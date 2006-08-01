|Symbol
|GBPUSDm (Great Britain Pound vs US Dollar)
|Period
|1 Hour (H1) 2006.08.01 00:00 - 2006.10.10 00:00 (2006.08.01 - 2006.10.10)
|Model
|Every tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
|Parameters
|ExitMarket=false; ShowSuitablePeriod=false; ShowMarketInfo=false; ShowAccountStatus=false; ShowStat=false; ShowDecision=false; ShowDirection=false; BlockSell=false; BlockBuy=false; ShowLots=false; BlockStopLoss=false; DisableShadowStopLoss=true; DisableExitSell=false; DisableExitBuy=false; EnableMACD=false; EnableMA=false; EnableFractals=false; EnableCCI=true; EnableCyberiaLogic=true; EnableLogicTrading=true; EnableADX=false; EnablePivot=true; BlockPipsator=true; EnableMoneyTrain=false; EnableReverseDetector=true; ReverseIndex=3.82; MoneyTrainLevel=4; MACDLevel=10; AutoLots=true; MAXLots=0.1; AutoDirection=true; ValuesPeriodCount=7; ValuesPeriodCountMax=7; SlipPage=1; Lots=0.1; StopLoss=0; TakeProfit=0; SymbolsCount=2; Risk=0.7; StopLossIndex=2.5; AutoStopLossIndex=true; StaticStopLoss=11; StopLevel=0; EnableTrailingStop=true; TrailingStopFactor=1; TimeTradeHoursDisabled=""; GMT=1; AutoMagicNumber=true; MagicNumber=123000;
|Bars in test
|35318
|Ticks modelled
|246694
|Modelling quality
|90.00%
|Initial deposit
|363.00
|Total net profit
|2.93
|Gross profit
|86.50
|Gross loss
|-83.57
|Profit factor
|1.04
|Expected payoff
|0.02
|Absolute drawdown
|1.29
|Maximal drawdown
|20.54 (5.32%)
|Relative drawdown
|5.32% (20.54)
|Total trades
|121
|Short positions (won %)
|64 (43.75%)
|Long positions (won %)
|57 (54.39%)
|Profit trades (% of total)
|59 (48.76%)
|Loss trades (% of total)
|62 (51.24%)
|Largest
|profit trade
|4.30
|loss trade
|-1.61
|Average
|profit trade
|1.47
|loss trade
|-1.35
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|9 (14.50)
|consecutive losses (loss in money)
|6 (-8.52)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|14.50 (9)
|consecutive loss (count of losses)
|-8.52 (6)
|Average
|consecutive wins
|2
|consecutive losses
|2
|#
|Time
|Type
|Order
|Lots
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2006.08.01 07:59
|sell
|1
|0.10
|1.8657
|1.8672
|0.0000
|2
|2006.08.01 08:34
|modify
|1
|0.10
|1.8657
|1.8670
|0.0000
|3
|2006.08.01 10:31
|s/l
|1
|0.10
|1.866993
|1.8670
|0.0000
|-1.29
|361.71
|4
|2006.08.01 12:59
|buy
|2
|0.10
|1.8649
|1.8634
|0.0000
|5
|2006.08.01 13:00
|modify
|2
|0.10
|1.8649
|1.8649
|0.0000
|6
|2006.08.01 13:00
|close
|2
|0.10
|1.8671
|1.8649
|0.0000
|2.20
|363.91
|7
|2006.08.01 14:38
|buy
|3
|0.10
|1.8654
|1.8639
|0.0000
|8
|2006.08.01 14:59
|modify
|3
|0.10
|1.8654
|1.8649
|0.0000
|9
|2006.08.01 14:59
|close
|3
|0.10
|1.8674
|1.8649
|0.0000
|2.00
|365.91
|10
|2006.08.03 15:59
|buy
|4
|0.10
|1.8850
|1.8835
|0.0000
|11
|2006.08.03 16:00
|modify
|4
|0.10
|1.8850
|1.8838
|0.0000
|12
|2006.08.03 16:00
|close
|4
|0.10
|1.8876
|1.8838
|0.0000
|2.60
|368.51
|13
|2006.08.04 09:59
|buy
|5
|0.10
|1.8904
|1.8889
|0.0000
|14
|2006.08.04 09:59
|modify
|5
|0.10
|1.8904
|1.8891
|0.0000
|15
|2006.08.04 10:00
|modify
|5
|0.10
|1.8904
|1.8892
|0.0000
|16
|2006.08.04 10:08
|modify
|5
|0.10
|1.8904
|1.8893
|0.0000
|17
|2006.08.04 10:08
|modify
|5
|0.10
|1.8904
|1.8893
|0.0000
|18
|2006.08.04 10:09
|modify
|5
|0.10
|1.8904
|1.8894
|0.0000
|19
|2006.08.04 10:09
|modify
|5
|0.10
|1.8904
|1.8894
|0.0000
|20
|2006.08.04 10:09
|modify
|5
|0.10
|1.8904
|1.8895
|0.0000
|21
|2006.08.04 10:09
|close
|5
|0.10
|1.8914
|1.8895
|0.0000
|1.00
|369.51
|22
|2006.08.04 14:41
|buy
|6
|0.10
|1.9085
|1.9070
|0.0000
|23
|2006.08.04 14:59
|close
|6
|0.10
|1.9103
|1.9070
|0.0000
|1.80
|371.31
|24
|2006.08.04 15:51
|buy
|7
|0.10
|1.9078
|1.9063
|0.0000
|25
|2006.08.04 15:57
|close
|7
|0.10
|1.9091
|1.9063
|0.0000
|1.30
|372.61
|26
|2006.08.07 08:00
|buy
|8
|0.10
|1.9066
|1.9051
|0.0000
|27
|2006.08.07 08:17
|modify
|8
|0.10
|1.9066
|1.9051
|0.0000
|28
|2006.08.07 08:17
|modify
|8
|0.10
|1.9066
|1.9052
|0.0000
|29
|2006.08.07 08:17
|modify
|8
|0.10
|1.9066
|1.9053
|0.0000
|30
|2006.08.07 08:18
|modify
|8
|0.10
|1.9066
|1.9054
|0.0000
|31
|2006.08.07 08:18
|modify
|8
|0.10
|1.9066
|1.9054
|0.0000
|32
|2006.08.07 08:18
|modify
|8
|0.10
|1.9066
|1.9055
|0.0000
|33
|2006.08.07 08:18
|modify
|8
|0.10
|1.9066
|1.9056
|0.0000
|34
|2006.08.07 08:18
|modify
|8
|0.10
|1.9066
|1.9057
|0.0000
|35
|2006.08.07 08:20
|modify
|8
|0.10
|1.9066
|1.9058
|0.0000
|36
|2006.08.07 08:20
|modify
|8
|0.10
|1.9066
|1.9059
|0.0000
|37
|2006.08.07 08:20
|close
|8
|0.10
|1.9076
|1.9059
|0.0000
|1.00
|373.61
|38
|2006.08.07 08:40
|buy
|9
|0.10
|1.9068
|1.9053
|0.0000
|39
|2006.08.07 08:59
|modify
|9
|0.10
|1.9068
|1.9065
|0.0000
|40
