Strategy Tester Report
Cyberia Trader1.85g jpy

SymbolUSDJPYm (US Dollar vs Japanese Yen)
Period1 Hour (H1) 2006.06.15 22:00 - 2006.10.16 00:00 (2005.08.01 - 2006.10.16)
ModelEvery tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
ParametersExitMarket=false; ShowSuitablePeriod=false; ShowMarketInfo=false; ShowAccountStatus=false; ShowStat=false; ShowDecision=false; ShowDirection=false; BlockSell=false; BlockBuy=false; ShowLots=false; BlockStopLoss=false; DisableShadowStopLoss=true; DisableExitSell=false; DisableExitBuy=false; EnableMACD=false; EnableMA=false; EnableFractals=false; EnableCCI=false; EnableCyberiaLogic=true; EnableLogicTrading=true; EnableADX=false; EnablePivot=false; BlockPipsator=true; EnableMoneyTrain=false; EnableReverseDetector=true; ReverseIndex=7; MoneyTrainLevel=4; MACDLevel=10; AutoLots=true; MAXLots=1; AutoDirection=true; ValuesPeriodCount=7; ValuesPeriodCountMax=7; SlipPage=1; Lots=0.1; StopLoss=0; TakeProfit=0; SymbolsCount=2; Risk=1; StopLossIndex=2.5; AutoStopLossIndex=true; StaticStopLoss=15; StopLevel=0; EnableTrailingStop=false; TrailingStopFactor=1; TimeTradeHoursDisabled=""; GMT=-1; MagicNumber=123000;
Bars in test2128Ticks modelled163176Modelling quality85.78%
Initial deposit343.00
Total net profit5018.09Gross profit9682.52Gross loss-4664.43
Profit factor2.08Expected payoff3.53
Absolute drawdown13.02Maximal drawdown78.14 (9.00%)Relative drawdown11.84% (44.31)
Total trades1423Short positions (won %)671 (76.15%)Long positions (won %)752 (78.72%)
Profit trades (% of total)1103 (77.51%)Loss trades (% of total)320 (22.49%)
Largestprofit trade33.89loss trade-18.87
Averageprofit trade8.78loss trade-14.58
Maximumconsecutive wins (profit in money)29 (297.43)consecutive losses (loss in money)3 (-45.30)
Maximalconsecutive profit (count of wins)297.43 (29)consecutive loss (count of losses)-45.30 (3)
Averageconsecutive wins4consecutive losses1
Graph
#TimeTypeOrderLotsPriceS / LT / PProfitBalance
12006.06.16 02:13sell11.00114.75114.920.00
22006.06.16 02:45close11.00114.66114.920.007.85350.85
32006.06.16 06:59buy21.00114.63114.460.00
42006.06.16 07:01close21.00114.71114.460.006.97357.82
52006.06.16 07:04sell31.00114.67114.840.00
62006.06.16 09:59s/l31.00114.84114.840.00-14.80343.02
72006.06.16 11:24buy41.00114.85114.680.00
82006.06.16 11:48close41.00114.93114.680.006.96349.98
92006.06.16 12:07sell51.00114.98115.150.00
102006.06.16 12:56close51.00114.91115.150.006.09356.07
112006.06.16 14:00buy61.00114.99114.820.00
122006.06.16 15:34close61.00115.09114.820.008.69364.76
132006.06.16 15:34sell71.00115.10115.270.00
142006.06.18 22:00s/l71.00115.27115.270.00-14.75350.01
152006.06.18 23:11buy81.00115.34115.170.00
162006.06.18 23:50close81.00115.45115.170.009.53359.54
172006.06.19 00:59sell91.00115.48115.650.00
182006.06.19 01:59s/l91.00115.65115.650.00-14.69344.85
192006.06.19 01:59sell101.00115.67115.840.00
202006.06.19 06:59close101.00115.55115.840.0010.39355.24
212006.06.19 12:00sell111.00115.62115.790.00
222006.06.19 12:06close111.00115.57115.790.004.33359.57
232006.06.19 12:59sell121.00115.67115.840.00
242006.06.19 14:00close121.00115.50115.840.0014.72374.29
252006.06.19 16:59sell131.00115.29115.460.00
262006.06.19 20:59s/l131.00115.46115.460.00-14.71359.58
272006.06.20 01:00buy141.00115.44115.270.00
282006.06.20 05:59s/l141.00115.27115.270.00-14.78344.80
292006.06.20 05:59buy151.00115.07114.900.00
302006.06.20 06:59s/l151.00114.90114.900.00-14.82329.98
312006.06.20 06:59buy161.00114.77114.600.00
322006.06.20 08:41close161.00114.88114.600.009.58339.56
332006.06.20 09:59sell171.00115.28115.450.00
342006.06.20 10:59close171.00115.10115.450.0015.64355.20
352006.06.20 13:59sell181.00114.96115.130.00
362006.06.20 16:26close181.00114.87115.130.007.83363.03
372006.06.20 16:26buy191.00114.88114.710.00
382006.06.20 21:00close191.00114.98114.710.008.70371.73
392006.06.20 21:12buy201.00114.90114.730.00
402006.06.21 01:59s/l201.00114.73114.730.00-13.53358.20
412006.06.21 03:02sell211.00114.72114.890.00
422006.06.21 10:59s/l211.00114.89114.890.00-14.79343.41
432006.06.21 21:08buy221.00114.81114.640.00
442006.06.22 05:59close221.00114.92114.640.0013.47356.88
452006.06.22 07:59sell231.00115.19115.360.00
462006.06.22 08:59close231.00115.03115.360.0013.91370.79
472006.06.22 12:59sell241.00115.67115.840.00
482006.06.22 15:20s/l241.00115.84115.840.00-14.68356.11
492006.06.22 15:30sell251.00115.88116.050.00
502006.06.22 15:39close251.00115.83116.050.004.32360.43
512006.06.22 15:59sell261.00115.94116.110.00
522006.06.22 16:59s/l261.00116.11116.110.00-14.63345.80
532006.06.22 17:00buy271.00116.07115.900.00
542006.06.22 17:59close271.00116.21115.900.0012.05357.85
552006.06.22 20:30buy281.00116.11115.940.00
562006.06.22 23:20close281.00116.16115.940.004.30362.15
572006.06.23 01:12sell291.00116.19116.360.00
582006.06.23 01:29close291.00116.13116.360.005.17367.32
592006.06.23 01:59sell301.00116.20116.370.00
602006.06.23 03:00close301.00116.10116.370.008.61375.93
612006.06.23 07:00buy311.00115.99115.820.00
622006.06.23 07:22close311.00116.05115.820.005.17381.10
632006.06.23 07:38buy321.00116.01115.840.00
642006.06.23 07:52close321.00116.07115.840.005.17386.27
652006.06.23 07:59buy331.00116.01115.840.00
662006.06.23 07:59close331.00116.14115.840.0011.19397.46
672006.06.23 12:00buy341.00116.32116.150.00
682006.06.23 12:18close341.00116.39116.150.006.01403.47
692006.06.23 12:22buy351.00116.38116.210.00
702006.06.23 13:59s/l351.00116.21116.210.00-14.65388.82
712006.06.23 13:59buy361.00116.04115.870.00
722006.06.23 14:49close361.00116.23115.870.0016.35405.17
732006.06.23 15:00sell371.00116.29116.460.00
742006.06.23 15:00close371.00116.21116.460.006.88412.05
752006.06.23 15:05sell381.00116.28116.450.00
762006.06.23 15:06close381.00116.20116.450.006.88418.93
772006.06.25 23:01sell391.00116.52116.690.00
782006.06.25 23:59close391.00116.38116.690.0012.03430.96
792006.06.26 00:00sell401.00116.48116.650.00
802006.06.26 00:59close401.00116.38116.650.008.59439.55
812006.06.26 02:34sell411.00116.48116.650.00
822006.06.26 05:00close411.00116.40116.650.006.87446.42
832006.06.26 07:59buy421.00116.26116.090.00
842006.06.26 09:00close421.00116.38116.090.0010.31456.73
852006.06.26 09:59sell431.00116.48116.650.00
862006.06.26 10:00close431.00116.28116.650.0017.20473.93
872006.06.26 10:29buy441.00116.22116.050.00
882006.06.26 10:52close441.00116.31116.050.007.74481.67
892006.06.26 10:59buy451.00116.15115.980.00
902006.06.26 11:00close451.00116.31115.980.0013.76495.43
912006.06.26 11:01sell461.00116.34116.510.00
922006.06.26 13:06close461.00116.17116.510.0014.63510.06
932006.06.26 13:06buy471.00116.18116.010.00
942006.06.26 13:33close471.00116.28116.010.008.60518.66
952006.06.26 17:59buy481.00116.22116.050.00
962006.06.26 18:00close481.00116.35116.050.0011.17529.83
972006.06.26 18:06sell491.00116.33116.500.00
982006.06.26 23:09close491.00116.23116.500.008.60538.43
992006.06.27 00:58sell501.00116.18116.350.00
1002006.06.27 00:59close501.00116.07116.350.009.48547.91
1012006.06.27 03:59sell511.00116.14116.310.00
1022006.06.27 09:02s/l511.00116.31116.310.00-14.61533.30
1032006.06.27 11:04buy521.00116.44116.270.00
1042006.06.27 11:10close521.00116.56116.270.0010.30543.60
1052006.06.27 11:28buy531.00116.46116.290.00
1062006.06.27 12:03s/l531.00116.29116.290.00-14.62528.98
1072006.06.27 12:03buy541.00116.28116.110.00
1082006.06.27 12:05close541.00116.38116.110.008.59537.57
1092006.06.27 12:06buy551.00116.41116.240.00
1102006.06.27 12:08close551.00116.52116.240.009.44547.01
1112006.06.27 12:16buy561.00116.42116.250.00
1122006.06.27 12:18close561.00116.51116.250.007.72554.73
1132006.06.27 12:25buy571.00116.41116.240.00
1142006.06.27 12:26close571.00116.50116.240.007.73562.46
1152006.06.27 12:28buy581.00116.30116.130.00
1162006.06.27 12:28close581.00116.45116.130.0012.88575.34
1172006.06.27 12:31buy591.00116.42116.250.00
1182006.06.27 12:46s/l591.00116.25116.250.00-14.63560.71
1192006.06.27 12:46buy601.00116.26116.090.00
1202006.06.27 12:51close601.00116.37116.090.009.45570.16
1212006.06.27 12:52buy611.00116.41116.240.00
1222006.06.27 12:58close611.00116.52116.240.009.44579.60
1232006.06.27 12:59buy621.00116.28116.110.00
1242006.06.27 13:01s/l621.00116.11116.110.00-14.65564.95
1252006.06.27 13:01buy631.00116.04115.870.00
1262006.06.27 13:04close631.00116.13115.870.007.75572.70
1272006.06.27 13:04buy641.00116.16115.990.00
1282006.06.27 13:07close641.00116.25115.990.007.74580.44
1292006.06.27 13:16buy651.00116.17116.000.00
1302006.06.27 13:46s/l651.00116.00116.000.00-14.66565.78
1312006.06.27 13:46buy661.00116.02115.850.00
1322006.06.27 13:50close661.00116.12115.850.008.61574.39
1332006.06.27 13:50buy671.00116.15115.980.00
1342006.06.27 13:57close671.00116.25115.980.008.60582.99
1352006.06.27 13:59buy681.00116.15115.980.00
1362006.06.27 14:06close681.00116.24115.980.007.74590.73
1372006.06.27 14:06sell691.00116.23116.400.00
1382006.06.27 14:20close691.00116.10116.400.0011.20601.93
1392006.06.27 14:40buy701.00116.02115.850.00
1402006.06.27 14:53close701.00116.15115.850.0011.19613.12
1412006.06.27 15:06sell711.00116.27116.440.00
1422006.06.27 15:41close711.00116.17116.440.008.61621.73
1432006.06.27 16:01sell721.00116.35116.520.00
1442006.06.27 16:22close721.00116.28116.520.006.02627.75
1452006.06.27 16:52sell731.00116.34116.510.00
1462006.06.27 17:41close731.00116.25116.510.007.74635.49
1472006.06.27 23:34buy741.00116.31116.140.00
1482006.06.27 23:42close741.00116.42116.140.009.45644.94
1492006.06.28 02:31buy751.00116.08115.910.00
1502006.06.28 02:38close751.00116.19115.910.009.47654.41
1512006.06.28 03:08sell761.00116.20116.370.00
1522006.06.28 03:29close761.00116.10116.370.008.61663.02
1532006.06.28 03:39sell771.00116.21116.380.00
1542006.06.28 04:26close771.00116.14116.380.006.03669.05
1552006.06.28 07:01sell781.00116.37116.540.00
1562006.06.28 09:18close781.00116.28116.540.007.74676.79
1572006.06.28 09:18buy791.00116.29116.120.00
1582006.06.28 09:32close791.00116.39116.120.008.59685.38
1592006.06.28 09:35buy801.00116.29116.120.00
1602006.06.28 09:48close801.00116.38116.120.007.73693.11
1612006.06.28 09:51buy811.00116.29116.120.00
1622006.06.28 14:02close811.00116.37116.120.006.87699.98
1632006.06.28 14:02sell821.00116.37116.540.00
1642006.06.28 14:03close821.00116.29116.540.006.88706.86
1652006.06.28 14:08sell831.00116.31116.480.00
1662006.06.28 14:12close831.00116.23116.480.006.88713.74
1672006.06.28 14:19sell841.00116.31116.480.00
1682006.06.28 14:45close841.00116.23116.480.006.88720.62
1692006.06.28 14:48sell851.00116.29116.460.00
1702006.06.28 15:14close851.00116.20116.460.007.75728.37
1712006.06.28 21:01buy861.00116.40116.230.00
1722006.06.28 23:12close861.00116.49116.230.007.73736.10
1732006.06.28 23:13sell871.00116.51116.680.00
1742006.06.28 23:17close871.00116.42116.680.007.73743.83
1752006.06.29 00:06sell881.00116.48116.650.00
1762006.06.29 08:05close881.00116.41116.650.006.01749.84
1772006.06.29 12:02buy891.00116.37116.200.00
1782006.06.29 12:12close891.00116.44116.200.006.01755.85
1792006.06.29 12:16buy901.00116.40116.230.00
1802006.06.29 12:35close901.00116.47116.230.006.01761.86
1812006.06.29 12:59buy911.00116.39116.220.00
1822006.06.29 13:01s/l911.00116.22116.220.00-14.63747.23
1832006.06.29 14:03buy921.00116.08115.910.00
1842006.06.29 14:43close921.00116.20115.910.0010.33757.56
1852006.06.29 14:57buy931.00116.08115.910.00
1862006.06.29 15:41close931.00116.17115.910.007.75765.31
1872006.06.29 16:40sell941.00116.22116.390.00
1882006.06.29 16:55close941.00116.14116.390.006.89772.20
1892006.06.29 18:00buy951.00116.03115.860.00
1902006.06.29 18:00close951.00116.17115.860.0012.05784.25
1912006.06.29 18:00buy961.00115.99115.820.00
1922006.06.29 18:00close961.00116.11115.820.0010.34794.59
1932006.06.29 18:00buy971.00115.92115.750.00
1942006.06.29 18:00close971.00116.02115.750.008.62803.21
1952006.06.29 18:00buy981.00115.88115.710.00
1962006.06.29 18:01s/l981.00115.71115.710.00-14.73788.48
1972006.06.29 18:01buy991.00115.48115.310.00
1982006.06.29 18:05close991.00115.58115.310.008.65797.13
1992006.06.29 18:05buy1001.00115.63115.460.00
2002006.06.29 18:06close1001.00115.76115.460.0011.23808.36
2012006.06.29 18:06buy1011.00115.73115.560.00
2022006.06.29 18:06s/l1011.00115.56115.560.00-14.71793.65
2032006.06.29 18:06buy1021.00115.57115.400.00
2042006.06.29 18:07s/l1021.00115.40115.400.00-14.73778.92
2052006.06.29 18:07buy1031.00115.41115.240.00
2062006.06.29 18:07close1031.00115.51115.240.008.66787.58
2072006.06.29 18:07buy1041.00115.31115.140.00
2082006.06.29 18:08s/l1041.00115.14115.140.00-14.76772.82
2092006.06.29 18:08buy1051.00115.15114.980.00
2102006.06.29 18:09close1051.00115.26114.980.009.54782.36
2112006.06.29 18:09buy1061.00115.32115.150.00
2122006.06.29 18:10s/l1061.00115.15115.150.00-14.79767.57
2132006.06.29 18:10buy1071.00114.97114.800.00
2142006.06.29 18:11close1071.00115.12114.800.0013.03780.60
2152006.06.29 18:11buy1081.00115.23115.060.00
2162006.06.29 18:13close1081.00115.34115.060.009.54790.14
2172006.06.29 18:13buy1091.00115.35115.180.00
2182006.06.29 18:15close1091.00115.52115.180.0014.72804.86
2192006.06.29 18:15buy1101.00115.55115.380.00
2202006.06.29 18:15s/l1101.00115.38115.380.00-14.74790.12
2212006.06.29 18:15buy1111.00115.38115.210.00
2222006.06.29 18:15close1111.00115.47115.210.007.79797.91
2232006.06.29 18:15buy1121.00115.50115.330.00
2242006.06.29 18:16close1121.00115.66115.330.0013.83811.74
2252006.06.29 18:16buy1131.00115.67115.500.00
2262006.06.29 18:18s/l1131.00115.50115.500.00-14.73797.01
2272006.06.29 18:18buy1141.00115.43115.260.00
2282006.06.29 18:25close1141.00115.63115.260.0017.30814.31
2292006.06.29 18:25buy1151.00115.63115.460.00
2302006.06.29 18:25s/l1151.00115.46115.460.00-14.73799.58
2312006.06.29 18:25buy1161.00115.45115.280.00
2322006.06.29 18:25close1161.00115.56115.280.009.52809.10
2332006.06.29 18:25buy1171.00115.59115.420.00
2342006.06.29 18:27close1171.00115.78115.420.0016.41825.51
2352006.06.29 18:27buy1181.00115.86115.690.00
2362006.06.29 18:28s/l1181.00115.69115.690.00-14.70810.81
2372006.06.29 18:28buy1191.00115.70115.530.00
2382006.06.29 18:29s/l1191.00115.53115.530.00-14.71796.10
2392006.06.29 18:29buy1201.00115.55115.380.00
2402006.06.29 18:30close1201.00115.71115.380.0013.83809.93
2412006.06.29 18:30buy1211.00115.75115.580.00
2422006.06.29 18:31close1211.00115.85115.580.008.63818.56
2432006.06.29 18:31buy1221.00115.88115.710.00
2442006.06.29 18:36s/l1221.00115.71115.710.00-14.70803.86
2452006.06.29 18:36buy1231.00115.70115.530.00
2462006.06.29 18:36close1231.00115.81115.530.009.50813.36
2472006.06.29 18:36buy1241.00115.81115.640.00
2482006.06.29 18:36s/l1241.00115.64115.640.00-14.71798.65
2492006.06.29 18:36buy1251.00115.65115.480.00
2502006.06.29 18:37close1251.00115.74115.480.007.78806.43
2512006.06.29 18:37buy1261.00115.78115.610.00
2522006.06.29 18:37close1261.00115.95115.610.0014.66821.09
2532006.06.29 18:37buy1271.00115.89115.720.00
2542006.06.29 18:37close1271.00115.98115.720.007.76828.85
2552006.06.29 18:37buy1281.00116.05115.880.00
2562006.06.29 18:38close1281.00116.15115.880.008.61837.46
2572006.06.29 18:40buy1291.00116.06115.890.00
2582006.06.29 18:42s/l1291.00115.89115.890.00-14.67822.79
2592006.06.29 18:42buy1301.00115.91115.740.00
2602006.06.29 18:42close1301.00116.03115.740.0010.34833.13
2612006.06.29 18:43buy1311.00116.06115.890.00
2622006.06.29 18:43s/l1311.00115.89115.890.00-14.68818.45
2632006.06.29 18:43buy1321.00115.85115.680.00
2642006.06.29 18:44close1321.00115.96115.680.009.49827.94
2652006.06.29 18:44buy1331.00115.92115.750.00
2662006.06.29 18:44close1331.00116.08115.750.0013.78841.72
2672006.06.29 18:44buy1341.00116.05115.880.00
2682006.06.29 18:44s/l1341.00115.88115.880.00-14.68827.04
2692006.06.29 18:44buy1351.00115.83115.660.00
2702006.06.29 18:45close1351.00116.17115.660.0029.27856.31
2712006.06.29 18:45buy1361.00116.07115.900.00
2722006.06.29 18:45close1361.00116.16115.900.007.75864.06
2732006.06.29 18:45buy1371.00116.04115.870.00
2742006.06.29 18:46s/l1371.00115.87115.870.00-14.69849.37
2752006.06.29 18:46buy1381.00115.80115.630.00
2762006.06.29 18:50close1381.00115.92115.630.0010.35859.72
2772006.06.29 18:50buy1391.00115.89115.720.00
2782006.06.29 18:52close1391.00115.99115.720.008.62868.34
2792006.06.29 18:52buy1401.00116.05115.880.00
2802006.06.29 18:52s/l1401.00115.88115.880.00-14.70853.64
2812006.06.29 18:52buy1411.00115.68115.510.00
2822006.06.29 18:52close1411.00115.78115.510.008.64862.28
2832006.06.29 18:52buy1421.00115.74115.570.00
2842006.06.29 18:52s/l1421.00115.57115.570.00-14.71847.57
2852006.06.29 18:52buy1431.00115.56115.390.00
2862006.06.29 18:53close1431.00115.65115.390.007.78855.35
2872006.06.29 18:53buy1441.00115.61115.440.00
2882006.06.29 18:53s/l1441.00115.44115.440.00-14.73840.62
2892006.06.29 18:53buy1451.00115.46115.290.00
2902006.06.29 18:53s/l1451.00115.29115.290.00-14.75825.87
2912006.06.29 18:53buy1461.00115.24115.070.00
2922006.06.29 18:55s/l1461.00115.07115.070.00-14.77811.10
2932006.06.29 18:55buy1471.00115.07114.900.00
2942006.06.29 18:56close1471.00115.17114.900.008.68819.78
2952006.06.29 18:56buy1481.00115.20115.030.00
2962006.06.29 18:59s/l1481.00115.03115.030.00-14.78805.00
2972006.06.29 18:59buy1491.00115.03114.860.00
2982006.06.29 19:08s/l1491.00114.86114.860.00-14.80790.20
2992006.06.29 19:08buy1501.00114.86114.690.00
3002006.06.29 19:11close1501.00114.92114.690.005.22795.42
3012006.06.29 19:26sell1511.00115.07115.240.00
3022006.06.29 19:28close1511.00114.93115.240.0012.18807.60
3032006.06.29 19:30sell1521.00115.09115.260.00
3042006.06.29 19:51close1521.00114.99115.260.008.70816.30
3052006.06.29 19:52sell1531.00115.19115.360.00
3062006.06.29 19:52close1531.00115.04115.360.0013.04829.34
3072006.06.29 19:54buy1541.00114.89114.720.00
3082006.06.29 19:58close1541.00115.08114.720.0016.51845.85
3092006.06.29 20:03sell1551.00115.19115.360.00
3102006.06.29 20:58close1551.00115.08115.360.009.56855.41
3112006.06.29 20:59sell1561.00115.18115.350.00
3122006.06.29 21:57close1561.00115.01115.350.0014.78870.19
3132006.06.29 22:02sell1571.00115.12115.290.00
3142006.06.29 22:56close1571.00114.99115.290.0011.31881.50
3152006.06.29 22:59sell1581.00115.15115.320.00
3162006.06.29 23:54close1581.00114.95115.320.0017.40898.90
3172006.06.30 02:23sell1591.00115.00115.170.00
3182006.06.30 02:49close1591.00114.91115.170.007.83906.73
3192006.06.30 03:49buy1601.00114.78114.610.00
3202006.06.30 03:59close1601.00114.98114.610.0017.39924.12
3212006.06.30 06:03sell1611.00114.72114.890.00
3222006.06.30 06:45close1611.00114.53114.890.0016.59940.71
3232006.06.30 06:59sell1621.00114.69114.860.00
3242006.06.30 07:44close1621.00114.61114.860.006.98947.69
3252006.06.30 12:38buy1631.00114.32114.150.00
3262006.06.30 13:16close1631.00114.41114.150.007.87955.56
3272006.06.30 13:49buy1641.00114.26114.090.00
3282006.06.30 14:03close1641.00114.43114.090.0014.86970.42
3292006.06.30 14:04sell1651.00114.42114.590.00
3302006.06.30 14:37close1651.00114.31114.590.009.62980.04
3312006.06.30 15:02sell1661.00114.59114.760.00
3322006.06.30 15:34close1661.00114.39114.760.0017.48997.52
3332006.06.30 15:36sell1671.00114.42114.590.00
3342006.06.30 15:48close1671.00114.31114.590.009.621007.14
3352006.06.30 16:13sell1681.00114.59114.760.00
3362006.06.30 16:46close1681.00114.51114.760.006.991014.13
3372006.06.30 18:11sell1691.00114.50114.670.00
3382006.06.30 18:42close1691.00114.42114.670.006.991021.12
