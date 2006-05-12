Strategy Tester Report
Cyberia Trader1.85g jpy ADX
|Symbol
|GBPUSDm (Great Britain Pound vs US Dollar)
|Period
|1 Hour (H1) 2006.01.02 22:00 - 2006.10.20 00:00 (2006.01.01 - 2006.10.20)
|Model
|Every tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
|Parameters
|ExitMarket=false;
ShowSuitablePeriod=false;
ShowMarketInfo=false;
ShowAccountStatus=false;
ShowStat=false;
ShowDecision=true;
ShowDirection=true;
BlockSell=false;
BlockBuy=false;
ShowLots=false;
BlockStopLoss=false;
DisableShadowStopLoss=true;
DisableExitSell=false;
DisableExitBuy=false;
EnableMACD=false;
EnableMA=false;
EnableFractals=false;
EnableCCI=false;
EnableCyberiaLogic=true;
EnableLogicTrading=true;
EnableADX=false;
UseADXfilter=true;
UseDecisionValuefilter=false;
MinimumDecisionValue=0.0003; EnablePivot=false;
BlockPipsator=true;
EnableMoneyTrain=false;
EnableReverseDetector=true;
ReverseIndex=8; MoneyTrainLevel=4; MACDLevel=10; AutoLots=true;
MAXLots=10; AutoDirection=true;
ValuesPeriodCount=7; ValuesPeriodCountMax=7; SlipPage=1; Lots=0.1; StopLoss=0; TakeProfit=0; SymbolsCount=2; Risk=1; StopLossIndex=2.5; AutoStopLossIndex=true;
StaticStopLoss=15; StopLevel=0; EnableTrailingStop=false;
TrailingStopFactor=1; TimeTradeHoursDisabled=""; GMT=0; MagicNumber=123321;
|Bars in test
|35508
|Ticks modelled
|738810
|Modelling quality
|90.00%
|Initial deposit
|343.00
|Total net profit
|46880.22
|Gross profit
|88786.60
|Gross loss
|-41906.38
|Profit factor
|2.12
|Expected payoff
|55.22
|Absolute drawdown
|0.00
|Maximal drawdown
|1887.85 (4.04%)
|Relative drawdown
|27.92% (341.04)
|Total trades
|849
|Short positions (won %)
|387 (65.89%)
|Long positions (won %)
|462 (74.46%)
|Profit trades (% of total)
|599 (70.55%)
|Loss trades (% of total)
|250 (29.45%)
|Largest
|profit trade
|800.00
|loss trade
|-173.50
|Average
|profit trade
|148.22
|loss trade
|-167.63
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|19 (2916.44)
|consecutive losses (loss in money)
|8 (-1360.00)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|2916.44 (19)
|consecutive loss (count of losses)
|-1360.00 (8)
|Average
|consecutive wins
|4
|consecutive losses
|1
|#
|Time
|Type
|Order
|Lots
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2006.01.03 15:59
|sell
|1
|1.97
|1.7388
|1.7405
|0.0000
|2
|2006.01.03 16:23
|close
|1
|1.97
|1.7363
|1.7405
|0.0000
|49.25
|392.25
|3
|2006.01.03 19:59
|sell
|2
|2.25
|1.7451
|1.7468
|0.0000
|4
|2006.01.03 23:59
|s/l
|2
|2.25
|1.7468
|1.7468
|0.0000
|-38.25
|354.00
|5
|2006.01.04 06:59
|buy
|3
|2.02
|1.7489
|1.7472
|0.0000
|6
|2006.01.04 07:00
|close
|3
|2.02
|1.7508
|1.7472
|0.0000
|38.38
|392.38
|7
|2006.01.04 15:59
|sell
|4
|2.23
|1.7598
|1.7615
|0.0000
|8
|2006.01.04 16:02
|close
|4
|2.23
|1.7572
|1.7615
|0.0000
|57.98
|450.36
|9
|2006.01.04 22:59
|buy
|5
|2.57
|1.7559
|1.7542
|0.0000
|10
|2006.01.04 23:00
|close
|5
|2.57
|1.7577
|1.7542
|0.0000
|46.26
|496.62
|11
|2006.01.05 03:59
|buy
|6
|2.83
|1.7571
|1.7554
|0.0000
|12
|2006.01.05 06:44
|s/l
|6
|2.83
|1.7554
|1.7554
|0.0000
|-48.11
|448.51
|13
|2006.01.05 20:59
|buy
|7
|2.56
|1.7546
|1.7529
|0.0000
|14
|2006.01.05 21:00
|close
|7
|2.56
|1.7558
|1.7529
|0.0000
|30.72
|479.23
|15
|2006.01.06 09:59
|sell
|8
|2.73
|1.7563
|1.7580
|0.0000
|16
|2006.01.06 10:03
|close
|8
|2.73
|1.7542
|1.7580
|0.0000
|57.33
|536.56
|17
|2006.01.09 04:59
|sell
|9
|3.03
|1.7720
|1.7737
|0.0000
|18
|2006.01.09 05:01
|close
|9
|3.03
|1.7700
|1.7737
|0.0000
|60.60
|597.16
|19
|2006.01.09 17:34
|sell
|10
|3.38
|1.7668
|1.7685
|0.0000
|20
|2006.01.09 17:37
|close
|10
|3.38
|1.7656
|1.7685
|0.0000
|40.56
|637.72
|21
|2006.01.09 17:37
|sell
|11
|3.61
|1.7656
|1.7673
|0.0000
|22
|2006.01.09 17:43
|close
|11
|3.61
|1.7641
|1.7673
|0.0000
|54.15
|691.87
|23
|2006.01.11 02:59
|sell
|12
|3.92
|1.7634
|1.7651
|0.0000
|24
|2006.01.11 05:59
|close
|12
|3.92
|1.7606
|1.7651
|0.0000
|109.76
|801.63
|25
|2006.01.11 13:59
|buy
|13
|4.57
|1.7556
|1.7539
|0.0000
|26
|2006.01.11 14:00
|close
|13
|4.57
|1.7565
|1.7539
|0.0000
|41.13
|842.76
|27
|2006.01.12 07:59
|buy
|14
|4.77
|1.7672
|1.7655
|0.0000
|28
|2006.01.12 09:59
|close
|14
|4.77
|1.7711
|1.7655
|0.0000
|186.03
|1028.79
|29
|2006.01.12 13:59
|buy
|15
|5.82
|1.7666
|1.7649
|0.0000
|30
|2006.01.12 14:59
|s/l
|15
|5.82
|1.7649
|1.7649
|0.0000
|-98.94
|929.85
|31
|2006.01.13 15:59
|sell
|16
|5.25
|1.7705
|1.7722
|0.0000
|32
|2006.01.13 16:00
|close
|16
|5.25
|1.7688
|1.7722
|0.0000
|89.25
|1019.10
|33
|2006.01.13 17:59
|sell
|17
|5.74
|1.7762
|1.7779
|0.0000
|34
|2006.01.13 19:07
|close
|17
|5.74
|1.7754
|1.7779
|0.0000
|45.92
|1065.02
|35
|2006.01.15 23:12
|sell
|18
|5.99
|1.7783
|1.7800
|0.0000
|36
|2006.01.15 23:16
|close
|18
|5.99
|1.7770
|1.7800
|0.0000
|77.87
|1142.89
|37
|2006.01.15 23:46
|sell
|19
|6.43
|1.7781
|1.7798
|0.0000
|38
|2006.01.16 04:32
|close
|19
|6.43
|1.7769
|1.7798
|0.0000
|78.54
|1221.43
|39
|2006.01.16 09:59
|buy
|20
|6.89
|1.7735
|1.7718
|0.0000
|40
|2006.01.16 10:59
|s/l
|20
|6.89
|1.7718
|1.7718
|0.0000
|-117.13
|1104.30
|41
|2006.01.16 22:59
|buy
|21
|6.25
|1.7672
|1.7655
|0.0000
|42
|2006.01.17 00:59
|s/l
|21
|6.25
|1.7655
|1.7655
|0.0000
|-108.44
|995.86
|43
|2006.01.17 11:59
|buy
|22
|5.66
|1.7609
|1.7592
|0.0000
|44
|2006.01.17 12:00
|close
|22
|5.66
|1.7624
|1.7592
|0.0000
|84.90
|1080.76
|45
|2006.01.19 22:59
|buy
|23
|6.15
|1.7572
|1.7555
|0.0000
|46
|2006.01.20 02:35
|s/l
|23
|6.15
|1.7555
|1.7555
|0.0000
|-106.70
|974.06
|47
|2006.01.20 18:59
|sell
|24
|5.51
|1.7687
|1.7704
|0.0000
|48
|2006.01.20 19:59
|s/l
|24
|5.51
|1.7704
|1.7704
|0.0000
|-93.67
|880.39
|49
|2006.01.23 12:59
|sell
|25
|4.93
|1.7866
|1.7883
|0.0000
|50
|2006.01.23 13:40
|close
|25
|4.93
|1.7847
|1.7883
|0.0000
|93.67
|974.06
|51
|2006.01.24 16:59
|sell
|26
|5.45
|1.7883
|1.7900
|0.0000
|52
|2006.01.24 19:59
|close
|26
|5.45
|1.7862
|1.7900
|0.0000
|114.45
|1088.51
|53
|2006.01.25 09:59
|sell
|27
|6.07
|1.7925
|1.7942
|0.0000
|54
|2006.01.25 10:30
|close
|27
|6.07
|1.7891
|1.7942
|0.0000
|206.38
|1294.89
|55
|2006.01.26 10:59
|buy
|28
|7.25
|1.7855
|1.7838
|0.0000
|56
|2006.01.26 11:00
|close
|28
|7.25
|1.7874
|1.7838
|0.0000
|137.75
|1432.64
|57
|2006.01.27 15:59
|buy
|29
|8.08
|1.7727
|1.7710
|0.0000
|58
|2006.01.27 16:43
|close
|29
|8.08
|1.7758
|1.7710
|0.0000
|250.48
|1683.12
|59
|2006.01.30 13:59
|sell
|30
|9.52
|1.7674
|1.7691
|0.0000
|60
|2006.01.30 14:42
|s/l
|30
|9.52
|1.7691
|1.7691
|0.0000
|-161.84
|1521.28
|61
|2006.01.30 18:59
|buy
|31
|8.62
|1.7656
|1.7639
|0.0000
|62
|2006.01.30 20:00
|close
|31
|8.62
|1.7668
|1.7639
|0.0000
|103.44
|1624.72
|63
|2006.01.30 21:59
|sell
|32
|9.19
|1.7685
|1.7702
|0.0000
|64
|2006.01.31 00:00
|close
|32
|9.19
|1.7670
|1.7702
|0.0000
|139.83
|1764.55
|65
|2006.01.31 06:59
|buy
|33
|9.98
|1.7687
|1.7670
|0.0000
|66
|2006.01.31 07:00
|close
|33
|9.98
|1.7699
|1.7670
|0.0000
|119.76
|1884.31
|67
|2006.01.31 07:59
|sell
|34
|10.00
|1.7715
|1.7732
|0.0000
|68
|2006.01.31 09:13
|s/l
|34
|10.00
|1.7732
|1.7732
|0.0000
|-170.00
|1714.31
|69
|2006.01.31 17:59
|sell
|35
|9.61
|1.7834
|1.7851
|0.0000
|70
|2006.01.31 18:06
|close
|35
|9.61
|1.7822
|1.7851
|0.0000
|115.32
|1829.63
|71
|2006.01.31 19:59
|buy
|36
|10.00
|1.7802
|1.7785
|0.0000
|72
|2006.01.31 20:16
|close
|36
|10.00
|1.7820
|1.7785
|0.0000
|180.00
|2009.63
|73
|2006.02.01 09:59
|buy
|37
|10.00
|1.7788
|1.7771
|0.0000
|74
|2006.02.01 10:46
|s/l
|37
|10.00
|1.7771
|1.7771
|0.0000
|-170.00
|1839.63
|75
|2006.02.01 10:59
|buy
|38
|10.00
|1.7769
|1.7752
|0.0000
|76
|2006.02.01 11:52
|s/l
|38
|10.00
|1.7752
|1.7752
|0.0000
|-170.00
|1669.63
|77
|2006.02.02 08:59
|buy
|39
|9.42
|1.7724
|1.7707
|0.0000
|78
|2006.02.02 09:00
|close
|39
|9.42
|1.7746
|1.7707
|0.0000
|207.24
|1876.87
|79
|2006.02.02 23:59
|buy
|40
|10.00
|1.7784
|1.7767
|0.0000
|80
|2006.02.03 00:00
|close
|40
|10.00
|1.7801
|1.7767
|0.0000
|166.50
|2043.37
|81
|2006.02.07 12:59
|buy
|41
|10.00
|1.7456
|1.7439
|0.0000
|82
|2006.02.07 13:03
|close
|41
|10.00
|1.7479
|1.7439
|0.0000
|230.00
|2273.37
|83
|2006.02.09 09:59
|buy
|42
|10.00
|1.7391
|1.7374
|0.0000
|84
|2006.02.09 10:08
|close
|42
|10.00
|1.7422
|1.7374
|0.0000
|310.00
|2583.37
|85
|2006.02.09 19:59
|buy
|43
|10.00
|1.7397
|1.7380
|0.0000
|86
|2006.02.09 20:01
|close
|43
|10.00
|1.7412
|1.7380
|0.0000
|150.00
|2733.37
|87
|2006.02.10 08:59
|buy
|44
|10.00
|1.7435
|1.7418
|0.0000
|88
|2006.02.10 09:01
|close
|44
|10.00
|1.7454
|1.7418
|0.0000
|190.00
|2923.37
|89
|2006.02.10 10:59
|sell
|45
|10.00
|1.7472
|1.7489
|0.0000
|90
|2006.02.10 12:59
|s/l
|45
|10.00
|1.7489
|1.7489
|0.0000
|-170.00
|2753.37
|91
|2006.02.10 13:59
|sell
|46
|10.00
|1.7576
|1.7593
|0.0000
|92
|2006.02.10 14:50
|close
|46
|10.00
|1.7544
|1.7593
|0.0000
|320.00
|3073.37
|93
|2006.02.10 15:59
|buy
|47
|10.00
|1.7452
|1.7435
|0.0000
|94
|2006.02.10 16:40
|close
|47
|10.00
|1.7471
|1.7435
|0.0000
|190.00
|3263.37
|95
|2006.02.10 19:59
|buy
|48
|10.00
|1.7441
|1.7424
|0.0000
|96
|2006.02.12 22:50
|close
|48
|10.00
|1.7453
|1.7424
|0.0000
|120.00
|3383.37
|97
|2006.02.13 11:59
|sell
|49
|10.00
|1.7401
|1.7418
|0.0000
|98
|2006.02.13 12:01
|close
|49
|10.00
|1.7387
|1.7418
|0.0000
|140.00
|3523.37
|99
|2006.02.13 21:59
|buy
|50
|10.00
|1.7416
|1.7399
|0.0000
|100
|2006.02.13 23:59
|close
|50
|10.00
|1.7435
|1.7399
|0.0000
|190.00
|3713.37
|101
|2006.02.15 01:59
|sell
|51
|10.00
|1.7371
|1.7388
|0.0000
|102
|2006.02.15 06:41
|close
|51
|10.00
|1.7356
|1.7388
|0.0000
|150.00
|3863.37
|103
|2006.02.15 16:59
|buy
|52
|10.00
|1.7396
|1.7379
|0.0000
|104
|2006.02.15 17:21
|close
|52
|10.00
|1.7411
|1.7379
|0.0000
|150.00
|4013.37
|105
|2006.02.16 05:59
|buy
|53
|10.00
|1.7390
|1.7373
|0.0000
|106
|2006.02.16 06:00
|close
|53
|10.00
|1.7401
|1.7373
|0.0000
|110.00
|4123.37
|107
|2006.02.16 07:59
|buy
|54
|10.00
|1.7383
|1.7366
|0.0000
|108
|2006.02.16 08:59
|s/l
|54
|10.00
|1.7366
|1.7366
|0.0000
|-170.00
|3953.37
|109
|2006.02.16 20:58
|sell
|55
|10.00
|1.7386
|1.7403
|0.0000
|110
|2006.02.16 21:56
|s/l
|55
|10.00
|1.7403
|1.7403
|0.0000
|-170.00
|3783.37
|111
|2006.02.17 15:59
|sell
|56
|10.00
|1.7413
|1.7430
|0.0000
|112
|2006.02.17 16:10
|close
|56
|10.00
|1.7392
|1.7430
|0.0000
|210.00
|3993.37
|113
|2006.02.17 18:59
|sell
|57
|10.00
|1.7418
|1.7435
|0.0000
|114
|2006.02.17 19:04
|close
|57
|10.00
|1.7405
|1.7435
|0.0000
|130.00
|4123.37
|115
|2006.02.20 00:59
|sell
|58
|10.00
|1.7439
|1.7456
|0.0000
|116
|2006.02.20 03:21
|s/l
|58
|10.00
|1.7456
|1.7456
|0.0000
|-170.00
|3953.37
|117
|2006.02.21 15:55
|buy
|59
|10.00
|1.7447
|1.7430
|0.0000
|118
|2006.02.21 15:59
|s/l
|59
|10.00
|1.7430
|1.7430
|0.0000
|-170.00
|3783.37
|119
|2006.02.21 15:59
|buy
|60
|10.00
|1.7431
|1.7414
|0.0000
|120
|2006.02.21 16:00
|close
|60
|10.00
|1.7450
|1.7414
|0.0000
|190.00
|3973.37
|121
|2006.02.23 00:59
|buy
|61
|10.00
|1.7426
|1.7409
|0.0000
|122
|2006.02.23 04:59
|close
|61
|10.00
|1.7447
|1.7409
|0.0000
|210.00
|4183.37
|123
|2006.02.23 14:59
|buy
|62
|10.00
|1.7508
|1.7491
|0.0000
|124
|2006.02.23 15:54
|s/l
|62
|10.00
|1.7491
|1.7491
|0.0000
|-170.00
|4013.37
|125
|2006.02.24 08:59
|buy
|63
|10.00
|1.7481
|1.7464
|0.0000
|126
|2006.02.24 09:13
|close
|63
|10.00
|1.7506
|1.7464
|0.0000
|250.00
|4263.37
|127
|2006.02.24 15:59
|buy
|64
|10.00
|1.7445
|1.7428
|0.0000
|128
|2006.02.24 16:37
|close
|64
|10.00
|1.7460
|1.7428
|0.0000
|150.00
|4413.37
|129
|2006.02.28 10:59
|sell
|65
|10.00
|1.7466
|1.7483
|0.0000
|130
|2006.02.28 11:47
|s/l
|65
|10.00
|1.7483
|1.7483
|0.0000
|-170.00
|4243.37
|131
|2006.02.28 18:59
|sell
|66
|10.00
|1.7563
|1.7580
|0.0000
|132
|2006.02.28 19:29
|close
|66
|10.00
|1.7544
|1.7580
|0.0000
|190.00
|4433.37
|133
|2006.03.01 05:59
|buy
|67
|10.00
|1.7544
|1.7527
|0.0000
|134
|2006.03.01 09:43
|s/l
|67
|10.00
|1.7527
|1.7527
|0.0000
|-170.00
|4263.37
|135
|2006.03.01 16:59
|buy
|68
|10.00
|1.7477
|1.7460
|0.0000
|136
|2006.03.01 17:41
|close
|68
|10.00
|1.7498
|1.7460
|0.0000
|210.00
|4473.37
|137
|2006.03.02 10:59
|buy
|69
|10.00
|1.7474
|1.7457
|0.0000
|138
|2006.03.02 11:00
|close
|69
|10.00
|1.7487
|1.7457
|0.0000
|130.00
|4603.37
|139
|2006.03.02 17:59
|sell
|70
|10.00
|1.7513
|1.7530
|0.0000
|140
|2006.03.02 19:59
|s/l
|70
|10.00
|1.7530
|1.7530
|0.0000
|-170.00
|4433.37
|141
|2006.03.03 00:59
|buy
|71
|10.00
|1.7512
|1.7495
|0.0000
|142
|2006.03.03 01:00
|close
|71
|10.00
|1.7531
|1.7495
|0.0000
|190.00
|4623.37
|143
|2006.03.03 10:59
|sell
|72
|10.00
|1.7538
|1.7555
|0.0000
|144
|2006.03.03 12:00
|s/l
|72
|10.00
|1.7555
|1.7555
|0.0000
|-170.00
|4453.37
|145
|2006.03.03 15:59
|buy
|73
|10.00
|1.7516
|1.7499
|0.0000
|146
|2006.03.03 16:04
|close
|73
|10.00
|1.7542
|1.7499
|0.0000
|260.00
|4713.37
|147
|2006.03.05 23:10
|sell
|74
|10.00
|1.7575
|1.7592
|0.0000
|148
|2006.03.05 23:19
|close
|74
|10.00
|1.7562
|1.7592
|0.0000
|130.00
|4843.37
|149
|2006.03.05 23:24
|sell
|75
|10.00
|1.7576
|1.7593
|0.0000
|150
|2006.03.05 23:49
|s/l
|75
|10.00
|1.7593
|1.7593
|0.0000
|-170.00
|4673.37
|151
|2006.03.05 23:50
|sell
|76
|10.00
|1.7582
|1.7599
|0.0000
|152
|2006.03.06 00:59
|s/l
|76
|10.00
|1.7599
|1.7599
|0.0000
|-167.85
|4505.52
|153
|2006.03.08 13:59
|buy
|77
|10.00
|1.7352
|1.7335
|0.0000
|154
|2006.03.08 14:12
|close
|77
|10.00
|1.7370
|1.7335
|0.0000
|180.00
|4685.52
|155
|2006.03.09 16:59
|buy
|78
|10.00
|1.7363
|1.7346
|0.0000
|156
|2006.03.10 07:59
|close
|78
|10.00
|1.7370
|1.7346
|0.0000
|66.50
|4752.02
|157
|2006.03.12 23:43
|sell
|79
|10.00
|1.7279
|1.7296
|0.0000
|158
|2006.03.12 23:48
|close
|79
|10.00
|1.7269
|1.7296
|0.0000
|100.00
|4852.02
|159
|2006.03.14 15:59
|sell
|80
|10.00
|1.7450
|1.7467
|0.0000
|160
|2006.03.14 16:59
|s/l
|80
|10.00
|1.7467
|1.7467
|0.0000
|-170.00
|4682.02
|161
|2006.03.14 16:59
|sell
|81
|10.00
|1.7480
|1.7497
|0.0000
|162
|2006.03.14 17:12
|close
|81
|10.00
|1.7458
|1.7497
|0.0000
|220.00
|4902.02
|163
|2006.03.15 09:59
|buy
|82
|10.00
|1.7423
|1.7406
|0.0000
|164
|2006.03.15 10:00
|close
|82
|10.00
|1.7454
|1.7406
|0.0000
|310.00
|5212.02
|165
|2006.03.16 13:59
|sell
|83
|10.00
|1.7523
|1.7540
|0.0000
|166
|2006.03.16 14:37
|close
|83
|10.00
|1.7513
|1.7540
|0.0000
|100.00
|5312.02
|167
|2006.03.17 08:59
|sell
|84
|10.00
|1.7551
|1.7568
|0.0000
|168
|2006.03.17 09:02
|close
|84
|10.00
|1.7543
|1.7568
|0.0000
|80.00
|5392.02
|169
|2006.03.20 07:59
|sell
|85
|10.00
|1.7584
|1.7601
|0.0000
|170
|2006.03.20 08:18
|close
|85
|10.00
|1.7563
|1.7601
|0.0000
|210.00
|5602.02
|171
|2006.03.21 07:59
|buy
|86
|10.00
|1.7514
|1.7497
|0.0000
|172
|2006.03.21 08:59
|s/l
|86
|10.00
|1.7497
|1.7497
|0.0000
|-170.00
|5432.02
|173
|2006.03.21 22:59
|sell
|87
|10.00
|1.7489
|1.7506
|0.0000
|174
|2006.03.22 00:59
|close
|87
|10.00
|1.7473
|1.7506
|0.0000
|162.15
|5594.17
|175
|2006.03.22 15:59
|buy
|88
|10.00
|1.7470
|1.7453
|0.0000
|176
|2006.03.22 16:00
|close
|88
|10.00
|1.7490
|1.7453
|0.0000
|200.00
|5794.17
|177
|2006.03.24 00:59
|sell
|89
|10.00
|1.7348
|1.7365
|0.0000
|178
|2006.03.24 07:59
|close
|89
|10.00
|1.7320
|1.7365
|0.0000
|280.00
|6074.17
|179
|2006.03.24 14:59
|sell
|90
|10.00
|1.7372
|1.7389
|0.0000
|180
|2006.03.24 15:59
|s/l
|90
|10.00
|1.7389
|1.7389
|0.0000
|-170.00
|5904.17
|181
|2006.03.27 11:00
|sell
|91
|10.00
|1.7474
|1.7491
|0.0000
|182
|2006.03.27 13:04
|close
|91
|10.00
|1.7465
|1.7491
|0.0000
|90.00
|5994.17
|183
|2006.03.27 18:07
|buy
|92
|10.00
|1.7465
|1.7448
|0.0000
|184
|2006.03.27 19:40
|close
|92
|10.00
|1.7474
|1.7448
|0.0000
|90.00
|6084.17
|185
|2006.03.28 01:00
|buy
|93
|10.00
|1.7464
|1.7447
|0.0000
|186
|2006.03.28 01:47
|close
|93
|10.00
|1.7477
|1.7447
|0.0000
|130.00
|6214.17
|187
|2006.03.28 03:42
|buy
|94
|10.00
|1.7454
|1.7437
|0.0000
|188
|2006.03.28 03:45
|close
|94
|10.00
|1.7463
|1.7437
|0.0000
|90.00
|6304.17
|189
|2006.03.28 03:45
|buy
|95
|10.00
|1.7461
|1.7444
|0.0000
|190
|2006.03.28 07:59
|close
|95
|10.00
|1.7483
|1.7444
|0.0000
|220.00
|6524.17
|191
|2006.03.28 11:41
|sell
|96
|10.00
|1.7492
|1.7509
|0.0000
|192
|2006.03.28 11:55
|close
|96
|10.00
|1.7481
|1.7509
|0.0000
|110.00
