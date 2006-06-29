|Symbol
|USDJPYm (US Dollar vs Japanese Yen)
|Period
|1 Hour (H1) 2006.06.15 22:00 - 2006.10.16 00:00 (2005.08.01 - 2006.10.16)
|Model
|Every tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
|Parameters
|ExitMarket=false; ShowSuitablePeriod=false; ShowMarketInfo=false; ShowAccountStatus=false; ShowStat=false; ShowDecision=false; ShowDirection=false; BlockSell=false; BlockBuy=false; ShowLots=false; BlockStopLoss=false; DisableShadowStopLoss=true; DisableExitSell=false; DisableExitBuy=false; EnableMACD=false; EnableMA=false; EnableFractals=false; EnableCCI=false; EnableCyberiaLogic=true; EnableLogicTrading=true; EnableADX=false; EnablePivot=false; BlockPipsator=true; EnableMoneyTrain=false; EnableReverseDetector=true; ReverseIndex=7; MoneyTrainLevel=4; MACDLevel=10; AutoLots=true; MAXLots=1; AutoDirection=true; ValuesPeriodCount=7; ValuesPeriodCountMax=7; SlipPage=1; Lots=0.1; StopLoss=0; TakeProfit=0; SymbolsCount=2; Risk=1; StopLossIndex=2.5; AutoStopLossIndex=true; StaticStopLoss=15; StopLevel=0; EnableTrailingStop=false; TrailingStopFactor=1; TimeTradeHoursDisabled=""; GMT=-1; MagicNumber=123000;
|Bars in test
|2128
|Ticks modelled
|163176
|Modelling quality
|85.78%
|Initial deposit
|343.00
|Total net profit
|5018.09
|Gross profit
|9682.52
|Gross loss
|-4664.43
|Profit factor
|2.08
|Expected payoff
|3.53
|Absolute drawdown
|13.02
|Maximal drawdown
|78.14 (9.00%)
|Relative drawdown
|11.84% (44.31)
|Total trades
|1423
|Short positions (won %)
|671 (76.15%)
|Long positions (won %)
|752 (78.72%)
|Profit trades (% of total)
|1103 (77.51%)
|Loss trades (% of total)
|320 (22.49%)
|Largest
|profit trade
|33.89
|loss trade
|-18.87
|Average
|profit trade
|8.78
|loss trade
|-14.58
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|29 (297.43)
|consecutive losses (loss in money)
|3 (-45.30)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|297.43 (29)
|consecutive loss (count of losses)
|-45.30 (3)
|Average
|consecutive wins
|4
|consecutive losses
|1
|#
|Time
|Type
|Order
|Lots
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2006.06.16 02:13
|sell
|1
|1.00
|114.75
|114.92
|0.00
|2
|2006.06.16 02:45
|close
|1
|1.00
|114.66
|114.92
|0.00
|7.85
|350.85
|3
|2006.06.16 06:59
|buy
|2
|1.00
|114.63
|114.46
|0.00
|4
|2006.06.16 07:01
|close
|2
|1.00
|114.71
|114.46
|0.00
|6.97
|357.82
|5
|2006.06.16 07:04
|sell
|3
|1.00
|114.67
|114.84
|0.00
|6
|2006.06.16 09:59
|s/l
|3
|1.00
|114.84
|114.84
|0.00
|-14.80
|343.02
|7
|2006.06.16 11:24
|buy
|4
|1.00
|114.85
|114.68
|0.00
|8
|2006.06.16 11:48
|close
|4
|1.00
|114.93
|114.68
|0.00
|6.96
|349.98
|9
|2006.06.16 12:07
|sell
|5
|1.00
|114.98
|115.15
|0.00
|10
|2006.06.16 12:56
|close
|5
|1.00
|114.91
|115.15
|0.00
|6.09
|356.07
|11
|2006.06.16 14:00
|buy
|6
|1.00
|114.99
|114.82
|0.00
|12
|2006.06.16 15:34
|close
|6
|1.00
|115.09
|114.82
|0.00
|8.69
|364.76
|13
|2006.06.16 15:34
|sell
|7
|1.00
|115.10
|115.27
|0.00
|14
|2006.06.18 22:00
|s/l
|7
|1.00
|115.27
|115.27
|0.00
|-14.75
|350.01
|15
|2006.06.18 23:11
|buy
|8
|1.00
|115.34
|115.17
|0.00
|16
|2006.06.18 23:50
|close
|8
|1.00
|115.45
|115.17
|0.00
|9.53
|359.54
|17
|2006.06.19 00:59
|sell
|9
|1.00
|115.48
|115.65
|0.00
|18
|2006.06.19 01:59
|s/l
|9
|1.00
|115.65
|115.65
|0.00
|-14.69
|344.85
|19
|2006.06.19 01:59
|sell
|10
|1.00
|115.67
|115.84
|0.00
|20
|2006.06.19 06:59
|close
|10
|1.00
|115.55
|115.84
|0.00
|10.39
|355.24
|21
|2006.06.19 12:00
|sell
|11
|1.00
|115.62
|115.79
|0.00
|22
|2006.06.19 12:06
|close
|11
|1.00
|115.57
|115.79
|0.00
|4.33
|359.57
|23
|2006.06.19 12:59
|sell
|12
|1.00
|115.67
|115.84
|0.00
|24
|2006.06.19 14:00
|close
|12
|1.00
|115.50
|115.84
|0.00
|14.72
|374.29
|25
|2006.06.19 16:59
|sell
|13
|1.00
|115.29
|115.46
|0.00
|26
|2006.06.19 20:59
|s/l
|13
|1.00
|115.46
|115.46
|0.00
|-14.71
|359.58
|27
|2006.06.20 01:00
|buy
|14
|1.00
|115.44
|115.27
|0.00
|28
|2006.06.20 05:59
|s/l
|14
|1.00
|115.27
|115.27
|0.00
|-14.78
|344.80
|29
|2006.06.20 05:59
|buy
|15
|1.00
|115.07
|114.90
|0.00
|30
|2006.06.20 06:59
|s/l
|15
|1.00
|114.90
|114.90
|0.00
|-14.82
|329.98
|31
|2006.06.20 06:59
|buy
|16
|1.00
|114.77
|114.60
|0.00
|32
|2006.06.20 08:41
|close
|16
|1.00
|114.88
|114.60
|0.00
|9.58
|339.56
|33
|2006.06.20 09:59
|sell
|17
|1.00
|115.28
|115.45
|0.00
|34
|2006.06.20 10:59
|close
|17
|1.00
|115.10
|115.45
|0.00
|15.64
|355.20
|35
|2006.06.20 13:59
|sell
|18
|1.00
|114.96
|115.13
|0.00
|36
|2006.06.20 16:26
|close
|18
|1.00
|114.87
|115.13
|0.00
|7.83
|363.03
|37
|2006.06.20 16:26
|buy
|19
|1.00
|114.88
|114.71
|0.00
|38
|2006.06.20 21:00
|close
|19
|1.00
|114.98
|114.71
|0.00
|8.70
|371.73
|39
|2006.06.20 21:12
|buy
|20
|1.00
|114.90
|114.73
|0.00
|40
|2006.06.21 01:59
|s/l
|20
|1.00
|114.73
|114.73
|0.00
|-13.53
|358.20
|41
|2006.06.21 03:02
|sell
|21
|1.00
|114.72
|114.89
|0.00
|42
|2006.06.21 10:59
|s/l
|21
|1.00
|114.89
|114.89
|0.00
|-14.79
|343.41
|43
|2006.06.21 21:08
|buy
|22
|1.00
|114.81
|114.64
|0.00
|44
|2006.06.22 05:59
|close
|22
|1.00
|114.92
|114.64
|0.00
|13.47
|356.88
|45
|2006.06.22 07:59
|sell
|23
|1.00
|115.19
|115.36
|0.00
|46
|2006.06.22 08:59
|close
|23
|1.00
|115.03
|115.36
|0.00
|13.91
|370.79
|47
|2006.06.22 12:59
|sell
|24
|1.00
|115.67
|115.84
|0.00
|48
|2006.06.22 15:20
|s/l
|24
|1.00
|115.84
|115.84
|0.00
|-14.68
|356.11
|49
|2006.06.22 15:30
|sell
|25
|1.00
|115.88
|116.05
|0.00
|50
|2006.06.22 15:39
|close
|25
|1.00
|115.83
|116.05
|0.00
|4.32
|360.43
|51
|2006.06.22 15:59
|sell
|26
|1.00
|115.94
|116.11
|0.00
|52
|2006.06.22 16:59
|s/l
|26
|1.00
|116.11
|116.11
|0.00
|-14.63
|345.80
|53
|2006.06.22 17:00
|buy
|27
|1.00
|116.07
|115.90
|0.00
|54
|2006.06.22 17:59
|close
|27
|1.00
|116.21
|115.90
|0.00
|12.05
|357.85
|55
|2006.06.22 20:30
|buy
|28
|1.00
|116.11
|115.94
|0.00
|56
|2006.06.22 23:20
|close
|28
|1.00
|116.16
|115.94
|0.00
|4.30
|362.15
|57
|2006.06.23 01:12
|sell
|29
|1.00
|116.19
|116.36
|0.00
|58
|2006.06.23 01:29
|close
|29
|1.00
|116.13
|116.36
|0.00
|5.17
|367.32
|59
|2006.06.23 01:59
|sell
|30
|1.00
|116.20
|116.37
|0.00
|60
|2006.06.23 03:00
|close
|30
|1.00
|116.10
|116.37
|0.00
|8.61
|375.93
|61
|2006.06.23 07:00
|buy
|31
|1.00
|115.99
|115.82
|0.00
|62
|2006.06.23 07:22
|close
|31
|1.00
|116.05
|115.82
|0.00
|5.17
|381.10
|63
|2006.06.23 07:38
|buy
|32
|1.00
|116.01
|115.84
|0.00
|64
|2006.06.23 07:52
|close
|32
|1.00
|116.07
|115.84
|0.00
|5.17
|386.27
|65
|2006.06.23 07:59
|buy
|33
|1.00
|116.01
|115.84
|0.00
|66
|2006.06.23 07:59
|close
|33
|1.00
|116.14
|115.84
|0.00
|11.19
|397.46
|67
|2006.06.23 12:00
|buy
|34
|1.00
|116.32
|116.15
|0.00
|68
|2006.06.23 12:18
|close
|34
|1.00
|116.39
|116.15
|0.00
|6.01
|403.47
|69
|2006.06.23 12:22
|buy
|35
|1.00
|116.38
|116.21
|0.00
|70
|2006.06.23 13:59
|s/l
|35
|1.00
|116.21
|116.21
|0.00
|-14.65
|388.82
|71
|2006.06.23 13:59
|buy
|36
|1.00
|116.04
|115.87
|0.00
|72
|2006.06.23 14:49
|close
|36
|1.00
|116.23
|115.87
|0.00
|16.35
|405.17
|73
|2006.06.23 15:00
|sell
|37
|1.00
|116.29
|116.46
|0.00
|74
|2006.06.23 15:00
|close
|37
|1.00
|116.21
|116.46
|0.00
|6.88
|412.05
|75
|2006.06.23 15:05
|sell
|38
|1.00
|116.28
|116.45
|0.00
|76
|2006.06.23 15:06
|close
|38
|1.00
|116.20
|116.45
|0.00
|6.88
|418.93
|77
|2006.06.25 23:01
|sell
|39
|1.00
|116.52
|116.69
|0.00
|78
|2006.06.25 23:59
|close
|39
|1.00
|116.38
|116.69
|0.00
|12.03
|430.96
|79
|2006.06.26 00:00
|sell
|40
|1.00
|116.48
|116.65
|0.00
|80
|2006.06.26 00:59
|close
|40
|1.00
|116.38
|116.65
|0.00
|8.59
|439.55
|81
|2006.06.26 02:34
|sell
|41
|1.00
|116.48
|116.65
|0.00
|82
|2006.06.26 05:00
|close
|41
|1.00
|116.40
|116.65
|0.00
|6.87
|446.42
|83
|2006.06.26 07:59
|buy
|42
|1.00
|116.26
|116.09
|0.00
|84
|2006.06.26 09:00
|close
|42
|1.00
|116.38
|116.09
|0.00
|10.31
|456.73
|85
|2006.06.26 09:59
|sell
|43
|1.00
|116.48
|116.65
|0.00
|86
|2006.06.26 10:00
|close
|43
|1.00
|116.28
|116.65
|0.00
|17.20
|473.93
|87
|2006.06.26 10:29
|buy
|44
|1.00
|116.22
|116.05
|0.00
|88
|2006.06.26 10:52
|close
|44
|1.00
|116.31
|116.05
|0.00
|7.74
|481.67
|89
|2006.06.26 10:59
|buy
|45
|1.00
|116.15
|115.98
|0.00
|90
|2006.06.26 11:00
|close
|45
|1.00
|116.31
|115.98
|0.00
|13.76
|495.43
|91
|2006.06.26 11:01
|sell
|46
|1.00
|116.34
|116.51
|0.00
|92
|2006.06.26 13:06
|close
|46
|1.00
|116.17
|116.51
|0.00
|14.63
|510.06
|93
|2006.06.26 13:06
|buy
|47
|1.00
|116.18
|116.01
|0.00
|94
|2006.06.26 13:33
|close
|47
|1.00
|116.28
|116.01
|0.00
|8.60
|518.66
|95
|2006.06.26 17:59
|buy
|48
|1.00
|116.22
|116.05
|0.00
|96
|2006.06.26 18:00
|close
|48
|1.00
|116.35
|116.05
|0.00
|11.17
|529.83
|97
|2006.06.26 18:06
|sell
|49
|1.00
|116.33
|116.50
|0.00
|98
|2006.06.26 23:09
|close
|49
|1.00
|116.23
|116.50
|0.00
|8.60
|538.43
|99
|2006.06.27 00:58
|sell
|50
|1.00
|116.18
|116.35
|0.00
|100
|2006.06.27 00:59
|close
|50
|1.00
|116.07
|116.35
|0.00
|9.48
|547.91
|101
|2006.06.27 03:59
|sell
|51
|1.00
|116.14
|116.31
|0.00
|102
|2006.06.27 09:02
|s/l
|51
|1.00
|116.31
|116.31
|0.00
|-14.61
|533.30
|103
|2006.06.27 11:04
|buy
|52
|1.00
|116.44
|116.27
|0.00
|104
|2006.06.27 11:10
|close
|52
|1.00
|116.56
|116.27
|0.00
|10.30
|543.60
|105
|2006.06.27 11:28
|buy
|53
|1.00
|116.46
|116.29
|0.00
|106
|2006.06.27 12:03
|s/l
|53
|1.00
|116.29
|116.29
|0.00
|-14.62
|528.98
|107
|2006.06.27 12:03
|buy
|54
|1.00
|116.28
|116.11
|0.00
|108
|2006.06.27 12:05
|close
|54
|1.00
|116.38
|116.11
|0.00
|8.59
|537.57
|109
|2006.06.27 12:06
|buy
|55
|1.00
|116.41
|116.24
|0.00
|110
|2006.06.27 12:08
|close
|55
|1.00
|116.52
|116.24
|0.00
|9.44
|547.01
|111
|2006.06.27 12:16
|buy
|56
|1.00
|116.42
|116.25
|0.00
|112
|2006.06.27 12:18
|close
|56
|1.00
|116.51
|116.25
|0.00
|7.72
|554.73
|113
|2006.06.27 12:25
|buy
|57
|1.00
|116.41
|116.24
|0.00
|114
|2006.06.27 12:26
|close
|57
|1.00
|116.50
|116.24
|0.00
|7.73
|562.46
|115
|2006.06.27 12:28
|buy
|58
|1.00
|116.30
|116.13
|0.00
|116
|2006.06.27 12:28
|close
|58
|1.00
|116.45
|116.13
|0.00
|12.88
|575.34
|117
|2006.06.27 12:31
|buy
|59
|1.00
|116.42
|116.25
|0.00
|118
|2006.06.27 12:46
|s/l
|59
|1.00
|116.25
|116.25
|0.00
|-14.63
|560.71
|119
|2006.06.27 12:46
|buy
|60
|1.00
|116.26
|116.09
|0.00
|120
|2006.06.27 12:51
|close
|60
|1.00
|116.37
|116.09
|0.00
|9.45
|570.16
|121
|2006.06.27 12:52
|buy
|61
|1.00
|116.41
|116.24
|0.00
|122
|2006.06.27 12:58
|close
|61
|1.00
|116.52
|116.24
|0.00
|9.44
|579.60
|123
|2006.06.27 12:59
|buy
|62
|1.00
|116.28
|116.11
|0.00
|124
|2006.06.27 13:01
|s/l
|62
|1.00
|116.11
|116.11
|0.00
|-14.65
|564.95
|125
|2006.06.27 13:01
|buy
|63
|1.00
|116.04
|115.87
|0.00
|126
|2006.06.27 13:04
|close
|63
|1.00
|116.13
|115.87
|0.00
|7.75
|572.70
|127
|2006.06.27 13:04
|buy
|64
|1.00
|116.16
|115.99
|0.00
|128
|2006.06.27 13:07
|close
|64
|1.00
|116.25
|115.99
|0.00
|7.74
|580.44
|129
|2006.06.27 13:16
|buy
|65
|1.00
|116.17
|116.00
|0.00
|130
|2006.06.27 13:46
|s/l
|65
|1.00
|116.00
|116.00
|0.00
|-14.66
|565.78
|131
|2006.06.27 13:46
|buy
|66
|1.00
|116.02
|115.85
|0.00
|132
|2006.06.27 13:50
|close
|66
|1.00
|116.12
|115.85
|0.00
|8.61
|574.39
|133
|2006.06.27 13:50
|buy
|67
|1.00
|116.15
|115.98
|0.00
|134
|2006.06.27 13:57
|close
|67
|1.00
|116.25
|115.98
|0.00
|8.60
|582.99
|135
|2006.06.27 13:59
|buy
|68
|1.00
|116.15
|115.98
|0.00
|136
|2006.06.27 14:06
|close
|68
|1.00
|116.24
|115.98
|0.00
|7.74
|590.73
|137
|2006.06.27 14:06
|sell
|69
|1.00
|116.23
|116.40
|0.00
|138
|2006.06.27 14:20
|close
|69
|1.00
|116.10
|116.40
|0.00
|11.20
|601.93
|139
|2006.06.27 14:40
|buy
|70
|1.00
|116.02
|115.85
|0.00
|140
|2006.06.27 14:53
|close
|70
|1.00
|116.15
|115.85
|0.00
|11.19
|613.12
|141
|2006.06.27 15:06
|sell
|71
|1.00
|116.27
|116.44
|0.00
|142
|2006.06.27 15:41
|close
|71
|1.00
|116.17
|116.44
|0.00
|8.61
|621.73
|143
|2006.06.27 16:01
|sell
|72
|1.00
|116.35
|116.52
|0.00
|144
|2006.06.27 16:22
|close
|72
|1.00
|116.28
|116.52
|0.00
|6.02
|627.75
|145
|2006.06.27 16:52
|sell
|73
|1.00
|116.34
|116.51
|0.00
|146
|2006.06.27 17:41
|close
|73
|1.00
|116.25
|116.51
|0.00
|7.74
|635.49
|147
|2006.06.27 23:34
|buy
|74
|1.00
|116.31
|116.14
|0.00
|148
|2006.06.27 23:42
|close
|74
|1.00
|116.42
|116.14
|0.00
|9.45
|644.94
|149
|2006.06.28 02:31
|buy
|75
|1.00
|116.08
|115.91
|0.00
|150
|2006.06.28 02:38
|close
|75
|1.00
|116.19
|115.91
|0.00
|9.47
|654.41
|151
|2006.06.28 03:08
|sell
|76
|1.00
|116.20
|116.37
|0.00
|152
|2006.06.28 03:29
|close
|76
|1.00
|116.10
|116.37
|0.00
|8.61
|663.02
|153
|2006.06.28 03:39
|sell
|77
|1.00
|116.21
|116.38
|0.00
|154
|2006.06.28 04:26
|close
|77
|1.00
|116.14
|116.38
|0.00
|6.03
|669.05
|155
|2006.06.28 07:01
|sell
|78
|1.00
|116.37
|116.54
|0.00
|156
|2006.06.28 09:18
|close
|78
|1.00
|116.28
|116.54
|0.00
|7.74
|676.79
|157
|2006.06.28 09:18
|buy
|79
|1.00
|116.29
|116.12
|0.00
|158
|2006.06.28 09:32
|close
|79
|1.00
|116.39
|116.12
|0.00
|8.59
|685.38
|159
|2006.06.28 09:35
|buy
|80
|1.00
|116.29
|116.12
|0.00
|160
|2006.06.28 09:48
|close
|80
|1.00
|116.38
|116.12
|0.00
|7.73
|693.11
|161
|2006.06.28 09:51
|buy
|81
|1.00
|116.29
|116.12
|0.00
|162
|2006.06.28 14:02
|close
|81
|1.00
|116.37
|116.12
|0.00
|6.87
|699.98
|163
|2006.06.28 14:02
|sell
|82
|1.00
|116.37
|116.54
|0.00
|164
|2006.06.28 14:03
|close
|82
|1.00
|116.29
|116.54
|0.00
|6.88
|706.86
|165
|2006.06.28 14:08
|sell
|83
|1.00
|116.31
|116.48
|0.00
|166
|2006.06.28 14:12
|close
|83
|1.00
|116.23
|116.48
|0.00
|6.88
|713.74
|167
|2006.06.28 14:19
|sell
|84
|1.00
|116.31
|116.48
|0.00
|168
|2006.06.28 14:45
|close
|84
|1.00
|116.23
|116.48
|0.00
|6.88
|720.62
|169
|2006.06.28 14:48
|sell
|85
|1.00
|116.29
|116.46
|0.00
|170
|2006.06.28 15:14
|close
|85
|1.00
|116.20
|116.46
|0.00
|7.75
|728.37
|171
|2006.06.28 21:01
|buy
|86
|1.00
|116.40
|116.23
|0.00
|172
|2006.06.28 23:12
|close
|86
|1.00
|116.49
|116.23
|0.00
|7.73
|736.10
|173
|2006.06.28 23:13
|sell
|87
|1.00
|116.51
|116.68
|0.00
|174
|2006.06.28 23:17
|close
|87
|1.00
|116.42
|116.68
|0.00
|7.73
|743.83
|175
|2006.06.29 00:06
|sell
|88
|1.00
|116.48
|116.65
|0.00
|176
|2006.06.29 08:05
|close
|88
|1.00
|116.41
|116.65
|0.00
|6.01
|749.84
|177
|2006.06.29 12:02
|buy
|89
|1.00
|116.37
|116.20
|0.00
|178
|2006.06.29 12:12
|close
|89
|1.00
|116.44
|116.20
|0.00
|6.01
|755.85
|179
|2006.06.29 12:16
|buy
|90
|1.00
|116.40
|116.23
|0.00
|180
|2006.06.29 12:35
|close
|90
|1.00
|116.47
|116.23
|0.00
|6.01
|761.86
|181
|2006.06.29 12:59
|buy
|91
|1.00
|116.39
|116.22
|0.00
|182
|2006.06.29 13:01
|s/l
|91
|1.00
|116.22
|116.22
|0.00
|-14.63
|747.23
|183
|2006.06.29 14:03
|buy
|92
|1.00
|116.08
|115.91
|0.00
|184
|2006.06.29 14:43
|close
|92
|1.00
|116.20
|115.91
|0.00
|10.33
|757.56
|185
|2006.06.29 14:57
|buy
|93
|1.00
|116.08
|115.91
|0.00
|186
|2006.06.29 15:41
|close
|93
|1.00
|116.17
|115.91
|0.00
|7.75
|765.31
|187
|2006.06.29 16:40
|sell
|94
|1.00
|116.22
|116.39
|0.00
|188
|2006.06.29 16:55
|close
|94
|1.00
|116.14
|116.39
|0.00
|6.89
|772.20
|189
|2006.06.29 18:00
|buy
|95
|1.00
|116.03
|115.86
|0.00
|190
|2006.06.29 18:00
|close
|95
|1.00
|116.17
|115.86
|0.00
|12.05
|784.25
|191
|2006.06.29 18:00
|buy
|96
|1.00
|115.99
|115.82
|0.00
|192
|2006.06.29 18:00
|close
|96
|1.00
|116.11
|115.82
|0.00
|10.34
|794.59
|193
|2006.06.29 18:00
|buy
|97
|1.00
|115.92
|115.75
|0.00
|194
|2006.06.29 18:00
|close
|97
|1.00
|116.02
|115.75
|0.00
|8.62
|803.21
|195
|2006.06.29 18:00
|buy
|98
|1.00
|115.88
|115.71
|0.00
|196
|2006.06.29 18:01
|s/l
|98
|1.00
|115.71
|115.71
|0.00
|-14.73
|788.48
|197
|2006.06.29 18:01
|buy
|99
|1.00
|115.48
|115.31
|0.00
|198
|2006.06.29 18:05
|close
|99
|1.00
|115.58
|115.31
|0.00
|8.65
|797.13
|199
|2006.06.29 18:05
|buy
|100
|1.00
|115.63
|115.46
|0.00
|200
|2006.06.29 18:06
|close
|100
|1.00
|115.76
|115.46
|0.00
|11.23
|808.36
|201
|2006.06.29 18:06
|buy
|101
|1.00
|115.73
|115.56
|0.00
|202
|2006.06.29 18:06
|s/l
|101
|1.00
|115.56
|115.56
|0.00
|-14.71
|793.65
|203
|2006.06.29 18:06
|buy
|102
|1.00
|115.57
|115.40
|0.00
|204
|2006.06.29 18:07
|s/l
|102
|1.00
|115.40
|115.40
|0.00
|-14.73
|778.92
|205
|2006.06.29 18:07
|buy
|103
|1.00
|115.41
|115.24
|0.00
|206
|2006.06.29 18:07
|close
|103
|1.00
|115.51
|115.24
|0.00
|8.66
|787.58
|207
|2006.06.29 18:07
|buy
|104
|1.00
|115.31
|115.14
|0.00
|208
|2006.06.29 18:08
|s/l
|104
|1.00
|115.14
|115.14
|0.00
|-14.76
|772.82
|209
|2006.06.29 18:08
|buy
|105
|1.00
|115.15
|114.98
|0.00
|210
|2006.06.29 18:09
|close
|105
|1.00
|115.26
|114.98
|0.00
|9.54
|782.36
|211
|2006.06.29 18:09
|buy
|106
|1.00
|115.32
|115.15
|0.00
|212
|2006.06.29 18:10
|s/l
|106
|1.00
|115.15
|115.15
|0.00
|-14.79
|767.57
|213
|2006.06.29 18:10
|buy
|107
|1.00
|114.97
|114.80
|0.00
|214
|2006.06.29 18:11
|close
|107
|1.00
|115.12
|114.80
|0.00
|13.03
|780.60
|215
|2006.06.29 18:11
|buy
|108
|1.00
|115.23
|115.06
|0.00
|216
|2006.06.29 18:13
|close
|108
|1.00
|115.34
|115.06
|0.00
|9.54
|790.14
|217
|2006.06.29 18:13
|buy
|109
|1.00
|115.35
|115.18
|0.00
|218
|2006.06.29 18:15
|close
|109
|1.00
|115.52
|115.18
|0.00
|14.72
|804.86
|219
|2006.06.29 18:15
|buy
|110
|1.00
|115.55
|115.38
|0.00
|220
|2006.06.29 18:15
|s/l
|110
|1.00
|115.38
|115.38
|0.00
|-14.74
|790.12
|221
|2006.06.29 18:15
|buy
|111
|1.00
|115.38
|115.21
|0.00
|222
|2006.06.29 18:15
|close
|111
|1.00
|115.47
|115.21
|0.00
|7.79
|797.91
|223
|2006.06.29 18:15
|buy
|112
|1.00
|115.50
|115.33
|0.00
|224
|2006.06.29 18:16
|close
|112
|1.00
|115.66
|115.33
|0.00
|13.83
|811.74
|225
|2006.06.29 18:16
|buy
|113
|1.00
|115.67
|115.50
|0.00
|226
|2006.06.29 18:18
|s/l
|113
|1.00
|115.50
|115.50
|0.00
|-14.73
|797.01
|227
|2006.06.29 18:18
|buy
|114
|1.00
|115.43
|115.26
|0.00
|228
|2006.06.29 18:25
|close
|114
|1.00
|115.63
|115.26
|0.00
|17.30
|814.31
|229
|2006.06.29 18:25
|buy
|115
|1.00
|115.63
|115.46
|0.00
|230
|2006.06.29 18:25
|s/l
|115
|1.00
|115.46
|115.46
|0.00
|-14.73
|799.58
|231
|2006.06.29 18:25
|buy
|116
|1.00
|115.45
|115.28
|0.00
|232
|2006.06.29 18:25
|close
|116
|1.00
|115.56
|115.28
|0.00
|9.52
|809.10
|233
|2006.06.29 18:25
|buy
|117
|1.00
|115.59
|115.42
|0.00
|234
|2006.06.29 18:27
|close
|117
|1.00
|115.78
|115.42
|0.00
|16.41
|825.51
|235
|2006.06.29 18:27
|buy
|118
|1.00
|115.86
|115.69
|0.00
|236
|2006.06.29 18:28
|s/l
|118
|1.00
|115.69
|115.69
|0.00
|-14.70
|810.81
|237
|2006.06.29 18:28
|buy
|119
|1.00
|115.70
|115.53
|0.00
|238
|2006.06.29 18:29
|s/l
|119
|1.00
|115.53
|115.53
|0.00
|-14.71
|796.10
|239
|2006.06.29 18:29
|buy
|120
|1.00
|115.55
|115.38
|0.00
|240
|2006.06.29 18:30
|close
|120
|1.00
|115.71
|115.38
|0.00
|13.83
|809.93
|241
|2006.06.29 18:30
|buy
|121
|1.00
|115.75
|115.58
|0.00
|242
|2006.06.29 18:31
|close
|121
|1.00
|115.85
|115.58
|0.00
|8.63
|818.56
|243
|2006.06.29 18:31
|buy
|122
|1.00
|115.88
|115.71
|0.00
|244
|2006.06.29 18:36
|s/l
|122
|1.00
|115.71
|115.71
|0.00
|-14.70
|803.86
|245
|2006.06.29 18:36
|buy
|123
|1.00
|115.70
|115.53
|0.00
|246
|2006.06.29 18:36
|close
|123
|1.00
|115.81
|115.53
|0.00
|9.50
|813.36
|247
|2006.06.29 18:36
|buy
|124
|1.00
|115.81
|115.64
|0.00
|248
|2006.06.29 18:36
|s/l
|124
|1.00
|115.64
|115.64
|0.00
|-14.71
|798.65
|249
|2006.06.29 18:36
|buy
|125
|1.00
|115.65
|115.48
|0.00
|250
|2006.06.29 18:37
|close
|125
|1.00
|115.74
|115.48
|0.00
|7.78
|806.43
|251
|2006.06.29 18:37
|buy
|126
|1.00
|115.78
|115.61
|0.00
|252
|2006.06.29 18:37
|close
|126
|1.00
|115.95
|115.61
|0.00
|14.66
|821.09
|253
|2006.06.29 18:37
|buy
|127
|1.00
|115.89
|115.72
|0.00
|254
|2006.06.29 18:37
|close
|127
|1.00
|115.98
|115.72
|0.00
|7.76
|828.85
|255
|2006.06.29 18:37
|buy
|128
|1.00
|116.05
|115.88
|0.00
|256
|2006.06.29 18:38
|close
|128
|1.00
|116.15
|115.88
|0.00
|8.61
|837.46
|257
|2006.06.29 18:40
|buy
|129
|1.00
|116.06
|115.89
|0.00
|258
|2006.06.29 18:42
|s/l
|129
|1.00
|115.89
|115.89
|0.00
|-14.67
|822.79
|259
|2006.06.29 18:42
|buy
|130
|1.00
|115.91
|115.74
|0.00
|260
|2006.06.29 18:42
|close
|130
|1.00
|116.03
|115.74
|0.00
|10.34
|833.13
|261
|2006.06.29 18:43
|buy
|131
|1.00
|116.06
|115.89
|0.00
|262
|2006.06.29 18:43
|s/l
|131
|1.00
|115.89
|115.89
|0.00
|-14.68
|818.45
|263
|2006.06.29 18:43
|buy
|132
|1.00
|115.85
|115.68
|0.00
|264
|2006.06.29 18:44
|close
|132
|1.00
|115.96
|115.68
|0.00
|9.49
|827.94
|265
|2006.06.29 18:44
|buy
|133
|1.00
|115.92
|115.75
|0.00
|266
|2006.06.29 18:44
|close
|133
|1.00
|116.08
|115.75
|0.00
|13.78
|841.72
|267
|2006.06.29 18:44
|buy
|134
|1.00
|116.05
|115.88
|0.00
|268
|2006.06.29 18:44
|s/l
|134
|1.00
|115.88
|115.88
|0.00
|-14.68
|827.04
|269
|2006.06.29 18:44
|buy
|135
|1.00
|115.83
|115.66
|0.00
|270
|2006.06.29 18:45
|close
|135
|1.00
|116.17
|115.66
|0.00
|29.27
|856.31
|271
|2006.06.29 18:45
|buy
|136
|1.00
|116.07
|115.90
|0.00
|272
|2006.06.29 18:45
|close
|136
|1.00
|116.16
|115.90
|0.00
|7.75
|864.06
|273
|2006.06.29 18:45
|buy
|137
|1.00
|116.04
|115.87
|0.00
|274
|2006.06.29 18:46
|s/l
|137
|1.00
|115.87
|115.87
|0.00
|-14.69
|849.37
|275
|2006.06.29 18:46
|buy
|138
|1.00
|115.80
|115.63
|0.00
|276
|2006.06.29 18:50
|close
|138
|1.00
|115.92
|115.63
|0.00
|10.35
|859.72
|277
|2006.06.29 18:50
|buy
|139
|1.00
|115.89
|115.72
|0.00
|278
|2006.06.29 18:52
|close
|139
|1.00
|115.99
|115.72
|0.00
|8.62
|868.34
|279
|2006.06.29 18:52
|buy
|140
|1.00
|116.05
|115.88
|0.00
|280
|2006.06.29 18:52
|s/l
|140
|1.00
|115.88
|115.88
|0.00
|-14.70
|853.64
|281
|2006.06.29 18:52
|buy
|141
|1.00
|115.68
|115.51
|0.00
|282
|2006.06.29 18:52
|close
|141
|1.00
|115.78
|115.51
|0.00
|8.64
|862.28
|283
|2006.06.29 18:52
|buy
|142
|1.00
|115.74
|115.57
|0.00
|284
|2006.06.29 18:52
|s/l
|142
|1.00
|115.57
|115.57
|0.00
|-14.71
|847.57
|285
|2006.06.29 18:52
|buy
|143
|1.00
|115.56
|115.39
|0.00
|286
|2006.06.29 18:53
|close
|143
|1.00
|115.65
|115.39
|0.00
|7.78
|855.35
|287
|2006.06.29 18:53
|buy
|144
|1.00
|115.61
|115.44
|0.00
|288
|2006.06.29 18:53
|s/l
|144
|1.00
|115.44
|115.44
|0.00
|-14.73
|840.62
|289
|2006.06.29 18:53
|buy
|145
|1.00
|115.46
|115.29
|0.00
|290
|2006.06.29 18:53
|s/l
|145
|1.00
|115.29
|115.29
|0.00
|-14.75
|825.87
|291
|2006.06.29 18:53
|buy
|146
|1.00
|115.24
|115.07
|0.00
|292
|2006.06.29 18:55
|s/l
|146
|1.00
|115.07
|115.07
|0.00
|-14.77
|811.10
|293
|2006.06.29 18:55
|buy
|147
|1.00
|115.07
|114.90
|0.00
|294
|2006.06.29 18:56
|close
|147
|1.00
|115.17
|114.90
|0.00
|8.68
|819.78
|295
|2006.06.29 18:56
|buy
|148
|1.00
|115.20
|115.03
|0.00
|296
|2006.06.29 18:59
|s/l
|148
|1.00
|115.03
|115.03
|0.00
|-14.78
|805.00
|297
|2006.06.29 18:59
|buy
|149
|1.00
|115.03
|114.86
|0.00
|298
|2006.06.29 19:08
|s/l
|149
|1.00
|114.86
|114.86
|0.00
|-14.80
|790.20
|299
|2006.06.29 19:08
|buy
|150
|1.00
|114.86
|114.69
|0.00
|300
|2006.06.29 19:11
|close
|150
|1.00
|114.92
|114.69
|0.00
|5.22
|795.42
|301
|2006.06.29 19:26
|sell
|151
|1.00
|115.07
|115.24
|0.00
|302
|2006.06.29 19:28
|close
|151
|1.00
|114.93
|115.24
|0.00
|12.18
|807.60
|303
|2006.06.29 19:30
|sell
|152
|1.00
|115.09
|115.26
|0.00
|304
|2006.06.29 19:51
|close
|152
|1.00
|114.99
|115.26
|0.00
|8.70
|816.30
|305
|2006.06.29 19:52
|sell
|153
|1.00
|115.19
|115.36
|0.00
|306
|2006.06.29 19:52
|close
|153
|1.00
|115.04
|115.36
|0.00
|13.04
|829.34
|307
|2006.06.29 19:54
|buy
|154
|1.00
|114.89
|114.72
|0.00
|308
|2006.06.29 19:58
|close
|154
|1.00
|115.08
|114.72
|0.00
|16.51
|845.85
|309
|2006.06.29 20:03
|sell
|155
|1.00
|115.19
|115.36
|0.00
|310
|2006.06.29 20:58
|close
|155
|1.00
|115.08
|115.36
|0.00
|9.56
|855.41
|311
|2006.06.29 20:59
|sell
|156
|1.00
|115.18
|115.35
|0.00
|312
|2006.06.29 21:57
|close
|156
|1.00
|115.01
|115.35
|0.00
|14.78
|870.19
|313
|2006.06.29 22:02
|sell
|157
|1.00
|115.12
|115.29
|0.00
|314
|2006.06.29 22:56
|close
|157
|1.00
|114.99
|115.29
|0.00
|11.31
|881.50
|315
|2006.06.29 22:59
|sell
|158
|1.00
|115.15
|115.32
|0.00
|316
|2006.06.29 23:54
|close
|158
|1.00
|114.95
|115.32
|0.00
|17.40
|898.90
|317
|2006.06.30 02:23
|sell
|159
|1.00
|115.00
|115.17
|0.00
|318
|2006.06.30 02:49
|close
|159
|1.00
|114.91
|115.17
|0.00
|7.83
|906.73
|319
|2006.06.30 03:49
|buy
|160
|1.00
|114.78
|114.61
|0.00
|320
|2006.06.30 03:59
|close
|160
|1.00
|114.98
|114.61
|0.00
|17.39
|924.12
|321
|2006.06.30 06:03
|sell
|161
|1.00
|114.72
|114.89
|0.00
|322
|2006.06.30 06:45
|close
|161
|1.00
|114.53
|114.89
|0.00
|16.59
|940.71
|323
|2006.06.30 06:59
|sell
|162
|1.00
|114.69
|114.86
|0.00
|324
|2006.06.30 07:44
|close
|162
|1.00
|114.61
|114.86
|0.00
|6.98
|947.69
|325
|2006.06.30 12:38
|buy
|163
|1.00
|114.32
|114.15
|0.00
|326
|2006.06.30 13:16
|close
|163
|1.00
|114.41
|114.15
|0.00
|7.87
|955.56
|327
|2006.06.30 13:49
|buy
|164
|1.00
|114.26
|114.09
|0.00
|328
|2006.06.30 14:03
|close
|164
|1.00
|114.43
|114.09
|0.00
|14.86
|970.42
|329
|2006.06.30 14:04
|sell
|165
|1.00
|114.42
|114.59
|0.00
|330
|2006.06.30 14:37
|close
|165
|1.00
|114.31
|114.59
|0.00
|9.62
|980.04
|331
|2006.06.30 15:02
|sell
|166
|1.00
|114.59
|114.76
|0.00
|332
|2006.06.30 15:34
|close
|166
|1.00
|114.39
|114.76
|0.00
|17.48
|997.52
|333
|2006.06.30 15:36
|sell
|167
|1.00
|114.42
|114.59
|0.00
|334
|2006.06.30 15:48
|close
|167
|1.00
|114.31
|114.59
|0.00
|9.62
|1007.14
|335
|2006.06.30 16:13
|sell
|168
|1.00
|114.59
|114.76
|0.00
|336
|2006.06.30 16:46
|close
|168
|1.00
|114.51
|114.76
|0.00
|6.99
|1014.13
|337
|2006.06.30 18:11
|sell
|169
|1.00
|114.50
|114.67
|0.00
|338
|2006.06.30 18:42
|close
|169
|1.00
|114.42
|114.67
|0.00
|6.99
|1021.12
|339
|2006.07.03 00:02
|sell
|170
|1.00
|114.39
|114.56
|0.00
|340
|2006.07.03 00:24
|close
|170
|1.00
|114.21
|114.56