|2006.08.07 08:59
|close
|9
|0.10
|1.9082
|1.9065
|0.0000
|1.40
|375.01
|41
|2006.08.07 12:11
|buy
|10
|0.10
|1.9068
|1.9053
|0.0000
|42
|2006.08.07 12:15
|modify
|10
|0.10
|1.9068
|1.9054
|0.0000
|43
|2006.08.07 12:15
|modify
|10
|0.10
|1.9068
|1.9055
|0.0000
|44
|2006.08.07 12:27
|modify
|10
|0.10
|1.9068
|1.9059
|0.0000
|45
|2006.08.07 12:27
|close
|10
|0.10
|1.9080
|1.9059
|0.0000
|1.20
|376.21
|46
|2006.08.07 16:59
|buy
|11
|0.10
|1.9087
|1.9072
|0.0000
|47
|2006.08.07 17:59
|s/l
|11
|0.10
|1.9072
|1.9072
|0.0000
|-1.50
|374.71
|48
|2006.08.08 19:00
|buy
|12
|0.10
|1.9067
|1.9052
|0.0000
|49
|2006.08.08 19:59
|modify
|12
|0.10
|1.9067
|1.9068
|0.0000
|50
|2006.08.08 19:59
|close
|12
|0.10
|1.9091
|1.9068
|0.0000
|2.40
|377.11
|51
|2006.08.08 20:00
|buy
|13
|0.10
|1.9072
|1.9057
|0.0000
|52
|2006.08.08 20:14
|modify
|13
|0.10
|1.9072
|1.9062
|0.0000
|53
|2006.08.08 20:14
|close
|13
|0.10
|1.9087
|1.9062
|0.0000
|1.50
|378.61
|54
|2006.08.08 20:14
|buy
|14
|0.10
|1.9079
|1.9064
|0.0000
|55
|2006.08.08 20:15
|modify
|14
|0.10
|1.9079
|1.9067
|0.0000
|56
|2006.08.08 21:20
|s/l
|14
|0.10
|1.906714
|1.9067
|0.0000
|-1.19
|377.42
|57
|2006.08.09 07:59
|buy
|15
|0.10
|1.9056
|1.9041
|0.0000
|58
|2006.08.09 07:59
|close
|15
|0.10
|1.9073
|1.9041
|0.0000
|1.70
|379.12
|59
|2006.08.10 06:00
|sell
|16
|0.10
|1.9061
|1.9076
|0.0000
|60
|2006.08.10 06:59
|s/l
|16
|0.10
|1.9076
|1.9076
|0.0000
|-1.50
|377.62
|61
|2006.08.10 09:25
|sell
|17
|0.10
|1.9046
|1.9061
|0.0000
|62
|2006.08.10 09:41
|modify
|17
|0.10
|1.9046
|1.9059
|0.0000
|63
|2006.08.10 09:41
|close
|17
|0.10
|1.9032
|1.9059
|0.0000
|1.40
|379.02
|64
|2006.08.11 13:00
|sell
|18
|0.10
|1.8951
|1.8966
|0.0000
|65
|2006.08.11 13:23
|modify
|18
|0.10
|1.8951
|1.8965
|0.0000
|66
|2006.08.11 13:23
|modify
|18
|0.10
|1.8951
|1.8964
|0.0000
|67
|2006.08.11 14:59
|s/l
|18
|0.10
|1.896436
|1.8964
|0.0000
|-1.34
|377.68
|68
|2006.08.14 15:31
|buy
|19
|0.10
|1.8898
|1.8883
|0.0000
|69
|2006.08.14 15:37
|modify
|19
|0.10
|1.8898
|1.8883
|0.0000
|70
|2006.08.14 15:37
|modify
|19
|0.10
|1.8898
|1.8884
|0.0000
|71
|2006.08.14 15:37
|modify
|19
|0.10
|1.8898
|1.8885
|0.0000
|72
|2006.08.14 15:37
|modify
|19
|0.10
|1.8898
|1.8886
|0.0000
|73
|2006.08.14 15:37
|close
|19
|0.10
|1.8912
|1.8886
|0.0000
|1.40
|379.08
|74
|2006.08.18 08:48
|sell
|20
|0.10
|1.8845
|1.8860
|0.0000
|75
|2006.08.18 08:48
|modify
|20
|0.10
|1.8845
|1.8860
|0.0000
|76
|2006.08.18 08:51
|modify
|20
|0.10
|1.8845
|1.8859
|0.0000
|77
|2006.08.18 09:00
|modify
|20
|0.10
|1.8845
|1.8859
|0.0000
|78
|2006.08.18 09:11
|modify
|20
|0.10
|1.8845
|1.8859
|0.0000
|79
|2006.08.18 09:11
|modify
|20
|0.10
|1.8845
|1.8858
|0.0000
|80
|2006.08.18 09:11
|modify
|20
|0.10
|1.8845
|1.8857
|0.0000
|81
|2006.08.18 09:11
|modify
|20
|0.10
|1.8845
|1.8856
|0.0000
|82
|2006.08.18 09:11
|modify
|20
|0.10
|1.8845
|1.8855
|0.0000
|83
|2006.08.18 09:16
|modify
|20
|0.10
|1.8845
|1.8855
|0.0000
|84
|2006.08.18 09:16
|modify
|20
|0.10
|1.8845
|1.8854
|0.0000
|85
|2006.08.18 09:16
|modify
|20
|0.10
|1.8845
|1.8853
|0.0000
|86
|2006.08.18 09:16
|modify
|20
|0.10
|1.8845
|1.8852
|0.0000
|87
|2006.08.18 09:35
|s/l
|20
|0.10
|1.885164
|1.8852
|0.0000
|-0.66
|378.42
|88
|2006.08.18 13:00
|sell
|21
|0.10
|1.8838
|1.8853
|0.0000
|89
|2006.08.18 13:12
|modify
|21
|0.10
|1.8838
|1.8852
|0.0000
|90
|2006.08.18 13:12
|modify
|21
|0.10
|1.8838
|1.8851
|0.0000
|91
|2006.08.18 13:13
|modify
|21
|0.10
|1.8838
|1.8851
|0.0000
|92
|2006.08.18 13:13
|modify
|21
|0.10
|1.8838
|1.8849
|0.0000
|93
|2006.08.18 13:13
|modify
|21
|0.10
|1.8838
|1.8848
|0.0000
|94
|2006.08.18 13:13
|modify
|21
|0.10
|1.8838
|1.8846
|0.0000
|95
|2006.08.18 13:13
|modify
|21
|0.10
|1.8838
|1.8845
|0.0000
|96
|2006.08.18 13:13
|close
|21
|0.10
|1.8828
|1.8845
|0.0000
|1.00
|379.42
|97
|2006.08.18 13:59
|sell
|22
|0.10
|1.8841
|1.8856
|0.0000
|98
|2006.08.18 14:00
|modify
|22
|0.10
|1.8841
|1.8819
|0.0000
|99
|2006.08.18 14:00
|close
|22
|0.10
|1.8798
|1.8819
|0.0000
|4.30
|383.72
|100
|2006.08.22 00:02
|sell
|23
|0.10
|1.8921
|1.8936
|0.0000
|101
|2006.08.22 00:10
|modify
|23
|0.10
|1.8921
|1.8933
|0.0000
|102
|2006.08.22 00:10
|modify
|23
|0.10
|1.8921
|1.8932
|0.0000
|103
|2006.08.22 00:23
|modify
|23
|0.10
|1.8921
|1.8931
|0.0000
|104
|2006.08.22 00:23
|close
|23
|0.10
|1.8909
|1.8931
|0.0000
|1.20
|384.92
|105
|2006.08.22 07:00
|buy
|24
|0.10
|1.8924
|1.8909
|0.0000
|106
|2006.08.22 07:22
|modify
|24
|0.10
|1.8924
|1.8910
|0.0000
|107
|2006.08.22 07:39
|modify
|24
|0.10
|1.8924
|1.8914
|0.0000
|108
|2006.08.22 08:59
|s/l
|24
|0.10
|1.89135
|1.8914
|0.0000
|-1.05
|383.87
|109
|2006.08.23 14:00
|buy
|25
|0.10
|1.8924
|1.8909
|0.0000
|110
|2006.08.23 14:41
|modify
|25
|0.10
|1.8924
|1.8909
