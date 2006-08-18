|Symbol
|GBPUSDm (Great Britain Pound vs US Dollar)
|Period
|1 Hour (H1) 2006.08.01 00:00 - 2006.10.10 00:00 (2006.08.01 - 2006.10.10)
|Model
|Every tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
|Parameters
|ExitMarket=false; ShowSuitablePeriod=false; ShowMarketInfo=false; ShowAccountStatus=false; ShowStat=false; ShowDecision=false; ShowDirection=false; BlockSell=false; BlockBuy=false; ShowLots=false; BlockStopLoss=false; DisableShadowStopLoss=true; DisableExitSell=false; DisableExitBuy=false; EnableMACD=false; EnableMA=false; EnableFractals=false; EnableCCI=true; EnableCyberiaLogic=true; EnableLogicTrading=true; EnableADX=false; EnablePivot=true; BlockPipsator=true; EnableMoneyTrain=false; EnableReverseDetector=true; ReverseIndex=3.82; MoneyTrainLevel=4; MACDLevel=10; AutoLots=true; MAXLots=0.1; AutoDirection=true; ValuesPeriodCount=7; ValuesPeriodCountMax=7; SlipPage=1; Lots=0.1; StopLoss=0; TakeProfit=0; SymbolsCount=2; Risk=0.7; StopLossIndex=2.5; AutoStopLossIndex=true; StaticStopLoss=11; StopLevel=0; EnableTrailingStop=true; TrailingStopFactor=1; TimeTradeHoursDisabled=""; GMT=1; AutoMagicNumber=true; MagicNumber=123000;
|Bars in test
|35318
|Ticks modelled
|246694
|Modelling quality
|90.00%
|Initial deposit
|363.00
|Total net profit
|22.77
|Gross profit
|193.41
|Gross loss
|-170.64
|Profit factor
|1.13
|Expected payoff
|0.08
|Absolute drawdown
|1.29
|Maximal drawdown
|28.31 (6.91%)
|Relative drawdown
|6.91% (28.31)
|Total trades
|271
|Short positions (won %)
|145 (51.03%)
|Long positions (won %)
|126 (54.76%)
|Profit trades (% of total)
|143 (52.77%)
|Loss trades (% of total)
|128 (47.23%)
|Largest
|profit trade
|5.00
|loss trade
|-1.61
|Average
|profit trade
|1.35
|loss trade
|-1.33
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|7 (16.10)
|consecutive losses (loss in money)
|7 (-9.05)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|16.10 (7)
|consecutive loss (count of losses)
|-9.05 (7)
|Average
|consecutive wins
|2
|consecutive losses
|2
|#
|Time
|Type
|Order
|Lots
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2006.08.01 07:59
|sell
|1
|0.10
|1.8657
|1.8672
|0.0000
|2
|2006.08.01 08:34
|modify
|1
|0.10
|1.8657
|1.8670
|0.0000
|3
|2006.08.01 10:31
|s/l
|1
|0.10
|1.866993
|1.8670
|0.0000
|-1.29
|361.71
|4
|2006.08.01 12:00
|buy
|2
|0.10
|1.8660
|1.8645
|0.0000
|5
|2006.08.01 12:15
|modify
|2
|0.10
|1.8660
|1.8645
|0.0000
|6
|2006.08.01 12:35
|modify
|2
|0.10
|1.8660
|1.8646
|0.0000
|7
|2006.08.01 12:36
|modify
|2
|0.10
|1.8660
|1.8647
|0.0000
|8
|2006.08.01 12:43
|modify
|2
|0.10
|1.8660
|1.8648
|0.0000
|9
|2006.08.01 12:43
|modify
|2
|0.10
|1.8660
|1.8648
|0.0000
|10
|2006.08.01 12:45
|modify
|2
|0.10
|1.8660
|1.8651
|0.0000
|11
|2006.08.01 12:45
|close
|2
|0.10
|1.8671
|1.8651
|0.0000
|1.10
|362.81
|12
|2006.08.01 12:59
|buy
|3
|0.10
|1.8649
|1.8634
|0.0000
|13
|2006.08.01 13:00
|modify
|3
|0.10
|1.8649
|1.8649
|0.0000
|14
|2006.08.01 13:00
|close
|3
|0.10
|1.8671
|1.8649
|0.0000
|2.20
|365.01
|15
|2006.08.01 14:38
|buy
|4
|0.10
|1.8654
|1.8639
|0.0000
|16
|2006.08.01 14:59
|modify
|4
|0.10
|1.8654
|1.8649
|0.0000
|17
|2006.08.01 14:59
|close
|4
|0.10
|1.8674
|1.8649
|0.0000
|2.00
|367.01
|18
|2006.08.02 13:04
|buy
|5
|0.10
|1.8755
|1.8740
|0.0000
|19
|2006.08.02 13:23
|modify
|5
|0.10
|1.8755
|1.8740
|0.0000
|20
|2006.08.02 13:51
|modify
|5
|0.10
|1.8755
|1.8742
|0.0000
|21
|2006.08.02 13:52
|modify
|5
|0.10
|1.8755
|1.8743
|0.0000
|22
|2006.08.02 13:52
|modify
|5
|0.10
|1.8755
|1.8743
|0.0000
|23
|2006.08.02 13:52
|modify
|5
|0.10
|1.8755
|1.8744
|0.0000
|24
|2006.08.02 13:57
|modify
|5
|0.10
|1.8755
|1.8745
|0.0000
|25
|2006.08.02 14:05
|modify
|5
|0.10
|1.8755
|1.8745
|0.0000
|26
|2006.08.02 14:05
|close
|5
|0.10
|1.8764
|1.8745
|0.0000
|0.90
|367.91
|27
|2006.08.02 19:00
|buy
|6
|0.10
|1.8774
|1.8759
|0.0000
|28
|2006.08.03 01:59
|s/l
|6
|0.10
|1.8759
|1.8759
|0.0000
|-1.61
|366.30
|29
|2006.08.03 03:59
|buy
|7
|0.10
|1.8760
|1.8745
|0.0000
|30
|2006.08.03 07:45
|s/l
|7
|0.10
|1.8745
|1.8745
|0.0000
|-1.50
|364.80
|31
|2006.08.03 10:03
|sell
|8
|0.10
|1.8738
|1.8753
|0.0000
|32
|2006.08.03 10:03
|modify
|8
|0.10
|1.8738
|1.8752
|0.0000
|33
|2006.08.03 10:03
|modify
|8
|0.10
|1.8738
|1.8751
|0.0000
|34
|2006.08.03 10:03
|modify
|8
|0.10
|1.8738
|1.8750
|0.0000
|35
|2006.08.03 10:04
|modify
|8
|0.10
|1.8738
|1.8748
|0.0000
|36
|2006.08.03 10:44
|modify
|8
|0.10
|1.8738
|1.8745
|0.0000
|37
|2006.08.03 10:44
|close
|8
|0.10
|1.8724
|1.8745
|0.0000
|1.40
|366.20
|38
|2006.08.03 10:44
|sell
|9
|0.10
|1.8723
|1.8738
|0.0000
|39
|2006.08.03 10:44
|modify
|9
|0.10
|1.8723
|1.8738
|0.0000
|40
|2006.08.03 10:59
|s/l
|9
|0.10
|1.873771
|1.8738
|0.0000
|-1.47
|364.73
|41
|2006.08.03 10:59
|sell
|10
|0.10
|1.8738
|1.8753
|0.0000
|42
|2006.08.03 11:59
|s/l
|10
|0.10
|1.8753
|1.8753
|0.0000
|-1.50
|363.23
|43
|2006.08.03 14:02
|buy
|11
|0.10
|1.8866
|1.8851
|0.0000
|44
|2006.08.03 14:30
|close
|11
|0.10
|1.8880
|1.8851
|0.0000
|1.40
|364.63
|45
|2006.08.03 15:59
|buy
|12
|0.10
|1.8850
|1.8835
|0.0000
|46
|2006.08.03 16:00
|modify
|12
|0.10
|1.8850
|1.8838
|0.0000
|47
|2006.08.03 16:00
|close
|12
|0.10
|1.8876
|1.8838
|0.0000
|2.60
|367.23
|48
|2006.08.04 07:39
|buy
|13
|0.10
|1.8866
|1.8851
|0.0000
|49
|2006.08.04 07:57
|modify
|13
|0.10
|1.8866
|1.8852
|0.0000
|50
|2006.08.04 07:58
|modify
|13
|0.10
|1.8866
|1.8855
|0.0000
|51
|2006.08.04 07:58
|modify
|13
|0.10
|1.8866
|1.8858
|0.0000
|52
|2006.08.04 07:58
|modify
|13
|0.10
|1.8866
|1.8860
|0.0000
|53
|2006.08.04 07:59
|modify
|13
|0.10
|1.8866
|1.8861
|0.0000
|54
|2006.08.04 07:59
|modify
|13
|0.10
|1.8866
|1.8862
|0.0000
|55
|2006.08.04 08:00
|close
|13
|0.10
|1.8878
|1.8862
|0.0000
|1.20
|368.43
|56
|2006.08.04 09:59
|buy
|14
|0.10
|1.8904
|1.8889
|0.0000
|57
|2006.08.04 09:59
|modify
|14
|0.10
|1.8904
|1.8891
|0.0000
|58
|2006.08.04 10:00
|modify
|14
|0.10
|1.8904
|1.8892
|0.0000
|59
|2006.08.04 10:08
|modify
|14
|0.10
|1.8904
|1.8893
|0.0000
|60
|2006.08.04 10:08
|modify
|14
|0.10
|1.8904
|1.8893
|0.0000
|61
|2006.08.04 10:09
|modify
|14
|0.10
|1.8904
|1.8894
|0.0000
|62
|2006.08.04 10:09
|modify
|14
|0.10
|1.8904
|1.8894
|0.0000
|63
|2006.08.04 10:09
|modify
|14
|0.10
|1.8904
|1.8895
|0.0000
|64
|2006.08.04 10:09
|close
|14
|0.10
|1.8914
|1.8895
|0.0000
|1.00
|369.43
|65
|2006.08.04 10:25
|buy
|15
|0.10
|1.8905
|1.8890
|0.0000
|66
|2006.08.04 11:00
|modify
|15
|0.10
|1.8905
|1.8894
|0.0000
|67
|2006.08.04 11:00
|modify
|15
|0.10
|1.8905
|1.8896
|0.0000
|68
|2006.08.04 11:00
|close
|15
|0.10
|1.8916
|1.8896
|0.0000
|1.10
|370.53
|69
|2006.08.04 13:00
|buy
|16
|0.10
|1.9059
|1.9044
|0.0000
|70
|2006.08.04 13:59
|s/l
|16
|0.10
|1.9044
|1.9044
|0.0000
|-1.50
|369.03
|71
|2006.08.04 13:59
|buy
|17
|0.10
|1.9047
|1.9032
|0.0000
|72
|2006.08.04 13:59
|modify
|17
|0.10
|1.9047
|1.9061
|0.0000
|73
|2006.08.04 13:59
|close
|17
|0.10
|1.9092
|1.9061
|0.0000
|4.50
|373.53
|74
|2006.08.04 15:51
|buy
|18
|0.10
|1.9078
|1.9063
|0.0000
|75
|2006.08.04 15:57
|close
|18
|0.10
|1.9091
|1.9063
|0.0000
|1.30
|374.83
|76
|2006.08.04 15:57
|buy
|19
|0.10
|1.9096
|1.9081
|0.0000
|77
|2006.08.04 16:04
|close
|19
|0.10
|1.9106
|1.9081
|0.0000
|1.00
|375.83
|78
|2006.08.07 08:00
|buy
|20
|0.10
|1.9066
|1.9051
|0.0000
|79
|2006.08.07 08:17
|modify
|20
|0.10
|1.9066
|1.9051
|0.0000
|80
|2006.08.07 08:17
|modify
|20
|0.10
|1.9066
|1.9052
|0.0000
|81
|2006.08.07 08:17
|modify
|20
|0.10
|1.9066
|1.9053
|0.0000
|82
|2006.08.07 08:18
|modify
|20
|0.10
|1.9066
|1.9054
|0.0000
|83
|2006.08.07 08:18
|modify
|20
|0.10
|1.9066
|1.9054
|0.0000
|84
|2006.08.07 08:18
|modify
|20
|0.10
|1.9066
|1.9055
|0.0000
|85
|2006.08.07 08:18
|modify
|20
|0.10
|1.9066
|1.9056
|0.0000
|86
|2006.08.07 08:18
|modify
|20
|0.10
|1.9066
|1.9057
|0.0000
|87
|2006.08.07 08:20
|modify
|20
|0.10
|1.9066
|1.9058
|0.0000
|88
|2006.08.07 08:20
|modify
|20
|0.10
|1.9066
|1.9059
|0.0000
|89
|2006.08.07 08:20
|close
|20
|0.10
|1.9076
|1.9059
|0.0000
|1.00
|376.83
|90
|2006.08.07 08:40
|buy
|21
|0.10
|1.9068
|1.9053
|0.0000
|91
|2006.08.07 08:59
|modify
|21
|0.10
|1.9068
|1.9065
|0.0000
|92
|2006.08.07 08:59
|close
|21
|0.10
|1.9082
|1.9065
|0.0000
|1.40
|378.23
|93
|2006.08.07 12:11
|buy
|22
|0.10
|1.9068
|1.9053
|0.0000
|94
|2006.08.07 12:15
|modify
|22
|0.10
|1.9068
|1.9054
|0.0000
|95
|2006.08.07 12:15
|modify
|22
|0.10
|1.9068
|1.9055
|0.0000
|96
|2006.08.07 12:27
|modify
|22
|0.10
|1.9068
|1.9059
|0.0000
|97
|2006.08.07 12:27
|close
|22
|0.10
|1.9080
|1.9059
|0.0000
|1.20
|379.43
|98
|2006.08.07 16:59
|buy
|23
|0.10
|1.9087
|1.9072
|0.0000
|99
|2006.08.07 17:59
|s/l
|23
|0.10
|1.9072
|1.9072
|0.0000
|-1.50
|377.93
|100
|2006.08.08 19:00
|buy
|24
|0.10
|1.9067
|1.9052
|0.0000
|101
|2006.08.08 19:59
|modify
|24
|0.10
|1.9067
|1.9068
|0.0000
|102
|2006.08.08 19:59
|close
|24
|0.10
|1.9091
|1.9068
|0.0000
|2.40
|380.33
|103
|2006.08.08 20:00
|buy
|25
|0.10
|1.9072
|1.9057
|0.0000
|104
|2006.08.08 20:14
|modify
|25
|0.10
|1.9072
|1.9062
|0.0000
|105
|2006.08.08 20:14
|close
|25
|0.10
|1.9087
|1.9062
|0.0000
|1.50
|381.83
|106
|2006.08.08 20:14
|buy
|26
|0.10
|1.9079
|1.9064
|0.0000
|107
|2006.08.08 20:15
|modify
|26
|0.10
|1.9079
|1.9067
|0.0000
|108
|2006.08.08 21:20
|s/l
|26
|0.10
|1.906714
|1.9067
|0.0000
|-1.19
|380.64
|109
|2006.08.08 23:59
|sell
|27
|0.10
|1.9009
|1.9024
|0.0000
|110
|2006.08.09 00:49
|close
|27
|0.10
|1.9000
|1.9024
|0.0000
|0.92
|381.57
|111
|2006.08.09 07:59
|buy
|28
|0.10
|1.9056
|1.9041
|0.0000
|112
|2006.08.09 07:59
|close
|28
|0.10
|1.9073
|1.9041
|0.0000
|1.70
|383.27
|113
|2006.08.09 09:00
|buy
|29
|0.10
|1.9071
|1.9056
|0.0000
|114
|2006.08.09 09:24
|s/l
|29
|0.10
|1.9056
|1.9056
|0.0000
|-1.50
|381.77
|115
|2006.08.09 09:24
|buy
|30
|0.10
|1.9060
|1.9045
|0.0000
|116
|2006.08.09 09:28
|close
|30
|0.10
|1.9074
|1.9045
|0.0000
|1.40
|383.17
|117
|2006.08.09 09:28
|buy
|31
|0.10
|1.9071
|1.9056
|0.0000
|118
|2006.08.09 09:51
|close
|31
|0.10
|1.9081
|1.9056
|0.0000
|1.00
|384.17
|119
|2006.08.09 09:59
|buy
|32
|0.10
|1.9069
|1.9054
|0.0000
|120
|2006.08.09 10:03
|modify
|32
|0.10
|1.9069
|1.9054
|0.0000
|121
|2006.08.09 10:04
|modify
|32
|0.10
|1.9069
|1.9055
|0.0000
|122
|2006.08.09 10:04
|modify
|32
|0.10
|1.9069
|1.9056
|0.0000
|123
|2006.08.09 10:04
|modify
|32
|0.10
|1.9069
|1.9057
|0.0000
|124
|2006.08.09 10:04
|close
|32
|0.10
|1.9088
|1.9057
|0.0000
|1.90
|386.07
|125
|2006.08.10 06:00
|sell
|33
|0.10
|1.9061
|1.9076
|0.0000
|126
|2006.08.10 06:59
|s/l
|33
|0.10
|1.9076
|1.9076
|0.0000
|-1.50
|384.57
|127
|2006.08.10 09:25
|sell
|34
|0.10
|1.9046
|1.9061
|0.0000
|128
|2006.08.10 09:41
|modify
|34
|0.10
|1.9046
|1.9059
|0.0000
|129
|2006.08.10 09:41
|close
|34
|0.10
|1.9032
|1.9059
|0.0000
|1.40
|385.97
|130
|2006.08.10 09:41
|sell
|35
|0.10
|1.9029
|1.9044
|0.0000