|6634.17
|193
|2006.03.28 11:59
|sell
|97
|10.00
|1.7500
|1.7517
|0.0000
|194
|2006.03.28 13:59
|s/l
|97
|10.00
|1.7517
|1.7517
|0.0000
|-170.00
|6464.17
|195
|2006.03.28 13:59
|sell
|98
|10.00
|1.7524
|1.7541
|0.0000
|196
|2006.03.28 14:00
|close
|98
|10.00
|1.7493
|1.7541
|0.0000
|310.00
|6774.17
|197
|2006.03.28 18:10
|buy
|99
|10.00
|1.7491
|1.7474
|0.0000
|198
|2006.03.28 18:41
|close
|99
|10.00
|1.7504
|1.7474
|0.0000
|130.00
|6904.17
|199
|2006.03.29 18:07
|buy
|100
|10.00
|1.7355
|1.7338
|0.0000
|200
|2006.03.29 18:59
|s/l
|100
|10.00
|1.7338
|1.7338
|0.0000
|-170.00
|6734.17
|201
|2006.03.29 18:59
|buy
|101
|10.00
|1.7337
|1.7320
|0.0000
|202
|2006.03.29 19:00
|close
|101
|10.00
|1.7353
|1.7320
|0.0000
|160.00
|6894.17
|203
|2006.03.30 18:59
|sell
|102
|10.00
|1.7471
|1.7488
|0.0000
|204
|2006.03.31 02:15
|close
|102
|10.00
|1.7453
|1.7488
|0.0000
|182.15
|7076.32
|205
|2006.03.31 17:00
|buy
|103
|10.00
|1.7366
|1.7349
|0.0000
|206
|2006.03.31 17:09
|close
|103
|10.00
|1.7383
|1.7349
|0.0000
|170.00
|7246.32
|207
|2006.03.31 17:09
|buy
|104
|10.00
|1.7372
|1.7355
|0.0000
|208
|2006.04.03 00:59
|s/l
|104
|10.00
|1.7355
|1.7355
|0.0000
|-173.50
|7072.82
|209
|2006.04.04 00:59
|buy
|105
|10.00
|1.7385
|1.7368
|0.0000
|210
|2006.04.04 04:59
|close
|105
|10.00
|1.7399
|1.7368
|0.0000
|140.00
|7212.82
|211
|2006.04.04 07:59
|sell
|106
|10.00
|1.7448
|1.7465
|0.0000
|212
|2006.04.04 11:12
|s/l
|106
|10.00
|1.7465
|1.7465
|0.0000
|-170.00
|7042.82
|213
|2006.04.04 12:59
|sell
|107
|10.00
|1.7520
|1.7537
|0.0000
|214
|2006.04.04 13:59
|s/l
|107
|10.00
|1.7537
|1.7537
|0.0000
|-170.00
|6872.82
|215
|2006.04.04 13:59
|sell
|108
|10.00
|1.7569
|1.7586
|0.0000
|216
|2006.04.04 14:59
|close
|108
|10.00
|1.7551
|1.7586
|0.0000
|180.00
|7052.82
|217
|2006.04.05 08:07
|buy
|109
|10.00
|1.7573
|1.7556
|0.0000
|218
|2006.04.05 08:24
|close
|109
|10.00
|1.7584
|1.7556
|0.0000
|110.00
|7162.82
|219
|2006.04.05 08:24
|buy
|110
|10.00
|1.7585
|1.7568
|0.0000
|220
|2006.04.05 08:41
|close
|110
|10.00
|1.7596
|1.7568
|0.0000
|110.00
|7272.82
|221
|2006.04.05 08:58
|buy
|111
|10.00
|1.7588
|1.7571
|0.0000
|222
|2006.04.05 08:59
|s/l
|111
|10.00
|1.7571
|1.7571
|0.0000
|-170.00
|7102.82
|223
|2006.04.05 08:59
|buy
|112
|10.00
|1.7539
|1.7522
|0.0000
|224
|2006.04.05 10:59
|s/l
|112
|10.00
|1.7522
|1.7522
|0.0000
|-170.00
|6932.82
|225
|2006.04.05 19:27
|buy
|113
|10.00
|1.7531
|1.7514
|0.0000
|226
|2006.04.05 19:41
|close
|113
|10.00
|1.7542
|1.7514
|0.0000
|110.00
|7042.82
|227
|2006.04.05 19:56
|buy
|114
|10.00
|1.7541
|1.7524
|0.0000
|228
|2006.04.05 21:00
|close
|114
|10.00
|1.7550
|1.7524
|0.0000
|90.00
|7132.82
|229
|2006.04.06 06:59
|buy
|115
|10.00
|1.7520
|1.7503
|0.0000
|230
|2006.04.06 07:00
|close
|115
|10.00
|1.7534
|1.7503
|0.0000
|140.00
|7272.82
|231
|2006.04.06 12:59
|buy
|116
|10.00
|1.7552
|1.7535
|0.0000
|232
|2006.04.06 13:59
|s/l
|116
|10.00
|1.7535
|1.7535
|0.0000
|-170.00
|7102.82
|233
|2006.04.10 03:59
|sell
|117
|10.00
|1.7449
|1.7466
|0.0000
|234
|2006.04.10 08:26
|close
|117
|10.00
|1.7437
|1.7466
|0.0000
|120.00
|7222.82
|235
|2006.04.10 08:26
|buy
|118
|10.00
|1.7440
|1.7423
|0.0000
|236
|2006.04.10 08:59
|close
|118
|10.00
|1.7452
|1.7423
|0.0000
|120.00
|7342.82
|237
|2006.04.10 09:59
|sell
|119
|10.00
|1.7464
|1.7481
|0.0000
|238
|2006.04.10 10:27
|close
|119
|10.00
|1.7452
|1.7481
|0.0000
|120.00
|7462.82
|239
|2006.04.10 13:19
|sell
|120
|10.00
|1.7458
|1.7475
|0.0000
|240
|2006.04.10 13:41
|close
|120
|10.00
|1.7447
|1.7475
|0.0000
|110.00
|7572.82
|241
|2006.04.10 18:00
|sell
|121
|10.00
|1.7404
|1.7421
|0.0000
|242
|2006.04.10 18:57
|close
|121
|10.00
|1.7397
|1.7421
|0.0000
|70.00
|7642.82
|243
|2006.04.10 18:57
|sell
|122
|10.00
|1.7397
|1.7414
|0.0000
|244
|2006.04.10 18:59
|s/l
|122
|10.00
|1.7414
|1.7414
|0.0000
|-170.00
|7472.82
|245
|2006.04.11 08:59
|buy
|123
|10.00
|1.7422
|1.7405
|0.0000
|246
|2006.04.11 09:00
|close
|123
|10.00
|1.7434
|1.7405
|0.0000
|120.00
|7592.82
|247
|2006.04.11 13:59
|sell
|124
|10.00
|1.7478
|1.7495
|0.0000
|248
|2006.04.11 14:58
|close
|124
|10.00
|1.7466
|1.7495
|0.0000
|120.00
|7712.82
|249
|2006.04.11 15:00
|buy
|125
|10.00
|1.7446
|1.7429
|0.0000
|250
|2006.04.11 15:32
|close
|125
|10.00
|1.7459
|1.7429
|0.0000
|130.00
|7842.82
|251
|2006.04.11 15:33
|buy
|126
|10.00
|1.7460
|1.7443
|0.0000
|252
|2006.04.11 15:44
|close
|126
|10.00
|1.7473
|1.7443
|0.0000
|130.00
|7972.82
|253
|2006.04.12 12:59
|buy
|127
|10.00
|1.7487
|1.7470
|0.0000
|254
|2006.04.12 13:59
|close
|127
|10.00
|1.7523
|1.7470
|0.0000
|360.00
|8332.82
|255
|2006.04.13 09:59
|buy
|128
|10.00
|1.7536
|1.7519
|0.0000
|256
|2006.04.13 12:31
|s/l
|128
|10.00
|1.7519
|1.7519
|0.0000
|-170.00
|8162.82
|257
|2006.04.13 12:59
|buy
|129
|10.00
|1.7508
|1.7491
|0.0000
|258
|2006.04.13 14:00
|close
|129
|10.00
|1.7521
|1.7491
|0.0000
|130.00
|8292.82
|259
|2006.04.14 16:59
|sell
|130
|10.00
|1.7518
|1.7535
|0.0000
|260
|2006.04.14 18:00
|close
|130
|10.00
|1.7511
|1.7535
|0.0000
|70.00
|8362.82
|261
|2006.04.16 22:11
|sell
|131
|10.00
|1.7542
|1.7559
|0.0000
|262
|2006.04.16 22:15
|s/l
|131
|10.00
|1.7559
|1.7559
|0.0000
|-170.00
|8192.82
|263
|2006.04.16 22:15
|sell
|132
|10.00
|1.7561
|1.7578
|0.0000
|264
|2006.04.16 22:17
|close
|132
|10.00
|1.7549
|1.7578
|0.0000
|120.00
|8312.82
|265
|2006.04.16 22:18
|sell
|133
|10.00
|1.7546
|1.7563
|0.0000
|266
|2006.04.17 00:59
|s/l
|133
|10.00
|1.7563
|1.7563
|0.0000
|-167.85
|8144.97
|267
|2006.04.17 00:59
|sell
|134
|10.00
|1.7583
|1.7600
|0.0000
|268
|2006.04.17 05:37
|close
|134
|10.00
|1.7576
|1.7600
|0.0000
|70.00
|8214.97
|269
|2006.04.17 12:59
|sell
|135
|10.00
|1.7709
|1.7726
|0.0000
|270
|2006.04.17 13:55
|close
|135
|10.00
|1.7670
|1.7726
|0.0000
|390.00
|8604.97
|271
|2006.04.17 17:00
|sell
|136
|10.00
|1.7730
|1.7747
|0.0000
|272
|2006.04.17 17:25
|close
|136
|10.00
|1.7717
|1.7747
|0.0000
|130.00
|8734.97
|273
|2006.04.18 12:06
|sell
|137
|10.00
|1.7736
|1.7753
|0.0000
|274
|2006.04.18 12:09
|close
|137
|10.00
|1.7724
|1.7753
|0.0000
|120.00
|8854.97
|275
|2006.04.18 12:15
|sell
|138
|10.00
|1.7732
|1.7749
|0.0000
|276
|2006.04.18 12:17
|s/l
|138
|10.00
|1.7749
|1.7749
|0.0000
|-170.00
|8684.97
|277
|2006.04.18 12:17
|sell
|139
|10.00
|1.7735
|1.7752
|0.0000
|278
|2006.04.18 12:37
|close
|139
|10.00
|1.7723
|1.7752
|0.0000
|120.00
|8804.97
|279
|2006.04.18 12:59
|sell
|140
|10.00
|1.7780
|1.7797
|0.0000
|280
|2006.04.18 13:59
|close
|140
|10.00
|1.7758
|1.7797
|0.0000
|220.00
|9024.97
|281
|2006.04.19 01:00
|sell
|141
|10.00
|1.7839
|1.7856
|0.0000
|282
|2006.04.19 01:37
|close
|141
|10.00
|1.7829
|1.7856
|0.0000
|100.00
|9124.97
|283
|2006.04.19 19:06
|buy
|142
|10.00
|1.7913
|1.7896
|0.0000
|284
|2006.04.19 19:19
|close
|142
|10.00
|1.7928
|1.7896
|0.0000
|150.00
|9274.97
|285
|2006.04.23 23:17
|buy
|143
|10.00
|1.7860
|1.7843
|0.0000
|286
|2006.04.23 23:59
|close
|143
|10.00
|1.7874
|1.7843
|0.0000
|140.00
|9414.97
|287
|2006.04.24 12:59
|buy
|144
|10.00
|1.7865
|1.7848
|0.0000
|288
|2006.04.24 13:59
|s/l
|144
|10.00
|1.7848
|1.7848
|0.0000
|-170.00
|9244.97
|289
|2006.04.25 08:59
|buy
|145
|10.00
|1.7854
|1.7837
|0.0000
|290
|2006.04.25 10:14
|s/l
|145
|10.00
|1.7837
|1.7837
|0.0000
|-170.00
|9074.97
|291
|2006.04.25 12:59
|sell
|146
|10.00
|1.7903
|1.7920
|0.0000
|292
|2006.04.25 14:00
|close
|146
|10.00
|1.7862
|1.7920
|0.0000
|410.00
|9484.97
|293
|2006.04.25 14:59
|buy
|147
|10.00
|1.7882
|1.7865
|0.0000
|294
|2006.04.25 16:08
|s/l
|147
|10.00
|1.7865
|1.7865
|0.0000
|-170.00
|9314.97
|295
|2006.04.26 01:59
|buy
|148
|10.00
|1.7867
|1.7850
|0.0000
|296
|2006.04.26 03:05
|close
|148
|10.00
|1.7886
|1.7850
|0.0000
|190.00
|9504.97
|297
|2006.04.26 03:16
|sell
|149
|10.00
|1.7884
|1.7901
|0.0000
|298
|2006.04.26 03:33
|close
|149
|10.00
|1.7877
|1.7901
|0.0000
|70.00
|9574.97
|299
|2006.04.26 05:25
|sell
|150
|10.00
|1.7881
|1.7898
|0.0000
|300
|2006.04.26 05:47
|close
|150
|10.00
|1.7875
|1.7898
|0.0000
|60.00
|9634.97
|301
|2006.04.26 05:47
|sell
|151
|10.00
|1.7874
|1.7891
|0.0000
|302
|2006.04.26 05:58
|close
|151
|10.00
|1.7868
|1.7891
|0.0000
|60.00
|9694.97
|303
|2006.04.26 06:59
|buy
|152
|10.00
|1.7860
|1.7843
|0.0000
|304
|2006.04.26 07:59
|s/l
|152
|10.00
|1.7843
|1.7843
|0.0000
|-170.00
|9524.97
|305
|2006.04.26 07:59
|buy
|153
|10.00
|1.7825
|1.7808
|0.0000
|306
|2006.04.26 08:03
|close
|153
|10.00
|1.7848
|1.7808
|0.0000
|230.00
|9754.97
|307
|2006.04.27 06:34
|buy
|154
|10.00
|1.7848
|1.7831
|0.0000
|308
|2006.04.27 07:09
|close
|154
|10.00
|1.7855
|1.7831
|0.0000
|70.00
|9824.97
|309
|2006.04.27 14:59
|sell
|155
|10.00
|1.8030
|1.8047
|0.0000
|310
|2006.04.27 15:59
|close
|155
|10.00
|1.7986
|1.8047
|0.0000
|440.00
|10264.97
|311
|2006.04.28 01:59
|buy
|156
|10.00
|1.8005
|1.7988
|0.0000
|312
|2006.04.28 06:00
|close
|156
|10.00
|1.8016
|1.7988
|0.0000
|110.00
|10374.97
|313
|2006.05.01 12:59
|sell
|157
|10.00
|1.8322
|1.8339
|0.0000
|314
|2006.05.01 13:59
|s/l
|157
|10.00
|1.8339
|1.8339
|0.0000
|-170.00
|10204.97
|315
|2006.05.01 13:59
|sell
|158
|10.00
|1.8375
|1.8392
|0.0000
|316
|2006.05.01 14:56
|close
|158
|10.00
|1.8313
|1.8392
|0.0000
|620.00
|10824.97
|317
|2006.05.01 15:59
|buy
|159
|10.00
|1.8285
|1.8268
|0.0000
|318
|2006.05.01 17:35
|close
|159
|10.00
|1.8298
|1.8268
|0.0000
|130.00
|10954.97
|319
|2006.05.02 11:01
|buy
|160
|10.00
|1.8332
|1.8315
|0.0000
|320
|2006.05.02 11:22
|close
|160
|10.00
|1.8345
|1.8315
|0.0000
|130.00
|11084.97
|321
|2006.05.02 11:32
|buy
|161
|10.00
|1.8332
|1.8315
|0.0000
|322
|2006.05.02 11:49
|close
|161
|10.00
|1.8345
|1.8315
|0.0000
|130.00
|11214.97
|323
|2006.05.02 12:13
|sell
|162
|10.00
|1.8385
|1.8402
|0.0000
|324
|2006.05.02 12:28
|close
|162
|10.00
|1.8366
|1.8402
|0.0000
|190.00
|11404.97
|325
|2006.05.02 23:59
|buy
|163
|10.00
|1.8369
|1.8352
|0.0000
|326
|2006.05.03 01:00
|close
|163
|10.00
|1.8380
|1.8352
|0.0000
|106.50
|11511.47
|327
|2006.05.03 04:28
|buy
|164
|10.00
|1.8413
|1.8396
|0.0000
|328
|2006.05.03 04:31
|close
|164
|10.00
|1.8424
|1.8396
|0.0000
|110.00
|11621.47
|329
|2006.05.03 06:27
|buy
|165
|10.00
|1.8418
|1.8401
|0.0000
|330
|2006.05.03 06:35
|close
|165
|10.00
|1.8427
|1.8401
|0.0000
|90.00
|11711.47
|331
|2006.05.03 06:35
|buy
|166
|10.00
|1.8426
|1.8409
|0.0000
|332
|2006.05.03 06:59
|close
|166
|10.00
|1.8454
|1.8409
|0.0000
|280.00
|11991.47
|333
|2006.05.03 10:26
|buy
|167
|10.00
|1.8362
|1.8345
|0.0000
|334
|2006.05.03 10:39
|close
|167
|10.00
|1.8379
|1.8345
|0.0000
|170.00
|12161.47
|335
|2006.05.03 22:59
|buy
|168
|10.00
|1.8394
|1.8377
|0.0000
|336
|2006.05.04 01:52
|close
|168
|10.00
|1.8404
|1.8377
|0.0000
|89.50
|12250.97
|337
|2006.05.04 12:34
|sell
|169
|10.00
|1.8435
|1.8452
|0.0000
|338
|2006.05.04 12:51
|close
|169
|10.00
|1.8422
|1.8452
|0.0000
|130.00
|12380.97
|339
|2006.05.04 18:59
|sell
|170
|10.00
|1.8537
|1.8554
|0.0000
|340
|2006.05.04 20:08
|close
|170
|10.00
|1.8511
|1.8554
|0.0000
|260.00
|12640.97
|341
|2006.05.05 12:59
|sell
|171
|10.00
|1.8575
|1.8592
|0.0000
|342
|2006.05.05 13:59
|s/l
|171
|10.00
|1.8592
|1.8592
|0.0000
|-170.00
|12470.97
|343
|2006.05.07 22:03
|buy
|172
|10.00
|1.8609
|1.8592
|0.0000
|344
|2006.05.07 22:47
|close
|172
|10.00
|1.8628
|1.8592
|0.0000
|190.00
|12660.97
|345
|2006.05.08 05:04
|buy
|173
|10.00
|1.8606
|1.8589
|0.0000
|346
|2006.05.08 08:56
|close
|173
|10.00
|1.8618
|1.8589
|0.0000
|120.00
|12780.97
|347
|2006.05.08 10:18
|buy
|174
|10.00
|1.8629
|1.8612
|0.0000
|348
|2006.05.08 10:26
|close
|174
|10.00
|1.8650
|1.8612
|0.0000
|210.00
|12990.97
|349
|2006.05.08 10:26
|buy
|175
|10.00
|1.8648
|1.8631
|0.0000
|350
|2006.05.08 10:28
|close
|175
|10.00
|1.8664
|1.8631
|0.0000
|160.00
|13150.97
|351
|2006.05.08 12:42
|buy
|176
|10.00
|1.8628
|1.8611
|0.0000
|352
|2006.05.08 13:07
|close
|176
|10.00
|1.8640
|1.8611
|0.0000
|120.00
|13270.97
|353
|2006.05.09 08:08
|sell
|177
|10.00
|1.8556
|1.8573
|0.0000
|354
|2006.05.09 08:32
|close
|177
|10.00
|1.8541
|1.8573
|0.0000
|150.00
|13420.97
|355
|2006.05.09 08:32
|sell
|178
|10.00
|1.8545
|1.8562
|0.0000
|356
|2006.05.09 11:37
|s/l
|178
|10.00
|1.8562
|1.8562
|0.0000
|-170.00
|13250.97
|357
|2006.05.09 13:59
|sell
|179
|10.00
|1.8645
|1.8662
|0.0000
|358
|2006.05.09 15:04
|close
|179
|10.00
|1.8619
|1.8662
|0.0000
|260.00
|13510.97
|359
|2006.05.09 20:17
|sell
|180
|10.00
|1.8669
|1.8686
|0.0000
|360
|2006.05.10 00:59
|close
|180
|10.00
|1.8657
|1.8686
|0.0000
|122.15
|13633.12
|361
|2006.05.10 08:00
|buy
|181
|10.00
|1.8664
|1.8647
|0.0000
|362
|2006.05.10 08:50
|close
|181
|10.00
|1.8685
|1.8647
|0.0000
|210.00
|13843.12
|363
|2006.05.10 08:50
|buy
|182
|10.00
|1.8684
|1.8667
|0.0000
|364
|2006.05.10 08:51
|close
|182
|10.00
|1.8700
|1.8667
|0.0000
|160.00
|14003.12
|365
|2006.05.10 14:36
|buy
|183
|10.00
|1.8634
|1.8617
|0.0000
|366
|2006.05.10 14:53
|close
|183
|10.00
|1.8642
|1.8617
|0.0000
|80.00
|14083.12
|367
|2006.05.10 14:53
|buy
|184
|10.00
|1.8643
|1.8626
|0.0000
|368
|2006.05.10 15:00
|s/l
|184
|10.00
|1.8626
|1.8626
|0.0000
|-170.00
|13913.12
|369
|2006.05.10 20:02
|buy
|185
|10.00
|1.8646
|1.8629
|0.0000
|370
|2006.05.10 20:11
|close
|185
|10.00
|1.8660
|1.8629
|0.0000
|140.00
|14053.12
|371
|2006.05.11 11:23
|buy
|186
|10.00
|1.8619
|1.8602
|0.0000
|372
|2006.05.11 11:32
|close
|186
|10.00
|1.8636
|1.8602
|0.0000
|170.00
|14223.12
|373
|2006.05.11 12:25
|sell
|187
|10.00
|1.8667
|1.8684
|0.0000
|374
|2006.05.11 12:48
|close
|187
|10.00
|1.8653
|1.8684
|0.0000
|140.00
|14363.12
|375
|2006.05.11 12:48
|sell
|188
|10.00
|1.8654
|1.8671
|0.0000
|376
|2006.05.11 12:59
|s/l
|188
|10.00
|1.8671
|1.8671
|0.0000
|-170.00
|14193.12
|377
|2006.05.11 12:59
|sell
|189
|10.00
|1.8688
|1.8705
|0.0000
|378
|2006.05.11 13:59
|s/l
|189
|10.00
|1.8705
|1.8705
|0.0000
|-170.00
|14023.12
|379
|2006.05.11 14:59
|sell
|190
|10.00
|1.8793
|1.8810
|0.0000
|380
|2006.05.11 15:59
|s/l
|190
|10.00
|1.8810
|1.8810
|0.0000
|-170.00
|13853.12
|381
|2006.05.11 15:59
|sell
|191
|10.00
|1.8841
|1.8858
|0.0000
|382
|2006.05.11 16:59
|close
|191
|10.00
|1.8811
|1.8858
|0.0000
|300.00
|14153.12
|383
|2006.05.11 22:59
|sell
|192
|10.00
|1.8847
|1.8864
|0.0000
|384
|2006.05.12 05:59
|s/l
|192
|10.00
|1.8864
|1.8864
|0.0000
|-167.85
|13985.27
|385
|2006.05.12 07:59
|sell
|193
|10.00
|1.8901
|1.8918
|0.0000
|386
|2006.05.12 08:59
|s/l
|193
|10.00
|1.8918
|1.8918
|0.0000
|-170.00
|13815.27
|387
|2006.05.12 09:59
|sell
|194
|10.00
|1.8962
|1.8979
|0.0000
|388
|2006.05.12 11:34
|close
|194
|10.00
|1.8948
|1.8979
|0.0000
|140.00
|13955.27
|389
|2006.05.12 14:30
|buy
|195
|10.00
|1.8891
|1.8874
|0.0000
|390
|2006.05.12 14:30
|close
|195
|10.00
|1.8918
|1.8874
|0.0000
|270.00
|14225.27
|391
|2006.05.12 14:30
|buy
|196
|10.00
|1.8894
|1.8877
|0.0000
|392
|2006.05.12 14:30
|close
|196
|10.00
|1.8941
|1.8877
|0.0000
|470.00
|14695.27
|393
|2006.05.12 14:30
|buy
|197
|10.00
|1.8927
|1.8910
|0.0000
|394
|2006.05.12 14:30
|s/l
|197
|10.00
|1.8910
|1.8910
|0.0000
|-170.00
|14525.27
|395
|2006.05.12 14:30
|buy
|198
|10.00
|1.8905
|1.8888
|0.0000
|396
|2006.05.12 14:30
|close
|198
|10.00
|1.8948
|1.8888
|0.0000
|430.00
|14955.27
|397
|2006.05.12 14:30
|buy
|199
|10.00
|1.8922
|1.8905
|0.0000
|398
|2006.05.12 14:30
|s/l
|199
|10.00
|1.8905
|1.8905
|0.0000
|-170.00
|14785.27
|399
|2006.05.12 14:30
|buy
|200
|10.00
|1.8892
|1.8875
|0.0000
|400
|2006.05.12 14:31
|close
|200
|10.00
|1.8929
|1.8875
|0.0000
|370.00
|15155.27
|401
|2006.05.12 14:31
|buy
|201
|10.00
|1.8897
|1.8880
|0.0000
|402
|2006.05.12 14:31
|close
|201
|10.00
|1.8929
|1.8880
|0.0000
|320.00
|15475.27
|403
|2006.05.12 14:31
|buy
|202
|10.00
|1.8895
|1.8878
|0.0000
|404
|2006.05.12 14:32
|close
|202
|10.00
|1.8918
|1.8878
|0.0000
|230.00
|15705.27
|405
|2006.05.12 14:32
|buy
|203
|10.00
|1.8926
|1.8909
|0.0000
|406
|2006.05.12 14:32
|s/l
|203
|10.00
|1.8909
|1.8909
|0.0000
|-170.00
|15535.27
|407
|2006.05.12 14:32
|buy
|204
|10.00
|1.8906
|1.8889
|0.0000
|408
|2006.05.12 14:32
|close
|204
|10.00
|1.8925
|1.8889
|0.0000
|190.00
|15725.27
|409
|2006.05.12 14:32
|buy
|205
|10.00
|1.8928
|1.8911
|0.0000
|410