|0.0000
|111
|2006.08.23 14:42
|modify
|25
|0.10
|1.8924
|1.8911
|0.0000
|112
|2006.08.23 14:42
|modify
|25
|0.10
|1.8924
|1.8913
|0.0000
|113
|2006.08.23 14:42
|modify
|25
|0.10
|1.8924
|1.8914
|0.0000
|114
|2006.08.23 14:42
|modify
|25
|0.10
|1.8924
|1.8915
|0.0000
|115
|2006.08.23 14:42
|modify
|25
|0.10
|1.8924
|1.8916
|0.0000
|116
|2006.08.23 14:42
|close
|25
|0.10
|1.8937
|1.8916
|0.0000
|1.30
|385.17
|117
|2006.08.23 14:42
|buy
|26
|0.10
|1.8940
|1.8925
|0.0000
|118
|2006.08.23 14:55
|modify
|26
|0.10
|1.8940
|1.8925
|0.0000
|119
|2006.08.23 14:55
|modify
|26
|0.10
|1.8940
|1.8926
|0.0000
|120
|2006.08.23 14:55
|modify
|26
|0.10
|1.8940
|1.8927
|0.0000
|121
|2006.08.23 14:55
|modify
|26
|0.10
|1.8940
|1.8929
|0.0000
|122
|2006.08.23 14:56
|modify
|26
|0.10
|1.8940
|1.8930
|0.0000
|123
|2006.08.23 14:56
|modify
|26
|0.10
|1.8940
|1.8931
|0.0000
|124
|2006.08.23 14:56
|modify
|26
|0.10
|1.8940
|1.8932
|0.0000
|125
|2006.08.23 14:56
|close
|26
|0.10
|1.8953
|1.8932
|0.0000
|1.30
|386.47
|126
|2006.08.23 14:59
|buy
|27
|0.10
|1.8940
|1.8925
|0.0000
|127
|2006.08.23 16:59
|s/l
|27
|0.10
|1.8925
|1.8925
|0.0000
|-1.50
|384.97
|128
|2006.08.23 21:59
|buy
|28
|0.10
|1.8932
|1.8917
|0.0000
|129
|2006.08.24 00:57
|s/l
|28
|0.10
|1.8917
|1.8917
|0.0000
|-1.61
|383.36
|130
|2006.08.24 08:06
|sell
|29
|0.10
|1.8907
|1.8922
|0.0000
|131
|2006.08.24 08:14
|s/l
|29
|0.10
|1.8922
|1.8922
|0.0000
|-1.50
|381.86
|132
|2006.08.24 08:14
|sell
|30
|0.10
|1.8918
|1.8933
|0.0000
|133
|2006.08.24 08:16
|modify
|30
|0.10
|1.8918
|1.8931
|0.0000
|134
|2006.08.24 08:18
|modify
|30
|0.10
|1.8918
|1.8930
|0.0000
|135
|2006.08.24 08:19
|modify
|30
|0.10
|1.8918
|1.8929
|0.0000
|136
|2006.08.24 08:25
|modify
|30
|0.10
|1.8918
|1.8928
|0.0000
|137
|2006.08.24 08:25
|modify
|30
|0.10
|1.8918
|1.8927
|0.0000
|138
|2006.08.24 08:26
|modify
|30
|0.10
|1.8918
|1.8926
|0.0000
|139
|2006.08.24 08:32
|modify
|30
|0.10
|1.8918
|1.8923
|0.0000
|140
|2006.08.24 08:32
|close
|30
|0.10
|1.8907
|1.8923
|0.0000
|1.10
|382.96
|141
|2006.08.24 08:53
|sell
|31
|0.10
|1.8907
|1.8922
|0.0000
|142
|2006.08.24 08:59
|s/l
|31
|0.10
|1.8922
|1.8922
|0.0000
|-1.50
|381.46
|143
|2006.08.24 08:59
|sell
|32
|0.10
|1.8934
|1.8949
|0.0000
|144
|2006.08.24 09:59
|modify
|32
|0.10
|1.8934
|1.8943
|0.0000
|145
|2006.08.24 10:00
|modify
|32
|0.10
|1.8934
|1.8943
|0.0000
|146
|2006.08.24 11:59
|s/l
|32
|0.10
|1.894271
|1.8943
|0.0000
|-0.87
|380.59
|147
|2006.08.24 14:59
|buy
|33
|0.10
|1.8916
|1.8901
|0.0000
|148
|2006.08.24 15:59
|s/l
|33
|0.10
|1.8901
|1.8901
|0.0000
|-1.50
|379.09
|149
|2006.08.25 13:49
|sell
|34
|0.10
|1.8884
|1.8899
|0.0000
|150
|2006.08.25 14:15
|modify
|34
|0.10
|1.8884
|1.8899
|0.0000
|151
|2006.08.25 14:17
|modify
|34
|0.10
|1.8884
|1.8898
|0.0000
|152
|2006.08.25 14:18
|modify
|34
|0.10
|1.8884
|1.8897
|0.0000
|153
|2006.08.25 14:19
|modify
|34
|0.10
|1.8884
|1.8894
|0.0000
|154
|2006.08.25 14:19
|modify
|34
|0.10
|1.8884
|1.8892
|0.0000
|155
|2006.08.25 14:19
|close
|34
|0.10
|1.8868
|1.8892
|0.0000
|1.60
|380.69
|156
|2006.08.28 14:59
|buy
|35
|0.10
|1.8972
|1.8957
|0.0000
|157
|2006.08.28 17:03
|s/l
|35
|0.10
|1.8957
|1.8957
|0.0000
|-1.50
|379.19
|158
|2006.08.29 12:01
|buy
|36
|0.10
|1.8981
|1.8966
|0.0000
|159
|2006.08.29 12:22
|modify
|36
|0.10
|1.8981
|1.8966
|0.0000
|160
|2006.08.29 12:23
|modify
|36
|0.10
|1.8981
|1.8967
|0.0000
|161
|2006.08.29 12:25
|modify
|36
|0.10
|1.8981
|1.8968
|0.0000
|162
|2006.08.29 12:25
|modify
|36
|0.10
|1.8981
|1.8969
|0.0000
|163
|2006.08.29 12:25
|modify
|36
|0.10
|1.8981
|1.8970
|0.0000
|164
|2006.08.29 12:31
|modify
|36
|0.10
|1.8981
|1.8974
|0.0000
|165
|2006.08.29 12:52
|modify
|36
|0.10
|1.8981
|1.8975
|0.0000
|166
|2006.08.29 12:53
|modify
|36
|0.10
|1.8981
|1.8976
|0.0000
|167
|2006.08.29 12:53
|close
|36
|0.10
|1.8995
|1.8976
|0.0000
|1.40
|380.59
|168
|2006.08.29 12:59
|buy
|37
|0.10
|1.8982
|1.8967
|0.0000
|169
|2006.08.29 13:23
|modify
|37
|0.10
|1.8982
|1.8967
|0.0000
|170
|2006.08.29 13:24
|modify
|37
|0.10
|1.8982
|1.8968
|0.0000
|171
|2006.08.29 13:28
|modify
|37
|0.10
|1.8982
|1.8970
|0.0000
|172
|2006.08.29 13:29
|modify
|37
|0.10
|1.8982
|1.8971
|0.0000
|173
|2006.08.29 13:30
|modify
|37
|0.10
|1.8982
|1.8972
|0.0000
|174
|2006.08.29 13:51
|modify
|37
|0.10
|1.8982
|1.8973
|0.0000
|175
|2006.08.29 13:52
|modify
|37
|0.10
|1.8982
|1.8974
|0.0000
|176
|2006.08.29 14:00
|s/l
|37
|0.10
|1.8974
|1.8974
|0.0000
|-0.80
|379.79
|177
|2006.08.29 18:17
|sell
|38
|0.10
|1.8968
|1.8983
|0.0000
|178
|2006.08.29 18:22
|s/l
|38
|0.10
|1.8983
|1.8983
|0.0000
|-1.50
|378.29
|179
|2006.08.29 18:22
|sell
|39
|0.10
|1.8984
|1.8999
|0.0000
|180
|2006.08.29 18:29
|modify
|39
|0.10
|1.8984
|1.8999
|0.0000
|181