|0.00
|15.76
|1036.88
|341
|2006.07.03 00:26
|sell
|171
|1.00
|114.20
|114.37
|0.00
|342
|2006.07.03 00:59
|s/l
|171
|1.00
|114.37
|114.37
|0.00
|-14.86
|1022.02
|343
|2006.07.03 00:59
|sell
|172
|1.00
|114.40
|114.57
|0.00
|344
|2006.07.03 01:02
|s/l
|172
|1.00
|114.57
|114.57
|0.00
|-14.81
|1007.21
|345
|2006.07.03 01:02
|sell
|173
|1.00
|114.72
|114.89
|0.00
|346
|2006.07.03 01:23
|close
|173
|1.00
|114.53
|114.89
|0.00
|16.59
|1023.80
|347
|2006.07.03 01:23
|sell
|174
|1.00
|114.50
|114.67
|0.00
|348
|2006.07.03 01:48
|close
|174
|1.00
|114.43
|114.67
|0.00
|6.12
|1029.92
|349
|2006.07.03 01:59
|sell
|175
|1.00
|114.64
|114.81
|0.00
|350
|2006.07.03 03:20
|close
|175
|1.00
|114.54
|114.81
|0.00
|8.73
|1038.65
|351
|2006.07.03 05:02
|sell
|176
|1.00
|114.58
|114.75
|0.00
|352
|2006.07.03 05:32
|close
|176
|1.00
|114.48
|114.75
|0.00
|8.74
|1047.39
|353
|2006.07.03 05:59
|sell
|177
|1.00
|114.59
|114.76
|0.00
|354
|2006.07.03 06:31
|close
|177
|1.00
|114.46
|114.76
|0.00
|11.36
|1058.75
|355
|2006.07.03 08:01
|sell
|178
|1.00
|114.70
|114.87
|0.00
|356
|2006.07.03 08:16
|close
|178
|1.00
|114.60
|114.87
|0.00
|8.73
|1067.48
|357
|2006.07.03 12:07
|sell
|179
|1.00
|114.80
|114.97
|0.00
|358
|2006.07.03 12:18
|close
|179
|1.00
|114.69
|114.97
|0.00
|9.59
|1077.07
|359
|2006.07.03 13:07
|sell
|180
|1.00
|114.90
|115.07
|0.00
|360
|2006.07.03 13:30
|close
|180
|1.00
|114.80
|115.07
|0.00
|8.71
|1085.78
|361
|2006.07.03 14:07
|buy
|181
|1.00
|114.68
|114.51
|0.00
|362
|2006.07.03 15:04
|close
|181
|1.00
|114.92
|114.51
|0.00
|20.88
|1106.66
|363
|2006.07.03 15:59
|sell
|182
|1.00
|114.91
|115.08
|0.00
|364
|2006.07.03 16:18
|close
|182
|1.00
|114.76
|115.08
|0.00
|13.07
|1119.73
|365
|2006.07.03 16:18
|buy
|183
|1.00
|114.79
|114.62
|0.00
|366
|2006.07.03 18:37
|s/l
|183
|1.00
|114.62
|114.62
|0.00
|-14.84
|1104.89
|367
|2006.07.04 00:18
|buy
|184
|1.00
|114.55
|114.38
|0.00
|368
|2006.07.04 00:42
|close
|184
|1.00
|114.67
|114.38
|0.00
|10.46
|1115.35
|369
|2006.07.04 06:08
|buy
|185
|1.00
|114.47
|114.30
|0.00
|370
|2006.07.04 06:41
|close
|185
|1.00
|114.60
|114.30
|0.00
|11.34
|1126.69
|371
|2006.07.04 06:54
|buy
|186
|1.00
|114.48
|114.31
|0.00
|372
|2006.07.04 08:33
|close
|186
|1.00
|114.61
|114.31
|0.00
|11.34
|1138.03
|373
|2006.07.05 00:07
|buy
|187
|1.00
|114.97
|114.80
|0.00
|374
|2006.07.05 00:21
|close
|187
|1.00
|115.09
|114.80
|0.00
|10.43
|1148.46
|375
|2006.07.05 05:02
|buy
|188
|1.00
|114.66
|114.49
|0.00
|376
|2006.07.05 05:18
|close
|188
|1.00
|114.75
|114.49
|0.00
|7.84
|1156.30
|377
|2006.07.05 05:32
|buy
|189
|1.00
|114.70
|114.53
|0.00
|378
|2006.07.05 05:52
|close
|189
|1.00
|114.81
|114.53
|0.00
|9.58
|1165.88
|379
|2006.07.05 06:03
|buy
|190
|1.00
|114.60
|114.43
|0.00
|380
|2006.07.05 06:06
|close
|190
|1.00
|114.67
|114.43
|0.00
|6.10
|1171.98
|381
|2006.07.05 06:08
|buy
|191
|1.00
|114.66
|114.49
|0.00
|382
|2006.07.05 06:10
|close
|191
|1.00
|114.71
|114.49
|0.00
|4.36
|1176.34
|383
|2006.07.05 06:13
|sell
|192
|1.00
|114.80
|114.97
|0.00
|384
|2006.07.05 06:14
|close
|192
|1.00
|114.73
|114.97
|0.00
|6.10
|1182.44
|385
|2006.07.05 06:15
|sell
|193
|1.00
|114.79
|114.96
|0.00
|386
|2006.07.05 06:17
|close
|193
|1.00
|114.73
|114.96
|0.00
|5.23
|1187.67
|387
|2006.07.05 06:18
|sell
|194
|1.00
|114.83
|115.00
|0.00
|388
|2006.07.05 06:21
|close
|194
|1.00
|114.74
|115.00
|0.00
|7.84
|1195.51
|389
|2006.07.05 06:32
|buy
|195
|1.00
|114.66
|114.49
|0.00
|390
|2006.07.05 06:48
|close
|195
|1.00
|114.92
|114.49
|0.00
|22.62
|1218.13
|391
|2006.07.05 06:48
|sell
|196
|1.00
|114.95
|115.12
|0.00
|392
|2006.07.05 06:49
|close
|196
|1.00
|114.83
|115.12
|0.00
|10.45
|1228.58
|393
|2006.07.05 06:50
|sell
|197
|1.00
|114.95
|115.12
|0.00
|394
|2006.07.05 06:55
|close
|197
|1.00
|114.85
|115.12
|0.00
|8.71
|1237.29
|395
|2006.07.05 06:55
|sell
|198
|1.00
|114.82
|114.99
|0.00
|396
|2006.07.05 07:12
|s/l
|198
|1.00
|114.99
|114.99
|0.00
|-14.78
|1222.51
|397
|2006.07.05 07:50
|sell
|199
|1.00
|115.06
|115.23
|0.00
|398
|2006.07.05 07:56
|close
|199
|1.00
|114.97
|115.23
|0.00
|7.83
|1230.34
|399
|2006.07.05 08:30
|buy
|200
|1.00
|114.92
|114.75
|0.00
|400
|2006.07.05 08:46
|close
|200
|1.00
|115.03
|114.75
|0.00
|9.56
|1239.90
|401
|2006.07.05 08:49
|sell
|201
|1.00
|115.13
|115.30
|0.00
|402
|2006.07.05 08:52
|close
|201
|1.00
|115.06
|115.30
|0.00
|6.08
|1245.98
|403
|2006.07.05 08:59
|sell
|202
|1.00
|115.12
|115.29
|0.00
|404
|2006.07.05 09:02
|close
|202
|1.00
|114.97
|115.29
|0.00
|13.05
|1259.03
|405
|2006.07.05 09:02
|buy
|203
|1.00
|114.99
|114.82
|0.00
|406
|2006.07.05 09:10
|close
|203
|1.00
|115.09
|114.82
|0.00
|8.69
|1267.72
|407
|2006.07.05 09:11
|buy
|204
|1.00
|115.03
|114.86
|0.00
|408
|2006.07.05 09:45
|close
|204
|1.00
|115.14
|114.86
|0.00
|9.55
|1277.27
|409
|2006.07.05 09:46
|buy
|205
|1.00
|114.97
|114.80
|0.00
|410
|2006.07.05 09:47
|close
|205
|1.00
|115.20
|114.80
|0.00
|19.97
|1297.24
|411
|2006.07.05 09:55
|buy
|206
|1.00
|115.05
|114.88
|0.00
|412
|2006.07.05 09:57
|close
|206
|1.00
|115.16
|114.88
|0.00
|9.55
|1306.79
|413
|2006.07.05 09:59
|buy
|207
|1.00
|114.96
|114.79
|0.00
|414
|2006.07.05 11:01
|s/l
|207
|1.00
|114.79
|114.79
|0.00
|-14.82
|1291.97
|415
|2006.07.05 11:01
|buy
|208
|1.00
|114.72
|114.55
|0.00
|416
|2006.07.05 11:06
|close
|208
|1.00
|114.81
|114.55
|0.00
|7.84
|1299.81
|417
|2006.07.05 11:06
|buy
|209
|1.00
|114.81
|114.64
|0.00
|418
|2006.07.05 11:43
|close
|209
|1.00
|114.96
|114.64
|0.00
|13.05
|1312.86
|419
|2006.07.05 11:51
|buy
|210
|1.00
|114.83
|114.66
|0.00
|420
|2006.07.05 11:55
|close
|210
|1.00
|114.92
|114.66
|0.00
|7.83
|1320.69
|421
|2006.07.05 11:59
|buy
|211
|1.00
|114.70
|114.53
|0.00
|422
|2006.07.05 12:03
|close
|211
|1.00
|114.82
|114.53
|0.00
|10.45
|1331.14
|423
|2006.07.05 12:03
|sell
|212
|1.00
|114.81
|114.98
|0.00
|424
|2006.07.05 12:11
|s/l
|212
|1.00
|114.98
|114.98
|0.00
|-14.78
|1316.36
|425
|2006.07.05 12:11
|sell
|213
|1.00
|114.98
|115.15
|0.00
|426
|2006.07.05 12:11
|close
|213
|1.00
|114.84
|115.15
|0.00
|12.19
|1328.55
|427
|2006.07.05 12:11
|sell
|214
|1.00
|114.83
|115.00
|0.00
|428
|2006.07.05 12:12
|s/l
|214
|1.00
|115.00
|115.00
|0.00
|-14.78
|1313.77
|429
|2006.07.05 12:12
|sell
|215
|1.00
|115.01
|115.18
|0.00
|430
|2006.07.05 12:14
|close
|215
|1.00
|114.89
|115.18
|0.00
|10.44
|1324.21
|431
|2006.07.05 12:14
|sell
|216
|1.00
|114.85
|115.02
|0.00
|432
|2006.07.05 12:24
|close
|216
|1.00
|114.67
|115.02
|0.00
|15.70
|1339.91
|433
|2006.07.05 12:30
|sell
|217
|1.00
|114.78
|114.95
|0.00
|434
|2006.07.05 12:31
|close
|217
|1.00
|114.67
|114.95
|0.00
|9.59
|1349.50
|435
|2006.07.05 12:41
|sell
|218
|1.00
|114.94
|115.11
|0.00
|436
|2006.07.05 12:41
|close
|218
|1.00
|114.83
|115.11
|0.00
|9.58
|1359.08
|437
|2006.07.05 12:41
|sell
|219
|1.00
|114.96
|115.13
|0.00
|438
|2006.07.05 12:41
|close
|219
|1.00
|114.82
|115.13
|0.00
|12.19
|1371.27
|439
|2006.07.05 12:42
|sell
|220
|1.00
|114.77
|114.94
|0.00
|440
|2006.07.05 12:42
|s/l
|220
|1.00
|114.94
|114.94
|0.00
|-14.76
|1356.51
|441
|2006.07.05 12:42
|sell
|221
|1.00
|115.15
|115.32
|0.00
|442
|2006.07.05 12:45
|close
|221
|1.00
|115.03
|115.32
|0.00
|10.43
|1366.94
|443
|2006.07.05 12:45
|sell
|222
|1.00
|115.02
|115.19
|0.00
|444
|2006.07.05 12:50
|close
|222
|1.00
|114.91
|115.19
|0.00
|9.57
|1376.51
|445
|2006.07.05 12:50
|sell
|223
|1.00
|114.90
|115.07
|0.00
|446
|2006.07.05 12:53
|s/l
|223
|1.00
|115.07
|115.07
|0.00
|-14.77
|1361.74
|447
|2006.07.05 12:53
|sell
|224
|1.00
|115.08
|115.25
|0.00
|448
|2006.07.05 12:57
|close
|224
|1.00
|114.92
|115.25
|0.00
|13.92
|1375.66
|449
|2006.07.05 12:57
|sell
|225
|1.00
|114.88
|115.05
|0.00
|450
|2006.07.05 12:59
|s/l
|225
|1.00
|115.05
|115.05
|0.00
|-14.77
|1360.89
|451
|2006.07.05 12:59
|sell
|226
|1.00
|115.10
|115.27
|0.00
|452
|2006.07.05 13:03
|s/l
|226
|1.00
|115.27
|115.27
|0.00
|-14.75
|1346.14
|453
|2006.07.05 22:07
|buy
|227
|1.00
|115.58
|115.41
|0.00
|454
|2006.07.06 06:02
|s/l
|227
|1.00
|115.41
|115.41
|0.00
|-10.83
|1335.31
|455
|2006.07.06 07:37
|sell
|228
|1.00
|115.56
|115.73
|0.00
|456
|2006.07.06 10:02
|close
|228
|1.00
|115.40
|115.73
|0.00
|13.86
|1349.17
|457
|2006.07.06 10:03
|buy
|229
|1.00
|115.39
|115.22
|0.00
|458
|2006.07.06 10:13
|close
|229
|1.00
|115.48
|115.22
|0.00
|7.79
|1356.96
|459
|2006.07.06 10:14
|buy
|230
|1.00
|115.54
|115.37
|0.00
|460
|2006.07.06 10:34
|close
|230
|1.00
|115.63
|115.37
|0.00
|7.78
|1364.74
|461
|2006.07.06 11:31
|sell
|231
|1.00
|115.53
|115.70
|0.00
|462
|2006.07.06 12:00
|close
|231
|1.00
|115.36
|115.70
|0.00
|14.74
|1379.48
|463
|2006.07.06 13:00
|buy
|232
|1.00
|115.23
|115.06
|0.00
|464
|2006.07.06 13:29
|close
|232
|1.00
|115.33
|115.06
|0.00
|8.67
|1388.15
|465
|2006.07.06 13:59
|buy
|233
|1.00
|115.17
|115.00
|0.00
|466
|2006.07.06 14:01
|s/l
|233
|1.00
|115.00
|115.00
|0.00
|-14.79
|1373.36
|467
|2006.07.06 18:03
|buy
|234
|1.00
|115.09
|114.92
|0.00
|468
|2006.07.06 22:02
|close
|234
|1.00
|115.18
|114.92
|0.00
|7.81
|1381.17
|469
|2006.07.06 23:07
|buy
|235
|1.00
|115.21
|115.04
|0.00
|470
|2006.07.07 07:00
|s/l
|235
|1.00
|115.04
|115.04
|0.00
|-13.48
|1367.69
|471
|2006.07.07 10:05
|sell
|236
|1.00
|114.86
|115.03
|0.00
|472
|2006.07.07 10:31
|close
|236
|1.00
|114.76
|115.03
|0.00
|8.71
|1376.40
|473
|2006.07.07 14:39
|buy
|237
|1.00
|114.07
|113.90
|0.00
|474
|2006.07.07 14:57
|s/l
|237
|1.00
|113.90
|113.90
|0.00
|-14.92
|1361.48
|475
|2006.07.07 14:57
|buy
|238
|1.00
|113.90
|113.73
|0.00
|476
|2006.07.07 15:01
|close
|238
|1.00
|113.99
|113.73
|0.00
|7.90
|1369.38
|477
|2006.07.07 19:53
|buy
|239
|1.00
|113.93
|113.76
|0.00
|478
|2006.07.09 22:03
|close
|239
|1.00
|114.03
|113.76
|0.00
|8.77
|1378.15
|479
|2006.07.09 22:43
|sell
|240
|1.00
|113.95
|114.12
|0.00
|480
|2006.07.09 22:50
|close
|240
|1.00
|113.87
|114.12
|0.00
|7.03
|1385.18
|481
|2006.07.09 23:45
|buy
|241
|1.00
|113.98
|113.81
|0.00
|482
|2006.07.10 00:02
|close
|241
|1.00
|114.04
|113.81
|0.00
|6.56
|1391.74
|483
|2006.07.10 04:51
|buy
|242
|1.00
|113.60
|113.43
|0.00
|484
|2006.07.10 05:04
|close
|242
|1.00
|113.74
|113.43
|0.00
|12.31
|1404.05
|485
|2006.07.10 06:41
|buy
|243
|1.00
|113.63
|113.46
|0.00
|486
|2006.07.10 08:54
|s/l
|243
|1.00
|113.46
|113.46
|0.00
|-14.98
|1389.07
|487
|2006.07.10 10:04
|sell
|244
|1.00
|113.81
|113.98
|0.00
|488
|2006.07.10 10:55
|close
|244
|1.00
|113.72
|113.98
|0.00
|7.91
|1396.98
|489
|2006.07.10 11:02
|sell
|245
|1.00
|113.92
|114.09
|0.00
|490
|2006.07.10 11:36
|close
|245
|1.00
|113.81
|114.09
|0.00
|9.67
|1406.65
|491
|2006.07.10 12:02
|sell
|246
|1.00
|114.10
|114.27
|0.00
|492
|2006.07.10 12:33
|close
|246
|1.00
|113.88
|114.27
|0.00
|19.32
|1425.97
|493
|2006.07.10 13:02
|sell
|247
|1.00
|114.23
|114.40
|0.00
|494
|2006.07.10 13:31
|close
|247
|1.00
|114.07
|114.40
|0.00
|14.03
|1440.00
|495
|2006.07.10 13:32
|sell
|248
|1.00
|114.07
|114.24
|0.00
|496
|2006.07.10 13:53
|close
|248
|1.00
|113.97
|114.24
|0.00
|8.77
|1448.77
|497
|2006.07.10 15:48
|buy
|249
|1.00
|113.97
|113.80
|0.00
|498
|2006.07.10 16:06
|close
|249
|1.00
|114.13
|113.80
|0.00
|14.02
|1462.79
|499
|2006.07.10 16:24
|sell
|250
|1.00
|114.08
|114.25
|0.00
|500
|2006.07.10 16:27
|close
|250
|1.00
|114.01
|114.25
|0.00
|6.14
|1468.93
|501
|2006.07.10 16:59
|sell
|251
|1.00
|114.15
|114.32
|0.00
|502
|2006.07.10 21:02
|s/l
|251
|1.00
|114.32
|114.32
|0.00
|-14.87
|1454.06
|503
|2006.07.10 21:41
|buy
|252
|1.00
|114.23
|114.06
|0.00
|504
|2006.07.10 22:04
|close
|252
|1.00
|114.33
|114.06
|0.00
|8.75
|1462.81
|505
|2006.07.10 23:11
|sell
|253
|1.00
|114.42
|114.59
|0.00
|506
|2006.07.10 23:18
|close
|253
|1.00
|114.32
|114.59
|0.00
|8.75
|1471.56
|507
|2006.07.10 23:42
|buy
|254
|1.00
|114.26
|114.09
|0.00
|508
|2006.07.11 01:16
|s/l
|254
|1.00
|114.09
|114.09
|0.00
|-13.60
|1457.96
|509
|2006.07.11 03:05
|sell
|255
|1.00
|114.08
|114.25
|0.00
|510
|2006.07.11 03:18
|close
|255
|1.00
|113.99
|114.25
|0.00
|7.90
|1465.86
|511
|2006.07.11 07:14
|buy
|256
|1.00
|114.21
|114.04
|0.00
|512
|2006.07.11 09:03
|close
|256
|1.00
|114.37
|114.04
|0.00
|13.99
|1479.85
|513
|2006.07.11 09:04
|sell
|257
|1.00
|114.37
|114.54
|0.00
|514
|2006.07.11 09:10
|close
|257
|1.00
|114.27
|114.54
|0.00
|8.75
|1488.60
|515
|2006.07.11 12:12
|buy
|258
|1.00
|114.29
|114.12
|0.00
|516
|2006.07.11 12:37
|close
|258
|1.00
|114.39
|114.12
|0.00
|8.74
|1497.34
|517
|2006.07.11 12:48
|buy
|259
|1.00
|114.29
|114.12
|0.00
|518
|2006.07.11 12:52
|close
|259
|1.00
|114.39
|114.12
|0.00
|8.74
|1506.08
|519
|2006.07.11 13:02
|sell
|260
|1.00
|114.54
|114.71
|0.00
|520
|2006.07.11 13:10
|close
|260
|1.00
|114.44
|114.71
|0.00
|8.74
|1514.82
|521
|2006.07.11 13:11
|sell
|261
|1.00
|114.50
|114.67
|0.00
|522
|2006.07.11 13:16
|close
|261
|1.00
|114.40
|114.67
|0.00
|8.74
|1523.56
|523
|2006.07.11 13:28
|sell
|262
|1.00
|114.48
|114.65
|0.00
|524
|2006.07.11 13:55
|s/l
|262
|1.00
|114.65
|114.65
|0.00
|-14.83
|1508.73
|525
|2006.07.11 13:55
|sell
|263
|1.00
|114.64
|114.81
|0.00
|526
|2006.07.11 13:59
|close
|263
|1.00
|114.36
|114.81
|0.00
|24.48
|1533.21
|527
|2006.07.11 14:17
|buy
|264
|1.00
|114.26
|114.09
|0.00
|528
|2006.07.11 14:57
|close
|264
|1.00
|114.37
|114.09
|0.00
|9.62
|1542.83
|529
|2006.07.11 15:02
|buy
|265
|1.00
|114.19
|114.02
|0.00
|530
|2006.07.11 15:53
|close
|265
|1.00
|114.27
|114.02
|0.00
|7.00
|1549.83
|531
|2006.07.11 15:59
|buy
|266
|1.00
|114.16
|113.99
|0.00
|532
|2006.07.11 16:04
|close
|266
|1.00
|114.24
|113.99
|0.00
|7.00
|1556.83
|533
|2006.07.11 16:30
|sell
|267
|1.00
|114.28
|114.45
|0.00
|534
|2006.07.11 17:16
|close
|267
|1.00
|114.21
|114.45
|0.00
|6.13
|1562.96
|535
|2006.07.11 17:17
|buy
|268
|1.00
|114.22
|114.05
|0.00
|536
|2006.07.11 17:34
|close
|268
|1.00
|114.30
|114.05
|0.00
|7.00
|1569.96
|537
|2006.07.11 20:46
|sell
|269
|1.00
|114.23
|114.40
|0.00
|538
|2006.07.12 01:20
|s/l
|269
|1.00
|114.40
|114.40
|0.00
|-16.32
|1553.64
|539
|2006.07.12 04:05
|buy
|270
|1.00
|114.29
|114.12
|0.00
|540
|2006.07.12 05:08
|close
|270
|1.00
|114.35
|114.12
|0.00
|5.25
|1558.89
|541
|2006.07.12 06:00
|buy
|271
|1.00
|114.32
|114.15
|0.00
|542
|2006.07.12 06:16
|close
|271
|1.00
|114.40
|114.15
|0.00
|6.99
|1565.88
|543
|2006.07.12 06:59
|buy
|272
|1.00
|114.29
|114.12
|0.00
|544
|2006.07.12 07:05
|close
|272
|1.00
|114.41
|114.12
|0.00
|10.49
|1576.37
|545
|2006.07.12 07:06
|sell
|273
|1.00
|114.40
|114.57
|0.00
|546
|2006.07.12 07:35
|s/l
|273
|1.00
|114.57
|114.57
|0.00
|-14.84
|1561.53
|547
|2006.07.12 07:35
|sell
|274
|1.00
|114.56
|114.73
|0.00
|548
|2006.07.12 08:11
|s/l
|274
|1.00
|114.73
|114.73
|0.00
|-14.82
|1546.71
|549
|2006.07.12 08:11
|sell
|275
|1.00
|114.72
|114.89
|0.00
|550
|2006.07.12 09:00
|close
|275
|1.00
|114.65
|114.89
|0.00
|6.11
|1552.82
|551
|2006.07.12 09:04
|sell
|276
|1.00
|114.73
|114.90
|0.00
|552
|2006.07.12 10:57
|s/l
|276
|1.00
|114.90
|114.90
|0.00
|-14.79
|1538.03
|553
|2006.07.12 12:25
|sell
|277
|1.00
|115.29
|115.46
|0.00
|554
|2006.07.12 12:56
|s/l
|277
|1.00
|115.46
|115.46
|0.00
|-14.72
|1523.31
|555
|2006.07.12 12:56
|sell
|278
|1.00
|115.48
|115.65
|0.00
|556
|2006.07.12 12:59
|close
|278
|1.00
|115.35
|115.65
|0.00
|11.27
|1534.58
|557
|2006.07.12 13:01
|buy
|279
|1.00
|115.29
|115.12
|0.00
|558
|2006.07.12 13:51
|close
|279
|1.00
|115.37
|115.12
|0.00
|6.93
|1541.51
|559
|2006.07.12 13:54
|sell
|280
|1.00
|115.43
|115.60
|0.00
|560
|2006.07.12 14:52
|s/l
|280
|1.00
|115.60
|115.60
|0.00
|-14.71
|1526.80
|561
|2006.07.12 15:02
|buy
|281
|1.00
|115.43
|115.26
|0.00
|562
|2006.07.12 15:53
|close
|281
|1.00
|115.52
|115.26
|0.00
|7.79
|1534.59
|563
|2006.07.12 15:59
|buy
|282
|1.00
|115.43
|115.26
|0.00
|564
|2006.07.12 17:49
|close
|282
|1.00
|115.51
|115.26
|0.00
|6.93
|1541.52
|565
|2006.07.12 18:02
|buy
|283
|1.00
|115.51
|115.34
|0.00
|566
|2006.07.12 18:53
|close
|283
|1.00
|115.57
|115.34
|0.00
|5.19
|1546.71
|567
|2006.07.13 01:04
|buy
|284
|1.00
|115.30
|115.13
|0.00
|568
|2006.07.13 01:42
|close
|284
|1.00
|115.38
|115.13
|0.00
|6.93
|1553.64
|569
|2006.07.13 09:06
|buy
|285
|1.00
|115.06
|114.89
|0.00
|570
|2006.07.13 09:31
|close
|285
|1.00
|115.14
|114.89
|0.00
|6.95
|1560.59
|571
|2006.07.13 09:37
|sell
|286
|1.00
|115.25
|115.42
|0.00
|572
|2006.07.13 10:35
|s/l
|286
|1.00
|115.42
|115.42
|0.00
|-14.72
|1545.87
|573
|2006.07.13 11:04
|buy
|287
|1.00
|115.36
|115.19
|0.00
|574
|2006.07.13 11:29
|close
|287
|1.00
|115.44
|115.19
|0.00
|6.93
|1552.80
|575
|2006.07.13 12:24
|buy
|288
|1.00
|115.22
|115.05
|0.00
|576
|2006.07.13 12:29
|close
|288
|1.00
|115.32
|115.05
|0.00
|8.67
|1561.47
|577
|2006.07.13 14:30
|sell
|289
|1.00
|115.31
|115.48
|0.00
|578
|2006.07.13 15:02
|close
|289
|1.00
|115.23
|115.48
|0.00
|6.94
|1568.41
|579
|2006.07.13 15:22
|sell
|290
|1.00
|115.35
|115.52
|0.00
|580
|2006.07.13 15:28
|s/l
|290
|1.00
|115.52
|115.52
|0.00
|-14.72
|1553.69
|581
|2006.07.13 15:28
|sell
|291
|1.00
|115.50
|115.67
|0.00
|582
|2006.07.13 16:02
|close
|291
|1.00
|115.29
|115.67
|0.00
|18.21
|1571.90
|583
|2006.07.13 16:08
|buy
|292
|1.00
|115.30
|115.13
|0.00
|584
|2006.07.13 16:24
|close
|292
|1.00
|115.39
|115.13
|0.00
|7.80
|1579.70
|585
|2006.07.13 17:03
|buy
|293
|1.00
|115.29
|115.12
|0.00
|586
|2006.07.13 17:21
|close
|293
|1.00
|115.36
|115.12
|0.00
|6.07
|1585.77
|587
|2006.07.13 17:59
|buy
|294
|1.00
|115.34
|115.17
|0.00
|588
|2006.07.14 00:01
|close
|294
|1.00
|115.41
|115.17
|0.00
|7.37
|1593.14
|589
|2006.07.14 00:13
|sell
|295
|1.00
|115.52
|115.69
|0.00
|590
|2006.07.14 01:10
|s/l
|295
|1.00
|115.69
|115.69
|0.00
|-14.69
|1578.45
|591
|2006.07.14 04:00
|buy
|296
|1.00
|115.80
|115.63
|0.00
|592
|2006.07.14 04:00
|s/l
|296
|1.00
|115.63
|115.63
|0.00
|-14.70
|1563.75
|593
|2006.07.14 04:00
|buy
|297
|1.00
|115.62
|115.45
|0.00
|594
|2006.07.14 04:08
|close
|297
|1.00
|115.74
|115.45
|0.00
|10.37
|1574.12
|595
|2006.07.14 04:08
|buy
|298
|1.00
|115.77
|115.60
|0.00
|596
|2006.07.14 04:55
|close
|298
|1.00
|115.86
|115.60
|0.00
|7.77
|1581.89
|597
|2006.07.14 04:59
|buy
|299
|1.00
|115.77
|115.60
|0.00
|598
|2006.07.14 05:07
|close
|299
|1.00
|115.85
|115.60
|0.00
|6.91
|1588.80
|599
|2006.07.14 06:05
|sell
|300
|1.00
|115.98
|116.15
|0.00
|600
|2006.07.14 06:54
|s/l
|300
|1.00
|116.15
|116.15
|0.00
|-14.64
|1574.16
|601
|2006.07.14 06:54
|sell
|301
|1.00
|116.14
|116.31
|0.00
|602
|2006.07.14 06:59
|close
|301
|1.00
|116.02
|116.31
|0.00
|10.34
|1584.50
|603
|2006.07.14 08:07
|sell
|302
|1.00
|115.73
|115.90
|0.00
|604
|2006.07.14 12:24
|close
|302
|1.00
|115.66
|115.90
|0.00
|6.05
|1590.55
|605
|2006.07.14 12:46
|sell
|303
|1.00
|115.92
|116.09
|0.00
|606
|2006.07.14 13:01
|s/l
|303
|1.00
|116.09
|116.09
|0.00
|-14.62
|1575.93
|607
|2006.07.14 17:04
|buy
|304
|1.00
|116.23
|116.06
|0.00
|608
|2006.07.16 21:00
|close
|304
|1.00
|116.33
|116.06
|0.00
|8.60
|1584.53
|609
|2006.07.17 00:04
|buy
|305
|1.00
|116.19
|116.02
|0.00
|610
|2006.07.17 00:46
|close
|305
|1.00
|116.31
|116.02
|0.00
|10.32
|1594.85
|611
|2006.07.17 08:21
|sell
|306
|1.00
|116.68
|116.85
|0.00
|612
|2006.07.17 08:36
|s/l
|306
|1.00
|116.85
|116.85
|0.00
|-14.54
|1580.31
|613
|2006.07.17 08:36
|sell
|307
|1.00
|116.84
|117.01
|0.00
|614
|2006.07.17 10:21
|s/l
|307
|1.00
|117.01
|117.01
|0.00
|-14.53
|1565.78
|615
|2006.07.17 14:30
|sell
|308
|1.00
|117.17
|117.34
|0.00
|616
|2006.07.17 15:03
|close
|308
|1.00
|117.02
|117.34
|0.00
|12.82
|1578.60
|617
|2006.07.17 16:52
|sell
|309
|1.00
|117.20
|117.37
|0.00
|618
|2006.07.17 21:03
|close
|309
|1.00
|117.11
|117.37
|0.00
|7.69
|1586.29
|619
|2006.07.17 21:05
|buy
|310
|1.00
|117.12
|116.95
|0.00
|620
|2006.07.17 21:43
|close
|310
|1.00
|117.20
|116.95
|0.00
|6.83
|1593.12
|621
|2006.07.17 21:59
|buy
|311
|1.00
|117.13
|116.96
|0.00
|622
|2006.07.17 23:01
|s/l
|311
|1.00
|116.96
|116.96
|0.00
|-14.54
|1578.58
|623
|2006.07.17 23:01
|buy
|312
|1.00
|116.93
|116.76
|0.00
|624
|2006.07.17 23:39
|close
|312
|1.00
|117.02
|116.76
|0.00
|7.69
|1586.27
|625
|2006.07.18 00:39
|sell
|313
|1.00
|116.99
|117.16
|0.00
|626
|2006.07.18 01:02
|close
|313
|1.00
|116.89
|117.16
|0.00
|8.56
|1594.83
|627
|2006.07.18 01:04
|buy
|314
|1.00
|116.90
|116.73
|0.00
|628
|2006.07.18 01:37
|close
|314
|1.00
|116.99
|116.73
|0.00
|7.69
|1602.52
|629
|2006.07.18 05:06
|buy
|315
|1.00
|116.92
|116.75
|0.00
|630
|2006.07.18 07:02
|s/l
|315
|1.00
|116.75
|116.75
|0.00
|-14.57
|1587.95
|631
|2006.07.18 09:27
|sell
|316
|1.00
|117.03
|117.20
|0.00
|632
|2006.07.18 10:00
|close
|316
|1.00
|116.89
|117.20
|0.00
|11.98
|1599.93
|633
|2006.07.18 10:00
|buy
|317
|1.00
|116.90
|116.73
|0.00
|634
|2006.07.18 10:28
|close
|317
|1.00
|116.99
|116.73
|0.00
|7.69
|1607.62
|635
|2006.07.18 10:59
|buy
|318
|1.00
|116.93
|116.76
|0.00
|636
|2006.07.18 11:37
|close
|318
|1.00
|117.02
|116.76
|0.00
|7.69
|1615.31
|637
|2006.07.18 11:38
|sell
|319
|1.00
|117.01
|117.18
|0.00
|638
|2006.07.18 12:01
|close
|319
|1.00
|116.94
|117.18
|0.00
|5.99
|1621.30
|639
|2006.07.18 12:08
|buy
|320
|1.00
|116.95
|116.78
|0.00
|640
|2006.07.18 12:23
|close
|320
|1.00
|117.00
|116.78
|0.00
|4.27
|1625.57
|641
|2006.07.18 13:01
|buy
|321
|1.00
|116.90
|116.73
|0.00
|642
|2006.07.18 13:22
|close
|321
|1.00
|117.02
|116.73
|0.00
|10.25
|1635.82
|643
|2006.07.18 14:17
|sell
|322
|1.00
|117.12
|117.29
|0.00
|644
|2006.07.18 14:22
|s/l
|322
|1.00
|117.29
|117.29
|0.00
|-14.49
|1621.33
|645
|2006.07.18 14:22
|sell
|323
|1.00
|117.30
|117.47
|0.00
|646
|2006.07.18 15:04
|close
|323
|1.00
|117.21
|117.47
|0.00
|7.68
|1629.01
|647
|2006.07.18 15:04
|buy
|324
|1.00
|117.22
|117.05
|0.00
|648
|2006.07.18 15:18
|close
|324
|1.00
|117.29
|117.05
|0.00
|5.97
|1634.98
|649
|2006.07.18 17:03
|buy
|325
|1.00
|117.44
|117.27
|0.00
|650
|2006.07.18 17:57
|close
|325
|1.00
|117.52
|117.27
|0.00
|6.81
|1641.79
|651
|2006.07.18 18:01
|buy
|326
|1.00
|117.34
|117.17
|0.00
|652
|2006.07.18 18:18
|close
|326
|1.00
|117.44
|117.17
|0.00
|8.51
|1650.30
|653
|2006.07.18 18:59
|buy
|327
|1.00
|117.37
|117.20
|0.00
|654
|2006.07.19 06:17
|close
|327
|1.00
|117.44
|117.20
|0.00
|7.26
|1657.56
|655
|2006.07.19 07:27
|buy
|328
|1.00
|117.35
|117.18
|0.00
|656
|2006.07.19 07:37
|close
|328
|1.00
|117.45
|117.18
|0.00
|8.51
|1666.07
|657
|2006.07.19 08:01
|buy
|329
|1.00
|117.45
|117.28
|0.00
|658
|2006.07.19 08:38
|close
|329
|1.00
|117.55
|117.28
|0.00
|8.51
|1674.58
|659
|2006.07.19 11:22
|buy
|330
|1.00
|117.58
|117.41
|0.00
|660
|2006.07.19 12:02
|close
|330
|1.00
|117.64
|117.41
|0.00
|5.10
|1679.68
|661
|2006.07.19 12:32
|sell
|331
|1.00
|117.73
|117.90
|0.00
|662
|2006.07.19 13:17
|close
|331
|1.00
|117.65
|117.90
|0.00
|6.80
|1686.48
|663
|2006.07.19 13:17
|buy
|332
|1.00
|117.68
|117.51
|0.00
|664
|2006.07.19 13:31
|close
|332
|1.00
|117.76
|117.51
|0.00
|6.79
|1693.27
|665
|2006.07.19 13:43
|buy
|333
|1.00
|117.77
|117.60
|0.00
|666
|2006.07.19 13:52
|close
|333
|1.00
|117.83
|117.60
|0.00
|5.09
|1698.36
|667
|2006.07.19 13:59
|buy
|334
|1.00
|117.65
|117.48
|0.00
|668
|2006.07.19 14:01
|s/l
|334
|1.00
|117.48
|117.48
|0.00
|-14.53
|1683.83
|669
|2006.07.19 15:56
|sell
|335
|1.00
|117.19
|117.36
|0.00
|670
|2006.07.19 15:57
|close
|335
|1.00
|117.09
|117.36
|0.00
|8.54
|1692.37
|671
|2006.07.19 16:02
|buy
|336
|1.00
|116.82
|116.65
|0.00
|672
|2006.07.19 16:17
|s/l
|336
|1.00
|116.65
|116.65
|0.00
|-14.57
|1677.80
|673
|2006.07.19 16:17
|buy
|337
|1.00
|116.66
|116.49
|0.00
|674
|2006.07.19 16:26
|close
|337
|1.00
|116.77
|116.49
|0.00
|9.42
|1687.22
|675
|2006.07.19 16:26
|buy
|338
|1.00
|116.81
|116.64
|0.00
|676
|2006.07.19 16:27
|close
|338
|1.00
|116.90
|116.64
|0.00
|7.70
|1694.92
|677
|2006.07.19 16:27
|buy
|339
|1.00
|116.97
|116.80
|0.00
|678
|2006.07.19 16:52
|close
|339
|1.00
|117.06
|116.80
|0.00
|7.69
|1702.61
|679
|2006.07.19 16:55
|sell
|340
|1.00
|117.17
|117.34
|0.00
|680
|2006.07.19 16:56
|close
|340
|1.00
|117.09
|117.34
|0.00
|6.83
|1709.44
|681
|2006.07.19 16:57
|buy
|341
|1.00
|116.78
|116.61
|0.00
|682
|2006.07.19 19:51
|close
|341
|1.00
|116.87
|116.61
|0.00
|7.70
|1717.14
|683
|2006.07.20 05:02
|buy
|342
|1.00
|116.58
|116.41
|0.00
|684
|2006.07.20 05:13
|close
|342
|1.00
|116.66
|116.41
|0.00
|6.86
|1724.00
|685
|2006.07.20 05:28
|buy
|343
|1.00
|116.64
|116.47
|0.00
|686
|2006.07.20 06:33
|close
|343
|1.00
|116.73
|116.47
|0.00
|7.71
|1731.71
|687
|2006.07.20 06:33
|sell
|344
|1.00
|116.72
|116.89
|0.00
|688
|2006.07.20 07:36
|s/l
|344
|1.00
|116.89
|116.89
|0.00
|-14.54
|1717.17
|689
|2006.07.20 07:36
|sell
|345
|1.00
|116.88
|117.05
|0.00
|690
|2006.07.20 07:40
|close
|345
|1.00
|116.79
|117.05
|0.00
|7.71
|1724.88
|691
|2006.07.20 08:41
|buy
|346
|1.00
|116.67
|116.50
|0.00
|692
|2006.07.20 08:59
|close
|346
|1.00
|116.78
|116.50
|0.00
|9.42
|1734.30
|693
|2006.07.20 10:01
|buy
|347
|1.00
|116.72
|116.55
|0.00
|694
|2006.07.20 10:33
|close
|347
|1.00
|116.82
|116.55
|0.00
|8.56
|1742.86
|695
|2006.07.20 10:37
|buy
|348
|1.00
|116.72
|116.55
|0.00
|696
|2006.07.20 11:32
|close
|348
|1.00
|116.85
|116.55
|0.00
|11.13
|1753.99
|697
|2006.07.20 11:35
|buy
|349
|1.00
|116.69
|116.52
|0.00
|698
|2006.07.20 11:59
|close
|349
|1.00
|116.83
|116.52
|0.00
|11.98
|1765.97
|699
|2006.07.20 12:04
|sell
|350
|1.00
|116.93
|117.10
|0.00
|700
|2006.07.20 12:36
|close
|350
|1.00
|116.80
|117.10
|0.00
|11.13
|1777.10
|701
|2006.07.20 14:33
|buy
|351
|1.00
|116.72
|116.55
|0.00
|702
|2006.07.20 15:02
|close
|351
|1.00
|116.86
|116.55
|0.00
|11.98
|1789.08
|703
|2006.07.20 15:03
|sell
|352
|1.00
|116.86
|117.03
|0.00
|704
|2006.07.20 15:32