3392006.07.03 00:02sell1701.00114.39114.560.00
3402006.07.03 00:24close1701.00114.21114.560.0015.761036.88
3412006.07.03 00:26sell1711.00114.20114.370.00
3422006.07.03 00:59s/l1711.00114.37114.370.00-14.861022.02
3432006.07.03 00:59sell1721.00114.40114.570.00
3442006.07.03 01:02s/l1721.00114.57114.570.00-14.811007.21
3452006.07.03 01:02sell1731.00114.72114.890.00
3462006.07.03 01:23close1731.00114.53114.890.0016.591023.80
3472006.07.03 01:23sell1741.00114.50114.670.00
3482006.07.03 01:48close1741.00114.43114.670.006.121029.92
3492006.07.03 01:59sell1751.00114.64114.810.00
3502006.07.03 03:20close1751.00114.54114.810.008.731038.65
3512006.07.03 05:02sell1761.00114.58114.750.00
3522006.07.03 05:32close1761.00114.48114.750.008.741047.39
3532006.07.03 05:59sell1771.00114.59114.760.00
3542006.07.03 06:31close1771.00114.46114.760.0011.361058.75
3552006.07.03 08:01sell1781.00114.70114.870.00
3562006.07.03 08:16close1781.00114.60114.870.008.731067.48
3572006.07.03 12:07sell1791.00114.80114.970.00
3582006.07.03 12:18close1791.00114.69114.970.009.591077.07
3592006.07.03 13:07sell1801.00114.90115.070.00
3602006.07.03 13:30close1801.00114.80115.070.008.711085.78
3612006.07.03 14:07buy1811.00114.68114.510.00
3622006.07.03 15:04close1811.00114.92114.510.0020.881106.66
3632006.07.03 15:59sell1821.00114.91115.080.00
3642006.07.03 16:18close1821.00114.76115.080.0013.071119.73
3652006.07.03 16:18buy1831.00114.79114.620.00
3662006.07.03 18:37s/l1831.00114.62114.620.00-14.841104.89
3672006.07.04 00:18buy1841.00114.55114.380.00
3682006.07.04 00:42close1841.00114.67114.380.0010.461115.35
3692006.07.04 06:08buy1851.00114.47114.300.00
3702006.07.04 06:41close1851.00114.60114.300.0011.341126.69
3712006.07.04 06:54buy1861.00114.48114.310.00
3722006.07.04 08:33close1861.00114.61114.310.0011.341138.03
3732006.07.05 00:07buy1871.00114.97114.800.00
3742006.07.05 00:21close1871.00115.09114.800.0010.431148.46
3752006.07.05 05:02buy1881.00114.66114.490.00
3762006.07.05 05:18close1881.00114.75114.490.007.841156.30
3772006.07.05 05:32buy1891.00114.70114.530.00
3782006.07.05 05:52close1891.00114.81114.530.009.581165.88
3792006.07.05 06:03buy1901.00114.60114.430.00
3802006.07.05 06:06close1901.00114.67114.430.006.101171.98
3812006.07.05 06:08buy1911.00114.66114.490.00
3822006.07.05 06:10close1911.00114.71114.490.004.361176.34
3832006.07.05 06:13sell1921.00114.80114.970.00
3842006.07.05 06:14close1921.00114.73114.970.006.101182.44
3852006.07.05 06:15sell1931.00114.79114.960.00
3862006.07.05 06:17close1931.00114.73114.960.005.231187.67
3872006.07.05 06:18sell1941.00114.83115.000.00
3882006.07.05 06:21close1941.00114.74115.000.007.841195.51
3892006.07.05 06:32buy1951.00114.66114.490.00
3902006.07.05 06:48close1951.00114.92114.490.0022.621218.13
3912006.07.05 06:48sell1961.00114.95115.120.00
3922006.07.05 06:49close1961.00114.83115.120.0010.451228.58
3932006.07.05 06:50sell1971.00114.95115.120.00
3942006.07.05 06:55close1971.00114.85115.120.008.711237.29
3952006.07.05 06:55sell1981.00114.82114.990.00
3962006.07.05 07:12s/l1981.00114.99114.990.00-14.781222.51
3972006.07.05 07:50sell1991.00115.06115.230.00
3982006.07.05 07:56close1991.00114.97115.230.007.831230.34
3992006.07.05 08:30buy2001.00114.92114.750.00
4002006.07.05 08:46close2001.00115.03114.750.009.561239.90
4012006.07.05 08:49sell2011.00115.13115.300.00
4022006.07.05 08:52close2011.00115.06115.300.006.081245.98
4032006.07.05 08:59sell2021.00115.12115.290.00
4042006.07.05 09:02close2021.00114.97115.290.0013.051259.03
4052006.07.05 09:02buy2031.00114.99114.820.00
4062006.07.05 09:10close2031.00115.09114.820.008.691267.72
4072006.07.05 09:11buy2041.00115.03114.860.00
4082006.07.05 09:45close2041.00115.14114.860.009.551277.27
4092006.07.05 09:46buy2051.00114.97114.800.00
4102006.07.05 09:47close2051.00115.20114.800.0019.971297.24
4112006.07.05 09:55buy2061.00115.05114.880.00
4122006.07.05 09:57close2061.00115.16114.880.009.551306.79
4132006.07.05 09:59buy2071.00114.96114.790.00
4142006.07.05 11:01s/l2071.00114.79114.790.00-14.821291.97
4152006.07.05 11:01buy2081.00114.72114.550.00
4162006.07.05 11:06close2081.00114.81114.550.007.841299.81
4172006.07.05 11:06buy2091.00114.81114.640.00
4182006.07.05 11:43close2091.00114.96114.640.0013.051312.86
4192006.07.05 11:51buy2101.00114.83114.660.00
4202006.07.05 11:55close2101.00114.92114.660.007.831320.69
4212006.07.05 11:59buy2111.00114.70114.530.00
4222006.07.05 12:03close2111.00114.82114.530.0010.451331.14
4232006.07.05 12:03sell2121.00114.81114.980.00
4242006.07.05 12:11s/l2121.00114.98114.980.00-14.781316.36
4252006.07.05 12:11sell2131.00114.98115.150.00
4262006.07.05 12:11close2131.00114.84115.150.0012.191328.55
4272006.07.05 12:11sell2141.00114.83115.000.00
4282006.07.05 12:12s/l2141.00115.00115.000.00-14.781313.77
4292006.07.05 12:12sell2151.00115.01115.180.00
4302006.07.05 12:14close2151.00114.89115.180.0010.441324.21
4312006.07.05 12:14sell2161.00114.85115.020.00
4322006.07.05 12:24close2161.00114.67115.020.0015.701339.91
4332006.07.05 12:30sell2171.00114.78114.950.00
4342006.07.05 12:31close2171.00114.67114.950.009.591349.50
4352006.07.05 12:41sell2181.00114.94115.110.00
4362006.07.05 12:41close2181.00114.83115.110.009.581359.08
4372006.07.05 12:41sell2191.00114.96115.130.00
4382006.07.05 12:41close2191.00114.82115.130.0012.191371.27
4392006.07.05 12:42sell2201.00114.77114.940.00
4402006.07.05 12:42s/l2201.00114.94114.940.00-14.761356.51
4412006.07.05 12:42sell2211.00115.15115.320.00
4422006.07.05 12:45close2211.00115.03115.320.0010.431366.94
4432006.07.05 12:45sell2221.00115.02115.190.00
4442006.07.05 12:50close2221.00114.91115.190.009.571376.51
4452006.07.05 12:50sell2231.00114.90115.070.00
4462006.07.05 12:53s/l2231.00115.07115.070.00-14.771361.74
4472006.07.05 12:53sell2241.00115.08115.250.00
4482006.07.05 12:57close2241.00114.92115.250.0013.921375.66
4492006.07.05 12:57sell2251.00114.88115.050.00
4502006.07.05 12:59s/l2251.00115.05115.050.00-14.771360.89
4512006.07.05 12:59sell2261.00115.10115.270.00
4522006.07.05 13:03s/l2261.00115.27115.270.00-14.751346.14
4532006.07.05 22:07buy2271.00115.58115.410.00
4542006.07.06 06:02s/l2271.00115.41115.410.00-10.831335.31
4552006.07.06 07:37sell2281.00115.56115.730.00
4562006.07.06 10:02close2281.00115.40115.730.0013.861349.17
4572006.07.06 10:03buy2291.00115.39115.220.00
4582006.07.06 10:13close2291.00115.48115.220.007.791356.96
4592006.07.06 10:14buy2301.00115.54115.370.00
4602006.07.06 10:34close2301.00115.63115.370.007.781364.74
4612006.07.06 11:31sell2311.00115.53115.700.00
4622006.07.06 12:00close2311.00115.36115.700.0014.741379.48
4632006.07.06 13:00buy2321.00115.23115.060.00
4642006.07.06 13:29close2321.00115.33115.060.008.671388.15
4652006.07.06 13:59buy2331.00115.17115.000.00
4662006.07.06 14:01s/l2331.00115.00115.000.00-14.791373.36
4672006.07.06 18:03buy2341.00115.09114.920.00
4682006.07.06 22:02close2341.00115.18114.920.007.811381.17
4692006.07.06 23:07buy2351.00115.21115.040.00
4702006.07.07 07:00s/l2351.00115.04115.040.00-13.481367.69
4712006.07.07 10:05sell2361.00114.86115.030.00
4722006.07.07 10:31close2361.00114.76115.030.008.711376.40
4732006.07.07 14:39buy2371.00114.07113.900.00
4742006.07.07 14:57s/l2371.00113.90113.900.00-14.921361.48
4752006.07.07 14:57buy2381.00113.90113.730.00
4762006.07.07 15:01close2381.00113.99113.730.007.901369.38
4772006.07.07 19:53buy2391.00113.93113.760.00
4782006.07.09 22:03close2391.00114.03113.760.008.771378.15
4792006.07.09 22:43sell2401.00113.95114.120.00
4802006.07.09 22:50close2401.00113.87114.120.007.031385.18
4812006.07.09 23:45buy2411.00113.98113.810.00
4822006.07.10 00:02close2411.00114.04113.810.006.561391.74
4832006.07.10 04:51buy2421.00113.60113.430.00
4842006.07.10 05:04close2421.00113.74113.430.0012.311404.05
4852006.07.10 06:41buy2431.00113.63113.460.00
4862006.07.10 08:54s/l2431.00113.46113.460.00-14.981389.07
4872006.07.10 10:04sell2441.00113.81113.980.00
4882006.07.10 10:55close2441.00113.72113.980.007.911396.98
4892006.07.10 11:02sell2451.00113.92114.090.00
4902006.07.10 11:36close2451.00113.81114.090.009.671406.65
4912006.07.10 12:02sell2461.00114.10114.270.00
4922006.07.10 12:33close2461.00113.88114.270.0019.321425.97
4932006.07.10 13:02sell2471.00114.23114.400.00
4942006.07.10 13:31close2471.00114.07114.400.0014.031440.00
4952006.07.10 13:32sell2481.00114.07114.240.00
4962006.07.10 13:53close2481.00113.97114.240.008.771448.77
4972006.07.10 15:48buy2491.00113.97113.800.00
4982006.07.10 16:06close2491.00114.13113.800.0014.021462.79
4992006.07.10 16:24sell2501.00114.08114.250.00
5002006.07.10 16:27close2501.00114.01114.250.006.141468.93
5012006.07.10 16:59sell2511.00114.15114.320.00
5022006.07.10 21:02s/l2511.00114.32114.320.00-14.871454.06
5032006.07.10 21:41buy2521.00114.23114.060.00
5042006.07.10 22:04close2521.00114.33114.060.008.751462.81
5052006.07.10 23:11sell2531.00114.42114.590.00
5062006.07.10 23:18close2531.00114.32114.590.008.751471.56
5072006.07.10 23:42buy2541.00114.26114.090.00
5082006.07.11 01:16s/l2541.00114.09114.090.00-13.601457.96
5092006.07.11 03:05sell2551.00114.08114.250.00
5102006.07.11 03:18close2551.00113.99114.250.007.901465.86
5112006.07.11 07:14buy2561.00114.21114.040.00
5122006.07.11 09:03close2561.00114.37114.040.0013.991479.85
5132006.07.11 09:04sell2571.00114.37114.540.00
5142006.07.11 09:10close2571.00114.27114.540.008.751488.60
5152006.07.11 12:12buy2581.00114.29114.120.00
5162006.07.11 12:37close2581.00114.39114.120.008.741497.34
5172006.07.11 12:48buy2591.00114.29114.120.00
5182006.07.11 12:52close2591.00114.39114.120.008.741506.08
5192006.07.11 13:02sell2601.00114.54114.710.00
5202006.07.11 13:10close2601.00114.44114.710.008.741514.82
5212006.07.11 13:11sell2611.00114.50114.670.00
5222006.07.11 13:16close2611.00114.40114.670.008.741523.56
5232006.07.11 13:28sell2621.00114.48114.650.00
5242006.07.11 13:55s/l2621.00114.65114.650.00-14.831508.73
5252006.07.11 13:55sell2631.00114.64114.810.00
5262006.07.11 13:59close2631.00114.36114.810.0024.481533.21
5272006.07.11 14:17buy2641.00114.26114.090.00
5282006.07.11 14:57close2641.00114.37114.090.009.621542.83
5292006.07.11 15:02buy2651.00114.19114.020.00
5302006.07.11 15:53close2651.00114.27114.020.007.001549.83
5312006.07.11 15:59buy2661.00114.16113.990.00
5322006.07.11 16:04close2661.00114.24113.990.007.001556.83
5332006.07.11 16:30sell2671.00114.28114.450.00
5342006.07.11 17:16close2671.00114.21114.450.006.131562.96
5352006.07.11 17:17buy2681.00114.22114.050.00
5362006.07.11 17:34close2681.00114.30114.050.007.001569.96
5372006.07.11 20:46sell2691.00114.23114.400.00
5382006.07.12 01:20s/l2691.00114.40114.400.00-16.321553.64
5392006.07.12 04:05buy2701.00114.29114.120.00
5402006.07.12 05:08close2701.00114.35114.120.005.251558.89
5412006.07.12 06:00buy2711.00114.32114.150.00
5422006.07.12 06:16close2711.00114.40114.150.006.991565.88
5432006.07.12 06:59buy2721.00114.29114.120.00
5442006.07.12 07:05close2721.00114.41114.120.0010.491576.37
5452006.07.12 07:06sell2731.00114.40114.570.00
5462006.07.12 07:35s/l2731.00114.57114.570.00-14.841561.53
5472006.07.12 07:35sell2741.00114.56114.730.00
5482006.07.12 08:11s/l2741.00114.73114.730.00-14.821546.71
5492006.07.12 08:11sell2751.00114.72114.890.00
5502006.07.12 09:00close2751.00114.65114.890.006.111552.82
5512006.07.12 09:04sell2761.00114.73114.900.00
5522006.07.12 10:57s/l2761.00114.90114.900.00-14.791538.03
5532006.07.12 12:25sell2771.00115.29115.460.00
5542006.07.12 12:56s/l2771.00115.46115.460.00-14.721523.31
5552006.07.12 12:56sell2781.00115.48115.650.00
5562006.07.12 12:59close2781.00115.35115.650.0011.271534.58
5572006.07.12 13:01buy2791.00115.29115.120.00
5582006.07.12 13:51close2791.00115.37115.120.006.931541.51
5592006.07.12 13:54sell2801.00115.43115.600.00
5602006.07.12 14:52s/l2801.00115.60115.600.00-14.711526.80
5612006.07.12 15:02buy2811.00115.43115.260.00
5622006.07.12 15:53close2811.00115.52115.260.007.791534.59
5632006.07.12 15:59buy2821.00115.43115.260.00
5642006.07.12 17:49close2821.00115.51115.260.006.931541.52
5652006.07.12 18:02buy2831.00115.51115.340.00
5662006.07.12 18:53close2831.00115.57115.340.005.191546.71
5672006.07.13 01:04buy2841.00115.30115.130.00
5682006.07.13 01:42close2841.00115.38115.130.006.931553.64
5692006.07.13 09:06buy2851.00115.06114.890.00
5702006.07.13 09:31close2851.00115.14114.890.006.951560.59
5712006.07.13 09:37sell2861.00115.25115.420.00
5722006.07.13 10:35s/l2861.00115.42115.420.00-14.721545.87
5732006.07.13 11:04buy2871.00115.36115.190.00
5742006.07.13 11:29close2871.00115.44115.190.006.931552.80
5752006.07.13 12:24buy2881.00115.22115.050.00
5762006.07.13 12:29close2881.00115.32115.050.008.671561.47
5772006.07.13 14:30sell2891.00115.31115.480.00
5782006.07.13 15:02close2891.00115.23115.480.006.941568.41
5792006.07.13 15:22sell2901.00115.35115.520.00
5802006.07.13 15:28s/l2901.00115.52115.520.00-14.721553.69
5812006.07.13 15:28sell2911.00115.50115.670.00
5822006.07.13 16:02close2911.00115.29115.670.0018.211571.90
5832006.07.13 16:08buy2921.00115.30115.130.00
5842006.07.13 16:24close2921.00115.39115.130.007.801579.70
5852006.07.13 17:03buy2931.00115.29115.120.00
5862006.07.13 17:21close2931.00115.36115.120.006.071585.77
5872006.07.13 17:59buy2941.00115.34115.170.00
5882006.07.14 00:01close2941.00115.41115.170.007.371593.14
5892006.07.14 00:13sell2951.00115.52115.690.00
5902006.07.14 01:10s/l2951.00115.69115.690.00-14.691578.45
5912006.07.14 04:00buy2961.00115.80115.630.00
5922006.07.14 04:00s/l2961.00115.63115.630.00-14.701563.75
5932006.07.14 04:00buy2971.00115.62115.450.00
5942006.07.14 04:08close2971.00115.74115.450.0010.371574.12
5952006.07.14 04:08buy2981.00115.77115.600.00
5962006.07.14 04:55close2981.00115.86115.600.007.771581.89
5972006.07.14 04:59buy2991.00115.77115.600.00
5982006.07.14 05:07close2991.00115.85115.600.006.911588.80
5992006.07.14 06:05sell3001.00115.98116.150.00
6002006.07.14 06:54s/l3001.00116.15116.150.00-14.641574.16
6012006.07.14 06:54sell3011.00116.14116.310.00
6022006.07.14 06:59close3011.00116.02116.310.0010.341584.50
6032006.07.14 08:07sell3021.00115.73115.900.00
6042006.07.14 12:24close3021.00115.66115.900.006.051590.55
6052006.07.14 12:46sell3031.00115.92116.090.00
6062006.07.14 13:01s/l3031.00116.09116.090.00-14.621575.93
6072006.07.14 17:04buy3041.00116.23116.060.00
6082006.07.16 21:00close3041.00116.33116.060.008.601584.53
6092006.07.17 00:04buy3051.00116.19116.020.00
6102006.07.17 00:46close3051.00116.31116.020.0010.321594.85
6112006.07.17 08:21sell3061.00116.68116.850.00
6122006.07.17 08:36s/l3061.00116.85116.850.00-14.541580.31
6132006.07.17 08:36sell3071.00116.84117.010.00
6142006.07.17 10:21s/l3071.00117.01117.010.00-14.531565.78
6152006.07.17 14:30sell3081.00117.17117.340.00
6162006.07.17 15:03close3081.00117.02117.340.0012.821578.60
6172006.07.17 16:52sell3091.00117.20117.370.00
6182006.07.17 21:03close3091.00117.11117.370.007.691586.29
6192006.07.17 21:05buy3101.00117.12116.950.00
6202006.07.17 21:43close3101.00117.20116.950.006.831593.12
6212006.07.17 21:59buy3111.00117.13116.960.00
6222006.07.17 23:01s/l3111.00116.96116.960.00-14.541578.58
6232006.07.17 23:01buy3121.00116.93116.760.00
6242006.07.17 23:39close3121.00117.02116.760.007.691586.27
6252006.07.18 00:39sell3131.00116.99117.160.00
6262006.07.18 01:02close3131.00116.89117.160.008.561594.83
6272006.07.18 01:04buy3141.00116.90116.730.00
6282006.07.18 01:37close3141.00116.99116.730.007.691602.52
6292006.07.18 05:06buy3151.00116.92116.750.00
6302006.07.18 07:02s/l3151.00116.75116.750.00-14.571587.95
6312006.07.18 09:27sell3161.00117.03117.200.00
6322006.07.18 10:00close3161.00116.89117.200.0011.981599.93
6332006.07.18 10:00buy3171.00116.90116.730.00
6342006.07.18 10:28close3171.00116.99116.730.007.691607.62
6352006.07.18 10:59buy3181.00116.93116.760.00
6362006.07.18 11:37close3181.00117.02116.760.007.691615.31
6372006.07.18 11:38sell3191.00117.01117.180.00
6382006.07.18 12:01close3191.00116.94117.180.005.991621.30
6392006.07.18 12:08buy3201.00116.95116.780.00
6402006.07.18 12:23close3201.00117.00116.780.004.271625.57
6412006.07.18 13:01buy3211.00116.90116.730.00
6422006.07.18 13:22close3211.00117.02116.730.0010.251635.82
6432006.07.18 14:17sell3221.00117.12117.290.00
6442006.07.18 14:22s/l3221.00117.29117.290.00-14.491621.33
6452006.07.18 14:22sell3231.00117.30117.470.00
6462006.07.18 15:04close3231.00117.21117.470.007.681629.01
6472006.07.18 15:04buy3241.00117.22117.050.00
6482006.07.18 15:18close3241.00117.29117.050.005.971634.98
6492006.07.18 17:03buy3251.00117.44117.270.00
6502006.07.18 17:57close3251.00117.52117.270.006.811641.79
6512006.07.18 18:01buy3261.00117.34117.170.00
6522006.07.18 18:18close3261.00117.44117.170.008.511650.30
6532006.07.18 18:59buy3271.00117.37117.200.00
6542006.07.19 06:17close3271.00117.44117.200.007.261657.56
6552006.07.19 07:27buy3281.00117.35117.180.00
6562006.07.19 07:37close3281.00117.45117.180.008.511666.07
6572006.07.19 08:01buy3291.00117.45117.280.00
6582006.07.19 08:38close3291.00117.55117.280.008.511674.58
6592006.07.19 11:22buy3301.00117.58117.410.00
6602006.07.19 12:02close3301.00117.64117.410.005.101679.68
6612006.07.19 12:32sell3311.00117.73117.900.00
6622006.07.19 13:17close3311.00117.65117.900.006.801686.48
6632006.07.19 13:17buy3321.00117.68117.510.00
6642006.07.19 13:31close3321.00117.76117.510.006.791693.27
6652006.07.19 13:43buy3331.00117.77117.600.00
6662006.07.19 13:52close3331.00117.83117.600.005.091698.36
6672006.07.19 13:59buy3341.00117.65117.480.00
6682006.07.19 14:01s/l3341.00117.48117.480.00-14.531683.83
6692006.07.19 15:56sell3351.00117.19117.360.00
6702006.07.19 15:57close3351.00117.09117.360.008.541692.37
6712006.07.19 16:02buy3361.00116.82116.650.00
6722006.07.19 16:17s/l3361.00116.65116.650.00-14.571677.80
6732006.07.19 16:17buy3371.00116.66116.490.00
6742006.07.19 16:26close3371.00116.77116.490.009.421687.22
6752006.07.19 16:26buy3381.00116.81116.640.00
6762006.07.19 16:27close3381.00116.90116.640.007.701694.92
6772006.07.19 16:27buy3391.00116.97116.800.00
6782006.07.19 16:52close3391.00117.06116.800.007.691702.61
6792006.07.19 16:55sell3401.00117.17117.340.00
6802006.07.19 16:56close3401.00117.09117.340.006.831709.44
6812006.07.19 16:57buy3411.00116.78116.610.00
6822006.07.19 19:51close3411.00116.87116.610.007.701717.14
6832006.07.20 05:02buy3421.00116.58116.410.00
6842006.07.20 05:13close3421.00116.66116.410.006.861724.00
6852006.07.20 05:28buy3431.00116.64116.470.00
6862006.07.20 06:33close3431.00116.73116.470.007.711731.71
6872006.07.20 06:33sell3441.00116.72116.890.00
6882006.07.20 07:36s/l3441.00116.89116.890.00-14.541717.17
6892006.07.20 07:36sell3451.00116.88117.050.00
6902006.07.20 07:40close3451.00116.79117.050.007.711724.88
6912006.07.20 08:41buy3461.00116.67116.500.00
6922006.07.20 08:59close3461.00116.78116.500.009.421734.30
6932006.07.20 10:01buy3471.00116.72116.550.00
6942006.07.20 10:33close3471.00116.82116.550.008.561742.86
6952006.07.20 10:37buy3481.00116.72116.550.00
6962006.07.20 11:32close3481.00116.85116.550.0011.131753.99
6972006.07.20 11:35buy3491.00116.69116.520.00
6982006.07.20 11:59close3491.00116.83116.520.0011.981765.97
6992006.07.20 12:04sell3501.00116.93117.100.00
7002006.07.20 12:36close3501.00116.80117.100.0011.131777.10
7012006.07.20 14:33buy3511.00116.72116.550.00
7022006.07.20 15:02close3511.00116.86116.550.0011.981789.08
7032006.07.20 15:03sell3521.00116.86117.030.00
7042006.07.20 15:32close3521.00116.72117.030.0011.991801.07
