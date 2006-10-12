FXDD
|Account: 453383
|Name: $CostAvg
|Currency: USD
|2006 October 20, 20:33
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|3513613
|2006.10.12 18:12
|balance
|Deposit
|100 000.00
|3589785
|2006.10.17 06:21
|buy
|0.10
|chfjpy
|93.74
|88.74
|93.84
|2006.10.17 20:21
|93.84
|0.00
|0.00
|0.00
|8.41
|3614791
|2006.10.17 20:21
|buy
|0.10
|chfjpy
|93.91
|88.71
|93.81
|2006.10.19 12:01
|93.81
|0.00
|0.00
|0.53
|-8.43
|3619561
|2006.10.18 00:13
|buy
|0.20
|chfjpy
|93.61
|88.71
|93.81
|2006.10.19 12:01
|93.81
|0.00
|0.00
|0.84
|33.72
|3668712
|2006.10.19 12:01
|buy
|0.10
|chfjpy
|93.88
|88.88
|93.98
|2006.10.19 20:46
|93.98
|0.00
|0.00
|0.00
|8.46
|3685738
|2006.10.19 20:47
|buy
|0.10
|chfjpy
|94.04
|89.04
|94.14
|2006.10.20 03:17
|94.14
|0.00
|0.00
|0.12
|8.45
|3692250
|2006.10.20 03:18
|buy
|0.10
|chfjpy
|94.23
|89.23
|94.33
|2006.10.20 18:32
|94.33
|0.00
|0.00
|0.00
|8.43
|3513749
|2006.10.12 18:22
|buy
|0.10
|eurchf
|1.5933
|1.5433
|1.5943
|2006.10.13 15:44
|1.5943
|0.00
|0.00
|0.38
|7.86
|3542167
|2006.10.13 15:45
|sell
|0.10
|eurchf
|1.5942
|1.6442
|1.5932
|2006.10.16 00:02
|1.5932
|0.00
|0.00
|-0.70
|7.85
|3555208
|2006.10.16 00:02
|buy
|0.10
|eurchf
|1.5929
|1.5408
|1.5918
|2006.10.18 16:11
|1.5918
|0.00
|0.00
|0.85
|-8.64
|3596689
|2006.10.17 11:59
|buy
|0.20
|eurchf
|1.5898
|1.5408
|1.5918
|2006.10.18 16:11
|1.5918
|0.00
|0.00
|0.85
|31.43
|3513739
|2006.10.12 18:21
|buy
|0.10
|eurjpy
|149.83
|144.83
|149.93
|2006.10.13 01:08
|149.93
|0.00
|0.00
|0.88
|8.39
|3519145
|2006.10.13 01:09
|sell
|0.10
|eurjpy
|149.88
|154.88
|149.78
|2006.10.13 03:10
|149.78
|0.00
|0.00
|0.00
|8.39
|3520643
|2006.10.13 03:11
|sell
|0.10
|eurjpy
|149.75
|154.95
|149.85
|2006.10.13 10:34
|149.85
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.39
|3528284
|2006.10.13 08:27
|sell
|0.20
|eurjpy
|150.05
|154.95
|149.85
|2006.10.13 10:34
|149.85
|0.00
|0.00
|0.00
|33.55
|3531630
|2006.10.13 10:34
|sell
|0.10
|eurjpy
|149.81
|154.81
|149.71
|2006.10.13 10:37
|149.71
|0.00
|0.00
|0.00
|8.39
|3531897
|2006.10.13 10:38
|sell
|0.10
|eurjpy
|149.65
|154.66
|149.56
|2006.10.16 10:00
|149.56
|0.00
|0.00
|-1.13
|7.53
|3555129
|2006.10.16 00:02
|sell
|0.20
|eurjpy
|149.67
|154.66
|149.56
|2006.10.16 10:00
|149.56
|0.00
|0.00
|0.00
|18.41
|3564595
|2006.10.16 10:01
|buy
|0.10
|eurjpy
|149.63
|144.21
|149.31
|2006.10.17 03:12
|149.31
|0.00
|0.00
|0.95
|-26.86
|3565285
|2006.10.16 10:16
|buy
|0.20
|eurjpy
|149.32
|144.21
|149.31
|2006.10.17 03:12
|149.31