|131
|2006.08.10 09:41
|s/l
|35
|0.10
|1.9044
|1.9044
|0.0000
|-1.50
|384.47
|132
|2006.08.10 09:42
|sell
|36
|0.10
|1.9031
|1.9046
|0.0000
|133
|2006.08.10 10:00
|modify
|36
|0.10
|1.9031
|1.9044
|0.0000
|134
|2006.08.10 10:00
|modify
|36
|0.10
|1.9031
|1.9043
|0.0000
|135
|2006.08.10 11:00
|close
|36
|0.10
|1.9018
|1.9043
|0.0000
|1.30
|385.77
|136
|2006.08.10 17:00
|sell
|37
|0.10
|1.8912
|1.8927
|0.0000
|137
|2006.08.10 17:15
|close
|37
|0.10
|1.8900
|1.8927
|0.0000
|1.20
|386.97
|138
|2006.08.10 17:28
|sell
|38
|0.10
|1.8905
|1.8920
|0.0000
|139
|2006.08.10 17:59
|s/l
|38
|0.10
|1.8920
|1.8920
|0.0000
|-1.50
|385.47
|140
|2006.08.10 17:59
|sell
|39
|0.10
|1.8916
|1.8931
|0.0000
|141
|2006.08.10 18:59
|s/l
|39
|0.10
|1.8931
|1.8931
|0.0000
|-1.50
|383.97
|142
|2006.08.11 07:00
|sell
|40
|0.10
|1.8941
|1.8956
|0.0000
|143
|2006.08.11 07:38
|modify
|40
|0.10
|1.8941
|1.8955
|0.0000
|144
|2006.08.11 08:59
|s/l
|40
|0.10
|1.8955
|1.8955
|0.0000
|-1.40
|382.57
|145
|2006.08.11 13:00
|sell
|41
|0.10
|1.8951
|1.8966
|0.0000
|146
|2006.08.11 13:23
|modify
|41
|0.10
|1.8951
|1.8965
|0.0000
|147
|2006.08.11 13:23
|modify
|41
|0.10
|1.8951
|1.8964
|0.0000
|148
|2006.08.11 14:59
|s/l
|41
|0.10
|1.896436
|1.8964
|0.0000
|-1.34
|381.23
|149
|2006.08.13 22:01
|sell
|42
|0.10
|1.8914
|1.8929
|0.0000
|150
|2006.08.13 22:22
|close
|42
|0.10
|1.8900
|1.8929
|0.0000
|1.40
|382.63
|151
|2006.08.14 14:59
|sell
|43
|0.10
|1.8921
|1.8936
|0.0000
|152
|2006.08.14 15:31
|modify
|43
|0.10
|1.8921
|1.8924
|0.0000
|153
|2006.08.14 15:31
|close
|43
|0.10
|1.8898
|1.8924
|0.0000
|2.30
|384.93
|154
|2006.08.14 15:33
|buy
|44
|0.10
|1.8908
|1.8893
|0.0000
|155
|2006.08.14 17:43
|s/l
|44
|0.10
|1.8893
|1.8893
|0.0000
|-1.50
|383.43
|156
|2006.08.15 06:36
|buy
|45
|0.10
|1.8905
|1.8890
|0.0000
|157
|2006.08.15 06:59
|s/l
|45
|0.10
|1.8890
|1.8890
|0.0000
|-1.50
|381.93
|158
|2006.08.15 06:59
|buy
|46
|0.10
|1.8887
|1.8872
|0.0000
|159
|2006.08.15 07:00
|modify
|46
|0.10
|1.8887
|1.8883
|0.0000
|160
|2006.08.15 07:00
|close
|46
|0.10
|1.8904
|1.8883
|0.0000
|1.70
|383.63
|161
|2006.08.16 15:00
|buy
|47
|0.10
|1.8987
|1.8972
|0.0000
|162
|2006.08.16 15:07
|modify
|47
|0.10
|1.8987
|1.8973
|0.0000
|163
|2006.08.16 15:07
|modify
|47
|0.10
|1.8987
|1.8973
|0.0000
|164
|2006.08.16 15:15
|modify
|47
|0.10
|1.8987
|1.8982
|0.0000
|165
|2006.08.16 15:15
|close
|47
|0.10
|1.9006
|1.8982
|0.0000
|1.90
|385.53
|166
|2006.08.17 15:05
|sell
|48
|0.10
|1.8948
|1.8963
|0.0000
|167
|2006.08.17 16:02
|modify
|48
|0.10
|1.8948
|1.8962
|0.0000
|168
|2006.08.17 16:02
|modify
|48
|0.10
|1.8948
|1.8961
|0.0000
|169
|2006.08.17 16:05
|modify
|48
|0.10
|1.8948
|1.8959
|0.0000
|170
|2006.08.17 16:05
|close
|48
|0.10
|1.8935
|1.8959
|0.0000
|1.30
|386.83
|171
|2006.08.17 19:59
|sell
|49
|0.10
|1.8846
|1.8861
|0.0000
|172
|2006.08.18 03:59
|s/l
|49
|0.10
|1.8861
|1.8861
|0.0000
|-1.48
|385.35
|173
|2006.08.18 09:35
|sell
|50
|0.10
|1.8850
|1.8865
|0.0000
|174
|2006.08.18 09:35
|modify
|50
|0.10
|1.8850
|1.8864
|0.0000
|175
|2006.08.18 09:36
|modify
|50
|0.10
|1.8850
|1.8863
|0.0000
|176
|2006.08.18 09:36
|modify
|50
|0.10
|1.8850
|1.8862
|0.0000
|177
|2006.08.18 09:36
|modify
|50
|0.10
|1.8850
|1.8862
|0.0000
|178
|2006.08.18 09:37
|modify
|50
|0.10
|1.8850
|1.8860
|0.0000
|179
|2006.08.18 09:37
|modify
|50
|0.10
|1.8850
|1.8857
|0.0000
|180
|2006.08.18 09:37
|modify
|50
|0.10
|1.8850
|1.8857
|0.0000
|181
|2006.08.18 09:38
|modify
|50
|0.10
|1.8850
|1.8856
|0.0000
|182
|2006.08.18 09:39
|modify
|50
|0.10
|1.8850
|1.8855
|0.0000
|183
|2006.08.18 09:39
|modify
|50
|0.10
|1.8850
|1.8854
|0.0000
|184
|2006.08.18 09:39
|modify
|50
|0.10
|1.8850
|1.8854
|0.0000
|185
|2006.08.18 09:41
|modify
|50
|0.10
|1.8850
|1.8853
|0.0000
|186
|2006.08.18 09:42
|modify
|50
|0.10
|1.8850
|1.8852
|0.0000
|187
|2006.08.18 10:07
|modify
|50
|0.10
|1.8850
|1.8849
|0.0000
|188
|2006.08.18 11:59
|modify
|50
|0.10
|1.8850
|1.8813
|0.0000
|189
|2006.08.18 11:59
|close
|50
|0.10
|1.8800
|1.8813
|0.0000
|5.00
|390.35
|190
|2006.08.18 13:00
|sell
|51
|0.10
|1.8838
|1.8853
|0.0000
|191
|2006.08.18 13:12
|modify
|51
|0.10
|1.8838
|1.8852
|0.0000
|192
|2006.08.18 13:12
|modify
|51
|0.10
|1.8838
|1.8851
|0.0000
|193
|2006.08.18 13:13
|modify
|51
|0.10
|1.8838
|1.8851
|0.0000
|194
|2006.08.18 13:13
|modify
|51
|0.10
|1.8838
|1.8849
|0.0000
|195
|2006.08.18 13:13
|modify
|51
|0.10
|1.8838
|1.8848
|0.0000
|196
|2006.08.18 13:13
|modify
|51
|0.10
|1.8838
|1.8846
|0.0000
|197
|2006.08.18 13:13
|modify
|51
|0.10
|1.8838
|1.8845
|0.0000
|198
|2006.08.18 13:13
|close
|51
|0.10
|1.8828
|1.8845
|0.0000
|1.00
|391.35
|199
|2006.08.18 13:15
|sell
|52
|0.10
|1.8828
|1.8843
|0.0000
|200
|2006.08.18 13:17
|modify
|52
|0.10
|1.8828
|1.8842
|0.0000
|201
|2006.08.18 13:17
|modify
|52
|0.10
|1.8828
|1.8841
|0.0000
|202
|2006.08.18 13:17
|modify
|52
|0.10
|1.8828
|1.8840
|0.0000
|203
|2006.08.18 13:17
|modify
|52
|0.10
|1.8828
|1.8838
|0.0000
|204
|2006.08.18 13:17
|modify
|52
|0.10
|1.8828
|1.8837
|0.0000
|205
|2006.08.18 13:17
|modify
|52
|0.10
|1.8828
|1.8832
|0.0000
|206
|2006.08.18 13:17
|close
|52
|0.10
|1.8815
|1.8832
|0.0000
|1.30
|392.65
|207
|2006.08.18 13:59
|sell
|53
|0.10
|1.8841
|1.8856
|0.0000
|208
|2006.08.18 14:00
|modify
|53
|0.10
|1.8841
|1.8819
|0.0000
|209
|2006.08.18 14:00
|close
|53
|0.10
|1.8798
|1.8819
|0.0000
|4.30
|396.95
|210
|2006.08.22 09:10
|sell
|54
|0.10
|1.8928
|1.8943
|0.0000
|211
|2006.08.22 09:40
|modify
|54
|0.10
|1.8928
|1.8943
|0.0000
|212
|2006.08.22 09:40
|modify
|54
|0.10
|1.8928
|1.8941
|0.0000
|213
|2006.08.22 09:40
|modify
|54
|0.10
|1.8928
|1.8936
|0.0000
|214
|2006.08.22 09:40
|modify
|54
|0.10
|1.8928
|1.8935
|0.0000
|215
|2006.08.22 09:40
|modify
|54
|0.10
|1.8928
|1.8934
|0.0000
|216
|2006.08.22 09:50
|modify
|54
|0.10
|1.8928
|1.8934
|0.0000
|217
|2006.08.22 09:51
|modify
|54
|0.10
|1.8928
|1.8933
|0.0000
|218
|2006.08.22 09:51
|modify
|54
|0.10
|1.8928
|1.8932
|0.0000
|219
|2006.08.22 09:51
|modify
|54
|0.10
|1.8928
|1.8931
|0.0000
|220
|2006.08.22 09:52
|modify
|54
|0.10
|1.8928
|1.8930
|0.0000
|221
|2006.08.22 09:52
|modify
|54
|0.10
|1.8928
|1.8929
|0.0000
|222
|2006.08.22 09:52
|modify
|54
|0.10
|1.8928
|1.8928
|0.0000
|223
|2006.08.22 09:52
|close
|54
|0.10
|1.8909
|1.8928
|0.0000
|1.90
|398.85
|224
|2006.08.23 14:00
|buy
|55
|0.10
|1.8924
|1.8909
|0.0000
|225
|2006.08.23 14:41
|modify
|55
|0.10
|1.8924
|1.8909
|0.0000
|226
|2006.08.23 14:42
|modify
|55
|0.10
|1.8924
|1.8911
|0.0000
|227
|2006.08.23 14:42
|modify
|55
|0.10
|1.8924
|1.8913
|0.0000
|228
|2006.08.23 14:42
|modify
|55
|0.10
|1.8924
|1.8914
|0.0000
|229
|2006.08.23 14:42
|modify
|55
|0.10
|1.8924
|1.8915
|0.0000
|230
|2006.08.23 14:42
|modify
|55
|0.10
|1.8924
|1.8916
|0.0000
|231
|2006.08.23 14:42
|close
|55
|0.10
|1.8937
|1.8916
|0.0000
|1.30
|400.15
|232
|2006.08.23 14:42
|buy
|56
|0.10
|1.8940
|1.8925
|0.0000
|233
|2006.08.23 14:55
|modify
|56
|0.10
|1.8940
|1.8925
|0.0000
|234
|2006.08.23 14:55
|modify
|56
|0.10
|1.8940
|1.8926
|0.0000
|235
|2006.08.23 14:55
|modify
|56
|0.10
|1.8940
|1.8927
|0.0000
|236
|2006.08.23 14:55
|modify
|56
|0.10
|1.8940
|1.8929
|0.0000
|237
|2006.08.23 14:56
|modify
|56
|0.10
|1.8940
|1.8930
|0.0000
|238
|2006.08.23 14:56
|modify
|56
|0.10
|1.8940
|1.8931
|0.0000
|239
|2006.08.23 14:56
|modify
|56
|0.10
|1.8940
|1.8932
|0.0000
|240
|2006.08.23 14:56
|close
|56
|0.10
|1.8953
|1.8932
|0.0000
|1.30
|401.45
|241
|2006.08.23 14:56
|buy
|57
|0.10
|1.8957
|1.8942
|0.0000
|242
|2006.08.23 14:59
|s/l
|57
|0.10
|1.8942
|1.8942
|0.0000
|-1.50
|399.95
|243
|2006.08.23 14:59
|buy
|58
|0.10
|1.8940
|1.8925
|0.0000
|244
|2006.08.23 16:59
|s/l
|58
|0.10
|1.8925
|1.8925
|0.0000
|-1.50
|398.45
|245
|2006.08.23 21:59
|buy
|59
|0.10
|1.8932
|1.8917
|0.0000
|246
|2006.08.24 00:57
|s/l
|59
|0.10
|1.8917
|1.8917
|0.0000
|-1.61
|396.84
|247
|2006.08.24 08:06
|sell
|60
|0.10
|1.8907
|1.8922
|0.0000
|248
|2006.08.24 08:14
|s/l
|60
|0.10
|1.8922
|1.8922
|0.0000
|-1.50
|395.34
|249
|2006.08.24 08:14
|sell
|61
|0.10
|1.8918
|1.8933
|0.0000
|250
|2006.08.24 08:16
|modify
|61
|0.10
|1.8918
|1.8931
|0.0000
|251
|2006.08.24 08:18
|modify
|61
|0.10
|1.8918
|1.8930
|0.0000
|252
|2006.08.24 08:19
|modify
|61
|0.10
|1.8918
|1.8929
|0.0000
|253
|2006.08.24 08:25
|modify
|61
|0.10
|1.8918
|1.8928
|0.0000
|254
|2006.08.24 08:25
|modify
|61
|0.10
|1.8918
|1.8927
|0.0000
|255
|2006.08.24 08:26
|modify
|61
|0.10
|1.8918
|1.8926
|0.0000
|256
|2006.08.24 08:32
|modify
|61
|0.10
|1.8918
|1.8923
|0.0000
|257
|2006.08.24 08:32
|close
|61
|0.10
|1.8907
|1.8923
|0.0000
|1.10
|396.44
|258
|2006.08.24 08:53
|sell
|62
|0.10
|1.8907
|1.8922
|0.0000
|259
|2006.08.24 08:59
|s/l
|62
|0.10
|1.8922
|1.8922
|0.0000
|-1.50
|394.94
|260
|2006.08.24 08:59
|sell
|63
|0.10
|1.8934
|1.8949
|0.0000
|261
|2006.08.24 09:59
|modify
|63
|0.10
|1.8934
|1.8943
|0.0000
|262
|2006.08.24 10:00
|modify
|63
|0.10
|1.8934
|1.8943
|0.0000
|263
|2006.08.24 11:59
|s/l
|63
|0.10
|1.894271
|1.8943
|0.0000
|-0.87
|394.07
|264
|2006.08.24 21:00
|sell
|64
|0.10
|1.8881
|1.8896
|0.0000
|265
|2006.08.24 22:00
|close
|64
|0.10
|1.8870
|1.8896
|0.0000
|1.10
|395.17
|266
|2006.08.25 08:00
|sell
|65
|0.10
|1.8866
|1.8881
|0.0000
|267
|2006.08.25 08:15
|modify
|65
|0.10
|1.8866
|1.8880
|0.0000
|268
|2006.08.25 08:17
|modify
|65
|0.10
|1.8866
|1.8880
|0.0000
|269
|2006.08.25 08:25
|modify
|65
|0.10
|1.8866
|1.8879
|0.0000
|270
|2006.08.25 08:25
|modify
|65
|0.10
|1.8866
|1.8879
|0.0000
|271
|2006.08.25 08:26
|modify
|65
|0.10
|1.8866
|1.8878
|0.0000
|272
|2006.08.25 08:27
|modify
|65
|0.10
|1.8866
|1.8877
|0.0000
|273
|2006.08.25 08:28
|modify
|65
|0.10
|1.8866
|1.8876
|0.0000
|274
|2006.08.25 08:28
|modify
|65
|0.10
|1.8866
|1.8875
|0.0000
|275
|2006.08.25 08:28
|modify
|65
|0.10
|1.8866
|1.8871
|0.0000
|276
|2006.08.25 08:28
|modify
|65
|0.10
|1.8866
|1.8870
|0.0000
|277
|2006.08.25 08:28
|modify
|65
|0.10
|1.8866
|1.8868
|0.0000
|278
|2006.08.25 08:28
|modify
|65
|0.10
|1.8866
|1.8867
|0.0000
|279
|2006.08.25 08:28
|modify
|65
|0.10
|1.8866
|1.8863
|0.0000
|280
|2006.08.25 08:28
|close
|65
|0.10
|1.8846
|1.8863
|0.0000
|2.00
|397.17
|281
|2006.08.25 08:41
|sell
|66
|0.10
|1.8852
|1.8867
|0.0000
|282
|2006.08.25 08:43
|modify
|66
|0.10
|1.8852
|1.8864
|0.0000
|283
|2006.08.25 08:44
|modify
|66
|0.10
|1.8852
|1.8860
|0.0000
|284
|2006.08.25 08:44
|modify
|66
|0.10
|1.8852
|1.8859
|0.0000
|285
|2006.08.25 08:45
|modify
|66
|0.10
|1.8852
|1.8858
|0.0000
|286
|2006.08.25 08:45
|modify
|66
|0.10
|1.8852
|1.8858
|0.0000
|287
|2006.08.25 08:45
|modify
|66
|0.10
|1.8852
|1.8857
|0.0000
|288
|2006.08.25 08:46
|modify
|66
|0.10
|1.8852
|1.8856
|0.0000
|289
|2006.08.25 08:47
|modify
|66
|0.10
|1.8852
|1.8855
|0.0000
|290
|2006.08.25 08:59
|s/l
|66
|0.10
|1.885521
|1.8855
|0.0000
|-0.32
|396.85
|291
|2006.08.25 08:59
|sell
|67
|0.10
|1.8866
|1.8881
|0.0000
|292
|2006.08.25 09:59
|s/l
|67
