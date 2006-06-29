Strategy Tester Report
Cyberia Trader1.85g jpy

SymbolUSDJPYm (US Dollar vs Japanese Yen)
Period1 Hour (H1) 2006.06.15 22:00 - 2006.10.16 00:00 (2005.08.01 - 2006.10.16)
ModelEvery tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
ParametersExitMarket=false; ShowSuitablePeriod=false; ShowMarketInfo=false; ShowAccountStatus=false; ShowStat=false; ShowDecision=false; ShowDirection=false; BlockSell=false; BlockBuy=false; ShowLots=false; BlockStopLoss=false; DisableShadowStopLoss=true; DisableExitSell=false; DisableExitBuy=false; EnableMACD=false; EnableMA=false; EnableFractals=false; EnableCCI=false; EnableCyberiaLogic=true; EnableLogicTrading=true; EnableADX=false; EnablePivot=false; BlockPipsator=true; EnableMoneyTrain=false; EnableReverseDetector=true; ReverseIndex=3.82; MoneyTrainLevel=4; MACDLevel=10; AutoLots=true; MAXLots=1; AutoDirection=true; ValuesPeriodCount=7; ValuesPeriodCountMax=7; SlipPage=1; Lots=0.1; StopLoss=0; TakeProfit=0; SymbolsCount=2; Risk=1; StopLossIndex=2.5; AutoStopLossIndex=true; StaticStopLoss=15; StopLevel=0; EnableTrailingStop=false; TrailingStopFactor=1; TimeTradeHoursDisabled=""; GMT=-1; MagicNumber=123000;
Bars in test2128Ticks modelled163176Modelling quality85.78%
Initial deposit343.00
Total net profit3151.88Gross profit5784.63Gross loss-2632.75
Profit factor2.20Expected payoff3.86
Absolute drawdown0.00Maximal drawdown72.08 (10.50%)Relative drawdown10.50% (72.08)
Total trades816Short positions (won %)365 (78.36%)Long positions (won %)451 (77.38%)
Profit trades (% of total)635 (77.82%)Loss trades (% of total)181 (22.18%)
Largestprofit trade35.64loss trade-16.06
Averageprofit trade9.11loss trade-14.55
Maximumconsecutive wins (profit in money)20 (107.71)consecutive losses (loss in money)3 (-45.31)
Maximalconsecutive profit (count of wins)183.91 (15)consecutive loss (count of losses)-45.31 (3)
Averageconsecutive wins4consecutive losses1
Graph
#TimeTypeOrderLotsPriceS / LT / PProfitBalance
12006.06.16 07:50sell11.00114.74114.910.00
22006.06.16 08:14close11.00114.65114.910.007.85350.85
32006.06.16 11:31buy21.00114.87114.700.00
42006.06.16 12:07close21.00114.96114.700.007.83358.68
52006.06.16 14:00buy31.00114.99114.820.00
62006.06.16 15:34close31.00115.09114.820.008.69367.37
72006.06.18 23:11buy41.00115.34115.170.00
82006.06.18 23:50close41.00115.45115.170.009.53376.90
92006.06.19 11:59buy51.00115.51115.340.00
102006.06.19 12:00close51.00115.62115.340.009.51386.41
112006.06.19 12:59sell61.00115.67115.840.00
122006.06.19 14:00close61.00115.50115.840.0014.72401.13
132006.06.19 17:59sell71.00115.41115.580.00
142006.06.19 18:17close71.00115.31115.580.008.67409.80
152006.06.20 01:00buy81.00115.44115.270.00
162006.06.20 05:59s/l81.00115.27115.270.00-14.78395.02
172006.06.20 05:59buy91.00115.07114.900.00
182006.06.20 06:59s/l91.00114.90114.900.00-14.82380.20
192006.06.20 06:59buy101.00114.77114.600.00
202006.06.20 08:41close101.00114.88114.600.009.58389.78
212006.06.20 09:59sell111.00115.28115.450.00
222006.06.20 10:59close111.00115.10115.450.0015.64405.42
232006.06.21 01:59buy121.00114.66114.490.00
242006.06.21 03:00s/l121.00114.49114.490.00-14.85390.57
252006.06.21 11:08buy131.00114.85114.680.00
262006.06.21 12:59close131.00115.04114.680.0016.52407.09
272006.06.22 07:59sell141.00115.19115.360.00
282006.06.22 08:59close141.00115.03115.360.0013.91421.00
292006.06.22 12:59sell151.00115.67115.840.00
302006.06.22 15:20s/l151.00115.84115.840.00-14.68406.32
312006.06.22 15:30sell161.00115.88116.050.00
322006.06.22 15:39close161.00115.83116.050.004.32410.64
332006.06.22 17:00buy171.00116.07115.900.00
342006.06.22 17:59close171.00116.21115.900.0012.05422.69
352006.06.22 20:30buy181.00116.11115.940.00
362006.06.22 23:20close181.00116.16115.940.004.30426.99
372006.06.22 23:59buy191.00116.05115.880.00
382006.06.23 01:05close191.00116.11115.880.006.47433.46
392006.06.23 12:00buy201.00116.33116.160.00
402006.06.23 13:59s/l201.00116.16116.160.00-14.65418.81
412006.06.23 13:59buy211.00116.04115.870.00
422006.06.23 14:49close211.00116.23115.870.0016.35435.16
432006.06.23 15:00sell221.00116.29116.460.00
442006.06.23 15:00close221.00116.21116.460.006.88442.04
452006.06.26 07:59buy231.00116.26116.090.00
462006.06.26 09:00close231.00116.38116.090.0010.31452.35
472006.06.26 09:59sell241.00116.48116.650.00
482006.06.26 10:00close241.00116.28116.650.0017.20469.55
492006.06.26 10:29buy251.00116.22116.050.00
502006.06.26 10:52close251.00116.31116.050.007.74477.29
512006.06.26 10:59buy261.00116.15115.980.00
522006.06.26 11:00close261.00116.31115.980.0013.76491.05
532006.06.26 11:01sell271.00116.34116.510.00
542006.06.26 13:06close271.00116.17116.510.0014.63505.68
552006.06.26 17:59buy281.00116.22116.050.00
562006.06.26 18:00close281.00116.35116.050.0011.17516.85
572006.06.27 11:28buy291.00116.46116.290.00
582006.06.27 12:03s/l291.00116.29116.290.00-14.62502.23
592006.06.27 12:03buy301.00116.28116.110.00
602006.06.27 12:05close301.00116.38116.110.008.59510.82
612006.06.27 12:28buy311.00116.30116.130.00
622006.06.27 12:28close311.00116.45116.130.0012.88523.70
632006.06.27 12:44buy321.00116.30116.130.00
642006.06.27 12:52close321.00116.39116.130.007.73531.43
652006.06.27 12:59buy331.00116.28116.110.00
662006.06.27 13:01s/l331.00116.11116.110.00-14.65516.78
672006.06.27 13:01buy341.00116.04115.870.00
682006.06.27 13:04close341.00116.13115.870.007.75524.53
692006.06.27 13:26buy351.00116.08115.910.00
702006.06.27 13:27close351.00116.19115.910.009.47534.00
712006.06.27 13:43buy361.00116.06115.890.00
722006.06.27 13:55close361.00116.19115.890.0011.19545.19
732006.06.28 14:02sell371.00116.37116.540.00
742006.06.28 14:03close371.00116.29116.540.006.88552.07
752006.06.28 14:18sell381.00116.29116.460.00
762006.06.28 15:14close381.00116.20116.460.007.75559.82
772006.06.29 00:11sell391.00116.58116.750.00
782006.06.29 00:15close391.00116.48116.750.008.59568.41
792006.06.29 06:53sell401.00116.59116.760.00
802006.06.29 07:01close401.00116.50116.760.007.73576.14
812006.06.29 18:00buy411.00115.92115.750.00
822006.06.29 18:00close411.00116.02115.750.008.62584.76
832006.06.29 18:00buy421.00115.88115.710.00
842006.06.29 18:01s/l421.00115.71115.710.00-14.73570.03
852006.06.29 18:01buy431.00115.48115.310.00
862006.06.29 18:05close431.00115.58115.310.008.65578.68
872006.06.29 18:05buy441.00115.63115.460.00
882006.06.29 18:06close441.00115.76115.460.0011.23589.91
892006.06.29 18:06buy451.00115.73115.560.00
902006.06.29 18:06s/l451.00115.56115.560.00-14.71575.20
912006.06.29 18:06buy461.00115.57115.400.00
922006.06.29 18:07s/l461.00115.40115.400.00-14.73560.47
932006.06.29 18:07buy471.00115.41115.240.00
942006.06.29 18:07close471.00115.51115.240.008.66569.13
952006.06.29 18:07buy481.00115.31115.140.00
962006.06.29 18:08s/l481.00115.14115.140.00-14.76554.37
972006.06.29 18:08buy491.00115.15114.980.00
982006.06.29 18:09close491.00115.26114.980.009.54563.91
992006.06.29 18:09buy501.00115.32115.150.00
1002006.06.29 18:10s/l501.00115.15115.150.00-14.79549.12
1012006.06.29 18:10buy511.00114.97114.800.00
1022006.06.29 18:11close511.00115.12114.800.0013.03562.15
1032006.06.29 18:11buy521.00115.23115.060.00
1042006.06.29 18:13close521.00115.34115.060.009.54571.69
1052006.06.29 18:13buy531.00115.35115.180.00
1062006.06.29 18:15close531.00115.52115.180.0014.72586.41
1072006.06.29 18:15buy541.00115.55115.380.00
1082006.06.29 18:15s/l541.00115.38115.380.00-14.74571.67
1092006.06.29 18:15buy551.00115.38115.210.00
1102006.06.29 18:15close551.00115.47115.210.007.79579.46
1112006.06.29 18:15buy561.00115.50115.330.00
1122006.06.29 18:16close561.00115.66115.330.0013.83593.29
1132006.06.29 18:16buy571.00115.67115.500.00
1142006.06.29 18:18s/l571.00115.50115.500.00-14.73578.56
1152006.06.29 18:18buy581.00115.43115.260.00
1162006.06.29 18:25close581.00115.63115.260.0017.30595.86
1172006.06.29 18:25buy591.00115.63115.460.00
1182006.06.29 18:25s/l591.00115.46115.460.00-14.73581.13
1192006.06.29 18:25buy601.00115.45115.280.00
1202006.06.29 18:25close601.00115.56115.280.009.52590.65
1212006.06.29 18:25buy611.00115.59115.420.00
1222006.06.29 18:27close611.00115.78115.420.0016.41607.06
1232006.06.29 18:27buy621.00115.86115.690.00
1242006.06.29 18:28s/l621.00115.69115.690.00-14.70592.36
1252006.06.29 18:28buy631.00115.70115.530.00
1262006.06.29 18:29s/l631.00115.53115.530.00-14.71577.65
1272006.06.29 18:29buy641.00115.55115.380.00
1282006.06.29 18:30close641.00115.71115.380.0013.83591.48
1292006.06.29 18:30buy651.00115.75115.580.00
1302006.06.29 18:31close651.00115.85115.580.008.63600.11
1312006.06.29 18:31buy661.00115.88115.710.00
1322006.06.29 18:36s/l661.00115.71115.710.00-14.70585.41
1332006.06.29 18:36buy671.00115.70115.530.00
1342006.06.29 18:36close671.00115.81115.530.009.50594.91
1352006.06.29 18:36buy681.00115.81115.640.00
1362006.06.29 18:36s/l681.00115.64115.640.00-14.71580.20
1372006.06.29 18:36buy691.00115.65115.480.00
1382006.06.29 18:37close691.00115.74115.480.007.78587.98
1392006.06.29 18:37buy701.00115.78115.610.00
1402006.06.29 18:37close701.00115.95115.610.0014.66602.64
1412006.06.29 18:37buy711.00115.89115.720.00
1422006.06.29 18:37close711.00115.98115.720.007.76610.40
1432006.06.29 18:40buy721.00116.07115.900.00
1442006.06.29 18:42s/l721.00115.90115.900.00-14.67595.73
1452006.06.29 18:42buy731.00115.91115.740.00
1462006.06.29 18:42close731.00116.03115.740.0010.34606.07
1472006.06.29 18:43buy741.00115.85115.680.00
1482006.06.29 18:44close741.00115.96115.680.009.49615.56
1492006.06.29 18:44buy751.00115.92115.750.00
1502006.06.29 18:44close751.00116.08115.750.0013.78629.34
1512006.06.29 18:44buy761.00115.83115.660.00
1522006.06.29 18:45close761.00116.17115.660.0029.27658.61
1532006.06.29 18:46buy771.00115.80115.630.00
1542006.06.29 18:50close771.00115.92115.630.0010.35668.96
1552006.06.29 18:50buy781.00115.89115.720.00
1562006.06.29 18:52close781.00115.99115.720.008.62677.58
1572006.06.29 18:52buy791.00115.68115.510.00
1582006.06.29 18:52close791.00115.78115.510.008.64686.22
1592006.06.29 18:52buy801.00115.74115.570.00
1602006.06.29 18:52s/l801.00115.57115.570.00-14.71671.51
1612006.06.29 18:52buy811.00115.56115.390.00
1622006.06.29 18:53close811.00115.65115.390.007.78679.29
1632006.06.29 18:53buy821.00115.61115.440.00
1642006.06.29 18:53s/l821.00115.44115.440.00-14.73664.56
1652006.06.29 18:53buy831.00115.46115.290.00
1662006.06.29 18:53s/l831.00115.29115.290.00-14.75649.81
1672006.06.29 18:53buy841.00115.24115.070.00
1682006.06.29 18:55s/l841.00115.07115.070.00-14.77635.04
1692006.06.29 18:55buy851.00115.07114.900.00
1702006.06.29 18:56close851.00115.17114.900.008.68643.72
1712006.06.29 18:56buy861.00115.20115.030.00
1722006.06.29 18:59s/l861.00115.03115.030.00-14.78628.94
1732006.06.29 18:59buy871.00115.03114.860.00
1742006.06.29 19:08s/l871.00114.86114.860.00-14.80614.14
1752006.06.29 19:36sell881.00115.17115.340.00
1762006.06.29 19:42close881.00115.10115.340.006.08620.22
1772006.06.29 19:43sell891.00115.18115.350.00
1782006.06.29 19:46close891.00115.09115.350.007.82628.04