|0.00
|0.00
|1.89
|-1.68
|3583412
|2006.10.16 21:01
|buy
|0.30
|eurjpy
|149.00
|144.21
|149.31
|2006.10.17 03:12
|149.31
|0.00
|0.00
|2.84
|78.08
|3587464
|2006.10.17 03:13
|buy
|0.10
|eurjpy
|149.36
|143.95
|149.05
|2006.10.17 18:56
|149.05
|0.00
|0.00
|0.00
|-26.12
|3593445
|2006.10.17 10:18
|buy
|0.20
|eurjpy
|149.06
|143.95
|149.05
|2006.10.17 18:56
|149.05
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.68
|3596850
|2006.10.17 12:00
|buy
|0.30
|eurjpy
|148.74
|143.95
|149.05
|2006.10.17 18:56
|149.05
|0.00
|0.00
|0.00
|78.38
|3612381
|2006.10.17 19:00
|sell
|0.10
|eurjpy
|149.02
|154.02
|148.92
|2006.10.18 00:04
|148.92
|0.00
|0.00
|-1.13
|8.42
|3619274
|2006.10.18 00:06
|sell
|0.10
|eurjpy
|148.85
|153.85
|148.75
|2006.10.18 00:15
|148.75
|0.00
|0.00
|0.00
|8.43
|3619681
|2006.10.18 00:16
|sell
|0.10
|eurjpy
|148.71
|153.71
|148.61
|2006.10.18 00:47
|148.61
|0.00
|0.00
|0.00
|8.44
|3620401
|2006.10.18 00:48
|sell
|0.10
|eurjpy
|148.57
|153.78
|148.68
|2006.10.18 09:04
|148.68
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.28
|3624320
|2006.10.18 03:41
|sell
|0.20
|eurjpy
|148.89
|153.78
|148.68
|2006.10.18 09:04
|148.68
|0.00
|0.00
|0.00
|35.44
|3628913
|2006.10.18 09:05
|sell
|0.10
|eurjpy
|148.65
|154.31
|149.21
|2006.10.20 12:50
|149.21
|0.00
|0.00
|-4.39
|-47.35
|3640406
|2006.10.18 15:31
|sell
|0.20
|eurjpy
|148.96
|154.31
|149.21
|2006.10.20 12:50
|149.21
|0.00
|0.00
|-8.77
|-42.28
|3690475
|2006.10.20 01:04
|sell
|0.30
|eurjpy
|149.27
|154.31
|149.21
|2006.10.20 12:50
|149.21
|0.00
|0.00
|0.00
|15.22
|3692591
|2006.10.20 03:24
|sell
|0.50
|eurjpy
|149.60
|154.31
|149.21
|2006.10.20 12:50
|149.21
|0.00
|0.00
|0.00
|164.88
|3703085
|2006.10.20 12:51
|sell
|0.10
|eurjpy
|149.20
|154.20
|149.10
|2006.10.20 13:11
|149.10
|0.00
|0.00
|0.00
|8.45
|3513740
|2006.10.12 18:21
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2542
|1.2042
|1.2552
|2006.10.12 20:39
|1.2552
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|3515639
|2006.10.12 20:40
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2554
|1.2054
|1.2564
|2006.10.13 01:00
|1.2564
|0.00
|0.00
|-0.84
|10.00
|3519015
|2006.10.13 01:01
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2564
|1.2064
|1.2574
|2006.10.13 04:33
|1.2574
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|3524176
|2006.10.13 04:34
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2575
|1.2035
|1.2545
|2006.10.17 16:19
|1.2545
|0.00
|0.00
|-1.63
|-30.00
|3539411
|2006.10.13 15:32
|buy
|0.20
|eurusd
|1.2545
|1.2035
|1.2545
|2006.10.17 16:19
|1.2545
|0.00
|0.00
