00
|1.8810
|1.8798
|0.0000
|1765
|2006.09.19 07:42
|modify
|544
|10.00
|1.8810
|1.8799
|0.0000
|1766
|2006.09.19 07:42
|modify
|544
|10.00
|1.8810
|1.8800
|0.0000
|1767
|2006.09.19 07:42
|modify
|544
|10.00
|1.8810
|1.8802
|0.0000
|1768
|2006.09.19 07:42
|modify
|544
|10.00
|1.8810
|1.8803
|0.0000
|1769
|2006.09.19 07:42
|close
|544
|10.00
|1.8819
|1.8803
|0.0000
|90.00
|32408.61
|1770
|2006.09.19 07:46
|buy
|545
|10.00
|1.8810
|1.8795
|0.0000
|1771
|2006.09.19 07:46
|modify
|545
|10.00
|1.8810
|1.8797
|0.0000
|1772
|2006.09.19 07:53
|s/l
|545
|10.00
|1.879657
|1.8797
|0.0000
|-134.29
|32274.32
|1773
|2006.09.19 15:21
|buy
|546
|10.00
|1.8836
|1.8821
|0.0000
|1774
|2006.09.19 15:42
|s/l
|546
|10.00
|1.8821
|1.8821
|0.0000
|-150.00
|32124.32
|1775
|2006.09.19 15:42
|buy
|547
|10.00
|1.8824
|1.8809
|0.0000
|1776
|2006.09.19 15:45
|close
|547
|10.00
|1.8832
|1.8809
|0.0000
|80.00
|32204.32
|1777
|2006.09.19 15:45
|buy
|548
|10.00
|1.8834
|1.8819
|0.0000
|1778
|2006.09.19 15:52
|s/l
|548
|10.00
|1.8819
|1.8819
|0.0000
|-150.00
|32054.32
|1779
|2006.09.19 15:52
|buy
|549
|10.00
|1.8823
|1.8808
|0.0000
|1780
|2006.09.19 16:52
|s/l
|549
|10.00
|1.8808
|1.8808
|0.0000
|-150.00
|31904.32
|1781
|2006.09.20 07:50
|buy
|550
|10.00
|1.8811
|1.8796
|0.0000
|1782
|2006.09.20 07:52
|modify
|550
|10.00
|1.8811
|1.8798
|0.0000
|1783
|2006.09.20 07:53
|modify
|550
|10.00
|1.8811
|1.8801
|0.0000
|1784
|2006.09.20 07:54
|modify
|550
|10.00
|1.8811
|1.8802
|0.0000
|1785
|2006.09.20 07:55
|modify
|550
|10.00
|1.8811
|1.8805
|0.0000
|1786
|2006.09.20 07:58
|modify
|550
|10.00
|1.8811
|1.8806
|0.0000
|1787
|2006.09.20 08:06
|modify
|550
|10.00
|1.8811
|1.8808
|0.0000
|1788
|2006.09.20 08:06
|modify
|550
|10.00
|1.8811
|1.8809
|0.0000
|1789
|2006.09.20 08:17
|modify
|550
|10.00
|1.8811
|1.8810
|0.0000
|1790
|2006.09.20 08:17
|close
|550
|10.00
|1.8825
|1.8810
|0.0000
|140.00
|32044.32
|1791
|2006.09.20 18:15
|buy
|551
|10.00
|1.8884
|1.8869
|0.0000
|1792
|2006.09.20 18:15
|modify
|551
|10.00
|1.8884
|1.8884
|0.0000
|1793
|2006.09.20 18:15
|close
|551
|10.00
|1.8906
|1.8884
|0.0000
|220.00
|32264.32
|1794
|2006.09.20 18:15
|buy
|552
|10.00
|1.8886
|1.8871
|0.0000
|1795
|2006.09.20 18:16
|modify
|552
|10.00
|1.8886
|1.8879
|0.0000
|1796
|2006.09.20 18:16
|close
|552
|10.00
|1.8901
|1.8879
|0.0000
|150.00
|32414.32
|1797
|2006.09.20 18:19
