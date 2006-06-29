|Symbol
|USDJPYm (US Dollar vs Japanese Yen)
|Period
|1 Hour (H1) 2006.06.15 22:00 - 2006.10.16 00:00 (2005.08.01 - 2006.10.16)
|Model
|Every tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
|Parameters
|ExitMarket=false; ShowSuitablePeriod=false; ShowMarketInfo=false; ShowAccountStatus=false; ShowStat=false; ShowDecision=false; ShowDirection=false; BlockSell=false; BlockBuy=false; ShowLots=false; BlockStopLoss=false; DisableShadowStopLoss=true; DisableExitSell=false; DisableExitBuy=false; EnableMACD=false; EnableMA=false; EnableFractals=false; EnableCCI=false; EnableCyberiaLogic=true; EnableLogicTrading=true; EnableADX=false; EnablePivot=false; BlockPipsator=true; EnableMoneyTrain=false; EnableReverseDetector=true; ReverseIndex=3.82; MoneyTrainLevel=4; MACDLevel=10; AutoLots=true; MAXLots=1; AutoDirection=true; ValuesPeriodCount=7; ValuesPeriodCountMax=7; SlipPage=1; Lots=0.1; StopLoss=0; TakeProfit=0; SymbolsCount=2; Risk=1; StopLossIndex=2.5; AutoStopLossIndex=true; StaticStopLoss=15; StopLevel=0; EnableTrailingStop=false; TrailingStopFactor=1; TimeTradeHoursDisabled=""; GMT=-1; MagicNumber=123000;
|Bars in test
|2128
|Ticks modelled
|163176
|Modelling quality
|85.78%
|Initial deposit
|343.00
|Total net profit
|3151.88
|Gross profit
|5784.63
|Gross loss
|-2632.75
|Profit factor
|2.20
|Expected payoff
|3.86
|Absolute drawdown
|0.00
|Maximal drawdown
|72.08 (10.50%)
|Relative drawdown
|10.50% (72.08)
|Total trades
|816
|Short positions (won %)
|365 (78.36%)
|Long positions (won %)
|451 (77.38%)
|Profit trades (% of total)
|635 (77.82%)
|Loss trades (% of total)
|181 (22.18%)
|Largest
|profit trade
|35.64
|loss trade
|-16.06
|Average
|profit trade
|9.11
|loss trade
|-14.55
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|20 (107.71)
|consecutive losses (loss in money)
|3 (-45.31)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|183.91 (15)
|consecutive loss (count of losses)
|-45.31 (3)
|Average
|consecutive wins
|4
|consecutive losses
|1
|#
|Time
|Type
|Order
|Lots
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2006.06.16 07:50
|sell
|1
|1.00
|114.74
|114.91
|0.00
|2
|2006.06.16 08:14
|close
|1
|1.00
|114.65
|114.91
|0.00
|7.85
|350.85
|3
|2006.06.16 11:31
|buy
|2
|1.00
|114.87
|114.70
|0.00
|4
|2006.06.16 12:07
|close
|2
|1.00
|114.96
|114.70
|0.00
|7.83
|358.68
|5
|2006.06.16 14:00
|buy
|3
|1.00
|114.99
|114.82
|0.00
|6
|2006.06.16 15:34
|close
|3
|1.00
|115.09
|114.82
|0.00
|8.69
|367.37
|7
|2006.06.18 23:11
|buy
|4
|1.00
|115.34
|115.17
|0.00
|8
|2006.06.18 23:50
|close
|4
|1.00
|115.45
|115.17
|0.00
|9.53
|376.90
|9
|2006.06.19 11:59
|buy
|5
|1.00
|115.51
|115.34
|0.00
|10
|2006.06.19 12:00
|close
|5
|1.00
|115.62
|115.34
|0.00
|9.51
|386.41
|11
|2006.06.19 12:59
|sell
|6
|1.00
|115.67
|115.84
|0.00
|12
|2006.06.19 14:00
|close
|6
|1.00
|115.50
|115.84
|0.00
|14.72
|401.13
|13
|2006.06.19 17:59
|sell
|7
|1.00
|115.41
|115.58
|0.00
|14
|2006.06.19 18:17
|close
|7
|1.00
|115.31
|115.58
|0.00
|8.67
|409.80
|15
|2006.06.20 01:00
|buy
|8
|1.00
|115.44
|115.27
|0.00
|16
|2006.06.20 05:59
|s/l
|8
|1.00
|115.27
|115.27
|0.00
|-14.78
|395.02
|17
|2006.06.20 05:59
|buy
|9
|1.00
|115.07
|114.90
|0.00
|18
|2006.06.20 06:59
|s/l
|9
|1.00
|114.90
|114.90
|0.00
|-14.82
|380.20
|19
|2006.06.20 06:59
|buy
|10
|1.00
|114.77
|114.60
|0.00
|20
|2006.06.20 08:41
|close
|10
|1.00
|114.88
|114.60
|0.00
|9.58
|389.78
|21
|2006.06.20 09:59
|sell
|11
|1.00
|115.28
|115.45
|0.00
|22
|2006.06.20 10:59
|close
|11
|1.00
|115.10
|115.45
|0.00
|15.64
|405.42
|23
|2006.06.21 01:59
|buy
|12
|1.00
|114.66
|114.49
|0.00
|24
|2006.06.21 03:00
|s/l
|12
|1.00
|114.49
|114.49
|0.00
|-14.85
|390.57
|25
|2006.06.21 11:08
|buy
|13
|1.00
|114.85
|114.68
|0.00
|26
|2006.06.21 12:59
|close
|13
|1.00
|115.04
|114.68
|0.00
|16.52
|407.09
|27
|2006.06.22 07:59
|sell
|14
|1.00
|115.19
|115.36
|0.00
|28
|2006.06.22 08:59
|close
|14
|1.00
|115.03
|115.36
|0.00
|13.91
|421.00
|29
|2006.06.22 12:59
|sell
|15
|1.00
|115.67
|115.84
|0.00
|30
|2006.06.22 15:20
|s/l
|15
|1.00
|115.84
|115.84
|0.00
|-14.68
|406.32
|31
|2006.06.22 15:30
|sell
|16
|1.00
|115.88
|116.05
|0.00
|32
|2006.06.22 15:39
|close
|16
|1.00
|115.83
|116.05
|0.00
|4.32
|410.64
|33
|2006.06.22 17:00
|buy
|17
|1.00
|116.07
|115.90
|0.00
|34
|2006.06.22 17:59
|close
|17
|1.00
|116.21
|115.90
|0.00
|12.05
|422.69
|35
|2006.06.22 20:30
|buy
|18
|1.00
|116.11
|115.94
|0.00
|36
|2006.06.22 23:20
|close
|18
|1.00
|116.16
|115.94
|0.00
|4.30
|426.99
|37
|2006.06.22 23:59
|buy
|19
|1.00
|116.05
|115.88
|0.00
|38
|2006.06.23 01:05
|close
|19
|1.00
|116.11
|115.88
|0.00
|6.47
|433.46
|39
|2006.06.23 12:00
|buy
|20
|1.00
|116.33
|116.16
|0.00
|40
|2006.06.23 13:59
|s/l
|20
|1.00
|116.16
|116.16
|0.00
|-14.65
|418.81
|41
|2006.06.23 13:59
|buy
|21
|1.00
|116.04
|115.87
|0.00
|42
|2006.06.23 14:49
|close
|21
|1.00
|116.23
|115.87
|0.00
|16.35
|435.16
|43
|2006.06.23 15:00
|sell
|22
|1.00
|116.29
|116.46
|0.00
|44
|2006.06.23 15:00
|close
|22
|1.00
|116.21
|116.46
|0.00
|6.88
|442.04
|45
|2006.06.26 07:59
|buy
|23
|1.00
|116.26
|116.09
|0.00
|46
|2006.06.26 09:00
|close
|23
|1.00
|116.38
|116.09
|0.00
|10.31
|452.35
|47
|2006.06.26 09:59
|sell
|24
|1.00
|116.48
|116.65
|0.00
|48
|2006.06.26 10:00
|close
|24
|1.00
|116.28
|116.65
|0.00
|17.20
|469.55
|49
|2006.06.26 10:29
|buy
|25
|1.00
|116.22
|116.05
|0.00
|50
|2006.06.26 10:52
|close
|25
|1.00
|116.31
|116.05
|0.00
|7.74
|477.29
|51
|2006.06.26 10:59
|buy
|26
|1.00
|116.15
|115.98
|0.00
|52
|2006.06.26 11:00
|close
|26
|1.00
|116.31
|115.98
|0.00
|13.76
|491.05
|53
|2006.06.26 11:01
|sell
|27
|1.00
|116.34
|116.51
|0.00
|54
|2006.06.26 13:06
|close
|27
|1.00
|116.17
|116.51
|0.00
|14.63
|505.68
|55
|2006.06.26 17:59
|buy
|28
|1.00
|116.22
|116.05
|0.00
|56
|2006.06.26 18:00
|close
|28
|1.00
|116.35
|116.05
|0.00
|11.17
|516.85
|57
|2006.06.27 11:28
|buy
|29
|1.00
|116.46
|116.29
|0.00
|58
|2006.06.27 12:03
|s/l
|29
|1.00
|116.29
|116.29
|0.00
|-14.62
|502.23
|59
|2006.06.27 12:03
|buy
|30
|1.00
|116.28
|116.11
|0.00
|60
|2006.06.27 12:05
|close
|30
|1.00
|116.38
|116.11
|0.00
|8.59
|510.82
|61
|2006.06.27 12:28
|buy
|31
|1.00
|116.30
|116.13
|0.00
|62
|2006.06.27 12:28
|close
|31
|1.00
|116.45
|116.13
|0.00
|12.88
|523.70
|63
|2006.06.27 12:44
|buy
|32
|1.00
|116.30
|116.13
|0.00
|64
|2006.06.27 12:52
|close
|32
|1.00
|116.39
|116.13
|0.00
|7.73
|531.43
|65
|2006.06.27 12:59
|buy
|33
|1.00
|116.28
|116.11
|0.00
|66
|2006.06.27 13:01
|s/l
|33
|1.00
|116.11
|116.11
|0.00
|-14.65
|516.78
|67
|2006.06.27 13:01
|buy
|34
|1.00
|116.04
|115.87
|0.00
|68
|2006.06.27 13:04
|close
|34
|1.00
|116.13
|115.87
|0.00
|7.75
|524.53
|69
|2006.06.27 13:26
|buy
|35
|1.00
|116.08
|115.91
|0.00
|70
|2006.06.27 13:27
|close
|35
|1.00
|116.19
|115.91
|0.00
|9.47
|534.00
|71
|2006.06.27 13:43
|buy
|36
|1.00
|116.06
|115.89
|0.00
|72
|2006.06.27 13:55
|close
|36
|1.00
|116.19
|115.89
|0.00
|11.19
|545.19
|73
|2006.06.28 14:02
|sell
|37
|1.00
|116.37
|116.54
|0.00
|74
|2006.06.28 14:03
|close
|37
|1.00
|116.29
|116.54
|0.00
|6.88
|552.07
|75
|2006.06.28 14:18
|sell
|38
|1.00
|116.29
|116.46
|0.00
|76
|2006.06.28 15:14
|close
|38
|1.00
|116.20
|116.46
|0.00
|7.75
|559.82
|77
|2006.06.29 00:11
|sell
|39
|1.00
|116.58
|116.75
|0.00
|78
|2006.06.29 00:15
|close
|39
|1.00
|116.48
|116.75
|0.00
|8.59
|568.41
|79
|2006.06.29 06:53
|sell
|40
|1.00
|116.59
|116.76
|0.00
|80
|2006.06.29 07:01
|close
|40
|1.00
|116.50
|116.76
|0.00
|7.73
|576.14
|81
|2006.06.29 18:00
|buy
|41
|1.00
|115.92
|115.75
|0.00
|82
|2006.06.29 18:00
|close
|41
|1.00
|116.02
|115.75
|0.00
|8.62
|584.76
|83
|2006.06.29 18:00
|buy
|42
|1.00
|115.88
|115.71
|0.00
|84
|2006.06.29 18:01
|s/l
|42
|1.00
|115.71
|115.71
|0.00
|-14.73
|570.03
|85
|2006.06.29 18:01
|buy
|43
|1.00
|115.48
|115.31
|0.00
|86
|2006.06.29 18:05
|close
|43
|1.00
|115.58
|115.31
|0.00
|8.65
|578.68
|87
|2006.06.29 18:05
|buy
|44
|1.00
|115.63
|115.46
|0.00
|88
|2006.06.29 18:06
|close
|44
|1.00
|115.76
|115.46
|0.00
|11.23
|589.91
|89
|2006.06.29 18:06
|buy
|45
|1.00
|115.73
|115.56
|0.00
|90
|2006.06.29 18:06
|s/l
|45
|1.00
|115.56
|115.56
|0.00
|-14.71
|575.20
|91
|2006.06.29 18:06
|buy
|46
|1.00
|115.57
|115.40
|0.00
|92
|2006.06.29 18:07
|s/l
|46
|1.00
|115.40
|115.40
|0.00
|-14.73
|560.47
|93
|2006.06.29 18:07
|buy
|47
|1.00
|115.41
|115.24
|0.00
|94
|2006.06.29 18:07
|close
|47
|1.00
|115.51
|115.24
|0.00
|8.66
|569.13
|95
|2006.06.29 18:07
|buy
|48
|1.00
|115.31
|115.14
|0.00
|96
|2006.06.29 18:08
|s/l
|48
|1.00
|115.14
|115.14
|0.00
|-14.76
|554.37
|97
|2006.06.29 18:08
|buy
|49
|1.00
|115.15
|114.98
|0.00
|98
|2006.06.29 18:09
|close
|49
|1.00
|115.26
|114.98
|0.00
|9.54
|563.91
|99
|2006.06.29 18:09
|buy
|50
|1.00
|115.32
|115.15
|0.00
|100
|2006.06.29 18:10
|s/l
|50
|1.00
|115.15
|115.15
|0.00
|-14.79
|549.12
|101
|2006.06.29 18:10
|buy
|51
|1.00
|114.97
|114.80
|0.00
|102
|2006.06.29 18:11
|close
|51
|1.00
|115.12
|114.80
|0.00
|13.03
|562.15
|103
|2006.06.29 18:11
|buy
|52
|1.00
|115.23
|115.06
|0.00
|104
|2006.06.29 18:13
|close
|52
|1.00
|115.34
|115.06
|0.00
|9.54
|571.69
|105
|2006.06.29 18:13
|buy
|53
|1.00
|115.35
|115.18
|0.00
|106
|2006.06.29 18:15
|close
|53
|1.00
|115.52
|115.18
|0.00
|14.72
|586.41
|107
|2006.06.29 18:15
|buy
|54
|1.00
|115.55
|115.38
|0.00
|108
|2006.06.29 18:15
|s/l
|54
|1.00
|115.38
|115.38
|0.00
|-14.74
|571.67
|109
|2006.06.29 18:15
|buy
|55
|1.00
|115.38
|115.21
|0.00
|110
|2006.06.29 18:15
|close
|55
|1.00
|115.47
|115.21
|0.00
|7.79
|579.46
|111
|2006.06.29 18:15
|buy
|56
|1.00
|115.50
|115.33
|0.00
|112
|2006.06.29 18:16
|close
|56
|1.00
|115.66
|115.33
|0.00
|13.83
|593.29
|113
|2006.06.29 18:16
|buy
|57
|1.00
|115.67
|115.50
|0.00
|114
|2006.06.29 18:18
|s/l
|57
|1.00
|115.50
|115.50
|0.00
|-14.73
|578.56
|115
|2006.06.29 18:18
|buy
|58
|1.00
|115.43
|115.26
|0.00
|116
|2006.06.29 18:25
|close
|58
|1.00
|115.63
|115.26
|0.00
|17.30
|595.86
|117
|2006.06.29 18:25
|buy
|59
|1.00
|115.63
|115.46
|0.00
|118
|2006.06.29 18:25
|s/l
|59
|1.00
|115.46
|115.46
|0.00
|-14.73
|581.13
|119
|2006.06.29 18:25
|buy
|60
|1.00
|115.45
|115.28
|0.00
|120
|2006.06.29 18:25
|close
|60
|1.00
|115.56
|115.28
|0.00
|9.52
|590.65
|121
|2006.06.29 18:25
|buy
|61
|1.00
|115.59
|115.42
|0.00
|122
|2006.06.29 18:27
|close
|61
|1.00
|115.78
|115.42
|0.00
|16.41
|607.06
|123
|2006.06.29 18:27
|buy
|62
|1.00
|115.86
|115.69
|0.00
|124
|2006.06.29 18:28
|s/l
|62
|1.00
|115.69
|115.69
|0.00
|-14.70
|592.36
|125
|2006.06.29 18:28
|buy
|63
|1.00
|115.70
|115.53
|0.00
|126
|2006.06.29 18:29
|s/l
|63
|1.00
|115.53
|115.53
|0.00
|-14.71
|577.65
|127
|2006.06.29 18:29
|buy
|64
|1.00
|115.55
|115.38
|0.00
|128
|2006.06.29 18:30
|close
|64
|1.00
|115.71
|115.38
|0.00
|13.83
|591.48
|129
|2006.06.29 18:30
|buy
|65
|1.00
|115.75
|115.58
|0.00
|130
|2006.06.29 18:31
|close
|65
|1.00
|115.85
|115.58
|0.00
|8.63
|600.11
|131
|2006.06.29 18:31
|buy
|66
|1.00
|115.88
|115.71
|0.00
|132
|2006.06.29 18:36
|s/l
|66
|1.00
|115.71
|115.71
|0.00
|-14.70
|585.41
|133
|2006.06.29 18:36
|buy
|67
|1.00
|115.70
|115.53
|0.00
|134
|2006.06.29 18:36
|close
|67
|1.00
|115.81
|115.53
|0.00
|9.50
|594.91
|135
|2006.06.29 18:36
|buy
|68
|1.00
|115.81
|115.64
|0.00
|136
|2006.06.29 18:36
|s/l
|68
|1.00
|115.64
|115.64
|0.00
|-14.71
|580.20
|137
|2006.06.29 18:36
|buy
|69
|1.00
|115.65
|115.48
|0.00
|138
|2006.06.29 18:37
|close
|69
|1.00
|115.74
|115.48
|0.00
|7.78
|587.98
|139
|2006.06.29 18:37
|buy
|70
|1.00
|115.78
|115.61
|0.00
|140
|2006.06.29 18:37
|close
|70
|1.00
|115.95
|115.61
|0.00
|14.66
|602.64
|141
|2006.06.29 18:37
|buy
|71
|1.00
|115.89
|115.72
|0.00
|142
|2006.06.29 18:37
|close
|71
|1.00
|115.98
|115.72
|0.00
|7.76
|610.40
|143
|2006.06.29 18:40
|buy
|72
|1.00
|116.07
|115.90
|0.00
|144
|2006.06.29 18:42
|s/l
|72
|1.00
|115.90
|115.90
|0.00
|-14.67
|595.73
|145
|2006.06.29 18:42
|buy
|73
|1.00
|115.91
|115.74
|0.00
|146
|2006.06.29 18:42
|close
|73
|1.00
|116.03
|115.74
|0.00
|10.34
|606.07
|147
|2006.06.29 18:43
|buy
|74
|1.00
|115.85
|115.68
|0.00
|148
|2006.06.29 18:44
|close
|74
|1.00
|115.96
|115.68
|0.00
|9.49
|615.56
|149
|2006.06.29 18:44
|buy
|75
|1.00
|115.92
|115.75
|0.00
|150
|2006.06.29 18:44
|close
|75
|1.00
|116.08
|115.75
|0.00
|13.78
|629.34
|151
|2006.06.29 18:44
|buy
|76
|1.00
|115.83
|115.66
|0.00
|152
|2006.06.29 18:45
|close
|76
|1.00
|116.17
|115.66
|0.00
|29.27
|658.61
|153
|2006.06.29 18:46
|buy
|77
|1.00
|115.80
|115.63
|0.00
|154
|2006.06.29 18:50
|close
|77
|1.00
|115.92
|115.63
|0.00
|10.35
|668.96
|155
|2006.06.29 18:50
|buy
|78
|1.00
|115.89
|115.72
|0.00
|156
|2006.06.29 18:52
|close
|78
|1.00
|115.99
|115.72
|0.00
|8.62
|677.58
|157
|2006.06.29 18:52
|buy
|79
|1.00
|115.68
|115.51
|0.00
|158
|2006.06.29 18:52
|close
|79
|1.00
|115.78
|115.51
|0.00
|8.64
|686.22
|159
|2006.06.29 18:52
|buy
|80
|1.00
|115.74
|115.57
|0.00
|160
|2006.06.29 18:52
|s/l
|80
|1.00
|115.57
|115.57
|0.00
|-14.71
|671.51
|161
|2006.06.29 18:52
|buy
|81
|1.00
|115.56
|115.39
|0.00
|162
|2006.06.29 18:53
|close
|81
|1.00
|115.65
|115.39
|0.00
|7.78
|679.29
|163
|2006.06.29 18:53
|buy
|82
|1.00
|115.61
|115.44
|0.00
|164
|2006.06.29 18:53
|s/l
|82
|1.00
|115.44
|115.44
|0.00
|-14.73
|664.56
|165
|2006.06.29 18:53
|buy
|83
|1.00
|115.46
|115.29
|0.00
|166
|2006.06.29 18:53
|s/l
|83
|1.00
|115.29
|115.29
|0.00
|-14.75
|649.81
|167
|2006.06.29 18:53
|buy
|84
|1.00
|115.24
|115.07
|0.00
|168
|2006.06.29 18:55
|s/l
|84
|1.00
|115.07
|115.07
|0.00
|-14.77
|635.04
|169
|2006.06.29 18:55
|buy
|85
|1.00
|115.07
|114.90
|0.00
|170
|2006.06.29 18:56
|close
|85
|1.00
|115.17
|114.90
|0.00
|8.68
|643.72
|171
|2006.06.29 18:56
|buy
|86
|1.00
|115.20
|115.03
|0.00
|172
|2006.06.29 18:59
|s/l
|86
|1.00
|115.03
|115.03
|0.00
|-14.78
|628.94
|173
|2006.06.29 18:59
|buy
|87
|1.00
|115.03
|114.86
|0.00
|174
|2006.06.29 19:08
|s/l
|87
|1.00
|114.86
|114.86
|0.00
|-14.80
|614.14
|175
|2006.06.29 19:36
|sell
|88
|1.00
|115.17
|115.34
|0.00
|176
|2006.06.29 19:42
|close
|88
|1.00
|115.10
|115.34
|0.00
|6.08
|620.22
|177
|2006.06.29 19:43
|sell
|89
|1.00
|115.18
|115.35
|0.00
|178
|2006.06.29 19:46
|close
|89
|1.00
|115.09
|115.35
|0.00
|7.82
|628.04
|179
|2006.06.29 19:52
|sell
|90
|1.00
|115.19
|115.36
|0.00
|180
|2006.06.29 19:52
|close
|90
|1.00
|115.04
|115.36
|0.00
|13.04
|641.08
|181
|2006.06.29 19:58
|sell
|91
|1.00
|115.08
|115.25
|0.00
|182
|2006.06.29 21:57
|close
|91
|1.00
|115.01
|115.25
|0.00
|6.09
|647.17
|183
|2006.06.29 22:59
|sell
|92
|1.00
|115.15
|115.32
|0.00
|184
|2006.06.29 23:54
