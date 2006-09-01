|Symbol
|USDJPYm (US Dollar vs Japanese Yen)
|Period
|1 Hour (H1) 2006.09.01 00:00 - 2006.10.10 00:00 (2006.09.01 - 2006.10.10)
|Model
|Every tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
|Parameters
|ExitMarket=false; ShowSuitablePeriod=false; ShowMarketInfo=false; ShowAccountStatus=false; ShowStat=false; ShowDecision=false; ShowDirection=false; BlockSell=false; BlockBuy=false; ShowLots=false; BlockStopLoss=false; DisableShadowStopLoss=true; DisableExitSell=false; DisableExitBuy=false; EnableMACD=false; EnableMA=false; EnableFractals=false; EnableCCI=true; EnableCyberiaLogic=true; EnableLogicTrading=true; EnableADX=false; EnablePivot=true; BlockPipsator=true; EnableMoneyTrain=false; EnableReverseDetector=true; ReverseIndex=3.82; MoneyTrainLevel=4; MACDLevel=10; AutoLots=true; MAXLots=50; AutoDirection=true; ValuesPeriodCount=7; ValuesPeriodCountMax=7; SlipPage=1; Lots=0.1; StopLoss=0; TakeProfit=0; SymbolsCount=2; Risk=0.7; StopLossIndex=2.5; AutoStopLossIndex=true; StaticStopLoss=11; StopLevel=0; EnableTrailingStop=true; TrailingStopFactor=1; TimeTradeHoursDisabled=""; GMT=1; MagicNumber=123000;
|Bars in test
|2034
|Ticks modelled
|52566
|Modelling quality
|28.17%
|Initial deposit
|500.00
|Total net profit
|11733.89
|Gross profit
|17999.20
|Gross loss
|-6265.31
|Profit factor
|2.87
|Expected payoff
|77.71
|Absolute drawdown
|31.10
|Maximal drawdown
|988.44 (27.21%)
|Relative drawdown
|27.21% (988.44)
|Total trades
|151
|Short positions (won %)
|82 (65.85%)
|Long positions (won %)
|69 (72.46%)
|Profit trades (% of total)
|104 (68.87%)
|Loss trades (% of total)
|47 (31.13%)
|Largest
|profit trade
|1017.90
|loss trade
|-552.16
|Average
|profit trade
|173.07
|loss trade
|-133.30
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|14 (2183.07)
|consecutive losses (loss in money)
|4 (-575.13)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|3899.30 (12)
|consecutive loss (count of losses)
|-770.80 (2)
|Average
|consecutive wins
|3
|consecutive losses
|1
|#
|Time
|Type
|Order
|Lots
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2006.09.01 03:32
|sell
|1
|3.50
|117.23
|117.36
|0.00
|2
|2006.09.01 03:36
|modify
|1
|3.50
|117.23
|117.35
|0.00
|3
|2006.09.01 03:38
|modify
|1
|3.50
|117.23
|117.34
|0.00
|4
|2006.09.01 03:41
|modify
|1
|3.50
|117.23
|117.33
|0.00
|5
|2006.09.01 07:11
|s/l
|1
|3.50
|117.3343
|117.33
|0.00
|-31.10
|468.90
|6
|2006.09.01 12:59
|buy
|2
|3.28
|117.19
|117.06
|0.00
|7
|2006.09.01 13:02
|modify
|2
|3.28
|117.19
|117.18
|0.00
|8
|2006.09.01 13:02
|close
|2
|3.28
|117.30
|117.18
|0.00
|30.76
|499.66
|9
|2006.09.01 13:16
|sell
|3
|3.50
|117.34
|117.47
|0.00
|10
|2006.09.01 13:16
|modify
|3
|3.50
|117.34
|117.45
|0.00
|11
|2006.09.01 13:16
|modify
|3
|3.50
|117.34
|117.44
|0.00
|12
|2006.09.01 13:17
|s/l
|3
|3.50
|117.4364
|117.44
|0.00
|-28.74
|470.92
|13
|2006.09.01 13:21
|sell
|4
|3.30
|117.33
|117.46
|0.00
|14
|2006.09.01 13:22
|modify
|4
|3.30
|117.33
|117.46
|0.00
|15
|2006.09.01 13:23
|modify
|4
|3.30
|117.33
|117.43
|0.00
|16
|2006.09.01 13:23
|modify
|4
|3.30
|117.33
|117.35
|0.00
|17
|2006.09.01 13:23
|close
|4
|3.30
|117.23
|117.35
|0.00
|28.15
|499.07
|18
|2006.09.01 13:30
|sell
|5
|3.49
|117.35
|117.48
|0.00
|19
|2006.09.01 13:30
|modify
|5
|3.49
|117.35
|117.44
|0.00
|20
|2006.09.01 13:30
|modify
|5
|3.49
|117.35
|117.41
|0.00
|21
|2006.09.01 13:30
|modify
|5
|3.49
|117.35
|117.37
|0.00
|22
|2006.09.01 13:30
|close
|5
|3.49
|117.25
|117.37
|0.00
|29.77
|528.84
|23
|2006.09.01 13:31
|sell
|6
|3.70
|117.34
|117.47
|0.00
|24
|2006.09.01 13:43
|modify
|6
|3.70
|117.34
|117.47
|0.00
|25
|2006.09.01 13:44
|modify
|6
|3.70
|117.34
|117.46
|0.00
|26
|2006.09.01 13:44
|modify
|6
|3.70
|117.34
|117.45
|0.00
|27
|2006.09.01 13:44
|modify
|6
|3.70
|117.34
|117.44
|0.00
|28
|2006.09.01 13:45
|modify
|6
|3.70
|117.34
|117.37
|0.00
|29
|2006.09.01 13:45
|close
|6
|3.70
|117.25
|117.37
|0.00
|28.40
|557.24
|30
|2006.09.01 13:48
|sell
|7
|3.90
|117.32
|117.45
|0.00
|31
|2006.09.01 13:49
|modify
|7
|3.90
|117.32
|117.45
|0.00
|32
|2006.09.01 13:49
|modify
|7
|3.90
|117.32
|117.44
|0.00
|33
|2006.09.01 13:49
|modify
|7
|3.90
|117.32
|117.43
|0.00
|34
|2006.09.01 13:57
|modify
|7
|3.90
|117.32
|117.39
|0.00
|35
|2006.09.01 13:58
|s/l
|7
|3.90
|117.3864
|117.39
|0.00
|-22.07
|535.17
|36
|2006.09.01 13:59
|sell
|8
|3.75
|117.35
|117.48
|0.00
|37
|2006.09.01 14:00
|modify
|8
|3.75
|117.35
|117.47
|0.00
|38
|2006.09.01 14:00
|modify
|8
|3.75
|117.35
|117.40
|0.00
|39
|2006.09.01 14:00
|close
|8
|3.75
|117.26
|117.40
|0.00
|28.78
|563.95
|40
|2006.09.04 05:02
|sell
|9
|3.95
|116.52
|116.65
|0.00
|41
|2006.09.04 05:52
|modify
|9
|3.95
|116.52
|116.65
|0.00
|42
|2006.09.04 05:54
|modify
|9
|3.95
|116.52
|116.64
|0.00
|43
|2006.09.04 05:57
|modify
|9
|3.95
|116.52
|116.62
|0.00
|44
|2006.09.04 05:57
|close
|9
|3.95
|116.45
|116.62
|0.00
|23.74
|587.69
|45
|2006.09.05 05:28
|sell
|10
|4.11
|115.95
|116.08
|0.00
|46
|2006.09.05 05:33
|modify
|10
|4.11
|115.95
|116.06
|0.00
|47
|2006.09.05 05:36
|modify
|10
|4.11
|115.95
|116.04
|0.00
|48
|2006.09.05 05:38
|modify
|10
|4.11
|115.95
|116.03
|0.00
|49
|2006.09.05 05:42
|modify
|10
|4.11
|115.95
|116.02
|0.00
|50
|2006.09.05 05:53
|modify
|10
|4.11
|115.95
|116.01
|0.00
|51
|2006.09.05 05:53
|close
|10
|4.11
|115.88
|116.01
|0.00
|24.83
|612.52
|52
|2006.09.05 05:59
|sell
|11
|4.29
|115.95
|116.08
|0.00
|53
|2006.09.05 06:20
|modify
|11
|4.29
|115.95
|116.08
|0.00
|54
|2006.09.05 06:23
|modify
|11
|4.29
|115.95
|116.07
|0.00
|55
|2006.09.05 06:27
|modify
|11
|4.29
|115.95
|116.05
|0.00
|56
|2006.09.05 06:30
|modify
|11
|4.29
|115.95
|116.03
|0.00
|57
|2006.09.05 06:32
|modify
|11
|4.29
|115.95
|116.00
|0.00
|58
|2006.09.05 06:32
|close
|11
|4.29
|115.86
|116.00
|0.00
|33.32
|645.84
|59
|2006.09.05 09:02
|sell
|12
|4.52
|115.82
|115.95
|0.00
|60
|2006.09.05 09:19
|modify
|12
|4.52
|115.82
|115.95
|0.00
|61
|2006.09.05 09:22
|modify
|12
|4.52
|115.82
|115.93
|0.00
|62
|2006.09.05 09:26
|modify
