Strategy Tester Report
Cost Averaging v2_1-Pyramid

SymbolUSDJPYm (US Dollar vs Japanese Yen)
Period1 Minute (M1) 2004.06.16 15:19 - 2006.10.18 00:00 (2004.06.16 - 2006.10.18)
ModelEvery tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
ParametersMagicNumber=12323; MA_length=10; applied_price=5; LotExponent=5; slip=3; Lots=0.1; TakeProfit=7; Stoploss=500; PipStep=100; TimePeriod=0; MaxTrades=3; UseTimeOut=false; MaxTradeOpenHours=25;
Bars in test663654Ticks modelled2929169Modelling quality24.89%
Initial deposit343.00
Total net profit367.11Gross profit698.32Gross loss-331.22
Profit factor2.11Expected payoff0.60
Absolute drawdown2.92Maximal drawdown69.39 (11.61%)Relative drawdown11.61% (69.39)
Total trades612Short positions (won %)281 (91.46%)Long positions (won %)331 (98.79%)
Profit trades (% of total)584 (95.42%)Loss trades (% of total)28 (4.58%)
Largestprofit trade68.86loss trade-41.41
Averageprofit trade1.20loss trade-11.83
Maximumconsecutive wins (profit in money)107 (96.54)consecutive losses (loss in money)2 (-57.79)
Maximalconsecutive profit (count of wins)96.54 (107)consecutive loss (count of losses)-57.79 (2)
Averageconsecutive wins23consecutive losses1
Graph
#TimeTypeOrderLotsPriceS / LT / PProfitBalance
12004.06.16 15:19buy10.10110.030.000.00
22004.06.16 15:19modify10.10110.03105.03110.10
32004.06.16 16:31t/p10.10110.10105.03110.100.64343.64
42004.06.16 16:32buy20.10110.110.000.00
52004.06.16 16:32modify20.10110.11105.11110.18
62004.06.16 16:40t/p20.10110.18105.11110.180.64344.28
72004.06.16 16:41sell30.10110.140.000.00
82004.06.16 16:41modify30.10110.14115.14110.07
92004.06.16 16:42sell40.50110.130.000.00
102004.06.16 16:42modify40.50110.13115.13110.06
112004.06.16 16:42modify30.10110.14115.13110.06
122004.06.16 16:44t/p30.10110.06115.13110.060.73345.01
132004.06.16 16:44t/p40.50110.06115.13110.063.18348.19
142004.06.16 16:45buy50.10110.080.000.00
152004.06.16 16:45modify50.10110.08105.08110.15
162004.06.16 17:12t/p50.10110.15105.08110.150.64348.83
172004.06.16 17:13buy60.10110.220.000.00
182004.06.16 17:13modify60.10110.22105.22110.29
192004.07.21 17:05t/p60.10110.29105.22110.295.18354.01
202004.07.21 17:06buy70.10110.310.000.00
212004.07.21 17:06modify70.10110.31105.31110.38
222004.07.27 15:31t/p70.10110.38105.31110.381.41355.42
232004.07.27 15:32buy80.10110.420.000.00
242004.07.27 15:32modify80.10110.42105.42110.49
252004.07.27 16:01t/p80.10110.49105.42110.490.64356.06
262004.07.27 16:02buy90.10110.560.000.00
272004.07.27 16:02modify90.10110.56105.56110.63
282004.07.27 16:11t/p90.10110.63105.56110.630.63356.69
292004.07.27 16:12buy100.10110.680.000.00
302004.07.27 16:12modify100.10110.68105.68110.75
312004.07.27 16:18t/p100.10110.75105.68110.750.63357.32
322004.07.27 16:19buy110.10110.790.000.00
332004.07.27 16:19modify110.10110.79105.79110.86
342004.07.27 16:37t/p110.10110.86105.79110.860.63357.95
352004.07.27 16:38buy120.10110.880.000.00
362004.07.27 16:38modify120.10110.88105.88110.95
372004.07.27 17:20t/p120.10110.95105.88110.950.63358.58
382004.07.27 17:21buy130.10110.980.000.00
392004.07.27 17:21modify130.10110.98105.98111.05
402004.07.27 17:40t/p130.10111.05105.98111.050.63359.21
412004.07.27 17:41buy140.10111.110.000.00
422004.07.27 17:41modify140.10111.11106.11111.18
432004.07.28 10:37t/p140.10111.18106.11111.180.76359.97
442004.07.28 10:38buy150.10111.210.000.00
452004.07.28 10:38modify150.10111.21106.21111.28
462004.07.28 10:41t/p150.10111.28106.21111.280.63360.60
472004.07.28 10:42buy160.10111.300.000.00
482004.07.28 10:42modify160.10111.30106.30111.37
492004.07.28 11:12t/p160.10111.37106.30111.370.63361.23
502004.07.28 11:12buy170.10111.400.000.00
512004.07.28 11:12modify170.10111.40106.40111.47
522004.07.28 11:25t/p170.10111.47106.40111.470.63361.86
532004.07.28 11:26buy180.10111.480.000.00
542004.07.28 11:26modify180.10111.48106.48111.55
552004.07.28 14:22t/p180.10111.55106.48111.550.63362.49
562004.07.28 14:23buy190.10111.580.000.00
572004.07.28 14:23modify190.10111.58106.58111.65
582004.07.28 15:56t/p190.10111.65106.58111.650.63363.12
592004.07.28 15:57buy200.10111.690.000.00
602004.07.28 15:57modify200.10111.69106.69111.76
612004.07.28 15:59t/p200.10111.76106.69111.760.63363.75
622004.07.28 16:01buy210.10111.760.000.00
632004.07.28 16:01modify210.10111.76106.76111.83
642004.07.28 17:12t/p210.10111.83106.76111.830.63364.38
652004.07.28 17:13buy220.10111.870.000.00
662004.07.28 17:13modify220.10111.87106.87111.94
672004.07.29 10:35t/p220.10111.94106.87111.941.02365.40
682004.07.29 10:36sell230.10111.900.000.00
692004.07.29 10:36modify230.10111.90116.90111.83
702004.07.29 10:37sell240.50111.920.000.00
712004.07.29 10:37modify240.50111.92116.92111.85
722004.07.29 10:37modify230.10111.90116.92111.85
732004.07.29 17:09t/p230.10111.85116.92111.850.45365.85
742004.07.29 17:09t/p240.50111.85116.92111.853.13368.98
752004.07.29 17:10sell250.10111.790.000.00
762004.07.29 17:10modify250.10111.79116.79111.72
772004.07.29 17:29t/p250.10111.72116.79111.720.63369.61
782004.07.29 17:30sell260.10111.700.000.00
792004.07.29 17:30modify260.10111.70116.70111.63
802004.07.30 10:05t/p260.10111.63116.70111.630.48370.09
812004.07.30 10:06sell270.10111.610.000.00
822004.07.30 10:06modify270.10111.61116.61111.54
832004.07.30 10:11t/p270.10111.54116.61111.540.63370.72
842004.07.30 10:12sell280.10111.500.000.00
852004.07.30 10:12modify280.10111.50116.50111.43
862004.07.30 10:16t/p280.10111.43116.50111.430.63371.35
872004.07.30 10:17sell290.10111.420.000.00
882004.07.30 10:17modify290.10111.42116.42111.35
892004.07.30 10:19t/p290.10111.35116.42111.350.63371.98
902004.07.30 10:20buy300.10111.380.000.00
912004.07.30 10:20modify300.10111.38106.38111.45
922004.07.30 10:51t/p300.10111.45106.38111.450.63372.61
932004.07.30 10:52buy310.10111.490.000.00
942004.07.30 10:52modify310.10111.49106.49111.56
952004.07.30 14:20t/p310.10111.56106.49111.560.63373.24
962004.07.30 14:21buy320.10111.600.000.00
972004.07.30 14:21modify320.10111.60106.60111.67
982004.08.04 14:21t/p320.10111.67106.60111.671.02374.26
992004.08.04 14:22buy330.10111.740.000.00
1002004.08.04 14:22modify330.10111.74106.74111.81
1012004.08.05 22:56t/p330.10111.81106.74111.811.02375.28
1022004.08.05 22:57buy340.10111.820.000.00
1032004.08.05 22:57modify340.10111.82106.82111.89
1042004.08.13 06:51t/p340.10111.89106.82111.891.66376.94
1052004.08.13 06:52buy350.10111.920.000.00
1062004.08.13 06:52modify350.10111.92106.92111.99
1072004.08.13 08:33t/p350.10111.99106.92111.990.62377.56
1082004.08.13 08:34buy360.10112.050.000.00
1092004.08.13 08:34modify360.10112.05107.05112.12
1102004.10.25 01:23s/l360.10107.05107.05112.12-37.48340.08
1112004.10.25 01:24sell370.10107.050.000.00
1122004.10.25 01:24modify370.10107.05112.05106.98
1132004.10.25 01:25sell380.50107.020.000.00
1142004.10.25 01:25modify380.50107.02112.02106.95
1152004.10.25 01:25modify370.10107.05112.02106.95
1162004.10.25 01:25t/p370.10106.95112.02106.950.94341.02
1172004.10.25 01:25t/p380.50106.95112.02106.953.27344.29
1182004.10.25 01:26sell390.10106.850.000.00
1192004.10.25 01:26modify390.10106.85111.85106.78
1202004.10.25 01:31t/p390.10106.78111.85106.780.66344.95
1212004.10.25 01:32sell400.10106.750.000.00
1222004.10.25 01:32modify400.10106.75111.75106.68
1232004.10.25 01:56t/p400.10106.68111.75106.680.66345.61
1242004.10.25 01:57sell410.10106.630.000.00
1252004.10.25 01:57modify410.10106.63111.63106.56
1262004.10.25 01:58t/p410.10106.56111.63106.560.66346.27
1272004.10.25 01:59sell420.10106.560.000.00
1282004.10.25 01:59modify420.10106.56111.56106.49
1292004.10.25 10:09t/p420.10106.49111.56106.490.66346.93
1302004.10.25 10:10sell430.10106.410.000.00
1312004.10.25 10:10modify430.10106.41111.41106.34
1322004.10.25 10:16t/p430.10106.34111.41106.340.66347.59
1332004.10.25 10:17sell440.10106.330.000.00
1342004.10.25 10:17modify440.10106.33111.33106.26
1352004.10.25 11:01t/p440.10106.26111.33106.260.66348.25
1362004.10.25 11:02sell450.10106.240.000.00
1372004.10.25 11:02modify450.10106.24111.24106.17
1382004.10.28 07:01t/p450.10106.17111.24106.17-0.07348.18
1392004.10.28 07:02sell460.10106.100.000.00
1402004.10.28 07:02modify460.10106.10111.10106.03
1412004.10.28 09:45t/p460.10106.03111.10106.030.66348.84
1422004.10.28 09:46sell470.10106.010.000.00
1432004.10.28 09:46modify470.10106.01111.01105.94
1442004.10.28 17:11t/p470.10105.94111.01105.940.66349.50
1452004.10.28 17:12sell480.10105.890.000.00
1462004.10.28 17:12modify480.10105.89110.89105.82
1472004.10.29 09:49t/p480.10105.82110.89105.820.52350.03
1482004.10.29 09:50sell490.10105.780.000.00
1492004.10.29 09:50modify490.10105.78110.78105.71
1502004.11.04 15:17t/p490.10105.71110.78105.71-0.21349.82
1512004.11.04 15:18sell500.10105.710.000.00
1522004.11.04 15:18modify500.10105.71110.71105.64
1532004.11.05 16:05t/p500.10105.64110.71105.640.52350.35
1542004.11.05 16:06sell510.10105.600.000.00
1552004.11.05 16:06modify510.10105.60110.60105.53
1562004.11.05 17:16t/p510.10105.53110.60105.530.67351.02
1572004.11.05 17:17sell520.10105.530.000.00
1582004.11.05 17:17modify520.10105.53110.53105.46
1592004.11.08 00:08t/p520.10105.46110.53105.460.52351.54
1602004.11.08 00:09sell530.10105.430.000.00
1612004.11.08 00:09modify530.10105.43110.43105.36
1622004.11.08 03:55t/p530.10105.36110.43105.360.67352.21
1632004.11.08 03:55sell540.10105.320.000.00
1642004.11.08 03:55modify540.10105.32110.32105.25
1652004.11.15 01:22t/p540.10105.25110.32105.25-0.35351.86
1662004.11.15 01:23sell550.10105.180.000.00
1672004.11.15 01:23modify550.10105.18110.18105.11
1682004.11.17 08:52t/p550.10105.11110.18105.110.38352.24
1692004.11.17 08:53sell560.10104.940.000.00
1702004.11.17 08:53modify560.10104.94109.94104.87
1712004.11.17 09:08t/p560.10104.87109.94104.870.67352.91
1722004.11.17 09:09sell570.10104.880.000.00
1732004.11.17 09:09modify570.10104.88109.88104.81
1742004.11.17 09:20t/p570.10104.81109.88104.810.67353.58
1752004.11.17 09:21sell580.10104.800.000.00
1762004.11.17 09:21modify580.10104.80109.80104.73
1772004.11.17 09:48t/p580.10104.73109.80104.730.67354.25
1782004.11.17 09:49sell590.10104.680.000.00
1792004.11.17 09:49modify590.10104.68109.68104.61
1802004.11.17 09:49t/p590.10104.61109.68104.610.67354.92
1812004.11.17 09:50sell600.10104.590.000.00
1822004.11.17 09:50modify600.10104.59109.59104.52
1832004.11.17 10:48t/p600.10104.52109.59104.520.67355.59
1842004.11.17 10:49sell610.10104.500.000.00
1852004.11.17 10:49modify610.10104.50109.50104.43
1862004.11.17 11:33t/p610.10104.43109.50104.430.67356.26
1872004.11.17 11:34sell620.10104.420.000.00
1882004.11.17 11:34modify620.10104.42109.42104.35
1892004.11.17 11:35t/p620.10104.35109.42104.350.67356.93
1902004.11.17 11:36sell630.10104.320.000.00
1912004.11.17 11:36modify630.10104.32109.32104.25
1922004.11.17 16:00t/p630.10104.25109.32104.250.67357.60
1932004.11.17 16:01sell640.10104.210.000.00
1942004.11.17 16:01modify640.10104.21109.21104.14
1952004.11.17 17:06t/p640.10104.14109.21104.140.67358.27
1962004.11.17 17:07sell650.10104.100.000.00
1972004.11.17 17:07modify650.10104.10109.10104.03
1982004.11.17 18:03t/p650.10104.03109.10104.030.67358.94
1992004.11.17 18:04sell660.10103.950.000.00
2002004.11.17 18:04modify660.10103.95108.95103.88
2012004.11.17 19:27t/p660.10103.88108.95103.880.67359.61
2022004.11.17 19:28sell670.10103.870.000.00
2032004.11.17 19:28modify670.10103.87108.87103.80
2042004.11.17 19:44t/p670.10103.80108.87103.800.67360.28
2052004.11.17 19:45buy680.10103.830.000.00
2062004.11.17 19:45modify680.10103.8398.83103.90
2072004.11.17 20:15t/p680.10103.9098.83103.900.68360.96
2082004.11.17 20:15buy690.10103.950.000.00
2092004.11.17 20:15modify690.10103.9598.95104.02
2102004.11.17 21:07t/p690.10104.0298.95104.020.67361.63
2112004.11.17 21:08buy700.10104.040.000.00
2122004.11.17 21:08modify700.10104.0499.04104.11
2132004.11.18 11:14t/p700.10104.1199.04104.111.06362.69
2142004.11.18 11:15buy710.10104.120.000.00
2152004.11.18 11:15modify710.10104.1299.12104.19
2162004.11.18 13:27t/p710.10104.1999.12104.190.67363.36
2172004.11.18 13:28buy720.10104.230.000.00
2182004.11.18 13:28modify720.10104.2399.23104.30
2192004.11.18 13:35t/p720.10104.3099.23104.300.67364.03
2202004.11.18 13:36buy730.10104.330.000.00
