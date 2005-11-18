Strategy Tester Report
CyberiaTrader_v1.85g

SymbolGBPUSDm (Great Britain Pound vs US Dollar)
Period1 Hour (H1) 2005.10.06 00:00 - 2006.10.08 00:00 (2005.10.06 - 2006.10.08)
ModelEvery tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
ParametersExitMarket=false; ShowSuitablePeriod=false; ShowMarketInfo=false; ShowAccountStatus=false; ShowStat=false; ShowDecision=false; ShowDirection=false; BlockSell=false; BlockBuy=false; ShowLots=false; BlockStopLoss=false; DisableShadowStopLoss=true; DisableExitSell=false; DisableExitBuy=false; EnableMACD=false; EnableMA=false; EnableFractals=false; EnableCCI=true; EnableCyberiaLogic=true; EnableLogicTrading=true; EnableADX=false; EnablePivot=true; BlockPipsator=true; EnableMoneyTrain=false; EnableReverseDetector=true; ReverseIndex=3.82; MoneyTrainLevel=4; MACDLevel=10; AutoLots=true; MAXLots=10; AutoDirection=true; ValuesPeriodCount=7; ValuesPeriodCountMax=7; SlipPage=1; Lots=0.1; StopLoss=0; TakeProfit=0; SymbolsCount=2; Risk=0.7; StopLossIndex=2.5; AutoStopLossIndex=true; StaticStopLoss=11; StopLevel=0; EnableTrailingStop=true; TrailingStopFactor=1; TimeTradeHoursDisabled=""; GMT=1; MagicNumber=123000;
Bars in test35298Ticks modelled854294Modelling quality90.00%
Initial deposit363.00
Total net profit30389.24Gross profit58886.77Gross loss-28497.53
Profit factor2.07Expected payoff52.22
Absolute drawdown8.05Maximal drawdown2055.36 (6.26%)Relative drawdown15.52% (450.00)
Total trades582Short positions (won %)277 (62.45%)Long positions (won %)305 (67.21%)
Profit trades (% of total)378 (64.95%)Loss trades (% of total)204 (35.05%)
Largestprofit trade820.00loss trade-160.50
Averageprofit trade155.79loss trade-139.69
Maximumconsecutive wins (profit in money)16 (5070.00)consecutive losses (loss in money)7 (-991.43)
Maximalconsecutive profit (count of wins)5070.00 (16)consecutive loss (count of losses)-991.43 (7)
Averageconsecutive wins3consecutive losses2
Graph
#TimeTypeOrderLotsPriceS / LT / PProfitBalance
12005.10.06 15:09buy11.431.77141.76990.0000
22005.10.06 15:14close11.431.77241.76990.000014.30377.30
32005.10.07 03:01buy21.491.77631.77480.0000
42005.10.07 06:59s/l21.491.77481.77480.0000-22.35354.95
52005.10.07 13:59sell31.411.76301.76450.0000
62005.10.07 13:59modify31.411.76301.76330.0000
72005.10.07 13:59close31.411.76021.76330.000039.48394.43
82005.10.07 16:39sell41.571.76091.76240.0000
92005.10.07 17:59s/l41.571.76241.76240.0000-23.55370.88
102005.10.10 09:00buy51.471.76071.75920.0000
112005.10.10 09:10modify51.471.76071.75940.0000
122005.10.10 09:10close51.471.76181.75940.000016.17387.05
132005.10.10 15:00sell61.541.75441.75590.0000
142005.10.10 16:19close61.541.75321.75590.000018.48405.53
152005.10.11 08:00sell71.621.75021.75170.0000
162005.10.11 08:05modify71.621.75021.75140.0000
172005.10.11 08:05modify71.621.75021.75100.0000
182005.10.11 08:05close71.621.74851.75100.000027.54433.07
192005.10.11 08:59sell81.731.75321.75470.0000
202005.10.11 09:59modify81.731.75321.75440.0000
212005.10.11 09:59close81.731.75161.75440.000027.68460.75
222005.10.11 15:02sell91.841.74931.75080.0000
232005.10.11 15:39close91.841.74791.75080.000025.76486.51
242005.10.12 22:00buy101.941.75151.75000.0000
252005.10.13 00:32close101.941.75281.75000.000023.18509.69
262005.10.14 12:59sell112.031.75561.75710.0000
272005.10.14 13:59close112.031.75371.75710.000038.57548.26
282005.10.14 17:17buy122.171.76761.76610.0000
292005.10.14 17:22close122.171.76891.76610.000028.21576.47
302005.10.14 19:11buy132.281.76921.76770.0000
312005.10.14 19:43close132.281.77051.76770.000029.64606.11
322005.10.17 00:00sell142.401.76791.76940.0000
332005.10.17 00:27close142.401.76641.76940.000036.00642.11
342005.10.17 00:31sell152.551.76521.76670.0000
352005.10.17 00:59s/l152.551.76671.76670.0000-38.25603.86
362005.10.17 01:59buy162.391.76791.76640.0000
372005.10.17 02:23close162.391.76911.76640.000028.68632.54
382005.10.18 01:00sell172.531.75231.75380.0000
392005.10.18 03:01modify172.531.75231.75380.0000
402005.10.18 04:13modify172.531.75231.75380.0000
412005.10.18 04:29modify172.531.75231.75370.0000
422005.10.18 04:59modify172.531.75231.75350.0000
432005.10.18 05:00modify172.531.75231.75330.0000
442005.10.18 05:59modify172.531.75231.75240.0000
452005.10.18 05:59close172.531.75031.75240.000050.60683.14
462005.10.19 07:59sell182.741.74811.74960.0000
472005.10.19 08:30modify182.741.74811.74950.0000
482005.10.19 08:31modify182.741.74811.74900.0000
492005.10.19 08:31close182.741.74631.74900.000049.32732.46
502005.10.19 12:00buy192.921.75501.75350.0000
512005.10.19 12:03close192.921.75621.75350.000035.04767.50
522005.10.19 21:09buy203.051.76431.76280.0000
532005.10.19 21:29close203.051.76581.76280.000045.75813.25
542005.10.20 14:59buy213.221.76801.76650.0000
552005.10.20 14:59modify213.221.76801.76730.0000
562005.10.20 14:59close213.221.77081.76730.000090.16903.41
572005.10.20 15:17buy223.581.76871.76720.0000
582005.10.20 15:59modify223.581.76871.76820.0000
592005.10.20 15:59close223.581.77161.76820.0000103.821007.23
602005.10.21 02:11buy233.971.77591.77440.0000
612005.10.21 02:13modify233.971.77591.77460.0000
622005.10.21 02:13close233.971.77781.77460.000075.431082.66
632005.10.21 08:31buy244.271.77611.77460.0000
642005.10.21 08:59modify244.271.77611.77510.0000
652005.10.21 08:59close244.271.77821.77510.000089.671172.33
662005.10.21 14:39buy254.621.77561.77410.0000
672005.10.21 15:59s/l254.621.77411.77410.0000-69.301103.03
682005.10.25 01:12sell264.371.76711.76860.0000
692005.10.25 06:10close264.371.76601.76860.000048.071151.10
702005.10.25 13:05buy274.531.77781.77630.0000
712005.10.25 13:59modify274.531.77781.77680.0000
722005.10.25 13:59close274.531.78021.77680.0000108.721259.82
732005.10.27 10:59buy284.941.78551.78400.0000
742005.10.27 11:36s/l284.941.78401.78400.0000-74.101185.72
752005.10.28 13:00sell294.661.78191.78340.0000
762005.10.28 14:51close294.661.78021.78340.000079.221264.94
772005.10.31 16:09sell305.001.77091.77240.0000
782005.10.31 16:38close305.001.76971.77240.000060.001324.94
792005.11.04 13:59sell315.251.76821.76970.0000
802005.11.04 14:00modify315.251.76821.76710.0000
812005.11.04 14:00close315.251.76451.76710.0000194.251519.19
822005.11.04 16:00sell326.071.75131.75280.0000
832005.11.04 16:15s/l326.071.75281.75280.0000-91.051428.14
842005.11.07 08:00sell335.711.75021.75170.0000
852005.11.07 08:20modify335.711.75021.75170.0000
862005.11.07 08:20modify335.711.75021.75170.0000
872005.11.07 08:20modify335.711.75021.75160.0000
882005.11.07 08:20modify335.711.75021.75150.0000
892005.11.07 08:20modify335.711.75021.75150.0000
902005.11.07 09:00modify335.711.75021.75120.0000
912005.11.07 09:00close335.711.74841.75120.0000102.781530.92
922005.11.07 14:28sell346.151.74351.74500.0000
932005.11.07 14:59modify346.151.74351.74440.0000
942005.11.07 14:59close346.151.74111.74440.0000147.601678.52
952005.11.07 16:26sell356.741.74351.74500.0000
962005.11.07 19:59s/l356.741.74501.74500.0000-101.101577.42
972005.11.08 02:15sell366.351.73851.74000.0000
982005.11.08 02:16close366.351.73741.74000.000069.851647.27
992005.11.08 03:59sell376.631.73861.74010.0000
1002005.11.08 06:04close376.631.73761.74010.000066.301713.57
1012005.11.08 08:00sell386.901.73721.73870.0000
1022005.11.08 09:00close386.901.73611.73870.000075.901789.47
1032005.11.08 10:59sell397.211.73691.73840.0000
1042005.11.08 11:00modify397.211.73691.73820.0000
1052005.11.08 11:00close397.211.73501.73820.0000136.991926.46
1062005.11.08 12:00sell407.771.73611.73760.0000
1072005.11.08 12:38close407.771.73461.73760.0000116.552043.01
1082005.11.09 02:05buy418.211.74241.74090.0000
1092005.11.09 06:59modify418.211.74241.74170.0000
1102005.11.09 07:54modify418.211.74241.74180.0000
1112005.11.09 07:54close418.211.74381.74180.0000114.942157.95
1122005.11.09 18:59sell428.671.74291.74440.0000
1132005.11.09 20:11s/l428.671.74441.74440.0000-130.052027.90
1142005.11.10 14:59buy438.141.74491.74340.0000
1152005.11.10 15:00modify438.141.74491.74400.0000
1162005.11.10 15:00close438.141.74711.74400.0000179.082206.98
1172005.11.11 00:27sell448.871.74181.74330.0000
1182005.11.11 00:58close448.871.73991.74330.0000168.532375.51
1192005.11.11 06:00sell459.541.74301.74450.0000
1202005.11.11 06:19modify459.541.74301.74430.0000
1212005.11.11 06:20modify459.541.74301.74410.0000
1222005.11.11 06:20modify459.541.74301.74400.0000
1232005.11.11 06:20close459.541.74151.74400.0000143.102518.61
1242005.11.11 06:59sell4610.001.74321.74470.0000
1252005.11.11 07:02modify4610.001.74321.74410.0000
1262005.11.11 08:39close4610.001.74211.74410.0000110.002628.61
1272005.11.14 00:59buy4710.001.74091.73940.0000
1282005.11.14 01:00modify4710.001.74091.74010.0000
1292005.11.14 01:00close4710.001.74241.74010.0000150.012778.62
1302005.11.14 10:00buy4810.001.74731.74580.0000
1312005.11.14 10:02modify4810.001.74731.74580.0000
1322005.11.14 10:02modify4810.001.74731.74610.0000
1332005.11.14 10:02close4810.001.74851.74610.0000120.002898.62
1342005.11.14 10:59buy4910.001.74671.74520.0000
1352005.11.14 11:59s/l4910.001.74521.74520.0000-150.002748.62
1362005.11.14 11:59buy5010.001.74441.74290.0000
1372005.11.14 12:59s/l5010.001.74291.74290.0000-150.002598.62
1382005.11.14 17:14sell5110.001.73681.73830.0000
1392005.11.14 18:59s/l5110.001.73831.73830.0000-150.002448.62
1402005.11.15 11:04sell529.881.73431.73580.0000
1412005.11.15 11:17modify529.881.73431.73580.0000
1422005.11.15 11:17modify529.881.73431.73570.0000
1432005.11.15 11:17close529.881.73351.73570.000079.032527.65
1442005.11.15 16:26sell5310.001.73601.73750.0000
1452005.11.15 17:02modify5310.001.73601.73670.0000
1462005.11.15 17:02close5310.001.73351.73670.0000250.002777.65
1472005.11.16 17:21sell5410.001.71861.72010.0000
1482005.11.16 21:59close5410.001.71711.72010.0000150.002927.65
1492005.11.17 03:00sell5510.001.71781.71930.0000
1502005.11.17 03:53close5510.001.71671.71930.0000110.003037.65
1512005.11.17 03:59sell5610.001.71801.71950.0000
1522005.11.17 07:05modify5610.001.71801.71950.0000
1532005.11.17 07:22modify5610.001.71801.71950.0000
1542005.11.17 08:13s/l5610.001.7194861.71950.0000-148.572889.08
1552005.11.18 09:00sell5710.001.71311.71460.0000
1562005.11.18 09:14modify5710.001.71311.71460.0000
1572005.11.18 09:14modify5710.001.71311.71450.0000
1582005.11.18 09:19modify5710.001.71311.71440.0000
1592005.11.18 09:19modify5710.001.71311.71430.0000
1602005.11.18 09:19modify5710.001.71311.71430.0000
1612005.11.18 09:20modify5710.001.71311.71410.0000
1622005.11.18 09:20close5710.001.71171.71410.0000140.003029.08
1632005.11.18 15:00buy5810.001.71421.71270.0000
1642005.11.18 15:02close5810.001.71581.71270.0000160.003189.08
1652005.11.18 15:02buy5910.001.71581.71430.0000
1662005.11.18 15:03close5910.001.71701.71430.0000120.003309.08
1672005.11.18 15:03buy6010.001.71731.71580.0000
1682005.11.18 15:05close6010.001.71821.71580.000090.003399.08
1692005.11.18 15:06buy6110.001.71821.71670.0000
1702005.11.18 15:09s/l6110.001.71671.71670.0000-150.003249.08
1712005.11.18 15:09buy6210.001.71711.71560.0000
1722005.11.18 15:11close6210.001.71801.71560.000090.013339.09
1732005.11.18 15:11buy6310.001.71811.71660.0000
1742005.11.18 15:15s/l6310.001.71661.71660.0000-150.003189.09
1752005.11.18 15:15buy6410.001.71691.71540.0000
1762005.11.18 15:21close6410.001.71781.71540.000090.003279.09
1772005.11.18 15:21buy6510.001.71801.71650.0000
1782005.11.18 15:29close6510.001.71891.71650.000090.003369.09
1792005.11.18 15:59buy6610.001.71401.71250.0000
1802005.11.18 16:03modify6610.001.71401.71350.0000
1812005.11.18 16:03close6610.001.71741.71350.0000340.003709.09
1822005.11.18 16:03sell6710.001.71721.71870.0000
1832005.11.18 16:11close6710.001.71581.71870.0000140.003849.09
1842005.11.18 16:11sell6810.001.71681.71830.0000
1852005.11.18 16:11close6810.001.71471.71830.0000210.004059.09
1862005.11.18 16:12sell6910.001.71591.71740.0000
1872005.11.18 16:14close6910.001.71491.71740.000099.994159.08
1882005.11.18 16:15sell7010.001.71591.71740.0000
1892005.11.18 16:16close7010.001.71491.71740.000099.994259.07
1902005.11.21 02:59sell7110.001.71641.71790.0000
1912005.11.21 03:59s/l7110.001.71791.71790.0000-150.004109.07
1922005.11.21 15:59buy7210.001.71921.71770.0000
1932005.11.21 16:09s/l7210.001.71771.71770.0000-150.003959.07
1942005.11.22 10:03sell7310.001.71231.71380.0000
1952005.11.22 10:09modify7310.001.71231.71380.0000
1962005.11.22 10:09modify7310.001.71231.71380.0000
1972005.11.22 10:16modify7310.001.71231.71360.0000
1982005.11.22 10:17modify7310.001.71231.71350.0000
1992005.11.22 10:17modify7310.001.71231.71340.0000
2002005.11.22 12:01s/l7310.001.7133571.71340.0000-105.723853.35
2012005.11.22 12:01sell7410.001.71331.71480.0000
2022005.11.22 12:01modify7410.001.71331.71480.0000
2032005.11.22 12:01modify7410.001.71331.71440.0000
2042005.11.22 12:44modify7410.001.71331.71420.0000
2052005.11.22 12:44close7410.001.71211.71420.0000120.003973.35
2062005.11.22 14:03sell7510.001.71041.71190.0000
2072005.11.22 14:12modify7510.001.71041.71190.0000
2082005.11.22 14:12modify7510.001.71041.71170.0000
2092005.11.22 14:12close7510.001.70921.71170.0000120.004093.35
2102005.11.22 16:45sell7610.001.71241.71390.0000
2112005.11.22 16:45s/l7610.001.71391.71390.0000-150.003943.35
2122005.11.22 16:46sell7710.001.71241.71390.0000
2132005.11.22 16:46s/l7710.001.71391.71390.0000-150.003793.35
2142005.11.22 16:46sell7810.001.71381.71530.0000
2152005.11.22 16:48close7810.001.71271.71530.0000110.013903.36
2162005.11.23 00:59buy7910.001.71911.71760.0000
2172005.11.23 01:00close7910.001.72081.71760.0000170.004073.36
