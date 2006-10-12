FXDD

Account: 453383 Name: $CostAvg Currency: USD 2006 October 20, 20:33
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
35136132006.10.12 18:12balanceDeposit100 000.00
35897852006.10.17 06:21buy0.10chfjpy93.7488.7493.842006.10.17 20:2193.840.000.000.008.41
36147912006.10.17 20:21buy0.10chfjpy93.9188.7193.812006.10.19 12:0193.810.000.000.53-8.43
36195612006.10.18 00:13buy0.20chfjpy93.6188.7193.812006.10.19 12:0193.810.000.000.8433.72
36687122006.10.19 12:01buy0.10chfjpy93.8888.8893.982006.10.19 20:4693.980.000.000.008.46
36857382006.10.19 20:47buy0.10chfjpy94.0489.0494.142006.10.20 03:1794.140.000.000.128.45
36922502006.10.20 03:18buy0.10chfjpy94.2389.2394.332006.10.20 18:3294.330.000.000.008.43
35137492006.10.12 18:22buy0.10eurchf1.59331.54331.59432006.10.13 15:441.59430.000.000.387.86
35421672006.10.13 15:45sell0.10eurchf1.59421.64421.59322006.10.16 00:021.59320.000.00-0.707.85
35552082006.10.16 00:02buy0.10eurchf1.59291.54081.59182006.10.18 16:111.59180.000.000.85-8.64
35966892006.10.17 11:59buy0.20eurchf1.58981.54081.59182006.10.18 16:111.59180.000.000.8531.43
35137392006.10.12 18:21buy0.10eurjpy149.83144.83149.932006.10.13 01:08149.930.000.000.888.39
35191452006.10.13 01:09sell0.10eurjpy149.88154.88149.782006.10.13 03:10149.780.000.000.008.39
35206432006.10.13 03:11sell0.10eurjpy149.75154.95149.852006.10.13 10:34149.850.000.000.00-8.39
35282842006.10.13 08:27sell0.20eurjpy150.05154.95149.852006.10.13 10:34149.850.000.000.0033.55
35316302006.10.13 10:34sell0.10eurjpy149.81154.81149.712006.10.13 10:37149.710.000.000.008.39
35318972006.10.13 10:38sell0.10eurjpy149.65154.66149.562006.10.16 10:00149.560.000.00-1.137.53
35551292006.10.16 00:02sell0.20eurjpy149.67154.66149.562006.10.16 10:00149.560.000.000.0018.41
35645952006.10.16 10:01buy0.10eurjpy149.63144.21149.312006.10.17 03:12149.310.000.000.95-26.86
35652852006.10.16 10:16buy0.20eurjpy149.32144.21149.312006.10.17 03:12149.310.000.001.89-1.68
35834122006.10.16 21:01buy0.30eurjpy149.00144.21149.312006.10.17 03:12149.310.000.002.8478.08
35874642006.10.17 03:13buy0.10eurjpy149.36143.95149.052006.10.17 18:56149.050.000.000.00-26.12
35934452006.10.17 10:18buy0.20eurjpy149.06143.95149.052006.10.17 18:56149.050.000.000.00-1.68
35968502006.10.17 12:00buy0.30eurjpy148.74143.95149.052006.10.17 18:56149.050.000.000.0078.38
36123812006.10.17 19:00sell0.10eurjpy149.02154.02148.922006.10.18 00:04148.920.000.00-1.138.42
36192742006.10.18 00:06sell0.10eurjpy148.85153.85148.752006.10.18 00:15148.750.000.000.008.43
36196812006.10.18 00:16sell0.10eurjpy148.71153.71148.612006.10.18 00:47148.610.000.000.008.44
36204012006.10.18 00:48sell0.10eurjpy148.57153.78148.682006.10.18 09:04148.680.000.000.00-9.28
36243202006.10.18 03:41sell0.20eurjpy148.89153.78148.682006.10.18 09:04148.680.000.000.0035.44
36289132006.10.18 09:05sell0.10eurjpy148.65154.31149.212006.10.20 12:50149.210.000.00-4.39-47.35
36404062006.10.18 15:31sell0.20eurjpy148.96154.31149.212006.10.20 12:50149.210.000.00-8.77-42.28
36904752006.10.20 01:04sell0.30eurjpy149.27154.31149.212006.10.20 12:50149.210.000.000.0015.22
36925912006.10.20 03:24sell0.50eurjpy149.60154.31149.212006.10.20 12:50149.210.000.000.00164.88
