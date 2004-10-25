Strategy Tester Report
Cost Averaging v2_1-Pyramid

SymbolUSDJPYm (US Dollar vs Japanese Yen)
Period1 Minute (M1) 2004.06.16 15:19 - 2006.10.18 00:00 (2004.06.16 - 2006.10.18)
ModelEvery tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
ParametersMagicNumber=12323; MA_length=10; applied_price=5; LotExponent=5; slip=3; Lots=0.1; TakeProfit=7; Stoploss=500; PipStep=100; TimePeriod=0; MaxTrades=3; UseTimeOut=false; MaxTradeOpenHours=25;
Bars in test663654Ticks modelled2929169Modelling quality24.89%
Initial deposit343.00
Total net profit177.32Gross profit571.83Gross loss-394.52
Profit factor1.45Expected payoff0.44
Absolute drawdown31.64Maximal drawdown75.44 (13.35%)Relative drawdown13.35% (75.44)
Total trades403Short positions (won %)117 (85.47%)Long positions (won %)286 (98.60%)
Profit trades (% of total)382 (94.79%)Loss trades (% of total)21 (5.21%)
Largestprofit trade65.13loss trade-43.09
Averageprofit trade1.50loss trade-18.79
Maximumconsecutive wins (profit in money)68 (70.26)consecutive losses (loss in money)3 (-73.93)
Maximalconsecutive profit (count of wins)84.77 (32)consecutive loss (count of losses)-73.93 (3)
Averageconsecutive wins24consecutive losses1
Graph
#TimeTypeOrderLotsPriceS / LT / PProfitBalance
12004.06.16 15:19buy10.10110.020.000.00
22004.06.16 15:19modify10.10110.02105.02110.09
32004.06.16 15:53t/p10.10110.09105.02110.090.64343.64
42004.06.16 15:54buy20.10110.090.000.00
52004.06.16 15:54modify20.10110.09105.09110.16
62004.06.16 16:38t/p20.10110.16105.09110.160.64344.28
72004.06.16 16:39buy30.10110.180.000.00
82004.06.16 16:39modify30.10110.18105.18110.25
92004.07.21 17:05t/p30.10110.25105.18110.255.18349.46
102004.07.21 17:06buy40.10110.300.000.00
112004.07.21 17:06modify40.10110.30105.30110.37
122004.07.27 15:30t/p40.10110.37105.30110.371.41350.87
132004.07.27 15:31buy50.10110.370.000.00
142004.07.27 15:31modify50.10110.37105.37110.44
152004.07.27 16:01t/p50.10110.44105.37110.440.64351.51
162004.07.27 16:02buy60.10110.550.000.00
172004.07.27 16:02modify60.10110.55105.55110.62
182004.07.27 16:04t/p60.10110.62105.55110.620.63352.14
192004.07.27 16:05sell70.10110.540.000.00
202004.07.27 16:05modify70.10110.54115.54110.47
212004.07.27 16:06sell80.50110.540.000.00
222004.07.27 16:06modify80.50110.54115.54110.47
232004.07.28 11:34sell92.50111.540.000.00
242004.07.28 11:34modify92.50111.54116.35111.28
252004.07.28 11:34modify80.50110.54116.35111.28
262004.07.28 11:34modify70.10110.54116.35111.28
272004.07.28 14:38t/p70.10111.28116.35111.28-6.80345.34
282004.07.28 14:38t/p80.50111.28116.35111.28-33.98311.36
292004.07.28 14:38t/p92.50111.28116.35111.2858.41369.77
302004.07.28 14:39sell100.10111.260.000.00
312004.07.28 14:39modify100.10111.26116.26111.19
322004.07.28 14:39t/p100.10111.19116.26111.190.63370.40
332004.07.28 14:40sell110.10111.200.000.00
342004.07.28 14:40modify110.10111.20116.20111.13
352004.07.30 14:47t/p110.10111.13116.20111.130.05370.45
362004.07.30 14:48sell120.10111.080.000.00
372004.07.30 14:48modify120.10111.08116.08111.01
382004.08.02 05:31t/p120.10111.01116.08111.010.48370.93
392004.08.02 05:32sell130.10110.970.000.00
402004.08.02 05:32modify130.10110.97115.97110.90
412004.08.02 10:10t/p130.10110.90115.97110.900.63371.56
422004.08.02 10:11sell140.10110.880.000.00
432004.08.02 10:11modify140.10110.88115.88110.81
442004.08.02 10:38t/p140.10110.81115.88110.810.63372.19
452004.08.02 10:39sell150.10110.770.000.00
462004.08.02 10:39modify150.10110.77115.77110.70
472004.08.02 11:01t/p150.10110.70115.77110.700.63372.82
482004.08.02 11:02sell160.10110.680.000.00
492004.08.02 11:02modify160.10110.68115.68110.61
502004.08.02 11:05t/p160.10110.61115.68110.610.63373.45
512004.08.02 11:06sell170.10110.570.000.00
522004.08.02 11:06modify170.10110.57115.57110.50
532004.08.03 03:00t/p170.10110.50115.57110.500.48373.94
542004.08.03 03:01sell180.10110.490.000.00
552004.08.03 03:01modify180.10110.49115.49110.42
562004.08.03 16:08t/p180.10110.42115.49110.420.63374.57
572004.08.03 16:09sell190.10110.400.000.00
582004.08.03 16:09modify190.10110.40115.40110.33
592004.08.06 14:52t/p190.10110.33115.40110.33-0.09374.48
602004.08.06 14:53sell200.10110.310.000.00
612004.08.06 14:53modify200.10110.31115.31110.24
622004.08.06 14:59t/p200.10110.24115.31110.240.64375.12
632004.08.06 14:59buy210.10110.070.000.00
642004.08.06 14:59modify210.10110.07105.07110.14
652004.08.06 15:13t/p210.10110.14105.07110.140.64375.76
662004.08.06 15:16buy220.10110.130.000.00
672004.08.06 15:16modify220.10110.13105.13110.20
682004.08.06 15:26t/p220.10110.20105.13110.200.64376.40
692004.08.06 15:29buy230.10110.130.000.00
702004.08.06 15:29modify230.10110.13105.13110.20
712004.08.06 18:24t/p230.10110.20105.13110.200.64377.04
722004.08.06 18:25buy240.10110.210.000.00
732004.08.06 18:25modify240.10110.21105.21110.28
742004.08.06 19:01t/p240.10110.28105.21110.280.64377.68
752004.08.06 19:02buy250.10110.340.000.00
762004.08.06 19:02modify250.10110.34105.34110.41
772004.08.06 19:12t/p250.10110.41105.34110.410.63378.31
782004.08.06 19:13buy260.10110.410.000.00
792004.08.06 19:13modify260.10110.41105.41110.48
802004.08.09 00:53t/p260.10110.48105.41110.480.77379.08
812004.08.09 00:54buy270.10110.490.000.00
822004.08.09 00:54modify270.10110.49105.49110.56
832004.08.09 01:05t/p270.10110.56105.49110.560.63379.71
842004.08.09 01:05buy280.10110.590.000.00
852004.08.09 01:05modify280.10110.59105.59110.66
862004.08.09 13:54t/p280.10110.66105.59110.660.63380.34
872004.08.09 13:55buy290.10110.690.000.00
882004.08.09 13:55modify290.10110.69105.69110.76
892004.08.09 14:08t/p290.10110.76105.69110.760.63380.97
902004.08.09 14:09buy300.10110.770.000.00
912004.08.09 14:09modify300.10110.77105.77110.84
922004.08.09 14:13t/p300.10110.84105.77110.840.63381.60
932004.08.09 14:14buy310.10110.850.000.00
942004.08.09 14:14modify310.10110.85105.85110.92
952004.08.10 15:43t/p310.10110.92105.85110.920.76382.36
962004.08.10 15:44buy320.10110.970.000.00
972004.08.10 15:44modify320.10110.97105.97111.04
982004.08.10 20:19t/p320.10111.04105.97111.040.63382.99
992004.08.10 20:20buy330.10111.100.000.00
1002004.08.10 20:20modify330.10111.10106.10111.17
1012004.08.10 20:20t/p330.10111.17106.10111.170.63383.62
1022004.08.10 20:21buy340.10111.190.000.00
1032004.08.10 20:21modify340.10111.19106.19111.26
1042004.08.10 20:51t/p340.10111.26106.19111.260.63384.25
1052004.08.10 20:51buy350.10111.280.000.00
1062004.08.10 20:51modify350.10111.28106.28111.35
1072004.08.10 20:54t/p350.10111.35106.28111.350.63384.88
1082004.08.10 20:55buy360.10111.400.000.00
1092004.08.10 20:55modify360.10111.40106.40111.47
1102004.08.13 01:52t/p360.10111.47106.40111.471.27386.15
1112004.08.13 01:53buy370.10111.570.000.00
1122004.08.13 01:53modify370.10111.57106.57111.64
1132004.08.13 02:01t/p370.10111.64106.57111.640.63386.78
1142004.08.13 02:02buy380.10111.690.000.00
1152004.08.13 02:02modify380.10111.69106.69111.76
1162004.08.13 03:01t/p380.10111.76106.69111.760.63387.41
1172004.08.13 03:02buy390.10111.750.000.00
1182004.08.13 03:02modify390.10111.75106.75111.82
1192004.08.13 06:26t/p390.10111.82106.75111.820.63388.04
1202004.08.13 06:27buy400.10111.820.000.00
1212004.08.13 06:27modify400.10111.82106.82111.89
1222004.08.13 06:51t/p400.10111.89106.82111.890.62388.66
1232004.08.13 06:52buy410.10111.910.000.00
1242004.08.13 06:52modify410.10111.91106.91111.98
1252004.08.13 07:06t/p410.10111.98106.91111.980.63389.29
1262004.08.13 07:06buy420.10112.000.000.00
1272004.08.13 07:06modify420.10112.00107.00112.07
1282004.10.25 01:25s/l420.10107.00107.00112.07-37.50351.79
1292004.10.25 01:26sell430.10106.850.000.00
1302004.10.25 01:26modify430.10106.85111.85106.78
1312004.10.25 01:27sell440.50106.890.000.00
1322004.10.25 01:27modify440.50106.89111.88106.81
1332004.10.25 01:27modify430.10106.85111.88106.81
1342004.10.25 01:28t/p430.10106.81111.88106.810.38352.17
1352004.10.25 01:28t/p440.50106.81111.88106.813.74355.91
1362004.10.25 01:29sell450.10106.820.000.00
