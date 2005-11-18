Strategy Tester Report
CyberiaTrader_v1.85g

SymbolGBPUSDm (Great Britain Pound vs US Dollar)
Period1 Hour (H1) 2005.10.02 23:00 - 2006.10.08 00:00 (2005.10.01 - 2006.10.08)
ModelEvery tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
ParametersExitMarket=false; ShowSuitablePeriod=false; ShowMarketInfo=false; ShowAccountStatus=false; ShowStat=false; ShowDecision=false; ShowDirection=false; BlockSell=false; BlockBuy=false; ShowLots=false; BlockStopLoss=false; DisableShadowStopLoss=true; DisableExitSell=false; DisableExitBuy=false; EnableMACD=false; EnableMA=false; EnableFractals=false; EnableCCI=true; EnableCyberiaLogic=true; EnableLogicTrading=true; EnableADX=false; EnablePivot=true; BlockPipsator=true; EnableMoneyTrain=false; EnableReverseDetector=true; ReverseIndex=3.82; MoneyTrainLevel=4; MACDLevel=10; AutoLots=true; MAXLots=0.5; AutoDirection=true; ValuesPeriodCount=7; ValuesPeriodCountMax=7; SlipPage=1; Lots=0.1; StopLoss=0; TakeProfit=0; SymbolsCount=2; Risk=0.7; StopLossIndex=2.5; AutoStopLossIndex=true; StaticStopLoss=11; StopLevel=0; EnableTrailingStop=true; TrailingStopFactor=1; TimeTradeHoursDisabled=""; GMT=1; MagicNumber=123000;
Bars in test35299Ticks modelled860276Modelling quality89.99%
Initial deposit363.00
Total net profit3586.56Gross profit5243.90Gross loss-1657.34
Profit factor3.16Expected payoff3.71
Absolute drawdown6.50Maximal drawdown65.52 (1.64%)Relative drawdown3.73% (15.00)
Total trades967Short positions (won %)446 (72.42%)Long positions (won %)521 (73.32%)
Profit trades (% of total)705 (72.91%)Loss trades (% of total)262 (27.09%)
Largestprofit trade42.00loss trade-7.03
Averageprofit trade7.44loss trade-6.33
Maximumconsecutive wins (profit in money)22 (133.72)consecutive losses (loss in money)6 (-39.00)
Maximalconsecutive profit (count of wins)157.50 (9)consecutive loss (count of losses)-39.00 (6)
Averageconsecutive wins4consecutive losses1
Graph
#TimeTypeOrderLotsPriceS / LT / PProfitBalance
12005.10.03 23:07sell10.501.75421.75550.0000
22005.10.03 23:59s/l10.501.75551.75550.0000-6.50356.50
32005.10.04 08:00sell20.501.75651.75780.0000
42005.10.04 08:30close20.501.75541.75780.00005.50362.00
52005.10.04 12:14buy30.501.75731.75600.0000
62005.10.04 12:59close30.501.75861.75600.00006.50368.50
72005.10.04 15:00buy40.501.75851.75720.0000
82005.10.04 15:16close40.501.75941.75720.00004.50373.00
92005.10.04 15:16buy50.501.75971.75840.0000
102005.10.04 15:24close50.501.76061.75840.00004.50377.50
112005.10.04 15:59buy60.501.75891.75760.0000
122005.10.04 16:00modify60.501.75891.75790.0000
132005.10.04 16:00close60.501.76101.75790.000010.50388.00
142005.10.04 18:18buy70.501.76011.75880.0000
152005.10.04 18:21close70.501.76121.75880.00005.50393.50
162005.10.04 18:53buy80.501.76011.75880.0000
172005.10.04 22:59s/l80.501.75881.75880.0000-6.50387.00
182005.10.05 10:40buy90.501.76411.76280.0000
192005.10.05 10:53modify90.501.76411.76290.0000
202005.10.05 10:53close90.501.76531.76290.00006.00393.00
212005.10.05 23:00buy100.501.76621.76490.0000
222005.10.05 23:59close100.501.76801.76490.00009.00402.00
232005.10.06 14:00buy110.501.77301.77170.0000
242005.10.06 15:09s/l110.501.77171.77170.0000-6.50395.50
252005.10.06 15:09buy120.501.77121.76990.0000
262005.10.06 15:14close120.501.77211.76990.00004.50400.00
272005.10.06 22:36buy130.501.77821.77690.0000
282005.10.06 23:59s/l130.501.77691.77690.0000-6.50393.50
292005.10.07 03:01buy140.501.77611.77480.0000
302005.10.07 06:59s/l140.501.77481.77480.0000-6.50387.00
312005.10.09 23:01sell150.501.75951.76080.0000
322005.10.09 23:11close150.501.75821.76080.00006.50393.50
332005.10.09 23:23sell160.501.76071.76200.0000
342005.10.09 23:39close160.501.75921.76200.00007.50401.00
352005.10.09 23:59sell170.501.76021.76150.0000
362005.10.10 00:51close170.501.75911.76150.00005.61406.61
372005.10.10 08:04buy180.501.76071.75940.0000
382005.10.10 08:30modify180.501.76071.75950.0000
392005.10.10 08:40modify180.501.76071.75990.0000
402005.10.10 08:40close180.501.76221.75990.00007.50414.11
412005.10.10 09:00buy190.501.76051.75920.0000
422005.10.10 09:10close190.501.76151.75920.00005.00419.11
432005.10.10 15:00sell200.501.75441.75570.0000
442005.10.10 16:19close200.501.75301.75570.00007.00426.11
452005.10.11 08:00sell210.501.75021.75150.0000
462005.10.11 08:05modify210.501.75021.75120.0000
472005.10.11 08:05close210.501.74871.75120.00007.50433.61
482005.10.11 08:59sell220.501.75321.75450.0000
492005.10.11 09:59modify220.501.75321.75420.0000
502005.10.11 09:59close220.501.75141.75420.00009.00442.61
512005.10.11 15:02sell230.501.74931.75060.0000
522005.10.11 15:17close230.501.74821.75060.00005.50448.11
532005.10.11 15:31sell240.501.74881.75010.0000
542005.10.11 15:39close240.501.74771.75010.00005.50453.61
552005.10.11 15:39sell250.501.74751.74880.0000
562005.10.11 15:59s/l250.501.74881.74880.0000-6.50447.11
572005.10.11 15:59sell260.501.74891.75020.0000
582005.10.11 16:05modify260.501.74891.74970.0000
592005.10.11 16:05close260.501.74641.74970.000012.50459.61
602005.10.12 01:36sell270.501.74381.74510.0000
612005.10.12 03:59s/l270.501.74511.74510.0000-6.50453.11
622005.10.12 08:59sell280.501.74421.74550.0000
632005.10.12 09:59s/l280.501.74551.74550.0000-6.50446.61
642005.10.12 22:00buy290.501.75131.75000.0000
652005.10.12 23:55close290.501.75251.75000.00006.00452.61
662005.10.13 12:59buy300.501.74701.74570.0000
672005.10.13 13:05close300.501.74841.74570.00007.00459.61
682005.10.13 18:35buy310.501.75251.75120.0000
692005.10.13 18:35close310.501.75351.75120.00005.00464.61
702005.10.13 22:38buy320.501.75561.75430.0000
712005.10.13 22:59s/l320.501.75431.75430.0000-6.50458.11
722005.10.14 00:59buy330.501.75201.75070.0000
732005.10.14 02:00close330.501.75341.75070.00007.00465.11
742005.10.14 08:17buy340.501.75521.75390.0000
752005.10.14 08:59close340.501.75641.75390.00006.00471.11
762005.10.14 12:59sell350.501.75561.75690.0000
772005.10.14 13:59close350.501.75351.75690.000010.50481.61
782005.10.14 19:11buy360.501.76901.76770.0000
792005.10.14 19:41close360.501.77021.76770.00006.00487.61
802005.10.17 01:59buy370.501.76771.76640.0000
812005.10.17 01:59close370.501.76921.76640.00007.50495.11
822005.10.17 03:27buy380.501.77031.76900.0000
832005.10.17 04:34close380.501.77141.76900.00005.50500.61
842005.10.17 10:00sell390.501.75971.76100.0000
852005.10.17 10:59close390.501.75821.76100.00007.50508.11
862005.10.19 06:25buy400.501.74621.74490.0000
872005.10.19 06:59s/l400.501.74491.74490.0000-6.50501.61
882005.10.19 07:57sell410.501.74771.74900.0000
892005.10.19 08:31modify410.501.74771.74880.0000
902005.10.19 08:31close410.501.74611.74880.00008.00509.61
912005.10.19 12:03buy420.501.75601.75470.0000
922005.10.19 12:47close420.501.75781.75470.00009.00518.61
932005.10.19 21:09buy430.501.76411.76280.0000
942005.10.19 21:29close430.501.76581.76280.00008.50527.11
952005.10.20 09:00buy440.501.76411.76280.0000
962005.10.20 09:15modify440.501.76411.76290.0000
972005.10.20 09:15close440.501.76601.76290.00009.50536.61
982005.10.20 09:28buy450.501.76431.76300.0000
992005.10.20 09:59modify450.501.76431.76460.0000
1002005.10.20 09:59close450.501.76771.76460.000017.00553.61
1012005.10.20 12:38buy460.501.76551.76420.0000
1022005.10.20 12:46close460.501.76701.76420.00007.50561.11
1032005.10.20 15:17buy470.501.76851.76720.0000
1042005.10.20 15:58close470.501.77021.76720.00008.50569.61
1052005.10.21 02:11buy480.501.77571.77440.0000
1062005.10.21 02:13close480.501.77731.77440.00008.00577.61
1072005.10.21 05:59buy490.501.77341.77210.0000
1082005.10.21 06:01modify490.501.77341.77290.0000
1092005.10.21 06:01close490.501.77591.77290.000012.50590.11
1102005.10.21 08:31buy500.501.77591.77460.0000
1112005.10.21 08:59modify500.501.77591.77510.0000
1122005.10.21 08:59close500.501.77821.77510.000011.50601.61
1132005.10.21 09:01buy510.501.77621.77490.0000
1142005.10.21 09:35close510.501.77711.77490.00004.50606.11
1152005.10.21 09:49buy520.501.77631.77500.0000
1162005.10.21 09:56close520.501.77721.77500.00004.50610.61
1172005.10.21 14:39buy530.501.77541.77410.0000
1182005.10.21 15:59s/l530.501.77411.77410.0000-6.50604.11
1192005.10.24 17:59buy540.501.76701.76570.0000
1202005.10.24 18:30close540.501.76851.76570.00007.50611.61
1212005.10.25 01:12sell550.501.76711.76840.0000
1222005.10.25 04:25close550.501.76561.76840.00007.50619.11
1232005.10.25 13:00buy560.501.77811.77680.0000
1242005.10.25 13:59close560.501.78021.77680.000010.50629.61
1252005.10.26 10:03sell570.501.77741.77870.0000
1262005.10.26 11:57close570.501.77601.77870.00007.00636.61
1272005.10.26 17:41sell580.501.77551.77680.0000
1282005.10.26 18:00close580.501.77461.77680.00004.50641.11
1292005.10.26 20:59sell590.501.77511.77640.0000
1302005.10.27 00:08s/l590.501.77641.77640.0000-6.18634.93
1312005.10.28 03:00buy600.501.78301.78170.0000
1322005.10.28 04:27modify600.501.78301.78170.0000
1332005.10.28 04:41modify600.501.78301.78190.0000
1342005.10.28 04:41close600.501.78431.78190.00006.50641.43
1352005.10.28 13:00sell610.501.78191.78320.0000
1362005.10.28 14:50close610.501.78051.78320.00007.00648.43
1372005.10.28 15:54sell620.501.78021.78150.0000
1382005.10.28 15:59close620.501.77821.78150.000010.00658.43
1392005.11.01 16:00sell630.501.76451.76580.0000
1402005.11.01 16:00close630.501.76321.76580.00006.50664.93
1412005.11.01 16:00sell640.501.76451.76580.0000
1422005.11.01 16:00modify640.501.76451.76460.0000
1432005.11.01 16:00close640.501.76171.76460.000014.00678.93
1442005.11.01 16:07sell650.501.76411.76540.0000
1452005.11.01 16:07close650.501.76261.76540.00007.50686.43
1462005.11.01 16:07sell660.501.76431.76560.0000
1472005.11.01 16:26close660.501.76321.76560.00005.50691.93
1482005.11.03 16:00buy670.501.77411.77280.0000
1492005.11.03 16:14s/l670.501.77281.77280.0000-6.50685.43
1502005.11.04 08:59sell680.501.76781.76910.0000
1512005.11.04 09:00modify680.501.76781.76880.0000
1522005.11.04 09:00close680.501.76661.76880.00006.00691.43
1532005.11.04 13:59sell690.501.76821.76950.0000
1542005.11.04 14:00modify690.501.76821.76690.0000
1552005.11.04 14:00close690.501.76431.76690.000019.50710.93
1562005.11.07 08:00sell700.501.75021.75150.0000
1572005.11.07 08:20modify700.501.75021.75150.0000
1582005.11.07 08:20modify700.501.75021.75150.0000
1592005.11.07 08:20modify700.501.75021.75140.0000
1602005.11.07 08:20close700.501.74881.75140.00007.00717.93
1612005.11.07 08:22sell710.501.74931.75060.0000
1622005.11.07 09:11modify710.501.74931.74980.0000
1632005.11.07 09:11close710.501.74701.74980.000011.50729.43
1642005.11.07 14:28sell720.501.74351.74480.0000
1652005.11.07 14:59modify720.501.74351.74420.0000
1662005.11.07 14:59close720.501.74091.74420.000013.00742.43
1672005.11.07 16:26sell730.501.74341.74470.0000
1682005.11.07 19:59s/l730.501.74471.74470.0000-6.50735.93
1692005.11.07 23:00sell740.501.74411.74540.0000
1702005.11.07 23:38close740.501.74281.74540.00006.50742.43
1712005.11.08 02:15sell750.501.73851.73980.0000
1722005.11.08 02:16close750.501.73721.73980.00006.50748.93
1732005.11.08 03:59sell760.501.73861.73990.0000
1742005.11.08 05:56close760.501.73751.73990.00005.50754.43
1752005.11.08 10:00sell770.501.73551.73680.0000
1762005.11.08 10:02close770.501.73441.73680.00005.50759.93
1772005.11.08 10:17sell780.501.73551.73680.0000
1782005.11.08 10:59s/l780.501.73681.73680.0000-6.50753.43
1792005.11.08 10:59sell790.501.73691.73820.0000
1802005.11.08 11:00modify790.501.73691.73800.0000
1812005.11.08 11:00close790.501.73481.73800.000010.50763.93
1822005.11.08 12:02sell800.501.73571.73700.0000
1832005.11.08 12:38close800.501.73461.73700.00005.50769.43
1842005.11.08 12:59sell810.501.73691.73820.0000
1852005.11.08 14:36s/l810.501.73821.73820.0000-6.50762.93
1862005.11.09 02:05buy820.501.74221.74090.0000
1872005.11.09 02:43close820.501.74331.74090.00005.50768.43
1882005.11.09 07:03buy830.501.74241.74110.0000
1892005.11.09 07:52modify830.501.74241.74120.0000
1902005.11.09 07:53modify830.501.74241.74130.0000
1912005.11.09 07:54modify830.501.74241.74140.0000
1922005.11.09 07:54modify830.501.74241.74150.0000
1932005.11.09 07:54close830.501.74351.74150.00005.50773.93
1942005.11.09 13:59sell840.501.74451.74580.0000
1952005.11.09 14:00modify840.501.74451.74100.0000
1962005.11.09 14:22close840.501.74001.74100.000022.50796.43
1972005.11.09 18:59sell850.501.74291.74420.0000
1982005.11.09 20:11s/l850.501.74421.74420.0000-6.50789.93
1992005.11.10 14:59buy860.501.74471.74340.0000
2002005.11.10 15:00modify860.501.74471.74400.0000
2012005.11.10 15:00close860.501.74711.74400.000012.00801.93
2022005.11.10 16:10buy870.501.74471.74340.0000
2032005.11.10 16:27close870.501.74581.74340.00005.50807.43
2042005.11.10 16:27buy880.501.74651.74520.0000
2052005.11.10 19:14s/l880.501.74521.74520.0000-6.50800.93
2062005.11.11 00:27sell890.501.74171.74300.0000
2072005.11.11 00:58close890.501.73971.74300.000010.00810.93
2082005.11.11 01:59sell900.501.74251.74380.0000
2092005.11.11 06:20close900.501.74131.74380.00006.00816.93
2102005.11.11 06:59sell910.501.74321.74450.0000
2112005.11.11 07:02modify910.501.74321.74390.0000
2122005.11.11 08:32close910.501.74231.74390.00004.50821.43
2132005.11.14 10:00buy920.501.74721.74590.0000
2142005.11.14 10:02close920.501.74821.74590.00005.00826.43
2152005.11.14 11:59buy930.501.74421.74290.0000
2162005.11.14 12:59s/l930.501.74291.74290.0000-6.50819.93
2172005.11.14 17:14sell940.501.73681.73810.0000
2182005.11.14 18:59s/l940.501.73811.73810.0000-6.50813.43
2192005.11.15 12:04sell950.501.73321.73450.0000
2202005.11.15 12:17modify950.501.73321.73440.0000
2212005.11.15 12:17modify950.501.73321.73420.0000
2222005.11.15 12:17close950.501.73201.73420.00006.00819.43
2232005.11.15 12:22sell960.501.73321.73450.0000
2242005.11.15 13:00modify960.501.73321.73440.0000
2252005.11.15 13:01modify960.501.73321.73400.0000
2262005.11.15 13:02modify960.501.73321.73380.0000
2272005.11.15 13:59s/l960.501.7338211.73380.0000-3.11816.32
2282005.11.15 16:26sell970.501.73601.73730.0000
2292005.11.15 17:02modify970.501.73601.73650.0000
2302005.11.15 17:02close970.501.73331.73650.000013.50829.82
2312005.11.16 12:19sell980.501.72661.72790.0000
2322005.11.16 12:21close980.501.72541.72790.00006.00835.82
2332005.11.16 15:15sell990.501.71751.71880.0000
2342005.11.16 15:59modify990.501.71751.71870.0000
2352005.11.16 15:59close990.501.71551.71870.000010.00845.82
2362005.11.16 17:21sell1000.501.71861.71990.0000
2372005.11.16 21:08close1000.501.71741.71990.00006.00851.82
2382005.11.16 22:59sell1010.501.71801.71930.0000
2392005.11.17 01:27s/l1010.501.71931.71930.0000-6.18845.64
2402005.11.17 15:29sell1020.501.71931.72060.0000
2412005.11.17 15:30s/l1020.501.72061.72060.0000-6.50839.14
2422005.11.17 18:17sell1030.501.71991.72120.0000
2432005.11.17 18:31close1030.501.71861.72120.00006.50845.64
2442005.11.18 09:00sell1040.501.71311.71440.0000
2452005.11.18 09:14modify1040.501.71311.71440.0000
2462005.11.18 09:14modify1040.501.71311.71430.0000
2472005.11.18 09:15close1040.501.71211.71430.00005.00850.64
2482005.11.18 09:32sell1050.501.71281.71410.0000
2492005.11.18 09:38modify1050.501.71281.71370.0000
2502005.11.18 09:38close1050.501.71131.71370.00007.50858.14
2512005.11.18 10:01sell1060.501.71261.71390.0000
2522005.11.18 10:09modify1060.501.71261.71380.0000
2532005.11.18 10:09close1060.501.71141.71380.00006.00864.14
2542005.11.18 12:59sell1070.501.71461.71590.0000
2552005.11.18 13:00modify1070.501.71461.71520.0000
2562005.11.18 13:00close1070.501.71251.71520.000010.50874.64
2572005.11.18 15:00buy1080.501.71401.71270.0000
2582005.11.18 15:01close1080.501.71491.71270.00004.50879.14
2592005.11.18 15:01buy1090.501.71501.71370.0000
2602005.11.18 15:02close1090.501.71581.71370.00004.00883.14
2612005.11.18 15:02buy1100.501.71561.71430.0000
2622005.11.18 15:02close1100.501.71651.71430.00004.50887.64
2632005.11.18 15:02buy1110.501.71651.71520.0000
2642005.11.18 15:02s/l1110.501.71521.71520.0000-6.50881.14
2652005.11.18 15:02buy1120.501.71521.71390.0000
2662005.11.18 15:02close1120.501.71651.71390.00006.50887.64
2672005.11.18 15:03buy1130.501.71681.71550.0000
2682005.11.18 15:04close1130.501.71801.71550.00006.00893.64
2692005.11.18 15:04buy1140.501.71831.71700.0000
2702005.11.18 15:07s/l1140.501.71701.71700.0000-6.50887.14
2712005.11.18 15:07buy1150.501.71711.71580.0000
2722005.11.18 15:07close1150.501.71811.71580.00005.00892.14
2732005.11.18 15:07buy1160.501.71851.71720.0000
2742005.11.18 15:07s/l1160.501.71721.71720.0000-6.50885.64
2752005.11.18 15:07buy1170.501.71701.71570.0000
2762005.11.18 15:11close1170.501.71791.71570.00004.50890.14
2772005.11.18 15:11buy1180.501.71821.71690.0000
2782005.11.18 15:15s/l1180.501.71691.71690.0000-6.50883.64
2792005.11.18 15:15buy1190.501.71711.71580.0000
2802005.11.18 15:23close1190.501.71791.71580.00004.00887.64
2812005.11.18 15:23buy1200.501.71821.71690.0000
2822005.11.18 15:29close1200.501.71901.71690.00004.00891.64
2832005.11.18 15:30buy1210.501.71951.71820.0000
2842005.11.18 15:32close1210.501.72061.71820.00005.50897.14
2852005.11.18 15:42buy1220.501.71971.71840.0000
2862005.11.18 15:45close1220.501.72091.71840.00006.00903.14
2872005.11.18 15:59buy1230.501.71381.71250.0000
2882005.11.18 16:03modify1230.501.71381.71350.0000
2892005.11.18 16:03close1230.501.71741.71350.000018.00921.14
2902005.11.18 16:03sell1240.501.71721.71850.0000
2912005.11.18 16:11close1240.501.71561.71850.00008.00929.14
2922005.11.18 16:11sell1250.501.71681.71810.0000
2932005.11.18 16:11close1250.501.71451.71810.000011.50940.64
2942005.11.18 16:12sell1260.501.71591.71720.0000
2952005.11.18 16:14close1260.501.71481.71720.00005.50946.14
2962005.11.18 16:15sell1270.501.71591.71720.0000
2972005.11.18 16:16close1270.501.71471.71720.00006.00952.14
2982005.11.21 02:59sell1280.501.71641.71770.0000
2992005.11.21 03:59s/l1280.501.71771.71770.0000-6.50945.64
3002005.11.21 04:05buy1290.501.71671.71540.0000
3012005.11.21 04:20close1290.501.71761.71540.00004.50950.14
3022005.11.21 15:59buy1300.501.71901.71770.0000
3032005.11.21 16:07close1300.501.72031.71770.00006.50956.64
3042005.11.22 10:03sell1310.501.71231.71360.0000
3052005.11.22 10:09modify1310.501.71231.71360.0000
3062005.11.22 10:09modify1310.501.71231.71360.0000
3072005.11.22 10:16modify1310.501.71231.71340.0000
3082005.11.22 10:17modify1310.501.71231.71330.0000