1792006.06.29 19:52sell901.00115.19115.360.00
1802006.06.29 19:52close901.00115.04115.360.0013.04641.08
1812006.06.29 19:58sell911.00115.08115.250.00
1822006.06.29 21:57close911.00115.01115.250.006.09647.17
1832006.06.29 22:59sell921.00115.15115.320.00
1842006.06.29 23:54close921.00114.95115.320.0017.40664.57
1852006.06.30 02:59sell931.00115.00115.170.00
1862006.06.30 03:49close931.00114.78115.170.0019.17683.74
1872006.06.30 06:03sell941.00114.72114.890.00
1882006.06.30 06:45close941.00114.53114.890.0016.59700.33
1892006.06.30 06:59sell951.00114.69114.860.00
1902006.06.30 07:44close951.00114.61114.860.006.98707.31
1912006.06.30 12:51buy961.00114.18114.010.00
1922006.06.30 12:59close961.00114.37114.010.0016.61723.92
1932006.06.30 14:03sell971.00114.43114.600.00
1942006.06.30 14:37close971.00114.31114.600.0010.50734.42
1952006.06.30 15:02sell981.00114.59114.760.00
1962006.06.30 15:34close981.00114.39114.760.0017.48751.90
1972006.06.30 15:36sell991.00114.42114.590.00
1982006.06.30 15:48close991.00114.31114.590.009.62761.52
1992006.06.30 15:59sell1001.00114.51114.680.00
2002006.06.30 17:46close1001.00114.42114.680.007.87769.39
2012006.06.30 18:11sell1011.00114.50114.670.00
2022006.06.30 18:42close1011.00114.42114.670.006.99776.38
2032006.07.03 00:02sell1021.00114.39114.560.00
2042006.07.03 00:24close1021.00114.21114.560.0015.76792.14
2052006.07.03 00:26sell1031.00114.20114.370.00
2062006.07.03 00:59s/l1031.00114.37114.370.00-14.86777.28
2072006.07.03 00:59sell1041.00114.40114.570.00
2082006.07.03 01:02s/l1041.00114.57114.570.00-14.81762.47
2092006.07.03 01:02sell1051.00114.72114.890.00
2102006.07.03 01:23close1051.00114.53114.890.0016.59779.06
2112006.07.03 01:25sell1061.00114.55114.720.00
2122006.07.03 01:36close1061.00114.46114.720.007.86786.92
2132006.07.03 01:37sell1071.00114.47114.640.00
2142006.07.03 01:59s/l1071.00114.64114.640.00-14.83772.09
2152006.07.03 01:59sell1081.00114.64114.810.00
2162006.07.03 03:20close1081.00114.54114.810.008.73780.82
2172006.07.03 05:02sell1091.00114.58114.750.00
2182006.07.03 05:32close1091.00114.48114.750.008.74789.56
2192006.07.03 05:59sell1101.00114.59114.760.00
2202006.07.03 06:31close1101.00114.46114.760.0011.36800.92
2212006.07.03 12:02sell1111.00114.80114.970.00
2222006.07.03 12:18close1111.00114.69114.970.009.59810.51
2232006.07.03 12:59sell1121.00114.79114.960.00
2242006.07.03 14:07close1121.00114.68114.960.009.59820.10
2252006.07.03 14:21buy1131.00114.59114.420.00
2262006.07.03 14:59close1131.00114.68114.420.007.85827.95
2272006.07.03 16:13buy1141.00114.81114.640.00
2282006.07.03 18:23s/l1141.00114.64114.640.00-14.83813.12
2292006.07.04 00:18buy1151.00114.56114.390.00
2302006.07.04 00:42close1151.00114.67114.390.009.59822.71
2312006.07.05 00:59buy1161.00114.98114.810.00
2322006.07.05 03:03s/l1161.00114.81114.810.00-14.81807.90
2332006.07.05 06:00buy1171.00114.66114.490.00
2342006.07.05 06:01close1171.00114.71114.490.004.36812.26
2352006.07.05 06:03buy1181.00114.60114.430.00
2362006.07.05 06:06close1181.00114.67114.430.006.10818.36
2372006.07.05 06:15sell1191.00114.79114.960.00
2382006.07.05 06:17close1191.00114.73114.960.005.23823.59
2392006.07.05 06:37buy1201.00114.66114.490.00
2402006.07.05 06:48close1201.00114.92114.490.0022.62846.21
2412006.07.05 06:48sell1211.00114.95115.120.00
2422006.07.05 06:49close1211.00114.83115.120.0010.45856.66
2432006.07.05 06:50sell1221.00114.95115.120.00
2442006.07.05 06:55close1221.00114.85115.120.008.71865.37
2452006.07.05 06:59sell1231.00114.93115.100.00
2462006.07.05 08:49s/l1231.00115.10115.100.00-14.77850.60
2472006.07.05 09:08buy1241.00115.05114.880.00
2482006.07.05 09:45close1241.00115.17114.880.0010.42861.02
2492006.07.05 09:55buy1251.00115.05114.880.00
2502006.07.05 09:57close1251.00115.16114.880.009.55870.57
2512006.07.05 11:01buy1261.00114.72114.550.00
2522006.07.05 11:06close1261.00114.81114.550.007.84878.41
2532006.07.05 11:25buy1271.00114.73114.560.00
2542006.07.05 11:43close1271.00114.85114.560.0010.45888.86
2552006.07.05 11:59buy1281.00114.70114.530.00
2562006.07.05 12:03close1281.00114.82114.530.0010.45899.31
2572006.07.05 12:06sell1291.00114.94115.110.00
2582006.07.05 12:07close1291.00114.81115.110.0011.32910.63
2592006.07.05 12:07sell1301.00114.90115.070.00
2602006.07.05 12:08close1301.00114.80115.070.008.71919.34
2612006.07.05 12:08sell1311.00114.92115.090.00
2622006.07.05 12:18close1311.00114.82115.090.008.71928.05
2632006.07.05 12:30sell1321.00114.77114.940.00
2642006.07.05 12:31close1321.00114.67114.940.008.72936.77
2652006.07.05 12:41sell1331.00114.94115.110.00
2662006.07.05 12:41close1331.00114.83115.110.009.58946.35
2672006.07.05 12:41sell1341.00114.96115.130.00
2682006.07.05 12:41close1341.00114.82115.130.0012.19958.54
2692006.07.05 12:42sell1351.00114.77114.940.00
2702006.07.05 12:42s/l1351.00114.94114.940.00-14.76943.78
2712006.07.05 12:42sell1361.00115.15115.320.00
2722006.07.05 12:45close1361.00115.03115.320.0010.43954.21
2732006.07.05 12:45sell1371.00115.02115.190.00
2742006.07.05 12:50close1371.00114.91115.190.009.57963.78
2752006.07.05 12:50sell1381.00114.90115.070.00
2762006.07.05 12:53s/l1381.00115.07115.070.00-14.77949.01
2772006.07.05 12:53sell1391.00115.08115.250.00
2782006.07.05 12:57close1391.00114.92115.250.0013.92962.93
2792006.07.05 12:57sell1401.00114.90115.070.00
2802006.07.05 12:59s/l1401.00115.07115.070.00-14.77948.16
2812006.07.05 12:59sell1411.00115.10115.270.00
2822006.07.05 13:03s/l1411.00115.27115.270.00-14.75933.41
2832006.07.05 22:03buy1421.00115.59115.420.00
2842006.07.06 06:02s/l1421.00115.42115.420.00-10.83922.58
2852006.07.06 10:02buy1431.00115.40115.230.00
2862006.07.06 10:14close1431.00115.52115.230.0010.39932.97
2872006.07.06 10:23buy1441.00115.43115.260.00
2882006.07.06 10:31close1441.00115.51115.260.006.93939.90
2892006.07.07 14:39buy1451.00114.07113.900.00
2902006.07.07 14:57s/l1451.00113.90113.900.00-14.92924.98
2912006.07.07 14:57buy1461.00113.90113.730.00
2922006.07.07 15:01close1461.00113.99113.730.007.90932.88
2932006.07.09 23:53buy1471.00113.90113.730.00
2942006.07.10 00:00close1471.00113.95113.730.005.69938.57
2952006.07.10 10:03sell1481.00113.82113.990.00
2962006.07.10 10:41close1481.00113.73113.990.007.91946.48
2972006.07.10 12:02sell1491.00114.10114.270.00
2982006.07.10 12:33close1491.00113.88114.270.0019.32965.80
2992006.07.10 13:02sell1501.00114.23114.400.00
3002006.07.10 13:31close1501.00114.07114.400.0014.03979.83
3012006.07.10 13:59sell1511.00114.12114.290.00
3022006.07.10 15:28close1511.00114.01114.290.009.65989.48
3032006.07.10 15:48buy1521.00113.97113.800.00
3042006.07.10 16:06close1521.00114.13113.800.0014.021003.50
3052006.07.10 16:59sell1531.00114.15114.320.00
3062006.07.10 21:02s/l1531.00114.32114.320.00-14.87988.63
3072006.07.10 23:03sell1541.00114.42114.590.00
3082006.07.10 23:18close1541.00114.32114.590.008.75997.38
3092006.07.11 03:07sell1551.00114.06114.230.00
3102006.07.11 03:34close1551.00113.97114.230.007.901005.28
3112006.07.11 07:14buy1561.00114.21114.040.00
3122006.07.11 09:03close1561.00114.37114.040.0013.991019.27
3132006.07.11 13:42sell1571.00114.62114.790.00
3142006.07.11 13:45close1571.00114.51114.790.009.611028.88
3152006.07.11 13:51sell1581.00114.62114.790.00
3162006.07.11 13:59close1581.00114.36114.790.0022.741051.62
3172006.07.11 14:17buy1591.00114.26114.090.00
3182006.07.11 14:57close1591.00114.37114.090.009.621061.24
3192006.07.11 15:02buy1601.00114.19114.020.00
3202006.07.11 15:53close1601.00114.27114.020.007.001068.24
3212006.07.12 06:59buy1611.00114.29114.120.00
3222006.07.12 07:05close1611.00114.41114.120.0010.491078.73
3232006.07.12 07:06sell1621.00114.40114.570.00
3242006.07.12 07:35s/l1621.00114.57114.570.00-14.841063.89
3252006.07.12 07:35sell1631.00114.56114.730.00
3262006.07.12 08:11s/l1631.00114.73114.730.00-14.821049.07
3272006.07.12 08:11sell1641.00114.66114.830.00
3282006.07.12 09:30s/l1641.00114.83114.830.00-14.801034.27
3292006.07.12 09:56sell1651.00114.86115.030.00
3302006.07.12 10:01close1651.00114.74115.030.0010.461044.73
3312006.07.12 12:56sell1661.00115.48115.650.00
3322006.07.12 12:59close1661.00115.35115.650.0011.271056.00
3332006.07.12 13:57sell1671.00115.56115.730.00
3342006.07.12 13:59close1671.00115.38115.730.0015.601071.60
3352006.07.12 15:51buy1681.00115.48115.310.00
3362006.07.12 17:53close1681.00115.57115.310.007.791079.39
3372006.07.13 01:59buy1691.00115.32115.150.00
3382006.07.13 04:38close1691.00115.42115.150.008.661088.05
3392006.07.13 11:04buy1701.00115.36115.190.00
3402006.07.13 11:29close1701.00115.44115.190.006.931094.98
3412006.07.13 15:28sell1711.00115.50115.670.00
3422006.07.13 16:02close1711.00115.29115.670.0018.211113.19
3432006.07.13 17:16buy1721.00115.34115.170.00
3442006.07.13 17:26close1721.00115.43115.170.007.801120.99
3452006.07.13 17:59buy1731.00115.34115.170.00
3462006.07.14 00:01close1731.00115.41115.170.007.371128.36
3472006.07.14 01:05buy1741.00115.49115.320.00
3482006.07.14 01:08close1741.00115.58115.320.007.791136.15
3492006.07.14 04:00buy1751.00115.73115.560.00
3502006.07.14 04:00s/l1751.00115.56115.560.00-14.711121.44
3512006.07.14 04:00buy1761.00115.56115.390.00
3522006.07.14 04:07close1761.00115.68115.390.0010.371131.81
3532006.07.14 04:07buy1771.00115.69115.520.00
3542006.07.14 04:11close1771.00115.80115.520.009.501141.31
3552006.07.14 04:32buy1781.00115.73115.560.00
3562006.07.14 04:54close1781.00115.81115.560.006.911148.22
3572006.07.14 06:09sell1791.00116.08116.250.00
3582006.07.14 06:30close1791.00115.99116.250.007.761155.98
3592006.07.14 06:51sell1801.00116.06116.230.00
3602006.07.14 07:00close1801.00115.94116.230.0010.351166.33
3612006.07.14 10:54sell1811.00115.86116.030.00
3622006.07.14 12:01close1811.00115.77116.030.007.771174.10
3632006.07.14 12:52sell1821.00116.00116.170.00
3642006.07.14 12:52close1821.00115.93116.170.006.041180.14
3652006.07.14 12:53sell1831.00116.02116.190.00
3662006.07.14 12:53close1831.00115.91116.190.009.491189.63
3672006.07.14 12:59sell1841.00116.01116.180.00
3682006.07.14 13:01s/l1841.00116.18116.180.00-14.631175.00
3692006.07.17 08:36sell1851.00116.82116.990.00
3702006.07.17 10:19s/l1851.00116.99116.990.00-14.531160.47
3712006.07.17 14:35sell1861.00117.15117.320.00
3722006.07.17 15:03close1861.00117.02117.320.0011.111171.58
3732006.07.17 16:52sell1871.00117.20117.370.00
3742006.07.17 21:03close1871.00117.11117.370.007.691179.27
3752006.07.17 23:59buy1881.00116.94116.770.00
3762006.07.18 00:41close1881.00117.01116.770.007.281186.55
3772006.07.18 01:18buy1891.00116.95116.780.00
3782006.07.18 01:53close1891.00117.04116.780.007.691194.24
3792006.07.18 01:59buy1901.00116.93116.760.00
3802006.07.18 03:37close1901.00116.99116.760.005.131199.37
3812006.07.18 05:06buy1911.00116.92116.750.00
3822006.07.18 07:02s/l1911.00116.75116.750.00-14.571184.80
3832006.07.18 09:30sell1921.00117.09117.260.00
3842006.07.18 09:59close1921.00117.04117.260.004.271189.07
3852006.07.18 10:02buy1931.00116.79116.620.00
3862006.07.18 10:23close1931.00116.89116.620.008.561197.63
3872006.07.18 11:27sell1941.00116.99117.160.00
3882006.07.18 12:01close1941.00116.94117.160.004.281201.91
