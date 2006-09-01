Strategy Tester Report
CyberiaTrader_v1.85g

SymbolUSDJPYm (US Dollar vs Japanese Yen)
Period1 Hour (H1) 2006.09.01 00:00 - 2006.10.10 00:00 (2006.09.01 - 2006.10.10)
ModelEvery tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
ParametersExitMarket=false; ShowSuitablePeriod=false; ShowMarketInfo=false; ShowAccountStatus=false; ShowStat=false; ShowDecision=false; ShowDirection=false; BlockSell=false; BlockBuy=false; ShowLots=false; BlockStopLoss=false; DisableShadowStopLoss=true; DisableExitSell=false; DisableExitBuy=false; EnableMACD=false; EnableMA=false; EnableFractals=false; EnableCCI=true; EnableCyberiaLogic=true; EnableLogicTrading=true; EnableADX=false; EnablePivot=true; BlockPipsator=true; EnableMoneyTrain=false; EnableReverseDetector=true; ReverseIndex=3.82; MoneyTrainLevel=4; MACDLevel=10; AutoLots=true; MAXLots=50; AutoDirection=true; ValuesPeriodCount=7; ValuesPeriodCountMax=7; SlipPage=1; Lots=0.1; StopLoss=0; TakeProfit=0; SymbolsCount=2; Risk=0.7; StopLossIndex=2.5; AutoStopLossIndex=true; StaticStopLoss=11; StopLevel=0; EnableTrailingStop=true; TrailingStopFactor=1; TimeTradeHoursDisabled=""; GMT=1; MagicNumber=123000;
Bars in test2034Ticks modelled52566Modelling quality28.17%
Initial deposit500.00
Total net profit11733.89Gross profit17999.20Gross loss-6265.31
Profit factor2.87Expected payoff77.71
Absolute drawdown31.10Maximal drawdown988.44 (27.21%)Relative drawdown27.21% (988.44)
Total trades151Short positions (won %)82 (65.85%)Long positions (won %)69 (72.46%)
Profit trades (% of total)104 (68.87%)Loss trades (% of total)47 (31.13%)
Largestprofit trade1017.90loss trade-552.16
Averageprofit trade173.07loss trade-133.30
Maximumconsecutive wins (profit in money)14 (2183.07)consecutive losses (loss in money)4 (-575.13)
Maximalconsecutive profit (count of wins)3899.30 (12)consecutive loss (count of losses)-770.80 (2)
Averageconsecutive wins3consecutive losses1
Graph
#TimeTypeOrderLotsPriceS / LT / PProfitBalance
12006.09.01 03:32sell13.50117.23117.360.00
22006.09.01 03:36modify13.50117.23117.350.00
32006.09.01 03:38modify13.50117.23117.340.00
42006.09.01 03:41modify13.50117.23117.330.00
52006.09.01 07:11s/l13.50117.3343117.330.00-31.10468.90
62006.09.01 12:59buy23.28117.19117.060.00
72006.09.01 13:02modify23.28117.19117.180.00
82006.09.01 13:02close23.28117.30117.180.0030.76499.66
92006.09.01 13:16sell33.50117.34117.470.00
102006.09.01 13:16modify33.50117.34117.450.00
112006.09.01 13:16modify33.50117.34117.440.00
122006.09.01 13:17s/l33.50117.4364117.440.00-28.74470.92
132006.09.01 13:21sell43.30117.33117.460.00
142006.09.01 13:22modify43.30117.33117.460.00
152006.09.01 13:23modify43.30117.33117.430.00
162006.09.01 13:23modify43.30117.33117.350.00
172006.09.01 13:23close43.30117.23117.350.0028.15499.07
182006.09.01 13:30sell53.49117.35117.480.00
192006.09.01 13:30modify53.49117.35117.440.00
202006.09.01 13:30modify53.49117.35117.410.00
212006.09.01 13:30modify53.49117.35117.370.00
222006.09.01 13:30close53.49117.25117.370.0029.77528.84
232006.09.01 13:31sell63.70117.34117.470.00
242006.09.01 13:43modify63.70117.34117.470.00
252006.09.01 13:44modify63.70117.34117.460.00
262006.09.01 13:44modify63.70117.34117.450.00
272006.09.01 13:44modify63.70117.34117.440.00
282006.09.01 13:45modify63.70117.34117.370.00
292006.09.01 13:45close63.70117.25117.370.0028.40557.24
302006.09.01 13:48sell73.90117.32117.450.00
312006.09.01 13:49modify73.90117.32117.450.00
322006.09.01 13:49modify73.90117.32117.440.00
332006.09.01 13:49modify73.90117.32117.430.00
342006.09.01 13:57modify73.90117.32117.390.00
352006.09.01 13:58s/l73.90117.3864117.390.00-22.07535.17
362006.09.01 13:59sell83.75117.35117.480.00
372006.09.01 14:00modify83.75117.35117.470.00
382006.09.01 14:00modify83.75117.35117.400.00
392006.09.01 14:00close83.75117.26117.400.0028.78563.95
402006.09.04 05:02sell93.95116.52116.650.00
412006.09.04 05:52modify93.95116.52116.650.00
422006.09.04 05:54modify93.95116.52116.640.00
432006.09.04 05:57modify93.95116.52116.620.00
442006.09.04 05:57close93.95116.45116.620.0023.74587.69
452006.09.05 05:28sell104.11115.95116.080.00
462006.09.05 05:33modify104.11115.95116.060.00
472006.09.05 05:36modify104.11115.95116.040.00
482006.09.05 05:38modify104.11115.95116.030.00
492006.09.05 05:42modify104.11115.95116.020.00
502006.09.05 05:53modify104.11115.95116.010.00
512006.09.05 05:53close104.11115.88116.010.0024.83612.52
522006.09.05 05:59sell114.29115.95116.080.00
532006.09.05 06:20modify114.29115.95116.080.00
542006.09.05 06:23modify114.29115.95116.070.00
552006.09.05 06:27modify114.29115.95116.050.00