|0.10
|1.8881
|1.8881
|0.0000
|-1.50
|395.35
|293
|2006.08.25 13:49
|sell
|68
|0.10
|1.8884
|1.8899
|0.0000
|294
|2006.08.25 14:15
|modify
|68
|0.10
|1.8884
|1.8899
|0.0000
|295
|2006.08.25 14:17
|modify
|68
|0.10
|1.8884
|1.8898
|0.0000
|296
|2006.08.25 14:18
|modify
|68
|0.10
|1.8884
|1.8897
|0.0000
|297
|2006.08.25 14:19
|modify
|68
|0.10
|1.8884
|1.8894
|0.0000
|298
|2006.08.25 14:19
|modify
|68
|0.10
|1.8884
|1.8892
|0.0000
|299
|2006.08.25 14:19
|close
|68
|0.10
|1.8868
|1.8892
|0.0000
|1.60
|396.95
|300
|2006.08.28 00:13
|sell
|69
|0.10
|1.8884
|1.8899
|0.0000
|301
|2006.08.28 00:40
|modify
|69
|0.10
|1.8884
|1.8898
|0.0000
|302
|2006.08.28 00:40
|modify
|69
|0.10
|1.8884
|1.8897
|0.0000
|303
|2006.08.28 00:41
|modify
|69
|0.10
|1.8884
|1.8895
|0.0000
|304
|2006.08.28 00:41
|close
|69
|0.10
|1.8869
|1.8895
|0.0000
|1.50
|398.45
|305
|2006.08.28 00:59
|sell
|70
|0.10
|1.8885
|1.8900
|0.0000
|306
|2006.08.28 03:01
|s/l
|70
|0.10
|1.8900
|1.8900
|0.0000
|-1.50
|396.95
|307
|2006.08.28 11:28
|buy
|71
|0.10
|1.8945
|1.8930
|0.0000
|308
|2006.08.28 11:30
|modify
|71
|0.10
|1.8945
|1.8931
|0.0000
|309
|2006.08.28 11:31
|modify
|71
|0.10
|1.8945
|1.8933
|0.0000
|310
|2006.08.28 11:51
|modify
|71
|0.10
|1.8945
|1.8934
|0.0000
|311
|2006.08.28 11:51
|modify
|71
|0.10
|1.8945
|1.8935
|0.0000
|312
|2006.08.28 11:51
|modify
|71
|0.10
|1.8945
|1.8936
|0.0000
|313
|2006.08.28 11:54
|modify
|71
|0.10
|1.8945
|1.8937
|0.0000
|314
|2006.08.28 11:56
|modify
|71
|0.10
|1.8945
|1.8939
|0.0000
|315
|2006.08.28 11:56
|modify
|71
|0.10
|1.8945
|1.8940
|0.0000
|316
|2006.08.28 11:57
|modify
|71
|0.10
|1.8945
|1.8941
|0.0000
|317
|2006.08.28 11:57
|close
|71
|0.10
|1.8957
|1.8941
|0.0000
|1.20
|398.15
|318
|2006.08.29 18:15
|sell
|72
|0.10
|1.8938
|1.8953
|0.0000
|319
|2006.08.29 18:15
|s/l
|72
|0.10
|1.8953
|1.8953
|0.0000
|-1.50
|396.65
|320
|2006.08.29 18:15
|sell
|73
|0.10
|1.8958
|1.8973
|0.0000
|321
|2006.08.29 18:15
|modify
|73
|0.10
|1.8958
|1.8971
|0.0000
|322
|2006.08.29 18:17
|s/l
|73
|0.10
|1.897057
|1.8971
|0.0000
|-1.26
|395.39
|323
|2006.08.29 18:17
|sell
|74
|0.10
|1.8968
|1.8983
|0.0000
|324
|2006.08.29 18:22
|s/l
|74
|0.10
|1.8983
|1.8983
|0.0000
|-1.50
|393.89
|325
|2006.08.29 18:22
|sell
|75
|0.10
|1.8984
|1.8999
|0.0000
|326
|2006.08.29 18:29
|modify
|75
|0.10
|1.8984
|1.8999
|0.0000
|327
|2006.08.29 18:29
|modify
|75
|0.10
|1.8984
|1.8998
|0.0000
|328
|2006.08.29 18:29
|modify
|75
|0.10
|1.8984
|1.8996
|0.0000
|329
|2006.08.29 18:30
|modify
|75
|0.10
|1.8984
|1.8995
|0.0000
|330
|2006.08.29 18:31
|modify
|75
|0.10
|1.8984
|1.8990
|0.0000
|331
|2006.08.29 18:31
|close
|75
|0.10
|1.8962
|1.8990
|0.0000
|2.20
|396.09
|332
|2006.08.29 18:31
|sell
|76
|0.10
|1.8954
|1.8969
|0.0000
|333
|2006.08.29 18:36
|s/l
|76
|0.10
|1.8969
|1.8969
|0.0000
|-1.50
|394.59
|334
|2006.08.29 18:36
|sell
|77
|0.10
|1.8970
|1.8985
|0.0000
|335
|2006.08.29 18:39
|s/l
|77
|0.10
|1.8985
|1.8985
|0.0000
|-1.50
|393.09
|336
|2006.08.29 18:39
|sell
|78
|0.10
|1.8983
|1.8998
|0.0000
|337
|2006.08.29 18:45
|s/l
|78
|0.10
|1.8998
|1.8998
|0.0000
|-1.50
|391.59
|338
|2006.08.29 18:45
|sell
|79
|0.10
|1.8997
|1.9012
|0.0000
|339
|2006.08.29 18:54
|modify
|79
|0.10
|1.8997
|1.9010
|0.0000
|340
|2006.08.29 18:54
|modify
|79
|0.10
|1.8997
|1.9009
|0.0000
|341
|2006.08.29 18:54
|modify
|79
|0.10
|1.8997
|1.9007
|0.0000
|342
|2006.08.29 18:54
|modify
|79
|0.10
|1.8997
|1.8997
|0.0000
|343
|2006.08.29 18:54
|close
|79
|0.10
|1.8969
|1.8997
|0.0000
|2.80
|394.39
|344
|2006.08.29 18:54
|sell
|80
|0.10
|1.8964
|1.8979
|0.0000
|345
|2006.08.29 18:55
|modify
|80
|0.10
|1.8964
|1.8979
|0.0000
|346
|2006.08.29 18:55
|modify
|80
|0.10
|1.8964
|1.8971
|0.0000
|347
|2006.08.29 18:55
|close
|80
|0.10
|1.8943
|1.8971
|0.0000
|2.10
|396.49
|348
|2006.08.29 18:55
|sell
|81
|0.10
|1.8941
|1.8956
|0.0000
|349
|2006.08.29 18:59
|s/l
|81
|0.10
|1.8956
|1.8956
|0.0000
|-1.50
|394.99
|350
|2006.08.29 18:59
|sell
|82
|0.10
|1.8990
|1.9005
|0.0000
|351
|2006.08.30 01:32
|s/l
|82
|0.10
|1.9005
|1.9005
|0.0000
|-1.48
|393.51
|352
|2006.08.30 02:01
|buy
|83
|0.10
|1.8976
|1.8961
|0.0000
|353
|2006.08.30 02:32
|close
|83
|0.10
|1.8987
|1.8961
|0.0000
|1.10
|394.61
|354
|2006.08.30 02:47
|buy
|84
|0.10
|1.8977
|1.8962
|0.0000
|355
|2006.08.30 02:49
|close
|84
|0.10
|1.8988
|1.8962
|0.0000
|1.10
|395.71
|356
|2006.08.30 05:00
|buy
|85
|0.10
|1.8992
|1.8977
|0.0000
|357
|2006.08.30 05:28
|modify
|85
|0.10
|1.8992
|1.8977
|0.0000
|358
|2006.08.30 05:30
|modify
|85
|0.10
|1.8992
|1.8978
|0.0000
|359
|2006.08.30 05:33
|modify
|85
|0.10
|1.8992
|1.8981
|0.0000
|360
|2006.08.30 05:33
|close
|85
|0.10
|1.9005
|1.8981
|0.0000
|1.30
|397.01
|361
|2006.08.30 05:40
|buy
|86
|0.10
|1.8989
|1.8974
|0.0000
|362
|2006.08.30 05:45
|modify
|86
|0.10
|1.8989
|1.8975
|0.0000
|363
|2006.08.30 05:46
|modify
|86
|0.10
|1.8989
|1.8976
|0.0000
|364
|2006.08.30 05:46
|close
|86
|0.10
|1.9000
|1.8976
|0.0000
|1.10
|398.11
|365
|2006.08.30 15:00
|buy
|87
|0.10
|1.9049
|1.9034
|0.0000
|366
|2006.08.30 16:06
|s/l
|87
|0.10
|1.9034
|1.9034
|0.0000
|-1.50
|396.61
|367
|2006.08.30 16:39
|buy
|88
|0.10
|1.9032
|1.9017
|0.0000
|368
|2006.08.30 18:12
|modify
|88
|0.10
|1.9032
|1.9017
|0.0000
|369
|2006.08.30 18:12
|modify
|88
|0.10
|1.9032
|1.9018
|0.0000
|370
|2006.08.30 18:12
|modify
|88
|0.10
|1.9032
|1.9019
|0.0000
|371
|2006.08.30 18:12
|close
|88
|0.10
|1.9044
|1.9019
|0.0000
|1.20
|397.81
|372
|2006.08.31 13:24
|buy
|89
|0.10
|1.9067
|1.9052
|0.0000
|373
|2006.08.31 13:30
|s/l
|89
|0.10
|1.9052
|1.9052
|0.0000
|-1.50
|396.31
|374
|2006.08.31 13:30
|buy
|90
|0.10
|1.9054
|1.9039
|0.0000
|375
|2006.08.31 13:34
|modify
|90
|0.10
|1.9054
|1.9040
|0.0000
|376
|2006.08.31 13:35
|modify
|90
|0.10
|1.9054
|1.9041
|0.0000
|377
|2006.08.31 13:35
|modify
|90
|0.10
|1.9054
|1.9042
|0.0000
|378
|2006.08.31 13:35
|modify
|90
|0.10
|1.9054
|1.9043
|0.0000
|379
|2006.08.31 13:43
|s/l
|90
|0.10
|1.9043
|1.9043
|0.0000
|-1.10
|395.21
|380
|2006.08.31 13:43
|buy
|91
|0.10
|1.9045
|1.9030
|0.0000
|381
|2006.08.31 13:43
|modify
|91
|0.10
|1.9045
|1.9030
|0.0000
|382
|2006.08.31 13:43
|modify
|91
|0.10
|1.9045
|1.9037
|0.0000
|383
|2006.08.31 13:43
|s/l
|91
|0.10
|1.9037
|1.9037
|0.0000
|-0.80
|394.41
|384
|2006.08.31 13:43
|buy
|92
|0.10
|1.9037
|1.9022
|0.0000
|385
|2006.08.31 13:44
|modify
|92
|0.10
|1.9037
|1.9023
|0.0000
|386
|2006.08.31 13:44
|modify
|92
|0.10
|1.9037
|1.9024
|0.0000
|387
|2006.08.31 13:44
|modify
|92
|0.10
|1.9037
|1.9026
|0.0000
|388
|2006.08.31 13:44
|modify
|92
|0.10
|1.9037
|1.9027
|0.0000
|389
|2006.08.31 13:44
|modify
|92
|0.10
|1.9037
|1.9029
|0.0000
|390
|2006.08.31 13:44
|modify
|92
|0.10
|1.9037
|1.9030
|0.0000
|391
|2006.08.31 13:48
|modify
|92
|0.10
|1.9037
|1.9031
|0.0000
|392
|2006.08.31 13:48
|close
|92
|0.10
|1.9051
|1.9031
|0.0000
|1.40
|395.81
|393
|2006.08.31 13:48
|buy
|93
|0.10
|1.9054
|1.9039
|0.0000
|394
|2006.08.31 14:00
|s/l
|93
|0.10
|1.9039
|1.9039
|0.0000
|-1.50
|394.31
|395
|2006.08.31 22:16
|buy
|94
|0.10
|1.9031
|1.9016
|0.0000
|396
|2006.08.31 23:32
|close
|94
|0.10
|1.9040
|1.9016
|0.0000
|0.90
|395.21
|397
|2006.09.01 08:21
|sell
|95
|0.10
|1.9043
|1.9058
|0.0000
|398
|2006.09.01 08:29
|modify
|95
|0.10
|1.9043
|1.9057
|0.0000
|399
|2006.09.01 08:29
|modify
|95
|0.10
|1.9043
|1.9055
|0.0000
|400
|2006.09.01 08:30
|modify
|95
|0.10
|1.9043
|1.9053
|0.0000
|401
|2006.09.01 08:30
|modify
|95
|0.10
|1.9043
|1.9049
|0.0000
|402
|2006.09.01 08:30
|close
|95
|0.10
|1.9035
|1.9049
|0.0000
|0.80
|396.01
|403
|2006.09.01 08:36
|sell
|96
|0.10
|1.9043
|1.9058
|0.0000
|404
|2006.09.01 09:02
|modify
|96
|0.10
|1.9043
|1.9057
|0.0000
|405
|2006.09.01 09:02
|modify
|96
|0.10
|1.9043
|1.9056
|0.0000
|406
|2006.09.01 09:02
|modify
|96
|0.10
|1.9043
|1.9055
|0.0000
|407
|2006.09.01 09:27
|modify
|96
|0.10
|1.9043
|1.9053
|0.0000
|408
|2006.09.01 09:27
|modify
|96
|0.10
|1.9043
|1.9051
|0.0000
|409
|2006.09.01 09:30
|modify
|96
|0.10
|1.9043
|1.9050
|0.0000
|410
|2006.09.01 09:44
|modify
|96
|0.10
|1.9043
|1.9049
|0.0000
|411
|2006.09.01 09:44
|close
|96
|0.10
|1.9035
|1.9049
|0.0000
|0.80
|396.81
|412
|2006.09.01 10:37
|sell
|97
|0.10
|1.9036
|1.9051
|0.0000
|413
|2006.09.01 10:59
|modify
|97
|0.10
|1.9036
|1.9050
|0.0000
|414
|2006.09.01 11:13
|modify
|97
|0.10
|1.9036
|1.9050
|0.0000
|415
|2006.09.01 11:31
|s/l
|97
|0.10
|1.904986
|1.9050
|0.0000
|-1.39
|395.42
|416
|2006.09.01 14:00
|sell
|98
|0.10
|1.8994
|1.9009
|0.0000
|417
|2006.09.01 14:00
|modify
|98
|0.10
|1.8994
|1.8999
|0.0000
|418
|2006.09.01 14:00
|close
|98
|0.10
|1.8978
|1.8999
|0.0000
|1.60
|397.02
|419
|2006.09.01 14:00
|sell
|99
|0.10
|1.9003
|1.9018
|0.0000
|420
|2006.09.01 14:01
|s/l
|99
|0.10
|1.9018
|1.9018
|0.0000
|-1.50
|395.52
|421
|2006.09.01 14:01
|sell
|100
|0.10
|1.9015
|1.9030
|0.0000
|422
|2006.09.01 14:01
|modify
|100
|0.10
|1.9015
|1.9029
|0.0000
|423
|2006.09.01 14:01
|modify
|100
|0.10
|1.9015
|1.9024
|0.0000
|424
|2006.09.01 14:01
|close
|100
|0.10
|1.9003
|1.9024
|0.0000
|1.20
|396.72
|425
|2006.09.01 14:01
|sell
|101
|0.10
|1.9008
|1.9023
|0.0000
|426
|2006.09.01 14:01
|s/l
|101
|0.10
|1.9023
|1.9023
|0.0000
|-1.50
|395.22
|427
|2006.09.01 14:01
|sell
|102
|0.10
|1.9038
|1.9053
|0.0000
|428
|2006.09.01 14:01
|modify
|102
|0.10
|1.9038
|1.9038
|0.0000
|429
|2006.09.01 14:01
|close
|102
|0.10
|1.9017
|1.9038
|0.0000
|2.10
|397.32
|430
|2006.09.01 14:02
|sell
|103
|0.10
|1.9012
|1.9027
|0.0000
|431
|2006.09.01 14:02
|modify
|103
|0.10
|1.9012
|1.9024
|0.0000
|432
|2006.09.01 14:03
|modify
|103
|0.10
|1.9012
|1.9020
|0.0000
|433
|2006.09.01 14:03
|close
|103
|0.10
|1.8999
|1.9020
|0.0000
|1.30
|398.62
|434
|2006.09.01 14:03
|sell
|104
|0.10
|1.8996
|1.9011
|0.0000
|435
|2006.09.01 14:14
|modify
|104
|0.10
|1.8996
|1.9008
|0.0000
|436
|2006.09.01 14:14
|close
|104
|0.10
|1.8987
|1.9008
|0.0000
|0.90
|399.52
|437
|2006.09.01 14:15
|sell
|105
|0.10
|1.8995
|1.9010
|0.0000
|438
|2006.09.01 14:21
|modify
|105
|0.10
|1.8995
|1.9009
|0.0000
|439
|2006.09.01 14:21
|modify
|105
|0.10
|1.8995
|1.9008
|0.0000
|440
|2006.09.01 14:21
|close
|105
|0.10
|1.8987
|1.9008
|0.0000
|0.80
|400.32
|441
|2006.09.01 14:26
|sell
|106
|0.10
|1.8993
|1.9008
|0.0000
|442
|2006.09.01 14:38
|s/l
|106
|0.10
|1.9008
|1.9008
|0.0000
|-1.50
|398.82
|443
|2006.09.01 14:38
|sell
|107
|0.10
|1.9005
|1.9020
|0.0000
|444
|2006.09.01 14:43
|s/l
|107
|0.10
|1.9020
|1.9020
|0.0000
|-1.50
|397.32
|445
|2006.09.01 14:43
|sell
|108
|0.10
|1.9017
|1.9032
|0.0000
|446
|2006.09.01 14:57
|s/l
|108
|0.10
|1.9032
|1.9032
|0.0000
|-1.50
|395.82
|447
|2006.09.01 14:57
|sell
|109
|0.10
|1.9028
|1.9043
|0.0000
|448
|2006.09.01 15:27
|modify
|109
|0.10
|1.9028
|1.9042
|0.0000
|449
|2006.09.01 15:27
|close
|109
|0.10
|1.9017
|1.9042
|0.0000
|1.10
|396.92
|450
|2006.09.04 10:19
|sell
|110
|0.10
|1.9058
|1.9073
|0.0000
|451
|2006.09.04 10:19
|modify
|110
|0.10
|1.9058