|close
|92
|1.00
|114.95
|115.32
|0.00
|17.40
|664.57
|185
|2006.06.30 02:59
|sell
|93
|1.00
|115.00
|115.17
|0.00
|186
|2006.06.30 03:49
|close
|93
|1.00
|114.78
|115.17
|0.00
|19.17
|683.74
|187
|2006.06.30 06:03
|sell
|94
|1.00
|114.72
|114.89
|0.00
|188
|2006.06.30 06:45
|close
|94
|1.00
|114.53
|114.89
|0.00
|16.59
|700.33
|189
|2006.06.30 06:59
|sell
|95
|1.00
|114.69
|114.86
|0.00
|190
|2006.06.30 07:44
|close
|95
|1.00
|114.61
|114.86
|0.00
|6.98
|707.31
|191
|2006.06.30 12:51
|buy
|96
|1.00
|114.18
|114.01
|0.00
|192
|2006.06.30 12:59
|close
|96
|1.00
|114.37
|114.01
|0.00
|16.61
|723.92
|193
|2006.06.30 14:03
|sell
|97
|1.00
|114.43
|114.60
|0.00
|194
|2006.06.30 14:37
|close
|97
|1.00
|114.31
|114.60
|0.00
|10.50
|734.42
|195
|2006.06.30 15:02
|sell
|98
|1.00
|114.59
|114.76
|0.00
|196
|2006.06.30 15:34
|close
|98
|1.00
|114.39
|114.76
|0.00
|17.48
|751.90
|197
|2006.06.30 15:36
|sell
|99
|1.00
|114.42
|114.59
|0.00
|198
|2006.06.30 15:48
|close
|99
|1.00
|114.31
|114.59
|0.00
|9.62
|761.52
|199
|2006.06.30 15:59
|sell
|100
|1.00
|114.51
|114.68
|0.00
|200
|2006.06.30 17:46
|close
|100
|1.00
|114.42
|114.68
|0.00
|7.87
|769.39
|201
|2006.06.30 18:11
|sell
|101
|1.00
|114.50
|114.67
|0.00
|202
|2006.06.30 18:42
|close
|101
|1.00
|114.42
|114.67
|0.00
|6.99
|776.38
|203
|2006.07.03 00:02
|sell
|102
|1.00
|114.39
|114.56
|0.00
|204
|2006.07.03 00:24
|close
|102
|1.00
|114.21
|114.56
|0.00
|15.76
|792.14
|205
|2006.07.03 00:26
|sell
|103
|1.00
|114.20
|114.37
|0.00
|206
|2006.07.03 00:59
|s/l
|103
|1.00
|114.37
|114.37
|0.00
|-14.86
|777.28
|207
|2006.07.03 00:59
|sell
|104
|1.00
|114.40
|114.57
|0.00
|208
|2006.07.03 01:02
|s/l
|104
|1.00
|114.57
|114.57
|0.00
|-14.81
|762.47
|209
|2006.07.03 01:02
|sell
|105
|1.00
|114.72
|114.89
|0.00
|210
|2006.07.03 01:23
|close
|105
|1.00
|114.53
|114.89
|0.00
|16.59
|779.06
|211
|2006.07.03 01:25
|sell
|106
|1.00
|114.55
|114.72
|0.00
|212
|2006.07.03 01:36
|close
|106
|1.00
|114.46
|114.72
|0.00
|7.86
|786.92
|213
|2006.07.03 01:37
|sell
|107
|1.00
|114.47
|114.64
|0.00
|214
|2006.07.03 01:59
|s/l
|107
|1.00
|114.64
|114.64
|0.00
|-14.83
|772.09
|215
|2006.07.03 01:59
|sell
|108
|1.00
|114.64
|114.81
|0.00
|216
|2006.07.03 03:20
|close
|108
|1.00
|114.54
|114.81
|0.00
|8.73
|780.82
|217
|2006.07.03 05:02
|sell
|109
|1.00
|114.58
|114.75
|0.00
|218
|2006.07.03 05:32
|close
|109
|1.00
|114.48
|114.75
|0.00
|8.74
|789.56
|219
|2006.07.03 05:59
|sell
|110
|1.00
|114.59
|114.76
|0.00
|220
|2006.07.03 06:31
|close
|110
|1.00
|114.46
|114.76
|0.00
|11.36
|800.92
|221
|2006.07.03 12:02
|sell
|111
|1.00
|114.80
|114.97
|0.00
|222
|2006.07.03 12:18
|close
|111
|1.00
|114.69
|114.97
|0.00
|9.59
|810.51
|223
|2006.07.03 12:59
|sell
|112
|1.00
|114.79
|114.96
|0.00
|224
|2006.07.03 14:07
|close
|112
|1.00
|114.68
|114.96
|0.00
|9.59
|820.10
|225
|2006.07.03 14:21
|buy
|113
|1.00
|114.59
|114.42
|0.00
|226
|2006.07.03 14:59
|close
|113
|1.00
|114.68
|114.42
|0.00
|7.85
|827.95
|227
|2006.07.03 16:13
|buy
|114
|1.00
|114.81
|114.64
|0.00
|228
|2006.07.03 18:23
|s/l
|114
|1.00
|114.64
|114.64
|0.00
|-14.83
|813.12
|229
|2006.07.04 00:18
|buy
|115
|1.00
|114.56
|114.39
|0.00
|230
|2006.07.04 00:42
|close
|115
|1.00
|114.67
|114.39
|0.00
|9.59
|822.71
|231
|2006.07.05 00:59
|buy
|116
|1.00
|114.98
|114.81
|0.00
|232
|2006.07.05 03:03
|s/l
|116
|1.00
|114.81
|114.81
|0.00
|-14.81
|807.90
|233
|2006.07.05 06:00
|buy
|117
|1.00
|114.66
|114.49
|0.00
|234
|2006.07.05 06:01
|close
|117
|1.00
|114.71
|114.49
|0.00
|4.36
|812.26
|235
|2006.07.05 06:03
|buy
|118
|1.00
|114.60
|114.43
|0.00
|236
|2006.07.05 06:06
|close
|118
|1.00
|114.67
|114.43
|0.00
|6.10
|818.36
|237
|2006.07.05 06:15
|sell
|119
|1.00
|114.79
|114.96
|0.00
|238
|2006.07.05 06:17
|close
|119
|1.00
|114.73
|114.96
|0.00
|5.23
|823.59
|239
|2006.07.05 06:37
|buy
|120
|1.00
|114.66
|114.49
|0.00
|240
|2006.07.05 06:48
|close
|120
|1.00
|114.92
|114.49
|0.00
|22.62
|846.21
|241
|2006.07.05 06:48
|sell
|121
|1.00
|114.95
|115.12
|0.00
|242
|2006.07.05 06:49
|close
|121
|1.00
|114.83
|115.12
|0.00
|10.45
|856.66
|243
|2006.07.05 06:50
|sell
|122
|1.00
|114.95
|115.12
|0.00
|244
|2006.07.05 06:55
|close
|122
|1.00
|114.85
|115.12
|0.00
|8.71
|865.37
|245
|2006.07.05 06:59
|sell
|123
|1.00
|114.93
|115.10
|0.00
|246
|2006.07.05 08:49
|s/l
|123
|1.00
|115.10
|115.10
|0.00
|-14.77
|850.60
|247
|2006.07.05 09:08
|buy
|124
|1.00
|115.05
|114.88
|0.00
|248
|2006.07.05 09:45
|close
|124
|1.00
|115.17
|114.88
|0.00
|10.42
|861.02
|249
|2006.07.05 09:55
|buy
|125
|1.00
|115.05
|114.88
|0.00
|250
|2006.07.05 09:57
|close
|125
|1.00
|115.16
|114.88
|0.00
|9.55
|870.57
|251
|2006.07.05 11:01
|buy
|126
|1.00
|114.72
|114.55
|0.00
|252
|2006.07.05 11:06
|close
|126
|1.00
|114.81
|114.55
|0.00
|7.84
|878.41
|253
|2006.07.05 11:25
|buy
|127
|1.00
|114.73
|114.56
|0.00
|254
|2006.07.05 11:43
|close
|127
|1.00
|114.85
|114.56
|0.00
|10.45
|888.86
|255
|2006.07.05 11:59
|buy
|128
|1.00
|114.70
|114.53
|0.00
|256
|2006.07.05 12:03
|close
|128
|1.00
|114.82
|114.53
|0.00
|10.45
|899.31
|257
|2006.07.05 12:06
|sell
|129
|1.00
|114.94
|115.11
|0.00
|258
|2006.07.05 12:07
|close
|129
|1.00
|114.81
|115.11
|0.00
|11.32
|910.63
|259
|2006.07.05 12:07
|sell
|130
|1.00
|114.90
|115.07
|0.00
|260
|2006.07.05 12:08
|close
|130
|1.00
|114.80
|115.07
|0.00
|8.71
|919.34
|261
|2006.07.05 12:08
|sell
|131
|1.00
|114.92
|115.09
|0.00
|262
|2006.07.05 12:18
|close
|131
|1.00
|114.82
|115.09
|0.00
|8.71
|928.05
|263
|2006.07.05 12:30
|sell
|132
|1.00
|114.77
|114.94
|0.00
|264
|2006.07.05 12:31
|close
|132
|1.00
|114.67
|114.94
|0.00
|8.72
|936.77
|265
|2006.07.05 12:41
|sell
|133
|1.00
|114.94
|115.11
|0.00
|266
|2006.07.05 12:41
|close
|133
|1.00
|114.83
|115.11
|0.00
|9.58
|946.35
|267
|2006.07.05 12:41
|sell
|134
|1.00
|114.96
|115.13
|0.00
|268
|2006.07.05 12:41
|close
|134
|1.00
|114.82
|115.13
|0.00
|12.19
|958.54
|269
|2006.07.05 12:42
|sell
|135
|1.00
|114.77
|114.94
|0.00
|270
|2006.07.05 12:42
|s/l
|135
|1.00
|114.94
|114.94
|0.00
|-14.76
|943.78
|271
|2006.07.05 12:42
|sell
|136
|1.00
|115.15
|115.32
|0.00
|272
|2006.07.05 12:45
|close
|136
|1.00
|115.03
|115.32
|0.00
|10.43
|954.21
|273
|2006.07.05 12:45
|sell
|137
|1.00
|115.02
|115.19
|0.00
|274
|2006.07.05 12:50
|close
|137
|1.00
|114.91
|115.19
|0.00
|9.57
|963.78
|275
|2006.07.05 12:50
|sell
|138
|1.00
|114.90
|115.07
|0.00
|276
|2006.07.05 12:53
|s/l
|138
|1.00
|115.07
|115.07
|0.00
|-14.77
|949.01
|277
|2006.07.05 12:53
|sell
|139
|1.00
|115.08
|115.25
|0.00
|278
|2006.07.05 12:57
|close
|139
|1.00
|114.92
|115.25
|0.00
|13.92
|962.93
|279
|2006.07.05 12:57
|sell
|140
|1.00
|114.90
|115.07
|0.00
|280
|2006.07.05 12:59
|s/l
|140
|1.00
|115.07
|115.07
|0.00
|-14.77
|948.16
|281
|2006.07.05 12:59
|sell
|141
|1.00
|115.10
|115.27
|0.00
|282
|2006.07.05 13:03
|s/l
|141
|1.00
|115.27
|115.27
|0.00
|-14.75
|933.41
|283
|2006.07.05 22:03
|buy
|142
|1.00
|115.59
|115.42
|0.00
|284
|2006.07.06 06:02
|s/l
|142
|1.00
|115.42
|115.42
|0.00
|-10.83
|922.58
|285
|2006.07.06 10:02
|buy
|143
|1.00
|115.40
|115.23
|0.00
|286
|2006.07.06 10:14
|close
|143
|1.00
|115.52
|115.23
|0.00
|10.39
|932.97
|287
|2006.07.06 10:23
|buy
|144
|1.00
|115.43
|115.26
|0.00
|288
|2006.07.06 10:31
|close
|144
|1.00
|115.51
|115.26
|0.00
|6.93
|939.90
|289
|2006.07.07 14:39
|buy
|145
|1.00
|114.07
|113.90
|0.00
|290
|2006.07.07 14:57
|s/l
|145
|1.00
|113.90
|113.90
|0.00
|-14.92
|924.98
|291
|2006.07.07 14:57
|buy
|146
|1.00
|113.90
|113.73
|0.00
|292
|2006.07.07 15:01
|close
|146
|1.00
|113.99
|113.73
|0.00
|7.90
|932.88
|293
|2006.07.09 23:53
|buy
|147
|1.00
|113.90
|113.73
|0.00
|294
|2006.07.10 00:00
|close
|147
|1.00
|113.95
|113.73
|0.00
|5.69
|938.57
|295
|2006.07.10 10:03
|sell
|148
|1.00
|113.82
|113.99
|0.00
|296
|2006.07.10 10:41
|close
|148
|1.00
|113.73
|113.99
|0.00
|7.91
|946.48
|297
|2006.07.10 12:02
|sell
|149
|1.00
|114.10
|114.27
|0.00
|298
|2006.07.10 12:33
|close
|149
|1.00
|113.88
|114.27
|0.00
|19.32
|965.80
|299
|2006.07.10 13:02
|sell
|150
|1.00
|114.23
|114.40
|0.00
|300
|2006.07.10 13:31
|close
|150
|1.00
|114.07
|114.40
|0.00
|14.03
|979.83
|301
|2006.07.10 13:59
|sell
|151
|1.00
|114.12
|114.29
|0.00
|302
|2006.07.10 15:28
|close
|151
|1.00
|114.01
|114.29
|0.00
|9.65
|989.48
|303
|2006.07.10 15:48
|buy
|152
|1.00
|113.97
|113.80
|0.00
|304
|2006.07.10 16:06
|close
|152
|1.00
|114.13
|113.80
|0.00
|14.02
|1003.50
|305
|2006.07.10 16:59
|sell
|153
|1.00
|114.15
|114.32
|0.00
|306
|2006.07.10 21:02
|s/l
|153
|1.00
|114.32
|114.32
|0.00
|-14.87
|988.63
|307
|2006.07.10 23:03
|sell
|154
|1.00
|114.42
|114.59
|0.00
|308
|2006.07.10 23:18
|close
|154
|1.00
|114.32
|114.59
|0.00
|8.75
|997.38
|309
|2006.07.11 03:07
|sell
|155
|1.00
|114.06
|114.23
|0.00
|310
|2006.07.11 03:34
|close
|155
|1.00
|113.97
|114.23
|0.00
|7.90
|1005.28
|311
|2006.07.11 07:14
|buy
|156
|1.00
|114.21
|114.04
|0.00
|312
|2006.07.11 09:03
|close
|156
|1.00
|114.37
|114.04
|0.00
|13.99
|1019.27
|313
|2006.07.11 13:42
|sell
|157
|1.00
|114.62
|114.79
|0.00
|314
|2006.07.11 13:45
|close
|157
|1.00
|114.51
|114.79
|0.00
|9.61
|1028.88
|315
|2006.07.11 13:51
|sell
|158
|1.00
|114.62
|114.79
|0.00
|316
|2006.07.11 13:59
|close
|158
|1.00
|114.36
|114.79
|0.00
|22.74
|1051.62
|317
|2006.07.11 14:17
|buy
|159
|1.00
|114.26
|114.09
|0.00
|318
|2006.07.11 14:57
|close
|159
|1.00
|114.37
|114.09
|0.00
|9.62
|1061.24
|319
|2006.07.11 15:02
|buy
|160
|1.00
|114.19
|114.02
|0.00
|320
|2006.07.11 15:53
|close
|160
|1.00
|114.27
|114.02
|0.00
|7.00
|1068.24
|321
|2006.07.12 06:59
|buy
|161
|1.00
|114.29
|114.12
|0.00
|322
|2006.07.12 07:05
|close
|161
|1.00
|114.41
|114.12
|0.00
|10.49
|1078.73
|323
|2006.07.12 07:06
|sell
|162
|1.00
|114.40
|114.57
|0.00
|324
|2006.07.12 07:35
|s/l
|162
|1.00
|114.57
|114.57
|0.00
|-14.84
|1063.89
|325
|2006.07.12 07:35
|sell
|163
|1.00
|114.56
|114.73
|0.00
|326
|2006.07.12 08:11
|s/l
|163
|1.00
|114.73
|114.73
|0.00
|-14.82
|1049.07
|327
|2006.07.12 08:11
|sell
|164
|1.00
|114.66
|114.83
|0.00
|328
|2006.07.12 09:30
|s/l
|164
|1.00
|114.83
|114.83
|0.00
|-14.80
|1034.27
|329
|2006.07.12 09:56
|sell
|165
|1.00
|114.86
|115.03
|0.00
|330
|2006.07.12 10:01
|close
|165
|1.00
|114.74
|115.03
|0.00
|10.46
|1044.73
|331
|2006.07.12 12:56
|sell
|166
|1.00
|115.48
|115.65
|0.00
|332
|2006.07.12 12:59
|close
|166
|1.00
|115.35
|115.65
|0.00
|11.27
|1056.00
|333
|2006.07.12 13:57
|sell
|167
|1.00
|115.56
|115.73
|0.00
|334
|2006.07.12 13:59
|close
|167
|1.00
|115.38
|115.73
|0.00
|15.60
|1071.60
|335
|2006.07.12 15:51
|buy
|168
|1.00
|115.48
|115.31
|0.00
|336
|2006.07.12 17:53
|close
|168
|1.00
|115.57
|115.31
|0.00
|7.79
|1079.39
|337
|2006.07.13 01:59
|buy
|169
|1.00
|115.32
|115.15
|0.00
|338
|2006.07.13 04:38
|close
|169
|1.00
|115.42
|115.15
|0.00
|8.66
|1088.05
|339
|2006.07.13 11:04
|buy
|170
|1.00
|115.36
|115.19
|0.00
|340
|2006.07.13 11:29
|close
|170
|1.00
|115.44
|115.19
|0.00
|6.93
|1094.98
|341
|2006.07.13 15:28
|sell
|171
|1.00
|115.50
|115.67
|0.00
|342
|2006.07.13 16:02
|close
|171
|1.00
|115.29
|115.67
|0.00
|18.21
|1113.19
|343
|2006.07.13 17:16
|buy
|172
|1.00
|115.34
|115.17
|0.00
|344
|2006.07.13 17:26
|close
|172
|1.00
|115.43
|115.17
|0.00
|7.80
|1120.99
|345
|2006.07.13 17:59
|buy
|173
|1.00
|115.34
|115.17
|0.00
|346
|2006.07.14 00:01
|close
|173
|1.00
|115.41
|115.17
|0.00
|7.37
|1128.36
|347
|2006.07.14 01:05
|buy
|174
|1.00
|115.49
|115.32
|0.00
|348
|2006.07.14 01:08
|close
|174
|1.00
|115.58
|115.32
|0.00
|7.79
|1136.15
|349
|2006.07.14 04:00
|buy
|175
|1.00
|115.73
|115.56
|0.00
|350
|2006.07.14 04:00
|s/l
|175
|1.00
|115.56
|115.56
|0.00
|-14.71
|1121.44
|351
|2006.07.14 04:00
|buy
|176
|1.00
|115.56
|115.39
|0.00
|352
|2006.07.14 04:07
|close
|176
|1.00
|115.68
|115.39
|0.00
|10.37
|1131.81
|353
|2006.07.14 04:07
|buy
|177
|1.00
|115.69
|115.52
|0.00
|354
|2006.07.14 04:11
|close
|177
|1.00
|115.80
|115.52
|0.00
|9.50
|1141.31
|355
|2006.07.14 04:32
|buy
|178
|1.00
|115.73
|115.56
|0.00
|356
|2006.07.14 04:54
|close
|178
|1.00
|115.81
|115.56
|0.00
|6.91
|1148.22
|357
|2006.07.14 06:09
|sell
|179
|1.00
|116.08
|116.25
|0.00
|358
|2006.07.14 06:30
|close
|179
|1.00
|115.99
|116.25
|0.00
|7.76
|1155.98
|359
|2006.07.14 06:51
|sell
|180
|1.00
|116.06
|116.23
|0.00
|360
|2006.07.14 07:00
|close
|180
|1.00
|115.94
|116.23
|0.00
|10.35
|1166.33
|361
|2006.07.14 10:54
|sell
|181
|1.00
|115.86
|116.03
|0.00
|362
|2006.07.14 12:01
|close
|181
|1.00
|115.77
|116.03
|0.00
|7.77
|1174.10
|363
|2006.07.14 12:52
|sell
|182
|1.00
|116.00
|116.17
|0.00
|364
|2006.07.14 12:52
|close
|182
|1.00
|115.93
|116.17
|0.00
|6.04
|1180.14
|365
|2006.07.14 12:53
|sell
|183
|1.00
|116.02
|116.19
|0.00
|366
|2006.07.14 12:53
|close
|183
|1.00
|115.91
|116.19
|0.00
|9.49
|1189.63
|367
|2006.07.14 12:59
|sell
|184
|1.00
|116.01
|116.18
|0.00
|368
|2006.07.14 13:01
|s/l
|184
|1.00
|116.18
|116.18
|0.00
|-14.63
|1175.00
|369
|2006.07.17 08:36
|sell
|185
|1.00
|116.82
|116.99
|0.00
|370
|2006.07.17 10:19
|s/l
|185
|1.00
|116.99
|116.99
|0.00
|-14.53
|1160.47
|371
|2006.07.17 14:35
|sell
|186
|1.00
|117.15
|117.32
|0.00
|372
|2006.07.17 15:03
|close
|186
|1.00
|117.02
|117.32
|0.00
|11.11
|1171.58
|373
|2006.07.17 16:52
|sell
|187
|1.00
|117.20
|117.37
|0.00
|374
|2006.07.17 21:03
|close
|187
|1.00
|117.11
|117.37
|0.00
|7.69
|1179.27
|375
|2006.07.17 23:59
|buy
|188
|1.00
|116.94
|116.77
|0.00
|376
|2006.07.18 00:41
|close
|188
|1.00
|117.01
|116.77
|0.00
|7.28
|1186.55
|377
|2006.07.18 01:18
|buy
|189
|1.00
|116.95
|116.78
|0.00
|378
|2006.07.18 01:53
|close
|189
|1.00
|117.04
|116.78
|0.00
|7.69
|1194.24
|379
|2006.07.18 01:59
|buy
|190
|1.00
|116.93
|116.76
|0.00
|380
|2006.07.18 03:37
|close
|190
|1.00
|116.99
|116.76
|0.00
|5.13
|1199.37
|381
|2006.07.18 05:06
|buy
|191
|1.00
|116.92
|116.75
|0.00
|382
|2006.07.18 07:02
|s/l
|191
|1.00
|116.75
|116.75
|0.00
|-14.57
|1184.80
|383
|2006.07.18 09:30
|sell
|192
|1.00
|117.09
|117.26
|0.00
|384
|2006.07.18 09:59
|close
|192
|1.00
|117.04
|117.26
|0.00
|4.27
|1189.07
|385
|2006.07.18 10:02
|buy
|193
|1.00
|116.79
|116.62
|0.00
|386
|2006.07.18 10:23
|close
|193
|1.00
|116.89
|116.62
|0.00
|8.56
|1197.63
|387
|2006.07.18 11:27
|sell
|194
|1.00
|116.99
|117.16
|0.00
|388
|2006.07.18 12:01
|close
|194
|1.00
|116.94
|117.16
|0.00
|4.28
|1201.91
|389
|2006.07.18 13:05
|buy
|195
|1.00
|116.86
|116.69
|0.00
|390
|2006.07.18 13:22
|close
|195
|1.00
|117.02
|116.69
|0.00
|13.67
|1215.58
|391
|2006.07.18 14:17
|sell
|196
|1.00
|117.12
|117.29
|0.00
|392
|2006.07.18 14:22
|s/l
|196
|1.00
|117.29
|117.29
|0.00
|-14.49
|1201.09