|2006.08.29 18:29
|modify
|39
|0.10
|1.8984
|1.8998
|0.0000
|182
|2006.08.29 18:29
|modify
|39
|0.10
|1.8984
|1.8996
|0.0000
|183
|2006.08.29 18:30
|modify
|39
|0.10
|1.8984
|1.8995
|0.0000
|184
|2006.08.29 18:31
|modify
|39
|0.10
|1.8984
|1.8990
|0.0000
|185
|2006.08.29 18:31
|close
|39
|0.10
|1.8962
|1.8990
|0.0000
|2.20
|380.49
|186
|2006.08.29 18:34
|sell
|40
|0.10
|1.8962
|1.8977
|0.0000
|187
|2006.08.29 18:36
|s/l
|40
|0.10
|1.8977
|1.8977
|0.0000
|-1.50
|378.99
|188
|2006.08.29 18:36
|sell
|41
|0.10
|1.8975
|1.8990
|0.0000
|189
|2006.08.29 18:41
|s/l
|41
|0.10
|1.8990
|1.8990
|0.0000
|-1.50
|377.49
|190
|2006.08.29 18:41
|sell
|42
|0.10
|1.8987
|1.9002
|0.0000
|191
|2006.08.29 18:45
|s/l
|42
|0.10
|1.9002
|1.9002
|0.0000
|-1.50
|375.99
|192
|2006.08.29 18:45
|sell
|43
|0.10
|1.9000
|1.9015
|0.0000
|193
|2006.08.29 18:53
|modify
|43
|0.10
|1.9000
|1.9015
|0.0000
|194
|2006.08.29 18:54
|modify
|43
|0.10
|1.9000
|1.9010
|0.0000
|195
|2006.08.29 18:54
|modify
|43
|0.10
|1.9000
|1.9009
|0.0000
|196
|2006.08.29 18:54
|modify
|43
|0.10
|1.9000
|1.9007
|0.0000
|197
|2006.08.29 18:54
|close
|43
|0.10
|1.8979
|1.9007
|0.0000
|2.10
|378.09
|198
|2006.08.29 18:54
|sell
|44
|0.10
|1.8965
|1.8980
|0.0000
|199
|2006.08.29 18:55
|modify
|44
|0.10
|1.8965
|1.8979
|0.0000
|200
|2006.08.29 18:55
|modify
|44
|0.10
|1.8965
|1.8971
|0.0000
|201
|2006.08.29 18:55
|close
|44
|0.10
|1.8943
|1.8971
|0.0000
|2.20
|380.29
|202
|2006.08.29 18:59
|sell
|45
|0.10
|1.8990
|1.9005
|0.0000
|203
|2006.08.30 01:32
|s/l
|45
|0.10
|1.9005
|1.9005
|0.0000
|-1.48
|378.82
|204
|2006.08.31 13:43
|buy
|46
|0.10
|1.9045
|1.9030
|0.0000
|205
|2006.08.31 13:43
|modify
|46
|0.10
|1.9045
|1.9030
|0.0000
|206
|2006.08.31 13:43
|modify
|46
|0.10
|1.9045
|1.9037
|0.0000
|207
|2006.08.31 13:43
|s/l
|46
|0.10
|1.9037
|1.9037
|0.0000
|-0.80
|378.02
|208
|2006.08.31 13:43
|buy
|47
|0.10
|1.9037
|1.9022
|0.0000
|209
|2006.08.31 13:44
|modify
|47
|0.10
|1.9037
|1.9023
|0.0000
|210
|2006.08.31 13:44
|modify
|47
|0.10
|1.9037
|1.9024
|0.0000
|211
|2006.08.31 13:44
|modify
|47
|0.10
|1.9037
|1.9026
|0.0000
|212
|2006.08.31 13:44
|modify
|47
|0.10
|1.9037
|1.9027
|0.0000
|213
|2006.08.31 13:44
|modify
|47
|0.10
|1.9037
|1.9029
|0.0000
|214
|2006.08.31 13:44
|modify
|47
|0.10
|1.9037
|1.9030
|0.0000
|215
|2006.08.31 13:48
|modify
|47
|0.10
|1.9037
|1.9031
|0.0000
|216
|2006.08.31 13:48
|close
|47
|0.10
|1.9051
|1.9031
|0.0000
|1.40
|379.42
|217
|2006.08.31 13:48
|buy
|48
|0.10
|1.9049
|1.9034
|0.0000
|218
|2006.08.31 13:50
|modify
|48
|0.10
|1.9049
|1.9035
|0.0000
|219
|2006.08.31 14:00
|s/l
|48
|0.10
|1.9035
|1.9035
|0.0000
|-1.40
|378.02
|220
|2006.09.01 08:21
|sell
|49
|0.10
|1.9043
|1.9058
|0.0000
|221
|2006.09.01 08:29
|modify
|49
|0.10
|1.9043
|1.9057
|0.0000
|222
|2006.09.01 08:29
|modify
|49
|0.10
|1.9043
|1.9055
|0.0000
|223
|2006.09.01 08:30
|modify
|49
|0.10
|1.9043
|1.9053
|0.0000
|224
|2006.09.01 08:30
|modify
|49
|0.10
|1.9043
|1.9049
|0.0000
|225
|2006.09.01 08:30
|close
|49
|0.10
|1.9035
|1.9049
|0.0000
|0.80
|378.82
|226
|2006.09.01 08:36
|sell
|50
|0.10
|1.9043
|1.9058
|0.0000
|227
|2006.09.01 09:02
|modify
|50
|0.10
|1.9043
|1.9057
|0.0000
|228
|2006.09.01 09:02
|modify
|50
|0.10
|1.9043
|1.9056
|0.0000
|229
|2006.09.01 09:02
|modify
|50
|0.10
|1.9043
|1.9055
|0.0000
|230
|2006.09.01 09:27
|modify
|50
|0.10
|1.9043
|1.9053
|0.0000
|231
|2006.09.01 09:27
|modify
|50
|0.10
|1.9043
|1.9051
|0.0000
|232
|2006.09.01 09:30
|modify
|50
|0.10
|1.9043
|1.9050
|0.0000
|233
|2006.09.01 09:44
|modify
|50
|0.10
|1.9043
|1.9049
|0.0000
|234
|2006.09.01 09:44
|close
|50
|0.10
|1.9035
|1.9049
|0.0000
|0.80
|379.62
|235
|2006.09.01 10:37
|sell
|51
|0.10
|1.9036
|1.9051
|0.0000
|236
|2006.09.01 10:59
|modify
|51
|0.10
|1.9036
|1.9050
|0.0000
|237
|2006.09.01 11:13
|modify
|51
|0.10
|1.9036
|1.9050
|0.0000
|238
|2006.09.01 11:31
|s/l
|51
|0.10
|1.904986
|1.9050
|0.0000
|-1.39
|378.23
|239
|2006.09.01 14:00
|sell
|52
|0.10
|1.8994
|1.9009
|0.0000
|240
|2006.09.01 14:00
|modify
|52
|0.10
|1.8994
|1.8999
|0.0000
|241
|2006.09.01 14:00
|close
|52
|0.10
|1.8978
|1.8999
|0.0000
|1.60
|379.83
|242
|2006.09.01 14:00
|sell
|53
|0.10
|1.9003
|1.9018
|0.0000
|243
|2006.09.01 14:01
|s/l
|53
|0.10
|1.9018
|1.9018
|0.0000
|-1.50
|378.33
|244
|2006.09.01 14:01
|sell
|54
|0.10
|1.9015
|1.9030
|0.0000
|245
|2006.09.01 14:01
|modify
|54
|0.10
|1.9015
|1.9029
|0.0000
|246
|2006.09.01 14:01
|modify
|54
|0.10
|1.9015
|1.9024
|0.0000
|247
|2006.09.01 14:01
|close
|54
|0.10
|1.9003
|1.9024
|0.0000
|1.20
|379.53
|248
|2006.09.01 14:01
|sell
|55
|0.10
|1.9008
|1.9023
|0.0000
|249
|2006.09.01 14:01
|s/l
|55
|0.10
|1.9023
|1.9023
|0.0000
|-1.50
|378.03
|250
|2006.09.01 14:01
|sell
|56
|0.10
|1.9038
|1.9053
