Strategy Tester Report
CyberiaTrader_v1.85g

SymbolUSDJPY (US Dollar vs Japanese Yen)
Period1 Hour (H1) 2005.08.11 00:00 - 2006.09.30 00:00 (2005.08.11 - 2006.09.30)
ModelEvery tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
ParametersExitMarket=false; ShowSuitablePeriod=false; ShowMarketInfo=false; ShowAccountStatus=false; ShowStat=false; ShowDecision=false; ShowDirection=false; BlockSell=false; BlockBuy=false; ShowLots=false; BlockStopLoss=false; DisableShadowStopLoss=true; DisableExitSell=false; DisableExitBuy=false; EnableMACD=false; EnableMA=false; EnableFractals=false; EnableCCI=false; EnableCyberiaLogic=true; EnableLogicTrading=true; EnableADX=false; EnablePivot=false; BlockPipsator=true; EnableMoneyTrain=false; EnableReverseDetector=true; ReverseIndex=3.82; MoneyTrainLevel=4; MACDLevel=10; AutoLots=true; MAXLots=50; AutoDirection=true; ValuesPeriodCount=7; ValuesPeriodCountMax=7; SlipPage=1; Lots=0.1; StopLoss=0; TakeProfit=0; SymbolsCount=2; Risk=0.7; StopLossIndex=2.5; AutoStopLossIndex=true; StaticStopLoss=15; StopLevel=0; EnableTrailingStop=false; TrailingStopFactor=1; TimeTradeHoursDisabled="00,01,04,06"; GMT=10; MagicNumber=123000;
Bars in test14443Ticks modelled1532201Modelling quality90.00%
Initial deposit500.00
Total net profit-361.24Gross profit1793.91Gross loss-2155.15
Profit factor0.83Expected payoff-1.75
Absolute drawdown361.24Maximal drawdown634.71 (82.06%)Relative drawdown82.06% (634.71)
Total trades207Short positions (won %)91 (57.14%)Long positions (won %)116 (57.76%)
Profit trades (% of total)119 (57.49%)Loss trades (% of total)88 (42.51%)
Largestprofit trade36.40loss trade-47.22
Averageprofit trade15.07loss trade-24.49
Maximumconsecutive wins (profit in money)11 (184.34)consecutive losses (loss in money)5 (-75.81)
Maximalconsecutive profit (count of wins)184.34 (11)consecutive loss (count of losses)-97.61 (3)
Averageconsecutive wins2consecutive losses2
Graph
#TimeTypeOrderLotsPriceS / LT / PProfitBalance
12005.08.11 00:32sell10.20110.71110.890.00
22005.08.11 01:15close10.20110.61110.890.0018.08518.08
32005.08.11 15:42buy20.20109.92109.740.00
42005.08.11 15:56close20.20110.01109.740.0016.36534.44
52005.08.12 01:31sell30.20109.81109.990.00
62005.08.12 08:51close30.20109.70109.990.0020.05554.49
72005.08.15 02:40sell40.20109.59109.770.00
82005.08.15 04:02s/l40.20109.77109.770.00-32.80521.69
92005.08.17 08:25sell50.20109.89110.070.00
102005.08.17 08:32s/l50.20110.07110.070.00-32.71488.98
112005.08.17 08:32sell60.20110.04110.220.00
122005.08.17 08:37close60.20109.91110.220.0023.66512.64
132005.08.17 08:37sell70.20109.90110.080.00
142005.08.17 09:07s/l70.20110.08110.080.00-32.70479.94
152005.08.17 18:50sell80.20109.91110.090.00
162005.08.17 19:10close80.20109.77110.090.0025.51505.45
172005.08.18 04:39buy90.20110.05109.870.00
182005.08.18 06:18close90.20110.16109.870.0019.97525.42
192005.08.22 04:44buy100.20110.15109.970.00