3092005.11.22 10:17close1310.501.71121.71330.00005.50962.14
3102005.11.22 10:31sell1320.501.71231.71360.0000
3112005.11.22 10:32modify1320.501.71231.71360.0000
3122005.11.22 10:32modify1320.501.71231.71360.0000
3132005.11.22 10:33modify1320.501.71231.71340.0000
3142005.11.22 10:33modify1320.501.71231.71320.0000
3152005.11.22 10:33close1320.501.71111.71320.00006.00968.14
3162005.11.22 10:59sell1330.501.71231.71360.0000
3172005.11.22 11:00modify1330.501.71231.71350.0000
3182005.11.22 11:00close1330.501.71141.71350.00004.50972.64
3192005.11.22 12:01sell1340.501.71331.71460.0000
3202005.11.22 12:01modify1340.501.71331.71460.0000
3212005.11.22 12:01modify1340.501.71331.71420.0000
3222005.11.22 12:01close1340.501.71211.71420.00006.00978.64
3232005.11.22 12:01sell1350.501.71331.71460.0000
3242005.11.22 12:21modify1350.501.71331.71440.0000
3252005.11.22 12:21close1350.501.71231.71440.00005.00983.64
3262005.11.22 14:03sell1360.501.71041.71170.0000
3272005.11.22 14:12modify1360.501.71041.71170.0000
3282005.11.22 14:12close1360.501.70921.71170.00006.00989.64
3292005.11.22 16:45sell1370.501.71241.71370.0000
3302005.11.22 16:45s/l1370.501.71371.71370.0000-6.50983.14
3312005.11.22 16:45sell1380.501.71361.71490.0000
3322005.11.22 16:46close1380.501.71251.71490.00005.50988.64
3332005.11.22 16:46sell1390.501.71241.71370.0000
3342005.11.22 16:46s/l1390.501.71371.71370.0000-6.50982.14
3352005.11.22 16:46sell1400.501.71381.71510.0000
3362005.11.22 16:46close1400.501.71271.71510.00005.50987.64
3372005.11.22 16:48sell1410.501.71231.71360.0000
3382005.11.22 16:52close1410.501.71131.71360.00005.00992.64
3392005.11.22 16:59sell1420.501.71371.71500.0000
3402005.11.22 17:11s/l1420.501.71501.71500.0000-6.50986.14
3412005.11.23 00:59buy1430.501.71891.71760.0000
3422005.11.23 01:00close1430.501.72081.71760.00009.50995.64
3432005.11.23 11:00buy1440.501.72161.72030.0000
3442005.11.23 11:18close1440.501.72271.72030.00005.501001.14
3452005.11.23 11:59buy1450.501.72091.71960.0000
3462005.11.23 13:59close1450.501.72241.71960.00007.501008.64
3472005.11.25 10:59sell1460.501.72051.72180.0000
3482005.11.25 11:43modify1460.501.72051.72140.0000
3492005.11.25 11:43close1460.501.71921.72140.00006.501015.14
3502005.11.28 20:06buy1470.501.72921.72790.0000
3512005.11.28 20:09close1470.501.73051.72790.00006.501021.64
3522005.11.29 01:57buy1480.501.72771.72640.0000
3532005.11.29 01:59s/l1480.501.72641.72640.0000-6.501015.14
3542005.11.29 01:59buy1490.501.72451.72320.0000
3552005.11.29 02:59s/l1490.501.72321.72320.0000-6.501008.64
3562005.11.30 18:01buy1500.501.73201.73070.0000
3572005.11.30 18:59s/l1500.501.73071.73070.0000-6.501002.14
3582005.11.30 18:59buy1510.501.72931.72800.0000
3592005.12.01 04:04s/l1510.501.72801.72800.0000-7.03995.12
3602005.12.01 13:00buy1520.501.72891.72760.0000
3612005.12.01 13:21modify1520.501.72891.72770.0000
3622005.12.01 13:21modify1520.501.72891.72790.0000
3632005.12.01 13:21modify1520.501.72891.72790.0000
3642005.12.01 13:32modify1520.501.72891.72830.0000
3652005.12.01 13:46modify1520.501.72891.72850.0000
3662005.12.01 13:48s/l1520.501.7284931.72850.0000-2.04993.08
3672005.12.02 00:59buy1530.501.73141.73010.0000
3682005.12.02 02:00s/l1530.501.73011.73010.0000-6.50986.58
3692005.12.02 14:00buy1540.501.72751.72620.0000
3702005.12.02 14:22close1540.501.72881.72620.00006.50993.08
3712005.12.02 14:22buy1550.501.72911.72780.0000
3722005.12.02 14:29s/l1550.501.72781.72780.0000-6.50986.58
3732005.12.02 14:29buy1560.501.72751.72620.0000
3742005.12.02 14:29close1560.501.72901.72620.00007.50994.08
3752005.12.02 14:29buy1570.501.72931.72800.0000
3762005.12.02 14:29s/l1570.501.72801.72800.0000-6.50987.58
3772005.12.02 14:29buy1580.501.72771.72640.0000
3782005.12.02 14:30close1580.501.72901.72640.00006.50994.08
3792005.12.02 14:30buy1590.501.72931.72800.0000
3802005.12.02 14:30s/l1590.501.72801.72800.0000-6.50987.58
3812005.12.02 14:30buy1600.501.72811.72680.0000
3822005.12.02 14:46modify1600.501.72811.72680.0000
3832005.12.02 14:46close1600.501.72971.72680.00008.00995.58
3842005.12.02 14:46buy1610.501.73101.72970.0000
3852005.12.02 14:46s/l1610.501.72971.72970.0000-6.50989.08
3862005.12.02 14:46buy1620.501.72991.72860.0000
3872005.12.02 14:47modify1620.501.72991.72880.0000
3882005.12.02 14:47close1620.501.73171.72880.00009.00998.08
3892005.12.02 14:47buy1630.501.73161.73030.0000
3902005.12.02 14:50modify1630.501.73161.73300.0000
3912005.12.02 14:50close1630.501.73591.73300.000021.501019.58
3922005.12.02 14:52buy1640.501.73211.73080.0000
3932005.12.02 14:52modify1640.501.73211.73090.0000
3942005.12.02 14:52close1640.501.73381.73090.00008.501028.08
3952005.12.02 14:52buy1650.501.73151.73020.0000
3962005.12.02 14:53modify1650.501.73151.73110.0000
3972005.12.02 14:53close1650.501.73401.73110.000012.501040.58
3982005.12.02 14:53buy1660.501.73421.73290.0000
3992005.12.02 14:55modify1660.501.73421.73290.0000
4002005.12.02 14:55close1660.501.73581.73290.00008.001048.58
4012005.12.02 14:59buy1670.501.72771.72640.0000
4022005.12.02 15:00modify1670.501.72771.72670.0000
4032005.12.02 15:00close1670.501.73011.72670.000012.001060.58
4042005.12.05 14:00buy1680.501.73771.73640.0000
4052005.12.05 14:03modify1680.501.73771.73640.0000
4062005.12.05 14:03modify1680.501.73771.73650.0000
4072005.12.05 14:03modify1680.501.73771.73670.0000
4082005.12.05 14:03close1680.501.73951.73670.00009.001069.58
4092005.12.05 15:59buy1690.501.73701.73570.0000
4102005.12.05 16:00modify1690.501.73701.73650.0000
4112005.12.05 16:00close1690.501.73981.73650.000014.001083.58
4122005.12.06 15:59sell1700.501.73821.73950.0000
4132005.12.06 16:59s/l1700.501.73951.73950.0000-6.501077.08
4142005.12.07 01:59buy1710.501.73851.73720.0000
4152005.12.07 06:59s/l1710.501.73721.73720.0000-6.501070.58
4162005.12.07 16:59sell1720.501.73491.73620.0000
4172005.12.07 17:00modify1720.501.73491.73550.0000
4182005.12.07 17:00close1720.501.73291.73550.000010.001080.58
4192005.12.08 20:00buy1730.501.75251.75120.0000
4202005.12.08 20:17close1730.501.75341.75120.00004.501085.08
4212005.12.09 16:00buy1740.501.75411.75280.0000
4222005.12.09 16:04close1740.501.75511.75280.00005.001090.08
4232005.12.09 16:15buy1750.501.75401.75270.0000
4242005.12.09 16:18close1750.501.75511.75270.00005.501095.58
4252005.12.09 16:27buy1760.501.75411.75280.0000
4262005.12.09 16:32close1760.501.75521.75280.00005.501101.08
4272005.12.12 08:00buy1770.501.75861.75730.0000
4282005.12.12 08:39close1770.501.75951.75730.00004.501105.58
4292005.12.12 22:00buy1780.501.77521.77390.0000
4302005.12.12 23:04close1780.501.77631.77390.00005.501111.08
4312005.12.14 03:14buy1790.501.77331.77200.0000
4322005.12.14 03:15close1790.501.77421.77200.00004.501115.58
4332005.12.14 03:59buy1800.501.77401.77270.0000
4342005.12.14 06:58s/l1800.501.77271.77270.0000-6.501109.08
4352005.12.14 15:59sell1810.501.77391.77520.0000
4362005.12.14 16:04close1810.501.77261.77520.00006.501115.58
4372005.12.14 16:04buy1820.501.77281.77150.0000
4382005.12.14 16:15close1820.501.77411.77150.00006.501122.08
4392005.12.14 16:21buy1830.501.77281.77150.0000
4402005.12.14 16:36close1830.501.77421.77150.00007.001129.08
4412005.12.14 20:16buy1840.501.77261.77130.0000
4422005.12.14 23:59s/l1840.501.77131.77130.0000-6.501122.58
4432005.12.15 09:59sell1850.501.77331.77460.0000
4442005.12.15 10:26modify1850.501.77331.77390.0000
4452005.12.15 10:26close1850.501.77101.77390.000011.501134.08
4462005.12.15 16:11sell1860.501.76641.76770.0000
4472005.12.15 16:15close1860.501.76511.76770.00006.501140.58
4482005.12.15 17:12sell1870.501.76581.76710.0000
4492005.12.15 17:59close1870.501.76361.76710.000011.001151.58
4502005.12.16 01:07sell1880.501.76531.76660.0000
4512005.12.16 01:24close1880.501.76441.76660.00004.501156.08
4522005.12.16 01:31sell1890.501.76561.76690.0000
4532005.12.16 01:31close1890.501.76471.76690.00004.501160.58
4542005.12.16 01:31sell1900.501.76561.76690.0000
4552005.12.16 01:59close1900.501.76451.76690.00005.501166.08
4562005.12.16 10:08buy1910.501.77081.76950.0000
4572005.12.16 10:16close1910.501.77171.76950.00004.501170.58
4582005.12.16 10:16buy1920.501.77071.76940.0000
4592005.12.16 10:16close1920.501.77161.76940.00004.501175.08
4602005.12.16 10:37buy1930.501.77071.76940.0000
4612005.12.16 10:51close1930.501.77181.76940.00005.501180.58
4622005.12.16 18:59buy1940.501.76991.76860.0000
4632005.12.16 19:59modify1940.501.76991.76920.0000
4642005.12.16 19:59close1940.501.77261.76920.000013.501194.08
4652005.12.20 05:59sell1950.501.76111.76240.0000
4662005.12.20 08:59s/l1950.501.76241.76240.0000-6.501187.58
4672005.12.20 17:48sell1960.501.75611.75740.0000
4682005.12.20 17:50close1960.501.75471.75740.00007.001194.58
4692005.12.20 21:03sell1970.501.75431.75560.0000
4702005.12.20 21:59close1970.501.75291.75560.00007.001201.58
4712005.12.21 16:44sell1980.501.74121.74250.0000
4722005.12.21 16:51close1980.501.74001.74250.00006.001207.58
4732005.12.22 10:57sell1990.501.73881.74010.0000
4742005.12.22 10:57close1990.501.73781.74010.00005.001212.58
4752005.12.22 10:57sell2000.501.73751.73880.0000
4762005.12.22 10:58close2000.501.73671.73880.00004.001216.58
4772005.12.22 10:59sell2010.501.73821.73950.0000
4782005.12.22 11:00modify2010.501.73821.73900.0000
4792005.12.22 11:00close2010.501.73651.73900.00008.501225.08
4802005.12.22 16:00sell2020.501.73981.74110.0000
4812005.12.22 16:51close2020.501.73861.74110.00006.001231.08
4822005.12.22 16:51sell2030.501.73881.74010.0000
4832005.12.22 21:08close2030.501.73731.74010.00007.501238.58
4842005.12.23 09:00sell2040.501.73911.74040.0000
4852005.12.23 09:20modify2040.501.73911.74030.0000
4862005.12.23 09:20modify2040.501.73911.74020.0000
4872005.12.23 09:20modify2040.501.73911.74020.0000
4882005.12.23 09:21modify2040.501.73911.74010.0000
4892005.12.23 09:22modify2040.501.73911.74000.0000
4902005.12.23 09:26modify2040.501.73911.73980.0000
4912005.12.23 09:26close2040.501.73791.73980.00006.001244.58
4922005.12.23 09:46sell2050.501.73921.74050.0000
4932005.12.23 09:57modify2050.501.73921.74030.0000
4942005.12.23 09:59modify2050.501.73921.74020.0000
4952005.12.23 09:59modify2050.501.73921.74010.0000
4962005.12.23 10:00modify2050.501.73921.74010.0000
4972005.12.23 10:00close2050.501.73821.74010.00005.001249.58
4982005.12.23 11:00sell2060.501.73831.73960.0000
4992005.12.23 11:12modify2060.501.73831.73960.0000
5002005.12.23 11:12modify2060.501.73831.73960.0000
5012005.12.23 11:12modify2060.501.73831.73950.0000
5022005.12.23 11:12modify2060.501.73831.73940.0000
5032005.12.23 11:12modify2060.501.73831.73930.0000
5042005.12.23 11:12modify2060.501.73831.73920.0000
5052005.12.23 11:12close2060.501.73721.73920.00005.501255.08
5062005.12.23 12:00sell2070.501.73691.73820.0000
5072005.12.23 12:59modify2070.501.73691.73790.0000
5082005.12.23 12:59close2070.501.73581.73790.00005.501260.58
5092005.12.23 15:13sell2080.501.73281.73410.0000
5102005.12.23 15:31close2080.501.73221.73410.00003.001263.58
5112005.12.23 18:59sell2090.501.73451.73580.0000
5122005.12.26 23:00modify2090.501.73451.73540.0000
5132005.12.26 23:00close2090.501.73291.73540.00008.111271.69
5142005.12.27 07:20sell2100.501.73111.73240.0000
5152005.12.27 07:37modify2100.501.73111.73220.0000
5162005.12.27 07:37close2100.501.73041.73220.00003.501275.19
5172005.12.27 13:59buy2110.501.73401.73270.0000
5182005.12.27 14:18close2110.501.73481.73270.00004.001279.19
5192005.12.27 15:13sell2120.501.73311.73440.0000
5202005.12.27 15:59modify2120.501.73311.73410.0000
5212005.12.27 15:59close2120.501.73181.73410.00006.501285.69
5222005.12.27 20:28sell2130.501.72831.72960.0000
5232005.12.27 20:42modify2130.501.72831.72950.0000
5242005.12.27 20:42close2130.501.72691.72950.00007.001292.69
5252005.12.27 23:59sell2140.501.72961.73090.0000
5262005.12.28 00:00close2140.501.72851.73090.00005.611298.29
5272005.12.28 13:59buy2150.501.73181.73050.0000
5282005.12.28 14:22close2150.501.73361.73050.00009.001307.29
5292005.12.28 18:03sell2160.501.71971.72100.0000
5302005.12.28 18:07close2160.501.71861.72100.00005.501312.79
5312005.12.28 18:07sell2170.501.71811.71940.0000
5322005.12.28 18:08close2170.501.71641.71940.00008.501321.29
5332005.12.28 20:59sell2180.501.71641.71770.0000
5342005.12.28 22:59s/l2180.501.71771.71770.0000-6.501314.79
5352005.12.29 00:59sell2190.501.72081.72210.0000
5362005.12.29 04:59s/l2190.501.72211.72210.0000-6.501308.29
5372005.12.29 15:25sell2200.501.72171.72300.0000
5382005.12.29 15:52close2200.501.72051.72300.00006.001314.29
5392005.12.30 07:00buy2210.501.72701.72570.0000
5402005.12.30 07:27close2210.501.72801.72570.00005.001319.29
5412005.12.30 07:29buy2220.501.72791.72660.0000
5422005.12.30 07:43modify2220.501.72791.72690.0000
5432005.12.30 07:59s/l2220.501.7268931.72690.0000-5.041314.25
5442005.12.30 07:59buy2230.501.72631.72500.0000
5452005.12.30 08:00modify2230.501.72631.72580.0000
5462005.12.30 08:00close2230.501.72831.72580.000010.001324.25
5472005.12.30 16:00sell2240.501.72101.72230.0000
5482005.12.30 16:15close2240.501.71901.72230.000010.001334.25
5492005.12.30 16:15sell2250.501.71881.72010.0000
5502005.12.30 16:22s/l2250.501.72011.72010.0000-6.501327.75
5512005.12.30 16:53sell2260.501.71881.72010.0000
5522005.12.30 19:59s/l2260.501.72011.72010.0000-6.501321.25
5532006.01.03 06:07buy2270.501.72871.72740.0000
5542006.01.03 06:19close2270.501.72971.72740.00005.001326.25
5552006.01.03 09:00buy2280.501.72991.72860.0000
5562006.01.03 09:07close2280.501.73131.72860.00007.001333.25
5572006.01.03 09:17buy2290.501.72991.72860.0000
5582006.01.03 09:23close2290.501.73141.72860.00007.501340.75
5592006.01.03 10:14buy2300.501.73051.72920.0000
5602006.01.03 10:49close2300.501.73161.72920.00005.501346.25
5612006.01.03 10:59buy2310.501.72991.72860.0000
5622006.01.03 12:08s/l2310.501.72861.72860.0000-6.501339.75
5632006.01.03 16:23buy2320.501.73631.73500.0000
5642006.01.03 16:24close2320.501.73751.73500.00006.001345.75
5652006.01.03 16:41buy2330.501.73641.73510.0000
5662006.01.03 16:50close2330.501.73781.73510.00007.001352.75
5672006.01.04 03:26buy2340.501.75111.74980.0000
5682006.01.04 03:28close2340.501.75241.74980.00006.501359.25
5692006.01.04 22:59buy2350.501.75591.75460.0000
5702006.01.04 23:00close2350.501.75771.75460.00009.001368.25
5712006.01.05 09:01sell2360.501.75561.75690.0000
5722006.01.05 09:08close2360.501.75421.75690.00007.001375.25
5732006.01.05 22:04buy2370.501.75471.75340.0000
5742006.01.06 00:59close2370.501.75631.75340.00007.831383.08
5752006.01.06 10:03buy2380.501.75421.75290.0000
5762006.01.06 10:14modify2380.501.75421.75300.0000
5772006.01.06 10:14close2380.501.75531.75300.00005.501388.58
5782006.01.06 10:59buy2390.501.75501.75370.0000
5792006.01.06 12:59modify2390.501.75501.75420.0000
5802006.01.06 12:59close2390.501.75651.75420.00007.501396.08
5812006.01.06 16:00buy2400.501.76871.76740.0000
5822006.01.06 16:11close2400.501.77011.76740.00007.001403.08
5832006.01.06 16:11buy2410.501.77041.76910.0000
5842006.01.06 16:15close2410.501.77161.76910.00006.001409.08
5852006.01.06 16:23buy2420.501.77041.76910.0000
5862006.01.06 16:29s/l2420.501.76911.76910.0000-6.501402.58
5872006.01.06 16:31buy2430.501.77041.76910.0000
5882006.01.06 16:33s/l2430.501.76911.76910.0000-6.501396.08
5892006.01.06 16:38buy2440.501.77041.76910.0000
5902006.01.06 16:49close2440.501.77171.76910.00006.501402.58
5912006.01.06 18:00buy2450.501.76991.76860.0000
5922006.01.06 18:01close2450.501.77101.76860.00005.501408.08
5932006.01.06 18:59buy2460.501.77011.76880.0000
5942006.01.06 20:11close2460.501.77161.76880.00007.501415.58
5952006.01.09 09:19sell2470.501.76841.76970.0000
5962006.01.09 09:21close2470.501.76701.76970.00007.001422.58
5972006.01.09 14:00sell2480.501.76691.76820.0000
5982006.01.09 14:43close2480.501.76551.76820.00007.001429.58
5992006.01.09 14:49sell2490.501.76691.76820.0000
6002006.01.09 14:54close2490.501.76551.76820.00007.001436.58
6012006.01.09 15:29sell2500.501.76691.76820.0000
6022006.01.09 15:51close2500.501.76561.76820.00006.501443.08
6032006.01.09 16:01sell2510.501.76551.76680.0000
6042006.01.09 16:12close2510.501.76381.76680.00008.501451.58
6052006.01.09 16:28sell2520.501.76571.76700.0000
6062006.01.09 16:44close2520.501.76431.76700.00007.001458.58
6072006.01.09 17:15sell2530.501.76561.76690.0000
6082006.01.09 17:17close2530.501.76411.76690.00007.501466.08
6092006.01.09 17:34sell2540.501.76561.76690.0000
6102006.01.09 17:34s/l2540.501.76691.76690.0000-6.501459.58
6112006.01.09 17:35sell2550.501.76561.76690.0000
6122006.01.09 17:43close2550.501.76411.76690.00007.501467.08
6132006.01.09 17:59sell2560.501.76751.76880.0000
6142006.01.09 18:31close2560.501.76571.76880.00009.001476.08
6152006.01.10 03:06sell2570.501.76631.76760.0000
6162006.01.10 03:30modify2570.501.76631.76760.0000
6172006.01.10 03:30close2570.501.76491.76760.00007.001483.08
6182006.01.10 12:59buy2580.501.76721.76590.0000
6192006.01.10 13:59s/l2580.501.76591.76590.0000-6.501476.58
6202006.01.11 11:59sell2590.501.75711.75840.0000
6212006.01.11 13:59close2590.501.75561.75840.00007.501484.08
6222006.01.11 14:59sell2600.501.76071.76200.0000
6232006.01.11 15:22close2600.501.75861.76200.000010.501494.58
6242006.01.11 18:00buy2610.501.76411.76280.0000
6252006.01.11 18:06close2610.501.76571.76280.00008.001502.58
6262006.01.12 07:00buy2620.501.76651.76520.0000
6272006.01.12 07:45close2620.501.76731.76520.00004.001506.58
6282006.01.12 10:13buy2630.501.76971.76840.0000
6292006.01.12 10:59modify2630.501.76971.76880.0000
6302006.01.12 10:59close2630.501.77121.76880.00007.501514.08
6312006.01.12 10:59buy2640.501.76971.76840.0000
6322006.01.12 10:59modify2640.501.76971.76860.0000
6332006.01.12 11:59s/l2640.501.768551.76860.0000-5.751508.33
6342006.01.12 13:00buy2650.501.76851.76720.0000
6352006.01.12 13:02s/l2650.501.76721.76720.0000-6.501501.83
6362006.01.12 13:02buy2660.501.76741.76610.0000
6372006.01.12 13:04close2660.501.76841.76610.00005.001506.83
6382006.01.12 13:05buy2670.501.76851.76720.0000
6392006.01.12 13:25close2670.501.76941.76720.00004.501511.33
6402006.01.12 13:25buy2680.501.76891.76760.0000
6412006.01.12 13:33close2680.501.76971.76760.00004.001515.33
6422006.01.12 13:59buy2690.501.76661.76530.0000
6432006.01.12 14:59s/l2690.501.76531.76530.0000-6.501508.83
6442006.01.13 10:00buy2700.501.76671.76540.0000
6452006.01.13 10:02close2700.501.76771.76540.00005.001513.83