3892006.07.18 13:05buy1951.00116.86116.690.00
3902006.07.18 13:22close1951.00117.02116.690.0013.671215.58
3912006.07.18 14:17sell1961.00117.12117.290.00
3922006.07.18 14:22s/l1961.00117.29117.290.00-14.491201.09
3932006.07.18 14:22sell1971.00117.30117.470.00
3942006.07.18 15:04close1971.00117.21117.470.007.681208.77
3952006.07.18 15:06buy1981.00117.24117.070.00
3962006.07.18 15:18close1981.00117.29117.070.004.261213.03
3972006.07.18 17:03buy1991.00117.44117.270.00
3982006.07.18 17:57close1991.00117.52117.270.006.811219.84
3992006.07.19 00:46sell2001.00117.39117.560.00
4002006.07.19 01:00close2001.00117.31117.560.006.821226.66
4012006.07.19 08:02buy2011.00117.46117.290.00
4022006.07.19 08:38close2011.00117.57117.290.009.361236.02
4032006.07.19 12:56sell2021.00117.85118.020.00
4042006.07.19 13:00close2021.00117.79118.020.005.091241.11
4052006.07.19 13:11buy2031.00117.68117.510.00
4062006.07.19 13:31close2031.00117.76117.510.006.791247.90
4072006.07.19 13:59buy2041.00117.65117.480.00
4082006.07.19 14:01s/l2041.00117.48117.480.00-14.531233.37
4092006.07.19 16:02buy2051.00116.82116.650.00
4102006.07.19 16:17s/l2051.00116.65116.650.00-14.571218.80
4112006.07.19 16:17buy2061.00116.66116.490.00
4122006.07.19 16:26close2061.00116.77116.490.009.421228.22
4132006.07.19 16:26buy2071.00116.81116.640.00
4142006.07.19 16:27close2071.00116.90116.640.007.701235.92
4152006.07.19 16:37buy2081.00116.90116.730.00
4162006.07.19 16:48close2081.00116.98116.730.006.841242.76
4172006.07.19 16:57buy2091.00116.78116.610.00
4182006.07.19 19:51close2091.00116.87116.610.007.701250.46
4192006.07.20 05:28buy2101.00116.64116.470.00
4202006.07.20 06:33close2101.00116.73116.470.007.711258.17
4212006.07.20 06:59sell2111.00116.71116.880.00
4222006.07.20 07:36s/l2111.00116.88116.880.00-14.541243.63
4232006.07.20 08:41buy2121.00116.67116.500.00
4242006.07.20 08:59close2121.00116.78116.500.009.421253.05
4252006.07.20 10:01buy2131.00116.72116.550.00
4262006.07.20 10:33close2131.00116.82116.550.008.561261.61
4272006.07.20 10:37buy2141.00116.72116.550.00
4282006.07.20 11:32close2141.00116.85116.550.0011.131272.74
4292006.07.20 14:58buy2151.00116.77116.600.00
4302006.07.20 15:24close2151.00116.89116.600.0010.271283.01
4312006.07.20 15:59sell2161.00116.86117.030.00
4322006.07.20 16:32close2161.00116.77117.030.007.711290.72
4332006.07.20 18:29buy2171.00116.76116.590.00
4342006.07.20 19:00close2171.00116.85116.590.007.701298.42
4352006.07.20 20:18sell2181.00117.03117.200.00
4362006.07.20 20:26close2181.00116.89117.200.0011.981310.40
4372006.07.20 20:59sell2191.00117.03117.200.00
4382006.07.20 23:22close2191.00116.93117.200.008.551318.95
4392006.07.21 05:14buy2201.00116.78116.610.00
4402006.07.21 06:00close2201.00116.87116.610.007.701326.65
4412006.07.21 07:00buy2211.00116.74116.570.00
4422006.07.21 07:10s/l2211.00116.57116.570.00-14.611312.04
4432006.07.21 07:10buy2221.00116.45116.280.00
4442006.07.21 07:10close2221.00116.55116.280.008.581320.62
4452006.07.21 07:10buy2231.00116.55116.380.00
4462006.07.21 07:12s/l2231.00116.38116.380.00-14.631305.99
4472006.07.21 07:12buy2241.00116.26116.090.00
4482006.07.21 07:16close2241.00116.35116.090.007.741313.73
4492006.07.21 07:16buy2251.00116.36116.190.00
4502006.07.21 07:47close2251.00116.44116.190.006.871320.60
4512006.07.21 07:48buy2261.00116.45116.280.00
4522006.07.21 08:00s/l2261.00116.28116.280.00-14.621305.98
4532006.07.21 08:08buy2271.00116.08115.910.00
4542006.07.21 08:09close2271.00116.18115.910.008.611314.59
4552006.07.21 08:09buy2281.00116.06115.890.00
4562006.07.21 09:02close2281.00116.22115.890.0013.771328.36
4572006.07.21 09:02sell2291.00116.21116.380.00
4582006.07.21 09:07close2291.00116.11116.380.008.611336.97
4592006.07.21 09:59sell2301.00116.16116.330.00
4602006.07.21 10:01s/l2301.00116.33116.330.00-14.611322.36
4612006.07.21 11:02sell2311.00116.19116.360.00
4622006.07.21 11:55close2311.00116.09116.360.008.611330.97
4632006.07.21 12:22buy2321.00115.94115.770.00
4642006.07.21 13:03close2321.00116.15115.770.0018.081349.05
4652006.07.21 14:51buy2331.00116.06115.890.00
4662006.07.21 15:02close2331.00116.33115.890.0023.211372.26
4672006.07.21 15:02sell2341.00116.32116.490.00
4682006.07.21 15:50close2341.00116.24116.490.006.881379.14
4692006.07.21 15:52sell2351.00116.18116.350.00
4702006.07.21 16:00s/l2351.00116.35116.350.00-14.611364.53
4712006.07.21 16:50buy2361.00116.32116.150.00
4722006.07.23 22:00s/l2361.00116.15116.150.00-14.641349.89
4732006.07.23 22:03sell2371.00116.23116.400.00
4742006.07.24 00:02s/l2371.00116.40116.400.00-16.061333.83
4752006.07.24 06:22sell2381.00116.65116.820.00
4762006.07.24 06:33close2381.00116.50116.820.0012.881346.71
4772006.07.24 07:17sell2391.00116.83117.000.00
4782006.07.24 07:32close2391.00116.72117.000.009.421356.13
4792006.07.25 00:03sell2401.00116.97117.140.00
4802006.07.25 00:11close2401.00116.85117.140.0010.271366.40
4812006.07.25 01:10buy2411.00116.81116.640.00
4822006.07.25 04:08s/l2411.00116.64116.640.00-14.581351.82
4832006.07.25 05:05buy2421.00116.63116.460.00
4842006.07.25 05:25close2421.00116.69116.460.005.141356.96
4852006.07.25 07:52sell2431.00116.86117.030.00
4862006.07.25 08:03close2431.00116.76117.030.008.561365.52
4872006.07.25 14:13sell2441.00116.84117.010.00
4882006.07.25 14:17close2441.00116.74117.010.008.571374.09
4892006.07.25 14:20sell2451.00116.84117.010.00
4902006.07.25 15:10s/l2451.00117.01117.010.00-14.521359.57
4912006.07.25 18:05buy2461.00117.16116.990.00
4922006.07.25 18:17close2461.00117.22116.990.005.121364.69
4932006.07.25 18:59buy2471.00117.18117.010.00
4942006.07.25 20:53close2471.00117.26117.010.006.821371.51
4952006.07.25 21:59buy2481.00117.20117.030.00
4962006.07.26 00:05s/l2481.00117.03117.030.00-13.231358.28
4972006.07.26 07:08buy2491.00116.87116.700.00
4982006.07.26 07:41close2491.00116.97116.700.008.551366.83
4992006.07.26 08:12buy2501.00116.76116.590.00
5002006.07.26 08:38close2501.00116.89116.590.0011.121377.95
5012006.07.26 10:07buy2511.00116.78116.610.00
5022006.07.26 10:36close2511.00116.89116.610.009.411387.36
5032006.07.26 14:31sell2521.00116.87117.040.00
5042006.07.26 14:50close2521.00116.79117.040.006.851394.21
5052006.07.26 15:29sell2531.00117.02117.190.00
5062006.07.26 15:49close2531.00116.96117.190.005.131399.34
5072006.07.26 21:59sell2541.00116.36116.530.00
5082006.07.26 22:55close2541.00116.27116.530.007.741407.08
5092006.07.27 05:47buy2551.00116.10115.930.00
5102006.07.27 07:57s/l2551.00115.93115.930.00-14.661392.42
5112006.07.27 12:04sell2561.00115.90116.070.00
5122006.07.27 12:28close2561.00115.83116.070.006.041398.46
5132006.07.27 13:01buy2571.00115.58115.410.00
5142006.07.27 13:52s/l2571.00115.41115.410.00-14.731383.73
5152006.07.27 13:52buy2581.00115.42115.250.00
5162006.07.27 13:59close2581.00115.57115.250.0012.981396.71
5172006.07.27 14:50buy2591.00115.51115.340.00
5182006.07.27 15:03close2591.00115.59115.340.006.921403.63
5192006.07.27 23:03sell2601.00116.03116.200.00
5202006.07.27 23:24close2601.00115.89116.200.0012.081415.71
5212006.07.28 03:17buy2611.00115.75115.580.00
5222006.07.28 03:37s/l2611.00115.58115.580.00-14.701401.01
5232006.07.28 03:37buy2621.00115.59115.420.00
5242006.07.28 06:30s/l2621.00115.42115.420.00-14.731386.28
5252006.07.28 07:03sell2631.00115.64115.810.00
5262006.07.28 07:14close2631.00115.55115.810.007.791394.07
5272006.07.28 10:02sell2641.00115.71115.880.00
5282006.07.28 10:13close2641.00115.61115.880.008.651402.72
5292006.07.28 12:08buy2651.00115.46115.290.00
5302006.07.28 12:18close2651.00115.55115.290.007.791410.51
5312006.07.28 12:20buy2661.00115.45115.280.00
5322006.07.28 12:21close2661.00115.55115.280.008.651419.16
5332006.07.28 12:22buy2671.00115.31115.140.00
5342006.07.28 12:25s/l2671.00115.14115.140.00-14.781404.38
5352006.07.28 12:25buy2681.00115.08114.910.00
5362006.07.28 12:33s/l2681.00114.91114.910.00-14.801389.58
5372006.07.28 12:33buy2691.00114.92114.750.00
5382006.07.28 12:36close2691.00115.05114.750.0011.301400.88
5392006.07.28 12:37buy2701.00115.05114.880.00
5402006.07.28 12:37close2701.00115.15114.880.008.681409.56
5412006.07.28 12:38buy2711.00115.16114.990.00
5422006.07.28 12:46close2711.00115.26114.990.008.681418.24
5432006.07.28 12:47buy2721.00115.30115.130.00
5442006.07.28 12:47s/l2721.00115.13115.130.00-14.771403.47
5452006.07.28 12:47buy2731.00115.11114.940.00
5462006.07.28 12:47close2731.00115.22114.940.009.551413.02
5472006.07.28 12:47buy2741.00115.23115.060.00
5482006.07.28 12:48s/l2741.00115.06115.060.00-14.791398.23
5492006.07.28 12:48buy2751.00114.96114.790.00
5502006.07.28 13:00close2751.00115.04114.790.006.951405.18
5512006.07.28 13:07buy2761.00114.97114.800.00
5522006.07.28 13:25s/l2761.00114.80114.800.00-14.811390.37
5532006.07.28 13:25buy2771.00114.82114.650.00
5542006.07.28 13:57close2771.00114.91114.650.007.831398.20
5552006.07.28 13:57buy2781.00114.83114.660.00
5562006.07.28 14:57s/l2781.00114.66114.660.00-14.831383.37
5572006.07.28 17:02sell2791.00114.86115.030.00
5582006.07.28 17:55close2791.00114.77115.030.007.841391.21
5592006.07.30 22:00sell2801.00114.72114.890.00
5602006.07.31 02:38close2801.00114.64114.890.005.521396.73
5612006.07.31 07:02sell2811.00114.54114.710.00
5622006.07.31 07:39close2811.00114.43114.710.009.611406.34
5632006.07.31 09:03sell2821.00114.46114.630.00
5642006.07.31 09:39close2821.00114.36114.630.008.741415.08
5652006.07.31 13:59sell2831.00114.33114.500.00
5662006.07.31 15:03s/l2831.00114.50114.500.00-14.841400.24
5672006.08.01 03:02sell2841.00114.80114.970.00
5682006.08.01 03:25close2841.00114.74114.970.005.231405.47
5692006.08.01 05:29buy2851.00114.60114.430.00
5702006.08.01 06:02close2851.00114.79114.430.0016.551422.02
5712006.08.01 06:04sell2861.00114.81114.980.00
5722006.08.01 06:11close2861.00114.72114.980.007.851429.87
5732006.08.01 06:12sell2871.00114.71114.880.00
5742006.08.01 06:29close2871.00114.62114.880.007.851437.72
5752006.08.01 09:29buy2881.00114.69114.520.00
5762006.08.01 12:02close2881.00115.08114.520.0033.891471.61
5772006.08.01 12:03sell2891.00114.79114.960.00
5782006.08.01 12:17close2891.00114.69114.960.008.721480.33
5792006.08.01 12:59sell2901.00115.05115.220.00
5802006.08.01 13:21close2901.00114.96115.220.007.831488.16
5812006.08.01 13:25buy2911.00114.99114.820.00
5822006.08.01 13:26close2911.00115.07114.820.006.951495.11
5832006.08.01 13:32buy2921.00115.00114.830.00
5842006.08.01 13:41close2921.00115.08114.830.006.951502.06
5852006.08.01 13:41buy2931.00115.00114.830.00
5862006.08.01 13:48close2931.00115.08114.830.006.951509.01
5872006.08.01 16:02buy2941.00114.79114.620.00
5882006.08.01 16:15s/l2941.00114.62114.620.00-14.841494.17
5892006.08.01 16:15buy2951.00114.58114.410.00
5902006.08.01 16:30close2951.00114.70114.410.0010.461504.63
5912006.08.01 16:48buy2961.00114.80114.630.00
5922006.08.01 16:55close2961.00114.93114.630.0011.311515.94
5932006.08.01 16:59buy2971.00114.69114.520.00
5942006.08.01 18:17s/l2971.00114.52114.520.00-14.841501.10
5952006.08.02 02:03buy2981.00114.25114.080.00
5962006.08.02 02:43close2981.00114.42114.080.0014.861515.96
5972006.08.02 02:51buy2991.00114.29114.120.00
5982006.08.02 05:00close2991.00114.36114.120.006.121522.08