37030852006.10.20 12:51sell0.10eurjpy149.20154.20149.102006.10.20 13:11149.100.000.000.008.45
35137402006.10.12 18:21buy0.10eurusd1.25421.20421.25522006.10.12 20:391.25520.000.000.0010.00
35156392006.10.12 20:40buy0.10eurusd1.25541.20541.25642006.10.13 01:001.25640.000.00-0.8410.00
35190152006.10.13 01:01buy0.10eurusd1.25641.20641.25742006.10.13 04:331.25740.000.000.0010.00
35241762006.10.13 04:34buy0.10eurusd1.25751.20351.25452006.10.17 16:191.25450.000.00-1.63-30.00
35394112006.10.13 15:32buy0.20eurusd1.25451.20351.25452006.10.17 16:191.25450.000.00-3.250.00
35459442006.10.13 17:01buy0.30eurusd1.25141.20351.25452006.10.17 16:191.25450.000.00-4.8893.00
36052512006.10.17 16:20buy0.10eurusd1.25481.20481.25582006.10.17 18:391.25580.000.000.0010.00
36110112006.10.17 18:40buy0.10eurusd1.25601.20401.25502006.10.19 10:301.25500.000.00-2.99-10.00
36419222006.10.18 15:41buy0.20eurusd1.25301.20401.25502006.10.19 10:301.25500.000.00-4.4140.00
36640672006.10.19 10:31buy0.10eurusd1.25531.20531.25632006.10.19 11:561.25630.000.000.0010.00
36682412006.10.19 11:56buy0.10eurusd1.25661.20661.25762006.10.19 16:261.25760.000.000.0010.00
36743432006.10.19 16:27buy0.10eurusd1.25811.20811.25912006.10.19 16:461.25910.000.000.0010.00
36756512006.10.19 16:47buy0.10eurusd1.25931.20931.26032006.10.19 17:431.26030.000.000.0010.00
36790832006.10.19 17:44buy0.10eurusd1.26071.21071.26172006.10.19 20:091.26170.000.000.0010.00
36847232006.10.19 20:10buy0.10eurusd1.26191.21191.26292006.10.19 20:551.26290.000.000.0010.00
36860202006.10.19 20:56buy0.10eurusd1.26301.21301.26402006.10.19 21:201.26400.000.000.0010.00
36868262006.10.19 21:21buy0.10eurusd1.26411.21201.26302006.10.20 16:021.26300.000.00-0.79-11.00
37035442006.10.20 12:58buy0.20eurusd1.26091.21201.26302006.10.20 16:021.26300.000.000.0042.00
35897832006.10.17 06:21buy0.10gbpjpy221.68216.68221.782006.10.17 09:02221.780.000.000.008.40
35912632006.10.17 09:03sell0.10gbpjpy221.75226.75221.652006.10.17 09:52221.650.000.000.008.41
35927322006.10.17 09:53sell0.10gbpjpy221.50226.50221.402006.10.17 11:43221.400.000.000.008.42
35962402006.10.17 11:44sell0.10gbpjpy221.31226.51221.412006.10.17 12:30221.410.000.000.00-8.43
35974212006.10.17 12:05sell0.20gbpjpy221.61226.51221.412006.10.17 12:30221.410.000.000.0033.70
35984612006.10.17 12:31sell0.10gbpjpy221.33227.01221.912006.10.18 00:04221.910.000.00-2.42-48.88
36001572006.10.17 13:39sell0.20gbpjpy221.67227.01221.912006.10.18 00:04221.910.000.00-4.84-40.46
36075382006.10.17 17:09sell0.30gbpjpy221.99227.01221.912006.10.18 00:04221.910.000.00-7.2620.23
36140552006.10.17 19:52sell0.50gbpjpy222.30227.01221.912006.10.18 00:04221.910.000.00-12.10164.36
36192772006.10.18 00:06buy0.10gbpjpy222.07216.85221.952006.10.18 01:59221.950.000.000.00-10.12
36201132006.10.18 00:35buy0.20gbpjpy221.74216.85221.952006.10.18 01:59221.950.000.000.0035.41
36226882006.10.18 02:00buy0.10gbpjpy222.00217.00222.102006.10.18 04:50222.100.000.000.008.42
36255792006.10.18 04:51buy0.10gbpjpy222.16216.97222.072006.10.18 11:19222.070.000.000.00-7.58
36264092006.10.18 05:55buy0.20gbpjpy221.88216.97222.072006.10.18 11:19222.070.000.000.0032.03
36336642006.10.18 11:20buy0.10gbpjpy222.15217.15222.252006.10.18 15:31222.250.000.000.008.42
