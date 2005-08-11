|Symbol
|USDJPY (US Dollar vs Japanese Yen)
|Period
|1 Hour (H1) 2005.08.11 00:00 - 2006.09.30 00:00 (2005.08.11 - 2006.09.30)
|Model
|Every tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
|Parameters
|ExitMarket=false; ShowSuitablePeriod=false; ShowMarketInfo=false; ShowAccountStatus=false; ShowStat=false; ShowDecision=false; ShowDirection=false; BlockSell=false; BlockBuy=false; ShowLots=false; BlockStopLoss=false; DisableShadowStopLoss=true; DisableExitSell=false; DisableExitBuy=false; EnableMACD=false; EnableMA=false; EnableFractals=false; EnableCCI=false; EnableCyberiaLogic=true; EnableLogicTrading=true; EnableADX=false; EnablePivot=false; BlockPipsator=true; EnableMoneyTrain=false; EnableReverseDetector=true; ReverseIndex=3.82; MoneyTrainLevel=4; MACDLevel=10; AutoLots=true; MAXLots=50; AutoDirection=true; ValuesPeriodCount=7; ValuesPeriodCountMax=7; SlipPage=1; Lots=0.1; StopLoss=0; TakeProfit=0; SymbolsCount=2; Risk=0.7; StopLossIndex=2.5; AutoStopLossIndex=true; StaticStopLoss=15; StopLevel=0; EnableTrailingStop=false; TrailingStopFactor=1; TimeTradeHoursDisabled="00,01,04,06"; GMT=10; MagicNumber=123000;
|Bars in test
|14443
|Ticks modelled
|1532201
|Modelling quality
|90.00%
|Initial deposit
|500.00
|Total net profit
|-361.24
|Gross profit
|1793.91
|Gross loss
|-2155.15
|Profit factor
|0.83
|Expected payoff
|-1.75
|Absolute drawdown
|361.24
|Maximal drawdown
|634.71 (82.06%)
|Relative drawdown
|82.06% (634.71)
|Total trades
|207
|Short positions (won %)
|91 (57.14%)
|Long positions (won %)
|116 (57.76%)
|Profit trades (% of total)
|119 (57.49%)
|Loss trades (% of total)
|88 (42.51%)
|Largest
|profit trade
|36.40
|loss trade
|-47.22
|Average
|profit trade
|15.07
|loss trade
|-24.49
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|11 (184.34)
|consecutive losses (loss in money)
|5 (-75.81)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|184.34 (11)
|consecutive loss (count of losses)
|-97.61 (3)
|Average
|consecutive wins
|2
|consecutive losses
|2
|#
|Time
|Type
|Order
|Lots
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2005.08.11 00:32
|sell
|1
|0.20
|110.71
|110.89
|0.00
|2
|2005.08.11 01:15
|close
|1
|0.20
|110.61
|110.89
|0.00
|18.08
|518.08
|3
|2005.08.11 15:42
|buy
|2
|0.20
|109.92
|109.74
|0.00
|4
|2005.08.11 15:56
|close
|2
|0.20
|110.01
|109.74
|0.00
|16.36
|534.44
|5
|2005.08.12 01:31
|sell
|3
|0.20
|109.81
|109.99
|0.00
|6
|2005.08.12 08:51
|close
|3
|0.20
|109.70
|109.99
|0.00
|20.05
|554.49
|7
|2005.08.15 02:40
|sell
|4
|0.20
|109.59
|109.77
|0.00
|8
|2005.08.15 04:02
|s/l
|4
|0.20
|109.77
|109.77
|0.00
|-32.80
|521.69
|9
|2005.08.17 08:25
|sell
|5
|0.20
|109.89
|110.07
|0.00
|10
|2005.08.17 08:32
|s/l
|5
|0.20
|110.07
|110.07
|0.00
|-32.71
|488.98
|11
|2005.08.17 08:32
|sell
|6
|0.20
|110.04
|110.22
|0.00
|12
|2005.08.17 08:37
|close
|6
|0.20
|109.91
|110.22
|0.00
|23.66
|512.64
|13
|2005.08.17 08:37
|sell
|7
|0.20
|109.90
|110.08
|0.00
|14
|2005.08.17 09:07
|s/l
|7
|0.20
|110.08
|110.08
|0.00
|-32.70
|479.94
|15
|2005.08.17 18:50
|sell
|8
|0.20
|109.91
|110.09
|0.00
|16
|2005.08.17 19:10
|close
|8
|0.20
|109.77
|110.09
|0.00
|25.51
|505.45
|17
|2005.08.18 04:39
|buy
|9
|0.20
|110.05
|109.87
|0.00
|18
|2005.08.18 06:18
|close
|9
|0.20
|110.16
|109.87
|0.00
|19.97
|525.42
|19
|2005.08.22 04:44
|buy
|10
|0.20
|110.15
|109.97
|0.00
|20
|2005.08.22 06:59
|close
|10
|0.20
|110.24
|109.97
|0.00
|16.33
|541.75
|21
|2005.08.23 03:40
|sell
|11
|0.20
|109.85
|110.03
|0.00
|22
|2005.08.23 07:30
|s/l
|11
|0.20
|110.03
|110.03
|0.00
|-32.72
|509.03
|23
|2005.08.23 07:30
|sell
|12
|0.20
|110.03
|110.21
|0.00
|24
|2005.08.23 08:09
|close
|12
|0.20
|109.94
|110.21
|0.00
|16.37
|525.40
|25
|2005.08.23 12:28
|buy
|13
|0.20
