Strategy Tester Report
Cost Averaging v2_1-Pyramid
|Symbol
|USDJPYm (US Dollar vs Japanese Yen)
|Period
|1 Minute (M1) 2004.06.16 15:19 - 2006.10.18 00:00 (2004.06.16 - 2006.10.18)
|Model
|Every tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
|Parameters
|MagicNumber=12323; MA_length=10; applied_price=5; LotExponent=5; slip=3; Lots=0.1; TakeProfit=7; Stoploss=500; PipStep=100; TimePeriod=0; MaxTrades=3; UseTimeOut=false;
MaxTradeOpenHours=25;
|Bars in test
|663654
|Ticks modelled
|2929169
|Modelling quality
|24.89%
|Initial deposit
|343.00
|Total net profit
|367.11
|Gross profit
|698.32
|Gross loss
|-331.22
|Profit factor
|2.11
|Expected payoff
|0.60
|Absolute drawdown
|2.92
|Maximal drawdown
|69.39 (11.61%)
|Relative drawdown
|11.61% (69.39)
|Total trades
|612
|Short positions (won %)
|281 (91.46%)
|Long positions (won %)
|331 (98.79%)
|Profit trades (% of total)
|584 (95.42%)
|Loss trades (% of total)
|28 (4.58%)
|Largest
|profit trade
|68.86
|loss trade
|-41.41
|Average
|profit trade
|1.20
|loss trade
|-11.83
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|107 (96.54)
|consecutive losses (loss in money)
|2 (-57.79)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|96.54 (107)
|consecutive loss (count of losses)
|-57.79 (2)
|Average
|consecutive wins
|23
|consecutive losses
|1
|#
|Time
|Type
|Order
|Lots
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2004.06.16 15:19
|buy
|1
|0.10
|110.03
|0.00
|0.00
|2
|2004.06.16 15:19
|modify
|1
|0.10
|110.03
|105.03
|110.10
|3
|2004.06.16 16:31
|t/p
|1
|0.10
|110.10
|105.03
|110.10
|0.64
|343.64
|4
|2004.06.16 16:32
|buy
|2
|0.10
|110.11
|0.00
|0.00
|5
|2004.06.16 16:32
|modify
|2
|0.10
|110.11
|105.11
|110.18
|6
|2004.06.16 16:40
|t/p
|2
|0.10
|110.18
|105.11
|110.18
|0.64
|344.28
|7
|2004.06.16 16:41
|sell
|3
|0.10
|110.14
|0.00
|0.00
|8
|2004.06.16 16:41
|modify
|3
|0.10
|110.14
|115.14
|110.07
|9
|2004.06.16 16:42
|sell
|4
|0.50
|110.13
|0.00
|0.00
|10
|2004.06.16 16:42
|modify
|4
|0.50
|110.13
|115.13
|110.06
|11
|2004.06.16 16:42
|modify
|3
|0.10
|110.14
|115.13
|110.06
|12
|2004.06.16 16:44
|t/p
|3
|0.10
|110.06
|115.13
|110.06
|0.73
|345.01
|13
|2004.06.16 16:44
|t/p
|4
|0.50
|110.06
|115.13
|110.06
|3.18
|348.19
|14
|2004.06.16 16:45
|buy
|5
|0.10
|110.08
|0.00
|0.00
|15
|2004.06.16 16:45
|modify
|5
|0.10
|110.08
|105.08
|110.15
|16
|2004.06.16 17:12
|t/p
|5
|0.10
|110.15
|105.08
|110.15
|0.64
|348.83
|17
|2004.06.16 17:13
|buy
|6
|0.10
|110.22
|0.00
|0.00
|18
|2004.06.16 17:13
|modify
|6
|0.10
|110.22
|105.22
|110.29
|19
|2004.07.21 17:05
|t/p
|6
|0.10
|110.29
|105.22
|110.29
|5.18
|354.01
|20
|2004.07.21 17:06
|buy
|7
|0.10
|110.31
|0.00
|0.00
|21
|2004.07.21 17:06
|modify
|7
|0.10
|110.31
|105.31
|110.38
|22
|2004.07.27 15:31
|t/p
|7
|0.10
|110.38
|105.31
|110.38
|1.41
|355.42
|23
|2004.07.27 15:32
|buy
|8
|0.10
|110.42
|0.00
|0.00
|24
|2004.07.27 15:32
|modify
|8
|0.10
|110.42
|105.42
|110.49
|25
|2004.07.27 16:01
|t/p
|8
|0.10
|110.49
|105.42
|110.49
|0.64
|356.06
|26
|2004.07.27 16:02
|buy
|9
|0.10
|110.56
|0.00
|0.00
|27
|2004.07.27 16:02
|modify
|9
|0.10
|110.56
|105.56
|110.63
|28
|2004.07.27 16:11
|t/p
|9
|0.10
|110.63
|105.56
|110.63
|0.63
|356.69
|29
|2004.07.27 16:12
|buy
|10
|0.10
|110.68
|0.00
|0.00
|30
|2004.07.27 16:12
|modify
|10
|0.10
|110.68
|105.68
|110.75
|31
|2004.07.27 16:18
|t/p
|10
|0.10
|110.75
|105.68
|110.75
|0.63
|357.32
|32
|2004.07.27 16:19
|buy
|11
|0.10
|110.79
|0.00
|0.00
|33
|2004.07.27 16:19
|modify
|11
|0.10
|110.79
|105.79
|110.86
|34
|2004.07.27 16:37
|t/p
|11
|0.10
|110.86
|105.79
|110.86
|0.63
|357.95
|35
|2004.07.27 16:38
|buy
|12
|0.10
|110.88
|0.00
|0.00
|36
|2004.07.27 16:38
|modify
|12
|0.10
|110.88
|105.88
|110.95
|37
|2004.07.27 17:20
|t/p
|12
|0.10
|110.95
|105.88
|110.95
|0.63
|358.58
|38
|2004.07.27 17:21
|buy
|13
|0.10
|110.98
|0.00
|0.00
|39
|2004.07.27 17:21
|modify
|13
|0.10
|110.98
|105.98
|111.05
|40
|2004.07.27 17:40
|t/p
|13
|0.10
|111.05
|105.98
|111.05
|0.63
|359.21
|41
|2004.07.27 17:41
|buy
|14
|0.10
|111.11
|0.00
|0.00
|42
|2004.07.27 17:41
|modify
|14
|0.10
|111.11
|106.11
|111.18
|43
|2004.07.28 10:37
|t/p
|14
|0.10
|111.18
|106.11
|111.18
|0.76
|359.97
|44
|2004.07.28 10:38
|buy
|15
|0.10
|111.21
|0.00
|0.00
|45
|2004.07.28 10:38
|modify
|15
|0.10
|111.21
|106.21
|111.28
|46
|2004.07.28 10:41
|t/p
|15
|0.10
|111.28
|106.21
|111.28
|0.63
|360.60
|47
|2004.07.28 10:42
|buy
|16
|0.10
|111.30
|0.00
|0.00
|48
|2004.07.28 10:42
|modify
|16
|0.10
|111.30
|106.30
|111.37
|49
|2004.07.28 11:12
|t/p
|16
|0.10
|111.37
|106.30
|111.37
|0.63
|361.23
|50
|2004.07.28 11:12
|buy
|17
|0.10
|111.40
|0.00
|0.00
|51
|2004.07.28 11:12
|modify
|17
|0.10
|111.40
|106.40
|111.47
|52
|2004.07.28 11:25
|t/p
|17
|0.10
|111.47
|106.40
|111.47
|0.63
|361.86
|53
|2004.07.28 11:26
|buy
|18
|0.10
|111.48
|0.00
|0.00
|54
|2004.07.28 11:26
|modify
|18
|0.10
|111.48
|106.48
|111.55
|55
|2004.07.28 14:22
|t/p
|18
|0.10
|111.55
|106.48
|111.55
|0.63
|362.49
|56
|2004.07.28 14:23
|buy
|19
|0.10
|111.58
|0.00
|0.00
|57
|2004.07.28 14:23
|modify
|19
|0.10
|111.58
|106.58
|111.65
|58
|2004.07.28 15:56
|t/p
|19
|0.10
|111.65
|106.58
|111.65
|0.63
|363.12
|59
|2004.07.28 15:57
|buy
|20
|0.10
|111.69
|0.00
|0.00
|60
|2004.07.28 15:57
|modify
|20
|0.10
|111.69
|106.69
|111.76
|61
|2004.07.28 15:59
|t/p
|20
|0.10
|111.76
|106.69
|111.76
|0.63
|363.75
|62
|2004.07.28 16:01
|buy
|21
|0.10
|111.76
|0.00
|0.00
|63
|2004.07.28 16:01
|modify
|21
|0.10
|111.76
|106.76
|111.83
|64
|2004.07.28 17:12
|t/p
|21
|0.10
|111.83
|106.76
|111.83
|0.63
|364.38
|65
|2004.07.28 17:13
|buy
|22
|0.10
|111.87
|0.00
|0.00
|66
|2004.07.28 17:13
|modify
|22
|0.10
|111.87
|106.87
|111.94
|67
|2004.07.29 10:35
|t/p
|22
|0.10
|111.94
|106.87
|111.94
|1.02
|365.40
|68
|2004.07.29 10:36
|sell
|23
|0.10
|111.90
|0.00
|0.00
|69
|2004.07.29 10:36
|modify
|23
|0.10
|111.90
|116.90
|111.83
|70
|2004.07.29 10:37
|sell
|24
|0.50
|111.92
|0.00
|0.00
|71
|2004.07.29 10:37
|modify
|24
|0.50
|111.92
|116.92
|111.85
|72
|2004.07.29 10:37
|modify
|23
|0.10
|111.90
|116.92
|111.85
|73
|2004.07.29 17:09
|t/p
|23
|0.10
|111.85
|116.92
|111.85
|0.45
|365.85
|74
|2004.07.29 17:09
|t/p
|24
|0.50
|111.85
|116.92
|111.85
|3.13
|368.98
|75
|2004.07.29 17:10
|sell
|25
|0.10
|111.79
|0.00
|0.00
|76
|2004.07.29 17:10
|modify
|25
|0.10
|111.79
|116.79
|111.72
|77
|2004.07.29 17:29
|t/p
|25
|0.10
|111.72
|116.79
|111.72
|0.63
|369.61
|78
|2004.07.29 17:30
|sell
|26
|0.10
|111.70
|0.00
|0.00
|79
|2004.07.29 17:30
|modify
|26
|0.10
|111.70
|116.70
|111.63
|80
|2004.07.30 10:05
|t/p
|26
|0.10
|111.63
|116.70
|111.63
|0.48
|370.09
|81
|2004.07.30 10:06
|sell
|27
|0.10
|111.61
|0.00
|0.00
|82
|2004.07.30 10:06
|modify
|27
|0.10
|111.61
|116.61
|111.54
|83
|2004.07.30 10:11
|t/p
|27
|0.10
|111.54
|116.61
|111.54
|0.63
|370.72
|84
|2004.07.30 10:12
|sell
|28
|0.10
|111.50
|0.00
|0.00
|85
|2004.07.30 10:12
|modify
|28
|0.10
|111.50
|116.50
|111.43
|86
|2004.07.30 10:16
|t/p
|28
|0.10
|111.43
|116.50
|111.43
|0.63
|371.35
|87
|2004.07.30 10:17
|sell
|29
|0.10
|111.42
|0.00
|0.00
|88
|2004.07.30 10:17
|modify
|29
|0.10
|111.42
|116.42
|111.35
|89
|2004.07.30 10:19
|t/p
|29
|0.10
|111.35
|116.42
|111.35
|0.63
|371.98
|90
|2004.07.30 10:20
|buy
|30
|0.10
|111.38
|0.00
|0.00
|91
|2004.07.30 10:20
|modify
|30
|0.10
|111.38
|106.38
|111.45
|92
|2004.07.30 10:51
|t/p
|30
|0.10
|111.45
|106.38
|111.45
|0.63
|372.61
|93
|2004.07.30 10:52
|buy
|31
|0.10
|111.49
|0.00
|0.00
|94
|2004.07.30 10:52
|modify
|31
|0.10
|111.49
|106.49
|111.56
|95
|2004.07.30 14:20
|t/p
|31
|0.10
|111.56
|106.49
|111.56
|0.63
|373.24
|96
|2004.07.30 14:21
|buy
|32
|0.10
|111.60
|0.00
|0.00
|97
|2004.07.30 14:21
|modify
|32
|0.10
|111.60
|106.60
|111.67
|98
|2004.08.04 14:21
|t/p
|32
|0.10
|111.67
|106.60
|111.67
|1.02
|374.26
|99
|2004.08.04 14:22
|buy
|33
|0.10
|111.74
|0.00
|0.00
|100
|2004.08.04 14:22
|modify
|33
|0.10
|111.74
|106.74
|111.81
|101
|2004.08.05 22:56
|t/p
|33
|0.10
|111.81
|106.74
|111.81
|1.02
|375.28
|102
|2004.08.05 22:57
|buy
|34
|0.10
|111.82
|0.00
|0.00
|103
|2004.08.05 22:57
|modify
|34
|0.10
|111.82
|106.82
|111.89
|104
|2004.08.13 06:51
|t/p
|34
|0.10
|111.89
|106.82
|111.89
|1.66
|376.94
|105
|2004.08.13 06:52
|buy
|35
|0.10
|111.92
|0.00
|0.00
|106
|2004.08.13 06:52
|modify
|35
|0.10
|111.92
|106.92
|111.99
|107
|2004.08.13 08:33
|t/p
|35
|0.10
|111.99
|106.92
|111.99
|0.62
|377.56
|108
|2004.08.13 08:34
|buy
|36
|0.10
|112.05
|0.00
|0.00
|109
|2004.08.13 08:34
|modify
|36
|0.10
|112.05
|107.05
|112.12
|110
|2004.10.25 01:23
|s/l
|36
|0.10
|107.05
|107.05
|112.12
|-37.48
|340.08
|111
|2004.10.25 01:24
|sell
|37
|0.10
|107.05
|0.00
|0.00
|112
|2004.10.25 01:24
|modify
|37
|0.10
|107.05
|112.05
|106.98
|113
|2004.10.25 01:25
|sell
|38
|0.50
|107.02
|0.00
|0.00
|114
|2004.10.25 01:25
|modify
|38
|0.50
|107.02
|112.02
|106.95
|115
|2004.10.25 01:25
|modify
|37
|0.10
|107.05
|112.02
|106.95
|116
|2004.10.25 01:25
|t/p
|37
|0.10
|106.95
|112.02
|106.95
|0.94
|341.02
|117
|2004.10.25 01:25
|t/p
|38
|0.50
|106.95
|112.02
|106.95
|3.27
|344.29
|118
|2004.10.25 01:26
|sell
|39
|0.10
|106.85
|0.00
|0.00
|119
|2004.10.25 01:26
|modify
|39
|0.10
|106.85
|111.85
|106.78
|120
|2004.10.25 01:31
|t/p
|39
|0.10
|106.78
|111.85
|106.78
|0.66
|344.95
|121
|2004.10.25 01:32
|sell
|40
|0.10
|106.75
|0.00
|0.00
|122
|2004.10.25 01:32
|modify
|40
|0.10
|106.75
|111.75
|106.68
|123
|2004.10.25 01:56
|t/p
|40
|0.10
|106.68
|111.75
|106.68
|0.66
|345.61
|124
|2004.10.25 01:57
|sell
|41
|0.10
|106.63
|0.00
|0.00
|125
|2004.10.25 01:57
|modify
|41
|0.10
|106.63
|111.63
|106.56
|126
|2004.10.25 01:58
|t/p
|41
|0.10
|106.56
|111.63
|106.56
|0.66
|346.27
|127
|2004.10.25 01:59
|sell
|42
|0.10
|106.56
|0.00
|0.00
|128
|2004.10.25 01:59
|modify
|42
|0.10
|106.56
|111.56
|106.49
|129
|2004.10.25 10:09
|t/p
|42
|0.10
|106.49
|111.56
|106.49
|0.66
|346.93
|130
|2004.10.25 10:10
|sell
|43
|0.10
|106.41
|0.00
|0.00
|131
|2004.10.25 10:10
|modify
|43
|0.10
|106.41
|111.41
|106.34
|132
|2004.10.25 10:16
|t/p
|43
|0.10
|106.34
|111.41
|106.34
|0.66
|347.59
|133
|2004.10.25 10:17
|sell
|44
|0.10
|106.33
|0.00
|0.00
|134
|2004.10.25 10:17
|modify
|44
|0.10
|106.33
|111.33
|106.26
|135
|2004.10.25 11:01
|t/p
|44
|0.10
|106.26
|111.33
|106.26
|0.66
|348.25
|136
|2004.10.25 11:02
|sell
|45
|0.10
|106.24
|0.00
|0.00
|137
|2004.10.25 11:02
|modify
|45
|0.10
|106.24
|111.24
|106.17
|138
|2004.10.28 07:01
|t/p
|45
|0.10
|106.17
|111.24
|106.17
|-0.07
|348.18
|139
|2004.10.28 07:02
|sell
|46
|0.10
|106.10
|0.00
|0.00
|140
|2004.10.28 07:02
|modify
|46
|0.10
|106.10
|111.10
|106.03
|141
|2004.10.28 09:45
|t/p
|46
|0.10
|106.03
|111.10
|106.03
|0.66
|348.84
|142
|2004.10.28 09:46
|sell
|47
|0.10
|106.01
|0.00
|0.00
|143
|2004.10.28 09:46
|modify
|47
|0.10
|106.01
|111.01
|105.94
|144
|2004.10.28 17:11
|t/p
|47
|0.10
|105.94
|111.01
|105.94
|0.66
|349.50
|145
|2004.10.28 17:12
|sell
|48
|0.10
|105.89
|0.00
|0.00
|146
|2004.10.28 17:12
|modify
|48
|0.10
|105.89
|110.89
|105.82
|147
|2004.10.29 09:49
|t/p
|48
|0.10
|105.82
|110.89
|105.82
|0.52
|350.03
|148
|2004.10.29 09:50
|sell
|49
|0.10
|105.78
|0.00
|0.00
|149
|2004.10.29 09:50
|modify
|49
|0.10
|105.78
|110.78
|105.71
|150
|2004.11.04 15:17
|t/p
|49
|0.10
|105.71
|110.78
|105.71
|-0.21
|349.82
|151
|2004.11.04 15:18
|sell
|50
|0.10
|105.71
|0.00
|0.00
|152
|2004.11.04 15:18
|modify
|50
|0.10
|105.71
|110.71
|105.64
|153
|2004.11.05 16:05
|t/p
|50
|0.10
|105.64
|110.71
|105.64
|0.52
|350.35
|154
|2004.11.05 16:06
|sell
|51
|0.10
|105.60
|0.00
|0.00
|155
|2004.11.05 16:06
|modify
|51
|0.10
|105.60
|110.60
|105.53
|156
|2004.11.05 17:16
|t/p
|51
|0.10
|105.53
|110.60
|105.53
|0.67
|351.02
|157
|2004.11.05 17:17
|sell
|52
|0.10
|105.53
|0.00
|0.00
|158
|2004.11.05 17:17
|modify
|52
|0.10
|105.53
|110.53
|105.46
|159
|2004.11.08 00:08
|t/p
|52
|0.10
|105.46
|110.53
|105.46
|0.52
|351.54
|160
|2004.11.08 00:09
|sell
|53
|0.10
|105.43
|0.00
|0.00
|161
|2004.11.08 00:09
|modify
|53
|0.10
|105.43
|110.43
|105.36
|162
|2004.11.08 03:55
|t/p
|53
|0.10
|105.36
|110.43
|105.36
|0.67
|352.21
|163
|2004.11.08 03:55
|sell
|54
|0.10
|105.32
|0.00
|0.00
|164
|2004.11.08 03:55
|modify
|54
|0.10
|105.32
|110.32
|105.25
|165
|2004.11.15 01:22
|t/p
|54
|0.10
|105.25
|110.32
|105.25
|-0.35
|351.86
|166
|2004.11.15 01:23
|sell
|55
|0.10
|105.18
|0.00
|0.00
|167
|2004.11.15 01:23
|modify
|55
|0.10
|105.18
|110.18
|105.11
|168
|2004.11.17 08:52
|t/p
|55
|0.10
|105.11
|110.18
|105.11
|0.38
|352.24
|169
|2004.11.17 08:53
|sell
|56
|0.10
|104.94
|0.00
|0.00
|170
|2004.11.17 08:53
|modify
|56
|0.10
|104.94
|109.94
|104.87
|171
|2004.11.17 09:08
|t/p
|56
|0.10
|104.87
|109.94
|104.87
|0.67
|352.91
|172
|2004.11.17 09:09
|sell
|57
|0.10
|104.88
|0.00
|0.00
|173
|2004.11.17 09:09
|modify
|57
|0.10
|104.88
|109.88
|104.81
|174
|2004.11.17 09:20
|t/p
|57
|0.10
|104.81
|109.88
|104.81
|0.67
|353.58
|175
|2004.11.17 09:21
|sell
|58
|0.10
|104.80
|0.00
|0.00
|176
|2004.11.17 09:21
|modify
|58
|0.10
|104.80
|109.80
|104.73
|177
|2004.11.17 09:48
|t/p
|58
|0.10
|104.73
|109.80
|104.73
|0.67
|354.25
|178
|2004.11.17 09:49
|sell
|59
|0.10
|104.68
|0.00
|0.00
|179
|2004.11.17 09:49
|modify
|59
|0.10
|104.68
|109.68
|104.61
|180
|2004.11.17 09:49
|t/p
|59
|0.10
|104.61
|109.68
|104.61
|0.67
|354.92
|181
|2004.11.17 09:50
|sell
|60
|0.10
|104.59
|0.00
|0.00
|182
|2004.11.17 09:50
|modify
|60
|0.10
|104.59
|109.59
|104.52
|183
|2004.11.17 10:48
|t/p
|60
|0.10
|104.52
|109.59
|104.52
|0.67
|355.59
|184
|2004.11.17 10:49
|sell
|61
|0.10
|104.50
|0.00
|0.00
|185
|2004.11.17 10:49
|modify
|61
|0.10
|104.50
|109.50
|104.43
|186
|2004.11.17 11:33
|t/p
|61
|0.10
|104.43
|109.50
|104.43
|0.67
|356.26
|187
|2004.11.17 11:34
|sell
|62
|0.10
|104.42
|0.00
|0.00
|188
|2004.11.17 11:34
|modify
|62
|0.10
|104.42
|109.42
|104.35
|189
|2004.11.17 11:35
|t/p
|62
|0.10
|104.35
|109.42
|104.35
|0.67
|356.93
|190
|2004.11.17 11:36
|sell
|63
|0.10
|104.32
|0.00
|0.00
|191
|2004.11.17 11:36
|modify
|63
|0.10
|104.32
|109.32
|104.25
|192
|2004.11.17 16:00
|t/p
|63
|0.10
|104.25
|109.32
|104.25
|0.67
|357.60
|193
|2004.11.17 16:01
|sell
|64
|0.10
|104.21
|0.00
|0.00
|194
|2004.11.17 16:01
|modify
|64
|0.10
|104.21
|109.21
|104.14
|195
|2004.11.17 17:06
|t/p
|64
|0.10
|104.14
|109.21
|104.14
|0.67
|358.27
|196
|2004.11.17 17:07
|sell
|65
|0.10
|104.10
|0.00
|0.00
|197
|2004.11.17 17:07
|modify
|65
|0.10
|104.10
|109.10
|104.03
|198
|2004.11.17 18:03
|t/p
|65
|0.10
|104.03
|109.10
|104.03
|0.67
|358.94
|199
|2004.11.17 18:04
|sell
|66
|0.10
|103.95
|0.00
|0.00
|200
|2004.11.17 18:04
|modify
|66
|0.10
|103.95
|108.95
|103.88
|201
|2004.11.17 19:27
|t/p
|66
|0.10
|103.88
|108.95
|103.88
|0.67
|359.61
|202
|2004.11.17 19:28
|sell
|67
|0.10
|103.87
|0.00
|0.00
|203
|2004.11.17 19:28
|modify
|67
|0.10
|103.87
|108.87
|103.80
|204
|2004.11.17 19:44
|t/p
|67
|0.10
|103.80
|108.87
|103.80
|0.67
|360.28
|205
|2004.11.17 19:45
|buy
|68
|0.10
|103.83
|0.00
|0.00
|206
|2004.11.17 19:45
|modify
|68
|0.10
|103.83
|98.83
|103.90
|207
|2004.11.17 20:15
|t/p
|68
|0.10
|103.90
|98.83
|103.90
|0.68
|360.96
|208
|2004.11.17 20:15
|buy
|69
|0.10
|103.95
|0.00
|0.00
|209
|2004.11.17 20:15
|modify
|69
|0.10
|103.95
|98.95
|104.02
|210
|2004.11.17 21:07
|t/p
|69
|0.10
|104.02
|98.95
|104.02
|0.67
|361.63
|211
|2004.11.17 21:08
|buy
|70
|0.10
|104.04
|0.00
|0.00
|212
|2004.11.17 21:08
|modify
|70
|0.10
|104.04
|99.04
|104.11
|213
|2004.11.18 11:14
|t/p
|70
|0.10
|104.11
|99.04
|104.11
|1.06
|362.69
|214
|2004.11.18 11:15
|buy
|71
|0.10
|104.12
|0.00
|0.00
|215
|2004.11.18 11:15
|modify
|71
|0.10
|104.12
|99.12
|104.19
|216
|2004.11.18 13:27
|t/p
|71
|0.10
|104.19
|99.12
|104.19
|0.67
|363.36
|217
|2004.11.18 13:28
|buy
|72
|0.10
|104.23
|0.00
|0.00
|218
|2004.11.18 13:28
|modify
|72
|0.10
|104.23
|99.23
|104.30
|219
|2004.11.18 13:35
|t/p
|72
|0.10
|104.30
|99.23
|104.30
|0.67
|364.03
|220
|2004.11.18 13:36
|buy
|73
|0.10
|104.33
|0.00
|0.00
|221
|2004.11.18 13:36
|modify
|73
|0.10
|104.33
|99.33
|104.40
|222
|2004.12.08 14:24
|t/p
