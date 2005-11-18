|Symbol
|GBPUSDm (Great Britain Pound vs US Dollar)
|Period
|1 Hour (H1) 2005.10.02 23:00 - 2006.10.08 00:00 (2005.10.01 - 2006.10.08)
|Model
|Every tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
|Parameters
|ExitMarket=false; ShowSuitablePeriod=false; ShowMarketInfo=false; ShowAccountStatus=false; ShowStat=false; ShowDecision=false; ShowDirection=false; BlockSell=false; BlockBuy=false; ShowLots=false; BlockStopLoss=false; DisableShadowStopLoss=true; DisableExitSell=false; DisableExitBuy=false; EnableMACD=false; EnableMA=false; EnableFractals=false; EnableCCI=true; EnableCyberiaLogic=true; EnableLogicTrading=true; EnableADX=false; EnablePivot=true; BlockPipsator=true; EnableMoneyTrain=false; EnableReverseDetector=true; ReverseIndex=3.82; MoneyTrainLevel=4; MACDLevel=10; AutoLots=true; MAXLots=0.5; AutoDirection=true; ValuesPeriodCount=7; ValuesPeriodCountMax=7; SlipPage=1; Lots=0.1; StopLoss=0; TakeProfit=0; SymbolsCount=2; Risk=0.7; StopLossIndex=2.5; AutoStopLossIndex=true; StaticStopLoss=11; StopLevel=0; EnableTrailingStop=true; TrailingStopFactor=1; TimeTradeHoursDisabled=""; GMT=1; MagicNumber=123000;
|Bars in test
|35299
|Ticks modelled
|860276
|Modelling quality
|89.99%
|Initial deposit
|363.00
|Total net profit
|3586.56
|Gross profit
|5243.90
|Gross loss
|-1657.34
|Profit factor
|3.16
|Expected payoff
|3.71
|Absolute drawdown
|6.50
|Maximal drawdown
|65.52 (1.64%)
|Relative drawdown
|3.73% (15.00)
|Total trades
|967
|Short positions (won %)
|446 (72.42%)
|Long positions (won %)
|521 (73.32%)
|Profit trades (% of total)
|705 (72.91%)
|Loss trades (% of total)
|262 (27.09%)
|Largest
|profit trade
|42.00
|loss trade
|-7.03
|Average
|profit trade
|7.44
|loss trade
|-6.33
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|22 (133.72)
|consecutive losses (loss in money)
|6 (-39.00)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|157.50 (9)
|consecutive loss (count of losses)
|-39.00 (6)
|Average
|consecutive wins
|4
|consecutive losses
|1
|#
|Time
|Type
|Order
|Lots
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2005.10.03 23:07
|sell
|1
|0.50
|1.7542
|1.7555
|0.0000
|2
|2005.10.03 23:59
|s/l
|1
|0.50
|1.7555
|1.7555
|0.0000
|-6.50
|356.50
|3
|2005.10.04 08:00
|sell
|2
|0.50
|1.7565
|1.7578
|0.0000
|4
|2005.10.04 08:30
|close
|2
|0.50
|1.7554
|1.7578
|0.0000
|5.50
|362.00
|5
|2005.10.04 12:14
|buy
|3
|0.50
|1.7573
|1.7560
|0.0000
|6
|2005.10.04 12:59
|close
|3
|0.50
|1.7586
|1.7560
|0.0000
|6.50
|368.50
|7
|2005.10.04 15:00
|buy
|4
|0.50
|1.7585
|1.7572
|0.0000
|8
|2005.10.04 15:16
|close
|4
|0.50
|1.7594
|1.7572
|0.0000
|4.50
|373.00
|9
|2005.10.04 15:16
|buy
|5
|0.50
|1.7597
|1.7584
|0.0000
|10
|2005.10.04 15:24
|close
|5
|0.50
|1.7606
|1.7584
|0.0000
|4.50
|377.50
|11
|2005.10.04 15:59
|buy
|6
|0.50
|1.7589
|1.7576
|0.0000
|12
|2005.10.04 16:00
|modify
|6
|0.50
|1.7589
|1.7579
|0.0000
|13
|2005.10.04 16:00
|close
|6
|0.50
|1.7610
|1.7579
|0.0000
|10.50
|388.00
|14
|2005.10.04 18:18
|buy
|7
|0.50
|1.7601
|1.7588
|0.0000
|15
|2005.10.04 18:21
|close
|7
|0.50
|1.7612
|1.7588
|0.0000
|5.50
|393.50
|16
|2005.10.04 18:53
|buy
|8
|0.50
|1.7601
|1.7588
|0.0000
|17
|2005.10.04 22:59
|s/l
|8
|0.50
|1.7588
|1.7588
|0.0000
|-6.50
|387.00
|18
|2005.10.05 10:40
|buy
|9
|0.50
|1.7641
|1.7628
|0.0000
|19
|2005.10.05 10:53
|modify
|9
|0.50
|1.7641
|1.7629
|0.0000
|20
|2005.10.05 10:53
|close
|9
|0.50
|1.7653
|1.7629
|0.0000
|6.00
|393.00
|21
|2005.10.05 23:00
|buy
|10
|0.50
|1.7662
|1.7649
|0.0000
|22
|2005.10.05 23:59
|close
|10
|0.50
|1.7680
|1.7649
|0.0000
|9.00
|402.00
|23
|2005.10.06 14:00
|buy
|11
|0.50
|1.7730
|1.7717
|0.0000
|24
|2005.10.06 15:09
|s/l
|11
|0.50
|1.7717
|1.7717
|0.0000
|-6.50
|395.50
|25
|2005.10.06 15:09
|buy
|12
|0.50
|1.7712
|1.7699
|0.0000
|26
|2005.10.06 15:14
|close
|12
|0.50
|1.7721
|1.7699
|0.0000
|4.50
|400.00
|27
|2005.10.06 22:36
|buy
|13
|0.50
|1.7782
|1.7769
|0.0000
|28
|2005.10.06 23:59
|s/l
|13
|0.50
|1.7769
|1.7769
|0.0000
|-6.50
|393.50
|29
|2005.10.07 03:01
|buy
|14
|0.50
|1.7761
|1.7748
|0.0000
|30
|2005.10.07 06:59
|s/l
|14
|0.50
|1.7748
|1.7748
|0.0000
|-6.50
|387.00
|31
|2005.10.09 23:01
|sell
|15
|0.50
|1.7595
|1.7608
|0.0000
|32
|2005.10.09 23:11
|close
|15
|0.50
|1.7582
|1.7608
|0.0000
|6.50
|393.50
|33
|2005.10.09 23:23
|sell
|16
|0.50
|1.7607
|1.7620
|0.0000
|34
|2005.10.09 23:39
|close
|16
|0.50
|1.7592
|1.7620
|0.0000
|7.50
|401.00
|35
|2005.10.09 23:59
|sell
|17
|0.50
|1.7602
|1.7615
|0.0000
|36
|2005.10.10 00:51
|close
|17
|0.50
|1.7591
|1.7615
|0.0000
|5.61
|406.61
|37
|2005.10.10 08:04
|buy
|18
|0.50
|1.7607
|1.7594
|0.0000
|38
|2005.10.10 08:30
|modify
|18
|0.50
|1.7607
|1.7595
|0.0000
|39
|2005.10.10 08:40
|modify
|18
|0.50
|1.7607
|1.7599
|0.0000
|40
|2005.10.10 08:40
|close
|18
|0.50
|1.7622
|1.7599
|0.0000
|7.50
|414.11
|41
|2005.10.10 09:00
|buy
|19
|0.50
|1.7605
|1.7592
|0.0000
|42
|2005.10.10 09:10
|close
|19
|0.50
|1.7615
|1.7592
|0.0000
|5.00
|419.11
|43
|2005.10.10 15:00
|sell
|20
|0.50
|1.7544
|1.7557
|0.0000
|44
|2005.10.10 16:19
|close
|20
|0.50
|1.7530
|1.7557
|0.0000
|7.00
|426.11
|45
|2005.10.11 08:00
|sell
|21
|0.50
|1.7502
|1.7515
|0.0000
|46
|2005.10.11 08:05
|modify
|21
|0.50
|1.7502
|1.7512
|0.0000
|47
|2005.10.11 08:05
|close
|21
|0.50
|1.7487
|1.7512
|0.0000
|7.50
|433.61
|48
|2005.10.11 08:59
|sell
|22
|0.50
|1.7532
|1.7545
|0.0000
|49
|2005.10.11 09:59
|modify
|22
|0.50
|1.7532
|1.7542
|0.0000
|50
|2005.10.11 09:59
|close
|22
|0.50
|1.7514
|1.7542
|0.0000
|9.00
|442.61
|51
|2005.10.11 15:02
|sell
|23
|0.50
|1.7493
|1.7506
|0.0000
|52
|2005.10.11 15:17
|close
|23
|0.50
|1.7482
|1.7506
|0.0000
|5.50
|448.11
|53
|2005.10.11 15:31
|sell
|24
|0.50
|1.7488
|1.7501
|0.0000
|54
|2005.10.11 15:39
|close
|24
|0.50
|1.7477
|1.7501
|0.0000
|5.50
|453.61
|55
|2005.10.11 15:39
|sell
|25
|0.50
|1.7475
|1.7488
|0.0000
|56
|2005.10.11 15:59
|s/l
|25
|0.50
|1.7488
|1.7488
|0.0000
|-6.50
|447.11
|57
|2005.10.11 15:59
|sell
|26
|0.50
|1.7489
|1.7502
|0.0000
|58
|2005.10.11 16:05
|modify
|26
|0.50
|1.7489
|1.7497
|0.0000
|59
|2005.10.11 16:05
|close
|26
|0.50
|1.7464
|1.7497
|0.0000
|12.50
|459.61
|60
|2005.10.12 01:36
|sell
|27
|0.50
|1.7438
|1.7451
|0.0000
|61
|2005.10.12 03:59
|s/l
|27
|0.50
|1.7451
|1.7451
|0.0000
|-6.50
|453.11
|62
|2005.10.12 08:59
|sell
|28
|0.50
|1.7442
|1.7455
|0.0000
|63
|2005.10.12 09:59
|s/l
|28
|0.50
|1.7455
|1.7455
|0.0000
|-6.50
|446.61
|64
|2005.10.12 22:00
|buy
|29
|0.50
|1.7513
|1.7500
|0.0000
|65
|2005.10.12 23:55
|close
|29
|0.50
|1.7525
|1.7500
|0.0000
|6.00
|452.61
|66
|2005.10.13 12:59
|buy
|30
|0.50
|1.7470
|1.7457
|0.0000
|67
|2005.10.13 13:05
|close
|30
|0.50
|1.7484
|1.7457
|0.0000
|7.00
|459.61
|68
|2005.10.13 18:35
|buy
|31
|0.50
|1.7525
|1.7512
|0.0000
|69
|2005.10.13 18:35
|close
|31
|0.50
|1.7535
|1.7512
|0.0000
|5.00
|464.61
|70
|2005.10.13 22:38
|buy
|32
|0.50
|1.7556
|1.7543
|0.0000
|71
|2005.10.13 22:59
|s/l
|32
|0.50
|1.7543
|1.7543
|0.0000
|-6.50
|458.11
|72
|2005.10.14 00:59
|buy
|33
|0.50
|1.7520
|1.7507
|0.0000
|73
|2005.10.14 02:00
|close
|33
|0.50
|1.7534
|1.7507
|0.0000
|7.00
|465.11
|74
|2005.10.14 08:17
|buy
|34
|0.50
|1.7552
|1.7539
|0.0000
|75
|2005.10.14 08:59
|close
|34
|0.50
|1.7564
|1.7539
|0.0000
|6.00
|471.11
|76
|2005.10.14 12:59
|sell
|35
|0.50
|1.7556
|1.7569
|0.0000
|77
|2005.10.14 13:59
|close
|35
|0.50
|1.7535
|1.7569
|0.0000
|10.50
|481.61
|78
|2005.10.14 19:11
|buy
|36
|0.50
|1.7690
|1.7677
|0.0000
|79
|2005.10.14 19:41
|close
|36
|0.50
|1.7702
|1.7677
|0.0000
|6.00
|487.61
|80
|2005.10.17 01:59
|buy
|37
|0.50
|1.7677
|1.7664
|0.0000
|81
|2005.10.17 01:59
|close
|37
|0.50
|1.7692
|1.7664
|0.0000
|7.50
|495.11
|82
|2005.10.17 03:27
|buy
|38
|0.50
|1.7703
|1.7690
|0.0000
|83
|2005.10.17 04:34
|close
|38
|0.50
|1.7714
|1.7690
|0.0000
|5.50
|500.61
|84
|2005.10.17 10:00
|sell
|39
|0.50
|1.7597
|1.7610
|0.0000
|85
|2005.10.17 10:59
|close
|39
|0.50
|1.7582
|1.7610
|0.0000
|7.50
|508.11
|86
|2005.10.19 06:25
|buy
|40
|0.50
|1.7462
|1.7449
|0.0000
|87
|2005.10.19 06:59
|s/l
|40
|0.50
|1.7449
|1.7449
|0.0000
|-6.50
|501.61
|88
|2005.10.19 07:57
|sell
|41
|0.50
|1.7477
|1.7490
|0.0000
|89
|2005.10.19 08:31
|modify
|41
|0.50
|1.7477
|1.7488
|0.0000
|90
|2005.10.19 08:31
|close
|41
|0.50
|1.7461
|1.7488
|0.0000
|8.00
|509.61
|91
|2005.10.19 12:03
|buy
|42
|0.50
|1.7560
|1.7547
|0.0000
|92
|2005.10.19 12:47
|close
|42
|0.50
|1.7578
|1.7547
|0.0000
|9.00
|518.61
|93
|2005.10.19 21:09
|buy
|43
|0.50
|1.7641
|1.7628
|0.0000
|94
|2005.10.19 21:29
|close
|43
|0.50
|1.7658
|1.7628
|0.0000
|8.50
|527.11
|95
|2005.10.20 09:00
|buy
|44
|0.50
|1.7641
|1.7628
|0.0000
|96
|2005.10.20 09:15
|modify
|44
|0.50
|1.7641
|1.7629
|0.0000
|97
|2005.10.20 09:15
|close
|44
|0.50
|1.7660
|1.7629
|0.0000
|9.50
|536.61
|98
|2005.10.20 09:28
|buy
|45
|0.50
|1.7643
|1.7630
|0.0000
|99
|2005.10.20 09:59
|modify
|45
|0.50
|1.7643
|1.7646
|0.0000
|100
|2005.10.20 09:59
|close
|45
|0.50
|1.7677
|1.7646
|0.0000
|17.00
|553.61
|101
|2005.10.20 12:38
|buy
|46
|0.50
|1.7655
|1.7642
|0.0000
|102
|2005.10.20 12:46
|close
|46
|0.50
|1.7670
|1.7642
|0.0000
|7.50
|561.11
|103
|2005.10.20 15:17
|buy
|47
|0.50
|1.7685
|1.7672
|0.0000
|104
|2005.10.20 15:58
|close
|47
|0.50
|1.7702
|1.7672
|0.0000
|8.50
|569.61
|105
|2005.10.21 02:11
|buy
|48
|0.50
|1.7757
|1.7744
|0.0000
|106
|2005.10.21 02:13
|close
|48
|0.50
|1.7773
|1.7744
|0.0000
|8.00
|577.61
|107
|2005.10.21 05:59
|buy
|49
|0.50
|1.7734
|1.7721
|0.0000
|108
|2005.10.21 06:01
|modify
|49
|0.50
|1.7734
|1.7729
|0.0000
|109
|2005.10.21 06:01
|close
|49
|0.50
|1.7759
|1.7729
|0.0000
|12.50
|590.11
|110
|2005.10.21 08:31
|buy
|50
|0.50
|1.7759
|1.7746
|0.0000
|111
|2005.10.21 08:59
|modify
|50
|0.50
|1.7759
|1.7751
|0.0000
|112
|2005.10.21 08:59
|close
|50
|0.50
|1.7782
|1.7751
|0.0000
|11.50
|601.61
|113
|2005.10.21 09:01
|buy
|51
|0.50
|1.7762
|1.7749
|0.0000
|114
|2005.10.21 09:35
|close
|51
|0.50
|1.7771
|1.7749
|0.0000
|4.50
|606.11
|115
|2005.10.21 09:49
|buy
|52
|0.50
|1.7763
|1.7750
|0.0000
|116
|2005.10.21 09:56
|close
|52
|0.50
|1.7772
|1.7750
|0.0000
|4.50
|610.61
|117
|2005.10.21 14:39
|buy
|53
|0.50
|1.7754
|1.7741
|0.0000
|118
|2005.10.21 15:59
|s/l
|53
|0.50
|1.7741
|1.7741
|0.0000
|-6.50
|604.11
|119
|2005.10.24 17:59
|buy
|54
|0.50
|1.7670
|1.7657
|0.0000
|120
|2005.10.24 18:30
|close
|54
|0.50
|1.7685
|1.7657
|0.0000
|7.50
|611.61
|121
|2005.10.25 01:12
|sell
|55
|0.50
|1.7671
|1.7684
|0.0000
|122
|2005.10.25 04:25
|close
|55
|0.50
|1.7656
|1.7684
|0.0000
|7.50
|619.11
|123
|2005.10.25 13:00
|buy
|56
|0.50
|1.7781
|1.7768
|0.0000
|124
|2005.10.25 13:59
|close
|56
|0.50
|1.7802
|1.7768
|0.0000
|10.50
|629.61
|125
|2005.10.26 10:03
|sell
|57
|0.50
|1.7774
|1.7787
|0.0000
|126
|2005.10.26 11:57
|close
|57
|0.50
|1.7760
|1.7787
|0.0000
|7.00
|636.61
|127
|2005.10.26 17:41
|sell
|58
|0.50
|1.7755
|1.7768
|0.0000
|128
|2005.10.26 18:00
|close
|58
|0.50
|1.7746
|1.7768
|0.0000
|4.50
|641.11
|129
|2005.10.26 20:59
|sell
|59
|0.50
|1.7751
|1.7764
|0.0000
|130
|2005.10.27 00:08
|s/l
|59
|0.50
|1.7764
|1.7764
|0.0000
|-6.18
|634.93
|131
|2005.10.28 03:00
|buy
|60
|0.50
|1.7830
|1.7817
|0.0000
|132
|2005.10.28 04:27
|modify
|60
|0.50
|1.7830
|1.7817
|0.0000
|133
|2005.10.28 04:41
|modify
|60
|0.50
|1.7830
|1.7819
|0.0000
|134
|2005.10.28 04:41
|close
|60
|0.50
|1.7843
|1.7819
|0.0000
|6.50
|641.43
|135
|2005.10.28 13:00
|sell
|61
|0.50
|1.7819
|1.7832
|0.0000
|136
|2005.10.28 14:50
|close
|61
|0.50
|1.7805
|1.7832
|0.0000
|7.00
|648.43
|137
|2005.10.28 15:54
|sell
|62
|0.50
|1.7802
|1.7815
|0.0000
|138
|2005.10.28 15:59
|close
|62
|0.50
|1.7782
|1.7815
|0.0000
|10.00
|658.43
|139
|2005.11.01 16:00
|sell
|63
|0.50
|1.7645
|1.7658
|0.0000
|140
|2005.11.01 16:00
|close
|63
|0.50
|1.7632
|1.7658
|0.0000
|6.50
|664.93
|141
|2005.11.01 16:00
|sell
|64
|0.50
|1.7645
|1.7658
|0.0000
|142
|2005.11.01 16:00
|modify
|64
|0.50
|1.7645
|1.7646
|0.0000
|143
|2005.11.01 16:00
|close
|64
|0.50
|1.7617
|1.7646
|0.0000
|14.00
|678.93
|144
|2005.11.01 16:07
|sell
|65
|0.50
|1.7641
|1.7654
|0.0000
|145
|2005.11.01 16:07
|close
|65
|0.50
|1.7626
|1.7654
|0.0000
|7.50
|686.43
|146
|2005.11.01 16:07
|sell
|66
|0.50
|1.7643
|1.7656
|0.0000
|147
|2005.11.01 16:26
|close
|66
|0.50
|1.7632
|1.7656
|0.0000
|5.50
|691.93
|148
|2005.11.03 16:00
|buy
|67
|0.50
|1.7741
|1.7728
|0.0000
|149
|2005.11.03 16:14
|s/l
|67
|0.50
|1.7728
|1.7728
|0.0000
|-6.50
|685.43
|150
|2005.11.04 08:59
|sell
|68
|0.50
|1.7678
|1.7691
|0.0000
|151
|2005.11.04 09:00
|modify
|68
|0.50
|1.7678
|1.7688
|0.0000
|152
|2005.11.04 09:00
|close
|68
|0.50
|1.7666
|1.7688
|0.0000
|6.00
|691.43
|153
|2005.11.04 13:59
|sell
|69
|0.50
|1.7682
|1.7695
|0.0000
|154
|2005.11.04 14:00
|modify
|69
|0.50
|1.7682
|1.7669
|0.0000
|155
|2005.11.04 14:00
|close
|69
|0.50
|1.7643
|1.7669
|0.0000
|19.50
|710.93
|156
|2005.11.07 08:00
|sell
|70
|0.50
|1.7502
|1.7515
|0.0000
|157
|2005.11.07 08:20
|modify
|70
|0.50
|1.7502
|1.7515
|0.0000
|158
|2005.11.07 08:20
|modify
|70
|0.50
|1.7502
|1.7515
|0.0000
|159
|2005.11.07 08:20
|modify
|70
|0.50
|1.7502
|1.7514
|0.0000
|160
|2005.11.07 08:20
|close
|70
|0.50
|1.7488
|1.7514
|0.0000
|7.00
|717.93
|161
|2005.11.07 08:22
|sell
|71
|0.50
|1.7493
|1.7506
|0.0000
|162
|2005.11.07 09:11
|modify
|71
|0.50
|1.7493
|1.7498
|0.0000
|163
|2005.11.07 09:11
|close
|71
|0.50
|1.7470
|1.7498
|0.0000
|11.50
|729.43
|164
|2005.11.07 14:28
|sell
|72
|0.50
|1.7435
|1.7448
|0.0000
|165
|2005.11.07 14:59
|modify
|72
|0.50
|1.7435
|1.7442
|0.0000
|166
|2005.11.07 14:59
|close
|72
|0.50
|1.7409
|1.7442
|0.0000
|13.00
|742.43
|167
|2005.11.07 16:26
|sell
|73
|0.50
|1.7434
|1.7447
|0.0000
|168
|2005.11.07 19:59
|s/l
|73
|0.50
|1.7447
|1.7447
|0.0000
|-6.50
|735.93
|169
|2005.11.07 23:00
|sell
|74
|0.50
|1.7441
|1.7454
|0.0000
|170
|2005.11.07 23:38
|close
|74
|0.50
|1.7428
|1.7454
|0.0000
|6.50
|742.43
|171
|2005.11.08 02:15
|sell
|75
|0.50
|1.7385
|1.7398
|0.0000
|172
|2005.11.08 02:16
|close
|75
|0.50
|1.7372
|1.7398
|0.0000
|6.50
|748.93
|173
|2005.11.08 03:59
|sell
|76
|0.50
|1.7386
|1.7399
|0.0000
|174
|2005.11.08 05:56
|close
|76
|0.50
|1.7375
|1.7399
|0.0000
|5.50
|754.43
|175
|2005.11.08 10:00
|sell
|77
|0.50
|1.7355
|1.7368
|0.0000
|176
|2005.11.08 10:02
|close
|77
|0.50
|1.7344
|1.7368
|0.0000
|5.50
|759.93
|177
|2005.11.08 10:17
|sell
|78
|0.50
|1.7355
|1.7368
|0.0000
|178
|2005.11.08 10:59
|s/l
|78
|0.50
|1.7368
|1.7368
|0.0000
|-6.50
|753.43
|179
|2005.11.08 10:59
|sell
|79
|0.50
|1.7369
|1.7382
|0.0000
|180
|2005.11.08 11:00
|modify
|79
|0.50
|1.7369
|1.7380
|0.0000
|181
|2005.11.08 11:00
|close
|79
|0.50
|1.7348
|1.7380
|0.0000
|10.50
|763.93
|182
|2005.11.08 12:02
|sell
|80
|0.50
|1.7357
|1.7370
|0.0000
|183
|2005.11.08 12:38
|close
|80
|0.50
|1.7346
|1.7370
|0.0000
|5.50
|769.43
|184
|2005.11.08 12:59
|sell
|81
|0.50
|1.7369
|1.7382
|0.0000
|185
|2005.11.08 14:36
|s/l
|81
|0.50
|1.7382
|1.7382
|0.0000
|-6.50
|762.93
|186
|2005.11.09 02:05
|buy
|82
|0.50
|1.7422
|1.7409
|0.0000
|187
|2005.11.09 02:43
|close
|82
|0.50
|1.7433
|1.7409
|0.0000
|5.50
|768.43
|188
|2005.11.09 07:03
|buy
|83
|0.50
|1.7424
|1.7411
|0.0000
|189
|2005.11.09 07:52
|modify
|83
|0.50
|1.7424
|1.7412
|0.0000
|190
|2005.11.09 07:53
|modify
|83
|0.50
|1.7424
|1.7413
|0.0000
|191
|2005.11.09 07:54
|modify
|83
|0.50
|1.7424
|1.7414
|0.0000
|192
|2005.11.09 07:54
|modify
|83
|0.50
|1.7424
|1.7415
|0.0000
|193
|2005.11.09 07:54
|close
|83
|0.50
|1.7435
|1.7415
|0.0000
|5.50
|773.93
|194
|2005.11.09 13:59
|sell
|84
|0.50
|1.7445
|1.7458
|0.0000
|195
|2005.11.09 14:00
|modify
|84
|0.50
|1.7445
|1.7410
|0.0000
|196
|2005.11.09 14:22
|close
|84
|0.50
|1.7400
|1.7410
|0.0000
|22.50
|796.43
|197
|2005.11.09 18:59
|sell
|85
|0.50
|1.7429
|1.7442
|0.0000
|198
|2005.11.09 20:11
|s/l
|85
|0.50
|1.7442
|1.7442
|0.0000
|-6.50
|789.93
|199
|2005.11.10 14:59
|buy
|86
|0.50
|1.7447
|1.7434
|0.0000
|200
|2005.11.10 15:00
|modify
|86
|0.50
|1.7447
|1.7440
|0.0000
|201
|2005.11.10 15:00
|close
|86
|0.50
|1.7471
|1.7440
|0.0000
|12.00
|801.93
|202
|2005.11.10 16:10
|buy
|87
|0.50
|1.7447
|1.7434
|0.0000
|203
|2005.11.10 16:27
|close
|87
|0.50
|1.7458
|1.7434
|0.0000
|5.50
|807.43
|204
|2005.11.10 16:27
|buy
|88
|0.50
|1.7465
|1.7452
|0.0000
|205
|2005.11.10 19:14
|s/l
|88
|0.50
|1.7452
|1.7452
|0.0000
|-6.50
|800.93
|206
|2005.11.11 00:27
|sell
|89
|0.50
|1.7417
|1.7430
|0.0000
|207
|2005.11.11 00:58
|close
|89
|0.50
|1.7397
|1.7430
|0.0000
|10.00
|810.93
|208
|2005.11.11 01:59
|sell
|90
|0.50
|1.7425
|1.7438
|0.0000
|209
|2005.11.11 06:20
|close
|90
|0.50
|1.7413
|1.7438
|0.0000
|6.00
|816.93
|210
|2005.11.11 06:59
|sell
|91
|0.50
|1.7432
|1.7445
|0.0000
|211
|2005.11.11 07:02
|modify
|91
|0.50
|1.7432
|1.7439
|0.0000
|212
|2005.11.11 08:32
|close
|91
|0.50
|1.7423
|1.7439
|0.0000
|4.50
|821.43
|213
|2005.11.14 10:00
|buy
|92
|0.50
|1.7472
|1.7459
|0.0000
|214
|2005.11.14 10:02
|close
|92
|0.50
|1.7482
|1.7459
|0.0000
|5.00
|826.43
|215
|2005.11.14 11:59
|buy
|93
|0.50
|1.7442
|1.7429
|0.0000
|216
|2005.11.14 12:59
|s/l
|93
|0.50
|1.7429
|1.7429
|0.0000
|-6.50
|819.93
|217
|2005.11.14 17:14
|sell
|94
|0.50
|1.7368
|1.7381
|0.0000
|218
|2005.11.14 18:59
|s/l
|94
|0.50
|1.7381
|1.7381
|0.0000
|-6.50
|813.43
|219
|2005.11.15 12:04
|sell
|95
|0.50
|1.7332
|1.7345
|0.0000
|220
|2005.11.15 12:17
|modify
|95
|0.50
|1.7332
|1.7344
|0.0000
|221
|2005.11.15 12:17
|modify
|95
|0.50
|1.7332
|1.7342
|0.0000
|222
|2005.11.15 12:17
|close
|95
|0.50
|1.7320
|1.7342
|0.0000
|6.00
|819.43
|223
|2005.11.15 12:22
|sell
|96
|0.50
|1.7332
|1.7345
|0.0000
|224
|2005.11.15 13:00
|modify
|96
|0.50
|1.7332
|1.7344
|0.0000
|225
|2005.11.15 13:01
|modify
|96
|0.50
|1.7332
|1.7340
|0.0000
|226
|2005.11.15 13:02
|modify
|96
|0.50
|1.7332
|1.7338
|0.0000
|227
|2005.11.15 13:59
|s/l
|96
|0.50
|1.733821
|1.7338
|0.0000
|-3.11
|816.32
|228
|2005.11.15 16:26
|sell
|97
|0.50
|1.7360
|1.7373
|0.0000
|229
|2005.11.15 17:02
|modify
|97
|0.50
|1.7360
|1.7365
|0.0000
|230
|2005.11.15 17:02
|close
|97
|0.50
|1.7333
|1.7365
|0.0000
|13.50
|829.82
|231
|2005.11.16 12:19
|sell
|98
|0.50
|1.7266
|1.7279
|0.0000
|232
|2005.11.16 12:21
|close
|98
|0.50
|1.7254
|1.7279
|0.0000
|6.00
|835.82
|233
|2005.11.16 15:15
|sell
|99
|0.50
|1.7175
|1.7188
|0.0000
|234
|2005.11.16 15:59
|modify
|99
|0.50
|1.7175
|1.7187
|0.0000
|235
|2005.11.16 15:59
|close
|99
|0.50
|1.7155
|1.7187
|0.0000
|10.00
|845.82
|236
|2005.11.16 17:21
|sell
|100
|0.50
|1.7186
|1.7199
|0.0000
|237
|2005.11.16 21:08
|close
|100
|0.50
|1.7174
|1.7199
|0.0000
|6.00
|851.82
|238
|2005.11.16 22:59
|sell
|101
|0.50
|1.7180
|1.7193
|0.0000
|239
|2005.11.17 01:27
|s/l
|101
|0.50
|1.7193
|1.7193
|0.0000
|-6.18
|845.64
|240
|2005.11.17 15:29
|sell
|102
|0.50
|1.7193
|1.7206
|0.0000
|241
|2005.11.17 15:30
|s/l
|102
|0.50
|1.7206
|1.7206
|0.0000
|-6.50
|839.14
|242
|2005.11.17 18:17
|sell
|103
|0.50
|1.7199
|1.7212
|0.0000
|243
|2005.11.17 18:31
|close
|103
|0.50
|1.7186
|1.7212
|0.0000
|6.50
|845.64
|244
|2005.11.18 09:00
|sell
|104
|0.50
|1.7131
|1.7144
|0.0000
|245
|2005.11.18 09:14
|modify
|104
|0.50
|1.7131
|1.7144
|0.0000
|246
|2005.11.18 09:14
|modify
|104
|0.50
|1.7131
|1.7143
|0.0000
|247
|2005.11.18 09:15
|close
|104
|0.50
|1.7121
|1.7143
|0.0000
|5.00
|850.64
|248
|2005.11.18 09:32
|sell
|105
|0.50
|1.7128
|1.7141
|0.0000
|249
|2005.11.18 09:38
|modify
|105
|0.50
|1.7128
|1.7137
|0.0000
|250
|2005.11.18 09:38
|close
|105
|0.50
|1.7113
|1.7137
|0.0000
|7.50
|858.14
|251
|2005.11.18 10:01
|sell
|106
|0.50
|1.7126
|1.7139
|0.0000
|252
|2005.11.18 10:09
|modify
|106
|0.50
|1.7126
|1.7138
|0.0000
|253
|2005.11.18 10:09
|close
|106
|0.50
|1.7114
|1.7138
|0.0000
|6.00
|864.14
|254
|2005.11.18 12:59
|sell
|107
|0.50
|1.7146
|1.7159
|0.0000
|255
|2005.11.18 13:00
|modify
|107
|0.50
|1.7146
|1.7152
|0.0000
|256
|2005.11.18 13:00
|close
|107
|0.50
|1.7125
|1.7152
|0.0000
|10.50
|874.64
|257
|2005.11.18 15:00
|buy
|108
|0.50
|1.7140
|1.7127
|0.0000
|258
|2005.11.18 15:01
|close
|108
|0.50
|1.7149
|1.7127
|0.0000
|4.50
|879.14
|259
|2005.11.18 15:01
|buy
|109
|0.50
|1.7150
|1.7137
|0.0000
|260
|2005.11.18 15:02
|close
|109
|0.50
|1.7158
|1.7137
|0.0000
|4.00
|883.14
|261
|2005.11.18 15:02
|buy
|110
|0.50
|1.7156
|1.7143
|0.0000
|262
|2005.11.18 15:02
|close
|110
|0.50
|1.7165
|1.7143
|0.0000
|4.50
|887.64
|263
|2005.11.18 15:02
|buy
|111
|0.50
|1.7165
|1.7152
|0.0000
|264
|2005.11.18 15:02
|s/l
|111
|0.50
|1.7152
|1.7152
|0.0000
|-6.50
|881.14
|265
|2005.11.18 15:02
|buy
|112
|0.50
|1.7152
|1.7139
|0.0000
|266
|2005.11.18 15:02
|close
|112
|0.50
|1.7165
|1.7139
|0.0000
|6.50
|887.64
|267
|2005.11.18 15:03
|buy
|113
|0.50
|1.7168
|1.7155
|0.0000
|268
|2005.11.18 15:04
|close
|113
|0.50
|1.7180
|1.7155
|0.0000
|6.00
|893.64
|269
|2005.11.18 15:04
|buy
|114
|0.50
|1.7183
|1.7170
|0.0000
|270
|2005.11.18 15:07
|s/l
|114
|0.50
|1.7170
|1.7170
|0.0000
|-6.50
|887.14
|271
|2005.11.18 15:07
|buy
|115
|0.50
|1.7171
|1.7158
|0.0000
|272
|2005.11.18 15:07
|close
|115
|0.50
|1.7181
|1.7158
|0.0000
|5.00
|892.14
|273
|2005.11.18 15:07
|buy
|116
|0.50
|1.7185
|1.7172
|0.0000
|274
|2005.11.18 15:07
|s/l
|116
|0.50
|1.7172
|1.7172
|0.0000
|-6.50
|885.64
|275
|2005.11.18 15:07
|buy
|117
|0.50
|1.7170
|1.7157
|0.0000
|276
|2005.11.18 15:11
|close
|117
|0.50
|1.7179
|1.7157
|0.0000
|4.50
|890.14
|277
|2005.11.18 15:11
|buy
|118
|0.50
|1.7182
|1.7169
|0.0000
|278
|2005.11.18 15:15
|s/l
|118
|0.50
|1.7169
|1.7169
|0.0000
|-6.50
|883.64
|279
|2005.11.18 15:15
|buy
|119
|0.50
|1.7171
|1.7158
|0.0000
|280
|2005.11.18 15:23
|close
|119
|0.50
|1.7179
|1.7158
|0.0000
|4.00
|887.64
|281
|2005.11.18 15:23
|buy
|120
|0.50
|1.7182
|1.7169
|0.0000
|282
|2005.11.18 15:29
|close
|120
|0.50
|1.7190
|1.7169
|0.0000
|4.00
|891.64
|283
|2005.11.18 15:30
|buy
|121
|0.50
|1.7195
|1.7182
|0.0000
|284
|2005.11.18 15:32
|close
|121
|0.50
|1.7206
|1.7182
|0.0000
|5.50
|897.14
|285
|2005.11.18 15:42
|buy
|122
|0.50
|1.7197
|1.7184
|0.0000
|286
|2005.11.18 15:45
|close
|122
|0.50
|1.7209
|1.7184
|0.0000
|6.00
|903.14
|287
|2005.11.18 15:59
|buy
|123
|0.50
|1.7138
|1.7125
|0.0000
|288
|2005.11.18 16:03
|modify
|123
|0.50
|1.7138
|1.7135
|0.0000
|289
|2005.11.18 16:03
|close
|123
|0.50
|1.7174
|1.7135
|0.0000
|18.00
|921.14
|290
|2005.11.18 16:03
|sell
|124
|0.50
|1.7172
|1.7185
|0.0000
|291
|2005.11.18 16:11
|close
|124
|0.50
|1.7156
|1.7185
|0.0000
|8.00
|929.14
|292
|2005.11.18 16:11
|sell
|125
|0.50
|1.7168
|1.7181
|0.0000
|293
|2005.11.18 16:11
|close
|125
|0.50
|1.7145
|1.7181
|0.0000
|11.50
|940.64
|294
|2005.11.18 16:12
|sell
|126
|0.50
|1.7159
|1.7172
|0.0000
|295
|2005.11.18 16:14
|close
|126
|0.50
|1.7148
|1.7172
|0.0000
|5.50
|946.14
|296
|2005.11.18 16:15
|sell
|127
|0.50
|1.7159
|1.7172
|0.0000
|297
|2005.11.18 16:16
|close
|127
|0.50
|1.7147
|1.7172
|0.0000
|6.00
|952.14
|298
|2005.11.21 02:59
|sell
|128
|0.50
|1.7164
|1.7177
|0.0000
|299
|2005.11.21 03:59
|s/l
|128
|0.50
|1.7177
|1.7177
|0.0000
|-6.50
|945.64
|300
|2005.11.21 04:05
|buy
|129
|0.50
|1.7167
|1.7154
|0.0000
|301
|2005.11.21 04:20
|close
|129
|0.50
|1.7176
|1.7154
|0.0000
|4.50
|950.14
|302
|2005.11.21 15:59
|buy
|130
|0.50
|1.7190
|1.7177
|0.0000
|303
|2005.11.21 16:07
|close
|130
|0.50
|1.7203
|1.7177
|0.0000
|6.50
|956.64
|304
|2005.11.22 10:03
|sell
|131
|0.50
|1.7123
|1.7136
|0.0000
|305
|2005.11.22 10:09
|modify
|131
|0.50
|1.7123
|1.7136
|0.0000
|306
|2005.11.22 10:09
|modify
|131
|0.50
|1.7123
|1.7136
|0.0000
|307
|2005.11.22 10:16
|modify
|131
|0.50
|1.7123
|1.7134
|0.0000
|308
|2005.11.22 10:17
|modify
|131
|0.50
|1.7123
|1.7133
|0.0000
|309
|2005.11.22 10:17
|close
|131
|0.50
|1.7112
|1.7133
|0.0000
|5.50
|962.14
|310
|2005.11.22 10:31
|sell
|132
|0.50
|1.7123
|1.7136
|0.0000
|311
|2005.11.22 10:32
|modify
|132
|0.50
|1.7123
|1.7136