6462006.01.13 12:02buy2710.501.76601.76470.0000
6472006.01.13 12:10s/l2710.501.76471.76470.0000-6.501507.33
6482006.01.13 12:13buy2720.501.76601.76470.0000
6492006.01.13 12:25s/l2720.501.76471.76470.0000-6.501500.83
6502006.01.13 12:30buy2730.501.76601.76470.0000
6512006.01.13 12:35close2730.501.76711.76470.00005.501506.33
6522006.01.13 12:59buy2740.501.76511.76380.0000
6532006.01.13 13:05close2740.501.76681.76380.00008.501514.83
6542006.01.13 14:31buy2750.501.76881.76750.0000
6552006.01.13 14:31close2750.501.77021.76750.00007.001521.83
6562006.01.13 14:33buy2760.501.76891.76760.0000
6572006.01.13 14:34close2760.501.77031.76760.00007.001528.83
6582006.01.16 01:00buy2770.501.77761.77630.0000
6592006.01.16 01:35close2770.501.77861.77630.00005.001533.83
6602006.01.16 01:59buy2780.501.77801.77670.0000
6612006.01.16 03:19s/l2780.501.77671.77670.0000-6.501527.33
6622006.01.16 15:27sell2790.501.76651.76780.0000
6632006.01.16 15:38close2790.501.76531.76780.00006.001533.33
6642006.01.20 17:10buy2800.501.76451.76320.0000
6652006.01.20 17:36close2800.501.76621.76320.00008.501541.83
6662006.01.20 17:59buy2810.501.76481.76350.0000
6672006.01.20 18:00close2810.501.76631.76350.00007.501549.33
6682006.01.20 20:11buy2820.501.77031.76900.0000
6692006.01.20 21:00s/l2820.501.76901.76900.0000-6.501542.83
6702006.01.23 01:41buy2830.501.77651.77520.0000
6712006.01.23 01:43close2830.501.77801.77520.00007.501550.33
6722006.01.23 01:48buy2840.501.77661.77530.0000
6732006.01.23 01:59modify2840.501.77661.77620.0000
6742006.01.23 01:59close2840.501.77991.77620.000016.501566.83
6752006.01.23 05:09buy2850.501.77851.77720.0000
6762006.01.23 05:30close2850.501.77941.77720.00004.501571.33
6772006.01.23 07:59buy2860.501.77671.77540.0000
6782006.01.23 08:01modify2860.501.77671.77600.0000
6792006.01.23 08:01close2860.501.77961.77600.000014.501585.83
6802006.01.23 11:48buy2870.501.78241.78110.0000
6812006.01.23 12:00close2870.501.78391.78110.00007.501593.33
6822006.01.24 19:59buy2880.501.78621.78490.0000
6832006.01.24 20:01close2880.501.78741.78490.00006.001599.33
6842006.01.25 12:00buy2890.501.78931.78800.0000
6852006.01.25 12:47close2890.501.79071.78800.00007.001606.33
6862006.01.25 12:48buy2900.501.79111.78980.0000
6872006.01.25 13:21s/l2900.501.78981.78980.0000-6.501599.83
6882006.01.26 08:06buy2910.501.78541.78410.0000
6892006.01.26 08:18modify2910.501.78541.78420.0000
6902006.01.26 08:23modify2910.501.78541.78420.0000
6912006.01.26 08:51modify2910.501.78541.78420.0000
6922006.01.26 08:52modify2910.501.78541.78440.0000
6932006.01.26 08:52modify2910.501.78541.78470.0000
6942006.01.26 08:52close2910.501.78681.78470.00007.001606.83
6952006.01.27 01:31sell2920.501.78071.78200.0000
6962006.01.27 01:33close2920.501.77951.78200.00006.001612.83
6972006.01.27 01:59sell2930.501.78031.78160.0000
6982006.01.27 02:03close2930.501.77901.78160.00006.501619.33
6992006.01.27 06:00sell2940.501.78021.78150.0000
7002006.01.27 06:45close2940.501.77951.78150.00003.501622.83
7012006.01.27 12:00sell2950.501.77871.78000.0000
7022006.01.27 12:01close2950.501.77781.78000.00004.501627.33
7032006.01.27 12:05sell2960.501.77821.77950.0000
7042006.01.27 12:07close2960.501.77731.77950.00004.501631.83
7052006.01.27 12:59sell2970.501.77861.77990.0000
7062006.01.27 13:59s/l2970.501.77991.77990.0000-6.501625.33
7072006.01.27 15:12buy2980.501.78501.78370.0000
7082006.01.27 15:21close2980.501.78661.78370.00008.001633.33
7092006.01.31 01:02buy2990.501.76711.76580.0000
7102006.01.31 01:54modify2990.501.76711.76600.0000
7112006.01.31 02:00close2990.501.76831.76600.00006.001639.33
7122006.01.31 19:59buy3000.501.78021.77890.0000
7132006.01.31 20:16close3000.501.78201.77890.00009.001648.33
7142006.01.31 20:27buy3010.501.77871.77740.0000
7152006.01.31 21:00close3010.501.78001.77740.00006.501654.83
7162006.02.01 09:00buy3020.501.77891.77760.0000
7172006.02.01 09:39close3020.501.78031.77760.00007.001661.83
7182006.02.01 11:00sell3030.501.77771.77900.0000
7192006.02.01 11:47modify3030.501.77771.77870.0000
7202006.02.01 11:48modify3030.501.77771.77870.0000
7212006.02.01 11:49modify3030.501.77771.77860.0000
7222006.02.01 11:49close3030.501.77621.77860.00007.501669.33
7232006.02.01 14:59sell3040.501.77691.77820.0000
7242006.02.01 15:59s/l3040.501.77821.77820.0000-6.501662.83
7252006.02.01 16:00buy3050.501.77771.77640.0000
7262006.02.01 18:07s/l3050.501.77641.77640.0000-6.501656.33
7272006.02.02 07:59sell3060.501.77521.77650.0000
7282006.02.02 08:00modify3060.501.77521.77570.0000
7292006.02.02 08:00close3060.501.77331.77570.00009.501665.83
7302006.02.02 09:59sell3070.501.77431.77560.0000
7312006.02.02 12:05s/l3070.501.77561.77560.0000-6.501659.33
7322006.02.03 01:19buy3080.501.77861.77730.0000
7332006.02.03 01:45modify3080.501.77861.77740.0000
7342006.02.03 01:45close3080.501.78011.77740.00007.501666.83
7352006.02.03 16:00sell3090.501.76301.76430.0000
7362006.02.03 16:21close3090.501.76181.76430.00006.001672.83
7372006.02.03 16:23sell3100.501.76301.76430.0000
7382006.02.03 17:04modify3100.501.76301.76420.0000
7392006.02.03 17:04close3100.501.76071.76420.000011.501684.33
7402006.02.03 19:59sell3110.501.76201.76330.0000
7412006.02.03 20:31s/l3110.501.76331.76330.0000-6.501677.83
7422006.02.05 23:21sell3120.501.76371.76500.0000
7432006.02.06 02:59modify3120.501.76371.76460.0000
7442006.02.06 02:59close3120.501.76091.76460.000014.111691.94
7452006.02.06 03:04sell3130.501.76231.76360.0000
7462006.02.06 03:57close3130.501.76111.76360.00006.001697.94
7472006.02.06 08:01sell3140.501.75851.75980.0000
7482006.02.06 08:32close3140.501.75721.75980.00006.501704.44
7492006.02.06 11:00sell3150.501.75511.75640.0000
7502006.02.06 11:59modify3150.501.75511.75560.0000
7512006.02.06 11:59close3150.501.75291.75560.000011.001715.44
7522006.02.06 14:01sell3160.501.75381.75510.0000
7532006.02.06 14:21close3160.501.75241.75510.00007.001722.44
7542006.02.06 14:21sell3170.501.75241.75370.0000
7552006.02.06 14:38s/l3170.501.75371.75370.0000-6.501715.94
7562006.02.06 14:38sell3180.501.75381.75510.0000
7572006.02.06 14:50modify3180.501.75381.75510.0000
7582006.02.06 14:50close3180.501.75171.75510.000010.501726.44
7592006.02.06 14:52sell3190.501.75221.75350.0000
7602006.02.06 14:58close3190.501.75081.75350.00007.001733.44
7612006.02.07 16:03sell3200.501.74471.74600.0000
7622006.02.07 16:10close3200.501.74351.74600.00006.001739.44
7632006.02.07 21:33sell3210.501.74471.74600.0000
7642006.02.07 22:59s/l3210.501.74601.74600.0000-6.501732.94
7652006.02.08 00:59buy3220.501.74451.74320.0000
7662006.02.08 03:17close3220.501.74581.74320.00006.501739.44
7672006.02.08 09:10sell3230.501.74291.74420.0000
7682006.02.08 09:45modify3230.501.74291.74410.0000
7692006.02.08 09:46modify3230.501.74291.74410.0000
7702006.02.08 09:46modify3230.501.74291.74400.0000
7712006.02.08 09:55modify3230.501.74291.74310.0000
7722006.02.08 09:55close3230.501.74091.74310.000010.001749.44
7732006.02.09 16:59sell3240.501.74131.74260.0000
7742006.02.09 19:20close3240.501.74041.74260.00004.501753.94
7752006.02.10 00:41buy3250.501.74341.74210.0000
7762006.02.10 00:59s/l3250.501.74211.74210.0000-6.501747.44
7772006.02.10 07:45buy3260.501.74601.74470.0000
7782006.02.10 08:15s/l3260.501.74471.74470.0000-6.501740.94
7792006.02.10 14:55buy3270.501.75581.75450.0000
7802006.02.10 14:55close3270.501.75701.75450.00006.001746.94
7812006.02.10 15:59buy3280.501.74521.74390.0000
7822006.02.10 16:40close3280.501.74711.74390.00009.501756.44
7832006.02.13 04:59sell3290.501.74341.74470.0000
7842006.02.13 07:04modify3290.501.74341.74460.0000
7852006.02.13 07:48modify3290.501.74341.74450.0000
7862006.02.13 07:48close3290.501.74221.74450.00006.001762.44
7872006.02.13 14:59sell3300.501.74161.74290.0000
7882006.02.13 15:33modify3300.501.74161.74290.0000
7892006.02.13 15:33close3300.501.74031.74290.00006.501768.94
7902006.02.13 17:00buy3310.501.74261.74130.0000
7912006.02.13 18:00close3310.501.74371.74130.00005.501774.44
7922006.02.14 00:01buy3320.501.74161.74030.0000
7932006.02.14 00:13close3320.501.74241.74030.00004.001778.44
7942006.02.14 00:13buy3330.501.74261.74130.0000
7952006.02.14 01:34s/l3330.501.74131.74130.0000-6.501771.94
7962006.02.14 16:00sell3340.501.73151.73280.0000
7972006.02.14 16:03close3340.501.73071.73280.00004.001775.94
7982006.02.14 16:03sell3350.501.73131.73260.0000
7992006.02.14 16:03close3350.501.73061.73260.00003.501779.44
8002006.02.14 16:59sell3360.501.73341.73470.0000
8012006.02.14 18:34s/l3360.501.73471.73470.0000-6.501772.94
8022006.02.15 15:59buy3370.501.74371.74240.0000
8032006.02.15 16:36s/l3370.501.74241.74240.0000-6.501766.44
8042006.02.16 10:00sell3380.501.73591.73720.0000
8052006.02.16 10:30modify3380.501.73591.73660.0000
8062006.02.16 10:30modify3380.501.73591.73570.0000
8072006.02.16 10:30close3380.501.73361.73570.000011.501777.94
8082006.02.16 10:30sell3390.501.73531.73660.0000
8092006.02.16 10:30modify3390.501.73531.73570.0000
8102006.02.16 10:30close3390.501.73361.73570.00008.501786.44
8112006.02.16 10:35sell3400.501.73291.73420.0000
8122006.02.16 10:47modify3400.501.73291.73380.0000
8132006.02.16 10:47modify3400.501.73291.73370.0000
8142006.02.16 10:48modify3400.501.73291.73360.0000
8152006.02.16 10:48close3400.501.73151.73360.00007.001793.44
8162006.02.17 11:59buy3410.501.73611.73480.0000
8172006.02.17 13:06s/l3410.501.73481.73480.0000-6.501786.94
8182006.02.17 19:04buy3420.501.74051.73920.0000
8192006.02.17 19:12close3420.501.74141.73920.00004.501791.44
8202006.02.20 03:20buy3430.501.74431.74300.0000
8212006.02.20 03:31close3430.501.74551.74300.00006.001797.44
8222006.02.20 05:00buy3440.501.74441.74310.0000
8232006.02.20 05:12close3440.501.74521.74310.00004.001801.44
8242006.02.20 07:02buy3450.501.74411.74280.0000
8252006.02.20 07:45close3450.501.74491.74280.00004.001805.44
8262006.02.20 09:00sell3460.501.74411.74540.0000
8272006.02.20 09:20modify3460.501.74411.74530.0000
8282006.02.20 09:20close3460.501.74321.74530.00004.501809.94
8292006.02.20 09:20sell3470.501.74351.74480.0000
8302006.02.20 09:20modify3470.501.74351.74470.0000
8312006.02.20 09:20close3470.501.74261.74470.00004.501814.44
8322006.02.20 09:21sell3480.501.74351.74480.0000
8332006.02.20 09:29modify3480.501.74351.74470.0000
8342006.02.20 09:29close3480.501.74261.74470.00004.501818.94
8352006.02.20 09:30sell3490.501.74251.74380.0000
8362006.02.20 09:37close3490.501.74171.74380.00004.001822.94
8372006.02.20 09:59sell3500.501.74351.74480.0000
8382006.02.20 12:01modify3500.501.74351.74460.0000
8392006.02.20 12:01close3500.501.74251.74460.00005.001827.94
8402006.02.21 06:59sell3510.501.74391.74520.0000
8412006.02.21 07:00modify3510.501.74391.74480.0000
8422006.02.21 07:00close3510.501.74311.74480.00004.001831.94
8432006.02.21 08:04sell3520.501.74361.74490.0000
8442006.02.21 08:07modify3520.501.74361.74480.0000
8452006.02.21 08:07modify3520.501.74361.74470.0000
8462006.02.21 08:07modify3520.501.74361.74470.0000
8472006.02.21 08:09modify3520.501.74361.74450.0000
8482006.02.21 08:09modify3520.501.74361.74440.0000
8492006.02.21 08:28modify3520.501.74361.74430.0000
8502006.02.21 08:28modify3520.501.74361.74420.0000
8512006.02.21 08:28modify3520.501.74361.74400.0000
8522006.02.21 08:28close3520.501.74221.74400.00007.001838.94
8532006.02.21 08:42sell3530.501.74341.74470.0000
8542006.02.21 08:47modify3530.501.74341.74460.0000
8552006.02.21 08:54modify3530.501.74341.74440.0000
8562006.02.21 09:00close3530.501.74261.74440.00004.001842.94
8572006.02.21 10:02sell3540.501.74341.74470.0000
8582006.02.21 10:07modify3540.501.74341.74460.0000
8592006.02.21 10:17modify3540.501.74341.74450.0000
8602006.02.21 10:17close3540.501.74261.74450.00004.001846.94
8612006.02.21 15:59buy3550.501.74311.74180.0000
8622006.02.21 16:00modify3550.501.74311.74270.0000
8632006.02.21 16:00close3550.501.74501.74270.00009.501856.44
8642006.02.21 16:59sell3560.501.74451.74580.0000
8652006.02.21 17:20close3560.501.74351.74580.00005.001861.44
8662006.02.22 12:00sell3570.501.74101.74230.0000
8672006.02.22 12:21modify3570.501.74101.74220.0000
8682006.02.22 12:21close3570.501.73991.74220.00005.501866.94
8692006.02.22 16:59sell3580.501.74291.74420.0000
8702006.02.22 17:29close3580.501.74181.74420.00005.501872.44
8712006.02.23 11:21buy3590.501.75251.75120.0000
8722006.02.23 11:53close3590.501.75341.75120.00004.501876.94
8732006.02.23 14:59buy3600.501.75081.74950.0000
8742006.02.23 15:54s/l3600.501.74951.74950.0000-6.501870.44
8752006.02.23 19:26buy3610.501.75161.75030.0000
8762006.02.23 19:45close3610.501.75281.75030.00006.001876.44
8772006.02.27 18:23sell3620.501.73991.74120.0000
8782006.02.27 18:32close3620.501.73891.74120.00005.001881.44
8792006.02.28 08:59sell3630.501.74051.74180.0000
8802006.02.28 09:59s/l3630.501.74181.74180.0000-6.501874.94
8812006.02.28 14:00buy3640.501.74701.74570.0000
8822006.02.28 14:16close3640.501.74771.74570.00003.501878.44
8832006.03.01 14:02buy3650.501.75591.75460.0000
8842006.03.01 14:07close3650.501.75691.75460.00005.001883.44
8852006.03.01 14:20buy3660.501.75611.75480.0000
8862006.03.01 14:32close3660.501.75711.75480.00005.001888.44
8872006.03.01 14:59buy3670.501.75671.75540.0000
8882006.03.01 15:59s/l3670.501.75541.75540.0000-6.501881.94
8892006.03.01 17:41sell3680.501.74981.75110.0000
8902006.03.01 17:48close3680.501.74871.75110.00005.501887.44
8912006.03.01 17:59sell3690.501.74941.75070.0000
8922006.03.01 18:00modify3690.501.74941.75060.0000
8932006.03.01 18:00close3690.501.74741.75060.000010.001897.44
8942006.03.02 11:00sell3700.501.74871.75000.0000
8952006.03.02 11:21modify3700.501.74871.74990.0000
8962006.03.02 11:21modify3700.501.74871.74990.0000
8972006.03.02 11:25modify3700.501.74871.74970.0000
8982006.03.02 11:36modify3700.501.74871.74950.0000
8992006.03.02 11:36close3700.501.74771.74950.00005.001902.44
9002006.03.02 13:12sell3710.501.74741.74870.0000
9012006.03.02 13:56modify3710.501.74741.74790.0000
9022006.03.02 13:56close3710.501.74591.74790.00007.501909.94
9032006.03.02 16:14sell3720.501.74801.74930.0000
9042006.03.02 16:36s/l3720.501.74931.74930.0000-6.501903.44
9052006.03.02 16:37sell3730.501.74801.74930.0000
9062006.03.02 16:54modify3730.501.74801.74920.0000
9072006.03.02 16:54close3730.501.74661.74920.00007.001910.44
9082006.03.02 16:59sell3740.501.74931.75060.0000
9092006.03.02 17:25s/l3740.501.75061.75060.0000-6.501903.94
9102006.03.03 00:59buy3750.501.75121.74990.0000
9112006.03.03 01:00modify3750.501.75121.74990.0000
9122006.03.03 01:00close3750.501.75311.74990.00009.501913.44
9132006.03.03 15:01buy3760.501.75761.75630.0000
9142006.03.03 15:09close3760.501.75841.75630.00004.001917.44
9152006.03.03 15:12buy3770.501.75761.75630.0000
9162006.03.03 15:58close3770.501.75851.75630.00004.501921.94
9172006.03.03 15:59buy3780.501.75161.75030.0000
9182006.03.03 16:04modify3780.501.75161.75160.0000
9192006.03.03 16:04close3780.501.75421.75160.000013.001934.94
9202006.03.07 23:08sell3790.501.73611.73740.0000
9212006.03.07 23:49close3790.501.73511.73740.00005.001939.94
9222006.03.08 01:00sell3800.501.73611.73740.0000
9232006.03.08 01:36modify3800.501.73611.73720.0000
9242006.03.08 01:36close3800.501.73481.73720.00006.501946.44
9252006.03.08 08:19buy3810.501.73781.73650.0000
9262006.03.08 08:20modify3810.501.73781.73660.0000
9272006.03.08 08:20modify3810.501.73781.73670.0000
9282006.03.08 08:20modify3810.501.73781.73680.0000
9292006.03.08 08:20modify3810.501.73781.73700.0000
9302006.03.08 08:27modify3810.501.73781.73730.0000
9312006.03.08 08:27close3810.501.73921.73730.00007.001953.44
9322006.03.08 08:38buy3820.501.74001.73870.0000
9332006.03.08 08:57modify3820.501.74001.73880.0000
9342006.03.08 08:57modify3820.501.74001.73920.0000
9352006.03.08 08:57modify3820.501.74001.73940.0000
9362006.03.08 08:57close3820.501.74131.73940.00006.501959.94
9372006.03.08 08:59buy3830.501.73841.73710.0000
9382006.03.08 09:04modify3830.501.73841.73840.0000
9392006.03.08 09:04close3830.501.74051.73840.000010.501970.44
9402006.03.08 11:00buy3840.501.73861.73730.0000
9412006.03.08 11:03modify3840.501.73861.73760.0000
9422006.03.08 11:03close3840.501.74001.73760.00007.001977.44
9432006.03.08 11:31buy3850.501.73861.73730.0000
9442006.03.08 11:58modify3850.501.73861.73730.0000
9452006.03.08 13:59s/l3850.501.7373291.73730.0000-6.361971.08
9462006.03.09 00:00sell3860.501.73821.73950.0000
9472006.03.09 00:15modify3860.501.73821.73950.0000
9482006.03.09 00:15close3860.501.73711.73950.00005.501976.58
9492006.03.09 00:33sell3870.501.73761.73890.0000
9502006.03.09 00:46modify3870.501.73761.73890.0000
9512006.03.09 00:46close3870.501.73651.73890.00005.501982.08
9522006.03.09 00:59sell3880.501.73761.73890.0000
9532006.03.09 01:10modify3880.501.73761.73880.0000
9542006.03.09 01:10close3880.501.73651.73880.00005.501987.58
9552006.03.10 09:52buy3890.501.73781.73650.0000
9562006.03.10 09:53modify3890.501.73781.73650.0000
9572006.03.10 09:56modify3890.501.73781.73660.0000
9582006.03.10 09:56modify3890.501.73781.73670.0000
9592006.03.10 09:56modify3890.501.73781.73700.0000
9602006.03.10 09:56modify3890.501.73781.73710.0000
9612006.03.10 09:56close3890.501.73881.73710.00005.001992.58
9622006.03.10 14:33sell3900.501.73211.73340.0000
9632006.03.10 14:33close3900.501.73111.73340.00005.001997.58
9642006.03.10 15:16sell3910.501.72681.72810.0000
9652006.03.10 15:20close3910.501.72531.72810.00007.502005.08
9662006.03.10 19:59sell3920.501.72641.72770.0000
9672006.03.12 23:02s/l3920.501.72771.72770.0000-6.501998.58
9682006.03.12 23:43sell3930.501.72791.72920.0000
9692006.03.12 23:48close3930.501.72691.72920.00005.002003.58
9702006.03.13 09:33sell3940.501.72621.72750.0000
9712006.03.13 10:59s/l3940.501.72751.72750.0000-6.501997.08
9722006.03.13 17:00buy3950.501.72961.72830.0000
9732006.03.13 17:15close3950.501.73041.72830.00004.002001.08
9742006.03.13 17:59buy3960.501.73011.72880.0000
9752006.03.13 19:00close3960.501.73141.72880.00006.502007.58
9762006.03.15 10:00sell3970.501.74541.74670.0000
9772006.03.15 10:30modify3970.501.74541.74660.0000
9782006.03.15 10:30modify3970.501.74541.74460.0000
9792006.03.15 10:30close3970.501.74261.74460.000014.002021.58
9802006.03.15 10:30sell3980.501.74541.74670.0000
9812006.03.15 10:30modify3980.501.74541.74660.0000
9822006.03.15 10:30modify3980.501.74541.74440.0000
9832006.03.15 10:30close3980.501.74241.74440.000015.002036.58
9842006.03.15 10:30sell3990.501.74441.74570.0000