|close
|352
|1.00
|116.72
|117.03
|0.00
|11.99
|1801.07
|705
|2006.07.20 16:02
|sell
|353
|1.00
|116.86
|117.03
|0.00
|706
|2006.07.20 16:32
|close
|353
|1.00
|116.77
|117.03
|0.00
|7.71
|1808.78
|707
|2006.07.20 16:59
|sell
|354
|1.00
|116.87
|117.04
|0.00
|708
|2006.07.20 18:29
|close
|354
|1.00
|116.76
|117.04
|0.00
|9.42
|1818.20
|709
|2006.07.20 18:32
|buy
|355
|1.00
|116.78
|116.61
|0.00
|710
|2006.07.20 19:03
|close
|355
|1.00
|116.88
|116.61
|0.00
|8.56
|1826.76
|711
|2006.07.20 20:18
|sell
|356
|1.00
|117.03
|117.20
|0.00
|712
|2006.07.20 20:26
|close
|356
|1.00
|116.89
|117.20
|0.00
|11.98
|1838.74
|713
|2006.07.20 20:59
|sell
|357
|1.00
|117.03
|117.20
|0.00
|714
|2006.07.20 23:22
|close
|357
|1.00
|116.93
|117.20
|0.00
|8.55
|1847.29
|715
|2006.07.21 05:15
|buy
|358
|1.00
|116.79
|116.62
|0.00
|716
|2006.07.21 06:00
|close
|358
|1.00
|116.87
|116.62
|0.00
|6.85
|1854.14
|717
|2006.07.21 06:08
|sell
|359
|1.00
|116.95
|117.12
|0.00
|718
|2006.07.21 06:11
|close
|359
|1.00
|116.85
|117.12
|0.00
|8.56
|1862.70
|719
|2006.07.21 06:13
|buy
|360
|1.00
|116.79
|116.62
|0.00
|720
|2006.07.21 07:10
|s/l
|360
|1.00
|116.62
|116.62
|0.00
|-14.60
|1848.10
|721
|2006.07.21 07:10
|buy
|361
|1.00
|116.45
|116.28
|0.00
|722
|2006.07.21 07:10
|close
|361
|1.00
|116.55
|116.28
|0.00
|8.58
|1856.68
|723
|2006.07.21 07:10
|buy
|362
|1.00
|116.55
|116.38
|0.00
|724
|2006.07.21 07:12
|s/l
|362
|1.00
|116.38
|116.38
|0.00
|-14.63
|1842.05
|725
|2006.07.21 07:12
|buy
|363
|1.00
|116.26
|116.09
|0.00
|726
|2006.07.21 07:16
|close
|363
|1.00
|116.35
|116.09
|0.00
|7.74
|1849.79
|727
|2006.07.21 07:16
|buy
|364
|1.00
|116.36
|116.19
|0.00
|728
|2006.07.21 07:47
|close
|364
|1.00
|116.44
|116.19
|0.00
|6.87
|1856.66
|729
|2006.07.21 07:48
|buy
|365
|1.00
|116.45
|116.28
|0.00
|730
|2006.07.21 08:00
|s/l
|365
|1.00
|116.28
|116.28
|0.00
|-14.62
|1842.04
|731
|2006.07.21 08:08
|buy
|366
|1.00
|116.08
|115.91
|0.00
|732
|2006.07.21 08:09
|close
|366
|1.00
|116.18
|115.91
|0.00
|8.61
|1850.65
|733
|2006.07.21 08:09
|buy
|367
|1.00
|116.06
|115.89
|0.00
|734
|2006.07.21 09:02
|close
|367
|1.00
|116.22
|115.89
|0.00
|13.77
|1864.42
|735
|2006.07.21 09:02
|sell
|368
|1.00
|116.21
|116.38
|0.00
|736
|2006.07.21 09:07
|close
|368
|1.00
|116.11
|116.38
|0.00
|8.61
|1873.03
|737
|2006.07.21 09:11
|sell
|369
|1.00
|116.04
|116.21
|0.00
|738
|2006.07.21 09:57
|close
|369
|1.00
|115.94
|116.21
|0.00
|8.63
|1881.66
|739
|2006.07.21 09:59
|sell
|370
|1.00
|116.16
|116.33
|0.00
|740
|2006.07.21 10:01
|s/l
|370
|1.00
|116.33
|116.33
|0.00
|-14.61
|1867.05
|741
|2006.07.21 10:56
|buy
|371
|1.00
|116.09
|115.92
|0.00
|742
|2006.07.21 11:02
|close
|371
|1.00
|116.19
|115.92
|0.00
|8.61
|1875.66
|743
|2006.07.21 11:02
|sell
|372
|1.00
|116.17
|116.34
|0.00
|744
|2006.07.21 11:57
|close
|372
|1.00
|116.06
|116.34
|0.00
|9.48
|1885.14
|745
|2006.07.21 12:03
|buy
|373
|1.00
|116.01
|115.84
|0.00
|746
|2006.07.21 12:56
|s/l
|373
|1.00
|115.84
|115.84
|0.00
|-14.68
|1870.46
|747
|2006.07.21 12:56
|buy
|374
|1.00
|115.85
|115.68
|0.00
|748
|2006.07.21 13:03
|close
|374
|1.00
|116.15
|115.68
|0.00
|25.83
|1896.29
|749
|2006.07.21 13:04
|sell
|375
|1.00
|116.03
|116.20
|0.00
|750
|2006.07.21 13:54
|close
|375
|1.00
|115.87
|116.20
|0.00
|13.81
|1910.10
|751
|2006.07.21 14:51
|buy
|376
|1.00
|116.07
|115.90
|0.00
|752
|2006.07.21 15:02
|close
|376
|1.00
|116.33
|115.90
|0.00
|22.35
|1932.45
|753
|2006.07.21 15:02
|sell
|377
|1.00
|116.32
|116.49
|0.00
|754
|2006.07.21 15:50
|close
|377
|1.00
|116.24
|116.49
|0.00
|6.88
|1939.33
|755
|2006.07.21 15:50
|sell
|378
|1.00
|116.24
|116.41
|0.00
|756
|2006.07.21 15:51
|close
|378
|1.00
|116.14
|116.41
|0.00
|8.61
|1947.94
|757
|2006.07.21 15:52
|sell
|379
|1.00
|116.20
|116.37
|0.00
|758
|2006.07.21 16:00
|s/l
|379
|1.00
|116.37
|116.37
|0.00
|-14.61
|1933.33
|759
|2006.07.21 16:50
|buy
|380
|1.00
|116.32
|116.15
|0.00
|760
|2006.07.23 22:00
|s/l
|380
|1.00
|116.15
|116.15
|0.00
|-14.64
|1918.69
|761
|2006.07.23 22:04
|sell
|381
|1.00
|116.22
|116.39
|0.00
|762
|2006.07.24 00:02
|s/l
|381
|1.00
|116.39
|116.39
|0.00
|-16.05
|1902.64
|763
|2006.07.24 00:02
|sell
|382
|1.00
|116.48
|116.65
|0.00
|764
|2006.07.24 00:42
|close
|382
|1.00
|116.35
|116.65
|0.00
|11.17
|1913.81
|765
|2006.07.24 00:59
|sell
|383
|1.00
|116.53
|116.70
|0.00
|766
|2006.07.24 01:18
|s/l
|383
|1.00
|116.70
|116.70
|0.00
|-14.57
|1899.24
|767
|2006.07.24 02:45
|buy
|384
|1.00
|116.56
|116.39
|0.00
|768
|2006.07.24 05:23
|close
|384
|1.00
|116.67
|116.39
|0.00
|9.43
|1908.67
|769
|2006.07.24 05:24
|sell
|385
|1.00
|116.65
|116.82
|0.00
|770
|2006.07.24 05:35
|close
|385
|1.00
|116.51
|116.82
|0.00
|12.02
|1920.69
|771
|2006.07.24 06:22
|sell
|386
|1.00
|116.65
|116.82
|0.00
|772
|2006.07.24 06:33
|close
|386
|1.00
|116.50
|116.82
|0.00
|12.88
|1933.57
|773
|2006.07.24 06:34
|sell
|387
|1.00
|116.51
|116.68
|0.00
|774
|2006.07.24 06:40
|close
|387
|1.00
|116.41
|116.68
|0.00
|8.59
|1942.16
|775
|2006.07.24 06:52
|sell
|388
|1.00
|116.52
|116.69
|0.00
|776
|2006.07.24 07:00
|s/l
|388
|1.00
|116.69
|116.69
|0.00
|-14.57
|1927.59
|777
|2006.07.24 07:17
|sell
|389
|1.00
|116.83
|117.00
|0.00
|778
|2006.07.24 07:32
|close
|389
|1.00
|116.72
|117.00
|0.00
|9.42
|1937.01
|779
|2006.07.24 07:32
|sell
|390
|1.00
|116.72
|116.89
|0.00
|780
|2006.07.24 07:33
|close
|390
|1.00
|116.65
|116.89
|0.00
|6.00
|1943.01
|781
|2006.07.24 07:50
|sell
|391
|1.00
|116.71
|116.88
|0.00
|782
|2006.07.24 09:32
|close
|391
|1.00
|116.61
|116.88
|0.00
|8.58
|1951.59
|783
|2006.07.24 12:27
|buy
|392
|1.00
|116.63
|116.46
|0.00
|784
|2006.07.24 13:02
|close
|392
|1.00
|116.74
|116.46
|0.00
|9.42
|1961.01
|785
|2006.07.24 13:04
|sell
|393
|1.00
|116.71
|116.88
|0.00
|786
|2006.07.24 13:27
|close
|393
|1.00
|116.62
|116.88
|0.00
|7.72
|1968.73
|787
|2006.07.24 13:46
|sell
|394
|1.00
|116.70
|116.87
|0.00
|788
|2006.07.24 14:31
|close
|394
|1.00
|116.62
|116.87
|0.00
|6.86
|1975.59
|789
|2006.07.24 20:18
|buy
|395
|1.00
|116.70
|116.53
|0.00
|790
|2006.07.24 22:01
|close
|395
|1.00
|116.78
|116.53
|0.00
|6.85
|1982.44
|791
|2006.07.24 22:13
|sell
|396
|1.00
|116.72
|116.89
|0.00
|792
|2006.07.24 22:20
|close
|396
|1.00
|116.66
|116.89
|0.00
|5.14
|1987.58
|793
|2006.07.24 22:32
|sell
|397
|1.00
|116.72
|116.89
|0.00
|794
|2006.07.25 00:03
|s/l
|397
|1.00
|116.89
|116.89
|0.00
|-15.99
|1971.59
|795
|2006.07.25 00:03
|sell
|398
|1.00
|116.96
|117.13
|0.00
|796
|2006.07.25 00:11
|close
|398
|1.00
|116.85
|117.13
|0.00
|9.41
|1981.00
|797
|2006.07.25 00:53
|sell
|399
|1.00
|116.94
|117.11
|0.00
|798
|2006.07.25 01:10
|close
|399
|1.00
|116.81
|117.11
|0.00
|11.13
|1992.13
|799
|2006.07.25 01:12
|buy
|400
|1.00
|116.75
|116.58
|0.00
|800
|2006.07.25 01:31
|close
|400
|1.00
|116.84
|116.58
|0.00
|7.70
|1999.83
|801
|2006.07.25 01:35
|buy
|401
|1.00
|116.79
|116.62
|0.00
|802
|2006.07.25 01:52
|close
|401
|1.00
|116.87
|116.62
|0.00
|6.85
|2006.68
|803
|2006.07.25 01:59
|buy
|402
|1.00
|116.79
|116.62
|0.00
|804
|2006.07.25 04:13
|s/l
|402
|1.00
|116.62
|116.62
|0.00
|-14.58
|1992.10
|805
|2006.07.25 05:06
|buy
|403
|1.00
|116.64
|116.47
|0.00
|806
|2006.07.25 05:47
|close
|403
|1.00
|116.70
|116.47
|0.00
|5.14
|1997.24
|807
|2006.07.25 07:02
|sell
|404
|1.00
|116.75
|116.92
|0.00
|808
|2006.07.25 10:05
|close
|404
|1.00
|116.66
|116.92
|0.00
|7.71
|2004.95
|809
|2006.07.25 11:03
|buy
|405
|1.00
|116.65
|116.48
|0.00
|810
|2006.07.25 11:17
|close
|405
|1.00
|116.71
|116.48
|0.00
|5.14
|2010.09
|811
|2006.07.25 14:03
|sell
|406
|1.00
|116.70
|116.87
|0.00
|812
|2006.07.25 14:07
|close
|406
|1.00
|116.63
|116.87
|0.00
|6.00
|2016.09
|813
|2006.07.25 14:12
|sell
|407
|1.00
|116.71
|116.88
|0.00
|814
|2006.07.25 14:21
|s/l
|407
|1.00
|116.88
|116.88
|0.00
|-14.54
|2001.55
|815
|2006.07.25 14:21
|sell
|408
|1.00
|116.88
|117.05
|0.00
|816
|2006.07.25 15:10
|s/l
|408
|1.00
|117.05
|117.05
|0.00
|-14.51
|1987.04
|817
|2006.07.25 18:05
|buy
|409
|1.00
|117.16
|116.99
|0.00
|818
|2006.07.25 18:17
|close
|409
|1.00
|117.22
|116.99
|0.00
|5.12
|1992.16
|819
|2006.07.25 18:21
|buy
|410
|1.00
|117.23
|117.06
|0.00
|820
|2006.07.25 18:57
|close
|410
|1.00
|117.30
|117.06
|0.00
|5.97
|1998.13
|821
|2006.07.25 18:59
|buy
|411
|1.00
|117.18
|117.01
|0.00
|822
|2006.07.25 20:53
|close
|411
|1.00
|117.26
|117.01
|0.00
|6.82
|2004.95
|823
|2006.07.25 21:02
|buy
|412
|1.00
|117.18
|117.01
|0.00
|824
|2006.07.25 21:55
|close
|412
|1.00
|117.25
|117.01
|0.00
|5.97
|2010.92
|825
|2006.07.26 07:08
|buy
|413
|1.00
|116.87
|116.70
|0.00
|826
|2006.07.26 07:41
|close
|413
|1.00
|116.97
|116.70
|0.00
|8.55
|2019.47
|827
|2006.07.26 08:02
|buy
|414
|1.00
|116.71
|116.54
|0.00
|828
|2006.07.26 08:38
|close
|414
|1.00
|116.89
|116.54
|0.00
|15.40
|2034.87
|829
|2006.07.26 10:04
|buy
|415
|1.00
|116.77
|116.60
|0.00
|830
|2006.07.26 10:36
|close
|415
|1.00
|116.89
|116.60
|0.00
|10.27
|2045.14
|831
|2006.07.26 14:32
|sell
|416
|1.00
|116.86
|117.03
|0.00
|832
|2006.07.26 14:50
|close
|416
|1.00
|116.78
|117.03
|0.00
|6.85
|2051.99
|833
|2006.07.26 14:59
|sell
|417
|1.00
|116.84
|117.01
|0.00
|834
|2006.07.26 15:28
|s/l
|417
|1.00
|117.01
|117.01
|0.00
|-14.51
|2037.48
|835
|2006.07.26 15:28
|sell
|418
|1.00
|117.08
|117.25
|0.00
|836
|2006.07.26 15:29
|close
|418
|1.00
|117.03
|117.25
|0.00
|4.27
|2041.75
|837
|2006.07.26 15:31
|sell
|419
|1.00
|117.12
|117.29
|0.00
|838
|2006.07.26 15:39
|close
|419
|1.00
|117.07
|117.29
|0.00
|4.27
|2046.02
|839
|2006.07.26 15:39
|sell
|420
|1.00
|117.06
|117.23
|0.00
|840
|2006.07.26 15:48
|close
|420
|1.00
|117.00
|117.23
|0.00
|5.13
|2051.15
|841
|2006.07.26 19:23
|sell
|421
|1.00
|116.37
|116.54
|0.00
|842
|2006.07.26 19:58
|close
|421
|1.00
|116.30
|116.54
|0.00
|6.02
|2057.17
|843
|2006.07.26 21:25
|sell
|422
|1.00
|116.38
|116.55
|0.00
|844
|2006.07.26 21:55
|close
|422
|1.00
|116.30
|116.55
|0.00
|6.88
|2064.05
|845
|2006.07.26 22:54
|buy
|423
|1.00
|116.31
|116.14
|0.00
|846
|2006.07.27 00:00
|close
|423
|1.00
|116.39
|116.14
|0.00
|10.77
|2074.82
|847
|2006.07.27 03:49
|buy
|424
|1.00
|116.26
|116.09
|0.00
|848
|2006.07.27 05:47
|s/l
|424
|1.00
|116.09
|116.09
|0.00
|-14.65
|2060.17
|849
|2006.07.27 05:47
|buy
|425
|1.00
|116.10
|115.93
|0.00
|850
|2006.07.27 07:57
|s/l
|425
|1.00
|115.93
|115.93
|0.00
|-14.66
|2045.51
|851
|2006.07.27 07:59
|buy
|426
|1.00
|116.00
|115.83
|0.00
|852
|2006.07.27 08:05
|s/l
|426
|1.00
|115.83
|115.83
|0.00
|-14.68
|2030.83
|853
|2006.07.27 10:56
|buy
|427
|1.00
|115.55
|115.38
|0.00
|854
|2006.07.27 11:03
|close
|427
|1.00
|115.62
|115.38
|0.00
|6.05
|2036.88
|855
|2006.07.27 12:01
|sell
|428
|1.00
|115.77
|115.94
|0.00
|856
|2006.07.27 12:53
|close
|428
|1.00
|115.69
|115.94
|0.00
|6.92
|2043.80
|857
|2006.07.27 13:01
|buy
|429
|1.00
|115.58
|115.41
|0.00
|858
|2006.07.27 13:52
|s/l
|429
|1.00
|115.41
|115.41
|0.00
|-14.73
|2029.07
|859
|2006.07.27 13:52
|buy
|430
|1.00
|115.42
|115.25
|0.00
|860
|2006.07.27 13:59
|close
|430
|1.00
|115.57
|115.25
|0.00
|12.98
|2042.05
|861
|2006.07.27 14:05
|sell
|431
|1.00
|115.68
|115.85
|0.00
|862
|2006.07.27 14:36
|close
|431
|1.00
|115.55
|115.85
|0.00
|11.25
|2053.30
|863
|2006.07.27 14:50
|buy
|432
|1.00
|115.51
|115.34
|0.00
|864
|2006.07.27 15:03
|close
|432
|1.00
|115.59
|115.34
|0.00
|6.92
|2060.22
|865
|2006.07.27 15:09
|sell
|433
|1.00
|115.58
|115.75
|0.00
|866
|2006.07.27 15:49
|close
|433
|1.00
|115.49
|115.75
|0.00
|7.79
|2068.01
|867
|2006.07.27 16:53
|buy
|434
|1.00
|115.47
|115.30
|0.00
|868
|2006.07.27 16:59
|close
|434
|1.00
|115.63
|115.30
|0.00
|13.84
|2081.85
|869
|2006.07.27 20:03
|sell
|435
|1.00
|115.89
|116.06
|0.00
|870
|2006.07.27 20:44
|close
|435
|1.00
|115.82
|116.06
|0.00
|6.04
|2087.89
|871
|2006.07.27 23:03
|sell
|436
|1.00
|116.03
|116.20
|0.00
|872
|2006.07.27 23:24
|close
|436
|1.00
|115.89
|116.20
|0.00
|12.08
|2099.97
|873
|2006.07.27 23:24
|sell
|437
|1.00
|115.86
|116.03
|0.00
|874
|2006.07.27 23:41
|close
|437
|1.00
|115.78
|116.03
|0.00
|6.91
|2106.88
|875
|2006.07.27 23:59
|sell
|438
|1.00
|115.86
|116.03
|0.00
|876
|2006.07.28 03:04
|close
|438
|1.00
|115.79
|116.03
|0.00
|4.59
|2111.47
|877
|2006.07.28 03:17
|buy
|439
|1.00
|115.75
|115.58
|0.00
|878
|2006.07.28 03:37
|s/l
|439
|1.00
|115.58
|115.58
|0.00
|-14.70
|2096.77
|879
|2006.07.28 03:37
|buy
|440
|1.00
|115.59
|115.42
|0.00
|880
|2006.07.28 06:30
|s/l
|440
|1.00
|115.42
|115.42
|0.00
|-14.73
|2082.04
|881
|2006.07.28 07:03
|sell
|441
|1.00
|115.64
|115.81
|0.00
|882
|2006.07.28 07:14
|close
|441
|1.00
|115.55
|115.81
|0.00
|7.79
|2089.83
|883
|2006.07.28 07:16
|sell
|442
|1.00
|115.56
|115.73
|0.00
|884
|2006.07.28 07:31
|close
|442
|1.00
|115.47
|115.73
|0.00
|7.79
|2097.62
|885
|2006.07.28 08:02
|sell
|443
|1.00
|115.72
|115.89
|0.00
|886
|2006.07.28 08:13
|close
|443
|1.00
|115.62
|115.89
|0.00
|8.65
|2106.27
|887
|2006.07.28 10:02
|sell
|444
|1.00
|115.71
|115.88
|0.00
|888
|2006.07.28 10:13
|close
|444
|1.00
|115.61
|115.88
|0.00
|8.65
|2114.92
|889
|2006.07.28 10:26
|sell
|445
|1.00
|115.56
|115.73
|0.00
|890
|2006.07.28 10:30
|close
|445
|1.00
|115.47
|115.73
|0.00
|7.79
|2122.71
|891
|2006.07.28 10:48
|sell
|446
|1.00
|115.54
|115.71
|0.00
|892
|2006.07.28 11:03
|s/l
|446
|1.00
|115.71
|115.71
|0.00
|-14.68
|2108.03
|893
|2006.07.28 12:08
|buy
|447
|1.00
|115.46
|115.29
|0.00
|894
|2006.07.28 12:18
|close
|447
|1.00
|115.55
|115.29
|0.00
|7.79
|2115.82
|895
|2006.07.28 12:18
|buy
|448
|1.00
|115.56
|115.39
|0.00
|896
|2006.07.28 12:22
|s/l
|448
|1.00
|115.39
|115.39
|0.00
|-14.75
|2101.07
|897
|2006.07.28 12:22
|buy
|449
|1.00
|115.31
|115.14
|0.00
|898
|2006.07.28 12:25
|s/l
|449
|1.00
|115.14
|115.14
|0.00
|-14.78
|2086.29
|899
|2006.07.28 12:25
|buy
|450
|1.00
|115.08
|114.91
|0.00
|900
|2006.07.28 12:33
|s/l
|450
|1.00
|114.91
|114.91
|0.00
|-14.80
|2071.49
|901
|2006.07.28 12:33
|buy
|451
|1.00
|114.92
|114.75
|0.00
|902
|2006.07.28 12:36
|close
|451
|1.00
|115.05
|114.75
|0.00
|11.30
|2082.79
|903
|2006.07.28 12:37
|buy
|452
|1.00
|115.05
|114.88
|0.00
|904
|2006.07.28 12:37
|close
|452
|1.00
|115.15
|114.88
|0.00
|8.68
|2091.47
|905
|2006.07.28 12:38
|buy
|453
|1.00
|115.16
|114.99
|0.00
|906
|2006.07.28 12:46
|close
|453
|1.00
|115.26
|114.99
|0.00
|8.68
|2100.15
|907
|2006.07.28 12:47
|buy
|454
|1.00
|115.30
|115.13
|0.00
|908
|2006.07.28 12:47
|s/l
|454
|1.00
|115.13
|115.13
|0.00
|-14.77
|2085.38
|909
|2006.07.28 12:47
|buy
|455
|1.00
|115.11
|114.94
|0.00
|910
|2006.07.28 12:47
|close
|455
|1.00
|115.22
|114.94
|0.00
|9.55
|2094.93
|911
|2006.07.28 12:47
|buy
|456
|1.00
|115.23
|115.06
|0.00
|912
|2006.07.28 12:48
|s/l
|456
|1.00
|115.06
|115.06
|0.00
|-14.79
|2080.14
|913
|2006.07.28 12:48
|buy
|457
|1.00
|114.96
|114.79
|0.00
|914
|2006.07.28 13:00
|close
|457
|1.00
|115.04
|114.79
|0.00
|6.95
|2087.09
|915
|2006.07.28 13:09
|buy
|458
|1.00
|114.96
|114.79
|0.00
|916
|2006.07.28 13:27
|s/l
|458
|1.00
|114.79
|114.79
|0.00
|-14.81
|2072.28
|917
|2006.07.28 13:27
|buy
|459
|1.00
|114.79
|114.62
|0.00
|918
|2006.07.28 13:45
|close
|459
|1.00
|114.88
|114.62
|0.00
|7.83
|2080.11
|919
|2006.07.28 13:45
|buy
|460
|1.00
|114.91
|114.74
|0.00
|920
|2006.07.28 13:52
|s/l
|460
|1.00
|114.74
|114.74
|0.00
|-14.82
|2065.29
|921
|2006.07.28 13:52
|buy
|461
|1.00
|114.76
|114.59
|0.00
|922
|2006.07.28 13:57
|close
|461
|1.00
|114.89
|114.59
|0.00
|11.32
|2076.61
|923
|2006.07.28 13:57
|buy
|462
|1.00
|114.90
|114.73
|0.00
|924
|2006.07.28 14:26
|s/l
|462
|1.00
|114.73
|114.73
|0.00
|-14.82
|2061.79
|925
|2006.07.28 17:03
|sell
|463
|1.00
|114.87
|115.04
|0.00
|926
|2006.07.28 17:53
|close
|463
|1.00
|114.79
|115.04
|0.00
|6.97
|2068.76
|927
|2006.07.30 22:04
|sell
|464
|1.00
|114.83
|115.00
|0.00
|928
|2006.07.30 22:18
|close
|464
|1.00
|114.76
|115.00
|0.00
|6.10
|2074.86
|929
|2006.07.30 22:20
|sell
|465
|1.00
|114.75
|114.92
|0.00
|930
|2006.07.30 23:53
|close
|465
|1.00
|114.67
|114.92
|0.00
|6.98
|2081.84
|931
|2006.07.30 23:56
|buy
|466
|1.00
|114.68
|114.51
|0.00
|932
|2006.07.31 00:02
|close
|466
|1.00
|114.84
|114.51
|0.00
|15.23
|2097.07
|933
|2006.07.31 00:11
|sell
|467
|1.00
|114.80
|114.97
|0.00
|934
|2006.07.31 00:48
|close
|467
|1.00
|114.71
|114.97
|0.00
|7.85
|2104.92
|935
|2006.07.31 07:02
|sell
|468
|1.00
|114.54
|114.71
|0.00
|936
|2006.07.31 07:39
|close
|468
|1.00
|114.43
|114.71
|0.00
|9.61
|2114.53
|937
|2006.07.31 07:39
|sell
|469
|1.00
|114.42
|114.59
|0.00
|938
|2006.07.31 08:55
|close
|469
|1.00
|114.30
|114.59
|0.00
|10.50
|2125.03
|939
|2006.07.31 09:07
|sell
|470
|1.00
|114.45
|114.62
|0.00
|940
|2006.07.31 09:39
|close
|470
|1.00
|114.36
|114.62
|0.00
|7.87
|2132.90
|941
|2006.07.31 11:48
|buy
|471
|1.00
|114.27
|114.10
|0.00
|942
|2006.07.31 12:03
|close
|471
|1.00
|114.37
|114.10
|0.00
|8.74
|2141.64
|943
|2006.07.31 12:07
|sell
|472
|1.00
|114.36
|114.53
|0.00
|944
|2006.07.31 12:36
|close
|472
|1.00
|114.26
|114.53
|0.00
|8.75
|2150.39
|945
|2006.07.31 13:09
|sell
|473
|1.00
|114.33
|114.50
|0.00
|946
|2006.07.31 13:47
|close
|473
|1.00
|114.24
|114.50
|0.00
|7.88
|2158.27
|947
|2006.07.31 14:12
|sell
|474
|1.00
|114.44
|114.61
|0.00
|948
|2006.07.31 14:33
|close
|474
|1.00
|114.33
|114.61
|0.00
|9.62
|2167.89
|949
|2006.07.31 15:04
|sell
|475
|1.00
|114.52
|114.69
|0.00
|950
|2006.07.31 15:44
|close
|475
|1.00
|114.44
|114.69
|0.00
|6.99
|2174.88
|951
|2006.08.01 03:04
|sell
|476
|1.00
|114.79
|114.96
|0.00
|952
|2006.08.01 03:33
|close
|476
|1.00
|114.73
|114.96
|0.00
|5.23
|2180.11
|953
|2006.08.01 05:29
|buy
|477
|1.00
|114.60
|114.43
|0.00
|954
|2006.08.01 06:02
|close
|477
|1.00
|114.79
|114.43
|0.00
|16.55
|2196.66
|955
|2006.08.01 06:03
|sell
|478
|1.00
|114.78
|114.95
|0.00
|956
|2006.08.01 06:14
|close
|478
|1.00
|114.69
|114.95
|0.00
|7.85
|2204.51
|957
|2006.08.01 06:59
|sell
|479
|1.00
|114.77
|114.94
|0.00
|958
|2006.08.01 07:23
|close
|479
|1.00
|114.69
|114.94
|0.00
|6.98
|2211.49
|959
|2006.08.01 07:29
|buy
|480
|1.00
|114.67
|114.50
|0.00
|960
|2006.08.01 07:59
|close
|480
|1.00
|114.75
|114.50
|0.00
|6.97
|2218.46
|961
|2006.08.01 09:29
|buy
|481
|1.00
|114.69
|114.52
|0.00
|962
|2006.08.01 12:02
|close
|481
|1.00
|115.08
|114.52
|0.00
|33.89
|2252.35
|963
|2006.08.01 12:02
|sell
|482
|1.00
|114.83
|115.00
|0.00
|964
|2006.08.01 12:05
|close
|482
|1.00
|114.74
|115.00
|0.00
|7.84
|2260.19
|965
|2006.08.01 12:13
|sell
|483
|1.00
|114.79
|114.96
|0.00
|966
|2006.08.01 12:17
|close
|483
|1.00
|114.69
|114.96
|0.00
|8.72
|2268.91
|967
|2006.08.01 12:59
|sell
|484
|1.00
|115.05
|115.22
|0.00
|968
|2006.08.01 13:21
|close
|484
|1.00
|114.96
|115.22
|0.00
|7.83
|2276.74
|969
|2006.08.01 13:21
|buy
|485
|1.00
|114.97
|114.80
|0.00
|970
|2006.08.01 13:22
|close
|485
|1.00
|115.05
|114.80
|0.00
|6.95
|2283.69
|971
|2006.08.01 13:24
|buy
|486
|1.00
|114.96
|114.79
|0.00
|972
|2006.08.01 13:26
|close
|486
|1.00
|115.06
|114.79
|0.00
|8.69
|2292.38
|973
|2006.08.01 13:29
|buy
|487
|1.00
|114.94
|114.77
|0.00
|974
|2006.08.01 13:33
|close
|487
|1.00
|115.03
|114.77
|0.00
|7.82
|2300.20
|975
|2006.08.01 13:41
|buy
|488
|1.00
|115.00
|114.83
|0.00
|976
|2006.08.01 13:48
|close
|488
|1.00
|115.08
|114.83
|0.00
|6.95
|2307.15
|977
|2006.08.01 13:50
|buy
|489
|1.00
|114.97
|114.80
|0.00
|978
|2006.08.01 13:52
|close
|489
|1.00
|115.08
|114.80
|0.00
|9.56
|2316.71
|979
|2006.08.01 13:58
|buy
|490
|1.00
|114.94
|114.77
|0.00
|980
|2006.08.01 14:02
|close
|490
|1.00
|115.28
|114.77
|0.00
|29.49
|2346.20
|981
|2006.08.01 15:13
|buy
|491
|1.00
|115.05
|114.88
|0.00
|982
|2006.08.01 15:57
|close
|491
|1.00
|115.20
|114.88
|0.00
|13.02
|2359.22
|983
|2006.08.01 16:03
|buy
|492
|1.00
|114.80
|114.63
|0.00
|984
|2006.08.01 16:15
|s/l
|492
|1.00
|114.63
|114.63
|0.00
|-14.84
|2344.38
|985
|2006.08.01 16:15
|buy
|493
|1.00
|114.58
|114.41
|0.00
|986
|2006.08.01 16:30
|close
|493
|1.00
|114.70
|114.41
|0.00
|10.46
|2354.84
|987
|2006.08.01 16:30
|buy
|494
|1.00
|114.73
|114.56
|0.00
|988
|2006.08.01 16:55
|close
|494
|1.00
|114.93
|114.56
|0.00
|17.40
|2372.24
|989
|2006.08.01 17:24
|buy
|495
|1.00
|114.62
|114.45
|0.00
|990
|2006.08.01 17:54
|close
|495
|1.00
|114.75
|114.45
|0.00
|11.33
|2383.57
|991
|2006.08.01 18:10
|buy
|496
|1.00
|114.61
|114.44
|0.00
|992
|2006.08.01 18:55
|close
|496
|1.00
|114.73
|114.44
|0.00
|10.46
|2394.03
|993
|2006.08.01 18:59
|buy
|497
|1.00
|114.53
|114.36
|0.00
|994
|2006.08.01 20:52
|close
|497
|1.00
|114.61
|114.36
|0.00
|6.98
|2401.01
|995
|2006.08.01 22:05
|buy
|498
|1.00
|114.52
|114.35
|0.00
|996
|2006.08.01 22:48
|close
|498
|1.00
|114.62
|114.35
|0.00
|8.72
|2409.73
|997
|2006.08.01 22:57
|buy
|499
|1.00
|114.51
|114.34
|0.00
|998
|2006.08.02 00:07
|s/l
|499
|1.00
|114.34
|114.34
|0.00
|-13.57
|2396.16
|999
|2006.08.02 02:04
|buy
|500
|1.00
|114.24
|114.07
|0.00
|1000
|2006.08.02 02:43
|close
|500
|1.00
|114.42
|114.07
|0.00
|15.73
|2411.89
|1001
|2006.08.02 02:51
|buy
|501
|1.00
|114.29
|114.12
|0.00
|1002
|2006.08.02 05:00
|close
|501
|1.00
|114.36
|114.12
|0.00
|6.12
|2418.01
|1003
|2006.08.02 05:02
|buy
|502
|1.00
|114.28
|114.11
|0.00
|1004
|2006.08.02 05:28
|close
|502
|1.00
|114.35
|114.11
|0.00
|6.12
|2424.13
|1005
|2006.08.02 05:38
|sell
|503
|1.00
|114.45
|114.62
|0.00
|1006
|2006.08.02 05:43
|close
|503
|1.00
|114.36
|114.62
|0.00
|7.87
|2432.00
|1007
|2006.08.02 05:52
|buy
|504
|1.00
|114.28
|114.11
|0.00
|1008
|2006.08.02 05:59
|close
|504
|1.00
|114.42
|114.11
|0.00
|12.24
|2444.24
|1009
|2006.08.02 09:01
|buy
|505
|1.00
|114.48
|114.31
|0.00
|1010
|2006.08.02 09:34
|close
|505
|1.00
|114.59
|114.31
|0.00
|9.60
|2453.84
|1011
|2006.08.02 09:47
|buy
|506
|1.00
|114.47
|114.30
|0.00
|1012
|2006.08.02 10:08
|close
|506
|1.00
|114.56
|114.30
|0.00
|7.86
|2461.70
|1013
|2006.08.02 10:08
|sell
|507
|1.00
|114.55
|114.72
|0.00
|1014
|2006.08.02 11:33
|s/l
|507
|1.00
|114.72
|114.72
|0.00
|-14.82
|2446.88
|1015
|2006.08.02 12:01
|buy
|508
|1.00
|114.59
|114.42
|0.00
|1016
|2006.08.02 12:06
|close
|508
|1.00
|114.69
|114.42
|0.00
|8.72
|2455.60
|1017
|2006.08.02 12:46
|buy
|509
|1.00
|114.59
|114.42
|0.00
|1018
|2006.08.02 12:57
|close
|509
|1.00
|114.69
|114.42
|0.00
|8.72
|2464.32
|1019
|2006.08.02 13:00
|buy
|510
|1.00
|114.65
|114.48
|0.00
|1020
|2006.08.02 13:01
|s/l
|510
|1.00
|114.48
|114.48
|0.00
|-14.86
|2449.46
|1021
|2006.08.02 13:01
|buy
|511
|1.00
|114.42
|114.25
|0.00
|1022
|2006.08.02 13:04
|close
|511
|1.00
|114.52
|114.25
|0.00
|8.73
|2458.19
|1023
|2006.08.02 13:04
|buy
|512
|1.00
|114.53
|114.36
|0.00
|1024
|2006.08.02 13:27
|close
|512
|1.00
|114.63
|114.36
|0.00
|8.72
|2466.91
|1025
|2006.08.02 13:27
|buy
|513
|1.00
|114.67
|114.50
|0.00
|1026
|2006.08.02 13:28
|close
|513
|1.00
|114.75
|114.50
|0.00
|6.97
|2473.88
|1027
|2006.08.02 13:32
|buy
|514
|1.00
|114.57
|114.40
|0.00
|1028
|2006.08.02 13:32
|close
|514
|1.00
|114.65
|114.40
|0.00
|6.98
|2480.86
|1029
|2006.08.02 13:32
|buy
|515
|1.00
|114.66
|114.49
|0.00
|1030
|2006.08.02 13:35
|s/l
|515
|1.00
|114.49
|114.49
|0.00
|-14.85
|2466.01
|1031
|2006.08.02 13:35
|buy
|516
|1.00
|114.48
|114.31
|0.00
|1032
|2006.08.02 13:45
|s/l
|516
|1.00
|114.31
|114.31
|0.00
|-14.88
|2451.13
|1033
|2006.08.02 13:45
|buy
|517
|1.00
|114.32
|114.15
|0.00
|1034
|2006.08.02 13:52
|close
|517
|1.00
|114.43
|114.15
|0.00
|9.61
|2460.74
|1035
|2006.08.02 13:52
|buy
|518
|1.00
|114.44
|114.27
|0.00
|1036
|2006.08.02 13:57
|close
|518
|1.00
|114.53
|114.27
|0.00
|7.86
|2468.60
|1037
|2006.08.02 13:57
|buy
|519
|1.00
|114.57
|114.40
|0.00
|1038
|2006.08.02 15:14
|close
|519
|1.00
|114.64
|114.40
|0.00
|6.11
|2474.71
|1039
|2006.08.02 15:21
|sell
|520
|1.00
|114.66
|114.83
|0.00
|1040
|2006.08.02 15:39
|close
|520
|1.00
|114.59
|114.83
|0.00
|6.11
|2480.82
|1041
|2006.08.02 15:56
|sell
|521
|1.00
|114.66
|114.83
|0.00
|1042
|2006.08.02 15:59
|close
|521
|1.00
|114.56
|114.83
|0.00
|8.73
|2489.55
|1043
|2006.08.02 16:43
|buy
|522
|1.00
|114.43
|114.26
|0.00
|1044
|2006.08.02 16:59
|close
|522
|1.00
|114.58
|114.26
|0.00
|13.09
|2502.64
|1045
|2006.08.02 19:22
|sell
|523
|1.00
|114.65
|114.82
|0.00
|1046
|2006.08.02 19:38
|close
|523
|1.00
|114.55
|114.82
|0.00
|8.73
|2511.37
|1047
|2006.08.03 00:02
|sell
|524
|1.00
|114.65
|114.82
|0.00
|1048
|2006.08.03 00:33
|close
|524
|1.00
|114.57
|114.82
|0.00
|6.98
|2518.35
|1049
|2006.08.03 00:43
|sell
|525
|1.00
|114.65
|114.82
|0.00
|1050
|2006.08.03 01:13
|s/l
|525
|1.00
|114.82
|114.82
|0.00
|-14.80
|2503.55
|1051
|2006.08.03 06:22
|buy
|526
|1.00
|114.71
|114.54
|0.00
|1052
|2006.08.03 07:07
|close
|526
|1.00
|114.81
|114.54
|0.00
|8.71
|2512.26
|1053
|2006.08.03 08:06
|sell
|527
|1.00
|114.94
|115.11
|0.00
|1054
|2006.08.03 08:16
|close
|527
|1.00
|114.85
|115.11
|0.00
|7.84
|2520.10
|1055
|2006.08.03 08:59
|sell
|528
|1.00
|114.95
|115.12
|0.00
|1056
|2006.08.03 09:04
|s/l
|528
|1.00
|115.12
|115.12
|0.00
|-14.76
|2505.34
|1057
|2006.08.03 10:21
|buy
|529
|1.00
|115.02
|114.85
|0.00
|1058
|2006.08.03 11:18
|s/l
|529
|1.00
|114.85
|114.85
|0.00
|-14.80
|2490.54
|1059
|2006.08.03 11:18
|buy
|530
|1.00
|114.87
|114.70
|0.00
|1060
|2006.08.03 11:31
|close
|530
|1.00
|114.94
|114.70
|0.00
|6.09
|2496.63
|1061
|2006.08.03 11:34
|buy
|531
|1.00
|114.92
|114.75
|0.00
|1062
|2006.08.03 11:56
|close
|531
|1.00
|114.99
|114.75
|0.00
|6.09
|2502.72
|1063
|2006.08.03 13:00
|sell
|532
|1.00
|114.89
|115.06
|0.00
|1064
|2006.08.03 13:02
|s/l
|532
|1.00
|115.06
|115.06
|0.00
|-14.77
|2487.95
|1065
|2006.08.03 13:02
|sell
|533
|1.00
|115.09
|115.26
|0.00
|1066
|2006.08.03 13:04
|close
|533
|1.00
|114.93
|115.26
|0.00
|13.92