202005.08.22 06:59close100.20110.24109.970.0016.33541.75
212005.08.23 03:40sell110.20109.85110.030.00
222005.08.23 07:30s/l110.20110.03110.030.00-32.72509.03
232005.08.23 07:30sell120.20110.03110.210.00
242005.08.23 08:09close120.20109.94110.210.0016.37525.40
252005.08.23 12:28buy130.20110.07109.890.00
262005.08.23 12:52close130.20110.15109.890.0014.53539.93
272005.08.23 17:14buy140.20109.96109.780.00
282005.08.23 18:22s/l140.20109.78109.780.00-32.79507.14
292005.08.24 02:09sell150.20110.20110.380.00
302005.08.24 02:19close150.20110.12110.380.0014.53521.67
312005.08.24 02:27sell160.20110.22110.400.00
322005.08.24 03:38s/l160.20110.40110.400.00-32.61489.06
332005.08.24 03:46sell170.20110.43110.610.00
342005.08.24 05:52s/l170.20110.61110.610.00-32.55456.51
352005.08.24 18:23buy180.20110.16109.980.00
362005.08.25 00:01close180.20110.26109.980.0025.94482.45
372005.08.26 09:22buy190.20109.87109.690.00
382005.08.26 09:35s/l190.20109.69109.690.00-32.83449.62
392005.08.26 09:35buy200.20109.69109.510.00
402005.08.26 09:55close200.20109.89109.510.0036.40486.02
412005.08.26 09:55buy210.20109.87109.690.00
422005.08.26 10:05s/l210.20109.69109.690.00-32.82453.20
432005.08.26 17:43sell220.20109.87110.050.00
442005.08.26 18:12close220.20109.77110.050.0018.22471.42
452005.08.29 03:14sell230.20110.31110.490.00
462005.08.29 06:50s/l230.20110.49110.490.00-32.58438.84
472005.08.30 03:47sell240.20110.75110.930.00
482005.08.30 04:18s/l240.20110.93110.930.00-32.45406.39
492005.08.30 04:27sell250.10111.01111.190.00
502005.08.30 04:44close250.10110.91111.190.009.02415.41
512005.08.31 17:54buy260.10110.94110.760.00
522005.08.31 18:09s/l260.10110.76110.760.00-16.26399.15
532005.08.31 18:27buy270.10110.60110.420.00
542005.08.31 18:31s/l270.10110.42110.420.00-16.30382.85
552005.08.31 18:31buy280.10110.44110.260.00
562005.08.31 18:40close280.10110.58110.260.0012.66395.51
572005.08.31 18:40buy290.10110.60110.420.00
582005.08.31 19:00close290.10110.68110.420.007.23402.74
592005.09.01 12:39buy300.10110.48110.300.00
602005.09.01 13:37close300.10110.57110.300.008.14410.88
612005.09.01 15:47sell310.10110.52110.700.00
622005.09.01 16:00close310.10110.41110.700.009.96420.84
632005.09.01 21:07sell320.10109.87110.050.00
642005.09.01 23:27close320.10109.77110.050.009.11429.95
652005.09.01 23:28buy330.20109.73109.550.00
662005.09.01 23:55close330.20109.86109.550.0023.67453.62
672005.09.02 22:55sell340.20109.73109.910.00
682005.09.05 03:02close340.20109.62109.910.0017.15470.77
692005.09.06 09:55sell350.20109.77109.950.00
702005.09.06 10:08close350.20109.66109.950.0020.06490.83
712005.09.07 05:15sell360.20109.90110.080.00
722005.09.07 08:51close360.20109.75110.080.0027.33518.16
732005.09.07 15:10sell370.20110.20110.380.00
742005.09.07 15:34close370.20110.09110.380.0019.98538.14
752005.09.08 02:52sell380.20110.30110.480.00
762005.09.08 04:43close380.20110.14110.480.0029.05567.19
772005.09.09 03:39buy390.20110.60110.420.00
