Strategy Tester Report
Cost Averaging v2_1-Pyramid
|Symbol
|USDJPYm (US Dollar vs Japanese Yen)
|Period
|1 Minute (M1) 2004.06.16 15:19 - 2006.10.18 00:00 (2004.06.16 - 2006.10.18)
|Model
|Every tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
|Parameters
|MagicNumber=12323; MA_length=10; applied_price=5; LotExponent=5; slip=3; Lots=0.1; TakeProfit=7; Stoploss=500; PipStep=100; TimePeriod=0; MaxTrades=3; UseTimeOut=false;
MaxTradeOpenHours=25;
|Bars in test
|663654
|Ticks modelled
|2929169
|Modelling quality
|24.89%
|Initial deposit
|343.00
|Total net profit
|177.32
|Gross profit
|571.83
|Gross loss
|-394.52
|Profit factor
|1.45
|Expected payoff
|0.44
|Absolute drawdown
|31.64
|Maximal drawdown
|75.44 (13.35%)
|Relative drawdown
|13.35% (75.44)
|Total trades
|403
|Short positions (won %)
|117 (85.47%)
|Long positions (won %)
|286 (98.60%)
|Profit trades (% of total)
|382 (94.79%)
|Loss trades (% of total)
|21 (5.21%)
|Largest
|profit trade
|65.13
|loss trade
|-43.09
|Average
|profit trade
|1.50
|loss trade
|-18.79
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|68 (70.26)
|consecutive losses (loss in money)
|3 (-73.93)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|84.77 (32)
|consecutive loss (count of losses)
|-73.93 (3)
|Average
|consecutive wins
|24
|consecutive losses
|1
|#
|Time
|Type
|Order
|Lots
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2004.06.16 15:19
|buy
|1
|0.10
|110.02
|0.00
|0.00
|2
|2004.06.16 15:19
|modify
|1
|0.10
|110.02
|105.02
|110.09
|3
|2004.06.16 15:53
|t/p
|1
|0.10
|110.09
|105.02
|110.09
|0.64
|343.64
|4
|2004.06.16 15:54
|buy
|2
|0.10
|110.09
|0.00
|0.00
|5
|2004.06.16 15:54
|modify
|2
|0.10
|110.09
|105.09
|110.16
|6
|2004.06.16 16:38
|t/p
|2
|0.10
|110.16
|105.09
|110.16
|0.64
|344.28
|7
|2004.06.16 16:39
|buy
|3
|0.10
|110.18
|0.00
|0.00
|8
|2004.06.16 16:39
|modify
|3
|0.10
|110.18
|105.18
|110.25
|9
|2004.07.21 17:05
|t/p
|3
|0.10
|110.25
|105.18
|110.25
|5.18
|349.46
|10
|2004.07.21 17:06
|buy
|4
|0.10
|110.30
|0.00
|0.00
|11
|2004.07.21 17:06
|modify
|4
|0.10
|110.30
|105.30
|110.37
|12
|2004.07.27 15:30
|t/p
|4
|0.10
|110.37
|105.30
|110.37
|1.41
|350.87
|13
|2004.07.27 15:31
|buy
|5
|0.10
|110.37
|0.00
|0.00
|14
|2004.07.27 15:31
|modify
|5
|0.10
|110.37
|105.37
|110.44
|15
|2004.07.27 16:01
|t/p
|5
|0.10
|110.44
|105.37
|110.44
|0.64
|351.51
|16
|2004.07.27 16:02
|buy
|6
|0.10
|110.55
|0.00
|0.00
|17
|2004.07.27 16:02
|modify
|6
|0.10
|110.55
|105.55
|110.62
|18
|2004.07.27 16:04
|t/p
|6
|0.10
|110.62
|105.55
|110.62
|0.63
|352.14
|19
|2004.07.27 16:05
|sell
|7
|0.10
|110.54
|0.00
|0.00
|20
|2004.07.27 16:05
|modify
|7
|0.10
|110.54
|115.54
|110.47
|21
|2004.07.27 16:06
|sell
|8
|0.50
|110.54
|0.00
|0.00
|22
|2004.07.27 16:06
|modify
|8
|0.50
|110.54
|115.54
|110.47
|23
|2004.07.28 11:34
|sell
|9
|2.50
|111.54
|0.00
|0.00
|24
|2004.07.28 11:34
|modify
|9
|2.50
|111.54
|116.35
|111.28
|25
|2004.07.28 11:34
|modify
|8
|0.50
|110.54
|116.35
|111.28
|26
|2004.07.28 11:34
|modify
|7
|0.10
|110.54
|116.35
|111.28
|27
|2004.07.28 14:38
|t/p
|7
|0.10
|111.28
|116.35
|111.28
|-6.80
|345.34
|28
|2004.07.28 14:38
|t/p
|8
|0.50
|111.28
|116.35
|111.28
|-33.98
|311.36
|29
|2004.07.28 14:38
|t/p
|9
|2.50
|111.28
|116.35
|111.28
|58.41
|369.77
|30
|2004.07.28 14:39
|sell
|10
|0.10
|111.26
|0.00
|0.00
|31
|2004.07.28 14:39
|modify
|10
|0.10
|111.26
|116.26
|111.19
|32
|2004.07.28 14:39
|t/p
|10
|0.10
|111.19
|116.26
|111.19
|0.63
|370.40
|33
|2004.07.28 14:40
|sell
|11
|0.10
|111.20
|0.00
|0.00
|34
|2004.07.28 14:40
|modify
|11
|0.10
|111.20
|116.20
|111.13
|35
|2004.07.30 14:47
|t/p
|11
|0.10
|111.13
|116.20
|111.13
|0.05
|370.45
|36
|2004.07.30 14:48
|sell
|12
|0.10
|111.08
|0.00
|0.00
|37
|2004.07.30 14:48
|modify
|12
|0.10
|111.08
|116.08
|111.01
|38
|2004.08.02 05:31
|t/p
|12
|0.10
|111.01
|116.08
|111.01
|0.48
|370.93
|39
|2004.08.02 05:32
|sell
|13
|0.10
|110.97
|0.00
|0.00
|40
|2004.08.02 05:32
|modify
|13
|0.10
|110.97
|115.97
|110.90
|41
|2004.08.02 10:10
|t/p
|13
|0.10
|110.90
|115.97
|110.90
|0.63
|371.56
|42
|2004.08.02 10:11
|sell
|14
|0.10
|110.88
|0.00
|0.00
|43
|2004.08.02 10:11
|modify
|14
|0.10
|110.88
|115.88
|110.81
|44
|2004.08.02 10:38
|t/p
|14
|0.10
|110.81
|115.88
|110.81
|0.63
|372.19
|45
|2004.08.02 10:39
|sell
|15
|0.10
|110.77
|0.00
|0.00
|46
|2004.08.02 10:39
|modify
|15
|0.10
|110.77
|115.77
|110.70
|47
|2004.08.02 11:01
|t/p
|15
|0.10
|110.70
|115.77
|110.70
|0.63
|372.82
|48
|2004.08.02 11:02
|sell
|16
|0.10
|110.68
|0.00
|0.00
|49
|2004.08.02 11:02
|modify
|16
|0.10
|110.68
|115.68
|110.61
|50
|2004.08.02 11:05
|t/p
|16
|0.10
|110.61
|115.68
|110.61
|0.63
|373.45
|51
|2004.08.02 11:06
|sell
|17
|0.10
|110.57
|0.00
|0.00
|52
|2004.08.02 11:06
|modify
|17
|0.10
|110.57
|115.57
|110.50
|53
|2004.08.03 03:00
|t/p
|17
|0.10
|110.50
|115.57
|110.50
|0.48
|373.94
|54
|2004.08.03 03:01
|sell
|18
|0.10
|110.49
|0.00
|0.00
|55
|2004.08.03 03:01
|modify
|18
|0.10
|110.49
|115.49
|110.42
|56
|2004.08.03 16:08
|t/p
|18
|0.10
|110.42
|115.49
|110.42
|0.63
|374.57
|57
|2004.08.03 16:09
|sell
|19
|0.10
|110.40
|0.00
|0.00
|58
|2004.08.03 16:09
|modify
|19
|0.10
|110.40
|115.40
|110.33
|59
|2004.08.06 14:52
|t/p
|19
|0.10
|110.33
|115.40
|110.33
|-0.09
|374.48
|60
|2004.08.06 14:53
|sell
|20
|0.10
|110.31
|0.00
|0.00
|61
|2004.08.06 14:53
|modify
|20
|0.10
|110.31
|115.31
|110.24
|62
|2004.08.06 14:59
|t/p
|20
|0.10
|110.24
|115.31
|110.24
|0.64
|375.12
|63
|2004.08.06 14:59
|buy
|21
|0.10
|110.07
|0.00
|0.00
|64
|2004.08.06 14:59
|modify
|21
|0.10
|110.07
|105.07
|110.14
|65
|2004.08.06 15:13
|t/p
|21
|0.10
|110.14
|105.07
|110.14
|0.64
|375.76
|66
|2004.08.06 15:16
|buy
|22
|0.10
|110.13
|0.00
|0.00
|67
|2004.08.06 15:16
|modify
|22
|0.10
|110.13
|105.13
|110.20
|68
|2004.08.06 15:26
|t/p
|22
|0.10
|110.20
|105.13
|110.20
|0.64
|376.40
|69
|2004.08.06 15:29
|buy
|23
|0.10
|110.13
|0.00
|0.00
|70
|2004.08.06 15:29
|modify
|23
|0.10
|110.13
|105.13
|110.20
|71
|2004.08.06 18:24
|t/p
|23
|0.10
|110.20
|105.13
|110.20
|0.64
|377.04
|72
|2004.08.06 18:25
|buy
|24
|0.10
|110.21
|0.00
|0.00
|73
|2004.08.06 18:25
|modify
|24
|0.10
|110.21
|105.21
|110.28
|74
|2004.08.06 19:01
|t/p
|24
|0.10
|110.28
|105.21
|110.28
|0.64
|377.68
|75
|2004.08.06 19:02
|buy
|25
|0.10
|110.34
|0.00
|0.00
|76
|2004.08.06 19:02
|modify
|25
|0.10
|110.34
|105.34
|110.41
|77
|2004.08.06 19:12
|t/p
|25
|0.10
|110.41
|105.34
|110.41
|0.63
|378.31
|78
|2004.08.06 19:13
|buy
|26
|0.10
|110.41
|0.00
|0.00
|79
|2004.08.06 19:13
|modify
|26
|0.10
|110.41
|105.41
|110.48
|80
|2004.08.09 00:53
|t/p
|26
|0.10
|110.48
|105.41
|110.48
|0.77
|379.08
|81
|2004.08.09 00:54
|buy
|27
|0.10
|110.49
|0.00
|0.00
|82
|2004.08.09 00:54
|modify
|27
|0.10
|110.49
|105.49
|110.56
|83
|2004.08.09 01:05
|t/p
|27
|0.10
|110.56
|105.49
|110.56
|0.63
|379.71
|84
|2004.08.09 01:05
|buy
|28
|0.10
|110.59
|0.00
|0.00
|85
|2004.08.09 01:05
|modify
|28
|0.10
|110.59
|105.59
|110.66
|86
|2004.08.09 13:54
|t/p
|28
|0.10
|110.66
|105.59
|110.66
|0.63
|380.34
|87
|2004.08.09 13:55
|buy
|29
|0.10
|110.69
|0.00
|0.00
|88
|2004.08.09 13:55
|modify
|29
|0.10
|110.69
|105.69
|110.76
|89
|2004.08.09 14:08
|t/p
|29
|0.10
|110.76
|105.69
|110.76
|0.63
|380.97
|90
|2004.08.09 14:09
|buy
|30
|0.10
|110.77
|0.00
|0.00
|91
|2004.08.09 14:09
|modify
|30
|0.10
|110.77
|105.77
|110.84
|92
|2004.08.09 14:13
|t/p
|30
|0.10
|110.84
|105.77
|110.84
|0.63
|381.60
|93
|2004.08.09 14:14
|buy
|31
|0.10
|110.85
|0.00
|0.00
|94
|2004.08.09 14:14
|modify
|31
|0.10
|110.85
|105.85
|110.92
|95
|2004.08.10 15:43
|t/p
|31
|0.10
|110.92
|105.85
|110.92
|0.76
|382.36
|96
|2004.08.10 15:44
|buy
|32
|0.10
|110.97
|0.00
|0.00
|97
|2004.08.10 15:44
|modify
|32
|0.10
|110.97
|105.97
|111.04
|98
|2004.08.10 20:19
|t/p
|32
|0.10
|111.04
|105.97
|111.04
|0.63
|382.99
|99
|2004.08.10 20:20
|buy
|33
|0.10
|111.10
|0.00
|0.00
|100
|2004.08.10 20:20
|modify
|33
|0.10
|111.10
|106.10
|111.17
|101
|2004.08.10 20:20
|t/p
|33
|0.10
|111.17
|106.10
|111.17
|0.63
|383.62
|102
|2004.08.10 20:21
|buy
|34
|0.10
|111.19
|0.00
|0.00
|103
|2004.08.10 20:21
|modify
|34
|0.10
|111.19
|106.19
|111.26
|104
|2004.08.10 20:51
|t/p
|34
|0.10
|111.26
|106.19
|111.26
|0.63
|384.25
|105
|2004.08.10 20:51
|buy
|35
|0.10
|111.28
|0.00
|0.00
|106
|2004.08.10 20:51
|modify
|35
|0.10
|111.28
|106.28
|111.35
|107
|2004.08.10 20:54
|t/p
|35
|0.10
|111.35
|106.28
|111.35
|0.63
|384.88
|108
|2004.08.10 20:55
|buy
|36
|0.10
|111.40
|0.00
|0.00
|109
|2004.08.10 20:55
|modify
|36
|0.10
|111.40
|106.40
|111.47
|110
|2004.08.13 01:52
|t/p
|36
|0.10
|111.47
|106.40
|111.47
|1.27
|386.15
|111
|2004.08.13 01:53
|buy
|37
|0.10
|111.57
|0.00
|0.00
|112
|2004.08.13 01:53
|modify
|37
|0.10
|111.57
|106.57
|111.64
|113
|2004.08.13 02:01
|t/p
|37
|0.10
|111.64
|106.57
|111.64
|0.63
|386.78
|114
|2004.08.13 02:02
|buy
|38
|0.10
|111.69
|0.00
|0.00
|115
|2004.08.13 02:02
|modify
|38
|0.10
|111.69
|106.69
|111.76
|116
|2004.08.13 03:01
|t/p
|38
|0.10
|111.76
|106.69
|111.76
|0.63
|387.41
|117
|2004.08.13 03:02
|buy
|39
|0.10
|111.75
|0.00
|0.00
|118
|2004.08.13 03:02
|modify
|39
|0.10
|111.75
|106.75
|111.82
|119
|2004.08.13 06:26
|t/p
|39
|0.10
|111.82
|106.75
|111.82
|0.63
|388.04
|120
|2004.08.13 06:27
|buy
|40
|0.10
|111.82
|0.00
|0.00
|121
|2004.08.13 06:27
|modify
|40
|0.10
|111.82
|106.82
|111.89
|122
|2004.08.13 06:51
|t/p
|40
|0.10
|111.89
|106.82
|111.89
|0.62
|388.66
|123
|2004.08.13 06:52
|buy
|41
|0.10
|111.91
|0.00
|0.00
|124
|2004.08.13 06:52
|modify
|41
|0.10
|111.91
|106.91
|111.98
|125
|2004.08.13 07:06
|t/p
|41
|0.10
|111.98
|106.91
|111.98
|0.63
|389.29
|126
|2004.08.13 07:06
|buy
|42
|0.10
|112.00
|0.00
|0.00
|127
|2004.08.13 07:06
|modify
|42
|0.10
|112.00
|107.00
|112.07
|128
|2004.10.25 01:25
|s/l
|42
|0.10
|107.00
|107.00
|112.07
|-37.50
|351.79
|129
|2004.10.25 01:26
|sell
|43
|0.10
|106.85
|0.00
|0.00
|130
|2004.10.25 01:26
|modify
|43
|0.10
|106.85
|111.85
|106.78
|131
|2004.10.25 01:27
|sell
|44
|0.50
|106.89
|0.00
|0.00
|132
|2004.10.25 01:27
|modify
|44
|0.50
|106.89
|111.88
|106.81
|133
|2004.10.25 01:27
|modify
|43
|0.10
|106.85
|111.88
|106.81
|134
|2004.10.25 01:28
|t/p
|43
|0.10
|106.81
|111.88
|106.81
|0.38
|352.17
|135
|2004.10.25 01:28
|t/p
|44
|0.50
|106.81
|111.88
|106.81
|3.74
|355.91
|136
|2004.10.25 01:29
|sell
|45
|0.10
|106.82
|0.00
|0.00
|137
|2004.10.25 01:29
|modify
|45
|0.10
|106.82
|111.82
|106.75
|138
|2004.10.25 01:38
|t/p
|45
|0.10
|106.75
|111.82
|106.75
|0.65
|356.56
|139
|2004.10.25 01:39
|sell
|46
|0.10
|106.74
|0.00
|0.00
|140
|2004.10.25 01:39
|modify
|46
|0.10
