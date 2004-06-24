Strategy Tester Report
Cost Averaging v2_1-Pyramid
|Symbol
|GBPJPYm (Great Britain Pound vs Japanese Yen)
|Period
|1 Minute (M1) 2004.06.16 15:15 - 2006.10.18 00:00 (2004.06.16 - 2006.10.18)
|Model
|Every tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
|Parameters
|MagicNumber=12323; MA_length=10; applied_price=5; LotExponent=5; slip=3; Lots=0.1; TakeProfit=7; Stoploss=500; PipStep=86; TimePeriod=0; MaxTrades=2; UseTimeOut=false;
MaxTradeOpenHours=25;
|Bars in test
|843429
|Ticks modelled
|6918952
|Modelling quality
|24.92%
|Initial deposit
|343.00
|Total net profit
|-266.43
|Gross profit
|1966.00
|Gross loss
|-2232.43
|Profit factor
|0.88
|Expected payoff
|-0.23
|Absolute drawdown
|266.43
|Maximal drawdown
|879.65 (91.99%)
|Relative drawdown
|91.99% (879.65)
|Total trades
|1147
|Short positions (won %)
|635 (86.14%)
|Long positions (won %)
|512 (98.05%)
|Profit trades (% of total)
|1049 (91.46%)
|Loss trades (% of total)
|98 (8.54%)
|Largest
|profit trade
|60.90
|loss trade
|-647.13
|Average
|profit trade
|1.87
|loss trade
|-22.78
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|166 (151.27)
|consecutive losses (loss in money)
|3 (-879.65)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|151.27 (166)
|consecutive loss (count of losses)
|-879.65 (3)
|Average
|consecutive wins
|14
|consecutive losses
|1
|#
|Time
|Type
|Order
|Lots
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2004.06.16 15:15
|sell
|1
|0.10
|201.31
|0.00
|0.00
|2
|2004.06.16 15:15
|modify
|1
|0.10
|201.31
|206.31
|201.24
|3
|2004.06.16 15:16
|sell
|2
|0.50
|201.36
|0.00
|0.00
|4
|2004.06.16 15:16
|modify
|2
|0.50
|201.36
|206.35
|201.28
|5
|2004.06.16 15:16
|modify
|1
|0.10
|201.31
|206.35
|201.28
|6
|2004.06.16 16:40
|t/p
|1
|0.10
|201.28
|206.35
|201.28
|0.25
|343.25
|7
|2004.06.16 16:40
|t/p
|2
|0.50
|201.28
|206.35
|201.28
|3.36
|346.61
|8
|2004.06.16 16:41
|buy
|3
|0.10
|201.41
|0.00
|0.00
|9
|2004.06.16 16:41
|modify
|3
|0.10
|201.41
|196.41
|201.48
|10
|2004.06.17 15:01
|t/p
|3
|0.10
|201.48
|196.41
|201.48
|1.24
|347.85
|11
|2004.06.17 15:02
|buy
|4
|0.10
|201.56
|0.00
|0.00
|12
|2004.06.17 15:02
|modify
|4
|0.10
|201.56
|196.56
|201.63
|13
|2004.06.24 00:51
|s/l
|4
|0.10
|196.56
|196.56
|201.63
|-40.49
|307.36
|14
|2004.06.24 00:52
|sell
|5
|0.10
|196.45
|0.00
|0.00
|15
|2004.06.24 00:52
|modify
|5
|0.10
|196.45
|201.45
|196.38
|16
|2004.06.24 00:53
|sell
|6
|0.50
|196.51
|0.00
|0.00
|17
|2004.06.24 00:53
|modify
|6
|0.50
|196.51
|201.50
|196.43
|18
|2004.06.24 00:53
|modify
|5
|0.10
|196.45
|201.50
|196.43
|19
|2004.06.24 01:28
|t/p
|5
|0.10
|196.43
|201.50
|196.43
|0.17
|307.53
|20
|2004.06.24 01:28
|t/p
|6
|0.50
|196.43
|201.50
|196.43
|3.35
|310.88
|21
|2004.06.24 01:29
|sell
|7
|0.10
|196.31
|0.00
|0.00
|22
|2004.06.24 01:29
|modify
|7
|0.10
|196.31
|201.31
|196.24
|23
|2004.06.24 02:57
|t/p
|7
|0.10
|196.24
|201.31
|196.24
|0.59
|311.47
|24
|2004.06.24 02:58
|sell
|8
|0.10
|196.08
|0.00
|0.00
|25
|2004.06.24 02:58
|modify
|8
|0.10
|196.08
|201.08
|196.01
|26
|2004.06.24 08:55
|t/p
|8
|0.10
|196.01
|201.08
|196.01
|0.59
|312.06
|27
|2004.06.24 08:56
|sell
|9
|0.10
|195.93
|0.00
|0.00
|28
|2004.06.24 08:56
|modify
|9
|0.10
|195.93
|200.93
|195.86
|29
|2004.06.24 09:18
|t/p
|9
|0.10
|195.86
|200.93
|195.86
|0.59
|312.64
|30
|2004.06.24 09:19
|sell
|10
|0.10
|195.60
|0.00
|0.00
|31
|2004.06.24 09:19
|modify
|10
|0.10
|195.60
|200.60
|195.53
|32
|2004.06.24 12:16
|t/p
|10
|0.10
|195.53
|200.60
|195.53
|0.59
|313.23
|33
|2004.06.24 12:17
|sell
|11
|0.10
|195.47
|0.00
|0.00
|34
|2004.06.24 12:17
|modify
|11
|0.10
|195.47
|200.47
|195.40
|35
|2004.06.24 12:24
|t/p
|11
|0.10
|195.40
|200.47
|195.40
|0.59
|313.82
|36
|2004.06.24 12:25
|sell
|12
|0.10
|195.29
|0.00
|0.00
|37
|2004.06.24 12:25
|modify
|12
|0.10
|195.29
|200.29
|195.22
|38
|2004.06.24 12:37
|t/p
|12
|0.10
|195.22
|200.29
|195.22
|0.58
|314.40
|39
|2004.06.24 12:38
|sell
|13
|0.10
|195.11
|0.00
|0.00
|40
|2004.06.24 12:38
|modify
|13
|0.10
|195.11
|200.11
|195.04
|41
|2004.06.24 13:23
|t/p
|13
|0.10
|195.04
|200.11
|195.04
|0.59
|314.99
|42
|2004.06.24 13:24
|sell
|14
|0.10
|195.04
|0.00
|0.00
|43
|2004.06.24 13:24
|modify
|14
|0.10
|195.04
|200.04
|194.97
|44
|2004.06.24 13:30
|t/p
|14
|0.10
|194.97
|200.04
|194.97
|0.58
|315.57
|45
|2004.06.24 13:31
|sell
|15
|0.10
|194.92
|0.00
|0.00
|46
|2004.06.24 13:31
|modify
|15
|0.10
|194.92
|199.92
|194.85
|47
|2004.06.24 13:40
|t/p
|15
|0.10
|194.85
|199.92
|194.85
|0.59
|316.16
|48
|2004.06.24 13:41
|sell
|16
|0.10
|194.69
|0.00
|0.00
|49
|2004.06.24 13:41
|modify
|16
|0.10
|194.69
|199.69
|194.62
|50
|2004.06.28 10:48
|sell
|17
|0.50
|197.38
|0.00
|0.00
|51
|2004.06.28 10:48
|modify
|17
|0.50
|197.38
|201.93
|196.86
|52
|2004.06.28 10:48
|modify
|16
|0.10
|194.69
|201.93
|196.86
|53
|2004.06.29 15:14
|t/p
|16
|0.10
|196.86
|201.93
|196.86
|-18.99
|297.17
|54
|2004.06.29 15:14
|t/p
|17
|0.50
|196.86
|201.93
|196.86
|20.57
|317.74
|55
|2004.06.29 15:15
|sell
|18
|0.10
|196.72
|0.00
|0.00
|56
|2004.06.29 15:15
|modify
|18
|0.10
|196.72
|201.72
|196.65
|57
|2004.06.29 15:33
|t/p
|18
|0.10
|196.65
|201.72
|196.65
|0.58
|318.32
|58
|2004.06.29 15:34
|sell
|19
|0.10
|196.55
|0.00
|0.00
|59
|2004.06.29 15:34
|modify
|19
|0.10
|196.55
|201.55
|196.48
|60
|2004.06.29 16:04
|t/p
|19
|0.10
|196.48
|201.55
|196.48
|0.59
|318.91
|61
|2004.06.29 16:05
|sell
|20
|0.10
|196.56
|0.00
|0.00
|62
|2004.06.29 16:05
|modify
|20
|0.10
|196.56
|201.56
|196.49
|63
|2004.06.29 16:06
|t/p
|20
|0.10
|196.49
|201.56
|196.49
|0.59
|319.50
|64
|2004.06.29 16:07
|sell
|21
|0.10
|196.44
|0.00
|0.00
|65
|2004.06.29 16:07
|modify
|21
|0.10
|196.44
|201.44
|196.37
|66
|2004.06.29 16:27
|t/p
|21
|0.10
|196.37
|201.44
|196.37
|0.58
|320.08
|67
|2004.06.29 16:28
|sell
|22
|0.10
|196.22
|0.00
|0.00
|68
|2004.06.29 16:28
|modify
|22
|0.10
|196.22
|201.22
|196.15
|69
|2004.06.29 16:31
|t/p
|22
|0.10
|196.15
|201.22
|196.15
|0.59
|320.67
|70
|2004.06.29 16:32
|sell
|23
|0.10
|196.11
|0.00
|0.00
|71
|2004.06.29 16:32
|modify
|23
|0.10
|196.11
|201.11
|196.04
|72
|2004.06.29 16:41
|t/p
|23
|0.10
|196.04
|201.11
|196.04
|0.59
|321.26
|73
|2004.06.29 16:42
|sell
|24
|0.10
|195.93
|0.00
|0.00
|74
|2004.06.29 16:42
|modify
|24
|0.10
|195.93
|200.93
|195.86
|75
|2004.06.29 17:00
|t/p
|24
|0.10
|195.86
|200.93
|195.86
|0.59
|321.85
|76
|2004.06.29 17:01
|sell
|25
|0.10
|195.75
|0.00
|0.00
|77
|2004.06.29 17:01
|modify
|25
|0.10
|195.75
|200.75
|195.68
|78
|2004.06.29 17:10
|t/p
|25
|0.10
|195.68
|200.75
|195.68
|0.59
|322.44
|79
|2004.06.29 17:11
|sell
|26
|0.10
|195.53
|0.00
|0.00
|80
|2004.06.29 17:11
|modify
|26
|0.10
|195.53
|200.53
|195.46
|81
|2004.06.29 17:52
|t/p
|26
|0.10
|195.46
|200.53
|195.46
|0.59
|323.03
|82
|2004.06.29 17:53
|sell
|27
|0.10
|195.35
|0.00
|0.00
|83
|2004.06.29 17:53
|modify
|27
|0.10
|195.35
|200.35
|195.28
|84
|2004.06.30 18:01
|sell
|28
|0.50
|198.29
|0.00
|0.00
|85
|2004.06.30 18:01
|modify
|28
|0.50
|198.29
|202.80
|197.73
|86
|2004.06.30 18:01
|modify
|27
|0.10
|195.35
|202.80
|197.73
|87