2212004.11.18 13:36modify730.10104.3399.33104.40
2222004.12.08 14:24t/p730.10104.4099.33104.403.01367.04
2232004.12.08 14:25buy740.10104.430.000.00
2242004.12.08 14:25modify740.10104.4399.43104.50
2252004.12.08 14:36t/p740.10104.5099.43104.500.67367.71
2262004.12.08 14:37buy750.10104.540.000.00
2272004.12.08 14:37modify750.10104.5499.54104.61
2282004.12.08 14:37t/p750.10104.6199.54104.610.67368.38
2292004.12.08 14:38buy760.10104.670.000.00
2302004.12.08 14:38modify760.10104.6799.67104.74
2312004.12.08 14:45t/p760.10104.7499.67104.740.67369.05
2322004.12.08 14:46buy770.10104.810.000.00
2332004.12.08 14:46modify770.10104.8199.81104.88
2342004.12.08 14:48t/p770.10104.8899.81104.880.66369.71
2352004.12.08 14:48buy780.10104.920.000.00
2362004.12.08 14:48modify780.10104.9299.92104.99
2372004.12.10 02:41t/p780.10104.9999.92104.991.19370.90
2382004.12.10 02:42sell790.10104.950.000.00
2392004.12.10 02:42modify790.10104.95109.95104.88
2402004.12.10 02:43sell800.50104.950.000.00
2412004.12.10 02:43modify800.50104.95109.95104.88
2422004.12.10 02:50t/p790.10104.88109.95104.880.67371.57
2432004.12.10 02:50t/p800.50104.88109.95104.883.34374.91
2442004.12.10 02:51buy810.10104.920.000.00
2452004.12.10 02:51modify810.10104.9299.92104.99
2462004.12.10 04:13t/p810.10104.9999.92104.990.67375.58
2472004.12.10 04:14buy820.10104.940.000.00
2482004.12.10 04:14modify820.10104.9499.94105.01
2492004.12.10 04:15t/p820.10105.0199.94105.010.66376.24
2502004.12.10 04:16buy830.10105.110.000.00
2512004.12.10 04:16modify830.10105.11100.11105.18
2522004.12.10 04:18t/p830.10105.18100.11105.180.66376.90
2532004.12.10 04:19buy840.10105.280.000.00
2542004.12.10 04:19modify840.10105.28100.28105.35
2552004.12.10 04:19t/p840.10105.35100.28105.350.67377.57
2562004.12.10 04:20buy850.10105.420.000.00
2572004.12.10 04:20modify850.10105.42100.42105.49
2582004.12.10 10:02t/p850.10105.49100.42105.490.67378.24
2592004.12.10 10:03sell860.10105.420.000.00
2602004.12.10 10:03modify860.10105.42110.42105.35
2612004.12.10 10:04sell870.50105.430.000.00
2622004.12.10 10:04modify870.50105.43110.43105.36
2632004.12.10 10:04modify860.10105.42110.43105.36
2642004.12.10 16:51t/p860.10105.36110.43105.360.57378.81
2652004.12.10 16:51t/p870.50105.36110.43105.363.33382.14
2662004.12.10 16:52sell880.10105.320.000.00
2672004.12.10 16:52modify880.10105.32110.32105.25
2682004.12.10 20:39t/p880.10105.25110.32105.250.66382.80
2692004.12.10 20:40sell890.10105.200.000.00
2702004.12.10 20:40modify890.10105.20110.20105.13
2712004.12.10 20:43t/p890.10105.13110.20105.130.67383.47
2722004.12.10 20:44sell900.10105.090.000.00
2732004.12.10 20:44modify900.10105.09110.09105.02
2742004.12.13 01:59t/p900.10105.02110.09105.020.52383.99
2752004.12.13 02:00sell910.10105.030.000.00
2762004.12.13 02:00modify910.10105.03110.03104.96
2772004.12.13 02:16t/p910.10104.96110.03104.960.66384.65
2782004.12.13 02:17sell920.10104.930.000.00
2792004.12.13 02:17modify920.10104.93109.93104.86
2802004.12.13 02:28t/p920.10104.86109.93104.860.67385.32
2812004.12.13 02:29sell930.10104.800.000.00
2822004.12.13 02:29modify930.10104.80109.80104.73
2832004.12.13 04:09t/p930.10104.73109.80104.730.67385.99
2842004.12.13 04:10sell940.10104.710.000.00
2852004.12.13 04:10modify940.10104.71109.71104.64
2862004.12.13 20:21t/p940.10104.64109.71104.640.66386.65
2872004.12.13 20:22sell950.10104.620.000.00
2882004.12.13 20:22modify950.10104.62109.62104.55
2892004.12.15 11:19t/p950.10104.55109.62104.550.38387.03
2902004.12.15 11:20sell960.10104.450.000.00
2912004.12.15 11:20modify960.10104.45109.45104.38
2922004.12.15 11:40t/p960.10104.38109.45104.380.67387.70
2932004.12.15 11:41sell970.10104.340.000.00
2942004.12.15 11:41modify970.10104.34109.34104.27
2952004.12.15 13:53t/p970.10104.27109.34104.270.67388.37
2962004.12.15 13:54sell980.10104.250.000.00
2972004.12.15 13:54modify980.10104.25109.25104.18
2982004.12.15 14:38t/p980.10104.18109.25104.180.67389.04
2992004.12.15 14:39sell990.10104.170.000.00
3002004.12.15 14:39modify990.10104.17109.17104.10
3012004.12.15 15:00t/p990.10104.10109.17104.100.67389.71
3022004.12.15 15:01sell1000.10104.050.000.00
3032004.12.15 15:01modify1000.10104.05109.05103.98
3042004.12.16 12:25t/p1000.10103.98109.05103.980.23389.94
3052004.12.16 12:26sell1010.10103.990.000.00
3062004.12.16 12:26modify1010.10103.99108.99103.92
3072004.12.16 12:29t/p1010.10103.92108.99103.920.67390.61
3082004.12.16 12:30sell1020.10103.890.000.00
3092004.12.16 12:30modify1020.10103.89108.89103.82
3102004.12.16 13:14t/p1020.10103.82108.89103.820.67391.28
3112004.12.16 13:15sell1030.10103.740.000.00
3122004.12.16 13:15modify1030.10103.74108.74103.67
3132004.12.16 13:16t/p1030.10103.67108.74103.670.68391.96
3142004.12.16 13:17buy1040.10103.700.000.00
3152004.12.16 13:17modify1040.10103.7098.70103.77
3162004.12.16 15:04t/p1040.10103.7798.70103.770.67392.63
3172004.12.16 15:05buy1050.10103.810.000.00
3182004.12.16 15:05modify1050.10103.8198.81103.88
3192004.12.16 15:10t/p1050.10103.8898.81103.880.67393.30
3202004.12.16 15:11buy1060.10103.940.000.00
3212004.12.16 15:11modify1060.10103.9498.94104.01
3222004.12.16 15:18t/p1060.10104.0198.94104.010.67393.97
3232004.12.16 15:19buy1070.10104.040.000.00
3242004.12.16 15:19modify1070.10104.0499.04104.11
3252004.12.16 15:19t/p1070.10104.1199.04104.110.67394.64
3262004.12.16 15:20buy1080.10104.120.000.00
3272004.12.16 15:20modify1080.10104.1299.12104.19
3282004.12.16 15:22t/p1080.10104.1999.12104.190.67395.31
3292004.12.16 15:23buy1090.10104.200.000.00
3302004.12.16 15:23modify1090.10104.2099.20104.27
3312004.12.16 15:23t/p1090.10104.2799.20104.270.67395.98
3322004.12.16 15:24sell1100.10104.110.000.00
3332004.12.16 15:24modify1100.10104.11109.11104.04
3342004.12.16 15:25sell1110.50104.270.000.00
3352004.12.16 15:25modify1110.50104.27109.24104.17
3362004.12.16 15:25modify1100.10104.11109.24104.17
3372004.12.16 15:30t/p1100.10104.17109.24104.17-0.57395.41
3382004.12.16 15:30t/p1110.50104.17109.24104.174.80400.21
3392004.12.16 15:31sell1120.10104.140.000.00
3402004.12.16 15:31modify1120.10104.14109.14104.07
3412004.12.16 16:06t/p1120.10104.07109.14104.070.67400.88
3422004.12.16 16:07sell1130.10104.050.000.00
3432004.12.16 16:07modify1130.10104.05109.05103.98
3442004.12.20 15:03t/p1130.10103.98109.05103.980.38401.26
3452004.12.20 15:04buy1140.10104.030.000.00
3462004.12.20 15:04modify1140.10104.0399.03104.10
3472004.12.20 18:24t/p1140.10104.1099.03104.100.67401.93
3482004.12.20 18:25buy1150.10104.140.000.00
3492004.12.20 18:25modify1150.10104.1499.14104.21
3502004.12.21 09:02t/p1150.10104.2199.14104.210.80402.73
3512004.12.21 09:03buy1160.10104.260.000.00
3522004.12.21 09:03modify1160.10104.2699.26104.33
3532004.12.21 09:12t/p1160.10104.3399.26104.330.67403.40
3542004.12.21 09:13buy1170.10104.350.000.00
3552004.12.21 09:13modify1170.10104.3599.35104.42
3562004.12.21 14:39t/p1170.10104.4299.35104.420.67404.07
3572004.12.21 14:39buy1180.10104.450.000.00
3582004.12.21 14:39modify1180.10104.4599.45104.52
3592004.12.21 16:06t/p1180.10104.5299.45104.520.67404.74
3602004.12.21 16:07buy1190.10104.560.000.00
3612004.12.21 16:07modify1190.10104.5699.56104.63
3622004.12.21 16:09t/p1190.10104.6399.56104.630.66405.40
3632004.12.21 16:10buy1200.10104.680.000.00
3642004.12.21 16:10modify1200.10104.6899.68104.75
3652005.01.04 20:42t/p1200.10104.7599.68104.752.49407.89
3662005.01.04 20:43buy1210.10104.790.000.00
3672005.01.04 20:43modify1210.10104.7999.79104.86
3682005.01.05 08:51t/p1210.10104.8699.79104.860.80408.69
3692005.01.05 08:52buy1220.10104.880.000.00
3702005.01.05 08:52modify1220.10104.8899.88104.95
3712005.01.05 11:09t/p1220.10104.9599.88104.950.67409.36
3722005.01.05 11:10buy1230.10104.970.000.00
3732005.01.05 11:10modify1230.10104.9799.97105.04
3742005.01.06 11:35t/p1230.10105.0499.97105.041.06410.42
3752005.01.06 11:36buy1240.10105.110.000.00
3762005.01.06 11:36modify1240.10105.11100.11105.18
3772005.02.08 06:56t/p1240.10105.18100.11105.184.70415.12
3782005.02.08 06:56buy1250.10105.210.000.00
3792005.02.08 06:56modify1250.10105.21100.21105.28
3802005.02.08 07:56t/p1250.10105.28100.21105.280.67415.79
3812005.02.08 07:57buy1260.10105.300.000.00
3822005.02.08 07:57modify1260.10105.30100.30105.37
3832005.02.08 09:30t/p1260.10105.37100.30105.370.67416.46
3842005.02.08 09:31buy1270.10105.400.000.00
3852005.02.08 09:31modify1270.10105.40100.40105.47
3862005.02.08 10:15t/p1270.10105.47100.40105.470.66417.12
3872005.02.08 10:16buy1280.10105.480.000.00
3882005.02.08 10:16modify1280.10105.48100.48105.55
3892005.02.08 10:58t/p1280.10105.55100.48105.550.66417.78
3902005.02.08 10:59buy1290.10105.570.000.00
3912005.02.08 10:59modify1290.10105.57100.57105.64
3922005.02.08 11:05t/p1290.10105.64100.57105.640.66418.44
3932005.02.08 11:06buy1300.10105.670.000.00
3942005.02.08 11:06modify1300.10105.67100.67105.74
3952005.02.08 11:54t/p1300.10105.74100.67105.740.66419.10
3962005.02.08 11:55buy1310.10105.740.000.00
3972005.02.08 11:55modify1310.10105.74100.74105.81
3982005.02.08 12:04t/p1310.10105.81100.74105.810.67419.77
3992005.02.08 12:05buy1320.10105.840.000.00
4002005.02.08 12:05modify1320.10105.84100.84105.91
4012005.02.08 12:35t/p1320.10105.91100.84105.910.66420.43
4022005.02.08 12:36buy1330.10105.950.000.00
4032005.02.08 12:36modify1330.10105.95100.95106.02
4042005.02.10 12:54t/p1330.10106.02100.95106.021.18421.61
4052005.02.10 12:55buy1340.10106.050.000.00
4062005.02.10 12:55modify1340.10106.05101.05106.12
4072005.02.10 13:03t/p1340.10106.12101.05106.120.66422.27
4082005.02.10 13:04buy1350.10106.130.000.00
4092005.02.10 13:04modify1350.10106.13101.13106.20
4102005.02.10 13:25t/p1350.10106.20101.13106.200.66422.93
4112005.02.10 13:25buy1360.10106.240.000.00
4122005.02.10 13:25modify1360.10106.24101.24106.31
4132005.02.10 13:44t/p1360.10106.31101.24106.310.66423.59
4142005.02.10 13:45buy1370.10106.340.000.00
4152005.02.10 13:45modify1370.10106.34101.34106.41
4162005.02.10 14:15t/p1370.10106.41101.34106.410.66424.25
4172005.02.10 14:16buy1380.10106.430.000.00
4182005.02.10 14:16modify1380.10106.43101.43106.50
4192005.02.10 14:34t/p1380.10106.50101.43106.500.65424.90
4202005.02.10 14:35buy1390.10106.590.000.00
4212005.02.10 14:35modify1390.10106.59101.59106.66
4222005.02.10 14:36t/p1390.10106.66101.59106.660.66425.56
4232005.02.10 14:37buy1400.10106.720.000.00
4242005.02.10 14:37modify1400.10106.72101.72106.79
4252005.02.10 14:40t/p1400.10106.79101.72106.790.66426.22
4262005.02.10 14:40buy1410.10106.820.000.00
4272005.02.10 14:40modify1410.10106.82101.82106.89
4282005.03.28 03:59t/p1410.10106.89101.82106.896.38432.60
4292005.03.28 04:00buy1420.10106.940.000.00
4302005.03.28 04:00modify1420.10106.94101.94107.01
4312005.03.28 08:23t/p1420.10107.01101.94107.010.65433.25
4322005.03.28 08:24buy1430.10107.120.000.00
4332005.03.28 08:24modify1430.10107.12102.12107.19
4342005.03.28 17:45t/p1430.10107.19102.12107.190.65433.90
4352005.03.28 17:46buy1440.10107.210.000.00
4362005.03.28 17:46modify1440.10107.21102.21107.28
4372005.03.28 18:11t/p1440.10107.28102.21107.280.66434.56
4382005.03.28 18:12buy1450.10107.330.000.00
4392005.03.28 18:12modify1450.10107.33102.33107.40
4402005.03.29 15:59t/p1450.10107.40102.33107.400.78435.34
4412005.03.29 16:00buy1460.10107.430.000.00
4422005.03.29 16:00modify1460.10107.43102.43107.50
4432005.03.29 16:33t/p1460.10107.50102.43107.500.65435.99
4442005.03.29 16:34buy1470.10107.490.000.00
4452005.03.29 16:34modify1470.10107.49102.49107.56
4462005.03.29 16:35t/p1470.10107.56102.49107.560.65436.64
4472005.03.29 16:36buy1480.10107.590.000.00
4482005.03.29 16:36modify1480.10107.59102.59107.66
4492005.03.30 01:50t/p1480.10107.66102.59107.660.78437.42
4502005.03.30 01:51buy1490.10107.690.000.00
4512005.03.30 01:51modify1490.10107.69102.69107.76
4522005.04.01 17:49t/p1490.10107.76102.69107.761.17438.59
4532005.04.01 17:50buy1500.10107.770.000.00
4542005.04.01 17:50modify1500.10107.77102.77107.84
4552005.04.04 08:21t/p1500.10107.84102.77107.840.78439.37
4562005.04.04 08:22buy1510.10107.870.000.00
4572005.04.04 08:22modify1510.10107.87102.87107.94
4582005.04.04 09:40t/p1510.10107.94102.87107.940.65440.02
4592005.04.04 09:41buy1520.10107.980.000.00
4602005.04.04 09:41modify1520.10107.98102.98108.05