|2501.87
|1067
|2006.08.03 13:04
|sell
|534
|1.00
|114.92
|115.09
|0.00
|1068
|2006.08.03 13:13
|close
|534
|1.00
|114.82
|115.09
|0.00
|8.71
|2510.58
|1069
|2006.08.03 13:26
|sell
|535
|1.00
|114.89
|115.06
|0.00
|1070
|2006.08.03 13:55
|s/l
|535
|1.00
|115.06
|115.06
|0.00
|-14.77
|2495.81
|1071
|2006.08.03 13:55
|sell
|536
|1.00
|115.08
|115.25
|0.00
|1072
|2006.08.03 13:59
|close
|536
|1.00
|114.95
|115.25
|0.00
|11.31
|2507.12
|1073
|2006.08.03 14:54
|sell
|537
|1.00
|115.08
|115.25
|0.00
|1074
|2006.08.03 14:57
|close
|537
|1.00
|114.98
|115.25
|0.00
|8.70
|2515.82
|1075
|2006.08.03 14:59
|sell
|538
|1.00
|115.06
|115.23
|0.00
|1076
|2006.08.03 15:51
|s/l
|538
|1.00
|115.23
|115.23
|0.00
|-14.75
|2501.07
|1077
|2006.08.03 15:51
|sell
|539
|1.00
|115.24
|115.41
|0.00
|1078
|2006.08.03 16:03
|close
|539
|1.00
|115.13
|115.41
|0.00
|9.55
|2510.62
|1079
|2006.08.03 16:04
|buy
|540
|1.00
|115.14
|114.97
|0.00
|1080
|2006.08.03 16:49
|close
|540
|1.00
|115.23
|114.97
|0.00
|7.81
|2518.43
|1081
|2006.08.03 16:59
|buy
|541
|1.00
|115.13
|114.96
|0.00
|1082
|2006.08.03 18:02
|s/l
|541
|1.00
|114.96
|114.96
|0.00
|-14.79
|2503.64
|1083
|2006.08.04 01:02
|buy
|542
|1.00
|115.07
|114.90
|0.00
|1084
|2006.08.04 01:47
|close
|542
|1.00
|115.15
|114.90
|0.00
|6.95
|2510.59
|1085
|2006.08.04 11:02
|buy
|543
|1.00
|115.39
|115.22
|0.00
|1086
|2006.08.04 11:28
|close
|543
|1.00
|115.48
|115.22
|0.00
|7.79
|2518.38
|1087
|2006.08.04 12:00
|buy
|544
|1.00
|115.33
|115.16
|0.00
|1088
|2006.08.04 12:00
|s/l
|544
|1.00
|115.16
|115.16
|0.00
|-14.78
|2503.60
|1089
|2006.08.04 12:00
|buy
|545
|1.00
|115.03
|114.86
|0.00
|1090
|2006.08.04 12:00
|close
|545
|1.00
|115.20
|114.86
|0.00
|14.76
|2518.36
|1091
|2006.08.04 12:00
|buy
|546
|1.00
|115.33
|115.16
|0.00
|1092
|2006.08.04 12:01
|s/l
|546
|1.00
|115.16
|115.16
|0.00
|-14.85
|2503.51
|1093
|2006.08.04 12:01
|buy
|547
|1.00
|114.47
|114.30
|0.00
|1094
|2006.08.04 12:15
|close
|547
|1.00
|114.59
|114.30
|0.00
|10.47
|2513.98
|1095
|2006.08.04 12:16
|buy
|548
|1.00
|114.60
|114.43
|0.00
|1096
|2006.08.04 12:23
|close
|548
|1.00
|114.72
|114.43
|0.00
|10.46
|2524.44
|1097
|2006.08.04 12:23
|buy
|549
|1.00
|114.75
|114.58
|0.00
|1098
|2006.08.04 12:25
|close
|549
|1.00
|114.88
|114.58
|0.00
|11.32
|2535.76
|1099
|2006.08.04 12:25
|buy
|550
|1.00
|114.93
|114.76
|0.00
|1100
|2006.08.04 12:26
|close
|550
|1.00
|115.04
|114.76
|0.00
|9.56
|2545.32
|1101
|2006.08.04 12:26
|buy
|551
|1.00
|115.05
|114.88
|0.00
|1102
|2006.08.04 12:27
|s/l
|551
|1.00
|114.88
|114.88
|0.00
|-14.80
|2530.52
|1103
|2006.08.04 12:27
|buy
|552
|1.00
|114.88
|114.71
|0.00
|1104
|2006.08.04 12:28
|s/l
|552
|1.00
|114.71
|114.71
|0.00
|-14.83
|2515.69
|1105
|2006.08.04 12:28
|buy
|553
|1.00
|114.71
|114.54
|0.00
|1106
|2006.08.04 12:28
|close
|553
|1.00
|114.82
|114.54
|0.00
|9.58
|2525.27
|1107
|2006.08.04 12:29
|buy
|554
|1.00
|114.83
|114.66
|0.00
|1108
|2006.08.04 12:30
|s/l
|554
|1.00
|114.66
|114.66
|0.00
|-14.83
|2510.44
|1109
|2006.08.04 12:30
|buy
|555
|1.00
|114.68
|114.51
|0.00
|1110
|2006.08.04 12:31
|close
|555
|1.00
|114.81
|114.51
|0.00
|11.32
|2521.76
|1111
|2006.08.04 12:31
|buy
|556
|1.00
|114.81
|114.64
|0.00
|1112
|2006.08.04 12:32
|close
|556
|1.00
|114.96
|114.64
|0.00
|13.05
|2534.81
|1113
|2006.08.04 12:32
|buy
|557
|1.00
|115.04
|114.87
|0.00
|1114
|2006.08.04 12:33
|close
|557
|1.00
|115.17
|114.87
|0.00
|11.29
|2546.10
|1115
|2006.08.04 12:33
|buy
|558
|1.00
|115.17
|115.00
|0.00
|1116
|2006.08.04 12:33
|s/l
|558
|1.00
|115.00
|115.00
|0.00
|-14.79
|2531.31
|1117
|2006.08.04 12:33
|buy
|559
|1.00
|114.96
|114.79
|0.00
|1118
|2006.08.04 12:33
|close
|559
|1.00
|115.22
|114.79
|0.00
|22.57
|2553.88
|1119
|2006.08.04 12:33
|buy
|560
|1.00
|115.27
|115.10
|0.00
|1120
|2006.08.04 12:34
|s/l
|560
|1.00
|115.10
|115.10
|0.00
|-14.77
|2539.11
|1121
|2006.08.04 12:34
|buy
|561
|1.00
|115.12
|114.95
|0.00
|1122
|2006.08.04 12:36
|s/l
|561
|1.00
|114.95
|114.95
|0.00
|-14.79
|2524.32
|1123
|2006.08.04 12:36
|buy
|562
|1.00
|114.94
|114.77
|0.00
|1124
|2006.08.04 12:43
|close
|562
|1.00
|115.06
|114.77
|0.00
|10.43
|2534.75
|1125
|2006.08.04 12:43
|buy
|563
|1.00
|115.12
|114.95
|0.00
|1126
|2006.08.04 12:46
|s/l
|563
|1.00
|114.95
|114.95
|0.00
|-14.79
|2519.96
|1127
|2006.08.04 12:46
|buy
|564
|1.00
|114.96
|114.79
|0.00
|1128
|2006.08.04 12:51
|close
|564
|1.00
|115.07
|114.79
|0.00
|9.56
|2529.52
|1129
|2006.08.04 12:51
|buy
|565
|1.00
|115.08
|114.91
|0.00
|1130
|2006.08.04 12:52
|close
|565
|1.00
|115.18
|114.91
|0.00
|8.68
|2538.20
|1131
|2006.08.04 12:52
|buy
|566
|1.00
|115.12
|114.95
|0.00
|1132
|2006.08.04 12:54
|close
|566
|1.00
|115.22
|114.95
|0.00
|8.68
|2546.88
|1133
|2006.08.04 12:54
|buy
|567
|1.00
|115.23
|115.06
|0.00
|1134
|2006.08.04 12:55
|close
|567
|1.00
|115.32
|115.06
|0.00
|7.80
|2554.68
|1135
|2006.08.04 12:55
|buy
|568
|1.00
|115.33
|115.16
|0.00
|1136
|2006.08.04 12:57
|close
|568
|1.00
|115.46
|115.16
|0.00
|11.26
|2565.94
|1137
|2006.08.04 12:59
|buy
|569
|1.00
|114.35
|114.18
|0.00
|1138
|2006.08.04 13:01
|s/l
|569
|1.00
|114.18
|114.18
|0.00
|-14.90
|2551.04
|1139
|2006.08.04 13:01
|buy
|570
|1.00
|114.16
|113.99
|0.00
|1140
|2006.08.04 13:22
|close
|570
|1.00
|114.25
|113.99
|0.00
|7.88
|2558.92
|1141
|2006.08.04 13:22
|buy
|571
|1.00
|114.28
|114.11
|0.00
|1142
|2006.08.04 13:31
|close
|571
|1.00
|114.36
|114.11
|0.00
|7.00
|2565.92
|1143
|2006.08.04 13:54
|sell
|572
|1.00
|114.42
|114.59
|0.00
|1144
|2006.08.04 13:57
|close
|572
|1.00
|114.23
|114.59
|0.00
|16.63
|2582.55
|1145
|2006.08.04 13:58
|buy
|573
|1.00
|114.27
|114.10
|0.00
|1146
|2006.08.04 14:01
|s/l
|573
|1.00
|114.10
|114.10
|0.00
|-14.91
|2567.64
|1147
|2006.08.04 14:01
|buy
|574
|1.00
|114.07
|113.90
|0.00
|1148
|2006.08.04 14:21
|close
|574
|1.00
|114.16
|113.90
|0.00
|7.88
|2575.52
|1149
|2006.08.04 14:56
|buy
|575
|1.00
|114.09
|113.92
|0.00
|1150
|2006.08.04 14:56
|close
|575
|1.00
|114.37
|113.92
|0.00
|24.48
|2600.00
|1151
|2006.08.04 14:57
|buy
|576
|1.00
|114.00
|113.83
|0.00
|1152
|2006.08.04 14:59
|close
|576
|1.00
|114.22
|113.83
|0.00
|19.26
|2619.26
|1153
|2006.08.04 15:29
|sell
|577
|1.00
|114.30
|114.47
|0.00
|1154
|2006.08.04 15:56
|close
|577
|1.00
|114.10
|114.47
|0.00
|17.53
|2636.79
|1155
|2006.08.04 17:51
|sell
|578
|1.00
|114.33
|114.50
|0.00
|1156
|2006.08.04 17:54
|close
|578
|1.00
|114.16
|114.50
|0.00
|14.89
|2651.68
|1157
|2006.08.07 00:21
|sell
|579
|1.00
|114.35
|114.52
|0.00
|1158
|2006.08.07 00:47
|close
|579
|1.00
|114.27
|114.52
|0.00
|7.00
|2658.68
|1159
|2006.08.07 06:07
|sell
|580
|1.00
|114.65
|114.82
|0.00
|1160
|2006.08.07 06:41
|close
|580
|1.00
|114.57
|114.82
|0.00
|6.98
|2665.66
|1161
|2006.08.07 06:59
|sell
|581
|1.00
|114.67
|114.84
|0.00
|1162
|2006.08.07 07:41
|close
|581
|1.00
|114.61
|114.84
|0.00
|5.24
|2670.90
|1163
|2006.08.07 07:41
|buy
|582
|1.00
|114.60
|114.43
|0.00
|1164
|2006.08.07 08:02
|close
|582
|1.00
|114.68
|114.43
|0.00
|6.98
|2677.88
|1165
|2006.08.07 10:37
|buy
|583
|1.00
|114.86
|114.69
|0.00
|1166
|2006.08.07 11:08
|close
|583
|1.00
|114.98
|114.69
|0.00
|10.44
|2688.32
|1167
|2006.08.07 12:28
|sell
|584
|1.00
|115.06
|115.23
|0.00
|1168
|2006.08.07 12:33
|close
|584
|1.00
|114.91
|115.23
|0.00
|13.05
|2701.37
|1169
|2006.08.07 13:05
|sell
|585
|1.00
|115.00
|115.17
|0.00
|1170
|2006.08.07 13:33
|close
|585
|1.00
|114.87
|115.17
|0.00
|11.32
|2712.69
|1171
|2006.08.07 15:49
|buy
|586
|1.00
|114.90
|114.73
|0.00
|1172
|2006.08.07 17:02
|close
|586
|1.00
|115.03
|114.73
|0.00
|11.30
|2723.99
|1173
|2006.08.07 21:17
|sell
|587
|1.00
|115.21
|115.38
|0.00
|1174
|2006.08.07 21:23
|close
|587
|1.00
|115.14
|115.38
|0.00
|6.08
|2730.07
|1175
|2006.08.07 21:59
|sell
|588
|1.00
|115.21
|115.38
|0.00
|1176
|2006.08.07 22:22
|close
|588
|1.00
|115.06
|115.38
|0.00
|13.04
|2743.11
|1177
|2006.08.08 00:18
|buy
|589
|1.00
|114.99
|114.82
|0.00
|1178
|2006.08.08 02:06
|close
|589
|1.00
|115.13
|114.82
|0.00
|12.16
|2755.27
|1179
|2006.08.08 10:07
|buy
|590
|1.00
|114.95
|114.78
|0.00
|1180
|2006.08.08 10:28
|close
|590
|1.00
|115.07
|114.78
|0.00
|10.43
|2765.70
|1181
|2006.08.08 10:30
|buy
|591
|1.00
|115.05
|114.88
|0.00
|1182
|2006.08.08 12:02
|close
|591
|1.00
|115.15
|114.88
|0.00
|8.68
|2774.38
|1183
|2006.08.08 12:27
|sell
|592
|1.00
|115.12
|115.29
|0.00
|1184
|2006.08.08 13:00
|close
|592
|1.00
|115.03
|115.29
|0.00
|7.82
|2782.20
|1185
|2006.08.08 15:02
|buy
|593
|1.00
|115.02
|114.85
|0.00
|1186
|2006.08.08 15:21
|close
|593
|1.00
|115.11
|114.85
|0.00
|7.82
|2790.02
|1187
|2006.08.08 18:00
|buy
|594
|1.00
|114.95
|114.78
|0.00
|1188
|2006.08.08 18:00
|s/l
|594
|1.00
|114.78
|114.78
|0.00
|-14.81
|2775.21
|1189
|2006.08.08 18:00
|buy
|595
|1.00
|114.80
|114.63
|0.00
|1190
|2006.08.08 18:00
|s/l
|595
|1.00
|114.63
|114.63
|0.00
|-14.83
|2760.38
|1191
|2006.08.08 18:00
|buy
|596
|1.00
|114.63
|114.46
|0.00
|1192
|2006.08.08 18:10
|close
|596
|1.00
|114.77
|114.46
|0.00
|12.20
|2772.58
|1193
|2006.08.08 18:10
|buy
|597
|1.00
|114.80
|114.63
|0.00
|1194
|2006.08.08 18:14
|close
|597
|1.00
|114.88
|114.63
|0.00
|6.96
|2779.54
|1195
|2006.08.08 18:14
|buy
|598
|1.00
|114.90
|114.73
|0.00
|1196
|2006.08.08 18:17
|close
|598
|1.00
|115.03
|114.73
|0.00
|11.30
|2790.84
|1197
|2006.08.08 19:05
|buy
|599
|1.00
|114.87
|114.70
|0.00
|1198
|2006.08.08 19:12
|close
|599
|1.00
|114.94
|114.70
|0.00
|6.09
|2796.93
|1199
|2006.08.08 19:16
|sell
|600
|1.00
|115.01
|115.18
|0.00
|1200
|2006.08.08 20:15
|s/l
|600
|1.00
|115.18
|115.18
|0.00
|-14.76
|2782.17
|1201
|2006.08.08 21:30
|sell
|601
|1.00
|115.35
|115.52
|0.00
|1202
|2006.08.08 22:11
|s/l
|601
|1.00
|115.52
|115.52
|0.00
|-14.72
|2767.45
|1203
|2006.08.08 22:11
|sell
|602
|1.00
|115.50
|115.67
|0.00
|1204
|2006.08.08 22:26
|s/l
|602
|1.00
|115.67
|115.67
|0.00
|-14.70
|2752.75
|1205
|2006.08.08 22:26
|sell
|603
|1.00
|115.65
|115.82
|0.00
|1206
|2006.08.08 23:02
|close
|603
|1.00
|115.49
|115.82
|0.00
|13.85
|2766.60
|1207
|2006.08.08 23:02
|buy
|604
|1.00
|115.50
|115.33
|0.00
|1208
|2006.08.08 23:11
|close
|604
|1.00
|115.63
|115.33
|0.00
|11.24
|2777.84
|1209
|2006.08.08 23:11
|buy
|605
|1.00
|115.64
|115.47
|0.00
|1210
|2006.08.08 23:57
|close
|605
|1.00
|115.71
|115.47
|0.00
|6.05
|2783.89
|1211
|2006.08.08 23:59
|buy
|606
|1.00
|115.58
|115.41
|0.00
|1212
|2006.08.09 00:56
|close
|606
|1.00
|115.70
|115.41
|0.00
|11.67
|2795.56
|1213
|2006.08.09 00:57
|sell
|607
|1.00
|115.66
|115.83
|0.00
|1214
|2006.08.09 04:01
|close
|607
|1.00
|115.58
|115.83
|0.00
|6.92
|2802.48
|1215
|2006.08.09 05:00
|buy
|608
|1.00
|115.49
|115.32
|0.00
|1216
|2006.08.09 05:50
|close
|608
|1.00
|115.60
|115.32
|0.00
|9.52
|2812.00
|1217
|2006.08.09 05:59
|buy
|609
|1.00
|115.40
|115.23
|0.00
|1218
|2006.08.09 06:01
|s/l
|609
|1.00
|115.23
|115.23
|0.00
|-14.75
|2797.25
|1219
|2006.08.09 07:01
|buy
|610
|1.00
|115.18
|115.01
|0.00
|1220
|2006.08.09 07:15
|close
|610
|1.00
|115.26
|115.01
|0.00
|6.94
|2804.19
|1221
|2006.08.09 08:00
|buy
|611
|1.00
|115.28
|115.11
|0.00
|1222
|2006.08.09 08:01
|s/l
|611
|1.00
|115.11
|115.11
|0.00
|-14.77
|2789.42
|1223
|2006.08.09 08:01
|buy
|612
|1.00
|115.10
|114.93
|0.00
|1224
|2006.08.09 08:14
|close
|612
|1.00
|115.17
|114.93
|0.00
|6.08
|2795.50
|1225
|2006.08.09 08:18
|buy
|613
|1.00
|115.15
|114.98
|0.00
|1226
|2006.08.09 08:44
|close
|613
|1.00
|115.24
|114.98
|0.00
|7.81
|2803.31
|1227
|2006.08.09 08:44
|buy
|614
|1.00
|115.25
|115.08
|0.00
|1228
|2006.08.09 08:47
|close
|614
|1.00
|115.37
|115.08
|0.00
|10.40
|2813.71
|1229
|2006.08.09 08:56
|buy
|615
|1.00
|115.28
|115.11
|0.00
|1230
|2006.08.09 08:59
|s/l
|615
|1.00
|115.11
|115.11
|0.00
|-14.77
|2798.94
|1231
|2006.08.09 08:59
|buy
|616
|1.00
|115.10
|114.93
|0.00
|1232
|2006.08.09 09:46
|close
|616
|1.00
|115.22
|114.93
|0.00
|10.41
|2809.35
|1233
|2006.08.09 10:01
|buy
|617
|1.00
|115.00
|114.83
|0.00
|1234
|2006.08.09 10:06
|s/l
|617
|1.00
|114.83
|114.83
|0.00
|-14.81
|2794.54
|1235
|2006.08.09 10:08
|buy
|618
|1.00
|114.91
|114.74
|0.00
|1236
|2006.08.09 10:13
|close
|618
|1.00
|114.98
|114.74
|0.00
|6.09
|2800.63
|1237
|2006.08.09 10:14
|buy
|619
|1.00
|114.96
|114.79
|0.00
|1238
|2006.08.09 10:43
|close
|619
|1.00
|115.03
|114.79
|0.00
|6.09
|2806.72
|1239
|2006.08.09 10:56
|buy
|620
|1.00
|115.00
|114.83
|0.00
|1240
|2006.08.09 11:02
|s/l
|620
|1.00
|114.83
|114.83
|0.00
|-14.81
|2791.91
|1241
|2006.08.09 11:43
|sell
|621
|1.00
|115.00
|115.17
|0.00
|1242
|2006.08.09 11:52
|close
|621
|1.00
|114.93
|115.17
|0.00
|6.09
|2798.00
|1243
|2006.08.09 11:59
|sell
|622
|1.00
|114.99
|115.16
|0.00
|1244
|2006.08.09 13:40
|s/l
|622
|1.00
|115.16
|115.16
|0.00
|-14.76
|2783.24
|1245
|2006.08.10 01:02
|buy
|623
|1.00
|115.21
|115.04
|0.00
|1246
|2006.08.10 01:26
|close
|623
|1.00
|115.35
|115.04
|0.00
|12.14
|2795.38
|1247
|2006.08.10 01:37
|buy
|624
|1.00
|115.25
|115.08
|0.00
|1248
|2006.08.10 02:41
|s/l
|624
|1.00
|115.08
|115.08
|0.00
|-14.77
|2780.61
|1249
|2006.08.10 06:03
|buy
|625
|1.00
|115.04
|114.87
|0.00
|1250
|2006.08.10 06:19
|close
|625
|1.00
|115.11
|114.87
|0.00
|6.08
|2786.69
|1251
|2006.08.10 06:34
|buy
|626
|1.00
|115.02
|114.85
|0.00
|1252
|2006.08.10 06:45
|close
|626
|1.00
|115.09
|114.85
|0.00
|6.08
|2792.77
|1253
|2006.08.10 08:17
|sell
|627
|1.00
|114.97
|115.14
|0.00
|1254
|2006.08.10 08:31
|close
|627
|1.00
|114.87
|115.14
|0.00
|8.71
|2801.48
|1255
|2006.08.10 09:16
|sell
|628
|1.00
|114.99
|115.16
|0.00
|1256
|2006.08.10 09:24
|close
|628
|1.00
|114.92
|115.16
|0.00
|6.09
|2807.57
|1257
|2006.08.10 10:16
|sell
|629
|1.00
|115.02
|115.19
|0.00
|1258
|2006.08.10 10:28
|close
|629
|1.00
|114.92
|115.19
|0.00
|8.70
|2816.27
|1259
|2006.08.10 12:10
|sell
|630
|1.00
|114.82
|114.99
|0.00
|1260
|2006.08.10 12:27
|close
|630
|1.00
|114.72
|114.99
|0.00
|8.72
|2824.99
|1261
|2006.08.10 12:38
|sell
|631
|1.00
|114.81
|114.98
|0.00
|1262
|2006.08.10 12:52
|close
|631
|1.00
|114.72
|114.98
|0.00
|7.85
|2832.84
|1263
|2006.08.10 12:59
|sell
|632
|1.00
|114.85
|115.02
|0.00
|1264
|2006.08.10 13:11
|s/l
|632
|1.00
|115.02
|115.02
|0.00
|-14.78
|2818.06
|1265
|2006.08.10 14:02
|sell
|633
|1.00
|115.12
|115.29
|0.00
|1266
|2006.08.10 14:07
|s/l
|633
|1.00
|115.29
|115.29
|0.00
|-14.74
|2803.32
|1267
|2006.08.10 14:07
|sell
|634
|1.00
|115.28
|115.45
|0.00
|1268
|2006.08.10 14:09
|s/l
|634
|1.00
|115.45
|115.45
|0.00
|-14.72
|2788.60
|1269
|2006.08.10 14:09
|sell
|635
|1.00
|115.47
|115.64
|0.00
|1270
|2006.08.10 14:20
|close
|635
|1.00
|115.30
|115.64
|0.00
|14.74
|2803.34
|1271
|2006.08.10 14:20
|sell
|636
|1.00
|115.29
|115.46
|0.00
|1272
|2006.08.10 14:24
|close
|636
|1.00
|115.16
|115.46
|0.00
|11.29
|2814.63
|1273
|2006.08.10 14:24
|sell
|637
|1.00
|115.13
|115.30
|0.00
|1274
|2006.08.10 14:35
|s/l
|637
|1.00
|115.30
|115.30
|0.00
|-14.74
|2799.89
|1275
|2006.08.10 14:35
|sell
|638
|1.00
|115.28
|115.45
|0.00
|1276
|2006.08.10 14:50
|close
|638
|1.00
|115.16
|115.45
|0.00
|10.42
|2810.31
|1277
|2006.08.10 14:50
|sell
|639
|1.00
|115.15
|115.32
|0.00
|1278
|2006.08.10 14:52
|close
|639
|1.00
|115.03
|115.32
|0.00
|10.43
|2820.74
|1279
|2006.08.10 14:59
|sell
|640
|1.00
|115.41
|115.58
|0.00
|1280
|2006.08.10 15:07
|s/l
|640
|1.00
|115.58
|115.58
|0.00
|-14.71
|2806.03
|1281
|2006.08.10 17:21
|buy
|641
|1.00
|115.43
|115.26
|0.00
|1282
|2006.08.10 17:58
|close
|641
|1.00
|115.55
|115.26
|0.00
|10.39
|2816.42
|1283
|2006.08.10 23:01
|sell
|642
|1.00
|115.42
|115.59
|0.00
|1284
|2006.08.10 23:09
|close
|642
|1.00
|115.31
|115.59
|0.00
|9.54
|2825.96
|1285
|2006.08.10 23:09
|sell
|643
|1.00
|115.30
|115.47
|0.00
|1286
|2006.08.10 23:14
|close
|643
|1.00
|115.20
|115.47
|0.00
|8.68
|2834.64
|1287
|2006.08.10 23:22
|sell
|644
|1.00
|115.27
|115.44
|0.00
|1288
|2006.08.10 23:46
|close
|644
|1.00
|115.16
|115.44
|0.00
|9.55
|2844.19
|1289
|2006.08.10 23:51
|sell
|645
|1.00
|115.41
|115.58
|0.00
|1290
|2006.08.10 23:57
|close
|645
|1.00
|115.31
|115.58
|0.00
|8.67
|2852.86
|1291
|2006.08.10 23:58
|sell
|646
|1.00
|115.30
|115.47
|0.00
|1292
|2006.08.11 02:02
|s/l
|646
|1.00
|115.47
|115.47
|0.00
|-16.17
|2836.69
|1293
|2006.08.11 04:05
|buy
|647
|1.00
|115.48
|115.31
|0.00
|1294
|2006.08.11 04:44
|close
|647
|1.00
|115.53
|115.31
|0.00
|4.33
|2841.02
|1295
|2006.08.11 04:53
|buy
|648
|1.00
|115.47
|115.30
|0.00
|1296
|2006.08.11 04:57
|close
|648
|1.00
|115.52
|115.30
|0.00
|4.33
|2845.35
|1297
|2006.08.11 04:59
|buy
|649
|1.00
|115.46
|115.29
|0.00
|1298
|2006.08.11 05:02
|close
|649
|1.00
|115.52
|115.29
|0.00
|5.19
|2850.54
|1299
|2006.08.11 05:41
|sell
|650
|1.00
|115.55
|115.72
|0.00
|1300
|2006.08.11 06:01
|s/l
|650
|1.00
|115.72
|115.72
|0.00
|-14.68
|2835.86
|1301
|2006.08.11 06:01
|sell
|651
|1.00
|115.75
|115.92
|0.00
|1302
|2006.08.11 06:02
|close
|651
|1.00
|115.66
|115.92
|0.00
|7.78
|2843.64
|1303
|2006.08.11 06:02
|sell
|652
|1.00
|115.63
|115.80
|0.00
|1304
|2006.08.11 06:36
|close
|652
|1.00
|115.53
|115.80
|0.00
|8.66
|2852.30
|1305
|2006.08.11 06:38
|sell
|653
|1.00
|115.62
|115.79
|0.00
|1306
|2006.08.11 06:40
|s/l
|653
|1.00
|115.79
|115.79
|0.00
|-14.68
|2837.62
|1307
|2006.08.11 06:40
|sell
|654
|1.00
|115.78
|115.95
|0.00
|1308
|2006.08.11 06:50
|close
|654
|1.00
|115.69
|115.95
|0.00
|7.78
|2845.40
|1309
|2006.08.11 06:50
|sell
|655
|1.00
|115.65
|115.82
|0.00
|1310
|2006.08.11 06:56
|s/l
|655
|1.00
|115.82
|115.82
|0.00
|-14.68
|2830.72
|1311
|2006.08.11 06:56
|sell
|656
|1.00
|115.81
|115.98
|0.00
|1312
|2006.08.11 07:02
|close
|656
|1.00
|115.73
|115.98
|0.00
|6.91
|2837.63
|1313
|2006.08.11 07:03
|buy
|657
|1.00
|115.72
|115.55
|0.00
|1314
|2006.08.11 07:18
|close
|657
|1.00
|115.77
|115.55
|0.00
|4.32
|2841.95
|1315
|2006.08.11 07:26
|buy
|658
|1.00
|115.72
|115.55
|0.00
|1316
|2006.08.11 07:38
|close
|658
|1.00
|115.78
|115.55
|0.00
|5.18
|2847.13
|1317
|2006.08.11 07:59
|buy
|659
|1.00
|115.70
|115.53
|0.00
|1318
|2006.08.11 08:01
|close
|659
|1.00
|115.79
|115.53
|0.00
|7.77
|2854.90
|1319
|2006.08.11 08:01
|sell
|660
|1.00
|115.77
|115.94
|0.00
|1320
|2006.08.11 08:33
|close
|660
|1.00
|115.71
|115.94
|0.00
|5.19
|2860.09
|1321
|2006.08.11 08:36
|sell
|661
|1.00
|115.76
|115.93
|0.00
|1322
|2006.08.11 08:39
|s/l
|661
|1.00
|115.93
|115.93
|0.00
|-14.66
|2845.43
|1323
|2006.08.11 08:39
|sell
|662
|1.00
|115.94
|116.11
|0.00
|1324
|2006.08.11 08:41
|close
|662
|1.00
|115.88
|116.11
|0.00
|5.18
|2850.61
|1325
|2006.08.11 08:41
|sell
|663
|1.00
|115.89
|116.06
|0.00
|1326
|2006.08.11 08:46
|close
|663
|1.00
|115.83
|116.06
|0.00
|5.18
|2855.79
|1327
|2006.08.11 08:47
|sell
|664
|1.00
|115.82
|115.99
|0.00
|1328
|2006.08.11 08:57
|s/l
|664
|1.00
|115.99
|115.99
|0.00
|-14.66
|2841.13
|1329
|2006.08.11 08:57
|sell
|665
|1.00
|115.99
|116.16
|0.00
|1330
|2006.08.11 08:59
|close
|665
|1.00
|115.90
|116.16
|0.00
|7.77
|2848.90
|1331
|2006.08.11 10:26
|buy
|666
|1.00
|115.95
|115.78
|0.00
|1332
|2006.08.11 10:35
|close
|666
|1.00
|116.04
|115.78
|0.00
|7.76
|2856.66
|1333
|2006.08.11 10:57
|sell
|667
|1.00
|116.09
|116.26
|0.00
|1334
|2006.08.11 11:24
|close
|667
|1.00
|116.01
|116.26
|0.00
|6.90
|2863.56
|1335
|2006.08.11 11:25
|buy
|668
|1.00
|116.00
|115.83
|0.00
|1336
|2006.08.11 11:54
|close
|668
|1.00
|116.09
|115.83
|0.00
|7.75
|2871.31
|1337
|2006.08.11 11:59
|buy
|669
|1.00
|116.01
|115.84
|0.00
|1338
|2006.08.11 12:06
|close
|669
|1.00
|116.11
|115.84
|0.00
|8.61
|2879.92
|1339
|2006.08.11 12:06
|sell
|670
|1.00
|116.12
|116.29
|0.00
|1340
|2006.08.11 12:23
|close
|670
|1.00
|116.05
|116.29
|0.00
|6.03
|2885.95
|1341
|2006.08.11 12:31
|sell
|671
|1.00
|116.12
|116.29
|0.00
|1342
|2006.08.11 12:51
|s/l
|671
|1.00
|116.29
|116.29
|0.00
|-14.62
|2871.33
|1343
|2006.08.11 12:51
|sell
|672
|1.00
|116.28
|116.45
|0.00
|1344
|2006.08.11 12:56
|s/l
|672
|1.00
|116.45
|116.45
|0.00
|-14.60
|2856.73
|1345
|2006.08.11 12:56
|sell
|673
|1.00
|116.43
|116.60
|0.00
|1346
|2006.08.11 12:59
|close
|673
|1.00
|116.25
|116.60
|0.00
|15.48
|2872.21
|1347
|2006.08.11 13:04
|buy
|674
|1.00
|116.05
|115.88
|0.00
|1348
|2006.08.11 13:32
|close
|674
|1.00
|116.12
|115.88
|0.00
|6.03
|2878.24
|1349
|2006.08.11 13:33
|buy
|675
|1.00
|116.18
|116.01
|0.00
|1350
|2006.08.11 13:55
|close
|675
|1.00
|116.29
|116.01
|0.00
|9.46
|2887.70
|1351
|2006.08.11 13:59
|buy
|676
|1.00
|115.99
|115.82
|0.00
|1352
|2006.08.11 14:54
|close
|676
|1.00
|116.09
|115.82
|0.00
|8.61
|2896.31
|1353
|2006.08.11 16:48
|sell
|677
|1.00
|116.28
|116.45
|0.00
|1354
|2006.08.13 23:12
|close
|677
|1.00
|116.20
|116.45
|0.00
|6.88
|2903.19
|1355
|2006.08.13 23:13
|buy
|678
|1.00
|116.19
|116.02
|0.00
|1356
|2006.08.13 23:46
|close
|678
|1.00
|116.27
|116.02
|0.00
|6.88
|2910.07
|1357
|2006.08.14 07:11
|sell
|679
|1.00
|116.49
|116.66
|0.00
|1358
|2006.08.14 07:38
|s/l
|679
|1.00
|116.66
|116.66
|0.00
|-14.57
|2895.50
|1359
|2006.08.14 07:40
|sell
|680
|1.00
|116.59
|116.76
|0.00
|1360
|2006.08.14 08:02
|close
|680
|1.00
|116.48
|116.76
|0.00
|9.44
|2904.94
|1361
|2006.08.14 13:02
|buy
|681
|1.00
|116.47
|116.30
|0.00
|1362
|2006.08.14 14:01
|s/l
|681
|1.00
|116.30
|116.30
|0.00
|-14.62
|2890.32
|1363
|2006.08.14 14:01
|buy
|682
|1.00
|116.30
|116.13
|0.00
|1364
|2006.08.14 14:22
|close
|682
|1.00
|116.38
|116.13
|0.00
|6.87
|2897.19
|1365
|2006.08.14 14:22
|buy
|683
|1.00
|116.39
|116.22
|0.00
|1366
|2006.08.14 14:38
|close
|683
|1.00
|116.47
|116.22
|0.00
|6.87
|2904.06
|1367
|2006.08.14 15:52
|sell
|684
|1.00
|116.54
|116.71
|0.00
|1368
|2006.08.14 18:25
|s/l
|684
|1.00
|116.71
|116.71
|0.00
|-14.56
|2889.50
|1369
|2006.08.15 05:01
|buy
|685
|1.00
|116.44
|116.27
|0.00
|1370
|2006.08.15 05:38
|close
|685
|1.00
|116.51
|116.27
|0.00
|6.01
|2895.51
|1371
|2006.08.15 06:33
|sell
|686
|1.00
|116.57
|116.74
|0.00
|1372
|2006.08.15 07:00
|close
|686
|1.00
|116.48
|116.74
|0.00
|7.73
|2903.24
|1373
|2006.08.15 07:00
|buy
|687
|1.00
|116.37
|116.20
|0.00
|1374
|2006.08.15 07:33
|close
|687
|1.00
|116.44
|116.20
|0.00
|6.01
|2909.25
|1375
|2006.08.15 07:59
|buy
|688
|1.00
|116.37
|116.20
|0.00
|1376
|2006.08.15 08:04
|close
|688
|1.00
|116.43
|116.20
|0.00
|5.15
|2914.40
|1377
|2006.08.15 08:05
|sell
|689
|1.00
|116.44
|116.61
|0.00
|1378
|2006.08.15 09:33
|s/l
|689
|1.00
|116.61
|116.61
|0.00
|-14.58
|2899.82
|1379
|2006.08.15 12:00
|buy
|690
|1.00
|116.47
|116.30
|0.00
|1380
|2006.08.15 12:00
|close
|690
|1.00
|116.57
|116.30
|0.00
|8.58
|2908.40
|1381
|2006.08.15 12:00
|buy
|691
|1.00
|116.41
|116.24
|0.00
|1382
|2006.08.15 12:01
|s/l
|691
|1.00
|116.24
|116.24
|0.00
|-14.65
|2893.75
|1383
|2006.08.15 12:01
|buy
|692
|1.00
|116.10
|115.93
|0.00
|1384
|2006.08.15 12:01
|close
|692
|1.00
|116.20
|115.93
|0.00
|8.61
|2902.36
|1385
|2006.08.15 12:01
|buy
|693
|1.00
|116.23
|116.06
|0.00
|1386
|2006.08.15 12:07
|close
|693
|1.00
|116.32
|116.06
|0.00
|7.74
|2910.10
|1387
|2006.08.15 12:07
|buy
|694
|1.00
|116.37
|116.20
|0.00
|1388
|2006.08.15 12:22
|close
|694
|1.00
|116.49
|116.20
|0.00
|10.30
|2920.40
|1389
|2006.08.15 12:23
|buy
|695
|1.00
|116.51
|116.34
|0.00
|1390
|2006.08.15 12:26
|close
|695
|1.00
|116.60
|116.34
|0.00
|7.72
|2928.12
|1391
|2006.08.15 12:31
|buy
|696
|1.00
|116.53
|116.36
|0.00
|1392
|2006.08.15 12:35
|close
|696
|1.00
|116.63
|116.36
|0.00
|8.57
|2936.69
|1393
|2006.08.15 12:36
|sell
|697
|1.00
|116.66
|116.83
|0.00
|1394
|2006.08.15 12:43
|close
|697
|1.00
|116.57
|116.83
|0.00
|7.72
|2944.41
|1395
|2006.08.15 12:50
|buy
|698
|1.00
|116.53
|116.36
|0.00
|1396
|2006.08.15 12:59
|s/l
|698
|1.00
|116.36
|116.36
|0.00
|-14.64
|2929.77
|1397
|2006.08.15 12:59
|buy
|699
|1.00
|116.14
|115.97
|0.00
|1398
|2006.08.15 13:01
|s/l
|699
|1.00
|115.97
|115.97
|0.00
|-14.66
|2915.11
|1399
|2006.08.15 13:25
|sell
|700
|1.00
|116.21
|116.38
|0.00
|1400
|2006.08.15 13:30
|close
|700
|1.00
|116.14
|116.38
|0.00
|6.03
|2921.14
|1401
|2006.08.15 13:33
|sell
|701
|1.00
|116.23
|116.40
|0.00
|1402
|2006.08.15 13:51
|close
|701
|1.00
|116.15
|116.40
|0.00
|6.89
|2928.03
|1403
|2006.08.15 16:24
|sell
|702
|1.00
|116.08
|116.25
|0.00
|1404
|2006.08.15 16:56
|close
|702
|1.00
|115.97
|116.25
|0.00
|9.49
|2937.52
|1405
|2006.08.15 17:54
|buy
|703
|1.00
|115.95
|115.78
|0.00
|1406
|2006.08.15 18:00
|close
|703
|1.00
|116.04
|115.78
|0.00
|7.76
|2945.28
|1407
|2006.08.15 18:17
|sell
|704
|1.00
|116.11
|116.28
|0.00
|1408
|2006.08.15 18:52
|close
|704
|1.00
|116.02
|116.28
|0.00
|7.76
|2953.04
|1409
|2006.08.15 18:59
|sell
|705
|1.00
|116.11
|116.28
|0.00
|1410
|2006.08.15 22:03
|close
|705
|1.00
|116.02
|116.28
|0.00
|7.76
|2960.80
|1411
|2006.08.16 00:07
|sell
|706
|1.00
|116.01
|116.18
|0.00
|1412
|2006.08.16 10:02
|s/l
|706
|1.00
|116.18
|116.18
|0.00
|-14.63
|2946.17
|1413
|2006.08.16 12:01
|buy
|707
|1.00
|116.18
|116.01
|0.00
|1414
|2006.08.16 12:06
|close
|707
|1.00
|116.29
|116.01
|0.00
|9.46
|2955.63
|1415
|2006.08.16 12:13
|buy
|708
|1.00
|116.22
|116.05
|0.00
|1416
|2006.08.16 12:23
|s/l
|708
|1.00
|116.05
|116.05
|0.00
|-14.65
|2940.98
|1417
|2006.08.16 12:23
|buy
|709
|1.00
|116.07
|115.90
|0.00
|1418
|2006.08.16 12:25
|close
|709
|1.00
|116.22
|115.90
|0.00
|12.91
|2953.89
|1419
|2006.08.16 12:25
|buy
|710
|1.00
|116.25
|116.08
|0.00
|1420
|2006.08.16 12:29
|close
|710
|1.00
|116.33
|116.08
|0.00
|6.88
|2960.77
|1421
|2006.08.16 12:29
|buy
|711
|1.00
|116.24
|116.07
|0.00
|1422
|2006.08.16 12:30
|s/l
|711
|1.00
|116.07
|116.07
|0.00
|-14.67
|2946.10
|1423
|2006.08.16 12:30
|buy
|712
|1.00
|115.90
|115.73
|0.00
|1424
|2006.08.16 12:31
|close
|712
|1.00
|115.99
|115.73
|0.00
|7.76
|2953.86
|1425
|2006.08.16 12:31
|buy