|2004.06.30 20:33
|t/p
|27
|0.10
|197.73
|202.80
|197.73
|-20.24
|302.79
|88
|2004.06.30 20:33
|t/p
|28
|0.50
|197.73
|202.80
|197.73
|23.52
|326.31
|89
|2004.06.30 20:34
|buy
|29
|0.10
|197.79
|0.00
|0.00
|90
|2004.06.30 20:34
|modify
|29
|0.10
|197.79
|192.79
|197.86
|91
|2004.06.30 21:03
|t/p
|29
|0.10
|197.86
|192.79
|197.86
|0.59
|326.90
|92
|2004.06.30 21:04
|buy
|30
|0.10
|197.90
|0.00
|0.00
|93
|2004.06.30 21:04
|modify
|30
|0.10
|197.90
|192.90
|197.97
|94
|2004.06.30 21:47
|t/p
|30
|0.10
|197.97
|192.90
|197.97
|0.58
|327.48
|95
|2004.06.30 21:48
|buy
|31
|0.10
|198.02
|0.00
|0.00
|96
|2004.06.30 21:48
|modify
|31
|0.10
|198.02
|193.02
|198.09
|97
|2004.06.30 23:37
|t/p
|31
|0.10
|198.09
|193.02
|198.09
|0.59
|328.07
|98
|2004.06.30 23:38
|buy
|32
|0.10
|198.18
|0.00
|0.00
|99
|2004.06.30 23:38
|modify
|32
|0.10
|198.18
|193.18
|198.25
|100
|2004.07.02 03:08
|t/p
|32
|0.10
|198.25
|193.18
|198.25
|1.45
|329.52
|101
|2004.07.02 03:09
|buy
|33
|0.10
|198.23
|0.00
|0.00
|102
|2004.07.02 03:09
|modify
|33
|0.10
|198.23
|193.23
|198.30
|103
|2004.07.02 04:00
|t/p
|33
|0.10
|198.30
|193.23
|198.30
|0.59
|330.11
|104
|2004.07.02 04:01
|buy
|34
|0.10
|198.45
|0.00
|0.00
|105
|2004.07.02 04:01
|modify
|34
|0.10
|198.45
|193.45
|198.52
|106
|2004.07.02 04:04
|t/p
|34
|0.10
|198.52
|193.45
|198.52
|0.58
|330.69
|107
|2004.07.02 04:05
|buy
|35
|0.10
|198.88
|0.00
|0.00
|108
|2004.07.02 04:05
|modify
|35
|0.10
|198.88
|193.88
|198.95
|109
|2004.07.05 01:37
|t/p
|35
|0.10
|198.95
|193.88
|198.95
|0.81
|331.50
|110
|2004.07.05 01:38
|buy
|36
|0.10
|199.17
|0.00
|0.00
|111
|2004.07.05 01:38
|modify
|36
|0.10
|199.17
|194.17
|199.24
|112
|2004.07.05 02:26
|t/p
|36
|0.10
|199.24
|194.17
|199.24
|0.58
|332.08
|113
|2004.07.05 02:27
|buy
|37
|0.10
|199.38
|0.00
|0.00
|114
|2004.07.05 02:27
|modify
|37
|0.10
|199.38
|194.38
|199.45
|115
|2004.07.05 07:25
|t/p
|37
|0.10
|199.45
|194.38
|199.45
|0.59
|332.67
|116
|2004.07.05 07:26
|buy
|38
|0.10
|199.47
|0.00
|0.00
|117
|2004.07.05 07:26
|modify
|38
|0.10
|199.47
|194.47
|199.54
|118
|2004.07.05 08:09
|t/p
|38
|0.10
|199.54
|194.47
|199.54
|0.58
|333.25
|119
|2004.07.05 08:10
|buy
|39
|0.10
|199.60
|0.00
|0.00
|120
|2004.07.05 08:10
|modify
|39
|0.10
|199.60
|194.60
|199.67
|121
|2004.07.05 13:52
|t/p
|39
|0.10
|199.67
|194.60
|199.67
|0.59
|333.84
|122
|2004.07.05 13:53
|sell
|40
|0.10
|199.63
|0.00
|0.00
|123
|2004.07.05 13:53
|modify
|40
|0.10
|199.63
|204.63
|199.56
|124
|2004.07.05 13:54
|sell
|41
|0.50
|199.65
|0.00
|0.00
|125
|2004.07.05 13:54
|modify
|41
|0.50
|199.65
|204.65
|199.58
|126
|2004.07.05 13:54
|modify
|40
|0.10
|199.63
|204.65
|199.58
|127
|2004.07.05 16:05
|t/p
|40
|0.10
|199.58
|204.65
|199.58
|0.42
|334.26
|128
|2004.07.05 16:05
|t/p
|41
|0.50
|199.58
|204.65
|199.58
|2.94
|337.20
|129
|2004.07.05 16:06
|sell
|42
|0.10
|199.46
|0.00
|0.00
|130
|2004.07.05 16:06
|modify
|42
|0.10
|199.46
|204.46
|199.39
|131
|2004.07.05 16:08
|t/p
|42
|0.10
|199.39
|204.46
|199.39
|0.59
|337.79
|132
|2004.07.05 16:09
|sell
|43
|0.10
|199.29
|0.00
|0.00
|133
|2004.07.05 16:09
|modify
|43
|0.10
|199.29
|204.29
|199.22
|134
|2004.07.06 03:44
|sell
|44
|0.50
|200.63
|0.00
|0.00
|135
|2004.07.06 03:44
|modify
|44
|0.50
|200.63
|205.41
|200.34
|136
|2004.07.06 03:44
|modify
|43
|0.10
|199.29
|205.41
|200.34
|137
|2004.07.06 08:57
|t/p
|43
|0.10
|200.34
|205.41
|200.34
|-9.07
|328.71
|138
|2004.07.06 08:57
|t/p
|44
|0.50
|200.34
|205.41
|200.34
|12.18
|340.89
|139
|2004.07.06 08:58
|buy
|45
|0.10
|200.37
|0.00
|0.00
|140
|2004.07.06 08:58
|modify
|45
|0.10
|200.37
|195.37
|200.44
|141
|2004.07.06 09:56
|t/p
|45
|0.10
|200.44
|195.37
|200.44
|0.59
|341.48
|142
|2004.07.06 09:57
|sell
|46
|0.10
|200.35
|0.00
|0.00
|143
|2004.07.06 09:57
|modify
|46
|0.10
|200.35
|205.35
|200.28
|144
|2004.07.06 09:58
|sell
|47
|0.50
|200.37
|0.00
|0.00
|145
|2004.07.06 09:58
|modify
|47
|0.50
|200.37
|205.37
|200.30
|146
|2004.07.06 09:58
|modify
|46
|0.10
|200.35
|205.37
|200.30
|147
|2004.07.06 11:56
|t/p
|46
|0.10
|200.30
|205.37
|200.30
|0.42
|341.90
|148
|2004.07.06 11:56
|t/p
|47
|0.50
|200.30
|205.37
|200.30
|2.94
|344.84
|149
|2004.07.06 11:57
|sell
|48
|0.10
|200.20
|0.00
|0.00
|150
|2004.07.06 11:57
|modify
|48
|0.10
|200.20
|205.20
|200.13
|151
|2004.07.06 14:33
|sell
|49
|0.50
|201.29
|0.00
|0.00
|152
|2004.07.06 14:33
|modify
|49
|0.50
|201.29
|206.11
|201.04
|153
|2004.07.06 14:33
|modify
|48
|0.10
|200.20
|206.11
|201.04
|154
|2004.07.06 14:52
|t/p
|48
|0.10
|201.04
|206.11
|201.04
|-7.05
|337.79
|155
|2004.07.06 14:52
|t/p
|49
|0.50
|201.04
|206.11
|201.04
|10.50
|348.29
|156
|2004.07.06 14:53
|sell
|50
|0.10
|200.94
|0.00
|0.00
|157
|2004.07.06 14:53
|modify
|50
|0.10
|200.94
|205.94
|200.87
|158
|2004.07.06 15:15
|t/p
|50
|0.10
|200.87
|205.94
|200.87
|0.59
|348.88
|159
|2004.07.06 15:16
|sell
|51
|0.10
|200.77
|0.00
|0.00
|160
|2004.07.06 15:16
|modify
|51
|0.10
|200.77
|205.77
|200.70
|161
|2004.07.06 15:41
|t/p
|51
|0.10
|200.70
|205.77
|200.70
|0.58
|349.46
|162
|2004.07.06 15:42
|sell
|52
|0.10
|200.60
|0.00
|0.00
|163
|2004.07.06 15:42
|modify
|52
|0.10
|200.60
|205.60
|200.53
|164
|2004.07.06 16:07
|t/p
|52
|0.10
|200.53
|205.60
|200.53
|0.59
|350.05
|165
|2004.07.06 16:08
|sell
|53
|0.10
|200.46
|0.00
|0.00
|166
|2004.07.06 16:08
|modify
|53
|0.10
|200.46
|205.46
|200.39
|167
|2004.07.07 06:59
|t/p
|53
|0.10
|200.39
|205.46
|200.39
|0.34
|350.39
|168
|2004.07.07 07:00
|sell
|54
|0.10
|200.29
|0.00
|0.00
|169
|2004.07.07 07:00
|modify
|54
|0.10
|200.29
|205.29
|200.22
|170
|2004.07.12 03:01
|t/p
|54
|0.10
|200.22
|205.29
|200.22
|-0.68
|349.71
|171
|2004.07.12 03:02
|sell
|55
|0.10
|200.13
|0.00
|0.00
|172
|2004.07.12 03:02
|modify
|55
|0.10
|200.13
|205.13
|200.06
|173
|2004.07.13 01:37
|sell
|56
|0.50
|202.21
|0.00
|0.00
|174
|2004.07.13 01:37
|modify
|56
|0.50
|202.21
|206.86
|201.79
|175
|2004.07.13 01:37
|modify
|55
|0.10
|200.13
|206.86
|201.79
|176
|2004.07.13 07:19
|t/p
|55
|0.10
|201.79
|206.86
|201.79
|-14.19
|335.51
|177
|2004.07.13 07:19
|t/p
|56
|0.50
|201.79
|206.86
|201.79
|17.64
|353.15
|178
|2004.07.13 07:20
|sell
|57
|0.10
|201.71
|0.00
|0.00
|179
|2004.07.13 07:20
|modify
|57
|0.10
|201.71
|206.71
|201.64
|180
|2004.07.13 07:22
|t/p
|57
|0.10
|201.64
|206.71
|201.64
|0.59
|353.74
|181
|2004.07.13 07:23
|sell
|58
|0.10
|201.34
|0.00
|0.00
|182
|2004.07.13 07:23
|modify
|58
|0.10
|201.34
|206.34
|201.27
|183
|2004.07.13 08:02
|t/p
|58
|0.10
|201.27
|206.34
|201.27
|0.59
|354.33
|184
|2004.07.13 08:03
|sell
|59
|0.10
|201.14
|0.00
|0.00
|185
|2004.07.13 08:03
|modify
|59
|0.10
|201.14
|206.14
|201.07
|186
|2004.07.14 09:21
|sell
|60
|0.50
|203.08
|0.00
|0.00
|187
|2004.07.14 09:21
|modify
|60
|0.50
|203.08
|207.76
|202.69
|188
|2004.07.14 09:21
|modify
|59
|0.10
|201.14
|207.76
|202.69
|189
|2004.07.14 11:16
|t/p
|59
|0.10
|202.69
|207.76
|202.69
|-13.27
|341.06
|190
|2004.07.14 11:16
|t/p
|60
|0.50
|202.69
|207.76
|202.69
|16.38
|357.44
|191
|2004.07.14 11:17
|sell
|61
|0.10
|202.55
|0.00
|0.00
|192
|2004.07.14 11:17
|modify
|61
|0.10
|202.55
|207.55
|202.48
|193
|2004.07.14 11:24
|t/p
|61
|0.10
|202.48
|207.55
|202.48