4612005.04.04 09:41t/p1520.10108.05102.98108.050.65440.67
4622005.04.04 09:42buy1530.10108.040.000.00
4632005.04.04 09:42modify1530.10108.04103.04108.11
4642005.04.04 11:19t/p1530.10108.11103.04108.110.65441.32
4652005.04.04 11:20sell1540.10108.060.000.00
4662005.04.04 11:20modify1540.10108.06113.06107.99
4672005.04.04 11:21sell1550.50108.070.000.00
4682005.04.04 11:21modify1550.50108.07113.07108.00
4692005.04.04 11:21modify1540.10108.06113.07108.00
4702005.04.04 11:37t/p1540.10108.00113.07108.000.56441.88
4712005.04.04 11:37t/p1550.50108.00113.07108.003.24445.12
4722005.04.04 11:38sell1560.10107.960.000.00
4732005.04.04 11:38modify1560.10107.96112.96107.89
4742005.04.11 10:10t/p1560.10107.89112.96107.89-0.37444.75
4752005.04.11 10:11sell1570.10107.830.000.00
4762005.04.11 10:11modify1570.10107.83112.83107.76
4772005.04.11 13:19t/p1570.10107.76112.83107.760.65445.40
4782005.04.11 13:20sell1580.10107.680.000.00
4792005.04.11 13:20modify1580.10107.68112.68107.61
4802005.04.12 02:04t/p1580.10107.61112.68107.610.50445.90
4812005.04.12 02:05sell1590.10107.560.000.00
4822005.04.12 02:05modify1590.10107.56112.56107.49
4832005.04.12 14:29t/p1590.10107.49112.56107.490.65446.55
4842005.04.12 14:30sell1600.10107.430.000.00
4852005.04.12 14:30modify1600.10107.43112.43107.36
4862005.04.13 08:13t/p1600.10107.36112.43107.360.51447.06
4872005.04.13 08:14sell1610.10107.330.000.00
4882005.04.13 08:14modify1610.10107.33112.33107.26
4892005.04.13 09:45t/p1610.10107.26112.33107.260.66447.72
4902005.04.13 09:46sell1620.10107.250.000.00
4912005.04.13 09:46modify1620.10107.25112.25107.18
4922005.04.13 13:12t/p1620.10107.18112.25107.180.66448.38
4932005.04.13 13:13sell1630.10107.170.000.00
4942005.04.13 13:13modify1630.10107.17112.17107.10
4952005.04.19 09:25t/p1630.10107.10112.17107.10-0.23448.16
4962005.04.19 09:26sell1640.10107.090.000.00
4972005.04.19 09:26modify1640.10107.09112.09107.02
4982005.04.19 17:06t/p1640.10107.02112.09107.020.65448.81
4992005.04.19 17:07sell1650.10106.970.000.00
5002005.04.19 17:07modify1650.10106.97111.97106.90
5012005.04.19 21:04t/p1650.10106.90111.97106.900.66449.47
5022005.04.19 21:04sell1660.10106.860.000.00
5032005.04.19 21:04modify1660.10106.86111.86106.79
5042005.04.19 21:40t/p1660.10106.79111.86106.790.65450.12
5052005.04.19 21:41sell1670.10106.720.000.00
5062005.04.19 21:41modify1670.10106.72111.72106.65
5072005.04.20 17:23t/p1670.10106.65111.72106.650.51450.63
5082005.04.20 17:24sell1680.10106.620.000.00
5092005.04.20 17:24modify1680.10106.62111.62106.55
5102005.04.22 09:45t/p1680.10106.55111.62106.550.08450.71
5112005.04.22 09:46sell1690.10106.500.000.00
5122005.04.22 09:46modify1690.10106.50111.50106.43
5132005.04.22 10:05t/p1690.10106.43111.50106.430.66451.37
5142005.04.22 10:06sell1700.10106.320.000.00
5152005.04.22 10:06modify1700.10106.32111.32106.25
5162005.04.22 10:12t/p1700.10106.25111.32106.250.66452.03
5172005.04.22 10:13sell1710.10106.240.000.00
5182005.04.22 10:13modify1710.10106.24111.24106.17
5192005.04.22 14:36t/p1710.10106.17111.24106.170.66452.69
5202005.04.22 14:37sell1720.10106.120.000.00
5212005.04.22 14:37modify1720.10106.12111.12106.05
5222005.04.22 15:24t/p1720.10106.05111.12106.050.66453.35
5232005.04.22 15:25sell1730.10106.000.000.00
5242005.04.22 15:25modify1730.10106.00111.00105.93
5252005.04.22 16:00t/p1730.10105.93111.00105.930.67454.02
5262005.04.22 16:01sell1740.10105.910.000.00
5272005.04.22 16:01modify1740.10105.91110.91105.84
5282005.04.22 16:04t/p1740.10105.84110.91105.840.66454.68
5292005.04.22 16:05buy1750.10105.830.000.00
5302005.04.22 16:05modify1750.10105.83100.83105.90
5312005.04.22 16:07t/p1750.10105.90100.83105.900.67455.35
5322005.04.22 16:08buy1760.10105.950.000.00
5332005.04.22 16:08modify1760.10105.95100.95106.02
5342005.04.22 19:18t/p1760.10106.02100.95106.020.66456.01
5352005.04.22 19:20sell1770.10105.990.000.00
5362005.04.22 19:20modify1770.10105.99110.99105.92
5372005.04.22 19:22sell1780.50105.990.000.00
5382005.04.22 19:22modify1780.50105.99110.99105.92
5392005.04.22 19:48t/p1770.10105.92110.99105.920.66456.67
5402005.04.22 19:48t/p1780.50105.92110.99105.923.30459.97
5412005.04.22 19:49sell1790.10105.910.000.00
5422005.04.22 19:49modify1790.10105.91110.91105.84
5432005.04.22 20:31t/p1790.10105.84110.91105.840.67460.64
5442005.04.22 20:31buy1800.10105.830.000.00
5452005.04.22 20:31modify1800.10105.83100.83105.90
5462005.04.22 20:35t/p1800.10105.90100.83105.900.66461.30
5472005.04.22 20:36buy1810.10105.940.000.00
5482005.04.22 20:36modify1810.10105.94100.94106.01
5492005.04.22 21:07t/p1810.10106.01100.94106.010.66461.96
5502005.04.22 21:08buy1820.10106.050.000.00
5512005.04.22 21:08modify1820.10106.05101.05106.12
5522005.04.26 16:04t/p1820.10106.12101.05106.120.92462.88
5532005.04.26 16:05buy1830.10106.120.000.00
5542005.04.26 16:05modify1830.10106.12101.12106.19
5552005.04.27 02:45t/p1830.10106.19101.12106.190.79463.67
5562005.04.27 02:46buy1840.10106.230.000.00
5572005.04.27 02:46modify1840.10106.23101.23106.30
5582005.04.27 03:00t/p1840.10106.30101.23106.300.66464.33
5592005.04.27 03:01buy1850.10106.330.000.00
5602005.04.27 03:01modify1850.10106.33101.33106.40
5612005.05.12 14:30t/p1850.10106.40101.33106.402.86467.19
5622005.05.12 14:31buy1860.10106.500.000.00
5632005.05.12 14:31modify1860.10106.50101.50106.57
5642005.05.12 14:32t/p1860.10106.57101.50106.570.66467.85
5652005.05.12 14:33buy1870.10106.600.000.00
5662005.05.12 14:33modify1870.10106.60101.60106.67
5672005.05.12 14:45t/p1870.10106.67101.60106.670.66468.51
5682005.05.12 14:46buy1880.10106.690.000.00
5692005.05.12 14:46modify1880.10106.69101.69106.76
5702005.05.12 14:47t/p1880.10106.76101.69106.760.66469.17
5712005.05.12 14:48buy1890.10106.810.000.00
5722005.05.12 14:48modify1890.10106.81101.81106.88
5732005.05.12 14:49t/p1890.10106.88101.81106.880.65469.82
5742005.05.12 14:50buy1900.10106.920.000.00
5752005.05.12 14:50modify1900.10106.92101.92106.99
5762005.05.13 11:00t/p1900.10106.99101.92106.990.78470.60
5772005.05.13 11:01buy1910.10107.020.000.00
5782005.05.13 11:01modify1910.10107.02102.02107.09
5792005.05.13 11:38t/p1910.10107.09102.02107.090.65471.25
5802005.05.13 11:39buy1920.10107.160.000.00
5812005.05.13 11:39modify1920.10107.16102.16107.23
5822005.05.13 18:47t/p1920.10107.23102.16107.230.66471.91
5832005.05.13 18:47buy1930.10107.270.000.00
5842005.05.13 18:47modify1930.10107.27102.27107.34
5852005.05.13 18:49t/p1930.10107.34102.27107.340.65472.56
5862005.05.13 18:50buy1940.10107.390.000.00
5872005.05.13 18:50modify1940.10107.39102.39107.46
5882005.05.16 02:37t/p1940.10107.46102.39107.460.78473.34
5892005.05.16 02:37buy1950.10107.500.000.00
5902005.05.16 02:37modify1950.10107.50102.50107.57
5912005.05.16 06:03t/p1950.10107.57102.50107.570.65473.99
5922005.05.16 06:03buy1960.10107.610.000.00
5932005.05.16 06:03modify1960.10107.61102.61107.68
5942005.05.16 08:09t/p1960.10107.68102.61107.680.65474.64
5952005.05.16 08:10buy1970.10107.710.000.00
5962005.05.16 08:10modify1970.10107.71102.71107.78
5972005.05.20 14:14t/p1970.10107.78102.71107.781.43476.07
5982005.05.20 14:15buy1980.10107.870.000.00
5992005.05.20 14:15modify1980.10107.87102.87107.94
6002005.05.20 14:40t/p1980.10107.94102.87107.940.65476.72
6012005.05.20 14:41buy1990.10107.950.000.00
6022005.05.20 14:41modify1990.10107.95102.95108.02
6032005.05.20 14:54t/p1990.10108.02102.95108.020.65477.37
6042005.05.20 14:55buy2000.10108.040.000.00
6052005.05.20 14:55modify2000.10108.04103.04108.11
6062005.05.20 15:02t/p2000.10108.11103.04108.110.65478.02
6072005.05.20 15:03buy2010.10108.140.000.00
6082005.05.20 15:03modify2010.10108.14103.14108.21
6092005.05.20 17:27t/p2010.10108.21103.14108.210.65478.67
6102005.05.20 17:28buy2020.10108.250.000.00
6112005.05.20 17:28modify2020.10108.25103.25108.32
6122005.05.31 07:17t/p2020.10108.32103.25108.321.82480.49
6132005.05.31 07:17buy2030.10108.360.000.00
6142005.05.31 07:17modify2030.10108.36103.36108.43
6152005.05.31 20:32t/p2030.10108.43103.36108.430.65481.14
6162005.05.31 20:33buy2040.10108.500.000.00
6172005.05.31 20:33modify2040.10108.50103.50108.57
6182005.06.01 10:31t/p2040.10108.57103.50108.570.78481.92
6192005.06.01 10:32buy2050.10108.670.000.00
6202005.06.01 10:32modify2050.10108.67103.67108.74
6212005.06.01 12:14t/p2050.10108.74103.67108.740.65482.57
6222005.06.01 12:15buy2060.10108.790.000.00
6232005.06.01 12:15modify2060.10108.79103.79108.86
6242005.06.01 22:29t/p2060.10108.86103.79108.860.64483.21
6252005.06.01 22:30buy2070.10108.870.000.00
6262005.06.01 22:30modify2070.10108.87103.87108.94
6272005.06.13 11:21t/p2070.10108.94103.87108.942.21485.42
6282005.06.13 11:22buy2080.10109.100.000.00
6292005.06.13 11:22modify2080.10109.10104.10109.17
6302005.06.13 11:26t/p2080.10109.17104.10109.170.64486.06
6312005.06.13 11:27buy2090.10109.230.000.00
6322005.06.13 11:27modify2090.10109.23104.23109.30
6332005.06.13 11:54t/p2090.10109.30104.23109.300.64486.70
6342005.06.13 11:55buy2100.10109.340.000.00
6352005.06.13 11:55modify2100.10109.34104.34109.41
6362005.06.13 12:36t/p2100.10109.41104.34109.410.64487.34
6372005.06.13 12:37buy2110.10109.440.000.00
6382005.06.13 12:37modify2110.10109.44104.44109.51
6392005.06.13 16:49t/p2110.10109.51104.44109.510.64487.98
6402005.06.13 16:50buy2120.10109.520.000.00
6412005.06.13 16:50modify2120.10109.52104.52109.59
6422005.06.13 17:03t/p2120.10109.59104.52109.590.64488.62
6432005.06.13 17:04buy2130.10109.620.000.00
6442005.06.13 17:04modify2130.10109.62104.62109.69
6452005.06.13 19:02t/p2130.10109.69104.62109.690.64489.26
6462005.06.13 19:03buy2140.10109.690.000.00
6472005.06.13 19:03modify2140.10109.69104.69109.76
6482005.06.28 08:15t/p2140.10109.76104.69109.762.59491.85
6492005.06.28 08:16buy2150.10109.780.000.00
6502005.06.28 08:16modify2150.10109.78104.78109.85
6512005.06.28 10:15t/p2150.10109.85104.78109.850.64492.49
6522005.06.28 10:16buy2160.10109.890.000.00
6532005.06.28 10:16modify2160.10109.89104.89109.96
6542005.06.28 14:46t/p2160.10109.96104.89109.960.64493.13
6552005.06.28 14:46buy2170.10110.000.000.00
6562005.06.28 14:46modify2170.10110.00105.00110.07
6572005.06.28 23:03t/p2170.10110.07105.00110.070.64493.77
6582005.06.28 23:04buy2180.10110.050.000.00
6592005.06.28 23:04modify2180.10110.05105.05110.12
6602005.06.29 03:51t/p2180.10110.12105.05110.120.77494.54
6612005.06.29 03:52buy2190.10110.190.000.00
6622005.06.29 03:52modify2190.10110.19105.19110.26
6632005.06.29 09:42t/p2190.10110.26105.19110.260.63495.17
6642005.06.29 09:43buy2200.10110.320.000.00
6652005.06.29 09:43modify2200.10110.32105.32110.39
6662005.06.29 12:05t/p2200.10110.39105.32110.390.63495.80
6672005.06.29 12:05buy2210.10110.430.000.00
6682005.06.29 12:05modify2210.10110.43105.43110.50
6692005.06.29 15:52t/p2210.10110.50105.43110.500.63496.43
6702005.06.29 15:52buy2220.10110.540.000.00
6712005.06.29 15:52modify2220.10110.54105.54110.61
6722005.06.29 16:13t/p2220.10110.61105.54110.610.63497.06
6732005.06.29 16:14buy2230.10110.650.000.00
6742005.06.29 16:14modify2230.10110.65105.65110.72
6752005.06.30 12:30t/p2230.10110.72105.65110.721.02498.08
6762005.06.30 12:30buy2240.10110.750.000.00
6772005.06.30 12:30modify2240.10110.75105.75110.82
6782005.06.30 15:06t/p2240.10110.82105.75110.820.63498.71
6792005.06.30 15:07buy2250.10110.850.000.00
6802005.06.30 15:07modify2250.10110.85105.85110.92
6812005.06.30 16:43t/p2250.10110.92105.85110.920.63499.34
6822005.06.30 16:44buy2260.10110.960.000.00
6832005.06.30 16:44modify2260.10110.96105.96111.03
6842005.07.01 03:29t/p2260.10111.03105.96111.030.76500.10
6852005.07.01 03:30buy2270.10111.120.000.00
6862005.07.01 03:30modify2270.10111.12106.12111.19
6872005.07.01 08:47t/p2270.10111.19106.12111.190.63500.73
6882005.07.01 08:48sell2280.10111.180.000.00
6892005.07.01 08:48modify2280.10111.18116.18111.11
6902005.07.01 08:49sell2290.50111.190.000.00
6912005.07.01 08:49modify2290.50111.19116.19111.12
6922005.07.01 08:49modify2280.10111.18116.19111.12
6932005.07.01 09:11t/p2280.10111.12116.19111.120.54501.27
6942005.07.01 09:11t/p2290.50111.12116.19111.123.15504.42
6952005.07.01 09:12sell2300.10111.080.000.00
6962005.07.01 09:12modify2300.10111.08116.08111.01
6972005.07.01 11:01t/p2300.10111.01116.08111.010.63505.05
6982005.07.01 11:02sell2310.10110.950.000.00