7052006.07.20 16:02sell3531.00116.86117.030.00
7062006.07.20 16:32close3531.00116.77117.030.007.711808.78
7072006.07.20 16:59sell3541.00116.87117.040.00
7082006.07.20 18:29close3541.00116.76117.040.009.421818.20
7092006.07.20 18:32buy3551.00116.78116.610.00
7102006.07.20 19:03close3551.00116.88116.610.008.561826.76
7112006.07.20 20:18sell3561.00117.03117.200.00
7122006.07.20 20:26close3561.00116.89117.200.0011.981838.74
7132006.07.20 20:59sell3571.00117.03117.200.00
7142006.07.20 23:22close3571.00116.93117.200.008.551847.29
7152006.07.21 05:15buy3581.00116.79116.620.00
7162006.07.21 06:00close3581.00116.87116.620.006.851854.14
7172006.07.21 06:08sell3591.00116.95117.120.00
7182006.07.21 06:11close3591.00116.85117.120.008.561862.70
7192006.07.21 06:13buy3601.00116.79116.620.00
7202006.07.21 07:10s/l3601.00116.62116.620.00-14.601848.10
7212006.07.21 07:10buy3611.00116.45116.280.00
7222006.07.21 07:10close3611.00116.55116.280.008.581856.68
7232006.07.21 07:10buy3621.00116.55116.380.00
7242006.07.21 07:12s/l3621.00116.38116.380.00-14.631842.05
7252006.07.21 07:12buy3631.00116.26116.090.00
7262006.07.21 07:16close3631.00116.35116.090.007.741849.79
7272006.07.21 07:16buy3641.00116.36116.190.00
7282006.07.21 07:47close3641.00116.44116.190.006.871856.66
7292006.07.21 07:48buy3651.00116.45116.280.00
7302006.07.21 08:00s/l3651.00116.28116.280.00-14.621842.04
7312006.07.21 08:08buy3661.00116.08115.910.00
7322006.07.21 08:09close3661.00116.18115.910.008.611850.65
7332006.07.21 08:09buy3671.00116.06115.890.00
7342006.07.21 09:02close3671.00116.22115.890.0013.771864.42
7352006.07.21 09:02sell3681.00116.21116.380.00
7362006.07.21 09:07close3681.00116.11116.380.008.611873.03
7372006.07.21 09:11sell3691.00116.04116.210.00
7382006.07.21 09:57close3691.00115.94116.210.008.631881.66
7392006.07.21 09:59sell3701.00116.16116.330.00
7402006.07.21 10:01s/l3701.00116.33116.330.00-14.611867.05
7412006.07.21 10:56buy3711.00116.09115.920.00
7422006.07.21 11:02close3711.00116.19115.920.008.611875.66
7432006.07.21 11:02sell3721.00116.17116.340.00
7442006.07.21 11:57close3721.00116.06116.340.009.481885.14
7452006.07.21 12:03buy3731.00116.01115.840.00
7462006.07.21 12:56s/l3731.00115.84115.840.00-14.681870.46
7472006.07.21 12:56buy3741.00115.85115.680.00
7482006.07.21 13:03close3741.00116.15115.680.0025.831896.29
7492006.07.21 13:04sell3751.00116.03116.200.00
7502006.07.21 13:54close3751.00115.87116.200.0013.811910.10
7512006.07.21 14:51buy3761.00116.07115.900.00
7522006.07.21 15:02close3761.00116.33115.900.0022.351932.45
7532006.07.21 15:02sell3771.00116.32116.490.00
7542006.07.21 15:50close3771.00116.24116.490.006.881939.33
7552006.07.21 15:50sell3781.00116.24116.410.00
7562006.07.21 15:51close3781.00116.14116.410.008.611947.94
7572006.07.21 15:52sell3791.00116.20116.370.00
7582006.07.21 16:00s/l3791.00116.37116.370.00-14.611933.33
7592006.07.21 16:50buy3801.00116.32116.150.00
7602006.07.23 22:00s/l3801.00116.15116.150.00-14.641918.69
7612006.07.23 22:04sell3811.00116.22116.390.00
7622006.07.24 00:02s/l3811.00116.39116.390.00-16.051902.64
7632006.07.24 00:02sell3821.00116.48116.650.00
7642006.07.24 00:42close3821.00116.35116.650.0011.171913.81
7652006.07.24 00:59sell3831.00116.53116.700.00
7662006.07.24 01:18s/l3831.00116.70116.700.00-14.571899.24
7672006.07.24 02:45buy3841.00116.56116.390.00
7682006.07.24 05:23close3841.00116.67116.390.009.431908.67
7692006.07.24 05:24sell3851.00116.65116.820.00
7702006.07.24 05:35close3851.00116.51116.820.0012.021920.69
7712006.07.24 06:22sell3861.00116.65116.820.00
7722006.07.24 06:33close3861.00116.50116.820.0012.881933.57
7732006.07.24 06:34sell3871.00116.51116.680.00
7742006.07.24 06:40close3871.00116.41116.680.008.591942.16
7752006.07.24 06:52sell3881.00116.52116.690.00
7762006.07.24 07:00s/l3881.00116.69116.690.00-14.571927.59
7772006.07.24 07:17sell3891.00116.83117.000.00
7782006.07.24 07:32close3891.00116.72117.000.009.421937.01
7792006.07.24 07:32sell3901.00116.72116.890.00
7802006.07.24 07:33close3901.00116.65116.890.006.001943.01
7812006.07.24 07:50sell3911.00116.71116.880.00
7822006.07.24 09:32close3911.00116.61116.880.008.581951.59
7832006.07.24 12:27buy3921.00116.63116.460.00
7842006.07.24 13:02close3921.00116.74116.460.009.421961.01
7852006.07.24 13:04sell3931.00116.71116.880.00
7862006.07.24 13:27close3931.00116.62116.880.007.721968.73
7872006.07.24 13:46sell3941.00116.70116.870.00
7882006.07.24 14:31close3941.00116.62116.870.006.861975.59
7892006.07.24 20:18buy3951.00116.70116.530.00
7902006.07.24 22:01close3951.00116.78116.530.006.851982.44
7912006.07.24 22:13sell3961.00116.72116.890.00
7922006.07.24 22:20close3961.00116.66116.890.005.141987.58
7932006.07.24 22:32sell3971.00116.72116.890.00
7942006.07.25 00:03s/l3971.00116.89116.890.00-15.991971.59
7952006.07.25 00:03sell3981.00116.96117.130.00
7962006.07.25 00:11close3981.00116.85117.130.009.411981.00
7972006.07.25 00:53sell3991.00116.94117.110.00
7982006.07.25 01:10close3991.00116.81117.110.0011.131992.13
7992006.07.25 01:12buy4001.00116.75116.580.00
8002006.07.25 01:31close4001.00116.84116.580.007.701999.83
8012006.07.25 01:35buy4011.00116.79116.620.00
8022006.07.25 01:52close4011.00116.87116.620.006.852006.68
8032006.07.25 01:59buy4021.00116.79116.620.00
8042006.07.25 04:13s/l4021.00116.62116.620.00-14.581992.10
8052006.07.25 05:06buy4031.00116.64116.470.00
8062006.07.25 05:47close4031.00116.70116.470.005.141997.24
8072006.07.25 07:02sell4041.00116.75116.920.00
8082006.07.25 10:05close4041.00116.66116.920.007.712004.95
8092006.07.25 11:03buy4051.00116.65116.480.00
8102006.07.25 11:17close4051.00116.71116.480.005.142010.09
8112006.07.25 14:03sell4061.00116.70116.870.00
8122006.07.25 14:07close4061.00116.63116.870.006.002016.09
8132006.07.25 14:12sell4071.00116.71116.880.00
8142006.07.25 14:21s/l4071.00116.88116.880.00-14.542001.55
8152006.07.25 14:21sell4081.00116.88117.050.00
8162006.07.25 15:10s/l4081.00117.05117.050.00-14.511987.04
8172006.07.25 18:05buy4091.00117.16116.990.00
8182006.07.25 18:17close4091.00117.22116.990.005.121992.16
8192006.07.25 18:21buy4101.00117.23117.060.00
8202006.07.25 18:57close4101.00117.30117.060.005.971998.13
8212006.07.25 18:59buy4111.00117.18117.010.00
8222006.07.25 20:53close4111.00117.26117.010.006.822004.95
8232006.07.25 21:02buy4121.00117.18117.010.00
8242006.07.25 21:55close4121.00117.25117.010.005.972010.92
8252006.07.26 07:08buy4131.00116.87116.700.00
8262006.07.26 07:41close4131.00116.97116.700.008.552019.47
8272006.07.26 08:02buy4141.00116.71116.540.00
8282006.07.26 08:38close4141.00116.89116.540.0015.402034.87
8292006.07.26 10:04buy4151.00116.77116.600.00
8302006.07.26 10:36close4151.00116.89116.600.0010.272045.14
8312006.07.26 14:32sell4161.00116.86117.030.00
8322006.07.26 14:50close4161.00116.78117.030.006.852051.99
8332006.07.26 14:59sell4171.00116.84117.010.00
8342006.07.26 15:28s/l4171.00117.01117.010.00-14.512037.48
8352006.07.26 15:28sell4181.00117.08117.250.00
8362006.07.26 15:29close4181.00117.03117.250.004.272041.75
8372006.07.26 15:31sell4191.00117.12117.290.00
8382006.07.26 15:39close4191.00117.07117.290.004.272046.02
8392006.07.26 15:39sell4201.00117.06117.230.00
8402006.07.26 15:48close4201.00117.00117.230.005.132051.15
8412006.07.26 19:23sell4211.00116.37116.540.00
8422006.07.26 19:58close4211.00116.30116.540.006.022057.17
8432006.07.26 21:25sell4221.00116.38116.550.00
8442006.07.26 21:55close4221.00116.30116.550.006.882064.05
8452006.07.26 22:54buy4231.00116.31116.140.00
8462006.07.27 00:00close4231.00116.39116.140.0010.772074.82
8472006.07.27 03:49buy4241.00116.26116.090.00
8482006.07.27 05:47s/l4241.00116.09116.090.00-14.652060.17
8492006.07.27 05:47buy4251.00116.10115.930.00
8502006.07.27 07:57s/l4251.00115.93115.930.00-14.662045.51
8512006.07.27 07:59buy4261.00116.00115.830.00
8522006.07.27 08:05s/l4261.00115.83115.830.00-14.682030.83
8532006.07.27 10:56buy4271.00115.55115.380.00
8542006.07.27 11:03close4271.00115.62115.380.006.052036.88
8552006.07.27 12:01sell4281.00115.77115.940.00
8562006.07.27 12:53close4281.00115.69115.940.006.922043.80
8572006.07.27 13:01buy4291.00115.58115.410.00
8582006.07.27 13:52s/l4291.00115.41115.410.00-14.732029.07
8592006.07.27 13:52buy4301.00115.42115.250.00
8602006.07.27 13:59close4301.00115.57115.250.0012.982042.05
8612006.07.27 14:05sell4311.00115.68115.850.00
8622006.07.27 14:36close4311.00115.55115.850.0011.252053.30
8632006.07.27 14:50buy4321.00115.51115.340.00
8642006.07.27 15:03close4321.00115.59115.340.006.922060.22
8652006.07.27 15:09sell4331.00115.58115.750.00
8662006.07.27 15:49close4331.00115.49115.750.007.792068.01
8672006.07.27 16:53buy4341.00115.47115.300.00
8682006.07.27 16:59close4341.00115.63115.300.0013.842081.85
8692006.07.27 20:03sell4351.00115.89116.060.00
8702006.07.27 20:44close4351.00115.82116.060.006.042087.89
8712006.07.27 23:03sell4361.00116.03116.200.00
8722006.07.27 23:24close4361.00115.89116.200.0012.082099.97
8732006.07.27 23:24sell4371.00115.86116.030.00
8742006.07.27 23:41close4371.00115.78116.030.006.912106.88
8752006.07.27 23:59sell4381.00115.86116.030.00
8762006.07.28 03:04close4381.00115.79116.030.004.592111.47
8772006.07.28 03:17buy4391.00115.75115.580.00
8782006.07.28 03:37s/l4391.00115.58115.580.00-14.702096.77
8792006.07.28 03:37buy4401.00115.59115.420.00
8802006.07.28 06:30s/l4401.00115.42115.420.00-14.732082.04
8812006.07.28 07:03sell4411.00115.64115.810.00
8822006.07.28 07:14close4411.00115.55115.810.007.792089.83
8832006.07.28 07:16sell4421.00115.56115.730.00
8842006.07.28 07:31close4421.00115.47115.730.007.792097.62
8852006.07.28 08:02sell4431.00115.72115.890.00
8862006.07.28 08:13close4431.00115.62115.890.008.652106.27
8872006.07.28 10:02sell4441.00115.71115.880.00
8882006.07.28 10:13close4441.00115.61115.880.008.652114.92
8892006.07.28 10:26sell4451.00115.56115.730.00
8902006.07.28 10:30close4451.00115.47115.730.007.792122.71
8912006.07.28 10:48sell4461.00115.54115.710.00
8922006.07.28 11:03s/l4461.00115.71115.710.00-14.682108.03
8932006.07.28 12:08buy4471.00115.46115.290.00
8942006.07.28 12:18close4471.00115.55115.290.007.792115.82
8952006.07.28 12:18buy4481.00115.56115.390.00
8962006.07.28 12:22s/l4481.00115.39115.390.00-14.752101.07
8972006.07.28 12:22buy4491.00115.31115.140.00
8982006.07.28 12:25s/l4491.00115.14115.140.00-14.782086.29
8992006.07.28 12:25buy4501.00115.08114.910.00
9002006.07.28 12:33s/l4501.00114.91114.910.00-14.802071.49
9012006.07.28 12:33buy4511.00114.92114.750.00
9022006.07.28 12:36close4511.00115.05114.750.0011.302082.79
9032006.07.28 12:37buy4521.00115.05114.880.00
9042006.07.28 12:37close4521.00115.15114.880.008.682091.47
9052006.07.28 12:38buy4531.00115.16114.990.00
9062006.07.28 12:46close4531.00115.26114.990.008.682100.15
9072006.07.28 12:47buy4541.00115.30115.130.00
9082006.07.28 12:47s/l4541.00115.13115.130.00-14.772085.38
9092006.07.28 12:47buy4551.00115.11114.940.00
9102006.07.28 12:47close4551.00115.22114.940.009.552094.93
9112006.07.28 12:47buy4561.00115.23115.060.00
9122006.07.28 12:48s/l4561.00115.06115.060.00-14.792080.14
9132006.07.28 12:48buy4571.00114.96114.790.00
9142006.07.28 13:00close4571.00115.04114.790.006.952087.09
9152006.07.28 13:09buy4581.00114.96114.790.00
9162006.07.28 13:27s/l4581.00114.79114.790.00-14.812072.28
9172006.07.28 13:27buy4591.00114.79114.620.00
9182006.07.28 13:45close4591.00114.88114.620.007.832080.11
9192006.07.28 13:45buy4601.00114.91114.740.00
9202006.07.28 13:52s/l4601.00114.74114.740.00-14.822065.29
9212006.07.28 13:52buy4611.00114.76114.590.00
9222006.07.28 13:57close4611.00114.89114.590.0011.322076.61
9232006.07.28 13:57buy4621.00114.90114.730.00
9242006.07.28 14:26s/l4621.00114.73114.730.00-14.822061.79
9252006.07.28 17:03sell4631.00114.87115.040.00
9262006.07.28 17:53close4631.00114.79115.040.006.972068.76
9272006.07.30 22:04sell4641.00114.83115.000.00
9282006.07.30 22:18close4641.00114.76115.000.006.102074.86
9292006.07.30 22:20sell4651.00114.75114.920.00
9302006.07.30 23:53close4651.00114.67114.920.006.982081.84
9312006.07.30 23:56buy4661.00114.68114.510.00
9322006.07.31 00:02close4661.00114.84114.510.0015.232097.07
9332006.07.31 00:11sell4671.00114.80114.970.00
9342006.07.31 00:48close4671.00114.71114.970.007.852104.92
9352006.07.31 07:02sell4681.00114.54114.710.00
9362006.07.31 07:39close4681.00114.43114.710.009.612114.53
9372006.07.31 07:39sell4691.00114.42114.590.00
9382006.07.31 08:55close4691.00114.30114.590.0010.502125.03
9392006.07.31 09:07sell4701.00114.45114.620.00
9402006.07.31 09:39close4701.00114.36114.620.007.872132.90
9412006.07.31 11:48buy4711.00114.27114.100.00
9422006.07.31 12:03close4711.00114.37114.100.008.742141.64
9432006.07.31 12:07sell4721.00114.36114.530.00
9442006.07.31 12:36close4721.00114.26114.530.008.752150.39
9452006.07.31 13:09sell4731.00114.33114.500.00
9462006.07.31 13:47close4731.00114.24114.500.007.882158.27
9472006.07.31 14:12sell4741.00114.44114.610.00
9482006.07.31 14:33close4741.00114.33114.610.009.622167.89
9492006.07.31 15:04sell4751.00114.52114.690.00
9502006.07.31 15:44close4751.00114.44114.690.006.992174.88
9512006.08.01 03:04sell4761.00114.79114.960.00
9522006.08.01 03:33close4761.00114.73114.960.005.232180.11
9532006.08.01 05:29buy4771.00114.60114.430.00
9542006.08.01 06:02close4771.00114.79114.430.0016.552196.66
9552006.08.01 06:03sell4781.00114.78114.950.00
9562006.08.01 06:14close4781.00114.69114.950.007.852204.51
9572006.08.01 06:59sell4791.00114.77114.940.00
9582006.08.01 07:23close4791.00114.69114.940.006.982211.49
9592006.08.01 07:29buy4801.00114.67114.500.00
9602006.08.01 07:59close4801.00114.75114.500.006.972218.46
9612006.08.01 09:29buy4811.00114.69114.520.00
9622006.08.01 12:02close4811.00115.08114.520.0033.892252.35
9632006.08.01 12:02sell4821.00114.83115.000.00
9642006.08.01 12:05close4821.00114.74115.000.007.842260.19
9652006.08.01 12:13sell4831.00114.79114.960.00
9662006.08.01 12:17close4831.00114.69114.960.008.722268.91
9672006.08.01 12:59sell4841.00115.05115.220.00
9682006.08.01 13:21close4841.00114.96115.220.007.832276.74
9692006.08.01 13:21buy4851.00114.97114.800.00
9702006.08.01 13:22close4851.00115.05114.800.006.952283.69
9712006.08.01 13:24buy4861.00114.96114.790.00
9722006.08.01 13:26close4861.00115.06114.790.008.692292.38
9732006.08.01 13:29buy4871.00114.94114.770.00
9742006.08.01 13:33close4871.00115.03114.770.007.822300.20
9752006.08.01 13:41buy4881.00115.00114.830.00
9762006.08.01 13:48close4881.00115.08114.830.006.952307.15
9772006.08.01 13:50buy4891.00114.97114.800.00
9782006.08.01 13:52close4891.00115.08114.800.009.562316.71
9792006.08.01 13:58buy4901.00114.94114.770.00
9802006.08.01 14:02close4901.00115.28114.770.0029.492346.20
9812006.08.01 15:13buy4911.00115.05114.880.00
9822006.08.01 15:57close4911.00115.20114.880.0013.022359.22
9832006.08.01 16:03buy4921.00114.80114.630.00
9842006.08.01 16:15s/l4921.00114.63114.630.00-14.842344.38
9852006.08.01 16:15buy4931.00114.58114.410.00
9862006.08.01 16:30close4931.00114.70114.410.0010.462354.84
9872006.08.01 16:30buy4941.00114.73114.560.00
9882006.08.01 16:55close4941.00114.93114.560.0017.402372.24
9892006.08.01 17:24buy4951.00114.62114.450.00
9902006.08.01 17:54close4951.00114.75114.450.0011.332383.57
9912006.08.01 18:10buy4961.00114.61114.440.00
9922006.08.01 18:55close4961.00114.73114.440.0010.462394.03
9932006.08.01 18:59buy4971.00114.53114.360.00
9942006.08.01 20:52close4971.00114.61114.360.006.982401.01
9952006.08.01 22:05buy4981.00114.52114.350.00
9962006.08.01 22:48close4981.00114.62114.350.008.722409.73
9972006.08.01 22:57buy4991.00114.51114.340.00
9982006.08.02 00:07s/l4991.00114.34114.340.00-13.572396.16
9992006.08.02 02:04buy5001.00114.24114.070.00
10002006.08.02 02:43close5001.00114.42114.070.0015.732411.89
10012006.08.02 02:51buy5011.00114.29114.120.00
10022006.08.02 05:00close5011.00114.36114.120.006.122418.01
10032006.08.02 05:02buy5021.00114.28114.110.00
10042006.08.02 05:28close5021.00114.35114.110.006.122424.13
10052006.08.02 05:38sell5031.00114.45114.620.00
10062006.08.02 05:43close5031.00114.36114.620.007.872432.00
10072006.08.02 05:52buy5041.00114.28114.110.00
10082006.08.02 05:59close5041.00114.42114.110.0012.242444.24
10092006.08.02 09:01buy5051.00114.48114.310.00
10102006.08.02 09:34close5051.00114.59114.310.009.602453.84
10112006.08.02 09:47buy5061.00114.47114.300.00
10122006.08.02 10:08close5061.00114.56114.300.007.862461.70
10132006.08.02 10:08sell5071.00114.55114.720.00
10142006.08.02 11:33s/l5071.00114.72114.720.00-14.822446.88
10152006.08.02 12:01buy5081.00114.59114.420.00
10162006.08.02 12:06close5081.00114.69114.420.008.722455.60
10172006.08.02 12:46buy5091.00114.59114.420.00
10182006.08.02 12:57close5091.00114.69114.420.008.722464.32
10192006.08.02 13:00buy5101.00114.65114.480.00
10202006.08.02 13:01s/l5101.00114.48114.480.00-14.862449.46
10212006.08.02 13:01buy5111.00114.42114.250.00
10222006.08.02 13:04close5111.00114.52114.250.008.732458.19
10232006.08.02 13:04buy5121.00114.53114.360.00
10242006.08.02 13:27close5121.00114.63114.360.008.722466.91
10252006.08.02 13:27buy5131.00114.67114.500.00
10262006.08.02 13:28close5131.00114.75114.500.006.972473.88
10272006.08.02 13:32buy5141.00114.57114.400.00
10282006.08.02 13:32close5141.00114.65114.400.006.982480.86
10292006.08.02 13:32buy5151.00114.66114.490.00
10302006.08.02 13:35s/l5151.00114.49114.490.00-14.852466.01
10312006.08.02 13:35buy5161.00114.48114.310.00
10322006.08.02 13:45s/l5161.00114.31114.310.00-14.882451.13
10332006.08.02 13:45buy5171.00114.32114.150.00
10342006.08.02 13:52close5171.00114.43114.150.009.612460.74
10352006.08.02 13:52buy5181.00114.44114.270.00
10362006.08.02 13:57close5181.00114.53114.270.007.862468.60
10372006.08.02 13:57buy5191.00114.57114.400.00
10382006.08.02 15:14close5191.00114.64114.400.006.112474.71
10392006.08.02 15:21sell5201.00114.66114.830.00
10402006.08.02 15:39close5201.00114.59114.830.006.112480.82
10412006.08.02 15:56sell5211.00114.66114.830.00
10422006.08.02 15:59close5211.00114.56114.830.008.732489.55
10432006.08.02 16:43buy5221.00114.43114.260.00
10442006.08.02 16:59close5221.00114.58114.260.0013.092502.64
10452006.08.02 19:22sell5231.00114.65114.820.00
10462006.08.02 19:38close5231.00114.55114.820.008.732511.37
10472006.08.03 00:02sell5241.00114.65114.820.00
10482006.08.03 00:33close5241.00114.57114.820.006.982518.35
10492006.08.03 00:43sell5251.00114.65114.820.00
10502006.08.03 01:13s/l5251.00114.82114.820.00-14.802503.55
10512006.08.03 06:22buy5261.00114.71114.540.00
10522006.08.03 07:07close5261.00114.81114.540.008.712512.26
10532006.08.03 08:06sell5271.00114.94115.110.00
10542006.08.03 08:16close5271.00114.85115.110.007.842520.10
10552006.08.03 08:59sell5281.00114.95115.120.00
10562006.08.03 09:04s/l5281.00115.12115.120.00-14.762505.34
10572006.08.03 10:21buy5291.00115.02114.850.00
10582006.08.03 11:18s/l5291.00114.85114.850.00-14.802490.54
10592006.08.03 11:18buy5301.00114.87114.700.00
10602006.08.03 11:31close5301.00114.94114.700.006.092496.63
10612006.08.03 11:34buy5311.00114.92114.750.00
10622006.08.03 11:56close5311.00114.99114.750.006.092502.72
10632006.08.03 13:00sell5321.00114.89115.060.00
10642006.08.03 13:02s/l5321.00115.06115.060.00-14.772487.95
10652006.08.03 13:02sell5331.00115.09115.260.00
10662006.08.03 13:04close5331.00114.93115.260.0013.922501.87
10672006.08.03 13:04sell5341.00114.92115.090.00
10682006.08.03 13:13close5341.00114.82115.090.008.712510.58