|0.0000
|312
|2005.11.22 10:32
|modify
|132
|0.50
|1.7123
|1.7136
|0.0000
|313
|2005.11.22 10:33
|modify
|132
|0.50
|1.7123
|1.7134
|0.0000
|314
|2005.11.22 10:33
|modify
|132
|0.50
|1.7123
|1.7132
|0.0000
|315
|2005.11.22 10:33
|close
|132
|0.50
|1.7111
|1.7132
|0.0000
|6.00
|968.14
|316
|2005.11.22 10:59
|sell
|133
|0.50
|1.7123
|1.7136
|0.0000
|317
|2005.11.22 11:00
|modify
|133
|0.50
|1.7123
|1.7135
|0.0000
|318
|2005.11.22 11:00
|close
|133
|0.50
|1.7114
|1.7135
|0.0000
|4.50
|972.64
|319
|2005.11.22 12:01
|sell
|134
|0.50
|1.7133
|1.7146
|0.0000
|320
|2005.11.22 12:01
|modify
|134
|0.50
|1.7133
|1.7146
|0.0000
|321
|2005.11.22 12:01
|modify
|134
|0.50
|1.7133
|1.7142
|0.0000
|322
|2005.11.22 12:01
|close
|134
|0.50
|1.7121
|1.7142
|0.0000
|6.00
|978.64
|323
|2005.11.22 12:01
|sell
|135
|0.50
|1.7133
|1.7146
|0.0000
|324
|2005.11.22 12:21
|modify
|135
|0.50
|1.7133
|1.7144
|0.0000
|325
|2005.11.22 12:21
|close
|135
|0.50
|1.7123
|1.7144
|0.0000
|5.00
|983.64
|326
|2005.11.22 14:03
|sell
|136
|0.50
|1.7104
|1.7117
|0.0000
|327
|2005.11.22 14:12
|modify
|136
|0.50
|1.7104
|1.7117
|0.0000
|328
|2005.11.22 14:12
|close
|136
|0.50
|1.7092
|1.7117
|0.0000
|6.00
|989.64
|329
|2005.11.22 16:45
|sell
|137
|0.50
|1.7124
|1.7137
|0.0000
|330
|2005.11.22 16:45
|s/l
|137
|0.50
|1.7137
|1.7137
|0.0000
|-6.50
|983.14
|331
|2005.11.22 16:45
|sell
|138
|0.50
|1.7136
|1.7149
|0.0000
|332
|2005.11.22 16:46
|close
|138
|0.50
|1.7125
|1.7149
|0.0000
|5.50
|988.64
|333
|2005.11.22 16:46
|sell
|139
|0.50
|1.7124
|1.7137
|0.0000
|334
|2005.11.22 16:46
|s/l
|139
|0.50
|1.7137
|1.7137
|0.0000
|-6.50
|982.14
|335
|2005.11.22 16:46
|sell
|140
|0.50
|1.7138
|1.7151
|0.0000
|336
|2005.11.22 16:46
|close
|140
|0.50
|1.7127
|1.7151
|0.0000
|5.50
|987.64
|337
|2005.11.22 16:48
|sell
|141
|0.50
|1.7123
|1.7136
|0.0000
|338
|2005.11.22 16:52
|close
|141
|0.50
|1.7113
|1.7136
|0.0000
|5.00
|992.64
|339
|2005.11.22 16:59
|sell
|142
|0.50
|1.7137
|1.7150
|0.0000
|340
|2005.11.22 17:11
|s/l
|142
|0.50
|1.7150
|1.7150
|0.0000
|-6.50
|986.14
|341
|2005.11.23 00:59
|buy
|143
|0.50
|1.7189
|1.7176
|0.0000
|342
|2005.11.23 01:00
|close
|143
|0.50
|1.7208
|1.7176
|0.0000
|9.50
|995.64
|343
|2005.11.23 11:00
|buy
|144
|0.50
|1.7216
|1.7203
|0.0000
|344
|2005.11.23 11:18
|close
|144
|0.50
|1.7227
|1.7203
|0.0000
|5.50
|1001.14
|345
|2005.11.23 11:59
|buy
|145
|0.50
|1.7209
|1.7196
|0.0000
|346
|2005.11.23 13:59
|close
|145
|0.50
|1.7224
|1.7196
|0.0000
|7.50
|1008.64
|347
|2005.11.25 10:59
|sell
|146
|0.50
|1.7205
|1.7218
|0.0000
|348
|2005.11.25 11:43
|modify
|146
|0.50
|1.7205
|1.7214
|0.0000
|349
|2005.11.25 11:43
|close
|146
|0.50
|1.7192
|1.7214
|0.0000
|6.50
|1015.14
|350
|2005.11.28 20:06
|buy
|147
|0.50
|1.7292
|1.7279
|0.0000
|351
|2005.11.28 20:09
|close
|147
|0.50
|1.7305
|1.7279
|0.0000
|6.50
|1021.64
|352
|2005.11.29 01:57
|buy
|148
|0.50
|1.7277
|1.7264
|0.0000
|353
|2005.11.29 01:59
|s/l
|148
|0.50
|1.7264
|1.7264
|0.0000
|-6.50
|1015.14
|354
|2005.11.29 01:59
|buy
|149
|0.50
|1.7245
|1.7232
|0.0000
|355
|2005.11.29 02:59
|s/l
|149
|0.50
|1.7232
|1.7232
|0.0000
|-6.50
|1008.64
|356
|2005.11.30 18:01
|buy
|150
|0.50
|1.7320
|1.7307
|0.0000
|357
|2005.11.30 18:59
|s/l
|150
|0.50
|1.7307
|1.7307
|0.0000
|-6.50
|1002.14
|358
|2005.11.30 18:59
|buy
|151
|0.50
|1.7293
|1.7280
|0.0000
|359
|2005.12.01 04:04
|s/l
|151
|0.50
|1.7280
|1.7280
|0.0000
|-7.03
|995.12
|360
|2005.12.01 13:00
|buy
|152
|0.50
|1.7289
|1.7276
|0.0000
|361
|2005.12.01 13:21
|modify
|152
|0.50
|1.7289
|1.7277
|0.0000
|362
|2005.12.01 13:21
|modify
|152
|0.50
|1.7289
|1.7279
|0.0000
|363
|2005.12.01 13:21
|modify
|152
|0.50
|1.7289
|1.7279
|0.0000
|364
|2005.12.01 13:32
|modify
|152
|0.50
|1.7289
|1.7283
|0.0000
|365
|2005.12.01 13:46
|modify
|152
|0.50
|1.7289
|1.7285
|0.0000
|366
|2005.12.01 13:48
|s/l
|152
|0.50
|1.728493
|1.7285
|0.0000
|-2.04
|993.08
|367
|2005.12.02 00:59
|buy
|153
|0.50
|1.7314
|1.7301
|0.0000
|368
|2005.12.02 02:00
|s/l
|153
|0.50
|1.7301
|1.7301
|0.0000
|-6.50
|986.58
|369
|2005.12.02 14:00
|buy
|154
|0.50
|1.7275
|1.7262
|0.0000
|370
|2005.12.02 14:22
|close
|154
|0.50
|1.7288
|1.7262
|0.0000
|6.50
|993.08
|371
|2005.12.02 14:22
|buy
|155
|0.50
|1.7291
|1.7278
|0.0000
|372
|2005.12.02 14:29
|s/l
|155
|0.50
|1.7278
|1.7278
|0.0000
|-6.50
|986.58
|373
|2005.12.02 14:29
|buy
|156
|0.50
|1.7275
|1.7262
|0.0000
|374
|2005.12.02 14:29
|close
|156
|0.50
|1.7290
|1.7262
|0.0000
|7.50
|994.08
|375
|2005.12.02 14:29
|buy
|157
|0.50
|1.7293
|1.7280
|0.0000
|376
|2005.12.02 14:29
|s/l
|157
|0.50
|1.7280
|1.7280
|0.0000
|-6.50
|987.58
|377
|2005.12.02 14:29
|buy
|158
|0.50
|1.7277
|1.7264
|0.0000
|378
|2005.12.02 14:30
|close
|158
|0.50
|1.7290
|1.7264
|0.0000
|6.50
|994.08
|379
|2005.12.02 14:30
|buy
|159
|0.50
|1.7293
|1.7280
|0.0000
|380
|2005.12.02 14:30
|s/l
|159
|0.50
|1.7280
|1.7280
|0.0000
|-6.50
|987.58
|381
|2005.12.02 14:30
|buy
|160
|0.50
|1.7281
|1.7268
|0.0000
|382
|2005.12.02 14:46
|modify
|160
|0.50
|1.7281
|1.7268
|0.0000
|383
|2005.12.02 14:46
|close
|160
|0.50
|1.7297
|1.7268
|0.0000
|8.00
|995.58
|384
|2005.12.02 14:46
|buy
|161
|0.50
|1.7310
|1.7297
|0.0000
|385
|2005.12.02 14:46
|s/l
|161
|0.50
|1.7297
|1.7297
|0.0000
|-6.50
|989.08
|386
|2005.12.02 14:46
|buy
|162
|0.50
|1.7299
|1.7286
|0.0000
|387
|2005.12.02 14:47
|modify
|162
|0.50
|1.7299
|1.7288
|0.0000
|388
|2005.12.02 14:47
|close
|162
|0.50
|1.7317
|1.7288
|0.0000
|9.00
|998.08
|389
|2005.12.02 14:47
|buy
|163
|0.50
|1.7316
|1.7303
|0.0000
|390
|2005.12.02 14:50
|modify
|163
|0.50
|1.7316
|1.7330
|0.0000
|391
|2005.12.02 14:50
|close
|163
|0.50
|1.7359
|1.7330
|0.0000
|21.50
|1019.58
|392
|2005.12.02 14:52
|buy
|164
|0.50
|1.7321
|1.7308
|0.0000
|393
|2005.12.02 14:52
|modify
|164
|0.50
|1.7321
|1.7309
|0.0000
|394
|2005.12.02 14:52
|close
|164
|0.50
|1.7338
|1.7309
|0.0000
|8.50
|1028.08
|395
|2005.12.02 14:52
|buy
|165
|0.50
|1.7315
|1.7302
|0.0000
|396
|2005.12.02 14:53
|modify
|165
|0.50
|1.7315
|1.7311
|0.0000
|397
|2005.12.02 14:53
|close
|165
|0.50
|1.7340
|1.7311
|0.0000
|12.50
|1040.58
|398
|2005.12.02 14:53
|buy
|166
|0.50
|1.7342
|1.7329
|0.0000
|399
|2005.12.02 14:55
|modify
|166
|0.50
|1.7342
|1.7329
|0.0000
|400
|2005.12.02 14:55
|close
|166
|0.50
|1.7358
|1.7329
|0.0000
|8.00
|1048.58
|401
|2005.12.02 14:59
|buy
|167
|0.50
|1.7277
|1.7264
|0.0000
|402
|2005.12.02 15:00
|modify
|167
|0.50
|1.7277
|1.7267
|0.0000
|403
|2005.12.02 15:00
|close
|167
|0.50
|1.7301
|1.7267
|0.0000
|12.00
|1060.58
|404
|2005.12.05 14:00
|buy
|168
|0.50
|1.7377
|1.7364
|0.0000
|405
|2005.12.05 14:03
|modify
|168
|0.50
|1.7377
|1.7364
|0.0000
|406
|2005.12.05 14:03
|modify
|168
|0.50
|1.7377
|1.7365
|0.0000
|407
|2005.12.05 14:03
|modify
|168
|0.50
|1.7377
|1.7367
|0.0000
|408
|2005.12.05 14:03
|close
|168
|0.50
|1.7395
|1.7367
|0.0000
|9.00
|1069.58
|409
|2005.12.05 15:59
|buy
|169
|0.50
|1.7370
|1.7357
|0.0000
|410
|2005.12.05 16:00
|modify
|169
|0.50
|1.7370
|1.7365
|0.0000
|411
|2005.12.05 16:00
|close
|169
|0.50
|1.7398
|1.7365
|0.0000
|14.00
|1083.58
|412
|2005.12.06 15:59
|sell
|170
|0.50
|1.7382
|1.7395
|0.0000
|413
|2005.12.06 16:59
|s/l
|170
|0.50
|1.7395
|1.7395
|0.0000
|-6.50
|1077.08
|414
|2005.12.07 01:59
|buy
|171
|0.50
|1.7385
|1.7372
|0.0000
|415
|2005.12.07 06:59
|s/l
|171
|0.50
|1.7372
|1.7372
|0.0000
|-6.50
|1070.58
|416
|2005.12.07 16:59
|sell
|172
|0.50
|1.7349
|1.7362
|0.0000
|417
|2005.12.07 17:00
|modify
|172
|0.50
|1.7349
|1.7355
|0.0000
|418
|2005.12.07 17:00
|close
|172
|0.50
|1.7329
|1.7355
|0.0000
|10.00
|1080.58
|419
|2005.12.08 20:00
|buy
|173
|0.50
|1.7525
|1.7512
|0.0000
|420
|2005.12.08 20:17
|close
|173
|0.50
|1.7534
|1.7512
|0.0000
|4.50
|1085.08
|421
|2005.12.09 16:00
|buy
|174
|0.50
|1.7541
|1.7528
|0.0000
|422
|2005.12.09 16:04
|close
|174
|0.50
|1.7551
|1.7528
|0.0000
|5.00
|1090.08
|423
|2005.12.09 16:15
|buy
|175
|0.50
|1.7540
|1.7527
|0.0000
|424
|2005.12.09 16:18
|close
|175
|0.50
|1.7551
|1.7527
|0.0000
|5.50
|1095.58
|425
|2005.12.09 16:27
|buy
|176
|0.50
|1.7541
|1.7528
|0.0000
|426
|2005.12.09 16:32
|close
|176
|0.50
|1.7552
|1.7528
|0.0000
|5.50
|1101.08
|427
|2005.12.12 08:00
|buy
|177
|0.50
|1.7586
|1.7573
|0.0000
|428
|2005.12.12 08:39
|close
|177
|0.50
|1.7595
|1.7573
|0.0000
|4.50
|1105.58
|429
|2005.12.12 22:00
|buy
|178
|0.50
|1.7752
|1.7739
|0.0000
|430
|2005.12.12 23:04
|close
|178
|0.50
|1.7763
|1.7739
|0.0000
|5.50
|1111.08
|431
|2005.12.14 03:14
|buy
|179
|0.50
|1.7733
|1.7720
|0.0000
|432
|2005.12.14 03:15
|close
|179
|0.50
|1.7742
|1.7720
|0.0000
|4.50
|1115.58
|433
|2005.12.14 03:59
|buy
|180
|0.50
|1.7740
|1.7727
|0.0000
|434
|2005.12.14 06:58
|s/l
|180
|0.50
|1.7727
|1.7727
|0.0000
|-6.50
|1109.08
|435
|2005.12.14 15:59
|sell
|181
|0.50
|1.7739
|1.7752
|0.0000
|436
|2005.12.14 16:04
|close
|181
|0.50
|1.7726
|1.7752
|0.0000
|6.50
|1115.58
|437
|2005.12.14 16:04
|buy
|182
|0.50
|1.7728
|1.7715
|0.0000
|438
|2005.12.14 16:15
|close
|182
|0.50
|1.7741
|1.7715
|0.0000
|6.50
|1122.08
|439
|2005.12.14 16:21
|buy
|183
|0.50
|1.7728
|1.7715
|0.0000
|440
|2005.12.14 16:36
|close
|183
|0.50
|1.7742
|1.7715
|0.0000
|7.00
|1129.08
|441
|2005.12.14 20:16
|buy
|184
|0.50
|1.7726
|1.7713
|0.0000
|442
|2005.12.14 23:59
|s/l
|184
|0.50
|1.7713
|1.7713
|0.0000
|-6.50
|1122.58
|443
|2005.12.15 09:59
|sell
|185
|0.50
|1.7733
|1.7746
|0.0000
|444
|2005.12.15 10:26
|modify
|185
|0.50
|1.7733
|1.7739
|0.0000
|445
|2005.12.15 10:26
|close
|185
|0.50
|1.7710
|1.7739
|0.0000
|11.50
|1134.08
|446
|2005.12.15 16:11
|sell
|186
|0.50
|1.7664
|1.7677
|0.0000
|447
|2005.12.15 16:15
|close
|186
|0.50
|1.7651
|1.7677
|0.0000
|6.50
|1140.58
|448
|2005.12.15 17:12
|sell
|187
|0.50
|1.7658
|1.7671
|0.0000
|449
|2005.12.15 17:59
|close
|187
|0.50
|1.7636
|1.7671
|0.0000
|11.00
|1151.58
|450
|2005.12.16 01:07
|sell
|188
|0.50
|1.7653
|1.7666
|0.0000
|451
|2005.12.16 01:24
|close
|188
|0.50
|1.7644
|1.7666
|0.0000
|4.50
|1156.08
|452
|2005.12.16 01:31
|sell
|189
|0.50
|1.7656
|1.7669
|0.0000
|453
|2005.12.16 01:31
|close
|189
|0.50
|1.7647
|1.7669
|0.0000
|4.50
|1160.58
|454
|2005.12.16 01:31
|sell
|190
|0.50
|1.7656
|1.7669
|0.0000
|455
|2005.12.16 01:59
|close
|190
|0.50
|1.7645
|1.7669
|0.0000
|5.50
|1166.08
|456
|2005.12.16 10:08
|buy
|191
|0.50
|1.7708
|1.7695
|0.0000
|457
|2005.12.16 10:16
|close
|191
|0.50
|1.7717
|1.7695
|0.0000
|4.50
|1170.58
|458
|2005.12.16 10:16
|buy
|192
|0.50
|1.7707
|1.7694
|0.0000
|459
|2005.12.16 10:16
|close
|192
|0.50
|1.7716
|1.7694
|0.0000
|4.50
|1175.08
|460
|2005.12.16 10:37
|buy
|193
|0.50
|1.7707
|1.7694
|0.0000
|461
|2005.12.16 10:51
|close
|193
|0.50
|1.7718
|1.7694
|0.0000
|5.50
|1180.58
|462
|2005.12.16 18:59
|buy
|194
|0.50
|1.7699
|1.7686
|0.0000
|463
|2005.12.16 19:59
|modify
|194
|0.50
|1.7699
|1.7692
|0.0000
|464
|2005.12.16 19:59
|close
|194
|0.50
|1.7726
|1.7692
|0.0000
|13.50
|1194.08
|465
|2005.12.20 05:59
|sell
|195
|0.50
|1.7611
|1.7624
|0.0000
|466
|2005.12.20 08:59
|s/l
|195
|0.50
|1.7624
|1.7624
|0.0000
|-6.50
|1187.58
|467
|2005.12.20 17:48
|sell
|196
|0.50
|1.7561
|1.7574
|0.0000
|468
|2005.12.20 17:50
|close
|196
|0.50
|1.7547
|1.7574
|0.0000
|7.00
|1194.58
|469
|2005.12.20 21:03
|sell
|197
|0.50
|1.7543
|1.7556
|0.0000
|470
|2005.12.20 21:59
|close
|197
|0.50
|1.7529
|1.7556
|0.0000
|7.00
|1201.58
|471
|2005.12.21 16:44
|sell
|198
|0.50
|1.7412
|1.7425
|0.0000
|472
|2005.12.21 16:51
|close
|198
|0.50
|1.7400
|1.7425
|0.0000
|6.00
|1207.58
|473
|2005.12.22 10:57
|sell
|199
|0.50
|1.7388
|1.7401
|0.0000
|474
|2005.12.22 10:57
|close
|199
|0.50
|1.7378
|1.7401
|0.0000
|5.00
|1212.58
|475
|2005.12.22 10:57
|sell
|200
|0.50
|1.7375
|1.7388
|0.0000
|476
|2005.12.22 10:58
|close
|200
|0.50
|1.7367
|1.7388
|0.0000
|4.00
|1216.58
|477
|2005.12.22 10:59
|sell
|201
|0.50
|1.7382
|1.7395
|0.0000
|478
|2005.12.22 11:00
|modify
|201
|0.50
|1.7382
|1.7390
|0.0000
|479
|2005.12.22 11:00
|close
|201
|0.50
|1.7365
|1.7390
|0.0000
|8.50
|1225.08
|480
|2005.12.22 16:00
|sell
|202
|0.50
|1.7398
|1.7411
|0.0000
|481
|2005.12.22 16:51
|close
|202
|0.50
|1.7386
|1.7411
|0.0000
|6.00
|1231.08
|482
|2005.12.22 16:51
|sell
|203
|0.50
|1.7388
|1.7401
|0.0000
|483
|2005.12.22 21:08
|close
|203
|0.50
|1.7373
|1.7401
|0.0000
|7.50
|1238.58
|484
|2005.12.23 09:00
|sell
|204
|0.50
|1.7391
|1.7404
|0.0000
|485
|2005.12.23 09:20
|modify
|204
|0.50
|1.7391
|1.7403
|0.0000
|486
|2005.12.23 09:20
|modify
|204
|0.50
|1.7391
|1.7402
|0.0000
|487
|2005.12.23 09:20
|modify
|204
|0.50
|1.7391
|1.7402
|0.0000
|488
|2005.12.23 09:21
|modify
|204
|0.50
|1.7391
|1.7401
|0.0000
|489
|2005.12.23 09:22
|modify
|204
|0.50
|1.7391
|1.7400
|0.0000
|490
|2005.12.23 09:26
|modify
|204
|0.50
|1.7391
|1.7398
|0.0000
|491
|2005.12.23 09:26
|close
|204
|0.50
|1.7379
|1.7398
|0.0000
|6.00
|1244.58
|492
|2005.12.23 09:46
|sell
|205
|0.50
|1.7392
|1.7405
|0.0000
|493
|2005.12.23 09:57
|modify
|205
|0.50
|1.7392
|1.7403
|0.0000
|494
|2005.12.23 09:59
|modify
|205
|0.50
|1.7392
|1.7402
|0.0000
|495
|2005.12.23 09:59
|modify
|205
|0.50
|1.7392
|1.7401
|0.0000
|496
|2005.12.23 10:00
|modify
|205
|0.50
|1.7392
|1.7401
|0.0000
|497
|2005.12.23 10:00
|close
|205
|0.50
|1.7382
|1.7401
|0.0000
|5.00
|1249.58
|498
|2005.12.23 11:00
|sell
|206
|0.50
|1.7383
|1.7396
|0.0000
|499
|2005.12.23 11:12
|modify
|206
|0.50
|1.7383
|1.7396
|0.0000
|500
|2005.12.23 11:12
|modify
|206
|0.50
|1.7383
|1.7396
|0.0000
|501
|2005.12.23 11:12
|modify
|206
|0.50
|1.7383
|1.7395
|0.0000
|502
|2005.12.23 11:12
|modify
|206
|0.50
|1.7383
|1.7394
|0.0000
|503
|2005.12.23 11:12
|modify
|206
|0.50
|1.7383
|1.7393
|0.0000
|504
|2005.12.23 11:12
|modify
|206
|0.50
|1.7383
|1.7392
|0.0000
|505
|2005.12.23 11:12
|close
|206
|0.50
|1.7372
|1.7392
|0.0000
|5.50
|1255.08
|506
|2005.12.23 12:00
|sell
|207
|0.50
|1.7369
|1.7382
|0.0000
|507
|2005.12.23 12:59
|modify
|207
|0.50
|1.7369
|1.7379
|0.0000
|508
|2005.12.23 12:59
|close
|207
|0.50
|1.7358
|1.7379
|0.0000
|5.50
|1260.58
|509
|2005.12.23 15:13
|sell
|208
|0.50
|1.7328
|1.7341
|0.0000
|510
|2005.12.23 15:31
|close
|208
|0.50
|1.7322
|1.7341
|0.0000
|3.00
|1263.58
|511
|2005.12.23 18:59
|sell
|209
|0.50
|1.7345
|1.7358
|0.0000
|512
|2005.12.26 23:00
|modify
|209
|0.50
|1.7345
|1.7354
|0.0000
|513
|2005.12.26 23:00
|close
|209
|0.50
|1.7329
|1.7354
|0.0000
|8.11
|1271.69
|514
|2005.12.27 07:20
|sell
|210
|0.50
|1.7311
|1.7324
|0.0000
|515
|2005.12.27 07:37
|modify
|210
|0.50
|1.7311
|1.7322
|0.0000
|516
|2005.12.27 07:37
|close
|210
|0.50
|1.7304
|1.7322
|0.0000
|3.50
|1275.19
|517
|2005.12.27 13:59
|buy
|211
|0.50
|1.7340
|1.7327
|0.0000
|518
|2005.12.27 14:18
|close
|211
|0.50
|1.7348
|1.7327
|0.0000
|4.00
|1279.19
|519
|2005.12.27 15:13
|sell
|212
|0.50
|1.7331
|1.7344
|0.0000
|520
|2005.12.27 15:59
|modify
|212
|0.50
|1.7331
|1.7341
|0.0000
|521
|2005.12.27 15:59
|close
|212
|0.50
|1.7318
|1.7341
|0.0000
|6.50
|1285.69
|522
|2005.12.27 20:28
|sell
|213
|0.50
|1.7283
|1.7296
|0.0000
|523
|2005.12.27 20:42
|modify
|213
|0.50
|1.7283
|1.7295
|0.0000
|524
|2005.12.27 20:42
|close
|213
|0.50
|1.7269
|1.7295
|0.0000
|7.00
|1292.69
|525
|2005.12.27 23:59
|sell
|214
|0.50
|1.7296
|1.7309
|0.0000
|526
|2005.12.28 00:00
|close
|214
|0.50
|1.7285
|1.7309
|0.0000
|5.61
|1298.29
|527
|2005.12.28 13:59
|buy
|215
|0.50
|1.7318
|1.7305
|0.0000
|528
|2005.12.28 14:22
|close
|215
|0.50
|1.7336
|1.7305
|0.0000
|9.00
|1307.29
|529
|2005.12.28 18:03
|sell
|216
|0.50
|1.7197
|1.7210
|0.0000
|530
|2005.12.28 18:07
|close
|216
|0.50
|1.7186
|1.7210
|0.0000
|5.50
|1312.79
|531
|2005.12.28 18:07
|sell
|217
|0.50
|1.7181
|1.7194
|0.0000
|532
|2005.12.28 18:08
|close
|217
|0.50
|1.7164
|1.7194
|0.0000
|8.50
|1321.29
|533
|2005.12.28 20:59
|sell
|218
|0.50
|1.7164
|1.7177
|0.0000
|534
|2005.12.28 22:59
|s/l
|218
|0.50
|1.7177
|1.7177
|0.0000
|-6.50
|1314.79
|535
|2005.12.29 00:59
|sell
|219
|0.50
|1.7208
|1.7221
|0.0000
|536
|2005.12.29 04:59
|s/l
|219
|0.50
|1.7221
|1.7221
|0.0000
|-6.50
|1308.29
|537
|2005.12.29 15:25
|sell
|220
|0.50
|1.7217
|1.7230
|0.0000
|538
|2005.12.29 15:52
|close
|220
|0.50
|1.7205
|1.7230
|0.0000
|6.00
|1314.29
|539
|2005.12.30 07:00
|buy
|221
|0.50
|1.7270
|1.7257
|0.0000
|540
|2005.12.30 07:27
|close
|221
|0.50
|1.7280
|1.7257
|0.0000
|5.00
|1319.29
|541
|2005.12.30 07:29
|buy
|222
|0.50
|1.7279
|1.7266
|0.0000
|542
|2005.12.30 07:43
|modify
|222
|0.50
|1.7279
|1.7269
|0.0000
|543
|2005.12.30 07:59
|s/l
|222
|0.50
|1.726893
|1.7269
|0.0000
|-5.04
|1314.25
|544
|2005.12.30 07:59
|buy
|223
|0.50
|1.7263
|1.7250
|0.0000
|545
|2005.12.30 08:00
|modify
|223
|0.50
|1.7263
|1.7258
|0.0000
|546
|2005.12.30 08:00
|close
|223
|0.50
|1.7283
|1.7258
|0.0000
|10.00
|1324.25
|547
|2005.12.30 16:00
|sell
|224
|0.50
|1.7210
|1.7223
|0.0000
|548
|2005.12.30 16:15
|close
|224
|0.50
|1.7190
|1.7223
|0.0000
|10.00
|1334.25
|549
|2005.12.30 16:15
|sell
|225
|0.50
|1.7188
|1.7201
|0.0000
|550
|2005.12.30 16:22
|s/l
|225
|0.50
|1.7201
|1.7201
|0.0000
|-6.50
|1327.75
|551
|2005.12.30 16:53
|sell
|226
|0.50
|1.7188
|1.7201
|0.0000
|552
|2005.12.30 19:59
|s/l
|226
|0.50
|1.7201
|1.7201
|0.0000
|-6.50
|1321.25
|553
|2006.01.03 06:07
|buy
|227
|0.50
|1.7287
|1.7274
|0.0000
|554
|2006.01.03 06:19
|close
|227
|0.50
|1.7297
|1.7274
|0.0000
|5.00
|1326.25
|555
|2006.01.03 09:00
|buy
|228
|0.50
|1.7299
|1.7286
|0.0000
|556
|2006.01.03 09:07
|close
|228
|0.50
|1.7313
|1.7286
|0.0000
|7.00
|1333.25
|557
|2006.01.03 09:17
|buy
|229
|0.50
|1.7299
|1.7286
|0.0000
|558
|2006.01.03 09:23
|close
|229
|0.50
|1.7314
|1.7286
|0.0000
|7.50
|1340.75
|559
|2006.01.03 10:14
|buy
|230
|0.50
|1.7305
|1.7292
|0.0000
|560
|2006.01.03 10:49
|close
|230
|0.50
|1.7316
|1.7292
|0.0000
|5.50
|1346.25
|561
|2006.01.03 10:59
|buy
|231
|0.50
|1.7299
|1.7286
|0.0000
|562
|2006.01.03 12:08
|s/l
|231
|0.50
|1.7286
|1.7286
|0.0000
|-6.50
|1339.75
|563
|2006.01.03 16:23
|buy
|232
|0.50
|1.7363
|1.7350
|0.0000
|564
|2006.01.03 16:24
|close
|232
|0.50
|1.7375
|1.7350
|0.0000
|6.00
|1345.75
|565
|2006.01.03 16:41
|buy
|233
|0.50
|1.7364
|1.7351
|0.0000
|566
|2006.01.03 16:50
|close
|233
|0.50
|1.7378
|1.7351
|0.0000
|7.00
|1352.75
|567
|2006.01.04 03:26
|buy
|234
|0.50
|1.7511
|1.7498
|0.0000
|568
|2006.01.04 03:28
|close
|234
|0.50
|1.7524
|1.7498
|0.0000
|6.50
|1359.25
|569
|2006.01.04 22:59
|buy
|235
|0.50
|1.7559
|1.7546
|0.0000
|570
|2006.01.04 23:00
|close
|235
|0.50
|1.7577
|1.7546
|0.0000
|9.00
|1368.25
|571
|2006.01.05 09:01
|sell
|236
|0.50
|1.7556
|1.7569
|0.0000
|572
|2006.01.05 09:08
|close
|236
|0.50
|1.7542
|1.7569
|0.0000
|7.00
|1375.25
|573
|2006.01.05 22:04
|buy
|237
|0.50
|1.7547
|1.7534
|0.0000
|574
|2006.01.06 00:59
|close
|237
|0.50
|1.7563
|1.7534
|0.0000
|7.83
|1383.08
|575
|2006.01.06 10:03
|buy
|238
|0.50
|1.7542
|1.7529
|0.0000
|576
|2006.01.06 10:14
|modify
|238
|0.50
|1.7542
|1.7530
|0.0000
|577
|2006.01.06 10:14
|close
|238
|0.50
|1.7553
|1.7530
|0.0000
|5.50
|1388.58
|578
|2006.01.06 10:59
|buy
|239
|0.50
|1.7550
|1.7537
|0.0000
|579
|2006.01.06 12:59
|modify
|239
|0.50
|1.7550
|1.7542
|0.0000
|580
|2006.01.06 12:59
|close
|239
|0.50
|1.7565
|1.7542
|0.0000
|7.50
|1396.08
|581
|2006.01.06 16:00
|buy
|240
|0.50
|1.7687
|1.7674
|0.0000
|582
|2006.01.06 16:11
|close
|240
|0.50
|1.7701
|1.7674
|0.0000
|7.00
|1403.08
|583
|2006.01.06 16:11
|buy
|241
|0.50
|1.7704
|1.7691
|0.0000
|584
|2006.01.06 16:15
|close
|241
|0.50
|1.7716
|1.7691
|0.0000
|6.00
|1409.08
|585
|2006.01.06 16:23
|buy
|242
|0.50
|1.7704
|1.7691
|0.0000
|586
|2006.01.06 16:29
|s/l
|242
|0.50
|1.7691
|1.7691
|0.0000
|-6.50
|1402.58
|587
|2006.01.06 16:31
|buy
|243
|0.50
|1.7704
|1.7691
|0.0000
|588
|2006.01.06 16:33
|s/l
|243
|0.50
|1.7691
|1.7691
|0.0000
|-6.50
|1396.08
|589
|2006.01.06 16:38
|buy
|244
|0.50
|1.7704
|1.7691
|0.0000
|590
|2006.01.06 16:49
|close
|244
|0.50
|1.7717
|1.7691
|0.0000
|6.50
|1402.58
|591
|2006.01.06 18:00
|buy
|245
|0.50
|1.7699
|1.7686
|0.0000
|592
|2006.01.06 18:01
|close
|245
|0.50
|1.7710
|1.7686
|0.0000
|5.50
|1408.08
|593
|2006.01.06 18:59
|buy
|246
|0.50
|1.7701
|1.7688
|0.0000
|594
|2006.01.06 20:11
|close
|246
|0.50
|1.7716
|1.7688
|0.0000
|7.50
|1415.58
|595
|2006.01.09 09:19
|sell
|247
|0.50
|1.7684
|1.7697
|0.0000
|596
|2006.01.09 09:21
|close
|247
|0.50
|1.7670
|1.7697
|0.0000
|7.00
|1422.58
|597
|2006.01.09 14:00
|sell
|248
|0.50
|1.7669
|1.7682
|0.0000
|598
|2006.01.09 14:43
|close
|248
|0.50
|1.7655
|1.7682
|0.0000
|7.00
|1429.58
|599
|2006.01.09 14:49
|sell
|249
|0.50
|1.7669
|1.7682
|0.0000
|600
|2006.01.09 14:54
|close
|249
|0.50
|1.7655
|1.7682
|0.0000
|7.00
|1436.58
|601
|2006.01.09 15:29
|sell
|250
|0.50
|1.7669
|1.7682
|0.0000
|602
|2006.01.09 15:51
|close
|250
|0.50
|1.7656
|1.7682
|0.0000
|6.50
|1443.08
|603
|2006.01.09 16:01
|sell
|251
|0.50
|1.7655
|1.7668
|0.0000
|604
|2006.01.09 16:12
|close
|251
|0.50
|1.7638
|1.7668
|0.0000
|8.50
|1451.58
|605
|2006.01.09 16:28
|sell
|252
|0.50
|1.7657
|1.7670
|0.0000
|606
|2006.01.09 16:44
|close
|252
|0.50
|1.7643
|1.7670
|0.0000
|7.00
|1458.58
|607
|2006.01.09 17:15
|sell
|253
|0.50
|1.7656
|1.7669
|0.0000
|608
|2006.01.09 17:17
|close
|253
|0.50
|1.7641
|1.7669
|0.0000
|7.50
|1466.08
|609
|2006.01.09 17:34
|sell
|254
|0.50
|1.7656
|1.7669
|0.0000
|610
|2006.01.09 17:34
|s/l
|254
|0.50
|1.7669
|1.7669
|0.0000
|-6.50
|1459.58
|611
|2006.01.09 17:35
|sell
|255
|0.50
|1.7656
|1.7669
|0.0000
|612
|2006.01.09 17:43
|close
|255
|0.50
|1.7641
|1.7669
|0.0000
|7.50
|1467.08
|613
|2006.01.09 17:59
|sell
|256
|0.50
|1.7675
|1.7688
|0.0000
|614
|2006.01.09 18:31
|close
|256
|0.50
|1.7657
|1.7688
|0.0000
|9.00
|1476.08
|615
|2006.01.10 03:06
|sell
|257
|0.50
|1.7663
|1.7676
|0.0000
|616
|2006.01.10 03:30
|modify
|257
|0.50
|1.7663
|1.7676
|0.0000
|617
|2006.01.10 03:30
|close
|257
|0.50
|1.7649
|1.7676
|0.0000
|7.00
|1483.08
|618
|2006.01.10 12:59
|buy
|258
|0.50
|1.7672
|1.7659
|0.0000
|619
|2006.01.10 13:59
|s/l
|258
|0.50
|1.7659
|1.7659
|0.0000
|-6.50
|1476.58
|620
|2006.01.11 11:59
|sell
|259
|0.50
|1.7571
|1.7584
|0.0000
|621
|2006.01.11 13:59
|close
|259
|0.50
|1.7556
|1.7584
|0.0000
|7.50
|1484.08
|622
|2006.01.11 14:59
|sell
|260
|0.50
|1.7607
|1.7620
|0.0000
|623
|2006.01.11 15:22
|close
|260
|0.50
|1.7586
|1.7620
|0.0000
|10.50
|1494.58
|624
|2006.01.11 18:00
|buy
|261
|0.50
|1.7641
|1.7628
|0.0000
|625
|2006.01.11 18:06
|close
|261
|0.50
|1.7657
|1.7628
|0.0000
|8.00
|1502.58
|626
|2006.01.12 07:00
|buy
|262
|0.50
|1.7665
|1.7652
|0.0000
|627
|2006.01.12 07:45
|close
|262
|0.50
|1.7673
|1.7652
|0.0000
|4.00
|1506.58
|628
|2006.01.12 10:13
|buy
|263
|0.50
|1.7697
|1.7684
|0.0000
|629
|2006.01.12 10:59
|modify
|263
|0.50
|1.7697
|1.7688
|0.0000
|630
|2006.01.12 10:59
|close
|263
|0.50
|1.7712
|1.7688
|0.0000
|7.50
|1514.08
|631
|2006.01.12 10:59
|buy
|264
|0.50
|1.7697
|1.7684
|0.0000
|632
|2006.01.12 10:59
|modify
|264
|0.50
|1.7697
|1.7686
|0.0000
|633
|2006.01.12 11:59
|s/l
|264
|0.50
|1.76855
|1.7686
|0.0000
|-5.75
|1508.33
|634
|2006.01.12 13:00
|buy
|265
|0.50
|1.7685
|1.7672
|0.0000
|635
|2006.01.12 13:02
|s/l
|265
|0.50
|1.7672
|1.7672
|0.0000
|-6.50
|1501.83
|636
|2006.01.12 13:02
|buy
|266
|0.50
|1.7674
|1.7661
|0.0000
|637
|2006.01.12 13:04
|close
|266
|0.50
|1.7684
|1.7661
|0.0000
|5.00
|1506.83
|638
|2006.01.12 13:05
|buy
|267
|0.50
|1.7685
|1.7672
|0.0000
|639
|2006.01.12 13:25
|close
|267
|0.50
|1.7694
|1.7672
|0.0000
|4.50
|1511.33
|640
|2006.01.12 13:25
|buy
|268
|0.50
|1.7689
|1.7676
|0.0000
|641
|2006.01.12 13:33
|close
|268
|0.50
|1.7697
|1.7676
|0.0000
|4.00
|1515.33
|642
|2006.01.12 13:59
|buy
|269
|0.50
|1.7666
|1.7653
|0.0000
|643
|2006.01.12 14:59
|s/l
|269
|0.50
|1.7653
|1.7653
|0.0000
|-6.50
|1508.83
|644
|2006.01.13 10:00
|buy
|270
|0.50
|1.7667
|1.7654
|0.0000
|645
|2006.01.13 10:02
|close
|270
|0.50
|1.7677
|1.7654
|0.0000
|5.00
|1513.83
|646
|2006.01.13 12:02
|buy
|271
|0.50
|1.7660
|1.7647
|0.0000
|647
|2006.01.13 12:10
|s/l