2182005.11.23 11:00buy8010.001.72181.72030.0000
2192005.11.23 11:19close8010.001.72291.72030.0000110.004183.36
2202005.11.23 11:59buy8110.001.72111.71960.0000
2212005.11.23 14:40close8110.001.72271.71960.0000160.004343.36
2222005.11.25 08:08sell8210.001.72071.72220.0000
2232005.11.25 08:34modify8210.001.72071.72200.0000
2242005.11.25 08:34modify8210.001.72071.72160.0000
2252005.11.25 08:34close8210.001.71981.72160.000090.004433.36
2262005.11.25 14:44sell8310.001.72151.72300.0000
2272005.11.25 14:59modify8310.001.72151.72230.0000
2282005.11.25 14:59close8310.001.71991.72230.0000160.004593.36
2292005.11.28 09:00sell8410.001.70771.70920.0000
2302005.11.28 09:05modify8410.001.70771.70910.0000
2312005.11.28 09:59s/l8410.001.709151.70910.0000-145.004448.36
2322005.11.28 09:59sell8510.001.71011.71160.0000
2332005.11.28 13:02s/l8510.001.71161.71160.0000-150.004298.36
2342005.11.28 20:09buy8610.001.73131.72980.0000
2352005.11.28 20:11close8610.001.73281.72980.0000150.004448.36
2362005.11.28 22:31buy8710.001.72941.72790.0000
2372005.11.28 22:35close8710.001.73041.72790.0000100.004548.36
2382005.11.29 01:50buy8810.001.72791.72640.0000
2392005.11.29 01:59s/l8810.001.72641.72640.0000-150.004398.36
2402005.11.29 01:59buy8910.001.72471.72320.0000
2412005.11.29 02:59s/l8910.001.72321.72320.0000-150.004248.36
2422005.12.01 13:00buy9010.001.72911.72760.0000
2432005.12.01 13:21modify9010.001.72911.72770.0000
2442005.12.01 13:21modify9010.001.72911.72790.0000
2452005.12.01 13:21modify9010.001.72911.72790.0000
2462005.12.01 13:32modify9010.001.72911.72830.0000
2472005.12.01 13:46modify9010.001.72911.72850.0000
2482005.12.01 13:46close9010.001.73101.72850.0000190.004438.36
2492005.12.01 20:59buy9110.001.73081.72930.0000
2502005.12.01 23:59modify9110.001.73081.72950.0000
2512005.12.01 23:59close9110.001.73281.72950.0000200.004638.36
2522005.12.02 14:00buy9210.001.72771.72620.0000
2532005.12.02 14:23close9210.001.72901.72620.0000130.004768.36
2542005.12.02 14:23buy9310.001.72941.72790.0000
2552005.12.02 14:29s/l9310.001.72791.72790.0000-150.004618.36
2562005.12.02 14:29buy9410.001.72771.72620.0000
2572005.12.02 14:29close9410.001.72901.72620.0000130.004748.36
2582005.12.02 14:29buy9510.001.72951.72800.0000
2592005.12.02 14:29s/l9510.001.72801.72800.0000-150.004598.36
2602005.12.02 14:29buy9610.001.72791.72640.0000
2612005.12.02 14:30close9610.001.72921.72640.0000130.004728.36
2622005.12.02 14:30buy9710.001.72931.72780.0000
2632005.12.02 14:30s/l9710.001.72781.72780.0000-150.004578.36
2642005.12.02 14:30buy9810.001.72771.72620.0000
2652005.12.02 14:36close9810.001.72901.72620.0000130.004708.36
2662005.12.02 14:36buy9910.001.72951.72800.0000
2672005.12.02 14:36s/l9910.001.72801.72800.0000-150.004558.36
2682005.12.02 14:36buy10010.001.72811.72660.0000
2692005.12.02 14:46modify10010.001.72811.72680.0000
2702005.12.02 14:46close10010.001.72971.72680.0000160.004718.36
2712005.12.02 14:46buy10110.001.73121.72970.0000
2722005.12.02 14:46s/l10110.001.72971.72970.0000-150.004568.36
2732005.12.02 14:46buy10210.001.73011.72860.0000
2742005.12.02 14:47modify10210.001.73011.72880.0000
2752005.12.02 14:47close10210.001.73171.72880.0000159.994728.35
2762005.12.02 14:47buy10310.001.73181.73030.0000
2772005.12.02 14:50modify10310.001.73181.73300.0000
2782005.12.02 14:50close10310.001.73591.73300.0000410.005138.35
2792005.12.02 14:52buy10410.001.73171.73020.0000
2802005.12.02 14:53modify10410.001.73171.73110.0000
2812005.12.02 14:53close10410.001.73401.73110.0000230.005368.35
2822005.12.02 14:59buy10510.001.72791.72640.0000
2832005.12.02 15:00modify10510.001.72791.72670.0000
2842005.12.02 15:00close10510.001.73011.72670.0000220.005588.35
2852005.12.05 14:00buy10610.001.73791.73640.0000
2862005.12.05 14:03modify10610.001.73791.73640.0000
2872005.12.05 14:03modify10610.001.73791.73650.0000
2882005.12.05 14:03close10610.001.73931.73650.0000140.005728.35
2892005.12.06 15:59sell10710.001.73821.73970.0000
2902005.12.06 16:59s/l10710.001.73971.73970.0000-150.005578.35
2912005.12.08 20:00buy10810.001.75271.75120.0000
2922005.12.09 00:59s/l10810.001.75121.75120.0000-153.505424.85
2932005.12.09 14:19buy10910.001.75191.75040.0000
2942005.12.09 14:52close10910.001.75301.75040.0000110.005534.85
2952005.12.14 03:14buy11010.001.77351.77200.0000
2962005.12.14 03:18close11010.001.77461.77200.0000110.005644.85
2972005.12.14 03:33buy11110.001.77401.77250.0000
2982005.12.14 03:45close11110.001.77491.77250.000090.005734.85
2992005.12.14 09:00buy11210.001.77561.77410.0000
3002005.12.14 09:13close11210.001.77721.77410.0000160.005894.85
3012005.12.14 09:59buy11310.001.77231.77080.0000
3022005.12.14 11:01s/l11310.001.77081.77080.0000-150.005744.85
3032005.12.14 15:59sell11410.001.77391.77540.0000
3042005.12.14 18:18close11410.001.77271.77540.0000120.005864.85
3052005.12.15 16:11sell11510.001.76641.76790.0000
3062005.12.15 16:15close11510.001.76491.76790.0000150.006014.85
3072005.12.16 01:07sell11610.001.76561.76710.0000
3082005.12.16 02:00close11610.001.76461.76710.0000100.006114.85
3092005.12.16 10:37buy11710.001.77031.76880.0000
3102005.12.16 10:51modify11710.001.77031.76900.0000
3112005.12.16 10:51close11710.001.77181.76900.0000150.006264.85
3122005.12.16 18:59buy11810.001.77011.76860.0000
3132005.12.16 19:59modify11810.001.77011.76920.0000
3142005.12.16 19:59close11810.001.77261.76920.0000250.006514.85
3152005.12.20 05:59sell11910.001.76111.76260.0000
3162005.12.20 08:59s/l11910.001.76261.76260.0000-150.006364.85
3172005.12.20 08:59sell12010.001.76281.76430.0000
3182005.12.20 09:00modify12010.001.76281.76320.0000
3192005.12.20 09:00close12010.001.76081.76320.0000199.996564.84
3202005.12.20 17:48sell12110.001.75611.75760.0000
3212005.12.20 17:51close12110.001.75481.75760.0000130.006694.84
3222005.12.21 10:44sell12210.001.75331.75480.0000
3232005.12.21 10:54close12210.001.75211.75480.0000120.006814.84
3242005.12.21 16:44sell12310.001.74121.74270.0000
3252005.12.21 16:51close12310.001.74021.74270.0000100.006914.84
3262005.12.22 10:57sell12410.001.73881.74030.0000
3272005.12.22 10:57modify12410.001.73881.74020.0000
3282005.12.22 10:57modify12410.001.73881.74010.0000
3292005.12.22 10:58modify12410.001.73881.74010.0000
3302005.12.22 10:58modify12410.001.73881.73990.0000
3312005.12.22 10:58close12410.001.73751.73990.0000130.007044.84
3322005.12.22 10:59sell12510.001.73821.73970.0000
3332005.12.22 11:00modify12510.001.73821.73920.0000
3342005.12.22 11:00close12510.001.73671.73920.0000150.007194.84
3352005.12.22 16:00sell12610.001.73981.74130.0000
3362005.12.22 17:42close12610.001.73801.74130.0000180.007374.84
3372005.12.23 09:00sell12710.001.73911.74060.0000
3382005.12.23 09:20modify12710.001.73911.74050.0000
3392005.12.23 09:20modify12710.001.73911.74040.0000
3402005.12.23 09:20modify12710.001.73911.74040.0000
3412005.12.23 09:21modify12710.001.73911.74030.0000
3422005.12.23 09:22modify12710.001.73911.74020.0000
3432005.12.23 09:26modify12710.001.73911.74000.0000
3442005.12.23 09:30modify12710.001.73911.73990.0000
3452005.12.23 09:30close12710.001.73801.73990.0000110.007484.84
3462005.12.23 09:46sell12810.001.73921.74070.0000
3472005.12.23 09:57modify12810.001.73921.74050.0000
3482005.12.23 09:59modify12810.001.73921.74040.0000
3492005.12.23 09:59modify12810.001.73921.74030.0000
3502005.12.23 10:00modify12810.001.73921.74030.0000
3512005.12.23 10:00modify12810.001.73921.74010.0000
3522005.12.23 10:00modify12810.001.73921.74010.0000
3532005.12.23 10:21modify12810.001.73921.73990.0000
3542005.12.23 10:21close12810.001.73801.73990.0000120.007604.84
3552005.12.23 11:00sell12910.001.73841.73990.0000
3562005.12.23 11:08modify12910.001.73841.73990.0000
3572005.12.23 11:12modify12910.001.73841.73980.0000
3582005.12.23 11:12modify12910.001.73841.73980.0000
3592005.12.23 11:12modify12910.001.73841.73970.0000
3602005.12.23 11:12modify12910.001.73841.73960.0000
3612005.12.23 11:12modify12910.001.73841.73950.0000
3622005.12.23 11:12modify12910.001.73841.73940.0000
3632005.12.23 11:12modify12910.001.73841.73930.0000
3642005.12.23 11:12modify12910.001.73841.73920.0000
3652005.12.23 11:12close12910.001.73721.73920.0000120.007724.84
3662005.12.23 12:00sell13010.001.73691.73840.0000
3672005.12.23 12:59modify13010.001.73691.73810.0000
3682005.12.23 12:59modify13010.001.73691.73780.0000
3692005.12.23 12:59close13010.001.73571.73780.0000120.007844.84
3702005.12.23 14:21sell13110.001.73381.73530.0000
3712005.12.23 14:59modify13110.001.73381.73400.0000
3722005.12.23 14:59close13110.001.73171.73400.0000210.008054.84
3732005.12.27 07:20sell13210.001.73111.73260.0000
3742005.12.27 07:37modify13210.001.73111.73240.0000
3752005.12.27 07:55modify13210.001.73111.73240.0000
3762005.12.27 08:59s/l13210.001.7324431.73240.0000-134.297920.55
3772005.12.27 13:59buy13310.001.73421.73270.0000
3782005.12.27 14:59s/l13310.001.73271.73270.0000-150.007770.55
3792005.12.27 15:13sell13410.001.73311.73460.0000
3802005.12.27 15:59modify13410.001.73311.73430.0000
3812005.12.27 15:59close13410.001.73201.73430.0000110.007880.55
3822005.12.27 23:59sell13510.001.72961.73110.0000
3832005.12.28 06:59s/l13510.001.73111.73110.0000-147.857732.70
3842005.12.28 08:28buy13610.001.73761.73610.0000
3852005.12.28 10:11s/l13610.001.73611.73610.0000-150.007582.70
3862005.12.29 00:59sell13710.001.72081.72230.0000
3872005.12.29 04:59s/l13710.001.72231.72230.0000-150.007432.70
3882005.12.30 07:00buy13810.001.72721.72570.0000
3892005.12.30 07:32modify13810.001.72721.72580.0000
3902005.12.30 07:35modify13810.001.72721.72580.0000
3912005.12.30 07:35modify13810.001.72721.72610.0000
3922005.12.30 07:43modify13810.001.72721.72640.0000
3932005.12.30 07:43close13810.001.72891.72640.0000170.007602.70
3942006.01.03 09:00buy13910.001.73011.72860.0000
3952006.01.03 09:09close13910.001.73141.72860.0000130.007732.70
3962006.01.03 09:17buy14010.001.73011.72860.0000
3972006.01.03 09:23close14010.001.73141.72860.0000130.007862.70
3982006.01.03 10:15buy14110.001.73031.72880.0000
3992006.01.03 10:47close14110.001.73141.72880.0000110.007972.70
4002006.01.03 10:59buy14210.001.73011.72860.0000
4012006.01.03 12:08s/l14210.001.72861.72860.0000-150.007822.70
4022006.01.04 22:59buy14310.001.75611.75460.0000
4032006.01.04 23:00close14310.001.75771.75460.0000160.007982.70
4042006.01.05 09:01sell14410.001.75561.75710.0000
4052006.01.05 09:13close14410.001.75421.75710.0000140.008122.70
4062006.01.05 11:10sell14510.001.75431.75580.0000
4072006.01.05 11:16close14510.001.75291.75580.0000140.008262.70
4082006.01.05 11:59sell14610.001.75341.75490.0000
4092006.01.05 12:59s/l14610.001.75491.75490.0000-150.008112.70
4102006.01.05 15:59sell14710.001.75571.75720.0000
4112006.01.05 17:59s/l14710.001.75721.75720.0000-150.007962.70
4122006.01.05 22:00buy14810.001.75461.75310.0000
4132006.01.06 00:59close14810.001.75631.75310.0000166.498129.19
4142006.01.09 09:19sell14910.001.76841.76990.0000
4152006.01.09 09:21close14910.001.76721.76990.0000120.008249.19
4162006.01.09 09:59sell15010.001.76761.76910.0000
4172006.01.09 10:00modify15010.001.76761.76900.0000
4182006.01.09 10:00close15010.001.76611.76900.0000150.008399.19
4192006.01.09 12:59sell15110.001.76701.76850.0000
4202006.01.09 14:43close15110.001.76571.76850.0000130.008529.19
4212006.01.09 14:49sell15210.001.76691.76840.0000
4222006.01.09 14:54close15210.001.76571.76840.0000119.998649.18
4232006.01.09 16:00sell15310.001.76501.76650.0000
4242006.01.09 16:13close15310.001.76381.76650.0000120.008769.18
4252006.01.09 16:25sell15410.001.76501.76650.0000
4262006.01.09 16:31s/l15410.001.76651.76650.0000-150.008619.18
4272006.01.09 16:31sell15510.001.76651.76800.0000
4282006.01.09 16:42close15510.001.76521.76800.0000130.008749.18
4292006.01.09 17:34sell15610.001.76681.76830.0000
4302006.01.09 17:37close15610.001.76581.76830.000099.998849.17
4312006.01.09 17:59sell15710.001.76751.76900.0000
4322006.01.09 18:31close15710.001.76591.76900.0000160.009009.17
4332006.01.11 06:02sell15810.001.76251.76400.0000
4342006.01.11 06:26modify15810.001.76251.76400.0000
4352006.01.11 06:26modify15810.001.76251.76390.0000
4362006.01.11 06:39modify15810.001.76251.76380.0000
4372006.01.11 06:39modify15810.001.76251.76310.0000
4382006.01.11 06:39close15810.001.76081.76310.0000169.999179.16
4392006.01.11 06:59sell15910.001.76241.76390.0000
4402006.01.11 07:00modify15910.001.76241.76310.0000
4412006.01.11 07:00close15910.001.76081.76310.0000159.999339.15
4422006.01.11 11:59sell16010.001.75711.75860.0000
4432006.01.11 14:59s/l16010.001.75861.75860.0000-150.009189.15
4442006.01.12 10:13buy16110.001.76991.76840.0000
4452006.01.12 10:59modify16110.001.76991.76880.0000
4462006.01.12 11:59s/l16110.001.768851.76880.0000-105.019084.14
4472006.01.13 09:07buy16210.001.76681.76530.0000
4482006.01.13 09:42modify16210.001.76681.76530.0000
4492006.01.13 09:43modify16210.001.76681.76560.0000
4502006.01.13 09:43modify16210.001.76681.76570.0000
4512006.01.13 09:43modify16210.001.76681.76600.0000
4522006.01.13 09:43modify16210.001.76681.76610.0000
4532006.01.13 09:43modify16210.001.76681.76620.0000
4542006.01.13 09:43modify16210.001.76681.76640.0000
4552006.01.13 09:43close16210.001.76871.76640.0000190.009274.14
4562006.01.13 09:47buy16310.001.76681.76530.0000
4572006.01.13 09:48modify16310.001.76681.76540.0000
4582006.01.13 09:48modify16310.001.76681.76560.0000
4592006.01.13 09:53modify16310.001.76681.76580.0000
4602006.01.13 09:54modify16310.001.76681.76580.0000
4612006.01.13 09:55modify16310.001.76681.76600.0000
4622006.01.13 09:55modify16310.001.76681.76620.0000
4632006.01.13 09:55modify16310.001.76681.76630.0000
4642006.01.13 09:55close16310.001.76861.76630.0000180.009454.14