10692006.08.03 13:26sell5351.00114.89115.060.00
10702006.08.03 13:55s/l5351.00115.06115.060.00-14.772495.81
10712006.08.03 13:55sell5361.00115.08115.250.00
10722006.08.03 13:59close5361.00114.95115.250.0011.312507.12
10732006.08.03 14:54sell5371.00115.08115.250.00
10742006.08.03 14:57close5371.00114.98115.250.008.702515.82
10752006.08.03 14:59sell5381.00115.06115.230.00
10762006.08.03 15:51s/l5381.00115.23115.230.00-14.752501.07
10772006.08.03 15:51sell5391.00115.24115.410.00
10782006.08.03 16:03close5391.00115.13115.410.009.552510.62
10792006.08.03 16:04buy5401.00115.14114.970.00
10802006.08.03 16:49close5401.00115.23114.970.007.812518.43
10812006.08.03 16:59buy5411.00115.13114.960.00
10822006.08.03 18:02s/l5411.00114.96114.960.00-14.792503.64
10832006.08.04 01:02buy5421.00115.07114.900.00
10842006.08.04 01:47close5421.00115.15114.900.006.952510.59
10852006.08.04 11:02buy5431.00115.39115.220.00
10862006.08.04 11:28close5431.00115.48115.220.007.792518.38
10872006.08.04 12:00buy5441.00115.33115.160.00
10882006.08.04 12:00s/l5441.00115.16115.160.00-14.782503.60
10892006.08.04 12:00buy5451.00115.03114.860.00
10902006.08.04 12:00close5451.00115.20114.860.0014.762518.36
10912006.08.04 12:00buy5461.00115.33115.160.00
10922006.08.04 12:01s/l5461.00115.16115.160.00-14.852503.51
10932006.08.04 12:01buy5471.00114.47114.300.00
10942006.08.04 12:15close5471.00114.59114.300.0010.472513.98
10952006.08.04 12:16buy5481.00114.60114.430.00
10962006.08.04 12:23close5481.00114.72114.430.0010.462524.44
10972006.08.04 12:23buy5491.00114.75114.580.00
10982006.08.04 12:25close5491.00114.88114.580.0011.322535.76
10992006.08.04 12:25buy5501.00114.93114.760.00
11002006.08.04 12:26close5501.00115.04114.760.009.562545.32
11012006.08.04 12:26buy5511.00115.05114.880.00
11022006.08.04 12:27s/l5511.00114.88114.880.00-14.802530.52
11032006.08.04 12:27buy5521.00114.88114.710.00
11042006.08.04 12:28s/l5521.00114.71114.710.00-14.832515.69
11052006.08.04 12:28buy5531.00114.71114.540.00
11062006.08.04 12:28close5531.00114.82114.540.009.582525.27
11072006.08.04 12:29buy5541.00114.83114.660.00
11082006.08.04 12:30s/l5541.00114.66114.660.00-14.832510.44
11092006.08.04 12:30buy5551.00114.68114.510.00
11102006.08.04 12:31close5551.00114.81114.510.0011.322521.76
11112006.08.04 12:31buy5561.00114.81114.640.00
11122006.08.04 12:32close5561.00114.96114.640.0013.052534.81
11132006.08.04 12:32buy5571.00115.04114.870.00
11142006.08.04 12:33close5571.00115.17114.870.0011.292546.10
11152006.08.04 12:33buy5581.00115.17115.000.00
11162006.08.04 12:33s/l5581.00115.00115.000.00-14.792531.31
11172006.08.04 12:33buy5591.00114.96114.790.00
11182006.08.04 12:33close5591.00115.22114.790.0022.572553.88
11192006.08.04 12:33buy5601.00115.27115.100.00
11202006.08.04 12:34s/l5601.00115.10115.100.00-14.772539.11
11212006.08.04 12:34buy5611.00115.12114.950.00
11222006.08.04 12:36s/l5611.00114.95114.950.00-14.792524.32
11232006.08.04 12:36buy5621.00114.94114.770.00
11242006.08.04 12:43close5621.00115.06114.770.0010.432534.75
11252006.08.04 12:43buy5631.00115.12114.950.00
11262006.08.04 12:46s/l5631.00114.95114.950.00-14.792519.96
11272006.08.04 12:46buy5641.00114.96114.790.00
11282006.08.04 12:51close5641.00115.07114.790.009.562529.52
11292006.08.04 12:51buy5651.00115.08114.910.00
11302006.08.04 12:52close5651.00115.18114.910.008.682538.20
11312006.08.04 12:52buy5661.00115.12114.950.00
11322006.08.04 12:54close5661.00115.22114.950.008.682546.88
11332006.08.04 12:54buy5671.00115.23115.060.00
11342006.08.04 12:55close5671.00115.32115.060.007.802554.68
11352006.08.04 12:55buy5681.00115.33115.160.00
11362006.08.04 12:57close5681.00115.46115.160.0011.262565.94
11372006.08.04 12:59buy5691.00114.35114.180.00
11382006.08.04 13:01s/l5691.00114.18114.180.00-14.902551.04
11392006.08.04 13:01buy5701.00114.16113.990.00
11402006.08.04 13:22close5701.00114.25113.990.007.882558.92
11412006.08.04 13:22buy5711.00114.28114.110.00
11422006.08.04 13:31close5711.00114.36114.110.007.002565.92
11432006.08.04 13:54sell5721.00114.42114.590.00
11442006.08.04 13:57close5721.00114.23114.590.0016.632582.55
11452006.08.04 13:58buy5731.00114.27114.100.00
11462006.08.04 14:01s/l5731.00114.10114.100.00-14.912567.64
11472006.08.04 14:01buy5741.00114.07113.900.00
11482006.08.04 14:21close5741.00114.16113.900.007.882575.52
11492006.08.04 14:56buy5751.00114.09113.920.00
11502006.08.04 14:56close5751.00114.37113.920.0024.482600.00
11512006.08.04 14:57buy5761.00114.00113.830.00
11522006.08.04 14:59close5761.00114.22113.830.0019.262619.26
11532006.08.04 15:29sell5771.00114.30114.470.00
11542006.08.04 15:56close5771.00114.10114.470.0017.532636.79
11552006.08.04 17:51sell5781.00114.33114.500.00
11562006.08.04 17:54close5781.00114.16114.500.0014.892651.68
11572006.08.07 00:21sell5791.00114.35114.520.00
11582006.08.07 00:47close5791.00114.27114.520.007.002658.68
11592006.08.07 06:07sell5801.00114.65114.820.00
11602006.08.07 06:41close5801.00114.57114.820.006.982665.66
11612006.08.07 06:59sell5811.00114.67114.840.00
11622006.08.07 07:41close5811.00114.61114.840.005.242670.90
11632006.08.07 07:41buy5821.00114.60114.430.00
11642006.08.07 08:02close5821.00114.68114.430.006.982677.88
11652006.08.07 10:37buy5831.00114.86114.690.00
11662006.08.07 11:08close5831.00114.98114.690.0010.442688.32
11672006.08.07 12:28sell5841.00115.06115.230.00
11682006.08.07 12:33close5841.00114.91115.230.0013.052701.37
11692006.08.07 13:05sell5851.00115.00115.170.00
11702006.08.07 13:33close5851.00114.87115.170.0011.322712.69
11712006.08.07 15:49buy5861.00114.90114.730.00
11722006.08.07 17:02close5861.00115.03114.730.0011.302723.99
11732006.08.07 21:17sell5871.00115.21115.380.00
11742006.08.07 21:23close5871.00115.14115.380.006.082730.07
11752006.08.07 21:59sell5881.00115.21115.380.00
11762006.08.07 22:22close5881.00115.06115.380.0013.042743.11
11772006.08.08 00:18buy5891.00114.99114.820.00
11782006.08.08 02:06close5891.00115.13114.820.0012.162755.27
11792006.08.08 10:07buy5901.00114.95114.780.00
11802006.08.08 10:28close5901.00115.07114.780.0010.432765.70
11812006.08.08 10:30buy5911.00115.05114.880.00
11822006.08.08 12:02close5911.00115.15114.880.008.682774.38
11832006.08.08 12:27sell5921.00115.12115.290.00
11842006.08.08 13:00close5921.00115.03115.290.007.822782.20
11852006.08.08 15:02buy5931.00115.02114.850.00
11862006.08.08 15:21close5931.00115.11114.850.007.822790.02
11872006.08.08 18:00buy5941.00114.95114.780.00
11882006.08.08 18:00s/l5941.00114.78114.780.00-14.812775.21
11892006.08.08 18:00buy5951.00114.80114.630.00
11902006.08.08 18:00s/l5951.00114.63114.630.00-14.832760.38
11912006.08.08 18:00buy5961.00114.63114.460.00
11922006.08.08 18:10close5961.00114.77114.460.0012.202772.58
11932006.08.08 18:10buy5971.00114.80114.630.00
11942006.08.08 18:14close5971.00114.88114.630.006.962779.54
11952006.08.08 18:14buy5981.00114.90114.730.00
11962006.08.08 18:17close5981.00115.03114.730.0011.302790.84
11972006.08.08 19:05buy5991.00114.87114.700.00
11982006.08.08 19:12close5991.00114.94114.700.006.092796.93
11992006.08.08 19:16sell6001.00115.01115.180.00
12002006.08.08 20:15s/l6001.00115.18115.180.00-14.762782.17
12012006.08.08 21:30sell6011.00115.35115.520.00
12022006.08.08 22:11s/l6011.00115.52115.520.00-14.722767.45
12032006.08.08 22:11sell6021.00115.50115.670.00
12042006.08.08 22:26s/l6021.00115.67115.670.00-14.702752.75
12052006.08.08 22:26sell6031.00115.65115.820.00
12062006.08.08 23:02close6031.00115.49115.820.0013.852766.60
12072006.08.08 23:02buy6041.00115.50115.330.00
12082006.08.08 23:11close6041.00115.63115.330.0011.242777.84
12092006.08.08 23:11buy6051.00115.64115.470.00
12102006.08.08 23:57close6051.00115.71115.470.006.052783.89
12112006.08.08 23:59buy6061.00115.58115.410.00
12122006.08.09 00:56close6061.00115.70115.410.0011.672795.56
12132006.08.09 00:57sell6071.00115.66115.830.00
12142006.08.09 04:01close6071.00115.58115.830.006.922802.48
12152006.08.09 05:00buy6081.00115.49115.320.00
12162006.08.09 05:50close6081.00115.60115.320.009.522812.00
12172006.08.09 05:59buy6091.00115.40115.230.00
12182006.08.09 06:01s/l6091.00115.23115.230.00-14.752797.25
12192006.08.09 07:01buy6101.00115.18115.010.00
12202006.08.09 07:15close6101.00115.26115.010.006.942804.19
12212006.08.09 08:00buy6111.00115.28115.110.00
12222006.08.09 08:01s/l6111.00115.11115.110.00-14.772789.42
12232006.08.09 08:01buy6121.00115.10114.930.00
12242006.08.09 08:14close6121.00115.17114.930.006.082795.50
12252006.08.09 08:18buy6131.00115.15114.980.00
12262006.08.09 08:44close6131.00115.24114.980.007.812803.31
12272006.08.09 08:44buy6141.00115.25115.080.00
12282006.08.09 08:47close6141.00115.37115.080.0010.402813.71
12292006.08.09 08:56buy6151.00115.28115.110.00
12302006.08.09 08:59s/l6151.00115.11115.110.00-14.772798.94
12312006.08.09 08:59buy6161.00115.10114.930.00
12322006.08.09 09:46close6161.00115.22114.930.0010.412809.35
12332006.08.09 10:01buy6171.00115.00114.830.00
12342006.08.09 10:06s/l6171.00114.83114.830.00-14.812794.54
12352006.08.09 10:08buy6181.00114.91114.740.00
12362006.08.09 10:13close6181.00114.98114.740.006.092800.63
12372006.08.09 10:14buy6191.00114.96114.790.00
12382006.08.09 10:43close6191.00115.03114.790.006.092806.72
12392006.08.09 10:56buy6201.00115.00114.830.00
12402006.08.09 11:02s/l6201.00114.83114.830.00-14.812791.91
12412006.08.09 11:43sell6211.00115.00115.170.00
12422006.08.09 11:52close6211.00114.93115.170.006.092798.00
12432006.08.09 11:59sell6221.00114.99115.160.00
12442006.08.09 13:40s/l6221.00115.16115.160.00-14.762783.24
12452006.08.10 01:02buy6231.00115.21115.040.00
12462006.08.10 01:26close6231.00115.35115.040.0012.142795.38
12472006.08.10 01:37buy6241.00115.25115.080.00
12482006.08.10 02:41s/l6241.00115.08115.080.00-14.772780.61
12492006.08.10 06:03buy6251.00115.04114.870.00
12502006.08.10 06:19close6251.00115.11114.870.006.082786.69
12512006.08.10 06:34buy6261.00115.02114.850.00
12522006.08.10 06:45close6261.00115.09114.850.006.082792.77
12532006.08.10 08:17sell6271.00114.97115.140.00
12542006.08.10 08:31close6271.00114.87115.140.008.712801.48
12552006.08.10 09:16sell6281.00114.99115.160.00
12562006.08.10 09:24close6281.00114.92115.160.006.092807.57
12572006.08.10 10:16sell6291.00115.02115.190.00
12582006.08.10 10:28close6291.00114.92115.190.008.702816.27
12592006.08.10 12:10sell6301.00114.82114.990.00
12602006.08.10 12:27close6301.00114.72114.990.008.722824.99
12612006.08.10 12:38sell6311.00114.81114.980.00
12622006.08.10 12:52close6311.00114.72114.980.007.852832.84
12632006.08.10 12:59sell6321.00114.85115.020.00
12642006.08.10 13:11s/l6321.00115.02115.020.00-14.782818.06
12652006.08.10 14:02sell6331.00115.12115.290.00
12662006.08.10 14:07s/l6331.00115.29115.290.00-14.742803.32
12672006.08.10 14:07sell6341.00115.28115.450.00
12682006.08.10 14:09s/l6341.00115.45115.450.00-14.722788.60
12692006.08.10 14:09sell6351.00115.47115.640.00
12702006.08.10 14:20close6351.00115.30115.640.0014.742803.34
12712006.08.10 14:20sell6361.00115.29115.460.00
12722006.08.10 14:24close6361.00115.16115.460.0011.292814.63
12732006.08.10 14:24sell6371.00115.13115.300.00
12742006.08.10 14:35s/l6371.00115.30115.300.00-14.742799.89
12752006.08.10 14:35sell6381.00115.28115.450.00
12762006.08.10 14:50close6381.00115.16115.450.0010.422810.31
12772006.08.10 14:50sell6391.00115.15115.320.00
12782006.08.10 14:52close6391.00115.03115.320.0010.432820.74
12792006.08.10 14:59sell6401.00115.41115.580.00
12802006.08.10 15:07s/l6401.00115.58115.580.00-14.712806.03
12812006.08.10 17:21buy6411.00115.43115.260.00
12822006.08.10 17:58close6411.00115.55115.260.0010.392816.42
12832006.08.10 23:01sell6421.00115.42115.590.00
12842006.08.10 23:09close6421.00115.31115.590.009.542825.96
12852006.08.10 23:09sell6431.00115.30115.470.00
12862006.08.10 23:14close6431.00115.20115.470.008.682834.64
12872006.08.10 23:22sell6441.00115.27115.440.00
12882006.08.10 23:46close6441.00115.16115.440.009.552844.19
12892006.08.10 23:51sell6451.00115.41115.580.00
12902006.08.10 23:57close6451.00115.31115.580.008.672852.86
12912006.08.10 23:58sell6461.00115.30115.470.00
12922006.08.11 02:02s/l6461.00115.47115.470.00-16.172836.69
12932006.08.11 04:05buy6471.00115.48115.310.00
12942006.08.11 04:44close6471.00115.53115.310.004.332841.02
12952006.08.11 04:53buy6481.00115.47115.300.00
12962006.08.11 04:57close6481.00115.52115.300.004.332845.35
12972006.08.11 04:59buy6491.00115.46115.290.00
12982006.08.11 05:02close6491.00115.52115.290.005.192850.54
12992006.08.11 05:41sell6501.00115.55115.720.00
13002006.08.11 06:01s/l6501.00115.72115.720.00-14.682835.86
13012006.08.11 06:01sell6511.00115.75115.920.00
13022006.08.11 06:02close6511.00115.66115.920.007.782843.64
13032006.08.11 06:02sell6521.00115.63115.800.00
13042006.08.11 06:36close6521.00115.53115.800.008.662852.30
13052006.08.11 06:38sell6531.00115.62115.790.00
13062006.08.11 06:40s/l6531.00115.79115.790.00-14.682837.62
13072006.08.11 06:40sell6541.00115.78115.950.00
13082006.08.11 06:50close6541.00115.69115.950.007.782845.40
13092006.08.11 06:50sell6551.00115.65115.820.00
13102006.08.11 06:56s/l6551.00115.82115.820.00-14.682830.72
13112006.08.11 06:56sell6561.00115.81115.980.00
13122006.08.11 07:02close6561.00115.73115.980.006.912837.63
13132006.08.11 07:03buy6571.00115.72115.550.00
13142006.08.11 07:18close6571.00115.77115.550.004.322841.95
13152006.08.11 07:26buy6581.00115.72115.550.00
13162006.08.11 07:38close6581.00115.78115.550.005.182847.13
13172006.08.11 07:59buy6591.00115.70115.530.00
13182006.08.11 08:01close6591.00115.79115.530.007.772854.90
13192006.08.11 08:01sell6601.00115.77115.940.00
13202006.08.11 08:33close6601.00115.71115.940.005.192860.09
13212006.08.11 08:36sell6611.00115.76115.930.00
13222006.08.11 08:39s/l6611.00115.93115.930.00-14.662845.43
13232006.08.11 08:39sell6621.00115.94116.110.00
13242006.08.11 08:41close6621.00115.88116.110.005.182850.61
13252006.08.11 08:41sell6631.00115.89116.060.00
13262006.08.11 08:46close6631.00115.83116.060.005.182855.79
13272006.08.11 08:47sell6641.00115.82115.990.00
13282006.08.11 08:57s/l6641.00115.99115.990.00-14.662841.13
13292006.08.11 08:57sell6651.00115.99116.160.00
13302006.08.11 08:59close6651.00115.90116.160.007.772848.90
13312006.08.11 10:26buy6661.00115.95115.780.00
13322006.08.11 10:35close6661.00116.04115.780.007.762856.66
13332006.08.11 10:57sell6671.00116.09116.260.00
13342006.08.11 11:24close6671.00116.01116.260.006.902863.56
13352006.08.11 11:25buy6681.00116.00115.830.00
13362006.08.11 11:54close6681.00116.09115.830.007.752871.31
13372006.08.11 11:59buy6691.00116.01115.840.00
13382006.08.11 12:06close6691.00116.11115.840.008.612879.92
13392006.08.11 12:06sell6701.00116.12116.290.00
13402006.08.11 12:23close6701.00116.05116.290.006.032885.95
13412006.08.11 12:31sell6711.00116.12116.290.00
13422006.08.11 12:51s/l6711.00116.29116.290.00-14.622871.33
13432006.08.11 12:51sell6721.00116.28116.450.00
13442006.08.11 12:56s/l6721.00116.45116.450.00-14.602856.73
13452006.08.11 12:56sell6731.00116.43116.600.00
13462006.08.11 12:59close6731.00116.25116.600.0015.482872.21
13472006.08.11 13:04buy6741.00116.05115.880.00
13482006.08.11 13:32close6741.00116.12115.880.006.032878.24
13492006.08.11 13:33buy6751.00116.18116.010.00
13502006.08.11 13:55close6751.00116.29116.010.009.462887.70
13512006.08.11 13:59buy6761.00115.99115.820.00
13522006.08.11 14:54close6761.00116.09115.820.008.612896.31
13532006.08.11 16:48sell6771.00116.28116.450.00
13542006.08.13 23:12close6771.00116.20116.450.006.882903.19
13552006.08.13 23:13buy6781.00116.19116.020.00
13562006.08.13 23:46close6781.00116.27116.020.006.882910.07
13572006.08.14 07:11sell6791.00116.49116.660.00
13582006.08.14 07:38s/l6791.00116.66116.660.00-14.572895.50
13592006.08.14 07:40sell6801.00116.59116.760.00
13602006.08.14 08:02close6801.00116.48116.760.009.442904.94
13612006.08.14 13:02buy6811.00116.47116.300.00
13622006.08.14 14:01s/l6811.00116.30116.300.00-14.622890.32
13632006.08.14 14:01buy6821.00116.30116.130.00
13642006.08.14 14:22close6821.00116.38116.130.006.872897.19
13652006.08.14 14:22buy6831.00116.39116.220.00
13662006.08.14 14:38close6831.00116.47116.220.006.872904.06
13672006.08.14 15:52sell6841.00116.54116.710.00
13682006.08.14 18:25s/l6841.00116.71116.710.00-14.562889.50
13692006.08.15 05:01buy6851.00116.44116.270.00
13702006.08.15 05:38close6851.00116.51116.270.006.012895.51
13712006.08.15 06:33sell6861.00116.57116.740.00
13722006.08.15 07:00close6861.00116.48116.740.007.732903.24
13732006.08.15 07:00buy6871.00116.37116.200.00
13742006.08.15 07:33close6871.00116.44116.200.006.012909.25
13752006.08.15 07:59buy6881.00116.37116.200.00
13762006.08.15 08:04close6881.00116.43116.200.005.152914.40
13772006.08.15 08:05sell6891.00116.44116.610.00
13782006.08.15 09:33s/l6891.00116.61116.610.00-14.582899.82
13792006.08.15 12:00buy6901.00116.47116.300.00
13802006.08.15 12:00close6901.00116.57116.300.008.582908.40
13812006.08.15 12:00buy6911.00116.41116.240.00
13822006.08.15 12:01s/l6911.00116.24116.240.00-14.652893.75
13832006.08.15 12:01buy6921.00116.10115.930.00
13842006.08.15 12:01close6921.00116.20115.930.008.612902.36
13852006.08.15 12:01buy6931.00116.23116.060.00
13862006.08.15 12:07close6931.00116.32116.060.007.742910.10
13872006.08.15 12:07buy6941.00116.37116.200.00
13882006.08.15 12:22close6941.00116.49116.200.0010.302920.40
13892006.08.15 12:23buy6951.00116.51116.340.00
13902006.08.15 12:26close6951.00116.60116.340.007.722928.12
13912006.08.15 12:31buy6961.00116.53116.360.00
13922006.08.15 12:35close6961.00116.63116.360.008.572936.69
13932006.08.15 12:36sell6971.00116.66116.830.00
13942006.08.15 12:43close6971.00116.57116.830.007.722944.41
13952006.08.15 12:50buy6981.00116.53116.360.00
13962006.08.15 12:59s/l6981.00116.36116.360.00-14.642929.77
13972006.08.15 12:59buy6991.00116.14115.970.00
13982006.08.15 13:01s/l6991.00115.97115.970.00-14.662915.11
13992006.08.15 13:25sell7001.00116.21116.380.00
14002006.08.15 13:30close7001.00116.14116.380.006.032921.14
14012006.08.15 13:33sell7011.00116.23116.400.00
14022006.08.15 13:51close7011.00116.15116.400.006.892928.03
14032006.08.15 16:24sell7021.00116.08116.250.00
14042006.08.15 16:56close7021.00115.97116.250.009.492937.52
14052006.08.15 17:54buy7031.00115.95115.780.00
14062006.08.15 18:00close7031.00116.04115.780.007.762945.28
14072006.08.15 18:17sell7041.00116.11116.280.00
14082006.08.15 18:52close7041.00116.02116.280.007.762953.04
14092006.08.15 18:59sell7051.00116.11116.280.00
14102006.08.15 22:03close7051.00116.02116.280.007.762960.80
14112006.08.16 00:07sell7061.00116.01116.180.00
14122006.08.16 10:02s/l7061.00116.18116.180.00-14.632946.17
14132006.08.16 12:01buy7071.00116.18116.010.00
14142006.08.16 12:06close7071.00116.29116.010.009.462955.63
14152006.08.16 12:13buy7081.00116.22116.050.00
14162006.08.16 12:23s/l7081.00116.05116.050.00-14.652940.98
14172006.08.16 12:23buy7091.00116.07115.900.00
14182006.08.16 12:25close7091.00116.22115.900.0012.912953.89
14192006.08.16 12:25buy7101.00116.25116.080.00
14202006.08.16 12:29close7101.00116.33116.080.006.882960.77
14212006.08.16 12:29buy7111.00116.24116.070.00
14222006.08.16 12:30s/l7111.00116.07116.070.00-14.672946.10
14232006.08.16 12:30buy7121.00115.90115.730.00
14242006.08.16 12:31close7121.00115.99115.730.007.762953.86
14252006.08.16 12:31buy7131.00115.99115.820.00
14262006.08.16 12:32s/l7131.00115.82115.820.00-14.692939.17
14272006.08.16 12:32buy7141.00115.75115.580.00