562006.09.05 06:30modify114.29115.95116.030.00
572006.09.05 06:32modify114.29115.95116.000.00
582006.09.05 06:32close114.29115.86116.000.0033.32645.84
592006.09.05 09:02sell124.52115.82115.950.00
602006.09.05 09:19modify124.52115.82115.950.00
612006.09.05 09:22modify124.52115.82115.930.00
622006.09.05 09:26modify124.52115.82115.910.00
632006.09.05 09:28modify124.52115.82115.890.00
642006.09.05 09:28close124.52115.73115.890.0035.15680.99
652006.09.05 09:59sell134.77115.78115.910.00
662006.09.05 10:35modify134.77115.78115.900.00
672006.09.05 10:58modify134.77115.78115.890.00
682006.09.05 11:03s/l134.77115.8929115.890.00-46.42634.57
692006.09.06 12:59buy144.44116.55116.420.00
702006.09.06 13:10modify144.44116.55116.420.00
712006.09.06 13:46modify144.44116.55116.430.00
722006.09.06 13:47modify144.44116.55116.440.00
732006.09.06 13:48modify144.44116.55116.450.00
742006.09.06 13:48modify144.44116.55116.460.00
752006.09.06 13:56modify144.44116.55116.470.00
762006.09.06 13:57modify144.44116.55116.480.00
772006.09.06 13:57close144.44116.65116.480.0038.06672.63
782006.09.07 05:04buy154.71116.63116.500.00
792006.09.07 05:07modify154.71116.63116.510.00
802006.09.07 05:08modify154.71116.63116.520.00
812006.09.07 05:12modify154.71116.63116.530.00
822006.09.07 05:21modify154.71116.63116.540.00
832006.09.07 05:30modify154.71116.63116.550.00
842006.09.07 05:34modify154.71116.63116.560.00
852006.09.07 05:38modify154.71116.63116.570.00
862006.09.07 05:42modify154.71116.63116.580.00
872006.09.07 05:43modify154.71116.63116.590.00
882006.09.07 06:36modify154.71116.63116.590.00
892006.09.07 06:42modify154.71116.63116.600.00
902006.09.07 07:04modify154.71116.63116.610.00
912006.09.07 07:04close154.71116.71116.610.0032.29704.92
922006.09.07 08:00buy164.93116.87116.740.00
932006.09.07 08:00modify164.93116.87116.750.00
942006.09.07 08:00s/l164.93116.7471116.750.00-51.91653.01
952006.09.07 08:00buy174.57116.71116.580.00
962006.09.07 08:00modify174.57116.71116.610.00
972006.09.07 08:00modify174.57116.71116.650.00
982006.09.07 08:00modify174.57116.71116.660.00
992006.09.07 08:01s/l174.57116.6571116.660.00-20.71632.30
1002006.09.07 08:01buy184.43116.67116.540.00
1012006.09.07 08:01s/l184.43116.54116.540.00-49.48582.82
1022006.09.07 08:17buy194.08116.66116.530.00
1032006.09.07 08:18s/l194.08116.53116.530.00-45.52537.30
1042006.09.07 08:18buy203.76116.67116.540.00
1052006.09.07 08:19modify203.76116.67116.560.00
1062006.09.07 08:21modify203.76116.67116.580.00
1072006.09.07 08:21modify203.76116.67116.590.00
1082006.09.07 08:22modify203.76116.67116.600.00
1092006.09.07 08:23modify203.76116.67116.620.00
1102006.09.07 08:23modify203.76116.67116.650.00
1112006.09.07 08:23modify203.76116.67116.660.00
1122006.09.07 08:31modify203.76116.67116.680.00
1132006.09.07 08:31close203.76116.79116.680.0038.63575.93
1142006.09.07 08:35buy214.03116.87116.740.00
1152006.09.07 08:36modify214.03116.87116.750.00
1162006.09.07 08:36modify214.03116.87116.800.00
1172006.09.07 08:37modify214.03116.87116.830.00
1182006.09.07 08:38modify214.03116.87116.840.00
1192006.09.07 08:38modify214.03116.87116.850.00
1202006.09.07 08:38modify214.03116.87116.940.00
1212006.09.07 08:38close214.03117.05116.940.0061.97637.90
1222006.09.07 08:59buy224.47116.55116.420.00
1232006.09.07 09:00s/l224.47116.42116.420.00-49.94587.96
1242006.09.07 11:59sell234.12116.27116.400.00
1252006.09.07 12:33s/l234.12116.40116.400.00-46.00541.96
1262006.09.08 07:10sell243.79116.45116.580.00
1272006.09.08 07:11modify243.79116.45116.570.00
1282006.09.08 07:11modify243.79116.45116.550.00
1292006.09.08 07:12modify243.79116.45116.540.00
1302006.09.08 07:13modify243.79116.45116.530.00
1312006.09.08 07:13modify243.79116.45116.490.00
1322006.09.08 07:13close243.79116.36116.490.0029.31571.27
1332006.09.08 07:30sell254.00116.49116.620.00
1342006.09.08 07:30modify254.00116.49116.610.00
1352006.09.08 07:30modify254.00116.49116.600.00
1362006.09.08 07:30modify254.00116.49116.560.00
1372006.09.08 07:30modify254.00116.49116.550.00
1382006.09.08 07:30modify254.00116.49116.520.00
1392006.09.08 07:30close254.00116.39116.520.0034.37605.64
1402006.09.10 23:59buy264.24116.79116.660.00
1412006.09.11 00:12s/l264.24116.66116.660.00-41.74563.90
1422006.09.11 16:02buy273.95117.52117.390.00
1432006.09.11 16:48modify273.95117.52117.400.00
1442006.09.11 16:51modify273.95117.52117.410.00
1452006.09.11 16:51modify273.95117.52117.420.00
1462006.09.11 16:57modify273.95117.52117.430.00
1472006.09.11 16:58modify273.95117.52117.450.00
1482006.09.11 18:48close273.95117.62117.450.0033.58597.48
1492006.09.11 22:03buy284.18117.59117.460.00
1502006.09.11 22:40modify284.18117.59117.470.00
1512006.09.11 22:43modify284.18117.59117.480.00