|393
|2006.07.18 14:22
|sell
|197
|1.00
|117.30
|117.47
|0.00
|394
|2006.07.18 15:04
|close
|197
|1.00
|117.21
|117.47
|0.00
|7.68
|1208.77
|395
|2006.07.18 15:06
|buy
|198
|1.00
|117.24
|117.07
|0.00
|396
|2006.07.18 15:18
|close
|198
|1.00
|117.29
|117.07
|0.00
|4.26
|1213.03
|397
|2006.07.18 17:03
|buy
|199
|1.00
|117.44
|117.27
|0.00
|398
|2006.07.18 17:57
|close
|199
|1.00
|117.52
|117.27
|0.00
|6.81
|1219.84
|399
|2006.07.19 00:46
|sell
|200
|1.00
|117.39
|117.56
|0.00
|400
|2006.07.19 01:00
|close
|200
|1.00
|117.31
|117.56
|0.00
|6.82
|1226.66
|401
|2006.07.19 08:02
|buy
|201
|1.00
|117.46
|117.29
|0.00
|402
|2006.07.19 08:38
|close
|201
|1.00
|117.57
|117.29
|0.00
|9.36
|1236.02
|403
|2006.07.19 12:56
|sell
|202
|1.00
|117.85
|118.02
|0.00
|404
|2006.07.19 13:00
|close
|202
|1.00
|117.79
|118.02
|0.00
|5.09
|1241.11
|405
|2006.07.19 13:11
|buy
|203
|1.00
|117.68
|117.51
|0.00
|406
|2006.07.19 13:31
|close
|203
|1.00
|117.76
|117.51
|0.00
|6.79
|1247.90
|407
|2006.07.19 13:59
|buy
|204
|1.00
|117.65
|117.48
|0.00
|408
|2006.07.19 14:01
|s/l
|204
|1.00
|117.48
|117.48
|0.00
|-14.53
|1233.37
|409
|2006.07.19 16:02
|buy
|205
|1.00
|116.82
|116.65
|0.00
|410
|2006.07.19 16:17
|s/l
|205
|1.00
|116.65
|116.65
|0.00
|-14.57
|1218.80
|411
|2006.07.19 16:17
|buy
|206
|1.00
|116.66
|116.49
|0.00
|412
|2006.07.19 16:26
|close
|206
|1.00
|116.77
|116.49
|0.00
|9.42
|1228.22
|413
|2006.07.19 16:26
|buy
|207
|1.00
|116.81
|116.64
|0.00
|414
|2006.07.19 16:27
|close
|207
|1.00
|116.90
|116.64
|0.00
|7.70
|1235.92
|415
|2006.07.19 16:37
|buy
|208
|1.00
|116.90
|116.73
|0.00
|416
|2006.07.19 16:48
|close
|208
|1.00
|116.98
|116.73
|0.00
|6.84
|1242.76
|417
|2006.07.19 16:57
|buy
|209
|1.00
|116.78
|116.61
|0.00
|418
|2006.07.19 19:51
|close
|209
|1.00
|116.87
|116.61
|0.00
|7.70
|1250.46
|419
|2006.07.20 05:28
|buy
|210
|1.00
|116.64
|116.47
|0.00
|420
|2006.07.20 06:33
|close
|210
|1.00
|116.73
|116.47
|0.00
|7.71
|1258.17
|421
|2006.07.20 06:59
|sell
|211
|1.00
|116.71
|116.88
|0.00
|422
|2006.07.20 07:36
|s/l
|211
|1.00
|116.88
|116.88
|0.00
|-14.54
|1243.63
|423
|2006.07.20 08:41
|buy
|212
|1.00
|116.67
|116.50
|0.00
|424
|2006.07.20 08:59
|close
|212
|1.00
|116.78
|116.50
|0.00
|9.42
|1253.05
|425
|2006.07.20 10:01
|buy
|213
|1.00
|116.72
|116.55
|0.00
|426
|2006.07.20 10:33
|close
|213
|1.00
|116.82
|116.55
|0.00
|8.56
|1261.61
|427
|2006.07.20 10:37
|buy
|214
|1.00
|116.72
|116.55
|0.00
|428
|2006.07.20 11:32
|close
|214
|1.00
|116.85
|116.55
|0.00
|11.13
|1272.74
|429
|2006.07.20 14:58
|buy
|215
|1.00
|116.77
|116.60
|0.00
|430
|2006.07.20 15:24
|close
|215
|1.00
|116.89
|116.60
|0.00
|10.27
|1283.01
|431
|2006.07.20 15:59
|sell
|216
|1.00
|116.86
|117.03
|0.00
|432
|2006.07.20 16:32
|close
|216
|1.00
|116.77
|117.03
|0.00
|7.71
|1290.72
|433
|2006.07.20 18:29
|buy
|217
|1.00
|116.76
|116.59
|0.00
|434
|2006.07.20 19:00
|close
|217
|1.00
|116.85
|116.59
|0.00
|7.70
|1298.42
|435
|2006.07.20 20:18
|sell
|218
|1.00
|117.03
|117.20
|0.00
|436
|2006.07.20 20:26
|close
|218
|1.00
|116.89
|117.20
|0.00
|11.98
|1310.40
|437
|2006.07.20 20:59
|sell
|219
|1.00
|117.03
|117.20
|0.00
|438
|2006.07.20 23:22
|close
|219
|1.00
|116.93
|117.20
|0.00
|8.55
|1318.95
|439
|2006.07.21 05:14
|buy
|220
|1.00
|116.78
|116.61
|0.00
|440
|2006.07.21 06:00
|close
|220
|1.00
|116.87
|116.61
|0.00
|7.70
|1326.65
|441
|2006.07.21 07:00
|buy
|221
|1.00
|116.74
|116.57
|0.00
|442
|2006.07.21 07:10
|s/l
|221
|1.00
|116.57
|116.57
|0.00
|-14.61
|1312.04
|443
|2006.07.21 07:10
|buy
|222
|1.00
|116.45
|116.28
|0.00
|444
|2006.07.21 07:10
|close
|222
|1.00
|116.55
|116.28
|0.00
|8.58
|1320.62
|445
|2006.07.21 07:10
|buy
|223
|1.00
|116.55
|116.38
|0.00
|446
|2006.07.21 07:12
|s/l
|223
|1.00
|116.38
|116.38
|0.00
|-14.63
|1305.99
|447
|2006.07.21 07:12
|buy
|224
|1.00
|116.26
|116.09
|0.00
|448
|2006.07.21 07:16
|close
|224
|1.00
|116.35
|116.09
|0.00
|7.74
|1313.73
|449
|2006.07.21 07:16
|buy
|225
|1.00
|116.36
|116.19
|0.00
|450
|2006.07.21 07:47
|close
|225
|1.00
|116.44
|116.19
|0.00
|6.87
|1320.60
|451
|2006.07.21 07:48
|buy
|226
|1.00
|116.45
|116.28
|0.00
|452
|2006.07.21 08:00
|s/l
|226
|1.00
|116.28
|116.28
|0.00
|-14.62
|1305.98
|453
|2006.07.21 08:08
|buy
|227
|1.00
|116.08
|115.91
|0.00
|454
|2006.07.21 08:09
|close
|227
|1.00
|116.18
|115.91
|0.00
|8.61
|1314.59
|455
|2006.07.21 08:09
|buy
|228
|1.00
|116.06
|115.89
|0.00
|456
|2006.07.21 09:02
|close
|228
|1.00
|116.22
|115.89
|0.00
|13.77
|1328.36
|457
|2006.07.21 09:02
|sell
|229
|1.00
|116.21
|116.38
|0.00
|458
|2006.07.21 09:07
|close
|229
|1.00
|116.11
|116.38
|0.00
|8.61
|1336.97
|459
|2006.07.21 09:59
|sell
|230
|1.00
|116.16
|116.33
|0.00
|460
|2006.07.21 10:01
|s/l
|230
|1.00
|116.33
|116.33
|0.00
|-14.61
|1322.36
|461
|2006.07.21 11:02
|sell
|231
|1.00
|116.19
|116.36
|0.00
|462
|2006.07.21 11:55
|close
|231
|1.00
|116.09
|116.36
|0.00
|8.61
|1330.97
|463
|2006.07.21 12:22
|buy
|232
|1.00
|115.94
|115.77
|0.00
|464
|2006.07.21 13:03
|close
|232
|1.00
|116.15
|115.77
|0.00
|18.08
|1349.05
|465
|2006.07.21 14:51
|buy
|233
|1.00
|116.06
|115.89
|0.00
|466
|2006.07.21 15:02
|close
|233
|1.00
|116.33
|115.89
|0.00
|23.21
|1372.26
|467
|2006.07.21 15:02
|sell
|234
|1.00
|116.32
|116.49
|0.00
|468
|2006.07.21 15:50
|close
|234
|1.00
|116.24
|116.49
|0.00
|6.88
|1379.14
|469
|2006.07.21 15:52
|sell
|235
|1.00
|116.18
|116.35
|0.00
|470
|2006.07.21 16:00
|s/l
|235
|1.00
|116.35
|116.35
|0.00
|-14.61
|1364.53
|471
|2006.07.21 16:50
|buy
|236
|1.00
|116.32
|116.15
|0.00
|472
|2006.07.23 22:00
|s/l
|236
|1.00
|116.15
|116.15
|0.00
|-14.64
|1349.89
|473
|2006.07.23 22:03
|sell
|237
|1.00
|116.23
|116.40
|0.00
|474
|2006.07.24 00:02
|s/l
|237
|1.00
|116.40
|116.40
|0.00
|-16.06
|1333.83
|475
|2006.07.24 06:22
|sell
|238
|1.00
|116.65
|116.82
|0.00
|476
|2006.07.24 06:33
|close
|238
|1.00
|116.50
|116.82
|0.00
|12.88
|1346.71
|477
|2006.07.24 07:17
|sell
|239
|1.00
|116.83
|117.00
|0.00
|478
|2006.07.24 07:32
|close
|239
|1.00
|116.72
|117.00
|0.00
|9.42
|1356.13
|479
|2006.07.25 00:03
|sell
|240
|1.00
|116.97
|117.14
|0.00
|480
|2006.07.25 00:11
|close
|240
|1.00
|116.85
|117.14
|0.00
|10.27
|1366.40
|481
|2006.07.25 01:10
|buy
|241
|1.00
|116.81
|116.64
|0.00
|482
|2006.07.25 04:08
|s/l
|241
|1.00
|116.64
|116.64
|0.00
|-14.58
|1351.82
|483
|2006.07.25 05:05
|buy
|242
|1.00
|116.63
|116.46
|0.00
|484
|2006.07.25 05:25
|close
|242
|1.00
|116.69
|116.46
|0.00
|5.14
|1356.96
|485
|2006.07.25 07:52
|sell
|243
|1.00
|116.86
|117.03
|0.00
|486
|2006.07.25 08:03
|close
|243
|1.00
|116.76
|117.03
|0.00
|8.56
|1365.52
|487
|2006.07.25 14:13
|sell
|244
|1.00
|116.84
|117.01
|0.00
|488
|2006.07.25 14:17
|close
|244
|1.00
|116.74
|117.01
|0.00
|8.57
|1374.09
|489
|2006.07.25 14:20
|sell
|245
|1.00
|116.84
|117.01
|0.00
|490
|2006.07.25 15:10
|s/l
|245
|1.00
|117.01
|117.01
|0.00
|-14.52
|1359.57
|491
|2006.07.25 18:05
|buy
|246
|1.00
|117.16
|116.99
|0.00
|492
|2006.07.25 18:17
|close
|246
|1.00
|117.22
|116.99
|0.00
|5.12
|1364.69
|493
|2006.07.25 18:59
|buy
|247
|1.00
|117.18
|117.01
|0.00
|494
|2006.07.25 20:53
|close
|247
|1.00
|117.26
|117.01
|0.00
|6.82
|1371.51
|495
|2006.07.25 21:59
|buy
|248
|1.00
|117.20
|117.03
|0.00
|496
|2006.07.26 00:05
|s/l
|248
|1.00
|117.03
|117.03
|0.00
|-13.23
|1358.28
|497
|2006.07.26 07:08
|buy
|249
|1.00
|116.87
|116.70
|0.00
|498
|2006.07.26 07:41
|close
|249
|1.00
|116.97
|116.70
|0.00
|8.55
|1366.83
|499
|2006.07.26 08:12
|buy
|250
|1.00
|116.76
|116.59
|0.00
|500
|2006.07.26 08:38
|close
|250
|1.00
|116.89
|116.59
|0.00
|11.12
|1377.95
|501
|2006.07.26 10:07
|buy
|251
|1.00
|116.78
|116.61
|0.00
|502
|2006.07.26 10:36
|close
|251
|1.00
|116.89
|116.61
|0.00
|9.41
|1387.36
|503
|2006.07.26 14:31
|sell
|252
|1.00
|116.87
|117.04
|0.00
|504
|2006.07.26 14:50
|close
|252
|1.00
|116.79
|117.04
|0.00
|6.85
|1394.21
|505
|2006.07.26 15:29
|sell
|253
|1.00
|117.02
|117.19
|0.00
|506
|2006.07.26 15:49
|close
|253
|1.00
|116.96
|117.19
|0.00
|5.13
|1399.34
|507
|2006.07.26 21:59
|sell
|254
|1.00
|116.36
|116.53
|0.00
|508
|2006.07.26 22:55
|close
|254
|1.00
|116.27
|116.53
|0.00
|7.74
|1407.08
|509
|2006.07.27 05:47
|buy
|255
|1.00
|116.10
|115.93
|0.00
|510
|2006.07.27 07:57
|s/l
|255
|1.00
|115.93
|115.93
|0.00
|-14.66
|1392.42
|511
|2006.07.27 12:04
|sell
|256
|1.00
|115.90
|116.07
|0.00
|512
|2006.07.27 12:28
|close
|256
|1.00
|115.83
|116.07
|0.00
|6.04
|1398.46
|513
|2006.07.27 13:01
|buy
|257
|1.00
|115.58
|115.41
|0.00
|514
|2006.07.27 13:52
|s/l
|257
|1.00
|115.41
|115.41
|0.00
|-14.73
|1383.73
|515
|2006.07.27 13:52
|buy
|258
|1.00
|115.42
|115.25
|0.00
|516
|2006.07.27 13:59
|close
|258
|1.00
|115.57
|115.25
|0.00
|12.98
|1396.71
|517
|2006.07.27 14:50
|buy
|259
|1.00
|115.51
|115.34
|0.00
|518
|2006.07.27 15:03
|close
|259
|1.00
|115.59
|115.34
|0.00
|6.92
|1403.63
|519
|2006.07.27 23:03
|sell
|260
|1.00
|116.03
|116.20
|0.00
|520
|2006.07.27 23:24
|close
|260
|1.00
|115.89
|116.20
|0.00
|12.08
|1415.71
|521
|2006.07.28 03:17
|buy
|261
|1.00
|115.75
|115.58
|0.00
|522
|2006.07.28 03:37
|s/l
|261
|1.00
|115.58
|115.58
|0.00
|-14.70
|1401.01
|523
|2006.07.28 03:37
|buy
|262
|1.00
|115.59
|115.42
|0.00
|524
|2006.07.28 06:30
|s/l
|262
|1.00
|115.42
|115.42
|0.00
|-14.73
|1386.28
|525
|2006.07.28 07:03
|sell
|263
|1.00
|115.64
|115.81
|0.00
|526
|2006.07.28 07:14
|close
|263
|1.00
|115.55
|115.81
|0.00
|7.79
|1394.07
|527
|2006.07.28 10:02
|sell
|264
|1.00
|115.71
|115.88
|0.00
|528
|2006.07.28 10:13
|close
|264
|1.00
|115.61
|115.88
|0.00
|8.65
|1402.72
|529
|2006.07.28 12:08
|buy
|265
|1.00
|115.46
|115.29
|0.00
|530
|2006.07.28 12:18
|close
|265
|1.00
|115.55
|115.29
|0.00
|7.79
|1410.51
|531
|2006.07.28 12:20
|buy
|266
|1.00
|115.45
|115.28
|0.00
|532
|2006.07.28 12:21
|close
|266
|1.00
|115.55
|115.28
|0.00
|8.65
|1419.16
|533
|2006.07.28 12:22
|buy
|267
|1.00
|115.31
|115.14
|0.00
|534
|2006.07.28 12:25
|s/l
|267
|1.00
|115.14
|115.14
|0.00
|-14.78
|1404.38
|535
|2006.07.28 12:25
|buy
|268
|1.00
|115.08
|114.91
|0.00
|536
|2006.07.28 12:33
|s/l
|268
|1.00
|114.91
|114.91
|0.00
|-14.80
|1389.58
|537
|2006.07.28 12:33
|buy
|269
|1.00
|114.92
|114.75
|0.00
|538
|2006.07.28 12:36
|close
|269
|1.00
|115.05
|114.75
|0.00
|11.30
|1400.88
|539
|2006.07.28 12:37
|buy
|270
|1.00
|115.05
|114.88
|0.00
|540
|2006.07.28 12:37
|close
|270
|1.00
|115.15
|114.88
|0.00
|8.68
|1409.56
|541
|2006.07.28 12:38
|buy
|271
|1.00
|115.16
|114.99
|0.00
|542
|2006.07.28 12:46
|close
|271
|1.00
|115.26
|114.99
|0.00
|8.68
|1418.24
|543
|2006.07.28 12:47
|buy
|272
|1.00
|115.30
|115.13
|0.00
|544
|2006.07.28 12:47
|s/l
|272
|1.00
|115.13
|115.13
|0.00
|-14.77
|1403.47
|545
|2006.07.28 12:47
|buy
|273
|1.00
|115.11
|114.94
|0.00
|546
|2006.07.28 12:47
|close
|273
|1.00
|115.22
|114.94
|0.00
|9.55
|1413.02
|547
|2006.07.28 12:47
|buy
|274
|1.00
|115.23
|115.06
|0.00
|548
|2006.07.28 12:48
|s/l
|274
|1.00
|115.06
|115.06
|0.00
|-14.79
|1398.23
|549
|2006.07.28 12:48
|buy
|275
|1.00
|114.96
|114.79
|0.00
|550
|2006.07.28 13:00
|close
|275
|1.00
|115.04
|114.79
|0.00
|6.95
|1405.18
|551
|2006.07.28 13:07
|buy
|276
|1.00
|114.97
|114.80
|0.00
|552
|2006.07.28 13:25
|s/l
|276
|1.00
|114.80
|114.80
|0.00
|-14.81
|1390.37
|553
|2006.07.28 13:25
|buy
|277
|1.00
|114.82
|114.65
|0.00
|554
|2006.07.28 13:57
|close
|277
|1.00
|114.91
|114.65
|0.00
|7.83
|1398.20
|555
|2006.07.28 13:57
|buy
|278
|1.00
|114.83
|114.66
|0.00
|556
|2006.07.28 14:57
|s/l
|278
|1.00
|114.66
|114.66
|0.00
|-14.83
|1383.37
|557
|2006.07.28 17:02
|sell
|279
|1.00
|114.86
|115.03
|0.00
|558
|2006.07.28 17:55
|close
|279
|1.00
|114.77
|115.03
|0.00
|7.84
|1391.21
|559
|2006.07.30 22:00
|sell
|280
|1.00
|114.72
|114.89
|0.00
|560
|2006.07.31 02:38
|close
|280
|1.00
|114.64
|114.89
|0.00
|5.52
|1396.73
|561
|2006.07.31 07:02
|sell
|281
|1.00
|114.54
|114.71
|0.00
|562
|2006.07.31 07:39
|close
|281
|1.00
|114.43
|114.71
|0.00
|9.61
|1406.34
|563
|2006.07.31 09:03
|sell
|282
|1.00
|114.46
|114.63
|0.00
|564
|2006.07.31 09:39
|close
|282
|1.00
|114.36
|114.63
|0.00
|8.74
|1415.08
|565
|2006.07.31 13:59
|sell
|283
|1.00
|114.33
|114.50
|0.00
|566
|2006.07.31 15:03
|s/l
|283
|1.00
|114.50
|114.50
|0.00
|-14.84
|1400.24
|567
|2006.08.01 03:02
|sell
|284
|1.00
|114.80
|114.97
|0.00
|568
|2006.08.01 03:25
|close
|284
|1.00
|114.74
|114.97
|0.00
|5.23
|1405.47
|569
|2006.08.01 05:29
|buy
|285
|1.00
|114.60
|114.43
|0.00
|570
|2006.08.01 06:02
|close
|285
|1.00
|114.79
|114.43
|0.00
|16.55
|1422.02
|571
|2006.08.01 06:04
|sell
|286
|1.00
|114.81
|114.98
|0.00
|572
|2006.08.01 06:11
|close
|286
|1.00
|114.72
|114.98
|0.00
|7.85
|1429.87
|573
|2006.08.01 06:12
|sell
|287
|1.00
|114.71
|114.88
|0.00
|574
|2006.08.01 06:29
|close
|287
|1.00
|114.62
|114.88
|0.00
|7.85
|1437.72
|575
|2006.08.01 09:29
|buy
|288
|1.00
|114.69
|114.52
|0.00
|576
|2006.08.01 12:02
|close
|288
|1.00
|115.08
|114.52
|0.00
|33.89
|1471.61
|577
|2006.08.01 12:03
|sell
|289
|1.00
|114.79
|114.96
|0.00
|578
|2006.08.01 12:17
|close
|289
|1.00
|114.69
|114.96
|0.00
|8.72
|1480.33
|579
|2006.08.01 12:59
|sell
|290
|1.00
|115.05
|115.22
|0.00
|580
|2006.08.01 13:21
|close
|290
|1.00
|114.96
|115.22
|0.00
|7.83
|1488.16
|581
|2006.08.01 13:25
|buy
|291
|1.00
|114.99
|114.82
|0.00
|582
|2006.08.01 13:26
|close
|291
|1.00
|115.07
|114.82
|0.00
|6.95
|1495.11
|583
|2006.08.01 13:32
|buy
|292
|1.00
|115.00
|114.83
|0.00
|584
|2006.08.01 13:41
|close
|292
|1.00
|115.08
|114.83
|0.00
|6.95
|1502.06
|585
|2006.08.01 13:41
|buy
|293
|1.00
|115.00
|114.83
|0.00
|586
|2006.08.01 13:48
|close
|293
|1.00
|115.08
|114.83
|0.00
|6.95
|1509.01
|587
|2006.08.01 16:02
|buy
|294
|1.00
|114.79
|114.62
|0.00
|588
|2006.08.01 16:15
|s/l
|294
|1.00
|114.62
|114.62
|0.00
|-14.84
|1494.17
|589
|2006.08.01 16:15
|buy
|295
|1.00
|114.58
|114.41
|0.00
|590
|2006.08.01 16:30
|close
|295
|1.00
|114.70
|114.41
|0.00
|10.46
|1504.63
|591
|2006.08.01 16:48
|buy
|296
|1.00
|114.80
|114.63
|0.00
|592
|2006.08.01 16:55
|close
|296
|1.00
|114.93
|114.63
|0.00
|11.31
|1515.94
|593
|2006.08.01 16:59
|buy
|297
|1.00
|114.69
|114.52
|0.00
|594
|2006.08.01 18:17
|s/l
|297
|1.00
|114.52
|114.52
|0.00
|-14.84
|1501.10
|595
|2006.08.02 02:03
|buy
|298
|1.00
|114.25
|114.08
|0.00
|596
|2006.08.02 02:43
|close
|298
|1.00
|114.42
|114.08
|0.00
|14.86
|1515.96
|597
|2006.08.02 02:51
|buy
|299
|1.00
|114.29
|114.12
|0.00
|598
|2006.08.02 05:00
|close
|299
|1.00
|114.36
|114.12
|0.00
|6.12
|1522.08
|599
|2006.08.02 05:01
|buy
|300
|1.00
|114.27
|114.10
|0.00
|600
|2006.08.02 05:15
|close
|300
|1.00
|114.34
|114.10
|0.00
|6.12
|1528.20
|601
|2006.08.02 10:34