4652006.01.13 10:00buy16410.001.76691.76540.0000
4662006.01.13 10:03modify16410.001.76691.76560.0000
4672006.01.13 10:03close16410.001.76821.76560.0000130.009584.14
4682006.01.13 12:59buy16510.001.76531.76380.0000
4692006.01.13 13:19modify16510.001.76531.76390.0000
4702006.01.13 13:21modify16510.001.76531.76400.0000
4712006.01.13 13:21modify16510.001.76531.76400.0000
4722006.01.13 13:21close16510.001.76701.76400.0000170.009754.14
4732006.01.13 14:31buy16610.001.76901.76750.0000
4742006.01.13 14:35close16610.001.77051.76750.0000149.999904.13
4752006.01.16 01:00buy16710.001.77781.77630.0000
4762006.01.16 01:35close16710.001.77881.77630.0000100.0010004.13
4772006.01.16 01:59buy16810.001.77821.77670.0000
4782006.01.16 03:19s/l16810.001.77671.77670.0000-150.009854.13
4792006.01.18 07:59sell16910.001.76591.76740.0000
4802006.01.18 08:59s/l16910.001.76741.76740.0000-150.009704.13
4812006.01.19 13:59sell17010.001.75741.75890.0000
4822006.01.19 14:02modify17010.001.75741.75830.0000
4832006.01.19 14:02close17010.001.75551.75830.0000190.009894.13
4842006.01.20 15:59buy17110.001.76321.76170.0000
4852006.01.20 16:00modify17110.001.76321.76220.0000
4862006.01.20 16:00close17110.001.76521.76220.0000200.0010094.13
4872006.01.20 17:10buy17210.001.76471.76320.0000
4882006.01.20 17:37close17210.001.76641.76320.0000170.0010264.13
4892006.01.20 20:11buy17310.001.77051.76900.0000
4902006.01.20 21:00s/l17310.001.76901.76900.0000-150.0010114.13
4912006.01.23 01:41buy17410.001.77671.77520.0000
4922006.01.23 01:44close17410.001.77811.77520.0000140.0010254.13
4932006.01.23 01:48buy17510.001.77681.77530.0000
4942006.01.23 01:59modify17510.001.77681.77620.0000
4952006.01.23 01:59close17510.001.77991.77620.0000310.0010564.13
4962006.01.23 07:59buy17610.001.77691.77540.0000
4972006.01.23 08:01modify17610.001.77691.77600.0000
4982006.01.23 08:01close17610.001.77961.77600.0000270.0010834.13
4992006.01.23 11:48buy17710.001.78261.78110.0000
5002006.01.23 12:00close17710.001.78401.78110.0000140.0010974.13
5012006.01.24 19:59buy17810.001.78641.78490.0000
5022006.01.24 21:59s/l17810.001.78491.78490.0000-150.0010824.13
5032006.01.24 21:59buy17910.001.78491.78340.0000
5042006.01.24 22:59s/l17910.001.78341.78340.0000-150.0010674.13
5052006.01.25 10:16buy18010.001.78811.78660.0000
5062006.01.25 10:31modify18010.001.78811.78770.0000
5072006.01.25 10:31close18010.001.79041.78770.0000230.0010904.13
5082006.01.25 10:31buy18110.001.78971.78820.0000
5092006.01.25 10:48modify18110.001.78971.78860.0000
5102006.01.25 10:48close18110.001.79131.78860.0000160.0011064.13
5112006.01.25 10:59buy18210.001.78931.78780.0000
5122006.01.25 11:00modify18210.001.78931.78920.0000
5132006.01.25 11:00close18210.001.79221.78920.0000290.0011354.13
5142006.01.25 13:59buy18310.001.78851.78700.0000
5152006.01.25 15:16s/l18310.001.78701.78700.0000-150.0011204.13
5162006.01.26 08:06buy18410.001.78561.78410.0000
5172006.01.26 08:18modify18410.001.78561.78420.0000
5182006.01.26 08:23modify18410.001.78561.78420.0000
5192006.01.26 08:51modify18410.001.78561.78420.0000
5202006.01.26 08:52modify18410.001.78561.78440.0000
5212006.01.26 08:52modify18410.001.78561.78470.0000
5222006.01.26 08:52modify18410.001.78561.78500.0000
5232006.01.26 08:52close18410.001.78711.78500.0000150.0011354.13
5242006.01.27 12:00sell18510.001.77871.78020.0000
5252006.01.27 12:03close18510.001.77761.78020.0000110.0011464.13
5262006.01.27 12:59sell18610.001.77861.78010.0000
5272006.01.27 13:59s/l18610.001.78011.78010.0000-150.0011314.13
5282006.01.27 16:43sell18710.001.77581.77730.0000
5292006.01.27 16:59close18710.001.77311.77730.0000270.0011584.13
5302006.01.30 19:04sell18810.001.76701.76850.0000
5312006.01.30 21:59s/l18810.001.76851.76850.0000-150.0011434.13
5322006.01.31 01:02buy18910.001.76731.76580.0000
5332006.01.31 01:54modify18910.001.76731.76600.0000
5342006.01.31 02:59modify18910.001.76731.76610.0000
5352006.01.31 03:04modify18910.001.76731.76610.0000
5362006.01.31 03:04modify18910.001.76731.76630.0000
5372006.01.31 03:04modify18910.001.76731.76650.0000
5382006.01.31 03:04modify18910.001.76731.76650.0000
5392006.01.31 03:05modify18910.001.76731.76660.0000
5402006.01.31 03:05close18910.001.76921.76660.0000190.0011624.13
5412006.01.31 18:06buy19010.001.78241.78090.0000
5422006.01.31 18:14close19010.001.78371.78090.0000130.0011754.13
5432006.01.31 19:59buy19110.001.78041.77890.0000
5442006.01.31 20:16close19110.001.78201.77890.0000160.0011914.13
5452006.01.31 20:27buy19210.001.77891.77740.0000
5462006.02.01 05:59modify19210.001.77891.77800.0000
5472006.02.01 05:59close19210.001.78131.77800.0000236.5012150.63
5482006.02.01 06:00buy19310.001.78001.77850.0000
5492006.02.01 08:02s/l19310.001.77851.77850.0000-150.0012000.63
5502006.02.01 09:00buy19410.001.77911.77760.0000
5512006.02.01 09:39close19410.001.78031.77760.0000120.0012120.63
5522006.02.01 11:00sell19510.001.77771.77920.0000
5532006.02.01 11:47modify19510.001.77771.77890.0000
5542006.02.01 11:48modify19510.001.77771.77890.0000
5552006.02.01 11:49modify19510.001.77771.77880.0000
5562006.02.01 11:49modify19510.001.77771.77870.0000
5572006.02.01 11:49modify19510.001.77771.77860.0000
5582006.02.01 11:49modify19510.001.77771.77840.0000
5592006.02.01 11:49close19510.001.77601.77840.0000170.0012290.63
5602006.02.01 14:59sell19610.001.77691.77840.0000
5612006.02.01 15:59s/l19610.001.77841.77840.0000-150.0012140.63
5622006.02.01 16:00buy19710.001.77791.77640.0000
5632006.02.01 18:07s/l19710.001.77641.77640.0000-150.0011990.63
5642006.02.03 01:19buy19810.001.77881.77730.0000
5652006.02.03 01:45modify19810.001.77881.77740.0000
5662006.02.03 01:46modify19810.001.77881.77750.0000
5672006.02.03 02:07modify19810.001.77881.77780.0000
5682006.02.03 02:07close19810.001.78041.77780.0000160.0012150.63
5692006.02.03 16:00sell19910.001.76331.76480.0000
5702006.02.03 16:21close19910.001.76201.76480.0000130.0012280.63
5712006.02.05 23:23sell20010.001.76381.76530.0000
5722006.02.06 02:59modify20010.001.76381.76480.0000
5732006.02.06 02:59close20010.001.76111.76480.0000272.1512552.78
5742006.02.06 14:21sell20110.001.75241.75390.0000
5752006.02.06 14:38s/l20110.001.75391.75390.0000-150.0012402.78
5762006.02.08 00:59buy20210.001.74471.74320.0000
5772006.02.08 03:18modify20210.001.74471.74320.0000
5782006.02.08 03:18modify20210.001.74471.74330.0000
5792006.02.08 06:28modify20210.001.74471.74340.0000
5802006.02.08 08:18s/l20210.001.7433641.74340.0000-133.5712269.21
5812006.02.08 18:59sell20310.001.74141.74290.0000
5822006.02.08 19:00close20310.001.74051.74290.000090.0012359.21
5832006.02.09 13:00sell20410.001.74251.74400.0000
5842006.02.09 13:19close20410.001.74141.74400.0000110.0012469.21
5852006.02.09 13:59sell20510.001.74221.74370.0000
5862006.02.09 14:00close20510.001.74071.74370.0000149.9912619.20
5872006.02.09 20:12sell20610.001.74141.74290.0000
5882006.02.09 20:59close20610.001.73991.74290.0000150.0012769.20
5892006.02.10 00:41buy20710.001.74361.74210.0000
5902006.02.10 00:59s/l20710.001.74211.74210.0000-150.0012619.20
5912006.02.10 14:50buy20810.001.75461.75310.0000
5922006.02.10 14:55close20810.001.75641.75310.0000180.0012799.20
5932006.02.10 15:59buy20910.001.74541.74390.0000
5942006.02.10 16:54s/l20910.001.74391.74390.0000-150.0012649.20
5952006.02.13 04:59sell21010.001.74341.74490.0000
5962006.02.13 07:04modify21010.001.74341.74480.0000
5972006.02.13 07:48modify21010.001.74341.74470.0000
5982006.02.13 08:00modify21010.001.74341.74460.0000
5992006.02.13 08:01modify21010.001.74341.74450.0000
6002006.02.13 08:19modify21010.001.74341.74440.0000
6012006.02.13 08:19close21010.001.74221.74440.0000120.0012769.20
6022006.02.13 14:59sell21110.001.74161.74310.0000
6032006.02.13 15:33modify21110.001.74161.74310.0000
6042006.02.13 15:59s/l21110.001.7430571.74310.0000-145.7112623.49
6052006.02.14 00:01buy21210.001.74181.74030.0000
6062006.02.14 00:17modify21210.001.74181.74040.0000
6072006.02.14 00:17close21210.001.74291.74040.0000110.0012733.49
6082006.02.14 00:59buy21310.001.74181.74030.0000
6092006.02.14 05:00modify21310.001.74181.74040.0000
6102006.02.14 06:00modify21310.001.74181.74040.0000
6112006.02.14 06:59modify21310.001.74181.74200.0000
6122006.02.14 06:59close21310.001.74391.74200.0000210.0012943.49
6132006.02.14 07:00buy21410.001.74251.74100.0000
6142006.02.14 07:14modify21410.001.74251.74120.0000
6152006.02.14 07:15modify21410.001.74251.74130.0000
6162006.02.14 07:15modify21410.001.74251.74150.0000
6172006.02.14 07:16modify21410.001.74251.74150.0000
6182006.02.14 07:16modify21410.001.74251.74160.0000
6192006.02.14 07:19modify21410.001.74251.74160.0000
6202006.02.14 07:19modify21410.001.74251.74170.0000
6212006.02.14 07:19modify21410.001.74251.74170.0000
6222006.02.14 07:44modify21410.001.74251.74180.0000
6232006.02.14 07:44modify21410.001.74251.74200.0000
6242006.02.14 07:44modify21410.001.74251.74220.0000
6252006.02.14 07:44close21410.001.74411.74220.0000160.0013103.49
6262006.02.14 16:00sell21510.001.73151.73300.0000
6272006.02.14 16:20close21510.001.73021.73300.0000130.0013233.49
6282006.02.14 16:59sell21610.001.73341.73490.0000
6292006.02.14 18:34s/l21610.001.73491.73490.0000-150.0013083.49
6302006.02.14 19:59sell21710.001.73551.73700.0000
6312006.02.14 20:59s/l21710.001.73701.73700.0000-150.0012933.49
6322006.02.16 10:00sell21810.001.73591.73740.0000
6332006.02.16 10:30modify21810.001.73591.73680.0000
6342006.02.16 10:30modify21810.001.73591.73590.0000
6352006.02.16 10:30close21810.001.73381.73590.0000210.0013143.49
6362006.02.16 10:30sell21910.001.73461.73610.0000
6372006.02.16 10:30modify21910.001.73461.73590.0000
6382006.02.16 10:30s/l21910.001.735951.73590.0000-135.0013008.49
6392006.02.16 10:30sell22010.001.73591.73740.0000
6402006.02.16 10:30modify22010.001.73591.73590.0000
6412006.02.16 10:30close22010.001.73381.73590.0000210.0013218.49
6422006.02.17 01:59buy22110.001.73671.73520.0000
6432006.02.17 03:59s/l22110.001.73521.73520.0000-150.0013068.49
6442006.02.20 05:00buy22210.001.74441.74290.0000
6452006.02.20 08:59s/l22210.001.74291.74290.0000-150.0012918.49
6462006.02.20 08:59buy22310.001.74201.74050.0000
6472006.02.20 09:00modify22310.001.74201.74200.0000
6482006.02.20 09:00close22310.001.74411.74200.0000210.0013128.49
6492006.02.20 09:00sell22410.001.74411.74560.0000
6502006.02.20 09:20modify22410.001.74411.74550.0000
6512006.02.20 09:20modify22410.001.74411.74490.0000
6522006.02.20 09:20close22410.001.74281.74490.0000129.9913258.48
6532006.02.20 09:30sell22510.001.74251.74400.0000
6542006.02.20 09:37modify22510.001.74251.74390.0000
6552006.02.20 10:58s/l22510.001.7439431.74390.0000-144.2913114.19
6562006.02.21 10:02sell22610.001.74341.74490.0000
6572006.02.21 10:07modify22610.001.74341.74480.0000
6582006.02.21 10:17modify22610.001.74341.74470.0000
6592006.02.21 10:21modify22610.001.74341.74460.0000
6602006.02.21 10:21modify22610.001.74341.74450.0000
6612006.02.21 10:21modify22610.001.74341.74450.0000
6622006.02.21 10:21close22610.001.74261.74450.000080.0013194.19
6632006.02.21 15:56buy22710.001.74491.74340.0000
6642006.02.21 15:59s/l22710.001.74341.74340.0000-150.0013044.19
6652006.02.21 15:59buy22810.001.74331.74180.0000
6662006.02.21 16:00modify22810.001.74331.74270.0000
6672006.02.21 16:00close22810.001.74501.74270.0000170.0013214.19
6682006.02.21 17:20buy22910.001.74371.74220.0000
6692006.02.21 17:58modify22910.001.74371.74260.0000
6702006.02.21 17:58close22910.001.74501.74260.0000130.0013344.19
6712006.02.22 03:59buy23010.001.74571.74420.0000
6722006.02.22 07:09modify23010.001.74571.74430.0000
6732006.02.22 08:34s/l23010.001.7442861.74430.0000-141.4313202.76
6742006.02.22 12:00sell23110.001.74101.74250.0000
6752006.02.22 12:21modify23110.001.74101.74240.0000
6762006.02.22 13:01modify23110.001.74101.74230.0000
6772006.02.22 13:04modify23110.001.74101.74220.0000
6782006.02.22 14:10modify23110.001.74101.74210.0000
6792006.02.22 14:10close23110.001.73971.74210.0000130.0113332.77
6802006.02.22 16:59sell23210.001.74291.74440.0000
6812006.02.22 23:59s/l23210.001.74441.74440.0000-150.0013182.77
6822006.02.24 16:37sell23310.001.74601.74750.0000
6832006.02.24 17:00modify23310.001.74601.74750.0000
6842006.02.24 17:00close23310.001.74471.74750.0000130.0013312.77
6852006.02.27 00:00sell23410.001.74221.74370.0000
6862006.02.27 00:22close23410.001.74141.74370.000079.9913392.76
6872006.02.27 00:40sell23510.001.74091.74240.0000
6882006.02.27 01:59s/l23510.001.74241.74240.0000-150.0013242.76
6892006.02.27 12:59sell23610.001.74071.74220.0000
6902006.02.27 15:02modify23610.001.74071.74210.0000
6912006.02.27 15:02modify23610.001.74071.74210.0000
6922006.02.27 15:05modify23610.001.74071.74200.0000
6932006.02.27 15:06modify23610.001.74071.74200.0000
6942006.02.27 15:09modify23610.001.74071.74180.0000
6952006.02.27 15:09close23610.001.73951.74180.0000120.0013362.76
6962006.02.27 18:24sell23710.001.73991.74140.0000
6972006.02.27 18:42modify23710.001.73991.74140.0000
6982006.02.27 18:42close23710.001.73891.74140.0000100.0013462.76
6992006.02.28 14:09buy23810.001.74681.74530.0000
7002006.02.28 14:15close23810.001.74761.74530.000080.0013542.76
7012006.03.01 14:02buy23910.001.75611.75460.0000
7022006.03.01 14:07modify23910.001.75611.75480.0000
7032006.03.01 14:32modify23910.001.75611.75480.0000
7042006.03.01 14:32modify23910.001.75611.75500.0000
7052006.03.01 14:32modify23910.001.75611.75510.0000
7062006.03.01 14:32close23910.001.75741.75510.0000130.0013672.76
7072006.03.01 14:59buy24010.001.75691.75540.0000
7082006.03.01 15:59s/l24010.001.75541.75540.0000-150.0013522.76
7092006.03.01 17:41sell24110.001.74981.75130.0000