6992005.07.01 11:02modify2310.10110.95115.95110.88
7002005.07.01 11:04t/p2310.10110.88115.95110.880.63505.68
7012005.07.01 11:05sell2320.10110.860.000.00
7022005.07.01 11:05modify2320.10110.86115.86110.79
7032005.07.01 11:24t/p2320.10110.79115.86110.790.63506.31
7042005.07.01 11:25buy2330.10110.820.000.00
7052005.07.01 11:25modify2330.10110.82105.82110.89
7062005.07.01 12:10t/p2330.10110.89105.82110.890.63506.94
7072005.07.01 12:11buy2340.10110.950.000.00
7082005.07.01 12:11modify2340.10110.95105.95111.02
7092005.07.01 13:19t/p2340.10111.02105.95111.020.63507.57
7102005.07.01 13:20buy2350.10111.050.000.00
7112005.07.01 13:20modify2350.10111.05106.05111.12
7122005.07.01 14:22t/p2350.10111.12106.05111.120.63508.20
7132005.07.01 14:23buy2360.10111.150.000.00
7142005.07.01 14:23modify2360.10111.15106.15111.22
7152005.07.01 15:18t/p2360.10111.22106.15111.220.63508.83
7162005.07.01 15:19buy2370.10111.250.000.00
7172005.07.01 15:19modify2370.10111.25106.25111.32
7182005.07.01 16:00t/p2370.10111.32106.25111.320.63509.46
7192005.07.01 16:01buy2380.10111.370.000.00
7202005.07.01 16:01modify2380.10111.37106.37111.44
7212005.07.01 16:19t/p2380.10111.44106.37111.440.63510.09
7222005.07.01 16:20buy2390.10111.450.000.00
7232005.07.01 16:20modify2390.10111.45106.45111.52
7242005.07.01 16:22t/p2390.10111.52106.45111.520.63510.72
7252005.07.01 16:23buy2400.10111.530.000.00
7262005.07.01 16:23modify2400.10111.53106.53111.60
7272005.07.01 16:24t/p2400.10111.60106.53111.600.63511.35
7282005.07.01 16:25buy2410.10111.640.000.00
7292005.07.01 16:25modify2410.10111.64106.64111.71
7302005.07.01 18:03t/p2410.10111.71106.64111.710.63511.98
7312005.07.01 18:03buy2420.10111.750.000.00
7322005.07.01 18:03modify2420.10111.75106.75111.82
7332005.07.04 00:04t/p2420.10111.82106.75111.820.76512.74
7342005.07.04 00:05buy2430.10111.850.000.00
7352005.07.04 00:05modify2430.10111.85106.85111.92
7362005.07.05 08:41t/p2430.10111.92106.85111.920.75513.49
7372005.07.05 08:41buy2440.10111.970.000.00
7382005.07.05 08:41modify2440.10111.97106.97112.04
7392005.07.05 09:51t/p2440.10112.04106.97112.040.62514.11
7402005.07.05 09:52buy2450.10112.070.000.00
7412005.07.05 09:52modify2450.10112.07107.07112.14
7422005.07.06 18:06t/p2450.10112.14107.07112.140.75514.86
7432005.07.06 18:07buy2460.10112.190.000.00
7442005.07.06 18:07modify2460.10112.19107.19112.26
7452005.07.06 18:32t/p2460.10112.26107.19112.260.62515.48
7462005.07.06 18:33buy2470.10112.290.000.00
7472005.07.06 18:33modify2470.10112.29107.29112.36
7482005.07.08 02:34t/p2470.10112.36107.29112.361.14516.62
7492005.07.08 02:35buy2480.10112.350.000.00
7502005.07.08 02:35modify2480.10112.35107.35112.42
7512005.07.08 14:22t/p2480.10112.42107.35112.420.62517.24
7522005.07.08 14:23buy2490.10112.440.000.00
7532005.07.08 14:23modify2490.10112.44107.44112.51
7542005.07.08 14:33t/p2490.10112.51107.44112.510.63517.87
7552005.07.08 14:34buy2500.10112.560.000.00
7562005.07.08 14:34modify2500.10112.56107.56112.63
7572005.07.19 09:19t/p2500.10112.63107.56112.631.79519.66
7582005.07.19 09:20buy2510.10112.620.000.00
7592005.07.19 09:20modify2510.10112.62107.62112.69
7602005.07.19 09:37t/p2510.10112.69107.62112.690.62520.28
7612005.07.19 09:39buy2520.10112.740.000.00
7622005.07.19 09:39modify2520.10112.74107.74112.81
7632005.07.19 13:26t/p2520.10112.81107.74112.810.62520.90
7642005.07.19 13:27buy2530.10112.870.000.00
7652005.07.19 13:27modify2530.10112.87107.87112.94
7662005.07.19 14:59t/p2530.10112.94107.87112.940.62521.52
7672005.07.19 15:00sell2540.10112.930.000.00
7682005.07.19 15:00modify2540.10112.93117.93112.86
7692005.07.19 15:02sell2550.50112.910.000.00
7702005.07.19 15:02modify2550.50112.91117.91112.84
7712005.07.19 15:02modify2540.10112.93117.91112.84
7722005.07.19 15:18t/p2540.10112.84117.91112.840.80522.32
7732005.07.19 15:18t/p2550.50112.84117.91112.843.11525.43
7742005.07.19 15:19sell2560.10112.820.000.00
7752005.07.19 15:19modify2560.10112.82117.82112.75
7762005.07.19 20:38t/p2560.10112.75117.82112.750.62526.05
7772005.07.19 20:39sell2570.10112.700.000.00
7782005.07.19 20:39modify2570.10112.70117.70112.63
7792005.07.20 20:15t/p2570.10112.63117.70112.630.47526.52
7802005.07.20 20:16sell2580.10112.590.000.00
7812005.07.20 20:16modify2580.10112.59117.59112.52
7822005.07.20 20:28t/p2580.10112.52117.59112.520.62527.14
7832005.07.20 20:29sell2590.10112.490.000.00
7842005.07.20 20:29modify2590.10112.49117.49112.42
7852005.07.21 09:01t/p2590.10112.42117.49112.420.18527.32
7862005.07.21 09:02sell2600.10112.370.000.00
7872005.07.21 09:02modify2600.10112.37117.37112.30
7882005.07.21 09:23t/p2600.10112.30117.37112.300.62527.94
7892005.07.21 09:24buy2610.10112.320.000.00
7902005.07.21 09:24modify2610.10112.32107.32112.39
7912005.07.21 09:56t/p2610.10112.39107.32112.390.62528.56
7922005.07.21 09:57buy2620.10112.430.000.00
7932005.07.21 09:57modify2620.10112.43107.43112.50
7942005.07.21 10:57t/p2620.10112.50107.43112.500.62529.18
7952005.07.21 10:58buy2630.10112.530.000.00
7962005.07.21 10:58modify2630.10112.53107.53112.60
7972005.07.21 12:18t/p2630.10112.60107.53112.600.62529.80
7982005.07.21 12:18buy2640.10112.640.000.00
7992005.07.21 12:18modify2640.10112.64107.64112.71
8002005.07.27 04:41t/p2640.10112.71107.64112.711.14530.94
8012005.07.27 04:42buy2650.10112.740.000.00
8022005.07.27 04:42modify2650.10112.74107.74112.81
8032005.07.28 10:28t/p2650.10112.81107.74112.811.01531.95
8042005.07.28 10:29buy2660.10112.830.000.00
8052005.07.28 10:29modify2660.10112.83107.83112.90
8062005.09.27 08:01t/p2660.10112.90107.83112.908.29540.24
8072005.09.27 08:02buy2670.10112.930.000.00
8082005.09.27 08:02modify2670.10112.93107.93113.00
8092005.09.27 10:08t/p2670.10113.00107.93113.000.61540.85
8102005.09.27 10:09sell2680.10112.940.000.00
8112005.09.27 10:09modify2680.10112.94117.94112.87
8122005.09.27 10:10sell2690.50112.930.000.00
8132005.09.27 10:10modify2690.50112.93117.93112.86
8142005.09.27 10:10modify2680.10112.94117.93112.86
8152005.09.27 10:24t/p2680.10112.86117.93112.860.71541.56
8162005.09.27 10:24t/p2690.50112.86117.93112.863.10544.66
8172005.09.27 10:24sell2700.10112.820.000.00
8182005.09.27 10:24modify2700.10112.82117.82112.75
8192005.09.29 10:55t/p2700.10112.75117.82112.750.04544.70
8202005.09.29 10:55sell2710.10112.710.000.00
8212005.09.29 10:55modify2710.10112.71117.71112.64
8222005.10.03 02:34sell2720.50113.950.000.00
8232005.10.03 02:34modify2720.50113.95118.74113.67
8242005.10.03 02:34modify2710.10112.71118.74113.67
8252005.10.05 10:53t/p2710.10113.67118.74113.67-9.03535.67
8262005.10.05 10:53t/p2720.50113.67118.74113.6710.86546.53
8272005.10.05 10:54sell2730.10113.620.000.00
8282005.10.05 10:54modify2730.10113.62118.62113.55
8292005.10.06 15:21t/p2730.10113.55118.62113.550.18546.71
8302005.10.06 15:22sell2740.10113.530.000.00
8312005.10.06 15:22modify2740.10113.53118.53113.46
8322005.10.06 16:02t/p2740.10113.46118.53113.460.62547.33
8332005.10.06 16:03sell2750.10113.420.000.00
8342005.10.06 16:03modify2750.10113.42118.42113.35
8352005.10.06 19:45t/p2750.10113.35118.42113.350.62547.95
8362005.10.06 19:46sell2760.10113.290.000.00
8372005.10.06 19:46modify2760.10113.29118.29113.22
8382005.10.06 19:54t/p2760.10113.22118.29113.220.62548.57
8392005.10.06 19:55sell2770.10113.190.000.00
8402005.10.06 19:55modify2770.10113.19118.19113.12
8412005.10.06 20:24t/p2770.10113.12118.19113.120.62549.19
8422005.10.06 20:24sell2780.10113.090.000.00
8432005.10.06 20:24modify2780.10113.09118.09113.02
8442005.10.13 16:09sell2790.50114.950.000.00
8452005.10.13 16:09modify2790.50114.95119.64114.57
8462005.10.13 16:09modify2780.10113.09119.64114.57
8472005.10.13 20:46t/p2780.10114.57119.64114.57-13.94535.25
8482005.10.13 20:46t/p2790.50114.57119.64114.5716.59551.84
8492005.10.13 20:47sell2800.10114.510.000.00
8502005.10.13 20:47modify2800.10114.51119.51114.44
8512005.10.13 21:29t/p2800.10114.44119.51114.440.61552.45
8522005.10.13 21:29sell2810.10114.400.000.00
8532005.10.13 21:29modify2810.10114.40119.40114.33
8542005.10.13 21:30t/p2810.10114.33119.40114.330.61553.06
8552005.10.13 21:31sell2820.10114.320.000.00
8562005.10.13 21:31modify2820.10114.32119.32114.25
8572005.10.14 16:30t/p2820.10114.25119.32114.250.46553.52
8582005.10.14 16:31sell2830.10114.160.000.00
8592005.10.14 16:31modify2830.10114.16119.16114.09
8602005.10.14 16:34t/p2830.10114.09119.16114.090.61554.13
8612005.10.14 16:35sell2840.10114.040.000.00
8622005.10.14 16:35modify2840.10114.04119.04113.97
8632005.10.14 17:17t/p2840.10113.97119.04113.970.61554.74
8642005.10.14 17:18sell2850.10113.910.000.00
8652005.10.14 17:18modify2850.10113.91118.91113.84
8662005.10.17 04:36t/p2850.10113.84118.91113.840.46555.20
8672005.10.17 04:36buy2860.10113.830.000.00
8682005.10.17 04:36modify2860.10113.83108.83113.90
8692005.10.17 04:57t/p2860.10113.90108.83113.900.61555.81
8702005.10.17 04:58buy2870.10113.910.000.00
8712005.10.17 04:58modify2870.10113.91108.91113.98
8722005.10.17 07:25t/p2870.10113.98108.91113.980.61556.42
8732005.10.17 07:25buy2880.10114.020.000.00
8742005.10.17 07:25modify2880.10114.02109.02114.09
8752005.10.17 07:32t/p2880.10114.09109.02114.090.61557.03
8762005.10.17 07:32buy2890.10114.130.000.00
8772005.10.17 07:32modify2890.10114.13109.13114.20
8782005.10.17 08:29t/p2890.10114.20109.13114.200.61557.64
8792005.10.17 08:30buy2900.10114.250.000.00
8802005.10.17 08:30modify2900.10114.25109.25114.32
8812005.10.17 10:16t/p2900.10114.32109.25114.320.61558.25
8822005.10.17 10:17buy2910.10114.370.000.00
8832005.10.17 10:17modify2910.10114.37109.37114.44
8842005.10.17 10:51t/p2910.10114.44109.37114.440.61558.86
8852005.10.17 10:52buy2920.10114.450.000.00
8862005.10.17 10:52modify2920.10114.45109.45114.52
8872005.10.17 11:44t/p2920.10114.52109.45114.520.61559.47
8882005.10.17 11:45buy2930.10114.570.000.00
8892005.10.17 11:45modify2930.10114.57109.57114.64
8902005.10.17 11:51t/p2930.10114.64109.57114.640.61560.08
8912005.10.17 11:52buy2940.10114.670.000.00
8922005.10.17 11:52modify2940.10114.67109.67114.74
8932005.10.17 12:28t/p2940.10114.74109.67114.740.61560.69
8942005.10.17 12:29buy2950.10114.780.000.00
8952005.10.17 12:29modify2950.10114.78109.78114.85
8962005.10.17 14:31t/p2950.10114.85109.78114.850.61561.30
8972005.10.17 14:32buy2960.10114.900.000.00
8982005.10.17 14:32modify2960.10114.90109.90114.97
8992005.10.17 22:19t/p2960.10114.97109.90114.970.61561.91
9002005.10.17 22:19buy2970.10115.000.000.00
9012005.10.17 22:19modify2970.10115.00110.00115.07
9022005.10.18 00:43t/p2970.10115.07110.00115.070.74562.65
9032005.10.18 00:44buy2980.10115.100.000.00
9042005.10.18 00:44modify2980.10115.10110.10115.17
9052005.10.18 01:42t/p2980.10115.17110.10115.170.60563.25
9062005.10.18 01:43buy2990.10115.240.000.00
9072005.10.18 01:43modify2990.10115.24110.24115.31
9082005.10.18 01:43t/p2990.10115.31110.24115.310.61563.86
9092005.10.18 01:44buy3000.10115.320.000.00
9102005.10.18 01:44modify3000.10115.32110.32115.39
9112005.10.18 07:34t/p3000.10115.39110.32115.390.60564.46
9122005.10.18 07:34buy3010.10115.430.000.00
9132005.10.18 07:34modify3010.10115.43110.43115.50
9142005.10.18 09:41t/p3010.10115.50110.43115.500.60565.06
9152005.10.18 09:42buy3020.10115.530.000.00
9162005.10.18 09:42modify3020.10115.53110.53115.60
9172005.10.18 09:48t/p3020.10115.60110.53115.600.61565.67
9182005.10.18 09:49buy3030.10115.680.000.00
9192005.10.18 09:49modify3030.10115.68110.68115.75
9202005.10.18 11:03t/p3030.10115.75110.68115.750.61566.28
9212005.10.18 11:04buy3040.10115.790.000.00
9222005.10.18 11:04modify3040.10115.79110.79115.86
9232005.10.18 11:48t/p3040.10115.86110.79115.860.60566.88
9242005.10.18 11:49buy3050.10115.920.000.00
9252005.10.18 11:49modify3050.10115.92110.92115.99
9262005.10.27 01:50t/p3050.10115.99110.92115.992.03568.91
9272005.10.27 01:51buy3060.10116.140.000.00
9282005.10.27 01:51modify3060.10116.14111.14116.21
9292005.10.27 01:54t/p3060.10116.21111.14116.210.60569.51
9302005.10.27 01:55buy3070.10116.200.000.00
9312005.10.27 01:55modify3070.10116.20111.20116.27
9322005.10.31 14:31t/p3070.10116.27111.20116.270.86570.37
9332005.10.31 14:39sell3080.10116.200.000.00
9342005.10.31 14:39modify3080.10116.20121.20116.13
9352005.10.31 15:18t/p3080.10116.13121.20116.130.60570.97