|sell
|301
|1.00
|114.67
|114.84
|0.00
|602
|2006.08.02 10:38
|close
|301
|1.00
|114.58
|114.84
|0.00
|7.85
|1536.05
|603
|2006.08.02 13:00
|buy
|302
|1.00
|114.61
|114.44
|0.00
|604
|2006.08.02 13:01
|s/l
|302
|1.00
|114.44
|114.44
|0.00
|-14.86
|1521.19
|605
|2006.08.02 13:01
|buy
|303
|1.00
|114.42
|114.25
|0.00
|606
|2006.08.02 13:04
|close
|303
|1.00
|114.52
|114.25
|0.00
|8.73
|1529.92
|607
|2006.08.02 13:04
|buy
|304
|1.00
|114.53
|114.36
|0.00
|608
|2006.08.02 13:27
|close
|304
|1.00
|114.63
|114.36
|0.00
|8.72
|1538.64
|609
|2006.08.02 13:27
|buy
|305
|1.00
|114.60
|114.43
|0.00
|610
|2006.08.02 13:28
|close
|305
|1.00
|114.75
|114.43
|0.00
|13.07
|1551.71
|611
|2006.08.02 13:32
|buy
|306
|1.00
|114.57
|114.40
|0.00
|612
|2006.08.02 13:32
|close
|306
|1.00
|114.65
|114.40
|0.00
|6.98
|1558.69
|613
|2006.08.02 13:33
|buy
|307
|1.00
|114.70
|114.53
|0.00
|614
|2006.08.02 13:33
|s/l
|307
|1.00
|114.53
|114.53
|0.00
|-14.84
|1543.85
|615
|2006.08.02 13:33
|buy
|308
|1.00
|114.55
|114.38
|0.00
|616
|2006.08.02 13:42
|s/l
|308
|1.00
|114.38
|114.38
|0.00
|-14.86
|1528.99
|617
|2006.08.02 13:42
|buy
|309
|1.00
|114.40
|114.23
|0.00
|618
|2006.08.02 13:55
|close
|309
|1.00
|114.50
|114.23
|0.00
|8.73
|1537.72
|619
|2006.08.02 13:55
|buy
|310
|1.00
|114.50
|114.33
|0.00
|620
|2006.08.02 13:59
|close
|310
|1.00
|114.63
|114.33
|0.00
|11.34
|1549.06
|621
|2006.08.02 14:02
|buy
|311
|1.00
|114.52
|114.35
|0.00
|622
|2006.08.02 14:28
|close
|311
|1.00
|114.62
|114.35
|0.00
|8.72
|1557.78
|623
|2006.08.02 14:33
|buy
|312
|1.00
|114.52
|114.35
|0.00
|624
|2006.08.02 15:01
|close
|312
|1.00
|114.59
|114.35
|0.00
|6.11
|1563.89
|625
|2006.08.02 15:28
|sell
|313
|1.00
|114.76
|114.93
|0.00
|626
|2006.08.02 15:31
|close
|313
|1.00
|114.65
|114.93
|0.00
|9.59
|1573.48
|627
|2006.08.03 00:06
|sell
|314
|1.00
|114.64
|114.81
|0.00
|628
|2006.08.03 01:07
|s/l
|314
|1.00
|114.81
|114.81
|0.00
|-14.81
|1558.67
|629
|2006.08.03 06:22
|buy
|315
|1.00
|114.71
|114.54
|0.00
|630
|2006.08.03 07:07
|close
|315
|1.00
|114.81
|114.54
|0.00
|8.71
|1567.38
|631
|2006.08.03 08:06
|sell
|316
|1.00
|114.94
|115.11
|0.00
|632
|2006.08.03 08:16
|close
|316
|1.00
|114.85
|115.11
|0.00
|7.84
|1575.22
|633
|2006.08.03 08:59
|sell
|317
|1.00
|114.95
|115.12
|0.00
|634
|2006.08.03 09:04
|s/l
|317
|1.00
|115.12
|115.12
|0.00
|-14.76
|1560.46
|635
|2006.08.03 10:21
|buy
|318
|1.00
|115.02
|114.85
|0.00
|636
|2006.08.03 11:18
|s/l
|318
|1.00
|114.85
|114.85
|0.00
|-14.80
|1545.66
|637
|2006.08.03 13:02
|sell
|319
|1.00
|115.09
|115.26
|0.00
|638
|2006.08.03 13:04
|close
|319
|1.00
|114.93
|115.26
|0.00
|13.92
|1559.58
|639
|2006.08.03 13:53
|sell
|320
|1.00
|115.02
|115.19
|0.00
|640
|2006.08.03 14:06
|close
|320
|1.00
|114.91
|115.19
|0.00
|9.57
|1569.15
|641
|2006.08.03 14:54
|sell
|321
|1.00
|115.08
|115.25
|0.00
|642
|2006.08.03 14:57
|close
|321
|1.00
|114.98
|115.25
|0.00
|8.70
|1577.85
|643
|2006.08.03 14:59
|sell
|322
|1.00
|115.06
|115.23
|0.00
|644
|2006.08.03 15:51
|s/l
|322
|1.00
|115.23
|115.23
|0.00
|-14.75
|1563.10
|645
|2006.08.03 15:51
|sell
|323
|1.00
|115.24
|115.41
|0.00
|646
|2006.08.03 16:03
|close
|323
|1.00
|115.13
|115.41
|0.00
|9.55
|1572.65
|647
|2006.08.03 16:06
|buy
|324
|1.00
|115.17
|115.00
|0.00
|648
|2006.08.03 16:50
|close
|324
|1.00
|115.27
|115.00
|0.00
|8.68
|1581.33
|649
|2006.08.04 01:59
|buy
|325
|1.00
|115.07
|114.90
|0.00
|650
|2006.08.04 05:42
|close
|325
|1.00
|115.15
|114.90
|0.00
|6.95
|1588.28
|651
|2006.08.04 12:00
|buy
|326
|1.00
|115.19
|115.02
|0.00
|652
|2006.08.04 12:00
|s/l
|326
|1.00
|115.02
|115.02
|0.00
|-14.78
|1573.50
|653
|2006.08.04 12:00
|buy
|327
|1.00
|115.03
|114.86
|0.00
|654
|2006.08.04 12:00
|close
|327
|1.00
|115.20
|114.86
|0.00
|14.76
|1588.26
|655
|2006.08.04 12:00
|buy
|328
|1.00
|115.21
|115.04
|0.00
|656
|2006.08.04 12:01
|s/l
|328
|1.00
|115.04
|115.04
|0.00
|-14.85
|1573.41
|657
|2006.08.04 12:01
|buy
|329
|1.00
|114.47
|114.30
|0.00
|658
|2006.08.04 12:15
|close
|329
|1.00
|114.59
|114.30
|0.00
|10.47
|1583.88
|659
|2006.08.04 12:16
|buy
|330
|1.00
|114.60
|114.43
|0.00
|660
|2006.08.04 12:23
|close
|330
|1.00
|114.72
|114.43
|0.00
|10.46
|1594.34
|661
|2006.08.04 12:23
|buy
|331
|1.00
|114.75
|114.58
|0.00
|662
|2006.08.04 12:25
|close
|331
|1.00
|114.88
|114.58
|0.00
|11.32
|1605.66
|663
|2006.08.04 12:25
|buy
|332
|1.00
|114.93
|114.76
|0.00
|664
|2006.08.04 12:26
|close
|332
|1.00
|115.04
|114.76
|0.00
|9.56
|1615.22
|665
|2006.08.04 12:26
|buy
|333
|1.00
|115.05
|114.88
|0.00
|666
|2006.08.04 12:27
|s/l
|333
|1.00
|114.88
|114.88
|0.00
|-14.80
|1600.42
|667
|2006.08.04 12:27
|buy
|334
|1.00
|114.88
|114.71
|0.00
|668
|2006.08.04 12:28
|s/l
|334
|1.00
|114.71
|114.71
|0.00
|-14.83
|1585.59
|669
|2006.08.04 12:28
|buy
|335
|1.00
|114.71
|114.54
|0.00
|670
|2006.08.04 12:28
|close
|335
|1.00
|114.82
|114.54
|0.00
|9.58
|1595.17
|671
|2006.08.04 12:29
|buy
|336
|1.00
|114.83
|114.66
|0.00
|672
|2006.08.04 12:30
|s/l
|336
|1.00
|114.66
|114.66
|0.00
|-14.83
|1580.34
|673
|2006.08.04 12:30
|buy
|337
|1.00
|114.68
|114.51
|0.00
|674
|2006.08.04 12:31
|close
|337
|1.00
|114.81
|114.51
|0.00
|11.32
|1591.66
|675
|2006.08.04 12:31
|buy
|338
|1.00
|114.81
|114.64
|0.00
|676
|2006.08.04 12:32
|close
|338
|1.00
|114.96
|114.64
|0.00
|13.05
|1604.71
|677
|2006.08.04 12:32
|buy
|339
|1.00
|115.04
|114.87
|0.00
|678
|2006.08.04 12:33
|close
|339
|1.00
|115.17
|114.87
|0.00
|11.29
|1616.00
|679
|2006.08.04 12:33
|buy
|340
|1.00
|115.17
|115.00
|0.00
|680
|2006.08.04 12:33
|s/l
|340
|1.00
|115.00
|115.00
|0.00
|-14.79
|1601.21
|681
|2006.08.04 12:33
|buy
|341
|1.00
|114.96
|114.79
|0.00
|682
|2006.08.04 12:33
|close
|341
|1.00
|115.22
|114.79
|0.00
|22.57
|1623.78
|683
|2006.08.04 12:33
|buy
|342
|1.00
|115.23
|115.06
|0.00
|684
|2006.08.04 12:35
|s/l
|342
|1.00
|115.06
|115.06
|0.00
|-14.78
|1609.00
|685
|2006.08.04 12:35
|buy
|343
|1.00
|115.04
|114.87
|0.00
|686
|2006.08.04 12:38
|s/l
|343
|1.00
|114.87
|114.87
|0.00
|-14.80
|1594.20
|687
|2006.08.04 12:38
|buy
|344
|1.00
|114.83
|114.66
|0.00
|688
|2006.08.04 12:42
|close
|344
|1.00
|114.96
|114.66
|0.00
|11.31
|1605.51
|689
|2006.08.04 12:42
|buy
|345
|1.00
|115.01
|114.84
|0.00
|690
|2006.08.04 12:52
|close
|345
|1.00
|115.14
|114.84
|0.00
|11.29
|1616.80
|691
|2006.08.04 12:52
|buy
|346
|1.00
|115.17
|115.00
|0.00
|692
|2006.08.04 12:55
|close
|346
|1.00
|115.28
|115.00
|0.00
|9.54
|1626.34
|693
|2006.08.04 12:55
|buy
|347
|1.00
|115.24
|115.07
|0.00
|694
|2006.08.04 12:56
|close
|347
|1.00
|115.34
|115.07
|0.00
|8.67
|1635.01
|695
|2006.08.04 12:59
|buy
|348
|1.00
|114.35
|114.18
|0.00
|696
|2006.08.04 13:01
|s/l
|348
|1.00
|114.18
|114.18
|0.00
|-14.90
|1620.11
|697
|2006.08.04 13:01
|buy
|349
|1.00
|114.16
|113.99
|0.00
|698
|2006.08.04 13:22
|close
|349
|1.00
|114.25
|113.99
|0.00
|7.88
|1627.99
|699
|2006.08.04 13:57
|buy
|350
|1.00
|114.23
|114.06
|0.00
|700
|2006.08.04 13:57
|close
|350
|1.00
|114.33
|114.06
|0.00
|8.75
|1636.74
|701
|2006.08.04 13:58
|buy
|351
|1.00
|114.16
|113.99
|0.00
|702
|2006.08.04 13:59
|close
|351
|1.00
|114.28
|113.99
|0.00
|10.50
|1647.24
|703
|2006.08.07 06:07
|sell
|352
|1.00
|114.65
|114.82
|0.00
|704
|2006.08.07 06:41
|close
|352
|1.00
|114.57
|114.82
|0.00
|6.98
|1654.22
|705
|2006.08.07 10:37
|buy
|353
|1.00
|114.86
|114.69
|0.00
|706
|2006.08.07 11:08
|close
|353
|1.00
|114.98
|114.69
|0.00
|10.44
|1664.66
|707
|2006.08.08 00:18
|buy
|354
|1.00
|114.99
|114.82
|0.00
|708
|2006.08.08 02:06
|close
|354
|1.00
|115.13
|114.82
|0.00
|12.16
|1676.82
|709
|2006.08.08 10:07
|buy
|355
|1.00
|114.95
|114.78
|0.00
|710
|2006.08.08 10:28
|close
|355
|1.00
|115.07
|114.78
|0.00
|10.43
|1687.25
|711
|2006.08.08 12:02
|sell
|356
|1.00
|115.15
|115.32
|0.00
|712
|2006.08.08 12:02
|close
|356
|1.00
|115.03
|115.32
|0.00
|10.43
|1697.68
|713
|2006.08.08 12:26
|sell
|357
|1.00
|115.10
|115.27
|0.00
|714
|2006.08.08 13:01
|close
|357
|1.00
|114.95
|115.27
|0.00
|13.05
|1710.73
|715
|2006.08.08 15:04
|buy
|358
|1.00
|115.03
|114.86
|0.00
|716
|2006.08.08 15:21
|close
|358
|1.00
|115.11
|114.86
|0.00
|6.95
|1717.68
|717
|2006.08.08 18:00
|buy
|359
|1.00
|114.80
|114.63
|0.00
|718
|2006.08.08 18:00
|s/l
|359
|1.00
|114.63
|114.63
|0.00
|-14.83
|1702.85
|719
|2006.08.08 18:00
|buy
|360
|1.00
|114.63
|114.46
|0.00
|720
|2006.08.08 18:10
|close
|360
|1.00
|114.77
|114.46
|0.00
|12.20
|1715.05
|721
|2006.08.08 18:10
|buy
|361
|1.00
|114.80
|114.63
|0.00
|722
|2006.08.08 18:14
|close
|361
|1.00
|114.88
|114.63
|0.00
|6.96
|1722.01
|723
|2006.08.08 18:59
|buy
|362
|1.00
|114.95
|114.78
|0.00
|724
|2006.08.08 19:17
|close
|362
|1.00
|115.07
|114.78
|0.00
|10.43
|1732.44
|725
|2006.08.08 19:30
|sell
|363
|1.00
|115.09
|115.26
|0.00
|726
|2006.08.08 20:16
|s/l
|363
|1.00
|115.26
|115.26
|0.00
|-14.75
|1717.69
|727
|2006.08.08 21:30
|sell
|364
|1.00
|115.35
|115.52
|0.00
|728
|2006.08.08 22:11
|s/l
|364
|1.00
|115.52
|115.52
|0.00
|-14.72
|1702.97
|729
|2006.08.08 22:12
|sell
|365
|1.00
|115.60
|115.77
|0.00
|730
|2006.08.08 23:02
|close
|365
|1.00
|115.49
|115.77
|0.00
|9.52
|1712.49
|731
|2006.08.08 23:02
|buy
|366
|1.00
|115.50
|115.33
|0.00
|732
|2006.08.08 23:11
|close
|366
|1.00
|115.63
|115.33
|0.00
|11.24
|1723.73
|733
|2006.08.08 23:12
|buy
|367
|1.00
|115.65
|115.48
|0.00
|734
|2006.08.09 01:56
|close
|367
|1.00
|115.73
|115.48
|0.00
|8.21
|1731.94
|735
|2006.08.09 05:01
|buy
|368
|1.00
|115.38
|115.21
|0.00
|736
|2006.08.09 05:18
|close
|368
|1.00
|115.47
|115.21
|0.00
|7.79
|1739.73
|737
|2006.08.09 05:46
|buy
|369
|1.00
|115.44
|115.27
|0.00
|738
|2006.08.09 05:50
|close
|369
|1.00
|115.52
|115.27
|0.00
|6.93
|1746.66
|739
|2006.08.09 05:59
|buy
|370
|1.00
|115.40
|115.23
|0.00
|740
|2006.08.09 06:01
|s/l
|370
|1.00
|115.23
|115.23
|0.00
|-14.75
|1731.91
|741
|2006.08.09 07:03
|buy
|371
|1.00
|115.20
|115.03
|0.00
|742
|2006.08.09 07:17
|close
|371
|1.00
|115.28
|115.03
|0.00
|6.94
|1738.85
|743
|2006.08.09 08:01
|buy
|372
|1.00
|115.14
|114.97
|0.00
|744
|2006.08.09 08:44
|close
|372
|1.00
|115.24
|114.97
|0.00
|8.68
|1747.53
|745
|2006.08.09 08:59
|buy
|373
|1.00
|115.10
|114.93
|0.00
|746
|2006.08.09 09:46
|close
|373
|1.00
|115.22
|114.93
|0.00
|10.41
|1757.94
|747
|2006.08.10 01:23
|buy
|374
|1.00
|115.25
|115.08
|0.00
|748
|2006.08.10 01:26
|close
|374
|1.00
|115.35
|115.08
|0.00
|8.67
|1766.61
|749
|2006.08.10 01:37
|buy
|375
|1.00
|115.25
|115.08
|0.00
|750
|2006.08.10 02:41
|s/l
|375
|1.00
|115.08
|115.08
|0.00
|-14.77
|1751.84
|751
|2006.08.10 08:17
|sell
|376
|1.00
|115.07
|115.24
|0.00
|752
|2006.08.10 08:26
|close
|376
|1.00
|114.98
|115.24
|0.00
|7.83
|1759.67
|753
|2006.08.10 10:17
|sell
|377
|1.00
|115.01
|115.18
|0.00
|754
|2006.08.10 10:30
|close
|377
|1.00
|114.90
|115.18
|0.00
|9.57
|1769.24
|755
|2006.08.10 12:12
|sell
|378
|1.00
|114.95
|115.12
|0.00
|756
|2006.08.10 12:21
|close
|378
|1.00
|114.87
|115.12
|0.00
|6.96
|1776.20
|757
|2006.08.10 12:59
|sell
|379
|1.00
|114.85
|115.02
|0.00
|758
|2006.08.10 13:11
|s/l
|379
|1.00
|115.02
|115.02
|0.00
|-14.78
|1761.42
|759
|2006.08.10 14:07
|sell
|380
|1.00
|115.28
|115.45
|0.00
|760
|2006.08.10 14:09
|s/l
|380
|1.00
|115.45
|115.45
|0.00
|-14.72
|1746.70
|761
|2006.08.10 14:09
|sell
|381
|1.00
|115.47
|115.64
|0.00
|762
|2006.08.10 14:20
|close
|381
|1.00
|115.30
|115.64
|0.00
|14.74
|1761.44
|763
|2006.08.10 14:20
|sell
|382
|1.00
|115.29
|115.46
|0.00
|764
|2006.08.10 14:24
|close
|382
|1.00
|115.16
|115.46
|0.00
|11.29
|1772.73
|765
|2006.08.10 14:35
|sell
|383
|1.00
|115.27
|115.44
|0.00
|766
|2006.08.10 14:50
|close
|383
|1.00
|115.14
|115.44
|0.00
|11.29
|1784.02
|767
|2006.08.10 14:59
|sell
|384
|1.00
|115.41
|115.58
|0.00
|768
|2006.08.10 15:07
|s/l
|384
|1.00
|115.58
|115.58
|0.00
|-14.71
|1769.31
|769
|2006.08.10 23:01
|sell
|385
|1.00
|115.42
|115.59
|0.00
|770
|2006.08.10 23:09
|close
|385
|1.00
|115.31
|115.59
|0.00
|9.54
|1778.85
|771
|2006.08.10 23:51
|sell
|386
|1.00
|115.41
|115.58
|0.00
|772
|2006.08.10 23:57
|close
|386
|1.00
|115.31
|115.58
|0.00
|8.67
|1787.52
|773
|2006.08.11 06:01
|sell
|387
|1.00
|115.75
|115.92
|0.00
|774
|2006.08.11 06:02
|close
|387
|1.00
|115.66
|115.92
|0.00
|7.78
|1795.30
|775
|2006.08.11 06:15
|sell
|388
|1.00
|115.71
|115.88
|0.00
|776
|2006.08.11 06:31
|close
|388
|1.00
|115.59
|115.88
|0.00
|10.38
|1805.68
|777
|2006.08.11 06:40
|sell
|389
|1.00
|115.76
|115.93
|0.00
|778
|2006.08.11 06:50
|close
|389
|1.00
|115.67
|115.93
|0.00
|7.78
|1813.46
|779
|2006.08.11 06:52
|sell
|390
|1.00
|115.75
|115.92
|0.00
|780
|2006.08.11 07:04
|close
|390
|1.00
|115.68
|115.92
|0.00
|6.05
|1819.51
|781
|2006.08.11 07:35
|buy
|391
|1.00
|115.65
|115.48
|0.00
|782
|2006.08.11 07:37
|close
|391
|1.00
|115.70
|115.48
|0.00
|4.32
|1823.83
|783
|2006.08.11 08:19
|sell
|392
|1.00
|115.88
|116.05
|0.00
|784
|2006.08.11 08:23
|close
|392
|1.00
|115.82
|116.05
|0.00
|5.18
|1829.01
|785
|2006.08.11 08:37
|sell
|393
|1.00
|115.88
|116.05
|0.00
|786
|2006.08.11 08:47
|close
|393
|1.00
|115.82
|116.05
|0.00
|5.18
|1834.19
|787
|2006.08.11 08:51
|sell
|394
|1.00
|115.88
|116.05
|0.00
|788
|2006.08.11 10:35
|s/l
|394
|1.00
|116.05
|116.05
|0.00
|-14.65
|1819.54
|789
|2006.08.11 12:06
|sell
|395
|1.00
|116.11
|116.28
|0.00
|790
|2006.08.11 12:23
|close
|395
|1.00
|116.03
|116.28
|0.00
|6.89
|1826.43
|791
|2006.08.11 12:34
|sell
|396
|1.00
|116.26
|116.43
|0.00
|792
|2006.08.11 12:38
|close
|396
|1.00
|116.17
|116.43
|0.00
|7.75
|1834.18
|793
|2006.08.11 12:48
|sell
|397
|1.00
|116.23
|116.40
|0.00
|794
|2006.08.11 12:56
|s/l
|397
|1.00
|116.40
|116.40
|0.00
|-14.60
|1819.58
|795
|2006.08.11 12:56
|sell
|398
|1.00
|116.40
|116.57
|0.00
|796
|2006.08.11 12:59
|close
|398
|1.00
|116.25
|116.57
|0.00
|12.90
|1832.48
|797
|2006.08.11 13:04
|buy
|399
|1.00
|116.05
|115.88
|0.00
|798
|2006.08.11 13:32
|close
|399
|1.00
|116.12
|115.88
|0.00
|6.03
|1838.51
|799
|2006.08.11 13:35
|buy
|400
|1.00
|116.11
|115.94
|0.00
|800
|2006.08.11 13:50
|close
|400
|1.00
|116.18
|115.94
|0.00
|6.03
|1844.54
|801
|2006.08.11 13:59
|buy
|401
|1.00
|115.99
|115.82
|0.00
|802
|2006.08.11 14:54
|close
|401
|1.00
|116.09
|115.82
|0.00
|8.61
|1853.15
|803
|2006.08.11 19:11
|buy
|402
|1.00
|116.31
|116.14
|0.00
|804
|2006.08.11 19:49
|close
|402
|1.00
|116.39
|116.14
|0.00
|6.87
|1860.02
|805
|2006.08.13 23:31
|buy
|403
|1.00
|116.22
|116.05
|0.00
|806
|2006.08.13 23:48
|close
|403
|1.00
|116.30
|116.05
|0.00
|6.88
|1866.90
|807
|2006.08.14 07:44
|sell
|404
|1.00
|116.65
|116.82
|0.00
|808
|2006.08.14 07:59
|close
|404
|1.00
|116.54
|116.82
|0.00
|9.44
|1876.34
|809
|2006.08.14 14:00
|buy
|405
|1.00
