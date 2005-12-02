Strategy Tester Report
cci-pivot trader jpy

SymbolUSDJPY (United States Dollar vs. Japanese Yen)
Period1 Hour (H1) 2004.06.22 17:00 - 2006.10.15 00:00 (2005.08.11 - 2006.09.29)
ModelEvery tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
ParametersExitMarket=false; ShowSuitablePeriod=false; ShowMarketInfo=false; ShowAccountStatus=false; ShowStat=false; ShowDecision=false; ShowDirection=false; BlockSell=false; BlockBuy=false; ShowLots=false; BlockStopLoss=false; DisableShadowStopLoss=true; DisableExitSell=false; DisableExitBuy=false; EnableMACD=false; EnableMA=false; EnableFractals=false; EnableCCI=false; EnableCyberiaLogic=true; EnableLogicTrading=true; EnableADX=false; EnablePivot=false; BlockPipsator=true; EnableMoneyTrain=false; EnableReverseDetector=true; ReverseIndex=1.91; MoneyTrainLevel=4; MACDLevel=10; AutoLots=true; MAXLots=50; AutoDirection=true; ValuesPeriodCount=7; ValuesPeriodCountMax=7; SlipPage=1; Lots=0.1; StopLoss=0; TakeProfit=0; SymbolsCount=2; Risk=0.7; StopLossIndex=2.5; AutoStopLossIndex=true; StaticStopLoss=15; StopLevel=0; EnableTrailingStop=false; TrailingStopFactor=1; TimeTradeHoursDisabled="00,01,04,06"; GMT=10; MagicNumber=123000;
Bars in test14468Ticks modelled2303548Modelling quality89.38%
Initial deposit5000.00
Total net profit1055906.98Gross profit2480189.87Gross loss-1424282.89
Profit factor1.74Expected payoff1182.43
Absolute drawdown372.91Maximal drawdown42614.40 (13.09%)Relative drawdown27.65% (6259.75)
Total trades893Short positions (won %)447 (69.13%)Long positions (won %)446 (74.89%)
Profit trades (% of total)643 (72.00%)Loss trades (% of total)250 (28.00%)
Largestprofit trade26947.31loss trade-9846.82
Averageprofit trade3857.22loss trade-5697.13
Maximumconsecutive wins (profit in money)13 (9525.10)consecutive losses (loss in money)4 (-28756.30)
Maximalconsecutive profit (count of wins)58275.81 (9)consecutive loss (count of losses)-28756.30 (4)
Averageconsecutive wins3consecutive losses1
Graph
#TimeTypeOrderLotsPriceS / LT / PProfitBalance
12005.08.11 04:00buy11.70110.35110.180.00
22005.08.11 04:24close11.70110.46110.180.00169.295169.29
32005.08.11 15:00buy21.80110.35110.180.00
42005.08.11 16:00s/l21.80110.18110.180.00-278.034891.26
52005.08.12 09:00buy31.70109.62109.450.00
62005.08.12 11:00s/l31.70109.45109.450.00-264.174627.09
72005.08.12 15:00sell41.60109.78109.950.00
82005.08.12 15:28close41.60109.70109.950.00116.684743.77
92005.08.12 15:28sell51.70109.69109.860.00
102005.08.12 15:44close51.70109.61109.860.00124.084867.85
112005.08.12 15:44sell61.70109.62109.790.00
122005.08.12 15:46close61.70109.55109.790.00108.634976.48
132005.08.12 15:59sell71.70109.80109.970.00
142005.08.12 16:00close71.70109.50109.970.00465.755442.23
152005.08.15 13:00sell81.90109.59109.760.00
162005.08.15 15:03close81.90109.49109.760.00173.535615.76
172005.08.17 03:00buy92.00109.52109.350.00
182005.08.17 08:00close92.00109.66109.350.00255.345871.10
192005.08.17 09:00sell102.10109.91110.080.00
202005.08.17 09:18s/l102.10110.08110.080.00-324.285546.82
212005.08.17 09:19sell111.90110.08110.250.00
222005.08.17 09:35close111.90109.94110.250.00241.955788.77
232005.08.17 13:00buy122.00109.79109.620.00
242005.08.17 17:00s/l122.00109.62109.620.00-310.245478.53
252005.08.18 02:12sell131.90109.98110.150.00
262005.08.18 03:13s/l131.90110.15110.150.00-293.235185.30
272005.08.18 04:59sell141.80110.29110.460.00
282005.08.18 05:00close141.80110.04110.460.00408.945594.24
292005.08.18 05:01buy152.00110.03109.860.00
302005.08.18 06:14close152.00110.12109.860.00163.465757.70
312005.08.18 09:00buy162.00110.09109.920.00
322005.08.18 11:00close162.00110.18109.920.00163.375921.07
332005.08.18 12:00sell172.10110.29110.460.00
342005.08.18 14:20s/l172.10110.46110.460.00-323.205597.87
352005.08.19 15:11sell182.00110.58110.750.00
362005.08.19 15:33close182.00110.52110.750.00108.585706.45
372005.08.19 17:00sell192.00110.69110.860.00
382005.08.19 19:00close192.00110.41110.860.00507.206213.65
392005.08.22 09:00buy202.20110.04109.870.00
402005.08.22 10:00s/l202.20109.87109.870.00-340.405873.25
412005.08.22 20:59sell212.10109.81109.980.00
422005.08.22 21:00close212.10109.71109.980.00191.416064.66
432005.08.22 21:32buy222.10109.66109.490.00
442005.08.22 23:00close222.10109.77109.490.00210.456275.11
452005.08.23 04:00sell232.20109.85110.020.00
462005.08.23 08:00s/l232.20110.02110.020.00-339.915935.20
472005.08.23 09:00buy242.10109.94109.770.00
482005.08.23 09:10close242.10110.02109.770.00152.716087.91
492005.08.23 15:00sell252.10110.13110.300.00
502005.08.23 15:36close252.10110.05110.300.00152.676240.58
512005.08.23 15:59sell262.20110.12110.290.00
522005.08.23 16:00close262.20110.01110.290.00219.986460.56
532005.08.23 18:18buy272.30109.84109.670.00
542005.08.24 00:10close272.30109.93109.670.00217.266677.82
552005.08.24 03:03sell282.30110.22110.390.00
562005.08.24 04:00s/l282.30110.39110.390.00-354.076323.75
572005.08.24 04:00sell292.20110.43110.600.00
582005.08.24 04:09close292.20110.35110.600.00159.496483.24
592005.08.24 04:14sell302.30110.43110.600.00
602005.08.24 06:00s/l302.30110.60110.600.00-353.506129.74
612005.08.24 15:00buy312.10110.20110.030.00
622005.08.24 16:15close312.10110.29110.030.00171.376301.11
632005.08.24 17:12sell322.20110.36110.530.00
642005.08.24 18:17close322.20110.27110.530.00179.566480.67
652005.08.24 19:04buy332.30110.15109.980.00
662005.08.25 00:00close332.30110.24109.980.00274.646755.31
672005.08.25 02:00sell342.40110.37110.540.00
682005.08.25 02:28close342.40110.31110.540.00130.556885.86
692005.08.25 02:59sell352.40110.42110.590.00
702005.08.25 03:00close352.40110.26110.590.00348.277234.13
712005.08.25 22:02sell362.50110.07110.240.00
722005.08.26 02:00s/l362.50110.24110.240.00-421.536812.59
732005.08.26 02:00sell372.40110.31110.480.00
742005.08.26 02:10close372.40110.24110.480.00152.396964.98
752005.08.26 06:00buy382.40110.09109.920.00
762005.08.26 10:00s/l382.40109.92109.920.00-371.726593.26
772005.08.29 02:00buy392.30109.89109.720.00
782005.08.29 02:09close392.30109.95109.720.00125.516718.77
792005.08.29 02:59buy402.40109.89109.720.00
802005.08.29 03:00close402.40110.03109.720.00305.377024.14
812005.08.29 03:09sell412.50110.08110.250.00
822005.08.29 04:00s/l412.50110.25110.250.00-385.316638.83
832005.08.29 04:00sell422.30110.28110.450.00
842005.08.29 07:00s/l422.30110.45110.450.00-354.016284.82
852005.08.29 09:00buy432.20110.24110.070.00
862005.08.29 11:00close432.20110.35110.070.00219.306504.12
872005.08.30 13:00sell442.30111.50111.670.00
882005.08.30 16:00close442.30111.40111.670.00206.476710.59
892005.08.31 03:42buy452.30111.28111.110.00
902005.08.31 03:59close452.30111.43111.110.00309.617020.20
912005.08.31 04:06buy462.50111.29111.120.00
922005.08.31 09:00close462.50111.37111.120.00179.597199.79
932005.08.31 15:00buy472.50111.44111.270.00
942005.08.31 15:06close472.50111.52111.270.00179.347379.13
952005.08.31 15:09buy482.60111.47111.300.00
962005.08.31 15:30close482.60111.55111.300.00186.487565.61
972005.08.31 15:57buy492.60111.48111.310.00
982005.08.31 15:57close492.60111.55111.310.00163.167728.77
992005.08.31 15:57buy502.70111.46111.290.00
1002005.08.31 17:00s/l502.70111.29111.290.00-413.067315.71
1012005.09.01 12:16buy512.60110.57110.400.00
1022005.09.01 14:53s/l512.60110.40110.400.00-400.516915.20
1032005.09.01 15:47sell522.40110.52110.690.00
1042005.09.01 16:00close522.40110.40110.690.00260.887176.08
1052005.09.02 22:59sell532.50109.81109.980.00
1062005.09.05 01:38close532.50109.72109.980.00168.757344.83
1072005.09.06 00:28sell542.60109.32109.490.00
1082005.09.06 02:10s/l542.60109.49109.490.00-403.546941.29
1092005.09.06 09:54sell552.40109.76109.930.00
1102005.09.06 10:08close552.40109.65109.930.00240.787182.07
1112005.09.07 04:00sell562.50109.77109.940.00
1122005.09.07 05:16s/l562.50109.94109.940.00-386.576795.50
1132005.09.07 09:00buy572.40109.72109.550.00
1142005.09.07 11:00close572.40109.91109.550.00414.887210.38
1152005.09.07 21:00sell582.50110.22110.390.00
1162005.09.07 21:14close582.50110.12110.390.00227.037437.41
1172005.09.07 21:59sell592.60110.23110.400.00
1182005.09.07 22:00close592.60110.06110.400.00401.607839.01
1192005.09.08 15:00buy602.70110.29110.120.00
1202005.09.08 15:23close602.70110.42110.120.00317.878156.88
1212005.09.09 02:59buy612.90110.47110.300.00
1222005.09.09 03:00close612.90110.67110.300.00524.088680.96
1232005.09.09 03:00sell623.00110.68110.850.00
1242005.09.09 03:39close623.00110.59110.850.00244.158925.11
1252005.09.09 03:59sell633.10110.68110.850.00
1262005.09.09 04:00close633.10110.56110.850.00336.479261.58
1272005.09.09 04:01buy643.20110.49110.320.00
1282005.09.09 06:00close643.20110.58110.320.00260.449522.02
1292005.09.09 12:00buy653.30110.61110.440.00
1302005.09.09 14:00s/l653.30110.44110.440.00-508.069013.96
1312005.09.09 19:00sell663.20109.79109.960.00
1322005.09.12 00:03close663.20109.26109.960.001505.7610519.72
1332005.09.12 03:00sell673.70109.47109.640.00
1342005.09.12 03:28close673.70109.36109.640.00372.1810891.90
1352005.09.12 03:59sell683.80109.48109.650.00
1362005.09.12 05:00s/l683.80109.65109.650.00-589.1410302.76
1372005.09.13 01:00buy693.60110.28110.110.00
1382005.09.13 03:00close693.60110.37110.110.00293.5710596.33
1392005.09.13 03:00sell703.70110.39110.560.00
1402005.09.13 03:15close703.70110.30110.560.00301.9110898.24
1412005.09.13 03:59sell713.80110.41110.580.00
1422005.09.13 04:00close713.80110.28110.580.00447.9411346.18
1432005.09.14 08:00sell724.00110.66110.830.00
1442005.09.14 08:31close724.00110.56110.830.00361.8011707.98
1452005.09.14 13:00buy734.10110.24110.070.00
1462005.09.14 14:00s/l734.10110.07110.070.00-633.5811074.40
1472005.09.15 01:00sell743.90110.46110.630.00
1482005.09.15 03:12s/l743.90110.63110.630.00-599.3010475.10
1492005.09.15 09:59sell753.70110.66110.830.00
1502005.09.15 10:00close753.70110.47110.830.00636.3611111.46
1512005.09.15 12:11buy763.90110.29110.120.00
1522005.09.15 16:08close763.90110.39110.120.00353.2911464.75
1532005.09.16 07:06buy774.00110.49110.320.00
1542005.09.16 07:31close774.00110.58110.320.00325.5611790.31
1552005.09.16 17:00sell784.10111.30111.470.00
1562005.09.16 19:02s/l784.10111.47111.470.00-625.2311165.08
1572005.09.19 00:00sell793.90111.50111.670.00
1582005.09.19 01:00close793.90111.41111.670.00315.0511480.13
1592005.09.19 07:00buy804.00111.36111.190.00
1602005.09.19 07:05close804.00111.45111.190.00323.0411803.17
1612005.09.19 07:59buy814.10111.37111.200.00
1622005.09.19 08:00close814.10111.66111.200.001064.8512868.02
1632005.09.19 08:00sell824.50111.64111.810.00
1642005.09.19 10:07close824.50111.54111.810.00403.4213271.44
1652005.09.20 09:00buy834.60111.30111.130.00
1662005.09.20 10:49close834.60111.39111.130.00371.6713643.11
1672005.09.20 15:00sell844.80111.50111.670.00
1682005.09.20 15:43close844.80111.41111.670.00387.7614030.87
1692005.09.21 02:00buy854.90111.86111.690.00
1702005.09.21 02:15close854.90111.96111.690.00437.6714468.54
1712005.09.21 18:00sell865.10111.32111.490.00
1722005.09.22 02:00close865.10111.09111.490.00833.5915302.13
1732005.09.22 03:00sell875.40111.35111.520.00
1742005.09.22 04:00s/l875.40111.52111.520.00-821.7714480.36
1752005.09.22 08:00buy885.10111.59111.420.00
1762005.09.22 09:00s/l885.10111.42111.420.00-778.4213701.94
1772005.09.22 09:00buy894.80111.40111.230.00
1782005.09.22 10:01s/l894.80111.23111.230.00-734.2712967.67
1792005.09.22 15:00sell904.50111.28111.450.00
1802005.09.22 15:23s/l904.50111.45111.450.00-686.4112281.26
1812005.09.22 15:23sell914.30111.43111.600.00
1822005.09.22 15:59close914.30111.30111.600.00502.2512783.51
1832005.09.23 15:03sell924.50111.77111.940.00
1842005.09.23 16:29s/l924.50111.94111.940.00-683.4012100.11
1852005.09.23 17:05sell934.20112.19112.360.00
1862005.09.23 19:11s/l934.20112.36112.360.00-635.4511464.66
1872005.09.26 01:15buy944.00112.33112.160.00
1882005.09.26 01:59close944.00112.44112.160.00391.3211855.98
1892005.09.26 13:00sell954.10112.55112.720.00
1902005.09.26 13:40close954.10112.47112.720.00291.6612147.64
1912005.09.26 18:00buy964.30112.28112.110.00
1922005.09.26 20:59close964.30112.37112.110.00344.3912492.03
1932005.09.26 21:38buy974.40112.23112.060.00
1942005.09.27 01:00close974.40112.34112.060.00486.2212978.25
1952005.09.27 21:01buy984.50113.30113.130.00
1962005.09.28 03:56s/l984.50113.13113.130.00-619.5612358.69
1972005.09.28 03:56buy994.30113.15112.980.00
1982005.09.28 03:59close994.30113.23112.980.00303.8212662.51
1992005.09.28 04:00buy1004.40113.17113.000.00
2002005.09.28 04:15close1004.40113.27113.000.00388.4313050.94
2012005.09.28 04:59buy1014.60113.16112.990.00
2022005.09.28 05:00close1014.60113.26112.990.00406.1513457.09
2032005.09.29 06:01buy1024.70112.91112.740.00
2042005.09.29 08:59close1024.70112.99112.740.00332.7713789.86