|271
|0.50
|1.7647
|1.7647
|0.0000
|-6.50
|1507.33
|648
|2006.01.13 12:13
|buy
|272
|0.50
|1.7660
|1.7647
|0.0000
|649
|2006.01.13 12:25
|s/l
|272
|0.50
|1.7647
|1.7647
|0.0000
|-6.50
|1500.83
|650
|2006.01.13 12:30
|buy
|273
|0.50
|1.7660
|1.7647
|0.0000
|651
|2006.01.13 12:35
|close
|273
|0.50
|1.7671
|1.7647
|0.0000
|5.50
|1506.33
|652
|2006.01.13 12:59
|buy
|274
|0.50
|1.7651
|1.7638
|0.0000
|653
|2006.01.13 13:05
|close
|274
|0.50
|1.7668
|1.7638
|0.0000
|8.50
|1514.83
|654
|2006.01.13 14:31
|buy
|275
|0.50
|1.7688
|1.7675
|0.0000
|655
|2006.01.13 14:31
|close
|275
|0.50
|1.7702
|1.7675
|0.0000
|7.00
|1521.83
|656
|2006.01.13 14:33
|buy
|276
|0.50
|1.7689
|1.7676
|0.0000
|657
|2006.01.13 14:34
|close
|276
|0.50
|1.7703
|1.7676
|0.0000
|7.00
|1528.83
|658
|2006.01.16 01:00
|buy
|277
|0.50
|1.7776
|1.7763
|0.0000
|659
|2006.01.16 01:35
|close
|277
|0.50
|1.7786
|1.7763
|0.0000
|5.00
|1533.83
|660
|2006.01.16 01:59
|buy
|278
|0.50
|1.7780
|1.7767
|0.0000
|661
|2006.01.16 03:19
|s/l
|278
|0.50
|1.7767
|1.7767
|0.0000
|-6.50
|1527.33
|662
|2006.01.16 15:27
|sell
|279
|0.50
|1.7665
|1.7678
|0.0000
|663
|2006.01.16 15:38
|close
|279
|0.50
|1.7653
|1.7678
|0.0000
|6.00
|1533.33
|664
|2006.01.20 17:10
|buy
|280
|0.50
|1.7645
|1.7632
|0.0000
|665
|2006.01.20 17:36
|close
|280
|0.50
|1.7662
|1.7632
|0.0000
|8.50
|1541.83
|666
|2006.01.20 17:59
|buy
|281
|0.50
|1.7648
|1.7635
|0.0000
|667
|2006.01.20 18:00
|close
|281
|0.50
|1.7663
|1.7635
|0.0000
|7.50
|1549.33
|668
|2006.01.20 20:11
|buy
|282
|0.50
|1.7703
|1.7690
|0.0000
|669
|2006.01.20 21:00
|s/l
|282
|0.50
|1.7690
|1.7690
|0.0000
|-6.50
|1542.83
|670
|2006.01.23 01:41
|buy
|283
|0.50
|1.7765
|1.7752
|0.0000
|671
|2006.01.23 01:43
|close
|283
|0.50
|1.7780
|1.7752
|0.0000
|7.50
|1550.33
|672
|2006.01.23 01:48
|buy
|284
|0.50
|1.7766
|1.7753
|0.0000
|673
|2006.01.23 01:59
|modify
|284
|0.50
|1.7766
|1.7762
|0.0000
|674
|2006.01.23 01:59
|close
|284
|0.50
|1.7799
|1.7762
|0.0000
|16.50
|1566.83
|675
|2006.01.23 05:09
|buy
|285
|0.50
|1.7785
|1.7772
|0.0000
|676
|2006.01.23 05:30
|close
|285
|0.50
|1.7794
|1.7772
|0.0000
|4.50
|1571.33
|677
|2006.01.23 07:59
|buy
|286
|0.50
|1.7767
|1.7754
|0.0000
|678
|2006.01.23 08:01
|modify
|286
|0.50
|1.7767
|1.7760
|0.0000
|679
|2006.01.23 08:01
|close
|286
|0.50
|1.7796
|1.7760
|0.0000
|14.50
|1585.83
|680
|2006.01.23 11:48
|buy
|287
|0.50
|1.7824
|1.7811
|0.0000
|681
|2006.01.23 12:00
|close
|287
|0.50
|1.7839
|1.7811
|0.0000
|7.50
|1593.33
|682
|2006.01.24 19:59
|buy
|288
|0.50
|1.7862
|1.7849
|0.0000
|683
|2006.01.24 20:01
|close
|288
|0.50
|1.7874
|1.7849
|0.0000
|6.00
|1599.33
|684
|2006.01.25 12:00
|buy
|289
|0.50
|1.7893
|1.7880
|0.0000
|685
|2006.01.25 12:47
|close
|289
|0.50
|1.7907
|1.7880
|0.0000
|7.00
|1606.33
|686
|2006.01.25 12:48
|buy
|290
|0.50
|1.7911
|1.7898
|0.0000
|687
|2006.01.25 13:21
|s/l
|290
|0.50
|1.7898
|1.7898
|0.0000
|-6.50
|1599.83
|688
|2006.01.26 08:06
|buy
|291
|0.50
|1.7854
|1.7841
|0.0000
|689
|2006.01.26 08:18
|modify
|291
|0.50
|1.7854
|1.7842
|0.0000
|690
|2006.01.26 08:23
|modify
|291
|0.50
|1.7854
|1.7842
|0.0000
|691
|2006.01.26 08:51
|modify
|291
|0.50
|1.7854
|1.7842
|0.0000
|692
|2006.01.26 08:52
|modify
|291
|0.50
|1.7854
|1.7844
|0.0000
|693
|2006.01.26 08:52
|modify
|291
|0.50
|1.7854
|1.7847
|0.0000
|694
|2006.01.26 08:52
|close
|291
|0.50
|1.7868
|1.7847
|0.0000
|7.00
|1606.83
|695
|2006.01.27 01:31
|sell
|292
|0.50
|1.7807
|1.7820
|0.0000
|696
|2006.01.27 01:33
|close
|292
|0.50
|1.7795
|1.7820
|0.0000
|6.00
|1612.83
|697
|2006.01.27 01:59
|sell
|293
|0.50
|1.7803
|1.7816
|0.0000
|698
|2006.01.27 02:03
|close
|293
|0.50
|1.7790
|1.7816
|0.0000
|6.50
|1619.33
|699
|2006.01.27 06:00
|sell
|294
|0.50
|1.7802
|1.7815
|0.0000
|700
|2006.01.27 06:45
|close
|294
|0.50
|1.7795
|1.7815
|0.0000
|3.50
|1622.83
|701
|2006.01.27 12:00
|sell
|295
|0.50
|1.7787
|1.7800
|0.0000
|702
|2006.01.27 12:01
|close
|295
|0.50
|1.7778
|1.7800
|0.0000
|4.50
|1627.33
|703
|2006.01.27 12:05
|sell
|296
|0.50
|1.7782
|1.7795
|0.0000
|704
|2006.01.27 12:07
|close
|296
|0.50
|1.7773
|1.7795
|0.0000
|4.50
|1631.83
|705
|2006.01.27 12:59
|sell
|297
|0.50
|1.7786
|1.7799
|0.0000
|706
|2006.01.27 13:59
|s/l
|297
|0.50
|1.7799
|1.7799
|0.0000
|-6.50
|1625.33
|707
|2006.01.27 15:12
|buy
|298
|0.50
|1.7850
|1.7837
|0.0000
|708
|2006.01.27 15:21
|close
|298
|0.50
|1.7866
|1.7837
|0.0000
|8.00
|1633.33
|709
|2006.01.31 01:02
|buy
|299
|0.50
|1.7671
|1.7658
|0.0000
|710
|2006.01.31 01:54
|modify
|299
|0.50
|1.7671
|1.7660
|0.0000
|711
|2006.01.31 02:00
|close
|299
|0.50
|1.7683
|1.7660
|0.0000
|6.00
|1639.33
|712
|2006.01.31 19:59
|buy
|300
|0.50
|1.7802
|1.7789
|0.0000
|713
|2006.01.31 20:16
|close
|300
|0.50
|1.7820
|1.7789
|0.0000
|9.00
|1648.33
|714
|2006.01.31 20:27
|buy
|301
|0.50
|1.7787
|1.7774
|0.0000
|715
|2006.01.31 21:00
|close
|301
|0.50
|1.7800
|1.7774
|0.0000
|6.50
|1654.83
|716
|2006.02.01 09:00
|buy
|302
|0.50
|1.7789
|1.7776
|0.0000
|717
|2006.02.01 09:39
|close
|302
|0.50
|1.7803
|1.7776
|0.0000
|7.00
|1661.83
|718
|2006.02.01 11:00
|sell
|303
|0.50
|1.7777
|1.7790
|0.0000
|719
|2006.02.01 11:47
|modify
|303
|0.50
|1.7777
|1.7787
|0.0000
|720
|2006.02.01 11:48
|modify
|303
|0.50
|1.7777
|1.7787
|0.0000
|721
|2006.02.01 11:49
|modify
|303
|0.50
|1.7777
|1.7786
|0.0000
|722
|2006.02.01 11:49
|close
|303
|0.50
|1.7762
|1.7786
|0.0000
|7.50
|1669.33
|723
|2006.02.01 14:59
|sell
|304
|0.50
|1.7769
|1.7782
|0.0000
|724
|2006.02.01 15:59
|s/l
|304
|0.50
|1.7782
|1.7782
|0.0000
|-6.50
|1662.83
|725
|2006.02.01 16:00
|buy
|305
|0.50
|1.7777
|1.7764
|0.0000
|726
|2006.02.01 18:07
|s/l
|305
|0.50
|1.7764
|1.7764
|0.0000
|-6.50
|1656.33
|727
|2006.02.02 07:59
|sell
|306
|0.50
|1.7752
|1.7765
|0.0000
|728
|2006.02.02 08:00
|modify
|306
|0.50
|1.7752
|1.7757
|0.0000
|729
|2006.02.02 08:00
|close
|306
|0.50
|1.7733
|1.7757
|0.0000
|9.50
|1665.83
|730
|2006.02.02 09:59
|sell
|307
|0.50
|1.7743
|1.7756
|0.0000
|731
|2006.02.02 12:05
|s/l
|307
|0.50
|1.7756
|1.7756
|0.0000
|-6.50
|1659.33
|732
|2006.02.03 01:19
|buy
|308
|0.50
|1.7786
|1.7773
|0.0000
|733
|2006.02.03 01:45
|modify
|308
|0.50
|1.7786
|1.7774
|0.0000
|734
|2006.02.03 01:45
|close
|308
|0.50
|1.7801
|1.7774
|0.0000
|7.50
|1666.83
|735
|2006.02.03 16:00
|sell
|309
|0.50
|1.7630
|1.7643
|0.0000
|736
|2006.02.03 16:21
|close
|309
|0.50
|1.7618
|1.7643
|0.0000
|6.00
|1672.83
|737
|2006.02.03 16:23
|sell
|310
|0.50
|1.7630
|1.7643
|0.0000
|738
|2006.02.03 17:04
|modify
|310
|0.50
|1.7630
|1.7642
|0.0000
|739
|2006.02.03 17:04
|close
|310
|0.50
|1.7607
|1.7642
|0.0000
|11.50
|1684.33
|740
|2006.02.03 19:59
|sell
|311
|0.50
|1.7620
|1.7633
|0.0000
|741
|2006.02.03 20:31
|s/l
|311
|0.50
|1.7633
|1.7633
|0.0000
|-6.50
|1677.83
|742
|2006.02.05 23:21
|sell
|312
|0.50
|1.7637
|1.7650
|0.0000
|743
|2006.02.06 02:59
|modify
|312
|0.50
|1.7637
|1.7646
|0.0000
|744
|2006.02.06 02:59
|close
|312
|0.50
|1.7609
|1.7646
|0.0000
|14.11
|1691.94
|745
|2006.02.06 03:04
|sell
|313
|0.50
|1.7623
|1.7636
|0.0000
|746
|2006.02.06 03:57
|close
|313
|0.50
|1.7611
|1.7636
|0.0000
|6.00
|1697.94
|747
|2006.02.06 08:01
|sell
|314
|0.50
|1.7585
|1.7598
|0.0000
|748
|2006.02.06 08:32
|close
|314
|0.50
|1.7572
|1.7598
|0.0000
|6.50
|1704.44
|749
|2006.02.06 11:00
|sell
|315
|0.50
|1.7551
|1.7564
|0.0000
|750
|2006.02.06 11:59
|modify
|315
|0.50
|1.7551
|1.7556
|0.0000
|751
|2006.02.06 11:59
|close
|315
|0.50
|1.7529
|1.7556
|0.0000
|11.00
|1715.44
|752
|2006.02.06 14:01
|sell
|316
|0.50
|1.7538
|1.7551
|0.0000
|753
|2006.02.06 14:21
|close
|316
|0.50
|1.7524
|1.7551
|0.0000
|7.00
|1722.44
|754
|2006.02.06 14:21
|sell
|317
|0.50
|1.7524
|1.7537
|0.0000
|755
|2006.02.06 14:38
|s/l
|317
|0.50
|1.7537
|1.7537
|0.0000
|-6.50
|1715.94
|756
|2006.02.06 14:38
|sell
|318
|0.50
|1.7538
|1.7551
|0.0000
|757
|2006.02.06 14:50
|modify
|318
|0.50
|1.7538
|1.7551
|0.0000
|758
|2006.02.06 14:50
|close
|318
|0.50
|1.7517
|1.7551
|0.0000
|10.50
|1726.44
|759
|2006.02.06 14:52
|sell
|319
|0.50
|1.7522
|1.7535
|0.0000
|760
|2006.02.06 14:58
|close
|319
|0.50
|1.7508
|1.7535
|0.0000
|7.00
|1733.44
|761
|2006.02.07 16:03
|sell
|320
|0.50
|1.7447
|1.7460
|0.0000
|762
|2006.02.07 16:10
|close
|320
|0.50
|1.7435
|1.7460
|0.0000
|6.00
|1739.44
|763
|2006.02.07 21:33
|sell
|321
|0.50
|1.7447
|1.7460
|0.0000
|764
|2006.02.07 22:59
|s/l
|321
|0.50
|1.7460
|1.7460
|0.0000
|-6.50
|1732.94
|765
|2006.02.08 00:59
|buy
|322
|0.50
|1.7445
|1.7432
|0.0000
|766
|2006.02.08 03:17
|close
|322
|0.50
|1.7458
|1.7432
|0.0000
|6.50
|1739.44
|767
|2006.02.08 09:10
|sell
|323
|0.50
|1.7429
|1.7442
|0.0000
|768
|2006.02.08 09:45
|modify
|323
|0.50
|1.7429
|1.7441
|0.0000
|769
|2006.02.08 09:46
|modify
|323
|0.50
|1.7429
|1.7441
|0.0000
|770
|2006.02.08 09:46
|modify
|323
|0.50
|1.7429
|1.7440
|0.0000
|771
|2006.02.08 09:55
|modify
|323
|0.50
|1.7429
|1.7431
|0.0000
|772
|2006.02.08 09:55
|close
|323
|0.50
|1.7409
|1.7431
|0.0000
|10.00
|1749.44
|773
|2006.02.09 16:59
|sell
|324
|0.50
|1.7413
|1.7426
|0.0000
|774
|2006.02.09 19:20
|close
|324
|0.50
|1.7404
|1.7426
|0.0000
|4.50
|1753.94
|775
|2006.02.10 00:41
|buy
|325
|0.50
|1.7434
|1.7421
|0.0000
|776
|2006.02.10 00:59
|s/l
|325
|0.50
|1.7421
|1.7421
|0.0000
|-6.50
|1747.44
|777
|2006.02.10 07:45
|buy
|326
|0.50
|1.7460
|1.7447
|0.0000
|778
|2006.02.10 08:15
|s/l
|326
|0.50
|1.7447
|1.7447
|0.0000
|-6.50
|1740.94
|779
|2006.02.10 14:55
|buy
|327
|0.50
|1.7558
|1.7545
|0.0000
|780
|2006.02.10 14:55
|close
|327
|0.50
|1.7570
|1.7545
|0.0000
|6.00
|1746.94
|781
|2006.02.10 15:59
|buy
|328
|0.50
|1.7452
|1.7439
|0.0000
|782
|2006.02.10 16:40
|close
|328
|0.50
|1.7471
|1.7439
|0.0000
|9.50
|1756.44
|783
|2006.02.13 04:59
|sell
|329
|0.50
|1.7434
|1.7447
|0.0000
|784
|2006.02.13 07:04
|modify
|329
|0.50
|1.7434
|1.7446
|0.0000
|785
|2006.02.13 07:48
|modify
|329
|0.50
|1.7434
|1.7445
|0.0000
|786
|2006.02.13 07:48
|close
|329
|0.50
|1.7422
|1.7445
|0.0000
|6.00
|1762.44
|787
|2006.02.13 14:59
|sell
|330
|0.50
|1.7416
|1.7429
|0.0000
|788
|2006.02.13 15:33
|modify
|330
|0.50
|1.7416
|1.7429
|0.0000
|789
|2006.02.13 15:33
|close
|330
|0.50
|1.7403
|1.7429
|0.0000
|6.50
|1768.94
|790
|2006.02.13 17:00
|buy
|331
|0.50
|1.7426
|1.7413
|0.0000
|791
|2006.02.13 18:00
|close
|331
|0.50
|1.7437
|1.7413
|0.0000
|5.50
|1774.44
|792
|2006.02.14 00:01
|buy
|332
|0.50
|1.7416
|1.7403
|0.0000
|793
|2006.02.14 00:13
|close
|332
|0.50
|1.7424
|1.7403
|0.0000
|4.00
|1778.44
|794
|2006.02.14 00:13
|buy
|333
|0.50
|1.7426
|1.7413
|0.0000
|795
|2006.02.14 01:34
|s/l
|333
|0.50
|1.7413
|1.7413
|0.0000
|-6.50
|1771.94
|796
|2006.02.14 16:00
|sell
|334
|0.50
|1.7315
|1.7328
|0.0000
|797
|2006.02.14 16:03
|close
|334
|0.50
|1.7307
|1.7328
|0.0000
|4.00
|1775.94
|798
|2006.02.14 16:03
|sell
|335
|0.50
|1.7313
|1.7326
|0.0000
|799
|2006.02.14 16:03
|close
|335
|0.50
|1.7306
|1.7326
|0.0000
|3.50
|1779.44
|800
|2006.02.14 16:59
|sell
|336
|0.50
|1.7334
|1.7347
|0.0000
|801
|2006.02.14 18:34
|s/l
|336
|0.50
|1.7347
|1.7347
|0.0000
|-6.50
|1772.94
|802
|2006.02.15 15:59
|buy
|337
|0.50
|1.7437
|1.7424
|0.0000
|803
|2006.02.15 16:36
|s/l
|337
|0.50
|1.7424
|1.7424
|0.0000
|-6.50
|1766.44
|804
|2006.02.16 10:00
|sell
|338
|0.50
|1.7359
|1.7372
|0.0000
|805
|2006.02.16 10:30
|modify
|338
|0.50
|1.7359
|1.7366
|0.0000
|806
|2006.02.16 10:30
|modify
|338
|0.50
|1.7359
|1.7357
|0.0000
|807
|2006.02.16 10:30
|close
|338
|0.50
|1.7336
|1.7357
|0.0000
|11.50
|1777.94
|808
|2006.02.16 10:30
|sell
|339
|0.50
|1.7353
|1.7366
|0.0000
|809
|2006.02.16 10:30
|modify
|339
|0.50
|1.7353
|1.7357
|0.0000
|810
|2006.02.16 10:30
|close
|339
|0.50
|1.7336
|1.7357
|0.0000
|8.50
|1786.44
|811
|2006.02.16 10:35
|sell
|340
|0.50
|1.7329
|1.7342
|0.0000
|812
|2006.02.16 10:47
|modify
|340
|0.50
|1.7329
|1.7338
|0.0000
|813
|2006.02.16 10:47
|modify
|340
|0.50
|1.7329
|1.7337
|0.0000
|814
|2006.02.16 10:48
|modify
|340
|0.50
|1.7329
|1.7336
|0.0000
|815
|2006.02.16 10:48
|close
|340
|0.50
|1.7315
|1.7336
|0.0000
|7.00
|1793.44
|816
|2006.02.17 11:59
|buy
|341
|0.50
|1.7361
|1.7348
|0.0000
|817
|2006.02.17 13:06
|s/l
|341
|0.50
|1.7348
|1.7348
|0.0000
|-6.50
|1786.94
|818
|2006.02.17 19:04
|buy
|342
|0.50
|1.7405
|1.7392
|0.0000
|819
|2006.02.17 19:12
|close
|342
|0.50
|1.7414
|1.7392
|0.0000
|4.50
|1791.44
|820
|2006.02.20 03:20
|buy
|343
|0.50
|1.7443
|1.7430
|0.0000
|821
|2006.02.20 03:31
|close
|343
|0.50
|1.7455
|1.7430
|0.0000
|6.00
|1797.44
|822
|2006.02.20 05:00
|buy
|344
|0.50
|1.7444
|1.7431
|0.0000
|823
|2006.02.20 05:12
|close
|344
|0.50
|1.7452
|1.7431
|0.0000
|4.00
|1801.44
|824
|2006.02.20 07:02
|buy
|345
|0.50
|1.7441
|1.7428
|0.0000
|825
|2006.02.20 07:45
|close
|345
|0.50
|1.7449
|1.7428
|0.0000
|4.00
|1805.44
|826
|2006.02.20 09:00
|sell
|346
|0.50
|1.7441
|1.7454
|0.0000
|827
|2006.02.20 09:20
|modify
|346
|0.50
|1.7441
|1.7453
|0.0000
|828
|2006.02.20 09:20
|close
|346
|0.50
|1.7432
|1.7453
|0.0000
|4.50
|1809.94
|829
|2006.02.20 09:20
|sell
|347
|0.50
|1.7435
|1.7448
|0.0000
|830
|2006.02.20 09:20
|modify
|347
|0.50
|1.7435
|1.7447
|0.0000
|831
|2006.02.20 09:20
|close
|347
|0.50
|1.7426
|1.7447
|0.0000
|4.50
|1814.44
|832
|2006.02.20 09:21
|sell
|348
|0.50
|1.7435
|1.7448
|0.0000
|833
|2006.02.20 09:29
|modify
|348
|0.50
|1.7435
|1.7447
|0.0000
|834
|2006.02.20 09:29
|close
|348
|0.50
|1.7426
|1.7447
|0.0000
|4.50
|1818.94
|835
|2006.02.20 09:30
|sell
|349
|0.50
|1.7425
|1.7438
|0.0000
|836
|2006.02.20 09:37
|close
|349
|0.50
|1.7417
|1.7438
|0.0000
|4.00
|1822.94
|837
|2006.02.20 09:59
|sell
|350
|0.50
|1.7435
|1.7448
|0.0000
|838
|2006.02.20 12:01
|modify
|350
|0.50
|1.7435
|1.7446
|0.0000
|839
|2006.02.20 12:01
|close
|350
|0.50
|1.7425
|1.7446
|0.0000
|5.00
|1827.94
|840
|2006.02.21 06:59
|sell
|351
|0.50
|1.7439
|1.7452
|0.0000
|841
|2006.02.21 07:00
|modify
|351
|0.50
|1.7439
|1.7448
|0.0000
|842
|2006.02.21 07:00
|close
|351
|0.50
|1.7431
|1.7448
|0.0000
|4.00
|1831.94
|843
|2006.02.21 08:04
|sell
|352
|0.50
|1.7436
|1.7449
|0.0000
|844
|2006.02.21 08:07
|modify
|352
|0.50
|1.7436
|1.7448
|0.0000
|845
|2006.02.21 08:07
|modify
|352
|0.50
|1.7436
|1.7447
|0.0000
|846
|2006.02.21 08:07
|modify
|352
|0.50
|1.7436
|1.7447
|0.0000
|847
|2006.02.21 08:09
|modify
|352
|0.50
|1.7436
|1.7445
|0.0000
|848
|2006.02.21 08:09
|modify
|352
|0.50
|1.7436
|1.7444
|0.0000
|849
|2006.02.21 08:28
|modify
|352
|0.50
|1.7436
|1.7443
|0.0000
|850
|2006.02.21 08:28
|modify
|352
|0.50
|1.7436
|1.7442
|0.0000
|851
|2006.02.21 08:28
|modify
|352
|0.50
|1.7436
|1.7440
|0.0000
|852
|2006.02.21 08:28
|close
|352
|0.50
|1.7422
|1.7440
|0.0000
|7.00
|1838.94
|853
|2006.02.21 08:42
|sell
|353
|0.50
|1.7434
|1.7447
|0.0000
|854
|2006.02.21 08:47
|modify
|353
|0.50
|1.7434
|1.7446
|0.0000
|855
|2006.02.21 08:54
|modify
|353
|0.50
|1.7434
|1.7444
|0.0000
|856
|2006.02.21 09:00
|close
|353
|0.50
|1.7426
|1.7444
|0.0000
|4.00
|1842.94
|857
|2006.02.21 10:02
|sell
|354
|0.50
|1.7434
|1.7447
|0.0000
|858
|2006.02.21 10:07
|modify
|354
|0.50
|1.7434
|1.7446
|0.0000
|859
|2006.02.21 10:17
|modify
|354
|0.50
|1.7434
|1.7445
|0.0000
|860
|2006.02.21 10:17
|close
|354
|0.50
|1.7426
|1.7445
|0.0000
|4.00
|1846.94
|861
|2006.02.21 15:59
|buy
|355
|0.50
|1.7431
|1.7418
|0.0000
|862
|2006.02.21 16:00
|modify
|355
|0.50
|1.7431
|1.7427
|0.0000
|863
|2006.02.21 16:00
|close
|355
|0.50
|1.7450
|1.7427
|0.0000
|9.50
|1856.44
|864
|2006.02.21 16:59
|sell
|356
|0.50
|1.7445
|1.7458
|0.0000
|865
|2006.02.21 17:20
|close
|356
|0.50
|1.7435
|1.7458
|0.0000
|5.00
|1861.44
|866
|2006.02.22 12:00
|sell
|357
|0.50
|1.7410
|1.7423
|0.0000
|867
|2006.02.22 12:21
|modify
|357
|0.50
|1.7410
|1.7422
|0.0000
|868
|2006.02.22 12:21
|close
|357
|0.50
|1.7399
|1.7422
|0.0000
|5.50
|1866.94
|869
|2006.02.22 16:59
|sell
|358
|0.50
|1.7429
|1.7442
|0.0000
|870
|2006.02.22 17:29
|close
|358
|0.50
|1.7418
|1.7442
|0.0000
|5.50
|1872.44
|871
|2006.02.23 11:21
|buy
|359
|0.50
|1.7525
|1.7512
|0.0000
|872
|2006.02.23 11:53
|close
|359
|0.50
|1.7534
|1.7512
|0.0000
|4.50
|1876.94
|873
|2006.02.23 14:59
|buy
|360
|0.50
|1.7508
|1.7495
|0.0000
|874
|2006.02.23 15:54
|s/l
|360
|0.50
|1.7495
|1.7495
|0.0000
|-6.50
|1870.44
|875
|2006.02.23 19:26
|buy
|361
|0.50
|1.7516
|1.7503
|0.0000
|876
|2006.02.23 19:45
|close
|361
|0.50
|1.7528
|1.7503
|0.0000
|6.00
|1876.44
|877
|2006.02.27 18:23
|sell
|362
|0.50
|1.7399
|1.7412
|0.0000
|878
|2006.02.27 18:32
|close
|362
|0.50
|1.7389
|1.7412
|0.0000
|5.00
|1881.44
|879
|2006.02.28 08:59
|sell
|363
|0.50
|1.7405
|1.7418
|0.0000
|880
|2006.02.28 09:59
|s/l
|363
|0.50
|1.7418
|1.7418
|0.0000
|-6.50
|1874.94
|881
|2006.02.28 14:00
|buy
|364
|0.50
|1.7470
|1.7457
|0.0000
|882
|2006.02.28 14:16
|close
|364
|0.50
|1.7477
|1.7457
|0.0000
|3.50
|1878.44
|883
|2006.03.01 14:02
|buy
|365
|0.50
|1.7559
|1.7546
|0.0000
|884
|2006.03.01 14:07
|close
|365
|0.50
|1.7569
|1.7546
|0.0000
|5.00
|1883.44
|885
|2006.03.01 14:20
|buy
|366
|0.50
|1.7561
|1.7548
|0.0000
|886
|2006.03.01 14:32
|close
|366
|0.50
|1.7571
|1.7548
|0.0000
|5.00
|1888.44
|887
|2006.03.01 14:59
|buy
|367
|0.50
|1.7567
|1.7554
|0.0000
|888
|2006.03.01 15:59
|s/l
|367
|0.50
|1.7554
|1.7554
|0.0000
|-6.50
|1881.94
|889
|2006.03.01 17:41
|sell
|368
|0.50
|1.7498
|1.7511
|0.0000
|890
|2006.03.01 17:48
|close
|368
|0.50
|1.7487
|1.7511
|0.0000
|5.50
|1887.44
|891
|2006.03.01 17:59
|sell
|369
|0.50
|1.7494
|1.7507
|0.0000
|892
|2006.03.01 18:00
|modify
|369
|0.50
|1.7494
|1.7506
|0.0000
|893
|2006.03.01 18:00
|close
|369
|0.50
|1.7474
|1.7506
|0.0000
|10.00
|1897.44
|894
|2006.03.02 11:00
|sell
|370
|0.50
|1.7487
|1.7500
|0.0000
|895
|2006.03.02 11:21
|modify
|370
|0.50
|1.7487
|1.7499
|0.0000
|896
|2006.03.02 11:21
|modify
|370
|0.50
|1.7487
|1.7499
|0.0000
|897
|2006.03.02 11:25
|modify
|370
|0.50
|1.7487
|1.7497
|0.0000
|898
|2006.03.02 11:36
|modify
|370
|0.50
|1.7487
|1.7495
|0.0000
|899
|2006.03.02 11:36
|close
|370
|0.50
|1.7477
|1.7495
|0.0000
|5.00
|1902.44
|900
|2006.03.02 13:12
|sell
|371
|0.50
|1.7474
|1.7487
|0.0000
|901
|2006.03.02 13:56
|modify
|371
|0.50
|1.7474
|1.7479
|0.0000
|902
|2006.03.02 13:56
|close
|371
|0.50
|1.7459
|1.7479
|0.0000
|7.50
|1909.94
|903
|2006.03.02 16:14
|sell
|372
|0.50
|1.7480
|1.7493
|0.0000
|904
|2006.03.02 16:36
|s/l
|372
|0.50
|1.7493
|1.7493
|0.0000
|-6.50
|1903.44
|905
|2006.03.02 16:37
|sell
|373
|0.50
|1.7480
|1.7493
|0.0000
|906
|2006.03.02 16:54
|modify
|373
|0.50
|1.7480
|1.7492
|0.0000
|907
|2006.03.02 16:54
|close
|373
|0.50
|1.7466
|1.7492
|0.0000
|7.00
|1910.44
|908
|2006.03.02 16:59
|sell
|374
|0.50
|1.7493
|1.7506
|0.0000
|909
|2006.03.02 17:25
|s/l
|374
|0.50
|1.7506
|1.7506
|0.0000
|-6.50
|1903.94
|910
|2006.03.03 00:59
|buy
|375
|0.50
|1.7512
|1.7499
|0.0000
|911
|2006.03.03 01:00
|modify
|375
|0.50
|1.7512
|1.7499
|0.0000
|912
|2006.03.03 01:00
|close
|375
|0.50
|1.7531
|1.7499
|0.0000
|9.50
|1913.44
|913
|2006.03.03 15:01
|buy
|376
|0.50
|1.7576
|1.7563
|0.0000
|914
|2006.03.03 15:09
|close
|376
|0.50
|1.7584
|1.7563
|0.0000
|4.00
|1917.44
|915
|2006.03.03 15:12
|buy
|377
|0.50
|1.7576
|1.7563
|0.0000
|916
|2006.03.03 15:58
|close
|377
|0.50
|1.7585
|1.7563
|0.0000
|4.50
|1921.94
|917
|2006.03.03 15:59
|buy
|378
|0.50
|1.7516
|1.7503
|0.0000
|918
|2006.03.03 16:04
|modify
|378
|0.50
|1.7516
|1.7516
|0.0000
|919
|2006.03.03 16:04
|close
|378
|0.50
|1.7542
|1.7516
|0.0000
|13.00
|1934.94
|920
|2006.03.07 23:08
|sell
|379
|0.50
|1.7361
|1.7374
|0.0000
|921
|2006.03.07 23:49
|close
|379
|0.50
|1.7351
|1.7374
|0.0000
|5.00
|1939.94
|922
|2006.03.08 01:00
|sell
|380
|0.50
|1.7361
|1.7374
|0.0000
|923
|2006.03.08 01:36
|modify
|380
|0.50
|1.7361
|1.7372
|0.0000
|924
|2006.03.08 01:36
|close
|380
|0.50
|1.7348
|1.7372
|0.0000
|6.50
|1946.44
|925
|2006.03.08 08:19
|buy
|381
|0.50
|1.7378
|1.7365
|0.0000
|926
|2006.03.08 08:20
|modify
|381
|0.50
|1.7378
|1.7366
|0.0000
|927
|2006.03.08 08:20
|modify
|381
|0.50
|1.7378
|1.7367
|0.0000
|928
|2006.03.08 08:20
|modify
|381
|0.50
|1.7378
|1.7368
|0.0000
|929
|2006.03.08 08:20
|modify
|381
|0.50
|1.7378
|1.7370
|0.0000
|930
|2006.03.08 08:27
|modify
|381
|0.50
|1.7378
|1.7373
|0.0000
|931
|2006.03.08 08:27
|close
|381
|0.50
|1.7392
|1.7373
|0.0000
|7.00
|1953.44
|932
|2006.03.08 08:38
|buy
|382
|0.50
|1.7400
|1.7387
|0.0000
|933
|2006.03.08 08:57
|modify
|382
|0.50
|1.7400
|1.7388
|0.0000
|934
|2006.03.08 08:57
|modify
|382
|0.50
|1.7400
|1.7392
|0.0000
|935
|2006.03.08 08:57
|modify
|382
|0.50
|1.7400
|1.7394
|0.0000
|936
|2006.03.08 08:57
|close
|382
|0.50
|1.7413
|1.7394
|0.0000
|6.50
|1959.94
|937
|2006.03.08 08:59
|buy
|383
|0.50
|1.7384
|1.7371
|0.0000
|938
|2006.03.08 09:04
|modify
|383
|0.50
|1.7384
|1.7384
|0.0000
|939
|2006.03.08 09:04
|close
|383
|0.50
|1.7405
|1.7384
|0.0000
|10.50
|1970.44
|940
|2006.03.08 11:00
|buy
|384
|0.50
|1.7386
|1.7373
|0.0000
|941
|2006.03.08 11:03
|modify
|384
|0.50
|1.7386
|1.7376
|0.0000
|942
|2006.03.08 11:03
|close
|384
|0.50
|1.7400
|1.7376
|0.0000
|7.00
|1977.44
|943
|2006.03.08 11:31
|buy
|385
|0.50
|1.7386
|1.7373
|0.0000
|944
|2006.03.08 11:58
|modify
|385
|0.50
|1.7386
|1.7373
|0.0000
|945
|2006.03.08 13:59
|s/l
|385
|0.50
|1.737329
|1.7373
|0.0000
|-6.36
|1971.08
|946
|2006.03.09 00:00
|sell
|386
|0.50
|1.7382
|1.7395
|0.0000
|947
|2006.03.09 00:15
|modify
|386
|0.50
|1.7382
|1.7395
|0.0000
|948
|2006.03.09 00:15
|close
|386
|0.50
|1.7371
|1.7395
|0.0000
|5.50
|1976.58
|949
|2006.03.09 00:33
|sell
|387
|0.50
|1.7376
|1.7389
|0.0000
|950
|2006.03.09 00:46
|modify
|387
|0.50
|1.7376
|1.7389
|0.0000
|951
|2006.03.09 00:46
|close
|387
|0.50
|1.7365
|1.7389
|0.0000
|5.50
|1982.08
|952
|2006.03.09 00:59
|sell
|388
|0.50
|1.7376
|1.7389
|0.0000
|953
|2006.03.09 01:10
|modify
|388
|0.50
|1.7376
|1.7388
|0.0000
|954
|2006.03.09 01:10
|close
|388
|0.50
|1.7365
|1.7388
|0.0000
|5.50
|1987.58
|955
|2006.03.10 09:52
|buy
|389
|0.50
|1.7378
|1.7365
|0.0000
|956
|2006.03.10 09:53
|modify
|389
|0.50
|1.7378
|1.7365
|0.0000
|957
|2006.03.10 09:56
|modify
|389
|0.50
|1.7378
|1.7366
|0.0000
|958
|2006.03.10 09:56
|modify
|389
|0.50
|1.7378
|1.7367
|0.0000
|959
|2006.03.10 09:56
|modify
|389
|0.50
|1.7378
|1.7370
|0.0000
|960
|2006.03.10 09:56
|modify
|389
|0.50
|1.7378
|1.7371
|0.0000
|961
|2006.03.10 09:56
|close
|389
|0.50
|1.7388
|1.7371
|0.0000
|5.00
|1992.58
|962
|2006.03.10 14:33
|sell
|390
|0.50
|1.7321
|1.7334
|0.0000
|963
|2006.03.10 14:33
|close
|390
|0.50
|1.7311
|1.7334
|0.0000
|5.00
|1997.58
|964
|2006.03.10 15:16
|sell
|391
|0.50
|1.7268
|1.7281
|0.0000
|965
|2006.03.10 15:20
|close
|391
|0.50
|1.7253
|1.7281
|0.0000
|7.50
|2005.08
|966
|2006.03.10 19:59
|sell
|392
|0.50
|1.7264
|1.7277
|0.0000
|967
|2006.03.12 23:02
|s/l
|392
|0.50
|1.7277
|1.7277
|0.0000
|-6.50
|1998.58
|968
|2006.03.12 23:43
|sell
|393
|0.50
|1.7279
|1.7292
|0.0000
|969
|2006.03.12 23:48
|close
|393
|0.50
|1.7269
|1.7292
|0.0000
|5.00
|2003.58
|970
|2006.03.13 09:33
|sell
|394
|0.50
|1.7262
|1.7275
|0.0000
|971
|2006.03.13 10:59
|s/l
|394
|0.50
|1.7275
|1.7275
|0.0000
|-6.50
|1997.08
|972
|2006.03.13 17:00
|buy
|395
|0.50
|1.7296
|1.7283
|0.0000
|973
|2006.03.13 17:15
|close
|395
|0.50
|1.7304
|1.7283
|0.0000
|4.00
|2001.08
|974
|2006.03.13 17:59
|buy
|396
|0.50
|1.7301
|1.7288
|0.0000
|975
|2006.03.13 19:00
|close
|396
|0.50
|1.7314
|1.7288
|0.0000
|6.50
|2007.58
|976
|2006.03.15 10:00
|sell
|397
|0.50
|1.7454
|1.7467
|0.0000
|977
|2006.03.15 10:30
|modify
|397
|0.50
|1.7454
|1.7466
|0.0000
|978
|2006.03.15 10:30
|modify
|397
|0.50
|1.7454
|1.7446
|0.0000
|979
|2006.03.15 10:30
|close
|397
|0.50
|1.7426
|1.7446
|0.0000
|14.00
|2021.58
|980
|2006.03.15 10:30
|sell
|398
|0.50
|1.7454
|1.7467
|0.0000
|981
|2006.03.15 10:30
|modify
|398
|0.50
|1.7454
|1.7466
|0.0000
|982
|2006.03.15 10:30
|modify
|398
|0.50
|1.7454
|1.7444
|0.0000
|983
|2006.03.15 10:30
|close
|398
|0.50
|1.7424
|1.7444
|0.0000
|15.00
|2036.58
|984
|2006.03.15 10:30