|1.9072
|0.0000
|452
|2006.09.04 10:33
|modify
|110
|0.10
|1.9058
|1.9071
|0.0000
|453
|2006.09.04 10:37
|modify
|110
|0.10
|1.9058
|1.9070
|0.0000
|454
|2006.09.04 10:39
|modify
|110
|0.10
|1.9058
|1.9069
|0.0000
|455
|2006.09.04 10:41
|modify
|110
|0.10
|1.9058
|1.9068
|0.0000
|456
|2006.09.04 10:41
|modify
|110
|0.10
|1.9058
|1.9066
|0.0000
|457
|2006.09.04 10:41
|modify
|110
|0.10
|1.9058
|1.9065
|0.0000
|458
|2006.09.04 11:00
|s/l
|110
|0.10
|1.906507
|1.9065
|0.0000
|-0.71
|396.21
|459
|2006.09.05 09:20
|sell
|111
|0.10
|1.8995
|1.9010
|0.0000
|460
|2006.09.05 09:25
|modify
|111
|0.10
|1.8995
|1.9009
|0.0000
|461
|2006.09.05 09:26
|modify
|111
|0.10
|1.8995
|1.9008
|0.0000
|462
|2006.09.05 09:27
|modify
|111
|0.10
|1.8995
|1.9007
|0.0000
|463
|2006.09.05 09:30
|modify
|111
|0.10
|1.8995
|1.9007
|0.0000
|464
|2006.09.05 09:30
|modify
|111
|0.10
|1.8995
|1.9006
|0.0000
|465
|2006.09.05 09:33
|modify
|111
|0.10
|1.8995
|1.9005
|0.0000
|466
|2006.09.05 09:38
|s/l
|111
|0.10
|1.90045
|1.9005
|0.0000
|-0.95
|395.26
|467
|2006.09.05 09:38
|sell
|112
|0.10
|1.9002
|1.9017
|0.0000
|468
|2006.09.05 09:38
|modify
|112
|0.10
|1.9002
|1.9014
|0.0000
|469
|2006.09.05 11:09
|modify
|112
|0.10
|1.9002
|1.9014
|0.0000
|470
|2006.09.05 11:10
|modify
|112
|0.10
|1.9002
|1.9013
|0.0000
|471
|2006.09.05 11:10
|modify
|112
|0.10
|1.9002
|1.9012
|0.0000
|472
|2006.09.05 11:10
|close
|112
|0.10
|1.8994
|1.9012
|0.0000
|0.80
|396.06
|473
|2006.09.05 15:09
|sell
|113
|0.10
|1.8934
|1.8949
|0.0000
|474
|2006.09.05 15:39
|modify
|113
|0.10
|1.8934
|1.8948
|0.0000
|475
|2006.09.05 15:54
|modify
|113
|0.10
|1.8934
|1.8944
|0.0000
|476
|2006.09.05 15:54
|close
|113
|0.10
|1.8922
|1.8944
|0.0000
|1.20
|397.26
|477
|2006.09.06 14:01
|sell
|114
|0.10
|1.8813
|1.8828
|0.0000
|478
|2006.09.06 14:15
|s/l
|114
|0.10
|1.8828
|1.8828
|0.0000
|-1.50
|395.76
|479
|2006.09.06 14:15
|sell
|115
|0.10
|1.8824
|1.8839
|0.0000
|480
|2006.09.06 14:25
|modify
|115
|0.10
|1.8824
|1.8839
|0.0000
|481
|2006.09.06 14:31
|modify
|115
|0.10
|1.8824
|1.8838
|0.0000
|482
|2006.09.06 14:31
|close
|115
|0.10
|1.8815
|1.8838
|0.0000
|0.90
|396.66
|483
|2006.09.06 14:31
|sell
|116
|0.10
|1.8813
|1.8828
|0.0000
|484
|2006.09.06 14:43
|modify
|116
|0.10
|1.8813
|1.8828
|0.0000
|485
|2006.09.06 14:43
|modify
|116
|0.10
|1.8813
|1.8825
|0.0000
|486
|2006.09.06 14:43
|close
|116
|0.10
|1.8802
|1.8825
|0.0000
|1.10
|397.76
|487
|2006.09.06 15:03
|sell
|117
|0.10
|1.8812
|1.8827
|0.0000
|488
|2006.09.06 18:00
|s/l
|117
|0.10
|1.8827
|1.8827
|0.0000
|-1.50
|396.26
|489
|2006.09.07 05:05
|sell
|118
|0.10
|1.8860
|1.8875
|0.0000
|490
|2006.09.07 05:13
|modify
|118
|0.10
|1.8860
|1.8875
|0.0000
|491
|2006.09.07 05:13
|modify
|118
|0.10
|1.8860
|1.8874
|0.0000
|492
|2006.09.07 05:14
|modify
|118
|0.10
|1.8860
|1.8871
|0.0000
|493
|2006.09.07 05:16
|modify
|118
|0.10
|1.8860
|1.8870
|0.0000
|494
|2006.09.07 05:16
|modify
|118
|0.10
|1.8860
|1.8867
|0.0000
|495
|2006.09.07 05:16
|close
|118
|0.10
|1.8852
|1.8867
|0.0000
|0.80
|397.06
|496
|2006.09.07 07:00
|sell
|119
|0.10
|1.8849
|1.8864
|0.0000
|497
|2006.09.07 07:00
|modify
|119
|0.10
|1.8849
|1.8864
|0.0000
|498
|2006.09.07 07:00
|modify
|119
|0.10
|1.8849
|1.8863
|0.0000
|499
|2006.09.07 07:00
|modify
|119
|0.10
|1.8849
|1.8862
|0.0000
|500
|2006.09.07 07:00
|modify
|119
|0.10
|1.8849
|1.8859
|0.0000
|501
|2006.09.07 07:00
|modify
|119
|0.10
|1.8849
|1.8858
|0.0000
|502
|2006.09.07 07:00
|close
|119
|0.10
|1.8842
|1.8858
|0.0000
|0.70
|397.76
|503
|2006.09.07 07:01
|sell
|120
|0.10
|1.8842
|1.8857
|0.0000
|504
|2006.09.07 07:06
|s/l
|120
|0.10
|1.8857
|1.8857
|0.0000
|-1.50
|396.26
|505
|2006.09.07 07:06
|sell
|121
|0.10
|1.8854
|1.8869
|0.0000
|506
|2006.09.07 07:07
|modify
|121
|0.10
|1.8854
|1.8868
|0.0000
|507
|2006.09.07 07:09
|modify
|121
|0.10
|1.8854
|1.8867
|0.0000
|508
|2006.09.07 07:16
|modify
|121
|0.10
|1.8854
|1.8866
|0.0000
|509
|2006.09.07 07:16
|modify
|121
|0.10
|1.8854
|1.8865
|0.0000
|510
|2006.09.07 07:23
|s/l
|121
|0.10
|1.88655
|1.8865
|0.0000
|-1.15
|395.11
|511
|2006.09.07 07:23
|sell
|122
|0.10
|1.8862
|1.8877
|0.0000
|512
|2006.09.07 07:26
|modify
|122
|0.10
|1.8862
|1.8876
|0.0000
|513
|2006.09.07 07:27
|modify
|122
|0.10
|1.8862
|1.8875
|0.0000
|514
|2006.09.07 07:27
|modify
|122
|0.10
|1.8862
|1.8874
|0.0000
|515
|2006.09.07 07:28
|modify
|122
|0.10
|1.8862
|1.8873
|0.0000
|516
|2006.09.07 07:28
|modify
|122
|0.10
|1.8862
|1.8872
|0.0000
|517
|2006.09.07 07:30
|modify
|122
|0.10
|1.8862
|1.8869
|0.0000
|518
|2006.09.07 07:30
|close
|122
|0.10
|1.8853
|1.8869
|0.0000
|0.90
|396.01
|519
|2006.09.07 07:30
|sell
|123
|0.10
|1.8850
|1.8865
|0.0000
|520
|2006.09.07 07:33
|modify
|123
|0.10
|1.8850
|1.8865
|0.0000
|521
|2006.09.07 07:33
|modify
|123
|0.10
|1.8850
|1.8864
|0.0000
|522
|2006.09.07 07:33
|modify
|123
|0.10
|1.8850
|1.8863
|0.0000
|523
|2006.09.07 07:36
|modify
|123
|0.10
|1.8850
|1.8862
|0.0000
|524
|2006.09.07 07:36
|modify
|123
|0.10
|1.8850
|1.8860
|0.0000
|525
|2006.09.07 07:37
|modify
|123
|0.10
|1.8850
|1.8859
|0.0000
|526
|2006.09.07 07:37
|close
|123
|0.10
|1.8843
|1.8859
|0.0000
|0.70
|396.71
|527
|2006.09.07 08:30
|sell
|124
|0.10
|1.8827
|1.8842
|0.0000
|528
|2006.09.07 08:42
|s/l
|124
|0.10
|1.8842
|1.8842
|0.0000
|-1.50
|395.21
|529
|2006.09.07 08:42
|sell
|125
|0.10
|1.8840
|1.8855
|0.0000
|530
|2006.09.07 08:43
|modify
|125
|0.10
|1.8840
|1.8854
|0.0000
|531
|2006.09.07 08:43
|modify
|125
|0.10
|1.8840
|1.8853
|0.0000
|532
|2006.09.07 08:43
|modify
|125
|0.10
|1.8840
|1.8852
|0.0000
|533
|2006.09.07 08:44
|modify
|125
|0.10
|1.8840
|1.8847
|0.0000
|534
|2006.09.07 08:44
|close
|125
|0.10
|1.8827
|1.8847
|0.0000
|1.30
|396.51
|535
|2006.09.07 08:44
|sell
|126
|0.10
|1.8828
|1.8843
|0.0000
|536
|2006.09.07 08:55
|modify
|126
|0.10
|1.8828
|1.8843
|0.0000
|537
|2006.09.07 08:56
|modify
|126
|0.10
|1.8828
|1.8841
|0.0000
|538
|2006.09.07 08:58
|modify
|126
|0.10
|1.8828
|1.8840
|0.0000
|539
|2006.09.07 08:58
|modify
|126
|0.10
|1.8828
|1.8839
|0.0000
|540
|2006.09.07 08:58
|modify
|126
|0.10
|1.8828
|1.8838
|0.0000
|541
|2006.09.07 08:58
|close
|126
|0.10
|1.8818
|1.8838
|0.0000
|1.00
|397.51
|542
|2006.09.07 09:01
|sell
|127
|0.10
|1.8821
|1.8836
|0.0000
|543
|2006.09.07 09:12
|modify
|127
|0.10
|1.8821
|1.8836
|0.0000
|544
|2006.09.07 09:13
|modify
|127
|0.10
|1.8821
|1.8835
|0.0000
|545
|2006.09.07 09:23
|s/l
|127
|0.10
|1.883464
|1.8835
|0.0000
|-1.36
|396.15
|546
|2006.09.07 09:23
|sell
|128
|0.10
|1.8831
|1.8846
|0.0000
|547
|2006.09.07 09:27
|modify
|128
|0.10
|1.8831
|1.8846
|0.0000
|548
|2006.09.07 09:52
|modify
|128
|0.10
|1.8831
|1.8845
|0.0000
|549
|2006.09.07 09:52
|modify
|128
|0.10
|1.8831
|1.8844
|0.0000
|550
|2006.09.07 09:52
|close
|128
|0.10
|1.8824
|1.8844
|0.0000
|0.70
|396.85
|551
|2006.09.07 09:52
|sell
|129
|0.10
|1.8821
|1.8836
|0.0000
|552
|2006.09.07 10:32
|modify
|129
|0.10
|1.8821
|1.8836
|0.0000
|553
|2006.09.07 10:33
|modify
|129
|0.10
|1.8821
|1.8835
|0.0000
|554
|2006.09.07 10:33
|modify
|129
|0.10
|1.8821
|1.8834
|0.0000
|555
|2006.09.07 10:33
|modify
|129
|0.10
|1.8821
|1.8833
|0.0000
|556
|2006.09.07 10:33
|modify
|129
|0.10
|1.8821
|1.8832
|0.0000
|557
|2006.09.07 10:33
|close
|129
|0.10
|1.8811
|1.8832
|0.0000
|1.00
|397.85
|558
|2006.09.07 13:12
|sell
|130
|0.10
|1.8728
|1.8743
|0.0000
|559
|2006.09.07 13:30
|close
|130
|0.10
|1.8718
|1.8743
|0.0000
|1.00
|398.85
|560
|2006.09.07 13:36
|sell
|131
|0.10
|1.8728
|1.8743
|0.0000
|561
|2006.09.07 13:56
|s/l
|131
|0.10
|1.8743
|1.8743
|0.0000
|-1.50
|397.35
|562
|2006.09.07 13:56
|sell
|132
|0.10
|1.8741
|1.8756
|0.0000
|563
|2006.09.07 15:07
|s/l
|132
|0.10
|1.8756
|1.8756
|0.0000
|-1.50
|395.85
|564
|2006.09.07 16:07
|sell
|133
|0.10
|1.8772
|1.8787
|0.0000
|565
|2006.09.07 16:14
|close
|133
|0.10
|1.8761
|1.8787
|0.0000
|1.10
|396.95
|566
|2006.09.07 16:56
|sell
|134
|0.10
|1.8772
|1.8787
|0.0000
|567
|2006.09.07 18:14
|close
|134
|0.10
|1.8762
|1.8787
|0.0000
|1.00
|397.95
|568
|2006.09.08 02:21
|sell
|135
|0.10
|1.8749
|1.8764
|0.0000
|569
|2006.09.08 03:00
|modify
|135
|0.10
|1.8749
|1.8763
|0.0000
|570
|2006.09.08 03:01
|modify
|135
|0.10
|1.8749
|1.8762
|0.0000
|571
|2006.09.08 03:01
|modify
|135
|0.10
|1.8749
|1.8761
|0.0000
|572
|2006.09.08 03:02
|modify
|135
|0.10
|1.8749
|1.8760
|0.0000
|573
|2006.09.08 03:02
|modify
|135
|0.10
|1.8749
|1.8759
|0.0000
|574
|2006.09.08 03:02
|close
|135
|0.10
|1.8739
|1.8759
|0.0000
|1.00
|398.95
|575
|2006.09.08 12:05
|sell
|136
|0.10
|1.8716
|1.8731
|0.0000
|576
|2006.09.08 12:19
|modify
|136
|0.10
|1.8716
|1.8730
|0.0000
|577
|2006.09.08 12:19
|modify
|136
|0.10
|1.8716
|1.8729
|0.0000
|578
|2006.09.08 12:25
|modify
|136
|0.10
|1.8716
|1.8728
|0.0000
|579
|2006.09.08 12:25
|modify
|136
|0.10
|1.8716
|1.8726
|0.0000
|580
|2006.09.08 12:25
|close
|136
|0.10
|1.8706
|1.8726
|0.0000
|1.00
|399.95
|581
|2006.09.11 06:16
|buy
|137
|0.10
|1.8650
|1.8635
|0.0000
|582
|2006.09.11 06:22
|modify
|137
|0.10
|1.8650
|1.8637
|0.0000
|583
|2006.09.11 06:22
|modify
|137
|0.10
|1.8650
|1.8638
|0.0000
|584
|2006.09.11 06:26
|modify
|137
|0.10
|1.8650
|1.8639
|0.0000
|585
|2006.09.11 06:26
|modify
|137
|0.10
|1.8650
|1.8646
|0.0000
|586
|2006.09.11 06:26
|close
|137
|0.10
|1.8663
|1.8646
|0.0000
|1.30
|401.25
|587
|2006.09.11 06:56
|buy
|138
|0.10
|1.8653
|1.8638
|0.0000
|588
|2006.09.11 07:00
|modify
|138
|0.10
|1.8653
|1.8639
|0.0000
|589
|2006.09.11 07:00
|modify
|138
|0.10
|1.8653
|1.8640
|0.0000
|590
|2006.09.11 07:14
|modify
|138
|0.10
|1.8653
|1.8644
|0.0000
|591
|2006.09.11 07:14
|close
|138
|0.10
|1.8660
|1.8644
|0.0000
|0.70
|401.95
|592
|2006.09.11 15:20
|sell
|139
|0.10
|1.8632
|1.8647
|0.0000
|593
|2006.09.11 15:32
|modify
|139
|0.10
|1.8632
|1.8646
|0.0000
|594
|2006.09.11 15:32
|close
|139
|0.10
|1.8622
|1.8646
|0.0000
|1.00
|402.95
|595
|2006.09.11 20:28
|sell
|140
|0.10
|1.8651
|1.8666
|0.0000
|596
|2006.09.11 23:43
|s/l
|140
|0.10
|1.8666
|1.8666
|0.0000
|-1.50
|401.45
|597
|2006.09.12 06:04
|buy
|141
|0.10
|1.8680
|1.8665
|0.0000
|598
|2006.09.12 06:48
|modify
|141
|0.10
|1.8680
|1.8666
|0.0000
|599
|2006.09.12 06:49
|modify
|141
|0.10
|1.8680
|1.8667
|0.0000
|600
|2006.09.12 06:50
|modify
|141
|0.10
|1.8680
|1.8668
|0.0000
|601
|2006.09.12 06:50
|modify
|141
|0.10
|1.8680
|1.8671
|0.0000
|602
|2006.09.12 06:50
|modify
|141
|0.10
|1.8680
|1.8672
|0.0000
|603
|2006.09.12 06:50
|modify
|141
|0.10
|1.8680
|1.8673
|0.0000
|604
|2006.09.12 06:55
|modify
|141
|0.10
|1.8680
|1.8674
|0.0000
|605
|2006.09.12 07:07
|s/l
|141
|0.10
|1.867436
|1.8674
|0.0000
|-0.56
|400.89
|606
|2006.09.12 11:36
|buy
|142
|0.10
|1.8735
|1.8720
|0.0000
|607
|2006.09.12 12:30
|modify
|142
|0.10
|1.8735
|1.8743
|0.0000
|608
|2006.09.12 12:30
|close
|142
|0.10
|1.8764
|1.8743
|0.0000
|2.90
|403.79
|609
|2006.09.12 12:30
|buy
|143
|0.10
|1.8724
|1.8709
|0.0000
|610
|2006.09.12 12:31
|modify
