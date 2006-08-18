Strategy Tester Report
CyberiaTrader_v1.85g2

SymbolGBPUSDm (Great Britain Pound vs US Dollar)
Period1 Hour (H1) 2006.08.01 00:00 - 2006.10.10 00:00 (2006.08.01 - 2006.10.10)
ModelEvery tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
ParametersExitMarket=false; ShowSuitablePeriod=false; ShowMarketInfo=false; ShowAccountStatus=false; ShowStat=false; ShowDecision=false; ShowDirection=false; BlockSell=false; BlockBuy=false; ShowLots=false; BlockStopLoss=false; DisableShadowStopLoss=true; DisableExitSell=false; DisableExitBuy=false; EnableMACD=false; EnableMA=false; EnableFractals=false; EnableCCI=true; EnableCyberiaLogic=true; EnableLogicTrading=true; EnableADX=false; EnablePivot=true; BlockPipsator=true; EnableMoneyTrain=false; EnableReverseDetector=true; ReverseIndex=3.82; MoneyTrainLevel=4; MACDLevel=10; AutoLots=true; MAXLots=0.1; AutoDirection=true; ValuesPeriodCount=7; ValuesPeriodCountMax=7; SlipPage=1; Lots=0.1; StopLoss=0; TakeProfit=0; SymbolsCount=2; Risk=0.7; StopLossIndex=2.5; AutoStopLossIndex=true; StaticStopLoss=11; StopLevel=0; EnableTrailingStop=true; TrailingStopFactor=1; TimeTradeHoursDisabled=""; GMT=1; AutoMagicNumber=true; MagicNumber=123000;
Bars in test35318Ticks modelled246694Modelling quality90.00%
Initial deposit363.00
Total net profit22.77Gross profit193.41Gross loss-170.64
Profit factor1.13Expected payoff0.08
Absolute drawdown1.29Maximal drawdown28.31 (6.91%)Relative drawdown6.91% (28.31)
Total trades271Short positions (won %)145 (51.03%)Long positions (won %)126 (54.76%)
Profit trades (% of total)143 (52.77%)Loss trades (% of total)128 (47.23%)
Largestprofit trade5.00loss trade-1.61
Averageprofit trade1.35loss trade-1.33
Maximumconsecutive wins (profit in money)7 (16.10)consecutive losses (loss in money)7 (-9.05)
Maximalconsecutive profit (count of wins)16.10 (7)consecutive loss (count of losses)-9.05 (7)
Averageconsecutive wins2consecutive losses2
Graph
#TimeTypeOrderLotsPriceS / LT / PProfitBalance
12006.08.01 07:59sell10.101.86571.86720.0000
22006.08.01 08:34modify10.101.86571.86700.0000
32006.08.01 10:31s/l10.101.8669931.86700.0000-1.29361.71
42006.08.01 12:00buy20.101.86601.86450.0000
52006.08.01 12:15modify20.101.86601.86450.0000
62006.08.01 12:35modify20.101.86601.86460.0000
72006.08.01 12:36modify20.101.86601.86470.0000
82006.08.01 12:43modify20.101.86601.86480.0000
92006.08.01 12:43modify20.101.86601.86480.0000
102006.08.01 12:45modify20.101.86601.86510.0000
112006.08.01 12:45close20.101.86711.86510.00001.10362.81
122006.08.01 12:59buy30.101.86491.86340.0000
132006.08.01 13:00modify30.101.86491.86490.0000
142006.08.01 13:00close30.101.86711.86490.00002.20365.01
152006.08.01 14:38buy40.101.86541.86390.0000
162006.08.01 14:59modify40.101.86541.86490.0000
172006.08.01 14:59close40.101.86741.86490.00002.00367.01
182006.08.02 13:04buy50.101.87551.87400.0000
192006.08.02 13:23modify50.101.87551.87400.0000
202006.08.02 13:51modify50.101.87551.87420.0000
212006.08.02 13:52modify50.101.87551.87430.0000
222006.08.02 13:52modify50.101.87551.87430.0000
232006.08.02 13:52modify50.101.87551.87440.0000
242006.08.02 13:57modify50.101.87551.87450.0000
252006.08.02 14:05modify50.101.87551.87450.0000
262006.08.02 14:05close50.101.87641.87450.00000.90367.91
272006.08.02 19:00buy60.101.87741.87590.0000
282006.08.03 01:59s/l60.101.87591.87590.0000-1.61366.30
292006.08.03 03:59buy70.101.87601.87450.0000
302006.08.03 07:45s/l70.101.87451.87450.0000-1.50364.80
312006.08.03 10:03sell80.101.87381.87530.0000
322006.08.03 10:03modify80.101.87381.87520.0000
332006.08.03 10:03modify80.101.87381.87510.0000
342006.08.03 10:03modify80.101.87381.87500.0000
352006.08.03 10:04modify80.101.87381.87480.0000
362006.08.03 10:44modify80.101.87381.87450.0000
372006.08.03 10:44close80.101.87241.87450.00001.40366.20
382006.08.03 10:44sell90.101.87231.87380.0000
392006.08.03 10:44modify90.101.87231.87380.0000
402006.08.03 10:59s/l90.101.8737711.87380.0000-1.47364.73
412006.08.03 10:59sell100.101.87381.87530.0000
422006.08.03 11:59s/l100.101.87531.87530.0000-1.50363.23
432006.08.03 14:02buy110.101.88661.88510.0000
442006.08.03 14:30close110.101.88801.88510.00001.40364.63
452006.08.03 15:59buy120.101.88501.88350.0000
462006.08.03 16:00modify120.101.88501.88380.0000
472006.08.03 16:00close120.101.88761.88380.00002.60367.23
482006.08.04 07:39buy130.101.88661.88510.0000
492006.08.04 07:57modify130.101.88661.88520.0000
502006.08.04 07:58modify130.101.88661.88550.0000
512006.08.04 07:58modify130.101.88661.88580.0000
522006.08.04 07:58modify130.101.88661.88600.0000
532006.08.04 07:59modify130.101.88661.88610.0000
542006.08.04 07:59modify130.101.88661.88620.0000
552006.08.04 08:00close130.101.88781.88620.00001.20368.43
562006.08.04 09:59buy140.101.89041.88890.0000
572006.08.04 09:59modify140.101.89041.88910.0000
582006.08.04 10:00modify140.101.89041.88920.0000
592006.08.04 10:08modify140.101.89041.88930.0000
602006.08.04 10:08modify140.101.89041.88930.0000
612006.08.04 10:09modify140.101.89041.88940.0000
622006.08.04 10:09modify140.101.89041.88940.0000
632006.08.04 10:09modify140.101.89041.88950.0000
642006.08.04 10:09close140.101.89141.88950.00001.00369.43
652006.08.04 10:25buy150.101.89051.88900.0000
662006.08.04 11:00modify150.101.89051.88940.0000
672006.08.04 11:00modify150.101.89051.88960.0000
682006.08.04 11:00close150.101.89161.88960.00001.10370.53
692006.08.04 13:00buy160.101.90591.90440.0000
702006.08.04 13:59s/l160.101.90441.90440.0000-1.50369.03
712006.08.04 13:59buy170.101.90471.90320.0000
722006.08.04 13:59modify170.101.90471.90610.0000
732006.08.04 13:59close170.101.90921.90610.00004.50373.53
742006.08.04 15:51buy180.101.90781.90630.0000
752006.08.04 15:57close180.101.90911.90630.00001.30374.83
762006.08.04 15:57buy190.101.90961.90810.0000
772006.08.04 16:04close190.101.91061.90810.00001.00375.83
782006.08.07 08:00buy200.101.90661.90510.0000
792006.08.07 08:17modify200.101.90661.90510.0000
802006.08.07 08:17modify200.101.90661.90520.0000
812006.08.07 08:17modify200.101.90661.90530.0000
822006.08.07 08:18modify200.101.90661.90540.0000
832006.08.07 08:18modify200.101.90661.90540.0000
842006.08.07 08:18modify200.101.90661.90550.0000
852006.08.07 08:18modify200.101.90661.90560.0000
862006.08.07 08:18modify200.101.90661.90570.0000
872006.08.07 08:20modify200.101.90661.90580.0000
882006.08.07 08:20modify200.101.90661.90590.0000
892006.08.07 08:20close200.101.90761.90590.00001.00376.83
902006.08.07 08:40buy210.101.90681.90530.0000
912006.08.07 08:59modify210.101.90681.90650.0000
922006.08.07 08:59close210.101.90821.90650.00001.40378.23
932006.08.07 12:11buy220.101.90681.90530.0000
942006.08.07 12:15modify220.101.90681.90540.0000
952006.08.07 12:15modify220.101.90681.90550.0000
962006.08.07 12:27modify220.101.90681.90590.0000
972006.08.07 12:27close220.101.90801.90590.00001.20379.43
982006.08.07 16:59buy230.101.90871.90720.0000
992006.08.07 17:59s/l230.101.90721.90720.0000-1.50377.93
1002006.08.08 19:00buy240.101.90671.90520.0000
1012006.08.08 19:59modify240.101.90671.90680.0000
1022006.08.08 19:59close240.101.90911.90680.00002.40380.33
1032006.08.08 20:00buy250.101.90721.90570.0000
1042006.08.08 20:14modify250.101.90721.90620.0000
1052006.08.08 20:14close250.101.90871.90620.00001.50381.83
1062006.08.08 20:14buy260.101.90791.90640.0000
1072006.08.08 20:15modify260.101.90791.90670.0000
1082006.08.08 21:20s/l260.101.9067141.90670.0000-1.19380.64
1092006.08.08 23:59sell270.101.90091.90240.0000
1102006.08.09 00:49close270.101.90001.90240.00000.92381.57
1112006.08.09 07:59buy280.101.90561.90410.0000
1122006.08.09 07:59close280.101.90731.90410.00001.70383.27
1132006.08.09 09:00buy290.101.90711.90560.0000
1142006.08.09 09:24s/l290.101.90561.90560.0000-1.50381.77
1152006.08.09 09:24buy300.101.90601.90450.0000
1162006.08.09 09:28close300.101.90741.90450.00001.40383.17
1172006.08.09 09:28buy310.101.90711.90560.0000
1182006.08.09 09:51close310.101.90811.90560.00001.00384.17
1192006.08.09 09:59buy320.101.90691.90540.0000
1202006.08.09 10:03modify320.101.90691.90540.0000
1212006.08.09 10:04modify320.101.90691.90550.0000
1222006.08.09 10:04modify320.101.90691.90560.0000
1232006.08.09 10:04modify320.101.90691.90570.0000
1242006.08.09 10:04close320.101.90881.90570.00001.90386.07
1252006.08.10 06:00sell330.101.90611.90760.0000