|116.43
|116.26
|0.00
|810
|2006.08.14 14:56
|close
|405
|1.00
|116.51
|116.26
|0.00
|6.87
|1883.21
|811
|2006.08.15 06:33
|sell
|406
|1.00
|116.57
|116.74
|0.00
|812
|2006.08.15 07:00
|close
|406
|1.00
|116.48
|116.74
|0.00
|7.73
|1890.94
|813
|2006.08.15 07:01
|buy
|407
|1.00
|116.25
|116.08
|0.00
|814
|2006.08.15 07:08
|close
|407
|1.00
|116.34
|116.08
|0.00
|7.74
|1898.68
|815
|2006.08.15 08:30
|sell
|408
|1.00
|116.53
|116.70
|0.00
|816
|2006.08.15 12:00
|close
|408
|1.00
|116.41
|116.70
|0.00
|10.31
|1908.99
|817
|2006.08.15 12:00
|buy
|409
|1.00
|116.39
|116.22
|0.00
|818
|2006.08.15 12:01
|close
|409
|1.00
|116.47
|116.22
|0.00
|6.87
|1915.86
|819
|2006.08.15 12:01
|buy
|410
|1.00
|116.10
|115.93
|0.00
|820
|2006.08.15 12:01
|close
|410
|1.00
|116.20
|115.93
|0.00
|8.61
|1924.47
|821
|2006.08.15 12:01
|buy
|411
|1.00
|116.23
|116.06
|0.00
|822
|2006.08.15 12:07
|close
|411
|1.00
|116.32
|116.06
|0.00
|7.74
|1932.21
|823
|2006.08.15 12:07
|buy
|412
|1.00
|116.37
|116.20
|0.00
|824
|2006.08.15 12:22
|close
|412
|1.00
|116.49
|116.20
|0.00
|10.30
|1942.51
|825
|2006.08.15 12:23
|buy
|413
|1.00
|116.41
|116.24
|0.00
|826
|2006.08.15 12:24
|close
|413
|1.00
|116.53
|116.24
|0.00
|10.30
|1952.81
|827
|2006.08.15 12:36
|sell
|414
|1.00
|116.66
|116.83
|0.00
|828
|2006.08.15 12:43
|close
|414
|1.00
|116.57
|116.83
|0.00
|7.72
|1960.53
|829
|2006.08.15 12:53
|buy
|415
|1.00
|116.40
|116.23
|0.00
|830
|2006.08.15 12:53
|close
|415
|1.00
|116.47
|116.23
|0.00
|6.01
|1966.54
|831
|2006.08.15 12:59
|buy
|416
|1.00
|116.14
|115.97
|0.00
|832
|2006.08.15 13:01
|s/l
|416
|1.00
|115.97
|115.97
|0.00
|-14.66
|1951.88
|833
|2006.08.16 00:07
|sell
|417
|1.00
|116.01
|116.18
|0.00
|834
|2006.08.16 10:02
|s/l
|417
|1.00
|116.18
|116.18
|0.00
|-14.63
|1937.25
|835
|2006.08.16 12:23
|buy
|418
|1.00
|116.07
|115.90
|0.00
|836
|2006.08.16 12:25
|close
|418
|1.00
|116.22
|115.90
|0.00
|12.91
|1950.16
|837
|2006.08.16 12:30
|buy
|419
|1.00
|115.90
|115.73
|0.00
|838
|2006.08.16 12:31
|close
|419
|1.00
|115.99
|115.73
|0.00
|7.76
|1957.92
|839
|2006.08.16 12:31
|buy
|420
|1.00
|115.99
|115.82
|0.00
|840
|2006.08.16 12:32
|s/l
|420
|1.00
|115.82
|115.82
|0.00
|-14.69
|1943.23
|841
|2006.08.16 12:32
|buy
|421
|1.00
|115.75
|115.58
|0.00
|842
|2006.08.16 12:35
|close
|421
|1.00
|115.83
|115.58
|0.00
|6.91
|1950.14
|843
|2006.08.16 12:35
|buy
|422
|1.00
|115.86
|115.69
|0.00
|844
|2006.08.16 13:28
|s/l
|422
|1.00
|115.69
|115.69
|0.00
|-14.69
|1935.45
|845
|2006.08.16 13:31
|buy
|423
|1.00
|115.65
|115.48
|0.00
|846
|2006.08.16 13:56
|close
|423
|1.00
|115.72
|115.48
|0.00
|6.05
|1941.50
|847
|2006.08.16 18:12
|sell
|424
|1.00
|115.91
|116.08
|0.00
|848
|2006.08.16 18:24
|close
|424
|1.00
|115.83
|116.08
|0.00
|6.91
|1948.41
|849
|2006.08.16 18:51
|sell
|425
|1.00
|115.89
|116.06
|0.00
|850
|2006.08.16 18:56
|close
|425
|1.00
|115.81
|116.06
|0.00
|6.91
|1955.32
|851
|2006.08.16 21:18
|buy
|426
|1.00
|115.83
|115.66
|0.00
|852
|2006.08.17 01:14
|s/l
|426
|1.00
|115.66
|115.66
|0.00
|-10.81
|1944.51
|853
|2006.08.17 01:16
|buy
|427
|1.00
|115.62
|115.45
|0.00
|854
|2006.08.17 01:43
|close
|427
|1.00
|115.71
|115.45
|0.00
|7.78
|1952.29
|855
|2006.08.17 01:46
|buy
|428
|1.00
|115.60
|115.43
|0.00
|856
|2006.08.17 02:05
|close
|428
|1.00
|115.68
|115.43
|0.00
|6.92
|1959.21
|857
|2006.08.17 09:03
|sell
|429
|1.00
|115.38
|115.55
|0.00
|858
|2006.08.17 09:57
|close
|429
|1.00
|115.30
|115.55
|0.00
|6.94
|1966.15
|859
|2006.08.17 12:02
|sell
|430
|1.00
|115.44
|115.61
|0.00
|860
|2006.08.17 12:46
|close
|430
|1.00
|115.38
|115.61
|0.00
|5.20
|1971.35
|861
|2006.08.17 12:52
|sell
|431
|1.00
|115.36
|115.53
|0.00
|862
|2006.08.17 13:27
|s/l
|431
|1.00
|115.53
|115.53
|0.00
|-14.71
|1956.64
|863
|2006.08.17 15:50
|buy
|432
|1.00
|115.41
|115.24
|0.00
|864
|2006.08.17 16:00
|close
|432
|1.00
|115.49
|115.24
|0.00
|6.93
|1963.57
|865
|2006.08.18 04:38
|buy
|433
|1.00
|115.92
|115.75
|0.00
|866
|2006.08.18 07:03
|close
|433
|1.00
|116.01
|115.75
|0.00
|7.76
|1971.33
|867
|2006.08.18 07:42
|sell
|434
|1.00
|116.01
|116.18
|0.00
|868
|2006.08.18 08:28
|close
|434
|1.00
|115.92
|116.18
|0.00
|7.76
|1979.09
|869
|2006.08.18 09:04
|buy
|435
|1.00
|115.74
|115.57
|0.00
|870
|2006.08.18 09:27
|s/l
|435
|1.00
|115.57
|115.57
|0.00
|-14.72
|1964.37
|871
|2006.08.18 09:27
|buy
|436
|1.00
|115.55
|115.38
|0.00
|872
|2006.08.18 09:38
|close
|436
|1.00
|115.71
|115.38
|0.00
|13.83
|1978.20
|873
|2006.08.18 09:38
|buy
|437
|1.00
|115.71
|115.54
|0.00
|874
|2006.08.18 09:40
|close
|437
|1.00
|115.83
|115.54
|0.00
|10.36
|1988.56
|875
|2006.08.18 09:55
|buy
|438
|1.00
|115.75
|115.58
|0.00
|876
|2006.08.18 09:59
|s/l
|438
|1.00
|115.58
|115.58
|0.00
|-14.71
|1973.85
|877
|2006.08.18 09:59
|buy
|439
|1.00
|115.55
|115.38
|0.00
|878
|2006.08.18 10:02
|close
|439
|1.00
|115.80
|115.38
|0.00
|21.59
|1995.44
|879
|2006.08.18 10:57
|sell
|440
|1.00
|115.75
|115.92
|0.00
|880
|2006.08.18 11:38
|s/l
|440
|1.00
|115.92
|115.92
|0.00
|-14.66
|1980.78
|881
|2006.08.18 13:22
|buy
|441
|1.00
|115.64
|115.47
|0.00
|882
|2006.08.18 13:33
|close
|441
|1.00
|115.77
|115.47
|0.00
|11.23
|1992.01
|883
|2006.08.18 13:55
|buy
|442
|1.00
|115.67
|115.50
|0.00
|884
|2006.08.18 13:57
|close
|442
|1.00
|115.77
|115.50
|0.00
|8.64
|2000.65
|885
|2006.08.18 13:59
|buy
|443
|1.00
|115.62
|115.45
|0.00
|886
|2006.08.18 14:01
|close
|443
|1.00
|115.82
|115.45
|0.00
|17.27
|2017.92
|887
|2006.08.21 00:23
|sell
|444
|1.00
|115.77
|115.94
|0.00
|888
|2006.08.21 01:07
|close
|444
|1.00
|115.68
|115.94
|0.00
|7.78
|2025.70
|889
|2006.08.21 06:16
|sell
|445
|1.00
|115.77
|115.94
|0.00
|890
|2006.08.21 06:36
|close
|445
|1.00
|115.64
|115.94
|0.00
|11.24
|2036.94
|891
|2006.08.21 06:41
|sell
|446
|1.00
|115.66
|115.83
|0.00
|892
|2006.08.21 07:01
|close
|446
|1.00
|115.45
|115.83
|0.00
|18.19
|2055.13
|893
|2006.08.21 07:02
|buy
|447
|1.00
|115.36
|115.19
|0.00
|894
|2006.08.21 07:13
|close
|447
|1.00
|115.46
|115.19
|0.00
|8.66
|2063.79
|895
|2006.08.21 07:48
|buy
|448
|1.00
|115.49
|115.32
|0.00
|896
|2006.08.21 08:12
|close
|448
|1.00
|115.58
|115.32
|0.00
|7.79
|2071.58
|897
|2006.08.21 12:07
|sell
|449
|1.00
|115.78
|115.95
|0.00
|898
|2006.08.21 12:28
|close
|449
|1.00
|115.68
|115.95
|0.00
|8.64
|2080.22
|899
|2006.08.21 15:04
|sell
|450
|1.00
|115.92
|116.09
|0.00
|900
|2006.08.21 15:25
|close
|450
|1.00
|115.82
|116.09
|0.00
|8.63
|2088.85
|901
|2006.08.21 17:22
|buy
|451
|1.00
|115.83
|115.66
|0.00
|902
|2006.08.21 21:09
|close
|451
|1.00
|115.94
|115.66
|0.00
|9.49
|2098.34
|903
|2006.08.22 07:01
|sell
|452
|1.00
|116.23
|116.40
|0.00
|904
|2006.08.22 07:05
|close
|452
|1.00
|116.10
|116.40
|0.00
|11.20
|2109.54
|905
|2006.08.22 07:52
|sell
|453
|1.00
|116.29
|116.46
|0.00
|906
|2006.08.22 08:29
|close
|453
|1.00
|116.22
|116.46
|0.00
|6.02
|2115.56
|907
|2006.08.22 10:01
|buy
|454
|1.00
|116.11
|115.94
|0.00
|908
|2006.08.22 10:04
|close
|454
|1.00
|116.18
|115.94
|0.00
|6.03
|2121.59
|909
|2006.08.22 10:07
|buy
|455
|1.00
|116.11
|115.94
|0.00
|910
|2006.08.22 10:09
|close
|455
|1.00
|116.18
|115.94
|0.00
|6.03
|2127.62
|911
|2006.08.22 10:22
|buy
|456
|1.00
|116.12
|115.95
|0.00
|912
|2006.08.22 10:37
|close
|456
|1.00
|116.19
|115.95
|0.00
|6.02
|2133.64
|913
|2006.08.22 17:38
|sell
|457
|1.00
|116.72
|116.89
|0.00
|914
|2006.08.22 18:04
|close
|457
|1.00
|116.63
|116.89
|0.00
|7.72
|2141.36
|915
|2006.08.22 18:06
|buy
|458
|1.00
|116.61
|116.44
|0.00
|916
|2006.08.22 18:40
|close
|458
|1.00
|116.69
|116.44
|0.00
|6.86
|2148.22
|917
|2006.08.22 18:59
|buy
|459
|1.00
|116.59
|116.42
|0.00
|918
|2006.08.22 23:02
|s/l
|459
|1.00
|116.42
|116.42
|0.00
|-14.60
|2133.62
|919
|2006.08.23 00:03
|buy
|460
|1.00
|116.31
|116.14
|0.00
|920
|2006.08.23 00:47
|close
|460
|1.00
|116.40
|116.14
|0.00
|7.73
|2141.35
|921
|2006.08.23 02:59
|buy
|461
|1.00
|116.30
|116.13
|0.00
|922
|2006.08.23 04:33
|close
|461
|1.00
|116.39
|116.13
|0.00
|7.73
|2149.08
|923
|2006.08.23 07:18
|buy
|462
|1.00
|116.19
|116.02
|0.00
|924
|2006.08.23 07:39
|close
|462
|1.00
|116.28
|116.02
|0.00
|7.74
|2156.82
|925
|2006.08.23 14:05
|buy
|463
|1.00
|116.12
|115.95
|0.00
|926
|2006.08.23 14:10
|close
|463
|1.00
|116.21
|115.95
|0.00
|7.74
|2164.56
|927
|2006.08.23 14:11
|buy
|464
|1.00
|116.23
|116.06
|0.00
|928
|2006.08.23 14:21
|close
|464
|1.00
|116.33
|116.06
|0.00
|8.60
|2173.16
|929
|2006.08.23 14:30
|sell
|465
|1.00
|116.45
|116.62
|0.00
|930
|2006.08.23 14:41
|close
|465
|1.00
|116.39
|116.62
|0.00
|5.16
|2178.32
|931
|2006.08.23 14:59
|sell
|466
|1.00
|116.54
|116.71
|0.00
|932
|2006.08.23 15:01
|close
|466
|1.00
|116.45
|116.71
|0.00
|7.73
|2186.05
|933
|2006.08.23 15:11
|buy
|467
|1.00
|116.49
|116.32
|0.00
|934
|2006.08.23 15:27
|close
|467
|1.00
|116.55
|116.32
|0.00
|5.15
|2191.20
|935
|2006.08.23 16:06
|buy
|468
|1.00
|116.37
|116.20
|0.00
|936
|2006.08.23 16:31
|close
|468
|1.00
|116.46
|116.20
|0.00
|7.73
|2198.93
|937
|2006.08.24 12:16
|buy
|469
|1.00
|116.25
|116.08
|0.00
|938
|2006.08.24 12:32
|close
|469
|1.00
|116.32
|116.08
|0.00
|6.02
|2204.95
|939
|2006.08.24 14:59
|sell
|470
|1.00
|116.32
|116.49
|0.00
|940
|2006.08.24 16:00
|s/l
|470
|1.00
|116.49
|116.49
|0.00
|-14.59
|2190.36
|941
|2006.08.24 23:18
|sell
|471
|1.00
|116.68
|116.85
|0.00
|942
|2006.08.24 23:21
|close
|471
|1.00
|116.62
|116.85
|0.00
|5.14
|2195.50
|943
|2006.08.24 23:22
|sell
|472
|1.00
|116.61
|116.78
|0.00
|944
|2006.08.24 23:25
|close
|472
|1.00
|116.55
|116.78
|0.00
|5.15
|2200.65
|945
|2006.08.24 23:31
|sell
|473
|1.00
|116.61
|116.78
|0.00
|946
|2006.08.24 23:43
|close
|473
|1.00
|116.49
|116.78
|0.00
|10.30
|2210.95
|947
|2006.08.24 23:52
|sell
|474
|1.00
|116.64
|116.81
|0.00
|948
|2006.08.25 01:02
|close
|474
|1.00
|116.57
|116.81
|0.00
|4.54
|2215.49
|949
|2006.08.25 06:10
|sell
|475
|1.00
|117.11
|117.28
|0.00
|950
|2006.08.25 06:14
|close
|475
|1.00
|117.02
|117.28
|0.00
|7.69
|2223.18
|951
|2006.08.25 06:30
|sell
|476
|1.00
|117.09
|117.26
|0.00
|952
|2006.08.25 06:33
|close
|476
|1.00
|117.00
|117.26
|0.00
|7.69
|2230.87
|953
|2006.08.25 06:46
|sell
|477
|1.00
|117.09
|117.26
|0.00
|954
|2006.08.25 07:57
|s/l
|477
|1.00
|117.26
|117.26
|0.00
|-14.50
|2216.37
|955
|2006.08.25 12:51
|sell
|478
|1.00
|117.33
|117.50
|0.00
|956
|2006.08.25 13:02
|close
|478
|1.00
|117.24
|117.50
|0.00
|7.68
|2224.05
|957
|2006.08.25 15:03
|buy
|479
|1.00
|117.12
|116.95
|0.00
|958
|2006.08.25 15:47
|close
|479
|1.00
|117.22
|116.95
|0.00
|8.53
|2232.58
|959
|2006.08.28 00:02
|buy
|480
|1.00
|117.21
|117.04
|0.00
|960
|2006.08.28 03:02
|s/l
|480
|1.00
|117.04
|117.04
|0.00
|-14.53
|2218.05
|961
|2006.08.28 03:02
|buy
|481
|1.00
|117.04
|116.87
|0.00
|962
|2006.08.28 03:35
|close
|481
|1.00
|117.10
|116.87
|0.00
|5.12
|2223.17
|963
|2006.08.28 03:59
|buy
|482
|1.00
|117.10
|116.93
|0.00
|964
|2006.08.28 04:42
|close
|482
|1.00
|117.19
|116.93
|0.00
|7.68
|2230.85
|965
|2006.08.28 04:43
|sell
|483
|1.00
|117.19
|117.36
|0.00
|966
|2006.08.28 05:00
|close
|483
|1.00
|117.12
|117.36
|0.00
|5.98
|2236.83
|967
|2006.08.28 10:02
|buy
|484
|1.00
|116.90
|116.73
|0.00
|968
|2006.08.28 10:26
|close
|484
|1.00
|116.95
|116.73
|0.00
|4.28
|2241.11
|969
|2006.08.29 00:02
|buy
|485
|1.00
|116.97
|116.80
|0.00
|970
|2006.08.29 00:08
|close
|485
|1.00
|117.04
|116.80
|0.00
|5.98
|2247.09
|971
|2006.08.29 00:59
|buy
|486
|1.00
|116.97
|116.80
|0.00
|972
|2006.08.29 01:08
|close
|486
|1.00
|117.02
|116.80
|0.00
|4.27
|2251.36
|973
|2006.08.29 01:59
|buy
|487
|1.00
|116.90
|116.73
|0.00
|974
|2006.08.29 04:01
|s/l
|487
|1.00
|116.73
|116.73
|0.00
|-14.57
|2236.79
|975
|2006.08.29 06:10
|sell
|488
|1.00
|117.00
|117.17
|0.00
|976
|2006.08.29 06:25
|close
|488
|1.00
|116.93
|117.17
|0.00
|5.99
|2242.78
|977
|2006.08.29 06:35
|sell
|489
|1.00
|116.89
|117.06
|0.00
|978
|2006.08.29 06:56
|close
|489
|1.00
|116.81
|117.06
|0.00
|6.85
|2249.63
|979
|2006.08.29 06:59
|sell
|490
|1.00
|116.93
|117.10
|0.00
|980
|2006.08.29 07:02
|close
|490
|1.00
|116.86
|117.10
|0.00
|5.99
|2255.62
|981
|2006.08.29 07:31
|buy
|491
|1.00
|116.73
|116.56
|0.00
|982
|2006.08.29 07:37
|close
|491
|1.00
|116.79
|116.56
|0.00
|5.14
|2260.76
|983
|2006.08.29 07:51
|buy
|492
|1.00
|116.73
|116.56
|0.00
|984
|2006.08.29 08:07
|close
|492
|1.00
|116.84
|116.56
|0.00
|9.41
|2270.17
|985
|2006.08.29 08:08
|sell
|493
|1.00
|116.83
|117.00
|0.00
|986
|2006.08.29 08:24
|close
|493
|1.00
|116.75
|117.00
|0.00
|6.85
|2277.02
|987
|2006.08.29 08:27
|sell
|494
|1.00
|116.75
|116.92
|0.00
|988
|2006.08.29 08:32
|close
|494
|1.00
|116.67
|116.92
|0.00
|6.86
|2283.88
|989
|2006.08.29 08:39
|sell
|495
|1.00
|116.76
|116.93
|0.00
|990
|2006.08.29 08:50
|close
|495
|1.00
|116.69
|116.93
|0.00
|6.00
|2289.88
|991
|2006.08.29 08:59
|sell
|496
|1.00
|116.83
|117.00
|0.00
|992
|2006.08.29 09:54
|close
|496
|1.00
|116.72
|117.00
|0.00
|9.42
|2299.30
|993
|2006.08.29 14:01
|sell
|497
|1.00
|116.86
|117.03
|0.00
|994
|2006.08.29 14:21
|close
|497
|1.00
|116.82
|117.03
|0.00
|3.42
|2302.72
|995
|2006.08.29 14:52
|buy
|498
|1.00
|116.59
|116.42
|0.00
|996
|2006.08.29 14:52
|close
|498
|1.00
|116.68
|116.42
|0.00
|7.71
|2310.43
|997
|2006.08.29 14:59
|sell
|499
|1.00
|116.90
|117.07
|0.00
|998
|2006.08.29 18:16
|close
|499
|1.00
|116.84
|117.07
|0.00
|5.14
|2315.57
|999
|2006.08.30 01:02
|sell
|500
|1.00
|116.80
|116.97
|0.00
|1000
|2006.08.30 01:38
|close
|500
|1.00
|116.71
|116.97
|0.00
|7.71
|2323.28
|1001
|2006.08.30 05:02
|sell
|501
|1.00
|116.95
|117.12
|0.00
|1002
|2006.08.30 05:28
|close
|501
|1.00
|116.90
|117.12
|0.00
|4.28
|2327.56
|1003
|2006.08.30 07:01
|sell
|502
|1.00
|117.00
|117.17
|0.00
|1004
|2006.08.30 07:26
|close
|502
|1.00
|116.93
|117.17
|0.00
|5.99
|2333.55
|1005
|2006.08.30 07:28
|sell
|503
|1.00
|116.99
|117.16
|0.00
|1006
|2006.08.30 07:30
|close
|503
|1.00
|116.86
|117.16
|0.00
|11.12
|2344.67
|1007
|2006.08.30 07:31
|sell
|504
|1.00
|116.97
|117.14
|0.00
|1008
|2006.08.30 07:32
|close
|504
|1.00
|116.91
|117.14
|0.00
|5.13
|2349.80
|1009
|2006.08.30 07:36
|sell
|505
|1.00
|116.88
|117.05
|0.00
|1010
|2006.08.30 07:42
|s/l
|505
|1.00
|117.05
|117.05
|0.00
|-14.52
|2335.28
|1011
|2006.08.30 07:42
|sell
|506
|1.00
|117.09
|117.26
|0.00
|1012
|2006.08.30 07:44
|close
|506
|1.00
|116.83
|117.26
|0.00
|22.25
|2357.53
|1013
|2006.08.30 07:46
|sell
|507
|1.00
|116.88
|117.05
|0.00
|1014
|2006.08.30 09:12
|s/l
|507
|1.00
|117.05
|117.05
|0.00
|-14.52
|2343.01
|1015
|2006.08.30 11:55
|sell
|508
|1.00
|117.13
|117.30
|0.00
|1016
|2006.08.30 12:00
|close
|508
|1.00
|117.07
|117.30
|0.00
|5.13
|2348.14
|1017
|2006.08.30 12:13
|sell
|509
|1.00
