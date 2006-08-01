Strategy Tester Report
CyberiaTrader_v1.85g2

SymbolGBPUSDm (Great Britain Pound vs US Dollar)
Period1 Hour (H1) 2006.08.01 00:00 - 2006.10.10 00:00 (2006.08.01 - 2006.10.10)
ModelEvery tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
ParametersExitMarket=false; ShowSuitablePeriod=false; ShowMarketInfo=false; ShowAccountStatus=false; ShowStat=false; ShowDecision=false; ShowDirection=false; BlockSell=false; BlockBuy=false; ShowLots=false; BlockStopLoss=false; DisableShadowStopLoss=true; DisableExitSell=false; DisableExitBuy=false; EnableMACD=false; EnableMA=false; EnableFractals=false; EnableCCI=true; EnableCyberiaLogic=true; EnableLogicTrading=true; EnableADX=false; EnablePivot=true; BlockPipsator=true; EnableMoneyTrain=false; EnableReverseDetector=true; ReverseIndex=3.82; MoneyTrainLevel=4; MACDLevel=10; AutoLots=true; MAXLots=0.1; AutoDirection=true; ValuesPeriodCount=7; ValuesPeriodCountMax=7; SlipPage=1; Lots=0.1; StopLoss=0; TakeProfit=0; SymbolsCount=2; Risk=0.7; StopLossIndex=2.5; AutoStopLossIndex=true; StaticStopLoss=11; StopLevel=0; EnableTrailingStop=true; TrailingStopFactor=1; TimeTradeHoursDisabled=""; GMT=1; AutoMagicNumber=true; MagicNumber=123000;
Bars in test35318Ticks modelled246694Modelling quality90.00%
Initial deposit363.00
Total net profit2.93Gross profit86.50Gross loss-83.57
Profit factor1.04Expected payoff0.02
Absolute drawdown1.29Maximal drawdown20.54 (5.32%)Relative drawdown5.32% (20.54)
Total trades121Short positions (won %)64 (43.75%)Long positions (won %)57 (54.39%)
Profit trades (% of total)59 (48.76%)Loss trades (% of total)62 (51.24%)
Largestprofit trade4.30loss trade-1.61
Averageprofit trade1.47loss trade-1.35
Maximumconsecutive wins (profit in money)9 (14.50)consecutive losses (loss in money)6 (-8.52)
Maximalconsecutive profit (count of wins)14.50 (9)consecutive loss (count of losses)-8.52 (6)
Averageconsecutive wins2consecutive losses2
Graph
#TimeTypeOrderLotsPriceS / LT / PProfitBalance
12006.08.01 07:59sell10.101.86571.86720.0000
22006.08.01 08:34modify10.101.86571.86700.0000
32006.08.01 10:31s/l10.101.8669931.86700.0000-1.29361.71
42006.08.01 12:59buy20.101.86491.86340.0000
52006.08.01 13:00modify20.101.86491.86490.0000
62006.08.01 13:00close20.101.86711.86490.00002.20363.91
72006.08.01 14:38buy30.101.86541.86390.0000
82006.08.01 14:59modify30.101.86541.86490.0000
92006.08.01 14:59close30.101.86741.86490.00002.00365.91
102006.08.03 15:59buy40.101.88501.88350.0000
112006.08.03 16:00modify40.101.88501.88380.0000
122006.08.03 16:00close40.101.88761.88380.00002.60368.51
132006.08.04 09:59buy50.101.89041.88890.0000
142006.08.04 09:59modify50.101.89041.88910.0000
152006.08.04 10:00modify50.101.89041.88920.0000
162006.08.04 10:08modify50.101.89041.88930.0000
172006.08.04 10:08modify50.101.89041.88930.0000
182006.08.04 10:09modify50.101.89041.88940.0000
192006.08.04 10:09modify50.101.89041.88940.0000
202006.08.04 10:09modify50.101.89041.88950.0000
212006.08.04 10:09close50.101.89141.88950.00001.00369.51
222006.08.04 14:41buy60.101.90851.90700.0000
232006.08.04 14:59close60.101.91031.90700.00001.80371.31
242006.08.04 15:51buy70.101.90781.90630.0000
252006.08.04 15:57close70.101.90911.90630.00001.30372.61
262006.08.07 08:00buy80.101.90661.90510.0000
272006.08.07 08:17modify80.101.90661.90510.0000
282006.08.07 08:17modify80.101.90661.90520.0000
292006.08.07 08:17modify80.101.90661.90530.0000
302006.08.07 08:18modify80.101.90661.90540.0000
312006.08.07 08:18modify80.101.90661.90540.0000
322006.08.07 08:18modify80.101.90661.90550.0000