|73
|0.10
|104.40
|99.33
|104.40
|3.01
|367.04
|223
|2004.12.08 14:25
|buy
|74
|0.10
|104.43
|0.00
|0.00
|224
|2004.12.08 14:25
|modify
|74
|0.10
|104.43
|99.43
|104.50
|225
|2004.12.08 14:36
|t/p
|74
|0.10
|104.50
|99.43
|104.50
|0.67
|367.71
|226
|2004.12.08 14:37
|buy
|75
|0.10
|104.54
|0.00
|0.00
|227
|2004.12.08 14:37
|modify
|75
|0.10
|104.54
|99.54
|104.61
|228
|2004.12.08 14:37
|t/p
|75
|0.10
|104.61
|99.54
|104.61
|0.67
|368.38
|229
|2004.12.08 14:38
|buy
|76
|0.10
|104.67
|0.00
|0.00
|230
|2004.12.08 14:38
|modify
|76
|0.10
|104.67
|99.67
|104.74
|231
|2004.12.08 14:45
|t/p
|76
|0.10
|104.74
|99.67
|104.74
|0.67
|369.05
|232
|2004.12.08 14:46
|buy
|77
|0.10
|104.81
|0.00
|0.00
|233
|2004.12.08 14:46
|modify
|77
|0.10
|104.81
|99.81
|104.88
|234
|2004.12.08 14:48
|t/p
|77
|0.10
|104.88
|99.81
|104.88
|0.66
|369.71
|235
|2004.12.08 14:48
|buy
|78
|0.10
|104.92
|0.00
|0.00
|236
|2004.12.08 14:48
|modify
|78
|0.10
|104.92
|99.92
|104.99
|237
|2004.12.10 02:41
|t/p
|78
|0.10
|104.99
|99.92
|104.99
|1.19
|370.90
|238
|2004.12.10 02:42
|sell
|79
|0.10
|104.95
|0.00
|0.00
|239
|2004.12.10 02:42
|modify
|79
|0.10
|104.95
|109.95
|104.88
|240
|2004.12.10 02:43
|sell
|80
|0.50
|104.95
|0.00
|0.00
|241
|2004.12.10 02:43
|modify
|80
|0.50
|104.95
|109.95
|104.88
|242
|2004.12.10 02:50
|t/p
|79
|0.10
|104.88
|109.95
|104.88
|0.67
|371.57
|243
|2004.12.10 02:50
|t/p
|80
|0.50
|104.88
|109.95
|104.88
|3.34
|374.91
|244
|2004.12.10 02:51
|buy
|81
|0.10
|104.92
|0.00
|0.00
|245
|2004.12.10 02:51
|modify
|81
|0.10
|104.92
|99.92
|104.99
|246
|2004.12.10 04:13
|t/p
|81
|0.10
|104.99
|99.92
|104.99
|0.67
|375.58
|247
|2004.12.10 04:14
|buy
|82
|0.10
|104.94
|0.00
|0.00
|248
|2004.12.10 04:14
|modify
|82
|0.10
|104.94
|99.94
|105.01
|249
|2004.12.10 04:15
|t/p
|82
|0.10
|105.01
|99.94
|105.01
|0.66
|376.24
|250
|2004.12.10 04:16
|buy
|83
|0.10
|105.11
|0.00
|0.00
|251
|2004.12.10 04:16
|modify
|83
|0.10
|105.11
|100.11
|105.18
|252
|2004.12.10 04:18
|t/p
|83
|0.10
|105.18
|100.11
|105.18
|0.66
|376.90
|253
|2004.12.10 04:19
|buy
|84
|0.10
|105.28
|0.00
|0.00
|254
|2004.12.10 04:19
|modify
|84
|0.10
|105.28
|100.28
|105.35
|255
|2004.12.10 04:19
|t/p
|84
|0.10
|105.35
|100.28
|105.35
|0.67
|377.57
|256
|2004.12.10 04:20
|buy
|85
|0.10
|105.42
|0.00
|0.00
|257
|2004.12.10 04:20
|modify
|85
|0.10
|105.42
|100.42
|105.49
|258
|2004.12.10 10:02
|t/p
|85
|0.10
|105.49
|100.42
|105.49
|0.67
|378.24
|259
|2004.12.10 10:03
|sell
|86
|0.10
|105.42
|0.00
|0.00
|260
|2004.12.10 10:03
|modify
|86
|0.10
|105.42
|110.42
|105.35
|261
|2004.12.10 10:04
|sell
|87
|0.50
|105.43
|0.00
|0.00
|262
|2004.12.10 10:04
|modify
|87
|0.50
|105.43
|110.43
|105.36
|263
|2004.12.10 10:04
|modify
|86
|0.10
|105.42
|110.43
|105.36
|264
|2004.12.10 16:51
|t/p
|86
|0.10
|105.36
|110.43
|105.36
|0.57
|378.81
|265
|2004.12.10 16:51
|t/p
|87
|0.50
|105.36
|110.43
|105.36
|3.33
|382.14
|266
|2004.12.10 16:52
|sell
|88
|0.10
|105.32
|0.00
|0.00
|267
|2004.12.10 16:52
|modify
|88
|0.10
|105.32
|110.32
|105.25
|268
|2004.12.10 20:39
|t/p
|88
|0.10
|105.25
|110.32
|105.25
|0.66
|382.80
|269
|2004.12.10 20:40
|sell
|89
|0.10
|105.20
|0.00
|0.00
|270
|2004.12.10 20:40
|modify
|89
|0.10
|105.20
|110.20
|105.13
|271
|2004.12.10 20:43
|t/p
|89
|0.10
|105.13
|110.20
|105.13
|0.67
|383.47
|272
|2004.12.10 20:44
|sell
|90
|0.10
|105.09
|0.00
|0.00
|273
|2004.12.10 20:44
|modify
|90
|0.10
|105.09
|110.09
|105.02
|274
|2004.12.13 01:59
|t/p
|90
|0.10
|105.02
|110.09
|105.02
|0.52
|383.99
|275
|2004.12.13 02:00
|sell
|91
|0.10
|105.03
|0.00
|0.00
|276
|2004.12.13 02:00
|modify
|91
|0.10
|105.03
|110.03
|104.96
|277
|2004.12.13 02:16
|t/p
|91
|0.10
|104.96
|110.03
|104.96
|0.66
|384.65
|278
|2004.12.13 02:17
|sell
|92
|0.10
|104.93
|0.00
|0.00
|279
|2004.12.13 02:17
|modify
|92
|0.10
|104.93
|109.93
|104.86
|280
|2004.12.13 02:28
|t/p
|92
|0.10
|104.86
|109.93
|104.86
|0.67
|385.32
|281
|2004.12.13 02:29
|sell
|93
|0.10
|104.80
|0.00
|0.00
|282
|2004.12.13 02:29
|modify
|93
|0.10
|104.80
|109.80
|104.73
|283
|2004.12.13 04:09
|t/p
|93
|0.10
|104.73
|109.80
|104.73
|0.67
|385.99
|284
|2004.12.13 04:10
|sell
|94
|0.10
|104.71
|0.00
|0.00
|285
|2004.12.13 04:10
|modify
|94
|0.10
|104.71
|109.71
|104.64
|286
|2004.12.13 20:21
|t/p
|94
|0.10
|104.64
|109.71
|104.64
|0.66
|386.65
|287
|2004.12.13 20:22
|sell
|95
|0.10
|104.62
|0.00
|0.00
|288
|2004.12.13 20:22
|modify
|95
|0.10
|104.62
|109.62
|104.55
|289
|2004.12.15 11:19
|t/p
|95
|0.10
|104.55
|109.62
|104.55
|0.38
|387.03
|290
|2004.12.15 11:20
|sell
|96
|0.10
|104.45
|0.00
|0.00
|291
|2004.12.15 11:20
|modify
|96
|0.10
|104.45
|109.45
|104.38
|292
|2004.12.15 11:40
|t/p
|96
|0.10
|104.38
|109.45
|104.38
|0.67
|387.70
|293
|2004.12.15 11:41
|sell
|97
|0.10
|104.34
|0.00
|0.00
|294
|2004.12.15 11:41
|modify
|97
|0.10
|104.34
|109.34
|104.27
|295
|2004.12.15 13:53
|t/p
|97
|0.10
|104.27
|109.34
|104.27
|0.67
|388.37
|296
|2004.12.15 13:54
|sell
|98
|0.10
|104.25
|0.00
|0.00
|297
|2004.12.15 13:54
|modify
|98
|0.10
|104.25
|109.25
|104.18
|298
|2004.12.15 14:38
|t/p
|98
|0.10
|104.18
|109.25
|104.18
|0.67
|389.04
|299
|2004.12.15 14:39
|sell
|99
|0.10
|104.17
|0.00
|0.00
|300
|2004.12.15 14:39
|modify
|99
|0.10
|104.17
|109.17
|104.10
|301
|2004.12.15 15:00
|t/p
|99
|0.10
|104.10
|109.17
|104.10
|0.67
|389.71
|302
|2004.12.15 15:01
|sell
|100
|0.10
|104.05
|0.00
|0.00
|303
|2004.12.15 15:01
|modify
|100
|0.10
|104.05
|109.05
|103.98
|304
|2004.12.16 12:25
|t/p
|100
|0.10
|103.98
|109.05
|103.98
|0.23
|389.94
|305
|2004.12.16 12:26
|sell
|101
|0.10
|103.99
|0.00
|0.00
|306
|2004.12.16 12:26
|modify
|101
|0.10
|103.99
|108.99
|103.92
|307
|2004.12.16 12:29
|t/p
|101
|0.10
|103.92
|108.99
|103.92
|0.67
|390.61
|308
|2004.12.16 12:30
|sell
|102
|0.10
|103.89
|0.00
|0.00
|309
|2004.12.16 12:30
|modify
|102
|0.10
|103.89
|108.89
|103.82
|310
|2004.12.16 13:14
|t/p
|102
|0.10
|103.82
|108.89
|103.82
|0.67
|391.28
|311
|2004.12.16 13:15
|sell
|103
|0.10
|103.74
|0.00
|0.00
|312
|2004.12.16 13:15
|modify
|103
|0.10
|103.74
|108.74
|103.67
|313
|2004.12.16 13:16
|t/p
|103
|0.10
|103.67
|108.74
|103.67
|0.68
|391.96
|314
|2004.12.16 13:17
|buy
|104
|0.10
|103.70
|0.00
|0.00
|315
|2004.12.16 13:17
|modify
|104
|0.10
|103.70
|98.70
|103.77
|316
|2004.12.16 15:04
|t/p
|104
|0.10
|103.77
|98.70
|103.77
|0.67
|392.63
|317
|2004.12.16 15:05
|buy
|105
|0.10
|103.81
|0.00
|0.00
|318
|2004.12.16 15:05
|modify
|105
|0.10
|103.81
|98.81
|103.88
|319
|2004.12.16 15:10
|t/p
|105
|0.10
|103.88
|98.81
|103.88
|0.67
|393.30
|320
|2004.12.16 15:11
|buy
|106
|0.10
|103.94
|0.00
|0.00
|321
|2004.12.16 15:11
|modify
|106
|0.10
|103.94
|98.94
|104.01
|322
|2004.12.16 15:18
|t/p
|106
|0.10
|104.01
|98.94
|104.01
|0.67
|393.97
|323
|2004.12.16 15:19
|buy
|107
|0.10
|104.04
|0.00
|0.00
|324
|2004.12.16 15:19
|modify
|107
|0.10
|104.04
|99.04
|104.11
|325
|2004.12.16 15:19
|t/p
|107
|0.10
|104.11
|99.04
|104.11
|0.67
|394.64
|326
|2004.12.16 15:20
|buy
|108
|0.10
|104.12
|0.00
|0.00
|327
|2004.12.16 15:20
|modify
|108
|0.10
|104.12
|99.12
|104.19
|328
|2004.12.16 15:22
|t/p
|108
|0.10
|104.19
|99.12
|104.19
|0.67
|395.31
|329
|2004.12.16 15:23
|buy
|109
|0.10
|104.20
|0.00
|0.00
|330
|2004.12.16 15:23
|modify
|109
|0.10
|104.20
|99.20
|104.27
|331
|2004.12.16 15:23
|t/p
|109
|0.10
|104.27
|99.20
|104.27
|0.67
|395.98
|332
|2004.12.16 15:24
|sell
|110
|0.10
|104.11
|0.00
|0.00
|333
|2004.12.16 15:24
|modify
|110
|0.10
|104.11
|109.11
|104.04
|334
|2004.12.16 15:25
|sell
|111
|0.50
|104.27
|0.00
|0.00
|335
|2004.12.16 15:25
|modify
|111
|0.50
|104.27
|109.24
|104.17
|336
|2004.12.16 15:25
|modify
|110
|0.10
|104.11
|109.24
|104.17
|337
|2004.12.16 15:30
|t/p
|110
|0.10
|104.17
|109.24
|104.17
|-0.57
|395.41
|338
|2004.12.16 15:30
|t/p
|111
|0.50
|104.17
|109.24
|104.17
|4.80
|400.21
|339
|2004.12.16 15:31
|sell
|112
|0.10
|104.14
|0.00
|0.00
|340
|2004.12.16 15:31
|modify
|112
|0.10
|104.14
|109.14
|104.07
|341
|2004.12.16 16:06
|t/p
|112
|0.10
|104.07
|109.14
|104.07
|0.67
|400.88
|342
|2004.12.16 16:07
|sell
|113
|0.10
|104.05
|0.00
|0.00
|343
|2004.12.16 16:07
|modify
|113
|0.10
|104.05
|109.05
|103.98
|344
|2004.12.20 15:03
|t/p
|113
|0.10
|103.98
|109.05
|103.98
|0.38
|401.26
|345
|2004.12.20 15:04
|buy
|114
|0.10
|104.03
|0.00
|0.00
|346
|2004.12.20 15:04
|modify
|114
|0.10
|104.03
|99.03
|104.10
|347
|2004.12.20 18:24
|t/p
|114
|0.10
|104.10
|99.03
|104.10
|0.67
|401.93
|348
|2004.12.20 18:25
|buy
|115
|0.10
|104.14
|0.00
|0.00
|349
|2004.12.20 18:25
|modify
|115
|0.10
|104.14
|99.14
|104.21
|350
|2004.12.21 09:02
|t/p
|115
|0.10
|104.21
|99.14
|104.21
|0.80
|402.73
|351
|2004.12.21 09:03
|buy
|116
|0.10
|104.26
|0.00
|0.00
|352
|2004.12.21 09:03
|modify
|116
|0.10
|104.26
|99.26
|104.33
|353
|2004.12.21 09:12
|t/p
|116
|0.10
|104.33
|99.26
|104.33
|0.67
|403.40
|354
|2004.12.21 09:13
|buy
|117
|0.10
|104.35
|0.00
|0.00
|355
|2004.12.21 09:13
|modify
|117
|0.10
|104.35
|99.35
|104.42
|356
|2004.12.21 14:39
|t/p
|117
|0.10
|104.42
|99.35
|104.42
|0.67
|404.07
|357
|2004.12.21 14:39
|buy
|118
|0.10
|104.45
|0.00
|0.00
|358
|2004.12.21 14:39
|modify
|118
|0.10
|104.45
|99.45
|104.52
|359
|2004.12.21 16:06
|t/p
|118
|0.10
|104.52
|99.45
|104.52
|0.67
|404.74
|360
|2004.12.21 16:07
|buy
|119
|0.10
|104.56
|0.00
|0.00
|361
|2004.12.21 16:07
|modify
|119
|0.10
|104.56
|99.56
|104.63
|362
|2004.12.21 16:09
|t/p
|119
|0.10
|104.63
|99.56
|104.63
|0.66
|405.40
|363
|2004.12.21 16:10
|buy
|120
|0.10
|104.68
|0.00
|0.00
|364
|2004.12.21 16:10
|modify
|120
|0.10
|104.68
|99.68
|104.75
|365
|2005.01.04 20:42
|t/p
|120
|0.10
|104.75
|99.68
|104.75
|2.49
|407.89
|366
|2005.01.04 20:43
|buy
|121
|0.10
|104.79
|0.00
|0.00
|367
|2005.01.04 20:43
|modify
|121
|0.10
|104.79
|99.79
|104.86
|368
|2005.01.05 08:51
|t/p
|121
|0.10
|104.86
|99.79
|104.86
|0.80
|408.69
|369
|2005.01.05 08:52
|buy
|122
|0.10
|104.88
|0.00
|0.00
|370
|2005.01.05 08:52
|modify
|122
|0.10
|104.88
|99.88
|104.95
|371
|2005.01.05 11:09
|t/p
|122
|0.10
|104.95
|99.88
|104.95
|0.67
|409.36
|372
|2005.01.05 11:10
|buy
|123
|0.10
|104.97
|0.00
|0.00
|373
|2005.01.05 11:10
|modify
|123
|0.10
|104.97
|99.97
|105.04
|374
|2005.01.06 11:35
|t/p
|123
|0.10
|105.04
|99.97
|105.04
|1.06
|410.42
|375
|2005.01.06 11:36
|buy
|124
|0.10
|105.11
|0.00
|0.00
|376
|2005.01.06 11:36
|modify
|124
|0.10
|105.11
|100.11
|105.18
|377
|2005.02.08 06:56
|t/p
|124
|0.10
|105.18
|100.11
|105.18
|4.70
|415.12
|378
|2005.02.08 06:56
|buy
|125
|0.10
|105.21
|0.00
|0.00
|379
|2005.02.08 06:56
|modify
|125
|0.10
|105.21
|100.21
|105.28
|380
|2005.02.08 07:56
|t/p
|125
|0.10
|105.28
|100.21
|105.28
|0.67
|415.79
|381
|2005.02.08 07:57
|buy
|126
|0.10
|105.30
|0.00
|0.00
|382
|2005.02.08 07:57
|modify
|126
|0.10
|105.30
|100.30
|105.37
|383
|2005.02.08 09:30
|t/p
|126
|0.10
|105.37
|100.30
|105.37
|0.67
|416.46
|384
|2005.02.08 09:31
|buy
|127
|0.10
|105.40
|0.00
|0.00
|385
|2005.02.08 09:31
|modify
|127
|0.10
|105.40
|100.40
|105.47
|386
|2005.02.08 10:15
|t/p
|127
|0.10
|105.47
|100.40
|105.47
|0.66
|417.12
|387
|2005.02.08 10:16
|buy
|128
|0.10
|105.48
|0.00
|0.00
|388
|2005.02.08 10:16
|modify
|128
|0.10
|105.48
|100.48
|105.55
|389
|2005.02.08 10:58
|t/p
|128
|0.10
|105.55
|100.48
|105.55
|0.66
|417.78
|390
|2005.02.08 10:59
|buy
|129
|0.10
|105.57
|0.00
|0.00
|391
|2005.02.08 10:59
|modify
|129
|0.10
|105.57
|100.57
|105.64
|392
|2005.02.08 11:05
|t/p
|129
|0.10
|105.64
|100.57
|105.64
|0.66
|418.44
|393
|2005.02.08 11:06
|buy
|130
|0.10
|105.67
|0.00
|0.00
|394
|2005.02.08 11:06
|modify
|130
|0.10
|105.67
|100.67
|105.74
|395
|2005.02.08 11:54
|t/p
|130
|0.10
|105.74
|100.67
|105.74
|0.66
|419.10
|396
|2005.02.08 11:55
|buy
|131
|0.10
|105.74
|0.00
|0.00
|397
|2005.02.08 11:55
|modify
|131
|0.10
|105.74
|100.74
|105.81
|398
|2005.02.08 12:04
|t/p
|131
|0.10
|105.81
|100.74
|105.81
|0.67
|419.77
|399
|2005.02.08 12:05
|buy
|132
|0.10
|105.84
|0.00
|0.00
|400
|2005.02.08 12:05
|modify
|132
|0.10
|105.84
|100.84
|105.91
|401
|2005.02.08 12:35
|t/p
|132
|0.10
|105.91
|100.84
|105.91
|0.66
|420.43
|402
|2005.02.08 12:36
|buy
|133
|0.10
|105.95
|0.00
|0.00
|403
|2005.02.08 12:36
|modify
|133
|0.10
|105.95
|100.95
|106.02
|404
|2005.02.10 12:54
|t/p
|133
|0.10
|106.02
|100.95
|106.02
|1.18
|421.61
|405
|2005.02.10 12:55
|buy
|134
|0.10
|106.05
|0.00
|0.00
|406
|2005.02.10 12:55
|modify
|134
|0.10
|106.05
|101.05
|106.12
|407
|2005.02.10 13:03
|t/p
|134
|0.10
|106.12
|101.05
|106.12
|0.66
|422.27
|408
|2005.02.10 13:04
|buy
|135
|0.10
|106.13
|0.00
|0.00
|409
|2005.02.10 13:04
|modify
|135
|0.10
|106.13
|101.13
|106.20
|410
|2005.02.10 13:25
|t/p
|135
|0.10
|106.20
|101.13
|106.20
|0.66
|422.93
|411
|2005.02.10 13:25
|buy
|136
|0.10
|106.24
|0.00
|0.00
|412
|2005.02.10 13:25
|modify
|136
|0.10
|106.24
|101.24
|106.31
|413
|2005.02.10 13:44
|t/p
|136
|0.10
|106.31
|101.24
|106.31
|0.66
|423.59
|414
|2005.02.10 13:45
|buy
|137
|0.10
|106.34
|0.00
|0.00
|415
|2005.02.10 13:45
|modify
|137
|0.10
|106.34
|101.34
|106.41
|416
|2005.02.10 14:15
|t/p
|137
|0.10
|106.41
|101.34
|106.41
|0.66
|424.25
|417
|2005.02.10 14:16
|buy
|138
|0.10
|106.43
|0.00
|0.00
|418
|2005.02.10 14:16
|modify
|138
|0.10
|106.43
|101.43
|106.50
|419
|2005.02.10 14:34
|t/p
|138
|0.10
|106.50
|101.43
|106.50
|0.65
|424.90
|420
|2005.02.10 14:35
|buy
|139
|0.10
|106.59
|0.00
|0.00
|421
|2005.02.10 14:35
|modify
|139
|0.10
|106.59
|101.59
|106.66
|422
|2005.02.10 14:36
|t/p
|139
|0.10
|106.66
|101.59
|106.66
|0.66
|425.56
|423
|2005.02.10 14:37
|buy
|140
|0.10
|106.72
|0.00
|0.00
|424
|2005.02.10 14:37
|modify
|140
|0.10
|106.72
|101.72
|106.79
|425
|2005.02.10 14:40
|t/p
|140
|0.10
|106.79
|101.72
|106.79
|0.66
|426.22
|426
|2005.02.10 14:40
|buy
|141
|0.10
|106.82
|0.00
|0.00
|427
|2005.02.10 14:40
|modify
|141
|0.10
|106.82
|101.82
|106.89
|428
|2005.03.28 03:59
|t/p
|141
|0.10
|106.89
|101.82
|106.89
|6.38
|432.60
|429
|2005.03.28 04:00
|buy
|142
|0.10
|106.94
|0.00
|0.00
|430
|2005.03.28 04:00
|modify
|142
|0.10
|106.94
|101.94
|107.01
|431
|2005.03.28 08:23
|t/p
|142
|0.10
|107.01
|101.94
|107.01
|0.65
|433.25
|432
|2005.03.28 08:24
|buy
|143
|0.10
|107.12
|0.00
|0.00
|433
|2005.03.28 08:24
|modify
|143
|0.10
|107.12
|102.12
|107.19
|434
|2005.03.28 17:45
|t/p
|143
|0.10
|107.19
|102.12
|107.19
|0.65
|433.90
|435
|2005.03.28 17:46
|buy
|144
|0.10
|107.21
|0.00
|0.00
|436
|2005.03.28 17:46
|modify
|144
|0.10
|107.21
|102.21
|107.28
|437
|2005.03.28 18:11
|t/p
|144
|0.10
|107.28
|102.21
|107.28
|0.66
|434.56
|438
|2005.03.28 18:12
|buy
|145
|0.10
|107.33
|0.00
|0.00
|439
|2005.03.28 18:12
|modify
|145
|0.10
|107.33
|102.33
|107.40
|440
|2005.03.29 15:59
|t/p
|145
|0.10
|107.40
|102.33
|107.40
|0.78
|435.34
|441
|2005.03.29 16:00
|buy
|146
|0.10
|107.43
|0.00
|0.00
|442
|2005.03.29 16:00
|modify
|146
|0.10
|107.43
|102.43
|107.50
|443
|2005.03.29 16:33
|t/p
|146
|0.10
|107.50
|102.43
|107.50
|0.65
|435.99
|444
|2005.03.29 16:34
|buy
|147
|0.10
|107.49
|0.00
|0.00
|445
|2005.03.29 16:34
|modify
|147
|0.10
|107.49
|102.49
|107.56
|446
|2005.03.29 16:35
|t/p
|147
|0.10
|107.56
|102.49
|107.56
|0.65
|436.64
|447
|2005.03.29 16:36
|buy
|148
|0.10
|107.59
|0.00
|0.00
|448
|2005.03.29 16:36
|modify
|148
|0.10
|107.59
|102.59
|107.66
|449
|2005.03.30 01:50
|t/p
|148
|0.10
|107.66
|102.59
|107.66
|0.78
|437.42
|450
|2005.03.30 01:51
|buy
|149
|0.10
|107.69
|0.00
|0.00
|451
|2005.03.30 01:51
|modify
|149
|0.10
|107.69
|102.69
|107.76
|452
|2005.04.01 17:49
|t/p
|149
|0.10
|107.76
|102.69
|107.76
|1.17
|438.59
|453
|2005.04.01 17:50
|buy
|150
|0.10
|107.77
|0.00
|0.00
|454
|2005.04.01 17:50
|modify
|150
|0.10
|107.77
|102.77
|107.84
|455
|2005.04.04 08:21
|t/p
|150
|0.10
|107.84
|102.77
|107.84
|0.78
|439.37
|456
|2005.04.04 08:22
|buy
|151
|0.10
|107.87
|0.00
|0.00
|457
|2005.04.04 08:22
|modify
|151
|0.10
|107.87
|102.87
|107.94
|458
|2005.04.04 09:40
|t/p
|151
|0.10
|107.94
|102.87
|107.94
|0.65
|440.02
|459
|2005.04.04 09:41
|buy
|152
|0.10
|107.98
|0.00
|0.00
|460
|2005.04.04 09:41
|modify
|152
|0.10
|107.98
|102.98
|108.05
