Strategy Tester Report
Cyberia Trader1.85g jpy ADX

SymbolGBPUSDm (Great Britain Pound vs US Dollar)
Period1 Hour (H1) 2006.01.02 22:00 - 2006.10.20 00:00 (2006.01.01 - 2006.10.20)
ModelEvery tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
ParametersExitMarket=false; ShowSuitablePeriod=false; ShowMarketInfo=false; ShowAccountStatus=false; ShowStat=false; ShowDecision=true; ShowDirection=true; BlockSell=false; BlockBuy=false; ShowLots=false; BlockStopLoss=false; DisableShadowStopLoss=true; DisableExitSell=false; DisableExitBuy=false; EnableMACD=false; EnableMA=false; EnableFractals=false; EnableCCI=false; EnableCyberiaLogic=true; EnableLogicTrading=true; EnableADX=false; UseADXfilter=true; UseDecisionValuefilter=false; MinimumDecisionValue=0.0003; EnablePivot=false; BlockPipsator=true; EnableMoneyTrain=false; EnableReverseDetector=true; ReverseIndex=8; MoneyTrainLevel=4; MACDLevel=10; AutoLots=true; MAXLots=10; AutoDirection=true; ValuesPeriodCount=7; ValuesPeriodCountMax=7; SlipPage=1; Lots=0.1; StopLoss=0; TakeProfit=0; SymbolsCount=2; Risk=1; StopLossIndex=2.5; AutoStopLossIndex=true; StaticStopLoss=15; StopLevel=0; EnableTrailingStop=false; TrailingStopFactor=1; TimeTradeHoursDisabled=""; GMT=0; MagicNumber=123321;
Bars in test35508Ticks modelled738810Modelling quality90.00%
Initial deposit343.00
Total net profit46880.22Gross profit88786.60Gross loss-41906.38
Profit factor2.12Expected payoff55.22
Absolute drawdown0.00Maximal drawdown1887.85 (4.04%)Relative drawdown27.92% (341.04)
Total trades849Short positions (won %)387 (65.89%)Long positions (won %)462 (74.46%)
Profit trades (% of total)599 (70.55%)Loss trades (% of total)250 (29.45%)
Largestprofit trade800.00loss trade-173.50
Averageprofit trade148.22loss trade-167.63
Maximumconsecutive wins (profit in money)19 (2916.44)consecutive losses (loss in money)8 (-1360.00)
Maximalconsecutive profit (count of wins)2916.44 (19)consecutive loss (count of losses)-1360.00 (8)
Averageconsecutive wins4consecutive losses1
Graph
#TimeTypeOrderLotsPriceS / LT / PProfitBalance
12006.01.03 15:59sell11.971.73881.74050.0000
22006.01.03 16:23close11.971.73631.74050.000049.25392.25
32006.01.03 19:59sell22.251.74511.74680.0000
42006.01.03 23:59s/l22.251.74681.74680.0000-38.25354.00
52006.01.04 06:59buy32.021.74891.74720.0000
62006.01.04 07:00close32.021.75081.74720.000038.38392.38
72006.01.04 15:59sell42.231.75981.76150.0000
82006.01.04 16:02close42.231.75721.76150.000057.98450.36
92006.01.04 22:59buy52.571.75591.75420.0000
102006.01.04 23:00close52.571.75771.75420.000046.26496.62
112006.01.05 03:59buy62.831.75711.75540.0000
122006.01.05 06:44s/l62.831.75541.75540.0000-48.11448.51
132006.01.05 20:59buy72.561.75461.75290.0000
142006.01.05 21:00close72.561.75581.75290.000030.72479.23
152006.01.06 09:59sell82.731.75631.75800.0000
162006.01.06 10:03close82.731.75421.75800.000057.33536.56
172006.01.09 04:59sell93.031.77201.77370.0000
182006.01.09 05:01close93.031.77001.77370.000060.60597.16
192006.01.09 17:34sell103.381.76681.76850.0000
202006.01.09 17:37close103.381.76561.76850.000040.56637.72
212006.01.09 17:37sell113.611.76561.76730.0000
222006.01.09 17:43close113.611.76411.76730.000054.15691.87
232006.01.11 02:59sell123.921.76341.76510.0000
242006.01.11 05:59close123.921.76061.76510.0000109.76801.63
252006.01.11 13:59buy134.571.75561.75390.0000
262006.01.11 14:00close134.571.75651.75390.000041.13842.76
272006.01.12 07:59buy144.771.76721.76550.0000
282006.01.12 09:59close144.771.77111.76550.0000186.031028.79
292006.01.12 13:59buy155.821.76661.76490.0000
302006.01.12 14:59s/l155.821.76491.76490.0000-98.94929.85
312006.01.13 15:59sell165.251.77051.77220.0000
322006.01.13 16:00close165.251.76881.77220.000089.251019.10
332006.01.13 17:59sell175.741.77621.77790.0000
342006.01.13 19:07close175.741.77541.77790.000045.921065.02
352006.01.15 23:12sell185.991.77831.78000.0000
362006.01.15 23:16close185.991.77701.78000.000077.871142.89
372006.01.15 23:46sell196.431.77811.77980.0000
382006.01.16 04:32close196.431.77691.77980.000078.541221.43
392006.01.16 09:59buy206.891.77351.77180.0000
402006.01.16 10:59s/l206.891.77181.77180.0000-117.131104.30
412006.01.16 22:59buy216.251.76721.76550.0000
422006.01.17 00:59s/l216.251.76551.76550.0000-108.44995.86
432006.01.17 11:59buy225.661.76091.75920.0000
442006.01.17 12:00close225.661.76241.75920.000084.901080.76
452006.01.19 22:59buy236.151.75721.75550.0000
462006.01.20 02:35s/l236.151.75551.75550.0000-106.70974.06
472006.01.20 18:59sell245.511.76871.77040.0000
482006.01.20 19:59s/l245.511.77041.77040.0000-93.67880.39
492006.01.23 12:59sell254.931.78661.78830.0000
502006.01.23 13:40close254.931.78471.78830.000093.67974.06
512006.01.24 16:59sell265.451.78831.79000.0000
522006.01.24 19:59close265.451.78621.79000.0000114.451088.51
532006.01.25 09:59sell276.071.79251.79420.0000
542006.01.25 10:30close276.071.78911.79420.0000206.381294.89
552006.01.26 10:59buy287.251.78551.78380.0000
562006.01.26 11:00close287.251.78741.78380.0000137.751432.64
572006.01.27 15:59buy298.081.77271.77100.0000
582006.01.27 16:43close298.081.77581.77100.0000250.481683.12
592006.01.30 13:59sell309.521.76741.76910.0000
602006.01.30 14:42s/l309.521.76911.76910.0000-161.841521.28
612006.01.30 18:59buy318.621.76561.76390.0000
622006.01.30 20:00close318.621.76681.76390.0000103.441624.72
632006.01.30 21:59sell329.191.76851.77020.0000
642006.01.31 00:00close329.191.76701.77020.0000139.831764.55
652006.01.31 06:59buy339.981.76871.76700.0000
662006.01.31 07:00close339.981.76991.76700.0000119.761884.31
672006.01.31 07:59sell3410.001.77151.77320.0000
682006.01.31 09:13s/l3410.001.77321.77320.0000-170.001714.31
692006.01.31 17:59sell359.611.78341.78510.0000
702006.01.31 18:06close359.611.78221.78510.0000115.321829.63
712006.01.31 19:59buy3610.001.78021.77850.0000
722006.01.31 20:16close3610.001.78201.77850.0000180.002009.63
732006.02.01 09:59buy3710.001.77881.77710.0000
742006.02.01 10:46s/l3710.001.77711.77710.0000-170.001839.63
752006.02.01 10:59buy3810.001.77691.77520.0000
762006.02.01 11:52s/l3810.001.77521.77520.0000-170.001669.63
772006.02.02 08:59buy399.421.77241.77070.0000
782006.02.02 09:00close399.421.77461.77070.0000207.241876.87
792006.02.02 23:59buy4010.001.77841.77670.0000
802006.02.03 00:00close4010.001.78011.77670.0000166.502043.37
812006.02.07 12:59buy4110.001.74561.74390.0000
822006.02.07 13:03close4110.001.74791.74390.0000230.002273.37
832006.02.09 09:59buy4210.001.73911.73740.0000
842006.02.09 10:08close4210.001.74221.73740.0000310.002583.37
852006.02.09 19:59buy4310.001.73971.73800.0000
862006.02.09 20:01close4310.001.74121.73800.0000150.002733.37
872006.02.10 08:59buy4410.001.74351.74180.0000
882006.02.10 09:01close4410.001.74541.74180.0000190.002923.37
892006.02.10 10:59sell4510.001.74721.74890.0000
902006.02.10 12:59s/l4510.001.74891.74890.0000-170.002753.37
912006.02.10 13:59sell4610.001.75761.75930.0000
922006.02.10 14:50close4610.001.75441.75930.0000320.003073.37
932006.02.10 15:59buy4710.001.74521.74350.0000
942006.02.10 16:40close4710.001.74711.74350.0000190.003263.37
952006.02.10 19:59buy4810.001.74411.74240.0000
962006.02.12 22:50close4810.001.74531.74240.0000120.003383.37
972006.02.13 11:59sell4910.001.74011.74180.0000
982006.02.13 12:01close4910.001.73871.74180.0000140.003523.37
992006.02.13 21:59buy5010.001.74161.73990.0000
1002006.02.13 23:59close5010.001.74351.73990.0000190.003713.37
1012006.02.15 01:59sell5110.001.73711.73880.0000
1022006.02.15 06:41close5110.001.73561.73880.0000150.003863.37
1032006.02.15 16:59buy5210.001.73961.73790.0000
1042006.02.15 17:21close5210.001.74111.73790.0000150.004013.37
1052006.02.16 05:59buy5310.001.73901.73730.0000
1062006.02.16 06:00close5310.001.74011.73730.0000110.004123.37
1072006.02.16 07:59buy5410.001.73831.73660.0000
1082006.02.16 08:59s/l5410.001.73661.73660.0000-170.003953.37
1092006.02.16 20:58sell5510.001.73861.74030.0000
1102006.02.16 21:56s/l5510.001.74031.74030.0000-170.003783.37
1112006.02.17 15:59sell5610.001.74131.74300.0000
1122006.02.17 16:10close5610.001.73921.74300.0000210.003993.37
1132006.02.17 18:59sell5710.001.74181.74350.0000
1142006.02.17 19:04close5710.001.74051.74350.0000130.004123.37
1152006.02.20 00:59sell5810.001.74391.74560.0000
1162006.02.20 03:21s/l5810.001.74561.74560.0000-170.003953.37
1172006.02.21 15:55buy5910.001.74471.74300.0000
1182006.02.21 15:59s/l5910.001.74301.74300.0000-170.003783.37
1192006.02.21 15:59buy6010.001.74311.74140.0000
1202006.02.21 16:00close6010.001.74501.74140.0000190.003973.37
1212006.02.23 00:59buy6110.001.74261.74090.0000
1222006.02.23 04:59close6110.001.74471.74090.0000210.004183.37
1232006.02.23 14:59buy6210.001.75081.74910.0000
1242006.02.23 15:54s/l6210.001.74911.74910.0000-170.004013.37
1252006.02.24 08:59buy6310.001.74811.74640.0000
1262006.02.24 09:13close6310.001.75061.74640.0000250.004263.37
1272006.02.24 15:59buy6410.001.74451.74280.0000
1282006.02.24 16:37close6410.001.74601.74280.0000150.004413.37
1292006.02.28 10:59sell6510.001.74661.74830.0000
1302006.02.28 11:47s/l6510.001.74831.74830.0000-170.004243.37
1312006.02.28 18:59sell6610.001.75631.75800.0000
1322006.02.28 19:29close6610.001.75441.75800.0000190.004433.37
1332006.03.01 05:59buy6710.001.75441.75270.0000
1342006.03.01 09:43s/l6710.001.75271.75270.0000-170.004263.37
1352006.03.01 16:59buy6810.001.74771.74600.0000
1362006.03.01 17:41close6810.001.74981.74600.0000210.004473.37
1372006.03.02 10:59buy6910.001.74741.74570.0000
1382006.03.02 11:00close6910.001.74871.74570.0000130.004603.37
1392006.03.02 17:59sell7010.001.75131.75300.0000
1402006.03.02 19:59s/l7010.001.75301.75300.0000-170.004433.37
1412006.03.03 00:59buy7110.001.75121.74950.0000
1422006.03.03 01:00close7110.001.75311.74950.0000190.004623.37
1432006.03.03 10:59sell7210.001.75381.75550.0000
1442006.03.03 12:00s/l7210.001.75551.75550.0000-170.004453.37
1452006.03.03 15:59buy7310.001.75161.74990.0000
1462006.03.03 16:04close7310.001.75421.74990.0000260.004713.37
1472006.03.05 23:10sell7410.001.75751.75920.0000
1482006.03.05 23:19close7410.001.75621.75920.0000130.004843.37
1492006.03.05 23:24sell7510.001.75761.75930.0000
1502006.03.05 23:49s/l7510.001.75931.75930.0000-170.004673.37
1512006.03.05 23:50sell7610.001.75821.75990.0000
1522006.03.06 00:59s/l7610.001.75991.75990.0000-167.854505.52
1532006.03.08 13:59buy7710.001.73521.73350.0000
1542006.03.08 14:12close7710.001.73701.73350.0000180.004685.52
1552006.03.09 16:59buy7810.001.73631.73460.0000
1562006.03.10 07:59close7810.001.73701.73460.000066.504752.02
1572006.03.12 23:43sell7910.001.72791.72960.0000
1582006.03.12 23:48close7910.001.72691.72960.0000100.004852.02
1592006.03.14 15:59sell8010.001.74501.74670.0000
1602006.03.14 16:59s/l8010.001.74671.74670.0000-170.004682.02
1612006.03.14 16:59sell8110.001.74801.74970.0000
1622006.03.14 17:12close8110.001.74581.74970.0000220.004902.02
1632006.03.15 09:59buy8210.001.74231.74060.0000
1642006.03.15 10:00close8210.001.74541.74060.0000310.005212.02
1652006.03.16 13:59sell8310.001.75231.75400.0000
1662006.03.16 14:37close8310.001.75131.75400.0000100.005312.02
1672006.03.17 08:59sell8410.001.75511.75680.0000
1682006.03.17 09:02close8410.001.75431.75680.000080.005392.02
1692006.03.20 07:59sell8510.001.75841.76010.0000
1702006.03.20 08:18close8510.001.75631.76010.0000210.005602.02
1712006.03.21 07:59buy8610.001.75141.74970.0000
1722006.03.21 08:59s/l8610.001.74971.74970.0000-170.005432.02
1732006.03.21 22:59sell8710.001.74891.75060.0000
1742006.03.22 00:59close8710.001.74731.75060.0000162.155594.17
1752006.03.22 15:59buy8810.001.74701.74530.0000
1762006.03.22 16:00close8810.001.74901.74530.0000200.005794.17
1772006.03.24 00:59sell8910.001.73481.73650.0000
1782006.03.24 07:59close8910.001.73201.73650.0000280.006074.17
1792006.03.24 14:59sell9010.001.73721.73890.0000
1802006.03.24 15:59s/l9010.001.73891.73890.0000-170.005904.17
1812006.03.27 11:00sell9110.001.74741.74910.0000
1822006.03.27 13:04close9110.001.74651.74910.000090.005994.17
1832006.03.27 18:07buy9210.001.74651.74480.0000
1842006.03.27 19:40close9210.001.74741.74480.000090.006084.17
1852006.03.28 01:00buy9310.001.74641.74470.0000
1862006.03.28 01:47close9310.001.74771.74470.0000130.006214.17
1872006.03.28 03:42buy9410.001.74541.74370.0000
1882006.03.28 03:45close9410.001.74631.74370.000090.006304.17
1892006.03.28 03:45buy9510.001.74611.74440.0000
1902006.03.28 07:59close9510.001.74831.74440.0000220.006524.17