2052005.09.29 15:00sell1034.80113.00113.170.00
2062005.09.29 16:15s/l1034.80113.17113.170.00-721.0413068.82
2072005.09.30 00:00sell1044.60113.12113.290.00
2082005.09.30 01:10s/l1044.60113.29113.290.00-690.2012378.62
2092005.09.30 03:00buy1054.30113.08112.910.00
2102005.09.30 08:20close1054.30113.15112.910.00266.0212644.64
2112005.09.30 09:00sell1064.40113.22113.390.00
2122005.09.30 13:00s/l1064.40113.39113.390.00-659.6111985.03
2132005.10.03 01:00sell1074.20113.63113.800.00
2142005.10.03 01:47close1074.20113.57113.800.00221.8712206.90
2152005.10.03 01:50sell1084.30113.66113.830.00
2162005.10.03 01:50close1084.30113.58113.830.00302.8812509.78
2172005.10.03 01:50sell1094.40113.65113.820.00
2182005.10.03 01:55close1094.40113.58113.820.00271.1812780.96
2192005.10.03 01:55sell1104.50113.63113.800.00
2202005.10.03 01:55close1104.50113.57113.800.00237.7313018.69
2212005.10.03 01:59sell1114.60113.66113.830.00
2222005.10.03 02:00close1114.60113.56113.830.00405.0713423.76
2232005.10.03 03:00sell1124.70113.95114.120.00
2242005.10.03 04:00s/l1124.70114.12114.120.00-699.8412723.92
2252005.10.04 01:00sell1134.50114.28114.450.00
2262005.10.04 01:42close1134.50114.18114.450.00394.1013118.02
2272005.10.04 02:00buy1144.60114.23114.060.00
2282005.10.04 06:00s/l1144.60114.06114.060.00-685.7912432.23
2292005.10.04 17:00buy1154.40114.21114.040.00
2302005.10.04 18:00close1154.40114.34114.040.00500.2512932.48
2312005.10.05 04:00buy1164.50113.95113.780.00
2322005.10.05 10:02s/l1164.50113.78113.780.00-672.3512260.13
2332005.10.05 17:05buy1174.30113.74113.570.00
2342005.10.05 17:19close1174.30113.84113.570.00377.7012637.83
2352005.10.05 17:30buy1184.40113.76113.590.00
2362005.10.05 17:59close1184.40113.89113.590.00502.2513140.08
2372005.10.06 00:00buy1194.60113.80113.630.00
2382005.10.06 00:06close1194.60113.89113.630.00363.5113503.59
2392005.10.06 00:59buy1204.70113.74113.570.00
2402005.10.06 01:00close1204.70114.09113.570.001441.8314945.42
2412005.10.06 01:00sell1215.20114.11114.280.00
2422005.10.06 01:48close1215.20114.01114.280.00456.1015401.52
2432005.10.06 01:48sell1225.40114.02114.190.00
2442005.10.06 03:00close1225.40113.82114.190.00948.8416350.36
2452005.10.06 03:00buy1235.70113.81113.640.00
2462005.10.06 03:20close1235.70113.89113.640.00400.3816750.74
2472005.10.06 03:59buy1245.90113.83113.660.00
2482005.10.06 05:45close1245.90113.93113.660.00517.8617268.60
2492005.10.06 13:00buy1256.00113.86113.690.00
2502005.10.06 13:20close1256.00113.94113.690.00421.2917689.89
2512005.10.07 03:59sell1266.20113.51113.680.00
2522005.10.07 04:02close1266.20113.32113.680.001039.5218729.41
2532005.10.07 07:00sell1276.60113.42113.590.00
2542005.10.07 10:00close1276.60113.34113.590.00465.8419195.25
2552005.10.07 15:00sell1286.70113.82113.990.00
2562005.10.07 17:04close1286.70113.74113.990.00471.2419666.49
2572005.10.10 03:01sell1296.90113.80113.970.00
2582005.10.10 09:00close1296.90113.68113.970.00728.3620394.85
2592005.10.10 13:00sell1307.10113.94114.110.00
2602005.10.10 14:04s/l1307.10114.11114.110.00-1057.6619337.19
2612005.10.10 15:00sell1316.80114.18114.350.00
2622005.10.10 23:02close1316.80114.09114.350.00536.4219873.61
2632005.10.11 03:59sell1327.00114.21114.380.00
2642005.10.11 04:00close1327.00114.04114.380.001043.5120917.12
2652005.10.11 04:05buy1337.30113.99113.820.00
2662005.10.11 04:32close1337.30114.09113.820.00639.8121556.93
2672005.10.11 09:00sell1347.50114.16114.330.00
2682005.10.11 09:34close1347.50114.07114.330.00591.7522148.68
2692005.10.11 12:00sell1357.80113.97114.140.00
2702005.10.11 13:00s/l1357.80114.14114.140.00-1161.6320987.05
2712005.10.12 12:00buy1367.30114.53114.360.00
2722005.10.12 12:17close1367.30114.64114.360.00700.4421687.49
2732005.10.12 21:00buy1377.60114.37114.200.00
2742005.10.13 02:12close1377.60114.47114.200.00951.0022638.50
2752005.10.13 03:00sell1387.90114.60114.770.00
2762005.10.13 04:24s/l1387.90114.77114.770.00-1170.0721468.43
2772005.10.13 19:00buy1397.50114.75114.580.00
2782005.10.13 21:00s/l1397.50114.58114.580.00-1113.8320354.60
2792005.10.13 21:00buy1407.10114.49114.320.00
2802005.10.13 22:03s/l1407.10114.32114.320.00-1055.9019298.70
2812005.10.14 04:00buy1416.80114.71114.540.00
2822005.10.14 05:19s/l1416.80114.54114.540.00-1009.2518289.45
2832005.10.14 15:00buy1426.40114.57114.400.00
2842005.10.14 15:02close1426.40114.66114.400.00502.3618791.81
2852005.10.14 15:47buy1436.60114.58114.410.00
2862005.10.14 15:55close1436.60114.67114.410.00518.0019309.81
2872005.10.14 15:59buy1446.80114.57114.400.00
2882005.10.14 17:00s/l1446.80114.40114.400.00-1013.0518296.76
2892005.10.14 17:00buy1456.40114.13113.960.00
2902005.10.14 18:04s/l1456.40113.96113.960.00-954.7217342.04
2912005.10.17 03:00buy1466.10113.93113.760.00
2922005.10.17 05:00close1466.10114.02113.760.00481.4717823.51
2932005.10.17 05:00buy1476.20113.87113.700.00
2942005.10.17 07:00close1476.20113.94113.700.00380.9218204.43
2952005.10.18 01:00sell1486.40115.11115.280.00
2962005.10.18 02:00s/l1486.40115.28115.280.00-943.7917260.64
2972005.10.18 02:12sell1496.00115.32115.490.00
2982005.10.18 10:00s/l1496.00115.49115.490.00-881.8916378.75
2992005.10.18 18:00buy1505.70115.66115.490.00
3002005.10.18 18:46close1505.70115.72115.490.00295.5516674.30
3012005.10.18 18:47buy1515.80115.73115.560.00
3022005.10.19 01:00close1515.80115.80115.560.00423.6417097.94
3032005.10.19 08:59buy1526.00115.77115.600.00
3042005.10.19 09:00close1526.00115.95115.600.00931.4418029.38
3052005.10.19 09:00sell1536.30115.96116.130.00
3062005.10.19 09:43close1536.30115.87116.130.00489.3418518.72
3072005.10.19 09:59sell1546.50115.96116.130.00
3082005.10.19 10:00close1546.50115.82116.130.00785.6819304.40
3092005.10.19 17:06buy1556.80115.51115.340.00
3102005.10.19 21:00s/l1556.80115.34115.340.00-1002.3418302.06
3112005.10.19 23:00sell1566.40115.44115.610.00
3122005.10.19 23:15close1566.40115.37115.610.00388.3418690.40
3132005.10.19 23:59sell1576.50115.46115.630.00
3142005.10.20 00:00close1576.50115.37115.630.00223.7318914.13
3152005.10.20 00:59buy1586.60115.38115.210.00
3162005.10.20 01:00close1586.60115.53115.210.00856.9119771.04
3172005.10.20 01:59sell1596.90115.55115.720.00
3182005.10.20 02:00close1596.90115.34115.720.001256.2921027.33
3192005.10.20 02:01buy1607.40115.35115.180.00
3202005.10.20 02:11close1607.40115.45115.180.00640.9421668.27
3212005.10.20 02:59buy1617.60115.35115.180.00
3222005.10.20 03:00close1617.60115.49115.180.00921.2822589.55
3232005.10.20 09:00buy1627.90115.47115.300.00
3242005.10.20 09:05close1627.90115.57115.300.00683.5923273.14
3252005.10.21 02:02buy1638.10115.14114.970.00
3262005.10.21 02:06close1638.10115.22114.970.00562.3923835.53
3272005.10.21 02:13buy1648.30115.15114.980.00
3282005.10.21 02:24close1648.30115.22114.980.00504.2524339.78
3292005.10.21 02:25buy1658.50115.16114.990.00
3302005.10.21 02:32close1658.50115.23114.990.00516.3624856.14
3312005.10.21 05:00sell1668.70115.30115.470.00
3322005.10.21 05:33close1668.70115.22115.470.00604.1125460.25
3332005.10.21 17:00sell1678.90115.69115.860.00
3342005.10.21 18:00s/l1678.90115.86115.860.00-1305.4424154.81
3352005.10.21 18:00sell1688.50115.92116.090.00
3362005.10.24 03:52close1688.50115.84116.090.00463.5024618.31
3372005.10.24 18:00buy1698.60115.18115.010.00
3382005.10.24 18:12close1698.60115.25115.010.00522.3425140.65
3392005.10.24 18:59buy1708.80115.20115.030.00
3402005.10.24 19:00close1708.80115.37115.030.001296.7226437.37
3412005.10.24 20:00sell1719.30115.50115.670.00
3422005.10.25 00:27close1719.30115.38115.670.00832.1027269.47
3432005.10.25 02:00sell1729.50115.60115.770.00
3442005.10.25 04:00close1729.50115.44115.770.001316.7028586.17
3452005.10.25 17:00buy17310.00114.65114.480.00
3462005.10.25 17:19close17310.00114.78114.480.001132.5929718.76
3472005.10.25 17:20buy17410.40114.81114.640.00
3482005.10.25 17:59s/l17410.40114.64114.640.00-1542.2228176.54
3492005.10.25 17:59buy1759.90114.66114.490.00
3502005.10.25 18:00close1759.90114.76114.490.00862.6929039.23
3512005.10.25 22:00sell17610.20115.07115.240.00
3522005.10.26 09:01close17610.20115.01115.240.00383.9329423.16
3532005.10.26 12:08sell17710.30115.47115.640.00
3542005.10.26 12:10close17710.30115.41115.640.00535.4929958.65
3552005.10.26 12:49sell17810.50115.47115.640.00
3562005.10.26 13:00close17810.50115.39115.640.00727.9430686.59
3572005.10.27 03:00buy17910.70115.85115.680.00
3582005.10.27 05:00s/l17910.70115.68115.680.00-1572.4529114.14
3592005.10.27 08:14sell18010.20115.54115.710.00
3602005.10.27 09:11close18010.20115.45115.710.00795.1529909.29
3612005.10.27 12:10buy18110.50115.26115.090.00
3622005.10.27 12:21close18110.50115.32115.090.00546.3030455.59
3632005.10.27 19:00sell18210.70115.40115.570.00
3642005.10.28 02:50close18210.70115.28115.570.00958.3231413.91
3652005.10.28 17:00sell18311.00115.55115.720.00
3662005.10.28 17:43close18311.00115.46115.720.00857.4732271.38
3672005.10.28 17:59sell18411.30115.64115.810.00
3682005.10.28 18:00close18411.30115.58115.810.00586.6132857.99
3692005.10.28 18:31buy18511.50115.52115.350.00
3702005.10.28 18:58close18511.50115.58115.350.00596.9933454.98
3712005.10.31 03:00buy18611.70115.67115.500.00
3722005.10.31 05:59close18611.70115.74115.500.00707.6134162.59
3732005.11.01 00:15sell18712.00116.63116.800.00
3742005.11.01 00:22close18712.00116.57116.800.00617.6734780.26
3752005.11.01 01:00buy18812.20116.47116.300.00
3762005.11.01 01:54close18812.20116.53116.300.00628.1235408.38
3772005.11.01 01:59buy18912.40116.47116.300.00
3782005.11.01 02:00close18912.40116.57116.300.001063.7436472.12
3792005.11.03 01:01buy19012.80116.84116.670.00
3802005.11.03 01:41close19012.80116.90116.670.00656.9937129.11
3812005.11.03 01:59buy19113.00116.83116.660.00
3822005.11.03 02:03close19113.00116.88116.660.00556.1037685.21
3832005.11.03 21:00buy19213.20117.22117.050.00
3842005.11.04 00:00close19213.20117.29117.050.00954.0338639.24
3852005.11.04 02:00sell19313.50117.42117.590.00
3862005.11.04 05:00s/l19313.50117.59117.590.00-1950.3736688.87
3872005.11.04 05:00sell19412.80117.65117.820.00
3882005.11.04 10:00close19412.80117.56117.820.00979.9437668.81
3892005.11.04 15:00buy19513.20117.50117.330.00
3902005.11.04 15:29close19513.20117.60117.330.001122.4538791.26
3912005.11.04 15:37buy19613.60117.57117.400.00
3922005.11.04 15:57close19613.60117.66117.400.001040.2939831.55
3932005.11.04 15:59buy19713.90117.52117.350.00
3942005.11.04 16:00close19713.90117.65117.350.001535.9341367.48
3952005.11.04 17:00sell19814.50118.24118.410.00
3962005.11.04 17:25close19814.50118.17118.410.00858.8942226.37
3972005.11.04 17:25sell19914.80118.16118.330.00
3982005.11.04 18:39s/l19914.80118.33118.330.00-2126.0740100.30
3992005.11.07 02:00buy20014.00118.05117.880.00
4002005.11.07 03:00s/l20014.00117.88117.880.00-2021.0538079.25
4012005.11.07 03:00buy20113.30117.78117.610.00
4022005.11.07 06:00close20113.30117.87117.610.001015.5339094.78
4032005.11.07 18:05buy20213.70117.51117.340.00
4042005.11.07 18:25close20213.70117.59117.340.00932.0340026.81
4052005.11.07 18:49buy20314.00117.54117.370.00
4062005.11.07 18:54close20314.00117.63117.370.001071.1641097.97
4072005.11.08 12:00buy20414.40117.80117.630.00
4082005.11.08 15:00s/l20414.40117.63117.630.00-2083.2339014.74
4092005.11.08 15:00buy20513.70117.53117.360.00
4102005.11.08 16:00s/l20513.70117.36117.360.00-1984.6637030.08
4112005.11.08 21:00sell20613.00117.25117.420.00
4122005.11.09 01:00s/l20613.00117.42117.420.00-2070.7034959.38
4132005.11.09 02:20buy20712.20117.29117.120.00
4142005.11.09 05:00close20712.20117.37117.120.00831.5635790.94
4152005.11.09 12:16sell20812.50117.58117.750.00
4162005.11.09 12:59close20812.50117.47117.750.001170.5136961.45
4172005.11.09 13:59sell20912.90117.53117.700.00
4182005.11.09 14:00close20912.90117.41117.700.001318.4638279.91
4192005.11.09 15:00buy21013.40116.95116.780.00
4202005.11.09 15:16close21013.40117.03116.780.00916.0039195.91
4212005.11.09 15:16buy21113.70117.07116.900.00
4222005.11.09 15:28close21113.70117.16116.900.001052.3740248.28
4232005.11.09 15:59buy21214.10116.96116.790.00
4242005.11.09 16:02close21214.10117.33116.790.004446.4344694.71
4252005.11.09 20:00buy21315.60117.50117.330.00
4262005.11.09 21:04close21315.60117.57117.330.00928.8045623.51
4272005.11.10 15:00sell21416.00117.84118.010.00
4282005.11.10 15:22close21416.00117.76118.010.001086.9946710.50
4292005.11.10 15:27sell21516.30117.86118.030.00
4302005.11.10 16:00s/l21516.30118.03118.030.00-2345.7244364.78
4312005.11.11 01:00buy21615.50117.99117.820.00
4322005.11.11 02:00close21615.50118.04117.820.00656.5445021.32
4332005.11.11 02:00buy21715.80117.76117.590.00
4342005.11.11 09:24close21715.80117.84117.590.001072.6246093.94
4352005.11.14 02:59sell21816.10118.05118.220.00
4362005.11.14 03:00close21816.10117.88118.220.002321.8448415.78
4372005.11.14 03:00buy21916.90117.87117.700.00