9852006.03.15 10:30modify3990.501.74441.74440.0000
9862006.03.15 10:30close3990.501.74241.74440.000010.002046.58
9872006.03.15 10:59sell4000.501.74531.74660.0000
9882006.03.15 14:59s/l4000.501.74661.74660.0000-6.502040.08
9892006.03.15 15:00buy4010.501.74471.74340.0000
9902006.03.15 15:08close4010.501.74591.74340.00006.002046.08
9912006.03.15 15:10buy4020.501.74671.74540.0000
9922006.03.15 15:12close4020.501.74761.74540.00004.502050.58
9932006.03.15 15:14buy4030.501.74681.74550.0000
9942006.03.15 15:14close4030.501.74771.74550.00004.502055.08
9952006.03.15 15:14buy4040.501.74661.74530.0000
9962006.03.15 15:17close4040.501.74751.74530.00004.502059.58
9972006.03.15 15:20buy4050.501.74681.74550.0000
9982006.03.15 15:21close4050.501.74771.74550.00004.502064.08
9992006.03.15 15:59buy4060.501.74551.74420.0000
10002006.03.15 16:00modify4060.501.74551.74430.0000
10012006.03.15 16:00close4060.501.74701.74430.00007.502071.58
10022006.03.15 20:02buy4070.501.74751.74620.0000
10032006.03.15 20:22close4070.501.74871.74620.00006.002077.58
10042006.03.16 00:30buy4080.501.74771.74640.0000
10052006.03.16 04:59s/l4080.501.74641.74640.0000-6.502071.08
10062006.03.16 06:38sell4090.501.74611.74740.0000
10072006.03.16 06:43modify4090.501.74611.74730.0000
10082006.03.16 06:47modify4090.501.74611.74730.0000
10092006.03.16 06:47modify4090.501.74611.74710.0000
10102006.03.16 06:48modify4090.501.74611.74710.0000
10112006.03.16 06:48modify4090.501.74611.74700.0000
10122006.03.16 06:48close4090.501.74511.74700.00005.002076.08
10132006.03.16 07:59sell4100.501.74791.74920.0000
10142006.03.16 08:39modify4100.501.74791.74920.0000
10152006.03.16 09:00s/l4100.501.74921.74920.0000-6.502069.58
10162006.03.16 09:00buy4110.501.74771.74640.0000
10172006.03.16 10:00modify4110.501.74771.74640.0000
10182006.03.16 10:00modify4110.501.74771.74650.0000
10192006.03.16 10:02modify4110.501.74771.74660.0000
10202006.03.16 10:27modify4110.501.74771.74670.0000
10212006.03.16 10:27close4110.501.74891.74670.00006.002075.58
10222006.03.17 15:03sell4120.501.75501.75630.0000
10232006.03.17 16:25close4120.501.75371.75630.00006.502082.08
10242006.03.17 19:06buy4130.501.75601.75470.0000
10252006.03.17 20:00close4130.501.75701.75470.00005.002087.08
10262006.03.20 08:18buy4140.501.75631.75500.0000
10272006.03.20 08:59modify4140.501.75631.75560.0000
10282006.03.20 08:59close4140.501.75781.75560.00007.502094.58
10292006.03.21 03:06sell4150.501.75431.75560.0000
10302006.03.21 03:28close4150.501.75341.75560.00004.502099.08
10312006.03.21 03:41sell4160.501.75361.75490.0000
10322006.03.21 04:00modify4160.501.75361.75480.0000
10332006.03.21 04:00modify4160.501.75361.75470.0000
10342006.03.21 04:00close4160.501.75251.75470.00005.502104.58
10352006.03.22 13:00sell4170.501.74711.74840.0000
10362006.03.22 13:42modify4170.501.74711.74820.0000
10372006.03.22 13:42close4170.501.74601.74820.00005.502110.08
10382006.03.22 13:59sell4180.501.74831.74960.0000
10392006.03.22 15:27s/l4180.501.74961.74960.0000-6.502103.58
10402006.03.22 16:00sell4190.501.74901.75030.0000
10412006.03.22 16:58close4190.501.74781.75030.00006.002109.58
10422006.03.23 11:10sell4200.501.74371.74500.0000
10432006.03.23 11:46modify4200.501.74371.74470.0000
10442006.03.23 11:59modify4200.501.74371.74460.0000
10452006.03.23 11:59close4200.501.74291.74460.00004.002113.58
10462006.03.23 12:22sell4210.501.74211.74340.0000
10472006.03.23 12:39modify4210.501.74211.74340.0000
10482006.03.23 12:42modify4210.501.74211.74330.0000
10492006.03.23 12:42modify4210.501.74211.74320.0000
10502006.03.23 12:42modify4210.501.74211.74300.0000
10512006.03.23 12:42close4210.501.74111.74300.00005.002118.58
10522006.03.24 00:59sell4220.501.73481.73610.0000
10532006.03.24 03:29s/l4220.501.73611.73610.0000-6.502112.08
10542006.03.24 12:31sell4230.501.73301.73430.0000
10552006.03.24 12:41modify4230.501.73301.73420.0000
10562006.03.24 12:42modify4230.501.73301.73400.0000
10572006.03.24 13:00close4230.501.73221.73400.00004.002116.08
10582006.03.24 16:01buy4240.501.74021.73890.0000
10592006.03.24 16:06close4240.501.74121.73890.00005.002121.08
10602006.03.27 13:04buy4250.501.74651.74520.0000
10612006.03.27 13:35close4250.501.74731.74520.00004.002125.08
10622006.03.27 14:00buy4260.501.74741.74610.0000
10632006.03.27 15:53close4260.501.74831.74610.00004.502129.58
10642006.03.28 10:00buy4270.501.74731.74600.0000
10652006.03.28 10:01modify4270.501.74731.74600.0000
10662006.03.28 10:02modify4270.501.74731.74620.0000
10672006.03.28 10:02close4270.501.74851.74620.00006.002135.58
10682006.03.28 10:11buy4280.501.74741.74610.0000
10692006.03.28 10:29modify4280.501.74741.74610.0000
10702006.03.28 10:30modify4280.501.74741.74620.0000
10712006.03.28 10:30close4280.501.74851.74620.00005.502141.08
10722006.03.28 10:46buy4290.501.74731.74600.0000
10732006.03.28 11:33modify4290.501.74731.74600.0000
10742006.03.28 11:34modify4290.501.74731.74620.0000
10752006.03.28 11:34close4290.501.74851.74620.00006.002147.08
10762006.03.28 12:59buy4300.501.74911.74780.0000
10772006.03.28 13:59modify4300.501.74911.75000.0000
10782006.03.28 13:59close4300.501.75241.75000.000016.502163.58
10792006.03.28 14:00buy4310.501.74931.74800.0000
10802006.03.28 14:04close4310.501.75051.74800.00006.002169.58
10812006.03.28 14:05buy4320.501.74971.74840.0000
10822006.03.28 15:24close4320.501.75101.74840.00006.502176.08
10832006.03.28 18:10buy4330.501.74911.74780.0000
10842006.03.28 18:41close4330.501.75041.74780.00006.502182.58
10852006.03.29 10:01sell4340.501.73761.73890.0000
10862006.03.29 10:30modify4340.501.73761.73880.0000
10872006.03.29 10:30modify4340.501.73761.73870.0000
10882006.03.29 10:30close4340.501.73671.73870.00004.502187.08
10892006.03.29 10:30sell4350.501.73761.73890.0000
10902006.03.29 10:32modify4350.501.73761.73850.0000
10912006.03.29 10:32close4350.501.73651.73850.00005.502192.58
10922006.03.29 10:42sell4360.501.73761.73890.0000
10932006.03.29 10:47modify4360.501.73761.73850.0000
10942006.03.29 10:47close4360.501.73651.73850.00005.502198.08
10952006.03.29 14:37sell4370.501.73381.73510.0000
10962006.03.29 15:09s/l4370.501.73511.73510.0000-6.502191.58
10972006.03.30 06:59buy4380.501.73811.73680.0000
10982006.03.30 10:59close4380.501.73901.73680.00004.502196.08
10992006.03.30 12:00buy4390.501.73931.73800.0000
11002006.03.30 13:22modify4390.501.73931.73810.0000
11012006.03.30 13:22close4390.501.74051.73810.00006.002202.08
11022006.03.30 15:59buy4400.501.74331.74200.0000
11032006.03.30 16:31close4400.501.74511.74200.00009.002211.08
11042006.03.31 10:59sell4410.501.73761.73890.0000
11052006.03.31 10:59modify4410.501.73761.73720.0000
11062006.03.31 10:59close4410.501.73501.73720.000013.002224.08
11072006.04.05 08:00buy4420.501.75801.75670.0000
11082006.04.05 08:08s/l4420.501.75671.75670.0000-6.502217.58
11092006.04.05 08:08buy4430.501.75691.75560.0000
11102006.04.05 08:21modify4430.501.75691.75580.0000
11112006.04.05 08:21close4430.501.75811.75580.00006.002223.58
11122006.04.05 08:59buy4440.501.75391.75260.0000
11132006.04.05 10:59s/l4440.501.75261.75260.0000-6.502217.08
11142006.04.10 11:59buy4450.501.74401.74270.0000
11152006.04.10 12:00modify4450.501.74401.74290.0000
11162006.04.10 13:00modify4450.501.74401.74320.0000
11172006.04.10 13:00close4450.501.74541.74320.00007.002224.08
11182006.04.10 18:00sell4460.501.74041.74170.0000
11192006.04.10 18:57close4460.501.73971.74170.00003.502227.58
11202006.04.10 18:59sell4470.501.74191.74320.0000
11212006.04.10 21:59s/l4470.501.74321.74320.0000-6.502221.08
11222006.04.11 00:59buy4480.501.74231.74100.0000
11232006.04.11 04:59modify4480.501.74231.74170.0000
11242006.04.11 04:59close4480.501.74391.74170.00008.002229.08
11252006.04.11 09:00sell4490.501.74341.74470.0000
11262006.04.11 10:30modify4490.501.74341.74470.0000
11272006.04.11 10:30modify4490.501.74341.74440.0000
11282006.04.11 10:30close4490.501.74211.74440.00006.502235.58
11292006.04.11 15:00buy4500.501.74461.74330.0000
11302006.04.11 15:32close4500.501.74591.74330.00006.502242.08
11312006.04.11 19:59buy4510.501.74771.74640.0000
11322006.04.11 20:00close4510.501.74891.74640.00006.002248.08
11332006.04.12 01:01buy4520.501.75041.74910.0000
11342006.04.12 02:24modify4520.501.75041.74910.0000
11352006.04.12 02:44modify4520.501.75041.74920.0000
11362006.04.12 02:46modify4520.501.75041.74930.0000
11372006.04.12 03:04modify4520.501.75041.74940.0000
11382006.04.12 03:04close4520.501.75171.74940.00006.502254.58
11392006.04.12 08:59buy4530.501.75141.75010.0000
11402006.04.12 08:59modify4530.501.75141.75350.0000
11412006.04.12 08:59close4530.501.75551.75350.000020.502275.08
11422006.04.13 00:53sell4540.501.75071.75200.0000
11432006.04.13 03:17s/l4540.501.75201.75200.0000-6.502268.58
11442006.04.13 10:59buy4550.501.75221.75090.0000
11452006.04.13 11:18modify4550.501.75221.75100.0000
11462006.04.13 11:18close4550.501.75331.75100.00005.502274.08
11472006.04.13 14:07sell4560.501.75181.75310.0000
11482006.04.13 14:30s/l4560.501.75311.75310.0000-6.502267.58
11492006.04.13 14:32sell4570.501.75321.75450.0000
11502006.04.13 14:36modify4570.501.75321.75430.0000
11512006.04.13 14:36close4570.501.75171.75430.00007.502275.08
11522006.04.13 14:40sell4580.501.75181.75310.0000
11532006.04.13 14:56close4580.501.75051.75310.00006.502281.58
11542006.04.17 13:55buy4590.501.76701.76570.0000
11552006.04.17 13:59modify4590.501.76701.76610.0000
11562006.04.17 13:59close4590.501.76901.76610.000010.002291.58
11572006.04.17 15:19buy4600.501.77031.76900.0000
11582006.04.17 15:20close4600.501.77141.76900.00005.502297.08
11592006.04.17 15:23buy4610.501.77121.76990.0000
11602006.04.17 17:00close4610.501.77271.76990.00007.502304.58
11612006.04.18 02:00buy4620.501.77051.76920.0000
11622006.04.18 02:07close4620.501.77141.76920.00004.502309.08
11632006.04.18 14:00buy4630.501.77551.77420.0000
11642006.04.18 14:50close4630.501.77641.77420.00004.502313.58
11652006.04.19 09:58buy4640.501.78421.78290.0000
11662006.04.19 09:59modify4640.501.78421.78370.0000
11672006.04.19 09:59close4640.501.78601.78370.00009.002322.58
11682006.04.19 11:01buy4650.501.78441.78310.0000
11692006.04.19 11:06close4650.501.78541.78310.00005.002327.58
11702006.04.19 23:59buy4660.501.79151.79020.0000
11712006.04.20 00:59s/l4660.501.79021.79020.0000-7.032320.55
11722006.04.20 00:59buy4670.501.78981.78850.0000
11732006.04.20 03:00s/l4670.501.78851.78850.0000-6.502314.05
11742006.04.20 15:06sell4680.501.78041.78170.0000
11752006.04.20 16:06close4680.501.77881.78170.00008.002322.05
11762006.04.21 20:00buy4690.501.78181.78050.0000
11772006.04.21 20:23close4690.501.78301.78050.00006.002328.05
11782006.04.21 20:53buy4700.501.78181.78050.0000
11792006.04.23 21:00modify4700.501.78181.78290.0000
11802006.04.23 21:00close4700.501.78621.78290.000022.002350.05
11812006.04.23 23:19buy4710.501.78541.78410.0000
11822006.04.23 23:57close4710.501.78681.78410.00007.002357.05
11832006.04.24 08:54buy4720.501.78961.78830.0000
11842006.04.24 09:08s/l4720.501.78831.78830.0000-6.502350.55
11852006.04.24 21:59buy4730.501.78651.78520.0000
11862006.04.24 22:00close4730.501.78801.78520.00007.502358.05
11872006.04.25 14:00buy4740.501.78621.78490.0000
11882006.04.25 14:07close4740.501.78751.78490.00006.502364.55
11892006.04.25 16:08buy4750.501.78621.78490.0000
11902006.04.25 16:47close4750.501.78711.78490.00004.502369.05
11912006.04.25 16:47buy4760.501.78611.78480.0000
11922006.04.25 16:47close4760.501.78681.78480.00003.502372.55
11932006.04.25 19:59buy4770.501.78751.78620.0000
11942006.04.25 20:44close4770.501.78891.78620.00007.002379.55
11952006.04.26 01:28buy4780.501.78721.78590.0000
11962006.04.26 01:46close4780.501.78811.78590.00004.502384.05
11972006.04.26 05:14sell4790.501.78791.78920.0000
11982006.04.26 05:51close4790.501.78701.78920.00004.502388.55
11992006.04.26 08:03sell4800.501.78481.78610.0000
12002006.04.26 08:59modify4800.501.78481.78510.0000
12012006.04.26 08:59close4800.501.78271.78510.000010.502399.05
12022006.04.26 18:59sell4810.501.78601.78730.0000
12032006.04.26 18:59close4810.501.78511.78730.00004.502403.55
12042006.04.27 08:00sell4820.501.78551.78680.0000
12052006.04.27 08:06modify4820.501.78551.78660.0000
12062006.04.27 08:06close4820.501.78471.78660.00004.002407.55
12072006.04.27 08:06sell4830.501.78461.78590.0000
12082006.04.27 09:29modify4830.501.78461.78570.0000
12092006.04.27 09:29close4830.501.78381.78570.00004.002411.55
12102006.04.27 12:00sell4840.501.78581.78710.0000
12112006.04.27 12:02modify4840.501.78581.78710.0000
12122006.04.27 12:02close4840.501.78491.78710.00004.502416.05
12132006.04.27 12:04sell4850.501.78531.78660.0000
12142006.04.27 12:27close4850.501.78451.78660.00004.002420.05
12152006.04.27 12:28sell4860.501.78431.78560.0000
12162006.04.27 12:42close4860.501.78351.78560.00004.002424.05
12172006.04.27 12:48sell4870.501.78431.78560.0000
12182006.04.27 12:59s/l4870.501.78561.78560.0000-6.502417.55
12192006.04.27 15:59buy4880.501.79861.79730.0000
12202006.04.27 15:59close4880.501.80111.79730.000012.502430.05
12212006.04.27 17:08buy4890.501.80251.80120.0000
12222006.04.27 17:16s/l4890.501.80121.80120.0000-6.502423.55
12232006.04.27 17:46buy4900.501.80241.80110.0000
12242006.04.27 17:52s/l4900.501.80111.80110.0000-6.502417.05
12252006.04.28 01:00buy4910.501.80151.80020.0000
12262006.04.28 06:59modify4910.501.80151.80040.0000
12272006.04.28 07:59modify4910.501.80151.80110.0000
12282006.04.28 07:59close4910.501.80291.80110.00007.002424.05
12292006.04.28 09:59buy4920.501.80511.80380.0000
12302006.04.28 09:59modify4920.501.80511.80730.0000
12312006.04.28 09:59close4920.501.80931.80730.000021.002445.05
12322006.04.28 10:40buy4930.501.80651.80520.0000
12332006.04.28 10:59modify4930.501.80651.80610.0000
12342006.04.28 10:59close4930.501.80841.80610.00009.502454.55
12352006.05.01 12:00buy4940.501.82561.82430.0000
12362006.05.01 12:59modify4940.501.82561.83030.0000
12372006.05.01 12:59close4940.501.83221.83030.000033.002487.55
12382006.05.01 14:56buy4950.501.83131.83000.0000
12392006.05.01 14:57modify4950.501.83131.83030.0000
12402006.05.01 14:57close4950.501.83331.83030.000010.002497.55
12412006.05.01 14:57buy4960.501.83271.83140.0000
12422006.05.01 15:59s/l4960.501.83141.83140.0000-6.502491.05
12432006.05.01 15:59buy4970.501.82851.82720.0000
12442006.05.01 17:35close4970.501.82981.82720.00006.502497.55
12452006.05.02 01:00sell4980.501.82491.82620.0000
12462006.05.02 01:37close4980.501.82381.82620.00005.502503.05
12472006.05.02 01:59sell4990.501.82461.82590.0000
12482006.05.02 03:00close4990.501.82341.82590.00006.002509.05
12492006.05.02 07:00sell5000.501.82381.82510.0000
12502006.05.02 07:59close5000.501.82271.82510.00005.502514.55
12512006.05.02 14:00buy5010.501.83511.83380.0000
12522006.05.02 14:19close5010.501.83711.83380.000010.002524.55
12532006.05.02 15:33buy5020.501.83811.83680.0000
12542006.05.02 15:39close5020.501.83961.83680.00007.502532.05
12552006.05.02 15:54buy5030.501.83811.83680.0000
12562006.05.02 15:59close5030.501.83961.83680.00007.502539.55
12572006.05.02 16:00buy5040.501.83761.83630.0000
12582006.05.02 16:24close5040.501.83861.83630.00005.002544.55
12592006.05.03 04:00buy5050.501.84121.83990.0000
12602006.05.03 04:29close5050.501.84231.83990.00005.502550.05
12612006.05.03 04:29buy5060.501.84241.84110.0000
12622006.05.03 04:32close5060.501.84361.84110.00006.002556.05
12632006.05.03 06:27buy5070.501.84181.84050.0000
12642006.05.03 06:35close5070.501.84271.84050.00004.502560.55
12652006.05.03 16:59buy5080.501.84251.84120.0000
12662006.05.03 17:03s/l5080.501.84121.84120.0000-6.502554.05
12672006.05.04 07:00sell5090.501.83881.84010.0000
12682006.05.04 07:59modify5090.501.83881.84010.0000
12692006.05.04 07:59close5090.501.83761.84010.00006.002560.05
12702006.05.04 16:05buy5100.501.84641.84510.0000
12712006.05.04 16:19close5100.501.84751.84510.00005.502565.55
12722006.05.04 16:20buy5110.501.84771.84640.0000
12732006.05.04 16:21close5110.501.84861.84640.00004.502570.05
12742006.05.04 16:27buy5120.501.84771.84640.0000
12752006.05.04 16:41close5120.501.84861.84640.00004.502574.55
12762006.05.05 14:31buy5130.501.85651.85520.0000
12772006.05.05 14:31modify5130.501.85651.85640.0000
12782006.05.05 14:31close5130.501.85971.85640.000016.002590.55
12792006.05.05 14:31buy5140.501.85791.85660.0000
12802006.05.05 14:31close5140.501.85971.85660.00009.002599.55
12812006.05.05 14:31buy5150.501.85831.85700.0000
12822006.05.05 14:31s/l5150.501.85701.85700.0000-6.502593.05
12832006.05.05 14:31buy5160.501.85671.85540.0000
12842006.05.05 14:31modify5160.501.85671.85640.0000
12852006.05.05 14:31close5160.501.85971.85640.000015.002608.05
12862006.05.05 14:31buy5170.501.85791.85660.0000
12872006.05.05 14:31close5170.501.85951.85660.00008.002616.05
12882006.05.05 14:31buy5180.501.85651.85520.0000
12892006.05.05 14:31modify5180.501.85651.85580.0000
12902006.05.05 14:31close5180.501.85911.85580.000013.002629.05
12912006.05.05 14:31buy5190.501.85651.85520.0000
12922006.05.05 14:31modify5190.501.85651.85580.0000
12932006.05.05 14:31close5190.501.85911.85580.000013.002642.05
12942006.05.05 14:31buy5200.501.85761.85630.0000
12952006.05.05 14:31close5200.501.85901.85630.00007.002649.05
12962006.05.05 14:31buy5210.501.85761.85630.0000
12972006.05.05 14:31close5210.501.85961.85630.000010.002659.05
12982006.05.05 14:31buy5220.501.85781.85650.0000
12992006.05.05 14:31close5220.501.85961.85650.00009.002668.05
13002006.05.05 14:31buy5230.501.85861.85730.0000
13012006.05.05 14:31modify5230.501.85861.85800.0000
13022006.05.05 14:31close5230.501.86131.85800.000013.502681.55
13032006.05.05 14:31buy5240.501.85801.85670.0000
13042006.05.05 14:31close5240.501.85941.85670.00007.002688.55
13052006.05.05 14:31buy5250.501.85801.85670.0000
13062006.05.05 14:31s/l5250.501.85671.85670.0000-6.502682.05
13072006.05.05 14:31buy5260.501.85651.85520.0000
13082006.05.05 14:31close5260.501.85801.85520.00007.502689.55
13092006.05.05 14:31buy5270.501.85811.85680.0000
13102006.05.05 14:31s/l5270.501.85681.85680.0000-6.502683.05
13112006.05.05 14:31buy5280.501.85651.85520.0000
13122006.05.05 14:31modify5280.501.85651.85640.0000
13132006.05.05 14:31close5280.501.85971.85640.000016.002699.05
13142006.05.05 14:31buy5290.501.85791.85660.0000
13152006.05.05 14:31close5290.501.85971.85660.00009.002708.05
13162006.05.05 14:31buy5300.501.85831.85700.0000