1262006.08.10 06:59s/l330.101.90761.90760.0000-1.50384.57
1272006.08.10 09:25sell340.101.90461.90610.0000
1282006.08.10 09:41modify340.101.90461.90590.0000
1292006.08.10 09:41close340.101.90321.90590.00001.40385.97
1302006.08.10 09:41sell350.101.90291.90440.0000
1312006.08.10 09:41s/l350.101.90441.90440.0000-1.50384.47
1322006.08.10 09:42sell360.101.90311.90460.0000
1332006.08.10 10:00modify360.101.90311.90440.0000
1342006.08.10 10:00modify360.101.90311.90430.0000
1352006.08.10 11:00close360.101.90181.90430.00001.30385.77
1362006.08.10 17:00sell370.101.89121.89270.0000
1372006.08.10 17:15close370.101.89001.89270.00001.20386.97
1382006.08.10 17:28sell380.101.89051.89200.0000
1392006.08.10 17:59s/l380.101.89201.89200.0000-1.50385.47
1402006.08.10 17:59sell390.101.89161.89310.0000
1412006.08.10 18:59s/l390.101.89311.89310.0000-1.50383.97
1422006.08.11 07:00sell400.101.89411.89560.0000
1432006.08.11 07:38modify400.101.89411.89550.0000
1442006.08.11 08:59s/l400.101.89551.89550.0000-1.40382.57
1452006.08.11 13:00sell410.101.89511.89660.0000
1462006.08.11 13:23modify410.101.89511.89650.0000
1472006.08.11 13:23modify410.101.89511.89640.0000
1482006.08.11 14:59s/l410.101.8964361.89640.0000-1.34381.23
1492006.08.13 22:01sell420.101.89141.89290.0000
1502006.08.13 22:22close420.101.89001.89290.00001.40382.63
1512006.08.14 14:59sell430.101.89211.89360.0000
1522006.08.14 15:31modify430.101.89211.89240.0000
1532006.08.14 15:31close430.101.88981.89240.00002.30384.93
1542006.08.14 15:33buy440.101.89081.88930.0000
1552006.08.14 17:43s/l440.101.88931.88930.0000-1.50383.43
1562006.08.15 06:36buy450.101.89051.88900.0000
1572006.08.15 06:59s/l450.101.88901.88900.0000-1.50381.93
1582006.08.15 06:59buy460.101.88871.88720.0000
1592006.08.15 07:00modify460.101.88871.88830.0000
1602006.08.15 07:00close460.101.89041.88830.00001.70383.63
1612006.08.16 15:00buy470.101.89871.89720.0000
1622006.08.16 15:07modify470.101.89871.89730.0000
1632006.08.16 15:07modify470.101.89871.89730.0000
1642006.08.16 15:15modify470.101.89871.89820.0000
1652006.08.16 15:15close470.101.90061.89820.00001.90385.53
1662006.08.17 15:05sell480.101.89481.89630.0000
1672006.08.17 16:02modify480.101.89481.89620.0000
1682006.08.17 16:02modify480.101.89481.89610.0000
1692006.08.17 16:05modify480.101.89481.89590.0000
1702006.08.17 16:05close480.101.89351.89590.00001.30386.83
1712006.08.17 19:59sell490.101.88461.88610.0000
1722006.08.18 03:59s/l490.101.88611.88610.0000-1.48385.35
1732006.08.18 09:35sell500.101.88501.88650.0000
1742006.08.18 09:35modify500.101.88501.88640.0000
1752006.08.18 09:36modify500.101.88501.88630.0000
1762006.08.18 09:36modify500.101.88501.88620.0000
1772006.08.18 09:36modify500.101.88501.88620.0000
1782006.08.18 09:37modify500.101.88501.88600.0000
1792006.08.18 09:37modify500.101.88501.88570.0000
1802006.08.18 09:37modify500.101.88501.88570.0000
1812006.08.18 09:38modify500.101.88501.88560.0000
1822006.08.18 09:39modify500.101.88501.88550.0000
1832006.08.18 09:39modify500.101.88501.88540.0000
1842006.08.18 09:39modify500.101.88501.88540.0000
1852006.08.18 09:41modify500.101.88501.88530.0000
1862006.08.18 09:42modify500.101.88501.88520.0000
1872006.08.18 10:07modify500.101.88501.88490.0000
1882006.08.18 11:59modify500.101.88501.88130.0000
1892006.08.18 11:59close500.101.88001.88130.00005.00390.35
1902006.08.18 13:00sell510.101.88381.88530.0000
1912006.08.18 13:12modify510.101.88381.88520.0000
1922006.08.18 13:12modify510.101.88381.88510.0000
1932006.08.18 13:13modify510.101.88381.88510.0000
1942006.08.18 13:13modify510.101.88381.88490.0000
1952006.08.18 13:13modify510.101.88381.88480.0000
1962006.08.18 13:13modify510.101.88381.88460.0000
1972006.08.18 13:13modify510.101.88381.88450.0000
1982006.08.18 13:13close510.101.88281.88450.00001.00391.35
1992006.08.18 13:15sell520.101.88281.88430.0000
2002006.08.18 13:17modify520.101.88281.88420.0000
2012006.08.18 13:17modify520.101.88281.88410.0000
2022006.08.18 13:17modify520.101.88281.88400.0000
2032006.08.18 13:17modify520.101.88281.88380.0000
2042006.08.18 13:17modify520.101.88281.88370.0000
2052006.08.18 13:17modify520.101.88281.88320.0000
2062006.08.18 13:17close520.101.88151.88320.00001.30392.65
2072006.08.18 13:59sell530.101.88411.88560.0000
2082006.08.18 14:00modify530.101.88411.88190.0000
2092006.08.18 14:00close530.101.87981.88190.00004.30396.95
2102006.08.22 09:10sell540.101.89281.89430.0000
2112006.08.22 09:40modify540.101.89281.89430.0000
2122006.08.22 09:40modify540.101.89281.89410.0000
2132006.08.22 09:40modify540.101.89281.89360.0000
2142006.08.22 09:40modify540.101.89281.89350.0000
2152006.08.22 09:40modify540.101.89281.89340.0000
2162006.08.22 09:50modify540.101.89281.89340.0000
2172006.08.22 09:51modify540.101.89281.89330.0000
2182006.08.22 09:51modify540.101.89281.89320.0000
2192006.08.22 09:51modify540.101.89281.89310.0000
2202006.08.22 09:52modify540.101.89281.89300.0000
2212006.08.22 09:52modify540.101.89281.89290.0000
2222006.08.22 09:52modify540.101.89281.89280.0000
2232006.08.22 09:52close540.101.89091.89280.00001.90398.85
2242006.08.23 14:00buy550.101.89241.89090.0000
2252006.08.23 14:41modify550.101.89241.89090.0000
2262006.08.23 14:42modify550.101.89241.89110.0000
2272006.08.23 14:42modify550.101.89241.89130.0000
2282006.08.23 14:42modify550.101.89241.89140.0000
2292006.08.23 14:42modify550.101.89241.89150.0000
2302006.08.23 14:42modify550.101.89241.89160.0000
2312006.08.23 14:42close550.101.89371.89160.00001.30400.15
2322006.08.23 14:42buy560.101.89401.89250.0000
2332006.08.23 14:55modify560.101.89401.89250.0000
2342006.08.23 14:55modify560.101.89401.89260.0000
2352006.08.23 14:55modify560.101.89401.89270.0000
2362006.08.23 14:55modify560.101.89401.89290.0000
2372006.08.23 14:56modify560.101.89401.89300.0000
2382006.08.23 14:56modify560.101.89401.89310.0000
2392006.08.23 14:56modify560.101.89401.89320.0000
2402006.08.23 14:56close560.101.89531.89320.00001.30401.45
2412006.08.23 14:56buy570.101.89571.89420.0000
2422006.08.23 14:59s/l570.101.89421.89420.0000-1.50399.95
2432006.08.23 14:59buy580.101.89401.89250.0000
2442006.08.23 16:59s/l580.101.89251.89250.0000-1.50398.45
2452006.08.23 21:59buy590.101.89321.89170.0000
2462006.08.24 00:57s/l590.101.89171.89170.0000-1.61396.84
2472006.08.24 08:06sell600.101.89071.89220.0000
2482006.08.24 08:14s/l600.101.89221.89220.0000-1.50395.34
2492006.08.24 08:14sell610.101.89181.89330.0000
2502006.08.24 08:16modify610.101.89181.89310.0000
2512006.08.24 08:18modify610.101.89181.89300.0000
2522006.08.24 08:19modify610.101.89181.89290.0000
2532006.08.24 08:25modify610.101.89181.89280.0000
2542006.08.24 08:25modify610.101.89181.89270.0000
2552006.08.24 08:26modify610.101.89181.89260.0000
2562006.08.24 08:32modify610.101.89181.89230.0000
2572006.08.24 08:32close610.101.89071.89230.00001.10396.44
2582006.08.24 08:53sell620.101.89071.89220.0000
2592006.08.24 08:59s/l620.101.89221.89220.0000-1.50394.94
2602006.08.24 08:59sell630.101.89341.89490.0000
2612006.08.24 09:59modify630.101.89341.89430.0000
2622006.08.24 10:00modify630.101.89341.89430.0000
2632006.08.24 11:59s/l630.101.8942711.89430.0000-0.87394.07
2642006.08.24 21:00sell640.101.88811.88960.0000
2652006.08.24 22:00close640.101.88701.88960.00001.10395.17
2662006.08.25 08:00sell650.101.88661.88810.0000
2672006.08.25 08:15modify650.101.88661.88800.0000
2682006.08.25 08:17modify650.101.88661.88800.0000
2692006.08.25 08:25modify650.101.88661.88790.0000
2702006.08.25 08:25modify650.101.88661.88790.0000
2712006.08.25 08:26modify650.101.88661.88780.0000
2722006.08.25 08:27modify650.101.88661.88770.0000
2732006.08.25 08:28modify650.101.88661.88760.0000
2742006.08.25 08:28modify650.101.88661.88750.0000
2752006.08.25 08:28modify650.101.88661.88710.0000
2762006.08.25 08:28modify650.101.88661.88700.0000
2772006.08.25 08:28modify650.101.88661.88680.0000
2782006.08.25 08:28modify650.101.88661.88670.0000
2792006.08.25 08:28modify650.101.88661.88630.0000
2802006.08.25 08:28close650.101.88461.88630.00002.00397.17
2812006.08.25 08:41sell660.101.88521.88670.0000
2822006.08.25 08:43modify660.101.88521.88640.0000
2832006.08.25 08:44modify660.101.88521.88600.0000
2842006.08.25 08:44modify660.101.88521.88590.0000
2852006.08.25 08:45modify660.101.88521.88580.0000
2862006.08.25 08:45modify660.101.88521.88580.0000
2872006.08.25 08:45modify660.101.88521.88570.0000