782005.09.09 04:02s/l390.20110.42110.420.00-32.61534.58
792005.09.12 01:50buy400.20109.18109.000.00
802005.09.12 02:07close400.20109.32109.000.0025.61560.19
812005.09.12 20:36sell410.20110.28110.460.00
822005.09.13 01:54close410.20110.16110.460.0018.87579.06
832005.09.13 15:16sell420.20110.80110.980.00
842005.09.13 20:15close420.20110.72110.980.0014.45593.51
852005.09.14 03:30buy430.20110.50110.320.00
862005.09.14 05:48close430.20110.61110.320.0019.89613.40
872005.09.14 13:49buy440.20110.08109.900.00
882005.09.14 14:18s/l440.20109.90109.900.00-32.76580.64
892005.09.14 17:19sell450.20110.34110.520.00
902005.09.14 17:24close450.20110.23110.520.0019.96600.60
912005.09.15 03:11sell460.20110.56110.740.00
922005.09.15 04:47s/l460.20110.74110.740.00-32.50568.10
932005.09.15 09:53buy470.20110.47110.290.00
942005.09.15 11:47s/l470.20110.29110.290.00-32.65535.45
952005.09.16 01:35sell480.20110.72110.900.00
962005.09.16 03:19s/l480.20110.90110.900.00-32.46502.99
972005.09.19 07:54sell490.20111.62111.800.00
982005.09.19 09:10close490.20111.49111.800.0023.32526.31
992005.09.19 15:54buy500.20111.33111.150.00
1002005.09.19 15:59close500.20111.45111.150.0021.53547.84
1012005.09.20 03:23buy510.20111.33111.150.00
1022005.09.20 07:26close510.20111.42111.150.0016.15563.99
1032005.09.20 07:27sell520.20111.43111.610.00
1042005.09.20 08:28close520.20111.28111.610.0026.96590.95
1052005.09.20 08:29buy530.20111.25111.070.00
1062005.09.20 09:49close530.20111.35111.070.0017.96608.91
1072005.09.21 02:15sell540.20111.96112.140.00
1082005.09.21 02:31close540.20111.88112.140.0014.30623.21
1092005.09.21 17:34sell550.20111.36111.540.00
1102005.09.22 01:34close550.20111.27111.540.007.42630.63
1112005.09.22 01:50buy560.20111.09110.910.00
1122005.09.22 02:36close560.20111.20110.910.0019.78650.41
1132005.09.22 02:46sell570.20111.30111.480.00
1142005.09.22 03:11s/l570.20111.48111.480.00-32.29618.12
1152005.09.22 15:25sell580.20111.46111.640.00
1162005.09.22 16:03s/l580.20111.64111.640.00-32.25585.87
1172005.09.26 13:49buy590.20112.40112.220.00
1182005.09.26 15:12close590.20112.49112.220.0016.00601.87
1192005.09.28 02:17buy600.20113.13112.950.00
1202005.09.28 02:55close600.20113.22112.950.0015.90617.77
1212005.09.28 22:20buy610.20113.10112.920.00
1222005.09.29 00:47s/l610.20112.92112.920.00-24.09593.68
1232005.09.29 08:16buy620.20112.90112.720.00
1242005.09.29 08:50close620.20112.99112.720.0015.93609.61
1252005.09.29 08:56buy630.20112.90112.720.00
1262005.09.29 09:14close630.20112.99112.720.0015.93625.54
1272005.09.29 12:24sell640.20112.89113.070.00
1282005.09.29 14:01close640.20112.80113.070.0015.96641.50
1292005.09.29 15:06sell650.20113.04113.220.00
1302005.09.29 16:27s/l650.20113.22113.220.00-31.80609.70
1312005.09.29 20:21sell660.20113.02113.200.00
1322005.09.29 21:20close660.20112.97113.200.008.85618.55
1332005.09.30 02:20buy670.20113.23113.050.00
1342005.09.30 03:05s/l670.20113.05113.050.00-31.85586.70