|buy
|553
|10.00
|1.8880
|1.8865
|0.0000
|1798
|2006.09.20 18:19
|modify
|553
|10.00
|1.8880
|1.8865
|0.0000
|1799
|2006.09.20 18:19
|modify
|553
|10.00
|1.8880
|1.8874
|0.0000
|1800
|2006.09.20 18:19
|close
|553
|10.00
|1.8896
|1.8874
|0.0000
|160.00
|32574.32
|1801
|2006.09.21 13:42
|buy
|554
|10.00
|1.8980
|1.8965
|0.0000
|1802
|2006.09.21 13:48
|modify
|554
|10.00
|1.8980
|1.8968
|0.0000
|1803
|2006.09.21 14:04
|s/l
|554
|10.00
|1.896821
|1.8968
|0.0000
|-117.86
|32456.46
|1804
|2006.09.21 14:17
|buy
|555
|10.00
|1.8961
|1.8946
|0.0000
|1805
|2006.09.21 14:40
|modify
|555
|10.00
|1.8961
|1.8946
|0.0000
|1806
|2006.09.21 14:41
|modify
|555
|10.00
|1.8961
|1.8947
|0.0000
|1807
|2006.09.21 14:41
|modify
|555
|10.00
|1.8961
|1.8948
|0.0000
|1808
|2006.09.21 14:41
|close
|555
|10.00
|1.8970
|1.8948
|0.0000
|90.00
|32546.46
|1809
|2006.09.22 11:54
|buy
|556
|10.00
|1.9013
|1.8998
|0.0000
|1810
|2006.09.22 11:55
|modify
|556
|10.00
|1.9013
|1.9000
|0.0000
|1811
|2006.09.22 11:56
|modify
|556
|10.00
|1.9013
|1.9001
|0.0000
|1812
|2006.09.22 11:57
|modify
|556
|10.00
|1.9013
|1.9005
|0.0000
|1813
|2006.09.22 11:58
|modify
|556
|10.00
|1.9013
|1.9006
|0.0000
|1814
|2006.09.22 11:58
|modify
|556
|10.00
|1.9013
|1.9008
|0.0000
|1815
|2006.09.22 11:58
|modify
|556
|10.00
|1.9013
|1.9010
|0.0000
|1816
|2006.09.22 11:58
|close
|556
|10.00
|1.9026
|1.9010
|0.0000
|130.00
|32676.46
|1817
|2006.09.22 13:16
|buy
|557
|10.00
|1.9021
|1.9006
|0.0000
|1818
|2006.09.22 13:16
|modify
|557
|10.00
|1.9021
|1.9007
|0.0000
|1819
|2006.09.22 13:26
|modify
|557
|10.00
|1.9021
|1.9008
|0.0000
|1820
|2006.09.22 13:28
|modify
|557
|10.00
|1.9021
|1.9012
|0.0000
|1821
|2006.09.22 13:29
|modify
|557
|10.00
|1.9021
|1.9013
|0.0000
|1822
|2006.09.22 13:30
|modify
|557
|10.00
|1.9021
|1.9014
|0.0000
|1823
|2006.09.22 13:31
|modify
|557
|10.00
|1.9021
|1.9015
|0.0000
|1824
|2006.09.22 13:59
|s/l
|557
|10.00
|1.901493
|1.9015
|0.0000
|-60.71
|32615.75
|1825
|2006.09.25 07:56
|buy
|558
|10.00
|1.9032
|1.9017
|0.0000
|1826
|2006.09.25 07:56
|modify
|558
|10.00
|1.9032
|1.9018
|0.0000
|1827
|2006.09.25 08:05
|modify
|558
|10.00
|1.9032
|1.9019
|0.0000
|1828
|2006.09.25 08:06
|modify
|558
|10.00
|1.9032
|1.9020
|0.0000
|1829
|2006.09.25 08:07
|modify
|558
|10.00
|1.9032
|1.9021
|0.0000
|1830
|2006.09.25 08:08
|modify
|558
|10.00
|1.9032