332006.08.07 08:18modify80.101.90661.90560.0000
342006.08.07 08:18modify80.101.90661.90570.0000
352006.08.07 08:20modify80.101.90661.90580.0000
362006.08.07 08:20modify80.101.90661.90590.0000
372006.08.07 08:20close80.101.90761.90590.00001.00373.61
382006.08.07 08:40buy90.101.90681.90530.0000
392006.08.07 08:59modify90.101.90681.90650.0000
402006.08.07 08:59close90.101.90821.90650.00001.40375.01
412006.08.07 12:11buy100.101.90681.90530.0000
422006.08.07 12:15modify100.101.90681.90540.0000
432006.08.07 12:15modify100.101.90681.90550.0000
442006.08.07 12:27modify100.101.90681.90590.0000
452006.08.07 12:27close100.101.90801.90590.00001.20376.21
462006.08.07 16:59buy110.101.90871.90720.0000
472006.08.07 17:59s/l110.101.90721.90720.0000-1.50374.71
482006.08.08 19:00buy120.101.90671.90520.0000
492006.08.08 19:59modify120.101.90671.90680.0000
502006.08.08 19:59close120.101.90911.90680.00002.40377.11
512006.08.08 20:00buy130.101.90721.90570.0000
522006.08.08 20:14modify130.101.90721.90620.0000
532006.08.08 20:14close130.101.90871.90620.00001.50378.61
542006.08.08 20:14buy140.101.90791.90640.0000
552006.08.08 20:15modify140.101.90791.90670.0000
562006.08.08 21:20s/l140.101.9067141.90670.0000-1.19377.42
572006.08.09 07:59buy150.101.90561.90410.0000
582006.08.09 07:59close150.101.90731.90410.00001.70379.12
592006.08.10 06:00sell160.101.90611.90760.0000
602006.08.10 06:59s/l160.101.90761.90760.0000-1.50377.62
612006.08.10 09:25sell170.101.90461.90610.0000
622006.08.10 09:41modify170.101.90461.90590.0000
632006.08.10 09:41close170.101.90321.90590.00001.40379.02
642006.08.11 13:00sell180.101.89511.89660.0000
652006.08.11 13:23modify180.101.89511.89650.0000
662006.08.11 13:23modify180.101.89511.89640.0000
672006.08.11 14:59s/l180.101.8964361.89640.0000-1.34377.68
682006.08.14 15:31buy190.101.88981.88830.0000
692006.08.14 15:37modify190.101.88981.88830.0000
702006.08.14 15:37modify190.101.88981.88840.0000
712006.08.14 15:37modify190.101.88981.88850.0000
722006.08.14 15:37modify190.101.88981.88860.0000
732006.08.14 15:37close190.101.89121.88860.00001.40379.08
742006.08.18 08:48sell200.101.88451.88600.0000
752006.08.18 08:48modify200.101.88451.88600.0000
762006.08.18 08:51modify200.101.88451.88590.0000
772006.08.18 09:00modify200.101.88451.88590.0000
782006.08.18 09:11modify200.101.88451.88590.0000
792006.08.18 09:11modify200.101.88451.88580.0000
802006.08.18 09:11modify200.101.88451.88570.0000
812006.08.18 09:11modify200.101.88451.88560.0000
822006.08.18 09:11modify200.101.88451.88550.0000
832006.08.18 09:16modify200.101.88451.88550.0000
842006.08.18 09:16modify200.101.88451.88540.0000
852006.08.18 09:16modify200.101.88451.88530.0000
862006.08.18 09:16modify200.101.88451.88520.0000
872006.08.18 09:35s/l200.101.8851641.88520.0000-0.66378.42
882006.08.18 13:00sell210.101.88381.88530.0000
892006.08.18 13:12modify210.101.88381.88520.0000
902006.08.18 13:12modify210.101.88381.88510.0000
912006.08.18 13:13modify210.101.88381.88510.0000
922006.08.18 13:13modify210.101.88381.88490.0000
932006.08.18 13:13modify210.101.88381.88480.0000
942006.08.18 13:13modify210.101.88381.88460.0000
952006.08.18 13:13modify210.101.88381.88450.0000
962006.08.18 13:13close210.101.88281.88450.00001.00379.42
972006.08.18 13:59sell220.101.88411.88560.0000
982006.08.18 14:00modify220.101.88411.88190.0000
992006.08.18 14:00close220.101.87981.88190.00004.30383.72
1002006.08.22 00:02sell230.101.89211.89360.0000
1012006.08.22 00:10modify230.101.89211.89330.0000
1022006.08.22 00:10modify230.101.89211.89320.0000
1032006.08.22 00:23modify230.101.89211.89310.0000
1042006.08.22 00:23close230.101.89091.89310.00001.20384.92