|0.59
|358.03
|194
|2004.07.14 11:24
|sell
|62
|0.10
|202.39
|0.00
|0.00
|195
|2004.07.14 11:24
|modify
|62
|0.10
|202.39
|207.39
|202.32
|196
|2004.07.14 11:49
|t/p
|62
|0.10
|202.32
|207.39
|202.32
|0.59
|358.62
|197
|2004.07.14 11:50
|sell
|63
|0.10
|202.24
|0.00
|0.00
|198
|2004.07.14 11:50
|modify
|63
|0.10
|202.24
|207.24
|202.17
|199
|2004.07.14 15:24
|t/p
|63
|0.10
|202.17
|207.24
|202.17
|0.59
|359.21
|200
|2004.07.14 15:25
|sell
|64
|0.10
|202.14
|0.00
|0.00
|201
|2004.07.14 15:25
|modify
|64
|0.10
|202.14
|207.14
|202.07
|202
|2004.07.14 15:28
|t/p
|64
|0.10
|202.07
|207.14
|202.07
|0.59
|359.80
|203
|2004.07.14 15:29
|sell
|65
|0.10
|202.02
|0.00
|0.00
|204
|2004.07.14 15:29
|modify
|65
|0.10
|202.02
|207.02
|201.95
|205
|2004.07.15 12:51
|t/p
|65
|0.10
|201.95
|207.02
|201.95
|-0.18
|359.62
|206
|2004.07.15 12:52
|sell
|66
|0.10
|201.88
|0.00
|0.00
|207
|2004.07.15 12:52
|modify
|66
|0.10
|201.88
|206.88
|201.81
|208
|2004.07.19 00:18
|sell
|67
|0.50
|203.97
|0.00
|0.00
|209
|2004.07.19 00:18
|modify
|67
|0.50
|203.97
|208.62
|203.55
|210
|2004.07.19 00:18
|modify
|66
|0.10
|201.88
|208.62
|203.55
|211
|2004.07.19 04:31
|t/p
|66
|0.10
|203.55
|208.62
|203.55
|-14.54
|345.08
|212
|2004.07.19 04:31
|t/p
|67
|0.50
|203.55
|208.62
|203.55
|17.64
|362.72
|213
|2004.07.19 04:32
|buy
|68
|0.10
|203.57
|0.00
|0.00
|214
|2004.07.19 04:32
|modify
|68
|0.10
|203.57
|198.57
|203.64
|215
|2004.07.28 17:08
|t/p
|68
|0.10
|203.64
|198.57
|203.64
|2.53
|365.25
|216
|2004.07.28 17:09
|buy
|69
|0.10
|203.71
|0.00
|0.00
|217
|2004.07.28 17:09
|modify
|69
|0.10
|203.71
|198.71
|203.78
|218
|2004.07.28 18:14
|t/p
|69
|0.10
|203.78
|198.71
|203.78
|0.59
|365.84
|219
|2004.07.28 18:15
|buy
|70
|0.10
|203.85
|0.00
|0.00
|220
|2004.07.28 18:15
|modify
|70
|0.10
|203.85
|198.85
|203.92
|221
|2004.07.28 18:19
|t/p
|70
|0.10
|203.92
|198.85
|203.92
|0.59
|366.43
|222
|2004.07.28 18:20
|sell
|71
|0.10
|203.91
|0.00
|0.00
|223
|2004.07.28 18:20
|modify
|71
|0.10
|203.91
|208.91
|203.84
|224
|2004.07.28 18:21
|sell
|72
|0.50
|203.84
|0.00
|0.00
|225
|2004.07.28 18:21
|modify
|72
|0.50
|203.84
|208.85
|203.78
|226
|2004.07.28 18:21
|modify
|71
|0.10
|203.91
|208.85
|203.78
|227
|2004.07.28 19:10
|t/p
|71
|0.10
|203.78
|208.85
|203.78
|1.09
|367.52
|228
|2004.07.28 19:10
|t/p
|72
|0.50
|203.78
|208.85
|203.78
|2.52
|370.04
|229
|2004.07.28 19:11
|sell
|73
|0.10
|203.73
|0.00
|0.00
|230
|2004.07.28 19:11
|modify
|73
|0.10
|203.73
|208.73
|203.66
|231
|2004.07.28 19:46
|t/p
|73
|0.10
|203.66
|208.73
|203.66
|0.59
|370.63
|232
|2004.07.28 19:47
|sell
|74
|0.10
|203.60
|0.00
|0.00
|233
|2004.07.28 19:47
|modify
|74
|0.10
|203.60
|208.60
|203.53
|234
|2004.07.28 21:49
|t/p
|74
|0.10
|203.53
|208.60
|203.53
|0.59
|371.22
|235
|2004.07.28 21:50
|sell
|75
|0.10
|203.42
|0.00
|0.00
|236
|2004.07.28 21:50
|modify
|75
|0.10
|203.42
|208.42
|203.35
|237
|2004.07.29 14:31
|t/p
|75
|0.10
|203.35
|208.42
|203.35
|-0.18
|371.04
|238
|2004.07.29 14:32
|sell
|76
|0.10
|203.25
|0.00
|0.00
|239
|2004.07.29 14:32
|modify
|76
|0.10
|203.25
|208.25
|203.18
|240
|2004.07.29 15:20
|t/p
|76
|0.10
|203.18
|208.25
|203.18
|0.59
|371.63
|241
|2004.07.29 15:21
|sell
|77
|0.10
|203.11
|0.00
|0.00
|242
|2004.07.29 15:21
|modify
|77
|0.10
|203.11
|208.11
|203.04
|243
|2004.07.30 08:09
|t/p
|77
|0.10
|203.04
|208.11
|203.04
|0.34
|371.96
|244
|2004.07.30 08:10
|sell
|78
|0.10
|202.97
|0.00
|0.00
|245
|2004.07.30 08:10
|modify
|78
|0.10
|202.97
|207.97
|202.90
|246
|2004.07.30 08:36
|t/p
|78
|0.10
|202.90
|207.97
|202.90
|0.58
|372.54
|247
|2004.07.30 08:37
|sell
|79
|0.10
|202.81
|0.00
|0.00
|248
|2004.07.30 08:37
|modify
|79
|0.10
|202.81
|207.81
|202.74
|249
|2004.07.30 09:43
|t/p
|79
|0.10
|202.74
|207.81
|202.74
|0.59
|373.13
|250
|2004.07.30 09:44
|sell
|80
|0.10
|202.64
|0.00
|0.00
|251
|2004.07.30 09:44
|modify
|80
|0.10
|202.64
|207.64
|202.57
|252
|2004.07.30 10:00
|t/p
|80
|0.10
|202.57
|207.64
|202.57
|0.59
|373.72
|253
|2004.07.30 10:01
|sell
|81
|0.10
|202.42
|0.00
|0.00
|254
|2004.07.30 10:01
|modify
|81
|0.10
|202.42
|207.42
|202.35
|255
|2004.07.30 10:11
|t/p
|81
|0.10
|202.35
|207.42
|202.35
|0.58
|374.30
|256
|2004.07.30 10:12
|sell
|82
|0.10
|202.21
|0.00
|0.00
|257
|2004.07.30 10:12
|modify
|82
|0.10
|202.21
|207.21
|202.14
|258
|2004.07.30 10:13
|t/p
|82
|0.10
|202.14
|207.21
|202.14
|0.59
|374.89
|259
|2004.07.30 10:14
|sell
|83
|0.10
|202.05
|0.00
|0.00
|260
|2004.07.30 10:14
|modify
|83
|0.10
|202.05
|207.05
|201.98
|261
|2004.08.02 05:33
|t/p
|83
|0.10
|201.98
|207.05
|201.98
|0.34
|375.23
|262
|2004.08.02 05:34
|sell
|84
|0.10
|201.87
|0.00
|0.00
|263
|2004.08.02 05:34
|modify
|84
|0.10
|201.87
|206.87
|201.80
|264
|2004.08.03 13:21
|t/p
|84
|0.10
|201.80
|206.87
|201.80
|0.33
|375.56
|265
|2004.08.03 13:22
|sell
|85
|0.10
|201.72
|0.00
|0.00
|266
|2004.08.03 13:22
|modify
|85
|0.10
|201.72
|206.72
|201.65
|267
|2004.08.03 13:29
|t/p
|85
|0.10
|201.65
|206.72
|201.65
|0.58
|376.14
|268
|2004.08.03 13:30
|sell
|86
|0.10
|201.54
|0.00
|0.00
|269
|2004.08.03 13:30
|modify
|86
|0.10
|201.54
|206.54
|201.47
|270
|2004.08.03 16:02
|t/p
|86
|0.10
|201.47
|206.54
|201.47
|0.59
|376.73
|271
|2004.08.03 16:03
|sell
|87
|0.10
|201.34
|0.00
|0.00
|272
|2004.08.03 16:03
|modify
|87
|0.10
|201.34
|206.34
|201.27
|273
|2004.08.17 16:36
|t/p
|87
|0.10
|201.27
|206.34
|201.27
|-2.97
|373.76
|274
|2004.08.17 16:37
|sell
|88
|0.10
|201.17
|0.00
|0.00
|275
|2004.08.17 16:37
|modify
|88
|0.10
|201.17
|206.17
|201.10
|276
|2004.08.17 17:04
|t/p
|88
|0.10
|201.10
|206.17
|201.10
|0.58
|374.34
|277
|2004.08.17 17:05
|sell
|89
|0.10
|201.01
|0.00
|0.00
|278
|2004.08.17 17:05
|modify
|89
|0.10
|201.01
|206.01
|200.94
|279
|2004.08.17 23:42
|t/p
|89
|0.10
|200.94
|206.01
|200.94
|0.59
|374.93
|280
|2004.08.17 23:43
|sell
|90
|0.10
|200.81
|0.00
|0.00
|281
|2004.08.17 23:43
|modify
|90
|0.10
|200.81
|205.81
|200.74
|282
|2004.08.17 23:48
|t/p
|90
|0.10
|200.74
|205.81
|200.74
|0.59
|375.52
|283
|2004.08.17 23:49
|sell
|91
|0.10
|200.64
|0.00
|0.00
|284
|2004.08.17 23:49
|modify
|91
|0.10
|200.64
|205.64
|200.57
|285
|2004.08.18 09:28
|t/p
|91
|0.10
|200.57
|205.64
|200.57
|0.34
|375.86
|286
|2004.08.18 09:29
|sell
|92
|0.10
|200.44
|0.00
|0.00
|287
|2004.08.18 09:29
|modify
|92
|0.10
|200.44
|205.44
|200.37
|288
|2004.08.18 14:44
|t/p
|92
|0.10
|200.37
|205.44
|200.37
|0.59
|376.45
|289
|2004.08.18 14:44
|sell
|93
|0.10
|200.24
|0.00
|0.00
|290
|2004.08.18 14:44
|modify
|93
|0.10
|200.24
|205.24
|200.17
|291
|2004.08.18 14:55
|t/p
|93
|0.10
|200.17
|205.24
|200.17
|0.59
|377.04
|292
|2004.08.18 14:56
|sell
|94
|0.10
|200.07
|0.00
|0.00
|293
|2004.08.18 14:56
|modify
|94
|0.10
|200.07
|205.07
|200.00
|294
|2004.08.18 15:10
|t/p
|94
|0.10
|200.00
|205.07
|200.00
|0.58
|377.62
|295
|2004.08.18 15:11
|sell
|95
|0.10
|199.80
|0.00
|0.00
|296
|2004.08.18 15:11
|modify
|95
|0.10
|199.80
|204.80
|199.73
|297
|2004.08.18 15:17
|t/p
|95
|0.10
|199.73
|204.80
|199.73
|0.59
|378.21
|298
|2004.08.18 15:18
|sell
|96
|0.10
|199.61
|0.00
|0.00
|299
|2004.08.18 15:18
|modify
|96
|0.10
|199.61
|204.61
|199.54
|300
|2004.08.18 15:22
|t/p
|96
|0.10