|-3.25
|0.00
|3545944
|2006.10.13 17:01
|buy
|0.30
|eurusd
|1.2514
|1.2035
|1.2545
|2006.10.17 16:19
|1.2545
|0.00
|0.00
|-4.88
|93.00
|3605251
|2006.10.17 16:20
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2548
|1.2048
|1.2558
|2006.10.17 18:39
|1.2558
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|3611011
|2006.10.17 18:40
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2560
|1.2040
|1.2550
|2006.10.19 10:30
|1.2550
|0.00
|0.00
|-2.99
|-10.00
|3641922
|2006.10.18 15:41
|buy
|0.20
|eurusd
|1.2530
|1.2040
|1.2550
|2006.10.19 10:30
|1.2550
|0.00
|0.00
|-4.41
|40.00
|3664067
|2006.10.19 10:31
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2553
|1.2053
|1.2563
|2006.10.19 11:56
|1.2563
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|3668241
|2006.10.19 11:56
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2566
|1.2066
|1.2576
|2006.10.19 16:26
|1.2576
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|3674343
|2006.10.19 16:27
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2581
|1.2081
|1.2591
|2006.10.19 16:46
|1.2591
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|3675651
|2006.10.19 16:47
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2593
|1.2093
|1.2603
|2006.10.19 17:43
|1.2603
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|3679083
|2006.10.19 17:44
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2607
|1.2107
|1.2617
|2006.10.19 20:09
|1.2617
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|3684723
|2006.10.19 20:10
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2619
|1.2119
|1.2629
|2006.10.19 20:55
|1.2629
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|3686020
|2006.10.19 20:56
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2630
|1.2130
|1.2640
|2006.10.19 21:20
|1.2640
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|3686826
|2006.10.19 21:21
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2641
|1.2120
|1.2630
|2006.10.20 16:02
|1.2630
|0.00
|0.00
|-0.79
|-11.00
|3703544
|2006.10.20 12:58
|buy
|0.20
|eurusd
|1.2609
|1.2120
|1.2630
|2006.10.20 16:02
|1.2630
|0.00
|0.00
|0.00
|42.00
|3589783
|2006.10.17 06:21
|buy
|0.10
|gbpjpy
|221.68
|216.68
|221.78
|2006.10.17 09:02
|221.78
|0.00
|0.00
|0.00
|8.40
|3591263
|2006.10.17 09:03
|sell
|0.10
|gbpjpy
|221.75
|226.75
|221.65
|2006.10.17 09:52
|221.65
|0.00
|0.00
|0.00
|8.41
|3592732
|2006.10.17 09:53
|sell
|0.10
|gbpjpy
|221.50
|226.50
|221.40
|2006.10.17 11:43
|221.40
|0.00
|0.00
|0.00
|8.42
|3596240
|2006.10.17 11:44
|sell
|0.10
|gbpjpy
|221.31
|226.51
|221.41
|2006.10.17 12:30