9362005.10.31 15:20buy3090.10116.160.000.00
9372005.10.31 15:20modify3090.10116.16111.16116.23
9382005.10.31 15:50t/p3090.10116.23111.16116.230.60571.57
9392005.10.31 15:54sell3100.10116.220.000.00
9402005.10.31 15:54modify3100.10116.22121.22116.15
9412005.10.31 15:55sell3110.50116.220.000.00
9422005.10.31 15:55modify3110.50116.22121.22116.15
9432005.11.03 18:02sell3122.50117.220.000.00
9442005.11.03 18:02modify3122.50117.22122.03116.96
9452005.11.03 18:02modify3110.50116.22122.03116.96
9462005.11.03 18:02modify3100.10116.22122.03116.96
9472005.11.09 14:56t/p3100.10116.96122.03116.96-7.64563.93
9482005.11.09 14:56t/p3110.50116.96122.03116.96-38.21525.72
9492005.11.09 14:56t/p3122.50116.96122.03116.9640.98566.70
9502005.11.09 14:56sell3130.10116.920.000.00
9512005.11.09 14:56modify3130.10116.92121.92116.85
9522005.11.10 21:00sell3140.50118.220.000.00
9532005.11.10 21:00modify3140.50118.22123.00117.93
9542005.11.10 21:00modify3130.10116.92123.00117.93
9552005.11.11 01:11t/p3130.10117.93123.00117.93-9.14557.56
9562005.11.11 01:11t/p3140.50117.93123.00117.9311.57569.13
9572005.11.11 01:13sell3150.10117.840.000.00
9582005.11.11 01:13modify3150.10117.84122.84117.77
9592005.11.11 01:42t/p3150.10117.77122.84117.770.59569.72
9602005.11.11 01:43sell3160.10117.720.000.00
9612005.11.11 01:43modify3160.10117.72122.72117.65
9622005.11.15 12:19sell3170.50119.220.000.00
9632005.11.15 12:19modify3170.50119.22123.97118.90
9642005.11.15 12:19modify3160.10117.72123.97118.90
9652005.11.15 17:14t/p3160.10118.90123.97118.90-10.21559.50
9662005.11.15 17:14t/p3170.50118.90123.97118.9013.46572.96
9672005.11.15 17:14sell3180.10118.860.000.00
9682005.11.15 17:14modify3180.10118.86123.86118.79
9692005.11.15 17:34t/p3180.10118.79123.86118.790.59573.55
9702005.11.15 17:35sell3190.10118.760.000.00
9712005.11.15 17:35modify3190.10118.76123.76118.69
9722005.11.17 09:47t/p3190.10118.69123.76118.690.01573.56
9732005.11.17 09:48sell3200.10118.650.000.00
9742005.11.17 09:48modify3200.10118.65123.65118.58
9752005.11.17 09:49t/p3200.10118.58123.65118.580.59574.15
9762005.11.17 09:50sell3210.10118.540.000.00
9772005.11.17 09:50modify3210.10118.54123.54118.47
9782005.11.23 07:13t/p3210.10118.47123.54118.470.01574.16
9792005.11.23 07:14sell3220.10118.420.000.00
9802005.11.23 07:14modify3220.10118.42123.42118.35
9812005.11.23 09:26t/p3220.10118.35123.42118.350.59574.75
9822005.11.23 09:27sell3230.10118.300.000.00
9832005.11.23 09:27modify3230.10118.30123.30118.23
9842005.11.23 15:49t/p3230.10118.23123.30118.230.60575.35
9852005.11.23 15:50buy3240.10118.280.000.00
9862005.11.23 15:50modify3240.10118.28113.28118.35
9872005.11.23 16:02t/p3240.10118.35113.28118.350.59575.94
9882005.11.23 16:03buy3250.10118.410.000.00
9892005.11.23 16:03modify3250.10118.41113.41118.48
9902005.11.23 16:07t/p3250.10118.48113.41118.480.59576.53
9912005.11.23 16:08buy3260.10118.530.000.00
9922005.11.23 16:08modify3260.10118.53113.53118.60
9932005.11.23 16:56t/p3260.10118.60113.53118.600.59577.12
9942005.11.23 16:57buy3270.10118.640.000.00
9952005.11.23 16:57modify3270.10118.64113.64118.71
9962005.11.23 17:28t/p3270.10118.71113.64118.710.59577.71
9972005.11.23 17:29buy3280.10118.750.000.00
9982005.11.23 17:29modify3280.10118.75113.75118.82
9992005.11.23 19:25t/p3280.10118.82113.75118.820.59578.30
10002005.11.23 19:25buy3290.10118.860.000.00
10012005.11.23 19:25modify3290.10118.86113.86118.93
10022005.11.23 19:40t/p3290.10118.93113.86118.930.59578.89
10032005.11.23 19:40buy3300.10118.960.000.00
10042005.11.23 19:40modify3300.10118.96113.96119.03
10052005.11.25 00:32t/p3300.10119.03113.96119.031.11580.00
10062005.11.25 00:33buy3310.10119.050.000.00
10072005.11.25 00:33modify3310.10119.05114.05119.12
10082005.11.25 00:44t/p3310.10119.12114.05119.120.59580.59
10092005.11.25 00:45buy3320.10119.120.000.00
10102005.11.25 00:45modify3320.10119.12114.12119.19
10112005.11.25 01:13t/p3320.10119.19114.12119.190.59581.18
10122005.11.25 01:14buy3330.10119.230.000.00
10132005.11.25 01:14modify3330.10119.23114.23119.30
10142005.11.25 02:14t/p3330.10119.30114.23119.300.59581.77
10152005.11.25 02:15sell3340.10119.280.000.00
10162005.11.25 02:15modify3340.10119.28124.28119.21
10172005.11.25 02:16sell3350.50119.290.000.00
10182005.11.25 02:16modify3350.50119.29124.29119.22
10192005.11.25 02:16modify3340.10119.28124.29119.22
10202005.11.25 02:33t/p3340.10119.22124.29119.220.51582.28
10212005.11.25 02:33t/p3350.50119.22124.29119.222.94585.22
10222005.11.25 02:34buy3360.10119.240.000.00
10232005.11.25 02:34modify3360.10119.24114.24119.31
10242005.11.25 09:17t/p3360.10119.31114.24119.310.58585.80
10252005.11.25 09:18buy3370.10119.370.000.00
10262005.11.25 09:18modify3370.10119.37114.37119.44
10272005.11.25 12:42t/p3370.10119.44114.37119.440.59586.39
10282005.11.25 12:43buy3380.10119.450.000.00
10292005.11.25 12:43modify3380.10119.45114.45119.52
10302005.11.25 15:57t/p3380.10119.52114.45119.520.59586.98
10312005.11.25 15:58buy3390.10119.570.000.00
10322005.11.25 15:58modify3390.10119.57114.57119.64
10332005.11.25 16:12t/p3390.10119.64114.57119.640.58587.56
10342005.11.25 16:12buy3400.10119.690.000.00
10352005.11.25 16:12modify3400.10119.69114.69119.76
10362005.11.28 01:16t/p3400.10119.76114.69119.760.71588.27
10372005.11.28 01:17buy3410.10119.800.000.00
10382005.11.28 01:17modify3410.10119.80114.80119.87
10392005.11.28 08:52t/p3410.10119.87114.80119.870.58588.85
10402005.11.28 08:53buy3420.10119.890.000.00
10412005.11.28 08:53modify3420.10119.89114.89119.96
10422005.12.01 12:03t/p3420.10119.96114.89119.961.24590.09
10432005.12.01 12:03buy3430.10120.000.000.00
10442005.12.01 12:03modify3430.10120.00115.00120.07
10452005.12.01 12:52t/p3430.10120.07115.00120.070.58590.67
10462005.12.01 12:53buy3440.10120.110.000.00
10472005.12.01 12:53modify3440.10120.11115.11120.18
10482005.12.01 12:57t/p3440.10120.18115.11120.180.58591.25
10492005.12.01 12:58buy3450.10120.190.000.00
10502005.12.01 12:58modify3450.10120.19115.19120.26
10512005.12.01 14:17t/p3450.10120.26115.19120.260.59591.84
10522005.12.01 14:17buy3460.10120.300.000.00
10532005.12.01 14:17modify3460.10120.30115.30120.37
10542005.12.01 16:12t/p3460.10120.37115.30120.370.58592.42
10552005.12.01 16:13buy3470.10120.390.000.00
10562005.12.01 16:13modify3470.10120.39115.39120.46
10572005.12.01 16:47t/p3470.10120.46115.39120.460.58593.00
10582005.12.01 16:48buy3480.10120.500.000.00
10592005.12.01 16:48modify3480.10120.50115.50120.57
10602005.12.01 17:21t/p3480.10120.57115.50120.570.58593.58
10612005.12.01 17:22buy3490.10120.620.000.00
10622005.12.01 17:22modify3490.10120.62115.62120.69
10632005.12.01 17:42t/p3490.10120.69115.62120.690.58594.16
10642005.12.01 17:43buy3500.10120.710.000.00
10652005.12.01 17:43modify3500.10120.71115.71120.78
10662005.12.02 11:51t/p3500.10120.78115.71120.780.71594.87
10672005.12.02 11:51buy3510.10120.820.000.00
10682005.12.02 11:51modify3510.10120.82115.82120.89
10692005.12.02 12:04t/p3510.10120.89115.82120.890.58595.45
10702005.12.02 12:04buy3520.10120.930.000.00
10712005.12.02 12:04modify3520.10120.93115.93121.00
10722005.12.02 15:57t/p3520.10121.00115.93121.000.58596.03
10732005.12.02 15:58buy3530.10121.080.000.00
10742005.12.02 15:58modify3530.10121.08116.08121.15
10752005.12.02 16:00t/p3530.10121.15116.08121.150.58596.61
10762005.12.02 16:01buy3540.10121.200.000.00
10772005.12.02 16:01modify3540.10121.20116.20121.27
10782005.12.05 02:44t/p3540.10121.27116.20121.270.71597.32
10792005.12.05 02:45buy3550.10121.290.000.00
10802005.12.05 02:45modify3550.10121.29116.29121.36
10812005.12.05 03:28t/p3550.10121.36116.29121.360.58597.90
10822005.12.05 03:28buy3560.10121.390.000.00
10832005.12.05 03:28modify3560.10121.39116.39121.46
10842005.12.15 08:56s/l3560.10116.39116.39121.46-41.41556.49
10852005.12.15 08:57sell3570.10116.370.000.00
10862005.12.15 08:57modify3570.10116.37121.37116.30
10872005.12.15 08:58sell3580.50116.370.000.00
10882005.12.15 08:58modify3580.50116.37121.37116.30
10892005.12.15 10:01t/p3570.10116.30121.37116.300.60557.09
10902005.12.15 10:01t/p3580.50116.30121.37116.303.01560.10
10912005.12.15 10:02sell3590.10116.290.000.00
10922005.12.15 10:02modify3590.10116.29121.29116.22
10932005.12.15 10:31t/p3590.10116.22121.29116.220.60560.70
10942005.12.15 10:32sell3600.10116.170.000.00
10952005.12.15 10:32modify3600.10116.17121.17116.10
10962005.12.15 10:38t/p3600.10116.10121.17116.100.60561.30
10972005.12.15 10:39sell3610.10116.000.000.00
10982005.12.15 10:39modify3610.10116.00121.00115.93
10992005.12.15 10:42t/p3610.10115.93121.00115.930.60561.90
11002005.12.15 10:42sell3620.10115.890.000.00
11012005.12.15 10:42modify3620.10115.89120.89115.82
11022005.12.16 01:15t/p3620.10115.82120.89115.820.45562.35
11032005.12.16 01:16sell3630.10115.710.000.00
11042005.12.16 01:16modify3630.10115.71120.71115.64
11052005.12.19 00:00t/p3630.10115.64120.71115.640.45562.80
11062005.12.19 00:00sell3640.10115.580.000.00
11072005.12.19 00:00modify3640.10115.58120.58115.51
11082005.12.21 15:04sell3650.50117.370.000.00
11092005.12.21 15:04modify3650.50117.37122.07117.00
11102005.12.21 15:04modify3640.10115.58122.07117.00
11112005.12.22 15:02t/p3640.10117.00122.07117.00-12.87549.93
11122005.12.22 15:02t/p3650.50117.00122.07117.0013.62563.55
11132005.12.22 15:03sell3660.10116.910.000.00
11142005.12.22 15:03modify3660.10116.91121.91116.84
11152005.12.22 15:06t/p3660.10116.84121.91116.840.60564.15
11162005.12.22 15:07sell3670.10116.840.000.00
11172005.12.22 15:07modify3670.10116.84121.84116.77
11182005.12.22 15:33t/p3670.10116.77121.84116.770.60564.75
11192005.12.22 15:34sell3680.10116.630.000.00
11202005.12.22 15:34modify3680.10116.63121.63116.56
11212005.12.22 16:01t/p3680.10116.56121.63116.560.60565.35
11222005.12.22 16:02sell3690.10116.540.000.00
11232005.12.22 16:02modify3690.10116.54121.54116.47
11242005.12.22 16:30t/p3690.10116.47121.54116.470.60565.95
11252005.12.22 16:31sell3700.10116.440.000.00
11262005.12.22 16:31modify3700.10116.44121.44116.37
11272005.12.23 16:33t/p3700.10116.37121.44116.370.45566.41
11282005.12.23 16:34sell3710.10116.300.000.00
11292005.12.23 16:34modify3710.10116.30121.30116.23
11302005.12.23 18:30t/p3710.10116.23121.30116.230.60567.01
11312005.12.23 18:31sell3720.10116.170.000.00
11322005.12.23 18:31modify3720.10116.17121.17116.10
11332005.12.26 02:04t/p3720.10116.10121.17116.100.46567.47
11342005.12.26 02:05sell3730.10116.050.000.00
11352005.12.26 02:05modify3730.10116.05121.05115.98
11362006.01.04 00:54t/p3730.10115.98121.05115.98-0.71566.76
11372006.01.04 00:55sell3740.10115.850.000.00
11382006.01.04 00:55modify3740.10115.85120.85115.78
11392006.01.04 03:15t/p3740.10115.78120.85115.780.60567.36
11402006.01.04 03:16sell3750.10115.690.000.00
11412006.01.04 03:16modify3750.10115.69120.69115.62
11422006.01.06 14:47t/p3750.10115.62120.69115.620.03567.38
11432006.01.06 14:48sell3760.10115.320.000.00
11442006.01.06 14:48modify3760.10115.32120.32115.25
11452006.01.06 14:48t/p3760.10115.25120.32115.250.61567.99
11462006.01.06 14:49sell3770.10115.050.000.00
11472006.01.06 14:49modify3770.10115.05120.05114.98
11482006.01.06 14:51t/p3770.10114.98120.05114.980.61568.60
11492006.01.06 14:52sell3780.10114.820.000.00
11502006.01.06 14:52modify3780.10114.82119.82114.75
11512006.01.06 15:11t/p3780.10114.75119.82114.750.61569.21
11522006.01.06 15:12sell3790.10114.630.000.00
11532006.01.06 15:12modify3790.10114.63119.63114.56
11542006.01.06 16:12t/p3790.10114.56119.63114.560.61569.82
11552006.01.06 16:13sell3800.10114.510.000.00
11562006.01.06 16:13modify3800.10114.51119.51114.44
11572006.01.06 16:18t/p3800.10114.44119.51114.440.61570.43
11582006.01.06 16:19sell3810.10114.440.000.00
11592006.01.06 16:19modify3810.10114.44119.44114.37
11602006.01.06 16:19t/p3810.10114.37119.44114.370.61571.04
11612006.01.06 16:20sell3820.10114.350.000.00
11622006.01.06 16:20modify3820.10114.35119.35114.28
11632006.01.06 18:15t/p3820.10114.28119.35114.280.61571.65
11642006.01.06 18:16buy3830.10114.350.000.00
11652006.01.06 18:16modify3830.10114.35109.35114.42
11662006.01.06 18:28t/p3830.10114.42109.35114.420.61572.26
11672006.01.06 18:28buy3840.10114.460.000.00
11682006.01.06 18:28modify3840.10114.46109.46114.53
11692006.01.09 00:02t/p3840.10114.53109.46114.530.74573.00