4382005.11.14 03:04close21916.90117.93117.700.00859.8449275.62
4392005.11.14 03:23buy22017.20117.89117.720.00
4402005.11.14 03:38close22017.20117.95117.720.00874.8650150.48
4412005.11.14 03:59buy22117.60117.89117.720.00
4422005.11.14 04:00close22117.60117.96117.720.001044.4151194.89
4432005.11.14 17:00sell22217.90118.84119.010.00
4442005.11.14 20:17close22217.90118.77119.010.001054.9352249.82
4452005.11.15 18:00buy22318.30118.93118.760.00
4462005.11.15 18:29close22318.30119.01118.760.001230.1853480.00
4472005.11.15 18:30buy22418.70119.01118.840.00
4482005.11.15 21:00close22418.70119.09118.840.001256.2354736.23
4492005.11.16 05:00sell22519.20119.16119.330.00
4502005.11.16 07:34s/l22519.20119.33119.330.00-2735.0452001.19
4512005.11.16 09:11buy22618.20119.17119.000.00
4522005.11.16 09:59close22618.20119.28119.000.001678.4053679.59
4532005.11.16 12:00sell22718.80119.46119.630.00
4542005.11.16 14:00close22718.80119.34119.630.001890.3955569.98
4552005.11.16 17:09buy22819.40119.19119.020.00
4562005.11.16 17:59close22819.40119.34119.020.002438.4158008.39
4572005.11.16 18:00buy22920.30119.20119.030.00
4582005.11.16 18:16s/l22920.30119.03119.030.00-2899.5155108.88
4592005.11.16 18:16buy23019.30119.04118.870.00
4602005.11.16 18:59close23019.30119.18118.870.002267.2157376.09
4612005.11.17 07:06sell23120.10118.92119.090.00
4622005.11.17 10:00close23120.10118.66119.090.004404.1961780.28
4632005.11.17 20:00buy23221.60118.55118.380.00
4642005.11.17 20:26close23221.60118.67118.380.002184.2363964.51
4652005.11.18 17:00sell23322.40119.28119.450.00
4662005.11.18 17:21close23322.40119.15119.450.002443.9666408.47
4672005.11.18 17:25sell23423.20119.20119.370.00
4682005.11.18 17:47close23423.20119.06119.370.002727.9669136.43
4692005.11.18 17:59sell23524.20119.20119.370.00
4702005.11.21 07:00s/l23524.20119.37119.370.00-3798.0665338.37
4712005.11.21 17:13sell23622.90118.86119.030.00
4722005.11.21 17:59close23622.90118.72119.030.002700.4868038.85
4732005.11.21 18:00sell23723.80119.04119.210.00
4742005.11.21 21:00close23723.80118.92119.210.002401.6370440.48
4752005.11.22 12:00buy23824.70119.23119.060.00
4762005.11.22 12:56close23824.70119.34119.060.002276.6372717.11
4772005.11.22 12:59buy23925.50119.24119.070.00
4782005.11.22 13:04close23925.50119.35119.070.002350.2375067.34
4792005.11.23 12:00buy24026.30118.56118.390.00
4802005.11.23 12:12close24026.30118.63118.390.001551.8876619.22
4812005.11.24 02:07buy24126.80118.63118.460.00
4822005.11.24 06:00close24126.80118.75118.460.002708.2079327.42
4832005.11.24 12:02buy24227.80118.66118.490.00
4842005.11.24 12:49close24227.80118.80118.490.003276.0982603.51
4852005.11.24 12:59buy24328.90118.67118.500.00
4862005.11.24 13:46close24328.90118.84118.500.004134.0486737.55
4872005.11.25 02:12sell24430.40119.28119.450.00
4882005.11.25 02:33close24430.40119.22119.450.001529.9988267.54
4892005.11.28 20:00buy24530.90118.62118.450.00
4902005.11.28 22:00close24530.90118.80118.450.004681.9092949.44
4912005.11.28 22:00sell24632.50118.83119.000.00
4922005.11.28 22:03close24632.50118.76119.000.001915.7494865.18
4932005.11.28 22:06sell24733.20118.82118.990.00
4942005.11.29 01:40s/l24733.20118.99118.990.00-5225.6589639.54
4952005.11.29 15:00sell24831.40119.53119.700.00
4962005.11.29 15:11close24831.40119.40119.700.003418.8093058.34
4972005.11.29 15:59sell24932.60119.52119.690.00
4982005.11.29 16:00close24932.60119.35119.690.004643.4497701.78
4992005.11.29 17:00sell25034.20119.55119.720.00
5002005.11.29 17:02close25034.20119.47119.720.002290.2099991.98
5012005.11.29 17:22sell25135.00119.49119.660.00
5022005.11.29 23:00s/l25135.00119.66119.660.00-4971.5995020.39
5032005.11.29 23:00sell25233.30119.66119.830.00
5042005.11.30 03:26close25233.30119.60119.830.001186.7796207.16
5052005.11.30 06:59sell25333.70119.55119.720.00
5062005.11.30 07:00close25333.70119.29119.720.007345.22103552.38
5072005.12.01 01:01buy25436.20119.73119.560.00
5082005.12.01 02:43close25436.20119.79119.560.001813.20105365.58
5092005.12.01 18:02sell25536.90120.64120.810.00
5102005.12.01 18:16close25536.90120.57120.810.002142.21107507.79
5112005.12.01 19:00buy25637.60120.48120.310.00
5122005.12.01 19:24close25637.60120.55120.310.002183.45109691.24
5132005.12.02 00:00buy25738.40120.52120.350.00
5142005.12.02 02:44close25738.40120.62120.350.003183.64112874.88
5152005.12.02 17:00buy25839.50120.90120.730.00
5162005.12.02 17:00s/l25839.50120.73120.730.00-5564.77107310.11
5172005.12.02 17:00buy25937.60120.69120.520.00
5182005.12.02 17:10s/l25937.60120.52120.520.00-5305.00102005.11
5192005.12.02 17:10buy26035.70120.51120.340.00
5202005.12.02 17:24close26035.70120.66120.340.004438.15106443.26
5212005.12.02 17:24buy26137.30120.70120.530.00
5222005.12.02 17:24s/l26137.30120.53120.530.00-5262.24101181.02
5232005.12.02 17:24buy26235.40120.52120.350.00
5242005.12.02 17:26close26235.40120.63120.350.003227.97104408.99
5252005.12.02 17:26buy26336.50120.62120.450.00
5262005.12.02 17:38close26336.50120.73120.450.003325.65107734.64
5272005.12.02 17:38buy26437.70120.74120.570.00
5282005.12.02 18:10s/l26437.70120.57120.570.00-5315.58102419.06
5292005.12.02 21:24buy26535.80120.51120.340.00
5302005.12.02 22:00close26535.80120.60120.340.002671.64105090.70
5312005.12.05 03:00sell26636.80121.22121.390.00
5322005.12.05 05:34s/l26636.80121.39121.390.00-5153.6399937.07
5332005.12.05 08:20buy26735.00121.24121.070.00
5342005.12.05 09:00close26735.00121.29121.070.001442.79101379.86
5352005.12.05 19:00buy26835.50120.77120.600.00
5362005.12.05 23:34close26835.50120.86120.600.002643.57104023.43
5372005.12.06 23:59sell26936.40120.89121.060.00
5382005.12.07 00:02close26936.40120.79121.060.002484.60106508.03
5392005.12.07 05:00buy27037.30120.95120.780.00
5402005.12.07 08:00close27037.30121.05120.780.003081.46109589.49
5412005.12.08 18:00buy27138.40120.21120.040.00
5422005.12.08 21:00close27138.40120.34120.040.004148.05113737.54
5432005.12.09 01:00sell27239.80120.43120.600.00
5442005.12.09 02:00s/l27239.80120.60120.600.00-5607.50108130.04
5452005.12.12 00:00sell27337.80120.83121.000.00
5462005.12.12 04:00s/l27337.80121.00121.000.00-5308.11102821.93
5472005.12.12 05:00buy27436.00120.84120.670.00
5482005.12.12 10:00s/l27436.00120.67120.670.00-5078.8497743.09
5492005.12.12 18:00buy27534.20119.91119.740.00
5502005.12.12 19:00s/l27534.20119.74119.740.00-4860.3992882.70
5512005.12.13 13:59sell27632.50120.41120.580.00
5522005.12.13 14:00close27632.50120.29120.580.003242.2696124.96
5532005.12.13 17:59buy27733.60120.06119.890.00
5542005.12.13 22:53s/l27733.60119.89119.890.00-4764.3691360.60
5552005.12.14 02:59buy27832.00119.78119.610.00
5562005.12.14 03:00s/l27832.00119.61119.610.00-4567.2186793.39
5572005.12.14 03:00buy27930.40119.13118.960.00
5582005.12.14 04:00s/l27930.40118.96118.960.00-4353.1082440.29
5592005.12.14 04:00buy28028.90118.74118.570.00
5602005.12.14 04:22close28028.90118.88118.570.003403.3485843.63
5612005.12.14 04:34buy28130.00118.74118.570.00
5622005.12.14 04:48close28130.00118.88118.570.003532.8789376.50
5632005.12.14 05:00sell28231.30118.87119.040.00
5642005.12.14 07:05close28231.30118.74119.040.003426.8692803.36
5652005.12.14 07:53buy28332.50118.73118.560.00
5662005.12.14 08:01close28332.50118.84118.560.003008.2795811.63
5672005.12.14 15:00buy28433.50117.87117.700.00
5682005.12.14 16:00s/l28433.50117.70117.700.00-4839.8090971.83
5692005.12.14 19:00sell28531.80117.08117.250.00
5702005.12.14 19:06close28531.80116.99117.250.002446.3893418.21
5712005.12.14 19:16sell28632.70117.07117.240.00
5722005.12.14 19:23close28632.70116.98117.240.002515.8395934.04
5732005.12.14 19:59sell28733.60117.06117.230.00
5742005.12.14 20:00close28733.60116.91117.230.004311.01100245.05
5752005.12.14 21:00sell28835.10117.32117.490.00
5762005.12.15 00:00s/l28835.10117.49117.490.00-6605.2993639.76
5772005.12.15 02:05buy28932.80117.46117.290.00
5782005.12.15 03:00s/l28932.80117.29117.290.00-4756.0588883.71
5792005.12.15 17:00sell29031.10116.59116.760.00
5802005.12.15 17:06close29031.10116.47116.760.003204.1692087.87
5812005.12.15 17:06sell29132.20116.45116.620.00
5822005.12.15 17:12close29132.20116.34116.620.003044.4495132.31
5832005.12.15 17:24sell29233.30116.50116.670.00
5842005.12.15 17:25close29233.30116.37116.670.003720.0398852.34
5852005.12.15 17:25sell29334.60116.45116.620.00
5862005.12.15 17:42s/l29334.60116.62116.620.00-5043.7393808.61
5872005.12.15 17:42sell29432.80116.60116.770.00
5882005.12.15 18:01close29432.80116.48116.770.003379.1597187.76
5892005.12.16 03:00sell29534.00116.12116.290.00
5902005.12.16 03:25close29534.00115.99116.290.003810.75100998.51
5912005.12.16 03:54sell29635.30116.08116.250.00
5922005.12.16 04:58close29635.30115.96116.250.003652.97104651.48
5932005.12.16 06:00buy29736.60115.77115.600.00
5942005.12.16 08:00close29736.60115.87115.600.003158.80107810.28
5952005.12.16 09:32sell29837.70116.21116.380.00
5962005.12.16 09:59close29837.70116.05116.380.005197.73113008.01
5972005.12.16 13:00sell29939.60116.28116.450.00
5982005.12.16 14:19close29939.60116.19116.450.003067.45116075.46
5992005.12.16 15:59sell30040.60116.40116.570.00
6002005.12.16 16:00close30040.60116.17116.570.008038.17124113.63
6012005.12.20 01:17buy30143.40116.09115.920.00
6022005.12.20 01:21close30143.40116.17115.920.002988.66127102.29
6032005.12.20 01:59buy30244.50116.10115.930.00
6042005.12.20 02:00close30244.50116.25115.930.005741.94132844.23
6052005.12.21 02:47buy30346.50116.94116.770.00
6062005.12.21 03:57close30346.50117.03116.770.003575.96136420.19
6072005.12.21 22:00sell30447.70117.33117.500.00
6082005.12.22 01:00s/l30447.70117.50117.500.00-8979.93127440.25
6092005.12.22 06:00buy30544.60117.35117.180.00
6102005.12.22 06:54close30544.60117.45117.180.003797.18131237.43
6112005.12.22 15:00buy30645.90117.14116.970.00
6122005.12.22 16:00s/l30645.90116.97116.970.00-6694.98124542.45
6132005.12.22 19:59sell30743.60116.78116.950.00
6142005.12.22 20:55close30743.60116.59116.950.007105.24131647.69
6152005.12.23 03:00buy30846.10116.57116.400.00
6162005.12.23 08:59close30846.10116.68116.400.004345.97135993.66
6172005.12.27 13:59sell30947.60117.17117.340.00
6182005.12.27 14:25close30947.60117.00117.340.006916.24142909.90
6192005.12.29 03:00buy31050.00117.81117.640.00
6202005.12.29 03:16close31050.00117.91117.640.004240.64147150.54
6212005.12.29 04:00sell31150.00117.97118.140.00
6222005.12.29 06:18close31150.00117.88118.140.003817.47150968.01
6232005.12.29 17:00buy31250.00117.74117.570.00
6242005.12.29 17:17close31250.00117.83117.570.003819.09154787.10
6252005.12.29 17:59buy31350.00117.78117.610.00
6262005.12.29 18:00close31350.00117.85117.610.002969.81157756.91
6272005.12.30 03:00buy31450.00117.96117.790.00
6282005.12.30 04:00s/l31450.00117.79117.790.00-7216.24150540.67
6292005.12.30 09:01sell31550.00117.46117.630.00
6302005.12.30 09:20close31550.00117.37117.630.003833.99154374.66
6312005.12.30 09:59sell31650.00117.50117.670.00
6322005.12.30 10:00close31650.00117.29117.670.008952.31163326.97
6332005.12.30 18:45buy31750.00117.85117.680.00
6342005.12.30 18:53close31750.00117.95117.680.004238.88167565.85
6352006.01.03 15:00sell31850.00117.43117.600.00
6362006.01.03 15:17close31850.00117.35117.600.003408.62170974.47
6372006.01.03 15:59sell31950.00117.45117.620.00
6382006.01.03 16:00close31950.00117.07117.620.0016229.61187204.08
6392006.01.03 17:00buy32050.00116.69116.520.00
6402006.01.03 18:00s/l32050.00116.52116.520.00-7305.55179898.53
6412006.01.03 18:12buy32150.00116.29116.120.00
6422006.01.03 18:46close32150.00116.42116.120.005583.38185481.91
6432006.01.03 21:00buy32250.00116.09115.920.00
6442006.01.03 21:33close32250.00116.22115.920.005592.91191074.82
6452006.01.03 21:59buy32350.00116.11115.940.00
6462006.01.03 22:00close32350.00116.24115.940.005591.79196666.61
6472006.01.05 08:02buy32450.00116.06115.890.00
6482006.01.05 09:00s/l32450.00115.89115.890.00-7338.34189328.27
6492006.01.05 12:00sell32550.00116.32116.490.00
6502006.01.05 14:03close32550.00116.18116.490.006024.98195353.26
6512006.01.06 12:04sell32650.00116.25116.420.00
6522006.01.06 13:01close32650.00116.16116.420.003873.97199227.23
6532006.01.06 15:00buy32750.00114.88114.710.00
6542006.01.06 16:00s/l32750.00114.71114.710.00-7416.46191810.77
6552006.01.09 03:00sell32850.00113.93114.100.00
6562006.01.09 06:00close32850.00113.83114.100.004392.53196203.30
6572006.01.09 09:00sell32950.00114.27114.440.00
6582006.01.09 09:41close32950.00114.16114.440.004817.83201021.13
6592006.01.09 09:59sell33050.00114.29114.460.00
6602006.01.09 10:01close33050.00114.07114.460.009643.07210664.20
6612006.01.09 17:00sell33150.00114.30114.470.00
6622006.01.09 18:00s/l33150.00114.47114.470.00-7411.28203252.92
6632006.01.09 18:00sell33250.00114.67114.840.00
6642006.01.09 18:24close33250.00114.55114.840.005237.94208490.86
6652006.01.09 18:25sell33350.00114.54114.710.00
