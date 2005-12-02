|Symbol
|USDJPY (United States Dollar vs. Japanese Yen)
|Period
|1 Hour (H1) 2004.06.22 17:00 - 2006.10.15 00:00 (2005.08.11 - 2006.09.29)
|Model
|Every tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
|Parameters
|ExitMarket=false; ShowSuitablePeriod=false; ShowMarketInfo=false; ShowAccountStatus=false; ShowStat=false; ShowDecision=false; ShowDirection=false; BlockSell=false; BlockBuy=false; ShowLots=false; BlockStopLoss=false; DisableShadowStopLoss=true; DisableExitSell=false; DisableExitBuy=false; EnableMACD=false; EnableMA=false; EnableFractals=false; EnableCCI=false; EnableCyberiaLogic=true; EnableLogicTrading=true; EnableADX=false; EnablePivot=false; BlockPipsator=true; EnableMoneyTrain=false; EnableReverseDetector=true; ReverseIndex=1.91; MoneyTrainLevel=4; MACDLevel=10; AutoLots=true; MAXLots=50; AutoDirection=true; ValuesPeriodCount=7; ValuesPeriodCountMax=7; SlipPage=1; Lots=0.1; StopLoss=0; TakeProfit=0; SymbolsCount=2; Risk=0.7; StopLossIndex=2.5; AutoStopLossIndex=true; StaticStopLoss=15; StopLevel=0; EnableTrailingStop=false; TrailingStopFactor=1; TimeTradeHoursDisabled="00,01,04,06"; GMT=10; MagicNumber=123000;
|Bars in test
|14468
|Ticks modelled
|2303548
|Modelling quality
|89.38%
|Initial deposit
|5000.00
|Total net profit
|1055906.98
|Gross profit
|2480189.87
|Gross loss
|-1424282.89
|Profit factor
|1.74
|Expected payoff
|1182.43
|Absolute drawdown
|372.91
|Maximal drawdown
|42614.40 (13.09%)
|Relative drawdown
|27.65% (6259.75)
|Total trades
|893
|Short positions (won %)
|447 (69.13%)
|Long positions (won %)
|446 (74.89%)
|Profit trades (% of total)
|643 (72.00%)
|Loss trades (% of total)
|250 (28.00%)
|Largest
|profit trade
|26947.31
|loss trade
|-9846.82
|Average
|profit trade
|3857.22
|loss trade
|-5697.13
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|13 (9525.10)
|consecutive losses (loss in money)
|4 (-28756.30)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|58275.81 (9)
|consecutive loss (count of losses)
|-28756.30 (4)
|Average
|consecutive wins
|3
|consecutive losses
|1
|#
|Time
|Type
|Order
|Lots
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2005.08.11 04:00
|buy
|1
|1.70
|110.35
|110.18
|0.00
|2
|2005.08.11 04:24
|close
|1
|1.70
|110.46
|110.18
|0.00
|169.29
|5169.29
|3
|2005.08.11 15:00
|buy
|2
|1.80
|110.35
|110.18
|0.00
|4
|2005.08.11 16:00
|s/l
|2
|1.80
|110.18
|110.18
|0.00
|-278.03
|4891.26
|5
|2005.08.12 09:00
|buy
|3
|1.70
|109.62
|109.45
|0.00
|6
|2005.08.12 11:00
|s/l
|3
|1.70
|109.45
|109.45
|0.00
|-264.17
|4627.09
|7
|2005.08.12 15:00
|sell
|4
|1.60
|109.78
|109.95
|0.00
|8
|2005.08.12 15:28
|close
|4
|1.60
|109.70
|109.95
|0.00
|116.68
|4743.77
|9
|2005.08.12 15:28
|sell
|5
|1.70
|109.69
|109.86
|0.00
|10
|2005.08.12 15:44
|close
|5
|1.70
|109.61
|109.86
|0.00
|124.08
|4867.85
|11
|2005.08.12 15:44
|sell
|6
|1.70
|109.62
|109.79
|0.00
|12
|2005.08.12 15:46
|close
|6
|1.70
|109.55
|109.79
|0.00
|108.63
|4976.48
|13
|2005.08.12 15:59
|sell
|7
|1.70
|109.80
|109.97
|0.00
|14
|2005.08.12 16:00
|close
|7
|1.70
|109.50
|109.97
|0.00
|465.75
|5442.23
|15
|2005.08.15 13:00
|sell
|8
|1.90
|109.59
|109.76
|0.00
|16
|2005.08.15 15:03
|close
|8
|1.90
|109.49
|109.76
|0.00
|173.53
|5615.76
|17
|2005.08.17 03:00
|buy
|9
|2.00
|109.52
|109.35
|0.00
|18
|2005.08.17 08:00
|close
|9
|2.00
|109.66
|109.35
|0.00
|255.34
|5871.10
|19
|2005.08.17 09:00
|sell
|10
|2.10
|109.91
|110.08
|0.00
|20
|2005.08.17 09:18
|s/l
|10
|2.10
|110.08
|110.08
|0.00
|-324.28
|5546.82
|21
|2005.08.17 09:19
|sell
|11
|1.90
|110.08
|110.25
|0.00
|22
|2005.08.17 09:35
|close
|11
|1.90
|109.94
|110.25
|0.00
|241.95
|5788.77
|23
|2005.08.17 13:00
|buy
|12
|2.00
|109.79
|109.62
|0.00
|24
|2005.08.17 17:00
|s/l
|12
|2.00
|109.62
|109.62
|0.00
|-310.24
|5478.53
|25
|2005.08.18 02:12
|sell
|13
|1.90
|109.98
|110.15
|0.00
|26
|2005.08.18 03:13
|s/l
|13
|1.90
|110.15
|110.15
|0.00
|-293.23
|5185.30
|27
|2005.08.18 04:59
|sell
|14
|1.80
|110.29
|110.46
|0.00
|28
|2005.08.18 05:00
|close
|14
|1.80
|110.04
|110.46
|0.00
|408.94
|5594.24
|29
|2005.08.18 05:01
|buy
|15
|2.00
|110.03
|109.86
|0.00
|30
|2005.08.18 06:14
|close
|15
|2.00
|110.12
|109.86
|0.00
|163.46
|5757.70
|31
|2005.08.18 09:00
|buy
|16
|2.00
|110.09
|109.92
|0.00
|32
|2005.08.18 11:00
|close
|16
|2.00
|110.18
|109.92
|0.00
|163.37
|5921.07
|33
|2005.08.18 12:00
|sell
|17
|2.10
|110.29
|110.46
|0.00
|34
|2005.08.18 14:20
|s/l
|17
|2.10
|110.46
|110.46
|0.00
|-323.20
|5597.87
|35
|2005.08.19 15:11
|sell
|18
|2.00
|110.58
|110.75
|0.00
|36
|2005.08.19 15:33
|close
|18
|2.00
|110.52
|110.75
|0.00
|108.58
|5706.45
|37
|2005.08.19 17:00
|sell
|19
|2.00
|110.69
|110.86
|0.00
|38
|2005.08.19 19:00
|close
|19
|2.00
|110.41
|110.86
|0.00
|507.20
|6213.65
|39
|2005.08.22 09:00
|buy
|20
|2.20
|110.04
|109.87
|0.00
|40
|2005.08.22 10:00
|s/l
|20
|2.20
|109.87
|109.87
|0.00
|-340.40
|5873.25
|41
|2005.08.22 20:59
|sell
|21
|2.10
|109.81
|109.98
|0.00
|42
|2005.08.22 21:00
|close
|21
|2.10
|109.71
|109.98
|0.00
|191.41
|6064.66
|43
|2005.08.22 21:32
|buy
|22
|2.10
|109.66
|109.49
|0.00
|44
|2005.08.22 23:00
|close
|22
|2.10
|109.77
|109.49
|0.00
|210.45
|6275.11
|45
|2005.08.23 04:00
|sell
|23
|2.20
|109.85
|110.02
|0.00
|46
|2005.08.23 08:00
|s/l
|23
|2.20
|110.02
|110.02
|0.00
|-339.91
|5935.20
|47
|2005.08.23 09:00
|buy
|24
|2.10
|109.94
|109.77
|0.00
|48
|2005.08.23 09:10
|close
|24
|2.10
|110.02
|109.77
|0.00
|152.71
|6087.91
|49
|2005.08.23 15:00
|sell
|25
|2.10
|110.13
|110.30
|0.00
|50
|2005.08.23 15:36
|close
|25
|2.10
|110.05
|110.30
|0.00
|152.67
|6240.58
|51
|2005.08.23 15:59
|sell
|26
|2.20
|110.12
|110.29
|0.00
|52
|2005.08.23 16:00
|close
|26
|2.20
|110.01
|110.29
|0.00
|219.98
|6460.56
|53
|2005.08.23 18:18
|buy
|27
|2.30
|109.84
|109.67
|0.00
|54
|2005.08.24 00:10
|close
|27
|2.30
|109.93
|109.67
|0.00
|217.26
|6677.82
|55
|2005.08.24 03:03
|sell
|28
|2.30
|110.22
|110.39
|0.00
|56
|2005.08.24 04:00
|s/l
|28
|2.30
|110.39
|110.39
|0.00
|-354.07
|6323.75
|57
|2005.08.24 04:00
|sell
|29
|2.20
|110.43
|110.60
|0.00
|58
|2005.08.24 04:09
|close
|29
|2.20
|110.35
|110.60
|0.00
|159.49
|6483.24
|59
|2005.08.24 04:14
|sell
|30
|2.30
|110.43
|110.60
|0.00
|60
|2005.08.24 06:00
|s/l
|30
|2.30
|110.60
|110.60
|0.00
|-353.50
|6129.74
|61
|2005.08.24 15:00
|buy
|31
|2.10
|110.20
|110.03
|0.00
|62
|2005.08.24 16:15
|close
|31
|2.10
|110.29
|110.03
|0.00
|171.37
|6301.11
|63
|2005.08.24 17:12
|sell
|32
|2.20
|110.36
|110.53
|0.00
|64
|2005.08.24 18:17
|close
|32
|2.20
|110.27
|110.53
|0.00
|179.56
|6480.67
|65
|2005.08.24 19:04
|buy
|33
|2.30
|110.15
|109.98
|0.00
|66
|2005.08.25 00:00
|close
|33
|2.30
|110.24
|109.98
|0.00
|274.64
|6755.31
|67
|2005.08.25 02:00
|sell
|34
|2.40
|110.37
|110.54
|0.00
|68
|2005.08.25 02:28
|close
|34
|2.40
|110.31
|110.54
|0.00
|130.55
|6885.86
|69
|2005.08.25 02:59
|sell
|35
|2.40
|110.42
|110.59
|0.00
|70
|2005.08.25 03:00
|close
|35
|2.40
|110.26
|110.59
|0.00
|348.27
|7234.13
|71
|2005.08.25 22:02
|sell
|36
|2.50
|110.07
|110.24
|0.00
|72
|2005.08.26 02:00
|s/l
|36
|2.50
|110.24
|110.24
|0.00
|-421.53
|6812.59
|73
|2005.08.26 02:00
|sell
|37
|2.40
|110.31
|110.48
|0.00
|74
|2005.08.26 02:10
|close
|37
|2.40
|110.24
|110.48
|0.00
|152.39
|6964.98
|75
|2005.08.26 06:00
|buy
|38
|2.40
|110.09
|109.92
|0.00
|76
|2005.08.26 10:00
|s/l
|38
|2.40
|109.92
|109.92
|0.00
|-371.72
|6593.26
|77
|2005.08.29 02:00
|buy
|39
|2.30
|109.89
|109.72
|0.00
|78
|2005.08.29 02:09
|close
|39
|2.30
|109.95
|109.72
|0.00
|125.51
|6718.77
|79
|2005.08.29 02:59
|buy
|40
|2.40
|109.89
|109.72
|0.00
|80
|2005.08.29 03:00
|close
|40
|2.40
|110.03
|109.72
|0.00
|305.37
|7024.14
|81
|2005.08.29 03:09
|sell
|41
|2.50
|110.08
|110.25
|0.00
|82
|2005.08.29 04:00
|s/l
|41
|2.50
|110.25
|110.25
|0.00
|-385.31
|6638.83
|83
|2005.08.29 04:00
|sell
|42
|2.30
|110.28
|110.45
|0.00
|84
|2005.08.29 07:00
|s/l
|42
|2.30
|110.45
|110.45
|0.00
|-354.01
|6284.82
|85
|2005.08.29 09:00
|buy
|43
|2.20
|110.24
|110.07
|0.00
|86
|2005.08.29 11:00
|close
|43
|2.20
|110.35
|110.07
|0.00
|219.30
|6504.12
|87
|2005.08.30 13:00
|sell
|44
|2.30
|111.50
|111.67
|0.00
|88
|2005.08.30 16:00
|close
|44
|2.30
|111.40
|111.67
|0.00
|206.47
|6710.59
|89
|2005.08.31 03:42
|buy
|45
|2.30
|111.28
|111.11
|0.00
|90
|2005.08.31 03:59
|close
|45
|2.30
|111.43
|111.11
|0.00
|309.61
|7020.20
|91
|2005.08.31 04:06
|buy
|46
|2.50
|111.29
|111.12
|0.00
|92
|2005.08.31 09:00
|close
|46
|2.50
|111.37
|111.12
|0.00
|179.59
|7199.79
|93
|2005.08.31 15:00
|buy
|47
|2.50
|111.44
|111.27
|0.00
|94
|2005.08.31 15:06
|close
|47
|2.50
|111.52
|111.27
|0.00
|179.34
|7379.13
|95
|2005.08.31 15:09
|buy
|48
|2.60
|111.47
|111.30
|0.00
|96
|2005.08.31 15:30
|close
|48
|2.60
|111.55
|111.30
|0.00
|186.48
|7565.61
|97
|2005.08.31 15:57
|buy
|49
|2.60
|111.48
|111.31
|0.00
|98
|2005.08.31 15:57
|close
|49
|2.60
|111.55
|111.31
|0.00
|163.16
|7728.77
|99
|2005.08.31 15:57
|buy
|50
|2.70
|111.46
|111.29
|0.00
|100
|2005.08.31 17:00
|s/l
|50
|2.70
|111.29
|111.29
|0.00
|-413.06
|7315.71
|101
|2005.09.01 12:16
|buy
|51
|2.60
|110.57
|110.40
|0.00
|102
|2005.09.01 14:53
|s/l
|51
|2.60
|110.40
|110.40
|0.00
|-400.51
|6915.20
|103
|2005.09.01 15:47
|sell
|52
|2.40
|110.52
|110.69
|0.00
|104
|2005.09.01 16:00
|close
|52
|2.40
|110.40
|110.69
|0.00
|260.88
|7176.08
|105
|2005.09.02 22:59
|sell
|53
|2.50
|109.81
|109.98
|0.00
|106
|2005.09.05 01:38
|close
|53
|2.50
|109.72
|109.98
|0.00
|168.75
|7344.83
|107
|2005.09.06 00:28
|sell
|54
|2.60
|109.32
|109.49
|0.00
|108
|2005.09.06 02:10
|s/l
|54
|2.60
|109.49
|109.49
|0.00
|-403.54
|6941.29
|109
|2005.09.06 09:54
|sell
|55
|2.40
|109.76
|109.93
|0.00
|110
|2005.09.06 10:08
|close
|55
|2.40
|109.65
|109.93
|0.00
|240.78
|7182.07
|111
|2005.09.07 04:00
|sell
|56
|2.50
|109.77
|109.94
|0.00
|112
|2005.09.07 05:16
|s/l
|56
|2.50
|109.94
|109.94
|0.00
|-386.57
|6795.50
|113
|2005.09.07 09:00
|buy
|57
|2.40
|109.72
|109.55
|0.00
|114
|2005.09.07 11:00
|close
|57
|2.40
|109.91
|109.55
|0.00
|414.88
|7210.38
|115
|2005.09.07 21:00
|sell
|58
|2.50
|110.22
|110.39
|0.00
|116
|2005.09.07 21:14
|close
|58
|2.50
|110.12
|110.39
|0.00
|227.03
|7437.41
|117
|2005.09.07 21:59
|sell
|59
|2.60
|110.23
|110.40
|0.00
|118
|2005.09.07 22:00
|close
|59
|2.60
|110.06
|110.40
|0.00
|401.60
|7839.01
|119
|2005.09.08 15:00
|buy
|60
|2.70
|110.29
|110.12
|0.00
|120
|2005.09.08 15:23
|close
|60
|2.70
|110.42
|110.12
|0.00
|317.87
|8156.88
|121
|2005.09.09 02:59
|buy
|61
|2.90
|110.47
|110.30
|0.00
|122
|2005.09.09 03:00
|close
|61
|2.90
|110.67
|110.30
|0.00
|524.08
|8680.96
|123
|2005.09.09 03:00
|sell
|62
|3.00
|110.68
|110.85
|0.00
|124
|2005.09.09 03:39
|close
|62
|3.00
|110.59
|110.85
|0.00
|244.15
|8925.11
|125
|2005.09.09 03:59
|sell
|63
|3.10
|110.68
|110.85
|0.00
|126
|2005.09.09 04:00
|close
|63
|3.10
|110.56
|110.85
|0.00
|336.47
|9261.58
|127
|2005.09.09 04:01
|buy
|64
|3.20
|110.49
|110.32
|0.00
|128
|2005.09.09 06:00
|close
|64
|3.20
|110.58
|110.32
|0.00
|260.44
|9522.02
|129
|2005.09.09 12:00
|buy
|65
|3.30
|110.61
|110.44
|0.00
|130
|2005.09.09 14:00
|s/l
|65
|3.30
|110.44
|110.44
|0.00
|-508.06
|9013.96
|131
|2005.09.09 19:00
|sell
|66
|3.20
|109.79
|109.96
|0.00
|132
|2005.09.12 00:03
|close
|66
|3.20
|109.26
|109.96
|0.00
|1505.76
|10519.72
|133
|2005.09.12 03:00
|sell
|67
|3.70
|109.47
|109.64
|0.00
|134
|2005.09.12 03:28
|close
|67
|3.70
|109.36
|109.64
|0.00
|372.18
|10891.90
|135
|2005.09.12 03:59
|sell
|68
|3.80
|109.48
|109.65
|0.00
|136
|2005.09.12 05:00
|s/l
|68
|3.80
|109.65
|109.65
|0.00
|-589.14
|10302.76
|137
|2005.09.13 01:00
|buy
|69
|3.60
|110.28
|110.11
|0.00
|138
|2005.09.13 03:00
|close
|69
|3.60
|110.37
|110.11
|0.00
|293.57
|10596.33
|139
|2005.09.13 03:00
|sell
|70
|3.70
|110.39
|110.56
|0.00
|140
|2005.09.13 03:15
|close
|70
|3.70
|110.30
|110.56
|0.00
|301.91
|10898.24
|141
|2005.09.13 03:59
|sell
|71
|3.80
|110.41
|110.58
|0.00
|142
|2005.09.13 04:00
|close
|71
|3.80
|110.28
|110.58
|0.00
|447.94
|11346.18
|143
|2005.09.14 08:00
|sell
|72
|4.00
|110.66
|110.83
|0.00
|144
|2005.09.14 08:31
|close
|72
|4.00
|110.56
|110.83
|0.00
|361.80
|11707.98
|145
|2005.09.14 13:00
|buy
|73
|4.10
|110.24
|110.07
|0.00
|146
|2005.09.14 14:00
|s/l
|73
|4.10
|110.07
|110.07
|0.00
|-633.58
|11074.40
|147
|2005.09.15 01:00
|sell
|74
|3.90
|110.46
|110.63
|0.00
|148
|2005.09.15 03:12
|s/l
|74
|3.90
|110.63
|110.63
|0.00
|-599.30
|10475.10
|149
|2005.09.15 09:59
|sell
|75
|3.70
|110.66
|110.83
|0.00
|150
|2005.09.15 10:00
|close
|75
|3.70
|110.47
|110.83
|0.00
|636.36
|11111.46
|151
|2005.09.15 12:11
|buy
|76
|3.90
|110.29
|110.12
|0.00
|152
|2005.09.15 16:08
|close
|76
|3.90
|110.39
|110.12
|0.00
|353.29
|11464.75
|153
|2005.09.16 07:06
|buy
|77
|4.00
|110.49
|110.32
|0.00
|154
|2005.09.16 07:31
|close
|77
|4.00
|110.58
|110.32
|0.00
|325.56
|11790.31
|155
|2005.09.16 17:00
|sell
|78
|4.10
|111.30
|111.47
|0.00
|156
|2005.09.16 19:02
|s/l
|78
|4.10
|111.47
|111.47
|0.00
|-625.23
|11165.08
|157
|2005.09.19 00:00
|sell
|79
|3.90
|111.50
|111.67
|0.00
|158
|2005.09.19 01:00
|close
|79
|3.90
|111.41
|111.67
|0.00
|315.05
|11480.13
|159
|2005.09.19 07:00
|buy
|80
|4.00
|111.36
|111.19
|0.00
|160
|2005.09.19 07:05
|close
|80
|4.00
|111.45
|111.19
|0.00
|323.04
|11803.17
|161
|2005.09.19 07:59
|buy
|81
|4.10
|111.37
|111.20
|0.00
|162
|2005.09.19 08:00
|close
|81
|4.10
|111.66
|111.20
|0.00
|1064.85
|12868.02
|163
|2005.09.19 08:00
|sell
|82
|4.50
|111.64
|111.81
|0.00
|164
|2005.09.19 10:07
|close
|82
|4.50
|111.54
|111.81
|0.00
|403.42
|13271.44
|165
|2005.09.20 09:00
|buy
|83
|4.60
|111.30
|111.13
|0.00
|166
|2005.09.20 10:49
|close
|83
|4.60
|111.39
|111.13
|0.00
|371.67
|13643.11
|167
|2005.09.20 15:00
|sell
|84
|4.80
|111.50
|111.67
|0.00
|168
|2005.09.20 15:43
|close
|84
|4.80
|111.41
|111.67
|0.00
|387.76
|14030.87
|169
|2005.09.21 02:00
|buy
|85
|4.90
|111.86
|111.69
|0.00
|170
|2005.09.21 02:15
|close
|85
|4.90
|111.96
|111.69
|0.00
|437.67
|14468.54
|171
|2005.09.21 18:00
|sell
|86
|5.10
|111.32
|111.49
|0.00
|172
|2005.09.22 02:00
|close
|86
|5.10
|111.09
|111.49
|0.00
|833.59
|15302.13
|173
|2005.09.22 03:00
|sell
|87
|5.40
|111.35
|111.52
|0.00
|174
|2005.09.22 04:00
|s/l
|87
|5.40
|111.52
|111.52
|0.00
|-821.77
|14480.36
|175
|2005.09.22 08:00
|buy
|88
|5.10
|111.59
|111.42
|0.00
|176
|2005.09.22 09:00
|s/l
|88
|5.10
|111.42
|111.42
|0.00
|-778.42
|13701.94
|177
|2005.09.22 09:00
|buy
|89
|4.80
|111.40
|111.23
|0.00
|178
|2005.09.22 10:01
|s/l
|89
|4.80
|111.23
|111.23
|0.00
|-734.27
|12967.67
|179
|2005.09.22 15:00
|sell
|90
|4.50
|111.28
|111.45
|0.00
|180
|2005.09.22 15:23
|s/l
|90
|4.50
|111.45
|111.45
|0.00
|-686.41
|12281.26
|181
|2005.09.22 15:23
|sell
|91
|4.30
|111.43
|111.60
|0.00
|182
|2005.09.22 15:59
|close
|91
|4.30
|111.30
|111.60
|0.00
|502.25
|12783.51
|183
|2005.09.23 15:03
|sell
|92
|4.50
|111.77
|111.94
|0.00
|184
|2005.09.23 16:29
|s/l
|92
|4.50
|111.94
|111.94
|0.00
|-683.40
|12100.11
|185
|2005.09.23 17:05
|sell
|93
|4.20
|112.19
|112.36
|0.00
|186
|2005.09.23 19:11
|s/l
|93
|4.20
|112.36
|112.36
|0.00
|-635.45
|11464.66
|187
|2005.09.26 01:15
|buy
|94
|4.00
|112.33
|112.16
|0.00
|188
|2005.09.26 01:59
|close
|94
|4.00
|112.44
|112.16
|0.00
|391.32
|11855.98
|189
|2005.09.26 13:00
|sell
|95
|4.10
|112.55
|112.72
|0.00
|190
|2005.09.26 13:40
|close
|95
|4.10
|112.47
|112.72
|0.00
|291.66
|12147.64
|191
|2005.09.26 18:00
|buy
|96
|4.30
|112.28
|112.11
|0.00
|192
|2005.09.26 20:59
|close
|96
|4.30
|112.37
|112.11
|0.00
|344.39
|12492.03
|193
|2005.09.26 21:38
|buy
|97
|4.40
|112.23
|112.06
|0.00
|194
|2005.09.27 01:00
|close
|97
|4.40
|112.34
|112.06
|0.00
|486.22
|12978.25
|195
|2005.09.27 21:01
|buy
|98
|4.50
|113.30
|113.13
|0.00
|196
|2005.09.28 03:56
|s/l
|98
|4.50
|113.13
|113.13
|0.00
|-619.56
|12358.69
|197
|2005.09.28 03:56
|buy
|99
|4.30
|113.15
|112.98
|0.00
|198
|2005.09.28 03:59
|close
|99
|4.30
|113.23
|112.98
|0.00
|303.82
|12662.51
|199
|2005.09.28 04:00
|buy
|100
|4.40
|113.17
|113.00
|0.00
|200
|2005.09.28 04:15
|close
|100
|4.40
|113.27
|113.00
|0.00
|388.43
|13050.94
|201
|2005.09.28 04:59
|buy
|101
|4.60
|113.16
|112.99
|0.00
|202
|2005.09.28 05:00
|close
|101
|4.60
|113.26
|112.99
|0.00
|406.15
|13457.09
|203
|2005.09.29 06:01
|buy
|102
|4.70
|112.91
|112.74
|0.00
|204
|2005.09.29 08:59
|close
|102
|4.70
|112.99
|112.74
|0.00
|332.77
|13789.86
|205
|2005.09.29 15:00
|sell
|103
|4.80
|113.00
|113.17
|0.00
|206
|2005.09.29 16:15
|s/l
|103
|4.80
|113.17
|113.17
|0.00
|-721.04
|13068.82
|207
|2005.09.30 00:00
|sell
|104
|4.60
|113.12
|113.29
|0.00