14282006.08.16 12:35close7141.00115.83115.580.006.912946.08
14292006.08.16 12:35buy7151.00115.86115.690.00
14302006.08.16 13:28s/l7151.00115.69115.690.00-14.692931.39
14312006.08.16 13:28buy7161.00115.71115.540.00
14322006.08.16 13:58close7161.00115.78115.540.006.052937.44
14332006.08.16 18:03sell7171.00115.96116.130.00
14342006.08.16 18:16close7171.00115.88116.130.006.902944.34
14352006.08.16 18:18sell7181.00115.94116.110.00
14362006.08.16 18:24close7181.00115.83116.110.009.502953.84
14372006.08.16 18:51sell7191.00115.89116.060.00
14382006.08.16 18:56close7191.00115.81116.060.006.912960.75
14392006.08.16 21:20buy7201.00115.79115.620.00
14402006.08.16 21:48close7201.00115.87115.620.006.902967.65
14412006.08.16 21:54buy7211.00115.76115.590.00
14422006.08.16 21:59close7211.00115.83115.590.006.042973.69
14432006.08.16 23:18buy7221.00115.78115.610.00
14442006.08.16 23:45close7221.00115.89115.610.009.492983.18
14452006.08.16 23:46buy7231.00115.77115.600.00
14462006.08.17 01:16s/l7231.00115.60115.600.00-10.812972.37
14472006.08.17 01:16buy7241.00115.62115.450.00
14482006.08.17 01:43close7241.00115.71115.450.007.782980.15
14492006.08.17 01:47buy7251.00115.61115.440.00
14502006.08.17 02:05close7251.00115.68115.440.006.052986.20
14512006.08.17 02:06sell7261.00115.67115.840.00
14522006.08.17 06:07close7261.00115.59115.840.006.922993.12
14532006.08.17 09:03sell7271.00115.38115.550.00
14542006.08.17 09:57close7271.00115.30115.550.006.943000.06
14552006.08.17 10:02sell7281.00115.43115.600.00
14562006.08.17 10:04close7281.00115.36115.600.006.073006.13
14572006.08.17 10:31sell7291.00115.40115.570.00
14582006.08.17 10:47close7291.00115.33115.570.006.073012.20
14592006.08.17 11:28sell7301.00115.38115.550.00
14602006.08.17 11:57close7301.00115.30115.550.006.943019.14
14612006.08.17 12:02sell7311.00115.44115.610.00
14622006.08.17 12:46close7311.00115.38115.610.005.203024.34
14632006.08.17 12:50sell7321.00115.38115.550.00
14642006.08.17 12:54close7321.00115.31115.550.006.073030.41
14652006.08.17 13:27sell7331.00115.50115.670.00
14662006.08.17 13:54close7331.00115.42115.670.006.933037.34
14672006.08.17 14:26sell7341.00115.59115.760.00
14682006.08.17 14:44close7341.00115.49115.760.008.663046.00
14692006.08.17 15:50buy7351.00115.41115.240.00
14702006.08.17 16:00close7351.00115.49115.240.006.933052.93
14712006.08.17 21:04sell7361.00116.03116.200.00
14722006.08.17 21:36close7361.00115.95116.200.006.903059.83
14732006.08.17 21:56sell7371.00116.03116.200.00
14742006.08.17 22:18close7371.00115.97116.200.005.173065.00
14752006.08.18 01:07sell7381.00116.06116.230.00
14762006.08.18 04:00close7381.00115.98116.230.006.903071.90
14772006.08.18 04:38buy7391.00115.92115.750.00
14782006.08.18 07:03close7391.00116.01115.750.007.763079.66
14792006.08.18 07:04sell7401.00116.03116.200.00
14802006.08.18 07:32close7401.00115.94116.200.007.763087.42
14812006.08.18 07:42sell7411.00116.02116.190.00
14822006.08.18 08:22close7411.00115.93116.190.007.763095.18
14832006.08.18 09:04buy7421.00115.74115.570.00
14842006.08.18 09:27s/l7421.00115.57115.570.00-14.723080.46
14852006.08.18 09:27buy7431.00115.55115.380.00
14862006.08.18 09:38close7431.00115.71115.380.0013.833094.29
14872006.08.18 09:38buy7441.00115.71115.540.00
14882006.08.18 09:40close7441.00115.83115.540.0010.363104.65
14892006.08.18 09:41buy7451.00115.80115.630.00
14902006.08.18 09:59s/l7451.00115.63115.630.00-14.713089.94
14912006.08.18 09:59buy7461.00115.55115.380.00
14922006.08.18 10:02close7461.00115.80115.380.0021.593111.53
14932006.08.18 10:02sell7471.00115.63115.800.00
14942006.08.18 10:27close7471.00115.49115.800.0012.123123.65
14952006.08.18 10:40sell7481.00115.69115.860.00
14962006.08.18 11:02s/l7481.00115.86115.860.00-14.673108.98
14972006.08.18 11:38sell7491.00115.96116.130.00
14982006.08.18 11:57close7491.00115.79116.130.0014.683123.66
14992006.08.18 13:01buy7501.00115.78115.610.00
15002006.08.18 13:22s/l7501.00115.61115.610.00-14.713108.95
15012006.08.18 13:22buy7511.00115.58115.410.00
15022006.08.18 13:33close7511.00115.69115.410.009.513118.46
15032006.08.18 13:33buy7521.00115.79115.620.00
15042006.08.18 13:35close7521.00115.91115.620.0010.353128.81
15052006.08.18 13:54buy7531.00115.76115.590.00
15062006.08.18 14:03close7531.00115.87115.590.009.493138.30
15072006.08.18 15:33sell7541.00115.87116.040.00
15082006.08.18 19:16close7541.00115.78116.040.007.773146.07
15092006.08.21 00:23sell7551.00115.77115.940.00
15102006.08.21 01:07close7551.00115.68115.940.007.783153.85
15112006.08.21 06:15sell7561.00115.69115.860.00
15122006.08.21 06:36close7561.00115.63115.860.005.193159.04
15132006.08.21 06:37sell7571.00115.67115.840.00
15142006.08.21 07:01close7571.00115.45115.840.0019.063178.10
15152006.08.21 07:01buy7581.00115.42115.250.00
15162006.08.21 07:13close7581.00115.56115.250.0012.113190.21
15172006.08.21 07:35buy7591.00115.44115.270.00
15182006.08.21 07:38close7591.00115.53115.270.007.793198.00
15192006.08.21 07:40buy7601.00115.46115.290.00
15202006.08.21 07:45close7601.00115.56115.290.008.653206.65
15212006.08.21 07:48buy7611.00115.49115.320.00
15222006.08.21 08:12close7611.00115.58115.320.007.793214.44
15232006.08.21 08:13sell7621.00115.63115.800.00
15242006.08.21 08:32close7621.00115.54115.800.007.793222.23
15252006.08.21 10:10sell7631.00115.60115.770.00
15262006.08.21 11:10s/l7631.00115.77115.770.00-14.683207.55
15272006.08.21 11:10sell7641.00115.77115.940.00
15282006.08.21 11:30close7641.00115.66115.940.009.513217.06
15292006.08.21 11:30sell7651.00115.70115.870.00
15302006.08.21 14:02close7651.00115.63115.870.006.053223.11
15312006.08.21 15:04sell7661.00115.92116.090.00
15322006.08.21 15:25close7661.00115.82116.090.008.633231.74
15332006.08.21 17:22buy7671.00115.83115.660.00
15342006.08.21 21:09close7671.00115.94115.660.009.493241.23
15352006.08.22 00:01sell7681.00116.11116.280.00
15362006.08.22 00:14close7681.00115.99116.280.0010.353251.58
15372006.08.22 00:23sell7691.00116.11116.280.00
15382006.08.22 00:28close7691.00116.04116.280.006.033257.61
15392006.08.22 00:57sell7701.00116.12116.290.00
15402006.08.22 05:08close7701.00116.03116.290.007.763265.37
15412006.08.22 07:01sell7711.00116.23116.400.00
15422006.08.22 07:05close7711.00116.10116.400.0011.203276.57
15432006.08.22 07:07sell7721.00116.18116.350.00
15442006.08.22 07:11close7721.00116.11116.350.006.033282.60
15452006.08.22 07:11sell7731.00116.16116.330.00
15462006.08.22 08:49s/l7731.00116.33116.330.00-14.613267.99
15472006.08.22 09:58sell7741.00116.32116.490.00
15482006.08.22 10:01close7741.00116.11116.490.0018.093286.08
15492006.08.22 10:01buy7751.00116.12115.950.00
15502006.08.22 10:05close7751.00116.20115.950.006.883292.96
15512006.08.22 10:05buy7761.00116.21116.040.00
15522006.08.22 10:55close7761.00116.28116.040.006.023298.98
15532006.08.22 11:46sell7771.00116.25116.420.00
15542006.08.22 12:43s/l7771.00116.42116.420.00-14.603284.38
15552006.08.22 13:42sell7781.00116.49116.660.00
15562006.08.22 15:13close7781.00116.43116.660.005.153289.53
15572006.08.22 15:48sell7791.00116.56116.730.00
15582006.08.22 17:38s/l7791.00116.73116.730.00-14.563274.97
15592006.08.22 17:38sell7801.00116.72116.890.00
15602006.08.22 18:04close7801.00116.63116.890.007.723282.69
15612006.08.22 18:06buy7811.00116.61116.440.00
15622006.08.22 18:40close7811.00116.69116.440.006.863289.55
15632006.08.22 18:45buy7821.00116.72116.550.00
15642006.08.22 18:56close7821.00116.79116.550.005.993295.54
15652006.08.22 18:59buy7831.00116.59116.420.00
15662006.08.22 23:02s/l7831.00116.42116.420.00-14.603280.94
15672006.08.23 00:03buy7841.00116.31116.140.00
15682006.08.23 00:47close7841.00116.40116.140.007.733288.67
15692006.08.23 00:59buy7851.00116.36116.190.00
15702006.08.23 01:49close7851.00116.44116.190.006.873295.54
15712006.08.23 02:02buy7861.00116.30116.130.00
15722006.08.23 02:47close7861.00116.39116.130.007.733303.27
15732006.08.23 06:03buy7871.00116.25116.080.00
15742006.08.23 06:37close7871.00116.34116.080.007.743311.01
15752006.08.23 06:59buy7881.00116.26116.090.00
15762006.08.23 11:34close7881.00116.34116.090.006.883317.89
15772006.08.23 12:01buy7891.00116.25116.080.00
15782006.08.23 12:23close7891.00116.34116.080.007.743325.63
15792006.08.23 12:59buy7901.00116.26116.090.00
15802006.08.23 13:35close7901.00116.35116.090.007.743333.37
15812006.08.23 14:01buy7911.00116.14115.970.00
15822006.08.23 14:11close7911.00116.23115.970.007.743341.11
15832006.08.23 14:12buy7921.00116.23116.060.00
15842006.08.23 14:21close7921.00116.33116.060.008.603349.71
15852006.08.23 14:26sell7931.00116.36116.530.00
15862006.08.23 14:32s/l7931.00116.53116.530.00-14.593335.12
15872006.08.23 14:32sell7941.00116.51116.680.00
15882006.08.23 14:41close7941.00116.43116.680.006.873341.99
15892006.08.23 14:41sell7951.00116.39116.560.00
15902006.08.23 14:59s/l7951.00116.56116.560.00-14.583327.41
15912006.08.23 14:59sell7961.00116.54116.710.00
15922006.08.23 15:01close7961.00116.45116.710.007.733335.14
15932006.08.23 15:02buy7971.00116.44116.270.00
15942006.08.23 15:20close7971.00116.51116.270.006.013341.15
15952006.08.23 15:59buy7981.00116.46116.290.00
15962006.08.24 01:20close7981.00116.53116.290.009.913351.06
15972006.08.24 02:01buy7991.00116.35116.180.00
15982006.08.24 02:15close7991.00116.42116.180.006.013357.07
15992006.08.24 06:13sell8001.00116.46116.630.00
16002006.08.24 09:01close8001.00116.41116.630.004.303361.37
16012006.08.24 10:00buy8011.00116.33116.160.00
16022006.08.24 12:05close8011.00116.39116.160.005.163366.53
16032006.08.24 12:16buy8021.00116.25116.080.00
16042006.08.24 12:32close8021.00116.32116.080.006.023372.55
16052006.08.24 12:58buy8031.00116.23116.060.00
16062006.08.24 12:59close8031.00116.36116.060.0011.173383.72
16072006.08.24 13:14buy8041.00116.27116.100.00
16082006.08.24 14:02close8041.00116.33116.100.005.163388.88
16092006.08.24 14:02sell8051.00116.35116.520.00
16102006.08.24 14:10close8051.00116.29116.520.005.163394.04
16112006.08.24 15:59sell8061.00116.40116.570.00
16122006.08.24 16:02s/l8061.00116.57116.570.00-14.583379.46
16132006.08.24 19:23sell8071.00116.56116.730.00
16142006.08.24 22:10close8071.00116.49116.730.006.013385.47
16152006.08.24 23:03sell8081.00116.55116.720.00
16162006.08.24 23:09close8081.00116.47116.720.006.873392.34
16172006.08.24 23:18sell8091.00116.68116.850.00
16182006.08.24 23:21close8091.00116.62116.850.005.143397.48
16192006.08.24 23:22sell8101.00116.61116.780.00
16202006.08.24 23:25close8101.00116.55116.780.005.153402.63
16212006.08.24 23:25sell8111.00116.53116.700.00
16222006.08.24 23:47close8111.00116.47116.700.005.153407.78
16232006.08.24 23:50sell8121.00116.54116.710.00
16242006.08.25 00:05s/l8121.00116.71116.710.00-16.023391.76
16252006.08.25 00:17sell8131.00116.75116.920.00
16262006.08.25 00:42close8131.00116.67116.920.006.863398.62
16272006.08.25 00:51sell8141.00116.73116.900.00
16282006.08.25 01:00close8141.00116.66116.900.006.003404.62
16292006.08.25 01:02buy8151.00116.57116.400.00
16302006.08.25 01:57close8151.00116.65116.400.006.863411.48
16312006.08.25 01:59buy8161.00116.59116.420.00
16322006.08.25 03:13close8161.00116.69116.420.008.573420.05
16332006.08.25 03:14sell8171.00116.68116.850.00
16342006.08.25 03:38close8171.00116.60116.850.006.863426.91
16352006.08.25 03:45sell8181.00116.65116.820.00
16362006.08.25 05:11s/l8181.00116.82116.820.00-14.553412.36
16372006.08.25 06:08sell8191.00116.99117.160.00
16382006.08.25 06:50s/l8191.00117.16117.160.00-14.503397.86
16392006.08.25 06:50sell8201.00117.16117.330.00
16402006.08.25 12:51s/l8201.00117.33117.330.00-14.493383.37
16412006.08.25 12:51sell8211.00117.33117.500.00
16422006.08.25 13:02close8211.00117.24117.500.007.683391.05
16432006.08.25 14:48sell8221.00117.32117.490.00
16442006.08.25 15:03close8221.00117.12117.490.0017.083408.13
16452006.08.25 15:06buy8231.00117.10116.930.00
16462006.08.25 15:47close8231.00117.22116.930.0010.243418.37
16472006.08.25 19:19buy8241.00117.25117.080.00
16482006.08.25 19:51close8241.00117.31117.080.005.113423.48
16492006.08.28 00:04buy8251.00117.22117.050.00
16502006.08.28 03:02s/l8251.00117.05117.050.00-14.533408.95
16512006.08.28 03:02buy8261.00117.04116.870.00
16522006.08.28 03:35close8261.00117.10116.870.005.123414.07
16532006.08.28 04:42sell8271.00117.19117.360.00
16542006.08.28 05:00close8271.00117.12117.360.005.983420.05
16552006.08.28 08:04buy8281.00116.97116.800.00
16562006.08.28 08:30close8281.00117.07116.800.008.543428.59
16572006.08.28 08:59buy8291.00116.97116.800.00
16582006.08.28 11:29close8291.00117.05116.800.006.833435.42
16592006.08.28 11:31sell8301.00117.06117.230.00
16602006.08.28 15:28s/l8301.00117.23117.230.00-14.503420.92
16612006.08.28 20:14sell8311.00117.21117.380.00
16622006.08.29 00:00close8311.00117.13117.380.005.373426.29
16632006.08.29 00:00buy8321.00117.10116.930.00
16642006.08.29 00:05s/l8321.00116.93116.930.00-14.543411.75
16652006.08.29 00:05buy8331.00116.94116.770.00
16662006.08.29 00:07close8331.00117.03116.770.007.693419.44
16672006.08.29 00:32buy8341.00117.13116.960.00
16682006.08.29 00:59s/l8341.00116.96116.960.00-14.533404.91
16692006.08.29 00:59buy8351.00116.97116.800.00
16702006.08.29 01:08close8351.00117.02116.800.004.273409.18
16712006.08.29 01:59buy8361.00116.90116.730.00
16722006.08.29 04:01s/l8361.00116.73116.730.00-14.573394.61
16732006.08.29 06:01sell8371.00116.95117.120.00
16742006.08.29 06:32close8371.00116.88117.120.005.993400.60
16752006.08.29 06:35sell8381.00116.89117.060.00
16762006.08.29 06:56close8381.00116.81117.060.006.853407.45
16772006.08.29 07:31buy8391.00116.73116.560.00
16782006.08.29 07:37close8391.00116.79116.560.005.143412.59
16792006.08.29 07:51buy8401.00116.73116.560.00
16802006.08.29 08:07close8401.00116.84116.560.009.413422.00
16812006.08.29 08:08sell8411.00116.83117.000.00
16822006.08.29 08:24close8411.00116.75117.000.006.853428.85
16832006.08.29 08:27sell8421.00116.75116.920.00
16842006.08.29 08:32close8421.00116.67116.920.006.863435.71
16852006.08.29 08:33sell8431.00116.66116.830.00
16862006.08.29 08:49s/l8431.00116.83116.830.00-14.553421.16
16872006.08.29 08:49sell8441.00116.82116.990.00
16882006.08.29 08:50close8441.00116.69116.990.0011.143432.30
16892006.08.29 08:50sell8451.00116.68116.850.00
16902006.08.29 08:55close8451.00116.60116.850.006.863439.16
16912006.08.29 08:57sell8461.00116.66116.830.00
16922006.08.29 08:59s/l8461.00116.83116.830.00-14.553424.61
16932006.08.29 08:59sell8471.00116.83117.000.00
16942006.08.29 09:54close8471.00116.72117.000.009.423434.03
16952006.08.29 12:53buy8481.00116.59116.420.00
16962006.08.29 13:00close8481.00116.67116.420.006.863440.89
16972006.08.29 13:01sell8491.00116.78116.950.00
16982006.08.29 13:47close8491.00116.70116.950.006.863447.75
16992006.08.29 14:01sell8501.00116.84117.010.00
17002006.08.29 14:22close8501.00116.77117.010.005.993453.74
17012006.08.29 14:31sell8511.00116.86117.030.00
17022006.08.29 14:42close8511.00116.77117.030.007.713461.45
17032006.08.29 14:50sell8521.00116.83117.000.00
17042006.08.29 14:50close8521.00116.79117.000.003.423464.87
17052006.08.29 14:59sell8531.00116.90117.070.00
17062006.08.29 18:16close8531.00116.84117.070.005.143470.01
17072006.08.29 19:02sell8541.00116.67116.840.00
17082006.08.29 19:41close8541.00116.58116.840.007.723477.73
17092006.08.29 19:58sell8551.00116.64116.810.00
17102006.08.30 00:03s/l8551.00116.81116.810.00-16.003461.73
17112006.08.30 01:07sell8561.00116.79116.960.00
17122006.08.30 01:38close8561.00116.71116.960.006.853468.58
17132006.08.30 01:50sell8571.00116.79116.960.00
17142006.08.30 01:52close8571.00116.70116.960.007.713476.29
17152006.08.30 05:03sell8581.00116.94117.110.00
17162006.08.30 05:28close8581.00116.89117.110.004.283480.57
17172006.08.30 06:32buy8591.00116.81116.640.00
17182006.08.30 06:44close8591.00116.90116.640.007.703488.27
17192006.08.30 06:46buy8601.00116.80116.630.00
17202006.08.30 07:00close8601.00116.86116.630.005.133493.40
17212006.08.30 07:01sell8611.00117.00117.170.00
17222006.08.30 07:26close8611.00116.93117.170.005.993499.39
17232006.08.30 07:27sell8621.00116.92117.090.00
17242006.08.30 07:30close8621.00116.86117.090.005.133504.52
17252006.08.30 07:31sell8631.00116.95117.120.00
17262006.08.30 07:36close8631.00116.89117.120.005.133509.65
17272006.08.30 07:36sell8641.00116.88117.050.00
17282006.08.30 07:42s/l8641.00117.05117.050.00-14.523495.13
17292006.08.30 07:42sell8651.00117.09117.260.00
17302006.08.30 07:44close8651.00116.83117.260.0022.253517.38
17312006.08.30 07:46sell8661.00116.88117.050.00
17322006.08.30 09:12s/l8661.00117.05117.050.00-14.523502.86
17332006.08.30 11:02sell8671.00117.14117.310.00
17342006.08.30 11:39close8671.00117.05117.310.007.693510.55
17352006.08.30 11:55sell8681.00117.14117.310.00
17362006.08.30 12:00close8681.00117.07117.310.005.983516.53
17372006.08.30 12:12sell8691.00117.15117.320.00
17382006.08.30 12:15close8691.00117.08117.320.005.983522.51
17392006.08.30 12:27buy8701.00117.01116.840.00
17402006.08.30 12:36close8701.00117.07116.840.005.133527.64
17412006.08.30 12:41buy8711.00116.99116.820.00
17422006.08.30 12:51close8711.00117.05116.820.005.133532.77
17432006.08.30 12:52buy8721.00117.01116.840.00
17442006.08.30 12:54close8721.00117.07116.840.005.133537.90
17452006.08.30 13:17buy8731.00116.99116.820.00
17462006.08.30 13:35close8731.00117.04116.820.004.273542.17
17472006.08.30 13:37buy8741.00116.91116.740.00
17482006.08.30 13:45close8741.00116.96116.740.004.273546.44
17492006.08.30 13:46buy8751.00116.97116.800.00
17502006.08.30 14:00close8751.00117.02116.800.004.273550.71
17512006.08.30 14:03sell8761.00117.10117.270.00
17522006.08.30 14:18close8761.00117.03117.270.005.983556.69
17532006.08.30 14:20sell8771.00117.10117.270.00
17542006.08.30 14:22close8771.00117.00117.270.008.553565.24
17552006.08.30 16:02sell8781.00117.27117.440.00
17562006.08.30 16:16close8781.00117.16117.440.009.393574.63
17572006.08.30 16:18sell8791.00117.19117.360.00
17582006.08.30 16:33close8791.00117.10117.360.007.693582.32
17592006.08.30 16:45sell8801.00117.17117.340.00
17602006.08.30 19:15close8801.00117.08117.340.007.693590.01
17612006.08.30 21:08buy8811.00117.12116.950.00
17622006.08.30 23:52close8811.00117.22116.950.008.533598.54
17632006.08.30 23:52sell8821.00117.18117.350.00
17642006.08.31 03:35s/l8821.00117.35117.350.00-18.873579.67
17652006.08.31 03:35sell8831.00117.34117.510.00
17662006.08.31 06:16close8831.00117.27117.510.005.973585.64
17672006.08.31 08:56sell8841.00117.31117.480.00
17682006.08.31 09:00close8841.00117.23117.480.006.823592.46
17692006.08.31 10:38sell8851.00117.19117.360.00
17702006.08.31 11:09close8851.00117.12117.360.005.983598.44
17712006.08.31 13:33sell8861.00117.12117.290.00
17722006.08.31 14:24s/l8861.00117.29117.290.00-14.503583.94
17732006.08.31 15:31sell8871.00117.36117.530.00
17742006.09.01 01:02close8871.00117.24117.530.008.783592.72
17752006.09.01 03:31sell8881.00117.24117.410.00
17762006.09.01 07:42s/l8881.00117.41117.410.00-14.483578.24
17772006.09.01 07:43sell8891.00117.35117.520.00
17782006.09.01 11:01close8891.00117.27117.520.006.823585.06
17792006.09.01 12:00buy8901.00117.27117.100.00
17802006.09.01 12:00close8901.00117.33117.100.005.113590.17
17812006.09.01 12:03buy8911.00117.27117.100.00
17822006.09.01 12:04close8911.00117.34117.100.005.973596.14
17832006.09.01 12:04buy8921.00117.27117.100.00
17842006.09.01 12:05close8921.00117.35117.100.006.823602.96
17852006.09.01 12:07buy8931.00117.27117.100.00
17862006.09.01 12:17close8931.00117.44117.100.0014.483617.44