5992006.08.02 05:01buy3001.00114.27114.100.00
6002006.08.02 05:15close3001.00114.34114.100.006.121528.20
6012006.08.02 10:34sell3011.00114.67114.840.00
6022006.08.02 10:38close3011.00114.58114.840.007.851536.05
6032006.08.02 13:00buy3021.00114.61114.440.00
6042006.08.02 13:01s/l3021.00114.44114.440.00-14.861521.19
6052006.08.02 13:01buy3031.00114.42114.250.00
6062006.08.02 13:04close3031.00114.52114.250.008.731529.92
6072006.08.02 13:04buy3041.00114.53114.360.00
6082006.08.02 13:27close3041.00114.63114.360.008.721538.64
6092006.08.02 13:27buy3051.00114.60114.430.00
6102006.08.02 13:28close3051.00114.75114.430.0013.071551.71
6112006.08.02 13:32buy3061.00114.57114.400.00
6122006.08.02 13:32close3061.00114.65114.400.006.981558.69
6132006.08.02 13:33buy3071.00114.70114.530.00
6142006.08.02 13:33s/l3071.00114.53114.530.00-14.841543.85
6152006.08.02 13:33buy3081.00114.55114.380.00
6162006.08.02 13:42s/l3081.00114.38114.380.00-14.861528.99
6172006.08.02 13:42buy3091.00114.40114.230.00
6182006.08.02 13:55close3091.00114.50114.230.008.731537.72
6192006.08.02 13:55buy3101.00114.50114.330.00
6202006.08.02 13:59close3101.00114.63114.330.0011.341549.06
6212006.08.02 14:02buy3111.00114.52114.350.00
6222006.08.02 14:28close3111.00114.62114.350.008.721557.78
6232006.08.02 14:33buy3121.00114.52114.350.00
6242006.08.02 15:01close3121.00114.59114.350.006.111563.89
6252006.08.02 15:28sell3131.00114.76114.930.00
6262006.08.02 15:31close3131.00114.65114.930.009.591573.48
6272006.08.03 00:06sell3141.00114.64114.810.00
6282006.08.03 01:07s/l3141.00114.81114.810.00-14.811558.67
6292006.08.03 06:22buy3151.00114.71114.540.00
6302006.08.03 07:07close3151.00114.81114.540.008.711567.38
6312006.08.03 08:06sell3161.00114.94115.110.00
6322006.08.03 08:16close3161.00114.85115.110.007.841575.22
6332006.08.03 08:59sell3171.00114.95115.120.00
6342006.08.03 09:04s/l3171.00115.12115.120.00-14.761560.46
6352006.08.03 10:21buy3181.00115.02114.850.00
6362006.08.03 11:18s/l3181.00114.85114.850.00-14.801545.66
6372006.08.03 13:02sell3191.00115.09115.260.00
6382006.08.03 13:04close3191.00114.93115.260.0013.921559.58
6392006.08.03 13:53sell3201.00115.02115.190.00
6402006.08.03 14:06close3201.00114.91115.190.009.571569.15
6412006.08.03 14:54sell3211.00115.08115.250.00
6422006.08.03 14:57close3211.00114.98115.250.008.701577.85
6432006.08.03 14:59sell3221.00115.06115.230.00
6442006.08.03 15:51s/l3221.00115.23115.230.00-14.751563.10
6452006.08.03 15:51sell3231.00115.24115.410.00
6462006.08.03 16:03close3231.00115.13115.410.009.551572.65
6472006.08.03 16:06buy3241.00115.17115.000.00
6482006.08.03 16:50close3241.00115.27115.000.008.681581.33
6492006.08.04 01:59buy3251.00115.07114.900.00
6502006.08.04 05:42close3251.00115.15114.900.006.951588.28
6512006.08.04 12:00buy3261.00115.19115.020.00
6522006.08.04 12:00s/l3261.00115.02115.020.00-14.781573.50
6532006.08.04 12:00buy3271.00115.03114.860.00
6542006.08.04 12:00close3271.00115.20114.860.0014.761588.26
6552006.08.04 12:00buy3281.00115.21115.040.00
6562006.08.04 12:01s/l3281.00115.04115.040.00-14.851573.41
6572006.08.04 12:01buy3291.00114.47114.300.00
6582006.08.04 12:15close3291.00114.59114.300.0010.471583.88
6592006.08.04 12:16buy3301.00114.60114.430.00
6602006.08.04 12:23close3301.00114.72114.430.0010.461594.34
6612006.08.04 12:23buy3311.00114.75114.580.00
6622006.08.04 12:25close3311.00114.88114.580.0011.321605.66
6632006.08.04 12:25buy3321.00114.93114.760.00
6642006.08.04 12:26close3321.00115.04114.760.009.561615.22
6652006.08.04 12:26buy3331.00115.05114.880.00
6662006.08.04 12:27s/l3331.00114.88114.880.00-14.801600.42
6672006.08.04 12:27buy3341.00114.88114.710.00
6682006.08.04 12:28s/l3341.00114.71114.710.00-14.831585.59
6692006.08.04 12:28buy3351.00114.71114.540.00
6702006.08.04 12:28close3351.00114.82114.540.009.581595.17
6712006.08.04 12:29buy3361.00114.83114.660.00
6722006.08.04 12:30s/l3361.00114.66114.660.00-14.831580.34
6732006.08.04 12:30buy3371.00114.68114.510.00
6742006.08.04 12:31close3371.00114.81114.510.0011.321591.66
6752006.08.04 12:31buy3381.00114.81114.640.00
6762006.08.04 12:32close3381.00114.96114.640.0013.051604.71
6772006.08.04 12:32buy3391.00115.04114.870.00
6782006.08.04 12:33close3391.00115.17114.870.0011.291616.00
6792006.08.04 12:33buy3401.00115.17115.000.00
6802006.08.04 12:33s/l3401.00115.00115.000.00-14.791601.21
6812006.08.04 12:33buy3411.00114.96114.790.00
6822006.08.04 12:33close3411.00115.22114.790.0022.571623.78
6832006.08.04 12:33buy3421.00115.23115.060.00
6842006.08.04 12:35s/l3421.00115.06115.060.00-14.781609.00
6852006.08.04 12:35buy3431.00115.04114.870.00
6862006.08.04 12:38s/l3431.00114.87114.870.00-14.801594.20
6872006.08.04 12:38buy3441.00114.83114.660.00
6882006.08.04 12:42close3441.00114.96114.660.0011.311605.51
6892006.08.04 12:42buy3451.00115.01114.840.00
6902006.08.04 12:52close3451.00115.14114.840.0011.291616.80
6912006.08.04 12:52buy3461.00115.17115.000.00
6922006.08.04 12:55close3461.00115.28115.000.009.541626.34
6932006.08.04 12:55buy3471.00115.24115.070.00
6942006.08.04 12:56close3471.00115.34115.070.008.671635.01
6952006.08.04 12:59buy3481.00114.35114.180.00
6962006.08.04 13:01s/l3481.00114.18114.180.00-14.901620.11
6972006.08.04 13:01buy3491.00114.16113.990.00
6982006.08.04 13:22close3491.00114.25113.990.007.881627.99
6992006.08.04 13:57buy3501.00114.23114.060.00
7002006.08.04 13:57close3501.00114.33114.060.008.751636.74
7012006.08.04 13:58buy3511.00114.16113.990.00
7022006.08.04 13:59close3511.00114.28113.990.0010.501647.24
7032006.08.07 06:07sell3521.00114.65114.820.00
7042006.08.07 06:41close3521.00114.57114.820.006.981654.22
7052006.08.07 10:37buy3531.00114.86114.690.00
7062006.08.07 11:08close3531.00114.98114.690.0010.441664.66
7072006.08.08 00:18buy3541.00114.99114.820.00
7082006.08.08 02:06close3541.00115.13114.820.0012.161676.82
7092006.08.08 10:07buy3551.00114.95114.780.00
7102006.08.08 10:28close3551.00115.07114.780.0010.431687.25
7112006.08.08 12:02sell3561.00115.15115.320.00
7122006.08.08 12:02close3561.00115.03115.320.0010.431697.68
7132006.08.08 12:26sell3571.00115.10115.270.00
7142006.08.08 13:01close3571.00114.95115.270.0013.051710.73
7152006.08.08 15:04buy3581.00115.03114.860.00
7162006.08.08 15:21close3581.00115.11114.860.006.951717.68
7172006.08.08 18:00buy3591.00114.80114.630.00
7182006.08.08 18:00s/l3591.00114.63114.630.00-14.831702.85
7192006.08.08 18:00buy3601.00114.63114.460.00
7202006.08.08 18:10close3601.00114.77114.460.0012.201715.05
7212006.08.08 18:10buy3611.00114.80114.630.00
7222006.08.08 18:14close3611.00114.88114.630.006.961722.01
7232006.08.08 18:59buy3621.00114.95114.780.00
7242006.08.08 19:17close3621.00115.07114.780.0010.431732.44
7252006.08.08 19:30sell3631.00115.09115.260.00
7262006.08.08 20:16s/l3631.00115.26115.260.00-14.751717.69
7272006.08.08 21:30sell3641.00115.35115.520.00
7282006.08.08 22:11s/l3641.00115.52115.520.00-14.721702.97
7292006.08.08 22:12sell3651.00115.60115.770.00
7302006.08.08 23:02close3651.00115.49115.770.009.521712.49
7312006.08.08 23:02buy3661.00115.50115.330.00
7322006.08.08 23:11close3661.00115.63115.330.0011.241723.73
7332006.08.08 23:12buy3671.00115.65115.480.00
7342006.08.09 01:56close3671.00115.73115.480.008.211731.94
7352006.08.09 05:01buy3681.00115.38115.210.00
7362006.08.09 05:18close3681.00115.47115.210.007.791739.73
7372006.08.09 05:46buy3691.00115.44115.270.00
7382006.08.09 05:50close3691.00115.52115.270.006.931746.66
7392006.08.09 05:59buy3701.00115.40115.230.00
7402006.08.09 06:01s/l3701.00115.23115.230.00-14.751731.91
7412006.08.09 07:03buy3711.00115.20115.030.00
7422006.08.09 07:17close3711.00115.28115.030.006.941738.85
7432006.08.09 08:01buy3721.00115.14114.970.00
7442006.08.09 08:44close3721.00115.24114.970.008.681747.53
7452006.08.09 08:59buy3731.00115.10114.930.00
7462006.08.09 09:46close3731.00115.22114.930.0010.411757.94
7472006.08.10 01:23buy3741.00115.25115.080.00
7482006.08.10 01:26close3741.00115.35115.080.008.671766.61
7492006.08.10 01:37buy3751.00115.25115.080.00
7502006.08.10 02:41s/l3751.00115.08115.080.00-14.771751.84
7512006.08.10 08:17sell3761.00115.07115.240.00
7522006.08.10 08:26close3761.00114.98115.240.007.831759.67
7532006.08.10 10:17sell3771.00115.01115.180.00
7542006.08.10 10:30close3771.00114.90115.180.009.571769.24
7552006.08.10 12:12sell3781.00114.95115.120.00
7562006.08.10 12:21close3781.00114.87115.120.006.961776.20
7572006.08.10 12:59sell3791.00114.85115.020.00
7582006.08.10 13:11s/l3791.00115.02115.020.00-14.781761.42
7592006.08.10 14:07sell3801.00115.28115.450.00
7602006.08.10 14:09s/l3801.00115.45115.450.00-14.721746.70
7612006.08.10 14:09sell3811.00115.47115.640.00
7622006.08.10 14:20close3811.00115.30115.640.0014.741761.44
7632006.08.10 14:20sell3821.00115.29115.460.00
7642006.08.10 14:24close3821.00115.16115.460.0011.291772.73
7652006.08.10 14:35sell3831.00115.27115.440.00
7662006.08.10 14:50close3831.00115.14115.440.0011.291784.02
7672006.08.10 14:59sell3841.00115.41115.580.00
7682006.08.10 15:07s/l3841.00115.58115.580.00-14.711769.31
7692006.08.10 23:01sell3851.00115.42115.590.00
7702006.08.10 23:09close3851.00115.31115.590.009.541778.85
7712006.08.10 23:51sell3861.00115.41115.580.00
7722006.08.10 23:57close3861.00115.31115.580.008.671787.52
7732006.08.11 06:01sell3871.00115.75115.920.00
7742006.08.11 06:02close3871.00115.66115.920.007.781795.30
7752006.08.11 06:15sell3881.00115.71115.880.00
7762006.08.11 06:31close3881.00115.59115.880.0010.381805.68
7772006.08.11 06:40sell3891.00115.76115.930.00
7782006.08.11 06:50close3891.00115.67115.930.007.781813.46
7792006.08.11 06:52sell3901.00115.75115.920.00
7802006.08.11 07:04close3901.00115.68115.920.006.051819.51
7812006.08.11 07:35buy3911.00115.65115.480.00
7822006.08.11 07:37close3911.00115.70115.480.004.321823.83
7832006.08.11 08:19sell3921.00115.88116.050.00
7842006.08.11 08:23close3921.00115.82116.050.005.181829.01
7852006.08.11 08:37sell3931.00115.88116.050.00
7862006.08.11 08:47close3931.00115.82116.050.005.181834.19
7872006.08.11 08:51sell3941.00115.88116.050.00
7882006.08.11 10:35s/l3941.00116.05116.050.00-14.651819.54
7892006.08.11 12:06sell3951.00116.11116.280.00
7902006.08.11 12:23close3951.00116.03116.280.006.891826.43
7912006.08.11 12:34sell3961.00116.26116.430.00
7922006.08.11 12:38close3961.00116.17116.430.007.751834.18
7932006.08.11 12:48sell3971.00116.23116.400.00
7942006.08.11 12:56s/l3971.00116.40116.400.00-14.601819.58
7952006.08.11 12:56sell3981.00116.40116.570.00
7962006.08.11 12:59close3981.00116.25116.570.0012.901832.48
7972006.08.11 13:04buy3991.00116.05115.880.00
7982006.08.11 13:32close3991.00116.12115.880.006.031838.51
7992006.08.11 13:35buy4001.00116.11115.940.00
8002006.08.11 13:50close4001.00116.18115.940.006.031844.54
8012006.08.11 13:59buy4011.00115.99115.820.00
8022006.08.11 14:54close4011.00116.09115.820.008.611853.15
8032006.08.11 19:11buy4021.00116.31116.140.00
8042006.08.11 19:49close4021.00116.39116.140.006.871860.02
8052006.08.13 23:31buy4031.00116.22116.050.00
8062006.08.13 23:48close4031.00116.30116.050.006.881866.90
8072006.08.14 07:44sell4041.00116.65116.820.00