|713
|1.00
|115.99
|115.82
|0.00
|1426
|2006.08.16 12:32
|s/l
|713
|1.00
|115.82
|115.82
|0.00
|-14.69
|2939.17
|1427
|2006.08.16 12:32
|buy
|714
|1.00
|115.75
|115.58
|0.00
|1428
|2006.08.16 12:35
|close
|714
|1.00
|115.83
|115.58
|0.00
|6.91
|2946.08
|1429
|2006.08.16 12:35
|buy
|715
|1.00
|115.86
|115.69
|0.00
|1430
|2006.08.16 13:28
|s/l
|715
|1.00
|115.69
|115.69
|0.00
|-14.69
|2931.39
|1431
|2006.08.16 13:28
|buy
|716
|1.00
|115.71
|115.54
|0.00
|1432
|2006.08.16 13:58
|close
|716
|1.00
|115.78
|115.54
|0.00
|6.05
|2937.44
|1433
|2006.08.16 18:03
|sell
|717
|1.00
|115.96
|116.13
|0.00
|1434
|2006.08.16 18:16
|close
|717
|1.00
|115.88
|116.13
|0.00
|6.90
|2944.34
|1435
|2006.08.16 18:18
|sell
|718
|1.00
|115.94
|116.11
|0.00
|1436
|2006.08.16 18:24
|close
|718
|1.00
|115.83
|116.11
|0.00
|9.50
|2953.84
|1437
|2006.08.16 18:51
|sell
|719
|1.00
|115.89
|116.06
|0.00
|1438
|2006.08.16 18:56
|close
|719
|1.00
|115.81
|116.06
|0.00
|6.91
|2960.75
|1439
|2006.08.16 21:20
|buy
|720
|1.00
|115.79
|115.62
|0.00
|1440
|2006.08.16 21:48
|close
|720
|1.00
|115.87
|115.62
|0.00
|6.90
|2967.65
|1441
|2006.08.16 21:54
|buy
|721
|1.00
|115.76
|115.59
|0.00
|1442
|2006.08.16 21:59
|close
|721
|1.00
|115.83
|115.59
|0.00
|6.04
|2973.69
|1443
|2006.08.16 23:18
|buy
|722
|1.00
|115.78
|115.61
|0.00
|1444
|2006.08.16 23:45
|close
|722
|1.00
|115.89
|115.61
|0.00
|9.49
|2983.18
|1445
|2006.08.16 23:46
|buy
|723
|1.00
|115.77
|115.60
|0.00
|1446
|2006.08.17 01:16
|s/l
|723
|1.00
|115.60
|115.60
|0.00
|-10.81
|2972.37
|1447
|2006.08.17 01:16
|buy
|724
|1.00
|115.62
|115.45
|0.00
|1448
|2006.08.17 01:43
|close
|724
|1.00
|115.71
|115.45
|0.00
|7.78
|2980.15
|1449
|2006.08.17 01:47
|buy
|725
|1.00
|115.61
|115.44
|0.00
|1450
|2006.08.17 02:05
|close
|725
|1.00
|115.68
|115.44
|0.00
|6.05
|2986.20
|1451
|2006.08.17 02:06
|sell
|726
|1.00
|115.67
|115.84
|0.00
|1452
|2006.08.17 06:07
|close
|726
|1.00
|115.59
|115.84
|0.00
|6.92
|2993.12
|1453
|2006.08.17 09:03
|sell
|727
|1.00
|115.38
|115.55
|0.00
|1454
|2006.08.17 09:57
|close
|727
|1.00
|115.30
|115.55
|0.00
|6.94
|3000.06
|1455
|2006.08.17 10:02
|sell
|728
|1.00
|115.43
|115.60
|0.00
|1456
|2006.08.17 10:04
|close
|728
|1.00
|115.36
|115.60
|0.00
|6.07
|3006.13
|1457
|2006.08.17 10:31
|sell
|729
|1.00
|115.40
|115.57
|0.00
|1458
|2006.08.17 10:47
|close
|729
|1.00
|115.33
|115.57
|0.00
|6.07
|3012.20
|1459
|2006.08.17 11:28
|sell
|730
|1.00
|115.38
|115.55
|0.00
|1460
|2006.08.17 11:57
|close
|730
|1.00
|115.30
|115.55
|0.00
|6.94
|3019.14
|1461
|2006.08.17 12:02
|sell
|731
|1.00
|115.44
|115.61
|0.00
|1462
|2006.08.17 12:46
|close
|731
|1.00
|115.38
|115.61
|0.00
|5.20
|3024.34
|1463
|2006.08.17 12:50
|sell
|732
|1.00
|115.38
|115.55
|0.00
|1464
|2006.08.17 12:54
|close
|732
|1.00
|115.31
|115.55
|0.00
|6.07
|3030.41
|1465
|2006.08.17 13:27
|sell
|733
|1.00
|115.50
|115.67
|0.00
|1466
|2006.08.17 13:54
|close
|733
|1.00
|115.42
|115.67
|0.00
|6.93
|3037.34
|1467
|2006.08.17 14:26
|sell
|734
|1.00
|115.59
|115.76
|0.00
|1468
|2006.08.17 14:44
|close
|734
|1.00
|115.49
|115.76
|0.00
|8.66
|3046.00
|1469
|2006.08.17 15:50
|buy
|735
|1.00
|115.41
|115.24
|0.00
|1470
|2006.08.17 16:00
|close
|735
|1.00
|115.49
|115.24
|0.00
|6.93
|3052.93
|1471
|2006.08.17 21:04
|sell
|736
|1.00
|116.03
|116.20
|0.00
|1472
|2006.08.17 21:36
|close
|736
|1.00
|115.95
|116.20
|0.00
|6.90
|3059.83
|1473
|2006.08.17 21:56
|sell
|737
|1.00
|116.03
|116.20
|0.00
|1474
|2006.08.17 22:18
|close
|737
|1.00
|115.97
|116.20
|0.00
|5.17
|3065.00
|1475
|2006.08.18 01:07
|sell
|738
|1.00
|116.06
|116.23
|0.00
|1476
|2006.08.18 04:00
|close
|738
|1.00
|115.98
|116.23
|0.00
|6.90
|3071.90
|1477
|2006.08.18 04:38
|buy
|739
|1.00
|115.92
|115.75
|0.00
|1478
|2006.08.18 07:03
|close
|739
|1.00
|116.01
|115.75
|0.00
|7.76
|3079.66
|1479
|2006.08.18 07:04
|sell
|740
|1.00
|116.03
|116.20
|0.00
|1480
|2006.08.18 07:32
|close
|740
|1.00
|115.94
|116.20
|0.00
|7.76
|3087.42
|1481
|2006.08.18 07:42
|sell
|741
|1.00
|116.02
|116.19
|0.00
|1482
|2006.08.18 08:22
|close
|741
|1.00
|115.93
|116.19
|0.00
|7.76
|3095.18
|1483
|2006.08.18 09:04
|buy
|742
|1.00
|115.74
|115.57
|0.00
|1484
|2006.08.18 09:27
|s/l
|742
|1.00
|115.57
|115.57
|0.00
|-14.72
|3080.46
|1485
|2006.08.18 09:27
|buy
|743
|1.00
|115.55
|115.38
|0.00
|1486
|2006.08.18 09:38
|close
|743
|1.00
|115.71
|115.38
|0.00
|13.83
|3094.29
|1487
|2006.08.18 09:38
|buy
|744
|1.00
|115.71
|115.54
|0.00
|1488
|2006.08.18 09:40
|close
|744
|1.00
|115.83
|115.54
|0.00
|10.36
|3104.65
|1489
|2006.08.18 09:41
|buy
|745
|1.00
|115.80
|115.63
|0.00
|1490
|2006.08.18 09:59
|s/l
|745
|1.00
|115.63
|115.63
|0.00
|-14.71
|3089.94
|1491
|2006.08.18 09:59
|buy
|746
|1.00
|115.55
|115.38
|0.00
|1492
|2006.08.18 10:02
|close
|746
|1.00
|115.80
|115.38
|0.00
|21.59
|3111.53
|1493
|2006.08.18 10:02
|sell
|747
|1.00
|115.63
|115.80
|0.00
|1494
|2006.08.18 10:27
|close
|747
|1.00
|115.49
|115.80
|0.00
|12.12
|3123.65
|1495
|2006.08.18 10:40
|sell
|748
|1.00
|115.69
|115.86
|0.00
|1496
|2006.08.18 11:02
|s/l
|748
|1.00
|115.86
|115.86
|0.00
|-14.67
|3108.98
|1497
|2006.08.18 11:38
|sell
|749
|1.00
|115.96
|116.13
|0.00
|1498
|2006.08.18 11:57
|close
|749
|1.00
|115.79
|116.13
|0.00
|14.68
|3123.66
|1499
|2006.08.18 13:01
|buy
|750
|1.00
|115.78
|115.61
|0.00
|1500
|2006.08.18 13:22
|s/l
|750
|1.00
|115.61
|115.61
|0.00
|-14.71
|3108.95
|1501
|2006.08.18 13:22
|buy
|751
|1.00
|115.58
|115.41
|0.00
|1502
|2006.08.18 13:33
|close
|751
|1.00
|115.69
|115.41
|0.00
|9.51
|3118.46
|1503
|2006.08.18 13:33
|buy
|752
|1.00
|115.79
|115.62
|0.00
|1504
|2006.08.18 13:35
|close
|752
|1.00
|115.91
|115.62
|0.00
|10.35
|3128.81
|1505
|2006.08.18 13:54
|buy
|753
|1.00
|115.76
|115.59
|0.00
|1506
|2006.08.18 14:03
|close
|753
|1.00
|115.87
|115.59
|0.00
|9.49
|3138.30
|1507
|2006.08.18 15:33
|sell
|754
|1.00
|115.87
|116.04
|0.00
|1508
|2006.08.18 19:16
|close
|754
|1.00
|115.78
|116.04
|0.00
|7.77
|3146.07
|1509
|2006.08.21 00:23
|sell
|755
|1.00
|115.77
|115.94
|0.00
|1510
|2006.08.21 01:07
|close
|755
|1.00
|115.68
|115.94
|0.00
|7.78
|3153.85
|1511
|2006.08.21 06:15
|sell
|756
|1.00
|115.69
|115.86
|0.00
|1512
|2006.08.21 06:36
|close
|756
|1.00
|115.63
|115.86
|0.00
|5.19
|3159.04
|1513
|2006.08.21 06:37
|sell
|757
|1.00
|115.67
|115.84
|0.00
|1514
|2006.08.21 07:01
|close
|757
|1.00
|115.45
|115.84
|0.00
|19.06
|3178.10
|1515
|2006.08.21 07:01
|buy
|758
|1.00
|115.42
|115.25
|0.00
|1516
|2006.08.21 07:13
|close
|758
|1.00
|115.56
|115.25
|0.00
|12.11
|3190.21
|1517
|2006.08.21 07:35
|buy
|759
|1.00
|115.44
|115.27
|0.00
|1518
|2006.08.21 07:38
|close
|759
|1.00
|115.53
|115.27
|0.00
|7.79
|3198.00
|1519
|2006.08.21 07:40
|buy
|760
|1.00
|115.46
|115.29
|0.00
|1520
|2006.08.21 07:45
|close
|760
|1.00
|115.56
|115.29
|0.00
|8.65
|3206.65
|1521
|2006.08.21 07:48
|buy
|761
|1.00
|115.49
|115.32
|0.00
|1522
|2006.08.21 08:12
|close
|761
|1.00
|115.58
|115.32
|0.00
|7.79
|3214.44
|1523
|2006.08.21 08:13
|sell
|762
|1.00
|115.63
|115.80
|0.00
|1524
|2006.08.21 08:32
|close
|762
|1.00
|115.54
|115.80
|0.00
|7.79
|3222.23
|1525
|2006.08.21 10:10
|sell
|763
|1.00
|115.60
|115.77
|0.00
|1526
|2006.08.21 11:10
|s/l
|763
|1.00
|115.77
|115.77
|0.00
|-14.68
|3207.55
|1527
|2006.08.21 11:10
|sell
|764
|1.00
|115.77
|115.94
|0.00
|1528
|2006.08.21 11:30
|close
|764
|1.00
|115.66
|115.94
|0.00
|9.51
|3217.06
|1529
|2006.08.21 11:30
|sell
|765
|1.00
|115.70
|115.87
|0.00
|1530
|2006.08.21 14:02
|close
|765
|1.00
|115.63
|115.87
|0.00
|6.05
|3223.11
|1531
|2006.08.21 15:04
|sell
|766
|1.00
|115.92
|116.09
|0.00
|1532
|2006.08.21 15:25
|close
|766
|1.00
|115.82
|116.09
|0.00
|8.63
|3231.74
|1533
|2006.08.21 17:22
|buy
|767
|1.00
|115.83
|115.66
|0.00
|1534
|2006.08.21 21:09
|close
|767
|1.00
|115.94
|115.66
|0.00
|9.49
|3241.23
|1535
|2006.08.22 00:01
|sell
|768
|1.00
|116.11
|116.28
|0.00
|1536
|2006.08.22 00:14
|close
|768
|1.00
|115.99
|116.28
|0.00
|10.35
|3251.58
|1537
|2006.08.22 00:23
|sell
|769
|1.00
|116.11
|116.28
|0.00
|1538
|2006.08.22 00:28
|close
|769
|1.00
|116.04
|116.28
|0.00
|6.03
|3257.61
|1539
|2006.08.22 00:57
|sell
|770
|1.00
|116.12
|116.29
|0.00
|1540
|2006.08.22 05:08
|close
|770
|1.00
|116.03
|116.29
|0.00
|7.76
|3265.37
|1541
|2006.08.22 07:01
|sell
|771
|1.00
|116.23
|116.40
|0.00
|1542
|2006.08.22 07:05
|close
|771
|1.00
|116.10
|116.40
|0.00
|11.20
|3276.57
|1543
|2006.08.22 07:07
|sell
|772
|1.00
|116.18
|116.35
|0.00
|1544
|2006.08.22 07:11
|close
|772
|1.00
|116.11
|116.35
|0.00
|6.03
|3282.60
|1545
|2006.08.22 07:11
|sell
|773
|1.00
|116.16
|116.33
|0.00
|1546
|2006.08.22 08:49
|s/l
|773
|1.00
|116.33
|116.33
|0.00
|-14.61
|3267.99
|1547
|2006.08.22 09:58
|sell
|774
|1.00
|116.32
|116.49
|0.00
|1548
|2006.08.22 10:01
|close
|774
|1.00
|116.11
|116.49
|0.00
|18.09
|3286.08
|1549
|2006.08.22 10:01
|buy
|775
|1.00
|116.12
|115.95
|0.00
|1550
|2006.08.22 10:05
|close
|775
|1.00
|116.20
|115.95
|0.00
|6.88
|3292.96
|1551
|2006.08.22 10:05
|buy
|776
|1.00
|116.21
|116.04
|0.00
|1552
|2006.08.22 10:55
|close
|776
|1.00
|116.28
|116.04
|0.00
|6.02
|3298.98
|1553
|2006.08.22 11:46
|sell
|777
|1.00
|116.25
|116.42
|0.00
|1554
|2006.08.22 12:43
|s/l
|777
|1.00
|116.42
|116.42
|0.00
|-14.60
|3284.38
|1555
|2006.08.22 13:42
|sell
|778
|1.00
|116.49
|116.66
|0.00
|1556
|2006.08.22 15:13
|close
|778
|1.00
|116.43
|116.66
|0.00
|5.15
|3289.53
|1557
|2006.08.22 15:48
|sell
|779
|1.00
|116.56
|116.73
|0.00
|1558
|2006.08.22 17:38
|s/l
|779
|1.00
|116.73
|116.73
|0.00
|-14.56
|3274.97
|1559
|2006.08.22 17:38
|sell
|780
|1.00
|116.72
|116.89
|0.00
|1560
|2006.08.22 18:04
|close
|780
|1.00
|116.63
|116.89
|0.00
|7.72
|3282.69
|1561
|2006.08.22 18:06
|buy
|781
|1.00
|116.61
|116.44
|0.00
|1562
|2006.08.22 18:40
|close
|781
|1.00
|116.69
|116.44
|0.00
|6.86
|3289.55
|1563
|2006.08.22 18:45
|buy
|782
|1.00
|116.72
|116.55
|0.00
|1564
|2006.08.22 18:56
|close
|782
|1.00
|116.79
|116.55
|0.00
|5.99
|3295.54
|1565
|2006.08.22 18:59
|buy
|783
|1.00
|116.59
|116.42
|0.00
|1566
|2006.08.22 23:02
|s/l
|783
|1.00
|116.42
|116.42
|0.00
|-14.60
|3280.94
|1567
|2006.08.23 00:03
|buy
|784
|1.00
|116.31
|116.14
|0.00
|1568
|2006.08.23 00:47
|close
|784
|1.00
|116.40
|116.14
|0.00
|7.73
|3288.67
|1569
|2006.08.23 00:59
|buy
|785
|1.00
|116.36
|116.19
|0.00
|1570
|2006.08.23 01:49
|close
|785
|1.00
|116.44
|116.19
|0.00
|6.87
|3295.54
|1571
|2006.08.23 02:02
|buy
|786
|1.00
|116.30
|116.13
|0.00
|1572
|2006.08.23 02:47
|close
|786
|1.00
|116.39
|116.13
|0.00
|7.73
|3303.27
|1573
|2006.08.23 06:03
|buy
|787
|1.00
|116.25
|116.08
|0.00
|1574
|2006.08.23 06:37
|close
|787
|1.00
|116.34
|116.08
|0.00
|7.74
|3311.01
|1575
|2006.08.23 06:59
|buy
|788
|1.00
|116.26
|116.09
|0.00
|1576
|2006.08.23 11:34
|close
|788
|1.00
|116.34
|116.09
|0.00
|6.88
|3317.89
|1577
|2006.08.23 12:01
|buy
|789
|1.00
|116.25
|116.08
|0.00
|1578
|2006.08.23 12:23
|close
|789
|1.00
|116.34
|116.08
|0.00
|7.74
|3325.63
|1579
|2006.08.23 12:59
|buy
|790
|1.00
|116.26
|116.09
|0.00
|1580
|2006.08.23 13:35
|close
|790
|1.00
|116.35
|116.09
|0.00
|7.74
|3333.37
|1581
|2006.08.23 14:01
|buy
|791
|1.00
|116.14
|115.97
|0.00
|1582
|2006.08.23 14:11
|close
|791
|1.00
|116.23
|115.97
|0.00
|7.74
|3341.11
|1583
|2006.08.23 14:12
|buy
|792
|1.00
|116.23
|116.06
|0.00
|1584
|2006.08.23 14:21
|close
|792
|1.00
|116.33
|116.06
|0.00
|8.60
|3349.71
|1585
|2006.08.23 14:26
|sell
|793
|1.00
|116.36
|116.53
|0.00
|1586
|2006.08.23 14:32
|s/l
|793
|1.00
|116.53
|116.53
|0.00
|-14.59
|3335.12
|1587
|2006.08.23 14:32
|sell
|794
|1.00
|116.51
|116.68
|0.00
|1588
|2006.08.23 14:41
|close
|794
|1.00
|116.43
|116.68
|0.00
|6.87
|3341.99
|1589
|2006.08.23 14:41
|sell
|795
|1.00
|116.39
|116.56
|0.00
|1590
|2006.08.23 14:59
|s/l
|795
|1.00
|116.56
|116.56
|0.00
|-14.58
|3327.41
|1591
|2006.08.23 14:59
|sell
|796
|1.00
|116.54
|116.71
|0.00
|1592
|2006.08.23 15:01
|close
|796
|1.00
|116.45
|116.71
|0.00
|7.73
|3335.14
|1593
|2006.08.23 15:02
|buy
|797
|1.00
|116.44
|116.27
|0.00
|1594
|2006.08.23 15:20
|close
|797
|1.00
|116.51
|116.27
|0.00
|6.01
|3341.15
|1595
|2006.08.23 15:59
|buy
|798
|1.00
|116.46
|116.29
|0.00
|1596
|2006.08.24 01:20
|close
|798
|1.00
|116.53
|116.29
|0.00
|9.91
|3351.06
|1597
|2006.08.24 02:01
|buy
|799
|1.00
|116.35
|116.18
|0.00
|1598
|2006.08.24 02:15
|close
|799
|1.00
|116.42
|116.18
|0.00
|6.01
|3357.07
|1599
|2006.08.24 06:13
|sell
|800
|1.00
|116.46
|116.63
|0.00
|1600
|2006.08.24 09:01
|close
|800
|1.00
|116.41
|116.63
|0.00
|4.30
|3361.37
|1601
|2006.08.24 10:00
|buy
|801
|1.00
|116.33
|116.16
|0.00
|1602
|2006.08.24 12:05
|close
|801
|1.00
|116.39
|116.16
|0.00
|5.16
|3366.53
|1603
|2006.08.24 12:16
|buy
|802
|1.00
|116.25
|116.08
|0.00
|1604
|2006.08.24 12:32
|close
|802
|1.00
|116.32
|116.08
|0.00
|6.02
|3372.55
|1605
|2006.08.24 12:58
|buy
|803
|1.00
|116.23
|116.06
|0.00
|1606
|2006.08.24 12:59
|close
|803
|1.00
|116.36
|116.06
|0.00
|11.17
|3383.72
|1607
|2006.08.24 13:14
|buy
|804
|1.00
|116.27
|116.10
|0.00
|1608
|2006.08.24 14:02
|close
|804
|1.00
|116.33
|116.10
|0.00
|5.16
|3388.88
|1609
|2006.08.24 14:02
|sell
|805
|1.00
|116.35
|116.52
|0.00
|1610
|2006.08.24 14:10
|close
|805
|1.00
|116.29
|116.52
|0.00
|5.16
|3394.04
|1611
|2006.08.24 15:59
|sell
|806
|1.00
|116.40
|116.57
|0.00
|1612
|2006.08.24 16:02
|s/l
|806
|1.00
|116.57
|116.57
|0.00
|-14.58
|3379.46
|1613
|2006.08.24 19:23
|sell
|807
|1.00
|116.56
|116.73
|0.00
|1614
|2006.08.24 22:10
|close
|807
|1.00
|116.49
|116.73
|0.00
|6.01
|3385.47
|1615
|2006.08.24 23:03
|sell
|808
|1.00
|116.55
|116.72
|0.00
|1616
|2006.08.24 23:09
|close
|808
|1.00
|116.47
|116.72
|0.00
|6.87
|3392.34
|1617
|2006.08.24 23:18
|sell
|809
|1.00
|116.68
|116.85
|0.00
|1618
|2006.08.24 23:21
|close
|809
|1.00
|116.62
|116.85
|0.00
|5.14
|3397.48
|1619
|2006.08.24 23:22
|sell
|810
|1.00
|116.61
|116.78
|0.00
|1620
|2006.08.24 23:25
|close
|810
|1.00
|116.55
|116.78
|0.00
|5.15
|3402.63
|1621
|2006.08.24 23:25
|sell
|811
|1.00
|116.53
|116.70
|0.00
|1622
|2006.08.24 23:47
|close
|811
|1.00
|116.47
|116.70
|0.00
|5.15
|3407.78
|1623
|2006.08.24 23:50
|sell
|812
|1.00
|116.54
|116.71
|0.00
|1624
|2006.08.25 00:05
|s/l
|812
|1.00
|116.71
|116.71
|0.00
|-16.02
|3391.76
|1625
|2006.08.25 00:17
|sell
|813
|1.00
|116.75
|116.92
|0.00
|1626
|2006.08.25 00:42
|close
|813
|1.00
|116.67
|116.92
|0.00
|6.86
|3398.62
|1627
|2006.08.25 00:51
|sell
|814
|1.00
|116.73
|116.90
|0.00
|1628
|2006.08.25 01:00
|close
|814
|1.00
|116.66
|116.90
|0.00
|6.00
|3404.62
|1629
|2006.08.25 01:02
|buy
|815
|1.00
|116.57
|116.40
|0.00
|1630
|2006.08.25 01:57
|close
|815
|1.00
|116.65
|116.40
|0.00
|6.86
|3411.48
|1631
|2006.08.25 01:59
|buy
|816
|1.00
|116.59
|116.42
|0.00
|1632
|2006.08.25 03:13
|close
|816
|1.00
|116.69
|116.42
|0.00
|8.57
|3420.05
|1633
|2006.08.25 03:14
|sell
|817
|1.00
|116.68
|116.85
|0.00
|1634
|2006.08.25 03:38
|close
|817
|1.00
|116.60
|116.85
|0.00
|6.86
|3426.91
|1635
|2006.08.25 03:45
|sell
|818
|1.00
|116.65
|116.82
|0.00
|1636
|2006.08.25 05:11
|s/l
|818
|1.00
|116.82
|116.82
|0.00
|-14.55
|3412.36
|1637
|2006.08.25 06:08
|sell
|819
|1.00
|116.99
|117.16
|0.00
|1638
|2006.08.25 06:50
|s/l
|819
|1.00
|117.16
|117.16
|0.00
|-14.50
|3397.86
|1639
|2006.08.25 06:50
|sell
|820
|1.00
|117.16
|117.33
|0.00
|1640
|2006.08.25 12:51
|s/l
|820
|1.00
|117.33
|117.33
|0.00
|-14.49
|3383.37
|1641
|2006.08.25 12:51
|sell
|821
|1.00
|117.33
|117.50
|0.00
|1642
|2006.08.25 13:02
|close
|821
|1.00
|117.24
|117.50
|0.00
|7.68
|3391.05
|1643
|2006.08.25 14:48
|sell
|822
|1.00
|117.32
|117.49
|0.00
|1644
|2006.08.25 15:03
|close
|822
|1.00
|117.12
|117.49
|0.00
|17.08
|3408.13
|1645
|2006.08.25 15:06
|buy
|823
|1.00
|117.10
|116.93
|0.00
|1646
|2006.08.25 15:47
|close
|823
|1.00
|117.22
|116.93
|0.00
|10.24
|3418.37
|1647
|2006.08.25 19:19
|buy
|824
|1.00
|117.25
|117.08
|0.00
|1648
|2006.08.25 19:51
|close
|824
|1.00
|117.31
|117.08
|0.00
|5.11
|3423.48
|1649
|2006.08.28 00:04
|buy
|825
|1.00
|117.22
|117.05
|0.00
|1650
|2006.08.28 03:02
|s/l
|825
|1.00
|117.05
|117.05
|0.00
|-14.53
|3408.95
|1651
|2006.08.28 03:02
|buy
|826
|1.00
|117.04
|116.87
|0.00
|1652
|2006.08.28 03:35
|close
|826
|1.00
|117.10
|116.87
|0.00
|5.12
|3414.07
|1653
|2006.08.28 04:42
|sell
|827
|1.00
|117.19
|117.36
|0.00
|1654
|2006.08.28 05:00
|close
|827
|1.00
|117.12
|117.36
|0.00
|5.98
|3420.05
|1655
|2006.08.28 08:04
|buy
|828
|1.00
|116.97
|116.80
|0.00
|1656
|2006.08.28 08:30
|close
|828
|1.00
|117.07
|116.80
|0.00
|8.54
|3428.59
|1657
|2006.08.28 08:59
|buy
|829
|1.00
|116.97
|116.80
|0.00
|1658
|2006.08.28 11:29
|close
|829
|1.00
|117.05
|116.80
|0.00
|6.83
|3435.42
|1659
|2006.08.28 11:31
|sell
|830
|1.00
|117.06
|117.23
|0.00
|1660
|2006.08.28 15:28
|s/l
|830
|1.00
|117.23
|117.23
|0.00
|-14.50
|3420.92
|1661
|2006.08.28 20:14
|sell
|831
|1.00
|117.21
|117.38
|0.00
|1662
|2006.08.29 00:00
|close
|831
|1.00
|117.13
|117.38
|0.00
|5.37
|3426.29
|1663
|2006.08.29 00:00
|buy
|832
|1.00
|117.10
|116.93
|0.00
|1664
|2006.08.29 00:05
|s/l
|832
|1.00
|116.93
|116.93
|0.00
|-14.54
|3411.75
|1665
|2006.08.29 00:05
|buy
|833
|1.00
|116.94
|116.77
|0.00
|1666
|2006.08.29 00:07
|close
|833
|1.00
|117.03
|116.77
|0.00
|7.69
|3419.44
|1667
|2006.08.29 00:32
|buy
|834
|1.00
|117.13
|116.96
|0.00
|1668
|2006.08.29 00:59
|s/l
|834
|1.00
|116.96
|116.96
|0.00
|-14.53
|3404.91
|1669
|2006.08.29 00:59
|buy
|835
|1.00
|116.97
|116.80
|0.00
|1670
|2006.08.29 01:08
|close
|835
|1.00
|117.02
|116.80
|0.00
|4.27
|3409.18
|1671
|2006.08.29 01:59
|buy
|836
|1.00
|116.90
|116.73
|0.00
|1672
|2006.08.29 04:01
|s/l
|836
|1.00
|116.73
|116.73
|0.00
|-14.57
|3394.61
|1673
|2006.08.29 06:01
|sell
|837
|1.00
|116.95
|117.12
|0.00
|1674
|2006.08.29 06:32
|close
|837
|1.00
|116.88
|117.12
|0.00
|5.99
|3400.60
|1675
|2006.08.29 06:35
|sell
|838
|1.00
|116.89
|117.06
|0.00
|1676
|2006.08.29 06:56
|close
|838
|1.00
|116.81
|117.06
|0.00
|6.85
|3407.45
|1677
|2006.08.29 07:31
|buy
|839
|1.00
|116.73
|116.56
|0.00
|1678
|2006.08.29 07:37
|close
|839
|1.00
|116.79
|116.56
|0.00
|5.14
|3412.59
|1679
|2006.08.29 07:51
|buy
|840
|1.00
|116.73
|116.56
|0.00
|1680
|2006.08.29 08:07
|close
|840
|1.00
|116.84
|116.56
|0.00
|9.41
|3422.00
|1681
|2006.08.29 08:08
|sell
|841
|1.00
|116.83
|117.00
|0.00
|1682
|2006.08.29 08:24
|close
|841
|1.00
|116.75
|117.00
|0.00
|6.85
|3428.85
|1683
|2006.08.29 08:27
|sell
|842
|1.00
|116.75
|116.92
|0.00
|1684
|2006.08.29 08:32
|close
|842
|1.00
|116.67
|116.92
|0.00
|6.86
|3435.71
|1685
|2006.08.29 08:33
|sell
|843
|1.00
|116.66
|116.83
|0.00
|1686
|2006.08.29 08:49
|s/l
|843
|1.00
|116.83
|116.83
|0.00
|-14.55
|3421.16
|1687
|2006.08.29 08:49
|sell
|844
|1.00
|116.82
|116.99
|0.00
|1688
|2006.08.29 08:50
|close
|844
|1.00
|116.69
|116.99
|0.00
|11.14
|3432.30
|1689
|2006.08.29 08:50
|sell
|845
|1.00
|116.68
|116.85
|0.00
|1690
|2006.08.29 08:55
|close
|845
|1.00
|116.60
|116.85
|0.00
|6.86
|3439.16
|1691
|2006.08.29 08:57
|sell
|846
|1.00
|116.66
|116.83
|0.00
|1692
|2006.08.29 08:59
|s/l
|846
|1.00
|116.83
|116.83
|0.00
|-14.55
|3424.61
|1693
|2006.08.29 08:59
|sell
|847
|1.00
|116.83
|117.00
|0.00
|1694
|2006.08.29 09:54
|close
|847
|1.00
|116.72
|117.00
|0.00
|9.42
|3434.03
|1695
|2006.08.29 12:53
|buy
|848
|1.00
|116.59
|116.42
|0.00
|1696
|2006.08.29 13:00
|close
|848
|1.00
|116.67
|116.42
|0.00
|6.86
|3440.89
|1697
|2006.08.29 13:01
|sell
|849
|1.00
|116.78
|116.95
|0.00
|1698
|2006.08.29 13:47
|close
|849
|1.00
|116.70
|116.95
|0.00
|6.86
|3447.75
|1699
|2006.08.29 14:01
|sell
|850
|1.00
|116.84
|117.01
|0.00
|1700
|2006.08.29 14:22
|close
|850
|1.00
|116.77
|117.01
|0.00
|5.99
|3453.74
|1701
|2006.08.29 14:31
|sell
|851
|1.00
|116.86
|117.03
|0.00
|1702
|2006.08.29 14:42
|close
|851
|1.00
|116.77
|117.03
|0.00
|7.71
|3461.45
|1703
|2006.08.29 14:50
|sell
|852
|1.00
|116.83
|117.00
|0.00
|1704
|2006.08.29 14:50
|close
|852
|1.00
|116.79
|117.00
|0.00
|3.42
|3464.87
|1705
|2006.08.29 14:59
|sell
|853
|1.00
|116.90
|117.07
|0.00
|1706
|2006.08.29 18:16
|close
|853
|1.00
|116.84
|117.07
|0.00
|5.14
|3470.01
|1707
|2006.08.29 19:02
|sell
|854
|1.00
|116.67
|116.84
|0.00
|1708
|2006.08.29 19:41
|close
|854
|1.00
|116.58
|116.84
|0.00
|7.72
|3477.73
|1709
|2006.08.29 19:58
|sell
|855
|1.00
|116.64
|116.81
|0.00
|1710
|2006.08.30 00:03
|s/l
|855
|1.00
|116.81
|116.81
|0.00
|-16.00
|3461.73
|1711
|2006.08.30 01:07
|sell
|856
|1.00
|116.79
|116.96
|0.00
|1712
|2006.08.30 01:38
|close
|856
|1.00
|116.71
|116.96
|0.00
|6.85
|3468.58
|1713
|2006.08.30 01:50
|sell
|857
|1.00
|116.79
|116.96
|0.00
|1714
|2006.08.30 01:52
|close
|857
|1.00
|116.70
|116.96
|0.00
|7.71
|3476.29
|1715
|2006.08.30 05:03
|sell
|858
|1.00
|116.94
|117.11
|0.00
|1716
|2006.08.30 05:28
|close
|858
|1.00
|116.89
|117.11
|0.00
|4.28
|3480.57
|1717
|2006.08.30 06:32
|buy
|859
|1.00
|116.81
|116.64
|0.00
|1718
|2006.08.30 06:44
|close
|859
|1.00
|116.90
|116.64
|0.00
|7.70
|3488.27
|1719
|2006.08.30 06:46
|buy
|860
|1.00
|116.80
|116.63
|0.00
|1720
|2006.08.30 07:00
|close
|860
|1.00
|116.86
|116.63
|0.00
|5.13
|3493.40
|1721
|2006.08.30 07:01
|sell
|861
|1.00
|117.00
|117.17
|0.00
|1722
|2006.08.30 07:26
|close
|861
|1.00
|116.93
|117.17
|0.00
|5.99
|3499.39
|1723
|2006.08.30 07:27
|sell
|862
|1.00
|116.92
|117.09
|0.00
|1724
|2006.08.30 07:30
|close
|862
|1.00
|116.86
|117.09
|0.00
|5.13
|3504.52
|1725
|2006.08.30 07:31
|sell
|863
|1.00
|116.95
|117.12
|0.00
|1726
|2006.08.30 07:36
|close
|863
|1.00
|116.89
|117.12
|0.00
|5.13
|3509.65
|1727
|2006.08.30 07:36
|sell
|864
|1.00
|116.88
|117.05
|0.00
|1728
|2006.08.30 07:42
|s/l
|864
|1.00
|117.05
|117.05
|0.00
|-14.52
|3495.13
|1729
|2006.08.30 07:42
|sell
|865
|1.00
|117.09
|117.26
|0.00
|1730
|2006.08.30 07:44
|close
|865
|1.00
|116.83
|117.26
|0.00
|22.25
|3517.38
|1731
|2006.08.30 07:46
|sell
|866
|1.00
|116.88
|117.05
|0.00
|1732
|2006.08.30 09:12
|s/l
|866
|1.00
|117.05
|117.05
|0.00
|-14.52
|3502.86
|1733
|2006.08.30 11:02
|sell
|867
|1.00
|117.14
|117.31
|0.00
|1734
|2006.08.30 11:39
|close
|867
|1.00
|117.05
|117.31
|0.00
|7.69
|3510.55
|1735
|2006.08.30 11:55
|sell
|868
|1.00
|117.14
|117.31
|0.00
|1736
|2006.08.30 12:00
|close
|868
|1.00
|117.07
|117.31
|0.00
|5.98
|3516.53
|1737
|2006.08.30 12:12
|sell
|869
|1.00
|117.15
|117.32
|0.00
|1738
|2006.08.30 12:15
|close
|869
|1.00
|117.08
|117.32
|0.00
|5.98
|3522.51
|1739
|2006.08.30 12:27
|buy
|870
|1.00
|117.01
|116.84
|0.00
|1740
|2006.08.30 12:36
|close
|870
|1.00
|117.07
|116.84
|0.00
|5.13
|3527.64
|1741
|2006.08.30 12:41
|buy
|871
|1.00
|116.99
|116.82
|0.00
|1742
|2006.08.30 12:51
|close
|871
|1.00
|117.05
|116.82
|0.00
|5.13
|3532.77
|1743
|2006.08.30 12:52
|buy
|872
|1.00
|117.01
|116.84
|0.00
|1744
|2006.08.30 12:54
|close
|872
|1.00
|117.07
|116.84
|0.00
|5.13
|3537.90
|1745
|2006.08.30 13:17
|buy
|873
|1.00
|116.99
|116.82
|0.00
|1746
|2006.08.30 13:35
|close
|873
|1.00
|117.04
|116.82
|0.00
|4.27
|3542.17
|1747
|2006.08.30 13:37
|buy
|874
|1.00
|116.91
|116.74
|0.00
|1748
|2006.08.30 13:45
|close
|874
|1.00
|116.96
|116.74
|0.00
|4.27
|3546.44
|1749
|2006.08.30 13:46
|buy
|875
|1.00
|116.97
|116.80
|0.00
|1750
|2006.08.30 14:00
|close
|875
|1.00
|117.02
|116.80
|0.00
|4.27
|3550.71
|1751
|2006.08.30 14:03
|sell
|876
|1.00
|117.10
|117.27
|0.00
|1752
|2006.08.30 14:18
|close
|876
|1.00
|117.03
|117.27
|0.00
|5.98
|3556.69
|1753
|2006.08.30 14:20
|sell
|877
|1.00
|117.10
|117.27
|0.00
|1754
|2006.08.30 14:22
|close
|877
|1.00
|117.00
|117.27
|0.00
|8.55
|3565.24
|1755
|2006.08.30 16:02
|sell
|878
|1.00
|117.27
|117.44
|0.00
|1756
|2006.08.30 16:16
|close
|878
|1.00
|117.16
|117.44
|0.00
|9.39
|3574.63
|1757
|2006.08.30 16:18
|sell
|879
|1.00
|117.19
|117.36
|0.00
|1758
|2006.08.30 16:33
|close
|879
|1.00
|117.10
|117.36
|0.00
|7.69
|3582.32
|1759
|2006.08.30 16:45
|sell
|880
|1.00
|117.17
|117.34
|0.00
|1760
|2006.08.30 19:15
|close
|880
|1.00
|117.08
|117.34
|0.00
|7.69
|3590.01
|1761
|2006.08.30 21:08
|buy
|881
|1.00
|117.12
|116.95
|0.00
|1762
|2006.08.30 23:52
|close
|881
|1.00
|117.22
|116.95
|0.00
|8.53
|3598.54
|1763
|2006.08.30 23:52
|sell
|882
|1.00
|117.18
|117.35
|0.00
|1764
|2006.08.31 03:35
|s/l
|882
|1.00
|117.35
|117.35
|0.00
|-18.87
|3579.67
|1765
|2006.08.31 03:35
|sell
|883
|1.00
|117.34
|117.51
|0.00
|1766
|2006.08.31 06:16
|close
|883
|1.00
|117.27
|117.51
|0.00
|5.97
|3585.64
|1767
|2006.08.31 08:56
|sell
|884
|1.00
|117.31
|117.48
|0.00
|1768
|2006.08.31 09:00
|close
|884
|1.00
|117.23
|117.48
|0.00
|6.82
|3592.46
|1769
|2006.08.31 10:38
|sell
|885
|1.00
|117.19
|117.36
|0.00
|1770
|2006.08.31 11:09
|close
|885
|1.00
|117.12
|117.36
|0.00
|5.98
|3598.44
|1771
|2006.08.31 13:33
|sell
|886
|1.00
|117.12
|117.29
|0.00
|1772
|2006.08.31 14:24
|s/l
|886
|1.00
|117.29
|117.29
|0.00
|-14.50
|3583.94
|1773
|2006.08.31 15:31
|sell
|887
|1.00
|117.36
|117.53
|0.00
|1774
|2006.09.01 01:02
|close
|887
|1.00
|117.24
|117.53
|0.00
|8.78
|3592.72
|1775
|2006.09.01 03:31
|sell
|888
|1.00
|117.24
|117.41
|0.00
|1776
|2006.09.01 07:42
|s/l
|888
|1.00
|117.41
|117.41
|0.00
|-14.48
|3578.24
|1777
|2006.09.01 07:43
|sell
|889
|1.00
|117.35
|117.52
|0.00
|1778
|2006.09.01 11:01
|close
|889
|1.00
|117.27
|117.52
|0.00
|6.82
|3585.06
|1779
|2006.09.01 12:00
|buy
|890
|1.00
|117.27
|117.10
|0.00
|1780
|2006.09.01 12:00
|close
|890
|1.00
|117.33
|117.10
|0.00
|5.11
|3590.17
|1781
|2006.09.01 12:03
|buy
|891
|1.00
|117.27
|117.10
|0.00
|1782
|2006.09.01 12:04
|close
|891
|1.00
|117.34
|117.10
|0.00
|5.97
|3596.14
|1783
|2006.09.01 12:04
|buy
|892
|1.00
|117.27
|117.10