|199.54
|204.61
|199.54
|0.59
|378.80
|301
|2004.08.18 15:23
|sell
|97
|0.10
|199.47
|0.00
|0.00
|302
|2004.08.18 15:23
|modify
|97
|0.10
|199.47
|204.47
|199.40
|303
|2004.08.18 20:15
|t/p
|97
|0.10
|199.40
|204.47
|199.40
|0.58
|379.38
|304
|2004.08.18 20:15
|sell
|98
|0.10
|199.31
|0.00
|0.00
|305
|2004.08.18 20:15
|modify
|98
|0.10
|199.31
|204.31
|199.24
|306
|2004.08.20 16:00
|t/p
|98
|0.10
|199.24
|204.31
|199.24
|-0.43
|378.95
|307
|2004.08.20 16:01
|sell
|99
|0.10
|199.13
|0.00
|0.00
|308
|2004.08.20 16:01
|modify
|99
|0.10
|199.13
|204.13
|199.06
|309
|2004.08.20 16:05
|t/p
|99
|0.10
|199.06
|204.13
|199.06
|0.59
|379.54
|310
|2004.08.20 16:06
|sell
|100
|0.10
|198.98
|0.00
|0.00
|311
|2004.08.20 16:06
|modify
|100
|0.10
|198.98
|203.98
|198.91
|312
|2004.08.20 17:08
|t/p
|100
|0.10
|198.91
|203.98
|198.91
|0.59
|380.13
|313
|2004.08.20 17:09
|sell
|101
|0.10
|198.81
|0.00
|0.00
|314
|2004.08.20 17:09
|modify
|101
|0.10
|198.81
|203.81
|198.74
|315
|2004.08.20 20:49
|t/p
|101
|0.10
|198.74
|203.81
|198.74
|0.59
|380.72
|316
|2004.08.20 20:50
|sell
|102
|0.10
|198.65
|0.00
|0.00
|317
|2004.08.20 20:50
|modify
|102
|0.10
|198.65
|203.65
|198.58
|318
|2004.08.20 20:52
|t/p
|102
|0.10
|198.58
|203.65
|198.58
|0.59
|381.31
|319
|2004.08.20 20:53
|sell
|103
|0.10
|198.42
|0.00
|0.00
|320
|2004.08.20 20:53
|modify
|103
|0.10
|198.42
|203.42
|198.35
|321
|2004.08.20 22:21
|t/p
|103
|0.10
|198.35
|203.42
|198.35
|0.58
|381.89
|322
|2004.08.20 22:22
|sell
|104
|0.10
|198.27
|0.00
|0.00
|323
|2004.08.20 22:22
|modify
|104
|0.10
|198.27
|203.27
|198.20
|324
|2004.08.24 13:05
|t/p
|104
|0.10
|198.20
|203.27
|198.20
|0.07
|381.96
|325
|2004.08.24 13:06
|sell
|105
|0.10
|198.13
|0.00
|0.00
|326
|2004.08.24 13:06
|modify
|105
|0.10
|198.13
|203.13
|198.06
|327
|2004.08.24 13:52
|t/p
|105
|0.10
|198.06
|203.13
|198.06
|0.59
|382.55
|328
|2004.08.24 13:53
|sell
|106
|0.10
|197.89
|0.00
|0.00
|329
|2004.08.24 13:53
|modify
|106
|0.10
|197.89
|202.89
|197.82
|330
|2004.08.24 13:55
|t/p
|106
|0.10
|197.82
|202.89
|197.82
|0.59
|383.14
|331
|2004.08.24 13:56
|sell
|107
|0.10
|197.67
|0.00
|0.00
|332
|2004.08.24 13:56
|modify
|107
|0.10
|197.67
|202.67
|197.60
|333
|2004.08.24 14:22
|t/p
|107
|0.10
|197.60
|202.67
|197.60
|0.58
|383.72
|334
|2004.08.24 14:23
|sell
|108
|0.10
|197.45
|0.00
|0.00
|335
|2004.08.24 14:23
|modify
|108
|0.10
|197.45
|202.45
|197.38
|336
|2004.08.24 14:30
|t/p
|108
|0.10
|197.38
|202.45
|197.38
|0.59
|384.31
|337
|2004.08.24 14:31
|sell
|109
|0.10
|197.31
|0.00
|0.00
|338
|2004.08.24 14:31
|modify
|109
|0.10
|197.31
|202.31
|197.24
|339
|2004.08.24 16:17
|t/p
|109
|0.10
|197.24
|202.31
|197.24
|0.59
|384.90
|340
|2004.08.24 16:18
|sell
|110
|0.10
|197.10
|0.00
|0.00
|341
|2004.08.24 16:18
|modify
|110
|0.10
|197.10
|202.10
|197.03
|342
|2004.08.24 16:23
|t/p
|110
|0.10
|197.03
|202.10
|197.03
|0.59
|385.49
|343
|2004.08.24 16:24
|buy
|111
|0.10
|197.07
|0.00
|0.00
|344
|2004.08.24 16:24
|modify
|111
|0.10
|197.07
|192.07
|197.14
|345
|2004.08.25 09:40
|t/p
|111
|0.10
|197.14
|192.07
|197.14
|0.81
|386.30
|346
|2004.08.25 09:41
|buy
|112
|0.10
|197.23
|0.00
|0.00
|347
|2004.08.25 09:41
|modify
|112
|0.10
|197.23
|192.23
|197.30
|348
|2004.08.25 09:50
|t/p
|112
|0.10
|197.30
|192.23
|197.30
|0.59
|386.89
|349
|2004.08.25 09:51
|buy
|113
|0.10
|197.44
|0.00
|0.00
|350
|2004.08.25 09:51
|modify
|113
|0.10
|197.44
|192.44
|197.51
|351
|2004.08.25 09:54
|t/p
|113
|0.10
|197.51
|192.44
|197.51
|0.59
|387.48
|352
|2004.08.25 09:55
|buy
|114
|0.10
|197.64
|0.00
|0.00
|353
|2004.08.25 09:55
|modify
|114
|0.10
|197.64
|192.64
|197.71
|354
|2004.08.25 11:39
|t/p
|114
|0.10
|197.71
|192.64
|197.71
|0.59
|388.07
|355
|2004.08.25 11:40
|buy
|115
|0.10
|198.09
|0.00
|0.00
|356
|2004.08.25 11:40
|modify
|115
|0.10
|198.09
|193.09
|198.16
|357
|2004.08.25 12:09
|t/p
|115
|0.10
|198.16
|193.09
|198.16
|0.59
|388.66
|358
|2004.08.25 12:10
|buy
|116
|0.10
|198.29
|0.00
|0.00
|359
|2004.08.25 12:10
|modify
|116
|0.10
|198.29
|193.29
|198.36
|360
|2004.08.25 12:15
|t/p
|116
|0.10
|198.36
|193.29
|198.36
|0.59
|389.25
|361
|2004.08.25 12:16
|sell
|117
|0.10
|198.31
|0.00
|0.00
|362
|2004.08.25 12:16
|modify
|117
|0.10
|198.31
|203.31
|198.24
|363
|2004.08.25 12:17
|sell
|118
|0.50
|198.26
|0.00
|0.00
|364
|2004.08.25 12:17
|modify
|118
|0.50
|198.26
|203.27
|198.20
|365
|2004.08.25 12:17
|modify
|117
|0.10
|198.31
|203.27
|198.20
|366
|2004.08.25 12:45
|t/p
|117
|0.10
|198.20
|203.27
|198.20
|0.92
|390.17
|367
|2004.08.25 12:45
|t/p
|118
|0.50
|198.20
|203.27
|198.20
|2.52
|392.69
|368
|2004.08.25 12:46
|sell
|119
|0.10
|198.12
|0.00
|0.00
|369
|2004.08.25 12:46
|modify
|119
|0.10
|198.12
|203.12
|198.05
|370
|2004.08.25 13:50
|t/p
|119
|0.10
|198.05
|203.12
|198.05
|0.58
|393.27
|371
|2004.08.25 13:50
|sell
|120
|0.10
|197.94
|0.00
|0.00
|372
|2004.08.25 13:50
|modify
|120
|0.10
|197.94
|202.94
|197.87
|373
|2004.08.26 09:10
|t/p
|120
|0.10
|197.87
|202.94
|197.87
|-0.17
|393.10
|374
|2004.08.26 09:11
|buy
|121
|0.10
|197.92
|0.00
|0.00
|375
|2004.08.26 09:11
|modify
|121
|0.10
|197.92
|192.92
|197.99
|376
|2004.08.26 11:16
|t/p
|121
|0.10
|197.99
|192.92
|197.99
|0.59
|393.69
|377
|2004.08.26 11:16
|buy
|122
|0.10
|198.08
|0.00
|0.00
|378
|2004.08.26 11:16
|modify
|122
|0.10
|198.08
|193.08
|198.15
|379
|2004.09.13 13:47
|t/p
|122
|0.10
|198.15
|193.08
|198.15
|4.04
|397.72
|380
|2004.09.13 13:48
|buy
|123
|0.10
|198.25
|0.00
|0.00
|381
|2004.09.13 13:48
|modify
|123
|0.10
|198.25
|193.25
|198.32
|382
|2004.09.13 13:50
|t/p
|123
|0.10
|198.32
|193.25
|198.32
|0.58
|398.30
|383
|2004.09.13 13:51
|buy
|124
|0.10
|198.40
|0.00
|0.00
|384
|2004.09.13 13:51
|modify
|124
|0.10
|198.40
|193.40
|198.47
|385
|2004.09.13 14:20
|t/p
|124
|0.10
|198.47
|193.40
|198.47
|0.58
|398.88
|386
|2004.09.13 14:21
|buy
|125
|0.10
|198.55
|0.00
|0.00
|387
|2004.09.13 14:21
|modify
|125
|0.10
|198.55
|193.55
|198.62
|388
|2004.09.23 03:10
|t/p
|125
|0.10
|198.62
|193.55
|198.62
|3.17
|402.05
|389
|2004.09.23 03:11
|buy
|126
|0.10
|198.78
|0.00
|0.00
|390
|2004.09.23 03:11
|modify
|126
|0.10
|198.78
|193.78
|198.85
|391
|2004.09.23 03:26
|t/p
|126
|0.10
|198.85
|193.78
|198.85
|0.59
|402.64
|392
|2004.09.23 03:27
|buy
|127
|0.10
|198.94
|0.00
|0.00
|393
|2004.09.23 03:27
|modify
|127
|0.10
|198.94
|193.94
|199.01
|394
|2004.09.23 10:27
|t/p
|127
|0.10
|199.01
|193.94
|199.01
|0.59
|403.23
|395
|2004.09.23 10:28
|buy
|128
|0.10
|199.10
|0.00
|0.00
|396
|2004.09.23 10:28
|modify
|128
|0.10
|199.10
|194.10
|199.17
|397
|2004.09.23 10:33
|t/p
|128
|0.10
|199.17
|194.10
|199.17
|0.59
|403.82
|398
|2004.09.23 10:34
|buy
|129
|0.10
|199.23
|0.00
|0.00
|399
|2004.09.23 10:34
|modify
|129
|0.10
|199.23
|194.23
|199.30
|400
|2004.09.23 10:37
|t/p
|129
|0.10
|199.30
|194.23
|199.30
|0.59
|404.41
|401
|2004.09.23 10:38
|buy
|130
|0.10
|199.37
|0.00
|0.00
|402
|2004.09.23 10:38
|modify
|130
|0.10
|199.37
|194.37
|199.44
|403
|2004.09.23 11:27
|t/p
|130
|0.10
|199.44
|194.37
|199.44
|0.58
|404.99
|404
|2004.09.23 11:28
|buy
|131
|0.10
|199.45
|0.00
|0.00
|405
|2004.09.23 11:28
|modify
|131
|0.10
|199.45
|194.45
|199.52