|110.07
|109.89
|0.00
|26
|2005.08.23 12:52
|close
|13
|0.20
|110.15
|109.89
|0.00
|14.53
|539.93
|27
|2005.08.23 17:14
|buy
|14
|0.20
|109.96
|109.78
|0.00
|28
|2005.08.23 18:22
|s/l
|14
|0.20
|109.78
|109.78
|0.00
|-32.79
|507.14
|29
|2005.08.24 02:09
|sell
|15
|0.20
|110.20
|110.38
|0.00
|30
|2005.08.24 02:19
|close
|15
|0.20
|110.12
|110.38
|0.00
|14.53
|521.67
|31
|2005.08.24 02:27
|sell
|16
|0.20
|110.22
|110.40
|0.00
|32
|2005.08.24 03:38
|s/l
|16
|0.20
|110.40
|110.40
|0.00
|-32.61
|489.06
|33
|2005.08.24 03:46
|sell
|17
|0.20
|110.43
|110.61
|0.00
|34
|2005.08.24 05:52
|s/l
|17
|0.20
|110.61
|110.61
|0.00
|-32.55
|456.51
|35
|2005.08.24 18:23
|buy
|18
|0.20
|110.16
|109.98
|0.00
|36
|2005.08.25 00:01
|close
|18
|0.20
|110.26
|109.98
|0.00
|25.94
|482.45
|37
|2005.08.26 09:22
|buy
|19
|0.20
|109.87
|109.69
|0.00
|38
|2005.08.26 09:35
|s/l
|19
|0.20
|109.69
|109.69
|0.00
|-32.83
|449.62
|39
|2005.08.26 09:35
|buy
|20
|0.20
|109.69
|109.51
|0.00
|40
|2005.08.26 09:55
|close
|20
|0.20
|109.89
|109.51
|0.00
|36.40
|486.02
|41
|2005.08.26 09:55
|buy
|21
|0.20
|109.87
|109.69
|0.00
|42
|2005.08.26 10:05
|s/l
|21
|0.20
|109.69
|109.69
|0.00
|-32.82
|453.20
|43
|2005.08.26 17:43
|sell
|22
|0.20
|109.87
|110.05
|0.00
|44
|2005.08.26 18:12
|close
|22
|0.20
|109.77
|110.05
|0.00
|18.22
|471.42
|45
|2005.08.29 03:14
|sell
|23
|0.20
|110.31
|110.49
|0.00
|46
|2005.08.29 06:50
|s/l
|23
|0.20
|110.49
|110.49
|0.00
|-32.58
|438.84
|47
|2005.08.30 03:47
|sell
|24
|0.20
|110.75
|110.93
|0.00
|48
|2005.08.30 04:18
|s/l
|24
|0.20
|110.93
|110.93
|0.00
|-32.45
|406.39
|49
|2005.08.30 04:27
|sell
|25
|0.10
|111.01
|111.19
|0.00
|50
|2005.08.30 04:44
|close
|25
|0.10
|110.91
|111.19
|0.00
|9.02
|415.41
|51
|2005.08.31 17:54
|buy
|26
|0.10
|110.94
|110.76
|0.00
|52
|2005.08.31 18:09
|s/l
|26
|0.10
|110.76
|110.76
|0.00
|-16.26
|399.15
|53
|2005.08.31 18:27
|buy
|27
|0.10
|110.60
|110.42
|0.00
|54
|2005.08.31 18:31
|s/l
|27
|0.10
|110.42
|110.42
|0.00
|-16.30
|382.85
|55
|2005.08.31 18:31
|buy
|28
|0.10
|110.44
|110.26
|0.00
|56
|2005.08.31 18:40
|close
|28
|0.10
|110.58
|110.26
|0.00
|12.66
|395.51
|57
|2005.08.31 18:40
|buy
|29
|0.10
|110.60
|110.42
|0.00
|58
|2005.08.31 19:00
|close
|29
|0.10
|110.68
|110.42
|0.00
|7.23
|402.74
|59
|2005.09.01 12:39
|buy
|30
|0.10
|110.48
|110.30
|0.00
|60
|2005.09.01 13:37
|close
|30
|0.10
|110.57
|110.30
|0.00
|8.14
|410.88
|61
|2005.09.01 15:47
|sell
|31
|0.10
|110.52
|110.70
|0.00
|62
|2005.09.01 16:00
|close
|31
|0.10
|110.41
|110.70
|0.00
|9.96
|420.84
|63
|2005.09.01 21:07
|sell
|32
|0.10
|109.87
|110.05
|0.00
|64
|2005.09.01 23:27
|close
|32
|0.10
|109.77
|110.05
|0.00
|9.11
|429.95
|65
|2005.09.01 23:28
|buy
|33
|0.20
|109.73
|109.55
|0.00
|66
|2005.09.01 23:55
|close
|33
|0.20
|109.86
|109.55
|0.00
|23.67
|453.62
|67
|2005.09.02 22:55
|sell
|34
|0.20
|109.73
|109.91
|0.00
|68
|2005.09.05 03:02
|close
|34
|0.20
|109.62
|109.91
|0.00
|17.15
|470.77
|69
|2005.09.06 09:55
|sell
|35
|0.20
|109.77
|109.95
|0.00
|70
|2005.09.06 10:08
|close
|35
|0.20
|109.66
|109.95
|0.00
|20.06
|490.83
|71
|2005.09.07 05:15
|sell
|36
|0.20
|109.90
|110.08
|0.00
|72
|2005.09.07 08:51
|close
|36
|0.20
|109.75
|110.08
|0.00
|27.33
|518.16
|73
|2005.09.07 15:10
|sell
|37
|0.20
|110.20
|110.38
|0.00
|74
|2005.09.07 15:34
|close
|37
|0.20
|110.09
|110.38
|0.00
|19.98
|538.14
|75
|2005.09.08 02:52
|sell
|38
|0.20
|110.30
|110.48
|0.00
|76
|2005.09.08 04:43
|close
|38
|0.20
|110.14
|110.48
|0.00
|29.05
|567.19
|77
|2005.09.09 03:39
|buy
|39
|0.20
|110.60
|110.42
|0.00
|78
|2005.09.09 04:02
|s/l
|39
|0.20
|110.42
|110.42
|0.00
|-32.61
|534.58
|79
|2005.09.12 01:50
|buy
|40
|0.20
|109.18
|109.00
|0.00
|80
|2005.09.12 02:07
|close
|40
|0.20
|109.32
|109.00
|0.00
|25.61
|560.19
|81
|2005.09.12 20:36
|sell
|41
|0.20
|110.28
|110.46
|0.00
|82
|2005.09.13 01:54
|close