|461
|2005.04.04 09:41
|t/p
|152
|0.10
|108.05
|102.98
|108.05
|0.65
|440.67
|462
|2005.04.04 09:42
|buy
|153
|0.10
|108.04
|0.00
|0.00
|463
|2005.04.04 09:42
|modify
|153
|0.10
|108.04
|103.04
|108.11
|464
|2005.04.04 11:19
|t/p
|153
|0.10
|108.11
|103.04
|108.11
|0.65
|441.32
|465
|2005.04.04 11:20
|sell
|154
|0.10
|108.06
|0.00
|0.00
|466
|2005.04.04 11:20
|modify
|154
|0.10
|108.06
|113.06
|107.99
|467
|2005.04.04 11:21
|sell
|155
|0.50
|108.07
|0.00
|0.00
|468
|2005.04.04 11:21
|modify
|155
|0.50
|108.07
|113.07
|108.00
|469
|2005.04.04 11:21
|modify
|154
|0.10
|108.06
|113.07
|108.00
|470
|2005.04.04 11:37
|t/p
|154
|0.10
|108.00
|113.07
|108.00
|0.56
|441.88
|471
|2005.04.04 11:37
|t/p
|155
|0.50
|108.00
|113.07
|108.00
|3.24
|445.12
|472
|2005.04.04 11:38
|sell
|156
|0.10
|107.96
|0.00
|0.00
|473
|2005.04.04 11:38
|modify
|156
|0.10
|107.96
|112.96
|107.89
|474
|2005.04.11 10:10
|t/p
|156
|0.10
|107.89
|112.96
|107.89
|-0.37
|444.75
|475
|2005.04.11 10:11
|sell
|157
|0.10
|107.83
|0.00
|0.00
|476
|2005.04.11 10:11
|modify
|157
|0.10
|107.83
|112.83
|107.76
|477
|2005.04.11 13:19
|t/p
|157
|0.10
|107.76
|112.83
|107.76
|0.65
|445.40
|478
|2005.04.11 13:20
|sell
|158
|0.10
|107.68
|0.00
|0.00
|479
|2005.04.11 13:20
|modify
|158
|0.10
|107.68
|112.68
|107.61
|480
|2005.04.12 02:04
|t/p
|158
|0.10
|107.61
|112.68
|107.61
|0.50
|445.90
|481
|2005.04.12 02:05
|sell
|159
|0.10
|107.56
|0.00
|0.00
|482
|2005.04.12 02:05
|modify
|159
|0.10
|107.56
|112.56
|107.49
|483
|2005.04.12 14:29
|t/p
|159
|0.10
|107.49
|112.56
|107.49
|0.65
|446.55
|484
|2005.04.12 14:30
|sell
|160
|0.10
|107.43
|0.00
|0.00
|485
|2005.04.12 14:30
|modify
|160
|0.10
|107.43
|112.43
|107.36
|486
|2005.04.13 08:13
|t/p
|160
|0.10
|107.36
|112.43
|107.36
|0.51
|447.06
|487
|2005.04.13 08:14
|sell
|161
|0.10
|107.33
|0.00
|0.00
|488
|2005.04.13 08:14
|modify
|161
|0.10
|107.33
|112.33
|107.26
|489
|2005.04.13 09:45
|t/p
|161
|0.10
|107.26
|112.33
|107.26
|0.66
|447.72
|490
|2005.04.13 09:46
|sell
|162
|0.10
|107.25
|0.00
|0.00
|491
|2005.04.13 09:46
|modify
|162
|0.10
|107.25
|112.25
|107.18
|492
|2005.04.13 13:12
|t/p
|162
|0.10
|107.18
|112.25
|107.18
|0.66
|448.38
|493
|2005.04.13 13:13
|sell
|163
|0.10
|107.17
|0.00
|0.00
|494
|2005.04.13 13:13
|modify
|163
|0.10
|107.17
|112.17
|107.10
|495
|2005.04.19 09:25
|t/p
|163
|0.10
|107.10
|112.17
|107.10
|-0.23
|448.16
|496
|2005.04.19 09:26
|sell
|164
|0.10
|107.09
|0.00
|0.00
|497
|2005.04.19 09:26
|modify
|164
|0.10
|107.09
|112.09
|107.02
|498
|2005.04.19 17:06
|t/p
|164
|0.10
|107.02
|112.09
|107.02
|0.65
|448.81
|499
|2005.04.19 17:07
|sell
|165
|0.10
|106.97
|0.00
|0.00
|500
|2005.04.19 17:07
|modify
|165
|0.10
|106.97
|111.97
|106.90
|501
|2005.04.19 21:04
|t/p
|165
|0.10
|106.90
|111.97
|106.90
|0.66
|449.47
|502
|2005.04.19 21:04
|sell
|166
|0.10
|106.86
|0.00
|0.00
|503
|2005.04.19 21:04
|modify
|166
|0.10
|106.86
|111.86
|106.79
|504
|2005.04.19 21:40
|t/p
|166
|0.10
|106.79
|111.86
|106.79
|0.65
|450.12
|505
|2005.04.19 21:41
|sell
|167
|0.10
|106.72
|0.00
|0.00
|506
|2005.04.19 21:41
|modify
|167
|0.10
|106.72
|111.72
|106.65
|507
|2005.04.20 17:23
|t/p
|167
|0.10
|106.65
|111.72
|106.65
|0.51
|450.63
|508
|2005.04.20 17:24
|sell
|168
|0.10
|106.62
|0.00
|0.00
|509
|2005.04.20 17:24
|modify
|168
|0.10
|106.62
|111.62
|106.55
|510
|2005.04.22 09:45
|t/p
|168
|0.10
|106.55
|111.62
|106.55
|0.08
|450.71
|511
|2005.04.22 09:46
|sell
|169
|0.10
|106.50
|0.00
|0.00
|512
|2005.04.22 09:46
|modify
|169
|0.10
|106.50
|111.50
|106.43
|513
|2005.04.22 10:05
|t/p
|169
|0.10
|106.43
|111.50
|106.43
|0.66
|451.37
|514
|2005.04.22 10:06
|sell
|170
|0.10
|106.32
|0.00
|0.00
|515
|2005.04.22 10:06
|modify
|170
|0.10
|106.32
|111.32
|106.25
|516
|2005.04.22 10:12
|t/p
|170
|0.10
|106.25
|111.32
|106.25
|0.66
|452.03
|517
|2005.04.22 10:13
|sell
|171
|0.10
|106.24
|0.00
|0.00
|518
|2005.04.22 10:13
|modify
|171
|0.10
|106.24
|111.24
|106.17
|519
|2005.04.22 14:36
|t/p
|171
|0.10
|106.17
|111.24
|106.17
|0.66
|452.69
|520
|2005.04.22 14:37
|sell
|172
|0.10
|106.12
|0.00
|0.00
|521
|2005.04.22 14:37
|modify
|172
|0.10
|106.12
|111.12
|106.05
|522
|2005.04.22 15:24
|t/p
|172
|0.10
|106.05
|111.12
|106.05
|0.66
|453.35
|523
|2005.04.22 15:25
|sell
|173
|0.10
|106.00
|0.00
|0.00
|524
|2005.04.22 15:25
|modify
|173
|0.10
|106.00
|111.00
|105.93
|525
|2005.04.22 16:00
|t/p
|173
|0.10
|105.93
|111.00
|105.93
|0.67
|454.02
|526
|2005.04.22 16:01
|sell
|174
|0.10
|105.91
|0.00
|0.00
|527
|2005.04.22 16:01
|modify
|174
|0.10
|105.91
|110.91
|105.84
|528
|2005.04.22 16:04
|t/p
|174
|0.10
|105.84
|110.91
|105.84
|0.66
|454.68
|529
|2005.04.22 16:05
|buy
|175
|0.10
|105.83
|0.00
|0.00
|530
|2005.04.22 16:05
|modify
|175
|0.10
|105.83
|100.83
|105.90
|531
|2005.04.22 16:07
|t/p
|175
|0.10
|105.90
|100.83
|105.90
|0.67
|455.35
|532
|2005.04.22 16:08
|buy
|176
|0.10
|105.95
|0.00
|0.00
|533
|2005.04.22 16:08
|modify
|176
|0.10
|105.95
|100.95
|106.02
|534
|2005.04.22 19:18
|t/p
|176
|0.10
|106.02
|100.95
|106.02
|0.66
|456.01
|535
|2005.04.22 19:20
|sell
|177
|0.10
|105.99
|0.00
|0.00
|536
|2005.04.22 19:20
|modify
|177
|0.10
|105.99
|110.99
|105.92
|537
|2005.04.22 19:22
|sell
|178
|0.50
|105.99
|0.00
|0.00
|538
|2005.04.22 19:22
|modify
|178
|0.50
|105.99
|110.99
|105.92
|539
|2005.04.22 19:48
|t/p
|177
|0.10
|105.92
|110.99
|105.92
|0.66
|456.67
|540
|2005.04.22 19:48
|t/p
|178
|0.50
|105.92
|110.99
|105.92
|3.30
|459.97
|541
|2005.04.22 19:49
|sell
|179
|0.10
|105.91
|0.00
|0.00
|542
|2005.04.22 19:49
|modify
|179
|0.10
|105.91
|110.91
|105.84
|543
|2005.04.22 20:31
|t/p
|179
|0.10
|105.84
|110.91
|105.84
|0.67
|460.64
|544
|2005.04.22 20:31
|buy
|180
|0.10
|105.83
|0.00
|0.00
|545
|2005.04.22 20:31
|modify
|180
|0.10
|105.83
|100.83
|105.90
|546
|2005.04.22 20:35
|t/p
|180
|0.10
|105.90
|100.83
|105.90
|0.66
|461.30
|547
|2005.04.22 20:36
|buy
|181
|0.10
|105.94
|0.00
|0.00
|548
|2005.04.22 20:36
|modify
|181
|0.10
|105.94
|100.94
|106.01
|549
|2005.04.22 21:07
|t/p
|181
|0.10
|106.01
|100.94
|106.01
|0.66
|461.96
|550
|2005.04.22 21:08
|buy
|182
|0.10
|106.05
|0.00
|0.00
|551
|2005.04.22 21:08
|modify
|182
|0.10
|106.05
|101.05
|106.12
|552
|2005.04.26 16:04
|t/p
|182
|0.10
|106.12
|101.05
|106.12
|0.92
|462.88
|553
|2005.04.26 16:05
|buy
|183
|0.10
|106.12
|0.00
|0.00
|554
|2005.04.26 16:05
|modify
|183
|0.10
|106.12
|101.12
|106.19
|555
|2005.04.27 02:45
|t/p
|183
|0.10
|106.19
|101.12
|106.19
|0.79
|463.67
|556
|2005.04.27 02:46
|buy
|184
|0.10
|106.23
|0.00
|0.00
|557
|2005.04.27 02:46
|modify
|184
|0.10
|106.23
|101.23
|106.30
|558
|2005.04.27 03:00
|t/p
|184
|0.10
|106.30
|101.23
|106.30
|0.66
|464.33
|559
|2005.04.27 03:01
|buy
|185
|0.10
|106.33
|0.00
|0.00
|560
|2005.04.27 03:01
|modify
|185
|0.10
|106.33
|101.33
|106.40
|561
|2005.05.12 14:30
|t/p
|185
|0.10
|106.40
|101.33
|106.40
|2.86
|467.19
|562
|2005.05.12 14:31
|buy
|186
|0.10
|106.50
|0.00
|0.00
|563
|2005.05.12 14:31
|modify
|186
|0.10
|106.50
|101.50
|106.57
|564
|2005.05.12 14:32
|t/p
|186
|0.10
|106.57
|101.50
|106.57
|0.66
|467.85
|565
|2005.05.12 14:33
|buy
|187
|0.10
|106.60
|0.00
|0.00
|566
|2005.05.12 14:33
|modify
|187
|0.10
|106.60
|101.60
|106.67
|567
|2005.05.12 14:45
|t/p
|187
|0.10
|106.67
|101.60
|106.67
|0.66
|468.51
|568
|2005.05.12 14:46
|buy
|188
|0.10
|106.69
|0.00
|0.00
|569
|2005.05.12 14:46
|modify
|188
|0.10
|106.69
|101.69
|106.76
|570
|2005.05.12 14:47
|t/p
|188
|0.10
|106.76
|101.69
|106.76
|0.66
|469.17
|571
|2005.05.12 14:48
|buy
|189
|0.10
|106.81
|0.00
|0.00
|572
|2005.05.12 14:48
|modify
|189
|0.10
|106.81
|101.81
|106.88
|573
|2005.05.12 14:49
|t/p
|189
|0.10
|106.88
|101.81
|106.88
|0.65
|469.82
|574
|2005.05.12 14:50
|buy
|190
|0.10
|106.92
|0.00
|0.00
|575
|2005.05.12 14:50
|modify
|190
|0.10
|106.92
|101.92
|106.99
|576
|2005.05.13 11:00
|t/p
|190
|0.10
|106.99
|101.92
|106.99
|0.78
|470.60
|577
|2005.05.13 11:01
|buy
|191
|0.10
|107.02
|0.00
|0.00
|578
|2005.05.13 11:01
|modify
|191
|0.10
|107.02
|102.02
|107.09
|579
|2005.05.13 11:38
|t/p
|191
|0.10
|107.09
|102.02
|107.09
|0.65
|471.25
|580
|2005.05.13 11:39
|buy
|192
|0.10
|107.16
|0.00
|0.00
|581
|2005.05.13 11:39
|modify
|192
|0.10
|107.16
|102.16
|107.23
|582
|2005.05.13 18:47
|t/p
|192
|0.10
|107.23
|102.16
|107.23
|0.66
|471.91
|583
|2005.05.13 18:47
|buy
|193
|0.10
|107.27
|0.00
|0.00
|584
|2005.05.13 18:47
|modify
|193
|0.10
|107.27
|102.27
|107.34
|585
|2005.05.13 18:49
|t/p
|193
|0.10
|107.34
|102.27
|107.34
|0.65
|472.56
|586
|2005.05.13 18:50
|buy
|194
|0.10
|107.39
|0.00
|0.00
|587
|2005.05.13 18:50
|modify
|194
|0.10
|107.39
|102.39
|107.46
|588
|2005.05.16 02:37
|t/p
|194
|0.10
|107.46
|102.39
|107.46
|0.78
|473.34
|589
|2005.05.16 02:37
|buy
|195
|0.10
|107.50
|0.00
|0.00
|590
|2005.05.16 02:37
|modify
|195
|0.10
|107.50
|102.50
|107.57
|591
|2005.05.16 06:03
|t/p
|195
|0.10
|107.57
|102.50
|107.57
|0.65
|473.99
|592
|2005.05.16 06:03
|buy
|196
|0.10
|107.61
|0.00
|0.00
|593
|2005.05.16 06:03
|modify
|196
|0.10
|107.61
|102.61
|107.68
|594
|2005.05.16 08:09
|t/p
|196
|0.10
|107.68
|102.61
|107.68
|0.65
|474.64
|595
|2005.05.16 08:10
|buy
|197
|0.10
|107.71
|0.00
|0.00
|596
|2005.05.16 08:10
|modify
|197
|0.10
|107.71
|102.71
|107.78
|597
|2005.05.20 14:14
|t/p
|197
|0.10
|107.78
|102.71
|107.78
|1.43
|476.07
|598
|2005.05.20 14:15
|buy
|198
|0.10
|107.87
|0.00
|0.00
|599
|2005.05.20 14:15
|modify
|198
|0.10
|107.87
|102.87
|107.94
|600
|2005.05.20 14:40
|t/p
|198
|0.10
|107.94
|102.87
|107.94
|0.65
|476.72
|601
|2005.05.20 14:41
|buy
|199
|0.10
|107.95
|0.00
|0.00
|602
|2005.05.20 14:41
|modify
|199
|0.10
|107.95
|102.95
|108.02
|603
|2005.05.20 14:54
|t/p
|199
|0.10
|108.02
|102.95
|108.02
|0.65
|477.37
|604
|2005.05.20 14:55
|buy
|200
|0.10
|108.04
|0.00
|0.00
|605
|2005.05.20 14:55
|modify
|200
|0.10
|108.04
|103.04
|108.11
|606
|2005.05.20 15:02
|t/p
|200
|0.10
|108.11
|103.04
|108.11
|0.65
|478.02
|607
|2005.05.20 15:03
|buy
|201
|0.10
|108.14
|0.00
|0.00
|608
|2005.05.20 15:03
|modify
|201
|0.10
|108.14
|103.14
|108.21
|609
|2005.05.20 17:27
|t/p
|201
|0.10
|108.21
|103.14
|108.21
|0.65
|478.67
|610
|2005.05.20 17:28
|buy
|202
|0.10
|108.25
|0.00
|0.00
|611
|2005.05.20 17:28
|modify
|202
|0.10
|108.25
|103.25
|108.32
|612
|2005.05.31 07:17
|t/p
|202
|0.10
|108.32
|103.25
|108.32
|1.82
|480.49
|613
|2005.05.31 07:17
|buy
|203
|0.10
|108.36
|0.00
|0.00
|614
|2005.05.31 07:17
|modify
|203
|0.10
|108.36
|103.36
|108.43
|615
|2005.05.31 20:32
|t/p
|203
|0.10
|108.43
|103.36
|108.43
|0.65
|481.14
|616
|2005.05.31 20:33
|buy
|204
|0.10
|108.50
|0.00
|0.00
|617
|2005.05.31 20:33
|modify
|204
|0.10
|108.50
|103.50
|108.57
|618
|2005.06.01 10:31
|t/p
|204
|0.10
|108.57
|103.50
|108.57
|0.78
|481.92
|619
|2005.06.01 10:32
|buy
|205
|0.10
|108.67
|0.00
|0.00
|620
|2005.06.01 10:32
|modify
|205
|0.10
|108.67
|103.67
|108.74
|621
|2005.06.01 12:14
|t/p
|205
|0.10
|108.74
|103.67
|108.74
|0.65
|482.57
|622
|2005.06.01 12:15
|buy
|206
|0.10
|108.79
|0.00
|0.00
|623
|2005.06.01 12:15
|modify
|206
|0.10
|108.79
|103.79
|108.86
|624
|2005.06.01 22:29
|t/p
|206
|0.10
|108.86
|103.79
|108.86
|0.64
|483.21
|625
|2005.06.01 22:30
|buy
|207
|0.10
|108.87
|0.00
|0.00
|626
|2005.06.01 22:30
|modify
|207
|0.10
|108.87
|103.87
|108.94
|627
|2005.06.13 11:21
|t/p
|207
|0.10
|108.94
|103.87
|108.94
|2.21
|485.42
|628
|2005.06.13 11:22
|buy
|208
|0.10
|109.10
|0.00
|0.00
|629
|2005.06.13 11:22
|modify
|208
|0.10
|109.10
|104.10
|109.17
|630
|2005.06.13 11:26
|t/p
|208
|0.10
|109.17
|104.10
|109.17
|0.64
|486.06
|631
|2005.06.13 11:27
|buy
|209
|0.10
|109.23
|0.00
|0.00
|632
|2005.06.13 11:27
|modify
|209
|0.10
|109.23
|104.23
|109.30
|633
|2005.06.13 11:54
|t/p
|209
|0.10
|109.30
|104.23
|109.30
|0.64
|486.70
|634
|2005.06.13 11:55
|buy
|210
|0.10
|109.34
|0.00
|0.00
|635
|2005.06.13 11:55
|modify
|210
|0.10
|109.34
|104.34
|109.41
|636
|2005.06.13 12:36
|t/p
|210
|0.10
|109.41
|104.34
|109.41
|0.64
|487.34
|637
|2005.06.13 12:37
|buy
|211
|0.10
|109.44
|0.00
|0.00
|638
|2005.06.13 12:37
|modify
|211
|0.10
|109.44
|104.44
|109.51
|639
|2005.06.13 16:49
|t/p
|211
|0.10
|109.51
|104.44
|109.51
|0.64
|487.98
|640
|2005.06.13 16:50
|buy
|212
|0.10
|109.52
|0.00
|0.00
|641
|2005.06.13 16:50
|modify
|212
|0.10
|109.52
|104.52
|109.59
|642
|2005.06.13 17:03
|t/p
|212
|0.10
|109.59
|104.52
|109.59
|0.64
|488.62
|643
|2005.06.13 17:04
|buy
|213
|0.10
|109.62
|0.00
|0.00
|644
|2005.06.13 17:04
|modify
|213
|0.10
|109.62
|104.62
|109.69
|645
|2005.06.13 19:02
|t/p
|213
|0.10
|109.69
|104.62
|109.69
|0.64
|489.26
|646
|2005.06.13 19:03
|buy
|214
|0.10
|109.69
|0.00
|0.00
|647
|2005.06.13 19:03
|modify
|214
|0.10
|109.69
|104.69
|109.76
|648
|2005.06.28 08:15
|t/p
|214
|0.10
|109.76
|104.69
|109.76
|2.59
|491.85
|649
|2005.06.28 08:16
|buy
|215
|0.10
|109.78
|0.00
|0.00
|650
|2005.06.28 08:16
|modify
|215
|0.10
|109.78
|104.78
|109.85
|651
|2005.06.28 10:15
|t/p
|215
|0.10
|109.85
|104.78
|109.85
|0.64
|492.49
|652
|2005.06.28 10:16
|buy
|216
|0.10
|109.89
|0.00
|0.00
|653
|2005.06.28 10:16
|modify
|216
|0.10
|109.89
|104.89
|109.96
|654
|2005.06.28 14:46
|t/p
|216
|0.10
|109.96
|104.89
|109.96
|0.64
|493.13
|655
|2005.06.28 14:46
|buy
|217
|0.10
|110.00
|0.00
|0.00
|656
|2005.06.28 14:46
|modify
|217
|0.10
|110.00
|105.00
|110.07
|657
|2005.06.28 23:03
|t/p
|217
|0.10
|110.07
|105.00
|110.07
|0.64
|493.77
|658
|2005.06.28 23:04
|buy
|218
|0.10
|110.05
|0.00
|0.00
|659
|2005.06.28 23:04
|modify
|218
|0.10
|110.05
|105.05
|110.12
|660
|2005.06.29 03:51
|t/p
|218
|0.10
|110.12
|105.05
|110.12
|0.77
|494.54
|661
|2005.06.29 03:52
|buy
|219
|0.10
|110.19
|0.00
|0.00
|662
|2005.06.29 03:52
|modify
|219
|0.10
|110.19
|105.19
|110.26
|663
|2005.06.29 09:42
|t/p
|219
|0.10
|110.26
|105.19
|110.26
|0.63
|495.17
|664
|2005.06.29 09:43
|buy
|220
|0.10
|110.32
|0.00
|0.00
|665
|2005.06.29 09:43
|modify
|220
|0.10
|110.32
|105.32
|110.39
|666
|2005.06.29 12:05
|t/p
|220
|0.10
|110.39
|105.32
|110.39
|0.63
|495.80
|667
|2005.06.29 12:05
|buy
|221
|0.10
|110.43
|0.00
|0.00
|668
|2005.06.29 12:05
|modify
|221
|0.10
|110.43
|105.43
|110.50
|669
|2005.06.29 15:52
|t/p
|221
|0.10
|110.50
|105.43
|110.50
|0.63
|496.43
|670
|2005.06.29 15:52
|buy
|222
|0.10
|110.54
|0.00
|0.00
|671
|2005.06.29 15:52
|modify
|222
|0.10
|110.54
|105.54
|110.61
|672
|2005.06.29 16:13
|t/p
|222
|0.10
|110.61
|105.54
|110.61
|0.63
|497.06
|673
|2005.06.29 16:14
|buy
|223
|0.10
|110.65
|0.00
|0.00
|674
|2005.06.29 16:14
|modify
|223
|0.10
|110.65
|105.65
|110.72
|675
|2005.06.30 12:30
|t/p
|223
|0.10
|110.72
|105.65
|110.72
|1.02
|498.08
|676
|2005.06.30 12:30
|buy
|224
|0.10
|110.75
|0.00
|0.00
|677
|2005.06.30 12:30
|modify
|224
|0.10
|110.75
|105.75
|110.82
|678
|2005.06.30 15:06
|t/p
|224
|0.10
|110.82
|105.75
|110.82
|0.63
|498.71
|679
|2005.06.30 15:07
|buy
|225
|0.10
|110.85
|0.00
|0.00
|680
|2005.06.30 15:07
|modify
|225
|0.10
|110.85
|105.85
|110.92
|681
|2005.06.30 16:43
|t/p
|225
|0.10
|110.92
|105.85
|110.92
|0.63
|499.34
|682
|2005.06.30 16:44
|buy
|226
|0.10
|110.96
|0.00
|0.00
|683
|2005.06.30 16:44
|modify
|226
|0.10
|110.96
|105.96
|111.03
|684
|2005.07.01 03:29
|t/p
|226
|0.10
|111.03
|105.96
|111.03
|0.76
|500.10
|685
|2005.07.01 03:30
|buy
|227
|0.10
|111.12
|0.00
|0.00
|686
|2005.07.01 03:30
|modify
|227
|0.10
|111.12
|106.12
|111.19
|687
|2005.07.01 08:47
|t/p
|227
|0.10
|111.19
|106.12
|111.19
|0.63
|500.73
|688
|2005.07.01 08:48
|sell
|228
|0.10
|111.18
|0.00
|0.00
|689
|2005.07.01 08:48
|modify
|228
|0.10
|111.18
|116.18
|111.11
|690
|2005.07.01 08:49
|sell
|229
|0.50
|111.19
|0.00
|0.00
|691
|2005.07.01 08:49
|modify
|229
|0.50
|111.19
|116.19
|111.12
|692
|2005.07.01 08:49
|modify
|228
|0.10
|111.18
|116.19
|111.12
|693
|2005.07.01 09:11
|t/p
|228
|0.10
|111.12
|116.19
|111.12
|0.54
|501.27
|694
|2005.07.01 09:11
|t/p
|229
|0.50
|111.12
|116.19
|111.12
|3.15
|504.42
|695
|2005.07.01 09:12
|sell
|230
|0.10
|111.08
|0.00
|0.00
|696
|2005.07.01 09:12
|modify
|230
|0.10
|111.08
|116.08
|111.01
|697
|2005.07.01 11:01
|t/p
|230
|0.10
|111.01