|106.74
|111.74
|106.67
|141
|2004.10.25 01:56
|t/p
|46
|0.10
|106.67
|111.74
|106.67
|0.66
|357.22
|142
|2004.10.25 01:57
|sell
|47
|0.10
|106.63
|0.00
|0.00
|143
|2004.10.25 01:57
|modify
|47
|0.10
|106.63
|111.63
|106.56
|144
|2004.10.25 01:58
|t/p
|47
|0.10
|106.56
|111.63
|106.56
|0.66
|357.88
|145
|2004.10.25 01:59
|sell
|48
|0.10
|106.56
|0.00
|0.00
|146
|2004.10.25 01:59
|modify
|48
|0.10
|106.56
|111.56
|106.49
|147
|2004.10.25 10:09
|t/p
|48
|0.10
|106.49
|111.56
|106.49
|0.66
|358.54
|148
|2004.10.25 10:10
|sell
|49
|0.10
|106.41
|0.00
|0.00
|149
|2004.10.25 10:10
|modify
|49
|0.10
|106.41
|111.41
|106.34
|150
|2004.10.25 10:16
|t/p
|49
|0.10
|106.34
|111.41
|106.34
|0.66
|359.20
|151
|2004.10.25 10:17
|sell
|50
|0.10
|106.33
|0.00
|0.00
|152
|2004.10.25 10:17
|modify
|50
|0.10
|106.33
|111.33
|106.26
|153
|2004.10.25 11:00
|t/p
|50
|0.10
|106.26
|111.33
|106.26
|0.66
|359.86
|154
|2004.10.25 11:00
|sell
|51
|0.10
|106.24
|0.00
|0.00
|155
|2004.10.25 11:00
|modify
|51
|0.10
|106.24
|111.24
|106.17
|156
|2004.10.28 07:01
|t/p
|51
|0.10
|106.17
|111.24
|106.17
|-0.07
|359.79
|157
|2004.10.28 07:02
|sell
|52
|0.10
|106.10
|0.00
|0.00
|158
|2004.10.28 07:02
|modify
|52
|0.10
|106.10
|111.10
|106.03
|159
|2004.10.28 09:45
|t/p
|52
|0.10
|106.03
|111.10
|106.03
|0.66
|360.45
|160
|2004.10.28 09:46
|sell
|53
|0.10
|106.01
|0.00
|0.00
|161
|2004.10.28 09:46
|modify
|53
|0.10
|106.01
|111.01
|105.94
|162
|2004.10.28 10:16
|t/p
|53
|0.10
|105.94
|111.01
|105.94
|0.66
|361.11
|163
|2004.10.28 10:17
|sell
|54
|0.10
|105.93
|0.00
|0.00
|164
|2004.10.28 10:17
|modify
|54
|0.10
|105.93
|110.93
|105.86
|165
|2004.10.29 09:28
|t/p
|54
|0.10
|105.86
|110.93
|105.86
|0.51
|361.62
|166
|2004.10.29 09:29
|sell
|55
|0.10
|105.88
|0.00
|0.00
|167
|2004.10.29 09:29
|modify
|55
|0.10
|105.88
|110.88
|105.81
|168
|2004.10.29 09:49
|t/p
|55
|0.10
|105.81
|110.88
|105.81
|0.67
|362.29
|169
|2004.10.29 09:50
|sell
|56
|0.10
|105.78
|0.00
|0.00
|170
|2004.10.29 09:50
|modify
|56
|0.10
|105.78
|110.78
|105.71
|171
|2004.11.04 15:17
|t/p
|56
|0.10
|105.71
|110.78
|105.71
|-0.22
|362.08
|172
|2004.11.04 15:18
|sell
|57
|0.10
|105.71
|0.00
|0.00
|173
|2004.11.04 15:18
|modify
|57
|0.10
|105.71
|110.71
|105.64
|174
|2004.11.05 16:05
|t/p
|57
|0.10
|105.64
|110.71
|105.64
|0.51
|362.59
|175
|2004.11.05 16:06
|sell
|58
|0.10
|105.60
|0.00
|0.00
|176
|2004.11.05 16:06
|modify
|58
|0.10
|105.60
|110.60
|105.53
|177
|2004.11.05 17:16
|t/p
|58
|0.10
|105.53
|110.60
|105.53
|0.66
|363.25
|178
|2004.11.05 17:17
|sell
|59
|0.10
|105.53
|0.00
|0.00
|179
|2004.11.05 17:17
|modify
|59
|0.10
|105.53
|110.53
|105.46
|180
|2004.11.08 00:08
|t/p
|59
|0.10
|105.46
|110.53
|105.46
|0.52
|363.77
|181
|2004.11.08 00:08
|sell
|60
|0.10
|105.43
|0.00
|0.00
|182
|2004.11.08 00:08
|modify
|60
|0.10
|105.43
|110.43
|105.36
|183
|2004.11.08 00:12
|t/p
|60
|0.10
|105.36
|110.43
|105.36
|0.66
|364.43
|184
|2004.11.08 00:13
|sell
|61
|0.10
|105.35
|0.00
|0.00
|185
|2004.11.08 00:13
|modify
|61
|0.10
|105.35
|110.35
|105.28
|186
|2004.11.08 09:24
|t/p
|61
|0.10
|105.28
|110.35
|105.28
|0.67
|365.10
|187
|2004.11.08 09:25
|sell
|62
|0.10
|105.28
|0.00
|0.00
|188
|2004.11.08 09:25
|modify
|62
|0.10
|105.28
|110.28
|105.21
|189
|2004.11.15 01:23
|t/p
|62
|0.10
|105.21
|110.28
|105.21
|-0.36
|364.74
|190
|2004.11.15 01:23
|sell
|63
|0.10
|105.18
|0.00
|0.00
|191
|2004.11.15 01:23
|modify
|63
|0.10
|105.18
|110.18
|105.11
|192
|2004.11.17 08:52
|t/p
|63
|0.10
|105.11
|110.18
|105.11
|0.37
|365.11
|193
|2004.11.17 08:53
|sell
|64
|0.10
|104.94
|0.00
|0.00
|194
|2004.11.17 08:53
|modify
|64
|0.10
|104.94
|109.94
|104.87
|195
|2004.11.17 09:08
|t/p
|64
|0.10
|104.87
|109.94
|104.87
|0.66
|365.77
|196
|2004.11.17 09:09
|sell
|65
|0.10
|104.88
|0.00
|0.00
|197
|2004.11.17 09:09
|modify
|65
|0.10
|104.88
|109.88
|104.81
|198
|2004.11.17 09:20
|t/p
|65
|0.10
|104.81
|109.88
|104.81
|0.66
|366.43
|199
|2004.11.17 09:21
|sell
|66
|0.10
|104.80
|0.00
|0.00
|200
|2004.11.17 09:21
|modify
|66
|0.10
|104.80
|109.80
|104.73
|201
|2004.11.17 09:48
|t/p
|66
|0.10
|104.73
|109.80
|104.73
|0.66
|367.09
|202
|2004.11.17 09:49
|sell
|67
|0.10
|104.68
|0.00
|0.00
|203
|2004.11.17 09:49
|modify
|67
|0.10
|104.68
|109.68
|104.61
|204
|2004.11.17 09:49
|t/p
|67
|0.10
|104.61
|109.68
|104.61
|0.67
|367.76
|205
|2004.11.17 09:50
|sell
|68
|0.10
|104.59
|0.00
|0.00
|206
|2004.11.17 09:50
|modify
|68
|0.10
|104.59
|109.59
|104.52
|207
|2004.11.17 10:48
|t/p
|68
|0.10
|104.52
|109.59
|104.52
|0.67
|368.43
|208
|2004.11.17 10:49
|sell
|69
|0.10
|104.50
|0.00
|0.00
|209
|2004.11.17 10:49
|modify
|69
|0.10
|104.50
|109.50
|104.43
|210
|2004.11.17 11:33
|t/p
|69
|0.10
|104.43
|109.50
|104.43
|0.67
|369.10
|211
|2004.11.17 11:34
|sell
|70
|0.10
|104.42
|0.00
|0.00
|212
|2004.11.17 11:34
|modify
|70
|0.10
|104.42
|109.42
|104.35
|213
|2004.11.17 11:35
|t/p
|70
|0.10
|104.35
|109.42
|104.35
|0.67
|369.77
|214
|2004.11.17 11:36
|sell
|71
|0.10
|104.32
|0.00
|0.00
|215
|2004.11.17 11:36
|modify
|71
|0.10
|104.32
|109.32
|104.25
|216
|2004.11.17 15:59
|t/p
|71
|0.10
|104.25
|109.32
|104.25
|0.67
|370.44
|217
|2004.11.17 16:00
|sell
|72
|0.10
|104.22
|0.00
|0.00
|218
|2004.11.17 16:00
|modify
|72
|0.10
|104.22
|109.22
|104.15
|219
|2004.11.17 16:28
|t/p
|72
|0.10
|104.15
|109.22
|104.15
|0.67
|371.11
|220
|2004.11.17 16:29
|buy
|73
|0.10
|104.15
|0.00
|0.00
|221
|2004.11.17 16:29
|modify
|73
|0.10
|104.15
|99.15
|104.22
|222
|2004.11.17 16:42
|t/p
|73
|0.10
|104.22
|99.15
|104.22
|0.67
|371.78
|223
|2004.11.17 16:43
|buy
|74
|0.10
|104.26
|0.00
|0.00
|224
|2004.11.17 16:43
|modify
|74
|0.10
|104.26
|99.26
|104.33
|225
|2004.11.18 15:37
|t/p
|74
|0.10
|104.33
|99.26
|104.33
|1.06
|372.84
|226
|2004.11.18 15:38
|buy
|75
|0.10
|104.35
|0.00
|0.00
|227
|2004.11.18 15:38
|modify
|75
|0.10
|104.35
|99.35
|104.42
|228
|2004.12.08 14:25
|t/p
|75
|0.10
|104.42
|99.35
|104.42
|3.01
|375.85
|229
|2004.12.08 14:26
|buy
|76
|0.10
|104.42
|0.00
|0.00
|230
|2004.12.08 14:26
|modify
|76
|0.10
|104.42
|99.42
|104.49
|231
|2004.12.08 14:36
|t/p
|76
|0.10
|104.49
|99.42
|104.49
|0.67
|376.52
|232
|2004.12.08 14:37
|buy
|77
|0.10
|104.53
|0.00
|0.00
|233
|2004.12.08 14:37
|modify
|77
|0.10
|104.53
|99.53
|104.60
|234
|2004.12.08 14:37
|t/p
|77
|0.10
|104.60
|99.53
|104.60
|0.66
|377.18
|235
|2004.12.08 14:38
|buy
|78
|0.10
|104.66
|0.00
|0.00
|236
|2004.12.08 14:38
|modify
|78
|0.10
|104.66
|99.66
|104.73
|237
|2004.12.08 14:44
|t/p
|78
|0.10
|104.73
|99.66
|104.73
|0.67
|377.85
|238
|2004.12.08 14:45
|buy
|79
|0.10
|104.73
|0.00
|0.00
|239
|2004.12.08 14:45
|modify
|79
|0.10
|104.73
|99.73
|104.80
|240
|2004.12.08 14:46
|t/p
|79
|0.10
|104.80
|99.73
|104.80
|0.66
|378.51
|241
|2004.12.08 14:47
|sell
|80
|0.10
|104.75
|0.00
|0.00
|242
|2004.12.08 14:47
|modify
|80
|0.10
|104.75
|109.75
|104.68
|243
|2004.12.08 14:48
|sell
|81
|0.50
|104.89
|0.00
|0.00
|244
|2004.12.08 14:48
|modify
|81
|0.50
|104.89
|109.87
|104.80
|245
|2004.12.08 14:48
|modify
|80
|0.10
|104.75
|109.87
|104.80
|246
|2004.12.08 14:50
|t/p
|80
|0.10
|104.80
|109.87
|104.80
|-0.48
|378.03
|247
|2004.12.08 14:50
|t/p
|81
|0.50
|104.80
|109.87
|104.80
|4.29
|382.32
|248
|2004.12.08 14:51
|sell
|82
|0.10
|104.80
|0.00
|0.00
|249
|2004.12.08 14:51
|modify
|82
|0.10
|104.80
|109.80
|104.73
|250
|2004.12.08 14:53
|t/p
|82
|0.10
|104.73
|109.80
|104.73
|0.67
|382.99
|251
|2004.12.08 14:53
|sell
|83
|0.10
|104.71
|0.00
|0.00
|252
|2004.12.08 14:53
|modify
|83
|0.10
|104.71
|109.71
|104.64
|253
|2004.12.08 14:55
|t/p
|83
|0.10
|104.64
|109.71
|104.64
|0.66
|383.65
|254
|2004.12.08 14:56
|sell
|84
|0.10
|104.62
|0.00
|0.00
|255
|2004.12.08 14:56
|modify
|84
|0.10
|104.62
|109.62
|104.55
|256
|2004.12.08 15:10
|t/p
|84
|0.10
|104.55
|109.62
|104.55
|0.67
|384.32
|257
|2004.12.08 15:11
|sell
|85
|0.10
|104.53
|0.00
|0.00
|258
|2004.12.08 15:11
|modify
|85
|0.10
|104.53
|109.53
|104.46
|259
|2004.12.08 15:15
|t/p
|85
|0.10
|104.46
|109.53
|104.46
|0.67
|384.99
|260
|2004.12.08 15:16
|sell
|86
|0.10
|104.38
|0.00
|0.00
|261
|2004.12.08 15:16
|modify
|86
|0.10
|104.38
|109.38
|104.31
|262
|2004.12.08 15:25
|t/p
|86
|0.10
|104.31
|109.38
|104.31
|0.67
|385.66
|263
|2004.12.08 15:26
|buy
|87
|0.10
|104.33
|0.00
|0.00
|264
|2004.12.08 15:26
|modify
|87
|0.10
|104.33
|99.33
|104.40
|265
|2004.12.08 15:29
|t/p
|87
|0.10
|104.40
|99.33
|104.40
|0.67
|386.33
|266
|2004.12.08 15:30
|buy
|88
|0.10
|104.44
|0.00
|0.00
|267
|2004.12.08 15:30
|modify
|88
|0.10
|104.44
|99.44
|104.51
|268
|2004.12.08 15:34
|t/p
|88
|0.10
|104.51
|99.44
|104.51
|0.67
|387.00
|269
|2004.12.08 15:35
|buy
|89
|0.10
|104.54
|0.00
|0.00
|270
|2004.12.08 15:35
|modify
|89
|0.10
|104.54
|99.54
|104.61
|271
|2004.12.08 16:58
|t/p
|89
|0.10
|104.61
|99.54
|104.61
|0.67
|387.67
|272
|2004.12.08 16:59
|buy
|90
|0.10
|104.64
|0.00
|0.00
|273
|2004.12.08 16:59
|modify
|90
|0.10
|104.64
|99.64
|104.71
|274
|2004.12.08 17:17
|t/p
|90
|0.10
|104.71
|99.64
|104.71
|0.67
|388.34
|275
|2004.12.08 17:18
|buy
|91
|0.10
|104.74
|0.00
|0.00
|276
|2004.12.08 17:18
|modify
|91
|0.10
|104.74
|99.74
|104.81
|277
|2004.12.09 16:30
|t/p
|91
|0.10
|104.81
|99.74
|104.81
|1.06
|389.40
|278
|2004.12.09 16:31
|buy
|92
|0.10
|104.86
|0.00
|0.00
|279
|2004.12.09 16:31
|modify
|92
|0.10
|104.86
|99.86
|104.93
|280
|2004.12.09 16:33
|t/p
|92
|0.10
|104.93
|99.86
|104.93
|0.67
|390.07
|281
|2004.12.09 16:33
|buy
|93
|0.10
|104.95
|0.00
|0.00
|282
|2004.12.09 16:33
|modify
|93
|0.10
|104.95
|99.95
|105.02
|283
|2004.12.10 04:15
|t/p
|93
|0.10
|105.02
|99.95
|105.02
|0.80
|390.87
|284
|2004.12.10 04:16
|buy
|94
|0.10
|105.10
|0.00
|0.00
|285
|2004.12.10 04:16
|modify
|94
|0.10
|105.10
|100.10
|105.17
|286
|2004.12.10 04:18
|t/p
|94
|0.10
|105.17
|100.10
|105.17
|0.67
|391.54
|287
|2004.12.10 04:19
|buy
|95
|0.10
|105.27
|0.00
|0.00
|288
|2004.12.10 04:19
|modify
|95
|0.10
|105.27
|100.27
|105.34
|289
|2004.12.10 04:19
|t/p
|95
|0.10
|105.34
|100.27
|105.34
|0.66
|392.20
|290
|2004.12.10 04:20
|buy
|96
|0.10
|105.41
|0.00
|0.00
|291
|2004.12.10 04:20
|modify
|96
|0.10
|105.41
|100.41
|105.48
|292
|2004.12.10 10:02
|t/p
|96
|0.10
|105.48
|100.41
|105.48
|0.66
|392.86
|293
|2004.12.10 10:03
|sell
|97
|0.10
|105.42
|0.00
|0.00
|294
|2004.12.10 10:03
|modify
|97
|0.10
|105.42
|110.42
|105.35
|295
|2004.12.10 10:04
|sell
|98
|0.50
|105.43
|0.00
|0.00
|296
|2004.12.10 10:04
|modify
|98
|0.50
|105.43
|110.43
|105.36
|297
|2004.12.10 10:04
|modify
|97
|0.10
|105.42
|110.43
|105.36
|298
|2004.12.10 16:51
|t/p
|97
|0.10
|105.36
|110.43
|105.36
|0.57
|393.43
|299
|2004.12.10 16:51