|41
|0.20
|110.16
|110.46
|0.00
|18.87
|579.06
|83
|2005.09.13 15:16
|sell
|42
|0.20
|110.80
|110.98
|0.00
|84
|2005.09.13 20:15
|close
|42
|0.20
|110.72
|110.98
|0.00
|14.45
|593.51
|85
|2005.09.14 03:30
|buy
|43
|0.20
|110.50
|110.32
|0.00
|86
|2005.09.14 05:48
|close
|43
|0.20
|110.61
|110.32
|0.00
|19.89
|613.40
|87
|2005.09.14 13:49
|buy
|44
|0.20
|110.08
|109.90
|0.00
|88
|2005.09.14 14:18
|s/l
|44
|0.20
|109.90
|109.90
|0.00
|-32.76
|580.64
|89
|2005.09.14 17:19
|sell
|45
|0.20
|110.34
|110.52
|0.00
|90
|2005.09.14 17:24
|close
|45
|0.20
|110.23
|110.52
|0.00
|19.96
|600.60
|91
|2005.09.15 03:11
|sell
|46
|0.20
|110.56
|110.74
|0.00
|92
|2005.09.15 04:47
|s/l
|46
|0.20
|110.74
|110.74
|0.00
|-32.50
|568.10
|93
|2005.09.15 09:53
|buy
|47
|0.20
|110.47
|110.29
|0.00
|94
|2005.09.15 11:47
|s/l
|47
|0.20
|110.29
|110.29
|0.00
|-32.65
|535.45
|95
|2005.09.16 01:35
|sell
|48
|0.20
|110.72
|110.90
|0.00
|96
|2005.09.16 03:19
|s/l
|48
|0.20
|110.90
|110.90
|0.00
|-32.46
|502.99
|97
|2005.09.19 07:54
|sell
|49
|0.20
|111.62
|111.80
|0.00
|98
|2005.09.19 09:10
|close
|49
|0.20
|111.49
|111.80
|0.00
|23.32
|526.31
|99
|2005.09.19 15:54
|buy
|50
|0.20
|111.33
|111.15
|0.00
|100
|2005.09.19 15:59
|close
|50
|0.20
|111.45
|111.15
|0.00
|21.53
|547.84
|101
|2005.09.20 03:23
|buy
|51
|0.20
|111.33
|111.15
|0.00
|102
|2005.09.20 07:26
|close
|51
|0.20
|111.42
|111.15
|0.00
|16.15
|563.99
|103
|2005.09.20 07:27
|sell
|52
|0.20
|111.43
|111.61
|0.00
|104
|2005.09.20 08:28
|close
|52
|0.20
|111.28
|111.61
|0.00
|26.96
|590.95
|105
|2005.09.20 08:29
|buy
|53
|0.20
|111.25
|111.07
|0.00
|106
|2005.09.20 09:49
|close
|53
|0.20
|111.35
|111.07
|0.00
|17.96
|608.91
|107
|2005.09.21 02:15
|sell
|54
|0.20
|111.96
|112.14
|0.00
|108
|2005.09.21 02:31
|close
|54
|0.20
|111.88
|112.14
|0.00
|14.30
|623.21
|109
|2005.09.21 17:34
|sell
|55
|0.20
|111.36
|111.54
|0.00
|110
|2005.09.22 01:34
|close
|55
|0.20
|111.27
|111.54
|0.00
|7.42
|630.63
|111
|2005.09.22 01:50
|buy
|56
|0.20
|111.09
|110.91
|0.00
|112
|2005.09.22 02:36
|close
|56
|0.20
|111.20
|110.91
|0.00
|19.78
|650.41
|113
|2005.09.22 02:46
|sell
|57
|0.20
|111.30
|111.48
|0.00
|114
|2005.09.22 03:11
|s/l
|57
|0.20
|111.48
|111.48
|0.00
|-32.29
|618.12
|115
|2005.09.22 15:25
|sell
|58
|0.20
|111.46
|111.64
|0.00
|116
|2005.09.22 16:03
|s/l
|58
|0.20
|111.64
|111.64
|0.00
|-32.25
|585.87
|117
|2005.09.26 13:49
|buy
|59
|0.20
|112.40
|112.22
|0.00
|118
|2005.09.26 15:12
|close
|59
|0.20
|112.49
|112.22
|0.00
|16.00
|601.87
|119
|2005.09.28 02:17
|buy
|60
|0.20
|113.13
|112.95
|0.00
|120
|2005.09.28 02:55
|close
|60
|0.20
|113.22
|112.95
|0.00
|15.90
|617.77
|121
|2005.09.28 22:20
|buy
|61
|0.20
|113.10
|112.92
|0.00
|122
|2005.09.29 00:47
|s/l
|61
|0.20
|112.92
|112.92
|0.00
|-24.09
|593.68
|123
|2005.09.29 08:16
|buy
|62
|0.20
|112.90
|112.72
|0.00
|124
|2005.09.29 08:50
|close
|62
|0.20
|112.99
|112.72
|0.00
|15.93
|609.61
|125
|2005.09.29 08:56
|buy
|63
|0.20
|112.90
|112.72
|0.00
|126
|2005.09.29 09:14
|close
|63
|0.20
|112.99
|112.72
|0.00
|15.93
|625.54
|127
|2005.09.29 12:24
|sell
|64
|0.20
|112.89
|113.07
|0.00
|128
|2005.09.29 14:01
|close
|64
|0.20
|112.80
|113.07
|0.00
|15.96
|641.50
|129
|2005.09.29 15:06
|sell
|65
|0.20
|113.04
|113.22
|0.00
|130
|2005.09.29 16:27
|s/l
|65
|0.20
|113.22
|113.22
|0.00
|-31.80
|609.70
|131
|2005.09.29 20:21
|sell
|66
|0.20
|113.02
|113.20
|0.00
|132
|2005.09.29 21:20
|close
|66
|0.20
|112.97
|113.20
|0.00
|8.85
|618.55
|133
|2005.09.30 02:20
|buy
|67
|0.20
|113.23
|113.05
|0.00
|134
|2005.09.30 03:05
|s/l
|67
|0.20
|113.05
|113.05
|0.00
|-31.85
|586.70
|135
|2005.09.30 12:54
|sell
|68
|0.20
|113.41
|113.59
|0.00
|136
|2005.09.30 13:08
|close
|68
|0.20
|113.32
|113.59
|0.00
|15.88
|602.58
|137
|2005.09.30 17:01
|sell
|69
|0.20
|113.42
|113.60
|0.00
|138
|2005.09.30 17:10
|close