6662006.01.09 18:36close33350.00114.43114.710.004806.31213297.17
6672006.01.09 18:59sell33450.00114.69114.860.00
6682006.01.09 19:00close33450.00114.48114.860.009171.95222469.12
6692006.01.09 19:04buy33550.00114.47114.300.00
6702006.01.10 01:00close33550.00114.56114.300.004557.71227026.83
6712006.01.10 04:00sell33650.00114.71114.880.00
6722006.01.10 07:05close33650.00114.60114.880.004799.18231826.01
6732006.01.10 13:00sell33750.00114.32114.490.00
6742006.01.10 15:00s/l33750.00114.49114.490.00-7419.05224406.96
6752006.01.11 07:00sell33850.00114.82114.990.00
6762006.01.11 09:04close33850.00114.69114.990.005667.52230074.48
6772006.01.11 12:00buy33950.00114.55114.380.00
6782006.01.11 13:00s/l33950.00114.38114.380.00-7432.02222642.46
6792006.01.11 18:00buy34050.00113.98113.810.00
6802006.01.11 18:12close34050.00114.08113.810.004382.97227025.43
6812006.01.11 18:37buy34150.00113.98113.810.00
6822006.01.11 18:52close34150.00114.08113.810.004383.01231408.44
6832006.01.12 08:00buy34250.00113.88113.710.00
6842006.01.12 08:20close34250.00113.99113.710.004824.86236233.30
6852006.01.12 12:00buy34350.00113.64113.470.00
6862006.01.12 14:00close34350.00113.78113.470.006152.05242385.35
6872006.01.13 00:00sell34450.00114.58114.750.00
6882006.01.13 07:00s/l34450.00114.75114.750.00-7406.76234978.58
6892006.01.13 08:09buy34550.00114.52114.350.00
6902006.01.13 13:55close34550.00114.64114.350.005233.78240212.36
6912006.01.13 15:00buy34650.00114.54114.370.00
6922006.01.13 15:20close34650.00114.67114.370.005668.44245880.80
6932006.01.13 15:46buy34750.00114.54114.370.00
6942006.01.13 17:00s/l34750.00114.37114.370.00-7432.67238448.13
6952006.01.16 05:16sell34850.00114.34114.510.00
6962006.01.16 05:21close34850.00114.26114.510.003500.72241948.85
6972006.01.16 05:51sell34950.00114.34114.510.00
6982006.01.16 09:46s/l34950.00114.51114.510.00-7422.93234525.92
6992006.01.17 00:00sell35050.00115.12115.290.00
7002006.01.17 00:28close35050.00115.05115.290.003042.33237568.25
7012006.01.17 02:59sell35150.00115.23115.400.00
7022006.01.17 03:00close35150.00114.96115.400.0011743.11249311.36
7032006.01.17 03:00buy35250.00114.98114.810.00
7042006.01.17 07:00close35250.00115.11114.810.005646.84254958.20
7052006.01.17 07:59sell35350.00115.12115.290.00
7062006.01.17 08:00close35350.00114.91115.290.009137.59264095.79
7072006.01.17 08:18buy35450.00114.84114.670.00
7082006.01.17 09:06s/l35450.00114.67114.670.00-7412.57256683.22
7092006.01.17 13:00sell35550.00115.34115.510.00
7102006.01.17 13:30close35550.00115.24115.510.004338.56261021.78
7112006.01.17 13:59sell35650.00115.33115.500.00
7122006.01.17 14:00close35650.00115.17115.500.006946.19267967.97
7132006.01.17 17:00sell35750.00115.84116.010.00
7142006.01.17 17:11close35750.00115.70116.010.006049.96274017.94
7152006.01.17 17:13sell35850.00115.77115.940.00
7162006.01.17 20:01close35850.00115.70115.940.003024.91277042.84
7172006.01.17 21:00buy35950.00115.54115.370.00
7182006.01.17 23:34s/l35950.00115.37115.370.00-7368.23269674.61
7192006.01.18 09:00buy36050.00115.43115.260.00
7202006.01.18 09:00s/l36050.00115.26115.260.00-7381.03262293.58
7212006.01.18 09:00buy36150.00115.18115.010.00
7222006.01.18 09:24close36150.00115.29115.010.004770.46267064.04
7232006.01.18 09:25buy36250.00115.31115.140.00
7242006.01.18 10:00s/l36250.00115.14115.140.00-7384.88259679.16
7252006.01.18 12:00sell36350.00115.08115.250.00
7262006.01.18 13:00s/l36350.00115.25115.250.00-7373.99252305.17
7272006.01.19 17:00buy36450.00115.04114.870.00
7282006.01.19 18:15close36450.00115.15114.870.004776.44257081.61
7292006.01.20 09:00buy36550.00115.36115.190.00
7302006.01.20 09:37close36550.00115.44115.190.003465.16260546.77
7312006.01.20 09:37buy36650.00115.46115.290.00
7322006.01.20 09:51s/l36650.00115.29115.290.00-7372.71253174.07
7332006.01.20 09:51buy36750.00115.31115.140.00
7342006.01.20 15:00s/l36750.00115.14115.140.00-7388.74245785.33
7352006.01.23 05:00buy36850.00114.57114.400.00
7362006.01.23 05:01close36850.00114.65114.400.003488.81249274.14
7372006.01.23 05:01buy36950.00114.65114.480.00
7382006.01.23 05:16close36950.00114.72114.480.003050.96252325.10
7392006.01.23 05:18buy37050.00114.70114.530.00
7402006.01.23 05:59s/l37050.00114.53114.530.00-7421.64244903.45
7412006.01.23 05:59buy37150.00114.55114.380.00
7422006.01.23 06:00close37150.00114.67114.380.005232.33250135.78
7432006.01.23 08:42buy37250.00114.67114.500.00
7442006.01.23 08:55close37250.00114.74114.500.003050.28253186.06
7452006.01.23 15:00sell37350.00114.42114.590.00
7462006.01.23 17:00s/l37350.00114.59114.590.00-7413.87245772.19
7472006.01.23 20:00buy37450.00114.55114.380.00
7482006.01.24 04:00close37450.00114.70114.380.007168.22252940.41
7492006.01.24 12:00buy37550.00114.60114.430.00
7502006.01.24 12:43close37550.00114.66114.430.002616.51255556.92
7512006.01.24 18:12buy37650.00114.55114.380.00
7522006.01.24 20:21close37650.00114.64114.380.003925.30259482.22
7532006.01.25 01:03sell37750.00115.10115.270.00
7542006.01.25 01:57close37750.00114.98115.270.005218.27264700.50
7552006.01.25 01:59sell37850.00115.09115.260.00
7562006.01.25 03:25close37850.00114.98115.260.004783.48269483.97
7572006.01.25 12:00sell37950.00114.82114.990.00
7582006.01.25 15:00s/l37950.00114.99114.990.00-7382.96262101.01
7592006.01.25 15:00sell38050.00115.11115.280.00
7602006.01.25 16:00s/l38050.00115.28115.280.00-7350.39254750.62
7612006.01.25 17:00sell38150.00115.78115.950.00
7622006.01.25 17:01close38150.00115.68115.950.004322.06259072.68
7632006.01.26 02:00buy38250.00115.64115.470.00
7642006.01.26 08:05close38250.00115.71115.470.003024.65262097.33
7652006.01.26 17:00sell38350.00116.10116.270.00
7662006.01.26 17:50s/l38350.00116.27116.270.00-7310.57254786.76
7672006.01.26 17:50sell38450.00116.25116.420.00
7682006.01.26 18:00close38450.00116.14116.420.004735.66259522.42
7692006.01.27 01:18buy38550.00116.23116.060.00
7702006.01.27 07:00close38550.00116.42116.060.008160.15267682.57
7712006.01.27 09:00buy38650.00116.29116.120.00
7722006.01.27 09:09close38650.00116.37116.120.003437.43271120.00
7732006.01.27 12:00sell38750.00116.61116.780.00
7742006.01.27 12:00s/l38750.00116.78116.780.00-7274.91263845.09
7752006.01.27 12:00sell38850.00116.82116.990.00
7762006.01.27 12:08close38850.00116.77116.990.002140.95265986.04
7772006.01.27 12:08sell38950.00116.80116.970.00
7782006.01.27 12:09close38950.00116.75116.970.002141.18268127.22
7792006.01.27 12:09sell39050.00116.78116.950.00
7802006.01.27 15:00close39050.00116.39116.950.0016754.02284881.25
7812006.01.27 15:00buy39150.00116.40116.230.00
7822006.01.27 15:54close39150.00116.52116.230.005149.30290030.54
7832006.01.27 15:54buy39250.00116.51116.340.00
7842006.01.27 17:00close39250.00116.92116.340.0017533.36307563.90
7852006.01.27 17:00sell39350.00116.91117.080.00
7862006.01.27 18:00s/l39350.00117.08117.080.00-7253.80300310.10
7872006.01.30 17:17buy39450.00117.53117.360.00
7882006.01.30 17:59close39450.00117.65117.360.005099.78305409.89
7892006.01.31 04:08buy39550.00117.54117.370.00
7902006.01.31 06:03close39550.00117.65117.370.004675.09310084.98
7912006.01.31 09:00buy39650.00117.19117.020.00
7922006.01.31 15:09close39650.00117.26117.020.002984.99313069.97
7932006.01.31 17:00buy39750.00117.10116.930.00
7942006.01.31 17:06close39750.00117.22116.930.005118.58318188.55
7952006.01.31 21:00sell39850.00117.36117.530.00
7962006.01.31 21:06close39850.00117.23117.530.005544.69323733.24
7972006.01.31 21:06sell39950.00117.21117.380.00
7982006.01.31 21:30s/l39950.00117.38117.380.00-7241.43316491.81
7992006.01.31 21:30sell40050.00117.36117.530.00
8002006.01.31 22:13close40050.00117.29117.530.002984.23319476.04
8012006.01.31 22:22buy40150.00117.25117.080.00
8022006.01.31 22:34close40150.00117.32117.080.002983.14322459.18
8032006.01.31 22:47buy40250.00117.24117.070.00
8042006.01.31 22:59close40250.00117.31117.070.002983.55325442.73
8052006.02.01 02:00buy40350.00117.31117.140.00
8062006.02.01 03:00s/l40350.00117.14117.140.00-7256.27318186.46
8072006.02.01 03:00buy40450.00117.16116.990.00
8082006.02.01 04:10close40450.00117.23116.990.002985.73321172.19
8092006.02.01 06:00buy40550.00117.18117.010.00
8102006.02.01 08:01close40550.00117.26117.010.003411.16324583.34
8112006.02.02 07:00sell40650.00118.45118.620.00
8122006.02.02 10:00s/l40650.00118.62118.620.00-7163.92317419.42
8132006.02.02 17:00buy40750.00118.45118.280.00
8142006.02.02 18:00s/l40750.00118.28118.280.00-7187.55310231.88
8152006.02.03 15:00sell40850.00118.98119.150.00
8162006.02.03 15:02s/l40850.00119.15119.150.00-7133.27303098.60
8172006.02.03 15:02sell40950.00119.14119.310.00
8182006.02.03 15:04close40950.00119.06119.310.003359.61306458.21
8192006.02.03 15:04sell41050.00119.04119.210.00
8202006.02.03 16:00s/l41050.00119.21119.210.00-7127.88299330.33
8212006.02.03 17:06buy41150.00119.09118.920.00
8222006.02.03 18:00s/l41150.00118.92118.920.00-7147.67292182.66
8232006.02.06 00:00sell41250.00118.88119.050.00
8242006.02.06 00:15close41250.00118.81119.050.002945.73295128.39
8252006.02.06 07:59buy41350.00118.53118.360.00
8262006.02.06 08:01close41350.00118.67118.360.005898.63301027.02
8272006.02.06 20:00sell41450.00119.07119.240.00
8282006.02.06 20:22close41450.00118.99119.240.003361.56304388.58
8292006.02.07 04:11buy41550.00118.96118.790.00
8302006.02.07 09:00s/l41550.00118.79118.790.00-7177.24297211.34
8312006.02.07 09:00buy41650.00118.45118.280.00
8322006.02.07 10:00s/l41650.00118.28118.280.00-7190.60290020.75
8332006.02.07 17:00sell41750.00118.00118.170.00
8342006.02.07 21:00s/l41750.00118.17118.170.00-7192.42282828.33
8352006.02.07 21:00sell41850.00118.16118.330.00
8362006.02.07 23:00close41850.00117.95118.330.008902.22291730.54
8372006.02.08 02:00sell41950.00118.00118.170.00
8382006.02.08 07:25close41950.00117.93118.170.002967.71294698.26
8392006.02.08 07:25buy42050.00117.93117.760.00
8402006.02.08 07:59close42050.00118.01117.760.003389.54298087.79
8412006.02.08 09:03sell42150.00117.93118.100.00
8422006.02.08 09:11close42150.00117.87118.100.002545.25300633.04
8432006.02.08 09:18sell42250.00117.94118.110.00
8442006.02.08 09:21close42250.00117.88118.110.002545.04303178.08
8452006.02.08 22:00buy42350.00118.51118.340.00
8462006.02.09 04:00close42350.00118.59118.340.005261.40308439.48
8472006.02.09 12:37buy42450.00118.43118.260.00
8482006.02.09 16:05close42450.00118.53118.260.004218.14312657.63
8492006.02.09 21:00sell42550.00118.86119.030.00
8502006.02.09 21:49close42550.00118.78119.030.003367.51316025.14
8512006.02.09 21:59sell42650.00118.89119.060.00
8522006.02.09 22:00close42650.00118.78119.060.004630.32320655.46
8532006.02.10 03:00buy42750.00118.55118.380.00
8542006.02.10 06:00s/l42750.00118.38118.380.00-7181.48313473.98
8552006.02.10 08:26buy42850.00117.79117.620.00
8562006.02.10 09:00s/l42850.00117.62117.620.00-7230.96306243.02
8572006.02.10 12:00sell42950.00117.63117.800.00
8582006.02.10 12:14close42950.00117.53117.800.004254.23310497.25
8592006.02.10 12:59sell43050.00117.67117.840.00
8602006.02.10 13:02close43050.00117.48117.840.008086.48318583.72
8612006.02.10 15:00buy43150.00117.05116.880.00
8622006.02.10 17:14close43150.00117.50116.880.0019148.99337732.71
8632006.02.10 20:01sell43250.00117.87118.040.00
8642006.02.13 00:22close43250.00117.76118.040.003944.22341676.93
8652006.02.14 08:00buy43350.00117.20117.030.00
8662006.02.14 08:52close43350.00117.30117.030.004262.56345939.49
8672006.02.14 09:00sell43450.00117.30117.470.00
8682006.02.14 09:18close43450.00117.25117.470.002132.18348071.67
8692006.02.14 09:59sell43550.00117.30117.470.00
8702006.02.14 10:00close43550.00117.20117.470.004266.20352337.87
8712006.02.15 15:00buy43650.00117.43117.260.00
8722006.02.15 15:00close43650.00117.53117.260.004254.18356592.05
8732006.02.15 17:00sell43750.00117.46117.630.00
8742006.02.15 17:22s/l43750.00117.63117.630.00-7226.04349366.01
8752006.02.15 17:22sell43850.00117.61117.780.00
8762006.02.15 18:00close43850.00117.50117.780.004680.88354046.89
8772006.02.15 18:00sell43950.00117.93118.100.00
8782006.02.15 18:15close43950.00117.84118.100.003818.74357865.63
8792006.02.15 18:15sell44050.00117.81117.980.00
8802006.02.15 18:33s/l44050.00117.98117.980.00-7204.00350661.63
8812006.02.15 18:33sell44150.00117.97118.140.00
8822006.02.15 18:52close44150.00117.88118.140.003817.42354479.05
8832006.02.15 18:52sell44250.00117.86118.030.00
8842006.02.15 19:33s/l44250.00118.03118.030.00-7201.56347277.49
8852006.02.15 21:00buy44350.00117.89117.720.00
8862006.02.16 01:25close44350.00117.97117.720.005279.24352556.73
8872006.02.16 17:00buy44450.00117.85117.680.00
8882006.02.16 18:00close44450.00117.92117.680.002968.11355524.84
8892006.02.17 02:00sell44550.00117.83118.000.00
8902006.02.17 03:00s/l44550.00118.00118.000.00-7191.81348333.03
8912006.02.17 03:00sell44650.00118.17118.340.00
8922006.02.17 03:16close44650.00118.07118.340.004234.70352567.73