|117.14
|117.31
|0.00
|1018
|2006.08.30 12:15
|close
|509
|1.00
|117.08
|117.31
|0.00
|5.12
|2353.26
|1019
|2006.08.30 12:24
|buy
|510
|1.00
|116.97
|116.80
|0.00
|1020
|2006.08.30 12:33
|close
|510
|1.00
|117.05
|116.80
|0.00
|6.83
|2360.09
|1021
|2006.08.30 12:38
|buy
|511
|1.00
|116.95
|116.78
|0.00
|1022
|2006.08.30 12:47
|close
|511
|1.00
|117.01
|116.78
|0.00
|5.13
|2365.22
|1023
|2006.08.30 12:52
|buy
|512
|1.00
|117.01
|116.84
|0.00
|1024
|2006.08.30 12:54
|close
|512
|1.00
|117.07
|116.84
|0.00
|5.13
|2370.35
|1025
|2006.08.30 13:37
|buy
|513
|1.00
|116.91
|116.74
|0.00
|1026
|2006.08.30 13:45
|close
|513
|1.00
|116.96
|116.74
|0.00
|4.27
|2374.62
|1027
|2006.08.30 16:07
|sell
|514
|1.00
|117.28
|117.45
|0.00
|1028
|2006.08.30 16:16
|close
|514
|1.00
|117.16
|117.45
|0.00
|10.24
|2384.86
|1029
|2006.08.30 16:20
|sell
|515
|1.00
|117.17
|117.34
|0.00
|1030
|2006.08.30 19:15
|close
|515
|1.00
|117.08
|117.34
|0.00
|7.69
|2392.55
|1031
|2006.08.30 23:24
|buy
|516
|1.00
|116.98
|116.81
|0.00
|1032
|2006.08.30 23:30
|close
|516
|1.00
|117.04
|116.81
|0.00
|5.13
|2397.68
|1033
|2006.08.30 23:52
|sell
|517
|1.00
|117.22
|117.39
|0.00
|1034
|2006.08.30 23:55
|close
|517
|1.00
|117.16
|117.39
|0.00
|5.12
|2402.80
|1035
|2006.08.31 03:04
|sell
|518
|1.00
|117.29
|117.46
|0.00
|1036
|2006.08.31 03:05
|close
|518
|1.00
|117.24
|117.46
|0.00
|4.26
|2407.06
|1037
|2006.08.31 03:06
|sell
|519
|1.00
|117.29
|117.46
|0.00
|1038
|2006.08.31 03:19
|close
|519
|1.00
|117.22
|117.46
|0.00
|5.97
|2413.03
|1039
|2006.08.31 03:32
|sell
|520
|1.00
|117.29
|117.46
|0.00
|1040
|2006.08.31 05:56
|s/l
|520
|1.00
|117.46
|117.46
|0.00
|-14.47
|2398.56
|1041
|2006.08.31 18:59
|buy
|521
|1.00
|117.34
|117.17
|0.00
|1042
|2006.08.31 21:24
|close
|521
|1.00
|117.42
|117.17
|0.00
|6.81
|2405.37
|1043
|2006.09.01 03:32
|sell
|522
|1.00
|117.23
|117.40
|0.00
|1044
|2006.09.01 07:42
|s/l
|522
|1.00
|117.40
|117.40
|0.00
|-14.48
|2390.89
|1045
|2006.09.01 12:20
|sell
|523
|1.00
|117.46
|117.63
|0.00
|1046
|2006.09.01 12:22
|close
|523
|1.00
|117.37
|117.63
|0.00
|7.67
|2398.56
|1047
|2006.09.01 12:59
|buy
|524
|1.00
|117.19
|117.02
|0.00
|1048
|2006.09.01 13:02
|close
|524
|1.00
|117.30
|117.02
|0.00
|9.38
|2407.94
|1049
|2006.09.01 13:16
|sell
|525
|1.00
|117.34
|117.51
|0.00
|1050
|2006.09.01 13:23
|close
|525
|1.00
|117.23
|117.51
|0.00
|9.38
|2417.32
|1051
|2006.09.01 13:30
|sell
|526
|1.00
|117.35
|117.52
|0.00
|1052
|2006.09.01 13:30
|close
|526
|1.00
|117.25
|117.52
|0.00
|8.53
|2425.85
|1053
|2006.09.01 13:31
|sell
|527
|1.00
|117.34
|117.51
|0.00
|1054
|2006.09.01 13:45
|close
|527
|1.00
|117.25
|117.51
|0.00
|7.68
|2433.53
|1055
|2006.09.01 13:48
|sell
|528
|1.00
|117.32
|117.49
|0.00
|1056
|2006.09.01 14:01
|close
|528
|1.00
|117.20
|117.49
|0.00
|10.24
|2443.77
|1057
|2006.09.04 05:02
|sell
|529
|1.00
|116.52
|116.69
|0.00
|1058
|2006.09.04 05:57
|close
|529
|1.00
|116.45
|116.69
|0.00
|6.01
|2449.78
|1059
|2006.09.04 11:57
|buy
|530
|1.00
|116.02
|115.85
|0.00
|1060
|2006.09.04 12:02
|close
|530
|1.00
|116.08
|115.85
|0.00
|5.17
|2454.95
|1061
|2006.09.05 00:39
|buy
|531
|1.00
|115.86
|115.69
|0.00
|1062
|2006.09.05 03:00
|close
|531
|1.00
|115.98
|115.69
|0.00
|10.35
|2465.30
|1063
|2006.09.05 05:28
|sell
|532
|1.00
|115.95
|116.12
|0.00
|1064
|2006.09.05 05:53
|close
|532
|1.00
|115.88
|116.12
|0.00
|6.04
|2471.34
|1065
|2006.09.05 05:59
|sell
|533
|1.00
|115.95
|116.12
|0.00
|1066
|2006.09.05 06:32
|close
|533
|1.00
|115.86
|116.12
|0.00
|7.77
|2479.11
|1067
|2006.09.05 09:02
|sell
|534
|1.00
|115.82
|115.99
|0.00
|1068
|2006.09.05 09:28
|close
|534
|1.00
|115.73
|115.99
|0.00
|7.78
|2486.89
|1069
|2006.09.05 09:59
|sell
|535
|1.00
|115.78
|115.95
|0.00
|1070
|2006.09.05 11:03
|s/l
|535
|1.00
|115.95
|115.95
|0.00
|-14.66
|2472.23
|1071
|2006.09.06 11:01
|sell
|536
|1.00
|116.55
|116.72
|0.00
|1072
|2006.09.06 11:16
|close
|536
|1.00
|116.48
|116.72
|0.00
|6.01
|2478.24
|1073
|2006.09.06 11:30
|sell
|537
|1.00
|116.51
|116.68
|0.00
|1074
|2006.09.06 11:50
|s/l
|537
|1.00
|116.68
|116.68
|0.00
|-14.57
|2463.67
|1075
|2006.09.06 11:50
|sell
|538
|1.00
|116.67
|116.84
|0.00
|1076
|2006.09.06 12:14
|close
|538
|1.00
|116.55
|116.84
|0.00
|10.30
|2473.97
|1077
|2006.09.06 12:59
|buy
|539
|1.00
|116.55
|116.38
|0.00
|1078
|2006.09.06 13:57
|close
|539
|1.00
|116.65
|116.38
|0.00
|8.57
|2482.54
|1079
|2006.09.07 00:44
|sell
|540
|1.00
|116.71
|116.88
|0.00
|1080
|2006.09.07 07:33
|s/l
|540
|1.00
|116.88
|116.88
|0.00
|-14.54
|2468.00
|1081
|2006.09.07 07:39
|sell
|541
|1.00
|116.93
|117.10
|0.00
|1082
|2006.09.07 08:00
|close
|541
|1.00
|116.79
|117.10
|0.00
|11.99
|2479.99
|1083
|2006.09.07 08:00
|buy
|542
|1.00
|116.71
|116.54
|0.00
|1084
|2006.09.07 08:01
|s/l
|542
|1.00
|116.54
|116.54
|0.00
|-14.60
|2465.39
|1085
|2006.09.07 08:01
|buy
|543
|1.00
|116.41
|116.24
|0.00
|1086
|2006.09.07 08:06
|close
|543
|1.00
|116.57
|116.24
|0.00
|13.73
|2479.12
|1087
|2006.09.07 08:06
|buy
|544
|1.00
|116.58
|116.41
|0.00
|1088
|2006.09.07 08:21
|close
|544
|1.00
|116.70
|116.41
|0.00
|10.28
|2489.40
|1089
|2006.09.07 08:21
|buy
|545
|1.00
|116.71
|116.54
|0.00
|1090
|2006.09.07 08:32
|close
|545
|1.00
|116.83
|116.54
|0.00
|10.27
|2499.67
|1091
|2006.09.07 08:35
|buy
|546
|1.00
|116.87
|116.70
|0.00
|1092
|2006.09.07 08:38
|close
|546
|1.00
|117.05
|116.70
|0.00
|15.38
|2515.05
|1093
|2006.09.07 08:59
|buy
|547
|1.00
|116.55
|116.38
|0.00
|1094
|2006.09.07 09:00
|s/l
|547
|1.00
|116.38
|116.38
|0.00
|-14.61
|2500.44
|1095
|2006.09.07 11:59
|sell
|548
|1.00
|116.27
|116.44
|0.00
|1096
|2006.09.07 12:52
|s/l
|548
|1.00
|116.44
|116.44
|0.00
|-14.60
|2485.84
|1097
|2006.09.07 17:03
|buy
|549
|1.00
|116.39
|116.22
|0.00
|1098
|2006.09.07 22:41
|close
|549
|1.00
|116.47
|116.22
|0.00
|6.87
|2492.71
|1099
|2006.09.08 02:01
|buy
|550
|1.00
|116.33
|116.16
|0.00
|1100
|2006.09.08 04:38
|s/l
|550
|1.00
|116.16
|116.16
|0.00
|-14.63
|2478.08
|1101
|2006.09.08 07:10
|sell
|551
|1.00
|116.45
|116.62
|0.00
|1102
|2006.09.08 07:13
|close
|551
|1.00
|116.36
|116.62
|0.00
|7.73
|2485.81
|1103
|2006.09.08 07:30
|sell
|552
|1.00
|116.49
|116.66
|0.00
|1104
|2006.09.08 07:30
|close
|552
|1.00
|116.39
|116.66
|0.00
|8.59
|2494.40
|1105
|2006.09.08 12:05
|sell
|553
|1.00
|116.76
|116.93
|0.00
|1106
|2006.09.08 12:12
|close
|553
|1.00
|116.60
|116.93
|0.00
|13.72
|2508.12
|1107
|2006.09.08 12:23
|sell
|554
|1.00
|116.72
|116.89
|0.00
|1108
|2006.09.08 12:25
|close
|554
|1.00
|116.48
|116.89
|0.00
|20.60
|2528.72
|1109
|2006.09.08 12:59
|sell
|555
|1.00
|116.74
|116.91
|0.00
|1110
|2006.09.08 15:01
|s/l
|555
|1.00
|116.91
|116.91
|0.00
|-14.54
|2514.18
|1111
|2006.09.10 23:59
|buy
|556
|1.00
|116.79
|116.62
|0.00
|1112
|2006.09.11 00:15
|s/l
|556
|1.00
|116.62
|116.62
|0.00
|-13.28
|2500.90
|1113
|2006.09.11 16:02
|buy
|557
|1.00
|117.52
|117.35
|0.00
|1114
|2006.09.11 18:48
|close
|557
|1.00
|117.62
|117.35
|0.00
|8.50
|2509.40
|1115
|2006.09.11 22:03
|buy
|558
|1.00
|117.59
|117.42
|0.00
|1116
|2006.09.12 02:00
|close
|558
|1.00
|117.66
|117.42
|0.00
|7.25
|2516.65
|1117
|2006.09.12 13:30
|sell
|559
|1.00
|117.68
|117.85
|0.00
|1118
|2006.09.12 15:28
|s/l
|559
|1.00
|117.85
|117.85
|0.00
|-14.42
|2502.23
|1119
|2006.09.13 01:47
|sell
|560
|1.00
|117.97
|118.14
|0.00
|1120
|2006.09.13 02:02
|close
|560
|1.00
|117.89
|118.14
|0.00
|6.79
|2509.02
|1121
|2006.09.13 05:59
|buy
|561
|1.00
|117.93
|117.76
|0.00
|1122
|2006.09.13 06:01
|s/l
|561
|1.00
|117.76
|117.76
|0.00
|-14.44
|2494.58
|1123
|2006.09.13 06:01
|buy
|562
|1.00
|117.74
|117.57
|0.00
|1124
|2006.09.13 06:08
|close
|562
|1.00
|117.86
|117.57
|0.00
|10.18
|2504.76
|1125
|2006.09.13 06:59
|buy
|563
|1.00
|117.75
|117.58
|0.00
|1126
|2006.09.13 07:01
|s/l
|563
|1.00
|117.58
|117.58
|0.00
|-14.46
|2490.30
|1127
|2006.09.13 13:59
|sell
|564
|1.00
|117.76
|117.93
|0.00
|1128
|2006.09.13 14:02
|close
|564
|1.00
|117.66
|117.93
|0.00
|8.50
|2498.80
|1129
|2006.09.14 16:07
|sell
|565
|1.00
|117.54
|117.71
|0.00
|1130
|2006.09.14 16:29
|close
|565
|1.00
|117.47
|117.71
|0.00
|5.96
|2504.76
|1131
|2006.09.14 16:35
|sell
|566
|1.00
|117.54
|117.71
|0.00
|1132
|2006.09.14 16:37
|close
|566
|1.00
|117.47
|117.71
|0.00
|5.96
|2510.72
|1133
|2006.09.14 16:51
|sell
|567
|1.00
|117.54
|117.71
|0.00
|1134
|2006.09.14 16:54
|close
|567
|1.00
|117.47
|117.71
|0.00
|5.96
|2516.68
|1135
|2006.09.14 16:56
|sell
|568
|1.00
|117.54
|117.71
|0.00
|1136
|2006.09.14 18:23
|close
|568
|1.00
|117.48
|117.71
|0.00
|5.11
|2521.79
|1137
|2006.09.15 04:28
|buy
|569
|1.00
|117.42
|117.25
|0.00
|1138
|2006.09.15 04:32
|close
|569
|1.00
|117.50
|117.25
|0.00
|6.81
|2528.60
|1139
|2006.09.15 04:39
|buy
|570
|1.00
|117.42
|117.25
|0.00
|1140
|2006.09.15 04:41
|close
|570
|1.00
|117.56
|117.25
|0.00
|11.91
|2540.51
|1141
|2006.09.15 04:43
|buy
|571
|1.00
|117.41
|117.24
|0.00
|1142
|2006.09.15 04:50
|close
|571
|1.00
|117.49
|117.24
|0.00
|6.81
|2547.32
|1143
|2006.09.15 09:02
|sell
|572
|1.00
|117.53
|117.70
|0.00
|1144
|2006.09.15 09:18
|close
|572
|1.00
|117.46
|117.70
|0.00
|5.96
|2553.28
|1145
|2006.09.15 09:26
|sell
|573
|1.00
|117.53
|117.70
|0.00
|1146
|2006.09.15 09:36
|close
|573
|1.00
|117.44
|117.70
|0.00
|7.66
|2560.94
|1147
|2006.09.15 09:43
|sell
|574
|1.00
|117.52
|117.69
|0.00
|1148
|2006.09.15 11:03
|s/l
|574
|1.00
|117.69
|117.69
|0.00
|-14.44
|2546.50
|1149
|2006.09.15 11:11
|sell
|575
|1.00
|117.64
|117.81
|0.00
|1150
|2006.09.15 12:03
|close
|575
|1.00
|117.54
|117.81
|0.00
|8.51
|2555.01
|1151
|2006.09.15 13:21
|sell
|576
|1.00
|117.64
|117.81
|0.00
|1152
|2006.09.15 13:22
|close
|576
|1.00
|117.49
|117.81
|0.00
|12.77
|2567.78
|1153
|2006.09.15 13:26
|sell
|577
|1.00
|117.72
|117.89
|0.00
|1154
|2006.09.15 13:27
|close
|577
|1.00
|117.52
|117.89
|0.00
|17.02
|2584.80
|1155
|2006.09.15 13:30
|sell
|578
|1.00
|117.65
|117.82
|0.00
|1156
|2006.09.15 13:32
|close
|578
|1.00
|117.42
|117.82
|0.00
|19.59
|2604.39
|1157
|2006.09.15 13:42
|sell
|579
|1.00
|117.64
|117.81
|0.00
|1158
|2006.09.15 13:48
|close
|579
|1.00
|117.48
|117.81
|0.00
|13.62
|2618.01
|1159
|2006.09.15 13:52
|sell
|580
|1.00
|117.64
|117.81
|0.00
|1160
|2006.09.15 13:53
|close
|580
|1.00
|117.46
|117.81
|0.00
|15.32
|2633.33
|1161
|2006.09.15 13:57
|sell
|581
|1.00
|117.64
|117.81
|0.00
|1162
|2006.09.15 14:01
|close
|581
|1.00
|117.36
|117.81
|0.00
|23.86
|2657.19
|1163
|2006.09.15 14:01
|buy
|582
|1.00
|117.37
|117.20
|0.00
|1164
|2006.09.15 14:06
|close
|582
|1.00
|117.46
|117.20
|0.00
|7.66
|2664.85
|1165
|2006.09.15 14:10
|buy
|583
|1.00
|117.36
|117.19
|0.00
|1166
|2006.09.15 14:12
|close
|583
|1.00
|117.46
|117.19
|0.00
|8.51
|2673.36
|1167
|2006.09.15 14:13
|buy
|584
|1.00
|117.32
|117.15
|0.00
|1168
|2006.09.15 14:16
|close
|584
|1.00
|117.39
|117.15
|0.00
|5.96
|2679.32
|1169
|2006.09.15 14:26
|buy
|585
|1.00
|117.34
|117.17
|0.00
|1170
|2006.09.15 14:27
|close
|585
|1.00
|117.48
|117.17
|0.00
|11.92
|2691.24
|1171
|2006.09.15 14:30
|buy
|586
|1.00
|117.28
|117.11
|0.00
|1172
|2006.09.15 14:32
|close
|586
|1.00
|117.36
|117.11
|0.00
|6.82
|2698.06
|1173
|2006.09.15 14:32
|buy
|587
|1.00
|117.38
|117.21
|0.00
|1174
|2006.09.15 14:37
|close
|587
|1.00
|117.49
|117.21
|0.00
|9.36
|2707.42
|1175
|2006.09.15 14:47
|buy
|588
|1.00
|117.35
|117.18
|0.00
|1176
|2006.09.15 14:50
|close
|588
|1.00
|117.49
|117.18
|0.00
|11.92
|2719.34
|1177
|2006.09.15 14:52
|buy
|589
|1.00
|117.33
|117.16
|0.00
|1178
|2006.09.15 14:55
|close
|589
|1.00
|117.46
|117.16
|0.00
|11.07
|2730.41
|1179
|2006.09.15 15:03
|sell
|590
|1.00
|117.65
|117.82
|0.00
|1180
|2006.09.15 16:02
|s/l
|590
|1.00
|117.82
|117.82
|0.00
|-14.43
|2715.98
|1181
|2006.09.15 17:26
|buy
|591
|1.00
|117.89
|117.72
|0.00
|1182
|2006.09.15 17:32
|close
|591
|1.00
|117.97
|117.72
|0.00
|6.78
|2722.76
|1183
|2006.09.15 19:05
|buy
|592
|1.00
|117.56
|117.39
|0.00
|1184
|2006.09.15 19:15
|close
|592
|1.00
|117.61
|117.39
|0.00
|4.25
|2727.01
|1185
|2006.09.15 19:22
|buy
|593
|1.00
|117.56
|117.39
|0.00
|1186
|2006.09.15 19:35
|close
|593
|1.00
|117.62
|117.39
|0.00
|5.10
|2732.11
|1187
|2006.09.15 19:46
|buy
|594
|1.00
|117.56
|117.39
|0.00
|1188
|2006.09.15 19:50
|close
|594
|1.00
|117.61
|117.39
|0.00
|4.25
|2736.36
|1189
|2006.09.15 19:59
|buy
|595
|1.00
|117.58
|117.41
|0.00
|1190
|2006.09.17 22:16
|close
|595
|1.00
|117.72
|117.41
|0.00
|11.89
|2748.25
|1191
|2006.09.17 22:17
|sell
|596
|1.00
|117.73
|117.90
|0.00
|1192
|2006.09.17 22:18
|close
|596
|1.00
|117.55
|117.90
|0.00
|15.31
|2763.56
|1193
|2006.09.17 22:21
|sell
|597
|1.00
|117.67
|117.84
|0.00
|1194
|2006.09.17 22:22
|close
|597
|1.00
|117.45
|117.84
|0.00
|18.73
|2782.29
|1195
|2006.09.17 22:33
|sell
|598
|1.00
|117.69
|117.86
|0.00
|1196
|2006.09.17 22:40
|close
|598
|1.00
|117.51
|117.86
|0.00
|15.32
|2797.61
|1197
|2006.09.17 22:43
|sell
|599
|1.00
|117.69
|117.86
|0.00
|1198
|2006.09.17 22:45
|close
|599
|1.00
|117.49
|117.86
|0.00
|17.02
|2814.63
|1199
|2006.09.17 22:47
|sell
|600
|1.00
|117.59
|117.76
|0.00
|1200
|2006.09.17 22:54
|s/l
|600
|1.00
|117.76
|117.76
|0.00
|-14.43
|2800.20
|1201
|2006.09.17 22:54
|sell
|601
|1.00
|117.77
|117.94
|0.00
|1202
|2006.09.17 22:56
|s/l
|601
|1.00
|117.94
|117.94
|0.00
|-14.41
|2785.79
|1203
|2006.09.17 22:56
|sell
|602
|1.00
|117.97
|118.14
|0.00
|1204
|2006.09.17 22:56
|close
|602
|1.00
|117.82
|118.14
|0.00
|12.73
|2798.52
|1205
|2006.09.17 22:56
|sell
|603
|1.00
|117.93
|118.10
|0.00
|1206
|2006.09.17 22:57
|close
|603
|1.00
|117.69
|118.10
|0.00
|20.39
|2818.91
|1207
|2006.09.17 22:57
|sell
|604
|1.00
|117.67
|117.84
|0.00
|1208
|2006.09.17 23:11
|s/l
|604
|1.00
|117.84
|117.84
|0.00
|-14.42
|2804.49
|1209
|2006.09.17 23:52
|sell
|605
|1.00
|118.04
|118.21
|0.00
|1210
|2006.09.17 23:56
|close
|605
|1.00
|117.90
|118.21
|0.00
|11.87
|2816.36
|1211
|2006.09.17 23:59
|sell
|606
|1.00
|118.05
|118.22
|0.00
|1212
|2006.09.18 00:01
|close
|606
|1.00
|117.92
|118.22
|0.00
|9.56
|2825.92
|1213
|2006.09.18 05:07
|sell
|607
|1.00
|117.93
|118.10
|0.00
|1214
|2006.09.18 05:12
|close
|607
|1.00
|117.84
|118.10
|0.00
|7.64
|2833.56
|1215
|2006.09.18 05:25
|sell
|608
|1.00
|117.93
|118.10
|0.00
|1216
|2006.09.18 05:31
|close
|608
|1.00
|117.85
|118.10
|0.00
|6.79
|2840.35
|1217
|2006.09.18 05:45
|sell
|609
|1.00
|117.94
|118.11
|0.00
|1218
|2006.09.18 07:02
|close
|609
|1.00
|117.86
|118.11
|0.00
|6.79
|2847.14
|1219
|2006.09.18 08:41
|sell
|610
|1.00
|117.96
|118.13
|0.00
|1220
|2006.09.18 09:40
|s/l
|610
|1.00
|118.13
|118.13
|0.00
|-14.39
|2832.75
|1221
|2006.09.18 14:15
|buy
|611
|1.00
|118.08
|117.91
|0.00
|1222
|2006.09.18 15:01
|s/l
|611
|1.00