1352005.09.30 12:54sell680.20113.41113.590.00
1362005.09.30 13:08close680.20113.32113.590.0015.88602.58
1372005.09.30 17:01sell690.20113.42113.600.00
1382005.09.30 17:10close690.20113.28113.600.0024.72627.30
1392005.09.30 19:25sell700.20113.60113.780.00
1402005.09.30 21:04close700.20113.54113.780.0010.57637.87
1412005.10.03 00:37sell710.20113.59113.770.00
1422005.10.03 02:01close710.20113.48113.770.0019.39657.26
1432005.10.03 02:25sell720.20113.88114.060.00
1442005.10.03 03:03s/l720.20114.06114.060.00-31.56625.70
1452005.10.04 05:06buy730.20114.04113.860.00
1462005.10.04 07:02close730.20114.15113.860.0019.27644.97
1472005.10.04 13:45buy740.20114.21114.030.00
1482005.10.04 14:28close740.20114.31114.030.0017.50662.47
1492005.10.04 17:14sell750.20114.29114.470.00
1502005.10.04 20:23close750.20114.22114.470.0012.26674.73
1512005.10.05 02:59buy760.20114.24114.060.00
1522005.10.05 03:30s/l760.20114.06114.060.00-31.57643.16
1532005.10.05 03:50buy770.20113.92113.740.00
1542005.10.05 06:43s/l770.20113.74113.740.00-31.65611.51
1552005.10.05 23:59buy780.20113.76113.580.00
1562005.10.06 00:03close780.20113.85113.580.0023.61635.12
1572005.10.06 02:34buy790.20113.77113.590.00
1582005.10.06 02:41close790.20113.87113.590.0017.56652.68
1592005.10.06 17:22sell800.20113.68113.860.00
1602005.10.06 17:29close800.20113.58113.860.0017.61670.29
1612005.10.11 03:40buy810.20113.98113.800.00
1622005.10.11 04:32close810.20114.09113.800.0019.28689.57
1632005.10.11 12:40sell820.20114.19114.370.00
1642005.10.11 13:16close820.20114.08114.370.0019.28708.85
1652005.10.12 12:15sell830.20114.62114.800.00
1662005.10.12 14:00close830.20114.52114.800.0017.47726.32
1672005.10.12 15:41buy840.30114.27114.090.00
1682005.10.12 16:00close840.30114.37114.090.0026.23752.55
1692005.10.13 04:48sell850.30114.82115.000.00
1702005.10.13 08:04close850.30114.74115.000.0020.92773.47
1712005.10.13 18:30buy860.30114.75114.570.00
1722005.10.13 20:46s/l860.30114.57114.570.00-47.13726.34
1732005.10.13 20:47buy870.30114.54114.360.00
1742005.10.13 21:29s/l870.30114.36114.360.00-47.22679.12
1752005.10.14 21:13sell880.20114.07114.250.00
1762005.10.14 21:42close880.20113.98114.250.0015.79694.91
1772005.10.17 02:11buy890.20114.12113.940.00
1782005.10.17 02:25s/l890.20113.94113.940.00-31.60663.31
1792005.10.17 02:25buy900.20113.96113.780.00
1802005.10.17 02:36close900.20114.07113.780.0019.29682.60
1812005.10.17 02:42buy910.20114.00113.820.00
1822005.10.17 02:46s/l910.20113.82113.820.00-31.63650.97
1832005.10.17 02:46buy920.20113.85113.670.00
1842005.10.17 02:55close920.20113.96113.670.0019.30670.27
1852005.10.17 02:55buy930.20113.97113.790.00
1862005.10.17 04:37s/l930.20113.79113.790.00-31.65638.62
1872005.10.17 04:37buy940.20113.79113.610.00
1882005.10.17 04:55close940.20113.89113.610.0017.56656.18
1892005.10.17 07:29sell950.20114.07114.250.00
1902005.10.17 08:29s/l950.20114.25114.250.00-31.51624.67
1912005.10.19 13:18buy960.20115.33115.150.00