|sell
|399
|0.50
|1.7444
|1.7457
|0.0000
|985
|2006.03.15 10:30
|modify
|399
|0.50
|1.7444
|1.7444
|0.0000
|986
|2006.03.15 10:30
|close
|399
|0.50
|1.7424
|1.7444
|0.0000
|10.00
|2046.58
|987
|2006.03.15 10:59
|sell
|400
|0.50
|1.7453
|1.7466
|0.0000
|988
|2006.03.15 14:59
|s/l
|400
|0.50
|1.7466
|1.7466
|0.0000
|-6.50
|2040.08
|989
|2006.03.15 15:00
|buy
|401
|0.50
|1.7447
|1.7434
|0.0000
|990
|2006.03.15 15:08
|close
|401
|0.50
|1.7459
|1.7434
|0.0000
|6.00
|2046.08
|991
|2006.03.15 15:10
|buy
|402
|0.50
|1.7467
|1.7454
|0.0000
|992
|2006.03.15 15:12
|close
|402
|0.50
|1.7476
|1.7454
|0.0000
|4.50
|2050.58
|993
|2006.03.15 15:14
|buy
|403
|0.50
|1.7468
|1.7455
|0.0000
|994
|2006.03.15 15:14
|close
|403
|0.50
|1.7477
|1.7455
|0.0000
|4.50
|2055.08
|995
|2006.03.15 15:14
|buy
|404
|0.50
|1.7466
|1.7453
|0.0000
|996
|2006.03.15 15:17
|close
|404
|0.50
|1.7475
|1.7453
|0.0000
|4.50
|2059.58
|997
|2006.03.15 15:20
|buy
|405
|0.50
|1.7468
|1.7455
|0.0000
|998
|2006.03.15 15:21
|close
|405
|0.50
|1.7477
|1.7455
|0.0000
|4.50
|2064.08
|999
|2006.03.15 15:59
|buy
|406
|0.50
|1.7455
|1.7442
|0.0000
|1000
|2006.03.15 16:00
|modify
|406
|0.50
|1.7455
|1.7443
|0.0000
|1001
|2006.03.15 16:00
|close
|406
|0.50
|1.7470
|1.7443
|0.0000
|7.50
|2071.58
|1002
|2006.03.15 20:02
|buy
|407
|0.50
|1.7475
|1.7462
|0.0000
|1003
|2006.03.15 20:22
|close
|407
|0.50
|1.7487
|1.7462
|0.0000
|6.00
|2077.58
|1004
|2006.03.16 00:30
|buy
|408
|0.50
|1.7477
|1.7464
|0.0000
|1005
|2006.03.16 04:59
|s/l
|408
|0.50
|1.7464
|1.7464
|0.0000
|-6.50
|2071.08
|1006
|2006.03.16 06:38
|sell
|409
|0.50
|1.7461
|1.7474
|0.0000
|1007
|2006.03.16 06:43
|modify
|409
|0.50
|1.7461
|1.7473
|0.0000
|1008
|2006.03.16 06:47
|modify
|409
|0.50
|1.7461
|1.7473
|0.0000
|1009
|2006.03.16 06:47
|modify
|409
|0.50
|1.7461
|1.7471
|0.0000
|1010
|2006.03.16 06:48
|modify
|409
|0.50
|1.7461
|1.7471
|0.0000
|1011
|2006.03.16 06:48
|modify
|409
|0.50
|1.7461
|1.7470
|0.0000
|1012
|2006.03.16 06:48
|close
|409
|0.50
|1.7451
|1.7470
|0.0000
|5.00
|2076.08
|1013
|2006.03.16 07:59
|sell
|410
|0.50
|1.7479
|1.7492
|0.0000
|1014
|2006.03.16 08:39
|modify
|410
|0.50
|1.7479
|1.7492
|0.0000
|1015
|2006.03.16 09:00
|s/l
|410
|0.50
|1.7492
|1.7492
|0.0000
|-6.50
|2069.58
|1016
|2006.03.16 09:00
|buy
|411
|0.50
|1.7477
|1.7464
|0.0000
|1017
|2006.03.16 10:00
|modify
|411
|0.50
|1.7477
|1.7464
|0.0000
|1018
|2006.03.16 10:00
|modify
|411
|0.50
|1.7477
|1.7465
|0.0000
|1019
|2006.03.16 10:02
|modify
|411
|0.50
|1.7477
|1.7466
|0.0000
|1020
|2006.03.16 10:27
|modify
|411
|0.50
|1.7477
|1.7467
|0.0000
|1021
|2006.03.16 10:27
|close
|411
|0.50
|1.7489
|1.7467
|0.0000
|6.00
|2075.58
|1022
|2006.03.17 15:03
|sell
|412
|0.50
|1.7550
|1.7563
|0.0000
|1023
|2006.03.17 16:25
|close
|412
|0.50
|1.7537
|1.7563
|0.0000
|6.50
|2082.08
|1024
|2006.03.17 19:06
|buy
|413
|0.50
|1.7560
|1.7547
|0.0000
|1025
|2006.03.17 20:00
|close
|413
|0.50
|1.7570
|1.7547
|0.0000
|5.00
|2087.08
|1026
|2006.03.20 08:18
|buy
|414
|0.50
|1.7563
|1.7550
|0.0000
|1027
|2006.03.20 08:59
|modify
|414
|0.50
|1.7563
|1.7556
|0.0000
|1028
|2006.03.20 08:59
|close
|414
|0.50
|1.7578
|1.7556
|0.0000
|7.50
|2094.58
|1029
|2006.03.21 03:06
|sell
|415
|0.50
|1.7543
|1.7556
|0.0000
|1030
|2006.03.21 03:28
|close
|415
|0.50
|1.7534
|1.7556
|0.0000
|4.50
|2099.08
|1031
|2006.03.21 03:41
|sell
|416
|0.50
|1.7536
|1.7549
|0.0000
|1032
|2006.03.21 04:00
|modify
|416
|0.50
|1.7536
|1.7548
|0.0000
|1033
|2006.03.21 04:00
|modify
|416
|0.50
|1.7536
|1.7547
|0.0000
|1034
|2006.03.21 04:00
|close
|416
|0.50
|1.7525
|1.7547
|0.0000
|5.50
|2104.58
|1035
|2006.03.22 13:00
|sell
|417
|0.50
|1.7471
|1.7484
|0.0000
|1036
|2006.03.22 13:42
|modify
|417
|0.50
|1.7471
|1.7482
|0.0000
|1037
|2006.03.22 13:42
|close
|417
|0.50
|1.7460
|1.7482
|0.0000
|5.50
|2110.08
|1038
|2006.03.22 13:59
|sell
|418
|0.50
|1.7483
|1.7496
|0.0000
|1039
|2006.03.22 15:27
|s/l
|418
|0.50
|1.7496
|1.7496
|0.0000
|-6.50
|2103.58
|1040
|2006.03.22 16:00
|sell
|419
|0.50
|1.7490
|1.7503
|0.0000
|1041
|2006.03.22 16:58
|close
|419
|0.50
|1.7478
|1.7503
|0.0000
|6.00
|2109.58
|1042
|2006.03.23 11:10
|sell
|420
|0.50
|1.7437
|1.7450
|0.0000
|1043
|2006.03.23 11:46
|modify
|420
|0.50
|1.7437
|1.7447
|0.0000
|1044
|2006.03.23 11:59
|modify
|420
|0.50
|1.7437
|1.7446
|0.0000
|1045
|2006.03.23 11:59
|close
|420
|0.50
|1.7429
|1.7446
|0.0000
|4.00
|2113.58
|1046
|2006.03.23 12:22
|sell
|421
|0.50
|1.7421
|1.7434
|0.0000
|1047
|2006.03.23 12:39
|modify
|421
|0.50
|1.7421
|1.7434
|0.0000
|1048
|2006.03.23 12:42
|modify
|421
|0.50
|1.7421
|1.7433
|0.0000
|1049
|2006.03.23 12:42
|modify
|421
|0.50
|1.7421
|1.7432
|0.0000
|1050
|2006.03.23 12:42
|modify
|421
|0.50
|1.7421
|1.7430
|0.0000
|1051
|2006.03.23 12:42
|close
|421
|0.50
|1.7411
|1.7430
|0.0000
|5.00
|2118.58
|1052
|2006.03.24 00:59
|sell
|422
|0.50
|1.7348
|1.7361
|0.0000
|1053
|2006.03.24 03:29
|s/l
|422
|0.50
|1.7361
|1.7361
|0.0000
|-6.50
|2112.08
|1054
|2006.03.24 12:31
|sell
|423
|0.50
|1.7330
|1.7343
|0.0000
|1055
|2006.03.24 12:41
|modify
|423
|0.50
|1.7330
|1.7342
|0.0000
|1056
|2006.03.24 12:42
|modify
|423
|0.50
|1.7330
|1.7340
|0.0000
|1057
|2006.03.24 13:00
|close
|423
|0.50
|1.7322
|1.7340
|0.0000
|4.00
|2116.08
|1058
|2006.03.24 16:01
|buy
|424
|0.50
|1.7402
|1.7389
|0.0000
|1059
|2006.03.24 16:06
|close
|424
|0.50
|1.7412
|1.7389
|0.0000
|5.00
|2121.08
|1060
|2006.03.27 13:04
|buy
|425
|0.50
|1.7465
|1.7452
|0.0000
|1061
|2006.03.27 13:35
|close
|425
|0.50
|1.7473
|1.7452
|0.0000
|4.00
|2125.08
|1062
|2006.03.27 14:00
|buy
|426
|0.50
|1.7474
|1.7461
|0.0000
|1063
|2006.03.27 15:53
|close
|426
|0.50
|1.7483
|1.7461
|0.0000
|4.50
|2129.58
|1064
|2006.03.28 10:00
|buy
|427
|0.50
|1.7473
|1.7460
|0.0000
|1065
|2006.03.28 10:01
|modify
|427
|0.50
|1.7473
|1.7460
|0.0000
|1066
|2006.03.28 10:02
|modify
|427
|0.50
|1.7473
|1.7462
|0.0000
|1067
|2006.03.28 10:02
|close
|427
|0.50
|1.7485
|1.7462
|0.0000
|6.00
|2135.58
|1068
|2006.03.28 10:11
|buy
|428
|0.50
|1.7474
|1.7461
|0.0000
|1069
|2006.03.28 10:29
|modify
|428
|0.50
|1.7474
|1.7461
|0.0000
|1070
|2006.03.28 10:30
|modify
|428
|0.50
|1.7474
|1.7462
|0.0000
|1071
|2006.03.28 10:30
|close
|428
|0.50
|1.7485
|1.7462
|0.0000
|5.50
|2141.08
|1072
|2006.03.28 10:46
|buy
|429
|0.50
|1.7473
|1.7460
|0.0000
|1073
|2006.03.28 11:33
|modify
|429
|0.50
|1.7473
|1.7460
|0.0000
|1074
|2006.03.28 11:34
|modify
|429
|0.50
|1.7473
|1.7462
|0.0000
|1075
|2006.03.28 11:34
|close
|429
|0.50
|1.7485
|1.7462
|0.0000
|6.00
|2147.08
|1076
|2006.03.28 12:59
|buy
|430
|0.50
|1.7491
|1.7478
|0.0000
|1077
|2006.03.28 13:59
|modify
|430
|0.50
|1.7491
|1.7500
|0.0000
|1078
|2006.03.28 13:59
|close
|430
|0.50
|1.7524
|1.7500
|0.0000
|16.50
|2163.58
|1079
|2006.03.28 14:00
|buy
|431
|0.50
|1.7493
|1.7480
|0.0000
|1080
|2006.03.28 14:04
|close
|431
|0.50
|1.7505
|1.7480
|0.0000
|6.00
|2169.58
|1081
|2006.03.28 14:05
|buy
|432
|0.50
|1.7497
|1.7484
|0.0000
|1082
|2006.03.28 15:24
|close
|432
|0.50
|1.7510
|1.7484
|0.0000
|6.50
|2176.08
|1083
|2006.03.28 18:10
|buy
|433
|0.50
|1.7491
|1.7478
|0.0000
|1084
|2006.03.28 18:41
|close
|433
|0.50
|1.7504
|1.7478
|0.0000
|6.50
|2182.58
|1085
|2006.03.29 10:01
|sell
|434
|0.50
|1.7376
|1.7389
|0.0000
|1086
|2006.03.29 10:30
|modify
|434
|0.50
|1.7376
|1.7388
|0.0000
|1087
|2006.03.29 10:30
|modify
|434
|0.50
|1.7376
|1.7387
|0.0000
|1088
|2006.03.29 10:30
|close
|434
|0.50
|1.7367
|1.7387
|0.0000
|4.50
|2187.08
|1089
|2006.03.29 10:30
|sell
|435
|0.50
|1.7376
|1.7389
|0.0000
|1090
|2006.03.29 10:32
|modify
|435
|0.50
|1.7376
|1.7385
|0.0000
|1091
|2006.03.29 10:32
|close
|435
|0.50
|1.7365
|1.7385
|0.0000
|5.50
|2192.58
|1092
|2006.03.29 10:42
|sell
|436
|0.50
|1.7376
|1.7389
|0.0000
|1093
|2006.03.29 10:47
|modify
|436
|0.50
|1.7376
|1.7385
|0.0000
|1094
|2006.03.29 10:47
|close
|436
|0.50
|1.7365
|1.7385
|0.0000
|5.50
|2198.08
|1095
|2006.03.29 14:37
|sell
|437
|0.50
|1.7338
|1.7351
|0.0000
|1096
|2006.03.29 15:09
|s/l
|437
|0.50
|1.7351
|1.7351
|0.0000
|-6.50
|2191.58
|1097
|2006.03.30 06:59
|buy
|438
|0.50
|1.7381
|1.7368
|0.0000
|1098
|2006.03.30 10:59
|close
|438
|0.50
|1.7390
|1.7368
|0.0000
|4.50
|2196.08
|1099
|2006.03.30 12:00
|buy
|439
|0.50
|1.7393
|1.7380
|0.0000
|1100
|2006.03.30 13:22
|modify
|439
|0.50
|1.7393
|1.7381
|0.0000
|1101
|2006.03.30 13:22
|close
|439
|0.50
|1.7405
|1.7381
|0.0000
|6.00
|2202.08
|1102
|2006.03.30 15:59
|buy
|440
|0.50
|1.7433
|1.7420
|0.0000
|1103
|2006.03.30 16:31
|close
|440
|0.50
|1.7451
|1.7420
|0.0000
|9.00
|2211.08
|1104
|2006.03.31 10:59
|sell
|441
|0.50
|1.7376
|1.7389
|0.0000
|1105
|2006.03.31 10:59
|modify
|441
|0.50
|1.7376
|1.7372
|0.0000
|1106
|2006.03.31 10:59
|close
|441
|0.50
|1.7350
|1.7372
|0.0000
|13.00
|2224.08
|1107
|2006.04.05 08:00
|buy
|442
|0.50
|1.7580
|1.7567
|0.0000
|1108
|2006.04.05 08:08
|s/l
|442
|0.50
|1.7567
|1.7567
|0.0000
|-6.50
|2217.58
|1109
|2006.04.05 08:08
|buy
|443
|0.50
|1.7569
|1.7556
|0.0000
|1110
|2006.04.05 08:21
|modify
|443
|0.50
|1.7569
|1.7558
|0.0000
|1111
|2006.04.05 08:21
|close
|443
|0.50
|1.7581
|1.7558
|0.0000
|6.00
|2223.58
|1112
|2006.04.05 08:59
|buy
|444
|0.50
|1.7539
|1.7526
|0.0000
|1113
|2006.04.05 10:59
|s/l
|444
|0.50
|1.7526
|1.7526
|0.0000
|-6.50
|2217.08
|1114
|2006.04.10 11:59
|buy
|445
|0.50
|1.7440
|1.7427
|0.0000
|1115
|2006.04.10 12:00
|modify
|445
|0.50
|1.7440
|1.7429
|0.0000
|1116
|2006.04.10 13:00
|modify
|445
|0.50
|1.7440
|1.7432
|0.0000
|1117
|2006.04.10 13:00
|close
|445
|0.50
|1.7454
|1.7432
|0.0000
|7.00
|2224.08
|1118
|2006.04.10 18:00
|sell
|446
|0.50
|1.7404
|1.7417
|0.0000
|1119
|2006.04.10 18:57
|close
|446
|0.50
|1.7397
|1.7417
|0.0000
|3.50
|2227.58
|1120
|2006.04.10 18:59
|sell
|447
|0.50
|1.7419
|1.7432
|0.0000
|1121
|2006.04.10 21:59
|s/l
|447
|0.50
|1.7432
|1.7432
|0.0000
|-6.50
|2221.08
|1122
|2006.04.11 00:59
|buy
|448
|0.50
|1.7423
|1.7410
|0.0000
|1123
|2006.04.11 04:59
|modify
|448
|0.50
|1.7423
|1.7417
|0.0000
|1124
|2006.04.11 04:59
|close
|448
|0.50
|1.7439
|1.7417
|0.0000
|8.00
|2229.08
|1125
|2006.04.11 09:00
|sell
|449
|0.50
|1.7434
|1.7447
|0.0000
|1126
|2006.04.11 10:30
|modify
|449
|0.50
|1.7434
|1.7447
|0.0000
|1127
|2006.04.11 10:30
|modify
|449
|0.50
|1.7434
|1.7444
|0.0000
|1128
|2006.04.11 10:30
|close
|449
|0.50
|1.7421
|1.7444
|0.0000
|6.50
|2235.58
|1129
|2006.04.11 15:00
|buy
|450
|0.50
|1.7446
|1.7433
|0.0000
|1130
|2006.04.11 15:32
|close
|450
|0.50
|1.7459
|1.7433
|0.0000
|6.50
|2242.08
|1131
|2006.04.11 19:59
|buy
|451
|0.50
|1.7477
|1.7464
|0.0000
|1132
|2006.04.11 20:00
|close
|451
|0.50
|1.7489
|1.7464
|0.0000
|6.00
|2248.08
|1133
|2006.04.12 01:01
|buy
|452
|0.50
|1.7504
|1.7491
|0.0000
|1134
|2006.04.12 02:24
|modify
|452
|0.50
|1.7504
|1.7491
|0.0000
|1135
|2006.04.12 02:44
|modify
|452
|0.50
|1.7504
|1.7492
|0.0000
|1136
|2006.04.12 02:46
|modify
|452
|0.50
|1.7504
|1.7493
|0.0000
|1137
|2006.04.12 03:04
|modify
|452
|0.50
|1.7504
|1.7494
|0.0000
|1138
|2006.04.12 03:04
|close
|452
|0.50
|1.7517
|1.7494
|0.0000
|6.50
|2254.58
|1139
|2006.04.12 08:59
|buy
|453
|0.50
|1.7514
|1.7501
|0.0000
|1140
|2006.04.12 08:59
|modify
|453
|0.50
|1.7514
|1.7535
|0.0000
|1141
|2006.04.12 08:59
|close
|453
|0.50
|1.7555
|1.7535
|0.0000
|20.50
|2275.08
|1142
|2006.04.13 00:53
|sell
|454
|0.50
|1.7507
|1.7520
|0.0000
|1143
|2006.04.13 03:17
|s/l
|454
|0.50
|1.7520
|1.7520
|0.0000
|-6.50
|2268.58
|1144
|2006.04.13 10:59
|buy
|455
|0.50
|1.7522
|1.7509
|0.0000
|1145
|2006.04.13 11:18
|modify
|455
|0.50
|1.7522
|1.7510
|0.0000
|1146
|2006.04.13 11:18
|close
|455
|0.50
|1.7533
|1.7510
|0.0000
|5.50
|2274.08
|1147
|2006.04.13 14:07
|sell
|456
|0.50
|1.7518
|1.7531
|0.0000
|1148
|2006.04.13 14:30
|s/l
|456
|0.50
|1.7531
|1.7531
|0.0000
|-6.50
|2267.58
|1149
|2006.04.13 14:32
|sell
|457
|0.50
|1.7532
|1.7545
|0.0000
|1150
|2006.04.13 14:36
|modify
|457
|0.50
|1.7532
|1.7543
|0.0000
|1151
|2006.04.13 14:36
|close
|457
|0.50
|1.7517
|1.7543
|0.0000
|7.50
|2275.08
|1152
|2006.04.13 14:40
|sell
|458
|0.50
|1.7518
|1.7531
|0.0000
|1153
|2006.04.13 14:56
|close
|458
|0.50
|1.7505
|1.7531
|0.0000
|6.50
|2281.58
|1154
|2006.04.17 13:55
|buy
|459
|0.50
|1.7670
|1.7657
|0.0000
|1155
|2006.04.17 13:59
|modify
|459
|0.50
|1.7670
|1.7661
|0.0000
|1156
|2006.04.17 13:59
|close
|459
|0.50
|1.7690
|1.7661
|0.0000
|10.00
|2291.58
|1157
|2006.04.17 15:19
|buy
|460
|0.50
|1.7703
|1.7690
|0.0000
|1158
|2006.04.17 15:20
|close
|460
|0.50
|1.7714
|1.7690
|0.0000
|5.50
|2297.08
|1159
|2006.04.17 15:23
|buy
|461
|0.50
|1.7712
|1.7699
|0.0000
|1160
|2006.04.17 17:00
|close
|461
|0.50
|1.7727
|1.7699
|0.0000
|7.50
|2304.58
|1161
|2006.04.18 02:00
|buy
|462
|0.50
|1.7705
|1.7692
|0.0000
|1162
|2006.04.18 02:07
|close
|462
|0.50
|1.7714
|1.7692
|0.0000
|4.50
|2309.08
|1163
|2006.04.18 14:00
|buy
|463
|0.50
|1.7755
|1.7742
|0.0000
|1164
|2006.04.18 14:50
|close
|463
|0.50
|1.7764
|1.7742
|0.0000
|4.50
|2313.58
|1165
|2006.04.19 09:58
|buy
|464
|0.50
|1.7842
|1.7829
|0.0000
|1166
|2006.04.19 09:59
|modify
|464
|0.50
|1.7842
|1.7837
|0.0000
|1167
|2006.04.19 09:59
|close
|464
|0.50
|1.7860
|1.7837
|0.0000
|9.00
|2322.58
|1168
|2006.04.19 11:01
|buy
|465
|0.50
|1.7844
|1.7831
|0.0000
|1169
|2006.04.19 11:06
|close
|465
|0.50
|1.7854
|1.7831
|0.0000
|5.00
|2327.58
|1170
|2006.04.19 23:59
|buy
|466
|0.50
|1.7915
|1.7902
|0.0000
|1171
|2006.04.20 00:59
|s/l
|466
|0.50
|1.7902
|1.7902
|0.0000
|-7.03
|2320.55
|1172
|2006.04.20 00:59
|buy
|467
|0.50
|1.7898
|1.7885
|0.0000
|1173
|2006.04.20 03:00
|s/l
|467
|0.50
|1.7885
|1.7885
|0.0000
|-6.50
|2314.05
|1174
|2006.04.20 15:06
|sell
|468
|0.50
|1.7804
|1.7817
|0.0000
|1175
|2006.04.20 16:06
|close
|468
|0.50
|1.7788
|1.7817
|0.0000
|8.00
|2322.05
|1176
|2006.04.21 20:00
|buy
|469
|0.50
|1.7818
|1.7805
|0.0000
|1177
|2006.04.21 20:23
|close
|469
|0.50
|1.7830
|1.7805
|0.0000
|6.00
|2328.05
|1178
|2006.04.21 20:53
|buy
|470
|0.50
|1.7818
|1.7805
|0.0000
|1179
|2006.04.23 21:00
|modify
|470
|0.50
|1.7818
|1.7829
|0.0000
|1180
|2006.04.23 21:00
|close
|470
|0.50
|1.7862
|1.7829
|0.0000
|22.00
|2350.05
|1181
|2006.04.23 23:19
|buy
|471
|0.50
|1.7854
|1.7841
|0.0000
|1182
|2006.04.23 23:57
|close
|471
|0.50
|1.7868
|1.7841
|0.0000
|7.00
|2357.05
|1183
|2006.04.24 08:54
|buy
|472
|0.50
|1.7896
|1.7883
|0.0000
|1184
|2006.04.24 09:08
|s/l
|472
|0.50
|1.7883
|1.7883
|0.0000
|-6.50
|2350.55
|1185
|2006.04.24 21:59
|buy
|473
|0.50
|1.7865
|1.7852
|0.0000
|1186
|2006.04.24 22:00
|close
|473
|0.50
|1.7880
|1.7852
|0.0000
|7.50
|2358.05
|1187
|2006.04.25 14:00
|buy
|474
|0.50
|1.7862
|1.7849
|0.0000
|1188
|2006.04.25 14:07
|close
|474
|0.50
|1.7875
|1.7849
|0.0000
|6.50
|2364.55
|1189
|2006.04.25 16:08
|buy
|475
|0.50
|1.7862
|1.7849
|0.0000
|1190
|2006.04.25 16:47
|close
|475
|0.50
|1.7871
|1.7849
|0.0000
|4.50
|2369.05
|1191
|2006.04.25 16:47
|buy
|476
|0.50
|1.7861
|1.7848
|0.0000
|1192
|2006.04.25 16:47
|close
|476
|0.50
|1.7868
|1.7848
|0.0000
|3.50
|2372.55
|1193
|2006.04.25 19:59
|buy
|477
|0.50
|1.7875
|1.7862
|0.0000
|1194
|2006.04.25 20:44
|close
|477
|0.50
|1.7889
|1.7862
|0.0000
|7.00
|2379.55
|1195
|2006.04.26 01:28
|buy
|478
|0.50
|1.7872
|1.7859
|0.0000
|1196
|2006.04.26 01:46
|close
|478
|0.50
|1.7881
|1.7859
|0.0000
|4.50
|2384.05
|1197
|2006.04.26 05:14
|sell
|479
|0.50
|1.7879
|1.7892
|0.0000
|1198
|2006.04.26 05:51
|close
|479
|0.50
|1.7870
|1.7892
|0.0000
|4.50
|2388.55
|1199
|2006.04.26 08:03
|sell
|480
|0.50
|1.7848
|1.7861
|0.0000
|1200
|2006.04.26 08:59
|modify
|480
|0.50
|1.7848
|1.7851
|0.0000
|1201
|2006.04.26 08:59
|close
|480
|0.50
|1.7827
|1.7851
|0.0000
|10.50
|2399.05
|1202
|2006.04.26 18:59
|sell
|481
|0.50
|1.7860
|1.7873
|0.0000
|1203
|2006.04.26 18:59
|close
|481
|0.50
|1.7851
|1.7873
|0.0000
|4.50
|2403.55
|1204
|2006.04.27 08:00
|sell
|482
|0.50
|1.7855
|1.7868
|0.0000
|1205
|2006.04.27 08:06
|modify
|482
|0.50
|1.7855
|1.7866
|0.0000
|1206
|2006.04.27 08:06
|close
|482
|0.50
|1.7847
|1.7866
|0.0000
|4.00
|2407.55
|1207
|2006.04.27 08:06
|sell
|483
|0.50
|1.7846
|1.7859
|0.0000
|1208
|2006.04.27 09:29
|modify
|483
|0.50
|1.7846
|1.7857
|0.0000
|1209
|2006.04.27 09:29
|close
|483
|0.50
|1.7838
|1.7857
|0.0000
|4.00
|2411.55
|1210
|2006.04.27 12:00
|sell
|484
|0.50
|1.7858
|1.7871
|0.0000
|1211
|2006.04.27 12:02
|modify
|484
|0.50
|1.7858
|1.7871
|0.0000
|1212
|2006.04.27 12:02
|close
|484
|0.50
|1.7849
|1.7871
|0.0000
|4.50
|2416.05
|1213
|2006.04.27 12:04
|sell
|485
|0.50
|1.7853
|1.7866
|0.0000
|1214
|2006.04.27 12:27
|close
|485
|0.50
|1.7845
|1.7866
|0.0000
|4.00
|2420.05
|1215
|2006.04.27 12:28
|sell
|486
|0.50
|1.7843
|1.7856
|0.0000
|1216
|2006.04.27 12:42
|close
|486
|0.50
|1.7835
|1.7856
|0.0000
|4.00
|2424.05
|1217
|2006.04.27 12:48
|sell
|487
|0.50
|1.7843
|1.7856
|0.0000
|1218
|2006.04.27 12:59
|s/l
|487
|0.50
|1.7856
|1.7856
|0.0000
|-6.50
|2417.55
|1219
|2006.04.27 15:59
|buy
|488
|0.50
|1.7986
|1.7973
|0.0000
|1220
|2006.04.27 15:59
|close
|488
|0.50
|1.8011
|1.7973
|0.0000
|12.50
|2430.05
|1221
|2006.04.27 17:08
|buy
|489
|0.50
|1.8025
|1.8012
|0.0000
|1222
|2006.04.27 17:16
|s/l
|489
|0.50
|1.8012
|1.8012
|0.0000
|-6.50
|2423.55
|1223
|2006.04.27 17:46
|buy
|490
|0.50
|1.8024
|1.8011
|0.0000
|1224
|2006.04.27 17:52
|s/l
|490
|0.50
|1.8011
|1.8011
|0.0000
|-6.50
|2417.05
|1225
|2006.04.28 01:00
|buy
|491
|0.50
|1.8015
|1.8002
|0.0000
|1226
|2006.04.28 06:59
|modify
|491
|0.50
|1.8015
|1.8004
|0.0000
|1227
|2006.04.28 07:59
|modify
|491
|0.50
|1.8015
|1.8011
|0.0000
|1228
|2006.04.28 07:59
|close
|491
|0.50
|1.8029
|1.8011
|0.0000
|7.00
|2424.05
|1229
|2006.04.28 09:59
|buy
|492
|0.50
|1.8051
|1.8038
|0.0000
|1230
|2006.04.28 09:59
|modify
|492
|0.50
|1.8051
|1.8073
|0.0000
|1231
|2006.04.28 09:59
|close
|492
|0.50
|1.8093
|1.8073
|0.0000
|21.00
|2445.05
|1232
|2006.04.28 10:40
|buy
|493
|0.50
|1.8065
|1.8052
|0.0000
|1233
|2006.04.28 10:59
|modify
|493
|0.50
|1.8065
|1.8061
|0.0000
|1234
|2006.04.28 10:59
|close
|493
|0.50
|1.8084
|1.8061
|0.0000
|9.50
|2454.55
|1235
|2006.05.01 12:00
|buy
|494
|0.50
|1.8256
|1.8243
|0.0000
|1236
|2006.05.01 12:59
|modify
|494
|0.50
|1.8256
|1.8303
|0.0000
|1237
|2006.05.01 12:59
|close
|494
|0.50
|1.8322
|1.8303
|0.0000
|33.00
|2487.55
|1238
|2006.05.01 14:56
|buy
|495
|0.50
|1.8313
|1.8300
|0.0000
|1239
|2006.05.01 14:57
|modify
|495
|0.50
|1.8313
|1.8303
|0.0000
|1240
|2006.05.01 14:57
|close
|495
|0.50
|1.8333
|1.8303
|0.0000
|10.00
|2497.55
|1241
|2006.05.01 14:57
|buy
|496
|0.50
|1.8327
|1.8314
|0.0000
|1242
|2006.05.01 15:59
|s/l
|496
|0.50
|1.8314
|1.8314
|0.0000
|-6.50
|2491.05
|1243
|2006.05.01 15:59
|buy
|497
|0.50
|1.8285
|1.8272
|0.0000
|1244
|2006.05.01 17:35
|close
|497
|0.50
|1.8298
|1.8272
|0.0000
|6.50
|2497.55
|1245
|2006.05.02 01:00
|sell
|498
|0.50
|1.8249
|1.8262
|0.0000
|1246
|2006.05.02 01:37
|close
|498
|0.50
|1.8238
|1.8262
|0.0000
|5.50
|2503.05
|1247
|2006.05.02 01:59
|sell
|499
|0.50
|1.8246
|1.8259
|0.0000
|1248
|2006.05.02 03:00
|close
|499
|0.50
|1.8234
|1.8259
|0.0000
|6.00
|2509.05
|1249
|2006.05.02 07:00
|sell
|500
|0.50
|1.8238
|1.8251
|0.0000
|1250
|2006.05.02 07:59
|close
|500
|0.50
|1.8227
|1.8251
|0.0000
|5.50
|2514.55
|1251
|2006.05.02 14:00
|buy
|501
|0.50
|1.8351
|1.8338
|0.0000
|1252
|2006.05.02 14:19
|close
|501
|0.50
|1.8371
|1.8338
|0.0000
|10.00
|2524.55
|1253
|2006.05.02 15:33
|buy
|502
|0.50
|1.8381
|1.8368
|0.0000
|1254
|2006.05.02 15:39
|close
|502
|0.50
|1.8396
|1.8368
|0.0000
|7.50
|2532.05
|1255
|2006.05.02 15:54
|buy
|503
|0.50
|1.8381
|1.8368
|0.0000
|1256
|2006.05.02 15:59
|close
|503
|0.50
|1.8396
|1.8368
|0.0000
|7.50
|2539.55
|1257
|2006.05.02 16:00
|buy
|504
|0.50
|1.8376
|1.8363
|0.0000
|1258
|2006.05.02 16:24
|close
|504
|0.50
|1.8386
|1.8363
|0.0000
|5.00
|2544.55
|1259
|2006.05.03 04:00
|buy
|505
|0.50
|1.8412
|1.8399
|0.0000
|1260
|2006.05.03 04:29
|close
|505
|0.50
|1.8423
|1.8399
|0.0000
|5.50
|2550.05
|1261
|2006.05.03 04:29
|buy
|506
|0.50
|1.8424
|1.8411
|0.0000
|1262
|2006.05.03 04:32
|close
|506
|0.50
|1.8436
|1.8411
|0.0000
|6.00
|2556.05
|1263
|2006.05.03 06:27
|buy
|507
|0.50
|1.8418
|1.8405
|0.0000
|1264
|2006.05.03 06:35
|close
|507
|0.50
|1.8427
|1.8405
|0.0000
|4.50
|2560.55
|1265
|2006.05.03 16:59
|buy
|508
|0.50
|1.8425
|1.8412
|0.0000
|1266
|2006.05.03 17:03
|s/l
|508
|0.50
|1.8412
|1.8412
|0.0000
|-6.50
|2554.05
|1267
|2006.05.04 07:00
|sell
|509
|0.50
|1.8388
|1.8401
|0.0000
|1268
|2006.05.04 07:59
|modify
|509
|0.50
|1.8388
|1.8401
|0.0000
|1269
|2006.05.04 07:59
|close
|509
|0.50
|1.8376
|1.8401
|0.0000
|6.00
|2560.05
|1270
|2006.05.04 16:05
|buy
|510
|0.50
|1.8464
|1.8451
|0.0000
|1271
|2006.05.04 16:19
|close
|510
|0.50
|1.8475
|1.8451
|0.0000
|5.50
|2565.55
|1272
|2006.05.04 16:20
|buy
|511
|0.50
|1.8477
|1.8464
|0.0000
|1273
|2006.05.04 16:21
|close
|511
|0.50
|1.8486
|1.8464
|0.0000
|4.50
|2570.05
|1274
|2006.05.04 16:27
|buy
|512
|0.50
|1.8477
|1.8464
|0.0000
|1275
|2006.05.04 16:41
|close
|512
|0.50
|1.8486
|1.8464
|0.0000
|4.50
|2574.55
|1276
|2006.05.05 14:31
|buy
|513
|0.50
|1.8565
|1.8552
|0.0000
|1277
|2006.05.05 14:31
|modify
|513
|0.50
|1.8565
|1.8564
|0.0000
|1278
|2006.05.05 14:31
|close
|513
|0.50
|1.8597
|1.8564
|0.0000
|16.00
|2590.55
|1279
|2006.05.05 14:31
|buy
|514
|0.50
|1.8579
|1.8566
|0.0000
|1280
|2006.05.05 14:31
|close
|514
|0.50
|1.8597
|1.8566
|0.0000
|9.00
|2599.55
|1281
|2006.05.05 14:31
|buy
|515
|0.50
|1.8583
|1.8570
|0.0000
|1282
|2006.05.05 14:31
|s/l
|515
|0.50
|1.8570
|1.8570
|0.0000
|-6.50
|2593.05
|1283
|2006.05.05 14:31
|buy
|516
|0.50
|1.8567
|1.8554
|0.0000
|1284
|2006.05.05 14:31
|modify
|516
|0.50
|1.8567
|1.8564
|0.0000
|1285
|2006.05.05 14:31
|close
|516
|0.50
|1.8597
|1.8564
|0.0000
|15.00
|2608.05
|1286
|2006.05.05 14:31
|buy
|517
|0.50
|1.8579
|1.8566
|0.0000
|1287
|2006.05.05 14:31
|close
|517
|0.50
|1.8595
|1.8566
|0.0000
|8.00
|2616.05
|1288
|2006.05.05 14:31
|buy
|518
|0.50
|1.8565
|1.8552
|0.0000
|1289
|2006.05.05 14:31
|modify
|518
|0.50
|1.8565
|1.8558
|0.0000
|1290
|2006.05.05 14:31
|close
|518
|0.50
|1.8591
|1.8558
|0.0000
|13.00
|2629.05
|1291
|2006.05.05 14:31
|buy
|519
|0.50
|1.8565
|1.8552
|0.0000
|1292
|2006.05.05 14:31
|modify
|519
|0.50
|1.8565
|1.8558
|0.0000
|1293
|2006.05.05 14:31
|close
|519
|0.50
|1.8591
|1.8558
|0.0000
|13.00
|2642.05
|1294
|2006.05.05 14:31
|buy
|520
|0.50
|1.8576
|1.8563
|0.0000
|1295
|2006.05.05 14:31
|close
|520
|0.50
|1.8590
|1.8563
|0.0000
|7.00
|2649.05
|1296
|2006.05.05 14:31
|buy
|521
|0.50
|1.8576
|1.8563
|0.0000
|1297
|2006.05.05 14:31
|close
|521
|0.50
|1.8596
|1.8563
|0.0000
|10.00
|2659.05
|1298
|2006.05.05 14:31
|buy
|522
|0.50
|1.8578
|1.8565
|0.0000
|1299
|2006.05.05 14:31
|close
|522
|0.50
|1.8596
|1.8565
|0.0000
|9.00
|2668.05
|1300
|2006.05.05 14:31
|buy
|523
|0.50
|1.8586
|1.8573
|0.0000
|1301
|2006.05.05 14:31
|modify
|523
|0.50
|1.8586
|1.8580
|0.0000
|1302
|2006.05.05 14:31
|close
|523
|0.50
|1.8613
|1.8580
|0.0000
|13.50
|2681.55
|1303
|2006.05.05 14:31
|buy
|524
|0.50
|1.8580
|1.8567
|0.0000
|1304
|2006.05.05 14:31
|close
|524
|0.50
|1.8594
|1.8567
|0.0000
|7.00
|2688.55
|1305
|2006.05.05 14:31
|buy
|525
|0.50
|1.8580
|1.8567
|0.0000
|1306
|2006.05.05 14:31
|s/l
|525
|0.50
|1.8567
|1.8567
|0.0000
|-6.50
|2682.05
|1307
|2006.05.05 14:31
|buy
|526
|0.50
|1.8565
|1.8552
|0.0000
|1308
|2006.05.05 14:31
|close
|526
|0.50
|1.8580
|1.8552
|0.0000
|7.50
|2689.55
|1309
|2006.05.05 14:31
|buy
|527
|0.50
|1.8581
|1.8568
|0.0000
|1310
|2006.05.05 14:31
|s/l
|527
|0.50
|1.8568
|1.8568
|0.0000
|-6.50
|2683.05
|1311
|2006.05.05 14:31
|buy
|528
|0.50
|1.8565
|1.8552
|0.0000
|1312
|2006.05.05 14:31
|modify
|528
|0.50
|1.8565
|1.8564
|0.0000
|1313
|2006.05.05 14:31
|close
|528
|0.50
|1.8597
|1.8564
|0.0000
|16.00
|2699.05
|1314
|2006.05.05 14:31
|buy
|529
|0.50
|1.8579
|1.8566
|0.0000
|1315
|2006.05.05 14:31
|close
|529
|0.50
|1.8597
|1.8566
|0.0000
|9.00
|2708.05
|1316