8932006.02.17 03:39sell44750.00118.21118.380.00
8942006.02.17 06:00close44750.00118.13118.380.003386.04355953.77
8952006.02.17 18:52buy44850.00118.27118.100.00
8962006.02.17 18:59close44850.00118.43118.100.006755.05362708.82
8972006.02.17 19:06buy44950.00118.26118.090.00
8982006.02.17 19:37close44950.00118.34118.090.003380.03366088.85
8992006.02.17 19:41buy45050.00118.26118.090.00
9002006.02.20 01:00s/l45050.00118.09118.090.00-6568.40359520.45
9012006.02.20 04:00buy45150.00117.96117.790.00
9022006.02.20 04:41close45150.00118.06117.790.004234.93363755.38
9032006.02.22 15:00buy45250.00118.44118.270.00
9042006.02.22 15:24close45250.00118.53118.270.003796.58367551.96
9052006.02.22 15:24buy45350.00118.56118.390.00
9062006.02.22 15:41close45350.00118.64118.390.003371.52370923.48
9072006.02.22 15:45buy45450.00118.57118.400.00
9082006.02.22 16:08close45450.00118.63118.400.002528.63373452.11
9092006.02.22 17:46buy45550.00118.48118.310.00
9102006.02.22 17:51close45550.00118.55118.310.002952.47376404.58
9112006.02.22 18:18buy45650.00118.47118.300.00
9122006.02.22 18:45close45650.00118.53118.300.002531.08378935.66
9132006.02.23 03:00buy45750.00118.31118.140.00
9142006.02.23 05:04s/l45750.00118.14118.140.00-7194.85371740.81
9152006.02.23 05:04buy45850.00118.16117.990.00
9162006.02.23 06:00s/l45850.00117.99117.990.00-7221.75364519.06
9172006.02.23 06:00buy45950.00117.72117.550.00
9182006.02.23 07:05s/l45950.00117.55117.550.00-7230.97357288.09
9192006.02.23 07:05buy46050.00117.57117.400.00
9202006.02.23 09:59close46050.00117.67117.400.004249.17361537.26
9212006.02.23 15:00buy46150.00116.93116.760.00
9222006.02.23 15:24close46150.00117.04116.760.004699.09366236.35
9232006.02.23 15:59buy46250.00116.94116.770.00
9242006.02.23 16:00close46250.00117.26116.770.0013644.89379881.25
9252006.02.23 17:01buy46350.00117.14116.970.00
9262006.02.23 18:04s/l46350.00116.97116.970.00-7266.82372614.42
9272006.02.24 02:00buy46450.00116.69116.520.00
9282006.02.24 02:17s/l46450.00116.52116.520.00-7294.89365319.53
9292006.02.24 02:17buy46550.00116.54116.370.00
9302006.02.24 02:59close46550.00116.68116.370.005999.46371319.00
9312006.02.27 03:00buy46650.00115.89115.720.00
9322006.02.27 03:23close46650.00116.00115.720.004741.38376060.38
9332006.02.27 03:59buy46750.00115.86115.690.00
9342006.02.27 04:01close46750.00115.98115.690.005173.45381233.83
9352006.02.27 23:00buy46850.00116.11115.940.00
9362006.02.28 00:00close46850.00116.23115.940.005791.98387025.80
9372006.02.28 21:00buy46950.00115.74115.570.00
9382006.03.01 01:02close46950.00115.89115.570.007101.13394126.94
9392006.03.01 12:00sell47050.00116.25116.420.00
9402006.03.01 12:39close47050.00116.16116.420.003873.99398000.92
9412006.03.01 12:39sell47150.00116.15116.320.00
9422006.03.01 14:02close47150.00116.06116.320.003877.33401878.26
9432006.03.01 17:56sell47250.00116.16116.330.00
9442006.03.01 17:59close47250.00116.00116.330.006896.55408774.80
9452006.03.02 20:00buy47350.00115.94115.770.00
9462006.03.03 02:21close47350.00116.27115.770.0014820.54423595.34
9472006.03.03 02:21sell47450.00116.27116.440.00
9482006.03.03 02:59s/l47450.00116.44116.440.00-7287.38416307.96
9492006.03.03 02:59sell47550.00116.62116.790.00
9502006.03.03 03:00close47550.00116.36116.790.0011172.38427480.34
9512006.03.03 09:59buy47650.00116.28116.110.00
9522006.03.03 10:00close47650.00116.45116.110.007299.14434779.48
9532006.03.06 01:00buy47750.00116.12115.950.00
9542006.03.06 01:11close47750.00116.24115.950.005161.80439941.28
9552006.03.06 01:59buy47850.00116.18116.010.00
9562006.03.06 02:00close47850.00116.51116.010.0014161.97454103.25
9572006.03.06 12:00sell47950.00117.21117.380.00
9582006.03.06 14:17s/l47950.00117.38117.380.00-7241.44446861.81
9592006.03.06 15:00sell48050.00117.46117.630.00
9602006.03.06 15:46close48050.00117.37117.630.003833.99450695.80
9612006.03.07 03:00buy48150.00117.61117.440.00
9622006.03.07 05:00s/l48150.00117.44117.440.00-7242.67443453.13
9632006.03.08 01:00buy48250.00117.75117.580.00
9642006.03.08 03:00s/l48250.00117.58117.580.00-7243.91436209.22
9652006.03.08 08:00buy48350.00117.64117.470.00
9662006.03.08 11:00close48350.00117.72117.470.003397.78439607.01
9672006.03.09 07:00sell48450.00118.24118.410.00
9682006.03.09 07:05close48450.00118.14118.410.004232.18443839.19
9692006.03.09 07:05sell48550.00118.15118.320.00
9702006.03.09 07:21close48550.00117.98118.320.007204.61451043.79
9712006.03.09 07:21sell48650.00117.90118.070.00
9722006.03.09 07:21s/l48650.00118.07118.070.00-7198.51443845.28
9732006.03.09 07:21sell48750.00118.06118.230.00
9742006.03.09 07:21close48750.00117.93118.230.005511.64449356.92
9752006.03.09 07:21sell48850.00117.91118.080.00
9762006.03.09 07:28close48850.00117.81118.080.004244.28453601.21
9772006.03.09 07:29sell48950.00117.89118.060.00
9782006.03.09 07:36close48950.00117.78118.060.004669.63458270.84
9792006.03.09 07:59sell49050.00118.28118.450.00
9802006.03.09 08:00close49050.00117.86118.450.0017817.75476088.59
9812006.03.09 08:00buy49150.00117.85117.680.00
9822006.03.09 10:00s/l49150.00117.68117.680.00-7234.04468854.55
9832006.03.09 18:00sell49250.00117.94118.110.00
9842006.03.09 19:00s/l49250.00118.11118.110.00-7189.38461665.17
9852006.03.10 07:41buy49350.00118.36118.190.00
9862006.03.10 09:00s/l49350.00118.19118.190.00-7193.03454472.14
9872006.03.10 15:00sell49450.00118.65118.820.00
9882006.03.10 16:00s/l49450.00118.82118.820.00-7139.85447332.29
9892006.03.13 06:00buy49550.00118.84118.670.00
9902006.03.13 09:35close49550.00118.95118.670.004623.68451955.97
9912006.03.13 12:00buy49650.00118.90118.730.00
9922006.03.13 13:20close49650.00118.98118.730.003362.05455318.02
9932006.03.14 13:01buy49750.00118.27118.100.00
9942006.03.14 13:11close49750.00118.35118.100.003379.81458697.83
9952006.03.14 13:59buy49850.00118.28118.110.00
9962006.03.14 14:59close49850.00118.37118.110.003801.64462499.47
9972006.03.14 15:00buy49950.00118.09117.920.00
9982006.03.14 15:42s/l49950.00117.92117.920.00-7208.89455290.58
9992006.03.14 15:42buy50050.00117.93117.760.00
10002006.03.14 15:59close50050.00118.10117.760.007197.29462487.86
10012006.03.15 05:00buy50150.00117.48117.310.00
10022006.03.15 09:59close50150.00117.55117.310.002977.50465465.36
10032006.03.15 15:59sell50250.00117.57117.740.00
10042006.03.15 16:00close50250.00117.35117.740.009373.67474839.03
10052006.03.15 17:00sell50350.00117.52117.690.00
10062006.03.15 17:08close50350.00117.45117.690.002979.84477818.88
10072006.03.15 17:59sell50450.00117.55117.720.00
10082006.03.15 18:01close50450.00117.31117.720.0010229.31488048.19
10092006.03.15 23:00sell50550.00117.36117.530.00
10102006.03.16 01:00s/l50550.00117.53117.530.00-9411.70478636.48
10112006.03.16 01:00sell50650.00117.51117.680.00
10122006.03.16 02:19s/l50650.00117.68117.680.00-7222.98471413.51
10132006.03.17 03:00sell50750.00116.75116.920.00
10142006.03.17 06:02close50750.00116.68116.920.002999.66474413.16
10152006.03.17 15:00buy50850.00115.88115.710.00
10162006.03.17 15:04close50850.00115.97115.710.003880.37478293.53
10172006.03.17 15:59buy50950.00115.89115.720.00
10182006.03.17 16:00close50950.00116.23115.720.0014626.32492919.85
10192006.03.17 18:00buy51050.00115.91115.740.00
10202006.03.20 00:00close51050.00116.02115.740.005369.92498289.77
10212006.03.21 17:44sell51150.00117.09117.260.00
10222006.03.21 18:59s/l51150.00117.26117.260.00-7248.23491041.54
10232006.03.21 18:59sell51250.00117.25117.420.00
10242006.03.21 20:12close51250.00117.16117.420.003840.90494882.45
10252006.03.22 03:00buy51350.00117.30117.130.00
10262006.03.22 11:57s/l51350.00117.13117.130.00-7256.89487625.55
10272006.03.22 17:38buy51450.00116.67116.500.00
10282006.03.22 17:56close51450.00116.75116.500.003426.06491051.61
10292006.03.22 18:00buy51550.00116.70116.530.00
10302006.03.22 19:00close51550.00116.75116.530.002141.33493192.95
10312006.03.23 09:00buy51650.00116.89116.720.00
10322006.03.23 11:55close51650.00117.06116.720.007261.13500454.08
10332006.03.23 17:00sell51750.00117.65117.820.00
10342006.03.23 17:19close51750.00117.52117.820.005530.97505985.04
10352006.03.23 17:19sell51850.00117.52117.690.00
10362006.03.23 17:25close51850.00117.39117.690.005537.10511522.14
10372006.03.23 17:25sell51950.00117.43117.600.00
10382006.03.23 17:31s/l51950.00117.60117.600.00-7227.90504294.24
10392006.03.23 17:31sell52050.00117.58117.750.00
10402006.03.23 21:00s/l52050.00117.75117.750.00-7206.45497087.79
10412006.03.24 17:00buy52150.00117.73117.560.00
10422006.03.24 17:29s/l52150.00117.56117.560.00-7230.36489857.43
10432006.03.24 17:29buy52250.00117.58117.410.00
10442006.03.24 18:00close52250.00117.72117.410.005946.42495803.85
10452006.03.27 05:10buy52350.00116.55116.380.00
10462006.03.27 05:10close52350.00116.61116.380.002572.76498376.61
10472006.03.27 13:41buy52450.00116.53116.360.00
10482006.03.27 14:34close52450.00116.58116.360.002144.44500521.05
10492006.03.28 01:44buy52550.00116.40116.230.00
10502006.03.28 01:44close52550.00116.49116.230.003862.90504383.95
10512006.03.28 01:44buy52650.00116.39116.220.00
10522006.03.28 01:47close52650.00116.48116.220.003863.47508247.42
10532006.03.28 01:48buy52750.00116.41116.240.00
10542006.03.28 01:56close52750.00116.52116.240.004720.22512967.64
10552006.03.28 03:11sell52850.00116.71116.880.00
10562006.03.28 03:19s/l52850.00116.88116.880.00-7271.18505696.46
10572006.03.28 03:19sell52950.00116.88117.050.00
10582006.03.28 03:59close52950.00116.77117.050.004710.00510406.46
10592006.03.28 03:59sell53050.00116.74116.910.00
10602006.03.28 05:40s/l53050.00116.91116.910.00-7270.55503135.91
10612006.03.28 05:50sell53150.00117.06117.230.00
10622006.03.28 05:56close53150.00116.92117.230.005987.00509122.91
10632006.03.28 21:22sell53250.00117.71117.880.00
10642006.03.28 21:29close53250.00117.59117.880.005102.49514225.40
10652006.03.28 21:32sell53350.00117.69117.860.00
10662006.03.28 21:35s/l53350.00117.86117.860.00-7211.33507014.07
10672006.03.28 21:35sell53450.00117.85118.020.00
10682006.03.28 21:44s/l53450.00118.02118.020.00-7201.55499812.52
10692006.03.28 21:44sell53550.00118.01118.180.00
10702006.03.28 22:07close53550.00117.91118.180.004240.55504053.07
10712006.03.29 00:52buy53650.00117.75117.580.00
10722006.03.29 01:15close53650.00117.87117.580.005090.21509143.28
10732006.03.29 19:59buy53750.00117.53117.360.00
10742006.03.29 20:17close53750.00117.65117.360.005099.94514243.22
10752006.03.30 02:59buy53850.00117.71117.540.00
10762006.03.30 04:28close53850.00117.80117.540.003820.03518063.25
10772006.03.31 02:13sell53950.00117.53117.700.00
10782006.03.31 02:39close53950.00117.39117.700.005963.03524026.28
10792006.03.31 17:13buy54050.00117.82117.650.00
10802006.03.31 17:28close54050.00117.90117.650.003392.77527419.05
10812006.03.31 17:30buy54150.00117.81117.640.00
10822006.03.31 17:36s/l54150.00117.64117.640.00-7226.05520193.00
10832006.03.31 17:36buy54250.00117.65117.480.00
10842006.03.31 17:58close54250.00117.75117.480.004246.40524439.40
10852006.03.31 17:58buy54350.00117.75117.580.00
10862006.03.31 18:41s/l54350.00117.58117.580.00-7229.12517210.28
10872006.03.31 18:50buy54450.00117.49117.320.00
10882006.03.31 19:13close54450.00117.59117.320.004251.91521462.19
10892006.04.03 12:11buy54550.00118.33118.160.00
10902006.04.03 12:48close54550.00118.49118.160.006751.53528213.72
10912006.04.03 18:00buy54650.00117.84117.670.00
10922006.04.03 20:15s/l54650.00117.67117.670.00-7223.60520990.12
10932006.04.04 07:00buy54750.00117.60117.430.00
10942006.04.04 07:27close54750.00117.70117.430.004247.88525238.00
10952006.04.04 07:31buy54850.00117.66117.490.00
10962006.04.04 09:04close54850.00117.75117.490.003821.68529059.68
10972006.04.04 15:24buy54950.00117.39117.220.00
10982006.04.04 15:59close54950.00117.60117.220.008928.45537988.13
10992006.04.05 08:00sell55050.00116.94117.110.00
11002006.04.05 08:11close55050.00116.87117.110.002994.85540982.98
11012006.04.05 08:59sell55150.00116.96117.130.00
11022006.04.05 09:01close55150.00116.77117.130.008135.65549118.63
11032006.04.05 17:46sell55250.00117.74117.910.00
11042006.04.05 17:51close55250.00117.64117.910.004250.16553368.79
11052006.04.06 04:23buy55350.00117.43117.260.00
11062006.04.06 08:21close55350.00117.54117.260.004679.26558048.05
11072006.04.06 23:00sell55450.00117.73117.900.00
11082006.04.07 02:52s/l55450.00117.90117.900.00-7935.39550112.66
11092006.04.07 03:00sell55550.00117.87118.040.00
11102006.04.07 05:04close55550.00117.77118.040.004245.56554358.22
11112006.04.07 09:00buy55650.00117.67117.500.00
11122006.04.07 09:24close55650.00117.75117.500.003397.03557755.26
11132006.04.07 15:10buy55750.00117.62117.450.00
11142006.04.07 15:21close55750.00117.75117.450.005520.17563275.43
11152006.04.07 15:57buy55850.00117.62117.450.00
11162006.04.07 15:59close55850.00117.74117.450.005095.97568371.40
11172006.04.07 18:00sell55950.00118.29118.460.00