|208
|2005.09.30 01:10
|s/l
|104
|4.60
|113.29
|113.29
|0.00
|-690.20
|12378.62
|209
|2005.09.30 03:00
|buy
|105
|4.30
|113.08
|112.91
|0.00
|210
|2005.09.30 08:20
|close
|105
|4.30
|113.15
|112.91
|0.00
|266.02
|12644.64
|211
|2005.09.30 09:00
|sell
|106
|4.40
|113.22
|113.39
|0.00
|212
|2005.09.30 13:00
|s/l
|106
|4.40
|113.39
|113.39
|0.00
|-659.61
|11985.03
|213
|2005.10.03 01:00
|sell
|107
|4.20
|113.63
|113.80
|0.00
|214
|2005.10.03 01:47
|close
|107
|4.20
|113.57
|113.80
|0.00
|221.87
|12206.90
|215
|2005.10.03 01:50
|sell
|108
|4.30
|113.66
|113.83
|0.00
|216
|2005.10.03 01:50
|close
|108
|4.30
|113.58
|113.83
|0.00
|302.88
|12509.78
|217
|2005.10.03 01:50
|sell
|109
|4.40
|113.65
|113.82
|0.00
|218
|2005.10.03 01:55
|close
|109
|4.40
|113.58
|113.82
|0.00
|271.18
|12780.96
|219
|2005.10.03 01:55
|sell
|110
|4.50
|113.63
|113.80
|0.00
|220
|2005.10.03 01:55
|close
|110
|4.50
|113.57
|113.80
|0.00
|237.73
|13018.69
|221
|2005.10.03 01:59
|sell
|111
|4.60
|113.66
|113.83
|0.00
|222
|2005.10.03 02:00
|close
|111
|4.60
|113.56
|113.83
|0.00
|405.07
|13423.76
|223
|2005.10.03 03:00
|sell
|112
|4.70
|113.95
|114.12
|0.00
|224
|2005.10.03 04:00
|s/l
|112
|4.70
|114.12
|114.12
|0.00
|-699.84
|12723.92
|225
|2005.10.04 01:00
|sell
|113
|4.50
|114.28
|114.45
|0.00
|226
|2005.10.04 01:42
|close
|113
|4.50
|114.18
|114.45
|0.00
|394.10
|13118.02
|227
|2005.10.04 02:00
|buy
|114
|4.60
|114.23
|114.06
|0.00
|228
|2005.10.04 06:00
|s/l
|114
|4.60
|114.06
|114.06
|0.00
|-685.79
|12432.23
|229
|2005.10.04 17:00
|buy
|115
|4.40
|114.21
|114.04
|0.00
|230
|2005.10.04 18:00
|close
|115
|4.40
|114.34
|114.04
|0.00
|500.25
|12932.48
|231
|2005.10.05 04:00
|buy
|116
|4.50
|113.95
|113.78
|0.00
|232
|2005.10.05 10:02
|s/l
|116
|4.50
|113.78
|113.78
|0.00
|-672.35
|12260.13
|233
|2005.10.05 17:05
|buy
|117
|4.30
|113.74
|113.57
|0.00
|234
|2005.10.05 17:19
|close
|117
|4.30
|113.84
|113.57
|0.00
|377.70
|12637.83
|235
|2005.10.05 17:30
|buy
|118
|4.40
|113.76
|113.59
|0.00
|236
|2005.10.05 17:59
|close
|118
|4.40
|113.89
|113.59
|0.00
|502.25
|13140.08
|237
|2005.10.06 00:00
|buy
|119
|4.60
|113.80
|113.63
|0.00
|238
|2005.10.06 00:06
|close
|119
|4.60
|113.89
|113.63
|0.00
|363.51
|13503.59
|239
|2005.10.06 00:59
|buy
|120
|4.70
|113.74
|113.57
|0.00
|240
|2005.10.06 01:00
|close
|120
|4.70
|114.09
|113.57
|0.00
|1441.83
|14945.42
|241
|2005.10.06 01:00
|sell
|121
|5.20
|114.11
|114.28
|0.00
|242
|2005.10.06 01:48
|close
|121
|5.20
|114.01
|114.28
|0.00
|456.10
|15401.52
|243
|2005.10.06 01:48
|sell
|122
|5.40
|114.02
|114.19
|0.00
|244
|2005.10.06 03:00
|close
|122
|5.40
|113.82
|114.19
|0.00
|948.84
|16350.36
|245
|2005.10.06 03:00
|buy
|123
|5.70
|113.81
|113.64
|0.00
|246
|2005.10.06 03:20
|close
|123
|5.70
|113.89
|113.64
|0.00
|400.38
|16750.74
|247
|2005.10.06 03:59
|buy
|124
|5.90
|113.83
|113.66
|0.00
|248
|2005.10.06 05:45
|close
|124
|5.90
|113.93
|113.66
|0.00
|517.86
|17268.60
|249
|2005.10.06 13:00
|buy
|125
|6.00
|113.86
|113.69
|0.00
|250
|2005.10.06 13:20
|close
|125
|6.00
|113.94
|113.69
|0.00
|421.29
|17689.89
|251
|2005.10.07 03:59
|sell
|126
|6.20
|113.51
|113.68
|0.00
|252
|2005.10.07 04:02
|close
|126
|6.20
|113.32
|113.68
|0.00
|1039.52
|18729.41
|253
|2005.10.07 07:00
|sell
|127
|6.60
|113.42
|113.59
|0.00
|254
|2005.10.07 10:00
|close
|127
|6.60
|113.34
|113.59
|0.00
|465.84
|19195.25
|255
|2005.10.07 15:00
|sell
|128
|6.70
|113.82
|113.99
|0.00
|256
|2005.10.07 17:04
|close
|128
|6.70
|113.74
|113.99
|0.00
|471.24
|19666.49
|257
|2005.10.10 03:01
|sell
|129
|6.90
|113.80
|113.97
|0.00
|258
|2005.10.10 09:00
|close
|129
|6.90
|113.68
|113.97
|0.00
|728.36
|20394.85
|259
|2005.10.10 13:00
|sell
|130
|7.10
|113.94
|114.11
|0.00
|260
|2005.10.10 14:04
|s/l
|130
|7.10
|114.11
|114.11
|0.00
|-1057.66
|19337.19
|261
|2005.10.10 15:00
|sell
|131
|6.80
|114.18
|114.35
|0.00
|262
|2005.10.10 23:02
|close
|131
|6.80
|114.09
|114.35
|0.00
|536.42
|19873.61
|263
|2005.10.11 03:59
|sell
|132
|7.00
|114.21
|114.38
|0.00
|264
|2005.10.11 04:00
|close
|132
|7.00
|114.04
|114.38
|0.00
|1043.51
|20917.12
|265
|2005.10.11 04:05
|buy
|133
|7.30
|113.99
|113.82
|0.00
|266
|2005.10.11 04:32
|close
|133
|7.30
|114.09
|113.82
|0.00
|639.81
|21556.93
|267
|2005.10.11 09:00
|sell
|134
|7.50
|114.16
|114.33
|0.00
|268
|2005.10.11 09:34
|close
|134
|7.50
|114.07
|114.33
|0.00
|591.75
|22148.68
|269
|2005.10.11 12:00
|sell
|135
|7.80
|113.97
|114.14
|0.00
|270
|2005.10.11 13:00
|s/l
|135
|7.80
|114.14
|114.14
|0.00
|-1161.63
|20987.05
|271
|2005.10.12 12:00
|buy
|136
|7.30
|114.53
|114.36
|0.00
|272
|2005.10.12 12:17
|close
|136
|7.30
|114.64
|114.36
|0.00
|700.44
|21687.49
|273
|2005.10.12 21:00
|buy
|137
|7.60
|114.37
|114.20
|0.00
|274
|2005.10.13 02:12
|close
|137
|7.60
|114.47
|114.20
|0.00
|951.00
|22638.50
|275
|2005.10.13 03:00
|sell
|138
|7.90
|114.60
|114.77
|0.00
|276
|2005.10.13 04:24
|s/l
|138
|7.90
|114.77
|114.77
|0.00
|-1170.07
|21468.43
|277
|2005.10.13 19:00
|buy
|139
|7.50
|114.75
|114.58
|0.00
|278
|2005.10.13 21:00
|s/l
|139
|7.50
|114.58
|114.58
|0.00
|-1113.83
|20354.60
|279
|2005.10.13 21:00
|buy
|140
|7.10
|114.49
|114.32
|0.00
|280
|2005.10.13 22:03
|s/l
|140
|7.10
|114.32
|114.32
|0.00
|-1055.90
|19298.70
|281
|2005.10.14 04:00
|buy
|141
|6.80
|114.71
|114.54
|0.00
|282
|2005.10.14 05:19
|s/l
|141
|6.80
|114.54
|114.54
|0.00
|-1009.25
|18289.45
|283
|2005.10.14 15:00
|buy
|142
|6.40
|114.57
|114.40
|0.00
|284
|2005.10.14 15:02
|close
|142
|6.40
|114.66
|114.40
|0.00
|502.36
|18791.81
|285
|2005.10.14 15:47
|buy
|143
|6.60
|114.58
|114.41
|0.00
|286
|2005.10.14 15:55
|close
|143
|6.60
|114.67
|114.41
|0.00
|518.00
|19309.81
|287
|2005.10.14 15:59
|buy
|144
|6.80
|114.57
|114.40
|0.00
|288
|2005.10.14 17:00
|s/l
|144
|6.80
|114.40
|114.40
|0.00
|-1013.05
|18296.76
|289
|2005.10.14 17:00
|buy
|145
|6.40
|114.13
|113.96
|0.00
|290
|2005.10.14 18:04
|s/l
|145
|6.40
|113.96
|113.96
|0.00
|-954.72
|17342.04
|291
|2005.10.17 03:00
|buy
|146
|6.10
|113.93
|113.76
|0.00
|292
|2005.10.17 05:00
|close
|146
|6.10
|114.02
|113.76
|0.00
|481.47
|17823.51
|293
|2005.10.17 05:00
|buy
|147
|6.20
|113.87
|113.70
|0.00
|294
|2005.10.17 07:00
|close
|147
|6.20
|113.94
|113.70
|0.00
|380.92
|18204.43
|295
|2005.10.18 01:00
|sell
|148
|6.40
|115.11
|115.28
|0.00
|296
|2005.10.18 02:00
|s/l
|148
|6.40
|115.28
|115.28
|0.00
|-943.79
|17260.64
|297
|2005.10.18 02:12
|sell
|149
|6.00
|115.32
|115.49
|0.00
|298
|2005.10.18 10:00
|s/l
|149
|6.00
|115.49
|115.49
|0.00
|-881.89
|16378.75
|299
|2005.10.18 18:00
|buy
|150
|5.70
|115.66
|115.49
|0.00
|300
|2005.10.18 18:46
|close
|150
|5.70
|115.72
|115.49
|0.00
|295.55
|16674.30
|301
|2005.10.18 18:47
|buy
|151
|5.80
|115.73
|115.56
|0.00
|302
|2005.10.19 01:00
|close
|151
|5.80
|115.80
|115.56
|0.00
|423.64
|17097.94
|303
|2005.10.19 08:59
|buy
|152
|6.00
|115.77
|115.60
|0.00
|304
|2005.10.19 09:00
|close
|152
|6.00
|115.95
|115.60
|0.00
|931.44
|18029.38
|305
|2005.10.19 09:00
|sell
|153
|6.30
|115.96
|116.13
|0.00
|306
|2005.10.19 09:43
|close
|153
|6.30
|115.87
|116.13
|0.00
|489.34
|18518.72
|307
|2005.10.19 09:59
|sell
|154
|6.50
|115.96
|116.13
|0.00
|308
|2005.10.19 10:00
|close
|154
|6.50
|115.82
|116.13
|0.00
|785.68
|19304.40
|309
|2005.10.19 17:06
|buy
|155
|6.80
|115.51
|115.34
|0.00
|310
|2005.10.19 21:00
|s/l
|155
|6.80
|115.34
|115.34
|0.00
|-1002.34
|18302.06
|311
|2005.10.19 23:00
|sell
|156
|6.40
|115.44
|115.61
|0.00
|312
|2005.10.19 23:15
|close
|156
|6.40
|115.37
|115.61
|0.00
|388.34
|18690.40
|313
|2005.10.19 23:59
|sell
|157
|6.50
|115.46
|115.63
|0.00
|314
|2005.10.20 00:00
|close
|157
|6.50
|115.37
|115.63
|0.00
|223.73
|18914.13
|315
|2005.10.20 00:59
|buy
|158
|6.60
|115.38
|115.21
|0.00
|316
|2005.10.20 01:00
|close
|158
|6.60
|115.53
|115.21
|0.00
|856.91
|19771.04
|317
|2005.10.20 01:59
|sell
|159
|6.90
|115.55
|115.72
|0.00
|318
|2005.10.20 02:00
|close
|159
|6.90
|115.34
|115.72
|0.00
|1256.29
|21027.33
|319
|2005.10.20 02:01
|buy
|160
|7.40
|115.35
|115.18
|0.00
|320
|2005.10.20 02:11
|close
|160
|7.40
|115.45
|115.18
|0.00
|640.94
|21668.27
|321
|2005.10.20 02:59
|buy
|161
|7.60
|115.35
|115.18
|0.00
|322
|2005.10.20 03:00
|close
|161
|7.60
|115.49
|115.18
|0.00
|921.28
|22589.55
|323
|2005.10.20 09:00
|buy
|162
|7.90
|115.47
|115.30
|0.00
|324
|2005.10.20 09:05
|close
|162
|7.90
|115.57
|115.30
|0.00
|683.59
|23273.14
|325
|2005.10.21 02:02
|buy
|163
|8.10
|115.14
|114.97
|0.00
|326
|2005.10.21 02:06
|close
|163
|8.10
|115.22
|114.97
|0.00
|562.39
|23835.53
|327
|2005.10.21 02:13
|buy
|164
|8.30
|115.15
|114.98
|0.00
|328
|2005.10.21 02:24
|close
|164
|8.30
|115.22
|114.98
|0.00
|504.25
|24339.78
|329
|2005.10.21 02:25
|buy
|165
|8.50
|115.16
|114.99
|0.00
|330
|2005.10.21 02:32
|close
|165
|8.50
|115.23
|114.99
|0.00
|516.36
|24856.14
|331
|2005.10.21 05:00
|sell
|166
|8.70
|115.30
|115.47
|0.00
|332
|2005.10.21 05:33
|close
|166
|8.70
|115.22
|115.47
|0.00
|604.11
|25460.25
|333
|2005.10.21 17:00
|sell
|167
|8.90
|115.69
|115.86
|0.00
|334
|2005.10.21 18:00
|s/l
|167
|8.90
|115.86
|115.86
|0.00
|-1305.44
|24154.81
|335
|2005.10.21 18:00
|sell
|168
|8.50
|115.92
|116.09
|0.00
|336
|2005.10.24 03:52
|close
|168
|8.50
|115.84
|116.09
|0.00
|463.50
|24618.31
|337
|2005.10.24 18:00
|buy
|169
|8.60
|115.18
|115.01
|0.00
|338
|2005.10.24 18:12
|close
|169
|8.60
|115.25
|115.01
|0.00
|522.34
|25140.65
|339
|2005.10.24 18:59
|buy
|170
|8.80
|115.20
|115.03
|0.00
|340
|2005.10.24 19:00
|close
|170
|8.80
|115.37
|115.03
|0.00
|1296.72
|26437.37
|341
|2005.10.24 20:00
|sell
|171
|9.30
|115.50
|115.67
|0.00
|342
|2005.10.25 00:27
|close
|171
|9.30
|115.38
|115.67
|0.00
|832.10
|27269.47
|343
|2005.10.25 02:00
|sell
|172
|9.50
|115.60
|115.77
|0.00
|344
|2005.10.25 04:00
|close
|172
|9.50
|115.44
|115.77
|0.00
|1316.70
|28586.17
|345
|2005.10.25 17:00
|buy
|173
|10.00
|114.65
|114.48
|0.00
|346
|2005.10.25 17:19
|close
|173
|10.00
|114.78
|114.48
|0.00
|1132.59
|29718.76
|347
|2005.10.25 17:20
|buy
|174
|10.40
|114.81
|114.64
|0.00
|348
|2005.10.25 17:59
|s/l
|174
|10.40
|114.64
|114.64
|0.00
|-1542.22
|28176.54
|349
|2005.10.25 17:59
|buy
|175
|9.90
|114.66
|114.49
|0.00
|350
|2005.10.25 18:00
|close
|175
|9.90
|114.76
|114.49
|0.00
|862.69
|29039.23
|351
|2005.10.25 22:00
|sell
|176
|10.20
|115.07
|115.24
|0.00
|352
|2005.10.26 09:01
|close
|176
|10.20
|115.01
|115.24
|0.00
|383.93
|29423.16
|353
|2005.10.26 12:08
|sell
|177
|10.30
|115.47
|115.64
|0.00
|354
|2005.10.26 12:10
|close
|177
|10.30
|115.41
|115.64
|0.00
|535.49
|29958.65
|355
|2005.10.26 12:49
|sell
|178
|10.50
|115.47
|115.64
|0.00
|356
|2005.10.26 13:00
|close
|178
|10.50
|115.39
|115.64
|0.00
|727.94
|30686.59
|357
|2005.10.27 03:00
|buy
|179
|10.70
|115.85
|115.68
|0.00
|358
|2005.10.27 05:00
|s/l
|179
|10.70
|115.68
|115.68
|0.00
|-1572.45
|29114.14
|359
|2005.10.27 08:14
|sell
|180
|10.20
|115.54
|115.71
|0.00
|360
|2005.10.27 09:11
|close
|180
|10.20
|115.45
|115.71
|0.00
|795.15
|29909.29
|361
|2005.10.27 12:10
|buy
|181
|10.50
|115.26
|115.09
|0.00
|362
|2005.10.27 12:21
|close
|181
|10.50
|115.32
|115.09
|0.00
|546.30
|30455.59
|363
|2005.10.27 19:00
|sell
|182
|10.70
|115.40
|115.57
|0.00
|364
|2005.10.28 02:50
|close
|182
|10.70
|115.28
|115.57
|0.00
|958.32
|31413.91
|365
|2005.10.28 17:00
|sell
|183
|11.00
|115.55
|115.72
|0.00
|366
|2005.10.28 17:43
|close
|183
|11.00
|115.46
|115.72
|0.00
|857.47
|32271.38
|367
|2005.10.28 17:59
|sell
|184
|11.30
|115.64
|115.81
|0.00
|368
|2005.10.28 18:00
|close
|184
|11.30
|115.58
|115.81
|0.00
|586.61
|32857.99
|369
|2005.10.28 18:31
|buy
|185
|11.50
|115.52
|115.35
|0.00
|370
|2005.10.28 18:58
|close
|185
|11.50
|115.58
|115.35
|0.00
|596.99
|33454.98
|371
|2005.10.31 03:00
|buy
|186
|11.70
|115.67
|115.50
|0.00
|372
|2005.10.31 05:59
|close
|186
|11.70
|115.74
|115.50
|0.00
|707.61
|34162.59
|373
|2005.11.01 00:15
|sell
|187
|12.00
|116.63
|116.80
|0.00
|374
|2005.11.01 00:22
|close
|187
|12.00
|116.57
|116.80
|0.00
|617.67
|34780.26
|375
|2005.11.01 01:00
|buy
|188
|12.20
|116.47
|116.30
|0.00
|376
|2005.11.01 01:54
|close
|188
|12.20
|116.53
|116.30
|0.00
|628.12
|35408.38
|377
|2005.11.01 01:59
|buy
|189
|12.40
|116.47
|116.30
|0.00
|378
|2005.11.01 02:00
|close
|189
|12.40
|116.57
|116.30
|0.00
|1063.74
|36472.12
|379
|2005.11.03 01:01
|buy
|190
|12.80
|116.84
|116.67
|0.00
|380
|2005.11.03 01:41
|close
|190
|12.80
|116.90
|116.67
|0.00
|656.99
|37129.11
|381
|2005.11.03 01:59
|buy
|191
|13.00
|116.83
|116.66
|0.00
|382
|2005.11.03 02:03
|close
|191
|13.00
|116.88
|116.66
|0.00
|556.10
|37685.21
|383
|2005.11.03 21:00
|buy
|192
|13.20
|117.22
|117.05
|0.00
|384
|2005.11.04 00:00
|close
|192
|13.20
|117.29
|117.05
|0.00
|954.03
|38639.24
|385
|2005.11.04 02:00
|sell
|193
|13.50
|117.42
|117.59
|0.00
|386
|2005.11.04 05:00
|s/l
|193
|13.50
|117.59
|117.59
|0.00
|-1950.37
|36688.87
|387
|2005.11.04 05:00
|sell
|194
|12.80
|117.65
|117.82
|0.00
|388
|2005.11.04 10:00
|close
|194
|12.80
|117.56
|117.82
|0.00
|979.94
|37668.81
|389
|2005.11.04 15:00
|buy
|195
|13.20
|117.50
|117.33
|0.00
|390
|2005.11.04 15:29
|close
|195
|13.20
|117.60
|117.33
|0.00
|1122.45
|38791.26
|391
|2005.11.04 15:37
|buy
|196
|13.60
|117.57
|117.40
|0.00
|392
|2005.11.04 15:57
|close
|196
|13.60
|117.66
|117.40
|0.00
|1040.29
|39831.55
|393
|2005.11.04 15:59
|buy
|197
|13.90
|117.52
|117.35
|0.00
|394
|2005.11.04 16:00
|close
|197
|13.90
|117.65
|117.35
|0.00
|1535.93
|41367.48
|395
|2005.11.04 17:00
|sell
|198
|14.50
|118.24
|118.41
|0.00
|396
|2005.11.04 17:25
|close
|198
|14.50
|118.17
|118.41
|0.00
|858.89
|42226.37
|397
|2005.11.04 17:25
|sell
|199
|14.80
|118.16
|118.33
|0.00
|398
|2005.11.04 18:39
|s/l
|199
|14.80
|118.33
|118.33
|0.00
|-2126.07
|40100.30
|399
|2005.11.07 02:00
|buy
|200
|14.00
|118.05
|117.88
|0.00
|400
|2005.11.07 03:00
|s/l
|200
|14.00
|117.88
|117.88
|0.00
|-2021.05
|38079.25
|401
|2005.11.07 03:00
|buy
|201
|13.30
|117.78
|117.61
|0.00
|402
|2005.11.07 06:00
|close
|201
|13.30
|117.87
|117.61
|0.00
|1015.53
|39094.78
|403
|2005.11.07 18:05
|buy
|202
|13.70
|117.51
|117.34
|0.00
|404
|2005.11.07 18:25
|close
|202
|13.70
|117.59
|117.34
|0.00
|932.03
|40026.81
|405
|2005.11.07 18:49
|buy
|203
|14.00
|117.54
|117.37
|0.00
|406
|2005.11.07 18:54
|close
|203
|14.00
|117.63
|117.37
|0.00
|1071.16
|41097.97
|407
|2005.11.08 12:00
|buy
|204
|14.40
|117.80
|117.63
|0.00
|408
|2005.11.08 15:00
|s/l
|204
|14.40
|117.63
|117.63
|0.00
|-2083.23
|39014.74
|409
|2005.11.08 15:00
|buy
|205
|13.70
|117.53
|117.36
|0.00
|410
|2005.11.08 16:00
|s/l
|205
|13.70
|117.36
|117.36
|0.00
|-1984.66
|37030.08
|411
|2005.11.08 21:00
|sell
|206
|13.00
|117.25
|117.42
|0.00
|412
|2005.11.09 01:00
|s/l
|206
|13.00
|117.42
|117.42
|0.00
|-2070.70
|34959.38
|413
|2005.11.09 02:20
|buy
|207
|12.20
|117.29
|117.12
|0.00
|414
|2005.11.09 05:00
|close
|207
|12.20
|117.37
|117.12
|0.00
|831.56
|35790.94
|415
|2005.11.09 12:16
|sell
|208
|12.50
|117.58
|117.75
|0.00
|416
|2005.11.09 12:59
|close
|208
|12.50
|117.47
|117.75
|0.00
|1170.51
|36961.45
|417
|2005.11.09 13:59
|sell
|209
|12.90
|117.53
|117.70
|0.00
|418
|2005.11.09 14:00
|close
|209
|12.90
|117.41
|117.70
|0.00
|1318.46
|38279.91
|419
|2005.11.09 15:00
|buy
|210
|13.40
|116.95
|116.78
|0.00
|420
|2005.11.09 15:16
|close
|210
|13.40
|117.03
|116.78
|0.00
|916.00
|39195.91
|421
|2005.11.09 15:16
|buy
|211
|13.70
|117.07
|116.90
|0.00
|422
|2005.11.09 15:28
|close
|211
|13.70
|117.16
|116.90
|0.00
|1052.37
|40248.28
|423
|2005.11.09 15:59
|buy
|212
|14.10
|116.96
|116.79
|0.00
|424
|2005.11.09 16:02
|close
|212
|14.10
|117.33
|116.79
|0.00
|4446.43
|44694.71
|425
|2005.11.09 20:00
|buy
|213
|15.60
|117.50
|117.33
|0.00
|426
|2005.11.09 21:04
|close
|213
|15.60
|117.57
|117.33
|0.00
|928.80
|45623.51
|427
|2005.11.10 15:00
|sell
|214
|16.00
|117.84
|118.01
|0.00
|428
|2005.11.10 15:22
|close
|214
|16.00
|117.76
|118.01
|0.00
|1086.99
|46710.50
|429
|2005.11.10 15:27
|sell
|215
|16.30
|117.86
|118.03
|0.00
|430
|2005.11.10 16:00
|s/l
|215
|16.30
|118.03
|118.03
|0.00
|-2345.72
|44364.78
|431
|2005.11.11 01:00
|buy
|216
|15.50
|117.99
|117.82
|0.00
|432
|2005.11.11 02:00
|close
|216
|15.50
|118.04
|117.82
|0.00
|656.54
|45021.32
|433
|2005.11.11 02:00
|buy
|217
|15.80
|117.76
|117.59
|0.00
|434
|2005.11.11 09:24
|close
|217
|15.80
|117.84
|117.59
|0.00
|1072.62
|46093.94
|435
|2005.11.14 02:59
|sell
|218
|16.10
|118.05
|118.22
|0.00
|436
|2005.11.14 03:00
|close
|218
|16.10
|117.88
|118.22
|0.00
|2321.84
|48415.78
|437
|2005.11.14 03:00
|buy
|219
|16.90
|117.87
|117.70
|0.00
|438
|2005.11.14 03:04
|close
|219
|16.90
|117.93
|117.70
|0.00
|859.84