|1.9022
|0.0000
|1831
|2006.09.25 08:11
|modify
|558
|10.00
|1.9032
|1.9023
|0.0000
|1832
|2006.09.25 08:12
|modify
|558
|10.00
|1.9032
|1.9025
|0.0000
|1833
|2006.09.25 08:19
|modify
|558
|10.00
|1.9032
|1.9026
|0.0000
|1834
|2006.09.25 08:48
|modify
|558
|10.00
|1.9032
|1.9027
|0.0000
|1835
|2006.09.25 08:53
|modify
|558
|10.00
|1.9032
|1.9028
|0.0000
|1836
|2006.09.25 09:01
|s/l
|558
|10.00
|1.902764
|1.9028
|0.0000
|-43.57
|32572.18
|1837
|2006.09.25 09:01
|buy
|559
|10.00
|1.9022
|1.9007
|0.0000
|1838
|2006.09.25 09:03
|modify
|559
|10.00
|1.9022
|1.9008
|0.0000
|1839
|2006.09.25 09:04
|modify
|559
|10.00
|1.9022
|1.9009
|0.0000
|1840
|2006.09.25 09:05
|modify
|559
|10.00
|1.9022
|1.9010
|0.0000
|1841
|2006.09.25 09:14
|s/l
|559
|10.00
|1.900986
|1.9010
|0.0000
|-121.43
|32450.75
|1842
|2006.09.25 09:24
|buy
|560
|10.00
|1.9021
|1.9006
|0.0000
|1843
|2006.09.25 09:39
|modify
|560
|10.00
|1.9021
|1.9007
|0.0000
|1844
|2006.09.25 09:40
|modify
|560
|10.00
|1.9021
|1.9008
|0.0000
|1845
|2006.09.25 09:40
|modify
|560
|10.00
|1.9021
|1.9009
|0.0000
|1846
|2006.09.25 09:40
|modify
|560
|10.00
|1.9021
|1.9010
|0.0000
|1847
|2006.09.25 09:41
|modify
|560
|10.00
|1.9021
|1.9011
|0.0000
|1848
|2006.09.25 09:41
|modify
|560
|10.00
|1.9021
|1.9012
|0.0000
|1849
|2006.09.25 09:45
|modify
|560
|10.00
|1.9021
|1.9013
|0.0000
|1850
|2006.09.25 09:45
|modify
|560
|10.00
|1.9021
|1.9015
|0.0000
|1851
|2006.09.25 09:45
|modify
|560
|10.00
|1.9021
|1.9016
|0.0000
|1852
|2006.09.25 09:47
|modify
|560
|10.00
|1.9021
|1.9017
|0.0000
|1853
|2006.09.25 09:47
|modify
|560
|10.00
|1.9021
|1.9018
|0.0000
|1854
|2006.09.25 09:47
|close
|560
|10.00
|1.9035
|1.9018
|0.0000
|140.00
|32590.75
|1855
|2006.09.26 15:07
|sell
|561
|10.00
|1.8959
|1.8974
|0.0000
|1856
|2006.09.26 15:16
|s/l
|561
|10.00
|1.8974
|1.8974
|0.0000
|-150.00
|32440.75
|1857
|2006.09.28 02:36
|buy
|562
|10.00
|1.8888
|1.8873
|0.0000
|1858
|2006.09.28 02:50
|s/l
|562
|10.00
|1.8873
|1.8873
|0.0000
|-150.00
|32290.75
|1859
|2006.09.28 02:50
|buy
|563
|10.00
|1.8877
|1.8862
|0.0000
|1860
|2006.09.28 02:58
|modify
|563
|10.00
|1.8877
|1.8863
|0.0000
|1861
|2006.09.28 03:00
|modify
|563
|10.00
|1.8877
|1.8863
|0.0000
|1862
|2006.09.28 03:01
|modify
|563
|10.00
|1.8877
|1.8864
|0.0000
|1863
|2006.09.28 03:03
|modify
|563
|10.00
|1.8877
|1.8865
|0.0000
|1864
|2006.09.28 04:57