2882006.08.25 08:46modify660.101.88521.88560.0000
2892006.08.25 08:47modify660.101.88521.88550.0000
2902006.08.25 08:59s/l660.101.8855211.88550.0000-0.32396.85
2912006.08.25 08:59sell670.101.88661.88810.0000
2922006.08.25 09:59s/l670.101.88811.88810.0000-1.50395.35
2932006.08.25 13:49sell680.101.88841.88990.0000
2942006.08.25 14:15modify680.101.88841.88990.0000
2952006.08.25 14:17modify680.101.88841.88980.0000
2962006.08.25 14:18modify680.101.88841.88970.0000
2972006.08.25 14:19modify680.101.88841.88940.0000
2982006.08.25 14:19modify680.101.88841.88920.0000
2992006.08.25 14:19close680.101.88681.88920.00001.60396.95
3002006.08.28 00:13sell690.101.88841.88990.0000
3012006.08.28 00:40modify690.101.88841.88980.0000
3022006.08.28 00:40modify690.101.88841.88970.0000
3032006.08.28 00:41modify690.101.88841.88950.0000
3042006.08.28 00:41close690.101.88691.88950.00001.50398.45
3052006.08.28 00:59sell700.101.88851.89000.0000
3062006.08.28 03:01s/l700.101.89001.89000.0000-1.50396.95
3072006.08.28 11:28buy710.101.89451.89300.0000
3082006.08.28 11:30modify710.101.89451.89310.0000
3092006.08.28 11:31modify710.101.89451.89330.0000
3102006.08.28 11:51modify710.101.89451.89340.0000
3112006.08.28 11:51modify710.101.89451.89350.0000
3122006.08.28 11:51modify710.101.89451.89360.0000
3132006.08.28 11:54modify710.101.89451.89370.0000
3142006.08.28 11:56modify710.101.89451.89390.0000
3152006.08.28 11:56modify710.101.89451.89400.0000
3162006.08.28 11:57modify710.101.89451.89410.0000
3172006.08.28 11:57close710.101.89571.89410.00001.20398.15
3182006.08.29 18:15sell720.101.89381.89530.0000
3192006.08.29 18:15s/l720.101.89531.89530.0000-1.50396.65
3202006.08.29 18:15sell730.101.89581.89730.0000
3212006.08.29 18:15modify730.101.89581.89710.0000
3222006.08.29 18:17s/l730.101.8970571.89710.0000-1.26395.39
3232006.08.29 18:17sell740.101.89681.89830.0000
3242006.08.29 18:22s/l740.101.89831.89830.0000-1.50393.89
3252006.08.29 18:22sell750.101.89841.89990.0000
3262006.08.29 18:29modify750.101.89841.89990.0000
3272006.08.29 18:29modify750.101.89841.89980.0000
3282006.08.29 18:29modify750.101.89841.89960.0000
3292006.08.29 18:30modify750.101.89841.89950.0000
3302006.08.29 18:31modify750.101.89841.89900.0000
3312006.08.29 18:31close750.101.89621.89900.00002.20396.09
3322006.08.29 18:31sell760.101.89541.89690.0000
3332006.08.29 18:36s/l760.101.89691.89690.0000-1.50394.59
3342006.08.29 18:36sell770.101.89701.89850.0000
3352006.08.29 18:39s/l770.101.89851.89850.0000-1.50393.09
3362006.08.29 18:39sell780.101.89831.89980.0000
3372006.08.29 18:45s/l780.101.89981.89980.0000-1.50391.59
3382006.08.29 18:45sell790.101.89971.90120.0000
3392006.08.29 18:54modify790.101.89971.90100.0000
3402006.08.29 18:54modify790.101.89971.90090.0000
3412006.08.29 18:54modify790.101.89971.90070.0000
3422006.08.29 18:54modify790.101.89971.89970.0000
3432006.08.29 18:54close790.101.89691.89970.00002.80394.39
3442006.08.29 18:54sell800.101.89641.89790.0000
3452006.08.29 18:55modify800.101.89641.89790.0000
3462006.08.29 18:55modify800.101.89641.89710.0000
3472006.08.29 18:55close800.101.89431.89710.00002.10396.49
3482006.08.29 18:55sell810.101.89411.89560.0000
3492006.08.29 18:59s/l810.101.89561.89560.0000-1.50394.99
3502006.08.29 18:59sell820.101.89901.90050.0000
3512006.08.30 01:32s/l820.101.90051.90050.0000-1.48393.51
3522006.08.30 02:01buy830.101.89761.89610.0000
3532006.08.30 02:32close830.101.89871.89610.00001.10394.61
3542006.08.30 02:47buy840.101.89771.89620.0000
3552006.08.30 02:49close840.101.89881.89620.00001.10395.71
3562006.08.30 05:00buy850.101.89921.89770.0000
3572006.08.30 05:28modify850.101.89921.89770.0000
3582006.08.30 05:30modify850.101.89921.89780.0000
3592006.08.30 05:33modify850.101.89921.89810.0000
3602006.08.30 05:33close850.101.90051.89810.00001.30397.01
3612006.08.30 05:40buy860.101.89891.89740.0000
3622006.08.30 05:45modify860.101.89891.89750.0000
3632006.08.30 05:46modify860.101.89891.89760.0000
3642006.08.30 05:46close860.101.90001.89760.00001.10398.11
3652006.08.30 15:00buy870.101.90491.90340.0000
3662006.08.30 16:06s/l870.101.90341.90340.0000-1.50396.61
3672006.08.30 16:39buy880.101.90321.90170.0000
3682006.08.30 18:12modify880.101.90321.90170.0000
3692006.08.30 18:12modify880.101.90321.90180.0000
3702006.08.30 18:12modify880.101.90321.90190.0000
3712006.08.30 18:12close880.101.90441.90190.00001.20397.81
3722006.08.31 13:24buy890.101.90671.90520.0000
3732006.08.31 13:30s/l890.101.90521.90520.0000-1.50396.31
3742006.08.31 13:30buy900.101.90541.90390.0000
3752006.08.31 13:34modify900.101.90541.90400.0000
3762006.08.31 13:35modify900.101.90541.90410.0000
3772006.08.31 13:35modify900.101.90541.90420.0000
3782006.08.31 13:35modify900.101.90541.90430.0000
3792006.08.31 13:43s/l900.101.90431.90430.0000-1.10395.21
3802006.08.31 13:43buy910.101.90451.90300.0000
3812006.08.31 13:43modify910.101.90451.90300.0000
3822006.08.31 13:43modify910.101.90451.90370.0000
3832006.08.31 13:43s/l910.101.90371.90370.0000-0.80394.41
3842006.08.31 13:43buy920.101.90371.90220.0000
3852006.08.31 13:44modify920.101.90371.90230.0000
3862006.08.31 13:44modify920.101.90371.90240.0000
3872006.08.31 13:44modify920.101.90371.90260.0000
3882006.08.31 13:44modify920.101.90371.90270.0000
3892006.08.31 13:44modify920.101.90371.90290.0000
3902006.08.31 13:44modify920.101.90371.90300.0000
3912006.08.31 13:48modify920.101.90371.90310.0000
3922006.08.31 13:48close920.101.90511.90310.00001.40395.81
3932006.08.31 13:48buy930.101.90541.90390.0000
3942006.08.31 14:00s/l930.101.90391.90390.0000-1.50394.31
3952006.08.31 22:16buy940.101.90311.90160.0000
3962006.08.31 23:32close940.101.90401.90160.00000.90395.21
3972006.09.01 08:21sell950.101.90431.90580.0000
3982006.09.01 08:29modify950.101.90431.90570.0000
3992006.09.01 08:29modify950.101.90431.90550.0000
4002006.09.01 08:30modify950.101.90431.90530.0000
4012006.09.01 08:30modify950.101.90431.90490.0000
4022006.09.01 08:30close950.101.90351.90490.00000.80396.01
4032006.09.01 08:36sell960.101.90431.90580.0000
4042006.09.01 09:02modify960.101.90431.90570.0000
4052006.09.01 09:02modify960.101.90431.90560.0000
4062006.09.01 09:02modify960.101.90431.90550.0000
4072006.09.01 09:27modify960.101.90431.90530.0000
4082006.09.01 09:27modify960.101.90431.90510.0000
4092006.09.01 09:30modify960.101.90431.90500.0000
4102006.09.01 09:44modify960.101.90431.90490.0000
4112006.09.01 09:44close960.101.90351.90490.00000.80396.81
4122006.09.01 10:37sell970.101.90361.90510.0000
4132006.09.01 10:59modify970.101.90361.90500.0000
4142006.09.01 11:13modify970.101.90361.90500.0000
4152006.09.01 11:31s/l970.101.9049861.90500.0000-1.39395.42
4162006.09.01 14:00sell980.101.89941.90090.0000
4172006.09.01 14:00modify980.101.89941.89990.0000
4182006.09.01 14:00close980.101.89781.89990.00001.60397.02
4192006.09.01 14:00sell990.101.90031.90180.0000
4202006.09.01 14:01s/l990.101.90181.90180.0000-1.50395.52
4212006.09.01 14:01sell1000.101.90151.90300.0000
4222006.09.01 14:01modify1000.101.90151.90290.0000
4232006.09.01 14:01modify1000.101.90151.90240.0000
4242006.09.01 14:01close1000.101.90031.90240.00001.20396.72
4252006.09.01 14:01sell1010.101.90081.90230.0000
4262006.09.01 14:01s/l1010.101.90231.90230.0000-1.50395.22
4272006.09.01 14:01sell1020.101.90381.90530.0000
4282006.09.01 14:01modify1020.101.90381.90380.0000
4292006.09.01 14:01close1020.101.90171.90380.00002.10397.32
4302006.09.01 14:02sell1030.101.90121.90270.0000
4312006.09.01 14:02modify1030.101.90121.90240.0000
4322006.09.01 14:03modify1030.101.90121.90200.0000
4332006.09.01 14:03close1030.101.89991.90200.00001.30398.62
4342006.09.01 14:03sell1040.101.89961.90110.0000
4352006.09.01 14:14modify1040.101.89961.90080.0000
4362006.09.01 14:14close1040.101.89871.90080.00000.90399.52
4372006.09.01 14:15sell1050.101.89951.90100.0000
4382006.09.01 14:21modify1050.101.89951.90090.0000
4392006.09.01 14:21modify1050.101.89951.90080.0000
4402006.09.01 14:21close1050.101.89871.90080.00000.80400.32
4412006.09.01 14:26sell1060.101.89931.90080.0000
4422006.09.01 14:38s/l1060.101.90081.90080.0000-1.50398.82
4432006.09.01 14:38sell1070.101.90051.90200.0000
4442006.09.01 14:43s/l1070.101.90201.90200.0000-1.50397.32
4452006.09.01 14:43sell1080.101.90171.90320.0000
4462006.09.01 14:57s/l1080.101.90321.90320.0000-1.50395.82
4472006.09.01 14:57sell1090.101.90281.90430.0000
4482006.09.01 15:27modify1090.101.90281.90420.0000