17872006.09.01 12:20sell8941.00117.46117.630.00
17882006.09.01 12:22close8941.00117.37117.630.007.673625.11
17892006.09.01 12:27buy8951.00117.27117.100.00
17902006.09.01 12:31close8951.00117.33117.100.005.113630.22
17912006.09.01 12:35sell8961.00117.46117.630.00
17922006.09.01 12:45close8961.00117.37117.630.007.673637.89
17932006.09.01 12:59buy8971.00117.19117.020.00
17942006.09.01 13:02close8971.00117.30117.020.009.383647.27
17952006.09.01 13:03sell8981.00117.22117.390.00
17962006.09.01 13:17s/l8981.00117.39117.390.00-14.473632.80
17972006.09.01 13:17sell8991.00117.43117.600.00
17982006.09.01 13:21close8991.00117.33117.600.008.523641.32
17992006.09.01 13:21sell9001.00117.33117.500.00
18002006.09.01 13:23close9001.00117.23117.500.008.533649.85
18012006.09.01 13:24sell9011.00117.22117.390.00
18022006.09.01 13:27close9011.00117.16117.390.005.123654.97
18032006.09.01 13:30sell9021.00117.35117.520.00
18042006.09.01 13:30close9021.00117.25117.520.008.533663.50
18052006.09.01 13:31sell9031.00117.34117.510.00
18062006.09.01 13:45close9031.00117.25117.510.007.683671.18
18072006.09.01 13:48sell9041.00117.32117.490.00
18082006.09.01 14:01close9041.00117.20117.490.0010.243681.42
18092006.09.01 14:02buy9051.00117.24117.070.00
18102006.09.01 14:15close9051.00117.38117.070.0011.933693.35
18112006.09.01 14:15sell9061.00117.43117.600.00
18122006.09.01 14:20close9061.00117.31117.600.0010.233703.58
18132006.09.01 14:23buy9071.00117.24117.070.00
18142006.09.01 14:28close9071.00117.33117.070.007.673711.25
18152006.09.01 14:29buy9081.00117.24117.070.00
18162006.09.01 14:30close9081.00117.34117.070.008.523719.77
18172006.09.01 14:32sell9091.00117.42117.590.00
18182006.09.01 14:43close9091.00117.33117.590.007.673727.44
18192006.09.04 05:02sell9101.00116.52116.690.00
18202006.09.04 05:57close9101.00116.45116.690.006.013733.45
18212006.09.04 11:57buy9111.00116.02115.850.00
18222006.09.04 12:02close9111.00116.08115.850.005.173738.62
18232006.09.04 15:17sell9121.00116.05116.220.00
18242006.09.04 15:53close9121.00115.97116.220.006.903745.52
18252006.09.04 15:59sell9131.00116.05116.220.00
18262006.09.04 22:04s/l9131.00116.22116.220.00-14.633730.89
18272006.09.05 00:28buy9141.00116.01115.840.00
18282006.09.05 00:42s/l9141.00115.84115.840.00-14.673716.22
18292006.09.05 00:42buy9151.00115.84115.670.00
18302006.09.05 02:02close9151.00115.95115.670.009.493725.71
18312006.09.05 02:30sell9161.00115.88116.050.00
18322006.09.05 03:13s/l9161.00116.05116.050.00-14.653711.06
18332006.09.05 04:34buy9171.00115.86115.690.00
18342006.09.05 05:02close9171.00116.02115.690.0013.793724.85
18352006.09.05 05:04sell9181.00116.03116.200.00
18362006.09.05 05:29close9181.00115.95116.200.006.903731.75
18372006.09.05 05:59sell9191.00115.95116.120.00
18382006.09.05 06:32close9191.00115.86116.120.007.773739.52
18392006.09.05 07:25buy9201.00115.73115.560.00
18402006.09.05 09:02close9201.00115.82115.560.007.773747.29
18412006.09.05 09:06sell9211.00115.82115.990.00
18422006.09.05 09:28close9211.00115.73115.990.007.783755.07
18432006.09.05 09:59sell9221.00115.78115.950.00
18442006.09.05 11:03s/l9221.00115.95115.950.00-14.663740.41
18452006.09.05 12:21buy9231.00115.84115.670.00
18462006.09.05 13:02close9231.00115.98115.670.0012.073752.48
18472006.09.05 13:08sell9241.00115.96116.130.00
18482006.09.05 13:23close9241.00115.85116.130.009.503761.98
18492006.09.05 13:59sell9251.00115.92116.090.00
18502006.09.05 14:02s/l9251.00116.09116.090.00-14.623747.36
18512006.09.05 14:53buy9261.00115.83115.660.00
18522006.09.05 14:59close9261.00116.10115.660.0023.263770.62
18532006.09.05 17:05sell9271.00116.08116.250.00
18542006.09.05 17:17close9271.00115.99116.250.007.763778.38
18552006.09.05 17:59sell9281.00116.03116.200.00
18562006.09.05 19:37close9281.00115.93116.200.008.633787.01
18572006.09.05 20:02sell9291.00116.08116.250.00
18582006.09.05 23:42close9291.00115.99116.250.007.763794.77
18592006.09.05 23:43buy9301.00116.01115.840.00
18602006.09.06 00:02close9301.00116.27115.840.0023.663818.43
18612006.09.06 01:03sell9311.00116.34116.510.00
18622006.09.06 01:16close9311.00116.25116.510.007.743826.17
18632006.09.06 01:27sell9321.00116.29116.460.00
18642006.09.06 01:39close9321.00116.19116.460.008.613834.78
18652006.09.06 01:56sell9331.00116.30116.470.00
18662006.09.06 04:03s/l9331.00116.47116.470.00-14.593820.19
18672006.09.06 04:03sell9341.00116.46116.630.00
18682006.09.06 04:26close9341.00116.38116.630.006.873827.06
18692006.09.06 06:24buy9351.00116.25116.080.00
18702006.09.06 06:41close9351.00116.32116.080.006.023833.08
18712006.09.06 07:02sell9361.00116.35116.520.00
18722006.09.06 07:22close9361.00116.26116.520.007.743840.82
18732006.09.06 07:48sell9371.00116.34116.510.00
18742006.09.06 11:01s/l9371.00116.51116.510.00-14.583826.24
18752006.09.06 11:01sell9381.00116.54116.710.00
18762006.09.06 11:24close9381.00116.44116.710.008.593834.83
18772006.09.06 11:30sell9391.00116.52116.690.00
18782006.09.06 11:50s/l9391.00116.69116.690.00-14.573820.26
18792006.09.06 11:50sell9401.00116.67116.840.00
18802006.09.06 12:14close9401.00116.55116.840.0010.303830.56
18812006.09.06 12:16buy9411.00116.54116.370.00
18822006.09.06 12:32close9411.00116.63116.370.007.723838.28
18832006.09.06 12:51sell9421.00116.72116.890.00
18842006.09.06 12:59close9421.00116.55116.890.0014.593852.87
18852006.09.06 13:56sell9431.00116.64116.810.00
18862006.09.06 16:04s/l9431.00116.81116.810.00-14.553838.32
18872006.09.06 17:03buy9441.00116.80116.630.00
18882006.09.06 18:02s/l9441.00116.63116.630.00-14.573823.75
18892006.09.07 00:44sell9451.00116.71116.880.00
18902006.09.07 07:33s/l9451.00116.88116.880.00-14.543809.21
18912006.09.07 07:39sell9461.00116.93117.100.00
18922006.09.07 08:00close9461.00116.79117.100.0011.993821.20
18932006.09.07 08:00buy9471.00116.86116.690.00
18942006.09.07 08:00s/l9471.00116.69116.690.00-14.573806.63
18952006.09.07 08:00buy9481.00116.71116.540.00
18962006.09.07 08:01s/l9481.00116.54116.540.00-14.603792.03
18972006.09.07 08:01buy9491.00116.41116.240.00
18982006.09.07 08:06close9491.00116.57116.240.0013.733805.76
18992006.09.07 08:06buy9501.00116.58116.410.00
19002006.09.07 08:21close9501.00116.70116.410.0010.283816.04
19012006.09.07 08:21buy9511.00116.71116.540.00
19022006.09.07 08:32close9511.00116.83116.540.0010.273826.31
19032006.09.07 08:32buy9521.00116.84116.670.00
19042006.09.07 08:38close9521.00116.96116.670.0010.263836.57
19052006.09.07 08:46buy9531.00116.87116.700.00
19062006.09.07 08:51close9531.00116.98116.700.009.403845.97
19072006.09.07 08:59buy9541.00116.55116.380.00
19082006.09.07 09:00s/l9541.00116.38116.380.00-14.613831.36
19092006.09.07 11:29sell9551.00116.18116.350.00
19102006.09.07 11:57close9551.00116.09116.350.007.753839.11
19112006.09.07 12:33sell9561.00116.40116.570.00
19122006.09.07 12:56close9561.00116.28116.570.0010.323849.43
19132006.09.07 14:25sell9571.00116.47116.640.00
19142006.09.07 14:54close9571.00116.36116.640.009.453858.88
19152006.09.07 15:02buy9581.00116.34116.170.00
19162006.09.07 15:16close9581.00116.47116.170.0011.163870.04
19172006.09.07 15:59buy9591.00116.34116.170.00
19182006.09.07 16:19close9591.00116.41116.170.006.013876.05
19192006.09.07 17:02buy9601.00116.38116.210.00
19202006.09.07 17:27close9601.00116.47116.210.007.733883.78
19212006.09.07 17:59buy9611.00116.39116.220.00
19222006.09.07 22:41close9611.00116.47116.220.006.873890.65
19232006.09.07 23:43buy9621.00116.34116.170.00
19242006.09.08 00:13close9621.00116.43116.170.009.033899.68
19252006.09.08 02:02buy9631.00116.33116.160.00
19262006.09.08 04:38s/l9631.00116.16116.160.00-14.633885.05
19272006.09.08 07:03sell9641.00116.28116.450.00
19282006.09.08 07:10s/l9641.00116.45116.450.00-14.603870.45
19292006.09.08 07:10sell9651.00116.45116.620.00
19302006.09.08 07:13close9651.00116.36116.620.007.733878.18
19312006.09.08 07:14sell9661.00116.35116.520.00
19322006.09.08 07:31close9661.00116.26116.520.007.743885.92
19332006.09.08 07:32sell9671.00116.28116.450.00
19342006.09.08 07:32close9671.00116.19116.450.007.753893.67
19352006.09.08 07:38sell9681.00116.28116.450.00
19362006.09.08 07:57close9681.00116.19116.450.007.753901.42
19372006.09.08 09:27sell9691.00116.42116.590.00
19382006.09.08 09:31close9691.00116.28116.590.0012.043913.46
19392006.09.08 10:04sell9701.00116.49116.660.00
19402006.09.08 11:29close9701.00116.33116.660.0013.753927.21
19412006.09.08 12:02sell9711.00116.61116.780.00
19422006.09.08 12:05s/l9711.00116.78116.780.00-14.563912.65
19432006.09.08 12:05sell9721.00116.76116.930.00
19442006.09.08 12:12close9721.00116.60116.930.0013.723926.37
19452006.09.08 12:13sell9731.00116.59116.760.00
19462006.09.08 12:23s/l9731.00116.76116.760.00-14.553911.82
19472006.09.08 12:23sell9741.00116.80116.970.00
19482006.09.08 12:25close9741.00116.58116.970.0018.873930.69
19492006.09.08 12:25sell9751.00116.55116.720.00
19502006.09.08 12:26close9751.00116.39116.720.0013.753944.44
19512006.09.08 12:32sell9761.00116.50116.670.00
19522006.09.08 12:51close9761.00116.38116.670.0010.313954.75
19532006.09.08 12:57sell9771.00116.51116.680.00
19542006.09.08 12:59s/l9771.00116.68116.680.00-14.563940.19
19552006.09.08 12:59sell9781.00116.74116.910.00
19562006.09.08 15:01s/l9781.00116.91116.910.00-14.543925.65
19572006.09.10 22:09sell9791.00117.02117.190.00
19582006.09.10 23:02close9791.00116.89117.190.0011.123936.77
19592006.09.10 23:14buy9801.00116.86116.690.00
19602006.09.10 23:53close9801.00116.95116.690.007.703944.47
19612006.09.11 00:12buy9811.00116.68116.510.00
19622006.09.11 00:47close9811.00116.76116.510.006.853951.32
19632006.09.11 08:03buy9821.00117.07116.900.00
19642006.09.11 08:37close9821.00117.17116.900.008.533959.85
19652006.09.11 10:46sell9831.00117.34117.510.00
19662006.09.11 12:25close9831.00117.27117.510.005.973965.82
19672006.09.11 12:27buy9841.00117.28117.110.00
19682006.09.11 12:51close9841.00117.38117.110.008.523974.34
19692006.09.11 15:20buy9851.00117.59117.420.00
19702006.09.11 15:50close9851.00117.74117.420.0012.743987.08
19712006.09.11 15:59buy9861.00117.59117.420.00
19722006.09.11 20:51close9861.00117.66117.420.005.953993.03
19732006.09.11 22:03buy9871.00117.59117.420.00
19742006.09.12 02:00close9871.00117.66117.420.007.254000.28
19752006.09.12 02:06buy9881.00117.61117.440.00
19762006.09.12 02:45close9881.00117.68117.440.005.954006.23
19772006.09.12 05:40sell9891.00117.67117.840.00
19782006.09.12 06:00close9891.00117.61117.840.005.104011.33
19792006.09.12 07:01buy9901.00117.42117.250.00
19802006.09.12 07:17close9901.00117.53117.250.009.364020.69
19812006.09.12 07:24buy9911.00117.52117.350.00
19822006.09.12 07:37close9911.00117.66117.350.0011.904032.59
19832006.09.12 08:02buy9921.00117.52117.350.00
19842006.09.12 08:17close9921.00117.58117.350.005.104037.69
19852006.09.12 13:20sell9931.00117.62117.790.00
19862006.09.12 14:28s/l9931.00117.79117.790.00-14.434023.26
19872006.09.12 14:28sell9941.00117.81117.980.00
19882006.09.12 16:57s/l9941.00117.98117.980.00-14.414008.85
19892006.09.12 21:10buy9951.00117.87117.700.00
19902006.09.12 21:57close9951.00117.96117.700.007.634016.48
19912006.09.12 21:59buy9961.00117.90117.730.00
19922006.09.12 23:06s/l9961.00117.73117.730.00-14.444002.04
19932006.09.12 23:06buy9971.00117.74117.570.00
19942006.09.12 23:17close9971.00117.81117.570.005.944007.98
19952006.09.13 01:10sell9981.00117.85118.020.00
19962006.09.13 05:43s/l9981.00118.02118.020.00-14.403993.58
19972006.09.13 06:00buy9991.00117.84117.670.00
19982006.09.13 06:41close9991.00117.91117.670.005.943999.52
19992006.09.13 06:59buy10001.00117.75117.580.00
20002006.09.13 07:01s/l10001.00117.58117.580.00-14.463985.06
20012006.09.13 07:08buy10011.00117.63117.460.00
20022006.09.13 07:37close10011.00117.71117.460.006.803991.86
20032006.09.13 13:32sell10021.00117.66117.830.00
20042006.09.13 13:54close10021.00117.54117.830.0010.214002.07
20052006.09.13 13:59sell10031.00117.76117.930.00
20062006.09.13 14:02close10031.00117.66117.930.008.504010.57
20072006.09.13 14:02buy10041.00117.67117.500.00
20082006.09.13 14:31close10041.00117.75117.500.006.794017.36
20092006.09.13 14:53buy10051.00117.69117.520.00
20102006.09.13 15:01s/l10051.00117.52117.520.00-14.474002.89
20112006.09.13 21:05buy10061.00117.56117.390.00
20122006.09.13 21:24close10061.00117.65117.390.007.654010.54
20132006.09.13 21:42buy10071.00117.58117.410.00
20142006.09.13 22:53s/l10071.00117.41117.410.00-14.483996.06
20152006.09.14 00:18sell10081.00117.55117.720.00
20162006.09.14 00:49close10081.00117.44117.720.009.374005.43
20172006.09.14 01:02buy10091.00117.43117.260.00
20182006.09.14 01:22close10091.00117.53117.260.008.514013.94
20192006.09.14 01:37buy10101.00117.44117.270.00
20202006.09.14 04:20close10101.00117.55117.270.009.364023.30
20212006.09.14 06:16sell10111.00117.64117.810.00
20222006.09.14 11:00close10111.00117.54117.810.008.514031.81
20232006.09.14 12:05sell10121.00117.64117.810.00
20242006.09.14 12:24close10121.00117.54117.810.008.514040.32
20252006.09.14 14:23buy10131.00117.50117.330.00
20262006.09.14 15:31s/l10131.00117.33117.330.00-14.494025.83
20272006.09.14 15:59sell10141.00117.48117.650.00
20282006.09.14 23:01s/l10141.00117.65117.650.00-14.454011.38
20292006.09.15 01:18buy10151.00117.64117.470.00
20302006.09.15 04:11s/l10151.00117.47117.470.00-14.473996.91
20312006.09.15 04:12buy10161.00117.54117.370.00
20322006.09.15 04:20close10161.00117.62117.370.006.804003.71
20332006.09.15 04:28buy10171.00117.42117.250.00
20342006.09.15 04:32close10171.00117.50117.250.006.814010.52
20352006.09.15 04:32buy10181.00117.53117.360.00
20362006.09.15 06:09close10181.00117.61117.360.006.804017.32
20372006.09.15 09:02sell10191.00117.53117.700.00
20382006.09.15 09:18close10191.00117.46117.700.005.964023.28
20392006.09.15 09:26sell10201.00117.53117.700.00
20402006.09.15 09:36close10201.00117.44117.700.007.664030.94
20412006.09.15 09:43sell10211.00117.52117.690.00
20422006.09.15 11:03s/l10211.00117.69117.690.00-14.444016.50
20432006.09.15 11:03sell10221.00117.69117.860.00
20442006.09.15 11:06close10221.00117.61117.860.006.804023.30
20452006.09.15 11:11sell10231.00117.64117.810.00
20462006.09.15 12:03close10231.00117.54117.810.008.514031.81
20472006.09.15 12:04buy10241.00117.49117.320.00
20482006.09.15 12:09close10241.00117.59117.320.008.504040.31
20492006.09.15 12:10buy10251.00117.53117.360.00
20502006.09.15 12:10close10251.00117.67117.360.0011.904052.21
20512006.09.15 12:14buy10261.00117.49117.320.00
20522006.09.15 12:22close10261.00117.59117.320.008.504060.71
20532006.09.15 12:24buy10271.00117.53117.360.00
20542006.09.15 12:25close10271.00117.68117.360.0012.754073.46
20552006.09.15 12:28buy10281.00117.50117.330.00
20562006.09.15 12:31close10281.00117.58117.330.006.804080.26
20572006.09.15 12:32buy10291.00117.53117.360.00
20582006.09.15 12:43close10291.00117.64117.360.009.354089.61
20592006.09.15 12:51buy10301.00117.49117.320.00
20602006.09.15 12:52close10301.00117.57117.320.006.804096.41
20612006.09.15 12:54buy10311.00117.52117.350.00
20622006.09.15 12:54close10311.00117.64117.350.0010.204106.61
20632006.09.15 12:55buy10321.00117.52117.350.00
20642006.09.15 13:02close10321.00117.66117.350.0011.904118.51
20652006.09.15 13:09sell10331.00117.68117.850.00
20662006.09.15 13:11close10331.00117.49117.850.0016.174134.68
20672006.09.15 13:21sell10341.00117.64117.810.00
20682006.09.15 13:22close10341.00117.49117.810.0012.774147.45
20692006.09.15 13:23sell10351.00117.71117.880.00
20702006.09.15 13:27close10351.00117.52117.880.0016.174163.62
20712006.09.15 13:30sell10361.00117.65117.820.00
20722006.09.15 13:32close10361.00117.42117.820.0019.594183.21
20732006.09.15 13:42sell10371.00117.67117.840.00
20742006.09.15 13:48close10371.00117.48117.840.0016.174199.38
20752006.09.15 13:52sell10381.00117.64117.810.00
20762006.09.15 13:53close10381.00117.46117.810.0015.324214.70
20772006.09.15 13:57sell10391.00117.64117.810.00
20782006.09.15 14:01close10391.00117.36117.810.0023.864238.56
20792006.09.15 14:01buy10401.00117.37117.200.00
20802006.09.15 14:06close10401.00117.46117.200.007.664246.22
20812006.09.15 14:06buy10411.00117.50117.330.00
20822006.09.15 14:07close10411.00117.60117.330.008.504254.72
20832006.09.15 14:10buy10421.00117.36117.190.00
20842006.09.15 14:12close10421.00117.46117.190.008.514263.23
20852006.09.15 14:13buy10431.00117.50117.330.00
20862006.09.15 14:13s/l10431.00117.33117.330.00-14.494248.74
20872006.09.15 14:13buy10441.00117.32117.150.00
20882006.09.15 14:16close10441.00117.39117.150.005.964254.70
20892006.09.15 14:19buy10451.00117.47117.300.00
20902006.09.15 14:20close10451.00117.54117.300.005.964260.66
20912006.09.15 14:21buy10461.00117.50117.330.00
20922006.09.15 14:22close10461.00117.63117.330.0011.054271.71
20932006.09.15 14:25buy10471.00117.52117.350.00
20942006.09.15 14:25close10471.00117.64117.350.0010.204281.91
20952006.09.15 14:26buy10481.00117.34117.170.00
20962006.09.15 14:27close10481.00117.48117.170.0011.924293.83
20972006.09.15 14:27buy10491.00117.49117.320.00
20982006.09.15 14:29close10491.00117.59117.320.008.504302.33
20992006.09.15 14:30buy10501.00117.28117.110.00
21002006.09.15 14:32close10501.00117.36117.110.006.824309.15
21012006.09.15 14:32buy10511.00117.38117.210.00
21022006.09.15 14:37close10511.00117.49117.210.009.364318.51
21032006.09.15 14:37buy10521.00117.52117.350.00
21042006.09.15 14:41close10521.00117.59117.350.005.954324.46
21052006.09.15 14:47buy10531.00117.35117.180.00
21062006.09.15 14:50close10531.00117.49117.180.0011.924336.38
21072006.09.15 14:50buy10541.00117.48117.310.00
21082006.09.15 14:51close10541.00117.55117.310.005.954342.33
21092006.09.15 14:52buy10551.00117.33117.160.00
21102006.09.15 14:55close10551.00117.46117.160.0011.074353.40
21112006.09.15 14:55buy10561.00117.48117.310.00
21122006.09.15 14:56close10561.00117.55117.310.005.954359.35
21132006.09.15 15:03sell10571.00117.65117.820.00
21142006.09.15 16:02s/l10571.00117.82117.820.00-14.434344.92
21152006.09.15 17:11buy10581.00117.90117.730.00
21162006.09.15 17:12close10581.00117.98117.730.006.784351.70
21172006.09.15 17:20sell10591.00118.10118.270.00
21182006.09.15 17:21close10591.00118.00118.270.008.474360.17
21192006.09.15 17:26buy10601.00117.90117.730.00
21202006.09.15 17:32close10601.00117.98117.730.006.784366.95
21212006.09.15 17:36sell10611.00118.10118.270.00
21222006.09.15 17:37close10611.00118.02118.270.006.784373.73
21232006.09.15 17:38sell10621.00118.08118.250.00
21242006.09.15 17:42close10621.00117.99118.250.007.634381.36
21252006.09.15 17:48sell10631.00118.08118.250.00
21262006.09.15 17:48close10631.00117.92118.250.0013.574394.93
21272006.09.15 17:57sell10641.00118.11118.280.00
21282006.09.15 17:59close10641.00117.95118.280.0013.574408.50
21292006.09.15 19:01buy10651.00117.63117.460.00
21302006.09.15 19:56close10651.00117.72117.460.007.654416.15
21312006.09.15 19:59buy10661.00117.58117.410.00
21322006.09.17 22:16close10661.00117.72117.410.0011.894428.04
21332006.09.17 22:17sell10671.00117.73117.900.00
21342006.09.17 22:18close10671.00117.55117.900.0015.314443.35
21352006.09.17 22:20sell10681.00117.60117.770.00
21362006.09.17 22:22close10681.00117.45117.770.0012.774456.12
21372006.09.17 22:28sell10691.00117.56117.730.00
21382006.09.17 22:34s/l10691.00117.73117.730.00-14.444441.68
21392006.09.17 22:34sell10701.00117.72117.890.00
21402006.09.17 22:38close10701.00117.60117.890.0010.204451.88
21412006.09.17 22:38sell10711.00117.67117.840.00