|2006.05.12 14:32
|close
|205
|10.00
|1.8968
|1.8911
|0.0000
|400.00
|16125.27
|411
|2006.05.12 14:32
|buy
|206
|10.00
|1.8924
|1.8907
|0.0000
|412
|2006.05.12 14:32
|close
|206
|10.00
|1.8968
|1.8907
|0.0000
|440.00
|16565.27
|413
|2006.05.12 14:32
|buy
|207
|10.00
|1.8881
|1.8864
|0.0000
|414
|2006.05.12 14:32
|close
|207
|10.00
|1.8917
|1.8864
|0.0000
|360.00
|16925.27
|415
|2006.05.12 14:33
|buy
|208
|10.00
|1.8922
|1.8905
|0.0000
|416
|2006.05.12 14:33
|close
|208
|10.00
|1.8937
|1.8905
|0.0000
|150.00
|17075.27
|417
|2006.05.12 14:33
|buy
|209
|10.00
|1.8928
|1.8911
|0.0000
|418
|2006.05.12 14:33
|s/l
|209
|10.00
|1.8911
|1.8911
|0.0000
|-170.00
|16905.27
|419
|2006.05.12 14:33
|buy
|210
|10.00
|1.8899
|1.8882
|0.0000
|420
|2006.05.12 14:34
|close
|210
|10.00
|1.8918
|1.8882
|0.0000
|190.00
|17095.27
|421
|2006.05.12 14:34
|buy
|211
|10.00
|1.8907
|1.8890
|0.0000
|422
|2006.05.12 14:35
|s/l
|211
|10.00
|1.8890
|1.8890
|0.0000
|-170.00
|16925.27
|423
|2006.05.12 14:35
|buy
|212
|10.00
|1.8892
|1.8875
|0.0000
|424
|2006.05.12 14:37
|close
|212
|10.00
|1.8913
|1.8875
|0.0000
|210.00
|17135.27
|425
|2006.05.12 14:37
|buy
|213
|10.00
|1.8893
|1.8876
|0.0000
|426
|2006.05.12 14:44
|close
|213
|10.00
|1.8916
|1.8876
|0.0000
|230.00
|17365.27
|427
|2006.05.12 14:44
|buy
|214
|10.00
|1.8920
|1.8903
|0.0000
|428
|2006.05.12 14:44
|close
|214
|10.00
|1.8936
|1.8903
|0.0000
|160.00
|17525.27
|429
|2006.05.12 14:44
|buy
|215
|10.00
|1.8930
|1.8913
|0.0000
|430
|2006.05.12 14:44
|s/l
|215
|10.00
|1.8913
|1.8913
|0.0000
|-170.00
|17355.27
|431
|2006.05.12 14:44
|buy
|216
|10.00
|1.8897
|1.8880
|0.0000
|432
|2006.05.12 14:44
|close
|216
|10.00
|1.8915
|1.8880
|0.0000
|180.00
|17535.27
|433
|2006.05.12 14:45
|buy
|217
|10.00
|1.8929
|1.8912
|0.0000
|434
|2006.05.12 14:46
|close
|217
|10.00
|1.8948
|1.8912
|0.0000
|190.00
|17725.27
|435
|2006.05.12 14:46
|buy
|218
|10.00
|1.8928
|1.8911
|0.0000
|436
|2006.05.12 14:46
|close
|218
|10.00
|1.8941
|1.8911
|0.0000
|130.00
|17855.27
|437
|2006.05.12 14:59
|buy
|219
|10.00
|1.8905
|1.8888
|0.0000
|438
|2006.05.12 15:03
|close
|219
|10.00
|1.8938
|1.8888
|0.0000
|330.00
|18185.27
|439
|2006.05.14 22:17
|sell
|220
|10.00
|1.8972
|1.8989
|0.0000
|440
|2006.05.14 22:23
|s/l
|220
|10.00
|1.8989
|1.8989
|0.0000
|-170.00
|18015.27
|441
|2006.05.14 22:23
|sell
|221
|10.00
|1.8987
|1.9004
|0.0000
|442
|2006.05.15 00:00
|close
|221
|10.00
|1.8965
|1.9004
|0.0000
|222.15
|18237.42
|443
|2006.05.15 00:01
|buy
|222
|10.00
|1.8966
|1.8949
|0.0000
|444
|2006.05.15 00:11
|close
|222
|10.00
|1.8981
|1.8949
|0.0000
|150.00
|18387.42
|445
|2006.05.15 13:04
|buy
|223
|10.00
|1.8805
|1.8788
|0.0000
|446
|2006.05.15 13:56
|close
|223
|10.00
|1.8824
|1.8788
|0.0000
|190.00
|18577.42
|447
|2006.05.15 13:56
|buy
|224
|10.00
|1.8825
|1.8808
|0.0000
|448
|2006.05.15 14:20
|close
|224
|10.00
|1.8837
|1.8808
|0.0000
|120.00
|18697.42
|449
|2006.05.16 00:44
|sell
|225
|10.00
|1.8792
|1.8809
|0.0000
|450
|2006.05.16 01:59
|s/l
|225
|10.00
|1.8809
|1.8809
|0.0000
|-170.00
|18527.42
|451
|2006.05.16 03:59
|sell
|226
|10.00
|1.8858
|1.8875
|0.0000
|452
|2006.05.16 04:57
|close
|226
|10.00
|1.8831
|1.8875
|0.0000
|270.00
|18797.42
|453
|2006.05.16 06:59
|buy
|227
|10.00
|1.8834
|1.8817
|0.0000
|454
|2006.05.16 07:02
|s/l
|227
|10.00
|1.8817
|1.8817
|0.0000
|-170.00
|18627.42
|455
|2006.05.16 12:59
|sell
|228
|10.00
|1.8864
|1.8881
|0.0000
|456
|2006.05.16 13:59
|close
|228
|10.00
|1.8837
|1.8881
|0.0000
|270.00
|18897.42
|457
|2006.05.16 15:59
|buy
|229
|10.00
|1.8820
|1.8803
|0.0000
|458
|2006.05.16 17:00
|close
|229
|10.00
|1.8855
|1.8803
|0.0000
|350.00
|19247.42
|459
|2006.05.17 07:59
|sell
|230
|10.00
|1.8961
|1.8978
|0.0000
|460
|2006.05.17 08:59
|s/l
|230
|10.00
|1.8978
|1.8978
|0.0000
|-170.00
|19077.42
|461
|2006.05.17 12:17
|sell
|231
|10.00
|1.8981
|1.8998
|0.0000
|462
|2006.05.17 12:40
|close
|231
|10.00
|1.8963
|1.8998
|0.0000
|180.00
|19257.42
|463
|2006.05.17 13:59
|buy
|232
|10.00
|1.8914
|1.8897
|0.0000
|464
|2006.05.17 14:30
|close
|232
|10.00
|1.8935
|1.8897
|0.0000
|210.00
|19467.42
|465
|2006.05.17 14:59
|buy
|233
|10.00
|1.8859
|1.8842
|0.0000
|466
|2006.05.17 15:59
|s/l
|233
|10.00
|1.8842
|1.8842
|0.0000
|-170.00
|19297.42
|467
|2006.05.17 21:59
|buy
|234
|10.00
|1.8799
|1.8782
|0.0000
|468
|2006.05.17 22:00
|close
|234
|10.00
|1.8824
|1.8782
|0.0000
|250.00
|19547.42
|469
|2006.05.18 08:59
|sell
|235
|10.00
|1.8875
|1.8892
|0.0000
|470
|2006.05.18 11:37
|close
|235
|10.00
|1.8861
|1.8892
|0.0000
|140.00
|19687.42
|471
|2006.05.18 15:00
|buy
|236
|10.00
|1.8866
|1.8849
|0.0000
|472
|2006.05.18 15:06
|close
|236
|10.00
|1.8883
|1.8849
|0.0000
|170.00
|19857.42
|473
|2006.05.18 15:06
|buy
|237
|10.00
|1.8883
|1.8866
|0.0000
|474
|2006.05.18 15:32
|close
|237
|10.00
|1.8900
|1.8866
|0.0000
|170.00
|20027.42
|475
|2006.05.18 15:59
|buy
|238
|10.00
|1.8877
|1.8860
|0.0000
|476
|2006.05.18 16:15
|close
|238
|10.00
|1.8917
|1.8860
|0.0000
|400.00
|20427.42
|477
|2006.05.19 00:34
|buy
|239
|10.00
|1.8925
|1.8908
|0.0000
|478
|2006.05.19 03:59
|s/l
|239
|10.00
|1.8908
|1.8908
|0.0000
|-170.00
|20257.42
|479
|2006.05.22 03:00
|sell
|240
|10.00
|1.8732
|1.8749
|0.0000
|480
|2006.05.22 04:36
|close
|240
|10.00
|1.8710
|1.8749
|0.0000
|220.00
|20477.42
|481
|2006.05.22 15:59
|sell
|241
|10.00
|1.8855
|1.8872
|0.0000
|482
|2006.05.22 16:59
|close
|241
|10.00
|1.8830
|1.8872
|0.0000
|250.00
|20727.42
|483
|2006.05.23 07:59
|buy
|242
|10.00
|1.8820
|1.8803
|0.0000
|484
|2006.05.23 08:07
|close
|242
|10.00
|1.8843
|1.8803
|0.0000
|230.00
|20957.42
|485
|2006.05.23 12:00
|buy
|243
|10.00
|1.8817
|1.8800
|0.0000
|486
|2006.05.23 12:20
|close
|243
|10.00
|1.8835
|1.8800
|0.0000
|180.00
|21137.42
|487
|2006.05.23 12:42
|buy
|244
|10.00
|1.8830
|1.8813
|0.0000
|488
|2006.05.23 13:59
|s/l
|244
|10.00
|1.8813
|1.8813
|0.0000
|-170.00
|20967.42
|489
|2006.05.23 21:59
|buy
|245
|10.00
|1.8763
|1.8746
|0.0000
|490
|2006.05.23 23:00
|close
|245
|10.00
|1.8796
|1.8746
|0.0000
|330.00
|21297.42
|491
|2006.05.24 20:02
|buy
|246
|10.00
|1.8699
|1.8682
|0.0000
|492
|2006.05.24 20:28
|close
|246
|10.00
|1.8718
|1.8682
|0.0000
|190.00
|21487.42
|493
|2006.05.24 22:14
|sell
|247
|10.00
|1.8715
|1.8732
|0.0000
|494
|2006.05.24 22:33
|close
|247
|10.00
|1.8691
|1.8732
|0.0000
|240.00
|21727.42
|495
|2006.05.25 08:59
|sell
|248
|10.00
|1.8722
|1.8739
|0.0000
|496
|2006.05.25 10:00
|close
|248
|10.00
|1.8689
|1.8739
|0.0000
|330.00
|22057.42
|497
|2006.05.25 14:04
|buy
|249
|10.00
|1.8693
|1.8676
|0.0000
|498
|2006.05.25 14:30
|close
|249
|10.00
|1.8714
|1.8676
|0.0000
|210.00
|22267.42
|499
|2006.05.25 14:30
|buy
|250
|10.00
|1.8704
|1.8687
|0.0000
|500
|2006.05.25 14:30
|close
|250
|10.00
|1.8724
|1.8687
|0.0000
|200.00
|22467.42
|501
|2006.05.25 14:30
|buy
|251
|10.00
|1.8703
|1.8686
|0.0000
|502
|2006.05.25 14:37
|close
|251
|10.00
|1.8722
|1.8686
|0.0000
|190.00
|22657.42
|503
|2006.05.25 14:50
|buy
|252
|10.00
|1.8706
|1.8689
|0.0000
|504
|2006.05.25 14:54
|s/l
|252
|10.00
|1.8689
|1.8689
|0.0000
|-170.00
|22487.42
|505
|2006.05.25 14:54
|buy
|253
|10.00
|1.8691
|1.8674
|0.0000
|506
|2006.05.25 14:59
|close
|253
|10.00
|1.8711
|1.8674
|0.0000
|200.00
|22687.42
|507
|2006.05.26 09:00
|buy
|254
|10.00
|1.8708
|1.8691
|0.0000
|508
|2006.05.26 09:58
|close
|254
|10.00
|1.8722
|1.8691
|0.0000
|140.00
|22827.42
|509
|2006.05.26 11:17
|buy
|255
|10.00
|1.8703
|1.8686
|0.0000
|510
|2006.05.26 11:38
|close
|255
|10.00
|1.8717
|1.8686
|0.0000
|140.00
|22967.42
|511
|2006.05.26 17:28
|sell
|256
|10.00
|1.8574
|1.8591
|0.0000
|512
|2006.05.26 19:04
|close
|256
|10.00
|1.8558
|1.8591
|0.0000
|160.00
|23127.42
|513
|2006.05.28 22:48
|buy
|257
|10.00
|1.8565
|1.8548
|0.0000
|514
|2006.05.28 22:59
|close
|257
|10.00
|1.8583
|1.8548
|0.0000
|180.00
|23307.42
|515
|2006.05.28 23:12
|sell
|258
|10.00
|1.8596
|1.8613
|0.0000
|516
|2006.05.28 23:47
|close
|258
|10.00
|1.8582
|1.8613
|0.0000
|140.00
|23447.42
|517
|2006.05.29 03:00
|buy
|259
|10.00
|1.8593
|1.8576
|0.0000
|518
|2006.05.29 05:03
|close
|259
|10.00
|1.8606
|1.8576
|0.0000
|130.00
|23577.42
|519
|2006.05.29 09:59
|sell
|260
|10.00
|1.8634
|1.8651
|0.0000
|520
|2006.05.29 10:59
|close
|260
|10.00
|1.8621
|1.8651
|0.0000
|130.00
|23707.42
|521
|2006.05.30 11:01
|buy
|261
|10.00
|1.8759
|1.8742
|0.0000
|522
|2006.05.30 11:49
|close
|261
|10.00
|1.8771
|1.8742
|0.0000
|120.00
|23827.42
|523
|2006.05.30 11:49
|buy
|262
|10.00
|1.8771
|1.8754
|0.0000
|524
|2006.05.30 11:50
|close
|262
|10.00
|1.8781
|1.8754
|0.0000
|100.00
|23927.42
|525
|2006.05.30 11:59
|buy
|263
|10.00
|1.8740
|1.8723
|0.0000
|526
|2006.05.30 12:59
|close
|263
|10.00
|1.8761
|1.8723
|0.0000
|210.00
|24137.42
|527
|2006.05.30 20:31
|sell
|264
|10.00
|1.8850
|1.8867
|0.0000
|528
|2006.05.30 20:34
|close
|264
|10.00
|1.8837
|1.8867
|0.0000
|130.00
|24267.42
|529
|2006.05.31 06:22
|sell
|265
|10.00
|1.8843
|1.8860
|0.0000
|530
|2006.05.31 06:53
|close
|265
|10.00
|1.8832
|1.8860
|0.0000
|110.00
|24377.42
|531
|2006.05.31 08:15
|buy
|266
|10.00
|1.8793
|1.8776
|0.0000
|532
|2006.05.31 08:16
|close
|266
|10.00
|1.8821
|1.8776
|0.0000
|280.00
|24657.42
|533
|2006.05.31 08:59
|buy
|267
|10.00
|1.8777
|1.8760
|0.0000
|534
|2006.05.31 09:59
|close
|267
|10.00
|1.8801
|1.8760
|0.0000
|240.00
|24897.42
|535
|2006.05.31 11:43
|buy
|268
|10.00
|1.8772
|1.8755
|0.0000
|536
|2006.05.31 12:59
|s/l
|268
|10.00
|1.8755
|1.8755
|0.0000
|-170.00
|24727.42
|537
|2006.05.31 16:04
|sell
|269
|10.00
|1.8746
|1.8763
|0.0000
|538
|2006.05.31 16:04
|close
|269
|10.00
|1.8733
|1.8763
|0.0000
|130.00
|24857.42
|539
|2006.05.31 16:04
|sell
|270
|10.00
|1.8744
|1.8761
|0.0000
|540
|2006.05.31 16:19
|close
|270
|10.00
|1.8731
|1.8761
|0.0000
|130.00
|24987.42
|541
|2006.06.01 10:54
|buy
|271
|10.00
|1.8636
|1.8619
|0.0000
|542
|2006.06.01 11:59
|s/l
|271
|10.00
|1.8619
|1.8619
|0.0000
|-170.00
|24817.42
|543
|2006.06.02 09:59
|sell
|272
|10.00
|1.8665
|1.8682
|0.0000
|544
|2006.06.02 12:21
|s/l
|272
|10.00
|1.8682
|1.8682
|0.0000
|-170.00
|24647.42
|545
|2006.06.05 18:59
|buy
|273
|10.00
|1.8742
|1.8725
|0.0000
|546
|2006.06.05 19:59
|s/l
|273
|10.00
|1.8725
|1.8725
|0.0000
|-170.00
|24477.42
|547
|2006.06.06 03:20
|buy
|274
|10.00
|1.8702
|1.8685
|0.0000
|548
|2006.06.06 04:00
|close
|274
|10.00
|1.8709
|1.8685
|0.0000
|70.00
|24547.42
|549
|2006.06.06 08:00
|buy
|275
|10.00
|1.8724
|1.8707
|0.0000
|550
|2006.06.06 08:23
|close
|275
|10.00
|1.8739
|1.8707
|0.0000
|150.00
|24697.42
|551
|2006.06.07 05:59
|buy
|276
|10.00
|1.8606
|1.8589
|0.0000
|552
|2006.06.07 06:59
|s/l
|276
|10.00
|1.8589
|1.8589
|0.0000
|-170.00
|24527.42
|553
|2006.06.07 11:00
|buy
|277
|10.00
|1.8594
|1.8577
|0.0000
|554
|2006.06.07 11:29
|close
|277
|10.00
|1.8608
|1.8577
|0.0000
|140.00
|24667.42
|555
|2006.06.07 11:29
|buy
|278
|10.00
|1.8609
|1.8592
|0.0000
|556
|2006.06.07 11:59
|s/l
|278
|10.00
|1.8592
|1.8592
|0.0000
|-170.00
|24497.42
|557
|2006.06.07 11:59
|buy
|279
|10.00
|1.8587
|1.8570
|0.0000
|558
|2006.06.07 12:00
|close
|279
|10.00
|1.8605
|1.8570
|0.0000
|180.00
|24677.42
|559
|2006.06.07 21:59
|sell
|280
|10.00
|1.8572
|1.8589
|0.0000
|560
|2006.06.08 01:59
|close
|280
|10.00
|1.8548
|1.8589
|0.0000
|246.45
|24923.87
|561
|2006.06.09 08:15
|buy
|281
|10.00
|1.8416
|1.8399
|0.0000
|562
|2006.06.09 08:52
|close
|281
|10.00
|1.8435
|1.8399
|0.0000
|190.00
|25113.87
|563
|2006.06.09 09:00
|sell
|282
|10.00
|1.8445
|1.8462
|0.0000
|564
|2006.06.09 09:34
|close
|282
|10.00
|1.8428
|1.8462
|0.0000
|170.00
|25283.87
|565
|2006.06.09 12:59
|buy
|283
|10.00
|1.8382
|1.8365
|0.0000
|566
|2006.06.09 13:01
|close
|283
|10.00
|1.8431
|1.8365
|0.0000
|490.00
|25773.87
|567
|2006.06.12 03:59
|sell
|284
|10.00
|1.8429
|1.8446
|0.0000
|568
|2006.06.12 08:32
|s/l
|284
|10.00
|1.8446
|1.8446
|0.0000
|-170.00
|25603.87
|569
|2006.06.12 08:59
|sell
|285
|10.00
|1.8450
|1.8467
|0.0000
|570
|2006.06.12 09:36
|close
|285
|10.00
|1.8431
|1.8467
|0.0000
|190.00
|25793.87
|571
|2006.06.12 14:21
|buy
|286
|10.00
|1.8423
|1.8406
|0.0000
|572
|2006.06.12 14:28
|close
|286
|10.00
|1.8431
|1.8406
|0.0000
|80.00
|25873.87
|573
|2006.06.12 14:29
|buy
|287
|10.00
|1.8435
|1.8418
|0.0000
|574
|2006.06.12 14:44
|close
|287
|10.00
|1.8441
|1.8418
|0.0000
|60.00
|25933.87
|575
|2006.06.12 14:59
|buy
|288
|10.00
|1.8425
|1.8408
|0.0000
|576
|2006.06.12 15:00
|close
|288
|10.00
|1.8442
|1.8408
|0.0000
|170.00
|26103.87
|577
|2006.06.12 20:59
|buy
|289
|10.00
|1.8426
|1.8409
|0.0000
|578
|2006.06.12 23:59
|s/l
|289
|10.00
|1.8409
|1.8409
|0.0000
|-170.00
|25933.87
|579
|2006.06.13 09:08
|buy
|290
|10.00
|1.8399
|1.8382
|0.0000
|580
|2006.06.13 09:21
|close
|290
|10.00
|1.8413
|1.8382
|0.0000
|140.00
|26073.87
|581
|2006.06.13 09:21
|buy
|291
|10.00
|1.8414
|1.8397
|0.0000
|582
|2006.06.13 09:23
|close
|291
|10.00
|1.8426
|1.8397
|0.0000
|120.00
|26193.87
|583
|2006.06.13 09:33
|buy
|292
|10.00
|1.8420
|1.8403
|0.0000
|584
|2006.06.13 10:17
|close
|292
|10.00
|1.8432
|1.8403
|0.0000
|120.00
|26313.87
|585
|2006.06.13 13:03
|sell
|293
|10.00
|1.8418
|1.8435
|0.0000
|586
|2006.06.13 13:56
|close
|293
|10.00
|1.8401
|1.8435
|0.0000
|170.00
|26483.87
|587
|2006.06.13 14:31
|buy
|294
|10.00
|1.8370
|1.8353
|0.0000
|588
|2006.06.13 14:31
|close
|294
|10.00
|1.8390
|1.8353
|0.0000
|200.00
|26683.87
|589
|2006.06.13 14:31
|buy
|295
|10.00
|1.8391
|1.8374
|0.0000
|590
|2006.06.13 14:31
|close
|295
|10.00
|1.8408
|1.8374
|0.0000
|170.00
|26853.87
|591
|2006.06.13 14:31
|buy
|296
|10.00
|1.8405
|1.8388
|0.0000
|592
|2006.06.13 14:31
|s/l
|296
|10.00
|1.8388
|1.8388
|0.0000
|-170.00
|26683.87
|593
|2006.06.13 14:31
|buy
|297
|10.00
|1.8390
|1.8373
|0.0000
|594
|2006.06.13 14:31
|close
|297
|10.00
|1.8410
|1.8373
|0.0000
|200.00
|26883.87
|595
|2006.06.13 14:31
|buy
|298
|10.00
|1.8375
|1.8358
|0.0000
|596
|2006.06.13 14:32
|close
|298
|10.00
|1.8390
|1.8358
|0.0000
|150.01
|27033.88
|597
|2006.06.13 14:32
|buy
|299
|10.00
|1.8372
|1.8355
|0.0000
|598
|2006.06.13 14:34
|close
|299
|10.00
|1.8387
|1.8355
|0.0000
|150.00
|27183.88
|599
|2006.06.13 14:34
|buy
|300
|10.00
|1.8388
|1.8371
|0.0000
|600
|2006.06.13 14:44
|s/l
|300
|10.00
|1.8371
|1.8371
|0.0000
|-170.00
|27013.88
|601
|2006.06.13 14:44
|buy
|301
|10.00
|1.8369
|1.8352
|0.0000
|602
|2006.06.13 14:44
|close
|301
|10.00
|1.8384
|1.8352
|0.0000
|150.00
|27163.88
|603
|2006.06.13 14:44
|buy
|302
|10.00
|1.8388
|1.8371
|0.0000
|604
|2006.06.13 14:59
|s/l
|302
|10.00
|1.8371
|1.8371
|0.0000
|-170.00
|26993.88
|605
|2006.06.13 14:59
|buy
|303
|10.00
|1.8367
|1.8350
|0.0000
|606
|2006.06.13 15:00
|close
|303
|10.00
|1.8391
|1.8350
|0.0000
|240.00
|27233.88
|607
|2006.06.14 04:59
|sell
|304
|10.00
|1.8370
|1.8387
|0.0000
|608
|2006.06.14 06:59
|s/l
|304
|10.00
|1.8387
|1.8387
|0.0000
|-170.00
|27063.88
|609
|2006.06.14 10:59
|buy
|305
|10.00
|1.8412
|1.8395
|0.0000
|610
|2006.06.14 12:59
|s/l
|305
|10.00
|1.8395
|1.8395
|0.0000
|-170.00
|26893.88
|611
|2006.06.14 18:59
|buy
|306
|10.00
|1.8424
|1.8407
|0.0000
|612
|2006.06.14 19:58
|close
|306
|10.00
|1.8440
|1.8407
|0.0000
|160.00
|27053.88
|613
|2006.06.15 03:02
|buy
|307
|10.00
|1.8430
|1.8413
|0.0000
|614
|2006.06.15 03:35
|close
|307
|10.00
|1.8446
|1.8413
|0.0000
|160.00
|27213.88
|615
|2006.06.15 03:37
|buy
|308
|10.00
|1.8441
|1.8424
|0.0000
|616
|2006.06.15 06:59
|close
|308
|10.00
|1.8467
|1.8424
|0.0000
|260.00
|27473.88
|617
|2006.06.15 15:59
|buy
|309
|10.00
|1.8477
|1.8460
|0.0000
|618
|2006.06.15 16:04
|close
|309
|10.00
|1.8493
|1.8460
|0.0000
|160.00
|27633.88
|619
|2006.06.16 08:53
|sell
|310
|10.00
|1.8555
|1.8572
|0.0000
|620
|2006.06.16 08:55
|close
|310
|10.00
|1.8541
|1.8572
|0.0000
|140.00
|27773.88
|621
|2006.06.16 08:55
|sell
|311
|10.00
|1.8544
|1.8561
|0.0000
|622
|2006.06.16 09:03
|close
|311
|10.00
|1.8534
|1.8561
|0.0000
|100.00
|27873.88
|623
|2006.06.16 12:13
|buy
|312
|10.00
|1.8518
|1.8501
|0.0000
|624
|2006.06.16 12:20
|close
|312
|10.00
|1.8529
|1.8501
|0.0000
|109.99
|27983.87
|625
|2006.06.16 12:20
|buy
|313
|10.00
|1.8531
|1.8514
|0.0000
|626
|2006.06.16 12:33
|close
|313
|10.00