|2006.05.05 14:31
|buy
|530
|0.50
|1.8583
|1.8570
|0.0000
|1317
|2006.05.05 14:31
|s/l
|530
|0.50
|1.8570
|1.8570
|0.0000
|-6.50
|2701.55
|1318
|2006.05.05 14:31
|buy
|531
|0.50
|1.8567
|1.8554
|0.0000
|1319
|2006.05.05 14:31
|modify
|531
|0.50
|1.8567
|1.8564
|0.0000
|1320
|2006.05.05 14:31
|close
|531
|0.50
|1.8597
|1.8564
|0.0000
|15.00
|2716.55
|1321
|2006.05.05 14:31
|buy
|532
|0.50
|1.8579
|1.8566
|0.0000
|1322
|2006.05.05 14:31
|close
|532
|0.50
|1.8595
|1.8566
|0.0000
|8.00
|2724.55
|1323
|2006.05.05 14:31
|buy
|533
|0.50
|1.8592
|1.8579
|0.0000
|1324
|2006.05.05 14:32
|s/l
|533
|0.50
|1.8579
|1.8579
|0.0000
|-6.50
|2718.05
|1325
|2006.05.05 14:32
|buy
|534
|0.50
|1.8580
|1.8567
|0.0000
|1326
|2006.05.05 14:32
|close
|534
|0.50
|1.8598
|1.8567
|0.0000
|9.00
|2727.05
|1327
|2006.05.05 14:32
|buy
|535
|0.50
|1.8582
|1.8569
|0.0000
|1328
|2006.05.05 14:37
|s/l
|535
|0.50
|1.8569
|1.8569
|0.0000
|-6.50
|2720.55
|1329
|2006.05.05 14:37
|buy
|536
|0.50
|1.8570
|1.8557
|0.0000
|1330
|2006.05.05 14:55
|close
|536
|0.50
|1.8586
|1.8557
|0.0000
|8.00
|2728.55
|1331
|2006.05.05 14:55
|buy
|537
|0.50
|1.8586
|1.8573
|0.0000
|1332
|2006.05.05 14:57
|s/l
|537
|0.50
|1.8573
|1.8573
|0.0000
|-6.50
|2722.05
|1333
|2006.05.05 14:57
|buy
|538
|0.50
|1.8575
|1.8562
|0.0000
|1334
|2006.05.05 14:59
|close
|538
|0.50
|1.8592
|1.8562
|0.0000
|8.50
|2730.55
|1335
|2006.05.05 15:00
|buy
|539
|0.50
|1.8575
|1.8562
|0.0000
|1336
|2006.05.05 15:08
|close
|539
|0.50
|1.8591
|1.8562
|0.0000
|8.00
|2738.55
|1337
|2006.05.07 21:59
|buy
|540
|0.50
|1.8628
|1.8615
|0.0000
|1338
|2006.05.07 22:02
|s/l
|540
|0.50
|1.8615
|1.8615
|0.0000
|-6.50
|2732.05
|1339
|2006.05.07 22:03
|buy
|541
|0.50
|1.8609
|1.8596
|0.0000
|1340
|2006.05.07 22:47
|close
|541
|0.50
|1.8628
|1.8596
|0.0000
|9.50
|2741.55
|1341
|2006.05.08 00:12
|buy
|542
|0.50
|1.8617
|1.8604
|0.0000
|1342
|2006.05.08 00:37
|s/l
|542
|0.50
|1.8604
|1.8604
|0.0000
|-6.50
|2735.05
|1343
|2006.05.08 00:38
|buy
|543
|0.50
|1.8604
|1.8591
|0.0000
|1344
|2006.05.08 01:59
|close
|543
|0.50
|1.8616
|1.8591
|0.0000
|6.00
|2741.05
|1345
|2006.05.08 10:18
|buy
|544
|0.50
|1.8628
|1.8615
|0.0000
|1346
|2006.05.08 10:26
|modify
|544
|0.50
|1.8628
|1.8618
|0.0000
|1347
|2006.05.08 10:26
|close
|544
|0.50
|1.8648
|1.8618
|0.0000
|10.00
|2751.05
|1348
|2006.05.08 10:26
|buy
|545
|0.50
|1.8648
|1.8635
|0.0000
|1349
|2006.05.08 10:28
|close
|545
|0.50
|1.8664
|1.8635
|0.0000
|8.00
|2759.05
|1350
|2006.05.08 10:59
|buy
|546
|0.50
|1.8640
|1.8627
|0.0000
|1351
|2006.05.08 11:02
|modify
|546
|0.50
|1.8640
|1.8632
|0.0000
|1352
|2006.05.08 11:02
|close
|546
|0.50
|1.8664
|1.8632
|0.0000
|12.00
|2771.05
|1353
|2006.05.08 12:42
|buy
|547
|0.50
|1.8628
|1.8615
|0.0000
|1354
|2006.05.08 13:07
|close
|547
|0.50
|1.8640
|1.8615
|0.0000
|6.00
|2777.05
|1355
|2006.05.08 15:50
|sell
|548
|0.50
|1.8603
|1.8616
|0.0000
|1356
|2006.05.08 15:58
|close
|548
|0.50
|1.8598
|1.8616
|0.0000
|2.50
|2779.55
|1357
|2006.05.09 08:08
|sell
|549
|0.50
|1.8557
|1.8570
|0.0000
|1358
|2006.05.09 08:32
|modify
|549
|0.50
|1.8557
|1.8570
|0.0000
|1359
|2006.05.09 08:32
|modify
|549
|0.50
|1.8557
|1.8569
|0.0000
|1360
|2006.05.09 08:32
|modify
|549
|0.50
|1.8557
|1.8568
|0.0000
|1361
|2006.05.09 08:32
|modify
|549
|0.50
|1.8557
|1.8565
|0.0000
|1362
|2006.05.09 08:32
|modify
|549
|0.50
|1.8557
|1.8563
|0.0000
|1363
|2006.05.09 08:32
|close
|549
|0.50
|1.8541
|1.8563
|0.0000
|8.00
|2787.55
|1364
|2006.05.09 15:04
|buy
|550
|0.50
|1.8619
|1.8606
|0.0000
|1365
|2006.05.09 15:52
|close
|550
|0.50
|1.8635
|1.8606
|0.0000
|8.00
|2795.55
|1366
|2006.05.09 15:54
|buy
|551
|0.50
|1.8639
|1.8626
|0.0000
|1367
|2006.05.09 16:06
|close
|551
|0.50
|1.8651
|1.8626
|0.0000
|6.00
|2801.55
|1368
|2006.05.10 07:59
|buy
|552
|0.50
|1.8699
|1.8686
|0.0000
|1369
|2006.05.10 08:00
|s/l
|552
|0.50
|1.8686
|1.8686
|0.0000
|-6.50
|2795.05
|1370
|2006.05.10 08:00
|buy
|553
|0.50
|1.8665
|1.8652
|0.0000
|1371
|2006.05.10 08:49
|modify
|553
|0.50
|1.8665
|1.8653
|0.0000
|1372
|2006.05.10 08:49
|modify
|553
|0.50
|1.8665
|1.8654
|0.0000
|1373
|2006.05.10 08:49
|modify
|553
|0.50
|1.8665
|1.8655
|0.0000
|1374
|2006.05.10 08:50
|modify
|553
|0.50
|1.8665
|1.8660
|0.0000
|1375
|2006.05.10 08:50
|close
|553
|0.50
|1.8685
|1.8660
|0.0000
|10.00
|2805.05
|1376
|2006.05.10 08:50
|buy
|554
|0.50
|1.8684
|1.8671
|0.0000
|1377
|2006.05.10 08:51
|modify
|554
|0.50
|1.8684
|1.8674
|0.0000
|1378
|2006.05.10 08:51
|modify
|554
|0.50
|1.8684
|1.8675
|0.0000
|1379
|2006.05.10 08:51
|close
|554
|0.50
|1.8700
|1.8675
|0.0000
|8.00
|2813.05
|1380
|2006.05.10 08:59
|buy
|555
|0.50
|1.8672
|1.8659
|0.0000
|1381
|2006.05.10 14:00
|s/l
|555
|0.50
|1.8659
|1.8659
|0.0000
|-6.50
|2806.55
|1382
|2006.05.10 20:01
|buy
|556
|0.50
|1.8647
|1.8634
|0.0000
|1383
|2006.05.10 20:11
|close
|556
|0.50
|1.8660
|1.8634
|0.0000
|6.50
|2813.05
|1384
|2006.05.10 20:17
|buy
|557
|0.50
|1.8653
|1.8640
|0.0000
|1385
|2006.05.10 20:17
|s/l
|557
|0.50
|1.8640
|1.8640
|0.0000
|-6.50
|2806.55
|1386
|2006.05.10 20:19
|buy
|558
|0.50
|1.8654
|1.8641
|0.0000
|1387
|2006.05.10 20:19
|s/l
|558
|0.50
|1.8641
|1.8641
|0.0000
|-6.50
|2800.05
|1388
|2006.05.10 20:20
|buy
|559
|0.50
|1.8654
|1.8641
|0.0000
|1389
|2006.05.10 20:22
|s/l
|559
|0.50
|1.8641
|1.8641
|0.0000
|-6.50
|2793.55
|1390
|2006.05.11 08:00
|sell
|560
|0.50
|1.8555
|1.8568
|0.0000
|1391
|2006.05.11 08:27
|s/l
|560
|0.50
|1.8568
|1.8568
|0.0000
|-6.50
|2787.05
|1392
|2006.05.11 08:27
|sell
|561
|0.50
|1.8568
|1.8581
|0.0000
|1393
|2006.05.11 08:45
|s/l
|561
|0.50
|1.8581
|1.8581
|0.0000
|-6.50
|2780.55
|1394
|2006.05.11 08:45
|sell
|562
|0.50
|1.8591
|1.8604
|0.0000
|1395
|2006.05.11 08:45
|close
|562
|0.50
|1.8564
|1.8604
|0.0000
|13.50
|2794.05
|1396
|2006.05.11 08:50
|sell
|563
|0.50
|1.8555
|1.8568
|0.0000
|1397
|2006.05.11 08:59
|s/l
|563
|0.50
|1.8568
|1.8568
|0.0000
|-6.50
|2787.55
|1398
|2006.05.11 08:59
|sell
|564
|0.50
|1.8595
|1.8608
|0.0000
|1399
|2006.05.11 09:59
|s/l
|564
|0.50
|1.8608
|1.8608
|0.0000
|-6.50
|2781.05
|1400
|2006.05.11 11:23
|buy
|565
|0.50
|1.8618
|1.8605
|0.0000
|1401
|2006.05.11 11:32
|close
|565
|0.50
|1.8636
|1.8605
|0.0000
|9.00
|2790.05
|1402
|2006.05.11 14:53
|buy
|566
|0.50
|1.8709
|1.8696
|0.0000
|1403
|2006.05.11 14:59
|modify
|566
|0.50
|1.8709
|1.8746
|0.0000
|1404
|2006.05.11 14:59
|close
|566
|0.50
|1.8793
|1.8746
|0.0000
|42.00
|2832.05
|1405
|2006.05.11 16:59
|buy
|567
|0.50
|1.8811
|1.8798
|0.0000
|1406
|2006.05.11 16:59
|close
|567
|0.50
|1.8848
|1.8798
|0.0000
|18.50
|2850.55
|1407
|2006.05.11 17:37
|buy
|568
|0.50
|1.8825
|1.8812
|0.0000
|1408
|2006.05.11 17:53
|close
|568
|0.50
|1.8841
|1.8812
|0.0000
|8.00
|2858.55
|1409
|2006.05.12 09:00
|buy
|569
|0.50
|1.8915
|1.8902
|0.0000
|1410
|2006.05.12 09:59
|modify
|569
|0.50
|1.8915
|1.8932
|0.0000
|1411
|2006.05.12 09:59
|close
|569
|0.50
|1.8962
|1.8932
|0.0000
|23.50
|2882.05
|1412
|2006.05.12 14:20
|buy
|570
|0.50
|1.8928
|1.8915
|0.0000
|1413
|2006.05.12 14:24
|close
|570
|0.50
|1.8941
|1.8915
|0.0000
|6.50
|2888.55
|1414
|2006.05.12 14:30
|buy
|571
|0.50
|1.8920
|1.8907
|0.0000
|1415
|2006.05.12 14:30
|close
|571
|0.50
|1.8946
|1.8907
|0.0000
|13.00
|2901.55
|1416
|2006.05.12 14:30
|buy
|572
|0.50
|1.8891
|1.8878
|0.0000
|1417
|2006.05.12 14:30
|close
|572
|0.50
|1.8918
|1.8878
|0.0000
|13.50
|2915.05
|1418
|2006.05.12 14:30
|buy
|573
|0.50
|1.8894
|1.8881
|0.0000
|1419
|2006.05.12 14:30
|modify
|573
|0.50
|1.8894
|1.8892
|0.0000
|1420
|2006.05.12 14:30
|close
|573
|0.50
|1.8941
|1.8892
|0.0000
|23.50
|2938.55
|1421
|2006.05.12 14:30
|buy
|574
|0.50
|1.8930
|1.8917
|0.0000
|1422
|2006.05.12 14:30
|s/l
|574
|0.50
|1.8917
|1.8917
|0.0000
|-6.50
|2932.05
|1423
|2006.05.12 14:30
|buy
|575
|0.50
|1.8905
|1.8892
|0.0000
|1424
|2006.05.12 14:30
|modify
|575
|0.50
|1.8905
|1.8899
|0.0000
|1425
|2006.05.12 14:30
|close
|575
|0.50
|1.8948
|1.8899
|0.0000
|21.50
|2953.55
|1426
|2006.05.12 14:30
|buy
|576
|0.50
|1.8892
|1.8879
|0.0000
|1427
|2006.05.12 14:31
|s/l
|576
|0.50
|1.8879
|1.8879
|0.0000
|-6.50
|2947.05
|1428
|2006.05.12 14:31
|buy
|577
|0.50
|1.8881
|1.8868
|0.0000
|1429
|2006.05.12 14:31
|modify
|577
|0.50
|1.8881
|1.8880
|0.0000
|1430
|2006.05.12 14:31
|close
|577
|0.50
|1.8929
|1.8880
|0.0000
|24.00
|2971.05
|1431
|2006.05.12 14:31
|buy
|578
|0.50
|1.8897
|1.8884
|0.0000
|1432
|2006.05.12 14:31
|close
|578
|0.50
|1.8929
|1.8884
|0.0000
|16.00
|2987.05
|1433
|2006.05.12 14:31
|buy
|579
|0.50
|1.8895
|1.8882
|0.0000
|1434
|2006.05.12 14:32
|s/l
|579
|0.50
|1.8882
|1.8882
|0.0000
|-6.50
|2980.55
|1435
|2006.05.12 14:32
|buy
|580
|0.50
|1.8881
|1.8868
|0.0000
|1436
|2006.05.12 14:32
|modify
|580
|0.50
|1.8881
|1.8869
|0.0000
|1437
|2006.05.12 14:32
|close
|580
|0.50
|1.8918
|1.8869
|0.0000
|18.50
|2999.05
|1438
|2006.05.12 14:32
|buy
|581
|0.50
|1.8906
|1.8893
|0.0000
|1439
|2006.05.12 14:32
|close
|581
|0.50
|1.8925
|1.8893
|0.0000
|9.50
|3008.55
|1440
|2006.05.12 14:32
|buy
|582
|0.50
|1.8881
|1.8868
|0.0000
|1441
|2006.05.12 14:32
|modify
|582
|0.50
|1.8881
|1.8868
|0.0000
|1442
|2006.05.12 14:32
|close
|582
|0.50
|1.8917
|1.8868
|0.0000
|18.00
|3026.55
|1443
|2006.05.12 14:33
|buy
|583
|0.50
|1.8910
|1.8897
|0.0000
|1444
|2006.05.12 14:33
|close
|583
|0.50
|1.8937
|1.8897
|0.0000
|13.50
|3040.05
|1445
|2006.05.12 14:33
|buy
|584
|0.50
|1.8899
|1.8886
|0.0000
|1446
|2006.05.12 14:34
|close
|584
|0.50
|1.8918
|1.8886
|0.0000
|9.50
|3049.55
|1447
|2006.05.12 14:34
|buy
|585
|0.50
|1.8907
|1.8894
|0.0000
|1448
|2006.05.12 14:34
|s/l
|585
|0.50
|1.8894
|1.8894
|0.0000
|-6.50
|3043.05
|1449
|2006.05.12 14:34
|buy
|586
|0.50
|1.8895
|1.8882
|0.0000
|1450
|2006.05.12 14:35
|close
|586
|0.50
|1.8916
|1.8882
|0.0000
|10.50
|3053.55
|1451
|2006.05.12 14:35
|buy
|587
|0.50
|1.8895
|1.8882
|0.0000
|1452
|2006.05.12 14:37
|close
|587
|0.50
|1.8913
|1.8882
|0.0000
|9.00
|3062.55
|1453
|2006.05.12 14:37
|buy
|588
|0.50
|1.8893
|1.8880
|0.0000
|1454
|2006.05.12 14:38
|s/l
|588
|0.50
|1.8880
|1.8880
|0.0000
|-6.50
|3056.05
|1455
|2006.05.12 14:38
|buy
|589
|0.50
|1.8881
|1.8868
|0.0000
|1456
|2006.05.12 14:43
|close
|589
|0.50
|1.8900
|1.8868
|0.0000
|9.50
|3065.55
|1457
|2006.05.12 14:43
|buy
|590
|0.50
|1.8901
|1.8888
|0.0000
|1458
|2006.05.12 14:44
|s/l
|590
|0.50
|1.8888
|1.8888
|0.0000
|-6.50
|3059.05
|1459
|2006.05.12 14:44
|buy
|591
|0.50
|1.8886
|1.8873
|0.0000
|1460
|2006.05.12 14:44
|close
|591
|0.50
|1.8916
|1.8873
|0.0000
|15.00
|3074.05
|1461
|2006.05.12 14:44
|buy
|592
|0.50
|1.8897
|1.8884
|0.0000
|1462
|2006.05.12 14:44
|s/l
|592
|0.50
|1.8884
|1.8884
|0.0000
|-6.50
|3067.55
|1463
|2006.05.12 14:44
|buy
|593
|0.50
|1.8884
|1.8871
|0.0000
|1464
|2006.05.12 14:44
|close
|593
|0.50
|1.8909
|1.8871
|0.0000
|12.50
|3080.05
|1465
|2006.05.12 14:44
|buy
|594
|0.50
|1.8909
|1.8896
|0.0000
|1466
|2006.05.12 14:44
|s/l
|594
|0.50
|1.8896
|1.8896
|0.0000
|-6.50
|3073.55
|1467
|2006.05.12 14:44
|buy
|595
|0.50
|1.8897
|1.8884
|0.0000
|1468
|2006.05.12 14:44
|close
|595
|0.50
|1.8915
|1.8884
|0.0000
|9.00
|3082.55
|1469
|2006.05.12 14:46
|buy
|596
|0.50
|1.8929
|1.8916
|0.0000
|1470
|2006.05.12 14:46
|close
|596
|0.50
|1.8946
|1.8916
|0.0000
|8.50
|3091.05
|1471
|2006.05.12 14:59
|buy
|597
|0.50
|1.8905
|1.8892
|0.0000
|1472
|2006.05.12 15:03
|close
|597
|0.50
|1.8938
|1.8892
|0.0000
|16.50
|3107.55
|1473
|2006.05.15 00:00
|buy
|598
|0.50
|1.8965
|1.8952
|0.0000
|1474
|2006.05.15 00:11
|close
|598
|0.50
|1.8981
|1.8952
|0.0000
|8.00
|3115.55
|1475
|2006.05.15 00:59
|buy
|599
|0.50
|1.8957
|1.8944
|0.0000
|1476
|2006.05.15 01:00
|close
|599
|0.50
|1.8995
|1.8944
|0.0000
|19.00
|3134.55
|1477
|2006.05.15 11:22
|sell
|600
|0.50
|1.8838
|1.8851
|0.0000
|1478
|2006.05.15 12:38
|close
|600
|0.50
|1.8825
|1.8851
|0.0000
|6.50
|3141.05
|1479
|2006.05.15 14:24
|sell
|601
|0.50
|1.8847
|1.8860
|0.0000
|1480
|2006.05.15 14:30
|s/l
|601
|0.50
|1.8860
|1.8860
|0.0000
|-6.50
|3134.55
|1481
|2006.05.15 14:30
|sell
|602
|0.50
|1.8865
|1.8878
|0.0000
|1482
|2006.05.15 14:31
|close
|602
|0.50
|1.8853
|1.8878
|0.0000
|6.00
|3140.55
|1483
|2006.05.15 14:31
|sell
|603
|0.50
|1.8848
|1.8861
|0.0000
|1484
|2006.05.15 14:31
|s/l
|603
|0.50
|1.8861
|1.8861
|0.0000
|-6.50
|3134.05
|1485
|2006.05.15 14:32
|sell
|604
|0.50
|1.8847
|1.8860
|0.0000
|1486
|2006.05.15 14:59
|close
|604
|0.50
|1.8822
|1.8860
|0.0000
|12.50
|3146.55
|1487
|2006.05.15 15:04
|sell
|605
|0.50
|1.8841
|1.8854
|0.0000
|1488
|2006.05.15 15:21
|close
|605
|0.50
|1.8823
|1.8854
|0.0000
|9.00
|3155.55
|1489
|2006.05.15 15:44
|sell
|606
|0.50
|1.8841
|1.8854
|0.0000
|1490
|2006.05.15 16:03
|close
|606
|0.50
|1.8826
|1.8854
|0.0000
|7.50
|3163.05
|1491
|2006.05.16 00:44
|sell
|607
|0.50
|1.8792
|1.8805
|0.0000
|1492
|2006.05.16 01:59
|s/l
|607
|0.50
|1.8805
|1.8805
|0.0000
|-6.50
|3156.55
|1493
|2006.05.16 04:57
|buy
|608
|0.50
|1.8831
|1.8818
|0.0000
|1494
|2006.05.16 05:52
|close
|608
|0.50
|1.8845
|1.8818
|0.0000
|7.00
|3163.55
|1495
|2006.05.16 06:17
|buy
|609
|0.50
|1.8839
|1.8826
|0.0000
|1496
|2006.05.16 07:02
|s/l
|609
|0.50
|1.8826
|1.8826
|0.0000
|-6.50
|3157.05
|1497
|2006.05.16 09:30
|sell
|610
|0.50
|1.8808
|1.8821
|0.0000
|1498
|2006.05.16 10:00
|s/l
|610
|0.50
|1.8821
|1.8821
|0.0000
|-6.50
|3150.55
|1499
|2006.05.17 06:50
|buy
|611
|0.50
|1.8906
|1.8893
|0.0000
|1500
|2006.05.17 07:24
|modify
|611
|0.50
|1.8906
|1.8894
|0.0000
|1501
|2006.05.17 07:24
|close
|611
|0.50
|1.8921
|1.8894
|0.0000
|7.50
|3158.05
|1502
|2006.05.17 08:59
|buy
|612
|0.50
|1.8947
|1.8934
|0.0000
|1503
|2006.05.17 08:59
|modify
|612
|0.50
|1.8947
|1.8961
|0.0000
|1504
|2006.05.17 08:59
|close
|612
|0.50
|1.8989
|1.8961
|0.0000
|21.00
|3179.05
|1505
|2006.05.17 09:59
|buy
|613
|0.50
|1.8973
|1.8960
|0.0000
|1506
|2006.05.17 10:00
|s/l
|613
|0.50
|1.8960
|1.8960
|0.0000
|-6.50
|3172.55
|1507
|2006.05.17 13:51
|buy
|614
|0.50
|1.8953
|1.8940
|0.0000
|1508
|2006.05.17 13:59
|s/l
|614
|0.50
|1.8940
|1.8940
|0.0000
|-6.50
|3166.05
|1509
|2006.05.17 13:59
|buy
|615
|0.50
|1.8914
|1.8901
|0.0000
|1510
|2006.05.17 14:30
|close
|615
|0.50
|1.8935
|1.8901
|0.0000
|10.50
|3176.55
|1511
|2006.05.17 16:28
|sell
|616
|0.50
|1.8848
|1.8861
|0.0000
|1512
|2006.05.17 16:31
|close
|616
|0.50
|1.8832
|1.8861
|0.0000
|8.00
|3184.55
|1513
|2006.05.18 15:06
|buy
|617
|0.50
|1.8882
|1.8869
|0.0000
|1514
|2006.05.18 15:18
|s/l
|617
|0.50
|1.8869
|1.8869
|0.0000
|-6.50
|3178.05
|1515
|2006.05.18 15:28
|buy
|618
|0.50
|1.8884
|1.8871
|0.0000
|1516
|2006.05.18 15:32
|close
|618
|0.50
|1.8902
|1.8871
|0.0000
|9.00
|3187.05
|1517
|2006.05.18 17:18
|buy
|619
|0.50
|1.8898
|1.8885
|0.0000
|1518
|2006.05.18 17:39
|close
|619
|0.50
|1.8913
|1.8885
|0.0000
|7.50
|3194.55
|1519
|2006.05.18 17:46
|buy
|620
|0.50
|1.8898
|1.8885
|0.0000
|1520
|2006.05.18 20:59
|modify
|620
|0.50
|1.8898
|1.8889
|0.0000
|1521
|2006.05.18 20:59
|close
|620
|0.50
|1.8933
|1.8889
|0.0000
|17.50
|3212.05
|1522
|2006.05.19 00:34
|buy
|621
|0.50
|1.8929
|1.8916
|0.0000
|1523
|2006.05.19 03:55
|s/l
|621
|0.50
|1.8916
|1.8916
|0.0000
|-6.50
|3205.55
|1524
|2006.05.19 10:18
|sell
|622
|0.50
|1.8759
|1.8772
|0.0000
|1525
|2006.05.19 11:45
|close
|622
|0.50
|1.8743
|1.8772
|0.0000
|8.00
|3213.55
|1526
|2006.05.22 07:00
|sell
|623
|0.50
|1.8722
|1.8735
|0.0000
|1527
|2006.05.22 07:44
|modify
|623
|0.50
|1.8722
|1.8733
|0.0000
|1528
|2006.05.22 07:44
|close
|623
|0.50
|1.8697
|1.8733
|0.0000
|12.50
|3226.05
|1529
|2006.05.22 07:44
|sell
|624
|0.50
|1.8700
|1.8713
|0.0000
|1530
|2006.05.22 07:49
|modify
|624
|0.50
|1.8700
|1.8712
|0.0000
|1531
|2006.05.22 07:49
|close
|624
|0.50
|1.8676
|1.8712
|0.0000
|12.00
|3238.05
|1532
|2006.05.22 07:59
|sell
|625
|0.50
|1.8718
|1.8731
|0.0000
|1533
|2006.05.22 08:59
|s/l
|625
|0.50
|1.8731
|1.8731
|0.0000
|-6.50
|3231.55
|1534
|2006.05.22 21:59
|buy
|626
|0.50
|1.8855
|1.8842
|0.0000
|1535
|2006.05.23 00:02
|s/l
|626
|0.50
|1.8842
|1.8842
|0.0000
|-6.67
|3224.88
|1536
|2006.05.23 05:22
|buy
|627
|0.50
|1.8849
|1.8836
|0.0000
|1537
|2006.05.23 06:42
|s/l
|627
|0.50
|1.8836
|1.8836
|0.0000
|-6.50
|3218.38
|1538
|2006.05.24 09:20
|buy
|628
|0.50
|1.8812
|1.8799
|0.0000
|1539
|2006.05.24 09:46
|close
|628
|0.50
|1.8830
|1.8799
|0.0000
|9.00
|3227.38
|1540
|2006.05.24 09:50
|buy
|629
|0.50
|1.8821
|1.8808
|0.0000
|1541
|2006.05.24 10:02
|close
|629
|0.50
|1.8843
|1.8808
|0.0000
|11.00
|3238.38
|1542
|2006.05.24 13:57
|buy
|630
|0.50
|1.8810
|1.8797
|0.0000
|1543
|2006.05.24 13:59
|s/l
|630
|0.50
|1.8797
|1.8797
|0.0000
|-6.50
|3231.88
|1544
|2006.05.24 13:59
|buy
|631
|0.50
|1.8775
|1.8762
|0.0000
|1545
|2006.05.24 14:59
|s/l
|631
|0.50
|1.8762
|1.8762
|0.0000
|-6.50
|3225.38
|1546
|2006.05.25 17:00
|sell
|632
|0.50
|1.8709
|1.8722
|0.0000
|1547
|2006.05.25 18:59
|s/l
|632
|0.50
|1.8722
|1.8722
|0.0000
|-6.50
|3218.88
|1548
|2006.05.25 22:59
|buy
|633
|0.50
|1.8752
|1.8739
|0.0000
|1549
|2006.05.25 23:21
|s/l
|633
|0.50
|1.8739
|1.8739
|0.0000
|-6.50
|3212.38
|1550
|2006.05.26 05:04
|sell
|634
|0.50
|1.8708
|1.8721
|0.0000
|1551
|2006.05.26 05:15
|close
|634
|0.50
|1.8693
|1.8721
|0.0000
|7.50
|3219.88
|1552
|2006.05.26 17:07
|sell
|635
|0.50
|1.8565
|1.8578
|0.0000
|1553
|2006.05.28 21:00
|s/l
|635
|0.50
|1.8578
|1.8578
|0.0000
|-6.50
|3213.38
|1554
|2006.05.29 03:00
|buy
|636
|0.50
|1.8593
|1.8580
|0.0000
|1555
|2006.05.29 05:00
|modify
|636
|0.50
|1.8593
|1.8581
|0.0000
|1556
|2006.05.29 05:02
|modify
|636
|0.50
|1.8593
|1.8582
|0.0000
|1557
|2006.05.29 05:03
|modify
|636
|0.50
|1.8593
|1.8583
|0.0000
|1558
|2006.05.29 05:03
|modify
|636
|0.50
|1.8593
|1.8584
|0.0000
|1559
|2006.05.29 05:03
|close
|636
|0.50
|1.8606
|1.8584
|0.0000
|6.50
|3219.88
|1560
|2006.05.30 00:35
|sell
|637
|0.50
|1.8601
|1.8614
|0.0000
|1561
|2006.05.30 02:59
|s/l
|637
|0.50
|1.8614
|1.8614
|0.0000
|-6.50
|3213.38
|1562
|2006.05.30 11:00
|buy
|638
|0.50
|1.8757
|1.8744
|0.0000
|1563
|2006.05.30 11:49
|close
|638
|0.50
|1.8770
|1.8744
|0.0000
|6.50
|3219.88
|1564
|2006.05.30 11:49
|buy
|639
|0.50
|1.8771
|1.8758
|0.0000
|1565
|2006.05.30 11:50
|close
|639
|0.50
|1.8781
|1.8758
|0.0000
|5.00
|3224.88
|1566
|2006.05.30 11:59
|buy
|640
|0.50
|1.8740
|1.8727
|0.0000
|1567
|2006.05.30 12:59
|close
|640
|0.50
|1.8761
|1.8727
|0.0000
|10.50
|3235.38
|1568
|2006.05.30 14:59
|buy
|641
|0.50
|1.8815
|1.8802
|0.0000
|1569
|2006.05.30 14:59
|modify
|641
|0.50
|1.8815
|1.8809
|0.0000
|1570
|2006.05.30 14:59
|close
|641
|0.50
|1.8855
|1.8809
|0.0000
|20.00
|3255.38
|1571
|2006.05.30 17:45
|buy
|642
|0.50
|1.8819
|1.8806
|0.0000
|1572
|2006.05.30 18:41
|close
|642
|0.50
|1.8831
|1.8806
|0.0000
|6.00
|3261.38
|1573
|2006.05.31 06:01
|buy
|643
|0.50
|1.8822
|1.8809
|0.0000
|1574
|2006.05.31 06:21
|close
|643
|0.50
|1.8833
|1.8809
|0.0000
|5.50
|3266.88
|1575
|2006.05.31 15:00
|sell
|644
|0.50
|1.8738
|1.8751
|0.0000
|1576
|2006.05.31 15:36
|close
|644
|0.50
|1.8726
|1.8751
|0.0000
|6.00
|3272.88
|1577
|2006.05.31 15:39
|sell
|645
|0.50
|1.8741
|1.8754
|0.0000
|1578
|2006.05.31 15:41
|close
|645
|0.50
|1.8728
|1.8754
|0.0000
|6.50
|3279.38
|1579
|2006.05.31 15:43
|sell
|646
|0.50
|1.8736
|1.8749
|0.0000
|1580
|2006.05.31 18:59
|modify
|646
|0.50
|1.8736
|1.8731
|0.0000
|1581
|2006.05.31 18:59
|close
|646
|0.50
|1.8691
|1.8731
|0.0000
|22.50
|3301.88
|1582
|2006.05.31 19:59
|sell
|647
|0.50
|1.8701
|1.8714
|0.0000
|1583
|2006.05.31 21:59
|s/l
|647
|0.50
|1.8714
|1.8714
|0.0000
|-6.50
|3295.38
|1584
|2006.06.01 01:59
|sell
|648
|0.50
|1.8686
|1.8699
|0.0000
|1585
|2006.06.01 01:59
|close
|648
|0.50
|1.8670
|1.8699
|0.0000
|8.00
|3303.38
|1586
|2006.06.01 08:00
|sell
|649
|0.50
|1.8668
|1.8681
|0.0000
|1587
|2006.06.01 08:21
|close
|649
|0.50
|1.8653
|1.8681
|0.0000
|7.50
|3310.88
|1588
|2006.06.02 15:05
|buy
|650
|0.50
|1.8831
|1.8818
|0.0000
|1589
|2006.06.02 15:06
|s/l
|650
|0.50
|1.8818
|1.8818
|0.0000
|-6.50
|3304.38
|1590
|2006.06.02 15:13
|buy
|651
|0.50
|1.8831
|1.8818
|0.0000
|1591
|2006.06.02 15:28
|s/l
|651
|0.50
|1.8818
|1.8818
|0.0000
|-6.50
|3297.88
|1592
|2006.06.02 15:38
|buy
|652
|0.50
|1.8831
|1.8818
|0.0000
|1593
|2006.06.02 15:40
|s/l
|652
|0.50
|1.8818
|1.8818
|0.0000
|-6.50
|3291.38
|1594
|2006.06.02 15:47
|buy
|653
|0.50
|1.8831
|1.8818
|0.0000
|1595
|2006.06.02 15:47
|s/l
|653
|0.50
|1.8818
|1.8818
|0.0000
|-6.50
|3284.88
|1596
|2006.06.02 15:58
|buy
|654
|0.50
|1.8831
|1.8818
|0.0000
|1597
|2006.06.02 16:00
|s/l
|654
|0.50
|1.8818
|1.8818
|0.0000
|-6.50
|3278.38
|1598
|2006.06.05 07:00
|sell
|655
|0.50
|1.8842
|1.8855
|0.0000
|1599
|2006.06.05 07:59
|s/l
|655
|0.50
|1.8855
|1.8855
|0.0000
|-6.50
|3271.88
|1600
|2006.06.05 14:00
|sell
|656
|0.50
|1.8798
|1.8811
|0.0000
|1601
|2006.06.05 14:59
|modify
|656
|0.50
|1.8798
|1.8800
|0.0000
|1602
|2006.06.05 14:59
|close
|656
|0.50
|1.8772
|1.8800
|0.0000
|13.00
|3284.88
|1603
|2006.06.05 21:00
|sell
|657
|0.50
|1.8737
|1.8750
|0.0000
|1604
|2006.06.05 21:30
|close
|657
|0.50
|1.8725
|1.8750
|0.0000
|6.00
|3290.88
|1605
|2006.06.06 07:59
|buy
|658
|0.50
|1.8737
|1.8724
|0.0000
|1606
|2006.06.06 08:00
|s/l
|658
|0.50
|1.8724
|1.8724
|0.0000
|-6.50
|3284.38
|1607
|2006.06.06 09:59
|sell
|659
|0.50
|1.8736
|1.8749
|0.0000
|1608
|2006.06.06 10:53
|modify
|659
|0.50
|1.8736
|1.8749
|0.0000
|1609
|2006.06.06 10:56
|modify
|659
|0.50
|1.8736
|1.8746
|0.0000
|1610
|2006.06.06 10:56
|modify
|659
|0.50
|1.8736
|1.8745
|0.0000
|1611
|2006.06.06 10:58
|modify
|659
|0.50
|1.8736
|1.8743
|0.0000
|1612
|2006.06.06 10:58
|close
|659
|0.50
|1.8716
|1.8743
|0.0000
|10.00
|3294.38
|1613
|2006.06.07 07:51
|sell
|660
|0.50
|1.8609
|1.8622
|0.0000
|1614
|2006.06.07 08:06
|modify
|660
|0.50
|1.8609
|1.8621
|0.0000
|1615
|2006.06.07 08:06
|close
|660
|0.50
|1.8595
|1.8621
|0.0000
|7.00
|3301.38
|1616
|2006.06.07 15:07
|sell
|661
|0.50
|1.8598
|1.8611
|0.0000
|1617
|2006.06.07 15:18
|close
|661
|0.50
|1.8580
|1.8611
|0.0000
|9.00
|3310.38
|1618
|2006.06.07 21:00
|sell
|662
|0.50
|1.8562
|1.8575
|0.0000
|1619
|2006.06.08 06:41
|modify
|662
|0.50
|1.8562
|1.8575
|0.0000
|1620
|2006.06.08 06:59
|modify
|662
|0.50
|1.8562
|1.8544
|0.0000
|1621
|2006.06.08 06:59
|close
|662
|0.50
|1.8523
|1.8544
|0.0000
|19.82
|3330.20
|1622
|2006.06.08 14:02
|sell
|663
|0.50
|1.8441
|1.8454
|0.0000
|1623
|2006.06.08 14:25
|close
|663
|0.50
|1.8426
|1.8454
|0.0000
|7.50
|3337.70
|1624
|2006.06.08 14:29
|sell
|664
|0.50
|1.8435
|1.8448
|0.0000
|1625
|2006.06.08 14:30
|close
|664
|0.50
|1.8418
|1.8448
|0.0000
|8.50
|3346.20
|1626
|2006.06.08 15:03
|sell
|665
|0.50
|1.8402
|1.8415
|0.0000
|1627
|2006.06.08 15:18
|s/l
|665
|0.50
|1.8415
|1.8415
|0.0000
|-6.50
|3339.70
|1628
|2006.06.08 15:21
|sell
|666
|0.50
|1.8402
|1.8415
|0.0000
|1629
|2006.06.08 15:32
|s/l
|666
|0.50
|1.8415
|1.8415
|0.0000
|-6.50
|3333.20
|1630
|2006.06.08 15:32
|sell
|667
|0.50
|1.8402
|1.8415
|0.0000
|1631
|2006.06.08 15:33
|close
|667
|0.50
|1.8389
|1.8415
|0.0000
|6.50
|3339.70
|1632
|2006.06.08 15:59
|sell
|668
|0.50
|1.8424
|1.8437
|0.0000
|1633
|2006.06.08 16:19
|s/l
|668
|0.50
|1.8437
|1.8437
|0.0000
|-6.50
|3333.20
|1634
|2006.06.09 13:01
|sell
|669
|0.50
|1.8431
|1.8444
|0.0000
|1635
|2006.06.09 13:59
|s/l
|669
|0.50
|1.8444
|1.8444
|0.0000
|-6.50
|3326.70
|1636
|2006.06.12 09:00
|buy
|670
|0.50
|1.8435
|1.8422
|0.0000
|1637
|2006.06.12 09:08
|modify
|670
|0.50
|1.8435
|1.8424
|0.0000
|1638
|2006.06.12 09:09
|modify
|670
|0.50
|1.8435
|1.8425
|0.0000
|1639
|2006.06.12 09:39
|s/l
|670
|0.50
|1.842457
|1.8425
|0.0000
|-5.21
|3321.49
|1640
|2006.06.12 09:44
|buy
|671
|0.50
|1.8434
|1.8421
|0.0000
|1641
|2006.06.12 09:51
|s/l
|671
|0.50
|1.8421
|1.8421
|0.0000
|-6.50
|3314.99
|1642
|2006.06.12 14:21
|buy
|672
|0.50
|1.8423
|1.8410
|0.0000
|1643
|2006.06.12 14:28
|close
|672
|0.50
|1.8431
|1.8410
|0.0000
|4.00
|3318.99
|1644
|2006.06.12 14:33
|buy
|673
|0.50
|1.8428
|1.8415
|0.0000
|1645
|2006.06.12 14:42
|close
|673
|0.50
|1.8435
|1.8415
|0.0000