|116.08
|111.01
|0.63
|505.05
|698
|2005.07.01 11:02
|sell
|231
|0.10
|110.95
|0.00
|0.00
|699
|2005.07.01 11:02
|modify
|231
|0.10
|110.95
|115.95
|110.88
|700
|2005.07.01 11:04
|t/p
|231
|0.10
|110.88
|115.95
|110.88
|0.63
|505.68
|701
|2005.07.01 11:05
|sell
|232
|0.10
|110.86
|0.00
|0.00
|702
|2005.07.01 11:05
|modify
|232
|0.10
|110.86
|115.86
|110.79
|703
|2005.07.01 11:24
|t/p
|232
|0.10
|110.79
|115.86
|110.79
|0.63
|506.31
|704
|2005.07.01 11:25
|buy
|233
|0.10
|110.82
|0.00
|0.00
|705
|2005.07.01 11:25
|modify
|233
|0.10
|110.82
|105.82
|110.89
|706
|2005.07.01 12:10
|t/p
|233
|0.10
|110.89
|105.82
|110.89
|0.63
|506.94
|707
|2005.07.01 12:11
|buy
|234
|0.10
|110.95
|0.00
|0.00
|708
|2005.07.01 12:11
|modify
|234
|0.10
|110.95
|105.95
|111.02
|709
|2005.07.01 13:19
|t/p
|234
|0.10
|111.02
|105.95
|111.02
|0.63
|507.57
|710
|2005.07.01 13:20
|buy
|235
|0.10
|111.05
|0.00
|0.00
|711
|2005.07.01 13:20
|modify
|235
|0.10
|111.05
|106.05
|111.12
|712
|2005.07.01 14:22
|t/p
|235
|0.10
|111.12
|106.05
|111.12
|0.63
|508.20
|713
|2005.07.01 14:23
|buy
|236
|0.10
|111.15
|0.00
|0.00
|714
|2005.07.01 14:23
|modify
|236
|0.10
|111.15
|106.15
|111.22
|715
|2005.07.01 15:18
|t/p
|236
|0.10
|111.22
|106.15
|111.22
|0.63
|508.83
|716
|2005.07.01 15:19
|buy
|237
|0.10
|111.25
|0.00
|0.00
|717
|2005.07.01 15:19
|modify
|237
|0.10
|111.25
|106.25
|111.32
|718
|2005.07.01 16:00
|t/p
|237
|0.10
|111.32
|106.25
|111.32
|0.63
|509.46
|719
|2005.07.01 16:01
|buy
|238
|0.10
|111.37
|0.00
|0.00
|720
|2005.07.01 16:01
|modify
|238
|0.10
|111.37
|106.37
|111.44
|721
|2005.07.01 16:19
|t/p
|238
|0.10
|111.44
|106.37
|111.44
|0.63
|510.09
|722
|2005.07.01 16:20
|buy
|239
|0.10
|111.45
|0.00
|0.00
|723
|2005.07.01 16:20
|modify
|239
|0.10
|111.45
|106.45
|111.52
|724
|2005.07.01 16:22
|t/p
|239
|0.10
|111.52
|106.45
|111.52
|0.63
|510.72
|725
|2005.07.01 16:23
|buy
|240
|0.10
|111.53
|0.00
|0.00
|726
|2005.07.01 16:23
|modify
|240
|0.10
|111.53
|106.53
|111.60
|727
|2005.07.01 16:24
|t/p
|240
|0.10
|111.60
|106.53
|111.60
|0.63
|511.35
|728
|2005.07.01 16:25
|buy
|241
|0.10
|111.64
|0.00
|0.00
|729
|2005.07.01 16:25
|modify
|241
|0.10
|111.64
|106.64
|111.71
|730
|2005.07.01 18:03
|t/p
|241
|0.10
|111.71
|106.64
|111.71
|0.63
|511.98
|731
|2005.07.01 18:03
|buy
|242
|0.10
|111.75
|0.00
|0.00
|732
|2005.07.01 18:03
|modify
|242
|0.10
|111.75
|106.75
|111.82
|733
|2005.07.04 00:04
|t/p
|242
|0.10
|111.82
|106.75
|111.82
|0.76
|512.74
|734
|2005.07.04 00:05
|buy
|243
|0.10
|111.85
|0.00
|0.00
|735
|2005.07.04 00:05
|modify
|243
|0.10
|111.85
|106.85
|111.92
|736
|2005.07.05 08:41
|t/p
|243
|0.10
|111.92
|106.85
|111.92
|0.75
|513.49
|737
|2005.07.05 08:41
|buy
|244
|0.10
|111.97
|0.00
|0.00
|738
|2005.07.05 08:41
|modify
|244
|0.10
|111.97
|106.97
|112.04
|739
|2005.07.05 09:51
|t/p
|244
|0.10
|112.04
|106.97
|112.04
|0.62
|514.11
|740
|2005.07.05 09:52
|buy
|245
|0.10
|112.07
|0.00
|0.00
|741
|2005.07.05 09:52
|modify
|245
|0.10
|112.07
|107.07
|112.14
|742
|2005.07.06 18:06
|t/p
|245
|0.10
|112.14
|107.07
|112.14
|0.75
|514.86
|743
|2005.07.06 18:07
|buy
|246
|0.10
|112.19
|0.00
|0.00
|744
|2005.07.06 18:07
|modify
|246
|0.10
|112.19
|107.19
|112.26
|745
|2005.07.06 18:32
|t/p
|246
|0.10
|112.26
|107.19
|112.26
|0.62
|515.48
|746
|2005.07.06 18:33
|buy
|247
|0.10
|112.29
|0.00
|0.00
|747
|2005.07.06 18:33
|modify
|247
|0.10
|112.29
|107.29
|112.36
|748
|2005.07.08 02:34
|t/p
|247
|0.10
|112.36
|107.29
|112.36
|1.14
|516.62
|749
|2005.07.08 02:35
|buy
|248
|0.10
|112.35
|0.00
|0.00
|750
|2005.07.08 02:35
|modify
|248
|0.10
|112.35
|107.35
|112.42
|751
|2005.07.08 14:22
|t/p
|248
|0.10
|112.42
|107.35
|112.42
|0.62
|517.24
|752
|2005.07.08 14:23
|buy
|249
|0.10
|112.44
|0.00
|0.00
|753
|2005.07.08 14:23
|modify
|249
|0.10
|112.44
|107.44
|112.51
|754
|2005.07.08 14:33
|t/p
|249
|0.10
|112.51
|107.44
|112.51
|0.63
|517.87
|755
|2005.07.08 14:34
|buy
|250
|0.10
|112.56
|0.00
|0.00
|756
|2005.07.08 14:34
|modify
|250
|0.10
|112.56
|107.56
|112.63
|757
|2005.07.19 09:19
|t/p
|250
|0.10
|112.63
|107.56
|112.63
|1.79
|519.66
|758
|2005.07.19 09:20
|buy
|251
|0.10
|112.62
|0.00
|0.00
|759
|2005.07.19 09:20
|modify
|251
|0.10
|112.62
|107.62
|112.69
|760
|2005.07.19 09:37
|t/p
|251
|0.10
|112.69
|107.62
|112.69
|0.62
|520.28
|761
|2005.07.19 09:39
|buy
|252
|0.10
|112.74
|0.00
|0.00
|762
|2005.07.19 09:39
|modify
|252
|0.10
|112.74
|107.74
|112.81
|763
|2005.07.19 13:26
|t/p
|252
|0.10
|112.81
|107.74
|112.81
|0.62
|520.90
|764
|2005.07.19 13:27
|buy
|253
|0.10
|112.87
|0.00
|0.00
|765
|2005.07.19 13:27
|modify
|253
|0.10
|112.87
|107.87
|112.94
|766
|2005.07.19 14:59
|t/p
|253
|0.10
|112.94
|107.87
|112.94
|0.62
|521.52
|767
|2005.07.19 15:00
|sell
|254
|0.10
|112.93
|0.00
|0.00
|768
|2005.07.19 15:00
|modify
|254
|0.10
|112.93
|117.93
|112.86
|769
|2005.07.19 15:02
|sell
|255
|0.50
|112.91
|0.00
|0.00
|770
|2005.07.19 15:02
|modify
|255
|0.50
|112.91
|117.91
|112.84
|771
|2005.07.19 15:02
|modify
|254
|0.10
|112.93
|117.91
|112.84
|772
|2005.07.19 15:18
|t/p
|254
|0.10
|112.84
|117.91
|112.84
|0.80
|522.32
|773
|2005.07.19 15:18
|t/p
|255
|0.50
|112.84
|117.91
|112.84
|3.11
|525.43
|774
|2005.07.19 15:19
|sell
|256
|0.10
|112.82
|0.00
|0.00
|775
|2005.07.19 15:19
|modify
|256
|0.10
|112.82
|117.82
|112.75
|776
|2005.07.19 20:38
|t/p
|256
|0.10
|112.75
|117.82
|112.75
|0.62
|526.05
|777
|2005.07.19 20:39
|sell
|257
|0.10
|112.70
|0.00
|0.00
|778
|2005.07.19 20:39
|modify
|257
|0.10
|112.70
|117.70
|112.63
|779
|2005.07.20 20:15
|t/p
|257
|0.10
|112.63
|117.70
|112.63
|0.47
|526.52
|780
|2005.07.20 20:16
|sell
|258
|0.10
|112.59
|0.00
|0.00
|781
|2005.07.20 20:16
|modify
|258
|0.10
|112.59
|117.59
|112.52
|782
|2005.07.20 20:28
|t/p
|258
|0.10
|112.52
|117.59
|112.52
|0.62
|527.14
|783
|2005.07.20 20:29
|sell
|259
|0.10
|112.49
|0.00
|0.00
|784
|2005.07.20 20:29
|modify
|259
|0.10
|112.49
|117.49
|112.42
|785
|2005.07.21 09:01
|t/p
|259
|0.10
|112.42
|117.49
|112.42
|0.18
|527.32
|786
|2005.07.21 09:02
|sell
|260
|0.10
|112.37
|0.00
|0.00
|787
|2005.07.21 09:02
|modify
|260
|0.10
|112.37
|117.37
|112.30
|788
|2005.07.21 09:23
|t/p
|260
|0.10
|112.30
|117.37
|112.30
|0.62
|527.94
|789
|2005.07.21 09:24
|buy
|261
|0.10
|112.32
|0.00
|0.00
|790
|2005.07.21 09:24
|modify
|261
|0.10
|112.32
|107.32
|112.39
|791
|2005.07.21 09:56
|t/p
|261
|0.10
|112.39
|107.32
|112.39
|0.62
|528.56
|792
|2005.07.21 09:57
|buy
|262
|0.10
|112.43
|0.00
|0.00
|793
|2005.07.21 09:57
|modify
|262
|0.10
|112.43
|107.43
|112.50
|794
|2005.07.21 10:57
|t/p
|262
|0.10
|112.50
|107.43
|112.50
|0.62
|529.18
|795
|2005.07.21 10:58
|buy
|263
|0.10
|112.53
|0.00
|0.00
|796
|2005.07.21 10:58
|modify
|263
|0.10
|112.53
|107.53
|112.60
|797
|2005.07.21 12:18
|t/p
|263
|0.10
|112.60
|107.53
|112.60
|0.62
|529.80
|798
|2005.07.21 12:18
|buy
|264
|0.10
|112.64
|0.00
|0.00
|799
|2005.07.21 12:18
|modify
|264
|0.10
|112.64
|107.64
|112.71
|800
|2005.07.27 04:41
|t/p
|264
|0.10
|112.71
|107.64
|112.71
|1.14
|530.94
|801
|2005.07.27 04:42
|buy
|265
|0.10
|112.74
|0.00
|0.00
|802
|2005.07.27 04:42
|modify
|265
|0.10
|112.74
|107.74
|112.81
|803
|2005.07.28 10:28
|t/p
|265
|0.10
|112.81
|107.74
|112.81
|1.01
|531.95
|804
|2005.07.28 10:29
|buy
|266
|0.10
|112.83
|0.00
|0.00
|805
|2005.07.28 10:29
|modify
|266
|0.10
|112.83
|107.83
|112.90
|806
|2005.09.27 08:01
|t/p
|266
|0.10
|112.90
|107.83
|112.90
|8.29
|540.24
|807
|2005.09.27 08:02
|buy
|267
|0.10
|112.93
|0.00
|0.00
|808
|2005.09.27 08:02
|modify
|267
|0.10
|112.93
|107.93
|113.00
|809
|2005.09.27 10:08
|t/p
|267
|0.10
|113.00
|107.93
|113.00
|0.61
|540.85
|810
|2005.09.27 10:09
|sell
|268
|0.10
|112.94
|0.00
|0.00
|811
|2005.09.27 10:09
|modify
|268
|0.10
|112.94
|117.94
|112.87
|812
|2005.09.27 10:10
|sell
|269
|0.50
|112.93
|0.00
|0.00
|813
|2005.09.27 10:10
|modify
|269
|0.50
|112.93
|117.93
|112.86
|814
|2005.09.27 10:10
|modify
|268
|0.10
|112.94
|117.93
|112.86
|815
|2005.09.27 10:24
|t/p
|268
|0.10
|112.86
|117.93
|112.86
|0.71
|541.56
|816
|2005.09.27 10:24
|t/p
|269
|0.50
|112.86
|117.93
|112.86
|3.10
|544.66
|817
|2005.09.27 10:24
|sell
|270
|0.10
|112.82
|0.00
|0.00
|818
|2005.09.27 10:24
|modify
|270
|0.10
|112.82
|117.82
|112.75
|819
|2005.09.29 10:55
|t/p
|270
|0.10
|112.75
|117.82
|112.75
|0.04
|544.70
|820
|2005.09.29 10:55
|sell
|271
|0.10
|112.71
|0.00
|0.00
|821
|2005.09.29 10:55
|modify
|271
|0.10
|112.71
|117.71
|112.64
|822
|2005.10.03 02:34
|sell
|272
|0.50
|113.95
|0.00
|0.00
|823
|2005.10.03 02:34
|modify
|272
|0.50
|113.95
|118.74
|113.67
|824
|2005.10.03 02:34
|modify
|271
|0.10
|112.71
|118.74
|113.67
|825
|2005.10.05 10:53
|t/p
|271
|0.10
|113.67
|118.74
|113.67
|-9.03
|535.67
|826
|2005.10.05 10:53
|t/p
|272
|0.50
|113.67
|118.74
|113.67
|10.86
|546.53
|827
|2005.10.05 10:54
|sell
|273
|0.10
|113.62
|0.00
|0.00
|828
|2005.10.05 10:54
|modify
|273
|0.10
|113.62
|118.62
|113.55
|829
|2005.10.06 15:21
|t/p
|273
|0.10
|113.55
|118.62
|113.55
|0.18
|546.71
|830
|2005.10.06 15:22
|sell
|274
|0.10
|113.53
|0.00
|0.00
|831
|2005.10.06 15:22
|modify
|274
|0.10
|113.53
|118.53
|113.46
|832
|2005.10.06 16:02
|t/p
|274
|0.10
|113.46
|118.53
|113.46
|0.62
|547.33
|833
|2005.10.06 16:03
|sell
|275
|0.10
|113.42
|0.00
|0.00
|834
|2005.10.06 16:03
|modify
|275
|0.10
|113.42
|118.42
|113.35
|835
|2005.10.06 19:45
|t/p
|275
|0.10
|113.35
|118.42
|113.35
|0.62
|547.95
|836
|2005.10.06 19:46
|sell
|276
|0.10
|113.29
|0.00
|0.00
|837
|2005.10.06 19:46
|modify
|276
|0.10
|113.29
|118.29
|113.22
|838
|2005.10.06 19:54
|t/p
|276
|0.10
|113.22
|118.29
|113.22
|0.62
|548.57
|839
|2005.10.06 19:55
|sell
|277
|0.10
|113.19
|0.00
|0.00
|840
|2005.10.06 19:55
|modify
|277
|0.10
|113.19
|118.19
|113.12
|841
|2005.10.06 20:24
|t/p
|277
|0.10
|113.12
|118.19
|113.12
|0.62
|549.19
|842
|2005.10.06 20:24
|sell
|278
|0.10
|113.09
|0.00
|0.00
|843
|2005.10.06 20:24
|modify
|278
|0.10
|113.09
|118.09
|113.02
|844
|2005.10.13 16:09
|sell
|279
|0.50
|114.95
|0.00
|0.00
|845
|2005.10.13 16:09
|modify
|279
|0.50
|114.95
|119.64
|114.57
|846
|2005.10.13 16:09
|modify
|278
|0.10
|113.09
|119.64
|114.57
|847
|2005.10.13 20:46
|t/p
|278
|0.10
|114.57
|119.64
|114.57
|-13.94
|535.25
|848
|2005.10.13 20:46
|t/p
|279
|0.50
|114.57
|119.64
|114.57
|16.59
|551.84
|849
|2005.10.13 20:47
|sell
|280
|0.10
|114.51
|0.00
|0.00
|850
|2005.10.13 20:47
|modify
|280
|0.10
|114.51
|119.51
|114.44
|851
|2005.10.13 21:29
|t/p
|280
|0.10
|114.44
|119.51
|114.44
|0.61
|552.45
|852
|2005.10.13 21:29
|sell
|281
|0.10
|114.40
|0.00
|0.00
|853
|2005.10.13 21:29
|modify
|281
|0.10
|114.40
|119.40
|114.33
|854
|2005.10.13 21:30
|t/p
|281
|0.10
|114.33
|119.40
|114.33
|0.61
|553.06
|855
|2005.10.13 21:31
|sell
|282
|0.10
|114.32
|0.00
|0.00
|856
|2005.10.13 21:31
|modify
|282
|0.10
|114.32
|119.32
|114.25
|857
|2005.10.14 16:30
|t/p
|282
|0.10
|114.25
|119.32
|114.25
|0.46
|553.52
|858
|2005.10.14 16:31
|sell
|283
|0.10
|114.16
|0.00
|0.00
|859
|2005.10.14 16:31
|modify
|283
|0.10
|114.16
|119.16
|114.09
|860
|2005.10.14 16:34
|t/p
|283
|0.10
|114.09
|119.16
|114.09
|0.61
|554.13
|861
|2005.10.14 16:35
|sell
|284
|0.10
|114.04
|0.00
|0.00
|862
|2005.10.14 16:35
|modify
|284
|0.10
|114.04
|119.04
|113.97
|863
|2005.10.14 17:17
|t/p
|284
|0.10
|113.97
|119.04
|113.97
|0.61
|554.74
|864
|2005.10.14 17:18
|sell
|285
|0.10
|113.91
|0.00
|0.00
|865
|2005.10.14 17:18
|modify
|285
|0.10
|113.91
|118.91
|113.84
|866
|2005.10.17 04:36
|t/p
|285
|0.10
|113.84
|118.91
|113.84
|0.46
|555.20
|867
|2005.10.17 04:36
|buy
|286
|0.10
|113.83
|0.00
|0.00
|868
|2005.10.17 04:36
|modify
|286
|0.10
|113.83
|108.83
|113.90
|869
|2005.10.17 04:57
|t/p
|286
|0.10
|113.90
|108.83
|113.90
|0.61
|555.81
|870
|2005.10.17 04:58
|buy
|287
|0.10
|113.91
|0.00
|0.00
|871
|2005.10.17 04:58
|modify
|287
|0.10
|113.91
|108.91
|113.98
|872
|2005.10.17 07:25
|t/p
|287
|0.10
|113.98
|108.91
|113.98
|0.61
|556.42
|873
|2005.10.17 07:25
|buy
|288
|0.10
|114.02
|0.00
|0.00
|874
|2005.10.17 07:25
|modify
|288
|0.10
|114.02
|109.02
|114.09
|875
|2005.10.17 07:32
|t/p
|288
|0.10
|114.09
|109.02
|114.09
|0.61
|557.03
|876
|2005.10.17 07:32
|buy
|289
|0.10
|114.13
|0.00
|0.00
|877
|2005.10.17 07:32
|modify
|289
|0.10
|114.13
|109.13
|114.20
|878
|2005.10.17 08:29
|t/p
|289
|0.10
|114.20
|109.13
|114.20
|0.61
|557.64
|879
|2005.10.17 08:30
|buy
|290
|0.10
|114.25
|0.00
|0.00
|880
|2005.10.17 08:30
|modify
|290
|0.10
|114.25
|109.25
|114.32
|881
|2005.10.17 10:16
|t/p
|290
|0.10
|114.32
|109.25
|114.32
|0.61
|558.25
|882
|2005.10.17 10:17
|buy
|291
|0.10
|114.37
|0.00
|0.00
|883
|2005.10.17 10:17
|modify
|291
|0.10
|114.37
|109.37
|114.44
|884
|2005.10.17 10:51
|t/p
|291
|0.10
|114.44
|109.37
|114.44
|0.61
|558.86
|885
|2005.10.17 10:52
|buy
|292
|0.10
|114.45
|0.00
|0.00
|886
|2005.10.17 10:52
|modify
|292
|0.10
|114.45
|109.45
|114.52
|887
|2005.10.17 11:44
|t/p
|292
|0.10
|114.52
|109.45
|114.52
|0.61
|559.47
|888
|2005.10.17 11:45
|buy
|293
|0.10
|114.57
|0.00
|0.00
|889
|2005.10.17 11:45
|modify
|293
|0.10
|114.57
|109.57
|114.64
|890
|2005.10.17 11:51
|t/p
|293
|0.10
|114.64
|109.57
|114.64
|0.61
|560.08
|891
|2005.10.17 11:52
|buy
|294
|0.10
|114.67
|0.00
|0.00
|892
|2005.10.17 11:52
|modify
|294
|0.10
|114.67
|109.67
|114.74
|893
|2005.10.17 12:28
|t/p
|294
|0.10
|114.74
|109.67
|114.74
|0.61
|560.69
|894
|2005.10.17 12:29
|buy
|295
|0.10
|114.78
|0.00
|0.00
|895
|2005.10.17 12:29
|modify
|295
|0.10
|114.78
|109.78
|114.85
|896
|2005.10.17 14:31
|t/p
|295
|0.10
|114.85
|109.78
|114.85
|0.61
|561.30
|897
|2005.10.17 14:32
|buy
|296
|0.10
|114.90
|0.00
|0.00
|898
|2005.10.17 14:32
|modify
|296
|0.10
|114.90
|109.90
|114.97
|899
|2005.10.17 22:19
|t/p
|296
|0.10
|114.97
|109.90
|114.97
|0.61
|561.91
|900
|2005.10.17 22:19
|buy
|297
|0.10
|115.00
|0.00
|0.00
|901
|2005.10.17 22:19
|modify
|297
|0.10
|115.00
|110.00
|115.07
|902
|2005.10.18 00:43
|t/p
|297
|0.10
|115.07
|110.00
|115.07
|0.74
|562.65
|903
|2005.10.18 00:44
|buy
|298
|0.10
|115.10
|0.00
|0.00
|904
|2005.10.18 00:44
|modify
|298
|0.10
|115.10
|110.10
|115.17
|905
|2005.10.18 01:42
|t/p
|298
|0.10
|115.17
|110.10
|115.17
|0.60
|563.25
|906
|2005.10.18 01:43
|buy
|299
|0.10
|115.24
|0.00
|0.00
|907
|2005.10.18 01:43
|modify
|299
|0.10
|115.24
|110.24
|115.31
|908
|2005.10.18 01:43
|t/p
|299
|0.10
|115.31
|110.24
|115.31
|0.61
|563.86
|909
|2005.10.18 01:44
|buy
|300
|0.10
|115.32
|0.00
|0.00
|910
|2005.10.18 01:44
|modify
|300
|0.10
|115.32
|110.32
|115.39
|911
|2005.10.18 07:34
|t/p
|300
|0.10
|115.39
|110.32
|115.39
|0.60
|564.46
|912
|2005.10.18 07:34
|buy
|301
|0.10
|115.43
|0.00
|0.00
|913
|2005.10.18 07:34
|modify
|301
|0.10
|115.43
|110.43
|115.50
|914
|2005.10.18 09:41
|t/p
|301
|0.10
|115.50
|110.43
|115.50
|0.60
|565.06
|915
|2005.10.18 09:42
|buy
|302
|0.10
|115.53
|0.00
|0.00
|916
|2005.10.18 09:42
|modify
|302
|0.10
|115.53
|110.53
|115.60
|917
|2005.10.18 09:48
|t/p
|302
|0.10
|115.60
|110.53
|115.60
|0.61
|565.67
|918
|2005.10.18 09:49
|buy
|303
|0.10
|115.68
|0.00
|0.00
|919
|2005.10.18 09:49
|modify
|303
|0.10
|115.68
|110.68
|115.75
|920
|2005.10.18 11:03
|t/p
|303
|0.10
|115.75
|110.68
|115.75
|0.61
|566.28
|921
|2005.10.18 11:04
|buy
|304
|0.10
|115.79
|0.00
|0.00
|922
|2005.10.18 11:04
|modify
|304
|0.10
|115.79
|110.79
|115.86
|923
|2005.10.18 11:48
|t/p
|304
|0.10
|115.86
|110.79
|115.86
|0.60
|566.88
|924
|2005.10.18 11:49
|buy
|305
|0.10
|115.92
|0.00
|0.00
|925
|2005.10.18 11:49
|modify
|305
|0.10
|115.92
|110.92
|115.99
|926
|2005.10.27 01:50
|t/p
|305
|0.10
|115.99
|110.92
|115.99
|2.03
|568.91
|927
|2005.10.27 01:51
|buy
|306
|0.10
|116.14
|0.00
|0.00
|928
|2005.10.27 01:51
|modify
|306
|0.10
|116.14
|111.14
|116.21
|929
|2005.10.27 01:54
|t/p
|306
|0.10
|116.21
|111.14
|116.21
|0.60
|569.51
|930
|2005.10.27 01:55
|buy
|307
|0.10
|116.20
|0.00
|0.00
|931
|2005.10.27 01:55
|modify
|307
|0.10
|116.20
|111.20
|116.27
|932
|2005.10.31 14:31
|t/p
|307
|0.10
|116.27
|111.20
|116.27
|0.86
|570.37
|933
|2005.10.31 14:39
|sell
|308
|0.10
|116.20
|0.00
|0.00
|934
|2005.10.31 14:39