4492006.09.01 15:27close1090.101.90171.90420.00001.10396.92
4502006.09.04 10:19sell1100.101.90581.90730.0000
4512006.09.04 10:19modify1100.101.90581.90720.0000
4522006.09.04 10:33modify1100.101.90581.90710.0000
4532006.09.04 10:37modify1100.101.90581.90700.0000
4542006.09.04 10:39modify1100.101.90581.90690.0000
4552006.09.04 10:41modify1100.101.90581.90680.0000
4562006.09.04 10:41modify1100.101.90581.90660.0000
4572006.09.04 10:41modify1100.101.90581.90650.0000
4582006.09.04 11:00s/l1100.101.9065071.90650.0000-0.71396.21
4592006.09.05 09:20sell1110.101.89951.90100.0000
4602006.09.05 09:25modify1110.101.89951.90090.0000
4612006.09.05 09:26modify1110.101.89951.90080.0000
4622006.09.05 09:27modify1110.101.89951.90070.0000
4632006.09.05 09:30modify1110.101.89951.90070.0000
4642006.09.05 09:30modify1110.101.89951.90060.0000
4652006.09.05 09:33modify1110.101.89951.90050.0000
4662006.09.05 09:38s/l1110.101.900451.90050.0000-0.95395.26
4672006.09.05 09:38sell1120.101.90021.90170.0000
4682006.09.05 09:38modify1120.101.90021.90140.0000
4692006.09.05 11:09modify1120.101.90021.90140.0000
4702006.09.05 11:10modify1120.101.90021.90130.0000
4712006.09.05 11:10modify1120.101.90021.90120.0000
4722006.09.05 11:10close1120.101.89941.90120.00000.80396.06
4732006.09.05 15:09sell1130.101.89341.89490.0000
4742006.09.05 15:39modify1130.101.89341.89480.0000
4752006.09.05 15:54modify1130.101.89341.89440.0000
4762006.09.05 15:54close1130.101.89221.89440.00001.20397.26
4772006.09.06 14:01sell1140.101.88131.88280.0000
4782006.09.06 14:15s/l1140.101.88281.88280.0000-1.50395.76
4792006.09.06 14:15sell1150.101.88241.88390.0000
4802006.09.06 14:25modify1150.101.88241.88390.0000
4812006.09.06 14:31modify1150.101.88241.88380.0000
4822006.09.06 14:31close1150.101.88151.88380.00000.90396.66
4832006.09.06 14:31sell1160.101.88131.88280.0000
4842006.09.06 14:43modify1160.101.88131.88280.0000
4852006.09.06 14:43modify1160.101.88131.88250.0000
4862006.09.06 14:43close1160.101.88021.88250.00001.10397.76
4872006.09.06 15:03sell1170.101.88121.88270.0000
4882006.09.06 18:00s/l1170.101.88271.88270.0000-1.50396.26
4892006.09.07 05:05sell1180.101.88601.88750.0000
4902006.09.07 05:13modify1180.101.88601.88750.0000
4912006.09.07 05:13modify1180.101.88601.88740.0000
4922006.09.07 05:14modify1180.101.88601.88710.0000
4932006.09.07 05:16modify1180.101.88601.88700.0000
4942006.09.07 05:16modify1180.101.88601.88670.0000
4952006.09.07 05:16close1180.101.88521.88670.00000.80397.06
4962006.09.07 07:00sell1190.101.88491.88640.0000
4972006.09.07 07:00modify1190.101.88491.88640.0000
4982006.09.07 07:00modify1190.101.88491.88630.0000
4992006.09.07 07:00modify1190.101.88491.88620.0000
5002006.09.07 07:00modify1190.101.88491.88590.0000
5012006.09.07 07:00modify1190.101.88491.88580.0000
5022006.09.07 07:00close1190.101.88421.88580.00000.70397.76
5032006.09.07 07:01sell1200.101.88421.88570.0000
5042006.09.07 07:06s/l1200.101.88571.88570.0000-1.50396.26
5052006.09.07 07:06sell1210.101.88541.88690.0000
5062006.09.07 07:07modify1210.101.88541.88680.0000
5072006.09.07 07:09modify1210.101.88541.88670.0000
5082006.09.07 07:16modify1210.101.88541.88660.0000
5092006.09.07 07:16modify1210.101.88541.88650.0000
5102006.09.07 07:23s/l1210.101.886551.88650.0000-1.15395.11
5112006.09.07 07:23sell1220.101.88621.88770.0000
5122006.09.07 07:26modify1220.101.88621.88760.0000
5132006.09.07 07:27modify1220.101.88621.88750.0000
5142006.09.07 07:27modify1220.101.88621.88740.0000
5152006.09.07 07:28modify1220.101.88621.88730.0000
5162006.09.07 07:28modify1220.101.88621.88720.0000
5172006.09.07 07:30modify1220.101.88621.88690.0000
5182006.09.07 07:30close1220.101.88531.88690.00000.90396.01
5192006.09.07 07:30sell1230.101.88501.88650.0000
5202006.09.07 07:33modify1230.101.88501.88650.0000
5212006.09.07 07:33modify1230.101.88501.88640.0000
5222006.09.07 07:33modify1230.101.88501.88630.0000
5232006.09.07 07:36modify1230.101.88501.88620.0000
5242006.09.07 07:36modify1230.101.88501.88600.0000
5252006.09.07 07:37modify1230.101.88501.88590.0000
5262006.09.07 07:37close1230.101.88431.88590.00000.70396.71
5272006.09.07 08:30sell1240.101.88271.88420.0000
5282006.09.07 08:42s/l1240.101.88421.88420.0000-1.50395.21
5292006.09.07 08:42sell1250.101.88401.88550.0000
5302006.09.07 08:43modify1250.101.88401.88540.0000
5312006.09.07 08:43modify1250.101.88401.88530.0000
5322006.09.07 08:43modify1250.101.88401.88520.0000
5332006.09.07 08:44modify1250.101.88401.88470.0000
5342006.09.07 08:44close1250.101.88271.88470.00001.30396.51
5352006.09.07 08:44sell1260.101.88281.88430.0000
5362006.09.07 08:55modify1260.101.88281.88430.0000
5372006.09.07 08:56modify1260.101.88281.88410.0000
5382006.09.07 08:58modify1260.101.88281.88400.0000
5392006.09.07 08:58modify1260.101.88281.88390.0000
5402006.09.07 08:58modify1260.101.88281.88380.0000
5412006.09.07 08:58close1260.101.88181.88380.00001.00397.51
5422006.09.07 09:01sell1270.101.88211.88360.0000
5432006.09.07 09:12modify1270.101.88211.88360.0000
5442006.09.07 09:13modify1270.101.88211.88350.0000
5452006.09.07 09:23s/l1270.101.8834641.88350.0000-1.36396.15
5462006.09.07 09:23sell1280.101.88311.88460.0000
5472006.09.07 09:27modify1280.101.88311.88460.0000
5482006.09.07 09:52modify1280.101.88311.88450.0000
5492006.09.07 09:52modify1280.101.88311.88440.0000
5502006.09.07 09:52close1280.101.88241.88440.00000.70396.85
5512006.09.07 09:52sell1290.101.88211.88360.0000
5522006.09.07 10:32modify1290.101.88211.88360.0000
5532006.09.07 10:33modify1290.101.88211.88350.0000
5542006.09.07 10:33modify1290.101.88211.88340.0000
5552006.09.07 10:33modify1290.101.88211.88330.0000
5562006.09.07 10:33modify1290.101.88211.88320.0000
5572006.09.07 10:33close1290.101.88111.88320.00001.00397.85
5582006.09.07 13:12sell1300.101.87281.87430.0000
5592006.09.07 13:30close1300.101.87181.87430.00001.00398.85
5602006.09.07 13:36sell1310.101.87281.87430.0000
5612006.09.07 13:56s/l1310.101.87431.87430.0000-1.50397.35
5622006.09.07 13:56sell1320.101.87411.87560.0000
5632006.09.07 15:07s/l1320.101.87561.87560.0000-1.50395.85
5642006.09.07 16:07sell1330.101.87721.87870.0000
5652006.09.07 16:14close1330.101.87611.87870.00001.10396.95
5662006.09.07 16:56sell1340.101.87721.87870.0000
5672006.09.07 18:14close1340.101.87621.87870.00001.00397.95
5682006.09.08 02:21sell1350.101.87491.87640.0000
5692006.09.08 03:00modify1350.101.87491.87630.0000
5702006.09.08 03:01modify1350.101.87491.87620.0000
5712006.09.08 03:01modify1350.101.87491.87610.0000
5722006.09.08 03:02modify1350.101.87491.87600.0000
5732006.09.08 03:02modify1350.101.87491.87590.0000
5742006.09.08 03:02close1350.101.87391.87590.00001.00398.95
5752006.09.08 12:05sell1360.101.87161.87310.0000
5762006.09.08 12:19modify1360.101.87161.87300.0000
5772006.09.08 12:19modify1360.101.87161.87290.0000
5782006.09.08 12:25modify1360.101.87161.87280.0000
5792006.09.08 12:25modify1360.101.87161.87260.0000
5802006.09.08 12:25close1360.101.87061.87260.00001.00399.95
5812006.09.11 06:16buy1370.101.86501.86350.0000
5822006.09.11 06:22modify1370.101.86501.86370.0000
5832006.09.11 06:22modify1370.101.86501.86380.0000
5842006.09.11 06:26modify1370.101.86501.86390.0000
5852006.09.11 06:26modify1370.101.86501.86460.0000
5862006.09.11 06:26close1370.101.86631.86460.00001.30401.25
5872006.09.11 06:56buy1380.101.86531.86380.0000
5882006.09.11 07:00modify1380.101.86531.86390.0000
5892006.09.11 07:00modify1380.101.86531.86400.0000
5902006.09.11 07:14modify1380.101.86531.86440.0000
5912006.09.11 07:14close1380.101.86601.86440.00000.70401.95
5922006.09.11 15:20sell1390.101.86321.86470.0000
5932006.09.11 15:32modify1390.101.86321.86460.0000
5942006.09.11 15:32close1390.101.86221.86460.00001.00402.95
5952006.09.11 20:28sell1400.101.86511.86660.0000
5962006.09.11 23:43s/l1400.101.86661.86660.0000-1.50401.45
5972006.09.12 06:04buy1410.101.86801.86650.0000
5982006.09.12 06:48modify1410.101.86801.86660.0000
5992006.09.12 06:49modify1410.101.86801.86670.0000
6002006.09.12 06:50modify1410.101.86801.86680.0000
6012006.09.12 06:50modify1410.101.86801.86710.0000
6022006.09.12 06:50modify1410.101.86801.86720.0000
6032006.09.12 06:50modify1410.101.86801.86730.0000
6042006.09.12 06:55modify1410.101.86801.86740.0000
6052006.09.12 07:07s/l1410.101.8674361.86740.0000-0.56400.89
6062006.09.12 11:36buy1420.101.87351.87200.0000
6072006.09.12 12:30modify1420.101.87351.87430.0000
6082006.09.12 12:30close1420.101.87641.87430.00002.90403.79