11702006.01.09 00:02sell3850.10114.540.000.00
11712006.01.09 00:02modify3850.10114.54119.54114.47
11722006.01.09 00:03sell3860.50114.530.000.00
11732006.01.09 00:03modify3860.50114.53119.53114.46
11742006.01.09 00:03modify3850.10114.54119.53114.46
11752006.01.09 01:06t/p3850.10114.46119.53114.460.70573.70
11762006.01.09 01:06t/p3860.50114.46119.53114.463.06576.76
11772006.01.09 01:06sell3870.10114.420.000.00
11782006.01.09 01:06modify3870.10114.42119.42114.35
11792006.01.09 01:10t/p3870.10114.35119.42114.350.61577.37
11802006.01.09 01:10sell3880.10114.320.000.00
11812006.01.09 01:10modify3880.10114.32119.32114.25
11822006.01.09 01:19t/p3880.10114.25119.32114.250.62577.99
11832006.01.09 01:20sell3890.10114.180.000.00
11842006.01.09 01:20modify3890.10114.18119.18114.11
11852006.01.09 01:50t/p3890.10114.11119.18114.110.61578.60
11862006.01.09 01:51sell3900.10114.050.000.00
11872006.01.09 01:51modify3900.10114.05119.05113.98
11882006.01.09 01:56t/p3900.10113.98119.05113.980.61579.21
11892006.01.09 01:57sell3910.10114.000.000.00
11902006.01.09 01:57modify3910.10114.00119.00113.93
11912006.01.09 01:59t/p3910.10113.93119.00113.930.61579.82
11922006.01.09 02:00sell3920.10113.800.000.00
11932006.01.09 02:00modify3920.10113.80118.80113.73
11942006.01.12 10:10t/p3920.10113.73118.80113.73-0.12579.70
11952006.01.12 10:11sell3930.10113.510.000.00
11962006.01.12 10:11modify3930.10113.51118.51113.44
11972006.01.17 16:02sell3940.50115.540.000.00
11982006.01.17 16:02modify3940.50115.54120.20115.13
11992006.01.17 16:02modify3930.10113.51120.20115.13
12002006.01.18 09:02t/p3930.10115.13120.20115.13-14.65565.05
12012006.01.18 09:02t/p3940.50115.13120.20115.1317.08582.13
12022006.01.18 09:03sell3950.10115.110.000.00
12032006.01.18 09:03modify3950.10115.11120.11115.04
12042006.01.18 09:48t/p3950.10115.04120.11115.040.61582.74
12052006.01.18 09:49sell3960.10114.990.000.00
12062006.01.18 09:49modify3960.10114.99119.99114.92
12072006.01.18 10:46t/p3960.10114.92119.99114.920.61583.35
12082006.01.18 10:47sell3970.10114.850.000.00
12092006.01.18 10:47modify3970.10114.85119.85114.78
12102006.01.23 02:18t/p3970.10114.78119.85114.78-0.12583.23
12112006.01.23 02:19sell3980.10114.680.000.00
12122006.01.23 02:19modify3980.10114.68119.68114.61
12132006.01.23 04:44t/p3980.10114.61119.68114.610.61583.84
12142006.01.23 04:45sell3990.10114.570.000.00
12152006.01.23 04:45modify3990.10114.57119.57114.50
12162006.01.23 10:34t/p3990.10114.50119.57114.500.62584.46
12172006.01.23 10:35sell4000.10114.510.000.00
12182006.01.23 10:35modify4000.10114.51119.51114.44
12192006.01.23 10:36t/p4000.10114.44119.51114.440.61585.07
12202006.01.23 10:37sell4010.10114.440.000.00
12212006.01.23 10:37modify4010.10114.44119.44114.37
12222006.01.23 10:39t/p4010.10114.37119.44114.370.61585.68
12232006.01.23 10:40sell4020.10114.340.000.00
12242006.01.23 10:40modify4020.10114.34119.34114.27
12252006.01.23 11:35t/p4020.10114.27119.34114.270.61586.29
12262006.01.23 11:36sell4030.10114.240.000.00
12272006.01.23 11:36modify4030.10114.24119.24114.17
12282006.01.26 23:24sell4040.50116.540.000.00
12292006.01.26 23:24modify4040.50116.54121.16116.09
12302006.01.26 23:24modify4030.10114.24121.16116.09
12312006.01.30 09:49sell4052.50117.560.000.00
12322006.01.30 09:49modify4052.50117.56122.29117.22
12332006.01.30 09:49modify4040.50116.54122.29117.22
12342006.01.30 09:49modify4030.10114.24122.29117.22
12352006.01.31 08:46t/p4030.10117.22122.29117.22-26.59559.70
12362006.01.31 08:46t/p4040.50117.22122.29117.22-31.20528.50
12372006.01.31 08:46t/p4052.50117.22122.29117.2268.86597.36
12382006.01.31 08:47sell4060.10117.210.000.00
12392006.01.31 08:47modify4060.10117.21122.21117.14
12402006.01.31 10:03t/p4060.10117.14122.21117.140.60597.96
12412006.01.31 10:04sell4070.10117.060.000.00
12422006.01.31 10:04modify4070.10117.06122.06116.99
12432006.01.31 10:14t/p4070.10116.99122.06116.990.60598.56
12442006.01.31 10:15sell4080.10117.000.000.00
12452006.01.31 10:15modify4080.10117.00122.00116.93
12462006.01.31 17:54t/p4080.10116.93122.00116.930.60599.16
12472006.01.31 17:55sell4090.10116.850.000.00
12482006.01.31 17:55modify4090.10116.85121.85116.78
12492006.01.31 18:14t/p4090.10116.78121.85116.780.60599.76
12502006.01.31 18:15sell4100.10116.780.000.00
12512006.01.31 18:15modify4100.10116.78121.78116.71
12522006.02.02 06:49sell4110.50118.600.000.00
12532006.02.02 06:49modify4110.50118.60123.30118.23
12542006.02.02 06:49modify4100.10116.78123.30118.23
12552006.02.02 17:30t/p4100.10118.23123.30118.23-12.84586.92
12562006.02.02 17:30t/p4110.50118.23123.30118.2315.65602.57
12572006.02.02 17:31sell4120.10118.190.000.00
12582006.02.02 17:31modify4120.10118.19123.19118.12
12592006.02.07 10:04t/p4120.10118.12123.19118.120.15602.72
12602006.02.07 10:05sell4130.10118.100.000.00
12612006.02.07 10:05modify4130.10118.10123.10118.03
12622006.02.07 10:13t/p4130.10118.03123.10118.030.59603.31
12632006.02.07 10:14sell4140.10118.010.000.00
12642006.02.07 10:14modify4140.10118.01123.01117.94
12652006.02.07 10:29t/p4140.10117.94123.01117.940.59603.90
12662006.02.07 10:30sell4150.10117.920.000.00
12672006.02.07 10:30modify4150.10117.92122.92117.85
12682006.02.07 10:31t/p4150.10117.85122.92117.850.59604.49
12692006.02.07 10:32sell4160.10117.770.000.00
12702006.02.07 10:32modify4160.10117.77122.77117.70
12712006.02.07 10:32t/p4160.10117.70122.77117.700.60605.09
12722006.02.07 10:33sell4170.10117.680.000.00
12732006.02.07 10:33modify4170.10117.68122.68117.61
12742006.02.08 00:11t/p4170.10117.61122.68117.610.45605.54
12752006.02.08 00:12sell4180.10117.590.000.00
12762006.02.08 00:12modify4180.10117.59122.59117.52
12772006.02.10 10:53t/p4180.10117.52122.59117.520.01605.55
12782006.02.10 10:53sell4190.10117.480.000.00
12792006.02.10 10:53modify4190.10117.48122.48117.41
12802006.02.10 10:53t/p4190.10117.41122.48117.410.59606.14
12812006.02.10 10:54sell4200.10117.410.000.00
12822006.02.10 10:54modify4200.10117.41122.41117.34
12832006.02.10 14:44t/p4200.10117.34122.41117.340.60606.74
12842006.02.10 14:45sell4210.10117.330.000.00
12852006.02.10 14:45modify4210.10117.33122.33117.26
12862006.02.10 14:48t/p4210.10117.26122.33117.260.60607.34
12872006.02.10 14:49sell4220.10117.230.000.00
12882006.02.10 14:49modify4220.10117.23122.23117.16
12892006.02.10 14:50t/p4220.10117.16122.23117.160.60607.94
12902006.02.10 14:51sell4230.10117.100.000.00
12912006.02.10 14:51modify4230.10117.10122.10117.03
12922006.02.10 14:57t/p4230.10117.03122.10117.030.59608.53
12932006.02.10 14:58sell4240.10117.030.000.00
12942006.02.10 14:58modify4240.10117.03122.03116.96
12952006.02.10 15:09t/p4240.10116.96122.03116.960.60609.13
12962006.02.10 15:10sell4250.10116.920.000.00
12972006.02.10 15:10modify4250.10116.92121.92116.85
12982006.02.15 16:18t/p4250.10116.85121.92116.850.16609.29
12992006.02.15 16:19sell4260.10116.810.000.00
13002006.02.15 16:19modify4260.10116.81121.81116.74
13012006.02.24 01:17t/p4260.10116.74121.81116.74-1.01608.29
13022006.02.24 01:18sell4270.10116.630.000.00
13032006.02.24 01:18modify4270.10116.63121.63116.56
13042006.02.24 01:27t/p4270.10116.56121.63116.560.60608.89
13052006.02.24 01:28sell4280.10116.490.000.00
13062006.02.24 01:28modify4280.10116.49121.49116.42
13072006.02.27 01:55t/p4280.10116.42121.49116.420.45609.34
13082006.02.27 01:56buy4290.10116.470.000.00
13092006.02.27 01:56modify4290.10116.47111.47116.54
13102006.03.03 01:55t/p4290.10116.54111.47116.541.38610.72
13112006.03.03 01:56buy4300.10116.630.000.00
13122006.03.03 01:56modify4300.10116.63111.63116.70
13132006.03.03 16:06t/p4300.10116.70111.63116.700.60611.32
13142006.03.03 16:07buy4310.10116.780.000.00
13152006.03.03 16:07modify4310.10116.78111.78116.85
13162006.03.06 04:20t/p4310.10116.85111.78116.850.72612.04
13172006.03.06 04:21buy4320.10116.880.000.00
13182006.03.06 04:21modify4320.10116.88111.88116.95
13192006.03.06 04:30t/p4320.10116.95111.88116.950.59612.63
13202006.03.06 04:31sell4330.10116.940.000.00
13212006.03.06 04:31modify4330.10116.94121.94116.87
13222006.03.06 04:32sell4340.50116.930.000.00
13232006.03.06 04:32modify4340.50116.93121.93116.86
13242006.03.06 04:32modify4330.10116.94121.93116.86
13252006.03.06 09:15t/p4330.10116.86121.93116.860.68613.31
13262006.03.06 09:15t/p4340.50116.86121.93116.863.00616.31
13272006.03.06 09:16sell4350.10116.830.000.00
13282006.03.06 09:16modify4350.10116.83121.83116.76
13292006.03.07 09:32sell4360.50117.990.000.00
13302006.03.07 09:32modify4360.50117.99122.80117.73
13312006.03.07 09:32modify4350.10116.83122.80117.73
13322006.03.07 09:59t/p4350.10117.73122.80117.73-7.79608.52
13332006.03.07 09:59t/p4360.50117.73122.80117.7311.04619.56
13342006.03.07 10:00sell4370.10117.680.000.00
13352006.03.07 10:00modify4370.10117.68122.68117.61
13362006.03.07 15:46t/p4370.10117.61122.68117.610.59620.15
13372006.03.07 15:47buy4380.10117.630.000.00
13382006.03.07 15:47modify4380.10117.63112.63117.70
13392006.03.07 15:59t/p4380.10117.70112.63117.700.59620.74
13402006.03.07 16:00buy4390.10117.750.000.00
13412006.03.07 16:00modify4390.10117.75112.75117.82
13422006.03.07 19:23t/p4390.10117.82112.75117.820.59621.33
13432006.03.07 19:24buy4400.10117.860.000.00
13442006.03.07 19:24modify4400.10117.86112.86117.93
13452006.03.07 20:00t/p4400.10117.93112.86117.930.59621.92
13462006.03.07 20:01buy4410.10117.930.000.00
13472006.03.07 20:01modify4410.10117.93112.93118.00
13482006.03.08 16:01t/p4410.10118.00112.93118.000.72622.64
13492006.03.08 16:02buy4420.10118.030.000.00
13502006.03.08 16:02modify4420.10118.03113.03118.10
13512006.03.09 06:48t/p4420.10118.10113.03118.100.99623.63
13522006.03.09 06:49buy4430.10118.180.000.00
13532006.03.09 06:49modify4430.10118.18113.18118.25
13542006.03.09 06:51t/p4430.10118.25113.18118.250.59624.22
13552006.03.09 06:52buy4440.10118.270.000.00
13562006.03.09 06:52modify4440.10118.27113.27118.34
13572006.03.09 19:03t/p4440.10118.34113.27118.340.59624.81
13582006.03.09 19:04buy4450.10118.430.000.00
13592006.03.09 19:04modify4450.10118.43113.43118.50
13602006.03.10 02:03t/p4450.10118.50113.43118.500.73625.54
13612006.03.10 02:04buy4460.10118.630.000.00
13622006.03.10 02:04modify4460.10118.63113.63118.70
13632006.03.10 14:48t/p4460.10118.70113.63118.700.59626.13
13642006.03.10 14:49buy4470.10118.770.000.00
13652006.03.10 14:49modify4470.10118.77113.77118.84
13662006.03.10 15:26t/p4470.10118.84113.77118.840.59626.72
13672006.03.10 15:27buy4480.10118.870.000.00
13682006.03.10 15:27modify4480.10118.87113.87118.94
13692006.03.10 15:35t/p4480.10118.94113.87118.940.59627.31
13702006.03.10 15:36buy4490.10118.980.000.00
13712006.03.10 15:36modify4490.10118.98113.98119.05
13722006.03.10 15:37t/p4490.10119.05113.98119.050.59627.90
13732006.03.10 15:38buy4500.10119.140.000.00
13742006.03.10 15:38modify4500.10119.14114.14119.21
13752006.04.27 16:28s/l4500.10114.14114.14119.21-37.57590.33
13762006.04.27 16:29sell4510.10114.130.000.00
13772006.04.27 16:29modify4510.10114.13119.13114.06
13782006.04.27 16:30sell4520.50114.080.000.00
13792006.04.27 16:30modify4520.50114.08119.09114.02
13802006.04.27 16:30modify4510.10114.13119.09114.02
13812006.04.27 16:47t/p4510.10114.02119.09114.020.96591.29
13822006.04.27 16:47t/p4520.50114.02119.09114.022.63593.92
13832006.04.27 16:48sell4530.10113.970.000.00
13842006.04.27 16:48modify4530.10113.97118.97113.90
13852006.04.27 18:01t/p4530.10113.90118.97113.900.61594.53
13862006.04.27 18:02sell4540.10113.840.000.00
13872006.04.27 18:02modify4540.10113.84118.84113.77
13882006.04.28 17:15t/p4540.10113.77118.84113.770.47595.01
13892006.04.28 17:15sell4550.10113.740.000.00
13902006.04.28 17:15modify4550.10113.74118.74113.67
13912006.05.01 01:07t/p4550.10113.67118.74113.670.47595.48
13922006.05.01 01:08sell4560.10113.630.000.00
13932006.05.01 01:08modify4560.10113.63118.63113.56
13942006.05.01 03:16t/p4560.10113.56118.63113.560.61596.09
13952006.05.01 03:16sell4570.10113.520.000.00
13962006.05.01 03:16modify4570.10113.52118.52113.45
13972006.05.01 04:12t/p4570.10113.45118.52113.450.62596.71
13982006.05.01 04:13sell4580.10113.420.000.00
13992006.05.01 04:13modify4580.10113.42118.42113.35
14002006.05.01 04:16t/p4580.10113.35118.42113.350.62597.33
14012006.05.01 04:17sell4590.10113.290.000.00