1522006.09.11 22:48modify284.18117.59117.490.00
1532006.09.11 22:50modify284.18117.59117.520.00
1542006.09.12 00:01s/l284.18117.5164117.520.00-20.76576.73
1552006.09.13 01:47sell294.04117.97118.100.00
1562006.09.13 02:00modify294.04117.97118.100.00
1572006.09.13 02:01modify294.04117.97118.090.00
1582006.09.13 02:02modify294.04117.97118.050.00
1592006.09.13 02:02close294.04117.89118.050.0027.42604.15
1602006.09.13 05:59buy304.23117.93117.800.00
1612006.09.13 06:01s/l304.23117.80117.800.00-46.71557.44
1622006.09.13 13:59sell313.90117.76117.890.00
1632006.09.13 14:02modify313.90117.76117.810.00
1642006.09.13 14:02close313.90117.66117.810.0033.15590.59
1652006.09.14 16:07sell324.13117.54117.670.00
1662006.09.14 16:10modify324.13117.54117.670.00
1672006.09.14 16:22modify324.13117.54117.660.00
1682006.09.14 16:22modify324.13117.54117.650.00
1692006.09.14 16:25modify324.13117.54117.640.00
1702006.09.14 16:29modify324.13117.54117.620.00
1712006.09.14 16:29close324.13117.47117.620.0024.61615.20
1722006.09.14 16:35sell334.31117.54117.670.00
1732006.09.14 16:37modify334.31117.54117.620.00
1742006.09.14 16:37close334.31117.47117.620.0025.68640.88
1752006.09.14 16:51sell344.49117.54117.670.00
1762006.09.14 16:52modify344.49117.54117.670.00
1772006.09.14 16:53modify344.49117.54117.630.00
1782006.09.14 16:53modify344.49117.54117.610.00
1792006.09.14 16:54close344.49117.47117.610.0026.76667.64
1802006.09.14 16:56sell354.67117.54117.670.00
1812006.09.14 16:56modify354.67117.54117.660.00
1822006.09.14 16:56modify354.67117.54117.650.00
1832006.09.14 16:58modify354.67117.54117.600.00
1842006.09.14 18:23close354.67117.48117.600.0023.85691.49
1852006.09.15 09:02sell364.84117.53117.660.00
1862006.09.15 09:03modify364.84117.53117.630.00
1872006.09.15 09:03modify364.84117.53117.620.00
1882006.09.15 09:04modify364.84117.53117.590.00
1892006.09.15 09:05s/l364.84117.5921117.590.00-25.57665.92
1902006.09.15 09:06sell374.66117.53117.660.00
1912006.09.15 09:08modify374.66117.53117.600.00
1922006.09.15 09:14s/l374.66117.6021117.600.00-28.59637.33
1932006.09.15 09:26sell384.46117.53117.660.00
1942006.09.15 09:27modify384.46117.53117.650.00
1952006.09.15 09:32modify384.46117.53117.610.00
1962006.09.15 09:36modify384.46117.53117.560.00
1972006.09.15 09:36close384.46117.44117.560.0034.18671.51
1982006.09.15 09:43sell394.70117.52117.650.00
1992006.09.15 09:46modify394.70117.52117.640.00
2002006.09.15 09:46modify394.70117.52117.630.00
2012006.09.15 09:54modify394.70117.52117.590.00
2022006.09.15 09:54modify394.70117.52117.580.00
2032006.09.15 09:58s/l394.70117.5821117.580.00-24.84646.67
2042006.09.15 11:11sell404.53117.64117.770.00
2052006.09.15 11:14modify404.53117.64117.740.00
2062006.09.15 11:15modify404.53117.64117.720.00
2072006.09.15 11:19modify404.53117.64117.710.00
2082006.09.15 12:00s/l404.53117.7114117.710.00-27.48619.19
2092006.09.15 13:21sell414.33117.64117.770.00
2102006.09.15 13:22modify414.33117.64117.760.00
2112006.09.15 13:22modify414.33117.64117.730.00
2122006.09.15 13:22modify414.33117.64117.650.00
2132006.09.15 13:22close414.33117.49117.650.0055.28674.47
2142006.09.15 13:26sell424.72117.72117.850.00
2152006.09.15 13:26modify424.72117.72117.820.00
2162006.09.15 13:27modify424.72117.72117.680.00
2172006.09.15 13:27close424.72117.52117.680.0080.33754.80
2182006.09.15 13:30sell435.28117.65117.780.00
2192006.09.15 13:32modify435.28117.65117.580.00
2202006.09.15 13:32close435.28117.42117.580.00103.42858.22
2212006.09.15 13:42sell446.01117.64117.770.00
2222006.09.15 13:48modify446.01117.64117.640.00
2232006.09.15 13:48close446.01117.48117.640.0081.85940.07
2242006.09.15 13:52sell456.58117.64117.770.00
2252006.09.15 13:53modify456.58117.64117.620.00
2262006.09.15 13:53close456.58117.46117.620.00100.831040.90
2272006.09.15 13:57sell467.29117.64117.770.00
2282006.09.15 14:01modify467.29117.64117.530.00
2292006.09.15 14:01close467.29117.36117.530.00173.931214.83
2302006.09.15 17:26buy478.50117.89117.760.00
2312006.09.15 17:32close478.50117.97117.760.0057.641272.47
2322006.09.15 19:05buy488.91117.56117.430.00
2332006.09.15 19:15close488.91117.61117.430.0037.881310.35
2342006.09.15 19:22buy499.17117.56117.430.00
2352006.09.15 19:35close499.17117.62117.430.0046.781357.13
2362006.09.15 19:46buy509.50117.56117.430.00
2372006.09.15 19:50close509.50117.61117.430.0040.391397.52
2382006.09.15 19:59buy519.78117.58117.450.00
2392006.09.17 22:00s/l519.78117.45117.450.00-108.251289.27
2402006.09.17 22:16sell529.02117.72117.850.00
2412006.09.17 22:18modify529.02117.72117.790.00
2422006.09.17 22:18close529.02117.55117.790.00130.451419.72
2432006.09.17 22:21sell539.94117.67117.800.00
2442006.09.17 22:22modify539.94117.67117.690.00