6092006.09.12 12:30buy1430.101.87241.87090.0000
6102006.09.12 12:31modify1430.101.87241.87270.0000
6112006.09.12 12:31close1430.101.87481.87270.00002.40406.19
6122006.09.12 12:33buy1440.101.87241.87090.0000
6132006.09.12 12:33modify1440.101.87241.87140.0000
6142006.09.12 12:33close1440.101.87351.87140.00001.10407.29
6152006.09.12 12:33buy1450.101.87241.87090.0000
6162006.09.12 12:40modify1450.101.87241.87100.0000
6172006.09.12 12:42modify1450.101.87241.87110.0000
6182006.09.12 12:42modify1450.101.87241.87120.0000
6192006.09.12 12:43modify1450.101.87241.87190.0000
6202006.09.12 12:43close1450.101.87401.87190.00001.60408.89
6212006.09.12 13:12buy1460.101.87521.87370.0000
6222006.09.12 13:15modify1460.101.87521.87370.0000
6232006.09.12 13:16modify1460.101.87521.87380.0000
6242006.09.12 13:16modify1460.101.87521.87390.0000
6252006.09.12 13:16close1460.101.87631.87390.00001.10409.99
6262006.09.12 13:32buy1470.101.87521.87370.0000
6272006.09.12 13:51s/l1470.101.87371.87370.0000-1.50408.49
6282006.09.12 13:51buy1480.101.87411.87260.0000
6292006.09.12 14:01modify1480.101.87411.87260.0000
6302006.09.12 14:13s/l1480.101.8726431.87260.0000-1.46407.03
6312006.09.12 15:38buy1490.101.87471.87320.0000
6322006.09.12 18:02s/l1490.101.87321.87320.0000-1.50405.53
6332006.09.12 18:09buy1500.101.87291.87140.0000
6342006.09.12 18:38close1500.101.87411.87140.00001.20406.73
6352006.09.12 23:21buy1510.101.87431.87280.0000
6362006.09.13 00:13s/l1510.101.87281.87280.0000-1.53405.20
6372006.09.13 07:37buy1520.101.87431.87280.0000
6382006.09.13 07:42modify1520.101.87431.87280.0000
6392006.09.13 08:01modify1520.101.87431.87300.0000
6402006.09.13 08:03modify1520.101.87431.87310.0000
6412006.09.13 08:05modify1520.101.87431.87320.0000
6422006.09.13 08:28modify1520.101.87431.87330.0000
6432006.09.13 08:28modify1520.101.87431.87340.0000
6442006.09.13 08:28modify1520.101.87431.87350.0000
6452006.09.13 08:28modify1520.101.87431.87360.0000
6462006.09.13 08:29modify1520.101.87431.87370.0000
6472006.09.13 08:29close1520.101.87551.87370.00001.20406.40
6482006.09.13 09:06buy1530.101.87371.87220.0000
6492006.09.13 09:58modify1530.101.87371.87230.0000
6502006.09.13 09:59modify1530.101.87371.87240.0000
6512006.09.13 10:02modify1530.101.87371.87240.0000
6522006.09.13 10:03modify1530.101.87371.87250.0000
6532006.09.13 10:03modify1530.101.87371.87280.0000
6542006.09.13 10:48modify1530.101.87371.87290.0000
6552006.09.13 11:04modify1530.101.87371.87300.0000
6562006.09.13 11:04close1530.101.87491.87300.00001.20407.60
6572006.09.14 12:31buy1540.101.88601.88450.0000
6582006.09.14 12:32modify1540.101.88601.88460.0000
6592006.09.14 12:32modify1540.101.88601.88470.0000
6602006.09.14 12:32modify1540.101.88601.88490.0000
6612006.09.14 12:32close1540.101.88691.88490.00000.90408.50
6622006.09.14 12:37buy1550.101.88551.88400.0000
6632006.09.14 12:37modify1550.101.88551.88410.0000
6642006.09.14 12:37modify1550.101.88551.88450.0000
6652006.09.14 12:37close1550.101.88651.88450.00001.00409.50
6662006.09.14 12:37buy1560.101.88601.88450.0000
6672006.09.14 12:40s/l1560.101.88451.88450.0000-1.50408.00
6682006.09.14 12:40buy1570.101.88471.88320.0000
6692006.09.14 12:41s/l1570.101.88321.88320.0000-1.50406.50
6702006.09.14 12:41buy1580.101.88361.88210.0000
6712006.09.14 12:44modify1580.101.88361.88220.0000
6722006.09.14 12:44modify1580.101.88361.88230.0000
6732006.09.14 12:45modify1580.101.88361.88240.0000
6742006.09.14 12:50modify1580.101.88361.88250.0000
6752006.09.14 12:51modify1580.101.88361.88260.0000
6762006.09.14 12:51modify1580.101.88361.88300.0000
6772006.09.14 12:51close1580.101.88501.88300.00001.40407.90
6782006.09.14 12:51buy1590.101.88581.88430.0000
6792006.09.14 12:56modify1590.101.88581.88460.0000
6802006.09.14 12:56modify1590.101.88581.88470.0000
6812006.09.14 12:56close1590.101.88671.88470.00000.90408.80
6822006.09.14 13:12buy1600.101.88631.88480.0000
6832006.09.14 13:38modify1600.101.88631.88480.0000
6842006.09.14 14:14modify1600.101.88631.88480.0000
6852006.09.14 14:17modify1600.101.88631.88490.0000
6862006.09.14 14:17close1600.101.88741.88490.00001.10409.90
6872006.09.14 15:17buy1610.101.88961.88810.0000
6882006.09.14 16:49s/l1610.101.88811.88810.0000-1.50408.40
6892006.09.15 07:04buy1620.101.88641.88490.0000
6902006.09.15 07:04modify1620.101.88641.88520.0000
6912006.09.15 07:04modify1620.101.88641.88530.0000
6922006.09.15 07:04modify1620.101.88641.88550.0000
6932006.09.15 07:05modify1620.101.88641.88560.0000
6942006.09.15 07:11modify1620.101.88641.88570.0000
6952006.09.15 07:14modify1620.101.88641.88580.0000
6962006.09.15 07:14modify1620.101.88641.88590.0000
6972006.09.15 07:39s/l1620.101.8858861.88590.0000-0.51407.89
6982006.09.15 07:39buy1630.101.88621.88470.0000
6992006.09.15 07:43modify1630.101.88621.88480.0000
7002006.09.15 07:56s/l1630.101.8847861.88480.0000-1.41406.48
7012006.09.15 12:30sell1640.101.88191.88340.0000
7022006.09.15 12:30modify1640.101.88191.88290.0000
7032006.09.15 12:30modify1640.101.88191.88280.0000
7042006.09.15 12:30modify1640.101.88191.88270.0000
7052006.09.15 12:30modify1640.101.88191.88250.0000
7062006.09.15 12:30modify1640.101.88191.88240.0000
7072006.09.15 12:30modify1640.101.88191.88230.0000
7082006.09.15 12:30s/l1640.101.88231.88230.0000-0.40406.08
7092006.09.15 12:30sell1650.101.88201.88350.0000
7102006.09.15 12:30modify1650.101.88201.88280.0000
7112006.09.15 12:30s/l1650.101.88281.88280.0000-0.80405.28
7122006.09.15 12:30sell1660.101.88241.88390.0000
7132006.09.15 12:31modify1660.101.88241.88280.0000
7142006.09.15 12:31modify1660.101.88241.88270.0000
7152006.09.15 12:31modify1660.101.88241.88250.0000
7162006.09.15 12:31close1660.101.88111.88250.00001.30406.58
7172006.09.15 12:31sell1670.101.88191.88340.0000
7182006.09.15 12:31modify1670.101.88191.88330.0000
7192006.09.15 12:31modify1670.101.88191.88310.0000
7202006.09.15 12:32s/l1670.101.88311.88310.0000-1.20405.38
7212006.09.15 12:32sell1680.101.88271.88420.0000
7222006.09.15 12:32modify1680.101.88271.88400.0000
7232006.09.15 12:32modify1680.101.88271.88390.0000
7242006.09.15 12:32s/l1680.101.88391.88390.0000-1.20404.18
7252006.09.15 12:32sell1690.101.88391.88540.0000
7262006.09.15 12:32modify1690.101.88391.88480.0000
7272006.09.15 12:33modify1690.101.88391.88470.0000
7282006.09.15 12:33modify1690.101.88391.88430.0000
7292006.09.15 12:33modify1690.101.88391.88420.0000
7302006.09.15 12:33modify1690.101.88391.88410.0000
7312006.09.15 12:34modify1690.101.88391.88400.0000
7322006.09.15 12:34close1690.101.88261.88400.00001.30405.48
7332006.09.15 12:34sell1700.101.88211.88360.0000
7342006.09.15 12:34modify1700.101.88211.88350.0000
7352006.09.15 12:34s/l1700.101.88351.88350.0000-1.40404.08
7362006.09.15 12:34sell1710.101.88351.88500.0000
7372006.09.15 12:34modify1710.101.88351.88480.0000
7382006.09.15 12:35modify1710.101.88351.88470.0000
7392006.09.15 12:36s/l1710.101.88471.88470.0000-1.20402.88
7402006.09.15 12:36sell1720.101.88431.88580.0000
7412006.09.15 12:37modify1720.101.88431.88560.0000
7422006.09.15 12:39modify1720.101.88431.88510.0000
7432006.09.15 12:39modify1720.101.88431.88500.0000
7442006.09.15 12:43modify1720.101.88431.88490.0000
7452006.09.15 12:43modify1720.101.88431.88460.0000
7462006.09.15 12:43modify1720.101.88431.88450.0000
7472006.09.15 12:43close1720.101.88311.88450.00001.20404.08
7482006.09.15 12:43sell1730.101.88251.88400.0000
7492006.09.15 12:44modify1730.101.88251.88370.0000
7502006.09.15 12:44modify1730.101.88251.88290.0000
7512006.09.15 12:44s/l1730.101.88291.88290.0000-0.40403.68
7522006.09.15 12:44sell1740.101.88271.88420.0000
7532006.09.15 12:44modify1740.101.88271.88400.0000
7542006.09.15 12:44modify1740.101.88271.88390.0000
7552006.09.15 12:44modify1740.101.88271.88360.0000
7562006.09.15 12:44modify1740.101.88271.88340.0000
7572006.09.15 12:44modify1740.101.88271.88290.0000
7582006.09.15 12:44close1740.101.88151.88290.00001.20404.88
7592006.09.15 12:45sell1750.101.88191.88340.0000
7602006.09.15 12:45modify1750.101.88191.88320.0000
7612006.09.15 12:45modify1750.101.88191.88290.0000
7622006.09.15 12:45modify1750.101.88191.88270.0000
7632006.09.15 12:45modify1750.101.88191.88240.0000
7642006.09.15 12:45modify1750.101.88191.88200.0000
7652006.09.15 12:45close1750.101.88061.88200.00001.30406.18
7662006.09.15 12:49sell1760.101.88211.88360.0000
7672006.09.15 12:49modify1760.101.88211.88360.0000