8082006.08.14 07:59close4041.00116.54116.820.009.441876.34
8092006.08.14 14:00buy4051.00116.43116.260.00
8102006.08.14 14:56close4051.00116.51116.260.006.871883.21
8112006.08.15 06:33sell4061.00116.57116.740.00
8122006.08.15 07:00close4061.00116.48116.740.007.731890.94
8132006.08.15 07:01buy4071.00116.25116.080.00
8142006.08.15 07:08close4071.00116.34116.080.007.741898.68
8152006.08.15 08:30sell4081.00116.53116.700.00
8162006.08.15 12:00close4081.00116.41116.700.0010.311908.99
8172006.08.15 12:00buy4091.00116.39116.220.00
8182006.08.15 12:01close4091.00116.47116.220.006.871915.86
8192006.08.15 12:01buy4101.00116.10115.930.00
8202006.08.15 12:01close4101.00116.20115.930.008.611924.47
8212006.08.15 12:01buy4111.00116.23116.060.00
8222006.08.15 12:07close4111.00116.32116.060.007.741932.21
8232006.08.15 12:07buy4121.00116.37116.200.00
8242006.08.15 12:22close4121.00116.49116.200.0010.301942.51
8252006.08.15 12:23buy4131.00116.41116.240.00
8262006.08.15 12:24close4131.00116.53116.240.0010.301952.81
8272006.08.15 12:36sell4141.00116.66116.830.00
8282006.08.15 12:43close4141.00116.57116.830.007.721960.53
8292006.08.15 12:53buy4151.00116.40116.230.00
8302006.08.15 12:53close4151.00116.47116.230.006.011966.54
8312006.08.15 12:59buy4161.00116.14115.970.00
8322006.08.15 13:01s/l4161.00115.97115.970.00-14.661951.88
8332006.08.16 00:07sell4171.00116.01116.180.00
8342006.08.16 10:02s/l4171.00116.18116.180.00-14.631937.25
8352006.08.16 12:23buy4181.00116.07115.900.00
8362006.08.16 12:25close4181.00116.22115.900.0012.911950.16
8372006.08.16 12:30buy4191.00115.90115.730.00
8382006.08.16 12:31close4191.00115.99115.730.007.761957.92
8392006.08.16 12:31buy4201.00115.99115.820.00
8402006.08.16 12:32s/l4201.00115.82115.820.00-14.691943.23
8412006.08.16 12:32buy4211.00115.75115.580.00
8422006.08.16 12:35close4211.00115.83115.580.006.911950.14
8432006.08.16 12:35buy4221.00115.86115.690.00
8442006.08.16 13:28s/l4221.00115.69115.690.00-14.691935.45
8452006.08.16 13:31buy4231.00115.65115.480.00
8462006.08.16 13:56close4231.00115.72115.480.006.051941.50
8472006.08.16 18:12sell4241.00115.91116.080.00
8482006.08.16 18:24close4241.00115.83116.080.006.911948.41
8492006.08.16 18:51sell4251.00115.89116.060.00
8502006.08.16 18:56close4251.00115.81116.060.006.911955.32
8512006.08.16 21:18buy4261.00115.83115.660.00
8522006.08.17 01:14s/l4261.00115.66115.660.00-10.811944.51
8532006.08.17 01:16buy4271.00115.62115.450.00
8542006.08.17 01:43close4271.00115.71115.450.007.781952.29
8552006.08.17 01:46buy4281.00115.60115.430.00
8562006.08.17 02:05close4281.00115.68115.430.006.921959.21
8572006.08.17 09:03sell4291.00115.38115.550.00
8582006.08.17 09:57close4291.00115.30115.550.006.941966.15
8592006.08.17 12:02sell4301.00115.44115.610.00
8602006.08.17 12:46close4301.00115.38115.610.005.201971.35
8612006.08.17 12:52sell4311.00115.36115.530.00
8622006.08.17 13:27s/l4311.00115.53115.530.00-14.711956.64
8632006.08.17 15:50buy4321.00115.41115.240.00
8642006.08.17 16:00close4321.00115.49115.240.006.931963.57
8652006.08.18 04:38buy4331.00115.92115.750.00
8662006.08.18 07:03close4331.00116.01115.750.007.761971.33
8672006.08.18 07:42sell4341.00116.01116.180.00
8682006.08.18 08:28close4341.00115.92116.180.007.761979.09
8692006.08.18 09:04buy4351.00115.74115.570.00
8702006.08.18 09:27s/l4351.00115.57115.570.00-14.721964.37
8712006.08.18 09:27buy4361.00115.55115.380.00
8722006.08.18 09:38close4361.00115.71115.380.0013.831978.20
8732006.08.18 09:38buy4371.00115.71115.540.00
8742006.08.18 09:40close4371.00115.83115.540.0010.361988.56
8752006.08.18 09:55buy4381.00115.75115.580.00
8762006.08.18 09:59s/l4381.00115.58115.580.00-14.711973.85
8772006.08.18 09:59buy4391.00115.55115.380.00
8782006.08.18 10:02close4391.00115.80115.380.0021.591995.44
8792006.08.18 10:57sell4401.00115.75115.920.00
8802006.08.18 11:38s/l4401.00115.92115.920.00-14.661980.78
8812006.08.18 13:22buy4411.00115.64115.470.00
8822006.08.18 13:33close4411.00115.77115.470.0011.231992.01
8832006.08.18 13:55buy4421.00115.67115.500.00
8842006.08.18 13:57close4421.00115.77115.500.008.642000.65
8852006.08.18 13:59buy4431.00115.62115.450.00
8862006.08.18 14:01close4431.00115.82115.450.0017.272017.92
8872006.08.21 00:23sell4441.00115.77115.940.00
8882006.08.21 01:07close4441.00115.68115.940.007.782025.70
8892006.08.21 06:16sell4451.00115.77115.940.00
8902006.08.21 06:36close4451.00115.64115.940.0011.242036.94
8912006.08.21 06:41sell4461.00115.66115.830.00
8922006.08.21 07:01close4461.00115.45115.830.0018.192055.13
8932006.08.21 07:02buy4471.00115.36115.190.00
8942006.08.21 07:13close4471.00115.46115.190.008.662063.79
8952006.08.21 07:48buy4481.00115.49115.320.00
8962006.08.21 08:12close4481.00115.58115.320.007.792071.58
8972006.08.21 12:07sell4491.00115.78115.950.00
8982006.08.21 12:28close4491.00115.68115.950.008.642080.22
8992006.08.21 15:04sell4501.00115.92116.090.00
9002006.08.21 15:25close4501.00115.82116.090.008.632088.85
9012006.08.21 17:22buy4511.00115.83115.660.00
9022006.08.21 21:09close4511.00115.94115.660.009.492098.34
9032006.08.22 07:01sell4521.00116.23116.400.00
9042006.08.22 07:05close4521.00116.10116.400.0011.202109.54
9052006.08.22 07:52sell4531.00116.29116.460.00
9062006.08.22 08:29close4531.00116.22116.460.006.022115.56
9072006.08.22 10:01buy4541.00116.11115.940.00
9082006.08.22 10:04close4541.00116.18115.940.006.032121.59
9092006.08.22 10:07buy4551.00116.11115.940.00
9102006.08.22 10:09close4551.00116.18115.940.006.032127.62
9112006.08.22 10:22buy4561.00116.12115.950.00
9122006.08.22 10:37close4561.00116.19115.950.006.022133.64
9132006.08.22 17:38sell4571.00116.72116.890.00
9142006.08.22 18:04close4571.00116.63116.890.007.722141.36
9152006.08.22 18:06buy4581.00116.61116.440.00
9162006.08.22 18:40close4581.00116.69116.440.006.862148.22
9172006.08.22 18:59buy4591.00116.59116.420.00
9182006.08.22 23:02s/l4591.00116.42116.420.00-14.602133.62
9192006.08.23 00:03buy4601.00116.31116.140.00
9202006.08.23 00:47close4601.00116.40116.140.007.732141.35
9212006.08.23 02:59buy4611.00116.30116.130.00
9222006.08.23 04:33close4611.00116.39116.130.007.732149.08
9232006.08.23 07:18buy4621.00116.19116.020.00
9242006.08.23 07:39close4621.00116.28116.020.007.742156.82
9252006.08.23 14:05buy4631.00116.12115.950.00
9262006.08.23 14:10close4631.00116.21115.950.007.742164.56
9272006.08.23 14:11buy4641.00116.23116.060.00
9282006.08.23 14:21close4641.00116.33116.060.008.602173.16
9292006.08.23 14:30sell4651.00116.45116.620.00
9302006.08.23 14:41close4651.00116.39116.620.005.162178.32
9312006.08.23 14:59sell4661.00116.54116.710.00
9322006.08.23 15:01close4661.00116.45116.710.007.732186.05
9332006.08.23 15:11buy4671.00116.49116.320.00
9342006.08.23 15:27close4671.00116.55116.320.005.152191.20
9352006.08.23 16:06buy4681.00116.37116.200.00
9362006.08.23 16:31close4681.00116.46116.200.007.732198.93
9372006.08.24 12:16buy4691.00116.25116.080.00
9382006.08.24 12:32close4691.00116.32116.080.006.022204.95
9392006.08.24 14:59sell4701.00116.32116.490.00
9402006.08.24 16:00s/l4701.00116.49116.490.00-14.592190.36
9412006.08.24 23:18sell4711.00116.68116.850.00
9422006.08.24 23:21close4711.00116.62116.850.005.142195.50
9432006.08.24 23:22sell4721.00116.61116.780.00
9442006.08.24 23:25close4721.00116.55116.780.005.152200.65
9452006.08.24 23:31sell4731.00116.61116.780.00
9462006.08.24 23:43close4731.00116.49116.780.0010.302210.95
9472006.08.24 23:52sell4741.00116.64116.810.00
9482006.08.25 01:02close4741.00116.57116.810.004.542215.49
9492006.08.25 06:10sell4751.00117.11117.280.00
9502006.08.25 06:14close4751.00117.02117.280.007.692223.18
9512006.08.25 06:30sell4761.00117.09117.260.00
9522006.08.25 06:33close4761.00117.00117.260.007.692230.87
9532006.08.25 06:46sell4771.00117.09117.260.00
9542006.08.25 07:57s/l4771.00117.26117.260.00-14.502216.37
9552006.08.25 12:51sell4781.00117.33117.500.00
9562006.08.25 13:02close4781.00117.24117.500.007.682224.05
9572006.08.25 15:03buy4791.00117.12116.950.00
9582006.08.25 15:47close4791.00117.22116.950.008.532232.58
9592006.08.28 00:02buy4801.00117.21117.040.00
9602006.08.28 03:02s/l4801.00117.04117.040.00-14.532218.05
9612006.08.28 03:02buy4811.00117.04116.870.00
9622006.08.28 03:35close4811.00117.10116.870.005.122223.17
9632006.08.28 03:59buy4821.00117.10116.930.00
9642006.08.28 04:42close4821.00117.19116.930.007.682230.85
9652006.08.28 04:43sell4831.00117.19117.360.00
9662006.08.28 05:00close4831.00117.12117.360.005.982236.83
9672006.08.28 10:02buy4841.00116.90116.730.00
9682006.08.28 10:26close4841.00116.95116.730.004.282241.11
9692006.08.29 00:02buy4851.00116.97116.800.00
9702006.08.29 00:08close4851.00117.04116.800.005.982247.09
9712006.08.29 00:59buy4861.00116.97116.800.00
9722006.08.29 01:08close4861.00117.02116.800.004.272251.36
9732006.08.29 01:59buy4871.00116.90116.730.00
9742006.08.29 04:01s/l4871.00116.73116.730.00-14.572236.79
9752006.08.29 06:10sell4881.00117.00117.170.00
9762006.08.29 06:25close4881.00116.93117.170.005.992242.78
9772006.08.29 06:35sell4891.00116.89117.060.00
9782006.08.29 06:56close4891.00116.81117.060.006.852249.63
9792006.08.29 06:59sell4901.00116.93117.100.00
9802006.08.29 07:02close4901.00116.86117.100.005.992255.62
9812006.08.29 07:31buy4911.00116.73116.560.00
9822006.08.29 07:37close4911.00116.79116.560.005.142260.76
9832006.08.29 07:51buy4921.00116.73116.560.00
9842006.08.29 08:07close4921.00116.84116.560.009.412270.17
9852006.08.29 08:08sell4931.00116.83117.000.00
9862006.08.29 08:24close4931.00116.75117.000.006.852277.02
9872006.08.29 08:27sell4941.00116.75116.920.00
9882006.08.29 08:32close4941.00116.67116.920.006.862283.88
9892006.08.29 08:39sell4951.00116.76116.930.00
9902006.08.29 08:50close4951.00116.69116.930.006.002289.88
9912006.08.29 08:59sell4961.00116.83117.000.00
9922006.08.29 09:54close4961.00116.72117.000.009.422299.30
9932006.08.29 14:01sell4971.00116.86117.030.00
9942006.08.29 14:21close4971.00116.82117.030.003.422302.72
9952006.08.29 14:52buy4981.00116.59116.420.00
9962006.08.29 14:52close4981.00116.68116.420.007.712310.43
9972006.08.29 14:59sell4991.00116.90117.070.00
9982006.08.29 18:16close4991.00116.84117.070.005.142315.57
9992006.08.30 01:02sell5001.00116.80116.970.00
10002006.08.30 01:38close5001.00116.71116.970.007.712323.28
10012006.08.30 05:02sell5011.00116.95117.120.00
10022006.08.30 05:28close5011.00116.90117.120.004.282327.56
10032006.08.30 07:01sell5021.00117.00117.170.00
10042006.08.30 07:26close5021.00116.93117.170.005.992333.55
10052006.08.30 07:28sell5031.00116.99117.160.00
10062006.08.30 07:30close5031.00116.86117.160.0011.122344.67
10072006.08.30 07:31sell5041.00116.97117.140.00
10082006.08.30 07:32close5041.00116.91117.140.005.132349.80
10092006.08.30 07:36sell5051.00116.88117.050.00
10102006.08.30 07:42s/l5051.00117.05117.050.00-14.522335.28
10112006.08.30 07:42sell5061.00117.09117.260.00
10122006.08.30 07:44close5061.00116.83117.260.0022.252357.53
10132006.08.30 07:46sell5071.00116.88117.050.00
10142006.08.30 09:12s/l5071.00117.05117.050.00-14.522343.01
10152006.08.30 11:55sell5081.00117.13117.300.00
10162006.08.30 12:00close5081.00117.07117.300.005.132348.14