|t/p
|98
|0.50
|105.36
|110.43
|105.36
|3.32
|396.75
|300
|2004.12.10 16:52
|sell
|99
|0.10
|105.32
|0.00
|0.00
|301
|2004.12.10 16:52
|modify
|99
|0.10
|105.32
|110.32
|105.25
|302
|2004.12.10 20:39
|t/p
|99
|0.10
|105.25
|110.32
|105.25
|0.67
|397.42
|303
|2004.12.10 20:40
|sell
|100
|0.10
|105.20
|0.00
|0.00
|304
|2004.12.10 20:40
|modify
|100
|0.10
|105.20
|110.20
|105.13
|305
|2004.12.10 20:43
|t/p
|100
|0.10
|105.13
|110.20
|105.13
|0.67
|398.09
|306
|2004.12.10 20:44
|sell
|101
|0.10
|105.09
|0.00
|0.00
|307
|2004.12.10 20:44
|modify
|101
|0.10
|105.09
|110.09
|105.02
|308
|2004.12.13 01:53
|t/p
|101
|0.10
|105.02
|110.09
|105.02
|0.52
|398.61
|309
|2004.12.13 01:54
|buy
|102
|0.10
|105.04
|0.00
|0.00
|310
|2004.12.13 01:54
|modify
|102
|0.10
|105.04
|100.04
|105.11
|311
|2004.12.13 01:56
|t/p
|102
|0.10
|105.11
|100.04
|105.11
|0.67
|399.28
|312
|2004.12.13 01:57
|buy
|103
|0.10
|105.12
|0.00
|0.00
|313
|2004.12.13 01:57
|modify
|103
|0.10
|105.12
|100.12
|105.19
|314
|2004.12.14 14:50
|t/p
|103
|0.10
|105.19
|100.12
|105.19
|0.80
|400.08
|315
|2004.12.14 14:51
|buy
|104
|0.10
|105.26
|0.00
|0.00
|316
|2004.12.14 14:51
|modify
|104
|0.10
|105.26
|100.26
|105.33
|317
|2004.12.14 16:45
|t/p
|104
|0.10
|105.33
|100.26
|105.33
|0.66
|400.74
|318
|2004.12.14 16:46
|buy
|105
|0.10
|105.35
|0.00
|0.00
|319
|2004.12.14 16:46
|modify
|105
|0.10
|105.35
|100.35
|105.42
|320
|2004.12.14 16:49
|t/p
|105
|0.10
|105.42
|100.35
|105.42
|0.66
|401.40
|321
|2004.12.14 16:50
|buy
|106
|0.10
|105.42
|0.00
|0.00
|322
|2004.12.14 16:50
|modify
|106
|0.10
|105.42
|100.42
|105.49
|323
|2004.12.14 16:58
|t/p
|106
|0.10
|105.49
|100.42
|105.49
|0.66
|402.06
|324
|2004.12.14 16:59
|buy
|107
|0.10
|105.49
|0.00
|0.00
|325
|2004.12.14 16:59
|modify
|107
|0.10
|105.49
|100.49
|105.56
|326
|2004.12.14 17:13
|t/p
|107
|0.10
|105.56
|100.49
|105.56
|0.66
|402.72
|327
|2004.12.14 17:14
|buy
|108
|0.10
|105.62
|0.00
|0.00
|328
|2004.12.14 17:14
|modify
|108
|0.10
|105.62
|100.62
|105.69
|329
|2004.12.14 17:15
|t/p
|108
|0.10
|105.69
|100.62
|105.69
|0.66
|403.38
|330
|2004.12.14 17:16
|buy
|109
|0.10
|105.76
|0.00
|0.00
|331
|2004.12.14 17:16
|modify
|109
|0.10
|105.76
|100.76
|105.83
|332
|2005.02.08 12:05
|t/p
|109
|0.10
|105.83
|100.76
|105.83
|7.94
|411.32
|333
|2005.02.08 12:06
|buy
|110
|0.10
|105.85
|0.00
|0.00
|334
|2005.02.08 12:06
|modify
|110
|0.10
|105.85
|100.85
|105.92
|335
|2005.02.08 12:36
|t/p
|110
|0.10
|105.92
|100.85
|105.92
|0.67
|411.99
|336
|2005.02.08 12:37
|buy
|111
|0.10
|105.94
|0.00
|0.00
|337
|2005.02.08 12:37
|modify
|111
|0.10
|105.94
|100.94
|106.01
|338
|2005.02.10 12:54
|t/p
|111
|0.10
|106.01
|100.94
|106.01
|1.18
|413.17
|339
|2005.02.10 12:55
|buy
|112
|0.10
|106.04
|0.00
|0.00
|340
|2005.02.10 12:55
|modify
|112
|0.10
|106.04
|101.04
|106.11
|341
|2005.02.10 13:03
|t/p
|112
|0.10
|106.11
|101.04
|106.11
|0.66
|413.83
|342
|2005.02.10 13:03
|buy
|113
|0.10
|106.13
|0.00
|0.00
|343
|2005.02.10 13:03
|modify
|113
|0.10
|106.13
|101.13
|106.20
|344
|2005.02.10 13:25
|t/p
|113
|0.10
|106.20
|101.13
|106.20
|0.66
|414.49
|345
|2005.02.10 13:25
|buy
|114
|0.10
|106.23
|0.00
|0.00
|346
|2005.02.10 13:25
|modify
|114
|0.10
|106.23
|101.23
|106.30
|347
|2005.02.10 13:44
|t/p
|114
|0.10
|106.30
|101.23
|106.30
|0.66
|415.15
|348
|2005.02.10 13:45
|buy
|115
|0.10
|106.33
|0.00
|0.00
|349
|2005.02.10 13:45
|modify
|115
|0.10
|106.33
|101.33
|106.40
|350
|2005.02.10 14:14
|t/p
|115
|0.10
|106.40
|101.33
|106.40
|0.66
|415.81
|351
|2005.02.10 14:15
|buy
|116
|0.10
|106.41
|0.00
|0.00
|352
|2005.02.10 14:15
|modify
|116
|0.10
|106.41
|101.41
|106.48
|353
|2005.02.10 14:34
|t/p
|116
|0.10
|106.48
|101.41
|106.48
|0.65
|416.46
|354
|2005.02.10 14:35
|buy
|117
|0.10
|106.58
|0.00
|0.00
|355
|2005.02.10 14:35
|modify
|117
|0.10
|106.58
|101.58
|106.65
|356
|2005.02.10 14:36
|t/p
|117
|0.10
|106.65
|101.58
|106.65
|0.66
|417.12
|357
|2005.02.10 14:37
|buy
|118
|0.10
|106.71
|0.00
|0.00
|358
|2005.02.10 14:37
|modify
|118
|0.10
|106.71
|101.71
|106.78
|359
|2005.02.10 14:40
|t/p
|118
|0.10
|106.78
|101.71
|106.78
|0.66
|417.78
|360
|2005.02.10 14:40
|buy
|119
|0.10
|106.81
|0.00
|0.00
|361
|2005.02.10 14:40
|modify
|119
|0.10
|106.81
|101.81
|106.88
|362
|2005.03.28 03:58
|t/p
|119
|0.10
|106.88
|101.81
|106.88
|6.37
|424.15
|363
|2005.03.28 03:58
|buy
|120
|0.10
|106.90
|0.00
|0.00
|364
|2005.03.28 03:58
|modify
|120
|0.10
|106.90
|101.90
|106.97
|365
|2005.03.28 04:00
|t/p
|120
|0.10
|106.97
|101.90
|106.97
|0.65
|424.80
|366
|2005.03.28 04:01
|buy
|121
|0.10
|106.95
|0.00
|0.00
|367
|2005.03.28 04:01
|modify
|121
|0.10
|106.95
|101.95
|107.02
|368
|2005.03.28 08:23
|t/p
|121
|0.10
|107.02
|101.95
|107.02
|0.65
|425.45
|369
|2005.03.28 08:24
|buy
|122
|0.10
|107.11
|0.00
|0.00
|370
|2005.03.28 08:24
|modify
|122
|0.10
|107.11
|102.11
|107.18
|371
|2005.03.28 17:44
|t/p
|122
|0.10
|107.18
|102.11
|107.18
|0.65
|426.10
|372
|2005.03.28 17:45
|buy
|123
|0.10
|107.19
|0.00
|0.00
|373
|2005.03.28 17:45
|modify
|123
|0.10
|107.19
|102.19
|107.26
|374
|2005.03.28 18:11
|t/p
|123
|0.10
|107.26
|102.19
|107.26
|0.65
|426.75
|375
|2005.03.28 18:12
|buy
|124
|0.10
|107.32
|0.00
|0.00
|376
|2005.03.28 18:12
|modify
|124
|0.10
|107.32
|102.32
|107.39
|377
|2005.03.29 15:59
|t/p
|124
|0.10
|107.39
|102.32
|107.39
|0.78
|427.53
|378
|2005.03.29 16:00
|buy
|125
|0.10
|107.42
|0.00
|0.00
|379
|2005.03.29 16:00
|modify
|125
|0.10
|107.42
|102.42
|107.49
|380
|2005.03.29 16:33
|t/p
|125
|0.10
|107.49
|102.42
|107.49
|0.65
|428.18
|381
|2005.03.29 16:34
|buy
|126
|0.10
|107.48
|0.00
|0.00
|382
|2005.03.29 16:34
|modify
|126
|0.10
|107.48
|102.48
|107.55
|383
|2005.03.29 16:35
|t/p
|126
|0.10
|107.55
|102.48
|107.55
|0.65
|428.83
|384
|2005.03.29 16:36
|buy
|127
|0.10
|107.58
|0.00
|0.00
|385
|2005.03.29 16:36
|modify
|127
|0.10
|107.58
|102.58
|107.65
|386
|2005.03.30 01:50
|t/p
|127
|0.10
|107.65
|102.58
|107.65
|0.78
|429.61
|387
|2005.03.30 01:51
|buy
|128
|0.10
|107.68
|0.00
|0.00
|388
|2005.03.30 01:51
|modify
|128
|0.10
|107.68
|102.68
|107.75
|389
|2005.04.01 17:33
|t/p
|128
|0.10
|107.75
|102.68
|107.75
|1.17
|430.78
|390
|2005.04.01 17:34
|buy
|129
|0.10
|107.76
|0.00
|0.00
|391
|2005.04.01 17:34
|modify
|129
|0.10
|107.76
|102.76
|107.83
|392
|2005.04.04 08:21
|t/p
|129
|0.10
|107.83
|102.76
|107.83
|0.78
|431.56
|393
|2005.04.04 08:22
|buy
|130
|0.10
|107.86
|0.00
|0.00
|394
|2005.04.04 08:22
|modify
|130
|0.10
|107.86
|102.86
|107.93
|395
|2005.04.04 08:40
|t/p
|130
|0.10
|107.93
|102.86
|107.93
|0.65
|432.21
|396
|2005.04.04 08:41
|buy
|131
|0.10
|107.94
|0.00
|0.00
|397
|2005.04.04 08:41
|modify
|131
|0.10
|107.94
|102.94
|108.01
|398
|2005.04.04 09:41
|t/p
|131
|0.10
|108.01
|102.94
|108.01
|0.64
|432.85
|399
|2005.04.04 09:42
|buy
|132
|0.10
|108.03
|0.00
|0.00
|400
|2005.04.04 09:42
|modify
|132
|0.10
|108.03
|103.03
|108.10
|401
|2005.04.04 11:19
|t/p
|132
|0.10
|108.10
|103.03
|108.10
|0.65
|433.50
|402
|2005.04.04 11:20
|sell
|133
|0.10
|108.06
|0.00
|0.00
|403
|2005.04.04 11:20
|modify
|133
|0.10
|108.06
|113.06
|107.99
|404
|2005.04.04 11:21
|sell
|134
|0.50
|108.07
|0.00
|0.00
|405
|2005.04.04 11:21
|modify
|134
|0.50
|108.07
|113.07
|108.00
|406
|2005.04.04 11:21
|modify
|133
|0.10
|108.06
|113.07
|108.00
|407
|2005.04.04 11:37
|t/p
|133
|0.10
|108.00
|113.07
|108.00
|0.56
|434.06
|408
|2005.04.04 11:37
|t/p
|134
|0.50
|108.00
|113.07
|108.00
|3.24
|437.30
|409
|2005.04.04 11:37
|sell
|135
|0.10
|107.97
|0.00
|0.00
|410
|2005.04.04 11:37
|modify
|135
|0.10
|107.97
|112.97
|107.90
|411
|2005.04.06 07:31
|t/p
|135
|0.10
|107.90
|112.97
|107.90
|0.36
|437.66
|412
|2005.04.06 07:31
|sell
|136
|0.10
|107.87
|0.00
|0.00
|413
|2005.04.06 07:31
|modify
|136
|0.10
|107.87
|112.87
|107.80
|414
|2005.04.11 13:17
|t/p
|136
|0.10
|107.80
|112.87
|107.80
|-0.08
|437.58
|415
|2005.04.11 13:18
|sell
|137
|0.10
|107.76
|0.00
|0.00
|416
|2005.04.11 13:18
|modify
|137
|0.10
|107.76
|112.76
|107.69
|417
|2005.04.11 13:20
|t/p
|137
|0.10
|107.69
|112.76
|107.69
|0.65
|438.23
|418
|2005.04.11 13:21
|sell
|138
|0.10
|107.66
|0.00
|0.00
|419
|2005.04.11 13:21
|modify
|138
|0.10
|107.66
|112.66
|107.59
|420
|2005.04.12 02:04
|t/p
|138
|0.10
|107.59
|112.66
|107.59
|0.50
|438.74
|421
|2005.04.12 02:05
|sell
|139
|0.10
|107.56
|0.00
|0.00
|422
|2005.04.12 02:05
|modify
|139
|0.10
|107.56
|112.56
|107.49
|423
|2005.04.12 14:29
|t/p
|139
|0.10
|107.49
|112.56
|107.49
|0.65
|439.39
|424
|2005.04.12 14:30
|sell
|140
|0.10
|107.43
|0.00
|0.00
|425
|2005.04.12 14:30
|modify
|140
|0.10
|107.43
|112.43
|107.36
|426
|2005.04.13 07:23
|t/p
|140
|0.10
|107.36
|112.43
|107.36
|0.50
|439.89
|427
|2005.04.13 07:23
|buy
|141
|0.10
|107.36
|0.00
|0.00
|428
|2005.04.13 07:23
|modify
|141
|0.10
|107.36
|102.36
|107.43
|429
|2005.04.13 07:40
|t/p
|141
|0.10
|107.43
|102.36
|107.43
|0.65
|440.54
|430
|2005.04.13 07:40
|buy
|142
|0.10
|107.45
|0.00
|0.00
|431
|2005.04.13 07:40
|modify
|142
|0.10
|107.45
|102.45
|107.52
|432
|2005.04.13 14:57
|t/p
|142
|0.10
|107.52
|102.45
|107.52
|0.65
|441.19
|433
|2005.04.13 14:58
|buy
|143
|0.10
|107.57
|0.00
|0.00
|434
|2005.04.13 14:58
|modify
|143
|0.10
|107.57
|102.57
|107.64
|435
|2005.04.13 15:32
|t/p
|143
|0.10
|107.64
|102.57
|107.64
|0.65
|441.84
|436
|2005.04.13 15:33
|buy
|144
|0.10
|107.66
|0.00
|0.00
|437
|2005.04.13 15:33
|modify
|144
|0.10
|107.66
|102.66
|107.73
|438
|2005.04.14 05:04
|t/p
|144
|0.10
|107.73
|102.66
|107.73
|1.04
|442.88
|439
|2005.04.14 05:05
|buy
|145
|0.10
|107.76
|0.00
|0.00
|440
|2005.04.14 05:05
|modify
|145
|0.10
|107.76
|102.76
|107.83
|441
|2005.04.14 05:43
|t/p
|145
|0.10
|107.83
|102.76
|107.83
|0.65
|443.53
|442
|2005.04.14 05:44
|buy
|146
|0.10
|107.82
|0.00
|0.00
|443
|2005.04.14 05:44
|modify
|146
|0.10
|107.82
|102.82
|107.89
|444
|2005.04.14 10:59
|t/p
|146
|0.10
|107.89
|102.82
|107.89
|0.65
|444.18
|445
|2005.04.14 11:00
|buy
|147
|0.10
|107.91
|0.00
|0.00
|446
|2005.04.14 11:00
|modify
|147
|0.10
|107.91
|102.91
|107.98
|447
|2005.04.14 13:13
|t/p
|147
|0.10
|107.98
|102.91
|107.98
|0.65
|444.83
|448
|2005.04.14 13:14
|buy
|148
|0.10
|108.03
|0.00
|0.00
|449
|2005.04.14 13:14
|modify
|148
|0.10
|108.03
|103.03
|108.10
|450
|2005.04.14 13:14
|t/p
|148
|0.10
|108.10
|103.03
|108.10
|0.65
|445.48
|451
|2005.04.14 13:15
|buy
|149
|0.10
|108.12
|0.00
|0.00
|452
|2005.04.14 13:15
|modify
|149
|0.10
|108.12
|103.12
|108.19
|453
|2005.04.14 14:42
|t/p
|149
|0.10
|108.19
|103.12
|108.19
|0.65
|446.13
|454
|2005.04.14 14:43
|buy
|150
|0.10
|108.21
|0.00
|0.00
|455
|2005.04.14 14:43
|modify
|150
|0.10