|221.41
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.43
|3597421
|2006.10.17 12:05
|sell
|0.20
|gbpjpy
|221.61
|226.51
|221.41
|2006.10.17 12:30
|221.41
|0.00
|0.00
|0.00
|33.70
|3598461
|2006.10.17 12:31
|sell
|0.10
|gbpjpy
|221.33
|227.01
|221.91
|2006.10.18 00:04
|221.91
|0.00
|0.00
|-2.42
|-48.88
|3600157
|2006.10.17 13:39
|sell
|0.20
|gbpjpy
|221.67
|227.01
|221.91
|2006.10.18 00:04
|221.91
|0.00
|0.00
|-4.84
|-40.46
|3607538
|2006.10.17 17:09
|sell
|0.30
|gbpjpy
|221.99
|227.01
|221.91
|2006.10.18 00:04
|221.91
|0.00
|0.00
|-7.26
|20.23
|3614055
|2006.10.17 19:52
|sell
|0.50
|gbpjpy
|222.30
|227.01
|221.91
|2006.10.18 00:04
|221.91
|0.00
|0.00
|-12.10
|164.36
|3619277
|2006.10.18 00:06
|buy
|0.10
|gbpjpy
|222.07
|216.85
|221.95
|2006.10.18 01:59
|221.95
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.12
|3620113
|2006.10.18 00:35
|buy
|0.20
|gbpjpy
|221.74
|216.85
|221.95
|2006.10.18 01:59
|221.95
|0.00
|0.00
|0.00
|35.41
|3622688
|2006.10.18 02:00
|buy
|0.10
|gbpjpy
|222.00
|217.00
|222.10
|2006.10.18 04:50
|222.10
|0.00
|0.00
|0.00
|8.42
|3625579
|2006.10.18 04:51
|buy
|0.10
|gbpjpy
|222.16
|216.97
|222.07
|2006.10.18 11:19
|222.07
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.58
|3626409
|2006.10.18 05:55
|buy
|0.20
|gbpjpy
|221.88
|216.97
|222.07
|2006.10.18 11:19
|222.07
|0.00
|0.00
|0.00
|32.03
|3633664
|2006.10.18 11:20
|buy
|0.10
|gbpjpy
|222.15
|217.15
|222.25
|2006.10.18 15:31
|222.25
|0.00
|0.00
|0.00
|8.42
|3640626
|2006.10.18 15:32
|buy
|0.10
|gbpjpy
|222.33
|217.33
|222.43
|2006.10.18 16:13
|222.43
|0.00
|0.00
|0.00
|8.40
|3645592
|2006.10.18 16:14
|buy
|0.10
|gbpjpy
|222.50
|216.81
|221.91
|2006.10.19 17:52
|221.91
|0.00
|0.00
|6.61
|-49.89
|3653659
|2006.10.18 20:48
|buy
|0.20
|gbpjpy
|222.19
|216.81
|221.91
|2006.10.19 17:52
|221.91
|0.00
|0.00
|13.21
|-47.34
|3667108
|2006.10.19 11:31
|buy
|0.30
|gbpjpy
|221.83
|216.81
|221.91
|2006.10.19 17:52
|221.91
|0.00
|0.00
|0.00
|20.29
|3675640
|2006.10.19 16:47
|buy
|0.50
|gbpjpy
|221.51
|216.81
|221.91
|2006.10.19 17:52
|221.91
|0.00
|0.00
|0.00
|169.09
|3679631
|2006.10.19 17:53
|buy
|0.10
|gbpjpy
|221.96
|216.96
|222.06
|2006.10.19 19:00
|222.06
|0.00
|0.00
|0.00
|8.46
|3682027
|2006.10.19 19:01
|buy
|0.10
|gbpjpy
|222.04
|217.04
|222.14
|2006.10.20 01:13
|222.14
|0.00
|0.00
|2.17
|8.45
|3690592
|2006.10.20 01:14
|buy
|0.10
|gbpjpy
|222.22
|217.22
|222.32
|2006.10.20 11:21
|222.32
|0.00
|0.00
|0.00
|8.45
|3700158
|2006.10.20 11:22
|buy
|0.10
|gbpjpy
|222.37
|217.37
|222.47
|2006.10.20 11:33
|222.47
|0.00
|0.00
|0.00
|8.45