|modify
|563
|10.00
|1.8877
|1.8866
|0.0000
|1865
|2006.09.28 04:57
|modify
|563
|10.00
|1.8877
|1.8867
|0.0000
|1866
|2006.09.28 04:57
|modify
|563
|10.00
|1.8877
|1.8868
|0.0000
|1867
|2006.09.28 04:57
|modify
|563
|10.00
|1.8877
|1.8869
|0.0000
|1868
|2006.09.28 05:22
|s/l
|563
|10.00
|1.886936
|1.8869
|0.0000
|-76.43
|32214.32
|1869
|2006.09.28 15:01
|sell
|564
|10.00
|1.8744
|1.8759
|0.0000
|1870
|2006.09.28 17:12
|s/l
|564
|10.00
|1.8759
|1.8759
|0.0000
|-150.00
|32064.32
|1871
|2006.09.29 00:58
|sell
|565
|10.00
|1.8762
|1.8777
|0.0000
|1872
|2006.09.29 02:28
|s/l
|565
|10.00
|1.8777
|1.8777
|0.0000
|-150.00
|31914.32
|1873
|2006.09.29 08:53
|sell
|566
|10.00
|1.8705
|1.8720
|0.0000
|1874
|2006.09.29 09:06
|modify
|566
|10.00
|1.8705
|1.8719
|0.0000
|1875
|2006.09.29 09:14
|modify
|566
|10.00
|1.8705
|1.8718
|0.0000
|1876
|2006.09.29 09:53
|modify
|566
|10.00
|1.8705
|1.8717
|0.0000
|1877
|2006.09.29 09:56
|modify
|566
|10.00
|1.8705
|1.8711
|0.0000
|1878
|2006.09.29 09:56
|close
|566
|10.00
|1.8689
|1.8711
|0.0000
|160.00
|32074.32
|1879
|2006.09.29 13:19
|sell
|567
|10.00
|1.8657
|1.8672
|0.0000
|1880
|2006.09.29 13:23
|s/l
|567
|10.00
|1.8672
|1.8672
|0.0000
|-150.00
|31924.32
|1881
|2006.09.29 13:26
|sell
|568
|10.00
|1.8657
|1.8672
|0.0000
|1882
|2006.09.29 13:33
|s/l
|568
|10.00
|1.8672
|1.8672
|0.0000
|-150.00
|31774.32
|1883
|2006.09.29 13:53
|sell
|569
|10.00
|1.8672
|1.8687
|0.0000
|1884
|2006.09.29 13:57
|modify
|569
|10.00
|1.8672
|1.8686
|0.0000
|1885
|2006.09.29 13:57
|close
|569
|10.00
|1.8659
|1.8686
|0.0000
|130.00
|31904.32
|1886
|2006.09.29 13:57
|sell
|570
|10.00
|1.8657
|1.8672
|0.0000
|1887
|2006.09.29 13:57
|s/l
|570
|10.00
|1.8672
|1.8672
|0.0000
|-150.00
|31754.32
|1888
|2006.09.29 13:58
|sell
|571
|10.00
|1.8657
|1.8672
|0.0000
|1889
|2006.09.29 14:01
|close
|571
|10.00
|1.8645
|1.8672
|0.0000
|120.00
|31874.32
|1890
|2006.09.29 15:26
|sell
|572
|10.00
|1.8712
|1.8727
|0.0000
|1891
|2006.09.29 16:37
|s/l
|572
|10.00
|1.8727
|1.8727
|0.0000
|-150.00
|31724.32
|1892
|2006.10.01 22:42
|buy
|573
|10.00
|1.8718
|1.8703
|0.0000
|1893
|2006.10.02 01:10
|s/l
|573
|10.00
|1.8703
|1.8703
|0.0000
|-153.50
|31570.82
|1894
|2006.10.02 02:01
|sell
|574
|10.00
|1.8702
|1.8717
|0.0000
|1895
|2006.10.02 05:02
|s/l
|574
|10.00
|1.8717
|1.8717
|0.0000
|-150.00
|31420.82
|1896