10172006.08.30 12:13sell5091.00117.14117.310.00
10182006.08.30 12:15close5091.00117.08117.310.005.122353.26
10192006.08.30 12:24buy5101.00116.97116.800.00
10202006.08.30 12:33close5101.00117.05116.800.006.832360.09
10212006.08.30 12:38buy5111.00116.95116.780.00
10222006.08.30 12:47close5111.00117.01116.780.005.132365.22
10232006.08.30 12:52buy5121.00117.01116.840.00
10242006.08.30 12:54close5121.00117.07116.840.005.132370.35
10252006.08.30 13:37buy5131.00116.91116.740.00
10262006.08.30 13:45close5131.00116.96116.740.004.272374.62
10272006.08.30 16:07sell5141.00117.28117.450.00
10282006.08.30 16:16close5141.00117.16117.450.0010.242384.86
10292006.08.30 16:20sell5151.00117.17117.340.00
10302006.08.30 19:15close5151.00117.08117.340.007.692392.55
10312006.08.30 23:24buy5161.00116.98116.810.00
10322006.08.30 23:30close5161.00117.04116.810.005.132397.68
10332006.08.30 23:52sell5171.00117.22117.390.00
10342006.08.30 23:55close5171.00117.16117.390.005.122402.80
10352006.08.31 03:04sell5181.00117.29117.460.00
10362006.08.31 03:05close5181.00117.24117.460.004.262407.06
10372006.08.31 03:06sell5191.00117.29117.460.00
10382006.08.31 03:19close5191.00117.22117.460.005.972413.03
10392006.08.31 03:32sell5201.00117.29117.460.00
10402006.08.31 05:56s/l5201.00117.46117.460.00-14.472398.56
10412006.08.31 18:59buy5211.00117.34117.170.00
10422006.08.31 21:24close5211.00117.42117.170.006.812405.37
10432006.09.01 03:32sell5221.00117.23117.400.00
10442006.09.01 07:42s/l5221.00117.40117.400.00-14.482390.89
10452006.09.01 12:20sell5231.00117.46117.630.00
10462006.09.01 12:22close5231.00117.37117.630.007.672398.56
10472006.09.01 12:59buy5241.00117.19117.020.00
10482006.09.01 13:02close5241.00117.30117.020.009.382407.94
10492006.09.01 13:16sell5251.00117.34117.510.00
10502006.09.01 13:23close5251.00117.23117.510.009.382417.32
10512006.09.01 13:30sell5261.00117.35117.520.00
10522006.09.01 13:30close5261.00117.25117.520.008.532425.85
10532006.09.01 13:31sell5271.00117.34117.510.00
10542006.09.01 13:45close5271.00117.25117.510.007.682433.53
10552006.09.01 13:48sell5281.00117.32117.490.00
10562006.09.01 14:01close5281.00117.20117.490.0010.242443.77
10572006.09.04 05:02sell5291.00116.52116.690.00
10582006.09.04 05:57close5291.00116.45116.690.006.012449.78
10592006.09.04 11:57buy5301.00116.02115.850.00
10602006.09.04 12:02close5301.00116.08115.850.005.172454.95
10612006.09.05 00:39buy5311.00115.86115.690.00
10622006.09.05 03:00close5311.00115.98115.690.0010.352465.30
10632006.09.05 05:28sell5321.00115.95116.120.00
10642006.09.05 05:53close5321.00115.88116.120.006.042471.34
10652006.09.05 05:59sell5331.00115.95116.120.00
10662006.09.05 06:32close5331.00115.86116.120.007.772479.11
10672006.09.05 09:02sell5341.00115.82115.990.00
10682006.09.05 09:28close5341.00115.73115.990.007.782486.89
10692006.09.05 09:59sell5351.00115.78115.950.00
10702006.09.05 11:03s/l5351.00115.95115.950.00-14.662472.23
10712006.09.06 11:01sell5361.00116.55116.720.00
10722006.09.06 11:16close5361.00116.48116.720.006.012478.24
10732006.09.06 11:30sell5371.00116.51116.680.00
10742006.09.06 11:50s/l5371.00116.68116.680.00-14.572463.67
10752006.09.06 11:50sell5381.00116.67116.840.00
10762006.09.06 12:14close5381.00116.55116.840.0010.302473.97
10772006.09.06 12:59buy5391.00116.55116.380.00
10782006.09.06 13:57close5391.00116.65116.380.008.572482.54
10792006.09.07 00:44sell5401.00116.71116.880.00
10802006.09.07 07:33s/l5401.00116.88116.880.00-14.542468.00
10812006.09.07 07:39sell5411.00116.93117.100.00
10822006.09.07 08:00close5411.00116.79117.100.0011.992479.99
10832006.09.07 08:00buy5421.00116.71116.540.00
10842006.09.07 08:01s/l5421.00116.54116.540.00-14.602465.39
10852006.09.07 08:01buy5431.00116.41116.240.00
10862006.09.07 08:06close5431.00116.57116.240.0013.732479.12
10872006.09.07 08:06buy5441.00116.58116.410.00
10882006.09.07 08:21close5441.00116.70116.410.0010.282489.40
10892006.09.07 08:21buy5451.00116.71116.540.00
10902006.09.07 08:32close5451.00116.83116.540.0010.272499.67
10912006.09.07 08:35buy5461.00116.87116.700.00
10922006.09.07 08:38close5461.00117.05116.700.0015.382515.05
10932006.09.07 08:59buy5471.00116.55116.380.00
10942006.09.07 09:00s/l5471.00116.38116.380.00-14.612500.44
10952006.09.07 11:59sell5481.00116.27116.440.00
10962006.09.07 12:52s/l5481.00116.44116.440.00-14.602485.84
10972006.09.07 17:03buy5491.00116.39116.220.00
10982006.09.07 22:41close5491.00116.47116.220.006.872492.71
10992006.09.08 02:01buy5501.00116.33116.160.00
11002006.09.08 04:38s/l5501.00116.16116.160.00-14.632478.08
11012006.09.08 07:10sell5511.00116.45116.620.00
11022006.09.08 07:13close5511.00116.36116.620.007.732485.81
11032006.09.08 07:30sell5521.00116.49116.660.00
11042006.09.08 07:30close5521.00116.39116.660.008.592494.40
11052006.09.08 12:05sell5531.00116.76116.930.00
11062006.09.08 12:12close5531.00116.60116.930.0013.722508.12
11072006.09.08 12:23sell5541.00116.72116.890.00
11082006.09.08 12:25close5541.00116.48116.890.0020.602528.72
11092006.09.08 12:59sell5551.00116.74116.910.00
11102006.09.08 15:01s/l5551.00116.91116.910.00-14.542514.18
11112006.09.10 23:59buy5561.00116.79116.620.00
11122006.09.11 00:15s/l5561.00116.62116.620.00-13.282500.90
11132006.09.11 16:02buy5571.00117.52117.350.00
11142006.09.11 18:48close5571.00117.62117.350.008.502509.40
11152006.09.11 22:03buy5581.00117.59117.420.00
11162006.09.12 02:00close5581.00117.66117.420.007.252516.65
11172006.09.12 13:30sell5591.00117.68117.850.00
11182006.09.12 15:28s/l5591.00117.85117.850.00-14.422502.23
11192006.09.13 01:47sell5601.00117.97118.140.00
11202006.09.13 02:02close5601.00117.89118.140.006.792509.02
11212006.09.13 05:59buy5611.00117.93117.760.00
11222006.09.13 06:01s/l5611.00117.76117.760.00-14.442494.58
11232006.09.13 06:01buy5621.00117.74117.570.00
11242006.09.13 06:08close5621.00117.86117.570.0010.182504.76
11252006.09.13 06:59buy5631.00117.75117.580.00
11262006.09.13 07:01s/l5631.00117.58117.580.00-14.462490.30
11272006.09.13 13:59sell5641.00117.76117.930.00
11282006.09.13 14:02close5641.00117.66117.930.008.502498.80
11292006.09.14 16:07sell5651.00117.54117.710.00
11302006.09.14 16:29close5651.00117.47117.710.005.962504.76
11312006.09.14 16:35sell5661.00117.54117.710.00
11322006.09.14 16:37close5661.00117.47117.710.005.962510.72
11332006.09.14 16:51sell5671.00117.54117.710.00
11342006.09.14 16:54close5671.00117.47117.710.005.962516.68
11352006.09.14 16:56sell5681.00117.54117.710.00
11362006.09.14 18:23close5681.00117.48117.710.005.112521.79
11372006.09.15 04:28buy5691.00117.42117.250.00
11382006.09.15 04:32close5691.00117.50117.250.006.812528.60
11392006.09.15 04:39buy5701.00117.42117.250.00
11402006.09.15 04:41close5701.00117.56117.250.0011.912540.51
11412006.09.15 04:43buy5711.00117.41117.240.00
11422006.09.15 04:50close5711.00117.49117.240.006.812547.32
11432006.09.15 09:02sell5721.00117.53117.700.00
11442006.09.15 09:18close5721.00117.46117.700.005.962553.28
11452006.09.15 09:26sell5731.00117.53117.700.00
11462006.09.15 09:36close5731.00117.44117.700.007.662560.94
11472006.09.15 09:43sell5741.00117.52117.690.00
11482006.09.15 11:03s/l5741.00117.69117.690.00-14.442546.50
11492006.09.15 11:11sell5751.00117.64117.810.00
11502006.09.15 12:03close5751.00117.54117.810.008.512555.01
11512006.09.15 13:21sell5761.00117.64117.810.00
11522006.09.15 13:22close5761.00117.49117.810.0012.772567.78
11532006.09.15 13:26sell5771.00117.72117.890.00
11542006.09.15 13:27close5771.00117.52117.890.0017.022584.80
11552006.09.15 13:30sell5781.00117.65117.820.00
11562006.09.15 13:32close5781.00117.42117.820.0019.592604.39
11572006.09.15 13:42sell5791.00117.64117.810.00
11582006.09.15 13:48close5791.00117.48117.810.0013.622618.01
11592006.09.15 13:52sell5801.00117.64117.810.00
11602006.09.15 13:53close5801.00117.46117.810.0015.322633.33
11612006.09.15 13:57sell5811.00117.64117.810.00
11622006.09.15 14:01close5811.00117.36117.810.0023.862657.19
11632006.09.15 14:01buy5821.00117.37117.200.00
11642006.09.15 14:06close5821.00117.46117.200.007.662664.85
11652006.09.15 14:10buy5831.00117.36117.190.00
11662006.09.15 14:12close5831.00117.46117.190.008.512673.36
11672006.09.15 14:13buy5841.00117.32117.150.00
11682006.09.15 14:16close5841.00117.39117.150.005.962679.32
11692006.09.15 14:26buy5851.00117.34117.170.00
11702006.09.15 14:27close5851.00117.48117.170.0011.922691.24
11712006.09.15 14:30buy5861.00117.28117.110.00
11722006.09.15 14:32close5861.00117.36117.110.006.822698.06
11732006.09.15 14:32buy5871.00117.38117.210.00
11742006.09.15 14:37close5871.00117.49117.210.009.362707.42
11752006.09.15 14:47buy5881.00117.35117.180.00
11762006.09.15 14:50close5881.00117.49117.180.0011.922719.34
11772006.09.15 14:52buy5891.00117.33117.160.00
11782006.09.15 14:55close5891.00117.46117.160.0011.072730.41
11792006.09.15 15:03sell5901.00117.65117.820.00
11802006.09.15 16:02s/l5901.00117.82117.820.00-14.432715.98
11812006.09.15 17:26buy5911.00117.89117.720.00
11822006.09.15 17:32close5911.00117.97117.720.006.782722.76
11832006.09.15 19:05buy5921.00117.56117.390.00
11842006.09.15 19:15close5921.00117.61117.390.004.252727.01
11852006.09.15 19:22buy5931.00117.56117.390.00
11862006.09.15 19:35close5931.00117.62117.390.005.102732.11
11872006.09.15 19:46buy5941.00117.56117.390.00
11882006.09.15 19:50close5941.00117.61117.390.004.252736.36
11892006.09.15 19:59buy5951.00117.58117.410.00
11902006.09.17 22:16close5951.00117.72117.410.0011.892748.25
11912006.09.17 22:17sell5961.00117.73117.900.00
11922006.09.17 22:18close5961.00117.55117.900.0015.312763.56
11932006.09.17 22:21sell5971.00117.67117.840.00
11942006.09.17 22:22close5971.00117.45117.840.0018.732782.29
11952006.09.17 22:33sell5981.00117.69117.860.00
11962006.09.17 22:40close5981.00117.51117.860.0015.322797.61
11972006.09.17 22:43sell5991.00117.69117.860.00
11982006.09.17 22:45close5991.00117.49117.860.0017.022814.63
11992006.09.17 22:47sell6001.00117.59117.760.00
12002006.09.17 22:54s/l6001.00117.76117.760.00-14.432800.20
12012006.09.17 22:54sell6011.00117.77117.940.00
12022006.09.17 22:56s/l6011.00117.94117.940.00-14.412785.79
12032006.09.17 22:56sell6021.00117.97118.140.00
12042006.09.17 22:56close6021.00117.82118.140.0012.732798.52
12052006.09.17 22:56sell6031.00117.93118.100.00
12062006.09.17 22:57close6031.00117.69118.100.0020.392818.91
12072006.09.17 22:57sell6041.00117.67117.840.00
12082006.09.17 23:11s/l6041.00117.84117.840.00-14.422804.49
12092006.09.17 23:52sell6051.00118.04118.210.00
12102006.09.17 23:56close6051.00117.90118.210.0011.872816.36
12112006.09.17 23:59sell6061.00118.05118.220.00
12122006.09.18 00:01close6061.00117.92118.220.009.562825.92
12132006.09.18 05:07sell6071.00117.93118.100.00
12142006.09.18 05:12close6071.00117.84118.100.007.642833.56
12152006.09.18 05:25sell6081.00117.93118.100.00
12162006.09.18 05:31close6081.00117.85118.100.006.792840.35
12172006.09.18 05:45sell6091.00117.94118.110.00
12182006.09.18 07:02close6091.00117.86118.110.006.792847.14
12192006.09.18 08:41sell6101.00117.96118.130.00
12202006.09.18 09:40s/l6101.00118.13118.130.00-14.392832.75
12212006.09.18 14:15buy6111.00118.08117.910.00