|69
|0.20
|113.28
|113.60
|0.00
|24.72
|627.30
|139
|2005.09.30 19:25
|sell
|70
|0.20
|113.60
|113.78
|0.00
|140
|2005.09.30 21:04
|close
|70
|0.20
|113.54
|113.78
|0.00
|10.57
|637.87
|141
|2005.10.03 00:37
|sell
|71
|0.20
|113.59
|113.77
|0.00
|142
|2005.10.03 02:01
|close
|71
|0.20
|113.48
|113.77
|0.00
|19.39
|657.26
|143
|2005.10.03 02:25
|sell
|72
|0.20
|113.88
|114.06
|0.00
|144
|2005.10.03 03:03
|s/l
|72
|0.20
|114.06
|114.06
|0.00
|-31.56
|625.70
|145
|2005.10.04 05:06
|buy
|73
|0.20
|114.04
|113.86
|0.00
|146
|2005.10.04 07:02
|close
|73
|0.20
|114.15
|113.86
|0.00
|19.27
|644.97
|147
|2005.10.04 13:45
|buy
|74
|0.20
|114.21
|114.03
|0.00
|148
|2005.10.04 14:28
|close
|74
|0.20
|114.31
|114.03
|0.00
|17.50
|662.47
|149
|2005.10.04 17:14
|sell
|75
|0.20
|114.29
|114.47
|0.00
|150
|2005.10.04 20:23
|close
|75
|0.20
|114.22
|114.47
|0.00
|12.26
|674.73
|151
|2005.10.05 02:59
|buy
|76
|0.20
|114.24
|114.06
|0.00
|152
|2005.10.05 03:30
|s/l
|76
|0.20
|114.06
|114.06
|0.00
|-31.57
|643.16
|153
|2005.10.05 03:50
|buy
|77
|0.20
|113.92
|113.74
|0.00
|154
|2005.10.05 06:43
|s/l
|77
|0.20
|113.74
|113.74
|0.00
|-31.65
|611.51
|155
|2005.10.05 23:59
|buy
|78
|0.20
|113.76
|113.58
|0.00
|156
|2005.10.06 00:03
|close
|78
|0.20
|113.85
|113.58
|0.00
|23.61
|635.12
|157
|2005.10.06 02:34
|buy
|79
|0.20
|113.77
|113.59
|0.00
|158
|2005.10.06 02:41
|close
|79
|0.20
|113.87
|113.59
|0.00
|17.56
|652.68
|159
|2005.10.06 17:22
|sell
|80
|0.20
|113.68
|113.86
|0.00
|160
|2005.10.06 17:29
|close
|80
|0.20
|113.58
|113.86
|0.00
|17.61
|670.29
|161
|2005.10.11 03:40
|buy
|81
|0.20
|113.98
|113.80
|0.00
|162
|2005.10.11 04:32
|close
|81
|0.20
|114.09
|113.80
|0.00
|19.28
|689.57
|163
|2005.10.11 12:40
|sell
|82
|0.20
|114.19
|114.37
|0.00
|164
|2005.10.11 13:16
|close
|82
|0.20
|114.08
|114.37
|0.00
|19.28
|708.85
|165
|2005.10.12 12:15
|sell
|83
|0.20
|114.62
|114.80
|0.00
|166
|2005.10.12 14:00
|close
|83
|0.20
|114.52
|114.80
|0.00
|17.47
|726.32
|167
|2005.10.12 15:41
|buy
|84
|0.30
|114.27
|114.09
|0.00
|168
|2005.10.12 16:00
|close
|84
|0.30
|114.37
|114.09
|0.00
|26.23
|752.55
|169
|2005.10.13 04:48
|sell
|85
|0.30
|114.82
|115.00
|0.00
|170
|2005.10.13 08:04
|close
|85
|0.30
|114.74
|115.00
|0.00
|20.92
|773.47
|171
|2005.10.13 18:30
|buy
|86
|0.30
|114.75
|114.57
|0.00
|172
|2005.10.13 20:46
|s/l
|86
|0.30
|114.57
|114.57
|0.00
|-47.13
|726.34
|173
|2005.10.13 20:47
|buy
|87
|0.30
|114.54
|114.36
|0.00
|174
|2005.10.13 21:29
|s/l
|87
|0.30
|114.36
|114.36
|0.00
|-47.22
|679.12
|175
|2005.10.14 21:13
|sell
|88
|0.20
|114.07
|114.25
|0.00
|176
|2005.10.14 21:42
|close
|88
|0.20
|113.98
|114.25
|0.00
|15.79
|694.91
|177
|2005.10.17 02:11
|buy
|89
|0.20
|114.12
|113.94
|0.00
|178
|2005.10.17 02:25
|s/l
|89
|0.20
|113.94
|113.94
|0.00
|-31.60
|663.31
|179
|2005.10.17 02:25
|buy
|90
|0.20
|113.96
|113.78
|0.00
|180
|2005.10.17 02:36
|close
|90
|0.20
|114.07
|113.78
|0.00
|19.29
|682.60
|181
|2005.10.17 02:42
|buy
|91
|0.20
|114.00
|113.82
|0.00
|182
|2005.10.17 02:46
|s/l
|91
|0.20
|113.82
|113.82
|0.00
|-31.63
|650.97
|183
|2005.10.17 02:46
|buy
|92
|0.20
|113.85
|113.67
|0.00
|184
|2005.10.17 02:55
|close
|92
|0.20
|113.96
|113.67
|0.00
|19.30
|670.27
|185
|2005.10.17 02:55
|buy
|93
|0.20
|113.97
|113.79
|0.00
|186
|2005.10.17 04:37
|s/l
|93
|0.20
|113.79
|113.79
|0.00
|-31.65
|638.62
|187
|2005.10.17 04:37
|buy
|94
|0.20
|113.79
|113.61
|0.00
|188
|2005.10.17 04:55
|close
|94
|0.20
|113.89
|113.61
|0.00
|17.56
|656.18
|189
|2005.10.17 07:29
|sell
|95
|0.20
|114.07
|114.25
|0.00
|190
|2005.10.17 08:29
|s/l
|95
|0.20
|114.25
|114.25
|0.00
|-31.51
|624.67
|191
|2005.10.19 13:18
|buy
|96
|0.20
|115.33
|115.15
|0.00
|192
|2005.10.19 13:24
|close
|96
|0.20
|115.43
|115.15
|0.00
|17.33
|642.00
|193
|2005.10.20 01:12
|buy
|97
|0.20
|115.46
|115.28
|0.00
|194
|2005.10.20 01:50