|2006.10.02 08:31
|sell
|575
|10.00
|1.8702
|1.8717
|0.0000
|1897
|2006.10.02 08:38
|modify
|575
|10.00
|1.8702
|1.8712
|0.0000
|1898
|2006.10.02 08:41
|s/l
|575
|10.00
|1.871193
|1.8712
|0.0000
|-99.29
|31321.53
|1899
|2006.10.02 08:51
|sell
|576
|10.00
|1.8703
|1.8718
|0.0000
|1900
|2006.10.02 08:57
|s/l
|576
|10.00
|1.8718
|1.8718
|0.0000
|-150.00
|31171.53
|1901
|2006.10.04 06:56
|sell
|577
|10.00
|1.8871
|1.8886
|0.0000
|1902
|2006.10.04 06:57
|modify
|577
|10.00
|1.8871
|1.8886
|0.0000
|1903
|2006.10.04 07:07
|s/l
|577
|10.00
|1.888593
|1.8886
|0.0000
|-149.29
|31022.24
|1904
|2006.10.06 04:45
|sell
|578
|10.00
|1.8784
|1.8799
|0.0000
|1905
|2006.10.06 04:45
|modify
|578
|10.00
|1.8784
|1.8799
|0.0000
|1906
|2006.10.06 04:47
|modify
|578
|10.00
|1.8784
|1.8797
|0.0000
|1907
|2006.10.06 05:21
|modify
|578
|10.00
|1.8784
|1.8796
|0.0000
|1908
|2006.10.06 05:34
|modify
|578
|10.00
|1.8784
|1.8795
|0.0000
|1909
|2006.10.06 05:40
|modify
|578
|10.00
|1.8784
|1.8794
|0.0000
|1910
|2006.10.06 05:41
|modify
|578
|10.00
|1.8784
|1.8793
|0.0000
|1911
|2006.10.06 05:41
|modify
|578
|10.00
|1.8784
|1.8790
|0.0000
|1912
|2006.10.06 05:57
|modify
|578
|10.00
|1.8784
|1.8789
|0.0000
|1913
|2006.10.06 05:57
|close
|578
|10.00
|1.8776
|1.8789
|0.0000
|80.00
|31102.24
|1914
|2006.10.06 09:11
|sell
|579
|10.00
|1.8773
|1.8788
|0.0000
|1915
|2006.10.06 09:14
|modify
|579
|10.00
|1.8773
|1.8787
|0.0000
|1916
|2006.10.06 09:21
|modify
|579
|10.00
|1.8773
|1.8785
|0.0000
|1917
|2006.10.06 09:32
|modify
|579
|10.00
|1.8773
|1.8784
|0.0000
|1918
|2006.10.06 09:34
|modify
|579
|10.00
|1.8773
|1.8782
|0.0000
|1919
|2006.10.06 09:35
|modify
|579
|10.00
|1.8773
|1.8781
|0.0000
|1920
|2006.10.06 09:36
|modify
|579
|10.00
|1.8773
|1.8780
|0.0000
|1921
|2006.10.06 09:36
|modify
|579
|10.00
|1.8773
|1.8779
|0.0000
|1922
|2006.10.06 09:36
|close
|579
|10.00
|1.8763
|1.8779
|0.0000
|100.00
|31202.24
|1923
|2006.10.06 11:48
|sell
|580
|10.00
|1.8764
|1.8779
|0.0000
|1924
|2006.10.06 11:49
|s/l
|580
|10.00
|1.8779
|1.8779
|0.0000
|-150.00
|31052.24
|1925
|2006.10.06 11:50
|sell
|581
|10.00
|1.8778
|1.8793
|0.0000
|1926
|2006.10.06 11:52
|s/l
|581
|10.00
|1.8793
|1.8793
|0.0000
|-150.00
|30902.24
|1927
|2006.10.06 11:52
|sell
|582
|10.00
|1.8787
|1.8802
|0.0000
|1928
|2006.10.06 11:55
|s/l
|582
|10.00
|1.8802
|1.8802
|0.0000
|-150.00
|30752.24