|modify
|308
|0.10
|116.20
|121.20
|116.13
|935
|2005.10.31 15:18
|t/p
|308
|0.10
|116.13
|121.20
|116.13
|0.60
|570.97
|936
|2005.10.31 15:20
|buy
|309
|0.10
|116.16
|0.00
|0.00
|937
|2005.10.31 15:20
|modify
|309
|0.10
|116.16
|111.16
|116.23
|938
|2005.10.31 15:50
|t/p
|309
|0.10
|116.23
|111.16
|116.23
|0.60
|571.57
|939
|2005.10.31 15:54
|sell
|310
|0.10
|116.22
|0.00
|0.00
|940
|2005.10.31 15:54
|modify
|310
|0.10
|116.22
|121.22
|116.15
|941
|2005.10.31 15:55
|sell
|311
|0.50
|116.22
|0.00
|0.00
|942
|2005.10.31 15:55
|modify
|311
|0.50
|116.22
|121.22
|116.15
|943
|2005.11.03 18:02
|sell
|312
|2.50
|117.22
|0.00
|0.00
|944
|2005.11.03 18:02
|modify
|312
|2.50
|117.22
|122.03
|116.96
|945
|2005.11.03 18:02
|modify
|311
|0.50
|116.22
|122.03
|116.96
|946
|2005.11.03 18:02
|modify
|310
|0.10
|116.22
|122.03
|116.96
|947
|2005.11.09 14:56
|t/p
|310
|0.10
|116.96
|122.03
|116.96
|-7.64
|563.93
|948
|2005.11.09 14:56
|t/p
|311
|0.50
|116.96
|122.03
|116.96
|-38.21
|525.72
|949
|2005.11.09 14:56
|t/p
|312
|2.50
|116.96
|122.03
|116.96
|40.98
|566.70
|950
|2005.11.09 14:56
|sell
|313
|0.10
|116.92
|0.00
|0.00
|951
|2005.11.09 14:56
|modify
|313
|0.10
|116.92
|121.92
|116.85
|952
|2005.11.10 21:00
|sell
|314
|0.50
|118.22
|0.00
|0.00
|953
|2005.11.10 21:00
|modify
|314
|0.50
|118.22
|123.00
|117.93
|954
|2005.11.10 21:00
|modify
|313
|0.10
|116.92
|123.00
|117.93
|955
|2005.11.11 01:11
|t/p
|313
|0.10
|117.93
|123.00
|117.93
|-9.14
|557.56
|956
|2005.11.11 01:11
|t/p
|314
|0.50
|117.93
|123.00
|117.93
|11.57
|569.13
|957
|2005.11.11 01:13
|sell
|315
|0.10
|117.84
|0.00
|0.00
|958
|2005.11.11 01:13
|modify
|315
|0.10
|117.84
|122.84
|117.77
|959
|2005.11.11 01:42
|t/p
|315
|0.10
|117.77
|122.84
|117.77
|0.59
|569.72
|960
|2005.11.11 01:43
|sell
|316
|0.10
|117.72
|0.00
|0.00
|961
|2005.11.11 01:43
|modify
|316
|0.10
|117.72
|122.72
|117.65
|962
|2005.11.15 12:19
|sell
|317
|0.50
|119.22
|0.00
|0.00
|963
|2005.11.15 12:19
|modify
|317
|0.50
|119.22
|123.97
|118.90
|964
|2005.11.15 12:19
|modify
|316
|0.10
|117.72
|123.97
|118.90
|965
|2005.11.15 17:14
|t/p
|316
|0.10
|118.90
|123.97
|118.90
|-10.21
|559.50
|966
|2005.11.15 17:14
|t/p
|317
|0.50
|118.90
|123.97
|118.90
|13.46
|572.96
|967
|2005.11.15 17:14
|sell
|318
|0.10
|118.86
|0.00
|0.00
|968
|2005.11.15 17:14
|modify
|318
|0.10
|118.86
|123.86
|118.79
|969
|2005.11.15 17:34
|t/p
|318
|0.10
|118.79
|123.86
|118.79
|0.59
|573.55
|970
|2005.11.15 17:35
|sell
|319
|0.10
|118.76
|0.00
|0.00
|971
|2005.11.15 17:35
|modify
|319
|0.10
|118.76
|123.76
|118.69
|972
|2005.11.17 09:47
|t/p
|319
|0.10
|118.69
|123.76
|118.69
|0.01
|573.56
|973
|2005.11.17 09:48
|sell
|320
|0.10
|118.65
|0.00
|0.00
|974
|2005.11.17 09:48
|modify
|320
|0.10
|118.65
|123.65
|118.58
|975
|2005.11.17 09:49
|t/p
|320
|0.10
|118.58
|123.65
|118.58
|0.59
|574.15
|976
|2005.11.17 09:50
|sell
|321
|0.10
|118.54
|0.00
|0.00
|977
|2005.11.17 09:50
|modify
|321
|0.10
|118.54
|123.54
|118.47
|978
|2005.11.23 07:13
|t/p
|321
|0.10
|118.47
|123.54
|118.47
|0.01
|574.16
|979
|2005.11.23 07:14
|sell
|322
|0.10
|118.42
|0.00
|0.00
|980
|2005.11.23 07:14
|modify
|322
|0.10
|118.42
|123.42
|118.35
|981
|2005.11.23 09:26
|t/p
|322
|0.10
|118.35
|123.42
|118.35
|0.59
|574.75
|982
|2005.11.23 09:27
|sell
|323
|0.10
|118.30
|0.00
|0.00
|983
|2005.11.23 09:27
|modify
|323
|0.10
|118.30
|123.30
|118.23
|984
|2005.11.23 15:49
|t/p
|323
|0.10
|118.23
|123.30
|118.23
|0.60
|575.35
|985
|2005.11.23 15:50
|buy
|324
|0.10
|118.28
|0.00
|0.00
|986
|2005.11.23 15:50
|modify
|324
|0.10
|118.28
|113.28
|118.35
|987
|2005.11.23 16:02
|t/p
|324
|0.10
|118.35
|113.28
|118.35
|0.59
|575.94
|988
|2005.11.23 16:03
|buy
|325
|0.10
|118.41
|0.00
|0.00
|989
|2005.11.23 16:03
|modify
|325
|0.10
|118.41
|113.41
|118.48
|990
|2005.11.23 16:07
|t/p
|325
|0.10
|118.48
|113.41
|118.48
|0.59
|576.53
|991
|2005.11.23 16:08
|buy
|326
|0.10
|118.53
|0.00
|0.00
|992
|2005.11.23 16:08
|modify
|326
|0.10
|118.53
|113.53
|118.60
|993
|2005.11.23 16:56
|t/p
|326
|0.10
|118.60
|113.53
|118.60
|0.59
|577.12
|994
|2005.11.23 16:57
|buy
|327
|0.10
|118.64
|0.00
|0.00
|995
|2005.11.23 16:57
|modify
|327
|0.10
|118.64
|113.64
|118.71
|996
|2005.11.23 17:28
|t/p
|327
|0.10
|118.71
|113.64
|118.71
|0.59
|577.71
|997
|2005.11.23 17:29
|buy
|328
|0.10
|118.75
|0.00
|0.00
|998
|2005.11.23 17:29
|modify
|328
|0.10
|118.75
|113.75
|118.82
|999
|2005.11.23 19:25
|t/p
|328
|0.10
|118.82
|113.75
|118.82
|0.59
|578.30
|1000
|2005.11.23 19:25
|buy
|329
|0.10
|118.86
|0.00
|0.00
|1001
|2005.11.23 19:25
|modify
|329
|0.10
|118.86
|113.86
|118.93
|1002
|2005.11.23 19:40
|t/p
|329
|0.10
|118.93
|113.86
|118.93
|0.59
|578.89
|1003
|2005.11.23 19:40
|buy
|330
|0.10
|118.96
|0.00
|0.00
|1004
|2005.11.23 19:40
|modify
|330
|0.10
|118.96
|113.96
|119.03
|1005
|2005.11.25 00:32
|t/p
|330
|0.10
|119.03
|113.96
|119.03
|1.11
|580.00
|1006
|2005.11.25 00:33
|buy
|331
|0.10
|119.05
|0.00
|0.00
|1007
|2005.11.25 00:33
|modify
|331
|0.10
|119.05
|114.05
|119.12
|1008
|2005.11.25 00:44
|t/p
|331
|0.10
|119.12
|114.05
|119.12
|0.59
|580.59
|1009
|2005.11.25 00:45
|buy
|332
|0.10
|119.12
|0.00
|0.00
|1010
|2005.11.25 00:45
|modify
|332
|0.10
|119.12
|114.12
|119.19
|1011
|2005.11.25 01:13
|t/p
|332
|0.10
|119.19
|114.12
|119.19
|0.59
|581.18
|1012
|2005.11.25 01:14
|buy
|333
|0.10
|119.23
|0.00
|0.00
|1013
|2005.11.25 01:14
|modify
|333
|0.10
|119.23
|114.23
|119.30
|1014
|2005.11.25 02:14
|t/p
|333
|0.10
|119.30
|114.23
|119.30
|0.59
|581.77
|1015
|2005.11.25 02:15
|sell
|334
|0.10
|119.28
|0.00
|0.00
|1016
|2005.11.25 02:15
|modify
|334
|0.10
|119.28
|124.28
|119.21
|1017
|2005.11.25 02:16
|sell
|335
|0.50
|119.29
|0.00
|0.00
|1018
|2005.11.25 02:16
|modify
|335
|0.50
|119.29
|124.29
|119.22
|1019
|2005.11.25 02:16
|modify
|334
|0.10
|119.28
|124.29
|119.22
|1020
|2005.11.25 02:33
|t/p
|334
|0.10
|119.22
|124.29
|119.22
|0.51
|582.28
|1021
|2005.11.25 02:33
|t/p
|335
|0.50
|119.22
|124.29
|119.22
|2.94
|585.22
|1022
|2005.11.25 02:34
|buy
|336
|0.10
|119.24
|0.00
|0.00
|1023
|2005.11.25 02:34
|modify
|336
|0.10
|119.24
|114.24
|119.31
|1024
|2005.11.25 09:17
|t/p
|336
|0.10
|119.31
|114.24
|119.31
|0.58
|585.80
|1025
|2005.11.25 09:18
|buy
|337
|0.10
|119.37
|0.00
|0.00
|1026
|2005.11.25 09:18
|modify
|337
|0.10
|119.37
|114.37
|119.44
|1027
|2005.11.25 12:42
|t/p
|337
|0.10
|119.44
|114.37
|119.44
|0.59
|586.39
|1028
|2005.11.25 12:43
|buy
|338
|0.10
|119.45
|0.00
|0.00
|1029
|2005.11.25 12:43
|modify
|338
|0.10
|119.45
|114.45
|119.52
|1030
|2005.11.25 15:57
|t/p
|338
|0.10
|119.52
|114.45
|119.52
|0.59
|586.98
|1031
|2005.11.25 15:58
|buy
|339
|0.10
|119.57
|0.00
|0.00
|1032
|2005.11.25 15:58
|modify
|339
|0.10
|119.57
|114.57
|119.64
|1033
|2005.11.25 16:12
|t/p
|339
|0.10
|119.64
|114.57
|119.64
|0.58
|587.56
|1034
|2005.11.25 16:12
|buy
|340
|0.10
|119.69
|0.00
|0.00
|1035
|2005.11.25 16:12
|modify
|340
|0.10
|119.69
|114.69
|119.76
|1036
|2005.11.28 01:16
|t/p
|340
|0.10
|119.76
|114.69
|119.76
|0.71
|588.27
|1037
|2005.11.28 01:17
|buy
|341
|0.10
|119.80
|0.00
|0.00
|1038
|2005.11.28 01:17
|modify
|341
|0.10
|119.80
|114.80
|119.87
|1039
|2005.11.28 08:52
|t/p
|341
|0.10
|119.87
|114.80
|119.87
|0.58
|588.85
|1040
|2005.11.28 08:53
|buy
|342
|0.10
|119.89
|0.00
|0.00
|1041
|2005.11.28 08:53
|modify
|342
|0.10
|119.89
|114.89
|119.96
|1042
|2005.12.01 12:03
|t/p
|342
|0.10
|119.96
|114.89
|119.96
|1.24
|590.09
|1043
|2005.12.01 12:03
|buy
|343
|0.10
|120.00
|0.00
|0.00
|1044
|2005.12.01 12:03
|modify
|343
|0.10
|120.00
|115.00
|120.07
|1045
|2005.12.01 12:52
|t/p
|343
|0.10
|120.07
|115.00
|120.07
|0.58
|590.67
|1046
|2005.12.01 12:53
|buy
|344
|0.10
|120.11
|0.00
|0.00
|1047
|2005.12.01 12:53
|modify
|344
|0.10
|120.11
|115.11
|120.18
|1048
|2005.12.01 12:57
|t/p
|344
|0.10
|120.18
|115.11
|120.18
|0.58
|591.25
|1049
|2005.12.01 12:58
|buy
|345
|0.10
|120.19
|0.00
|0.00
|1050
|2005.12.01 12:58
|modify
|345
|0.10
|120.19
|115.19
|120.26
|1051
|2005.12.01 14:17
|t/p
|345
|0.10
|120.26
|115.19
|120.26
|0.59
|591.84
|1052
|2005.12.01 14:17
|buy
|346
|0.10
|120.30
|0.00
|0.00
|1053
|2005.12.01 14:17
|modify
|346
|0.10
|120.30
|115.30
|120.37
|1054
|2005.12.01 16:12
|t/p
|346
|0.10
|120.37
|115.30
|120.37
|0.58
|592.42
|1055
|2005.12.01 16:13
|buy
|347
|0.10
|120.39
|0.00
|0.00
|1056
|2005.12.01 16:13
|modify
|347
|0.10
|120.39
|115.39
|120.46
|1057
|2005.12.01 16:47
|t/p
|347
|0.10
|120.46
|115.39
|120.46
|0.58
|593.00
|1058
|2005.12.01 16:48
|buy
|348
|0.10
|120.50
|0.00
|0.00
|1059
|2005.12.01 16:48
|modify
|348
|0.10
|120.50
|115.50
|120.57
|1060
|2005.12.01 17:21
|t/p
|348
|0.10
|120.57
|115.50
|120.57
|0.58
|593.58
|1061
|2005.12.01 17:22
|buy
|349
|0.10
|120.62
|0.00
|0.00
|1062
|2005.12.01 17:22
|modify
|349
|0.10
|120.62
|115.62
|120.69
|1063
|2005.12.01 17:42
|t/p
|349
|0.10
|120.69
|115.62
|120.69
|0.58
|594.16
|1064
|2005.12.01 17:43
|buy
|350
|0.10
|120.71
|0.00
|0.00
|1065
|2005.12.01 17:43
|modify
|350
|0.10
|120.71
|115.71
|120.78
|1066
|2005.12.02 11:51
|t/p
|350
|0.10
|120.78
|115.71
|120.78
|0.71
|594.87
|1067
|2005.12.02 11:51
|buy
|351
|0.10
|120.82
|0.00
|0.00
|1068
|2005.12.02 11:51
|modify
|351
|0.10
|120.82
|115.82
|120.89
|1069
|2005.12.02 12:04
|t/p
|351
|0.10
|120.89
|115.82
|120.89
|0.58
|595.45
|1070
|2005.12.02 12:04
|buy
|352
|0.10
|120.93
|0.00
|0.00
|1071
|2005.12.02 12:04
|modify
|352
|0.10
|120.93
|115.93
|121.00
|1072
|2005.12.02 15:57
|t/p
|352
|0.10
|121.00
|115.93
|121.00
|0.58
|596.03
|1073
|2005.12.02 15:58
|buy
|353
|0.10
|121.08
|0.00
|0.00
|1074
|2005.12.02 15:58
|modify
|353
|0.10
|121.08
|116.08
|121.15
|1075
|2005.12.02 16:00
|t/p
|353
|0.10
|121.15
|116.08
|121.15
|0.58
|596.61
|1076
|2005.12.02 16:01
|buy
|354
|0.10
|121.20
|0.00
|0.00
|1077
|2005.12.02 16:01
|modify
|354
|0.10
|121.20
|116.20
|121.27
|1078
|2005.12.05 02:44
|t/p
|354
|0.10
|121.27
|116.20
|121.27
|0.71
|597.32
|1079
|2005.12.05 02:45
|buy
|355
|0.10
|121.29
|0.00
|0.00
|1080
|2005.12.05 02:45
|modify
|355
|0.10
|121.29
|116.29
|121.36
|1081
|2005.12.05 03:28
|t/p
|355
|0.10
|121.36
|116.29
|121.36
|0.58
|597.90
|1082
|2005.12.05 03:28
|buy
|356
|0.10
|121.39
|0.00
|0.00
|1083
|2005.12.05 03:28
|modify
|356
|0.10
|121.39
|116.39
|121.46
|1084
|2005.12.15 08:56
|s/l
|356
|0.10
|116.39
|116.39
|121.46
|-41.41
|556.49
|1085
|2005.12.15 08:57
|sell
|357
|0.10
|116.37
|0.00
|0.00
|1086
|2005.12.15 08:57
|modify
|357
|0.10
|116.37
|121.37
|116.30
|1087
|2005.12.15 08:58
|sell
|358
|0.50
|116.37
|0.00
|0.00
|1088
|2005.12.15 08:58
|modify
|358
|0.50
|116.37
|121.37
|116.30
|1089
|2005.12.15 10:01
|t/p
|357
|0.10
|116.30
|121.37
|116.30
|0.60
|557.09
|1090
|2005.12.15 10:01
|t/p
|358
|0.50
|116.30
|121.37
|116.30
|3.01
|560.10
|1091
|2005.12.15 10:02
|sell
|359
|0.10
|116.29
|0.00
|0.00
|1092
|2005.12.15 10:02
|modify
|359
|0.10
|116.29
|121.29
|116.22
|1093
|2005.12.15 10:31
|t/p
|359
|0.10
|116.22
|121.29
|116.22
|0.60
|560.70
|1094
|2005.12.15 10:32
|sell
|360
|0.10
|116.17
|0.00
|0.00
|1095
|2005.12.15 10:32
|modify
|360
|0.10
|116.17
|121.17
|116.10
|1096
|2005.12.15 10:38
|t/p
|360
|0.10
|116.10
|121.17
|116.10
|0.60
|561.30
|1097
|2005.12.15 10:39
|sell
|361
|0.10
|116.00
|0.00
|0.00
|1098
|2005.12.15 10:39
|modify
|361
|0.10
|116.00
|121.00
|115.93
|1099
|2005.12.15 10:42
|t/p
|361
|0.10
|115.93
|121.00
|115.93
|0.60
|561.90
|1100
|2005.12.15 10:42
|sell
|362
|0.10
|115.89
|0.00
|0.00
|1101
|2005.12.15 10:42
|modify
|362
|0.10
|115.89
|120.89
|115.82
|1102
|2005.12.16 01:15
|t/p
|362
|0.10
|115.82
|120.89
|115.82
|0.45
|562.35
|1103
|2005.12.16 01:16
|sell
|363
|0.10
|115.71
|0.00
|0.00
|1104
|2005.12.16 01:16
|modify
|363
|0.10
|115.71
|120.71
|115.64
|1105
|2005.12.19 00:00
|t/p
|363
|0.10
|115.64
|120.71
|115.64
|0.45
|562.80
|1106
|2005.12.19 00:00
|sell
|364
|0.10
|115.58
|0.00
|0.00
|1107
|2005.12.19 00:00
|modify
|364
|0.10
|115.58
|120.58
|115.51
|1108
|2005.12.21 15:04
|sell
|365
|0.50
|117.37
|0.00
|0.00
|1109
|2005.12.21 15:04
|modify
|365
|0.50
|117.37
|122.07
|117.00
|1110
|2005.12.21 15:04
|modify
|364
|0.10
|115.58
|122.07
|117.00
|1111
|2005.12.22 15:02
|t/p
|364
|0.10
|117.00
|122.07
|117.00
|-12.87
|549.93
|1112
|2005.12.22 15:02
|t/p
|365
|0.50
|117.00
|122.07
|117.00
|13.62
|563.55
|1113
|2005.12.22 15:03
|sell
|366
|0.10
|116.91
|0.00
|0.00
|1114
|2005.12.22 15:03
|modify
|366
|0.10
|116.91
|121.91
|116.84
|1115
|2005.12.22 15:06
|t/p
|366
|0.10
|116.84
|121.91
|116.84
|0.60
|564.15
|1116
|2005.12.22 15:07
|sell
|367
|0.10
|116.84
|0.00
|0.00
|1117
|2005.12.22 15:07
|modify
|367
|0.10
|116.84
|121.84
|116.77
|1118
|2005.12.22 15:33
|t/p
|367
|0.10
|116.77
|121.84
|116.77
|0.60
|564.75
|1119
|2005.12.22 15:34
|sell
|368
|0.10
|116.63
|0.00
|0.00
|1120
|2005.12.22 15:34
|modify
|368
|0.10
|116.63
|121.63
|116.56
|1121
|2005.12.22 16:01
|t/p
|368
|0.10
|116.56
|121.63
|116.56
|0.60
|565.35
|1122
|2005.12.22 16:02
|sell
|369
|0.10
|116.54
|0.00
|0.00
|1123
|2005.12.22 16:02
|modify
|369
|0.10
|116.54
|121.54
|116.47
|1124
|2005.12.22 16:30
|t/p
|369
|0.10
|116.47
|121.54
|116.47
|0.60
|565.95
|1125
|2005.12.22 16:31
|sell
|370
|0.10
|116.44
|0.00
|0.00
|1126
|2005.12.22 16:31
|modify
|370
|0.10
|116.44
|121.44
|116.37
|1127
|2005.12.23 16:33
|t/p
|370
|0.10
|116.37
|121.44
|116.37
|0.45
|566.41
|1128
|2005.12.23 16:34
|sell
|371
|0.10
|116.30
|0.00
|0.00
|1129
|2005.12.23 16:34
|modify
|371
|0.10
|116.30
|121.30
|116.23
|1130
|2005.12.23 18:30
|t/p
|371
|0.10
|116.23
|121.30
|116.23
|0.60
|567.01
|1131
|2005.12.23 18:31
|sell
|372
|0.10
|116.17
|0.00
|0.00
|1132
|2005.12.23 18:31
|modify
|372
|0.10
|116.17
|121.17
|116.10
|1133
|2005.12.26 02:04
|t/p
|372
|0.10
|116.10
|121.17
|116.10
|0.46
|567.47
|1134
|2005.12.26 02:05
|sell
|373
|0.10
|116.05
|0.00
|0.00
|1135
|2005.12.26 02:05
|modify
|373
|0.10
|116.05
|121.05
|115.98
|1136
|2006.01.04 00:54
|t/p
|373
|0.10
|115.98
|121.05
|115.98
|-0.71
|566.76
|1137
|2006.01.04 00:55
|sell
|374
|0.10
|115.85
|0.00
|0.00
|1138
|2006.01.04 00:55
|modify
|374
|0.10
|115.85
|120.85
|115.78
|1139
|2006.01.04 03:15
|t/p
|374
|0.10
|115.78
|120.85
|115.78
|0.60
|567.36
|1140
|2006.01.04 03:16
|sell
|375
|0.10
|115.69
|0.00
|0.00
|1141
|2006.01.04 03:16
|modify
|375
|0.10
|115.69
|120.69
|115.62
|1142
|2006.01.06 14:47
|t/p
|375
|0.10
|115.62
|120.69
|115.62
|0.03
|567.38
|1143
|2006.01.06 14:48
|sell
|376
|0.10
|115.32
|0.00
|0.00
|1144
|2006.01.06 14:48
|modify
|376
|0.10
|115.32
|120.32
|115.25
|1145
|2006.01.06 14:48
|t/p
|376
|0.10
|115.25
|120.32
|115.25
|0.61
|567.99
|1146
|2006.01.06 14:49
|sell
|377
|0.10
|115.05
|0.00
|0.00
|1147
|2006.01.06 14:49
|modify
|377
|0.10
|115.05
|120.05
|114.98
|1148
|2006.01.06 14:51
|t/p
|377
|0.10
|114.98
|120.05
|114.98
|0.61
|568.60
|1149
|2006.01.06 14:52
|sell
|378
|0.10
|114.82
|0.00
|0.00
|1150
|2006.01.06 14:52
|modify
|378
|0.10
|114.82
|119.82
|114.75
|1151
|2006.01.06 15:11
|t/p
|378
|0.10
|114.75
|119.82
|114.75
|0.61
|569.21
|1152
|2006.01.06 15:12
|sell
|379
|0.10
|114.63
|0.00
|0.00
|1153
|2006.01.06 15:12
|modify
|379
|0.10
|114.63
|119.63
|114.56
|1154
|2006.01.06 16:12
|t/p
|379
|0.10
|114.56
|119.63
|114.56
|0.61
|569.82
|1155
|2006.01.06 16:13
|sell
|380
|0.10
|114.51
|0.00
|0.00
|1156
|2006.01.06 16:13
|modify
|380
|0.10
|114.51
|119.51
|114.44
|1157
|2006.01.06 16:18
|t/p
|380
|0.10
|114.44
|119.51
|114.44
|0.61
|570.43
|1158
|2006.01.06 16:19
|sell
|381
|0.10
|114.44
|0.00
|0.00
|1159
|2006.01.06 16:19
|modify
|381
|0.10
|114.44
|119.44
|114.37
|1160
|2006.01.06 16:19
|t/p
|381
|0.10
|114.37
|119.44
|114.37
|0.61
|571.04
|1161
|2006.01.06 16:20
|sell
|382
|0.10
|114.35
|0.00
|0.00
|1162
|2006.01.06 16:20
|modify
|382
|0.10
|114.35
|119.35
|114.28
|1163
|2006.01.06 18:15
|t/p
|382
|0.10
|114.28
|119.35
|114.28
|0.61
|571.65
|1164
|2006.01.06 18:16
|buy
|383
|0.10
|114.35
|0.00
|0.00
|1165
|2006.01.06 18:16
|modify
|383
|0.10
|114.35
|109.35
|114.42
|1166
|2006.01.06 18:28
|t/p
|383
|0.10
|114.42
|109.35
|114.42
|0.61
|572.26
|1167
|2006.01.06 18:28
|buy
|384
|0.10
|114.46
|0.00
|0.00
|1168
|2006.01.06 18:28