|12
|4.52
|115.82
|115.91
|0.00
|63
|2006.09.05 09:28
|modify
|12
|4.52
|115.82
|115.89
|0.00
|64
|2006.09.05 09:28
|close
|12
|4.52
|115.73
|115.89
|0.00
|35.15
|680.99
|65
|2006.09.05 09:59
|sell
|13
|4.77
|115.78
|115.91
|0.00
|66
|2006.09.05 10:35
|modify
|13
|4.77
|115.78
|115.90
|0.00
|67
|2006.09.05 10:58
|modify
|13
|4.77
|115.78
|115.89
|0.00
|68
|2006.09.05 11:03
|s/l
|13
|4.77
|115.8929
|115.89
|0.00
|-46.42
|634.57
|69
|2006.09.06 12:59
|buy
|14
|4.44
|116.55
|116.42
|0.00
|70
|2006.09.06 13:10
|modify
|14
|4.44
|116.55
|116.42
|0.00
|71
|2006.09.06 13:46
|modify
|14
|4.44
|116.55
|116.43
|0.00
|72
|2006.09.06 13:47
|modify
|14
|4.44
|116.55
|116.44
|0.00
|73
|2006.09.06 13:48
|modify
|14
|4.44
|116.55
|116.45
|0.00
|74
|2006.09.06 13:48
|modify
|14
|4.44
|116.55
|116.46
|0.00
|75
|2006.09.06 13:56
|modify
|14
|4.44
|116.55
|116.47
|0.00
|76
|2006.09.06 13:57
|modify
|14
|4.44
|116.55
|116.48
|0.00
|77
|2006.09.06 13:57
|close
|14
|4.44
|116.65
|116.48
|0.00
|38.06
|672.63
|78
|2006.09.07 05:04
|buy
|15
|4.71
|116.63
|116.50
|0.00
|79
|2006.09.07 05:07
|modify
|15
|4.71
|116.63
|116.51
|0.00
|80
|2006.09.07 05:08
|modify
|15
|4.71
|116.63
|116.52
|0.00
|81
|2006.09.07 05:12
|modify
|15
|4.71
|116.63
|116.53
|0.00
|82
|2006.09.07 05:21
|modify
|15
|4.71
|116.63
|116.54
|0.00
|83
|2006.09.07 05:30
|modify
|15
|4.71
|116.63
|116.55
|0.00
|84
|2006.09.07 05:34
|modify
|15
|4.71
|116.63
|116.56
|0.00
|85
|2006.09.07 05:38
|modify
|15
|4.71
|116.63
|116.57
|0.00
|86
|2006.09.07 05:42
|modify
|15
|4.71
|116.63
|116.58
|0.00
|87
|2006.09.07 05:43
|modify
|15
|4.71
|116.63
|116.59
|0.00
|88
|2006.09.07 06:36
|modify
|15
|4.71
|116.63
|116.59
|0.00
|89
|2006.09.07 06:42
|modify
|15
|4.71
|116.63
|116.60
|0.00
|90
|2006.09.07 07:04
|modify
|15
|4.71
|116.63
|116.61
|0.00
|91
|2006.09.07 07:04
|close
|15
|4.71
|116.71
|116.61
|0.00
|32.29
|704.92
|92
|2006.09.07 08:00
|buy
|16
|4.93
|116.87
|116.74
|0.00
|93
|2006.09.07 08:00
|modify
|16
|4.93
|116.87
|116.75
|0.00
|94
|2006.09.07 08:00
|s/l
|16
|4.93
|116.7471
|116.75
|0.00
|-51.91
|653.01
|95
|2006.09.07 08:00
|buy
|17
|4.57
|116.71
|116.58
|0.00
|96
|2006.09.07 08:00
|modify
|17
|4.57
|116.71
|116.61
|0.00
|97
|2006.09.07 08:00
|modify
|17
|4.57
|116.71
|116.65
|0.00
|98
|2006.09.07 08:00
|modify
|17
|4.57
|116.71
|116.66
|0.00
|99
|2006.09.07 08:01
|s/l
|17
|4.57
|116.6571
|116.66
|0.00
|-20.71
|632.30
|100
|2006.09.07 08:01
|buy
|18
|4.43
|116.67
|116.54
|0.00
|101
|2006.09.07 08:01
|s/l
|18
|4.43
|116.54
|116.54
|0.00
|-49.48
|582.82
|102
|2006.09.07 08:17
|buy
|19
|4.08
|116.66
|116.53
|0.00
|103
|2006.09.07 08:18
|s/l
|19
|4.08
|116.53
|116.53
|0.00
|-45.52
|537.30
|104
|2006.09.07 08:18
|buy
|20
|3.76
|116.67
|116.54
|0.00
|105
|2006.09.07 08:19
|modify
|20
|3.76
|116.67
|116.56
|0.00
|106
|2006.09.07 08:21
|modify
|20
|3.76
|116.67
|116.58
|0.00
|107
|2006.09.07 08:21
|modify
|20
|3.76
|116.67
|116.59
|0.00
|108
|2006.09.07 08:22
|modify
|20
|3.76
|116.67
|116.60
|0.00
|109
|2006.09.07 08:23
|modify
|20
|3.76
|116.67
|116.62
|0.00
|110
|2006.09.07 08:23
|modify
|20
|3.76
|116.67
|116.65
|0.00
|111
|2006.09.07 08:23
|modify
|20
|3.76
|116.67
|116.66
|0.00
|112
|2006.09.07 08:31
|modify
|20
|3.76
|116.67
|116.68
|0.00
|113
|2006.09.07 08:31
|close
|20
|3.76
|116.79
|116.68
|0.00
|38.63
|575.93
|114
|2006.09.07 08:35
|buy
|21
|4.03
|116.87
|116.74
|0.00
|115
|2006.09.07 08:36
|modify
|21
|4.03
|116.87
|116.75
|0.00
|116
|2006.09.07 08:36
|modify
|21
|4.03
|116.87
|116.80
|0.00
|117
|2006.09.07 08:37
|modify
|21
|4.03
|116.87
|116.83
|0.00
|118
|2006.09.07 08:38
|modify
|21
|4.03
|116.87
|116.84
|0.00
|119
|2006.09.07 08:38
|modify
|21
|4.03
|116.87
|116.85
|0.00
|120
|2006.09.07 08:38
|modify
|21
|4.03
|116.87
|116.94
|0.00
|121
|2006.09.07 08:38
|close
|21
|4.03
|117.05
|116.94
|0.00
|61.97
|637.90
|122
|2006.09.07 08:59
|buy
|22
|4.47
|116.55
|116.42
|0.00
|123
|2006.09.07 09:00
|s/l
|22
|4.47
|116.42
|116.42
|0.00
|-49.94
|587.96
|124
|2006.09.07 11:59
|sell
|23
|4.12
|116.27
|116.40
|0.00
|125
|2006.09.07 12:33
|s/l
|23
|4.12
|116.40
|116.40
|0.00
|-46.00
|541.96
|126
|2006.09.08 07:10
|sell
|24
|3.79
|116.45
|116.58
|0.00
|127
|2006.09.08 07:11
|modify
|24
|3.79
|116.45
|116.57
|0.00
|128
|2006.09.08 07:11
|modify
|24
|3.79
|116.45
|116.55
|0.00
|129
|2006.09.08 07:12
|modify
|24
|3.79
|116.45
|116.54
|0.00
|130
|2006.09.08 07:13
|modify
|24
|3.79
|116.45
|116.53
|0.00
|131
|2006.09.08 07:13
|modify
|24
|3.79
|116.45
|116.49
|0.00
|132
|2006.09.08 07:13
|close
|24
|3.79
|116.36
|116.49
|0.00
|29.31
|571.27
|133
|2006.09.08 07:30
|sell
|25
|4.00
|116.49
|116.62
|0.00
|134
|2006.09.08 07:30
|modify
|25
|4.00
|116.49
|116.61
|0.00
|135
|2006.09.08 07:30
|modify
|25
|4.00
|116.49
|116.60
|0.00
|136
|2006.09.08 07:30
|modify
|25
|4.00
|116.49
|116.56
|0.00
|137
|2006.09.08 07:30
|modify
|25
|4.00
|116.49
|116.55
|0.00
|138
|2006.09.08 07:30
|modify
|25
|4.00
|116.49
|116.52
|0.00
|139
|2006.09.08 07:30
|close
|25
|4.00
|116.39
|116.52
|0.00
|34.37
|605.64
|140
|2006.09.10 23:59
|buy
|26
|4.24
|116.79
|116.66
|0.00
|141
|2006.09.11 00:12
|s/l
|26
|4.24
|116.66
|116.66
|0.00
|-41.74
|563.90
|142
|2006.09.11 16:02
|buy
|27
|3.95
|117.52
|117.39
|0.00
|143
|2006.09.11 16:48
|modify
|27
|3.95
|117.52
|117.40
|0.00
|144
|2006.09.11 16:51
|modify
|27
|3.95
|117.52
|117.41
|0.00
|145
|2006.09.11 16:51
|modify
|27
|3.95
|117.52
|117.42
|0.00
|146
|2006.09.11 16:57
|modify
|27
|3.95
|117.52
|117.43
|0.00
|147
|2006.09.11 16:58
|modify
|27
|3.95
|117.52
|117.45
|0.00
|148
|2006.09.11 18:48
|close
|27
|3.95
|117.62
|117.45
|0.00
|33.58
|597.48
|149
|2006.09.11 22:03
|buy
|28
|4.18
|117.59
|117.46
|0.00
|150
|2006.09.11 22:40
|modify
|28
|4.18
|117.59
|117.47
|0.00
|151
|2006.09.11 22:43
|modify
|28
|4.18
|117.59
|117.48
|0.00
|152
|2006.09.11 22:48
|modify
|28
|4.18
|117.59
|117.49
|0.00
|153
|2006.09.11 22:50
|modify
|28
|4.18
|117.59
|117.52
|0.00
|154
|2006.09.12 00:01
|s/l
|28
|4.18
|117.5164
|117.52
|0.00
|-20.76
|576.73
|155
|2006.09.13 01:47
|sell
|29
|4.04
|117.97
|118.10
|0.00
|156
|2006.09.13 02:00