|143
|0.10
|1.8724
|1.8727
|0.0000
|611
|2006.09.12 12:31
|close
|143
|0.10
|1.8748
|1.8727
|0.0000
|2.40
|406.19
|612
|2006.09.12 12:33
|buy
|144
|0.10
|1.8724
|1.8709
|0.0000
|613
|2006.09.12 12:33
|modify
|144
|0.10
|1.8724
|1.8714
|0.0000
|614
|2006.09.12 12:33
|close
|144
|0.10
|1.8735
|1.8714
|0.0000
|1.10
|407.29
|615
|2006.09.12 12:33
|buy
|145
|0.10
|1.8724
|1.8709
|0.0000
|616
|2006.09.12 12:40
|modify
|145
|0.10
|1.8724
|1.8710
|0.0000
|617
|2006.09.12 12:42
|modify
|145
|0.10
|1.8724
|1.8711
|0.0000
|618
|2006.09.12 12:42
|modify
|145
|0.10
|1.8724
|1.8712
|0.0000
|619
|2006.09.12 12:43
|modify
|145
|0.10
|1.8724
|1.8719
|0.0000
|620
|2006.09.12 12:43
|close
|145
|0.10
|1.8740
|1.8719
|0.0000
|1.60
|408.89
|621
|2006.09.12 13:12
|buy
|146
|0.10
|1.8752
|1.8737
|0.0000
|622
|2006.09.12 13:15
|modify
|146
|0.10
|1.8752
|1.8737
|0.0000
|623
|2006.09.12 13:16
|modify
|146
|0.10
|1.8752
|1.8738
|0.0000
|624
|2006.09.12 13:16
|modify
|146
|0.10
|1.8752
|1.8739
|0.0000
|625
|2006.09.12 13:16
|close
|146
|0.10
|1.8763
|1.8739
|0.0000
|1.10
|409.99
|626
|2006.09.12 13:32
|buy
|147
|0.10
|1.8752
|1.8737
|0.0000
|627
|2006.09.12 13:51
|s/l
|147
|0.10
|1.8737
|1.8737
|0.0000
|-1.50
|408.49
|628
|2006.09.12 13:51
|buy
|148
|0.10
|1.8741
|1.8726
|0.0000
|629
|2006.09.12 14:01
|modify
|148
|0.10
|1.8741
|1.8726
|0.0000
|630
|2006.09.12 14:13
|s/l
|148
|0.10
|1.872643
|1.8726
|0.0000
|-1.46
|407.03
|631
|2006.09.12 15:38
|buy
|149
|0.10
|1.8747
|1.8732
|0.0000
|632
|2006.09.12 18:02
|s/l
|149
|0.10
|1.8732
|1.8732
|0.0000
|-1.50
|405.53
|633
|2006.09.12 18:09
|buy
|150
|0.10
|1.8729
|1.8714
|0.0000
|634
|2006.09.12 18:38
|close
|150
|0.10
|1.8741
|1.8714
|0.0000
|1.20
|406.73
|635
|2006.09.12 23:21
|buy
|151
|0.10
|1.8743
|1.8728
|0.0000
|636
|2006.09.13 00:13
|s/l
|151
|0.10
|1.8728
|1.8728
|0.0000
|-1.53
|405.20
|637
|2006.09.13 07:37
|buy
|152
|0.10
|1.8743
|1.8728
|0.0000
|638
|2006.09.13 07:42
|modify
|152
|0.10
|1.8743
|1.8728
|0.0000
|639
|2006.09.13 08:01
|modify
|152
|0.10
|1.8743
|1.8730
|0.0000
|640
|2006.09.13 08:03
|modify
|152
|0.10
|1.8743
|1.8731
|0.0000
|641
|2006.09.13 08:05
|modify
|152
|0.10
|1.8743
|1.8732
|0.0000
|642
|2006.09.13 08:28
|modify
|152
|0.10
|1.8743
|1.8733
|0.0000
|643
|2006.09.13 08:28
|modify
|152
|0.10
|1.8743
|1.8734
|0.0000
|644
|2006.09.13 08:28
|modify
|152
|0.10
|1.8743
|1.8735
|0.0000
|645
|2006.09.13 08:28
|modify
|152
|0.10
|1.8743
|1.8736
|0.0000
|646
|2006.09.13 08:29
|modify
|152
|0.10
|1.8743
|1.8737
|0.0000
|647
|2006.09.13 08:29
|close
|152
|0.10
|1.8755
|1.8737
|0.0000
|1.20
|406.40
|648
|2006.09.13 09:06
|buy
|153
|0.10
|1.8737
|1.8722
|0.0000
|649
|2006.09.13 09:58
|modify
|153
|0.10
|1.8737
|1.8723
|0.0000
|650
|2006.09.13 09:59
|modify
|153
|0.10
|1.8737
|1.8724
|0.0000
|651
|2006.09.13 10:02
|modify
|153
|0.10
|1.8737
|1.8724
|0.0000
|652
|2006.09.13 10:03
|modify
|153
|0.10
|1.8737
|1.8725
|0.0000
|653
|2006.09.13 10:03
|modify
|153
|0.10
|1.8737
|1.8728
|0.0000
|654
|2006.09.13 10:48
|modify
|153
|0.10
|1.8737
|1.8729
|0.0000
|655
|2006.09.13 11:04
|modify
|153
|0.10
|1.8737
|1.8730
|0.0000
|656
|2006.09.13 11:04
|close
|153
|0.10
|1.8749
|1.8730
|0.0000
|1.20
|407.60
|657
|2006.09.14 12:31
|buy
|154
|0.10
|1.8860
|1.8845
|0.0000
|658
|2006.09.14 12:32
|modify
|154
|0.10
|1.8860
|1.8846
|0.0000
|659
|2006.09.14 12:32
|modify
|154
|0.10
|1.8860
|1.8847
|0.0000
|660
|2006.09.14 12:32
|modify
|154
|0.10
|1.8860
|1.8849
|0.0000
|661
|2006.09.14 12:32
|close
|154
|0.10
|1.8869
|1.8849
|0.0000
|0.90
|408.50
|662
|2006.09.14 12:37
|buy
|155
|0.10
|1.8855
|1.8840
|0.0000
|663
|2006.09.14 12:37
|modify
|155
|0.10
|1.8855
|1.8841
|0.0000
|664
|2006.09.14 12:37
|modify
|155
|0.10
|1.8855
|1.8845
|0.0000
|665
|2006.09.14 12:37
|close
|155
|0.10
|1.8865
|1.8845
|0.0000
|1.00
|409.50
|666
|2006.09.14 12:37
|buy
|156
|0.10
|1.8860
|1.8845
|0.0000
|667
|2006.09.14 12:40
|s/l
|156
|0.10
|1.8845
|1.8845
|0.0000
|-1.50
|408.00
|668
|2006.09.14 12:40
|buy
|157
|0.10
|1.8847
|1.8832
|0.0000
|669
|2006.09.14 12:41
|s/l
|157
|0.10
|1.8832
|1.8832
|0.0000
|-1.50
|406.50
|670
|2006.09.14 12:41
|buy
|158
|0.10
|1.8836
|1.8821
|0.0000
|671
|2006.09.14 12:44
|modify
|158
|0.10
|1.8836
|1.8822
|0.0000
|672
|2006.09.14 12:44
|modify
|158
|0.10
|1.8836
|1.8823
|0.0000
|673
|2006.09.14 12:45
|modify
|158
|0.10
|1.8836
|1.8824
|0.0000
|674
|2006.09.14 12:50
|modify
|158
|0.10
|1.8836
|1.8825
|0.0000
|675
|2006.09.14 12:51
|modify
|158
|0.10
|1.8836
|1.8826
|0.0000
|676
|2006.09.14 12:51
|modify
|158
|0.10
|1.8836
|1.8830
|0.0000
|677
|2006.09.14 12:51
|close
|158
|0.10
|1.8850
|1.8830
|0.0000
|1.40
|407.90
|678
|2006.09.14 12:51
|buy
|159
|0.10
|1.8858
|1.8843
|0.0000
|679
|2006.09.14 12:56
|modify
|159
|0.10
|1.8858
|1.8846
|0.0000
|680
|2006.09.14 12:56
|modify
|159
|0.10
|1.8858
|1.8847
|0.0000
|681
|2006.09.14 12:56
|close
|159
|0.10
|1.8867
|1.8847
|0.0000
|0.90
|408.80
|682
|2006.09.14 13:12
|buy
|160
|0.10
|1.8863
|1.8848
|0.0000
|683
|2006.09.14 13:38
|modify
|160
|0.10
|1.8863
|1.8848
|0.0000
|684
|2006.09.14 14:14
|modify
|160
|0.10
|1.8863
|1.8848
|0.0000
|685
|2006.09.14 14:17
|modify
|160
|0.10
|1.8863
|1.8849
|0.0000
|686
|2006.09.14 14:17
|close
|160
|0.10
|1.8874
|1.8849
|0.0000
|1.10
|409.90
|687
|2006.09.14 15:17
|buy
|161
|0.10
|1.8896
|1.8881
|0.0000
|688
|2006.09.14 16:49
|s/l
|161
|0.10
|1.8881
|1.8881
|0.0000
|-1.50
|408.40
|689
|2006.09.15 07:04
|buy
|162
|0.10
|1.8864
|1.8849
|0.0000
|690
|2006.09.15 07:04
|modify
|162
|0.10
|1.8864
|1.8852
|0.0000
|691
|2006.09.15 07:04
|modify
|162
|0.10
|1.8864
|1.8853
|0.0000
|692
|2006.09.15 07:04
|modify
|162
|0.10
|1.8864
|1.8855
|0.0000
|693
|2006.09.15 07:05
|modify
|162
|0.10
|1.8864
|1.8856
|0.0000
|694
|2006.09.15 07:11
|modify
|162
|0.10
|1.8864
|1.8857
|0.0000
|695
|2006.09.15 07:14
|modify
|162
|0.10
|1.8864
|1.8858
|0.0000
|696
|2006.09.15 07:14
|modify
|162
|0.10
|1.8864
|1.8859
|0.0000
|697
|2006.09.15 07:39
|s/l
|162
|0.10
|1.885886
|1.8859
|0.0000
|-0.51
|407.89
|698
|2006.09.15 07:39
|buy
|163
|0.10
|1.8862
|1.8847
|0.0000
|699
|2006.09.15 07:43
|modify
|163
|0.10
|1.8862
|1.8848
|0.0000
|700
|2006.09.15 07:56
|s/l
|163
|0.10
|1.884786
|1.8848
|0.0000
|-1.41
|406.48
|701
|2006.09.15 12:30
|sell
|164
|0.10
|1.8819
|1.8834
|0.0000
|702
|2006.09.15 12:30
|modify
|164
|0.10
|1.8819
|1.8829
|0.0000
|703
|2006.09.15 12:30
|modify
|164
|0.10
|1.8819
|1.8828
|0.0000
|704
|2006.09.15 12:30
|modify
|164
|0.10
|1.8819
|1.8827
|0.0000
|705
|2006.09.15 12:30
|modify
|164
|0.10
|1.8819
|1.8825
|0.0000
|706
|2006.09.15 12:30
|modify
|164
|0.10
|1.8819
|1.8824
|0.0000
|707
|2006.09.15 12:30
|modify
|164
|0.10
|1.8819
|1.8823
|0.0000
|708
|2006.09.15 12:30
|s/l
|164
|0.10
|1.8823
|1.8823
|0.0000
|-0.40
|406.08
|709
|2006.09.15 12:30
|sell
|165
|0.10
|1.8820
|1.8835
|0.0000
|710
|2006.09.15 12:30
|modify
|165
|0.10
|1.8820
|1.8828
|0.0000
|711
|2006.09.15 12:30
|s/l
|165
|0.10
|1.8828
|1.8828
|0.0000
|-0.80
|405.28
|712
|2006.09.15 12:30
|sell
|166
|0.10
|1.8824
|1.8839
|0.0000
|713
|2006.09.15 12:31
|modify
|166
|0.10
|1.8824
|1.8828
|0.0000
|714
|2006.09.15 12:31
|modify
|166
|0.10
|1.8824
|1.8827
|0.0000
|715
|2006.09.15 12:31
|modify
|166
|0.10
|1.8824
|1.8825
|0.0000
|716
|2006.09.15 12:31
|close
|166
|0.10
|1.8811
|1.8825
|0.0000
|1.30
|406.58
|717
|2006.09.15 12:31
|sell
|167
|0.10
|1.8819
|1.8834
|0.0000
|718
|2006.09.15 12:31
|modify
|167
|0.10
|1.8819
|1.8833
|0.0000
|719
|2006.09.15 12:31
|modify
|167
|0.10
|1.8819
|1.8831
|0.0000
|720
|2006.09.15 12:32
|s/l
|167
|0.10
|1.8831
|1.8831
|0.0000
|-1.20
|405.38
|721
|2006.09.15 12:32
|sell
|168
|0.10
|1.8827
|1.8842
|0.0000
|722
|2006.09.15 12:32
|modify
|168
|0.10
|1.8827
|1.8840
|0.0000
|723
|2006.09.15 12:32
|modify
|168
|0.10
|1.8827
|1.8839
|0.0000
|724
|2006.09.15 12:32
|s/l
|168
|0.10
|1.8839
|1.8839
|0.0000
|-1.20
|404.18
|725
|2006.09.15 12:32
|sell
|169
|0.10
|1.8839
|1.8854
|0.0000
|726
|2006.09.15 12:32
|modify
|169
|0.10
|1.8839
|1.8848
|0.0000
|727
|2006.09.15 12:33
|modify
|169
|0.10
|1.8839
|1.8847
|0.0000
|728
|2006.09.15 12:33
|modify
|169
|0.10
|1.8839
|1.8843
|0.0000
|729
|2006.09.15 12:33
|modify
|169
|0.10
|1.8839
|1.8842
|0.0000
|730
|2006.09.15 12:33
|modify
|169
|0.10
|1.8839
|1.8841
|0.0000
|731
|2006.09.15 12:34
|modify
|169
|0.10
|1.8839
|1.8840
|0.0000
|732
|2006.09.15 12:34
|close
|169
|0.10
|1.8826
|1.8840
|0.0000
|1.30
|405.48
|733
|2006.09.15 12:34
|sell
|170
|0.10
|1.8821
|1.8836
|0.0000
|734
|2006.09.15 12:34
|modify
|170
|0.10
|1.8821
|1.8835
|0.0000
|735
|2006.09.15 12:34
|s/l
|170
|0.10
|1.8835
|1.8835
|0.0000
|-1.40
|404.08
|736
|2006.09.15 12:34
|sell
|171
|0.10
|1.8835
|1.8850
|0.0000
|737
|2006.09.15 12:34
|modify
|171
|0.10
|1.8835
|1.8848
|0.0000
|738
|2006.09.15 12:35
|modify
|171
|0.10
|1.8835
|1.8847
|0.0000
|739
|2006.09.15 12:36
|s/l
|171
|0.10
|1.8847
|1.8847
|0.0000
|-1.20
|402.88
|740
|2006.09.15 12:36
|sell
|172
|0.10
|1.8843
|1.8858
|0.0000
|741
|2006.09.15 12:37
|modify
|172
|0.10
|1.8843
|1.8856
|0.0000
|742
|2006.09.15 12:39
|modify
|172
|0.10
|1.8843
|1.8851
|0.0000
|743
|2006.09.15 12:39
|modify
|172
|0.10
|1.8843
|1.8850
|0.0000
|744
|2006.09.15 12:43
|modify
|172
|0.10
|1.8843
|1.8849
|0.0000
|745
|2006.09.15 12:43
|modify
|172
|0.10
|1.8843
|1.8846
|0.0000
|746
|2006.09.15 12:43
|modify
|172
|0.10
|1.8843
|1.8845
|0.0000
|747
|2006.09.15 12:43
|close
|172
|0.10
|1.8831
|1.8845
|0.0000
|1.20
|404.08
|748
|2006.09.15 12:43
|sell
|173
|0.10
|1.8825
|1.8840
|0.0000
|749
|2006.09.15 12:44
|modify
|173
|0.10
|1.8825
|1.8837
|0.0000
|750
|2006.09.15 12:44
|modify
|173
|0.10
|1.8825
|1.8829
|0.0000
|751
|2006.09.15 12:44
|s/l
|173
|0.10
|1.8829
|1.8829
|0.0000
|-0.40
|403.68
|752
|2006.09.15 12:44
|sell
|174
|0.10
|1.8827
|1.8842
|0.0000
|753
|2006.09.15 12:44
|modify
|174
|0.10
|1.8827
|1.8840
|0.0000
|754
|2006.09.15 12:44
|modify
|174
|0.10
|1.8827
|1.8839
|0.0000
|755
|2006.09.15 12:44
|modify
|174
|0.10
|1.8827
|1.8836
|0.0000
|756
|2006.09.15 12:44
|modify
|174
|0.10
|1.8827
|1.8834
|0.0000
|757
|2006.09.15 12:44
|modify
|174
|0.10
|1.8827
|1.8829
|0.0000
|758
|2006.09.15 12:44
|close
|174
|0.10
|1.8815
|1.8829
|0.0000
|1.20
|404.88
|759
|2006.09.15 12:45
|sell
|175
|0.10
|1.8819
|1.8834
|0.0000
|760
|2006.09.15 12:45
|modify
|175
|0.10
|1.8819
|1.8832
|0.0000
|761
|2006.09.15 12:45
|modify
|175
|0.10
|1.8819
|1.8829
|0.0000
|762
|2006.09.15 12:45
|modify
|175
|0.10
|1.8819
|1.8827
|0.0000
|763
|2006.09.15 12:45
|modify
|175
|0.10
|1.8819
|1.8824
|0.0000
|764
|2006.09.15 12:45
|modify
|175
|0.10
|1.8819
|1.8820
|0.0000
|765
|2006.09.15 12:45
|close
|175
|0.10
|1.8806
|1.8820
|0.0000
|1.30
|406.18
|766
|2006.09.15 12:49
|sell
|176
|0.10
|1.8821
|1.8836
|0.0000
|767
|2006.09.15 12:49
|modify
|176
|0.10
|1.8821
|1.8836
|0.0000
|768
|2006.09.15 12:49
|modify
|176
|0.10
|1.8821
|1.8834
|0.0000
|769
|2006.09.15 12:52
|modify