|108.21
|103.21
|108.28
|456
|2005.04.14 15:44
|t/p
|150
|0.10
|108.28
|103.21
|108.28
|0.65
|446.78
|457
|2005.04.14 15:45
|buy
|151
|0.10
|108.31
|0.00
|0.00
|458
|2005.04.14 15:45
|modify
|151
|0.10
|108.31
|103.31
|108.38
|459
|2005.04.14 16:00
|t/p
|151
|0.10
|108.38
|103.31
|108.38
|0.65
|447.43
|460
|2005.04.14 16:01
|buy
|152
|0.10
|108.41
|0.00
|0.00
|461
|2005.04.14 16:01
|modify
|152
|0.10
|108.41
|103.41
|108.48
|462
|2005.04.15 06:55
|t/p
|152
|0.10
|108.48
|103.41
|108.48
|0.78
|448.21
|463
|2005.04.15 06:56
|buy
|153
|0.10
|108.51
|0.00
|0.00
|464
|2005.04.15 06:56
|modify
|153
|0.10
|108.51
|103.51
|108.58
|465
|2005.06.01 10:31
|t/p
|153
|0.10
|108.58
|103.51
|108.58
|6.49
|454.70
|466
|2005.06.01 10:32
|buy
|154
|0.10
|108.66
|0.00
|0.00
|467
|2005.06.01 10:32
|modify
|154
|0.10
|108.66
|103.66
|108.73
|468
|2005.06.01 12:10
|t/p
|154
|0.10
|108.73
|103.66
|108.73
|0.65
|455.35
|469
|2005.06.01 12:11
|buy
|155
|0.10
|108.73
|0.00
|0.00
|470
|2005.06.01 12:11
|modify
|155
|0.10
|108.73
|103.73
|108.80
|471
|2005.06.01 12:34
|t/p
|155
|0.10
|108.80
|103.73
|108.80
|0.64
|455.99
|472
|2005.06.01 12:35
|buy
|156
|0.10
|108.81
|0.00
|0.00
|473
|2005.06.01 12:35
|modify
|156
|0.10
|108.81
|103.81
|108.88
|474
|2005.06.13 11:21
|t/p
|156
|0.10
|108.88
|103.81
|108.88
|2.21
|458.20
|475
|2005.06.13 11:22
|buy
|157
|0.10
|109.09
|0.00
|0.00
|476
|2005.06.13 11:22
|modify
|157
|0.10
|109.09
|104.09
|109.16
|477
|2005.06.13 11:26
|t/p
|157
|0.10
|109.16
|104.09
|109.16
|0.64
|458.84
|478
|2005.06.13 11:27
|buy
|158
|0.10
|109.22
|0.00
|0.00
|479
|2005.06.13 11:27
|modify
|158
|0.10
|109.22
|104.22
|109.29
|480
|2005.06.13 11:43
|t/p
|158
|0.10
|109.29
|104.22
|109.29
|0.64
|459.48
|481
|2005.06.13 11:44
|buy
|159
|0.10
|109.29
|0.00
|0.00
|482
|2005.06.13 11:44
|modify
|159
|0.10
|109.29
|104.29
|109.36
|483
|2005.06.13 12:30
|t/p
|159
|0.10
|109.36
|104.29
|109.36
|0.64
|460.12
|484
|2005.06.13 12:31
|buy
|160
|0.10
|109.40
|0.00
|0.00
|485
|2005.06.13 12:31
|modify
|160
|0.10
|109.40
|104.40
|109.47
|486
|2005.06.13 16:00
|t/p
|160
|0.10
|109.47
|104.40
|109.47
|0.64
|460.76
|487
|2005.06.13 16:01
|buy
|161
|0.10
|109.47
|0.00
|0.00
|488
|2005.06.13 16:01
|modify
|161
|0.10
|109.47
|104.47
|109.54
|489
|2005.06.13 16:56
|t/p
|161
|0.10
|109.54
|104.47
|109.54
|0.64
|461.40
|490
|2005.06.13 16:57
|buy
|162
|0.10
|109.57
|0.00
|0.00
|491
|2005.06.13 16:57
|modify
|162
|0.10
|109.57
|104.57
|109.64
|492
|2005.06.13 18:41
|t/p
|162
|0.10
|109.64
|104.57
|109.64
|0.64
|462.04
|493
|2005.06.13 18:42
|buy
|163
|0.10
|109.67
|0.00
|0.00
|494
|2005.06.13 18:42
|modify
|163
|0.10
|109.67
|104.67
|109.74
|495
|2005.06.28 08:15
|t/p
|163
|0.10
|109.74
|104.67
|109.74
|2.59
|464.63
|496
|2005.06.28 08:16
|buy
|164
|0.10
|109.77
|0.00
|0.00
|497
|2005.06.28 08:16
|modify
|164
|0.10
|109.77
|104.77
|109.84
|498
|2005.06.28 10:15
|t/p
|164
|0.10
|109.84
|104.77
|109.84
|0.64
|465.27
|499
|2005.06.28 10:16
|buy
|165
|0.10
|109.88
|0.00
|0.00
|500
|2005.06.28 10:16
|modify
|165
|0.10
|109.88
|104.88
|109.95
|501
|2005.06.28 14:42
|t/p
|165
|0.10
|109.95
|104.88
|109.95
|0.64
|465.91
|502
|2005.06.28 14:43
|buy
|166
|0.10
|109.98
|0.00
|0.00
|503
|2005.06.28 14:43
|modify
|166
|0.10
|109.98
|104.98
|110.05
|504
|2005.06.28 15:47
|t/p
|166
|0.10
|110.05
|104.98
|110.05
|0.64
|466.55
|505
|2005.06.28 15:48
|sell
|167
|0.10
|109.96
|0.00
|0.00
|506
|2005.06.28 15:48
|modify
|167
|0.10
|109.96
|114.96
|109.89
|507
|2005.06.28 15:49
|sell
|168
|0.50
|109.94
|0.00
|0.00
|508
|2005.06.28 15:49
|modify
|168
|0.50
|109.94
|114.94
|109.87
|509
|2005.06.28 15:49
|modify
|167
|0.10
|109.96
|114.94
|109.87
|510
|2005.06.28 16:06
|t/p
|167
|0.10
|109.87
|114.94
|109.87
|0.82
|467.37
|511
|2005.06.28 16:06
|t/p
|168
|0.50
|109.87
|114.94
|109.87
|3.19
|470.56
|512
|2005.06.28 16:07
|sell
|169
|0.10
|109.82
|0.00
|0.00
|513
|2005.06.28 16:07
|modify
|169
|0.10
|109.82
|114.82
|109.75
|514
|2005.06.28 16:38
|t/p
|169
|0.10
|109.75
|114.82
|109.75
|0.64
|471.20
|515
|2005.06.28 16:39
|sell
|170
|0.10
|109.74
|0.00
|0.00
|516
|2005.06.28 16:39
|modify
|170
|0.10
|109.74
|114.74
|109.67
|517
|2005.06.30 16:46
|sell
|171
|0.50
|110.94
|0.00
|0.00
|518
|2005.06.30 16:46
|modify
|171
|0.50
|110.94
|115.74
|110.67
|519
|2005.06.30 16:46
|modify
|170
|0.10
|109.74
|115.74
|110.67
|520
|2005.07.01 01:50
|t/p
|170
|0.10
|110.67
|115.74
|110.67
|-9.13
|462.07
|521
|2005.07.01 01:50
|t/p
|171
|0.50
|110.67
|115.74
|110.67
|11.47
|473.54
|522
|2005.07.01 01:51
|buy
|172
|0.10
|110.77
|0.00
|0.00
|523
|2005.07.01 01:51
|modify
|172
|0.10
|110.77
|105.77
|110.84
|524
|2005.07.01 02:59
|t/p
|172
|0.10
|110.84
|105.77
|110.84
|0.63
|474.17
|525
|2005.07.01 03:00
|buy
|173
|0.10
|110.86
|0.00
|0.00
|526
|2005.07.01 03:00
|modify
|173
|0.10
|110.86
|105.86
|110.93
|527
|2005.07.01 03:26
|t/p
|173
|0.10
|110.93
|105.86
|110.93
|0.63
|474.80
|528
|2005.07.01 03:27
|buy
|174
|0.10
|110.96
|0.00
|0.00
|529
|2005.07.01 03:27
|modify
|174
|0.10
|110.96
|105.96
|111.03
|530
|2005.07.01 03:29
|t/p
|174
|0.10
|111.03
|105.96
|111.03
|0.63
|475.43
|531
|2005.07.01 03:30
|buy
|175
|0.10
|111.11
|0.00
|0.00
|532
|2005.07.01 03:30
|modify
|175
|0.10
|111.11
|106.11
|111.18
|533
|2005.07.01 08:44
|t/p
|175
|0.10
|111.18
|106.11
|111.18
|0.63
|476.06
|534
|2005.07.01 08:45
|buy
|176
|0.10
|111.20
|0.00
|0.00
|535
|2005.07.01 08:45
|modify
|176
|0.10
|111.20
|106.20
|111.27
|536
|2005.07.01 15:51
|t/p
|176
|0.10
|111.27
|106.20
|111.27
|0.63
|476.69
|537
|2005.07.01 15:52
|buy
|177
|0.10
|111.30
|0.00
|0.00
|538
|2005.07.01 15:52
|modify
|177
|0.10
|111.30
|106.30
|111.37
|539
|2005.07.01 16:13
|t/p
|177
|0.10
|111.37
|106.30
|111.37
|0.63
|477.32
|540
|2005.07.01 16:13
|buy
|178
|0.10
|111.39
|0.00
|0.00
|541
|2005.07.01 16:13
|modify
|178
|0.10
|111.39
|106.39
|111.46
|542
|2005.07.01 16:22
|t/p
|178
|0.10
|111.46
|106.39
|111.46
|0.63
|477.95
|543
|2005.07.01 16:23
|buy
|179
|0.10
|111.52
|0.00
|0.00
|544
|2005.07.01 16:23
|modify
|179
|0.10
|111.52
|106.52
|111.59
|545
|2005.07.01 16:24
|t/p
|179
|0.10
|111.59
|106.52
|111.59
|0.63
|478.58
|546
|2005.07.01 16:25
|buy
|180
|0.10
|111.63
|0.00
|0.00
|547
|2005.07.01 16:25
|modify
|180
|0.10
|111.63
|106.63
|111.70
|548
|2005.07.01 17:54
|t/p
|180
|0.10
|111.70
|106.63
|111.70
|0.63
|479.21
|549
|2005.07.01 17:55
|buy
|181
|0.10
|111.72
|0.00
|0.00
|550
|2005.07.01 17:55
|modify
|181
|0.10
|111.72
|106.72
|111.79
|551
|2005.07.04 00:01
|t/p
|181
|0.10
|111.79
|106.72
|111.79
|0.76
|479.97
|552
|2005.07.04 00:01
|buy
|182
|0.10
|111.81
|0.00
|0.00
|553
|2005.07.04 00:01
|modify
|182
|0.10
|111.81
|106.81
|111.88
|554
|2005.07.04 00:25
|t/p
|182
|0.10
|111.88
|106.81
|111.88
|0.63
|480.60
|555
|2005.07.04 00:29
|buy
|183
|0.10
|111.87
|0.00
|0.00
|556
|2005.07.04 00:29
|modify
|183
|0.10
|111.87
|106.87
|111.94
|557
|2005.07.05 08:41
|t/p
|183
|0.10
|111.94
|106.87
|111.94
|0.76
|481.36
|558
|2005.07.05 08:41
|buy
|184
|0.10
|111.96
|0.00
|0.00
|559
|2005.07.05 08:41
|modify
|184
|0.10
|111.96
|106.96
|112.03
|560
|2005.07.05 09:51
|t/p
|184
|0.10
|112.03
|106.96
|112.03
|0.62
|481.98
|561
|2005.07.05 09:52
|buy
|185
|0.10
|112.06
|0.00
|0.00
|562
|2005.07.05 09:52
|modify
|185
|0.10
|112.06
|107.06
|112.13
|563
|2005.07.06 18:06
|t/p
|185
|0.10
|112.13
|107.06
|112.13
|0.75
|482.73
|564
|2005.07.06 18:07
|buy
|186
|0.10
|112.18
|0.00
|0.00
|565
|2005.07.06 18:07
|modify
|186
|0.10
|112.18
|107.18
|112.25
|566
|2005.07.06 18:32
|t/p
|186
|0.10
|112.25
|107.18
|112.25
|0.62
|483.35
|567
|2005.07.06 18:33
|buy
|187
|0.10
|112.28
|0.00
|0.00
|568
|2005.07.06 18:33
|modify
|187
|0.10
|112.28
|107.28
|112.35
|569
|2005.07.08 02:34
|t/p
|187
|0.10
|112.35
|107.28
|112.35
|1.14
|484.49
|570
|2005.07.08 02:35
|buy
|188
|0.10
|112.34
|0.00
|0.00
|571
|2005.07.08 02:35
|modify
|188
|0.10
|112.34
|107.34
|112.41
|572
|2005.07.08 13:56
|t/p
|188
|0.10
|112.41
|107.34
|112.41
|0.62
|485.11
|573
|2005.07.08 13:57
|buy
|189
|0.10
|112.42
|0.00
|0.00
|574
|2005.07.08 13:57
|modify
|189
|0.10
|112.42
|107.42
|112.49
|575
|2005.07.08 14:33
|t/p
|189
|0.10
|112.49
|107.42
|112.49
|0.62
|485.73
|576
|2005.07.08 14:34
|buy
|190
|0.10
|112.55
|0.00
|0.00
|577
|2005.07.08 14:34
|modify
|190
|0.10
|112.55
|107.55
|112.62
|578
|2005.07.19 09:19
|t/p
|190
|0.10
|112.62
|107.55
|112.62
|1.79
|487.52
|579
|2005.07.19 09:20
|buy
|191
|0.10
|112.61
|0.00
|0.00
|580
|2005.07.19 09:20
|modify
|191
|0.10
|112.61
|107.61
|112.68
|581
|2005.07.19 09:33
|t/p
|191
|0.10
|112.68
|107.61
|112.68
|0.62
|488.14
|582
|2005.07.19 09:34
|buy
|192
|0.10
|112.69
|0.00
|0.00
|583
|2005.07.19 09:34
|modify
|192
|0.10
|112.69
|107.69
|112.76
|584
|2005.07.19 12:41
|t/p
|192
|0.10
|112.76
|107.69
|112.76
|0.62
|488.76
|585
|2005.07.19 12:42
|buy
|193
|0.10
|112.79
|0.00
|0.00
|586
|2005.07.19 12:42
|modify
|193
|0.10
|112.79
|107.79
|112.86
|587
|2005.07.19 13:35
|t/p
|193
|0.10
|112.86
|107.79
|112.86
|0.62
|489.38
|588
|2005.07.19 13:36
|buy
|194
|0.10
|112.89
|0.00
|0.00
|589
|2005.07.19 13:36
|modify
|194
|0.10
|112.89
|107.89
|112.96
|590
|2005.07.19 17:01
|t/p
|194
|0.10
|112.96
|107.89
|112.96
|0.62
|490.00
|591
|2005.07.19 17:02
|buy
|195
|0.10
|112.98
|0.00
|0.00
|592
|2005.07.19 17:02
|modify
|195
|0.10
|112.98
|107.98
|113.05
|593
|2005.07.20 04:39
|t/p
|195
|0.10
|113.05
|107.98
|113.05
|0.75
|490.75
|594
|2005.07.20 04:40
|buy
|196
|0.10
|113.05
|0.00
|0.00
|595
|2005.07.20 04:40
|modify
|196
|0.10
|113.05
|108.05
|113.12
|596
|2005.07.20 04:46
|t/p
|196
|0.10
|113.12
|108.05
|113.12
|0.62
|491.37
|597
|2005.07.20 04:46
|buy
|197
|0.10
|113.14
|0.00
|0.00
|598
|2005.07.20 04:46
|modify
|197
|0.10
|113.14
|108.14
|113.21
|599
|2005.07.20 16:25
|t/p
|197
|0.10
|113.21
|108.14
|113.21
|0.62
|491.99
|600
|2005.07.20 16:26
|buy
|198
|0.10
|113.22
|0.00
|0.00
|601
|2005.07.20 16:26
|modify
|198
|0.10
|113.22
|108.22
|113.29
|602
|2005.07.20 16:26
|t/p
|198
|0.10
|113.29
|108.22
|113.29
|0.62
|492.61
|603
|2005.07.20 16:27
|buy
|199
|0.10
|113.38
|0.00
|0.00
|604
|2005.07.20 16:27
|modify
|199
|0.10
|113.38
|108.38
|113.45
|605
|2005.07.20 16:33
|t/p
|199
|0.10
|113.45
|108.38
|113.45
|0.62
|493.23
|606
|2005.07.20 16:34
|buy
|200
|0.10
|113.56
|0.00
|0.00
|607
|2005.07.20 16:34
|modify
|200
|0.10
|113.56
|108.56
|113.63
|608
|2005.07.20 16:47
|t/p
|200
|0.10
|113.63
|108.56
|113.63
|0.62
|493.85
|609
|2005.07.20 16:48
|buy
|201
|0.10
|113.69
|0.00
|0.00
|610
|2005.07.20 16:48
|modify
|201
|0.10
|113.69
|108.69
|113.76
|611
|2005.10.03 02:14
|t/p
|201
|0.10
|113.76
|108.69
|113.76
|10.37