2452006.09.17 22:22close539.94117.45117.690.00186.191605.91
2462006.09.17 22:33sell5411.24117.69117.820.00
2472006.09.17 22:40modify5411.24117.69117.740.00
2482006.09.17 22:40close5411.24117.51117.740.00172.171778.08
2492006.09.17 22:43sell5512.45117.69117.820.00
2502006.09.17 22:45modify5512.45117.69117.720.00
2512006.09.17 22:45close5512.45117.49117.720.00211.931990.01
2522006.09.17 22:47sell5613.93117.59117.720.00
2532006.09.17 22:48s/l5613.93117.72117.720.00-153.831836.18
2542006.09.17 22:48sell5712.85117.70117.830.00
2552006.09.17 22:50modify5712.85117.70117.820.00
2562006.09.17 22:50close5712.85117.59117.820.00120.211956.39
2572006.09.17 22:53sell5813.69117.73117.860.00
2582006.09.17 22:56s/l5813.69117.86117.860.00-150.841805.55
2592006.09.17 22:56sell5912.64117.80117.930.00
2602006.09.17 22:56s/l5912.64117.93117.930.00-139.321666.23
2612006.09.17 22:57sell6011.66117.67117.800.00
2622006.09.17 23:03s/l6011.66117.80117.800.00-128.661537.57
2632006.09.18 05:07sell6110.76117.93118.060.00
2642006.09.18 05:12close6110.76117.84118.060.0082.181619.75
2652006.09.18 05:25sell6211.34117.93118.060.00
2662006.09.18 05:31close6211.34117.85118.060.0076.981696.73
2672006.09.18 05:45sell6311.88117.94118.070.00
2682006.09.18 05:52s/l6311.88118.07118.070.00-130.781565.95
2692006.09.18 06:16buy6410.96117.94117.810.00
2702006.09.18 06:46modify6410.96117.94117.810.00
2712006.09.18 06:46close6410.96118.06117.810.00111.401677.35
2722006.09.18 08:41sell6511.74117.96118.090.00
2732006.09.18 08:46modify6511.74117.96118.090.00
2742006.09.18 09:03s/l6511.74118.0886118.090.00-127.801549.55
2752006.09.18 14:15buy6610.85118.08117.950.00
2762006.09.18 14:52modify6610.85118.08117.960.00
2772006.09.18 14:53modify6610.85118.08117.980.00
2782006.09.18 15:01s/l6610.85117.9814117.980.00-90.721458.83
2792006.09.18 16:17buy6710.21117.95117.820.00
2802006.09.18 16:32modify6710.21117.95117.830.00
2812006.09.18 16:38modify6710.21117.95117.850.00
2822006.09.18 16:50modify6710.21117.95117.860.00
2832006.09.18 16:51modify6710.21117.95117.880.00
2842006.09.18 16:51close6710.21118.06117.880.0095.131553.96
2852006.09.18 16:59buy6810.88117.95117.820.00
2862006.09.18 17:31modify6810.88117.95117.850.00
2872006.09.18 17:31close6810.88118.04117.850.0082.951636.91
2882006.09.19 00:23sell6911.46117.98118.110.00
2892006.09.19 00:24modify6911.46117.98118.110.00
2902006.09.19 00:25modify6911.46117.98118.060.00
2912006.09.19 00:25modify6911.46117.98118.050.00
2922006.09.19 00:25close6911.46117.90118.050.0077.761714.67
2932006.09.19 00:29sell7012.00117.97118.100.00
2942006.09.19 01:03modify7012.00117.97118.080.00
2952006.09.19 01:06modify7012.00117.97118.070.00
2962006.09.19 01:07modify7012.00117.97118.050.00
2972006.09.19 02:21s/l7012.00118.0521118.050.00-83.491631.18
2982006.09.19 03:05buy7111.42117.97117.840.00
2992006.09.19 03:17modify7111.42117.97117.850.00
3002006.09.19 03:18modify7111.42117.97117.860.00
3012006.09.19 03:20modify7111.42117.97117.870.00
3022006.09.19 03:25modify7111.42117.97117.890.00
3032006.09.19 03:37modify7111.42117.97117.910.00
3042006.09.19 03:37close7111.42118.06117.910.0087.061718.24
3052006.09.19 03:59buy7212.03117.97117.840.00
3062006.09.19 04:03s/l7212.03117.84117.840.00-132.711585.53
3072006.09.19 08:18sell7311.10117.77117.900.00
3082006.09.19 08:20modify7311.10117.77117.890.00
3092006.09.19 08:24modify7311.10117.77117.880.00
3102006.09.19 08:57modify7311.10117.77117.860.00
3112006.09.19 08:58modify7311.10117.77117.840.00
3122006.09.19 09:01modify7311.10117.77117.680.00
3132006.09.19 09:01close7311.10117.54117.680.00217.201802.73
3142006.09.19 10:29sell7412.62117.63117.760.00
3152006.09.19 10:37modify7412.62117.63117.760.00
3162006.09.19 10:40modify7412.62117.63117.750.00
3172006.09.19 10:41modify7412.62117.63117.740.00
3182006.09.19 10:55modify7412.62117.63117.680.00
3192006.09.19 11:01modify7412.62117.63117.630.00
3202006.09.19 11:01close7412.62117.47117.630.00171.891974.62
3212006.09.19 13:07sell7513.82117.25117.380.00
3222006.09.19 13:08modify7513.82117.25117.360.00
3232006.09.19 13:08close7513.82117.16117.360.00106.162080.78
3242006.09.19 13:12sell7614.57117.25117.380.00
3252006.09.19 13:25s/l7614.57117.38117.380.00-161.361919.42
3262006.09.19 13:25sell7713.44117.36117.490.00
3272006.09.19 13:32modify7713.44117.36117.490.00
3282006.09.19 13:32modify7713.44117.36117.480.00
3292006.09.19 13:34modify7713.44117.36117.470.00
3302006.09.19 13:34close7713.44117.27117.470.00103.152022.57
3312006.09.19 13:34sell7814.16117.25117.380.00
3322006.09.19 13:52modify7814.16117.25117.370.00
3332006.09.19 13:54modify7814.16117.25117.330.00
3342006.09.19 13:54close7814.16117.13117.330.00145.072167.64