13172006.05.05 14:31s/l5300.501.85701.85700.0000-6.502701.55
13182006.05.05 14:31buy5310.501.85671.85540.0000
13192006.05.05 14:31modify5310.501.85671.85640.0000
13202006.05.05 14:31close5310.501.85971.85640.000015.002716.55
13212006.05.05 14:31buy5320.501.85791.85660.0000
13222006.05.05 14:31close5320.501.85951.85660.00008.002724.55
13232006.05.05 14:31buy5330.501.85921.85790.0000
13242006.05.05 14:32s/l5330.501.85791.85790.0000-6.502718.05
13252006.05.05 14:32buy5340.501.85801.85670.0000
13262006.05.05 14:32close5340.501.85981.85670.00009.002727.05
13272006.05.05 14:32buy5350.501.85821.85690.0000
13282006.05.05 14:37s/l5350.501.85691.85690.0000-6.502720.55
13292006.05.05 14:37buy5360.501.85701.85570.0000
13302006.05.05 14:55close5360.501.85861.85570.00008.002728.55
13312006.05.05 14:55buy5370.501.85861.85730.0000
13322006.05.05 14:57s/l5370.501.85731.85730.0000-6.502722.05
13332006.05.05 14:57buy5380.501.85751.85620.0000
13342006.05.05 14:59close5380.501.85921.85620.00008.502730.55
13352006.05.05 15:00buy5390.501.85751.85620.0000
13362006.05.05 15:08close5390.501.85911.85620.00008.002738.55
13372006.05.07 21:59buy5400.501.86281.86150.0000
13382006.05.07 22:02s/l5400.501.86151.86150.0000-6.502732.05
13392006.05.07 22:03buy5410.501.86091.85960.0000
13402006.05.07 22:47close5410.501.86281.85960.00009.502741.55
13412006.05.08 00:12buy5420.501.86171.86040.0000
13422006.05.08 00:37s/l5420.501.86041.86040.0000-6.502735.05
13432006.05.08 00:38buy5430.501.86041.85910.0000
13442006.05.08 01:59close5430.501.86161.85910.00006.002741.05
13452006.05.08 10:18buy5440.501.86281.86150.0000
13462006.05.08 10:26modify5440.501.86281.86180.0000
13472006.05.08 10:26close5440.501.86481.86180.000010.002751.05
13482006.05.08 10:26buy5450.501.86481.86350.0000
13492006.05.08 10:28close5450.501.86641.86350.00008.002759.05
13502006.05.08 10:59buy5460.501.86401.86270.0000
13512006.05.08 11:02modify5460.501.86401.86320.0000
13522006.05.08 11:02close5460.501.86641.86320.000012.002771.05
13532006.05.08 12:42buy5470.501.86281.86150.0000
13542006.05.08 13:07close5470.501.86401.86150.00006.002777.05
13552006.05.08 15:50sell5480.501.86031.86160.0000
13562006.05.08 15:58close5480.501.85981.86160.00002.502779.55
13572006.05.09 08:08sell5490.501.85571.85700.0000
13582006.05.09 08:32modify5490.501.85571.85700.0000
13592006.05.09 08:32modify5490.501.85571.85690.0000
13602006.05.09 08:32modify5490.501.85571.85680.0000
13612006.05.09 08:32modify5490.501.85571.85650.0000
13622006.05.09 08:32modify5490.501.85571.85630.0000
13632006.05.09 08:32close5490.501.85411.85630.00008.002787.55
13642006.05.09 15:04buy5500.501.86191.86060.0000
13652006.05.09 15:52close5500.501.86351.86060.00008.002795.55
13662006.05.09 15:54buy5510.501.86391.86260.0000
13672006.05.09 16:06close5510.501.86511.86260.00006.002801.55
13682006.05.10 07:59buy5520.501.86991.86860.0000
13692006.05.10 08:00s/l5520.501.86861.86860.0000-6.502795.05
13702006.05.10 08:00buy5530.501.86651.86520.0000
13712006.05.10 08:49modify5530.501.86651.86530.0000
13722006.05.10 08:49modify5530.501.86651.86540.0000
13732006.05.10 08:49modify5530.501.86651.86550.0000
13742006.05.10 08:50modify5530.501.86651.86600.0000
13752006.05.10 08:50close5530.501.86851.86600.000010.002805.05
13762006.05.10 08:50buy5540.501.86841.86710.0000
13772006.05.10 08:51modify5540.501.86841.86740.0000
13782006.05.10 08:51modify5540.501.86841.86750.0000
13792006.05.10 08:51close5540.501.87001.86750.00008.002813.05
13802006.05.10 08:59buy5550.501.86721.86590.0000
13812006.05.10 14:00s/l5550.501.86591.86590.0000-6.502806.55
13822006.05.10 20:01buy5560.501.86471.86340.0000
13832006.05.10 20:11close5560.501.86601.86340.00006.502813.05
13842006.05.10 20:17buy5570.501.86531.86400.0000
13852006.05.10 20:17s/l5570.501.86401.86400.0000-6.502806.55
13862006.05.10 20:19buy5580.501.86541.86410.0000
13872006.05.10 20:19s/l5580.501.86411.86410.0000-6.502800.05
13882006.05.10 20:20buy5590.501.86541.86410.0000
13892006.05.10 20:22s/l5590.501.86411.86410.0000-6.502793.55
13902006.05.11 08:00sell5600.501.85551.85680.0000
13912006.05.11 08:27s/l5600.501.85681.85680.0000-6.502787.05
13922006.05.11 08:27sell5610.501.85681.85810.0000
13932006.05.11 08:45s/l5610.501.85811.85810.0000-6.502780.55
13942006.05.11 08:45sell5620.501.85911.86040.0000
13952006.05.11 08:45close5620.501.85641.86040.000013.502794.05
13962006.05.11 08:50sell5630.501.85551.85680.0000
13972006.05.11 08:59s/l5630.501.85681.85680.0000-6.502787.55
13982006.05.11 08:59sell5640.501.85951.86080.0000
13992006.05.11 09:59s/l5640.501.86081.86080.0000-6.502781.05
14002006.05.11 11:23buy5650.501.86181.86050.0000
14012006.05.11 11:32close5650.501.86361.86050.00009.002790.05
14022006.05.11 14:53buy5660.501.87091.86960.0000
14032006.05.11 14:59modify5660.501.87091.87460.0000
14042006.05.11 14:59close5660.501.87931.87460.000042.002832.05
14052006.05.11 16:59buy5670.501.88111.87980.0000
14062006.05.11 16:59close5670.501.88481.87980.000018.502850.55
14072006.05.11 17:37buy5680.501.88251.88120.0000
14082006.05.11 17:53close5680.501.88411.88120.00008.002858.55
14092006.05.12 09:00buy5690.501.89151.89020.0000
14102006.05.12 09:59modify5690.501.89151.89320.0000
14112006.05.12 09:59close5690.501.89621.89320.000023.502882.05
14122006.05.12 14:20buy5700.501.89281.89150.0000
14132006.05.12 14:24close5700.501.89411.89150.00006.502888.55
14142006.05.12 14:30buy5710.501.89201.89070.0000
14152006.05.12 14:30close5710.501.89461.89070.000013.002901.55
14162006.05.12 14:30buy5720.501.88911.88780.0000
14172006.05.12 14:30close5720.501.89181.88780.000013.502915.05
14182006.05.12 14:30buy5730.501.88941.88810.0000
14192006.05.12 14:30modify5730.501.88941.88920.0000
14202006.05.12 14:30close5730.501.89411.88920.000023.502938.55
14212006.05.12 14:30buy5740.501.89301.89170.0000
14222006.05.12 14:30s/l5740.501.89171.89170.0000-6.502932.05
14232006.05.12 14:30buy5750.501.89051.88920.0000
14242006.05.12 14:30modify5750.501.89051.88990.0000
14252006.05.12 14:30close5750.501.89481.88990.000021.502953.55
14262006.05.12 14:30buy5760.501.88921.88790.0000
14272006.05.12 14:31s/l5760.501.88791.88790.0000-6.502947.05
14282006.05.12 14:31buy5770.501.88811.88680.0000
14292006.05.12 14:31modify5770.501.88811.88800.0000
14302006.05.12 14:31close5770.501.89291.88800.000024.002971.05
14312006.05.12 14:31buy5780.501.88971.88840.0000
14322006.05.12 14:31close5780.501.89291.88840.000016.002987.05
14332006.05.12 14:31buy5790.501.88951.88820.0000
14342006.05.12 14:32s/l5790.501.88821.88820.0000-6.502980.55
14352006.05.12 14:32buy5800.501.88811.88680.0000
14362006.05.12 14:32modify5800.501.88811.88690.0000
14372006.05.12 14:32close5800.501.89181.88690.000018.502999.05
14382006.05.12 14:32buy5810.501.89061.88930.0000
14392006.05.12 14:32close5810.501.89251.88930.00009.503008.55
14402006.05.12 14:32buy5820.501.88811.88680.0000
14412006.05.12 14:32modify5820.501.88811.88680.0000
14422006.05.12 14:32close5820.501.89171.88680.000018.003026.55
14432006.05.12 14:33buy5830.501.89101.88970.0000
14442006.05.12 14:33close5830.501.89371.88970.000013.503040.05
14452006.05.12 14:33buy5840.501.88991.88860.0000
14462006.05.12 14:34close5840.501.89181.88860.00009.503049.55
14472006.05.12 14:34buy5850.501.89071.88940.0000
14482006.05.12 14:34s/l5850.501.88941.88940.0000-6.503043.05
14492006.05.12 14:34buy5860.501.88951.88820.0000
14502006.05.12 14:35close5860.501.89161.88820.000010.503053.55
14512006.05.12 14:35buy5870.501.88951.88820.0000
14522006.05.12 14:37close5870.501.89131.88820.00009.003062.55
14532006.05.12 14:37buy5880.501.88931.88800.0000
14542006.05.12 14:38s/l5880.501.88801.88800.0000-6.503056.05
14552006.05.12 14:38buy5890.501.88811.88680.0000
14562006.05.12 14:43close5890.501.89001.88680.00009.503065.55
14572006.05.12 14:43buy5900.501.89011.88880.0000
14582006.05.12 14:44s/l5900.501.88881.88880.0000-6.503059.05
14592006.05.12 14:44buy5910.501.88861.88730.0000
14602006.05.12 14:44close5910.501.89161.88730.000015.003074.05
14612006.05.12 14:44buy5920.501.88971.88840.0000
14622006.05.12 14:44s/l5920.501.88841.88840.0000-6.503067.55
14632006.05.12 14:44buy5930.501.88841.88710.0000
14642006.05.12 14:44close5930.501.89091.88710.000012.503080.05
14652006.05.12 14:44buy5940.501.89091.88960.0000
14662006.05.12 14:44s/l5940.501.88961.88960.0000-6.503073.55
14672006.05.12 14:44buy5950.501.88971.88840.0000
14682006.05.12 14:44close5950.501.89151.88840.00009.003082.55
14692006.05.12 14:46buy5960.501.89291.89160.0000
14702006.05.12 14:46close5960.501.89461.89160.00008.503091.05
14712006.05.12 14:59buy5970.501.89051.88920.0000
14722006.05.12 15:03close5970.501.89381.88920.000016.503107.55
14732006.05.15 00:00buy5980.501.89651.89520.0000
14742006.05.15 00:11close5980.501.89811.89520.00008.003115.55
14752006.05.15 00:59buy5990.501.89571.89440.0000
14762006.05.15 01:00close5990.501.89951.89440.000019.003134.55
14772006.05.15 11:22sell6000.501.88381.88510.0000
14782006.05.15 12:38close6000.501.88251.88510.00006.503141.05
14792006.05.15 14:24sell6010.501.88471.88600.0000
14802006.05.15 14:30s/l6010.501.88601.88600.0000-6.503134.55
14812006.05.15 14:30sell6020.501.88651.88780.0000
14822006.05.15 14:31close6020.501.88531.88780.00006.003140.55
14832006.05.15 14:31sell6030.501.88481.88610.0000
14842006.05.15 14:31s/l6030.501.88611.88610.0000-6.503134.05
14852006.05.15 14:32sell6040.501.88471.88600.0000
14862006.05.15 14:59close6040.501.88221.88600.000012.503146.55
14872006.05.15 15:04sell6050.501.88411.88540.0000
14882006.05.15 15:21close6050.501.88231.88540.00009.003155.55
14892006.05.15 15:44sell6060.501.88411.88540.0000
14902006.05.15 16:03close6060.501.88261.88540.00007.503163.05
14912006.05.16 00:44sell6070.501.87921.88050.0000
14922006.05.16 01:59s/l6070.501.88051.88050.0000-6.503156.55
14932006.05.16 04:57buy6080.501.88311.88180.0000
14942006.05.16 05:52close6080.501.88451.88180.00007.003163.55
14952006.05.16 06:17buy6090.501.88391.88260.0000
14962006.05.16 07:02s/l6090.501.88261.88260.0000-6.503157.05
14972006.05.16 09:30sell6100.501.88081.88210.0000
14982006.05.16 10:00s/l6100.501.88211.88210.0000-6.503150.55
14992006.05.17 06:50buy6110.501.89061.88930.0000
15002006.05.17 07:24modify6110.501.89061.88940.0000
15012006.05.17 07:24close6110.501.89211.88940.00007.503158.05
15022006.05.17 08:59buy6120.501.89471.89340.0000
15032006.05.17 08:59modify6120.501.89471.89610.0000
15042006.05.17 08:59close6120.501.89891.89610.000021.003179.05
15052006.05.17 09:59buy6130.501.89731.89600.0000
15062006.05.17 10:00s/l6130.501.89601.89600.0000-6.503172.55
15072006.05.17 13:51buy6140.501.89531.89400.0000
15082006.05.17 13:59s/l6140.501.89401.89400.0000-6.503166.05
15092006.05.17 13:59buy6150.501.89141.89010.0000
15102006.05.17 14:30close6150.501.89351.89010.000010.503176.55
15112006.05.17 16:28sell6160.501.88481.88610.0000
15122006.05.17 16:31close6160.501.88321.88610.00008.003184.55
15132006.05.18 15:06buy6170.501.88821.88690.0000
15142006.05.18 15:18s/l6170.501.88691.88690.0000-6.503178.05
15152006.05.18 15:28buy6180.501.88841.88710.0000
15162006.05.18 15:32close6180.501.89021.88710.00009.003187.05
15172006.05.18 17:18buy6190.501.88981.88850.0000
15182006.05.18 17:39close6190.501.89131.88850.00007.503194.55
15192006.05.18 17:46buy6200.501.88981.88850.0000
15202006.05.18 20:59modify6200.501.88981.88890.0000
15212006.05.18 20:59close6200.501.89331.88890.000017.503212.05
15222006.05.19 00:34buy6210.501.89291.89160.0000
15232006.05.19 03:55s/l6210.501.89161.89160.0000-6.503205.55
15242006.05.19 10:18sell6220.501.87591.87720.0000
15252006.05.19 11:45close6220.501.87431.87720.00008.003213.55
15262006.05.22 07:00sell6230.501.87221.87350.0000
15272006.05.22 07:44modify6230.501.87221.87330.0000
15282006.05.22 07:44close6230.501.86971.87330.000012.503226.05
15292006.05.22 07:44sell6240.501.87001.87130.0000
15302006.05.22 07:49modify6240.501.87001.87120.0000
15312006.05.22 07:49close6240.501.86761.87120.000012.003238.05
15322006.05.22 07:59sell6250.501.87181.87310.0000
15332006.05.22 08:59s/l6250.501.87311.87310.0000-6.503231.55
15342006.05.22 21:59buy6260.501.88551.88420.0000
15352006.05.23 00:02s/l6260.501.88421.88420.0000-6.673224.88
15362006.05.23 05:22buy6270.501.88491.88360.0000
15372006.05.23 06:42s/l6270.501.88361.88360.0000-6.503218.38
15382006.05.24 09:20buy6280.501.88121.87990.0000
15392006.05.24 09:46close6280.501.88301.87990.00009.003227.38
15402006.05.24 09:50buy6290.501.88211.88080.0000
15412006.05.24 10:02close6290.501.88431.88080.000011.003238.38
15422006.05.24 13:57buy6300.501.88101.87970.0000
15432006.05.24 13:59s/l6300.501.87971.87970.0000-6.503231.88
15442006.05.24 13:59buy6310.501.87751.87620.0000
15452006.05.24 14:59s/l6310.501.87621.87620.0000-6.503225.38
15462006.05.25 17:00sell6320.501.87091.87220.0000
15472006.05.25 18:59s/l6320.501.87221.87220.0000-6.503218.88
15482006.05.25 22:59buy6330.501.87521.87390.0000
15492006.05.25 23:21s/l6330.501.87391.87390.0000-6.503212.38
15502006.05.26 05:04sell6340.501.87081.87210.0000
15512006.05.26 05:15close6340.501.86931.87210.00007.503219.88
15522006.05.26 17:07sell6350.501.85651.85780.0000
15532006.05.28 21:00s/l6350.501.85781.85780.0000-6.503213.38
15542006.05.29 03:00buy6360.501.85931.85800.0000
15552006.05.29 05:00modify6360.501.85931.85810.0000
15562006.05.29 05:02modify6360.501.85931.85820.0000
15572006.05.29 05:03modify6360.501.85931.85830.0000
15582006.05.29 05:03modify6360.501.85931.85840.0000
15592006.05.29 05:03close6360.501.86061.85840.00006.503219.88
15602006.05.30 00:35sell6370.501.86011.86140.0000
15612006.05.30 02:59s/l6370.501.86141.86140.0000-6.503213.38
15622006.05.30 11:00buy6380.501.87571.87440.0000
15632006.05.30 11:49close6380.501.87701.87440.00006.503219.88
15642006.05.30 11:49buy6390.501.87711.87580.0000
15652006.05.30 11:50close6390.501.87811.87580.00005.003224.88
15662006.05.30 11:59buy6400.501.87401.87270.0000
15672006.05.30 12:59close6400.501.87611.87270.000010.503235.38
15682006.05.30 14:59buy6410.501.88151.88020.0000
15692006.05.30 14:59modify6410.501.88151.88090.0000
15702006.05.30 14:59close6410.501.88551.88090.000020.003255.38
15712006.05.30 17:45buy6420.501.88191.88060.0000
15722006.05.30 18:41close6420.501.88311.88060.00006.003261.38
15732006.05.31 06:01buy6430.501.88221.88090.0000
15742006.05.31 06:21close6430.501.88331.88090.00005.503266.88
15752006.05.31 15:00sell6440.501.87381.87510.0000
15762006.05.31 15:36close6440.501.87261.87510.00006.003272.88
15772006.05.31 15:39sell6450.501.87411.87540.0000
15782006.05.31 15:41close6450.501.87281.87540.00006.503279.38
15792006.05.31 15:43sell6460.501.87361.87490.0000
15802006.05.31 18:59modify6460.501.87361.87310.0000
15812006.05.31 18:59close6460.501.86911.87310.000022.503301.88
15822006.05.31 19:59sell6470.501.87011.87140.0000
15832006.05.31 21:59s/l6470.501.87141.87140.0000-6.503295.38
15842006.06.01 01:59sell6480.501.86861.86990.0000
15852006.06.01 01:59close6480.501.86701.86990.00008.003303.38
15862006.06.01 08:00sell6490.501.86681.86810.0000
15872006.06.01 08:21close6490.501.86531.86810.00007.503310.88
15882006.06.02 15:05buy6500.501.88311.88180.0000
15892006.06.02 15:06s/l6500.501.88181.88180.0000-6.503304.38
15902006.06.02 15:13buy6510.501.88311.88180.0000
15912006.06.02 15:28s/l6510.501.88181.88180.0000-6.503297.88
15922006.06.02 15:38buy6520.501.88311.88180.0000
15932006.06.02 15:40s/l6520.501.88181.88180.0000-6.503291.38
15942006.06.02 15:47buy6530.501.88311.88180.0000
15952006.06.02 15:47s/l6530.501.88181.88180.0000-6.503284.88
15962006.06.02 15:58buy6540.501.88311.88180.0000
15972006.06.02 16:00s/l6540.501.88181.88180.0000-6.503278.38
15982006.06.05 07:00sell6550.501.88421.88550.0000
15992006.06.05 07:59s/l6550.501.88551.88550.0000-6.503271.88
16002006.06.05 14:00sell6560.501.87981.88110.0000
16012006.06.05 14:59modify6560.501.87981.88000.0000
16022006.06.05 14:59close6560.501.87721.88000.000013.003284.88
16032006.06.05 21:00sell6570.501.87371.87500.0000
16042006.06.05 21:30close6570.501.87251.87500.00006.003290.88
16052006.06.06 07:59buy6580.501.87371.87240.0000
16062006.06.06 08:00s/l6580.501.87241.87240.0000-6.503284.38
16072006.06.06 09:59sell6590.501.87361.87490.0000
16082006.06.06 10:53modify6590.501.87361.87490.0000
16092006.06.06 10:56modify6590.501.87361.87460.0000
16102006.06.06 10:56modify6590.501.87361.87450.0000
16112006.06.06 10:58modify6590.501.87361.87430.0000
16122006.06.06 10:58close6590.501.87161.87430.000010.003294.38
16132006.06.07 07:51sell6600.501.86091.86220.0000
16142006.06.07 08:06modify6600.501.86091.86210.0000
16152006.06.07 08:06close6600.501.85951.86210.00007.003301.38
16162006.06.07 15:07sell6610.501.85981.86110.0000
16172006.06.07 15:18close6610.501.85801.86110.00009.003310.38
16182006.06.07 21:00sell6620.501.85621.85750.0000
16192006.06.08 06:41modify6620.501.85621.85750.0000
16202006.06.08 06:59modify6620.501.85621.85440.0000
16212006.06.08 06:59close6620.501.85231.85440.000019.823330.20
16222006.06.08 14:02sell6630.501.84411.84540.0000
16232006.06.08 14:25close6630.501.84261.84540.00007.503337.70
16242006.06.08 14:29sell6640.501.84351.84480.0000
16252006.06.08 14:30close6640.501.84181.84480.00008.503346.20
16262006.06.08 15:03sell6650.501.84021.84150.0000
16272006.06.08 15:18s/l6650.501.84151.84150.0000-6.503339.70
16282006.06.08 15:21sell6660.501.84021.84150.0000
16292006.06.08 15:32s/l6660.501.84151.84150.0000-6.503333.20
16302006.06.08 15:32sell6670.501.84021.84150.0000
16312006.06.08 15:33close6670.501.83891.84150.00006.503339.70
16322006.06.08 15:59sell6680.501.84241.84370.0000
16332006.06.08 16:19s/l6680.501.84371.84370.0000-6.503333.20
16342006.06.09 13:01sell6690.501.84311.84440.0000
16352006.06.09 13:59s/l6690.501.84441.84440.0000-6.503326.70
16362006.06.12 09:00buy6700.501.84351.84220.0000
16372006.06.12 09:08modify6700.501.84351.84240.0000
16382006.06.12 09:09modify6700.501.84351.84250.0000
16392006.06.12 09:39s/l6700.501.8424571.84250.0000-5.213321.49
16402006.06.12 09:44buy6710.501.84341.84210.0000
16412006.06.12 09:51s/l6710.501.84211.84210.0000-6.503314.99
16422006.06.12 14:21buy6720.501.84231.84100.0000
16432006.06.12 14:28close6720.501.84311.84100.00004.003318.99
16442006.06.12 14:33buy6730.501.84281.84150.0000
16452006.06.12 14:42close6730.501.84351.84150.00003.503322.49
16462006.06.12 14:59buy6740.501.84251.84120.0000