12222006.09.18 15:01s/l6111.00117.91117.910.00-14.422818.33
12232006.09.18 16:17buy6121.00117.95117.780.00
12242006.09.18 16:51close6121.00118.06117.780.009.322827.65
12252006.09.18 16:59buy6131.00117.95117.780.00
12262006.09.18 17:31close6131.00118.04117.780.007.622835.27
12272006.09.18 17:36sell6141.00118.05118.220.00
12282006.09.18 18:02close6141.00117.90118.220.0012.722847.99
12292006.09.18 18:09buy6151.00117.94117.770.00
12302006.09.18 18:49close6151.00118.04117.770.008.472856.46
12312006.09.19 00:23sell6161.00117.98118.150.00
12322006.09.19 00:25close6161.00117.90118.150.006.792863.25
12332006.09.19 00:29sell6171.00117.97118.140.00
12342006.09.19 04:01close6171.00117.88118.140.007.632870.88
12352006.09.19 08:18sell6181.00117.77117.940.00
12362006.09.19 09:01close6181.00117.54117.940.0019.572890.45
12372006.09.19 09:01buy6191.00117.55117.380.00
12382006.09.19 09:10close6191.00117.65117.380.008.502898.95
12392006.09.19 09:12buy6201.00117.68117.510.00
12402006.09.19 09:29close6201.00117.77117.510.007.642906.59
12412006.09.19 09:47buy6211.00117.69117.520.00
12422006.09.19 10:00s/l6211.00117.52117.520.00-14.472892.12
12432006.09.19 10:29sell6221.00117.63117.800.00
12442006.09.19 11:01close6221.00117.47117.800.0013.622905.74
12452006.09.19 11:01buy6231.00117.48117.310.00
12462006.09.19 11:27close6231.00117.60117.310.0010.202915.94
12472006.09.19 11:57buy6241.00117.48117.310.00
12482006.09.19 11:59close6241.00117.58117.310.008.502924.44
12492006.09.19 12:00buy6251.00117.30117.130.00
12502006.09.19 12:00close6251.00117.49117.130.0016.172940.61
12512006.09.19 12:00buy6261.00117.25117.080.00
12522006.09.19 12:01s/l6261.00117.08117.080.00-14.522926.09
12532006.09.19 12:01buy6271.00117.10116.930.00
12542006.09.19 12:06close6271.00117.20116.930.008.532934.62
12552006.09.19 12:06buy6281.00117.21117.040.00
12562006.09.19 12:06close6281.00117.40117.040.0016.182950.80
12572006.09.19 12:06buy6291.00117.37117.200.00
12582006.09.19 12:09s/l6291.00117.20117.200.00-14.512936.29
12592006.09.19 12:09buy6301.00117.21117.040.00
12602006.09.19 12:12close6301.00117.39117.040.0015.332951.62
12612006.09.19 12:13buy6311.00117.28117.110.00
12622006.09.19 12:13close6311.00117.42117.110.0011.922963.54
12632006.09.19 12:13buy6321.00117.38117.210.00
12642006.09.19 12:13close6321.00117.48117.210.008.512972.05
12652006.09.19 12:14buy6331.00117.36117.190.00
12662006.09.19 12:25close6331.00117.52117.190.0013.612985.66
12672006.09.19 12:25buy6341.00117.48117.310.00
12682006.09.19 12:26close6341.00117.61117.310.0011.052996.71
12692006.09.19 12:32buy6351.00117.48117.310.00
12702006.09.19 12:52s/l6351.00117.31117.310.00-14.512982.20
12712006.09.19 12:52buy6361.00117.23117.060.00
12722006.09.19 13:24close6361.00117.33117.060.008.522990.72
12732006.09.19 13:25sell6371.00117.36117.530.00
12742006.09.19 13:34close6371.00117.27117.530.007.672998.39
12752006.09.19 13:34sell6381.00117.25117.420.00
12762006.09.19 13:54close6381.00117.13117.420.0010.253008.64
12772006.09.19 14:56buy6391.00117.08116.910.00
12782006.09.19 14:59close6391.00117.18116.910.008.533017.17
12792006.09.19 15:01sell6401.00117.37117.540.00
12802006.09.19 15:04s/l6401.00117.54117.540.00-14.463002.71
12812006.09.19 15:04sell6411.00117.53117.700.00
12822006.09.19 15:06close6411.00117.39117.700.0011.933014.64
12832006.09.19 15:06sell6421.00117.36117.530.00
12842006.09.19 15:09s/l6421.00117.53117.530.00-14.463000.18
12852006.09.19 15:09sell6431.00117.51117.680.00
12862006.09.19 15:50close6431.00117.40117.680.009.373009.55
12872006.09.19 15:50sell6441.00117.40117.570.00
12882006.09.19 15:55close6441.00117.23117.570.0014.503024.05
12892006.09.19 15:55sell6451.00117.26117.430.00
12902006.09.19 15:56close6451.00117.15117.430.009.393033.44
12912006.09.19 15:59sell6461.00117.60117.770.00
12922006.09.19 17:02s/l6461.00117.77117.770.00-14.433019.01
12932006.09.19 21:48buy6471.00117.64117.470.00
12942006.09.20 00:44s/l6471.00117.47117.470.00-13.183005.83
12952006.09.20 01:44buy6481.00117.21117.040.00
12962006.09.20 01:47close6481.00117.30117.040.007.673013.50
12972006.09.20 14:03sell6491.00117.29117.460.00
12982006.09.20 14:28close6491.00117.14117.460.0012.813026.31
12992006.09.20 14:37sell6501.00117.27117.440.00
13002006.09.20 14:51close6501.00117.12117.440.0012.813039.12
13012006.09.20 18:01sell6511.00117.40117.570.00
13022006.09.20 18:22close6511.00117.30117.570.008.533047.65
13032006.09.20 18:33sell6521.00117.40117.570.00
13042006.09.20 18:37close6521.00117.28117.570.0010.233057.88
13052006.09.20 19:15sell6531.00117.45117.620.00
13062006.09.20 19:44close6531.00117.38117.620.005.963063.84
13072006.09.20 23:17buy6541.00117.31117.140.00
13082006.09.20 23:20close6541.00117.38117.140.005.963069.80
13092006.09.20 23:33buy6551.00117.33117.160.00
13102006.09.21 00:16s/l6551.00117.16117.160.00-10.613059.19
13112006.09.21 06:18sell6561.00117.15117.320.00
13122006.09.21 07:07close6561.00116.99117.320.0013.683072.87
13132006.09.21 07:11sell6571.00117.17117.340.00
13142006.09.21 07:15close6571.00117.10117.340.005.983078.85
13152006.09.21 07:59sell6581.00117.16117.330.00
13162006.09.21 09:04close6581.00117.06117.330.008.543087.39
13172006.09.21 10:03buy6591.00116.84116.670.00
13182006.09.21 10:06close6591.00116.99116.670.0012.823100.21
13192006.09.21 10:18buy6601.00116.89116.720.00
13202006.09.21 10:45close6601.00116.97116.720.006.843107.05
13212006.09.21 10:46buy6611.00116.89116.720.00
13222006.09.21 12:57s/l6611.00116.72116.720.00-14.573092.48
13232006.09.21 18:57buy6621.00116.34116.170.00
13242006.09.22 02:09close6621.00116.43116.170.009.033101.51
13252006.09.22 06:01sell6631.00116.54116.710.00
13262006.09.22 06:43close6631.00116.44116.710.008.593110.10
13272006.09.22 06:59sell6641.00116.52116.690.00
13282006.09.22 07:34close6641.00116.46116.690.005.153115.25
13292006.09.22 13:02sell6651.00116.34116.510.00
13302006.09.22 13:26close6651.00116.25116.510.007.743122.99
13312006.09.22 13:27sell6661.00116.27116.440.00
13322006.09.22 13:35close6661.00116.19116.440.006.893129.88
13332006.09.22 13:59sell6671.00116.39116.560.00
13342006.09.24 22:02s/l6671.00116.56116.560.00-14.583115.30
13352006.09.25 01:22buy6681.00116.50116.330.00
13362006.09.25 02:45s/l6681.00116.33116.330.00-14.613100.69
13372006.09.25 08:02sell6691.00116.41116.580.00
13382006.09.25 08:13close6691.00116.32116.580.007.743108.43
13392006.09.25 08:13sell6701.00116.31116.480.00
13402006.09.25 09:02s/l6701.00116.48116.480.00-14.573093.86
13412006.09.25 09:02sell6711.00116.64116.810.00
13422006.09.25 09:03close6711.00116.52116.810.0010.303104.16
13432006.09.25 09:05sell6721.00116.60116.770.00
13442006.09.25 09:12close6721.00116.51116.770.007.723111.88
13452006.09.25 09:59sell6731.00116.59116.760.00
13462006.09.25 12:10close6731.00116.51116.760.006.873118.75
13472006.09.25 12:10buy6741.00116.52116.350.00
13482006.09.25 14:03close6741.00116.61116.350.007.723126.47
13492006.09.26 01:15buy6751.00116.30116.130.00
13502006.09.26 02:03close6751.00116.36116.130.005.163131.63
13512006.09.26 03:03sell6761.00116.46116.630.00
13522006.09.26 06:09close6761.00116.39116.630.006.013137.64
13532006.09.26 06:10buy6771.00116.35116.180.00
13542006.09.26 06:11close6771.00116.46116.180.009.453147.09
13552006.09.26 06:59buy6781.00116.35116.180.00
13562006.09.26 07:34close6781.00116.43116.180.006.873153.96
13572006.09.26 07:35sell6791.00116.41116.580.00
13582006.09.26 08:18s/l6791.00116.58116.580.00-14.583139.38
13592006.09.26 08:33sell6801.00116.63116.800.00
13602006.09.26 08:37close6801.00116.54116.800.007.723147.10
13612006.09.26 09:03buy6811.00116.48116.310.00
13622006.09.26 09:17close6811.00116.57116.310.007.723154.82
13632006.09.26 09:24buy6821.00116.47116.300.00
13642006.09.26 09:30close6821.00116.58116.300.009.443164.26
13652006.09.26 09:50buy6831.00116.48116.310.00
13662006.09.26 13:09close6831.00116.56116.310.006.863171.12
13672006.09.26 14:00sell6841.00116.74116.910.00
13682006.09.26 14:02s/l6841.00116.91116.910.00-14.543156.58
13692006.09.26 14:02sell6851.00116.89117.060.00
13702006.09.26 14:11s/l6851.00117.06117.060.00-14.523142.06
13712006.09.26 14:11sell6861.00117.07117.240.00
13722006.09.26 14:12close6861.00116.93117.240.0011.973154.03
13732006.09.26 14:12sell6871.00116.79116.960.00
13742006.09.26 14:17close6871.00116.69116.960.008.573162.60
13752006.09.26 14:21sell6881.00116.78116.950.00
13762006.09.26 14:22s/l6881.00116.95116.950.00-14.533148.07
13772006.09.26 14:22sell6891.00117.03117.200.00
13782006.09.26 14:24s/l6891.00117.20117.200.00-14.513133.56
13792006.09.26 14:24sell6901.00117.19117.360.00
13802006.09.26 14:26close6901.00117.02117.360.0014.533148.09
13812006.09.26 14:26sell6911.00117.02117.190.00
13822006.09.26 14:30close6911.00116.89117.190.0011.123159.21
13832006.09.26 14:30sell6921.00116.86117.030.00
13842006.09.26 14:36s/l6921.00117.03117.030.00-14.523144.69
13852006.09.26 14:36sell6931.00117.03117.200.00
13862006.09.26 14:40close6931.00116.84117.200.0016.263160.95
13872006.09.26 14:40sell6941.00116.81116.980.00
13882006.09.26 14:51s/l6941.00116.98116.980.00-14.523146.43
13892006.09.26 14:51sell6951.00117.06117.230.00
13902006.09.26 14:52close6951.00116.94117.230.0010.263156.69
13912006.09.26 14:52sell6961.00116.96117.130.00
13922006.09.26 15:22s/l6961.00117.13117.130.00-14.513142.18
13932006.09.26 15:22sell6971.00117.11117.280.00
13942006.09.26 18:14close6971.00117.05117.280.005.133147.31
13952006.09.26 18:17buy6981.00117.07116.900.00
13962006.09.26 18:55close6981.00117.17116.900.008.533155.84
13972006.09.26 23:01buy6991.00117.01116.840.00
13982006.09.26 23:48close6991.00117.09116.840.006.833162.67
13992006.09.26 23:59buy7001.00117.02116.850.00
14002006.09.27 04:46close7001.00117.08116.850.006.423169.09
14012006.09.27 04:48sell7011.00117.08117.250.00
14022006.09.27 06:00close7011.00117.01117.250.005.983175.07
14032006.09.27 09:36sell7021.00117.24117.410.00
14042006.09.27 12:12close7021.00117.15117.410.007.683182.75
14052006.09.27 12:16buy7031.00117.13116.960.00
14062006.09.27 12:31close7031.00117.25116.960.0010.233192.98
14072006.09.28 05:15sell7041.00117.53117.700.00
14082006.09.28 07:39s/l7041.00117.70117.700.00-14.443178.54
14092006.09.28 08:06buy7051.00117.60117.430.00
14102006.09.28 08:08close7051.00117.66117.430.005.103183.64
14112006.09.28 10:02buy7061.00117.57117.400.00
14122006.09.28 10:31close7061.00117.62117.400.004.253187.89
14132006.09.28 10:59buy7071.00117.57117.400.00
14142006.09.28 12:03close7071.00117.64117.400.005.953193.84
14152006.09.28 15:56sell7081.00117.90118.070.00
14162006.09.28 16:10close7081.00117.83118.070.005.943199.78
14172006.09.28 21:03buy7091.00117.70117.530.00
14182006.09.28 21:22close7091.00117.75117.530.004.253204.03
14192006.09.28 22:03buy7101.00117.72117.550.00
14202006.09.28 22:48close7101.00117.78117.550.005.093209.12
14212006.09.29 00:01buy7111.00117.65117.480.00
14222006.09.29 00:11close7111.00117.70117.480.004.253213.37
14232006.09.29 00:59buy7121.00117.67117.500.00
14242006.09.29 01:16close7121.00117.73117.500.005.103218.47
14252006.09.29 10:02buy7131.00117.73117.560.00
14262006.09.29 10:05close7131.00117.81117.560.006.793225.26