1912006.03.28 11:41sell9610.001.74921.75090.0000
1922006.03.28 11:55close9610.001.74811.75090.0000110.006634.17
1932006.03.28 11:59sell9710.001.75001.75170.0000
1942006.03.28 13:59s/l9710.001.75171.75170.0000-170.006464.17
1952006.03.28 13:59sell9810.001.75241.75410.0000
1962006.03.28 14:00close9810.001.74931.75410.0000310.006774.17
1972006.03.28 18:10buy9910.001.74911.74740.0000
1982006.03.28 18:41close9910.001.75041.74740.0000130.006904.17
1992006.03.29 18:07buy10010.001.73551.73380.0000
2002006.03.29 18:59s/l10010.001.73381.73380.0000-170.006734.17
2012006.03.29 18:59buy10110.001.73371.73200.0000
2022006.03.29 19:00close10110.001.73531.73200.0000160.006894.17
2032006.03.30 18:59sell10210.001.74711.74880.0000
2042006.03.31 02:15close10210.001.74531.74880.0000182.157076.32
2052006.03.31 17:00buy10310.001.73661.73490.0000
2062006.03.31 17:09close10310.001.73831.73490.0000170.007246.32
2072006.03.31 17:09buy10410.001.73721.73550.0000
2082006.04.03 00:59s/l10410.001.73551.73550.0000-173.507072.82
2092006.04.04 00:59buy10510.001.73851.73680.0000
2102006.04.04 04:59close10510.001.73991.73680.0000140.007212.82
2112006.04.04 07:59sell10610.001.74481.74650.0000
2122006.04.04 11:12s/l10610.001.74651.74650.0000-170.007042.82
2132006.04.04 12:59sell10710.001.75201.75370.0000
2142006.04.04 13:59s/l10710.001.75371.75370.0000-170.006872.82
2152006.04.04 13:59sell10810.001.75691.75860.0000
2162006.04.04 14:59close10810.001.75511.75860.0000180.007052.82
2172006.04.05 08:07buy10910.001.75731.75560.0000
2182006.04.05 08:24close10910.001.75841.75560.0000110.007162.82
2192006.04.05 08:24buy11010.001.75851.75680.0000
2202006.04.05 08:41close11010.001.75961.75680.0000110.007272.82
2212006.04.05 08:58buy11110.001.75881.75710.0000
2222006.04.05 08:59s/l11110.001.75711.75710.0000-170.007102.82
2232006.04.05 08:59buy11210.001.75391.75220.0000
2242006.04.05 10:59s/l11210.001.75221.75220.0000-170.006932.82
2252006.04.05 19:27buy11310.001.75311.75140.0000
2262006.04.05 19:41close11310.001.75421.75140.0000110.007042.82
2272006.04.05 19:56buy11410.001.75411.75240.0000
2282006.04.05 21:00close11410.001.75501.75240.000090.007132.82
2292006.04.06 06:59buy11510.001.75201.75030.0000
2302006.04.06 07:00close11510.001.75341.75030.0000140.007272.82
2312006.04.06 12:59buy11610.001.75521.75350.0000
2322006.04.06 13:59s/l11610.001.75351.75350.0000-170.007102.82
2332006.04.10 03:59sell11710.001.74491.74660.0000
2342006.04.10 08:26close11710.001.74371.74660.0000120.007222.82
2352006.04.10 08:26buy11810.001.74401.74230.0000
2362006.04.10 08:59close11810.001.74521.74230.0000120.007342.82
2372006.04.10 09:59sell11910.001.74641.74810.0000
2382006.04.10 10:27close11910.001.74521.74810.0000120.007462.82
2392006.04.10 13:19sell12010.001.74581.74750.0000
2402006.04.10 13:41close12010.001.74471.74750.0000110.007572.82
2412006.04.10 18:00sell12110.001.74041.74210.0000
2422006.04.10 18:57close12110.001.73971.74210.000070.007642.82
2432006.04.10 18:57sell12210.001.73971.74140.0000
2442006.04.10 18:59s/l12210.001.74141.74140.0000-170.007472.82
2452006.04.11 08:59buy12310.001.74221.74050.0000
2462006.04.11 09:00close12310.001.74341.74050.0000120.007592.82
2472006.04.11 13:59sell12410.001.74781.74950.0000
2482006.04.11 14:58close12410.001.74661.74950.0000120.007712.82
2492006.04.11 15:00buy12510.001.74461.74290.0000
2502006.04.11 15:32close12510.001.74591.74290.0000130.007842.82
2512006.04.11 15:33buy12610.001.74601.74430.0000
2522006.04.11 15:44close12610.001.74731.74430.0000130.007972.82
2532006.04.12 12:59buy12710.001.74871.74700.0000
2542006.04.12 13:59close12710.001.75231.74700.0000360.008332.82
2552006.04.13 09:59buy12810.001.75361.75190.0000
2562006.04.13 12:31s/l12810.001.75191.75190.0000-170.008162.82
2572006.04.13 12:59buy12910.001.75081.74910.0000
2582006.04.13 14:00close12910.001.75211.74910.0000130.008292.82
2592006.04.14 16:59sell13010.001.75181.75350.0000
2602006.04.14 18:00close13010.001.75111.75350.000070.008362.82
2612006.04.16 22:11sell13110.001.75421.75590.0000
2622006.04.16 22:15s/l13110.001.75591.75590.0000-170.008192.82
2632006.04.16 22:15sell13210.001.75611.75780.0000
2642006.04.16 22:17close13210.001.75491.75780.0000120.008312.82
2652006.04.16 22:18sell13310.001.75461.75630.0000
2662006.04.17 00:59s/l13310.001.75631.75630.0000-167.858144.97
2672006.04.17 00:59sell13410.001.75831.76000.0000
2682006.04.17 05:37close13410.001.75761.76000.000070.008214.97
2692006.04.17 12:59sell13510.001.77091.77260.0000
2702006.04.17 13:55close13510.001.76701.77260.0000390.008604.97
2712006.04.17 17:00sell13610.001.77301.77470.0000
2722006.04.17 17:25close13610.001.77171.77470.0000130.008734.97
2732006.04.18 12:06sell13710.001.77361.77530.0000
2742006.04.18 12:09close13710.001.77241.77530.0000120.008854.97
2752006.04.18 12:15sell13810.001.77321.77490.0000
2762006.04.18 12:17s/l13810.001.77491.77490.0000-170.008684.97
2772006.04.18 12:17sell13910.001.77351.77520.0000
2782006.04.18 12:37close13910.001.77231.77520.0000120.008804.97
2792006.04.18 12:59sell14010.001.77801.77970.0000
2802006.04.18 13:59close14010.001.77581.77970.0000220.009024.97
2812006.04.19 01:00sell14110.001.78391.78560.0000
2822006.04.19 01:37close14110.001.78291.78560.0000100.009124.97
2832006.04.19 19:06buy14210.001.79131.78960.0000
2842006.04.19 19:19close14210.001.79281.78960.0000150.009274.97
2852006.04.23 23:17buy14310.001.78601.78430.0000
2862006.04.23 23:59close14310.001.78741.78430.0000140.009414.97
2872006.04.24 12:59buy14410.001.78651.78480.0000
2882006.04.24 13:59s/l14410.001.78481.78480.0000-170.009244.97
2892006.04.25 08:59buy14510.001.78541.78370.0000
2902006.04.25 10:14s/l14510.001.78371.78370.0000-170.009074.97
2912006.04.25 12:59sell14610.001.79031.79200.0000
2922006.04.25 14:00close14610.001.78621.79200.0000410.009484.97
2932006.04.25 14:59buy14710.001.78821.78650.0000
2942006.04.25 16:08s/l14710.001.78651.78650.0000-170.009314.97
2952006.04.26 01:59buy14810.001.78671.78500.0000
2962006.04.26 03:05close14810.001.78861.78500.0000190.009504.97
2972006.04.26 03:16sell14910.001.78841.79010.0000
2982006.04.26 03:33close14910.001.78771.79010.000070.009574.97
2992006.04.26 05:25sell15010.001.78811.78980.0000
3002006.04.26 05:47close15010.001.78751.78980.000060.009634.97
3012006.04.26 05:47sell15110.001.78741.78910.0000
3022006.04.26 05:58close15110.001.78681.78910.000060.009694.97
3032006.04.26 06:59buy15210.001.78601.78430.0000
3042006.04.26 07:59s/l15210.001.78431.78430.0000-170.009524.97
3052006.04.26 07:59buy15310.001.78251.78080.0000
3062006.04.26 08:03close15310.001.78481.78080.0000230.009754.97
3072006.04.27 06:34buy15410.001.78481.78310.0000
3082006.04.27 07:09close15410.001.78551.78310.000070.009824.97
3092006.04.27 14:59sell15510.001.80301.80470.0000
3102006.04.27 15:59close15510.001.79861.80470.0000440.0010264.97
3112006.04.28 01:59buy15610.001.80051.79880.0000
3122006.04.28 06:00close15610.001.80161.79880.0000110.0010374.97
3132006.05.01 12:59sell15710.001.83221.83390.0000
3142006.05.01 13:59s/l15710.001.83391.83390.0000-170.0010204.97
3152006.05.01 13:59sell15810.001.83751.83920.0000
3162006.05.01 14:56close15810.001.83131.83920.0000620.0010824.97
3172006.05.01 15:59buy15910.001.82851.82680.0000
3182006.05.01 17:35close15910.001.82981.82680.0000130.0010954.97
3192006.05.02 11:01buy16010.001.83321.83150.0000
3202006.05.02 11:22close16010.001.83451.83150.0000130.0011084.97
3212006.05.02 11:32buy16110.001.83321.83150.0000
3222006.05.02 11:49close16110.001.83451.83150.0000130.0011214.97
3232006.05.02 12:13sell16210.001.83851.84020.0000
3242006.05.02 12:28close16210.001.83661.84020.0000190.0011404.97
3252006.05.02 23:59buy16310.001.83691.83520.0000
3262006.05.03 01:00close16310.001.83801.83520.0000106.5011511.47
3272006.05.03 04:28buy16410.001.84131.83960.0000
3282006.05.03 04:31close16410.001.84241.83960.0000110.0011621.47
3292006.05.03 06:27buy16510.001.84181.84010.0000
3302006.05.03 06:35close16510.001.84271.84010.000090.0011711.47
3312006.05.03 06:35buy16610.001.84261.84090.0000
3322006.05.03 06:59close16610.001.84541.84090.0000280.0011991.47
3332006.05.03 10:26buy16710.001.83621.83450.0000
3342006.05.03 10:39close16710.001.83791.83450.0000170.0012161.47
3352006.05.03 22:59buy16810.001.83941.83770.0000
3362006.05.04 01:52close16810.001.84041.83770.000089.5012250.97
3372006.05.04 12:34sell16910.001.84351.84520.0000
3382006.05.04 12:51close16910.001.84221.84520.0000130.0012380.97
3392006.05.04 18:59sell17010.001.85371.85540.0000
3402006.05.04 20:08close17010.001.85111.85540.0000260.0012640.97
3412006.05.05 12:59sell17110.001.85751.85920.0000
3422006.05.05 13:59s/l17110.001.85921.85920.0000-170.0012470.97
3432006.05.07 22:03buy17210.001.86091.85920.0000
3442006.05.07 22:47close17210.001.86281.85920.0000190.0012660.97
3452006.05.08 05:04buy17310.001.86061.85890.0000
3462006.05.08 08:56close17310.001.86181.85890.0000120.0012780.97
3472006.05.08 10:18buy17410.001.86291.86120.0000
3482006.05.08 10:26close17410.001.86501.86120.0000210.0012990.97
3492006.05.08 10:26buy17510.001.86481.86310.0000
3502006.05.08 10:28close17510.001.86641.86310.0000160.0013150.97
3512006.05.08 12:42buy17610.001.86281.86110.0000
3522006.05.08 13:07close17610.001.86401.86110.0000120.0013270.97
3532006.05.09 08:08sell17710.001.85561.85730.0000
3542006.05.09 08:32close17710.001.85411.85730.0000150.0013420.97
3552006.05.09 08:32sell17810.001.85451.85620.0000
3562006.05.09 11:37s/l17810.001.85621.85620.0000-170.0013250.97
3572006.05.09 13:59sell17910.001.86451.86620.0000
3582006.05.09 15:04close17910.001.86191.86620.0000260.0013510.97
3592006.05.09 20:17sell18010.001.86691.86860.0000
3602006.05.10 00:59close18010.001.86571.86860.0000122.1513633.12
3612006.05.10 08:00buy18110.001.86641.86470.0000
3622006.05.10 08:50close18110.001.86851.86470.0000210.0013843.12
3632006.05.10 08:50buy18210.001.86841.86670.0000
3642006.05.10 08:51close18210.001.87001.86670.0000160.0014003.12
3652006.05.10 14:36buy18310.001.86341.86170.0000
3662006.05.10 14:53close18310.001.86421.86170.000080.0014083.12
3672006.05.10 14:53buy18410.001.86431.86260.0000
3682006.05.10 15:00s/l18410.001.86261.86260.0000-170.0013913.12
3692006.05.10 20:02buy18510.001.86461.86290.0000
3702006.05.10 20:11close18510.001.86601.86290.0000140.0014053.12
3712006.05.11 11:23buy18610.001.86191.86020.0000
3722006.05.11 11:32close18610.001.86361.86020.0000170.0014223.12
3732006.05.11 12:25sell18710.001.86671.86840.0000
3742006.05.11 12:48close18710.001.86531.86840.0000140.0014363.12
3752006.05.11 12:48sell18810.001.86541.86710.0000
3762006.05.11 12:59s/l18810.001.86711.86710.0000-170.0014193.12
3772006.05.11 12:59sell18910.001.86881.87050.0000
3782006.05.11 13:59s/l18910.001.87051.87050.0000-170.0014023.12
3792006.05.11 14:59sell19010.001.87931.88100.0000
3802006.05.11 15:59s/l19010.001.88101.88100.0000-170.0013853.12
3812006.05.11 15:59sell19110.001.88411.88580.0000
3822006.05.11 16:59close19110.001.88111.88580.0000300.0014153.12
3832006.05.11 22:59sell19210.001.88471.88640.0000
3842006.05.12 05:59s/l19210.001.88641.88640.0000-167.8513985.27
3852006.05.12 07:59sell19310.001.89011.89180.0000
3862006.05.12 08:59s/l19310.001.89181.89180.0000-170.0013815.27
3872006.05.12 09:59sell19410.001.89621.89790.0000
3882006.05.12 11:34close19410.001.89481.89790.0000140.0013955.27
3892006.05.12 14:30buy19510.001.88911.88740.0000
3902006.05.12 14:30close19510.001.89181.88740.0000270.0014225.27
3912006.05.12 14:30buy19610.001.88941.88770.0000
3922006.05.12 14:30close19610.001.89411.88770.0000470.0014695.27
3932006.05.12 14:30buy19710.001.89271.89100.0000
3942006.05.12 14:30s/l19710.001.89101.89100.0000-170.0014525.27
3952006.05.12 14:30buy19810.001.89051.88880.0000
3962006.05.12 14:30close19810.001.89481.88880.0000430.0014955.27
3972006.05.12 14:30buy19910.001.89221.89050.0000
3982006.05.12 14:30s/l19910.001.89051.89050.0000-170.0014785.27
3992006.05.12 14:30buy20010.001.88921.88750.0000
4002006.05.12 14:31close20010.001.89291.88750.0000370.0015155.27
4012006.05.12 14:31buy20110.001.88971.88800.0000
4022006.05.12 14:31close20110.001.89291.88800.0000320.0015475.27
4032006.05.12 14:31buy20210.001.88951.88780.0000
4042006.05.12 14:32close20210.001.89181.88780.0000230.0015705.27
4052006.05.12 14:32buy20310.001.89261.89090.0000
4062006.05.12 14:32s/l20310.001.89091.89090.0000-170.0015535.27
4072006.05.12 14:32buy20410.001.89061.88890.0000
4082006.05.12 14:32close20410.001.89251.88890.0000190.0015725.27