7102006.03.01 17:48close24110.001.74891.75130.000090.0013612.76
7112006.03.01 17:59sell24210.001.74941.75090.0000
7122006.03.01 18:00modify24210.001.74941.75080.0000
7132006.03.01 18:00close24210.001.74761.75080.0000180.0013792.76
7142006.03.02 15:14sell24310.001.74601.74750.0000
7152006.03.02 16:04s/l24310.001.74751.74750.0000-150.0013642.76
7162006.03.03 15:39buy24410.001.75711.75560.0000
7172006.03.03 15:58modify24410.001.75711.75560.0000
7182006.03.03 15:58modify24410.001.75711.75620.0000
7192006.03.03 15:58close24410.001.75851.75620.0000140.0013782.76
7202006.03.03 15:59buy24510.001.75181.75030.0000
7212006.03.03 16:04modify24510.001.75181.75160.0000
7222006.03.03 16:04close24510.001.75421.75160.0000240.0014022.76
7232006.03.06 08:00buy24610.001.75831.75680.0000
7242006.03.06 08:06modify24610.001.75831.75680.0000
7252006.03.06 08:06close24610.001.75911.75680.000080.0014102.76
7262006.03.07 05:50sell24710.001.74661.74810.0000
7272006.03.07 05:57close24710.001.74541.74810.0000120.0014222.76
7282006.03.07 05:59sell24810.001.74621.74770.0000
7292006.03.07 07:59modify24810.001.74621.74750.0000
7302006.03.07 07:59close24810.001.74491.74750.0000130.0014352.76
7312006.03.07 23:08sell24910.001.73611.73760.0000
7322006.03.08 01:36modify24910.001.73611.73740.0000
7332006.03.08 01:36close24910.001.73501.73740.0000112.1514464.91
7342006.03.08 08:19buy25010.001.73801.73650.0000
7352006.03.08 08:20modify25010.001.73801.73660.0000
7362006.03.08 08:20modify25010.001.73801.73670.0000
7372006.03.08 08:20modify25010.001.73801.73680.0000
7382006.03.08 08:20modify25010.001.73801.73700.0000
7392006.03.08 08:27modify25010.001.73801.73730.0000
7402006.03.08 08:27modify25010.001.73801.73730.0000
7412006.03.08 08:28modify25010.001.73801.73750.0000
7422006.03.08 08:28close25010.001.73941.73750.0000140.0014604.91
7432006.03.08 08:38buy25110.001.74021.73870.0000
7442006.03.08 08:57modify25110.001.74021.73880.0000
7452006.03.08 08:57modify25110.001.74021.73920.0000
7462006.03.08 08:57modify25110.001.74021.73940.0000
7472006.03.08 08:59s/l25110.001.7393791.73940.0000-82.1414522.77
7482006.03.08 08:59buy25210.001.73861.73710.0000
7492006.03.08 09:04modify25210.001.73861.73840.0000
7502006.03.08 09:04close25210.001.74051.73840.0000190.0014712.77
7512006.03.08 14:12sell25310.001.73701.73850.0000
7522006.03.08 14:55modify25310.001.73701.73840.0000
7532006.03.08 14:55modify25310.001.73701.73820.0000
7542006.03.08 14:55close25310.001.73561.73820.0000140.0014852.77
7552006.03.09 00:00sell25410.001.73821.73970.0000
7562006.03.09 00:15modify25410.001.73821.73970.0000
7572006.03.09 00:42modify25410.001.73821.73950.0000
7582006.03.09 00:42modify25410.001.73821.73950.0000
7592006.03.09 00:46modify25410.001.73821.73910.0000
7602006.03.09 00:46close25410.001.73671.73910.0000149.9915002.76
7612006.03.10 09:52buy25510.001.73801.73650.0000
7622006.03.10 09:53modify25510.001.73801.73650.0000
7632006.03.10 09:56modify25510.001.73801.73660.0000
7642006.03.10 09:56modify25510.001.73801.73670.0000
7652006.03.10 09:56modify25510.001.73801.73700.0000
7662006.03.10 09:56close25510.001.73871.73700.000070.0015072.76
7672006.03.10 14:33sell25610.001.73211.73360.0000
7682006.03.10 14:46modify25610.001.73211.73340.0000
7692006.03.10 14:46close25610.001.73101.73340.0000110.0015182.76
7702006.03.10 15:16sell25710.001.72681.72830.0000
7712006.03.10 15:24modify25710.001.72681.72830.0000
7722006.03.10 15:24modify25710.001.72681.72820.0000
7732006.03.10 15:24modify25710.001.72681.72810.0000
7742006.03.10 15:24close25710.001.72521.72810.0000160.0015342.76
7752006.03.10 17:03sell25810.001.72641.72790.0000
7762006.03.10 18:59close25810.001.72531.72790.0000110.0015452.76
7772006.03.10 19:00sell25910.001.72561.72710.0000
7782006.03.10 19:24close25910.001.72501.72710.000060.0015512.76
7792006.03.10 19:59sell26010.001.72641.72790.0000
7802006.03.12 23:02s/l26010.001.72791.72790.0000-150.0015362.76
7812006.03.13 09:33sell26110.001.72621.72770.0000
7822006.03.13 10:59s/l26110.001.72771.72770.0000-150.0015212.76
7832006.03.13 10:59sell26210.001.72741.72890.0000
7842006.03.13 11:32modify26210.001.72741.72870.0000
7852006.03.13 13:42modify26210.001.72741.72870.0000
7862006.03.13 13:42modify26210.001.72741.72860.0000
7872006.03.13 13:59modify26210.001.72741.72860.0000
7882006.03.13 15:59s/l26210.001.7286141.72860.0000-121.4315091.33
7892006.03.15 10:00sell26310.001.74541.74690.0000
7902006.03.15 10:30modify26310.001.74541.74680.0000
7912006.03.15 10:30modify26310.001.74541.74480.0000
7922006.03.15 10:30close26310.001.74281.74480.0000260.0015351.33
7932006.03.15 10:30sell26410.001.74541.74690.0000
7942006.03.15 10:30modify26410.001.74541.74680.0000
7952006.03.15 10:30modify26410.001.74541.74460.0000
7962006.03.15 10:30close26410.001.74261.74460.0000280.0015631.33
7972006.03.15 10:30sell26510.001.74461.74610.0000
7982006.03.15 10:30modify26510.001.74461.74460.0000
7992006.03.15 10:30close26510.001.74261.74460.0000200.0015831.33
8002006.03.15 10:59sell26610.001.74531.74680.0000
8012006.03.15 14:59s/l26610.001.74681.74680.0000-150.0015681.33
8022006.03.15 15:00buy26710.001.74491.74340.0000
8032006.03.15 15:09modify26710.001.74491.74350.0000
8042006.03.15 15:09modify26710.001.74491.74360.0000
8052006.03.15 15:09close26710.001.74611.74360.0000120.0015801.33
8062006.03.15 15:10buy26810.001.74691.74540.0000
8072006.03.15 15:21modify26810.001.74691.74550.0000
8082006.03.15 15:22modify26810.001.74691.74580.0000
8092006.03.15 15:22close26810.001.74831.74580.0000140.0015941.33
8102006.03.15 20:02buy26910.001.74771.74620.0000
8112006.03.16 04:59s/l26910.001.74621.74620.0000-160.5015780.83
8122006.03.20 08:18buy27010.001.75651.75500.0000
8132006.03.20 08:59modify27010.001.75651.75560.0000
8142006.03.20 08:59close27010.001.75781.75560.0000130.0015910.83
8152006.03.20 12:04sell27110.001.75591.75740.0000
8162006.03.20 13:02modify27110.001.75591.75710.0000
8172006.03.20 13:02close27110.001.75461.75710.0000130.0016040.83
8182006.03.21 03:06sell27210.001.75431.75580.0000
8192006.03.21 03:30modify27210.001.75431.75570.0000
8202006.03.21 03:30modify27210.001.75431.75570.0000
8212006.03.21 03:31modify27210.001.75431.75560.0000
8222006.03.21 03:46modify27210.001.75431.75560.0000
8232006.03.21 03:48modify27210.001.75431.75550.0000
8242006.03.21 03:49modify27210.001.75431.75540.0000
8252006.03.21 03:49close27210.001.75321.75540.0000110.0016150.83
8262006.03.21 11:00sell27310.001.74951.75100.0000
8272006.03.21 11:35modify27310.001.74951.75090.0000
8282006.03.21 11:36modify27310.001.74951.75080.0000
8292006.03.21 11:36close27310.001.74831.75080.0000120.0016270.83
8302006.03.21 11:59sell27410.001.74931.75080.0000
8312006.03.21 12:11modify27410.001.74931.75080.0000
8322006.03.21 15:05close27410.001.74811.75080.0000120.0016390.83
8332006.03.22 13:00sell27510.001.74711.74860.0000
8342006.03.22 13:42modify27510.001.74711.74840.0000
8352006.03.22 13:45modify27510.001.74711.74840.0000
8362006.03.22 13:46modify27510.001.74711.74830.0000
8372006.03.22 13:46close27510.001.74611.74830.0000100.0016490.83
8382006.03.22 13:59sell27610.001.74831.74980.0000
8392006.03.22 15:27s/l27610.001.74981.74980.0000-150.0016340.83
8402006.03.22 16:00sell27710.001.74901.75050.0000
8412006.03.22 16:58close27710.001.74801.75050.0000100.0016440.83
8422006.03.23 16:20sell27810.001.73741.73890.0000
8432006.03.23 16:26modify27810.001.73741.73880.0000
8442006.03.23 16:26close27810.001.73611.73880.0000130.0016570.83
8452006.03.23 16:59sell27910.001.73671.73820.0000
8462006.03.23 17:14close27910.001.73531.73820.0000140.0016710.83
8472006.03.27 14:00buy28010.001.74761.74610.0000
8482006.03.27 21:02s/l28010.001.74611.74610.0000-150.0016560.83
8492006.03.28 14:00buy28110.001.74951.74800.0000
8502006.03.28 14:04modify28110.001.74951.74810.0000
8512006.03.28 15:24modify28110.001.74951.74810.0000
8522006.03.28 15:24close28110.001.75091.74810.0000140.0016700.83
8532006.03.29 13:18sell28210.001.73571.73720.0000
8542006.03.29 13:59modify28210.001.73571.73510.0000
8552006.03.29 13:59close28210.001.73281.73510.0000290.0016990.83
8562006.03.29 14:37sell28310.001.73411.73560.0000
8572006.03.29 15:35s/l28310.001.73561.73560.0000-150.0016840.83
8582006.03.30 05:00buy28410.001.73981.73830.0000
8592006.03.30 05:59modify28410.001.73981.73870.0000
8602006.03.30 05:59close28410.001.74101.73870.0000120.0016960.83
8612006.03.30 12:00buy28510.001.73951.73800.0000
8622006.03.30 13:22modify28510.001.73951.73810.0000
8632006.03.30 13:22modify28510.001.73951.73840.0000
8642006.03.30 13:22close28510.001.74081.73840.0000130.0017090.83
8652006.04.05 08:00buy28610.001.75821.75670.0000
8662006.04.05 08:08s/l28610.001.75671.75670.0000-150.0016940.83
8672006.04.05 08:08buy28710.001.75711.75560.0000
8682006.04.05 08:21modify28710.001.75711.75580.0000
8692006.04.05 08:21modify28710.001.75711.75590.0000
8702006.04.05 08:21close28710.001.75821.75590.0000110.0017050.83
8712006.04.05 08:59buy28810.001.75411.75260.0000
8722006.04.05 10:59s/l28810.001.75261.75260.0000-150.0016900.83
8732006.04.05 16:00sell28910.001.75151.75300.0000
8742006.04.05 16:03s/l28910.001.75301.75300.0000-150.0016750.83
8752006.04.05 16:59sell29010.001.75221.75370.0000
8762006.04.05 17:59s/l29010.001.75371.75370.0000-150.0016600.83
8772006.04.06 13:59buy29110.001.75271.75120.0000
8782006.04.06 14:47s/l29110.001.75121.75120.0000-150.0016450.83
8792006.04.07 15:59sell29210.001.74281.74430.0000
8802006.04.07 15:59modify29210.001.74281.74410.0000
8812006.04.07 15:59close29210.001.74081.74410.0000200.0016650.83
8822006.04.10 18:00sell29310.001.74041.74190.0000
8832006.04.10 18:59s/l29310.001.74191.74190.0000-150.0016500.83
8842006.04.11 15:00buy29410.001.74481.74330.0000
8852006.04.11 15:32close29410.001.74581.74330.0000100.0016600.83
8862006.04.17 13:55buy29510.001.76721.76570.0000
8872006.04.17 13:59modify29510.001.76721.76610.0000
8882006.04.17 13:59close29510.001.76901.76610.0000180.0016780.83
8892006.04.17 15:19buy29610.001.77051.76900.0000
8902006.04.17 15:20close29610.001.77161.76900.0000110.0016890.83
8912006.04.17 15:21buy29710.001.77191.77040.0000
8922006.04.17 15:29s/l29710.001.77041.77040.0000-150.0016740.83
8932006.04.17 15:29buy29810.001.77071.76920.0000
8942006.04.17 17:00modify29810.001.77071.76930.0000
8952006.04.17 17:00close29810.001.77271.76930.0000200.0016940.83
8962006.04.18 14:00buy29910.001.77571.77420.0000
8972006.04.18 14:52close29910.001.77671.77420.0000100.0017040.83
8982006.04.19 10:17buy30010.001.78441.78290.0000
8992006.04.19 10:34modify30010.001.78441.78310.0000
9002006.04.19 10:34close30010.001.78551.78310.0000110.0017150.83
9012006.04.19 11:01buy30110.001.78461.78310.0000
9022006.04.19 11:12modify30110.001.78461.78310.0000
9032006.04.19 11:12modify30110.001.78461.78320.0000
9042006.04.19 11:12close30110.001.78561.78320.0000100.0017250.83
9052006.04.20 00:59buy30210.001.79001.78850.0000
9062006.04.20 03:00s/l30210.001.78851.78850.0000-150.0017100.83
9072006.04.24 09:08buy30310.001.78861.78710.0000
9082006.04.24 09:31close30310.001.78961.78710.0000100.0017200.83
9092006.04.25 14:00buy30410.001.78641.78490.0000
9102006.04.25 14:08modify30410.001.78641.78490.0000
9112006.04.25 14:08modify30410.001.78641.78510.0000
9122006.04.25 14:08modify30410.001.78641.78530.0000
9132006.04.25 14:08close30410.001.78811.78530.0000170.0017370.83
9142006.04.25 19:59buy30510.001.78771.78620.0000
9152006.04.25 20:44close30510.001.78891.78620.0000120.0017490.83
9162006.04.26 01:28buy30610.001.78741.78590.0000
9172006.04.26 01:48close30610.001.78821.78590.000080.0017570.83
9182006.04.26 05:22sell30710.001.78801.78950.0000
9192006.04.26 05:51modify30710.001.78801.78950.0000
9202006.04.26 05:51close30710.001.78721.78950.000080.0017650.83
9212006.04.26 17:59buy30810.001.78431.78280.0000
9222006.04.26 18:59close30810.001.78601.78280.0000170.0017820.83
9232006.04.27 08:00sell30910.001.78551.78700.0000
9242006.04.27 08:06modify30910.001.78551.78680.0000
9252006.04.27 08:07modify30910.001.78551.78660.0000
9262006.04.27 09:27modify30910.001.78551.78650.0000
9272006.04.27 09:27modify30910.001.78551.78640.0000
9282006.04.27 09:28modify30910.001.78551.78620.0000
9292006.04.27 09:28modify30910.001.78551.78610.0000
9302006.04.27 09:29modify30910.001.78551.78590.0000
9312006.04.27 09:29close30910.001.78401.78590.0000150.0017970.83
9322006.04.27 12:00sell31010.001.78581.78730.0000
9332006.04.27 12:02modify31010.001.78581.78730.0000
9342006.04.27 12:27modify31010.001.78581.78720.0000
9352006.04.27 12:27modify31010.001.78581.78710.0000
9362006.04.27 12:27modify31010.001.78581.78700.0000
9372006.04.27 12:27close31010.001.78481.78700.0000100.0018070.83
9382006.04.27 13:59buy31110.001.78601.78450.0000
9392006.04.27 14:57modify31110.001.78601.78470.0000
9402006.04.27 14:58modify31110.001.78601.78490.0000
9412006.04.27 14:58close31110.001.78751.78490.0000150.0018220.83
9422006.04.27 15:59buy31210.001.79881.79730.0000
9432006.04.27 15:59close31210.001.80111.79730.0000230.0018450.83
9442006.05.01 12:00buy31310.001.82581.82430.0000
9452006.05.01 12:59modify31310.001.82581.83030.0000
9462006.05.01 12:59close31310.001.83221.83030.0000640.0019090.83
9472006.05.01 14:56buy31410.001.83151.83000.0000
9482006.05.01 14:57modify31410.001.83151.83030.0000
9492006.05.01 14:57close31410.001.83331.83030.0000180.0019270.83
9502006.05.01 14:57buy31510.001.83291.83140.0000
9512006.05.01 15:59s/l31510.001.83141.83140.0000-150.0019120.83
9522006.05.01 15:59buy31610.001.82871.82720.0000
9532006.05.01 19:59s/l31610.001.82721.82720.0000-150.0018970.83
9542006.05.02 07:00sell31710.001.82381.82530.0000
9552006.05.02 07:59close31710.001.82291.82530.000090.0019060.83