1052006.08.22 07:00buy240.101.89241.89090.0000
1062006.08.22 07:22modify240.101.89241.89100.0000
1072006.08.22 07:39modify240.101.89241.89140.0000
1082006.08.22 08:59s/l240.101.891351.89140.0000-1.05383.87
1092006.08.23 14:00buy250.101.89241.89090.0000
1102006.08.23 14:41modify250.101.89241.89090.0000
1112006.08.23 14:42modify250.101.89241.89110.0000
1122006.08.23 14:42modify250.101.89241.89130.0000
1132006.08.23 14:42modify250.101.89241.89140.0000
1142006.08.23 14:42modify250.101.89241.89150.0000
1152006.08.23 14:42modify250.101.89241.89160.0000
1162006.08.23 14:42close250.101.89371.89160.00001.30385.17
1172006.08.23 14:42buy260.101.89401.89250.0000
1182006.08.23 14:55modify260.101.89401.89250.0000
1192006.08.23 14:55modify260.101.89401.89260.0000
1202006.08.23 14:55modify260.101.89401.89270.0000
1212006.08.23 14:55modify260.101.89401.89290.0000
1222006.08.23 14:56modify260.101.89401.89300.0000
1232006.08.23 14:56modify260.101.89401.89310.0000
1242006.08.23 14:56modify260.101.89401.89320.0000
1252006.08.23 14:56close260.101.89531.89320.00001.30386.47
1262006.08.23 14:59buy270.101.89401.89250.0000
1272006.08.23 16:59s/l270.101.89251.89250.0000-1.50384.97
1282006.08.23 21:59buy280.101.89321.89170.0000
1292006.08.24 00:57s/l280.101.89171.89170.0000-1.61383.36
1302006.08.24 08:06sell290.101.89071.89220.0000
1312006.08.24 08:14s/l290.101.89221.89220.0000-1.50381.86
1322006.08.24 08:14sell300.101.89181.89330.0000
1332006.08.24 08:16modify300.101.89181.89310.0000
1342006.08.24 08:18modify300.101.89181.89300.0000
1352006.08.24 08:19modify300.101.89181.89290.0000
1362006.08.24 08:25modify300.101.89181.89280.0000
1372006.08.24 08:25modify300.101.89181.89270.0000
1382006.08.24 08:26modify300.101.89181.89260.0000
1392006.08.24 08:32modify300.101.89181.89230.0000
1402006.08.24 08:32close300.101.89071.89230.00001.10382.96
1412006.08.24 08:53sell310.101.89071.89220.0000
1422006.08.24 08:59s/l310.101.89221.89220.0000-1.50381.46
1432006.08.24 08:59sell320.101.89341.89490.0000
1442006.08.24 09:59modify320.101.89341.89430.0000
1452006.08.24 10:00modify320.101.89341.89430.0000
1462006.08.24 11:59s/l320.101.8942711.89430.0000-0.87380.59
1472006.08.24 14:59buy330.101.89161.89010.0000
1482006.08.24 15:59s/l330.101.89011.89010.0000-1.50379.09
1492006.08.25 13:49sell340.101.88841.88990.0000
1502006.08.25 14:15modify340.101.88841.88990.0000
1512006.08.25 14:17modify340.101.88841.88980.0000
1522006.08.25 14:18modify340.101.88841.88970.0000
1532006.08.25 14:19modify340.101.88841.88940.0000
1542006.08.25 14:19modify340.101.88841.88920.0000
1552006.08.25 14:19close340.101.88681.88920.00001.60380.69
1562006.08.28 14:59buy350.101.89721.89570.0000
1572006.08.28 17:03s/l350.101.89571.89570.0000-1.50379.19
1582006.08.29 12:01buy360.101.89811.89660.0000
1592006.08.29 12:22modify360.101.89811.89660.0000
1602006.08.29 12:23modify360.101.89811.89670.0000
1612006.08.29 12:25modify360.101.89811.89680.0000
1622006.08.29 12:25modify360.101.89811.89690.0000
1632006.08.29 12:25modify360.101.89811.89700.0000
1642006.08.29 12:31modify360.101.89811.89740.0000
1652006.08.29 12:52modify360.101.89811.89750.0000
1662006.08.29 12:53modify360.101.89811.89760.0000
1672006.08.29 12:53close360.101.89951.89760.00001.40380.59
1682006.08.29 12:59buy370.101.89821.89670.0000
1692006.08.29 13:23modify370.101.89821.89670.0000
1702006.08.29 13:24modify370.101.89821.89680.0000
1712006.08.29 13:28modify370.101.89821.89700.0000
1722006.08.29 13:29modify370.101.89821.89710.0000
1732006.08.29 13:30modify370.101.89821.89720.0000
1742006.08.29 13:51modify370.101.89821.89730.0000
1752006.08.29 13:52modify370.101.89821.89740.0000
1762006.08.29 14:00s/l370.101.89741.89740.0000-0.80379.79