|3700486
|2006.10.20 11:34
|buy
|0.10
|gbpjpy
|222.51
|217.51
|222.61
|2006.10.20 12:58
|222.61
|0.00
|0.00
|0.00
|8.44
|3703669
|2006.10.20 12:59
|buy
|0.10
|gbpjpy
|222.66
|217.66
|222.76
|2006.10.20 14:23
|222.76
|0.00
|0.00
|0.00
|8.46
|3705876
|2006.10.20 14:24
|buy
|0.10
|gbpjpy
|222.84
|217.84
|222.94
|2006.10.20 14:41
|222.94
|0.00
|0.00
|0.00
|8.46
|3706601
|2006.10.20 14:42
|buy
|0.10
|gbpjpy
|223.07
|218.07
|223.17
|2006.10.20 17:19
|223.17
|0.00
|0.00
|0.00
|8.43
|3711748
|2006.10.20 17:20
|buy
|0.10
|gbpjpy
|223.26
|218.26
|223.36
|2006.10.20 18:07
|223.36
|0.00
|0.00
|0.00
|8.42
|3525268
|2006.10.13 05:55
|buy
|0.10
|usdcad
|1.1331
|1.0831
|1.1341
|2006.10.13 12:15
|1.1341
|0.00
|0.00
|0.00
|8.82
|3534416
|2006.10.13 12:16
|buy
|0.10
|usdcad
|1.1347
|1.0847
|1.1357
|2006.10.13 15:23
|1.1357
|0.00
|0.00
|0.00
|8.81
|3538193
|2006.10.13 15:24
|buy
|0.10
|usdcad
|1.1361
|1.0861
|1.1371
|2006.10.13 15:35
|1.1371
|0.00
|0.00
|0.00
|8.79
|3540459
|2006.10.13 15:36
|buy
|0.10
|usdcad
|1.1375
|1.0875
|1.1385
|2006.10.16 08:20
|1.1385
|0.00
|0.00
|0.46
|8.78
|3562559
|2006.10.16 08:20
|buy
|0.10
|usdcad
|1.1389
|1.0868
|1.1378
|2006.10.16 17:28
|1.1378
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.67
|3577631
|2006.10.16 16:10
|buy
|0.20
|usdcad
|1.1358
|1.0868
|1.1378
|2006.10.16 17:28
|1.1378
|0.00
|0.00
|0.00
|35.16
|3579799
|2006.10.16 17:29
|buy
|0.10
|usdcad
|1.1382
|1.0882
|1.1392
|2006.10.17 16:05
|1.1392
|0.00
|0.00
|0.46
|8.78
|3603970
|2006.10.17 16:06
|buy
|0.10
|usdcad
|1.1394
|1.0894
|1.1404
|2006.10.17 21:50
|1.1404
|0.00
|0.00
|0.00
|8.77
|3616942
|2006.10.17 21:51
|buy
|0.10
|usdcad
|1.1408
|1.0887
|1.1397
|2006.10.18 15:30
|1.1397
|0.00
|0.00
|0.46
|-9.65
|3636905
|2006.10.18 13:26
|buy
|0.20
|usdcad
|1.1376
|1.0887
|1.1397
|2006.10.18 15:30
|1.1397
|0.00
|0.00
|0.00
|36.84
|3513643
|2006.10.12 18:13
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2707
|1.2186
|1.2696
|2006.10.13 13:37
|1.2696
|0.00
|0.00
|0.87
|-8.66
|3523401
|2006.10.13 04:17
|buy
|0.20
|usdchf
|1.2676
|1.2186
|1.2696
|2006.10.13 13:37
|1.2696
|0.00
|0.00
|0.00
|31.51
|3535668
|2006.10.13 13:38
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2693
|1.3193
|1.2683
|2006.10.13 15:30
|1.2683
|0.00
|0.00
|0.00
|7.88
|3538932
|2006.10.13 15:31
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2698
|1.2198
|1.2708
|2006.10.13 15:32
|1.2708
|0.00
|0.00
|0.00
|7.87
|3539833
|2006.10.13 15:33
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2716
|1.2216
|1.2726
|2006.10.13 15:37
|1.2726
|0.00
|0.00
|0.00
|7.86
|3541133