|0.00
|1784
|2006.09.01 12:05
|close
|892
|1.00
|117.35
|117.10
|0.00
|6.82
|3602.96
|1785
|2006.09.01 12:07
|buy
|893
|1.00
|117.27
|117.10
|0.00
|1786
|2006.09.01 12:17
|close
|893
|1.00
|117.44
|117.10
|0.00
|14.48
|3617.44
|1787
|2006.09.01 12:20
|sell
|894
|1.00
|117.46
|117.63
|0.00
|1788
|2006.09.01 12:22
|close
|894
|1.00
|117.37
|117.63
|0.00
|7.67
|3625.11
|1789
|2006.09.01 12:27
|buy
|895
|1.00
|117.27
|117.10
|0.00
|1790
|2006.09.01 12:31
|close
|895
|1.00
|117.33
|117.10
|0.00
|5.11
|3630.22
|1791
|2006.09.01 12:35
|sell
|896
|1.00
|117.46
|117.63
|0.00
|1792
|2006.09.01 12:45
|close
|896
|1.00
|117.37
|117.63
|0.00
|7.67
|3637.89
|1793
|2006.09.01 12:59
|buy
|897
|1.00
|117.19
|117.02
|0.00
|1794
|2006.09.01 13:02
|close
|897
|1.00
|117.30
|117.02
|0.00
|9.38
|3647.27
|1795
|2006.09.01 13:03
|sell
|898
|1.00
|117.22
|117.39
|0.00
|1796
|2006.09.01 13:17
|s/l
|898
|1.00
|117.39
|117.39
|0.00
|-14.47
|3632.80
|1797
|2006.09.01 13:17
|sell
|899
|1.00
|117.43
|117.60
|0.00
|1798
|2006.09.01 13:21
|close
|899
|1.00
|117.33
|117.60
|0.00
|8.52
|3641.32
|1799
|2006.09.01 13:21
|sell
|900
|1.00
|117.33
|117.50
|0.00
|1800
|2006.09.01 13:23
|close
|900
|1.00
|117.23
|117.50
|0.00
|8.53
|3649.85
|1801
|2006.09.01 13:24
|sell
|901
|1.00
|117.22
|117.39
|0.00
|1802
|2006.09.01 13:27
|close
|901
|1.00
|117.16
|117.39
|0.00
|5.12
|3654.97
|1803
|2006.09.01 13:30
|sell
|902
|1.00
|117.35
|117.52
|0.00
|1804
|2006.09.01 13:30
|close
|902
|1.00
|117.25
|117.52
|0.00
|8.53
|3663.50
|1805
|2006.09.01 13:31
|sell
|903
|1.00
|117.34
|117.51
|0.00
|1806
|2006.09.01 13:45
|close
|903
|1.00
|117.25
|117.51
|0.00
|7.68
|3671.18
|1807
|2006.09.01 13:48
|sell
|904
|1.00
|117.32
|117.49
|0.00
|1808
|2006.09.01 14:01
|close
|904
|1.00
|117.20
|117.49
|0.00
|10.24
|3681.42
|1809
|2006.09.01 14:02
|buy
|905
|1.00
|117.24
|117.07
|0.00
|1810
|2006.09.01 14:15
|close
|905
|1.00
|117.38
|117.07
|0.00
|11.93
|3693.35
|1811
|2006.09.01 14:15
|sell
|906
|1.00
|117.43
|117.60
|0.00
|1812
|2006.09.01 14:20
|close
|906
|1.00
|117.31
|117.60
|0.00
|10.23
|3703.58
|1813
|2006.09.01 14:23
|buy
|907
|1.00
|117.24
|117.07
|0.00
|1814
|2006.09.01 14:28
|close
|907
|1.00
|117.33
|117.07
|0.00
|7.67
|3711.25
|1815
|2006.09.01 14:29
|buy
|908
|1.00
|117.24
|117.07
|0.00
|1816
|2006.09.01 14:30
|close
|908
|1.00
|117.34
|117.07
|0.00
|8.52
|3719.77
|1817
|2006.09.01 14:32
|sell
|909
|1.00
|117.42
|117.59
|0.00
|1818
|2006.09.01 14:43
|close
|909
|1.00
|117.33
|117.59
|0.00
|7.67
|3727.44
|1819
|2006.09.04 05:02
|sell
|910
|1.00
|116.52
|116.69
|0.00
|1820
|2006.09.04 05:57
|close
|910
|1.00
|116.45
|116.69
|0.00
|6.01
|3733.45
|1821
|2006.09.04 11:57
|buy
|911
|1.00
|116.02
|115.85
|0.00
|1822
|2006.09.04 12:02
|close
|911
|1.00
|116.08
|115.85
|0.00
|5.17
|3738.62
|1823
|2006.09.04 15:17
|sell
|912
|1.00
|116.05
|116.22
|0.00
|1824
|2006.09.04 15:53
|close
|912
|1.00
|115.97
|116.22
|0.00
|6.90
|3745.52
|1825
|2006.09.04 15:59
|sell
|913
|1.00
|116.05
|116.22
|0.00
|1826
|2006.09.04 22:04
|s/l
|913
|1.00
|116.22
|116.22
|0.00
|-14.63
|3730.89
|1827
|2006.09.05 00:28
|buy
|914
|1.00
|116.01
|115.84
|0.00
|1828
|2006.09.05 00:42
|s/l
|914
|1.00
|115.84
|115.84
|0.00
|-14.67
|3716.22
|1829
|2006.09.05 00:42
|buy
|915
|1.00
|115.84
|115.67
|0.00
|1830
|2006.09.05 02:02
|close
|915
|1.00
|115.95
|115.67
|0.00
|9.49
|3725.71
|1831
|2006.09.05 02:30
|sell
|916
|1.00
|115.88
|116.05
|0.00
|1832
|2006.09.05 03:13
|s/l
|916
|1.00
|116.05
|116.05
|0.00
|-14.65
|3711.06
|1833
|2006.09.05 04:34
|buy
|917
|1.00
|115.86
|115.69
|0.00
|1834
|2006.09.05 05:02
|close
|917
|1.00
|116.02
|115.69
|0.00
|13.79
|3724.85
|1835
|2006.09.05 05:04
|sell
|918
|1.00
|116.03
|116.20
|0.00
|1836
|2006.09.05 05:29
|close
|918
|1.00
|115.95
|116.20
|0.00
|6.90
|3731.75
|1837
|2006.09.05 05:59
|sell
|919
|1.00
|115.95
|116.12
|0.00
|1838
|2006.09.05 06:32
|close
|919
|1.00
|115.86
|116.12
|0.00
|7.77
|3739.52
|1839
|2006.09.05 07:25
|buy
|920
|1.00
|115.73
|115.56
|0.00
|1840
|2006.09.05 09:02
|close
|920
|1.00
|115.82
|115.56
|0.00
|7.77
|3747.29
|1841
|2006.09.05 09:06
|sell
|921
|1.00
|115.82
|115.99
|0.00
|1842
|2006.09.05 09:28
|close
|921
|1.00
|115.73
|115.99
|0.00
|7.78
|3755.07
|1843
|2006.09.05 09:59
|sell
|922
|1.00
|115.78
|115.95
|0.00
|1844
|2006.09.05 11:03
|s/l
|922
|1.00
|115.95
|115.95
|0.00
|-14.66
|3740.41
|1845
|2006.09.05 12:21
|buy
|923
|1.00
|115.84
|115.67
|0.00
|1846
|2006.09.05 13:02
|close
|923
|1.00
|115.98
|115.67
|0.00
|12.07
|3752.48
|1847
|2006.09.05 13:08
|sell
|924
|1.00
|115.96
|116.13
|0.00
|1848
|2006.09.05 13:23
|close
|924
|1.00
|115.85
|116.13
|0.00
|9.50
|3761.98
|1849
|2006.09.05 13:59
|sell
|925
|1.00
|115.92
|116.09
|0.00
|1850
|2006.09.05 14:02
|s/l
|925
|1.00
|116.09
|116.09
|0.00
|-14.62
|3747.36
|1851
|2006.09.05 14:53
|buy
|926
|1.00
|115.83
|115.66
|0.00
|1852
|2006.09.05 14:59
|close
|926
|1.00
|116.10
|115.66
|0.00
|23.26
|3770.62
|1853
|2006.09.05 17:05
|sell
|927
|1.00
|116.08
|116.25
|0.00
|1854
|2006.09.05 17:17
|close
|927
|1.00
|115.99
|116.25
|0.00
|7.76
|3778.38
|1855
|2006.09.05 17:59
|sell
|928
|1.00
|116.03
|116.20
|0.00
|1856
|2006.09.05 19:37
|close
|928
|1.00
|115.93
|116.20
|0.00
|8.63
|3787.01
|1857
|2006.09.05 20:02
|sell
|929
|1.00
|116.08
|116.25
|0.00
|1858
|2006.09.05 23:42
|close
|929
|1.00
|115.99
|116.25
|0.00
|7.76
|3794.77
|1859
|2006.09.05 23:43
|buy
|930
|1.00
|116.01
|115.84
|0.00
|1860
|2006.09.06 00:02
|close
|930
|1.00
|116.27
|115.84
|0.00
|23.66
|3818.43
|1861
|2006.09.06 01:03
|sell
|931
|1.00
|116.34
|116.51
|0.00
|1862
|2006.09.06 01:16
|close
|931
|1.00
|116.25
|116.51
|0.00
|7.74
|3826.17
|1863
|2006.09.06 01:27
|sell
|932
|1.00
|116.29
|116.46
|0.00
|1864
|2006.09.06 01:39
|close
|932
|1.00
|116.19
|116.46
|0.00
|8.61
|3834.78
|1865
|2006.09.06 01:56
|sell
|933
|1.00
|116.30
|116.47
|0.00
|1866
|2006.09.06 04:03
|s/l
|933
|1.00
|116.47
|116.47
|0.00
|-14.59
|3820.19
|1867
|2006.09.06 04:03
|sell
|934
|1.00
|116.46
|116.63
|0.00
|1868
|2006.09.06 04:26
|close
|934
|1.00
|116.38
|116.63
|0.00
|6.87
|3827.06
|1869
|2006.09.06 06:24
|buy
|935
|1.00
|116.25
|116.08
|0.00
|1870
|2006.09.06 06:41
|close
|935
|1.00
|116.32
|116.08
|0.00
|6.02
|3833.08
|1871
|2006.09.06 07:02
|sell
|936
|1.00
|116.35
|116.52
|0.00
|1872
|2006.09.06 07:22
|close
|936
|1.00
|116.26
|116.52
|0.00
|7.74
|3840.82
|1873
|2006.09.06 07:48
|sell
|937
|1.00
|116.34
|116.51
|0.00
|1874
|2006.09.06 11:01
|s/l
|937
|1.00
|116.51
|116.51
|0.00
|-14.58
|3826.24
|1875
|2006.09.06 11:01
|sell
|938
|1.00
|116.54
|116.71
|0.00
|1876
|2006.09.06 11:24
|close
|938
|1.00
|116.44
|116.71
|0.00
|8.59
|3834.83
|1877
|2006.09.06 11:30
|sell
|939
|1.00
|116.52
|116.69
|0.00
|1878
|2006.09.06 11:50
|s/l
|939
|1.00
|116.69
|116.69
|0.00
|-14.57
|3820.26
|1879
|2006.09.06 11:50
|sell
|940
|1.00
|116.67
|116.84
|0.00
|1880
|2006.09.06 12:14
|close
|940
|1.00
|116.55
|116.84
|0.00
|10.30
|3830.56
|1881
|2006.09.06 12:16
|buy
|941
|1.00
|116.54
|116.37
|0.00
|1882
|2006.09.06 12:32
|close
|941
|1.00
|116.63
|116.37
|0.00
|7.72
|3838.28
|1883
|2006.09.06 12:51
|sell
|942
|1.00
|116.72
|116.89
|0.00
|1884
|2006.09.06 12:59
|close
|942
|1.00
|116.55
|116.89
|0.00
|14.59
|3852.87
|1885
|2006.09.06 13:56
|sell
|943
|1.00
|116.64
|116.81
|0.00
|1886
|2006.09.06 16:04
|s/l
|943
|1.00
|116.81
|116.81
|0.00
|-14.55
|3838.32
|1887
|2006.09.06 17:03
|buy
|944
|1.00
|116.80
|116.63
|0.00
|1888
|2006.09.06 18:02
|s/l
|944
|1.00
|116.63
|116.63
|0.00
|-14.57
|3823.75
|1889
|2006.09.07 00:44
|sell
|945
|1.00
|116.71
|116.88
|0.00
|1890
|2006.09.07 07:33
|s/l
|945
|1.00
|116.88
|116.88
|0.00
|-14.54
|3809.21
|1891
|2006.09.07 07:39
|sell
|946
|1.00
|116.93
|117.10
|0.00
|1892
|2006.09.07 08:00
|close
|946
|1.00
|116.79
|117.10
|0.00
|11.99
|3821.20
|1893
|2006.09.07 08:00
|buy
|947
|1.00
|116.86
|116.69
|0.00
|1894
|2006.09.07 08:00
|s/l
|947
|1.00
|116.69
|116.69
|0.00
|-14.57
|3806.63
|1895
|2006.09.07 08:00
|buy
|948
|1.00
|116.71
|116.54
|0.00
|1896
|2006.09.07 08:01
|s/l
|948
|1.00
|116.54
|116.54
|0.00
|-14.60
|3792.03
|1897
|2006.09.07 08:01
|buy
|949
|1.00
|116.41
|116.24
|0.00
|1898
|2006.09.07 08:06
|close
|949
|1.00
|116.57
|116.24
|0.00
|13.73
|3805.76
|1899
|2006.09.07 08:06
|buy
|950
|1.00
|116.58
|116.41
|0.00
|1900
|2006.09.07 08:21
|close
|950
|1.00
|116.70
|116.41
|0.00
|10.28
|3816.04
|1901
|2006.09.07 08:21
|buy
|951
|1.00
|116.71
|116.54
|0.00
|1902
|2006.09.07 08:32
|close
|951
|1.00
|116.83
|116.54
|0.00
|10.27
|3826.31
|1903
|2006.09.07 08:32
|buy
|952
|1.00
|116.84
|116.67
|0.00
|1904
|2006.09.07 08:38
|close
|952
|1.00
|116.96
|116.67
|0.00
|10.26
|3836.57
|1905
|2006.09.07 08:46
|buy
|953
|1.00
|116.87
|116.70
|0.00
|1906
|2006.09.07 08:51
|close
|953
|1.00
|116.98
|116.70
|0.00
|9.40
|3845.97
|1907
|2006.09.07 08:59
|buy
|954
|1.00
|116.55
|116.38
|0.00
|1908
|2006.09.07 09:00
|s/l
|954
|1.00
|116.38
|116.38
|0.00
|-14.61
|3831.36
|1909
|2006.09.07 11:29
|sell
|955
|1.00
|116.18
|116.35
|0.00
|1910
|2006.09.07 11:57
|close
|955
|1.00
|116.09
|116.35
|0.00
|7.75
|3839.11
|1911
|2006.09.07 12:33
|sell
|956
|1.00
|116.40
|116.57
|0.00
|1912
|2006.09.07 12:56
|close
|956
|1.00
|116.28
|116.57
|0.00
|10.32
|3849.43
|1913
|2006.09.07 14:25
|sell
|957
|1.00
|116.47
|116.64
|0.00
|1914
|2006.09.07 14:54
|close
|957
|1.00
|116.36
|116.64
|0.00
|9.45
|3858.88
|1915
|2006.09.07 15:02
|buy
|958
|1.00
|116.34
|116.17
|0.00
|1916
|2006.09.07 15:16
|close
|958
|1.00
|116.47
|116.17
|0.00
|11.16
|3870.04
|1917
|2006.09.07 15:59
|buy
|959
|1.00
|116.34
|116.17
|0.00
|1918
|2006.09.07 16:19
|close
|959
|1.00
|116.41
|116.17
|0.00
|6.01
|3876.05
|1919
|2006.09.07 17:02
|buy
|960
|1.00
|116.38
|116.21
|0.00
|1920
|2006.09.07 17:27
|close
|960
|1.00
|116.47
|116.21
|0.00
|7.73
|3883.78
|1921
|2006.09.07 17:59
|buy
|961
|1.00
|116.39
|116.22
|0.00
|1922
|2006.09.07 22:41
|close
|961
|1.00
|116.47
|116.22
|0.00
|6.87
|3890.65
|1923
|2006.09.07 23:43
|buy
|962
|1.00
|116.34
|116.17
|0.00
|1924
|2006.09.08 00:13
|close
|962
|1.00
|116.43
|116.17
|0.00
|9.03
|3899.68
|1925
|2006.09.08 02:02
|buy
|963
|1.00
|116.33
|116.16
|0.00
|1926
|2006.09.08 04:38
|s/l
|963
|1.00
|116.16
|116.16
|0.00
|-14.63
|3885.05
|1927
|2006.09.08 07:03
|sell
|964
|1.00
|116.28
|116.45
|0.00
|1928
|2006.09.08 07:10
|s/l
|964
|1.00
|116.45
|116.45
|0.00
|-14.60
|3870.45
|1929
|2006.09.08 07:10
|sell
|965
|1.00
|116.45
|116.62
|0.00
|1930
|2006.09.08 07:13
|close
|965
|1.00
|116.36
|116.62
|0.00
|7.73
|3878.18
|1931
|2006.09.08 07:14
|sell
|966
|1.00
|116.35
|116.52
|0.00
|1932
|2006.09.08 07:31
|close
|966
|1.00
|116.26
|116.52
|0.00
|7.74
|3885.92
|1933
|2006.09.08 07:32
|sell
|967
|1.00
|116.28
|116.45
|0.00
|1934
|2006.09.08 07:32
|close
|967
|1.00
|116.19
|116.45
|0.00
|7.75
|3893.67
|1935
|2006.09.08 07:38
|sell
|968
|1.00
|116.28
|116.45
|0.00
|1936
|2006.09.08 07:57
|close
|968
|1.00
|116.19
|116.45
|0.00
|7.75
|3901.42
|1937
|2006.09.08 09:27
|sell
|969
|1.00
|116.42
|116.59
|0.00
|1938
|2006.09.08 09:31
|close
|969
|1.00
|116.28
|116.59
|0.00
|12.04
|3913.46
|1939
|2006.09.08 10:04
|sell
|970
|1.00
|116.49
|116.66
|0.00
|1940
|2006.09.08 11:29
|close
|970
|1.00
|116.33
|116.66
|0.00
|13.75
|3927.21
|1941
|2006.09.08 12:02
|sell
|971
|1.00
|116.61
|116.78
|0.00
|1942
|2006.09.08 12:05
|s/l
|971
|1.00
|116.78
|116.78
|0.00
|-14.56
|3912.65
|1943
|2006.09.08 12:05
|sell
|972
|1.00
|116.76
|116.93
|0.00
|1944
|2006.09.08 12:12
|close
|972
|1.00
|116.60
|116.93
|0.00
|13.72
|3926.37
|1945
|2006.09.08 12:13
|sell
|973
|1.00
|116.59
|116.76
|0.00
|1946
|2006.09.08 12:23
|s/l
|973
|1.00
|116.76
|116.76
|0.00
|-14.55
|3911.82
|1947
|2006.09.08 12:23
|sell
|974
|1.00
|116.80
|116.97
|0.00
|1948
|2006.09.08 12:25
|close
|974
|1.00
|116.58
|116.97
|0.00
|18.87
|3930.69
|1949
|2006.09.08 12:25
|sell
|975
|1.00
|116.55
|116.72
|0.00
|1950
|2006.09.08 12:26
|close
|975
|1.00
|116.39
|116.72
|0.00
|13.75
|3944.44
|1951
|2006.09.08 12:32
|sell
|976
|1.00
|116.50
|116.67
|0.00
|1952
|2006.09.08 12:51
|close
|976
|1.00
|116.38
|116.67
|0.00
|10.31
|3954.75
|1953
|2006.09.08 12:57
|sell
|977
|1.00
|116.51
|116.68
|0.00
|1954
|2006.09.08 12:59
|s/l
|977
|1.00
|116.68
|116.68
|0.00
|-14.56
|3940.19
|1955
|2006.09.08 12:59
|sell
|978
|1.00
|116.74
|116.91
|0.00
|1956
|2006.09.08 15:01
|s/l
|978
|1.00
|116.91
|116.91
|0.00
|-14.54
|3925.65
|1957
|2006.09.10 22:09
|sell
|979
|1.00
|117.02
|117.19
|0.00
|1958
|2006.09.10 23:02
|close
|979
|1.00
|116.89
|117.19
|0.00
|11.12
|3936.77
|1959
|2006.09.10 23:14
|buy
|980
|1.00
|116.86
|116.69
|0.00
|1960
|2006.09.10 23:53
|close
|980
|1.00
|116.95
|116.69
|0.00
|7.70
|3944.47
|1961
|2006.09.11 00:12
|buy
|981
|1.00
|116.68
|116.51
|0.00
|1962
|2006.09.11 00:47
|close
|981
|1.00
|116.76
|116.51
|0.00
|6.85
|3951.32
|1963
|2006.09.11 08:03
|buy
|982
|1.00
|117.07
|116.90
|0.00
|1964
|2006.09.11 08:37
|close
|982
|1.00
|117.17
|116.90
|0.00
|8.53
|3959.85
|1965
|2006.09.11 10:46
|sell
|983
|1.00
|117.34
|117.51
|0.00
|1966
|2006.09.11 12:25
|close
|983
|1.00
|117.27
|117.51
|0.00
|5.97
|3965.82
|1967
|2006.09.11 12:27
|buy
|984
|1.00
|117.28
|117.11
|0.00
|1968
|2006.09.11 12:51
|close
|984
|1.00
|117.38
|117.11
|0.00
|8.52
|3974.34
|1969
|2006.09.11 15:20
|buy
|985
|1.00
|117.59
|117.42
|0.00
|1970
|2006.09.11 15:50
|close
|985
|1.00
|117.74
|117.42
|0.00
|12.74
|3987.08
|1971
|2006.09.11 15:59
|buy
|986
|1.00
|117.59
|117.42
|0.00
|1972
|2006.09.11 20:51
|close
|986
|1.00
|117.66
|117.42
|0.00
|5.95
|3993.03
|1973
|2006.09.11 22:03
|buy
|987
|1.00
|117.59
|117.42
|0.00
|1974
|2006.09.12 02:00
|close
|987
|1.00
|117.66
|117.42
|0.00
|7.25
|4000.28
|1975
|2006.09.12 02:06
|buy
|988
|1.00
|117.61
|117.44
|0.00
|1976
|2006.09.12 02:45
|close
|988
|1.00
|117.68
|117.44
|0.00
|5.95
|4006.23
|1977
|2006.09.12 05:40
|sell
|989
|1.00
|117.67
|117.84
|0.00
|1978
|2006.09.12 06:00
|close
|989
|1.00
|117.61
|117.84
|0.00
|5.10
|4011.33
|1979
|2006.09.12 07:01
|buy
|990
|1.00
|117.42
|117.25
|0.00
|1980
|2006.09.12 07:17
|close
|990
|1.00
|117.53
|117.25
|0.00
|9.36
|4020.69
|1981
|2006.09.12 07:24
|buy
|991
|1.00
|117.52
|117.35
|0.00
|1982
|2006.09.12 07:37
|close
|991
|1.00
|117.66
|117.35
|0.00
|11.90
|4032.59
|1983
|2006.09.12 08:02
|buy
|992
|1.00
|117.52
|117.35
|0.00
|1984
|2006.09.12 08:17
|close
|992
|1.00
|117.58
|117.35
|0.00
|5.10
|4037.69
|1985
|2006.09.12 13:20
|sell
|993
|1.00
|117.62
|117.79
|0.00
|1986
|2006.09.12 14:28
|s/l
|993
|1.00
|117.79
|117.79
|0.00
|-14.43
|4023.26
|1987
|2006.09.12 14:28
|sell
|994
|1.00
|117.81
|117.98
|0.00
|1988
|2006.09.12 16:57
|s/l
|994
|1.00
|117.98
|117.98
|0.00
|-14.41
|4008.85
|1989
|2006.09.12 21:10
|buy
|995
|1.00
|117.87
|117.70
|0.00
|1990
|2006.09.12 21:57
|close
|995
|1.00
|117.96
|117.70
|0.00
|7.63
|4016.48
|1991
|2006.09.12 21:59
|buy
|996
|1.00
|117.90
|117.73
|0.00
|1992
|2006.09.12 23:06
|s/l
|996
|1.00
|117.73
|117.73
|0.00
|-14.44
|4002.04
|1993
|2006.09.12 23:06
|buy
|997
|1.00
|117.74
|117.57
|0.00
|1994
|2006.09.12 23:17
|close
|997
|1.00
|117.81
|117.57
|0.00
|5.94
|4007.98
|1995
|2006.09.13 01:10
|sell
|998
|1.00
|117.85
|118.02
|0.00
|1996
|2006.09.13 05:43
|s/l
|998
|1.00
|118.02
|118.02
|0.00
|-14.40
|3993.58
|1997
|2006.09.13 06:00
|buy
|999
|1.00
|117.84
|117.67
|0.00
|1998
|2006.09.13 06:41
|close
|999
|1.00
|117.91
|117.67
|0.00
|5.94
|3999.52
|1999
|2006.09.13 06:59
|buy
|1000
|1.00
|117.75
|117.58
|0.00
|2000
|2006.09.13 07:01
|s/l
|1000
|1.00
|117.58
|117.58
|0.00
|-14.46
|3985.06
|2001
|2006.09.13 07:08
|buy
|1001
|1.00
|117.63
|117.46
|0.00
|2002
|2006.09.13 07:37
|close
|1001
|1.00
|117.71
|117.46
|0.00
|6.80
|3991.86
|2003
|2006.09.13 13:32
|sell
|1002
|1.00
|117.66
|117.83
|0.00
|2004
|2006.09.13 13:54
|close
|1002
|1.00
|117.54
|117.83
|0.00
|10.21
|4002.07
|2005
|2006.09.13 13:59
|sell
|1003
|1.00
|117.76
|117.93
|0.00
|2006
|2006.09.13 14:02
|close
|1003
|1.00
|117.66
|117.93
|0.00
|8.50
|4010.57
|2007
|2006.09.13 14:02
|buy
|1004
|1.00
|117.67
|117.50
|0.00
|2008
|2006.09.13 14:31
|close
|1004
|1.00
|117.75
|117.50
|0.00
|6.79
|4017.36
|2009
|2006.09.13 14:53
|buy
|1005
|1.00
|117.69
|117.52
|0.00
|2010
|2006.09.13 15:01
|s/l
|1005
|1.00
|117.52
|117.52
|0.00
|-14.47
|4002.89
|2011
|2006.09.13 21:05
|buy
|1006
|1.00
|117.56
|117.39
|0.00
|2012
|2006.09.13 21:24
|close
|1006
|1.00
|117.65
|117.39
|0.00
|7.65
|4010.54
|2013
|2006.09.13 21:42
|buy
|1007
|1.00
|117.58
|117.41
|0.00
|2014
|2006.09.13 22:53
|s/l
|1007
|1.00
|117.41
|117.41
|0.00
|-14.48
|3996.06
|2015
|2006.09.14 00:18
|sell
|1008
|1.00
|117.55
|117.72
|0.00
|2016
|2006.09.14 00:49
|close
|1008
|1.00
|117.44
|117.72
|0.00
|9.37
|4005.43
|2017
|2006.09.14 01:02
|buy
|1009
|1.00
|117.43
|117.26
|0.00
|2018
|2006.09.14 01:22
|close
|1009
|1.00
|117.53
|117.26
|0.00
|8.51
|4013.94
|2019
|2006.09.14 01:37
|buy
|1010
|1.00
|117.44
|117.27
|0.00
|2020
|2006.09.14 04:20
|close
|1010
|1.00
|117.55
|117.27
|0.00
|9.36
|4023.30
|2021
|2006.09.14 06:16
|sell
|1011
|1.00
|117.64
|117.81
|0.00
|2022
|2006.09.14 11:00
|close
|1011
|1.00
|117.54
|117.81
|0.00
|8.51
|4031.81
|2023
|2006.09.14 12:05
|sell
|1012
|1.00
|117.64
|117.81
|0.00
|2024
|2006.09.14 12:24
|close
|1012
|1.00
|117.54
|117.81
|0.00
|8.51
|4040.32
|2025
|2006.09.14 14:23
|buy
|1013
|1.00
|117.50
|117.33
|0.00
|2026
|2006.09.14 15:31
|s/l
|1013
|1.00
|117.33
|117.33
|0.00
|-14.49
|4025.83
|2027
|2006.09.14 15:59
|sell
|1014
|1.00
|117.48
|117.65
|0.00
|2028
|2006.09.14 23:01
|s/l
|1014
|1.00
|117.65
|117.65
|0.00
|-14.45
|4011.38
|2029
|2006.09.15 01:18
|buy
|1015
|1.00
|117.64
|117.47
|0.00
|2030
|2006.09.15 04:11
|s/l
|1015
|1.00
|117.47
|117.47
|0.00
|-14.47
|3996.91
|2031
|2006.09.15 04:12
|buy
|1016
|1.00
|117.54
|117.37
|0.00
|2032
|2006.09.15 04:20
|close
|1016
|1.00
|117.62
|117.37
|0.00
|6.80
|4003.71
|2033
|2006.09.15 04:28
|buy
|1017
|1.00
|117.42
|117.25
|0.00
|2034
|2006.09.15 04:32
|close
|1017
|1.00
|117.50
|117.25
|0.00
|6.81
|4010.52
|2035
|2006.09.15 04:32
|buy
|1018
|1.00
|117.53
|117.36
|0.00
|2036
|2006.09.15 06:09
|close
|1018
|1.00
|117.61
|117.36
|0.00
|6.80
|4017.32
|2037
|2006.09.15 09:02
|sell
|1019
|1.00
|117.53
|117.70
|0.00
|2038
|2006.09.15 09:18
|close
|1019
|1.00
|117.46
|117.70
|0.00
|5.96
|4023.28
|2039
|2006.09.15 09:26
|sell
|1020
|1.00
|117.53
|117.70
|0.00
|2040
|2006.09.15 09:36
|close
|1020
|1.00
|117.44
|117.70
|0.00
|7.66
|4030.94
|2041
|2006.09.15 09:43
|sell
|1021
|1.00
|117.52
|117.69
|0.00
|2042
|2006.09.15 11:03
|s/l
|1021
|1.00
|117.69
|117.69
|0.00
|-14.44
|4016.50
|2043
|2006.09.15 11:03
|sell
|1022
|1.00
|117.69
|117.86
|0.00
|2044
|2006.09.15 11:06
|close
|1022
|1.00
|117.61
|117.86
|0.00
|6.80
|4023.30
|2045
|2006.09.15 11:11
|sell
|1023
|1.00
|117.64
|117.81
|0.00
|2046
|2006.09.15 12:03
|close
|1023
|1.00
|117.54
|117.81
|0.00
|8.51
|4031.81
|2047
|2006.09.15 12:04
|buy
|1024
|1.00
|117.49
|117.32
|0.00
|2048
|2006.09.15 12:09
|close
|1024
|1.00
|117.59
|117.32
|0.00
|8.50
|4040.31
|2049
|2006.09.15 12:10
|buy
|1025
|1.00
|117.53
|117.36
|0.00
|2050
|2006.09.15 12:10
|close
|1025
|1.00
|117.67
|117.36
|0.00
|11.90
|4052.21
|2051
|2006.09.15 12:14
|buy
|1026
|1.00
|117.49
|117.32
|0.00
|2052
|2006.09.15 12:22
|close
|1026
|1.00
|117.59
|117.32
|0.00
|8.50
|4060.71
|2053
|2006.09.15 12:24
|buy
|1027
|1.00
|117.53
|117.36
|0.00
|2054
|2006.09.15 12:25
|close
|1027
|1.00
|117.68
|117.36
|0.00
|12.75
|4073.46
|2055
|2006.09.15 12:28
|buy
|1028
|1.00
|117.50
|117.33
|0.00
|2056
|2006.09.15 12:31
|close
|1028
|1.00
|117.58
|117.33
|0.00
|6.80
|4080.26
|2057
|2006.09.15 12:32
|buy
|1029
|1.00
|117.53
|117.36
|0.00
|2058
|2006.09.15 12:43
|close
|1029
|1.00
|117.64
|117.36
|0.00
|9.35
|4089.61
|2059
|2006.09.15 12:51
|buy
|1030
|1.00
|117.49
|117.32
|0.00
|2060
|2006.09.15 12:52
|close
|1030
|1.00
|117.57
|117.32
|0.00
|6.80
|4096.41
|2061
|2006.09.15 12:54
|buy
|1031
|1.00
|117.52
|117.35
|0.00
|2062
|2006.09.15 12:54
|close
|1031
|1.00
|117.64
|117.35
|0.00
|10.20
|4106.61
|2063
|2006.09.15 12:55
|buy
|1032
|1.00
|117.52
|117.35
|0.00
|2064
|2006.09.15 13:02
|close
|1032
|1.00
|117.66
|117.35
|0.00
|11.90
|4118.51
|2065
|2006.09.15 13:09
|sell
|1033
|1.00
|117.68
|117.85
|0.00
|2066
|2006.09.15 13:11
|close
|1033
|1.00
|117.49
|117.85
|0.00
|16.17
|4134.68
|2067
|2006.09.15 13:21
|sell
|1034
|1.00
|117.64
|117.81
|0.00
|2068
|2006.09.15 13:22
|close
|1034
|1.00
|117.49
|117.81
|0.00
|12.77
|4147.45
|2069
|2006.09.15 13:23
|sell
|1035
|1.00
|117.71
|117.88
|0.00
|2070
|2006.09.15 13:27
|close
|1035
|1.00
|117.52
|117.88
|0.00
|16.17
|4163.62
|2071
|2006.09.15 13:30
|sell
|1036
|1.00
|117.65
|117.82
|0.00
|2072
|2006.09.15 13:32
|close
|1036
|1.00
|117.42
|117.82
|0.00
|19.59
|4183.21
|2073
|2006.09.15 13:42
|sell
|1037
|1.00
|117.67
|117.84
|0.00
|2074
|2006.09.15 13:48
|close
|1037
|1.00
|117.48
|117.84
|0.00
|16.17
|4199.38
|2075
|2006.09.15 13:52
|sell
|1038
|1.00
|117.64
|117.81
|0.00
|2076
|2006.09.15 13:53
|close
|1038
|1.00
|117.46
|117.81
|0.00
|15.32
|4214.70
|2077
|2006.09.15 13:57
|sell
|1039
|1.00
|117.64
|117.81
|0.00
|2078
|2006.09.15 14:01
|close
|1039
|1.00
|117.36
|117.81
|0.00
|23.86
|4238.56
|2079
|2006.09.15 14:01
|buy
|1040
|1.00
|117.37
|117.20
|0.00
|2080
|2006.09.15 14:06
|close
|1040
|1.00
|117.46
|117.20
|0.00
|7.66
|4246.22
|2081
|2006.09.15 14:06
|buy
|1041
|1.00
|117.50
|117.33
|0.00
|2082
|2006.09.15 14:07
|close
|1041
|1.00
|117.60
|117.33
|0.00
|8.50
|4254.72
|2083
|2006.09.15 14:10
|buy
|1042
|1.00
|117.36
|117.19
|0.00
|2084
|2006.09.15 14:12
|close
|1042
|1.00
|117.46
|117.19
|0.00
|8.51
|4263.23
|2085
|2006.09.15 14:13
|buy
|1043
|1.00
|117.50
|117.33
|0.00
|2086
|2006.09.15 14:13
|s/l
|1043
|1.00
|117.33
|117.33
|0.00
|-14.49
|4248.74
|2087
|2006.09.15 14:13
|buy
|1044
|1.00
|117.32
|117.15
|0.00
|2088
|2006.09.15 14:16
|close
|1044
|1.00
|117.39
|117.15
|0.00
|5.96
|4254.70
|2089
|2006.09.15 14:19
|buy
|1045
|1.00
|117.47
|117.30
|0.00
|2090
|2006.09.15 14:20
|close
|1045
|1.00
|117.54
|117.30
|0.00
|5.96
|4260.66
|2091
|2006.09.15 14:21
|buy
|1046
|1.00
|117.50
|117.33
|0.00
|2092
|2006.09.15 14:22
|close
|1046
|1.00
|117.63
|117.33
|0.00
|11.05
|4271.71
|2093
|2006.09.15 14:25
|buy
|1047
|1.00
|117.52
|117.35
|0.00
|2094
|2006.09.15 14:25
|close
|1047
|1.00
|117.64
|117.35
|0.00
|10.20
|4281.91
|2095
|2006.09.15 14:26
|buy
|1048
|1.00
|117.34
|117.17
|0.00
|2096
|2006.09.15 14:27
|close
|1048
|1.00
|117.48
|117.17
|0.00
|11.92
|4293.83
|2097
|2006.09.15 14:27
|buy
|1049
|1.00
|117.49
|117.32
|0.00
|2098
|2006.09.15 14:29
|close
|1049
|1.00
|117.59
|117.32
|0.00
|8.50
|4302.33
|2099
|2006.09.15 14:30
|buy
|1050
|1.00
|117.28
|117.11
|0.00
|2100
|2006.09.15 14:32
|close
|1050
|1.00
|117.36
|117.11
|0.00
|6.82
|4309.15
|2101
|2006.09.15 14:32
|buy
|1051
|1.00
|117.38
|117.21
|0.00
|2102
|2006.09.15 14:37
|close
|1051
|1.00
|117.49
|117.21
|0.00
|9.36
|4318.51
|2103
|2006.09.15 14:37
|buy
|1052
|1.00
|117.52
|117.35
|0.00
|2104
|2006.09.15 14:41
|close
|1052
|1.00
|117.59
|117.35
|0.00
|5.95
|4324.46
|2105
|2006.09.15 14:47
|buy
|1053
|1.00
|117.35
|117.18
|0.00
|2106
|2006.09.15 14:50
|close
|1053
|1.00
|117.49
|117.18
|0.00
|11.92
|4336.38
|2107
|2006.09.15 14:50
|buy
|1054
|1.00
|117.48
|117.31
|0.00
|2108
|2006.09.15 14:51
|close
|1054
|1.00
|117.55
|117.31
|0.00
|5.95
|4342.33
|2109
|2006.09.15 14:52
|buy
|1055
|1.00
|117.33
|117.16
|0.00
|2110
|2006.09.15 14:55
|close
|1055
|1.00
|117.46
|117.16
|0.00
|11.07
|4353.40
|2111
|2006.09.15 14:55
|buy
|1056
|1.00
|117.48
|117.31
|0.00
|2112
|2006.09.15 14:56
|close
|1056
|1.00
|117.55
|117.31
|0.00
|5.95
|4359.35
|2113
|2006.09.15 15:03
|sell
|1057
|1.00
|117.65
|117.82
|0.00
|2114
|2006.09.15 16:02
|s/l
|1057
|1.00
|117.82
|117.82
|0.00
|-14.43
|4344.92
|2115
|2006.09.15 17:11
|buy
|1058
|1.00
|117.90
|117.73
|0.00
|2116
|2006.09.15 17:12
|close
|1058
|1.00
|117.98
|117.73
|0.00
|6.78
|4351.70
|2117
|2006.09.15 17:20
|sell
|1059
|1.00
|118.10
|118.27
|0.00
|2118
|2006.09.15 17:21
|close
|1059
|1.00
|118.00
|118.27
|0.00
|8.47
|4360.17
|2119
|2006.09.15 17:26
|buy
|1060
|1.00
|117.90
|117.73
|0.00
|2120
|2006.09.15 17:32
|close
|1060
|1.00
|117.98
|117.73
|0.00
|6.78
|4366.95
|2121
|2006.09.15 17:36
|sell
|1061
|1.00
|118.10
|118.27
|0.00
|2122
|2006.09.15 17:37
|close
|1061
|1.00
|118.02
|118.27
|0.00
|6.78
|4373.73
|2123
|2006.09.15 17:38
|sell
|1062
|1.00
|118.08
|118.25
|0.00
|2124
|2006.09.15 17:42
|close
|1062
|1.00
|117.99
|118.25
|0.00
|7.63
|4381.36
|2125
|2006.09.15 17:48
|sell
|1063
|1.00
|118.08
|118.25
|0.00
|2126
|2006.09.15 17:48
|close
|1063
|1.00
|117.92
|118.25
|0.00
|13.57
|4394.93
|2127
|2006.09.15 17:57
|sell
|1064
|1.00
|118.11
|118.28
|0.00
|2128
|2006.09.15 17:59
|close
|1064
|1.00
|117.95
|118.28
|0.00
|13.57
|4408.50
|2129
|2006.09.15 19:01
|buy
|1065
|1.00
|117.63
|117.46
|0.00
|2130
|2006.09.15 19:56
|close
|1065
|1.00
|117.72
|117.46
|0.00
|7.65
|4416.15
|2131
|2006.09.15 19:59
|buy
|1066
|1.00
|117.58
|117.41
|0.00
|2132
|2006.09.17 22:16
|close
|1066
|1.00
|117.72
|117.41
|0.00
|11.89
|4428.04
|2133
|2006.09.17 22:17
|sell
|1067
|1.00
|117.73
|117.90
|0.00
|2134
|2006.09.17 22:18
|close
|1067
|1.00
|117.55
|117.90
|0.00
|15.31
|4443.35
|2135
|2006.09.17 22:20
|sell
|1068
|1.00
|117.60
|117.77
|0.00
|2136
|2006.09.17 22:22
|close
|1068
|1.00
|117.45
|117.77
|0.00
|12.77
|4456.12
|2137
|2006.09.17 22:28
|sell
|1069
|1.00
|117.56
|117.73
|0.00
|2138
|2006.09.17 22:34
|s/l
|1069
|1.00
|117.73
|117.73
|0.00
|-14.44
|4441.68
|2139
|2006.09.17 22:34
|sell
|1070
|1.00
|117.72
|117.89
|0.00
|2140