|1.8541
|1.8514
|0.0000
|100.00
|28083.87
|627
|2006.06.16 19:11
|buy
|314
|10.00
|1.8492
|1.8475
|0.0000
|628
|2006.06.18 22:00
|close
|314
|10.00
|1.8519
|1.8475
|0.0000
|270.00
|28353.87
|629
|2006.06.19 01:59
|buy
|315
|10.00
|1.8435
|1.8418
|0.0000
|630
|2006.06.19 02:00
|close
|315
|10.00
|1.8446
|1.8418
|0.0000
|110.00
|28463.87
|631
|2006.06.19 06:00
|buy
|316
|10.00
|1.8436
|1.8419
|0.0000
|632
|2006.06.19 06:59
|close
|316
|10.00
|1.8454
|1.8419
|0.0000
|180.00
|28643.87
|633
|2006.06.19 08:18
|buy
|317
|10.00
|1.8428
|1.8411
|0.0000
|634
|2006.06.19 08:34
|close
|317
|10.00
|1.8440
|1.8411
|0.0000
|120.00
|28763.87
|635
|2006.06.19 14:59
|buy
|318
|10.00
|1.8379
|1.8362
|0.0000
|636
|2006.06.19 15:59
|close
|318
|10.00
|1.8402
|1.8362
|0.0000
|230.00
|28993.87
|637
|2006.06.20 15:12
|buy
|319
|10.00
|1.8403
|1.8386
|0.0000
|638
|2006.06.20 15:27
|close
|319
|10.00
|1.8418
|1.8386
|0.0000
|150.00
|29143.87
|639
|2006.06.20 18:28
|buy
|320
|10.00
|1.8423
|1.8406
|0.0000
|640
|2006.06.20 18:28
|close
|320
|10.00
|1.8438
|1.8406
|0.0000
|150.00
|29293.87
|641
|2006.06.20 18:28
|buy
|321
|10.00
|1.8430
|1.8413
|0.0000
|642
|2006.06.20 23:59
|close
|321
|10.00
|1.8446
|1.8413
|0.0000
|160.00
|29453.87
|643
|2006.06.21 18:42
|buy
|322
|10.00
|1.8445
|1.8428
|0.0000
|644
|2006.06.21 22:00
|close
|322
|10.00
|1.8455
|1.8428
|0.0000
|100.00
|29553.87
|645
|2006.06.21 23:59
|sell
|323
|10.00
|1.8462
|1.8479
|0.0000
|646
|2006.06.22 00:54
|close
|323
|10.00
|1.8452
|1.8479
|0.0000
|106.45
|29660.32
|647
|2006.06.22 03:59
|sell
|324
|10.00
|1.8463
|1.8480
|0.0000
|648
|2006.06.22 05:00
|close
|324
|10.00
|1.8448
|1.8480
|0.0000
|150.00
|29810.32
|649
|2006.06.22 07:24
|buy
|325
|10.00
|1.8444
|1.8427
|0.0000
|650
|2006.06.22 07:59
|s/l
|325
|10.00
|1.8427
|1.8427
|0.0000
|-170.00
|29640.32
|651
|2006.06.22 07:59
|buy
|326
|10.00
|1.8417
|1.8400
|0.0000
|652
|2006.06.22 08:59
|s/l
|326
|10.00
|1.8400
|1.8400
|0.0000
|-170.00
|29470.32
|653
|2006.06.26 09:00
|buy
|327
|10.00
|1.8197
|1.8180
|0.0000
|654
|2006.06.26 09:05
|close
|327
|10.00
|1.8205
|1.8180
|0.0000
|80.00
|29550.32
|655
|2006.06.26 09:59
|buy
|328
|10.00
|1.8195
|1.8178
|0.0000
|656
|2006.06.26 10:03
|close
|328
|10.00
|1.8223
|1.8178
|0.0000
|280.00
|29830.32
|657
|2006.06.26 11:53
|buy
|329
|10.00
|1.8186
|1.8169
|0.0000
|658
|2006.06.26 11:53
|close
|329
|10.00
|1.8202
|1.8169
|0.0000
|160.00
|29990.32
|659
|2006.06.26 11:53
|buy
|330
|10.00
|1.8186
|1.8169
|0.0000
|660
|2006.06.26 11:59
|close
|330
|10.00
|1.8199
|1.8169
|0.0000
|130.00
|30120.32
|661
|2006.06.26 15:59
|sell
|331
|10.00
|1.8193
|1.8210
|0.0000
|662
|2006.06.26 16:59
|s/l
|331
|10.00
|1.8210
|1.8210
|0.0000
|-170.00
|29950.32
|663
|2006.06.26 17:59
|sell
|332
|10.00
|1.8234
|1.8251
|0.0000
|664
|2006.06.26 23:59
|s/l
|332
|10.00
|1.8251
|1.8251
|0.0000
|-170.00
|29780.32
|665
|2006.06.26 23:59
|sell
|333
|10.00
|1.8254
|1.8271
|0.0000
|666
|2006.06.27 05:59
|close
|333
|10.00
|1.8237
|1.8271
|0.0000
|172.15
|29952.47
|667
|2006.06.27 16:00
|buy
|334
|10.00
|1.8224
|1.8207
|0.0000
|668
|2006.06.27 16:04
|close
|334
|10.00
|1.8235
|1.8207
|0.0000
|110.00
|30062.47
|669
|2006.06.28 01:59
|sell
|335
|10.00
|1.8228
|1.8245
|0.0000
|670
|2006.06.28 06:59
|close
|335
|10.00
|1.8203
|1.8245
|0.0000
|250.00
|30312.47
|671
|2006.06.28 12:00
|buy
|336
|10.00
|1.8192
|1.8175
|0.0000
|672
|2006.06.28 12:03
|close
|336
|10.00
|1.8202
|1.8175
|0.0000
|100.00
|30412.47
|673
|2006.06.28 12:59
|buy
|337
|10.00
|1.8187
|1.8170
|0.0000
|674
|2006.06.28 13:58
|close
|337
|10.00
|1.8202
|1.8170
|0.0000
|150.00
|30562.47
|675
|2006.06.28 16:25
|sell
|338
|10.00
|1.8168
|1.8185
|0.0000
|676
|2006.06.28 16:34
|close
|338
|10.00
|1.8158
|1.8185
|0.0000
|100.00
|30662.47
|677
|2006.06.28 16:35
|sell
|339
|10.00
|1.8170
|1.8187
|0.0000
|678
|2006.06.28 16:35
|close
|339
|10.00
|1.8156
|1.8187
|0.0000
|140.00
|30802.47
|679
|2006.06.28 16:59
|sell
|340
|10.00
|1.8171
|1.8188
|0.0000
|680
|2006.06.28 19:00
|s/l
|340
|10.00
|1.8188
|1.8188
|0.0000
|-170.00
|30632.47
|681
|2006.06.29 06:59
|buy
|341
|10.00
|1.8164
|1.8147
|0.0000
|682
|2006.06.29 07:00
|close
|341
|10.00
|1.8173
|1.8147
|0.0000
|90.00
|30722.47
|683
|2006.06.30 08:13
|sell
|342
|10.00
|1.8338
|1.8355
|0.0000
|684
|2006.06.30 08:17
|close
|342
|10.00
|1.8322
|1.8355
|0.0000
|160.00
|30882.47
|685
|2006.06.30 14:59
|sell
|343
|10.00
|1.8495
|1.8512
|0.0000
|686
|2006.06.30 15:00
|close
|343
|10.00
|1.8480
|1.8512
|0.0000
|150.00
|31032.47
|687
|2006.07.03 07:59
|buy
|344
|10.00
|1.8449
|1.8432
|0.0000
|688
|2006.07.03 10:20
|s/l
|344
|10.00
|1.8432
|1.8432
|0.0000
|-170.00
|30862.47
|689
|2006.07.03 15:45
|buy
|345
|10.00
|1.8423
|1.8406
|0.0000
|690
|2006.07.03 15:59
|s/l
|345
|10.00
|1.8406
|1.8406
|0.0000
|-170.00
|30692.47
|691
|2006.07.04 23:59
|buy
|346
|10.00
|1.8435
|1.8418
|0.0000
|692
|2006.07.05 04:59
|close
|346
|10.00
|1.8456
|1.8418
|0.0000
|206.50
|30898.97
|693
|2006.07.05 05:59
|sell
|347
|10.00
|1.8470
|1.8487
|0.0000
|694
|2006.07.05 06:00
|close
|347
|10.00
|1.8438
|1.8487
|0.0000
|320.00
|31218.97
|695
|2006.07.05 12:00
|buy
|348
|10.00
|1.8437
|1.8420
|0.0000
|696
|2006.07.05 12:06
|close
|348
|10.00
|1.8448
|1.8420
|0.0000
|110.00
|31328.97
|697
|2006.07.05 12:07
|buy
|349
|10.00
|1.8448
|1.8431
|0.0000
|698
|2006.07.05 12:55
|close
|349
|10.00
|1.8459
|1.8431
|0.0000
|110.01
|31438.98
|699
|2006.07.05 12:59
|buy
|350
|10.00
|1.8386
|1.8369
|0.0000
|700
|2006.07.05 13:59
|s/l
|350
|10.00
|1.8369
|1.8369
|0.0000
|-170.00
|31268.98
|701
|2006.07.05 13:59
|buy
|351
|10.00
|1.8357
|1.8340
|0.0000
|702
|2006.07.05 14:59
|s/l
|351
|10.00
|1.8340
|1.8340
|0.0000
|-170.00
|31098.98
|703
|2006.07.05 22:02
|sell
|352
|10.00
|1.8351
|1.8368
|0.0000
|704
|2006.07.06 08:59
|close
|352
|10.00
|1.8340
|1.8368
|0.0000
|116.46
|31215.44
|705
|2006.07.06 10:59
|sell
|353
|10.00
|1.8358
|1.8375
|0.0000
|706
|2006.07.06 11:00
|close
|353
|10.00
|1.8341
|1.8375
|0.0000
|170.00
|31385.44
|707
|2006.07.06 17:08
|sell
|354
|10.00
|1.8373
|1.8390
|0.0000
|708
|2006.07.07 01:00
|close
|354
|10.00
|1.8365
|1.8390
|0.0000
|82.14
|31467.58
|709
|2006.07.07 09:59
|sell
|355
|10.00
|1.8404
|1.8421
|0.0000
|710
|2006.07.07 11:14
|close
|355
|10.00
|1.8394
|1.8421
|0.0000
|100.00
|31567.58
|711
|2006.07.07 12:59
|sell
|356
|10.00
|1.8495
|1.8512
|0.0000
|712
|2006.07.07 13:59
|s/l
|356
|10.00
|1.8512
|1.8512
|0.0000
|-170.00
|31397.58
|713
|2006.07.07 16:01
|sell
|357
|10.00
|1.8518
|1.8535
|0.0000
|714
|2006.07.07 16:07
|close
|357
|10.00
|1.8509
|1.8535
|0.0000
|90.00
|31487.58
|715
|2006.07.07 16:19
|sell
|358
|10.00
|1.8518
|1.8535
|0.0000
|716
|2006.07.09 21:05
|close
|358
|10.00
|1.8499
|1.8535
|0.0000
|190.00
|31677.58
|717
|2006.07.10 02:14
|buy
|359
|10.00
|1.8493
|1.8476
|0.0000
|718
|2006.07.10 03:35
|close
|359
|10.00
|1.8501
|1.8476
|0.0000
|80.00
|31757.58
|719
|2006.07.12 06:59
|sell
|360
|10.00
|1.8463
|1.8480
|0.0000
|720
|2006.07.12 08:00
|close
|360
|10.00
|1.8453
|1.8480
|0.0000
|100.00
|31857.58
|721
|2006.07.12 08:00
|buy
|361
|10.00
|1.8451
|1.8434
|0.0000
|722
|2006.07.12 08:03
|close
|361
|10.00
|1.8459
|1.8434
|0.0000
|80.00
|31937.58
|723
|2006.07.12 08:59
|buy
|362
|10.00
|1.8444
|1.8427
|0.0000
|724
|2006.07.12 10:00
|close
|362
|10.00
|1.8465
|1.8427
|0.0000
|210.00
|32147.58
|725
|2006.07.12 10:33
|buy
|363
|10.00
|1.8429
|1.8412
|0.0000
|726
|2006.07.12 10:58
|close
|363
|10.00
|1.8441
|1.8412
|0.0000
|120.00
|32267.58
|727
|2006.07.12 10:59
|buy
|364
|10.00
|1.8431
|1.8414
|0.0000
|728
|2006.07.12 11:59
|s/l
|364
|10.00
|1.8414
|1.8414
|0.0000
|-170.00
|32097.58
|729
|2006.07.13 04:59
|buy
|365
|10.00
|1.8349
|1.8332
|0.0000
|730
|2006.07.13 05:50
|close
|365
|10.00
|1.8359
|1.8332
|0.0000
|99.99
|32197.57
|731
|2006.07.13 06:26
|buy
|366
|10.00
|1.8345
|1.8328
|0.0000
|732
|2006.07.13 07:00
|close
|366
|10.00
|1.8355
|1.8328
|0.0000
|100.00
|32297.57
|733
|2006.07.13 11:03
|sell
|367
|10.00
|1.8404
|1.8421
|0.0000
|734
|2006.07.13 12:59
|s/l
|367
|10.00
|1.8421
|1.8421
|0.0000
|-170.00
|32127.57
|735
|2006.07.13 12:59
|sell
|368
|10.00
|1.8422
|1.8439
|0.0000
|736
|2006.07.13 14:47
|s/l
|368
|10.00
|1.8439
|1.8439
|0.0000
|-170.00
|31957.57
|737
|2006.07.13 17:00
|sell
|369
|10.00
|1.8421
|1.8438
|0.0000
|738
|2006.07.13 17:18
|close
|369
|10.00
|1.8408
|1.8438
|0.0000
|130.00
|32087.57
|739
|2006.07.14 06:59
|buy
|370
|10.00
|1.8377
|1.8360
|0.0000
|740
|2006.07.14 07:03
|close
|370
|10.00
|1.8407
|1.8360
|0.0000
|300.00
|32387.57
|741
|2006.07.14 12:00
|buy
|371
|10.00
|1.8403
|1.8386
|0.0000
|742
|2006.07.14 12:24
|close
|371
|10.00
|1.8418
|1.8386
|0.0000
|150.00
|32537.57
|743
|2006.07.14 13:59
|buy
|372
|10.00
|1.8348
|1.8331
|0.0000
|744
|2006.07.14 14:38
|close
|372
|10.00
|1.8361
|1.8331
|0.0000
|130.00
|32667.57
|745
|2006.07.17 12:19
|sell
|373
|10.00
|1.8216
|1.8233
|0.0000
|746
|2006.07.17 12:26
|close
|373
|10.00
|1.8208
|1.8233
|0.0000
|80.00
|32747.57
|747
|2006.07.18 00:06
|buy
|374
|10.00
|1.8191
|1.8174
|0.0000
|748
|2006.07.18 01:57
|close
|374
|10.00
|1.8202
|1.8174
|0.0000
|110.00
|32857.57
|749
|2006.07.18 06:59
|sell
|375
|10.00
|1.8211
|1.8228
|0.0000
|750
|2006.07.18 07:01
|close
|375
|10.00
|1.8201
|1.8228
|0.0000
|100.00
|32957.57
|751
|2006.07.18 08:59
|sell
|376
|10.00
|1.8244
|1.8261
|0.0000
|752
|2006.07.18 09:23
|close
|376
|10.00
|1.8221
|1.8261
|0.0000
|230.00
|33187.57
|753
|2006.07.18 10:59
|sell
|377
|10.00
|1.8281
|1.8298
|0.0000
|754
|2006.07.18 12:40
|s/l
|377
|10.00
|1.8298
|1.8298
|0.0000
|-170.00
|33017.57
|755
|2006.07.18 16:33
|buy
|378
|10.00
|1.8247
|1.8230
|0.0000
|756
|2006.07.18 17:08
|close
|378
|10.00
|1.8259
|1.8230
|0.0000
|120.00
|33137.57
|757
|2006.07.19 01:05
|sell
|379
|10.00
|1.8252
|1.8269
|0.0000
|758
|2006.07.19 06:08
|s/l
|379
|10.00
|1.8269
|1.8269
|0.0000
|-170.00
|32967.57
|759
|2006.07.19 10:06
|buy
|380
|10.00
|1.8267
|1.8250
|0.0000
|760
|2006.07.19 10:24
|close
|380
|10.00
|1.8280
|1.8250
|0.0000
|129.99
|33097.56
|761
|2006.07.19 14:59
|sell
|381
|10.00
|1.8395
|1.8412
|0.0000
|762
|2006.07.19 15:59
|close
|381
|10.00
|1.8362
|1.8412
|0.0000
|330.00
|33427.56
|763
|2006.07.19 16:59
|sell
|382
|10.00
|1.8424
|1.8441
|0.0000
|764
|2006.07.20 01:59
|s/l
|382
|10.00
|1.8441
|1.8441
|0.0000
|-163.55
|33264.01
|765
|2006.07.20 19:59
|buy
|383
|10.00
|1.8483
|1.8466
|0.0000
|766
|2006.07.21 06:59
|close
|383
|10.00
|1.8506
|1.8466
|0.0000
|226.50
|33490.51
|767
|2006.07.21 17:00
|sell
|384
|10.00
|1.8590
|1.8607
|0.0000
|768
|2006.07.24 00:59
|close
|384
|10.00
|1.8552
|1.8607
|0.0000
|382.15
|33872.66
|769
|2006.07.24 22:59
|buy
|385
|10.00
|1.8494
|1.8477
|0.0000
|770
|2006.07.25 00:59
|s/l
|385
|10.00
|1.8477
|1.8477
|0.0000
|-173.50
|33699.16
|771
|2006.07.25 05:59
|sell
|386
|10.00
|1.8514
|1.8531
|0.0000
|772
|2006.07.25 07:19
|close
|386
|10.00
|1.8491
|1.8531
|0.0000
|230.00
|33929.16
|773
|2006.07.25 15:59
|buy
|387
|10.00
|1.8406
|1.8389
|0.0000
|774
|2006.07.26 04:47
|close
|387
|10.00
|1.8415
|1.8389
|0.0000
|86.50
|34015.66
|775
|2006.07.26 12:59
|sell
|388
|10.00
|1.8426
|1.8443
|0.0000
|776
|2006.07.26 14:59
|s/l
|388
|10.00
|1.8443
|1.8443
|0.0000
|-170.00
|33845.66
|777
|2006.07.28 08:59
|buy
|389
|10.00
|1.8589
|1.8572
|0.0000
|778
|2006.07.28 09:08
|close
|389
|10.00
|1.8597
|1.8572
|0.0000
|80.00
|33925.66
|779
|2006.07.28 10:13
|buy
|390
|10.00
|1.8578
|1.8561
|0.0000
|780
|2006.07.28 10:54
|close
|390
|10.00
|1.8589
|1.8561
|0.0000
|110.00
|34035.66
|781
|2006.07.28 10:54
|buy
|391
|10.00
|1.8591
|1.8574
|0.0000
|782
|2006.07.28 10:59
|s/l
|391
|10.00
|1.8574
|1.8574
|0.0000
|-170.00
|33865.66
|783
|2006.07.28 10:59
|buy
|392
|10.00
|1.8574
|1.8557
|0.0000
|784
|2006.07.28 11:59
|s/l
|392
|10.00
|1.8557
|1.8557
|0.0000
|-170.00
|33695.66
|785
|2006.07.28 12:00
|sell
|393
|10.00
|1.8608
|1.8625
|0.0000
|786
|2006.07.28 12:09
|close
|393
|10.00
|1.8594
|1.8625
|0.0000
|140.00
|33835.66
|787
|2006.07.28 12:12
|sell
|394
|10.00
|1.8598
|1.8615
|0.0000
|788
|2006.07.28 12:38
|close
|394
|10.00
|1.8585
|1.8615
|0.0000
|130.00
|33965.66
|789
|2006.07.28 12:39
|sell
|395
|10.00
|1.8579
|1.8596
|0.0000
|790
|2006.07.28 12:59
|s/l
|395
|10.00
|1.8596
|1.8596
|0.0000
|-170.00
|33795.66
|791
|2006.07.28 12:59
|sell
|396
|10.00
|1.8640
|1.8657
|0.0000
|792
|2006.07.28 15:04
|s/l
|396
|10.00
|1.8657
|1.8657
|0.0000
|-170.00
|33625.66
|793
|2006.07.31 05:26
|buy
|397
|10.00
|1.8643
|1.8626
|0.0000
|794
|2006.07.31 05:34
|close
|397
|10.00
|1.8655
|1.8626
|0.0000
|120.00
|33745.66
|795
|2006.07.31 10:00
|buy
|398
|10.00
|1.8640
|1.8623
|0.0000
|796
|2006.07.31 10:06
|close
|398
|10.00
|1.8646
|1.8623
|0.0000
|60.00
|33805.66
|797
|2006.07.31 10:06
|buy
|399
|10.00
|1.8647
|1.8630
|0.0000
|798
|2006.07.31 11:03
|close
|399
|10.00
|1.8663
|1.8630
|0.0000
|160.00
|33965.66
|799
|2006.07.31 11:03
|sell
|400
|10.00
|1.8663
|1.8680
|0.0000
|800
|2006.07.31 11:17
|close
|400
|10.00
|1.8651
|1.8680
|0.0000
|120.00
|34085.66
|801
|2006.07.31 11:28
|sell
|401
|10.00
|1.8657
|1.8674
|0.0000
|802
|2006.07.31 12:59
|s/l
|401
|10.00
|1.8674
|1.8674
|0.0000
|-170.00
|33915.66
|803
|2006.07.31 14:01
|buy
|402
|10.00
|1.8648
|1.8631
|0.0000
|804
|2006.07.31 14:01
|close
|402
|10.00
|1.8659
|1.8631
|0.0000
|110.00
|34025.66
|805
|2006.07.31 14:01
|buy
|403
|10.00
|1.8650
|1.8633
|0.0000
|806
|2006.07.31 14:07
|close
|403
|10.00
|1.8657
|1.8633
|0.0000
|70.00
|34095.66
|807
|2006.07.31 14:07
|buy
|404
|10.00
|1.8648
|1.8631
|0.0000
|808
|2006.07.31 14:07
|close
|404
|10.00
|1.8656
|1.8631
|0.0000
|80.01
|34175.67
|809
|2006.07.31 14:07
|buy
|405
|10.00
|1.8651
|1.8634
|0.0000
|810
|2006.07.31 14:09
|close
|405
|10.00
|1.8660
|1.8634
|0.0000
|90.01
|34265.68
|811
|2006.07.31 14:18
|buy
|406
|10.00
|1.8654
|1.8637
|0.0000
|812
|2006.07.31 14:23
|close
|406
|10.00
|1.8661
|1.8637
|0.0000
|70.00
|34335.68
|813
|2006.07.31 14:52
|buy
|407
|10.00
|1.8653
|1.8636
|0.0000
|814
|2006.07.31 14:52
|close
|407
|10.00
|1.8660
|1.8636
|0.0000
|70.00
|34405.68
|815
|2006.07.31 14:53
|buy
|408
|10.00
|1.8654
|1.8637
|0.0000
|816
|2006.07.31 14:53
|close
|408
|10.00
|1.8667
|1.8637
|0.0000
|130.00
|34535.68
|817
|2006.07.31 14:55
|buy
|409
|10.00
|1.8653
|1.8636
|0.0000
|818
|2006.07.31 14:56
|close
|409
|10.00
|1.8660
|1.8636
|0.0000
|70.00
|34605.68
|819
|2006.07.31 15:18
|sell
|410
|10.00
|1.8685
|1.8702
|0.0000
|820
|2006.07.31 15:28
|close
|410
|10.00
|1.8671
|1.8702
|0.0000
|140.00
|34745.68
|821
|2006.08.01 15:59
|sell
|411
|10.00
|1.8708
|1.8725
|0.0000
|822
|2006.08.01 16:59
|s/l
|411
|10.00
|1.8725
|1.8725
|0.0000
|-170.00
|34575.68
|823
|2006.08.01 16:59
|sell
|412
|10.00
|1.8752
|1.8769
|0.0000
|824
|2006.08.01 23:59
|s/l
|412
|10.00
|1.8769
|1.8769
|0.0000
|-170.00
|34405.68
|825
|2006.08.02 04:00
|buy
|413
|10.00
|1.8772
|1.8755
|0.0000
|826
|2006.08.02 06:59
|s/l
|413
|10.00
|1.8755
|1.8755
|0.0000
|-170.00
|34235.68
|827
|2006.08.02 06:59
|buy
|414
|10.00
|1.8755
|1.8738
|0.0000
|828
|2006.08.02 07:02
|close
|414
|10.00
|1.8763
|1.8738
|0.0000
|80.00
|34315.68
|829
|2006.08.02 08:45
|buy
|415
|10.00
|1.8748
|1.8731
|0.0000
|830
|2006.08.02 10:00
|close
|415
|10.00
|1.8760
|1.8731
|0.0000
|119.99
|34435.67
|831
|2006.08.02 12:00
|buy
|416
|10.00
|1.8746
|1.8729
|0.0000
|832
|2006.08.02 12:41
|close
|416
|10.00
|1.8754
|1.8729
|0.0000
|79.99
|34515.66
|833
|2006.08.02 12:46
|buy
|417
|10.00
|1.8752
|1.8735
|0.0000
|834
|2006.08.02 12:59
|close
|417
|10.00
|1.8764
|1.8735
|0.0000
|120.00
|34635.66
|835
|2006.08.03 02:02
|sell
|418
|10.00
|1.8774
|1.8791
|0.0000
|836
|2006.08.03 02:20
|close
|418
|10.00
|1.8765
|1.8791
|0.0000
|90.00
|34725.66
|837
|2006.08.03 02:50
|sell
|419
|10.00
|1.8768
|1.8785
|0.0000
|838
|2006.08.03 03:34
|close
|419
|10.00
|1.8758
|1.8785
|0.0000
|99.99
|34825.65
|839
|2006.08.03 06:59
|sell
|420
|10.00
|1.8758
|1.8775
|0.0000
|840
|2006.08.03 07:42
|close
|420
|10.00
|1.8749
|1.8775
|0.0000
|90.00
|34915.65
|841
|2006.08.03 08:59
|buy
|421
|10.00
|1.8720
|1.8703
|0.0000
|842
|2006.08.03 10:03
|close
|421
|10.00
|1.8738
|1.8703
|0.0000