1372004.10.25 01:29modify450.10106.82111.82106.75
1382004.10.25 01:38t/p450.10106.75111.82106.750.65356.56
1392004.10.25 01:39sell460.10106.740.000.00
1402004.10.25 01:39modify460.10106.74111.74106.67
1412004.10.25 01:56t/p460.10106.67111.74106.670.66357.22
1422004.10.25 01:57sell470.10106.630.000.00
1432004.10.25 01:57modify470.10106.63111.63106.56
1442004.10.25 01:58t/p470.10106.56111.63106.560.66357.88
1452004.10.25 01:59sell480.10106.560.000.00
1462004.10.25 01:59modify480.10106.56111.56106.49
1472004.10.25 10:09t/p480.10106.49111.56106.490.66358.54
1482004.10.25 10:10sell490.10106.410.000.00
1492004.10.25 10:10modify490.10106.41111.41106.34
1502004.10.25 10:16t/p490.10106.34111.41106.340.66359.20
1512004.10.25 10:17sell500.10106.330.000.00
1522004.10.25 10:17modify500.10106.33111.33106.26
1532004.10.25 11:00t/p500.10106.26111.33106.260.66359.86
1542004.10.25 11:00sell510.10106.240.000.00
1552004.10.25 11:00modify510.10106.24111.24106.17
1562004.10.28 07:01t/p510.10106.17111.24106.17-0.07359.79
1572004.10.28 07:02sell520.10106.100.000.00
1582004.10.28 07:02modify520.10106.10111.10106.03
1592004.10.28 09:45t/p520.10106.03111.10106.030.66360.45
1602004.10.28 09:46sell530.10106.010.000.00
1612004.10.28 09:46modify530.10106.01111.01105.94
1622004.10.28 10:16t/p530.10105.94111.01105.940.66361.11
1632004.10.28 10:17sell540.10105.930.000.00
1642004.10.28 10:17modify540.10105.93110.93105.86
1652004.10.29 09:28t/p540.10105.86110.93105.860.51361.62
1662004.10.29 09:29sell550.10105.880.000.00
1672004.10.29 09:29modify550.10105.88110.88105.81
1682004.10.29 09:49t/p550.10105.81110.88105.810.67362.29
1692004.10.29 09:50sell560.10105.780.000.00
1702004.10.29 09:50modify560.10105.78110.78105.71
1712004.11.04 15:17t/p560.10105.71110.78105.71-0.22362.08
1722004.11.04 15:18sell570.10105.710.000.00
1732004.11.04 15:18modify570.10105.71110.71105.64
1742004.11.05 16:05t/p570.10105.64110.71105.640.51362.59
1752004.11.05 16:06sell580.10105.600.000.00
1762004.11.05 16:06modify580.10105.60110.60105.53
1772004.11.05 17:16t/p580.10105.53110.60105.530.66363.25
1782004.11.05 17:17sell590.10105.530.000.00
1792004.11.05 17:17modify590.10105.53110.53105.46
1802004.11.08 00:08t/p590.10105.46110.53105.460.52363.77
1812004.11.08 00:08sell600.10105.430.000.00
1822004.11.08 00:08modify600.10105.43110.43105.36
1832004.11.08 00:12t/p600.10105.36110.43105.360.66364.43
1842004.11.08 00:13sell610.10105.350.000.00
1852004.11.08 00:13modify610.10105.35110.35105.28
1862004.11.08 09:24t/p610.10105.28110.35105.280.67365.10
1872004.11.08 09:25sell620.10105.280.000.00
1882004.11.08 09:25modify620.10105.28110.28105.21
1892004.11.15 01:23t/p620.10105.21110.28105.21-0.36364.74
1902004.11.15 01:23sell630.10105.180.000.00
1912004.11.15 01:23modify630.10105.18110.18105.11
1922004.11.17 08:52t/p630.10105.11110.18105.110.37365.11
1932004.11.17 08:53sell640.10104.940.000.00
1942004.11.17 08:53modify640.10104.94109.94104.87
1952004.11.17 09:08t/p640.10104.87109.94104.870.66365.77
1962004.11.17 09:09sell650.10104.880.000.00
1972004.11.17 09:09modify650.10104.88109.88104.81
1982004.11.17 09:20t/p650.10104.81109.88104.810.66366.43
1992004.11.17 09:21sell660.10104.800.000.00
2002004.11.17 09:21modify660.10104.80109.80104.73
2012004.11.17 09:48t/p660.10104.73109.80104.730.66367.09
2022004.11.17 09:49sell670.10104.680.000.00
2032004.11.17 09:49modify670.10104.68109.68104.61
2042004.11.17 09:49t/p670.10104.61109.68104.610.67367.76
2052004.11.17 09:50sell680.10104.590.000.00
2062004.11.17 09:50modify680.10104.59109.59104.52
2072004.11.17 10:48t/p680.10104.52109.59104.520.67368.43
2082004.11.17 10:49sell690.10104.500.000.00
2092004.11.17 10:49modify690.10104.50109.50104.43
2102004.11.17 11:33t/p690.10104.43109.50104.430.67369.10
2112004.11.17 11:34sell700.10104.420.000.00
2122004.11.17 11:34modify700.10104.42109.42104.35
2132004.11.17 11:35t/p700.10104.35109.42104.350.67369.77
2142004.11.17 11:36sell710.10104.320.000.00
2152004.11.17 11:36modify710.10104.32109.32104.25
2162004.11.17 15:59t/p710.10104.25109.32104.250.67370.44
2172004.11.17 16:00sell720.10104.220.000.00
2182004.11.17 16:00modify720.10104.22109.22104.15
2192004.11.17 16:28t/p720.10104.15109.22104.150.67371.11
2202004.11.17 16:29buy730.10104.150.000.00
2212004.11.17 16:29modify730.10104.1599.15104.22
2222004.11.17 16:42t/p730.10104.2299.15104.220.67371.78
2232004.11.17 16:43buy740.10104.260.000.00
2242004.11.17 16:43modify740.10104.2699.26104.33
2252004.11.18 15:37t/p740.10104.3399.26104.331.06372.84
2262004.11.18 15:38buy750.10104.350.000.00
2272004.11.18 15:38modify750.10104.3599.35104.42
2282004.12.08 14:25t/p750.10104.4299.35104.423.01375.85
2292004.12.08 14:26buy760.10104.420.000.00
2302004.12.08 14:26modify760.10104.4299.42104.49
2312004.12.08 14:36t/p760.10104.4999.42104.490.67376.52
2322004.12.08 14:37buy770.10104.530.000.00
2332004.12.08 14:37modify770.10104.5399.53104.60
2342004.12.08 14:37t/p770.10104.6099.53104.600.66377.18
2352004.12.08 14:38buy780.10104.660.000.00
2362004.12.08 14:38modify780.10104.6699.66104.73
2372004.12.08 14:44t/p780.10104.7399.66104.730.67377.85
2382004.12.08 14:45buy790.10104.730.000.00
2392004.12.08 14:45modify790.10104.7399.73104.80
2402004.12.08 14:46t/p790.10104.8099.73104.800.66378.51
2412004.12.08 14:47sell800.10104.750.000.00
2422004.12.08 14:47modify800.10104.75109.75104.68
2432004.12.08 14:48sell810.50104.890.000.00
2442004.12.08 14:48modify810.50104.89109.87104.80
2452004.12.08 14:48modify800.10104.75109.87104.80
2462004.12.08 14:50t/p800.10104.80109.87104.80-0.48378.03
2472004.12.08 14:50t/p810.50104.80109.87104.804.29382.32
2482004.12.08 14:51sell820.10104.800.000.00
2492004.12.08 14:51modify820.10104.80109.80104.73
2502004.12.08 14:53t/p820.10104.73109.80104.730.67382.99
2512004.12.08 14:53sell830.10104.710.000.00
2522004.12.08 14:53modify830.10104.71109.71104.64
2532004.12.08 14:55t/p830.10104.64109.71104.640.66383.65
2542004.12.08 14:56sell840.10104.620.000.00
2552004.12.08 14:56modify840.10104.62109.62104.55
2562004.12.08 15:10t/p840.10104.55109.62104.550.67384.32
2572004.12.08 15:11sell850.10104.530.000.00
2582004.12.08 15:11modify850.10104.53109.53104.46
2592004.12.08 15:15t/p850.10104.46109.53104.460.67384.99
2602004.12.08 15:16sell860.10104.380.000.00
2612004.12.08 15:16modify860.10104.38109.38104.31
2622004.12.08 15:25t/p860.10104.31109.38104.310.67385.66
2632004.12.08 15:26buy870.10104.330.000.00
2642004.12.08 15:26modify870.10104.3399.33104.40
2652004.12.08 15:29t/p870.10104.4099.33104.400.67386.33
2662004.12.08 15:30buy880.10104.440.000.00
2672004.12.08 15:30modify880.10104.4499.44104.51
2682004.12.08 15:34t/p880.10104.5199.44104.510.67387.00
2692004.12.08 15:35buy890.10104.540.000.00
2702004.12.08 15:35modify890.10104.5499.54104.61
2712004.12.08 16:58t/p890.10104.6199.54104.610.67387.67
2722004.12.08 16:59buy900.10104.640.000.00
2732004.12.08 16:59modify900.10104.6499.64104.71
2742004.12.08 17:17t/p900.10104.7199.64104.710.67388.34
2752004.12.08 17:18buy910.10104.740.000.00
2762004.12.08 17:18modify910.10104.7499.74104.81
2772004.12.09 16:30t/p910.10104.8199.74104.811.06389.40
2782004.12.09 16:31buy920.10104.860.000.00
2792004.12.09 16:31modify920.10104.8699.86104.93
2802004.12.09 16:33t/p920.10104.9399.86104.930.67390.07
2812004.12.09 16:33buy930.10104.950.000.00
2822004.12.09 16:33modify930.10104.9599.95105.02
2832004.12.10 04:15t/p930.10105.0299.95105.020.80390.87
2842004.12.10 04:16buy940.10105.100.000.00
2852004.12.10 04:16modify940.10105.10100.10105.17
2862004.12.10 04:18t/p940.10105.17100.10105.170.67391.54
2872004.12.10 04:19buy950.10105.270.000.00
2882004.12.10 04:19modify950.10105.27100.27105.34
2892004.12.10 04:19t/p950.10105.34100.27105.340.66392.20
2902004.12.10 04:20buy960.10105.410.000.00
2912004.12.10 04:20modify960.10105.41100.41105.48
2922004.12.10 10:02t/p960.10105.48100.41105.480.66392.86
2932004.12.10 10:03sell970.10105.420.000.00
2942004.12.10 10:03modify970.10105.42110.42105.35
2952004.12.10 10:04sell980.50105.430.000.00
2962004.12.10 10:04modify980.50105.43110.43105.36