11182006.04.10 00:00close55950.00118.20118.460.003080.65571452.05
11192006.04.10 01:00buy56050.00118.13117.960.00
11202006.04.10 01:12close56050.00118.21117.960.003383.74574835.79
11212006.04.10 01:19buy56150.00118.16117.990.00
11222006.04.10 02:03close56150.00118.24117.990.003382.98578218.77
11232006.04.10 18:00sell56250.00118.64118.810.00
11242006.04.10 19:59close56250.00118.56118.810.003373.75581592.52
11252006.04.11 12:00sell56350.00118.57118.740.00
11262006.04.11 13:19s/l56350.00118.74118.740.00-7157.89574434.63
11272006.04.11 19:00buy56450.00118.41118.240.00
11282006.04.11 22:00s/l56450.00118.24118.240.00-7190.59567244.04
11292006.04.11 22:00buy56550.00118.23118.060.00
11302006.04.12 00:00close56550.00118.33118.060.004855.09572099.13
11312006.04.12 01:00buy56650.00118.24118.070.00
11322006.04.12 03:00s/l56650.00118.07118.070.00-7212.56564886.56
11332006.04.12 12:00buy56750.00118.09117.920.00
11342006.04.12 15:00close56750.00118.33117.920.0010141.22575027.78
11352006.04.12 15:01sell56850.00118.31118.480.00
11362006.04.12 15:10close56850.00118.19118.480.005076.55580104.33
11372006.04.12 15:38sell56950.00118.34118.510.00
11382006.04.12 19:19s/l56950.00118.51118.510.00-7172.40572931.93
11392006.04.13 01:00buy57050.00118.45118.280.00
11402006.04.13 02:01close57050.00118.53118.280.003374.61576306.54
11412006.04.13 06:00buy57150.00118.43118.260.00
11422006.04.13 09:00close57150.00118.49118.260.002531.86578838.40
11432006.04.13 17:00buy57250.00118.45118.280.00
11442006.04.13 18:41close57250.00118.53118.280.003374.61582213.01
11452006.04.14 07:00buy57350.00118.63118.460.00
11462006.04.14 11:02close57350.00118.68118.460.002106.49584319.50
11472006.04.17 01:52buy57450.00118.41118.240.00
11482006.04.17 01:59close57450.00118.52118.240.004640.59588960.09
11492006.04.17 03:00buy57550.00118.23118.060.00
11502006.04.17 07:59close57550.00118.30118.060.002958.58591918.67
11512006.04.17 15:00buy57650.00117.73117.560.00
11522006.04.17 15:00close57650.00117.84117.560.004667.35596586.02
11532006.04.18 12:13buy57750.00117.94117.770.00
11542006.04.18 12:59close57750.00118.08117.770.005928.26602514.28
11552006.04.18 15:00buy57850.00117.60117.430.00
11562006.04.18 15:27close57850.00117.70117.430.004247.88606762.16
11572006.04.18 15:27buy57950.00117.65117.480.00
11582006.04.18 16:09close57950.00117.71117.480.002548.60609310.76
11592006.04.18 18:00sell58050.00117.73117.900.00
11602006.04.18 18:22close58050.00117.64117.900.003825.26613136.02
11612006.04.18 18:59sell58150.00117.76117.930.00
11622006.04.18 19:00close58150.00117.66117.930.004249.53617385.55
11632006.04.18 21:00buy58250.00117.31117.140.00
11642006.04.18 23:00s/l58250.00117.14117.140.00-7259.37610126.18
11652006.04.19 03:00buy58350.00116.85116.680.00
11662006.04.19 03:35close58350.00116.95116.680.004275.20614401.38
11672006.04.19 15:00sell58450.00117.52117.690.00
11682006.04.19 16:00s/l58450.00117.69117.690.00-7218.68607182.70
11692006.04.19 19:00buy58550.00117.40117.230.00
11702006.04.19 19:05close58550.00117.47117.230.002979.54610162.24
11712006.04.19 19:06buy58650.00117.45117.280.00
11722006.04.19 21:00s/l58650.00117.28117.280.00-7247.61602914.63
11732006.04.21 00:00buy58750.00117.45117.280.00
11742006.04.21 01:50close58750.00117.56117.280.004678.45607593.08
11752006.04.24 03:00buy58850.00115.64115.470.00
11762006.04.24 03:06close58850.00115.73115.470.003888.39611481.47
11772006.04.24 04:08sell58950.00115.82115.990.00
11782006.04.24 04:53close58950.00115.73115.990.003888.39615369.86
11792006.04.24 09:00buy59050.00115.32115.150.00
11802006.04.24 09:13close59050.00115.45115.150.005629.88620999.74
11812006.04.24 22:00sell59150.00114.44114.610.00
11822006.04.24 23:00s/l59150.00114.61114.610.00-7415.16613584.58
11832006.04.25 03:00buy59250.00114.41114.240.00
11842006.04.25 03:17close59250.00114.52114.240.004802.53618387.11
11852006.04.25 09:00buy59350.00114.44114.270.00
11862006.04.25 09:21close59350.00114.54114.270.004365.33622752.44
11872006.04.25 20:01buy59450.00114.88114.710.00
11882006.04.26 01:24close59450.00114.98114.710.004978.20627730.64
11892006.04.26 06:00sell59550.00115.06115.230.00
11902006.04.26 10:00s/l59550.00115.23115.230.00-7374.63620356.01
11912006.04.26 12:00buy59650.00115.14114.970.00
11922006.04.26 12:12close59650.00115.22114.970.003471.50623827.51
11932006.04.26 13:00sell59750.00115.26115.430.00
11942006.04.26 13:25close59750.00115.17115.430.003907.29627734.80
11952006.04.26 13:59sell59850.00115.27115.440.00
11962006.04.26 14:00close59850.00115.08115.440.008255.23635990.03
11972006.04.26 15:59sell59950.00115.17115.340.00
11982006.04.26 16:00close59950.00114.88115.340.0012621.87648611.90
11992006.04.26 20:59sell60050.00114.88115.050.00
12002006.04.26 21:00close60050.00114.69115.050.008283.28656895.18
12012006.04.27 13:00buy60150.00114.49114.320.00
12022006.04.27 13:20close60150.00114.56114.320.003055.01659950.19
12032006.04.28 03:00sell60250.00114.29114.460.00
12042006.04.28 11:00close60250.00114.09114.460.008765.02668715.21
12052006.04.28 12:00sell60350.00114.18114.350.00
12062006.04.28 14:07s/l60350.00114.35114.350.00-7433.32661281.89
12072006.05.01 05:00buy60450.00113.12112.950.00
12082006.05.01 07:59close60450.00113.19112.950.003092.21664374.10
12092006.05.01 15:00buy60550.00112.74112.570.00
12102006.05.01 16:00s/l60550.00112.57112.570.00-7550.86656823.24
12112006.05.01 17:00sell60650.00112.98113.150.00
12122006.05.01 17:15close60650.00112.86113.150.005316.48662139.72
12132006.05.01 17:16sell60750.00112.85113.020.00
12142006.05.01 17:30s/l60750.00113.02113.020.00-7520.13654619.59
12152006.05.01 17:30sell60850.00113.01113.180.00
12162006.05.01 20:00s/l60850.00113.18113.180.00-7509.50647110.09
12172006.05.02 19:00sell60950.00113.52113.690.00
12182006.05.02 19:39close60950.00113.39113.690.005732.28652842.37
12192006.05.02 19:59sell61050.00113.56113.730.00
12202006.05.02 20:00close61050.00113.29113.730.0011916.47664758.84
12212006.05.02 20:00buy61150.00113.31113.140.00
12222006.05.02 21:00s/l61150.00113.14113.140.00-7513.48657245.36
12232006.05.03 12:00sell61250.00113.46113.630.00
12242006.05.03 12:59close61250.00113.36113.630.004410.89661656.25
12252006.05.03 18:09buy61350.00113.34113.170.00
12262006.05.03 18:24close61350.00113.46113.170.005288.18666944.43
12272006.05.04 04:01buy61450.00113.67113.500.00
12282006.05.04 06:00close61450.00113.91113.500.0010534.57677479.00
12292006.05.05 00:22buy61550.00113.45113.280.00
12302006.05.05 00:53close61550.00113.57113.280.005283.06682762.06
12312006.05.08 01:00sell61650.00112.07112.240.00
12322006.05.08 01:41close61650.00111.97112.240.004465.60687227.66
12332006.05.08 05:00buy61750.00111.65111.480.00
12342006.05.08 10:00s/l61750.00111.48111.480.00-7637.71679589.95
12352006.05.09 04:00sell61850.00111.61111.780.00
12362006.05.09 05:00s/l61850.00111.78111.780.00-7598.10671991.85
12372006.05.09 05:00sell61950.00111.85112.020.00
12382006.05.09 05:06close61950.00111.78112.020.003131.15675123.00
12392006.05.09 05:06sell62050.00111.79111.960.00
12402006.05.09 07:00close62050.00111.62111.960.007615.23682738.23
12412006.05.09 09:03sell62150.00111.85112.020.00
12422006.05.09 09:24close62150.00111.74112.020.004922.02687660.25
12432006.05.09 09:42sell62250.00111.85112.020.00
12442006.05.09 11:00close62250.00111.63112.020.009853.89697514.14
12452006.05.10 06:59buy62350.00110.90110.730.00
12462006.05.10 07:00close62350.00111.07110.730.007652.82705166.96
12472006.05.10 23:00sell62450.00110.47110.640.00
12482006.05.10 23:54s/l62450.00110.64110.640.00-7682.57697484.39
12492006.05.10 23:54sell62550.00110.62110.790.00
12502006.05.11 01:00s/l62550.00110.79110.790.00-9846.82687637.57
12512006.05.11 01:00sell62650.00110.84111.010.00
12522006.05.11 02:00s/l62650.00111.01111.010.00-7650.77679986.80
12532006.05.11 02:00sell62750.00111.08111.250.00
12542006.05.11 02:08close62750.00110.98111.250.004505.40684492.20
12552006.05.11 02:11sell62850.00111.08111.250.00
12562006.05.11 04:00s/l62850.00111.25111.250.00-7638.39676853.81
12572006.05.11 04:00sell62950.00111.26111.430.00
12582006.05.11 04:06close62950.00111.16111.430.004498.12681351.93
12592006.05.11 15:53buy63050.00110.99110.820.00
12602006.05.11 16:03close63050.00111.11110.820.005400.05686751.98
12612006.05.11 17:00buy63150.00110.69110.520.00
12622006.05.11 18:00s/l63150.00110.52110.520.00-7709.05679042.93
12632006.05.12 15:04sell63250.00109.86110.030.00
12642006.05.12 15:19close63250.00109.78110.030.003643.55682686.48
12652006.05.12 15:21sell63350.00109.86110.030.00
12662006.05.12 15:41close63350.00109.76110.030.004555.49687241.97
12672006.05.12 15:43sell63450.00109.86110.030.00
12682006.05.12 15:46close63450.00109.78110.030.003643.55690885.53
12692006.05.12 15:54sell63550.00109.88110.050.00
12702006.05.12 15:54close63550.00109.79110.050.004098.73694984.26
12712006.05.12 15:54sell63650.00109.96110.130.00
12722006.05.12 15:54close63650.00109.75110.130.009567.20704551.45
12732006.05.12 15:54sell63750.00109.87110.040.00
12742006.05.12 15:54close63750.00109.71110.040.007291.95711843.40
12752006.05.12 15:58sell63850.00109.86110.030.00
12762006.05.12 15:58close63850.00109.73110.030.005923.70717767.10
12772006.05.12 15:59sell63950.00109.95110.120.00
12782006.05.12 15:59close63950.00109.86110.120.004095.98721863.08
12792006.05.12 15:59sell64050.00109.87110.040.00
12802006.05.12 15:59close64050.00109.60110.040.0012317.52734180.60
12812006.05.12 17:00sell64150.00110.25110.420.00
12822006.05.12 17:00s/l64150.00110.42110.420.00-7691.61726488.99
12832006.05.12 17:00sell64250.00110.49110.660.00
12842006.05.12 17:04close64250.00110.33110.660.007250.97733739.96
12852006.05.12 17:04sell64350.00110.33110.500.00
12862006.05.12 17:13close64350.00110.20110.500.005898.35739638.31
12872006.05.12 17:23sell64450.00110.30110.470.00
12882006.05.12 17:28s/l64450.00110.47110.470.00-7693.70731944.61
12892006.05.12 17:28sell64550.00110.46110.630.00
12902006.05.12 18:58close64550.00110.32110.630.006345.04738289.65
12912006.05.15 04:00buy64650.00109.59109.420.00
12922006.05.15 09:08close64650.00109.73109.420.006379.31744668.96
12932006.05.16 02:30buy64750.00110.37110.200.00
12942006.05.16 03:02close64750.00110.50110.200.005882.42750551.39
12952006.05.16 05:52buy64850.00110.06109.890.00
12962006.05.16 08:09close64850.00110.27109.890.009522.04760073.43
12972006.05.17 18:00sell64950.00109.97110.140.00
12982006.05.17 18:00s/l64950.00110.14110.140.00-7685.35752388.08
12992006.05.17 18:00sell65050.00110.58110.750.00
13002006.05.17 18:14close65050.00110.45110.750.005885.08758273.16
13012006.05.17 18:14sell65150.00110.43110.600.00
13022006.05.17 18:39s/l65150.00110.60110.600.00-7683.96750589.20
13032006.05.17 18:39sell65250.00110.60110.770.00
13042006.05.17 18:53close65250.00110.47110.770.005884.09756473.29
13052006.05.17 18:53sell65350.00110.46110.630.00
13062006.05.17 18:59s/l65350.00110.63110.630.00-7683.27748790.02
13072006.05.17 18:59sell65450.00110.61110.780.00
13082006.05.17 19:00close65450.00110.43110.780.008149.79756939.81
13092006.05.17 21:00sell65550.00110.98111.150.00
13102006.05.18 00:00s/l65550.00111.15111.150.00-9824.76747115.05
13112006.05.18 00:00sell65650.00111.16111.330.00
13122006.05.18 00:31close65650.00111.02111.330.006305.34753420.39
13132006.05.18 00:59sell65750.00111.18111.350.00
13142006.05.18 01:00close65750.00110.95111.350.0010365.02763785.41
13152006.05.18 03:00buy65850.00110.87110.700.00
13162006.05.18 03:25s/l65850.00110.70110.700.00-7678.41756107.00
13172006.05.18 03:38buy65950.00110.68110.510.00
13182006.05.18 03:59close65950.00110.86110.510.008118.35764225.34
13192006.05.18 04:00buy66050.00110.64110.470.00
13202006.05.18 08:00close66050.00110.80110.470.007220.23771445.57
13212006.05.19 02:00buy66150.00110.50110.330.00
13222006.05.19 02:07close66150.00110.60110.330.004520.57775966.14
13232006.05.19 03:00sell66250.00110.77110.940.00
13242006.05.19 05:00s/l66250.00110.94110.940.00-7659.03768307.11
13252006.05.19 12:00sell66350.00112.06112.230.00
13262006.05.19 12:11close66350.00111.88112.230.008044.20776351.31
13272006.05.19 12:59sell66450.00112.06112.230.00
13282006.05.19 13:00close66450.00111.79112.230.0012076.36788427.67
13292006.05.19 17:00sell66550.00112.17112.340.00
13302006.05.19 17:28close66550.00112.01112.340.007142.23795569.90
13312006.05.19 18:00buy66650.00111.80111.630.00
13322006.05.22 01:01s/l66650.00111.63111.630.00-6986.30788583.60
13332006.05.22 06:00buy66750.00111.97111.800.00
13342006.05.22 06:24close66750.00112.09111.800.005352.81793936.41
13352006.05.23 17:00buy66850.00111.29111.120.00
13362006.05.23 17:08close66850.00111.42111.120.005833.78799770.19
13372006.05.23 23:00sell66950.00111.98112.150.00
13382006.05.23 23:24close66950.00111.85112.150.005811.42805581.61
13392006.05.23 23:58sell67050.00111.99112.160.00
13402006.05.24 00:00s/l67050.00112.16112.160.00-8304.95797276.66