14022006.05.01 04:17modify4590.10113.29118.29113.22
14032006.05.01 04:22t/p4590.10113.22118.29113.220.62597.95
14042006.05.01 04:23sell4600.10113.100.000.00
14052006.05.01 04:23modify4600.10113.10118.10113.03
14062006.05.01 14:39t/p4600.10113.03118.10113.030.61598.56
14072006.05.01 14:40sell4610.10112.970.000.00
14082006.05.01 14:40modify4610.10112.97117.97112.90
14092006.05.01 14:41t/p4610.10112.90117.97112.900.62599.18
14102006.05.01 14:42sell4620.10112.840.000.00
14112006.05.01 14:42modify4620.10112.84117.84112.77
14122006.05.01 14:55t/p4620.10112.77117.84112.770.62599.80
14132006.05.01 14:56sell4630.10112.740.000.00
14142006.05.01 14:56modify4630.10112.74117.74112.67
14152006.05.01 14:57t/p4630.10112.67117.74112.670.62600.42
14162006.05.01 14:58sell4640.10112.650.000.00
14172006.05.01 14:58modify4640.10112.65117.65112.58
14182006.05.01 15:08t/p4640.10112.58117.65112.580.63601.05
14192006.05.01 15:09sell4650.10112.490.000.00
14202006.05.01 15:09modify4650.10112.49117.49112.42
14212006.05.01 15:38t/p4650.10112.42117.49112.420.63601.68
14222006.05.01 15:39sell4660.10112.370.000.00
14232006.05.01 15:39modify4660.10112.37117.37112.30
14242006.05.05 16:58t/p4660.10112.30117.37112.30-0.26601.43
14252006.05.05 16:59sell4670.10112.280.000.00
14262006.05.05 16:59modify4670.10112.28117.28112.21
14272006.05.08 00:00t/p4670.10112.21117.28112.210.48601.91
14282006.05.08 00:01sell4680.10111.920.000.00
14292006.05.08 00:01modify4680.10111.92116.92111.85
14302006.05.08 02:51t/p4680.10111.85116.92111.850.63602.54
14312006.05.08 02:52sell4690.10111.830.000.00
14322006.05.08 02:52modify4690.10111.83116.83111.76
14332006.05.08 03:02t/p4690.10111.76116.83111.760.62603.16
14342006.05.08 03:03sell4700.10111.690.000.00
14352006.05.08 03:03modify4700.10111.69116.69111.62
14362006.05.08 06:41t/p4700.10111.62116.69111.620.63603.79
14372006.05.08 06:42sell4710.10111.610.000.00
14382006.05.08 06:42modify4710.10111.61116.61111.54
14392006.05.08 09:04t/p4710.10111.54116.61111.540.63604.42
14402006.05.08 09:05sell4720.10111.420.000.00
14412006.05.08 09:05modify4720.10111.42116.42111.35
14422006.05.08 09:25t/p4720.10111.35116.42111.350.63605.05
14432006.05.08 09:26sell4730.10111.330.000.00
14442006.05.08 09:26modify4730.10111.33116.33111.26
14452006.05.08 10:07t/p4730.10111.26116.33111.260.63605.68
14462006.05.08 10:08sell4740.10111.210.000.00
14472006.05.08 10:08modify4740.10111.21116.21111.14
14482006.05.08 10:18t/p4740.10111.14116.21111.140.63606.31
14492006.05.08 10:19sell4750.10111.110.000.00
14502006.05.08 10:19modify4750.10111.11116.11111.04
14512006.05.08 13:46t/p4750.10111.04116.11111.040.63606.94
14522006.05.08 13:47sell4760.10111.010.000.00
14532006.05.08 13:47modify4760.10111.01116.01110.94
14542006.05.09 16:36t/p4760.10110.94116.01110.940.48607.42
14552006.05.09 16:37sell4770.10110.970.000.00
14562006.05.09 16:37modify4770.10110.97115.97110.90
14572006.05.10 08:48t/p4770.10110.90115.97110.900.48607.91
14582006.05.10 08:48sell4780.10110.860.000.00
14592006.05.10 08:48modify4780.10110.86115.86110.79
14602006.05.10 08:48t/p4780.10110.79115.86110.790.63608.54
14612006.05.10 08:49sell4790.10110.820.000.00
14622006.05.10 08:49modify4790.10110.82115.82110.75
14632006.05.10 08:51t/p4790.10110.75115.82110.750.63609.17
14642006.05.10 08:52sell4800.10110.730.000.00
14652006.05.10 08:52modify4800.10110.73115.73110.66
14662006.05.10 10:57t/p4800.10110.66115.73110.660.63609.80
14672006.05.10 10:58sell4810.10110.610.000.00
14682006.05.10 10:58modify4810.10110.61115.61110.54
14692006.05.10 11:26t/p4810.10110.54115.61110.540.63610.43
14702006.05.10 11:27sell4820.10110.490.000.00
14712006.05.10 11:27modify4820.10110.49115.49110.42
14722006.05.10 12:10t/p4820.10110.42115.49110.420.64611.07
14732006.05.10 12:11sell4830.10110.350.000.00
14742006.05.10 12:11modify4830.10110.35115.35110.28
14752006.05.10 20:43t/p4830.10110.28115.35110.280.64611.71
14762006.05.10 20:44sell4840.10110.240.000.00
14772006.05.10 20:44modify4840.10110.24115.24110.17
14782006.05.10 20:48t/p4840.10110.17115.24110.170.64612.35
14792006.05.10 20:49sell4850.10110.120.000.00
14802006.05.10 20:49modify4850.10110.12115.12110.05
14812006.05.12 02:09t/p4850.10110.05115.12110.050.06612.40
14822006.05.12 02:10sell4860.10110.020.000.00
14832006.05.12 02:10modify4860.10110.02115.02109.95
14842006.05.12 09:25t/p4860.10109.95115.02109.950.64613.04
14852006.05.12 09:25buy4870.10109.950.000.00
14862006.05.12 09:25modify4870.10109.95104.95110.02
14872006.05.12 14:33t/p4870.10110.02104.95110.020.64613.68
14882006.05.12 14:34buy4880.10110.060.000.00
14892006.05.12 14:34modify4880.10110.06105.06110.13
14902006.05.12 16:16t/p4880.10110.13105.06110.130.64614.32
14912006.05.12 16:17buy4890.10110.140.000.00
14922006.05.12 16:17modify4890.10110.14105.14110.21
14932006.05.12 16:24t/p4890.10110.21105.14110.210.64614.96
14942006.05.12 16:25buy4900.10110.240.000.00
14952006.05.12 16:25modify4900.10110.24105.24110.31
14962006.05.12 16:30t/p4900.10110.31105.24110.310.63615.59
14972006.05.12 16:31buy4910.10110.400.000.00
14982006.05.12 16:31modify4910.10110.40105.40110.47
14992006.05.12 16:36t/p4910.10110.47105.40110.470.63616.22
15002006.05.12 16:37buy4920.10110.550.000.00
15012006.05.12 16:37modify4920.10110.55105.55110.62
15022006.05.16 00:05t/p4920.10110.62105.55110.620.89617.11
15032006.05.16 00:06buy4930.10110.670.000.00
15042006.05.16 00:06modify4930.10110.67105.67110.74
15052006.05.16 01:40t/p4930.10110.74105.67110.740.63617.74
15062006.05.16 01:40buy4940.10110.780.000.00
15072006.05.16 01:40modify4940.10110.78105.78110.85
15082006.05.16 01:44t/p4940.10110.85105.78110.850.63618.37
15092006.05.16 01:45sell4950.10110.810.000.00
15102006.05.16 01:45modify4950.10110.81115.81110.74
15112006.05.16 01:46sell4960.50110.790.000.00
15122006.05.16 01:46modify4960.50110.79115.79110.72
15132006.05.16 01:46modify4950.10110.81115.79110.72
15142006.05.16 02:04t/p4950.10110.72115.79110.720.81619.18
15152006.05.16 02:04t/p4960.50110.72115.79110.723.16622.34
15162006.05.16 02:05sell4970.10110.680.000.00
15172006.05.16 02:05modify4970.10110.68115.68110.61
15182006.05.16 02:12t/p4970.10110.61115.68110.610.63622.97
15192006.05.16 02:13sell4980.10110.600.000.00
15202006.05.16 02:13modify4980.10110.60115.60110.53
15212006.05.16 02:27t/p4980.10110.53115.60110.530.63623.60
15222006.05.16 02:28sell4990.10110.400.000.00
15232006.05.16 02:28modify4990.10110.40115.40110.33
15242006.05.16 03:45t/p4990.10110.33115.40110.330.64624.24
15252006.05.16 03:45sell5000.10110.290.000.00
15262006.05.16 03:45modify5000.10110.29115.29110.22
15272006.05.16 05:17t/p5000.10110.22115.29110.220.64624.88
15282006.05.16 05:18sell5010.10110.190.000.00
15292006.05.16 05:18modify5010.10110.19115.19110.12
15302006.05.16 05:37t/p5010.10110.12115.19110.120.64625.52
15312006.05.16 05:37sell5020.10110.090.000.00
15322006.05.16 05:37modify5020.10110.09115.09110.02
15332006.05.16 05:53t/p5020.10110.02115.09110.020.64626.16
15342006.05.16 05:54sell5030.10109.970.000.00
15352006.05.16 05:54modify5030.10109.97114.97109.90
15362006.05.16 14:44t/p5030.10109.90114.97109.900.64626.80
15372006.05.16 14:45sell5040.10109.840.000.00
15382006.05.16 14:45modify5040.10109.84114.84109.77
15392006.05.16 20:32t/p5040.10109.77114.84109.770.64627.44
15402006.05.16 20:33sell5050.10109.730.000.00
15412006.05.16 20:33modify5050.10109.73114.73109.66
15422006.05.17 00:30t/p5050.10109.66114.73109.660.49627.94
15432006.05.17 00:32sell5060.10109.640.000.00
15442006.05.17 00:32modify5060.10109.64114.64109.57
15452006.05.17 02:25t/p5060.10109.57114.64109.570.64628.58
15462006.05.17 02:26sell5070.10109.520.000.00
15472006.05.17 02:26modify5070.10109.52114.52109.45
15482006.05.17 05:02t/p5070.10109.45114.52109.450.64629.22
15492006.05.17 05:03sell5080.10109.430.000.00
15502006.05.17 05:03modify5080.10109.43114.43109.36
15512006.05.17 09:08t/p5080.10109.36114.43109.360.64629.86
15522006.05.17 09:09sell5090.10109.270.000.00
15532006.05.17 09:09modify5090.10109.27114.27109.20
15542006.05.17 09:10t/p5090.10109.20114.27109.200.64630.50
15552006.05.17 09:11sell5100.10109.160.000.00
15562006.05.17 09:11modify5100.10109.16114.16109.09
15572006.05.17 09:13t/p5100.10109.09114.16109.090.64631.14
15582006.05.17 09:14sell5110.10109.110.000.00
15592006.05.17 09:14modify5110.10109.11114.11109.04
15602006.05.17 11:15t/p5110.10109.04114.11109.040.65631.79
15612006.05.17 11:16buy5120.10109.120.000.00
15622006.05.17 11:16modify5120.10109.12104.12109.19
15632006.05.17 11:48t/p5120.10109.19104.12109.190.64632.43
15642006.05.17 11:48buy5130.10109.220.000.00
15652006.05.17 11:48modify5130.10109.22104.22109.29
15662006.05.17 12:23t/p5130.10109.29104.22109.290.64633.07
15672006.05.17 12:24buy5140.10109.330.000.00
15682006.05.17 12:24modify5140.10109.33104.33109.40
15692006.05.17 14:20t/p5140.10109.40104.33109.400.64633.71
15702006.05.17 14:21buy5150.10109.430.000.00
15712006.05.17 14:21modify5150.10109.43104.43109.50
15722006.05.17 14:30t/p5150.10109.50104.43109.500.64634.35
15732006.05.17 14:31buy5160.10109.440.000.00
15742006.05.17 14:31modify5160.10109.44104.44109.51
15752006.05.17 15:34t/p5160.10109.51104.44109.510.64634.99
15762006.05.17 15:35buy5170.10109.520.000.00
15772006.05.17 15:35modify5170.10109.52104.52109.59
15782006.05.17 16:24t/p5170.10109.59104.52109.590.64635.63
15792006.05.17 16:25buy5180.10109.680.000.00
15802006.05.17 16:25modify5180.10109.68104.68109.75
15812006.05.17 16:26t/p5180.10109.75104.68109.750.64636.27
15822006.05.17 16:27buy5190.10109.900.000.00
15832006.05.17 16:27modify5190.10109.90104.90109.97
15842006.05.17 16:35t/p5190.10109.97104.90109.970.64636.91
15852006.05.17 16:36buy5200.10109.960.000.00
15862006.05.17 16:36modify5200.10109.96104.96110.03
15872006.05.17 17:22t/p5200.10110.03104.96110.030.64637.55
15882006.05.17 17:23buy5210.10110.100.000.00
15892006.05.17 17:23modify5210.10110.10105.10110.17
15902006.05.17 17:29t/p5210.10110.17105.10110.170.64638.19
15912006.05.17 17:30buy5220.10110.270.000.00
15922006.05.17 17:30modify5220.10110.27105.27110.34
15932006.05.17 17:30t/p5220.10110.34105.27110.340.63638.82
15942006.05.17 17:31buy5230.10110.340.000.00
15952006.05.17 17:31modify5230.10110.34105.34110.41
15962006.05.17 17:50t/p5230.10110.41105.34110.410.63639.45
15972006.05.17 17:51buy5240.10110.440.000.00
15982006.05.17 17:51modify5240.10110.44105.44110.51
15992006.05.17 17:58t/p5240.10110.51105.44110.510.63640.08
16002006.05.17 17:59buy5250.10110.530.000.00
16012006.05.17 17:59modify5250.10110.53105.53110.60
16022006.05.17 17:59t/p5250.10110.60105.53110.600.63640.71
16032006.05.17 18:00buy5260.10110.620.000.00
16042006.05.17 18:00modify5260.10110.62105.62110.69
16052006.05.17 18:00t/p5260.10110.69105.62110.690.63641.34
16062006.05.17 18:01buy5270.10110.760.000.00
16072006.05.17 18:01modify5270.10110.76105.76110.83
16082006.05.17 20:19t/p5270.10110.83105.76110.830.63641.97
16092006.05.17 20:20buy5280.10110.890.000.00
16102006.05.17 20:20modify5280.10110.89105.89110.96
16112006.05.17 20:30t/p5280.10110.96105.89110.960.63642.60
16122006.05.17 20:31buy5290.10111.000.000.00
16132006.05.17 20:31modify5290.10111.00106.00111.07
16142006.05.17 20:31t/p5290.10111.07106.00111.070.63643.23
16152006.05.17 20:32buy5300.10111.220.000.00
16162006.05.17 20:32modify5300.10111.22106.22111.29
16172006.05.17 20:35t/p5300.10111.29106.22111.290.63643.86
16182006.05.17 20:36buy5310.10111.330.000.00
16192006.05.17 20:36modify5310.10111.33106.33111.40
16202006.05.19 09:41t/p5310.10111.40106.33111.401.15645.01
16212006.05.19 09:42buy5320.10111.450.000.00
16222006.05.19 09:42modify5320.10111.45106.45111.52
16232006.05.19 09:44t/p5320.10111.52106.45111.520.63645.64
16242006.05.19 09:45buy5330.10111.570.000.00
16252006.05.19 09:45modify5330.10111.57106.57111.64
16262006.05.19 09:45t/p5330.10111.64106.57111.640.63646.27
16272006.05.19 09:46buy5340.10111.600.000.00
16282006.05.19 09:46modify5340.10111.60106.60111.67
16292006.05.19 09:49t/p5340.10111.67106.60111.670.63646.90
16302006.05.19 09:50buy5350.10111.720.000.00
16312006.05.19 09:50modify5350.10111.72106.72111.79
16322006.05.19 10:01t/p5350.10111.79106.72111.790.63647.53
16332006.05.19 10:02sell5360.10111.720.000.00