2972004.12.10 10:04modify970.10105.42110.43105.36
2982004.12.10 16:51t/p970.10105.36110.43105.360.57393.43
2992004.12.10 16:51t/p980.50105.36110.43105.363.32396.75
3002004.12.10 16:52sell990.10105.320.000.00
3012004.12.10 16:52modify990.10105.32110.32105.25
3022004.12.10 20:39t/p990.10105.25110.32105.250.67397.42
3032004.12.10 20:40sell1000.10105.200.000.00
3042004.12.10 20:40modify1000.10105.20110.20105.13
3052004.12.10 20:43t/p1000.10105.13110.20105.130.67398.09
3062004.12.10 20:44sell1010.10105.090.000.00
3072004.12.10 20:44modify1010.10105.09110.09105.02
3082004.12.13 01:53t/p1010.10105.02110.09105.020.52398.61
3092004.12.13 01:54buy1020.10105.040.000.00
3102004.12.13 01:54modify1020.10105.04100.04105.11
3112004.12.13 01:56t/p1020.10105.11100.04105.110.67399.28
3122004.12.13 01:57buy1030.10105.120.000.00
3132004.12.13 01:57modify1030.10105.12100.12105.19
3142004.12.14 14:50t/p1030.10105.19100.12105.190.80400.08
3152004.12.14 14:51buy1040.10105.260.000.00
3162004.12.14 14:51modify1040.10105.26100.26105.33
3172004.12.14 16:45t/p1040.10105.33100.26105.330.66400.74
3182004.12.14 16:46buy1050.10105.350.000.00
3192004.12.14 16:46modify1050.10105.35100.35105.42
3202004.12.14 16:49t/p1050.10105.42100.35105.420.66401.40
3212004.12.14 16:50buy1060.10105.420.000.00
3222004.12.14 16:50modify1060.10105.42100.42105.49
3232004.12.14 16:58t/p1060.10105.49100.42105.490.66402.06
3242004.12.14 16:59buy1070.10105.490.000.00
3252004.12.14 16:59modify1070.10105.49100.49105.56
3262004.12.14 17:13t/p1070.10105.56100.49105.560.66402.72
3272004.12.14 17:14buy1080.10105.620.000.00
3282004.12.14 17:14modify1080.10105.62100.62105.69
3292004.12.14 17:15t/p1080.10105.69100.62105.690.66403.38
3302004.12.14 17:16buy1090.10105.760.000.00
3312004.12.14 17:16modify1090.10105.76100.76105.83
3322005.02.08 12:05t/p1090.10105.83100.76105.837.94411.32
3332005.02.08 12:06buy1100.10105.850.000.00
3342005.02.08 12:06modify1100.10105.85100.85105.92
3352005.02.08 12:36t/p1100.10105.92100.85105.920.67411.99
3362005.02.08 12:37buy1110.10105.940.000.00
3372005.02.08 12:37modify1110.10105.94100.94106.01
3382005.02.10 12:54t/p1110.10106.01100.94106.011.18413.17
3392005.02.10 12:55buy1120.10106.040.000.00
3402005.02.10 12:55modify1120.10106.04101.04106.11
3412005.02.10 13:03t/p1120.10106.11101.04106.110.66413.83
3422005.02.10 13:03buy1130.10106.130.000.00
3432005.02.10 13:03modify1130.10106.13101.13106.20
3442005.02.10 13:25t/p1130.10106.20101.13106.200.66414.49
3452005.02.10 13:25buy1140.10106.230.000.00
3462005.02.10 13:25modify1140.10106.23101.23106.30
3472005.02.10 13:44t/p1140.10106.30101.23106.300.66415.15
3482005.02.10 13:45buy1150.10106.330.000.00
3492005.02.10 13:45modify1150.10106.33101.33106.40
3502005.02.10 14:14t/p1150.10106.40101.33106.400.66415.81
3512005.02.10 14:15buy1160.10106.410.000.00
3522005.02.10 14:15modify1160.10106.41101.41106.48
3532005.02.10 14:34t/p1160.10106.48101.41106.480.65416.46
3542005.02.10 14:35buy1170.10106.580.000.00
3552005.02.10 14:35modify1170.10106.58101.58106.65
3562005.02.10 14:36t/p1170.10106.65101.58106.650.66417.12
3572005.02.10 14:37buy1180.10106.710.000.00
3582005.02.10 14:37modify1180.10106.71101.71106.78
3592005.02.10 14:40t/p1180.10106.78101.71106.780.66417.78
3602005.02.10 14:40buy1190.10106.810.000.00
3612005.02.10 14:40modify1190.10106.81101.81106.88
3622005.03.28 03:58t/p1190.10106.88101.81106.886.37424.15
3632005.03.28 03:58buy1200.10106.900.000.00
3642005.03.28 03:58modify1200.10106.90101.90106.97
3652005.03.28 04:00t/p1200.10106.97101.90106.970.65424.80
3662005.03.28 04:01buy1210.10106.950.000.00
3672005.03.28 04:01modify1210.10106.95101.95107.02
3682005.03.28 08:23t/p1210.10107.02101.95107.020.65425.45
3692005.03.28 08:24buy1220.10107.110.000.00
3702005.03.28 08:24modify1220.10107.11102.11107.18
3712005.03.28 17:44t/p1220.10107.18102.11107.180.65426.10
3722005.03.28 17:45buy1230.10107.190.000.00
3732005.03.28 17:45modify1230.10107.19102.19107.26
3742005.03.28 18:11t/p1230.10107.26102.19107.260.65426.75
3752005.03.28 18:12buy1240.10107.320.000.00
3762005.03.28 18:12modify1240.10107.32102.32107.39
3772005.03.29 15:59t/p1240.10107.39102.32107.390.78427.53
3782005.03.29 16:00buy1250.10107.420.000.00
3792005.03.29 16:00modify1250.10107.42102.42107.49
3802005.03.29 16:33t/p1250.10107.49102.42107.490.65428.18
3812005.03.29 16:34buy1260.10107.480.000.00
3822005.03.29 16:34modify1260.10107.48102.48107.55
3832005.03.29 16:35t/p1260.10107.55102.48107.550.65428.83
3842005.03.29 16:36buy1270.10107.580.000.00
3852005.03.29 16:36modify1270.10107.58102.58107.65
3862005.03.30 01:50t/p1270.10107.65102.58107.650.78429.61
3872005.03.30 01:51buy1280.10107.680.000.00
3882005.03.30 01:51modify1280.10107.68102.68107.75
3892005.04.01 17:33t/p1280.10107.75102.68107.751.17430.78
3902005.04.01 17:34buy1290.10107.760.000.00
3912005.04.01 17:34modify1290.10107.76102.76107.83
3922005.04.04 08:21t/p1290.10107.83102.76107.830.78431.56
3932005.04.04 08:22buy1300.10107.860.000.00
3942005.04.04 08:22modify1300.10107.86102.86107.93
3952005.04.04 08:40t/p1300.10107.93102.86107.930.65432.21
3962005.04.04 08:41buy1310.10107.940.000.00
3972005.04.04 08:41modify1310.10107.94102.94108.01
3982005.04.04 09:41t/p1310.10108.01102.94108.010.64432.85
3992005.04.04 09:42buy1320.10108.030.000.00
4002005.04.04 09:42modify1320.10108.03103.03108.10
4012005.04.04 11:19t/p1320.10108.10103.03108.100.65433.50
4022005.04.04 11:20sell1330.10108.060.000.00
4032005.04.04 11:20modify1330.10108.06113.06107.99
4042005.04.04 11:21sell1340.50108.070.000.00
4052005.04.04 11:21modify1340.50108.07113.07108.00
4062005.04.04 11:21modify1330.10108.06113.07108.00
4072005.04.04 11:37t/p1330.10108.00113.07108.000.56434.06
4082005.04.04 11:37t/p1340.50108.00113.07108.003.24437.30
4092005.04.04 11:37sell1350.10107.970.000.00
4102005.04.04 11:37modify1350.10107.97112.97107.90
4112005.04.06 07:31t/p1350.10107.90112.97107.900.36437.66
4122005.04.06 07:31sell1360.10107.870.000.00
4132005.04.06 07:31modify1360.10107.87112.87107.80
4142005.04.11 13:17t/p1360.10107.80112.87107.80-0.08437.58
4152005.04.11 13:18sell1370.10107.760.000.00
4162005.04.11 13:18modify1370.10107.76112.76107.69
4172005.04.11 13:20t/p1370.10107.69112.76107.690.65438.23
4182005.04.11 13:21sell1380.10107.660.000.00
4192005.04.11 13:21modify1380.10107.66112.66107.59
4202005.04.12 02:04t/p1380.10107.59112.66107.590.50438.74
4212005.04.12 02:05sell1390.10107.560.000.00
4222005.04.12 02:05modify1390.10107.56112.56107.49
4232005.04.12 14:29t/p1390.10107.49112.56107.490.65439.39
4242005.04.12 14:30sell1400.10107.430.000.00
4252005.04.12 14:30modify1400.10107.43112.43107.36
4262005.04.13 07:23t/p1400.10107.36112.43107.360.50439.89
4272005.04.13 07:23buy1410.10107.360.000.00
4282005.04.13 07:23modify1410.10107.36102.36107.43
4292005.04.13 07:40t/p1410.10107.43102.36107.430.65440.54
4302005.04.13 07:40buy1420.10107.450.000.00
4312005.04.13 07:40modify1420.10107.45102.45107.52
4322005.04.13 14:57t/p1420.10107.52102.45107.520.65441.19
4332005.04.13 14:58buy1430.10107.570.000.00
4342005.04.13 14:58modify1430.10107.57102.57107.64
4352005.04.13 15:32t/p1430.10107.64102.57107.640.65441.84
4362005.04.13 15:33buy1440.10107.660.000.00
4372005.04.13 15:33modify1440.10107.66102.66107.73
4382005.04.14 05:04t/p1440.10107.73102.66107.731.04442.88
4392005.04.14 05:05buy1450.10107.760.000.00
4402005.04.14 05:05modify1450.10107.76102.76107.83
4412005.04.14 05:43t/p1450.10107.83102.76107.830.65443.53
4422005.04.14 05:44buy1460.10107.820.000.00
4432005.04.14 05:44modify1460.10107.82102.82107.89
4442005.04.14 10:59t/p1460.10107.89102.82107.890.65444.18
4452005.04.14 11:00buy1470.10107.910.000.00
4462005.04.14 11:00modify1470.10107.91102.91107.98
4472005.04.14 13:13t/p1470.10107.98102.91107.980.65444.83
4482005.04.14 13:14buy1480.10108.030.000.00
4492005.04.14 13:14modify1480.10108.03103.03108.10
4502005.04.14 13:14t/p1480.10108.10103.03108.100.65445.48
4512005.04.14 13:15buy1490.10108.120.000.00
4522005.04.14 13:15modify1490.10108.12103.12108.19
4532005.04.14 14:42t/p1490.10108.19103.12108.190.65446.13