|180.00
|35095.65
|843
|2006.08.03 11:59
|sell
|422
|10.00
|1.8849
|1.8866
|0.0000
|844
|2006.08.03 12:59
|s/l
|422
|10.00
|1.8866
|1.8866
|0.0000
|-170.00
|34925.65
|845
|2006.08.03 15:59
|buy
|423
|10.00
|1.8848
|1.8831
|0.0000
|846
|2006.08.03 16:00
|close
|423
|10.00
|1.8876
|1.8831
|0.0000
|280.00
|35205.65
|847
|2006.08.04 02:00
|buy
|424
|10.00
|1.8866
|1.8849
|0.0000
|848
|2006.08.04 05:59
|close
|424
|10.00
|1.8876
|1.8849
|0.0000
|100.00
|35305.65
|849
|2006.08.04 12:59
|sell
|425
|10.00
|1.9068
|1.9085
|0.0000
|850
|2006.08.04 13:00
|close
|425
|10.00
|1.9057
|1.9085
|0.0000
|110.00
|35415.65
|851
|2006.08.07 10:59
|sell
|426
|10.00
|1.9090
|1.9107
|0.0000
|852
|2006.08.07 11:00
|close
|426
|10.00
|1.9082
|1.9107
|0.0000
|80.00
|35495.65
|853
|2006.08.07 12:12
|buy
|427
|10.00
|1.9067
|1.9050
|0.0000
|854
|2006.08.07 12:27
|close
|427
|10.00
|1.9080
|1.9050
|0.0000
|130.00
|35625.65
|855
|2006.08.07 12:59
|sell
|428
|10.00
|1.9103
|1.9120
|0.0000
|856
|2006.08.07 13:00
|close
|428
|10.00
|1.9093
|1.9120
|0.0000
|100.00
|35725.65
|857
|2006.08.07 17:59
|buy
|429
|10.00
|1.9058
|1.9041
|0.0000
|858
|2006.08.07 19:22
|close
|429
|10.00
|1.9070
|1.9041
|0.0000
|120.00
|35845.65
|859
|2006.08.08 13:59
|sell
|430
|10.00
|1.9073
|1.9090
|0.0000
|860
|2006.08.08 15:11
|close
|430
|10.00
|1.9057
|1.9090
|0.0000
|160.00
|36005.65
|861
|2006.08.08 22:59
|buy
|431
|10.00
|1.8977
|1.8960
|0.0000
|862
|2006.08.08 23:59
|close
|431
|10.00
|1.9009
|1.8960
|0.0000
|320.00
|36325.65
|863
|2006.08.09 17:59
|buy
|432
|10.00
|1.9073
|1.9056
|0.0000
|864
|2006.08.09 18:59
|s/l
|432
|10.00
|1.9056
|1.9056
|0.0000
|-170.00
|36155.65
|865
|2006.08.10 01:36
|sell
|433
|10.00
|1.9061
|1.9078
|0.0000
|866
|2006.08.10 05:59
|close
|433
|10.00
|1.9034
|1.9078
|0.0000
|270.00
|36425.65
|867
|2006.08.10 10:00
|buy
|434
|10.00
|1.9012
|1.8995
|0.0000
|868
|2006.08.10 11:09
|close
|434
|10.00
|1.9029
|1.8995
|0.0000
|170.00
|36595.65
|869
|2006.08.10 12:55
|buy
|435
|10.00
|1.9010
|1.8993
|0.0000
|870
|2006.08.10 13:31
|close
|435
|10.00
|1.9027
|1.8993
|0.0000
|170.00
|36765.65
|871
|2006.08.11 12:04
|sell
|436
|10.00
|1.8959
|1.8976
|0.0000
|872
|2006.08.11 12:59
|close
|436
|10.00
|1.8905
|1.8976
|0.0000
|540.00
|37305.65
|873
|2006.08.11 16:04
|buy
|437
|10.00
|1.8941
|1.8924
|0.0000
|874
|2006.08.11 16:59
|s/l
|437
|10.00
|1.8924
|1.8924
|0.0000
|-170.00
|37135.65
|875
|2006.08.11 16:59
|buy
|438
|10.00
|1.8913
|1.8896
|0.0000
|876
|2006.08.11 18:59
|s/l
|438
|10.00
|1.8896
|1.8896
|0.0000
|-170.00
|36965.65
|877
|2006.08.11 19:00
|sell
|439
|10.00
|1.8907
|1.8924
|0.0000
|878
|2006.08.13 23:00
|s/l
|439
|10.00
|1.8924
|1.8924
|0.0000
|-170.00
|36795.65
|879
|2006.08.13 23:12
|sell
|440
|10.00
|1.8932
|1.8949
|0.0000
|880
|2006.08.13 23:21
|close
|440
|10.00
|1.8918
|1.8949
|0.0000
|140.00
|36935.65
|881
|2006.08.14 17:59
|buy
|441
|10.00
|1.8879
|1.8862
|0.0000
|882
|2006.08.15 00:07
|close
|441
|10.00
|1.8894
|1.8862
|0.0000
|146.50
|37082.15
|883
|2006.08.15 06:59
|buy
|442
|10.00
|1.8885
|1.8868
|0.0000
|884
|2006.08.15 07:00
|close
|442
|10.00
|1.8904
|1.8868
|0.0000
|190.01
|37272.16
|885
|2006.08.15 08:59
|buy
|443
|10.00
|1.8870
|1.8853
|0.0000
|886
|2006.08.15 09:00
|close
|443
|10.00
|1.8883
|1.8853
|0.0000
|129.99
|37402.15
|887
|2006.08.16 08:59
|buy
|444
|10.00
|1.8906
|1.8889
|0.0000
|888
|2006.08.16 13:00
|close
|444
|10.00
|1.8986
|1.8889
|0.0000
|800.00
|38202.15
|889
|2006.08.16 15:00
|buy
|445
|10.00
|1.8985
|1.8968
|0.0000
|890
|2006.08.16 15:06
|close
|445
|10.00
|1.8995
|1.8968
|0.0000
|100.00
|38302.15
|891
|2006.08.16 15:08
|buy
|446
|10.00
|1.8990
|1.8973
|0.0000
|892
|2006.08.16 15:15
|close
|446
|10.00
|1.9006
|1.8973
|0.0000
|160.00
|38462.15
|893
|2006.08.17 11:00
|sell
|447
|10.00
|1.8970
|1.8987
|0.0000
|894
|2006.08.17 11:19
|close
|447
|10.00
|1.8960
|1.8987
|0.0000
|100.00
|38562.15
|895
|2006.08.17 11:32
|sell
|448
|10.00
|1.8970
|1.8987
|0.0000
|896
|2006.08.17 11:55
|close
|448
|10.00
|1.8960
|1.8987
|0.0000
|100.00
|38662.15
|897
|2006.08.17 19:59
|sell
|449
|10.00
|1.8846
|1.8863
|0.0000
|898
|2006.08.18 03:59
|s/l
|449
|10.00
|1.8863
|1.8863
|0.0000
|-167.85
|38494.30
|899
|2006.08.18 14:59
|buy
|450
|10.00
|1.8797
|1.8780
|0.0000
|900
|2006.08.18 15:01
|close
|450
|10.00
|1.8811
|1.8780
|0.0000
|140.01
|38634.31
|901
|2006.08.18 17:32
|sell
|451
|10.00
|1.8815
|1.8832
|0.0000
|902
|2006.08.18 17:52
|close
|451
|10.00
|1.8803
|1.8832
|0.0000
|120.00
|38754.31
|903
|2006.08.21 01:59
|sell
|452
|10.00
|1.8860
|1.8877
|0.0000
|904
|2006.08.21 06:59
|s/l
|452
|10.00
|1.8877
|1.8877
|0.0000
|-170.00
|38584.31
|905
|2006.08.21 06:59
|sell
|453
|10.00
|1.8875
|1.8892
|0.0000
|906
|2006.08.21 07:59
|s/l
|453
|10.00
|1.8892
|1.8892
|0.0000
|-170.00
|38414.31
|907
|2006.08.21 15:22
|buy
|454
|10.00
|1.8956
|1.8939
|0.0000
|908
|2006.08.21 15:27
|close
|454
|10.00
|1.8969
|1.8939
|0.0000
|130.01
|38544.32
|909
|2006.08.21 21:59
|buy
|455
|10.00
|1.8926
|1.8909
|0.0000
|910
|2006.08.21 23:59
|s/l
|455
|10.00
|1.8909
|1.8909
|0.0000
|-170.00
|38374.32
|911
|2006.08.22 07:59
|buy
|456
|10.00
|1.8921
|1.8904
|0.0000
|912
|2006.08.22 09:02
|close
|456
|10.00
|1.8940
|1.8904
|0.0000
|190.00
|38564.32
|913
|2006.08.22 09:02
|sell
|457
|10.00
|1.8938
|1.8955
|0.0000
|914
|2006.08.22 09:40
|close
|457
|10.00
|1.8920
|1.8955
|0.0000
|180.00
|38744.32
|915
|2006.08.22 11:00
|buy
|458
|10.00
|1.8901
|1.8884
|0.0000
|916
|2006.08.22 11:09
|close
|458
|10.00
|1.8921
|1.8884
|0.0000
|200.00
|38944.32
|917
|2006.08.22 11:59
|buy
|459
|10.00
|1.8885
|1.8868
|0.0000
|918
|2006.08.22 12:59
|close
|459
|10.00
|1.8905
|1.8868
|0.0000
|200.00
|39144.32
|919
|2006.08.22 23:59
|buy
|460
|10.00
|1.8873
|1.8856
|0.0000
|920
|2006.08.23 00:40
|close
|460
|10.00
|1.8884
|1.8856
|0.0000
|106.50
|39250.82
|921
|2006.08.23 16:22
|sell
|461
|10.00
|1.8943
|1.8960
|0.0000
|922
|2006.08.23 16:59
|close
|461
|10.00
|1.8919
|1.8960
|0.0000
|240.00
|39490.82
|923
|2006.08.23 18:05
|sell
|462
|10.00
|1.8936
|1.8953
|0.0000
|924
|2006.08.23 21:59
|close
|462
|10.00
|1.8930
|1.8953
|0.0000
|60.00
|39550.82
|925
|2006.08.24 08:13
|sell
|463
|10.00
|1.8916
|1.8933
|0.0000
|926
|2006.08.24 08:26
|close
|463
|10.00
|1.8908
|1.8933
|0.0000
|80.00
|39630.82
|927
|2006.08.24 08:26
|sell
|464
|10.00
|1.8907
|1.8924
|0.0000
|928
|2006.08.24 08:34
|close
|464
|10.00
|1.8899
|1.8924
|0.0000
|80.00
|39710.82
|929
|2006.08.24 08:34
|sell
|465
|10.00
|1.8898
|1.8915
|0.0000
|930
|2006.08.24 08:59
|s/l
|465
|10.00
|1.8915
|1.8915
|0.0000
|-170.00
|39540.82
|931
|2006.08.24 12:00
|buy
|466
|10.00
|1.8921
|1.8904
|0.0000
|932
|2006.08.24 12:46
|close
|466
|10.00
|1.8934
|1.8904
|0.0000
|130.00
|39670.82
|933
|2006.08.25 10:59
|sell
|467
|10.00
|1.8892
|1.8909
|0.0000
|934
|2006.08.25 12:00
|close
|467
|10.00
|1.8879
|1.8909
|0.0000
|130.00
|39800.82
|935
|2006.08.25 12:59
|buy
|468
|10.00
|1.8876
|1.8859
|0.0000
|936
|2006.08.25 14:19
|s/l
|468
|10.00
|1.8859
|1.8859
|0.0000
|-170.00
|39630.82
|937
|2006.08.28 07:00
|sell
|469
|10.00
|1.8926
|1.8943
|0.0000
|938
|2006.08.28 07:01
|s/l
|469
|10.00
|1.8943
|1.8943
|0.0000
|-170.00
|39460.82
|939
|2006.08.28 07:01
|sell
|470
|10.00
|1.8945
|1.8962
|0.0000
|940
|2006.08.28 07:02
|close
|470
|10.00
|1.8931
|1.8962
|0.0000
|140.00
|39600.82
|941
|2006.08.28 07:02
|sell
|471
|10.00
|1.8932
|1.8949
|0.0000
|942
|2006.08.28 07:04
|s/l
|471
|10.00
|1.8949
|1.8949
|0.0000
|-170.00
|39430.82
|943
|2006.08.28 07:04
|sell
|472
|10.00
|1.8954
|1.8971
|0.0000
|944
|2006.08.28 07:12
|close
|472
|10.00
|1.8934
|1.8971
|0.0000
|200.00
|39630.82
|945
|2006.08.28 07:12
|sell
|473
|10.00
|1.8930
|1.8947
|0.0000
|946
|2006.08.28 07:31
|close
|473
|10.00
|1.8921
|1.8947
|0.0000
|90.00
|39720.82
|947
|2006.08.28 07:31
|sell
|474
|10.00
|1.8921
|1.8938
|0.0000
|948
|2006.08.28 07:36
|s/l
|474
|10.00
|1.8938
|1.8938
|0.0000
|-170.00
|39550.82
|949
|2006.08.28 07:36
|sell
|475
|10.00
|1.8936
|1.8953
|0.0000
|950
|2006.08.28 07:41
|close
|475
|10.00
|1.8926
|1.8953
|0.0000
|100.00
|39650.82
|951
|2006.08.28 07:41
|sell
|476
|10.00
|1.8923
|1.8940
|0.0000
|952
|2006.08.28 07:55
|s/l
|476
|10.00
|1.8940
|1.8940
|0.0000
|-170.00
|39480.82
|953
|2006.08.28 07:55
|sell
|477
|10.00
|1.8941
|1.8958
|0.0000
|954
|2006.08.28 09:06
|s/l
|477
|10.00
|1.8958
|1.8958
|0.0000
|-170.00
|39310.82
|955
|2006.08.28 11:26
|buy
|478
|10.00
|1.8944
|1.8927
|0.0000
|956
|2006.08.28 11:54
|close
|478
|10.00
|1.8953
|1.8927
|0.0000
|90.00
|39400.82
|957
|2006.08.28 13:01
|sell
|479
|10.00
|1.8984
|1.9001
|0.0000
|958
|2006.08.28 13:03
|close
|479
|10.00
|1.8973
|1.9001
|0.0000
|110.00
|39510.82
|959
|2006.08.28 13:04
|sell
|480
|10.00
|1.8972
|1.8989
|0.0000
|960
|2006.08.28 13:05
|close
|480
|10.00
|1.8960
|1.8989
|0.0000
|120.00
|39630.82
|961
|2006.08.28 13:06
|sell
|481
|10.00
|1.8966
|1.8983
|0.0000
|962
|2006.08.28 13:11
|close
|481
|10.00
|1.8954
|1.8983
|0.0000
|120.00
|39750.82
|963
|2006.08.28 13:13
|sell
|482
|10.00
|1.8960
|1.8977
|0.0000
|964
|2006.08.28 13:25
|close
|482
|10.00
|1.8944
|1.8977
|0.0000
|160.00
|39910.82
|965
|2006.08.28 13:27
|sell
|483
|10.00
|1.8960
|1.8977
|0.0000
|966
|2006.08.28 13:52
|s/l
|483
|10.00
|1.8977
|1.8977
|0.0000
|-170.00
|39740.82
|967
|2006.08.28 13:52
|sell
|484
|10.00
|1.8986
|1.9003
|0.0000
|968
|2006.08.28 14:08
|close
|484
|10.00
|1.8976
|1.9003
|0.0000
|100.00
|39840.82
|969
|2006.08.28 18:19
|buy
|485
|10.00
|1.8950
|1.8933
|0.0000
|970
|2006.08.28 18:48
|close
|485
|10.00
|1.8961
|1.8933
|0.0000
|110.00
|39950.82
|971
|2006.08.29 12:15
|buy
|486
|10.00
|1.8980
|1.8963
|0.0000
|972
|2006.08.29 12:31
|close
|486
|10.00
|1.8993
|1.8963
|0.0000
|130.00
|40080.82
|973
|2006.08.29 12:59
|buy
|487
|10.00
|1.8980
|1.8963
|0.0000
|974
|2006.08.29 13:52
|close
|487
|10.00
|1.8993
|1.8963
|0.0000
|130.00
|40210.82
|975
|2006.08.29 14:00
|buy
|488
|10.00
|1.8973
|1.8956
|0.0000
|976
|2006.08.29 14:00
|s/l
|488
|10.00
|1.8956
|1.8956
|0.0000
|-170.00
|40040.82
|977
|2006.08.29 14:00
|buy
|489
|10.00
|1.8954
|1.8937
|0.0000
|978
|2006.08.29 14:01
|s/l
|489
|10.00
|1.8937
|1.8937
|0.0000
|-170.00
|39870.82
|979
|2006.08.29 14:01
|buy
|490
|10.00
|1.8929
|1.8912
|0.0000
|980
|2006.08.29 14:16
|close
|490
|10.00
|1.8943
|1.8912
|0.0000
|140.00
|40010.82
|981
|2006.08.29 14:16
|buy
|491
|10.00
|1.8946
|1.8929
|0.0000
|982
|2006.08.29 14:20
|close
|491
|10.00
|1.8960
|1.8929
|0.0000
|140.00
|40150.82
|983
|2006.08.29 14:20
|buy
|492
|10.00
|1.8960
|1.8943
|0.0000
|984
|2006.08.29 14:22
|close
|492
|10.00
|1.8974
|1.8943
|0.0000
|140.00
|40290.82
|985
|2006.08.29 14:22
|buy
|493
|10.00
|1.8977
|1.8960
|0.0000
|986
|2006.08.29 14:27
|close
|493
|10.00
|1.8992
|1.8960
|0.0000
|150.00
|40440.82
|987
|2006.08.29 14:33
|buy
|494
|10.00
|1.8977
|1.8960
|0.0000
|988
|2006.08.29 14:37
|s/l
|494
|10.00
|1.8960
|1.8960
|0.0000
|-170.00
|40270.82
|989
|2006.08.29 14:37
|buy
|495
|10.00
|1.8961
|1.8944
|0.0000
|990
|2006.08.29 14:41
|close
|495
|10.00
|1.8986
|1.8944
|0.0000
|250.00
|40520.82
|991
|2006.08.29 14:41
|buy
|496
|10.00
|1.8977
|1.8960
|0.0000
|992
|2006.08.29 14:43
|close
|496
|10.00
|1.8990
|1.8960
|0.0000
|130.00
|40650.82
|993
|2006.08.29 14:59
|buy
|497
|10.00
|1.8929
|1.8912
|0.0000
|994
|2006.08.29 15:01
|s/l
|497
|10.00
|1.8912
|1.8912
|0.0000
|-170.00
|40480.82
|995
|2006.08.29 18:15
|sell
|498
|10.00
|1.8956
|1.8973
|0.0000
|996
|2006.08.29 18:15
|close
|498
|10.00
|1.8941
|1.8973
|0.0000
|150.00
|40630.82
|997
|2006.08.29 18:15
|sell
|499
|10.00
|1.8940
|1.8957
|0.0000
|998
|2006.08.29 18:16
|s/l
|499
|10.00
|1.8957
|1.8957
|0.0000
|-170.00
|40460.82
|999
|2006.08.29 18:17
|sell
|500
|10.00
|1.8968
|1.8985
|0.0000
|1000
|2006.08.29 18:22
|s/l
|500
|10.00
|1.8985
|1.8985
|0.0000
|-170.00
|40290.82
|1001
|2006.08.29 18:22
|sell
|501
|10.00
|1.8984
|1.9001
|0.0000
|1002
|2006.08.29 18:29
|close
|501
|10.00
|1.8969
|1.9001
|0.0000
|150.00
|40440.82
|1003
|2006.08.29 18:29
|sell
|502
|10.00
|1.8966
|1.8983
|0.0000
|1004
|2006.08.29 18:31
|close
|502
|10.00
|1.8951
|1.8983
|0.0000
|150.00
|40590.82
|1005
|2006.08.29 18:31
|sell
|503
|10.00
|1.8951
|1.8968
|0.0000
|1006
|2006.08.29 18:36
|s/l
|503
|10.00
|1.8968
|1.8968
|0.0000
|-170.00
|40420.82
|1007
|2006.08.29 18:36
|sell
|504
|10.00
|1.8970
|1.8987
|0.0000
|1008
|2006.08.29 18:41
|s/l
|504
|10.00
|1.8987
|1.8987
|0.0000
|-170.00
|40250.82
|1009
|2006.08.29 18:41
|sell
|505
|10.00
|1.8987
|1.9004
|0.0000
|1010
|2006.08.29 18:54
|close
|505
|10.00
|1.8967
|1.9004
|0.0000
|200.00
|40450.82
|1011
|2006.08.29 18:54
|sell
|506
|10.00
|1.8964
|1.8981
|0.0000
|1012
|2006.08.29 18:55
|close
|506
|10.00
|1.8949
|1.8981
|0.0000
|150.00
|40600.82
|1013
|2006.08.29 18:55
|sell
|507
|10.00
|1.8939
|1.8956
|0.0000
|1014
|2006.08.29 18:59
|s/l
|507
|10.00
|1.8956
|1.8956
|0.0000
|-170.00
|40430.82
|1015
|2006.08.29 18:59
|sell
|508
|10.00
|1.8990
|1.9007
|0.0000
|1016
|2006.08.29 19:03
|close
|508
|10.00
|1.8979
|1.9007
|0.0000
|110.00
|40540.82
|1017
|2006.08.29 21:43
|sell
|509
|10.00
|1.8994
|1.9011
|0.0000
|1018
|2006.08.30 00:00
|close
|509
|10.00
|1.8982
|1.9011
|0.0000
|122.15
|40662.97
|1019
|2006.08.30 02:45
|buy
|510
|10.00
|1.8978
|1.8961
|0.0000
|1020
|2006.08.30 03:12
|close
|510
|10.00
|1.8988
|1.8961
|0.0000
|100.00
|40762.97
|1021
|2006.08.30 06:07
|sell
|511
|10.00
|1.9013
|1.9030
|0.0000
|1022
|2006.08.30 06:16
|close
|511
|10.00
|1.8996
|1.9030
|0.0000
|170.00
|40932.97
|1023
|2006.08.30 06:21
|sell
|512
|10.00
|1.9009
|1.9026
|0.0000
|1024
|2006.08.30 06:38
|close
|512
|10.00
|1.8999
|1.9026
|0.0000
|100.00
|41032.97
|1025
|2006.08.30 06:43
|sell
|513
|10.00
|1.9018
|1.9035
|0.0000
|1026
|2006.08.30 06:44
|close
|513
|10.00
|1.9000
|1.9035
|0.0000
|180.00
|41212.97
|1027
|2006.08.30 06:45
|sell
|514
|10.00
|1.9018
|1.9035
|0.0000
|1028
|2006.08.30 07:01
|close
|514
|10.00
|1.9006
|1.9035
|0.0000
|120.00
|41332.97
|1029
|2006.08.30 16:39
|buy
|515
|10.00
|1.9032
|1.9015
|0.0000
|1030
|2006.08.30 18:12
|close
|515
|10.00
|1.9043
|1.9015
|0.0000
|110.00
|41442.97
|1031
|2006.08.31 03:45
|buy
|516
|10.00
|1.9044
|1.9027
|0.0000
|1032
|2006.08.31 06:03
|close
|516
|10.00
|1.9053
|1.9027
|0.0000
|90.00
|41532.97
|1033
|2006.08.31 07:28
|sell
|517
|10.00
|1.9086
|1.9103
|0.0000
|1034
|2006.08.31 07:31
|close
|517
|10.00
|1.9077
|1.9103
|0.0000
|90.00
|41622.97
|1035
|2006.08.31 07:38
|sell
|518
|10.00
|1.9080
|1.9097
|0.0000
|1036
|2006.08.31 08:20
|close
|518
|10.00
|1.9069
|1.9097
|0.0000
|110.00
|41732.97
|1037
|2006.08.31 09:53
|sell
|519
|10.00
|1.9078
|1.9095
|0.0000
|1038
|2006.08.31 09:59
|close
|519
|10.00
|1.9070
|1.9095
|0.0000
|80.00
|41812.97
|1039
|2006.08.31 13:30
|buy
|520
|10.00
|1.9052
|1.9035
|0.0000
|1040
|2006.08.31 13:35
|close
|520
|10.00
|1.9061
|1.9035
|0.0000
|90.00
|41902.97
|1041
|2006.08.31 13:35
|buy
|521
|10.00
|1.9064
|1.9047
|0.0000
|1042
|2006.08.31 13:42
|s/l
|521
|10.00
|1.9047
|1.9047
|0.0000
|-170.00
|41732.97
|1043
|2006.08.31 13:42
|buy
|522
|10.00
|1.9048
|1.9031
|0.0000
|1044
|2006.08.31 14:00
|s/l
|522
|10.00
|1.9031
|1.9031
|0.0000
|-170.00
|41562.97
|1045
|2006.08.31 14:01
|buy
|523
|10.00
|1.9028
|1.9011
|0.0000
|1046
|2006.08.31 14:27
|s/l
|523
|10.00
|1.9011
|1.9011
|0.0000
|-170.00
|41392.97
|1047
|2006.08.31 14:28
|buy
|524
|10.00
|1.9017
|1.9000
|0.0000
|1048
|2006.08.31 14:28
|s/l
|524
|10.00
|1.9000
|1.9000
|0.0000
|-170.00
|41222.97
|1049
|2006.08.31 14:28
|buy
|525
|10.00
|1.9001
|1.8984
|0.0000
|1050
|2006.08.31 14:39
|close
|525
|10.00
|1.9019
|1.8984
|0.0000
|180.00
|41402.97
|1051
|2006.08.31 14:39
|buy
|526
|10.00
|1.9020
|1.9003
|0.0000
|1052
|2006.08.31 14:53
|close
|526
|10.00
|1.9036
|1.9003
|0.0000
|160.00
|41562.97
|1053
|2006.08.31 14:56
|buy
|527
|10.00
|1.9028
|1.9011
|0.0000
|1054
|2006.08.31 15:01
|close
|527
|10.00
|1.9037
|1.9011
|0.0000
|90.00
|41652.97
|1055
|2006.08.31 18:54
|sell
|528
|10.00
|1.9047
|1.9064
|0.0000
|1056
|2006.08.31 19:25
|close
|528
|10.00
|1.9039
|1.9064
|0.0000
|80.00
|41732.97
|1057
|2006.08.31 21:36
|buy
|529
|10.00
|1.9033
|1.9016
|0.0000
|1058
|2006.08.31 22:04