|modify
|29
|4.04
|117.97
|118.10
|0.00
|157
|2006.09.13 02:01
|modify
|29
|4.04
|117.97
|118.09
|0.00
|158
|2006.09.13 02:02
|modify
|29
|4.04
|117.97
|118.05
|0.00
|159
|2006.09.13 02:02
|close
|29
|4.04
|117.89
|118.05
|0.00
|27.42
|604.15
|160
|2006.09.13 05:59
|buy
|30
|4.23
|117.93
|117.80
|0.00
|161
|2006.09.13 06:01
|s/l
|30
|4.23
|117.80
|117.80
|0.00
|-46.71
|557.44
|162
|2006.09.13 13:59
|sell
|31
|3.90
|117.76
|117.89
|0.00
|163
|2006.09.13 14:02
|modify
|31
|3.90
|117.76
|117.81
|0.00
|164
|2006.09.13 14:02
|close
|31
|3.90
|117.66
|117.81
|0.00
|33.15
|590.59
|165
|2006.09.14 16:07
|sell
|32
|4.13
|117.54
|117.67
|0.00
|166
|2006.09.14 16:10
|modify
|32
|4.13
|117.54
|117.67
|0.00
|167
|2006.09.14 16:22
|modify
|32
|4.13
|117.54
|117.66
|0.00
|168
|2006.09.14 16:22
|modify
|32
|4.13
|117.54
|117.65
|0.00
|169
|2006.09.14 16:25
|modify
|32
|4.13
|117.54
|117.64
|0.00
|170
|2006.09.14 16:29
|modify
|32
|4.13
|117.54
|117.62
|0.00
|171
|2006.09.14 16:29
|close
|32
|4.13
|117.47
|117.62
|0.00
|24.61
|615.20
|172
|2006.09.14 16:35
|sell
|33
|4.31
|117.54
|117.67
|0.00
|173
|2006.09.14 16:37
|modify
|33
|4.31
|117.54
|117.62
|0.00
|174
|2006.09.14 16:37
|close
|33
|4.31
|117.47
|117.62
|0.00
|25.68
|640.88
|175
|2006.09.14 16:51
|sell
|34
|4.49
|117.54
|117.67
|0.00
|176
|2006.09.14 16:52
|modify
|34
|4.49
|117.54
|117.67
|0.00
|177
|2006.09.14 16:53
|modify
|34
|4.49
|117.54
|117.63
|0.00
|178
|2006.09.14 16:53
|modify
|34
|4.49
|117.54
|117.61
|0.00
|179
|2006.09.14 16:54
|close
|34
|4.49
|117.47
|117.61
|0.00
|26.76
|667.64
|180
|2006.09.14 16:56
|sell
|35
|4.67
|117.54
|117.67
|0.00
|181
|2006.09.14 16:56
|modify
|35
|4.67
|117.54
|117.66
|0.00
|182
|2006.09.14 16:56
|modify
|35
|4.67
|117.54
|117.65
|0.00
|183
|2006.09.14 16:58
|modify
|35
|4.67
|117.54
|117.60
|0.00
|184
|2006.09.14 18:23
|close
|35
|4.67
|117.48
|117.60
|0.00
|23.85
|691.49
|185
|2006.09.15 09:02
|sell
|36
|4.84
|117.53
|117.66
|0.00
|186
|2006.09.15 09:03
|modify
|36
|4.84
|117.53
|117.63
|0.00
|187
|2006.09.15 09:03
|modify
|36
|4.84
|117.53
|117.62
|0.00
|188
|2006.09.15 09:04
|modify
|36
|4.84
|117.53
|117.59
|0.00
|189
|2006.09.15 09:05
|s/l
|36
|4.84
|117.5921
|117.59
|0.00
|-25.57
|665.92
|190
|2006.09.15 09:06
|sell
|37
|4.66
|117.53
|117.66
|0.00
|191
|2006.09.15 09:08
|modify
|37
|4.66
|117.53
|117.60
|0.00
|192
|2006.09.15 09:14
|s/l
|37
|4.66
|117.6021
|117.60
|0.00
|-28.59
|637.33
|193
|2006.09.15 09:26
|sell
|38
|4.46
|117.53
|117.66
|0.00
|194
|2006.09.15 09:27
|modify
|38
|4.46
|117.53
|117.65
|0.00
|195
|2006.09.15 09:32
|modify
|38
|4.46
|117.53
|117.61
|0.00
|196
|2006.09.15 09:36
|modify
|38
|4.46
|117.53
|117.56
|0.00
|197
|2006.09.15 09:36
|close
|38
|4.46
|117.44
|117.56
|0.00
|34.18
|671.51
|198
|2006.09.15 09:43
|sell
|39
|4.70
|117.52
|117.65
|0.00
|199
|2006.09.15 09:46
|modify
|39
|4.70
|117.52
|117.64
|0.00
|200
|2006.09.15 09:46
|modify
|39
|4.70
|117.52
|117.63
|0.00
|201
|2006.09.15 09:54
|modify
|39
|4.70
|117.52
|117.59
|0.00
|202
|2006.09.15 09:54
|modify
|39
|4.70
|117.52
|117.58
|0.00
|203
|2006.09.15 09:58
|s/l
|39
|4.70
|117.5821
|117.58
|0.00
|-24.84
|646.67
|204
|2006.09.15 11:11
|sell
|40
|4.53
|117.64
|117.77
|0.00
|205
|2006.09.15 11:14
|modify
|40
|4.53
|117.64
|117.74
|0.00
|206
|2006.09.15 11:15
|modify
|40
|4.53
|117.64
|117.72
|0.00
|207
|2006.09.15 11:19
|modify
|40
|4.53
|117.64
|117.71
|0.00
|208
|2006.09.15 12:00
|s/l
|40
|4.53
|117.7114
|117.71
|0.00
|-27.48
|619.19
|209
|2006.09.15 13:21
|sell
|41
|4.33
|117.64
|117.77
|0.00
|210
|2006.09.15 13:22
|modify
|41
|4.33
|117.64
|117.76
|0.00
|211
|2006.09.15 13:22
|modify
|41
|4.33
|117.64
|117.73
|0.00
|212
|2006.09.15 13:22
|modify
|41
|4.33
|117.64
|117.65
|0.00
|213
|2006.09.15 13:22
|close
|41
|4.33
|117.49
|117.65
|0.00
|55.28
|674.47
|214
|2006.09.15 13:26
|sell
|42
|4.72
|117.72
|117.85
|0.00
|215
|2006.09.15 13:26
|modify
|42
|4.72
|117.72
|117.82
|0.00
|216
|2006.09.15 13:27
|modify
|42
|4.72
|117.72
|117.68
|0.00
|217
|2006.09.15 13:27
|close
|42
|4.72
|117.52
|117.68
|0.00
|80.33
|754.80
|218
|2006.09.15 13:30
|sell
|43
|5.28
|117.65
|117.78
|0.00
|219
|2006.09.15 13:32
|modify
|43
|5.28
|117.65
|117.58
|0.00
|220
|2006.09.15 13:32
|close
|43
|5.28
|117.42
|117.58
|0.00
|103.42
|858.22
|221
|2006.09.15 13:42
|sell
|44
|6.01
|117.64
|117.77
|0.00
|222
|2006.09.15 13:48
|modify
|44
|6.01
|117.64
|117.64
|0.00
|223
|2006.09.15 13:48
|close
|44
|6.01
|117.48
|117.64
|0.00
|81.85
|940.07
|224
|2006.09.15 13:52
|sell
|45
|6.58
|117.64
|117.77
|0.00
|225
|2006.09.15 13:53
|modify
|45
|6.58
|117.64
|117.62
|0.00
|226
|2006.09.15 13:53
|close
|45
|6.58
|117.46
|117.62
|0.00
|100.83
|1040.90
|227
|2006.09.15 13:57
|sell
|46
|7.29
|117.64
|117.77
|0.00
|228
|2006.09.15 14:01
|modify
|46
|7.29
|117.64
|117.53
|0.00
|229
|2006.09.15 14:01
|close
|46
|7.29
|117.36
|117.53
|0.00
|173.93
|1214.83
|230
|2006.09.15 17:26
|buy
|47
|8.50
|117.89
|117.76
|0.00
|231
|2006.09.15 17:32
|close
|47
|8.50
|117.97
|117.76
|0.00
|57.64
|1272.47
|232
|2006.09.15 19:05
|buy
|48
|8.91
|117.56
|117.43
|0.00
|233
|2006.09.15 19:15
|close
|48
|8.91
|117.61
|117.43
|0.00
|37.88
|1310.35
|234
|2006.09.15 19:22
|buy
|49
|9.17
|117.56
|117.43
|0.00
|235
|2006.09.15 19:35
|close
|49
|9.17
|117.62
|117.43
|0.00
|46.78
|1357.13
|236
|2006.09.15 19:46
|buy
|50
|9.50
|117.56
|117.43
|0.00
|237
|2006.09.15 19:50
|close
|50
|9.50
|117.61
|117.43
|0.00
|40.39
|1397.52
|238
|2006.09.15 19:59
|buy
|51
|9.78
|117.58
|117.45
|0.00
|239
|2006.09.17 22:00
|s/l
|51
|9.78
|117.45
|117.45
|0.00
|-108.25
|1289.27
|240
|2006.09.17 22:16
|sell
|52
|9.02
|117.72
|117.85
|0.00
|241
|2006.09.17 22:18
|modify
|52
|9.02
|117.72
|117.79
|0.00
|242
|2006.09.17 22:18
|close
|52
|9.02
|117.55
|117.79
|0.00
|130.45
|1419.72
|243
|2006.09.17 22:21
|sell
|53
|9.94
|117.67
|117.80
|0.00
|244
|2006.09.17 22:22
|modify
|53
|9.94
|117.67
|117.69
|0.00
|245
|2006.09.17 22:22
|close
|53
|9.94
|117.45
|117.69
|0.00
|186.19
|1605.91
|246
|2006.09.17 22:33
|sell
|54
|11.24
|117.69
|117.82
|0.00
|247
|2006.09.17 22:40
|modify
|54
|11.24