|3.50
|3322.49
|1646
|2006.06.12 14:59
|buy
|674
|0.50
|1.8425
|1.8412
|0.0000
|1647
|2006.06.12 15:00
|close
|674
|0.50
|1.8442
|1.8412
|0.0000
|8.50
|3330.99
|1648
|2006.06.12 20:59
|buy
|675
|0.50
|1.8426
|1.8413
|0.0000
|1649
|2006.06.12 23:11
|s/l
|675
|0.50
|1.8413
|1.8413
|0.0000
|-6.50
|3324.49
|1650
|2006.06.13 09:08
|buy
|676
|0.50
|1.8399
|1.8386
|0.0000
|1651
|2006.06.13 09:21
|modify
|676
|0.50
|1.8399
|1.8387
|0.0000
|1652
|2006.06.13 09:21
|modify
|676
|0.50
|1.8399
|1.8388
|0.0000
|1653
|2006.06.13 09:21
|close
|676
|0.50
|1.8413
|1.8388
|0.0000
|7.00
|3331.49
|1654
|2006.06.13 15:03
|sell
|677
|0.50
|1.8405
|1.8418
|0.0000
|1655
|2006.06.13 15:15
|close
|677
|0.50
|1.8389
|1.8418
|0.0000
|8.00
|3339.49
|1656
|2006.06.13 15:30
|sell
|678
|0.50
|1.8406
|1.8419
|0.0000
|1657
|2006.06.13 16:31
|close
|678
|0.50
|1.8386
|1.8419
|0.0000
|10.00
|3349.49
|1658
|2006.06.14 13:00
|sell
|679
|0.50
|1.8409
|1.8422
|0.0000
|1659
|2006.06.14 13:59
|s/l
|679
|0.50
|1.8422
|1.8422
|0.0000
|-6.50
|3342.99
|1660
|2006.06.14 16:00
|buy
|680
|0.50
|1.8479
|1.8466
|0.0000
|1661
|2006.06.14 17:00
|s/l
|680
|0.50
|1.8466
|1.8466
|0.0000
|-6.50
|3336.49
|1662
|2006.06.14 18:59
|buy
|681
|0.50
|1.8424
|1.8411
|0.0000
|1663
|2006.06.14 19:58
|close
|681
|0.50
|1.8440
|1.8411
|0.0000
|8.00
|3344.49
|1664
|2006.06.15 07:00
|buy
|682
|0.50
|1.8431
|1.8418
|0.0000
|1665
|2006.06.15 07:48
|modify
|682
|0.50
|1.8431
|1.8420
|0.0000
|1666
|2006.06.15 07:48
|close
|682
|0.50
|1.8448
|1.8420
|0.0000
|8.50
|3352.99
|1667
|2006.06.15 14:07
|buy
|683
|0.50
|1.8491
|1.8478
|0.0000
|1668
|2006.06.15 14:27
|close
|683
|0.50
|1.8503
|1.8478
|0.0000
|6.00
|3358.99
|1669
|2006.06.15 14:30
|buy
|684
|0.50
|1.8491
|1.8478
|0.0000
|1670
|2006.06.15 15:59
|s/l
|684
|0.50
|1.8478
|1.8478
|0.0000
|-6.50
|3352.49
|1671
|2006.06.16 07:20
|buy
|685
|0.50
|1.8530
|1.8517
|0.0000
|1672
|2006.06.16 08:24
|modify
|685
|0.50
|1.8530
|1.8520
|0.0000
|1673
|2006.06.16 08:25
|modify
|685
|0.50
|1.8530
|1.8522
|0.0000
|1674
|2006.06.16 08:25
|modify
|685
|0.50
|1.8530
|1.8522
|0.0000
|1675
|2006.06.16 08:28
|modify
|685
|0.50
|1.8530
|1.8523
|0.0000
|1676
|2006.06.16 08:28
|modify
|685
|0.50
|1.8530
|1.8523
|0.0000
|1677
|2006.06.16 08:52
|modify
|685
|0.50
|1.8530
|1.8524
|0.0000
|1678
|2006.06.16 08:52
|close
|685
|0.50
|1.8542
|1.8524
|0.0000
|6.00
|3358.49
|1679
|2006.06.16 09:00
|buy
|686
|0.50
|1.8535
|1.8522
|0.0000
|1680
|2006.06.16 09:02
|modify
|686
|0.50
|1.8535
|1.8522
|0.0000
|1681
|2006.06.16 09:02
|modify
|686
|0.50
|1.8535
|1.8523
|0.0000
|1682
|2006.06.16 09:22
|modify
|686
|0.50
|1.8535
|1.8524
|0.0000
|1683
|2006.06.16 10:09
|modify
|686
|0.50
|1.8535
|1.8525
|0.0000
|1684
|2006.06.16 10:09
|close
|686
|0.50
|1.8545
|1.8525
|0.0000
|5.00
|3363.49
|1685
|2006.06.16 12:13
|buy
|687
|0.50
|1.8520
|1.8507
|0.0000
|1686
|2006.06.16 12:20
|modify
|687
|0.50
|1.8520
|1.8509
|0.0000
|1687
|2006.06.16 12:20
|modify
|687
|0.50
|1.8520
|1.8509
|0.0000
|1688
|2006.06.16 12:21
|modify
|687
|0.50
|1.8520
|1.8510
|0.0000
|1689
|2006.06.16 12:21
|close
|687
|0.50
|1.8530
|1.8510
|0.0000
|5.00
|3368.49
|1690
|2006.06.16 14:59
|sell
|688
|0.50
|1.8508
|1.8521
|0.0000
|1691
|2006.06.16 15:00
|s/l
|688
|0.50
|1.8521
|1.8521
|0.0000
|-6.50
|3361.99
|1692
|2006.06.16 16:12
|sell
|689
|0.50
|1.8493
|1.8506
|0.0000
|1693
|2006.06.16 18:59
|s/l
|689
|0.50
|1.8506
|1.8506
|0.0000
|-6.50
|3355.49
|1694
|2006.06.16 19:59
|buy
|690
|0.50
|1.8499
|1.8486
|0.0000
|1695
|2006.06.18 22:00
|modify
|690
|0.50
|1.8499
|1.8489
|0.0000
|1696
|2006.06.18 22:00
|close
|690
|0.50
|1.8519
|1.8489
|0.0000
|10.00
|3365.49
|1697
|2006.06.19 02:00
|sell
|691
|0.50
|1.8446
|1.8459
|0.0000
|1698
|2006.06.19 03:29
|close
|691
|0.50
|1.8435
|1.8459
|0.0000
|5.50
|3370.99
|1699
|2006.06.19 11:59
|sell
|692
|0.50
|1.8473
|1.8486
|0.0000
|1700
|2006.06.19 12:00
|modify
|692
|0.50
|1.8473
|1.8484
|0.0000
|1701
|2006.06.19 12:00
|close
|692
|0.50
|1.8452
|1.8484
|0.0000
|10.50
|3381.49
|1702
|2006.06.19 18:00
|sell
|693
|0.50
|1.8400
|1.8413
|0.0000
|1703
|2006.06.19 18:44
|close
|693
|0.50
|1.8383
|1.8413
|0.0000
|8.50
|3389.99
|1704
|2006.06.20 01:01
|sell
|694
|0.50
|1.8406
|1.8419
|0.0000
|1705
|2006.06.20 05:59
|s/l
|694
|0.50
|1.8419
|1.8419
|0.0000
|-6.50
|3383.49
|1706
|2006.06.20 06:58
|buy
|695
|0.50
|1.8429
|1.8416
|0.0000
|1707
|2006.06.20 06:59
|modify
|695
|0.50
|1.8429
|1.8428
|0.0000
|1708
|2006.06.20 06:59
|close
|695
|0.50
|1.8448
|1.8428
|0.0000
|9.50
|3392.99
|1709
|2006.06.20 08:15
|buy
|696
|0.50
|1.8434
|1.8421
|0.0000
|1710
|2006.06.20 08:55
|modify
|696
|0.50
|1.8434
|1.8422
|0.0000
|1711
|2006.06.20 08:55
|close
|696
|0.50
|1.8443
|1.8422
|0.0000
|4.50
|3397.49
|1712
|2006.06.20 12:48
|sell
|697
|0.50
|1.8415
|1.8428
|0.0000
|1713
|2006.06.20 12:56
|close
|697
|0.50
|1.8405
|1.8428
|0.0000
|5.00
|3402.49
|1714
|2006.06.20 16:00
|sell
|698
|0.50
|1.8427
|1.8440
|0.0000
|1715
|2006.06.20 16:12
|close
|698
|0.50
|1.8420
|1.8440
|0.0000
|3.50
|3405.99
|1716
|2006.06.20 16:16
|sell
|699
|0.50
|1.8422
|1.8435
|0.0000
|1717
|2006.06.20 16:26
|s/l
|699
|0.50
|1.8435
|1.8435
|0.0000
|-6.50
|3399.49
|1718
|2006.06.20 16:26
|sell
|700
|0.50
|1.8434
|1.8447
|0.0000
|1719
|2006.06.20 16:40
|close
|700
|0.50
|1.8426
|1.8447
|0.0000
|4.00
|3403.49
|1720
|2006.06.20 16:40
|sell
|701
|0.50
|1.8423
|1.8436
|0.0000
|1721
|2006.06.20 16:59
|close
|701
|0.50
|1.8414
|1.8436
|0.0000
|4.50
|3407.99
|1722
|2006.06.20 16:59
|sell
|702
|0.50
|1.8434
|1.8447
|0.0000
|1723
|2006.06.20 18:28
|close
|702
|0.50
|1.8423
|1.8447
|0.0000
|5.50
|3413.49
|1724
|2006.06.20 18:28
|buy
|703
|0.50
|1.8423
|1.8410
|0.0000
|1725
|2006.06.20 18:28
|close
|703
|0.50
|1.8438
|1.8410
|0.0000
|7.50
|3420.99
|1726
|2006.06.22 14:07
|sell
|704
|0.50
|1.8293
|1.8306
|0.0000
|1727
|2006.06.22 15:00
|s/l
|704
|0.50
|1.8306
|1.8306
|0.0000
|-6.50
|3414.49
|1728
|2006.06.22 15:00
|sell
|705
|0.50
|1.8304
|1.8317
|0.0000
|1729
|2006.06.22 15:05
|close
|705
|0.50
|1.8293
|1.8317
|0.0000
|5.50
|3419.99
|1730
|2006.06.22 17:00
|sell
|706
|0.50
|1.8288
|1.8301
|0.0000
|1731
|2006.06.22 19:00
|close
|706
|0.50
|1.8277
|1.8301
|0.0000
|5.50
|3425.49
|1732
|2006.06.23 02:24
|sell
|707
|0.50
|1.8283
|1.8296
|0.0000
|1733
|2006.06.23 07:59
|modify
|707
|0.50
|1.8283
|1.8288
|0.0000
|1734
|2006.06.23 07:59
|close
|707
|0.50
|1.8273
|1.8288
|0.0000
|5.00
|3430.49
|1735
|2006.06.23 09:48
|sell
|708
|0.50
|1.8251
|1.8264
|0.0000
|1736
|2006.06.23 09:59
|modify
|708
|0.50
|1.8251
|1.8248
|0.0000
|1737
|2006.06.23 09:59
|close
|708
|0.50
|1.8231
|1.8248
|0.0000
|10.00
|3440.49
|1738
|2006.06.23 13:49
|sell
|709
|0.50
|1.8192
|1.8205
|0.0000
|1739
|2006.06.23 13:53
|modify
|709
|0.50
|1.8192
|1.8204
|0.0000
|1740
|2006.06.23 13:53
|close
|709
|0.50
|1.8179
|1.8204
|0.0000
|6.50
|3446.99
|1741
|2006.06.23 13:53
|sell
|710
|0.50
|1.8182
|1.8195
|0.0000
|1742
|2006.06.23 15:59
|s/l
|710
|0.50
|1.8195
|1.8195
|0.0000
|-6.50
|3440.49
|1743
|2006.06.26 08:00
|buy
|711
|0.50
|1.8205
|1.8192
|0.0000
|1744
|2006.06.26 09:07
|modify
|711
|0.50
|1.8205
|1.8193
|0.0000
|1745
|2006.06.26 09:07
|modify
|711
|0.50
|1.8205
|1.8194
|0.0000
|1746
|2006.06.26 09:07
|close
|711
|0.50
|1.8213
|1.8194
|0.0000
|4.00
|3444.49
|1747
|2006.06.26 16:59
|sell
|712
|0.50
|1.8209
|1.8222
|0.0000
|1748
|2006.06.26 17:59
|s/l
|712
|0.50
|1.8222
|1.8222
|0.0000
|-6.50
|3437.99
|1749
|2006.06.27 07:53
|sell
|713
|0.50
|1.8241
|1.8254
|0.0000
|1750
|2006.06.27 07:59
|modify
|713
|0.50
|1.8241
|1.8253
|0.0000
|1751
|2006.06.27 07:59
|modify
|713
|0.50
|1.8241
|1.8253
|0.0000
|1752
|2006.06.27 07:59
|modify
|713
|0.50
|1.8241
|1.8252
|0.0000
|1753
|2006.06.27 08:27
|modify
|713
|0.50
|1.8241
|1.8251
|0.0000
|1754
|2006.06.27 08:30
|modify
|713
|0.50
|1.8241
|1.8251
|0.0000
|1755
|2006.06.27 08:30
|modify
|713
|0.50
|1.8241
|1.8249
|0.0000
|1756
|2006.06.27 08:30
|modify
|713
|0.50
|1.8241
|1.8249
|0.0000
|1757
|2006.06.27 08:31
|modify
|713
|0.50
|1.8241
|1.8247
|0.0000
|1758
|2006.06.27 08:31
|modify
|713
|0.50
|1.8241
|1.8246
|0.0000
|1759
|2006.06.27 08:31
|close
|713
|0.50
|1.8228
|1.8246
|0.0000
|6.50
|3444.49
|1760
|2006.06.27 13:59
|sell
|714
|0.50
|1.8232
|1.8245
|0.0000
|1761
|2006.06.27 14:44
|modify
|714
|0.50
|1.8232
|1.8245
|0.0000
|1762
|2006.06.27 14:44
|close
|714
|0.50
|1.8220
|1.8245
|0.0000
|6.00
|3450.49
|1763
|2006.06.27 21:44
|sell
|715
|0.50
|1.8224
|1.8237
|0.0000
|1764
|2006.06.27 21:59
|modify
|715
|0.50
|1.8224
|1.8234
|0.0000
|1765
|2006.06.27 21:59
|close
|715
|0.50
|1.8209
|1.8234
|0.0000
|7.50
|3457.99
|1766
|2006.06.28 16:59
|sell
|716
|0.50
|1.8171
|1.8184
|0.0000
|1767
|2006.06.28 18:59
|s/l
|716
|0.50
|1.8184
|1.8184
|0.0000
|-6.50
|3451.49
|1768
|2006.06.29 00:02
|sell
|717
|0.50
|1.8179
|1.8192
|0.0000
|1769
|2006.06.29 01:11
|modify
|717
|0.50
|1.8179
|1.8192
|0.0000
|1770
|2006.06.29 01:12
|modify
|717
|0.50
|1.8179
|1.8191
|0.0000
|1771
|2006.06.29 01:30
|modify
|717
|0.50
|1.8179
|1.8190
|0.0000
|1772
|2006.06.29 01:52
|modify
|717
|0.50
|1.8179
|1.8189
|0.0000
|1773
|2006.06.29 01:52
|close
|717
|0.50
|1.8169
|1.8189
|0.0000
|5.00
|3456.49
|1774
|2006.06.29 09:22
|sell
|718
|0.50
|1.8160
|1.8173
|0.0000
|1775
|2006.06.29 09:32
|modify
|718
|0.50
|1.8160
|1.8173
|0.0000
|1776
|2006.06.29 09:33
|modify
|718
|0.50
|1.8160
|1.8173
|0.0000
|1777
|2006.06.29 09:39
|modify
|718
|0.50
|1.8160
|1.8172
|0.0000
|1778
|2006.06.29 09:39
|modify
|718
|0.50
|1.8160
|1.8172
|0.0000
|1779
|2006.06.29 09:59
|modify
|718
|0.50
|1.8160
|1.8134
|0.0000
|1780
|2006.06.29 09:59
|close
|718
|0.50
|1.8119
|1.8134
|0.0000
|20.50
|3476.99
|1781
|2006.06.29 14:00
|sell
|719
|0.50
|1.8133
|1.8146
|0.0000
|1782
|2006.06.29 14:00
|modify
|719
|0.50
|1.8133
|1.8146
|0.0000
|1783
|2006.06.29 15:51
|close
|719
|0.50
|1.8125
|1.8146
|0.0000
|4.00
|3480.99
|1784
|2006.06.29 19:59
|buy
|720
|0.50
|1.8258
|1.8245
|0.0000
|1785
|2006.06.29 20:59
|close
|720
|0.50
|1.8279
|1.8245
|0.0000
|10.50
|3491.49
|1786
|2006.06.29 21:40
|buy
|721
|0.50
|1.8266
|1.8253
|0.0000
|1787
|2006.06.30 00:59
|close
|721
|0.50
|1.8286
|1.8253
|0.0000
|9.82
|3501.31
|1788
|2006.06.30 06:00
|buy
|722
|0.50
|1.8328
|1.8315
|0.0000
|1789
|2006.06.30 07:59
|s/l
|722
|0.50
|1.8315
|1.8315
|0.0000
|-6.50
|3494.81
|1790
|2006.06.30 14:38
|buy
|723
|0.50
|1.8435
|1.8422
|0.0000
|1791
|2006.06.30 14:59
|modify
|723
|0.50
|1.8435
|1.8461
|0.0000
|1792
|2006.06.30 14:59
|close
|723
|0.50
|1.8495
|1.8461
|0.0000
|30.00
|3524.81
|1793
|2006.06.30 15:00
|buy
|724
|0.50
|1.8473
|1.8460
|0.0000
|1794
|2006.06.30 15:59
|close
|724
|0.50
|1.8487
|1.8460
|0.0000
|7.00
|3531.81
|1795
|2006.07.05 04:59
|sell
|725
|0.50
|1.8456
|1.8469
|0.0000
|1796
|2006.07.05 05:59
|s/l
|725
|0.50
|1.8469
|1.8469
|0.0000
|-6.50
|3525.31
|1797
|2006.07.05 22:02
|sell
|726
|0.50
|1.8351
|1.8364
|0.0000
|1798
|2006.07.06 04:00
|modify
|726
|0.50
|1.8351
|1.8363
|0.0000
|1799
|2006.07.06 04:59
|modify
|726
|0.50
|1.8351
|1.8362
|0.0000
|1800
|2006.07.06 05:00
|modify
|726
|0.50
|1.8351
|1.8362
|0.0000
|1801
|2006.07.06 06:59
|s/l
|726
|0.50
|1.836193
|1.8362
|0.0000
|-5.14
|3520.18
|1802
|2006.07.07 11:14
|buy
|727
|0.50
|1.8394
|1.8381
|0.0000
|1803
|2006.07.07 11:19
|modify
|727
|0.50
|1.8394
|1.8381
|0.0000
|1804
|2006.07.07 11:19
|modify
|727
|0.50
|1.8394
|1.8381
|0.0000
|1805
|2006.07.07 11:22
|modify
|727
|0.50
|1.8394
|1.8382
|0.0000
|1806
|2006.07.07 11:22
|modify
|727
|0.50
|1.8394
|1.8382
|0.0000
|1807
|2006.07.07 11:22
|modify
|727
|0.50
|1.8394
|1.8383
|0.0000
|1808
|2006.07.07 11:22
|modify
|727
|0.50
|1.8394
|1.8383
|0.0000
|1809
|2006.07.07 11:25
|modify
|727
|0.50
|1.8394
|1.8384
|0.0000
|1810
|2006.07.07 11:29
|modify
|727
|0.50
|1.8394
|1.8385
|0.0000
|1811
|2006.07.07 11:29
|modify
|727
|0.50
|1.8394
|1.8386
|0.0000
|1812
|2006.07.07 11:29
|modify
|727
|0.50
|1.8394
|1.8387
|0.0000
|1813
|2006.07.07 11:29
|close
|727
|0.50
|1.8402
|1.8387
|0.0000
|4.00
|3524.18
|1814
|2006.07.10 02:00
|buy
|728
|0.50
|1.8501
|1.8488
|0.0000
|1815
|2006.07.10 02:12
|s/l
|728
|0.50
|1.8488
|1.8488
|0.0000
|-6.50
|3517.68
|1816
|2006.07.10 14:43
|sell
|729
|0.50
|1.8408
|1.8421
|0.0000
|1817
|2006.07.10 14:53
|close
|729
|0.50
|1.8396
|1.8421
|0.0000
|6.00
|3523.68
|1818
|2006.07.10 14:53
|sell
|730
|0.50
|1.8402
|1.8415
|0.0000
|1819
|2006.07.10 14:53
|close
|730
|0.50
|1.8389
|1.8415
|0.0000
|6.50
|3530.18
|1820
|2006.07.10 14:56
|sell
|731
|0.50
|1.8400
|1.8413
|0.0000
|1821
|2006.07.10 15:59
|s/l
|731
|0.50
|1.8413
|1.8413
|0.0000
|-6.50
|3523.68
|1822
|2006.07.10 19:00
|sell
|732
|0.50
|1.8416
|1.8429
|0.0000
|1823
|2006.07.10 21:00
|close
|732
|0.50
|1.8405
|1.8429
|0.0000
|5.50
|3529.18
|1824
|2006.07.11 07:00
|sell
|733
|0.50
|1.8429
|1.8442
|0.0000
|1825
|2006.07.11 07:33
|modify
|733
|0.50
|1.8429
|1.8440
|0.0000
|1826
|2006.07.11 07:33
|modify
|733
|0.50
|1.8429
|1.8439
|0.0000
|1827
|2006.07.11 07:37
|modify
|733
|0.50
|1.8429
|1.8438
|0.0000
|1828
|2006.07.11 08:08
|modify
|733
|0.50
|1.8429
|1.8438
|0.0000
|1829
|2006.07.11 08:09
|modify
|733
|0.50
|1.8429
|1.8437
|0.0000
|1830
|2006.07.11 08:09
|modify
|733
|0.50
|1.8429
|1.8436
|0.0000
|1831
|2006.07.11 08:10
|modify
|733
|0.50
|1.8429
|1.8435
|0.0000
|1832
|2006.07.11 08:10
|close
|733
|0.50
|1.8418
|1.8435
|0.0000
|5.50
|3534.68
|1833
|2006.07.11 10:30
|sell
|734
|0.50
|1.8393
|1.8406
|0.0000
|1834
|2006.07.11 11:00
|s/l
|734
|0.50
|1.8406
|1.8406
|0.0000
|-6.50
|3528.18
|1835
|2006.07.11 11:00
|sell
|735
|0.50
|1.8407
|1.8420
|0.0000
|1836
|2006.07.11 11:30
|modify
|735
|0.50
|1.8407
|1.8419
|0.0000
|1837
|2006.07.11 11:30
|modify
|735
|0.50
|1.8407
|1.8419
|0.0000
|1838
|2006.07.11 11:59
|modify
|735
|0.50
|1.8407
|1.8415
|0.0000
|1839
|2006.07.11 11:59
|close
|735
|0.50
|1.8392
|1.8415
|0.0000
|7.50
|3535.68
|1840
|2006.07.11 12:59
|sell
|736
|0.50
|1.8402
|1.8415
|0.0000
|1841
|2006.07.11 13:00
|modify
|736
|0.50
|1.8402
|1.8415
|0.0000
|1842
|2006.07.11 13:00
|close
|736
|0.50
|1.8390
|1.8415
|0.0000
|6.00
|3541.68
|1843
|2006.07.13 15:59
|buy
|737
|0.50
|1.8405
|1.8392
|0.0000
|1844
|2006.07.13 16:20
|close
|737
|0.50
|1.8415
|1.8392
|0.0000
|5.00
|3546.68
|1845
|2006.07.13 23:05
|buy
|738
|0.50
|1.8434
|1.8421
|0.0000
|1846
|2006.07.14 00:59
|s/l
|738
|0.50
|1.8421
|1.8421
|0.0000
|-6.67
|3540.00
|1847
|2006.07.14 03:12
|sell
|739
|0.50
|1.8417
|1.8430
|0.0000
|1848
|2006.07.14 03:20
|close
|739
|0.50
|1.8409
|1.8430
|0.0000
|4.00
|3544.00
|1849
|2006.07.14 07:03
|sell
|740
|0.50
|1.8407
|1.8420
|0.0000
|1850
|2006.07.14 08:14
|close
|740
|0.50
|1.8397
|1.8420
|0.0000
|5.00
|3549.00
|1851
|2006.07.18 17:08
|sell
|741
|0.50
|1.8261
|1.8274
|0.0000
|1852
|2006.07.18 17:42
|s/l
|741
|0.50
|1.8274
|1.8274
|0.0000
|-6.50
|3542.50
|1853
|2006.07.19 06:00
|sell
|742
|0.50
|1.8264
|1.8277
|0.0000
|1854
|2006.07.19 06:50
|modify
|742
|0.50
|1.8264
|1.8276
|0.0000
|1855
|2006.07.19 06:54
|modify
|742
|0.50
|1.8264
|1.8275
|0.0000
|1856
|2006.07.19 06:59
|modify
|742
|0.50
|1.8264
|1.8274
|0.0000
|1857
|2006.07.19 06:59
|modify
|742
|0.50
|1.8264
|1.8273
|0.0000
|1858
|2006.07.19 08:00
|modify
|742
|0.50
|1.8264
|1.8270
|0.0000
|1859
|2006.07.19 08:00
|modify
|742
|0.50
|1.8264
|1.8269
|0.0000
|1860
|2006.07.19 08:00
|modify
|742
|0.50
|1.8264
|1.8268
|0.0000
|1861
|2006.07.19 08:04
|modify
|742
|0.50
|1.8264
|1.8268
|0.0000
|1862
|2006.07.19 08:04
|modify
|742
|0.50
|1.8264
|1.8267
|0.0000
|1863
|2006.07.19 08:04
|close
|742
|0.50
|1.8251
|1.8267
|0.0000
|6.50
|3549.00
|1864
|2006.07.19 13:00
|sell
|743
|0.50
|1.8257
|1.8270
|0.0000
|1865
|2006.07.19 13:00
|s/l
|743
|0.50
|1.8270
|1.8270
|0.0000
|-6.50
|3542.50
|1866
|2006.07.19 13:00
|sell
|744
|0.50
|1.8274
|1.8287
|0.0000
|1867
|2006.07.19 14:00
|s/l
|744
|0.50
|1.8287
|1.8287
|0.0000
|-6.50
|3536.00
|1868
|2006.07.19 15:59
|buy
|745
|0.50
|1.8362
|1.8349
|0.0000
|1869
|2006.07.19 15:59
|close
|745
|0.50
|1.8375
|1.8349
|0.0000
|6.50
|3542.50
|1870
|2006.07.20 05:59
|buy
|746
|0.50
|1.8439
|1.8426
|0.0000
|1871
|2006.07.20 06:00
|modify
|746
|0.50
|1.8439
|1.8433
|0.0000
|1872
|2006.07.20 06:00
|close
|746
|0.50
|1.8451
|1.8433
|0.0000
|6.00
|3548.50
|1873
|2006.07.20 12:55
|buy
|747
|0.50
|1.8489
|1.8476
|0.0000
|1874
|2006.07.20 13:18
|modify
|747
|0.50
|1.8489
|1.8476
|0.0000
|1875
|2006.07.20 13:36
|modify
|747
|0.50
|1.8489
|1.8478
|0.0000
|1876
|2006.07.20 13:36
|close
|747
|0.50
|1.8501
|1.8478
|0.0000
|6.00
|3554.50
|1877
|2006.07.20 15:00
|buy
|748
|0.50
|1.8498
|1.8485
|0.0000
|1878
|2006.07.20 16:38
|s/l
|748
|0.50
|1.8485
|1.8485
|0.0000
|-6.50
|3548.00
|1879
|2006.07.21 11:00
|buy
|749
|0.50
|1.8556
|1.8543
|0.0000
|1880
|2006.07.21 12:22
|modify
|749
|0.50
|1.8556
|1.8544
|0.0000
|1881
|2006.07.21 12:22
|modify
|749
|0.50
|1.8556
|1.8547
|0.0000
|1882
|2006.07.21 12:23
|modify
|749
|0.50
|1.8556
|1.8548
|0.0000
|1883
|2006.07.21 12:23
|close
|749
|0.50
|1.8569
|1.8548
|0.0000
|6.50
|3554.50
|1884
|2006.07.24 08:01
|sell
|750
|0.50
|1.8518
|1.8531
|0.0000
|1885
|2006.07.24 09:16
|modify
|750
|0.50
|1.8518
|1.8530
|0.0000
|1886
|2006.07.24 09:16
|modify
|750
|0.50
|1.8518
|1.8530
|0.0000
|1887
|2006.07.24 09:19
|modify
|750
|0.50
|1.8518
|1.8529
|0.0000
|1888
|2006.07.24 09:22
|modify
|750
|0.50
|1.8518
|1.8528
|0.0000
|1889
|2006.07.24 09:59
|modify
|750
|0.50
|1.8518
|1.8527
|0.0000
|1890
|2006.07.24 09:59
|close
|750
|0.50
|1.8507
|1.8527
|0.0000
|5.50
|3560.00
|1891
|2006.07.25 12:00
|sell
|751
|0.50
|1.8508
|1.8521
|0.0000
|1892
|2006.07.25 13:47
|close
|751
|0.50
|1.8499
|1.8521
|0.0000
|4.50
|3564.50
|1893
|2006.07.26 08:35
|sell
|752
|0.50
|1.8414
|1.8427
|0.0000
|1894
|2006.07.26 08:37
|modify
|752
|0.50
|1.8414
|1.8424
|0.0000
|1895
|2006.07.26 08:48
|modify
|752
|0.50
|1.8414
|1.8423
|0.0000
|1896
|2006.07.26 08:48
|modify
|752
|0.50
|1.8414
|1.8420
|0.0000
|1897
|2006.07.26 08:48
|modify
|752
|0.50
|1.8414
|1.8419
|0.0000
|1898
|2006.07.26 08:48
|close
|752
|0.50
|1.8405
|1.8419
|0.0000
|4.50
|3569.00
|1899
|2006.07.26 08:53
|sell
|753
|0.50
|1.8413
|1.8426
|0.0000
|1900
|2006.07.26 08:53
|modify
|753
|0.50
|1.8413
|1.8425
|0.0000
|1901
|2006.07.26 08:53
|modify
|753
|0.50
|1.8413
|1.8423
|0.0000
|1902
|2006.07.26 08:53
|modify
|753
|0.50
|1.8413
|1.8421
|0.0000
|1903
|2006.07.26 08:59
|modify
|753
|0.50
|1.8413
|1.8415
|0.0000
|1904
|2006.07.26 08:59
|close
|753
|0.50
|1.8401
|1.8415
|0.0000
|6.00
|3575.00
|1905
|2006.07.26 12:22
|sell
|754
|0.50
|1.8408
|1.8421
|0.0000
|1906
|2006.07.26 12:26
|modify
|754
|0.50
|1.8408
|1.8420
|0.0000
|1907
|2006.07.26 12:28
|modify
|754
|0.50
|1.8408
|1.8419
|0.0000
|1908
|2006.07.26 12:28
|modify
|754
|0.50
|1.8408
|1.8418
|0.0000
|1909
|2006.07.26 12:28
|modify
|754
|0.50
|1.8408
|1.8417
|0.0000
|1910
|2006.07.26 12:28
|modify
|754
|0.50
|1.8408
|1.8415
|0.0000
|1911
|2006.07.26 12:59
|s/l
|754
|0.50
|1.841507
|1.8415
|0.0000
|-3.54
|3571.46
|1912
|2006.07.27 11:21
|buy
|755
|0.50
|1.8625
|1.8612
|0.0000
|1913
|2006.07.27 12:00
|s/l
|755
|0.50
|1.8612
|1.8612
|0.0000
|-6.50
|3564.96
|1914
|2006.07.27 14:59
|buy
|756
|0.50
|1.8632
|1.8619
|0.0000
|1915
|2006.07.27 14:59
|close
|756
|0.50
|1.8642
|1.8619
|0.0000
|5.00
|3569.96
|1916
|2006.07.28 08:00
|buy
|757
|0.50
|1.8586
|1.8573
|0.0000
|1917
|2006.07.28 08:17
|modify
|757
|0.50
|1.8586
|1.8574
|0.0000
|1918
|2006.07.28 08:53
|modify
|757
|0.50
|1.8586
|1.8575
|0.0000
|1919
|2006.07.28 08:54
|modify
|757
|0.50
|1.8586
|1.8575
|0.0000
|1920
|2006.07.28 08:54
|modify
|757
|0.50
|1.8586
|1.8577
|0.0000
|1921
|2006.07.28 09:06
|modify
|757
|0.50
|1.8586
|1.8578
|0.0000
|1922
|2006.07.28 09:06
|close
|757
|0.50
|1.8595
|1.8578
|0.0000
|4.50
|3574.46
|1923
|2006.07.28 10:00
|buy
|758
|0.50
|1.8599
|1.8586
|0.0000
|1924
|2006.07.28 10:03
|s/l
|758
|0.50
|1.8586
|1.8586
|0.0000
|-6.50
|3567.96
|1925
|2006.07.28 10:03
|buy
|759
|0.50
|1.8587
|1.8574
|0.0000
|1926
|2006.07.28 10:13
|s/l
|759
|0.50
|1.8574
|1.8574
|0.0000
|-6.50
|3561.46
|1927
|2006.07.28 10:13
|buy
|760
|0.50
|1.8576
|1.8563
|0.0000
|1928
|2006.07.28 10:18
|modify
|760
|0.50
|1.8576
|1.8564
|0.0000
|1929
|2006.07.28 10:18
|modify
|760
|0.50
|1.8576
|1.8565
|0.0000
|1930
|2006.07.28 10:18
|modify
|760
|0.50
|1.8576
|1.8565
|0.0000
|1931
|2006.07.28 10:34
|modify
|760
|0.50
|1.8576
|1.8566
|0.0000
|1932
|2006.07.28 10:34
|modify
|760
|0.50
|1.8576
|1.8566
|0.0000
|1933
|2006.07.28 10:36
|modify
|760
|0.50
|1.8576
|1.8567
|0.0000
|1934
|2006.07.28 10:36
|modify
|760
|0.50
|1.8576
|1.8568
|0.0000
|1935
|2006.07.28 10:36
|close
|760
|0.50
|1.8586
|1.8568
|0.0000
|5.00
|3566.46
|1936
|2006.07.28 10:36
|buy
|761
|0.50
|1.8588
|1.8575
|0.0000
|1937
|2006.07.28 10:59
|s/l
|761
|0.50
|1.8575
|1.8575
|0.0000
|-6.50
|3559.96
|1938
|2006.07.28 10:59
|buy
|762
|0.50
|1.8574
|1.8561
|0.0000
|1939
|2006.07.28 11:59
|s/l
|762
|0.50
|1.8561
|1.8561
|0.0000
|-6.50
|3553.46
|1940
|2006.07.31 09:59
|buy
|763
|0.50
|1.8647
|1.8634
|0.0000
|1941
|2006.07.31 10:00
|modify
|763
|0.50
|1.8647
|1.8634
|0.0000
|1942
|2006.07.31 10:28
|modify
|763
|0.50
|1.8647
|1.8635
|0.0000
|1943
|2006.07.31 10:28
|modify
|763
|0.50
|1.8647
|1.8637
|0.0000
|1944
|2006.07.31 10:28
|modify
|763
|0.50
|1.8647
|1.8638
|0.0000
|1945
|2006.07.31 11:00
|modify
|763
|0.50
|1.8647
|1.8638
|0.0000
|1946
|2006.07.31 11:00
|modify
|763
|0.50
|1.8647
|1.8639
|0.0000
|1947
|2006.07.31 11:03
|modify
|763
|0.50
|1.8647
|1.8644
|0.0000
|1948
|2006.07.31 11:03
|close
|763
|0.50
|1.8663
|1.8644
|0.0000
|8.00
|3561.46
|1949
|2006.07.31 13:54
|buy
|764
|0.50
|1.8669
|1.8656
|0.0000
|1950
|2006.07.31 14:01
|s/l
|764
|0.50
|1.8656
|1.8656
|0.0000
|-6.50
|3554.96
|1951
|2006.07.31 14:01
|buy
|765
|0.50
|1.8646
|1.8633
|0.0000
|1952
|2006.07.31 14:03
|close
|765
|0.50
|1.8654
|1.8633
|0.0000
|4.00
|3558.96
|1953
|2006.07.31 14:07
|buy
|766
|0.50
|1.8646
|1.8633
|0.0000
|1954
|2006.07.31 14:07
|modify
|766
|0.50
|1.8646
|1.8635
|0.0000
|1955
|2006.07.31 14:07
|close
|766
|0.50
|1.8657
|1.8635
|0.0000
|5.50
|3564.46
|1956
|2006.07.31 14:52
|buy
|767
|0.50
|1.8647
|1.8634
|0.0000
|1957
|2006.07.31 14:52
|modify
|767
|0.50
|1.8647
|1.8637
|0.0000
|1958
|2006.07.31 14:52
|close
|767
|0.50
|1.8659
|1.8637
|0.0000
|6.00
|3570.46
|1959
|2006.08.01 14:37
|buy
|768
|0.50
|1.8659
|1.8646
|0.0000
|1960
|2006.08.01 14:59
|modify
|768
|0.50
|1.8659
|1.8649
|0.0000
|1961
|2006.08.01 14:59
|close
|768
|0.50
|1.8674
|1.8649
|0.0000
|7.50
|3577.96
|1962
|2006.08.02 13:04
|buy
|769
|0.50
|1.8753
|1.8740
|0.0000
|1963
|2006.08.02 13:23
|modify
|769
|0.50
|1.8753
|1.8740
|0.0000
|1964
|2006.08.02 13:51
|modify
|769
|0.50
|1.8753
|1.8742
|0.0000
|1965
|2006.08.02 13:52
|modify
|769
|0.50
|1.8753
|1.8743
|0.0000
|1966
|2006.08.02 13:52
|modify
|769
|0.50
|1.8753
|1.8743
|0.0000
|1967
|2006.08.02 13:52
|modify
|769
|0.50
|1.8753
|1.8744
|0.0000
|1968
|2006.08.02 13:57
|modify
|769
|0.50
|1.8753
|1.8745
|0.0000
|1969
|2006.08.02 13:57
|close
|769
|0.50
|1.8763
|1.8745
|0.0000
|5.00
|3582.96
|1970
|2006.08.02 23:00
|buy
|770
|0.50
|1.8770
|1.8757
|0.0000
|1971
|2006.08.03 01:59
|s/l
|770
|0.50
|1.8757
|1.8757
|0.0000
|-7.03
|3575.94
|1972
|2006.08.03 02:00
|sell
|771
|0.50
|1.8773
|1.8786
|0.0000
|1973
|2006.08.03 02:21
|close
|771
|0.50
|1.8764
|1.8786
|0.0000
|4.50
|3580.44
|1974
|2006.08.03 09:59
|sell
|772
|0.50
|1.8727
|1.8740
|0.0000
|1975
|2006.08.03 09:59
|modify
|772
|0.50
|1.8727
|1.8727
|0.0000
|1976
|2006.08.03 09:59
|close
|772
|0.50
|1.8706
|1.8727
|0.0000
|10.50
|3590.94
|1977
|2006.08.03 10:03
|sell
|773
|0.50
|1.8738
|1.8751
|0.0000
|1978
|2006.08.03 10:03
|modify
|773
|0.50
|1.8738
|1.8750
|0.0000
|1979
|2006.08.03 10:03
|modify
|773
|0.50
|1.8738
|1.8749
|0.0000
|1980
|2006.08.03 10:03
|modify
|773
|0.50
|1.8738
|1.8748
|0.0000
|1981
|2006.08.03 10:04
|modify
|773
|0.50
|1.8738
|1.8746
|0.0000
|1982
|2006.08.03 10:44
|modify
|773
|0.50
|1.8738