21422006.09.17 22:40close10711.00117.51117.840.0013.624465.50
21432006.09.17 22:42sell10721.00117.61117.780.00
21442006.09.17 22:45close10721.00117.49117.780.0010.214475.71
21452006.09.17 22:47sell10731.00117.58117.750.00
21462006.09.17 22:53s/l10731.00117.75117.750.00-14.444461.27
21472006.09.17 22:53sell10741.00117.73117.900.00
21482006.09.17 22:56s/l10741.00117.90117.900.00-14.414446.86
21492006.09.17 22:56sell10751.00117.97118.140.00
21502006.09.17 22:56close10751.00117.82118.140.0012.734459.59
21512006.09.17 22:56sell10761.00117.93118.100.00
21522006.09.17 22:57close10761.00117.69118.100.0020.394479.98
21532006.09.17 22:57sell10771.00117.67117.840.00
21542006.09.17 23:11s/l10771.00117.84117.840.00-14.424465.56
21552006.09.17 23:11sell10781.00117.86118.030.00
21562006.09.17 23:20close10781.00117.77118.030.007.644473.20
21572006.09.17 23:31sell10791.00117.86118.030.00
21582006.09.17 23:39close10791.00117.75118.030.009.344482.54
21592006.09.17 23:41sell10801.00117.86118.030.00
21602006.09.17 23:43close10801.00117.73118.030.0011.044493.58
21612006.09.17 23:47sell10811.00117.88118.050.00
21622006.09.17 23:52s/l10811.00118.05118.050.00-14.404479.18
21632006.09.17 23:52sell10821.00118.04118.210.00
21642006.09.17 23:56close10821.00117.90118.210.0011.874491.05
21652006.09.17 23:56sell10831.00117.86118.030.00
21662006.09.17 23:59s/l10831.00118.03118.030.00-14.404476.65
21672006.09.17 23:59sell10841.00118.05118.220.00
21682006.09.18 00:01close10841.00117.92118.220.009.564486.21
21692006.09.18 00:02buy10851.00117.84117.670.00
21702006.09.18 00:51close10851.00117.96117.670.0010.174496.38
21712006.09.18 00:55buy10861.00117.90117.730.00
21722006.09.18 00:57close10861.00118.04117.730.0011.864508.24
21732006.09.18 05:07sell10871.00117.93118.100.00
21742006.09.18 05:12close10871.00117.84118.100.007.644515.88
21752006.09.18 05:25sell10881.00117.93118.100.00
21762006.09.18 05:31close10881.00117.85118.100.006.794522.67
21772006.09.18 05:45sell10891.00117.94118.110.00
21782006.09.18 07:02close10891.00117.86118.110.006.794529.46
21792006.09.18 08:41sell10901.00117.96118.130.00
21802006.09.18 09:40s/l10901.00118.13118.130.00-14.394515.07
21812006.09.18 13:55sell10911.00118.27118.440.00
21822006.09.18 13:59close10911.00118.17118.440.008.464523.53
21832006.09.18 14:01buy10921.00118.04117.870.00
21842006.09.18 14:41close10921.00118.13117.870.007.624531.15
21852006.09.18 14:59buy10931.00118.03117.860.00
21862006.09.18 19:12s/l10931.00117.86117.860.00-14.424516.73
21872006.09.19 00:23sell10941.00117.98118.150.00
21882006.09.19 00:25close10941.00117.90118.150.006.794523.52
21892006.09.19 00:28sell10951.00117.99118.160.00
21902006.09.19 01:07close10951.00117.90118.160.007.634531.15
21912006.09.19 01:11buy10961.00117.90117.730.00
21922006.09.19 02:21close10961.00118.04117.730.0011.864543.01
21932006.09.19 02:21sell10971.00118.03118.200.00
21942006.09.19 04:00close10971.00117.94118.200.007.634550.64
21952006.09.19 08:18sell10981.00117.77117.940.00
21962006.09.19 09:01close10981.00117.54117.940.0019.574570.21
21972006.09.19 09:01buy10991.00117.55117.380.00
21982006.09.19 09:10close10991.00117.65117.380.008.504578.71
21992006.09.19 09:10buy11001.00117.64117.470.00
22002006.09.19 09:17close11001.00117.75117.470.009.344588.05
22012006.09.19 09:23buy11011.00117.69117.520.00
22022006.09.19 09:30close11011.00117.81117.520.0010.194598.24
22032006.09.19 09:47buy11021.00117.69117.520.00
22042006.09.19 10:00s/l11021.00117.52117.520.00-14.474583.77
22052006.09.19 10:29sell11031.00117.63117.800.00
22062006.09.19 11:01close11031.00117.47117.800.0013.624597.39
22072006.09.19 11:01buy11041.00117.48117.310.00
22082006.09.19 11:27close11041.00117.60117.310.0010.204607.59
22092006.09.19 11:57buy11051.00117.48117.310.00
22102006.09.19 11:59close11051.00117.58117.310.008.504616.09
22112006.09.19 12:00buy11061.00117.46117.290.00
22122006.09.19 12:00s/l11061.00117.29117.290.00-14.504601.59
22132006.09.19 12:00buy11071.00117.30117.130.00
22142006.09.19 12:00close11071.00117.49117.130.0016.174617.76
22152006.09.19 12:00buy11081.00117.46117.290.00
22162006.09.19 12:00s/l11081.00117.29117.290.00-14.504603.26
22172006.09.19 12:00buy11091.00117.25117.080.00
22182006.09.19 12:01s/l11091.00117.08117.080.00-14.524588.74
22192006.09.19 12:01buy11101.00117.10116.930.00
22202006.09.19 12:06close11101.00117.20116.930.008.534597.27
22212006.09.19 12:06buy11111.00117.21117.040.00
22222006.09.19 12:06close11111.00117.40117.040.0016.184613.45
22232006.09.19 12:06buy11121.00117.35117.180.00
22242006.09.19 12:10s/l11121.00117.18117.180.00-14.524598.93
22252006.09.19 12:10buy11131.00117.16116.990.00
22262006.09.19 12:12close11131.00117.29116.990.0011.084610.01
22272006.09.19 12:12buy11141.00117.41117.240.00
22282006.09.19 12:13s/l11141.00117.24117.240.00-14.504595.51
22292006.09.19 12:13buy11151.00117.24117.070.00
22302006.09.19 12:13close11151.00117.42117.070.0015.334610.84
22312006.09.19 12:13buy11161.00117.40117.230.00
22322006.09.19 12:25close11161.00117.52117.230.0010.214621.05
22332006.09.19 12:25buy11171.00117.46117.290.00
22342006.09.19 12:26close11171.00117.61117.290.0012.754633.80
22352006.09.19 12:32buy11181.00117.48117.310.00
22362006.09.19 12:52s/l11181.00117.31117.310.00-14.514619.29
22372006.09.19 12:52buy11191.00117.23117.060.00
22382006.09.19 13:24close11191.00117.33117.060.008.524627.81
22392006.09.19 13:30sell11201.00117.29117.460.00
22402006.09.19 13:52close11201.00117.17117.460.0010.244638.05
22412006.09.19 14:56buy11211.00117.07116.900.00
22422006.09.19 14:59close11211.00117.18116.900.009.394647.44
22432006.09.19 15:01sell11221.00117.34117.510.00
22442006.09.19 15:04s/l11221.00117.51117.510.00-14.464632.98
22452006.09.19 15:04sell11231.00117.53117.700.00
22462006.09.19 15:06close11231.00117.39117.700.0011.934644.91
22472006.09.19 15:06sell11241.00117.35117.520.00
22482006.09.19 15:09s/l11241.00117.52117.520.00-14.474630.44
22492006.09.19 15:09sell11251.00117.51117.680.00
22502006.09.19 15:50close11251.00117.40117.680.009.374639.81
22512006.09.19 15:50sell11261.00117.40117.570.00
22522006.09.19 15:55close11261.00117.23117.570.0014.504654.31
22532006.09.19 15:55sell11271.00117.26117.430.00
22542006.09.19 15:56close11271.00117.15117.430.009.394663.70
22552006.09.19 15:59sell11281.00117.60117.770.00
22562006.09.19 17:02s/l11281.00117.77117.770.00-14.434649.27
22572006.09.19 20:15sell11291.00117.74117.910.00
22582006.09.19 21:48close11291.00117.64117.910.008.504657.77
22592006.09.19 21:48buy11301.00117.64117.470.00
22602006.09.20 00:44s/l11301.00117.47117.470.00-13.184644.59
22612006.09.20 01:37buy11311.00117.34117.170.00
22622006.09.20 06:38s/l11311.00117.17117.170.00-14.524630.07
22632006.09.20 07:37buy11321.00116.99116.820.00
22642006.09.20 07:42close11321.00117.08116.820.007.694637.76
22652006.09.20 07:45buy11331.00117.05116.880.00
22662006.09.20 07:59close11331.00117.14116.880.007.684645.44
22672006.09.20 09:06sell11341.00117.48117.650.00
22682006.09.20 09:18close11341.00117.41117.650.005.964651.40
22692006.09.20 11:55buy11351.00117.26117.090.00
22702006.09.20 18:01close11351.00117.41117.090.0012.784664.18
22712006.09.20 18:01sell11361.00117.40117.570.00
22722006.09.20 18:22close11361.00117.30117.570.008.534672.71
22732006.09.20 18:33sell11371.00117.40117.570.00
22742006.09.20 18:37close11371.00117.28117.570.0010.234682.94
22752006.09.20 19:02sell11381.00117.50117.670.00
22762006.09.20 19:22close11381.00117.39117.670.009.374692.31
22772006.09.20 19:27sell11391.00117.46117.630.00
22782006.09.20 19:44close11391.00117.38117.630.006.824699.13
22792006.09.20 23:10buy11401.00117.41117.240.00
22802006.09.21 00:12s/l11401.00117.24117.240.00-10.604688.53
22812006.09.21 06:03sell11411.00117.15117.320.00
22822006.09.21 07:07close11411.00116.99117.320.0013.684702.21
22832006.09.21 07:07buy11421.00117.01116.840.00
22842006.09.21 07:10close11421.00117.12116.840.009.394711.60
22852006.09.21 07:11sell11431.00117.18117.350.00
22862006.09.21 07:15close11431.00117.10117.350.006.834718.43
22872006.09.21 07:17sell11441.00117.18117.350.00
22882006.09.21 07:21close11441.00117.09117.350.007.694726.12
22892006.09.21 07:30buy11451.00116.99116.820.00
22902006.09.21 07:32close11451.00117.06116.820.005.984732.10
22912006.09.21 07:36buy11461.00117.01116.840.00
22922006.09.21 07:47close11461.00117.08116.840.005.984738.08
22932006.09.21 07:51buy11471.00117.00116.830.00
22942006.09.21 07:59close11471.00117.16116.830.0013.664751.74
22952006.09.21 08:06buy11481.00117.11116.940.00
22962006.09.21 10:03s/l11481.00116.94116.940.00-14.554737.19
22972006.09.21 10:03buy11491.00116.84116.670.00
22982006.09.21 10:06close11491.00116.99116.670.0012.824750.01
22992006.09.21 10:06buy11501.00116.98116.810.00
23002006.09.21 10:26s/l11501.00116.81116.810.00-14.564735.45
23012006.09.21 10:26buy11511.00116.81116.640.00
23022006.09.21 10:28close11511.00116.91116.640.008.554744.00
23032006.09.21 10:30buy11521.00116.91116.740.00
23042006.09.21 12:56s/l11521.00116.74116.740.00-14.564729.44
23052006.09.21 13:09sell11531.00116.82116.990.00
23062006.09.21 13:20close11531.00116.75116.990.006.004735.44
23072006.09.21 14:02sell11541.00116.90117.070.00
23082006.09.21 14:53close11541.00116.82117.070.006.854742.29
23092006.09.21 15:03sell11551.00116.88117.050.00
23102006.09.21 15:19close11551.00116.79117.050.007.714750.00
23112006.09.21 17:03sell11561.00116.65116.820.00
23122006.09.21 17:52close11561.00116.54116.820.009.444759.44
23132006.09.21 18:16buy11571.00116.46116.290.00
23142006.09.21 19:16s/l11571.00116.29116.290.00-14.624744.82
23152006.09.21 22:58buy11581.00116.29116.120.00
23162006.09.21 23:00close11581.00116.37116.120.006.874751.69
23172006.09.22 00:51buy11591.00116.23116.060.00
23182006.09.22 01:00close11591.00116.32116.060.007.744759.43
23192006.09.22 01:11sell11601.00116.39116.560.00
23202006.09.22 01:57close11601.00116.32116.560.006.024765.45
23212006.09.22 05:05sell11611.00116.41116.580.00
23222006.09.22 05:47close11611.00116.34116.580.006.024771.47
23232006.09.22 06:08sell11621.00116.54116.710.00
23242006.09.22 06:43close11621.00116.44116.710.008.594780.06
23252006.09.22 07:34buy11631.00116.46116.290.00
23262006.09.22 11:03s/l11631.00116.29116.290.00-14.624765.44
23272006.09.22 11:37buy11641.00116.24116.070.00
23282006.09.22 13:02close11641.00116.34116.070.008.604774.04
23292006.09.22 13:06sell11651.00116.35116.520.00
23302006.09.22 13:26close11651.00116.25116.520.008.604782.64
23312006.09.22 13:27sell11661.00116.21116.380.00
23322006.09.22 13:36close11661.00116.15116.380.005.174787.81
23332006.09.22 13:59sell11671.00116.39116.560.00
23342006.09.24 22:02s/l11671.00116.56116.560.00-14.584773.23
23352006.09.25 01:22buy11681.00116.50116.330.00
23362006.09.25 02:45s/l11681.00116.33116.330.00-14.614758.62
23372006.09.25 08:02sell11691.00116.41116.580.00
23382006.09.25 08:13close11691.00116.32116.580.007.744766.36
23392006.09.25 08:13sell11701.00116.31116.480.00
23402006.09.25 09:02s/l11701.00116.48116.480.00-14.574751.79
23412006.09.25 09:02sell11711.00116.64116.810.00
23422006.09.25 09:03close11711.00116.52116.810.0010.304762.09
23432006.09.25 09:04sell11721.00116.52116.690.00
23442006.09.25 09:16close11721.00116.44116.690.006.874768.96
23452006.09.25 09:25sell11731.00116.46116.630.00
23462006.09.25 10:00s/l11731.00116.63116.630.00-14.574754.39
23472006.09.25 10:02sell11741.00116.70116.870.00
23482006.09.25 10:36close11741.00116.60116.870.008.584762.97
23492006.09.25 10:48sell11751.00116.68116.850.00
23502006.09.25 11:32close11751.00116.59116.850.007.724770.69
23512006.09.25 11:33buy11761.00116.60116.430.00
23522006.09.25 15:08s/l11761.00116.43116.430.00-14.604756.09
23532006.09.25 15:27buy11771.00116.40116.230.00
23542006.09.25 15:41close11771.00116.52116.230.0010.304766.39
23552006.09.25 15:49buy11781.00116.40116.230.00
23562006.09.25 15:53close11781.00116.50116.230.008.584774.97
23572006.09.26 01:15buy11791.00116.30116.130.00
23582006.09.26 02:03close11791.00116.36116.130.005.164780.13
23592006.09.26 03:03sell11801.00116.46116.630.00
23602006.09.26 06:09close11801.00116.39116.630.006.014786.14
23612006.09.26 06:10buy11811.00116.35116.180.00
23622006.09.26 06:11close11811.00116.46116.180.009.454795.59
23632006.09.26 06:28buy11821.00116.43116.260.00
23642006.09.26 06:33close11821.00116.54116.260.009.444805.03
23652006.09.26 06:54buy11831.00116.44116.270.00
23662006.09.26 07:08s/l11831.00116.27116.270.00-14.624790.41
23672006.09.26 07:21sell11841.00116.41116.580.00
23682006.09.26 07:29close11841.00116.32116.580.007.744798.15
23692006.09.26 07:32sell11851.00116.41116.580.00
23702006.09.26 08:18s/l11851.00116.58116.580.00-14.584783.57
23712006.09.26 08:33sell11861.00116.63116.800.00
23722006.09.26 08:37close11861.00116.54116.800.007.724791.29
23732006.09.26 08:38sell11871.00116.53116.700.00
23742006.09.26 08:51close11871.00116.46116.700.006.014797.30
23752006.09.26 08:54sell11881.00116.51116.680.00
23762006.09.26 09:05close11881.00116.42116.680.007.734805.03
23772006.09.26 09:06buy11891.00116.43116.260.00
23782006.09.26 09:10close11891.00116.52116.260.007.724812.75
23792006.09.26 09:24buy11901.00116.47116.300.00
23802006.09.26 09:30close11901.00116.58116.300.009.444822.19
23812006.09.26 09:50buy11911.00116.48116.310.00
23822006.09.26 13:09close11911.00116.56116.310.006.864829.05
23832006.09.26 14:00sell11921.00116.73116.900.00
23842006.09.26 14:02s/l11921.00116.90116.900.00-14.544814.51
23852006.09.26 14:02sell11931.00116.89117.060.00
23862006.09.26 14:11s/l11931.00117.06117.060.00-14.524799.99
23872006.09.26 14:11sell11941.00117.07117.240.00
23882006.09.26 14:12close11941.00116.93117.240.0011.974811.96
23892006.09.26 14:12sell11951.00116.79116.960.00
23902006.09.26 14:17close11951.00116.69116.960.008.574820.53
23912006.09.26 14:17sell11961.00116.68116.850.00
23922006.09.26 14:18close11961.00116.58116.850.008.584829.11
23932006.09.26 14:21sell11971.00116.78116.950.00
23942006.09.26 14:22s/l11971.00116.95116.950.00-14.534814.58
23952006.09.26 14:22sell11981.00117.03117.200.00
23962006.09.26 14:24s/l11981.00117.20117.200.00-14.514800.07
23972006.09.26 14:24sell11991.00117.19117.360.00
23982006.09.26 14:26close11991.00117.02117.360.0014.534814.60
23992006.09.26 14:26sell12001.00117.02117.190.00
24002006.09.26 14:30close12001.00116.89117.190.0011.124825.72
24012006.09.26 14:30sell12011.00116.86117.030.00
24022006.09.26 14:36s/l12011.00117.03117.030.00-14.524811.20
24032006.09.26 14:36sell12021.00117.03117.200.00
24042006.09.26 14:40close12021.00116.84117.200.0016.264827.46
24052006.09.26 14:40sell12031.00116.81116.980.00
24062006.09.26 14:51s/l12031.00116.98116.980.00-14.524812.94
24072006.09.26 14:51sell12041.00117.06117.230.00
24082006.09.26 14:52close12041.00116.94117.230.0010.264823.20
24092006.09.26 14:52sell12051.00116.96117.130.00
24102006.09.26 15:22s/l12051.00117.13117.130.00-14.514808.69
24112006.09.26 15:22sell12061.00117.11117.280.00
24122006.09.26 18:14close12061.00117.05117.280.005.134813.82
24132006.09.26 18:14buy12071.00117.04116.870.00
24142006.09.26 18:20close12071.00117.10116.870.005.124818.94
24152006.09.26 18:30buy12081.00117.07116.900.00
24162006.09.26 18:55close12081.00117.17116.900.008.534827.47
24172006.09.26 18:59buy12091.00117.05116.880.00
24182006.09.26 20:53close12091.00117.14116.880.007.684835.15
24192006.09.26 21:12buy12101.00116.98116.810.00
24202006.09.26 21:55close12101.00117.08116.810.008.544843.69
24212006.09.26 23:01buy12111.00117.02116.850.00
24222006.09.26 23:48close12111.00117.09116.850.005.984849.67
24232006.09.27 04:46sell12121.00117.08117.250.00
24242006.09.27 06:00close12121.00117.01117.250.005.984855.65
24252006.09.27 07:38sell12131.00117.06117.230.00
24262006.09.27 08:37s/l12131.00117.23117.230.00-14.494841.16
24272006.09.27 08:37sell12141.00117.23117.400.00
24282006.09.27 08:59close12141.00117.06117.400.0014.524855.68
24292006.09.27 09:02sell12151.00117.13117.300.00
24302006.09.27 09:20close12151.00117.05117.300.006.834862.51
24312006.09.27 09:36sell12161.00117.24117.410.00
24322006.09.27 12:12close12161.00117.15117.410.007.684870.19
24332006.09.27 12:16buy12171.00117.13116.960.00
24342006.09.27 12:31close12171.00117.25116.960.0010.234880.42
24352006.09.27 13:30sell12181.00117.37117.540.00
24362006.09.27 14:30s/l12181.00117.54117.540.00-14.464865.96
24372006.09.27 15:27sell12191.00117.45117.620.00
24382006.09.27 16:57s/l12191.00117.62117.620.00-14.454851.51
24392006.09.27 18:08buy12201.00117.45117.280.00
24402006.09.27 18:50close12201.00117.51117.280.005.114856.62
24412006.09.27 20:02buy12211.00117.44117.270.00
24422006.09.27 20:56close12211.00117.49117.270.004.264860.88
24432006.09.28 05:15sell12221.00117.53117.700.00
24442006.09.28 07:39s/l12221.00117.70117.700.00-14.444846.44
24452006.09.28 08:03buy12231.00117.59117.420.00
24462006.09.28 08:07close12231.00117.65117.420.005.104851.54
24472006.09.28 10:02buy12241.00117.57117.400.00
24482006.09.28 10:31close12241.00117.62117.400.004.254855.79
24492006.09.28 10:59buy12251.00117.57117.400.00
24502006.09.28 12:03close12251.00117.64117.400.005.954861.74
24512006.09.28 13:15buy12261.00117.69117.520.00
24522006.09.28 13:24close12261.00117.74117.520.004.254865.99
24532006.09.28 15:10buy12271.00117.79117.620.00
24542006.09.28 15:30close12271.00117.87117.620.006.794872.78
24552006.09.28 15:56sell12281.00117.90118.070.00
24562006.09.28 16:10close12281.00117.83118.070.005.944878.72
24572006.09.28 21:03buy12291.00117.70117.530.00
24582006.09.28 21:22close12291.00117.75117.530.004.254882.97
24592006.09.28 21:25buy12301.00117.77117.600.00
24602006.09.28 23:38close12301.00117.84117.600.005.944888.91
24612006.09.29 00:01buy12311.00117.65117.480.00
24622006.09.29 00:11close12311.00117.70117.480.004.254893.16
24632006.09.29 00:46sell12321.00117.87118.040.00
24642006.09.29 00:59close12321.00117.67118.040.0017.004910.16
24652006.09.29 01:03buy12331.00117.57117.400.00
24662006.09.29 01:09close12331.00117.63117.400.005.104915.26
24672006.09.29 01:36sell12341.00117.75117.920.00
24682006.09.29 06:05s/l12341.00117.92117.920.00-14.424900.84
24692006.09.29 07:10sell12351.00118.01118.180.00
24702006.09.29 10:00close12351.00117.90118.180.009.334910.17
24712006.09.29 10:02buy12361.00117.73117.560.00
24722006.09.29 10:05close12361.00117.81117.560.006.794916.96
24732006.09.29 10:05buy12371.00117.76117.590.00
24742006.09.29 10:26close12371.00117.84117.590.006.794923.75
24752006.09.29 10:28buy12381.00117.88117.710.00
24762006.09.29 10:34close12381.00117.94117.710.005.094928.84
24772006.09.29 10:34buy12391.00117.95117.780.00
24782006.09.29 10:55close12391.00118.02117.780.005.934934.77
24792006.09.29 10:59buy12401.00117.97117.800.00
24802006.09.29 12:31close12401.00118.03117.800.005.084939.85
24812006.09.29 12:44sell12411.00117.96118.130.00
24822006.09.29 12:52s/l12411.00118.13118.130.00-14.394925.46
24832006.09.29 12:52sell12421.00118.11118.280.00
24842006.09.29 12:58close12421.00118.05118.280.005.084930.54
24852006.09.29 14:11buy12431.00117.97117.800.00
24862006.09.29 14:23close12431.00118.03117.800.005.084935.62
24872006.09.29 14:24buy12441.00118.03117.860.00
24882006.09.29 14:28close12441.00118.09117.860.005.084940.70
24892006.09.29 16:51sell12451.00118.13118.300.00
24902006.09.29 16:59close12451.00118.04118.300.007.624948.32
24912006.10.01 23:02buy12461.00117.88117.710.00
24922006.10.01 23:18close12461.00117.95117.710.005.934954.25
24932006.10.01 23:18buy12471.00117.98117.810.00