|117.69
|117.74
|0.00
|248
|2006.09.17 22:40
|close
|54
|11.24
|117.51
|117.74
|0.00
|172.17
|1778.08
|249
|2006.09.17 22:43
|sell
|55
|12.45
|117.69
|117.82
|0.00
|250
|2006.09.17 22:45
|modify
|55
|12.45
|117.69
|117.72
|0.00
|251
|2006.09.17 22:45
|close
|55
|12.45
|117.49
|117.72
|0.00
|211.93
|1990.01
|252
|2006.09.17 22:47
|sell
|56
|13.93
|117.59
|117.72
|0.00
|253
|2006.09.17 22:48
|s/l
|56
|13.93
|117.72
|117.72
|0.00
|-153.83
|1836.18
|254
|2006.09.17 22:48
|sell
|57
|12.85
|117.70
|117.83
|0.00
|255
|2006.09.17 22:50
|modify
|57
|12.85
|117.70
|117.82
|0.00
|256
|2006.09.17 22:50
|close
|57
|12.85
|117.59
|117.82
|0.00
|120.21
|1956.39
|257
|2006.09.17 22:53
|sell
|58
|13.69
|117.73
|117.86
|0.00
|258
|2006.09.17 22:56
|s/l
|58
|13.69
|117.86
|117.86
|0.00
|-150.84
|1805.55
|259
|2006.09.17 22:56
|sell
|59
|12.64
|117.80
|117.93
|0.00
|260
|2006.09.17 22:56
|s/l
|59
|12.64
|117.93
|117.93
|0.00
|-139.32
|1666.23
|261
|2006.09.17 22:57
|sell
|60
|11.66
|117.67
|117.80
|0.00
|262
|2006.09.17 23:03
|s/l
|60
|11.66
|117.80
|117.80
|0.00
|-128.66
|1537.57
|263
|2006.09.18 05:07
|sell
|61
|10.76
|117.93
|118.06
|0.00
|264
|2006.09.18 05:12
|close
|61
|10.76
|117.84
|118.06
|0.00
|82.18
|1619.75
|265
|2006.09.18 05:25
|sell
|62
|11.34
|117.93
|118.06
|0.00
|266
|2006.09.18 05:31
|close
|62
|11.34
|117.85
|118.06
|0.00
|76.98
|1696.73
|267
|2006.09.18 05:45
|sell
|63
|11.88
|117.94
|118.07
|0.00
|268
|2006.09.18 05:52
|s/l
|63
|11.88
|118.07
|118.07
|0.00
|-130.78
|1565.95
|269
|2006.09.18 06:16
|buy
|64
|10.96
|117.94
|117.81
|0.00
|270
|2006.09.18 06:46
|modify
|64
|10.96
|117.94
|117.81
|0.00
|271
|2006.09.18 06:46
|close
|64
|10.96
|118.06
|117.81
|0.00
|111.40
|1677.35
|272
|2006.09.18 08:41
|sell
|65
|11.74
|117.96
|118.09
|0.00
|273
|2006.09.18 08:46
|modify
|65
|11.74
|117.96
|118.09
|0.00
|274
|2006.09.18 09:03
|s/l
|65
|11.74
|118.0886
|118.09
|0.00
|-127.80
|1549.55
|275
|2006.09.18 14:15
|buy
|66
|10.85
|118.08
|117.95
|0.00
|276
|2006.09.18 14:52
|modify
|66
|10.85
|118.08
|117.96
|0.00
|277
|2006.09.18 14:53
|modify
|66
|10.85
|118.08
|117.98
|0.00
|278
|2006.09.18 15:01
|s/l
|66
|10.85
|117.9814
|117.98
|0.00
|-90.72
|1458.83
|279
|2006.09.18 16:17
|buy
|67
|10.21
|117.95
|117.82
|0.00
|280
|2006.09.18 16:32
|modify
|67
|10.21
|117.95
|117.83
|0.00
|281
|2006.09.18 16:38
|modify
|67
|10.21
|117.95
|117.85
|0.00
|282
|2006.09.18 16:50
|modify
|67
|10.21
|117.95
|117.86
|0.00
|283
|2006.09.18 16:51
|modify
|67
|10.21
|117.95
|117.88
|0.00
|284
|2006.09.18 16:51
|close
|67
|10.21
|118.06
|117.88
|0.00
|95.13
|1553.96
|285
|2006.09.18 16:59
|buy
|68
|10.88
|117.95
|117.82
|0.00
|286
|2006.09.18 17:31
|modify
|68
|10.88
|117.95
|117.85
|0.00
|287
|2006.09.18 17:31
|close
|68
|10.88
|118.04
|117.85
|0.00
|82.95
|1636.91
|288
|2006.09.19 00:23
|sell
|69
|11.46
|117.98
|118.11
|0.00
|289
|2006.09.19 00:24
|modify
|69
|11.46
|117.98
|118.11
|0.00
|290
|2006.09.19 00:25
|modify
|69
|11.46
|117.98
|118.06
|0.00
|291
|2006.09.19 00:25
|modify
|69
|11.46
|117.98
|118.05
|0.00
|292
|2006.09.19 00:25
|close
|69
|11.46
|117.90
|118.05
|0.00
|77.76
|1714.67
|293
|2006.09.19 00:29
|sell
|70
|12.00
|117.97
|118.10
|0.00
|294
|2006.09.19 01:03
|modify
|70
|12.00
|117.97
|118.08
|0.00
|295
|2006.09.19 01:06
|modify
|70
|12.00
|117.97
|118.07
|0.00
|296
|2006.09.19 01:07
|modify
|70
|12.00
|117.97
|118.05
|0.00
|297
|2006.09.19 02:21
|s/l
|70
|12.00
|118.0521
|118.05
|0.00
|-83.49
|1631.18
|298
|2006.09.19 03:05
|buy
|71
|11.42
|117.97
|117.84
|0.00
|299
|2006.09.19 03:17
|modify
|71
|11.42
|117.97
|117.85
|0.00
|300
|2006.09.19 03:18
|modify
|71
|11.42
|117.97
|117.86
|0.00
|301
|2006.09.19 03:20
|modify
|71
|11.42
|117.97
|117.87
|0.00
|302
|2006.09.19 03:25
|modify
|71
|11.42
|117.97
|117.89
|0.00
|303
|2006.09.19 03:37
|modify
|71
|11.42
|117.97
|117.91
|0.00
|304
|2006.09.19 03:37
|close
|71
|11.42
|118.06
|117.91
|0.00
|87.06
|1718.24
|305
|2006.09.19 03:59
|buy
|72
|12.03
|117.97
|117.84
|0.00
|306
|2006.09.19 04:03
|s/l
|72
|12.03
|117.84
|117.84
|0.00
|-132.71
|1585.53
|307
|2006.09.19 08:18
|sell
|73
|11.10
|117.77
|117.90
|0.00
|308
|2006.09.19 08:20
|modify
|73
|11.10
|117.77
|117.89
|0.00
|309
|2006.09.19 08:24
|modify
|73
|11.10
|117.77
|117.88
|0.00
|310
|2006.09.19 08:57
|modify
|73
|11.10
|117.77
|117.86
|0.00
|311
|2006.09.19 08:58
|modify
|73
|11.10
|117.77
|117.84
|0.00
|312
|2006.09.19 09:01
|modify
|73
|11.10
|117.77
|117.68
|0.00
|313
|2006.09.19 09:01
|close
|73
|11.10
|117.54
|117.68
|0.00
|217.20
|1802.73
|314
|2006.09.19 10:29
|sell
|74
|12.62
|117.63
|117.76
|0.00
|315
|2006.09.19 10:37
|modify
|74
|12.62
|117.63
|117.76
|0.00
|316
|2006.09.19 10:40
|modify
|74
|12.62
|117.63
|117.75
|0.00
|317
|2006.09.19 10:41
|modify
|74
|12.62
|117.63
|117.74
|0.00
|318
|2006.09.19 10:55
|modify
|74
|12.62
|117.63
|117.68
|0.00
|319
|2006.09.19 11:01
|modify
|74
|12.62
|117.63
|117.63
|0.00
|320
|2006.09.19 11:01
|close
|74
|12.62
|117.47
|117.63
|0.00
|171.89
|1974.62
|321
|2006.09.19 13:07
|sell
|75
|13.82
|117.25
|117.38
|0.00
|322
|2006.09.19 13:08
|modify
|75
|13.82
|117.25
|117.36
|0.00
|323
|2006.09.19 13:08
|close
|75
|13.82
|117.16
|117.36
|0.00
|106.16
|2080.78
|324
|2006.09.19 13:12
|sell
|76
|14.57
|117.25
|117.38
|0.00
|325
|2006.09.19 13:25
|s/l
|76
|14.57
|117.38
|117.38
|0.00
|-161.36
|1919.42
|326
|2006.09.19 13:25
|sell
|77
|13.44
|117.36
|117.49
|0.00
|327
|2006.09.19 13:32
|modify
|77
|13.44
|117.36
|117.49
|0.00
|328
|2006.09.19 13:32
|modify
|77
|13.44
|117.36
|117.48
|0.00
|329
|2006.09.19 13:34
|modify
|77
|13.44
|117.36
|117.47
|0.00
|330
|2006.09.19 13:34
|close
|77
|13.44
|117.27
|117.47
|0.00
|103.15
|2022.57
|331
|2006.09.19 13:34
|sell
|78
|14.16
|117.25
|117.38
|0.00
|332
|2006.09.19 13:52
|modify
|78
|14.16
|117.25
|117.37
|0.00
|333
|2006.09.19 13:54
|modify
|78
|14.16
|117.25
|117.33
|0.00
|334
|2006.09.19 13:54
|close
|78
|14.16
|117.13
|117.33
|0.00
|145.07
|2167.64
|335
|2006.09.19 15:01
|sell
|79
|15.17
|117.37
|117.50
|0.00
|336
|2006.09.19 15:04
|s/l
|79
|15.17
|117.50
|117.50
|0.00
|-167.76
|1999.88
|337