9562006.05.02 16:00buy31810.001.83871.83720.0000
9572006.05.02 16:37close31810.001.83991.83720.0000120.0019180.83
9582006.05.02 16:37buy31910.001.83901.83750.0000
9592006.05.02 16:55close31910.001.84021.83750.0000120.0019300.83
9602006.05.02 16:59buy32010.001.83841.83690.0000
9612006.05.02 17:00close32010.001.83931.83690.000090.0019390.83
9622006.05.03 07:01buy32110.001.84271.84120.0000
9632006.05.03 07:59s/l32110.001.84121.84120.0000-150.0019240.83
9642006.05.03 07:59buy32210.001.83851.83700.0000
9652006.05.03 08:00close32210.001.83941.83700.000090.0019330.83
9662006.05.03 16:59buy32310.001.84271.84120.0000
9672006.05.03 17:03s/l32310.001.84121.84120.0000-150.0019180.83
9682006.05.04 07:00sell32410.001.83881.84030.0000
9692006.05.04 07:59modify32410.001.83881.84030.0000
9702006.05.04 08:27modify32410.001.83881.84000.0000
9712006.05.04 08:28modify32410.001.83881.83990.0000
9722006.05.04 08:28close32410.001.83741.83990.0000140.0019320.83
9732006.05.04 16:05buy32510.001.84661.84510.0000
9742006.05.04 16:19close32510.001.84751.84510.000090.0019410.83
9752006.05.04 16:20buy32610.001.84791.84640.0000
9762006.05.04 16:22close32610.001.84881.84640.000090.0019500.83
9772006.05.04 16:27buy32710.001.84791.84640.0000
9782006.05.04 16:45close32710.001.84881.84640.000090.0019590.83
9792006.05.04 20:08buy32810.001.85131.84980.0000
9802006.05.04 20:10close32810.001.85311.84980.0000180.0019770.83
9812006.05.04 20:59buy32910.001.85191.85040.0000
9822006.05.04 21:34close32910.001.85331.85040.0000140.0019910.83
9832006.05.05 14:31buy33010.001.85671.85520.0000
9842006.05.05 14:31modify33010.001.85671.85640.0000
9852006.05.05 14:31close33010.001.85971.85640.0000300.0020210.83
9862006.05.05 14:31buy33110.001.85811.85660.0000
9872006.05.05 14:31close33110.001.85971.85660.0000160.0020370.83
9882006.05.05 14:31buy33210.001.85851.85700.0000
9892006.05.05 14:31s/l33210.001.85701.85700.0000-150.0020220.83
9902006.05.05 14:31buy33310.001.85691.85540.0000
9912006.05.05 14:31modify33310.001.85691.85640.0000
9922006.05.05 14:31close33310.001.85971.85640.0000280.0020500.83
9932006.05.05 14:31buy33410.001.85811.85660.0000
9942006.05.05 14:31s/l33410.001.85661.85660.0000-150.0020350.83
9952006.05.05 14:31buy33510.001.85671.85520.0000
9962006.05.05 14:31modify33510.001.85671.85580.0000
9972006.05.05 14:31close33510.001.85911.85580.0000240.0020590.83
9982006.05.05 14:31buy33610.001.85671.85520.0000
9992006.05.05 14:31modify33610.001.85671.85580.0000
10002006.05.05 14:31close33610.001.85911.85580.0000240.0020830.83
10012006.05.05 14:31buy33710.001.85781.85630.0000
10022006.05.05 14:31close33710.001.85961.85630.0000180.0021010.83
10032006.05.05 14:31buy33810.001.85801.85650.0000
10042006.05.05 14:31close33810.001.85961.85650.0000160.0021170.83
10052006.05.05 14:31buy33910.001.85801.85650.0000
10062006.05.05 14:31close33910.001.85961.85650.0000160.0021330.83
10072006.05.05 14:31buy34010.001.85821.85670.0000
10082006.05.05 14:31s/l34010.001.85671.85670.0000-150.0021180.83
10092006.05.05 14:31buy34110.001.85671.85520.0000
10102006.05.05 14:31modify34110.001.85671.85550.0000
10112006.05.05 14:31close34110.001.85881.85550.0000210.0021390.83
10122006.05.05 14:31buy34210.001.85831.85680.0000
10132006.05.05 14:31s/l34210.001.85681.85680.0000-150.0021240.83
10142006.05.05 14:31buy34310.001.85671.85520.0000
10152006.05.05 14:31modify34310.001.85671.85640.0000
10162006.05.05 14:31close34310.001.85971.85640.0000300.0021540.83
10172006.05.05 14:31buy34410.001.85811.85660.0000
10182006.05.05 14:31close34410.001.85971.85660.0000160.0021700.83
10192006.05.05 14:31buy34510.001.85851.85700.0000
10202006.05.05 14:31s/l34510.001.85701.85700.0000-150.0021550.83
10212006.05.05 14:31buy34610.001.85691.85540.0000
10222006.05.05 14:31modify34610.001.85691.85640.0000
10232006.05.05 14:31close34610.001.85971.85640.0000280.0021830.83
10242006.05.05 14:31buy34710.001.85811.85660.0000
10252006.05.05 14:31modify34710.001.85811.85920.0000
10262006.05.05 14:31close34710.001.86251.85920.0000440.0022270.83
10272006.05.05 14:31buy34810.001.85941.85790.0000
10282006.05.05 14:32s/l34810.001.85791.85790.0000-150.0022120.83
10292006.05.05 14:32buy34910.001.85821.85670.0000
10302006.05.05 14:32close34910.001.85981.85670.0000160.0022280.83
10312006.05.05 14:32buy35010.001.85841.85690.0000
10322006.05.05 14:37s/l35010.001.85691.85690.0000-150.0022130.83
10332006.05.05 14:37buy35110.001.85721.85570.0000
10342006.05.05 14:59modify35110.001.85721.85590.0000
10352006.05.05 14:59close35110.001.85921.85590.0000200.0022330.83
10362006.05.08 10:18buy35210.001.86301.86150.0000
10372006.05.08 10:26close35210.001.86441.86150.0000140.0022470.83
10382006.05.08 10:59buy35310.001.86421.86270.0000
10392006.05.08 11:02modify35310.001.86421.86320.0000
10402006.05.08 11:02close35310.001.86641.86320.0000220.0022690.83
10412006.05.08 12:42buy35410.001.86301.86150.0000
10422006.05.08 13:59s/l35410.001.86151.86150.0000-150.0022540.83
10432006.05.09 15:04buy35510.001.86211.86060.0000
10442006.05.09 15:52close35510.001.86351.86060.0000140.0022680.83
10452006.05.09 23:59buy35610.001.86621.86470.0000
10462006.05.10 06:59modify35610.001.86621.86970.0000
10472006.05.10 06:59close35610.001.87181.86970.0000556.5023237.33
10482006.05.10 07:59buy35710.001.87011.86860.0000
10492006.05.10 08:00s/l35710.001.86861.86860.0000-150.0023087.33
10502006.05.10 08:27buy35810.001.86601.86450.0000
10512006.05.10 08:39modify35810.001.86601.86450.0000
10522006.05.10 08:45modify35810.001.86601.86460.0000
10532006.05.10 08:45modify35810.001.86601.86490.0000
10542006.05.10 08:48modify35810.001.86601.86510.0000
10552006.05.10 08:49modify35810.001.86601.86530.0000
10562006.05.10 08:49modify35810.001.86601.86540.0000
10572006.05.10 08:49modify35810.001.86601.86550.0000
10582006.05.10 08:49close35810.001.86801.86550.0000200.0023287.33
10592006.05.10 08:49buy35910.001.86831.86680.0000
10602006.05.10 08:50modify35910.001.86831.86680.0000
10612006.05.10 08:50modify35910.001.86831.86690.0000
10622006.05.10 08:51modify35910.001.86831.86700.0000
10632006.05.10 08:51modify35910.001.86831.86740.0000
10642006.05.10 08:51modify35910.001.86831.86750.0000
10652006.05.10 08:53modify35910.001.86831.86780.0000
10662006.05.10 08:53close35910.001.87031.86780.0000200.0023487.33
10672006.05.11 08:44sell36010.001.85731.85880.0000
10682006.05.11 08:45s/l36010.001.85881.85880.0000-150.0023337.33
10692006.05.11 08:45sell36110.001.85911.86060.0000
10702006.05.11 08:45close36110.001.85661.86060.0000250.0023587.33
10712006.05.11 08:59sell36210.001.85951.86100.0000
10722006.05.11 09:59s/l36210.001.86101.86100.0000-150.0023437.33
10732006.05.11 14:53buy36310.001.87111.86960.0000
10742006.05.11 14:59modify36310.001.87111.87460.0000
10752006.05.11 14:59close36310.001.87931.87460.0000820.0024257.33
10762006.05.12 06:38buy36410.001.88511.88360.0000
10772006.05.12 07:44modify36410.001.88511.88360.0000
10782006.05.12 07:44modify36410.001.88511.88380.0000
10792006.05.12 07:44modify36410.001.88511.88390.0000
10802006.05.12 07:44modify36410.001.88511.88400.0000
10812006.05.12 07:44modify36410.001.88511.88420.0000
10822006.05.12 07:44close36410.001.88681.88420.0000170.0024427.33
10832006.05.12 09:00buy36510.001.89171.89020.0000
10842006.05.12 09:59modify36510.001.89171.89320.0000
10852006.05.12 09:59close36510.001.89621.89320.0000450.0024877.33
10862006.05.12 13:59buy36610.001.89441.89290.0000
10872006.05.12 14:12close36610.001.89641.89290.0000200.0025077.33
10882006.05.12 14:30buy36710.001.89221.89070.0000
10892006.05.12 14:30close36710.001.89461.89070.0000240.0025317.33
10902006.05.12 14:30buy36810.001.88931.88780.0000
10912006.05.12 14:30close36810.001.89181.88780.0000250.0025567.33
10922006.05.12 14:31buy36910.001.88921.88770.0000
10932006.05.12 14:31modify36910.001.88921.88800.0000
10942006.05.12 14:31close36910.001.89291.88800.0000370.0025937.33
10952006.05.12 14:31buy37010.001.88891.88740.0000
10962006.05.12 14:31modify37010.001.88891.88800.0000
10972006.05.12 14:31close37010.001.89291.88800.0000400.0026337.33
10982006.05.12 14:32buy37110.001.88831.88680.0000
10992006.05.12 14:32modify37110.001.88831.88690.0000
11002006.05.12 14:32close37110.001.89181.88690.0000350.0026687.33
11012006.05.12 14:32buy37210.001.88831.88680.0000
11022006.05.12 14:32modify37210.001.88831.88680.0000
11032006.05.12 14:32close37210.001.89171.88680.0000340.0027027.33
11042006.05.12 14:36buy37310.001.88911.88760.0000
11052006.05.12 14:44close37310.001.89161.88760.0000250.0027277.33
11062006.05.12 14:44buy37410.001.88861.88710.0000
11072006.05.12 14:44close37410.001.89121.88710.0000260.0027537.33
11082006.05.12 14:59buy37510.001.89071.88920.0000
11092006.05.12 15:03close37510.001.89381.88920.0000310.0027847.33
11102006.05.15 17:05sell37610.001.88181.88330.0000
11112006.05.15 19:00close37610.001.87911.88330.0000270.0028117.33
11122006.05.15 20:09sell37710.001.87971.88120.0000
11132006.05.15 22:01close37710.001.87761.88120.0000210.0028327.33
11142006.05.16 04:57buy37810.001.88331.88180.0000
11152006.05.16 05:54close37810.001.88511.88180.0000180.0028507.33
11162006.05.16 06:48buy37910.001.88361.88210.0000
11172006.05.16 07:02s/l37910.001.88211.88210.0000-150.0028357.33
11182006.05.16 09:30sell38010.001.88081.88230.0000
11192006.05.16 10:00s/l38010.001.88231.88230.0000-150.0028207.33
11202006.05.17 13:52buy38110.001.89531.89380.0000
11212006.05.17 13:59s/l38110.001.89381.89380.0000-150.0028057.33
11222006.05.17 13:59buy38210.001.89161.89010.0000
11232006.05.17 14:59s/l38210.001.89011.89010.0000-150.0027907.33
11242006.05.17 16:28sell38310.001.88481.88630.0000
11252006.05.17 16:31close38310.001.88291.88630.0000190.0028097.33
11262006.05.18 15:06buy38410.001.88841.88690.0000
11272006.05.18 15:18s/l38410.001.88691.88690.0000-150.0027947.33
11282006.05.19 00:34buy38510.001.89291.89140.0000
11292006.05.19 03:57s/l38510.001.89141.89140.0000-150.0027797.33
11302006.05.19 10:18sell38610.001.87591.87740.0000
11312006.05.19 11:45close38610.001.87411.87740.0000180.0027977.33
11322006.05.22 07:00sell38710.001.87221.87370.0000
11332006.05.22 07:44modify38710.001.87221.87350.0000
11342006.05.22 07:45modify38710.001.87221.87290.0000
11352006.05.22 07:45close38710.001.86931.87290.0000290.0028267.33
11362006.05.22 07:59sell38810.001.87181.87330.0000
11372006.05.22 08:59s/l38810.001.87331.87330.0000-150.0028117.33
11382006.05.24 09:20buy38910.001.88151.88000.0000
11392006.05.24 10:01close38910.001.88361.88000.0000210.0028327.33
11402006.05.24 13:57buy39010.001.88121.87970.0000
11412006.05.24 13:59s/l39010.001.87971.87970.0000-150.0028177.33
11422006.05.24 13:59buy39110.001.87771.87620.0000
11432006.05.24 14:59s/l39110.001.87621.87620.0000-150.0028027.33
11442006.05.24 15:59sell39210.001.86961.87110.0000
11452006.05.24 16:36close39210.001.86701.87110.0000260.0028287.33
11462006.05.24 17:59sell39310.001.87011.87160.0000
11472006.05.24 18:59s/l39310.001.87161.87160.0000-150.0028137.33
11482006.05.25 17:00sell39410.001.87101.87250.0000
11492006.05.25 18:59s/l39410.001.87251.87250.0000-150.0027987.33
11502006.05.26 17:13sell39510.001.85661.85810.0000
11512006.05.28 21:00s/l39510.001.85811.85810.0000-150.0027837.33
11522006.05.30 00:35sell39610.001.86011.86160.0000
11532006.05.30 02:59s/l39610.001.86161.86160.0000-150.0027687.33
11542006.05.30 11:00buy39710.001.87591.87440.0000
11552006.05.30 11:49close39710.001.87721.87440.0000130.0027817.33
11562006.05.30 11:59buy39810.001.87421.87270.0000
11572006.05.30 12:59close39810.001.87611.87270.0000190.0028007.33
11582006.05.30 17:55buy39910.001.88181.88030.0000
11592006.05.30 18:41close39910.001.88311.88030.0000130.0028137.33
11602006.05.30 22:59buy40010.001.88171.88020.0000
11612006.05.31 05:59modify40010.001.88171.88060.0000
11622006.05.31 06:00modify40010.001.88171.88080.0000
11632006.05.31 06:00close40010.001.88321.88080.0000146.5028283.83
11642006.05.31 16:04sell40110.001.87461.87610.0000
11652006.05.31 16:04close40110.001.87311.87610.0000150.0028433.83
11662006.06.01 01:59sell40210.001.86861.87010.0000
11672006.06.01 01:59close40210.001.86721.87010.0000140.0028573.83
11682006.06.01 08:05sell40310.001.86701.86850.0000
11692006.06.01 08:20close40310.001.86571.86850.0000130.0028703.83
11702006.06.05 07:00sell40410.001.88421.88570.0000
11712006.06.05 07:59s/l40410.001.88571.88570.0000-150.0028553.83
11722006.06.05 08:00buy40510.001.88401.88250.0000
11732006.06.05 08:08modify40510.001.88401.88260.0000
11742006.06.05 08:08modify40510.001.88401.88270.0000
11752006.06.05 08:08modify40510.001.88401.88280.0000
11762006.06.05 08:08close40510.001.88521.88280.0000120.0028673.83
11772006.06.05 08:55buy40610.001.88311.88160.0000
11782006.06.05 08:59modify40610.001.88311.88360.0000
11792006.06.05 08:59close40610.001.88601.88360.0000290.0028963.83
11802006.06.06 07:59buy40710.001.87391.87240.0000
11812006.06.06 08:00s/l40710.001.87241.87240.0000-150.0028813.83
11822006.06.06 09:59sell40810.001.87361.87510.0000
11832006.06.06 10:53modify40810.001.87361.87510.0000
11842006.06.06 10:56modify40810.001.87361.87480.0000
11852006.06.06 10:56modify40810.001.87361.87470.0000
11862006.06.06 10:58modify40810.001.87361.87440.0000
11872006.06.06 10:58close40810.001.87181.87440.0000180.0028993.83
11882006.06.07 07:51sell40910.001.86091.86240.0000
11892006.06.07 08:06modify40910.001.86091.86230.0000
11902006.06.07 08:06modify40910.001.86091.86220.0000
11912006.06.07 08:06modify40910.001.86091.86210.0000
11922006.06.07 08:15modify40910.001.86091.86190.0000
11932006.06.07 10:09s/l40910.001.8618861.86190.0000-98.5728895.26
11942006.06.07 15:07sell41010.001.85981.86130.0000