|406
|2004.09.23 13:05
|t/p
|131
|0.10
|199.52
|194.45
|199.52
|0.59
|405.58
|407
|2004.09.23 13:06
|buy
|132
|0.10
|199.68
|0.00
|0.00
|408
|2004.09.23 13:06
|modify
|132
|0.10
|199.68
|194.68
|199.75
|409
|2004.09.24 15:15
|t/p
|132
|0.10
|199.75
|194.68
|199.75
|0.81
|406.38
|410
|2004.09.24 15:16
|buy
|133
|0.10
|199.84
|0.00
|0.00
|411
|2004.09.24 15:16
|modify
|133
|0.10
|199.84
|194.84
|199.91
|412
|2004.09.24 15:55
|t/p
|133
|0.10
|199.91
|194.84
|199.91
|0.59
|406.97
|413
|2004.09.24 15:56
|buy
|134
|0.10
|200.10
|0.00
|0.00
|414
|2004.09.24 15:56
|modify
|134
|0.10
|200.10
|195.10
|200.17
|415
|2004.09.27 09:38
|t/p
|134
|0.10
|200.17
|195.10
|200.17
|0.81
|407.78
|416
|2004.09.27 09:39
|buy
|135
|0.10
|200.24
|0.00
|0.00
|417
|2004.09.27 09:39
|modify
|135
|0.10
|200.24
|195.24
|200.31
|418
|2004.09.27 10:47
|t/p
|135
|0.10
|200.31
|195.24
|200.31
|0.59
|408.37
|419
|2004.09.27 10:48
|buy
|136
|0.10
|200.39
|0.00
|0.00
|420
|2004.09.27 10:48
|modify
|136
|0.10
|200.39
|195.39
|200.46
|421
|2004.09.27 13:23
|t/p
|136
|0.10
|200.46
|195.39
|200.46
|0.58
|408.95
|422
|2004.09.27 13:24
|buy
|137
|0.10
|200.63
|0.00
|0.00
|423
|2004.09.27 13:24
|modify
|137
|0.10
|200.63
|195.63
|200.70
|424
|2004.09.27 13:46
|t/p
|137
|0.10
|200.70
|195.63
|200.70
|0.59
|409.54
|425
|2004.09.27 13:47
|buy
|138
|0.10
|200.81
|0.00
|0.00
|426
|2004.09.27 13:47
|modify
|138
|0.10
|200.81
|195.81
|200.88
|427
|2004.09.27 15:04
|t/p
|138
|0.10
|200.88
|195.81
|200.88
|0.59
|410.13
|428
|2004.09.27 15:05
|buy
|139
|0.10
|200.98
|0.00
|0.00
|429
|2004.09.27 15:05
|modify
|139
|0.10
|200.98
|195.98
|201.05
|430
|2004.09.27 15:17
|t/p
|139
|0.10
|201.05
|195.98
|201.05
|0.59
|410.72
|431
|2004.09.27 15:18
|buy
|140
|0.10
|201.14
|0.00
|0.00
|432
|2004.09.27 15:18
|modify
|140
|0.10
|201.14
|196.14
|201.21
|433
|2004.09.27 19:14
|t/p
|140
|0.10
|201.21
|196.14
|201.21
|0.58
|411.30
|434
|2004.09.27 19:15
|buy
|141
|0.10
|201.33
|0.00
|0.00
|435
|2004.09.27 19:15
|modify
|141
|0.10
|201.33
|196.33
|201.40
|436
|2004.09.28 00:49
|t/p
|141
|0.10
|201.40
|196.33
|201.40
|0.81
|412.11
|437
|2004.09.28 00:50
|buy
|142
|0.10
|201.49
|0.00
|0.00
|438
|2004.09.28 00:50
|modify
|142
|0.10
|201.49
|196.49
|201.56
|439
|2004.09.28 06:18
|t/p
|142
|0.10
|201.56
|196.49
|201.56
|0.58
|412.69
|440
|2004.09.28 06:19
|buy
|143
|0.10
|201.68
|0.00
|0.00
|441
|2004.09.28 06:19
|modify
|143
|0.10
|201.68
|196.68
|201.75
|442
|2004.09.28 09:19
|t/p
|143
|0.10
|201.75
|196.68
|201.75
|0.59
|413.28
|443
|2004.09.28 09:20
|buy
|144
|0.10
|201.80
|0.00
|0.00
|444
|2004.09.28 09:20
|modify
|144
|0.10
|201.80
|196.80
|201.87
|445
|2004.09.28 09:36
|t/p
|144
|0.10
|201.87
|196.80
|201.87
|0.59
|413.87
|446
|2004.09.28 09:37
|buy
|145
|0.10
|201.99
|0.00
|0.00
|447
|2004.09.28 09:37
|modify
|145
|0.10
|201.99
|196.99
|202.06
|448
|2004.09.28 09:39
|t/p
|145
|0.10
|202.06
|196.99
|202.06
|0.59
|414.46
|449
|2004.09.28 09:40
|buy
|146
|0.10
|202.12
|0.00
|0.00
|450
|2004.09.28 09:40
|modify
|146
|0.10
|202.12
|197.12
|202.19
|451
|2004.09.28 09:46
|t/p
|146
|0.10
|202.19
|197.12
|202.19
|0.59
|415.05
|452
|2004.09.28 09:47
|buy
|147
|0.10
|202.23
|0.00
|0.00
|453
|2004.09.28 09:47
|modify
|147
|0.10
|202.23
|197.23
|202.30
|454
|2004.09.28 12:42
|t/p
|147
|0.10
|202.30
|197.23
|202.30
|0.59
|415.64
|455
|2004.09.28 12:43
|buy
|148
|0.10
|202.38
|0.00
|0.00
|456
|2004.09.28 12:43
|modify
|148
|0.10
|202.38
|197.38
|202.45
|457
|2004.10.08 06:46
|s/l
|148
|0.10
|197.38
|197.38
|202.45
|-39.41
|376.22
|458
|2004.10.08 06:47
|sell
|149
|0.10
|197.39
|0.00
|0.00
|459
|2004.10.08 06:47
|modify
|149
|0.10
|197.39
|202.39
|197.32
|460
|2004.10.08 06:48
|sell
|150
|0.50
|197.35
|0.00
|0.00
|461
|2004.10.08 06:48
|modify
|150
|0.50
|197.35
|202.36
|197.29
|462
|2004.10.08 06:48
|modify
|149
|0.10
|197.39
|202.36
|197.29
|463
|2004.10.08 06:59
|t/p
|149
|0.10
|197.29
|202.36
|197.29
|0.84
|377.06
|464
|2004.10.08 06:59
|t/p
|150
|0.50
|197.29
|202.36
|197.29
|2.52
|379.58
|465
|2004.10.08 07:00
|sell
|151
|0.10
|197.24
|0.00
|0.00
|466
|2004.10.08 07:00
|modify
|151
|0.10
|197.24
|202.24
|197.17
|467
|2004.10.08 07:04
|t/p
|151
|0.10
|197.17
|202.24
|197.17
|0.59
|380.17
|468
|2004.10.08 07:05
|sell
|152
|0.10
|197.06
|0.00
|0.00
|469
|2004.10.08 07:05
|modify
|152
|0.10
|197.06
|202.06
|196.99
|470
|2004.10.08 15:34
|t/p
|152
|0.10
|196.99
|202.06
|196.99
|0.59
|380.76
|471
|2004.10.08 15:35
|sell
|153
|0.10
|196.86
|0.00
|0.00
|472
|2004.10.08 15:35
|modify
|153
|0.10
|196.86
|201.86
|196.79
|473
|2004.10.08 16:43
|t/p
|153
|0.10
|196.79
|201.86
|196.79
|0.59
|381.35
|474
|2004.10.08 16:44
|sell
|154
|0.10
|196.68
|0.00
|0.00
|475
|2004.10.08 16:44
|modify
|154
|0.10
|196.68
|201.68
|196.61
|476
|2004.10.08 17:10
|t/p
|154
|0.10
|196.61
|201.68
|196.61
|0.59
|381.94
|477
|2004.10.08 17:11
|sell
|155
|0.10
|196.55
|0.00
|0.00
|478
|2004.10.08 17:11
|modify
|155
|0.10
|196.55
|201.55
|196.48
|479
|2004.10.08 17:25
|t/p
|155
|0.10
|196.48
|201.55
|196.48
|0.59
|382.53
|480
|2004.10.08 17:26
|sell
|156
|0.10
|196.40
|0.00
|0.00
|481
|2004.10.08 17:26
|modify
|156
|0.10
|196.40
|201.40
|196.33
|482
|2004.10.08 17:52
|t/p
|156
|0.10
|196.33
|201.40
|196.33
|0.59
|383.12
|483
|2004.10.08 17:53
|sell
|157
|0.10
|196.24
|0.00
|0.00
|484
|2004.10.08 17:53
|modify
|157
|0.10
|196.24
|201.24
|196.17
|485
|2004.10.08 18:02
|t/p
|157
|0.10
|196.17
|201.24
|196.17
|0.58
|383.70
|486
|2004.10.08 18:03
|sell
|158
|0.10
|196.11
|0.00
|0.00
|487
|2004.10.08 18:03
|modify
|158
|0.10
|196.11
|201.11
|196.04
|488
|2004.10.11 00:50
|sell
|159
|0.50
|198.91
|0.00
|0.00
|489
|2004.10.11 00:50
|modify
|159
|0.50
|198.91
|203.44
|198.37
|490
|2004.10.11 00:50
|modify
|158
|0.10
|196.11
|203.44
|198.37
|491
|2004.10.11 00:51
|t/p
|158
|0.10
|198.37
|203.44
|198.37
|-19.23
|364.47
|492
|2004.10.11 00:51
|t/p
|159
|0.50
|198.37
|203.44
|198.37
|22.68
|387.15
|493
|2004.10.11 00:51
|buy
|160
|0.10
|196.42
|0.00
|0.00
|494
|2004.10.11 00:51
|modify
|160
|0.10
|196.42
|191.42
|196.49
|495
|2004.10.11 01:07
|t/p
|160
|0.10
|196.49
|191.42
|196.49
|0.59
|387.74
|496
|2004.10.11 01:07
|buy
|161
|0.10
|196.59
|0.00
|0.00
|497
|2004.10.11 01:07
|modify
|161
|0.10
|196.59
|191.59
|196.66
|498
|2004.10.11 23:00
|t/p
|161
|0.10
|196.66
|191.59
|196.66
|0.59
|388.33
|499
|2004.10.11 23:01
|buy
|162
|0.10
|196.72
|0.00
|0.00
|500
|2004.10.11 23:01
|modify
|162
|0.10
|196.72
|191.72
|196.79
|501
|2004.10.12 02:54
|t/p
|162
|0.10
|196.79
|191.72
|196.79
|0.81
|389.13
|502
|2004.10.12 02:55
|buy
|163
|0.10
|196.86
|0.00
|0.00
|503
|2004.10.12 02:55
|modify
|163
|0.10
|196.86
|191.86
|196.93
|504
|2004.10.12 04:51
|t/p
|163
|0.10
|196.93
|191.86
|196.93
|0.59
|389.72
|505
|2004.10.12 04:52
|buy
|164
|0.10
|197.04
|0.00
|0.00
|506
|2004.10.12 04:52
|modify
|164
|0.10
|197.04
|192.04
|197.11
|507
|2004.10.14 09:47
|t/p
|164
|0.10
|197.11
|192.04
|197.11
|1.45
|391.18
|508
|2004.10.14 09:48
|buy
|165
|0.10
|197.19
|0.00
|0.00
|509
|2004.10.14 09:48
|modify
|165
|0.10
|197.19
|192.19
|197.26
|510
|2004.10.14 10:20
|t/p
|165
|0.10
|197.26
|192.19
|197.26
|0.59
|391.77
|511
|2004.10.14 10:21