|2006.09.19 15:04
|sell
|80
|14.00
|117.53
|117.66
|0.00
|338
|2006.09.19 15:05
|modify
|80
|14.00
|117.53
|117.66
|0.00
|339
|2006.09.19 15:06
|modify
|80
|14.00
|117.53
|117.61
|0.00
|340
|2006.09.19 15:06
|close
|80
|14.00
|117.39
|117.61
|0.00
|166.96
|2166.84
|341
|2006.09.19 15:06
|sell
|81
|15.17
|117.36
|117.49
|0.00
|342
|2006.09.19 15:08
|s/l
|81
|15.17
|117.49
|117.49
|0.00
|-167.82
|1999.02
|343
|2006.09.19 15:08
|sell
|82
|13.99
|117.49
|117.62
|0.00
|344
|2006.09.19 15:22
|s/l
|82
|13.99
|117.62
|117.62
|0.00
|-154.56
|1844.46
|345
|2006.09.19 15:22
|sell
|83
|12.91
|117.65
|117.78
|0.00
|346
|2006.09.19 15:30
|modify
|83
|12.91
|117.65
|117.78
|0.00
|347
|2006.09.19 15:31
|modify
|83
|12.91
|117.65
|117.75
|0.00
|348
|2006.09.19 15:31
|close
|83
|12.91
|117.53
|117.75
|0.00
|131.81
|1976.27
|349
|2006.09.19 15:31
|sell
|84
|13.83
|117.53
|117.66
|0.00
|350
|2006.09.19 15:50
|modify
|84
|13.83
|117.53
|117.62
|0.00
|351
|2006.09.19 15:50
|close
|84
|13.83
|117.40
|117.62
|0.00
|153.14
|2129.41
|352
|2006.09.19 15:50
|sell
|85
|14.91
|117.40
|117.53
|0.00
|353
|2006.09.19 15:55
|modify
|85
|14.91
|117.40
|117.45
|0.00
|354
|2006.09.19 15:55
|close
|85
|14.91
|117.23
|117.45
|0.00
|216.22
|2345.63
|355
|2006.09.19 15:55
|sell
|86
|16.42
|117.26
|117.39
|0.00
|356
|2006.09.19 15:56
|modify
|86
|16.42
|117.26
|117.37
|0.00
|357
|2006.09.19 15:56
|close
|86
|16.42
|117.15
|117.37
|0.00
|154.18
|2499.81
|358
|2006.09.19 15:59
|sell
|87
|17.50
|117.60
|117.73
|0.00
|359
|2006.09.19 16:08
|s/l
|87
|17.50
|117.73
|117.73
|0.00
|-193.24
|2306.57
|360
|2006.09.20 14:03
|sell
|88
|16.15
|117.29
|117.42
|0.00
|361
|2006.09.20 14:24
|modify
|88
|16.15
|117.29
|117.39
|0.00
|362
|2006.09.20 14:24
|modify
|88
|16.15
|117.29
|117.38
|0.00
|363
|2006.09.20 14:28
|modify
|88
|16.15
|117.29
|117.30
|0.00
|364
|2006.09.20 14:28
|close
|88
|16.15
|117.14
|117.30
|0.00
|206.80
|2513.37
|365
|2006.09.20 14:37
|sell
|89
|17.59
|117.27
|117.40
|0.00
|366
|2006.09.20 14:41
|modify
|89
|17.59
|117.27
|117.39
|0.00
|367
|2006.09.20 14:42
|modify
|89
|17.59
|117.27
|117.36
|0.00
|368
|2006.09.20 14:43
|modify
|89
|17.59
|117.27
|117.32
|0.00
|369
|2006.09.20 14:43
|modify
|89
|17.59
|117.27
|117.31
|0.00
|370
|2006.09.20 14:51
|modify
|89
|17.59
|117.27
|117.28
|0.00
|371
|2006.09.20 14:51
|close
|89
|17.59
|117.12
|117.28
|0.00
|225.28
|2738.65
|372
|2006.09.21 06:18
|sell
|90
|19.17
|117.15
|117.28
|0.00
|373
|2006.09.21 06:20
|modify
|90
|19.17
|117.15
|117.28
|0.00
|374
|2006.09.21 06:21
|modify
|90
|19.17
|117.15
|117.27
|0.00
|375
|2006.09.21 06:22
|modify
|90
|19.17
|117.15
|117.25
|0.00
|376
|2006.09.21 06:23
|modify
|90
|19.17
|117.15
|117.22
|0.00
|377
|2006.09.21 06:24
|modify
|90
|19.17
|117.15
|117.21
|0.00
|378
|2006.09.21 06:31
|modify
|90
|19.17
|117.15
|117.19
|0.00
|379
|2006.09.21 07:01
|s/l
|90
|19.17
|117.19
|117.19
|0.00
|-65.42
|2673.23
|380
|2006.09.21 07:01
|sell
|91
|18.71
|117.18
|117.31
|0.00
|381
|2006.09.21 07:02
|modify
|91
|18.71
|117.18
|117.26
|0.00
|382
|2006.09.21 07:03
|modify
|91
|18.71
|117.18
|117.25
|0.00
|383
|2006.09.21 07:07
|modify
|91
|18.71
|117.18
|117.12
|0.00
|384
|2006.09.21 07:07
|close
|91
|18.71
|116.99
|117.12
|0.00
|303.86
|2977.09
|385
|2006.09.21 07:11
|sell
|92
|20.84
|117.17
|117.30
|0.00
|386
|2006.09.21 07:13
|modify
|92
|20.84
|117.17
|117.29
|0.00
|387
|2006.09.21 07:15
|modify
|92
|20.84
|117.17
|117.27
|0.00
|388
|2006.09.21 07:15
|modify
|92
|20.84
|117.17
|117.23
|0.00
|389
|2006.09.21 07:15
|close
|92
|20.84
|117.10
|117.23
|0.00
|124.58
|3101.67
|390
|2006.09.21 07:59
|sell
|93
|21.71
|117.16
|117.29
|0.00
|391
|2006.09.21 08:06
|modify
|93
|21.71
|117.16
|117.25
|0.00
|392
|2006.09.21 08:28
|modify
|93
|21.71
|117.16
|117.24
|0.00
|393
|2006.09.21 09:03
|modify
|93
|21.71
|117.16
|117.23
|0.00
|394
|2006.09.21 09:04
|modify
|93
|21.71
|117.16
|117.19
|0.00
|395
|2006.09.21 09:04
|close
|93
|21.71
|117.06
|117.19
|0.00
|185.46
|3287.13
|396
|2006.09.22 13:02
|sell
|94
|23.01
|116.34
|116.47
|0.00
|397
|2006.09.22 13:18
|modify
|94
|23.01
|116.34
|116.46
|0.00
|398
|2006.09.22 13:21
|modify
|94
|23.01
|116.34
|116.45
|0.00
|399
|2006.09.22 13:22
|modify
|94
|23.01
|116.34
|116.44
|0.00
|400
|2006.09.22 13:25
|modify
|94
|23.01
|116.34
|116.43
|0.00
|401
|2006.09.22 13:26
|modify
|94
|23.01
|116.34
|116.38
|0.00
|402
|2006.09.22 13:26
|close
|94
|23.01
|116.25
|116.38
|0.00
|178.14
|3465.27
|403
|2006.09.22 13:27
|sell
|95
|24.26
|116.27
|116.40
|0.00
|404
|2006.09.22 13:28
|modify
|95
|24.26
|116.27
|116.37
|0.00
|405
|2006.09.22 13:29
|modify
|95
|24.26
|116.27
|116.36
|0.00
|406
|2006.09.22 13:35
|modify
|95
|24.26
|116.27
|116.32
|0.00
|407
|2006.09.22 13:35
|close
|95
|24.26
|116.19
|116.32
|0.00
|167.04
|3632.31
|408
|2006.09.22 13:59
|sell
|96
|25.43
|116.39
|116.52
|0.00
|409
|2006.09.22 14:05
|s/l
|96
|25.43
|116.52
|116.52
|0.00
|-283.72
|3348.59
|410
|2006.09.25 01:22
|buy
|97
|23.44
|116.50
|116.37
|0.00
|411
|2006.09.25 01:22
|modify
|97
|23.44
|116.50
|116.39
|0.00
|412
|2006.09.25 01:23
|modify
|97
|23.44
|116.50
|116.40
|0.00
|413
|2006.09.25 01:47
|s/l
|97
|23.44
|116.3979
|116.40
|0.00
|-205.74
|3142.85
|414
|2006.09.25 01:47
|buy
|98
|22.00
|116.39
|116.26
|0.00
|415
|2006.09.25 01:47
|modify
|98
|22.00
|116.39
|116.31
|0.00
|416
|2006.09.25 01:48
|modify
|98
|22.00
|116.39
|116.32
|0.00
|417
|2006.09.25 01:50
|modify
|98
|22.00
|116.39
|116.34
|0.00
|418
|2006.09.25 01:50
|close
|98
|22.00
|116.48
|116.34
|0.00
|169.99
|3312.84
|419
|2006.09.25 01:59
|buy
|99
|23.19
|116.41
|116.28
|0.00
|420
|2006.09.25 04:20
|s/l
|99
|23.19
|116.28
|116.28
|0.00
|-259.26
|3053.58
|421
|2006.09.25 08:02
|sell
|100
|21.38
|116.41
|116.54
|0.00
|422
|2006.09.25 08:02
|modify
|100
|21.38
|116.41
|116.54
|0.00
|423
|2006.09.25 08:03
|modify
|100
|21.38
|116.41
|116.53
|0.00
|424
|2006.09.25 08:05
|modify
|100
|21.38
|116.41
|116.48
|0.00
|425
|2006.09.25 08:05
|modify
|100
|21.38
|116.41
|116.46
|0.00
|426
|2006.09.25 08:13
|modify
|100
|21.38
|116.41
|116.44
|0.00
|427
|2006.09.25 08:13
|close
|100