|0.0000
|251
|2006.09.01 14:01
|modify
|56
|0.10
|1.9038
|1.9038
|0.0000
|252
|2006.09.01 14:01
|close
|56
|0.10
|1.9017
|1.9038
|0.0000
|2.10
|380.13
|253
|2006.09.01 14:02
|sell
|57
|0.10
|1.9012
|1.9027
|0.0000
|254
|2006.09.01 14:02
|modify
|57
|0.10
|1.9012
|1.9024
|0.0000
|255
|2006.09.01 14:03
|modify
|57
|0.10
|1.9012
|1.9020
|0.0000
|256
|2006.09.01 14:03
|close
|57
|0.10
|1.8999
|1.9020
|0.0000
|1.30
|381.43
|257
|2006.09.01 14:03
|sell
|58
|0.10
|1.8996
|1.9011
|0.0000
|258
|2006.09.01 14:14
|modify
|58
|0.10
|1.8996
|1.9008
|0.0000
|259
|2006.09.01 14:14
|close
|58
|0.10
|1.8987
|1.9008
|0.0000
|0.90
|382.33
|260
|2006.09.01 14:15
|sell
|59
|0.10
|1.8995
|1.9010
|0.0000
|261
|2006.09.01 14:21
|modify
|59
|0.10
|1.8995
|1.9009
|0.0000
|262
|2006.09.01 14:21
|modify
|59
|0.10
|1.8995
|1.9008
|0.0000
|263
|2006.09.01 14:21
|close
|59
|0.10
|1.8987
|1.9008
|0.0000
|0.80
|383.13
|264
|2006.09.01 14:26
|sell
|60
|0.10
|1.8993
|1.9008
|0.0000
|265
|2006.09.01 14:38
|s/l
|60
|0.10
|1.9008
|1.9008
|0.0000
|-1.50
|381.63
|266
|2006.09.01 14:38
|sell
|61
|0.10
|1.9005
|1.9020
|0.0000
|267
|2006.09.01 14:43
|s/l
|61
|0.10
|1.9020
|1.9020
|0.0000
|-1.50
|380.13
|268
|2006.09.01 14:43
|sell
|62
|0.10
|1.9017
|1.9032
|0.0000
|269
|2006.09.01 14:57
|s/l
|62
|0.10
|1.9032
|1.9032
|0.0000
|-1.50
|378.63
|270
|2006.09.01 14:57
|sell
|63
|0.10
|1.9028
|1.9043
|0.0000
|271
|2006.09.01 15:27
|modify
|63
|0.10
|1.9028
|1.9042
|0.0000
|272
|2006.09.01 15:27
|close
|63
|0.10
|1.9017
|1.9042
|0.0000
|1.10
|379.73
|273
|2006.09.07 07:11
|sell
|64
|0.10
|1.8855
|1.8870
|0.0000
|274
|2006.09.07 07:12
|modify
|64
|0.10
|1.8855
|1.8869
|0.0000
|275
|2006.09.07 07:15
|modify
|64
|0.10
|1.8855
|1.8867
|0.0000
|276
|2006.09.07 07:16
|modify
|64
|0.10
|1.8855
|1.8866
|0.0000
|277
|2006.09.07 07:16
|modify
|64
|0.10
|1.8855
|1.8865
|0.0000
|278
|2006.09.07 07:23
|s/l
|64
|0.10
|1.88655
|1.8865
|0.0000
|-1.05
|378.68
|279
|2006.09.07 07:23
|sell
|65
|0.10
|1.8862
|1.8877
|0.0000
|280
|2006.09.07 07:26
|modify
|65
|0.10
|1.8862
|1.8876
|0.0000
|281
|2006.09.07 07:27
|modify
|65
|0.10
|1.8862
|1.8875
|0.0000
|282
|2006.09.07 07:27
|modify
|65
|0.10
|1.8862
|1.8874
|0.0000
|283
|2006.09.07 07:28
|modify
|65
|0.10
|1.8862
|1.8873
|0.0000
|284
|2006.09.07 07:28
|modify
|65
|0.10
|1.8862
|1.8872
|0.0000
|285
|2006.09.07 07:30
|modify
|65
|0.10
|1.8862
|1.8869
|0.0000
|286
|2006.09.07 07:30
|close
|65
|0.10
|1.8853
|1.8869
|0.0000
|0.90
|379.58
|287
|2006.09.07 08:33
|sell
|66
|0.10
|1.8829
|1.8844
|0.0000
|288
|2006.09.07 08:55
|modify
|66
|0.10
|1.8829
|1.8844
|0.0000
|289
|2006.09.07 08:55
|modify
|66
|0.10
|1.8829
|1.8843
|0.0000
|290
|2006.09.07 08:56
|modify
|66
|0.10
|1.8829
|1.8841
|0.0000
|291
|2006.09.07 08:58
|modify
|66
|0.10
|1.8829
|1.8840
|0.0000
|292
|2006.09.07 08:58
|modify
|66
|0.10
|1.8829
|1.8839
|0.0000
|293
|2006.09.07 08:58
|close
|66
|0.10
|1.8819
|1.8839
|0.0000
|1.00
|380.58
|294
|2006.09.07 13:56
|sell
|67
|0.10
|1.8741
|1.8756
|0.0000
|295
|2006.09.07 15:07
|s/l
|67
|0.10
|1.8756
|1.8756
|0.0000
|-1.50
|379.08
|296
|2006.09.11 20:28
|sell
|68
|0.10
|1.8651
|1.8666
|0.0000
|297
|2006.09.11 23:43
|s/l
|68
|0.10
|1.8666
|1.8666
|0.0000
|-1.50
|377.58
|298
|2006.09.12 06:23
|buy
|69
|0.10
|1.8681
|1.8666
|0.0000
|299
|2006.09.12 06:48
|modify
|69
|0.10
|1.8681
|1.8666
|0.0000
|300
|2006.09.12 06:49
|modify
|69
|0.10
|1.8681
|1.8667
|0.0000
|301
|2006.09.12 06:50
|modify
|69
|0.10
|1.8681
|1.8668
|0.0000
|302
|2006.09.12 06:50
|modify
|69
|0.10
|1.8681
|1.8671
|0.0000
|303
|2006.09.12 06:50
|modify
|69
|0.10
|1.8681
|1.8672
|0.0000
|304
|2006.09.12 06:50
|modify
|69
|0.10
|1.8681
|1.8673
|0.0000
|305
|2006.09.12 06:55
|modify
|69
|0.10
|1.8681
|1.8674
|0.0000
|306
|2006.09.12 07:07
|s/l
|69
|0.10
|1.867436
|1.8674
|0.0000
|-0.66
|376.92
|307
|2006.09.12 12:29
|buy
|70
|0.10
|1.8725
|1.8710
|0.0000
|308
|2006.09.12 12:30
|modify
|70
|0.10
|1.8725
|1.8717
|0.0000
|309
|2006.09.12 12:30
|close
|70
|0.10
|1.8738
|1.8717
|0.0000
|1.30
|378.22
|310
|2006.09.12 12:30
|buy
|71
|0.10
|1.8724
|1.8709
|0.0000
|311
|2006.09.12 12:31
|modify
|71
|0.10
|1.8724
|1.8727
|0.0000
|312
|2006.09.12 12:31
|close
|71
|0.10
|1.8748
|1.8727
|0.0000
|2.40
|380.62
|313
|2006.09.12 12:33
|buy
|72
|0.10
|1.8724
|1.8709
|0.0000
|314
|2006.09.12 12:40
|modify
|72
|0.10
|1.8724
|1.8710
|0.0000
|315
|2006.09.12 12:42
|modify
|72
|0.10
|1.8724
|1.8711
|0.0000
|316
|2006.09.12 12:42
|modify
|72
|0.10
|1.8724
|1.8712
|0.0000
|317
|2006.09.12 12:43
|modify
|72
|0.10
|1.8724
|1.8719
|0.0000
|318
|2006.09.12 12:43
|close
|72
|0.10
|1.8740
|1.8719
|0.0000
|1.60
|382.22
|319
|2006.09.12 13:43
|buy
|73
|0.10
|1.8746
|1.8731
|0.0000
|320
|2006.09.12 14:10
|s/l
|73
|0.10