16342006.05.19 10:02modify5360.10111.72116.72111.65
16352006.05.19 10:03sell5370.50111.700.000.00
16362006.05.19 10:03modify5370.50111.70116.70111.63
16372006.05.19 10:03modify5360.10111.72116.70111.63
16382006.05.19 14:41t/p5360.10111.63116.70111.630.81648.34
16392006.05.19 14:41t/p5370.50111.63116.70111.633.14651.48
16402006.05.19 14:42sell5380.10111.620.000.00
16412006.05.19 14:42modify5380.10111.62116.62111.55
16422006.05.22 08:43sell5390.50112.710.000.00
16432006.05.22 08:43modify5390.50112.71117.53112.46
16442006.05.22 08:43modify5380.10111.62117.53112.46
16452006.05.22 12:00t/p5380.10112.46117.53112.46-7.62643.86
16462006.05.22 12:00t/p5390.50112.46117.53112.4611.12654.98
16472006.05.22 12:00sell5400.10112.410.000.00
16482006.05.22 12:00modify5400.10112.41117.41112.34
16492006.05.22 12:04t/p5400.10112.34117.41112.340.62655.60
16502006.05.22 12:05sell5410.10112.330.000.00
16512006.05.22 12:05modify5410.10112.33117.33112.26
16522006.05.22 15:50t/p5410.10112.26117.33112.260.62656.22
16532006.05.22 15:51sell5420.10112.200.000.00
16542006.05.22 15:51modify5420.10112.20117.20112.13
16552006.05.22 15:58t/p5420.10112.13117.20112.130.62656.84
16562006.05.22 15:58sell5430.10112.090.000.00
16572006.05.22 15:58modify5430.10112.09117.09112.02
16582006.05.22 16:06t/p5430.10112.02117.09112.020.62657.46
16592006.05.22 16:07sell5440.10112.010.000.00
16602006.05.22 16:07modify5440.10112.01117.01111.94
16612006.05.22 17:11t/p5440.10111.94117.01111.940.62658.08
16622006.05.22 17:12sell5450.10111.930.000.00
16632006.05.22 17:12modify5450.10111.93116.93111.86
16642006.05.22 17:14t/p5450.10111.86116.93111.860.63658.71
16652006.05.22 17:15sell5460.10111.810.000.00
16662006.05.22 17:15modify5460.10111.81116.81111.74
16672006.05.22 17:32t/p5460.10111.74116.81111.740.63659.34
16682006.05.22 17:33sell5470.10111.700.000.00
16692006.05.22 17:33modify5470.10111.70116.70111.63
16702006.05.22 18:01t/p5470.10111.63116.70111.630.63659.97
16712006.05.22 18:02buy5480.10111.640.000.00
16722006.05.22 18:02modify5480.10111.64106.64111.71
16732006.05.22 18:05t/p5480.10111.71106.64111.710.63660.60
16742006.05.22 18:06buy5490.10111.740.000.00
16752006.05.22 18:06modify5490.10111.74106.74111.81
16762006.05.22 18:26t/p5490.10111.81106.74111.810.62661.22
16772006.05.22 18:26buy5500.10111.860.000.00
16782006.05.22 18:26modify5500.10111.86106.86111.93
16792006.05.23 22:48t/p5500.10111.93106.86111.930.75661.97
16802006.05.23 22:49buy5510.10111.990.000.00
16812006.05.23 22:49modify5510.10111.99106.99112.06
16822006.05.23 23:59t/p5510.10112.06106.99112.060.62662.59
16832006.05.24 00:00buy5520.10112.150.000.00
16842006.05.24 00:00modify5520.10112.15107.15112.22
16852006.05.24 00:03t/p5520.10112.22107.15112.220.63663.22
16862006.05.24 00:03buy5530.10112.310.000.00
16872006.05.24 00:03modify5530.10112.31107.31112.38
16882006.05.24 00:06t/p5530.10112.38107.31112.380.62663.84
16892006.05.24 00:07buy5540.10112.410.000.00
16902006.05.24 00:07modify5540.10112.41107.41112.48
16912006.05.24 02:58t/p5540.10112.48107.41112.480.62664.46
16922006.05.24 02:59buy5550.10112.510.000.00
16932006.05.24 02:59modify5550.10112.51107.51112.58
16942006.05.24 07:44t/p5550.10112.58107.51112.580.63665.09
16952006.05.24 07:45buy5560.10112.640.000.00
16962006.05.24 07:45modify5560.10112.64107.64112.71
16972006.05.24 16:09t/p5560.10112.71107.64112.710.62665.71
16982006.05.24 16:10buy5570.10112.690.000.00
16992006.05.24 16:10modify5570.10112.69107.69112.76
17002006.05.24 16:37t/p5570.10112.76107.69112.760.62666.33
17012006.05.24 16:38buy5580.10112.770.000.00
17022006.05.24 16:38modify5580.10112.77107.77112.84
17032006.05.24 17:24t/p5580.10112.84107.77112.840.62666.95
17042006.05.24 17:25buy5590.10112.860.000.00
17052006.05.24 17:25modify5590.10112.86107.86112.93
17062006.05.24 17:29t/p5590.10112.93107.86112.930.62667.57
17072006.05.24 17:30buy5600.10112.970.000.00
17082006.05.24 17:30modify5600.10112.97107.97113.04
17092006.06.01 09:36t/p5600.10113.04107.97113.041.92669.49
17102006.06.01 09:37buy5610.10112.960.000.00
17112006.06.01 09:37modify5610.10112.96107.96113.03
17122006.06.01 12:41t/p5610.10113.03107.96113.030.62670.11
17132006.06.01 12:42buy5620.10113.150.000.00
17142006.06.01 12:42modify5620.10113.15108.15113.22
17152006.06.01 13:12t/p5620.10113.22108.15113.220.62670.73
17162006.06.01 13:13buy5630.10113.270.000.00
17172006.06.01 13:13modify5630.10113.27108.27113.34
17182006.06.01 14:22t/p5630.10113.34108.27113.340.62671.35
17192006.06.01 14:23buy5640.10113.390.000.00
17202006.06.01 14:23modify5640.10113.39108.39113.46
17212006.06.06 16:59t/p5640.10113.46108.39113.461.01672.36
17222006.06.06 17:00buy5650.10113.530.000.00
17232006.06.06 17:00modify5650.10113.53108.53113.60
17242006.06.07 15:33t/p5650.10113.60108.53113.600.75673.11
17252006.06.07 15:34buy5660.10113.680.000.00
17262006.06.07 15:34modify5660.10113.68108.68113.75
17272006.06.08 07:47t/p5660.10113.75108.68113.751.01674.12
17282006.06.08 07:48buy5670.10113.760.000.00
17292006.06.08 07:48modify5670.10113.76108.76113.83
17302006.06.08 08:34t/p5670.10113.83108.76113.830.61674.73
17312006.06.08 08:35buy5680.10113.840.000.00
17322006.06.08 08:35modify5680.10113.84108.84113.91
17332006.06.08 09:20t/p5680.10113.91108.84113.910.61675.34
17342006.06.08 09:20buy5690.10113.940.000.00
17352006.06.08 09:20modify5690.10113.94108.94114.01
17362006.06.08 09:59t/p5690.10114.01108.94114.010.61675.95
17372006.06.08 10:00buy5700.10114.010.000.00
17382006.06.08 10:00modify5700.10114.01109.01114.08
17392006.06.08 13:53t/p5700.10114.08109.01114.080.61676.56
17402006.06.08 13:54buy5710.10114.200.000.00
17412006.06.08 13:54modify5710.10114.20109.20114.27
17422006.06.08 13:55t/p5710.10114.27109.20114.270.61677.17
17432006.06.08 13:56buy5720.10114.280.000.00
17442006.06.08 13:56modify5720.10114.28109.28114.35
17452006.06.08 14:13t/p5720.10114.35109.28114.350.61677.78
17462006.06.08 14:14buy5730.10114.390.000.00
17472006.06.08 14:14modify5730.10114.39109.39114.46
17482006.06.08 14:26t/p5730.10114.46109.39114.460.61678.39
17492006.06.08 14:26buy5740.10114.500.000.00
17502006.06.08 14:26modify5740.10114.50109.50114.57
17512006.06.08 14:33t/p5740.10114.57109.50114.570.62679.01
17522006.06.08 14:34buy5750.10114.740.000.00
17532006.06.08 14:34modify5750.10114.74109.74114.81
17542006.06.13 16:06t/p5750.10114.81109.74114.811.00680.01
17552006.06.13 16:07buy5760.10114.860.000.00
17562006.06.13 16:07modify5760.10114.86109.86114.93
17572006.06.13 16:08t/p5760.10114.93109.86114.930.61680.62
17582006.06.13 16:09buy5770.10114.940.000.00
17592006.06.13 16:09modify5770.10114.94109.94115.01
17602006.06.13 16:19t/p5770.10115.01109.94115.010.61681.23
17612006.06.13 16:20buy5780.10115.070.000.00
17622006.06.13 16:20modify5780.10115.07110.07115.14
17632006.06.13 16:22t/p5780.10115.14110.07115.140.61681.84
17642006.06.13 16:23buy5790.10115.200.000.00
17652006.06.13 16:23modify5790.10115.20110.20115.27
17662006.06.13 16:46t/p5790.10115.27110.20115.270.60682.44
17672006.06.13 16:46buy5800.10115.310.000.00
17682006.06.13 16:46modify5800.10115.31110.31115.38
17692006.06.13 19:17t/p5800.10115.38110.31115.380.60683.04
17702006.06.13 19:18buy5810.10115.410.000.00
17712006.06.13 19:18modify5810.10115.41110.41115.48
17722006.06.19 03:01t/p5810.10115.48110.41115.481.39684.43
17732006.06.19 03:02buy5820.10115.580.000.00
17742006.06.19 03:02modify5820.10115.58110.58115.65
17752006.06.19 03:04t/p5820.10115.65110.58115.650.60685.03
17762006.06.19 03:05sell5830.10115.620.000.00
17772006.06.19 03:05modify5830.10115.62120.62115.55
17782006.06.19 03:06sell5840.50115.650.000.00
17792006.06.19 03:06modify5840.50115.65120.65115.58
17802006.06.19 03:06modify5830.10115.62120.65115.58
17812006.06.19 08:56t/p5830.10115.58120.65115.580.35685.38
17822006.06.19 08:56t/p5840.50115.58120.65115.583.02688.40
17832006.06.19 08:57sell5850.10115.540.000.00
17842006.06.19 08:57modify5850.10115.54120.54115.47
17852006.06.19 16:34t/p5850.10115.47120.54115.470.61689.01
17862006.06.19 16:35sell5860.10115.440.000.00
17872006.06.19 16:35modify5860.10115.44120.44115.37
17882006.06.19 17:05t/p5860.10115.37120.44115.370.61689.62
17892006.06.19 17:06sell5870.10115.350.000.00
17902006.06.19 17:06modify5870.10115.35120.35115.28
17912006.06.19 18:00t/p5870.10115.28120.35115.280.61690.23
17922006.06.19 18:00sell5880.10115.250.000.00
17932006.06.19 18:00modify5880.10115.25120.25115.18
17942006.06.20 07:33t/p5880.10115.18120.25115.180.46690.70
17952006.06.20 07:34buy5890.10115.180.000.00
17962006.06.20 07:34modify5890.10115.18110.18115.25
17972006.06.20 11:58t/p5890.10115.25110.18115.250.61691.31
17982006.06.20 11:59buy5900.10115.270.000.00
17992006.06.20 11:59modify5900.10115.27110.27115.34
18002006.06.22 12:15t/p5900.10115.34110.27115.341.13692.44
18012006.06.22 12:16buy5910.10115.390.000.00
18022006.06.22 12:16modify5910.10115.39110.39115.46
18032006.06.22 12:30t/p5910.10115.46110.39115.460.61693.05
18042006.06.22 12:31buy5920.10115.510.000.00
18052006.06.22 12:31modify5920.10115.51110.51115.58
18062006.06.22 12:48t/p5920.10115.58110.51115.580.61693.66
18072006.06.22 12:49buy5930.10115.640.000.00
18082006.06.22 12:49modify5930.10115.64110.64115.71
18092006.06.22 15:04t/p5930.10115.71110.64115.710.60694.26
18102006.06.22 15:05buy5940.10115.730.000.00
18112006.06.22 15:05modify5940.10115.73110.73115.80
18122006.06.22 15:20t/p5940.10115.80110.73115.800.60694.86
18132006.06.22 15:21buy5950.10115.850.000.00
18142006.06.22 15:21modify5950.10115.85110.85115.92
18152006.06.22 17:53t/p5950.10115.92110.85115.920.60695.46
18162006.06.22 17:54buy5960.10115.950.000.00
18172006.06.22 17:54modify5960.10115.95110.95116.02
18182006.06.22 18:10t/p5960.10116.02110.95116.020.60696.06
18192006.06.22 18:11buy5970.10116.090.000.00
18202006.06.22 18:11modify5970.10116.09111.09116.16
18212006.06.22 18:18t/p5970.10116.16111.09116.160.60696.66
18222006.06.22 18:19buy5980.10116.200.000.00
18232006.06.22 18:19modify5980.10116.20111.20116.27
18242006.06.23 11:33t/p5980.10116.27111.20116.270.73697.39
18252006.06.23 11:34buy5990.10116.290.000.00
18262006.06.23 11:34modify5990.10116.29111.29116.36
18272006.06.23 11:40t/p5990.10116.36111.29116.360.60697.99
18282006.06.23 11:41buy6000.10116.400.000.00
18292006.06.23 11:41modify6000.10116.40111.40116.47
18302006.06.23 14:27t/p6000.10116.47111.40116.470.60698.59
18312006.06.23 14:27buy6010.10116.500.000.00
18322006.06.23 14:27modify6010.10116.50111.50116.57
18332006.06.23 14:49t/p6010.10116.57111.50116.570.60699.19
18342006.06.23 14:50buy6020.10116.600.000.00
18352006.06.23 14:50modify6020.10116.60111.60116.67
18362006.10.06 15:54t/p6020.10116.67111.60116.6714.24713.43
18372006.10.06 15:54buy6030.10118.900.000.00
18382006.10.06 15:54modify6030.10118.90113.90118.97
18392006.10.06 16:30t/p6030.10118.97113.90118.970.59714.02
18402006.10.06 16:31buy6040.10119.010.000.00
18412006.10.06 16:31modify6040.10119.01114.01119.08
18422006.10.09 02:46t/p6040.10119.08114.01119.080.72714.74
18432006.10.09 02:47buy6050.10119.150.000.00
18442006.10.09 02:47modify6050.10119.15114.15119.22
18452006.10.09 05:15t/p6050.10119.22114.15119.220.59715.33
18462006.10.09 05:16buy6060.10119.260.000.00
18472006.10.09 05:16modify6060.10119.26114.26119.33
18482006.10.10 02:58t/p6060.10119.33114.26119.330.72716.05
18492006.10.10 02:59buy6070.10119.340.000.00
18502006.10.10 02:59modify6070.10119.34114.34119.41
18512006.10.10 08:33t/p6070.10119.41114.34119.410.59716.64
18522006.10.10 08:34buy6080.10119.450.000.00
18532006.10.10 08:34modify6080.10119.45114.45119.52
18542006.10.10 10:39t/p6080.10119.52114.45119.520.59717.23
18552006.10.10 10:40buy6090.10119.550.000.00
18562006.10.10 10:40modify6090.10119.55114.55119.62
18572006.10.10 11:17t/p6090.10119.62114.55119.620.59717.82
18582006.10.10 11:18buy6100.10119.660.000.00
18592006.10.10 11:18modify6100.10119.66114.66119.73
18602006.10.10 13:38t/p6100.10119.73114.66119.730.58718.40
18612006.10.10 13:39buy6110.10119.740.000.00
18622006.10.10 13:39modify6110.10119.74114.74119.81
18632006.10.11 18:42t/p6110.10119.81114.74119.810.71719.11
18642006.10.11 18:43buy6120.10119.830.000.00
18652006.10.11 18:43modify6120.10119.83114.83119.90
18662006.10.17 23:59close at stop6120.10118.67114.83119.90-9.00710.11