36406262006.10.18 15:32buy0.10gbpjpy222.33217.33222.432006.10.18 16:13222.430.000.000.008.40
36455922006.10.18 16:14buy0.10gbpjpy222.50216.81221.912006.10.19 17:52221.910.000.006.61-49.89
36536592006.10.18 20:48buy0.20gbpjpy222.19216.81221.912006.10.19 17:52221.910.000.0013.21-47.34
36671082006.10.19 11:31buy0.30gbpjpy221.83216.81221.912006.10.19 17:52221.910.000.000.0020.29
36756402006.10.19 16:47buy0.50gbpjpy221.51216.81221.912006.10.19 17:52221.910.000.000.00169.09
36796312006.10.19 17:53buy0.10gbpjpy221.96216.96222.062006.10.19 19:00222.060.000.000.008.46
36820272006.10.19 19:01buy0.10gbpjpy222.04217.04222.142006.10.20 01:13222.140.000.002.178.45
36905922006.10.20 01:14buy0.10gbpjpy222.22217.22222.322006.10.20 11:21222.320.000.000.008.45
37001582006.10.20 11:22buy0.10gbpjpy222.37217.37222.472006.10.20 11:33222.470.000.000.008.45
37004862006.10.20 11:34buy0.10gbpjpy222.51217.51222.612006.10.20 12:58222.610.000.000.008.44
37036692006.10.20 12:59buy0.10gbpjpy222.66217.66222.762006.10.20 14:23222.760.000.000.008.46
37058762006.10.20 14:24buy0.10gbpjpy222.84217.84222.942006.10.20 14:41222.940.000.000.008.46
37066012006.10.20 14:42buy0.10gbpjpy223.07218.07223.172006.10.20 17:19223.170.000.000.008.43
37117482006.10.20 17:20buy0.10gbpjpy223.26218.26223.362006.10.20 18:07223.360.000.000.008.42
35252682006.10.13 05:55buy0.10usdcad1.13311.08311.13412006.10.13 12:151.13410.000.000.008.82
35344162006.10.13 12:16buy0.10usdcad1.13471.08471.13572006.10.13 15:231.13570.000.000.008.81
35381932006.10.13 15:24buy0.10usdcad1.13611.08611.13712006.10.13 15:351.13710.000.000.008.79
35404592006.10.13 15:36buy0.10usdcad1.13751.08751.13852006.10.16 08:201.13850.000.000.468.78
35625592006.10.16 08:20buy0.10usdcad1.13891.08681.13782006.10.16 17:281.13780.000.000.00-9.67
35776312006.10.16 16:10buy0.20usdcad1.13581.08681.13782006.10.16 17:281.13780.000.000.0035.16
35797992006.10.16 17:29buy0.10usdcad1.13821.08821.13922006.10.17 16:051.13920.000.000.468.78
36039702006.10.17 16:06buy0.10usdcad1.13941.08941.14042006.10.17 21:501.14040.000.000.008.77
36169422006.10.17 21:51buy0.10usdcad1.14081.08871.13972006.10.18 15:301.13970.000.000.46-9.65
36369052006.10.18 13:26buy0.20usdcad1.13761.08871.13972006.10.18 15:301.13970.000.000.0036.84
35136432006.10.12 18:13buy0.10usdchf1.27071.21861.26962006.10.13 13:371.26960.000.000.87-8.66
35234012006.10.13 04:17buy0.20usdchf1.26761.21861.26962006.10.13 13:371.26960.000.000.0031.51
35356682006.10.13 13:38sell0.10usdchf1.26931.31931.26832006.10.13 15:301.26830.000.000.007.88
35389322006.10.13 15:31buy0.10usdchf1.26981.21981.27082006.10.13 15:321.27080.000.000.007.87
35398332006.10.13 15:33buy0.10usdchf1.27161.22161.27262006.10.13 15:371.27260.000.000.007.86
35411332006.10.13 15:38buy0.10usdchf1.27421.22421.27522006.10.13 17:011.27520.000.000.007.84
35461452006.10.13 17:02buy0.10usdchf1.27611.22401.27502006.10.16 04:311.27500.000.000.87-8.63
35539972006.10.13 21:56buy0.20usdchf1.27301.22401.27502006.10.16 04:311.27500.000.001.7531.37
35596592006.10.16 04:33buy0.10usdchf1.27521.21781.26882006.10.18 00:141.26880.000.001.74-50.44
35679562006.10.16 11:08buy0.20usdchf1.27111.21781.26882006.10.18 00:141.26880.000.003.48-36.25