16472006.06.12 15:00close6740.501.84421.84120.00008.503330.99
16482006.06.12 20:59buy6750.501.84261.84130.0000
16492006.06.12 23:11s/l6750.501.84131.84130.0000-6.503324.49
16502006.06.13 09:08buy6760.501.83991.83860.0000
16512006.06.13 09:21modify6760.501.83991.83870.0000
16522006.06.13 09:21modify6760.501.83991.83880.0000
16532006.06.13 09:21close6760.501.84131.83880.00007.003331.49
16542006.06.13 15:03sell6770.501.84051.84180.0000
16552006.06.13 15:15close6770.501.83891.84180.00008.003339.49
16562006.06.13 15:30sell6780.501.84061.84190.0000
16572006.06.13 16:31close6780.501.83861.84190.000010.003349.49
16582006.06.14 13:00sell6790.501.84091.84220.0000
16592006.06.14 13:59s/l6790.501.84221.84220.0000-6.503342.99
16602006.06.14 16:00buy6800.501.84791.84660.0000
16612006.06.14 17:00s/l6800.501.84661.84660.0000-6.503336.49
16622006.06.14 18:59buy6810.501.84241.84110.0000
16632006.06.14 19:58close6810.501.84401.84110.00008.003344.49
16642006.06.15 07:00buy6820.501.84311.84180.0000
16652006.06.15 07:48modify6820.501.84311.84200.0000
16662006.06.15 07:48close6820.501.84481.84200.00008.503352.99
16672006.06.15 14:07buy6830.501.84911.84780.0000
16682006.06.15 14:27close6830.501.85031.84780.00006.003358.99
16692006.06.15 14:30buy6840.501.84911.84780.0000
16702006.06.15 15:59s/l6840.501.84781.84780.0000-6.503352.49
16712006.06.16 07:20buy6850.501.85301.85170.0000
16722006.06.16 08:24modify6850.501.85301.85200.0000
16732006.06.16 08:25modify6850.501.85301.85220.0000
16742006.06.16 08:25modify6850.501.85301.85220.0000
16752006.06.16 08:28modify6850.501.85301.85230.0000
16762006.06.16 08:28modify6850.501.85301.85230.0000
16772006.06.16 08:52modify6850.501.85301.85240.0000
16782006.06.16 08:52close6850.501.85421.85240.00006.003358.49
16792006.06.16 09:00buy6860.501.85351.85220.0000
16802006.06.16 09:02modify6860.501.85351.85220.0000
16812006.06.16 09:02modify6860.501.85351.85230.0000
16822006.06.16 09:22modify6860.501.85351.85240.0000
16832006.06.16 10:09modify6860.501.85351.85250.0000
16842006.06.16 10:09close6860.501.85451.85250.00005.003363.49
16852006.06.16 12:13buy6870.501.85201.85070.0000
16862006.06.16 12:20modify6870.501.85201.85090.0000
16872006.06.16 12:20modify6870.501.85201.85090.0000
16882006.06.16 12:21modify6870.501.85201.85100.0000
16892006.06.16 12:21close6870.501.85301.85100.00005.003368.49
16902006.06.16 14:59sell6880.501.85081.85210.0000
16912006.06.16 15:00s/l6880.501.85211.85210.0000-6.503361.99
16922006.06.16 16:12sell6890.501.84931.85060.0000
16932006.06.16 18:59s/l6890.501.85061.85060.0000-6.503355.49
16942006.06.16 19:59buy6900.501.84991.84860.0000
16952006.06.18 22:00modify6900.501.84991.84890.0000
16962006.06.18 22:00close6900.501.85191.84890.000010.003365.49
16972006.06.19 02:00sell6910.501.84461.84590.0000
16982006.06.19 03:29close6910.501.84351.84590.00005.503370.99
16992006.06.19 11:59sell6920.501.84731.84860.0000
17002006.06.19 12:00modify6920.501.84731.84840.0000
17012006.06.19 12:00close6920.501.84521.84840.000010.503381.49
17022006.06.19 18:00sell6930.501.84001.84130.0000
17032006.06.19 18:44close6930.501.83831.84130.00008.503389.99
17042006.06.20 01:01sell6940.501.84061.84190.0000
17052006.06.20 05:59s/l6940.501.84191.84190.0000-6.503383.49
17062006.06.20 06:58buy6950.501.84291.84160.0000
17072006.06.20 06:59modify6950.501.84291.84280.0000
17082006.06.20 06:59close6950.501.84481.84280.00009.503392.99
17092006.06.20 08:15buy6960.501.84341.84210.0000
17102006.06.20 08:55modify6960.501.84341.84220.0000
17112006.06.20 08:55close6960.501.84431.84220.00004.503397.49
17122006.06.20 12:48sell6970.501.84151.84280.0000
17132006.06.20 12:56close6970.501.84051.84280.00005.003402.49
17142006.06.20 16:00sell6980.501.84271.84400.0000
17152006.06.20 16:12close6980.501.84201.84400.00003.503405.99
17162006.06.20 16:16sell6990.501.84221.84350.0000
17172006.06.20 16:26s/l6990.501.84351.84350.0000-6.503399.49
17182006.06.20 16:26sell7000.501.84341.84470.0000
17192006.06.20 16:40close7000.501.84261.84470.00004.003403.49
17202006.06.20 16:40sell7010.501.84231.84360.0000
17212006.06.20 16:59close7010.501.84141.84360.00004.503407.99
17222006.06.20 16:59sell7020.501.84341.84470.0000
17232006.06.20 18:28close7020.501.84231.84470.00005.503413.49
17242006.06.20 18:28buy7030.501.84231.84100.0000
17252006.06.20 18:28close7030.501.84381.84100.00007.503420.99
17262006.06.22 14:07sell7040.501.82931.83060.0000
17272006.06.22 15:00s/l7040.501.83061.83060.0000-6.503414.49
17282006.06.22 15:00sell7050.501.83041.83170.0000
17292006.06.22 15:05close7050.501.82931.83170.00005.503419.99
17302006.06.22 17:00sell7060.501.82881.83010.0000
17312006.06.22 19:00close7060.501.82771.83010.00005.503425.49
17322006.06.23 02:24sell7070.501.82831.82960.0000
17332006.06.23 07:59modify7070.501.82831.82880.0000
17342006.06.23 07:59close7070.501.82731.82880.00005.003430.49
17352006.06.23 09:48sell7080.501.82511.82640.0000
17362006.06.23 09:59modify7080.501.82511.82480.0000
17372006.06.23 09:59close7080.501.82311.82480.000010.003440.49
17382006.06.23 13:49sell7090.501.81921.82050.0000
17392006.06.23 13:53modify7090.501.81921.82040.0000
17402006.06.23 13:53close7090.501.81791.82040.00006.503446.99
17412006.06.23 13:53sell7100.501.81821.81950.0000
17422006.06.23 15:59s/l7100.501.81951.81950.0000-6.503440.49
17432006.06.26 08:00buy7110.501.82051.81920.0000
17442006.06.26 09:07modify7110.501.82051.81930.0000
17452006.06.26 09:07modify7110.501.82051.81940.0000
17462006.06.26 09:07close7110.501.82131.81940.00004.003444.49
17472006.06.26 16:59sell7120.501.82091.82220.0000
17482006.06.26 17:59s/l7120.501.82221.82220.0000-6.503437.99
17492006.06.27 07:53sell7130.501.82411.82540.0000
17502006.06.27 07:59modify7130.501.82411.82530.0000
17512006.06.27 07:59modify7130.501.82411.82530.0000
17522006.06.27 07:59modify7130.501.82411.82520.0000
17532006.06.27 08:27modify7130.501.82411.82510.0000
17542006.06.27 08:30modify7130.501.82411.82510.0000
17552006.06.27 08:30modify7130.501.82411.82490.0000
17562006.06.27 08:30modify7130.501.82411.82490.0000
17572006.06.27 08:31modify7130.501.82411.82470.0000
17582006.06.27 08:31modify7130.501.82411.82460.0000
17592006.06.27 08:31close7130.501.82281.82460.00006.503444.49
17602006.06.27 13:59sell7140.501.82321.82450.0000
17612006.06.27 14:44modify7140.501.82321.82450.0000
17622006.06.27 14:44close7140.501.82201.82450.00006.003450.49
17632006.06.27 21:44sell7150.501.82241.82370.0000
17642006.06.27 21:59modify7150.501.82241.82340.0000
17652006.06.27 21:59close7150.501.82091.82340.00007.503457.99
17662006.06.28 16:59sell7160.501.81711.81840.0000
17672006.06.28 18:59s/l7160.501.81841.81840.0000-6.503451.49
17682006.06.29 00:02sell7170.501.81791.81920.0000
17692006.06.29 01:11modify7170.501.81791.81920.0000
17702006.06.29 01:12modify7170.501.81791.81910.0000
17712006.06.29 01:30modify7170.501.81791.81900.0000
17722006.06.29 01:52modify7170.501.81791.81890.0000
17732006.06.29 01:52close7170.501.81691.81890.00005.003456.49
17742006.06.29 09:22sell7180.501.81601.81730.0000
17752006.06.29 09:32modify7180.501.81601.81730.0000
17762006.06.29 09:33modify7180.501.81601.81730.0000
17772006.06.29 09:39modify7180.501.81601.81720.0000
17782006.06.29 09:39modify7180.501.81601.81720.0000
17792006.06.29 09:59modify7180.501.81601.81340.0000
17802006.06.29 09:59close7180.501.81191.81340.000020.503476.99
17812006.06.29 14:00sell7190.501.81331.81460.0000
17822006.06.29 14:00modify7190.501.81331.81460.0000
17832006.06.29 15:51close7190.501.81251.81460.00004.003480.99
17842006.06.29 19:59buy7200.501.82581.82450.0000
17852006.06.29 20:59close7200.501.82791.82450.000010.503491.49
17862006.06.29 21:40buy7210.501.82661.82530.0000
17872006.06.30 00:59close7210.501.82861.82530.00009.823501.31
17882006.06.30 06:00buy7220.501.83281.83150.0000
17892006.06.30 07:59s/l7220.501.83151.83150.0000-6.503494.81
17902006.06.30 14:38buy7230.501.84351.84220.0000
17912006.06.30 14:59modify7230.501.84351.84610.0000
17922006.06.30 14:59close7230.501.84951.84610.000030.003524.81
17932006.06.30 15:00buy7240.501.84731.84600.0000
17942006.06.30 15:59close7240.501.84871.84600.00007.003531.81
17952006.07.05 04:59sell7250.501.84561.84690.0000
17962006.07.05 05:59s/l7250.501.84691.84690.0000-6.503525.31
17972006.07.05 22:02sell7260.501.83511.83640.0000
17982006.07.06 04:00modify7260.501.83511.83630.0000
17992006.07.06 04:59modify7260.501.83511.83620.0000
18002006.07.06 05:00modify7260.501.83511.83620.0000
18012006.07.06 06:59s/l7260.501.8361931.83620.0000-5.143520.18
18022006.07.07 11:14buy7270.501.83941.83810.0000
18032006.07.07 11:19modify7270.501.83941.83810.0000
18042006.07.07 11:19modify7270.501.83941.83810.0000
18052006.07.07 11:22modify7270.501.83941.83820.0000
18062006.07.07 11:22modify7270.501.83941.83820.0000
18072006.07.07 11:22modify7270.501.83941.83830.0000
18082006.07.07 11:22modify7270.501.83941.83830.0000
18092006.07.07 11:25modify7270.501.83941.83840.0000
18102006.07.07 11:29modify7270.501.83941.83850.0000
18112006.07.07 11:29modify7270.501.83941.83860.0000
18122006.07.07 11:29modify7270.501.83941.83870.0000
18132006.07.07 11:29close7270.501.84021.83870.00004.003524.18
18142006.07.10 02:00buy7280.501.85011.84880.0000
18152006.07.10 02:12s/l7280.501.84881.84880.0000-6.503517.68
18162006.07.10 14:43sell7290.501.84081.84210.0000
18172006.07.10 14:53close7290.501.83961.84210.00006.003523.68
18182006.07.10 14:53sell7300.501.84021.84150.0000
18192006.07.10 14:53close7300.501.83891.84150.00006.503530.18
18202006.07.10 14:56sell7310.501.84001.84130.0000
18212006.07.10 15:59s/l7310.501.84131.84130.0000-6.503523.68
18222006.07.10 19:00sell7320.501.84161.84290.0000
18232006.07.10 21:00close7320.501.84051.84290.00005.503529.18
18242006.07.11 07:00sell7330.501.84291.84420.0000
18252006.07.11 07:33modify7330.501.84291.84400.0000
18262006.07.11 07:33modify7330.501.84291.84390.0000
18272006.07.11 07:37modify7330.501.84291.84380.0000
18282006.07.11 08:08modify7330.501.84291.84380.0000
18292006.07.11 08:09modify7330.501.84291.84370.0000
18302006.07.11 08:09modify7330.501.84291.84360.0000
18312006.07.11 08:10modify7330.501.84291.84350.0000
18322006.07.11 08:10close7330.501.84181.84350.00005.503534.68
18332006.07.11 10:30sell7340.501.83931.84060.0000
18342006.07.11 11:00s/l7340.501.84061.84060.0000-6.503528.18
18352006.07.11 11:00sell7350.501.84071.84200.0000
18362006.07.11 11:30modify7350.501.84071.84190.0000
18372006.07.11 11:30modify7350.501.84071.84190.0000
18382006.07.11 11:59modify7350.501.84071.84150.0000
18392006.07.11 11:59close7350.501.83921.84150.00007.503535.68
18402006.07.11 12:59sell7360.501.84021.84150.0000
18412006.07.11 13:00modify7360.501.84021.84150.0000
18422006.07.11 13:00close7360.501.83901.84150.00006.003541.68
18432006.07.13 15:59buy7370.501.84051.83920.0000
18442006.07.13 16:20close7370.501.84151.83920.00005.003546.68
18452006.07.13 23:05buy7380.501.84341.84210.0000
18462006.07.14 00:59s/l7380.501.84211.84210.0000-6.673540.00
18472006.07.14 03:12sell7390.501.84171.84300.0000
18482006.07.14 03:20close7390.501.84091.84300.00004.003544.00
18492006.07.14 07:03sell7400.501.84071.84200.0000
18502006.07.14 08:14close7400.501.83971.84200.00005.003549.00
18512006.07.18 17:08sell7410.501.82611.82740.0000
18522006.07.18 17:42s/l7410.501.82741.82740.0000-6.503542.50
18532006.07.19 06:00sell7420.501.82641.82770.0000
18542006.07.19 06:50modify7420.501.82641.82760.0000
18552006.07.19 06:54modify7420.501.82641.82750.0000
18562006.07.19 06:59modify7420.501.82641.82740.0000
18572006.07.19 06:59modify7420.501.82641.82730.0000
18582006.07.19 08:00modify7420.501.82641.82700.0000
18592006.07.19 08:00modify7420.501.82641.82690.0000
18602006.07.19 08:00modify7420.501.82641.82680.0000
18612006.07.19 08:04modify7420.501.82641.82680.0000
18622006.07.19 08:04modify7420.501.82641.82670.0000
18632006.07.19 08:04close7420.501.82511.82670.00006.503549.00
18642006.07.19 13:00sell7430.501.82571.82700.0000
18652006.07.19 13:00s/l7430.501.82701.82700.0000-6.503542.50
18662006.07.19 13:00sell7440.501.82741.82870.0000
18672006.07.19 14:00s/l7440.501.82871.82870.0000-6.503536.00
18682006.07.19 15:59buy7450.501.83621.83490.0000
18692006.07.19 15:59close7450.501.83751.83490.00006.503542.50
18702006.07.20 05:59buy7460.501.84391.84260.0000
18712006.07.20 06:00modify7460.501.84391.84330.0000
18722006.07.20 06:00close7460.501.84511.84330.00006.003548.50
18732006.07.20 12:55buy7470.501.84891.84760.0000
18742006.07.20 13:18modify7470.501.84891.84760.0000
18752006.07.20 13:36modify7470.501.84891.84780.0000
18762006.07.20 13:36close7470.501.85011.84780.00006.003554.50
18772006.07.20 15:00buy7480.501.84981.84850.0000
18782006.07.20 16:38s/l7480.501.84851.84850.0000-6.503548.00
18792006.07.21 11:00buy7490.501.85561.85430.0000
18802006.07.21 12:22modify7490.501.85561.85440.0000
18812006.07.21 12:22modify7490.501.85561.85470.0000
18822006.07.21 12:23modify7490.501.85561.85480.0000
18832006.07.21 12:23close7490.501.85691.85480.00006.503554.50
18842006.07.24 08:01sell7500.501.85181.85310.0000
18852006.07.24 09:16modify7500.501.85181.85300.0000
18862006.07.24 09:16modify7500.501.85181.85300.0000
18872006.07.24 09:19modify7500.501.85181.85290.0000
18882006.07.24 09:22modify7500.501.85181.85280.0000
18892006.07.24 09:59modify7500.501.85181.85270.0000
18902006.07.24 09:59close7500.501.85071.85270.00005.503560.00
18912006.07.25 12:00sell7510.501.85081.85210.0000
18922006.07.25 13:47close7510.501.84991.85210.00004.503564.50
18932006.07.26 08:35sell7520.501.84141.84270.0000
18942006.07.26 08:37modify7520.501.84141.84240.0000
18952006.07.26 08:48modify7520.501.84141.84230.0000
18962006.07.26 08:48modify7520.501.84141.84200.0000
18972006.07.26 08:48modify7520.501.84141.84190.0000
18982006.07.26 08:48close7520.501.84051.84190.00004.503569.00
18992006.07.26 08:53sell7530.501.84131.84260.0000
19002006.07.26 08:53modify7530.501.84131.84250.0000
19012006.07.26 08:53modify7530.501.84131.84230.0000
19022006.07.26 08:53modify7530.501.84131.84210.0000
19032006.07.26 08:59modify7530.501.84131.84150.0000
19042006.07.26 08:59close7530.501.84011.84150.00006.003575.00
19052006.07.26 12:22sell7540.501.84081.84210.0000
19062006.07.26 12:26modify7540.501.84081.84200.0000
19072006.07.26 12:28modify7540.501.84081.84190.0000
19082006.07.26 12:28modify7540.501.84081.84180.0000
19092006.07.26 12:28modify7540.501.84081.84170.0000
19102006.07.26 12:28modify7540.501.84081.84150.0000
19112006.07.26 12:59s/l7540.501.8415071.84150.0000-3.543571.46
19122006.07.27 11:21buy7550.501.86251.86120.0000
19132006.07.27 12:00s/l7550.501.86121.86120.0000-6.503564.96
19142006.07.27 14:59buy7560.501.86321.86190.0000
19152006.07.27 14:59close7560.501.86421.86190.00005.003569.96
19162006.07.28 08:00buy7570.501.85861.85730.0000
19172006.07.28 08:17modify7570.501.85861.85740.0000
19182006.07.28 08:53modify7570.501.85861.85750.0000
19192006.07.28 08:54modify7570.501.85861.85750.0000
19202006.07.28 08:54modify7570.501.85861.85770.0000
19212006.07.28 09:06modify7570.501.85861.85780.0000
19222006.07.28 09:06close7570.501.85951.85780.00004.503574.46
19232006.07.28 10:00buy7580.501.85991.85860.0000
19242006.07.28 10:03s/l7580.501.85861.85860.0000-6.503567.96
19252006.07.28 10:03buy7590.501.85871.85740.0000
19262006.07.28 10:13s/l7590.501.85741.85740.0000-6.503561.46
19272006.07.28 10:13buy7600.501.85761.85630.0000
19282006.07.28 10:18modify7600.501.85761.85640.0000
19292006.07.28 10:18modify7600.501.85761.85650.0000
19302006.07.28 10:18modify7600.501.85761.85650.0000
19312006.07.28 10:34modify7600.501.85761.85660.0000
19322006.07.28 10:34modify7600.501.85761.85660.0000
19332006.07.28 10:36modify7600.501.85761.85670.0000
19342006.07.28 10:36modify7600.501.85761.85680.0000
19352006.07.28 10:36close7600.501.85861.85680.00005.003566.46
19362006.07.28 10:36buy7610.501.85881.85750.0000
19372006.07.28 10:59s/l7610.501.85751.85750.0000-6.503559.96
19382006.07.28 10:59buy7620.501.85741.85610.0000
19392006.07.28 11:59s/l7620.501.85611.85610.0000-6.503553.46
19402006.07.31 09:59buy7630.501.86471.86340.0000
19412006.07.31 10:00modify7630.501.86471.86340.0000
19422006.07.31 10:28modify7630.501.86471.86350.0000
19432006.07.31 10:28modify7630.501.86471.86370.0000
19442006.07.31 10:28modify7630.501.86471.86380.0000
19452006.07.31 11:00modify7630.501.86471.86380.0000
19462006.07.31 11:00modify7630.501.86471.86390.0000
19472006.07.31 11:03modify7630.501.86471.86440.0000
19482006.07.31 11:03close7630.501.86631.86440.00008.003561.46
19492006.07.31 13:54buy7640.501.86691.86560.0000
19502006.07.31 14:01s/l7640.501.86561.86560.0000-6.503554.96
19512006.07.31 14:01buy7650.501.86461.86330.0000
19522006.07.31 14:03close7650.501.86541.86330.00004.003558.96
19532006.07.31 14:07buy7660.501.86461.86330.0000
19542006.07.31 14:07modify7660.501.86461.86350.0000
19552006.07.31 14:07close7660.501.86571.86350.00005.503564.46
19562006.07.31 14:52buy7670.501.86471.86340.0000
19572006.07.31 14:52modify7670.501.86471.86370.0000
19582006.07.31 14:52close7670.501.86591.86370.00006.003570.46
19592006.08.01 14:37buy7680.501.86591.86460.0000
19602006.08.01 14:59modify7680.501.86591.86490.0000
19612006.08.01 14:59close7680.501.86741.86490.00007.503577.96
19622006.08.02 13:04buy7690.501.87531.87400.0000
19632006.08.02 13:23modify7690.501.87531.87400.0000
19642006.08.02 13:51modify7690.501.87531.87420.0000
19652006.08.02 13:52modify7690.501.87531.87430.0000
19662006.08.02 13:52modify7690.501.87531.87430.0000
19672006.08.02 13:52modify7690.501.87531.87440.0000
19682006.08.02 13:57modify7690.501.87531.87450.0000
19692006.08.02 13:57close7690.501.87631.87450.00005.003582.96
19702006.08.02 23:00buy7700.501.87701.87570.0000
19712006.08.03 01:59s/l7700.501.87571.87570.0000-7.033575.94
19722006.08.03 02:00sell7710.501.87731.87860.0000
19732006.08.03 02:21close7710.501.87641.87860.00004.503580.44
19742006.08.03 09:59sell7720.501.87271.87400.0000
19752006.08.03 09:59modify7720.501.87271.87270.0000
19762006.08.03 09:59close7720.501.87061.87270.000010.503590.94
19772006.08.03 10:03sell7730.501.87381.87510.0000
19782006.08.03 10:03modify7730.501.87381.87500.0000
19792006.08.03 10:03modify7730.501.87381.87490.0000
19802006.08.03 10:03modify7730.501.87381.87480.0000
19812006.08.03 10:04modify7730.501.87381.87460.0000
19822006.08.03 10:44modify7730.501.87381.87430.0000
19832006.08.03 10:44close7730.501.87221.87430.00008.003598.94