|1.8731
|1.8731
|0.0000
|-1.50
|380.72
|321
|2006.09.12 15:38
|buy
|74
|0.10
|1.8747
|1.8732
|0.0000
|322
|2006.09.12 18:02
|s/l
|74
|0.10
|1.8732
|1.8732
|0.0000
|-1.50
|379.22
|323
|2006.09.12 18:09
|buy
|75
|0.10
|1.8729
|1.8714
|0.0000
|324
|2006.09.12 18:38
|close
|75
|0.10
|1.8741
|1.8714
|0.0000
|1.20
|380.42
|325
|2006.09.12 23:21
|buy
|76
|0.10
|1.8743
|1.8728
|0.0000
|326
|2006.09.13 00:13
|s/l
|76
|0.10
|1.8728
|1.8728
|0.0000
|-1.53
|378.88
|327
|2006.09.14 12:40
|buy
|77
|0.10
|1.8847
|1.8832
|0.0000
|328
|2006.09.14 12:41
|s/l
|77
|0.10
|1.8832
|1.8832
|0.0000
|-1.50
|377.38
|329
|2006.09.14 12:41
|buy
|78
|0.10
|1.8836
|1.8821
|0.0000
|330
|2006.09.14 12:44
|modify
|78
|0.10
|1.8836
|1.8822
|0.0000
|331
|2006.09.14 12:44
|modify
|78
|0.10
|1.8836
|1.8823
|0.0000
|332
|2006.09.14 12:45
|modify
|78
|0.10
|1.8836
|1.8824
|0.0000
|333
|2006.09.14 12:50
|modify
|78
|0.10
|1.8836
|1.8825
|0.0000
|334
|2006.09.14 12:51
|modify
|78
|0.10
|1.8836
|1.8826
|0.0000
|335
|2006.09.14 12:51
|modify
|78
|0.10
|1.8836
|1.8830
|0.0000
|336
|2006.09.14 12:51
|close
|78
|0.10
|1.8850
|1.8830
|0.0000
|1.40
|378.78
|337
|2006.09.15 12:32
|sell
|79
|0.10
|1.8839
|1.8854
|0.0000
|338
|2006.09.15 12:32
|modify
|79
|0.10
|1.8839
|1.8848
|0.0000
|339
|2006.09.15 12:33
|modify
|79
|0.10
|1.8839
|1.8847
|0.0000
|340
|2006.09.15 12:33
|modify
|79
|0.10
|1.8839
|1.8843
|0.0000
|341
|2006.09.15 12:33
|modify
|79
|0.10
|1.8839
|1.8842
|0.0000
|342
|2006.09.15 12:33
|modify
|79
|0.10
|1.8839
|1.8841
|0.0000
|343
|2006.09.15 12:34
|modify
|79
|0.10
|1.8839
|1.8840
|0.0000
|344
|2006.09.15 12:34
|close
|79
|0.10
|1.8826
|1.8840
|0.0000
|1.30
|380.08
|345
|2006.09.15 12:35
|sell
|80
|0.10
|1.8840
|1.8855
|0.0000
|346
|2006.09.15 12:35
|modify
|80
|0.10
|1.8840
|1.8854
|0.0000
|347
|2006.09.15 12:36
|s/l
|80
|0.10
|1.8854
|1.8854
|0.0000
|-1.40
|378.68
|348
|2006.09.15 12:36
|sell
|81
|0.10
|1.8850
|1.8865
|0.0000
|349
|2006.09.15 12:37
|modify
|81
|0.10
|1.8850
|1.8861
|0.0000
|350
|2006.09.15 12:37
|modify
|81
|0.10
|1.8850
|1.8856
|0.0000
|351
|2006.09.15 12:39
|modify
|81
|0.10
|1.8850
|1.8851
|0.0000
|352
|2006.09.15 12:39
|close
|81
|0.10
|1.8837
|1.8851
|0.0000
|1.30
|379.98
|353
|2006.09.15 12:39
|sell
|82
|0.10
|1.8839
|1.8854
|0.0000
|354
|2006.09.15 12:39
|modify
|82
|0.10
|1.8839
|1.8852
|0.0000
|355
|2006.09.15 12:43
|modify
|82
|0.10
|1.8839
|1.8849
|0.0000
|356
|2006.09.15 12:43
|modify
|82
|0.10
|1.8839
|1.8846
|0.0000
|357
|2006.09.15 12:43
|modify
|82
|0.10
|1.8839
|1.8845
|0.0000
|358
|2006.09.15 12:43
|modify
|82
|0.10
|1.8839
|1.8843
|0.0000
|359
|2006.09.15 12:44
|modify
|82
|0.10
|1.8839
|1.8837
|0.0000
|360
|2006.09.15 12:44
|close
|82
|0.10
|1.8823
|1.8837
|0.0000
|1.60
|381.58
|361
|2006.09.19 07:21
|buy
|83
|0.10
|1.8810
|1.8795
|0.0000
|362
|2006.09.19 07:30
|modify
|83
|0.10
|1.8810
|1.8796
|0.0000
|363
|2006.09.19 07:30
|modify
|83
|0.10
|1.8810
|1.8797
|0.0000
|364
|2006.09.19 07:42
|modify
|83
|0.10
|1.8810
|1.8798
|0.0000
|365
|2006.09.19 07:42
|modify
|83
|0.10
|1.8810
|1.8799
|0.0000
|366
|2006.09.19 07:42
|modify
|83
|0.10
|1.8810
|1.8800
|0.0000
|367
|2006.09.19 07:42
|modify
|83
|0.10
|1.8810
|1.8802
|0.0000
|368
|2006.09.19 07:42
|modify
|83
|0.10
|1.8810
|1.8803
|0.0000
|369
|2006.09.19 07:42
|close
|83
|0.10
|1.8819
|1.8803
|0.0000
|0.90
|382.48
|370
|2006.09.19 07:46
|buy
|84
|0.10
|1.8810
|1.8795
|0.0000
|371
|2006.09.19 07:46
|modify
|84
|0.10
|1.8810
|1.8797
|0.0000
|372
|2006.09.19 07:53
|s/l
|84
|0.10
|1.879657
|1.8797
|0.0000
|-1.34
|381.14
|373
|2006.09.19 15:21
|buy
|85
|0.10
|1.8836
|1.8821
|0.0000
|374
|2006.09.19 15:42
|s/l
|85
|0.10
|1.8821
|1.8821
|0.0000
|-1.50
|379.64
|375
|2006.09.19 15:42
|buy
|86
|0.10
|1.8824
|1.8809
|0.0000
|376
|2006.09.19 15:45
|close
|86
|0.10
|1.8832
|1.8809
|0.0000
|0.80
|380.44
|377
|2006.09.19 15:45
|buy
|87
|0.10
|1.8834
|1.8819
|0.0000
|378
|2006.09.19 15:52
|s/l
|87
|0.10
|1.8819
|1.8819
|0.0000
|-1.50
|378.94
|379
|2006.09.19 15:52
|buy
|88
|0.10
|1.8823
|1.8808
|0.0000
|380
|2006.09.19 16:52
|s/l
|88
|0.10
|1.8808
|1.8808
|0.0000
|-1.50
|377.44
|381
|2006.09.20 07:50
|buy
|89
|0.10
|1.8811
|1.8796
|0.0000
|382
|2006.09.20 07:52
|modify
|89
|0.10
|1.8811
|1.8798
|0.0000
|383
|2006.09.20 07:53
|modify
|89
|0.10
|1.8811
|1.8801
|0.0000
|384
|2006.09.20 07:54
|modify
|89
|0.10
|1.8811
|1.8802
|0.0000
|385
|2006.09.20 07:55
|modify
|89
|0.10
|1.8811
|1.8805
|0.0000
|386
|2006.09.20 07:58
|modify
|89
|0.10
|1.8811
|1.8806
|0.0000
|387
|2006.09.20 08:06
|modify
|89
|0.10
|1.8811
|1.8808
|0.0000
|388
|2006.09.20 08:06
|modify
|89
|0.10
|1.8811
|1.8809
|0.0000
|389
|2006.09.20 08:17
|modify
|89
|0.10
|1.8811
|1.8810
|0.0000
|390
|2006.09.20 08:17
|close
|89