|s/l
|97
|0.20
|115.28
|115.28
|0.00
|-31.23
|610.77
|195
|2005.10.20 01:50
|buy
|98
|0.20
|115.31
|115.13
|0.00
|196
|2005.10.20 02:08
|close
|98
|0.20
|115.41
|115.13
|0.00
|17.33
|628.10
|197
|2005.10.20 02:08
|sell
|99
|0.20
|115.43
|115.61
|0.00
|198
|2005.10.20 04:30
|s/l
|99
|0.20
|115.61
|115.61
|0.00
|-31.14
|596.96
|199
|2005.10.20 04:30
|sell
|100
|0.20
|115.58
|115.76
|0.00
|200
|2005.10.20 08:15
|s/l
|100
|0.20
|115.76
|115.76
|0.00
|-31.09
|565.87
|201
|2005.10.20 08:44
|buy
|101
|0.20
|115.55
|115.37
|0.00
|202
|2005.10.20 08:51
|s/l
|101
|0.20
|115.37
|115.37
|0.00
|-31.21
|534.66
|203
|2005.10.20 08:51
|buy
|102
|0.20
|115.39
|115.21
|0.00
|204
|2005.10.20 08:56
|close
|102
|0.20
|115.49
|115.21
|0.00
|17.32
|551.98
|205
|2005.10.21 02:32
|sell
|103
|0.20
|115.29
|115.47
|0.00
|206
|2005.10.21 03:00
|close
|103
|0.20
|115.18
|115.47
|0.00
|19.10
|571.08
|207
|2005.10.21 03:17
|buy
|104
|0.20
|115.00
|114.82
|0.00
|208
|2005.10.21 03:26
|close
|104
|0.20
|115.14
|114.82
|0.00
|24.32
|595.40
|209
|2005.10.21 09:33
|buy
|105
|0.20
|115.18
|115.00
|0.00
|210
|2005.10.21 09:49
|close
|105
|0.20
|115.25
|115.00
|0.00
|12.15
|607.55
|211
|2005.10.21 09:56
|buy
|106
|0.20
|115.18
|115.00
|0.00
|212
|2005.10.21 10:23
|close
|106
|0.20
|115.30
|115.00
|0.00
|20.82
|628.37
|213
|2005.10.21 17:54
|sell
|107
|0.20
|115.96
|116.14
|0.00
|214
|2005.10.24 01:13
|close
|107
|0.20
|115.86
|116.14
|0.00
|14.34
|642.71
|215
|2005.10.24 08:13
|buy
|108
|0.20
|115.58
|115.40
|0.00
|216
|2005.10.24 09:58
|close
|108
|0.20
|115.70
|115.40
|0.00
|20.74
|663.45
|217
|2005.10.25 15:06
|buy
|109
|0.20
|115.16
|114.98
|0.00
|218
|2005.10.25 16:05
|s/l
|109
|0.20
|114.98
|114.98
|0.00
|-31.31
|632.14
|219
|2005.10.25 18:40
|sell
|110
|0.20
|114.89
|115.07
|0.00
|220
|2005.10.25 21:43
|s/l
|110
|0.20
|115.07
|115.07
|0.00
|-31.29
|600.85
|221
|2005.10.26 02:48
|buy
|111
|0.20
|115.00
|114.82
|0.00
|222
|2005.10.26 03:09
|close
|111
|0.20
|115.12
|114.82
|0.00
|20.85
|621.70
|223
|2005.10.26 09:09
|sell
|112
|0.20
|115.13
|115.31
|0.00
|224
|2005.10.26 09:28
|s/l
|112
|0.20
|115.31
|115.31
|0.00
|-31.22
|590.48
|225
|2005.10.26 09:28
|sell
|113
|0.20
|115.28
|115.46
|0.00
|226
|2005.10.26 09:45
|s/l
|113
|0.20
|115.46
|115.46
|0.00
|-31.18
|559.30
|227
|2005.10.26 09:45
|sell
|114
|0.20
|115.43
|115.61
|0.00
|228
|2005.10.26 10:17
|close
|114
|0.20
|115.32
|115.61
|0.00
|19.08
|578.38
|229
|2005.10.27 02:13
|buy
|115
|0.20
|115.92
|115.74
|0.00
|230
|2005.10.27 02:18
|s/l
|115
|0.20
|115.74
|115.74
|0.00
|-31.10
|547.28
|231
|2005.10.27 02:18
|buy
|116
|0.20
|115.77
|115.59
|0.00
|232
|2005.10.27 05:05
|s/l
|116
|0.20
|115.59
|115.59
|0.00
|-31.16
|516.12
|233
|2005.10.27 05:16
|buy
|117
|0.20
|115.47
|115.29
|0.00
|234
|2005.10.27 06:26
|s/l
|117
|0.20
|115.29
|115.29
|0.00
|-31.23
|484.89
|235
|2005.10.27 07:56
|sell
|118
|0.20
|115.54
|115.72
|0.00
|236
|2005.10.27 09:11
|close
|118
|0.20
|115.46
|115.72
|0.00
|13.86
|498.75
|237
|2005.10.27 09:38
|buy
|119
|0.20
|115.31
|115.13
|0.00
|238
|2005.10.27 09:53
|close
|119
|0.20
|115.39
|115.13
|0.00
|13.87
|512.62
|239
|2005.10.28 12:19
|sell
|120
|0.20
|115.35
|115.53
|0.00
|240
|2005.10.28 12:54
|close
|120
|0.20
|115.22
|115.53
|0.00
|22.56
|535.18
|241
|2005.11.02 18:30
|buy
|121
|0.20
|116.58
|116.40
|0.00
|242
|2005.11.02 18:34
|close
|121
|0.20
|116.64
|116.40
|0.00
|10.29
|545.47
|243
|2005.11.04 01:34
|sell
|122
|0.20
|117.40
|117.58
|0.00
|244
|2005.11.04 04:45
|s/l
|122
|0.20
|117.58
|117.58
|0.00
|-30.62
|514.85
|245
|2005.11.04 04:54
|sell
|123
|0.20
|117.62
|117.80
|0.00
|246
|2005.11.04 14:25
|s/l
|123
|0.20
|117.80
|117.80
|0.00
|-30.55
|484.30
|247
|2005.11.07 02:12
|buy
|124
|0.20
|117.77
|117.59
|0.00
|248
|2005.11.07 05:09
|close
|124
|0.20
|117.83
|117.59
|0.00
|10.18
|494.48
|249
|2005.11.07 05:55