|21.38
|116.32
|116.44
|0.00
|165.42
|3219.00
|428
|2006.09.25 08:13
|sell
|101
|22.53
|116.31
|116.44
|0.00
|429
|2006.09.25 08:15
|modify
|101
|22.53
|116.31
|116.41
|0.00
|430
|2006.09.25 08:17
|modify
|101
|22.53
|116.31
|116.40
|0.00
|431
|2006.09.25 08:23
|modify
|101
|22.53
|116.31
|116.39
|0.00
|432
|2006.09.25 08:36
|modify
|101
|22.53
|116.31
|116.38
|0.00
|433
|2006.09.25 08:38
|modify
|101
|22.53
|116.31
|116.36
|0.00
|434
|2006.09.25 08:59
|s/l
|101
|22.53
|116.3564
|116.36
|0.00
|-89.86
|3129.14
|435
|2006.09.25 08:59
|sell
|102
|21.90
|116.38
|116.51
|0.00
|436
|2006.09.25 09:02
|s/l
|102
|21.90
|116.51
|116.51
|0.00
|-244.04
|2885.10
|437
|2006.09.25 12:10
|buy
|103
|20.20
|116.52
|116.39
|0.00
|438
|2006.09.25 12:46
|modify
|103
|20.20
|116.52
|116.40
|0.00
|439
|2006.09.25 12:58
|modify
|103
|20.20
|116.52
|116.41
|0.00
|440
|2006.09.25 12:58
|modify
|103
|20.20
|116.52
|116.42
|0.00
|441
|2006.09.25 13:01
|modify
|103
|20.20
|116.52
|116.45
|0.00
|442
|2006.09.25 13:04
|modify
|103
|20.20
|116.52
|116.46
|0.00
|443
|2006.09.25 13:32
|s/l
|103
|20.20
|116.4571
|116.46
|0.00
|-109.04
|2776.06
|444
|2006.09.26 03:03
|sell
|104
|19.43
|116.46
|116.59
|0.00
|445
|2006.09.26 03:06
|modify
|104
|19.43
|116.46
|116.59
|0.00
|446
|2006.09.26 03:12
|modify
|104
|19.43
|116.46
|116.57
|0.00
|447
|2006.09.26 03:12
|modify
|104
|19.43
|116.46
|116.56
|0.00
|448
|2006.09.26 03:13
|modify
|104
|19.43
|116.46
|116.55
|0.00
|449
|2006.09.26 03:13
|modify
|104
|19.43
|116.46
|116.54
|0.00
|450
|2006.09.26 05:22
|s/l
|104
|19.43
|116.5393
|116.54
|0.00
|-132.19
|2643.87
|451
|2006.09.26 06:59
|buy
|105
|18.51
|116.35
|116.22
|0.00
|452
|2006.09.26 07:00
|modify
|105
|18.51
|116.35
|116.22
|0.00
|453
|2006.09.26 07:01
|modify
|105
|18.51
|116.35
|116.26
|0.00
|454
|2006.09.26 07:20
|modify
|105
|18.51
|116.35
|116.27
|0.00
|455
|2006.09.26 07:21
|modify
|105
|18.51
|116.35
|116.28
|0.00
|456
|2006.09.26 07:33
|modify
|105
|18.51
|116.35
|116.29
|0.00
|457
|2006.09.26 07:34
|modify
|105
|18.51
|116.35
|116.30
|0.00
|458
|2006.09.26 07:34
|close
|105
|18.51
|116.43
|116.30
|0.00
|127.18
|2771.05
|459
|2006.09.26 07:35
|sell
|106
|19.40
|116.41
|116.54
|0.00
|460
|2006.09.26 07:36
|modify
|106
|19.40
|116.41
|116.54
|0.00
|461
|2006.09.26 07:36
|modify
|106
|19.40
|116.41
|116.53
|0.00
|462
|2006.09.26 07:39
|modify
|106
|19.40
|116.41
|116.52
|0.00
|463
|2006.09.26 07:41
|modify
|106
|19.40
|116.41
|116.51
|0.00
|464
|2006.09.26 07:51
|modify
|106
|19.40
|116.41
|116.50
|0.00
|465
|2006.09.26 07:52
|modify
|106
|19.40
|116.41
|116.49
|0.00
|466
|2006.09.26 07:52
|modify
|106
|19.40
|116.41
|116.48
|0.00
|467
|2006.09.26 08:02
|s/l
|106
|19.40
|116.4764
|116.48
|0.00
|-110.60
|2660.45
|468
|2006.09.26 09:03
|buy
|107
|18.62
|116.48
|116.35
|0.00
|469
|2006.09.26 09:09
|modify
|107
|18.62
|116.48
|116.36
|0.00
|470
|2006.09.26 09:10
|modify
|107
|18.62
|116.48
|116.38
|0.00
|471
|2006.09.26 09:11
|modify
|107
|18.62
|116.48
|116.39
|0.00
|472
|2006.09.26 09:16
|modify
|107
|18.62
|116.48
|116.40
|0.00
|473
|2006.09.26 09:17
|modify
|107
|18.62
|116.48
|116.41
|0.00
|474
|2006.09.26 09:17
|modify
|107
|18.62
|116.48
|116.42
|0.00
|475
|2006.09.26 09:17
|modify
|107
|18.62
|116.48
|116.43
|0.00
|476
|2006.09.26 09:17
|close
|107
|18.62
|116.57
|116.43
|0.00
|143.76
|2804.21
|477
|2006.09.26 09:24
|buy
|108
|19.63
|116.47
|116.34
|0.00
|478
|2006.09.26 09:28
|modify
|108
|19.63
|116.47
|116.35
|0.00
|479
|2006.09.26 09:29
|modify
|108
|19.63
|116.47
|116.37
|0.00
|480
|2006.09.26 09:29
|modify
|108
|19.63
|116.47
|116.38
|0.00
|481
|2006.09.26 09:30
|modify
|108
|19.63
|116.47
|116.44
|0.00
|482
|2006.09.26 09:30
|close
|108
|19.63
|116.58
|116.44
|0.00
|185.22
|2989.43
|483
|2006.09.26 09:50
|buy
|109
|20.93
|116.48
|116.35
|0.00
|484
|2006.09.26 09:51
|modify
|109
|20.93
|116.48
|116.36
|0.00
|485
|2006.09.26 09:53
|modify
|109
|20.93
|116.48
|116.37
|0.00
|486
|2006.09.26 09:54
|modify
|109
|20.93
|116.48
|116.38
|0.00
|487
|2006.09.26 09:55
|modify
|109
|20.93
|116.48
|116.39
|0.00
|488
|2006.09.26 11:16
|modify
|109
|20.93
|116.48
|116.39
|0.00
|489
|2006.09.26 11:27
|modify
|109
|20.93
|116.48
|116.40
|0.00
|490
|2006.09.26 11:28
|modify
|109
|20.93
|116.48
|116.41
|0.00
|491
|2006.09.26 12:01
|s/l
|109
|20.93
|116.4086
|116.41
|0.00
|-128.44
|2860.99
|492
|2006.09.26 18:08
|buy
|110
|20.03
|117.07
|116.94
|0.00
|493
|2006.09.26 18:55
|modify
|110
|20.03
|117.07
|116.98
|0.00
|494
|2006.09.26 18:55
|close
|110
|20.03
|117.17
|116.98
|0.00
|170.95
|3031.94
|495
|2006.09.26 23:01
|buy
|111
|21.22
|117.01
|116.88
|0.00
|496
|2006.09.26 23:48
|modify
|111
|21.22
|117.01
|116.90
|0.00
|497
|2006.09.26 23:48
|modify
|111
|21.22
|117.01
|116.92
|0.00
|498
|2006.09.26 23:48
|close
|111
|21.22
|117.09
|116.92
|0.00
|144.98
|3176.92
|499
|2006.09.26 23:59
|buy
|112
|22.24
|117.02
|116.89
|0.00
|500
|2006.09.27 01:03
|s/l
|112
|22.24
|116.89
|116.89
|0.00
|-218.45
|2958.47
|501
|2006.09.27 12:16
|buy
|113
|20.71
|117.13
|117.00
|0.00
|502
|2006.09.27 12:18
|modify
|113
|20.71
|117.13
|117.01
|0.00
|503
|2006.09.27 12:19
|modify
|113
|20.71
|117.13
|117.02
|0.00
|504
|2006.09.27 12:21
|modify
|113
|20.71
|117.13
|117.03
|0.00
|505
|2006.09.27 12:23
|modify
|113
|20.71
|117.13
|117.05
|0.00
|506
|2006.09.27 12:25
|modify
|113
|20.71
|117.13
|117.06
|0.00
|507
|2006.09.27 12:31
|modify
|113
|20.71
|117.13
|117.12
|0.00
|508
|2006.09.27 12:31
|close
|113
|20.71
|117.25
|117.12
|0.00
|211.96
|3170.43
|509
|2006.09.28 08:06
|buy
|114
|22.19
|117.60
|117.47
|0.00
|510
|2006.09.28 08:06
|modify
|114
|22.19
|117.60
|117.51
|0.00
|511
|2006.09.28 08:07
|modify
|114
|22.19
|117.60
|117.52
|0.00
|512
|2006.09.28 08:07
|modify
|114
|22.19
|117.60
|117.55
|0.00
|513
|2006.09.28 08:08
|modify
|114
|22.19
|117.60
|117.56
|0.00
|514
|2006.09.28 08:08
|close
|114
|22.19
|117.66
|117.56
|0.00
|113.16
|3283.59
|515
|2006.09.28 10:02
|buy
|115
|22.99
|117.57
|117.44
|0.00
|516
|2006.09.28 10:03
|modify
|115
|22.99
|117.57
|117.44
|0.00
|517
|2006.09.28 10:05
|modify
|115
|22.99
|117.57