|buy
|166
|0.10
|197.33
|0.00
|0.00
|512
|2004.10.14 10:21
|modify
|166
|0.10
|197.33
|192.33
|197.40
|513
|2004.10.18 14:32
|t/p
|166
|0.10
|197.40
|192.33
|197.40
|1.02
|392.79
|514
|2004.10.18 14:33
|buy
|167
|0.10
|197.48
|0.00
|0.00
|515
|2004.10.18 14:33
|modify
|167
|0.10
|197.48
|192.48
|197.55
|516
|2004.11.10 15:27
|t/p
|167
|0.10
|197.55
|192.48
|197.55
|5.55
|398.33
|517
|2004.11.10 15:28
|buy
|168
|0.10
|197.64
|0.00
|0.00
|518
|2004.11.10 15:28
|modify
|168
|0.10
|197.64
|192.64
|197.71
|519
|2004.11.10 19:36
|t/p
|168
|0.10
|197.71
|192.64
|197.71
|0.59
|398.92
|520
|2004.11.10 19:37
|sell
|169
|0.10
|197.67
|0.00
|0.00
|521
|2004.11.10 19:37
|modify
|169
|0.10
|197.67
|202.67
|197.60
|522
|2004.11.10 19:38
|sell
|170
|0.50
|197.67
|0.00
|0.00
|523
|2004.11.10 19:38
|modify
|170
|0.50
|197.67
|202.67
|197.60
|524
|2004.11.10 20:29
|t/p
|169
|0.10
|197.60
|202.67
|197.60
|0.58
|399.50
|525
|2004.11.10 20:29
|t/p
|170
|0.50
|197.60
|202.67
|197.60
|2.94
|402.44
|526
|2004.11.10 20:30
|sell
|171
|0.10
|197.47
|0.00
|0.00
|527
|2004.11.10 20:30
|modify
|171
|0.10
|197.47
|202.47
|197.40
|528
|2004.11.10 20:47
|t/p
|171
|0.10
|197.40
|202.47
|197.40
|0.58
|403.02
|529
|2004.11.10 20:48
|sell
|172
|0.10
|197.37
|0.00
|0.00
|530
|2004.11.10 20:48
|modify
|172
|0.10
|197.37
|202.37
|197.30
|531
|2004.11.11 09:06
|t/p
|172
|0.10
|197.30
|202.37
|197.30
|-0.18
|402.84
|532
|2004.11.11 09:07
|sell
|173
|0.10
|197.22
|0.00
|0.00
|533
|2004.11.11 09:07
|modify
|173
|0.10
|197.22
|202.22
|197.15
|534
|2004.11.11 09:45
|t/p
|173
|0.10
|197.15
|202.22
|197.15
|0.58
|403.42
|535
|2004.11.11 09:46
|sell
|174
|0.10
|196.99
|0.00
|0.00
|536
|2004.11.11 09:46
|modify
|174
|0.10
|196.99
|201.99
|196.92
|537
|2004.11.11 12:22
|t/p
|174
|0.10
|196.92
|201.99
|196.92
|0.59
|404.01
|538
|2004.11.11 12:23
|sell
|175
|0.10
|196.81
|0.00
|0.00
|539
|2004.11.11 12:23
|modify
|175
|0.10
|196.81
|201.81
|196.74
|540
|2004.11.11 12:36
|t/p
|175
|0.10
|196.74
|201.81
|196.74
|0.59
|404.60
|541
|2004.11.11 12:37
|sell
|176
|0.10
|196.64
|0.00
|0.00
|542
|2004.11.11 12:37
|modify
|176
|0.10
|196.64
|201.64
|196.57
|543
|2004.11.11 13:51
|t/p
|176
|0.10
|196.57
|201.64
|196.57
|0.59
|405.19
|544
|2004.11.11 13:52
|sell
|177
|0.10
|196.51
|0.00
|0.00
|545
|2004.11.11 13:52
|modify
|177
|0.10
|196.51
|201.51
|196.44
|546
|2004.11.11 13:56
|t/p
|177
|0.10
|196.44
|201.51
|196.44
|0.59
|405.78
|547
|2004.11.11 13:57
|sell
|178
|0.10
|196.37
|0.00
|0.00
|548
|2004.11.11 13:57
|modify
|178
|0.10
|196.37
|201.37
|196.30
|549
|2004.11.12 00:07
|t/p
|178
|0.10
|196.30
|201.37
|196.30
|0.33
|406.11
|550
|2004.11.12 00:07
|sell
|179
|0.10
|196.20
|0.00
|0.00
|551
|2004.11.12 00:07
|modify
|179
|0.10
|196.20
|201.20
|196.13
|552
|2004.11.12 02:08
|t/p
|179
|0.10
|196.13
|201.20
|196.13
|0.59
|406.70
|553
|2004.11.12 02:09
|sell
|180
|0.10
|196.00
|0.00
|0.00
|554
|2004.11.12 02:09
|modify
|180
|0.10
|196.00
|201.00
|195.93
|555
|2004.11.12 02:16
|t/p
|180
|0.10
|195.93
|201.00
|195.93
|0.59
|407.29
|556
|2004.11.12 02:17
|sell
|181
|0.10
|195.89
|0.00
|0.00
|557
|2004.11.12 02:17
|modify
|181
|0.10
|195.89
|200.89
|195.82
|558
|2004.11.12 03:16
|t/p
|181
|0.10
|195.82
|200.89
|195.82
|0.58
|407.87
|559
|2004.11.12 03:16
|sell
|182
|0.10
|195.70
|0.00
|0.00
|560
|2004.11.12 03:16
|modify
|182
|0.10
|195.70
|200.70
|195.63
|561
|2004.11.12 03:18
|t/p
|182
|0.10
|195.63
|200.70
|195.63
|0.59
|408.46
|562
|2004.11.12 03:19
|sell
|183
|0.10
|195.48
|0.00
|0.00
|563
|2004.11.12 03:19
|modify
|183
|0.10
|195.48
|200.48
|195.41
|564
|2004.11.12 03:32
|t/p
|183
|0.10
|195.41
|200.48
|195.41
|0.59
|409.05
|565
|2004.11.12 03:33
|sell
|184
|0.10
|195.30
|0.00
|0.00
|566
|2004.11.12 03:33
|modify
|184
|0.10
|195.30
|200.30
|195.23
|567
|2004.11.15 01:44
|t/p
|184
|0.10
|195.23
|200.30
|195.23
|0.34
|409.38
|568
|2004.11.15 01:45
|sell
|185
|0.10
|195.15
|0.00
|0.00
|569
|2004.11.15 01:45
|modify
|185
|0.10
|195.15
|200.15
|195.08
|570
|2004.11.15 17:55
|t/p
|185
|0.10
|195.08
|200.15
|195.08
|0.59
|409.97
|571
|2004.11.15 17:56
|sell
|186
|0.10
|194.96
|0.00
|0.00
|572
|2004.11.15 17:56
|modify
|186
|0.10
|194.96
|199.96
|194.89
|573
|2004.11.15 18:07
|t/p
|186
|0.10
|194.89
|199.96
|194.89
|0.59
|410.56
|574
|2004.11.15 18:08
|sell
|187
|0.10
|194.79
|0.00
|0.00
|575
|2004.11.15 18:08
|modify
|187
|0.10
|194.79
|199.79
|194.72
|576
|2004.11.15 18:24
|t/p
|187
|0.10
|194.72
|199.79
|194.72
|0.58
|411.14
|577
|2004.11.15 18:25
|sell
|188
|0.10
|194.66
|0.00
|0.00
|578
|2004.11.15 18:25
|modify
|188
|0.10
|194.66
|199.66
|194.59
|579
|2004.11.15 18:35
|t/p
|188
|0.10
|194.59
|199.66
|194.59
|0.59
|411.73
|580
|2004.11.15 18:36
|sell
|189
|0.10
|194.54
|0.00
|0.00
|581
|2004.11.15 18:36
|modify
|189
|0.10
|194.54
|199.54
|194.47
|582
|2004.11.15 18:58
|t/p
|189
|0.10
|194.47
|199.54
|194.47
|0.58
|412.31
|583
|2004.11.15 18:59
|sell
|190
|0.10
|194.34
|0.00
|0.00
|584
|2004.11.15 18:59
|modify
|190
|0.10
|194.34
|199.34
|194.27
|585
|2004.11.17 10:06
|t/p
|190
|0.10
|194.27
|199.34
|194.27
|0.07
|412.38
|586
|2004.11.17 10:07
|sell
|191
|0.10
|194.18
|0.00
|0.00
|587
|2004.11.17 10:07
|modify
|191
|0.10
|194.18
|199.18
|194.11
|588
|2004.11.17 10:30
|t/p
|191
|0.10
|194.11
|199.18
|194.11
|0.59
|412.97
|589
|2004.11.17 10:31
|sell
|192
|0.10
|194.09
|0.00
|0.00
|590
|2004.11.17 10:31
|modify
|192
|0.10
|194.09
|199.09
|194.02
|591
|2004.11.17 12:19
|t/p
|192
|0.10
|194.02
|199.09
|194.02
|0.58
|413.55
|592
|2004.11.17 12:20
|sell
|193
|0.10
|193.91
|0.00
|0.00
|593
|2004.11.17 12:20
|modify
|193
|0.10
|193.91
|198.91
|193.84
|594
|2004.11.17 13:28
|t/p
|193
|0.10
|193.84
|198.91
|193.84
|0.59
|414.14
|595
|2004.11.17 13:29
|sell
|194
|0.10
|193.70
|0.00
|0.00
|596
|2004.11.17 13:29
|modify
|194
|0.10
|193.70
|198.70
|193.63
|597
|2004.11.17 16:05
|t/p
|194
|0.10
|193.63
|198.70
|193.63
|0.59
|414.73
|598
|2004.11.17 16:06
|sell
|195
|0.10
|193.57
|0.00
|0.00
|599
|2004.11.17 16:06
|modify
|195
|0.10
|193.57
|198.57
|193.50
|600
|2004.11.17 16:15
|t/p
|195
|0.10
|193.50
|198.57
|193.50
|0.59
|415.32
|601
|2004.11.17 16:15
|sell
|196
|0.10
|193.40
|0.00
|0.00
|602
|2004.11.17 16:15
|modify
|196
|0.10
|193.40
|198.40
|193.33
|603
|2004.11.17 16:27
|t/p
|196
|0.10
|193.33
|198.40
|193.33
|0.59
|415.91
|604
|2004.11.17 16:28
|sell
|197
|0.10
|193.25
|0.00
|0.00
|605
|2004.11.17 16:28
|modify
|197
|0.10
|193.25
|198.25
|193.18
|606
|2004.11.17 16:47
|t/p
|197
|0.10
|193.18
|198.25
|193.18
|0.59
|416.50
|607
|2004.11.17 16:48
|sell
|198
|0.10
|193.12
|0.00
|0.00
|608
|2004.11.17 16:48
|modify
|198
|0.10
|193.12
|198.12
|193.05
|609
|2004.11.17 18:35
|t/p
|198
|0.10
|193.05
|198.12
|193.05
|0.59
|417.09
|610
|2004.11.17 18:35
|sell
|199
|0.10
|192.95
|0.00
|0.00
|611
|2004.11.17 18:35
|modify
|199
|0.10
|192.95
|197.95
|192.88
|612
|2004.11.18 09:06
|t/p
|199
|0.10
|192.88
|197.95
|192.88
|-0.17
|416.92
|613
|2004.11.18 09:07
|sell
|200
|0.10
|192.74
|0.00
|0.00
|614
|2004.11.18 09:07
|modify
|200
|0.10
|192.74
|197.74
|192.67
|615
|2004.11.18 23:09
|t/p
|200
|0.10
|192.67
|197.74
|192.67
|0.58
|417.50
|616
|2004.11.18 23:09