11952006.06.07 15:19close41010.001.85781.86130.0000200.0029095.26
11962006.06.08 14:02sell41110.001.84411.84560.0000
11972006.06.08 14:25close41110.001.84281.84560.0000130.0029225.26
11982006.06.08 14:29sell41210.001.84351.84500.0000
11992006.06.08 14:30close41210.001.84201.84500.0000150.0029375.26
12002006.06.09 13:01sell41310.001.84311.84460.0000
12012006.06.09 13:59s/l41310.001.84461.84460.0000-150.0029225.26
12022006.06.12 14:21buy41410.001.84251.84100.0000
12032006.06.12 14:43close41410.001.84401.84100.0000150.0029375.26
12042006.06.12 14:59buy41510.001.84271.84120.0000
12052006.06.12 15:00close41510.001.84421.84120.0000150.0029525.26
12062006.06.13 09:08buy41610.001.84011.83860.0000
12072006.06.13 09:21modify41610.001.84011.83870.0000
12082006.06.13 09:21modify41610.001.84011.83880.0000
12092006.06.13 09:22modify41610.001.84011.83890.0000
12102006.06.13 09:22close41610.001.84141.83890.0000130.0029655.26
12112006.06.14 12:59buy41710.001.83691.83540.0000
12122006.06.14 13:00modify41710.001.83691.83790.0000
12132006.06.14 13:00close41710.001.84091.83790.0000400.0030055.26
12142006.06.14 16:00buy41810.001.84811.84660.0000
12152006.06.14 17:00s/l41810.001.84661.84660.0000-150.0029905.26
12162006.06.14 18:59buy41910.001.84261.84110.0000
12172006.06.14 19:58close41910.001.84401.84110.0000140.0030045.26
12182006.06.16 07:01buy42010.001.85281.85130.0000
12192006.06.16 07:59modify42010.001.85281.85160.0000
12202006.06.16 08:10modify42010.001.85281.85170.0000
12212006.06.16 08:10modify42010.001.85281.85170.0000
12222006.06.16 08:24modify42010.001.85281.85200.0000
12232006.06.16 08:25modify42010.001.85281.85220.0000
12242006.06.16 08:25modify42010.001.85281.85220.0000
12252006.06.16 08:28modify42010.001.85281.85230.0000
12262006.06.16 08:28modify42010.001.85281.85230.0000
12272006.06.16 08:52modify42010.001.85281.85240.0000
12282006.06.16 08:52close42010.001.85421.85240.0000140.0130185.27
12292006.06.16 14:59sell42110.001.85081.85230.0000
12302006.06.16 15:00s/l42110.001.85231.85230.0000-150.0030035.27
12312006.06.20 01:01sell42210.001.84061.84210.0000
12322006.06.20 05:59s/l42210.001.84211.84210.0000-150.0029885.27
12332006.06.20 09:59buy42310.001.84071.83920.0000
12342006.06.20 10:59modify42310.001.84071.83970.0000
12352006.06.20 12:31s/l42310.001.8396791.83970.0000-102.1429783.13
12362006.06.20 16:00sell42410.001.84271.84420.0000
12372006.06.20 23:59s/l42410.001.84421.84420.0000-150.0029633.13
12382006.06.22 15:00sell42510.001.83041.83190.0000
12392006.06.22 15:05close42510.001.82931.83190.0000110.0029743.13
12402006.06.22 17:00sell42610.001.82881.83030.0000
12412006.06.23 01:59modify42610.001.82881.82980.0000
12422006.06.23 07:59modify42610.001.82881.82900.0000
12432006.06.23 07:59close42610.001.82751.82900.0000132.1529875.28
12442006.06.23 09:48sell42710.001.82511.82660.0000
12452006.06.23 09:59modify42710.001.82511.82500.0000
12462006.06.23 09:59close42710.001.82331.82500.0000180.0030055.28
12472006.06.23 13:49sell42810.001.81921.82070.0000
12482006.06.23 13:53modify42810.001.81921.82060.0000
12492006.06.23 13:53modify42810.001.81921.82050.0000
12502006.06.23 13:53modify42810.001.81921.82040.0000
12512006.06.23 13:53modify42810.001.81921.82030.0000
12522006.06.23 13:53close42810.001.81781.82030.0000140.0030195.28
12532006.06.23 13:54sell42910.001.81831.81980.0000
12542006.06.23 15:59s/l42910.001.81981.81980.0000-150.0030045.28
12552006.06.26 08:00buy43010.001.82071.81920.0000
12562006.06.26 09:07modify43010.001.82071.81930.0000
12572006.06.26 09:07modify43010.001.82071.81940.0000
12582006.06.26 09:07modify43010.001.82071.81960.0000
12592006.06.26 09:07modify43010.001.82071.81970.0000
12602006.06.26 09:07close43010.001.82161.81970.000090.0030135.28
12612006.06.26 16:59sell43110.001.82091.82240.0000
12622006.06.26 17:59s/l43110.001.82241.82240.0000-150.0029985.28
12632006.06.27 07:53sell43210.001.82411.82560.0000
12642006.06.27 07:59modify43210.001.82411.82550.0000
12652006.06.27 07:59modify43210.001.82411.82550.0000
12662006.06.27 07:59modify43210.001.82411.82540.0000
12672006.06.27 08:27modify43210.001.82411.82530.0000
12682006.06.27 08:30modify43210.001.82411.82530.0000
12692006.06.27 08:30modify43210.001.82411.82510.0000
12702006.06.27 08:30modify43210.001.82411.82510.0000
12712006.06.27 08:31modify43210.001.82411.82490.0000
12722006.06.27 08:31modify43210.001.82411.82480.0000
12732006.06.27 08:31modify43210.001.82411.82470.0000
12742006.06.27 08:32modify43210.001.82411.82440.0000
12752006.06.27 08:33modify43210.001.82411.82420.0000
12762006.06.27 08:33close43210.001.82241.82420.0000170.0030155.28
12772006.06.28 01:59sell43310.001.82281.82430.0000
12782006.06.28 03:02modify43310.001.82281.82430.0000
12792006.06.28 05:00modify43310.001.82281.82410.0000
12802006.06.28 05:36modify43310.001.82281.82400.0000
12812006.06.28 05:37modify43310.001.82281.82390.0000
12822006.06.28 06:59modify43310.001.82281.82170.0000
12832006.06.28 06:59close43310.001.82051.82170.0000230.0030385.28
12842006.06.28 15:59sell43410.001.81751.81900.0000
12852006.06.28 15:59modify43410.001.81751.81840.0000
12862006.06.28 15:59close43410.001.81611.81840.0000140.0030525.28
12872006.06.28 16:23sell43510.001.81781.81930.0000
12882006.06.28 16:25modify43510.001.81781.81930.0000
12892006.06.28 16:25close43510.001.81691.81930.000090.0130615.29
12902006.06.28 16:26sell43610.001.81681.81830.0000
12912006.06.28 16:35modify43610.001.81681.81820.0000
12922006.06.28 16:35close43610.001.81581.81820.0000100.0030715.29
12932006.06.28 16:59sell43710.001.81711.81860.0000
12942006.06.28 18:59s/l43710.001.81861.81860.0000-150.0030565.29
12952006.06.29 07:13sell43810.001.81761.81910.0000
12962006.06.29 07:14modify43810.001.81761.81900.0000
12972006.06.29 07:59modify43810.001.81761.81760.0000
12982006.06.29 07:59close43810.001.81631.81760.0000130.0030695.29
12992006.06.29 14:00sell43910.001.81331.81480.0000
13002006.06.29 14:00modify43910.001.81331.81480.0000
13012006.06.29 15:51modify43910.001.81331.81460.0000
13022006.06.29 15:59modify43910.001.81331.81300.0000
13032006.06.29 15:59close43910.001.81091.81300.0000240.0030935.29
13042006.06.30 06:00buy44010.001.83301.83150.0000
13052006.06.30 07:59s/l44010.001.83151.83150.0000-150.0030785.29
13062006.06.30 14:38buy44110.001.84371.84220.0000
13072006.06.30 14:59modify44110.001.84371.84610.0000
13082006.06.30 14:59close44110.001.84951.84610.0000580.0031365.29
13092006.07.05 08:57sell44210.001.84381.84530.0000
13102006.07.05 08:59modify44210.001.84381.84480.0000
13112006.07.05 08:59close44210.001.84261.84480.0000120.0031485.29
13122006.07.05 15:50sell44310.001.83501.83650.0000
13132006.07.06 04:59modify44310.001.83501.83640.0000
13142006.07.06 05:00modify44310.001.83501.83640.0000
13152006.07.06 06:59s/l44310.001.8363931.83640.0000-132.8431352.45
13162006.07.07 06:00sell44410.001.83671.83820.0000
13172006.07.07 06:01modify44410.001.83671.83810.0000
13182006.07.07 06:01modify44410.001.83671.83790.0000
13192006.07.07 07:00modify44410.001.83671.83780.0000
13202006.07.07 07:27modify44410.001.83671.83770.0000
13212006.07.07 07:27modify44410.001.83671.83760.0000
13222006.07.07 07:32modify44410.001.83671.83750.0000
13232006.07.07 07:32modify44410.001.83671.83730.0000
13242006.07.07 07:59s/l44410.001.8372861.83730.0000-58.5731293.88
13252006.07.10 14:43sell44510.001.84081.84230.0000
13262006.07.10 14:53modify44510.001.84081.84210.0000
13272006.07.10 14:53close44510.001.83941.84210.0000140.0031433.88
13282006.07.10 14:59sell44610.001.84081.84230.0000
13292006.07.10 21:59s/l44610.001.84231.84230.0000-150.0031283.88
13302006.07.11 07:00sell44710.001.84291.84440.0000
13312006.07.11 07:33modify44710.001.84291.84420.0000
13322006.07.11 07:33modify44710.001.84291.84410.0000
13332006.07.11 07:37modify44710.001.84291.84400.0000
13342006.07.11 08:08modify44710.001.84291.84400.0000
13352006.07.11 08:09modify44710.001.84291.84390.0000
13362006.07.11 08:09modify44710.001.84291.84380.0000
13372006.07.11 08:10modify44710.001.84291.84370.0000
13382006.07.11 08:10modify44710.001.84291.84360.0000
13392006.07.11 08:10modify44710.001.84291.84340.0000
13402006.07.11 08:10close44710.001.84171.84340.0000120.0031403.88
13412006.07.11 11:00sell44810.001.84071.84220.0000
13422006.07.11 11:30modify44810.001.84071.84210.0000
13432006.07.11 11:30modify44810.001.84071.84210.0000
13442006.07.11 11:59modify44810.001.84071.84170.0000
13452006.07.11 11:59close44810.001.83941.84170.0000130.0031533.88
13462006.07.12 08:00buy44910.001.84551.84400.0000
13472006.07.12 08:03modify44910.001.84551.84410.0000
13482006.07.12 08:03modify44910.001.84551.84420.0000
13492006.07.12 08:03modify44910.001.84551.84430.0000
13502006.07.12 08:03modify44910.001.84551.84440.0000
13512006.07.12 08:03modify44910.001.84551.84450.0000
13522006.07.12 08:04modify44910.001.84551.84450.0000
13532006.07.12 08:04modify44910.001.84551.84460.0000
13542006.07.12 08:04modify44910.001.84551.84470.0000
13552006.07.12 08:04modify44910.001.84551.84480.0000
13562006.07.12 08:04modify44910.001.84551.84490.0000
13572006.07.12 08:35modify44910.001.84551.84490.0000
13582006.07.12 08:36modify44910.001.84551.84500.0000
13592006.07.12 08:36close44910.001.84661.84500.0000110.0031643.88
13602006.07.13 23:05buy45010.001.84361.84210.0000
13612006.07.14 00:59s/l45010.001.84211.84210.0000-153.5031490.38
13622006.07.14 07:03sell45110.001.84071.84220.0000
13632006.07.14 08:14modify45110.001.84071.84210.0000
13642006.07.14 08:18modify45110.001.84071.84200.0000
13652006.07.14 08:18modify45110.001.84071.84190.0000
13662006.07.14 08:18close45110.001.83951.84190.0000120.0031610.38
13672006.07.18 17:08sell45210.001.82611.82760.0000
13682006.07.18 17:42s/l45210.001.82761.82760.0000-150.0031460.38
13692006.07.19 01:05sell45310.001.82521.82670.0000
13702006.07.19 03:59s/l45310.001.82671.82670.0000-150.0031310.38
13712006.07.19 13:00sell45410.001.82741.82890.0000
13722006.07.19 14:00s/l45410.001.82891.82890.0000-150.0031160.38
13732006.07.20 15:00buy45510.001.85001.84850.0000
13742006.07.20 16:38s/l45510.001.84851.84850.0000-150.0031010.38
13752006.07.25 12:00sell45610.001.85081.85230.0000
13762006.07.25 13:59s/l45610.001.85231.85230.0000-150.0030860.38
13772006.07.28 10:01buy45710.001.85931.85780.0000
13782006.07.28 10:12s/l45710.001.85781.85780.0000-150.0030710.38
13792006.07.28 10:12buy45810.001.85811.85660.0000
13802006.07.28 10:36modify45810.001.85811.85670.0000
13812006.07.28 10:36modify45810.001.85811.85680.0000
13822006.07.28 10:36modify45810.001.85811.85680.0000
13832006.07.28 10:54modify45810.001.85811.85710.0000
13842006.07.28 10:54modify45810.001.85811.85710.0000
13852006.07.28 10:55modify45810.001.85811.85720.0000
13862006.07.28 11:00s/l45810.001.8571861.85720.0000-91.4330618.95
13872006.07.31 09:59buy45910.001.86491.86340.0000
13882006.07.31 10:00modify45910.001.86491.86340.0000
13892006.07.31 10:28modify45910.001.86491.86350.0000
13902006.07.31 10:28modify45910.001.86491.86370.0000
13912006.07.31 10:28modify45910.001.86491.86380.0000
13922006.07.31 11:00modify45910.001.86491.86380.0000
13932006.07.31 11:00modify45910.001.86491.86390.0000
13942006.07.31 11:03modify45910.001.86491.86440.0000
13952006.07.31 11:03close45910.001.86631.86440.0000140.0030758.95
13962006.07.31 13:54buy46010.001.86711.86560.0000
13972006.07.31 14:01s/l46010.001.86561.86560.0000-150.0030608.95
13982006.07.31 16:59buy46110.001.86771.86620.0000
13992006.08.01 01:32modify46110.001.86771.86630.0000
14002006.08.01 01:59s/l46110.001.866251.86630.0000-148.5030460.45
14012006.08.01 07:59sell46210.001.86571.86720.0000
14022006.08.01 08:34modify46210.001.86571.86700.0000
14032006.08.01 10:31s/l46210.001.8669931.86700.0000-129.2930331.16
14042006.08.01 12:59buy46310.001.86491.86340.0000
14052006.08.01 13:00modify46310.001.86491.86490.0000
14062006.08.01 13:00close46310.001.86711.86490.0000220.0030551.16
14072006.08.01 14:38buy46410.001.86541.86390.0000
14082006.08.01 14:59modify46410.001.86541.86490.0000
14092006.08.01 14:59close46410.001.86741.86490.0000200.0030751.16
14102006.08.03 15:59buy46510.001.88501.88350.0000
14112006.08.03 16:00modify46510.001.88501.88380.0000
14122006.08.03 16:00close46510.001.88761.88380.0000260.0031011.16
14132006.08.04 09:59buy46610.001.89041.88890.0000
14142006.08.04 09:59modify46610.001.89041.88910.0000
14152006.08.04 10:00modify46610.001.89041.88920.0000
14162006.08.04 10:08modify46610.001.89041.88930.0000
14172006.08.04 10:08modify46610.001.89041.88930.0000
14182006.08.04 10:09modify46610.001.89041.88940.0000
14192006.08.04 10:09modify46610.001.89041.88940.0000
14202006.08.04 10:09modify46610.001.89041.88950.0000
14212006.08.04 10:09close46610.001.89141.88950.0000100.0031111.16
14222006.08.04 14:41buy46710.001.90851.90700.0000
14232006.08.04 14:59close46710.001.91031.90700.0000180.0031291.16
14242006.08.04 15:51buy46810.001.90781.90630.0000
14252006.08.04 15:57close46810.001.90911.90630.0000130.0031421.16
14262006.08.07 08:00buy46910.001.90661.90510.0000
14272006.08.07 08:17modify46910.001.90661.90510.0000
14282006.08.07 08:17modify46910.001.90661.90520.0000
14292006.08.07 08:17modify46910.001.90661.90530.0000
14302006.08.07 08:18modify46910.001.90661.90540.0000
14312006.08.07 08:18modify46910.001.90661.90540.0000
14322006.08.07 08:18modify46910.001.90661.90550.0000
14332006.08.07 08:18modify46910.001.90661.90560.0000
14342006.08.07 08:18modify46910.001.90661.90570.0000
14352006.08.07 08:20modify46910.001.90661.90580.0000
14362006.08.07 08:20modify46910.001.90661.90590.0000
14372006.08.07 08:20close46910.001.90761.90590.000099.9931521.15
14382006.08.07 08:40buy47010.001.90681.90530.0000