|117.47
|0.00
|518
|2006.09.28 10:08
|modify
|115
|22.99
|117.57
|117.48
|0.00
|519
|2006.09.28 10:30
|modify
|115
|22.99
|117.57
|117.49
|0.00
|520
|2006.09.28 10:31
|modify
|115
|22.99
|117.57
|117.50
|0.00
|521
|2006.09.28 10:31
|close
|115
|22.99
|117.62
|117.50
|0.00
|97.73
|3381.32
|522
|2006.09.28 10:59
|buy
|116
|23.67
|117.57
|117.44
|0.00
|523
|2006.09.28 11:37
|modify
|116
|23.67
|117.57
|117.44
|0.00
|524
|2006.09.28 11:57
|modify
|116
|23.67
|117.57
|117.45
|0.00
|525
|2006.09.28 12:02
|modify
|116
|23.67
|117.57
|117.50
|0.00
|526
|2006.09.28 12:03
|modify
|116
|23.67
|117.57
|117.52
|0.00
|527
|2006.09.28 12:03
|close
|116
|23.67
|117.64
|117.52
|0.00
|140.84
|3522.16
|528
|2006.09.28 21:03
|buy
|117
|24.66
|117.70
|117.57
|0.00
|529
|2006.09.28 21:22
|modify
|117
|24.66
|117.70
|117.58
|0.00
|530
|2006.09.28 21:22
|close
|117
|24.66
|117.75
|117.58
|0.00
|104.71
|3626.87
|531
|2006.09.28 22:03
|buy
|118
|25.39
|117.72
|117.59
|0.00
|532
|2006.09.28 22:40
|modify
|118
|25.39
|117.72
|117.60
|0.00
|533
|2006.09.28 22:43
|modify
|118
|25.39
|117.72
|117.60
|0.00
|534
|2006.09.28 22:48
|modify
|118
|25.39
|117.72
|117.61
|0.00
|535
|2006.09.28 22:48
|close
|118
|25.39
|117.78
|117.61
|0.00
|129.34
|3756.21
|536
|2006.09.29 10:02
|buy
|119
|26.29
|117.73
|117.60
|0.00
|537
|2006.09.29 10:05
|modify
|119
|26.29
|117.73
|117.62
|0.00
|538
|2006.09.29 10:05
|modify
|119
|26.29
|117.73
|117.63
|0.00
|539
|2006.09.29 10:05
|modify
|119
|26.29
|117.73
|117.64
|0.00
|540
|2006.09.29 10:05
|modify
|119
|26.29
|117.73
|117.65
|0.00
|541
|2006.09.29 10:05
|close
|119
|26.29
|117.81
|117.65
|0.00
|178.52
|3934.73
|542
|2006.09.29 10:05
|buy
|120
|27.54
|117.76
|117.63
|0.00
|543
|2006.09.29 10:07
|modify
|120
|27.54
|117.76
|117.64
|0.00
|544
|2006.09.29 10:23
|modify
|120
|27.54
|117.76
|117.65
|0.00
|545
|2006.09.29 10:25
|modify
|120
|27.54
|117.76
|117.66
|0.00
|546
|2006.09.29 10:26
|modify
|120
|27.54
|117.76
|117.68
|0.00
|547
|2006.09.29 10:26
|close
|120
|27.54
|117.84
|117.68
|0.00
|186.97
|4121.70
|548
|2006.09.29 10:28
|buy
|121
|28.85
|117.88
|117.75
|0.00
|549
|2006.09.29 10:31
|modify
|121
|28.85
|117.88
|117.76
|0.00
|550
|2006.09.29 10:33
|modify
|121
|28.85
|117.88
|117.77
|0.00
|551
|2006.09.29 10:34
|modify
|121
|28.85
|117.88
|117.78
|0.00
|552
|2006.09.29 10:34
|close
|121
|28.85
|117.94
|117.78
|0.00
|146.77
|4268.47
|553
|2006.09.29 10:47
|buy
|122
|29.88
|117.88
|117.75
|0.00
|554
|2006.09.29 10:48
|modify
|122
|29.88
|117.88
|117.75
|0.00
|555
|2006.09.29 10:48
|modify
|122
|29.88
|117.88
|117.76
|0.00
|556
|2006.09.29 10:48
|modify
|122
|29.88
|117.88
|117.77
|0.00
|557
|2006.09.29 10:48
|modify
|122
|29.88
|117.88
|117.78
|0.00
|558
|2006.09.29 10:48
|close
|122
|29.88
|117.94
|117.78
|0.00
|152.01
|4420.48
|559
|2006.09.29 11:27
|buy
|123
|30.94
|117.90
|117.77
|0.00
|560
|2006.09.29 11:54
|modify
|123
|30.94
|117.90
|117.78
|0.00
|561
|2006.09.29 11:54
|close
|123
|30.94
|117.96
|117.78
|0.00
|157.38
|4577.86
|562
|2006.09.29 14:11
|buy
|124
|32.05
|117.97
|117.84
|0.00
|563
|2006.09.29 14:23
|modify
|124
|32.05
|117.97
|117.84
|0.00
|564
|2006.09.29 14:23
|close
|124
|32.05
|118.03
|117.84
|0.00
|162.92
|4740.78
|565
|2006.10.02 02:05
|buy
|125
|33.19
|118.21
|118.08
|0.00
|566
|2006.10.02 02:21
|modify
|125
|33.19
|118.21
|118.08
|0.00
|567
|2006.10.02 02:21
|close
|125
|33.19
|118.27
|118.08
|0.00
|168.38
|4909.16
|568
|2006.10.02 08:59
|buy
|126
|34.36
|118.21
|118.08
|0.00
|569
|2006.10.02 09:43
|modify
|126
|34.36
|118.21
|118.08
|0.00
|570
|2006.10.02 09:48
|modify
|126
|34.36
|118.21
|118.09
|0.00
|571
|2006.10.02 09:49
|modify
|126
|34.36
|118.21
|118.10
|0.00
|572
|2006.10.02 09:50
|modify
|126
|34.36
|118.21
|118.11
|0.00
|573
|2006.10.02 10:00
|modify
|126
|34.36
|118.21
|118.11
|0.00
|574
|2006.10.02 10:48
|modify
|126
|34.36
|118.21
|118.13
|0.00
|575
|2006.10.02 11:46
|modify
|126
|34.36
|118.21
|118.13
|0.00
|576
|2006.10.02 11:47
|modify
|126
|34.36
|118.21
|118.14
|0.00
|577
|2006.10.02 11:47
|modify
|126
|34.36
|118.21
|118.15
|0.00
|578
|2006.10.02 11:47
|close
|126
|34.36
|118.29
|118.15
|0.00
|232.38
|5141.54
|579
|2006.10.03 09:06
|sell
|127
|35.99
|117.66
|117.79
|0.00
|580
|2006.10.03 09:08
|s/l
|127
|35.99
|117.79
|117.79
|0.00
|-397.21
|4744.33
|581
|2006.10.04 09:05
|buy
|128
|33.21
|118.11
|117.98
|0.00
|582
|2006.10.04 09:06
|modify
|128
|33.21
|118.11
|117.99
|0.00
|583
|2006.10.04 09:37
|modify
|128
|33.21
|118.11
|118.01
|0.00
|584
|2006.10.04 09:40
|modify
|128
|33.21
|118.11
|118.02
|0.00
|585
|2006.10.04 09:41
|modify
|128
|33.21
|118.11
|118.03
|0.00
|586
|2006.10.04 09:46
|modify
|128
|33.21
|118.11
|118.06
|0.00
|587
|2006.10.04 09:46
|close
|128
|33.21
|118.17
|118.06
|0.00
|168.62
|4912.95
|588
|2006.10.04 17:17
|buy
|129
|34.39
|117.99
|117.86
|0.00
|589
|2006.10.04 17:19
|modify
|129
|34.39
|117.99
|117.88
|0.00
|590
|2006.10.04 17:20
|modify
|129
|34.39
|117.99
|117.89
|0.00
|591
|2006.10.04 17:26
|modify
|129
|34.39
|117.99
|117.92
|0.00
|592
|2006.10.04 17:26
|close
|129
|34.39
|118.06
|117.92
|0.00
|203.90
|5116.85
|593
|2006.10.05 01:38
|sell
|130
|35.82
|117.79
|117.92
|0.00
|594
|2006.10.05 01:46
|modify
|130
|35.82
|117.79
|117.91
|0.00
|595
|2006.10.05 01:48
|modify
|130
|35.82
|117.79
|117.90
|0.00
|596
|2006.10.05 01:50
|modify
|130
|35.82
|117.79
|117.89
|0.00
|597
|2006.10.05 01:51
|modify
|130
|35.82
|117.79
|117.88
|0.00
|598
|2006.10.05 01:51
|close
|130
|35.82
|117.74
|117.88
|0.00
|152.11
|5268.96
|599
|2006.10.05 02:38
|sell
|131
|36.88
|117.75
|117.88
|0.00
|600
|2006.10.05 02:50
|modify
|131
|36.88
|117.75
|117.88
|0.00
|601
|2006.10.05 02:52
|modify
|131
|36.88
|117.75
|117.87
|0.00
|602
|2006.10.05 02:55
|modify
|131
|36.88
|117.75
|117.86
|0.00
|603
|2006.10.05 02:56
|modify
|131
|36.88
|117.75
|117.85
|0.00
|604
|2006.10.05 02:56
|modify
|131
|36.88
|117.75
|117.83
|0.00
|605
|2006.10.05 02:56
|close
|131
|36.88
|117.68
|117.83
|0.00
|219.37
|5488.33
|606
|2006.10.05 06:09
|sell
|132
|38.42
|117.65
|117.78
|0.00
|607
|2006.10.05 06:51
|modify
|132
|38.42
|117.65