|49275.62
|439
|2005.11.14 03:23
|buy
|220
|17.20
|117.89
|117.72
|0.00
|440
|2005.11.14 03:38
|close
|220
|17.20
|117.95
|117.72
|0.00
|874.86
|50150.48
|441
|2005.11.14 03:59
|buy
|221
|17.60
|117.89
|117.72
|0.00
|442
|2005.11.14 04:00
|close
|221
|17.60
|117.96
|117.72
|0.00
|1044.41
|51194.89
|443
|2005.11.14 17:00
|sell
|222
|17.90
|118.84
|119.01
|0.00
|444
|2005.11.14 20:17
|close
|222
|17.90
|118.77
|119.01
|0.00
|1054.93
|52249.82
|445
|2005.11.15 18:00
|buy
|223
|18.30
|118.93
|118.76
|0.00
|446
|2005.11.15 18:29
|close
|223
|18.30
|119.01
|118.76
|0.00
|1230.18
|53480.00
|447
|2005.11.15 18:30
|buy
|224
|18.70
|119.01
|118.84
|0.00
|448
|2005.11.15 21:00
|close
|224
|18.70
|119.09
|118.84
|0.00
|1256.23
|54736.23
|449
|2005.11.16 05:00
|sell
|225
|19.20
|119.16
|119.33
|0.00
|450
|2005.11.16 07:34
|s/l
|225
|19.20
|119.33
|119.33
|0.00
|-2735.04
|52001.19
|451
|2005.11.16 09:11
|buy
|226
|18.20
|119.17
|119.00
|0.00
|452
|2005.11.16 09:59
|close
|226
|18.20
|119.28
|119.00
|0.00
|1678.40
|53679.59
|453
|2005.11.16 12:00
|sell
|227
|18.80
|119.46
|119.63
|0.00
|454
|2005.11.16 14:00
|close
|227
|18.80
|119.34
|119.63
|0.00
|1890.39
|55569.98
|455
|2005.11.16 17:09
|buy
|228
|19.40
|119.19
|119.02
|0.00
|456
|2005.11.16 17:59
|close
|228
|19.40
|119.34
|119.02
|0.00
|2438.41
|58008.39
|457
|2005.11.16 18:00
|buy
|229
|20.30
|119.20
|119.03
|0.00
|458
|2005.11.16 18:16
|s/l
|229
|20.30
|119.03
|119.03
|0.00
|-2899.51
|55108.88
|459
|2005.11.16 18:16
|buy
|230
|19.30
|119.04
|118.87
|0.00
|460
|2005.11.16 18:59
|close
|230
|19.30
|119.18
|118.87
|0.00
|2267.21
|57376.09
|461
|2005.11.17 07:06
|sell
|231
|20.10
|118.92
|119.09
|0.00
|462
|2005.11.17 10:00
|close
|231
|20.10
|118.66
|119.09
|0.00
|4404.19
|61780.28
|463
|2005.11.17 20:00
|buy
|232
|21.60
|118.55
|118.38
|0.00
|464
|2005.11.17 20:26
|close
|232
|21.60
|118.67
|118.38
|0.00
|2184.23
|63964.51
|465
|2005.11.18 17:00
|sell
|233
|22.40
|119.28
|119.45
|0.00
|466
|2005.11.18 17:21
|close
|233
|22.40
|119.15
|119.45
|0.00
|2443.96
|66408.47
|467
|2005.11.18 17:25
|sell
|234
|23.20
|119.20
|119.37
|0.00
|468
|2005.11.18 17:47
|close
|234
|23.20
|119.06
|119.37
|0.00
|2727.96
|69136.43
|469
|2005.11.18 17:59
|sell
|235
|24.20
|119.20
|119.37
|0.00
|470
|2005.11.21 07:00
|s/l
|235
|24.20
|119.37
|119.37
|0.00
|-3798.06
|65338.37
|471
|2005.11.21 17:13
|sell
|236
|22.90
|118.86
|119.03
|0.00
|472
|2005.11.21 17:59
|close
|236
|22.90
|118.72
|119.03
|0.00
|2700.48
|68038.85
|473
|2005.11.21 18:00
|sell
|237
|23.80
|119.04
|119.21
|0.00
|474
|2005.11.21 21:00
|close
|237
|23.80
|118.92
|119.21
|0.00
|2401.63
|70440.48
|475
|2005.11.22 12:00
|buy
|238
|24.70
|119.23
|119.06
|0.00
|476
|2005.11.22 12:56
|close
|238
|24.70
|119.34
|119.06
|0.00
|2276.63
|72717.11
|477
|2005.11.22 12:59
|buy
|239
|25.50
|119.24
|119.07
|0.00
|478
|2005.11.22 13:04
|close
|239
|25.50
|119.35
|119.07
|0.00
|2350.23
|75067.34
|479
|2005.11.23 12:00
|buy
|240
|26.30
|118.56
|118.39
|0.00
|480
|2005.11.23 12:12
|close
|240
|26.30
|118.63
|118.39
|0.00
|1551.88
|76619.22
|481
|2005.11.24 02:07
|buy
|241
|26.80
|118.63
|118.46
|0.00
|482
|2005.11.24 06:00
|close
|241
|26.80
|118.75
|118.46
|0.00
|2708.20
|79327.42
|483
|2005.11.24 12:02
|buy
|242
|27.80
|118.66
|118.49
|0.00
|484
|2005.11.24 12:49
|close
|242
|27.80
|118.80
|118.49
|0.00
|3276.09
|82603.51
|485
|2005.11.24 12:59
|buy
|243
|28.90
|118.67
|118.50
|0.00
|486
|2005.11.24 13:46
|close
|243
|28.90
|118.84
|118.50
|0.00
|4134.04
|86737.55
|487
|2005.11.25 02:12
|sell
|244
|30.40
|119.28
|119.45
|0.00
|488
|2005.11.25 02:33
|close
|244
|30.40
|119.22
|119.45
|0.00
|1529.99
|88267.54
|489
|2005.11.28 20:00
|buy
|245
|30.90
|118.62
|118.45
|0.00
|490
|2005.11.28 22:00
|close
|245
|30.90
|118.80
|118.45
|0.00
|4681.90
|92949.44
|491
|2005.11.28 22:00
|sell
|246
|32.50
|118.83
|119.00
|0.00
|492
|2005.11.28 22:03
|close
|246
|32.50
|118.76
|119.00
|0.00
|1915.74
|94865.18
|493
|2005.11.28 22:06
|sell
|247
|33.20
|118.82
|118.99
|0.00
|494
|2005.11.29 01:40
|s/l
|247
|33.20
|118.99
|118.99
|0.00
|-5225.65
|89639.54
|495
|2005.11.29 15:00
|sell
|248
|31.40
|119.53
|119.70
|0.00
|496
|2005.11.29 15:11
|close
|248
|31.40
|119.40
|119.70
|0.00
|3418.80
|93058.34
|497
|2005.11.29 15:59
|sell
|249
|32.60
|119.52
|119.69
|0.00
|498
|2005.11.29 16:00
|close
|249
|32.60
|119.35
|119.69
|0.00
|4643.44
|97701.78
|499
|2005.11.29 17:00
|sell
|250
|34.20
|119.55
|119.72
|0.00
|500
|2005.11.29 17:02
|close
|250
|34.20
|119.47
|119.72
|0.00
|2290.20
|99991.98
|501
|2005.11.29 17:22
|sell
|251
|35.00
|119.49
|119.66
|0.00
|502
|2005.11.29 23:00
|s/l
|251
|35.00
|119.66
|119.66
|0.00
|-4971.59
|95020.39
|503
|2005.11.29 23:00
|sell
|252
|33.30
|119.66
|119.83
|0.00
|504
|2005.11.30 03:26
|close
|252
|33.30
|119.60
|119.83
|0.00
|1186.77
|96207.16
|505
|2005.11.30 06:59
|sell
|253
|33.70
|119.55
|119.72
|0.00
|506
|2005.11.30 07:00
|close
|253
|33.70
|119.29
|119.72
|0.00
|7345.22
|103552.38
|507
|2005.12.01 01:01
|buy
|254
|36.20
|119.73
|119.56
|0.00
|508
|2005.12.01 02:43
|close
|254
|36.20
|119.79
|119.56
|0.00
|1813.20
|105365.58
|509
|2005.12.01 18:02
|sell
|255
|36.90
|120.64
|120.81
|0.00
|510
|2005.12.01 18:16
|close
|255
|36.90
|120.57
|120.81
|0.00
|2142.21
|107507.79
|511
|2005.12.01 19:00
|buy
|256
|37.60
|120.48
|120.31
|0.00
|512
|2005.12.01 19:24
|close
|256
|37.60
|120.55
|120.31
|0.00
|2183.45
|109691.24
|513
|2005.12.02 00:00
|buy
|257
|38.40
|120.52
|120.35
|0.00
|514
|2005.12.02 02:44
|close
|257
|38.40
|120.62
|120.35
|0.00
|3183.64
|112874.88
|515
|2005.12.02 17:00
|buy
|258
|39.50
|120.90
|120.73
|0.00
|516
|2005.12.02 17:00
|s/l
|258
|39.50
|120.73
|120.73
|0.00
|-5564.77
|107310.11
|517
|2005.12.02 17:00
|buy
|259
|37.60
|120.69
|120.52
|0.00
|518
|2005.12.02 17:10
|s/l
|259
|37.60
|120.52
|120.52
|0.00
|-5305.00
|102005.11
|519
|2005.12.02 17:10
|buy
|260
|35.70
|120.51
|120.34
|0.00
|520
|2005.12.02 17:24
|close
|260
|35.70
|120.66
|120.34
|0.00
|4438.15
|106443.26
|521
|2005.12.02 17:24
|buy
|261
|37.30
|120.70
|120.53
|0.00
|522
|2005.12.02 17:24
|s/l
|261
|37.30
|120.53
|120.53
|0.00
|-5262.24
|101181.02
|523
|2005.12.02 17:24
|buy
|262
|35.40
|120.52
|120.35
|0.00
|524
|2005.12.02 17:26
|close
|262
|35.40
|120.63
|120.35
|0.00
|3227.97
|104408.99
|525
|2005.12.02 17:26
|buy
|263
|36.50
|120.62
|120.45
|0.00
|526
|2005.12.02 17:38
|close
|263
|36.50
|120.73
|120.45
|0.00
|3325.65
|107734.64
|527
|2005.12.02 17:38
|buy
|264
|37.70
|120.74
|120.57
|0.00
|528
|2005.12.02 18:10
|s/l
|264
|37.70
|120.57
|120.57
|0.00
|-5315.58
|102419.06
|529
|2005.12.02 21:24
|buy
|265
|35.80
|120.51
|120.34
|0.00
|530
|2005.12.02 22:00
|close
|265
|35.80
|120.60
|120.34
|0.00
|2671.64
|105090.70
|531
|2005.12.05 03:00
|sell
|266
|36.80
|121.22
|121.39
|0.00
|532
|2005.12.05 05:34
|s/l
|266
|36.80
|121.39
|121.39
|0.00
|-5153.63
|99937.07
|533
|2005.12.05 08:20
|buy
|267
|35.00
|121.24
|121.07
|0.00
|534
|2005.12.05 09:00
|close
|267
|35.00
|121.29
|121.07
|0.00
|1442.79
|101379.86
|535
|2005.12.05 19:00
|buy
|268
|35.50
|120.77
|120.60
|0.00
|536
|2005.12.05 23:34
|close
|268
|35.50
|120.86
|120.60
|0.00
|2643.57
|104023.43
|537
|2005.12.06 23:59
|sell
|269
|36.40
|120.89
|121.06
|0.00
|538
|2005.12.07 00:02
|close
|269
|36.40
|120.79
|121.06
|0.00
|2484.60
|106508.03
|539
|2005.12.07 05:00
|buy
|270
|37.30
|120.95
|120.78
|0.00
|540
|2005.12.07 08:00
|close
|270
|37.30
|121.05
|120.78
|0.00
|3081.46
|109589.49
|541
|2005.12.08 18:00
|buy
|271
|38.40
|120.21
|120.04
|0.00
|542
|2005.12.08 21:00
|close
|271
|38.40
|120.34
|120.04
|0.00
|4148.05
|113737.54
|543
|2005.12.09 01:00
|sell
|272
|39.80
|120.43
|120.60
|0.00
|544
|2005.12.09 02:00
|s/l
|272
|39.80
|120.60
|120.60
|0.00
|-5607.50
|108130.04
|545
|2005.12.12 00:00
|sell
|273
|37.80
|120.83
|121.00
|0.00
|546
|2005.12.12 04:00
|s/l
|273
|37.80
|121.00
|121.00
|0.00
|-5308.11
|102821.93
|547
|2005.12.12 05:00
|buy
|274
|36.00
|120.84
|120.67
|0.00
|548
|2005.12.12 10:00
|s/l
|274
|36.00
|120.67
|120.67
|0.00
|-5078.84
|97743.09
|549
|2005.12.12 18:00
|buy
|275
|34.20
|119.91
|119.74
|0.00
|550
|2005.12.12 19:00
|s/l
|275
|34.20
|119.74
|119.74
|0.00
|-4860.39
|92882.70
|551
|2005.12.13 13:59
|sell
|276
|32.50
|120.41
|120.58
|0.00
|552
|2005.12.13 14:00
|close
|276
|32.50
|120.29
|120.58
|0.00
|3242.26
|96124.96
|553
|2005.12.13 17:59
|buy
|277
|33.60
|120.06
|119.89
|0.00
|554
|2005.12.13 22:53
|s/l
|277
|33.60
|119.89
|119.89
|0.00
|-4764.36
|91360.60
|555
|2005.12.14 02:59
|buy
|278
|32.00
|119.78
|119.61
|0.00
|556
|2005.12.14 03:00
|s/l
|278
|32.00
|119.61
|119.61
|0.00
|-4567.21
|86793.39
|557
|2005.12.14 03:00
|buy
|279
|30.40
|119.13
|118.96
|0.00
|558
|2005.12.14 04:00
|s/l
|279
|30.40
|118.96
|118.96
|0.00
|-4353.10
|82440.29
|559
|2005.12.14 04:00
|buy
|280
|28.90
|118.74
|118.57
|0.00
|560
|2005.12.14 04:22
|close
|280
|28.90
|118.88
|118.57
|0.00
|3403.34
|85843.63
|561
|2005.12.14 04:34
|buy
|281
|30.00
|118.74
|118.57
|0.00
|562
|2005.12.14 04:48
|close
|281
|30.00
|118.88
|118.57
|0.00
|3532.87
|89376.50
|563
|2005.12.14 05:00
|sell
|282
|31.30
|118.87
|119.04
|0.00
|564
|2005.12.14 07:05
|close
|282
|31.30
|118.74
|119.04
|0.00
|3426.86
|92803.36
|565
|2005.12.14 07:53
|buy
|283
|32.50
|118.73
|118.56
|0.00
|566
|2005.12.14 08:01
|close
|283
|32.50
|118.84
|118.56
|0.00
|3008.27
|95811.63
|567
|2005.12.14 15:00
|buy
|284
|33.50
|117.87
|117.70
|0.00
|568
|2005.12.14 16:00
|s/l
|284
|33.50
|117.70
|117.70
|0.00
|-4839.80
|90971.83
|569
|2005.12.14 19:00
|sell
|285
|31.80
|117.08
|117.25
|0.00
|570
|2005.12.14 19:06
|close
|285
|31.80
|116.99
|117.25
|0.00
|2446.38
|93418.21
|571
|2005.12.14 19:16
|sell
|286
|32.70
|117.07
|117.24
|0.00
|572
|2005.12.14 19:23
|close
|286
|32.70
|116.98
|117.24
|0.00
|2515.83
|95934.04
|573
|2005.12.14 19:59
|sell
|287
|33.60
|117.06
|117.23
|0.00
|574
|2005.12.14 20:00
|close
|287
|33.60
|116.91
|117.23
|0.00
|4311.01
|100245.05
|575
|2005.12.14 21:00
|sell
|288
|35.10
|117.32
|117.49
|0.00
|576
|2005.12.15 00:00
|s/l
|288
|35.10
|117.49
|117.49
|0.00
|-6605.29
|93639.76
|577
|2005.12.15 02:05
|buy
|289
|32.80
|117.46
|117.29
|0.00
|578
|2005.12.15 03:00
|s/l
|289
|32.80
|117.29
|117.29
|0.00
|-4756.05
|88883.71
|579
|2005.12.15 17:00
|sell
|290
|31.10
|116.59
|116.76
|0.00
|580
|2005.12.15 17:06
|close
|290
|31.10
|116.47
|116.76
|0.00
|3204.16
|92087.87
|581
|2005.12.15 17:06
|sell
|291
|32.20
|116.45
|116.62
|0.00
|582
|2005.12.15 17:12
|close
|291
|32.20
|116.34
|116.62
|0.00
|3044.44
|95132.31
|583
|2005.12.15 17:24
|sell
|292
|33.30
|116.50
|116.67
|0.00
|584
|2005.12.15 17:25
|close
|292
|33.30
|116.37
|116.67
|0.00
|3720.03
|98852.34
|585
|2005.12.15 17:25
|sell
|293
|34.60
|116.45
|116.62
|0.00
|586
|2005.12.15 17:42
|s/l
|293
|34.60
|116.62
|116.62
|0.00
|-5043.73
|93808.61
|587
|2005.12.15 17:42
|sell
|294
|32.80
|116.60
|116.77
|0.00
|588
|2005.12.15 18:01
|close
|294
|32.80
|116.48
|116.77
|0.00
|3379.15
|97187.76
|589
|2005.12.16 03:00
|sell
|295
|34.00
|116.12
|116.29
|0.00
|590
|2005.12.16 03:25
|close
|295
|34.00
|115.99
|116.29
|0.00
|3810.75
|100998.51
|591
|2005.12.16 03:54
|sell
|296
|35.30
|116.08
|116.25
|0.00
|592
|2005.12.16 04:58
|close
|296
|35.30
|115.96
|116.25
|0.00
|3652.97
|104651.48
|593
|2005.12.16 06:00
|buy
|297
|36.60
|115.77
|115.60
|0.00
|594
|2005.12.16 08:00
|close
|297
|36.60
|115.87
|115.60
|0.00
|3158.80
|107810.28
|595
|2005.12.16 09:32
|sell
|298
|37.70
|116.21
|116.38
|0.00
|596
|2005.12.16 09:59
|close
|298
|37.70
|116.05
|116.38
|0.00
|5197.73
|113008.01
|597
|2005.12.16 13:00
|sell
|299
|39.60
|116.28
|116.45
|0.00
|598
|2005.12.16 14:19
|close
|299
|39.60
|116.19
|116.45
|0.00
|3067.45
|116075.46
|599
|2005.12.16 15:59
|sell
|300
|40.60
|116.40
|116.57
|0.00
|600
|2005.12.16 16:00
|close
|300
|40.60
|116.17
|116.57
|0.00
|8038.17
|124113.63
|601
|2005.12.20 01:17
|buy
|301
|43.40
|116.09
|115.92
|0.00
|602
|2005.12.20 01:21
|close
|301
|43.40
|116.17
|115.92
|0.00
|2988.66
|127102.29
|603
|2005.12.20 01:59
|buy
|302
|44.50
|116.10
|115.93
|0.00
|604
|2005.12.20 02:00
|close
|302
|44.50
|116.25
|115.93
|0.00
|5741.94
|132844.23
|605
|2005.12.21 02:47
|buy
|303
|46.50
|116.94
|116.77
|0.00
|606
|2005.12.21 03:57
|close
|303
|46.50
|117.03
|116.77
|0.00
|3575.96
|136420.19
|607
|2005.12.21 22:00
|sell
|304
|47.70
|117.33
|117.50
|0.00
|608
|2005.12.22 01:00
|s/l
|304
|47.70
|117.50
|117.50
|0.00
|-8979.93
|127440.25
|609
|2005.12.22 06:00
|buy
|305
|44.60
|117.35
|117.18
|0.00
|610
|2005.12.22 06:54
|close
|305
|44.60
|117.45
|117.18
|0.00
|3797.18
|131237.43
|611
|2005.12.22 15:00
|buy
|306
|45.90
|117.14
|116.97
|0.00
|612
|2005.12.22 16:00
|s/l
|306
|45.90
|116.97
|116.97
|0.00
|-6694.98
|124542.45
|613
|2005.12.22 19:59
|sell
|307
|43.60
|116.78
|116.95
|0.00
|614
|2005.12.22 20:55
|close
|307
|43.60
|116.59
|116.95
|0.00
|7105.24
|131647.69
|615
|2005.12.23 03:00
|buy
|308
|46.10
|116.57
|116.40
|0.00
|616
|2005.12.23 08:59
|close
|308
|46.10
|116.68
|116.40
|0.00
|4345.97
|135993.66
|617
|2005.12.27 13:59
|sell
|309
|47.60
|117.17
|117.34
|0.00
|618
|2005.12.27 14:25
|close
|309
|47.60
|117.00
|117.34
|0.00
|6916.24
|142909.90
|619
|2005.12.29 03:00
|buy
|310
|50.00
|117.81
|117.64
|0.00
|620
|2005.12.29 03:16
|close
|310
|50.00
|117.91
|117.64
|0.00
|4240.64
|147150.54
|621
|2005.12.29 04:00
|sell
|311
|50.00
|117.97
|118.14
|0.00
|622
|2005.12.29 06:18
|close
|311
|50.00
|117.88
|118.14
|0.00
|3817.47
|150968.01
|623
|2005.12.29 17:00
|buy
|312
|50.00
|117.74
|117.57
|0.00
|624
|2005.12.29 17:17
|close
|312
|50.00
|117.83
|117.57
|0.00
|3819.09
|154787.10
|625
|2005.12.29 17:59
|buy
|313
|50.00
|117.78
|117.61
|0.00
|626
|2005.12.29 18:00
|close
|313
|50.00
|117.85
|117.61
|0.00
|2969.81
|157756.91
|627
|2005.12.30 03:00
|buy
|314
|50.00
|117.96
|117.79
|0.00
|628
|2005.12.30 04:00
|s/l
|314
|50.00
|117.79
|117.79
|0.00
|-7216.24
|150540.67
|629
|2005.12.30 09:01
|sell
|315
|50.00
|117.46
|117.63
|0.00
|630
|2005.12.30 09:20
|close
|315
|50.00
|117.37
|117.63
|0.00
|3833.99
|154374.66
|631
|2005.12.30 09:59
|sell
|316
|50.00
|117.50
|117.67
|0.00
|632
|2005.12.30 10:00
|close
|316
|50.00
|117.29
|117.67
|0.00
|8952.31
|163326.97
|633
|2005.12.30 18:45
|buy
|317
|50.00
|117.85
|117.68
|0.00
|634
|2005.12.30 18:53
|close
|317
|50.00
|117.95
|117.68
|0.00
|4238.88
|167565.85
|635
|2006.01.03 15:00
|sell
|318
|50.00
|117.43
|117.60
|0.00
|636
|2006.01.03 15:17
|close
|318
|50.00
|117.35
|117.60
|0.00
|3408.62
|170974.47
|637
|2006.01.03 15:59
|sell
|319
|50.00
|117.45
|117.62
|0.00
|638
|2006.01.03 16:00
|close
|319
|50.00
|117.07
|117.62
|0.00
|16229.61
|187204.08
|639
|2006.01.03 17:00
|buy
|320
|50.00
|116.69
|116.52
|0.00
|640
|2006.01.03 18:00
|s/l
|320
|50.00
|116.52
|116.52
|0.00
|-7305.55
|179898.53
|641
|2006.01.03 18:12
|buy
|321
|50.00
|116.29
|116.12
|0.00
|642
|2006.01.03 18:46
|close
|321
|50.00
|116.42
|116.12
|0.00
|5583.38
|185481.91
|643
|2006.01.03 21:00
|buy
|322
|50.00
|116.09
|115.92
|0.00
|644
|2006.01.03 21:33
|close
|322
|50.00
|116.22
|115.92
|0.00
|5592.91
|191074.82
|645
|2006.01.03 21:59
|buy
|323
|50.00
|116.11
|115.94
|0.00
|646
|2006.01.03 22:00
|close
|323
|50.00
|116.24
|115.94
|0.00
|5591.79
|196666.61
|647
|2006.01.05 08:02
|buy
|324
|50.00
|116.06
|115.89
|0.00
|648
|2006.01.05 09:00
|s/l
|324
|50.00
|115.89
|115.89
|0.00
|-7338.34
|189328.27
|649
|2006.01.05 12:00
|sell
|325
|50.00
|116.32
|116.49
|0.00
|650
|2006.01.05 14:03
|close
|325
|50.00
|116.18
|116.49
|0.00
|6024.98
|195353.26
|651
|2006.01.06 12:04
|sell
|326
|50.00
|116.25
|116.42
|0.00
|652
|2006.01.06 13:01
|close
|326
|50.00
|116.16
|116.42
|0.00
|3873.97
|199227.23
|653
|2006.01.06 15:00
|buy
|327
|50.00
|114.88
|114.71
|0.00
|654
|2006.01.06 16:00
|s/l
|327
|50.00
|114.71
|114.71
|0.00
|-7416.46
|191810.77
|655
|2006.01.09 03:00
|sell
|328
|50.00
|113.93
|114.10
|0.00
|656
|2006.01.09 06:00
|close
|328
|50.00
|113.83
|114.10
|0.00
|4392.53
|196203.30
|657
|2006.01.09 09:00
|sell
|329
|50.00
|114.27
|114.44
|0.00
|658
|2006.01.09 09:41
|close
|329
|50.00
|114.16
|114.44
|0.00
|4817.83
|201021.13
|659
|2006.01.09 09:59
|sell
|330
|50.00
|114.29
|114.46
|0.00
|660
|2006.01.09 10:01
|close
|330
|50.00
|114.07
|114.46
|0.00
|9643.07
|210664.20
|661
|2006.01.09 17:00
|sell
|331
|50.00
|114.30
|114.47
|0.00
|662
|2006.01.09 18:00
|s/l
|331
|50.00
|114.47
|114.47
|0.00
|-7411.28
|203252.92
|663
|2006.01.09 18:00
|sell
|332
|50.00
|114.67
|114.84
|0.00
|664
|2006.01.09 18:24
|close
|332
|50.00
|114.55
|114.84
|0.00
|5237.94
|208490.86
|665
|2006.01.09 18:25
|sell
|333
|50.00
|114.54
|114.71
|0.00
|666
|2006.01.09 18:36