|modify
|384
|0.10
|114.46
|109.46
|114.53
|1169
|2006.01.09 00:02
|t/p
|384
|0.10
|114.53
|109.46
|114.53
|0.74
|573.00
|1170
|2006.01.09 00:02
|sell
|385
|0.10
|114.54
|0.00
|0.00
|1171
|2006.01.09 00:02
|modify
|385
|0.10
|114.54
|119.54
|114.47
|1172
|2006.01.09 00:03
|sell
|386
|0.50
|114.53
|0.00
|0.00
|1173
|2006.01.09 00:03
|modify
|386
|0.50
|114.53
|119.53
|114.46
|1174
|2006.01.09 00:03
|modify
|385
|0.10
|114.54
|119.53
|114.46
|1175
|2006.01.09 01:06
|t/p
|385
|0.10
|114.46
|119.53
|114.46
|0.70
|573.70
|1176
|2006.01.09 01:06
|t/p
|386
|0.50
|114.46
|119.53
|114.46
|3.06
|576.76
|1177
|2006.01.09 01:06
|sell
|387
|0.10
|114.42
|0.00
|0.00
|1178
|2006.01.09 01:06
|modify
|387
|0.10
|114.42
|119.42
|114.35
|1179
|2006.01.09 01:10
|t/p
|387
|0.10
|114.35
|119.42
|114.35
|0.61
|577.37
|1180
|2006.01.09 01:10
|sell
|388
|0.10
|114.32
|0.00
|0.00
|1181
|2006.01.09 01:10
|modify
|388
|0.10
|114.32
|119.32
|114.25
|1182
|2006.01.09 01:19
|t/p
|388
|0.10
|114.25
|119.32
|114.25
|0.62
|577.99
|1183
|2006.01.09 01:20
|sell
|389
|0.10
|114.18
|0.00
|0.00
|1184
|2006.01.09 01:20
|modify
|389
|0.10
|114.18
|119.18
|114.11
|1185
|2006.01.09 01:50
|t/p
|389
|0.10
|114.11
|119.18
|114.11
|0.61
|578.60
|1186
|2006.01.09 01:51
|sell
|390
|0.10
|114.05
|0.00
|0.00
|1187
|2006.01.09 01:51
|modify
|390
|0.10
|114.05
|119.05
|113.98
|1188
|2006.01.09 01:56
|t/p
|390
|0.10
|113.98
|119.05
|113.98
|0.61
|579.21
|1189
|2006.01.09 01:57
|sell
|391
|0.10
|114.00
|0.00
|0.00
|1190
|2006.01.09 01:57
|modify
|391
|0.10
|114.00
|119.00
|113.93
|1191
|2006.01.09 01:59
|t/p
|391
|0.10
|113.93
|119.00
|113.93
|0.61
|579.82
|1192
|2006.01.09 02:00
|sell
|392
|0.10
|113.80
|0.00
|0.00
|1193
|2006.01.09 02:00
|modify
|392
|0.10
|113.80
|118.80
|113.73
|1194
|2006.01.12 10:10
|t/p
|392
|0.10
|113.73
|118.80
|113.73
|-0.12
|579.70
|1195
|2006.01.12 10:11
|sell
|393
|0.10
|113.51
|0.00
|0.00
|1196
|2006.01.12 10:11
|modify
|393
|0.10
|113.51
|118.51
|113.44
|1197
|2006.01.17 16:02
|sell
|394
|0.50
|115.54
|0.00
|0.00
|1198
|2006.01.17 16:02
|modify
|394
|0.50
|115.54
|120.20
|115.13
|1199
|2006.01.17 16:02
|modify
|393
|0.10
|113.51
|120.20
|115.13
|1200
|2006.01.18 09:02
|t/p
|393
|0.10
|115.13
|120.20
|115.13
|-14.65
|565.05
|1201
|2006.01.18 09:02
|t/p
|394
|0.50
|115.13
|120.20
|115.13
|17.08
|582.13
|1202
|2006.01.18 09:03
|sell
|395
|0.10
|115.11
|0.00
|0.00
|1203
|2006.01.18 09:03
|modify
|395
|0.10
|115.11
|120.11
|115.04
|1204
|2006.01.18 09:48
|t/p
|395
|0.10
|115.04
|120.11
|115.04
|0.61
|582.74
|1205
|2006.01.18 09:49
|sell
|396
|0.10
|114.99
|0.00
|0.00
|1206
|2006.01.18 09:49
|modify
|396
|0.10
|114.99
|119.99
|114.92
|1207
|2006.01.18 10:46
|t/p
|396
|0.10
|114.92
|119.99
|114.92
|0.61
|583.35
|1208
|2006.01.18 10:47
|sell
|397
|0.10
|114.85
|0.00
|0.00
|1209
|2006.01.18 10:47
|modify
|397
|0.10
|114.85
|119.85
|114.78
|1210
|2006.01.23 02:18
|t/p
|397
|0.10
|114.78
|119.85
|114.78
|-0.12
|583.23
|1211
|2006.01.23 02:19
|sell
|398
|0.10
|114.68
|0.00
|0.00
|1212
|2006.01.23 02:19
|modify
|398
|0.10
|114.68
|119.68
|114.61
|1213
|2006.01.23 04:44
|t/p
|398
|0.10
|114.61
|119.68
|114.61
|0.61
|583.84
|1214
|2006.01.23 04:45
|sell
|399
|0.10
|114.57
|0.00
|0.00
|1215
|2006.01.23 04:45
|modify
|399
|0.10
|114.57
|119.57
|114.50
|1216
|2006.01.23 10:34
|t/p
|399
|0.10
|114.50
|119.57
|114.50
|0.62
|584.46
|1217
|2006.01.23 10:35
|sell
|400
|0.10
|114.51
|0.00
|0.00
|1218
|2006.01.23 10:35
|modify
|400
|0.10
|114.51
|119.51
|114.44
|1219
|2006.01.23 10:36
|t/p
|400
|0.10
|114.44
|119.51
|114.44
|0.61
|585.07
|1220
|2006.01.23 10:37
|sell
|401
|0.10
|114.44
|0.00
|0.00
|1221
|2006.01.23 10:37
|modify
|401
|0.10
|114.44
|119.44
|114.37
|1222
|2006.01.23 10:39
|t/p
|401
|0.10
|114.37
|119.44
|114.37
|0.61
|585.68
|1223
|2006.01.23 10:40
|sell
|402
|0.10
|114.34
|0.00
|0.00
|1224
|2006.01.23 10:40
|modify
|402
|0.10
|114.34
|119.34
|114.27
|1225
|2006.01.23 11:35
|t/p
|402
|0.10
|114.27
|119.34
|114.27
|0.61
|586.29
|1226
|2006.01.23 11:36
|sell
|403
|0.10
|114.24
|0.00
|0.00
|1227
|2006.01.23 11:36
|modify
|403
|0.10
|114.24
|119.24
|114.17
|1228
|2006.01.26 23:24
|sell
|404
|0.50
|116.54
|0.00
|0.00
|1229
|2006.01.26 23:24
|modify
|404
|0.50
|116.54
|121.16
|116.09
|1230
|2006.01.26 23:24
|modify
|403
|0.10
|114.24
|121.16
|116.09
|1231
|2006.01.30 09:49
|sell
|405
|2.50
|117.56
|0.00
|0.00
|1232
|2006.01.30 09:49
|modify
|405
|2.50
|117.56
|122.29
|117.22
|1233
|2006.01.30 09:49
|modify
|404
|0.50
|116.54
|122.29
|117.22
|1234
|2006.01.30 09:49
|modify
|403
|0.10
|114.24
|122.29
|117.22
|1235
|2006.01.31 08:46
|t/p
|403
|0.10
|117.22
|122.29
|117.22
|-26.59
|559.70
|1236
|2006.01.31 08:46
|t/p
|404
|0.50
|117.22
|122.29
|117.22
|-31.20
|528.50
|1237
|2006.01.31 08:46
|t/p
|405
|2.50
|117.22
|122.29
|117.22
|68.86
|597.36
|1238
|2006.01.31 08:47
|sell
|406
|0.10
|117.21
|0.00
|0.00
|1239
|2006.01.31 08:47
|modify
|406
|0.10
|117.21
|122.21
|117.14
|1240
|2006.01.31 10:03
|t/p
|406
|0.10
|117.14
|122.21
|117.14
|0.60
|597.96
|1241
|2006.01.31 10:04
|sell
|407
|0.10
|117.06
|0.00
|0.00
|1242
|2006.01.31 10:04
|modify
|407
|0.10
|117.06
|122.06
|116.99
|1243
|2006.01.31 10:14
|t/p
|407
|0.10
|116.99
|122.06
|116.99
|0.60
|598.56
|1244
|2006.01.31 10:15
|sell
|408
|0.10
|117.00
|0.00
|0.00
|1245
|2006.01.31 10:15
|modify
|408
|0.10
|117.00
|122.00
|116.93
|1246
|2006.01.31 17:54
|t/p
|408
|0.10
|116.93
|122.00
|116.93
|0.60
|599.16
|1247
|2006.01.31 17:55
|sell
|409
|0.10
|116.85
|0.00
|0.00
|1248
|2006.01.31 17:55
|modify
|409
|0.10
|116.85
|121.85
|116.78
|1249
|2006.01.31 18:14
|t/p
|409
|0.10
|116.78
|121.85
|116.78
|0.60
|599.76
|1250
|2006.01.31 18:15
|sell
|410
|0.10
|116.78
|0.00
|0.00
|1251
|2006.01.31 18:15
|modify
|410
|0.10
|116.78
|121.78
|116.71
|1252
|2006.02.02 06:49
|sell
|411
|0.50
|118.60
|0.00
|0.00
|1253
|2006.02.02 06:49
|modify
|411
|0.50
|118.60
|123.30
|118.23
|1254
|2006.02.02 06:49
|modify
|410
|0.10
|116.78
|123.30
|118.23
|1255
|2006.02.02 17:30
|t/p
|410
|0.10
|118.23
|123.30
|118.23
|-12.84
|586.92
|1256
|2006.02.02 17:30
|t/p
|411
|0.50
|118.23
|123.30
|118.23
|15.65
|602.57
|1257
|2006.02.02 17:31
|sell
|412
|0.10
|118.19
|0.00
|0.00
|1258
|2006.02.02 17:31
|modify
|412
|0.10
|118.19
|123.19
|118.12
|1259
|2006.02.07 10:04
|t/p
|412
|0.10
|118.12
|123.19
|118.12
|0.15
|602.72
|1260
|2006.02.07 10:05
|sell
|413
|0.10
|118.10
|0.00
|0.00
|1261
|2006.02.07 10:05
|modify
|413
|0.10
|118.10
|123.10
|118.03
|1262
|2006.02.07 10:13
|t/p
|413
|0.10
|118.03
|123.10
|118.03
|0.59
|603.31
|1263
|2006.02.07 10:14
|sell
|414
|0.10
|118.01
|0.00
|0.00
|1264
|2006.02.07 10:14
|modify
|414
|0.10
|118.01
|123.01
|117.94
|1265
|2006.02.07 10:29
|t/p
|414
|0.10
|117.94
|123.01
|117.94
|0.59
|603.90
|1266
|2006.02.07 10:30
|sell
|415
|0.10
|117.92
|0.00
|0.00
|1267
|2006.02.07 10:30
|modify
|415
|0.10
|117.92
|122.92
|117.85
|1268
|2006.02.07 10:31
|t/p
|415
|0.10
|117.85
|122.92
|117.85
|0.59
|604.49
|1269
|2006.02.07 10:32
|sell
|416
|0.10
|117.77
|0.00
|0.00
|1270
|2006.02.07 10:32
|modify
|416
|0.10
|117.77
|122.77
|117.70
|1271
|2006.02.07 10:32
|t/p
|416
|0.10
|117.70
|122.77
|117.70
|0.60
|605.09
|1272
|2006.02.07 10:33
|sell
|417
|0.10
|117.68
|0.00
|0.00
|1273
|2006.02.07 10:33
|modify
|417
|0.10
|117.68
|122.68
|117.61
|1274
|2006.02.08 00:11
|t/p
|417
|0.10
|117.61
|122.68
|117.61
|0.45
|605.54
|1275
|2006.02.08 00:12
|sell
|418
|0.10
|117.59
|0.00
|0.00
|1276
|2006.02.08 00:12
|modify
|418
|0.10
|117.59
|122.59
|117.52
|1277
|2006.02.10 10:53
|t/p
|418
|0.10
|117.52
|122.59
|117.52
|0.01
|605.55
|1278
|2006.02.10 10:53
|sell
|419
|0.10
|117.48
|0.00
|0.00
|1279
|2006.02.10 10:53
|modify
|419
|0.10
|117.48
|122.48
|117.41
|1280
|2006.02.10 10:53
|t/p
|419
|0.10
|117.41
|122.48
|117.41
|0.59
|606.14
|1281
|2006.02.10 10:54
|sell
|420
|0.10
|117.41
|0.00
|0.00
|1282
|2006.02.10 10:54
|modify
|420
|0.10
|117.41
|122.41
|117.34
|1283
|2006.02.10 14:44
|t/p
|420
|0.10
|117.34
|122.41
|117.34
|0.60
|606.74
|1284
|2006.02.10 14:45
|sell
|421
|0.10
|117.33
|0.00
|0.00
|1285
|2006.02.10 14:45
|modify
|421
|0.10
|117.33
|122.33
|117.26
|1286
|2006.02.10 14:48
|t/p
|421
|0.10
|117.26
|122.33
|117.26
|0.60
|607.34
|1287
|2006.02.10 14:49
|sell
|422
|0.10
|117.23
|0.00
|0.00
|1288
|2006.02.10 14:49
|modify
|422
|0.10
|117.23
|122.23
|117.16
|1289
|2006.02.10 14:50
|t/p
|422
|0.10
|117.16
|122.23
|117.16
|0.60
|607.94
|1290
|2006.02.10 14:51
|sell
|423
|0.10
|117.10
|0.00
|0.00
|1291
|2006.02.10 14:51
|modify
|423
|0.10
|117.10
|122.10
|117.03
|1292
|2006.02.10 14:57
|t/p
|423
|0.10
|117.03
|122.10
|117.03
|0.59
|608.53
|1293
|2006.02.10 14:58
|sell
|424
|0.10
|117.03
|0.00
|0.00
|1294
|2006.02.10 14:58
|modify
|424
|0.10
|117.03
|122.03
|116.96
|1295
|2006.02.10 15:09
|t/p
|424
|0.10
|116.96
|122.03
|116.96
|0.60
|609.13
|1296
|2006.02.10 15:10
|sell
|425
|0.10
|116.92
|0.00
|0.00
|1297
|2006.02.10 15:10
|modify
|425
|0.10
|116.92
|121.92
|116.85
|1298
|2006.02.15 16:18
|t/p
|425
|0.10
|116.85
|121.92
|116.85
|0.16
|609.29
|1299
|2006.02.15 16:19
|sell
|426
|0.10
|116.81
|0.00
|0.00
|1300
|2006.02.15 16:19
|modify
|426
|0.10
|116.81
|121.81
|116.74
|1301
|2006.02.24 01:17
|t/p
|426
|0.10
|116.74
|121.81
|116.74
|-1.01
|608.29
|1302
|2006.02.24 01:18
|sell
|427
|0.10
|116.63
|0.00
|0.00
|1303
|2006.02.24 01:18
|modify
|427
|0.10
|116.63
|121.63
|116.56
|1304
|2006.02.24 01:27
|t/p
|427
|0.10
|116.56
|121.63
|116.56
|0.60
|608.89
|1305
|2006.02.24 01:28
|sell
|428
|0.10
|116.49
|0.00
|0.00
|1306
|2006.02.24 01:28
|modify
|428
|0.10
|116.49
|121.49
|116.42
|1307
|2006.02.27 01:55
|t/p
|428
|0.10
|116.42
|121.49
|116.42
|0.45
|609.34
|1308
|2006.02.27 01:56
|buy
|429
|0.10
|116.47
|0.00
|0.00
|1309
|2006.02.27 01:56
|modify
|429
|0.10
|116.47
|111.47
|116.54
|1310
|2006.03.03 01:55
|t/p
|429
|0.10
|116.54
|111.47
|116.54
|1.38
|610.72
|1311
|2006.03.03 01:56
|buy
|430
|0.10
|116.63
|0.00
|0.00
|1312
|2006.03.03 01:56
|modify
|430
|0.10
|116.63
|111.63
|116.70
|1313
|2006.03.03 16:06
|t/p
|430
|0.10
|116.70
|111.63
|116.70
|0.60
|611.32
|1314
|2006.03.03 16:07
|buy
|431
|0.10
|116.78
|0.00
|0.00
|1315
|2006.03.03 16:07
|modify
|431
|0.10
|116.78
|111.78
|116.85
|1316
|2006.03.06 04:20
|t/p
|431
|0.10
|116.85
|111.78
|116.85
|0.72
|612.04
|1317
|2006.03.06 04:21
|buy
|432
|0.10
|116.88
|0.00
|0.00
|1318
|2006.03.06 04:21
|modify
|432
|0.10
|116.88
|111.88
|116.95
|1319
|2006.03.06 04:30
|t/p
|432
|0.10
|116.95
|111.88
|116.95
|0.59
|612.63
|1320
|2006.03.06 04:31
|sell
|433
|0.10
|116.94
|0.00
|0.00
|1321
|2006.03.06 04:31
|modify
|433
|0.10
|116.94
|121.94
|116.87
|1322
|2006.03.06 04:32
|sell
|434
|0.50
|116.93
|0.00
|0.00
|1323
|2006.03.06 04:32
|modify
|434
|0.50
|116.93
|121.93
|116.86
|1324
|2006.03.06 04:32
|modify
|433
|0.10
|116.94
|121.93
|116.86
|1325
|2006.03.06 09:15
|t/p
|433
|0.10
|116.86
|121.93
|116.86
|0.68
|613.31
|1326
|2006.03.06 09:15
|t/p
|434
|0.50
|116.86
|121.93
|116.86
|3.00
|616.31
|1327
|2006.03.06 09:16
|sell
|435
|0.10
|116.83
|0.00
|0.00
|1328
|2006.03.06 09:16
|modify
|435
|0.10
|116.83
|121.83
|116.76
|1329
|2006.03.07 09:32
|sell
|436
|0.50
|117.99
|0.00
|0.00
|1330
|2006.03.07 09:32
|modify
|436
|0.50
|117.99
|122.80
|117.73
|1331
|2006.03.07 09:32
|modify
|435
|0.10
|116.83
|122.80
|117.73
|1332
|2006.03.07 09:59
|t/p
|435
|0.10
|117.73
|122.80
|117.73
|-7.79
|608.52
|1333
|2006.03.07 09:59
|t/p
|436
|0.50
|117.73
|122.80
|117.73
|11.04
|619.56
|1334
|2006.03.07 10:00
|sell
|437
|0.10
|117.68
|0.00
|0.00
|1335
|2006.03.07 10:00
|modify
|437
|0.10
|117.68
|122.68
|117.61
|1336
|2006.03.07 15:46
|t/p
|437
|0.10
|117.61
|122.68
|117.61
|0.59
|620.15
|1337
|2006.03.07 15:47
|buy
|438
|0.10
|117.63
|0.00
|0.00
|1338
|2006.03.07 15:47
|modify
|438
|0.10
|117.63
|112.63
|117.70
|1339
|2006.03.07 15:59
|t/p
|438
|0.10
|117.70
|112.63
|117.70
|0.59
|620.74
|1340
|2006.03.07 16:00
|buy
|439
|0.10
|117.75
|0.00
|0.00
|1341
|2006.03.07 16:00
|modify
|439
|0.10
|117.75
|112.75
|117.82
|1342
|2006.03.07 19:23
|t/p
|439
|0.10
|117.82
|112.75
|117.82
|0.59
|621.33
|1343
|2006.03.07 19:24
|buy
|440
|0.10
|117.86
|0.00
|0.00
|1344
|2006.03.07 19:24
|modify
|440
|0.10
|117.86
|112.86
|117.93
|1345
|2006.03.07 20:00
|t/p
|440
|0.10
|117.93
|112.86
|117.93
|0.59
|621.92
|1346
|2006.03.07 20:01
|buy
|441
|0.10
|117.93
|0.00
|0.00
|1347
|2006.03.07 20:01
|modify
|441
|0.10
|117.93
|112.93
|118.00
|1348
|2006.03.08 16:01
|t/p
|441
|0.10
|118.00
|112.93
|118.00
|0.72
|622.64
|1349
|2006.03.08 16:02
|buy
|442
|0.10
|118.03
|0.00
|0.00
|1350
|2006.03.08 16:02
|modify
|442
|0.10
|118.03
|113.03
|118.10
|1351
|2006.03.09 06:48
|t/p
|442
|0.10
|118.10
|113.03
|118.10
|0.99
|623.63
|1352
|2006.03.09 06:49
|buy
|443
|0.10
|118.18
|0.00
|0.00
|1353
|2006.03.09 06:49
|modify
|443
|0.10
|118.18
|113.18
|118.25
|1354
|2006.03.09 06:51
|t/p
|443
|0.10
|118.25
|113.18
|118.25
|0.59
|624.22
|1355
|2006.03.09 06:52
|buy
|444
|0.10
|118.27
|0.00
|0.00
|1356
|2006.03.09 06:52
|modify
|444
|0.10
|118.27
|113.27
|118.34
|1357
|2006.03.09 19:03
|t/p
|444
|0.10
|118.34
|113.27
|118.34
|0.59
|624.81
|1358
|2006.03.09 19:04
|buy
|445
|0.10
|118.43
|0.00
|0.00
|1359
|2006.03.09 19:04
|modify
|445
|0.10
|118.43
|113.43
|118.50
|1360
|2006.03.10 02:03
|t/p
|445
|0.10
|118.50
|113.43
|118.50
|0.73
|625.54
|1361
|2006.03.10 02:04
|buy
|446
|0.10
|118.63
|0.00
|0.00
|1362
|2006.03.10 02:04
|modify
|446
|0.10
|118.63
|113.63
|118.70
|1363
|2006.03.10 14:48
|t/p
|446
|0.10
|118.70
|113.63
|118.70
|0.59
|626.13
|1364
|2006.03.10 14:49
|buy
|447
|0.10
|118.77
|0.00
|0.00
|1365
|2006.03.10 14:49
|modify
|447
|0.10
|118.77
|113.77
|118.84
|1366
|2006.03.10 15:26
|t/p
|447
|0.10
|118.84
|113.77
|118.84
|0.59
|626.72
|1367
|2006.03.10 15:27
|buy
|448
|0.10
|118.87
|0.00
|0.00
|1368
|2006.03.10 15:27
|modify
|448
|0.10
|118.87
|113.87
|118.94
|1369
|2006.03.10 15:35
|t/p
|448
|0.10
|118.94
|113.87
|118.94
|0.59
|627.31
|1370
|2006.03.10 15:36
|buy
|449
|0.10
|118.98
|0.00
|0.00
|1371
|2006.03.10 15:36
|modify
|449
|0.10
|118.98
|113.98
|119.05
|1372
|2006.03.10 15:37
|t/p
|449
|0.10
|119.05
|113.98
|119.05
|0.59
|627.90
|1373
|2006.03.10 15:38
|buy
|450
|0.10
|119.14
|0.00
|0.00
|1374
|2006.03.10 15:38
|modify
|450
|0.10
|119.14
|114.14
|119.21
|1375
|2006.04.27 16:28
|s/l
|450
|0.10
|114.14
|114.14
|119.21
|-37.57
|590.33
|1376
|2006.04.27 16:29
|sell
|451
|0.10
|114.13
|0.00
|0.00
|1377
|2006.04.27 16:29
|modify
|451
|0.10
|114.13
|119.13
|114.06
|1378
|2006.04.27 16:30
|sell
|452
|0.50
|114.08
|0.00
|0.00
|1379
|2006.04.27 16:30
|modify
|452
|0.50
|114.08
|119.09
|114.02
|1380
|2006.04.27 16:30
|modify
|451
|0.10
|114.13
|119.09
|114.02
|1381
|2006.04.27 16:47
|t/p
|451
|0.10
|114.02
|119.09
|114.02
|0.96
|591.29
|1382
|2006.04.27 16:47
|t/p
|452
|0.50
|114.02
|119.09
|114.02
|2.63
|593.92
|1383
|2006.04.27 16:48
|sell
|453
|0.10
|113.97
|0.00
|0.00
|1384
|2006.04.27 16:48
|modify
|453
|0.10
|113.97
|118.97
|113.90
|1385
|2006.04.27 18:01
|t/p
|453
|0.10
|113.90
|118.97
|113.90
|0.61
|594.53
|1386
|2006.04.27 18:02
|sell
|454
|0.10
|113.84
|0.00
|0.00
|1387
|2006.04.27 18:02
|modify
|454
|0.10
|113.84
|118.84
|113.77
|1388
|2006.04.28 17:15
|t/p
|454
|0.10
|113.77
|118.84
|113.77
|0.47
|595.01
|1389
|2006.04.28 17:15
|sell
|455
|0.10
|113.74
|0.00
|0.00
|1390
|2006.04.28 17:15
|modify
|455
|0.10
|113.74
|118.74
|113.67
|1391
|2006.05.01 01:07
|t/p
|455
|0.10
|113.67
|118.74
|113.67
|0.47
|595.48
|1392
|2006.05.01 01:08
|sell
|456
|0.10
|113.63
|0.00
|0.00
|1393
|2006.05.01 01:08
|modify
|456
|0.10
|113.63
|118.63
|113.56
|1394
|2006.05.01 03:16
|t/p
|456
|0.10
|113.56
|118.63
|113.56
|0.61
|596.09
|1395
|2006.05.01 03:16
|sell
|457
|0.10
|113.52
|0.00
|0.00
|1396
|2006.05.01 03:16
|modify
|457
|0.10
|113.52
|118.52
|113.45
|1397
|2006.05.01 04:12
|t/p
|457
|0.10
|113.45
|118.52
|113.45
|0.62
|596.71
|1398
|2006.05.01 04:13
|sell
|458
|0.10
|113.42
|0.00
|0.00
|1399
|2006.05.01 04:13
|modify
|458
|0.10
|113.42
|118.42
|113.35
|1400
|2006.05.01 04:16
|t/p
|458
|0.10
|113.35
|118.42
|113.35