|117.76
|0.00
|608
|2006.10.05 07:01
|modify
|132
|38.42
|117.65
|117.72
|0.00
|609
|2006.10.05 07:01
|close
|132
|38.42
|117.58
|117.72
|0.00
|228.73
|5717.06
|610
|2006.10.05 07:30
|sell
|133
|40.02
|117.71
|117.84
|0.00
|611
|2006.10.05 07:40
|modify
|133
|40.02
|117.71
|117.83
|0.00
|612
|2006.10.05 07:42
|modify
|133
|40.02
|117.71
|117.82
|0.00
|613
|2006.10.05 07:43
|modify
|133
|40.02
|117.71
|117.81
|0.00
|614
|2006.10.05 07:46
|modify
|133
|40.02
|117.71
|117.80
|0.00
|615
|2006.10.05 07:46
|modify
|133
|40.02
|117.71
|117.78
|0.00
|616
|2006.10.05 07:46
|close
|133
|40.02
|117.64
|117.78
|0.00
|238.13
|5955.19
|617
|2006.10.05 14:02
|sell
|134
|41.69
|117.63
|117.76
|0.00
|618
|2006.10.05 14:43
|modify
|134
|41.69
|117.63
|117.73
|0.00
|619
|2006.10.05 14:43
|modify
|134
|41.69
|117.63
|117.72
|0.00
|620
|2006.10.05 14:48
|modify
|134
|41.69
|117.63
|117.70
|0.00
|621
|2006.10.05 14:48
|close
|134
|41.69
|117.55
|117.70
|0.00
|283.73
|6238.92
|622
|2006.10.06 09:20
|buy
|135
|43.67
|117.99
|117.86
|0.00
|623
|2006.10.06 09:23
|modify
|135
|43.67
|117.99
|117.87
|0.00
|624
|2006.10.06 09:24
|modify
|135
|43.67
|117.99
|117.88
|0.00
|625
|2006.10.06 09:47
|modify
|135
|43.67
|117.99
|117.89
|0.00
|626
|2006.10.06 09:50
|modify
|135
|43.67
|117.99
|117.90
|0.00
|627
|2006.10.06 09:53
|modify
|135
|43.67
|117.99
|117.91
|0.00
|628
|2006.10.06 09:56
|modify
|135
|43.67
|117.99
|117.92
|0.00
|629
|2006.10.06 09:57
|modify
|135
|43.67
|117.99
|117.93
|0.00
|630
|2006.10.06 11:03
|modify
|135
|43.67
|117.99
|117.98
|0.00
|631
|2006.10.06 11:03
|close
|135
|43.67
|118.09
|117.98
|0.00
|369.80
|6608.72
|632
|2006.10.06 12:17
|buy
|136
|46.26
|117.85
|117.72
|0.00
|633
|2006.10.06 12:18
|modify
|136
|46.26
|117.85
|117.87
|0.00
|634
|2006.10.06 12:18
|close
|136
|46.26
|117.98
|117.87
|0.00
|509.73
|7118.45
|635
|2006.10.06 12:18
|buy
|137
|49.83
|118.00
|117.87
|0.00
|636
|2006.10.06 12:19
|modify
|137
|49.83
|118.00
|117.88
|0.00
|637
|2006.10.06 12:19
|modify
|137
|49.83
|118.00
|117.89
|0.00
|638
|2006.10.06 12:20
|modify
|137
|49.83
|118.00
|117.92
|0.00
|639
|2006.10.06 12:20
|modify
|137
|49.83
|118.00
|117.95
|0.00
|640
|2006.10.06 12:20
|close
|137
|49.83
|118.06
|117.95
|0.00
|253.24
|7371.69
|641
|2006.10.06 12:22
|buy
|138
|50.00
|117.70
|117.57
|0.00
|642
|2006.10.06 12:22
|modify
|138
|50.00
|117.70
|117.58
|0.00
|643
|2006.10.06 12:22
|modify
|138
|50.00
|117.70
|117.74
|0.00
|644
|2006.10.06 12:22
|close
|138
|50.00
|117.85
|117.74
|0.00
|636.40
|8008.09
|645
|2006.10.06 12:23
|buy
|139
|50.00
|117.86
|117.73
|0.00
|646
|2006.10.06 12:23
|modify
|139
|50.00
|117.86
|117.74
|0.00
|647
|2006.10.06 12:23
|modify
|139
|50.00
|117.86
|117.76
|0.00
|648
|2006.10.06 12:25
|modify
|139
|50.00
|117.86
|117.81
|0.00
|649
|2006.10.06 12:25
|modify
|139
|50.00
|117.86
|117.90
|0.00
|650
|2006.10.06 12:25
|close
|139
|50.00
|118.01
|117.90
|0.00
|635.54
|8643.63
|651
|2006.10.06 12:25
|buy
|140
|50.00
|118.00
|117.87
|0.00
|652
|2006.10.06 12:26
|s/l
|140
|50.00
|117.87
|117.87
|0.00
|-552.16
|8091.47
|653
|2006.10.06 12:26
|buy
|141
|50.00
|117.74
|117.61
|0.00
|654
|2006.10.06 12:27
|modify
|141
|50.00
|117.74
|117.65
|0.00
|655
|2006.10.06 12:27
|modify
|141
|50.00
|117.74
|117.69
|0.00
|656
|2006.10.06 12:31
|s/l
|141
|50.00
|117.6886
|117.69
|0.00
|-218.64
|7872.83
|657
|2006.10.06 12:31
|buy
|142
|50.00
|117.65
|117.52
|0.00
|658
|2006.10.06 12:32
|modify
|142
|50.00
|117.65
|117.53
|0.00
|659
|2006.10.06 12:32
|modify
|142
|50.00
|117.65
|117.78
|0.00
|660
|2006.10.06 12:32
|close
|142
|50.00
|117.89
|117.78
|0.00
|1017.90
|8890.73
|661
|2006.10.06 12:33
|buy
|143
|50.00
|117.90
|117.77
|0.00
|662
|2006.10.06 12:33
|modify
|143
|50.00
|117.90
|117.79
|0.00
|663
|2006.10.06 12:33
|modify
|143
|50.00
|117.90
|117.88
|0.00
|664
|2006.10.06 12:33
|close
|143
|50.00
|117.99
|117.88
|0.00
|381.39
|9272.12
|665
|2006.10.06 12:34
|buy
|144
|50.00
|118.00
|117.87
|0.00
|666
|2006.10.06 12:36
|s/l
|144
|50.00
|117.87
|117.87
|0.00
|-551.83
|8720.29
|667
|2006.10.06 12:36
|buy
|145
|50.00
|117.81
|117.68
|0.00
|668
|2006.10.06 12:36
|modify
|145
|50.00
|117.81
|117.70
|0.00
|669
|2006.10.06 12:37
|modify
|145
|50.00
|117.81
|117.81
|0.00
|670
|2006.10.06 12:37
|close
|145
|50.00
|117.92
|117.81
|0.00
|466.42
|9186.71
|671
|2006.10.06 12:38
|buy
|146
|50.00
|117.81
|117.68
|0.00
|672
|2006.10.06 12:39
|modify
|146
|50.00
|117.81
|117.69
|0.00
|673
|2006.10.06 12:40
|modify
|146
|50.00
|117.81
|117.79
|0.00
|674
|2006.10.06 12:40
|close
|146
|50.00
|117.90
|117.79
|0.00
|381.68
|9568.39
|675
|2006.10.06 12:40
|buy
|147
|50.00
|117.91
|117.78
|0.00
|676
|2006.10.06 12:41
|modify
|147
|50.00
|117.91
|117.88
|0.00
|677
|2006.10.06 12:41
|close
|147
|50.00
|117.99
|117.88
|0.00
|339.01
|9907.40
|678
|2006.10.06 12:41
|buy
|148
|50.00
|117.86
|117.73
|0.00
|679
|2006.10.06 12:41
|modify
|148
|50.00
|117.86
|117.76
|0.00
|680
|2006.10.06 12:41
|modify
|148
|50.00
|117.86
|117.77
|0.00
|681
|2006.10.06 12:41
|modify
|148
|50.00
|117.86
|117.78
|0.00
|682
|2006.10.06 12:41
|modify
|148
|50.00
|117.86
|117.81
|0.00
|683
|2006.10.06 12:41
|modify
|148
|50.00
|117.86
|117.82
|0.00
|684
|2006.10.06 12:42
|modify
|148
|50.00
|117.86
|117.85
|0.00
|685
|2006.10.06 12:42
|close
|148
|50.00
|117.96
|117.85
|0.00
|423.87
|10331.27
|686
|2006.10.06 12:42
|buy
|149
|50.00
|118.00
|117.87
|0.00
|687
|2006.10.06 12:42
|modify
|149
|50.00
|118.00
|117.88
|0.00
|688
|2006.10.06 12:42
|modify
|149
|50.00
|118.00
|118.07
|0.00
|689
|2006.10.06 12:42
|close
|149
|50.00
|118.18
|118.07
|0.00
|761.55
|11092.82
|690
|2006.10.06 12:44
|buy
|150
|50.00
|118.00
|117.87
|0.00
|691
|2006.10.06 12:44
|modify
|150
|50.00
|118.00
|117.91
|0.00
|692
|2006.10.06 12:45
|modify
|150
|50.00
|118.00
|118.10
|0.00
|693
|2006.10.06 12:45
|close
|150
|50.00
|118.21
|118.10
|0.00
|888.25
|11981.07
|694
|2006.10.06 13:21
|buy
|151
|50.00
|118.60
|118.47
|0.00
|695
|2006.10.06 13:23
|modify
|151
|50.00
|118.60
|118.48
|0.00
|696
|2006.10.06 13:23
|close
|151
|50.00
|118.66
|118.48
|0.00
|252.82
|12233.89