1922005.10.19 13:24close960.20115.43115.150.0017.33642.00
1932005.10.20 01:12buy970.20115.46115.280.00
1942005.10.20 01:50s/l970.20115.28115.280.00-31.23610.77
1952005.10.20 01:50buy980.20115.31115.130.00
1962005.10.20 02:08close980.20115.41115.130.0017.33628.10
1972005.10.20 02:08sell990.20115.43115.610.00
1982005.10.20 04:30s/l990.20115.61115.610.00-31.14596.96
1992005.10.20 04:30sell1000.20115.58115.760.00
2002005.10.20 08:15s/l1000.20115.76115.760.00-31.09565.87
2012005.10.20 08:44buy1010.20115.55115.370.00
2022005.10.20 08:51s/l1010.20115.37115.370.00-31.21534.66
2032005.10.20 08:51buy1020.20115.39115.210.00
2042005.10.20 08:56close1020.20115.49115.210.0017.32551.98
2052005.10.21 02:32sell1030.20115.29115.470.00
2062005.10.21 03:00close1030.20115.18115.470.0019.10571.08
2072005.10.21 03:17buy1040.20115.00114.820.00
2082005.10.21 03:26close1040.20115.14114.820.0024.32595.40
2092005.10.21 09:33buy1050.20115.18115.000.00
2102005.10.21 09:49close1050.20115.25115.000.0012.15607.55
2112005.10.21 09:56buy1060.20115.18115.000.00
2122005.10.21 10:23close1060.20115.30115.000.0020.82628.37
2132005.10.21 17:54sell1070.20115.96116.140.00
2142005.10.24 01:13close1070.20115.86116.140.0014.34642.71
2152005.10.24 08:13buy1080.20115.58115.400.00
2162005.10.24 09:58close1080.20115.70115.400.0020.74663.45
2172005.10.25 15:06buy1090.20115.16114.980.00
2182005.10.25 16:05s/l1090.20114.98114.980.00-31.31632.14
2192005.10.25 18:40sell1100.20114.89115.070.00
2202005.10.25 21:43s/l1100.20115.07115.070.00-31.29600.85
2212005.10.26 02:48buy1110.20115.00114.820.00
2222005.10.26 03:09close1110.20115.12114.820.0020.85621.70
2232005.10.26 09:09sell1120.20115.13115.310.00
2242005.10.26 09:28s/l1120.20115.31115.310.00-31.22590.48
2252005.10.26 09:28sell1130.20115.28115.460.00
2262005.10.26 09:45s/l1130.20115.46115.460.00-31.18559.30
2272005.10.26 09:45sell1140.20115.43115.610.00
2282005.10.26 10:17close1140.20115.32115.610.0019.08578.38
2292005.10.27 02:13buy1150.20115.92115.740.00
2302005.10.27 02:18s/l1150.20115.74115.740.00-31.10547.28
2312005.10.27 02:18buy1160.20115.77115.590.00
2322005.10.27 05:05s/l1160.20115.59115.590.00-31.16516.12
2332005.10.27 05:16buy1170.20115.47115.290.00
2342005.10.27 06:26s/l1170.20115.29115.290.00-31.23484.89
2352005.10.27 07:56sell1180.20115.54115.720.00
2362005.10.27 09:11close1180.20115.46115.720.0013.86498.75
2372005.10.27 09:38buy1190.20115.31115.130.00
2382005.10.27 09:53close1190.20115.39115.130.0013.87512.62
2392005.10.28 12:19sell1200.20115.35115.530.00
2402005.10.28 12:54close1200.20115.22115.530.0022.56535.18
2412005.11.02 18:30buy1210.20116.58116.400.00
2422005.11.02 18:34close1210.20116.64116.400.0010.29545.47
2432005.11.04 01:34sell1220.20117.40117.580.00
2442005.11.04 04:45s/l1220.20117.58117.580.00-30.62514.85
2452005.11.04 04:54sell1230.20117.62117.800.00
2462005.11.04 14:25s/l1230.20117.80117.800.00-30.55484.30