|sell
|201
|0.10
|192.57
|0.00
|0.00
|617
|2004.11.18 23:09
|modify
|201
|0.10
|192.57
|197.57
|192.50
|618
|2004.11.19 10:47
|t/p
|201
|0.10
|192.50
|197.57
|192.50
|0.34
|417.84
|619
|2004.11.19 10:47
|sell
|202
|0.10
|192.40
|0.00
|0.00
|620
|2004.11.19 10:47
|modify
|202
|0.10
|192.40
|197.40
|192.33
|621
|2004.11.19 11:19
|t/p
|202
|0.10
|192.33
|197.40
|192.33
|0.59
|418.43
|622
|2004.11.19 11:20
|sell
|203
|0.10
|192.21
|0.00
|0.00
|623
|2004.11.19 11:20
|modify
|203
|0.10
|192.21
|197.21
|192.14
|624
|2004.11.19 14:38
|t/p
|203
|0.10
|192.14
|197.21
|192.14
|0.59
|419.02
|625
|2004.11.19 14:39
|sell
|204
|0.10
|192.11
|0.00
|0.00
|626
|2004.11.19 14:39
|modify
|204
|0.10
|192.11
|197.11
|192.04
|627
|2004.11.19 14:41
|t/p
|204
|0.10
|192.04
|197.11
|192.04
|0.59
|419.61
|628
|2004.11.19 14:42
|buy
|205
|0.10
|192.17
|0.00
|0.00
|629
|2004.11.19 14:42
|modify
|205
|0.10
|192.17
|187.17
|192.24
|630
|2004.11.23 10:06
|t/p
|205
|0.10
|192.24
|187.17
|192.24
|1.02
|420.63
|631
|2004.11.23 10:07
|buy
|206
|0.10
|192.29
|0.00
|0.00
|632
|2004.11.23 10:07
|modify
|206
|0.10
|192.29
|187.29
|192.36
|633
|2004.11.23 10:47
|t/p
|206
|0.10
|192.36
|187.29
|192.36
|0.58
|421.21
|634
|2004.11.23 10:48
|sell
|207
|0.10
|192.32
|0.00
|0.00
|635
|2004.11.23 10:48
|modify
|207
|0.10
|192.32
|197.32
|192.25
|636
|2004.11.23 10:49
|sell
|208
|0.50
|192.30
|0.00
|0.00
|637
|2004.11.23 10:49
|modify
|208
|0.50
|192.30
|197.30
|192.23
|638
|2004.11.23 10:49
|modify
|207
|0.10
|192.32
|197.30
|192.23
|639
|2004.11.23 16:23
|sell
|209
|2.50
|193.17
|0.00
|0.00
|640
|2004.11.23 16:23
|modify
|209
|2.50
|193.17
|198.00
|192.93
|641
|2004.11.23 16:23
|modify
|208
|0.50
|192.30
|198.00
|192.93
|642
|2004.11.23 16:23
|modify
|207
|0.10
|192.32
|198.00
|192.93
|643
|2004.11.23 22:06
|t/p
|207
|0.10
|192.93
|198.00
|192.93
|-5.12
|416.09
|644
|2004.11.23 22:06
|t/p
|208
|0.50
|192.93
|198.00
|192.93
|-26.46
|389.63
|645
|2004.11.23 22:06
|t/p
|209
|2.50
|192.93
|198.00
|192.93
|50.40
|440.03
|646
|2004.11.23 22:07
|sell
|210
|0.10
|192.83
|0.00
|0.00
|647
|2004.11.23 22:07
|modify
|210
|0.10
|192.83
|197.83
|192.76
|648
|2004.11.26 01:20
|sell
|211
|0.50
|194.03
|0.00
|0.00
|649
|2004.11.26 01:20
|modify
|211
|0.50
|194.03
|198.83
|193.76
|650
|2004.11.26 01:20
|modify
|210
|0.10
|192.83
|198.83
|193.76
|651
|2004.11.26 05:12
|t/p
|210
|0.10
|193.76
|198.83
|193.76
|-9.08
|430.95
|652
|2004.11.26 05:12
|t/p
|211
|0.50
|193.76
|198.83
|193.76
|11.34
|442.29
|653
|2004.11.26 05:13
|sell
|212
|0.10
|193.75
|0.00
|0.00
|654
|2004.11.26 05:13
|modify
|212
|0.10
|193.75
|198.75
|193.68
|655
|2004.11.26 12:44
|sell
|213
|0.50
|194.89
|0.00
|0.00
|656
|2004.11.26 12:44
|modify
|213
|0.50
|194.89
|199.70
|194.63
|657
|2004.11.26 12:44
|modify
|212
|0.10
|193.75
|199.70
|194.63
|658
|2004.11.26 16:49
|t/p
|212
|0.10
|194.63
|199.70
|194.63
|-7.39
|434.90
|659
|2004.11.26 16:49
|t/p
|213
|0.50
|194.63
|199.70
|194.63
|10.92
|445.82
|660
|2004.11.26 16:50
|sell
|214
|0.10
|194.55
|0.00
|0.00
|661
|2004.11.26 16:50
|modify
|214
|0.10
|194.55
|199.55
|194.48
|662
|2004.11.26 17:04
|t/p
|214
|0.10
|194.48
|199.55
|194.48
|0.59
|446.41
|663
|2004.11.26 17:05
|sell
|215
|0.10
|194.35
|0.00
|0.00
|664
|2004.11.26 17:05
|modify
|215
|0.10
|194.35
|199.35
|194.28
|665
|2004.11.26 22:31
|t/p
|215
|0.10
|194.28
|199.35
|194.28
|0.59
|447.00
|666
|2004.11.26 22:31
|buy
|216
|0.10
|194.27
|0.00
|0.00
|667
|2004.11.26 22:31
|modify
|216
|0.10
|194.27
|189.27
|194.34
|668
|2004.11.29 00:41
|t/p
|216
|0.10
|194.34
|189.27
|194.34
|0.81
|447.81
|669
|2004.11.29 00:41
|buy
|217
|0.10
|194.45
|0.00
|0.00
|670
|2004.11.29 00:41
|modify
|217
|0.10
|194.45
|189.45
|194.52
|671
|2004.11.29 02:09
|t/p
|217
|0.10
|194.52
|189.45
|194.52
|0.59
|448.40
|672
|2004.11.29 02:09
|buy
|218
|0.10
|194.62
|0.00
|0.00
|673
|2004.11.29 02:09
|modify
|218
|0.10
|194.62
|189.62
|194.69
|674
|2004.11.29 08:12
|t/p
|218
|0.10
|194.69
|189.62
|194.69
|0.59
|448.99
|675
|2004.11.29 08:13
|buy
|219
|0.10
|194.77
|0.00
|0.00
|676
|2004.11.29 08:13
|modify
|219
|0.10
|194.77
|189.77
|194.84
|677
|2004.11.29 08:47
|t/p
|219
|0.10
|194.84
|189.77
|194.84
|0.59
|449.58
|678
|2004.11.29 08:48
|buy
|220
|0.10
|194.91
|0.00
|0.00
|679
|2004.11.29 08:48
|modify
|220
|0.10
|194.91
|189.91
|194.98
|680
|2004.11.30 00:52
|t/p
|220
|0.10
|194.98
|189.91
|194.98
|0.80
|450.37
|681
|2004.11.30 00:53
|buy
|221
|0.10
|195.08
|0.00
|0.00
|682
|2004.11.30 00:53
|modify
|221
|0.10
|195.08
|190.08
|195.15
|683
|2004.11.30 01:11
|t/p
|221
|0.10
|195.15
|190.08
|195.15
|0.59
|450.96
|684
|2004.11.30 01:12
|buy
|222
|0.10
|195.30
|0.00
|0.00
|685
|2004.11.30 01:12
|modify
|222
|0.10
|195.30
|190.30
|195.37
|686
|2004.11.30 11:18
|t/p
|222
|0.10
|195.37
|190.30
|195.37
|0.59
|451.55
|687
|2004.11.30 11:19
|buy
|223
|0.10
|195.43
|0.00
|0.00
|688
|2004.11.30 11:19
|modify
|223
|0.10
|195.43
|190.43
|195.50
|689
|2004.11.30 11:25
|t/p
|223
|0.10
|195.50
|190.43
|195.50
|0.59
|452.14
|690
|2004.11.30 11:26
|buy
|224
|0.10
|195.73
|0.00
|0.00
|691
|2004.11.30 11:26
|modify
|224
|0.10
|195.73
|190.73
|195.80
|692
|2004.11.30 11:53
|t/p
|224
|0.10
|195.80
|190.73
|195.80
|0.58
|452.72
|693
|2004.11.30 11:54
|buy
|225
|0.10
|195.88
|0.00
|0.00
|694
|2004.11.30 11:54
|modify
|225
|0.10
|195.88
|190.88
|195.95
|695
|2004.11.30 11:58
|t/p
|225
|0.10
|195.95
|190.88
|195.95
|0.58
|453.30
|696
|2004.11.30 11:59
|buy
|226
|0.10
|196.05
|0.00
|0.00
|697
|2004.11.30 11:59
|modify
|226
|0.10
|196.05
|191.05
|196.12
|698
|2004.11.30 14:07
|t/p
|226
|0.10
|196.12
|191.05
|196.12
|0.59
|453.89
|699
|2004.11.30 14:08
|buy
|227
|0.10
|196.20
|0.00
|0.00
|700
|2004.11.30 14:08
|modify
|227
|0.10
|196.20
|191.20
|196.27
|701
|2004.11.30 14:30
|t/p
|227
|0.10
|196.27
|191.20
|196.27
|0.59
|454.48
|702
|2004.11.30 14:31
|buy
|228
|0.10
|196.23
|0.00
|0.00
|703
|2004.11.30 14:31
|modify
|228
|0.10
|196.23
|191.23
|196.30
|704
|2004.11.30 16:59
|t/p
|228
|0.10
|196.30
|191.23
|196.30
|0.58
|455.06
|705
|2004.11.30 17:00
|buy
|229
|0.10
|196.57
|0.00
|0.00
|706
|2004.11.30 17:00
|modify
|229
|0.10
|196.57
|191.57
|196.64
|707
|2004.11.30 17:13
|t/p
|229
|0.10
|196.64
|191.57
|196.64
|0.59
|455.65
|708
|2004.11.30 17:14
|buy
|230
|0.10
|196.74
|0.00
|0.00
|709
|2004.11.30 17:14
|modify
|230
|0.10
|196.74
|191.74
|196.81
|710
|2004.11.30 17:40
|t/p
|230
|0.10
|196.81
|191.74
|196.81
|0.59
|456.24
|711
|2004.11.30 17:41
|buy
|231
|0.10
|196.85
|0.00
|0.00
|712
|2004.11.30 17:41
|modify
|231
|0.10
|196.85
|191.85
|196.92
|713
|2004.11.30 18:42
|t/p
|231
|0.10
|196.92
|191.85
|196.92
|0.59
|456.83
|714
|2004.11.30 18:43
|buy
|232
|0.10
|196.96
|0.00
|0.00
|715
|2004.11.30 18:43
|modify
|232
|0.10
|196.96
|191.96
|197.03
|716
|2004.12.01 09:04
|t/p
|232
|0.10
|197.03
|191.96
|197.03
|0.81
|457.64
|717
|2004.12.01 09:05
|buy
|233
|0.10
|197.11
|0.00
|0.00
|718
|2004.12.01 09:05
|modify
|233
|0.10
|197.11
|192.11
|197.18
|719
|2004.12.01 09:15
|t/p
|233
|0.10
|197.18
|192.11
|197.18
|0.59
|458.23
|720
|2004.12.01 09:16
|buy
|234
|0.10
|197.31
|0.00
|0.00
|721
|2004.12.01 09:16
|modify
|234
|0.10
|197.31
|192.31