|2006.10.13 15:38
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2742
|1.2242
|1.2752
|2006.10.13 17:01
|1.2752
|0.00
|0.00
|0.00
|7.84
|3546145
|2006.10.13 17:02
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2761
|1.2240
|1.2750
|2006.10.16 04:31
|1.2750
|0.00
|0.00
|0.87
|-8.63
|3553997
|2006.10.13 21:56
|buy
|0.20
|usdchf
|1.2730
|1.2240
|1.2750
|2006.10.16 04:31
|1.2750
|0.00
|0.00
|1.75
|31.37
|3559659
|2006.10.16 04:33
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2752
|1.2178
|1.2688
|2006.10.18 00:14
|1.2688
|0.00
|0.00
|1.74
|-50.44
|3567956
|2006.10.16 11:08
|buy
|0.20
|usdchf
|1.2711
|1.2178
|1.2688
|2006.10.18 00:14
|1.2688
|0.00
|0.00
|3.48
|-36.25
|3594303
|2006.10.17 10:57
|buy
|0.30
|usdchf
|1.2680
|1.2178
|1.2688
|2006.10.18 00:14
|1.2688
|0.00
|0.00
|2.61
|18.92
|3611340
|2006.10.17 18:42
|buy
|0.50
|usdchf
|1.2648
|1.2178
|1.2688
|2006.10.18 00:14
|1.2688
|0.00
|0.00
|4.36
|157.63
|3619648
|2006.10.18 00:15
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2688
|1.2188
|1.2698
|2006.10.18 15:40
|1.2698
|0.00
|0.00
|0.00
|7.88
|3641970
|2006.10.18 15:41
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2705
|1.2205
|1.2715
|2006.10.18 16:09
|1.2715
|0.00
|0.00
|0.00
|7.86
|3644953
|2006.10.18 16:10
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2721
|1.2221
|1.2731
|2006.10.18 16:12
|1.2731
|0.00
|0.00
|0.00
|7.85
|3513746
|2006.10.12 18:21
|buy
|0.10
|usdjpy
|119.48
|114.25
|119.35
|2006.10.13 12:40
|119.35
|0.00
|0.00
|1.26
|-10.89
|3531778
|2006.10.13 10:37
|buy
|0.20
|usdjpy
|119.14
|114.25
|119.35
|2006.10.13 12:40
|119.35
|0.00
|0.00
|0.00
|35.19
|3534773
|2006.10.13 12:40
|sell
|0.10
|usdjpy
|119.36
|124.36
|119.26
|2006.10.13 15:30
|119.26
|0.00
|0.00
|0.00
|8.39
|3539011
|2006.10.13 15:31
|buy
|0.10
|usdjpy
|119.42
|114.42
|119.52
|2006.10.13 15:32
|119.52
|0.00
|0.00
|0.00
|8.37
|3539807
|2006.10.13 15:33
|buy
|0.10
|usdjpy
|119.57
|114.57
|119.67
|2006.10.13 16:47
|119.67
|0.00
|0.00
|0.00
|8.36
|3545196
|2006.10.13 16:48
|buy
|0.10
|usdjpy
|119.68
|114.68
|119.78
|2006.10.13 17:18
|119.78
|0.00
|0.00
|0.00
|8.35
|
|0.00
|0.00
|-11.09
|1 400.89
|Closed P/L:
|1 389.80
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|3714839
|2006.10.20 18:33
|buy
|0.10
|chfjpy
|94.40
|89.40
|94.50
|
|94.25
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.64
|3645386
|2006.10.18 16:12
|buy
|0.10
|eurchf
|1.5924
|1.5403
|1.5913
|
|1.5882
|0.00
|0.00
|1.82
|-33.37
|3673402
|2006.10.19 16:17
|buy
|0.20
|eurchf
|1.5893
|1.5403
|1.5913
|
|1.5882
|0.00
|0.00
|0.85
|-17.48
|3704181