2472005.11.07 02:12buy1240.20117.77117.590.00
2482005.11.07 05:09close1240.20117.83117.590.0010.18494.48
2492005.11.07 05:55sell1250.20117.89118.070.00
2502005.11.07 08:40s/l1250.20118.07118.070.00-30.49463.99
2512005.11.07 09:16buy1260.20117.88117.700.00
2522005.11.07 09:28s/l1260.20117.70117.700.00-30.59433.40
2532005.11.07 09:28buy1270.20117.73117.550.00
2542005.11.07 13:25close1270.20117.84117.550.0018.67452.07
2552005.11.07 20:38buy1280.20117.53117.350.00
2562005.11.07 21:51close1280.20117.65117.350.0020.40472.47
2572005.11.08 02:16sell1290.20117.96118.140.00
2582005.11.08 02:18close1290.20117.85118.140.0018.67491.14
2592005.11.08 02:32sell1300.20117.95118.130.00
2602005.11.08 03:05close1300.20117.87118.130.0013.57504.71
2612005.11.09 03:30sell1310.20117.32117.500.00
2622005.11.09 08:07s/l1310.20117.50117.500.00-30.64474.07
2632005.11.09 15:27sell1320.20117.13117.310.00
2642005.11.09 15:32s/l1320.20117.31117.310.00-30.69443.38
2652005.11.09 15:32sell1330.20117.29117.470.00
2662005.11.09 15:52s/l1330.20117.47117.470.00-30.63412.75
2672005.11.09 15:52sell1340.10117.47117.650.00
2682005.11.09 16:01close1340.10117.39117.650.006.81419.56
2692005.11.09 19:41buy1350.10117.47117.290.00
2702005.11.09 20:34close1350.10117.55117.290.006.81426.37
2712005.11.11 01:19buy1360.10117.81117.630.00
2722005.11.11 07:31s/l1360.10117.63117.630.00-15.30411.07
2732005.11.11 13:30buy1370.10118.08117.900.00
2742005.11.11 17:45s/l1370.10117.90117.900.00-15.27395.80
2752005.11.15 01:22buy1380.10118.77118.590.00
2762005.11.15 05:02close1380.10118.84118.590.005.89401.69
2772005.11.15 12:22sell1390.10119.32119.500.00
2782005.11.15 14:01close1390.10119.25119.500.005.87407.56
2792005.11.16 04:33sell1400.10119.15119.330.00
2802005.11.16 06:16s/l1400.10119.33119.330.00-15.08392.48
2812005.11.16 17:15buy1410.10119.08118.900.00
2822005.11.16 17:32s/l1410.10118.90118.900.00-15.14377.34
2832005.11.16 17:32buy1420.10118.91118.730.00
2842005.11.16 17:51close1420.10119.03118.730.0010.08387.42
2852005.11.16 17:51buy1430.10119.05118.870.00
2862005.11.16 17:57close1430.10119.18118.870.0010.91398.33
2872005.11.16 19:18sell1440.10119.08119.260.00
2882005.11.16 23:14s/l1440.10119.26119.260.00-15.09383.24
2892005.11.17 01:27buy1450.10118.85118.670.00
2902005.11.17 01:54close1450.10118.97118.670.0010.09393.33
2912005.11.17 04:30buy1460.10118.91118.730.00
2922005.11.17 04:39close1460.10119.04118.730.0010.92404.25
2932005.11.17 09:17buy1470.10118.91118.730.00
2942005.11.17 09:33s/l1470.10118.73118.730.00-15.16389.09
2952005.11.17 09:34buy1480.10118.74118.560.00
2962005.11.17 09:49s/l1480.10118.56118.560.00-15.18373.91
2972005.11.17 09:49buy1490.10118.55118.370.00
2982005.11.17 09:59close1490.10118.65118.370.008.43382.34
2992005.11.17 09:59buy1500.10118.67118.490.00
3002005.11.17 10:35close1500.10118.80118.490.0010.94393.28
3012005.11.17 17:24sell1510.10118.77118.950.00
3022005.11.17 19:18close1510.10118.65118.950.0010.11403.39