4542005.04.14 14:43buy1500.10108.210.000.00
4552005.04.14 14:43modify1500.10108.21103.21108.28
4562005.04.14 15:44t/p1500.10108.28103.21108.280.65446.78
4572005.04.14 15:45buy1510.10108.310.000.00
4582005.04.14 15:45modify1510.10108.31103.31108.38
4592005.04.14 16:00t/p1510.10108.38103.31108.380.65447.43
4602005.04.14 16:01buy1520.10108.410.000.00
4612005.04.14 16:01modify1520.10108.41103.41108.48
4622005.04.15 06:55t/p1520.10108.48103.41108.480.78448.21
4632005.04.15 06:56buy1530.10108.510.000.00
4642005.04.15 06:56modify1530.10108.51103.51108.58
4652005.06.01 10:31t/p1530.10108.58103.51108.586.49454.70
4662005.06.01 10:32buy1540.10108.660.000.00
4672005.06.01 10:32modify1540.10108.66103.66108.73
4682005.06.01 12:10t/p1540.10108.73103.66108.730.65455.35
4692005.06.01 12:11buy1550.10108.730.000.00
4702005.06.01 12:11modify1550.10108.73103.73108.80
4712005.06.01 12:34t/p1550.10108.80103.73108.800.64455.99
4722005.06.01 12:35buy1560.10108.810.000.00
4732005.06.01 12:35modify1560.10108.81103.81108.88
4742005.06.13 11:21t/p1560.10108.88103.81108.882.21458.20
4752005.06.13 11:22buy1570.10109.090.000.00
4762005.06.13 11:22modify1570.10109.09104.09109.16
4772005.06.13 11:26t/p1570.10109.16104.09109.160.64458.84
4782005.06.13 11:27buy1580.10109.220.000.00
4792005.06.13 11:27modify1580.10109.22104.22109.29
4802005.06.13 11:43t/p1580.10109.29104.22109.290.64459.48
4812005.06.13 11:44buy1590.10109.290.000.00
4822005.06.13 11:44modify1590.10109.29104.29109.36
4832005.06.13 12:30t/p1590.10109.36104.29109.360.64460.12
4842005.06.13 12:31buy1600.10109.400.000.00
4852005.06.13 12:31modify1600.10109.40104.40109.47
4862005.06.13 16:00t/p1600.10109.47104.40109.470.64460.76
4872005.06.13 16:01buy1610.10109.470.000.00
4882005.06.13 16:01modify1610.10109.47104.47109.54
4892005.06.13 16:56t/p1610.10109.54104.47109.540.64461.40
4902005.06.13 16:57buy1620.10109.570.000.00
4912005.06.13 16:57modify1620.10109.57104.57109.64
4922005.06.13 18:41t/p1620.10109.64104.57109.640.64462.04
4932005.06.13 18:42buy1630.10109.670.000.00
4942005.06.13 18:42modify1630.10109.67104.67109.74
4952005.06.28 08:15t/p1630.10109.74104.67109.742.59464.63
4962005.06.28 08:16buy1640.10109.770.000.00
4972005.06.28 08:16modify1640.10109.77104.77109.84
4982005.06.28 10:15t/p1640.10109.84104.77109.840.64465.27
4992005.06.28 10:16buy1650.10109.880.000.00
5002005.06.28 10:16modify1650.10109.88104.88109.95
5012005.06.28 14:42t/p1650.10109.95104.88109.950.64465.91
5022005.06.28 14:43buy1660.10109.980.000.00
5032005.06.28 14:43modify1660.10109.98104.98110.05
5042005.06.28 15:47t/p1660.10110.05104.98110.050.64466.55
5052005.06.28 15:48sell1670.10109.960.000.00
5062005.06.28 15:48modify1670.10109.96114.96109.89
5072005.06.28 15:49sell1680.50109.940.000.00
5082005.06.28 15:49modify1680.50109.94114.94109.87
5092005.06.28 15:49modify1670.10109.96114.94109.87
5102005.06.28 16:06t/p1670.10109.87114.94109.870.82467.37
5112005.06.28 16:06t/p1680.50109.87114.94109.873.19470.56
5122005.06.28 16:07sell1690.10109.820.000.00
5132005.06.28 16:07modify1690.10109.82114.82109.75
5142005.06.28 16:38t/p1690.10109.75114.82109.750.64471.20
5152005.06.28 16:39sell1700.10109.740.000.00
5162005.06.28 16:39modify1700.10109.74114.74109.67
5172005.06.30 16:46sell1710.50110.940.000.00
5182005.06.30 16:46modify1710.50110.94115.74110.67
5192005.06.30 16:46modify1700.10109.74115.74110.67
5202005.07.01 01:50t/p1700.10110.67115.74110.67-9.13462.07
5212005.07.01 01:50t/p1710.50110.67115.74110.6711.47473.54
5222005.07.01 01:51buy1720.10110.770.000.00
5232005.07.01 01:51modify1720.10110.77105.77110.84
5242005.07.01 02:59t/p1720.10110.84105.77110.840.63474.17
5252005.07.01 03:00buy1730.10110.860.000.00
5262005.07.01 03:00modify1730.10110.86105.86110.93
5272005.07.01 03:26t/p1730.10110.93105.86110.930.63474.80
5282005.07.01 03:27buy1740.10110.960.000.00
5292005.07.01 03:27modify1740.10110.96105.96111.03
5302005.07.01 03:29t/p1740.10111.03105.96111.030.63475.43
5312005.07.01 03:30buy1750.10111.110.000.00
5322005.07.01 03:30modify1750.10111.11106.11111.18
5332005.07.01 08:44t/p1750.10111.18106.11111.180.63476.06
5342005.07.01 08:45buy1760.10111.200.000.00
5352005.07.01 08:45modify1760.10111.20106.20111.27
5362005.07.01 15:51t/p1760.10111.27106.20111.270.63476.69
5372005.07.01 15:52buy1770.10111.300.000.00
5382005.07.01 15:52modify1770.10111.30106.30111.37
5392005.07.01 16:13t/p1770.10111.37106.30111.370.63477.32
5402005.07.01 16:13buy1780.10111.390.000.00
5412005.07.01 16:13modify1780.10111.39106.39111.46
5422005.07.01 16:22t/p1780.10111.46106.39111.460.63477.95
5432005.07.01 16:23buy1790.10111.520.000.00
5442005.07.01 16:23modify1790.10111.52106.52111.59
5452005.07.01 16:24t/p1790.10111.59106.52111.590.63478.58
5462005.07.01 16:25buy1800.10111.630.000.00
5472005.07.01 16:25modify1800.10111.63106.63111.70
5482005.07.01 17:54t/p1800.10111.70106.63111.700.63479.21
5492005.07.01 17:55buy1810.10111.720.000.00
5502005.07.01 17:55modify1810.10111.72106.72111.79
5512005.07.04 00:01t/p1810.10111.79106.72111.790.76479.97
5522005.07.04 00:01buy1820.10111.810.000.00
5532005.07.04 00:01modify1820.10111.81106.81111.88
5542005.07.04 00:25t/p1820.10111.88106.81111.880.63480.60
5552005.07.04 00:29buy1830.10111.870.000.00
5562005.07.04 00:29modify1830.10111.87106.87111.94
5572005.07.05 08:41t/p1830.10111.94106.87111.940.76481.36
5582005.07.05 08:41buy1840.10111.960.000.00
5592005.07.05 08:41modify1840.10111.96106.96112.03
5602005.07.05 09:51t/p1840.10112.03106.96112.030.62481.98
5612005.07.05 09:52buy1850.10112.060.000.00
5622005.07.05 09:52modify1850.10112.06107.06112.13
5632005.07.06 18:06t/p1850.10112.13107.06112.130.75482.73
5642005.07.06 18:07buy1860.10112.180.000.00
5652005.07.06 18:07modify1860.10112.18107.18112.25
5662005.07.06 18:32t/p1860.10112.25107.18112.250.62483.35
5672005.07.06 18:33buy1870.10112.280.000.00
5682005.07.06 18:33modify1870.10112.28107.28112.35
5692005.07.08 02:34t/p1870.10112.35107.28112.351.14484.49
5702005.07.08 02:35buy1880.10112.340.000.00
5712005.07.08 02:35modify1880.10112.34107.34112.41
5722005.07.08 13:56t/p1880.10112.41107.34112.410.62485.11
5732005.07.08 13:57buy1890.10112.420.000.00
5742005.07.08 13:57modify1890.10112.42107.42112.49
5752005.07.08 14:33t/p1890.10112.49107.42112.490.62485.73
5762005.07.08 14:34buy1900.10112.550.000.00
5772005.07.08 14:34modify1900.10112.55107.55112.62
5782005.07.19 09:19t/p1900.10112.62107.55112.621.79487.52
5792005.07.19 09:20buy1910.10112.610.000.00
5802005.07.19 09:20modify1910.10112.61107.61112.68
5812005.07.19 09:33t/p1910.10112.68107.61112.680.62488.14
5822005.07.19 09:34buy1920.10112.690.000.00
5832005.07.19 09:34modify1920.10112.69107.69112.76
5842005.07.19 12:41t/p1920.10112.76107.69112.760.62488.76
5852005.07.19 12:42buy1930.10112.790.000.00
5862005.07.19 12:42modify1930.10112.79107.79112.86
5872005.07.19 13:35t/p1930.10112.86107.79112.860.62489.38
5882005.07.19 13:36buy1940.10112.890.000.00
5892005.07.19 13:36modify1940.10112.89107.89112.96
5902005.07.19 17:01t/p1940.10112.96107.89112.960.62490.00
5912005.07.19 17:02buy1950.10112.980.000.00
5922005.07.19 17:02modify1950.10112.98107.98113.05
5932005.07.20 04:39t/p1950.10113.05107.98113.050.75490.75
5942005.07.20 04:40buy1960.10113.050.000.00
5952005.07.20 04:40modify1960.10113.05108.05113.12
5962005.07.20 04:46t/p1960.10113.12108.05113.120.62491.37
5972005.07.20 04:46buy1970.10113.140.000.00
5982005.07.20 04:46modify1970.10113.14108.14113.21
5992005.07.20 16:25t/p1970.10113.21108.14113.210.62491.99
6002005.07.20 16:26buy1980.10113.220.000.00
6012005.07.20 16:26modify1980.10113.22108.22113.29
6022005.07.20 16:26t/p1980.10113.29108.22113.290.62492.61
6032005.07.20 16:27buy1990.10113.380.000.00
6042005.07.20 16:27modify1990.10113.38108.38113.45
6052005.07.20 16:33t/p1990.10113.45108.38113.450.62493.23
6062005.07.20 16:34buy2000.10113.560.000.00
6072005.07.20 16:34modify2000.10113.56108.56113.63
6082005.07.20 16:47t/p2000.10113.63108.56113.630.62493.85
6092005.07.20 16:48buy2010.10113.690.000.00
6102005.07.20 16:48modify2010.10113.69108.69113.76