|117.91
|117.91
|0.00
|-14.42
|2818.33
|1223
|2006.09.18 16:17
|buy
|612
|1.00
|117.95
|117.78
|0.00
|1224
|2006.09.18 16:51
|close
|612
|1.00
|118.06
|117.78
|0.00
|9.32
|2827.65
|1225
|2006.09.18 16:59
|buy
|613
|1.00
|117.95
|117.78
|0.00
|1226
|2006.09.18 17:31
|close
|613
|1.00
|118.04
|117.78
|0.00
|7.62
|2835.27
|1227
|2006.09.18 17:36
|sell
|614
|1.00
|118.05
|118.22
|0.00
|1228
|2006.09.18 18:02
|close
|614
|1.00
|117.90
|118.22
|0.00
|12.72
|2847.99
|1229
|2006.09.18 18:09
|buy
|615
|1.00
|117.94
|117.77
|0.00
|1230
|2006.09.18 18:49
|close
|615
|1.00
|118.04
|117.77
|0.00
|8.47
|2856.46
|1231
|2006.09.19 00:23
|sell
|616
|1.00
|117.98
|118.15
|0.00
|1232
|2006.09.19 00:25
|close
|616
|1.00
|117.90
|118.15
|0.00
|6.79
|2863.25
|1233
|2006.09.19 00:29
|sell
|617
|1.00
|117.97
|118.14
|0.00
|1234
|2006.09.19 04:01
|close
|617
|1.00
|117.88
|118.14
|0.00
|7.63
|2870.88
|1235
|2006.09.19 08:18
|sell
|618
|1.00
|117.77
|117.94
|0.00
|1236
|2006.09.19 09:01
|close
|618
|1.00
|117.54
|117.94
|0.00
|19.57
|2890.45
|1237
|2006.09.19 09:01
|buy
|619
|1.00
|117.55
|117.38
|0.00
|1238
|2006.09.19 09:10
|close
|619
|1.00
|117.65
|117.38
|0.00
|8.50
|2898.95
|1239
|2006.09.19 09:12
|buy
|620
|1.00
|117.68
|117.51
|0.00
|1240
|2006.09.19 09:29
|close
|620
|1.00
|117.77
|117.51
|0.00
|7.64
|2906.59
|1241
|2006.09.19 09:47
|buy
|621
|1.00
|117.69
|117.52
|0.00
|1242
|2006.09.19 10:00
|s/l
|621
|1.00
|117.52
|117.52
|0.00
|-14.47
|2892.12
|1243
|2006.09.19 10:29
|sell
|622
|1.00
|117.63
|117.80
|0.00
|1244
|2006.09.19 11:01
|close
|622
|1.00
|117.47
|117.80
|0.00
|13.62
|2905.74
|1245
|2006.09.19 11:01
|buy
|623
|1.00
|117.48
|117.31
|0.00
|1246
|2006.09.19 11:27
|close
|623
|1.00
|117.60
|117.31
|0.00
|10.20
|2915.94
|1247
|2006.09.19 11:57
|buy
|624
|1.00
|117.48
|117.31
|0.00
|1248
|2006.09.19 11:59
|close
|624
|1.00
|117.58
|117.31
|0.00
|8.50
|2924.44
|1249
|2006.09.19 12:00
|buy
|625
|1.00
|117.30
|117.13
|0.00
|1250
|2006.09.19 12:00
|close
|625
|1.00
|117.49
|117.13
|0.00
|16.17
|2940.61
|1251
|2006.09.19 12:00
|buy
|626
|1.00
|117.25
|117.08
|0.00
|1252
|2006.09.19 12:01
|s/l
|626
|1.00
|117.08
|117.08
|0.00
|-14.52
|2926.09
|1253
|2006.09.19 12:01
|buy
|627
|1.00
|117.10
|116.93
|0.00
|1254
|2006.09.19 12:06
|close
|627
|1.00
|117.20
|116.93
|0.00
|8.53
|2934.62
|1255
|2006.09.19 12:06
|buy
|628
|1.00
|117.21
|117.04
|0.00
|1256
|2006.09.19 12:06
|close
|628
|1.00
|117.40
|117.04
|0.00
|16.18
|2950.80
|1257
|2006.09.19 12:06
|buy
|629
|1.00
|117.37
|117.20
|0.00
|1258
|2006.09.19 12:09
|s/l
|629
|1.00
|117.20
|117.20
|0.00
|-14.51
|2936.29
|1259
|2006.09.19 12:09
|buy
|630
|1.00
|117.21
|117.04
|0.00
|1260
|2006.09.19 12:12
|close
|630
|1.00
|117.39
|117.04
|0.00
|15.33
|2951.62
|1261
|2006.09.19 12:13
|buy
|631
|1.00
|117.28
|117.11
|0.00
|1262
|2006.09.19 12:13
|close
|631
|1.00
|117.42
|117.11
|0.00
|11.92
|2963.54
|1263
|2006.09.19 12:13
|buy
|632
|1.00
|117.38
|117.21
|0.00
|1264
|2006.09.19 12:13
|close
|632
|1.00
|117.48
|117.21
|0.00
|8.51
|2972.05
|1265
|2006.09.19 12:14
|buy
|633
|1.00
|117.36
|117.19
|0.00
|1266
|2006.09.19 12:25
|close
|633
|1.00
|117.52
|117.19
|0.00
|13.61
|2985.66
|1267
|2006.09.19 12:25
|buy
|634
|1.00
|117.48
|117.31
|0.00
|1268
|2006.09.19 12:26
|close
|634
|1.00
|117.61
|117.31
|0.00
|11.05
|2996.71
|1269
|2006.09.19 12:32
|buy
|635
|1.00
|117.48
|117.31
|0.00
|1270
|2006.09.19 12:52
|s/l
|635
|1.00
|117.31
|117.31
|0.00
|-14.51
|2982.20
|1271
|2006.09.19 12:52
|buy
|636
|1.00
|117.23
|117.06
|0.00
|1272
|2006.09.19 13:24
|close
|636
|1.00
|117.33
|117.06
|0.00
|8.52
|2990.72
|1273
|2006.09.19 13:25
|sell
|637
|1.00
|117.36
|117.53
|0.00
|1274
|2006.09.19 13:34
|close
|637
|1.00
|117.27
|117.53
|0.00
|7.67
|2998.39
|1275
|2006.09.19 13:34
|sell
|638
|1.00
|117.25
|117.42
|0.00
|1276
|2006.09.19 13:54
|close
|638
|1.00
|117.13
|117.42
|0.00
|10.25
|3008.64
|1277
|2006.09.19 14:56
|buy
|639
|1.00
|117.08
|116.91
|0.00
|1278
|2006.09.19 14:59
|close
|639
|1.00
|117.18
|116.91
|0.00
|8.53
|3017.17
|1279
|2006.09.19 15:01
|sell
|640
|1.00
|117.37
|117.54
|0.00
|1280
|2006.09.19 15:04
|s/l
|640
|1.00
|117.54
|117.54
|0.00
|-14.46
|3002.71
|1281
|2006.09.19 15:04
|sell
|641
|1.00
|117.53
|117.70
|0.00
|1282
|2006.09.19 15:06
|close
|641
|1.00
|117.39
|117.70
|0.00
|11.93
|3014.64
|1283
|2006.09.19 15:06
|sell
|642
|1.00
|117.36
|117.53
|0.00
|1284
|2006.09.19 15:09
|s/l
|642
|1.00
|117.53
|117.53
|0.00
|-14.46
|3000.18
|1285
|2006.09.19 15:09
|sell
|643
|1.00
|117.51
|117.68
|0.00
|1286
|2006.09.19 15:50
|close
|643
|1.00
|117.40
|117.68
|0.00
|9.37
|3009.55
|1287
|2006.09.19 15:50
|sell
|644
|1.00
|117.40
|117.57
|0.00
|1288
|2006.09.19 15:55
|close
|644
|1.00
|117.23
|117.57
|0.00
|14.50
|3024.05
|1289
|2006.09.19 15:55
|sell
|645
|1.00
|117.26
|117.43
|0.00
|1290
|2006.09.19 15:56
|close
|645
|1.00
|117.15
|117.43
|0.00
|9.39
|3033.44
|1291
|2006.09.19 15:59
|sell
|646
|1.00
|117.60
|117.77
|0.00
|1292
|2006.09.19 17:02
|s/l
|646
|1.00
|117.77
|117.77
|0.00
|-14.43
|3019.01
|1293
|2006.09.19 21:48
|buy
|647
|1.00
|117.64
|117.47
|0.00
|1294
|2006.09.20 00:44
|s/l
|647
|1.00
|117.47
|117.47
|0.00
|-13.18
|3005.83
|1295
|2006.09.20 01:44
|buy
|648
|1.00
|117.21
|117.04
|0.00
|1296
|2006.09.20 01:47
|close
|648
|1.00
|117.30
|117.04
|0.00
|7.67
|3013.50
|1297
|2006.09.20 14:03
|sell
|649
|1.00
|117.29
|117.46
|0.00
|1298
|2006.09.20 14:28
|close
|649
|1.00
|117.14
|117.46
|0.00
|12.81
|3026.31
|1299
|2006.09.20 14:37
|sell
|650
|1.00
|117.27
|117.44
|0.00
|1300
|2006.09.20 14:51
|close
|650
|1.00
|117.12
|117.44
|0.00
|12.81
|3039.12
|1301
|2006.09.20 18:01
|sell
|651
|1.00
|117.40
|117.57
|0.00
|1302
|2006.09.20 18:22
|close
|651
|1.00
|117.30
|117.57
|0.00
|8.53
|3047.65
|1303
|2006.09.20 18:33
|sell
|652
|1.00
|117.40
|117.57
|0.00
|1304
|2006.09.20 18:37
|close
|652
|1.00
|117.28
|117.57
|0.00
|10.23
|3057.88
|1305
|2006.09.20 19:15
|sell
|653
|1.00
|117.45
|117.62
|0.00
|1306
|2006.09.20 19:44
|close
|653
|1.00
|117.38
|117.62
|0.00
|5.96
|3063.84
|1307
|2006.09.20 23:17
|buy
|654
|1.00
|117.31
|117.14
|0.00
|1308
|2006.09.20 23:20
|close
|654
|1.00
|117.38
|117.14
|0.00
|5.96
|3069.80
|1309
|2006.09.20 23:33
|buy
|655
|1.00
|117.33
|117.16
|0.00
|1310
|2006.09.21 00:16
|s/l
|655
|1.00
|117.16
|117.16
|0.00
|-10.61
|3059.19
|1311
|2006.09.21 06:18
|sell
|656
|1.00
|117.15
|117.32
|0.00
|1312
|2006.09.21 07:07
|close
|656
|1.00
|116.99
|117.32
|0.00
|13.68
|3072.87
|1313
|2006.09.21 07:11
|sell
|657
|1.00
|117.17
|117.34
|0.00
|1314
|2006.09.21 07:15
|close
|657
|1.00
|117.10
|117.34
|0.00
|5.98
|3078.85
|1315
|2006.09.21 07:59
|sell
|658
|1.00
|117.16
|117.33
|0.00
|1316
|2006.09.21 09:04
|close
|658
|1.00
|117.06
|117.33
|0.00
|8.54
|3087.39
|1317
|2006.09.21 10:03
|buy
|659
|1.00
|116.84
|116.67
|0.00
|1318
|2006.09.21 10:06
|close
|659
|1.00
|116.99
|116.67
|0.00
|12.82
|3100.21
|1319
|2006.09.21 10:18
|buy
|660
|1.00
|116.89
|116.72
|0.00
|1320
|2006.09.21 10:45
|close
|660
|1.00
|116.97
|116.72
|0.00
|6.84
|3107.05
|1321
|2006.09.21 10:46
|buy
|661
|1.00
|116.89
|116.72
|0.00
|1322
|2006.09.21 12:57
|s/l
|661
|1.00
|116.72
|116.72
|0.00
|-14.57
|3092.48
|1323
|2006.09.21 18:57
|buy
|662
|1.00
|116.34
|116.17
|0.00
|1324
|2006.09.22 02:09
|close
|662
|1.00
|116.43
|116.17
|0.00
|9.03
|3101.51
|1325
|2006.09.22 06:01
|sell
|663
|1.00
|116.54
|116.71
|0.00
|1326
|2006.09.22 06:43
|close
|663
|1.00
|116.44
|116.71
|0.00
|8.59
|3110.10
|1327
|2006.09.22 06:59
|sell
|664
|1.00
|116.52
|116.69
|0.00
|1328
|2006.09.22 07:34
|close
|664
|1.00
|116.46
|116.69
|0.00
|5.15
|3115.25
|1329
|2006.09.22 13:02
|sell
|665
|1.00
|116.34
|116.51
|0.00
|1330
|2006.09.22 13:26
|close
|665
|1.00
|116.25
|116.51
|0.00
|7.74
|3122.99
|1331
|2006.09.22 13:27
|sell
|666
|1.00
|116.27
|116.44
|0.00
|1332
|2006.09.22 13:35
|close
|666
|1.00
|116.19
|116.44
|0.00
|6.89
|3129.88
|1333
|2006.09.22 13:59
|sell
|667
|1.00
|116.39
|116.56
|0.00
|1334
|2006.09.24 22:02
|s/l
|667
|1.00
|116.56
|116.56
|0.00
|-14.58
|3115.30
|1335
|2006.09.25 01:22
|buy
|668
|1.00
|116.50
|116.33
|0.00
|1336
|2006.09.25 02:45
|s/l
|668
|1.00
|116.33
|116.33
|0.00
|-14.61
|3100.69
|1337
|2006.09.25 08:02
|sell
|669
|1.00
|116.41
|116.58
|0.00
|1338
|2006.09.25 08:13
|close
|669
|1.00
|116.32
|116.58
|0.00
|7.74
|3108.43
|1339
|2006.09.25 08:13
|sell
|670
|1.00
|116.31
|116.48
|0.00
|1340
|2006.09.25 09:02
|s/l
|670
|1.00
|116.48
|116.48
|0.00
|-14.57
|3093.86
|1341
|2006.09.25 09:02
|sell
|671
|1.00
|116.64
|116.81
|0.00
|1342
|2006.09.25 09:03
|close
|671
|1.00
|116.52
|116.81
|0.00
|10.30
|3104.16
|1343
|2006.09.25 09:05
|sell
|672
|1.00
|116.60
|116.77
|0.00
|1344
|2006.09.25 09:12
|close
|672
|1.00
|116.51
|116.77
|0.00
|7.72
|3111.88
|1345
|2006.09.25 09:59
|sell
|673
|1.00
|116.59
|116.76
|0.00
|1346
|2006.09.25 12:10
|close
|673
|1.00
|116.51
|116.76
|0.00
|6.87
|3118.75
|1347
|2006.09.25 12:10
|buy
|674
|1.00
|116.52
|116.35
|0.00
|1348
|2006.09.25 14:03
|close
|674
|1.00
|116.61
|116.35
|0.00
|7.72
|3126.47
|1349
|2006.09.26 01:15
|buy
|675
|1.00
|116.30
|116.13
|0.00
|1350
|2006.09.26 02:03
|close
|675
|1.00
|116.36
|116.13
|0.00
|5.16
|3131.63
|1351
|2006.09.26 03:03
|sell
|676
|1.00
|116.46
|116.63
|0.00
|1352
|2006.09.26 06:09
|close
|676
|1.00
|116.39
|116.63
|0.00
|6.01
|3137.64
|1353
|2006.09.26 06:10
|buy
|677
|1.00
|116.35
|116.18
|0.00
|1354
|2006.09.26 06:11
|close
|677
|1.00
|116.46
|116.18
|0.00
|9.45
|3147.09
|1355
|2006.09.26 06:59
|buy
|678
|1.00
|116.35
|116.18
|0.00
|1356
|2006.09.26 07:34
|close
|678
|1.00
|116.43
|116.18
|0.00
|6.87
|3153.96
|1357
|2006.09.26 07:35
|sell
|679
|1.00
|116.41
|116.58
|0.00
|1358
|2006.09.26 08:18
|s/l
|679
|1.00
|116.58
|116.58
|0.00
|-14.58
|3139.38
|1359
|2006.09.26 08:33
|sell
|680
|1.00
|116.63
|116.80
|0.00
|1360
|2006.09.26 08:37
|close
|680
|1.00
|116.54
|116.80
|0.00
|7.72
|3147.10
|1361
|2006.09.26 09:03
|buy
|681
|1.00
|116.48
|116.31
|0.00
|1362
|2006.09.26 09:17
|close
|681
|1.00
|116.57
|116.31
|0.00
|7.72
|3154.82
|1363
|2006.09.26 09:24
|buy
|682
|1.00
|116.47
|116.30
|0.00
|1364
|2006.09.26 09:30
|close
|682
|1.00
|116.58
|116.30
|0.00
|9.44
|3164.26
|1365
|2006.09.26 09:50
|buy
|683
|1.00
|116.48
|116.31
|0.00
|1366
|2006.09.26 13:09
|close
|683
|1.00
|116.56
|116.31
|0.00
|6.86
|3171.12
|1367
|2006.09.26 14:00
|sell
|684
|1.00
|116.74
|116.91
|0.00
|1368
|2006.09.26 14:02
|s/l
|684
|1.00
|116.91
|116.91
|0.00
|-14.54
|3156.58
|1369
|2006.09.26 14:02
|sell
|685
|1.00
|116.89
|117.06
|0.00
|1370
|2006.09.26 14:11
|s/l
|685
|1.00
|117.06
|117.06
|0.00
|-14.52
|3142.06
|1371
|2006.09.26 14:11
|sell
|686
|1.00
|117.07
|117.24
|0.00
|1372
|2006.09.26 14:12
|close
|686
|1.00
|116.93
|117.24
|0.00
|11.97
|3154.03
|1373
|2006.09.26 14:12
|sell
|687
|1.00
|116.79
|116.96
|0.00
|1374
|2006.09.26 14:17
|close
|687
|1.00
|116.69
|116.96
|0.00
|8.57
|3162.60
|1375
|2006.09.26 14:21
|sell
|688
|1.00
|116.78
|116.95
|0.00
|1376
|2006.09.26 14:22
|s/l
|688
|1.00
|116.95
|116.95
|0.00
|-14.53
|3148.07
|1377
|2006.09.26 14:22
|sell
|689
|1.00
|117.03
|117.20
|0.00
|1378
|2006.09.26 14:24
|s/l
|689
|1.00
|117.20
|117.20
|0.00
|-14.51
|3133.56
|1379
|2006.09.26 14:24
|sell
|690
|1.00
|117.19
|117.36
|0.00
|1380
|2006.09.26 14:26
|close
|690
|1.00
|117.02
|117.36
|0.00
|14.53
|3148.09
|1381
|2006.09.26 14:26
|sell
|691
|1.00
|117.02
|117.19
|0.00
|1382
|2006.09.26 14:30
|close
|691
|1.00
|116.89
|117.19
|0.00
|11.12
|3159.21
|1383
|2006.09.26 14:30
|sell
|692
|1.00
|116.86
|117.03
|0.00
|1384
|2006.09.26 14:36
|s/l
|692
|1.00
|117.03
|117.03
|0.00
|-14.52
|3144.69
|1385
|2006.09.26 14:36
|sell
|693
|1.00
|117.03
|117.20
|0.00
|1386
|2006.09.26 14:40
|close
|693
|1.00
|116.84
|117.20
|0.00
|16.26
|3160.95
|1387
|2006.09.26 14:40
|sell
|694
|1.00
|116.81
|116.98
|0.00
|1388
|2006.09.26 14:51
|s/l
|694
|1.00
|116.98
|116.98
|0.00
|-14.52
|3146.43
|1389
|2006.09.26 14:51
|sell
|695
|1.00
|117.06
|117.23
|0.00
|1390
|2006.09.26 14:52
|close
|695
|1.00
|116.94
|117.23
|0.00
|10.26
|3156.69
|1391
|2006.09.26 14:52
|sell
|696
|1.00
|116.96
|117.13
|0.00
|1392
|2006.09.26 15:22
|s/l
|696
|1.00
|117.13
|117.13
|0.00
|-14.51
|3142.18
|1393
|2006.09.26 15:22
|sell
|697
|1.00
|117.11
|117.28
|0.00
|1394
|2006.09.26 18:14
|close
|697
|1.00
|117.05
|117.28
|0.00
|5.13
|3147.31
|1395
|2006.09.26 18:17
|buy
|698
|1.00
|117.07
|116.90
|0.00
|1396
|2006.09.26 18:55
|close
|698
|1.00
|117.17
|116.90
|0.00
|8.53
|3155.84
|1397
|2006.09.26 23:01
|buy
|699
|1.00
|117.01
|116.84
|0.00
|1398
|2006.09.26 23:48
|close
|699
|1.00
|117.09
|116.84
|0.00
|6.83
|3162.67
|1399
|2006.09.26 23:59
|buy
|700
|1.00
|117.02
|116.85
|0.00
|1400
|2006.09.27 04:46
|close
|700
|1.00
|117.08
|116.85
|0.00
|6.42
|3169.09
|1401
|2006.09.27 04:48
|sell
|701
|1.00
|117.08
|117.25
|0.00
|1402
|2006.09.27 06:00
|close
|701
|1.00
|117.01
|117.25
|0.00
|5.98
|3175.07
|1403
|2006.09.27 09:36
|sell
|702
|1.00
|117.24
|117.41
|0.00
|1404
|2006.09.27 12:12
|close
|702
|1.00
|117.15
|117.41
|0.00
|7.68
|3182.75
|1405
|2006.09.27 12:16
|buy
|703
|1.00
|117.13
|116.96
|0.00
|1406
|2006.09.27 12:31
|close
|703
|1.00
|117.25
|116.96
|0.00
|10.23
|3192.98
|1407
|2006.09.28 05:15
|sell
|704
|1.00
|117.53
|117.70
|0.00
|1408
|2006.09.28 07:39
|s/l
|704
|1.00
|117.70
|117.70
|0.00
|-14.44
|3178.54
|1409
|2006.09.28 08:06
|buy
|705
|1.00
|117.60
|117.43
|0.00
|1410
|2006.09.28 08:08
|close
|705
|1.00
|117.66
|117.43
|0.00
|5.10
|3183.64
|1411
|2006.09.28 10:02
|buy
|706
|1.00
|117.57
|117.40
|0.00
|1412
|2006.09.28 10:31
|close
|706
|1.00
|117.62
|117.40
|0.00
|4.25
|3187.89
|1413
|2006.09.28 10:59
|buy
|707
|1.00
|117.57
|117.40
|0.00
|1414
|2006.09.28 12:03
|close
|707
|1.00
|117.64
|117.40
|0.00
|5.95
|3193.84
|1415
|2006.09.28 15:56
|sell
|708
|1.00
|117.90
|118.07
|0.00
|1416
|2006.09.28 16:10
|close
|708
|1.00
|117.83
|118.07
|0.00
|5.94
|3199.78
|1417
|2006.09.28 21:03
|buy
|709
|1.00
|117.70
|117.53
|0.00
|1418
|2006.09.28 21:22
|close
|709
|1.00
|117.75
|117.53
|0.00
|4.25
|3204.03
|1419
|2006.09.28 22:03
|buy
|710
|1.00
|117.72
|117.55
|0.00
|1420
|2006.09.28 22:48
|close
|710
|1.00
|117.78
|117.55
|0.00
|5.09
|3209.12
|1421
|2006.09.29 00:01
|buy
|711
|1.00
|117.65
|117.48
|0.00
|1422
|2006.09.29 00:11
|close
|711
|1.00
|117.70
|117.48
|0.00
|4.25
|3213.37
|1423
|2006.09.29 00:59
|buy
|712
|1.00
|117.67
|117.50
|0.00
|1424
|2006.09.29 01:16
|close
|712
|1.00
|117.73
|117.50
|0.00
|5.10
|3218.47
|1425
|2006.09.29 10:02
|buy
|713
|1.00
|117.73
|117.56
|0.00
|1426
|2006.09.29 10:05
|close
|713
|1.00
|117.81
|117.56
|0.00
|6.79
|3225.26
|1427
|2006.09.29 10:05
|buy
|714
|1.00