3032005.11.17 19:25buy1520.10118.56118.380.00
3042005.11.17 20:25close1520.10118.65118.380.007.59410.98
3052005.11.17 21:24sell1530.10118.76118.940.00
3062005.11.17 23:33s/l1530.10118.94118.940.00-15.13395.85
3072005.11.18 00:12buy1540.10118.78118.600.00
3082005.11.18 00:59close1540.10118.85118.600.005.89401.74
3092005.11.18 07:36sell1550.10119.10119.280.00
3102005.11.18 08:51s/l1550.10119.28119.280.00-15.09386.65
3112005.11.21 09:37buy1560.10119.01118.830.00
3122005.11.21 10:06s/l1560.10118.83118.830.00-15.15371.50
3132005.11.21 12:50sell1570.10118.94119.120.00
3142005.11.21 13:13close1570.10118.87119.120.005.89377.39
3152005.11.21 17:13sell1580.10118.87119.050.00
3162005.11.21 17:18s/l1580.10119.05119.050.00-15.12362.27
3172005.11.21 17:18sell1590.10119.03119.210.00
3182005.11.21 20:09close1590.10118.94119.210.007.57369.84
3192005.11.21 22:35sell1600.10119.01119.190.00
3202005.11.22 03:07s/l1600.10119.19119.190.00-16.56353.28
3212005.11.22 06:58sell1610.10119.15119.330.00
3222005.11.22 07:20close1610.10119.08119.330.005.88359.16
3232005.11.22 07:20buy1620.10119.10118.920.00
3242005.11.22 09:38close1620.10119.17118.920.005.87365.03
3252005.11.22 09:40sell1630.10119.19119.370.00
3262005.11.22 10:36s/l1630.10119.37119.370.00-15.07349.96
3272005.11.22 15:47buy1640.10119.34119.160.00
3282005.11.22 16:14s/l1640.10119.16119.160.00-15.11334.85
3292005.11.22 20:04buy1650.10119.13118.950.00
3302005.11.22 20:11s/l1650.10118.95118.950.00-15.13319.72
3312005.11.22 20:11buy1660.10118.97118.790.00
3322005.11.22 20:21s/l1660.10118.79118.790.00-15.16304.56
3332005.11.22 20:21buy1670.10118.81118.630.00
3342005.11.22 20:28close1670.10118.90118.630.007.57312.13
3352005.11.22 20:28buy1680.10118.94118.760.00
3362005.11.22 20:41s/l1680.10118.76118.760.00-15.16296.97
3372005.11.22 20:41buy1690.10118.78118.600.00
3382005.11.22 20:59close1690.10118.86118.600.006.73303.70
3392005.11.22 20:59buy1700.10118.88118.700.00
3402005.11.22 22:35s/l1700.10118.70118.700.00-15.17288.53
3412005.11.23 00:17sell1710.10118.81118.990.00
3422005.11.23 01:28s/l1710.10118.99118.990.00-15.13273.40
3432005.11.23 01:32sell1720.10118.93119.110.00
3442005.11.23 02:34close1720.10118.83119.110.008.42281.82
3452005.11.24 01:58buy1730.10118.58118.400.00
3462005.11.24 06:57close1730.10118.80118.400.0018.52300.34
3472005.11.28 19:18buy1740.10119.03118.850.00
3482005.11.28 19:25s/l1740.10118.85118.850.00-15.15285.19
3492005.11.28 19:25buy1750.10118.88118.700.00
3502005.11.28 19:27s/l1750.10118.70118.700.00-15.17270.02
3512005.11.28 19:27buy1760.10118.72118.540.00
3522005.11.28 19:46s/l1760.10118.54118.540.00-15.19254.83
3532005.11.28 19:46buy1770.10118.56118.380.00
3542005.11.28 20:10s/l1770.10118.38118.380.00-15.21239.62
3552005.11.29 02:25sell1780.10119.10119.280.00
3562005.11.29 02:28s/l1780.10119.28119.280.00-15.09224.53
3572005.11.29 02:28sell1790.10119.25119.430.00
3582005.11.29 07:39close1790.10119.14119.430.009.23233.76