6112005.10.03 02:14t/p2010.10113.76108.69113.7610.37504.22
6122005.10.03 02:14buy2020.10113.780.000.00
6132005.10.03 02:14modify2020.10113.78108.78113.85
6142005.10.03 02:21t/p2020.10113.85108.78113.850.61504.83
6152005.10.03 02:22buy2030.10113.870.000.00
6162005.10.03 02:22modify2030.10113.87108.87113.94
6172005.10.03 02:33t/p2030.10113.94108.87113.940.61505.44
6182005.10.03 02:34buy2040.10113.970.000.00
6192005.10.03 02:34modify2040.10113.97108.97114.04
6202005.10.03 03:03t/p2040.10114.04108.97114.040.61506.05
6212005.10.03 03:04buy2050.10114.040.000.00
6222005.10.03 03:04modify2050.10114.04109.04114.11
6232005.10.03 03:06t/p2050.10114.11109.04114.110.61506.66
6242005.10.03 03:07buy2060.10114.130.000.00
6252005.10.03 03:07modify2060.10114.13109.13114.20
6262005.10.03 04:30t/p2060.10114.20109.13114.200.61507.27
6272005.10.03 04:31sell2070.10114.180.000.00
6282005.10.03 04:31modify2070.10114.18119.18114.11
6292005.10.03 04:32sell2080.50114.170.000.00
6302005.10.03 04:32modify2080.50114.17119.17114.10
6312005.10.03 04:32modify2070.10114.18119.17114.10
6322005.10.03 04:59t/p2070.10114.10119.17114.100.70507.97
6332005.10.03 04:59t/p2080.50114.10119.17114.103.06511.03
6342005.10.03 05:01sell2090.10114.040.000.00
6352005.10.03 05:01modify2090.10114.04119.04113.97
6362005.10.03 07:10t/p2090.10113.97119.04113.970.61511.64
6372005.10.03 07:11sell2100.10113.960.000.00
6382005.10.03 07:11modify2100.10113.96118.96113.89
6392005.10.03 08:23t/p2100.10113.89118.96113.890.61512.25
6402005.10.03 08:24sell2110.10113.870.000.00
6412005.10.03 08:24modify2110.10113.87118.87113.80
6422005.10.05 06:41t/p2110.10113.80118.87113.800.32512.57
6432005.10.05 06:41buy2120.10113.790.000.00
6442005.10.05 06:41modify2120.10113.79108.79113.86
6452005.10.05 06:50t/p2120.10113.86108.79113.860.61513.18
6462005.10.05 06:50buy2130.10113.880.000.00
6472005.10.05 06:50modify2130.10113.88108.88113.95
6482005.10.05 07:32t/p2130.10113.95108.88113.950.61513.79
6492005.10.05 07:33buy2140.10113.980.000.00
6502005.10.05 07:33modify2140.10113.98108.98114.05
6512005.10.05 21:16t/p2140.10114.05108.98114.050.61514.40
6522005.10.05 21:17buy2150.10114.090.000.00
6532005.10.05 21:17modify2150.10114.09109.09114.16
6542005.10.06 00:58t/p2150.10114.16109.09114.161.00515.40
6552005.10.06 00:59buy2160.10114.190.000.00
6562005.10.06 00:59modify2160.10114.19109.19114.26
6572005.10.10 15:14t/p2160.10114.26109.19114.260.88516.28
6582005.10.10 15:15buy2170.10114.290.000.00
6592005.10.10 15:15modify2170.10114.29109.29114.36
6602005.10.11 16:40t/p2170.10114.36109.29114.360.74517.02
6612005.10.11 16:41buy2180.10114.380.000.00
6622005.10.11 16:41modify2180.10114.38109.38114.45
6632005.10.11 18:49t/p2180.10114.45109.38114.450.61517.63
6642005.10.11 18:50buy2190.10114.460.000.00
6652005.10.11 18:50modify2190.10114.46109.46114.53
6662005.10.11 20:28t/p2190.10114.53109.46114.530.61518.24
6672005.10.11 20:29buy2200.10114.590.000.00
6682005.10.11 20:29modify2200.10114.59109.59114.66
6692005.10.12 02:56t/p2200.10114.66109.59114.660.74518.98
6702005.10.12 02:56buy2210.10114.680.000.00
6712005.10.12 02:56modify2210.10114.68109.68114.75
6722005.10.12 08:56t/p2210.10114.75109.68114.750.61519.59
6732005.10.12 08:56buy2220.10114.770.000.00
6742005.10.12 08:56modify2220.10114.77109.77114.84
6752005.10.13 09:47t/p2220.10114.84109.77114.841.00520.59
6762005.10.13 09:48buy2230.10114.860.000.00
6772005.10.13 09:48modify2230.10114.86109.86114.93
6782005.10.13 14:39t/p2230.10114.93109.86114.930.61521.20
6792005.10.13 14:40buy2240.10114.930.000.00
6802005.10.13 14:40modify2240.10114.93109.93115.00
6812005.10.13 18:11t/p2240.10115.00109.93115.000.61521.81
6822005.10.13 18:11buy2250.10115.030.000.00
6832005.10.13 18:11modify2250.10115.03110.03115.10
6842005.10.18 00:45t/p2250.10115.10110.03115.101.00522.81
6852005.10.18 00:46buy2260.10115.160.000.00
6862005.10.18 00:46modify2260.10115.16110.16115.23
6872005.10.18 01:43t/p2260.10115.23110.16115.230.60523.41
6882005.10.18 01:44buy2270.10115.310.000.00
6892005.10.18 01:44modify2270.10115.31110.31115.38
6902005.10.18 02:30t/p2270.10115.38110.31115.380.61524.02
6912005.10.18 02:31buy2280.10115.410.000.00
6922005.10.18 02:31modify2280.10115.41110.41115.48
6932005.10.18 09:41t/p2280.10115.48110.41115.480.61524.63
6942005.10.18 09:42buy2290.10115.520.000.00
6952005.10.18 09:42modify2290.10115.52110.52115.59
6962005.10.18 09:48t/p2290.10115.59110.52115.590.60525.23
6972005.10.18 09:48buy2300.10115.620.000.00
6982005.10.18 09:48modify2300.10115.62110.62115.69
6992005.10.18 09:51t/p2300.10115.69110.62115.690.61525.84
7002005.10.18 09:52buy2310.10115.700.000.00
7012005.10.18 09:52modify2310.10115.70110.70115.77
7022005.10.18 11:08t/p2310.10115.77110.70115.770.60526.44
7032005.10.18 11:09buy2320.10115.800.000.00
7042005.10.18 11:09modify2320.10115.80110.80115.87
7052005.10.18 11:48t/p2320.10115.87110.80115.870.60527.04
7062005.10.18 11:49buy2330.10115.910.000.00
7072005.10.18 11:49modify2330.10115.91110.91115.98
7082005.10.27 01:50t/p2330.10115.98110.91115.982.03529.07
7092005.10.27 01:51buy2340.10116.130.000.00
7102005.10.27 01:51modify2340.10116.13111.13116.20
7112005.10.27 01:54t/p2340.10116.20111.13116.200.60529.67
7122005.10.27 01:55buy2350.10116.190.000.00
7132005.10.27 01:55modify2350.10116.19111.19116.26
7142005.10.31 14:31t/p2350.10116.26111.19116.260.86530.53
7152005.10.31 14:39sell2360.10116.200.000.00
7162005.10.31 14:39modify2360.10116.20121.20116.13
7172005.10.31 15:18t/p2360.10116.13121.20116.130.60531.13
7182005.10.31 15:20buy2370.10116.150.000.00
7192005.10.31 15:20modify2370.10116.15111.15116.22
7202005.10.31 15:49t/p2370.10116.22111.15116.220.60531.73
7212005.10.31 15:50buy2380.10116.220.000.00
7222005.10.31 15:50modify2380.10116.22111.22116.29
7232005.10.31 16:01t/p2380.10116.29111.22116.290.60532.33
7242005.10.31 16:03sell2390.10116.260.000.00
7252005.10.31 16:03modify2390.10116.26121.26116.19
7262005.10.31 16:04sell2400.50116.250.000.00
7272005.10.31 16:04modify2400.50116.25121.25116.18
7282005.10.31 16:04modify2390.10116.26121.25116.18
7292005.11.03 18:04sell2412.50117.270.000.00
7302005.11.03 18:04modify2412.50117.27122.07117.00
7312005.11.03 18:04modify2400.50116.25122.07117.00
7322005.11.03 18:04modify2390.10116.26122.07117.00
7332005.11.09 14:48t/p2390.10117.00122.07117.00-7.64524.68
7342005.11.09 14:48t/p2400.50117.00122.07117.00-38.63486.05
7352005.11.09 14:48t/p2412.50117.00122.07117.0043.09529.14
7362005.11.09 14:49sell2420.10116.970.000.00
7372005.11.09 14:49modify2420.10116.97121.97116.90
7382005.11.09 15:01t/p2420.10116.90121.97116.900.60529.74
7392005.11.09 15:02sell2430.10116.890.000.00
7402005.11.09 15:02modify2430.10116.89121.89116.82
7412005.11.14 11:21sell2440.50118.270.000.00
7422005.11.14 11:21modify2440.50118.27123.04117.97
7432005.11.14 11:21modify2430.10116.89123.04117.97
7442005.11.15 12:23sell2452.50119.300.000.00
7452005.11.15 12:23modify2452.50119.30124.06118.99
7462005.11.15 12:23modify2440.50118.27124.06118.99
7472005.11.15 12:23modify2430.10116.89124.06118.99
7482005.11.15 17:11t/p2430.10118.99124.06118.99-18.53511.22
7492005.11.15 17:11t/p2440.50118.99124.06118.99-30.98480.24
7502005.11.15 17:11t/p2452.50118.99124.06118.9965.13545.37
7512005.11.15 17:12sell2460.10118.940.000.00
7522005.11.15 17:12modify2460.10118.94123.94118.87
7532005.11.15 17:26t/p2460.10118.87123.94118.870.59545.96
7542005.11.15 17:27sell2470.10118.830.000.00
7552005.11.15 17:27modify2470.10118.83123.83118.76
7562005.11.15 17:34t/p2470.10118.76123.83118.760.59546.55
7572005.11.15 17:35sell2480.10118.760.000.00
7582005.11.15 17:35modify2480.10118.76123.76118.69
7592005.11.17 09:34t/p2480.10118.69123.76118.690.01546.55
7602005.11.17 09:35buy2490.10118.730.000.00
7612005.11.17 09:35modify2490.10118.73113.73118.80
7622005.11.17 10:35t/p2490.10118.80113.73118.800.59547.14
7632005.11.17 10:35buy2500.10118.820.000.00
7642005.11.17 10:35modify2500.10118.82113.82118.89
7652005.11.17 11:09t/p2500.10118.89113.82118.890.59547.73
7662005.11.17 11:10buy2510.10118.920.000.00
7672005.11.17 11:10modify2510.10118.92113.92118.99