|sell
|125
|0.20
|117.89
|118.07
|0.00
|250
|2005.11.07 08:40
|s/l
|125
|0.20
|118.07
|118.07
|0.00
|-30.49
|463.99
|251
|2005.11.07 09:16
|buy
|126
|0.20
|117.88
|117.70
|0.00
|252
|2005.11.07 09:28
|s/l
|126
|0.20
|117.70
|117.70
|0.00
|-30.59
|433.40
|253
|2005.11.07 09:28
|buy
|127
|0.20
|117.73
|117.55
|0.00
|254
|2005.11.07 13:25
|close
|127
|0.20
|117.84
|117.55
|0.00
|18.67
|452.07
|255
|2005.11.07 20:38
|buy
|128
|0.20
|117.53
|117.35
|0.00
|256
|2005.11.07 21:51
|close
|128
|0.20
|117.65
|117.35
|0.00
|20.40
|472.47
|257
|2005.11.08 02:16
|sell
|129
|0.20
|117.96
|118.14
|0.00
|258
|2005.11.08 02:18
|close
|129
|0.20
|117.85
|118.14
|0.00
|18.67
|491.14
|259
|2005.11.08 02:32
|sell
|130
|0.20
|117.95
|118.13
|0.00
|260
|2005.11.08 03:05
|close
|130
|0.20
|117.87
|118.13
|0.00
|13.57
|504.71
|261
|2005.11.09 03:30
|sell
|131
|0.20
|117.32
|117.50
|0.00
|262
|2005.11.09 08:07
|s/l
|131
|0.20
|117.50
|117.50
|0.00
|-30.64
|474.07
|263
|2005.11.09 15:27
|sell
|132
|0.20
|117.13
|117.31
|0.00
|264
|2005.11.09 15:32
|s/l
|132
|0.20
|117.31
|117.31
|0.00
|-30.69
|443.38
|265
|2005.11.09 15:32
|sell
|133
|0.20
|117.29
|117.47
|0.00
|266
|2005.11.09 15:52
|s/l
|133
|0.20
|117.47
|117.47
|0.00
|-30.63
|412.75
|267
|2005.11.09 15:52
|sell
|134
|0.10
|117.47
|117.65
|0.00
|268
|2005.11.09 16:01
|close
|134
|0.10
|117.39
|117.65
|0.00
|6.81
|419.56
|269
|2005.11.09 19:41
|buy
|135
|0.10
|117.47
|117.29
|0.00
|270
|2005.11.09 20:34
|close
|135
|0.10
|117.55
|117.29
|0.00
|6.81
|426.37
|271
|2005.11.11 01:19
|buy
|136
|0.10
|117.81
|117.63
|0.00
|272
|2005.11.11 07:31
|s/l
|136
|0.10
|117.63
|117.63
|0.00
|-15.30
|411.07
|273
|2005.11.11 13:30
|buy
|137
|0.10
|118.08
|117.90
|0.00
|274
|2005.11.11 17:45
|s/l
|137
|0.10
|117.90
|117.90
|0.00
|-15.27
|395.80
|275
|2005.11.15 01:22
|buy
|138
|0.10
|118.77
|118.59
|0.00
|276
|2005.11.15 05:02
|close
|138
|0.10
|118.84
|118.59
|0.00
|5.89
|401.69
|277
|2005.11.15 12:22
|sell
|139
|0.10
|119.32
|119.50
|0.00
|278
|2005.11.15 14:01
|close
|139
|0.10
|119.25
|119.50
|0.00
|5.87
|407.56
|279
|2005.11.16 04:33
|sell
|140
|0.10
|119.15
|119.33
|0.00
|280
|2005.11.16 06:16
|s/l
|140
|0.10
|119.33
|119.33
|0.00
|-15.08
|392.48
|281
|2005.11.16 17:15
|buy
|141
|0.10
|119.08
|118.90
|0.00
|282
|2005.11.16 17:32
|s/l
|141
|0.10
|118.90
|118.90
|0.00
|-15.14
|377.34
|283
|2005.11.16 17:32
|buy
|142
|0.10
|118.91
|118.73
|0.00
|284
|2005.11.16 17:51
|close
|142
|0.10
|119.03
|118.73
|0.00
|10.08
|387.42
|285
|2005.11.16 17:51
|buy
|143
|0.10
|119.05
|118.87
|0.00
|286
|2005.11.16 17:57
|close
|143
|0.10
|119.18
|118.87
|0.00
|10.91
|398.33
|287
|2005.11.16 19:18
|sell
|144
|0.10
|119.08
|119.26
|0.00
|288
|2005.11.16 23:14
|s/l
|144
|0.10
|119.26
|119.26
|0.00
|-15.09
|383.24
|289
|2005.11.17 01:27
|buy
|145
|0.10
|118.85
|118.67
|0.00
|290
|2005.11.17 01:54
|close
|145
|0.10
|118.97
|118.67
|0.00
|10.09
|393.33
|291
|2005.11.17 04:30
|buy
|146
|0.10
|118.91
|118.73
|0.00
|292
|2005.11.17 04:39
|close
|146
|0.10
|119.04
|118.73
|0.00
|10.92
|404.25
|293
|2005.11.17 09:17
|buy
|147
|0.10
|118.91
|118.73
|0.00
|294
|2005.11.17 09:33
|s/l
|147
|0.10
|118.73
|118.73
|0.00
|-15.16
|389.09
|295
|2005.11.17 09:34
|buy
|148
|0.10
|118.74
|118.56
|0.00
|296
|2005.11.17 09:49
|s/l
|148
|0.10
|118.56
|118.56
|0.00
|-15.18
|373.91
|297
|2005.11.17 09:49
|buy
|149
|0.10
|118.55
|118.37
|0.00
|298
|2005.11.17 09:59
|close
|149
|0.10
|118.65
|118.37
|0.00
|8.43
|382.34
|299
|2005.11.17 09:59
|buy
|150
|0.10
|118.67
|118.49
|0.00
|300
|2005.11.17 10:35
|close
|150
|0.10
|118.80
|118.49
|0.00
|10.94
|393.28
|301
|2005.11.17 17:24
|sell
|151
|0.10
|118.77
|118.95
|0.00
|302
|2005.11.17 19:18
|close
|151
|0.10
|118.65
|118.95
|0.00
|10.11
|403.39
|303
|2005.11.17 19:25
|buy
|152
|0.10
|118.56
|118.38
|0.00
|304
|2005.11.17 20:25
|close
|152