19842006.08.03 10:59sell7740.501.87381.87510.0000
19852006.08.03 11:59s/l7740.501.87511.87510.0000-6.503592.44
19862006.08.03 13:00buy7750.501.88781.88650.0000
19872006.08.03 13:00close7750.501.88971.88650.00009.503601.94
19882006.08.03 13:08buy7760.501.88751.88620.0000
19892006.08.03 14:30close7760.501.88881.88620.00006.503608.44
19902006.08.03 15:59buy7770.501.88481.88350.0000
19912006.08.03 16:00modify7770.501.88481.88380.0000
19922006.08.03 16:00close7770.501.88761.88380.000014.003622.44
19932006.08.04 10:00buy7780.501.89011.88880.0000
19942006.08.04 10:08modify7780.501.89011.88900.0000
19952006.08.04 10:08modify7780.501.89011.88920.0000
19962006.08.04 10:08modify7780.501.89011.88930.0000
19972006.08.04 10:08modify7780.501.89011.88930.0000
19982006.08.04 10:09modify7780.501.89011.88940.0000
19992006.08.04 10:09modify7780.501.89011.88940.0000
20002006.08.04 10:09modify7780.501.89011.88950.0000
20012006.08.04 10:09close7780.501.89141.88950.00006.503628.94
20022006.08.04 13:59buy7790.501.90451.90320.0000
20032006.08.04 13:59modify7790.501.90451.90610.0000
20042006.08.04 13:59close7790.501.90921.90610.000023.503652.44
20052006.08.04 14:41buy7800.501.90831.90700.0000
20062006.08.04 14:59close7800.501.91031.90700.000010.003662.44
20072006.08.04 15:51buy7810.501.90761.90630.0000
20082006.08.04 15:56close7810.501.90871.90630.00005.503667.94
20092006.08.07 08:00buy7820.501.90641.90510.0000
20102006.08.07 08:17modify7820.501.90641.90510.0000
20112006.08.07 08:17modify7820.501.90641.90520.0000
20122006.08.07 08:17modify7820.501.90641.90530.0000
20132006.08.07 08:18modify7820.501.90641.90540.0000
20142006.08.07 08:18modify7820.501.90641.90540.0000
20152006.08.07 08:18modify7820.501.90641.90550.0000
20162006.08.07 08:18modify7820.501.90641.90560.0000
20172006.08.07 08:18close7820.501.90731.90560.00004.503672.44
20182006.08.07 08:28buy7830.501.90701.90570.0000
20192006.08.07 08:59modify7830.501.90701.90650.0000
20202006.08.07 08:59close7830.501.90821.90650.00006.003678.44
20212006.08.07 11:20buy7840.501.90751.90620.0000
20222006.08.07 11:59modify7840.501.90751.90630.0000
20232006.08.07 11:59close7840.501.90831.90630.00004.003682.44
20242006.08.07 12:11buy7850.501.90661.90530.0000
20252006.08.07 12:15modify7850.501.90661.90540.0000
20262006.08.07 12:15modify7850.501.90661.90550.0000
20272006.08.07 12:27modify7850.501.90661.90590.0000
20282006.08.07 12:27close7850.501.90801.90590.00007.003689.44
20292006.08.07 16:00buy7860.501.90961.90830.0000
20302006.08.07 17:59s/l7860.501.90831.90830.0000-6.503682.94
20312006.08.08 16:59buy7870.501.90661.90530.0000
20322006.08.08 16:59modify7870.501.90661.90540.0000
20332006.08.08 17:00modify7870.501.90661.90550.0000
20342006.08.08 17:36modify7870.501.90661.90550.0000
20352006.08.08 18:00modify7870.501.90661.90600.0000
20362006.08.08 18:12s/l7870.501.9059791.90600.0000-3.113679.83
20372006.08.08 18:13buy7880.501.90601.90470.0000
20382006.08.08 18:17modify7880.501.90601.90480.0000
20392006.08.08 18:17modify7880.501.90601.90500.0000
20402006.08.08 18:18modify7880.501.90601.90510.0000
20412006.08.08 18:21modify7880.501.90601.90530.0000
20422006.08.08 18:30modify7880.501.90601.90540.0000
20432006.08.08 18:59modify7880.501.90601.90830.0000
20442006.08.08 18:59close7880.501.90991.90830.000019.503699.33
20452006.08.08 19:00buy7890.501.90651.90520.0000
20462006.08.08 19:59modify7890.501.90651.90680.0000
20472006.08.08 19:59close7890.501.90911.90680.000013.003712.33
20482006.08.08 20:00buy7900.501.90701.90570.0000
20492006.08.08 20:14close7900.501.90791.90570.00004.503716.83
20502006.08.08 20:14buy7910.501.90771.90640.0000
20512006.08.08 20:15modify7910.501.90771.90670.0000
20522006.08.08 20:15close7910.501.90921.90670.00007.503724.33
20532006.08.08 20:59buy7920.501.90761.90630.0000
20542006.08.08 21:20s/l7920.501.90631.90630.0000-6.503717.83
20552006.08.09 07:59buy7930.501.90541.90410.0000
20562006.08.09 07:59close7930.501.90731.90410.00009.503727.33
20572006.08.09 09:00buy7940.501.90711.90580.0000
20582006.08.09 09:24s/l7940.501.90581.90580.0000-6.503720.83
20592006.08.09 09:28buy7950.501.90711.90580.0000
20602006.08.09 09:51close7950.501.90801.90580.00004.503725.33
20612006.08.09 09:58buy7960.501.90721.90590.0000
20622006.08.09 10:07close7960.501.90901.90590.00009.003734.33
20632006.08.10 04:00buy7970.501.90591.90460.0000
20642006.08.10 04:13modify7970.501.90591.90460.0000
20652006.08.10 04:38modify7970.501.90591.90470.0000
20662006.08.10 04:41modify7970.501.90591.90480.0000
20672006.08.10 04:47modify7970.501.90591.90490.0000
20682006.08.10 05:59s/l7970.501.9049431.90490.0000-4.793729.54
20692006.08.10 06:00sell7980.501.90611.90740.0000
20702006.08.10 06:59s/l7980.501.90741.90740.0000-6.503723.04
20712006.08.10 09:25sell7990.501.90461.90590.0000
20722006.08.10 09:25close7990.501.90331.90590.00006.503729.54
20732006.08.10 09:26sell8000.501.90441.90570.0000
20742006.08.10 09:26close8000.501.90331.90570.00005.503735.04
20752006.08.10 09:26sell8010.501.90441.90570.0000
20762006.08.10 09:41close8010.501.90301.90570.00007.003742.04
20772006.08.10 09:41sell8020.501.90421.90550.0000
20782006.08.10 09:41close8020.501.90281.90550.00007.003749.04
20792006.08.11 07:00sell8030.501.89411.89540.0000
20802006.08.11 07:38modify8030.501.89411.89530.0000
20812006.08.11 08:59s/l8030.501.89531.89530.0000-6.003743.04
20822006.08.11 13:00sell8040.501.89511.89640.0000
20832006.08.11 13:20close8040.501.89391.89640.00006.003749.04
20842006.08.11 13:20sell8050.501.89381.89510.0000
20852006.08.11 14:00s/l8050.501.89511.89510.0000-6.503742.54
20862006.08.13 23:12sell8060.501.89321.89450.0000
20872006.08.13 23:21close8060.501.89181.89450.00007.003749.54
20882006.08.15 06:59buy8070.501.88851.88720.0000
20892006.08.15 07:00modify8070.501.88851.88830.0000
20902006.08.15 07:00close8070.501.89041.88830.00009.503759.04
20912006.08.17 15:05sell8080.501.89481.89610.0000
20922006.08.17 15:59close8080.501.89391.89610.00004.503763.54
20932006.08.22 07:00buy8090.501.89221.89090.0000
20942006.08.22 07:22modify8090.501.89221.89100.0000
20952006.08.22 07:39modify8090.501.89221.89140.0000
20962006.08.22 07:39close8090.501.89301.89140.00004.003767.54
20972006.08.22 07:39buy8100.501.89281.89150.0000
20982006.08.22 08:59s/l8100.501.89151.89150.0000-6.503761.04
20992006.08.22 16:09sell8110.501.88871.89000.0000
21002006.08.22 16:24close8110.501.88761.89000.00005.503766.54
21012006.08.22 16:39sell8120.501.88871.89000.0000
21022006.08.22 17:42close8120.501.88761.89000.00005.503772.04
21032006.08.22 18:08sell8130.501.88711.88840.0000
21042006.08.22 19:00s/l8130.501.88841.88840.0000-6.503765.54
21052006.08.23 10:17buy8140.501.89121.88990.0000
21062006.08.23 10:23modify8140.501.89121.88990.0000
21072006.08.23 10:25modify8140.501.89121.89000.0000
21082006.08.23 10:31modify8140.501.89121.89020.0000
21092006.08.23 10:36modify8140.501.89121.89020.0000
21102006.08.23 11:39modify8140.501.89121.89030.0000
21112006.08.23 11:39modify8140.501.89121.89030.0000
21122006.08.23 11:59modify8140.501.89121.89040.0000
21132006.08.23 11:59close8140.501.89221.89040.00005.003770.54
21142006.08.23 14:00buy8150.501.89221.89090.0000
21152006.08.23 14:41modify8150.501.89221.89090.0000
21162006.08.23 14:42modify8150.501.89221.89110.0000
21172006.08.23 14:42modify8150.501.89221.89130.0000
21182006.08.23 14:42modify8150.501.89221.89140.0000
21192006.08.23 14:42close8150.501.89351.89140.00006.503777.04
21202006.08.23 14:42buy8160.501.89381.89250.0000
21212006.08.23 14:55modify8160.501.89381.89250.0000
21222006.08.23 14:55modify8160.501.89381.89260.0000
21232006.08.23 14:55modify8160.501.89381.89270.0000
21242006.08.23 14:55modify8160.501.89381.89290.0000
21252006.08.23 14:55close8160.501.89501.89290.00006.003783.04
21262006.08.23 14:59buy8170.501.89381.89250.0000
21272006.08.23 16:59s/l8170.501.89251.89250.0000-6.503776.54
21282006.08.24 08:01sell8180.501.89051.89180.0000
21292006.08.24 08:13s/l8180.501.89181.89180.0000-6.503770.04
21302006.08.24 08:13sell8190.501.89161.89290.0000
21312006.08.24 08:18modify8190.501.89161.89280.0000
21322006.08.24 08:19modify8190.501.89161.89270.0000
21332006.08.24 08:25modify8190.501.89161.89260.0000
21342006.08.24 08:25modify8190.501.89161.89250.0000
21352006.08.24 08:26modify8190.501.89161.89240.0000
21362006.08.24 08:26close8190.501.89081.89240.00004.003774.04
21372006.08.24 08:26sell8200.501.89061.89190.0000
21382006.08.24 08:33modify8200.501.89061.89180.0000
21392006.08.24 08:34modify8200.501.89061.89170.0000
21402006.08.24 08:34modify8200.501.89061.89150.0000
21412006.08.24 08:34close8200.501.88991.89150.00003.503777.54
21422006.08.24 08:34sell8210.501.88951.89080.0000
21432006.08.24 08:53s/l8210.501.89081.89080.0000-6.503771.04
21442006.08.24 08:53sell8220.501.89071.89200.0000
21452006.08.24 08:59s/l8220.501.89201.89200.0000-6.503764.54
21462006.08.24 08:59sell8230.501.89341.89470.0000
21472006.08.24 09:59modify8230.501.89341.89410.0000
21482006.08.24 09:59close8230.501.89211.89410.00006.503771.04
21492006.08.25 08:05sell8240.501.88711.88840.0000
21502006.08.25 08:10modify8240.501.88711.88830.0000
21512006.08.25 08:13modify8240.501.88711.88820.0000
21522006.08.25 08:13modify8240.501.88711.88800.0000
21532006.08.25 08:13modify8240.501.88711.88790.0000
21542006.08.25 08:13modify8240.501.88711.88790.0000
21552006.08.25 08:15modify8240.501.88711.88780.0000
21562006.08.25 08:17modify8240.501.88711.88780.0000
21572006.08.25 08:25modify8240.501.88711.88770.0000
21582006.08.25 08:25modify8240.501.88711.88770.0000
21592006.08.25 08:26modify8240.501.88711.88760.0000
21602006.08.25 08:27modify8240.501.88711.88750.0000
21612006.08.25 08:28modify8240.501.88711.88740.0000
21622006.08.25 08:28modify8240.501.88711.88730.0000
21632006.08.25 08:28modify8240.501.88711.88690.0000
21642006.08.25 08:28close8240.501.88521.88690.00009.503780.54
21652006.08.28 14:59buy8250.501.89701.89570.0000
21662006.08.28 17:03s/l8250.501.89571.89570.0000-6.503774.04
21672006.08.28 18:59buy8260.501.89511.89380.0000
21682006.08.28 20:02s/l8260.501.89381.89380.0000-6.503767.54
21692006.08.29 06:03buy8270.501.89711.89580.0000
21702006.08.29 06:06modify8270.501.89711.89590.0000
21712006.08.29 06:07modify8270.501.89711.89600.0000
21722006.08.29 06:07modify8270.501.89711.89610.0000
21732006.08.29 06:29modify8270.501.89711.89630.0000
21742006.08.29 06:30modify8270.501.89711.89640.0000
21752006.08.29 06:30modify8270.501.89711.89670.0000
21762006.08.29 06:30close8270.501.89821.89670.00005.503773.04
21772006.08.29 17:46sell8280.501.89301.89430.0000
21782006.08.29 17:56close8280.501.89201.89430.00005.003778.04
21792006.08.29 18:17sell8290.501.89681.89810.0000
21802006.08.29 18:22s/l8290.501.89811.89810.0000-6.503771.54
21812006.08.29 18:22sell8300.501.89841.89970.0000
21822006.08.29 18:29modify8300.501.89841.89970.0000
21832006.08.29 18:29close8300.501.89691.89970.00007.503779.04
21842006.08.29 18:29sell8310.501.89661.89790.0000
21852006.08.29 18:31modify8310.501.89661.89790.0000
21862006.08.29 18:31close8310.501.89511.89790.00007.503786.54
21872006.08.29 18:34sell8320.501.89621.89750.0000
21882006.08.29 18:36s/l8320.501.89751.89750.0000-6.503780.04
21892006.08.29 18:36sell8330.501.89751.89880.0000
21902006.08.29 18:41s/l8330.501.89881.89880.0000-6.503773.54
21912006.08.29 18:41sell8340.501.89871.90000.0000
21922006.08.29 18:45s/l8340.501.90001.90000.0000-6.503767.04
21932006.08.29 18:45sell8350.501.90001.90130.0000
21942006.08.29 18:52close8350.501.89861.90130.00007.003774.04
21952006.08.29 18:52sell8360.501.89911.90040.0000
21962006.08.29 18:54close8360.501.89771.90040.00007.003781.04
21972006.08.29 18:54sell8370.501.89651.89780.0000
21982006.08.29 18:55modify8370.501.89651.89770.0000
21992006.08.29 18:55close8370.501.89491.89770.00008.003789.04
22002006.08.29 18:59sell8380.501.89901.90030.0000
22012006.08.29 19:03close8380.501.89791.90030.00005.503794.54
22022006.08.30 02:45buy8390.501.89781.89650.0000
22032006.08.30 03:12close8390.501.89881.89650.00005.003799.54
22042006.08.31 11:30buy8400.501.90651.90520.0000
22052006.08.31 11:48modify8400.501.90651.90540.0000
22062006.08.31 11:48modify8400.501.90651.90550.0000
22072006.08.31 11:48modify8400.501.90651.90560.0000
22082006.08.31 11:48close8400.501.90741.90560.00004.503804.04
22092006.08.31 13:30buy8410.501.90571.90440.0000
22102006.08.31 13:43s/l8410.501.90441.90440.0000-6.503797.54
22112006.08.31 13:43buy8420.501.90431.90300.0000
22122006.08.31 13:43modify8420.501.90431.90300.0000
22132006.08.31 13:43modify8420.501.90431.90370.0000
22142006.08.31 13:43close8420.501.90571.90370.00007.003804.54
22152006.08.31 13:43buy8430.501.90431.90300.0000
22162006.08.31 13:44modify8430.501.90431.90300.0000
22172006.08.31 13:48modify8430.501.90431.90310.0000
22182006.08.31 13:50modify8430.501.90431.90350.0000
22192006.08.31 13:50close8430.501.90551.90350.00006.003810.54
22202006.08.31 13:50buy8440.501.90561.90430.0000
22212006.08.31 13:57s/l8440.501.90431.90430.0000-6.503804.04
22222006.08.31 13:57buy8450.501.90441.90310.0000
22232006.08.31 14:00s/l8450.501.90311.90310.0000-6.503797.54
22242006.08.31 21:48buy8460.501.90251.90120.0000
22252006.08.31 21:49close8460.501.90331.90120.00004.003801.54
22262006.09.01 08:21sell8470.501.90421.90550.0000
22272006.09.01 08:29modify8470.501.90421.90530.0000
22282006.09.01 08:30modify8470.501.90421.90510.0000
22292006.09.01 08:30modify8470.501.90421.90470.0000
22302006.09.01 08:37s/l8470.501.9047141.90470.0000-2.573798.97
22312006.09.01 08:37sell8480.501.90431.90560.0000
22322006.09.01 09:02modify8480.501.90431.90550.0000
22332006.09.01 09:02modify8480.501.90431.90540.0000
22342006.09.01 09:02modify8480.501.90431.90530.0000
22352006.09.01 09:27modify8480.501.90431.90510.0000
22362006.09.01 09:27modify8480.501.90431.90490.0000
22372006.09.01 09:27close8480.501.90351.90490.00004.003802.97
22382006.09.01 10:37sell8490.501.90351.90480.0000
22392006.09.01 11:13modify8490.501.90351.90480.0000
22402006.09.01 11:31s/l8490.501.9047861.90480.0000-6.433796.54
22412006.09.01 13:04sell8500.501.89851.89980.0000
22422006.09.01 13:06modify8500.501.89851.89960.0000
22432006.09.01 13:06modify8500.501.89851.89940.0000
22442006.09.01 13:06close8500.501.89741.89940.00005.503802.04
22452006.09.01 13:44sell8510.501.89851.89980.0000
22462006.09.01 13:46modify8510.501.89851.89960.0000
22472006.09.01 13:46modify8510.501.89851.89930.0000
22482006.09.01 13:46close8510.501.89731.89930.00006.003808.04
22492006.09.01 13:46sell8520.501.89851.89980.0000
22502006.09.01 13:50close8520.501.89781.89980.00003.503811.54
22512006.09.01 14:00sell8530.501.89911.90040.0000
22522006.09.01 14:00s/l8530.501.90041.90040.0000-6.503805.04
22532006.09.01 14:00sell8540.501.90031.90160.0000
22542006.09.01 14:00modify8540.501.90031.90140.0000
22552006.09.01 14:00close8540.501.89931.90140.00005.003810.04
22562006.09.01 14:00sell8550.501.89931.90060.0000
22572006.09.01 14:00close8550.501.89861.90060.00003.503813.54
22582006.09.01 14:00sell8560.501.89831.89960.0000
22592006.09.01 14:00s/l8560.501.89961.89960.0000-6.503807.04
22602006.09.01 14:00sell8570.501.90031.90160.0000
22612006.09.01 14:01s/l8570.501.90161.90160.0000-6.503800.54
22622006.09.01 14:01sell8580.501.90151.90280.0000
22632006.09.01 14:01modify8580.501.90151.90270.0000
22642006.09.01 14:01close8580.501.90061.90270.00004.503805.04
22652006.09.01 14:01sell8590.501.90121.90250.0000
22662006.09.01 14:01modify8590.501.90121.90220.0000
22672006.09.01 14:01close8590.501.90011.90220.00005.503810.54
22682006.09.01 14:01sell8600.501.90081.90210.0000
22692006.09.01 14:01s/l8600.501.90211.90210.0000-6.503804.04
22702006.09.01 14:01sell8610.501.90381.90510.0000
22712006.09.01 14:01modify8610.501.90381.90360.0000
22722006.09.01 14:01close8610.501.90151.90360.000011.503815.54
22732006.09.01 14:02sell8620.501.90121.90250.0000
22742006.09.01 14:02modify8620.501.90121.90220.0000
22752006.09.01 14:02close8620.501.90011.90220.00005.503821.04
22762006.09.01 14:02sell8630.501.90021.90150.0000
22772006.09.01 14:02s/l8630.501.90151.90150.0000-6.503814.54
22782006.09.01 14:02sell8640.501.90141.90270.0000
22792006.09.01 14:03modify8640.501.90141.90240.0000
22802006.09.01 14:03close8640.501.90031.90240.00005.503820.04
22812006.09.01 14:03sell8650.501.90001.90130.0000
22822006.09.01 14:13modify8650.501.90001.90120.0000
22832006.09.01 14:13close8650.501.89911.90120.00004.503824.54
22842006.09.01 14:13sell8660.501.89911.90040.0000
22852006.09.01 14:38s/l8660.501.90041.90040.0000-6.503818.04
22862006.09.01 14:38sell8670.501.90051.90180.0000
22872006.09.01 14:43s/l8670.501.90181.90180.0000-6.503811.54
22882006.09.01 14:43sell8680.501.90171.90300.0000
22892006.09.01 14:57s/l8680.501.90301.90300.0000-6.503805.04
22902006.09.01 14:57sell8690.501.90281.90410.0000
22912006.09.01 15:26close8690.501.90161.90410.00006.003811.04
22922006.09.05 05:22sell8700.501.90411.90540.0000
22932006.09.05 05:24modify8700.501.90411.90530.0000
22942006.09.05 05:24modify8700.501.90411.90520.0000
22952006.09.05 05:27modify8700.501.90411.90510.0000
22962006.09.05 05:42modify8700.501.90411.90500.0000
22972006.09.05 05:53modify8700.501.90411.90470.0000
22982006.09.05 05:53close8700.501.90331.90470.00004.003815.04
22992006.09.05 09:38sell8710.501.90041.90170.0000
23002006.09.05 09:39modify8710.501.90041.90160.0000
23012006.09.05 09:39modify8710.501.90041.90150.0000
23022006.09.05 09:42modify8710.501.90041.90140.0000
23032006.09.05 09:43modify8710.501.90041.90130.0000
23042006.09.05 09:49modify8710.501.90041.90120.0000
23052006.09.05 09:49close8710.501.89961.90120.00004.003819.04
23062006.09.05 09:56sell8720.501.90031.90160.0000
23072006.09.05 10:00modify8720.501.90031.90150.0000
23082006.09.05 11:04modify8720.501.90031.90150.0000
23092006.09.05 11:07modify8720.501.90031.90140.0000
23102006.09.05 11:09modify8720.501.90031.90130.0000
23112006.09.05 11:09modify8720.501.90031.90120.0000
23122006.09.05 11:09close8720.501.89941.90120.00004.503823.54
23132006.09.06 14:15sell8730.501.88241.88370.0000
23142006.09.06 14:16close8730.501.88161.88370.00004.003827.54
23152006.09.06 14:16sell8740.501.88211.88340.0000
23162006.09.06 14:31close8740.501.88131.88340.00004.003831.54
23172006.09.07 07:11sell8750.501.88551.88680.0000
23182006.09.07 07:12modify8750.501.88551.88670.0000
23192006.09.07 07:15modify8750.501.88551.88650.0000