|close
|529
|10.00
|1.9042
|1.9016
|0.0000
|90.00
|41822.97
|1059
|2006.08.31 22:19
|buy
|530
|10.00
|1.9020
|1.9003
|0.0000
|1060
|2006.08.31 23:05
|close
|530
|10.00
|1.9028
|1.9003
|0.0000
|80.00
|41902.97
|1061
|2006.09.01 07:17
|buy
|531
|10.00
|1.9034
|1.9017
|0.0000
|1062
|2006.09.01 08:21
|close
|531
|10.00
|1.9042
|1.9017
|0.0000
|80.00
|41982.97
|1063
|2006.09.01 08:41
|sell
|532
|10.00
|1.9050
|1.9067
|0.0000
|1064
|2006.09.01 09:01
|close
|532
|10.00
|1.9042
|1.9067
|0.0000
|80.00
|42062.97
|1065
|2006.09.01 12:29
|buy
|533
|10.00
|1.9036
|1.9019
|0.0000
|1066
|2006.09.01 12:29
|close
|533
|10.00
|1.9046
|1.9019
|0.0000
|100.00
|42162.97
|1067
|2006.09.01 12:29
|buy
|534
|10.00
|1.9028
|1.9011
|0.0000
|1068
|2006.09.01 12:29
|close
|534
|10.00
|1.9036
|1.9011
|0.0000
|80.00
|42242.97
|1069
|2006.09.01 12:29
|buy
|535
|10.00
|1.9036
|1.9019
|0.0000
|1070
|2006.09.01 12:29
|s/l
|535
|10.00
|1.9019
|1.9019
|0.0000
|-170.00
|42072.97
|1071
|2006.09.01 12:29
|buy
|536
|10.00
|1.9019
|1.9002
|0.0000
|1072
|2006.09.01 12:30
|close
|536
|10.00
|1.9053
|1.9002
|0.0000
|340.00
|42412.97
|1073
|2006.09.01 12:30
|buy
|537
|10.00
|1.9018
|1.9001
|0.0000
|1074
|2006.09.01 12:30
|s/l
|537
|10.00
|1.9001
|1.9001
|0.0000
|-170.00
|42242.97
|1075
|2006.09.01 12:30
|buy
|538
|10.00
|1.9002
|1.8985
|0.0000
|1076
|2006.09.01 12:30
|close
|538
|10.00
|1.9011
|1.8985
|0.0000
|90.00
|42332.97
|1077
|2006.09.01 12:30
|buy
|539
|10.00
|1.9016
|1.8999
|0.0000
|1078
|2006.09.01 12:30
|s/l
|539
|10.00
|1.8999
|1.8999
|0.0000
|-170.00
|42162.97
|1079
|2006.09.01 12:30
|buy
|540
|10.00
|1.8996
|1.8979
|0.0000
|1080
|2006.09.01 12:30
|close
|540
|10.00
|1.9008
|1.8979
|0.0000
|120.00
|42282.97
|1081
|2006.09.01 12:30
|buy
|541
|10.00
|1.8995
|1.8978
|0.0000
|1082
|2006.09.01 12:30
|close
|541
|10.00
|1.9003
|1.8978
|0.0000
|80.00
|42362.97
|1083
|2006.09.01 12:30
|buy
|542
|10.00
|1.9003
|1.8986
|0.0000
|1084
|2006.09.01 12:30
|close
|542
|10.00
|1.9029
|1.8986
|0.0000
|260.00
|42622.97
|1085
|2006.09.01 12:30
|buy
|543
|10.00
|1.9003
|1.8986
|0.0000
|1086
|2006.09.01 12:30
|s/l
|543
|10.00
|1.8986
|1.8986
|0.0000
|-170.00
|42452.97
|1087
|2006.09.01 12:30
|buy
|544
|10.00
|1.8987
|1.8970
|0.0000
|1088
|2006.09.01 12:30
|close
|544
|10.00
|1.8998
|1.8970
|0.0000
|110.00
|42562.97
|1089
|2006.09.01 12:30
|buy
|545
|10.00
|1.8995
|1.8978
|0.0000
|1090
|2006.09.01 12:30
|close
|545
|10.00
|1.9053
|1.8978
|0.0000
|580.00
|43142.97
|1091
|2006.09.01 12:30
|buy
|546
|10.00
|1.8991
|1.8974
|0.0000
|1092
|2006.09.01 12:31
|s/l
|546
|10.00
|1.8974
|1.8974
|0.0000
|-170.00
|42972.97
|1093
|2006.09.01 12:31
|buy
|547
|10.00
|1.8976
|1.8959
|0.0000
|1094
|2006.09.01 12:31
|close
|547
|10.00
|1.8986
|1.8959
|0.0000
|100.00
|43072.97
|1095
|2006.09.01 12:31
|buy
|548
|10.00
|1.8974
|1.8957
|0.0000
|1096
|2006.09.01 12:32
|close
|548
|10.00
|1.8981
|1.8957
|0.0000
|70.00
|43142.97
|1097
|2006.09.01 12:32
|buy
|549
|10.00
|1.8985
|1.8968
|0.0000
|1098
|2006.09.01 12:32
|s/l
|549
|10.00
|1.8968
|1.8968
|0.0000
|-170.00
|42972.97
|1099
|2006.09.01 12:32
|buy
|550
|10.00
|1.8970
|1.8953
|0.0000
|1100
|2006.09.01 12:33
|close
|550
|10.00
|1.8994
|1.8953
|0.0000
|240.00
|43212.97
|1101
|2006.09.01 12:33
|buy
|551
|10.00
|1.8997
|1.8980
|0.0000
|1102
|2006.09.01 12:33
|s/l
|551
|10.00
|1.8980
|1.8980
|0.0000
|-170.00
|43042.97
|1103
|2006.09.01 12:33
|buy
|552
|10.00
|1.8982
|1.8965
|0.0000
|1104
|2006.09.01 12:34
|close
|552
|10.00
|1.8989
|1.8965
|0.0000
|70.00
|43112.97
|1105
|2006.09.01 12:34
|buy
|553
|10.00
|1.8992
|1.8975
|0.0000
|1106
|2006.09.01 12:34
|close
|553
|10.00
|1.8999
|1.8975
|0.0000
|70.00
|43182.97
|1107
|2006.09.01 12:34
|buy
|554
|10.00
|1.9000
|1.8983
|0.0000
|1108
|2006.09.01 12:35
|close
|554
|10.00
|1.9011
|1.8983
|0.0000
|110.00
|43292.97
|1109
|2006.09.01 12:35
|buy
|555
|10.00
|1.9012
|1.8995
|0.0000
|1110
|2006.09.01 12:35
|s/l
|555
|10.00
|1.8995
|1.8995
|0.0000
|-170.00
|43122.97
|1111
|2006.09.01 12:35
|buy
|556
|10.00
|1.8997
|1.8980
|0.0000
|1112
|2006.09.01 12:35
|close
|556
|10.00
|1.9012
|1.8980
|0.0000
|150.00
|43272.97
|1113
|2006.09.01 12:36
|buy
|557
|10.00
|1.9015
|1.8998
|0.0000
|1114
|2006.09.01 12:36
|s/l
|557
|10.00
|1.8998
|1.8998
|0.0000
|-170.00
|43102.97
|1115
|2006.09.01 12:36
|buy
|558
|10.00
|1.9000
|1.8983
|0.0000
|1116
|2006.09.01 12:38
|close
|558
|10.00
|1.9007
|1.8983
|0.0000
|70.00
|43172.97
|1117
|2006.09.01 12:38
|buy
|559
|10.00
|1.9008
|1.8991
|0.0000
|1118
|2006.09.01 12:38
|s/l
|559
|10.00
|1.8991
|1.8991
|0.0000
|-170.00
|43002.97
|1119
|2006.09.01 12:38
|buy
|560
|10.00
|1.8992
|1.8975
|0.0000
|1120
|2006.09.01 12:38
|close
|560
|10.00
|1.8999
|1.8975
|0.0000
|70.00
|43072.97
|1121
|2006.09.01 12:38
|buy
|561
|10.00
|1.9000
|1.8983
|0.0000
|1122
|2006.09.01 12:40
|close
|561
|10.00
|1.9007
|1.8983
|0.0000
|70.00
|43142.97
|1123
|2006.09.01 12:40
|buy
|562
|10.00
|1.9004
|1.8987
|0.0000
|1124
|2006.09.01 12:43
|s/l
|562
|10.00
|1.8987
|1.8987
|0.0000
|-170.00
|42972.97
|1125
|2006.09.01 12:43
|buy
|563
|10.00
|1.8987
|1.8970
|0.0000
|1126
|2006.09.01 12:52
|s/l
|563
|10.00
|1.8970
|1.8970
|0.0000
|-170.00
|42802.97
|1127
|2006.09.01 12:52
|buy
|564
|10.00
|1.8968
|1.8951
|0.0000
|1128
|2006.09.01 12:53
|s/l
|564
|10.00
|1.8951
|1.8951
|0.0000
|-170.00
|42632.97
|1129
|2006.09.01 12:53
|buy
|565
|10.00
|1.8952
|1.8935
|0.0000
|1130
|2006.09.01 12:54
|close
|565
|10.00
|1.8960
|1.8935
|0.0000
|80.00
|42712.97
|1131
|2006.09.01 12:54
|buy
|566
|10.00
|1.8960
|1.8943
|0.0000
|1132
|2006.09.01 12:55
|close
|566
|10.00
|1.8974
|1.8943
|0.0000
|140.00
|42852.97
|1133
|2006.09.01 12:55
|buy
|567
|10.00
|1.8977
|1.8960
|0.0000
|1134
|2006.09.01 12:55
|s/l
|567
|10.00
|1.8960
|1.8960
|0.0000
|-170.00
|42682.97
|1135
|2006.09.01 12:55
|buy
|568
|10.00
|1.8962
|1.8945
|0.0000
|1136
|2006.09.01 12:55
|close
|568
|10.00
|1.8972
|1.8945
|0.0000
|100.00
|42782.97
|1137
|2006.09.01 12:56
|buy
|569
|10.00
|1.8975
|1.8958
|0.0000
|1138
|2006.09.01 13:04
|close
|569
|10.00
|1.8982
|1.8958
|0.0000
|70.00
|42852.97
|1139
|2006.09.01 14:01
|sell
|570
|10.00
|1.9012
|1.9029
|0.0000
|1140
|2006.09.01 14:01
|close
|570
|10.00
|1.9001
|1.9029
|0.0000
|110.00
|42962.97
|1141
|2006.09.01 14:01
|sell
|571
|10.00
|1.9008
|1.9025
|0.0000
|1142
|2006.09.01 14:01
|s/l
|571
|10.00
|1.9025
|1.9025
|0.0000
|-170.00
|42792.97
|1143
|2006.09.01 14:01
|sell
|572
|10.00
|1.9038
|1.9055
|0.0000
|1144
|2006.09.01 14:01
|close
|572
|10.00
|1.9015
|1.9055
|0.0000
|230.00
|43022.97
|1145
|2006.09.01 14:02
|sell
|573
|10.00
|1.9012
|1.9029
|0.0000
|1146
|2006.09.01 14:02
|close
|573
|10.00
|1.9001
|1.9029
|0.0000
|110.00
|43132.97
|1147
|2006.09.01 14:02
|sell
|574
|10.00
|1.9002
|1.9019
|0.0000
|1148
|2006.09.01 14:02
|s/l
|574
|10.00
|1.9019
|1.9019
|0.0000
|-170.00
|42962.97
|1149
|2006.09.01 14:02
|sell
|575
|10.00
|1.9018
|1.9035
|0.0000
|1150
|2006.09.01 14:02
|close
|575
|10.00
|1.9007
|1.9035
|0.0000
|110.00
|43072.97
|1151
|2006.09.01 14:02
|sell
|576
|10.00
|1.9004
|1.9021
|0.0000
|1152
|2006.09.01 14:03
|close
|576
|10.00
|1.8996
|1.9021
|0.0000
|80.00
|43152.97
|1153
|2006.09.01 14:03
|sell
|577
|10.00
|1.8995
|1.9012
|0.0000
|1154
|2006.09.01 14:14
|close
|577
|10.00
|1.8985
|1.9012
|0.0000
|100.00
|43252.97
|1155
|2006.09.01 14:14
|sell
|578
|10.00
|1.8989
|1.9006
|0.0000
|1156
|2006.09.01 14:38
|s/l
|578
|10.00
|1.9006
|1.9006
|0.0000
|-170.00
|43082.97
|1157
|2006.09.01 14:38
|sell
|579
|10.00
|1.9005
|1.9022
|0.0000
|1158
|2006.09.01 14:47
|s/l
|579
|10.00
|1.9022
|1.9022
|0.0000
|-170.00
|42912.97
|1159
|2006.09.01 14:47
|sell
|580
|10.00
|1.9021
|1.9038
|0.0000
|1160
|2006.09.01 14:58
|s/l
|580
|10.00
|1.9038
|1.9038
|0.0000
|-170.00
|42742.97
|1161
|2006.09.01 14:58
|sell
|581
|10.00
|1.9036
|1.9053
|0.0000
|1162
|2006.09.01 15:07
|close
|581
|10.00
|1.9024
|1.9053
|0.0000
|120.00
|42862.97
|1163
|2006.09.04 16:19
|buy
|582
|10.00
|1.9034
|1.9017
|0.0000
|1164
|2006.09.04 16:35
|close
|582
|10.00
|1.9046
|1.9017
|0.0000
|120.00
|42982.97
|1165
|2006.09.05 09:20
|sell
|583
|10.00
|1.8995
|1.9012
|0.0000
|1166
|2006.09.05 09:30
|close
|583
|10.00
|1.8987
|1.9012
|0.0000
|80.00
|43062.97
|1167
|2006.09.05 09:37
|sell
|584
|10.00
|1.8996
|1.9013
|0.0000
|1168
|2006.09.05 12:00
|close
|584
|10.00
|1.8988
|1.9013
|0.0000
|80.00
|43142.97
|1169
|2006.09.05 21:31
|buy
|585
|10.00
|1.8936
|1.8919
|0.0000
|1170
|2006.09.05 22:02
|close
|585
|10.00
|1.8943
|1.8919
|0.0000
|70.00
|43212.97
|1171
|2006.09.06 07:31
|buy
|586
|10.00
|1.8924
|1.8907
|0.0000
|1172
|2006.09.06 07:50
|close
|586
|10.00
|1.8932
|1.8907
|0.0000
|80.00
|43292.97
|1173
|2006.09.06 07:57
|buy
|587
|10.00
|1.8929
|1.8912
|0.0000
|1174
|2006.09.06 08:33
|s/l
|587
|10.00
|1.8912
|1.8912
|0.0000
|-170.00
|43122.97
|1175
|2006.09.06 23:04
|sell
|588
|10.00
|1.8863
|1.8880
|0.0000
|1176
|2006.09.06 23:46
|close
|588
|10.00
|1.8856
|1.8880
|0.0000
|70.00
|43192.97
|1177
|2006.09.07 01:22
|sell
|589
|10.00
|1.8867
|1.8884
|0.0000
|1178
|2006.09.07 03:50
|close
|589
|10.00
|1.8860
|1.8884
|0.0000
|70.00
|43262.97
|1179
|2006.09.07 03:52
|buy
|590
|10.00
|1.8859
|1.8842
|0.0000
|1180
|2006.09.07 05:47
|s/l
|590
|10.00
|1.8842
|1.8842
|0.0000
|-170.00
|43092.97
|1181
|2006.09.07 05:47
|buy
|591
|10.00
|1.8841
|1.8824
|0.0000
|1182
|2006.09.07 06:25
|s/l
|591
|10.00
|1.8824
|1.8824
|0.0000
|-170.00
|42922.97
|1183
|2006.09.07 14:02
|sell
|592
|10.00
|1.8744
|1.8761
|0.0000
|1184
|2006.09.07 14:12
|close
|592
|10.00
|1.8736
|1.8761
|0.0000
|80.00
|43002.97
|1185
|2006.09.07 14:17
|sell
|593
|10.00
|1.8742
|1.8759
|0.0000
|1186
|2006.09.07 14:37
|close
|593
|10.00
|1.8735
|1.8759
|0.0000
|70.00
|43072.97
|1187
|2006.09.07 18:40
|buy
|594
|10.00
|1.8754
|1.8737
|0.0000
|1188
|2006.09.07 18:40
|close
|594
|10.00
|1.8763
|1.8737
|0.0000
|90.00
|43162.97
|1189
|2006.09.07 18:40
|buy
|595
|10.00
|1.8756
|1.8739
|0.0000
|1190
|2006.09.08 00:08
|s/l
|595
|10.00
|1.8739
|1.8739
|0.0000
|-173.50
|42989.47
|1191
|2006.09.08 07:24
|buy
|596
|10.00
|1.8725
|1.8708
|0.0000
|1192
|2006.09.08 07:36
|s/l
|596
|10.00
|1.8708
|1.8708
|0.0000
|-170.00
|42819.47
|1193
|2006.09.08 07:39
|buy
|597
|10.00
|1.8726
|1.8709
|0.0000
|1194
|2006.09.08 07:58
|close
|597
|10.00
|1.8735
|1.8709
|0.0000
|90.00
|42909.47
|1195
|2006.09.08 12:05
|sell
|598
|10.00
|1.8714
|1.8731
|0.0000
|1196
|2006.09.08 12:25
|close
|598
|10.00
|1.8706
|1.8731
|0.0000
|80.00
|42989.47
|1197
|2006.09.08 14:01
|sell
|599
|10.00
|1.8669
|1.8686
|0.0000
|1198
|2006.09.08 14:05
|close
|599
|10.00
|1.8661
|1.8686
|0.0000
|80.00
|43069.47
|1199
|2006.09.11 00:50
|buy
|600
|10.00
|1.8653
|1.8636
|0.0000
|1200
|2006.09.11 01:00
|s/l
|600
|10.00
|1.8636
|1.8636
|0.0000
|-170.00
|42899.47
|1201
|2006.09.11 04:57
|sell
|601
|10.00
|1.8663
|1.8680
|0.0000
|1202
|2006.09.11 06:15
|close
|601
|10.00
|1.8654
|1.8680
|0.0000
|90.00
|42989.47
|1203
|2006.09.11 06:17
|buy
|602
|10.00
|1.8647
|1.8630
|0.0000
|1204
|2006.09.11 06:26
|close
|602
|10.00
|1.8656
|1.8630
|0.0000
|90.00
|43079.47
|1205
|2006.09.11 20:28
|sell
|603
|10.00
|1.8652
|1.8669
|0.0000
|1206
|2006.09.11 22:01
|close
|603
|10.00
|1.8643
|1.8669
|0.0000
|90.00
|43169.47
|1207
|2006.09.12 03:57
|sell
|604
|10.00
|1.8684
|1.8701
|0.0000
|1208
|2006.09.12 06:05
|close
|604
|10.00
|1.8677
|1.8701
|0.0000
|70.00
|43239.47
|1209
|2006.09.12 06:06
|buy
|605
|10.00
|1.8677
|1.8660
|0.0000
|1210
|2006.09.12 06:50
|close
|605
|10.00
|1.8687
|1.8660
|0.0000
|100.00
|43339.47
|1211
|2006.09.12 08:30
|sell
|606
|10.00
|1.8700
|1.8717
|0.0000
|1212
|2006.09.12 08:30
|close
|606
|10.00
|1.8690
|1.8717
|0.0000
|100.00
|43439.47
|1213
|2006.09.12 08:30
|sell
|607
|10.00
|1.8695
|1.8712
|0.0000
|1214
|2006.09.12 08:30
|close
|607
|10.00
|1.8688
|1.8712
|0.0000
|70.00
|43509.47
|1215
|2006.09.12 08:30
|sell
|608
|10.00
|1.8685
|1.8702
|0.0000
|1216
|2006.09.12 08:30
|s/l
|608
|10.00
|1.8702
|1.8702
|0.0000
|-170.00
|43339.47
|1217
|2006.09.12 08:30
|sell
|609
|10.00
|1.8712
|1.8729
|0.0000
|1218
|2006.09.12 08:30
|close
|609
|10.00
|1.8694
|1.8729
|0.0000
|180.00
|43519.47
|1219
|2006.09.12 08:31
|sell
|610
|10.00
|1.8691
|1.8708
|0.0000
|1220
|2006.09.12 08:32
|s/l
|610
|10.00
|1.8708
|1.8708
|0.0000
|-170.00
|43349.47
|1221
|2006.09.12 08:32
|sell
|611
|10.00
|1.8707
|1.8724
|0.0000
|1222
|2006.09.12 08:39
|s/l
|611
|10.00
|1.8724
|1.8724
|0.0000
|-170.00
|43179.47
|1223
|2006.09.12 08:39
|sell
|612
|10.00
|1.8724
|1.8741
|0.0000
|1224
|2006.09.12 09:21
|s/l
|612
|10.00
|1.8741
|1.8741
|0.0000
|-170.00
|43009.47
|1225
|2006.09.12 09:21
|sell
|613
|10.00
|1.8740
|1.8757
|0.0000
|1226
|2006.09.12 09:39
|close
|613
|10.00
|1.8730
|1.8757
|0.0000
|100.00
|43109.47
|1227
|2006.09.12 09:39
|sell
|614
|10.00
|1.8729
|1.8746
|0.0000
|1228
|2006.09.12 10:42
|s/l
|614
|10.00
|1.8746
|1.8746
|0.0000
|-170.00
|42939.47
|1229
|2006.09.12 10:49
|sell
|615
|10.00
|1.8746
|1.8763
|0.0000
|1230
|2006.09.12 11:24
|close
|615
|10.00
|1.8738
|1.8763
|0.0000
|80.00
|43019.47
|1231
|2006.09.12 12:28
|buy
|616
|10.00
|1.8722
|1.8705
|0.0000
|1232
|2006.09.12 12:29
|close
|616
|10.00
|1.8728
|1.8705
|0.0000
|60.00
|43079.47
|1233
|2006.09.12 12:29
|buy
|617
|10.00
|1.8725
|1.8708
|0.0000
|1234
|2006.09.12 12:30
|close
|617
|10.00
|1.8738
|1.8708
|0.0000
|130.00
|43209.47
|1235
|2006.09.12 12:30
|buy
|618
|10.00
|1.8725
|1.8708
|0.0000
|1236
|2006.09.12 12:30
|close
|618
|10.00
|1.8764
|1.8708
|0.0000
|390.00
|43599.47
|1237
|2006.09.12 12:30
|sell
|619
|10.00
|1.8754
|1.8771
|0.0000
|1238
|2006.09.12 12:30
|close
|619
|10.00
|1.8742
|1.8771
|0.0000
|120.00
|43719.47
|1239
|2006.09.12 12:30
|sell
|620
|10.00
|1.8745
|1.8762
|0.0000
|1240
|2006.09.12 12:30
|close
|620
|10.00
|1.8727
|1.8762
|0.0000
|180.00
|43899.47
|1241
|2006.09.12 12:31
|sell
|621
|10.00
|1.8747
|1.8764
|0.0000
|1242
|2006.09.12 12:32
|close
|621
|10.00
|1.8737
|1.8764
|0.0000
|100.00
|43999.47
|1243
|2006.09.12 12:50
|sell
|622
|10.00
|1.8745
|1.8762
|0.0000
|1244
|2006.09.12 12:57
|s/l
|622
|10.00
|1.8762
|1.8762
|0.0000
|-170.00
|43829.47
|1245
|2006.09.12 12:57
|sell
|623
|10.00
|1.8747
|1.8764
|0.0000
|1246
|2006.09.12 12:57
|s/l
|623
|10.00
|1.8764
|1.8764
|0.0000
|-170.00
|43659.47
|1247
|2006.09.12 12:57
|sell
|624
|10.00
|1.8759
|1.8776
|0.0000
|1248
|2006.09.12 13:11
|close
|624
|10.00
|1.8751
|1.8776
|0.0000
|80.00
|43739.47
|1249
|2006.09.12 18:08
|buy
|625
|10.00
|1.8729
|1.8712
|0.0000
|1250
|2006.09.12 18:38
|close
|625
|10.00
|1.8740
|1.8712
|0.0000
|110.00
|43849.47
|1251
|2006.09.12 20:17
|sell
|626
|10.00
|1.8757
|1.8774
|0.0000
|1252
|2006.09.12 20:49
|close
|626
|10.00
|1.8746
|1.8774
|0.0000
|110.00
|43959.47
|1253
|2006.09.12 21:16
|buy
|627
|10.00
|1.8740
|1.8723
|0.0000
|1254
|2006.09.12 21:27
|close
|627
|10.00
|1.8747
|1.8723
|0.0000
|70.00
|44029.47
|1255
|2006.09.12 21:34
|buy
|628
|10.00
|1.8740
|1.8723
|0.0000
|1256
|2006.09.12 22:59
|close
|628
|10.00
|1.8751
|1.8723
|0.0000
|110.00
|44139.47
|1257
|2006.09.13 00:16
|buy
|629
|10.00
|1.8720
|1.8703
|0.0000
|1258
|2006.09.13 00:46
|close
|629
|10.00
|1.8730
|1.8703
|0.0000
|100.00
|44239.47
|1259
|2006.09.13 05:29
|sell
|630
|10.00
|1.8741
|1.8758
|0.0000
|1260
|2006.09.13 05:29
|close
|630
|10.00
|1.8733
|1.8758
|0.0000
|80.00
|44319.47
|1261
|2006.09.13 05:29
|sell
|631
|10.00
|1.8736
|1.8753
|0.0000
|1262
|2006.09.13 06:49
|s/l
|631
|10.00
|1.8753
|1.8753
|0.0000
|-170.00
|44149.47
|1263
|2006.09.13 12:10
|buy
|632
|10.00
|1.8736
|1.8719
|0.0000
|1264
|2006.09.13 13:01
|close
|632
|10.00
|1.8745
|1.8719
|0.0000
|90.00
|44239.47
|1265
|2006.09.13 15:21
|sell
|633
|10.00
|1.8763
|1.8780
|0.0000
|1266
|2006.09.13 15:22
|close
|633
|10.00
|1.8755
|1.8780
|0.0000
|80.00
|44319.47
|1267
|2006.09.13 15:49
|sell
|634
|10.00
|1.8766
|1.8783
|0.0000
|1268
|2006.09.13 21:03
|close
|634
|10.00
|1.8757
|1.8783
|0.0000
|90.00
|44409.47
|1269
|2006.09.14 10:13
|sell
|635
|10.00
|1.8822
|1.8839
|0.0000
|1270
|2006.09.14 10:40
|s/l
|635
|10.00
|1.8839
|1.8839
|0.0000
|-170.00
|44239.47
|1271
|2006.09.14 10:40
|sell
|636
|10.00
|1.8838
|1.8855
|0.0000
|1272