1772006.08.29 18:17sell380.101.89681.89830.0000
1782006.08.29 18:22s/l380.101.89831.89830.0000-1.50378.29
1792006.08.29 18:22sell390.101.89841.89990.0000
1802006.08.29 18:29modify390.101.89841.89990.0000
1812006.08.29 18:29modify390.101.89841.89980.0000
1822006.08.29 18:29modify390.101.89841.89960.0000
1832006.08.29 18:30modify390.101.89841.89950.0000
1842006.08.29 18:31modify390.101.89841.89900.0000
1852006.08.29 18:31close390.101.89621.89900.00002.20380.49
1862006.08.29 18:34sell400.101.89621.89770.0000
1872006.08.29 18:36s/l400.101.89771.89770.0000-1.50378.99
1882006.08.29 18:36sell410.101.89751.89900.0000
1892006.08.29 18:41s/l410.101.89901.89900.0000-1.50377.49
1902006.08.29 18:41sell420.101.89871.90020.0000
1912006.08.29 18:45s/l420.101.90021.90020.0000-1.50375.99
1922006.08.29 18:45sell430.101.90001.90150.0000
1932006.08.29 18:53modify430.101.90001.90150.0000
1942006.08.29 18:54modify430.101.90001.90100.0000
1952006.08.29 18:54modify430.101.90001.90090.0000
1962006.08.29 18:54modify430.101.90001.90070.0000
1972006.08.29 18:54close430.101.89791.90070.00002.10378.09
1982006.08.29 18:54sell440.101.89651.89800.0000
1992006.08.29 18:55modify440.101.89651.89790.0000
2002006.08.29 18:55modify440.101.89651.89710.0000
2012006.08.29 18:55close440.101.89431.89710.00002.20380.29
2022006.08.29 18:59sell450.101.89901.90050.0000
2032006.08.30 01:32s/l450.101.90051.90050.0000-1.48378.82
2042006.08.31 13:43buy460.101.90451.90300.0000
2052006.08.31 13:43modify460.101.90451.90300.0000
2062006.08.31 13:43modify460.101.90451.90370.0000
2072006.08.31 13:43s/l460.101.90371.90370.0000-0.80378.02
2082006.08.31 13:43buy470.101.90371.90220.0000
2092006.08.31 13:44modify470.101.90371.90230.0000
2102006.08.31 13:44modify470.101.90371.90240.0000
2112006.08.31 13:44modify470.101.90371.90260.0000
2122006.08.31 13:44modify470.101.90371.90270.0000
2132006.08.31 13:44modify470.101.90371.90290.0000
2142006.08.31 13:44modify470.101.90371.90300.0000
2152006.08.31 13:48modify470.101.90371.90310.0000
2162006.08.31 13:48close470.101.90511.90310.00001.40379.42
2172006.08.31 13:48buy480.101.90491.90340.0000
2182006.08.31 13:50modify480.101.90491.90350.0000
2192006.08.31 14:00s/l480.101.90351.90350.0000-1.40378.02
2202006.09.01 08:21sell490.101.90431.90580.0000
2212006.09.01 08:29modify490.101.90431.90570.0000
2222006.09.01 08:29modify490.101.90431.90550.0000
2232006.09.01 08:30modify490.101.90431.90530.0000
2242006.09.01 08:30modify490.101.90431.90490.0000
2252006.09.01 08:30close490.101.90351.90490.00000.80378.82
2262006.09.01 08:36sell500.101.90431.90580.0000
2272006.09.01 09:02modify500.101.90431.90570.0000
2282006.09.01 09:02modify500.101.90431.90560.0000
2292006.09.01 09:02modify500.101.90431.90550.0000
2302006.09.01 09:27modify500.101.90431.90530.0000
2312006.09.01 09:27modify500.101.90431.90510.0000
2322006.09.01 09:30modify500.101.90431.90500.0000
2332006.09.01 09:44modify500.101.90431.90490.0000
2342006.09.01 09:44close500.101.90351.90490.00000.80379.62
2352006.09.01 10:37sell510.101.90361.90510.0000
2362006.09.01 10:59modify510.101.90361.90500.0000
2372006.09.01 11:13modify510.101.90361.90500.0000
2382006.09.01 11:31s/l510.101.9049861.90500.0000-1.39378.23
2392006.09.01 14:00sell520.101.89941.90090.0000
2402006.09.01 14:00modify520.101.89941.89990.0000
2412006.09.01 14:00close520.101.89781.89990.00001.60379.83
2422006.09.01 14:00sell530.101.90031.90180.0000
2432006.09.01 14:01s/l530.101.90181.90180.0000-1.50378.33
2442006.09.01 14:01sell540.101.90151.90300.0000
2452006.09.01 14:01modify540.101.90151.90290.0000
2462006.09.01 14:01modify540.101.90151.90240.0000