|close
|333
|50.00
|114.43
|114.71
|0.00
|4806.31
|213297.17
|667
|2006.01.09 18:59
|sell
|334
|50.00
|114.69
|114.86
|0.00
|668
|2006.01.09 19:00
|close
|334
|50.00
|114.48
|114.86
|0.00
|9171.95
|222469.12
|669
|2006.01.09 19:04
|buy
|335
|50.00
|114.47
|114.30
|0.00
|670
|2006.01.10 01:00
|close
|335
|50.00
|114.56
|114.30
|0.00
|4557.71
|227026.83
|671
|2006.01.10 04:00
|sell
|336
|50.00
|114.71
|114.88
|0.00
|672
|2006.01.10 07:05
|close
|336
|50.00
|114.60
|114.88
|0.00
|4799.18
|231826.01
|673
|2006.01.10 13:00
|sell
|337
|50.00
|114.32
|114.49
|0.00
|674
|2006.01.10 15:00
|s/l
|337
|50.00
|114.49
|114.49
|0.00
|-7419.05
|224406.96
|675
|2006.01.11 07:00
|sell
|338
|50.00
|114.82
|114.99
|0.00
|676
|2006.01.11 09:04
|close
|338
|50.00
|114.69
|114.99
|0.00
|5667.52
|230074.48
|677
|2006.01.11 12:00
|buy
|339
|50.00
|114.55
|114.38
|0.00
|678
|2006.01.11 13:00
|s/l
|339
|50.00
|114.38
|114.38
|0.00
|-7432.02
|222642.46
|679
|2006.01.11 18:00
|buy
|340
|50.00
|113.98
|113.81
|0.00
|680
|2006.01.11 18:12
|close
|340
|50.00
|114.08
|113.81
|0.00
|4382.97
|227025.43
|681
|2006.01.11 18:37
|buy
|341
|50.00
|113.98
|113.81
|0.00
|682
|2006.01.11 18:52
|close
|341
|50.00
|114.08
|113.81
|0.00
|4383.01
|231408.44
|683
|2006.01.12 08:00
|buy
|342
|50.00
|113.88
|113.71
|0.00
|684
|2006.01.12 08:20
|close
|342
|50.00
|113.99
|113.71
|0.00
|4824.86
|236233.30
|685
|2006.01.12 12:00
|buy
|343
|50.00
|113.64
|113.47
|0.00
|686
|2006.01.12 14:00
|close
|343
|50.00
|113.78
|113.47
|0.00
|6152.05
|242385.35
|687
|2006.01.13 00:00
|sell
|344
|50.00
|114.58
|114.75
|0.00
|688
|2006.01.13 07:00
|s/l
|344
|50.00
|114.75
|114.75
|0.00
|-7406.76
|234978.58
|689
|2006.01.13 08:09
|buy
|345
|50.00
|114.52
|114.35
|0.00
|690
|2006.01.13 13:55
|close
|345
|50.00
|114.64
|114.35
|0.00
|5233.78
|240212.36
|691
|2006.01.13 15:00
|buy
|346
|50.00
|114.54
|114.37
|0.00
|692
|2006.01.13 15:20
|close
|346
|50.00
|114.67
|114.37
|0.00
|5668.44
|245880.80
|693
|2006.01.13 15:46
|buy
|347
|50.00
|114.54
|114.37
|0.00
|694
|2006.01.13 17:00
|s/l
|347
|50.00
|114.37
|114.37
|0.00
|-7432.67
|238448.13
|695
|2006.01.16 05:16
|sell
|348
|50.00
|114.34
|114.51
|0.00
|696
|2006.01.16 05:21
|close
|348
|50.00
|114.26
|114.51
|0.00
|3500.72
|241948.85
|697
|2006.01.16 05:51
|sell
|349
|50.00
|114.34
|114.51
|0.00
|698
|2006.01.16 09:46
|s/l
|349
|50.00
|114.51
|114.51
|0.00
|-7422.93
|234525.92
|699
|2006.01.17 00:00
|sell
|350
|50.00
|115.12
|115.29
|0.00
|700
|2006.01.17 00:28
|close
|350
|50.00
|115.05
|115.29
|0.00
|3042.33
|237568.25
|701
|2006.01.17 02:59
|sell
|351
|50.00
|115.23
|115.40
|0.00
|702
|2006.01.17 03:00
|close
|351
|50.00
|114.96
|115.40
|0.00
|11743.11
|249311.36
|703
|2006.01.17 03:00
|buy
|352
|50.00
|114.98
|114.81
|0.00
|704
|2006.01.17 07:00
|close
|352
|50.00
|115.11
|114.81
|0.00
|5646.84
|254958.20
|705
|2006.01.17 07:59
|sell
|353
|50.00
|115.12
|115.29
|0.00
|706
|2006.01.17 08:00
|close
|353
|50.00
|114.91
|115.29
|0.00
|9137.59
|264095.79
|707
|2006.01.17 08:18
|buy
|354
|50.00
|114.84
|114.67
|0.00
|708
|2006.01.17 09:06
|s/l
|354
|50.00
|114.67
|114.67
|0.00
|-7412.57
|256683.22
|709
|2006.01.17 13:00
|sell
|355
|50.00
|115.34
|115.51
|0.00
|710
|2006.01.17 13:30
|close
|355
|50.00
|115.24
|115.51
|0.00
|4338.56
|261021.78
|711
|2006.01.17 13:59
|sell
|356
|50.00
|115.33
|115.50
|0.00
|712
|2006.01.17 14:00
|close
|356
|50.00
|115.17
|115.50
|0.00
|6946.19
|267967.97
|713
|2006.01.17 17:00
|sell
|357
|50.00
|115.84
|116.01
|0.00
|714
|2006.01.17 17:11
|close
|357
|50.00
|115.70
|116.01
|0.00
|6049.96
|274017.94
|715
|2006.01.17 17:13
|sell
|358
|50.00
|115.77
|115.94
|0.00
|716
|2006.01.17 20:01
|close
|358
|50.00
|115.70
|115.94
|0.00
|3024.91
|277042.84
|717
|2006.01.17 21:00
|buy
|359
|50.00
|115.54
|115.37
|0.00
|718
|2006.01.17 23:34
|s/l
|359
|50.00
|115.37
|115.37
|0.00
|-7368.23
|269674.61
|719
|2006.01.18 09:00
|buy
|360
|50.00
|115.43
|115.26
|0.00
|720
|2006.01.18 09:00
|s/l
|360
|50.00
|115.26
|115.26
|0.00
|-7381.03
|262293.58
|721
|2006.01.18 09:00
|buy
|361
|50.00
|115.18
|115.01
|0.00
|722
|2006.01.18 09:24
|close
|361
|50.00
|115.29
|115.01
|0.00
|4770.46
|267064.04
|723
|2006.01.18 09:25
|buy
|362
|50.00
|115.31
|115.14
|0.00
|724
|2006.01.18 10:00
|s/l
|362
|50.00
|115.14
|115.14
|0.00
|-7384.88
|259679.16
|725
|2006.01.18 12:00
|sell
|363
|50.00
|115.08
|115.25
|0.00
|726
|2006.01.18 13:00
|s/l
|363
|50.00
|115.25
|115.25
|0.00
|-7373.99
|252305.17
|727
|2006.01.19 17:00
|buy
|364
|50.00
|115.04
|114.87
|0.00
|728
|2006.01.19 18:15
|close
|364
|50.00
|115.15
|114.87
|0.00
|4776.44
|257081.61
|729
|2006.01.20 09:00
|buy
|365
|50.00
|115.36
|115.19
|0.00
|730
|2006.01.20 09:37
|close
|365
|50.00
|115.44
|115.19
|0.00
|3465.16
|260546.77
|731
|2006.01.20 09:37
|buy
|366
|50.00
|115.46
|115.29
|0.00
|732
|2006.01.20 09:51
|s/l
|366
|50.00
|115.29
|115.29
|0.00
|-7372.71
|253174.07
|733
|2006.01.20 09:51
|buy
|367
|50.00
|115.31
|115.14
|0.00
|734
|2006.01.20 15:00
|s/l
|367
|50.00
|115.14
|115.14
|0.00
|-7388.74
|245785.33
|735
|2006.01.23 05:00
|buy
|368
|50.00
|114.57
|114.40
|0.00
|736
|2006.01.23 05:01
|close
|368
|50.00
|114.65
|114.40
|0.00
|3488.81
|249274.14
|737
|2006.01.23 05:01
|buy
|369
|50.00
|114.65
|114.48
|0.00
|738
|2006.01.23 05:16
|close
|369
|50.00
|114.72
|114.48
|0.00
|3050.96
|252325.10
|739
|2006.01.23 05:18
|buy
|370
|50.00
|114.70
|114.53
|0.00
|740
|2006.01.23 05:59
|s/l
|370
|50.00
|114.53
|114.53
|0.00
|-7421.64
|244903.45
|741
|2006.01.23 05:59
|buy
|371
|50.00
|114.55
|114.38
|0.00
|742
|2006.01.23 06:00
|close
|371
|50.00
|114.67
|114.38
|0.00
|5232.33
|250135.78
|743
|2006.01.23 08:42
|buy
|372
|50.00
|114.67
|114.50
|0.00
|744
|2006.01.23 08:55
|close
|372
|50.00
|114.74
|114.50
|0.00
|3050.28
|253186.06
|745
|2006.01.23 15:00
|sell
|373
|50.00
|114.42
|114.59
|0.00
|746
|2006.01.23 17:00
|s/l
|373
|50.00
|114.59
|114.59
|0.00
|-7413.87
|245772.19
|747
|2006.01.23 20:00
|buy
|374
|50.00
|114.55
|114.38
|0.00
|748
|2006.01.24 04:00
|close
|374
|50.00
|114.70
|114.38
|0.00
|7168.22
|252940.41
|749
|2006.01.24 12:00
|buy
|375
|50.00
|114.60
|114.43
|0.00
|750
|2006.01.24 12:43
|close
|375
|50.00
|114.66
|114.43
|0.00
|2616.51
|255556.92
|751
|2006.01.24 18:12
|buy
|376
|50.00
|114.55
|114.38
|0.00
|752
|2006.01.24 20:21
|close
|376
|50.00
|114.64
|114.38
|0.00
|3925.30
|259482.22
|753
|2006.01.25 01:03
|sell
|377
|50.00
|115.10
|115.27
|0.00
|754
|2006.01.25 01:57
|close
|377
|50.00
|114.98
|115.27
|0.00
|5218.27
|264700.50
|755
|2006.01.25 01:59
|sell
|378
|50.00
|115.09
|115.26
|0.00
|756
|2006.01.25 03:25
|close
|378
|50.00
|114.98
|115.26
|0.00
|4783.48
|269483.97
|757
|2006.01.25 12:00
|sell
|379
|50.00
|114.82
|114.99
|0.00
|758
|2006.01.25 15:00
|s/l
|379
|50.00
|114.99
|114.99
|0.00
|-7382.96
|262101.01
|759
|2006.01.25 15:00
|sell
|380
|50.00
|115.11
|115.28
|0.00
|760
|2006.01.25 16:00
|s/l
|380
|50.00
|115.28
|115.28
|0.00
|-7350.39
|254750.62
|761
|2006.01.25 17:00
|sell
|381
|50.00
|115.78
|115.95
|0.00
|762
|2006.01.25 17:01
|close
|381
|50.00
|115.68
|115.95
|0.00
|4322.06
|259072.68
|763
|2006.01.26 02:00
|buy
|382
|50.00
|115.64
|115.47
|0.00
|764
|2006.01.26 08:05
|close
|382
|50.00
|115.71
|115.47
|0.00
|3024.65
|262097.33
|765
|2006.01.26 17:00
|sell
|383
|50.00
|116.10
|116.27
|0.00
|766
|2006.01.26 17:50
|s/l
|383
|50.00
|116.27
|116.27
|0.00
|-7310.57
|254786.76
|767
|2006.01.26 17:50
|sell
|384
|50.00
|116.25
|116.42
|0.00
|768
|2006.01.26 18:00
|close
|384
|50.00
|116.14
|116.42
|0.00
|4735.66
|259522.42
|769
|2006.01.27 01:18
|buy
|385
|50.00
|116.23
|116.06
|0.00
|770
|2006.01.27 07:00
|close
|385
|50.00
|116.42
|116.06
|0.00
|8160.15
|267682.57
|771
|2006.01.27 09:00
|buy
|386
|50.00
|116.29
|116.12
|0.00
|772
|2006.01.27 09:09
|close
|386
|50.00
|116.37
|116.12
|0.00
|3437.43
|271120.00
|773
|2006.01.27 12:00
|sell
|387
|50.00
|116.61
|116.78
|0.00
|774
|2006.01.27 12:00
|s/l
|387
|50.00
|116.78
|116.78
|0.00
|-7274.91
|263845.09
|775
|2006.01.27 12:00
|sell
|388
|50.00
|116.82
|116.99
|0.00
|776
|2006.01.27 12:08
|close
|388
|50.00
|116.77
|116.99
|0.00
|2140.95
|265986.04
|777
|2006.01.27 12:08
|sell
|389
|50.00
|116.80
|116.97
|0.00
|778
|2006.01.27 12:09
|close
|389
|50.00
|116.75
|116.97
|0.00
|2141.18
|268127.22
|779
|2006.01.27 12:09
|sell
|390
|50.00
|116.78
|116.95
|0.00
|780
|2006.01.27 15:00
|close
|390
|50.00
|116.39
|116.95
|0.00
|16754.02
|284881.25
|781
|2006.01.27 15:00
|buy
|391
|50.00
|116.40
|116.23
|0.00
|782
|2006.01.27 15:54
|close
|391
|50.00
|116.52
|116.23
|0.00
|5149.30
|290030.54
|783
|2006.01.27 15:54
|buy
|392
|50.00
|116.51
|116.34
|0.00
|784
|2006.01.27 17:00
|close
|392
|50.00
|116.92
|116.34
|0.00
|17533.36
|307563.90
|785
|2006.01.27 17:00
|sell
|393
|50.00
|116.91
|117.08
|0.00
|786
|2006.01.27 18:00
|s/l
|393
|50.00
|117.08
|117.08
|0.00
|-7253.80
|300310.10
|787
|2006.01.30 17:17
|buy
|394
|50.00
|117.53
|117.36
|0.00
|788
|2006.01.30 17:59
|close
|394
|50.00
|117.65
|117.36
|0.00
|5099.78
|305409.89
|789
|2006.01.31 04:08
|buy
|395
|50.00
|117.54
|117.37
|0.00
|790
|2006.01.31 06:03
|close
|395
|50.00
|117.65
|117.37
|0.00
|4675.09
|310084.98
|791
|2006.01.31 09:00
|buy
|396
|50.00
|117.19
|117.02
|0.00
|792
|2006.01.31 15:09
|close
|396
|50.00
|117.26
|117.02
|0.00
|2984.99
|313069.97
|793
|2006.01.31 17:00
|buy
|397
|50.00
|117.10
|116.93
|0.00
|794
|2006.01.31 17:06
|close
|397
|50.00
|117.22
|116.93
|0.00
|5118.58
|318188.55
|795
|2006.01.31 21:00
|sell
|398
|50.00
|117.36
|117.53
|0.00
|796
|2006.01.31 21:06
|close
|398
|50.00
|117.23
|117.53
|0.00
|5544.69
|323733.24
|797
|2006.01.31 21:06
|sell
|399
|50.00
|117.21
|117.38
|0.00
|798
|2006.01.31 21:30
|s/l
|399
|50.00
|117.38
|117.38
|0.00
|-7241.43
|316491.81
|799
|2006.01.31 21:30
|sell
|400
|50.00
|117.36
|117.53
|0.00
|800
|2006.01.31 22:13
|close
|400
|50.00
|117.29
|117.53
|0.00
|2984.23
|319476.04
|801
|2006.01.31 22:22
|buy
|401
|50.00
|117.25
|117.08
|0.00
|802
|2006.01.31 22:34
|close
|401
|50.00
|117.32
|117.08
|0.00
|2983.14
|322459.18
|803
|2006.01.31 22:47
|buy
|402
|50.00
|117.24
|117.07
|0.00
|804
|2006.01.31 22:59
|close
|402
|50.00
|117.31
|117.07
|0.00
|2983.55
|325442.73
|805
|2006.02.01 02:00
|buy
|403
|50.00
|117.31
|117.14
|0.00
|806
|2006.02.01 03:00
|s/l
|403
|50.00
|117.14
|117.14
|0.00
|-7256.27
|318186.46
|807
|2006.02.01 03:00
|buy
|404
|50.00
|117.16
|116.99
|0.00
|808
|2006.02.01 04:10
|close
|404
|50.00
|117.23
|116.99
|0.00
|2985.73
|321172.19
|809
|2006.02.01 06:00
|buy
|405
|50.00
|117.18
|117.01
|0.00
|810
|2006.02.01 08:01
|close
|405
|50.00
|117.26
|117.01
|0.00
|3411.16
|324583.34
|811
|2006.02.02 07:00
|sell
|406
|50.00
|118.45
|118.62
|0.00
|812
|2006.02.02 10:00
|s/l
|406
|50.00
|118.62
|118.62
|0.00
|-7163.92
|317419.42
|813
|2006.02.02 17:00
|buy
|407
|50.00
|118.45
|118.28
|0.00
|814
|2006.02.02 18:00
|s/l
|407
|50.00
|118.28
|118.28
|0.00
|-7187.55
|310231.88
|815
|2006.02.03 15:00
|sell
|408
|50.00
|118.98
|119.15
|0.00
|816
|2006.02.03 15:02
|s/l
|408
|50.00
|119.15
|119.15
|0.00
|-7133.27
|303098.60
|817
|2006.02.03 15:02
|sell
|409
|50.00
|119.14
|119.31
|0.00
|818
|2006.02.03 15:04
|close
|409
|50.00
|119.06
|119.31
|0.00
|3359.61
|306458.21
|819
|2006.02.03 15:04
|sell
|410
|50.00
|119.04
|119.21
|0.00
|820
|2006.02.03 16:00
|s/l
|410
|50.00
|119.21
|119.21
|0.00
|-7127.88
|299330.33
|821
|2006.02.03 17:06
|buy
|411
|50.00
|119.09
|118.92
|0.00
|822
|2006.02.03 18:00
|s/l
|411
|50.00
|118.92
|118.92
|0.00
|-7147.67
|292182.66
|823
|2006.02.06 00:00
|sell
|412
|50.00
|118.88
|119.05
|0.00
|824
|2006.02.06 00:15
|close
|412
|50.00
|118.81
|119.05
|0.00
|2945.73
|295128.39
|825
|2006.02.06 07:59
|buy
|413
|50.00
|118.53
|118.36
|0.00
|826
|2006.02.06 08:01
|close
|413
|50.00
|118.67
|118.36
|0.00
|5898.63
|301027.02
|827
|2006.02.06 20:00
|sell
|414
|50.00
|119.07
|119.24
|0.00
|828
|2006.02.06 20:22
|close
|414
|50.00
|118.99
|119.24
|0.00
|3361.56
|304388.58
|829
|2006.02.07 04:11
|buy
|415
|50.00
|118.96
|118.79
|0.00
|830
|2006.02.07 09:00
|s/l
|415
|50.00
|118.79
|118.79
|0.00
|-7177.24
|297211.34
|831
|2006.02.07 09:00
|buy
|416
|50.00
|118.45
|118.28
|0.00
|832
|2006.02.07 10:00
|s/l
|416
|50.00
|118.28
|118.28
|0.00
|-7190.60
|290020.75
|833
|2006.02.07 17:00
|sell
|417
|50.00
|118.00
|118.17
|0.00
|834
|2006.02.07 21:00
|s/l
|417
|50.00
|118.17
|118.17
|0.00
|-7192.42
|282828.33
|835
|2006.02.07 21:00
|sell
|418
|50.00
|118.16
|118.33
|0.00
|836
|2006.02.07 23:00
|close
|418
|50.00
|117.95
|118.33
|0.00
|8902.22
|291730.54
|837
|2006.02.08 02:00
|sell
|419
|50.00
|118.00
|118.17
|0.00
|838
|2006.02.08 07:25
|close
|419
|50.00
|117.93
|118.17
|0.00
|2967.71
|294698.26
|839
|2006.02.08 07:25
|buy
|420
|50.00
|117.93
|117.76
|0.00
|840
|2006.02.08 07:59
|close
|420
|50.00
|118.01
|117.76
|0.00
|3389.54
|298087.79
|841
|2006.02.08 09:03
|sell
|421
|50.00
|117.93
|118.10
|0.00
|842
|2006.02.08 09:11
|close
|421
|50.00
|117.87
|118.10
|0.00
|2545.25
|300633.04
|843
|2006.02.08 09:18
|sell
|422
|50.00
|117.94
|118.11
|0.00
|844
|2006.02.08 09:21
|close
|422
|50.00
|117.88
|118.11
|0.00
|2545.04
|303178.08
|845
|2006.02.08 22:00
|buy
|423
|50.00
|118.51
|118.34
|0.00
|846
|2006.02.09 04:00
|close
|423
|50.00
|118.59
|118.34
|0.00
|5261.40
|308439.48
|847
|2006.02.09 12:37
|buy
|424
|50.00
|118.43
|118.26
|0.00
|848
|2006.02.09 16:05
|close
|424
|50.00
|118.53
|118.26
|0.00
|4218.14
|312657.63
|849
|2006.02.09 21:00
|sell
|425
|50.00
|118.86
|119.03
|0.00
|850
|2006.02.09 21:49
|close
|425
|50.00
|118.78
|119.03
|0.00
|3367.51
|316025.14
|851
|2006.02.09 21:59
|sell
|426
|50.00
|118.89
|119.06
|0.00
|852
|2006.02.09 22:00
|close
|426
|50.00
|118.78
|119.06
|0.00
|4630.32
|320655.46
|853
|2006.02.10 03:00
|buy
|427
|50.00
|118.55
|118.38
|0.00
|854
|2006.02.10 06:00
|s/l
|427
|50.00
|118.38
|118.38
|0.00
|-7181.48
|313473.98
|855
|2006.02.10 08:26
|buy
|428
|50.00
|117.79
|117.62
|0.00
|856
|2006.02.10 09:00
|s/l
|428
|50.00
|117.62
|117.62
|0.00
|-7230.96
|306243.02
|857
|2006.02.10 12:00
|sell
|429
|50.00
|117.63
|117.80
|0.00
|858
|2006.02.10 12:14
|close
|429
|50.00
|117.53
|117.80
|0.00
|4254.23
|310497.25
|859
|2006.02.10 12:59
|sell
|430
|50.00
|117.67
|117.84
|0.00
|860
|2006.02.10 13:02
|close
|430
|50.00
|117.48
|117.84
|0.00
|8086.48
|318583.72
|861
|2006.02.10 15:00
|buy
|431
|50.00
|117.05
|116.88
|0.00
|862
|2006.02.10 17:14
|close
|431
|50.00
|117.50
|116.88
|0.00
|19148.99
|337732.71
|863
|2006.02.10 20:01
|sell
|432
|50.00
|117.87
|118.04
|0.00
|864
|2006.02.13 00:22
|close
|432
|50.00
|117.76
|118.04
|0.00
|3944.22
|341676.93
|865
|2006.02.14 08:00
|buy
|433
|50.00
|117.20
|117.03
|0.00
|866
|2006.02.14 08:52
|close
|433
|50.00
|117.30
|117.03
|0.00
|4262.56
|345939.49
|867
|2006.02.14 09:00
|sell
|434
|50.00
|117.30
|117.47
|0.00
|868
|2006.02.14 09:18
|close
|434
|50.00
|117.25
|117.47
|0.00
|2132.18
|348071.67
|869
|2006.02.14 09:59
|sell
|435
|50.00
|117.30
|117.47
|0.00
|870
|2006.02.14 10:00
|close
|435
|50.00
|117.20
|117.47
|0.00
|4266.20
|352337.87
|871
|2006.02.15 15:00
|buy
|436
|50.00
|117.43
|117.26
|0.00
|872
|2006.02.15 15:00
|close
|436
|50.00
|117.53
|117.26
|0.00
|4254.18
|356592.05
|873
|2006.02.15 17:00
|sell
|437
|50.00
|117.46
|117.63
|0.00
|874
|2006.02.15 17:22
|s/l
|437
|50.00
|117.63
|117.63
|0.00
|-7226.04
|349366.01
|875
|2006.02.15 17:22
|sell
|438
|50.00
|117.61
|117.78
|0.00
|876
|2006.02.15 18:00
|close
|438
|50.00
|117.50
|117.78
|0.00
|4680.88
|354046.89
|877
|2006.02.15 18:00
|sell
|439
|50.00
|117.93
|118.10
|0.00
|878
|2006.02.15 18:15
|close
|439
|50.00
|117.84
|118.10
|0.00
|3818.74
|357865.63
|879
|2006.02.15 18:15
|sell
|440
|50.00
|117.81
|117.98
|0.00
|880
|2006.02.15 18:33
|s/l
|440
|50.00
|117.98
|117.98
|0.00
|-7204.00
|350661.63
|881
|2006.02.15 18:33
|sell
|441
|50.00
|117.97
|118.14
|0.00
|882
|2006.02.15 18:52
|close
|441
|50.00
|117.88
|118.14
|0.00
|3817.42
|354479.05
|883
|2006.02.15 18:52
|sell
|442
|50.00
|117.86
|118.03
|0.00
|884
|2006.02.15 19:33
|s/l
|442
|50.00
|118.03
|118.03
|0.00
|-7201.56
|347277.49
|885
|2006.02.15 21:00
|buy
|443
|50.00
|117.89
|117.72
|0.00
|886
|2006.02.16 01:25
|close
|443
|50.00
|117.97
|117.72
|0.00
|5279.24
|352556.73
|887
|2006.02.16 17:00
|buy
|444
|50.00
|117.85
|117.68
|0.00
|888
|2006.02.16 18:00
|close
|444
|50.00
|117.92
|117.68
|0.00
|2968.11
|355524.84
|889
|2006.02.17 02:00
|sell
|445
|50.00
|117.83
|118.00
|0.00
|890
|2006.02.17 03:00
|s/l
|445
|50.00
|118.00
|118.00
|0.00
|-7191.81
|348333.03
|891
|2006.02.17 03:00
|sell
|446
|50.00
|118.17
|118.34
|0.00
|892
|2006.02.17 03:16
|close
|446
|50.00
|118.07
|118.34