7682006.09.15 12:49modify1760.101.88211.88340.0000
7692006.09.15 12:52modify1760.101.88211.88330.0000
7702006.09.15 12:52modify1760.101.88211.88310.0000
7712006.09.15 12:59s/l1760.101.88311.88310.0000-1.00405.18
7722006.09.15 12:59sell1770.101.88271.88420.0000
7732006.09.15 13:03modify1770.101.88271.88400.0000
7742006.09.15 13:05modify1770.101.88271.88330.0000
7752006.09.15 13:05close1770.101.88161.88330.00001.10406.28
7762006.09.17 23:21sell1780.101.87931.88080.0000
7772006.09.17 23:34close1780.101.87821.88080.00001.10407.38
7782006.09.18 05:47buy1790.101.88001.87850.0000
7792006.09.18 06:01modify1790.101.88001.87860.0000
7802006.09.18 06:01modify1790.101.88001.87870.0000
7812006.09.18 06:01modify1790.101.88001.87880.0000
7822006.09.18 06:01modify1790.101.88001.87890.0000
7832006.09.18 06:05modify1790.101.88001.87900.0000
7842006.09.18 06:07modify1790.101.88001.87910.0000
7852006.09.18 06:07modify1790.101.88001.87920.0000
7862006.09.18 06:07close1790.101.88121.87920.00001.20408.58
7872006.09.18 08:45buy1800.101.88211.88060.0000
7882006.09.18 08:58s/l1800.101.88061.88060.0000-1.50407.08
7892006.09.18 08:58buy1810.101.88091.87940.0000
7902006.09.18 09:02s/l1810.101.87941.87940.0000-1.50405.58
7912006.09.18 09:03buy1820.101.87961.87810.0000
7922006.09.18 09:10s/l1820.101.87811.87810.0000-1.50404.08
7932006.09.19 00:52buy1830.101.88061.87910.0000
7942006.09.19 02:12modify1830.101.88061.87910.0000
7952006.09.19 02:26modify1830.101.88061.87920.0000
7962006.09.19 02:28modify1830.101.88061.87930.0000
7972006.09.19 02:48modify1830.101.88061.87940.0000
7982006.09.19 02:49modify1830.101.88061.87950.0000
7992006.09.19 02:51modify1830.101.88061.87960.0000
8002006.09.19 02:52modify1830.101.88061.87970.0000
8012006.09.19 02:56modify1830.101.88061.87990.0000
8022006.09.19 02:58modify1830.101.88061.88000.0000
8032006.09.19 02:58close1830.101.88201.88000.00001.40405.48
8042006.09.19 07:21buy1840.101.88101.87950.0000
8052006.09.19 07:30modify1840.101.88101.87960.0000
8062006.09.19 07:30modify1840.101.88101.87970.0000
8072006.09.19 07:42modify1840.101.88101.87980.0000
8082006.09.19 07:42modify1840.101.88101.87990.0000
8092006.09.19 07:42modify1840.101.88101.88000.0000
8102006.09.19 07:42modify1840.101.88101.88020.0000
8112006.09.19 07:42modify1840.101.88101.88030.0000
8122006.09.19 07:42close1840.101.88191.88030.00000.90406.38
8132006.09.19 07:46buy1850.101.88101.87950.0000
8142006.09.19 07:46modify1850.101.88101.87970.0000
8152006.09.19 07:53s/l1850.101.8796571.87970.0000-1.34405.04
8162006.09.19 09:07sell1860.101.88091.88240.0000
8172006.09.19 09:08modify1860.101.88091.88220.0000
8182006.09.19 09:08modify1860.101.88091.88210.0000
8192006.09.19 09:31modify1860.101.88091.88190.0000
8202006.09.19 09:38modify1860.101.88091.88180.0000
8212006.09.19 09:39modify1860.101.88091.88160.0000
8222006.09.19 09:40modify1860.101.88091.88150.0000
8232006.09.19 09:40modify1860.101.88091.88140.0000
8242006.09.19 09:42modify1860.101.88091.88130.0000
8252006.09.19 09:42modify1860.101.88091.88120.0000
8262006.09.19 09:42modify1860.101.88091.88110.0000
8272006.09.19 09:42close1860.101.87951.88110.00001.40406.44
8282006.09.19 15:02buy1870.101.88581.88430.0000
8292006.09.19 15:17s/l1870.101.88431.88430.0000-1.50404.94
8302006.09.19 15:17buy1880.101.88461.88310.0000
8312006.09.19 15:21s/l1880.101.88311.88310.0000-1.50403.44
8322006.09.19 15:21buy1890.101.88341.88190.0000
8332006.09.19 15:27close1890.101.88421.88190.00000.80404.24
8342006.09.19 15:27buy1900.101.88451.88300.0000
8352006.09.19 15:32s/l1900.101.88301.88300.0000-1.50402.74
8362006.09.19 15:32buy1910.101.88341.88190.0000
8372006.09.19 15:42s/l1910.101.88191.88190.0000-1.50401.24
8382006.09.19 15:42buy1920.101.88211.88060.0000
8392006.09.19 15:42close1920.101.88311.88060.00001.00402.24
8402006.09.19 15:42buy1930.101.88341.88190.0000
8412006.09.19 15:52s/l1930.101.88191.88190.0000-1.50400.74
8422006.09.19 15:52buy1940.101.88231.88080.0000
8432006.09.19 16:52s/l1940.101.88081.88080.0000-1.50399.24
8442006.09.19 21:20buy1950.101.88111.87960.0000
8452006.09.19 23:21modify1950.101.88111.87970.0000
8462006.09.20 01:10modify1950.101.88111.87970.0000
8472006.09.20 01:20modify1950.101.88111.87990.0000
8482006.09.20 01:20modify1950.101.88111.88000.0000
8492006.09.20 01:20close1950.101.88241.88000.00001.27400.50
8502006.09.20 01:20sell1960.101.88321.88470.0000
8512006.09.20 04:36s/l1960.101.88471.88470.0000-1.50399.00
8522006.09.20 06:18buy1970.101.88271.88120.0000
8532006.09.20 06:21modify1970.101.88271.88140.0000
8542006.09.20 06:21modify1970.101.88271.88180.0000
8552006.09.20 06:22modify1970.101.88271.88200.0000
8562006.09.20 06:22modify1970.101.88271.88220.0000
8572006.09.20 06:32s/l1970.101.8821791.88220.0000-0.52398.48
8582006.09.20 06:32buy1980.101.88251.88100.0000
8592006.09.20 06:32modify1980.101.88251.88120.0000
8602006.09.20 06:34modify1980.101.88251.88140.0000
8612006.09.20 06:42modify1980.101.88251.88150.0000
8622006.09.20 06:44modify1980.101.88251.88160.0000
8632006.09.20 06:44modify1980.101.88251.88180.0000
8642006.09.20 06:44modify1980.101.88251.88200.0000
8652006.09.20 06:46modify1980.101.88251.88210.0000
8662006.09.20 06:46modify1980.101.88251.88220.0000
8672006.09.20 06:53modify1980.101.88251.88230.0000
8682006.09.20 06:53close1980.101.88371.88230.00001.20399.68
8692006.09.20 07:22buy1990.101.88291.88140.0000
8702006.09.20 07:23modify1990.101.88291.88160.0000
8712006.09.20 07:23modify1990.101.88291.88170.0000
8722006.09.20 07:23modify1990.101.88291.88180.0000
8732006.09.20 07:25modify1990.101.88291.88190.0000
8742006.09.20 07:49s/l1990.101.8818861.88190.0000-1.01398.67
8752006.09.20 07:49buy2000.101.88221.88070.0000
8762006.09.20 07:50s/l2000.101.88071.88070.0000-1.50397.17
8772006.09.20 07:50buy2010.101.88091.87940.0000
8782006.09.20 07:51modify2010.101.88091.87950.0000
8792006.09.20 07:51modify2010.101.88091.87960.0000
8802006.09.20 07:52modify2010.101.88091.87980.0000
8812006.09.20 07:53modify2010.101.88091.88010.0000
8822006.09.20 07:54modify2010.101.88091.88020.0000
8832006.09.20 07:55modify2010.101.88091.88050.0000
8842006.09.20 07:58modify2010.101.88091.88060.0000
8852006.09.20 07:58close2010.101.88201.88060.00001.10398.27
8862006.09.20 07:59buy2020.101.88231.88080.0000
8872006.09.20 08:06modify2020.101.88231.88090.0000
8882006.09.20 08:17modify2020.101.88231.88100.0000
8892006.09.20 08:18modify2020.101.88231.88110.0000
8902006.09.20 08:18modify2020.101.88231.88120.0000
8912006.09.20 08:19modify2020.101.88231.88130.0000
8922006.09.20 08:30s/l2020.101.881251.88130.0000-1.05397.22
8932006.09.20 19:44buy2030.101.88751.88600.0000
8942006.09.20 20:35modify2030.101.88751.88600.0000
8952006.09.20 20:35close2030.101.88861.88600.00001.10398.32
8962006.09.21 02:17buy2040.101.89171.89020.0000
8972006.09.21 05:43modify2040.101.89171.89030.0000
8982006.09.21 05:43modify2040.101.89171.89040.0000
8992006.09.21 05:43close2040.101.89271.89040.00001.00399.32
9002006.09.21 08:27buy2050.101.89381.89230.0000
9012006.09.21 09:03modify2050.101.89381.89240.0000
9022006.09.21 09:04modify2050.101.89381.89260.0000
9032006.09.21 09:04modify2050.101.89381.89280.0000
9042006.09.21 09:09modify2050.101.89381.89300.0000
9052006.09.21 09:09modify2050.101.89381.89310.0000
9062006.09.21 09:38modify2050.101.89381.89330.0000
9072006.09.21 09:38close2050.101.89541.89330.00001.60400.92
9082006.09.21 14:04buy2060.101.89721.89570.0000
9092006.09.21 14:17s/l2060.101.89571.89570.0000-1.50399.42
9102006.09.21 14:17buy2070.101.89611.89460.0000
9112006.09.21 14:40modify2070.101.89611.89460.0000
9122006.09.21 14:41modify2070.101.89611.89470.0000
9132006.09.21 14:41modify2070.101.89611.89480.0000
9142006.09.21 14:41close2070.101.89701.89480.00000.90400.32
9152006.09.21 14:41buy2080.101.89641.89490.0000
9162006.09.21 14:48modify2080.101.89641.89510.0000
9172006.09.21 14:48close2080.101.89731.89510.00000.90401.22
9182006.09.21 14:48buy2090.101.89701.89550.0000
9192006.09.21 15:03modify2090.101.89701.89550.0000
9202006.09.21 15:03modify2090.101.89701.89560.0000
9212006.09.21 15:04modify2090.101.89701.89570.0000
9222006.09.21 15:04modify2090.101.89701.89580.0000
9232006.09.21 15:04modify2090.101.89701.89590.0000
9242006.09.21 15:04close2090.101.89811.89590.00001.10402.32
9252006.09.21 15:41buy2100.101.89601.89450.0000
9262006.09.21 15:52modify2100.101.89601.89450.0000
9272006.09.21 15:52modify2100.101.89601.89460.0000