4092006.05.12 14:32buy20510.001.89281.89110.0000
4102006.05.12 14:32close20510.001.89681.89110.0000400.0016125.27
4112006.05.12 14:32buy20610.001.89241.89070.0000
4122006.05.12 14:32close20610.001.89681.89070.0000440.0016565.27
4132006.05.12 14:32buy20710.001.88811.88640.0000
4142006.05.12 14:32close20710.001.89171.88640.0000360.0016925.27
4152006.05.12 14:33buy20810.001.89221.89050.0000
4162006.05.12 14:33close20810.001.89371.89050.0000150.0017075.27
4172006.05.12 14:33buy20910.001.89281.89110.0000
4182006.05.12 14:33s/l20910.001.89111.89110.0000-170.0016905.27
4192006.05.12 14:33buy21010.001.88991.88820.0000
4202006.05.12 14:34close21010.001.89181.88820.0000190.0017095.27
4212006.05.12 14:34buy21110.001.89071.88900.0000
4222006.05.12 14:35s/l21110.001.88901.88900.0000-170.0016925.27
4232006.05.12 14:35buy21210.001.88921.88750.0000
4242006.05.12 14:37close21210.001.89131.88750.0000210.0017135.27
4252006.05.12 14:37buy21310.001.88931.88760.0000
4262006.05.12 14:44close21310.001.89161.88760.0000230.0017365.27
4272006.05.12 14:44buy21410.001.89201.89030.0000
4282006.05.12 14:44close21410.001.89361.89030.0000160.0017525.27
4292006.05.12 14:44buy21510.001.89301.89130.0000
4302006.05.12 14:44s/l21510.001.89131.89130.0000-170.0017355.27
4312006.05.12 14:44buy21610.001.88971.88800.0000
4322006.05.12 14:44close21610.001.89151.88800.0000180.0017535.27
4332006.05.12 14:45buy21710.001.89291.89120.0000
4342006.05.12 14:46close21710.001.89481.89120.0000190.0017725.27
4352006.05.12 14:46buy21810.001.89281.89110.0000
4362006.05.12 14:46close21810.001.89411.89110.0000130.0017855.27
4372006.05.12 14:59buy21910.001.89051.88880.0000
4382006.05.12 15:03close21910.001.89381.88880.0000330.0018185.27
4392006.05.14 22:17sell22010.001.89721.89890.0000
4402006.05.14 22:23s/l22010.001.89891.89890.0000-170.0018015.27
4412006.05.14 22:23sell22110.001.89871.90040.0000
4422006.05.15 00:00close22110.001.89651.90040.0000222.1518237.42
4432006.05.15 00:01buy22210.001.89661.89490.0000
4442006.05.15 00:11close22210.001.89811.89490.0000150.0018387.42
4452006.05.15 13:04buy22310.001.88051.87880.0000
4462006.05.15 13:56close22310.001.88241.87880.0000190.0018577.42
4472006.05.15 13:56buy22410.001.88251.88080.0000
4482006.05.15 14:20close22410.001.88371.88080.0000120.0018697.42
4492006.05.16 00:44sell22510.001.87921.88090.0000
4502006.05.16 01:59s/l22510.001.88091.88090.0000-170.0018527.42
4512006.05.16 03:59sell22610.001.88581.88750.0000
4522006.05.16 04:57close22610.001.88311.88750.0000270.0018797.42
4532006.05.16 06:59buy22710.001.88341.88170.0000
4542006.05.16 07:02s/l22710.001.88171.88170.0000-170.0018627.42
4552006.05.16 12:59sell22810.001.88641.88810.0000
4562006.05.16 13:59close22810.001.88371.88810.0000270.0018897.42
4572006.05.16 15:59buy22910.001.88201.88030.0000
4582006.05.16 17:00close22910.001.88551.88030.0000350.0019247.42
4592006.05.17 07:59sell23010.001.89611.89780.0000
4602006.05.17 08:59s/l23010.001.89781.89780.0000-170.0019077.42
4612006.05.17 12:17sell23110.001.89811.89980.0000
4622006.05.17 12:40close23110.001.89631.89980.0000180.0019257.42
4632006.05.17 13:59buy23210.001.89141.88970.0000
4642006.05.17 14:30close23210.001.89351.88970.0000210.0019467.42
4652006.05.17 14:59buy23310.001.88591.88420.0000
4662006.05.17 15:59s/l23310.001.88421.88420.0000-170.0019297.42
4672006.05.17 21:59buy23410.001.87991.87820.0000
4682006.05.17 22:00close23410.001.88241.87820.0000250.0019547.42
4692006.05.18 08:59sell23510.001.88751.88920.0000
4702006.05.18 11:37close23510.001.88611.88920.0000140.0019687.42
4712006.05.18 15:00buy23610.001.88661.88490.0000
4722006.05.18 15:06close23610.001.88831.88490.0000170.0019857.42
4732006.05.18 15:06buy23710.001.88831.88660.0000
4742006.05.18 15:32close23710.001.89001.88660.0000170.0020027.42
4752006.05.18 15:59buy23810.001.88771.88600.0000
4762006.05.18 16:15close23810.001.89171.88600.0000400.0020427.42
4772006.05.19 00:34buy23910.001.89251.89080.0000
4782006.05.19 03:59s/l23910.001.89081.89080.0000-170.0020257.42
4792006.05.22 03:00sell24010.001.87321.87490.0000
4802006.05.22 04:36close24010.001.87101.87490.0000220.0020477.42
4812006.05.22 15:59sell24110.001.88551.88720.0000
4822006.05.22 16:59close24110.001.88301.88720.0000250.0020727.42
4832006.05.23 07:59buy24210.001.88201.88030.0000
4842006.05.23 08:07close24210.001.88431.88030.0000230.0020957.42
4852006.05.23 12:00buy24310.001.88171.88000.0000
4862006.05.23 12:20close24310.001.88351.88000.0000180.0021137.42
4872006.05.23 12:42buy24410.001.88301.88130.0000
4882006.05.23 13:59s/l24410.001.88131.88130.0000-170.0020967.42
4892006.05.23 21:59buy24510.001.87631.87460.0000
4902006.05.23 23:00close24510.001.87961.87460.0000330.0021297.42
4912006.05.24 20:02buy24610.001.86991.86820.0000
4922006.05.24 20:28close24610.001.87181.86820.0000190.0021487.42
4932006.05.24 22:14sell24710.001.87151.87320.0000
4942006.05.24 22:33close24710.001.86911.87320.0000240.0021727.42
4952006.05.25 08:59sell24810.001.87221.87390.0000
4962006.05.25 10:00close24810.001.86891.87390.0000330.0022057.42
4972006.05.25 14:04buy24910.001.86931.86760.0000
4982006.05.25 14:30close24910.001.87141.86760.0000210.0022267.42
4992006.05.25 14:30buy25010.001.87041.86870.0000
5002006.05.25 14:30close25010.001.87241.86870.0000200.0022467.42
5012006.05.25 14:30buy25110.001.87031.86860.0000
5022006.05.25 14:37close25110.001.87221.86860.0000190.0022657.42
5032006.05.25 14:50buy25210.001.87061.86890.0000
5042006.05.25 14:54s/l25210.001.86891.86890.0000-170.0022487.42
5052006.05.25 14:54buy25310.001.86911.86740.0000
5062006.05.25 14:59close25310.001.87111.86740.0000200.0022687.42
5072006.05.26 09:00buy25410.001.87081.86910.0000
5082006.05.26 09:58close25410.001.87221.86910.0000140.0022827.42
5092006.05.26 11:17buy25510.001.87031.86860.0000
5102006.05.26 11:38close25510.001.87171.86860.0000140.0022967.42
5112006.05.26 17:28sell25610.001.85741.85910.0000
5122006.05.26 19:04close25610.001.85581.85910.0000160.0023127.42
5132006.05.28 22:48buy25710.001.85651.85480.0000
5142006.05.28 22:59close25710.001.85831.85480.0000180.0023307.42
5152006.05.28 23:12sell25810.001.85961.86130.0000
5162006.05.28 23:47close25810.001.85821.86130.0000140.0023447.42
5172006.05.29 03:00buy25910.001.85931.85760.0000
5182006.05.29 05:03close25910.001.86061.85760.0000130.0023577.42
5192006.05.29 09:59sell26010.001.86341.86510.0000
5202006.05.29 10:59close26010.001.86211.86510.0000130.0023707.42
5212006.05.30 11:01buy26110.001.87591.87420.0000
5222006.05.30 11:49close26110.001.87711.87420.0000120.0023827.42
5232006.05.30 11:49buy26210.001.87711.87540.0000
5242006.05.30 11:50close26210.001.87811.87540.0000100.0023927.42
5252006.05.30 11:59buy26310.001.87401.87230.0000
5262006.05.30 12:59close26310.001.87611.87230.0000210.0024137.42
5272006.05.30 20:31sell26410.001.88501.88670.0000
5282006.05.30 20:34close26410.001.88371.88670.0000130.0024267.42
5292006.05.31 06:22sell26510.001.88431.88600.0000
5302006.05.31 06:53close26510.001.88321.88600.0000110.0024377.42
5312006.05.31 08:15buy26610.001.87931.87760.0000
5322006.05.31 08:16close26610.001.88211.87760.0000280.0024657.42
5332006.05.31 08:59buy26710.001.87771.87600.0000
5342006.05.31 09:59close26710.001.88011.87600.0000240.0024897.42
5352006.05.31 11:43buy26810.001.87721.87550.0000
5362006.05.31 12:59s/l26810.001.87551.87550.0000-170.0024727.42
5372006.05.31 16:04sell26910.001.87461.87630.0000
5382006.05.31 16:04close26910.001.87331.87630.0000130.0024857.42
5392006.05.31 16:04sell27010.001.87441.87610.0000
5402006.05.31 16:19close27010.001.87311.87610.0000130.0024987.42
5412006.06.01 10:54buy27110.001.86361.86190.0000
5422006.06.01 11:59s/l27110.001.86191.86190.0000-170.0024817.42
5432006.06.02 09:59sell27210.001.86651.86820.0000
5442006.06.02 12:21s/l27210.001.86821.86820.0000-170.0024647.42
5452006.06.05 18:59buy27310.001.87421.87250.0000
5462006.06.05 19:59s/l27310.001.87251.87250.0000-170.0024477.42
5472006.06.06 03:20buy27410.001.87021.86850.0000
5482006.06.06 04:00close27410.001.87091.86850.000070.0024547.42
5492006.06.06 08:00buy27510.001.87241.87070.0000
5502006.06.06 08:23close27510.001.87391.87070.0000150.0024697.42
5512006.06.07 05:59buy27610.001.86061.85890.0000
5522006.06.07 06:59s/l27610.001.85891.85890.0000-170.0024527.42
5532006.06.07 11:00buy27710.001.85941.85770.0000
5542006.06.07 11:29close27710.001.86081.85770.0000140.0024667.42
5552006.06.07 11:29buy27810.001.86091.85920.0000
5562006.06.07 11:59s/l27810.001.85921.85920.0000-170.0024497.42
5572006.06.07 11:59buy27910.001.85871.85700.0000
5582006.06.07 12:00close27910.001.86051.85700.0000180.0024677.42
5592006.06.07 21:59sell28010.001.85721.85890.0000
5602006.06.08 01:59close28010.001.85481.85890.0000246.4524923.87
5612006.06.09 08:15buy28110.001.84161.83990.0000
5622006.06.09 08:52close28110.001.84351.83990.0000190.0025113.87
5632006.06.09 09:00sell28210.001.84451.84620.0000
5642006.06.09 09:34close28210.001.84281.84620.0000170.0025283.87
5652006.06.09 12:59buy28310.001.83821.83650.0000
5662006.06.09 13:01close28310.001.84311.83650.0000490.0025773.87
5672006.06.12 03:59sell28410.001.84291.84460.0000
5682006.06.12 08:32s/l28410.001.84461.84460.0000-170.0025603.87
5692006.06.12 08:59sell28510.001.84501.84670.0000
5702006.06.12 09:36close28510.001.84311.84670.0000190.0025793.87
5712006.06.12 14:21buy28610.001.84231.84060.0000
5722006.06.12 14:28close28610.001.84311.84060.000080.0025873.87
5732006.06.12 14:29buy28710.001.84351.84180.0000
5742006.06.12 14:44close28710.001.84411.84180.000060.0025933.87
5752006.06.12 14:59buy28810.001.84251.84080.0000
5762006.06.12 15:00close28810.001.84421.84080.0000170.0026103.87
5772006.06.12 20:59buy28910.001.84261.84090.0000
5782006.06.12 23:59s/l28910.001.84091.84090.0000-170.0025933.87
5792006.06.13 09:08buy29010.001.83991.83820.0000
5802006.06.13 09:21close29010.001.84131.83820.0000140.0026073.87
5812006.06.13 09:21buy29110.001.84141.83970.0000
5822006.06.13 09:23close29110.001.84261.83970.0000120.0026193.87
5832006.06.13 09:33buy29210.001.84201.84030.0000
5842006.06.13 10:17close29210.001.84321.84030.0000120.0026313.87
5852006.06.13 13:03sell29310.001.84181.84350.0000
5862006.06.13 13:56close29310.001.84011.84350.0000170.0026483.87
5872006.06.13 14:31buy29410.001.83701.83530.0000
5882006.06.13 14:31close29410.001.83901.83530.0000200.0026683.87
5892006.06.13 14:31buy29510.001.83911.83740.0000
5902006.06.13 14:31close29510.001.84081.83740.0000170.0026853.87
5912006.06.13 14:31buy29610.001.84051.83880.0000
5922006.06.13 14:31s/l29610.001.83881.83880.0000-170.0026683.87
5932006.06.13 14:31buy29710.001.83901.83730.0000
5942006.06.13 14:31close29710.001.84101.83730.0000200.0026883.87
5952006.06.13 14:31buy29810.001.83751.83580.0000
5962006.06.13 14:32close29810.001.83901.83580.0000150.0127033.88
5972006.06.13 14:32buy29910.001.83721.83550.0000
5982006.06.13 14:34close29910.001.83871.83550.0000150.0027183.88
5992006.06.13 14:34buy30010.001.83881.83710.0000
6002006.06.13 14:44s/l30010.001.83711.83710.0000-170.0027013.88
6012006.06.13 14:44buy30110.001.83691.83520.0000
6022006.06.13 14:44close30110.001.83841.83520.0000150.0027163.88
6032006.06.13 14:44buy30210.001.83881.83710.0000
6042006.06.13 14:59s/l30210.001.83711.83710.0000-170.0026993.88
6052006.06.13 14:59buy30310.001.83671.83500.0000
6062006.06.13 15:00close30310.001.83911.83500.0000240.0027233.88
6072006.06.14 04:59sell30410.001.83701.83870.0000
6082006.06.14 06:59s/l30410.001.83871.83870.0000-170.0027063.88
6092006.06.14 10:59buy30510.001.84121.83950.0000
6102006.06.14 12:59s/l30510.001.83951.83950.0000-170.0026893.88
6112006.06.14 18:59buy30610.001.84241.84070.0000
6122006.06.14 19:58close30610.001.84401.84070.0000160.0027053.88
6132006.06.15 03:02buy30710.001.84301.84130.0000
6142006.06.15 03:35close30710.001.84461.84130.0000160.0027213.88
6152006.06.15 03:37buy30810.001.84411.84240.0000
6162006.06.15 06:59close30810.001.84671.84240.0000260.0027473.88
6172006.06.15 15:59buy30910.001.84771.84600.0000
6182006.06.15 16:04close30910.001.84931.84600.0000160.0027633.88
6192006.06.16 08:53sell31010.001.85551.85720.0000
6202006.06.16 08:55close31010.001.85411.85720.0000140.0027773.88
6212006.06.16 08:55sell31110.001.85441.85610.0000
6222006.06.16 09:03close31110.001.85341.85610.0000100.0027873.88
6232006.06.16 12:13buy31210.001.85181.85010.0000
6242006.06.16 12:20close31210.001.85291.85010.0000109.9927983.87
6252006.06.16 12:20buy31310.001.85311.85140.0000