|0.10
|1.8825
|1.8810
|0.0000
|1.40
|378.84
|391
|2006.09.20 18:15
|buy
|90
|0.10
|1.8884
|1.8869
|0.0000
|392
|2006.09.20 18:15
|modify
|90
|0.10
|1.8884
|1.8884
|0.0000
|393
|2006.09.20 18:15
|close
|90
|0.10
|1.8906
|1.8884
|0.0000
|2.20
|381.04
|394
|2006.09.20 18:15
|buy
|91
|0.10
|1.8886
|1.8871
|0.0000
|395
|2006.09.20 18:16
|modify
|91
|0.10
|1.8886
|1.8879
|0.0000
|396
|2006.09.20 18:16
|close
|91
|0.10
|1.8901
|1.8879
|0.0000
|1.50
|382.54
|397
|2006.09.20 18:19
|buy
|92
|0.10
|1.8880
|1.8865
|0.0000
|398
|2006.09.20 18:19
|modify
|92
|0.10
|1.8880
|1.8865
|0.0000
|399
|2006.09.20 18:19
|modify
|92
|0.10
|1.8880
|1.8874
|0.0000
|400
|2006.09.20 18:19
|close
|92
|0.10
|1.8896
|1.8874
|0.0000
|1.60
|384.14
|401
|2006.09.21 13:42
|buy
|93
|0.10
|1.8980
|1.8965
|0.0000
|402
|2006.09.21 13:48
|modify
|93
|0.10
|1.8980
|1.8968
|0.0000
|403
|2006.09.21 14:04
|s/l
|93
|0.10
|1.896821
|1.8968
|0.0000
|-1.18
|382.96
|404
|2006.09.21 14:17
|buy
|94
|0.10
|1.8961
|1.8946
|0.0000
|405
|2006.09.21 14:40
|modify
|94
|0.10
|1.8961
|1.8946
|0.0000
|406
|2006.09.21 14:41
|modify
|94
|0.10
|1.8961
|1.8947
|0.0000
|407
|2006.09.21 14:41
|modify
|94
|0.10
|1.8961
|1.8948
|0.0000
|408
|2006.09.21 14:41
|close
|94
|0.10
|1.8970
|1.8948
|0.0000
|0.90
|383.86
|409
|2006.09.22 11:54
|buy
|95
|0.10
|1.9013
|1.8998
|0.0000
|410
|2006.09.22 11:55
|modify
|95
|0.10
|1.9013
|1.9000
|0.0000
|411
|2006.09.22 11:56
|modify
|95
|0.10
|1.9013
|1.9001
|0.0000
|412
|2006.09.22 11:57
|modify
|95
|0.10
|1.9013
|1.9005
|0.0000
|413
|2006.09.22 11:58
|modify
|95
|0.10
|1.9013
|1.9006
|0.0000
|414
|2006.09.22 11:58
|modify
|95
|0.10
|1.9013
|1.9008
|0.0000
|415
|2006.09.22 11:58
|modify
|95
|0.10
|1.9013
|1.9010
|0.0000
|416
|2006.09.22 11:58
|close
|95
|0.10
|1.9026
|1.9010
|0.0000
|1.30
|385.16
|417
|2006.09.22 13:16
|buy
|96
|0.10
|1.9021
|1.9006
|0.0000
|418
|2006.09.22 13:16
|modify
|96
|0.10
|1.9021
|1.9007
|0.0000
|419
|2006.09.22 13:26
|modify
|96
|0.10
|1.9021
|1.9008
|0.0000
|420
|2006.09.22 13:28
|modify
|96
|0.10
|1.9021
|1.9012
|0.0000
|421
|2006.09.22 13:29
|modify
|96
|0.10
|1.9021
|1.9013
|0.0000
|422
|2006.09.22 13:30
|modify
|96
|0.10
|1.9021
|1.9014
|0.0000
|423
|2006.09.22 13:31
|modify
|96
|0.10
|1.9021
|1.9015
|0.0000
|424
|2006.09.22 13:59
|s/l
|96
|0.10
|1.901493
|1.9015
|0.0000
|-0.61
|384.55
|425
|2006.09.25 07:56
|buy
|97
|0.10
|1.9032
|1.9017
|0.0000
|426
|2006.09.25 07:56
|modify
|97
|0.10
|1.9032
|1.9018
|0.0000
|427
|2006.09.25 08:05
|modify
|97
|0.10
|1.9032
|1.9019
|0.0000
|428
|2006.09.25 08:06
|modify
|97
|0.10
|1.9032
|1.9020
|0.0000
|429
|2006.09.25 08:07
|modify
|97
|0.10
|1.9032
|1.9021
|0.0000
|430
|2006.09.25 08:08
|modify
|97
|0.10
|1.9032
|1.9022
|0.0000
|431
|2006.09.25 08:11
|modify
|97
|0.10
|1.9032
|1.9023
|0.0000
|432
|2006.09.25 08:12
|modify
|97
|0.10
|1.9032
|1.9025
|0.0000
|433
|2006.09.25 08:19
|modify
|97
|0.10
|1.9032
|1.9026
|0.0000
|434
|2006.09.25 08:48
|modify
|97
|0.10
|1.9032
|1.9027
|0.0000
|435
|2006.09.25 08:53
|modify
|97
|0.10
|1.9032
|1.9028
|0.0000
|436
|2006.09.25 09:01
|s/l
|97
|0.10
|1.902764
|1.9028
|0.0000
|-0.44
|384.11
|437
|2006.09.25 09:01
|buy
|98
|0.10
|1.9022
|1.9007
|0.0000
|438
|2006.09.25 09:03
|modify
|98
|0.10
|1.9022
|1.9008
|0.0000
|439
|2006.09.25 09:04
|modify
|98
|0.10
|1.9022
|1.9009
|0.0000
|440
|2006.09.25 09:05
|modify
|98
|0.10
|1.9022
|1.9010
|0.0000
|441
|2006.09.25 09:14
|s/l
|98
|0.10
|1.900986
|1.9010
|0.0000
|-1.21
|382.90
|442
|2006.09.25 09:24
|buy
|99
|0.10
|1.9021
|1.9006
|0.0000
|443
|2006.09.25 09:39
|modify
|99
|0.10
|1.9021
|1.9007
|0.0000
|444
|2006.09.25 09:40
|modify
|99
|0.10
|1.9021
|1.9008
|0.0000
|445
|2006.09.25 09:40
|modify
|99
|0.10
|1.9021
|1.9009
|0.0000
|446
|2006.09.25 09:40
|modify
|99
|0.10
|1.9021
|1.9010
|0.0000
|447
|2006.09.25 09:41
|modify
|99
|0.10
|1.9021
|1.9011
|0.0000
|448
|2006.09.25 09:41
|modify
|99
|0.10
|1.9021
|1.9012
|0.0000
|449
|2006.09.25 09:45
|modify
|99
|0.10
|1.9021
|1.9013
|0.0000
|450
|2006.09.25 09:45
|modify
|99
|0.10
|1.9021
|1.9015
|0.0000
|451
|2006.09.25 09:45
|modify
|99
|0.10
|1.9021
|1.9016
|0.0000
|452
|2006.09.25 09:47
|modify
|99
|0.10
|1.9021
|1.9017
|0.0000
|453
|2006.09.25 09:47
|modify
|99
|0.10
|1.9021
|1.9018
|0.0000
|454
|2006.09.25 09:47
|close
|99
|0.10
|1.9035
|1.9018
|0.0000
|1.40
|384.30
|455
|2006.09.26 15:07
|sell
|100
|0.10
|1.8959
|1.8974
|0.0000
|456
|2006.09.26 15:16
|s/l
|100
|0.10
|1.8974
|1.8974
|0.0000
|-1.50
|382.80
|457
|2006.09.28 02:36
|buy
|101
|0.10
|1.8888
|1.8873
|0.0000
|458
|2006.09.28 02:50
|s/l
|101
|0.10
|1.8873
|1.8873
|0.0000
|-1.50
|381.30
|459
|2006.09.28 02:50
|buy
|102
|0.10
|1.8877
|1.8862
|0.0000
|460
|2006.09.28 02:58
|modify
|102
|0.10
|1.8877
|1.8863