9282006.09.21 15:53modify2100.101.89601.89470.0000
9292006.09.21 15:53modify2100.101.89601.89480.0000
9302006.09.21 15:53modify2100.101.89601.89490.0000
9312006.09.21 15:53close2100.101.89711.89490.00001.10403.42
9322006.09.22 08:22buy2110.101.90501.90350.0000
9332006.09.22 08:23modify2110.101.90501.90350.0000
9342006.09.22 08:25modify2110.101.90501.90360.0000
9352006.09.22 08:25modify2110.101.90501.90370.0000
9362006.09.22 08:27modify2110.101.90501.90390.0000
9372006.09.22 08:28modify2110.101.90501.90400.0000
9382006.09.22 08:28modify2110.101.90501.90410.0000
9392006.09.22 08:29modify2110.101.90501.90420.0000
9402006.09.22 08:29modify2110.101.90501.90430.0000
9412006.09.22 09:01modify2110.101.90501.90450.0000
9422006.09.22 09:18s/l2110.101.9045211.90450.0000-0.48402.94
9432006.09.22 09:23buy2120.101.90441.90290.0000
9442006.09.22 09:30modify2120.101.90441.90290.0000
9452006.09.22 09:32modify2120.101.90441.90310.0000
9462006.09.22 09:33modify2120.101.90441.90320.0000
9472006.09.22 09:42s/l2120.101.9032211.90320.0000-1.18401.76
9482006.09.22 09:42buy2130.101.90361.90210.0000
9492006.09.22 09:43modify2130.101.90361.90210.0000
9502006.09.22 09:44modify2130.101.90361.90220.0000
9512006.09.22 09:44modify2130.101.90361.90240.0000
9522006.09.22 09:44modify2130.101.90361.90260.0000
9532006.09.22 10:03s/l2130.101.9026211.90260.0000-0.98400.78
9542006.09.22 11:20buy2140.101.90341.90190.0000
9552006.09.22 11:26modify2140.101.90341.90200.0000
9562006.09.22 11:38s/l2140.101.9020141.90200.0000-1.39399.39
9572006.09.22 11:38buy2150.101.90241.90090.0000
9582006.09.22 11:54s/l2150.101.90091.90090.0000-1.50397.89
9592006.09.22 11:54buy2160.101.90121.89970.0000
9602006.09.22 11:55modify2160.101.90121.89970.0000
9612006.09.22 11:55modify2160.101.90121.90000.0000
9622006.09.22 11:56modify2160.101.90121.90010.0000
9632006.09.22 11:57modify2160.101.90121.90050.0000
9642006.09.22 11:58modify2160.101.90121.90060.0000
9652006.09.22 11:58modify2160.101.90121.90080.0000
9662006.09.22 11:58close2160.101.90241.90080.00001.20399.09
9672006.09.22 11:58buy2170.101.90301.90150.0000
9682006.09.22 12:20modify2170.101.90301.90160.0000
9692006.09.22 12:20modify2170.101.90301.90190.0000
9702006.09.22 12:20modify2170.101.90301.90200.0000
9712006.09.22 12:20modify2170.101.90301.90210.0000
9722006.09.22 12:20modify2170.101.90301.90220.0000
9732006.09.22 12:31s/l2170.101.902151.90220.0000-0.85398.24
9742006.09.22 13:22buy2180.101.90191.90040.0000
9752006.09.22 13:25modify2180.101.90191.90060.0000
9762006.09.22 13:26modify2180.101.90191.90070.0000
9772006.09.22 13:26modify2180.101.90191.90080.0000
9782006.09.22 13:28modify2180.101.90191.90120.0000
9792006.09.22 13:29modify2180.101.90191.90130.0000
9802006.09.22 13:30modify2180.101.90191.90140.0000
9812006.09.22 13:31modify2180.101.90191.90150.0000
9822006.09.22 13:31close2180.101.90331.90150.00001.40399.64
9832006.09.22 13:51buy2190.101.90191.90040.0000
9842006.09.22 14:01s/l2190.101.90041.90040.0000-1.50398.14
9852006.09.25 05:39buy2200.101.90371.90220.0000
9862006.09.25 05:53modify2200.101.90371.90240.0000
9872006.09.25 06:01modify2200.101.90371.90240.0000
9882006.09.25 06:01modify2200.101.90371.90250.0000
9892006.09.25 06:03modify2200.101.90371.90260.0000
9902006.09.25 06:04modify2200.101.90371.90270.0000
9912006.09.25 06:04modify2200.101.90371.90280.0000
9922006.09.25 06:04modify2200.101.90371.90300.0000
9932006.09.25 06:04modify2200.101.90371.90310.0000
9942006.09.25 06:04modify2200.101.90371.90320.0000
9952006.09.25 06:04modify2200.101.90371.90330.0000
9962006.09.25 06:04close2200.101.90501.90330.00001.30399.44
9972006.09.25 07:06buy2210.101.90471.90320.0000
9982006.09.25 07:11modify2210.101.90471.90330.0000
9992006.09.25 07:11modify2210.101.90471.90340.0000
10002006.09.25 07:12modify2210.101.90471.90370.0000
10012006.09.25 07:12modify2210.101.90471.90380.0000
10022006.09.25 07:13modify2210.101.90471.90400.0000
10032006.09.25 07:14modify2210.101.90471.90420.0000
10042006.09.25 07:14close2210.101.90591.90420.00001.20400.64
10052006.09.25 07:33buy2220.101.90491.90340.0000
10062006.09.25 07:55s/l2220.101.90341.90340.0000-1.50399.14
10072006.09.25 07:55buy2230.101.90381.90230.0000
10082006.09.25 08:12modify2230.101.90381.90250.0000
10092006.09.25 08:19modify2230.101.90381.90260.0000
10102006.09.25 08:48modify2230.101.90381.90270.0000
10112006.09.25 08:53modify2230.101.90381.90280.0000
10122006.09.25 09:01s/l2230.101.9027641.90280.0000-1.04398.10
10132006.09.25 09:02buy2240.101.90201.90050.0000
10142006.09.25 09:03modify2240.101.90201.90070.0000
10152006.09.25 09:03modify2240.101.90201.90080.0000
10162006.09.25 09:04modify2240.101.90201.90090.0000
10172006.09.25 09:05modify2240.101.90201.90100.0000
10182006.09.25 09:14s/l2240.101.9009861.90100.0000-1.01397.09
10192006.09.25 09:14buy2250.101.90121.89970.0000
10202006.09.25 09:23modify2250.101.90121.89990.0000
10212006.09.25 09:24modify2250.101.90121.90000.0000
10222006.09.25 09:25modify2250.101.90121.90010.0000
10232006.09.25 09:31modify2250.101.90121.90020.0000
10242006.09.25 09:31modify2250.101.90121.90030.0000
10252006.09.25 09:32modify2250.101.90121.90040.0000
10262006.09.25 09:32modify2250.101.90121.90050.0000
10272006.09.25 09:36modify2250.101.90121.90060.0000
10282006.09.25 09:39modify2250.101.90121.90070.0000
10292006.09.25 09:40modify2250.101.90121.90080.0000
10302006.09.25 09:40modify2250.101.90121.90090.0000
10312006.09.25 09:40modify2250.101.90121.90100.0000
10322006.09.25 09:40close2250.101.90271.90100.00001.50398.59
10332006.09.25 15:06sell2260.101.90081.90230.0000
10342006.09.25 15:37modify2260.101.90081.90230.0000
10352006.09.25 15:38modify2260.101.90081.90220.0000
10362006.09.25 15:38modify2260.101.90081.90210.0000
10372006.09.25 15:46modify2260.101.90081.90200.0000
10382006.09.25 15:46modify2260.101.90081.90170.0000
10392006.09.25 15:46modify2260.101.90081.90160.0000
10402006.09.25 15:46modify2260.101.90081.90140.0000
10412006.09.25 15:46close2260.101.89921.90140.00001.60400.19
10422006.09.25 23:40sell2270.101.90191.90340.0000
10432006.09.25 23:42modify2270.101.90191.90330.0000
10442006.09.25 23:42modify2270.101.90191.90320.0000
10452006.09.25 23:44modify2270.101.90191.90310.0000
10462006.09.26 00:22s/l2270.101.9031211.90310.0000-1.20399.00
10472006.09.26 01:53buy2280.101.90171.90020.0000
10482006.09.26 02:01modify2280.101.90171.90020.0000
10492006.09.26 02:18modify2280.101.90171.90030.0000
10502006.09.26 05:26modify2280.101.90171.90040.0000
10512006.09.26 05:26modify2280.101.90171.90050.0000
10522006.09.26 06:11s/l2280.101.9004931.90050.0000-1.21397.79
10532006.09.26 13:33sell2290.101.89691.89840.0000
10542006.09.26 14:00modify2290.101.89691.89840.0000
10552006.09.26 14:00modify2290.101.89691.89790.0000
10562006.09.26 14:00modify2290.101.89691.89780.0000
10572006.09.26 14:00modify2290.101.89691.89770.0000
10582006.09.26 14:00close2290.101.89531.89770.00001.60399.39
10592006.09.26 23:49sell2300.101.89581.89730.0000
10602006.09.27 00:46modify2300.101.89581.89720.0000
10612006.09.27 00:54modify2300.101.89581.89710.0000
10622006.09.27 00:55modify2300.101.89581.89700.0000
10632006.09.27 00:55modify2300.101.89581.89690.0000
10642006.09.27 00:55close2300.101.89481.89690.00001.02400.41
10652006.09.27 12:32sell2310.101.89331.89480.0000
10662006.09.27 12:33modify2310.101.89331.89450.0000
10672006.09.27 12:33modify2310.101.89331.89440.0000
10682006.09.27 12:33modify2310.101.89331.89430.0000
10692006.09.27 12:34modify2310.101.89331.89410.0000
10702006.09.27 12:34close2310.101.89231.89410.00001.00401.41
10712006.09.28 02:19buy2320.101.89031.88880.0000
10722006.09.28 02:27s/l2320.101.88881.88880.0000-1.50399.91
10732006.09.28 02:27buy2330.101.88911.88760.0000
10742006.09.28 02:48s/l2330.101.88761.88760.0000-1.50398.41
10752006.09.28 02:48buy2340.101.88801.88650.0000
10762006.09.28 03:03modify2340.101.88801.88650.0000
10772006.09.28 04:57modify2340.101.88801.88660.0000
10782006.09.28 04:57modify2340.101.88801.88670.0000
10792006.09.28 04:57modify2340.101.88801.88680.0000
10802006.09.28 04:57modify2340.101.88801.88690.0000
10812006.09.28 05:22s/l2340.101.8869361.88690.0000-1.06397.35
10822006.09.28 08:16sell2350.101.88191.88340.0000
10832006.09.28 08:23modify2350.101.88191.88310.0000
10842006.09.28 08:23modify2350.101.88191.88300.0000
10852006.09.28 08:23modify2350.101.88191.88280.0000
10862006.09.28 08:24modify2350.101.88191.88270.0000