6262006.06.16 12:33close31310.001.85411.85140.0000100.0028083.87
6272006.06.16 19:11buy31410.001.84921.84750.0000
6282006.06.18 22:00close31410.001.85191.84750.0000270.0028353.87
6292006.06.19 01:59buy31510.001.84351.84180.0000
6302006.06.19 02:00close31510.001.84461.84180.0000110.0028463.87
6312006.06.19 06:00buy31610.001.84361.84190.0000
6322006.06.19 06:59close31610.001.84541.84190.0000180.0028643.87
6332006.06.19 08:18buy31710.001.84281.84110.0000
6342006.06.19 08:34close31710.001.84401.84110.0000120.0028763.87
6352006.06.19 14:59buy31810.001.83791.83620.0000
6362006.06.19 15:59close31810.001.84021.83620.0000230.0028993.87
6372006.06.20 15:12buy31910.001.84031.83860.0000
6382006.06.20 15:27close31910.001.84181.83860.0000150.0029143.87
6392006.06.20 18:28buy32010.001.84231.84060.0000
6402006.06.20 18:28close32010.001.84381.84060.0000150.0029293.87
6412006.06.20 18:28buy32110.001.84301.84130.0000
6422006.06.20 23:59close32110.001.84461.84130.0000160.0029453.87
6432006.06.21 18:42buy32210.001.84451.84280.0000
6442006.06.21 22:00close32210.001.84551.84280.0000100.0029553.87
6452006.06.21 23:59sell32310.001.84621.84790.0000
6462006.06.22 00:54close32310.001.84521.84790.0000106.4529660.32
6472006.06.22 03:59sell32410.001.84631.84800.0000
6482006.06.22 05:00close32410.001.84481.84800.0000150.0029810.32
6492006.06.22 07:24buy32510.001.84441.84270.0000
6502006.06.22 07:59s/l32510.001.84271.84270.0000-170.0029640.32
6512006.06.22 07:59buy32610.001.84171.84000.0000
6522006.06.22 08:59s/l32610.001.84001.84000.0000-170.0029470.32
6532006.06.26 09:00buy32710.001.81971.81800.0000
6542006.06.26 09:05close32710.001.82051.81800.000080.0029550.32
6552006.06.26 09:59buy32810.001.81951.81780.0000
6562006.06.26 10:03close32810.001.82231.81780.0000280.0029830.32
6572006.06.26 11:53buy32910.001.81861.81690.0000
6582006.06.26 11:53close32910.001.82021.81690.0000160.0029990.32
6592006.06.26 11:53buy33010.001.81861.81690.0000
6602006.06.26 11:59close33010.001.81991.81690.0000130.0030120.32
6612006.06.26 15:59sell33110.001.81931.82100.0000
6622006.06.26 16:59s/l33110.001.82101.82100.0000-170.0029950.32
6632006.06.26 17:59sell33210.001.82341.82510.0000
6642006.06.26 23:59s/l33210.001.82511.82510.0000-170.0029780.32
6652006.06.26 23:59sell33310.001.82541.82710.0000
6662006.06.27 05:59close33310.001.82371.82710.0000172.1529952.47
6672006.06.27 16:00buy33410.001.82241.82070.0000
6682006.06.27 16:04close33410.001.82351.82070.0000110.0030062.47
6692006.06.28 01:59sell33510.001.82281.82450.0000
6702006.06.28 06:59close33510.001.82031.82450.0000250.0030312.47
6712006.06.28 12:00buy33610.001.81921.81750.0000
6722006.06.28 12:03close33610.001.82021.81750.0000100.0030412.47
6732006.06.28 12:59buy33710.001.81871.81700.0000
6742006.06.28 13:58close33710.001.82021.81700.0000150.0030562.47
6752006.06.28 16:25sell33810.001.81681.81850.0000
6762006.06.28 16:34close33810.001.81581.81850.0000100.0030662.47
6772006.06.28 16:35sell33910.001.81701.81870.0000
6782006.06.28 16:35close33910.001.81561.81870.0000140.0030802.47
6792006.06.28 16:59sell34010.001.81711.81880.0000
6802006.06.28 19:00s/l34010.001.81881.81880.0000-170.0030632.47
6812006.06.29 06:59buy34110.001.81641.81470.0000
6822006.06.29 07:00close34110.001.81731.81470.000090.0030722.47
6832006.06.30 08:13sell34210.001.83381.83550.0000
6842006.06.30 08:17close34210.001.83221.83550.0000160.0030882.47
6852006.06.30 14:59sell34310.001.84951.85120.0000
6862006.06.30 15:00close34310.001.84801.85120.0000150.0031032.47
6872006.07.03 07:59buy34410.001.84491.84320.0000
6882006.07.03 10:20s/l34410.001.84321.84320.0000-170.0030862.47
6892006.07.03 15:45buy34510.001.84231.84060.0000
6902006.07.03 15:59s/l34510.001.84061.84060.0000-170.0030692.47
6912006.07.04 23:59buy34610.001.84351.84180.0000
6922006.07.05 04:59close34610.001.84561.84180.0000206.5030898.97
6932006.07.05 05:59sell34710.001.84701.84870.0000
6942006.07.05 06:00close34710.001.84381.84870.0000320.0031218.97
6952006.07.05 12:00buy34810.001.84371.84200.0000
6962006.07.05 12:06close34810.001.84481.84200.0000110.0031328.97
6972006.07.05 12:07buy34910.001.84481.84310.0000
6982006.07.05 12:55close34910.001.84591.84310.0000110.0131438.98
6992006.07.05 12:59buy35010.001.83861.83690.0000
7002006.07.05 13:59s/l35010.001.83691.83690.0000-170.0031268.98
7012006.07.05 13:59buy35110.001.83571.83400.0000
7022006.07.05 14:59s/l35110.001.83401.83400.0000-170.0031098.98
7032006.07.05 22:02sell35210.001.83511.83680.0000
7042006.07.06 08:59close35210.001.83401.83680.0000116.4631215.44
7052006.07.06 10:59sell35310.001.83581.83750.0000
7062006.07.06 11:00close35310.001.83411.83750.0000170.0031385.44
7072006.07.06 17:08sell35410.001.83731.83900.0000
7082006.07.07 01:00close35410.001.83651.83900.000082.1431467.58
7092006.07.07 09:59sell35510.001.84041.84210.0000
7102006.07.07 11:14close35510.001.83941.84210.0000100.0031567.58
7112006.07.07 12:59sell35610.001.84951.85120.0000
7122006.07.07 13:59s/l35610.001.85121.85120.0000-170.0031397.58
7132006.07.07 16:01sell35710.001.85181.85350.0000
7142006.07.07 16:07close35710.001.85091.85350.000090.0031487.58
7152006.07.07 16:19sell35810.001.85181.85350.0000
7162006.07.09 21:05close35810.001.84991.85350.0000190.0031677.58
7172006.07.10 02:14buy35910.001.84931.84760.0000
7182006.07.10 03:35close35910.001.85011.84760.000080.0031757.58
7192006.07.12 06:59sell36010.001.84631.84800.0000
7202006.07.12 08:00close36010.001.84531.84800.0000100.0031857.58
7212006.07.12 08:00buy36110.001.84511.84340.0000
7222006.07.12 08:03close36110.001.84591.84340.000080.0031937.58
7232006.07.12 08:59buy36210.001.84441.84270.0000
7242006.07.12 10:00close36210.001.84651.84270.0000210.0032147.58
7252006.07.12 10:33buy36310.001.84291.84120.0000
7262006.07.12 10:58close36310.001.84411.84120.0000120.0032267.58
7272006.07.12 10:59buy36410.001.84311.84140.0000
7282006.07.12 11:59s/l36410.001.84141.84140.0000-170.0032097.58
7292006.07.13 04:59buy36510.001.83491.83320.0000
7302006.07.13 05:50close36510.001.83591.83320.000099.9932197.57
7312006.07.13 06:26buy36610.001.83451.83280.0000
7322006.07.13 07:00close36610.001.83551.83280.0000100.0032297.57
7332006.07.13 11:03sell36710.001.84041.84210.0000
7342006.07.13 12:59s/l36710.001.84211.84210.0000-170.0032127.57
7352006.07.13 12:59sell36810.001.84221.84390.0000
7362006.07.13 14:47s/l36810.001.84391.84390.0000-170.0031957.57
7372006.07.13 17:00sell36910.001.84211.84380.0000
7382006.07.13 17:18close36910.001.84081.84380.0000130.0032087.57
7392006.07.14 06:59buy37010.001.83771.83600.0000
7402006.07.14 07:03close37010.001.84071.83600.0000300.0032387.57
7412006.07.14 12:00buy37110.001.84031.83860.0000
7422006.07.14 12:24close37110.001.84181.83860.0000150.0032537.57
7432006.07.14 13:59buy37210.001.83481.83310.0000
7442006.07.14 14:38close37210.001.83611.83310.0000130.0032667.57
7452006.07.17 12:19sell37310.001.82161.82330.0000
7462006.07.17 12:26close37310.001.82081.82330.000080.0032747.57
7472006.07.18 00:06buy37410.001.81911.81740.0000
7482006.07.18 01:57close37410.001.82021.81740.0000110.0032857.57
7492006.07.18 06:59sell37510.001.82111.82280.0000
7502006.07.18 07:01close37510.001.82011.82280.0000100.0032957.57
7512006.07.18 08:59sell37610.001.82441.82610.0000
7522006.07.18 09:23close37610.001.82211.82610.0000230.0033187.57
7532006.07.18 10:59sell37710.001.82811.82980.0000
7542006.07.18 12:40s/l37710.001.82981.82980.0000-170.0033017.57
7552006.07.18 16:33buy37810.001.82471.82300.0000
7562006.07.18 17:08close37810.001.82591.82300.0000120.0033137.57
7572006.07.19 01:05sell37910.001.82521.82690.0000
7582006.07.19 06:08s/l37910.001.82691.82690.0000-170.0032967.57
7592006.07.19 10:06buy38010.001.82671.82500.0000
7602006.07.19 10:24close38010.001.82801.82500.0000129.9933097.56
7612006.07.19 14:59sell38110.001.83951.84120.0000
7622006.07.19 15:59close38110.001.83621.84120.0000330.0033427.56
7632006.07.19 16:59sell38210.001.84241.84410.0000
7642006.07.20 01:59s/l38210.001.84411.84410.0000-163.5533264.01
7652006.07.20 19:59buy38310.001.84831.84660.0000
7662006.07.21 06:59close38310.001.85061.84660.0000226.5033490.51
7672006.07.21 17:00sell38410.001.85901.86070.0000
7682006.07.24 00:59close38410.001.85521.86070.0000382.1533872.66
7692006.07.24 22:59buy38510.001.84941.84770.0000
7702006.07.25 00:59s/l38510.001.84771.84770.0000-173.5033699.16
7712006.07.25 05:59sell38610.001.85141.85310.0000
7722006.07.25 07:19close38610.001.84911.85310.0000230.0033929.16
7732006.07.25 15:59buy38710.001.84061.83890.0000
7742006.07.26 04:47close38710.001.84151.83890.000086.5034015.66
7752006.07.26 12:59sell38810.001.84261.84430.0000
7762006.07.26 14:59s/l38810.001.84431.84430.0000-170.0033845.66
7772006.07.28 08:59buy38910.001.85891.85720.0000
7782006.07.28 09:08close38910.001.85971.85720.000080.0033925.66
7792006.07.28 10:13buy39010.001.85781.85610.0000
7802006.07.28 10:54close39010.001.85891.85610.0000110.0034035.66
7812006.07.28 10:54buy39110.001.85911.85740.0000
7822006.07.28 10:59s/l39110.001.85741.85740.0000-170.0033865.66
7832006.07.28 10:59buy39210.001.85741.85570.0000
7842006.07.28 11:59s/l39210.001.85571.85570.0000-170.0033695.66
7852006.07.28 12:00sell39310.001.86081.86250.0000
7862006.07.28 12:09close39310.001.85941.86250.0000140.0033835.66
7872006.07.28 12:12sell39410.001.85981.86150.0000
7882006.07.28 12:38close39410.001.85851.86150.0000130.0033965.66
7892006.07.28 12:39sell39510.001.85791.85960.0000
7902006.07.28 12:59s/l39510.001.85961.85960.0000-170.0033795.66
7912006.07.28 12:59sell39610.001.86401.86570.0000
7922006.07.28 15:04s/l39610.001.86571.86570.0000-170.0033625.66
7932006.07.31 05:26buy39710.001.86431.86260.0000
7942006.07.31 05:34close39710.001.86551.86260.0000120.0033745.66
7952006.07.31 10:00buy39810.001.86401.86230.0000
7962006.07.31 10:06close39810.001.86461.86230.000060.0033805.66
7972006.07.31 10:06buy39910.001.86471.86300.0000
7982006.07.31 11:03close39910.001.86631.86300.0000160.0033965.66
7992006.07.31 11:03sell40010.001.86631.86800.0000
8002006.07.31 11:17close40010.001.86511.86800.0000120.0034085.66
8012006.07.31 11:28sell40110.001.86571.86740.0000
8022006.07.31 12:59s/l40110.001.86741.86740.0000-170.0033915.66
8032006.07.31 14:01buy40210.001.86481.86310.0000
8042006.07.31 14:01close40210.001.86591.86310.0000110.0034025.66
8052006.07.31 14:01buy40310.001.86501.86330.0000
8062006.07.31 14:07close40310.001.86571.86330.000070.0034095.66
8072006.07.31 14:07buy40410.001.86481.86310.0000
8082006.07.31 14:07close40410.001.86561.86310.000080.0134175.67
8092006.07.31 14:07buy40510.001.86511.86340.0000
8102006.07.31 14:09close40510.001.86601.86340.000090.0134265.68
8112006.07.31 14:18buy40610.001.86541.86370.0000
8122006.07.31 14:23close40610.001.86611.86370.000070.0034335.68
8132006.07.31 14:52buy40710.001.86531.86360.0000
8142006.07.31 14:52close40710.001.86601.86360.000070.0034405.68
8152006.07.31 14:53buy40810.001.86541.86370.0000
8162006.07.31 14:53close40810.001.86671.86370.0000130.0034535.68
8172006.07.31 14:55buy40910.001.86531.86360.0000
8182006.07.31 14:56close40910.001.86601.86360.000070.0034605.68
8192006.07.31 15:18sell41010.001.86851.87020.0000
8202006.07.31 15:28close41010.001.86711.87020.0000140.0034745.68
8212006.08.01 15:59sell41110.001.87081.87250.0000
8222006.08.01 16:59s/l41110.001.87251.87250.0000-170.0034575.68
8232006.08.01 16:59sell41210.001.87521.87690.0000
8242006.08.01 23:59s/l41210.001.87691.87690.0000-170.0034405.68
8252006.08.02 04:00buy41310.001.87721.87550.0000
8262006.08.02 06:59s/l41310.001.87551.87550.0000-170.0034235.68
8272006.08.02 06:59buy41410.001.87551.87380.0000
8282006.08.02 07:02close41410.001.87631.87380.000080.0034315.68
8292006.08.02 08:45buy41510.001.87481.87310.0000
8302006.08.02 10:00close41510.001.87601.87310.0000119.9934435.67
8312006.08.02 12:00buy41610.001.87461.87290.0000
8322006.08.02 12:41close41610.001.87541.87290.000079.9934515.66
8332006.08.02 12:46buy41710.001.87521.87350.0000
8342006.08.02 12:59close41710.001.87641.87350.0000120.0034635.66
8352006.08.03 02:02sell41810.001.87741.87910.0000
8362006.08.03 02:20close41810.001.87651.87910.000090.0034725.66
8372006.08.03 02:50sell41910.001.87681.87850.0000
8382006.08.03 03:34close41910.001.87581.87850.000099.9934825.65
8392006.08.03 06:59sell42010.001.87581.87750.0000
8402006.08.03 07:42close42010.001.87491.87750.000090.0034915.65
8412006.08.03 08:59buy42110.001.87201.87030.0000
8422006.08.03 10:03close42110.001.87381.87030.0000180.0035095.65