14392006.08.07 08:59modify47010.001.90681.90650.0000
14402006.08.07 08:59close47010.001.90821.90650.0000140.0031661.15
14412006.08.07 12:11buy47110.001.90681.90530.0000
14422006.08.07 12:15modify47110.001.90681.90540.0000
14432006.08.07 12:15modify47110.001.90681.90550.0000
14442006.08.07 12:27modify47110.001.90681.90590.0000
14452006.08.07 12:27close47110.001.90801.90590.0000120.0031781.15
14462006.08.07 16:59buy47210.001.90871.90720.0000
14472006.08.07 17:59s/l47210.001.90721.90720.0000-150.0031631.15
14482006.08.08 19:00buy47310.001.90671.90520.0000
14492006.08.08 19:59modify47310.001.90671.90680.0000
14502006.08.08 19:59close47310.001.90911.90680.0000240.0131871.16
14512006.08.08 20:00buy47410.001.90721.90570.0000
14522006.08.08 20:14modify47410.001.90721.90620.0000
14532006.08.08 20:14close47410.001.90871.90620.0000150.0032021.16
14542006.08.08 20:14buy47510.001.90791.90640.0000
14552006.08.08 20:15modify47510.001.90791.90670.0000
14562006.08.08 21:20s/l47510.001.9067141.90670.0000-118.5731902.59
14572006.08.09 07:59buy47610.001.90561.90410.0000
14582006.08.09 07:59close47610.001.90731.90410.0000170.0032072.59
14592006.08.10 06:00sell47710.001.90611.90760.0000
14602006.08.10 06:59s/l47710.001.90761.90760.0000-150.0031922.59
14612006.08.10 09:25sell47810.001.90461.90610.0000
14622006.08.10 09:41modify47810.001.90461.90590.0000
14632006.08.10 09:41close47810.001.90321.90590.0000140.0032062.59
14642006.08.11 13:00sell47910.001.89511.89660.0000
14652006.08.11 13:23modify47910.001.89511.89650.0000
14662006.08.11 13:23modify47910.001.89511.89640.0000
14672006.08.11 14:59s/l47910.001.8964361.89640.0000-133.5731929.02
14682006.08.14 15:31buy48010.001.88981.88830.0000
14692006.08.14 15:37modify48010.001.88981.88830.0000
14702006.08.14 15:37modify48010.001.88981.88840.0000
14712006.08.14 15:37modify48010.001.88981.88850.0000
14722006.08.14 15:37modify48010.001.88981.88860.0000
14732006.08.14 15:37close48010.001.89121.88860.0000140.0032069.02
14742006.08.18 08:48sell48110.001.88451.88600.0000
14752006.08.18 08:48modify48110.001.88451.88600.0000
14762006.08.18 08:51modify48110.001.88451.88590.0000
14772006.08.18 09:00modify48110.001.88451.88590.0000
14782006.08.18 09:11modify48110.001.88451.88590.0000
14792006.08.18 09:11modify48110.001.88451.88580.0000
14802006.08.18 09:11modify48110.001.88451.88570.0000
14812006.08.18 09:11modify48110.001.88451.88560.0000
14822006.08.18 09:11modify48110.001.88451.88550.0000
14832006.08.18 09:16modify48110.001.88451.88550.0000
14842006.08.18 09:16modify48110.001.88451.88540.0000
14852006.08.18 09:16modify48110.001.88451.88530.0000
14862006.08.18 09:16modify48110.001.88451.88520.0000
14872006.08.18 09:35s/l48110.001.8851641.88520.0000-66.4332002.59
14882006.08.18 13:00sell48210.001.88381.88530.0000
14892006.08.18 13:12modify48210.001.88381.88520.0000
14902006.08.18 13:12modify48210.001.88381.88510.0000
14912006.08.18 13:13modify48210.001.88381.88510.0000
14922006.08.18 13:13modify48210.001.88381.88490.0000
14932006.08.18 13:13modify48210.001.88381.88480.0000
14942006.08.18 13:13modify48210.001.88381.88460.0000
14952006.08.18 13:13modify48210.001.88381.88450.0000
14962006.08.18 13:13close48210.001.88281.88450.0000100.0032102.59
14972006.08.18 13:59sell48310.001.88411.88560.0000
14982006.08.18 14:00modify48310.001.88411.88190.0000
14992006.08.18 14:00close48310.001.87981.88190.0000430.0032532.59
15002006.08.22 00:02sell48410.001.89211.89360.0000
15012006.08.22 00:10modify48410.001.89211.89330.0000
15022006.08.22 00:10modify48410.001.89211.89320.0000
15032006.08.22 00:23modify48410.001.89211.89310.0000
15042006.08.22 00:23close48410.001.89091.89310.0000120.0132652.60
15052006.08.22 07:00buy48510.001.89241.89090.0000
15062006.08.22 07:22modify48510.001.89241.89100.0000
15072006.08.22 07:39modify48510.001.89241.89140.0000
15082006.08.22 08:59s/l48510.001.891351.89140.0000-105.0032547.60
15092006.08.23 14:00buy48610.001.89241.89090.0000
15102006.08.23 14:41modify48610.001.89241.89090.0000
15112006.08.23 14:42modify48610.001.89241.89110.0000
15122006.08.23 14:42modify48610.001.89241.89130.0000
15132006.08.23 14:42modify48610.001.89241.89140.0000
15142006.08.23 14:42modify48610.001.89241.89150.0000
15152006.08.23 14:42modify48610.001.89241.89160.0000
15162006.08.23 14:42close48610.001.89371.89160.0000130.0032677.60
15172006.08.23 14:42buy48710.001.89401.89250.0000
15182006.08.23 14:55modify48710.001.89401.89250.0000
15192006.08.23 14:55modify48710.001.89401.89260.0000
15202006.08.23 14:55modify48710.001.89401.89270.0000
15212006.08.23 14:55modify48710.001.89401.89290.0000
15222006.08.23 14:56modify48710.001.89401.89300.0000
15232006.08.23 14:56modify48710.001.89401.89310.0000
15242006.08.23 14:56modify48710.001.89401.89320.0000
15252006.08.23 14:56close48710.001.89531.89320.0000130.0032807.60
15262006.08.23 14:59buy48810.001.89401.89250.0000
15272006.08.23 16:59s/l48810.001.89251.89250.0000-150.0032657.60
15282006.08.23 21:59buy48910.001.89321.89170.0000
15292006.08.24 00:57s/l48910.001.89171.89170.0000-160.5032497.10
15302006.08.24 08:06sell49010.001.89071.89220.0000
15312006.08.24 08:14s/l49010.001.89221.89220.0000-150.0032347.10
15322006.08.24 08:14sell49110.001.89181.89330.0000
15332006.08.24 08:16modify49110.001.89181.89310.0000
15342006.08.24 08:18modify49110.001.89181.89300.0000
15352006.08.24 08:19modify49110.001.89181.89290.0000
15362006.08.24 08:25modify49110.001.89181.89280.0000
15372006.08.24 08:25modify49110.001.89181.89270.0000
15382006.08.24 08:26modify49110.001.89181.89260.0000
15392006.08.24 08:32modify49110.001.89181.89230.0000
15402006.08.24 08:32close49110.001.89071.89230.0000110.0032457.10
15412006.08.24 08:53sell49210.001.89071.89220.0000
15422006.08.24 08:59s/l49210.001.89221.89220.0000-150.0032307.10
15432006.08.24 08:59sell49310.001.89341.89490.0000
15442006.08.24 09:59modify49310.001.89341.89430.0000
15452006.08.24 10:00modify49310.001.89341.89430.0000
15462006.08.24 11:59s/l49310.001.8942711.89430.0000-87.1432219.96
15472006.08.24 14:59buy49410.001.89161.89010.0000
15482006.08.24 15:59s/l49410.001.89011.89010.0000-150.0032069.96
15492006.08.25 13:49sell49510.001.88841.88990.0000
15502006.08.25 14:15modify49510.001.88841.88990.0000
15512006.08.25 14:17modify49510.001.88841.88980.0000
15522006.08.25 14:18modify49510.001.88841.88970.0000
15532006.08.25 14:19modify49510.001.88841.88940.0000
15542006.08.25 14:19modify49510.001.88841.88920.0000
15552006.08.25 14:19close49510.001.88681.88920.0000160.0032229.96
15562006.08.28 14:59buy49610.001.89721.89570.0000
15572006.08.28 17:03s/l49610.001.89571.89570.0000-150.0032079.96
15582006.08.29 12:01buy49710.001.89811.89660.0000
15592006.08.29 12:22modify49710.001.89811.89660.0000
15602006.08.29 12:23modify49710.001.89811.89670.0000
15612006.08.29 12:25modify49710.001.89811.89680.0000
15622006.08.29 12:25modify49710.001.89811.89690.0000
15632006.08.29 12:25modify49710.001.89811.89700.0000
15642006.08.29 12:31modify49710.001.89811.89740.0000
15652006.08.29 12:52modify49710.001.89811.89750.0000
15662006.08.29 12:53modify49710.001.89811.89760.0000
15672006.08.29 12:53close49710.001.89951.89760.0000140.0032219.96
15682006.08.29 12:59buy49810.001.89821.89670.0000
15692006.08.29 13:23modify49810.001.89821.89670.0000
15702006.08.29 13:24modify49810.001.89821.89680.0000
15712006.08.29 13:28modify49810.001.89821.89700.0000
15722006.08.29 13:29modify49810.001.89821.89710.0000
15732006.08.29 13:30modify49810.001.89821.89720.0000
15742006.08.29 13:51modify49810.001.89821.89730.0000
15752006.08.29 13:52modify49810.001.89821.89740.0000
15762006.08.29 14:00s/l49810.001.89741.89740.0000-80.0032139.96
15772006.08.29 18:17sell49910.001.89681.89830.0000
15782006.08.29 18:22s/l49910.001.89831.89830.0000-150.0031989.96
15792006.08.29 18:22sell50010.001.89841.89990.0000
15802006.08.29 18:29modify50010.001.89841.89990.0000
15812006.08.29 18:29modify50010.001.89841.89980.0000
15822006.08.29 18:29modify50010.001.89841.89960.0000
15832006.08.29 18:30modify50010.001.89841.89950.0000
15842006.08.29 18:31modify50010.001.89841.89900.0000
15852006.08.29 18:31close50010.001.89621.89900.0000220.0032209.96
15862006.08.29 18:34sell50110.001.89621.89770.0000
15872006.08.29 18:36s/l50110.001.89771.89770.0000-150.0032059.96
15882006.08.29 18:36sell50210.001.89751.89900.0000
15892006.08.29 18:41s/l50210.001.89901.89900.0000-150.0031909.96
15902006.08.29 18:41sell50310.001.89871.90020.0000
15912006.08.29 18:45s/l50310.001.90021.90020.0000-150.0031759.96
15922006.08.29 18:45sell50410.001.90001.90150.0000
15932006.08.29 18:53modify50410.001.90001.90150.0000
15942006.08.29 18:54modify50410.001.90001.90100.0000
15952006.08.29 18:54modify50410.001.90001.90090.0000
15962006.08.29 18:54modify50410.001.90001.90070.0000
15972006.08.29 18:54close50410.001.89791.90070.0000210.0031969.96
15982006.08.29 18:54sell50510.001.89651.89800.0000
15992006.08.29 18:55modify50510.001.89651.89790.0000
16002006.08.29 18:55modify50510.001.89651.89710.0000
16012006.08.29 18:55close50510.001.89431.89710.0000220.0032189.96
16022006.08.29 18:59sell50610.001.89901.90050.0000
16032006.08.30 01:32s/l50610.001.90051.90050.0000-147.8532042.11
16042006.08.31 13:43buy50710.001.90451.90300.0000
16052006.08.31 13:43modify50710.001.90451.90300.0000
16062006.08.31 13:43modify50710.001.90451.90370.0000
16072006.08.31 13:43s/l50710.001.90371.90370.0000-80.0031962.11
16082006.08.31 13:43buy50810.001.90371.90220.0000
16092006.08.31 13:44modify50810.001.90371.90230.0000
16102006.08.31 13:44modify50810.001.90371.90240.0000
16112006.08.31 13:44modify50810.001.90371.90260.0000
16122006.08.31 13:44modify50810.001.90371.90270.0000
16132006.08.31 13:44modify50810.001.90371.90290.0000
16142006.08.31 13:44modify50810.001.90371.90300.0000
16152006.08.31 13:48modify50810.001.90371.90310.0000
16162006.08.31 13:48close50810.001.90511.90310.0000140.0032102.11
16172006.08.31 13:48buy50910.001.90491.90340.0000
16182006.08.31 13:50modify50910.001.90491.90350.0000
16192006.08.31 14:00s/l50910.001.90351.90350.0000-140.0031962.11
16202006.09.01 08:21sell51010.001.90431.90580.0000
16212006.09.01 08:29modify51010.001.90431.90570.0000
16222006.09.01 08:29modify51010.001.90431.90550.0000
16232006.09.01 08:30modify51010.001.90431.90530.0000
16242006.09.01 08:30modify51010.001.90431.90490.0000
16252006.09.01 08:30close51010.001.90351.90490.000080.0032042.11
16262006.09.01 08:36sell51110.001.90431.90580.0000
16272006.09.01 09:02modify51110.001.90431.90570.0000
16282006.09.01 09:02modify51110.001.90431.90560.0000
16292006.09.01 09:02modify51110.001.90431.90550.0000
16302006.09.01 09:27modify51110.001.90431.90530.0000
16312006.09.01 09:27modify51110.001.90431.90510.0000
16322006.09.01 09:30modify51110.001.90431.90500.0000
16332006.09.01 09:44modify51110.001.90431.90490.0000
16342006.09.01 09:44close51110.001.90351.90490.000080.0032122.11
16352006.09.01 10:37sell51210.001.90361.90510.0000
16362006.09.01 10:59modify51210.001.90361.90500.0000
16372006.09.01 11:13modify51210.001.90361.90500.0000
16382006.09.01 11:31s/l51210.001.9049861.90500.0000-138.5731983.54
16392006.09.01 14:00sell51310.001.89941.90090.0000
16402006.09.01 14:00modify51310.001.89941.89990.0000
16412006.09.01 14:00close51310.001.89781.89990.0000160.0032143.54
16422006.09.01 14:00sell51410.001.90031.90180.0000
16432006.09.01 14:01s/l51410.001.90181.90180.0000-150.0031993.54
16442006.09.01 14:01sell51510.001.90151.90300.0000
16452006.09.01 14:01modify51510.001.90151.90290.0000
16462006.09.01 14:01modify51510.001.90151.90240.0000
16472006.09.01 14:01close51510.001.90031.90240.0000120.0032113.54
16482006.09.01 14:01sell51610.001.90081.90230.0000
16492006.09.01 14:01s/l51610.001.90231.90230.0000-150.0031963.54
16502006.09.01 14:01sell51710.001.90381.90530.0000
16512006.09.01 14:01modify51710.001.90381.90380.0000
16522006.09.01 14:01close51710.001.90171.90380.0000210.0032173.54
16532006.09.01 14:02sell51810.001.90121.90270.0000
16542006.09.01 14:02modify51810.001.90121.90240.0000
16552006.09.01 14:03modify51810.001.90121.90200.0000
16562006.09.01 14:03close51810.001.89991.90200.0000130.0032303.54
16572006.09.01 14:03sell51910.001.89961.90110.0000
16582006.09.01 14:14modify51910.001.89961.90080.0000
16592006.09.01 14:14close51910.001.89871.90080.000090.0032393.54
16602006.09.01 14:15sell52010.001.89951.90100.0000
16612006.09.01 14:21modify52010.001.89951.90090.0000
16622006.09.01 14:21modify52010.001.89951.90080.0000
16632006.09.01 14:21close52010.001.89871.90080.000080.0032473.54
16642006.09.01 14:26sell52110.001.89931.90080.0000
16652006.09.01 14:38s/l52110.001.90081.90080.0000-150.0032323.54
16662006.09.01 14:38sell52210.001.90051.90200.0000
16672006.09.01 14:43s/l52210.001.90201.90200.0000-150.0032173.54
16682006.09.01 14:43sell52310.001.90171.90320.0000
16692006.09.01 14:57s/l52310.001.90321.90320.0000-150.0032023.54
16702006.09.01 14:57sell52410.001.90281.90430.0000
16712006.09.01 15:27modify52410.001.90281.90420.0000
16722006.09.01 15:27close52410.001.90171.90420.0000110.0032133.54
16732006.09.07 07:11sell52510.001.88551.88700.0000
16742006.09.07 07:12modify52510.001.88551.88690.0000
16752006.09.07 07:15modify52510.001.88551.88670.0000
16762006.09.07 07:16modify52510.001.88551.88660.0000
16772006.09.07 07:16modify52510.001.88551.88650.0000
16782006.09.07 07:23s/l52510.001.886551.88650.0000-105.0032028.54
16792006.09.07 07:23sell52610.001.88621.88770.0000
16802006.09.07 07:26modify52610.001.88621.88760.0000
16812006.09.07 07:27modify52610.001.88621.88750.0000
16822006.09.07 07:27modify52610.001.88621.88740.0000
16832006.09.07 07:28modify52610.001.88621.88730.0000