|0.00
|4234.70
|352567.73
|893
|2006.02.17 03:39
|sell
|447
|50.00
|118.21
|118.38
|0.00
|894
|2006.02.17 06:00
|close
|447
|50.00
|118.13
|118.38
|0.00
|3386.04
|355953.77
|895
|2006.02.17 18:52
|buy
|448
|50.00
|118.27
|118.10
|0.00
|896
|2006.02.17 18:59
|close
|448
|50.00
|118.43
|118.10
|0.00
|6755.05
|362708.82
|897
|2006.02.17 19:06
|buy
|449
|50.00
|118.26
|118.09
|0.00
|898
|2006.02.17 19:37
|close
|449
|50.00
|118.34
|118.09
|0.00
|3380.03
|366088.85
|899
|2006.02.17 19:41
|buy
|450
|50.00
|118.26
|118.09
|0.00
|900
|2006.02.20 01:00
|s/l
|450
|50.00
|118.09
|118.09
|0.00
|-6568.40
|359520.45
|901
|2006.02.20 04:00
|buy
|451
|50.00
|117.96
|117.79
|0.00
|902
|2006.02.20 04:41
|close
|451
|50.00
|118.06
|117.79
|0.00
|4234.93
|363755.38
|903
|2006.02.22 15:00
|buy
|452
|50.00
|118.44
|118.27
|0.00
|904
|2006.02.22 15:24
|close
|452
|50.00
|118.53
|118.27
|0.00
|3796.58
|367551.96
|905
|2006.02.22 15:24
|buy
|453
|50.00
|118.56
|118.39
|0.00
|906
|2006.02.22 15:41
|close
|453
|50.00
|118.64
|118.39
|0.00
|3371.52
|370923.48
|907
|2006.02.22 15:45
|buy
|454
|50.00
|118.57
|118.40
|0.00
|908
|2006.02.22 16:08
|close
|454
|50.00
|118.63
|118.40
|0.00
|2528.63
|373452.11
|909
|2006.02.22 17:46
|buy
|455
|50.00
|118.48
|118.31
|0.00
|910
|2006.02.22 17:51
|close
|455
|50.00
|118.55
|118.31
|0.00
|2952.47
|376404.58
|911
|2006.02.22 18:18
|buy
|456
|50.00
|118.47
|118.30
|0.00
|912
|2006.02.22 18:45
|close
|456
|50.00
|118.53
|118.30
|0.00
|2531.08
|378935.66
|913
|2006.02.23 03:00
|buy
|457
|50.00
|118.31
|118.14
|0.00
|914
|2006.02.23 05:04
|s/l
|457
|50.00
|118.14
|118.14
|0.00
|-7194.85
|371740.81
|915
|2006.02.23 05:04
|buy
|458
|50.00
|118.16
|117.99
|0.00
|916
|2006.02.23 06:00
|s/l
|458
|50.00
|117.99
|117.99
|0.00
|-7221.75
|364519.06
|917
|2006.02.23 06:00
|buy
|459
|50.00
|117.72
|117.55
|0.00
|918
|2006.02.23 07:05
|s/l
|459
|50.00
|117.55
|117.55
|0.00
|-7230.97
|357288.09
|919
|2006.02.23 07:05
|buy
|460
|50.00
|117.57
|117.40
|0.00
|920
|2006.02.23 09:59
|close
|460
|50.00
|117.67
|117.40
|0.00
|4249.17
|361537.26
|921
|2006.02.23 15:00
|buy
|461
|50.00
|116.93
|116.76
|0.00
|922
|2006.02.23 15:24
|close
|461
|50.00
|117.04
|116.76
|0.00
|4699.09
|366236.35
|923
|2006.02.23 15:59
|buy
|462
|50.00
|116.94
|116.77
|0.00
|924
|2006.02.23 16:00
|close
|462
|50.00
|117.26
|116.77
|0.00
|13644.89
|379881.25
|925
|2006.02.23 17:01
|buy
|463
|50.00
|117.14
|116.97
|0.00
|926
|2006.02.23 18:04
|s/l
|463
|50.00
|116.97
|116.97
|0.00
|-7266.82
|372614.42
|927
|2006.02.24 02:00
|buy
|464
|50.00
|116.69
|116.52
|0.00
|928
|2006.02.24 02:17
|s/l
|464
|50.00
|116.52
|116.52
|0.00
|-7294.89
|365319.53
|929
|2006.02.24 02:17
|buy
|465
|50.00
|116.54
|116.37
|0.00
|930
|2006.02.24 02:59
|close
|465
|50.00
|116.68
|116.37
|0.00
|5999.46
|371319.00
|931
|2006.02.27 03:00
|buy
|466
|50.00
|115.89
|115.72
|0.00
|932
|2006.02.27 03:23
|close
|466
|50.00
|116.00
|115.72
|0.00
|4741.38
|376060.38
|933
|2006.02.27 03:59
|buy
|467
|50.00
|115.86
|115.69
|0.00
|934
|2006.02.27 04:01
|close
|467
|50.00
|115.98
|115.69
|0.00
|5173.45
|381233.83
|935
|2006.02.27 23:00
|buy
|468
|50.00
|116.11
|115.94
|0.00
|936
|2006.02.28 00:00
|close
|468
|50.00
|116.23
|115.94
|0.00
|5791.98
|387025.80
|937
|2006.02.28 21:00
|buy
|469
|50.00
|115.74
|115.57
|0.00
|938
|2006.03.01 01:02
|close
|469
|50.00
|115.89
|115.57
|0.00
|7101.13
|394126.94
|939
|2006.03.01 12:00
|sell
|470
|50.00
|116.25
|116.42
|0.00
|940
|2006.03.01 12:39
|close
|470
|50.00
|116.16
|116.42
|0.00
|3873.99
|398000.92
|941
|2006.03.01 12:39
|sell
|471
|50.00
|116.15
|116.32
|0.00
|942
|2006.03.01 14:02
|close
|471
|50.00
|116.06
|116.32
|0.00
|3877.33
|401878.26
|943
|2006.03.01 17:56
|sell
|472
|50.00
|116.16
|116.33
|0.00
|944
|2006.03.01 17:59
|close
|472
|50.00
|116.00
|116.33
|0.00
|6896.55
|408774.80
|945
|2006.03.02 20:00
|buy
|473
|50.00
|115.94
|115.77
|0.00
|946
|2006.03.03 02:21
|close
|473
|50.00
|116.27
|115.77
|0.00
|14820.54
|423595.34
|947
|2006.03.03 02:21
|sell
|474
|50.00
|116.27
|116.44
|0.00
|948
|2006.03.03 02:59
|s/l
|474
|50.00
|116.44
|116.44
|0.00
|-7287.38
|416307.96
|949
|2006.03.03 02:59
|sell
|475
|50.00
|116.62
|116.79
|0.00
|950
|2006.03.03 03:00
|close
|475
|50.00
|116.36
|116.79
|0.00
|11172.38
|427480.34
|951
|2006.03.03 09:59
|buy
|476
|50.00
|116.28
|116.11
|0.00
|952
|2006.03.03 10:00
|close
|476
|50.00
|116.45
|116.11
|0.00
|7299.14
|434779.48
|953
|2006.03.06 01:00
|buy
|477
|50.00
|116.12
|115.95
|0.00
|954
|2006.03.06 01:11
|close
|477
|50.00
|116.24
|115.95
|0.00
|5161.80
|439941.28
|955
|2006.03.06 01:59
|buy
|478
|50.00
|116.18
|116.01
|0.00
|956
|2006.03.06 02:00
|close
|478
|50.00
|116.51
|116.01
|0.00
|14161.97
|454103.25
|957
|2006.03.06 12:00
|sell
|479
|50.00
|117.21
|117.38
|0.00
|958
|2006.03.06 14:17
|s/l
|479
|50.00
|117.38
|117.38
|0.00
|-7241.44
|446861.81
|959
|2006.03.06 15:00
|sell
|480
|50.00
|117.46
|117.63
|0.00
|960
|2006.03.06 15:46
|close
|480
|50.00
|117.37
|117.63
|0.00
|3833.99
|450695.80
|961
|2006.03.07 03:00
|buy
|481
|50.00
|117.61
|117.44
|0.00
|962
|2006.03.07 05:00
|s/l
|481
|50.00
|117.44
|117.44
|0.00
|-7242.67
|443453.13
|963
|2006.03.08 01:00
|buy
|482
|50.00
|117.75
|117.58
|0.00
|964
|2006.03.08 03:00
|s/l
|482
|50.00
|117.58
|117.58
|0.00
|-7243.91
|436209.22
|965
|2006.03.08 08:00
|buy
|483
|50.00
|117.64
|117.47
|0.00
|966
|2006.03.08 11:00
|close
|483
|50.00
|117.72
|117.47
|0.00
|3397.78
|439607.01
|967
|2006.03.09 07:00
|sell
|484
|50.00
|118.24
|118.41
|0.00
|968
|2006.03.09 07:05
|close
|484
|50.00
|118.14
|118.41
|0.00
|4232.18
|443839.19
|969
|2006.03.09 07:05
|sell
|485
|50.00
|118.15
|118.32
|0.00
|970
|2006.03.09 07:21
|close
|485
|50.00
|117.98
|118.32
|0.00
|7204.61
|451043.79
|971
|2006.03.09 07:21
|sell
|486
|50.00
|117.90
|118.07
|0.00
|972
|2006.03.09 07:21
|s/l
|486
|50.00
|118.07
|118.07
|0.00
|-7198.51
|443845.28
|973
|2006.03.09 07:21
|sell
|487
|50.00
|118.06
|118.23
|0.00
|974
|2006.03.09 07:21
|close
|487
|50.00
|117.93
|118.23
|0.00
|5511.64
|449356.92
|975
|2006.03.09 07:21
|sell
|488
|50.00
|117.91
|118.08
|0.00
|976
|2006.03.09 07:28
|close
|488
|50.00
|117.81
|118.08
|0.00
|4244.28
|453601.21
|977
|2006.03.09 07:29
|sell
|489
|50.00
|117.89
|118.06
|0.00
|978
|2006.03.09 07:36
|close
|489
|50.00
|117.78
|118.06
|0.00
|4669.63
|458270.84
|979
|2006.03.09 07:59
|sell
|490
|50.00
|118.28
|118.45
|0.00
|980
|2006.03.09 08:00
|close
|490
|50.00
|117.86
|118.45
|0.00
|17817.75
|476088.59
|981
|2006.03.09 08:00
|buy
|491
|50.00
|117.85
|117.68
|0.00
|982
|2006.03.09 10:00
|s/l
|491
|50.00
|117.68
|117.68
|0.00
|-7234.04
|468854.55
|983
|2006.03.09 18:00
|sell
|492
|50.00
|117.94
|118.11
|0.00
|984
|2006.03.09 19:00
|s/l
|492
|50.00
|118.11
|118.11
|0.00
|-7189.38
|461665.17
|985
|2006.03.10 07:41
|buy
|493
|50.00
|118.36
|118.19
|0.00
|986
|2006.03.10 09:00
|s/l
|493
|50.00
|118.19
|118.19
|0.00
|-7193.03
|454472.14
|987
|2006.03.10 15:00
|sell
|494
|50.00
|118.65
|118.82
|0.00
|988
|2006.03.10 16:00
|s/l
|494
|50.00
|118.82
|118.82
|0.00
|-7139.85
|447332.29
|989
|2006.03.13 06:00
|buy
|495
|50.00
|118.84
|118.67
|0.00
|990
|2006.03.13 09:35
|close
|495
|50.00
|118.95
|118.67
|0.00
|4623.68
|451955.97
|991
|2006.03.13 12:00
|buy
|496
|50.00
|118.90
|118.73
|0.00
|992
|2006.03.13 13:20
|close
|496
|50.00
|118.98
|118.73
|0.00
|3362.05
|455318.02
|993
|2006.03.14 13:01
|buy
|497
|50.00
|118.27
|118.10
|0.00
|994
|2006.03.14 13:11
|close
|497
|50.00
|118.35
|118.10
|0.00
|3379.81
|458697.83
|995
|2006.03.14 13:59
|buy
|498
|50.00
|118.28
|118.11
|0.00
|996
|2006.03.14 14:59
|close
|498
|50.00
|118.37
|118.11
|0.00
|3801.64
|462499.47
|997
|2006.03.14 15:00
|buy
|499
|50.00
|118.09
|117.92
|0.00
|998
|2006.03.14 15:42
|s/l
|499
|50.00
|117.92
|117.92
|0.00
|-7208.89
|455290.58
|999
|2006.03.14 15:42
|buy
|500
|50.00
|117.93
|117.76
|0.00
|1000
|2006.03.14 15:59
|close
|500
|50.00
|118.10
|117.76
|0.00
|7197.29
|462487.86
|1001
|2006.03.15 05:00
|buy
|501
|50.00
|117.48
|117.31
|0.00
|1002
|2006.03.15 09:59
|close
|501
|50.00
|117.55
|117.31
|0.00
|2977.50
|465465.36
|1003
|2006.03.15 15:59
|sell
|502
|50.00
|117.57
|117.74
|0.00
|1004
|2006.03.15 16:00
|close
|502
|50.00
|117.35
|117.74
|0.00
|9373.67
|474839.03
|1005
|2006.03.15 17:00
|sell
|503
|50.00
|117.52
|117.69
|0.00
|1006
|2006.03.15 17:08
|close
|503
|50.00
|117.45
|117.69
|0.00
|2979.84
|477818.88
|1007
|2006.03.15 17:59
|sell
|504
|50.00
|117.55
|117.72
|0.00
|1008
|2006.03.15 18:01
|close
|504
|50.00
|117.31
|117.72
|0.00
|10229.31
|488048.19
|1009
|2006.03.15 23:00
|sell
|505
|50.00
|117.36
|117.53
|0.00
|1010
|2006.03.16 01:00
|s/l
|505
|50.00
|117.53
|117.53
|0.00
|-9411.70
|478636.48
|1011
|2006.03.16 01:00
|sell
|506
|50.00
|117.51
|117.68
|0.00
|1012
|2006.03.16 02:19
|s/l
|506
|50.00
|117.68
|117.68
|0.00
|-7222.98
|471413.51
|1013
|2006.03.17 03:00
|sell
|507
|50.00
|116.75
|116.92
|0.00
|1014
|2006.03.17 06:02
|close
|507
|50.00
|116.68
|116.92
|0.00
|2999.66
|474413.16
|1015
|2006.03.17 15:00
|buy
|508
|50.00
|115.88
|115.71
|0.00
|1016
|2006.03.17 15:04
|close
|508
|50.00
|115.97
|115.71
|0.00
|3880.37
|478293.53
|1017
|2006.03.17 15:59
|buy
|509
|50.00
|115.89
|115.72
|0.00
|1018
|2006.03.17 16:00
|close
|509
|50.00
|116.23
|115.72
|0.00
|14626.32
|492919.85
|1019
|2006.03.17 18:00
|buy
|510
|50.00
|115.91
|115.74
|0.00
|1020
|2006.03.20 00:00
|close
|510
|50.00
|116.02
|115.74
|0.00
|5369.92
|498289.77
|1021
|2006.03.21 17:44
|sell
|511
|50.00
|117.09
|117.26
|0.00
|1022
|2006.03.21 18:59
|s/l
|511
|50.00
|117.26
|117.26
|0.00
|-7248.23
|491041.54
|1023
|2006.03.21 18:59
|sell
|512
|50.00
|117.25
|117.42
|0.00
|1024
|2006.03.21 20:12
|close
|512
|50.00
|117.16
|117.42
|0.00
|3840.90
|494882.45
|1025
|2006.03.22 03:00
|buy
|513
|50.00
|117.30
|117.13
|0.00
|1026
|2006.03.22 11:57
|s/l
|513
|50.00
|117.13
|117.13
|0.00
|-7256.89
|487625.55
|1027
|2006.03.22 17:38
|buy
|514
|50.00
|116.67
|116.50
|0.00
|1028
|2006.03.22 17:56
|close
|514
|50.00
|116.75
|116.50
|0.00
|3426.06
|491051.61
|1029
|2006.03.22 18:00
|buy
|515
|50.00
|116.70
|116.53
|0.00
|1030
|2006.03.22 19:00
|close
|515
|50.00
|116.75
|116.53
|0.00
|2141.33
|493192.95
|1031
|2006.03.23 09:00
|buy
|516
|50.00
|116.89
|116.72
|0.00
|1032
|2006.03.23 11:55
|close
|516
|50.00
|117.06
|116.72
|0.00
|7261.13
|500454.08
|1033
|2006.03.23 17:00
|sell
|517
|50.00
|117.65
|117.82
|0.00
|1034
|2006.03.23 17:19
|close
|517
|50.00
|117.52
|117.82
|0.00
|5530.97
|505985.04
|1035
|2006.03.23 17:19
|sell
|518
|50.00
|117.52
|117.69
|0.00
|1036
|2006.03.23 17:25
|close
|518
|50.00
|117.39
|117.69
|0.00
|5537.10
|511522.14
|1037
|2006.03.23 17:25
|sell
|519
|50.00
|117.43
|117.60
|0.00
|1038
|2006.03.23 17:31
|s/l
|519
|50.00
|117.60
|117.60
|0.00
|-7227.90
|504294.24
|1039
|2006.03.23 17:31
|sell
|520
|50.00
|117.58
|117.75
|0.00
|1040
|2006.03.23 21:00
|s/l
|520
|50.00
|117.75
|117.75
|0.00
|-7206.45
|497087.79
|1041
|2006.03.24 17:00
|buy
|521
|50.00
|117.73
|117.56
|0.00
|1042
|2006.03.24 17:29
|s/l
|521
|50.00
|117.56
|117.56
|0.00
|-7230.36
|489857.43
|1043
|2006.03.24 17:29
|buy
|522
|50.00
|117.58
|117.41
|0.00
|1044
|2006.03.24 18:00
|close
|522
|50.00
|117.72
|117.41
|0.00
|5946.42
|495803.85
|1045
|2006.03.27 05:10
|buy
|523
|50.00
|116.55
|116.38
|0.00
|1046
|2006.03.27 05:10
|close
|523
|50.00
|116.61
|116.38
|0.00
|2572.76
|498376.61
|1047
|2006.03.27 13:41
|buy
|524
|50.00
|116.53
|116.36
|0.00
|1048
|2006.03.27 14:34
|close
|524
|50.00
|116.58
|116.36
|0.00
|2144.44
|500521.05
|1049
|2006.03.28 01:44
|buy
|525
|50.00
|116.40
|116.23
|0.00
|1050
|2006.03.28 01:44
|close
|525
|50.00
|116.49
|116.23
|0.00
|3862.90
|504383.95
|1051
|2006.03.28 01:44
|buy
|526
|50.00
|116.39
|116.22
|0.00
|1052
|2006.03.28 01:47
|close
|526
|50.00
|116.48
|116.22
|0.00
|3863.47
|508247.42
|1053
|2006.03.28 01:48
|buy
|527
|50.00
|116.41
|116.24
|0.00
|1054
|2006.03.28 01:56
|close
|527
|50.00
|116.52
|116.24
|0.00
|4720.22
|512967.64
|1055
|2006.03.28 03:11
|sell
|528
|50.00
|116.71
|116.88
|0.00
|1056
|2006.03.28 03:19
|s/l
|528
|50.00
|116.88
|116.88
|0.00
|-7271.18
|505696.46
|1057
|2006.03.28 03:19
|sell
|529
|50.00
|116.88
|117.05
|0.00
|1058
|2006.03.28 03:59
|close
|529
|50.00
|116.77
|117.05
|0.00
|4710.00
|510406.46
|1059
|2006.03.28 03:59
|sell
|530
|50.00
|116.74
|116.91
|0.00
|1060
|2006.03.28 05:40
|s/l
|530
|50.00
|116.91
|116.91
|0.00
|-7270.55
|503135.91
|1061
|2006.03.28 05:50
|sell
|531
|50.00
|117.06
|117.23
|0.00
|1062
|2006.03.28 05:56
|close
|531
|50.00
|116.92
|117.23
|0.00
|5987.00
|509122.91
|1063
|2006.03.28 21:22
|sell
|532
|50.00
|117.71
|117.88
|0.00
|1064
|2006.03.28 21:29
|close
|532
|50.00
|117.59
|117.88
|0.00
|5102.49
|514225.40
|1065
|2006.03.28 21:32
|sell
|533
|50.00
|117.69
|117.86
|0.00
|1066
|2006.03.28 21:35
|s/l
|533
|50.00
|117.86
|117.86
|0.00
|-7211.33
|507014.07
|1067
|2006.03.28 21:35
|sell
|534
|50.00
|117.85
|118.02
|0.00
|1068
|2006.03.28 21:44
|s/l
|534
|50.00
|118.02
|118.02
|0.00
|-7201.55
|499812.52
|1069
|2006.03.28 21:44
|sell
|535
|50.00
|118.01
|118.18
|0.00
|1070
|2006.03.28 22:07
|close
|535
|50.00
|117.91
|118.18
|0.00
|4240.55
|504053.07
|1071
|2006.03.29 00:52
|buy
|536
|50.00
|117.75
|117.58
|0.00
|1072
|2006.03.29 01:15
|close
|536
|50.00
|117.87
|117.58
|0.00
|5090.21
|509143.28
|1073
|2006.03.29 19:59
|buy
|537
|50.00
|117.53
|117.36
|0.00
|1074
|2006.03.29 20:17
|close
|537
|50.00
|117.65
|117.36
|0.00
|5099.94
|514243.22
|1075
|2006.03.30 02:59
|buy
|538
|50.00
|117.71
|117.54
|0.00
|1076
|2006.03.30 04:28
|close
|538
|50.00
|117.80
|117.54
|0.00
|3820.03
|518063.25
|1077
|2006.03.31 02:13
|sell
|539
|50.00
|117.53
|117.70
|0.00
|1078
|2006.03.31 02:39
|close
|539
|50.00
|117.39
|117.70
|0.00
|5963.03
|524026.28
|1079
|2006.03.31 17:13
|buy
|540
|50.00
|117.82
|117.65
|0.00
|1080
|2006.03.31 17:28
|close
|540
|50.00
|117.90
|117.65
|0.00
|3392.77
|527419.05
|1081
|2006.03.31 17:30
|buy
|541
|50.00
|117.81
|117.64
|0.00
|1082
|2006.03.31 17:36
|s/l
|541
|50.00
|117.64
|117.64
|0.00
|-7226.05
|520193.00
|1083
|2006.03.31 17:36
|buy
|542
|50.00
|117.65
|117.48
|0.00
|1084
|2006.03.31 17:58
|close
|542
|50.00
|117.75
|117.48
|0.00
|4246.40
|524439.40
|1085
|2006.03.31 17:58
|buy
|543
|50.00
|117.75
|117.58
|0.00
|1086
|2006.03.31 18:41
|s/l
|543
|50.00
|117.58
|117.58
|0.00
|-7229.12
|517210.28
|1087
|2006.03.31 18:50
|buy
|544
|50.00
|117.49
|117.32
|0.00
|1088
|2006.03.31 19:13
|close
|544
|50.00
|117.59
|117.32
|0.00
|4251.91
|521462.19
|1089
|2006.04.03 12:11
|buy
|545
|50.00
|118.33
|118.16
|0.00
|1090
|2006.04.03 12:48
|close
|545
|50.00
|118.49
|118.16
|0.00
|6751.53
|528213.72
|1091
|2006.04.03 18:00
|buy
|546
|50.00
|117.84
|117.67
|0.00
|1092
|2006.04.03 20:15
|s/l
|546
|50.00
|117.67
|117.67
|0.00
|-7223.60
|520990.12
|1093
|2006.04.04 07:00
|buy
|547
|50.00
|117.60
|117.43
|0.00
|1094
|2006.04.04 07:27
|close
|547
|50.00
|117.70
|117.43
|0.00
|4247.88
|525238.00
|1095
|2006.04.04 07:31
|buy
|548
|50.00
|117.66
|117.49
|0.00
|1096
|2006.04.04 09:04
|close
|548
|50.00
|117.75
|117.49
|0.00
|3821.68
|529059.68
|1097
|2006.04.04 15:24
|buy
|549
|50.00
|117.39
|117.22
|0.00
|1098
|2006.04.04 15:59
|close
|549
|50.00
|117.60
|117.22
|0.00
|8928.45
|537988.13
|1099
|2006.04.05 08:00
|sell
|550
|50.00
|116.94
|117.11
|0.00
|1100
|2006.04.05 08:11
|close
|550
|50.00
|116.87
|117.11
|0.00
|2994.85
|540982.98
|1101
|2006.04.05 08:59
|sell
|551
|50.00
|116.96
|117.13
|0.00
|1102
|2006.04.05 09:01
|close
|551
|50.00
|116.77
|117.13
|0.00
|8135.65
|549118.63
|1103
|2006.04.05 17:46
|sell
|552
|50.00
|117.74
|117.91
|0.00
|1104
|2006.04.05 17:51
|close
|552
|50.00
|117.64
|117.91
|0.00
|4250.16
|553368.79
|1105
|2006.04.06 04:23
|buy
|553
|50.00
|117.43
|117.26
|0.00
|1106
|2006.04.06 08:21
|close
|553
|50.00
|117.54
|117.26
|0.00
|4679.26
|558048.05
|1107
|2006.04.06 23:00
|sell
|554
|50.00
|117.73
|117.90
|0.00
|1108
|2006.04.07 02:52
|s/l
|554
|50.00
|117.90
|117.90
|0.00
|-7935.39
|550112.66
|1109
|2006.04.07 03:00
|sell
|555
|50.00
|117.87
|118.04
|0.00
|1110
|2006.04.07 05:04
|close
|555
|50.00
|117.77
|118.04
|0.00
|4245.56
|554358.22
|1111
|2006.04.07 09:00
|buy
|556
|50.00
|117.67
|117.50
|0.00
|1112
|2006.04.07 09:24
|close
|556
|50.00
|117.75
|117.50
|0.00
|3397.03
|557755.26
|1113
|2006.04.07 15:10
|buy
|557
|50.00
|117.62
|117.45
|0.00
|1114
|2006.04.07 15:21
|close
|557
|50.00
|117.75
|117.45
|0.00
|5520.17
|563275.43
|1115
|2006.04.07 15:57
|buy
|558
|50.00
|117.62
|117.45
|0.00
|1116
|2006.04.07 15:59
|close
|558
|50.00
|117.74
|117.45
|0.00
|5095.97
|568371.40
|1117
|2006.04.07 18:00
|sell
|559
|50.00