|2006.10.20 13:12
|sell
|0.10
|eurjpy
|149.06
|154.47
|149.37
|
|149.77
|0.00
|0.00
|0.00
|-59.82
|3708517
|2006.10.20 16:04
|sell
|0.20
|eurjpy
|149.36
|154.47
|149.37
|
|149.77
|0.00
|0.00
|0.00
|-69.09
|3713374
|2006.10.20 17:56
|sell
|0.30
|eurjpy
|149.67
|154.47
|149.37
|
|149.77
|0.00
|0.00
|0.00
|-25.28
|3708410
|2006.10.20 16:02
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2632
|1.2112
|1.2622
|
|1.2618
|0.00
|0.00
|0.00
|-14.00
|3713484
|2006.10.20 17:57
|buy
|0.20
|eurusd
|1.2602
|1.2112
|1.2622
|
|1.2618
|0.00
|0.00
|0.00
|32.00
|3714025
|2006.10.20 18:08
|buy
|0.10
|gbpjpy
|223.48
|218.48
|223.58
|
|223.49
|0.00
|0.00
|0.00
|0.84
|3640422
|2006.10.18 15:31
|buy
|0.10
|usdcad
|1.1404
|1.0756
|1.1266
|
|1.1243
|0.00
|0.00
|1.96
|-143.20
|3653287
|2006.10.18 20:21
|buy
|0.20
|usdcad
|1.1372
|1.0756
|1.1266
|
|1.1243
|0.00
|0.00
|3.92
|-229.48
|3676052
|2006.10.19 16:51
|buy
|0.30
|usdcad
|1.1341
|1.0756
|1.1266
|
|1.1243
|0.00
|0.00
|4.51
|-261.50
|3682073
|2006.10.19 19:01
|buy
|0.50
|usdcad
|1.1315
|1.0756
|1.1266
|
|1.1243
|0.00
|0.00
|7.52
|-320.20
|3687123
|2006.10.19 21:38
|buy
|0.80
|usdcad
|1.1278
|1.0756
|1.1266
|
|1.1243
|0.00
|0.00
|12.02
|-249.04
|3706040
|2006.10.20 14:26
|buy
|1.30
|usdcad
|1.1242
|1.0756
|1.1266
|
|1.1243
|0.00
|0.00
|0.00
|11.56
|3708519
|2006.10.20 16:04
|buy
|2.10
|usdcad
|1.1211
|1.0756
|1.1266
|
|1.1243
|0.00
|0.00
|0.00
|597.71
|3645477
|2006.10.18 16:13
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2734
|1.2112
|1.2622
|
|1.2587
|0.00
|0.00
|3.60
|-116.79
|3654942
|2006.10.18 22:16
|buy
|0.20
|usdchf
|1.2704
|1.2112
|1.2622
|
|1.2587
|0.00
|0.00
|7.21
|-185.91
|3664053
|2006.10.19 10:31
|buy
|0.30
|usdchf
|1.2672
|1.2112
|1.2622
|
|1.2587
|0.00
|0.00
|2.61
|-202.59
|3673588
|2006.10.19 16:20
|buy
|0.50
|usdchf
|1.2639
|1.2112
|1.2622
|
|1.2587
|0.00
|0.00
|4.36
|-206.56
|3678524
|2006.10.19 17:37
|buy
|0.80
|usdchf
|1.2609
|1.2112
|1.2622
|
|1.2587
|0.00
|0.00
|6.97
|-139.83
|3685719
|2006.10.19 20:47
|buy
|1.30
|usdchf
|1.2567
|1.2112
|1.2622
|
|1.2587
|0.00
|0.00
|11.32
|206.56
|3547671
|2006.10.13 17:18
|buy
|0.10
|usdjpy
|119.80
|114.80
|119.90
|
|118.67
|0.00
|0.00
|9.11
|-95.22
|
|0.00
|0.00
|77.78
|-1 533.33
|
|Floating P/L:
|-1 455.55
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|
|No transactions
|
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|100 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|
|Closed Trade P/L:
|1 389.80
|Floating P/L:
|-1 455.55
|Margin:
|5 189.57
|Balance:
|101 389.80
|Equity:
|99 934.25
|Free Margin:
|94 744.68