|0.62
|597.33
|1401
|2006.05.01 04:17
|sell
|459
|0.10
|113.29
|0.00
|0.00
|1402
|2006.05.01 04:17
|modify
|459
|0.10
|113.29
|118.29
|113.22
|1403
|2006.05.01 04:22
|t/p
|459
|0.10
|113.22
|118.29
|113.22
|0.62
|597.95
|1404
|2006.05.01 04:23
|sell
|460
|0.10
|113.10
|0.00
|0.00
|1405
|2006.05.01 04:23
|modify
|460
|0.10
|113.10
|118.10
|113.03
|1406
|2006.05.01 14:39
|t/p
|460
|0.10
|113.03
|118.10
|113.03
|0.61
|598.56
|1407
|2006.05.01 14:40
|sell
|461
|0.10
|112.97
|0.00
|0.00
|1408
|2006.05.01 14:40
|modify
|461
|0.10
|112.97
|117.97
|112.90
|1409
|2006.05.01 14:41
|t/p
|461
|0.10
|112.90
|117.97
|112.90
|0.62
|599.18
|1410
|2006.05.01 14:42
|sell
|462
|0.10
|112.84
|0.00
|0.00
|1411
|2006.05.01 14:42
|modify
|462
|0.10
|112.84
|117.84
|112.77
|1412
|2006.05.01 14:55
|t/p
|462
|0.10
|112.77
|117.84
|112.77
|0.62
|599.80
|1413
|2006.05.01 14:56
|sell
|463
|0.10
|112.74
|0.00
|0.00
|1414
|2006.05.01 14:56
|modify
|463
|0.10
|112.74
|117.74
|112.67
|1415
|2006.05.01 14:57
|t/p
|463
|0.10
|112.67
|117.74
|112.67
|0.62
|600.42
|1416
|2006.05.01 14:58
|sell
|464
|0.10
|112.65
|0.00
|0.00
|1417
|2006.05.01 14:58
|modify
|464
|0.10
|112.65
|117.65
|112.58
|1418
|2006.05.01 15:08
|t/p
|464
|0.10
|112.58
|117.65
|112.58
|0.63
|601.05
|1419
|2006.05.01 15:09
|sell
|465
|0.10
|112.49
|0.00
|0.00
|1420
|2006.05.01 15:09
|modify
|465
|0.10
|112.49
|117.49
|112.42
|1421
|2006.05.01 15:38
|t/p
|465
|0.10
|112.42
|117.49
|112.42
|0.63
|601.68
|1422
|2006.05.01 15:39
|sell
|466
|0.10
|112.37
|0.00
|0.00
|1423
|2006.05.01 15:39
|modify
|466
|0.10
|112.37
|117.37
|112.30
|1424
|2006.05.05 16:58
|t/p
|466
|0.10
|112.30
|117.37
|112.30
|-0.26
|601.43
|1425
|2006.05.05 16:59
|sell
|467
|0.10
|112.28
|0.00
|0.00
|1426
|2006.05.05 16:59
|modify
|467
|0.10
|112.28
|117.28
|112.21
|1427
|2006.05.08 00:00
|t/p
|467
|0.10
|112.21
|117.28
|112.21
|0.48
|601.91
|1428
|2006.05.08 00:01
|sell
|468
|0.10
|111.92
|0.00
|0.00
|1429
|2006.05.08 00:01
|modify
|468
|0.10
|111.92
|116.92
|111.85
|1430
|2006.05.08 02:51
|t/p
|468
|0.10
|111.85
|116.92
|111.85
|0.63
|602.54
|1431
|2006.05.08 02:52
|sell
|469
|0.10
|111.83
|0.00
|0.00
|1432
|2006.05.08 02:52
|modify
|469
|0.10
|111.83
|116.83
|111.76
|1433
|2006.05.08 03:02
|t/p
|469
|0.10
|111.76
|116.83
|111.76
|0.62
|603.16
|1434
|2006.05.08 03:03
|sell
|470
|0.10
|111.69
|0.00
|0.00
|1435
|2006.05.08 03:03
|modify
|470
|0.10
|111.69
|116.69
|111.62
|1436
|2006.05.08 06:41
|t/p
|470
|0.10
|111.62
|116.69
|111.62
|0.63
|603.79
|1437
|2006.05.08 06:42
|sell
|471
|0.10
|111.61
|0.00
|0.00
|1438
|2006.05.08 06:42
|modify
|471
|0.10
|111.61
|116.61
|111.54
|1439
|2006.05.08 09:04
|t/p
|471
|0.10
|111.54
|116.61
|111.54
|0.63
|604.42
|1440
|2006.05.08 09:05
|sell
|472
|0.10
|111.42
|0.00
|0.00
|1441
|2006.05.08 09:05
|modify
|472
|0.10
|111.42
|116.42
|111.35
|1442
|2006.05.08 09:25
|t/p
|472
|0.10
|111.35
|116.42
|111.35
|0.63
|605.05
|1443
|2006.05.08 09:26
|sell
|473
|0.10
|111.33
|0.00
|0.00
|1444
|2006.05.08 09:26
|modify
|473
|0.10
|111.33
|116.33
|111.26
|1445
|2006.05.08 10:07
|t/p
|473
|0.10
|111.26
|116.33
|111.26
|0.63
|605.68
|1446
|2006.05.08 10:08
|sell
|474
|0.10
|111.21
|0.00
|0.00
|1447
|2006.05.08 10:08
|modify
|474
|0.10
|111.21
|116.21
|111.14
|1448
|2006.05.08 10:18
|t/p
|474
|0.10
|111.14
|116.21
|111.14
|0.63
|606.31
|1449
|2006.05.08 10:19
|sell
|475
|0.10
|111.11
|0.00
|0.00
|1450
|2006.05.08 10:19
|modify
|475
|0.10
|111.11
|116.11
|111.04
|1451
|2006.05.08 13:46
|t/p
|475
|0.10
|111.04
|116.11
|111.04
|0.63
|606.94
|1452
|2006.05.08 13:47
|sell
|476
|0.10
|111.01
|0.00
|0.00
|1453
|2006.05.08 13:47
|modify
|476
|0.10
|111.01
|116.01
|110.94
|1454
|2006.05.09 16:36
|t/p
|476
|0.10
|110.94
|116.01
|110.94
|0.48
|607.42
|1455
|2006.05.09 16:37
|sell
|477
|0.10
|110.97
|0.00
|0.00
|1456
|2006.05.09 16:37
|modify
|477
|0.10
|110.97
|115.97
|110.90
|1457
|2006.05.10 08:48
|t/p
|477
|0.10
|110.90
|115.97
|110.90
|0.48
|607.91
|1458
|2006.05.10 08:48
|sell
|478
|0.10
|110.86
|0.00
|0.00
|1459
|2006.05.10 08:48
|modify
|478
|0.10
|110.86
|115.86
|110.79
|1460
|2006.05.10 08:48
|t/p
|478
|0.10
|110.79
|115.86
|110.79
|0.63
|608.54
|1461
|2006.05.10 08:49
|sell
|479
|0.10
|110.82
|0.00
|0.00
|1462
|2006.05.10 08:49
|modify
|479
|0.10
|110.82
|115.82
|110.75
|1463
|2006.05.10 08:51
|t/p
|479
|0.10
|110.75
|115.82
|110.75
|0.63
|609.17
|1464
|2006.05.10 08:52
|sell
|480
|0.10
|110.73
|0.00
|0.00
|1465
|2006.05.10 08:52
|modify
|480
|0.10
|110.73
|115.73
|110.66
|1466
|2006.05.10 10:57
|t/p
|480
|0.10
|110.66
|115.73
|110.66
|0.63
|609.80
|1467
|2006.05.10 10:58
|sell
|481
|0.10
|110.61
|0.00
|0.00
|1468
|2006.05.10 10:58
|modify
|481
|0.10
|110.61
|115.61
|110.54
|1469
|2006.05.10 11:26
|t/p
|481
|0.10
|110.54
|115.61
|110.54
|0.63
|610.43
|1470
|2006.05.10 11:27
|sell
|482
|0.10
|110.49
|0.00
|0.00
|1471
|2006.05.10 11:27
|modify
|482
|0.10
|110.49
|115.49
|110.42
|1472
|2006.05.10 12:10
|t/p
|482
|0.10
|110.42
|115.49
|110.42
|0.64
|611.07
|1473
|2006.05.10 12:11
|sell
|483
|0.10
|110.35
|0.00
|0.00
|1474
|2006.05.10 12:11
|modify
|483
|0.10
|110.35
|115.35
|110.28
|1475
|2006.05.10 20:43
|t/p
|483
|0.10
|110.28
|115.35
|110.28
|0.64
|611.71
|1476
|2006.05.10 20:44
|sell
|484
|0.10
|110.24
|0.00
|0.00
|1477
|2006.05.10 20:44
|modify
|484
|0.10
|110.24
|115.24
|110.17
|1478
|2006.05.10 20:48
|t/p
|484
|0.10
|110.17
|115.24
|110.17
|0.64
|612.35
|1479
|2006.05.10 20:49
|sell
|485
|0.10
|110.12
|0.00
|0.00
|1480
|2006.05.10 20:49
|modify
|485
|0.10
|110.12
|115.12
|110.05
|1481
|2006.05.12 02:09
|t/p
|485
|0.10
|110.05
|115.12
|110.05
|0.06
|612.40
|1482
|2006.05.12 02:10
|sell
|486
|0.10
|110.02
|0.00
|0.00
|1483
|2006.05.12 02:10
|modify
|486
|0.10
|110.02
|115.02
|109.95
|1484
|2006.05.12 09:25
|t/p
|486
|0.10
|109.95
|115.02
|109.95
|0.64
|613.04
|1485
|2006.05.12 09:25
|buy
|487
|0.10
|109.95
|0.00
|0.00
|1486
|2006.05.12 09:25
|modify
|487
|0.10
|109.95
|104.95
|110.02
|1487
|2006.05.12 14:33
|t/p
|487
|0.10
|110.02
|104.95
|110.02
|0.64
|613.68
|1488
|2006.05.12 14:34
|buy
|488
|0.10
|110.06
|0.00
|0.00
|1489
|2006.05.12 14:34
|modify
|488
|0.10
|110.06
|105.06
|110.13
|1490
|2006.05.12 16:16
|t/p
|488
|0.10
|110.13
|105.06
|110.13
|0.64
|614.32
|1491
|2006.05.12 16:17
|buy
|489
|0.10
|110.14
|0.00
|0.00
|1492
|2006.05.12 16:17
|modify
|489
|0.10
|110.14
|105.14
|110.21
|1493
|2006.05.12 16:24
|t/p
|489
|0.10
|110.21
|105.14
|110.21
|0.64
|614.96
|1494
|2006.05.12 16:25
|buy
|490
|0.10
|110.24
|0.00
|0.00
|1495
|2006.05.12 16:25
|modify
|490
|0.10
|110.24
|105.24
|110.31
|1496
|2006.05.12 16:30
|t/p
|490
|0.10
|110.31
|105.24
|110.31
|0.63
|615.59
|1497
|2006.05.12 16:31
|buy
|491
|0.10
|110.40
|0.00
|0.00
|1498
|2006.05.12 16:31
|modify
|491
|0.10
|110.40
|105.40
|110.47
|1499
|2006.05.12 16:36
|t/p
|491
|0.10
|110.47
|105.40
|110.47
|0.63
|616.22
|1500
|2006.05.12 16:37
|buy
|492
|0.10
|110.55
|0.00
|0.00
|1501
|2006.05.12 16:37
|modify
|492
|0.10
|110.55
|105.55
|110.62
|1502
|2006.05.16 00:05
|t/p
|492
|0.10
|110.62
|105.55
|110.62
|0.89
|617.11
|1503
|2006.05.16 00:06
|buy
|493
|0.10
|110.67
|0.00
|0.00
|1504
|2006.05.16 00:06
|modify
|493
|0.10
|110.67
|105.67
|110.74
|1505
|2006.05.16 01:40
|t/p
|493
|0.10
|110.74
|105.67
|110.74
|0.63
|617.74
|1506
|2006.05.16 01:40
|buy
|494
|0.10
|110.78
|0.00
|0.00
|1507
|2006.05.16 01:40
|modify
|494
|0.10
|110.78
|105.78
|110.85
|1508
|2006.05.16 01:44
|t/p
|494
|0.10
|110.85
|105.78
|110.85
|0.63
|618.37
|1509
|2006.05.16 01:45
|sell
|495
|0.10
|110.81
|0.00
|0.00
|1510
|2006.05.16 01:45
|modify
|495
|0.10
|110.81
|115.81
|110.74
|1511
|2006.05.16 01:46
|sell
|496
|0.50
|110.79
|0.00
|0.00
|1512
|2006.05.16 01:46
|modify
|496
|0.50
|110.79
|115.79
|110.72
|1513
|2006.05.16 01:46
|modify
|495
|0.10
|110.81
|115.79
|110.72
|1514
|2006.05.16 02:04
|t/p
|495
|0.10
|110.72
|115.79
|110.72
|0.81
|619.18
|1515
|2006.05.16 02:04
|t/p
|496
|0.50
|110.72
|115.79
|110.72
|3.16
|622.34
|1516
|2006.05.16 02:05
|sell
|497
|0.10
|110.68
|0.00
|0.00
|1517
|2006.05.16 02:05
|modify
|497
|0.10
|110.68
|115.68
|110.61
|1518
|2006.05.16 02:12
|t/p
|497
|0.10
|110.61
|115.68
|110.61
|0.63
|622.97
|1519
|2006.05.16 02:13
|sell
|498
|0.10
|110.60
|0.00
|0.00
|1520
|2006.05.16 02:13
|modify
|498
|0.10
|110.60
|115.60
|110.53
|1521
|2006.05.16 02:27
|t/p
|498
|0.10
|110.53
|115.60
|110.53
|0.63
|623.60
|1522
|2006.05.16 02:28
|sell
|499
|0.10
|110.40
|0.00
|0.00
|1523
|2006.05.16 02:28
|modify
|499
|0.10
|110.40
|115.40
|110.33
|1524
|2006.05.16 03:45
|t/p
|499
|0.10
|110.33
|115.40
|110.33
|0.64
|624.24
|1525
|2006.05.16 03:45
|sell
|500
|0.10
|110.29
|0.00
|0.00
|1526
|2006.05.16 03:45
|modify
|500
|0.10
|110.29
|115.29
|110.22
|1527
|2006.05.16 05:17
|t/p
|500
|0.10
|110.22
|115.29
|110.22
|0.64
|624.88
|1528
|2006.05.16 05:18
|sell
|501
|0.10
|110.19
|0.00
|0.00
|1529
|2006.05.16 05:18
|modify
|501
|0.10
|110.19
|115.19
|110.12
|1530
|2006.05.16 05:37
|t/p
|501
|0.10
|110.12
|115.19
|110.12
|0.64
|625.52
|1531
|2006.05.16 05:37
|sell
|502
|0.10
|110.09
|0.00
|0.00
|1532
|2006.05.16 05:37
|modify
|502
|0.10
|110.09
|115.09
|110.02
|1533
|2006.05.16 05:53
|t/p
|502
|0.10
|110.02
|115.09
|110.02
|0.64
|626.16
|1534
|2006.05.16 05:54
|sell
|503
|0.10
|109.97
|0.00
|0.00
|1535
|2006.05.16 05:54
|modify
|503
|0.10
|109.97
|114.97
|109.90
|1536
|2006.05.16 14:44
|t/p
|503
|0.10
|109.90
|114.97
|109.90
|0.64
|626.80
|1537
|2006.05.16 14:45
|sell
|504
|0.10
|109.84
|0.00
|0.00
|1538
|2006.05.16 14:45
|modify
|504
|0.10
|109.84
|114.84
|109.77
|1539
|2006.05.16 20:32
|t/p
|504
|0.10
|109.77
|114.84
|109.77
|0.64
|627.44
|1540
|2006.05.16 20:33
|sell
|505
|0.10
|109.73
|0.00
|0.00
|1541
|2006.05.16 20:33
|modify
|505
|0.10
|109.73
|114.73
|109.66
|1542
|2006.05.17 00:30
|t/p
|505
|0.10
|109.66
|114.73
|109.66
|0.49
|627.94
|1543
|2006.05.17 00:32
|sell
|506
|0.10
|109.64
|0.00
|0.00
|1544
|2006.05.17 00:32
|modify
|506
|0.10
|109.64
|114.64
|109.57
|1545
|2006.05.17 02:25
|t/p
|506
|0.10
|109.57
|114.64
|109.57
|0.64
|628.58
|1546
|2006.05.17 02:26
|sell
|507
|0.10
|109.52
|0.00
|0.00
|1547
|2006.05.17 02:26
|modify
|507
|0.10
|109.52
|114.52
|109.45
|1548
|2006.05.17 05:02
|t/p
|507
|0.10
|109.45
|114.52
|109.45
|0.64
|629.22
|1549
|2006.05.17 05:03
|sell
|508
|0.10
|109.43
|0.00
|0.00
|1550
|2006.05.17 05:03
|modify
|508
|0.10
|109.43
|114.43
|109.36
|1551
|2006.05.17 09:08
|t/p
|508
|0.10
|109.36
|114.43
|109.36
|0.64
|629.86
|1552
|2006.05.17 09:09
|sell
|509
|0.10
|109.27
|0.00
|0.00
|1553
|2006.05.17 09:09
|modify
|509
|0.10
|109.27
|114.27
|109.20
|1554
|2006.05.17 09:10
|t/p
|509
|0.10
|109.20
|114.27
|109.20
|0.64
|630.50
|1555
|2006.05.17 09:11
|sell
|510
|0.10
|109.16
|0.00
|0.00
|1556
|2006.05.17 09:11
|modify
|510
|0.10
|109.16
|114.16
|109.09
|1557
|2006.05.17 09:13
|t/p
|510
|0.10
|109.09
|114.16
|109.09
|0.64
|631.14
|1558
|2006.05.17 09:14
|sell
|511
|0.10
|109.11
|0.00
|0.00
|1559
|2006.05.17 09:14
|modify
|511
|0.10
|109.11
|114.11
|109.04
|1560
|2006.05.17 11:15
|t/p
|511
|0.10
|109.04
|114.11
|109.04
|0.65
|631.79
|1561
|2006.05.17 11:16
|buy
|512
|0.10
|109.12
|0.00
|0.00
|1562
|2006.05.17 11:16
|modify
|512
|0.10
|109.12
|104.12
|109.19
|1563
|2006.05.17 11:48
|t/p
|512
|0.10
|109.19
|104.12
|109.19
|0.64
|632.43
|1564
|2006.05.17 11:48
|buy
|513
|0.10
|109.22
|0.00
|0.00
|1565
|2006.05.17 11:48
|modify
|513
|0.10
|109.22
|104.22
|109.29
|1566
|2006.05.17 12:23
|t/p
|513
|0.10
|109.29
|104.22
|109.29
|0.64
|633.07
|1567
|2006.05.17 12:24
|buy
|514
|0.10
|109.33
|0.00
|0.00
|1568
|2006.05.17 12:24
|modify
|514
|0.10
|109.33
|104.33
|109.40
|1569
|2006.05.17 14:20
|t/p
|514
|0.10
|109.40
|104.33
|109.40
|0.64
|633.71
|1570
|2006.05.17 14:21
|buy
|515
|0.10
|109.43
|0.00
|0.00
|1571
|2006.05.17 14:21
|modify
|515
|0.10
|109.43
|104.43
|109.50
|1572
|2006.05.17 14:30
|t/p
|515
|0.10
|109.50
|104.43
|109.50
|0.64
|634.35
|1573
|2006.05.17 14:31
|buy
|516
|0.10
|109.44
|0.00
|0.00
|1574
|2006.05.17 14:31
|modify
|516
|0.10
|109.44
|104.44
|109.51
|1575
|2006.05.17 15:34
|t/p
|516
|0.10
|109.51
|104.44
|109.51
|0.64
|634.99
|1576
|2006.05.17 15:35
|buy
|517
|0.10
|109.52
|0.00
|0.00
|1577
|2006.05.17 15:35
|modify
|517
|0.10
|109.52
|104.52
|109.59
|1578
|2006.05.17 16:24
|t/p
|517
|0.10
|109.59
|104.52
|109.59
|0.64
|635.63
|1579
|2006.05.17 16:25
|buy
|518
|0.10
|109.68
|0.00
|0.00
|1580
|2006.05.17 16:25
|modify
|518
|0.10
|109.68
|104.68
|109.75
|1581
|2006.05.17 16:26
|t/p
|518
|0.10
|109.75
|104.68
|109.75
|0.64
|636.27
|1582
|2006.05.17 16:27
|buy
|519
|0.10
|109.90
|0.00
|0.00
|1583
|2006.05.17 16:27
|modify
|519
|0.10
|109.90
|104.90
|109.97
|1584
|2006.05.17 16:35
|t/p
|519
|0.10
|109.97
|104.90
|109.97
|0.64
|636.91
|1585
|2006.05.17 16:36
|buy
|520
|0.10
|109.96
|0.00
|0.00
|1586
|2006.05.17 16:36
|modify
|520
|0.10
|109.96
|104.96
|110.03
|1587
|2006.05.17 17:22
|t/p
|520
|0.10
|110.03
|104.96
|110.03
|0.64
|637.55
|1588
|2006.05.17 17:23
|buy
|521
|0.10
|110.10
|0.00
|0.00
|1589
|2006.05.17 17:23
|modify
|521
|0.10
|110.10
|105.10
|110.17
|1590
|2006.05.17 17:29
|t/p
|521
|0.10
|110.17
|105.10
|110.17
|0.64
|638.19
|1591
|2006.05.17 17:30
|buy
|522
|0.10
|110.27
|0.00
|0.00
|1592
|2006.05.17 17:30
|modify
|522
|0.10
|110.27
|105.27
|110.34
|1593
|2006.05.17 17:30
|t/p
|522
|0.10
|110.34
|105.27
|110.34
|0.63
|638.82
|1594
|2006.05.17 17:31
|buy
|523
|0.10
|110.34
|0.00
|0.00
|1595
|2006.05.17 17:31
|modify
|523
|0.10
|110.34
|105.34
|110.41
|1596
|2006.05.17 17:50
|t/p
|523
|0.10
|110.41
|105.34
|110.41
|0.63
|639.45
|1597
|2006.05.17 17:51
|buy
|524
|0.10
|110.44
|0.00
|0.00
|1598
|2006.05.17 17:51
|modify
|524
|0.10
|110.44
|105.44
|110.51
|1599
|2006.05.17 17:58
|t/p
|524
|0.10
|110.51
|105.44
|110.51
|0.63
|640.08
|1600
|2006.05.17 17:59
|buy
|525
|0.10
|110.53
|0.00
|0.00
|1601
|2006.05.17 17:59
|modify
|525
|0.10
|110.53
|105.53
|110.60
|1602
|2006.05.17 17:59
|t/p
|525
|0.10
|110.60
|105.53
|110.60
|0.63
|640.71
|1603
|2006.05.17 18:00
|buy
|526
|0.10
|110.62
|0.00
|0.00
|1604
|2006.05.17 18:00
|modify
|526
|0.10
|110.62
|105.62
|110.69
|1605
|2006.05.17 18:00
|t/p
|526
|0.10
|110.69
|105.62
|110.69
|0.63
|641.34
|1606
|2006.05.17 18:01
|buy
|527
|0.10
|110.76
|0.00
|0.00
|1607
|2006.05.17 18:01
|modify
|527
|0.10
|110.76
|105.76
|110.83
|1608
|2006.05.17 20:19
|t/p
|527
|0.10
|110.83
|105.76
|110.83
|0.63
|641.97
|1609
|2006.05.17 20:20
|buy
|528
|0.10
|110.89
|0.00
|0.00
|1610
|2006.05.17 20:20
|modify
|528
|0.10
|110.89
|105.89
|110.96
|1611
|2006.05.17 20:30
|t/p
|528
|0.10
|110.96
|105.89
|110.96
|0.63
|642.60
|1612
|2006.05.17 20:31
|buy
|529
|0.10
|111.00
|0.00
|0.00
|1613
|2006.05.17 20:31
|modify
|529
|0.10
|111.00
|106.00
|111.07
|1614
|2006.05.17 20:31
|t/p
|529
|0.10
|111.07
|106.00
|111.07
|0.63
|643.23
|1615
|2006.05.17 20:32
|buy
|530
|0.10
|111.22
|0.00
|0.00
|1616
|2006.05.17 20:32
|modify
|530
|0.10
|111.22
|106.22
|111.29
|1617
|2006.05.17 20:35
|t/p
|530
|0.10
|111.29
|106.22
|111.29
|0.63
|643.86
|1618
|2006.05.17 20:36
|buy
|531
|0.10
|111.33
|0.00
|0.00
|1619
|2006.05.17 20:36
|modify
|531
|0.10
|111.33
|106.33
|111.40
|1620
|2006.05.19 09:41
|t/p
|531
|0.10
|111.40
|106.33
|111.40
|1.15
|645.01
|1621
|2006.05.19 09:42
|buy
|532
|0.10
|111.45
|0.00
|0.00
|1622
|2006.05.19 09:42
|modify
|532
|0.10
|111.45
|106.45
|111.52
|1623
|2006.05.19 09:44
|t/p
|532
|0.10
|111.52
|106.45
|111.52
|0.63
|645.64
|1624
|2006.05.19 09:45
|buy
|533
|0.10
|111.57
|0.00
|0.00
|1625
|2006.05.19 09:45
|modify
|533
|0.10
|111.57
|106.57
|111.64
|1626
|2006.05.19 09:45
|t/p
|533
|0.10
|111.64
|106.57
|111.64
|0.63
|646.27
|1627
|2006.05.19 09:46
|buy
|534
|0.10
|111.60
|0.00
|0.00
|1628
|2006.05.19 09:46
|modify
|534
|0.10
|111.60
|106.60
|111.67
|1629
|2006.05.19 09:49
|t/p
|534
|0.10
|111.67
|106.60
|111.67
|0.63
|646.90
|1630
|2006.05.19 09:50
|buy
|535
|0.10
|111.72
|0.00
|0.00
|1631
|2006.05.19 09:50
|modify
|535
|0.10
|111.72
|106.72
|111.79
|1632
|2006.05.19 10:01
|t/p
|535
|0.10
|111.79
|106.72
|111.79
|0.63
|647.53
|1633
|2006.05.19 10:02
|sell
|536
|0.10
|111.72
|0.00