|118.29
|118.46
|0.00
|1118
|2006.04.10 00:00
|close
|559
|50.00
|118.20
|118.46
|0.00
|3080.65
|571452.05
|1119
|2006.04.10 01:00
|buy
|560
|50.00
|118.13
|117.96
|0.00
|1120
|2006.04.10 01:12
|close
|560
|50.00
|118.21
|117.96
|0.00
|3383.74
|574835.79
|1121
|2006.04.10 01:19
|buy
|561
|50.00
|118.16
|117.99
|0.00
|1122
|2006.04.10 02:03
|close
|561
|50.00
|118.24
|117.99
|0.00
|3382.98
|578218.77
|1123
|2006.04.10 18:00
|sell
|562
|50.00
|118.64
|118.81
|0.00
|1124
|2006.04.10 19:59
|close
|562
|50.00
|118.56
|118.81
|0.00
|3373.75
|581592.52
|1125
|2006.04.11 12:00
|sell
|563
|50.00
|118.57
|118.74
|0.00
|1126
|2006.04.11 13:19
|s/l
|563
|50.00
|118.74
|118.74
|0.00
|-7157.89
|574434.63
|1127
|2006.04.11 19:00
|buy
|564
|50.00
|118.41
|118.24
|0.00
|1128
|2006.04.11 22:00
|s/l
|564
|50.00
|118.24
|118.24
|0.00
|-7190.59
|567244.04
|1129
|2006.04.11 22:00
|buy
|565
|50.00
|118.23
|118.06
|0.00
|1130
|2006.04.12 00:00
|close
|565
|50.00
|118.33
|118.06
|0.00
|4855.09
|572099.13
|1131
|2006.04.12 01:00
|buy
|566
|50.00
|118.24
|118.07
|0.00
|1132
|2006.04.12 03:00
|s/l
|566
|50.00
|118.07
|118.07
|0.00
|-7212.56
|564886.56
|1133
|2006.04.12 12:00
|buy
|567
|50.00
|118.09
|117.92
|0.00
|1134
|2006.04.12 15:00
|close
|567
|50.00
|118.33
|117.92
|0.00
|10141.22
|575027.78
|1135
|2006.04.12 15:01
|sell
|568
|50.00
|118.31
|118.48
|0.00
|1136
|2006.04.12 15:10
|close
|568
|50.00
|118.19
|118.48
|0.00
|5076.55
|580104.33
|1137
|2006.04.12 15:38
|sell
|569
|50.00
|118.34
|118.51
|0.00
|1138
|2006.04.12 19:19
|s/l
|569
|50.00
|118.51
|118.51
|0.00
|-7172.40
|572931.93
|1139
|2006.04.13 01:00
|buy
|570
|50.00
|118.45
|118.28
|0.00
|1140
|2006.04.13 02:01
|close
|570
|50.00
|118.53
|118.28
|0.00
|3374.61
|576306.54
|1141
|2006.04.13 06:00
|buy
|571
|50.00
|118.43
|118.26
|0.00
|1142
|2006.04.13 09:00
|close
|571
|50.00
|118.49
|118.26
|0.00
|2531.86
|578838.40
|1143
|2006.04.13 17:00
|buy
|572
|50.00
|118.45
|118.28
|0.00
|1144
|2006.04.13 18:41
|close
|572
|50.00
|118.53
|118.28
|0.00
|3374.61
|582213.01
|1145
|2006.04.14 07:00
|buy
|573
|50.00
|118.63
|118.46
|0.00
|1146
|2006.04.14 11:02
|close
|573
|50.00
|118.68
|118.46
|0.00
|2106.49
|584319.50
|1147
|2006.04.17 01:52
|buy
|574
|50.00
|118.41
|118.24
|0.00
|1148
|2006.04.17 01:59
|close
|574
|50.00
|118.52
|118.24
|0.00
|4640.59
|588960.09
|1149
|2006.04.17 03:00
|buy
|575
|50.00
|118.23
|118.06
|0.00
|1150
|2006.04.17 07:59
|close
|575
|50.00
|118.30
|118.06
|0.00
|2958.58
|591918.67
|1151
|2006.04.17 15:00
|buy
|576
|50.00
|117.73
|117.56
|0.00
|1152
|2006.04.17 15:00
|close
|576
|50.00
|117.84
|117.56
|0.00
|4667.35
|596586.02
|1153
|2006.04.18 12:13
|buy
|577
|50.00
|117.94
|117.77
|0.00
|1154
|2006.04.18 12:59
|close
|577
|50.00
|118.08
|117.77
|0.00
|5928.26
|602514.28
|1155
|2006.04.18 15:00
|buy
|578
|50.00
|117.60
|117.43
|0.00
|1156
|2006.04.18 15:27
|close
|578
|50.00
|117.70
|117.43
|0.00
|4247.88
|606762.16
|1157
|2006.04.18 15:27
|buy
|579
|50.00
|117.65
|117.48
|0.00
|1158
|2006.04.18 16:09
|close
|579
|50.00
|117.71
|117.48
|0.00
|2548.60
|609310.76
|1159
|2006.04.18 18:00
|sell
|580
|50.00
|117.73
|117.90
|0.00
|1160
|2006.04.18 18:22
|close
|580
|50.00
|117.64
|117.90
|0.00
|3825.26
|613136.02
|1161
|2006.04.18 18:59
|sell
|581
|50.00
|117.76
|117.93
|0.00
|1162
|2006.04.18 19:00
|close
|581
|50.00
|117.66
|117.93
|0.00
|4249.53
|617385.55
|1163
|2006.04.18 21:00
|buy
|582
|50.00
|117.31
|117.14
|0.00
|1164
|2006.04.18 23:00
|s/l
|582
|50.00
|117.14
|117.14
|0.00
|-7259.37
|610126.18
|1165
|2006.04.19 03:00
|buy
|583
|50.00
|116.85
|116.68
|0.00
|1166
|2006.04.19 03:35
|close
|583
|50.00
|116.95
|116.68
|0.00
|4275.20
|614401.38
|1167
|2006.04.19 15:00
|sell
|584
|50.00
|117.52
|117.69
|0.00
|1168
|2006.04.19 16:00
|s/l
|584
|50.00
|117.69
|117.69
|0.00
|-7218.68
|607182.70
|1169
|2006.04.19 19:00
|buy
|585
|50.00
|117.40
|117.23
|0.00
|1170
|2006.04.19 19:05
|close
|585
|50.00
|117.47
|117.23
|0.00
|2979.54
|610162.24
|1171
|2006.04.19 19:06
|buy
|586
|50.00
|117.45
|117.28
|0.00
|1172
|2006.04.19 21:00
|s/l
|586
|50.00
|117.28
|117.28
|0.00
|-7247.61
|602914.63
|1173
|2006.04.21 00:00
|buy
|587
|50.00
|117.45
|117.28
|0.00
|1174
|2006.04.21 01:50
|close
|587
|50.00
|117.56
|117.28
|0.00
|4678.45
|607593.08
|1175
|2006.04.24 03:00
|buy
|588
|50.00
|115.64
|115.47
|0.00
|1176
|2006.04.24 03:06
|close
|588
|50.00
|115.73
|115.47
|0.00
|3888.39
|611481.47
|1177
|2006.04.24 04:08
|sell
|589
|50.00
|115.82
|115.99
|0.00
|1178
|2006.04.24 04:53
|close
|589
|50.00
|115.73
|115.99
|0.00
|3888.39
|615369.86
|1179
|2006.04.24 09:00
|buy
|590
|50.00
|115.32
|115.15
|0.00
|1180
|2006.04.24 09:13
|close
|590
|50.00
|115.45
|115.15
|0.00
|5629.88
|620999.74
|1181
|2006.04.24 22:00
|sell
|591
|50.00
|114.44
|114.61
|0.00
|1182
|2006.04.24 23:00
|s/l
|591
|50.00
|114.61
|114.61
|0.00
|-7415.16
|613584.58
|1183
|2006.04.25 03:00
|buy
|592
|50.00
|114.41
|114.24
|0.00
|1184
|2006.04.25 03:17
|close
|592
|50.00
|114.52
|114.24
|0.00
|4802.53
|618387.11
|1185
|2006.04.25 09:00
|buy
|593
|50.00
|114.44
|114.27
|0.00
|1186
|2006.04.25 09:21
|close
|593
|50.00
|114.54
|114.27
|0.00
|4365.33
|622752.44
|1187
|2006.04.25 20:01
|buy
|594
|50.00
|114.88
|114.71
|0.00
|1188
|2006.04.26 01:24
|close
|594
|50.00
|114.98
|114.71
|0.00
|4978.20
|627730.64
|1189
|2006.04.26 06:00
|sell
|595
|50.00
|115.06
|115.23
|0.00
|1190
|2006.04.26 10:00
|s/l
|595
|50.00
|115.23
|115.23
|0.00
|-7374.63
|620356.01
|1191
|2006.04.26 12:00
|buy
|596
|50.00
|115.14
|114.97
|0.00
|1192
|2006.04.26 12:12
|close
|596
|50.00
|115.22
|114.97
|0.00
|3471.50
|623827.51
|1193
|2006.04.26 13:00
|sell
|597
|50.00
|115.26
|115.43
|0.00
|1194
|2006.04.26 13:25
|close
|597
|50.00
|115.17
|115.43
|0.00
|3907.29
|627734.80
|1195
|2006.04.26 13:59
|sell
|598
|50.00
|115.27
|115.44
|0.00
|1196
|2006.04.26 14:00
|close
|598
|50.00
|115.08
|115.44
|0.00
|8255.23
|635990.03
|1197
|2006.04.26 15:59
|sell
|599
|50.00
|115.17
|115.34
|0.00
|1198
|2006.04.26 16:00
|close
|599
|50.00
|114.88
|115.34
|0.00
|12621.87
|648611.90
|1199
|2006.04.26 20:59
|sell
|600
|50.00
|114.88
|115.05
|0.00
|1200
|2006.04.26 21:00
|close
|600
|50.00
|114.69
|115.05
|0.00
|8283.28
|656895.18
|1201
|2006.04.27 13:00
|buy
|601
|50.00
|114.49
|114.32
|0.00
|1202
|2006.04.27 13:20
|close
|601
|50.00
|114.56
|114.32
|0.00
|3055.01
|659950.19
|1203
|2006.04.28 03:00
|sell
|602
|50.00
|114.29
|114.46
|0.00
|1204
|2006.04.28 11:00
|close
|602
|50.00
|114.09
|114.46
|0.00
|8765.02
|668715.21
|1205
|2006.04.28 12:00
|sell
|603
|50.00
|114.18
|114.35
|0.00
|1206
|2006.04.28 14:07
|s/l
|603
|50.00
|114.35
|114.35
|0.00
|-7433.32
|661281.89
|1207
|2006.05.01 05:00
|buy
|604
|50.00
|113.12
|112.95
|0.00
|1208
|2006.05.01 07:59
|close
|604
|50.00
|113.19
|112.95
|0.00
|3092.21
|664374.10
|1209
|2006.05.01 15:00
|buy
|605
|50.00
|112.74
|112.57
|0.00
|1210
|2006.05.01 16:00
|s/l
|605
|50.00
|112.57
|112.57
|0.00
|-7550.86
|656823.24
|1211
|2006.05.01 17:00
|sell
|606
|50.00
|112.98
|113.15
|0.00
|1212
|2006.05.01 17:15
|close
|606
|50.00
|112.86
|113.15
|0.00
|5316.48
|662139.72
|1213
|2006.05.01 17:16
|sell
|607
|50.00
|112.85
|113.02
|0.00
|1214
|2006.05.01 17:30
|s/l
|607
|50.00
|113.02
|113.02
|0.00
|-7520.13
|654619.59
|1215
|2006.05.01 17:30
|sell
|608
|50.00
|113.01
|113.18
|0.00
|1216
|2006.05.01 20:00
|s/l
|608
|50.00
|113.18
|113.18
|0.00
|-7509.50
|647110.09
|1217
|2006.05.02 19:00
|sell
|609
|50.00
|113.52
|113.69
|0.00
|1218
|2006.05.02 19:39
|close
|609
|50.00
|113.39
|113.69
|0.00
|5732.28
|652842.37
|1219
|2006.05.02 19:59
|sell
|610
|50.00
|113.56
|113.73
|0.00
|1220
|2006.05.02 20:00
|close
|610
|50.00
|113.29
|113.73
|0.00
|11916.47
|664758.84
|1221
|2006.05.02 20:00
|buy
|611
|50.00
|113.31
|113.14
|0.00
|1222
|2006.05.02 21:00
|s/l
|611
|50.00
|113.14
|113.14
|0.00
|-7513.48
|657245.36
|1223
|2006.05.03 12:00
|sell
|612
|50.00
|113.46
|113.63
|0.00
|1224
|2006.05.03 12:59
|close
|612
|50.00
|113.36
|113.63
|0.00
|4410.89
|661656.25
|1225
|2006.05.03 18:09
|buy
|613
|50.00
|113.34
|113.17
|0.00
|1226
|2006.05.03 18:24
|close
|613
|50.00
|113.46
|113.17
|0.00
|5288.18
|666944.43
|1227
|2006.05.04 04:01
|buy
|614
|50.00
|113.67
|113.50
|0.00
|1228
|2006.05.04 06:00
|close
|614
|50.00
|113.91
|113.50
|0.00
|10534.57
|677479.00
|1229
|2006.05.05 00:22
|buy
|615
|50.00
|113.45
|113.28
|0.00
|1230
|2006.05.05 00:53
|close
|615
|50.00
|113.57
|113.28
|0.00
|5283.06
|682762.06
|1231
|2006.05.08 01:00
|sell
|616
|50.00
|112.07
|112.24
|0.00
|1232
|2006.05.08 01:41
|close
|616
|50.00
|111.97
|112.24
|0.00
|4465.60
|687227.66
|1233
|2006.05.08 05:00
|buy
|617
|50.00
|111.65
|111.48
|0.00
|1234
|2006.05.08 10:00
|s/l
|617
|50.00
|111.48
|111.48
|0.00
|-7637.71
|679589.95
|1235
|2006.05.09 04:00
|sell
|618
|50.00
|111.61
|111.78
|0.00
|1236
|2006.05.09 05:00
|s/l
|618
|50.00
|111.78
|111.78
|0.00
|-7598.10
|671991.85
|1237
|2006.05.09 05:00
|sell
|619
|50.00
|111.85
|112.02
|0.00
|1238
|2006.05.09 05:06
|close
|619
|50.00
|111.78
|112.02
|0.00
|3131.15
|675123.00
|1239
|2006.05.09 05:06
|sell
|620
|50.00
|111.79
|111.96
|0.00
|1240
|2006.05.09 07:00
|close
|620
|50.00
|111.62
|111.96
|0.00
|7615.23
|682738.23
|1241
|2006.05.09 09:03
|sell
|621
|50.00
|111.85
|112.02
|0.00
|1242
|2006.05.09 09:24
|close
|621
|50.00
|111.74
|112.02
|0.00
|4922.02
|687660.25
|1243
|2006.05.09 09:42
|sell
|622
|50.00
|111.85
|112.02
|0.00
|1244
|2006.05.09 11:00
|close
|622
|50.00
|111.63
|112.02
|0.00
|9853.89
|697514.14
|1245
|2006.05.10 06:59
|buy
|623
|50.00
|110.90
|110.73
|0.00
|1246
|2006.05.10 07:00
|close
|623
|50.00
|111.07
|110.73
|0.00
|7652.82
|705166.96
|1247
|2006.05.10 23:00
|sell
|624
|50.00
|110.47
|110.64
|0.00
|1248
|2006.05.10 23:54
|s/l
|624
|50.00
|110.64
|110.64
|0.00
|-7682.57
|697484.39
|1249
|2006.05.10 23:54
|sell
|625
|50.00
|110.62
|110.79
|0.00
|1250
|2006.05.11 01:00
|s/l
|625
|50.00
|110.79
|110.79
|0.00
|-9846.82
|687637.57
|1251
|2006.05.11 01:00
|sell
|626
|50.00
|110.84
|111.01
|0.00
|1252
|2006.05.11 02:00
|s/l
|626
|50.00
|111.01
|111.01
|0.00
|-7650.77
|679986.80
|1253
|2006.05.11 02:00
|sell
|627
|50.00
|111.08
|111.25
|0.00
|1254
|2006.05.11 02:08
|close
|627
|50.00
|110.98
|111.25
|0.00
|4505.40
|684492.20
|1255
|2006.05.11 02:11
|sell
|628
|50.00
|111.08
|111.25
|0.00
|1256
|2006.05.11 04:00
|s/l
|628
|50.00
|111.25
|111.25
|0.00
|-7638.39
|676853.81
|1257
|2006.05.11 04:00
|sell
|629
|50.00
|111.26
|111.43
|0.00
|1258
|2006.05.11 04:06
|close
|629
|50.00
|111.16
|111.43
|0.00
|4498.12
|681351.93
|1259
|2006.05.11 15:53
|buy
|630
|50.00
|110.99
|110.82
|0.00
|1260
|2006.05.11 16:03
|close
|630
|50.00
|111.11
|110.82
|0.00
|5400.05
|686751.98
|1261
|2006.05.11 17:00
|buy
|631
|50.00
|110.69
|110.52
|0.00
|1262
|2006.05.11 18:00
|s/l
|631
|50.00
|110.52
|110.52
|0.00
|-7709.05
|679042.93
|1263
|2006.05.12 15:04
|sell
|632
|50.00
|109.86
|110.03
|0.00
|1264
|2006.05.12 15:19
|close
|632
|50.00
|109.78
|110.03
|0.00
|3643.55
|682686.48
|1265
|2006.05.12 15:21
|sell
|633
|50.00
|109.86
|110.03
|0.00
|1266
|2006.05.12 15:41
|close
|633
|50.00
|109.76
|110.03
|0.00
|4555.49
|687241.97
|1267
|2006.05.12 15:43
|sell
|634
|50.00
|109.86
|110.03
|0.00
|1268
|2006.05.12 15:46
|close
|634
|50.00
|109.78
|110.03
|0.00
|3643.55
|690885.53
|1269
|2006.05.12 15:54
|sell
|635
|50.00
|109.88
|110.05
|0.00
|1270
|2006.05.12 15:54
|close
|635
|50.00
|109.79
|110.05
|0.00
|4098.73
|694984.26
|1271
|2006.05.12 15:54
|sell
|636
|50.00
|109.96
|110.13
|0.00
|1272
|2006.05.12 15:54
|close
|636
|50.00
|109.75
|110.13
|0.00
|9567.20
|704551.45
|1273
|2006.05.12 15:54
|sell
|637
|50.00
|109.87
|110.04
|0.00
|1274
|2006.05.12 15:54
|close
|637
|50.00
|109.71
|110.04
|0.00
|7291.95
|711843.40
|1275
|2006.05.12 15:58
|sell
|638
|50.00
|109.86
|110.03
|0.00
|1276
|2006.05.12 15:58
|close
|638
|50.00
|109.73
|110.03
|0.00
|5923.70
|717767.10
|1277
|2006.05.12 15:59
|sell
|639
|50.00
|109.95
|110.12
|0.00
|1278
|2006.05.12 15:59
|close
|639
|50.00
|109.86
|110.12
|0.00
|4095.98
|721863.08
|1279
|2006.05.12 15:59
|sell
|640
|50.00
|109.87
|110.04
|0.00
|1280
|2006.05.12 15:59
|close
|640
|50.00
|109.60
|110.04
|0.00
|12317.52
|734180.60
|1281
|2006.05.12 17:00
|sell
|641
|50.00
|110.25
|110.42
|0.00
|1282
|2006.05.12 17:00
|s/l
|641
|50.00
|110.42
|110.42
|0.00
|-7691.61
|726488.99
|1283
|2006.05.12 17:00
|sell
|642
|50.00
|110.49
|110.66
|0.00
|1284
|2006.05.12 17:04
|close
|642
|50.00
|110.33
|110.66
|0.00
|7250.97
|733739.96
|1285
|2006.05.12 17:04
|sell
|643
|50.00
|110.33
|110.50
|0.00
|1286
|2006.05.12 17:13
|close
|643
|50.00
|110.20
|110.50
|0.00
|5898.35
|739638.31
|1287
|2006.05.12 17:23
|sell
|644
|50.00
|110.30
|110.47
|0.00
|1288
|2006.05.12 17:28
|s/l
|644
|50.00
|110.47
|110.47
|0.00
|-7693.70
|731944.61
|1289
|2006.05.12 17:28
|sell
|645
|50.00
|110.46
|110.63
|0.00
|1290
|2006.05.12 18:58
|close
|645
|50.00
|110.32
|110.63
|0.00
|6345.04
|738289.65
|1291
|2006.05.15 04:00
|buy
|646
|50.00
|109.59
|109.42
|0.00
|1292
|2006.05.15 09:08
|close
|646
|50.00
|109.73
|109.42
|0.00
|6379.31
|744668.96
|1293
|2006.05.16 02:30
|buy
|647
|50.00
|110.37
|110.20
|0.00
|1294
|2006.05.16 03:02
|close
|647
|50.00
|110.50
|110.20
|0.00
|5882.42
|750551.39
|1295
|2006.05.16 05:52
|buy
|648
|50.00
|110.06
|109.89
|0.00
|1296
|2006.05.16 08:09
|close
|648
|50.00
|110.27
|109.89
|0.00
|9522.04
|760073.43
|1297
|2006.05.17 18:00
|sell
|649
|50.00
|109.97
|110.14
|0.00
|1298
|2006.05.17 18:00
|s/l
|649
|50.00
|110.14
|110.14
|0.00
|-7685.35
|752388.08
|1299
|2006.05.17 18:00
|sell
|650
|50.00
|110.58
|110.75
|0.00
|1300
|2006.05.17 18:14
|close
|650
|50.00
|110.45
|110.75
|0.00
|5885.08
|758273.16
|1301
|2006.05.17 18:14
|sell
|651
|50.00
|110.43
|110.60
|0.00
|1302
|2006.05.17 18:39
|s/l
|651
|50.00
|110.60
|110.60
|0.00
|-7683.96
|750589.20
|1303
|2006.05.17 18:39
|sell
|652
|50.00
|110.60
|110.77
|0.00
|1304
|2006.05.17 18:53
|close
|652
|50.00
|110.47
|110.77
|0.00
|5884.09
|756473.29
|1305
|2006.05.17 18:53
|sell
|653
|50.00
|110.46
|110.63
|0.00
|1306
|2006.05.17 18:59
|s/l
|653
|50.00
|110.63
|110.63
|0.00
|-7683.27
|748790.02
|1307
|2006.05.17 18:59
|sell
|654
|50.00
|110.61
|110.78
|0.00
|1308
|2006.05.17 19:00
|close
|654
|50.00
|110.43
|110.78
|0.00
|8149.79
|756939.81
|1309
|2006.05.17 21:00
|sell
|655
|50.00
|110.98
|111.15
|0.00
|1310
|2006.05.18 00:00
|s/l
|655
|50.00
|111.15
|111.15
|0.00
|-9824.76
|747115.05
|1311
|2006.05.18 00:00
|sell
|656
|50.00
|111.16
|111.33
|0.00
|1312
|2006.05.18 00:31
|close
|656
|50.00
|111.02
|111.33
|0.00
|6305.34
|753420.39
|1313
|2006.05.18 00:59
|sell
|657
|50.00
|111.18
|111.35
|0.00
|1314
|2006.05.18 01:00
|close
|657
|50.00
|110.95
|111.35
|0.00
|10365.02
|763785.41
|1315
|2006.05.18 03:00
|buy
|658
|50.00
|110.87
|110.70
|0.00
|1316
|2006.05.18 03:25
|s/l
|658
|50.00
|110.70
|110.70
|0.00
|-7678.41
|756107.00
|1317
|2006.05.18 03:38
|buy
|659
|50.00
|110.68
|110.51
|0.00
|1318
|2006.05.18 03:59
|close
|659
|50.00
|110.86
|110.51
|0.00
|8118.35
|764225.34
|1319
|2006.05.18 04:00
|buy
|660
|50.00
|110.64
|110.47
|0.00
|1320
|2006.05.18 08:00
|close
|660
|50.00
|110.80
|110.47
|0.00
|7220.23
|771445.57
|1321
|2006.05.19 02:00
|buy
|661
|50.00
|110.50
|110.33
|0.00
|1322
|2006.05.19 02:07
|close
|661
|50.00
|110.60
|110.33
|0.00
|4520.57
|775966.14
|1323
|2006.05.19 03:00
|sell
|662
|50.00
|110.77
|110.94
|0.00
|1324
|2006.05.19 05:00
|s/l
|662
|50.00
|110.94
|110.94
|0.00
|-7659.03
|768307.11
|1325
|2006.05.19 12:00
|sell
|663
|50.00
|112.06
|112.23
|0.00
|1326
|2006.05.19 12:11
|close
|663
|50.00
|111.88
|112.23
|0.00
|8044.20
|776351.31
|1327
|2006.05.19 12:59
|sell
|664
|50.00
|112.06
|112.23
|0.00
|1328
|2006.05.19 13:00
|close
|664
|50.00
|111.79
|112.23
|0.00
|12076.36
|788427.67
|1329
|2006.05.19 17:00
|sell
|665
|50.00
|112.17
|112.34
|0.00
|1330
|2006.05.19 17:28
|close
|665
|50.00
|112.01
|112.34
|0.00
|7142.23
|795569.90
|1331
|2006.05.19 18:00
|buy
|666
|50.00
|111.80
|111.63
|0.00
|1332
|2006.05.22 01:01
|s/l
|666
|50.00
|111.63
|111.63
|0.00
|-6986.30
|788583.60
|1333
|2006.05.22 06:00
|buy
|667
|50.00
|111.97
|111.80
|0.00
|1334
|2006.05.22 06:24
|close
|667
|50.00
|112.09
|111.80
|0.00
|5352.81
|793936.41
|1335
|2006.05.23 17:00
|buy
|668
|50.00
|111.29
|111.12
|0.00
|1336
|2006.05.23 17:08
|close
|668
|50.00
|111.42
|111.12
|0.00
|5833.78
|799770.19
|1337
|2006.05.23 23:00
|sell
|669
|50.00
|111.98
|112.15
|0.00
|1338
|2006.05.23 23:24
|close
|669
|50.00
|111.85
|112.15
|0.00
|5811.42
|805581.61
|1339
|2006.05.23 23:58
|sell
|670
|50.00
|111.99
|112.16
|0.00
|1340
|2006.05.24 00:00
|s/l
|670
|50.00
|112.16
|112.16
|0.00
|-8304.95