3352006.09.19 15:01sell7915.17117.37117.500.00
3362006.09.19 15:04s/l7915.17117.50117.500.00-167.761999.88
3372006.09.19 15:04sell8014.00117.53117.660.00
3382006.09.19 15:05modify8014.00117.53117.660.00
3392006.09.19 15:06modify8014.00117.53117.610.00
3402006.09.19 15:06close8014.00117.39117.610.00166.962166.84
3412006.09.19 15:06sell8115.17117.36117.490.00
3422006.09.19 15:08s/l8115.17117.49117.490.00-167.821999.02
3432006.09.19 15:08sell8213.99117.49117.620.00
3442006.09.19 15:22s/l8213.99117.62117.620.00-154.561844.46
3452006.09.19 15:22sell8312.91117.65117.780.00
3462006.09.19 15:30modify8312.91117.65117.780.00
3472006.09.19 15:31modify8312.91117.65117.750.00
3482006.09.19 15:31close8312.91117.53117.750.00131.811976.27
3492006.09.19 15:31sell8413.83117.53117.660.00
3502006.09.19 15:50modify8413.83117.53117.620.00
3512006.09.19 15:50close8413.83117.40117.620.00153.142129.41
3522006.09.19 15:50sell8514.91117.40117.530.00
3532006.09.19 15:55modify8514.91117.40117.450.00
3542006.09.19 15:55close8514.91117.23117.450.00216.222345.63
3552006.09.19 15:55sell8616.42117.26117.390.00
3562006.09.19 15:56modify8616.42117.26117.370.00
3572006.09.19 15:56close8616.42117.15117.370.00154.182499.81
3582006.09.19 15:59sell8717.50117.60117.730.00
3592006.09.19 16:08s/l8717.50117.73117.730.00-193.242306.57
3602006.09.20 14:03sell8816.15117.29117.420.00
3612006.09.20 14:24modify8816.15117.29117.390.00
3622006.09.20 14:24modify8816.15117.29117.380.00
3632006.09.20 14:28modify8816.15117.29117.300.00
3642006.09.20 14:28close8816.15117.14117.300.00206.802513.37
3652006.09.20 14:37sell8917.59117.27117.400.00
3662006.09.20 14:41modify8917.59117.27117.390.00
3672006.09.20 14:42modify8917.59117.27117.360.00
3682006.09.20 14:43modify8917.59117.27117.320.00
3692006.09.20 14:43modify8917.59117.27117.310.00
3702006.09.20 14:51modify8917.59117.27117.280.00
3712006.09.20 14:51close8917.59117.12117.280.00225.282738.65
3722006.09.21 06:18sell9019.17117.15117.280.00
3732006.09.21 06:20modify9019.17117.15117.280.00
3742006.09.21 06:21modify9019.17117.15117.270.00
3752006.09.21 06:22modify9019.17117.15117.250.00
3762006.09.21 06:23modify9019.17117.15117.220.00
3772006.09.21 06:24modify9019.17117.15117.210.00
3782006.09.21 06:31modify9019.17117.15117.190.00
3792006.09.21 07:01s/l9019.17117.19117.190.00-65.422673.23
3802006.09.21 07:01sell9118.71117.18117.310.00
3812006.09.21 07:02modify9118.71117.18117.260.00
3822006.09.21 07:03modify9118.71117.18117.250.00
3832006.09.21 07:07modify9118.71117.18117.120.00
3842006.09.21 07:07close9118.71116.99117.120.00303.862977.09
3852006.09.21 07:11sell9220.84117.17117.300.00
3862006.09.21 07:13modify9220.84117.17117.290.00
3872006.09.21 07:15modify9220.84117.17117.270.00
3882006.09.21 07:15modify9220.84117.17117.230.00
3892006.09.21 07:15close9220.84117.10117.230.00124.583101.67
3902006.09.21 07:59sell9321.71117.16117.290.00
3912006.09.21 08:06modify9321.71117.16117.250.00
3922006.09.21 08:28modify9321.71117.16117.240.00
3932006.09.21 09:03modify9321.71117.16117.230.00
3942006.09.21 09:04modify9321.71117.16117.190.00
3952006.09.21 09:04close9321.71117.06117.190.00185.463287.13
3962006.09.22 13:02sell9423.01116.34116.470.00
3972006.09.22 13:18modify9423.01116.34116.460.00
3982006.09.22 13:21modify9423.01116.34116.450.00
3992006.09.22 13:22modify9423.01116.34116.440.00
4002006.09.22 13:25modify9423.01116.34116.430.00
4012006.09.22 13:26modify9423.01116.34116.380.00
4022006.09.22 13:26close9423.01116.25116.380.00178.143465.27
4032006.09.22 13:27sell9524.26116.27116.400.00
4042006.09.22 13:28modify9524.26116.27116.370.00
4052006.09.22 13:29modify9524.26116.27116.360.00
4062006.09.22 13:35modify9524.26116.27116.320.00
4072006.09.22 13:35close9524.26116.19116.320.00167.043632.31
4082006.09.22 13:59sell9625.43116.39116.520.00
4092006.09.22 14:05s/l9625.43116.52116.520.00-283.723348.59
4102006.09.25 01:22buy9723.44116.50116.370.00
4112006.09.25 01:22modify9723.44116.50116.390.00
4122006.09.25 01:23modify9723.44116.50116.400.00
4132006.09.25 01:47s/l9723.44116.3979116.400.00-205.743142.85
4142006.09.25 01:47buy9822.00116.39116.260.00
4152006.09.25 01:47modify9822.00116.39116.310.00
4162006.09.25 01:48modify9822.00116.39116.320.00
4172006.09.25 01:50modify9822.00116.39116.340.00
4182006.09.25 01:50close9822.00116.48116.340.00169.993312.84
4192006.09.25 01:59buy9923.19116.41116.280.00
4202006.09.25 04:20s/l9923.19116.28116.280.00-259.263053.58
4212006.09.25 08:02sell10021.38116.41116.540.00
4222006.09.25 08:02modify10021.38116.41116.540.00
4232006.09.25 08:03modify10021.38116.41116.530.00
4242006.09.25 08:05modify10021.38116.41116.480.00
4252006.09.25 08:05modify10021.38116.41116.460.00