13412006.05.24 08:00sell67150.00112.47112.640.00
13422006.05.24 08:23close67150.00112.33112.640.006231.80803508.46
13432006.05.24 08:59sell67250.00112.47112.640.00
13442006.05.24 09:00close67250.00112.19112.640.0012478.83815987.29
13452006.05.24 09:00buy67350.00112.17112.000.00
13462006.05.24 10:00s/l67350.00112.00112.000.00-7598.78808388.51
13472006.05.26 04:00sell67450.00111.95112.120.00
13482006.05.26 05:10s/l67450.00112.12112.120.00-7579.81800808.70
13492006.05.29 12:00buy67550.00112.22112.050.00
13502006.05.29 16:00close67550.00112.38112.050.007118.58807927.28
13512006.05.30 04:00buy67650.00112.48112.310.00
13522006.05.30 05:00s/l67650.00112.31112.310.00-7573.73800353.55
13532006.05.30 05:00buy67750.00112.22112.050.00
13542006.05.30 06:03s/l67750.00112.05112.050.00-7586.57792766.98
13552006.05.30 09:00buy67850.00111.78111.610.00
13562006.05.30 10:23close67850.00111.84111.610.002682.24795449.22
13572006.05.31 19:00sell67950.00112.36112.530.00
13582006.05.31 21:00s/l67950.00112.53112.530.00-7544.82787904.40
13592006.06.01 17:00buy68050.00112.44112.270.00
13602006.06.01 17:27close68050.00112.60112.270.007104.81795009.21
13612006.06.01 17:27buy68150.00112.62112.450.00
13622006.06.01 17:33s/l68150.00112.45112.450.00-7559.59787449.63
13632006.06.01 17:33buy68250.00112.46112.290.00
13642006.06.01 19:15close68250.00112.57112.290.004885.84792335.46
13652006.06.02 15:00buy68350.00111.90111.730.00
13662006.06.02 16:00s/l68350.00111.73111.730.00-7615.12784720.34
13672006.06.02 18:00sell68450.00111.65111.820.00
13682006.06.02 18:05close68450.00111.56111.820.004033.66788754.01
13692006.06.05 21:00sell68550.00112.05112.220.00
13702006.06.05 23:00s/l68550.00112.22112.220.00-7571.71781182.30
13712006.06.06 15:05sell68650.00112.84113.010.00
13722006.06.06 16:03s/l68650.00113.01113.010.00-7521.46773660.84
13732006.06.06 22:00sell68750.00113.23113.400.00
13742006.06.07 02:04close68750.00113.13113.400.003693.34777354.18
13752006.06.07 09:59sell68850.00113.49113.660.00
13762006.06.07 10:00close68850.00113.27113.660.009711.31787065.49
13772006.06.07 18:00buy68950.00113.39113.220.00
13782006.06.07 22:08close68950.00113.50113.220.004845.69791911.18
13792006.06.08 03:00sell69050.00113.59113.760.00
13802006.06.08 08:23s/l69050.00113.76113.760.00-7471.87784439.31
13812006.06.12 02:59sell69150.00114.30114.470.00
13822006.06.12 04:00close69150.00114.03114.470.0011838.90796278.21
13832006.06.12 17:59sell69250.00114.39114.560.00
13842006.06.12 18:00close69250.00114.20114.560.008318.73804596.94
13852006.06.12 23:00sell69350.00114.39114.560.00
13862006.06.13 06:13s/l69350.00114.56114.560.00-8146.19796450.75
13872006.06.13 18:00buy69450.00115.08114.910.00
13882006.06.13 18:29close69450.00115.18114.910.004341.15800791.90
13892006.06.13 20:00sell69550.00115.24115.410.00
13902006.06.13 23:00s/l69550.00115.41115.410.00-7363.77793428.13
13912006.06.13 23:00sell69650.00115.41115.580.00
13922006.06.13 23:24close69650.00115.32115.580.003902.21797330.34
13932006.06.14 15:00sell69750.00115.31115.480.00
13942006.06.14 15:04close69750.00115.23115.480.003471.36800801.70
13952006.06.14 15:59sell69850.00115.36115.530.00
13962006.06.14 16:22close69850.00114.79115.530.0024827.95825629.65
13972006.06.15 03:00sell69950.00115.07115.240.00
13982006.06.15 03:11close69950.00115.00115.240.003043.46828673.10
13992006.06.15 03:59sell70050.00115.08115.250.00
14002006.06.15 04:00close70050.00114.90115.250.007833.02836506.13
14012006.06.15 06:00sell70150.00114.99115.160.00
14022006.06.15 09:00close70150.00114.86115.160.005658.97842165.09
14032006.06.15 09:00buy70250.00114.69114.520.00
14042006.06.15 09:15close70250.00114.81114.520.005225.92847391.02
14052006.06.15 18:00sell70350.00115.05115.220.00
14062006.06.15 21:00close70350.00114.97115.220.003479.30850870.32
14072006.06.16 12:00sell70450.00114.90115.070.00
14082006.06.16 15:27s/l70450.00115.07115.070.00-7386.17843484.15
14092006.06.16 17:00buy70550.00114.99114.820.00
14102006.06.16 17:23close70550.00115.07114.820.003476.08846960.22
14112006.06.16 17:28buy70650.00115.06114.890.00
14122006.06.16 17:43close70650.00115.13114.890.003040.00850000.22
14132006.06.16 17:59buy70750.00114.99114.820.00
14142006.06.16 18:00close70750.00115.13114.820.006079.96856080.18
14152006.06.19 15:00sell70850.00115.66115.830.00
14162006.06.19 17:00close70850.00115.48115.830.007793.76863873.94
14172006.06.20 04:00buy70950.00115.48115.310.00
14182006.06.20 08:00s/l70950.00115.31115.310.00-7389.38856484.56
14192006.06.20 08:00buy71050.00115.05114.880.00
14202006.06.20 09:00s/l71050.00114.88114.880.00-7408.05849076.51
14212006.06.20 12:00sell71150.00115.26115.430.00
14222006.06.20 12:09close71150.00115.19115.430.003038.54852115.05
14232006.06.20 12:10sell71250.00115.18115.350.00
14242006.06.20 12:52close71250.00115.11115.350.003040.74855155.79
14252006.06.20 12:53sell71350.00115.10115.270.00
14262006.06.20 12:59s/l71350.00115.27115.270.00-7372.72847783.07
14272006.06.20 12:59sell71450.00115.27115.440.00
14282006.06.20 13:00close71450.00115.12115.440.006515.01854298.08
14292006.06.20 13:00buy71550.00115.12114.950.00
14302006.06.20 15:00s/l71550.00114.95114.950.00-7406.12846891.96
14312006.06.20 15:00buy71650.00114.79114.620.00
14322006.06.20 15:11close71650.00114.88114.620.003917.01850808.97
14332006.06.20 15:11buy71750.00114.90114.730.00
14342006.06.20 17:44close71750.00114.98114.730.003478.87854287.84
14352006.06.20 20:00buy71850.00114.77114.600.00
14362006.06.20 20:20close71850.00114.86114.600.003917.81858205.66
14372006.06.20 20:59buy71950.00114.77114.600.00
14382006.06.20 22:00close71950.00114.87114.600.004352.75862558.41
14392006.06.22 19:00sell72050.00116.23116.400.00
14402006.06.22 19:31close72050.00116.13116.400.004305.66866864.07
14412006.06.26 13:00buy72150.00116.12115.950.00
14422006.06.26 13:28close72150.00116.19115.950.003012.41869876.48
14432006.06.26 13:28buy72250.00116.26116.090.00
14442006.06.26 13:58close72250.00116.34116.090.003438.20873314.68
14452006.06.26 13:59buy72350.00116.17116.000.00
14462006.06.26 14:00close72350.00116.35116.000.007735.22881049.90
14472006.06.27 15:00buy72450.00116.27116.100.00
14482006.06.27 16:00s/l72450.00116.10116.100.00-7321.27873728.63
14492006.06.28 06:59sell72550.00116.20116.370.00
14502006.06.28 10:00s/l72550.00116.37116.370.00-7302.41866426.21
14512006.06.29 03:08sell72650.00116.54116.710.00
14522006.06.29 08:00close72650.00116.46116.710.003434.59869860.80
14532006.06.29 21:00buy72750.00115.04114.870.00
14542006.06.29 21:10close72750.00115.13114.870.003908.51873769.31
14552006.06.29 21:10buy72850.00115.14114.970.00
14562006.06.29 21:23s/l72850.00114.97114.970.00-7393.23866376.08
14572006.06.29 21:23buy72950.00114.99114.820.00
14582006.06.29 21:51close72950.00115.07114.820.003476.13869852.21
14592006.06.29 21:51buy73050.00115.08114.910.00
14602006.06.29 22:13close73050.00115.17114.910.003907.37873759.58
14612006.06.29 23:00sell73150.00115.15115.320.00
14622006.06.29 23:18close73150.00115.08115.320.003041.43876801.02
14632006.06.29 23:59sell73250.00115.17115.340.00
14642006.06.30 00:00close73250.00115.06115.340.004053.57880854.58
14652006.06.30 04:00buy73350.00114.97114.800.00
14662006.06.30 06:00close73350.00115.04114.800.003042.55883897.14
14672006.06.30 09:04sell73450.00114.72114.890.00
14682006.06.30 09:25close73450.00114.63114.890.003925.73887822.86
14692006.06.30 09:46sell73550.00114.72114.890.00
14702006.06.30 12:00close73550.00114.58114.890.006109.38893932.25
14712006.06.30 15:14buy73650.00114.26114.090.00
14722006.06.30 15:23close73650.00114.36114.090.004372.28898304.53
14732006.06.30 15:57buy73750.00114.26114.090.00
14742006.06.30 15:59close73750.00114.37114.090.004808.95903113.47
14752006.06.30 18:00sell73850.00114.50114.670.00
14762006.06.30 20:04close73850.00114.42114.670.003495.83906609.30
14772006.07.03 03:00sell73950.00114.41114.580.00
14782006.07.03 04:00s/l73950.00114.58114.580.00-7412.58899196.72
14792006.07.03 04:00sell74050.00114.65114.820.00
14802006.07.03 05:02close74050.00114.59114.820.002618.11901814.83
14812006.07.03 17:00buy74150.00114.72114.550.00
14822006.07.03 17:16close74150.00114.83114.550.004789.77906604.60
14832006.07.03 17:59buy74250.00114.71114.540.00
14842006.07.03 18:00close74250.00114.91114.540.008702.62915307.22
14852006.07.04 23:00sell74350.00114.80114.970.00
14862006.07.05 01:00s/l74350.00114.97114.970.00-8110.74907196.48
14872006.07.05 01:12sell74450.00115.16115.330.00
14882006.07.05 03:00close74450.00115.00115.330.006956.52914153.01
14892006.07.05 06:00buy74550.00114.84114.670.00
14902006.07.05 08:01s/l74550.00114.67114.670.00-7413.87906739.14
14912006.07.05 15:00sell74650.00115.10115.270.00
14922006.07.05 16:00s/l74650.00115.27115.270.00-7363.77899375.36
14932006.07.05 17:00sell74750.00115.69115.860.00
14942006.07.06 01:00close74750.00115.59115.860.002146.15901521.52
14952006.07.06 04:59buy74850.00115.48115.310.00
14962006.07.06 07:00close74850.00115.58115.310.004326.09905847.60
14972006.07.07 15:00buy74950.00114.16113.990.00
14982006.07.07 15:32s/l74950.00113.99113.990.00-7457.45898390.16
14992006.07.07 15:32buy75050.00114.00113.830.00
15002006.07.07 15:59close75050.00114.13113.830.005695.26904085.42
15012006.07.07 17:00buy75150.00113.98113.810.00
15022006.07.07 17:35close75150.00114.05113.810.003068.87907154.29
15032006.07.10 12:00sell75250.00113.73113.900.00
15042006.07.10 14:31s/l75250.00113.90113.900.00-7461.37899692.92
15052006.07.10 23:00sell75350.00114.31114.480.00
15062006.07.11 03:00close75350.00114.18114.480.004966.00904658.92
15072006.07.11 03:12buy75450.00114.12113.950.00
15082006.07.11 05:00s/l75450.00113.95113.950.00-7460.72897198.20
15092006.07.11 21:00buy75550.00114.15113.980.00
15102006.07.11 22:16close75550.00114.20113.980.002189.26899387.46
15112006.07.12 04:00sell75650.00114.41114.580.00
15122006.07.12 06:00close75650.00114.36114.580.002186.08901573.54
15132006.07.12 09:59buy75750.00114.29114.120.00
15142006.07.12 10:00close75750.00114.54114.120.0010913.26912486.80
15152006.07.12 12:00sell75850.00114.81114.980.00
15162006.07.12 14:00s/l75850.00114.98114.980.00-7379.11905107.69
15172006.07.13 18:00sell75950.00115.45115.620.00
15182006.07.13 18:04close75950.00115.38115.620.003033.32908141.01
15192006.07.14 13:00sell76050.00115.86116.030.00
15202006.07.14 13:11close76050.00115.80116.030.002590.73910731.73
15212006.07.14 13:16sell76150.00115.86116.030.00
15222006.07.14 15:00s/l76150.00116.03116.030.00-7325.06903406.67
15232006.07.14 20:00buy76250.00116.19116.020.00
15242006.07.17 00:00close76250.00116.38116.020.008792.38912199.05
15252006.07.17 01:00buy76350.00116.26116.090.00
15262006.07.17 05:33close76350.00116.35116.090.003867.67916066.72
15272006.07.18 02:00buy76450.00116.95116.780.00
15282006.07.18 03:55close76450.00117.04116.780.003844.84919911.56
15292006.07.18 04:56buy76550.00116.91116.740.00
15302006.07.18 06:00close76550.00117.00116.740.003846.18923757.75
15312006.07.19 15:00sell76650.00117.82117.990.00
15322006.07.19 15:32close76650.00117.74117.990.003397.25927155.00
15332006.07.19 15:34sell76750.00117.78117.950.00
15342006.07.19 15:43close76750.00117.70117.950.003398.41930553.41
15352006.07.19 15:59sell76850.00117.81117.980.00
15362006.07.19 16:00close76850.00117.72117.980.003822.63934376.04
15372006.07.19 19:00buy76950.00116.78116.610.00
15382006.07.20 01:10close76950.00116.87116.610.005738.96940115.00
15392006.07.20 17:00buy77050.00116.76116.590.00
15402006.07.20 17:21close77050.00116.84116.590.003423.58943538.57
15412006.07.20 22:00sell77150.00116.93117.100.00
15422006.07.21 05:00close77150.00116.86117.100.002268.54945807.11
15432006.07.21 12:00sell77250.00116.12116.290.00
15442006.07.21 12:23close77250.00116.05116.290.003015.99948823.10
15452006.07.21 18:00sell77350.00116.35116.520.00
15462006.07.21 20:00close77350.00116.30116.520.002149.60950972.70
15472006.07.24 03:00sell77450.00116.53116.700.00
15482006.07.24 09:00close77450.00116.45116.700.003434.90954407.60
15492006.07.24 09:00sell77550.00116.65116.820.00
15502006.07.24 10:26s/l77550.00116.82116.820.00-7276.15947131.45
15512006.07.25 17:00sell77650.00116.86117.030.00
15522006.07.25 18:00s/l77650.00117.03117.030.00-7245.14939886.31
15532006.07.25 18:00sell77750.00117.30117.470.00
15542006.07.25 20:32close77750.00117.25117.470.002132.05942018.36
15552006.07.25 21:00buy77850.00117.20117.030.00
15562006.07.26 03:53s/l77850.00117.03117.030.00-6634.22935384.15
15572006.07.26 21:00buy77950.00116.30116.130.00
15582006.07.27 00:00close77950.00116.38116.130.005325.57940709.71
15592006.07.27 08:00buy78050.00116.10115.930.00
15602006.07.27 10:02s/l78050.00115.93115.930.00-7332.64933377.07
15612006.07.28 03:00sell78150.00115.95116.120.00
15622006.07.28 03:37close78150.00115.86116.120.003884.02937261.09
15632006.07.28 06:20buy78250.00115.60115.430.00
15642006.07.28 08:00s/l78250.00115.43115.430.00-7365.04929896.05