|797276.66
|1341
|2006.05.24 08:00
|sell
|671
|50.00
|112.47
|112.64
|0.00
|1342
|2006.05.24 08:23
|close
|671
|50.00
|112.33
|112.64
|0.00
|6231.80
|803508.46
|1343
|2006.05.24 08:59
|sell
|672
|50.00
|112.47
|112.64
|0.00
|1344
|2006.05.24 09:00
|close
|672
|50.00
|112.19
|112.64
|0.00
|12478.83
|815987.29
|1345
|2006.05.24 09:00
|buy
|673
|50.00
|112.17
|112.00
|0.00
|1346
|2006.05.24 10:00
|s/l
|673
|50.00
|112.00
|112.00
|0.00
|-7598.78
|808388.51
|1347
|2006.05.26 04:00
|sell
|674
|50.00
|111.95
|112.12
|0.00
|1348
|2006.05.26 05:10
|s/l
|674
|50.00
|112.12
|112.12
|0.00
|-7579.81
|800808.70
|1349
|2006.05.29 12:00
|buy
|675
|50.00
|112.22
|112.05
|0.00
|1350
|2006.05.29 16:00
|close
|675
|50.00
|112.38
|112.05
|0.00
|7118.58
|807927.28
|1351
|2006.05.30 04:00
|buy
|676
|50.00
|112.48
|112.31
|0.00
|1352
|2006.05.30 05:00
|s/l
|676
|50.00
|112.31
|112.31
|0.00
|-7573.73
|800353.55
|1353
|2006.05.30 05:00
|buy
|677
|50.00
|112.22
|112.05
|0.00
|1354
|2006.05.30 06:03
|s/l
|677
|50.00
|112.05
|112.05
|0.00
|-7586.57
|792766.98
|1355
|2006.05.30 09:00
|buy
|678
|50.00
|111.78
|111.61
|0.00
|1356
|2006.05.30 10:23
|close
|678
|50.00
|111.84
|111.61
|0.00
|2682.24
|795449.22
|1357
|2006.05.31 19:00
|sell
|679
|50.00
|112.36
|112.53
|0.00
|1358
|2006.05.31 21:00
|s/l
|679
|50.00
|112.53
|112.53
|0.00
|-7544.82
|787904.40
|1359
|2006.06.01 17:00
|buy
|680
|50.00
|112.44
|112.27
|0.00
|1360
|2006.06.01 17:27
|close
|680
|50.00
|112.60
|112.27
|0.00
|7104.81
|795009.21
|1361
|2006.06.01 17:27
|buy
|681
|50.00
|112.62
|112.45
|0.00
|1362
|2006.06.01 17:33
|s/l
|681
|50.00
|112.45
|112.45
|0.00
|-7559.59
|787449.63
|1363
|2006.06.01 17:33
|buy
|682
|50.00
|112.46
|112.29
|0.00
|1364
|2006.06.01 19:15
|close
|682
|50.00
|112.57
|112.29
|0.00
|4885.84
|792335.46
|1365
|2006.06.02 15:00
|buy
|683
|50.00
|111.90
|111.73
|0.00
|1366
|2006.06.02 16:00
|s/l
|683
|50.00
|111.73
|111.73
|0.00
|-7615.12
|784720.34
|1367
|2006.06.02 18:00
|sell
|684
|50.00
|111.65
|111.82
|0.00
|1368
|2006.06.02 18:05
|close
|684
|50.00
|111.56
|111.82
|0.00
|4033.66
|788754.01
|1369
|2006.06.05 21:00
|sell
|685
|50.00
|112.05
|112.22
|0.00
|1370
|2006.06.05 23:00
|s/l
|685
|50.00
|112.22
|112.22
|0.00
|-7571.71
|781182.30
|1371
|2006.06.06 15:05
|sell
|686
|50.00
|112.84
|113.01
|0.00
|1372
|2006.06.06 16:03
|s/l
|686
|50.00
|113.01
|113.01
|0.00
|-7521.46
|773660.84
|1373
|2006.06.06 22:00
|sell
|687
|50.00
|113.23
|113.40
|0.00
|1374
|2006.06.07 02:04
|close
|687
|50.00
|113.13
|113.40
|0.00
|3693.34
|777354.18
|1375
|2006.06.07 09:59
|sell
|688
|50.00
|113.49
|113.66
|0.00
|1376
|2006.06.07 10:00
|close
|688
|50.00
|113.27
|113.66
|0.00
|9711.31
|787065.49
|1377
|2006.06.07 18:00
|buy
|689
|50.00
|113.39
|113.22
|0.00
|1378
|2006.06.07 22:08
|close
|689
|50.00
|113.50
|113.22
|0.00
|4845.69
|791911.18
|1379
|2006.06.08 03:00
|sell
|690
|50.00
|113.59
|113.76
|0.00
|1380
|2006.06.08 08:23
|s/l
|690
|50.00
|113.76
|113.76
|0.00
|-7471.87
|784439.31
|1381
|2006.06.12 02:59
|sell
|691
|50.00
|114.30
|114.47
|0.00
|1382
|2006.06.12 04:00
|close
|691
|50.00
|114.03
|114.47
|0.00
|11838.90
|796278.21
|1383
|2006.06.12 17:59
|sell
|692
|50.00
|114.39
|114.56
|0.00
|1384
|2006.06.12 18:00
|close
|692
|50.00
|114.20
|114.56
|0.00
|8318.73
|804596.94
|1385
|2006.06.12 23:00
|sell
|693
|50.00
|114.39
|114.56
|0.00
|1386
|2006.06.13 06:13
|s/l
|693
|50.00
|114.56
|114.56
|0.00
|-8146.19
|796450.75
|1387
|2006.06.13 18:00
|buy
|694
|50.00
|115.08
|114.91
|0.00
|1388
|2006.06.13 18:29
|close
|694
|50.00
|115.18
|114.91
|0.00
|4341.15
|800791.90
|1389
|2006.06.13 20:00
|sell
|695
|50.00
|115.24
|115.41
|0.00
|1390
|2006.06.13 23:00
|s/l
|695
|50.00
|115.41
|115.41
|0.00
|-7363.77
|793428.13
|1391
|2006.06.13 23:00
|sell
|696
|50.00
|115.41
|115.58
|0.00
|1392
|2006.06.13 23:24
|close
|696
|50.00
|115.32
|115.58
|0.00
|3902.21
|797330.34
|1393
|2006.06.14 15:00
|sell
|697
|50.00
|115.31
|115.48
|0.00
|1394
|2006.06.14 15:04
|close
|697
|50.00
|115.23
|115.48
|0.00
|3471.36
|800801.70
|1395
|2006.06.14 15:59
|sell
|698
|50.00
|115.36
|115.53
|0.00
|1396
|2006.06.14 16:22
|close
|698
|50.00
|114.79
|115.53
|0.00
|24827.95
|825629.65
|1397
|2006.06.15 03:00
|sell
|699
|50.00
|115.07
|115.24
|0.00
|1398
|2006.06.15 03:11
|close
|699
|50.00
|115.00
|115.24
|0.00
|3043.46
|828673.10
|1399
|2006.06.15 03:59
|sell
|700
|50.00
|115.08
|115.25
|0.00
|1400
|2006.06.15 04:00
|close
|700
|50.00
|114.90
|115.25
|0.00
|7833.02
|836506.13
|1401
|2006.06.15 06:00
|sell
|701
|50.00
|114.99
|115.16
|0.00
|1402
|2006.06.15 09:00
|close
|701
|50.00
|114.86
|115.16
|0.00
|5658.97
|842165.09
|1403
|2006.06.15 09:00
|buy
|702
|50.00
|114.69
|114.52
|0.00
|1404
|2006.06.15 09:15
|close
|702
|50.00
|114.81
|114.52
|0.00
|5225.92
|847391.02
|1405
|2006.06.15 18:00
|sell
|703
|50.00
|115.05
|115.22
|0.00
|1406
|2006.06.15 21:00
|close
|703
|50.00
|114.97
|115.22
|0.00
|3479.30
|850870.32
|1407
|2006.06.16 12:00
|sell
|704
|50.00
|114.90
|115.07
|0.00
|1408
|2006.06.16 15:27
|s/l
|704
|50.00
|115.07
|115.07
|0.00
|-7386.17
|843484.15
|1409
|2006.06.16 17:00
|buy
|705
|50.00
|114.99
|114.82
|0.00
|1410
|2006.06.16 17:23
|close
|705
|50.00
|115.07
|114.82
|0.00
|3476.08
|846960.22
|1411
|2006.06.16 17:28
|buy
|706
|50.00
|115.06
|114.89
|0.00
|1412
|2006.06.16 17:43
|close
|706
|50.00
|115.13
|114.89
|0.00
|3040.00
|850000.22
|1413
|2006.06.16 17:59
|buy
|707
|50.00
|114.99
|114.82
|0.00
|1414
|2006.06.16 18:00
|close
|707
|50.00
|115.13
|114.82
|0.00
|6079.96
|856080.18
|1415
|2006.06.19 15:00
|sell
|708
|50.00
|115.66
|115.83
|0.00
|1416
|2006.06.19 17:00
|close
|708
|50.00
|115.48
|115.83
|0.00
|7793.76
|863873.94
|1417
|2006.06.20 04:00
|buy
|709
|50.00
|115.48
|115.31
|0.00
|1418
|2006.06.20 08:00
|s/l
|709
|50.00
|115.31
|115.31
|0.00
|-7389.38
|856484.56
|1419
|2006.06.20 08:00
|buy
|710
|50.00
|115.05
|114.88
|0.00
|1420
|2006.06.20 09:00
|s/l
|710
|50.00
|114.88
|114.88
|0.00
|-7408.05
|849076.51
|1421
|2006.06.20 12:00
|sell
|711
|50.00
|115.26
|115.43
|0.00
|1422
|2006.06.20 12:09
|close
|711
|50.00
|115.19
|115.43
|0.00
|3038.54
|852115.05
|1423
|2006.06.20 12:10
|sell
|712
|50.00
|115.18
|115.35
|0.00
|1424
|2006.06.20 12:52
|close
|712
|50.00
|115.11
|115.35
|0.00
|3040.74
|855155.79
|1425
|2006.06.20 12:53
|sell
|713
|50.00
|115.10
|115.27
|0.00
|1426
|2006.06.20 12:59
|s/l
|713
|50.00
|115.27
|115.27
|0.00
|-7372.72
|847783.07
|1427
|2006.06.20 12:59
|sell
|714
|50.00
|115.27
|115.44
|0.00
|1428
|2006.06.20 13:00
|close
|714
|50.00
|115.12
|115.44
|0.00
|6515.01
|854298.08
|1429
|2006.06.20 13:00
|buy
|715
|50.00
|115.12
|114.95
|0.00
|1430
|2006.06.20 15:00
|s/l
|715
|50.00
|114.95
|114.95
|0.00
|-7406.12
|846891.96
|1431
|2006.06.20 15:00
|buy
|716
|50.00
|114.79
|114.62
|0.00
|1432
|2006.06.20 15:11
|close
|716
|50.00
|114.88
|114.62
|0.00
|3917.01
|850808.97
|1433
|2006.06.20 15:11
|buy
|717
|50.00
|114.90
|114.73
|0.00
|1434
|2006.06.20 17:44
|close
|717
|50.00
|114.98
|114.73
|0.00
|3478.87
|854287.84
|1435
|2006.06.20 20:00
|buy
|718
|50.00
|114.77
|114.60
|0.00
|1436
|2006.06.20 20:20
|close
|718
|50.00
|114.86
|114.60
|0.00
|3917.81
|858205.66
|1437
|2006.06.20 20:59
|buy
|719
|50.00
|114.77
|114.60
|0.00
|1438
|2006.06.20 22:00
|close
|719
|50.00
|114.87
|114.60
|0.00
|4352.75
|862558.41
|1439
|2006.06.22 19:00
|sell
|720
|50.00
|116.23
|116.40
|0.00
|1440
|2006.06.22 19:31
|close
|720
|50.00
|116.13
|116.40
|0.00
|4305.66
|866864.07
|1441
|2006.06.26 13:00
|buy
|721
|50.00
|116.12
|115.95
|0.00
|1442
|2006.06.26 13:28
|close
|721
|50.00
|116.19
|115.95
|0.00
|3012.41
|869876.48
|1443
|2006.06.26 13:28
|buy
|722
|50.00
|116.26
|116.09
|0.00
|1444
|2006.06.26 13:58
|close
|722
|50.00
|116.34
|116.09
|0.00
|3438.20
|873314.68
|1445
|2006.06.26 13:59
|buy
|723
|50.00
|116.17
|116.00
|0.00
|1446
|2006.06.26 14:00
|close
|723
|50.00
|116.35
|116.00
|0.00
|7735.22
|881049.90
|1447
|2006.06.27 15:00
|buy
|724
|50.00
|116.27
|116.10
|0.00
|1448
|2006.06.27 16:00
|s/l
|724
|50.00
|116.10
|116.10
|0.00
|-7321.27
|873728.63
|1449
|2006.06.28 06:59
|sell
|725
|50.00
|116.20
|116.37
|0.00
|1450
|2006.06.28 10:00
|s/l
|725
|50.00
|116.37
|116.37
|0.00
|-7302.41
|866426.21
|1451
|2006.06.29 03:08
|sell
|726
|50.00
|116.54
|116.71
|0.00
|1452
|2006.06.29 08:00
|close
|726
|50.00
|116.46
|116.71
|0.00
|3434.59
|869860.80
|1453
|2006.06.29 21:00
|buy
|727
|50.00
|115.04
|114.87
|0.00
|1454
|2006.06.29 21:10
|close
|727
|50.00
|115.13
|114.87
|0.00
|3908.51
|873769.31
|1455
|2006.06.29 21:10
|buy
|728
|50.00
|115.14
|114.97
|0.00
|1456
|2006.06.29 21:23
|s/l
|728
|50.00
|114.97
|114.97
|0.00
|-7393.23
|866376.08
|1457
|2006.06.29 21:23
|buy
|729
|50.00
|114.99
|114.82
|0.00
|1458
|2006.06.29 21:51
|close
|729
|50.00
|115.07
|114.82
|0.00
|3476.13
|869852.21
|1459
|2006.06.29 21:51
|buy
|730
|50.00
|115.08
|114.91
|0.00
|1460
|2006.06.29 22:13
|close
|730
|50.00
|115.17
|114.91
|0.00
|3907.37
|873759.58
|1461
|2006.06.29 23:00
|sell
|731
|50.00
|115.15
|115.32
|0.00
|1462
|2006.06.29 23:18
|close
|731
|50.00
|115.08
|115.32
|0.00
|3041.43
|876801.02
|1463
|2006.06.29 23:59
|sell
|732
|50.00
|115.17
|115.34
|0.00
|1464
|2006.06.30 00:00
|close
|732
|50.00
|115.06
|115.34
|0.00
|4053.57
|880854.58
|1465
|2006.06.30 04:00
|buy
|733
|50.00
|114.97
|114.80
|0.00
|1466
|2006.06.30 06:00
|close
|733
|50.00
|115.04
|114.80
|0.00
|3042.55
|883897.14
|1467
|2006.06.30 09:04
|sell
|734
|50.00
|114.72
|114.89
|0.00
|1468
|2006.06.30 09:25
|close
|734
|50.00
|114.63
|114.89
|0.00
|3925.73
|887822.86
|1469
|2006.06.30 09:46
|sell
|735
|50.00
|114.72
|114.89
|0.00
|1470
|2006.06.30 12:00
|close
|735
|50.00
|114.58
|114.89
|0.00
|6109.38
|893932.25
|1471
|2006.06.30 15:14
|buy
|736
|50.00
|114.26
|114.09
|0.00
|1472
|2006.06.30 15:23
|close
|736
|50.00
|114.36
|114.09
|0.00
|4372.28
|898304.53
|1473
|2006.06.30 15:57
|buy
|737
|50.00
|114.26
|114.09
|0.00
|1474
|2006.06.30 15:59
|close
|737
|50.00
|114.37
|114.09
|0.00
|4808.95
|903113.47
|1475
|2006.06.30 18:00
|sell
|738
|50.00
|114.50
|114.67
|0.00
|1476
|2006.06.30 20:04
|close
|738
|50.00
|114.42
|114.67
|0.00
|3495.83
|906609.30
|1477
|2006.07.03 03:00
|sell
|739
|50.00
|114.41
|114.58
|0.00
|1478
|2006.07.03 04:00
|s/l
|739
|50.00
|114.58
|114.58
|0.00
|-7412.58
|899196.72
|1479
|2006.07.03 04:00
|sell
|740
|50.00
|114.65
|114.82
|0.00
|1480
|2006.07.03 05:02
|close
|740
|50.00
|114.59
|114.82
|0.00
|2618.11
|901814.83
|1481
|2006.07.03 17:00
|buy
|741
|50.00
|114.72
|114.55
|0.00
|1482
|2006.07.03 17:16
|close
|741
|50.00
|114.83
|114.55
|0.00
|4789.77
|906604.60
|1483
|2006.07.03 17:59
|buy
|742
|50.00
|114.71
|114.54
|0.00
|1484
|2006.07.03 18:00
|close
|742
|50.00
|114.91
|114.54
|0.00
|8702.62
|915307.22
|1485
|2006.07.04 23:00
|sell
|743
|50.00
|114.80
|114.97
|0.00
|1486
|2006.07.05 01:00
|s/l
|743
|50.00
|114.97
|114.97
|0.00
|-8110.74
|907196.48
|1487
|2006.07.05 01:12
|sell
|744
|50.00
|115.16
|115.33
|0.00
|1488
|2006.07.05 03:00
|close
|744
|50.00
|115.00
|115.33
|0.00
|6956.52
|914153.01
|1489
|2006.07.05 06:00
|buy
|745
|50.00
|114.84
|114.67
|0.00
|1490
|2006.07.05 08:01
|s/l
|745
|50.00
|114.67
|114.67
|0.00
|-7413.87
|906739.14
|1491
|2006.07.05 15:00
|sell
|746
|50.00
|115.10
|115.27
|0.00
|1492
|2006.07.05 16:00
|s/l
|746
|50.00
|115.27
|115.27
|0.00
|-7363.77
|899375.36
|1493
|2006.07.05 17:00
|sell
|747
|50.00
|115.69
|115.86
|0.00
|1494
|2006.07.06 01:00
|close
|747
|50.00
|115.59
|115.86
|0.00
|2146.15
|901521.52
|1495
|2006.07.06 04:59
|buy
|748
|50.00
|115.48
|115.31
|0.00
|1496
|2006.07.06 07:00
|close
|748
|50.00
|115.58
|115.31
|0.00
|4326.09
|905847.60
|1497
|2006.07.07 15:00
|buy
|749
|50.00
|114.16
|113.99
|0.00
|1498
|2006.07.07 15:32
|s/l
|749
|50.00
|113.99
|113.99
|0.00
|-7457.45
|898390.16
|1499
|2006.07.07 15:32
|buy
|750
|50.00
|114.00
|113.83
|0.00
|1500
|2006.07.07 15:59
|close
|750
|50.00
|114.13
|113.83
|0.00
|5695.26
|904085.42
|1501
|2006.07.07 17:00
|buy
|751
|50.00
|113.98
|113.81
|0.00
|1502
|2006.07.07 17:35
|close
|751
|50.00
|114.05
|113.81
|0.00
|3068.87
|907154.29
|1503
|2006.07.10 12:00
|sell
|752
|50.00
|113.73
|113.90
|0.00
|1504
|2006.07.10 14:31
|s/l
|752
|50.00
|113.90
|113.90
|0.00
|-7461.37
|899692.92
|1505
|2006.07.10 23:00
|sell
|753
|50.00
|114.31
|114.48
|0.00
|1506
|2006.07.11 03:00
|close
|753
|50.00
|114.18
|114.48
|0.00
|4966.00
|904658.92
|1507
|2006.07.11 03:12
|buy
|754
|50.00
|114.12
|113.95
|0.00
|1508
|2006.07.11 05:00
|s/l
|754
|50.00
|113.95
|113.95
|0.00
|-7460.72
|897198.20
|1509
|2006.07.11 21:00
|buy
|755
|50.00
|114.15
|113.98
|0.00
|1510
|2006.07.11 22:16
|close
|755
|50.00
|114.20
|113.98
|0.00
|2189.26
|899387.46
|1511
|2006.07.12 04:00
|sell
|756
|50.00
|114.41
|114.58
|0.00
|1512
|2006.07.12 06:00
|close
|756
|50.00
|114.36
|114.58
|0.00
|2186.08
|901573.54
|1513
|2006.07.12 09:59
|buy
|757
|50.00
|114.29
|114.12
|0.00
|1514
|2006.07.12 10:00
|close
|757
|50.00
|114.54
|114.12
|0.00
|10913.26
|912486.80
|1515
|2006.07.12 12:00
|sell
|758
|50.00
|114.81
|114.98
|0.00
|1516
|2006.07.12 14:00
|s/l
|758
|50.00
|114.98
|114.98
|0.00
|-7379.11
|905107.69
|1517
|2006.07.13 18:00
|sell
|759
|50.00
|115.45
|115.62
|0.00
|1518
|2006.07.13 18:04
|close
|759
|50.00
|115.38
|115.62
|0.00
|3033.32
|908141.01
|1519
|2006.07.14 13:00
|sell
|760
|50.00
|115.86
|116.03
|0.00
|1520
|2006.07.14 13:11
|close
|760
|50.00
|115.80
|116.03
|0.00
|2590.73
|910731.73
|1521
|2006.07.14 13:16
|sell
|761
|50.00
|115.86
|116.03
|0.00
|1522
|2006.07.14 15:00
|s/l
|761
|50.00
|116.03
|116.03
|0.00
|-7325.06
|903406.67
|1523
|2006.07.14 20:00
|buy
|762
|50.00
|116.19
|116.02
|0.00
|1524
|2006.07.17 00:00
|close
|762
|50.00
|116.38
|116.02
|0.00
|8792.38
|912199.05
|1525
|2006.07.17 01:00
|buy
|763
|50.00
|116.26
|116.09
|0.00
|1526
|2006.07.17 05:33
|close
|763
|50.00
|116.35
|116.09
|0.00
|3867.67
|916066.72
|1527
|2006.07.18 02:00
|buy
|764
|50.00
|116.95
|116.78
|0.00
|1528
|2006.07.18 03:55
|close
|764
|50.00
|117.04
|116.78
|0.00
|3844.84
|919911.56
|1529
|2006.07.18 04:56
|buy
|765
|50.00
|116.91
|116.74
|0.00
|1530
|2006.07.18 06:00
|close
|765
|50.00
|117.00
|116.74
|0.00
|3846.18
|923757.75
|1531
|2006.07.19 15:00
|sell
|766
|50.00
|117.82
|117.99
|0.00
|1532
|2006.07.19 15:32
|close
|766
|50.00
|117.74
|117.99
|0.00
|3397.25
|927155.00
|1533
|2006.07.19 15:34
|sell
|767
|50.00
|117.78
|117.95
|0.00
|1534
|2006.07.19 15:43
|close
|767
|50.00
|117.70
|117.95
|0.00
|3398.41
|930553.41
|1535
|2006.07.19 15:59
|sell
|768
|50.00
|117.81
|117.98
|0.00
|1536
|2006.07.19 16:00
|close
|768
|50.00
|117.72
|117.98
|0.00
|3822.63
|934376.04
|1537
|2006.07.19 19:00
|buy
|769
|50.00
|116.78
|116.61
|0.00
|1538
|2006.07.20 01:10
|close
|769
|50.00
|116.87
|116.61
|0.00
|5738.96
|940115.00
|1539
|2006.07.20 17:00
|buy
|770
|50.00
|116.76
|116.59
|0.00
|1540
|2006.07.20 17:21
|close
|770
|50.00
|116.84
|116.59
|0.00
|3423.58
|943538.57
|1541
|2006.07.20 22:00
|sell
|771
|50.00
|116.93
|117.10
|0.00
|1542
|2006.07.21 05:00
|close
|771
|50.00
|116.86
|117.10
|0.00
|2268.54
|945807.11
|1543
|2006.07.21 12:00
|sell
|772
|50.00
|116.12
|116.29
|0.00
|1544
|2006.07.21 12:23
|close
|772
|50.00
|116.05
|116.29
|0.00
|3015.99
|948823.10
|1545
|2006.07.21 18:00
|sell
|773
|50.00
|116.35
|116.52
|0.00
|1546
|2006.07.21 20:00
|close
|773
|50.00
|116.30
|116.52
|0.00
|2149.60
|950972.70
|1547
|2006.07.24 03:00
|sell
|774
|50.00
|116.53
|116.70
|0.00
|1548
|2006.07.24 09:00
|close
|774
|50.00
|116.45
|116.70
|0.00
|3434.90
|954407.60
|1549
|2006.07.24 09:00
|sell
|775
|50.00
|116.65
|116.82
|0.00
|1550
|2006.07.24 10:26
|s/l
|775
|50.00
|116.82
|116.82
|0.00
|-7276.15
|947131.45
|1551
|2006.07.25 17:00
|sell
|776
|50.00
|116.86
|117.03
|0.00
|1552
|2006.07.25 18:00
|s/l
|776
|50.00
|117.03
|117.03
|0.00
|-7245.14
|939886.31
|1553
|2006.07.25 18:00
|sell
|777
|50.00
|117.30
|117.47
|0.00
|1554
|2006.07.25 20:32
|close
|777
|50.00
|117.25
|117.47
|0.00
|2132.05
|942018.36
|1555
|2006.07.25 21:00
|buy
|778
|50.00
|117.20
|117.03
|0.00
|1556
|2006.07.26 03:53
|s/l
|778
|50.00
|117.03
|117.03
|0.00
|-6634.22
|935384.15
|1557
|2006.07.26 21:00
|buy
|779
|50.00
|116.30
|116.13
|0.00
|1558
|2006.07.27 00:00
|close
|779
|50.00
|116.38
|116.13
|0.00
|5325.57
|940709.71
|1559
|2006.07.27 08:00
|buy
|780
|50.00
|116.10
|115.93
|0.00
|1560
|2006.07.27 10:02
|s/l
|780
|50.00
|115.93
|115.93
|0.00
|-7332.64
|933377.07
|1561
|2006.07.28 03:00
|sell
|781
|50.00
|115.95
|116.12
|0.00
|1562
|2006.07.28 03:37
|close
|781
|50.00
|115.86
|116.12
|0.00
|3884.02
|937261.09
|1563
|2006.07.28 06:20
|buy
|782
|50.00
|115.60
|115.43
|0.00
|1564
|2006.07.28 08:00