2472006.09.01 14:01close540.101.90031.90240.00001.20379.53
2482006.09.01 14:01sell550.101.90081.90230.0000
2492006.09.01 14:01s/l550.101.90231.90230.0000-1.50378.03
2502006.09.01 14:01sell560.101.90381.90530.0000
2512006.09.01 14:01modify560.101.90381.90380.0000
2522006.09.01 14:01close560.101.90171.90380.00002.10380.13
2532006.09.01 14:02sell570.101.90121.90270.0000
2542006.09.01 14:02modify570.101.90121.90240.0000
2552006.09.01 14:03modify570.101.90121.90200.0000
2562006.09.01 14:03close570.101.89991.90200.00001.30381.43
2572006.09.01 14:03sell580.101.89961.90110.0000
2582006.09.01 14:14modify580.101.89961.90080.0000
2592006.09.01 14:14close580.101.89871.90080.00000.90382.33
2602006.09.01 14:15sell590.101.89951.90100.0000
2612006.09.01 14:21modify590.101.89951.90090.0000
2622006.09.01 14:21modify590.101.89951.90080.0000
2632006.09.01 14:21close590.101.89871.90080.00000.80383.13
2642006.09.01 14:26sell600.101.89931.90080.0000
2652006.09.01 14:38s/l600.101.90081.90080.0000-1.50381.63
2662006.09.01 14:38sell610.101.90051.90200.0000
2672006.09.01 14:43s/l610.101.90201.90200.0000-1.50380.13
2682006.09.01 14:43sell620.101.90171.90320.0000
2692006.09.01 14:57s/l620.101.90321.90320.0000-1.50378.63
2702006.09.01 14:57sell630.101.90281.90430.0000
2712006.09.01 15:27modify630.101.90281.90420.0000
2722006.09.01 15:27close630.101.90171.90420.00001.10379.73
2732006.09.07 07:11sell640.101.88551.88700.0000
2742006.09.07 07:12modify640.101.88551.88690.0000
2752006.09.07 07:15modify640.101.88551.88670.0000
2762006.09.07 07:16modify640.101.88551.88660.0000
2772006.09.07 07:16modify640.101.88551.88650.0000
2782006.09.07 07:23s/l640.101.886551.88650.0000-1.05378.68
2792006.09.07 07:23sell650.101.88621.88770.0000
2802006.09.07 07:26modify650.101.88621.88760.0000
2812006.09.07 07:27modify650.101.88621.88750.0000
2822006.09.07 07:27modify650.101.88621.88740.0000
2832006.09.07 07:28modify650.101.88621.88730.0000
2842006.09.07 07:28modify650.101.88621.88720.0000
2852006.09.07 07:30modify650.101.88621.88690.0000
2862006.09.07 07:30close650.101.88531.88690.00000.90379.58
2872006.09.07 08:33sell660.101.88291.88440.0000
2882006.09.07 08:55modify660.101.88291.88440.0000
2892006.09.07 08:55modify660.101.88291.88430.0000
2902006.09.07 08:56modify660.101.88291.88410.0000
2912006.09.07 08:58modify660.101.88291.88400.0000
2922006.09.07 08:58modify660.101.88291.88390.0000
2932006.09.07 08:58close660.101.88191.88390.00001.00380.58
2942006.09.07 13:56sell670.101.87411.87560.0000
2952006.09.07 15:07s/l670.101.87561.87560.0000-1.50379.08
2962006.09.11 20:28sell680.101.86511.86660.0000
2972006.09.11 23:43s/l680.101.86661.86660.0000-1.50377.58
2982006.09.12 06:23buy690.101.86811.86660.0000
2992006.09.12 06:48modify690.101.86811.86660.0000
3002006.09.12 06:49modify690.101.86811.86670.0000
3012006.09.12 06:50modify690.101.86811.86680.0000
3022006.09.12 06:50modify690.101.86811.86710.0000
3032006.09.12 06:50modify690.101.86811.86720.0000
3042006.09.12 06:50modify690.101.86811.86730.0000
3052006.09.12 06:55modify690.101.86811.86740.0000
3062006.09.12 07:07s/l690.101.8674361.86740.0000-0.66376.92
3072006.09.12 12:29buy700.101.87251.87100.0000
3082006.09.12 12:30modify700.101.87251.87170.0000
3092006.09.12 12:30close700.101.87381.87170.00001.30378.22
3102006.09.12 12:30buy710.101.87241.87090.0000
3112006.09.12 12:31modify710.101.87241.87270.0000
3122006.09.12 12:31close710.101.87481.87270.00002.40380.62
3132006.09.12 12:33buy720.101.87241.87090.0000
3142006.09.12 12:40modify720.101.87241.87100.0000
3152006.09.12 12:42modify720.101.87241.87110.0000
3162006.09.12 12:42modify720.101.87241.87120.0000
3172006.09.12 12:43modify720.101.87241.87190.0000