|2006.09.14 10:46
|s/l
|636
|10.00
|1.8855
|1.8855
|0.0000
|-170.00
|44069.47
|1273
|2006.09.14 10:46
|sell
|637
|10.00
|1.8854
|1.8871
|0.0000
|1274
|2006.09.14 11:34
|s/l
|637
|10.00
|1.8871
|1.8871
|0.0000
|-170.00
|43899.47
|1275
|2006.09.14 11:34
|sell
|638
|10.00
|1.8870
|1.8887
|0.0000
|1276
|2006.09.14 12:06
|close
|638
|10.00
|1.8862
|1.8887
|0.0000
|80.00
|43979.47
|1277
|2006.09.15 07:04
|buy
|639
|10.00
|1.8862
|1.8845
|0.0000
|1278
|2006.09.15 08:01
|s/l
|639
|10.00
|1.8845
|1.8845
|0.0000
|-170.00
|43809.47
|1279
|2006.09.15 09:38
|buy
|640
|10.00
|1.8833
|1.8816
|0.0000
|1280
|2006.09.15 09:58
|s/l
|640
|10.00
|1.8816
|1.8816
|0.0000
|-170.00
|43639.47
|1281
|2006.09.15 10:57
|buy
|641
|10.00
|1.8807
|1.8790
|0.0000
|1282
|2006.09.15 12:29
|close
|641
|10.00
|1.8817
|1.8790
|0.0000
|100.00
|43739.47
|1283
|2006.09.15 19:26
|sell
|642
|10.00
|1.8798
|1.8815
|0.0000
|1284
|2006.09.15 19:27
|s/l
|642
|10.00
|1.8815
|1.8815
|0.0000
|-170.00
|43569.47
|1285
|2006.09.15 19:27
|sell
|643
|10.00
|1.8814
|1.8831
|0.0000
|1286
|2006.09.15 19:50
|close
|643
|10.00
|1.8801
|1.8831
|0.0000
|130.00
|43699.47
|1287
|2006.09.15 19:50
|sell
|644
|10.00
|1.8800
|1.8817
|0.0000
|1288
|2006.09.17 22:14
|close
|644
|10.00
|1.8779
|1.8817
|0.0000
|210.00
|43909.47
|1289
|2006.09.18 00:13
|sell
|645
|10.00
|1.8799
|1.8816
|0.0000
|1290
|2006.09.18 00:13
|close
|645
|10.00
|1.8788
|1.8816
|0.0000
|110.00
|44019.47
|1291
|2006.09.18 00:13
|sell
|646
|10.00
|1.8792
|1.8809
|0.0000
|1292
|2006.09.18 03:41
|s/l
|646
|10.00
|1.8809
|1.8809
|0.0000
|-170.00
|43849.47
|1293
|2006.09.18 08:48
|buy
|647
|10.00
|1.8817
|1.8800
|0.0000
|1294
|2006.09.18 09:02
|s/l
|647
|10.00
|1.8800
|1.8800
|0.0000
|-170.00
|43679.47
|1295
|2006.09.18 09:03
|buy
|648
|10.00
|1.8793
|1.8776
|0.0000
|1296
|2006.09.18 09:11
|s/l
|648
|10.00
|1.8776
|1.8776
|0.0000
|-170.00
|43509.47
|1297
|2006.09.18 09:13
|buy
|649
|10.00
|1.8769
|1.8752
|0.0000
|1298
|2006.09.18 09:45
|s/l
|649
|10.00
|1.8752
|1.8752
|0.0000
|-170.00
|43339.47
|1299
|2006.09.18 09:45
|buy
|650
|10.00
|1.8750
|1.8733
|0.0000
|1300
|2006.09.18 11:40
|close
|650
|10.00
|1.8760
|1.8733
|0.0000
|100.00
|43439.47
|1301
|2006.09.18 13:00
|sell
|651
|10.00
|1.8788
|1.8805
|0.0000
|1302
|2006.09.18 13:00
|close
|651
|10.00
|1.8775
|1.8805
|0.0000
|130.00
|43569.47
|1303
|2006.09.18 13:00
|sell
|652
|10.00
|1.8776
|1.8793
|0.0000
|1304
|2006.09.18 13:00
|close
|652
|10.00
|1.8765
|1.8793
|0.0000
|110.00
|43679.47
|1305
|2006.09.18 13:01
|sell
|653
|10.00
|1.8774
|1.8791
|0.0000
|1306
|2006.09.18 13:02
|s/l
|653
|10.00
|1.8791
|1.8791
|0.0000
|-170.00
|43509.47
|1307
|2006.09.18 13:02
|sell
|654
|10.00
|1.8789
|1.8806
|0.0000
|1308
|2006.09.18 13:15
|close
|654
|10.00
|1.8776
|1.8806
|0.0000
|130.00
|43639.47
|1309
|2006.09.18 13:15
|sell
|655
|10.00
|1.8771
|1.8788
|0.0000
|1310
|2006.09.18 13:20
|close
|655
|10.00
|1.8760
|1.8788
|0.0000
|110.00
|43749.47
|1311
|2006.09.18 13:35
|sell
|656
|10.00
|1.8769
|1.8786
|0.0000
|1312
|2006.09.18 16:18
|s/l
|656
|10.00
|1.8786
|1.8786
|0.0000
|-170.00
|43579.47
|1313
|2006.09.18 18:13
|sell
|657
|10.00
|1.8803
|1.8820
|0.0000
|1314
|2006.09.18 23:19
|s/l
|657
|10.00
|1.8820
|1.8820
|0.0000
|-170.00
|43409.47
|1315
|2006.09.19 07:52
|buy
|658
|10.00
|1.8800
|1.8783
|0.0000
|1316
|2006.09.19 08:10
|s/l
|658
|10.00
|1.8783
|1.8783
|0.0000
|-170.00
|43239.47
|1317
|2006.09.19 08:10
|buy
|659
|10.00
|1.8784
|1.8767
|0.0000
|1318
|2006.09.19 08:29
|close
|659
|10.00
|1.8796
|1.8767
|0.0000
|120.00
|43359.47
|1319
|2006.09.19 08:37
|buy
|660
|10.00
|1.8785
|1.8768
|0.0000
|1320
|2006.09.19 08:51
|close
|660
|10.00
|1.8795
|1.8768
|0.0000
|100.00
|43459.47
|1321
|2006.09.19 11:20
|sell
|661
|10.00
|1.8819
|1.8836
|0.0000
|1322
|2006.09.19 11:56
|close
|661
|10.00
|1.8807
|1.8836
|0.0000
|120.00
|43579.47
|1323
|2006.09.19 12:06
|buy
|662
|10.00
|1.8795
|1.8778
|0.0000
|1324
|2006.09.19 12:26
|close
|662
|10.00
|1.8806
|1.8778
|0.0000
|110.00
|43689.47
|1325
|2006.09.19 12:31
|sell
|663
|10.00
|1.8836
|1.8853
|0.0000
|1326
|2006.09.19 12:35
|close
|663
|10.00
|1.8824
|1.8853
|0.0000
|120.00
|43809.47
|1327
|2006.09.19 12:35
|sell
|664
|10.00
|1.8823
|1.8840
|0.0000
|1328
|2006.09.19 12:40
|s/l
|664
|10.00
|1.8840
|1.8840
|0.0000
|-170.00
|43639.47
|1329
|2006.09.19 12:40
|sell
|665
|10.00
|1.8839
|1.8856
|0.0000
|1330
|2006.09.19 12:41
|s/l
|665
|10.00
|1.8856
|1.8856
|0.0000
|-170.00
|43469.47
|1331
|2006.09.19 12:41
|sell
|666
|10.00
|1.8855
|1.8872
|0.0000
|1332
|2006.09.19 12:51
|s/l
|666
|10.00
|1.8872
|1.8872
|0.0000
|-170.00
|43299.47
|1333
|2006.09.19 12:51
|sell
|667
|10.00
|1.8871
|1.8888
|0.0000
|1334
|2006.09.19 14:03
|s/l
|667
|10.00
|1.8888
|1.8888
|0.0000
|-170.00
|43129.47
|1335
|2006.09.19 14:03
|sell
|668
|10.00
|1.8886
|1.8903
|0.0000
|1336
|2006.09.19 14:08
|close
|668
|10.00
|1.8874
|1.8903
|0.0000
|120.00
|43249.47
|1337
|2006.09.19 21:20
|buy
|669
|10.00
|1.8809
|1.8792
|0.0000
|1338
|2006.09.19 23:21
|close
|669
|10.00
|1.8823
|1.8792
|0.0000
|140.00
|43389.47
|1339
|2006.09.20 01:20
|sell
|670
|10.00
|1.8832
|1.8849
|0.0000
|1340
|2006.09.20 04:44
|s/l
|670
|10.00
|1.8849
|1.8849
|0.0000
|-170.00
|43219.47
|1341
|2006.09.20 06:16
|buy
|671
|10.00
|1.8826
|1.8809
|0.0000
|1342
|2006.09.20 06:53
|close
|671
|10.00
|1.8837
|1.8809
|0.0000
|110.00
|43329.47
|1343
|2006.09.20 07:50
|buy
|672
|10.00
|1.8812
|1.8795
|0.0000
|1344
|2006.09.20 08:17
|close
|672
|10.00
|1.8825
|1.8795
|0.0000
|130.00
|43459.47
|1345
|2006.09.20 13:02
|sell
|673
|10.00
|1.8860
|1.8877
|0.0000
|1346
|2006.09.20 13:13
|s/l
|673
|10.00
|1.8877
|1.8877
|0.0000
|-170.00
|43289.47
|1347
|2006.09.20 13:13
|sell
|674
|10.00
|1.8875
|1.8892
|0.0000
|1348
|2006.09.20 14:07
|s/l
|674
|10.00
|1.8892
|1.8892
|0.0000
|-170.00
|43119.47
|1349
|2006.09.20 18:14
|buy
|675
|10.00
|1.8877
|1.8860
|0.0000
|1350
|2006.09.20 18:14
|close
|675
|10.00
|1.8892
|1.8860
|0.0000
|150.00
|43269.47
|1351
|2006.09.20 18:14
|buy
|676
|10.00
|1.8871
|1.8854
|0.0000
|1352
|2006.09.20 18:15
|close
|676
|10.00
|1.8887
|1.8854
|0.0000
|160.00
|43429.47
|1353
|2006.09.20 18:15
|buy
|677
|10.00
|1.8875
|1.8858
|0.0000
|1354
|2006.09.20 18:15
|close
|677
|10.00
|1.8906
|1.8858
|0.0000
|310.00
|43739.47
|1355
|2006.09.20 18:15
|buy
|678
|10.00
|1.8883
|1.8866
|0.0000
|1356
|2006.09.20 18:15
|close
|678
|10.00
|1.8906
|1.8866
|0.0000
|230.00
|43969.47
|1357
|2006.09.20 18:16
|buy
|679
|10.00
|1.8885
|1.8868
|0.0000
|1358
|2006.09.20 18:16
|close
|679
|10.00
|1.8901
|1.8868
|0.0000
|160.00
|44129.47
|1359
|2006.09.20 18:16
|buy
|680
|10.00
|1.8877
|1.8860
|0.0000
|1360
|2006.09.20 18:19
|close
|680
|10.00
|1.8893
|1.8860
|0.0000
|160.00
|44289.47
|1361
|2006.09.20 18:19
|buy
|681
|10.00
|1.8875
|1.8858
|0.0000
|1362
|2006.09.20 18:19
|close
|681
|10.00
|1.8887
|1.8858
|0.0000
|120.00
|44409.47
|1363
|2006.09.20 18:19
|buy
|682
|10.00
|1.8884
|1.8867
|0.0000
|1364
|2006.09.20 18:19
|close
|682
|10.00
|1.8896
|1.8867
|0.0000
|120.00
|44529.47
|1365
|2006.09.20 18:21
|sell
|683
|10.00
|1.8926
|1.8943
|0.0000
|1366
|2006.09.20 18:21
|close
|683
|10.00
|1.8907
|1.8943
|0.0000
|190.00
|44719.47
|1367
|2006.09.20 18:21
|sell
|684
|10.00
|1.8910
|1.8927
|0.0000
|1368
|2006.09.20 18:21
|s/l
|684
|10.00
|1.8927
|1.8927
|0.0000
|-170.00
|44549.47
|1369
|2006.09.20 18:21
|sell
|685
|10.00
|1.8925
|1.8942
|0.0000
|1370
|2006.09.20 18:26
|close
|685
|10.00
|1.8916
|1.8942
|0.0000
|90.00
|44639.47
|1371
|2006.09.20 18:26
|sell
|686
|10.00
|1.8911
|1.8928
|0.0000
|1372
|2006.09.20 18:27
|close
|686
|10.00
|1.8898
|1.8928
|0.0000
|130.00
|44769.47
|1373
|2006.09.20 18:31
|sell
|687
|10.00
|1.8909
|1.8926
|0.0000
|1374
|2006.09.20 18:33
|close
|687
|10.00
|1.8900
|1.8926
|0.0000
|90.00
|44859.47
|1375
|2006.09.21 01:51
|sell
|688
|10.00
|1.8922
|1.8939
|0.0000
|1376
|2006.09.21 02:42
|close
|688
|10.00
|1.8911
|1.8939
|0.0000
|110.00
|44969.47
|1377
|2006.09.21 05:41
|sell
|689
|10.00
|1.8924
|1.8941
|0.0000
|1378
|2006.09.21 06:14
|close
|689
|10.00
|1.8914
|1.8941
|0.0000
|100.00
|45069.47
|1379
|2006.09.21 10:33
|sell
|690
|10.00
|1.8976
|1.8993
|0.0000
|1380
|2006.09.21 12:21
|s/l
|690
|10.00
|1.8993
|1.8993
|0.0000
|-170.00
|44899.47
|1381
|2006.09.21 14:04
|buy
|691
|10.00
|1.8973
|1.8956
|0.0000
|1382
|2006.09.21 14:20
|s/l
|691
|10.00
|1.8956
|1.8956
|0.0000
|-170.00
|44729.47
|1383
|2006.09.21 14:20
|buy
|692
|10.00
|1.8957
|1.8940
|0.0000
|1384
|2006.09.21 14:40
|close
|692
|10.00
|1.8966
|1.8940
|0.0000
|90.00
|44819.47
|1385
|2006.09.21 14:40
|buy
|693
|10.00
|1.8970
|1.8953
|0.0000
|1386
|2006.09.21 15:04
|close
|693
|10.00
|1.8981
|1.8953
|0.0000
|110.00
|44929.47
|1387
|2006.09.22 07:04
|sell
|694
|10.00
|1.9044
|1.9061
|0.0000
|1388
|2006.09.22 07:29
|s/l
|694
|10.00
|1.9061
|1.9061
|0.0000
|-170.00
|44759.47
|1389
|2006.09.22 07:29
|sell
|695
|10.00
|1.9062
|1.9079
|0.0000
|1390
|2006.09.22 07:37
|close
|695
|10.00
|1.9049
|1.9079
|0.0000
|130.00
|44889.47
|1391
|2006.09.22 07:37
|sell
|696
|10.00
|1.9048
|1.9065
|0.0000
|1392
|2006.09.22 09:42
|close
|696
|10.00
|1.9032
|1.9065
|0.0000
|160.00
|45049.47
|1393
|2006.09.22 09:43
|buy
|697
|10.00
|1.9033
|1.9016
|0.0000
|1394
|2006.09.22 11:00
|close
|697
|10.00
|1.9046
|1.9016
|0.0000
|130.00
|45179.47
|1395
|2006.09.22 13:16
|buy
|698
|10.00
|1.9019
|1.9002
|0.0000
|1396
|2006.09.22 13:29
|close
|698
|10.00
|1.9031
|1.9002
|0.0000
|120.00
|45299.47
|1397
|2006.09.22 13:50
|buy
|699
|10.00
|1.9019
|1.9002
|0.0000
|1398
|2006.09.22 14:01
|s/l
|699
|10.00
|1.9002
|1.9002
|0.0000
|-170.00
|45129.47
|1399
|2006.09.25 00:15
|buy
|700
|10.00
|1.9001
|1.8984
|0.0000
|1400
|2006.09.25 01:27
|close
|700
|10.00
|1.9013
|1.8984
|0.0000
|120.00
|45249.47
|1401
|2006.09.25 09:01
|buy
|701
|10.00
|1.9020
|1.9003
|0.0000
|1402
|2006.09.25 09:45
|close
|701
|10.00
|1.9032
|1.9003
|0.0000
|120.00
|45369.47
|1403
|2006.09.25 14:00
|buy
|702
|10.00
|1.9002
|1.8985
|0.0000
|1404
|2006.09.25 14:00
|close
|702
|10.00
|1.9016
|1.8985
|0.0000
|140.00
|45509.47
|1405
|2006.09.25 14:00
|buy
|703
|10.00
|1.9003
|1.8986
|0.0000
|1406
|2006.09.25 14:00
|close
|703
|10.00
|1.9017
|1.8986
|0.0000
|140.00
|45649.47
|1407
|2006.09.25 14:00
|buy
|704
|10.00
|1.9001
|1.8984
|0.0000
|1408
|2006.09.25 14:07
|close
|704
|10.00
|1.9017
|1.8984
|0.0000
|160.00
|45809.47
|1409
|2006.09.25 14:31
|buy
|705
|10.00
|1.9005
|1.8988
|0.0000
|1410
|2006.09.25 14:33
|s/l
|705
|10.00
|1.8988
|1.8988
|0.0000
|-170.00
|45639.47
|1411
|2006.09.25 14:34
|buy
|706
|10.00
|1.8996
|1.8979
|0.0000
|1412
|2006.09.25 15:10
|close
|706
|10.00
|1.9011
|1.8979
|0.0000
|150.00
|45789.47
|1413
|2006.09.25 23:40
|sell
|707
|10.00
|1.9015
|1.9032
|0.0000
|1414
|2006.09.26 06:12
|close
|707
|10.00
|1.9004
|1.9032
|0.0000
|112.15
|45901.62
|1415
|2006.09.26 06:12
|buy
|708
|10.00
|1.9003
|1.8986
|0.0000
|1416
|2006.09.26 07:07
|s/l
|708
|10.00
|1.8986
|1.8986
|0.0000
|-170.00
|45731.62
|1417
|2006.09.26 08:14
|buy
|709
|10.00
|1.8970
|1.8953
|0.0000
|1418
|2006.09.26 08:14
|close
|709
|10.00
|1.8983
|1.8953
|0.0000
|130.00
|45861.62
|1419
|2006.09.26 08:14
|buy
|710
|10.00
|1.8976
|1.8959
|0.0000
|1420
|2006.09.26 08:17
|s/l
|710
|10.00
|1.8959
|1.8959
|0.0000
|-170.00
|45691.62
|1421
|2006.09.26 19:56
|buy
|711
|10.00
|1.8948
|1.8931
|0.0000
|1422
|2006.09.27 00:13
|close
|711
|10.00
|1.8960
|1.8931
|0.0000
|116.50
|45808.12
|1423
|2006.09.27 06:08
|buy
|712
|10.00
|1.8935
|1.8918
|0.0000
|1424
|2006.09.27 06:53
|close
|712
|10.00
|1.8943
|1.8918
|0.0000
|80.00
|45888.12
|1425
|2006.09.27 07:57
|buy
|713
|10.00
|1.8914
|1.8897
|0.0000
|1426
|2006.09.27 08:02
|s/l
|713
|10.00
|1.8897
|1.8897
|0.0000
|-170.00
|45718.12
|1427
|2006.09.27 12:11
|buy
|714
|10.00
|1.8907
|1.8890
|0.0000
|1428
|2006.09.27 12:23
|s/l
|714
|10.00
|1.8890
|1.8890
|0.0000
|-170.00
|45548.12
|1429
|2006.09.27 12:23
|buy
|715
|10.00
|1.8892
|1.8875
|0.0000
|1430
|2006.09.27 12:31
|close
|715
|10.00
|1.8912
|1.8875
|0.0000
|200.00
|45748.12
|1431
|2006.09.27 12:35
|buy
|716
|10.00
|1.8908
|1.8891
|0.0000
|1432
|2006.09.27 12:35
|close
|716
|10.00
|1.8917
|1.8891
|0.0000
|90.00
|45838.12
|1433
|2006.09.27 12:35
|buy
|717
|10.00
|1.8911
|1.8894
|0.0000
|1434
|2006.09.27 12:43
|s/l
|717
|10.00
|1.8894
|1.8894
|0.0000
|-170.00
|45668.12
|1435
|2006.09.27 12:43
|buy
|718
|10.00
|1.8896
|1.8879
|0.0000
|1436
|2006.09.27 13:21
|s/l
|718
|10.00
|1.8879
|1.8879
|0.0000
|-170.00
|45498.12
|1437
|2006.09.27 23:52
|sell
|719
|10.00
|1.8900
|1.8917
|0.0000
|1438
|2006.09.27 23:55
|s/l
|719
|10.00
|1.8917
|1.8917
|0.0000
|-170.00
|45328.12
|1439
|2006.09.27 23:55
|sell
|720
|10.00
|1.8915
|1.8932
|0.0000
|1440
|2006.09.27 23:58
|close
|720
|10.00
|1.8904
|1.8932
|0.0000
|110.00
|45438.12
|1441
|2006.09.27 23:58
|sell
|721
|10.00
|1.8903
|1.8920
|0.0000
|1442
|2006.09.28 02:26
|close
|721
|10.00
|1.8892
|1.8920
|0.0000
|116.45
|45554.57
|1443
|2006.09.28 02:26
|buy
|722
|10.00
|1.8893
|1.8876
|0.0000
|1444
|2006.09.28 02:48
|s/l
|722
|10.00
|1.8876
|1.8876
|0.0000
|-170.00
|45384.57
|1445
|2006.09.28 02:48
|buy
|723
|10.00
|1.8878
|1.8861
|0.0000
|1446
|2006.09.28 05:23
|s/l
|723
|10.00
|1.8861
|1.8861
|0.0000
|-170.00
|45214.57
|1447
|2006.09.28 21:10
|buy
|724
|10.00
|1.8758
|1.8741
|0.0000
|1448
|2006.09.28 21:11
|close
|724
|10.00
|1.8765
|1.8741
|0.0000
|70.00
|45284.57
|1449
|2006.09.28 21:11
|buy
|725
|10.00
|1.8757
|1.8740
|0.0000
|1450
|2006.09.28 21:12
|close
|725
|10.00
|1.8764
|1.8740
|0.0000
|70.00
|45354.57
|1451
|2006.09.28 21:44
|buy
|726
|10.00
|1.8759
|1.8742
|0.0000
|1452
|2006.09.28 23:02
|close
|726
|10.00
|1.8768
|1.8742
|0.0000
|90.00
|45444.57
|1453
|2006.10.02 06:02
|sell
|727
|10.00
|1.8728
|1.8745
|0.0000
|1454
|2006.10.02 06:13
|close
|727
|10.00
|1.8716
|1.8745
|0.0000
|120.00
|45564.57
|1455
|2006.10.02 06:13
|sell
|728
|10.00
|1.8716
|1.8733
|0.0000
|1456
|2006.10.02 07:12
|close
|728
|10.00
|1.8701
|1.8733
|0.0000
|150.00
|45714.57
|1457
|2006.10.02 07:39
|buy
|729
|10.00
|1.8677
|1.8660
|0.0000
|1458
|2006.10.02 07:42
|close
|729
|10.00
|1.8693
|1.8660
|0.0000
|160.00
|45874.57
|1459
|2006.10.02 07:46
|buy
|730
|10.00
|1.8696
|1.8679
|0.0000
|1460
|2006.10.02 08:02
|close
|730
|10.00
|1.8745
|1.8679
|0.0000
|490.00
|46364.57
|1461
|2006.10.02 08:02
|sell
|731
|10.00
|1.8742
|1.8759
|0.0000
|1462
|2006.10.02 08:10
|close
|731
|10.00
|1.8722
|1.8759
|0.0000
|200.00
|46564.57
|1463
|2006.10.02 08:12
|sell
|732
|10.00
|1.8726
|1.8743
|0.0000
|1464
|2006.10.02 08:31
|close
|732
|10.00
|1.8704
|1.8743
|0.0000
|220.00
|46784.57
|1465
|2006.10.02 08:31
|sell
|733
|10.00
|1.8701
|1.8718
|0.0000
|1466
|2006.10.02 08:49
|s/l
|733
|10.00
|1.8718
|1.8718
|0.0000
|-170.00
|46614.57
|1467
|2006.10.02 08:49
|sell
|734
|10.00
|1.8715
|1.8732
|0.0000
|1468
|2006.10.02 08:51
|close
|734
|10.00
|1.8702
|1.8732
|0.0000
|130.00
|46744.57
|1469
|2006.10.02 08:52
|sell
|735
|10.00
|1.8708
|1.8725
|0.0000
|1470
|2006.10.02 08:57
|s/l
|735
|10.00
|1.8725
|1.8725
|0.0000
|-170.00
|46574.57
|1471
|2006.10.02 08:59
|sell
|736
|10.00
|1.8731
|1.8748
|0.0000
|1472
|2006.10.02 09:02
|s/l
|736
|10.00
|1.8748
|1.8748
|0.0000
|-170.00
|46404.57
|1473
|2006.10.02 13:22
|sell
|737
|10.00
|1.8754
|1.8771
|0.0000
|1474
|2006.10.02 13:31
|s/l
|737
|10.00
|1.8771
|1.8771
|0.0000
|-170.00
|46234.57
|1475
|2006.10.02 13:31
|sell
|738
|10.00
|1.8769
|1.8786
|0.0000
|1476
|2006.10.02 13:35
|s/l
|738
|10.00
|1.8786
|1.8786
|0.0000
|-170.00
|46064.57
|1477
|2006.10.02 13:35
|sell
|739
|10.00
|1.8785
|1.8802
|0.0000
|1478
|2006.10.02 13:45
|s/l
|739
|10.00
|1.8802
|1.8802
|0.0000
|-170.00
|45894.57
|1479
|2006.10.02 13:45
|sell
|740
|10.00
|1.8803
|1.8820
|0.0000
|1480
|2006.10.02 13:49
|s/l
|740
|10.00
|1.8820
|1.8820
|0.0000
|-170.00
|45724.57
|1481
|2006.10.02 13:49
|sell
|741
|10.00
|1.8819
|1.8836
|0.0000
|1482
|2006.10.02 13:53
|s/l
|741
|10.00
|1.8836
|1.8836
|0.0000
|-170.00
|45554.57
|1483
|2006.10.02 13:53
|sell
|742
|10.00
|1.8834
|1.8851
|0.0000
|1484
|2006.10.02 14:22
|s/l
|742
|10.00
|1.8851
|1.8851
|0.0000
|-170.00
|45384.57
|1485
|2006.10.02 15:33
|sell
|743