16842006.09.07 07:28modify52610.001.88621.88720.0000
16852006.09.07 07:30modify52610.001.88621.88690.0000
16862006.09.07 07:30close52610.001.88531.88690.000090.0032118.54
16872006.09.07 08:33sell52710.001.88291.88440.0000
16882006.09.07 08:55modify52710.001.88291.88440.0000
16892006.09.07 08:55modify52710.001.88291.88430.0000
16902006.09.07 08:56modify52710.001.88291.88410.0000
16912006.09.07 08:58modify52710.001.88291.88400.0000
16922006.09.07 08:58modify52710.001.88291.88390.0000
16932006.09.07 08:58close52710.001.88191.88390.0000100.0032218.54
16942006.09.07 13:56sell52810.001.87411.87560.0000
16952006.09.07 15:07s/l52810.001.87561.87560.0000-150.0032068.54
16962006.09.11 20:28sell52910.001.86511.86660.0000
16972006.09.11 23:43s/l52910.001.86661.86660.0000-150.0031918.54
16982006.09.12 06:23buy53010.001.86811.86660.0000
16992006.09.12 06:48modify53010.001.86811.86660.0000
17002006.09.12 06:49modify53010.001.86811.86670.0000
17012006.09.12 06:50modify53010.001.86811.86680.0000
17022006.09.12 06:50modify53010.001.86811.86710.0000
17032006.09.12 06:50modify53010.001.86811.86720.0000
17042006.09.12 06:50modify53010.001.86811.86730.0000
17052006.09.12 06:55modify53010.001.86811.86740.0000
17062006.09.12 07:07s/l53010.001.8674361.86740.0000-66.4331852.11
17072006.09.12 12:29buy53110.001.87251.87100.0000
17082006.09.12 12:30modify53110.001.87251.87170.0000
17092006.09.12 12:30close53110.001.87381.87170.0000130.0031982.11
17102006.09.12 12:30buy53210.001.87241.87090.0000
17112006.09.12 12:31modify53210.001.87241.87270.0000
17122006.09.12 12:31close53210.001.87481.87270.0000240.0032222.11
17132006.09.12 12:33buy53310.001.87241.87090.0000
17142006.09.12 12:40modify53310.001.87241.87100.0000
17152006.09.12 12:42modify53310.001.87241.87110.0000
17162006.09.12 12:42modify53310.001.87241.87120.0000
17172006.09.12 12:43modify53310.001.87241.87190.0000
17182006.09.12 12:43close53310.001.87401.87190.0000160.0032382.11
17192006.09.12 13:43buy53410.001.87461.87310.0000
17202006.09.12 14:10s/l53410.001.87311.87310.0000-150.0032232.11
17212006.09.12 15:38buy53510.001.87471.87320.0000
17222006.09.12 18:02s/l53510.001.87321.87320.0000-150.0032082.11
17232006.09.12 18:09buy53610.001.87291.87140.0000
17242006.09.12 18:38close53610.001.87411.87140.0000120.0032202.11
17252006.09.12 23:21buy53710.001.87431.87280.0000
17262006.09.13 00:13s/l53710.001.87281.87280.0000-153.5032048.61
17272006.09.14 12:40buy53810.001.88471.88320.0000
17282006.09.14 12:41s/l53810.001.88321.88320.0000-150.0031898.61
17292006.09.14 12:41buy53910.001.88361.88210.0000
17302006.09.14 12:44modify53910.001.88361.88220.0000
17312006.09.14 12:44modify53910.001.88361.88230.0000
17322006.09.14 12:45modify53910.001.88361.88240.0000
17332006.09.14 12:50modify53910.001.88361.88250.0000
17342006.09.14 12:51modify53910.001.88361.88260.0000
17352006.09.14 12:51modify53910.001.88361.88300.0000
17362006.09.14 12:51close53910.001.88501.88300.0000140.0032038.61
17372006.09.15 12:32sell54010.001.88391.88540.0000
17382006.09.15 12:32modify54010.001.88391.88480.0000
17392006.09.15 12:33modify54010.001.88391.88470.0000
17402006.09.15 12:33modify54010.001.88391.88430.0000
17412006.09.15 12:33modify54010.001.88391.88420.0000
17422006.09.15 12:33modify54010.001.88391.88410.0000
17432006.09.15 12:34modify54010.001.88391.88400.0000
17442006.09.15 12:34close54010.001.88261.88400.0000130.0032168.61
17452006.09.15 12:35sell54110.001.88401.88550.0000
17462006.09.15 12:35modify54110.001.88401.88540.0000
17472006.09.15 12:36s/l54110.001.88541.88540.0000-140.0032028.61
17482006.09.15 12:36sell54210.001.88501.88650.0000
17492006.09.15 12:37modify54210.001.88501.88610.0000
17502006.09.15 12:37modify54210.001.88501.88560.0000
17512006.09.15 12:39modify54210.001.88501.88510.0000
17522006.09.15 12:39close54210.001.88371.88510.0000130.0032158.61
17532006.09.15 12:39sell54310.001.88391.88540.0000
17542006.09.15 12:39modify54310.001.88391.88520.0000
17552006.09.15 12:43modify54310.001.88391.88490.0000
17562006.09.15 12:43modify54310.001.88391.88460.0000
17572006.09.15 12:43modify54310.001.88391.88450.0000
17582006.09.15 12:43modify54310.001.88391.88430.0000
17592006.09.15 12:44modify54310.001.88391.88370.0000
17602006.09.15 12:44close54310.001.88231.88370.0000160.0032318.61
17612006.09.19 07:21buy54410.001.88101.87950.0000
17622006.09.19 07:30modify54410.001.88101.87960.0000
17632006.09.19 07:30modify54410.001.88101.87970.0000
17642006.09.19 07:42modify54410.001.88101.87980.0000
17652006.09.19 07:42modify54410.001.88101.87990.0000
17662006.09.19 07:42modify54410.001.88101.88000.0000
17672006.09.19 07:42modify54410.001.88101.88020.0000
17682006.09.19 07:42modify54410.001.88101.88030.0000
17692006.09.19 07:42close54410.001.88191.88030.000090.0032408.61
17702006.09.19 07:46buy54510.001.88101.87950.0000
17712006.09.19 07:46modify54510.001.88101.87970.0000
17722006.09.19 07:53s/l54510.001.8796571.87970.0000-134.2932274.32
17732006.09.19 15:21buy54610.001.88361.88210.0000
17742006.09.19 15:42s/l54610.001.88211.88210.0000-150.0032124.32
17752006.09.19 15:42buy54710.001.88241.88090.0000
17762006.09.19 15:45close54710.001.88321.88090.000080.0032204.32
17772006.09.19 15:45buy54810.001.88341.88190.0000
17782006.09.19 15:52s/l54810.001.88191.88190.0000-150.0032054.32
17792006.09.19 15:52buy54910.001.88231.88080.0000
17802006.09.19 16:52s/l54910.001.88081.88080.0000-150.0031904.32
17812006.09.20 07:50buy55010.001.88111.87960.0000
17822006.09.20 07:52modify55010.001.88111.87980.0000
17832006.09.20 07:53modify55010.001.88111.88010.0000
17842006.09.20 07:54modify55010.001.88111.88020.0000
17852006.09.20 07:55modify55010.001.88111.88050.0000
17862006.09.20 07:58modify55010.001.88111.88060.0000
17872006.09.20 08:06modify55010.001.88111.88080.0000
17882006.09.20 08:06modify55010.001.88111.88090.0000
17892006.09.20 08:17modify55010.001.88111.88100.0000
17902006.09.20 08:17close55010.001.88251.88100.0000140.0032044.32
17912006.09.20 18:15buy55110.001.88841.88690.0000
17922006.09.20 18:15modify55110.001.88841.88840.0000
17932006.09.20 18:15close55110.001.89061.88840.0000220.0032264.32
17942006.09.20 18:15buy55210.001.88861.88710.0000
17952006.09.20 18:16modify55210.001.88861.88790.0000
17962006.09.20 18:16close55210.001.89011.88790.0000150.0032414.32
17972006.09.20 18:19buy55310.001.88801.88650.0000
17982006.09.20 18:19modify55310.001.88801.88650.0000
17992006.09.20 18:19modify55310.001.88801.88740.0000
18002006.09.20 18:19close55310.001.88961.88740.0000160.0032574.32
18012006.09.21 13:42buy55410.001.89801.89650.0000
18022006.09.21 13:48modify55410.001.89801.89680.0000
18032006.09.21 14:04s/l55410.001.8968211.89680.0000-117.8632456.46
18042006.09.21 14:17buy55510.001.89611.89460.0000
18052006.09.21 14:40modify55510.001.89611.89460.0000
18062006.09.21 14:41modify55510.001.89611.89470.0000
18072006.09.21 14:41modify55510.001.89611.89480.0000
18082006.09.21 14:41close55510.001.89701.89480.000090.0032546.46
18092006.09.22 11:54buy55610.001.90131.89980.0000
18102006.09.22 11:55modify55610.001.90131.90000.0000
18112006.09.22 11:56modify55610.001.90131.90010.0000
18122006.09.22 11:57modify55610.001.90131.90050.0000
18132006.09.22 11:58modify55610.001.90131.90060.0000
18142006.09.22 11:58modify55610.001.90131.90080.0000
18152006.09.22 11:58modify55610.001.90131.90100.0000
18162006.09.22 11:58close55610.001.90261.90100.0000130.0032676.46
18172006.09.22 13:16buy55710.001.90211.90060.0000
18182006.09.22 13:16modify55710.001.90211.90070.0000
18192006.09.22 13:26modify55710.001.90211.90080.0000
18202006.09.22 13:28modify55710.001.90211.90120.0000
18212006.09.22 13:29modify55710.001.90211.90130.0000
18222006.09.22 13:30modify55710.001.90211.90140.0000
18232006.09.22 13:31modify55710.001.90211.90150.0000
18242006.09.22 13:59s/l55710.001.9014931.90150.0000-60.7132615.75
18252006.09.25 07:56buy55810.001.90321.90170.0000
18262006.09.25 07:56modify55810.001.90321.90180.0000
18272006.09.25 08:05modify55810.001.90321.90190.0000
18282006.09.25 08:06modify55810.001.90321.90200.0000
18292006.09.25 08:07modify55810.001.90321.90210.0000
18302006.09.25 08:08modify55810.001.90321.90220.0000
18312006.09.25 08:11modify55810.001.90321.90230.0000
18322006.09.25 08:12modify55810.001.90321.90250.0000
18332006.09.25 08:19modify55810.001.90321.90260.0000
18342006.09.25 08:48modify55810.001.90321.90270.0000
18352006.09.25 08:53modify55810.001.90321.90280.0000
18362006.09.25 09:01s/l55810.001.9027641.90280.0000-43.5732572.18
18372006.09.25 09:01buy55910.001.90221.90070.0000
18382006.09.25 09:03modify55910.001.90221.90080.0000
18392006.09.25 09:04modify55910.001.90221.90090.0000
18402006.09.25 09:05modify55910.001.90221.90100.0000
18412006.09.25 09:14s/l55910.001.9009861.90100.0000-121.4332450.75
18422006.09.25 09:24buy56010.001.90211.90060.0000
18432006.09.25 09:39modify56010.001.90211.90070.0000
18442006.09.25 09:40modify56010.001.90211.90080.0000
18452006.09.25 09:40modify56010.001.90211.90090.0000
18462006.09.25 09:40modify56010.001.90211.90100.0000
18472006.09.25 09:41modify56010.001.90211.90110.0000
18482006.09.25 09:41modify56010.001.90211.90120.0000
18492006.09.25 09:45modify56010.001.90211.90130.0000
18502006.09.25 09:45modify56010.001.90211.90150.0000
18512006.09.25 09:45modify56010.001.90211.90160.0000
18522006.09.25 09:47modify56010.001.90211.90170.0000
18532006.09.25 09:47modify56010.001.90211.90180.0000
18542006.09.25 09:47close56010.001.90351.90180.0000140.0032590.75
18552006.09.26 15:07sell56110.001.89591.89740.0000
18562006.09.26 15:16s/l56110.001.89741.89740.0000-150.0032440.75
18572006.09.28 02:36buy56210.001.88881.88730.0000
18582006.09.28 02:50s/l56210.001.88731.88730.0000-150.0032290.75
18592006.09.28 02:50buy56310.001.88771.88620.0000
18602006.09.28 02:58modify56310.001.88771.88630.0000
18612006.09.28 03:00modify56310.001.88771.88630.0000
18622006.09.28 03:01modify56310.001.88771.88640.0000
18632006.09.28 03:03modify56310.001.88771.88650.0000
18642006.09.28 04:57modify56310.001.88771.88660.0000
18652006.09.28 04:57modify56310.001.88771.88670.0000
18662006.09.28 04:57modify56310.001.88771.88680.0000
18672006.09.28 04:57modify56310.001.88771.88690.0000
18682006.09.28 05:22s/l56310.001.8869361.88690.0000-76.4332214.32
18692006.09.28 15:01sell56410.001.87441.87590.0000
18702006.09.28 17:12s/l56410.001.87591.87590.0000-150.0032064.32
18712006.09.29 00:58sell56510.001.87621.87770.0000
18722006.09.29 02:28s/l56510.001.87771.87770.0000-150.0031914.32
18732006.09.29 08:53sell56610.001.87051.87200.0000
18742006.09.29 09:06modify56610.001.87051.87190.0000
18752006.09.29 09:14modify56610.001.87051.87180.0000
18762006.09.29 09:53modify56610.001.87051.87170.0000
18772006.09.29 09:56modify56610.001.87051.87110.0000
18782006.09.29 09:56close56610.001.86891.87110.0000160.0032074.32
18792006.09.29 13:19sell56710.001.86571.86720.0000
18802006.09.29 13:23s/l56710.001.86721.86720.0000-150.0031924.32
18812006.09.29 13:26sell56810.001.86571.86720.0000
18822006.09.29 13:33s/l56810.001.86721.86720.0000-150.0031774.32
18832006.09.29 13:53sell56910.001.86721.86870.0000
18842006.09.29 13:57modify56910.001.86721.86860.0000
18852006.09.29 13:57close56910.001.86591.86860.0000130.0031904.32
18862006.09.29 13:57sell57010.001.86571.86720.0000
18872006.09.29 13:57s/l57010.001.86721.86720.0000-150.0031754.32
18882006.09.29 13:58sell57110.001.86571.86720.0000
18892006.09.29 14:01close57110.001.86451.86720.0000120.0031874.32
18902006.09.29 15:26sell57210.001.87121.87270.0000
18912006.09.29 16:37s/l57210.001.87271.87270.0000-150.0031724.32
18922006.10.01 22:42buy57310.001.87181.87030.0000
18932006.10.02 01:10s/l57310.001.87031.87030.0000-153.5031570.82
18942006.10.02 02:01sell57410.001.87021.87170.0000
18952006.10.02 05:02s/l57410.001.87171.87170.0000-150.0031420.82
18962006.10.02 08:31sell57510.001.87021.87170.0000
18972006.10.02 08:38modify57510.001.87021.87120.0000
18982006.10.02 08:41s/l57510.001.8711931.87120.0000-99.2931321.53
18992006.10.02 08:51sell57610.001.87031.87180.0000
19002006.10.02 08:57s/l57610.001.87181.87180.0000-150.0031171.53
19012006.10.04 06:56sell57710.001.88711.88860.0000
19022006.10.04 06:57modify57710.001.88711.88860.0000
19032006.10.04 07:07s/l57710.001.8885931.88860.0000-149.2931022.24
19042006.10.06 04:45sell57810.001.87841.87990.0000
19052006.10.06 04:45modify57810.001.87841.87990.0000
19062006.10.06 04:47modify57810.001.87841.87970.0000
19072006.10.06 05:21modify57810.001.87841.87960.0000
19082006.10.06 05:34modify57810.001.87841.87950.0000
19092006.10.06 05:40modify57810.001.87841.87940.0000
19102006.10.06 05:41modify57810.001.87841.87930.0000
19112006.10.06 05:41modify57810.001.87841.87900.0000
19122006.10.06 05:57modify57810.001.87841.87890.0000
19132006.10.06 05:57close57810.001.87761.87890.000080.0031102.24
19142006.10.06 09:11sell57910.001.87731.87880.0000
19152006.10.06 09:14modify57910.001.87731.87870.0000
19162006.10.06 09:21modify57910.001.87731.87850.0000
19172006.10.06 09:32modify57910.001.87731.87840.0000
19182006.10.06 09:34modify57910.001.87731.87820.0000
19192006.10.06 09:35modify57910.001.87731.87810.0000
19202006.10.06 09:36modify57910.001.87731.87800.0000
19212006.10.06 09:36modify57910.001.87731.87790.0000
19222006.10.06 09:36close57910.001.87631.87790.0000100.0031202.24
19232006.10.06 11:48sell58010.001.87641.87790.0000
19242006.10.06 11:49s/l58010.001.87791.87790.0000-150.0031052.24
19252006.10.06 11:50sell58110.001.87781.87930.0000
19262006.10.06 11:52s/l58110.001.87931.87930.0000-150.0030902.24
19272006.10.06 11:52sell58210.001.87871.88020.0000
19282006.10.06 11:55s/l58210.001.88021.88020.0000-150.0030752.24