|504.22
|612
|2005.10.03 02:14
|buy
|202
|0.10
|113.78
|0.00
|0.00
|613
|2005.10.03 02:14
|modify
|202
|0.10
|113.78
|108.78
|113.85
|614
|2005.10.03 02:21
|t/p
|202
|0.10
|113.85
|108.78
|113.85
|0.61
|504.83
|615
|2005.10.03 02:22
|buy
|203
|0.10
|113.87
|0.00
|0.00
|616
|2005.10.03 02:22
|modify
|203
|0.10
|113.87
|108.87
|113.94
|617
|2005.10.03 02:33
|t/p
|203
|0.10
|113.94
|108.87
|113.94
|0.61
|505.44
|618
|2005.10.03 02:34
|buy
|204
|0.10
|113.97
|0.00
|0.00
|619
|2005.10.03 02:34
|modify
|204
|0.10
|113.97
|108.97
|114.04
|620
|2005.10.03 03:03
|t/p
|204
|0.10
|114.04
|108.97
|114.04
|0.61
|506.05
|621
|2005.10.03 03:04
|buy
|205
|0.10
|114.04
|0.00
|0.00
|622
|2005.10.03 03:04
|modify
|205
|0.10
|114.04
|109.04
|114.11
|623
|2005.10.03 03:06
|t/p
|205
|0.10
|114.11
|109.04
|114.11
|0.61
|506.66
|624
|2005.10.03 03:07
|buy
|206
|0.10
|114.13
|0.00
|0.00
|625
|2005.10.03 03:07
|modify
|206
|0.10
|114.13
|109.13
|114.20
|626
|2005.10.03 04:30
|t/p
|206
|0.10
|114.20
|109.13
|114.20
|0.61
|507.27
|627
|2005.10.03 04:31
|sell
|207
|0.10
|114.18
|0.00
|0.00
|628
|2005.10.03 04:31
|modify
|207
|0.10
|114.18
|119.18
|114.11
|629
|2005.10.03 04:32
|sell
|208
|0.50
|114.17
|0.00
|0.00
|630
|2005.10.03 04:32
|modify
|208
|0.50
|114.17
|119.17
|114.10
|631
|2005.10.03 04:32
|modify
|207
|0.10
|114.18
|119.17
|114.10
|632
|2005.10.03 04:59
|t/p
|207
|0.10
|114.10
|119.17
|114.10
|0.70
|507.97
|633
|2005.10.03 04:59
|t/p
|208
|0.50
|114.10
|119.17
|114.10
|3.06
|511.03
|634
|2005.10.03 05:01
|sell
|209
|0.10
|114.04
|0.00
|0.00
|635
|2005.10.03 05:01
|modify
|209
|0.10
|114.04
|119.04
|113.97
|636
|2005.10.03 07:10
|t/p
|209
|0.10
|113.97
|119.04
|113.97
|0.61
|511.64
|637
|2005.10.03 07:11
|sell
|210
|0.10
|113.96
|0.00
|0.00
|638
|2005.10.03 07:11
|modify
|210
|0.10
|113.96
|118.96
|113.89
|639
|2005.10.03 08:23
|t/p
|210
|0.10
|113.89
|118.96
|113.89
|0.61
|512.25
|640
|2005.10.03 08:24
|sell
|211
|0.10
|113.87
|0.00
|0.00
|641
|2005.10.03 08:24
|modify
|211
|0.10
|113.87
|118.87
|113.80
|642
|2005.10.05 06:41
|t/p
|211
|0.10
|113.80
|118.87
|113.80
|0.32
|512.57
|643
|2005.10.05 06:41
|buy
|212
|0.10
|113.79
|0.00
|0.00
|644
|2005.10.05 06:41
|modify
|212
|0.10
|113.79
|108.79
|113.86
|645
|2005.10.05 06:50
|t/p
|212
|0.10
|113.86
|108.79
|113.86
|0.61
|513.18
|646
|2005.10.05 06:50
|buy
|213
|0.10
|113.88
|0.00
|0.00
|647
|2005.10.05 06:50
|modify
|213
|0.10
|113.88
|108.88
|113.95
|648
|2005.10.05 07:32
|t/p
|213
|0.10
|113.95
|108.88
|113.95
|0.61
|513.79
|649
|2005.10.05 07:33
|buy
|214
|0.10
|113.98
|0.00
|0.00
|650
|2005.10.05 07:33
|modify
|214
|0.10
|113.98
|108.98
|114.05
|651
|2005.10.05 21:16
|t/p
|214
|0.10
|114.05
|108.98
|114.05
|0.61
|514.40
|652
|2005.10.05 21:17
|buy
|215
|0.10
|114.09
|0.00
|0.00
|653
|2005.10.05 21:17
|modify
|215
|0.10
|114.09
|109.09
|114.16
|654
|2005.10.06 00:58
|t/p
|215
|0.10
|114.16
|109.09
|114.16
|1.00
|515.40
|655
|2005.10.06 00:59
|buy
|216
|0.10
|114.19
|0.00
|0.00
|656
|2005.10.06 00:59
|modify
|216
|0.10
|114.19
|109.19
|114.26
|657
|2005.10.10 15:14
|t/p
|216
|0.10
|114.26
|109.19
|114.26
|0.88
|516.28
|658
|2005.10.10 15:15
|buy
|217
|0.10
|114.29
|0.00
|0.00
|659
|2005.10.10 15:15
|modify
|217
|0.10
|114.29
|109.29
|114.36
|660
|2005.10.11 16:40
|t/p
|217
|0.10
|114.36
|109.29
|114.36
|0.74
|517.02
|661
|2005.10.11 16:41
|buy
|218
|0.10
|114.38
|0.00
|0.00
|662
|2005.10.11 16:41
|modify
|218
|0.10
|114.38
|109.38
|114.45
|663
|2005.10.11 18:49
|t/p
|218
|0.10
|114.45
|109.38
|114.45
|0.61
|517.63
|664
|2005.10.11 18:50
|buy
|219
|0.10
|114.46
|0.00
|0.00
|665
|2005.10.11 18:50
|modify
|219
|0.10
|114.46
|109.46
|114.53
|666
|2005.10.11 20:28
|t/p
|219
|0.10
|114.53
|109.46
|114.53
|0.61
|518.24
|667
|2005.10.11 20:29
|buy
|220
|0.10
|114.59
|0.00
|0.00
|668
|2005.10.11 20:29
|modify
|220
|0.10
|114.59
|109.59
|114.66
|669
|2005.10.12 02:56
|t/p
|220
|0.10
|114.66
|109.59
|114.66
|0.74
|518.98
|670
|2005.10.12 02:56
|buy
|221
|0.10
|114.68
|0.00
|0.00
|671
|2005.10.12 02:56
|modify
|221
|0.10
|114.68
|109.68
|114.75
|672
|2005.10.12 08:56
|t/p
|221
|0.10
|114.75
|109.68
|114.75
|0.61
|519.59
|673
|2005.10.12 08:56
|buy
|222
|0.10
|114.77
|0.00
|0.00
|674
|2005.10.12 08:56
|modify
|222
|0.10
|114.77
|109.77
|114.84
|675
|2005.10.13 09:47
|t/p
|222
|0.10
|114.84
|109.77
|114.84
|1.00
|520.59
|676
|2005.10.13 09:48
|buy
|223
|0.10
|114.86
|0.00
|0.00
|677
|2005.10.13 09:48
|modify
|223
|0.10
|114.86
|109.86
|114.93
|678
|2005.10.13 14:39
|t/p
|223
|0.10
|114.93
|109.86
|114.93
|0.61
|521.20
|679
|2005.10.13 14:40
|buy
|224
|0.10
|114.93
|0.00
|0.00
|680
|2005.10.13 14:40
|modify
|224
|0.10
|114.93
|109.93
|115.00
|681
|2005.10.13 18:11
|t/p
|224
|0.10
|115.00
|109.93
|115.00
|0.61
|521.81
|682
|2005.10.13 18:11
|buy
|225
|0.10
|115.03
|0.00
|0.00
|683
|2005.10.13 18:11
|modify
|225
|0.10
|115.03
|110.03
|115.10
|684
|2005.10.18 00:45
|t/p
|225
|0.10
|115.10
|110.03
|115.10
|1.00
|522.81
|685
|2005.10.18 00:46
|buy
|226
|0.10
|115.16
|0.00
|0.00
|686
|2005.10.18 00:46
|modify
|226
|0.10
|115.16
|110.16
|115.23
|687
|2005.10.18 01:43
|t/p
|226
|0.10
|115.23
|110.16
|115.23
|0.60
|523.41
|688
|2005.10.18 01:44
|buy
|227
|0.10
|115.31
|0.00
|0.00
|689
|2005.10.18 01:44
|modify
|227
|0.10
|115.31
|110.31
|115.38
|690
|2005.10.18 02:30
|t/p
|227
|0.10
|115.38
|110.31
|115.38
|0.61
|524.02
|691
|2005.10.18 02:31
|buy
|228
|0.10
|115.41
|0.00
|0.00
|692
|2005.10.18 02:31
|modify
|228
|0.10
|115.41
|110.41
|115.48
|693
|2005.10.18 09:41
|t/p
|228
|0.10
|115.48
|110.41
|115.48
|0.61
|524.63
|694
|2005.10.18 09:42
|buy
|229
|0.10
|115.52
|0.00
|0.00
|695
|2005.10.18 09:42
|modify
|229
|0.10
|115.52
|110.52
|115.59
|696
|2005.10.18 09:48
|t/p
|229
|0.10
|115.59
|110.52
|115.59
|0.60
|525.23
|697
|2005.10.18 09:48
|buy
|230
|0.10
|115.62
|0.00
|0.00
|698
|2005.10.18 09:48
|modify
|230
|0.10
|115.62
|110.62
|115.69
|699
|2005.10.18 09:51
|t/p
|230
|0.10
|115.69
|110.62
|115.69
|0.61
|525.84
|700
|2005.10.18 09:52
|buy
|231
|0.10
|115.70
|0.00
|0.00
|701
|2005.10.18 09:52
|modify
|231
|0.10
|115.70
|110.70
|115.77
|702
|2005.10.18 11:08
|t/p
|231
|0.10
|115.77
|110.70
|115.77
|0.60
|526.44
|703
|2005.10.18 11:09
|buy
|232
|0.10
|115.80
|0.00
|0.00
|704
|2005.10.18 11:09
|modify
|232
|0.10
|115.80
|110.80
|115.87
|705
|2005.10.18 11:48
|t/p
|232
|0.10
|115.87
|110.80
|115.87
|0.60
|527.04
|706
|2005.10.18 11:49
|buy
|233
|0.10
|115.91
|0.00
|0.00
|707
|2005.10.18 11:49
|modify
|233
|0.10
|115.91
|110.91
|115.98
|708
|2005.10.27 01:50
|t/p
|233
|0.10
|115.98
|110.91
|115.98
|2.03
|529.07
|709
|2005.10.27 01:51
|buy
|234
|0.10
|116.13
|0.00
|0.00
|710
|2005.10.27 01:51
|modify
|234
|0.10
|116.13
|111.13
|116.20
|711
|2005.10.27 01:54
|t/p
|234
|0.10
|116.20
|111.13
|116.20
|0.60
|529.67
|712
|2005.10.27 01:55
|buy
|235
|0.10
|116.19
|0.00
|0.00
|713
|2005.10.27 01:55
|modify
|235
|0.10
|116.19
|111.19
|116.26
|714
|2005.10.31 14:31
|t/p
|235
|0.10
|116.26
|111.19
|116.26
|0.86
|530.53
|715
|2005.10.31 14:39
|sell
|236
|0.10
|116.20
|0.00
|0.00
|716
|2005.10.31 14:39
|modify
|236
|0.10
|116.20
|121.20
|116.13
|717
|2005.10.31 15:18
|t/p
|236
|0.10
|116.13
|121.20
|116.13
|0.60
|531.13
|718
|2005.10.31 15:20
|buy
|237
|0.10
|116.15
|0.00
|0.00
|719
|2005.10.31 15:20
|modify
|237
|0.10
|116.15
|111.15
|116.22
|720
|2005.10.31 15:49
|t/p
|237
|0.10
|116.22
|111.15
|116.22
|0.60
|531.73
|721
|2005.10.31 15:50
|buy
|238
|0.10
|116.22
|0.00
|0.00
|722
|2005.10.31 15:50
|modify
|238
|0.10
|116.22
|111.22
|116.29
|723
|2005.10.31 16:01
|t/p
|238
|0.10
|116.29
|111.22
|116.29
|0.60
|532.33
|724
|2005.10.31 16:03
|sell
|239
|0.10
|116.26
|0.00
|0.00
|725
|2005.10.31 16:03
|modify
|239
|0.10
|116.26
|121.26
|116.19
|726
|2005.10.31 16:04
|sell
|240
|0.50
|116.25
|0.00
|0.00
|727
|2005.10.31 16:04
|modify
|240
|0.50
|116.25
|121.25
|116.18
|728
|2005.10.31 16:04
|modify
|239
|0.10
|116.26
|121.25
|116.18
|729
|2005.11.03 18:04
|sell
|241
|2.50
|117.27
|0.00
|0.00
|730
|2005.11.03 18:04
|modify
|241
|2.50
|117.27
|122.07
|117.00
|731
|2005.11.03 18:04
|modify
|240
|0.50
|116.25
|122.07
|117.00
|732
|2005.11.03 18:04
|modify
|239
|0.10
|116.26
|122.07
|117.00
|733
|2005.11.09 14:48
|t/p
|239
|0.10
|117.00
|122.07
|117.00
|-7.64
|524.68
|734
|2005.11.09 14:48
|t/p
|240
|0.50
|117.00
|122.07
|117.00
|-38.63
|486.05
|735
|2005.11.09 14:48
|t/p
|241
|2.50
|117.00
|122.07
|117.00
|43.09
|529.14
|736
|2005.11.09 14:49
|sell
|242
|0.10
|116.97
|0.00
|0.00
|737
|2005.11.09 14:49
|modify
|242
|0.10
|116.97
|121.97
|116.90
|738
|2005.11.09 15:01
|t/p
|242
|0.10
|116.90
|121.97
|116.90
|0.60
|529.74
|739
|2005.11.09 15:02
|sell
|243
|0.10
|116.89
|0.00
|0.00
|740
|2005.11.09 15:02
|modify
|243
|0.10
|116.89
|121.89
|116.82
|741
|2005.11.14 11:21
|sell
|244
|0.50
|118.27
|0.00
|0.00
|742
|2005.11.14 11:21
|modify
|244
|0.50
|118.27
|123.04
|117.97
|743
|2005.11.14 11:21
|modify
|243
|0.10
|116.89
|123.04
|117.97
|744
|2005.11.15 12:23
|sell
|245
|2.50
|119.30
|0.00
|0.00
|745
|2005.11.15 12:23
|modify
|245
|2.50
|119.30
|124.06
|118.99
|746
|2005.11.15 12:23
|modify
|244
|0.50
|118.27
|124.06
|118.99
|747
|2005.11.15 12:23
|modify
|243
|0.10
|116.89
|124.06
|118.99
|748
|2005.11.15 17:11
|t/p
|243
|0.10
|118.99
|124.06
|118.99
|-18.53
|511.22
|749
|2005.11.15 17:11
|t/p
|244
|0.50
|118.99
|124.06
|118.99
|-30.98
|480.24
|750
|2005.11.15 17:11
|t/p
|245
|2.50
|118.99
|124.06
|118.99
|65.13
|545.37
|751
|2005.11.15 17:12
|sell
|246
|0.10
|118.94
|0.00
|0.00
|752
|2005.11.15 17:12
|modify
|246
|0.10
|118.94
|123.94
|118.87
|753
|2005.11.15 17:26
|t/p
|246
|0.10
|118.87
|123.94
|118.87
|0.59
|545.96
|754
|2005.11.15 17:27
|sell
|247
|0.10
|118.83
|0.00
|0.00
|755
|2005.11.15 17:27
|modify
|247
|0.10
|118.83
|123.83
|118.76
|756
|2005.11.15 17:34
|t/p
|247
|0.10
|118.76
|123.83
|118.76
|0.59
|546.55
|757
|2005.11.15 17:35
|sell
|248
|0.10
|118.76
|0.00
|0.00
|758
|2005.11.15 17:35
|modify
|248
|0.10
|118.76
|123.76
|118.69
|759
|2005.11.17 09:34
|t/p
|248
|0.10
|118.69
|123.76
|118.69
|0.01
|546.55
|760
|2005.11.17 09:35
|buy
|249
|0.10
|118.73
|0.00
|0.00
|761
|2005.11.17 09:35
|modify
|249
|0.10
|118.73
|113.73
|118.80
|762
|2005.11.17 10:35
|t/p
|249
|0.10
|118.80
|113.73
|118.80
|0.59
|547.14
|763
|2005.11.17 10:35
|buy
|250
|0.10
|118.82
|0.00
|0.00
|764
|2005.11.17 10:35
|modify
|250
|0.10
|118.82
|113.82
|118.89
|765
|2005.11.17 11:09
|t/p
|250
|0.10
|118.89
|113.82
|118.89
|0.59
|547.73
|766
|2005.11.17 11:10
|buy
|251
|0.10
|118.92
|0.00
|0.00
|767
|2005.11.17 11:10
|modify
|251
|0.10
|118.92
|113.92
|118.99
|768