3182006.09.12 12:43close720.101.87401.87190.00001.60382.22
3192006.09.12 13:43buy730.101.87461.87310.0000
3202006.09.12 14:10s/l730.101.87311.87310.0000-1.50380.72
3212006.09.12 15:38buy740.101.87471.87320.0000
3222006.09.12 18:02s/l740.101.87321.87320.0000-1.50379.22
3232006.09.12 18:09buy750.101.87291.87140.0000
3242006.09.12 18:38close750.101.87411.87140.00001.20380.42
3252006.09.12 23:21buy760.101.87431.87280.0000
3262006.09.13 00:13s/l760.101.87281.87280.0000-1.53378.88
3272006.09.14 12:40buy770.101.88471.88320.0000
3282006.09.14 12:41s/l770.101.88321.88320.0000-1.50377.38
3292006.09.14 12:41buy780.101.88361.88210.0000
3302006.09.14 12:44modify780.101.88361.88220.0000
3312006.09.14 12:44modify780.101.88361.88230.0000
3322006.09.14 12:45modify780.101.88361.88240.0000
3332006.09.14 12:50modify780.101.88361.88250.0000
3342006.09.14 12:51modify780.101.88361.88260.0000
3352006.09.14 12:51modify780.101.88361.88300.0000
3362006.09.14 12:51close780.101.88501.88300.00001.40378.78
3372006.09.15 12:32sell790.101.88391.88540.0000
3382006.09.15 12:32modify790.101.88391.88480.0000
3392006.09.15 12:33modify790.101.88391.88470.0000
3402006.09.15 12:33modify790.101.88391.88430.0000
3412006.09.15 12:33modify790.101.88391.88420.0000
3422006.09.15 12:33modify790.101.88391.88410.0000
3432006.09.15 12:34modify790.101.88391.88400.0000
3442006.09.15 12:34close790.101.88261.88400.00001.30380.08
3452006.09.15 12:35sell800.101.88401.88550.0000
3462006.09.15 12:35modify800.101.88401.88540.0000
3472006.09.15 12:36s/l800.101.88541.88540.0000-1.40378.68
3482006.09.15 12:36sell810.101.88501.88650.0000
3492006.09.15 12:37modify810.101.88501.88610.0000
3502006.09.15 12:37modify810.101.88501.88560.0000
3512006.09.15 12:39modify810.101.88501.88510.0000
3522006.09.15 12:39close810.101.88371.88510.00001.30379.98
3532006.09.15 12:39sell820.101.88391.88540.0000
3542006.09.15 12:39modify820.101.88391.88520.0000
3552006.09.15 12:43modify820.101.88391.88490.0000
3562006.09.15 12:43modify820.101.88391.88460.0000
3572006.09.15 12:43modify820.101.88391.88450.0000
3582006.09.15 12:43modify820.101.88391.88430.0000
3592006.09.15 12:44modify820.101.88391.88370.0000
3602006.09.15 12:44close820.101.88231.88370.00001.60381.58
3612006.09.19 07:21buy830.101.88101.87950.0000
3622006.09.19 07:30modify830.101.88101.87960.0000
3632006.09.19 07:30modify830.101.88101.87970.0000
3642006.09.19 07:42modify830.101.88101.87980.0000
3652006.09.19 07:42modify830.101.88101.87990.0000
3662006.09.19 07:42modify830.101.88101.88000.0000
3672006.09.19 07:42modify830.101.88101.88020.0000
3682006.09.19 07:42modify830.101.88101.88030.0000
3692006.09.19 07:42close830.101.88191.88030.00000.90382.48
3702006.09.19 07:46buy840.101.88101.87950.0000
3712006.09.19 07:46modify840.101.88101.87970.0000
3722006.09.19 07:53s/l840.101.8796571.87970.0000-1.34381.14
3732006.09.19 15:21buy850.101.88361.88210.0000
3742006.09.19 15:42s/l850.101.88211.88210.0000-1.50379.64
3752006.09.19 15:42buy860.101.88241.88090.0000
3762006.09.19 15:45close860.101.88321.88090.00000.80380.44
3772006.09.19 15:45buy870.101.88341.88190.0000
3782006.09.19 15:52s/l870.101.88191.88190.0000-1.50378.94
3792006.09.19 15:52buy880.101.88231.88080.0000
3802006.09.19 16:52s/l880.101.88081.88080.0000-1.50377.44
3812006.09.20 07:50buy890.101.88111.87960.0000
3822006.09.20 07:52modify890.101.88111.87980.0000
3832006.09.20 07:53modify890.101.88111.88010.0000
3842006.09.20 07:54modify890.101.88111.88020.0000
3852006.09.20 07:55modify890.101.88111.88050.0000
3862006.09.20 07:58modify890.101.88111.88060.0000
3872006.09.20 08:06modify890.101.88111.88080.0000
3882006.09.20 08:06modify890.101.88111.88090.0000