8432006.08.03 11:59sell42210.001.88491.88660.0000
8442006.08.03 12:59s/l42210.001.88661.88660.0000-170.0034925.65
8452006.08.03 15:59buy42310.001.88481.88310.0000
8462006.08.03 16:00close42310.001.88761.88310.0000280.0035205.65
8472006.08.04 02:00buy42410.001.88661.88490.0000
8482006.08.04 05:59close42410.001.88761.88490.0000100.0035305.65
8492006.08.04 12:59sell42510.001.90681.90850.0000
8502006.08.04 13:00close42510.001.90571.90850.0000110.0035415.65
8512006.08.07 10:59sell42610.001.90901.91070.0000
8522006.08.07 11:00close42610.001.90821.91070.000080.0035495.65
8532006.08.07 12:12buy42710.001.90671.90500.0000
8542006.08.07 12:27close42710.001.90801.90500.0000130.0035625.65
8552006.08.07 12:59sell42810.001.91031.91200.0000
8562006.08.07 13:00close42810.001.90931.91200.0000100.0035725.65
8572006.08.07 17:59buy42910.001.90581.90410.0000
8582006.08.07 19:22close42910.001.90701.90410.0000120.0035845.65
8592006.08.08 13:59sell43010.001.90731.90900.0000
8602006.08.08 15:11close43010.001.90571.90900.0000160.0036005.65
8612006.08.08 22:59buy43110.001.89771.89600.0000
8622006.08.08 23:59close43110.001.90091.89600.0000320.0036325.65
8632006.08.09 17:59buy43210.001.90731.90560.0000
8642006.08.09 18:59s/l43210.001.90561.90560.0000-170.0036155.65
8652006.08.10 01:36sell43310.001.90611.90780.0000
8662006.08.10 05:59close43310.001.90341.90780.0000270.0036425.65
8672006.08.10 10:00buy43410.001.90121.89950.0000
8682006.08.10 11:09close43410.001.90291.89950.0000170.0036595.65
8692006.08.10 12:55buy43510.001.90101.89930.0000
8702006.08.10 13:31close43510.001.90271.89930.0000170.0036765.65
8712006.08.11 12:04sell43610.001.89591.89760.0000
8722006.08.11 12:59close43610.001.89051.89760.0000540.0037305.65
8732006.08.11 16:04buy43710.001.89411.89240.0000
8742006.08.11 16:59s/l43710.001.89241.89240.0000-170.0037135.65
8752006.08.11 16:59buy43810.001.89131.88960.0000
8762006.08.11 18:59s/l43810.001.88961.88960.0000-170.0036965.65
8772006.08.11 19:00sell43910.001.89071.89240.0000
8782006.08.13 23:00s/l43910.001.89241.89240.0000-170.0036795.65
8792006.08.13 23:12sell44010.001.89321.89490.0000
8802006.08.13 23:21close44010.001.89181.89490.0000140.0036935.65
8812006.08.14 17:59buy44110.001.88791.88620.0000
8822006.08.15 00:07close44110.001.88941.88620.0000146.5037082.15
8832006.08.15 06:59buy44210.001.88851.88680.0000
8842006.08.15 07:00close44210.001.89041.88680.0000190.0137272.16
8852006.08.15 08:59buy44310.001.88701.88530.0000
8862006.08.15 09:00close44310.001.88831.88530.0000129.9937402.15
8872006.08.16 08:59buy44410.001.89061.88890.0000
8882006.08.16 13:00close44410.001.89861.88890.0000800.0038202.15
8892006.08.16 15:00buy44510.001.89851.89680.0000
8902006.08.16 15:06close44510.001.89951.89680.0000100.0038302.15
8912006.08.16 15:08buy44610.001.89901.89730.0000
8922006.08.16 15:15close44610.001.90061.89730.0000160.0038462.15
8932006.08.17 11:00sell44710.001.89701.89870.0000
8942006.08.17 11:19close44710.001.89601.89870.0000100.0038562.15
8952006.08.17 11:32sell44810.001.89701.89870.0000
8962006.08.17 11:55close44810.001.89601.89870.0000100.0038662.15
8972006.08.17 19:59sell44910.001.88461.88630.0000
8982006.08.18 03:59s/l44910.001.88631.88630.0000-167.8538494.30
8992006.08.18 14:59buy45010.001.87971.87800.0000
9002006.08.18 15:01close45010.001.88111.87800.0000140.0138634.31
9012006.08.18 17:32sell45110.001.88151.88320.0000
9022006.08.18 17:52close45110.001.88031.88320.0000120.0038754.31
9032006.08.21 01:59sell45210.001.88601.88770.0000
9042006.08.21 06:59s/l45210.001.88771.88770.0000-170.0038584.31
9052006.08.21 06:59sell45310.001.88751.88920.0000
9062006.08.21 07:59s/l45310.001.88921.88920.0000-170.0038414.31
9072006.08.21 15:22buy45410.001.89561.89390.0000
9082006.08.21 15:27close45410.001.89691.89390.0000130.0138544.32
9092006.08.21 21:59buy45510.001.89261.89090.0000
9102006.08.21 23:59s/l45510.001.89091.89090.0000-170.0038374.32
9112006.08.22 07:59buy45610.001.89211.89040.0000
9122006.08.22 09:02close45610.001.89401.89040.0000190.0038564.32
9132006.08.22 09:02sell45710.001.89381.89550.0000
9142006.08.22 09:40close45710.001.89201.89550.0000180.0038744.32
9152006.08.22 11:00buy45810.001.89011.88840.0000
9162006.08.22 11:09close45810.001.89211.88840.0000200.0038944.32
9172006.08.22 11:59buy45910.001.88851.88680.0000
9182006.08.22 12:59close45910.001.89051.88680.0000200.0039144.32
9192006.08.22 23:59buy46010.001.88731.88560.0000
9202006.08.23 00:40close46010.001.88841.88560.0000106.5039250.82
9212006.08.23 16:22sell46110.001.89431.89600.0000
9222006.08.23 16:59close46110.001.89191.89600.0000240.0039490.82
9232006.08.23 18:05sell46210.001.89361.89530.0000
9242006.08.23 21:59close46210.001.89301.89530.000060.0039550.82
9252006.08.24 08:13sell46310.001.89161.89330.0000
9262006.08.24 08:26close46310.001.89081.89330.000080.0039630.82
9272006.08.24 08:26sell46410.001.89071.89240.0000
9282006.08.24 08:34close46410.001.88991.89240.000080.0039710.82
9292006.08.24 08:34sell46510.001.88981.89150.0000
9302006.08.24 08:59s/l46510.001.89151.89150.0000-170.0039540.82
9312006.08.24 12:00buy46610.001.89211.89040.0000
9322006.08.24 12:46close46610.001.89341.89040.0000130.0039670.82
9332006.08.25 10:59sell46710.001.88921.89090.0000
9342006.08.25 12:00close46710.001.88791.89090.0000130.0039800.82
9352006.08.25 12:59buy46810.001.88761.88590.0000
9362006.08.25 14:19s/l46810.001.88591.88590.0000-170.0039630.82
9372006.08.28 07:00sell46910.001.89261.89430.0000
9382006.08.28 07:01s/l46910.001.89431.89430.0000-170.0039460.82
9392006.08.28 07:01sell47010.001.89451.89620.0000
9402006.08.28 07:02close47010.001.89311.89620.0000140.0039600.82
9412006.08.28 07:02sell47110.001.89321.89490.0000
9422006.08.28 07:04s/l47110.001.89491.89490.0000-170.0039430.82
9432006.08.28 07:04sell47210.001.89541.89710.0000
9442006.08.28 07:12close47210.001.89341.89710.0000200.0039630.82
9452006.08.28 07:12sell47310.001.89301.89470.0000
9462006.08.28 07:31close47310.001.89211.89470.000090.0039720.82
9472006.08.28 07:31sell47410.001.89211.89380.0000
9482006.08.28 07:36s/l47410.001.89381.89380.0000-170.0039550.82
9492006.08.28 07:36sell47510.001.89361.89530.0000
9502006.08.28 07:41close47510.001.89261.89530.0000100.0039650.82
9512006.08.28 07:41sell47610.001.89231.89400.0000
9522006.08.28 07:55s/l47610.001.89401.89400.0000-170.0039480.82
9532006.08.28 07:55sell47710.001.89411.89580.0000
9542006.08.28 09:06s/l47710.001.89581.89580.0000-170.0039310.82
9552006.08.28 11:26buy47810.001.89441.89270.0000
9562006.08.28 11:54close47810.001.89531.89270.000090.0039400.82
9572006.08.28 13:01sell47910.001.89841.90010.0000
9582006.08.28 13:03close47910.001.89731.90010.0000110.0039510.82
9592006.08.28 13:04sell48010.001.89721.89890.0000
9602006.08.28 13:05close48010.001.89601.89890.0000120.0039630.82
9612006.08.28 13:06sell48110.001.89661.89830.0000
9622006.08.28 13:11close48110.001.89541.89830.0000120.0039750.82
9632006.08.28 13:13sell48210.001.89601.89770.0000
9642006.08.28 13:25close48210.001.89441.89770.0000160.0039910.82
9652006.08.28 13:27sell48310.001.89601.89770.0000
9662006.08.28 13:52s/l48310.001.89771.89770.0000-170.0039740.82
9672006.08.28 13:52sell48410.001.89861.90030.0000
9682006.08.28 14:08close48410.001.89761.90030.0000100.0039840.82
9692006.08.28 18:19buy48510.001.89501.89330.0000
9702006.08.28 18:48close48510.001.89611.89330.0000110.0039950.82
9712006.08.29 12:15buy48610.001.89801.89630.0000
9722006.08.29 12:31close48610.001.89931.89630.0000130.0040080.82
9732006.08.29 12:59buy48710.001.89801.89630.0000
9742006.08.29 13:52close48710.001.89931.89630.0000130.0040210.82
9752006.08.29 14:00buy48810.001.89731.89560.0000
9762006.08.29 14:00s/l48810.001.89561.89560.0000-170.0040040.82
9772006.08.29 14:00buy48910.001.89541.89370.0000
9782006.08.29 14:01s/l48910.001.89371.89370.0000-170.0039870.82
9792006.08.29 14:01buy49010.001.89291.89120.0000
9802006.08.29 14:16close49010.001.89431.89120.0000140.0040010.82
9812006.08.29 14:16buy49110.001.89461.89290.0000
9822006.08.29 14:20close49110.001.89601.89290.0000140.0040150.82
9832006.08.29 14:20buy49210.001.89601.89430.0000
9842006.08.29 14:22close49210.001.89741.89430.0000140.0040290.82
9852006.08.29 14:22buy49310.001.89771.89600.0000
9862006.08.29 14:27close49310.001.89921.89600.0000150.0040440.82
9872006.08.29 14:33buy49410.001.89771.89600.0000
9882006.08.29 14:37s/l49410.001.89601.89600.0000-170.0040270.82
9892006.08.29 14:37buy49510.001.89611.89440.0000
9902006.08.29 14:41close49510.001.89861.89440.0000250.0040520.82
9912006.08.29 14:41buy49610.001.89771.89600.0000
9922006.08.29 14:43close49610.001.89901.89600.0000130.0040650.82
9932006.08.29 14:59buy49710.001.89291.89120.0000
9942006.08.29 15:01s/l49710.001.89121.89120.0000-170.0040480.82
9952006.08.29 18:15sell49810.001.89561.89730.0000
9962006.08.29 18:15close49810.001.89411.89730.0000150.0040630.82
9972006.08.29 18:15sell49910.001.89401.89570.0000
9982006.08.29 18:16s/l49910.001.89571.89570.0000-170.0040460.82
9992006.08.29 18:17sell50010.001.89681.89850.0000
10002006.08.29 18:22s/l50010.001.89851.89850.0000-170.0040290.82
10012006.08.29 18:22sell50110.001.89841.90010.0000
10022006.08.29 18:29close50110.001.89691.90010.0000150.0040440.82
10032006.08.29 18:29sell50210.001.89661.89830.0000
10042006.08.29 18:31close50210.001.89511.89830.0000150.0040590.82
10052006.08.29 18:31sell50310.001.89511.89680.0000
10062006.08.29 18:36s/l50310.001.89681.89680.0000-170.0040420.82
10072006.08.29 18:36sell50410.001.89701.89870.0000
10082006.08.29 18:41s/l50410.001.89871.89870.0000-170.0040250.82
10092006.08.29 18:41sell50510.001.89871.90040.0000
10102006.08.29 18:54close50510.001.89671.90040.0000200.0040450.82
10112006.08.29 18:54sell50610.001.89641.89810.0000
10122006.08.29 18:55close50610.001.89491.89810.0000150.0040600.82
10132006.08.29 18:55sell50710.001.89391.89560.0000
10142006.08.29 18:59s/l50710.001.89561.89560.0000-170.0040430.82
10152006.08.29 18:59sell50810.001.89901.90070.0000
10162006.08.29 19:03close50810.001.89791.90070.0000110.0040540.82
10172006.08.29 21:43sell50910.001.89941.90110.0000
10182006.08.30 00:00close50910.001.89821.90110.0000122.1540662.97
10192006.08.30 02:45buy51010.001.89781.89610.0000
10202006.08.30 03:12close51010.001.89881.89610.0000100.0040762.97
10212006.08.30 06:07sell51110.001.90131.90300.0000
10222006.08.30 06:16close51110.001.89961.90300.0000170.0040932.97
10232006.08.30 06:21sell51210.001.90091.90260.0000
10242006.08.30 06:38close51210.001.89991.90260.0000100.0041032.97
10252006.08.30 06:43sell51310.001.90181.90350.0000
10262006.08.30 06:44close51310.001.90001.90350.0000180.0041212.97
10272006.08.30 06:45sell51410.001.90181.90350.0000
10282006.08.30 07:01close51410.001.90061.90350.0000120.0041332.97
10292006.08.30 16:39buy51510.001.90321.90150.0000
10302006.08.30 18:12close51510.001.90431.90150.0000110.0041442.97
10312006.08.31 03:45buy51610.001.90441.90270.0000
10322006.08.31 06:03close51610.001.90531.90270.000090.0041532.97
10332006.08.31 07:28sell51710.001.90861.91030.0000
10342006.08.31 07:31close51710.001.90771.91030.000090.0041622.97
10352006.08.31 07:38sell51810.001.90801.90970.0000
10362006.08.31 08:20close51810.001.90691.90970.0000110.0041732.97
10372006.08.31 09:53sell51910.001.90781.90950.0000
10382006.08.31 09:59close51910.001.90701.90950.000080.0041812.97
10392006.08.31 13:30buy52010.001.90521.90350.0000
10402006.08.31 13:35close52010.001.90611.90350.000090.0041902.97
10412006.08.31 13:35buy52110.001.90641.90470.0000
10422006.08.31 13:42s/l52110.001.90471.90470.0000-170.0041732.97
10432006.08.31 13:42buy52210.001.90481.90310.0000
10442006.08.31 14:00s/l52210.001.90311.90310.0000-170.0041562.97
10452006.08.31 14:01buy52310.001.90281.90110.0000
10462006.08.31 14:27s/l52310.001.90111.90110.0000-170.0041392.97
10472006.08.31 14:28buy52410.001.90171.90000.0000
10482006.08.31 14:28s/l52410.001.90001.90000.0000-170.0041222.97
10492006.08.31 14:28buy52510.001.90011.89840.0000
10502006.08.31 14:39close52510.001.90191.89840.0000180.0041402.97
10512006.08.31 14:39buy52610.001.90201.90030.0000
10522006.08.31 14:53close52610.001.90361.90030.0000160.0041562.97
10532006.08.31 14:56buy52710.001.90281.90110.0000
10542006.08.31 15:01close52710.001.90371.90110.000090.0041652.97
10552006.08.31 18:54sell52810.001.90471.90640.0000
10562006.08.31 19:25close52810.001.90391.90640.000080.0041732.97
10572006.08.31 21:36buy52910.001.90331.90160.0000
10582006.08.31 22:04close52910.001.90421.90160.000090.0041822.97