|2005.11.18 03:40
|t/p
|251
|0.10
|118.99
|113.92
|118.99
|0.72
|548.45
|769
|2005.11.18 03:41
|buy
|252
|0.10
|118.99
|0.00
|0.00
|770
|2005.11.18 03:41
|modify
|252
|0.10
|118.99
|113.99
|119.06
|771
|2005.11.18 03:54
|t/p
|252
|0.10
|119.06
|113.99
|119.06
|0.59
|549.04
|772
|2005.11.18 03:55
|buy
|253
|0.10
|119.06
|0.00
|0.00
|773
|2005.11.18 03:55
|modify
|253
|0.10
|119.06
|114.06
|119.13
|774
|2005.11.18 04:33
|t/p
|253
|0.10
|119.13
|114.06
|119.13
|0.59
|549.63
|775
|2005.11.18 04:34
|buy
|254
|0.10
|119.16
|0.00
|0.00
|776
|2005.11.18 04:34
|modify
|254
|0.10
|119.16
|114.16
|119.23
|777
|2005.11.18 08:51
|t/p
|254
|0.10
|119.23
|114.16
|119.23
|0.58
|550.21
|778
|2005.11.18 08:52
|buy
|255
|0.10
|119.24
|0.00
|0.00
|779
|2005.11.18 08:52
|modify
|255
|0.10
|119.24
|114.24
|119.31
|780
|2005.11.18 09:03
|t/p
|255
|0.10
|119.31
|114.24
|119.31
|0.59
|550.80
|781
|2005.11.18 09:03
|buy
|256
|0.10
|119.34
|0.00
|0.00
|782
|2005.11.18 09:03
|modify
|256
|0.10
|119.34
|114.34
|119.41
|783
|2005.11.21 07:11
|t/p
|256
|0.10
|119.41
|114.34
|119.41
|0.72
|551.52
|784
|2005.11.21 07:12
|buy
|257
|0.10
|119.43
|0.00
|0.00
|785
|2005.11.21 07:12
|modify
|257
|0.10
|119.43
|114.43
|119.50
|786
|2005.11.22 14:35
|t/p
|257
|0.10
|119.50
|114.43
|119.50
|0.72
|552.24
|787
|2005.11.22 14:36
|buy
|258
|0.10
|119.53
|0.00
|0.00
|788
|2005.11.22 14:36
|modify
|258
|0.10
|119.53
|114.53
|119.60
|789
|2005.11.25 16:11
|t/p
|258
|0.10
|119.60
|114.53
|119.60
|1.24
|553.48
|790
|2005.11.25 16:12
|buy
|259
|0.10
|119.68
|0.00
|0.00
|791
|2005.11.25 16:12
|modify
|259
|0.10
|119.68
|114.68
|119.75
|792
|2005.11.28 01:16
|t/p
|259
|0.10
|119.75
|114.68
|119.75
|0.71
|554.19
|793
|2005.11.28 01:16
|buy
|260
|0.10
|119.77
|0.00
|0.00
|794
|2005.11.28 01:16
|modify
|260
|0.10
|119.77
|114.77
|119.84
|795
|2005.11.28 03:39
|t/p
|260
|0.10
|119.84
|114.77
|119.84
|0.59
|554.78
|796
|2005.11.28 03:40
|buy
|261
|0.10
|119.87
|0.00
|0.00
|797
|2005.11.28 03:40
|modify
|261
|0.10
|119.87
|114.87
|119.94
|798
|2005.12.01 11:08
|t/p
|261
|0.10
|119.94
|114.87
|119.94
|1.23
|556.01
|799
|2005.12.01 11:09
|buy
|262
|0.10
|119.95
|0.00
|0.00
|800
|2005.12.01 11:09
|modify
|262
|0.10
|119.95
|114.95
|120.02
|801
|2005.12.01 12:09
|t/p
|262
|0.10
|120.02
|114.95
|120.02
|0.59
|556.60
|802
|2005.12.01 12:10
|buy
|263
|0.10
|120.04
|0.00
|0.00
|803
|2005.12.01 12:10
|modify
|263
|0.10
|120.04
|115.04
|120.11
|804
|2005.12.01 12:53
|t/p
|263
|0.10
|120.11
|115.04
|120.11
|0.59
|557.19
|805
|2005.12.01 12:54
|buy
|264
|0.10
|120.13
|0.00
|0.00
|806
|2005.12.01 12:54
|modify
|264
|0.10
|120.13
|115.13
|120.20
|807
|2005.12.01 14:10
|t/p
|264
|0.10
|120.20
|115.13
|120.20
|0.58
|557.77
|808
|2005.12.01 14:11
|buy
|265
|0.10
|120.20
|0.00
|0.00
|809
|2005.12.01 14:11
|modify
|265
|0.10
|120.20
|115.20
|120.27
|810
|2005.12.01 14:19
|t/p
|265
|0.10
|120.27
|115.20
|120.27
|0.59
|558.36
|811
|2005.12.01 14:20
|buy
|266
|0.10
|120.30
|0.00
|0.00
|812
|2005.12.01 14:20
|modify
|266
|0.10
|120.30
|115.30
|120.37
|813
|2005.12.01 16:12
|t/p
|266
|0.10
|120.37
|115.30
|120.37
|0.58
|558.94
|814
|2005.12.01 16:13
|buy
|267
|0.10
|120.38
|0.00
|0.00
|815
|2005.12.01 16:13
|modify
|267
|0.10
|120.38
|115.38
|120.45
|816
|2005.12.01 16:46
|t/p
|267
|0.10
|120.45
|115.38
|120.45
|0.58
|559.52
|817
|2005.12.01 16:47
|buy
|268
|0.10
|120.48
|0.00
|0.00
|818
|2005.12.01 16:47
|modify
|268
|0.10
|120.48
|115.48
|120.55
|819
|2005.12.01 17:20
|t/p
|268
|0.10
|120.55
|115.48
|120.55
|0.58
|560.10
|820
|2005.12.01 17:21
|buy
|269
|0.10
|120.59
|0.00
|0.00
|821
|2005.12.01 17:21
|modify
|269
|0.10
|120.59
|115.59
|120.66
|822
|2005.12.01 17:41
|t/p
|269
|0.10
|120.66
|115.59
|120.66
|0.58
|560.68
|823
|2005.12.01 17:42
|buy
|270
|0.10
|120.66
|0.00
|0.00
|824
|2005.12.01 17:42
|modify
|270
|0.10
|120.66
|115.66
|120.73
|825
|2005.12.02 11:47
|t/p
|270
|0.10
|120.73
|115.66
|120.73
|0.71
|561.39
|826
|2005.12.02 11:47
|buy
|271
|0.10
|120.76
|0.00
|0.00
|827
|2005.12.02 11:47
|modify
|271
|0.10
|120.76
|115.76
|120.83
|828
|2005.12.02 11:51
|t/p
|271
|0.10
|120.83
|115.76
|120.83
|0.58
|561.97
|829
|2005.12.02 11:52
|buy
|272
|0.10
|120.84
|0.00
|0.00
|830
|2005.12.02 11:52
|modify
|272
|0.10
|120.84
|115.84
|120.91
|831
|2005.12.02 12:07
|t/p
|272
|0.10
|120.91
|115.84
|120.91
|0.58
|562.55
|832
|2005.12.02 12:07
|buy
|273
|0.10
|120.93
|0.00
|0.00
|833
|2005.12.02 12:07
|modify
|273
|0.10
|120.93
|115.93
|121.00
|834
|2005.12.02 15:57
|t/p
|273
|0.10
|121.00
|115.93
|121.00
|0.58
|563.13
|835
|2005.12.02 15:58
|buy
|274
|0.10
|121.07
|0.00
|0.00
|836
|2005.12.02 15:58
|modify
|274
|0.10
|121.07
|116.07
|121.14
|837
|2005.12.02 16:00
|t/p
|274
|0.10
|121.14
|116.07
|121.14
|0.58
|563.71
|838
|2005.12.02 16:01
|buy
|275
|0.10
|121.19
|0.00
|0.00
|839
|2005.12.02 16:01
|modify
|275
|0.10
|121.19
|116.19
|121.26
|840
|2005.12.05 00:21
|t/p
|275
|0.10
|121.26
|116.19
|121.26
|0.71
|564.42
|841
|2005.12.05 00:22
|buy
|276
|0.10
|121.29
|0.00
|0.00
|842
|2005.12.05 00:22
|modify
|276
|0.10
|121.29
|116.29
|121.36
|843
|2005.12.05 03:28
|t/p
|276
|0.10
|121.36
|116.29
|121.36
|0.58
|565.00
|844
|2005.12.05 03:28
|buy
|277
|0.10
|121.38
|0.00
|0.00
|845
|2005.12.05 03:28
|modify
|277
|0.10
|121.38
|116.38
|121.45
|846
|2005.12.15 08:56
|s/l
|277
|0.10
|116.38
|116.38
|121.45
|-41.40
|523.60
|847
|2005.12.15 08:57
|sell
|278
|0.10
|116.37
|0.00
|0.00
|848
|2005.12.15 08:57
|modify
|278
|0.10
|116.37
|121.37
|116.30
|849
|2005.12.15 08:58
|sell
|279
|0.50
|116.37
|0.00
|0.00
|850
|2005.12.15 08:58
|modify
|279
|0.50
|116.37
|121.37
|116.30
|851
|2005.12.15 10:01
|t/p
|278
|0.10
|116.30
|121.37
|116.30
|0.60
|524.20
|852
|2005.12.15 10:01
|t/p
|279
|0.50
|116.30
|121.37
|116.30
|3.01
|527.21
|853
|2005.12.15 10:02
|sell
|280
|0.10
|116.29
|0.00
|0.00
|854
|2005.12.15 10:02
|modify
|280
|0.10
|116.29
|121.29
|116.22
|855
|2005.12.15 10:31
|t/p
|280
|0.10
|116.22
|121.29
|116.22
|0.60
|527.81
|856
|2005.12.15 10:32
|sell
|281
|0.10
|116.17
|0.00
|0.00
|857
|2005.12.15 10:32
|modify
|281
|0.10
|116.17
|121.17
|116.10
|858
|2005.12.15 10:38
|t/p
|281
|0.10
|116.10
|121.17
|116.10
|0.61
|528.42
|859
|2005.12.15 10:39
|sell
|282
|0.10
|116.00
|0.00
|0.00
|860
|2005.12.15 10:39
|modify
|282
|0.10
|116.00
|121.00
|115.93
|861
|2005.12.15 10:42
|t/p
|282
|0.10
|115.93
|121.00
|115.93
|0.61
|529.03
|862
|2005.12.15 10:42
|sell
|283
|0.10
|115.89
|0.00
|0.00
|863
|2005.12.15 10:42
|modify
|283
|0.10
|115.89
|120.89
|115.82
|864
|2005.12.16 01:15
|t/p
|283
|0.10
|115.82
|120.89
|115.82
|0.45
|529.49
|865
|2005.12.16 01:16
|sell
|284
|0.10
|115.71
|0.00
|0.00
|866
|2005.12.16 01:16
|modify
|284
|0.10
|115.71
|120.71
|115.64
|867
|2005.12.16 01:45
|t/p
|284
|0.10
|115.64
|120.71
|115.64
|0.61
|530.10
|868
|2005.12.16 01:46
|buy
|285
|0.10
|115.72
|0.00
|0.00
|869
|2005.12.16 01:46
|modify
|285
|0.10
|115.72
|110.72
|115.79
|870
|2005.12.16 01:59
|t/p
|285
|0.10
|115.79
|110.72
|115.79
|0.60
|530.70
|871
|2005.12.16 02:08
|sell
|286
|0.10
|115.77
|0.00
|0.00
|872
|2005.12.16 02:08
|modify
|286
|0.10
|115.77
|120.77
|115.70
|873
|2005.12.16 02:09
|sell
|287
|0.50
|115.73
|0.00
|0.00
|874
|2005.12.16 02:09
|modify
|287
|0.50
|115.73
|120.74
|115.67
|875
|2005.12.16 02:09
|modify
|286
|0.10
|115.77
|120.74
|115.67
|876
|2005.12.16 22:44
|t/p
|286
|0.10
|115.67
|120.74
|115.67
|0.86
|531.56
|877
|2005.12.16 22:44
|t/p
|287
|0.50
|115.67
|120.74
|115.67
|2.60
|534.16
|878
|2005.12.16 22:44
|sell
|288
|0.10
|115.64
|0.00
|0.00
|879
|2005.12.16 22:44
|modify
|288
|0.10
|115.64
|120.64
|115.57
|880
|2005.12.19 00:08
|t/p
|288
|0.10
|115.57
|120.64
|115.57
|0.45
|534.61
|881
|2005.12.19 00:08
|buy
|289
|0.10
|115.56
|0.00
|0.00
|882
|2005.12.19 00:08
|modify
|289
|0.10
|115.56
|110.56
|115.63
|883
|2005.12.19 01:39
|t/p
|289
|0.10
|115.63
|110.56
|115.63
|0.61
|535.22
|884
|2005.12.19 01:40
|buy
|290
|0.10
|115.65
|0.00
|0.00
|885
|2005.12.19 01:40
|modify
|290
|0.10
|115.65
|110.65
|115.72
|886
|2005.12.19 02:31
|t/p
|290
|0.10
|115.72
|110.65
|115.72
|0.60
|535.82
|887
|2005.12.19 02:32
|buy
|291
|0.10
|115.72
|0.00
|0.00
|888
|2005.12.19 02:32
|modify
|291
|0.10
|115.72
|110.72
|115.79
|889
|2005.12.19 02:42
|t/p
|291
|0.10
|115.79
|110.72
|115.79
|0.60
|536.42
|890
|2005.12.19 02:43
|buy
|292
|0.10
|115.93
|0.00
|0.00
|891
|2005.12.19 02:43
|modify
|292
|0.10
|115.93
|110.93
|116.00
|892
|2005.12.19 02:47
|t/p
|292
|0.10
|116.00
|110.93
|116.00
|0.61
|537.03
|893
|2005.12.19 02:48
|buy
|293
|0.10
|116.01
|0.00
|0.00
|894
|2005.12.19 02:48
|modify
|293
|0.10
|116.01
|111.01
|116.08
|895
|2005.12.19 02:57
|t/p
|293
|0.10
|116.08
|111.01
|116.08
|0.61
|537.64
|896
|2005.12.19 02:58
|buy
|294
|0.10
|116.11
|0.00
|0.00
|897
|2005.12.19 02:58
|modify
|294
|0.10
|116.11
|111.11
|116.18
|898
|2005.12.19 03:27
|t/p
|294
|0.10
|116.18
|111.11
|116.18
|0.60
|538.24
|899
|2005.12.19 03:28
|buy
|295
|0.10
|116.18
|0.00
|0.00
|900
|2005.12.19 03:28
|modify
|295
|0.10
|116.18
|111.18
|116.25
|901
|2005.12.19 03:35
|t/p
|295
|0.10
|116.25
|111.18
|116.25
|0.60
|538.84
|902
|2005.12.19 03:36
|buy
|296
|0.10
|116.23
|0.00
|0.00
|903
|2005.12.19 03:36
|modify
|296
|0.10
|116.23
|111.23
|116.30
|904
|2005.12.19 04:08
|t/p
|296
|0.10
|116.30
|111.23
|116.30
|0.60
|539.44
|905
|2005.12.19 04:09
|buy
|297
|0.10
|116.34
|0.00
|0.00
|906
|2005.12.19 04:09
|modify
|297
|0.10
|116.34
|111.34
|116.41
|907
|2005.12.19 07:17
|t/p
|297
|0.10
|116.41
|111.34
|116.41
|0.60
|540.04
|908
|2005.12.19 07:17
|buy
|298
|0.10
|116.43
|0.00
|0.00
|909
|2005.12.19 07:17
|modify
|298
|0.10
|116.43
|111.43
|116.50
|910
|2005.12.19 07:25
|t/p
|298
|0.10
|116.50
|111.43
|116.50
|0.60
|540.64
|911
|2005.12.19 07:26
|buy
|299
|0.10
|116.49
|0.00
|0.00
|912
|2005.12.19 07:26
|modify
|299
|0.10
|116.49
|111.49
|116.56
|913
|2005.12.19 08:02
|t/p
|299
|0.10
|116.56
|111.49
|116.56
|0.60
|541.24
|914
|2005.12.19 08:03
|buy
|300
|0.10
|116.59
|0.00
|0.00
|915
|2005.12.19 08:03
|modify
|300
|0.10
|116.59
|111.59
|116.66
|916
|2005.12.20 04:04
|t/p
|300
|0.10
|116.66
|111.59
|116.66
|0.73
|541.97
|917
|2005.12.20 04:05
|buy
|301
|0.10
|116.70
|0.00
|0.00
|918
|2005.12.20 04:05
|modify
|301
|0.10
|116.70
|111.70
|116.77
|919
|2005.12.20 04:58
|t/p
|301
|0.10
|116.77
|111.70
|116.77
|0.60
|542.57
|920
|2005.12.20 04:59
|buy
|302
|0.10
|116.80
|0.00
|0.00
|921
|2005.12.20 04:59
|modify
|302
|0.10
|116.80
|111.80
|116.87
|922
|2005.12.20 16:02
|t/p
|302
|0.10
|116.87
|111.80
|116.87
|0.60
|543.17
|923
|2005.12.20 16:02
|buy
|303
|0.10
|116.89
|0.00
|0.00
|924
|2005.12.20 16:02