|0.00
|1634
|2006.05.19 10:02
|modify
|536
|0.10
|111.72
|116.72
|111.65
|1635
|2006.05.19 10:03
|sell
|537
|0.50
|111.70
|0.00
|0.00
|1636
|2006.05.19 10:03
|modify
|537
|0.50
|111.70
|116.70
|111.63
|1637
|2006.05.19 10:03
|modify
|536
|0.10
|111.72
|116.70
|111.63
|1638
|2006.05.19 14:41
|t/p
|536
|0.10
|111.63
|116.70
|111.63
|0.81
|648.34
|1639
|2006.05.19 14:41
|t/p
|537
|0.50
|111.63
|116.70
|111.63
|3.14
|651.48
|1640
|2006.05.19 14:42
|sell
|538
|0.10
|111.62
|0.00
|0.00
|1641
|2006.05.19 14:42
|modify
|538
|0.10
|111.62
|116.62
|111.55
|1642
|2006.05.22 08:43
|sell
|539
|0.50
|112.71
|0.00
|0.00
|1643
|2006.05.22 08:43
|modify
|539
|0.50
|112.71
|117.53
|112.46
|1644
|2006.05.22 08:43
|modify
|538
|0.10
|111.62
|117.53
|112.46
|1645
|2006.05.22 12:00
|t/p
|538
|0.10
|112.46
|117.53
|112.46
|-7.62
|643.86
|1646
|2006.05.22 12:00
|t/p
|539
|0.50
|112.46
|117.53
|112.46
|11.12
|654.98
|1647
|2006.05.22 12:00
|sell
|540
|0.10
|112.41
|0.00
|0.00
|1648
|2006.05.22 12:00
|modify
|540
|0.10
|112.41
|117.41
|112.34
|1649
|2006.05.22 12:04
|t/p
|540
|0.10
|112.34
|117.41
|112.34
|0.62
|655.60
|1650
|2006.05.22 12:05
|sell
|541
|0.10
|112.33
|0.00
|0.00
|1651
|2006.05.22 12:05
|modify
|541
|0.10
|112.33
|117.33
|112.26
|1652
|2006.05.22 15:50
|t/p
|541
|0.10
|112.26
|117.33
|112.26
|0.62
|656.22
|1653
|2006.05.22 15:51
|sell
|542
|0.10
|112.20
|0.00
|0.00
|1654
|2006.05.22 15:51
|modify
|542
|0.10
|112.20
|117.20
|112.13
|1655
|2006.05.22 15:58
|t/p
|542
|0.10
|112.13
|117.20
|112.13
|0.62
|656.84
|1656
|2006.05.22 15:58
|sell
|543
|0.10
|112.09
|0.00
|0.00
|1657
|2006.05.22 15:58
|modify
|543
|0.10
|112.09
|117.09
|112.02
|1658
|2006.05.22 16:06
|t/p
|543
|0.10
|112.02
|117.09
|112.02
|0.62
|657.46
|1659
|2006.05.22 16:07
|sell
|544
|0.10
|112.01
|0.00
|0.00
|1660
|2006.05.22 16:07
|modify
|544
|0.10
|112.01
|117.01
|111.94
|1661
|2006.05.22 17:11
|t/p
|544
|0.10
|111.94
|117.01
|111.94
|0.62
|658.08
|1662
|2006.05.22 17:12
|sell
|545
|0.10
|111.93
|0.00
|0.00
|1663
|2006.05.22 17:12
|modify
|545
|0.10
|111.93
|116.93
|111.86
|1664
|2006.05.22 17:14
|t/p
|545
|0.10
|111.86
|116.93
|111.86
|0.63
|658.71
|1665
|2006.05.22 17:15
|sell
|546
|0.10
|111.81
|0.00
|0.00
|1666
|2006.05.22 17:15
|modify
|546
|0.10
|111.81
|116.81
|111.74
|1667
|2006.05.22 17:32
|t/p
|546
|0.10
|111.74
|116.81
|111.74
|0.63
|659.34
|1668
|2006.05.22 17:33
|sell
|547
|0.10
|111.70
|0.00
|0.00
|1669
|2006.05.22 17:33
|modify
|547
|0.10
|111.70
|116.70
|111.63
|1670
|2006.05.22 18:01
|t/p
|547
|0.10
|111.63
|116.70
|111.63
|0.63
|659.97
|1671
|2006.05.22 18:02
|buy
|548
|0.10
|111.64
|0.00
|0.00
|1672
|2006.05.22 18:02
|modify
|548
|0.10
|111.64
|106.64
|111.71
|1673
|2006.05.22 18:05
|t/p
|548
|0.10
|111.71
|106.64
|111.71
|0.63
|660.60
|1674
|2006.05.22 18:06
|buy
|549
|0.10
|111.74
|0.00
|0.00
|1675
|2006.05.22 18:06
|modify
|549
|0.10
|111.74
|106.74
|111.81
|1676
|2006.05.22 18:26
|t/p
|549
|0.10
|111.81
|106.74
|111.81
|0.62
|661.22
|1677
|2006.05.22 18:26
|buy
|550
|0.10
|111.86
|0.00
|0.00
|1678
|2006.05.22 18:26
|modify
|550
|0.10
|111.86
|106.86
|111.93
|1679
|2006.05.23 22:48
|t/p
|550
|0.10
|111.93
|106.86
|111.93
|0.75
|661.97
|1680
|2006.05.23 22:49
|buy
|551
|0.10
|111.99
|0.00
|0.00
|1681
|2006.05.23 22:49
|modify
|551
|0.10
|111.99
|106.99
|112.06
|1682
|2006.05.23 23:59
|t/p
|551
|0.10
|112.06
|106.99
|112.06
|0.62
|662.59
|1683
|2006.05.24 00:00
|buy
|552
|0.10
|112.15
|0.00
|0.00
|1684
|2006.05.24 00:00
|modify
|552
|0.10
|112.15
|107.15
|112.22
|1685
|2006.05.24 00:03
|t/p
|552
|0.10
|112.22
|107.15
|112.22
|0.63
|663.22
|1686
|2006.05.24 00:03
|buy
|553
|0.10
|112.31
|0.00
|0.00
|1687
|2006.05.24 00:03
|modify
|553
|0.10
|112.31
|107.31
|112.38
|1688
|2006.05.24 00:06
|t/p
|553
|0.10
|112.38
|107.31
|112.38
|0.62
|663.84
|1689
|2006.05.24 00:07
|buy
|554
|0.10
|112.41
|0.00
|0.00
|1690
|2006.05.24 00:07
|modify
|554
|0.10
|112.41
|107.41
|112.48
|1691
|2006.05.24 02:58
|t/p
|554
|0.10
|112.48
|107.41
|112.48
|0.62
|664.46
|1692
|2006.05.24 02:59
|buy
|555
|0.10
|112.51
|0.00
|0.00
|1693
|2006.05.24 02:59
|modify
|555
|0.10
|112.51
|107.51
|112.58
|1694
|2006.05.24 07:44
|t/p
|555
|0.10
|112.58
|107.51
|112.58
|0.63
|665.09
|1695
|2006.05.24 07:45
|buy
|556
|0.10
|112.64
|0.00
|0.00
|1696
|2006.05.24 07:45
|modify
|556
|0.10
|112.64
|107.64
|112.71
|1697
|2006.05.24 16:09
|t/p
|556
|0.10
|112.71
|107.64
|112.71
|0.62
|665.71
|1698
|2006.05.24 16:10
|buy
|557
|0.10
|112.69
|0.00
|0.00
|1699
|2006.05.24 16:10
|modify
|557
|0.10
|112.69
|107.69
|112.76
|1700
|2006.05.24 16:37
|t/p
|557
|0.10
|112.76
|107.69
|112.76
|0.62
|666.33
|1701
|2006.05.24 16:38
|buy
|558
|0.10
|112.77
|0.00
|0.00
|1702
|2006.05.24 16:38
|modify
|558
|0.10
|112.77
|107.77
|112.84
|1703
|2006.05.24 17:24
|t/p
|558
|0.10
|112.84
|107.77
|112.84
|0.62
|666.95
|1704
|2006.05.24 17:25
|buy
|559
|0.10
|112.86
|0.00
|0.00
|1705
|2006.05.24 17:25
|modify
|559
|0.10
|112.86
|107.86
|112.93
|1706
|2006.05.24 17:29
|t/p
|559
|0.10
|112.93
|107.86
|112.93
|0.62
|667.57
|1707
|2006.05.24 17:30
|buy
|560
|0.10
|112.97
|0.00
|0.00
|1708
|2006.05.24 17:30
|modify
|560
|0.10
|112.97
|107.97
|113.04
|1709
|2006.06.01 09:36
|t/p
|560
|0.10
|113.04
|107.97
|113.04
|1.92
|669.49
|1710
|2006.06.01 09:37
|buy
|561
|0.10
|112.96
|0.00
|0.00
|1711
|2006.06.01 09:37
|modify
|561
|0.10
|112.96
|107.96
|113.03
|1712
|2006.06.01 12:41
|t/p
|561
|0.10
|113.03
|107.96
|113.03
|0.62
|670.11
|1713
|2006.06.01 12:42
|buy
|562
|0.10
|113.15
|0.00
|0.00
|1714
|2006.06.01 12:42
|modify
|562
|0.10
|113.15
|108.15
|113.22
|1715
|2006.06.01 13:12
|t/p
|562
|0.10
|113.22
|108.15
|113.22
|0.62
|670.73
|1716
|2006.06.01 13:13
|buy
|563
|0.10
|113.27
|0.00
|0.00
|1717
|2006.06.01 13:13
|modify
|563
|0.10
|113.27
|108.27
|113.34
|1718
|2006.06.01 14:22
|t/p
|563
|0.10
|113.34
|108.27
|113.34
|0.62
|671.35
|1719
|2006.06.01 14:23
|buy
|564
|0.10
|113.39
|0.00
|0.00
|1720
|2006.06.01 14:23
|modify
|564
|0.10
|113.39
|108.39
|113.46
|1721
|2006.06.06 16:59
|t/p
|564
|0.10
|113.46
|108.39
|113.46
|1.01
|672.36
|1722
|2006.06.06 17:00
|buy
|565
|0.10
|113.53
|0.00
|0.00
|1723
|2006.06.06 17:00
|modify
|565
|0.10
|113.53
|108.53
|113.60
|1724
|2006.06.07 15:33
|t/p
|565
|0.10
|113.60
|108.53
|113.60
|0.75
|673.11
|1725
|2006.06.07 15:34
|buy
|566
|0.10
|113.68
|0.00
|0.00
|1726
|2006.06.07 15:34
|modify
|566
|0.10
|113.68
|108.68
|113.75
|1727
|2006.06.08 07:47
|t/p
|566
|0.10
|113.75
|108.68
|113.75
|1.01
|674.12
|1728
|2006.06.08 07:48
|buy
|567
|0.10
|113.76
|0.00
|0.00
|1729
|2006.06.08 07:48
|modify
|567
|0.10
|113.76
|108.76
|113.83
|1730
|2006.06.08 08:34
|t/p
|567
|0.10
|113.83
|108.76
|113.83
|0.61
|674.73
|1731
|2006.06.08 08:35
|buy
|568
|0.10
|113.84
|0.00
|0.00
|1732
|2006.06.08 08:35
|modify
|568
|0.10
|113.84
|108.84
|113.91
|1733
|2006.06.08 09:20
|t/p
|568
|0.10
|113.91
|108.84
|113.91
|0.61
|675.34
|1734
|2006.06.08 09:20
|buy
|569
|0.10
|113.94
|0.00
|0.00
|1735
|2006.06.08 09:20
|modify
|569
|0.10
|113.94
|108.94
|114.01
|1736
|2006.06.08 09:59
|t/p
|569
|0.10
|114.01
|108.94
|114.01
|0.61
|675.95
|1737
|2006.06.08 10:00
|buy
|570
|0.10
|114.01
|0.00
|0.00
|1738
|2006.06.08 10:00
|modify
|570
|0.10
|114.01
|109.01
|114.08
|1739
|2006.06.08 13:53
|t/p
|570
|0.10
|114.08
|109.01
|114.08
|0.61
|676.56
|1740
|2006.06.08 13:54
|buy
|571
|0.10
|114.20
|0.00
|0.00
|1741
|2006.06.08 13:54
|modify
|571
|0.10
|114.20
|109.20
|114.27
|1742
|2006.06.08 13:55
|t/p
|571
|0.10
|114.27
|109.20
|114.27
|0.61
|677.17
|1743
|2006.06.08 13:56
|buy
|572
|0.10
|114.28
|0.00
|0.00
|1744
|2006.06.08 13:56
|modify
|572
|0.10
|114.28
|109.28
|114.35
|1745
|2006.06.08 14:13
|t/p
|572
|0.10
|114.35
|109.28
|114.35
|0.61
|677.78
|1746
|2006.06.08 14:14
|buy
|573
|0.10
|114.39
|0.00
|0.00
|1747
|2006.06.08 14:14
|modify
|573
|0.10
|114.39
|109.39
|114.46
|1748
|2006.06.08 14:26
|t/p
|573
|0.10
|114.46
|109.39
|114.46
|0.61
|678.39
|1749
|2006.06.08 14:26
|buy
|574
|0.10
|114.50
|0.00
|0.00
|1750
|2006.06.08 14:26
|modify
|574
|0.10
|114.50
|109.50
|114.57
|1751
|2006.06.08 14:33
|t/p
|574
|0.10
|114.57
|109.50
|114.57
|0.62
|679.01
|1752
|2006.06.08 14:34
|buy
|575
|0.10
|114.74
|0.00
|0.00
|1753
|2006.06.08 14:34
|modify
|575
|0.10
|114.74
|109.74
|114.81
|1754
|2006.06.13 16:06
|t/p
|575
|0.10
|114.81
|109.74
|114.81
|1.00
|680.01
|1755
|2006.06.13 16:07
|buy
|576
|0.10
|114.86
|0.00
|0.00
|1756
|2006.06.13 16:07
|modify
|576
|0.10
|114.86
|109.86
|114.93
|1757
|2006.06.13 16:08
|t/p
|576
|0.10
|114.93
|109.86
|114.93
|0.61
|680.62
|1758
|2006.06.13 16:09
|buy
|577
|0.10
|114.94
|0.00
|0.00
|1759
|2006.06.13 16:09
|modify
|577
|0.10
|114.94
|109.94
|115.01
|1760
|2006.06.13 16:19
|t/p
|577
|0.10
|115.01
|109.94
|115.01
|0.61
|681.23
|1761
|2006.06.13 16:20
|buy
|578
|0.10
|115.07
|0.00
|0.00
|1762
|2006.06.13 16:20
|modify
|578
|0.10
|115.07
|110.07
|115.14
|1763
|2006.06.13 16:22
|t/p
|578
|0.10
|115.14
|110.07
|115.14
|0.61
|681.84
|1764
|2006.06.13 16:23
|buy
|579
|0.10
|115.20
|0.00
|0.00
|1765
|2006.06.13 16:23
|modify
|579
|0.10
|115.20
|110.20
|115.27
|1766
|2006.06.13 16:46
|t/p
|579
|0.10
|115.27
|110.20
|115.27
|0.60
|682.44
|1767
|2006.06.13 16:46
|buy
|580
|0.10
|115.31
|0.00
|0.00
|1768
|2006.06.13 16:46
|modify
|580
|0.10
|115.31
|110.31
|115.38
|1769
|2006.06.13 19:17
|t/p
|580
|0.10
|115.38
|110.31
|115.38
|0.60
|683.04
|1770
|2006.06.13 19:18
|buy
|581
|0.10
|115.41
|0.00
|0.00
|1771
|2006.06.13 19:18
|modify
|581
|0.10
|115.41
|110.41
|115.48
|1772
|2006.06.19 03:01
|t/p
|581
|0.10
|115.48
|110.41
|115.48
|1.39
|684.43
|1773
|2006.06.19 03:02
|buy
|582
|0.10
|115.58
|0.00
|0.00
|1774
|2006.06.19 03:02
|modify
|582
|0.10
|115.58
|110.58
|115.65
|1775
|2006.06.19 03:04
|t/p
|582
|0.10
|115.65
|110.58
|115.65
|0.60
|685.03
|1776
|2006.06.19 03:05
|sell
|583
|0.10
|115.62
|0.00
|0.00
|1777
|2006.06.19 03:05
|modify
|583
|0.10
|115.62
|120.62
|115.55
|1778
|2006.06.19 03:06
|sell
|584
|0.50
|115.65
|0.00
|0.00
|1779
|2006.06.19 03:06
|modify
|584
|0.50
|115.65
|120.65
|115.58
|1780
|2006.06.19 03:06
|modify
|583
|0.10
|115.62
|120.65
|115.58
|1781
|2006.06.19 08:56
|t/p
|583
|0.10
|115.58
|120.65
|115.58
|0.35
|685.38
|1782
|2006.06.19 08:56
|t/p
|584
|0.50
|115.58
|120.65
|115.58
|3.02
|688.40
|1783
|2006.06.19 08:57
|sell
|585
|0.10
|115.54
|0.00
|0.00
|1784
|2006.06.19 08:57
|modify
|585
|0.10
|115.54
|120.54
|115.47
|1785
|2006.06.19 16:34
|t/p
|585
|0.10
|115.47
|120.54
|115.47
|0.61
|689.01
|1786
|2006.06.19 16:35
|sell
|586
|0.10
|115.44
|0.00
|0.00
|1787
|2006.06.19 16:35
|modify
|586
|0.10
|115.44
|120.44
|115.37
|1788
|2006.06.19 17:05
|t/p
|586
|0.10
|115.37
|120.44
|115.37
|0.61
|689.62
|1789
|2006.06.19 17:06
|sell
|587
|0.10
|115.35
|0.00
|0.00
|1790
|2006.06.19 17:06
|modify
|587
|0.10
|115.35
|120.35
|115.28
|1791
|2006.06.19 18:00
|t/p
|587
|0.10
|115.28
|120.35
|115.28
|0.61
|690.23
|1792
|2006.06.19 18:00
|sell
|588
|0.10
|115.25
|0.00
|0.00
|1793
|2006.06.19 18:00
|modify
|588
|0.10
|115.25
|120.25
|115.18
|1794
|2006.06.20 07:33
|t/p
|588
|0.10
|115.18
|120.25
|115.18
|0.46
|690.70
|1795
|2006.06.20 07:34
|buy
|589
|0.10
|115.18
|0.00
|0.00
|1796
|2006.06.20 07:34
|modify
|589
|0.10
|115.18
|110.18
|115.25
|1797
|2006.06.20 11:58
|t/p
|589
|0.10
|115.25
|110.18
|115.25
|0.61
|691.31
|1798
|2006.06.20 11:59
|buy
|590
|0.10
|115.27
|0.00
|0.00
|1799
|2006.06.20 11:59
|modify
|590
|0.10
|115.27
|110.27
|115.34
|1800
|2006.06.22 12:15
|t/p
|590
|0.10
|115.34
|110.27
|115.34
|1.13
|692.44
|1801
|2006.06.22 12:16
|buy
|591
|0.10
|115.39
|0.00
|0.00
|1802
|2006.06.22 12:16
|modify
|591
|0.10
|115.39
|110.39
|115.46
|1803
|2006.06.22 12:30
|t/p
|591
|0.10
|115.46
|110.39
|115.46
|0.61
|693.05
|1804
|2006.06.22 12:31
|buy
|592
|0.10
|115.51
|0.00
|0.00
|1805
|2006.06.22 12:31
|modify
|592
|0.10
|115.51
|110.51
|115.58
|1806
|2006.06.22 12:48
|t/p
|592
|0.10
|115.58
|110.51
|115.58
|0.61
|693.66
|1807
|2006.06.22 12:49
|buy
|593
|0.10
|115.64
|0.00
|0.00
|1808
|2006.06.22 12:49
|modify
|593
|0.10
|115.64
|110.64
|115.71
|1809
|2006.06.22 15:04
|t/p
|593
|0.10
|115.71
|110.64
|115.71
|0.60
|694.26
|1810
|2006.06.22 15:05
|buy
|594
|0.10
|115.73
|0.00
|0.00
|1811
|2006.06.22 15:05
|modify
|594
|0.10
|115.73
|110.73
|115.80
|1812
|2006.06.22 15:20
|t/p
|594
|0.10
|115.80
|110.73
|115.80
|0.60
|694.86
|1813
|2006.06.22 15:21
|buy
|595
|0.10
|115.85
|0.00
|0.00
|1814
|2006.06.22 15:21
|modify
|595
|0.10
|115.85
|110.85
|115.92
|1815
|2006.06.22 17:53
|t/p
|595
|0.10
|115.92
|110.85
|115.92
|0.60
|695.46
|1816
|2006.06.22 17:54
|buy
|596
|0.10
|115.95
|0.00
|0.00
|1817
|2006.06.22 17:54
|modify
|596
|0.10
|115.95
|110.95
|116.02
|1818
|2006.06.22 18:10
|t/p
|596
|0.10
|116.02
|110.95
|116.02
|0.60
|696.06
|1819
|2006.06.22 18:11
|buy
|597
|0.10
|116.09
|0.00
|0.00
|1820
|2006.06.22 18:11
|modify
|597
|0.10
|116.09
|111.09
|116.16
|1821
|2006.06.22 18:18
|t/p
|597
|0.10
|116.16
|111.09
|116.16
|0.60
|696.66
|1822
|2006.06.22 18:19
|buy
|598
|0.10
|116.20
|0.00
|0.00
|1823
|2006.06.22 18:19
|modify
|598
|0.10
|116.20
|111.20
|116.27
|1824
|2006.06.23 11:33
|t/p
|598
|0.10
|116.27
|111.20
|116.27
|0.73
|697.39
|1825
|2006.06.23 11:34
|buy
|599
|0.10
|116.29
|0.00
|0.00
|1826
|2006.06.23 11:34
|modify
|599
|0.10
|116.29
|111.29
|116.36
|1827
|2006.06.23 11:40
|t/p
|599
|0.10
|116.36
|111.29
|116.36
|0.60
|697.99
|1828
|2006.06.23 11:41
|buy
|600
|0.10
|116.40
|0.00
|0.00
|1829
|2006.06.23 11:41
|modify
|600
|0.10
|116.40
|111.40
|116.47
|1830
|2006.06.23 14:27
|t/p
|600
|0.10
|116.47
|111.40
|116.47
|0.60
|698.59
|1831
|2006.06.23 14:27
|buy
|601
|0.10
|116.50
|0.00
|0.00
|1832
|2006.06.23 14:27
|modify
|601
|0.10
|116.50
|111.50
|116.57
|1833
|2006.06.23 14:49
|t/p
|601
|0.10
|116.57
|111.50
|116.57
|0.60
|699.19
|1834
|2006.06.23 14:50
|buy
|602
|0.10
|116.60
|0.00
|0.00
|1835
|2006.06.23 14:50
|modify
|602
|0.10
|116.60
|111.60
|116.67
|1836
|2006.10.06 15:54
|t/p
|602
|0.10
|116.67
|111.60
|116.67
|14.24
|713.43
|1837
|2006.10.06 15:54
|buy
|603
|0.10
|118.90
|0.00
|0.00
|1838
|2006.10.06 15:54
|modify
|603
|0.10
|118.90
|113.90
|118.97
|1839
|2006.10.06 16:30
|t/p
|603
|0.10
|118.97
|113.90
|118.97
|0.59
|714.02
|1840
|2006.10.06 16:31
|buy
|604
|0.10
|119.01
|0.00
|0.00
|1841
|2006.10.06 16:31
|modify
|604
|0.10
|119.01
|114.01
|119.08
|1842
|2006.10.09 02:46
|t/p
|604
|0.10
|119.08
|114.01
|119.08
|0.72
|714.74
|1843
|2006.10.09 02:47
|buy
|605
|0.10
|119.15
|0.00
|0.00
|1844
|2006.10.09 02:47
|modify
|605
|0.10
|119.15
|114.15
|119.22
|1845
|2006.10.09 05:15
|t/p
|605
|0.10
|119.22
|114.15
|119.22
|0.59
|715.33
|1846
|2006.10.09 05:16
|buy
|606
|0.10
|119.26
|0.00
|0.00
|1847
|2006.10.09 05:16
|modify
|606
|0.10
|119.26
|114.26
|119.33
|1848
|2006.10.10 02:58
|t/p
|606
|0.10
|119.33
|114.26
|119.33
|0.72
|716.05
|1849
|2006.10.10 02:59
|buy
|607
|0.10
|119.34
|0.00
|0.00
|1850
|2006.10.10 02:59
|modify
|607
|0.10
|119.34
|114.34
|119.41
|1851
|2006.10.10 08:33
|t/p
|607
|0.10
|119.41
|114.34
|119.41
|0.59
|716.64
|1852
|2006.10.10 08:34
|buy
|608
|0.10
|119.45
|0.00
|0.00
|1853
|2006.10.10 08:34
|modify
|608
|0.10
|119.45
|114.45
|119.52
|1854
|2006.10.10 10:39
|t/p
|608
|0.10
|119.52
|114.45
|119.52
|0.59
|717.23
|1855
|2006.10.10 10:40
|buy
|609
|0.10
|119.55
|0.00
|0.00
|1856
|2006.10.10 10:40
|modify
|609
|0.10
|119.55
|114.55
|119.62
|1857
|2006.10.10 11:17
|t/p
|609
|0.10
|119.62
|114.55
|119.62
|0.59
|717.82
|1858
|2006.10.10 11:18
|buy
|610
|0.10
|119.66
|0.00
|0.00
|1859
|2006.10.10 11:18
|modify
|610
|0.10
|119.66
|114.66
|119.73
|1860
|2006.10.10 13:38
|t/p
|610
|0.10
|119.73
|114.66
|119.73
|0.58
|718.40
|1861
|2006.10.10 13:39
|buy
|611
|0.10
|119.74
|0.00
|0.00
|1862
|2006.10.10 13:39
|modify
|611
|0.10
|119.74
|114.74
|119.81
|1863
|2006.10.11 18:42
|t/p
|611
|0.10
|119.81
|114.74
|119.81
|0.71
|719.11
|1864
|2006.10.11 18:43
|buy
|612
|0.10
|119.83
|0.00
|0.00
|1865
|2006.10.11 18:43
|modify
|612
|0.10
|119.83
|114.83
|119.90
|1866
|2006.10.17 23:59
|close at stop
|612
|0.10
|118.67
|114.83
|119.90
|-9.00
|710.11