|117.76
|117.59
|0.00
|1428
|2006.09.29 10:26
|close
|714
|1.00
|117.84
|117.59
|0.00
|6.79
|3232.05
|1429
|2006.09.29 10:28
|buy
|715
|1.00
|117.88
|117.71
|0.00
|1430
|2006.09.29 10:34
|close
|715
|1.00
|117.94
|117.71
|0.00
|5.09
|3237.14
|1431
|2006.09.29 10:47
|buy
|716
|1.00
|117.88
|117.71
|0.00
|1432
|2006.09.29 10:48
|close
|716
|1.00
|117.94
|117.71
|0.00
|5.09
|3242.23
|1433
|2006.09.29 11:27
|buy
|717
|1.00
|117.90
|117.73
|0.00
|1434
|2006.09.29 11:54
|close
|717
|1.00
|117.96
|117.73
|0.00
|5.09
|3247.32
|1435
|2006.09.29 12:52
|sell
|718
|1.00
|118.11
|118.28
|0.00
|1436
|2006.09.29 12:58
|close
|718
|1.00
|118.05
|118.28
|0.00
|5.08
|3252.40
|1437
|2006.09.29 14:11
|buy
|719
|1.00
|117.97
|117.80
|0.00
|1438
|2006.09.29 14:23
|close
|719
|1.00
|118.03
|117.80
|0.00
|5.08
|3257.48
|1439
|2006.10.01 23:02
|buy
|720
|1.00
|117.88
|117.71
|0.00
|1440
|2006.10.01 23:18
|close
|720
|1.00
|117.95
|117.71
|0.00
|5.93
|3263.41
|1441
|2006.10.01 23:19
|buy
|721
|1.00
|117.99
|117.82
|0.00
|1442
|2006.10.01 23:42
|close
|721
|1.00
|118.04
|117.82
|0.00
|4.24
|3267.65
|1443
|2006.10.02 02:05
|buy
|722
|1.00
|118.21
|118.04
|0.00
|1444
|2006.10.02 02:21
|close
|722
|1.00
|118.27
|118.04
|0.00
|5.07
|3272.72
|1445
|2006.10.02 08:59
|buy
|723
|1.00
|118.21
|118.04
|0.00
|1446
|2006.10.02 11:47
|close
|723
|1.00
|118.29
|118.04
|0.00
|6.76
|3279.48
|1447
|2006.10.02 12:01
|buy
|724
|1.00
|118.07
|117.90
|0.00
|1448
|2006.10.02 12:02
|close
|724
|1.00
|118.15
|117.90
|0.00
|6.77
|3286.25
|1449
|2006.10.02 12:59
|buy
|725
|1.00
|118.10
|117.93
|0.00
|1450
|2006.10.02 13:00
|s/l
|725
|1.00
|117.93
|117.93
|0.00
|-14.41
|3271.84
|1451
|2006.10.02 13:00
|buy
|726
|1.00
|117.90
|117.73
|0.00
|1452
|2006.10.02 13:01
|close
|726
|1.00
|117.97
|117.73
|0.00
|5.93
|3277.77
|1453
|2006.10.02 13:01
|buy
|727
|1.00
|117.90
|117.73
|0.00
|1454
|2006.10.02 13:16
|s/l
|727
|1.00
|117.73
|117.73
|0.00
|-14.44
|3263.33
|1455
|2006.10.02 13:16
|buy
|728
|1.00
|117.73
|117.56
|0.00
|1456
|2006.10.02 13:16
|close
|728
|1.00
|117.81
|117.56
|0.00
|6.79
|3270.12
|1457
|2006.10.02 13:16
|buy
|729
|1.00
|117.84
|117.67
|0.00
|1458
|2006.10.02 13:24
|close
|729
|1.00
|117.91
|117.67
|0.00
|5.94
|3276.06
|1459
|2006.10.02 13:28
|buy
|730
|1.00
|117.91
|117.74
|0.00
|1460
|2006.10.02 13:30
|close
|730
|1.00
|117.98
|117.74
|0.00
|5.93
|3281.99
|1461
|2006.10.02 13:31
|buy
|731
|1.00
|117.91
|117.74
|0.00
|1462
|2006.10.02 13:33
|close
|731
|1.00
|117.98
|117.74
|0.00
|5.93
|3287.92
|1463
|2006.10.02 13:57
|buy
|732
|1.00
|117.99
|117.82
|0.00
|1464
|2006.10.02 13:59
|s/l
|732
|1.00
|117.82
|117.82
|0.00
|-14.43
|3273.49
|1465
|2006.10.02 13:59
|buy
|733
|1.00
|117.80
|117.63
|0.00
|1466
|2006.10.02 14:13
|s/l
|733
|1.00
|117.63
|117.63
|0.00
|-14.45
|3259.04
|1467
|2006.10.02 14:13
|buy
|734
|1.00
|117.64
|117.47
|0.00
|1468
|2006.10.02 14:15
|close
|734
|1.00
|117.69
|117.47
|0.00
|4.25
|3263.29
|1469
|2006.10.02 14:22
|buy
|735
|1.00
|117.72
|117.55
|0.00
|1470
|2006.10.02 14:25
|close
|735
|1.00
|117.77
|117.55
|0.00
|4.25
|3267.54
|1471
|2006.10.02 14:27
|buy
|736
|1.00
|117.72
|117.55
|0.00
|1472
|2006.10.02 14:30
|close
|736
|1.00
|117.78
|117.55
|0.00
|5.09
|3272.63
|1473
|2006.10.02 14:57
|buy
|737
|1.00
|117.73
|117.56
|0.00
|1474
|2006.10.02 15:13
|s/l
|737
|1.00
|117.56
|117.56
|0.00
|-14.46
|3258.17
|1475
|2006.10.03 07:01
|buy
|738
|1.00
|117.53
|117.36
|0.00
|1476
|2006.10.03 07:11
|close
|738
|1.00
|117.58
|117.36
|0.00
|4.25
|3262.42
|1477
|2006.10.03 07:12
|buy
|739
|1.00
|117.56
|117.39
|0.00
|1478
|2006.10.03 07:21
|close
|739
|1.00
|117.62
|117.39
|0.00
|5.10
|3267.52
|1479
|2006.10.03 07:36
|buy
|740
|1.00
|117.56
|117.39
|0.00
|1480
|2006.10.03 07:42
|s/l
|740
|1.00
|117.39
|117.39
|0.00
|-14.48
|3253.04
|1481
|2006.10.03 07:42
|buy
|741
|1.00
|117.41
|117.24
|0.00
|1482
|2006.10.03 07:59
|close
|741
|1.00
|117.49
|117.24
|0.00
|6.81
|3259.85
|1483
|2006.10.03 09:06
|sell
|742
|1.00
|117.66
|117.83
|0.00
|1484
|2006.10.03 09:18
|s/l
|742
|1.00
|117.83
|117.83
|0.00
|-14.42
|3245.43
|1485
|2006.10.03 09:18
|sell
|743
|1.00
|117.82
|117.99
|0.00
|1486
|2006.10.03 09:34
|close
|743
|1.00
|117.75
|117.99
|0.00
|5.94
|3251.37
|1487
|2006.10.03 09:34
|sell
|744
|1.00
|117.80
|117.97
|0.00
|1488
|2006.10.03 09:35
|close
|744
|1.00
|117.66
|117.97
|0.00
|11.90
|3263.27
|1489
|2006.10.03 12:16
|sell
|745
|1.00
|117.86
|118.03
|0.00
|1490
|2006.10.03 12:32
|close
|745
|1.00
|117.74
|118.03
|0.00
|10.19
|3273.46
|1491
|2006.10.03 22:04
|sell
|746
|1.00
|118.20
|118.37
|0.00
|1492
|2006.10.03 22:18
|close
|746
|1.00
|118.05
|118.37
|0.00
|12.71
|3286.17
|1493
|2006.10.04 09:05
|buy
|747
|1.00
|118.11
|117.94
|0.00
|1494
|2006.10.04 09:46
|close
|747
|1.00
|118.17
|117.94
|0.00
|5.08
|3291.25
|1495
|2006.10.04 11:02
|sell
|748
|1.00
|118.25
|118.42
|0.00
|1496
|2006.10.04 11:05
|close
|748
|1.00
|118.19
|118.42
|0.00
|5.08
|3296.33
|1497
|2006.10.04 17:17
|buy
|749
|1.00
|117.99
|117.82
|0.00
|1498
|2006.10.04 17:26
|close
|749
|1.00
|118.06
|117.82
|0.00
|5.93
|3302.26
|1499
|2006.10.04 21:02
|buy
|750
|1.00
|117.82
|117.65
|0.00
|1500
|2006.10.04 21:23
|close
|750
|1.00
|117.87
|117.65
|0.00
|4.24
|3306.50
|1501
|2006.10.05 01:38
|sell
|751
|1.00
|117.79
|117.96
|0.00
|1502
|2006.10.05 01:51
|close
|751
|1.00
|117.74
|117.96
|0.00
|4.25
|3310.75
|1503
|2006.10.05 02:38
|sell
|752
|1.00
|117.75
|117.92
|0.00
|1504
|2006.10.05 02:56
|close
|752
|1.00
|117.68
|117.92
|0.00
|5.95
|3316.70
|1505
|2006.10.05 05:01
|buy
|753
|1.00
|117.58
|117.41
|0.00
|1506
|2006.10.05 05:20
|close
|753
|1.00
|117.64
|117.41
|0.00
|5.10
|3321.80
|1507
|2006.10.05 05:55
|buy
|754
|1.00
|117.58
|117.41
|0.00
|1508
|2006.10.05 06:09
|close
|754
|1.00
|117.65
|117.41
|0.00
|5.95
|3327.75
|1509
|2006.10.05 06:11
|sell
|755
|1.00
|117.65
|117.82
|0.00
|1510
|2006.10.05 07:01
|close
|755
|1.00
|117.58
|117.82
|0.00
|5.95
|3333.70
|1511
|2006.10.05 07:30
|sell
|756
|1.00
|117.71
|117.88
|0.00
|1512
|2006.10.05 07:46
|close
|756
|1.00
|117.64
|117.88
|0.00
|5.95
|3339.65
|1513
|2006.10.05 09:01
|buy
|757
|1.00
|117.56
|117.39
|0.00
|1514
|2006.10.05 09:13
|close
|757
|1.00
|117.62
|117.39
|0.00
|5.10
|3344.75
|1515
|2006.10.05 09:47
|buy
|758
|1.00
|117.59
|117.42
|0.00
|1516
|2006.10.05 11:13
|close
|758
|1.00
|117.65
|117.42
|0.00
|5.10
|3349.85
|1517
|2006.10.05 14:02
|sell
|759
|1.00
|117.63
|117.80
|0.00
|1518
|2006.10.05 14:48
|close
|759
|1.00
|117.55
|117.80
|0.00
|6.81
|3356.66
|1519
|2006.10.06 02:03
|sell
|760
|1.00
|118.03
|118.20
|0.00
|1520
|2006.10.06 02:34
|close
|760
|1.00
|117.97
|118.20
|0.00
|5.09
|3361.75
|1521
|2006.10.06 09:20
|buy
|761
|1.00
|117.99
|117.82
|0.00
|1522
|2006.10.06 11:03
|close
|761
|1.00
|118.09
|117.82
|0.00
|8.47
|3370.22
|1523
|2006.10.06 12:02
|sell
|762
|1.00
|118.57
|118.74
|0.00
|1524
|2006.10.06 12:04
|close
|762
|1.00
|118.50
|118.74
|0.00
|5.91
|3376.13
|1525
|2006.10.06 12:04
|sell
|763
|1.00
|118.49
|118.66
|0.00
|1526
|2006.10.06 12:05
|s/l
|763
|1.00
|118.66
|118.66
|0.00
|-14.32
|3361.81
|1527
|2006.10.06 12:05
|sell
|764
|1.00
|118.66
|118.83
|0.00
|1528
|2006.10.06 12:06
|close
|764
|1.00
|118.46
|118.83
|0.00
|16.88
|3378.69
|1529
|2006.10.06 12:06
|sell
|765
|1.00
|118.49
|118.66
|0.00
|1530
|2006.10.06 12:07
|close
|765
|1.00
|118.39
|118.66
|0.00
|8.45
|3387.14
|1531
|2006.10.06 12:07
|sell
|766
|1.00
|118.36
|118.53
|0.00
|1532
|2006.10.06 12:08
|close
|766
|1.00
|118.29
|118.53
|0.00
|5.92
|3393.06
|1533
|2006.10.06 12:09
|sell
|767
|1.00
|118.26
|118.43
|0.00
|1534
|2006.10.06 12:11
|close
|767
|1.00
|118.16
|118.43
|0.00
|8.46
|3401.52
|1535
|2006.10.06 12:14
|sell
|768
|1.00
|118.27
|118.44
|0.00
|1536
|2006.10.06 12:17
|close
|768
|1.00
|117.85
|118.44
|0.00
|35.64
|3437.16
|1537
|2006.10.06 12:18
|buy
|769
|1.00
|118.00
|117.83
|0.00
|1538
|2006.10.06 12:20
|close
|769
|1.00
|118.06
|117.83
|0.00
|5.08
|3442.24
|1539
|2006.10.06 12:22
|buy
|770
|1.00
|117.70
|117.53
|0.00
|1540
|2006.10.06 12:22
|close
|770
|1.00
|117.85
|117.53
|0.00
|12.73
|3454.97
|1541
|2006.10.06 12:23
|buy
|771
|1.00
|117.86
|117.69
|0.00
|1542
|2006.10.06 12:25
|close
|771
|1.00
|118.01
|117.69
|0.00
|12.71
|3467.68
|1543
|2006.10.06 12:25
|buy
|772
|1.00
|118.00
|117.83
|0.00
|1544
|2006.10.06 12:26
|s/l
|772
|1.00
|117.83
|117.83
|0.00
|-14.45
|3453.23
|1545
|2006.10.06 12:26
|buy
|773
|1.00
|117.74
|117.57
|0.00
|1546
|2006.10.06 12:32
|close
|773
|1.00
|117.89
|117.57
|0.00
|12.72
|3465.95
|1547
|2006.10.06 12:33
|buy
|774
|1.00
|117.90
|117.73
|0.00
|1548
|2006.10.06 12:33
|close
|774
|1.00
|117.99
|117.73
|0.00
|7.63
|3473.58
|1549
|2006.10.06 12:34
|buy
|775
|1.00
|118.00
|117.83
|0.00
|1550
|2006.10.06 12:36
|s/l
|775
|1.00
|117.83
|117.83
|0.00
|-14.43
|3459.15
|1551
|2006.10.06 12:36
|buy
|776
|1.00
|117.81
|117.64
|0.00
|1552
|2006.10.06 12:37
|close
|776
|1.00
|117.92
|117.64
|0.00
|9.33
|3468.48
|1553
|2006.10.06 12:38
|buy
|777
|1.00
|117.81
|117.64
|0.00
|1554
|2006.10.06 12:40
|close
|777
|1.00
|117.90
|117.64
|0.00
|7.63
|3476.11
|1555
|2006.10.06 12:40
|buy
|778
|1.00
|117.91
|117.74
|0.00
|1556
|2006.10.06 12:41
|close
|778
|1.00
|117.99
|117.74
|0.00
|6.78
|3482.89
|1557
|2006.10.06 12:41
|buy
|779
|1.00
|117.86
|117.69
|0.00
|1558
|2006.10.06 12:42
|close
|779
|1.00
|117.96
|117.69
|0.00
|8.48
|3491.37
|1559
|2006.10.06 12:42
|buy
|780
|1.00
|118.00
|117.83
|0.00
|1560
|2006.10.06 12:42
|close
|780
|1.00
|118.18
|117.83
|0.00
|15.23
|3506.60
|1561
|2006.10.06 12:44
|buy
|781
|1.00
|118.00
|117.83
|0.00
|1562
|2006.10.06 12:45
|close
|781
|1.00
|118.21
|117.83
|0.00
|17.76
|3524.36
|1563
|2006.10.06 12:45
|sell
|782
|1.00
|118.14
|118.31
|0.00
|1564
|2006.10.06 12:46
|s/l
|782
|1.00
|118.31
|118.31
|0.00
|-14.36
|3510.00
|1565
|2006.10.06 12:46
|sell
|783
|1.00
|118.37
|118.54
|0.00
|1566
|2006.10.06 12:46
|close
|783
|1.00
|118.30
|118.54
|0.00
|5.92
|3515.92
|1567
|2006.10.06 12:47
|sell
|784
|1.00
|118.30
|118.47
|0.00
|1568
|2006.10.06 12:47
|s/l
|784
|1.00
|118.47
|118.47
|0.00
|-14.35
|3501.57
|1569
|2006.10.06 12:47
|sell
|785
|1.00
|118.48
|118.65
|0.00
|1570
|2006.10.06 12:51
|close
|785
|1.00
|118.32
|118.65
|0.00
|13.52
|3515.09
|1571
|2006.10.06 12:51
|sell
|786
|1.00
|118.33
|118.50
|0.00
|1572
|2006.10.06 12:52
|s/l
|786
|1.00
|118.50
|118.50
|0.00
|-14.33
|3500.76
|1573
|2006.10.06 12:52
|sell
|787
|1.00
|118.62
|118.79
|0.00
|1574
|2006.10.06 12:53
|close
|787
|1.00
|118.43
|118.79
|0.00
|16.04
|3516.80
|1575
|2006.10.06 12:53
|sell
|788
|1.00
|118.42
|118.59
|0.00
|1576
|2006.10.06 12:54
|close
|788
|1.00
|118.36
|118.59
|0.00
|5.07
|3521.87
|1577
|2006.10.06 12:54
|sell
|789
|1.00
|118.35
|118.52
|0.00
|1578
|2006.10.06 12:55
|s/l
|789
|1.00
|118.52
|118.52
|0.00
|-14.34
|3507.53
|1579
|2006.10.06 12:55
|sell
|790
|1.00
|118.52
|118.69
|0.00
|1580
|2006.10.06 12:57
|close
|790
|1.00
|118.46
|118.69
|0.00
|5.07
|3512.60
|1581
|2006.10.06 12:57
|sell
|791
|1.00
|118.45
|118.62
|0.00
|1582
|2006.10.06 12:59
|s/l
|791
|1.00
|118.62
|118.62
|0.00
|-14.33
|3498.27
|1583
|2006.10.06 12:59
|sell
|792
|1.00
|118.65
|118.82
|0.00
|1584
|2006.10.06 13:02
|s/l
|792
|1.00
|118.82
|118.82
|0.00
|-14.30
|3483.97
|1585
|2006.10.06 13:02
|sell
|793
|1.00
|118.86
|119.03
|0.00
|1586
|2006.10.06 13:10
|close
|793
|1.00
|118.75
|119.03
|0.00
|9.26
|3493.23
|1587
|2006.10.06 13:21
|buy
|794
|1.00
|118.60
|118.43
|0.00
|1588
|2006.10.06 13:23
|close
|794
|1.00
|118.66
|118.43
|0.00
|5.06
|3498.29
|1589
|2006.10.06 13:41
|sell
|795
|1.00
|118.75
|118.92
|0.00
|1590
|2006.10.06 13:48
|s/l
|795
|1.00
|118.92
|118.92
|0.00
|-14.30
|3483.99
|1591
|2006.10.06 13:48
|sell
|796
|1.00
|118.90
|119.07
|0.00
|1592
|2006.10.06 13:50
|close
|796
|1.00
|118.80
|119.07
|0.00
|8.42
|3492.41
|1593
|2006.10.06 13:51
|sell
|797
|1.00
|118.90
|119.07
|0.00
|1594
|2006.10.06 13:53
|close
|797
|1.00
|118.82
|119.07
|0.00
|6.73
|3499.14
|1595
|2006.10.06 13:53
|sell
|798
|1.00
|118.86
|119.03
|0.00
|1596
|2006.10.06 14:57
|s/l
|798
|1.00
|119.03
|119.03
|0.00
|-14.27
|3484.87
|1597
|2006.10.10 04:07
|buy
|799
|1.00
|119.21
|119.04
|0.00
|1598
|2006.10.10 05:41
|s/l
|799
|1.00
|119.04
|119.04
|0.00
|-14.28
|3470.59
|1599
|2006.10.10 06:42
|buy
|800
|1.00
|118.93
|118.76
|0.00
|1600
|2006.10.10 06:54
|close
|800
|1.00
|119.02
|118.76
|0.00
|7.56
|3478.15
|1601
|2006.10.10 07:04
|sell
|801
|1.00
|119.08
|119.25
|0.00
|1602
|2006.10.10 08:03
|s/l
|801
|1.00
|119.25
|119.25
|0.00
|-14.26
|3463.89
|1603
|2006.10.10 08:38
|buy
|802
|1.00
|119.13
|118.96
|0.00
|1604
|2006.10.10 08:38
|close
|802
|1.00
|119.22
|118.96
|0.00
|7.55
|3471.44
|1605
|2006.10.10 09:05
|sell
|803
|1.00
|119.45
|119.62
|0.00
|1606
|2006.10.10 09:06
|close
|803
|1.00
|119.41
|119.62
|0.00
|3.35
|3474.79
|1607
|2006.10.10 09:18
|sell
|804
|1.00
|119.45
|119.62
|0.00
|1608
|2006.10.10 09:53
|close
|804
|1.00
|119.41
|119.62
|0.00
|3.35
|3478.14
|1609
|2006.10.10 11:17
|sell
|805
|1.00
|119.62
|119.79
|0.00
|1610
|2006.10.10 15:29
|s/l
|805
|1.00
|119.79
|119.79
|0.00
|-14.20
|3463.94
|1611
|2006.10.11 07:25
|buy
|806
|1.00
|119.46
|119.29
|0.00
|1612
|2006.10.11 08:04
|close
|806
|1.00
|119.55
|119.29
|0.00
|7.53
|3471.47
|1613
|2006.10.11 11:18
|buy
|807
|1.00
|119.37
|119.20
|0.00
|1614
|2006.10.11 11:30
|close
|807
|1.00
|119.44
|119.20
|0.00
|5.86
|3477.33
|1615
|2006.10.11 12:20
|sell
|808
|1.00
|119.60
|119.77
|0.00
|1616
|2006.10.11 15:49
|close
|808
|1.00
|119.52
|119.77
|0.00
|6.69
|3484.02
|1617
|2006.10.11 18:31
|sell
|809
|1.00
|119.79
|119.96
|0.00
|1618
|2006.10.11 18:49
|close
|809
|1.00
|119.70
|119.96
|0.00
|7.52
|3491.54
|1619
|2006.10.11 18:52
|sell
|810
|1.00
|119.72
|119.89
|0.00
|1620
|2006.10.11 18:53
|close
|810
|1.00
|119.64
|119.89
|0.00
|6.69
|3498.23
|1621
|2006.10.12 06:21
|buy
|811
|1.00
|119.41
|119.24
|0.00
|1622
|2006.10.12 06:21
|close
|811
|1.00
|119.49
|119.24
|0.00
|6.70
|3504.93
|1623
|2006.10.12 06:46
|buy
|812
|1.00
|119.41
|119.24
|0.00
|1624
|2006.10.12 08:09
|close
|812
|1.00
|119.49
|119.24
|0.00
|6.70
|3511.63
|1625
|2006.10.12 12:28
|buy
|813
|1.00
|119.56
|119.39
|0.00
|1626
|2006.10.12 12:30
|s/l
|813
|1.00
|119.39
|119.39
|0.00
|-14.24
|3497.39
|1627
|2006.10.12 12:30
|buy
|814
|1.00
|119.41
|119.24
|0.00
|1628
|2006.10.12 12:30
|close
|814
|1.00
|119.50
|119.24
|0.00
|7.53
|3504.92
|1629
|2006.10.12 12:31
|buy
|815
|1.00
|119.56
|119.39
|0.00
|1630
|2006.10.12 19:05
|s/l
|815
|1.00
|119.39
|119.39
|0.00
|-14.24
|3490.68
|1631
|2006.10.13 07:50
|buy
|816
|1.00
|119.12
|118.95
|0.00
|1632
|2006.10.13 08:00
|close
|816
|1.00
|119.17
|118.95
|0.00
|4.20
|3494.88