7682005.11.18 03:40t/p2510.10118.99113.92118.990.72548.45
7692005.11.18 03:41buy2520.10118.990.000.00
7702005.11.18 03:41modify2520.10118.99113.99119.06
7712005.11.18 03:54t/p2520.10119.06113.99119.060.59549.04
7722005.11.18 03:55buy2530.10119.060.000.00
7732005.11.18 03:55modify2530.10119.06114.06119.13
7742005.11.18 04:33t/p2530.10119.13114.06119.130.59549.63
7752005.11.18 04:34buy2540.10119.160.000.00
7762005.11.18 04:34modify2540.10119.16114.16119.23
7772005.11.18 08:51t/p2540.10119.23114.16119.230.58550.21
7782005.11.18 08:52buy2550.10119.240.000.00
7792005.11.18 08:52modify2550.10119.24114.24119.31
7802005.11.18 09:03t/p2550.10119.31114.24119.310.59550.80
7812005.11.18 09:03buy2560.10119.340.000.00
7822005.11.18 09:03modify2560.10119.34114.34119.41
7832005.11.21 07:11t/p2560.10119.41114.34119.410.72551.52
7842005.11.21 07:12buy2570.10119.430.000.00
7852005.11.21 07:12modify2570.10119.43114.43119.50
7862005.11.22 14:35t/p2570.10119.50114.43119.500.72552.24
7872005.11.22 14:36buy2580.10119.530.000.00
7882005.11.22 14:36modify2580.10119.53114.53119.60
7892005.11.25 16:11t/p2580.10119.60114.53119.601.24553.48
7902005.11.25 16:12buy2590.10119.680.000.00
7912005.11.25 16:12modify2590.10119.68114.68119.75
7922005.11.28 01:16t/p2590.10119.75114.68119.750.71554.19
7932005.11.28 01:16buy2600.10119.770.000.00
7942005.11.28 01:16modify2600.10119.77114.77119.84
7952005.11.28 03:39t/p2600.10119.84114.77119.840.59554.78
7962005.11.28 03:40buy2610.10119.870.000.00
7972005.11.28 03:40modify2610.10119.87114.87119.94
7982005.12.01 11:08t/p2610.10119.94114.87119.941.23556.01
7992005.12.01 11:09buy2620.10119.950.000.00
8002005.12.01 11:09modify2620.10119.95114.95120.02
8012005.12.01 12:09t/p2620.10120.02114.95120.020.59556.60
8022005.12.01 12:10buy2630.10120.040.000.00
8032005.12.01 12:10modify2630.10120.04115.04120.11
8042005.12.01 12:53t/p2630.10120.11115.04120.110.59557.19
8052005.12.01 12:54buy2640.10120.130.000.00
8062005.12.01 12:54modify2640.10120.13115.13120.20
8072005.12.01 14:10t/p2640.10120.20115.13120.200.58557.77
8082005.12.01 14:11buy2650.10120.200.000.00
8092005.12.01 14:11modify2650.10120.20115.20120.27
8102005.12.01 14:19t/p2650.10120.27115.20120.270.59558.36
8112005.12.01 14:20buy2660.10120.300.000.00
8122005.12.01 14:20modify2660.10120.30115.30120.37
8132005.12.01 16:12t/p2660.10120.37115.30120.370.58558.94
8142005.12.01 16:13buy2670.10120.380.000.00
8152005.12.01 16:13modify2670.10120.38115.38120.45
8162005.12.01 16:46t/p2670.10120.45115.38120.450.58559.52
8172005.12.01 16:47buy2680.10120.480.000.00
8182005.12.01 16:47modify2680.10120.48115.48120.55
8192005.12.01 17:20t/p2680.10120.55115.48120.550.58560.10
8202005.12.01 17:21buy2690.10120.590.000.00
8212005.12.01 17:21modify2690.10120.59115.59120.66
8222005.12.01 17:41t/p2690.10120.66115.59120.660.58560.68
8232005.12.01 17:42buy2700.10120.660.000.00
8242005.12.01 17:42modify2700.10120.66115.66120.73
8252005.12.02 11:47t/p2700.10120.73115.66120.730.71561.39
8262005.12.02 11:47buy2710.10120.760.000.00
8272005.12.02 11:47modify2710.10120.76115.76120.83
8282005.12.02 11:51t/p2710.10120.83115.76120.830.58561.97
8292005.12.02 11:52buy2720.10120.840.000.00
8302005.12.02 11:52modify2720.10120.84115.84120.91
8312005.12.02 12:07t/p2720.10120.91115.84120.910.58562.55
8322005.12.02 12:07buy2730.10120.930.000.00
8332005.12.02 12:07modify2730.10120.93115.93121.00
8342005.12.02 15:57t/p2730.10121.00115.93121.000.58563.13
8352005.12.02 15:58buy2740.10121.070.000.00
8362005.12.02 15:58modify2740.10121.07116.07121.14
8372005.12.02 16:00t/p2740.10121.14116.07121.140.58563.71
8382005.12.02 16:01buy2750.10121.190.000.00
8392005.12.02 16:01modify2750.10121.19116.19121.26
8402005.12.05 00:21t/p2750.10121.26116.19121.260.71564.42
8412005.12.05 00:22buy2760.10121.290.000.00
8422005.12.05 00:22modify2760.10121.29116.29121.36
8432005.12.05 03:28t/p2760.10121.36116.29121.360.58565.00
8442005.12.05 03:28buy2770.10121.380.000.00
8452005.12.05 03:28modify2770.10121.38116.38121.45
8462005.12.15 08:56s/l2770.10116.38116.38121.45-41.40523.60
8472005.12.15 08:57sell2780.10116.370.000.00
8482005.12.15 08:57modify2780.10116.37121.37116.30
8492005.12.15 08:58sell2790.50116.370.000.00
8502005.12.15 08:58modify2790.50116.37121.37116.30
8512005.12.15 10:01t/p2780.10116.30121.37116.300.60524.20
8522005.12.15 10:01t/p2790.50116.30121.37116.303.01527.21
8532005.12.15 10:02sell2800.10116.290.000.00
8542005.12.15 10:02modify2800.10116.29121.29116.22
8552005.12.15 10:31t/p2800.10116.22121.29116.220.60527.81
8562005.12.15 10:32sell2810.10116.170.000.00
8572005.12.15 10:32modify2810.10116.17121.17116.10
8582005.12.15 10:38t/p2810.10116.10121.17116.100.61528.42
8592005.12.15 10:39sell2820.10116.000.000.00
8602005.12.15 10:39modify2820.10116.00121.00115.93
8612005.12.15 10:42t/p2820.10115.93121.00115.930.61529.03
8622005.12.15 10:42sell2830.10115.890.000.00
8632005.12.15 10:42modify2830.10115.89120.89115.82
8642005.12.16 01:15t/p2830.10115.82120.89115.820.45529.49
8652005.12.16 01:16sell2840.10115.710.000.00
8662005.12.16 01:16modify2840.10115.71120.71115.64
8672005.12.16 01:45t/p2840.10115.64120.71115.640.61530.10
8682005.12.16 01:46buy2850.10115.720.000.00
8692005.12.16 01:46modify2850.10115.72110.72115.79
8702005.12.16 01:59t/p2850.10115.79110.72115.790.60530.70
8712005.12.16 02:08sell2860.10115.770.000.00
8722005.12.16 02:08modify2860.10115.77120.77115.70
8732005.12.16 02:09sell2870.50115.730.000.00
8742005.12.16 02:09modify2870.50115.73120.74115.67
8752005.12.16 02:09modify2860.10115.77120.74115.67
8762005.12.16 22:44t/p2860.10115.67120.74115.670.86531.56
8772005.12.16 22:44t/p2870.50115.67120.74115.672.60534.16
8782005.12.16 22:44sell2880.10115.640.000.00
8792005.12.16 22:44modify2880.10115.64120.64115.57
8802005.12.19 00:08t/p2880.10115.57120.64115.570.45534.61
8812005.12.19 00:08buy2890.10115.560.000.00
8822005.12.19 00:08modify2890.10115.56110.56115.63
8832005.12.19 01:39t/p2890.10115.63110.56115.630.61535.22
8842005.12.19 01:40buy2900.10115.650.000.00
8852005.12.19 01:40modify2900.10115.65110.65115.72
8862005.12.19 02:31t/p2900.10115.72110.65115.720.60535.82
8872005.12.19 02:32buy2910.10115.720.000.00
8882005.12.19 02:32modify2910.10115.72110.72115.79
8892005.12.19 02:42t/p2910.10115.79110.72115.790.60536.42
8902005.12.19 02:43buy2920.10115.930.000.00
8912005.12.19 02:43modify2920.10115.93110.93116.00
8922005.12.19 02:47t/p2920.10116.00110.93116.000.61537.03
8932005.12.19 02:48buy2930.10116.010.000.00
8942005.12.19 02:48modify2930.10116.01111.01116.08
8952005.12.19 02:57t/p2930.10116.08111.01116.080.61537.64
8962005.12.19 02:58buy2940.10116.110.000.00
8972005.12.19 02:58modify2940.10116.11111.11116.18
8982005.12.19 03:27t/p2940.10116.18111.11116.180.60538.24
8992005.12.19 03:28buy2950.10116.180.000.00
9002005.12.19 03:28modify2950.10116.18111.18116.25
9012005.12.19 03:35t/p2950.10116.25111.18116.250.60538.84
9022005.12.19 03:36buy2960.10116.230.000.00
9032005.12.19 03:36modify2960.10116.23111.23116.30
9042005.12.19 04:08t/p2960.10116.30111.23116.300.60539.44
9052005.12.19 04:09buy2970.10116.340.000.00
9062005.12.19 04:09modify2970.10116.34111.34116.41
9072005.12.19 07:17t/p2970.10116.41111.34116.410.60540.04
9082005.12.19 07:17buy2980.10116.430.000.00
9092005.12.19 07:17modify2980.10116.43111.43116.50
9102005.12.19 07:25t/p2980.10116.50111.43116.500.60540.64
9112005.12.19 07:26buy2990.10116.490.000.00
9122005.12.19 07:26modify2990.10116.49111.49116.56
9132005.12.19 08:02t/p2990.10116.56111.49116.560.60541.24
9142005.12.19 08:03buy3000.10116.590.000.00
9152005.12.19 08:03modify3000.10116.59111.59116.66
9162005.12.20 04:04t/p3000.10116.66111.59116.660.73541.97
9172005.12.20 04:05buy3010.10116.700.000.00
9182005.12.20 04:05modify3010.10116.70111.70116.77
9192005.12.20 04:58t/p3010.10116.77111.70116.770.60542.57
9202005.12.20 04:59buy3020.10116.800.000.00
9212005.12.20 04:59modify3020.10116.80111.80116.87
9222005.12.20 16:02t/p3020.10116.87111.80116.870.60543.17
9232005.12.20 16:02buy3030.10116.890.000.00