|2006.09.17 22:38
|close
|1070
|1.00
|117.60
|117.89
|0.00
|10.20
|4451.88
|2141
|2006.09.17 22:38
|sell
|1071
|1.00
|117.67
|117.84
|0.00
|2142
|2006.09.17 22:40
|close
|1071
|1.00
|117.51
|117.84
|0.00
|13.62
|4465.50
|2143
|2006.09.17 22:42
|sell
|1072
|1.00
|117.61
|117.78
|0.00
|2144
|2006.09.17 22:45
|close
|1072
|1.00
|117.49
|117.78
|0.00
|10.21
|4475.71
|2145
|2006.09.17 22:47
|sell
|1073
|1.00
|117.58
|117.75
|0.00
|2146
|2006.09.17 22:53
|s/l
|1073
|1.00
|117.75
|117.75
|0.00
|-14.44
|4461.27
|2147
|2006.09.17 22:53
|sell
|1074
|1.00
|117.73
|117.90
|0.00
|2148
|2006.09.17 22:56
|s/l
|1074
|1.00
|117.90
|117.90
|0.00
|-14.41
|4446.86
|2149
|2006.09.17 22:56
|sell
|1075
|1.00
|117.97
|118.14
|0.00
|2150
|2006.09.17 22:56
|close
|1075
|1.00
|117.82
|118.14
|0.00
|12.73
|4459.59
|2151
|2006.09.17 22:56
|sell
|1076
|1.00
|117.93
|118.10
|0.00
|2152
|2006.09.17 22:57
|close
|1076
|1.00
|117.69
|118.10
|0.00
|20.39
|4479.98
|2153
|2006.09.17 22:57
|sell
|1077
|1.00
|117.67
|117.84
|0.00
|2154
|2006.09.17 23:11
|s/l
|1077
|1.00
|117.84
|117.84
|0.00
|-14.42
|4465.56
|2155
|2006.09.17 23:11
|sell
|1078
|1.00
|117.86
|118.03
|0.00
|2156
|2006.09.17 23:20
|close
|1078
|1.00
|117.77
|118.03
|0.00
|7.64
|4473.20
|2157
|2006.09.17 23:31
|sell
|1079
|1.00
|117.86
|118.03
|0.00
|2158
|2006.09.17 23:39
|close
|1079
|1.00
|117.75
|118.03
|0.00
|9.34
|4482.54
|2159
|2006.09.17 23:41
|sell
|1080
|1.00
|117.86
|118.03
|0.00
|2160
|2006.09.17 23:43
|close
|1080
|1.00
|117.73
|118.03
|0.00
|11.04
|4493.58
|2161
|2006.09.17 23:47
|sell
|1081
|1.00
|117.88
|118.05
|0.00
|2162
|2006.09.17 23:52
|s/l
|1081
|1.00
|118.05
|118.05
|0.00
|-14.40
|4479.18
|2163
|2006.09.17 23:52
|sell
|1082
|1.00
|118.04
|118.21
|0.00
|2164
|2006.09.17 23:56
|close
|1082
|1.00
|117.90
|118.21
|0.00
|11.87
|4491.05
|2165
|2006.09.17 23:56
|sell
|1083
|1.00
|117.86
|118.03
|0.00
|2166
|2006.09.17 23:59
|s/l
|1083
|1.00
|118.03
|118.03
|0.00
|-14.40
|4476.65
|2167
|2006.09.17 23:59
|sell
|1084
|1.00
|118.05
|118.22
|0.00
|2168
|2006.09.18 00:01
|close
|1084
|1.00
|117.92
|118.22
|0.00
|9.56
|4486.21
|2169
|2006.09.18 00:02
|buy
|1085
|1.00
|117.84
|117.67
|0.00
|2170
|2006.09.18 00:51
|close
|1085
|1.00
|117.96
|117.67
|0.00
|10.17
|4496.38
|2171
|2006.09.18 00:55
|buy
|1086
|1.00
|117.90
|117.73
|0.00
|2172
|2006.09.18 00:57
|close
|1086
|1.00
|118.04
|117.73
|0.00
|11.86
|4508.24
|2173
|2006.09.18 05:07
|sell
|1087
|1.00
|117.93
|118.10
|0.00
|2174
|2006.09.18 05:12
|close
|1087
|1.00
|117.84
|118.10
|0.00
|7.64
|4515.88
|2175
|2006.09.18 05:25
|sell
|1088
|1.00
|117.93
|118.10
|0.00
|2176
|2006.09.18 05:31
|close
|1088
|1.00
|117.85
|118.10
|0.00
|6.79
|4522.67
|2177
|2006.09.18 05:45
|sell
|1089
|1.00
|117.94
|118.11
|0.00
|2178
|2006.09.18 07:02
|close
|1089
|1.00
|117.86
|118.11
|0.00
|6.79
|4529.46
|2179
|2006.09.18 08:41
|sell
|1090
|1.00
|117.96
|118.13
|0.00
|2180
|2006.09.18 09:40
|s/l
|1090
|1.00
|118.13
|118.13
|0.00
|-14.39
|4515.07
|2181
|2006.09.18 13:55
|sell
|1091
|1.00
|118.27
|118.44
|0.00
|2182
|2006.09.18 13:59
|close
|1091
|1.00
|118.17
|118.44
|0.00
|8.46
|4523.53
|2183
|2006.09.18 14:01
|buy
|1092
|1.00
|118.04
|117.87
|0.00
|2184
|2006.09.18 14:41
|close
|1092
|1.00
|118.13
|117.87
|0.00
|7.62
|4531.15
|2185
|2006.09.18 14:59
|buy
|1093
|1.00
|118.03
|117.86
|0.00
|2186
|2006.09.18 19:12
|s/l
|1093
|1.00
|117.86
|117.86
|0.00
|-14.42
|4516.73
|2187
|2006.09.19 00:23
|sell
|1094
|1.00
|117.98
|118.15
|0.00
|2188
|2006.09.19 00:25
|close
|1094
|1.00
|117.90
|118.15
|0.00
|6.79
|4523.52
|2189
|2006.09.19 00:28
|sell
|1095
|1.00
|117.99
|118.16
|0.00
|2190
|2006.09.19 01:07
|close
|1095
|1.00
|117.90
|118.16
|0.00
|7.63
|4531.15
|2191
|2006.09.19 01:11
|buy
|1096
|1.00
|117.90
|117.73
|0.00
|2192
|2006.09.19 02:21
|close
|1096
|1.00
|118.04
|117.73
|0.00
|11.86
|4543.01
|2193
|2006.09.19 02:21
|sell
|1097
|1.00
|118.03
|118.20
|0.00
|2194
|2006.09.19 04:00
|close
|1097
|1.00
|117.94
|118.20
|0.00
|7.63
|4550.64
|2195
|2006.09.19 08:18
|sell
|1098
|1.00
|117.77
|117.94
|0.00
|2196
|2006.09.19 09:01
|close
|1098
|1.00
|117.54
|117.94
|0.00
|19.57
|4570.21
|2197
|2006.09.19 09:01
|buy
|1099
|1.00
|117.55
|117.38
|0.00
|2198
|2006.09.19 09:10
|close
|1099
|1.00
|117.65
|117.38
|0.00
|8.50
|4578.71
|2199
|2006.09.19 09:10
|buy
|1100
|1.00
|117.64
|117.47
|0.00
|2200
|2006.09.19 09:17
|close
|1100
|1.00
|117.75
|117.47
|0.00
|9.34
|4588.05
|2201
|2006.09.19 09:23
|buy
|1101
|1.00
|117.69
|117.52
|0.00
|2202
|2006.09.19 09:30
|close
|1101
|1.00
|117.81
|117.52
|0.00
|10.19
|4598.24
|2203
|2006.09.19 09:47
|buy
|1102
|1.00
|117.69
|117.52
|0.00
|2204
|2006.09.19 10:00
|s/l
|1102
|1.00
|117.52
|117.52
|0.00
|-14.47
|4583.77
|2205
|2006.09.19 10:29
|sell
|1103
|1.00
|117.63
|117.80
|0.00
|2206
|2006.09.19 11:01
|close
|1103
|1.00
|117.47
|117.80
|0.00
|13.62
|4597.39
|2207
|2006.09.19 11:01
|buy
|1104
|1.00
|117.48
|117.31
|0.00
|2208
|2006.09.19 11:27
|close
|1104
|1.00
|117.60
|117.31
|0.00
|10.20
|4607.59
|2209
|2006.09.19 11:57
|buy
|1105
|1.00
|117.48
|117.31
|0.00
|2210
|2006.09.19 11:59
|close
|1105
|1.00
|117.58
|117.31
|0.00
|8.50
|4616.09
|2211
|2006.09.19 12:00
|buy
|1106
|1.00
|117.46
|117.29
|0.00
|2212
|2006.09.19 12:00
|s/l
|1106
|1.00
|117.29
|117.29
|0.00
|-14.50
|4601.59
|2213
|2006.09.19 12:00
|buy
|1107
|1.00
|117.30
|117.13
|0.00
|2214
|2006.09.19 12:00
|close
|1107
|1.00
|117.49
|117.13
|0.00
|16.17
|4617.76
|2215
|2006.09.19 12:00
|buy
|1108
|1.00
|117.46
|117.29
|0.00
|2216
|2006.09.19 12:00
|s/l
|1108
|1.00
|117.29
|117.29
|0.00
|-14.50
|4603.26
|2217
|2006.09.19 12:00
|buy
|1109
|1.00
|117.25
|117.08
|0.00
|2218
|2006.09.19 12:01
|s/l
|1109
|1.00
|117.08
|117.08
|0.00
|-14.52
|4588.74
|2219
|2006.09.19 12:01
|buy
|1110
|1.00
|117.10
|116.93
|0.00
|2220
|2006.09.19 12:06
|close
|1110
|1.00
|117.20
|116.93
|0.00
|8.53
|4597.27
|2221
|2006.09.19 12:06
|buy
|1111
|1.00
|117.21
|117.04
|0.00
|2222
|2006.09.19 12:06
|close
|1111
|1.00
|117.40
|117.04
|0.00
|16.18
|4613.45
|2223
|2006.09.19 12:06
|buy
|1112
|1.00
|117.35
|117.18
|0.00
|2224
|2006.09.19 12:10
|s/l
|1112
|1.00
|117.18
|117.18
|0.00
|-14.52
|4598.93
|2225
|2006.09.19 12:10
|buy
|1113
|1.00
|117.16
|116.99
|0.00
|2226
|2006.09.19 12:12
|close
|1113
|1.00
|117.29
|116.99
|0.00
|11.08
|4610.01
|2227
|2006.09.19 12:12
|buy
|1114
|1.00
|117.41
|117.24
|0.00
|2228
|2006.09.19 12:13
|s/l
|1114
|1.00
|117.24
|117.24
|0.00
|-14.50
|4595.51
|2229
|2006.09.19 12:13
|buy
|1115
|1.00
|117.24
|117.07
|0.00
|2230
|2006.09.19 12:13
|close
|1115
|1.00
|117.42
|117.07
|0.00
|15.33
|4610.84
|2231
|2006.09.19 12:13
|buy
|1116
|1.00
|117.40
|117.23
|0.00
|2232
|2006.09.19 12:25
|close
|1116
|1.00
|117.52
|117.23
|0.00
|10.21
|4621.05
|2233
|2006.09.19 12:25
|buy
|1117
|1.00
|117.46
|117.29
|0.00
|2234
|2006.09.19 12:26
|close
|1117
|1.00
|117.61
|117.29
|0.00
|12.75
|4633.80
|2235
|2006.09.19 12:32
|buy
|1118
|1.00
|117.48
|117.31
|0.00
|2236
|2006.09.19 12:52
|s/l
|1118
|1.00
|117.31
|117.31
|0.00
|-14.51
|4619.29
|2237
|2006.09.19 12:52
|buy
|1119
|1.00
|117.23
|117.06
|0.00
|2238
|2006.09.19 13:24
|close
|1119
|1.00
|117.33
|117.06
|0.00
|8.52
|4627.81
|2239
|2006.09.19 13:30
|sell
|1120
|1.00
|117.29
|117.46
|0.00
|2240
|2006.09.19 13:52
|close
|1120
|1.00
|117.17
|117.46
|0.00
|10.24
|4638.05
|2241
|2006.09.19 14:56
|buy
|1121
|1.00
|117.07
|116.90
|0.00
|2242
|2006.09.19 14:59
|close
|1121
|1.00
|117.18
|116.90
|0.00
|9.39
|4647.44
|2243
|2006.09.19 15:01
|sell
|1122
|1.00
|117.34
|117.51
|0.00
|2244
|2006.09.19 15:04
|s/l
|1122
|1.00
|117.51
|117.51
|0.00
|-14.46
|4632.98
|2245
|2006.09.19 15:04
|sell
|1123
|1.00
|117.53
|117.70
|0.00
|2246
|2006.09.19 15:06
|close
|1123
|1.00
|117.39
|117.70
|0.00
|11.93
|4644.91
|2247
|2006.09.19 15:06
|sell
|1124
|1.00
|117.35
|117.52
|0.00
|2248
|2006.09.19 15:09
|s/l
|1124
|1.00
|117.52
|117.52
|0.00
|-14.47
|4630.44
|2249
|2006.09.19 15:09
|sell
|1125
|1.00
|117.51
|117.68
|0.00
|2250
|2006.09.19 15:50
|close
|1125
|1.00
|117.40
|117.68
|0.00
|9.37
|4639.81
|2251
|2006.09.19 15:50
|sell
|1126
|1.00
|117.40
|117.57
|0.00
|2252
|2006.09.19 15:55
|close
|1126
|1.00
|117.23
|117.57
|0.00
|14.50
|4654.31
|2253
|2006.09.19 15:55
|sell
|1127
|1.00
|117.26
|117.43
|0.00
|2254
|2006.09.19 15:56
|close
|1127
|1.00
|117.15
|117.43
|0.00
|9.39
|4663.70
|2255
|2006.09.19 15:59
|sell
|1128
|1.00
|117.60
|117.77
|0.00
|2256
|2006.09.19 17:02
|s/l
|1128
|1.00
|117.77
|117.77
|0.00
|-14.43
|4649.27
|2257
|2006.09.19 20:15
|sell
|1129
|1.00
|117.74
|117.91
|0.00
|2258
|2006.09.19 21:48
|close
|1129
|1.00
|117.64
|117.91
|0.00
|8.50
|4657.77
|2259
|2006.09.19 21:48
|buy
|1130
|1.00
|117.64
|117.47
|0.00
|2260
|2006.09.20 00:44
|s/l
|1130
|1.00
|117.47
|117.47
|0.00
|-13.18
|4644.59
|2261
|2006.09.20 01:37
|buy
|1131
|1.00
|117.34
|117.17
|0.00
|2262
|2006.09.20 06:38
|s/l
|1131
|1.00
|117.17
|117.17
|0.00
|-14.52
|4630.07
|2263
|2006.09.20 07:37
|buy
|1132
|1.00
|116.99
|116.82
|0.00
|2264
|2006.09.20 07:42
|close
|1132
|1.00
|117.08
|116.82
|0.00
|7.69
|4637.76
|2265
|2006.09.20 07:45
|buy
|1133
|1.00
|117.05
|116.88
|0.00
|2266
|2006.09.20 07:59
|close
|1133
|1.00
|117.14
|116.88
|0.00
|7.68
|4645.44
|2267
|2006.09.20 09:06
|sell
|1134
|1.00
|117.48
|117.65
|0.00
|2268
|2006.09.20 09:18
|close
|1134
|1.00
|117.41
|117.65
|0.00
|5.96
|4651.40
|2269
|2006.09.20 11:55
|buy
|1135
|1.00
|117.26
|117.09
|0.00
|2270
|2006.09.20 18:01
|close
|1135
|1.00
|117.41
|117.09
|0.00
|12.78
|4664.18
|2271
|2006.09.20 18:01
|sell
|1136
|1.00
|117.40
|117.57
|0.00
|2272
|2006.09.20 18:22
|close
|1136
|1.00
|117.30
|117.57
|0.00
|8.53
|4672.71
|2273
|2006.09.20 18:33
|sell
|1137
|1.00
|117.40
|117.57
|0.00
|2274
|2006.09.20 18:37
|close
|1137
|1.00
|117.28
|117.57
|0.00
|10.23
|4682.94
|2275
|2006.09.20 19:02
|sell
|1138
|1.00
|117.50
|117.67
|0.00
|2276
|2006.09.20 19:22
|close
|1138
|1.00
|117.39
|117.67
|0.00
|9.37
|4692.31
|2277
|2006.09.20 19:27
|sell
|1139
|1.00
|117.46
|117.63
|0.00
|2278
|2006.09.20 19:44
|close
|1139
|1.00
|117.38
|117.63
|0.00
|6.82
|4699.13
|2279
|2006.09.20 23:10
|buy
|1140
|1.00
|117.41
|117.24
|0.00
|2280
|2006.09.21 00:12
|s/l
|1140
|1.00
|117.24
|117.24
|0.00
|-10.60
|4688.53
|2281
|2006.09.21 06:03
|sell
|1141
|1.00
|117.15
|117.32
|0.00
|2282
|2006.09.21 07:07
|close
|1141
|1.00
|116.99
|117.32
|0.00
|13.68
|4702.21
|2283
|2006.09.21 07:07
|buy
|1142
|1.00
|117.01
|116.84
|0.00
|2284
|2006.09.21 07:10
|close
|1142
|1.00
|117.12
|116.84
|0.00
|9.39
|4711.60
|2285
|2006.09.21 07:11
|sell
|1143
|1.00
|117.18
|117.35
|0.00
|2286
|2006.09.21 07:15
|close
|1143
|1.00
|117.10
|117.35
|0.00
|6.83
|4718.43
|2287
|2006.09.21 07:17
|sell
|1144
|1.00
|117.18
|117.35
|0.00
|2288
|2006.09.21 07:21
|close
|1144
|1.00
|117.09
|117.35
|0.00
|7.69
|4726.12
|2289
|2006.09.21 07:30
|buy
|1145
|1.00
|116.99
|116.82
|0.00
|2290
|2006.09.21 07:32
|close
|1145
|1.00
|117.06
|116.82
|0.00
|5.98
|4732.10
|2291
|2006.09.21 07:36
|buy
|1146
|1.00
|117.01
|116.84
|0.00
|2292
|2006.09.21 07:47
|close
|1146
|1.00
|117.08
|116.84
|0.00
|5.98
|4738.08
|2293
|2006.09.21 07:51
|buy
|1147
|1.00
|117.00
|116.83
|0.00
|2294
|2006.09.21 07:59
|close
|1147
|1.00
|117.16
|116.83
|0.00
|13.66
|4751.74
|2295
|2006.09.21 08:06
|buy
|1148
|1.00
|117.11
|116.94
|0.00
|2296
|2006.09.21 10:03
|s/l
|1148
|1.00
|116.94
|116.94
|0.00
|-14.55
|4737.19
|2297
|2006.09.21 10:03
|buy
|1149
|1.00
|116.84
|116.67
|0.00
|2298
|2006.09.21 10:06
|close
|1149
|1.00
|116.99
|116.67
|0.00
|12.82
|4750.01
|2299
|2006.09.21 10:06
|buy
|1150
|1.00
|116.98
|116.81
|0.00
|2300
|2006.09.21 10:26
|s/l
|1150
|1.00
|116.81
|116.81
|0.00
|-14.56
|4735.45
|2301
|2006.09.21 10:26
|buy
|1151
|1.00
|116.81
|116.64
|0.00
|2302
|2006.09.21 10:28
|close
|1151
|1.00
|116.91
|116.64
|0.00
|8.55
|4744.00
|2303
|2006.09.21 10:30
|buy
|1152
|1.00
|116.91
|116.74
|0.00
|2304
|2006.09.21 12:56
|s/l
|1152
|1.00
|116.74
|116.74
|0.00
|-14.56
|4729.44
|2305
|2006.09.21 13:09
|sell
|1153
|1.00
|116.82
|116.99
|0.00
|2306
|2006.09.21 13:20
|close
|1153
|1.00
|116.75
|116.99
|0.00
|6.00
|4735.44
|2307
|2006.09.21 14:02
|sell
|1154
|1.00
|116.90
|117.07
|0.00
|2308
|2006.09.21 14:53
|close
|1154
|1.00
|116.82
|117.07
|0.00
|6.85
|4742.29
|2309
|2006.09.21 15:03
|sell
|1155
|1.00
|116.88
|117.05
|0.00
|2310
|2006.09.21 15:19
|close
|1155
|1.00
|116.79
|117.05
|0.00
|7.71
|4750.00
|2311
|2006.09.21 17:03
|sell
|1156
|1.00
|116.65
|116.82
|0.00
|2312
|2006.09.21 17:52
|close
|1156
|1.00
|116.54
|116.82
|0.00
|9.44
|4759.44
|2313
|2006.09.21 18:16
|buy
|1157
|1.00
|116.46
|116.29
|0.00
|2314
|2006.09.21 19:16
|s/l
|1157
|1.00
|116.29
|116.29
|0.00
|-14.62
|4744.82
|2315
|2006.09.21 22:58
|buy
|1158
|1.00
|116.29
|116.12
|0.00
|2316
|2006.09.21 23:00
|close
|1158
|1.00
|116.37
|116.12
|0.00
|6.87
|4751.69
|2317
|2006.09.22 00:51
|buy
|1159
|1.00
|116.23
|116.06
|0.00
|2318
|2006.09.22 01:00
|close
|1159
|1.00
|116.32
|116.06
|0.00
|7.74
|4759.43
|2319
|2006.09.22 01:11
|sell
|1160
|1.00
|116.39
|116.56
|0.00
|2320
|2006.09.22 01:57
|close
|1160
|1.00
|116.32
|116.56
|0.00
|6.02
|4765.45
|2321
|2006.09.22 05:05
|sell
|1161
|1.00
|116.41
|116.58
|0.00
|2322
|2006.09.22 05:47
|close
|1161
|1.00
|116.34
|116.58
|0.00
|6.02
|4771.47
|2323
|2006.09.22 06:08
|sell
|1162
|1.00
|116.54
|116.71
|0.00
|2324
|2006.09.22 06:43
|close
|1162
|1.00
|116.44
|116.71
|0.00
|8.59
|4780.06
|2325
|2006.09.22 07:34
|buy
|1163
|1.00
|116.46
|116.29
|0.00
|2326
|2006.09.22 11:03
|s/l
|1163
|1.00
|116.29
|116.29
|0.00
|-14.62
|4765.44
|2327
|2006.09.22 11:37
|buy
|1164
|1.00
|116.24
|116.07
|0.00
|2328
|2006.09.22 13:02
|close
|1164
|1.00
|116.34
|116.07
|0.00
|8.60
|4774.04
|2329
|2006.09.22 13:06
|sell
|1165
|1.00
|116.35
|116.52
|0.00
|2330
|2006.09.22 13:26
|close
|1165
|1.00
|116.25
|116.52
|0.00
|8.60
|4782.64
|2331
|2006.09.22 13:27
|sell
|1166
|1.00
|116.21
|116.38
|0.00
|2332
|2006.09.22 13:36
|close
|1166
|1.00
|116.15
|116.38
|0.00
|5.17
|4787.81
|2333
|2006.09.22 13:59
|sell
|1167
|1.00
|116.39
|116.56
|0.00
|2334
|2006.09.24 22:02
|s/l
|1167
|1.00
|116.56
|116.56
|0.00
|-14.58
|4773.23
|2335
|2006.09.25 01:22
|buy
|1168
|1.00
|116.50
|116.33
|0.00
|2336
|2006.09.25 02:45
|s/l
|1168
|1.00
|116.33
|116.33
|0.00
|-14.61
|4758.62
|2337
|2006.09.25 08:02
|sell
|1169
|1.00
|116.41
|116.58
|0.00
|2338
|2006.09.25 08:13
|close
|1169
|1.00
|116.32
|116.58
|0.00
|7.74
|4766.36
|2339
|2006.09.25 08:13
|sell
|1170
|1.00
|116.31
|116.48
|0.00
|2340
|2006.09.25 09:02
|s/l
|1170
|1.00
|116.48
|116.48
|0.00
|-14.57
|4751.79
|2341
|2006.09.25 09:02
|sell
|1171
|1.00
|116.64
|116.81
|0.00
|2342
|2006.09.25 09:03
|close
|1171
|1.00
|116.52
|116.81
|0.00
|10.30
|4762.09
|2343
|2006.09.25 09:04
|sell
|1172
|1.00
|116.52
|116.69
|0.00
|2344
|2006.09.25 09:16
|close
|1172
|1.00
|116.44
|116.69
|0.00
|6.87
|4768.96
|2345
|2006.09.25 09:25
|sell
|1173
|1.00
|116.46
|116.63
|0.00
|2346
|2006.09.25 10:00
|s/l
|1173
|1.00
|116.63
|116.63
|0.00
|-14.57
|4754.39
|2347
|2006.09.25 10:02
|sell
|1174
|1.00
|116.70
|116.87
|0.00
|2348
|2006.09.25 10:36
|close
|1174
|1.00
|116.60
|116.87
|0.00
|8.58
|4762.97
|2349
|2006.09.25 10:48
|sell
|1175
|1.00
|116.68
|116.85
|0.00
|2350
|2006.09.25 11:32
|close
|1175
|1.00
|116.59
|116.85
|0.00
|7.72
|4770.69
|2351
|2006.09.25 11:33
|buy
|1176
|1.00
|116.60
|116.43
|0.00
|2352
|2006.09.25 15:08
|s/l
|1176
|1.00
|116.43
|116.43
|0.00
|-14.60
|4756.09
|2353
|2006.09.25 15:27
|buy
|1177
|1.00
|116.40
|116.23
|0.00
|2354
|2006.09.25 15:41
|close
|1177
|1.00
|116.52
|116.23
|0.00
|10.30
|4766.39
|2355
|2006.09.25 15:49
|buy
|1178
|1.00
|116.40
|116.23
|0.00
|2356
|2006.09.25 15:53
|close
|1178
|1.00
|116.50
|116.23
|0.00
|8.58
|4774.97
|2357
|2006.09.26 01:15
|buy
|1179
|1.00
|116.30
|116.13
|0.00
|2358
|2006.09.26 02:03
|close
|1179
|1.00
|116.36
|116.13
|0.00
|5.16
|4780.13
|2359
|2006.09.26 03:03
|sell
|1180
|1.00
|116.46
|116.63
|0.00
|2360
|2006.09.26 06:09
|close
|1180
|1.00
|116.39
|116.63
|0.00
|6.01
|4786.14
|2361
|2006.09.26 06:10
|buy
|1181
|1.00
|116.35
|116.18
|0.00
|2362
|2006.09.26 06:11
|close
|1181
|1.00
|116.46
|116.18
|0.00
|9.45
|4795.59
|2363
|2006.09.26 06:28
|buy
|1182
|1.00
|116.43
|116.26
|0.00
|2364
|2006.09.26 06:33
|close
|1182
|1.00
|116.54
|116.26
|0.00
|9.44
|4805.03
|2365
|2006.09.26 06:54
|buy
|1183
|1.00
|116.44
|116.27
|0.00
|2366
|2006.09.26 07:08
|s/l
|1183
|1.00
|116.27
|116.27
|0.00
|-14.62
|4790.41
|2367
|2006.09.26 07:21
|sell
|1184
|1.00
|116.41
|116.58
|0.00
|2368
|2006.09.26 07:29
|close
|1184
|1.00
|116.32
|116.58
|0.00
|7.74
|4798.15
|2369
|2006.09.26 07:32
|sell
|1185
|1.00
|116.41
|116.58
|0.00
|2370
|2006.09.26 08:18
|s/l
|1185
|1.00
|116.58
|116.58
|0.00
|-14.58
|4783.57
|2371
|2006.09.26 08:33
|sell
|1186
|1.00
|116.63
|116.80
|0.00
|2372
|2006.09.26 08:37
|close
|1186
|1.00
|116.54
|116.80
|0.00
|7.72
|4791.29
|2373
|2006.09.26 08:38
|sell
|1187
|1.00
|116.53
|116.70
|0.00
|2374
|2006.09.26 08:51
|close
|1187
|1.00
|116.46
|116.70
|0.00
|6.01
|4797.30
|2375
|2006.09.26 08:54
|sell
|1188
|1.00
|116.51
|116.68
|0.00
|2376
|2006.09.26 09:05
|close
|1188
|1.00
|116.42
|116.68
|0.00
|7.73
|4805.03
|2377
|2006.09.26 09:06
|buy
|1189
|1.00
|116.43
|116.26
|0.00
|2378
|2006.09.26 09:10
|close
|1189
|1.00
|116.52
|116.26
|0.00
|7.72
|4812.75
|2379
|2006.09.26 09:24
|buy
|1190
|1.00
|116.47
|116.30
|0.00
|2380
|2006.09.26 09:30
|close
|1190
|1.00
|116.58
|116.30
|0.00
|9.44
|4822.19
|2381
|2006.09.26 09:50
|buy
|1191
|1.00
|116.48
|116.31
|0.00
|2382
|2006.09.26 13:09
|close
|1191
|1.00
|116.56
|116.31
|0.00
|6.86
|4829.05
|2383
|2006.09.26 14:00
|sell
|1192
|1.00
|116.73
|116.90
|0.00
|2384
|2006.09.26 14:02
|s/l
|1192
|1.00
|116.90
|116.90
|0.00
|-14.54
|4814.51
|2385
|2006.09.26 14:02
|sell
|1193
|1.00
|116.89
|117.06
|0.00
|2386
|2006.09.26 14:11
|s/l
|1193
|1.00
|117.06
|117.06
|0.00
|-14.52
|4799.99
|2387
|2006.09.26 14:11
|sell
|1194
|1.00
|117.07
|117.24
|0.00
|2388
|2006.09.26 14:12
|close
|1194
|1.00
|116.93
|117.24
|0.00
|11.97
|4811.96
|2389
|2006.09.26 14:12
|sell
|1195
|1.00
|116.79
|116.96
|0.00
|2390
|2006.09.26 14:17
|close
|1195
|1.00
|116.69
|116.96
|0.00
|8.57
|4820.53
|2391
|2006.09.26 14:17
|sell
|1196
|1.00
|116.68
|116.85
|0.00
|2392
|2006.09.26 14:18
|close
|1196
|1.00
|116.58
|116.85
|0.00
|8.58
|4829.11
|2393
|2006.09.26 14:21
|sell
|1197
|1.00
|116.78
|116.95
|0.00
|2394
|2006.09.26 14:22
|s/l
|1197
|1.00
|116.95
|116.95
|0.00
|-14.53
|4814.58
|2395
|2006.09.26 14:22
|sell
|1198
|1.00
|117.03
|117.20
|0.00
|2396
|2006.09.26 14:24
|s/l
|1198
|1.00
|117.20
|117.20
|0.00
|-14.51
|4800.07
|2397
|2006.09.26 14:24
|sell
|1199
|1.00
|117.19
|117.36
|0.00
|2398
|2006.09.26 14:26
|close
|1199
|1.00
|117.02
|117.36
|0.00
|14.53
|4814.60
|2399
|2006.09.26 14:26
|sell
|1200
|1.00
|117.02
|117.19
|0.00
|2400
|2006.09.26 14:30
|close
|1200
|1.00
|116.89
|117.19
|0.00
|11.12
|4825.72
|2401
|2006.09.26 14:30
|sell
|1201
|1.00
|116.86
|117.03
|0.00
|2402
|2006.09.26 14:36
|s/l
|1201
|1.00
|117.03
|117.03
|0.00
|-14.52
|4811.20
|2403
|2006.09.26 14:36
|sell
|1202
|1.00
|117.03
|117.20
|0.00
|2404
|2006.09.26 14:40
|close
|1202
|1.00
|116.84
|117.20
|0.00
|16.26
|4827.46
|2405
|2006.09.26 14:40
|sell
|1203
|1.00
|116.81
|116.98
|0.00
|2406
|2006.09.26 14:51
|s/l
|1203
|1.00
|116.98
|116.98
|0.00
|-14.52
|4812.94
|2407
|2006.09.26 14:51
|sell
|1204
|1.00
|117.06
|117.23
|0.00
|2408
|2006.09.26 14:52
|close
|1204
|1.00
|116.94
|117.23
|0.00
|10.26
|4823.20
|2409
|2006.09.26 14:52
|sell
|1205
|1.00
|116.96
|117.13
|0.00
|2410
|2006.09.26 15:22
|s/l
|1205
|1.00
|117.13
|117.13
|0.00
|-14.51
|4808.69
|2411
|2006.09.26 15:22
|sell
|1206
|1.00
|117.11
|117.28
|0.00
|2412
|2006.09.26 18:14
|close
|1206
|1.00
|117.05
|117.28
|0.00
|5.13
|4813.82
|2413
|2006.09.26 18:14
|buy
|1207
|1.00
|117.04
|116.87
|0.00
|2414
|2006.09.26 18:20
|close
|1207
|1.00
|117.10
|116.87
|0.00
|5.12
|4818.94
|2415
|2006.09.26 18:30
|buy
|1208
|1.00
|117.07
|116.90
|0.00
|2416
|2006.09.26 18:55
|close
|1208
|1.00
|117.17
|116.90
|0.00
|8.53
|4827.47
|2417
|2006.09.26 18:59
|buy
|1209
|1.00
|117.05
|116.88
|0.00
|2418
|2006.09.26 20:53
|close
|1209
|1.00
|117.14
|116.88
|0.00
|7.68
|4835.15
|2419
|2006.09.26 21:12
|buy
|1210
|1.00
|116.98
|116.81
|0.00
|2420
|2006.09.26 21:55
|close
|1210
|1.00
|117.08
|116.81
|0.00
|8.54
|4843.69
|2421
|2006.09.26 23:01
|buy
|1211
|1.00
|117.02
|116.85
|0.00
|2422
|2006.09.26 23:48
|close
|1211
|1.00
|117.09
|116.85
|0.00
|5.98
|4849.67
|2423
|2006.09.27 04:46
|sell
|1212
|1.00
|117.08
|117.25
|0.00
|2424
|2006.09.27 06:00
|close
|1212
|1.00
|117.01
|117.25
|0.00
|5.98
|4855.65
|2425
|2006.09.27 07:38
|sell
|1213
|1.00
|117.06
|117.23
|0.00
|2426
|2006.09.27 08:37
|s/l
|1213
|1.00
|117.23
|117.23
|0.00
|-14.49
|4841.16
|2427
|2006.09.27 08:37
|sell
|1214
|1.00
|117.23
|117.40
|0.00
|2428
|2006.09.27 08:59
|close
|1214
|1.00
|117.06
|117.40
|0.00
|14.52
|4855.68
|2429
|2006.09.27 09:02
|sell
|1215
|1.00
|117.13
|117.30
|0.00
|2430
|2006.09.27 09:20
|close
|1215
|1.00
|117.05
|117.30
|0.00
|6.83
|4862.51
|2431
|2006.09.27 09:36
|sell
|1216
|1.00
|117.24
|117.41
|0.00
|2432
|2006.09.27 12:12
|close
|1216
|1.00
|117.15
|117.41
|0.00
|7.68
|4870.19
|2433
|2006.09.27 12:16
|buy
|1217
|1.00
|117.13
|116.96
|0.00
|2434
|2006.09.27 12:31
|close
|1217
|1.00
|117.25
|116.96
|0.00
|10.23
|4880.42
|2435
|2006.09.27 13:30
|sell
|1218
|1.00
|117.37
|117.54
|0.00
|2436
|2006.09.27 14:30
|s/l
|1218
|1.00
|117.54
|117.54
|0.00
|-14.46
|4865.96
|2437
|2006.09.27 15:27
|sell
|1219
|1.00
|117.45
|117.62
|0.00
|2438
|2006.09.27 16:57
|s/l
|1219
|1.00
|117.62
|117.62
|0.00
|-14.45
|4851.51
|2439
|2006.09.27 18:08
|buy
|1220
|1.00
|117.45
|117.28
|0.00
|2440
|2006.09.27 18:50
|close
|1220
|1.00
|117.51
|117.28
|0.00
|5.11
|4856.62
|2441
|2006.09.27 20:02
|buy
|1221
|1.00
|117.44
|117.27
|0.00
|2442
|2006.09.27 20:56
|close
|1221
|1.00
|117.49
|117.27
|0.00
|4.26
|4860.88
|2443
|2006.09.28 05:15
|sell
|1222
|1.00
|117.53
|117.70
|0.00
|2444
|2006.09.28 07:39
|s/l
|1222
|1.00
|117.70
|117.70
|0.00
|-14.44
|4846.44
|2445
|2006.09.28 08:03
|buy
|1223
|1.00
|117.59
|117.42
|0.00
|2446
|2006.09.28 08:07
|close
|1223
|1.00
|117.65
|117.42
|0.00
|5.10
|4851.54
|2447
|2006.09.28 10:02
|buy
|1224
|1.00
|117.57
|117.40
|0.00
|2448
|2006.09.28 10:31
|close
|1224
|1.00
|117.62
|117.40
|0.00
|4.25
|4855.79
|2449
|2006.09.28 10:59
|buy
|1225
|1.00
|117.57
|117.40
|0.00
|2450
|2006.09.28 12:03
|close
|1225
|1.00
|117.64
|117.40
|0.00
|5.95
|4861.74
|2451
|2006.09.28 13:15
|buy
|1226
|1.00
|117.69
|117.52
|0.00
|2452
|2006.09.28 13:24
|close
|1226
|1.00
|117.74
|117.52
|0.00
|4.25
|4865.99
|2453
|2006.09.28 15:10
|buy
|1227
|1.00
|117.79
|117.62
|0.00
|2454
|2006.09.28 15:30
|close
|1227
|1.00
|117.87
|117.62
|0.00
|6.79
|4872.78
|2455
|2006.09.28 15:56
|sell
|1228
|1.00
|117.90
|118.07
|0.00
|2456
|2006.09.28 16:10
|close
|1228
|1.00
|117.83
|118.07
|0.00
|5.94
|4878.72
|2457
|2006.09.28 21:03
|buy
|1229
|1.00
|117.70
|117.53
|0.00
|2458
|2006.09.28 21:22
|close
|1229
|1.00
|117.75
|117.53
|0.00
|4.25
|4882.97
|2459
|2006.09.28 21:25
|buy
|1230
|1.00
|117.77
|117.60
|0.00
|2460
|2006.09.28 23:38
|close
|1230
|1.00
|117.84
|117.60
|0.00
|5.94
|4888.91
|2461
|2006.09.29 00:01
|buy
|1231
|1.00
|117.65
|117.48
|0.00
|2462
|2006.09.29 00:11
|close
|1231
|1.00
|117.70
|117.48
|0.00
|4.25
|4893.16
|2463
|2006.09.29 00:46
|sell
|1232
|1.00
|117.87
|118.04
|0.00
|2464
|2006.09.29 00:59
|close
|1232
|1.00
|117.67
|118.04
|0.00
|17.00
|4910.16
|2465
|2006.09.29 01:03
|buy
|1233
|1.00
|117.57
|117.40
|0.00
|2466
|2006.09.29 01:09
|close
|1233
|1.00
|117.63
|117.40
|0.00
|5.10
|4915.26
|2467
|2006.09.29 01:36
|sell
|1234
|1.00
|117.75
|117.92
|0.00
|2468
|2006.09.29 06:05
|s/l
|1234
|1.00
|117.92
|117.92
|0.00
|-14.42
|4900.84
|2469
|2006.09.29 07:10
|sell
|1235
|1.00
|118.01
|118.18
|0.00
|2470
|2006.09.29 10:00
|close
|1235
|1.00
|117.90
|118.18
|0.00
|9.33
|4910.17
|2471
|2006.09.29 10:02
|buy
|1236
|1.00
|117.73
|117.56
|0.00
|2472
|2006.09.29 10:05
|close
|1236
|1.00
|117.81
|117.56
|0.00
|6.79
|4916.96
|2473
|2006.09.29 10:05
|buy
|1237
|1.00
|117.76
|117.59
|0.00
|2474
|2006.09.29 10:26
|close
|1237
|1.00
|117.84
|117.59
|0.00
|6.79
|4923.75
|2475
|2006.09.29 10:28
|buy
|1238
|1.00
|117.88
|117.71
|0.00
|2476
|2006.09.29 10:34
|close
|1238
|1.00
|117.94
|117.71
|0.00
|5.09
|4928.84
|2477
|2006.09.29 10:34
|buy
|1239
|1.00
|117.95
|117.78
|0.00
|2478
|2006.09.29 10:55
|close
|1239
|1.00
|118.02
|117.78
|0.00
|5.93
|4934.77
|2479
|2006.09.29 10:59
|buy
|1240
|1.00
|117.97
|117.80
|0.00
|2480
|2006.09.29 12:31
|close
|1240
|1.00
|118.03
|117.80
|0.00
|5.08
|4939.85
|2481
|2006.09.29 12:44
|sell
|1241
|1.00
|117.96
|118.13
|0.00
|2482
|2006.09.29 12:52
|s/l
|1241
|1.00
|118.13
|118.13
|0.00
|-14.39
|4925.46
|2483
|2006.09.29 12:52
|sell
|1242
|1.00
|118.11
|118.28
|0.00
|2484
|2006.09.29 12:58
|close
|1242
|1.00
|118.05
|118.28
|0.00
|5.08
|4930.54
|2485
|2006.09.29 14:11
|buy
|1243
|1.00
|117.97
|117.80
|0.00
|2486
|2006.09.29 14:23
|close
|1243
|1.00
|118.03
|117.80
|0.00
|5.08
|4935.62
|2487
|2006.09.29 14:24
|buy
|1244
|1.00
|118.03
|117.86
|0.00
|2488
|2006.09.29 14:28
|close
|1244
|1.00
|118.09
|117.86
|0.00
|5.08
|4940.70
|2489
|2006.09.29 16:51
|sell
|1245
|1.00
|118.13
|118.30
|0.00
|2490
|2006.09.29 16:59
|close
|1245
|1.00
|118.04
|118.30
|0.00
|7.62
|4948.32
|2491
|2006.10.01 23:02
|buy
|1246
|1.00
|117.88
|117.71
|0.00
|2492
|2006.10.01 23:18
|close
|1246
|1.00
|117.95
|117.71
|0.00
|5.93
|4954.25
|2493
|2006.10.01 23:18