4262006.09.25 08:13modify10021.38116.41116.440.00
4272006.09.25 08:13close10021.38116.32116.440.00165.423219.00
4282006.09.25 08:13sell10122.53116.31116.440.00
4292006.09.25 08:15modify10122.53116.31116.410.00
4302006.09.25 08:17modify10122.53116.31116.400.00
4312006.09.25 08:23modify10122.53116.31116.390.00
4322006.09.25 08:36modify10122.53116.31116.380.00
4332006.09.25 08:38modify10122.53116.31116.360.00
4342006.09.25 08:59s/l10122.53116.3564116.360.00-89.863129.14
4352006.09.25 08:59sell10221.90116.38116.510.00
4362006.09.25 09:02s/l10221.90116.51116.510.00-244.042885.10
4372006.09.25 12:10buy10320.20116.52116.390.00
4382006.09.25 12:46modify10320.20116.52116.400.00
4392006.09.25 12:58modify10320.20116.52116.410.00
4402006.09.25 12:58modify10320.20116.52116.420.00
4412006.09.25 13:01modify10320.20116.52116.450.00
4422006.09.25 13:04modify10320.20116.52116.460.00
4432006.09.25 13:32s/l10320.20116.4571116.460.00-109.042776.06
4442006.09.26 03:03sell10419.43116.46116.590.00
4452006.09.26 03:06modify10419.43116.46116.590.00
4462006.09.26 03:12modify10419.43116.46116.570.00
4472006.09.26 03:12modify10419.43116.46116.560.00
4482006.09.26 03:13modify10419.43116.46116.550.00
4492006.09.26 03:13modify10419.43116.46116.540.00
4502006.09.26 05:22s/l10419.43116.5393116.540.00-132.192643.87
4512006.09.26 06:59buy10518.51116.35116.220.00
4522006.09.26 07:00modify10518.51116.35116.220.00
4532006.09.26 07:01modify10518.51116.35116.260.00
4542006.09.26 07:20modify10518.51116.35116.270.00
4552006.09.26 07:21modify10518.51116.35116.280.00
4562006.09.26 07:33modify10518.51116.35116.290.00
4572006.09.26 07:34modify10518.51116.35116.300.00
4582006.09.26 07:34close10518.51116.43116.300.00127.182771.05
4592006.09.26 07:35sell10619.40116.41116.540.00
4602006.09.26 07:36modify10619.40116.41116.540.00
4612006.09.26 07:36modify10619.40116.41116.530.00
4622006.09.26 07:39modify10619.40116.41116.520.00
4632006.09.26 07:41modify10619.40116.41116.510.00
4642006.09.26 07:51modify10619.40116.41116.500.00
4652006.09.26 07:52modify10619.40116.41116.490.00
4662006.09.26 07:52modify10619.40116.41116.480.00
4672006.09.26 08:02s/l10619.40116.4764116.480.00-110.602660.45
4682006.09.26 09:03buy10718.62116.48116.350.00
4692006.09.26 09:09modify10718.62116.48116.360.00
4702006.09.26 09:10modify10718.62116.48116.380.00
4712006.09.26 09:11modify10718.62116.48116.390.00
4722006.09.26 09:16modify10718.62116.48116.400.00
4732006.09.26 09:17modify10718.62116.48116.410.00
4742006.09.26 09:17modify10718.62116.48116.420.00
4752006.09.26 09:17modify10718.62116.48116.430.00
4762006.09.26 09:17close10718.62116.57116.430.00143.762804.21
4772006.09.26 09:24buy10819.63116.47116.340.00
4782006.09.26 09:28modify10819.63116.47116.350.00
4792006.09.26 09:29modify10819.63116.47116.370.00
4802006.09.26 09:29modify10819.63116.47116.380.00
4812006.09.26 09:30modify10819.63116.47116.440.00
4822006.09.26 09:30close10819.63116.58116.440.00185.222989.43
4832006.09.26 09:50buy10920.93116.48116.350.00
4842006.09.26 09:51modify10920.93116.48116.360.00
4852006.09.26 09:53modify10920.93116.48116.370.00
4862006.09.26 09:54modify10920.93116.48116.380.00
4872006.09.26 09:55modify10920.93116.48116.390.00
4882006.09.26 11:16modify10920.93116.48116.390.00
4892006.09.26 11:27modify10920.93116.48116.400.00
4902006.09.26 11:28modify10920.93116.48116.410.00
4912006.09.26 12:01s/l10920.93116.4086116.410.00-128.442860.99
4922006.09.26 18:08buy11020.03117.07116.940.00
4932006.09.26 18:55modify11020.03117.07116.980.00
4942006.09.26 18:55close11020.03117.17116.980.00170.953031.94
4952006.09.26 23:01buy11121.22117.01116.880.00
4962006.09.26 23:48modify11121.22117.01116.900.00
4972006.09.26 23:48modify11121.22117.01116.920.00
4982006.09.26 23:48close11121.22117.09116.920.00144.983176.92
4992006.09.26 23:59buy11222.24117.02116.890.00
5002006.09.27 01:03s/l11222.24116.89116.890.00-218.452958.47
5012006.09.27 12:16buy11320.71117.13117.000.00
5022006.09.27 12:18modify11320.71117.13117.010.00
5032006.09.27 12:19modify11320.71117.13117.020.00
5042006.09.27 12:21modify11320.71117.13117.030.00
5052006.09.27 12:23modify11320.71117.13117.050.00
5062006.09.27 12:25modify11320.71117.13117.060.00
5072006.09.27 12:31modify11320.71117.13117.120.00
5082006.09.27 12:31close11320.71117.25117.120.00211.963170.43
5092006.09.28 08:06buy11422.19117.60117.470.00
5102006.09.28 08:06modify11422.19117.60117.510.00
5112006.09.28 08:07modify11422.19117.60117.520.00
5122006.09.28 08:07modify11422.19117.60117.550.00
5132006.09.28 08:08modify11422.19117.60117.560.00
5142006.09.28 08:08close11422.19117.66117.560.00113.163283.59
5152006.09.28 10:02buy11522.99117.57117.440.00
5162006.09.28 10:03modify11522.99117.57117.440.00