10592006.08.31 22:19buy53010.001.90201.90030.0000
10602006.08.31 23:05close53010.001.90281.90030.000080.0041902.97
10612006.09.01 07:17buy53110.001.90341.90170.0000
10622006.09.01 08:21close53110.001.90421.90170.000080.0041982.97
10632006.09.01 08:41sell53210.001.90501.90670.0000
10642006.09.01 09:01close53210.001.90421.90670.000080.0042062.97
10652006.09.01 12:29buy53310.001.90361.90190.0000
10662006.09.01 12:29close53310.001.90461.90190.0000100.0042162.97
10672006.09.01 12:29buy53410.001.90281.90110.0000
10682006.09.01 12:29close53410.001.90361.90110.000080.0042242.97
10692006.09.01 12:29buy53510.001.90361.90190.0000
10702006.09.01 12:29s/l53510.001.90191.90190.0000-170.0042072.97
10712006.09.01 12:29buy53610.001.90191.90020.0000
10722006.09.01 12:30close53610.001.90531.90020.0000340.0042412.97
10732006.09.01 12:30buy53710.001.90181.90010.0000
10742006.09.01 12:30s/l53710.001.90011.90010.0000-170.0042242.97
10752006.09.01 12:30buy53810.001.90021.89850.0000
10762006.09.01 12:30close53810.001.90111.89850.000090.0042332.97
10772006.09.01 12:30buy53910.001.90161.89990.0000
10782006.09.01 12:30s/l53910.001.89991.89990.0000-170.0042162.97
10792006.09.01 12:30buy54010.001.89961.89790.0000
10802006.09.01 12:30close54010.001.90081.89790.0000120.0042282.97
10812006.09.01 12:30buy54110.001.89951.89780.0000
10822006.09.01 12:30close54110.001.90031.89780.000080.0042362.97
10832006.09.01 12:30buy54210.001.90031.89860.0000
10842006.09.01 12:30close54210.001.90291.89860.0000260.0042622.97
10852006.09.01 12:30buy54310.001.90031.89860.0000
10862006.09.01 12:30s/l54310.001.89861.89860.0000-170.0042452.97
10872006.09.01 12:30buy54410.001.89871.89700.0000
10882006.09.01 12:30close54410.001.89981.89700.0000110.0042562.97
10892006.09.01 12:30buy54510.001.89951.89780.0000
10902006.09.01 12:30close54510.001.90531.89780.0000580.0043142.97
10912006.09.01 12:30buy54610.001.89911.89740.0000
10922006.09.01 12:31s/l54610.001.89741.89740.0000-170.0042972.97
10932006.09.01 12:31buy54710.001.89761.89590.0000
10942006.09.01 12:31close54710.001.89861.89590.0000100.0043072.97
10952006.09.01 12:31buy54810.001.89741.89570.0000
10962006.09.01 12:32close54810.001.89811.89570.000070.0043142.97
10972006.09.01 12:32buy54910.001.89851.89680.0000
10982006.09.01 12:32s/l54910.001.89681.89680.0000-170.0042972.97
10992006.09.01 12:32buy55010.001.89701.89530.0000
11002006.09.01 12:33close55010.001.89941.89530.0000240.0043212.97
11012006.09.01 12:33buy55110.001.89971.89800.0000
11022006.09.01 12:33s/l55110.001.89801.89800.0000-170.0043042.97
11032006.09.01 12:33buy55210.001.89821.89650.0000
11042006.09.01 12:34close55210.001.89891.89650.000070.0043112.97
11052006.09.01 12:34buy55310.001.89921.89750.0000
11062006.09.01 12:34close55310.001.89991.89750.000070.0043182.97
11072006.09.01 12:34buy55410.001.90001.89830.0000
11082006.09.01 12:35close55410.001.90111.89830.0000110.0043292.97
11092006.09.01 12:35buy55510.001.90121.89950.0000
11102006.09.01 12:35s/l55510.001.89951.89950.0000-170.0043122.97
11112006.09.01 12:35buy55610.001.89971.89800.0000
11122006.09.01 12:35close55610.001.90121.89800.0000150.0043272.97
11132006.09.01 12:36buy55710.001.90151.89980.0000
11142006.09.01 12:36s/l55710.001.89981.89980.0000-170.0043102.97
11152006.09.01 12:36buy55810.001.90001.89830.0000
11162006.09.01 12:38close55810.001.90071.89830.000070.0043172.97
11172006.09.01 12:38buy55910.001.90081.89910.0000
11182006.09.01 12:38s/l55910.001.89911.89910.0000-170.0043002.97
11192006.09.01 12:38buy56010.001.89921.89750.0000
11202006.09.01 12:38close56010.001.89991.89750.000070.0043072.97
11212006.09.01 12:38buy56110.001.90001.89830.0000
11222006.09.01 12:40close56110.001.90071.89830.000070.0043142.97
11232006.09.01 12:40buy56210.001.90041.89870.0000
11242006.09.01 12:43s/l56210.001.89871.89870.0000-170.0042972.97
11252006.09.01 12:43buy56310.001.89871.89700.0000
11262006.09.01 12:52s/l56310.001.89701.89700.0000-170.0042802.97
11272006.09.01 12:52buy56410.001.89681.89510.0000
11282006.09.01 12:53s/l56410.001.89511.89510.0000-170.0042632.97
11292006.09.01 12:53buy56510.001.89521.89350.0000
11302006.09.01 12:54close56510.001.89601.89350.000080.0042712.97
11312006.09.01 12:54buy56610.001.89601.89430.0000
11322006.09.01 12:55close56610.001.89741.89430.0000140.0042852.97
11332006.09.01 12:55buy56710.001.89771.89600.0000
11342006.09.01 12:55s/l56710.001.89601.89600.0000-170.0042682.97
11352006.09.01 12:55buy56810.001.89621.89450.0000
11362006.09.01 12:55close56810.001.89721.89450.0000100.0042782.97
11372006.09.01 12:56buy56910.001.89751.89580.0000
11382006.09.01 13:04close56910.001.89821.89580.000070.0042852.97
11392006.09.01 14:01sell57010.001.90121.90290.0000
11402006.09.01 14:01close57010.001.90011.90290.0000110.0042962.97
11412006.09.01 14:01sell57110.001.90081.90250.0000
11422006.09.01 14:01s/l57110.001.90251.90250.0000-170.0042792.97
11432006.09.01 14:01sell57210.001.90381.90550.0000
11442006.09.01 14:01close57210.001.90151.90550.0000230.0043022.97
11452006.09.01 14:02sell57310.001.90121.90290.0000
11462006.09.01 14:02close57310.001.90011.90290.0000110.0043132.97
11472006.09.01 14:02sell57410.001.90021.90190.0000
11482006.09.01 14:02s/l57410.001.90191.90190.0000-170.0042962.97
11492006.09.01 14:02sell57510.001.90181.90350.0000
11502006.09.01 14:02close57510.001.90071.90350.0000110.0043072.97
11512006.09.01 14:02sell57610.001.90041.90210.0000
11522006.09.01 14:03close57610.001.89961.90210.000080.0043152.97
11532006.09.01 14:03sell57710.001.89951.90120.0000
11542006.09.01 14:14close57710.001.89851.90120.0000100.0043252.97
11552006.09.01 14:14sell57810.001.89891.90060.0000
11562006.09.01 14:38s/l57810.001.90061.90060.0000-170.0043082.97
11572006.09.01 14:38sell57910.001.90051.90220.0000
11582006.09.01 14:47s/l57910.001.90221.90220.0000-170.0042912.97
11592006.09.01 14:47sell58010.001.90211.90380.0000
11602006.09.01 14:58s/l58010.001.90381.90380.0000-170.0042742.97
11612006.09.01 14:58sell58110.001.90361.90530.0000
11622006.09.01 15:07close58110.001.90241.90530.0000120.0042862.97
11632006.09.04 16:19buy58210.001.90341.90170.0000
11642006.09.04 16:35close58210.001.90461.90170.0000120.0042982.97
11652006.09.05 09:20sell58310.001.89951.90120.0000
11662006.09.05 09:30close58310.001.89871.90120.000080.0043062.97
11672006.09.05 09:37sell58410.001.89961.90130.0000
11682006.09.05 12:00close58410.001.89881.90130.000080.0043142.97
11692006.09.05 21:31buy58510.001.89361.89190.0000
11702006.09.05 22:02close58510.001.89431.89190.000070.0043212.97
11712006.09.06 07:31buy58610.001.89241.89070.0000
11722006.09.06 07:50close58610.001.89321.89070.000080.0043292.97
11732006.09.06 07:57buy58710.001.89291.89120.0000
11742006.09.06 08:33s/l58710.001.89121.89120.0000-170.0043122.97
11752006.09.06 23:04sell58810.001.88631.88800.0000
11762006.09.06 23:46close58810.001.88561.88800.000070.0043192.97
11772006.09.07 01:22sell58910.001.88671.88840.0000
11782006.09.07 03:50close58910.001.88601.88840.000070.0043262.97
11792006.09.07 03:52buy59010.001.88591.88420.0000
11802006.09.07 05:47s/l59010.001.88421.88420.0000-170.0043092.97
11812006.09.07 05:47buy59110.001.88411.88240.0000
11822006.09.07 06:25s/l59110.001.88241.88240.0000-170.0042922.97
11832006.09.07 14:02sell59210.001.87441.87610.0000
11842006.09.07 14:12close59210.001.87361.87610.000080.0043002.97
11852006.09.07 14:17sell59310.001.87421.87590.0000
11862006.09.07 14:37close59310.001.87351.87590.000070.0043072.97
11872006.09.07 18:40buy59410.001.87541.87370.0000
11882006.09.07 18:40close59410.001.87631.87370.000090.0043162.97
11892006.09.07 18:40buy59510.001.87561.87390.0000
11902006.09.08 00:08s/l59510.001.87391.87390.0000-173.5042989.47
11912006.09.08 07:24buy59610.001.87251.87080.0000
11922006.09.08 07:36s/l59610.001.87081.87080.0000-170.0042819.47
11932006.09.08 07:39buy59710.001.87261.87090.0000
11942006.09.08 07:58close59710.001.87351.87090.000090.0042909.47
11952006.09.08 12:05sell59810.001.87141.87310.0000
11962006.09.08 12:25close59810.001.87061.87310.000080.0042989.47
11972006.09.08 14:01sell59910.001.86691.86860.0000
11982006.09.08 14:05close59910.001.86611.86860.000080.0043069.47
11992006.09.11 00:50buy60010.001.86531.86360.0000
12002006.09.11 01:00s/l60010.001.86361.86360.0000-170.0042899.47
12012006.09.11 04:57sell60110.001.86631.86800.0000
12022006.09.11 06:15close60110.001.86541.86800.000090.0042989.47
12032006.09.11 06:17buy60210.001.86471.86300.0000
12042006.09.11 06:26close60210.001.86561.86300.000090.0043079.47
12052006.09.11 20:28sell60310.001.86521.86690.0000
12062006.09.11 22:01close60310.001.86431.86690.000090.0043169.47
12072006.09.12 03:57sell60410.001.86841.87010.0000
12082006.09.12 06:05close60410.001.86771.87010.000070.0043239.47
12092006.09.12 06:06buy60510.001.86771.86600.0000
12102006.09.12 06:50close60510.001.86871.86600.0000100.0043339.47
12112006.09.12 08:30sell60610.001.87001.87170.0000
12122006.09.12 08:30close60610.001.86901.87170.0000100.0043439.47
12132006.09.12 08:30sell60710.001.86951.87120.0000
12142006.09.12 08:30close60710.001.86881.87120.000070.0043509.47
12152006.09.12 08:30sell60810.001.86851.87020.0000
12162006.09.12 08:30s/l60810.001.87021.87020.0000-170.0043339.47
12172006.09.12 08:30sell60910.001.87121.87290.0000
12182006.09.12 08:30close60910.001.86941.87290.0000180.0043519.47
12192006.09.12 08:31sell61010.001.86911.87080.0000
12202006.09.12 08:32s/l61010.001.87081.87080.0000-170.0043349.47
12212006.09.12 08:32sell61110.001.87071.87240.0000
12222006.09.12 08:39s/l61110.001.87241.87240.0000-170.0043179.47
12232006.09.12 08:39sell61210.001.87241.87410.0000
12242006.09.12 09:21s/l61210.001.87411.87410.0000-170.0043009.47
12252006.09.12 09:21sell61310.001.87401.87570.0000
12262006.09.12 09:39close61310.001.87301.87570.0000100.0043109.47
12272006.09.12 09:39sell61410.001.87291.87460.0000
12282006.09.12 10:42s/l61410.001.87461.87460.0000-170.0042939.47
12292006.09.12 10:49sell61510.001.87461.87630.0000
12302006.09.12 11:24close61510.001.87381.87630.000080.0043019.47
12312006.09.12 12:28buy61610.001.87221.87050.0000
12322006.09.12 12:29close61610.001.87281.87050.000060.0043079.47
12332006.09.12 12:29buy61710.001.87251.87080.0000
12342006.09.12 12:30close61710.001.87381.87080.0000130.0043209.47
12352006.09.12 12:30buy61810.001.87251.87080.0000
12362006.09.12 12:30close61810.001.87641.87080.0000390.0043599.47
12372006.09.12 12:30sell61910.001.87541.87710.0000
12382006.09.12 12:30close61910.001.87421.87710.0000120.0043719.47
12392006.09.12 12:30sell62010.001.87451.87620.0000
12402006.09.12 12:30close62010.001.87271.87620.0000180.0043899.47
12412006.09.12 12:31sell62110.001.87471.87640.0000
12422006.09.12 12:32close62110.001.87371.87640.0000100.0043999.47
12432006.09.12 12:50sell62210.001.87451.87620.0000
12442006.09.12 12:57s/l62210.001.87621.87620.0000-170.0043829.47
12452006.09.12 12:57sell62310.001.87471.87640.0000
12462006.09.12 12:57s/l62310.001.87641.87640.0000-170.0043659.47
12472006.09.12 12:57sell62410.001.87591.87760.0000
12482006.09.12 13:11close62410.001.87511.87760.000080.0043739.47
12492006.09.12 18:08buy62510.001.87291.87120.0000
12502006.09.12 18:38close62510.001.87401.87120.0000110.0043849.47
12512006.09.12 20:17sell62610.001.87571.87740.0000
12522006.09.12 20:49close62610.001.87461.87740.0000110.0043959.47
12532006.09.12 21:16buy62710.001.87401.87230.0000
12542006.09.12 21:27close62710.001.87471.87230.000070.0044029.47
12552006.09.12 21:34buy62810.001.87401.87230.0000
12562006.09.12 22:59close62810.001.87511.87230.0000110.0044139.47
12572006.09.13 00:16buy62910.001.87201.87030.0000
12582006.09.13 00:46close62910.001.87301.87030.0000100.0044239.47
12592006.09.13 05:29sell63010.001.87411.87580.0000
12602006.09.13 05:29close63010.001.87331.87580.000080.0044319.47
12612006.09.13 05:29sell63110.001.87361.87530.0000
12622006.09.13 06:49s/l63110.001.87531.87530.0000-170.0044149.47
12632006.09.13 12:10buy63210.001.87361.87190.0000
12642006.09.13 13:01close63210.001.87451.87190.000090.0044239.47
12652006.09.13 15:21sell63310.001.87631.87800.0000
12662006.09.13 15:22close63310.001.87551.87800.000080.0044319.47
12672006.09.13 15:49sell63410.001.87661.87830.0000
12682006.09.13 21:03close63410.001.87571.87830.000090.0044409.47
12692006.09.14 10:13sell63510.001.88221.88390.0000
12702006.09.14 10:40s/l63510.001.88391.88390.0000-170.0044239.47
12712006.09.14 10:40sell63610.001.88381.88550.0000