9242005.12.20 16:02modify3030.10116.89111.89116.96
9252005.12.20 17:31t/p3030.10116.96111.89116.960.59543.76
9262005.12.20 17:32buy3040.10116.970.000.00
9272005.12.20 17:32modify3040.10116.97111.97117.04
9282005.12.20 17:50t/p3040.10117.04111.97117.040.59544.35
9292005.12.20 17:51buy3050.10117.050.000.00
9302005.12.20 17:51modify3050.10117.05112.05117.12
9312005.12.20 19:03t/p3050.10117.12112.05117.120.59544.94
9322005.12.20 19:04buy3060.10117.160.000.00
9332005.12.20 19:04modify3060.10117.16112.16117.23
9342005.12.20 19:21t/p3060.10117.23112.16117.230.59545.53
9352005.12.20 19:21buy3070.10117.260.000.00
9362005.12.20 19:21modify3070.10117.26112.26117.33
9372005.12.21 15:03t/p3070.10117.33112.26117.330.73546.26
9382005.12.21 15:04buy3080.10117.390.000.00
9392005.12.21 15:04modify3080.10117.39112.39117.46
9402005.12.21 15:35t/p3080.10117.46112.39117.460.60546.86
9412005.12.21 15:36buy3090.10117.470.000.00
9422005.12.21 15:36modify3090.10117.47112.47117.54
9432005.12.22 01:16t/p3090.10117.54112.47117.540.98547.84
9442005.12.22 01:17buy3100.10117.600.000.00
9452005.12.22 01:17modify3100.10117.60112.60117.67
9462005.12.28 17:54t/p3100.10117.67112.60117.671.11548.95
9472005.12.28 17:55buy3110.10117.680.000.00
9482005.12.28 17:55modify3110.10117.68112.68117.75
9492005.12.28 18:03t/p3110.10117.75112.68117.750.60549.55
9502005.12.28 18:03buy3120.10117.780.000.00
9512005.12.28 18:03modify3120.10117.78112.78117.85
9522005.12.28 18:10t/p3120.10117.85112.78117.850.60550.15
9532005.12.28 18:11buy3130.10117.870.000.00
9542005.12.28 18:11modify3130.10117.87112.87117.94
9552005.12.28 20:56t/p3130.10117.94112.87117.940.59550.74
9562005.12.28 20:57buy3140.10117.950.000.00
9572005.12.28 20:57modify3140.10117.95112.95118.02
9582005.12.30 01:59t/p3140.10118.02112.95118.021.12551.86
9592005.12.30 02:00buy3150.10118.050.000.00
9602005.12.30 02:00modify3150.10118.05113.05118.12
9612005.12.30 02:08t/p3150.10118.12113.05118.120.59552.45
9622005.12.30 02:09buy3160.10118.100.000.00
9632005.12.30 02:09modify3160.10118.10113.10118.17
9642006.02.02 02:15t/p3160.10118.17113.10118.175.01557.46
9652006.02.02 02:15buy3170.10118.210.000.00
9662006.02.02 02:15modify3170.10118.21113.21118.28
9672006.02.02 02:44t/p3170.10118.28113.21118.280.60558.06
9682006.02.02 02:45buy3180.10118.300.000.00
9692006.02.02 02:45modify3180.10118.30113.30118.37
9702006.02.02 06:34t/p3180.10118.37113.30118.370.59558.65
9712006.02.02 06:35buy3190.10118.330.000.00
9722006.02.02 06:35modify3190.10118.33113.33118.40
9732006.02.02 06:44t/p3190.10118.40113.33118.400.59559.24
9742006.02.02 06:45buy3200.10118.460.000.00
9752006.02.02 06:45modify3200.10118.46113.46118.53
9762006.02.02 06:47t/p3200.10118.53113.46118.530.59559.83
9772006.02.02 06:48buy3210.10118.510.000.00
9782006.02.02 06:48modify3210.10118.51113.51118.58
9792006.02.02 06:48t/p3210.10118.58113.51118.580.59560.42
9802006.02.02 06:49buy3220.10118.620.000.00
9812006.02.02 06:49modify3220.10118.62113.62118.69
9822006.02.03 14:32t/p3220.10118.69113.62118.690.72561.14
9832006.02.03 14:33buy3230.10118.750.000.00
9842006.02.03 14:33modify3230.10118.75113.75118.82
9852006.02.03 14:35t/p3230.10118.82113.75118.820.59561.73
9862006.02.03 14:36buy3240.10118.960.000.00
9872006.02.03 14:36modify3240.10118.96113.96119.03
9882006.02.03 14:58t/p3240.10119.03113.96119.030.59562.32
9892006.02.03 14:59buy3250.10119.060.000.00
9902006.02.03 14:59modify3250.10119.06114.06119.13
9912006.02.03 15:02t/p3250.10119.13114.06119.130.59562.91
9922006.02.03 15:03buy3260.10119.180.000.00
9932006.02.03 15:03modify3260.10119.18114.18119.25
9942006.02.03 15:14t/p3260.10119.25114.18119.250.58563.49
9952006.02.03 15:15buy3270.10119.330.000.00
9962006.02.03 15:15modify3270.10119.33114.33119.40
9972006.04.24 20:11s/l3270.10114.33114.33119.40-33.59529.90
9982006.04.24 20:12sell3280.10114.320.000.00
9992006.04.24 20:12modify3280.10114.32119.32114.25
10002006.04.24 20:13sell3290.50114.320.000.00
10012006.04.24 20:13modify3290.50114.32119.32114.25
10022006.04.26 14:45sell3302.50115.330.000.00
10032006.04.26 14:45modify3302.50115.33120.13115.06
10042006.04.26 14:45modify3290.50114.32120.13115.06
10052006.04.26 14:45modify3280.10114.32120.13115.06
10062006.04.26 15:04t/p3280.10115.06120.13115.06-6.72523.18
10072006.04.26 15:04t/p3290.50115.06120.13115.06-33.62489.56
10082006.04.26 15:04t/p3302.50115.06120.13115.0658.68548.24
10092006.04.26 15:05sell3310.10114.950.000.00
10102006.04.26 15:05modify3310.10114.95119.95114.88
10112006.04.26 15:25t/p3310.10114.88119.95114.880.61548.85
10122006.04.26 15:26buy3320.10114.940.000.00
10132006.04.26 15:26modify3320.10114.94109.94115.01
10142006.04.26 16:01t/p3320.10115.01109.94115.010.61549.46
10152006.04.26 16:02buy3330.10115.070.000.00
10162006.04.26 16:02modify3330.10115.07110.07115.14
10172006.05.12 02:06s/l3330.10110.07110.07115.14-43.09506.37
10182006.05.12 02:07sell3340.10110.070.000.00
10192006.05.12 02:07modify3340.10110.07115.07110.00
10202006.05.12 02:08sell3350.50110.050.000.00
10212006.05.12 02:08modify3350.50110.05115.05109.98
10222006.05.12 02:08modify3340.10110.07115.05109.98
10232006.05.12 02:10t/p3340.10109.98115.05109.980.82507.19
10242006.05.12 02:10t/p3350.50109.98115.05109.983.18510.37
10252006.05.12 02:11buy3360.10110.110.000.00
10262006.05.12 02:11modify3360.10110.11105.11110.18
10272006.05.12 02:11t/p3360.10110.18105.11110.180.64511.01
10282006.05.12 02:12buy3370.10110.150.000.00
10292006.05.12 02:12modify3370.10110.15105.15110.22
10302006.05.12 02:44t/p3370.10110.22105.15110.220.64511.65
10312006.05.12 02:45buy3380.10110.240.000.00
10322006.05.12 02:45modify3380.10110.24105.24110.31
10332006.05.12 02:54t/p3380.10110.31105.24110.310.64512.29
10342006.05.12 02:55buy3390.10110.360.000.00
10352006.05.12 02:55modify3390.10110.36105.36110.43
10362006.05.12 16:36t/p3390.10110.43105.36110.430.63512.92
10372006.05.12 16:37buy3400.10110.540.000.00
10382006.05.12 16:37modify3400.10110.54105.54110.61
10392006.05.12 16:37t/p3400.10110.61105.54110.610.63513.55
10402006.05.12 16:38buy3410.10110.600.000.00
10412006.05.12 16:38modify3410.10110.60105.60110.67
10422006.05.16 00:07t/p3410.10110.67105.60110.670.89514.44
10432006.05.16 00:07buy3420.10110.700.000.00
10442006.05.16 00:07modify3420.10110.70105.70110.77
10452006.05.16 01:40t/p3420.10110.77105.70110.770.63515.07
10462006.05.16 01:41buy3430.10110.850.000.00
10472006.05.16 01:41modify3430.10110.85105.85110.92
10482006.05.17 20:25t/p3430.10110.92105.85110.920.76515.83
10492006.05.17 20:26buy3440.10110.980.000.00
10502006.05.17 20:26modify3440.10110.98105.98111.05
10512006.05.17 20:31t/p3440.10111.05105.98111.050.63516.46
10522006.05.17 20:32buy3450.10111.210.000.00
10532006.05.17 20:32modify3450.10111.21106.21111.28
10542006.05.17 20:35t/p3450.10111.28106.21111.280.63517.09
10552006.05.17 20:36buy3460.10111.320.000.00
10562006.05.17 20:36modify3460.10111.32106.32111.39
10572006.05.19 09:41t/p3460.10111.39106.32111.391.15518.24
10582006.05.19 09:42buy3470.10111.440.000.00
10592006.05.19 09:42modify3470.10111.44106.44111.51
10602006.05.19 09:42t/p3470.10111.51106.44111.510.63518.87
10612006.05.19 09:43buy3480.10111.490.000.00
10622006.05.19 09:43modify3480.10111.49106.49111.56
10632006.05.19 09:45t/p3480.10111.56106.49111.560.63519.50
10642006.05.19 09:46buy3490.10111.590.000.00
10652006.05.19 09:46modify3490.10111.59106.59111.66
10662006.05.19 09:48t/p3490.10111.66106.59111.660.63520.13
10672006.05.19 09:49buy3500.10111.680.000.00
10682006.05.19 09:49modify3500.10111.68106.68111.75
10692006.05.19 10:00t/p3500.10111.75106.68111.750.63520.76
10702006.05.19 10:01buy3510.10111.800.000.00
10712006.05.19 10:01modify3510.10111.80106.80111.87
10722006.05.19 11:45t/p3510.10111.87106.80111.870.63521.39
10732006.05.19 11:46buy3520.10111.900.000.00
10742006.05.19 11:46modify3520.10111.90106.90111.97
10752006.05.19 11:52t/p3520.10111.97106.90111.970.63522.02
10762006.05.19 11:53buy3530.10112.010.000.00
10772006.05.19 11:53modify3530.10112.01107.01112.08
10782006.05.19 12:01t/p3530.10112.08107.01112.080.62522.64
10792006.05.19 12:01buy3540.10112.100.000.00