24942006.10.01 23:42close12471.00118.04117.810.005.084959.33
24952006.10.02 00:17sell12481.00118.10118.270.00
24962006.10.02 01:15s/l12481.00118.27118.270.00-14.374944.96
24972006.10.02 02:00buy12491.00118.29118.120.00
24982006.10.02 05:55close12491.00118.36118.120.005.914950.87
24992006.10.02 06:06buy12501.00118.24118.070.00
25002006.10.02 06:51close12501.00118.31118.070.005.924956.79
25012006.10.02 07:52sell12511.00118.37118.540.00
25022006.10.02 08:00close12511.00118.30118.540.005.924962.71
25032006.10.02 08:03buy12521.00118.18118.010.00
25042006.10.02 08:30close12521.00118.26118.010.006.764969.47
25052006.10.02 08:36buy12531.00118.23118.060.00
25062006.10.02 08:50close12531.00118.30118.060.005.924975.39
25072006.10.02 10:02buy12541.00118.19118.020.00
25082006.10.02 11:46close12541.00118.27118.020.006.764982.15
25092006.10.02 12:00buy12551.00118.17118.000.00
25102006.10.02 12:27close12551.00118.27118.000.008.464990.61
25112006.10.02 12:44sell12561.00118.33118.500.00
25122006.10.02 12:59close12561.00118.10118.500.0019.485010.09
25132006.10.02 13:00buy12571.00117.95117.780.00
25142006.10.02 13:01s/l12571.00117.78117.780.00-14.434995.66
25152006.10.02 13:01buy12581.00117.78117.610.00
25162006.10.02 13:21close12581.00117.85117.610.005.945001.60
25172006.10.02 13:21buy12591.00117.88117.710.00
25182006.10.02 13:25close12591.00117.96117.710.006.785008.38
25192006.10.02 13:25buy12601.00117.99117.820.00
25202006.10.02 13:29s/l12601.00117.82117.820.00-14.434993.95
25212006.10.02 13:29buy12611.00117.84117.670.00
25222006.10.02 13:30close12611.00117.98117.670.0011.875005.82
25232006.10.02 13:30buy12621.00117.99117.820.00
25242006.10.02 13:43close12621.00118.12117.820.0011.015016.83
25252006.10.02 13:57buy12631.00118.00117.830.00
25262006.10.02 13:59s/l12631.00117.83117.830.00-14.435002.40
25272006.10.02 13:59buy12641.00117.80117.630.00
25282006.10.02 14:13s/l12641.00117.63117.630.00-14.454987.95
25292006.10.02 14:13buy12651.00117.65117.480.00
25302006.10.02 14:22close12651.00117.70117.480.004.254992.20
25312006.10.02 14:22buy12661.00117.73117.560.00
25322006.10.02 14:30close12661.00117.78117.560.004.254996.45
25332006.10.02 14:57buy12671.00117.73117.560.00
25342006.10.02 15:13s/l12671.00117.56117.560.00-14.464981.99
25352006.10.02 20:07buy12681.00117.63117.460.00
25362006.10.02 20:35close12681.00117.70117.460.005.954987.94
25372006.10.02 20:54buy12691.00117.63117.460.00
25382006.10.02 21:23close12691.00117.70117.460.005.954993.89
25392006.10.02 21:35sell12701.00117.74117.910.00
25402006.10.02 21:50close12701.00117.67117.910.005.954999.84
25412006.10.02 21:59sell12711.00117.73117.900.00
25422006.10.02 22:04close12711.00117.66117.900.005.955005.79
25432006.10.02 22:05buy12721.00117.65117.480.00
25442006.10.02 22:33close12721.00117.72117.480.005.955011.74
25452006.10.02 22:49buy12731.00117.67117.500.00
25462006.10.03 01:28close12731.00117.72117.500.005.555017.29
25472006.10.03 02:47buy12741.00117.67117.500.00
25482006.10.03 07:07s/l12741.00117.50117.500.00-14.475002.82
25492006.10.03 07:07buy12751.00117.51117.340.00
25502006.10.03 07:09close12751.00117.57117.340.005.105007.92
25512006.10.03 07:11buy12761.00117.60117.430.00
25522006.10.03 07:21close12761.00117.66117.430.005.105013.02
25532006.10.03 07:35buy12771.00117.62117.450.00
25542006.10.03 07:40s/l12771.00117.45117.450.00-14.484998.54
25552006.10.03 07:40buy12781.00117.46117.290.00
25562006.10.03 08:03close12781.00117.52117.290.005.115003.65
25572006.10.03 08:21sell12791.00117.56117.730.00
25582006.10.03 08:37close12791.00117.49117.730.005.965009.61
25592006.10.03 09:01sell12801.00117.76117.930.00
25602006.10.03 09:05close12801.00117.69117.930.005.955015.56
25612006.10.03 09:05sell12811.00117.68117.850.00
25622006.10.03 09:20s/l12811.00117.85117.850.00-14.425001.14
25632006.10.03 09:20sell12821.00117.87118.040.00
25642006.10.03 09:33close12821.00117.79118.040.006.795007.93
25652006.10.03 09:34sell12831.00117.73117.900.00
25662006.10.03 09:35close12831.00117.66117.900.005.955013.88
25672006.10.03 09:59sell12841.00117.75117.920.00
25682006.10.03 11:00close12841.00117.69117.920.005.105018.98
25692006.10.03 11:06sell12851.00117.73117.900.00
25702006.10.03 11:36close12851.00117.67117.900.005.105024.08
25712006.10.03 12:01sell12861.00117.74117.910.00
25722006.10.03 12:54close12861.00117.66117.910.006.805030.88
25732006.10.03 12:59sell12871.00117.76117.930.00
25742006.10.03 15:13s/l12871.00117.93117.930.00-14.415016.47
25752006.10.03 15:28buy12881.00117.84117.670.00
25762006.10.03 16:07close12881.00117.89117.670.004.245020.71
25772006.10.03 22:01sell12891.00118.10118.270.00
25782006.10.03 22:21close12891.00118.03118.270.005.935026.64
25792006.10.03 22:53sell12901.00118.07118.240.00
25802006.10.03 23:41close12901.00118.01118.240.005.085031.72
25812006.10.03 23:41buy12911.00118.02117.850.00
25822006.10.04 00:02close12911.00118.07117.850.005.535037.25
25832006.10.04 00:21buy12921.00117.98117.810.00
25842006.10.04 00:58close12921.00118.05117.810.005.935043.18
25852006.10.04 08:03sell12931.00118.19118.360.00
25862006.10.04 08:06close12931.00118.08118.360.009.325052.50
25872006.10.04 08:38sell12941.00118.09118.260.00
25882006.10.04 11:02s/l12941.00118.26118.260.00-14.375038.13
25892006.10.04 11:03sell12951.00118.20118.370.00
25902006.10.04 11:26close12951.00118.14118.370.005.085043.21
25912006.10.04 11:34sell12961.00118.21118.380.00
25922006.10.04 12:01close12961.00118.12118.380.007.625050.83
25932006.10.04 12:01buy12971.00118.13117.960.00
25942006.10.04 14:01s/l12971.00117.96117.960.00-14.425036.41
25952006.10.04 16:39sell12981.00118.11118.280.00
25962006.10.04 17:02close12981.00118.02118.280.007.635044.04
25972006.10.04 17:17buy12991.00117.99117.820.00
25982006.10.04 17:26close12991.00118.06117.820.005.935049.97
25992006.10.04 17:27buy13001.00118.07117.900.00
26002006.10.04 17:48close13001.00118.13117.900.005.085055.05
26012006.10.04 18:16buy13011.00117.92117.750.00
26022006.10.04 18:33close13011.00117.99117.750.005.935060.98
26032006.10.04 21:03buy13021.00117.81117.640.00
26042006.10.04 21:23close13021.00117.87117.640.005.095066.07
26052006.10.04 23:10buy13031.00117.77117.600.00
26062006.10.04 23:20close13031.00117.82117.600.004.245070.31
26072006.10.05 01:22sell13041.00117.71117.880.00
26082006.10.05 01:57close13041.00117.66117.880.004.255074.56
26092006.10.05 02:38sell13051.00117.75117.920.00
26102006.10.05 02:56close13051.00117.68117.920.005.955080.51
26112006.10.05 05:01buy13061.00117.58117.410.00
26122006.10.05 05:20close13061.00117.64117.410.005.105085.61
26132006.10.05 05:30buy13071.00117.65117.480.00
26142006.10.05 06:32close13071.00117.72117.480.005.955091.56
26152006.10.05 06:32sell13081.00117.73117.900.00
26162006.10.05 06:47close13081.00117.66117.900.005.955097.51
26172006.10.05 06:48sell13091.00117.65117.820.00
26182006.10.05 07:01close13091.00117.58117.820.005.955103.46
26192006.10.05 07:05buy13101.00117.60117.430.00
26202006.10.05 07:17close13101.00117.66117.430.005.105108.56
26212006.10.05 07:31sell13111.00117.71117.880.00
26222006.10.05 07:46close13111.00117.64117.880.005.955114.51
26232006.10.05 07:52buy13121.00117.60117.430.00
26242006.10.05 07:59close13121.00117.67117.430.005.955120.46
26252006.10.05 09:01buy13131.00117.56117.390.00
26262006.10.05 09:13close13131.00117.62117.390.005.105125.56
26272006.10.05 09:15buy13141.00117.66117.490.00
26282006.10.05 12:46s/l13141.00117.49117.490.00-14.475111.09
26292006.10.05 12:46buy13151.00117.50117.330.00
26302006.10.05 12:59close13151.00117.58117.330.006.805117.89
26312006.10.05 14:02sell13161.00117.63117.800.00
26322006.10.05 14:48close13161.00117.55117.800.006.815124.70
26332006.10.05 14:59sell13171.00117.68117.850.00
26342006.10.05 16:39close13171.00117.61117.850.005.955130.65
26352006.10.05 16:41buy13181.00117.59117.420.00
26362006.10.05 17:03close13181.00117.66117.420.005.955136.60
26372006.10.05 17:18sell13191.00117.69117.860.00
26382006.10.05 18:38close13191.00117.61117.860.006.805143.40
26392006.10.05 19:35buy13201.00117.65117.480.00
26402006.10.05 21:01close13201.00117.74117.480.007.645151.04
26412006.10.05 23:38buy13211.00117.80117.630.00
26422006.10.06 00:10close13211.00117.88117.630.008.095159.13
26432006.10.06 00:13sell13221.00117.87118.040.00
26442006.10.06 00:32close13221.00117.80118.040.005.945165.07
26452006.10.06 00:59sell13231.00117.86118.030.00
26462006.10.06 01:09s/l13231.00118.03118.030.00-14.405150.67
26472006.10.06 01:21sell13241.00117.96118.130.00
26482006.10.06 01:35close13241.00117.88118.130.006.795157.46
26492006.10.06 01:57sell13251.00117.93118.100.00
26502006.10.06 06:01s/l13251.00118.10118.100.00-14.405143.06
26512006.10.06 06:01sell13261.00118.10118.270.00
26522006.10.06 06:19close13261.00118.04118.270.005.085148.14
26532006.10.06 06:52sell13271.00118.05118.220.00
26542006.10.06 09:25close13271.00117.98118.220.005.935154.07
26552006.10.06 09:34buy13281.00117.99117.820.00
26562006.10.06 11:03close13281.00118.09117.820.008.475162.54
26572006.10.06 12:02sell13291.00118.57118.740.00
26582006.10.06 12:04close13291.00118.50118.740.005.915168.45
26592006.10.06 12:04sell13301.00118.49118.660.00
26602006.10.06 12:05s/l13301.00118.66118.660.00-14.325154.13
26612006.10.06 12:05sell13311.00118.66118.830.00
26622006.10.06 12:06close13311.00118.46118.830.0016.885171.01
26632006.10.06 12:06sell13321.00118.49118.660.00
26642006.10.06 12:07close13321.00118.39118.660.008.455179.46
26652006.10.06 12:07sell13331.00118.36118.530.00
26662006.10.06 12:08close13331.00118.29118.530.005.925185.38
26672006.10.06 12:09sell13341.00118.26118.430.00
26682006.10.06 12:11close13341.00118.16118.430.008.465193.84
26692006.10.06 12:12sell13351.00118.16118.330.00
26702006.10.06 12:13close13351.00118.10118.330.005.085198.92
26712006.10.06 12:14sell13361.00118.16118.330.00
26722006.10.06 12:17close13361.00117.85118.330.0026.305225.22
26732006.10.06 12:18buy13371.00118.00117.830.00
26742006.10.06 12:20close13371.00118.06117.830.005.085230.30
26752006.10.06 12:22buy13381.00117.70117.530.00
26762006.10.06 12:22close13381.00117.85117.530.0012.735243.03
26772006.10.06 12:23buy13391.00117.86117.690.00
26782006.10.06 12:25close13391.00118.01117.690.0012.715255.74
26792006.10.06 12:25buy13401.00118.00117.830.00
26802006.10.06 12:26s/l13401.00117.83117.830.00-14.455241.29
26812006.10.06 12:26buy13411.00117.74117.570.00
26822006.10.06 12:32close13411.00117.89117.570.0012.725254.01
26832006.10.06 12:33buy13421.00117.90117.730.00
26842006.10.06 12:33close13421.00117.99117.730.007.635261.64
26852006.10.06 12:33buy13431.00117.99117.820.00
26862006.10.06 12:36s/l13431.00117.82117.820.00-14.435247.21
26872006.10.06 12:36buy13441.00117.81117.640.00
26882006.10.06 12:37close13441.00117.92117.640.009.335256.54
26892006.10.06 12:38buy13451.00117.81117.640.00
26902006.10.06 12:40close13451.00117.90117.640.007.635264.17
26912006.10.06 12:40buy13461.00117.91117.740.00
26922006.10.06 12:41close13461.00117.99117.740.006.785270.95
26932006.10.06 12:41buy13471.00117.86117.690.00
26942006.10.06 12:42close13471.00117.96117.690.008.485279.43
26952006.10.06 12:42buy13481.00118.00117.830.00
26962006.10.06 12:42close13481.00118.18117.830.0015.235294.66
26972006.10.06 12:42sell13491.00118.17118.340.00
26982006.10.06 12:43close13491.00118.11118.340.005.085299.74
26992006.10.06 12:44buy13501.00118.00117.830.00
27002006.10.06 12:45close13501.00118.21117.830.0017.765317.50
27012006.10.06 12:45sell13511.00118.15118.320.00
27022006.10.06 12:46s/l13511.00118.32118.320.00-14.365303.14
27032006.10.06 12:46sell13521.00118.37118.540.00
27042006.10.06 12:46close13521.00118.30118.540.005.925309.06
27052006.10.06 12:47sell13531.00118.30118.470.00
27062006.10.06 12:47s/l13531.00118.47118.470.00-14.355294.71
27072006.10.06 12:47sell13541.00118.48118.650.00
27082006.10.06 12:51close13541.00118.32118.650.0013.525308.23
27092006.10.06 12:51sell13551.00118.33118.500.00
27102006.10.06 12:52s/l13551.00118.50118.500.00-14.335293.90
27112006.10.06 12:52sell13561.00118.62118.790.00
27122006.10.06 12:53close13561.00118.43118.790.0016.045309.94
27132006.10.06 12:53sell13571.00118.42118.590.00
27142006.10.06 12:54close13571.00118.36118.590.005.075315.01
27152006.10.06 12:54sell13581.00118.35118.520.00
27162006.10.06 12:55s/l13581.00118.52118.520.00-14.345300.67
27172006.10.06 12:55sell13591.00118.52118.690.00
27182006.10.06 12:57close13591.00118.46118.690.005.075305.74
27192006.10.06 12:57sell13601.00118.45118.620.00
27202006.10.06 12:59s/l13601.00118.62118.620.00-14.335291.41
27212006.10.06 12:59sell13611.00118.65118.820.00
27222006.10.06 13:02s/l13611.00118.82118.820.00-14.305277.11
27232006.10.06 13:02sell13621.00118.86119.030.00
27242006.10.06 13:10close13621.00118.75119.030.009.265286.37
27252006.10.06 13:10sell13631.00118.74118.910.00
27262006.10.06 13:15close13631.00118.65118.910.007.595293.96
27272006.10.06 13:31buy13641.00118.58118.410.00
27282006.10.06 13:32close13641.00118.65118.410.005.905299.86
27292006.10.06 13:41sell13651.00118.77118.940.00
27302006.10.06 13:43close13651.00118.70118.940.005.905305.76
27312006.10.06 13:43sell13661.00118.76118.930.00
27322006.10.06 14:01s/l13661.00118.93118.930.00-14.295291.47
27332006.10.06 15:59buy13671.00118.91118.740.00
27342006.10.06 16:30close13671.00118.96118.740.004.205295.67
27352006.10.09 05:44buy13681.00119.14118.970.00
27362006.10.09 05:50close13681.00119.18118.970.003.365299.03
27372006.10.09 07:08buy13691.00119.20119.030.00
27382006.10.09 09:22s/l13691.00119.03119.030.00-14.285284.75
27392006.10.09 09:22buy13701.00119.06118.890.00
27402006.10.09 09:26close13701.00119.10118.890.003.365288.11
27412006.10.09 09:26buy13711.00119.09118.920.00
27422006.10.09 12:17close13711.00119.15118.920.005.045293.15
27432006.10.09 12:18sell13721.00119.15119.320.00
27442006.10.09 15:13close13721.00119.08119.320.005.885299.03
27452006.10.10 00:39buy13731.00119.02118.850.00
27462006.10.10 01:13close13731.00119.08118.850.005.045304.07
27472006.10.10 01:13sell13741.00119.09119.260.00
27482006.10.10 02:45s/l13741.00119.26119.260.00-14.255289.82
27492006.10.10 03:10buy13751.00119.27119.100.00
27502006.10.10 04:00close13751.00119.33119.100.005.035294.85
27512006.10.10 04:00buy13761.00119.29119.120.00
27522006.10.10 04:32s/l13761.00119.12119.120.00-14.275280.58
27532006.10.10 04:32buy13771.00119.13118.960.00
27542006.10.10 05:00close13771.00119.21118.960.006.715287.29
27552006.10.10 05:01sell13781.00119.23119.400.00
27562006.10.10 05:19close13781.00119.15119.400.006.715294.00
27572006.10.10 05:30buy13791.00119.09118.920.00
27582006.10.10 06:42s/l13791.00118.92118.920.00-14.305279.70
27592006.10.10 06:42buy13801.00118.93118.760.00
27602006.10.10 06:54close13801.00119.02118.760.007.565287.26
27612006.10.10 06:55buy13811.00119.04118.870.00
27622006.10.10 07:09close13811.00119.13118.870.007.555294.81
27632006.10.10 07:09sell13821.00119.12119.290.00
27642006.10.10 08:08s/l13821.00119.29119.290.00-14.245280.57
27652006.10.10 08:38buy13831.00119.12118.950.00
27662006.10.10 08:38close13831.00119.22118.950.008.395288.96
27672006.10.10 09:05sell13841.00119.41119.580.00
27682006.10.10 11:14s/l13841.00119.58119.580.00-14.225274.74
27692006.10.10 11:17sell13851.00119.63119.800.00
27702006.10.10 15:29s/l13851.00119.80119.800.00-14.195260.55
27712006.10.10 15:29sell13861.00119.78119.950.00
27722006.10.10 15:51close13861.00119.71119.950.005.855266.40
27732006.10.10 18:58sell13871.00119.74119.910.00
27742006.10.10 22:12close13871.00119.67119.910.005.855272.25
27752006.10.11 00:04buy13881.00119.68119.510.00
27762006.10.11 07:23s/l13881.00119.51119.510.00-14.225258.03
27772006.10.11 07:25buy13891.00119.46119.290.00
27782006.10.11 08:04close13891.00119.55119.290.007.535265.56
27792006.10.11 10:27buy13901.00119.44119.270.00
27802006.10.11 12:02close13901.00119.53119.270.007.535273.09
27812006.10.11 12:20sell13911.00119.62119.790.00
27822006.10.11 14:52close13911.00119.55119.790.005.865278.95
27832006.10.11 14:52buy13921.00119.56119.390.00
27842006.10.11 15:05close13921.00119.62119.390.005.025283.97
27852006.10.11 15:09sell13931.00119.66119.830.00
27862006.10.11 15:32close13931.00119.59119.830.005.855289.82
27872006.10.11 15:50buy13941.00119.51119.340.00
27882006.10.11 18:00close13941.00119.58119.340.005.855295.67
27892006.10.11 18:04sell13951.00119.66119.830.00
27902006.10.11 18:11close13951.00119.59119.830.005.855301.52
27912006.10.11 18:16sell13961.00119.65119.820.00
27922006.10.11 18:42s/l13961.00119.82119.820.00-14.185287.34
27932006.10.11 18:42sell13971.00119.82119.990.00
27942006.10.11 18:49close13971.00119.73119.990.007.525294.86
27952006.10.11 18:49sell13981.00119.68119.850.00
27962006.10.11 18:51close13981.00119.58119.850.008.365303.22
27972006.10.11 18:52sell13991.00119.68119.850.00
27982006.10.11 18:52close13991.00119.53119.850.0012.555315.77
27992006.10.11 18:52sell14001.00119.72119.890.00
28002006.10.11 18:53close14001.00119.64119.890.006.695322.46
28012006.10.11 18:53sell14011.00119.67119.840.00
28022006.10.11 18:55close14011.00119.60119.840.005.855328.31
28032006.10.11 18:55sell14021.00119.68119.850.00
28042006.10.11 19:34close14021.00119.61119.850.005.855334.16
28052006.10.11 19:34buy14031.00119.66119.490.00
28062006.10.11 19:55close14031.00119.74119.490.006.685340.84
28072006.10.11 21:56buy14041.00119.71119.540.00
28082006.10.12 06:08s/l14041.00119.54119.540.00-10.325330.52
28092006.10.12 06:09buy14051.00119.51119.340.00
28102006.10.12 07:09s/l14051.00119.34119.340.00-14.245316.28
28112006.10.12 07:09buy14061.00119.35119.180.00
28122006.10.12 07:43close14061.00119.43119.180.006.705322.98
28132006.10.12 07:49buy14071.00119.41119.240.00
28142006.10.12 08:09close14071.00119.49119.240.006.705329.68
28152006.10.12 08:09sell14081.00119.51119.680.00
28162006.10.12 08:46close14081.00119.43119.680.006.705336.38
28172006.10.12 09:28sell14091.00119.52119.690.00
28182006.10.12 10:21close14091.00119.45119.690.005.865342.24
28192006.10.12 10:58sell14101.00119.57119.740.00
28202006.10.12 12:30close14101.00119.46119.740.009.215351.45
28212006.10.12 12:30buy14111.00119.49119.320.00
28222006.10.12 12:31close14111.00119.57119.320.006.695358.14
28232006.10.12 12:31buy14121.00119.56119.390.00
28242006.10.12 19:05s/l14121.00119.39119.390.00-14.245343.90
28252006.10.12 19:05buy14131.00119.40119.230.00
28262006.10.13 00:10s/l14131.00119.23119.230.00-12.965330.94
28272006.10.13 01:13buy14141.00119.21119.040.00
28282006.10.13 01:21close14141.00119.29119.040.006.715337.65
28292006.10.13 01:39buy14151.00119.21119.040.00
28302006.10.13 01:48close14151.00119.28119.040.005.875343.52
28312006.10.13 02:59buy14161.00119.18119.010.00
28322006.10.13 03:59close14161.00119.26119.010.006.715350.23
28332006.10.13 07:32buy14171.00119.20119.030.00
28342006.10.13 07:32close14171.00119.37119.030.0014.245364.47
28352006.10.13 07:32buy14181.00119.25119.080.00
28362006.10.13 07:51s/l14181.00119.08119.080.00-14.285350.19
28372006.10.13 07:51buy14191.00119.10118.930.00
28382006.10.13 08:00close14191.00119.16118.930.005.045355.23
28392006.10.13 08:43sell14201.00119.27119.440.00
28402006.10.13 09:56s/l14201.00119.44119.440.00-14.235341.00
28412006.10.13 09:56sell14211.00119.44119.610.00
28422006.10.13 11:08close14211.00119.37119.610.005.865346.86
28432006.10.13 12:30buy14221.00119.24119.070.00
28442006.10.13 12:30close14221.00119.34119.070.008.385355.24
28452006.10.13 14:02sell14231.00119.73119.900.00
28462006.10.13 17:42close14231.00119.66119.900.005.855361.09