|modify
|303
|0.10
|116.89
|111.89
|116.96
|925
|2005.12.20 17:31
|t/p
|303
|0.10
|116.96
|111.89
|116.96
|0.59
|543.76
|926
|2005.12.20 17:32
|buy
|304
|0.10
|116.97
|0.00
|0.00
|927
|2005.12.20 17:32
|modify
|304
|0.10
|116.97
|111.97
|117.04
|928
|2005.12.20 17:50
|t/p
|304
|0.10
|117.04
|111.97
|117.04
|0.59
|544.35
|929
|2005.12.20 17:51
|buy
|305
|0.10
|117.05
|0.00
|0.00
|930
|2005.12.20 17:51
|modify
|305
|0.10
|117.05
|112.05
|117.12
|931
|2005.12.20 19:03
|t/p
|305
|0.10
|117.12
|112.05
|117.12
|0.59
|544.94
|932
|2005.12.20 19:04
|buy
|306
|0.10
|117.16
|0.00
|0.00
|933
|2005.12.20 19:04
|modify
|306
|0.10
|117.16
|112.16
|117.23
|934
|2005.12.20 19:21
|t/p
|306
|0.10
|117.23
|112.16
|117.23
|0.59
|545.53
|935
|2005.12.20 19:21
|buy
|307
|0.10
|117.26
|0.00
|0.00
|936
|2005.12.20 19:21
|modify
|307
|0.10
|117.26
|112.26
|117.33
|937
|2005.12.21 15:03
|t/p
|307
|0.10
|117.33
|112.26
|117.33
|0.73
|546.26
|938
|2005.12.21 15:04
|buy
|308
|0.10
|117.39
|0.00
|0.00
|939
|2005.12.21 15:04
|modify
|308
|0.10
|117.39
|112.39
|117.46
|940
|2005.12.21 15:35
|t/p
|308
|0.10
|117.46
|112.39
|117.46
|0.60
|546.86
|941
|2005.12.21 15:36
|buy
|309
|0.10
|117.47
|0.00
|0.00
|942
|2005.12.21 15:36
|modify
|309
|0.10
|117.47
|112.47
|117.54
|943
|2005.12.22 01:16
|t/p
|309
|0.10
|117.54
|112.47
|117.54
|0.98
|547.84
|944
|2005.12.22 01:17
|buy
|310
|0.10
|117.60
|0.00
|0.00
|945
|2005.12.22 01:17
|modify
|310
|0.10
|117.60
|112.60
|117.67
|946
|2005.12.28 17:54
|t/p
|310
|0.10
|117.67
|112.60
|117.67
|1.11
|548.95
|947
|2005.12.28 17:55
|buy
|311
|0.10
|117.68
|0.00
|0.00
|948
|2005.12.28 17:55
|modify
|311
|0.10
|117.68
|112.68
|117.75
|949
|2005.12.28 18:03
|t/p
|311
|0.10
|117.75
|112.68
|117.75
|0.60
|549.55
|950
|2005.12.28 18:03
|buy
|312
|0.10
|117.78
|0.00
|0.00
|951
|2005.12.28 18:03
|modify
|312
|0.10
|117.78
|112.78
|117.85
|952
|2005.12.28 18:10
|t/p
|312
|0.10
|117.85
|112.78
|117.85
|0.60
|550.15
|953
|2005.12.28 18:11
|buy
|313
|0.10
|117.87
|0.00
|0.00
|954
|2005.12.28 18:11
|modify
|313
|0.10
|117.87
|112.87
|117.94
|955
|2005.12.28 20:56
|t/p
|313
|0.10
|117.94
|112.87
|117.94
|0.59
|550.74
|956
|2005.12.28 20:57
|buy
|314
|0.10
|117.95
|0.00
|0.00
|957
|2005.12.28 20:57
|modify
|314
|0.10
|117.95
|112.95
|118.02
|958
|2005.12.30 01:59
|t/p
|314
|0.10
|118.02
|112.95
|118.02
|1.12
|551.86
|959
|2005.12.30 02:00
|buy
|315
|0.10
|118.05
|0.00
|0.00
|960
|2005.12.30 02:00
|modify
|315
|0.10
|118.05
|113.05
|118.12
|961
|2005.12.30 02:08
|t/p
|315
|0.10
|118.12
|113.05
|118.12
|0.59
|552.45
|962
|2005.12.30 02:09
|buy
|316
|0.10
|118.10
|0.00
|0.00
|963
|2005.12.30 02:09
|modify
|316
|0.10
|118.10
|113.10
|118.17
|964
|2006.02.02 02:15
|t/p
|316
|0.10
|118.17
|113.10
|118.17
|5.01
|557.46
|965
|2006.02.02 02:15
|buy
|317
|0.10
|118.21
|0.00
|0.00
|966
|2006.02.02 02:15
|modify
|317
|0.10
|118.21
|113.21
|118.28
|967
|2006.02.02 02:44
|t/p
|317
|0.10
|118.28
|113.21
|118.28
|0.60
|558.06
|968
|2006.02.02 02:45
|buy
|318
|0.10
|118.30
|0.00
|0.00
|969
|2006.02.02 02:45
|modify
|318
|0.10
|118.30
|113.30
|118.37
|970
|2006.02.02 06:34
|t/p
|318
|0.10
|118.37
|113.30
|118.37
|0.59
|558.65
|971
|2006.02.02 06:35
|buy
|319
|0.10
|118.33
|0.00
|0.00
|972
|2006.02.02 06:35
|modify
|319
|0.10
|118.33
|113.33
|118.40
|973
|2006.02.02 06:44
|t/p
|319
|0.10
|118.40
|113.33
|118.40
|0.59
|559.24
|974
|2006.02.02 06:45
|buy
|320
|0.10
|118.46
|0.00
|0.00
|975
|2006.02.02 06:45
|modify
|320
|0.10
|118.46
|113.46
|118.53
|976
|2006.02.02 06:47
|t/p
|320
|0.10
|118.53
|113.46
|118.53
|0.59
|559.83
|977
|2006.02.02 06:48
|buy
|321
|0.10
|118.51
|0.00
|0.00
|978
|2006.02.02 06:48
|modify
|321
|0.10
|118.51
|113.51
|118.58
|979
|2006.02.02 06:48
|t/p
|321
|0.10
|118.58
|113.51
|118.58
|0.59
|560.42
|980
|2006.02.02 06:49
|buy
|322
|0.10
|118.62
|0.00
|0.00
|981
|2006.02.02 06:49
|modify
|322
|0.10
|118.62
|113.62
|118.69
|982
|2006.02.03 14:32
|t/p
|322
|0.10
|118.69
|113.62
|118.69
|0.72
|561.14
|983
|2006.02.03 14:33
|buy
|323
|0.10
|118.75
|0.00
|0.00
|984
|2006.02.03 14:33
|modify
|323
|0.10
|118.75
|113.75
|118.82
|985
|2006.02.03 14:35
|t/p
|323
|0.10
|118.82
|113.75
|118.82
|0.59
|561.73
|986
|2006.02.03 14:36
|buy
|324
|0.10
|118.96
|0.00
|0.00
|987
|2006.02.03 14:36
|modify
|324
|0.10
|118.96
|113.96
|119.03
|988
|2006.02.03 14:58
|t/p
|324
|0.10
|119.03
|113.96
|119.03
|0.59
|562.32
|989
|2006.02.03 14:59
|buy
|325
|0.10
|119.06
|0.00
|0.00
|990
|2006.02.03 14:59
|modify
|325
|0.10
|119.06
|114.06
|119.13
|991
|2006.02.03 15:02
|t/p
|325
|0.10
|119.13
|114.06
|119.13
|0.59
|562.91
|992
|2006.02.03 15:03
|buy
|326
|0.10
|119.18
|0.00
|0.00
|993
|2006.02.03 15:03
|modify
|326
|0.10
|119.18
|114.18
|119.25
|994
|2006.02.03 15:14
|t/p
|326
|0.10
|119.25
|114.18
|119.25
|0.58
|563.49
|995
|2006.02.03 15:15
|buy
|327
|0.10
|119.33
|0.00
|0.00
|996
|2006.02.03 15:15
|modify
|327
|0.10
|119.33
|114.33
|119.40
|997
|2006.04.24 20:11
|s/l
|327
|0.10
|114.33
|114.33
|119.40
|-33.59
|529.90
|998
|2006.04.24 20:12
|sell
|328
|0.10
|114.32
|0.00
|0.00
|999
|2006.04.24 20:12
|modify
|328
|0.10
|114.32
|119.32
|114.25
|1000
|2006.04.24 20:13
|sell
|329
|0.50
|114.32
|0.00
|0.00
|1001
|2006.04.24 20:13
|modify
|329
|0.50
|114.32
|119.32
|114.25
|1002
|2006.04.26 14:45
|sell
|330
|2.50
|115.33
|0.00
|0.00
|1003
|2006.04.26 14:45
|modify
|330
|2.50
|115.33
|120.13
|115.06
|1004
|2006.04.26 14:45
|modify
|329
|0.50
|114.32
|120.13
|115.06
|1005
|2006.04.26 14:45
|modify
|328
|0.10
|114.32
|120.13
|115.06
|1006
|2006.04.26 15:04
|t/p
|328
|0.10
|115.06
|120.13
|115.06
|-6.72
|523.18
|1007
|2006.04.26 15:04
|t/p
|329
|0.50
|115.06
|120.13
|115.06
|-33.62
|489.56
|1008
|2006.04.26 15:04
|t/p
|330
|2.50
|115.06
|120.13
|115.06
|58.68
|548.24
|1009
|2006.04.26 15:05
|sell
|331
|0.10
|114.95
|0.00
|0.00
|1010
|2006.04.26 15:05
|modify
|331
|0.10
|114.95
|119.95
|114.88
|1011
|2006.04.26 15:25
|t/p
|331
|0.10
|114.88
|119.95
|114.88
|0.61
|548.85
|1012
|2006.04.26 15:26
|buy
|332
|0.10
|114.94
|0.00
|0.00
|1013
|2006.04.26 15:26
|modify
|332
|0.10
|114.94
|109.94
|115.01
|1014
|2006.04.26 16:01
|t/p
|332
|0.10
|115.01
|109.94
|115.01
|0.61
|549.46
|1015
|2006.04.26 16:02
|buy
|333
|0.10
|115.07
|0.00
|0.00
|1016
|2006.04.26 16:02
|modify
|333
|0.10
|115.07
|110.07
|115.14
|1017
|2006.05.12 02:06
|s/l
|333
|0.10
|110.07
|110.07
|115.14
|-43.09
|506.37
|1018
|2006.05.12 02:07
|sell
|334
|0.10
|110.07
|0.00
|0.00
|1019
|2006.05.12 02:07
|modify
|334
|0.10
|110.07
|115.07
|110.00
|1020
|2006.05.12 02:08
|sell
|335
|0.50
|110.05
|0.00
|0.00
|1021
|2006.05.12 02:08
|modify
|335
|0.50
|110.05
|115.05
|109.98
|1022
|2006.05.12 02:08
|modify
|334
|0.10
|110.07
|115.05
|109.98
|1023
|2006.05.12 02:10
|t/p
|334
|0.10
|109.98
|115.05
|109.98
|0.82
|507.19
|1024
|2006.05.12 02:10
|t/p
|335
|0.50
|109.98
|115.05
|109.98
|3.18
|510.37
|1025
|2006.05.12 02:11
|buy
|336
|0.10
|110.11
|0.00
|0.00
|1026
|2006.05.12 02:11
|modify
|336
|0.10
|110.11
|105.11
|110.18
|1027
|2006.05.12 02:11
|t/p
|336
|0.10
|110.18
|105.11
|110.18
|0.64
|511.01
|1028
|2006.05.12 02:12
|buy
|337
|0.10
|110.15
|0.00
|0.00
|1029
|2006.05.12 02:12
|modify
|337
|0.10
|110.15
|105.15
|110.22
|1030
|2006.05.12 02:44
|t/p
|337
|0.10
|110.22
|105.15
|110.22
|0.64
|511.65
|1031
|2006.05.12 02:45
|buy
|338
|0.10
|110.24
|0.00
|0.00
|1032
|2006.05.12 02:45
|modify
|338
|0.10
|110.24
|105.24
|110.31
|1033
|2006.05.12 02:54
|t/p
|338
|0.10
|110.31
|105.24
|110.31
|0.64
|512.29
|1034
|2006.05.12 02:55
|buy
|339
|0.10
|110.36
|0.00
|0.00
|1035
|2006.05.12 02:55
|modify
|339
|0.10
|110.36
|105.36
|110.43
|1036
|2006.05.12 16:36
|t/p
|339
|0.10
|110.43
|105.36
|110.43
|0.63
|512.92
|1037
|2006.05.12 16:37
|buy
|340
|0.10
|110.54
|0.00
|0.00
|1038
|2006.05.12 16:37
|modify
|340
|0.10
|110.54
|105.54
|110.61
|1039
|2006.05.12 16:37
|t/p
|340
|0.10
|110.61
|105.54
|110.61
|0.63
|513.55
|1040
|2006.05.12 16:38
|buy
|341
|0.10
|110.60
|0.00
|0.00
|1041
|2006.05.12 16:38
|modify
|341
|0.10
|110.60
|105.60
|110.67
|1042
|2006.05.16 00:07
|t/p
|341
|0.10
|110.67
|105.60
|110.67
|0.89
|514.44
|1043
|2006.05.16 00:07
|buy
|342
|0.10
|110.70
|0.00
|0.00
|1044
|2006.05.16 00:07
|modify
|342
|0.10
|110.70
|105.70
|110.77
|1045
|2006.05.16 01:40
|t/p
|342
|0.10
|110.77
|105.70
|110.77
|0.63
|515.07
|1046
|2006.05.16 01:41
|buy
|343
|0.10
|110.85
|0.00
|0.00
|1047
|2006.05.16 01:41
|modify
|343
|0.10
|110.85
|105.85
|110.92
|1048
|2006.05.17 20:25
|t/p
|343
|0.10
|110.92
|105.85
|110.92
|0.76
|515.83
|1049
|2006.05.17 20:26
|buy
|344
|0.10
|110.98
|0.00
|0.00
|1050
|2006.05.17 20:26
|modify
|344
|0.10
|110.98
|105.98
|111.05
|1051
|2006.05.17 20:31
|t/p
|344
|0.10
|111.05
|105.98
|111.05
|0.63
|516.46
|1052
|2006.05.17 20:32
|buy
|345
|0.10
|111.21
|0.00
|0.00
|1053
|2006.05.17 20:32
|modify
|345
|0.10
|111.21
|106.21
|111.28
|1054
|2006.05.17 20:35
|t/p
|345
|0.10
|111.28
|106.21
|111.28
|0.63
|517.09
|1055
|2006.05.17 20:36
|buy
|346
|0.10
|111.32
|0.00
|0.00
|1056
|2006.05.17 20:36
|modify
|346
|0.10
|111.32
|106.32
|111.39
|1057
|2006.05.19 09:41
|t/p
|346
|0.10
|111.39
|106.32
|111.39
|1.15
|518.24
|1058
|2006.05.19 09:42
|buy
|347
|0.10
|111.44
|0.00
|0.00
|1059
|2006.05.19 09:42
|modify
|347
|0.10
|111.44
|106.44
|111.51
|1060
|2006.05.19 09:42
|t/p
|347
|0.10
|111.51
|106.44
|111.51
|0.63
|518.87
|1061
|2006.05.19 09:43
|buy
|348
|0.10
|111.49
|0.00
|0.00
|1062
|2006.05.19 09:43
|modify
|348
|0.10
|111.49
|106.49
|111.56
|1063
|2006.05.19 09:45
|t/p
|348
|0.10
|111.56
|106.49
|111.56
|0.63
|519.50
|1064
|2006.05.19 09:46
|buy
|349
|0.10
|111.59
|0.00
|0.00
|1065
|2006.05.19 09:46
|modify
|349
|0.10
|111.59
|106.59
|111.66
|1066
|2006.05.19 09:48
|t/p
|349
|0.10
|111.66
|106.59
|111.66
|0.63
|520.13
|1067
|2006.05.19 09:49
|buy
|350
|0.10
|111.68
|0.00
|0.00
|1068
|2006.05.19 09:49
|modify
|350
|0.10
|111.68
|106.68
|111.75
|1069
|2006.05.19 10:00
|t/p
|350
|0.10
|111.75
|106.68
|111.75
|0.63
|520.76
|1070
|2006.05.19 10:01
|buy
|351
|0.10
|111.80
|0.00
|0.00
|1071
|2006.05.19 10:01
|modify
|351
|0.10
|111.80
|106.80
|111.87
|1072
|2006.05.19 11:45
|t/p
|351
|0.10
|111.87
|106.80
|111.87
|0.63
|521.39
|1073
|2006.05.19 11:46
|buy
|352
|0.10
|111.90
|0.00
|0.00
|1074
|2006.05.19 11:46
|modify
|352
|0.10
|111.90
|106.90
|111.97
|1075
|2006.05.19 11:52
|t/p
|352
|0.10
|111.97
|106.90
|111.97
|0.63
|522.02
|1076
|2006.05.19 11:53
|buy
|353
|0.10
|112.01
|0.00
|0.00
|1077
|2006.05.19 11:53
|modify
|353
|0.10
|112.01
|107.01
|112.08
|1078
|2006.05.19 12:01
|t/p
|353
|0.10
|112.08
|107.01
|112.08
|0.62
|522.64
|1079
|2006.05.19 12:01