|10.00
|1.8870
|1.8887
|0.0000
|1486
|2006.10.02 15:43
|close
|743
|10.00
|1.8858
|1.8887
|0.0000
|120.00
|45504.57
|1487
|2006.10.02 15:48
|sell
|744
|10.00
|1.8859
|1.8876
|0.0000
|1488
|2006.10.03 05:19
|s/l
|744
|10.00
|1.8876
|1.8876
|0.0000
|-167.85
|45336.72
|1489
|2006.10.03 07:36
|sell
|745
|10.00
|1.8893
|1.8910
|0.0000
|1490
|2006.10.03 08:02
|close
|745
|10.00
|1.8884
|1.8910
|0.0000
|90.00
|45426.72
|1491
|2006.10.03 08:34
|buy
|746
|10.00
|1.8865
|1.8848
|0.0000
|1492
|2006.10.03 09:05
|close
|746
|10.00
|1.8877
|1.8848
|0.0000
|120.00
|45546.72
|1493
|2006.10.04 01:46
|buy
|747
|10.00
|1.8855
|1.8838
|0.0000
|1494
|2006.10.04 01:47
|s/l
|747
|10.00
|1.8838
|1.8838
|0.0000
|-170.00
|45376.72
|1495
|2006.10.04 10:32
|buy
|748
|10.00
|1.8804
|1.8787
|0.0000
|1496
|2006.10.04 11:11
|s/l
|748
|10.00
|1.8787
|1.8787
|0.0000
|-170.00
|45206.72
|1497
|2006.10.05 06:43
|buy
|749
|10.00
|1.8852
|1.8835
|0.0000
|1498
|2006.10.05 07:03
|close
|749
|10.00
|1.8861
|1.8835
|0.0000
|90.00
|45296.72
|1499
|2006.10.05 08:16
|buy
|750
|10.00
|1.8854
|1.8837
|0.0000
|1500
|2006.10.05 10:53
|close
|750
|10.00
|1.8865
|1.8837
|0.0000
|110.00
|45406.72
|1501
|2006.10.05 11:00
|buy
|751
|10.00
|1.8841
|1.8824
|0.0000
|1502
|2006.10.05 11:00
|close
|751
|10.00
|1.8852
|1.8824
|0.0000
|110.00
|45516.72
|1503
|2006.10.05 11:00
|buy
|752
|10.00
|1.8851
|1.8834
|0.0000
|1504
|2006.10.05 11:01
|s/l
|752
|10.00
|1.8834
|1.8834
|0.0000
|-170.00
|45346.72
|1505
|2006.10.05 11:01
|buy
|753
|10.00
|1.8835
|1.8818
|0.0000
|1506
|2006.10.05 11:01
|s/l
|753
|10.00
|1.8818
|1.8818
|0.0000
|-170.00
|45176.72
|1507
|2006.10.05 11:01
|buy
|754
|10.00
|1.8820
|1.8803
|0.0000
|1508
|2006.10.05 11:04
|close
|754
|10.00
|1.8832
|1.8803
|0.0000
|120.00
|45296.72
|1509
|2006.10.06 01:06
|buy
|755
|10.00
|1.8772
|1.8755
|0.0000
|1510
|2006.10.06 03:05
|close
|755
|10.00
|1.8783
|1.8755
|0.0000
|110.00
|45406.72
|1511
|2006.10.06 09:07
|sell
|756
|10.00
|1.8765
|1.8782
|0.0000
|1512
|2006.10.06 09:39
|close
|756
|10.00
|1.8758
|1.8782
|0.0000
|70.00
|45476.72
|1513
|2006.10.06 09:39
|sell
|757
|10.00
|1.8757
|1.8774
|0.0000
|1514
|2006.10.06 10:44
|s/l
|757
|10.00
|1.8774
|1.8774
|0.0000
|-170.00
|45306.72
|1515
|2006.10.06 11:50
|sell
|758
|10.00
|1.8778
|1.8795
|0.0000
|1516
|2006.10.06 11:55
|s/l
|758
|10.00
|1.8795
|1.8795
|0.0000
|-170.00
|45136.72
|1517
|2006.10.06 11:55
|sell
|759
|10.00
|1.8797
|1.8814
|0.0000
|1518
|2006.10.06 12:00
|close
|759
|10.00
|1.8785
|1.8814
|0.0000
|120.00
|45256.72
|1519
|2006.10.06 12:06
|sell
|760
|10.00
|1.8806
|1.8823
|0.0000
|1520
|2006.10.06 12:09
|s/l
|760
|10.00
|1.8823
|1.8823
|0.0000
|-170.00
|45086.72
|1521
|2006.10.06 12:09
|sell
|761
|10.00
|1.8821
|1.8838
|0.0000
|1522
|2006.10.06 12:15
|close
|761
|10.00
|1.8806
|1.8838
|0.0000
|150.00
|45236.72
|1523
|2006.10.06 12:15
|sell
|762
|10.00
|1.8813
|1.8830
|0.0000
|1524
|2006.10.06 12:29
|s/l
|762
|10.00
|1.8830
|1.8830
|0.0000
|-170.00
|45066.72
|1525
|2006.10.06 12:29
|sell
|763
|10.00
|1.8829
|1.8846
|0.0000
|1526
|2006.10.06 12:31
|s/l
|763
|10.00
|1.8846
|1.8846
|0.0000
|-170.00
|44896.72
|1527
|2006.10.06 12:31
|sell
|764
|10.00
|1.8864
|1.8881
|0.0000
|1528
|2006.10.06 12:32
|close
|764
|10.00
|1.8847
|1.8881
|0.0000
|170.00
|45066.72
|1529
|2006.10.06 12:32
|sell
|765
|10.00
|1.8838
|1.8855
|0.0000
|1530
|2006.10.06 12:32
|close
|765
|10.00
|1.8822
|1.8855
|0.0000
|160.00
|45226.72
|1531
|2006.10.06 12:32
|sell
|766
|10.00
|1.8856
|1.8873
|0.0000
|1532
|2006.10.06 12:32
|close
|766
|10.00
|1.8831
|1.8873
|0.0000
|250.00
|45476.72
|1533
|2006.10.06 12:32
|sell
|767
|10.00
|1.8851
|1.8868
|0.0000
|1534
|2006.10.06 12:32
|close
|767
|10.00
|1.8833
|1.8868
|0.0000
|180.00
|45656.72
|1535
|2006.10.06 12:32
|sell
|768
|10.00
|1.8817
|1.8834
|0.0000
|1536
|2006.10.06 12:32
|s/l
|768
|10.00
|1.8834
|1.8834
|0.0000
|-170.00
|45486.72
|1537
|2006.10.06 12:32
|sell
|769
|10.00
|1.8842
|1.8859
|0.0000
|1538
|2006.10.06 12:32
|s/l
|769
|10.00
|1.8859
|1.8859
|0.0000
|-170.00
|45316.72
|1539
|2006.10.06 12:32
|sell
|770
|10.00
|1.8862
|1.8879
|0.0000
|1540
|2006.10.06 12:32
|s/l
|770
|10.00
|1.8879
|1.8879
|0.0000
|-170.00
|45146.72
|1541
|2006.10.06 12:32
|sell
|771
|10.00
|1.8878
|1.8895
|0.0000
|1542
|2006.10.06 12:32
|close
|771
|10.00
|1.8824
|1.8895
|0.0000
|540.00
|45686.72
|1543
|2006.10.06 12:33
|sell
|772
|10.00
|1.8821
|1.8838
|0.0000
|1544
|2006.10.06 12:34
|close
|772
|10.00
|1.8788
|1.8838
|0.0000
|330.00
|46016.72
|1545
|2006.10.06 12:34
|sell
|773
|10.00
|1.8800
|1.8817
|0.0000
|1546
|2006.10.06 12:34
|close
|773
|10.00
|1.8789
|1.8817
|0.0000
|110.00
|46126.72
|1547
|2006.10.06 12:35
|sell
|774
|10.00
|1.8795
|1.8812
|0.0000
|1548
|2006.10.06 12:35
|close
|774
|10.00
|1.8787
|1.8812
|0.0000
|80.00
|46206.72
|1549
|2006.10.06 12:35
|sell
|775
|10.00
|1.8796
|1.8813
|0.0000
|1550
|2006.10.06 12:39
|s/l
|775
|10.00
|1.8813
|1.8813
|0.0000
|-170.00
|46036.72
|1551
|2006.10.06 12:39
|sell
|776
|10.00
|1.8813
|1.8830
|0.0000
|1552
|2006.10.06 12:42
|close
|776
|10.00
|1.8800
|1.8830
|0.0000
|130.00
|46166.72
|1553
|2006.10.06 12:42
|sell
|777
|10.00
|1.8799
|1.8816
|0.0000
|1554
|2006.10.06 12:48
|close
|777
|10.00
|1.8787
|1.8816
|0.0000
|120.00
|46286.72
|1555
|2006.10.06 12:48
|sell
|778
|10.00
|1.8796
|1.8813
|0.0000
|1556
|2006.10.06 12:48
|close
|778
|10.00
|1.8787
|1.8813
|0.0000
|90.00
|46376.72
|1557
|2006.10.06 12:49
|sell
|779
|10.00
|1.8795
|1.8812
|0.0000
|1558
|2006.10.06 12:50
|close
|779
|10.00
|1.8786
|1.8812
|0.0000
|90.00
|46466.72
|1559
|2006.10.06 16:10
|buy
|780
|10.00
|1.8687
|1.8670
|0.0000
|1560
|2006.10.06 16:34
|close
|780
|10.00
|1.8699
|1.8670
|0.0000
|120.00
|46586.72
|1561
|2006.10.09 08:28
|sell
|781
|10.00
|1.8685
|1.8702
|0.0000
|1562
|2006.10.09 08:30
|close
|781
|10.00
|1.8676
|1.8702
|0.0000
|90.00
|46676.72
|1563
|2006.10.09 08:30
|sell
|782
|10.00
|1.8683
|1.8700
|0.0000
|1564
|2006.10.09 08:30
|close
|782
|10.00
|1.8670
|1.8700
|0.0000
|130.00
|46806.72
|1565
|2006.10.10 02:54
|buy
|783
|10.00
|1.8655
|1.8638
|0.0000
|1566
|2006.10.10 04:41
|close
|783
|10.00
|1.8663
|1.8638
|0.0000
|80.00
|46886.72
|1567
|2006.10.10 06:09
|sell
|784
|10.00
|1.8669
|1.8686
|0.0000
|1568
|2006.10.10 06:17
|s/l
|784
|10.00
|1.8686
|1.8686
|0.0000
|-170.00
|46716.72
|1569
|2006.10.10 06:17
|sell
|785
|10.00
|1.8684
|1.8701
|0.0000
|1570
|2006.10.10 06:47
|s/l
|785
|10.00
|1.8701
|1.8701
|0.0000
|-170.00
|46546.72
|1571
|2006.10.10 06:47
|sell
|786
|10.00
|1.8700
|1.8717
|0.0000
|1572
|2006.10.10 06:48
|close
|786
|10.00
|1.8692
|1.8717
|0.0000
|80.00
|46626.72
|1573
|2006.10.10 06:48
|sell
|787
|10.00
|1.8692
|1.8709
|0.0000
|1574
|2006.10.10 07:07
|close
|787
|10.00
|1.8681
|1.8709
|0.0000
|110.00
|46736.72
|1575
|2006.10.10 11:04
|buy
|788
|10.00
|1.8578
|1.8561
|0.0000
|1576
|2006.10.10 11:16
|s/l
|788
|10.00
|1.8561
|1.8561
|0.0000
|-170.00
|46566.72
|1577
|2006.10.10 11:16
|buy
|789
|10.00
|1.8562
|1.8545
|0.0000
|1578
|2006.10.10 12:13
|close
|789
|10.00
|1.8572
|1.8545
|0.0000
|100.00
|46666.72
|1579
|2006.10.11 00:35
|sell
|790
|10.00
|1.8548
|1.8565
|0.0000
|1580
|2006.10.11 01:15
|close
|790
|10.00
|1.8539
|1.8565
|0.0000
|90.00
|46756.72
|1581
|2006.10.11 05:59
|sell
|791
|10.00
|1.8555
|1.8572
|0.0000
|1582
|2006.10.11 06:26
|close
|791
|10.00
|1.8542
|1.8572
|0.0000
|130.00
|46886.72
|1583
|2006.10.11 06:31
|buy
|792
|10.00
|1.8543
|1.8526
|0.0000
|1584
|2006.10.11 06:43
|s/l
|792
|10.00
|1.8526
|1.8526
|0.0000
|-170.00
|46716.72
|1585
|2006.10.11 06:43
|buy
|793
|10.00
|1.8528
|1.8511
|0.0000
|1586
|2006.10.11 07:05
|close
|793
|10.00
|1.8540
|1.8511
|0.0000
|120.00
|46836.72
|1587
|2006.10.11 11:28
|sell
|794
|10.00
|1.8584
|1.8601
|0.0000
|1588
|2006.10.11 11:46
|close
|794
|10.00
|1.8577
|1.8601
|0.0000
|70.00
|46906.72
|1589
|2006.10.11 11:46
|sell
|795
|10.00
|1.8574
|1.8591
|0.0000
|1590
|2006.10.11 12:04
|close
|795
|10.00
|1.8562
|1.8591
|0.0000
|120.00
|47026.72
|1591
|2006.10.11 17:31
|buy
|796
|10.00
|1.8563
|1.8546
|0.0000
|1592
|2006.10.11 17:56
|close
|796
|10.00
|1.8568
|1.8546
|0.0000
|50.00
|47076.72
|1593
|2006.10.11 18:01
|buy
|797
|10.00
|1.8558
|1.8541
|0.0000
|1594
|2006.10.11 18:01
|close
|797
|10.00
|1.8571
|1.8541
|0.0000
|130.00
|47206.72
|1595
|2006.10.11 18:02
|buy
|798
|10.00
|1.8555
|1.8538
|0.0000
|1596
|2006.10.11 18:06
|s/l
|798
|10.00
|1.8538
|1.8538
|0.0000
|-170.00
|47036.72
|1597
|2006.10.11 18:07
|buy
|799
|10.00
|1.8542
|1.8525
|0.0000
|1598
|2006.10.11 18:22
|s/l
|799
|10.00
|1.8525
|1.8525
|0.0000
|-170.00
|46866.72
|1599
|2006.10.11 18:22
|buy
|800
|10.00
|1.8527
|1.8510
|0.0000
|1600
|2006.10.11 18:51
|close
|800
|10.00
|1.8542
|1.8510
|0.0000
|150.00
|47016.72
|1601
|2006.10.11 18:51
|buy
|801
|10.00
|1.8543
|1.8526
|0.0000
|1602
|2006.10.11 18:52
|close
|801
|10.00
|1.8557
|1.8526
|0.0000
|140.00
|47156.72
|1603
|2006.10.11 18:52
|buy
|802
|10.00
|1.8545
|1.8528
|0.0000
|1604
|2006.10.11 18:55
|s/l
|802
|10.00
|1.8528
|1.8528
|0.0000
|-170.00
|46986.72
|1605
|2006.10.11 18:55
|buy
|803
|10.00
|1.8529
|1.8512
|0.0000
|1606
|2006.10.11 18:55
|close
|803
|10.00
|1.8544
|1.8512
|0.0000
|150.00
|47136.72
|1607
|2006.10.11 18:55
|buy
|804
|10.00
|1.8545
|1.8528
|0.0000
|1608
|2006.10.11 18:55
|s/l
|804
|10.00
|1.8528
|1.8528
|0.0000
|-170.00
|46966.72
|1609
|2006.10.11 18:55
|buy
|805
|10.00
|1.8529
|1.8512
|0.0000
|1610
|2006.10.11 19:08
|close
|805
|10.00
|1.8538
|1.8512
|0.0000
|90.00
|47056.72
|1611
|2006.10.12 09:18
|buy
|806
|10.00
|1.8556
|1.8539
|0.0000
|1612
|2006.10.12 09:46
|close
|806
|10.00
|1.8566
|1.8539
|0.0000
|100.00
|47156.72
|1613
|2006.10.12 09:46
|buy
|807
|10.00
|1.8568
|1.8551
|0.0000
|1614
|2006.10.12 09:59
|close
|807
|10.00
|1.8579
|1.8551
|0.0000
|110.00
|47266.72
|1615
|2006.10.12 09:59
|buy
|808
|10.00
|1.8576
|1.8559
|0.0000
|1616
|2006.10.12 10:33
|s/l
|808
|10.00
|1.8559
|1.8559
|0.0000
|-170.00
|47096.72
|1617
|2006.10.12 10:34
|buy
|809
|10.00
|1.8550
|1.8533
|0.0000
|1618
|2006.10.12 11:14
|close
|809
|10.00
|1.8558
|1.8533
|0.0000
|80.00
|47176.72
|1619
|2006.10.12 11:35
|buy
|810
|10.00
|1.8541
|1.8524
|0.0000
|1620
|2006.10.12 11:48
|close
|810
|10.00
|1.8548
|1.8524
|0.0000
|70.00
|47246.72
|1621
|2006.10.12 13:05
|buy
|811
|10.00
|1.8541
|1.8524
|0.0000
|1622
|2006.10.12 13:09
|close
|811
|10.00
|1.8550
|1.8524
|0.0000
|90.00
|47336.72
|1623
|2006.10.12 15:33
|buy
|812
|10.00
|1.8551
|1.8534
|0.0000
|1624
|2006.10.12 15:43
|close
|812
|10.00
|1.8556
|1.8534
|0.0000
|50.00
|47386.72
|1625
|2006.10.12 15:43
|buy
|813
|10.00
|1.8556
|1.8539
|0.0000
|1626
|2006.10.12 17:00
|close
|813
|10.00
|1.8562
|1.8539
|0.0000
|60.00
|47446.72
|1627
|2006.10.12 17:37
|sell
|814
|10.00
|1.8571
|1.8588
|0.0000
|1628
|2006.10.12 20:22
|s/l
|814
|10.00
|1.8588
|1.8588
|0.0000
|-170.00
|47276.72
|1629
|2006.10.13 19:10
|buy
|815
|10.00
|1.8561
|1.8544
|0.0000
|1630
|2006.10.15 22:37
|s/l
|815
|10.00
|1.8544
|1.8544
|0.0000
|-170.00
|47106.72
|1631
|2006.10.16 06:58
|sell
|816
|10.00
|1.8567
|1.8584
|0.0000
|1632
|2006.10.16 07:23
|close
|816
|10.00
|1.8561
|1.8584
|0.0000
|60.00
|47166.72
|1633
|2006.10.16 08:07
|sell
|817
|10.00
|1.8607
|1.8624
|0.0000
|1634
|2006.10.16 08:35
|s/l
|817
|10.00
|1.8624
|1.8624
|0.0000
|-170.00
|46996.72
|1635
|2006.10.16 08:36
|sell
|818
|10.00
|1.8613
|1.8630
|0.0000
|1636
|2006.10.16 08:50
|close
|818
|10.00
|1.8601
|1.8630
|0.0000
|120.00
|47116.72
|1637
|2006.10.16 11:21
|buy
|819
|10.00
|1.8587
|1.8570
|0.0000
|1638
|2006.10.16 11:32
|close
|819
|10.00
|1.8592
|1.8570
|0.0000
|50.00
|47166.72
|1639
|2006.10.16 11:32
|buy
|820
|10.00
|1.8589
|1.8572
|0.0000
|1640
|2006.10.16 11:35
|close
|820
|10.00
|1.8594
|1.8572
|0.0000
|50.00
|47216.72
|1641
|2006.10.16 12:09
|sell
|821
|10.00
|1.8613
|1.8630
|0.0000
|1642
|2006.10.16 12:30
|close
|821
|10.00
|1.8602
|1.8630
|0.0000
|110.00
|47326.72
|1643
|2006.10.16 12:32
|sell
|822
|10.00
|1.8613
|1.8630
|0.0000
|1644
|2006.10.16 12:41
|s/l
|822
|10.00
|1.8630
|1.8630
|0.0000
|-170.00
|47156.72
|1645
|2006.10.16 12:41
|sell
|823
|10.00
|1.8628
|1.8645
|0.0000
|1646
|2006.10.16 12:42
|s/l
|823
|10.00
|1.8645
|1.8645
|0.0000
|-170.00
|46986.72
|1647
|2006.10.16 12:42
|sell
|824
|10.00
|1.8645
|1.8662
|0.0000
|1648
|2006.10.16 12:46
|close
|824
|10.00
|1.8634
|1.8662
|0.0000
|110.00
|47096.72
|1649
|2006.10.16 12:46
|sell
|825
|10.00
|1.8634
|1.8651
|0.0000
|1650
|2006.10.16 13:01
|close
|825
|10.00
|1.8623
|1.8651
|0.0000
|110.00
|47206.72
|1651
|2006.10.16 14:29
|buy
|826
|10.00
|1.8614
|1.8597
|0.0000
|1652
|2006.10.16 14:36
|close
|826
|10.00
|1.8623
|1.8597
|0.0000
|90.00
|47296.72
|1653
|2006.10.16 14:39
|buy
|827
|10.00
|1.8621
|1.8604
|0.0000
|1654
|2006.10.16 14:55
|s/l
|827
|10.00
|1.8604
|1.8604
|0.0000
|-170.00
|47126.72
|1655
|2006.10.16 14:55
|buy
|828
|10.00
|1.8606
|1.8589
|0.0000
|1656
|2006.10.16 20:49
|close
|828
|10.00
|1.8618
|1.8589
|0.0000
|120.00
|47246.72
|1657
|2006.10.16 21:54
|sell
|829
|10.00
|1.8626
|1.8643
|0.0000
|1658
|2006.10.16 22:13
|close
|829
|10.00
|1.8615
|1.8643
|0.0000
|110.00
|47356.72
|1659
|2006.10.17 03:39
|sell
|830
|10.00
|1.8627
|1.8644
|0.0000
|1660
|2006.10.17 04:49
|close
|830
|10.00
|1.8617
|1.8644
|0.0000
|100.00
|47456.72
|1661
|2006.10.17 06:14
|buy
|831
|10.00
|1.8615
|1.8598
|0.0000
|1662
|2006.10.17 06:47
|close
|831
|10.00
|1.8628
|1.8598
|0.0000
|130.00
|47586.72
|1663
|2006.10.17 06:55
|buy
|832
|10.00
|1.8621
|1.8604
|0.0000
|1664
|2006.10.17 07:56
|close
|832
|10.00
|1.8633
|1.8604
|0.0000
|120.00
|47706.72
|1665
|2006.10.17 10:18
|sell
|833
|10.00
|1.8678
|1.8695
|0.0000
|1666
|2006.10.17 10:19
|close
|833
|10.00
|1.8671
|1.8695
|0.0000
|70.00
|47776.72
|1667
|2006.10.17 10:19
|sell
|834
|10.00
|1.8669
|1.8686
|0.0000
|1668
|2006.10.17 12:51
|s/l
|834
|10.00
|1.8686
|1.8686
|0.0000
|-170.00
|47606.72
|1669
|2006.10.17 13:19
|sell
|835
|10.00
|1.8696
|1.8713
|0.0000
|1670
|2006.10.17 13:20
|s/l
|835
|10.00
|1.8713
|1.8713
|0.0000
|-170.00
|47436.72
|1671
|2006.10.17 13:20
|sell
|836
|10.00
|1.8711
|1.8728
|0.0000
|1672
|2006.10.17 13:24
|close
|836
|10.00
|1.8702
|1.8728
|0.0000
|90.00
|47526.72
|1673
|2006.10.17 13:25
|sell
|837
|10.00
|1.8706
|1.8723
|0.0000
|1674
|2006.10.17 13:42
|close
|837
|10.00
|1.8698
|1.8723
|0.0000
|80.00
|47606.72
|1675
|2006.10.17 13:42
|sell
|838
|10.00
|1.8698
|1.8715
|0.0000
|1676
|2006.10.17 14:07
|s/l
|838
|10.00
|1.8715
|1.8715
|0.0000
|-170.00
|47436.72
|1677
|2006.10.17 23:02
|buy
|839
|10.00
|1.8703
|1.8686
|0.0000
|1678
|2006.10.18 03:58
|close
|839
|10.00
|1.8712
|1.8686
|0.0000
|86.50
|47523.22
|1679
|2006.10.18 11:36
|sell
|840
|10.00
|1.8722
|1.8739
|0.0000
|1680
|2006.10.18 12:30
|close
|840
|10.00
|1.8712
|1.8739
|0.0000
|100.00
|47623.22
|1681
|2006.10.19 06:27
|sell
|841
|10.00
|1.8690
|1.8707
|0.0000
|1682
|2006.10.19 07:04
|s/l
|841
|10.00
|1.8707
|1.8707
|0.0000
|-170.00
|47453.22
|1683
|2006.10.19 07:04
|sell
|842
|10.00
|1.8707
|1.8724
|0.0000
|1684
|2006.10.19 07:24
|close
|842
|10.00
|1.8696
|1.8724
|0.0000
|110.00
|47563.22
|1685
|2006.10.19 07:32
|sell
|843
|10.00
|1.8708
|1.8725
|0.0000
|1686
|2006.10.19 07:38
|s/l
|843
|10.00
|1.8725
|1.8725
|0.0000
|-170.00
|47393.22
|1687
|2006.10.19 07:39
|sell
|844
|10.00
|1.8724
|1.8741
|0.0000
|1688
|2006.10.19 08:30
|close
|844
|10.00
|1.8711
|1.8741
|0.0000
|130.00
|47523.22
|1689
|2006.10.19 13:20
|sell
|845
|10.00
|1.8706
|1.8723
|0.0000
|1690
|2006.10.19 13:48
|s/l
|845
|10.00
|1.8723
|1.8723
|0.0000
|-170.00
|47353.22
|1691
|2006.10.19 13:50
|sell
|846
|10.00
|1.8730
|1.8747
|0.0000
|1692
|2006.10.19 13:56
|close
|846
|10.00
|1.8718
|1.8747
|0.0000
|120.00
|47473.22
|1693
|2006.10.19 13:56
|sell
|847
|10.00
|1.8715
|1.8732
|0.0000
|1694
|2006.10.19 14:08
|s/l
|847
|10.00
|1.8732
|1.8732
|0.0000
|-170.00
|47303.22
|1695
|2006.10.19 14:34
|sell
|848
|10.00
|1.8740
|1.8757
|0.0000
|1696
|2006.10.19 14:35
|s/l
|848
|10.00
|1.8757
|1.8757
|0.0000
|-170.00
|47133.22
|1697
|2006.10.19 14:35
|sell
|849
|10.00
|1.8762
|1.8779
|0.0000
|1698
|2006.10.19 15:18
|close
|849
|10.00
|1.8753
|1.8779
|0.0000
|90.00
|47223.22