|176
|0.10
|1.8821
|1.8833
|0.0000
|770
|2006.09.15 12:52
|modify
|176
|0.10
|1.8821
|1.8831
|0.0000
|771
|2006.09.15 12:59
|s/l
|176
|0.10
|1.8831
|1.8831
|0.0000
|-1.00
|405.18
|772
|2006.09.15 12:59
|sell
|177
|0.10
|1.8827
|1.8842
|0.0000
|773
|2006.09.15 13:03
|modify
|177
|0.10
|1.8827
|1.8840
|0.0000
|774
|2006.09.15 13:05
|modify
|177
|0.10
|1.8827
|1.8833
|0.0000
|775
|2006.09.15 13:05
|close
|177
|0.10
|1.8816
|1.8833
|0.0000
|1.10
|406.28
|776
|2006.09.17 23:21
|sell
|178
|0.10
|1.8793
|1.8808
|0.0000
|777
|2006.09.17 23:34
|close
|178
|0.10
|1.8782
|1.8808
|0.0000
|1.10
|407.38
|778
|2006.09.18 05:47
|buy
|179
|0.10
|1.8800
|1.8785
|0.0000
|779
|2006.09.18 06:01
|modify
|179
|0.10
|1.8800
|1.8786
|0.0000
|780
|2006.09.18 06:01
|modify
|179
|0.10
|1.8800
|1.8787
|0.0000
|781
|2006.09.18 06:01
|modify
|179
|0.10
|1.8800
|1.8788
|0.0000
|782
|2006.09.18 06:01
|modify
|179
|0.10
|1.8800
|1.8789
|0.0000
|783
|2006.09.18 06:05
|modify
|179
|0.10
|1.8800
|1.8790
|0.0000
|784
|2006.09.18 06:07
|modify
|179
|0.10
|1.8800
|1.8791
|0.0000
|785
|2006.09.18 06:07
|modify
|179
|0.10
|1.8800
|1.8792
|0.0000
|786
|2006.09.18 06:07
|close
|179
|0.10
|1.8812
|1.8792
|0.0000
|1.20
|408.58
|787
|2006.09.18 08:45
|buy
|180
|0.10
|1.8821
|1.8806
|0.0000
|788
|2006.09.18 08:58
|s/l
|180
|0.10
|1.8806
|1.8806
|0.0000
|-1.50
|407.08
|789
|2006.09.18 08:58
|buy
|181
|0.10
|1.8809
|1.8794
|0.0000
|790
|2006.09.18 09:02
|s/l
|181
|0.10
|1.8794
|1.8794
|0.0000
|-1.50
|405.58
|791
|2006.09.18 09:03
|buy
|182
|0.10
|1.8796
|1.8781
|0.0000
|792
|2006.09.18 09:10
|s/l
|182
|0.10
|1.8781
|1.8781
|0.0000
|-1.50
|404.08
|793
|2006.09.19 00:52
|buy
|183
|0.10
|1.8806
|1.8791
|0.0000
|794
|2006.09.19 02:12
|modify
|183
|0.10
|1.8806
|1.8791
|0.0000
|795
|2006.09.19 02:26
|modify
|183
|0.10
|1.8806
|1.8792
|0.0000
|796
|2006.09.19 02:28
|modify
|183
|0.10
|1.8806
|1.8793
|0.0000
|797
|2006.09.19 02:48
|modify
|183
|0.10
|1.8806
|1.8794
|0.0000
|798
|2006.09.19 02:49
|modify
|183
|0.10
|1.8806
|1.8795
|0.0000
|799
|2006.09.19 02:51
|modify
|183
|0.10
|1.8806
|1.8796
|0.0000
|800
|2006.09.19 02:52
|modify
|183
|0.10
|1.8806
|1.8797
|0.0000
|801
|2006.09.19 02:56
|modify
|183
|0.10
|1.8806
|1.8799
|0.0000
|802
|2006.09.19 02:58
|modify
|183
|0.10
|1.8806
|1.8800
|0.0000
|803
|2006.09.19 02:58
|close
|183
|0.10
|1.8820
|1.8800
|0.0000
|1.40
|405.48
|804
|2006.09.19 07:21
|buy
|184
|0.10
|1.8810
|1.8795
|0.0000
|805
|2006.09.19 07:30
|modify
|184
|0.10
|1.8810
|1.8796
|0.0000
|806
|2006.09.19 07:30
|modify
|184
|0.10
|1.8810
|1.8797
|0.0000
|807
|2006.09.19 07:42
|modify
|184
|0.10
|1.8810
|1.8798
|0.0000
|808
|2006.09.19 07:42
|modify
|184
|0.10
|1.8810
|1.8799
|0.0000
|809
|2006.09.19 07:42
|modify
|184
|0.10
|1.8810
|1.8800
|0.0000
|810
|2006.09.19 07:42
|modify
|184
|0.10
|1.8810
|1.8802
|0.0000
|811
|2006.09.19 07:42
|modify
|184
|0.10
|1.8810
|1.8803
|0.0000
|812
|2006.09.19 07:42
|close
|184
|0.10
|1.8819
|1.8803
|0.0000
|0.90
|406.38
|813
|2006.09.19 07:46
|buy
|185
|0.10
|1.8810
|1.8795
|0.0000
|814
|2006.09.19 07:46
|modify
|185
|0.10
|1.8810
|1.8797
|0.0000
|815
|2006.09.19 07:53
|s/l
|185
|0.10
|1.879657
|1.8797
|0.0000
|-1.34
|405.04
|816
|2006.09.19 09:07
|sell
|186
|0.10
|1.8809
|1.8824
|0.0000
|817
|2006.09.19 09:08
|modify
|186
|0.10
|1.8809
|1.8822
|0.0000
|818
|2006.09.19 09:08
|modify
|186
|0.10
|1.8809
|1.8821
|0.0000
|819
|2006.09.19 09:31
|modify
|186
|0.10
|1.8809
|1.8819
|0.0000
|820
|2006.09.19 09:38
|modify
|186
|0.10
|1.8809
|1.8818
|0.0000
|821
|2006.09.19 09:39
|modify
|186
|0.10
|1.8809
|1.8816
|0.0000
|822
|2006.09.19 09:40
|modify
|186
|0.10
|1.8809
|1.8815
|0.0000
|823
|2006.09.19 09:40
|modify
|186
|0.10
|1.8809
|1.8814
|0.0000
|824
|2006.09.19 09:42
|modify
|186
|0.10
|1.8809
|1.8813
|0.0000
|825
|2006.09.19 09:42
|modify
|186
|0.10
|1.8809
|1.8812
|0.0000
|826
|2006.09.19 09:42
|modify
|186
|0.10
|1.8809
|1.8811
|0.0000
|827
|2006.09.19 09:42
|close
|186
|0.10
|1.8795
|1.8811
|0.0000
|1.40
|406.44
|828
|2006.09.19 15:02
|buy
|187
|0.10
|1.8858
|1.8843
|0.0000
|829
|2006.09.19 15:17
|s/l
|187
|0.10
|1.8843
|1.8843
|0.0000
|-1.50
|404.94
|830
|2006.09.19 15:17
|buy
|188
|0.10
|1.8846
|1.8831
|0.0000
|831
|2006.09.19 15:21
|s/l
|188
|0.10
|1.8831
|1.8831
|0.0000
|-1.50
|403.44
|832
|2006.09.19 15:21
|buy
|189
|0.10
|1.8834
|1.8819
|0.0000
|833
|2006.09.19 15:27
|close
|189
|0.10
|1.8842
|1.8819
|0.0000
|0.80
|404.24
|834
|2006.09.19 15:27
|buy
|190
|0.10
|1.8845
|1.8830
|0.0000
|835
|2006.09.19 15:32
|s/l
|190
|0.10
|1.8830
|1.8830
|0.0000
|-1.50
|402.74
|836
|2006.09.19 15:32
|buy
|191
|0.10
|1.8834
|1.8819
|0.0000
|837
|2006.09.19 15:42
|s/l
|191
|0.10
|1.8819
|1.8819
|0.0000
|-1.50
|401.24
|838
|2006.09.19 15:42
|buy
|192
|0.10
|1.8821
|1.8806
|0.0000
|839
|2006.09.19 15:42
|close
|192
|0.10
|1.8831
|1.8806
|0.0000
|1.00
|402.24
|840
|2006.09.19 15:42
|buy
|193
|0.10
|1.8834
|1.8819
|0.0000
|841
|2006.09.19 15:52
|s/l
|193
|0.10
|1.8819
|1.8819
|0.0000
|-1.50
|400.74
|842
|2006.09.19 15:52
|buy
|194
|0.10
|1.8823
|1.8808
|0.0000
|843
|2006.09.19 16:52
|s/l
|194
|0.10
|1.8808
|1.8808
|0.0000
|-1.50
|399.24
|844
|2006.09.19 21:20
|buy
|195
|0.10
|1.8811
|1.8796
|0.0000
|845
|2006.09.19 23:21
|modify
|195
|0.10
|1.8811
|1.8797
|0.0000
|846
|2006.09.20 01:10
|modify
|195
|0.10
|1.8811
|1.8797
|0.0000
|847
|2006.09.20 01:20
|modify
|195
|0.10
|1.8811
|1.8799
|0.0000
|848
|2006.09.20 01:20
|modify
|195
|0.10
|1.8811
|1.8800
|0.0000
|849
|2006.09.20 01:20
|close
|195
|0.10
|1.8824
|1.8800
|0.0000
|1.27
|400.50
|850
|2006.09.20 01:20
|sell
|196
|0.10
|1.8832
|1.8847
|0.0000
|851
|2006.09.20 04:36
|s/l
|196
|0.10
|1.8847
|1.8847
|0.0000
|-1.50
|399.00
|852
|2006.09.20 06:18
|buy
|197
|0.10
|1.8827
|1.8812
|0.0000
|853
|2006.09.20 06:21
|modify
|197
|0.10
|1.8827
|1.8814
|0.0000
|854
|2006.09.20 06:21
|modify
|197
|0.10
|1.8827
|1.8818
|0.0000
|855
|2006.09.20 06:22
|modify
|197
|0.10
|1.8827
|1.8820
|0.0000
|856
|2006.09.20 06:22
|modify
|197
|0.10
|1.8827
|1.8822
|0.0000
|857
|2006.09.20 06:32
|s/l
|197
|0.10
|1.882179
|1.8822
|0.0000
|-0.52
|398.48
|858
|2006.09.20 06:32
|buy
|198
|0.10
|1.8825
|1.8810
|0.0000
|859
|2006.09.20 06:32
|modify
|198
|0.10
|1.8825
|1.8812
|0.0000
|860
|2006.09.20 06:34
|modify
|198
|0.10
|1.8825
|1.8814
|0.0000
|861
|2006.09.20 06:42
|modify
|198
|0.10
|1.8825
|1.8815
|0.0000
|862
|2006.09.20 06:44
|modify
|198
|0.10
|1.8825
|1.8816
|0.0000
|863
|2006.09.20 06:44
|modify
|198
|0.10
|1.8825
|1.8818
|0.0000
|864
|2006.09.20 06:44
|modify
|198
|0.10
|1.8825
|1.8820
|0.0000
|865
|2006.09.20 06:46
|modify
|198
|0.10
|1.8825
|1.8821
|0.0000
|866
|2006.09.20 06:46
|modify
|198
|0.10
|1.8825
|1.8822
|0.0000
|867
|2006.09.20 06:53
|modify
|198
|0.10
|1.8825
|1.8823
|0.0000
|868
|2006.09.20 06:53
|close
|198
|0.10
|1.8837
|1.8823
|0.0000
|1.20
|399.68
|869
|2006.09.20 07:22
|buy
|199
|0.10
|1.8829
|1.8814
|0.0000
|870
|2006.09.20 07:23
|modify
|199
|0.10
|1.8829
|1.8816
|0.0000
|871
|2006.09.20 07:23
|modify
|199
|0.10
|1.8829
|1.8817
|0.0000
|872
|2006.09.20 07:23
|modify
|199
|0.10
|1.8829
|1.8818
|0.0000
|873
|2006.09.20 07:25
|modify
|199
|0.10
|1.8829
|1.8819
|0.0000
|874
|2006.09.20 07:49
|s/l
|199
|0.10
|1.881886
|1.8819
|0.0000
|-1.01
|398.67
|875
|2006.09.20 07:49
|buy
|200
|0.10
|1.8822
|1.8807
|0.0000
|876
|2006.09.20 07:50
|s/l
|200
|0.10
|1.8807
|1.8807
|0.0000
|-1.50
|397.17
|877
|2006.09.20 07:50
|buy
|201
|0.10
|1.8809
|1.8794
|0.0000
|878
|2006.09.20 07:51
|modify
|201
|0.10
|1.8809
|1.8795
|0.0000
|879
|2006.09.20 07:51
|modify
|201
|0.10
|1.8809
|1.8796
|0.0000
|880
|2006.09.20 07:52
|modify
|201
|0.10
|1.8809
|1.8798
|0.0000
|881
|2006.09.20 07:53
|modify
|201
|0.10
|1.8809
|1.8801
|0.0000
|882
|2006.09.20 07:54
|modify
|201
|0.10
|1.8809
|1.8802
|0.0000
|883
|2006.09.20 07:55
|modify
|201
|0.10
|1.8809
|1.8805
|0.0000
|884
|2006.09.20 07:58
|modify
|201
|0.10
|1.8809
|1.8806
|0.0000
|885
|2006.09.20 07:58
|close
|201
|0.10
|1.8820
|1.8806
|0.0000
|1.10
|398.27
|886
|2006.09.20 07:59
|buy
|202
|0.10
|1.8823
|1.8808
|0.0000
|887
|2006.09.20 08:06
|modify
|202
|0.10
|1.8823
|1.8809
|0.0000
|888
|2006.09.20 08:17
|modify
|202
|0.10
|1.8823
|1.8810
|0.0000
|889
|2006.09.20 08:18
|modify
|202
|0.10
|1.8823
|1.8811
|0.0000
|890
|2006.09.20 08:18
|modify
|202
|0.10
|1.8823
|1.8812
|0.0000
|891
|2006.09.20 08:19
|modify
|202
|0.10
|1.8823
|1.8813
|0.0000
|892
|2006.09.20 08:30
|s/l
|202
|0.10
|1.88125
|1.8813
|0.0000
|-1.05
|397.22
|893
|2006.09.20 19:44
|buy
|203
|0.10
|1.8875
|1.8860
|0.0000
|894
|2006.09.20 20:35
|modify
|203
|0.10
|1.8875
|1.8860
|0.0000
|895
|2006.09.20 20:35
|close
|203
|0.10
|1.8886
|1.8860
|0.0000
|1.10
|398.32
|896
|2006.09.21 02:17
|buy
|204
|0.10
|1.8917
|1.8902
|0.0000
|897
|2006.09.21 05:43
|modify
|204
|0.10
|1.8917
|1.8903
|0.0000
|898
|2006.09.21 05:43
|modify
|204
|0.10
|1.8917
|1.8904
|0.0000
|899
|2006.09.21 05:43
|close
|204
|0.10
|1.8927
|1.8904
|0.0000
|1.00
|399.32
|900
|2006.09.21 08:27
|buy
|205
|0.10
|1.8938
|1.8923
|0.0000
|901
|2006.09.21 09:03
|modify
|205
|0.10
|1.8938
|1.8924
|0.0000
|902
|2006.09.21 09:04
|modify
|205
|0.10
|1.8938
|1.8926
|0.0000
|903
|2006.09.21 09:04
|modify
|205
|0.10
|1.8938
|1.8928
|0.0000
|904
|2006.09.21 09:09
|modify
|205
|0.10
|1.8938
|1.8930
|0.0000
|905
|2006.09.21 09:09
|modify
|205
|0.10
|1.8938
|1.8931
|0.0000
|906
|2006.09.21 09:38
|modify
|205
|0.10
|1.8938
|1.8933
|0.0000
|907
|2006.09.21 09:38
|close
|205
|0.10
|1.8954
|1.8933
|0.0000
|1.60
|400.92
|908
|2006.09.21 14:04
|buy
|206
|0.10
|1.8972
|1.8957
|0.0000
|909
|2006.09.21 14:17
|s/l
|206
|0.10
|1.8957
|1.8957
|0.0000
|-1.50
|399.42
|910
|2006.09.21 14:17
|buy
|207
|0.10
|1.8961
|1.8946
|0.0000
|911
|2006.09.21 14:40
|modify
|207
|0.10
|1.8961
|1.8946
|0.0000
|912
|2006.09.21 14:41
|modify
|207
|0.10
|1.8961
|1.8947
|0.0000
|913
|2006.09.21 14:41
|modify
|207
|0.10
|1.8961
|1.8948
|0.0000
|914
|2006.09.21 14:41
|close
|207
|0.10
|1.8970
|1.8948
|0.0000
|0.90
|400.32
|915
|2006.09.21 14:41
|buy
|208
|0.10
|1.8964
|1.8949
|0.0000
|916
|2006.09.21 14:48
|modify
|208
|0.10
|1.8964
|1.8951
|0.0000
|917
|2006.09.21 14:48
|close
|208
|0.10
|1.8973
|1.8951
|0.0000
|0.90
|401.22
|918
|2006.09.21 14:48
|buy
|209
|0.10
|1.8970
|1.8955
|0.0000
|919
|2006.09.21 15:03
|modify
|209
|0.10
|1.8970
|1.8955
|0.0000
|920
|2006.09.21 15:03
|modify
|209
|0.10
|1.8970
|1.8956
|0.0000
|921
|2006.09.21 15:04
|modify
|209
|0.10
|1.8970
|1.8957
|0.0000
|922
|2006.09.21 15:04
|modify
|209
|0.10
|1.8970
|1.8958
|0.0000
|923
|2006.09.21 15:04
|modify
|209
|0.10
|1.8970
|1.8959
|0.0000
|924
|2006.09.21 15:04
|close
|209
|0.10
|1.8981
|1.8959
|0.0000
|1.10
|402.32
|925
|2006.09.21 15:41
|buy
|210
|0.10
|1.8960
|1.8945
|0.0000
|926
|2006.09.21 15:52
|modify
|210
|0.10
|1.8960
|1.8945
|0.0000
|927
|2006.09.21 15:52
|modify
|210
|0.10
|1.8960
|1.8946
|0.0000
|928
|2006.09.21 15:53
|modify