|0.10
|118.65
|118.38
|0.00
|7.59
|410.98
|305
|2005.11.17 21:24
|sell
|153
|0.10
|118.76
|118.94
|0.00
|306
|2005.11.17 23:33
|s/l
|153
|0.10
|118.94
|118.94
|0.00
|-15.13
|395.85
|307
|2005.11.18 00:12
|buy
|154
|0.10
|118.78
|118.60
|0.00
|308
|2005.11.18 00:59
|close
|154
|0.10
|118.85
|118.60
|0.00
|5.89
|401.74
|309
|2005.11.18 07:36
|sell
|155
|0.10
|119.10
|119.28
|0.00
|310
|2005.11.18 08:51
|s/l
|155
|0.10
|119.28
|119.28
|0.00
|-15.09
|386.65
|311
|2005.11.21 09:37
|buy
|156
|0.10
|119.01
|118.83
|0.00
|312
|2005.11.21 10:06
|s/l
|156
|0.10
|118.83
|118.83
|0.00
|-15.15
|371.50
|313
|2005.11.21 12:50
|sell
|157
|0.10
|118.94
|119.12
|0.00
|314
|2005.11.21 13:13
|close
|157
|0.10
|118.87
|119.12
|0.00
|5.89
|377.39
|315
|2005.11.21 17:13
|sell
|158
|0.10
|118.87
|119.05
|0.00
|316
|2005.11.21 17:18
|s/l
|158
|0.10
|119.05
|119.05
|0.00
|-15.12
|362.27
|317
|2005.11.21 17:18
|sell
|159
|0.10
|119.03
|119.21
|0.00
|318
|2005.11.21 20:09
|close
|159
|0.10
|118.94
|119.21
|0.00
|7.57
|369.84
|319
|2005.11.21 22:35
|sell
|160
|0.10
|119.01
|119.19
|0.00
|320
|2005.11.22 03:07
|s/l
|160
|0.10
|119.19
|119.19
|0.00
|-16.56
|353.28
|321
|2005.11.22 06:58
|sell
|161
|0.10
|119.15
|119.33
|0.00
|322
|2005.11.22 07:20
|close
|161
|0.10
|119.08
|119.33
|0.00
|5.88
|359.16
|323
|2005.11.22 07:20
|buy
|162
|0.10
|119.10
|118.92
|0.00
|324
|2005.11.22 09:38
|close
|162
|0.10
|119.17
|118.92
|0.00
|5.87
|365.03
|325
|2005.11.22 09:40
|sell
|163
|0.10
|119.19
|119.37
|0.00
|326
|2005.11.22 10:36
|s/l
|163
|0.10
|119.37
|119.37
|0.00
|-15.07
|349.96
|327
|2005.11.22 15:47
|buy
|164
|0.10
|119.34
|119.16
|0.00
|328
|2005.11.22 16:14
|s/l
|164
|0.10
|119.16
|119.16
|0.00
|-15.11
|334.85
|329
|2005.11.22 20:04
|buy
|165
|0.10
|119.13
|118.95
|0.00
|330
|2005.11.22 20:11
|s/l
|165
|0.10
|118.95
|118.95
|0.00
|-15.13
|319.72
|331
|2005.11.22 20:11
|buy
|166
|0.10
|118.97
|118.79
|0.00
|332
|2005.11.22 20:21
|s/l
|166
|0.10
|118.79
|118.79
|0.00
|-15.16
|304.56
|333
|2005.11.22 20:21
|buy
|167
|0.10
|118.81
|118.63
|0.00
|334
|2005.11.22 20:28
|close
|167
|0.10
|118.90
|118.63
|0.00
|7.57
|312.13
|335
|2005.11.22 20:28
|buy
|168
|0.10
|118.94
|118.76
|0.00
|336
|2005.11.22 20:41
|s/l
|168
|0.10
|118.76
|118.76
|0.00
|-15.16
|296.97
|337
|2005.11.22 20:41
|buy
|169
|0.10
|118.78
|118.60
|0.00
|338
|2005.11.22 20:59
|close
|169
|0.10
|118.86
|118.60
|0.00
|6.73
|303.70
|339
|2005.11.22 20:59
|buy
|170
|0.10
|118.88
|118.70
|0.00
|340
|2005.11.22 22:35
|s/l
|170
|0.10
|118.70
|118.70
|0.00
|-15.17
|288.53
|341
|2005.11.23 00:17
|sell
|171
|0.10
|118.81
|118.99
|0.00
|342
|2005.11.23 01:28
|s/l
|171
|0.10
|118.99
|118.99
|0.00
|-15.13
|273.40
|343
|2005.11.23 01:32
|sell
|172
|0.10
|118.93
|119.11
|0.00
|344
|2005.11.23 02:34
|close
|172
|0.10
|118.83
|119.11
|0.00
|8.42
|281.82
|345
|2005.11.24 01:58
|buy
|173
|0.10
|118.58
|118.40
|0.00
|346
|2005.11.24 06:57
|close
|173
|0.10
|118.80
|118.40
|0.00
|18.52
|300.34
|347
|2005.11.28 19:18
|buy
|174
|0.10
|119.03
|118.85
|0.00
|348
|2005.11.28 19:25
|s/l
|174
|0.10
|118.85
|118.85
|0.00
|-15.15
|285.19
|349
|2005.11.28 19:25
|buy
|175
|0.10
|118.88
|118.70
|0.00
|350
|2005.11.28 19:27
|s/l
|175
|0.10
|118.70
|118.70
|0.00
|-15.17
|270.02
|351
|2005.11.28 19:27
|buy
|176
|0.10
|118.72
|118.54
|0.00
|352
|2005.11.28 19:46
|s/l
|176
|0.10
|118.54
|118.54
|0.00
|-15.19
|254.83
|353
|2005.11.28 19:46
|buy
|177
|0.10
|118.56
|118.38
|0.00
|354
|2005.11.28 20:10
|s/l
|177
|0.10
|118.38
|118.38
|0.00
|-15.21
|239.62
|355
|2005.11.29 02:25
|sell
|178
|0.10
|119.10
|119.28
|0.00
|356
|2005.11.29 02:28
|s/l
|178
|0.10
|119.28
|119.28
|0.00
|-15.09
|224.53
|357
|2005.11.29 02:28
|sell
|179
|0.10
|119.25
|119.43
|0.00
|358
|2005.11.29 07:39
|close
|179
|0.10
|119.14
|119.43
|0.00
|9.23
|233.76
|359
|2005.11.29 08:16
|buy
|180
|0.10
|119.00