10872006.09.28 08:24modify2350.101.88191.88260.0000
10882006.09.28 08:24modify2350.101.88191.88250.0000
10892006.09.28 08:24close2350.101.88051.88250.00001.40398.75
10902006.09.28 10:45sell2360.101.88011.88160.0000
10912006.09.28 11:13close2360.101.87921.88160.00000.90399.65
10922006.09.28 15:03sell2370.101.87451.87600.0000
10932006.09.28 17:29s/l2370.101.87601.87600.0000-1.50398.15
10942006.09.29 00:58sell2380.101.87621.87770.0000
10952006.09.29 02:28s/l2380.101.87771.87770.0000-1.50396.65
10962006.09.29 08:35sell2390.101.86941.87090.0000
10972006.09.29 08:53s/l2390.101.87091.87090.0000-1.50395.15
10982006.09.29 08:53sell2400.101.87051.87200.0000
10992006.09.29 09:06modify2400.101.87051.87190.0000
11002006.09.29 09:14modify2400.101.87051.87180.0000
11012006.09.29 09:53modify2400.101.87051.87170.0000
11022006.09.29 09:56modify2400.101.87051.87110.0000
11032006.09.29 09:56close2400.101.86891.87110.00001.60396.75
11042006.09.29 10:16sell2410.101.87031.87180.0000
11052006.09.29 10:23modify2410.101.87031.87170.0000
11062006.09.29 11:20modify2410.101.87031.87160.0000
11072006.09.29 11:21modify2410.101.87031.87150.0000
11082006.09.29 11:21close2410.101.86911.87150.00001.20397.95
11092006.09.29 13:19sell2420.101.86571.86720.0000
11102006.09.29 13:23s/l2420.101.86721.86720.0000-1.50396.45
11112006.09.29 13:26sell2430.101.86571.86720.0000
11122006.09.29 13:33s/l2430.101.86721.86720.0000-1.50394.95
11132006.09.29 13:53sell2440.101.86721.86870.0000
11142006.09.29 13:57modify2440.101.86721.86860.0000
11152006.09.29 13:57close2440.101.86591.86860.00001.30396.25
11162006.09.29 13:57sell2450.101.86571.86720.0000
11172006.09.29 13:57s/l2450.101.86721.86720.0000-1.50394.75
11182006.09.29 13:58sell2460.101.86571.86720.0000
11192006.09.29 14:01close2460.101.86451.86720.00001.20395.95
11202006.09.29 15:21sell2470.101.86961.87110.0000
11212006.09.29 15:25s/l2470.101.87111.87110.0000-1.50394.45
11222006.09.29 15:26sell2480.101.87121.87270.0000
11232006.09.29 16:37s/l2480.101.87271.87270.0000-1.50392.95
11242006.10.01 22:42buy2490.101.87181.87030.0000
11252006.10.02 01:10s/l2490.101.87031.87030.0000-1.53391.41
11262006.10.02 02:01sell2500.101.87021.87170.0000
11272006.10.02 05:02s/l2500.101.87171.87170.0000-1.50389.91
11282006.10.02 08:31sell2510.101.87021.87170.0000
11292006.10.02 08:38modify2510.101.87021.87120.0000
11302006.10.02 08:41s/l2510.101.8711931.87120.0000-0.99388.92
11312006.10.02 08:51sell2520.101.87031.87180.0000
11322006.10.02 08:57s/l2520.101.87181.87180.0000-1.50387.42
11332006.10.03 08:34buy2530.101.88681.88530.0000
11342006.10.03 08:34modify2530.101.88681.88630.0000
11352006.10.03 08:40s/l2530.101.8862711.88630.0000-0.53386.89
11362006.10.03 08:40buy2540.101.88661.88510.0000
11372006.10.03 08:40modify2540.101.88661.88540.0000
11382006.10.03 08:43modify2540.101.88661.88570.0000
11392006.10.03 08:49modify2540.101.88661.88580.0000
11402006.10.03 08:51modify2540.101.88661.88600.0000
11412006.10.03 09:01modify2540.101.88661.88600.0000
11422006.10.03 09:02modify2540.101.88661.88610.0000
11432006.10.03 09:02modify2540.101.88661.88620.0000
11442006.10.03 09:02modify2540.101.88661.88630.0000
11452006.10.03 09:04modify2540.101.88661.88640.0000
11462006.10.03 09:05modify2540.101.88661.88650.0000
11472006.10.03 09:05modify2540.101.88661.88660.0000
11482006.10.03 09:06modify2540.101.88661.88670.0000
11492006.10.03 09:08modify2540.101.88661.88680.0000
11502006.10.03 09:08modify2540.101.88661.88690.0000
11512006.10.03 09:08modify2540.101.88661.88700.0000
11522006.10.03 09:25modify2540.101.88661.88710.0000
11532006.10.03 09:33modify2540.101.88661.88730.0000
11542006.10.03 09:33close2540.101.88851.88730.00001.90388.79
11552006.10.04 06:47sell2550.101.88511.88660.0000
11562006.10.04 06:47s/l2550.101.88661.88660.0000-1.50387.29
11572006.10.04 06:47sell2560.101.88621.88770.0000
11582006.10.04 06:48modify2560.101.88621.88770.0000
11592006.10.04 06:48modify2560.101.88621.88750.0000
11602006.10.04 06:49modify2560.101.88621.88740.0000
11612006.10.04 06:51modify2560.101.88621.88730.0000
11622006.10.04 06:53modify2560.101.88621.88720.0000
11632006.10.04 06:56s/l2560.101.8871931.88720.0000-0.99386.30
11642006.10.04 06:56sell2570.101.88691.88840.0000
11652006.10.04 07:01s/l2570.101.88841.88840.0000-1.50384.80
11662006.10.04 12:15sell2580.101.88091.88240.0000
11672006.10.04 12:25modify2580.101.88091.88230.0000
11682006.10.04 12:26modify2580.101.88091.88220.0000
11692006.10.04 12:29modify2580.101.88091.88210.0000
11702006.10.04 12:29modify2580.101.88091.88200.0000
11712006.10.04 13:01s/l2580.101.8820211.88200.0000-1.12383.68
11722006.10.05 13:01sell2590.101.87911.88060.0000
11732006.10.05 13:28modify2590.101.87911.88060.0000
11742006.10.05 13:28modify2590.101.87911.88050.0000
11752006.10.05 13:36modify2590.101.87911.87970.0000
11762006.10.05 13:36close2590.101.87791.87970.00001.20384.88
11772006.10.06 03:05sell2600.101.87831.87980.0000
11782006.10.06 03:05modify2600.101.87831.87980.0000
11792006.10.06 03:20modify2600.101.87831.87970.0000
11802006.10.06 03:20modify2600.101.87831.87960.0000
11812006.10.06 03:32modify2600.101.87831.87950.0000
11822006.10.06 03:32modify2600.101.87831.87940.0000
11832006.10.06 03:32modify2600.101.87831.87930.0000
11842006.10.06 03:43modify2600.101.87831.87910.0000
11852006.10.06 03:45modify2600.101.87831.87900.0000
11862006.10.06 03:52modify2600.101.87831.87890.0000
11872006.10.06 03:52close2600.101.87731.87890.00001.00385.88
11882006.10.06 04:45sell2610.101.87841.87990.0000
11892006.10.06 04:45modify2610.101.87841.87990.0000
11902006.10.06 04:47modify2610.101.87841.87970.0000
11912006.10.06 05:21modify2610.101.87841.87960.0000
11922006.10.06 05:34modify2610.101.87841.87950.0000
11932006.10.06 05:40modify2610.101.87841.87940.0000
11942006.10.06 05:41modify2610.101.87841.87930.0000
11952006.10.06 05:41modify2610.101.87841.87900.0000
11962006.10.06 05:57modify2610.101.87841.87890.0000
11972006.10.06 05:57close2610.101.87761.87890.00000.80386.68
11982006.10.06 09:07sell2620.101.87601.87750.0000
11992006.10.06 09:11s/l2620.101.87751.87750.0000-1.50385.18
12002006.10.06 09:11sell2630.101.87731.87880.0000
12012006.10.06 09:14modify2630.101.87731.87870.0000
12022006.10.06 09:21modify2630.101.87731.87850.0000
12032006.10.06 09:32modify2630.101.87731.87840.0000
12042006.10.06 09:34modify2630.101.87731.87820.0000
12052006.10.06 09:35modify2630.101.87731.87810.0000
12062006.10.06 09:36modify2630.101.87731.87800.0000
12072006.10.06 09:36modify2630.101.87731.87790.0000
12082006.10.06 09:36close2630.101.87631.87790.00001.00386.18
12092006.10.06 09:37sell2640.101.87601.87750.0000
12102006.10.06 10:17s/l2640.101.87751.87750.0000-1.50384.68
12112006.10.06 11:50sell2650.101.87781.87930.0000
12122006.10.06 11:52s/l2650.101.87931.87930.0000-1.50383.18
12132006.10.06 11:52sell2660.101.87871.88020.0000
12142006.10.06 11:55s/l2660.101.88021.88020.0000-1.50381.68
12152006.10.06 15:29sell2670.101.87081.87230.0000
12162006.10.06 16:09close2670.101.86921.87230.00001.60383.28
12172006.10.09 08:28sell2680.101.86851.87000.0000
12182006.10.09 08:30modify2680.101.86851.86940.0000
12192006.10.09 08:30modify2680.101.86851.86850.0000
12202006.10.09 08:30close2680.101.86691.86850.00001.60384.88
12212006.10.09 09:14sell2690.101.86751.86900.0000
12222006.10.09 09:53modify2690.101.86751.86890.0000
12232006.10.09 09:53modify2690.101.86751.86870.0000
12242006.10.09 10:08modify2690.101.86751.86870.0000
12252006.10.09 10:08modify2690.101.86751.86860.0000
12262006.10.09 10:15modify2690.101.86751.86850.0000
12272006.10.09 10:18modify2690.101.86751.86840.0000
12282006.10.09 10:18modify2690.101.86751.86830.0000
12292006.10.09 10:20modify2690.101.86751.86810.0000
12302006.10.09 10:21modify2690.101.86751.86800.0000
12312006.10.09 10:21close2690.101.86631.86800.00001.20386.08
12322006.10.09 13:21sell2700.101.86491.86640.0000
12332006.10.09 13:53modify2700.101.86491.86620.0000
12342006.10.09 13:53modify2700.101.86491.86610.0000
12352006.10.09 13:54modify2700.101.86491.86600.0000
12362006.10.09 13:55modify2700.101.86491.86590.0000
12372006.10.09 13:55modify2700.101.86491.86580.0000
12382006.10.09 13:55close2700.101.86391.86580.00001.00387.08
12392006.10.09 15:14sell2710.101.86591.86740.0000
12402006.10.09 16:15modify2710.101.86591.86730.0000
12412006.10.09 16:15modify2710.101.86591.86720.0000
12422006.10.09 18:04s/l2710.101.8672071.86720.0000-1.31385.77