|1.8743
|0.0000
|1983
|2006.08.03 10:44
|close
|773
|0.50
|1.8722
|1.8743
|0.0000
|8.00
|3598.94
|1984
|2006.08.03 10:59
|sell
|774
|0.50
|1.8738
|1.8751
|0.0000
|1985
|2006.08.03 11:59
|s/l
|774
|0.50
|1.8751
|1.8751
|0.0000
|-6.50
|3592.44
|1986
|2006.08.03 13:00
|buy
|775
|0.50
|1.8878
|1.8865
|0.0000
|1987
|2006.08.03 13:00
|close
|775
|0.50
|1.8897
|1.8865
|0.0000
|9.50
|3601.94
|1988
|2006.08.03 13:08
|buy
|776
|0.50
|1.8875
|1.8862
|0.0000
|1989
|2006.08.03 14:30
|close
|776
|0.50
|1.8888
|1.8862
|0.0000
|6.50
|3608.44
|1990
|2006.08.03 15:59
|buy
|777
|0.50
|1.8848
|1.8835
|0.0000
|1991
|2006.08.03 16:00
|modify
|777
|0.50
|1.8848
|1.8838
|0.0000
|1992
|2006.08.03 16:00
|close
|777
|0.50
|1.8876
|1.8838
|0.0000
|14.00
|3622.44
|1993
|2006.08.04 10:00
|buy
|778
|0.50
|1.8901
|1.8888
|0.0000
|1994
|2006.08.04 10:08
|modify
|778
|0.50
|1.8901
|1.8890
|0.0000
|1995
|2006.08.04 10:08
|modify
|778
|0.50
|1.8901
|1.8892
|0.0000
|1996
|2006.08.04 10:08
|modify
|778
|0.50
|1.8901
|1.8893
|0.0000
|1997
|2006.08.04 10:08
|modify
|778
|0.50
|1.8901
|1.8893
|0.0000
|1998
|2006.08.04 10:09
|modify
|778
|0.50
|1.8901
|1.8894
|0.0000
|1999
|2006.08.04 10:09
|modify
|778
|0.50
|1.8901
|1.8894
|0.0000
|2000
|2006.08.04 10:09
|modify
|778
|0.50
|1.8901
|1.8895
|0.0000
|2001
|2006.08.04 10:09
|close
|778
|0.50
|1.8914
|1.8895
|0.0000
|6.50
|3628.94
|2002
|2006.08.04 13:59
|buy
|779
|0.50
|1.9045
|1.9032
|0.0000
|2003
|2006.08.04 13:59
|modify
|779
|0.50
|1.9045
|1.9061
|0.0000
|2004
|2006.08.04 13:59
|close
|779
|0.50
|1.9092
|1.9061
|0.0000
|23.50
|3652.44
|2005
|2006.08.04 14:41
|buy
|780
|0.50
|1.9083
|1.9070
|0.0000
|2006
|2006.08.04 14:59
|close
|780
|0.50
|1.9103
|1.9070
|0.0000
|10.00
|3662.44
|2007
|2006.08.04 15:51
|buy
|781
|0.50
|1.9076
|1.9063
|0.0000
|2008
|2006.08.04 15:56
|close
|781
|0.50
|1.9087
|1.9063
|0.0000
|5.50
|3667.94
|2009
|2006.08.07 08:00
|buy
|782
|0.50
|1.9064
|1.9051
|0.0000
|2010
|2006.08.07 08:17
|modify
|782
|0.50
|1.9064
|1.9051
|0.0000
|2011
|2006.08.07 08:17
|modify
|782
|0.50
|1.9064
|1.9052
|0.0000
|2012
|2006.08.07 08:17
|modify
|782
|0.50
|1.9064
|1.9053
|0.0000
|2013
|2006.08.07 08:18
|modify
|782
|0.50
|1.9064
|1.9054
|0.0000
|2014
|2006.08.07 08:18
|modify
|782
|0.50
|1.9064
|1.9054
|0.0000
|2015
|2006.08.07 08:18
|modify
|782
|0.50
|1.9064
|1.9055
|0.0000
|2016
|2006.08.07 08:18
|modify
|782
|0.50
|1.9064
|1.9056
|0.0000
|2017
|2006.08.07 08:18
|close
|782
|0.50
|1.9073
|1.9056
|0.0000
|4.50
|3672.44
|2018
|2006.08.07 08:28
|buy
|783
|0.50
|1.9070
|1.9057
|0.0000
|2019
|2006.08.07 08:59
|modify
|783
|0.50
|1.9070
|1.9065
|0.0000
|2020
|2006.08.07 08:59
|close
|783
|0.50
|1.9082
|1.9065
|0.0000
|6.00
|3678.44
|2021
|2006.08.07 11:20
|buy
|784
|0.50
|1.9075
|1.9062
|0.0000
|2022
|2006.08.07 11:59
|modify
|784
|0.50
|1.9075
|1.9063
|0.0000
|2023
|2006.08.07 11:59
|close
|784
|0.50
|1.9083
|1.9063
|0.0000
|4.00
|3682.44
|2024
|2006.08.07 12:11
|buy
|785
|0.50
|1.9066
|1.9053
|0.0000
|2025
|2006.08.07 12:15
|modify
|785
|0.50
|1.9066
|1.9054
|0.0000
|2026
|2006.08.07 12:15
|modify
|785
|0.50
|1.9066
|1.9055
|0.0000
|2027
|2006.08.07 12:27
|modify
|785
|0.50
|1.9066
|1.9059
|0.0000
|2028
|2006.08.07 12:27
|close
|785
|0.50
|1.9080
|1.9059
|0.0000
|7.00
|3689.44
|2029
|2006.08.07 16:00
|buy
|786
|0.50
|1.9096
|1.9083
|0.0000
|2030
|2006.08.07 17:59
|s/l
|786
|0.50
|1.9083
|1.9083
|0.0000
|-6.50
|3682.94
|2031
|2006.08.08 16:59
|buy
|787
|0.50
|1.9066
|1.9053
|0.0000
|2032
|2006.08.08 16:59
|modify
|787
|0.50
|1.9066
|1.9054
|0.0000
|2033
|2006.08.08 17:00
|modify
|787
|0.50
|1.9066
|1.9055
|0.0000
|2034
|2006.08.08 17:36
|modify
|787
|0.50
|1.9066
|1.9055
|0.0000
|2035
|2006.08.08 18:00
|modify
|787
|0.50
|1.9066
|1.9060
|0.0000
|2036
|2006.08.08 18:12
|s/l
|787
|0.50
|1.905979
|1.9060
|0.0000
|-3.11
|3679.83
|2037
|2006.08.08 18:13
|buy
|788
|0.50
|1.9060
|1.9047
|0.0000
|2038
|2006.08.08 18:17
|modify
|788
|0.50
|1.9060
|1.9048
|0.0000
|2039
|2006.08.08 18:17
|modify
|788
|0.50
|1.9060
|1.9050
|0.0000
|2040
|2006.08.08 18:18
|modify
|788
|0.50
|1.9060
|1.9051
|0.0000
|2041
|2006.08.08 18:21
|modify
|788
|0.50
|1.9060
|1.9053
|0.0000
|2042
|2006.08.08 18:30
|modify
|788
|0.50
|1.9060
|1.9054
|0.0000
|2043
|2006.08.08 18:59
|modify
|788
|0.50
|1.9060
|1.9083
|0.0000
|2044
|2006.08.08 18:59
|close
|788
|0.50
|1.9099
|1.9083
|0.0000
|19.50
|3699.33
|2045
|2006.08.08 19:00
|buy
|789
|0.50
|1.9065
|1.9052
|0.0000
|2046
|2006.08.08 19:59
|modify
|789
|0.50
|1.9065
|1.9068
|0.0000
|2047
|2006.08.08 19:59
|close
|789
|0.50
|1.9091
|1.9068
|0.0000
|13.00
|3712.33
|2048
|2006.08.08 20:00
|buy
|790
|0.50
|1.9070
|1.9057
|0.0000
|2049
|2006.08.08 20:14
|close
|790
|0.50
|1.9079
|1.9057
|0.0000
|4.50
|3716.83
|2050
|2006.08.08 20:14
|buy
|791
|0.50
|1.9077
|1.9064
|0.0000
|2051
|2006.08.08 20:15
|modify
|791
|0.50
|1.9077
|1.9067
|0.0000
|2052
|2006.08.08 20:15
|close
|791
|0.50
|1.9092
|1.9067
|0.0000
|7.50
|3724.33
|2053
|2006.08.08 20:59
|buy
|792
|0.50
|1.9076
|1.9063
|0.0000
|2054
|2006.08.08 21:20
|s/l
|792
|0.50
|1.9063
|1.9063
|0.0000
|-6.50
|3717.83
|2055
|2006.08.09 07:59
|buy
|793
|0.50
|1.9054
|1.9041
|0.0000
|2056
|2006.08.09 07:59
|close
|793
|0.50
|1.9073
|1.9041
|0.0000
|9.50
|3727.33
|2057
|2006.08.09 09:00
|buy
|794
|0.50
|1.9071
|1.9058
|0.0000
|2058
|2006.08.09 09:24
|s/l
|794
|0.50
|1.9058
|1.9058
|0.0000
|-6.50
|3720.83
|2059
|2006.08.09 09:28
|buy
|795
|0.50
|1.9071
|1.9058
|0.0000
|2060
|2006.08.09 09:51
|close
|795
|0.50
|1.9080
|1.9058
|0.0000
|4.50
|3725.33
|2061
|2006.08.09 09:58
|buy
|796
|0.50
|1.9072
|1.9059
|0.0000
|2062
|2006.08.09 10:07
|close
|796
|0.50
|1.9090
|1.9059
|0.0000
|9.00
|3734.33
|2063
|2006.08.10 04:00
|buy
|797
|0.50
|1.9059
|1.9046
|0.0000
|2064
|2006.08.10 04:13
|modify
|797
|0.50
|1.9059
|1.9046
|0.0000
|2065
|2006.08.10 04:38
|modify
|797
|0.50
|1.9059
|1.9047
|0.0000
|2066
|2006.08.10 04:41
|modify
|797
|0.50
|1.9059
|1.9048
|0.0000
|2067
|2006.08.10 04:47
|modify
|797
|0.50
|1.9059
|1.9049
|0.0000
|2068
|2006.08.10 05:59
|s/l
|797
|0.50
|1.904943
|1.9049
|0.0000
|-4.79
|3729.54
|2069
|2006.08.10 06:00
|sell
|798
|0.50
|1.9061
|1.9074
|0.0000
|2070
|2006.08.10 06:59
|s/l
|798
|0.50
|1.9074
|1.9074
|0.0000
|-6.50
|3723.04
|2071
|2006.08.10 09:25
|sell
|799
|0.50
|1.9046
|1.9059
|0.0000
|2072
|2006.08.10 09:25
|close
|799
|0.50
|1.9033
|1.9059
|0.0000
|6.50
|3729.54
|2073
|2006.08.10 09:26
|sell
|800
|0.50
|1.9044
|1.9057
|0.0000
|2074
|2006.08.10 09:26
|close
|800
|0.50
|1.9033
|1.9057
|0.0000
|5.50
|3735.04
|2075
|2006.08.10 09:26
|sell
|801
|0.50
|1.9044
|1.9057
|0.0000
|2076
|2006.08.10 09:41
|close
|801
|0.50
|1.9030
|1.9057
|0.0000
|7.00
|3742.04
|2077
|2006.08.10 09:41
|sell
|802
|0.50
|1.9042
|1.9055
|0.0000
|2078
|2006.08.10 09:41
|close
|802
|0.50
|1.9028
|1.9055
|0.0000
|7.00
|3749.04
|2079
|2006.08.11 07:00
|sell
|803
|0.50
|1.8941
|1.8954
|0.0000
|2080
|2006.08.11 07:38
|modify
|803
|0.50
|1.8941
|1.8953
|0.0000
|2081
|2006.08.11 08:59
|s/l
|803
|0.50
|1.8953
|1.8953
|0.0000
|-6.00
|3743.04
|2082
|2006.08.11 13:00
|sell
|804
|0.50
|1.8951
|1.8964
|0.0000
|2083
|2006.08.11 13:20
|close
|804
|0.50
|1.8939
|1.8964
|0.0000
|6.00
|3749.04
|2084
|2006.08.11 13:20
|sell
|805
|0.50
|1.8938
|1.8951
|0.0000
|2085
|2006.08.11 14:00
|s/l
|805
|0.50
|1.8951
|1.8951
|0.0000
|-6.50
|3742.54
|2086
|2006.08.13 23:12
|sell
|806
|0.50
|1.8932
|1.8945
|0.0000
|2087
|2006.08.13 23:21
|close
|806
|0.50
|1.8918
|1.8945
|0.0000
|7.00
|3749.54
|2088
|2006.08.15 06:59
|buy
|807
|0.50
|1.8885
|1.8872
|0.0000
|2089
|2006.08.15 07:00
|modify
|807
|0.50
|1.8885
|1.8883
|0.0000
|2090
|2006.08.15 07:00
|close
|807
|0.50
|1.8904
|1.8883
|0.0000
|9.50
|3759.04
|2091
|2006.08.17 15:05
|sell
|808
|0.50
|1.8948
|1.8961
|0.0000
|2092
|2006.08.17 15:59
|close
|808
|0.50
|1.8939
|1.8961
|0.0000
|4.50
|3763.54
|2093
|2006.08.22 07:00
|buy
|809
|0.50
|1.8922
|1.8909
|0.0000
|2094
|2006.08.22 07:22
|modify
|809
|0.50
|1.8922
|1.8910
|0.0000
|2095
|2006.08.22 07:39
|modify
|809
|0.50
|1.8922
|1.8914
|0.0000
|2096
|2006.08.22 07:39
|close
|809
|0.50
|1.8930
|1.8914
|0.0000
|4.00
|3767.54
|2097
|2006.08.22 07:39
|buy
|810
|0.50
|1.8928
|1.8915
|0.0000
|2098
|2006.08.22 08:59
|s/l
|810
|0.50
|1.8915
|1.8915
|0.0000
|-6.50
|3761.04
|2099
|2006.08.22 16:09
|sell
|811
|0.50
|1.8887
|1.8900
|0.0000
|2100
|2006.08.22 16:24
|close
|811
|0.50
|1.8876
|1.8900
|0.0000
|5.50
|3766.54
|2101
|2006.08.22 16:39
|sell
|812
|0.50
|1.8887
|1.8900
|0.0000
|2102
|2006.08.22 17:42
|close
|812
|0.50
|1.8876
|1.8900
|0.0000
|5.50
|3772.04
|2103
|2006.08.22 18:08
|sell
|813
|0.50
|1.8871
|1.8884
|0.0000
|2104
|2006.08.22 19:00
|s/l
|813
|0.50
|1.8884
|1.8884
|0.0000
|-6.50
|3765.54
|2105
|2006.08.23 10:17
|buy
|814
|0.50
|1.8912
|1.8899
|0.0000
|2106
|2006.08.23 10:23
|modify
|814
|0.50
|1.8912
|1.8899
|0.0000
|2107
|2006.08.23 10:25
|modify
|814
|0.50
|1.8912
|1.8900
|0.0000
|2108
|2006.08.23 10:31
|modify
|814
|0.50
|1.8912
|1.8902
|0.0000
|2109
|2006.08.23 10:36
|modify
|814
|0.50
|1.8912
|1.8902
|0.0000
|2110
|2006.08.23 11:39
|modify
|814
|0.50
|1.8912
|1.8903
|0.0000
|2111
|2006.08.23 11:39
|modify
|814
|0.50
|1.8912
|1.8903
|0.0000
|2112
|2006.08.23 11:59
|modify
|814
|0.50
|1.8912
|1.8904
|0.0000
|2113
|2006.08.23 11:59
|close
|814
|0.50
|1.8922
|1.8904
|0.0000
|5.00
|3770.54
|2114
|2006.08.23 14:00
|buy
|815
|0.50
|1.8922
|1.8909
|0.0000
|2115
|2006.08.23 14:41
|modify
|815
|0.50
|1.8922
|1.8909
|0.0000
|2116
|2006.08.23 14:42
|modify
|815
|0.50
|1.8922
|1.8911
|0.0000
|2117
|2006.08.23 14:42
|modify
|815
|0.50
|1.8922
|1.8913
|0.0000
|2118
|2006.08.23 14:42
|modify
|815
|0.50
|1.8922
|1.8914
|0.0000
|2119
|2006.08.23 14:42
|close
|815
|0.50
|1.8935
|1.8914
|0.0000
|6.50
|3777.04
|2120
|2006.08.23 14:42
|buy
|816
|0.50
|1.8938
|1.8925
|0.0000
|2121
|2006.08.23 14:55
|modify
|816
|0.50
|1.8938
|1.8925
|0.0000
|2122
|2006.08.23 14:55
|modify
|816
|0.50
|1.8938
|1.8926
|0.0000
|2123
|2006.08.23 14:55
|modify
|816
|0.50
|1.8938
|1.8927
|0.0000
|2124
|2006.08.23 14:55
|modify
|816
|0.50
|1.8938
|1.8929
|0.0000
|2125
|2006.08.23 14:55
|close
|816
|0.50
|1.8950
|1.8929
|0.0000
|6.00
|3783.04
|2126
|2006.08.23 14:59
|buy
|817
|0.50
|1.8938
|1.8925
|0.0000
|2127
|2006.08.23 16:59
|s/l
|817
|0.50
|1.8925
|1.8925
|0.0000
|-6.50
|3776.54
|2128
|2006.08.24 08:01
|sell
|818
|0.50
|1.8905
|1.8918
|0.0000
|2129
|2006.08.24 08:13
|s/l
|818
|0.50
|1.8918
|1.8918
|0.0000
|-6.50
|3770.04
|2130
|2006.08.24 08:13
|sell
|819
|0.50
|1.8916
|1.8929
|0.0000
|2131
|2006.08.24 08:18
|modify
|819
|0.50
|1.8916
|1.8928
|0.0000
|2132
|2006.08.24 08:19
|modify
|819
|0.50
|1.8916
|1.8927
|0.0000
|2133
|2006.08.24 08:25
|modify
|819
|0.50
|1.8916
|1.8926
|0.0000
|2134
|2006.08.24 08:25
|modify
|819
|0.50
|1.8916
|1.8925
|0.0000
|2135
|2006.08.24 08:26
|modify
|819
|0.50
|1.8916
|1.8924
|0.0000
|2136
|2006.08.24 08:26
|close
|819
|0.50
|1.8908
|1.8924
|0.0000
|4.00
|3774.04
|2137
|2006.08.24 08:26
|sell
|820
|0.50
|1.8906
|1.8919
|0.0000
|2138
|2006.08.24 08:33
|modify
|820
|0.50
|1.8906
|1.8918
|0.0000
|2139
|2006.08.24 08:34
|modify
|820
|0.50
|1.8906
|1.8917
|0.0000
|2140
|2006.08.24 08:34
|modify
|820
|0.50
|1.8906
|1.8915
|0.0000
|2141
|2006.08.24 08:34
|close
|820
|0.50
|1.8899
|1.8915
|0.0000
|3.50
|3777.54
|2142
|2006.08.24 08:34
|sell
|821
|0.50
|1.8895
|1.8908
|0.0000
|2143
|2006.08.24 08:53
|s/l
|821
|0.50
|1.8908
|1.8908
|0.0000
|-6.50
|3771.04
|2144
|2006.08.24 08:53
|sell
|822
|0.50
|1.8907
|1.8920
|0.0000
|2145
|2006.08.24 08:59
|s/l
|822
|0.50
|1.8920
|1.8920
|0.0000
|-6.50
|3764.54
|2146
|2006.08.24 08:59
|sell
|823
|0.50
|1.8934
|1.8947
|0.0000
|2147
|2006.08.24 09:59
|modify
|823
|0.50
|1.8934
|1.8941
|0.0000
|2148
|2006.08.24 09:59
|close
|823
|0.50
|1.8921
|1.8941
|0.0000
|6.50
|3771.04
|2149
|2006.08.25 08:05
|sell
|824
|0.50
|1.8871
|1.8884
|0.0000
|2150
|2006.08.25 08:10
|modify
|824
|0.50
|1.8871
|1.8883
|0.0000
|2151
|2006.08.25 08:13
|modify
|824
|0.50
|1.8871
|1.8882
|0.0000
|2152
|2006.08.25 08:13
|modify
|824
|0.50
|1.8871
|1.8880
|0.0000
|2153
|2006.08.25 08:13
|modify
|824
|0.50
|1.8871
|1.8879
|0.0000
|2154
|2006.08.25 08:13
|modify
|824
|0.50
|1.8871
|1.8879
|0.0000
|2155
|2006.08.25 08:15
|modify
|824
|0.50
|1.8871
|1.8878
|0.0000
|2156
|2006.08.25 08:17
|modify
|824
|0.50
|1.8871
|1.8878
|0.0000
|2157
|2006.08.25 08:25
|modify
|824
|0.50
|1.8871
|1.8877
|0.0000
|2158
|2006.08.25 08:25
|modify
|824
|0.50
|1.8871
|1.8877
|0.0000
|2159
|2006.08.25 08:26
|modify
|824
|0.50
|1.8871
|1.8876
|0.0000
|2160
|2006.08.25 08:27
|modify
|824
|0.50
|1.8871
|1.8875
|0.0000
|2161
|2006.08.25 08:28
|modify
|824
|0.50
|1.8871
|1.8874
|0.0000
|2162
|2006.08.25 08:28
|modify
|824
|0.50
|1.8871
|1.8873
|0.0000
|2163
|2006.08.25 08:28
|modify
|824
|0.50
|1.8871
|1.8869
|0.0000
|2164
|2006.08.25 08:28
|close
|824
|0.50
|1.8852
|1.8869
|0.0000
|9.50
|3780.54
|2165
|2006.08.28 14:59
|buy
|825
|0.50
|1.8970
|1.8957
|0.0000
|2166
|2006.08.28 17:03
|s/l
|825
|0.50
|1.8957
|1.8957
|0.0000
|-6.50
|3774.04
|2167
|2006.08.28 18:59
|buy
|826
|0.50
|1.8951
|1.8938
|0.0000
|2168
|2006.08.28 20:02
|s/l
|826
|0.50
|1.8938
|1.8938
|0.0000
|-6.50
|3767.54
|2169
|2006.08.29 06:03
|buy
|827
|0.50
|1.8971
|1.8958
|0.0000
|2170
|2006.08.29 06:06
|modify
|827
|0.50
|1.8971
|1.8959
|0.0000
|2171
|2006.08.29 06:07
|modify
|827
|0.50
|1.8971
|1.8960
|0.0000
|2172
|2006.08.29 06:07
|modify
|827
|0.50
|1.8971
|1.8961
|0.0000
|2173
|2006.08.29 06:29
|modify
|827
|0.50
|1.8971
|1.8963
|0.0000
|2174
|2006.08.29 06:30
|modify
|827
|0.50
|1.8971
|1.8964
|0.0000
|2175
|2006.08.29 06:30
|modify
|827
|0.50
|1.8971
|1.8967
|0.0000
|2176
|2006.08.29 06:30
|close
|827
|0.50
|1.8982
|1.8967
|0.0000
|5.50
|3773.04
|2177
|2006.08.29 17:46
|sell
|828
|0.50
|1.8930
|1.8943
|0.0000
|2178
|2006.08.29 17:56
|close
|828
|0.50
|1.8920
|1.8943
|0.0000
|5.00
|3778.04
|2179
|2006.08.29 18:17
|sell
|829
|0.50
|1.8968
|1.8981
|0.0000
|2180
|2006.08.29 18:22
|s/l
|829
|0.50
|1.8981
|1.8981
|0.0000
|-6.50
|3771.54
|2181
|2006.08.29 18:22
|sell
|830
|0.50
|1.8984
|1.8997
|0.0000
|2182
|2006.08.29 18:29
|modify
|830
|0.50
|1.8984
|1.8997
|0.0000
|2183
|2006.08.29 18:29
|close
|830
|0.50
|1.8969
|1.8997
|0.0000
|7.50
|3779.04
|2184
|2006.08.29 18:29
|sell
|831
|0.50
|1.8966
|1.8979
|0.0000
|2185
|2006.08.29 18:31
|modify
|831
|0.50
|1.8966
|1.8979
|0.0000
|2186
|2006.08.29 18:31
|close
|831
|0.50
|1.8951
|1.8979
|0.0000
|7.50
|3786.54
|2187
|2006.08.29 18:34
|sell
|832
|0.50
|1.8962
|1.8975
|0.0000
|2188
|2006.08.29 18:36
|s/l
|832
|0.50
|1.8975
|1.8975
|0.0000
|-6.50
|3780.04
|2189
|2006.08.29 18:36
|sell
|833
|0.50
|1.8975
|1.8988
|0.0000
|2190
|2006.08.29 18:41
|s/l
|833
|0.50
|1.8988
|1.8988
|0.0000
|-6.50
|3773.54
|2191
|2006.08.29 18:41
|sell
|834
|0.50
|1.8987
|1.9000
|0.0000
|2192
|2006.08.29 18:45
|s/l
|834
|0.50
|1.9000
|1.9000
|0.0000
|-6.50
|3767.04
|2193
|2006.08.29 18:45
|sell
|835
|0.50
|1.9000
|1.9013
|0.0000
|2194
|2006.08.29 18:52
|close
|835
|0.50
|1.8986
|1.9013
|0.0000
|7.00
|3774.04
|2195
|2006.08.29 18:52
|sell
|836
|0.50
|1.8991
|1.9004
|0.0000
|2196
|2006.08.29 18:54
|close
|836
|0.50
|1.8977
|1.9004
|0.0000
|7.00
|3781.04
|2197
|2006.08.29 18:54
|sell
|837
|0.50
|1.8965
|1.8978
|0.0000
|2198
|2006.08.29 18:55
|modify
|837
|0.50
|1.8965
|1.8977
|0.0000
|2199
|2006.08.29 18:55
|close
|837
|0.50
|1.8949
|1.8977
|0.0000
|8.00
|3789.04
|2200
|2006.08.29 18:59
|sell
|838
|0.50
|1.8990
|1.9003
|0.0000
|2201
|2006.08.29 19:03
|close
|838
|0.50
|1.8979
|1.9003
|0.0000
|5.50
|3794.54
|2202
|2006.08.30 02:45
|buy
|839
|0.50
|1.8978
|1.8965
|0.0000
|2203
|2006.08.30 03:12
|close
|839
|0.50
|1.8988
|1.8965
|0.0000
|5.00
|3799.54
|2204
|2006.08.31 11:30
|buy
|840
|0.50
|1.9065
|1.9052
|0.0000
|2205
|2006.08.31 11:48
|modify
|840
|0.50
|1.9065
|1.9054
|0.0000
|2206
|2006.08.31 11:48
|modify
|840
|0.50
|1.9065
|1.9055
|0.0000
|2207
|2006.08.31 11:48
|modify
|840
|0.50
|1.9065
|1.9056
|0.0000
|2208
|2006.08.31 11:48
|close
|840
|0.50
|1.9074
|1.9056
|0.0000
|4.50
|3804.04
|2209
|2006.08.31 13:30
|buy
|841
|0.50
|1.9057
|1.9044
|0.0000
|2210
|2006.08.31 13:43
|s/l
|841
|0.50
|1.9044
|1.9044
|0.0000
|-6.50
|3797.54
|2211
|2006.08.31 13:43
|buy
|842
|0.50
|1.9043
|1.9030
|0.0000
|2212
|2006.08.31 13:43
|modify
|842
|0.50
|1.9043
|1.9030
|0.0000
|2213
|2006.08.31 13:43
|modify
|842
|0.50
|1.9043
|1.9037
|0.0000
|2214
|2006.08.31 13:43
|close
|842
|0.50
|1.9057
|1.9037
|0.0000
|7.00
|3804.54
|2215
|2006.08.31 13:43
|buy
|843
|0.50
|1.9043
|1.9030
|0.0000
|2216
|2006.08.31 13:44
|modify
|843
|0.50
|1.9043
|1.9030
|0.0000
|2217
|2006.08.31 13:48
|modify
|843
|0.50
|1.9043
|1.9031
|0.0000
|2218
|2006.08.31 13:50
|modify
|843
|0.50
|1.9043
|1.9035
|0.0000
|2219
|2006.08.31 13:50
|close
|843
|0.50
|1.9055
|1.9035
|0.0000
|6.00
|3810.54
|2220
|2006.08.31 13:50
|buy
|844
|0.50
|1.9056
|1.9043
|0.0000
|2221
|2006.08.31 13:57
|s/l
|844
|0.50
|1.9043
|1.9043
|0.0000
|-6.50
|3804.04
|2222
|2006.08.31 13:57
|buy
|845
|0.50
|1.9044
|1.9031
|0.0000
|2223
|2006.08.31 14:00
|s/l
|845
|0.50
|1.9031
|1.9031
|0.0000
|-6.50
|3797.54
|2224
|2006.08.31 21:48
|buy
|846
|0.50
|1.9025
|1.9012
|0.0000
|2225
|2006.08.31 21:49
|close
|846
|0.50
|1.9033
|1.9012
|0.0000
|4.00
|3801.54
|2226
|2006.09.01 08:21
|sell
|847
|0.50
|1.9042
|1.9055
|0.0000
|2227
|2006.09.01 08:29
|modify
|847
|0.50
|1.9042
|1.9053
|0.0000
|2228
|2006.09.01 08:30
|modify
|847
|0.50
|1.9042
|1.9051
|0.0000
|2229
|2006.09.01 08:30
|modify
|847
|0.50
|1.9042
|1.9047
|0.0000
|2230
|2006.09.01 08:37
|s/l
|847
|0.50
|1.904714
|1.9047
|0.0000
|-2.57
|3798.97
|2231
|2006.09.01 08:37
|sell
|848
|0.50
|1.9043
|1.9056
|0.0000
|2232
|2006.09.01 09:02
|modify
|848
|0.50
|1.9043
|1.9055
|0.0000
|2233
|2006.09.01 09:02
|modify
|848
|0.50
|1.9043
|1.9054
|0.0000
|2234
|2006.09.01 09:02
|modify
|848
|0.50
|1.9043
|1.9053
|0.0000
|2235
|2006.09.01 09:27
|modify
|848
|0.50
|1.9043
|1.9051
|0.0000
|2236
|2006.09.01 09:27
|modify
|848
|0.50
|1.9043
|1.9049
|0.0000
|2237
|2006.09.01 09:27
|close
|848
|0.50
|1.9035
|1.9049
|0.0000
|4.00
|3802.97
|2238
|2006.09.01 10:37
|sell
|849
|0.50
|1.9035
|1.9048
|0.0000
|2239
|2006.09.01 11:13
|modify
|849
|0.50
|1.9035
|1.9048
|0.0000
|2240
|2006.09.01 11:31
|s/l
|849
|0.50
|1.904786
|1.9048
|0.0000
|-6.43
|3796.54
|2241
|2006.09.01 13:04
|sell
|850
|0.50
|1.8985
|1.8998
|0.0000
|2242
|2006.09.01 13:06
|modify
|850
|0.50
|1.8985
|1.8996
|0.0000
|2243
|2006.09.01 13:06
|modify
|850
|0.50
|1.8985
|1.8994
|0.0000
|2244
|2006.09.01 13:06
|close
|850
|0.50
|1.8974
|1.8994
|0.0000
|5.50
|3802.04
|2245
|2006.09.01 13:44
|sell
|851
|0.50
|1.8985
|1.8998
|0.0000
|2246
|2006.09.01 13:46
|modify
|851
|0.50
|1.8985
|1.8996
|0.0000
|2247
|2006.09.01 13:46
|modify
|851
|0.50
|1.8985
|1.8993
|0.0000
|2248
|2006.09.01 13:46
|close
|851
|0.50
|1.8973
|1.8993
|0.0000
|6.00
|3808.04
|2249
|2006.09.01 13:46
|sell
|852
|0.50
|1.8985
|1.8998
|0.0000
|2250
|2006.09.01 13:50
|close
|852
|0.50
|1.8978
|1.8998
|0.0000
|3.50
|3811.54
|2251
|2006.09.01 14:00
|sell
|853
|0.50
|1.8991
|1.9004
|0.0000
|2252
|2006.09.01 14:00
|s/l
|853
|0.50
|1.9004
|1.9004
|0.0000
|-6.50
|3805.04
|2253
|2006.09.01 14:00
|sell
|854
|0.50
|1.9003
|1.9016
|0.0000
|2254
|2006.09.01 14:00
|modify
|854
|0.50
|1.9003
|1.9014
|0.0000
|2255
|2006.09.01 14:00
|close
|854
|0.50
|1.8993
|1.9014
|0.0000
|5.00
|3810.04
|2256
|2006.09.01 14:00
|sell
|855
|0.50
|1.8993
|1.9006
|0.0000
|2257
|2006.09.01 14:00
|close
|855
|0.50
|1.8986
|1.9006
|0.0000
|3.50
|3813.54
|2258
|2006.09.01 14:00
|sell
|856
|0.50
|1.8983
|1.8996
|0.0000
|2259
|2006.09.01 14:00
|s/l
|856
|0.50
|1.8996
|1.8996
|0.0000
|-6.50
|3807.04
|2260
|2006.09.01 14:00
|sell
|857
|0.50
|1.9003
|1.9016
|0.0000
|2261
|2006.09.01 14:01
|s/l
|857
|0.50
|1.9016
|1.9016
|0.0000
|-6.50
|3800.54
|2262
|2006.09.01 14:01
|sell
|858
|0.50
|1.9015
|1.9028
|0.0000
|2263
|2006.09.01 14:01
|modify
|858
|0.50
|1.9015
|1.9027
|0.0000
|2264
|2006.09.01 14:01
|close
|858
|0.50
|1.9006
|1.9027
|0.0000
|4.50
|3805.04
|2265
|2006.09.01 14:01
|sell
|859
|0.50
|1.9012
|1.9025
|0.0000
|2266
|2006.09.01 14:01
|modify
|859
|0.50
|1.9012
|1.9022
|0.0000
|2267
|2006.09.01 14:01
|close
|859
|0.50
|1.9001
|1.9022
|0.0000
|5.50
|3810.54
|2268
|2006.09.01 14:01
|sell
|860
|0.50
|1.9008
|1.9021
|0.0000
|2269
|2006.09.01 14:01
|s/l
|860
|0.50
|1.9021
|1.9021
|0.0000
|-6.50
|3804.04
|2270
|2006.09.01 14:01
|sell
|861
|0.50
|1.9038
|1.9051
|0.0000
|2271
|2006.09.01 14:01
|modify
|861
|0.50
|1.9038
|1.9036
|0.0000
|2272
|2006.09.01 14:01
|close
|861
|0.50
|1.9015
|1.9036
|0.0000
|11.50
|3815.54
|2273
|2006.09.01 14:02
|sell
|862
|0.50
|1.9012
|1.9025
|0.0000
|2274
|2006.09.01 14:02
|modify
|862
|0.50
|1.9012
|1.9022
|0.0000
|2275
|2006.09.01 14:02
|close
|862
|0.50
|1.9001
|1.9022
|0.0000
|5.50
|3821.04
|2276
|2006.09.01 14:02
|sell
|863
|0.50
|1.9002
|1.9015
|0.0000
|2277
|2006.09.01 14:02
|s/l
|863
|0.50
|1.9015
|1.9015
|0.0000
|-6.50
|3814.54
|2278
|2006.09.01 14:02
|sell
|864
|0.50
|1.9014
|1.9027
|0.0000
|2279
|2006.09.01 14:03
|modify
|864
|0.50
|1.9014
|1.9024
|0.0000
|2280
|2006.09.01 14:03
|close
|864
|0.50
|1.9003
|1.9024
|0.0000
|5.50
|3820.04
|2281
|2006.09.01 14:03
|sell
|865
|0.50
|1.9000
|1.9013
|0.0000
|2282
|2006.09.01 14:13
|modify
|865
|0.50
|1.9000
|1.9012
|0.0000
|2283
|2006.09.01 14:13
|close
|865
|0.50
|1.8991
|1.9012
|0.0000
|4.50
|3824.54
|2284
|2006.09.01 14:13
|sell
|866
|0.50
|1.8991
|1.9004
|0.0000
|2285
|2006.09.01 14:38
|s/l
|866
|0.50
|1.9004
|1.9004
|0.0000
|-6.50
|3818.04
|2286
|2006.09.01 14:38
|sell
|867
|0.50
|1.9005
|1.9018
|0.0000
|2287
|2006.09.01 14:43
|s/l
|867
|0.50
|1.9018
|1.9018
|0.0000
|-6.50
|3811.54
|2288
|2006.09.01 14:43
|sell
|868
|0.50
|1.9017
|1.9030
|0.0000
|2289
|2006.09.01 14:57
|s/l
|868
|0.50
|1.9030
|1.9030
|0.0000
|-6.50
|3805.04
|2290
|2006.09.01 14:57
|sell
|869
|0.50
|1.9028
|1.9041
|0.0000
|2291
|2006.09.01 15:26
|close
|869
|0.50
|1.9016
|1.9041
|0.0000
|6.00
|3811.04
|2292
|2006.09.05 05:22
|sell
|870
|0.50
|1.9041
|1.9054
|0.0000
|2293
|2006.09.05 05:24
|modify
|870
|0.50
|1.9041
|1.9053
|0.0000
|2294
|2006.09.05 05:24
|modify
|870
|0.50
|1.9041
|1.9052
|0.0000
|2295
|2006.09.05 05:27
|modify
|870
|0.50
|1.9041
|1.9051
|0.0000
|2296
|2006.09.05 05:42
|modify
|870
|0.50
|1.9041
|1.9050
|0.0000
|2297
|2006.09.05 05:53
|modify
|870
|0.50
|1.9041
|1.9047
|0.0000
|2298
|2006.09.05 05:53
|close
|870
|0.50
|1.9033
|1.9047
|0.0000
|4.00
|3815.04
|2299
|2006.09.05 09:38
|sell
|871
|0.50
|1.9004
|1.9017
|0.0000
|2300
|2006.09.05 09:39
|modify
|871
|0.50
|1.9004
|1.9016
|0.0000
|2301
|2006.09.05 09:39
|modify
|871
|0.50
|1.9004
|1.9015
|0.0000
|2302
|2006.09.05 09:42
|modify
|871
|0.50
|1.9004
|1.9014
|0.0000
|2303
|2006.09.05 09:43
|modify
|871
|0.50
|1.9004
|1.9013
|0.0000
|2304
|2006.09.05 09:49
|modify
|871
|0.50
|1.9004
|1.9012
|0.0000
|2305
|2006.09.05 09:49
|close
|871
|0.50
|1.8996
|1.9012
|0.0000
|4.00
|3819.04
|2306
|2006.09.05 09:56
|sell
|872
|0.50
|1.9003
|1.9016
|0.0000
|2307
|2006.09.05 10:00
|modify
|872
|0.50
|1.9003
|1.9015
|0.0000
|2308
|2006.09.05 11:04
|modify
|872
|0.50
|1.9003
|1.9015
|0.0000
|2309
|2006.09.05 11:07
|modify
|872
|0.50
|1.9003
|1.9014
|0.0000
|2310
|2006.09.05 11:09
|modify
|872
|0.50
|1.9003
|1.9013
|0.0000
|2311
|2006.09.05 11:09
|modify
|872
|0.50
|1.9003
|1.9012
|0.0000
|2312
|2006.09.05 11:09
|close
|872
|0.50
|1.8994
|1.9012
|0.0000
|4.50
|3823.54
|2313
|2006.09.06 14:15
|sell
|873
|0.50
|1.8824
|1.8837
|0.0000
|2314
|2006.09.06 14:16
|close
|873
|0.50
|1.8816
|1.8837
|0.0000
|4.00
|3827.54
|2315
|2006.09.06 14:16
|sell
|874
|0.50
|1.8821
|1.8834
|0.0000
|2316
|2006.09.06 14:31
|close
|874
|0.50
|1.8813
|1.8834
|0.0000
|4.00
|3831.54
|2317
|2006.09.07 07:11
|sell
|875
|0.50
|1.8855
|1.8868
|0.0000
|2318
|2006.09.07 07:12
|modify
|875
|0.50
|1.8855
|1.8867
|0.0000
|2319