3592005.11.29 08:16buy1800.10119.00118.820.00
3602005.11.29 08:36close1800.10119.08118.820.006.72240.48
3612005.11.29 15:18buy1810.10119.39119.210.00
3622005.11.29 16:01close1810.10119.50119.210.009.20249.68
3632005.12.02 15:11buy1820.10120.55120.370.00
3642005.12.02 15:12close1820.10120.66120.370.009.12258.80
3652005.12.02 15:57sell1830.10121.06121.240.00
3662005.12.02 16:02s/l1830.10121.24121.240.00-14.85243.95
3672005.12.05 02:44sell1840.10121.28121.460.00
3682005.12.05 02:50close1840.10121.20121.460.006.60250.55
3692005.12.06 13:31buy1850.10121.04120.860.00
3702005.12.06 13:52close1850.10121.10120.860.004.95255.50
3712005.12.08 12:06sell1860.10120.44120.620.00
3722005.12.08 14:03s/l1860.10120.62120.620.00-14.92240.58
3732005.12.09 00:50sell1870.10120.49120.670.00
3742005.12.09 01:01close1870.10120.41120.670.006.64247.22
3752005.12.12 03:54sell1880.10120.99121.170.00
3762005.12.12 04:25close1880.10120.89121.170.008.27255.49
3772005.12.12 04:25buy1890.10120.88120.700.00
3782005.12.12 09:20s/l1890.10120.70120.700.00-14.91240.58
3792005.12.12 09:20buy1900.10120.66120.480.00
3802005.12.12 10:01s/l1900.10120.48120.480.00-14.94225.64
3812005.12.12 18:25buy1910.10119.62119.440.00
3822005.12.12 19:56close1910.10119.73119.440.009.19234.83
3832005.12.12 23:24buy1920.10119.71119.530.00
3842005.12.12 23:45close1920.10119.82119.530.009.18244.01
3852005.12.13 09:13sell1930.10120.04120.220.00
3862005.12.13 09:52s/l1930.10120.22120.220.00-14.97229.04
3872005.12.13 09:52sell1940.10120.20120.380.00
3882005.12.13 12:00s/l1940.10120.38120.380.00-14.95214.09
3892005.12.13 20:14buy1950.10120.07119.890.00
3902005.12.13 20:18s/l1950.10119.89119.890.00-15.01199.08
3912005.12.13 20:18buy1960.10119.92119.740.00
3922005.12.13 20:22s/l1960.10119.74119.740.00-15.03184.05
3932005.12.13 20:22buy1970.10119.76119.580.00
3942005.12.13 20:24close1970.10119.88119.580.0010.01194.06
3952005.12.13 20:24buy1980.10119.89119.710.00
3962005.12.13 20:26s/l1980.10119.71119.710.00-15.04179.02
3972005.12.13 20:26buy1990.10119.74119.560.00
3982005.12.13 20:32close1990.10119.84119.560.008.34187.36
3992005.12.13 20:32buy2000.10119.89119.710.00
4002005.12.13 20:40close2000.10119.99119.710.008.33195.69
4012005.12.13 20:41buy2010.10119.97119.790.00
4022005.12.13 20:54close2010.10120.08119.790.009.16204.85
4032005.12.13 20:54buy2020.10120.07119.890.00
4042005.12.13 22:53s/l2020.10119.89119.890.00-15.01189.84
4052005.12.13 22:53buy2030.10119.92119.740.00
4062005.12.13 23:12close2030.10120.03119.740.009.16199.00
4072005.12.14 01:13buy2040.10120.01119.830.00
4082005.12.14 01:29s/l2040.10119.83119.830.00-15.02183.98
4092005.12.14 01:29buy2050.10119.86119.680.00
4102005.12.14 02:00s/l2050.10119.68119.680.00-15.04168.94
4112005.12.14 02:09buy2060.10119.57119.390.00
4122005.12.14 02:25s/l2060.10119.39119.390.00-15.08153.86
4132005.12.14 02:26buy2070.10119.38119.200.00
4142005.12.14 02:36s/l2070.10119.20119.200.00-15.10138.76