5172006.09.28 10:05modify11522.99117.57117.470.00
5182006.09.28 10:08modify11522.99117.57117.480.00
5192006.09.28 10:30modify11522.99117.57117.490.00
5202006.09.28 10:31modify11522.99117.57117.500.00
5212006.09.28 10:31close11522.99117.62117.500.0097.733381.32
5222006.09.28 10:59buy11623.67117.57117.440.00
5232006.09.28 11:37modify11623.67117.57117.440.00
5242006.09.28 11:57modify11623.67117.57117.450.00
5252006.09.28 12:02modify11623.67117.57117.500.00
5262006.09.28 12:03modify11623.67117.57117.520.00
5272006.09.28 12:03close11623.67117.64117.520.00140.843522.16
5282006.09.28 21:03buy11724.66117.70117.570.00
5292006.09.28 21:22modify11724.66117.70117.580.00
5302006.09.28 21:22close11724.66117.75117.580.00104.713626.87
5312006.09.28 22:03buy11825.39117.72117.590.00
5322006.09.28 22:40modify11825.39117.72117.600.00
5332006.09.28 22:43modify11825.39117.72117.600.00
5342006.09.28 22:48modify11825.39117.72117.610.00
5352006.09.28 22:48close11825.39117.78117.610.00129.343756.21
5362006.09.29 10:02buy11926.29117.73117.600.00
5372006.09.29 10:05modify11926.29117.73117.620.00
5382006.09.29 10:05modify11926.29117.73117.630.00
5392006.09.29 10:05modify11926.29117.73117.640.00
5402006.09.29 10:05modify11926.29117.73117.650.00
5412006.09.29 10:05close11926.29117.81117.650.00178.523934.73
5422006.09.29 10:05buy12027.54117.76117.630.00
5432006.09.29 10:07modify12027.54117.76117.640.00
5442006.09.29 10:23modify12027.54117.76117.650.00
5452006.09.29 10:25modify12027.54117.76117.660.00
5462006.09.29 10:26modify12027.54117.76117.680.00
5472006.09.29 10:26close12027.54117.84117.680.00186.974121.70
5482006.09.29 10:28buy12128.85117.88117.750.00
5492006.09.29 10:31modify12128.85117.88117.760.00
5502006.09.29 10:33modify12128.85117.88117.770.00
5512006.09.29 10:34modify12128.85117.88117.780.00
5522006.09.29 10:34close12128.85117.94117.780.00146.774268.47
5532006.09.29 10:47buy12229.88117.88117.750.00
5542006.09.29 10:48modify12229.88117.88117.750.00
5552006.09.29 10:48modify12229.88117.88117.760.00
5562006.09.29 10:48modify12229.88117.88117.770.00
5572006.09.29 10:48modify12229.88117.88117.780.00
5582006.09.29 10:48close12229.88117.94117.780.00152.014420.48
5592006.09.29 11:27buy12330.94117.90117.770.00
5602006.09.29 11:54modify12330.94117.90117.780.00
5612006.09.29 11:54close12330.94117.96117.780.00157.384577.86
5622006.09.29 14:11buy12432.05117.97117.840.00
5632006.09.29 14:23modify12432.05117.97117.840.00
5642006.09.29 14:23close12432.05118.03117.840.00162.924740.78
5652006.10.02 02:05buy12533.19118.21118.080.00
5662006.10.02 02:21modify12533.19118.21118.080.00
5672006.10.02 02:21close12533.19118.27118.080.00168.384909.16
5682006.10.02 08:59buy12634.36118.21118.080.00
5692006.10.02 09:43modify12634.36118.21118.080.00
5702006.10.02 09:48modify12634.36118.21118.090.00
5712006.10.02 09:49modify12634.36118.21118.100.00
5722006.10.02 09:50modify12634.36118.21118.110.00
5732006.10.02 10:00modify12634.36118.21118.110.00
5742006.10.02 10:48modify12634.36118.21118.130.00
5752006.10.02 11:46modify12634.36118.21118.130.00
5762006.10.02 11:47modify12634.36118.21118.140.00
5772006.10.02 11:47modify12634.36118.21118.150.00
5782006.10.02 11:47close12634.36118.29118.150.00232.385141.54
5792006.10.03 09:06sell12735.99117.66117.790.00
5802006.10.03 09:08s/l12735.99117.79117.790.00-397.214744.33
5812006.10.04 09:05buy12833.21118.11117.980.00
5822006.10.04 09:06modify12833.21118.11117.990.00
5832006.10.04 09:37modify12833.21118.11118.010.00
5842006.10.04 09:40modify12833.21118.11118.020.00
5852006.10.04 09:41modify12833.21118.11118.030.00
5862006.10.04 09:46modify12833.21118.11118.060.00
5872006.10.04 09:46close12833.21118.17118.060.00168.624912.95
5882006.10.04 17:17buy12934.39117.99117.860.00
5892006.10.04 17:19modify12934.39117.99117.880.00
5902006.10.04 17:20modify12934.39117.99117.890.00
5912006.10.04 17:26modify12934.39117.99117.920.00
5922006.10.04 17:26close12934.39118.06117.920.00203.905116.85
5932006.10.05 01:38sell13035.82117.79117.920.00
5942006.10.05 01:46modify13035.82117.79117.910.00
5952006.10.05 01:48modify13035.82117.79117.900.00
5962006.10.05 01:50modify13035.82117.79117.890.00
5972006.10.05 01:51modify13035.82117.79117.880.00
5982006.10.05 01:51close13035.82117.74117.880.00152.115268.96
5992006.10.05 02:38sell13136.88117.75117.880.00
6002006.10.05 02:50modify13136.88117.75117.880.00
6012006.10.05 02:52modify13136.88117.75117.870.00
6022006.10.05 02:55modify13136.88117.75117.860.00
6032006.10.05 02:56modify13136.88117.75117.850.00
6042006.10.05 02:56modify13136.88117.75117.830.00
6052006.10.05 02:56close13136.88117.68117.830.00219.375488.33
6062006.10.05 06:09sell13238.42117.65117.780.00