35943032006.10.17 10:57buy0.30usdchf1.26801.21781.26882006.10.18 00:141.26880.000.002.6118.92
36113402006.10.17 18:42buy0.50usdchf1.26481.21781.26882006.10.18 00:141.26880.000.004.36157.63
36196482006.10.18 00:15buy0.10usdchf1.26881.21881.26982006.10.18 15:401.26980.000.000.007.88
36419702006.10.18 15:41buy0.10usdchf1.27051.22051.27152006.10.18 16:091.27150.000.000.007.86
36449532006.10.18 16:10buy0.10usdchf1.27211.22211.27312006.10.18 16:121.27310.000.000.007.85
35137462006.10.12 18:21buy0.10usdjpy119.48114.25119.352006.10.13 12:40119.350.000.001.26-10.89
35317782006.10.13 10:37buy0.20usdjpy119.14114.25119.352006.10.13 12:40119.350.000.000.0035.19
35347732006.10.13 12:40sell0.10usdjpy119.36124.36119.262006.10.13 15:30119.260.000.000.008.39
35390112006.10.13 15:31buy0.10usdjpy119.42114.42119.522006.10.13 15:32119.520.000.000.008.37
35398072006.10.13 15:33buy0.10usdjpy119.57114.57119.672006.10.13 16:47119.670.000.000.008.36
35451962006.10.13 16:48buy0.10usdjpy119.68114.68119.782006.10.13 17:18119.780.000.000.008.35
  0.00 0.00 -11.09 1 400.89
Closed P/L: 1 389.80
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
37148392006.10.20 18:33buy0.10chfjpy94.4089.4094.50 94.250.000.000.00-12.64
36453862006.10.18 16:12buy0.10eurchf1.59241.54031.5913 1.58820.000.001.82-33.37
36734022006.10.19 16:17buy0.20eurchf1.58931.54031.5913 1.58820.000.000.85-17.48
37041812006.10.20 13:12sell0.10eurjpy149.06154.47149.37 149.770.000.000.00-59.82
37085172006.10.20 16:04sell0.20eurjpy149.36154.47149.37 149.770.000.000.00-69.09
37133742006.10.20 17:56sell0.30eurjpy149.67154.47149.37 149.770.000.000.00-25.28
37084102006.10.20 16:02buy0.10eurusd1.26321.21121.2622 1.26180.000.000.00-14.00
37134842006.10.20 17:57buy0.20eurusd1.26021.21121.2622 1.26180.000.000.0032.00
37140252006.10.20 18:08buy0.10gbpjpy223.48218.48223.58 223.490.000.000.000.84
36404222006.10.18 15:31buy0.10usdcad1.14041.07561.1266 1.12430.000.001.96-143.20
36532872006.10.18 20:21buy0.20usdcad1.13721.07561.1266 1.12430.000.003.92-229.48
36760522006.10.19 16:51buy0.30usdcad1.13411.07561.1266 1.12430.000.004.51-261.50
36820732006.10.19 19:01buy0.50usdcad1.13151.07561.1266 1.12430.000.007.52-320.20
36871232006.10.19 21:38buy0.80usdcad1.12781.07561.1266 1.12430.000.0012.02-249.04
37060402006.10.20 14:26buy1.30usdcad1.12421.07561.1266 1.12430.000.000.0011.56
37085192006.10.20 16:04buy2.10usdcad1.12111.07561.1266 1.12430.000.000.00597.71
36454772006.10.18 16:13buy0.10usdchf1.27341.21121.2622 1.25870.000.003.60-116.79
36549422006.10.18 22:16buy0.20usdchf1.27041.21121.2622 1.25870.000.007.21-185.91
36640532006.10.19 10:31buy0.30usdchf1.26721.21121.2622 1.25870.000.002.61-202.59
36735882006.10.19 16:20buy0.50usdchf1.26391.21121.2622 1.25870.000.004.36-206.56
36785242006.10.19 17:37buy0.80usdchf1.26091.21121.2622 1.25870.000.006.97-139.83
36857192006.10.19 20:47buy1.30usdchf1.25671.21121.2622 1.25870.000.0011.32206.56
35476712006.10.13 17:18buy0.10usdjpy119.80114.80119.90 118.670.000.009.11-95.22
  0.00 0.00 77.78 -1 533.33
 Floating P/L: -1 455.55
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 100 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 1 389.80 Floating P/L: -1 455.55 Margin: 5 189.57
Balance: 101 389.80 Equity: 99 934.25 Free Margin: 94 744.68