10802006.05.19 12:01modify3540.10112.10107.10112.17
10812006.05.19 17:14t/p3540.10112.17107.10112.170.62523.26
10822006.05.19 17:15buy3550.10112.240.000.00
10832006.05.19 17:15modify3550.10112.24107.24112.31
10842006.05.22 07:45t/p3550.10112.31107.24112.310.75524.01
10852006.05.22 07:46buy3560.10112.410.000.00
10862006.05.22 07:46modify3560.10112.41107.41112.48
10872006.05.22 08:16t/p3560.10112.48107.41112.480.62524.63
10882006.05.22 08:17buy3570.10112.510.000.00
10892006.05.22 08:17modify3570.10112.51107.51112.58
10902006.05.22 08:26t/p3570.10112.58107.51112.580.62525.25
10912006.05.22 08:27buy3580.10112.710.000.00
10922006.05.22 08:27modify3580.10112.71107.71112.78
10932006.05.22 08:45t/p3580.10112.78107.71112.780.62525.87
10942006.05.22 08:45buy3590.10112.830.000.00
10952006.05.22 08:45modify3590.10112.83107.83112.90
10962006.05.22 08:52t/p3590.10112.90107.83112.900.62526.49
10972006.05.22 08:52buy3600.10112.920.000.00
10982006.05.22 08:52modify3600.10112.92107.92112.99
10992006.06.01 09:36t/p3600.10112.99107.92112.992.18528.67
11002006.06.01 09:37buy3610.10112.950.000.00
11012006.06.01 09:37modify3610.10112.95107.95113.02
11022006.06.01 12:40t/p3610.10113.02107.95113.020.62529.29
11032006.06.01 12:41buy3620.10113.030.000.00
11042006.06.01 12:41modify3620.10113.03108.03113.10
11052006.06.01 12:41t/p3620.10113.10108.03113.100.62529.91
11062006.06.01 12:42buy3630.10113.140.000.00
11072006.06.01 12:42modify3630.10113.14108.14113.21
11082006.06.01 13:12t/p3630.10113.21108.14113.210.62530.53
11092006.06.01 13:13buy3640.10113.260.000.00
11102006.06.01 13:13modify3640.10113.26108.26113.33
11112006.06.01 14:22t/p3640.10113.33108.26113.330.61531.14
11122006.06.01 14:23buy3650.10113.380.000.00
11132006.06.01 14:23modify3650.10113.38108.38113.45
11142006.06.06 16:58t/p3650.10113.45108.38113.451.01532.15
11152006.06.06 16:59buy3660.10113.470.000.00
11162006.06.06 16:59modify3660.10113.47108.47113.54
11172006.06.06 16:59t/p3660.10113.54108.47113.540.62532.77
11182006.06.06 17:00buy3670.10113.520.000.00
11192006.06.06 17:00modify3670.10113.52108.52113.59
11202006.06.07 15:33t/p3670.10113.59108.52113.590.74533.51
11212006.06.07 15:34buy3680.10113.670.000.00
11222006.06.07 15:34modify3680.10113.67108.67113.74
11232006.06.08 07:47t/p3680.10113.74108.67113.741.00534.51
11242006.06.08 07:48buy3690.10113.750.000.00
11252006.06.08 07:48modify3690.10113.75108.75113.82
11262006.06.08 08:34t/p3690.10113.82108.75113.820.61535.12
11272006.06.08 08:35buy3700.10113.830.000.00
11282006.06.08 08:35modify3700.10113.83108.83113.90
11292006.06.08 09:19t/p3700.10113.90108.83113.900.61535.73
11302006.06.08 09:20buy3710.10113.930.000.00
11312006.06.08 09:20modify3710.10113.93108.93114.00
11322006.06.08 09:59t/p3710.10114.00108.93114.000.61536.34
11332006.06.08 10:00buy3720.10114.000.000.00
11342006.06.08 10:00modify3720.10114.00109.00114.07
11352006.06.08 13:53t/p3720.10114.07109.00114.070.61536.95
11362006.06.08 13:54buy3730.10114.190.000.00
11372006.06.08 13:54modify3730.10114.19109.19114.26
11382006.06.08 13:55t/p3730.10114.26109.19114.260.61537.56
11392006.06.08 13:56buy3740.10114.270.000.00
11402006.06.08 13:56modify3740.10114.27109.27114.34
11412006.06.08 14:13t/p3740.10114.34109.27114.340.61538.17
11422006.06.08 14:14buy3750.10114.380.000.00
11432006.06.08 14:14modify3750.10114.38109.38114.45
11442006.06.08 14:23t/p3750.10114.45109.38114.450.61538.78
11452006.06.08 14:24buy3760.10114.470.000.00
11462006.06.08 14:24modify3760.10114.47109.47114.54
11472006.06.08 14:33t/p3760.10114.54109.47114.540.61539.39
11482006.06.08 14:34buy3770.10114.730.000.00
11492006.06.08 14:34modify3770.10114.73109.73114.80
11502006.06.13 14:33t/p3770.10114.80109.73114.801.00540.39
11512006.06.13 14:34sell3780.10114.690.000.00
11522006.06.13 14:34modify3780.10114.69119.69114.62
11532006.06.13 14:35sell3790.50114.670.000.00
11542006.06.13 14:35modify3790.50114.67119.67114.60
11552006.06.13 14:35modify3780.10114.69119.67114.60
11562006.06.13 14:49t/p3780.10114.60119.67114.600.78541.17
11572006.06.13 14:49t/p3790.50114.60119.67114.603.05544.22
11582006.06.13 14:50sell3800.10114.570.000.00
11592006.06.13 14:50modify3800.10114.57119.57114.50
11602006.06.14 15:30t/p3800.10114.50119.57114.500.46544.68
11612006.06.14 15:31sell3810.10114.500.000.00
11622006.06.14 15:31modify3810.10114.50119.50114.43
11632006.06.19 03:07sell3820.50115.670.000.00
11642006.06.19 03:07modify3820.50115.67120.47115.40
11652006.06.19 03:07modify3810.10114.50120.47115.40
11662006.06.19 17:05t/p3810.10115.40120.47115.40-8.53536.15
11672006.06.19 17:05t/p3820.50115.40120.47115.4011.70547.85
11682006.06.19 17:06sell3830.10115.350.000.00
11692006.06.19 17:06modify3830.10115.35120.35115.28
11702006.06.19 18:00t/p3830.10115.28120.35115.280.60548.45
11712006.06.19 18:00sell3840.10115.250.000.00
11722006.06.19 18:00modify3840.10115.25120.25115.18
11732006.06.19 18:01t/p3840.10115.18120.25115.180.60549.05
11742006.06.19 18:02sell3850.10115.160.000.00
11752006.06.19 18:02modify3850.10115.16120.16115.09
11762006.06.20 07:42t/p3850.10115.09120.16115.090.46549.52
11772006.06.20 07:42sell3860.10115.070.000.00
11782006.06.20 07:42modify3860.10115.07120.07115.00
11792006.06.20 08:02t/p3860.10115.00120.07115.000.61550.13
11802006.06.20 08:03sell3870.10114.970.000.00
11812006.06.20 08:03modify3870.10114.97119.97114.90
11822006.06.20 08:41t/p3870.10114.90119.97114.900.61550.74
11832006.06.20 08:42sell3880.10114.880.000.00
11842006.06.20 08:42modify3880.10114.88119.88114.81
11852006.06.20 08:48t/p3880.10114.81119.88114.810.61551.35
11862006.06.20 08:49sell3890.10114.760.000.00
11872006.06.20 08:49modify3890.10114.76119.76114.69
11882006.06.20 09:05t/p3890.10114.69119.76114.690.61551.96
11892006.06.20 09:05buy3900.10114.690.000.00
11902006.06.20 09:05modify3900.10114.69109.69114.76
11912006.06.20 09:18t/p3900.10114.76109.69114.760.61552.57
11922006.06.20 09:19buy3910.10114.760.000.00
11932006.06.20 09:19modify3910.10114.76109.76114.83
11942006.06.20 10:29t/p3910.10114.83109.76114.830.61553.18
11952006.06.20 10:30buy3920.10114.840.000.00
11962006.06.20 10:30modify3920.10114.84109.84114.91
11972006.06.20 11:25t/p3920.10114.91109.84114.910.61553.79
11982006.06.20 11:26buy3930.10114.960.000.00
11992006.06.20 11:26modify3930.10114.96109.96115.03
12002006.06.20 11:31t/p3930.10115.03109.96115.030.61554.40
12012006.06.20 11:32buy3940.10115.080.000.00
12022006.06.20 11:32modify3940.10115.08110.08115.15
12032006.06.20 11:53t/p3940.10115.15110.08115.150.61555.01
12042006.06.20 11:54buy3950.10115.190.000.00
12052006.06.20 11:54modify3950.10115.19110.19115.26
12062006.06.20 11:58t/p3950.10115.26110.19115.260.61555.62
12072006.06.20 11:59buy3960.10115.260.000.00
12082006.06.20 11:59modify3960.10115.26110.26115.33
12092006.06.22 12:15t/p3960.10115.33110.26115.331.13556.75
12102006.06.22 12:16buy3970.10115.380.000.00
12112006.06.22 12:16modify3970.10115.38110.38115.45
12122006.06.22 12:30t/p3970.10115.45110.38115.450.61557.36
12132006.06.22 12:31buy3980.10115.500.000.00
12142006.06.22 12:31modify3980.10115.50110.50115.57
12152006.06.22 12:48t/p3980.10115.57110.50115.570.61557.97
12162006.06.22 12:49buy3990.10115.630.000.00
12172006.06.22 12:49modify3990.10115.63110.63115.70
12182006.06.22 12:54t/p3990.10115.70110.63115.700.61558.58
12192006.06.22 12:55sell4000.10115.670.000.00
12202006.06.22 12:55modify4000.10115.67120.67115.60
12212006.06.22 12:56sell4010.50115.650.000.00
12222006.06.22 12:56modify4010.50115.65120.65115.58
12232006.06.22 12:56modify4000.10115.67120.65115.58
12242006.06.22 13:00t/p4000.10115.58120.65115.580.78559.36
12252006.06.22 13:00t/p4010.50115.58120.65115.583.03562.39
12262006.06.22 13:01sell4020.10115.570.000.00
12272006.06.22 13:01modify4020.10115.57120.57115.50
12282006.10.06 15:54sell4030.50118.870.000.00
12292006.10.06 15:54modify4030.50118.87123.32118.25
12302006.10.06 15:54modify4020.10115.57123.32118.25
12312006.10.17 23:59close at stop4030.50118.69123.32118.251.01563.40
12322006.10.17 23:59close at stop4020.10118.69123.32118.25-43.08520.32