|210
|0.10
|1.8960
|1.8947
|0.0000
|929
|2006.09.21 15:53
|modify
|210
|0.10
|1.8960
|1.8948
|0.0000
|930
|2006.09.21 15:53
|modify
|210
|0.10
|1.8960
|1.8949
|0.0000
|931
|2006.09.21 15:53
|close
|210
|0.10
|1.8971
|1.8949
|0.0000
|1.10
|403.42
|932
|2006.09.22 08:22
|buy
|211
|0.10
|1.9050
|1.9035
|0.0000
|933
|2006.09.22 08:23
|modify
|211
|0.10
|1.9050
|1.9035
|0.0000
|934
|2006.09.22 08:25
|modify
|211
|0.10
|1.9050
|1.9036
|0.0000
|935
|2006.09.22 08:25
|modify
|211
|0.10
|1.9050
|1.9037
|0.0000
|936
|2006.09.22 08:27
|modify
|211
|0.10
|1.9050
|1.9039
|0.0000
|937
|2006.09.22 08:28
|modify
|211
|0.10
|1.9050
|1.9040
|0.0000
|938
|2006.09.22 08:28
|modify
|211
|0.10
|1.9050
|1.9041
|0.0000
|939
|2006.09.22 08:29
|modify
|211
|0.10
|1.9050
|1.9042
|0.0000
|940
|2006.09.22 08:29
|modify
|211
|0.10
|1.9050
|1.9043
|0.0000
|941
|2006.09.22 09:01
|modify
|211
|0.10
|1.9050
|1.9045
|0.0000
|942
|2006.09.22 09:18
|s/l
|211
|0.10
|1.904521
|1.9045
|0.0000
|-0.48
|402.94
|943
|2006.09.22 09:23
|buy
|212
|0.10
|1.9044
|1.9029
|0.0000
|944
|2006.09.22 09:30
|modify
|212
|0.10
|1.9044
|1.9029
|0.0000
|945
|2006.09.22 09:32
|modify
|212
|0.10
|1.9044
|1.9031
|0.0000
|946
|2006.09.22 09:33
|modify
|212
|0.10
|1.9044
|1.9032
|0.0000
|947
|2006.09.22 09:42
|s/l
|212
|0.10
|1.903221
|1.9032
|0.0000
|-1.18
|401.76
|948
|2006.09.22 09:42
|buy
|213
|0.10
|1.9036
|1.9021
|0.0000
|949
|2006.09.22 09:43
|modify
|213
|0.10
|1.9036
|1.9021
|0.0000
|950
|2006.09.22 09:44
|modify
|213
|0.10
|1.9036
|1.9022
|0.0000
|951
|2006.09.22 09:44
|modify
|213
|0.10
|1.9036
|1.9024
|0.0000
|952
|2006.09.22 09:44
|modify
|213
|0.10
|1.9036
|1.9026
|0.0000
|953
|2006.09.22 10:03
|s/l
|213
|0.10
|1.902621
|1.9026
|0.0000
|-0.98
|400.78
|954
|2006.09.22 11:20
|buy
|214
|0.10
|1.9034
|1.9019
|0.0000
|955
|2006.09.22 11:26
|modify
|214
|0.10
|1.9034
|1.9020
|0.0000
|956
|2006.09.22 11:38
|s/l
|214
|0.10
|1.902014
|1.9020
|0.0000
|-1.39
|399.39
|957
|2006.09.22 11:38
|buy
|215
|0.10
|1.9024
|1.9009
|0.0000
|958
|2006.09.22 11:54
|s/l
|215
|0.10
|1.9009
|1.9009
|0.0000
|-1.50
|397.89
|959
|2006.09.22 11:54
|buy
|216
|0.10
|1.9012
|1.8997
|0.0000
|960
|2006.09.22 11:55
|modify
|216
|0.10
|1.9012
|1.8997
|0.0000
|961
|2006.09.22 11:55
|modify
|216
|0.10
|1.9012
|1.9000
|0.0000
|962
|2006.09.22 11:56
|modify
|216
|0.10
|1.9012
|1.9001
|0.0000
|963
|2006.09.22 11:57
|modify
|216
|0.10
|1.9012
|1.9005
|0.0000
|964
|2006.09.22 11:58
|modify
|216
|0.10
|1.9012
|1.9006
|0.0000
|965
|2006.09.22 11:58
|modify
|216
|0.10
|1.9012
|1.9008
|0.0000
|966
|2006.09.22 11:58
|close
|216
|0.10
|1.9024
|1.9008
|0.0000
|1.20
|399.09
|967
|2006.09.22 11:58
|buy
|217
|0.10
|1.9030
|1.9015
|0.0000
|968
|2006.09.22 12:20
|modify
|217
|0.10
|1.9030
|1.9016
|0.0000
|969
|2006.09.22 12:20
|modify
|217
|0.10
|1.9030
|1.9019
|0.0000
|970
|2006.09.22 12:20
|modify
|217
|0.10
|1.9030
|1.9020
|0.0000
|971
|2006.09.22 12:20
|modify
|217
|0.10
|1.9030
|1.9021
|0.0000
|972
|2006.09.22 12:20
|modify
|217
|0.10
|1.9030
|1.9022
|0.0000
|973
|2006.09.22 12:31
|s/l
|217
|0.10
|1.90215
|1.9022
|0.0000
|-0.85
|398.24
|974
|2006.09.22 13:22
|buy
|218
|0.10
|1.9019
|1.9004
|0.0000
|975
|2006.09.22 13:25
|modify
|218
|0.10
|1.9019
|1.9006
|0.0000
|976
|2006.09.22 13:26
|modify
|218
|0.10
|1.9019
|1.9007
|0.0000
|977
|2006.09.22 13:26
|modify
|218
|0.10
|1.9019
|1.9008
|0.0000
|978
|2006.09.22 13:28
|modify
|218
|0.10
|1.9019
|1.9012
|0.0000
|979
|2006.09.22 13:29
|modify
|218
|0.10
|1.9019
|1.9013
|0.0000
|980
|2006.09.22 13:30
|modify
|218
|0.10
|1.9019
|1.9014
|0.0000
|981
|2006.09.22 13:31
|modify
|218
|0.10
|1.9019
|1.9015
|0.0000
|982
|2006.09.22 13:31
|close
|218
|0.10
|1.9033
|1.9015
|0.0000
|1.40
|399.64
|983
|2006.09.22 13:51
|buy
|219
|0.10
|1.9019
|1.9004
|0.0000
|984
|2006.09.22 14:01
|s/l
|219
|0.10
|1.9004
|1.9004
|0.0000
|-1.50
|398.14
|985
|2006.09.25 05:39
|buy
|220
|0.10
|1.9037
|1.9022
|0.0000
|986
|2006.09.25 05:53
|modify
|220
|0.10
|1.9037
|1.9024
|0.0000
|987
|2006.09.25 06:01
|modify
|220
|0.10
|1.9037
|1.9024
|0.0000
|988
|2006.09.25 06:01
|modify
|220
|0.10
|1.9037
|1.9025
|0.0000
|989
|2006.09.25 06:03
|modify
|220
|0.10
|1.9037
|1.9026
|0.0000
|990
|2006.09.25 06:04
|modify
|220
|0.10
|1.9037
|1.9027
|0.0000
|991
|2006.09.25 06:04
|modify
|220
|0.10
|1.9037
|1.9028
|0.0000
|992
|2006.09.25 06:04
|modify
|220
|0.10
|1.9037
|1.9030
|0.0000
|993
|2006.09.25 06:04
|modify
|220
|0.10
|1.9037
|1.9031
|0.0000
|994
|2006.09.25 06:04
|modify
|220
|0.10
|1.9037
|1.9032
|0.0000
|995
|2006.09.25 06:04
|modify
|220
|0.10
|1.9037
|1.9033
|0.0000
|996
|2006.09.25 06:04
|close
|220
|0.10
|1.9050
|1.9033
|0.0000
|1.30
|399.44
|997
|2006.09.25 07:06
|buy
|221
|0.10
|1.9047
|1.9032
|0.0000
|998
|2006.09.25 07:11
|modify
|221
|0.10
|1.9047
|1.9033
|0.0000
|999
|2006.09.25 07:11
|modify
|221
|0.10
|1.9047
|1.9034
|0.0000
|1000
|2006.09.25 07:12
|modify
|221
|0.10
|1.9047
|1.9037
|0.0000
|1001
|2006.09.25 07:12
|modify
|221
|0.10
|1.9047
|1.9038
|0.0000
|1002
|2006.09.25 07:13
|modify
|221
|0.10
|1.9047
|1.9040
|0.0000
|1003
|2006.09.25 07:14
|modify
|221
|0.10
|1.9047
|1.9042
|0.0000
|1004
|2006.09.25 07:14
|close
|221
|0.10
|1.9059
|1.9042
|0.0000
|1.20
|400.64
|1005
|2006.09.25 07:33
|buy
|222
|0.10
|1.9049
|1.9034
|0.0000
|1006
|2006.09.25 07:55
|s/l
|222
|0.10
|1.9034
|1.9034
|0.0000
|-1.50
|399.14
|1007
|2006.09.25 07:55
|buy
|223
|0.10
|1.9038
|1.9023
|0.0000
|1008
|2006.09.25 08:12
|modify
|223
|0.10
|1.9038
|1.9025
|0.0000
|1009
|2006.09.25 08:19
|modify
|223
|0.10
|1.9038
|1.9026
|0.0000
|1010
|2006.09.25 08:48
|modify
|223
|0.10
|1.9038
|1.9027
|0.0000
|1011
|2006.09.25 08:53
|modify
|223
|0.10
|1.9038
|1.9028
|0.0000
|1012
|2006.09.25 09:01
|s/l
|223
|0.10
|1.902764
|1.9028
|0.0000
|-1.04
|398.10
|1013
|2006.09.25 09:02
|buy
|224
|0.10
|1.9020
|1.9005
|0.0000
|1014
|2006.09.25 09:03
|modify
|224
|0.10
|1.9020
|1.9007
|0.0000
|1015
|2006.09.25 09:03
|modify
|224
|0.10
|1.9020
|1.9008
|0.0000
|1016
|2006.09.25 09:04
|modify
|224
|0.10
|1.9020
|1.9009
|0.0000
|1017
|2006.09.25 09:05
|modify
|224
|0.10
|1.9020
|1.9010
|0.0000
|1018
|2006.09.25 09:14
|s/l
|224
|0.10
|1.900986
|1.9010
|0.0000
|-1.01
|397.09
|1019
|2006.09.25 09:14
|buy
|225
|0.10
|1.9012
|1.8997
|0.0000
|1020
|2006.09.25 09:23
|modify
|225
|0.10
|1.9012
|1.8999
|0.0000
|1021
|2006.09.25 09:24
|modify
|225
|0.10
|1.9012
|1.9000
|0.0000
|1022
|2006.09.25 09:25
|modify
|225
|0.10
|1.9012
|1.9001
|0.0000
|1023
|2006.09.25 09:31
|modify
|225
|0.10
|1.9012
|1.9002
|0.0000
|1024
|2006.09.25 09:31
|modify
|225
|0.10
|1.9012
|1.9003
|0.0000
|1025
|2006.09.25 09:32
|modify
|225
|0.10
|1.9012
|1.9004
|0.0000
|1026
|2006.09.25 09:32
|modify
|225
|0.10
|1.9012
|1.9005
|0.0000
|1027
|2006.09.25 09:36
|modify
|225
|0.10
|1.9012
|1.9006
|0.0000
|1028
|2006.09.25 09:39
|modify
|225
|0.10
|1.9012
|1.9007
|0.0000
|1029
|2006.09.25 09:40
|modify
|225
|0.10
|1.9012
|1.9008
|0.0000
|1030
|2006.09.25 09:40
|modify
|225
|0.10
|1.9012
|1.9009
|0.0000
|1031
|2006.09.25 09:40
|modify
|225
|0.10
|1.9012
|1.9010
|0.0000
|1032
|2006.09.25 09:40
|close
|225
|0.10
|1.9027
|1.9010
|0.0000
|1.50
|398.59
|1033
|2006.09.25 15:06
|sell
|226
|0.10
|1.9008
|1.9023
|0.0000
|1034
|2006.09.25 15:37
|modify
|226
|0.10
|1.9008
|1.9023
|0.0000
|1035
|2006.09.25 15:38
|modify
|226
|0.10
|1.9008
|1.9022
|0.0000
|1036
|2006.09.25 15:38
|modify
|226
|0.10
|1.9008
|1.9021
|0.0000
|1037
|2006.09.25 15:46
|modify
|226
|0.10
|1.9008
|1.9020
|0.0000
|1038
|2006.09.25 15:46
|modify
|226
|0.10
|1.9008
|1.9017
|0.0000
|1039
|2006.09.25 15:46
|modify
|226
|0.10
|1.9008
|1.9016
|0.0000
|1040
|2006.09.25 15:46
|modify
|226
|0.10
|1.9008
|1.9014
|0.0000
|1041
|2006.09.25 15:46
|close
|226
|0.10
|1.8992
|1.9014
|0.0000
|1.60
|400.19
|1042
|2006.09.25 23:40
|sell
|227
|0.10
|1.9019
|1.9034
|0.0000
|1043
|2006.09.25 23:42
|modify
|227
|0.10
|1.9019
|1.9033
|0.0000
|1044
|2006.09.25 23:42
|modify
|227
|0.10
|1.9019
|1.9032
|0.0000
|1045
|2006.09.25 23:44
|modify
|227
|0.10
|1.9019
|1.9031
|0.0000
|1046
|2006.09.26 00:22
|s/l
|227
|0.10
|1.903121
|1.9031
|0.0000
|-1.20
|399.00
|1047
|2006.09.26 01:53
|buy
|228
|0.10
|1.9017
|1.9002
|0.0000
|1048
|2006.09.26 02:01
|modify
|228
|0.10
|1.9017
|1.9002
|0.0000
|1049
|2006.09.26 02:18
|modify
|228
|0.10
|1.9017
|1.9003
|0.0000
|1050
|2006.09.26 05:26
|modify
|228
|0.10
|1.9017
|1.9004
|0.0000
|1051
|2006.09.26 05:26
|modify
|228
|0.10
|1.9017
|1.9005
|0.0000
|1052
|2006.09.26 06:11
|s/l
|228
|0.10
|1.900493
|1.9005
|0.0000
|-1.21
|397.79
|1053
|2006.09.26 13:33
|sell
|229
|0.10
|1.8969
|1.8984
|0.0000
|1054
|2006.09.26 14:00
|modify
|229
|0.10
|1.8969
|1.8984
|0.0000
|1055
|2006.09.26 14:00
|modify
|229
|0.10
|1.8969
|1.8979
|0.0000
|1056
|2006.09.26 14:00
|modify
|229
|0.10
|1.8969
|1.8978
|0.0000
|1057
|2006.09.26 14:00
|modify
|229
|0.10
|1.8969
|1.8977
|0.0000
|1058
|2006.09.26 14:00
|close
|229
|0.10
|1.8953
|1.8977
|0.0000
|1.60
|399.39
|1059
|2006.09.26 23:49
|sell
|230
|0.10
|1.8958
|1.8973
|0.0000
|1060
|2006.09.27 00:46
|modify
|230
|0.10
|1.8958
|1.8972
|0.0000
|1061
|2006.09.27 00:54
|modify
|230
|0.10
|1.8958
|1.8971
|0.0000
|1062
|2006.09.27 00:55
|modify
|230
|0.10
|1.8958
|1.8970
|0.0000
|1063
|2006.09.27 00:55
|modify
|230
|0.10
|1.8958
|1.8969
|0.0000
|1064
|2006.09.27 00:55
|close
|230
|0.10
|1.8948
|1.8969
|0.0000
|1.02
|400.41
|1065
|2006.09.27 12:32
|sell
|231
|0.10
|1.8933
|1.8948
|0.0000
|1066
|2006.09.27 12:33
|modify
|231
|0.10
|1.8933
|1.8945
|0.0000
|1067
|2006.09.27 12:33
|modify
|231
|0.10
|1.8933
|1.8944
|0.0000
|1068
|2006.09.27 12:33
|modify
|231
|0.10
|1.8933
|1.8943
|0.0000
|1069
|2006.09.27 12:34
|modify
|231
|0.10
|1.8933
|1.8941
|0.0000
|1070
|2006.09.27 12:34
|close
|231
|0.10
|1.8923
|1.8941
|0.0000
|1.00
|401.41
|1071
|2006.09.28 02:19
|buy
|232
|0.10
|1.8903
|1.8888
|0.0000
|1072
|2006.09.28 02:27
|s/l
|232
|0.10
|1.8888
|1.8888
|0.0000
|-1.50
|399.91
|1073
|2006.09.28 02:27
|buy
|233
|0.10
|1.8891
|1.8876
|0.0000
|1074
|2006.09.28 02:48
|s/l
|233
|0.10
|1.8876
|1.8876
|0.0000
|-1.50
|398.41
|1075
|2006.09.28 02:48
|buy
|234
|0.10
|1.8880
|1.8865
|0.0000
|1076
|2006.09.28 03:03
|modify
|234
|0.10
|1.8880
|1.8865
|0.0000
|1077
|2006.09.28 04:57
|modify
|234
|0.10
|1.8880
|1.8866
|0.0000
|1078
|2006.09.28 04:57
|modify
|234
|0.10
|1.8880
|1.8867
|0.0000
|1079
|2006.09.28 04:57
|modify
|234
|0.10
|1.8880
|1.8868
|0.0000
|1080
|2006.09.28 04:57
|modify
|234
|0.10
|1.8880
|1.8869
|0.0000
|1081
|2006.09.28 05:22
|s/l
|234
|0.10
|1.886936
|1.8869
|0.0000
|-1.06
|397.35
|1082
|2006.09.28 08:16
|sell
|235
|0.10
|1.8819
|1.8834
|0.0000
|1083
|2006.09.28 08:23
|modify
|235
|0.10
|1.8819
|1.8831
|0.0000
|1084
|2006.09.28 08:23
|modify
|235
|0.10
|1.8819
|1.8830
|0.0000
|1085
|2006.09.28 08:23
|modify
|235
|0.10
|1.8819
|1.8828
|0.0000
|1086
|2006.09.28 08:24
|modify
|235
|0.10
|1.8819
|1.8827
|0.0000
|1087
|2006.09.28 08:24