23202006.09.07 07:15close8750.501.88491.88650.00003.003834.54
23212006.09.07 07:22sell8760.501.88561.88690.0000
23222006.09.07 07:30modify8760.501.88561.88670.0000
23232006.09.07 07:32modify8760.501.88561.88650.0000
23242006.09.07 07:32close8760.501.88491.88650.00003.503838.04
23252006.09.07 08:33sell8770.501.88291.88420.0000
23262006.09.07 08:55modify8770.501.88291.88420.0000
23272006.09.07 08:55modify8770.501.88291.88410.0000
23282006.09.07 08:56modify8770.501.88291.88390.0000
23292006.09.07 08:56close8770.501.88191.88390.00005.003843.04
23302006.09.07 13:56sell8780.501.87411.87540.0000
23312006.09.07 14:55close8780.501.87341.87540.00003.503846.54
23322006.09.08 14:01sell8790.501.86691.86820.0000
23332006.09.08 14:05close8790.501.86611.86820.00004.003850.54
23342006.09.11 01:30sell8800.501.86461.86590.0000
23352006.09.11 04:12s/l8800.501.86591.86590.0000-6.503844.04
23362006.09.11 09:40sell8810.501.86651.86780.0000
23372006.09.11 09:44modify8810.501.86651.86770.0000
23382006.09.11 09:44close8810.501.86581.86770.00003.503847.54
23392006.09.11 09:45sell8820.501.86651.86780.0000
23402006.09.11 09:50s/l8820.501.86781.86780.0000-6.503841.04
23412006.09.11 12:07sell8830.501.86561.86690.0000
23422006.09.11 13:51close8830.501.86481.86690.00004.003845.04
23432006.09.11 18:40sell8840.501.86441.86570.0000
23442006.09.11 22:56s/l8840.501.86571.86570.0000-6.503838.54
23452006.09.11 22:56sell8850.501.86551.86680.0000
23462006.09.11 23:43s/l8850.501.86681.86680.0000-6.503832.04
23472006.09.12 12:34buy8860.501.87151.87020.0000
23482006.09.12 12:34close8860.501.87221.87020.00003.503835.54
23492006.09.12 12:34buy8870.501.87131.87000.0000
23502006.09.12 12:35close8870.501.87201.87000.00003.503839.04
23512006.09.12 12:35buy8880.501.87151.87020.0000
23522006.09.12 12:36close8880.501.87221.87020.00003.503842.54
23532006.09.12 15:16buy8890.501.87471.87340.0000
23542006.09.12 16:35s/l8890.501.87341.87340.0000-6.503836.04
23552006.09.12 18:08buy8900.501.87291.87160.0000
23562006.09.12 18:38close8900.501.87401.87160.00005.503841.54
23572006.09.12 23:19buy8910.501.87421.87290.0000
23582006.09.13 00:12s/l8910.501.87291.87290.0000-6.673834.86
23592006.09.13 09:12buy8920.501.87271.87140.0000
23602006.09.13 09:23modify8920.501.87271.87150.0000
23612006.09.13 09:25modify8920.501.87271.87160.0000
23622006.09.13 09:29modify8920.501.87271.87170.0000
23632006.09.13 09:29close8920.501.87351.87170.00004.003838.86
23642006.09.13 09:59buy8930.501.87371.87240.0000
23652006.09.13 10:02modify8930.501.87371.87240.0000
23662006.09.13 10:03modify8930.501.87371.87250.0000
23672006.09.13 10:03modify8930.501.87371.87280.0000
23682006.09.13 10:48modify8930.501.87371.87290.0000
23692006.09.13 11:03close8930.501.87481.87290.00005.503844.36
23702006.09.14 12:39buy8940.501.88501.88370.0000
23712006.09.14 12:41s/l8940.501.88371.88370.0000-6.503837.86
23722006.09.14 12:41buy8950.501.88391.88260.0000
23732006.09.14 12:41modify8950.501.88391.88290.0000
23742006.09.14 12:41close8950.501.88491.88290.00005.003842.86
23752006.09.14 12:41buy8960.501.88461.88330.0000
23762006.09.14 12:41s/l8960.501.88331.88330.0000-6.503836.36
23772006.09.14 12:41buy8970.501.88341.88210.0000
23782006.09.14 12:44modify8970.501.88341.88220.0000
23792006.09.14 12:44modify8970.501.88341.88230.0000
23802006.09.14 12:44close8970.501.88431.88230.00004.503840.86
23812006.09.14 12:44buy8980.501.88441.88310.0000
23822006.09.14 12:51modify8980.501.88441.88340.0000
23832006.09.14 12:51close8980.501.88541.88340.00005.003845.86
23842006.09.14 12:51buy8990.501.88471.88340.0000
23852006.09.14 12:52modify8990.501.88471.88350.0000
23862006.09.14 12:52close8990.501.88551.88350.00004.003849.86
23872006.09.14 15:17buy9000.501.88941.88810.0000
23882006.09.14 15:20close9000.501.89021.88810.00004.003853.86
23892006.09.14 15:24buy9010.501.88941.88810.0000
23902006.09.14 15:31close9010.501.89021.88810.00004.003857.86
23912006.09.14 15:38buy9020.501.88941.88810.0000
23922006.09.14 16:49s/l9020.501.88811.88810.0000-6.503851.36
23932006.09.15 12:30sell9030.501.88291.88420.0000
23942006.09.15 12:30modify9030.501.88291.88410.0000
23952006.09.15 12:31modify9030.501.88291.88260.0000
23962006.09.15 12:31close9030.501.88121.88260.00008.503859.86
23972006.09.15 12:32sell9040.501.88271.88400.0000
23982006.09.15 12:32modify9040.501.88271.88380.0000
23992006.09.15 12:32modify9040.501.88271.88370.0000
24002006.09.15 12:32s/l9040.501.88371.88370.0000-5.003854.86
24012006.09.15 12:32sell9050.501.88391.88520.0000
24022006.09.15 12:32modify9050.501.88391.88460.0000
24032006.09.15 12:33modify9050.501.88391.88450.0000
24042006.09.15 12:33modify9050.501.88391.88410.0000
24052006.09.15 12:33close9050.501.88271.88410.00006.003860.86
24062006.09.15 12:33sell9060.501.88271.88400.0000
24072006.09.15 12:33modify9060.501.88271.88390.0000
24082006.09.15 12:34modify9060.501.88271.88380.0000
24092006.09.15 12:34modify9060.501.88271.88370.0000
24102006.09.15 12:34modify9060.501.88271.88330.0000
24112006.09.15 12:34s/l9060.501.88331.88330.0000-3.003857.86
24122006.09.15 12:34sell9070.501.88311.88440.0000
24132006.09.15 12:36s/l9070.501.88441.88440.0000-6.503851.36
24142006.09.15 12:36sell9080.501.88431.88560.0000
24152006.09.15 12:37modify9080.501.88431.88540.0000
24162006.09.15 12:39modify9080.501.88431.88490.0000
24172006.09.15 12:39modify9080.501.88431.88480.0000
24182006.09.15 12:43modify9080.501.88431.88470.0000
24192006.09.15 12:43modify9080.501.88431.88440.0000
24202006.09.15 12:43close9080.501.88301.88440.00006.503857.86
24212006.09.15 12:43sell9090.501.88271.88400.0000
24222006.09.15 12:44modify9090.501.88271.88350.0000
24232006.09.15 12:44modify9090.501.88271.88270.0000
24242006.09.15 12:44close9090.501.88131.88270.00007.003864.86
24252006.09.15 12:44sell9100.501.88271.88400.0000
24262006.09.15 12:44modify9100.501.88271.88380.0000
24272006.09.15 12:44modify9100.501.88271.88370.0000
24282006.09.15 12:44modify9100.501.88271.88340.0000
24292006.09.15 12:44modify9100.501.88271.88320.0000
24302006.09.15 12:44modify9100.501.88271.88270.0000
24312006.09.15 12:44close9100.501.88131.88270.00007.003871.86
24322006.09.15 12:59sell9110.501.88271.88400.0000
24332006.09.15 13:03modify9110.501.88271.88380.0000
24342006.09.15 13:05modify9110.501.88271.88310.0000
24352006.09.15 13:05close9110.501.88141.88310.00006.503878.36
24362006.09.15 19:27sell9120.501.88141.88270.0000
24372006.09.15 19:50close9120.501.88011.88270.00006.503884.86
24382006.09.18 08:45buy9130.501.88231.88100.0000
24392006.09.18 08:51s/l9130.501.88101.88100.0000-6.503878.36
24402006.09.18 08:56buy9140.501.88091.87960.0000
24412006.09.18 09:02s/l9140.501.87961.87960.0000-6.503871.86
24422006.09.18 09:03buy9150.501.87931.87800.0000
24432006.09.18 09:10s/l9150.501.87801.87800.0000-6.503865.36
24442006.09.18 13:00sell9160.501.87881.88010.0000
24452006.09.18 13:00modify9160.501.87881.88010.0000
24462006.09.18 13:00modify9160.501.87881.87970.0000
24472006.09.18 13:00close9160.501.87751.87970.00006.503871.86
24482006.09.18 13:01sell9170.501.87841.87970.0000
24492006.09.18 13:01modify9170.501.87841.87970.0000
24502006.09.18 13:01modify9170.501.87841.87960.0000
24512006.09.18 13:01modify9170.501.87841.87920.0000
24522006.09.18 13:01close9170.501.87701.87920.00007.003878.86
24532006.09.18 13:02sell9180.501.87861.87990.0000
24542006.09.18 13:15modify9180.501.87861.87980.0000
24552006.09.18 13:15modify9180.501.87861.87950.0000
24562006.09.18 13:15close9180.501.87731.87950.00006.503885.36
24572006.09.19 07:21buy9190.501.88081.87950.0000
24582006.09.19 07:30modify9190.501.88081.87960.0000
24592006.09.19 07:30modify9190.501.88081.87970.0000
24602006.09.19 07:42modify9190.501.88081.87980.0000
24612006.09.19 07:42modify9190.501.88081.87990.0000
24622006.09.19 07:42modify9190.501.88081.88000.0000
24632006.09.19 07:42modify9190.501.88081.88020.0000
24642006.09.19 07:42close9190.501.88181.88020.00005.003890.36
24652006.09.19 07:46buy9200.501.88081.87950.0000
24662006.09.19 07:46modify9200.501.88081.87970.0000
24672006.09.19 07:53s/l9200.501.8796571.87970.0000-5.713884.65
24682006.09.20 07:50buy9210.501.88121.87990.0000
24692006.09.20 07:53modify9210.501.88121.88010.0000
24702006.09.20 07:54modify9210.501.88121.88020.0000
24712006.09.20 07:55modify9210.501.88121.88050.0000
24722006.09.20 07:58modify9210.501.88121.88060.0000
24732006.09.20 08:06modify9210.501.88121.88080.0000
24742006.09.20 08:06modify9210.501.88121.88090.0000
24752006.09.20 08:17modify9210.501.88121.88100.0000
24762006.09.20 08:17close9210.501.88251.88100.00006.503891.15
24772006.09.20 18:14buy9220.501.88721.88590.0000
24782006.09.20 18:14modify9220.501.88721.88610.0000
24792006.09.20 18:14close9220.501.88831.88610.00005.503896.65
24802006.09.20 18:14buy9230.501.88711.88580.0000
24812006.09.20 18:15modify9230.501.88711.88650.0000
24822006.09.20 18:15close9230.501.88871.88650.00008.003904.65
24832006.09.20 18:15buy9240.501.88721.88590.0000
24842006.09.20 18:15modify9240.501.88721.88590.0000
24852006.09.20 18:15modify9240.501.88721.88600.0000
24862006.09.20 18:15modify9240.501.88721.88840.0000
24872006.09.20 18:15close9240.501.89061.88840.000017.003921.65
24882006.09.20 18:15buy9250.501.88821.88690.0000
24892006.09.20 18:15modify9250.501.88821.88840.0000
24902006.09.20 18:15close9250.501.89061.88840.000012.003933.65
24912006.09.20 18:15buy9260.501.88841.88710.0000
24922006.09.20 18:16modify9260.501.88841.88790.0000
24932006.09.20 18:16close9260.501.89011.88790.00008.503942.15
24942006.09.20 18:19buy9270.501.88781.88650.0000
24952006.09.20 18:19modify9270.501.88781.88650.0000
24962006.09.20 18:19modify9270.501.88781.88740.0000
24972006.09.20 18:19close9270.501.88961.88740.00009.003951.15
24982006.09.21 02:56buy9280.501.89041.88910.0000
24992006.09.21 03:33close9280.501.89141.88910.00005.003956.15
25002006.09.21 13:42buy9290.501.89781.89650.0000
25012006.09.21 13:48modify9290.501.89781.89680.0000
25022006.09.21 14:01close9290.501.89851.89680.00003.503959.65
25032006.09.21 14:08buy9300.501.89641.89510.0000
25042006.09.21 14:48modify9300.501.89641.89510.0000
25052006.09.21 14:48close9300.501.89731.89510.00004.503964.15
25062006.09.21 14:57buy9310.501.89641.89510.0000
25072006.09.21 15:02modify9310.501.89641.89510.0000
25082006.09.21 15:03modify9310.501.89641.89530.0000
25092006.09.21 15:03close9310.501.89751.89530.00005.503969.65
25102006.09.25 07:56buy9320.501.90301.90170.0000
25112006.09.25 07:56modify9320.501.90301.90180.0000
25122006.09.25 08:05modify9320.501.90301.90190.0000
25132006.09.25 08:06modify9320.501.90301.90200.0000
25142006.09.25 08:07modify9320.501.90301.90210.0000
25152006.09.25 08:08modify9320.501.90301.90220.0000
25162006.09.25 08:11modify9320.501.90301.90230.0000
25172006.09.25 08:12modify9320.501.90301.90250.0000
25182006.09.25 08:12close9320.501.90421.90250.00006.003975.65
25192006.09.25 09:01buy9330.501.90201.90070.0000
25202006.09.25 09:03modify9330.501.90201.90080.0000
25212006.09.25 09:04modify9330.501.90201.90090.0000
25222006.09.25 09:05modify9330.501.90201.90100.0000
25232006.09.25 09:14s/l9330.501.9009861.90100.0000-5.073970.58
25242006.09.25 09:24buy9340.501.90191.90060.0000
25252006.09.25 09:39modify9340.501.90191.90070.0000
25262006.09.25 09:40modify9340.501.90191.90080.0000
25272006.09.25 09:40modify9340.501.90191.90090.0000
25282006.09.25 09:40modify9340.501.90191.90100.0000
25292006.09.25 09:41modify9340.501.90191.90110.0000
25302006.09.25 09:41modify9340.501.90191.90120.0000
25312006.09.25 09:45modify9340.501.90191.90130.0000
25322006.09.25 09:45modify9340.501.90191.90150.0000
25332006.09.25 09:45close9340.501.90321.90150.00006.503977.08
25342006.09.27 07:22sell9350.501.89491.89620.0000
25352006.09.27 07:22modify9350.501.89491.89610.0000
25362006.09.27 07:22modify9350.501.89491.89590.0000
25372006.09.27 07:22modify9350.501.89491.89570.0000
25382006.09.27 07:25modify9350.501.89491.89560.0000
25392006.09.27 07:28modify9350.501.89491.89550.0000
25402006.09.27 07:30modify9350.501.89491.89540.0000
25412006.09.27 07:33modify9350.501.89491.89530.0000
25422006.09.27 07:33modify9350.501.89491.89510.0000
25432006.09.27 07:33modify9350.501.89491.89500.0000
25442006.09.27 07:33close9350.501.89371.89500.00006.003983.08
25452006.09.28 02:27buy9360.501.88891.88760.0000
25462006.09.28 02:48s/l9360.501.88761.88760.0000-6.503976.58
25472006.09.28 02:48buy9370.501.88781.88650.0000
25482006.09.28 03:03modify9370.501.88781.88650.0000
25492006.09.28 04:57modify9370.501.88781.88660.0000
25502006.09.28 04:57modify9370.501.88781.88670.0000
25512006.09.28 04:57modify9370.501.88781.88680.0000
25522006.09.28 04:57modify9370.501.88781.88690.0000
25532006.09.28 05:22s/l9370.501.8869361.88690.0000-4.323972.26
25542006.09.28 15:01sell9380.501.87441.87570.0000
25552006.09.28 17:12s/l9380.501.87571.87570.0000-6.503965.76
25562006.09.29 00:58sell9390.501.87621.87750.0000
25572006.09.29 02:28s/l9390.501.87751.87750.0000-6.503959.26
25582006.09.29 13:19sell9400.501.86571.86700.0000
25592006.09.29 13:23s/l9400.501.86701.86700.0000-6.503952.76
25602006.09.29 13:26sell9410.501.86571.86700.0000
25612006.09.29 13:33s/l9410.501.86701.86700.0000-6.503946.26
25622006.09.29 13:53sell9420.501.86721.86850.0000
25632006.09.29 13:57close9420.501.86601.86850.00006.003952.26
25642006.09.29 13:57sell9430.501.86571.86700.0000
25652006.09.29 13:57s/l9430.501.86701.86700.0000-6.503945.76
25662006.09.29 13:58sell9440.501.86571.86700.0000
25672006.09.29 14:01close9440.501.86451.86700.00006.003951.76
25682006.09.29 15:21sell9450.501.86941.87070.0000
25692006.09.29 15:23s/l9450.501.87071.87070.0000-6.503945.26
25702006.09.29 15:26sell9460.501.87121.87250.0000
25712006.09.29 16:37s/l9460.501.87251.87250.0000-6.503938.76
25722006.10.02 02:01sell9470.501.87021.87150.0000
25732006.10.02 02:45close9470.501.86901.87150.00006.003944.76
25742006.10.02 02:59sell9480.501.87011.87140.0000
25752006.10.02 05:02s/l9480.501.87141.87140.0000-6.503938.26
25762006.10.02 08:31sell9490.501.87021.87150.0000
25772006.10.02 08:38modify9490.501.87021.87100.0000
25782006.10.02 08:41s/l9490.501.8709931.87100.0000-3.963934.30
25792006.10.02 08:51sell9500.501.87031.87160.0000
25802006.10.02 08:57s/l9500.501.87161.87160.0000-6.503927.80
25812006.10.03 08:33buy9510.501.88721.88590.0000
25822006.10.03 08:33modify9510.501.88721.88610.0000
25832006.10.03 08:33modify9510.501.88721.88620.0000
25842006.10.03 08:33modify9510.501.88721.88640.0000
25852006.10.03 08:34s/l9510.501.8863711.88640.0000-4.143923.66
25862006.10.03 08:34buy9520.501.88651.88520.0000
25872006.10.03 08:34modify9520.501.88651.88630.0000
25882006.10.03 08:40s/l9520.501.8862711.88630.0000-1.143922.52
25892006.10.03 08:40buy9530.501.88641.88510.0000
25902006.10.03 08:40modify9530.501.88641.88540.0000
25912006.10.03 08:43modify9530.501.88641.88570.0000
25922006.10.03 08:49modify9530.501.88641.88580.0000
25932006.10.03 08:51modify9530.501.88641.88600.0000
25942006.10.03 09:01modify9530.501.88641.88600.0000
25952006.10.03 09:02modify9530.501.88641.88610.0000
25962006.10.03 09:02modify9530.501.88641.88620.0000
25972006.10.03 09:02modify9530.501.88641.88630.0000
25982006.10.03 09:04modify9530.501.88641.88640.0000
25992006.10.03 09:04close9530.501.88761.88640.00006.003928.52
26002006.10.04 06:47sell9540.501.88591.88720.0000
26012006.10.04 06:47modify9540.501.88591.88720.0000
26022006.10.04 06:47modify9540.501.88591.88700.0000
26032006.10.04 06:47modify9540.501.88591.88680.0000
26042006.10.04 06:55s/l9540.501.8867931.88680.0000-4.463924.06
26052006.10.04 06:55sell9550.501.88661.88790.0000
26062006.10.04 07:01s/l9550.501.88791.88790.0000-6.503917.56
26072006.10.05 16:23sell9560.501.87931.88060.0000
26082006.10.05 16:37modify9560.501.87931.88060.0000
26092006.10.05 16:37close9560.501.87841.88060.00004.503922.06
26102006.10.06 03:06sell9570.501.87811.87940.0000
26112006.10.06 03:20modify9570.501.87811.87940.0000
26122006.10.06 03:32modify9570.501.87811.87930.0000
26132006.10.06 03:32modify9570.501.87811.87920.0000
26142006.10.06 03:32modify9570.501.87811.87910.0000
26152006.10.06 03:43modify9570.501.87811.87890.0000
26162006.10.06 03:45modify9570.501.87811.87880.0000
26172006.10.06 03:52modify9570.501.87811.87870.0000
26182006.10.06 03:52close9570.501.87711.87870.00005.003927.06
26192006.10.06 04:41sell9580.501.87811.87940.0000
26202006.10.06 05:34modify9580.501.87811.87930.0000
26212006.10.06 05:40modify9580.501.87811.87920.0000
26222006.10.06 05:41modify9580.501.87811.87910.0000
26232006.10.06 05:41modify9580.501.87811.87880.0000
26242006.10.06 05:57modify9580.501.87811.87870.0000
26252006.10.06 05:57close9580.501.87741.87870.00003.503930.56
26262006.10.06 07:38sell9590.501.87461.87590.0000
26272006.10.06 07:47modify9590.501.87461.87590.0000
26282006.10.06 07:48modify9590.501.87461.87580.0000
26292006.10.06 07:52modify9590.501.87461.87570.0000
26302006.10.06 08:05modify9590.501.87461.87560.0000
26312006.10.06 08:06modify9590.501.87461.87550.0000
26322006.10.06 08:06modify9590.501.87461.87540.0000
26332006.10.06 08:07modify9590.501.87461.87530.0000
26342006.10.06 08:07close9590.501.87381.87530.00004.003934.56
26352006.10.06 09:07sell9600.501.87651.87780.0000
26362006.10.06 09:36modify9600.501.87651.87770.0000
26372006.10.06 09:39modify9600.501.87651.87760.0000
26382006.10.06 09:39modify9600.501.87651.87750.0000
26392006.10.06 09:39modify9600.501.87651.87740.0000
26402006.10.06 09:39close9600.501.87581.87740.00003.503938.06
26412006.10.06 11:49sell9610.501.87721.87850.0000
26422006.10.06 11:49modify9610.501.87721.87840.0000
26432006.10.06 11:49modify9610.501.87721.87790.0000
26442006.10.06 11:49close9610.501.87611.87790.00005.503943.56
26452006.10.06 11:49sell9620.501.87771.87900.0000
26462006.10.06 11:52s/l9620.501.87901.87900.0000-6.503937.06
26472006.10.06 11:52sell9630.501.87881.88010.0000
26482006.10.06 11:55s/l9630.501.88011.88010.0000-6.503930.56
26492006.10.06 15:30sell9640.501.87121.87250.0000
26502006.10.06 15:34close9640.501.87051.87250.00003.503934.06
26512006.10.06 15:36sell9650.501.87121.87250.0000
26522006.10.06 15:39close9650.501.87021.87250.00005.003939.06
26532006.10.06 15:40sell9660.501.87121.87250.0000
26542006.10.06 15:49close9660.501.87041.87250.00004.003943.06
26552006.10.06 15:54sell9670.501.87121.87250.0000
26562006.10.06 16:04close9670.501.86991.87250.00006.503949.56