6072006.10.05 06:51modify13238.42117.65117.760.00
6082006.10.05 07:01modify13238.42117.65117.720.00
6092006.10.05 07:01close13238.42117.58117.720.00228.735717.06
6102006.10.05 07:30sell13340.02117.71117.840.00
6112006.10.05 07:40modify13340.02117.71117.830.00
6122006.10.05 07:42modify13340.02117.71117.820.00
6132006.10.05 07:43modify13340.02117.71117.810.00
6142006.10.05 07:46modify13340.02117.71117.800.00
6152006.10.05 07:46modify13340.02117.71117.780.00
6162006.10.05 07:46close13340.02117.64117.780.00238.135955.19
6172006.10.05 14:02sell13441.69117.63117.760.00
6182006.10.05 14:43modify13441.69117.63117.730.00
6192006.10.05 14:43modify13441.69117.63117.720.00
6202006.10.05 14:48modify13441.69117.63117.700.00
6212006.10.05 14:48close13441.69117.55117.700.00283.736238.92
6222006.10.06 09:20buy13543.67117.99117.860.00
6232006.10.06 09:23modify13543.67117.99117.870.00
6242006.10.06 09:24modify13543.67117.99117.880.00
6252006.10.06 09:47modify13543.67117.99117.890.00
6262006.10.06 09:50modify13543.67117.99117.900.00
6272006.10.06 09:53modify13543.67117.99117.910.00
6282006.10.06 09:56modify13543.67117.99117.920.00
6292006.10.06 09:57modify13543.67117.99117.930.00
6302006.10.06 11:03modify13543.67117.99117.980.00
6312006.10.06 11:03close13543.67118.09117.980.00369.806608.72
6322006.10.06 12:17buy13646.26117.85117.720.00
6332006.10.06 12:18modify13646.26117.85117.870.00
6342006.10.06 12:18close13646.26117.98117.870.00509.737118.45
6352006.10.06 12:18buy13749.83118.00117.870.00
6362006.10.06 12:19modify13749.83118.00117.880.00
6372006.10.06 12:19modify13749.83118.00117.890.00
6382006.10.06 12:20modify13749.83118.00117.920.00
6392006.10.06 12:20modify13749.83118.00117.950.00
6402006.10.06 12:20close13749.83118.06117.950.00253.247371.69
6412006.10.06 12:22buy13850.00117.70117.570.00
6422006.10.06 12:22modify13850.00117.70117.580.00
6432006.10.06 12:22modify13850.00117.70117.740.00
6442006.10.06 12:22close13850.00117.85117.740.00636.408008.09
6452006.10.06 12:23buy13950.00117.86117.730.00
6462006.10.06 12:23modify13950.00117.86117.740.00
6472006.10.06 12:23modify13950.00117.86117.760.00
6482006.10.06 12:25modify13950.00117.86117.810.00
6492006.10.06 12:25modify13950.00117.86117.900.00
6502006.10.06 12:25close13950.00118.01117.900.00635.548643.63
6512006.10.06 12:25buy14050.00118.00117.870.00
6522006.10.06 12:26s/l14050.00117.87117.870.00-552.168091.47
6532006.10.06 12:26buy14150.00117.74117.610.00
6542006.10.06 12:27modify14150.00117.74117.650.00
6552006.10.06 12:27modify14150.00117.74117.690.00
6562006.10.06 12:31s/l14150.00117.6886117.690.00-218.647872.83
6572006.10.06 12:31buy14250.00117.65117.520.00
6582006.10.06 12:32modify14250.00117.65117.530.00
6592006.10.06 12:32modify14250.00117.65117.780.00
6602006.10.06 12:32close14250.00117.89117.780.001017.908890.73
6612006.10.06 12:33buy14350.00117.90117.770.00
6622006.10.06 12:33modify14350.00117.90117.790.00
6632006.10.06 12:33modify14350.00117.90117.880.00
6642006.10.06 12:33close14350.00117.99117.880.00381.399272.12
6652006.10.06 12:34buy14450.00118.00117.870.00
6662006.10.06 12:36s/l14450.00117.87117.870.00-551.838720.29
6672006.10.06 12:36buy14550.00117.81117.680.00
6682006.10.06 12:36modify14550.00117.81117.700.00
6692006.10.06 12:37modify14550.00117.81117.810.00
6702006.10.06 12:37close14550.00117.92117.810.00466.429186.71
6712006.10.06 12:38buy14650.00117.81117.680.00
6722006.10.06 12:39modify14650.00117.81117.690.00
6732006.10.06 12:40modify14650.00117.81117.790.00
6742006.10.06 12:40close14650.00117.90117.790.00381.689568.39
6752006.10.06 12:40buy14750.00117.91117.780.00
6762006.10.06 12:41modify14750.00117.91117.880.00
6772006.10.06 12:41close14750.00117.99117.880.00339.019907.40
6782006.10.06 12:41buy14850.00117.86117.730.00
6792006.10.06 12:41modify14850.00117.86117.760.00
6802006.10.06 12:41modify14850.00117.86117.770.00
6812006.10.06 12:41modify14850.00117.86117.780.00
6822006.10.06 12:41modify14850.00117.86117.810.00
6832006.10.06 12:41modify14850.00117.86117.820.00
6842006.10.06 12:42modify14850.00117.86117.850.00
6852006.10.06 12:42close14850.00117.96117.850.00423.8710331.27
6862006.10.06 12:42buy14950.00118.00117.870.00
6872006.10.06 12:42modify14950.00118.00117.880.00
6882006.10.06 12:42modify14950.00118.00118.070.00
6892006.10.06 12:42close14950.00118.18118.070.00761.5511092.82
6902006.10.06 12:44buy15050.00118.00117.870.00
6912006.10.06 12:44modify15050.00118.00117.910.00
6922006.10.06 12:45modify15050.00118.00118.100.00
6932006.10.06 12:45close15050.00118.21118.100.00888.2511981.07
6942006.10.06 13:21buy15150.00118.60118.470.00
6952006.10.06 13:23modify15150.00118.60118.480.00
6962006.10.06 13:23close15150.00118.66118.480.00252.8212233.89