|2006.09.07 07:15
|modify
|875
|0.50
|1.8855
|1.8865
|0.0000
|2320
|2006.09.07 07:15
|close
|875
|0.50
|1.8849
|1.8865
|0.0000
|3.00
|3834.54
|2321
|2006.09.07 07:22
|sell
|876
|0.50
|1.8856
|1.8869
|0.0000
|2322
|2006.09.07 07:30
|modify
|876
|0.50
|1.8856
|1.8867
|0.0000
|2323
|2006.09.07 07:32
|modify
|876
|0.50
|1.8856
|1.8865
|0.0000
|2324
|2006.09.07 07:32
|close
|876
|0.50
|1.8849
|1.8865
|0.0000
|3.50
|3838.04
|2325
|2006.09.07 08:33
|sell
|877
|0.50
|1.8829
|1.8842
|0.0000
|2326
|2006.09.07 08:55
|modify
|877
|0.50
|1.8829
|1.8842
|0.0000
|2327
|2006.09.07 08:55
|modify
|877
|0.50
|1.8829
|1.8841
|0.0000
|2328
|2006.09.07 08:56
|modify
|877
|0.50
|1.8829
|1.8839
|0.0000
|2329
|2006.09.07 08:56
|close
|877
|0.50
|1.8819
|1.8839
|0.0000
|5.00
|3843.04
|2330
|2006.09.07 13:56
|sell
|878
|0.50
|1.8741
|1.8754
|0.0000
|2331
|2006.09.07 14:55
|close
|878
|0.50
|1.8734
|1.8754
|0.0000
|3.50
|3846.54
|2332
|2006.09.08 14:01
|sell
|879
|0.50
|1.8669
|1.8682
|0.0000
|2333
|2006.09.08 14:05
|close
|879
|0.50
|1.8661
|1.8682
|0.0000
|4.00
|3850.54
|2334
|2006.09.11 01:30
|sell
|880
|0.50
|1.8646
|1.8659
|0.0000
|2335
|2006.09.11 04:12
|s/l
|880
|0.50
|1.8659
|1.8659
|0.0000
|-6.50
|3844.04
|2336
|2006.09.11 09:40
|sell
|881
|0.50
|1.8665
|1.8678
|0.0000
|2337
|2006.09.11 09:44
|modify
|881
|0.50
|1.8665
|1.8677
|0.0000
|2338
|2006.09.11 09:44
|close
|881
|0.50
|1.8658
|1.8677
|0.0000
|3.50
|3847.54
|2339
|2006.09.11 09:45
|sell
|882
|0.50
|1.8665
|1.8678
|0.0000
|2340
|2006.09.11 09:50
|s/l
|882
|0.50
|1.8678
|1.8678
|0.0000
|-6.50
|3841.04
|2341
|2006.09.11 12:07
|sell
|883
|0.50
|1.8656
|1.8669
|0.0000
|2342
|2006.09.11 13:51
|close
|883
|0.50
|1.8648
|1.8669
|0.0000
|4.00
|3845.04
|2343
|2006.09.11 18:40
|sell
|884
|0.50
|1.8644
|1.8657
|0.0000
|2344
|2006.09.11 22:56
|s/l
|884
|0.50
|1.8657
|1.8657
|0.0000
|-6.50
|3838.54
|2345
|2006.09.11 22:56
|sell
|885
|0.50
|1.8655
|1.8668
|0.0000
|2346
|2006.09.11 23:43
|s/l
|885
|0.50
|1.8668
|1.8668
|0.0000
|-6.50
|3832.04
|2347
|2006.09.12 12:34
|buy
|886
|0.50
|1.8715
|1.8702
|0.0000
|2348
|2006.09.12 12:34
|close
|886
|0.50
|1.8722
|1.8702
|0.0000
|3.50
|3835.54
|2349
|2006.09.12 12:34
|buy
|887
|0.50
|1.8713
|1.8700
|0.0000
|2350
|2006.09.12 12:35
|close
|887
|0.50
|1.8720
|1.8700
|0.0000
|3.50
|3839.04
|2351
|2006.09.12 12:35
|buy
|888
|0.50
|1.8715
|1.8702
|0.0000
|2352
|2006.09.12 12:36
|close
|888
|0.50
|1.8722
|1.8702
|0.0000
|3.50
|3842.54
|2353
|2006.09.12 15:16
|buy
|889
|0.50
|1.8747
|1.8734
|0.0000
|2354
|2006.09.12 16:35
|s/l
|889
|0.50
|1.8734
|1.8734
|0.0000
|-6.50
|3836.04
|2355
|2006.09.12 18:08
|buy
|890
|0.50
|1.8729
|1.8716
|0.0000
|2356
|2006.09.12 18:38
|close
|890
|0.50
|1.8740
|1.8716
|0.0000
|5.50
|3841.54
|2357
|2006.09.12 23:19
|buy
|891
|0.50
|1.8742
|1.8729
|0.0000
|2358
|2006.09.13 00:12
|s/l
|891
|0.50
|1.8729
|1.8729
|0.0000
|-6.67
|3834.86
|2359
|2006.09.13 09:12
|buy
|892
|0.50
|1.8727
|1.8714
|0.0000
|2360
|2006.09.13 09:23
|modify
|892
|0.50
|1.8727
|1.8715
|0.0000
|2361
|2006.09.13 09:25
|modify
|892
|0.50
|1.8727
|1.8716
|0.0000
|2362
|2006.09.13 09:29
|modify
|892
|0.50
|1.8727
|1.8717
|0.0000
|2363
|2006.09.13 09:29
|close
|892
|0.50
|1.8735
|1.8717
|0.0000
|4.00
|3838.86
|2364
|2006.09.13 09:59
|buy
|893
|0.50
|1.8737
|1.8724
|0.0000
|2365
|2006.09.13 10:02
|modify
|893
|0.50
|1.8737
|1.8724
|0.0000
|2366
|2006.09.13 10:03
|modify
|893
|0.50
|1.8737
|1.8725
|0.0000
|2367
|2006.09.13 10:03
|modify
|893
|0.50
|1.8737
|1.8728
|0.0000
|2368
|2006.09.13 10:48
|modify
|893
|0.50
|1.8737
|1.8729
|0.0000
|2369
|2006.09.13 11:03
|close
|893
|0.50
|1.8748
|1.8729
|0.0000
|5.50
|3844.36
|2370
|2006.09.14 12:39
|buy
|894
|0.50
|1.8850
|1.8837
|0.0000
|2371
|2006.09.14 12:41
|s/l
|894
|0.50
|1.8837
|1.8837
|0.0000
|-6.50
|3837.86
|2372
|2006.09.14 12:41
|buy
|895
|0.50
|1.8839
|1.8826
|0.0000
|2373
|2006.09.14 12:41
|modify
|895
|0.50
|1.8839
|1.8829
|0.0000
|2374
|2006.09.14 12:41
|close
|895
|0.50
|1.8849
|1.8829
|0.0000
|5.00
|3842.86
|2375
|2006.09.14 12:41
|buy
|896
|0.50
|1.8846
|1.8833
|0.0000
|2376
|2006.09.14 12:41
|s/l
|896
|0.50
|1.8833
|1.8833
|0.0000
|-6.50
|3836.36
|2377
|2006.09.14 12:41
|buy
|897
|0.50
|1.8834
|1.8821
|0.0000
|2378
|2006.09.14 12:44
|modify
|897
|0.50
|1.8834
|1.8822
|0.0000
|2379
|2006.09.14 12:44
|modify
|897
|0.50
|1.8834
|1.8823
|0.0000
|2380
|2006.09.14 12:44
|close
|897
|0.50
|1.8843
|1.8823
|0.0000
|4.50
|3840.86
|2381
|2006.09.14 12:44
|buy
|898
|0.50
|1.8844
|1.8831
|0.0000
|2382
|2006.09.14 12:51
|modify
|898
|0.50
|1.8844
|1.8834
|0.0000
|2383
|2006.09.14 12:51
|close
|898
|0.50
|1.8854
|1.8834
|0.0000
|5.00
|3845.86
|2384
|2006.09.14 12:51
|buy
|899
|0.50
|1.8847
|1.8834
|0.0000
|2385
|2006.09.14 12:52
|modify
|899
|0.50
|1.8847
|1.8835
|0.0000
|2386
|2006.09.14 12:52
|close
|899
|0.50
|1.8855
|1.8835
|0.0000
|4.00
|3849.86
|2387
|2006.09.14 15:17
|buy
|900
|0.50
|1.8894
|1.8881
|0.0000
|2388
|2006.09.14 15:20
|close
|900
|0.50
|1.8902
|1.8881
|0.0000
|4.00
|3853.86
|2389
|2006.09.14 15:24
|buy
|901
|0.50
|1.8894
|1.8881
|0.0000
|2390
|2006.09.14 15:31
|close
|901
|0.50
|1.8902
|1.8881
|0.0000
|4.00
|3857.86
|2391
|2006.09.14 15:38
|buy
|902
|0.50
|1.8894
|1.8881
|0.0000
|2392
|2006.09.14 16:49
|s/l
|902
|0.50
|1.8881
|1.8881
|0.0000
|-6.50
|3851.36
|2393
|2006.09.15 12:30
|sell
|903
|0.50
|1.8829
|1.8842
|0.0000
|2394
|2006.09.15 12:30
|modify
|903
|0.50
|1.8829
|1.8841
|0.0000
|2395
|2006.09.15 12:31
|modify
|903
|0.50
|1.8829
|1.8826
|0.0000
|2396
|2006.09.15 12:31
|close
|903
|0.50
|1.8812
|1.8826
|0.0000
|8.50
|3859.86
|2397
|2006.09.15 12:32
|sell
|904
|0.50
|1.8827
|1.8840
|0.0000
|2398
|2006.09.15 12:32
|modify
|904
|0.50
|1.8827
|1.8838
|0.0000
|2399
|2006.09.15 12:32
|modify
|904
|0.50
|1.8827
|1.8837
|0.0000
|2400
|2006.09.15 12:32
|s/l
|904
|0.50
|1.8837
|1.8837
|0.0000
|-5.00
|3854.86
|2401
|2006.09.15 12:32
|sell
|905
|0.50
|1.8839
|1.8852
|0.0000
|2402
|2006.09.15 12:32
|modify
|905
|0.50
|1.8839
|1.8846
|0.0000
|2403
|2006.09.15 12:33
|modify
|905
|0.50
|1.8839
|1.8845
|0.0000
|2404
|2006.09.15 12:33
|modify
|905
|0.50
|1.8839
|1.8841
|0.0000
|2405
|2006.09.15 12:33
|close
|905
|0.50
|1.8827
|1.8841
|0.0000
|6.00
|3860.86
|2406
|2006.09.15 12:33
|sell
|906
|0.50
|1.8827
|1.8840
|0.0000
|2407
|2006.09.15 12:33
|modify
|906
|0.50
|1.8827
|1.8839
|0.0000
|2408
|2006.09.15 12:34
|modify
|906
|0.50
|1.8827
|1.8838
|0.0000
|2409
|2006.09.15 12:34
|modify
|906
|0.50
|1.8827
|1.8837
|0.0000
|2410
|2006.09.15 12:34
|modify
|906
|0.50
|1.8827
|1.8833
|0.0000
|2411
|2006.09.15 12:34
|s/l
|906
|0.50
|1.8833
|1.8833
|0.0000
|-3.00
|3857.86
|2412
|2006.09.15 12:34
|sell
|907
|0.50
|1.8831
|1.8844
|0.0000
|2413
|2006.09.15 12:36
|s/l
|907
|0.50
|1.8844
|1.8844
|0.0000
|-6.50
|3851.36
|2414
|2006.09.15 12:36
|sell
|908
|0.50
|1.8843
|1.8856
|0.0000
|2415
|2006.09.15 12:37
|modify
|908
|0.50
|1.8843
|1.8854
|0.0000
|2416
|2006.09.15 12:39
|modify
|908
|0.50
|1.8843
|1.8849
|0.0000
|2417
|2006.09.15 12:39
|modify
|908
|0.50
|1.8843
|1.8848
|0.0000
|2418
|2006.09.15 12:43
|modify
|908
|0.50
|1.8843
|1.8847
|0.0000
|2419
|2006.09.15 12:43
|modify
|908
|0.50
|1.8843
|1.8844
|0.0000
|2420
|2006.09.15 12:43
|close
|908
|0.50
|1.8830
|1.8844
|0.0000
|6.50
|3857.86
|2421
|2006.09.15 12:43
|sell
|909
|0.50
|1.8827
|1.8840
|0.0000
|2422
|2006.09.15 12:44
|modify
|909
|0.50
|1.8827
|1.8835
|0.0000
|2423
|2006.09.15 12:44
|modify
|909
|0.50
|1.8827
|1.8827
|0.0000
|2424
|2006.09.15 12:44
|close
|909
|0.50
|1.8813
|1.8827
|0.0000
|7.00
|3864.86
|2425
|2006.09.15 12:44
|sell
|910
|0.50
|1.8827
|1.8840
|0.0000
|2426
|2006.09.15 12:44
|modify
|910
|0.50
|1.8827
|1.8838
|0.0000
|2427
|2006.09.15 12:44
|modify
|910
|0.50
|1.8827
|1.8837
|0.0000
|2428
|2006.09.15 12:44
|modify
|910
|0.50
|1.8827
|1.8834
|0.0000
|2429
|2006.09.15 12:44
|modify
|910
|0.50
|1.8827
|1.8832
|0.0000
|2430
|2006.09.15 12:44
|modify
|910
|0.50
|1.8827
|1.8827
|0.0000
|2431
|2006.09.15 12:44
|close
|910
|0.50
|1.8813
|1.8827
|0.0000
|7.00
|3871.86
|2432
|2006.09.15 12:59
|sell
|911
|0.50
|1.8827
|1.8840
|0.0000
|2433
|2006.09.15 13:03
|modify
|911
|0.50
|1.8827
|1.8838
|0.0000
|2434
|2006.09.15 13:05
|modify
|911
|0.50
|1.8827
|1.8831
|0.0000
|2435
|2006.09.15 13:05
|close
|911
|0.50
|1.8814
|1.8831
|0.0000
|6.50
|3878.36
|2436
|2006.09.15 19:27
|sell
|912
|0.50
|1.8814
|1.8827
|0.0000
|2437
|2006.09.15 19:50
|close
|912
|0.50
|1.8801
|1.8827
|0.0000
|6.50
|3884.86
|2438
|2006.09.18 08:45
|buy
|913
|0.50
|1.8823
|1.8810
|0.0000
|2439
|2006.09.18 08:51
|s/l
|913
|0.50
|1.8810
|1.8810
|0.0000
|-6.50
|3878.36
|2440
|2006.09.18 08:56
|buy
|914
|0.50
|1.8809
|1.8796
|0.0000
|2441
|2006.09.18 09:02
|s/l
|914
|0.50
|1.8796
|1.8796
|0.0000
|-6.50
|3871.86
|2442
|2006.09.18 09:03
|buy
|915
|0.50
|1.8793
|1.8780
|0.0000
|2443
|2006.09.18 09:10
|s/l
|915
|0.50
|1.8780
|1.8780
|0.0000
|-6.50
|3865.36
|2444
|2006.09.18 13:00
|sell
|916
|0.50
|1.8788
|1.8801
|0.0000
|2445
|2006.09.18 13:00
|modify
|916
|0.50
|1.8788
|1.8801
|0.0000
|2446
|2006.09.18 13:00
|modify
|916
|0.50
|1.8788
|1.8797
|0.0000
|2447
|2006.09.18 13:00
|close
|916
|0.50
|1.8775
|1.8797
|0.0000
|6.50
|3871.86
|2448
|2006.09.18 13:01
|sell
|917
|0.50
|1.8784
|1.8797
|0.0000
|2449
|2006.09.18 13:01
|modify
|917
|0.50
|1.8784
|1.8797
|0.0000
|2450
|2006.09.18 13:01
|modify
|917
|0.50
|1.8784
|1.8796
|0.0000
|2451
|2006.09.18 13:01
|modify
|917
|0.50
|1.8784
|1.8792
|0.0000
|2452
|2006.09.18 13:01
|close
|917
|0.50
|1.8770
|1.8792
|0.0000
|7.00
|3878.86
|2453
|2006.09.18 13:02
|sell
|918
|0.50
|1.8786
|1.8799
|0.0000
|2454
|2006.09.18 13:15
|modify
|918
|0.50
|1.8786
|1.8798
|0.0000
|2455
|2006.09.18 13:15
|modify
|918
|0.50
|1.8786
|1.8795
|0.0000
|2456
|2006.09.18 13:15
|close
|918
|0.50
|1.8773
|1.8795
|0.0000
|6.50
|3885.36
|2457
|2006.09.19 07:21
|buy
|919
|0.50
|1.8808
|1.8795
|0.0000
|2458
|2006.09.19 07:30
|modify
|919
|0.50
|1.8808
|1.8796
|0.0000
|2459
|2006.09.19 07:30
|modify
|919
|0.50
|1.8808
|1.8797
|0.0000
|2460
|2006.09.19 07:42
|modify
|919
|0.50
|1.8808
|1.8798
|0.0000
|2461
|2006.09.19 07:42
|modify
|919
|0.50
|1.8808
|1.8799
|0.0000
|2462
|2006.09.19 07:42
|modify
|919
|0.50
|1.8808
|1.8800
|0.0000
|2463
|2006.09.19 07:42
|modify
|919
|0.50
|1.8808
|1.8802
|0.0000
|2464
|2006.09.19 07:42
|close
|919
|0.50
|1.8818
|1.8802
|0.0000
|5.00
|3890.36
|2465
|2006.09.19 07:46
|buy
|920
|0.50
|1.8808
|1.8795
|0.0000
|2466
|2006.09.19 07:46
|modify
|920
|0.50
|1.8808
|1.8797
|0.0000
|2467
|2006.09.19 07:53
|s/l
|920
|0.50
|1.879657
|1.8797
|0.0000
|-5.71
|3884.65
|2468
|2006.09.20 07:50
|buy
|921
|0.50
|1.8812
|1.8799
|0.0000
|2469
|2006.09.20 07:53
|modify
|921
|0.50
|1.8812
|1.8801
|0.0000
|2470
|2006.09.20 07:54
|modify
|921
|0.50
|1.8812
|1.8802
|0.0000
|2471
|2006.09.20 07:55
|modify
|921
|0.50
|1.8812
|1.8805
|0.0000
|2472
|2006.09.20 07:58
|modify
|921
|0.50
|1.8812
|1.8806
|0.0000
|2473
|2006.09.20 08:06
|modify
|921
|0.50
|1.8812
|1.8808
|0.0000
|2474
|2006.09.20 08:06
|modify
|921
|0.50
|1.8812
|1.8809
|0.0000
|2475
|2006.09.20 08:17
|modify
|921
|0.50
|1.8812
|1.8810
|0.0000
|2476
|2006.09.20 08:17
|close
|921
|0.50
|1.8825
|1.8810
|0.0000
|6.50
|3891.15
|2477
|2006.09.20 18:14
|buy
|922
|0.50
|1.8872
|1.8859
|0.0000
|2478
|2006.09.20 18:14
|modify
|922
|0.50
|1.8872
|1.8861
|0.0000
|2479
|2006.09.20 18:14
|close
|922
|0.50
|1.8883
|1.8861
|0.0000
|5.50
|3896.65
|2480
|2006.09.20 18:14
|buy
|923
|0.50
|1.8871
|1.8858
|0.0000
|2481
|2006.09.20 18:15
|modify
|923
|0.50
|1.8871
|1.8865
|0.0000
|2482
|2006.09.20 18:15
|close
|923
|0.50
|1.8887
|1.8865
|0.0000
|8.00
|3904.65
|2483
|2006.09.20 18:15
|buy
|924
|0.50
|1.8872
|1.8859
|0.0000
|2484
|2006.09.20 18:15
|modify
|924
|0.50
|1.8872
|1.8859
|0.0000
|2485
|2006.09.20 18:15
|modify
|924
|0.50
|1.8872
|1.8860
|0.0000
|2486
|2006.09.20 18:15
|modify
|924
|0.50
|1.8872
|1.8884
|0.0000
|2487
|2006.09.20 18:15
|close
|924
|0.50
|1.8906
|1.8884
|0.0000
|17.00
|3921.65
|2488
|2006.09.20 18:15
|buy
|925
|0.50
|1.8882
|1.8869
|0.0000
|2489
|2006.09.20 18:15
|modify
|925
|0.50
|1.8882
|1.8884
|0.0000
|2490
|2006.09.20 18:15
|close
|925
|0.50
|1.8906
|1.8884
|0.0000
|12.00
|3933.65
|2491
|2006.09.20 18:15
|buy
|926
|0.50
|1.8884
|1.8871
|0.0000
|2492
|2006.09.20 18:16
|modify
|926
|0.50
|1.8884
|1.8879
|0.0000
|2493
|2006.09.20 18:16
|close
|926
|0.50
|1.8901
|1.8879
|0.0000
|8.50
|3942.15
|2494
|2006.09.20 18:19
|buy
|927
|0.50
|1.8878
|1.8865
|0.0000
|2495
|2006.09.20 18:19
|modify
|927
|0.50
|1.8878
|1.8865
|0.0000
|2496
|2006.09.20 18:19
|modify
|927
|0.50
|1.8878
|1.8874
|0.0000
|2497
|2006.09.20 18:19
|close
|927
|0.50
|1.8896
|1.8874
|0.0000
|9.00
|3951.15
|2498
|2006.09.21 02:56
|buy
|928
|0.50
|1.8904
|1.8891
|0.0000
|2499
|2006.09.21 03:33
|close
|928
|0.50
|1.8914
|1.8891
|0.0000
|5.00
|3956.15
|2500
|2006.09.21 13:42
|buy
|929
|0.50
|1.8978
|1.8965
|0.0000
|2501
|2006.09.21 13:48
|modify
|929
|0.50
|1.8978
|1.8968
|0.0000
|2502
|2006.09.21 14:01
|close
|929
|0.50
|1.8985
|1.8968
|0.0000
|3.50
|3959.65
|2503
|2006.09.21 14:08
|buy
|930
|0.50
|1.8964
|1.8951
|0.0000
|2504
|2006.09.21 14:48
|modify
|930
|0.50
|1.8964
|1.8951
|0.0000
|2505
|2006.09.21 14:48
|close
|930
|0.50
|1.8973
|1.8951
|0.0000
|4.50
|3964.15
|2506
|2006.09.21 14:57
|buy
|931
|0.50
|1.8964
|1.8951
|0.0000
|2507
|2006.09.21 15:02
|modify
|931
|0.50
|1.8964
|1.8951
|0.0000
|2508
|2006.09.21 15:03
|modify
|931
|0.50
|1.8964
|1.8953
|0.0000
|2509
|2006.09.21 15:03
|close
|931
|0.50
|1.8975
|1.8953
|0.0000
|5.50
|3969.65
|2510
|2006.09.25 07:56
|buy
|932
|0.50
|1.9030
|1.9017
|0.0000
|2511
|2006.09.25 07:56
|modify
|932
|0.50
|1.9030
|1.9018
|0.0000
|2512
|2006.09.25 08:05
|modify
|932
|0.50
|1.9030
|1.9019
|0.0000
|2513
|2006.09.25 08:06
|modify
|932
|0.50
|1.9030
|1.9020
|0.0000
|2514
|2006.09.25 08:07
|modify
|932
|0.50
|1.9030
|1.9021
|0.0000
|2515
|2006.09.25 08:08
|modify
|932
|0.50
|1.9030
|1.9022
|0.0000
|2516
|2006.09.25 08:11
|modify
|932
|0.50
|1.9030
|1.9023
|0.0000
|2517
|2006.09.25 08:12
|modify
|932
|0.50
|1.9030
|1.9025
|0.0000
|2518
|2006.09.25 08:12
|close
|932
|0.50
|1.9042
|1.9025
|0.0000
|6.00
|3975.65
|2519
|2006.09.25 09:01
|buy
|933
|0.50
|1.9020
|1.9007
|0.0000
|2520
|2006.09.25 09:03
|modify
|933
|0.50
|1.9020
|1.9008
|0.0000
|2521
|2006.09.25 09:04
|modify
|933
|0.50
|1.9020
|1.9009
|0.0000
|2522
|2006.09.25 09:05
|modify
|933
|0.50
|1.9020
|1.9010
|0.0000
|2523
|2006.09.25 09:14
|s/l
|933
|0.50
|1.900986
|1.9010
|0.0000
|-5.07
|3970.58
|2524
|2006.09.25 09:24
|buy
|934
|0.50
|1.9019
|1.9006
|0.0000
|2525
|2006.09.25 09:39
|modify
|934
|0.50
|1.9019
|1.9007
|0.0000
|2526
|2006.09.25 09:40
|modify
|934
|0.50
|1.9019
|1.9008
|0.0000
|2527
|2006.09.25 09:40
|modify
|934
|0.50
|1.9019
|1.9009
|0.0000
|2528
|2006.09.25 09:40
|modify
|934
|0.50
|1.9019
|1.9010
|0.0000
|2529
|2006.09.25 09:41
|modify
|934
|0.50
|1.9019
|1.9011
|0.0000
|2530
|2006.09.25 09:41
|modify
|934
|0.50
|1.9019
|1.9012
|0.0000
|2531
|2006.09.25 09:45
|modify
|934
|0.50
|1.9019
|1.9013
|0.0000
|2532
|2006.09.25 09:45
|modify
|934
|0.50
|1.9019
|1.9015
|0.0000
|2533
|2006.09.25 09:45
|close
|934
|0.50
|1.9032
|1.9015
|0.0000
|6.50
|3977.08
|2534
|2006.09.27 07:22
|sell
|935
|0.50
|1.8949
|1.8962
|0.0000
|2535
|2006.09.27 07:22
|modify
|935
|0.50
|1.8949
|1.8961
|0.0000
|2536
|2006.09.27 07:22
|modify
|935
|0.50
|1.8949
|1.8959
|0.0000
|2537
|2006.09.27 07:22
|modify
|935
|0.50
|1.8949
|1.8957
|0.0000
|2538
|2006.09.27 07:25
|modify
|935
|0.50
|1.8949
|1.8956
|0.0000
|2539
|2006.09.27 07:28
|modify
|935
|0.50
|1.8949
|1.8955
|0.0000
|2540
|2006.09.27 07:30
|modify
|935
|0.50
|1.8949
|1.8954
|0.0000
|2541
|2006.09.27 07:33
|modify
|935
|0.50
|1.8949
|1.8953
|0.0000
|2542
|2006.09.27 07:33
|modify
|935
|0.50
|1.8949
|1.8951
|0.0000
|2543
|2006.09.27 07:33
|modify
|935
|0.50
|1.8949
|1.8950
|0.0000
|2544
|2006.09.27 07:33
|close
|935
|0.50
|1.8937
|1.8950
|0.0000
|6.00
|3983.08
|2545
|2006.09.28 02:27
|buy
|936
|0.50
|1.8889
|1.8876
|0.0000
|2546
|2006.09.28 02:48
|s/l
|936
|0.50
|1.8876
|1.8876
|0.0000
|-6.50
|3976.58
|2547
|2006.09.28 02:48
|buy
|937
|0.50
|1.8878
|1.8865
|0.0000
|2548
|2006.09.28 03:03
|modify
|937
|0.50
|1.8878
|1.8865
|0.0000
|2549
|2006.09.28 04:57
|modify
|937
|0.50
|1.8878
|1.8866
|0.0000
|2550
|2006.09.28 04:57
|modify
|937
|0.50
|1.8878
|1.8867
|0.0000
|2551
|2006.09.28 04:57
|modify
|937
|0.50
|1.8878
|1.8868
|0.0000
|2552
|2006.09.28 04:57
|modify
|937
|0.50
|1.8878
|1.8869
|0.0000
|2553
|2006.09.28 05:22
|s/l
|937
|0.50
|1.886936
|1.8869
|0.0000
|-4.32
|3972.26
|2554
|2006.09.28 15:01
|sell
|938
|0.50
|1.8744
|1.8757
|0.0000
|2555
|2006.09.28 17:12
|s/l
|938
|0.50
|1.8757
|1.8757
|0.0000
|-6.50
|3965.76
|2556
|2006.09.29 00:58
|sell
|939
|0.50
|1.8762
|1.8775
|0.0000
|2557
|2006.09.29 02:28
|s/l
|939
|0.50
|1.8775
|1.8775
|0.0000
|-6.50
|3959.26
|2558
|2006.09.29 13:19
|sell
|940
|0.50
|1.8657
|1.8670
|0.0000
|2559
|2006.09.29 13:23
|s/l
|940
|0.50
|1.8670
|1.8670
|0.0000
|-6.50
|3952.76
|2560
|2006.09.29 13:26
|sell
|941
|0.50
|1.8657
|1.8670
|0.0000
|2561
|2006.09.29 13:33
|s/l
|941
|0.50
|1.8670
|1.8670
|0.0000
|-6.50
|3946.26
|2562
|2006.09.29 13:53
|sell
|942
|0.50
|1.8672
|1.8685
|0.0000
|2563
|2006.09.29 13:57
|close
|942
|0.50
|1.8660
|1.8685
|0.0000
|6.00
|3952.26
|2564
|2006.09.29 13:57
|sell
|943
|0.50
|1.8657
|1.8670
|0.0000
|2565
|2006.09.29 13:57
|s/l
|943
|0.50
|1.8670
|1.8670
|0.0000
|-6.50
|3945.76
|2566
|2006.09.29 13:58
|sell
|944
|0.50
|1.8657
|1.8670
|0.0000
|2567
|2006.09.29 14:01
|close
|944
|0.50
|1.8645
|1.8670
|0.0000
|6.00
|3951.76
|2568
|2006.09.29 15:21
|sell
|945
|0.50
|1.8694
|1.8707
|0.0000
|2569
|2006.09.29 15:23
|s/l
|945
|0.50
|1.8707
|1.8707
|0.0000
|-6.50
|3945.26
|2570
|2006.09.29 15:26
|sell
|946
|0.50
|1.8712
|1.8725
|0.0000
|2571
|2006.09.29 16:37
|s/l
|946
|0.50
|1.8725
|1.8725
|0.0000
|-6.50
|3938.76
|2572
|2006.10.02 02:01
|sell
|947
|0.50
|1.8702
|1.8715
|0.0000
|2573
|2006.10.02 02:45
|close
|947
|0.50
|1.8690
|1.8715
|0.0000
|6.00
|3944.76
|2574
|2006.10.02 02:59
|sell
|948
|0.50
|1.8701
|1.8714
|0.0000
|2575
|2006.10.02 05:02
|s/l
|948
|0.50
|1.8714
|1.8714
|0.0000
|-6.50
|3938.26
|2576
|2006.10.02 08:31
|sell
|949
|0.50
|1.8702
|1.8715
|0.0000
|2577
|2006.10.02 08:38
|modify
|949
|0.50
|1.8702
|1.8710
|0.0000
|2578
|2006.10.02 08:41
|s/l
|949
|0.50
|1.870993
|1.8710
|0.0000
|-3.96
|3934.30
|2579
|2006.10.02 08:51
|sell
|950
|0.50
|1.8703
|1.8716
|0.0000
|2580
|2006.10.02 08:57
|s/l
|950
|0.50
|1.8716
|1.8716
|0.0000
|-6.50
|3927.80
|2581
|2006.10.03 08:33
|buy
|951
|0.50
|1.8872
|1.8859
|0.0000
|2582
|2006.10.03 08:33
|modify
|951
|0.50
|1.8872
|1.8861
|0.0000
|2583
|2006.10.03 08:33
|modify
|951
|0.50
|1.8872
|1.8862
|0.0000
|2584
|2006.10.03 08:33
|modify
|951
|0.50
|1.8872
|1.8864
|0.0000
|2585
|2006.10.03 08:34
|s/l
|951
|0.50
|1.886371
|1.8864
|0.0000
|-4.14
|3923.66
|2586
|2006.10.03 08:34
|buy
|952
|0.50
|1.8865
|1.8852
|0.0000
|2587
|2006.10.03 08:34
|modify
|952
|0.50
|1.8865
|1.8863
|0.0000
|2588
|2006.10.03 08:40
|s/l
|952
|0.50
|1.886271
|1.8863
|0.0000
|-1.14
|3922.52
|2589
|2006.10.03 08:40
|buy
|953
|0.50
|1.8864
|1.8851
|0.0000
|2590
|2006.10.03 08:40
|modify
|953
|0.50
|1.8864
|1.8854
|0.0000
|2591
|2006.10.03 08:43
|modify
|953
|0.50
|1.8864
|1.8857
|0.0000
|2592
|2006.10.03 08:49
|modify
|953
|0.50
|1.8864
|1.8858
|0.0000
|2593
|2006.10.03 08:51
|modify
|953
|0.50
|1.8864
|1.8860
|0.0000
|2594
|2006.10.03 09:01
|modify
|953
|0.50
|1.8864
|1.8860
|0.0000
|2595
|2006.10.03 09:02
|modify
|953
|0.50
|1.8864
|1.8861
|0.0000
|2596
|2006.10.03 09:02
|modify
|953
|0.50
|1.8864
|1.8862
|0.0000
|2597
|2006.10.03 09:02
|modify
|953
|0.50
|1.8864
|1.8863
|0.0000
|2598
|2006.10.03 09:04
|modify
|953
|0.50
|1.8864
|1.8864
|0.0000
|2599
|2006.10.03 09:04
|close
|953
|0.50
|1.8876
|1.8864
|0.0000
|6.00
|3928.52
|2600
|2006.10.04 06:47
|sell
|954
|0.50
|1.8859
|1.8872
|0.0000
|2601
|2006.10.04 06:47
|modify
|954
|0.50
|1.8859
|1.8872
|0.0000
|2602
|2006.10.04 06:47
|modify
|954
|0.50
|1.8859
|1.8870
|0.0000
|2603
|2006.10.04 06:47
|modify
|954
|0.50
|1.8859
|1.8868
|0.0000
|2604
|2006.10.04 06:55
|s/l
|954
|0.50
|1.886793
|1.8868
|0.0000
|-4.46
|3924.06
|2605
|2006.10.04 06:55
|sell
|955
|0.50
|1.8866
|1.8879
|0.0000
|2606
|2006.10.04 07:01
|s/l
|955
|0.50
|1.8879
|1.8879
|0.0000
|-6.50
|3917.56
|2607
|2006.10.05 16:23
|sell
|956
|0.50
|1.8793
|1.8806
|0.0000
|2608
|2006.10.05 16:37
|modify
|956
|0.50
|1.8793
|1.8806
|0.0000
|2609
|2006.10.05 16:37
|close
|956
|0.50
|1.8784
|1.8806
|0.0000
|4.50
|3922.06
|2610
|2006.10.06 03:06
|sell
|957
|0.50
|1.8781
|1.8794
|0.0000
|2611
|2006.10.06 03:20
|modify
|957
|0.50
|1.8781
|1.8794
|0.0000
|2612
|2006.10.06 03:32
|modify
|957
|0.50
|1.8781
|1.8793
|0.0000
|2613
|2006.10.06 03:32
|modify
|957
|0.50
|1.8781
|1.8792
|0.0000
|2614
|2006.10.06 03:32
|modify
|957
|0.50
|1.8781
|1.8791
|0.0000
|2615
|2006.10.06 03:43
|modify
|957
|0.50
|1.8781
|1.8789
|0.0000
|2616
|2006.10.06 03:45
|modify
|957
|0.50
|1.8781
|1.8788
|0.0000
|2617
|2006.10.06 03:52
|modify
|957
|0.50
|1.8781
|1.8787
|0.0000
|2618
|2006.10.06 03:52
|close
|957
|0.50
|1.8771
|1.8787
|0.0000
|5.00
|3927.06
|2619
|2006.10.06 04:41
|sell
|958
|0.50
|1.8781
|1.8794
|0.0000
|2620
|2006.10.06 05:34
|modify
|958
|0.50
|1.8781
|1.8793
|0.0000
|2621
|2006.10.06 05:40
|modify
|958
|0.50
|1.8781
|1.8792
|0.0000
|2622
|2006.10.06 05:41
|modify
|958
|0.50
|1.8781
|1.8791
|0.0000
|2623
|2006.10.06 05:41
|modify
|958
|0.50
|1.8781
|1.8788
|0.0000
|2624
|2006.10.06 05:57
|modify
|958
|0.50
|1.8781
|1.8787
|0.0000
|2625
|2006.10.06 05:57
|close
|958
|0.50
|1.8774
|1.8787
|0.0000
|3.50
|3930.56
|2626
|2006.10.06 07:38
|sell
|959
|0.50
|1.8746
|1.8759
|0.0000
|2627
|2006.10.06 07:47
|modify
|959
|0.50
|1.8746
|1.8759
|0.0000
|2628
|2006.10.06 07:48
|modify
|959
|0.50
|1.8746
|1.8758
|0.0000
|2629
|2006.10.06 07:52
|modify
|959
|0.50
|1.8746
|1.8757
|0.0000
|2630
|2006.10.06 08:05
|modify
|959
|0.50
|1.8746
|1.8756
|0.0000
|2631
|2006.10.06 08:06
|modify
|959
|0.50
|1.8746
|1.8755
|0.0000
|2632
|2006.10.06 08:06
|modify
|959
|0.50
|1.8746
|1.8754
|0.0000
|2633
|2006.10.06 08:07
|modify
|959
|0.50
|1.8746
|1.8753
|0.0000
|2634
|2006.10.06 08:07
|close
|959
|0.50
|1.8738
|1.8753
|0.0000
|4.00
|3934.56
|2635
|2006.10.06 09:07
|sell
|960
|0.50
|1.8765
|1.8778
|0.0000
|2636
|2006.10.06 09:36
|modify
|960
|0.50
|1.8765
|1.8777
|0.0000
|2637
|2006.10.06 09:39
|modify
|960
|0.50
|1.8765
|1.8776
|0.0000
|2638
|2006.10.06 09:39
|modify
|960
|0.50
|1.8765
|1.8775
|0.0000
|2639
|2006.10.06 09:39
|modify
|960
|0.50
|1.8765
|1.8774
|0.0000
|2640
|2006.10.06 09:39
|close
|960
|0.50
|1.8758
|1.8774
|0.0000
|3.50
|3938.06
|2641
|2006.10.06 11:49
|sell
|961
|0.50
|1.8772
|1.8785
|0.0000
|2642
|2006.10.06 11:49
|modify
|961
|0.50
|1.8772
|1.8784
|0.0000
|2643
|2006.10.06 11:49
|modify
|961
|0.50
|1.8772
|1.8779
|0.0000
|2644
|2006.10.06 11:49
|close
|961
|0.50
|1.8761
|1.8779
|0.0000
|5.50
|3943.56
|2645
|2006.10.06 11:49
|sell
|962
|0.50
|1.8777
|1.8790
|0.0000
|2646
|2006.10.06 11:52
|s/l
|962
|0.50
|1.8790
|1.8790
|0.0000
|-6.50
|3937.06
|2647
|2006.10.06 11:52
|sell
|963
|0.50
|1.8788
|1.8801
|0.0000
|2648
|2006.10.06 11:55
|s/l
|963
|0.50
|1.8801
|1.8801
|0.0000
|-6.50
|3930.56
|2649
|2006.10.06 15:30
|sell
|964
|0.50
|1.8712
|1.8725
|0.0000
|2650
|2006.10.06 15:34
|close
|964
|0.50
|1.8705
|1.8725
|0.0000
|3.50
|3934.06
|2651
|2006.10.06 15:36
|sell
|965
|0.50
|1.8712
|1.8725
|0.0000
|2652
|2006.10.06 15:39
|close
|965
|0.50
|1.8702
|1.8725
|0.0000
|5.00
|3939.06
|2653
|2006.10.06 15:40
|sell
|966
|0.50
|1.8712
|1.8725
|0.0000
|2654
|2006.10.06 15:49
|close
|966
|0.50
|1.8704
|1.8725
|0.0000
|4.00
|3943.06
|2655
|2006.10.06 15:54
|sell
|967
|0.50
|1.8712
|1.8725
|0.0000
|2656
|2006.10.06 16:04
|close
|967
|0.50
|1.8699
|1.8725
|0.0000
|6.50
|3949.56