3892006.09.20 08:17modify890.101.88111.88100.0000
3902006.09.20 08:17close890.101.88251.88100.00001.40378.84
3912006.09.20 18:15buy900.101.88841.88690.0000
3922006.09.20 18:15modify900.101.88841.88840.0000
3932006.09.20 18:15close900.101.89061.88840.00002.20381.04
3942006.09.20 18:15buy910.101.88861.88710.0000
3952006.09.20 18:16modify910.101.88861.88790.0000
3962006.09.20 18:16close910.101.89011.88790.00001.50382.54
3972006.09.20 18:19buy920.101.88801.88650.0000
3982006.09.20 18:19modify920.101.88801.88650.0000
3992006.09.20 18:19modify920.101.88801.88740.0000
4002006.09.20 18:19close920.101.88961.88740.00001.60384.14
4012006.09.21 13:42buy930.101.89801.89650.0000
4022006.09.21 13:48modify930.101.89801.89680.0000
4032006.09.21 14:04s/l930.101.8968211.89680.0000-1.18382.96
4042006.09.21 14:17buy940.101.89611.89460.0000
4052006.09.21 14:40modify940.101.89611.89460.0000
4062006.09.21 14:41modify940.101.89611.89470.0000
4072006.09.21 14:41modify940.101.89611.89480.0000
4082006.09.21 14:41close940.101.89701.89480.00000.90383.86
4092006.09.22 11:54buy950.101.90131.89980.0000
4102006.09.22 11:55modify950.101.90131.90000.0000
4112006.09.22 11:56modify950.101.90131.90010.0000
4122006.09.22 11:57modify950.101.90131.90050.0000
4132006.09.22 11:58modify950.101.90131.90060.0000
4142006.09.22 11:58modify950.101.90131.90080.0000
4152006.09.22 11:58modify950.101.90131.90100.0000
4162006.09.22 11:58close950.101.90261.90100.00001.30385.16
4172006.09.22 13:16buy960.101.90211.90060.0000
4182006.09.22 13:16modify960.101.90211.90070.0000
4192006.09.22 13:26modify960.101.90211.90080.0000
4202006.09.22 13:28modify960.101.90211.90120.0000
4212006.09.22 13:29modify960.101.90211.90130.0000
4222006.09.22 13:30modify960.101.90211.90140.0000
4232006.09.22 13:31modify960.101.90211.90150.0000
4242006.09.22 13:59s/l960.101.9014931.90150.0000-0.61384.55
4252006.09.25 07:56buy970.101.90321.90170.0000
4262006.09.25 07:56modify970.101.90321.90180.0000
4272006.09.25 08:05modify970.101.90321.90190.0000
4282006.09.25 08:06modify970.101.90321.90200.0000
4292006.09.25 08:07modify970.101.90321.90210.0000
4302006.09.25 08:08modify970.101.90321.90220.0000
4312006.09.25 08:11modify970.101.90321.90230.0000
4322006.09.25 08:12modify970.101.90321.90250.0000
4332006.09.25 08:19modify970.101.90321.90260.0000
4342006.09.25 08:48modify970.101.90321.90270.0000
4352006.09.25 08:53modify970.101.90321.90280.0000
4362006.09.25 09:01s/l970.101.9027641.90280.0000-0.44384.11
4372006.09.25 09:01buy980.101.90221.90070.0000
4382006.09.25 09:03modify980.101.90221.90080.0000
4392006.09.25 09:04modify980.101.90221.90090.0000
4402006.09.25 09:05modify980.101.90221.90100.0000
4412006.09.25 09:14s/l980.101.9009861.90100.0000-1.21382.90
4422006.09.25 09:24buy990.101.90211.90060.0000
4432006.09.25 09:39modify990.101.90211.90070.0000
4442006.09.25 09:40modify990.101.90211.90080.0000
4452006.09.25 09:40modify990.101.90211.90090.0000
4462006.09.25 09:40modify990.101.90211.90100.0000
4472006.09.25 09:41modify990.101.90211.90110.0000
4482006.09.25 09:41modify990.101.90211.90120.0000
4492006.09.25 09:45modify990.101.90211.90130.0000
4502006.09.25 09:45modify990.101.90211.90150.0000
4512006.09.25 09:45modify990.101.90211.90160.0000
4522006.09.25 09:47modify990.101.90211.90170.0000
4532006.09.25 09:47modify990.101.90211.90180.0000
4542006.09.25 09:47close990.101.90351.90180.00001.40384.30
4552006.09.26 15:07sell1000.101.89591.89740.0000
4562006.09.26 15:16s/l1000.101.89741.89740.0000-1.50382.80
4572006.09.28 02:36buy1010.101.88881.88730.0000
4582006.09.28 02:50s/l1010.101.88731.88730.0000-1.50381.30
4592006.09.28 02:50buy1020.101.88771.88620.0000