|0.0000
|461
|2006.09.28 03:00
|modify
|102
|0.10
|1.8877
|1.8863
|0.0000
|462
|2006.09.28 03:01
|modify
|102
|0.10
|1.8877
|1.8864
|0.0000
|463
|2006.09.28 03:03
|modify
|102
|0.10
|1.8877
|1.8865
|0.0000
|464
|2006.09.28 04:57
|modify
|102
|0.10
|1.8877
|1.8866
|0.0000
|465
|2006.09.28 04:57
|modify
|102
|0.10
|1.8877
|1.8867
|0.0000
|466
|2006.09.28 04:57
|modify
|102
|0.10
|1.8877
|1.8868
|0.0000
|467
|2006.09.28 04:57
|modify
|102
|0.10
|1.8877
|1.8869
|0.0000
|468
|2006.09.28 05:22
|s/l
|102
|0.10
|1.886936
|1.8869
|0.0000
|-0.76
|380.54
|469
|2006.09.28 15:01
|sell
|103
|0.10
|1.8744
|1.8759
|0.0000
|470
|2006.09.28 17:12
|s/l
|103
|0.10
|1.8759
|1.8759
|0.0000
|-1.50
|379.04
|471
|2006.09.29 00:58
|sell
|104
|0.10
|1.8762
|1.8777
|0.0000
|472
|2006.09.29 02:28
|s/l
|104
|0.10
|1.8777
|1.8777
|0.0000
|-1.50
|377.54
|473
|2006.09.29 08:53
|sell
|105
|0.10
|1.8705
|1.8720
|0.0000
|474
|2006.09.29 09:06
|modify
|105
|0.10
|1.8705
|1.8719
|0.0000
|475
|2006.09.29 09:14
|modify
|105
|0.10
|1.8705
|1.8718
|0.0000
|476
|2006.09.29 09:53
|modify
|105
|0.10
|1.8705
|1.8717
|0.0000
|477
|2006.09.29 09:56
|modify
|105
|0.10
|1.8705
|1.8711
|0.0000
|478
|2006.09.29 09:56
|close
|105
|0.10
|1.8689
|1.8711
|0.0000
|1.60
|379.14
|479
|2006.09.29 13:19
|sell
|106
|0.10
|1.8657
|1.8672
|0.0000
|480
|2006.09.29 13:23
|s/l
|106
|0.10
|1.8672
|1.8672
|0.0000
|-1.50
|377.64
|481
|2006.09.29 13:26
|sell
|107
|0.10
|1.8657
|1.8672
|0.0000
|482
|2006.09.29 13:33
|s/l
|107
|0.10
|1.8672
|1.8672
|0.0000
|-1.50
|376.14
|483
|2006.09.29 13:53
|sell
|108
|0.10
|1.8672
|1.8687
|0.0000
|484
|2006.09.29 13:57
|modify
|108
|0.10
|1.8672
|1.8686
|0.0000
|485
|2006.09.29 13:57
|close
|108
|0.10
|1.8659
|1.8686
|0.0000
|1.30
|377.44
|486
|2006.09.29 13:57
|sell
|109
|0.10
|1.8657
|1.8672
|0.0000
|487
|2006.09.29 13:57
|s/l
|109
|0.10
|1.8672
|1.8672
|0.0000
|-1.50
|375.94
|488
|2006.09.29 13:58
|sell
|110
|0.10
|1.8657
|1.8672
|0.0000
|489
|2006.09.29 14:01
|close
|110
|0.10
|1.8645
|1.8672
|0.0000
|1.20
|377.14
|490
|2006.09.29 15:26
|sell
|111
|0.10
|1.8712
|1.8727
|0.0000
|491
|2006.09.29 16:37
|s/l
|111
|0.10
|1.8727
|1.8727
|0.0000
|-1.50
|375.64
|492
|2006.10.01 22:42
|buy
|112
|0.10
|1.8718
|1.8703
|0.0000
|493
|2006.10.02 01:10
|s/l
|112
|0.10
|1.8703
|1.8703
|0.0000
|-1.53
|374.11
|494
|2006.10.02 02:01
|sell
|113
|0.10
|1.8702
|1.8717
|0.0000
|495
|2006.10.02 05:02
|s/l
|113
|0.10
|1.8717
|1.8717
|0.0000
|-1.50
|372.61
|496
|2006.10.02 08:31
|sell
|114
|0.10
|1.8702
|1.8717
|0.0000
|497
|2006.10.02 08:38
|modify
|114
|0.10
|1.8702
|1.8712
|0.0000
|498
|2006.10.02 08:41
|s/l
|114
|0.10
|1.871193
|1.8712
|0.0000
|-0.99
|371.62
|499
|2006.10.02 08:51
|sell
|115
|0.10
|1.8703
|1.8718
|0.0000
|500
|2006.10.02 08:57
|s/l
|115
|0.10
|1.8718
|1.8718
|0.0000
|-1.50
|370.12
|501
|2006.10.04 06:56
|sell
|116
|0.10
|1.8871
|1.8886
|0.0000
|502
|2006.10.04 06:57
|modify
|116
|0.10
|1.8871
|1.8886
|0.0000
|503
|2006.10.04 07:07
|s/l
|116
|0.10
|1.888593
|1.8886
|0.0000
|-1.49
|368.63
|504
|2006.10.06 04:45
|sell
|117
|0.10
|1.8784
|1.8799
|0.0000
|505
|2006.10.06 04:45
|modify
|117
|0.10
|1.8784
|1.8799
|0.0000
|506
|2006.10.06 04:47
|modify
|117
|0.10
|1.8784
|1.8797
|0.0000
|507
|2006.10.06 05:21
|modify
|117
|0.10
|1.8784
|1.8796
|0.0000
|508
|2006.10.06 05:34
|modify
|117
|0.10
|1.8784
|1.8795
|0.0000
|509
|2006.10.06 05:40
|modify
|117
|0.10
|1.8784
|1.8794
|0.0000
|510
|2006.10.06 05:41
|modify
|117
|0.10
|1.8784
|1.8793
|0.0000
|511
|2006.10.06 05:41
|modify
|117
|0.10
|1.8784
|1.8790
|0.0000
|512
|2006.10.06 05:57
|modify
|117
|0.10
|1.8784
|1.8789
|0.0000
|513
|2006.10.06 05:57
|close
|117
|0.10
|1.8776
|1.8789
|0.0000
|0.80
|369.43
|514
|2006.10.06 09:11
|sell
|118
|0.10
|1.8773
|1.8788
|0.0000
|515
|2006.10.06 09:14
|modify
|118
|0.10
|1.8773
|1.8787
|0.0000
|516
|2006.10.06 09:21
|modify
|118
|0.10
|1.8773
|1.8785
|0.0000
|517
|2006.10.06 09:32
|modify
|118
|0.10
|1.8773
|1.8784
|0.0000
|518
|2006.10.06 09:34
|modify
|118
|0.10
|1.8773
|1.8782
|0.0000
|519
|2006.10.06 09:35
|modify
|118
|0.10
|1.8773
|1.8781
|0.0000
|520
|2006.10.06 09:36
|modify
|118
|0.10
|1.8773
|1.8780
|0.0000
|521
|2006.10.06 09:36
|modify
|118
|0.10
|1.8773
|1.8779
|0.0000
|522
|2006.10.06 09:36
|close
|118
|0.10
|1.8763
|1.8779
|0.0000
|1.00
|370.43
|523
|2006.10.06 11:48
|sell
|119
|0.10
|1.8764
|1.8779
|0.0000
|524
|2006.10.06 11:49
|s/l
|119
|0.10
|1.8779
|1.8779
|0.0000
|-1.50
|368.93
|525
|2006.10.06 11:50
|sell
|120
|0.10
|1.8778
|1.8793
|0.0000
|526
|2006.10.06 11:52
|s/l
|120
|0.10
|1.8793
|1.8793
|0.0000
|-1.50
|367.43
|527
|2006.10.06 11:52
|sell
|121
|0.10
|1.8787
|1.8802
|0.0000
|528
|2006.10.06 11:55
|s/l
|121
|0.10
|1.8802
|1.8802
|0.0000
|-1.50
|365.93