|buy
|1247
|1.00
|117.98
|117.81
|0.00
|2494
|2006.10.01 23:42
|close
|1247
|1.00
|118.04
|117.81
|0.00
|5.08
|4959.33
|2495
|2006.10.02 00:17
|sell
|1248
|1.00
|118.10
|118.27
|0.00
|2496
|2006.10.02 01:15
|s/l
|1248
|1.00
|118.27
|118.27
|0.00
|-14.37
|4944.96
|2497
|2006.10.02 02:00
|buy
|1249
|1.00
|118.29
|118.12
|0.00
|2498
|2006.10.02 05:55
|close
|1249
|1.00
|118.36
|118.12
|0.00
|5.91
|4950.87
|2499
|2006.10.02 06:06
|buy
|1250
|1.00
|118.24
|118.07
|0.00
|2500
|2006.10.02 06:51
|close
|1250
|1.00
|118.31
|118.07
|0.00
|5.92
|4956.79
|2501
|2006.10.02 07:52
|sell
|1251
|1.00
|118.37
|118.54
|0.00
|2502
|2006.10.02 08:00
|close
|1251
|1.00
|118.30
|118.54
|0.00
|5.92
|4962.71
|2503
|2006.10.02 08:03
|buy
|1252
|1.00
|118.18
|118.01
|0.00
|2504
|2006.10.02 08:30
|close
|1252
|1.00
|118.26
|118.01
|0.00
|6.76
|4969.47
|2505
|2006.10.02 08:36
|buy
|1253
|1.00
|118.23
|118.06
|0.00
|2506
|2006.10.02 08:50
|close
|1253
|1.00
|118.30
|118.06
|0.00
|5.92
|4975.39
|2507
|2006.10.02 10:02
|buy
|1254
|1.00
|118.19
|118.02
|0.00
|2508
|2006.10.02 11:46
|close
|1254
|1.00
|118.27
|118.02
|0.00
|6.76
|4982.15
|2509
|2006.10.02 12:00
|buy
|1255
|1.00
|118.17
|118.00
|0.00
|2510
|2006.10.02 12:27
|close
|1255
|1.00
|118.27
|118.00
|0.00
|8.46
|4990.61
|2511
|2006.10.02 12:44
|sell
|1256
|1.00
|118.33
|118.50
|0.00
|2512
|2006.10.02 12:59
|close
|1256
|1.00
|118.10
|118.50
|0.00
|19.48
|5010.09
|2513
|2006.10.02 13:00
|buy
|1257
|1.00
|117.95
|117.78
|0.00
|2514
|2006.10.02 13:01
|s/l
|1257
|1.00
|117.78
|117.78
|0.00
|-14.43
|4995.66
|2515
|2006.10.02 13:01
|buy
|1258
|1.00
|117.78
|117.61
|0.00
|2516
|2006.10.02 13:21
|close
|1258
|1.00
|117.85
|117.61
|0.00
|5.94
|5001.60
|2517
|2006.10.02 13:21
|buy
|1259
|1.00
|117.88
|117.71
|0.00
|2518
|2006.10.02 13:25
|close
|1259
|1.00
|117.96
|117.71
|0.00
|6.78
|5008.38
|2519
|2006.10.02 13:25
|buy
|1260
|1.00
|117.99
|117.82
|0.00
|2520
|2006.10.02 13:29
|s/l
|1260
|1.00
|117.82
|117.82
|0.00
|-14.43
|4993.95
|2521
|2006.10.02 13:29
|buy
|1261
|1.00
|117.84
|117.67
|0.00
|2522
|2006.10.02 13:30
|close
|1261
|1.00
|117.98
|117.67
|0.00
|11.87
|5005.82
|2523
|2006.10.02 13:30
|buy
|1262
|1.00
|117.99
|117.82
|0.00
|2524
|2006.10.02 13:43
|close
|1262
|1.00
|118.12
|117.82
|0.00
|11.01
|5016.83
|2525
|2006.10.02 13:57
|buy
|1263
|1.00
|118.00
|117.83
|0.00
|2526
|2006.10.02 13:59
|s/l
|1263
|1.00
|117.83
|117.83
|0.00
|-14.43
|5002.40
|2527
|2006.10.02 13:59
|buy
|1264
|1.00
|117.80
|117.63
|0.00
|2528
|2006.10.02 14:13
|s/l
|1264
|1.00
|117.63
|117.63
|0.00
|-14.45
|4987.95
|2529
|2006.10.02 14:13
|buy
|1265
|1.00
|117.65
|117.48
|0.00
|2530
|2006.10.02 14:22
|close
|1265
|1.00
|117.70
|117.48
|0.00
|4.25
|4992.20
|2531
|2006.10.02 14:22
|buy
|1266
|1.00
|117.73
|117.56
|0.00
|2532
|2006.10.02 14:30
|close
|1266
|1.00
|117.78
|117.56
|0.00
|4.25
|4996.45
|2533
|2006.10.02 14:57
|buy
|1267
|1.00
|117.73
|117.56
|0.00
|2534
|2006.10.02 15:13
|s/l
|1267
|1.00
|117.56
|117.56
|0.00
|-14.46
|4981.99
|2535
|2006.10.02 20:07
|buy
|1268
|1.00
|117.63
|117.46
|0.00
|2536
|2006.10.02 20:35
|close
|1268
|1.00
|117.70
|117.46
|0.00
|5.95
|4987.94
|2537
|2006.10.02 20:54
|buy
|1269
|1.00
|117.63
|117.46
|0.00
|2538
|2006.10.02 21:23
|close
|1269
|1.00
|117.70
|117.46
|0.00
|5.95
|4993.89
|2539
|2006.10.02 21:35
|sell
|1270
|1.00
|117.74
|117.91
|0.00
|2540
|2006.10.02 21:50
|close
|1270
|1.00
|117.67
|117.91
|0.00
|5.95
|4999.84
|2541
|2006.10.02 21:59
|sell
|1271
|1.00
|117.73
|117.90
|0.00
|2542
|2006.10.02 22:04
|close
|1271
|1.00
|117.66
|117.90
|0.00
|5.95
|5005.79
|2543
|2006.10.02 22:05
|buy
|1272
|1.00
|117.65
|117.48
|0.00
|2544
|2006.10.02 22:33
|close
|1272
|1.00
|117.72
|117.48
|0.00
|5.95
|5011.74
|2545
|2006.10.02 22:49
|buy
|1273
|1.00
|117.67
|117.50
|0.00
|2546
|2006.10.03 01:28
|close
|1273
|1.00
|117.72
|117.50
|0.00
|5.55
|5017.29
|2547
|2006.10.03 02:47
|buy
|1274
|1.00
|117.67
|117.50
|0.00
|2548
|2006.10.03 07:07
|s/l
|1274
|1.00
|117.50
|117.50
|0.00
|-14.47
|5002.82
|2549
|2006.10.03 07:07
|buy
|1275
|1.00
|117.51
|117.34
|0.00
|2550
|2006.10.03 07:09
|close
|1275
|1.00
|117.57
|117.34
|0.00
|5.10
|5007.92
|2551
|2006.10.03 07:11
|buy
|1276
|1.00
|117.60
|117.43
|0.00
|2552
|2006.10.03 07:21
|close
|1276
|1.00
|117.66
|117.43
|0.00
|5.10
|5013.02
|2553
|2006.10.03 07:35
|buy
|1277
|1.00
|117.62
|117.45
|0.00
|2554
|2006.10.03 07:40
|s/l
|1277
|1.00
|117.45
|117.45
|0.00
|-14.48
|4998.54
|2555
|2006.10.03 07:40
|buy
|1278
|1.00
|117.46
|117.29
|0.00
|2556
|2006.10.03 08:03
|close
|1278
|1.00
|117.52
|117.29
|0.00
|5.11
|5003.65
|2557
|2006.10.03 08:21
|sell
|1279
|1.00
|117.56
|117.73
|0.00
|2558
|2006.10.03 08:37
|close
|1279
|1.00
|117.49
|117.73
|0.00
|5.96
|5009.61
|2559
|2006.10.03 09:01
|sell
|1280
|1.00
|117.76
|117.93
|0.00
|2560
|2006.10.03 09:05
|close
|1280
|1.00
|117.69
|117.93
|0.00
|5.95
|5015.56
|2561
|2006.10.03 09:05
|sell
|1281
|1.00
|117.68
|117.85
|0.00
|2562
|2006.10.03 09:20
|s/l
|1281
|1.00
|117.85
|117.85
|0.00
|-14.42
|5001.14
|2563
|2006.10.03 09:20
|sell
|1282
|1.00
|117.87
|118.04
|0.00
|2564
|2006.10.03 09:33
|close
|1282
|1.00
|117.79
|118.04
|0.00
|6.79
|5007.93
|2565
|2006.10.03 09:34
|sell
|1283
|1.00
|117.73
|117.90
|0.00
|2566
|2006.10.03 09:35
|close
|1283
|1.00
|117.66
|117.90
|0.00
|5.95
|5013.88
|2567
|2006.10.03 09:59
|sell
|1284
|1.00
|117.75
|117.92
|0.00
|2568
|2006.10.03 11:00
|close
|1284
|1.00
|117.69
|117.92
|0.00
|5.10
|5018.98
|2569
|2006.10.03 11:06
|sell
|1285
|1.00
|117.73
|117.90
|0.00
|2570
|2006.10.03 11:36
|close
|1285
|1.00
|117.67
|117.90
|0.00
|5.10
|5024.08
|2571
|2006.10.03 12:01
|sell
|1286
|1.00
|117.74
|117.91
|0.00
|2572
|2006.10.03 12:54
|close
|1286
|1.00
|117.66
|117.91
|0.00
|6.80
|5030.88
|2573
|2006.10.03 12:59
|sell
|1287
|1.00
|117.76
|117.93
|0.00
|2574
|2006.10.03 15:13
|s/l
|1287
|1.00
|117.93
|117.93
|0.00
|-14.41
|5016.47
|2575
|2006.10.03 15:28
|buy
|1288
|1.00
|117.84
|117.67
|0.00
|2576
|2006.10.03 16:07
|close
|1288
|1.00
|117.89
|117.67
|0.00
|4.24
|5020.71
|2577
|2006.10.03 22:01
|sell
|1289
|1.00
|118.10
|118.27
|0.00
|2578
|2006.10.03 22:21
|close
|1289
|1.00
|118.03
|118.27
|0.00
|5.93
|5026.64
|2579
|2006.10.03 22:53
|sell
|1290
|1.00
|118.07
|118.24
|0.00
|2580
|2006.10.03 23:41
|close
|1290
|1.00
|118.01
|118.24
|0.00
|5.08
|5031.72
|2581
|2006.10.03 23:41
|buy
|1291
|1.00
|118.02
|117.85
|0.00
|2582
|2006.10.04 00:02
|close
|1291
|1.00
|118.07
|117.85
|0.00
|5.53
|5037.25
|2583
|2006.10.04 00:21
|buy
|1292
|1.00
|117.98
|117.81
|0.00
|2584
|2006.10.04 00:58
|close
|1292
|1.00
|118.05
|117.81
|0.00
|5.93
|5043.18
|2585
|2006.10.04 08:03
|sell
|1293
|1.00
|118.19
|118.36
|0.00
|2586
|2006.10.04 08:06
|close
|1293
|1.00
|118.08
|118.36
|0.00
|9.32
|5052.50
|2587
|2006.10.04 08:38
|sell
|1294
|1.00
|118.09
|118.26
|0.00
|2588
|2006.10.04 11:02
|s/l
|1294
|1.00
|118.26
|118.26
|0.00
|-14.37
|5038.13
|2589
|2006.10.04 11:03
|sell
|1295
|1.00
|118.20
|118.37
|0.00
|2590
|2006.10.04 11:26
|close
|1295
|1.00
|118.14
|118.37
|0.00
|5.08
|5043.21
|2591
|2006.10.04 11:34
|sell
|1296
|1.00
|118.21
|118.38
|0.00
|2592
|2006.10.04 12:01
|close
|1296
|1.00
|118.12
|118.38
|0.00
|7.62
|5050.83
|2593
|2006.10.04 12:01
|buy
|1297
|1.00
|118.13
|117.96
|0.00
|2594
|2006.10.04 14:01
|s/l
|1297
|1.00
|117.96
|117.96
|0.00
|-14.42
|5036.41
|2595
|2006.10.04 16:39
|sell
|1298
|1.00
|118.11
|118.28
|0.00
|2596
|2006.10.04 17:02
|close
|1298
|1.00
|118.02
|118.28
|0.00
|7.63
|5044.04
|2597
|2006.10.04 17:17
|buy
|1299
|1.00
|117.99
|117.82
|0.00
|2598
|2006.10.04 17:26
|close
|1299
|1.00
|118.06
|117.82
|0.00
|5.93
|5049.97
|2599
|2006.10.04 17:27
|buy
|1300
|1.00
|118.07
|117.90
|0.00
|2600
|2006.10.04 17:48
|close
|1300
|1.00
|118.13
|117.90
|0.00
|5.08
|5055.05
|2601
|2006.10.04 18:16
|buy
|1301
|1.00
|117.92
|117.75
|0.00
|2602
|2006.10.04 18:33
|close
|1301
|1.00
|117.99
|117.75
|0.00
|5.93
|5060.98
|2603
|2006.10.04 21:03
|buy
|1302
|1.00
|117.81
|117.64
|0.00
|2604
|2006.10.04 21:23
|close
|1302
|1.00
|117.87
|117.64
|0.00
|5.09
|5066.07
|2605
|2006.10.04 23:10
|buy
|1303
|1.00
|117.77
|117.60
|0.00
|2606
|2006.10.04 23:20
|close
|1303
|1.00
|117.82
|117.60
|0.00
|4.24
|5070.31
|2607
|2006.10.05 01:22
|sell
|1304
|1.00
|117.71
|117.88
|0.00
|2608
|2006.10.05 01:57
|close
|1304
|1.00
|117.66
|117.88
|0.00
|4.25
|5074.56
|2609
|2006.10.05 02:38
|sell
|1305
|1.00
|117.75
|117.92
|0.00
|2610
|2006.10.05 02:56
|close
|1305
|1.00
|117.68
|117.92
|0.00
|5.95
|5080.51
|2611
|2006.10.05 05:01
|buy
|1306
|1.00
|117.58
|117.41
|0.00
|2612
|2006.10.05 05:20
|close
|1306
|1.00
|117.64
|117.41
|0.00
|5.10
|5085.61
|2613
|2006.10.05 05:30
|buy
|1307
|1.00
|117.65
|117.48
|0.00
|2614
|2006.10.05 06:32
|close
|1307
|1.00
|117.72
|117.48
|0.00
|5.95
|5091.56
|2615
|2006.10.05 06:32
|sell
|1308
|1.00
|117.73
|117.90
|0.00
|2616
|2006.10.05 06:47
|close
|1308
|1.00
|117.66
|117.90
|0.00
|5.95
|5097.51
|2617
|2006.10.05 06:48
|sell
|1309
|1.00
|117.65
|117.82
|0.00
|2618
|2006.10.05 07:01
|close
|1309
|1.00
|117.58
|117.82
|0.00
|5.95
|5103.46
|2619
|2006.10.05 07:05
|buy
|1310
|1.00
|117.60
|117.43
|0.00
|2620
|2006.10.05 07:17
|close
|1310
|1.00
|117.66
|117.43
|0.00
|5.10
|5108.56
|2621
|2006.10.05 07:31
|sell
|1311
|1.00
|117.71
|117.88
|0.00
|2622
|2006.10.05 07:46
|close
|1311
|1.00
|117.64
|117.88
|0.00
|5.95
|5114.51
|2623
|2006.10.05 07:52
|buy
|1312
|1.00
|117.60
|117.43
|0.00
|2624
|2006.10.05 07:59
|close
|1312
|1.00
|117.67
|117.43
|0.00
|5.95
|5120.46
|2625
|2006.10.05 09:01
|buy
|1313
|1.00
|117.56
|117.39
|0.00
|2626
|2006.10.05 09:13
|close
|1313
|1.00
|117.62
|117.39
|0.00
|5.10
|5125.56
|2627
|2006.10.05 09:15
|buy
|1314
|1.00
|117.66
|117.49
|0.00
|2628
|2006.10.05 12:46
|s/l
|1314
|1.00
|117.49
|117.49
|0.00
|-14.47
|5111.09
|2629
|2006.10.05 12:46
|buy
|1315
|1.00
|117.50
|117.33
|0.00
|2630
|2006.10.05 12:59
|close
|1315
|1.00
|117.58
|117.33
|0.00
|6.80
|5117.89
|2631
|2006.10.05 14:02
|sell
|1316
|1.00
|117.63
|117.80
|0.00
|2632
|2006.10.05 14:48
|close
|1316
|1.00
|117.55
|117.80
|0.00
|6.81
|5124.70
|2633
|2006.10.05 14:59
|sell
|1317
|1.00
|117.68
|117.85
|0.00
|2634
|2006.10.05 16:39
|close
|1317
|1.00
|117.61
|117.85
|0.00
|5.95
|5130.65
|2635
|2006.10.05 16:41
|buy
|1318
|1.00
|117.59
|117.42
|0.00
|2636
|2006.10.05 17:03
|close
|1318
|1.00
|117.66
|117.42
|0.00
|5.95
|5136.60
|2637
|2006.10.05 17:18
|sell
|1319
|1.00
|117.69
|117.86
|0.00
|2638
|2006.10.05 18:38
|close
|1319
|1.00
|117.61
|117.86
|0.00
|6.80
|5143.40
|2639
|2006.10.05 19:35
|buy
|1320
|1.00
|117.65
|117.48
|0.00
|2640
|2006.10.05 21:01
|close
|1320
|1.00
|117.74
|117.48
|0.00
|7.64
|5151.04
|2641
|2006.10.05 23:38
|buy
|1321
|1.00
|117.80
|117.63
|0.00
|2642
|2006.10.06 00:10
|close
|1321
|1.00
|117.88
|117.63
|0.00
|8.09
|5159.13
|2643
|2006.10.06 00:13
|sell
|1322
|1.00
|117.87
|118.04
|0.00
|2644
|2006.10.06 00:32
|close
|1322
|1.00
|117.80
|118.04
|0.00
|5.94
|5165.07
|2645
|2006.10.06 00:59
|sell
|1323
|1.00
|117.86
|118.03
|0.00
|2646
|2006.10.06 01:09
|s/l
|1323
|1.00
|118.03
|118.03
|0.00
|-14.40
|5150.67
|2647
|2006.10.06 01:21
|sell
|1324
|1.00
|117.96
|118.13
|0.00
|2648
|2006.10.06 01:35
|close
|1324
|1.00
|117.88
|118.13
|0.00
|6.79
|5157.46
|2649
|2006.10.06 01:57
|sell
|1325
|1.00
|117.93
|118.10
|0.00
|2650
|2006.10.06 06:01
|s/l
|1325
|1.00
|118.10
|118.10
|0.00
|-14.40
|5143.06
|2651
|2006.10.06 06:01
|sell
|1326
|1.00
|118.10
|118.27
|0.00
|2652
|2006.10.06 06:19
|close
|1326
|1.00
|118.04
|118.27
|0.00
|5.08
|5148.14
|2653
|2006.10.06 06:52
|sell
|1327
|1.00
|118.05
|118.22
|0.00
|2654
|2006.10.06 09:25
|close
|1327
|1.00
|117.98
|118.22
|0.00
|5.93
|5154.07
|2655
|2006.10.06 09:34
|buy
|1328
|1.00
|117.99
|117.82
|0.00
|2656
|2006.10.06 11:03
|close
|1328
|1.00
|118.09
|117.82
|0.00
|8.47
|5162.54
|2657
|2006.10.06 12:02
|sell
|1329
|1.00
|118.57
|118.74
|0.00
|2658
|2006.10.06 12:04
|close
|1329
|1.00
|118.50
|118.74
|0.00
|5.91
|5168.45
|2659
|2006.10.06 12:04
|sell
|1330
|1.00
|118.49
|118.66
|0.00
|2660
|2006.10.06 12:05
|s/l
|1330
|1.00
|118.66
|118.66
|0.00
|-14.32
|5154.13
|2661
|2006.10.06 12:05
|sell
|1331
|1.00
|118.66
|118.83
|0.00
|2662
|2006.10.06 12:06
|close
|1331
|1.00
|118.46
|118.83
|0.00
|16.88
|5171.01
|2663
|2006.10.06 12:06
|sell
|1332
|1.00
|118.49
|118.66
|0.00
|2664
|2006.10.06 12:07
|close
|1332
|1.00
|118.39
|118.66
|0.00
|8.45
|5179.46
|2665
|2006.10.06 12:07
|sell
|1333
|1.00
|118.36
|118.53
|0.00
|2666
|2006.10.06 12:08
|close
|1333
|1.00
|118.29
|118.53
|0.00
|5.92
|5185.38
|2667
|2006.10.06 12:09
|sell
|1334
|1.00
|118.26
|118.43
|0.00
|2668
|2006.10.06 12:11
|close
|1334
|1.00
|118.16
|118.43
|0.00
|8.46
|5193.84
|2669
|2006.10.06 12:12
|sell
|1335
|1.00
|118.16
|118.33
|0.00
|2670
|2006.10.06 12:13
|close
|1335
|1.00
|118.10
|118.33
|0.00
|5.08
|5198.92
|2671
|2006.10.06 12:14
|sell
|1336
|1.00
|118.16
|118.33
|0.00
|2672
|2006.10.06 12:17
|close
|1336
|1.00
|117.85
|118.33
|0.00
|26.30
|5225.22
|2673
|2006.10.06 12:18
|buy
|1337
|1.00
|118.00
|117.83
|0.00
|2674
|2006.10.06 12:20
|close
|1337
|1.00
|118.06
|117.83
|0.00
|5.08
|5230.30
|2675
|2006.10.06 12:22
|buy
|1338
|1.00
|117.70
|117.53
|0.00
|2676
|2006.10.06 12:22
|close
|1338
|1.00
|117.85
|117.53
|0.00
|12.73
|5243.03
|2677
|2006.10.06 12:23
|buy
|1339
|1.00
|117.86
|117.69
|0.00
|2678
|2006.10.06 12:25
|close
|1339
|1.00
|118.01
|117.69
|0.00
|12.71
|5255.74
|2679
|2006.10.06 12:25
|buy
|1340
|1.00
|118.00
|117.83
|0.00
|2680
|2006.10.06 12:26
|s/l
|1340
|1.00
|117.83
|117.83
|0.00
|-14.45
|5241.29
|2681
|2006.10.06 12:26
|buy
|1341
|1.00
|117.74
|117.57
|0.00
|2682
|2006.10.06 12:32
|close
|1341
|1.00
|117.89
|117.57
|0.00
|12.72
|5254.01
|2683
|2006.10.06 12:33
|buy
|1342
|1.00
|117.90
|117.73
|0.00
|2684
|2006.10.06 12:33
|close
|1342
|1.00
|117.99
|117.73
|0.00
|7.63
|5261.64
|2685
|2006.10.06 12:33
|buy
|1343
|1.00
|117.99
|117.82
|0.00
|2686
|2006.10.06 12:36
|s/l
|1343
|1.00
|117.82
|117.82
|0.00
|-14.43
|5247.21
|2687
|2006.10.06 12:36
|buy
|1344
|1.00
|117.81
|117.64
|0.00
|2688
|2006.10.06 12:37
|close
|1344
|1.00
|117.92
|117.64
|0.00
|9.33
|5256.54
|2689
|2006.10.06 12:38
|buy
|1345
|1.00
|117.81
|117.64
|0.00
|2690
|2006.10.06 12:40
|close
|1345
|1.00
|117.90
|117.64
|0.00
|7.63
|5264.17
|2691
|2006.10.06 12:40
|buy
|1346
|1.00
|117.91
|117.74
|0.00
|2692
|2006.10.06 12:41
|close
|1346
|1.00
|117.99
|117.74
|0.00
|6.78
|5270.95
|2693
|2006.10.06 12:41
|buy
|1347
|1.00
|117.86
|117.69
|0.00
|2694
|2006.10.06 12:42
|close
|1347
|1.00
|117.96
|117.69
|0.00
|8.48
|5279.43
|2695
|2006.10.06 12:42
|buy
|1348
|1.00
|118.00
|117.83
|0.00
|2696
|2006.10.06 12:42
|close
|1348
|1.00
|118.18
|117.83
|0.00
|15.23
|5294.66
|2697
|2006.10.06 12:42
|sell
|1349
|1.00
|118.17
|118.34
|0.00
|2698
|2006.10.06 12:43
|close
|1349
|1.00
|118.11
|118.34
|0.00
|5.08
|5299.74
|2699
|2006.10.06 12:44
|buy
|1350
|1.00
|118.00
|117.83
|0.00
|2700
|2006.10.06 12:45
|close
|1350
|1.00
|118.21
|117.83
|0.00
|17.76
|5317.50
|2701
|2006.10.06 12:45
|sell
|1351
|1.00
|118.15
|118.32
|0.00
|2702
|2006.10.06 12:46
|s/l
|1351
|1.00
|118.32
|118.32
|0.00
|-14.36
|5303.14
|2703
|2006.10.06 12:46
|sell
|1352
|1.00
|118.37
|118.54
|0.00
|2704
|2006.10.06 12:46
|close
|1352
|1.00
|118.30
|118.54
|0.00
|5.92
|5309.06
|2705
|2006.10.06 12:47
|sell
|1353
|1.00
|118.30
|118.47
|0.00
|2706
|2006.10.06 12:47
|s/l
|1353
|1.00
|118.47
|118.47
|0.00
|-14.35
|5294.71
|2707
|2006.10.06 12:47
|sell
|1354
|1.00
|118.48
|118.65
|0.00
|2708
|2006.10.06 12:51
|close
|1354
|1.00
|118.32
|118.65
|0.00
|13.52
|5308.23
|2709
|2006.10.06 12:51
|sell
|1355
|1.00
|118.33
|118.50
|0.00
|2710
|2006.10.06 12:52
|s/l
|1355
|1.00
|118.50
|118.50
|0.00
|-14.33
|5293.90
|2711
|2006.10.06 12:52
|sell
|1356
|1.00
|118.62
|118.79
|0.00
|2712
|2006.10.06 12:53
|close
|1356
|1.00
|118.43
|118.79
|0.00
|16.04
|5309.94
|2713
|2006.10.06 12:53
|sell
|1357
|1.00
|118.42
|118.59
|0.00
|2714
|2006.10.06 12:54
|close
|1357
|1.00
|118.36
|118.59
|0.00
|5.07
|5315.01
|2715
|2006.10.06 12:54
|sell
|1358
|1.00
|118.35
|118.52
|0.00
|2716
|2006.10.06 12:55
|s/l
|1358
|1.00
|118.52
|118.52
|0.00
|-14.34
|5300.67
|2717
|2006.10.06 12:55
|sell
|1359
|1.00
|118.52
|118.69
|0.00
|2718
|2006.10.06 12:57
|close
|1359
|1.00
|118.46
|118.69
|0.00
|5.07
|5305.74
|2719
|2006.10.06 12:57
|sell
|1360
|1.00
|118.45
|118.62
|0.00
|2720
|2006.10.06 12:59
|s/l
|1360
|1.00
|118.62
|118.62
|0.00
|-14.33
|5291.41
|2721
|2006.10.06 12:59
|sell
|1361
|1.00
|118.65
|118.82
|0.00
|2722
|2006.10.06 13:02
|s/l
|1361
|1.00
|118.82
|118.82
|0.00
|-14.30
|5277.11
|2723
|2006.10.06 13:02
|sell
|1362
|1.00
|118.86
|119.03
|0.00
|2724
|2006.10.06 13:10
|close
|1362
|1.00
|118.75
|119.03
|0.00
|9.26
|5286.37
|2725
|2006.10.06 13:10
|sell
|1363
|1.00
|118.74
|118.91
|0.00
|2726
|2006.10.06 13:15
|close
|1363
|1.00
|118.65
|118.91
|0.00
|7.59
|5293.96
|2727
|2006.10.06 13:31
|buy
|1364
|1.00
|118.58
|118.41
|0.00
|2728
|2006.10.06 13:32
|close
|1364
|1.00
|118.65
|118.41
|0.00
|5.90
|5299.86
|2729
|2006.10.06 13:41
|sell
|1365
|1.00
|118.77
|118.94
|0.00
|2730
|2006.10.06 13:43
|close
|1365
|1.00
|118.70
|118.94
|0.00
|5.90
|5305.76
|2731
|2006.10.06 13:43
|sell
|1366
|1.00
|118.76
|118.93
|0.00
|2732
|2006.10.06 14:01
|s/l
|1366
|1.00
|118.93
|118.93
|0.00
|-14.29
|5291.47
|2733
|2006.10.06 15:59
|buy
|1367
|1.00
|118.91
|118.74
|0.00
|2734
|2006.10.06 16:30
|close
|1367
|1.00
|118.96
|118.74
|0.00
|4.20
|5295.67
|2735
|2006.10.09 05:44
|buy
|1368
|1.00
|119.14
|118.97
|0.00
|2736
|2006.10.09 05:50
|close
|1368
|1.00
|119.18
|118.97
|0.00
|3.36
|5299.03
|2737
|2006.10.09 07:08
|buy
|1369
|1.00
|119.20
|119.03
|0.00
|2738
|2006.10.09 09:22
|s/l
|1369
|1.00
|119.03
|119.03
|0.00
|-14.28
|5284.75
|2739
|2006.10.09 09:22
|buy
|1370
|1.00
|119.06
|118.89
|0.00
|2740
|2006.10.09 09:26
|close
|1370
|1.00
|119.10
|118.89
|0.00
|3.36
|5288.11
|2741
|2006.10.09 09:26
|buy
|1371
|1.00
|119.09
|118.92
|0.00
|2742
|2006.10.09 12:17
|close
|1371
|1.00
|119.15
|118.92
|0.00
|5.04
|5293.15
|2743
|2006.10.09 12:18
|sell
|1372
|1.00
|119.15
|119.32
|0.00
|2744
|2006.10.09 15:13
|close
|1372
|1.00
|119.08
|119.32
|0.00
|5.88
|5299.03
|2745
|2006.10.10 00:39
|buy
|1373
|1.00
|119.02
|118.85
|0.00
|2746
|2006.10.10 01:13
|close
|1373
|1.00
|119.08
|118.85
|0.00
|5.04
|5304.07
|2747
|2006.10.10 01:13
|sell
|1374
|1.00
|119.09
|119.26
|0.00
|2748
|2006.10.10 02:45
|s/l
|1374
|1.00
|119.26
|119.26
|0.00
|-14.25
|5289.82
|2749
|2006.10.10 03:10
|buy
|1375
|1.00
|119.27
|119.10
|0.00
|2750
|2006.10.10 04:00
|close
|1375
|1.00
|119.33
|119.10
|0.00
|5.03
|5294.85
|2751
|2006.10.10 04:00
|buy
|1376
|1.00
|119.29
|119.12
|0.00
|2752
|2006.10.10 04:32
|s/l
|1376
|1.00
|119.12
|119.12
|0.00
|-14.27
|5280.58
|2753
|2006.10.10 04:32
|buy
|1377
|1.00
|119.13
|118.96
|0.00
|2754
|2006.10.10 05:00
|close
|1377
|1.00
|119.21
|118.96
|0.00
|6.71
|5287.29
|2755
|2006.10.10 05:01
|sell
|1378
|1.00
|119.23
|119.40
|0.00
|2756
|2006.10.10 05:19
|close
|1378
|1.00
|119.15
|119.40
|0.00
|6.71
|5294.00
|2757
|2006.10.10 05:30
|buy
|1379
|1.00
|119.09
|118.92
|0.00
|2758
|2006.10.10 06:42
|s/l
|1379
|1.00
|118.92
|118.92
|0.00
|-14.30
|5279.70
|2759
|2006.10.10 06:42
|buy
|1380
|1.00
|118.93
|118.76
|0.00
|2760
|2006.10.10 06:54
|close
|1380
|1.00
|119.02
|118.76
|0.00
|7.56
|5287.26
|2761
|2006.10.10 06:55
|buy
|1381
|1.00
|119.04
|118.87
|0.00
|2762
|2006.10.10 07:09
|close
|1381
|1.00
|119.13
|118.87
|0.00
|7.55
|5294.81
|2763
|2006.10.10 07:09
|sell
|1382
|1.00
|119.12
|119.29
|0.00
|2764
|2006.10.10 08:08
|s/l
|1382
|1.00
|119.29
|119.29
|0.00
|-14.24
|5280.57
|2765
|2006.10.10 08:38
|buy
|1383
|1.00
|119.12
|118.95
|0.00
|2766
|2006.10.10 08:38
|close
|1383
|1.00
|119.22
|118.95
|0.00
|8.39
|5288.96
|2767
|2006.10.10 09:05
|sell
|1384
|1.00
|119.41
|119.58
|0.00
|2768
|2006.10.10 11:14
|s/l
|1384
|1.00
|119.58
|119.58
|0.00
|-14.22
|5274.74
|2769
|2006.10.10 11:17
|sell
|1385
|1.00
|119.63
|119.80
|0.00
|2770
|2006.10.10 15:29
|s/l
|1385
|1.00
|119.80
|119.80
|0.00
|-14.19
|5260.55
|2771
|2006.10.10 15:29
|sell
|1386
|1.00
|119.78
|119.95
|0.00
|2772
|2006.10.10 15:51
|close
|1386
|1.00
|119.71
|119.95
|0.00
|5.85
|5266.40
|2773
|2006.10.10 18:58
|sell
|1387
|1.00
|119.74
|119.91
|0.00
|2774
|2006.10.10 22:12
|close
|1387
|1.00
|119.67
|119.91
|0.00
|5.85
|5272.25
|2775
|2006.10.11 00:04
|buy
|1388
|1.00
|119.68
|119.51
|0.00
|2776
|2006.10.11 07:23
|s/l
|1388
|1.00
|119.51
|119.51
|0.00
|-14.22
|5258.03
|2777
|2006.10.11 07:25
|buy
|1389
|1.00
|119.46
|119.29
|0.00
|2778
|2006.10.11 08:04
|close
|1389
|1.00
|119.55
|119.29
|0.00
|7.53
|5265.56
|2779
|2006.10.11 10:27
|buy
|1390
|1.00
|119.44
|119.27
|0.00
|2780
|2006.10.11 12:02
|close
|1390
|1.00
|119.53
|119.27
|0.00
|7.53
|5273.09
|2781
|2006.10.11 12:20
|sell
|1391
|1.00
|119.62
|119.79
|0.00
|2782
|2006.10.11 14:52
|close
|1391
|1.00
|119.55
|119.79
|0.00
|5.86
|5278.95
|2783
|2006.10.11 14:52
|buy
|1392
|1.00
|119.56
|119.39
|0.00
|2784
|2006.10.11 15:05
|close
|1392
|1.00
|119.62
|119.39
|0.00
|5.02
|5283.97
|2785
|2006.10.11 15:09
|sell
|1393
|1.00
|119.66
|119.83
|0.00
|2786
|2006.10.11 15:32
|close
|1393
|1.00
|119.59
|119.83
|0.00
|5.85
|5289.82
|2787
|2006.10.11 15:50
|buy
|1394
|1.00
|119.51
|119.34
|0.00
|2788
|2006.10.11 18:00
|close
|1394
|1.00
|119.58
|119.34
|0.00
|5.85
|5295.67
|2789
|2006.10.11 18:04
|sell
|1395
|1.00
|119.66
|119.83
|0.00
|2790
|2006.10.11 18:11
|close
|1395
|1.00
|119.59
|119.83
|0.00
|5.85
|5301.52
|2791
|2006.10.11 18:16
|sell
|1396
|1.00
|119.65
|119.82
|0.00
|2792
|2006.10.11 18:42
|s/l
|1396
|1.00
|119.82
|119.82
|0.00
|-14.18
|5287.34
|2793
|2006.10.11 18:42
|sell
|1397
|1.00
|119.82
|119.99
|0.00
|2794
|2006.10.11 18:49
|close
|1397
|1.00
|119.73
|119.99
|0.00
|7.52
|5294.86
|2795
|2006.10.11 18:49
|sell
|1398
|1.00
|119.68
|119.85
|0.00
|2796
|2006.10.11 18:51
|close
|1398
|1.00
|119.58
|119.85
|0.00
|8.36
|5303.22
|2797
|2006.10.11 18:52
|sell
|1399
|1.00
|119.68
|119.85
|0.00
|2798
|2006.10.11 18:52
|close
|1399
|1.00
|119.53
|119.85
|0.00
|12.55
|5315.77
|2799
|2006.10.11 18:52
|sell
|1400
|1.00
|119.72
|119.89
|0.00
|2800
|2006.10.11 18:53
|close
|1400
|1.00
|119.64
|119.89
|0.00
|6.69
|5322.46
|2801
|2006.10.11 18:53
|sell
|1401
|1.00
|119.67
|119.84
|0.00
|2802
|2006.10.11 18:55
|close
|1401
|1.00
|119.60
|119.84
|0.00
|5.85
|5328.31
|2803
|2006.10.11 18:55
|sell
|1402
|1.00
|119.68
|119.85
|0.00
|2804
|2006.10.11 19:34
|close
|1402
|1.00
|119.61
|119.85
|0.00
|5.85
|5334.16
|2805
|2006.10.11 19:34
|buy
|1403
|1.00
|119.66
|119.49
|0.00
|2806
|2006.10.11 19:55
|close
|1403
|1.00
|119.74
|119.49
|0.00
|6.68
|5340.84
|2807
|2006.10.11 21:56
|buy
|1404
|1.00
|119.71
|119.54
|0.00
|2808
|2006.10.12 06:08
|s/l
|1404
|1.00
|119.54
|119.54
|0.00
|-10.32
|5330.52
|2809
|2006.10.12 06:09
|buy
|1405
|1.00
|119.51
|119.34
|0.00
|2810
|2006.10.12 07:09
|s/l
|1405
|1.00
|119.34
|119.34
|0.00
|-14.24
|5316.28
|2811
|2006.10.12 07:09
|buy
|1406
|1.00
|119.35
|119.18
|0.00
|2812
|2006.10.12 07:43
|close
|1406
|1.00
|119.43
|119.18
|0.00
|6.70
|5322.98
|2813
|2006.10.12 07:49
|buy
|1407
|1.00
|119.41
|119.24
|0.00
|2814
|2006.10.12 08:09
|close
|1407
|1.00
|119.49
|119.24
|0.00
|6.70
|5329.68
|2815
|2006.10.12 08:09
|sell
|1408
|1.00
|119.51
|119.68
|0.00
|2816
|2006.10.12 08:46
|close
|1408
|1.00
|119.43
|119.68
|0.00
|6.70
|5336.38
|2817
|2006.10.12 09:28
|sell
|1409
|1.00
|119.52
|119.69
|0.00
|2818
|2006.10.12 10:21
|close
|1409
|1.00
|119.45
|119.69
|0.00
|5.86
|5342.24
|2819
|2006.10.12 10:58
|sell
|1410
|1.00
|119.57
|119.74
|0.00
|2820
|2006.10.12 12:30
|close
|1410
|1.00
|119.46
|119.74
|0.00
|9.21
|5351.45
|2821
|2006.10.12 12:30
|buy
|1411
|1.00
|119.49
|119.32
|0.00
|2822
|2006.10.12 12:31
|close
|1411
|1.00
|119.57
|119.32
|0.00
|6.69
|5358.14
|2823
|2006.10.12 12:31
|buy
|1412
|1.00
|119.56
|119.39
|0.00
|2824
|2006.10.12 19:05
|s/l
|1412
|1.00
|119.39
|119.39
|0.00
|-14.24
|5343.90
|2825
|2006.10.12 19:05
|buy
|1413
|1.00
|119.40
|119.23
|0.00
|2826
|2006.10.13 00:10
|s/l
|1413
|1.00
|119.23
|119.23
|0.00
|-12.96
|5330.94
|2827
|2006.10.13 01:13
|buy
|1414
|1.00
|119.21
|119.04
|0.00
|2828
|2006.10.13 01:21
|close
|1414
|1.00
|119.29
|119.04
|0.00
|6.71
|5337.65
|2829
|2006.10.13 01:39
|buy
|1415
|1.00
|119.21
|119.04
|0.00
|2830
|2006.10.13 01:48
|close
|1415
|1.00
|119.28
|119.04
|0.00
|5.87
|5343.52
|2831
|2006.10.13 02:59
|buy
|1416
|1.00
|119.18
|119.01
|0.00
|2832
|2006.10.13 03:59
|close
|1416
|1.00
|119.26
|119.01
|0.00
|6.71
|5350.23
|2833
|2006.10.13 07:32
|buy
|1417
|1.00
|119.20
|119.03
|0.00
|2834
|2006.10.13 07:32
|close
|1417
|1.00
|119.37
|119.03
|0.00
|14.24
|5364.47
|2835
|2006.10.13 07:32
|buy
|1418
|1.00
|119.25
|119.08
|0.00
|2836
|2006.10.13 07:51
|s/l
|1418
|1.00
|119.08
|119.08
|0.00
|-14.28
|5350.19
|2837
|2006.10.13 07:51
|buy
|1419
|1.00
|119.10
|118.93
|0.00
|2838
|2006.10.13 08:00
|close
|1419
|1.00
|119.16
|118.93
|0.00
|5.04
|5355.23
|2839
|2006.10.13 08:43
|sell
|1420
|1.00
|119.27
|119.44
|0.00
|2840
|2006.10.13 09:56
|s/l
|1420
|1.00
|119.44
|119.44
|0.00
|-14.23
|5341.00
|2841
|2006.10.13 09:56
|sell
|1421
|1.00
|119.44
|119.61
|0.00
|2842
|2006.10.13 11:08
|close
|1421
|1.00
|119.37
|119.61
|0.00
|5.86
|5346.86
|2843
|2006.10.13 12:30
|buy
|1422
|1.00
|119.24
|119.07
|0.00
|2844
|2006.10.13 12:30
|close
|1422
|1.00
|119.34
|119.07
|0.00
|8.38
|5355.24
|2845
|2006.10.13 14:02
|sell
|1423
|1.00
|119.73
|119.90
|0.00
|2846
|2006.10.13 17:42
|close
|1423
|1.00
|119.66
|119.90
|0.00
|5.85
|5361.09