|s/l
|782
|50.00
|115.43
|115.43
|0.00
|-7365.04
|929896.05
|1565
|2006.07.28 13:00
|sell
|783
|50.00
|115.66
|115.83
|0.00
|1566
|2006.07.28 16:00
|close
|783
|50.00
|115.04
|115.83
|0.00
|26947.31
|956843.36
|1567
|2006.07.31 06:00
|buy
|784
|50.00
|114.39
|114.22
|0.00
|1568
|2006.07.31 10:03
|close
|784
|50.00
|114.47
|114.22
|0.00
|3494.30
|960337.67
|1569
|2006.08.01 15:00
|sell
|785
|50.00
|115.07
|115.24
|0.00
|1570
|2006.08.01 15:36
|close
|785
|50.00
|114.96
|115.24
|0.00
|4784.27
|965121.94
|1571
|2006.08.01 15:39
|sell
|786
|50.00
|114.99
|115.16
|0.00
|1572
|2006.08.01 16:01
|s/l
|786
|50.00
|115.16
|115.16
|0.00
|-7379.75
|957742.19
|1573
|2006.08.01 17:00
|sell
|787
|50.00
|115.16
|115.33
|0.00
|1574
|2006.08.01 17:31
|close
|787
|50.00
|115.07
|115.33
|0.00
|3910.69
|961652.88
|1575
|2006.08.01 17:33
|sell
|788
|50.00
|115.11
|115.28
|0.00
|1576
|2006.08.01 17:41
|close
|788
|50.00
|115.03
|115.28
|0.00
|3477.35
|965130.22
|1577
|2006.08.01 17:59
|sell
|789
|50.00
|115.16
|115.33
|0.00
|1578
|2006.08.01 18:00
|close
|789
|50.00
|114.98
|115.33
|0.00
|7827.49
|972957.71
|1579
|2006.08.02 05:00
|buy
|790
|50.00
|114.26
|114.09
|0.00
|1580
|2006.08.02 07:00
|close
|790
|50.00
|114.35
|114.09
|0.00
|3935.31
|976893.03
|1581
|2006.08.03 03:00
|sell
|791
|50.00
|114.75
|114.92
|0.00
|1582
|2006.08.03 11:00
|s/l
|791
|50.00
|114.92
|114.92
|0.00
|-7392.59
|969500.44
|1583
|2006.08.03 18:00
|sell
|792
|50.00
|115.26
|115.43
|0.00
|1584
|2006.08.03 18:31
|close
|792
|50.00
|115.16
|115.43
|0.00
|4341.57
|973842.01
|1585
|2006.08.03 18:59
|sell
|793
|50.00
|115.27
|115.44
|0.00
|1586
|2006.08.03 19:02
|close
|793
|50.00
|115.12
|115.44
|0.00
|6515.01
|980357.02
|1587
|2006.08.03 19:04
|buy
|794
|50.00
|115.06
|114.89
|0.00
|1588
|2006.08.04 02:00
|close
|794
|50.00
|115.18
|114.89
|0.00
|5839.04
|986196.06
|1589
|2006.08.04 15:00
|buy
|795
|50.00
|114.98
|114.81
|0.00
|1590
|2006.08.04 15:25
|s/l
|795
|50.00
|114.81
|114.81
|0.00
|-7422.29
|978773.77
|1591
|2006.08.04 15:25
|buy
|796
|50.00
|114.54
|114.37
|0.00
|1592
|2006.08.04 16:00
|s/l
|796
|50.00
|114.37
|114.37
|0.00
|-7437.87
|971335.90
|1593
|2006.08.04 21:00
|sell
|797
|50.00
|114.36
|114.53
|0.00
|1594
|2006.08.07 00:00
|close
|797
|50.00
|114.24
|114.53
|0.00
|4525.63
|975861.53
|1595
|2006.08.07 03:00
|sell
|798
|50.00
|114.34
|114.51
|0.00
|1596
|2006.08.07 06:00
|s/l
|798
|50.00
|114.51
|114.51
|0.00
|-7421.63
|968439.90
|1597
|2006.08.07 13:01
|buy
|799
|50.00
|114.84
|114.67
|0.00
|1598
|2006.08.07 13:12
|close
|799
|50.00
|114.91
|114.67
|0.00
|3046.02
|971485.92
|1599
|2006.08.07 13:13
|buy
|800
|50.00
|114.95
|114.78
|0.00
|1600
|2006.08.07 20:00
|close
|800
|50.00
|115.07
|114.78
|0.00
|5214.22
|976700.14
|1601
|2006.08.08 21:00
|buy
|801
|50.00
|114.94
|114.77
|0.00
|1602
|2006.08.08 21:16
|close
|801
|50.00
|115.02
|114.77
|0.00
|3477.66
|980177.80
|1603
|2006.08.08 21:59
|buy
|802
|50.00
|114.96
|114.79
|0.00
|1604
|2006.08.08 22:00
|close
|802
|50.00
|115.07
|114.79
|0.00
|4779.69
|984957.48
|1605
|2006.08.08 22:08
|sell
|803
|50.00
|115.10
|115.27
|0.00
|1606
|2006.08.08 23:00
|s/l
|803
|50.00
|115.27
|115.27
|0.00
|-7370.79
|977586.69
|1607
|2006.08.09 01:00
|sell
|804
|50.00
|115.73
|115.90
|0.00
|1608
|2006.08.09 01:08
|close
|804
|50.00
|115.65
|115.90
|0.00
|3458.83
|981045.52
|1609
|2006.08.09 01:08
|sell
|805
|50.00
|115.62
|115.79
|0.00
|1610
|2006.08.09 01:12
|close
|805
|50.00
|115.53
|115.79
|0.00
|3895.21
|984940.73
|1611
|2006.08.09 01:12
|sell
|806
|50.00
|115.51
|115.68
|0.00
|1612
|2006.08.09 01:59
|s/l
|806
|50.00
|115.68
|115.68
|0.00
|-7345.32
|977595.41
|1613
|2006.08.09 01:59
|sell
|807
|50.00
|115.70
|115.87
|0.00
|1614
|2006.08.09 02:00
|close
|807
|50.00
|115.59
|115.87
|0.00
|4758.21
|982353.62
|1615
|2006.08.09 08:00
|buy
|808
|50.00
|115.39
|115.22
|0.00
|1616
|2006.08.09 09:00
|s/l
|808
|50.00
|115.22
|115.22
|0.00
|-7377.83
|974975.79
|1617
|2006.08.10 15:00
|sell
|809
|50.00
|114.85
|115.02
|0.00
|1618
|2006.08.10 16:00
|s/l
|809
|50.00
|115.02
|115.02
|0.00
|-7389.37
|967586.42
|1619
|2006.08.10 17:00
|sell
|810
|50.00
|115.40
|115.57
|0.00
|1620
|2006.08.10 18:00
|s/l
|810
|50.00
|115.57
|115.57
|0.00
|-7354.21
|960232.21
|1621
|2006.08.11 02:00
|sell
|811
|50.00
|115.38
|115.55
|0.00
|1622
|2006.08.11 02:18
|close
|811
|50.00
|115.29
|115.55
|0.00
|3903.23
|964135.44
|1623
|2006.08.11 15:00
|sell
|812
|50.00
|116.12
|116.29
|0.00
|1624
|2006.08.11 15:11
|s/l
|812
|50.00
|116.29
|116.29
|0.00
|-7308.68
|956826.76
|1625
|2006.08.11 15:11
|sell
|813
|50.00
|116.28
|116.45
|0.00
|1626
|2006.08.11 15:17
|close
|813
|50.00
|116.22
|116.45
|0.00
|2581.39
|959408.15
|1627
|2006.08.11 15:17
|sell
|814
|50.00
|116.25
|116.42
|0.00
|1628
|2006.08.11 15:20
|close
|814
|50.00
|116.19
|116.42
|0.00
|2582.06
|961990.21
|1629
|2006.08.11 15:22
|sell
|815
|50.00
|116.23
|116.40
|0.00
|1630
|2006.08.11 15:28
|close
|815
|50.00
|116.17
|116.40
|0.00
|2582.57
|964572.78
|1631
|2006.08.11 15:59
|sell
|816
|50.00
|116.23
|116.40
|0.00
|1632
|2006.08.11 16:00
|close
|816
|50.00
|115.99
|116.40
|0.00
|10345.72
|974918.50
|1633
|2006.08.15 00:00
|buy
|817
|50.00
|116.63
|116.46
|0.00
|1634
|2006.08.15 07:23
|s/l
|817
|50.00
|116.46
|116.46
|0.00
|-7298.64
|967619.86
|1635
|2006.08.15 15:00
|buy
|818
|50.00
|116.27
|116.10
|0.00
|1636
|2006.08.15 15:00
|close
|818
|50.00
|116.38
|116.10
|0.00
|4725.90
|972345.76
|1637
|2006.08.15 15:00
|buy
|819
|50.00
|116.39
|116.22
|0.00
|1638
|2006.08.15 15:00
|s/l
|819
|50.00
|116.22
|116.22
|0.00
|-7319.38
|965026.38
|1639
|2006.08.15 15:00
|buy
|820
|50.00
|116.15
|115.98
|0.00
|1640
|2006.08.15 16:00
|s/l
|820
|50.00
|115.98
|115.98
|0.00
|-7332.64
|957693.74
|1641
|2006.08.16 01:00
|buy
|821
|50.00
|115.98
|115.81
|0.00
|1642
|2006.08.16 03:00
|close
|821
|50.00
|116.06
|115.81
|0.00
|3446.43
|961140.17
|1643
|2006.08.16 15:00
|buy
|822
|50.00
|115.80
|115.63
|0.00
|1644
|2006.08.16 21:00
|close
|822
|50.00
|115.88
|115.63
|0.00
|3451.78
|964591.95
|1645
|2006.08.17 20:00
|sell
|823
|50.00
|116.11
|116.28
|0.00
|1646
|2006.08.17 20:52
|close
|823
|50.00
|116.03
|116.28
|0.00
|3447.32
|968039.27
|1647
|2006.08.17 20:53
|sell
|824
|50.00
|116.00
|116.17
|0.00
|1648
|2006.08.17 22:44
|close
|824
|50.00
|115.94
|116.17
|0.00
|2587.62
|970626.89
|1649
|2006.08.18 12:00
|buy
|825
|50.00
|115.57
|115.40
|0.00
|1650
|2006.08.18 12:49
|close
|825
|50.00
|115.67
|115.40
|0.00
|4322.56
|974949.45
|1651
|2006.08.18 12:49
|buy
|826
|50.00
|115.67
|115.50
|0.00
|1652
|2006.08.18 12:55
|close
|826
|50.00
|115.76
|115.50
|0.00
|3887.35
|978836.80
|1653
|2006.08.18 12:55
|buy
|827
|50.00
|115.78
|115.61
|0.00
|1654
|2006.08.18 12:59
|s/l
|827
|50.00
|115.61
|115.61
|0.00
|-7356.76
|971480.04
|1655
|2006.08.18 12:59
|buy
|828
|50.00
|115.56
|115.39
|0.00
|1656
|2006.08.18 13:00
|close
|828
|50.00
|115.77
|115.39
|0.00
|9069.56
|980549.60
|1657
|2006.08.18 13:01
|sell
|829
|50.00
|115.76
|115.93
|0.00
|1658
|2006.08.18 14:21
|s/l
|829
|50.00
|115.93
|115.93
|0.00
|-7331.37
|973218.23
|1659
|2006.08.21 17:00
|sell
|830
|50.00
|115.84
|116.01
|0.00
|1660
|2006.08.22 01:05
|s/l
|830
|50.00
|116.01
|116.01
|0.00
|-8052.82
|965165.42
|1661
|2006.08.22 13:07
|buy
|831
|50.00
|116.12
|115.95
|0.00
|1662
|2006.08.22 14:00
|close
|831
|50.00
|116.21
|115.95
|0.00
|3872.30
|969037.72
|1663
|2006.08.22 20:00
|sell
|832
|50.00
|116.81
|116.98
|0.00
|1664
|2006.08.22 20:16
|close
|832
|50.00
|116.75
|116.98
|0.00
|2569.34
|971607.06
|1665
|2006.08.22 20:59
|sell
|833
|50.00
|116.83
|117.00
|0.00
|1666
|2006.08.22 21:00
|close
|833
|50.00
|116.63
|117.00
|0.00
|8574.10
|980181.16
|1667
|2006.08.23 17:00
|sell
|834
|50.00
|116.50
|116.67
|0.00
|1668
|2006.08.23 19:25
|close
|834
|50.00
|116.41
|116.67
|0.00
|3865.67
|984046.83
|1669
|2006.08.24 13:00
|buy
|835
|50.00
|116.31
|116.14
|0.00
|1670
|2006.08.24 17:58
|close
|835
|50.00
|116.39
|116.14
|0.00
|3436.66
|987483.49
|1671
|2006.08.24 17:58
|sell
|836
|50.00
|116.38
|116.55
|0.00
|1672
|2006.08.24 19:12
|s/l
|836
|50.00
|116.55
|116.55
|0.00
|-7293.01
|980190.48
|1673
|2006.08.25 02:01
|sell
|837
|50.00
|116.67
|116.84
|0.00
|1674
|2006.08.25 04:00
|close
|837
|50.00
|116.57
|116.84
|0.00
|4289.06
|984479.54
|1675
|2006.08.25 09:00
|sell
|838
|50.00
|117.19
|117.36
|0.00
|1676
|2006.08.25 15:01
|s/l
|838
|50.00
|117.36
|117.36
|0.00
|-7242.06
|977237.48
|1677
|2006.08.25 17:00
|sell
|839
|50.00
|117.29
|117.46
|0.00
|1678
|2006.08.25 17:07
|close
|839
|50.00
|117.19
|117.46
|0.00
|4266.61
|981504.09
|1679
|2006.08.29 17:00
|sell
|840
|50.00
|116.89
|117.06
|0.00
|1680
|2006.08.29 21:00
|close
|840
|50.00
|116.54
|117.06
|0.00
|15016.42
|996520.51
|1681
|2006.08.31 02:00
|sell
|841
|50.00
|117.21
|117.38
|0.00
|1682
|2006.08.31 06:00
|s/l
|841
|50.00
|117.38
|117.38
|0.00
|-7237.74
|989282.77
|1683
|2006.08.31 15:00
|buy
|842
|50.00
|117.02
|116.85
|0.00
|1684
|2006.08.31 15:25
|close
|842
|50.00
|117.10
|116.85
|0.00
|3415.82
|992698.59
|1685
|2006.09.01 18:00
|buy
|843
|50.00
|117.22
|117.05
|0.00
|1686
|2006.09.04 00:00
|s/l
|843
|50.00
|117.05
|117.05
|0.00
|-6639.81
|986058.78
|1687
|2006.09.05 03:00
|buy
|844
|50.00
|115.84
|115.67
|0.00
|1688
|2006.09.05 05:00
|close
|844
|50.00
|115.96
|115.67
|0.00
|5174.17
|991232.95
|1689
|2006.09.05 09:00
|buy
|845
|50.00
|115.84
|115.67
|0.00
|1690
|2006.09.05 10:00
|s/l
|845
|50.00
|115.67
|115.67
|0.00
|-7349.13
|983883.82
|1691
|2006.09.05 19:00
|buy
|846
|50.00
|115.95
|115.78
|0.00
|1692
|2006.09.05 19:21
|close
|846
|50.00
|116.02
|115.78
|0.00
|3016.56
|986900.38
|1693
|2006.09.05 19:59
|buy
|847
|50.00
|115.97
|115.80
|0.00
|1694
|2006.09.05 23:00
|close
|847
|50.00
|116.06
|115.80
|0.00
|3877.30
|990777.68
|1695
|2006.09.05 23:07
|sell
|848
|50.00
|116.04
|116.21
|0.00
|1696
|2006.09.06 01:00
|s/l
|848
|50.00
|116.21
|116.21
|0.00
|-8040.21
|982737.47
|1697
|2006.09.06 02:00
|buy
|849
|50.00
|116.04
|115.87
|0.00
|1698
|2006.09.06 02:38
|close
|849
|50.00
|116.14
|115.87
|0.00
|4305.27
|987042.74
|1699
|2006.09.06 02:59
|buy
|850
|50.00
|116.04
|115.87
|0.00
|1700
|2006.09.06 03:00
|close
|850
|50.00
|116.17
|115.87
|0.00
|5595.17
|992637.91
|1701
|2006.09.06 15:00
|buy
|851
|50.00
|116.55
|116.38
|0.00
|1702
|2006.09.06 15:36
|close
|851
|50.00
|116.62
|116.38
|0.00
|3001.37
|995639.28
|1703
|2006.09.06 21:00
|buy
|852
|50.00
|116.60
|116.43
|0.00
|1704
|2006.09.07 03:00
|close
|852
|50.00
|116.72
|116.43
|0.00
|7028.98
|1002668.26
|1705
|2006.09.07 17:12
|sell
|853
|50.00
|116.57
|116.74
|0.00
|1706
|2006.09.07 17:59
|close
|853
|50.00
|116.45
|116.74
|0.00
|5152.43
|1007820.69
|1707
|2006.09.08 15:00
|sell
|854
|50.00
|116.76
|116.93
|0.00
|1708
|2006.09.08 18:00
|s/l
|854
|50.00
|116.93
|116.93
|0.00
|-7269.30
|1000551.39
|1709
|2006.09.11 02:53
|buy
|855
|50.00
|116.76
|116.59
|0.00
|1710
|2006.09.11 08:00
|close
|855
|50.00
|116.89
|116.59
|0.00
|5560.76
|1006112.15
|1711
|2006.09.11 09:00
|sell
|856
|50.00
|117.10
|117.27
|0.00
|1712
|2006.09.11 10:51
|s/l
|856
|50.00
|117.27
|117.27
|0.00
|-7248.23
|998863.92
|1713
|2006.09.13 04:00
|sell
|857
|50.00
|117.94
|118.11
|0.00
|1714
|2006.09.13 09:00
|close
|857
|50.00
|117.75
|118.11
|0.00
|8067.90
|1006931.82
|1715
|2006.09.14 00:00
|buy
|858
|50.00
|117.48
|117.31
|0.00
|1716
|2006.09.14 09:00
|close
|858
|50.00
|117.62
|117.31
|0.00
|5951.49
|1012883.31
|1717
|2006.09.14 17:00
|buy
|859
|50.00
|117.42
|117.25
|0.00
|1718
|2006.09.14 18:00
|close
|859
|50.00
|117.50
|117.25
|0.00
|3404.19
|1016287.50
|1719
|2006.09.15 15:15
|buy
|860
|50.00
|117.44
|117.27
|0.00
|1720
|2006.09.15 15:20
|close
|860
|50.00
|117.56
|117.27
|0.00
|5103.67
|1021391.17
|1721
|2006.09.15 22:01
|buy
|861
|50.00
|117.55
|117.38
|0.00
|1722
|2006.09.15 22:07
|close
|861
|50.00
|117.61
|117.38
|0.00
|2550.83
|1023942.00
|1723
|2006.09.15 22:27
|buy
|862
|50.00
|117.55
|117.38
|0.00
|1724
|2006.09.18 00:00
|s/l
|862
|50.00
|117.38
|117.38
|0.00
|-6619.97
|1017322.03
|1725
|2006.09.18 00:00
|sell
|863
|50.00
|117.54
|117.71
|0.00
|1726
|2006.09.18 01:00
|s/l
|863
|50.00
|117.71
|117.71
|0.00
|-7218.07
|1010103.96
|1727
|2006.09.18 01:00
|sell
|864
|50.00
|117.74
|117.91
|0.00
|1728
|2006.09.18 01:27
|s/l
|864
|50.00
|117.91
|117.91
|0.00
|-7207.05
|1002896.91
|1729
|2006.09.18 01:27
|sell
|865
|50.00
|117.92
|118.09
|0.00
|1730
|2006.09.18 01:59
|close
|865
|50.00
|117.75
|118.09
|0.00
|7218.61
|1010115.52
|1731
|2006.09.18 02:00
|sell
|866
|50.00
|117.97
|118.14
|0.00
|1732
|2006.09.18 02:01
|close
|866
|50.00
|117.89
|118.14
|0.00
|3392.99
|1013508.51
|1733
|2006.09.18 02:01
|sell
|867
|50.00
|117.90
|118.07
|0.00
|1734
|2006.09.18 02:04
|close
|867
|50.00
|117.82
|118.07
|0.00
|3395.01
|1016903.52
|1735
|2006.09.18 02:08
|sell
|868
|50.00
|117.90
|118.07
|0.00
|1736
|2006.09.18 02:52
|close
|868
|50.00
|117.83
|118.07
|0.00
|2970.55
|1019874.07
|1737
|2006.09.18 02:59
|sell
|869
|50.00
|118.04
|118.21
|0.00
|1738
|2006.09.18 03:00
|close
|869
|50.00
|117.90
|118.21
|0.00
|5937.35
|1025811.42
|1739
|2006.09.18 08:00
|sell
|870
|50.00
|118.01
|118.18
|0.00
|1740
|2006.09.18 08:11
|close
|870
|50.00
|117.93
|118.18
|0.00
|3391.78
|1029203.20
|1741
|2006.09.18 08:19
|sell
|871
|50.00
|118.04
|118.21
|0.00
|1742
|2006.09.18 08:19
|close
|871
|50.00
|117.96
|118.21
|0.00
|3390.88
|1032594.08
|1743
|2006.09.18 08:19
|sell
|872
|50.00
|118.06
|118.23
|0.00
|1744
|2006.09.18 08:28
|close
|872
|50.00
|117.97
|118.23
|0.00
|3814.56
|1036408.64
|1745
|2006.09.18 08:32
|sell
|873
|50.00
|118.03
|118.20
|0.00
|1746
|2006.09.18 08:59
|close
|873
|50.00
|117.95
|118.20
|0.00
|3391.20
|1039799.84
|1747
|2006.09.18 08:59
|sell
|874
|50.00
|118.01
|118.18
|0.00
|1748
|2006.09.18 09:17
|close
|874
|50.00
|117.92
|118.18
|0.00
|3816.15
|1043615.99
|1749
|2006.09.18 12:00
|sell
|875
|50.00
|118.18
|118.35
|0.00
|1750
|2006.09.18 15:00
|close
|875
|50.00
|118.03
|118.35
|0.00
|6354.33
|1049970.32
|1751
|2006.09.18 15:00
|buy
|876
|50.00
|118.03
|117.86
|0.00
|1752
|2006.09.18 15:12
|close
|876
|50.00
|118.16
|117.86
|0.00
|5501.08
|1055471.40
|1753
|2006.09.19 12:00
|buy
|877
|50.00
|117.56
|117.39
|0.00
|1754
|2006.09.19 15:00
|s/l
|877
|50.00
|117.39
|117.39
|0.00
|-7255.66
|1048215.74
|1755
|2006.09.19 18:00
|sell
|878
|50.00
|117.56
|117.73
|0.00
|1756
|2006.09.19 19:00
|s/l
|878
|50.00
|117.73
|117.73
|0.00
|-7218.68
|1040997.06
|1757
|2006.09.19 23:00
|sell
|879
|50.00
|117.74
|117.91
|0.00
|1758
|2006.09.20 00:26
|close
|879
|50.00
|117.64
|117.91
|0.00
|3523.66
|1044520.72
|1759
|2006.09.21 21:00
|buy
|880
|50.00
|116.38
|116.21
|0.00
|1760
|2006.09.22 09:00
|close
|880
|50.00
|116.52
|116.21
|0.00
|6636.88
|1051157.60
|1761
|2006.09.25 01:01
|sell
|881
|50.00
|116.55
|116.72
|0.00
|1762
|2006.09.25 01:47
|close
|881
|50.00
|116.46
|116.72
|0.00
|3863.99
|1055021.59
|1763
|2006.09.25 04:44
|buy
|882
|50.00
|116.41
|116.24
|0.00
|1764
|2006.09.25 04:53
|close
|882
|50.00
|116.50
|116.24
|0.00
|3862.66
|1058884.25
|1765
|2006.09.25 04:59
|buy
|883
|50.00
|116.43
|116.26
|0.00
|1766
|2006.09.25 09:13
|s/l
|883
|50.00
|116.26
|116.26
|0.00
|-7312.46
|1051571.79
|1767
|2006.09.26 09:39
|buy
|884
|50.00
|116.40
|116.23
|0.00
|1768
|2006.09.26 11:14
|close
|884
|50.00
|116.49
|116.23
|0.00
|3862.99
|1055434.78
|1769
|2006.09.26 17:11
|sell
|885
|50.00
|116.77
|116.94
|0.00
|1770
|2006.09.26 17:25
|s/l
|885
|50.00
|116.94
|116.94
|0.00
|-7268.68
|1048166.10
|1771
|2006.09.26 17:25
|sell
|886
|50.00
|116.92
|117.09
|0.00
|1772
|2006.09.26 17:45
|s/l
|886
|50.00
|117.09
|117.09
|0.00
|-7256.90
|1040909.20
|1773
|2006.09.26 17:45
|sell
|887
|50.00
|117.11
|117.28
|0.00
|1774
|2006.09.26 17:59
|close
|887
|50.00
|117.04
|117.28
|0.00
|2990.43
|1043899.63
|1775
|2006.09.27 12:21
|sell
|888
|50.00
|117.24
|117.41
|0.00
|1776
|2006.09.27 13:31
|s/l
|888
|50.00
|117.41
|117.41
|0.00
|-7239.59
|1036660.04
|1777
|2006.09.27 15:30
|buy
|889
|50.00
|117.19
|117.02
|0.00
|1778
|2006.09.27 15:36
|close
|889
|50.00
|117.29
|117.02
|0.00
|4262.94
|1040922.98
|1779
|2006.09.28 12:10
|buy
|890
|50.00
|117.47
|117.30
|0.00
|1780
|2006.09.28 12:10
|close
|890
|50.00
|117.56
|117.30
|0.00
|3827.83
|1044750.81
|1781
|2006.09.28 12:10
|buy
|891
|50.00
|117.47
|117.30
|0.00
|1782
|2006.09.28 12:11
|close
|891
|50.00
|117.61
|117.30
|0.00
|5951.87
|1050702.68
|1783
|2006.09.28 12:11
|buy
|892
|50.00
|117.47
|117.30
|0.00
|1784
|2006.09.28 12:11
|close
|892
|50.00
|117.62
|117.30
|0.00
|6376.47
|1057079.15
|1785
|2006.09.28 12:24
|buy
|893
|50.00
|117.47
|117.30
|0.00
|1786
|2006.09.28 12:32
|close
|893
|50.00
|117.56
|117.30
|0.00
|3827.83
|1060906.98