14272006.09.29 10:05buy7141.00117.76117.590.00
14282006.09.29 10:26close7141.00117.84117.590.006.793232.05
14292006.09.29 10:28buy7151.00117.88117.710.00
14302006.09.29 10:34close7151.00117.94117.710.005.093237.14
14312006.09.29 10:47buy7161.00117.88117.710.00
14322006.09.29 10:48close7161.00117.94117.710.005.093242.23
14332006.09.29 11:27buy7171.00117.90117.730.00
14342006.09.29 11:54close7171.00117.96117.730.005.093247.32
14352006.09.29 12:52sell7181.00118.11118.280.00
14362006.09.29 12:58close7181.00118.05118.280.005.083252.40
14372006.09.29 14:11buy7191.00117.97117.800.00
14382006.09.29 14:23close7191.00118.03117.800.005.083257.48
14392006.10.01 23:02buy7201.00117.88117.710.00
14402006.10.01 23:18close7201.00117.95117.710.005.933263.41
14412006.10.01 23:19buy7211.00117.99117.820.00
14422006.10.01 23:42close7211.00118.04117.820.004.243267.65
14432006.10.02 02:05buy7221.00118.21118.040.00
14442006.10.02 02:21close7221.00118.27118.040.005.073272.72
14452006.10.02 08:59buy7231.00118.21118.040.00
14462006.10.02 11:47close7231.00118.29118.040.006.763279.48
14472006.10.02 12:01buy7241.00118.07117.900.00
14482006.10.02 12:02close7241.00118.15117.900.006.773286.25
14492006.10.02 12:59buy7251.00118.10117.930.00
14502006.10.02 13:00s/l7251.00117.93117.930.00-14.413271.84
14512006.10.02 13:00buy7261.00117.90117.730.00
14522006.10.02 13:01close7261.00117.97117.730.005.933277.77
14532006.10.02 13:01buy7271.00117.90117.730.00
14542006.10.02 13:16s/l7271.00117.73117.730.00-14.443263.33
14552006.10.02 13:16buy7281.00117.73117.560.00
14562006.10.02 13:16close7281.00117.81117.560.006.793270.12
14572006.10.02 13:16buy7291.00117.84117.670.00
14582006.10.02 13:24close7291.00117.91117.670.005.943276.06
14592006.10.02 13:28buy7301.00117.91117.740.00
14602006.10.02 13:30close7301.00117.98117.740.005.933281.99
14612006.10.02 13:31buy7311.00117.91117.740.00
14622006.10.02 13:33close7311.00117.98117.740.005.933287.92
14632006.10.02 13:57buy7321.00117.99117.820.00
14642006.10.02 13:59s/l7321.00117.82117.820.00-14.433273.49
14652006.10.02 13:59buy7331.00117.80117.630.00
14662006.10.02 14:13s/l7331.00117.63117.630.00-14.453259.04
14672006.10.02 14:13buy7341.00117.64117.470.00
14682006.10.02 14:15close7341.00117.69117.470.004.253263.29
14692006.10.02 14:22buy7351.00117.72117.550.00
14702006.10.02 14:25close7351.00117.77117.550.004.253267.54
14712006.10.02 14:27buy7361.00117.72117.550.00
14722006.10.02 14:30close7361.00117.78117.550.005.093272.63
14732006.10.02 14:57buy7371.00117.73117.560.00
14742006.10.02 15:13s/l7371.00117.56117.560.00-14.463258.17
14752006.10.03 07:01buy7381.00117.53117.360.00
14762006.10.03 07:11close7381.00117.58117.360.004.253262.42
14772006.10.03 07:12buy7391.00117.56117.390.00
14782006.10.03 07:21close7391.00117.62117.390.005.103267.52
14792006.10.03 07:36buy7401.00117.56117.390.00
14802006.10.03 07:42s/l7401.00117.39117.390.00-14.483253.04
14812006.10.03 07:42buy7411.00117.41117.240.00
14822006.10.03 07:59close7411.00117.49117.240.006.813259.85
14832006.10.03 09:06sell7421.00117.66117.830.00
14842006.10.03 09:18s/l7421.00117.83117.830.00-14.423245.43
14852006.10.03 09:18sell7431.00117.82117.990.00
14862006.10.03 09:34close7431.00117.75117.990.005.943251.37
14872006.10.03 09:34sell7441.00117.80117.970.00
14882006.10.03 09:35close7441.00117.66117.970.0011.903263.27
14892006.10.03 12:16sell7451.00117.86118.030.00
14902006.10.03 12:32close7451.00117.74118.030.0010.193273.46
14912006.10.03 22:04sell7461.00118.20118.370.00
14922006.10.03 22:18close7461.00118.05118.370.0012.713286.17
14932006.10.04 09:05buy7471.00118.11117.940.00
14942006.10.04 09:46close7471.00118.17117.940.005.083291.25
14952006.10.04 11:02sell7481.00118.25118.420.00
14962006.10.04 11:05close7481.00118.19118.420.005.083296.33
14972006.10.04 17:17buy7491.00117.99117.820.00
14982006.10.04 17:26close7491.00118.06117.820.005.933302.26
14992006.10.04 21:02buy7501.00117.82117.650.00
15002006.10.04 21:23close7501.00117.87117.650.004.243306.50
15012006.10.05 01:38sell7511.00117.79117.960.00
15022006.10.05 01:51close7511.00117.74117.960.004.253310.75
15032006.10.05 02:38sell7521.00117.75117.920.00
15042006.10.05 02:56close7521.00117.68117.920.005.953316.70
15052006.10.05 05:01buy7531.00117.58117.410.00
15062006.10.05 05:20close7531.00117.64117.410.005.103321.80
15072006.10.05 05:55buy7541.00117.58117.410.00
15082006.10.05 06:09close7541.00117.65117.410.005.953327.75
15092006.10.05 06:11sell7551.00117.65117.820.00
15102006.10.05 07:01close7551.00117.58117.820.005.953333.70
15112006.10.05 07:30sell7561.00117.71117.880.00
15122006.10.05 07:46close7561.00117.64117.880.005.953339.65
15132006.10.05 09:01buy7571.00117.56117.390.00
15142006.10.05 09:13close7571.00117.62117.390.005.103344.75
15152006.10.05 09:47buy7581.00117.59117.420.00
15162006.10.05 11:13close7581.00117.65117.420.005.103349.85
15172006.10.05 14:02sell7591.00117.63117.800.00
15182006.10.05 14:48close7591.00117.55117.800.006.813356.66
15192006.10.06 02:03sell7601.00118.03118.200.00
15202006.10.06 02:34close7601.00117.97118.200.005.093361.75
15212006.10.06 09:20buy7611.00117.99117.820.00
15222006.10.06 11:03close7611.00118.09117.820.008.473370.22
15232006.10.06 12:02sell7621.00118.57118.740.00
15242006.10.06 12:04close7621.00118.50118.740.005.913376.13
15252006.10.06 12:04sell7631.00118.49118.660.00
15262006.10.06 12:05s/l7631.00118.66118.660.00-14.323361.81
15272006.10.06 12:05sell7641.00118.66118.830.00
15282006.10.06 12:06close7641.00118.46118.830.0016.883378.69
15292006.10.06 12:06sell7651.00118.49118.660.00
15302006.10.06 12:07close7651.00118.39118.660.008.453387.14
15312006.10.06 12:07sell7661.00118.36118.530.00
15322006.10.06 12:08close7661.00118.29118.530.005.923393.06
15332006.10.06 12:09sell7671.00118.26118.430.00
15342006.10.06 12:11close7671.00118.16118.430.008.463401.52
15352006.10.06 12:14sell7681.00118.27118.440.00
15362006.10.06 12:17close7681.00117.85118.440.0035.643437.16
15372006.10.06 12:18buy7691.00118.00117.830.00
15382006.10.06 12:20close7691.00118.06117.830.005.083442.24
15392006.10.06 12:22buy7701.00117.70117.530.00
15402006.10.06 12:22close7701.00117.85117.530.0012.733454.97
15412006.10.06 12:23buy7711.00117.86117.690.00
15422006.10.06 12:25close7711.00118.01117.690.0012.713467.68
15432006.10.06 12:25buy7721.00118.00117.830.00
15442006.10.06 12:26s/l7721.00117.83117.830.00-14.453453.23
15452006.10.06 12:26buy7731.00117.74117.570.00
15462006.10.06 12:32close7731.00117.89117.570.0012.723465.95
15472006.10.06 12:33buy7741.00117.90117.730.00
15482006.10.06 12:33close7741.00117.99117.730.007.633473.58
15492006.10.06 12:34buy7751.00118.00117.830.00
15502006.10.06 12:36s/l7751.00117.83117.830.00-14.433459.15
15512006.10.06 12:36buy7761.00117.81117.640.00
15522006.10.06 12:37close7761.00117.92117.640.009.333468.48
15532006.10.06 12:38buy7771.00117.81117.640.00
15542006.10.06 12:40close7771.00117.90117.640.007.633476.11
15552006.10.06 12:40buy7781.00117.91117.740.00
15562006.10.06 12:41close7781.00117.99117.740.006.783482.89
15572006.10.06 12:41buy7791.00117.86117.690.00
15582006.10.06 12:42close7791.00117.96117.690.008.483491.37
15592006.10.06 12:42buy7801.00118.00117.830.00
15602006.10.06 12:42close7801.00118.18117.830.0015.233506.60
15612006.10.06 12:44buy7811.00118.00117.830.00
15622006.10.06 12:45close7811.00118.21117.830.0017.763524.36
15632006.10.06 12:45sell7821.00118.14118.310.00
15642006.10.06 12:46s/l7821.00118.31118.310.00-14.363510.00
15652006.10.06 12:46sell7831.00118.37118.540.00
15662006.10.06 12:46close7831.00118.30118.540.005.923515.92
15672006.10.06 12:47sell7841.00118.30118.470.00
15682006.10.06 12:47s/l7841.00118.47118.470.00-14.353501.57
15692006.10.06 12:47sell7851.00118.48118.650.00
15702006.10.06 12:51close7851.00118.32118.650.0013.523515.09
15712006.10.06 12:51sell7861.00118.33118.500.00
15722006.10.06 12:52s/l7861.00118.50118.500.00-14.333500.76
15732006.10.06 12:52sell7871.00118.62118.790.00
15742006.10.06 12:53close7871.00118.43118.790.0016.043516.80
15752006.10.06 12:53sell7881.00118.42118.590.00
15762006.10.06 12:54close7881.00118.36118.590.005.073521.87
15772006.10.06 12:54sell7891.00118.35118.520.00
15782006.10.06 12:55s/l7891.00118.52118.520.00-14.343507.53
15792006.10.06 12:55sell7901.00118.52118.690.00
15802006.10.06 12:57close7901.00118.46118.690.005.073512.60
15812006.10.06 12:57sell7911.00118.45118.620.00
15822006.10.06 12:59s/l7911.00118.62118.620.00-14.333498.27
15832006.10.06 12:59sell7921.00118.65118.820.00
15842006.10.06 13:02s/l7921.00118.82118.820.00-14.303483.97
15852006.10.06 13:02sell7931.00118.86119.030.00
15862006.10.06 13:10close7931.00118.75119.030.009.263493.23
15872006.10.06 13:21buy7941.00118.60118.430.00
15882006.10.06 13:23close7941.00118.66118.430.005.063498.29
15892006.10.06 13:41sell7951.00118.75118.920.00
15902006.10.06 13:48s/l7951.00118.92118.920.00-14.303483.99
15912006.10.06 13:48sell7961.00118.90119.070.00
15922006.10.06 13:50close7961.00118.80119.070.008.423492.41
15932006.10.06 13:51sell7971.00118.90119.070.00
15942006.10.06 13:53close7971.00118.82119.070.006.733499.14
15952006.10.06 13:53sell7981.00118.86119.030.00
15962006.10.06 14:57s/l7981.00119.03119.030.00-14.273484.87
15972006.10.10 04:07buy7991.00119.21119.040.00
15982006.10.10 05:41s/l7991.00119.04119.040.00-14.283470.59
15992006.10.10 06:42buy8001.00118.93118.760.00
16002006.10.10 06:54close8001.00119.02118.760.007.563478.15
16012006.10.10 07:04sell8011.00119.08119.250.00
16022006.10.10 08:03s/l8011.00119.25119.250.00-14.263463.89
16032006.10.10 08:38buy8021.00119.13118.960.00
16042006.10.10 08:38close8021.00119.22118.960.007.553471.44
16052006.10.10 09:05sell8031.00119.45119.620.00
16062006.10.10 09:06close8031.00119.41119.620.003.353474.79
16072006.10.10 09:18sell8041.00119.45119.620.00
16082006.10.10 09:53close8041.00119.41119.620.003.353478.14
16092006.10.10 11:17sell8051.00119.62119.790.00
16102006.10.10 15:29s/l8051.00119.79119.790.00-14.203463.94
16112006.10.11 07:25buy8061.00119.46119.290.00
16122006.10.11 08:04close8061.00119.55119.290.007.533471.47
16132006.10.11 11:18buy8071.00119.37119.200.00
16142006.10.11 11:30close8071.00119.44119.200.005.863477.33
16152006.10.11 12:20sell8081.00119.60119.770.00
16162006.10.11 15:49close8081.00119.52119.770.006.693484.02
16172006.10.11 18:31sell8091.00119.79119.960.00
16182006.10.11 18:49close8091.00119.70119.960.007.523491.54
16192006.10.11 18:52sell8101.00119.72119.890.00
16202006.10.11 18:53close8101.00119.64119.890.006.693498.23
16212006.10.12 06:21buy8111.00119.41119.240.00
16222006.10.12 06:21close8111.00119.49119.240.006.703504.93
16232006.10.12 06:46buy8121.00119.41119.240.00
16242006.10.12 08:09close8121.00119.49119.240.006.703511.63
16252006.10.12 12:28buy8131.00119.56119.390.00
16262006.10.12 12:30s/l8131.00119.39119.390.00-14.243497.39
16272006.10.12 12:30buy8141.00119.41119.240.00
16282006.10.12 12:30close8141.00119.50119.240.007.533504.92
16292006.10.12 12:31buy8151.00119.56119.390.00
16302006.10.12 19:05s/l8151.00119.39119.390.00-14.243490.68
16312006.10.13 07:50buy8161.00119.12118.950.00
16322006.10.13 08:00close8161.00119.17118.950.004.203494.88