|modify
|235
|0.10
|1.8819
|1.8826
|0.0000
|1088
|2006.09.28 08:24
|modify
|235
|0.10
|1.8819
|1.8825
|0.0000
|1089
|2006.09.28 08:24
|close
|235
|0.10
|1.8805
|1.8825
|0.0000
|1.40
|398.75
|1090
|2006.09.28 10:45
|sell
|236
|0.10
|1.8801
|1.8816
|0.0000
|1091
|2006.09.28 11:13
|close
|236
|0.10
|1.8792
|1.8816
|0.0000
|0.90
|399.65
|1092
|2006.09.28 15:03
|sell
|237
|0.10
|1.8745
|1.8760
|0.0000
|1093
|2006.09.28 17:29
|s/l
|237
|0.10
|1.8760
|1.8760
|0.0000
|-1.50
|398.15
|1094
|2006.09.29 00:58
|sell
|238
|0.10
|1.8762
|1.8777
|0.0000
|1095
|2006.09.29 02:28
|s/l
|238
|0.10
|1.8777
|1.8777
|0.0000
|-1.50
|396.65
|1096
|2006.09.29 08:35
|sell
|239
|0.10
|1.8694
|1.8709
|0.0000
|1097
|2006.09.29 08:53
|s/l
|239
|0.10
|1.8709
|1.8709
|0.0000
|-1.50
|395.15
|1098
|2006.09.29 08:53
|sell
|240
|0.10
|1.8705
|1.8720
|0.0000
|1099
|2006.09.29 09:06
|modify
|240
|0.10
|1.8705
|1.8719
|0.0000
|1100
|2006.09.29 09:14
|modify
|240
|0.10
|1.8705
|1.8718
|0.0000
|1101
|2006.09.29 09:53
|modify
|240
|0.10
|1.8705
|1.8717
|0.0000
|1102
|2006.09.29 09:56
|modify
|240
|0.10
|1.8705
|1.8711
|0.0000
|1103
|2006.09.29 09:56
|close
|240
|0.10
|1.8689
|1.8711
|0.0000
|1.60
|396.75
|1104
|2006.09.29 10:16
|sell
|241
|0.10
|1.8703
|1.8718
|0.0000
|1105
|2006.09.29 10:23
|modify
|241
|0.10
|1.8703
|1.8717
|0.0000
|1106
|2006.09.29 11:20
|modify
|241
|0.10
|1.8703
|1.8716
|0.0000
|1107
|2006.09.29 11:21
|modify
|241
|0.10
|1.8703
|1.8715
|0.0000
|1108
|2006.09.29 11:21
|close
|241
|0.10
|1.8691
|1.8715
|0.0000
|1.20
|397.95
|1109
|2006.09.29 13:19
|sell
|242
|0.10
|1.8657
|1.8672
|0.0000
|1110
|2006.09.29 13:23
|s/l
|242
|0.10
|1.8672
|1.8672
|0.0000
|-1.50
|396.45
|1111
|2006.09.29 13:26
|sell
|243
|0.10
|1.8657
|1.8672
|0.0000
|1112
|2006.09.29 13:33
|s/l
|243
|0.10
|1.8672
|1.8672
|0.0000
|-1.50
|394.95
|1113
|2006.09.29 13:53
|sell
|244
|0.10
|1.8672
|1.8687
|0.0000
|1114
|2006.09.29 13:57
|modify
|244
|0.10
|1.8672
|1.8686
|0.0000
|1115
|2006.09.29 13:57
|close
|244
|0.10
|1.8659
|1.8686
|0.0000
|1.30
|396.25
|1116
|2006.09.29 13:57
|sell
|245
|0.10
|1.8657
|1.8672
|0.0000
|1117
|2006.09.29 13:57
|s/l
|245
|0.10
|1.8672
|1.8672
|0.0000
|-1.50
|394.75
|1118
|2006.09.29 13:58
|sell
|246
|0.10
|1.8657
|1.8672
|0.0000
|1119
|2006.09.29 14:01
|close
|246
|0.10
|1.8645
|1.8672
|0.0000
|1.20
|395.95
|1120
|2006.09.29 15:21
|sell
|247
|0.10
|1.8696
|1.8711
|0.0000
|1121
|2006.09.29 15:25
|s/l
|247
|0.10
|1.8711
|1.8711
|0.0000
|-1.50
|394.45
|1122
|2006.09.29 15:26
|sell
|248
|0.10
|1.8712
|1.8727
|0.0000
|1123
|2006.09.29 16:37
|s/l
|248
|0.10
|1.8727
|1.8727
|0.0000
|-1.50
|392.95
|1124
|2006.10.01 22:42
|buy
|249
|0.10
|1.8718
|1.8703
|0.0000
|1125
|2006.10.02 01:10
|s/l
|249
|0.10
|1.8703
|1.8703
|0.0000
|-1.53
|391.41
|1126
|2006.10.02 02:01
|sell
|250
|0.10
|1.8702
|1.8717
|0.0000
|1127
|2006.10.02 05:02
|s/l
|250
|0.10
|1.8717
|1.8717
|0.0000
|-1.50
|389.91
|1128
|2006.10.02 08:31
|sell
|251
|0.10
|1.8702
|1.8717
|0.0000
|1129
|2006.10.02 08:38
|modify
|251
|0.10
|1.8702
|1.8712
|0.0000
|1130
|2006.10.02 08:41
|s/l
|251
|0.10
|1.871193
|1.8712
|0.0000
|-0.99
|388.92
|1131
|2006.10.02 08:51
|sell
|252
|0.10
|1.8703
|1.8718
|0.0000
|1132
|2006.10.02 08:57
|s/l
|252
|0.10
|1.8718
|1.8718
|0.0000
|-1.50
|387.42
|1133
|2006.10.03 08:34
|buy
|253
|0.10
|1.8868
|1.8853
|0.0000
|1134
|2006.10.03 08:34
|modify
|253
|0.10
|1.8868
|1.8863
|0.0000
|1135
|2006.10.03 08:40
|s/l
|253
|0.10
|1.886271
|1.8863
|0.0000
|-0.53
|386.89
|1136
|2006.10.03 08:40
|buy
|254
|0.10
|1.8866
|1.8851
|0.0000
|1137
|2006.10.03 08:40
|modify
|254
|0.10
|1.8866
|1.8854
|0.0000
|1138
|2006.10.03 08:43
|modify
|254
|0.10
|1.8866
|1.8857
|0.0000
|1139
|2006.10.03 08:49
|modify
|254
|0.10
|1.8866
|1.8858
|0.0000
|1140
|2006.10.03 08:51
|modify
|254
|0.10
|1.8866
|1.8860
|0.0000
|1141
|2006.10.03 09:01
|modify
|254
|0.10
|1.8866
|1.8860
|0.0000
|1142
|2006.10.03 09:02
|modify
|254
|0.10
|1.8866
|1.8861
|0.0000
|1143
|2006.10.03 09:02
|modify
|254
|0.10
|1.8866
|1.8862
|0.0000
|1144
|2006.10.03 09:02
|modify
|254
|0.10
|1.8866
|1.8863
|0.0000
|1145
|2006.10.03 09:04
|modify
|254
|0.10
|1.8866
|1.8864
|0.0000
|1146
|2006.10.03 09:05
|modify
|254
|0.10
|1.8866
|1.8865
|0.0000
|1147
|2006.10.03 09:05
|modify
|254
|0.10
|1.8866
|1.8866
|0.0000
|1148
|2006.10.03 09:06
|modify
|254
|0.10
|1.8866
|1.8867
|0.0000
|1149
|2006.10.03 09:08
|modify
|254
|0.10
|1.8866
|1.8868
|0.0000
|1150
|2006.10.03 09:08
|modify
|254
|0.10
|1.8866
|1.8869
|0.0000
|1151
|2006.10.03 09:08
|modify
|254
|0.10
|1.8866
|1.8870
|0.0000
|1152
|2006.10.03 09:25
|modify
|254
|0.10
|1.8866
|1.8871
|0.0000
|1153
|2006.10.03 09:33
|modify
|254
|0.10
|1.8866
|1.8873
|0.0000
|1154
|2006.10.03 09:33
|close
|254
|0.10
|1.8885
|1.8873
|0.0000
|1.90
|388.79
|1155
|2006.10.04 06:47
|sell
|255
|0.10
|1.8851
|1.8866
|0.0000
|1156
|2006.10.04 06:47
|s/l
|255
|0.10
|1.8866
|1.8866
|0.0000
|-1.50
|387.29
|1157
|2006.10.04 06:47
|sell
|256
|0.10
|1.8862
|1.8877
|0.0000
|1158
|2006.10.04 06:48
|modify
|256
|0.10
|1.8862
|1.8877
|0.0000
|1159
|2006.10.04 06:48
|modify
|256
|0.10
|1.8862
|1.8875
|0.0000
|1160
|2006.10.04 06:49
|modify
|256
|0.10
|1.8862
|1.8874
|0.0000
|1161
|2006.10.04 06:51
|modify
|256
|0.10
|1.8862
|1.8873
|0.0000
|1162
|2006.10.04 06:53
|modify
|256
|0.10
|1.8862
|1.8872
|0.0000
|1163
|2006.10.04 06:56
|s/l
|256
|0.10
|1.887193
|1.8872
|0.0000
|-0.99
|386.30
|1164
|2006.10.04 06:56
|sell
|257
|0.10
|1.8869
|1.8884
|0.0000
|1165
|2006.10.04 07:01
|s/l
|257
|0.10
|1.8884
|1.8884
|0.0000
|-1.50
|384.80
|1166
|2006.10.04 12:15
|sell
|258
|0.10
|1.8809
|1.8824
|0.0000
|1167
|2006.10.04 12:25
|modify
|258
|0.10
|1.8809
|1.8823
|0.0000
|1168
|2006.10.04 12:26
|modify
|258
|0.10
|1.8809
|1.8822
|0.0000
|1169
|2006.10.04 12:29
|modify
|258
|0.10
|1.8809
|1.8821
|0.0000
|1170
|2006.10.04 12:29
|modify
|258
|0.10
|1.8809
|1.8820
|0.0000
|1171
|2006.10.04 13:01
|s/l
|258
|0.10
|1.882021
|1.8820
|0.0000
|-1.12
|383.68
|1172
|2006.10.05 13:01
|sell
|259
|0.10
|1.8791
|1.8806
|0.0000
|1173
|2006.10.05 13:28
|modify
|259
|0.10
|1.8791
|1.8806
|0.0000
|1174
|2006.10.05 13:28
|modify
|259
|0.10
|1.8791
|1.8805
|0.0000
|1175
|2006.10.05 13:36
|modify
|259
|0.10
|1.8791
|1.8797
|0.0000
|1176
|2006.10.05 13:36
|close
|259
|0.10
|1.8779
|1.8797
|0.0000
|1.20
|384.88
|1177
|2006.10.06 03:05
|sell
|260
|0.10
|1.8783
|1.8798
|0.0000
|1178
|2006.10.06 03:05
|modify
|260
|0.10
|1.8783
|1.8798
|0.0000
|1179
|2006.10.06 03:20
|modify
|260
|0.10
|1.8783
|1.8797
|0.0000
|1180
|2006.10.06 03:20
|modify
|260
|0.10
|1.8783
|1.8796
|0.0000
|1181
|2006.10.06 03:32
|modify
|260
|0.10
|1.8783
|1.8795
|0.0000
|1182
|2006.10.06 03:32
|modify
|260
|0.10
|1.8783
|1.8794
|0.0000
|1183
|2006.10.06 03:32
|modify
|260
|0.10
|1.8783
|1.8793
|0.0000
|1184
|2006.10.06 03:43
|modify
|260
|0.10
|1.8783
|1.8791
|0.0000
|1185
|2006.10.06 03:45
|modify
|260
|0.10
|1.8783
|1.8790
|0.0000
|1186
|2006.10.06 03:52
|modify
|260
|0.10
|1.8783
|1.8789
|0.0000
|1187
|2006.10.06 03:52
|close
|260
|0.10
|1.8773
|1.8789
|0.0000
|1.00
|385.88
|1188
|2006.10.06 04:45
|sell
|261
|0.10
|1.8784
|1.8799
|0.0000
|1189
|2006.10.06 04:45
|modify
|261
|0.10
|1.8784
|1.8799
|0.0000
|1190
|2006.10.06 04:47
|modify
|261
|0.10
|1.8784
|1.8797
|0.0000
|1191
|2006.10.06 05:21
|modify
|261
|0.10
|1.8784
|1.8796
|0.0000
|1192
|2006.10.06 05:34
|modify
|261
|0.10
|1.8784
|1.8795
|0.0000
|1193
|2006.10.06 05:40
|modify
|261
|0.10
|1.8784
|1.8794
|0.0000
|1194
|2006.10.06 05:41
|modify
|261
|0.10
|1.8784
|1.8793
|0.0000
|1195
|2006.10.06 05:41
|modify
|261
|0.10
|1.8784
|1.8790
|0.0000
|1196
|2006.10.06 05:57
|modify
|261
|0.10
|1.8784
|1.8789
|0.0000
|1197
|2006.10.06 05:57
|close
|261
|0.10
|1.8776
|1.8789
|0.0000
|0.80
|386.68
|1198
|2006.10.06 09:07
|sell
|262
|0.10
|1.8760
|1.8775
|0.0000
|1199
|2006.10.06 09:11
|s/l
|262
|0.10
|1.8775
|1.8775
|0.0000
|-1.50
|385.18
|1200
|2006.10.06 09:11
|sell
|263
|0.10
|1.8773
|1.8788
|0.0000
|1201
|2006.10.06 09:14
|modify
|263
|0.10
|1.8773
|1.8787
|0.0000
|1202
|2006.10.06 09:21
|modify
|263
|0.10
|1.8773
|1.8785
|0.0000
|1203
|2006.10.06 09:32
|modify
|263
|0.10
|1.8773
|1.8784
|0.0000
|1204
|2006.10.06 09:34
|modify
|263
|0.10
|1.8773
|1.8782
|0.0000
|1205
|2006.10.06 09:35
|modify
|263
|0.10
|1.8773
|1.8781
|0.0000
|1206
|2006.10.06 09:36
|modify
|263
|0.10
|1.8773
|1.8780
|0.0000
|1207
|2006.10.06 09:36
|modify
|263
|0.10
|1.8773
|1.8779
|0.0000
|1208
|2006.10.06 09:36
|close
|263
|0.10
|1.8763
|1.8779
|0.0000
|1.00
|386.18
|1209
|2006.10.06 09:37
|sell
|264
|0.10
|1.8760
|1.8775
|0.0000
|1210
|2006.10.06 10:17
|s/l
|264
|0.10
|1.8775
|1.8775
|0.0000
|-1.50
|384.68
|1211
|2006.10.06 11:50
|sell
|265
|0.10
|1.8778
|1.8793
|0.0000
|1212
|2006.10.06 11:52
|s/l
|265
|0.10
|1.8793
|1.8793
|0.0000
|-1.50
|383.18
|1213
|2006.10.06 11:52
|sell
|266
|0.10
|1.8787
|1.8802
|0.0000
|1214
|2006.10.06 11:55
|s/l
|266
|0.10
|1.8802
|1.8802
|0.0000
|-1.50
|381.68
|1215
|2006.10.06 15:29
|sell
|267
|0.10
|1.8708
|1.8723
|0.0000
|1216
|2006.10.06 16:09
|close
|267
|0.10
|1.8692
|1.8723
|0.0000
|1.60
|383.28
|1217
|2006.10.09 08:28
|sell
|268
|0.10
|1.8685
|1.8700
|0.0000
|1218
|2006.10.09 08:30
|modify
|268
|0.10
|1.8685
|1.8694
|0.0000
|1219
|2006.10.09 08:30
|modify
|268
|0.10
|1.8685
|1.8685
|0.0000
|1220
|2006.10.09 08:30
|close
|268
|0.10
|1.8669
|1.8685
|0.0000
|1.60
|384.88
|1221
|2006.10.09 09:14
|sell
|269
|0.10
|1.8675
|1.8690
|0.0000
|1222
|2006.10.09 09:53
|modify
|269
|0.10
|1.8675
|1.8689
|0.0000
|1223
|2006.10.09 09:53
|modify
|269
|0.10
|1.8675
|1.8687
|0.0000
|1224
|2006.10.09 10:08
|modify
|269
|0.10
|1.8675
|1.8687
|0.0000
|1225
|2006.10.09 10:08
|modify
|269
|0.10
|1.8675
|1.8686
|0.0000
|1226
|2006.10.09 10:15
|modify
|269
|0.10
|1.8675
|1.8685
|0.0000
|1227
|2006.10.09 10:18
|modify
|269
|0.10
|1.8675
|1.8684
|0.0000
|1228
|2006.10.09 10:18
|modify
|269
|0.10
|1.8675
|1.8683
|0.0000
|1229
|2006.10.09 10:20
|modify
|269
|0.10
|1.8675
|1.8681
|0.0000
|1230
|2006.10.09 10:21
|modify
|269
|0.10
|1.8675
|1.8680
|0.0000
|1231
|2006.10.09 10:21
|close
|269
|0.10
|1.8663
|1.8680
|0.0000
|1.20
|386.08
|1232
|2006.10.09 13:21
|sell
|270
|0.10
|1.8649
|1.8664
|0.0000
|1233
|2006.10.09 13:53
|modify
|270
|0.10
|1.8649
|1.8662
|0.0000
|1234
|2006.10.09 13:53
|modify
|270
|0.10
|1.8649
|1.8661
|0.0000
|1235
|2006.10.09 13:54
|modify
|270
|0.10
|1.8649
|1.8660
|0.0000
|1236
|2006.10.09 13:55
|modify
|270
|0.10
|1.8649
|1.8659
|0.0000
|1237
|2006.10.09 13:55
|modify
|270
|0.10
|1.8649
|1.8658
|0.0000
|1238
|2006.10.09 13:55
|close
|270
|0.10
|1.8639
|1.8658
|0.0000
|1.00
|387.08
|1239
|2006.10.09 15:14
|sell
|271
|0.10
|1.8659
|1.8674
|0.0000
|1240
|2006.10.09 16:15
|modify
|271
|0.10
|1.8659
|1.8673
|0.0000
|1241
|2006.10.09 16:15
|modify
|271
|0.10
|1.8659
|1.8672
|0.0000
|1242
|2006.10.09 18:04
|s/l
|271
|0.10
|1.867207
|1.8672
|0.0000
|-1.31
|385.77