|buy
|354
|0.10
|112.10
|0.00
|0.00
|1080
|2006.05.19 12:01
|modify
|354
|0.10
|112.10
|107.10
|112.17
|1081
|2006.05.19 17:14
|t/p
|354
|0.10
|112.17
|107.10
|112.17
|0.62
|523.26
|1082
|2006.05.19 17:15
|buy
|355
|0.10
|112.24
|0.00
|0.00
|1083
|2006.05.19 17:15
|modify
|355
|0.10
|112.24
|107.24
|112.31
|1084
|2006.05.22 07:45
|t/p
|355
|0.10
|112.31
|107.24
|112.31
|0.75
|524.01
|1085
|2006.05.22 07:46
|buy
|356
|0.10
|112.41
|0.00
|0.00
|1086
|2006.05.22 07:46
|modify
|356
|0.10
|112.41
|107.41
|112.48
|1087
|2006.05.22 08:16
|t/p
|356
|0.10
|112.48
|107.41
|112.48
|0.62
|524.63
|1088
|2006.05.22 08:17
|buy
|357
|0.10
|112.51
|0.00
|0.00
|1089
|2006.05.22 08:17
|modify
|357
|0.10
|112.51
|107.51
|112.58
|1090
|2006.05.22 08:26
|t/p
|357
|0.10
|112.58
|107.51
|112.58
|0.62
|525.25
|1091
|2006.05.22 08:27
|buy
|358
|0.10
|112.71
|0.00
|0.00
|1092
|2006.05.22 08:27
|modify
|358
|0.10
|112.71
|107.71
|112.78
|1093
|2006.05.22 08:45
|t/p
|358
|0.10
|112.78
|107.71
|112.78
|0.62
|525.87
|1094
|2006.05.22 08:45
|buy
|359
|0.10
|112.83
|0.00
|0.00
|1095
|2006.05.22 08:45
|modify
|359
|0.10
|112.83
|107.83
|112.90
|1096
|2006.05.22 08:52
|t/p
|359
|0.10
|112.90
|107.83
|112.90
|0.62
|526.49
|1097
|2006.05.22 08:52
|buy
|360
|0.10
|112.92
|0.00
|0.00
|1098
|2006.05.22 08:52
|modify
|360
|0.10
|112.92
|107.92
|112.99
|1099
|2006.06.01 09:36
|t/p
|360
|0.10
|112.99
|107.92
|112.99
|2.18
|528.67
|1100
|2006.06.01 09:37
|buy
|361
|0.10
|112.95
|0.00
|0.00
|1101
|2006.06.01 09:37
|modify
|361
|0.10
|112.95
|107.95
|113.02
|1102
|2006.06.01 12:40
|t/p
|361
|0.10
|113.02
|107.95
|113.02
|0.62
|529.29
|1103
|2006.06.01 12:41
|buy
|362
|0.10
|113.03
|0.00
|0.00
|1104
|2006.06.01 12:41
|modify
|362
|0.10
|113.03
|108.03
|113.10
|1105
|2006.06.01 12:41
|t/p
|362
|0.10
|113.10
|108.03
|113.10
|0.62
|529.91
|1106
|2006.06.01 12:42
|buy
|363
|0.10
|113.14
|0.00
|0.00
|1107
|2006.06.01 12:42
|modify
|363
|0.10
|113.14
|108.14
|113.21
|1108
|2006.06.01 13:12
|t/p
|363
|0.10
|113.21
|108.14
|113.21
|0.62
|530.53
|1109
|2006.06.01 13:13
|buy
|364
|0.10
|113.26
|0.00
|0.00
|1110
|2006.06.01 13:13
|modify
|364
|0.10
|113.26
|108.26
|113.33
|1111
|2006.06.01 14:22
|t/p
|364
|0.10
|113.33
|108.26
|113.33
|0.61
|531.14
|1112
|2006.06.01 14:23
|buy
|365
|0.10
|113.38
|0.00
|0.00
|1113
|2006.06.01 14:23
|modify
|365
|0.10
|113.38
|108.38
|113.45
|1114
|2006.06.06 16:58
|t/p
|365
|0.10
|113.45
|108.38
|113.45
|1.01
|532.15
|1115
|2006.06.06 16:59
|buy
|366
|0.10
|113.47
|0.00
|0.00
|1116
|2006.06.06 16:59
|modify
|366
|0.10
|113.47
|108.47
|113.54
|1117
|2006.06.06 16:59
|t/p
|366
|0.10
|113.54
|108.47
|113.54
|0.62
|532.77
|1118
|2006.06.06 17:00
|buy
|367
|0.10
|113.52
|0.00
|0.00
|1119
|2006.06.06 17:00
|modify
|367
|0.10
|113.52
|108.52
|113.59
|1120
|2006.06.07 15:33
|t/p
|367
|0.10
|113.59
|108.52
|113.59
|0.74
|533.51
|1121
|2006.06.07 15:34
|buy
|368
|0.10
|113.67
|0.00
|0.00
|1122
|2006.06.07 15:34
|modify
|368
|0.10
|113.67
|108.67
|113.74
|1123
|2006.06.08 07:47
|t/p
|368
|0.10
|113.74
|108.67
|113.74
|1.00
|534.51
|1124
|2006.06.08 07:48
|buy
|369
|0.10
|113.75
|0.00
|0.00
|1125
|2006.06.08 07:48
|modify
|369
|0.10
|113.75
|108.75
|113.82
|1126
|2006.06.08 08:34
|t/p
|369
|0.10
|113.82
|108.75
|113.82
|0.61
|535.12
|1127
|2006.06.08 08:35
|buy
|370
|0.10
|113.83
|0.00
|0.00
|1128
|2006.06.08 08:35
|modify
|370
|0.10
|113.83
|108.83
|113.90
|1129
|2006.06.08 09:19
|t/p
|370
|0.10
|113.90
|108.83
|113.90
|0.61
|535.73
|1130
|2006.06.08 09:20
|buy
|371
|0.10
|113.93
|0.00
|0.00
|1131
|2006.06.08 09:20
|modify
|371
|0.10
|113.93
|108.93
|114.00
|1132
|2006.06.08 09:59
|t/p
|371
|0.10
|114.00
|108.93
|114.00
|0.61
|536.34
|1133
|2006.06.08 10:00
|buy
|372
|0.10
|114.00
|0.00
|0.00
|1134
|2006.06.08 10:00
|modify
|372
|0.10
|114.00
|109.00
|114.07
|1135
|2006.06.08 13:53
|t/p
|372
|0.10
|114.07
|109.00
|114.07
|0.61
|536.95
|1136
|2006.06.08 13:54
|buy
|373
|0.10
|114.19
|0.00
|0.00
|1137
|2006.06.08 13:54
|modify
|373
|0.10
|114.19
|109.19
|114.26
|1138
|2006.06.08 13:55
|t/p
|373
|0.10
|114.26
|109.19
|114.26
|0.61
|537.56
|1139
|2006.06.08 13:56
|buy
|374
|0.10
|114.27
|0.00
|0.00
|1140
|2006.06.08 13:56
|modify
|374
|0.10
|114.27
|109.27
|114.34
|1141
|2006.06.08 14:13
|t/p
|374
|0.10
|114.34
|109.27
|114.34
|0.61
|538.17
|1142
|2006.06.08 14:14
|buy
|375
|0.10
|114.38
|0.00
|0.00
|1143
|2006.06.08 14:14
|modify
|375
|0.10
|114.38
|109.38
|114.45
|1144
|2006.06.08 14:23
|t/p
|375
|0.10
|114.45
|109.38
|114.45
|0.61
|538.78
|1145
|2006.06.08 14:24
|buy
|376
|0.10
|114.47
|0.00
|0.00
|1146
|2006.06.08 14:24
|modify
|376
|0.10
|114.47
|109.47
|114.54
|1147
|2006.06.08 14:33
|t/p
|376
|0.10
|114.54
|109.47
|114.54
|0.61
|539.39
|1148
|2006.06.08 14:34
|buy
|377
|0.10
|114.73
|0.00
|0.00
|1149
|2006.06.08 14:34
|modify
|377
|0.10
|114.73
|109.73
|114.80
|1150
|2006.06.13 14:33
|t/p
|377
|0.10
|114.80
|109.73
|114.80
|1.00
|540.39
|1151
|2006.06.13 14:34
|sell
|378
|0.10
|114.69
|0.00
|0.00
|1152
|2006.06.13 14:34
|modify
|378
|0.10
|114.69
|119.69
|114.62
|1153
|2006.06.13 14:35
|sell
|379
|0.50
|114.67
|0.00
|0.00
|1154
|2006.06.13 14:35
|modify
|379
|0.50
|114.67
|119.67
|114.60
|1155
|2006.06.13 14:35
|modify
|378
|0.10
|114.69
|119.67
|114.60
|1156
|2006.06.13 14:49
|t/p
|378
|0.10
|114.60
|119.67
|114.60
|0.78
|541.17
|1157
|2006.06.13 14:49
|t/p
|379
|0.50
|114.60
|119.67
|114.60
|3.05
|544.22
|1158
|2006.06.13 14:50
|sell
|380
|0.10
|114.57
|0.00
|0.00
|1159
|2006.06.13 14:50
|modify
|380
|0.10
|114.57
|119.57
|114.50
|1160
|2006.06.14 15:30
|t/p
|380
|0.10
|114.50
|119.57
|114.50
|0.46
|544.68
|1161
|2006.06.14 15:31
|sell
|381
|0.10
|114.50
|0.00
|0.00
|1162
|2006.06.14 15:31
|modify
|381
|0.10
|114.50
|119.50
|114.43
|1163
|2006.06.19 03:07
|sell
|382
|0.50
|115.67
|0.00
|0.00
|1164
|2006.06.19 03:07
|modify
|382
|0.50
|115.67
|120.47
|115.40
|1165
|2006.06.19 03:07
|modify
|381
|0.10
|114.50
|120.47
|115.40
|1166
|2006.06.19 17:05
|t/p
|381
|0.10
|115.40
|120.47
|115.40
|-8.53
|536.15
|1167
|2006.06.19 17:05
|t/p
|382
|0.50
|115.40
|120.47
|115.40
|11.70
|547.85
|1168
|2006.06.19 17:06
|sell
|383
|0.10
|115.35
|0.00
|0.00
|1169
|2006.06.19 17:06
|modify
|383
|0.10
|115.35
|120.35
|115.28
|1170
|2006.06.19 18:00
|t/p
|383
|0.10
|115.28
|120.35
|115.28
|0.60
|548.45
|1171
|2006.06.19 18:00
|sell
|384
|0.10
|115.25
|0.00
|0.00
|1172
|2006.06.19 18:00
|modify
|384
|0.10
|115.25
|120.25
|115.18
|1173
|2006.06.19 18:01
|t/p
|384
|0.10
|115.18
|120.25
|115.18
|0.60
|549.05
|1174
|2006.06.19 18:02
|sell
|385
|0.10
|115.16
|0.00
|0.00
|1175
|2006.06.19 18:02
|modify
|385
|0.10
|115.16
|120.16
|115.09
|1176
|2006.06.20 07:42
|t/p
|385
|0.10
|115.09
|120.16
|115.09
|0.46
|549.52
|1177
|2006.06.20 07:42
|sell
|386
|0.10
|115.07
|0.00
|0.00
|1178
|2006.06.20 07:42
|modify
|386
|0.10
|115.07
|120.07
|115.00
|1179
|2006.06.20 08:02
|t/p
|386
|0.10
|115.00
|120.07
|115.00
|0.61
|550.13
|1180
|2006.06.20 08:03
|sell
|387
|0.10
|114.97
|0.00
|0.00
|1181
|2006.06.20 08:03
|modify
|387
|0.10
|114.97
|119.97
|114.90
|1182
|2006.06.20 08:41
|t/p
|387
|0.10
|114.90
|119.97
|114.90
|0.61
|550.74
|1183
|2006.06.20 08:42
|sell
|388
|0.10
|114.88
|0.00
|0.00
|1184
|2006.06.20 08:42
|modify
|388
|0.10
|114.88
|119.88
|114.81
|1185
|2006.06.20 08:48
|t/p
|388
|0.10
|114.81
|119.88
|114.81
|0.61
|551.35
|1186
|2006.06.20 08:49
|sell
|389
|0.10
|114.76
|0.00
|0.00
|1187
|2006.06.20 08:49
|modify
|389
|0.10
|114.76
|119.76
|114.69
|1188
|2006.06.20 09:05
|t/p
|389
|0.10
|114.69
|119.76
|114.69
|0.61
|551.96
|1189
|2006.06.20 09:05
|buy
|390
|0.10
|114.69
|0.00
|0.00
|1190
|2006.06.20 09:05
|modify
|390
|0.10
|114.69
|109.69
|114.76
|1191
|2006.06.20 09:18
|t/p
|390
|0.10
|114.76
|109.69
|114.76
|0.61
|552.57
|1192
|2006.06.20 09:19
|buy
|391
|0.10
|114.76
|0.00
|0.00
|1193
|2006.06.20 09:19
|modify
|391
|0.10
|114.76
|109.76
|114.83
|1194
|2006.06.20 10:29
|t/p
|391
|0.10
|114.83
|109.76
|114.83
|0.61
|553.18
|1195
|2006.06.20 10:30
|buy
|392
|0.10
|114.84
|0.00
|0.00
|1196
|2006.06.20 10:30
|modify
|392
|0.10
|114.84
|109.84
|114.91
|1197
|2006.06.20 11:25
|t/p
|392
|0.10
|114.91
|109.84
|114.91
|0.61
|553.79
|1198
|2006.06.20 11:26
|buy
|393
|0.10
|114.96
|0.00
|0.00
|1199
|2006.06.20 11:26
|modify
|393
|0.10
|114.96
|109.96
|115.03
|1200
|2006.06.20 11:31
|t/p
|393
|0.10
|115.03
|109.96
|115.03
|0.61
|554.40
|1201
|2006.06.20 11:32
|buy
|394
|0.10
|115.08
|0.00
|0.00
|1202
|2006.06.20 11:32
|modify
|394
|0.10
|115.08
|110.08
|115.15
|1203
|2006.06.20 11:53
|t/p
|394
|0.10
|115.15
|110.08
|115.15
|0.61
|555.01
|1204
|2006.06.20 11:54
|buy
|395
|0.10
|115.19
|0.00
|0.00
|1205
|2006.06.20 11:54
|modify
|395
|0.10
|115.19
|110.19
|115.26
|1206
|2006.06.20 11:58
|t/p
|395
|0.10
|115.26
|110.19
|115.26
|0.61
|555.62
|1207
|2006.06.20 11:59
|buy
|396
|0.10
|115.26
|0.00
|0.00
|1208
|2006.06.20 11:59
|modify
|396
|0.10
|115.26
|110.26
|115.33
|1209
|2006.06.22 12:15
|t/p
|396
|0.10
|115.33
|110.26
|115.33
|1.13
|556.75
|1210
|2006.06.22 12:16
|buy
|397
|0.10
|115.38
|0.00
|0.00
|1211
|2006.06.22 12:16
|modify
|397
|0.10
|115.38
|110.38
|115.45
|1212
|2006.06.22 12:30
|t/p
|397
|0.10
|115.45
|110.38
|115.45
|0.61
|557.36
|1213
|2006.06.22 12:31
|buy
|398
|0.10
|115.50
|0.00
|0.00
|1214
|2006.06.22 12:31
|modify
|398
|0.10
|115.50
|110.50
|115.57
|1215
|2006.06.22 12:48
|t/p
|398
|0.10
|115.57
|110.50
|115.57
|0.61
|557.97
|1216
|2006.06.22 12:49
|buy
|399
|0.10
|115.63
|0.00
|0.00
|1217
|2006.06.22 12:49
|modify
|399
|0.10
|115.63
|110.63
|115.70
|1218
|2006.06.22 12:54
|t/p
|399
|0.10
|115.70
|110.63
|115.70
|0.61
|558.58
|1219
|2006.06.22 12:55
|sell
|400
|0.10
|115.67
|0.00
|0.00
|1220
|2006.06.22 12:55
|modify
|400
|0.10
|115.67
|120.67
|115.60
|1221
|2006.06.22 12:56
|sell
|401
|0.50
|115.65
|0.00
|0.00
|1222
|2006.06.22 12:56
|modify
|401
|0.50
|115.65
|120.65
|115.58
|1223
|2006.06.22 12:56
|modify
|400
|0.10
|115.67
|120.65
|115.58
|1224
|2006.06.22 13:00
|t/p
|400
|0.10
|115.58
|120.65
|115.58
|0.78
|559.36
|1225
|2006.06.22 13:00
|t/p
|401
|0.50
|115.58
|120.65
|115.58
|3.03
|562.39
|1226
|2006.06.22 13:01
|sell
|402
|0.10
|115.57
|0.00
|0.00
|1227
|2006.06.22 13:01
|modify
|402
|0.10
|115.57
|120.57
|115.50
|1228
|2006.10.06 15:54
|sell
|403
|0.50
|118.87
|0.00
|0.00
|1229
|2006.10.06 15:54
|modify
|403
|0.50
|118.87
|123.32
|118.25
|1230
|2006.10.06 15:54
|modify
|402
|0.10
|115.57
|123.32
|118.25
|1231
|2006.10.17 23:59
|close at stop
|403
|0.50
|118.69
|123.32
|118.25
|1.01
|563.40
|1232
|2006.10.17 23:59
|close at stop
|402
|0.10
|118.69
|123.32
|118.25
|-43.08
|520.32