4602006.09.28 02:58modify1020.101.88771.88630.0000
4612006.09.28 03:00modify1020.101.88771.88630.0000
4622006.09.28 03:01modify1020.101.88771.88640.0000
4632006.09.28 03:03modify1020.101.88771.88650.0000
4642006.09.28 04:57modify1020.101.88771.88660.0000
4652006.09.28 04:57modify1020.101.88771.88670.0000
4662006.09.28 04:57modify1020.101.88771.88680.0000
4672006.09.28 04:57modify1020.101.88771.88690.0000
4682006.09.28 05:22s/l1020.101.8869361.88690.0000-0.76380.54
4692006.09.28 15:01sell1030.101.87441.87590.0000
4702006.09.28 17:12s/l1030.101.87591.87590.0000-1.50379.04
4712006.09.29 00:58sell1040.101.87621.87770.0000
4722006.09.29 02:28s/l1040.101.87771.87770.0000-1.50377.54
4732006.09.29 08:53sell1050.101.87051.87200.0000
4742006.09.29 09:06modify1050.101.87051.87190.0000
4752006.09.29 09:14modify1050.101.87051.87180.0000
4762006.09.29 09:53modify1050.101.87051.87170.0000
4772006.09.29 09:56modify1050.101.87051.87110.0000
4782006.09.29 09:56close1050.101.86891.87110.00001.60379.14
4792006.09.29 13:19sell1060.101.86571.86720.0000
4802006.09.29 13:23s/l1060.101.86721.86720.0000-1.50377.64
4812006.09.29 13:26sell1070.101.86571.86720.0000
4822006.09.29 13:33s/l1070.101.86721.86720.0000-1.50376.14
4832006.09.29 13:53sell1080.101.86721.86870.0000
4842006.09.29 13:57modify1080.101.86721.86860.0000
4852006.09.29 13:57close1080.101.86591.86860.00001.30377.44
4862006.09.29 13:57sell1090.101.86571.86720.0000
4872006.09.29 13:57s/l1090.101.86721.86720.0000-1.50375.94
4882006.09.29 13:58sell1100.101.86571.86720.0000
4892006.09.29 14:01close1100.101.86451.86720.00001.20377.14
4902006.09.29 15:26sell1110.101.87121.87270.0000
4912006.09.29 16:37s/l1110.101.87271.87270.0000-1.50375.64
4922006.10.01 22:42buy1120.101.87181.87030.0000
4932006.10.02 01:10s/l1120.101.87031.87030.0000-1.53374.11
4942006.10.02 02:01sell1130.101.87021.87170.0000
4952006.10.02 05:02s/l1130.101.87171.87170.0000-1.50372.61
4962006.10.02 08:31sell1140.101.87021.87170.0000
4972006.10.02 08:38modify1140.101.87021.87120.0000
4982006.10.02 08:41s/l1140.101.8711931.87120.0000-0.99371.62
4992006.10.02 08:51sell1150.101.87031.87180.0000
5002006.10.02 08:57s/l1150.101.87181.87180.0000-1.50370.12
5012006.10.04 06:56sell1160.101.88711.88860.0000
5022006.10.04 06:57modify1160.101.88711.88860.0000
5032006.10.04 07:07s/l1160.101.8885931.88860.0000-1.49368.63
5042006.10.06 04:45sell1170.101.87841.87990.0000
5052006.10.06 04:45modify1170.101.87841.87990.0000
5062006.10.06 04:47modify1170.101.87841.87970.0000
5072006.10.06 05:21modify1170.101.87841.87960.0000
5082006.10.06 05:34modify1170.101.87841.87950.0000
5092006.10.06 05:40modify1170.101.87841.87940.0000
5102006.10.06 05:41modify1170.101.87841.87930.0000
5112006.10.06 05:41modify1170.101.87841.87900.0000
5122006.10.06 05:57modify1170.101.87841.87890.0000
5132006.10.06 05:57close1170.101.87761.87890.00000.80369.43
5142006.10.06 09:11sell1180.101.87731.87880.0000
5152006.10.06 09:14modify1180.101.87731.87870.0000
5162006.10.06 09:21modify1180.101.87731.87850.0000
5172006.10.06 09:32modify1180.101.87731.87840.0000
5182006.10.06 09:34modify1180.101.87731.87820.0000
5192006.10.06 09:35modify1180.101.87731.87810.0000
5202006.10.06 09:36modify1180.101.87731.87800.0000
5212006.10.06 09:36modify1180.101.87731.87790.0000
5222006.10.06 09:36close1180.101.87631.87790.00001.00370.43
5232006.10.06 11:48sell1190.101.87641.87790.0000
5242006.10.06 11:49s/l1190.101.87791.87790.0000-1.50368.93
5252006.10.06 11:50sell1200.101.87781.87930.0000
5262006.10.06 11:52s/l1200.101.87931.87930.0000-1.50367.43
5272006.10.06 11:52sell1210.101.87871.88020.0000
5282006.10.06 11:55s/l1210.101.88021.88020.0000-1.50365.93