15652006.07.28 13:00sell78350.00115.66115.830.00
15662006.07.28 16:00close78350.00115.04115.830.0026947.31956843.36
15672006.07.31 06:00buy78450.00114.39114.220.00
15682006.07.31 10:03close78450.00114.47114.220.003494.30960337.67
15692006.08.01 15:00sell78550.00115.07115.240.00
15702006.08.01 15:36close78550.00114.96115.240.004784.27965121.94
15712006.08.01 15:39sell78650.00114.99115.160.00
15722006.08.01 16:01s/l78650.00115.16115.160.00-7379.75957742.19
15732006.08.01 17:00sell78750.00115.16115.330.00
15742006.08.01 17:31close78750.00115.07115.330.003910.69961652.88
15752006.08.01 17:33sell78850.00115.11115.280.00
15762006.08.01 17:41close78850.00115.03115.280.003477.35965130.22
15772006.08.01 17:59sell78950.00115.16115.330.00
15782006.08.01 18:00close78950.00114.98115.330.007827.49972957.71
15792006.08.02 05:00buy79050.00114.26114.090.00
15802006.08.02 07:00close79050.00114.35114.090.003935.31976893.03
15812006.08.03 03:00sell79150.00114.75114.920.00
15822006.08.03 11:00s/l79150.00114.92114.920.00-7392.59969500.44
15832006.08.03 18:00sell79250.00115.26115.430.00
15842006.08.03 18:31close79250.00115.16115.430.004341.57973842.01
15852006.08.03 18:59sell79350.00115.27115.440.00
15862006.08.03 19:02close79350.00115.12115.440.006515.01980357.02
15872006.08.03 19:04buy79450.00115.06114.890.00
15882006.08.04 02:00close79450.00115.18114.890.005839.04986196.06
15892006.08.04 15:00buy79550.00114.98114.810.00
15902006.08.04 15:25s/l79550.00114.81114.810.00-7422.29978773.77
15912006.08.04 15:25buy79650.00114.54114.370.00
15922006.08.04 16:00s/l79650.00114.37114.370.00-7437.87971335.90
15932006.08.04 21:00sell79750.00114.36114.530.00
15942006.08.07 00:00close79750.00114.24114.530.004525.63975861.53
15952006.08.07 03:00sell79850.00114.34114.510.00
15962006.08.07 06:00s/l79850.00114.51114.510.00-7421.63968439.90
15972006.08.07 13:01buy79950.00114.84114.670.00
15982006.08.07 13:12close79950.00114.91114.670.003046.02971485.92
15992006.08.07 13:13buy80050.00114.95114.780.00
16002006.08.07 20:00close80050.00115.07114.780.005214.22976700.14
16012006.08.08 21:00buy80150.00114.94114.770.00
16022006.08.08 21:16close80150.00115.02114.770.003477.66980177.80
16032006.08.08 21:59buy80250.00114.96114.790.00
16042006.08.08 22:00close80250.00115.07114.790.004779.69984957.48
16052006.08.08 22:08sell80350.00115.10115.270.00
16062006.08.08 23:00s/l80350.00115.27115.270.00-7370.79977586.69
16072006.08.09 01:00sell80450.00115.73115.900.00
16082006.08.09 01:08close80450.00115.65115.900.003458.83981045.52
16092006.08.09 01:08sell80550.00115.62115.790.00
16102006.08.09 01:12close80550.00115.53115.790.003895.21984940.73
16112006.08.09 01:12sell80650.00115.51115.680.00
16122006.08.09 01:59s/l80650.00115.68115.680.00-7345.32977595.41
16132006.08.09 01:59sell80750.00115.70115.870.00
16142006.08.09 02:00close80750.00115.59115.870.004758.21982353.62
16152006.08.09 08:00buy80850.00115.39115.220.00
16162006.08.09 09:00s/l80850.00115.22115.220.00-7377.83974975.79
16172006.08.10 15:00sell80950.00114.85115.020.00
16182006.08.10 16:00s/l80950.00115.02115.020.00-7389.37967586.42
16192006.08.10 17:00sell81050.00115.40115.570.00
16202006.08.10 18:00s/l81050.00115.57115.570.00-7354.21960232.21
16212006.08.11 02:00sell81150.00115.38115.550.00
16222006.08.11 02:18close81150.00115.29115.550.003903.23964135.44
16232006.08.11 15:00sell81250.00116.12116.290.00
16242006.08.11 15:11s/l81250.00116.29116.290.00-7308.68956826.76
16252006.08.11 15:11sell81350.00116.28116.450.00
16262006.08.11 15:17close81350.00116.22116.450.002581.39959408.15
16272006.08.11 15:17sell81450.00116.25116.420.00
16282006.08.11 15:20close81450.00116.19116.420.002582.06961990.21
16292006.08.11 15:22sell81550.00116.23116.400.00
16302006.08.11 15:28close81550.00116.17116.400.002582.57964572.78
16312006.08.11 15:59sell81650.00116.23116.400.00
16322006.08.11 16:00close81650.00115.99116.400.0010345.72974918.50
16332006.08.15 00:00buy81750.00116.63116.460.00
16342006.08.15 07:23s/l81750.00116.46116.460.00-7298.64967619.86
16352006.08.15 15:00buy81850.00116.27116.100.00
16362006.08.15 15:00close81850.00116.38116.100.004725.90972345.76
16372006.08.15 15:00buy81950.00116.39116.220.00
16382006.08.15 15:00s/l81950.00116.22116.220.00-7319.38965026.38
16392006.08.15 15:00buy82050.00116.15115.980.00
16402006.08.15 16:00s/l82050.00115.98115.980.00-7332.64957693.74
16412006.08.16 01:00buy82150.00115.98115.810.00
16422006.08.16 03:00close82150.00116.06115.810.003446.43961140.17
16432006.08.16 15:00buy82250.00115.80115.630.00
16442006.08.16 21:00close82250.00115.88115.630.003451.78964591.95
16452006.08.17 20:00sell82350.00116.11116.280.00
16462006.08.17 20:52close82350.00116.03116.280.003447.32968039.27
16472006.08.17 20:53sell82450.00116.00116.170.00
16482006.08.17 22:44close82450.00115.94116.170.002587.62970626.89
16492006.08.18 12:00buy82550.00115.57115.400.00
16502006.08.18 12:49close82550.00115.67115.400.004322.56974949.45
16512006.08.18 12:49buy82650.00115.67115.500.00
16522006.08.18 12:55close82650.00115.76115.500.003887.35978836.80
16532006.08.18 12:55buy82750.00115.78115.610.00
16542006.08.18 12:59s/l82750.00115.61115.610.00-7356.76971480.04
16552006.08.18 12:59buy82850.00115.56115.390.00
16562006.08.18 13:00close82850.00115.77115.390.009069.56980549.60
16572006.08.18 13:01sell82950.00115.76115.930.00
16582006.08.18 14:21s/l82950.00115.93115.930.00-7331.37973218.23
16592006.08.21 17:00sell83050.00115.84116.010.00
16602006.08.22 01:05s/l83050.00116.01116.010.00-8052.82965165.42
16612006.08.22 13:07buy83150.00116.12115.950.00
16622006.08.22 14:00close83150.00116.21115.950.003872.30969037.72
16632006.08.22 20:00sell83250.00116.81116.980.00
16642006.08.22 20:16close83250.00116.75116.980.002569.34971607.06
16652006.08.22 20:59sell83350.00116.83117.000.00
16662006.08.22 21:00close83350.00116.63117.000.008574.10980181.16
16672006.08.23 17:00sell83450.00116.50116.670.00
16682006.08.23 19:25close83450.00116.41116.670.003865.67984046.83
16692006.08.24 13:00buy83550.00116.31116.140.00
16702006.08.24 17:58close83550.00116.39116.140.003436.66987483.49
16712006.08.24 17:58sell83650.00116.38116.550.00
16722006.08.24 19:12s/l83650.00116.55116.550.00-7293.01980190.48
16732006.08.25 02:01sell83750.00116.67116.840.00
16742006.08.25 04:00close83750.00116.57116.840.004289.06984479.54
16752006.08.25 09:00sell83850.00117.19117.360.00
16762006.08.25 15:01s/l83850.00117.36117.360.00-7242.06977237.48
16772006.08.25 17:00sell83950.00117.29117.460.00
16782006.08.25 17:07close83950.00117.19117.460.004266.61981504.09
16792006.08.29 17:00sell84050.00116.89117.060.00
16802006.08.29 21:00close84050.00116.54117.060.0015016.42996520.51
16812006.08.31 02:00sell84150.00117.21117.380.00
16822006.08.31 06:00s/l84150.00117.38117.380.00-7237.74989282.77
16832006.08.31 15:00buy84250.00117.02116.850.00
16842006.08.31 15:25close84250.00117.10116.850.003415.82992698.59
16852006.09.01 18:00buy84350.00117.22117.050.00
16862006.09.04 00:00s/l84350.00117.05117.050.00-6639.81986058.78
16872006.09.05 03:00buy84450.00115.84115.670.00
16882006.09.05 05:00close84450.00115.96115.670.005174.17991232.95
16892006.09.05 09:00buy84550.00115.84115.670.00
16902006.09.05 10:00s/l84550.00115.67115.670.00-7349.13983883.82
16912006.09.05 19:00buy84650.00115.95115.780.00
16922006.09.05 19:21close84650.00116.02115.780.003016.56986900.38
16932006.09.05 19:59buy84750.00115.97115.800.00
16942006.09.05 23:00close84750.00116.06115.800.003877.30990777.68
16952006.09.05 23:07sell84850.00116.04116.210.00
16962006.09.06 01:00s/l84850.00116.21116.210.00-8040.21982737.47
16972006.09.06 02:00buy84950.00116.04115.870.00
16982006.09.06 02:38close84950.00116.14115.870.004305.27987042.74
16992006.09.06 02:59buy85050.00116.04115.870.00
17002006.09.06 03:00close85050.00116.17115.870.005595.17992637.91
17012006.09.06 15:00buy85150.00116.55116.380.00
17022006.09.06 15:36close85150.00116.62116.380.003001.37995639.28
17032006.09.06 21:00buy85250.00116.60116.430.00
17042006.09.07 03:00close85250.00116.72116.430.007028.981002668.26
17052006.09.07 17:12sell85350.00116.57116.740.00
17062006.09.07 17:59close85350.00116.45116.740.005152.431007820.69
17072006.09.08 15:00sell85450.00116.76116.930.00
17082006.09.08 18:00s/l85450.00116.93116.930.00-7269.301000551.39
17092006.09.11 02:53buy85550.00116.76116.590.00
17102006.09.11 08:00close85550.00116.89116.590.005560.761006112.15
17112006.09.11 09:00sell85650.00117.10117.270.00
17122006.09.11 10:51s/l85650.00117.27117.270.00-7248.23998863.92
17132006.09.13 04:00sell85750.00117.94118.110.00
17142006.09.13 09:00close85750.00117.75118.110.008067.901006931.82
17152006.09.14 00:00buy85850.00117.48117.310.00
17162006.09.14 09:00close85850.00117.62117.310.005951.491012883.31
17172006.09.14 17:00buy85950.00117.42117.250.00
17182006.09.14 18:00close85950.00117.50117.250.003404.191016287.50
17192006.09.15 15:15buy86050.00117.44117.270.00
17202006.09.15 15:20close86050.00117.56117.270.005103.671021391.17
17212006.09.15 22:01buy86150.00117.55117.380.00
17222006.09.15 22:07close86150.00117.61117.380.002550.831023942.00
17232006.09.15 22:27buy86250.00117.55117.380.00
17242006.09.18 00:00s/l86250.00117.38117.380.00-6619.971017322.03
17252006.09.18 00:00sell86350.00117.54117.710.00
17262006.09.18 01:00s/l86350.00117.71117.710.00-7218.071010103.96
17272006.09.18 01:00sell86450.00117.74117.910.00
17282006.09.18 01:27s/l86450.00117.91117.910.00-7207.051002896.91
17292006.09.18 01:27sell86550.00117.92118.090.00
17302006.09.18 01:59close86550.00117.75118.090.007218.611010115.52
17312006.09.18 02:00sell86650.00117.97118.140.00
17322006.09.18 02:01close86650.00117.89118.140.003392.991013508.51
17332006.09.18 02:01sell86750.00117.90118.070.00
17342006.09.18 02:04close86750.00117.82118.070.003395.011016903.52
17352006.09.18 02:08sell86850.00117.90118.070.00
17362006.09.18 02:52close86850.00117.83118.070.002970.551019874.07
17372006.09.18 02:59sell86950.00118.04118.210.00
17382006.09.18 03:00close86950.00117.90118.210.005937.351025811.42
17392006.09.18 08:00sell87050.00118.01118.180.00
17402006.09.18 08:11close87050.00117.93118.180.003391.781029203.20
17412006.09.18 08:19sell87150.00118.04118.210.00
17422006.09.18 08:19close87150.00117.96118.210.003390.881032594.08
17432006.09.18 08:19sell87250.00118.06118.230.00
17442006.09.18 08:28close87250.00117.97118.230.003814.561036408.64
17452006.09.18 08:32sell87350.00118.03118.200.00
17462006.09.18 08:59close87350.00117.95118.200.003391.201039799.84
17472006.09.18 08:59sell87450.00118.01118.180.00
17482006.09.18 09:17close87450.00117.92118.180.003816.151043615.99
17492006.09.18 12:00sell87550.00118.18118.350.00
17502006.09.18 15:00close87550.00118.03118.350.006354.331049970.32
17512006.09.18 15:00buy87650.00118.03117.860.00
17522006.09.18 15:12close87650.00118.16117.860.005501.081055471.40
17532006.09.19 12:00buy87750.00117.56117.390.00
17542006.09.19 15:00s/l87750.00117.39117.390.00-7255.661048215.74
17552006.09.19 18:00sell87850.00117.56117.730.00
17562006.09.19 19:00s/l87850.00117.73117.730.00-7218.681040997.06
17572006.09.19 23:00sell87950.00117.74117.910.00
17582006.09.20 00:26close87950.00117.64117.910.003523.661044520.72
17592006.09.21 21:00buy88050.00116.38116.210.00
17602006.09.22 09:00close88050.00116.52116.210.006636.881051157.60
17612006.09.25 01:01sell88150.00116.55116.720.00
17622006.09.25 01:47close88150.00116.46116.720.003863.991055021.59
17632006.09.25 04:44buy88250.00116.41116.240.00
17642006.09.25 04:53close88250.00116.50116.240.003862.661058884.25
17652006.09.25 04:59buy88350.00116.43116.260.00
17662006.09.25 09:13s/l88350.00116.26116.260.00-7312.461051571.79
17672006.09.26 09:39buy88450.00116.40116.230.00
17682006.09.26 11:14close88450.00116.49116.230.003862.991055434.78
17692006.09.26 17:11sell88550.00116.77116.940.00
17702006.09.26 17:25s/l88550.00116.94116.940.00-7268.681048166.10
17712006.09.26 17:25sell88650.00116.92117.090.00
17722006.09.26 17:45s/l88650.00117.09117.090.00-7256.901040909.20
17732006.09.26 17:45sell88750.00117.11117.280.00
17742006.09.26 17:59close88750.00117.04117.280.002990.431043899.63
17752006.09.27 12:21sell88850.00117.24117.410.00
17762006.09.27 13:31s/l88850.00117.41117.410.00-7239.591036660.04
17772006.09.27 15:30buy88950.00117.19117.020.00
17782006.09.27 15:36close88950.00117.29117.020.004262.941040922.98
17792006.09.28 12:10buy89050.00117.47117.300.00
17802006.09.28 12:10close89050.00117.56117.300.003827.831044750.81
17812006.09.28 12:10buy89150.00117.47117.300.00
17822006.09.28 12:11close89150.00117.61117.300.005951.871050702.68
17832006.09.28 12:11buy89250.00117.47117.300.00
17842006.09.28 12:11close89250.00117.62117.300.006376.471057079.15
17852006.09.28 12:24buy89350.00117.47117.300.00
17862006.09.28 12:32close89350.00117.56117.300.003827.831060906.98