12722006.09.14 10:46s/l63610.001.88551.88550.0000-170.0044069.47
12732006.09.14 10:46sell63710.001.88541.88710.0000
12742006.09.14 11:34s/l63710.001.88711.88710.0000-170.0043899.47
12752006.09.14 11:34sell63810.001.88701.88870.0000
12762006.09.14 12:06close63810.001.88621.88870.000080.0043979.47
12772006.09.15 07:04buy63910.001.88621.88450.0000
12782006.09.15 08:01s/l63910.001.88451.88450.0000-170.0043809.47
12792006.09.15 09:38buy64010.001.88331.88160.0000
12802006.09.15 09:58s/l64010.001.88161.88160.0000-170.0043639.47
12812006.09.15 10:57buy64110.001.88071.87900.0000
12822006.09.15 12:29close64110.001.88171.87900.0000100.0043739.47
12832006.09.15 19:26sell64210.001.87981.88150.0000
12842006.09.15 19:27s/l64210.001.88151.88150.0000-170.0043569.47
12852006.09.15 19:27sell64310.001.88141.88310.0000
12862006.09.15 19:50close64310.001.88011.88310.0000130.0043699.47
12872006.09.15 19:50sell64410.001.88001.88170.0000
12882006.09.17 22:14close64410.001.87791.88170.0000210.0043909.47
12892006.09.18 00:13sell64510.001.87991.88160.0000
12902006.09.18 00:13close64510.001.87881.88160.0000110.0044019.47
12912006.09.18 00:13sell64610.001.87921.88090.0000
12922006.09.18 03:41s/l64610.001.88091.88090.0000-170.0043849.47
12932006.09.18 08:48buy64710.001.88171.88000.0000
12942006.09.18 09:02s/l64710.001.88001.88000.0000-170.0043679.47
12952006.09.18 09:03buy64810.001.87931.87760.0000
12962006.09.18 09:11s/l64810.001.87761.87760.0000-170.0043509.47
12972006.09.18 09:13buy64910.001.87691.87520.0000
12982006.09.18 09:45s/l64910.001.87521.87520.0000-170.0043339.47
12992006.09.18 09:45buy65010.001.87501.87330.0000
13002006.09.18 11:40close65010.001.87601.87330.0000100.0043439.47
13012006.09.18 13:00sell65110.001.87881.88050.0000
13022006.09.18 13:00close65110.001.87751.88050.0000130.0043569.47
13032006.09.18 13:00sell65210.001.87761.87930.0000
13042006.09.18 13:00close65210.001.87651.87930.0000110.0043679.47
13052006.09.18 13:01sell65310.001.87741.87910.0000
13062006.09.18 13:02s/l65310.001.87911.87910.0000-170.0043509.47
13072006.09.18 13:02sell65410.001.87891.88060.0000
13082006.09.18 13:15close65410.001.87761.88060.0000130.0043639.47
13092006.09.18 13:15sell65510.001.87711.87880.0000
13102006.09.18 13:20close65510.001.87601.87880.0000110.0043749.47
13112006.09.18 13:35sell65610.001.87691.87860.0000
13122006.09.18 16:18s/l65610.001.87861.87860.0000-170.0043579.47
13132006.09.18 18:13sell65710.001.88031.88200.0000
13142006.09.18 23:19s/l65710.001.88201.88200.0000-170.0043409.47
13152006.09.19 07:52buy65810.001.88001.87830.0000
13162006.09.19 08:10s/l65810.001.87831.87830.0000-170.0043239.47
13172006.09.19 08:10buy65910.001.87841.87670.0000
13182006.09.19 08:29close65910.001.87961.87670.0000120.0043359.47
13192006.09.19 08:37buy66010.001.87851.87680.0000
13202006.09.19 08:51close66010.001.87951.87680.0000100.0043459.47
13212006.09.19 11:20sell66110.001.88191.88360.0000
13222006.09.19 11:56close66110.001.88071.88360.0000120.0043579.47
13232006.09.19 12:06buy66210.001.87951.87780.0000
13242006.09.19 12:26close66210.001.88061.87780.0000110.0043689.47
13252006.09.19 12:31sell66310.001.88361.88530.0000
13262006.09.19 12:35close66310.001.88241.88530.0000120.0043809.47
13272006.09.19 12:35sell66410.001.88231.88400.0000
13282006.09.19 12:40s/l66410.001.88401.88400.0000-170.0043639.47
13292006.09.19 12:40sell66510.001.88391.88560.0000
13302006.09.19 12:41s/l66510.001.88561.88560.0000-170.0043469.47
13312006.09.19 12:41sell66610.001.88551.88720.0000
13322006.09.19 12:51s/l66610.001.88721.88720.0000-170.0043299.47
13332006.09.19 12:51sell66710.001.88711.88880.0000
13342006.09.19 14:03s/l66710.001.88881.88880.0000-170.0043129.47
13352006.09.19 14:03sell66810.001.88861.89030.0000
13362006.09.19 14:08close66810.001.88741.89030.0000120.0043249.47
13372006.09.19 21:20buy66910.001.88091.87920.0000
13382006.09.19 23:21close66910.001.88231.87920.0000140.0043389.47
13392006.09.20 01:20sell67010.001.88321.88490.0000
13402006.09.20 04:44s/l67010.001.88491.88490.0000-170.0043219.47
13412006.09.20 06:16buy67110.001.88261.88090.0000
13422006.09.20 06:53close67110.001.88371.88090.0000110.0043329.47
13432006.09.20 07:50buy67210.001.88121.87950.0000
13442006.09.20 08:17close67210.001.88251.87950.0000130.0043459.47
13452006.09.20 13:02sell67310.001.88601.88770.0000
13462006.09.20 13:13s/l67310.001.88771.88770.0000-170.0043289.47
13472006.09.20 13:13sell67410.001.88751.88920.0000
13482006.09.20 14:07s/l67410.001.88921.88920.0000-170.0043119.47
13492006.09.20 18:14buy67510.001.88771.88600.0000
13502006.09.20 18:14close67510.001.88921.88600.0000150.0043269.47
13512006.09.20 18:14buy67610.001.88711.88540.0000
13522006.09.20 18:15close67610.001.88871.88540.0000160.0043429.47
13532006.09.20 18:15buy67710.001.88751.88580.0000
13542006.09.20 18:15close67710.001.89061.88580.0000310.0043739.47
13552006.09.20 18:15buy67810.001.88831.88660.0000
13562006.09.20 18:15close67810.001.89061.88660.0000230.0043969.47
13572006.09.20 18:16buy67910.001.88851.88680.0000
13582006.09.20 18:16close67910.001.89011.88680.0000160.0044129.47
13592006.09.20 18:16buy68010.001.88771.88600.0000
13602006.09.20 18:19close68010.001.88931.88600.0000160.0044289.47
13612006.09.20 18:19buy68110.001.88751.88580.0000
13622006.09.20 18:19close68110.001.88871.88580.0000120.0044409.47
13632006.09.20 18:19buy68210.001.88841.88670.0000
13642006.09.20 18:19close68210.001.88961.88670.0000120.0044529.47
13652006.09.20 18:21sell68310.001.89261.89430.0000
13662006.09.20 18:21close68310.001.89071.89430.0000190.0044719.47
13672006.09.20 18:21sell68410.001.89101.89270.0000
13682006.09.20 18:21s/l68410.001.89271.89270.0000-170.0044549.47
13692006.09.20 18:21sell68510.001.89251.89420.0000
13702006.09.20 18:26close68510.001.89161.89420.000090.0044639.47
13712006.09.20 18:26sell68610.001.89111.89280.0000
13722006.09.20 18:27close68610.001.88981.89280.0000130.0044769.47
13732006.09.20 18:31sell68710.001.89091.89260.0000
13742006.09.20 18:33close68710.001.89001.89260.000090.0044859.47
13752006.09.21 01:51sell68810.001.89221.89390.0000
13762006.09.21 02:42close68810.001.89111.89390.0000110.0044969.47
13772006.09.21 05:41sell68910.001.89241.89410.0000
13782006.09.21 06:14close68910.001.89141.89410.0000100.0045069.47
13792006.09.21 10:33sell69010.001.89761.89930.0000
13802006.09.21 12:21s/l69010.001.89931.89930.0000-170.0044899.47
13812006.09.21 14:04buy69110.001.89731.89560.0000
13822006.09.21 14:20s/l69110.001.89561.89560.0000-170.0044729.47
13832006.09.21 14:20buy69210.001.89571.89400.0000
13842006.09.21 14:40close69210.001.89661.89400.000090.0044819.47
13852006.09.21 14:40buy69310.001.89701.89530.0000
13862006.09.21 15:04close69310.001.89811.89530.0000110.0044929.47
13872006.09.22 07:04sell69410.001.90441.90610.0000
13882006.09.22 07:29s/l69410.001.90611.90610.0000-170.0044759.47
13892006.09.22 07:29sell69510.001.90621.90790.0000
13902006.09.22 07:37close69510.001.90491.90790.0000130.0044889.47
13912006.09.22 07:37sell69610.001.90481.90650.0000
13922006.09.22 09:42close69610.001.90321.90650.0000160.0045049.47
13932006.09.22 09:43buy69710.001.90331.90160.0000
13942006.09.22 11:00close69710.001.90461.90160.0000130.0045179.47
13952006.09.22 13:16buy69810.001.90191.90020.0000
13962006.09.22 13:29close69810.001.90311.90020.0000120.0045299.47
13972006.09.22 13:50buy69910.001.90191.90020.0000
13982006.09.22 14:01s/l69910.001.90021.90020.0000-170.0045129.47
13992006.09.25 00:15buy70010.001.90011.89840.0000
14002006.09.25 01:27close70010.001.90131.89840.0000120.0045249.47
14012006.09.25 09:01buy70110.001.90201.90030.0000
14022006.09.25 09:45close70110.001.90321.90030.0000120.0045369.47
14032006.09.25 14:00buy70210.001.90021.89850.0000
14042006.09.25 14:00close70210.001.90161.89850.0000140.0045509.47
14052006.09.25 14:00buy70310.001.90031.89860.0000
14062006.09.25 14:00close70310.001.90171.89860.0000140.0045649.47
14072006.09.25 14:00buy70410.001.90011.89840.0000
14082006.09.25 14:07close70410.001.90171.89840.0000160.0045809.47
14092006.09.25 14:31buy70510.001.90051.89880.0000
14102006.09.25 14:33s/l70510.001.89881.89880.0000-170.0045639.47
14112006.09.25 14:34buy70610.001.89961.89790.0000
14122006.09.25 15:10close70610.001.90111.89790.0000150.0045789.47
14132006.09.25 23:40sell70710.001.90151.90320.0000
14142006.09.26 06:12close70710.001.90041.90320.0000112.1545901.62
14152006.09.26 06:12buy70810.001.90031.89860.0000
14162006.09.26 07:07s/l70810.001.89861.89860.0000-170.0045731.62
14172006.09.26 08:14buy70910.001.89701.89530.0000
14182006.09.26 08:14close70910.001.89831.89530.0000130.0045861.62
14192006.09.26 08:14buy71010.001.89761.89590.0000
14202006.09.26 08:17s/l71010.001.89591.89590.0000-170.0045691.62
14212006.09.26 19:56buy71110.001.89481.89310.0000
14222006.09.27 00:13close71110.001.89601.89310.0000116.5045808.12
14232006.09.27 06:08buy71210.001.89351.89180.0000
14242006.09.27 06:53close71210.001.89431.89180.000080.0045888.12
14252006.09.27 07:57buy71310.001.89141.88970.0000
14262006.09.27 08:02s/l71310.001.88971.88970.0000-170.0045718.12
14272006.09.27 12:11buy71410.001.89071.88900.0000
14282006.09.27 12:23s/l71410.001.88901.88900.0000-170.0045548.12
14292006.09.27 12:23buy71510.001.88921.88750.0000
14302006.09.27 12:31close71510.001.89121.88750.0000200.0045748.12
14312006.09.27 12:35buy71610.001.89081.88910.0000
14322006.09.27 12:35close71610.001.89171.88910.000090.0045838.12
14332006.09.27 12:35buy71710.001.89111.88940.0000
14342006.09.27 12:43s/l71710.001.88941.88940.0000-170.0045668.12
14352006.09.27 12:43buy71810.001.88961.88790.0000
14362006.09.27 13:21s/l71810.001.88791.88790.0000-170.0045498.12
14372006.09.27 23:52sell71910.001.89001.89170.0000
14382006.09.27 23:55s/l71910.001.89171.89170.0000-170.0045328.12
14392006.09.27 23:55sell72010.001.89151.89320.0000
14402006.09.27 23:58close72010.001.89041.89320.0000110.0045438.12
14412006.09.27 23:58sell72110.001.89031.89200.0000
14422006.09.28 02:26close72110.001.88921.89200.0000116.4545554.57
14432006.09.28 02:26buy72210.001.88931.88760.0000
14442006.09.28 02:48s/l72210.001.88761.88760.0000-170.0045384.57
14452006.09.28 02:48buy72310.001.88781.88610.0000
14462006.09.28 05:23s/l72310.001.88611.88610.0000-170.0045214.57
14472006.09.28 21:10buy72410.001.87581.87410.0000
14482006.09.28 21:11close72410.001.87651.87410.000070.0045284.57
14492006.09.28 21:11buy72510.001.87571.87400.0000
14502006.09.28 21:12close72510.001.87641.87400.000070.0045354.57
14512006.09.28 21:44buy72610.001.87591.87420.0000
14522006.09.28 23:02close72610.001.87681.87420.000090.0045444.57
14532006.10.02 06:02sell72710.001.87281.87450.0000
14542006.10.02 06:13close72710.001.87161.87450.0000120.0045564.57
14552006.10.02 06:13sell72810.001.87161.87330.0000
14562006.10.02 07:12close72810.001.87011.87330.0000150.0045714.57
14572006.10.02 07:39buy72910.001.86771.86600.0000
14582006.10.02 07:42close72910.001.86931.86600.0000160.0045874.57
14592006.10.02 07:46buy73010.001.86961.86790.0000
14602006.10.02 08:02close73010.001.87451.86790.0000490.0046364.57
14612006.10.02 08:02sell73110.001.87421.87590.0000
14622006.10.02 08:10close73110.001.87221.87590.0000200.0046564.57
14632006.10.02 08:12sell73210.001.87261.87430.0000
14642006.10.02 08:31close73210.001.87041.87430.0000220.0046784.57
14652006.10.02 08:31sell73310.001.87011.87180.0000
14662006.10.02 08:49s/l73310.001.87181.87180.0000-170.0046614.57
14672006.10.02 08:49sell73410.001.87151.87320.0000
14682006.10.02 08:51close73410.001.87021.87320.0000130.0046744.57
14692006.10.02 08:52sell73510.001.87081.87250.0000
14702006.10.02 08:57s/l73510.001.87251.87250.0000-170.0046574.57
14712006.10.02 08:59sell73610.001.87311.87480.0000
14722006.10.02 09:02s/l73610.001.87481.87480.0000-170.0046404.57
14732006.10.02 13:22sell73710.001.87541.87710.0000
14742006.10.02 13:31s/l73710.001.87711.87710.0000-170.0046234.57
14752006.10.02 13:31sell73810.001.87691.87860.0000
14762006.10.02 13:35s/l73810.001.87861.87860.0000-170.0046064.57
14772006.10.02 13:35sell73910.001.87851.88020.0000
14782006.10.02 13:45s/l73910.001.88021.88020.0000-170.0045894.57
14792006.10.02 13:45sell74010.001.88031.88200.0000
14802006.10.02 13:49s/l74010.001.88201.88200.0000-170.0045724.57
14812006.10.02 13:49sell74110.001.88191.88360.0000
14822006.10.02 13:53s/l74110.001.88361.88360.0000-170.0045554.57
14832006.10.02 13:53sell74210.001.88341.88510.0000
14842006.10.02 14:22s/l74210.001.88511.88510.0000-170.0045384.57
14852006.10.02 15:33sell74310.001.88701.88870.0000