|118.82
|0.00
|360
|2005.11.29 08:36
|close
|180
|0.10
|119.08
|118.82
|0.00
|6.72
|240.48
|361
|2005.11.29 15:18
|buy
|181
|0.10
|119.39
|119.21
|0.00
|362
|2005.11.29 16:01
|close
|181
|0.10
|119.50
|119.21
|0.00
|9.20
|249.68
|363
|2005.12.02 15:11
|buy
|182
|0.10
|120.55
|120.37
|0.00
|364
|2005.12.02 15:12
|close
|182
|0.10
|120.66
|120.37
|0.00
|9.12
|258.80
|365
|2005.12.02 15:57
|sell
|183
|0.10
|121.06
|121.24
|0.00
|366
|2005.12.02 16:02
|s/l
|183
|0.10
|121.24
|121.24
|0.00
|-14.85
|243.95
|367
|2005.12.05 02:44
|sell
|184
|0.10
|121.28
|121.46
|0.00
|368
|2005.12.05 02:50
|close
|184
|0.10
|121.20
|121.46
|0.00
|6.60
|250.55
|369
|2005.12.06 13:31
|buy
|185
|0.10
|121.04
|120.86
|0.00
|370
|2005.12.06 13:52
|close
|185
|0.10
|121.10
|120.86
|0.00
|4.95
|255.50
|371
|2005.12.08 12:06
|sell
|186
|0.10
|120.44
|120.62
|0.00
|372
|2005.12.08 14:03
|s/l
|186
|0.10
|120.62
|120.62
|0.00
|-14.92
|240.58
|373
|2005.12.09 00:50
|sell
|187
|0.10
|120.49
|120.67
|0.00
|374
|2005.12.09 01:01
|close
|187
|0.10
|120.41
|120.67
|0.00
|6.64
|247.22
|375
|2005.12.12 03:54
|sell
|188
|0.10
|120.99
|121.17
|0.00
|376
|2005.12.12 04:25
|close
|188
|0.10
|120.89
|121.17
|0.00
|8.27
|255.49
|377
|2005.12.12 04:25
|buy
|189
|0.10
|120.88
|120.70
|0.00
|378
|2005.12.12 09:20
|s/l
|189
|0.10
|120.70
|120.70
|0.00
|-14.91
|240.58
|379
|2005.12.12 09:20
|buy
|190
|0.10
|120.66
|120.48
|0.00
|380
|2005.12.12 10:01
|s/l
|190
|0.10
|120.48
|120.48
|0.00
|-14.94
|225.64
|381
|2005.12.12 18:25
|buy
|191
|0.10
|119.62
|119.44
|0.00
|382
|2005.12.12 19:56
|close
|191
|0.10
|119.73
|119.44
|0.00
|9.19
|234.83
|383
|2005.12.12 23:24
|buy
|192
|0.10
|119.71
|119.53
|0.00
|384
|2005.12.12 23:45
|close
|192
|0.10
|119.82
|119.53
|0.00
|9.18
|244.01
|385
|2005.12.13 09:13
|sell
|193
|0.10
|120.04
|120.22
|0.00
|386
|2005.12.13 09:52
|s/l
|193
|0.10
|120.22
|120.22
|0.00
|-14.97
|229.04
|387
|2005.12.13 09:52
|sell
|194
|0.10
|120.20
|120.38
|0.00
|388
|2005.12.13 12:00
|s/l
|194
|0.10
|120.38
|120.38
|0.00
|-14.95
|214.09
|389
|2005.12.13 20:14
|buy
|195
|0.10
|120.07
|119.89
|0.00
|390
|2005.12.13 20:18
|s/l
|195
|0.10
|119.89
|119.89
|0.00
|-15.01
|199.08
|391
|2005.12.13 20:18
|buy
|196
|0.10
|119.92
|119.74
|0.00
|392
|2005.12.13 20:22
|s/l
|196
|0.10
|119.74
|119.74
|0.00
|-15.03
|184.05
|393
|2005.12.13 20:22
|buy
|197
|0.10
|119.76
|119.58
|0.00
|394
|2005.12.13 20:24
|close
|197
|0.10
|119.88
|119.58
|0.00
|10.01
|194.06
|395
|2005.12.13 20:24
|buy
|198
|0.10
|119.89
|119.71
|0.00
|396
|2005.12.13 20:26
|s/l
|198
|0.10
|119.71
|119.71
|0.00
|-15.04
|179.02
|397
|2005.12.13 20:26
|buy
|199
|0.10
|119.74
|119.56
|0.00
|398
|2005.12.13 20:32
|close
|199
|0.10
|119.84
|119.56
|0.00
|8.34
|187.36
|399
|2005.12.13 20:32
|buy
|200
|0.10
|119.89
|119.71
|0.00
|400
|2005.12.13 20:40
|close
|200
|0.10
|119.99
|119.71
|0.00
|8.33
|195.69
|401
|2005.12.13 20:41
|buy
|201
|0.10
|119.97
|119.79
|0.00
|402
|2005.12.13 20:54
|close
|201
|0.10
|120.08
|119.79
|0.00
|9.16
|204.85
|403
|2005.12.13 20:54
|buy
|202
|0.10
|120.07
|119.89
|0.00
|404
|2005.12.13 22:53
|s/l
|202
|0.10
|119.89
|119.89
|0.00
|-15.01
|189.84
|405
|2005.12.13 22:53
|buy
|203
|0.10
|119.92
|119.74
|0.00
|406
|2005.12.13 23:12
|close
|203
|0.10
|120.03
|119.74
|0.00
|9.16
|199.00
|407
|2005.12.14 01:13
|buy
|204
|0.10
|120.01
|119.83
|0.00
|408
|2005.12.14 01:29
|s/l
|204
|0.10
|119.83
|119.83
|0.00
|-15.02
|183.98
|409
|2005.12.14 01:29
|buy
|205
|0.10
|119.86
|119.68
|0.00
|410
|2005.12.14 02:00
|s/l
|205
|0.10
|119.68
|119.68
|0.00
|-15.04
|168.94
|411
|2005.12.14 02:09
|buy
|206
|0.10
|119.57
|119.39
|0.00
|412
|2005.12.14 02:25
|s/l
|206
|0.10
|119.39
|119.39
|0.00
|-15.08
|153.86
|413
|2005.12.14 02:26
|buy
|207
|0.10
|119.38
|119.20
|0.00
|414
|2005.12.14 02:36
|s/l
|207
|0.10
|119.20
|119.20
|0.00
|-15.10
|138.76