14862006.10.02 15:43close74310.001.88581.88870.0000120.0045504.57
14872006.10.02 15:48sell74410.001.88591.88760.0000
14882006.10.03 05:19s/l74410.001.88761.88760.0000-167.8545336.72
14892006.10.03 07:36sell74510.001.88931.89100.0000
14902006.10.03 08:02close74510.001.88841.89100.000090.0045426.72
14912006.10.03 08:34buy74610.001.88651.88480.0000
14922006.10.03 09:05close74610.001.88771.88480.0000120.0045546.72
14932006.10.04 01:46buy74710.001.88551.88380.0000
14942006.10.04 01:47s/l74710.001.88381.88380.0000-170.0045376.72
14952006.10.04 10:32buy74810.001.88041.87870.0000
14962006.10.04 11:11s/l74810.001.87871.87870.0000-170.0045206.72
14972006.10.05 06:43buy74910.001.88521.88350.0000
14982006.10.05 07:03close74910.001.88611.88350.000090.0045296.72
14992006.10.05 08:16buy75010.001.88541.88370.0000
15002006.10.05 10:53close75010.001.88651.88370.0000110.0045406.72
15012006.10.05 11:00buy75110.001.88411.88240.0000
15022006.10.05 11:00close75110.001.88521.88240.0000110.0045516.72
15032006.10.05 11:00buy75210.001.88511.88340.0000
15042006.10.05 11:01s/l75210.001.88341.88340.0000-170.0045346.72
15052006.10.05 11:01buy75310.001.88351.88180.0000
15062006.10.05 11:01s/l75310.001.88181.88180.0000-170.0045176.72
15072006.10.05 11:01buy75410.001.88201.88030.0000
15082006.10.05 11:04close75410.001.88321.88030.0000120.0045296.72
15092006.10.06 01:06buy75510.001.87721.87550.0000
15102006.10.06 03:05close75510.001.87831.87550.0000110.0045406.72
15112006.10.06 09:07sell75610.001.87651.87820.0000
15122006.10.06 09:39close75610.001.87581.87820.000070.0045476.72
15132006.10.06 09:39sell75710.001.87571.87740.0000
15142006.10.06 10:44s/l75710.001.87741.87740.0000-170.0045306.72
15152006.10.06 11:50sell75810.001.87781.87950.0000
15162006.10.06 11:55s/l75810.001.87951.87950.0000-170.0045136.72
15172006.10.06 11:55sell75910.001.87971.88140.0000
15182006.10.06 12:00close75910.001.87851.88140.0000120.0045256.72
15192006.10.06 12:06sell76010.001.88061.88230.0000
15202006.10.06 12:09s/l76010.001.88231.88230.0000-170.0045086.72
15212006.10.06 12:09sell76110.001.88211.88380.0000
15222006.10.06 12:15close76110.001.88061.88380.0000150.0045236.72
15232006.10.06 12:15sell76210.001.88131.88300.0000
15242006.10.06 12:29s/l76210.001.88301.88300.0000-170.0045066.72
15252006.10.06 12:29sell76310.001.88291.88460.0000
15262006.10.06 12:31s/l76310.001.88461.88460.0000-170.0044896.72
15272006.10.06 12:31sell76410.001.88641.88810.0000
15282006.10.06 12:32close76410.001.88471.88810.0000170.0045066.72
15292006.10.06 12:32sell76510.001.88381.88550.0000
15302006.10.06 12:32close76510.001.88221.88550.0000160.0045226.72
15312006.10.06 12:32sell76610.001.88561.88730.0000
15322006.10.06 12:32close76610.001.88311.88730.0000250.0045476.72
15332006.10.06 12:32sell76710.001.88511.88680.0000
15342006.10.06 12:32close76710.001.88331.88680.0000180.0045656.72
15352006.10.06 12:32sell76810.001.88171.88340.0000
15362006.10.06 12:32s/l76810.001.88341.88340.0000-170.0045486.72
15372006.10.06 12:32sell76910.001.88421.88590.0000
15382006.10.06 12:32s/l76910.001.88591.88590.0000-170.0045316.72
15392006.10.06 12:32sell77010.001.88621.88790.0000
15402006.10.06 12:32s/l77010.001.88791.88790.0000-170.0045146.72
15412006.10.06 12:32sell77110.001.88781.88950.0000
15422006.10.06 12:32close77110.001.88241.88950.0000540.0045686.72
15432006.10.06 12:33sell77210.001.88211.88380.0000
15442006.10.06 12:34close77210.001.87881.88380.0000330.0046016.72
15452006.10.06 12:34sell77310.001.88001.88170.0000
15462006.10.06 12:34close77310.001.87891.88170.0000110.0046126.72
15472006.10.06 12:35sell77410.001.87951.88120.0000
15482006.10.06 12:35close77410.001.87871.88120.000080.0046206.72
15492006.10.06 12:35sell77510.001.87961.88130.0000
15502006.10.06 12:39s/l77510.001.88131.88130.0000-170.0046036.72
15512006.10.06 12:39sell77610.001.88131.88300.0000
15522006.10.06 12:42close77610.001.88001.88300.0000130.0046166.72
15532006.10.06 12:42sell77710.001.87991.88160.0000
15542006.10.06 12:48close77710.001.87871.88160.0000120.0046286.72
15552006.10.06 12:48sell77810.001.87961.88130.0000
15562006.10.06 12:48close77810.001.87871.88130.000090.0046376.72
15572006.10.06 12:49sell77910.001.87951.88120.0000
15582006.10.06 12:50close77910.001.87861.88120.000090.0046466.72
15592006.10.06 16:10buy78010.001.86871.86700.0000
15602006.10.06 16:34close78010.001.86991.86700.0000120.0046586.72
15612006.10.09 08:28sell78110.001.86851.87020.0000
15622006.10.09 08:30close78110.001.86761.87020.000090.0046676.72
15632006.10.09 08:30sell78210.001.86831.87000.0000
15642006.10.09 08:30close78210.001.86701.87000.0000130.0046806.72
15652006.10.10 02:54buy78310.001.86551.86380.0000
15662006.10.10 04:41close78310.001.86631.86380.000080.0046886.72
15672006.10.10 06:09sell78410.001.86691.86860.0000
15682006.10.10 06:17s/l78410.001.86861.86860.0000-170.0046716.72
15692006.10.10 06:17sell78510.001.86841.87010.0000
15702006.10.10 06:47s/l78510.001.87011.87010.0000-170.0046546.72
15712006.10.10 06:47sell78610.001.87001.87170.0000
15722006.10.10 06:48close78610.001.86921.87170.000080.0046626.72
15732006.10.10 06:48sell78710.001.86921.87090.0000
15742006.10.10 07:07close78710.001.86811.87090.0000110.0046736.72
15752006.10.10 11:04buy78810.001.85781.85610.0000
15762006.10.10 11:16s/l78810.001.85611.85610.0000-170.0046566.72
15772006.10.10 11:16buy78910.001.85621.85450.0000
15782006.10.10 12:13close78910.001.85721.85450.0000100.0046666.72
15792006.10.11 00:35sell79010.001.85481.85650.0000
15802006.10.11 01:15close79010.001.85391.85650.000090.0046756.72
15812006.10.11 05:59sell79110.001.85551.85720.0000
15822006.10.11 06:26close79110.001.85421.85720.0000130.0046886.72
15832006.10.11 06:31buy79210.001.85431.85260.0000
15842006.10.11 06:43s/l79210.001.85261.85260.0000-170.0046716.72
15852006.10.11 06:43buy79310.001.85281.85110.0000
15862006.10.11 07:05close79310.001.85401.85110.0000120.0046836.72
15872006.10.11 11:28sell79410.001.85841.86010.0000
15882006.10.11 11:46close79410.001.85771.86010.000070.0046906.72
15892006.10.11 11:46sell79510.001.85741.85910.0000
15902006.10.11 12:04close79510.001.85621.85910.0000120.0047026.72
15912006.10.11 17:31buy79610.001.85631.85460.0000
15922006.10.11 17:56close79610.001.85681.85460.000050.0047076.72
15932006.10.11 18:01buy79710.001.85581.85410.0000
15942006.10.11 18:01close79710.001.85711.85410.0000130.0047206.72
15952006.10.11 18:02buy79810.001.85551.85380.0000
15962006.10.11 18:06s/l79810.001.85381.85380.0000-170.0047036.72
15972006.10.11 18:07buy79910.001.85421.85250.0000
15982006.10.11 18:22s/l79910.001.85251.85250.0000-170.0046866.72
15992006.10.11 18:22buy80010.001.85271.85100.0000
16002006.10.11 18:51close80010.001.85421.85100.0000150.0047016.72
16012006.10.11 18:51buy80110.001.85431.85260.0000
16022006.10.11 18:52close80110.001.85571.85260.0000140.0047156.72
16032006.10.11 18:52buy80210.001.85451.85280.0000
16042006.10.11 18:55s/l80210.001.85281.85280.0000-170.0046986.72
16052006.10.11 18:55buy80310.001.85291.85120.0000
16062006.10.11 18:55close80310.001.85441.85120.0000150.0047136.72
16072006.10.11 18:55buy80410.001.85451.85280.0000
16082006.10.11 18:55s/l80410.001.85281.85280.0000-170.0046966.72
16092006.10.11 18:55buy80510.001.85291.85120.0000
16102006.10.11 19:08close80510.001.85381.85120.000090.0047056.72
16112006.10.12 09:18buy80610.001.85561.85390.0000
16122006.10.12 09:46close80610.001.85661.85390.0000100.0047156.72
16132006.10.12 09:46buy80710.001.85681.85510.0000
16142006.10.12 09:59close80710.001.85791.85510.0000110.0047266.72
16152006.10.12 09:59buy80810.001.85761.85590.0000
16162006.10.12 10:33s/l80810.001.85591.85590.0000-170.0047096.72
16172006.10.12 10:34buy80910.001.85501.85330.0000
16182006.10.12 11:14close80910.001.85581.85330.000080.0047176.72
16192006.10.12 11:35buy81010.001.85411.85240.0000
16202006.10.12 11:48close81010.001.85481.85240.000070.0047246.72
16212006.10.12 13:05buy81110.001.85411.85240.0000
16222006.10.12 13:09close81110.001.85501.85240.000090.0047336.72
16232006.10.12 15:33buy81210.001.85511.85340.0000
16242006.10.12 15:43close81210.001.85561.85340.000050.0047386.72
16252006.10.12 15:43buy81310.001.85561.85390.0000
16262006.10.12 17:00close81310.001.85621.85390.000060.0047446.72
16272006.10.12 17:37sell81410.001.85711.85880.0000
16282006.10.12 20:22s/l81410.001.85881.85880.0000-170.0047276.72
16292006.10.13 19:10buy81510.001.85611.85440.0000
16302006.10.15 22:37s/l81510.001.85441.85440.0000-170.0047106.72
16312006.10.16 06:58sell81610.001.85671.85840.0000
16322006.10.16 07:23close81610.001.85611.85840.000060.0047166.72
16332006.10.16 08:07sell81710.001.86071.86240.0000
16342006.10.16 08:35s/l81710.001.86241.86240.0000-170.0046996.72
16352006.10.16 08:36sell81810.001.86131.86300.0000
16362006.10.16 08:50close81810.001.86011.86300.0000120.0047116.72
16372006.10.16 11:21buy81910.001.85871.85700.0000
16382006.10.16 11:32close81910.001.85921.85700.000050.0047166.72
16392006.10.16 11:32buy82010.001.85891.85720.0000
16402006.10.16 11:35close82010.001.85941.85720.000050.0047216.72
16412006.10.16 12:09sell82110.001.86131.86300.0000
16422006.10.16 12:30close82110.001.86021.86300.0000110.0047326.72
16432006.10.16 12:32sell82210.001.86131.86300.0000
16442006.10.16 12:41s/l82210.001.86301.86300.0000-170.0047156.72
16452006.10.16 12:41sell82310.001.86281.86450.0000
16462006.10.16 12:42s/l82310.001.86451.86450.0000-170.0046986.72
16472006.10.16 12:42sell82410.001.86451.86620.0000
16482006.10.16 12:46close82410.001.86341.86620.0000110.0047096.72
16492006.10.16 12:46sell82510.001.86341.86510.0000
16502006.10.16 13:01close82510.001.86231.86510.0000110.0047206.72
16512006.10.16 14:29buy82610.001.86141.85970.0000
16522006.10.16 14:36close82610.001.86231.85970.000090.0047296.72
16532006.10.16 14:39buy82710.001.86211.86040.0000
16542006.10.16 14:55s/l82710.001.86041.86040.0000-170.0047126.72
16552006.10.16 14:55buy82810.001.86061.85890.0000
16562006.10.16 20:49close82810.001.86181.85890.0000120.0047246.72
16572006.10.16 21:54sell82910.001.86261.86430.0000
16582006.10.16 22:13close82910.001.86151.86430.0000110.0047356.72
16592006.10.17 03:39sell83010.001.86271.86440.0000
16602006.10.17 04:49close83010.001.86171.86440.0000100.0047456.72
16612006.10.17 06:14buy83110.001.86151.85980.0000
16622006.10.17 06:47close83110.001.86281.85980.0000130.0047586.72
16632006.10.17 06:55buy83210.001.86211.86040.0000
16642006.10.17 07:56close83210.001.86331.86040.0000120.0047706.72
16652006.10.17 10:18sell83310.001.86781.86950.0000
16662006.10.17 10:19close83310.001.86711.86950.000070.0047776.72
16672006.10.17 10:19sell83410.001.86691.86860.0000
16682006.10.17 12:51s/l83410.001.86861.86860.0000-170.0047606.72
16692006.10.17 13:19sell83510.001.86961.87130.0000
16702006.10.17 13:20s/l83510.001.87131.87130.0000-170.0047436.72
16712006.10.17 13:20sell83610.001.87111.87280.0000
16722006.10.17 13:24close83610.001.87021.87280.000090.0047526.72
16732006.10.17 13:25sell83710.001.87061.87230.0000
16742006.10.17 13:42close83710.001.86981.87230.000080.0047606.72
16752006.10.17 13:42sell83810.001.86981.87150.0000
16762006.10.17 14:07s/l83810.001.87151.87150.0000-170.0047436.72
16772006.10.17 23:02buy83910.001.87031.86860.0000
16782006.10.18 03:58close83910.001.87121.86860.000086.5047523.22
16792006.10.18 11:36sell84010.001.87221.87390.0000
16802006.10.18 12:30close84010.001.87121.87390.0000100.0047623.22
16812006.10.19 06:27sell84110.001.86901.87070.0000
16822006.10.19 07:04s/l84110.001.87071.87070.0000-170.0047453.22
16832006.10.19 07:04sell84210.001.87071.87240.0000
16842006.10.19 07:24close84210.001.86961.87240.0000110.0047563.22
16852006.10.19 07:32sell84310.001.87081.87250.0000
16862006.10.19 07:38s/l84310.001.87251.87250.0000-170.0047393.22
16872006.10.19 07:39sell84410.001.87241.87410.0000
16882006.10.19 08:30close84410.001.87111.87410.0000130.0047523.22
16892006.10.19 13:20sell84510.001.87061.87230.0000
16902006.10.19 13:48s/l84510.001.87231.87230.0000-170.0047353.22
16912006.10.19 13:50sell84610.001.87301.87470.0000
16922006.10.19 13:56close84610.001.87181.87470.0000120.0047473.22
16932006.10.19 13:56sell84710.001.87151.87320.0000
16942006.10.19 14:08s/l84710.001.87321.87320.0000-170.0047303.22
16952006.10.19 14:34sell84810.001.87401.87570.0000
16962006.10.19 14:35s/l84810.001.87571.87570.0000-170.0047133.22
16972006.10.19 14:35sell84910.001.87621.87790.0000
16982006.10.19 15:18close84910.001.87531.87790.000090.0047223.22