|197.38
|722
|2004.12.01 09:51
|t/p
|234
|0.10
|197.38
|192.31
|197.38
|0.59
|458.82
|723
|2004.12.01 09:52
|buy
|235
|0.10
|197.49
|0.00
|0.00
|724
|2004.12.01 09:52
|modify
|235
|0.10
|197.49
|192.49
|197.56
|725
|2004.12.01 10:33
|t/p
|235
|0.10
|197.56
|192.49
|197.56
|0.59
|459.41
|726
|2004.12.01 10:34
|buy
|236
|0.10
|197.66
|0.00
|0.00
|727
|2004.12.01 10:34
|modify
|236
|0.10
|197.66
|192.66
|197.73
|728
|2004.12.01 12:24
|t/p
|236
|0.10
|197.73
|192.66
|197.73
|0.59
|460.00
|729
|2004.12.01 12:25
|buy
|237
|0.10
|197.80
|0.00
|0.00
|730
|2004.12.01 12:25
|modify
|237
|0.10
|197.80
|192.80
|197.87
|731
|2004.12.01 12:49
|t/p
|237
|0.10
|197.87
|192.80
|197.87
|0.58
|460.58
|732
|2004.12.01 12:50
|buy
|238
|0.10
|197.99
|0.00
|0.00
|733
|2004.12.01 12:50
|modify
|238
|0.10
|197.99
|192.99
|198.06
|734
|2004.12.01 13:25
|t/p
|238
|0.10
|198.06
|192.99
|198.06
|0.59
|461.17
|735
|2004.12.01 13:26
|buy
|239
|0.10
|198.14
|0.00
|0.00
|736
|2004.12.01 13:26
|modify
|239
|0.10
|198.14
|193.14
|198.21
|737
|2004.12.01 16:51
|t/p
|239
|0.10
|198.21
|193.14
|198.21
|0.59
|461.76
|738
|2004.12.01 16:52
|buy
|240
|0.10
|198.34
|0.00
|0.00
|739
|2004.12.01 16:52
|modify
|240
|0.10
|198.34
|193.34
|198.41
|740
|2004.12.01 17:00
|t/p
|240
|0.10
|198.41
|193.34
|198.41
|0.59
|462.35
|741
|2004.12.01 17:01
|sell
|241
|0.10
|198.29
|0.00
|0.00
|742
|2004.12.01 17:01
|modify
|241
|0.10
|198.29
|203.29
|198.22
|743
|2004.12.01 17:02
|sell
|242
|0.50
|198.20
|0.00
|0.00
|744
|2004.12.01 17:02
|modify
|242
|0.50
|198.20
|203.21
|198.14
|745
|2004.12.01 17:02
|modify
|241
|0.10
|198.29
|203.21
|198.14
|746
|2004.12.01 17:13
|t/p
|241
|0.10
|198.14
|203.21
|198.14
|1.26
|463.61
|747
|2004.12.01 17:13
|t/p
|242
|0.50
|198.14
|203.21
|198.14
|2.52
|466.13
|748
|2004.12.01 17:14
|sell
|243
|0.10
|198.04
|0.00
|0.00
|749
|2004.12.01 17:14
|modify
|243
|0.10
|198.04
|203.04
|197.97
|750
|2004.12.02 01:03
|t/p
|243
|0.10
|197.97
|203.04
|197.97
|-0.17
|465.95
|751
|2004.12.02 01:04
|sell
|244
|0.10
|197.89
|0.00
|0.00
|752
|2004.12.02 01:04
|modify
|244
|0.10
|197.89
|202.89
|197.82
|753
|2004.12.02 05:03
|t/p
|244
|0.10
|197.82
|202.89
|197.82
|0.59
|466.54
|754
|2004.12.02 05:04
|sell
|245
|0.10
|197.74
|0.00
|0.00
|755
|2004.12.02 05:04
|modify
|245
|0.10
|197.74
|202.74
|197.67
|756
|2004.12.02 06:01
|t/p
|245
|0.10
|197.67
|202.74
|197.67
|0.59
|467.13
|757
|2004.12.02 06:02
|sell
|246
|0.10
|197.57
|0.00
|0.00
|758
|2004.12.02 06:02
|modify
|246
|0.10
|197.57
|202.57
|197.50
|759
|2004.12.02 06:09
|t/p
|246
|0.10
|197.50
|202.57
|197.50
|0.58
|467.71
|760
|2004.12.02 06:10
|sell
|247
|0.10
|197.41
|0.00
|0.00
|761
|2004.12.02 06:10
|modify
|247
|0.10
|197.41
|202.41
|197.34
|762
|2004.12.03 08:30
|sell
|248
|0.50
|199.06
|0.00
|0.00
|763
|2004.12.03 08:30
|modify
|248
|0.50
|199.06
|203.78
|198.71
|764
|2004.12.03 08:30
|modify
|247
|0.10
|197.41
|203.78
|198.71
|765
|2004.12.03 09:00
|t/p
|247
|0.10
|198.71
|203.78
|198.71
|-11.17
|456.54
|766
|2004.12.03 09:00
|t/p
|248
|0.50
|198.71
|203.78
|198.71
|14.70
|471.24
|767
|2004.12.03 09:01
|sell
|249
|0.10
|198.66
|0.00
|0.00
|768
|2004.12.03 09:01
|modify
|249
|0.10
|198.66
|203.66
|198.59
|769
|2004.12.03 09:18
|t/p
|249
|0.10
|198.59
|203.66
|198.59
|0.59
|471.83
|770
|2004.12.03 09:19
|buy
|250
|0.10
|198.67
|0.00
|0.00
|771
|2004.12.03 09:19
|modify
|250
|0.10
|198.67
|193.67
|198.74
|772
|2004.12.03 09:57
|t/p
|250
|0.10
|198.74
|193.67
|198.74
|0.58
|472.41
|773
|2004.12.03 09:58
|buy
|251
|0.10
|198.82
|0.00
|0.00
|774
|2004.12.03 09:58
|modify
|251
|0.10
|198.82
|193.82
|198.89
|775
|2004.12.03 10:30
|t/p
|251
|0.10
|198.89
|193.82
|198.89
|0.58
|472.99
|776
|2004.12.03 10:31
|buy
|252
|0.10
|199.00
|0.00
|0.00
|777
|2004.12.03 10:31
|modify
|252
|0.10
|199.00
|194.00
|199.07
|778
|2004.12.06 09:25
|t/p
|252
|0.10
|199.07
|194.00
|199.07
|0.81
|473.80
|779
|2004.12.06 09:26
|buy
|253
|0.10
|199.19
|0.00
|0.00
|780
|2004.12.06 09:26
|modify
|253
|0.10
|199.19
|194.19
|199.26
|781
|2004.12.06 17:41
|t/p
|253
|0.10
|199.26
|194.19
|199.26
|0.59
|474.39
|782
|2004.12.06 17:42
|buy
|254
|0.10
|199.38
|0.00
|0.00
|783
|2004.12.06 17:42
|modify
|254
|0.10
|199.38
|194.38
|199.45
|784
|2004.12.06 18:54
|t/p
|254
|0.10
|199.45
|194.38
|199.45
|0.59
|474.98
|785
|2004.12.06 18:55
|buy
|255
|0.10
|199.55
|0.00
|0.00
|786
|2004.12.06 18:55
|modify
|255
|0.10
|199.55
|194.55
|199.62
|787
|2004.12.06 19:20
|t/p
|255
|0.10
|199.62
|194.55
|199.62
|0.59
|475.57
|788
|2004.12.06 19:21
|buy
|256
|0.10
|199.69
|0.00
|0.00
|789
|2004.12.06 19:21
|modify
|256
|0.10
|199.69
|194.69
|199.76
|790
|2004.12.06 20:38
|t/p
|256
|0.10
|199.76
|194.69
|199.76
|0.59
|476.16
|791
|2004.12.06 20:39
|buy
|257
|0.10
|199.82
|0.00
|0.00
|792
|2004.12.06 20:39
|modify
|257
|0.10
|199.82
|194.82
|199.89
|793
|2004.12.06 20:41
|t/p
|257
|0.10
|199.89
|194.82
|199.89
|0.58
|476.74
|794
|2004.12.06 20:42
|buy
|258
|0.10
|199.99
|0.00
|0.00
|795
|2004.12.06 20:42
|modify
|258
|0.10
|199.99
|194.99
|200.06
|796
|2004.12.06 20:44
|t/p
|258
|0.10
|200.06
|194.99
|200.06
|0.59
|477.33
|797
|2004.12.06 20:45
|buy
|259
|0.10
|200.17
|0.00
|0.00
|798
|2004.12.06 20:45
|modify
|259
|0.10
|200.17
|195.17
|200.24
|799
|2004.12.06 20:46
|t/p
|259
|0.10
|200.24
|195.17
|200.24
|0.58
|477.91
|800
|2004.12.06 20:47
|buy
|260
|0.10
|200.30
|0.00
|0.00
|801
|2004.12.06 20:47
|modify
|260
|0.10
|200.30
|195.30
|200.37
|802
|2004.12.06 21:02
|t/p
|260
|0.10
|200.37
|195.30
|200.37
|0.59
|478.50
|803
|2004.12.06 21:03
|buy
|261
|0.10
|200.48
|0.00
|0.00
|804
|2004.12.06 21:03
|modify
|261
|0.10
|200.48
|195.48
|200.55
|805
|2004.12.06 21:05
|t/p
|261
|0.10
|200.55
|195.48
|200.55
|0.59
|479.09
|806
|2004.12.06 21:06
|buy
|262
|0.10
|200.75
|0.00
|0.00
|807
|2004.12.06 21:06
|modify
|262
|0.10
|200.75
|195.75
|200.82
|808
|2004.12.08 09:02
|t/p
|262
|0.10
|200.82
|195.75
|200.82
|1.02
|480.11
|809
|2004.12.08 09:03
|buy
|263
|0.10
|200.91
|0.00
|0.00
|810
|2004.12.08 09:03
|modify
|263
|0.10
|200.91
|195.91
|200.98
|811
|2004.12.08 12:38
|t/p
|263
|0.10
|200.98
|195.91
|200.98
|0.59
|480.70
|812
|2004.12.08 12:39
|buy
|264
|0.10
|201.07
|0.00
|0.00
|813
|2004.12.08 12:39
|modify
|264
|0.10
|201.07
|196.07
|201.14
|814
|2004.12.08 13:44
|t/p
|264
|0.10
|201.14
|196.07
|201.14
|0.59
|481.29
|815
|2004.12.08 13:45
|sell
|265
|0.10
|201.03
|0.00
|0.00
|816
|2004.12.08 13:45
|modify
|265
|0.10
|201.03
|206.03
|200.96
|817
|2004.12.08 13:46
|sell
|266
|0.50
|201.04
|0.00
|0.00
|818
|2004.12.08 13:46
|modify
|266
|0.50
|201.04
|206.04
|200.97
|819
|2004.12.08 13:46
|modify
|265
|0.10
|201.03
|206.04
|200.97
|820
|2004.12.08 13:54
|t/p
|265
|0.10
|200.97
|206.04
|200.97
|0.51
|481.80
|821
|2004.12.08 13:54
|t/p
|266
|0.50
|200.97
|206.04
|200.97
|2.94
|484.74
|822
|2004.12.08 13:55
|sell
|267
|0.10
|200.87
|0.00
|0.00
|823
|2004.12.08 13:55
|modify
|267
|0.10
|200.87
|205.87
|200.80
|824
|2004.12.08 17:50
|sell
|268
|0.50
|201.92
|0.00
|0.00
|825
|2004.12.08 17:50
|modify
|268
|0.50
|201.92
|206.74
|201.67
|826
|2004.12.08 17:50
|modify
|267
|0.10
|200.87
|206.74
|201.67
|827
|2004.12.08 18:11
|t/p
|267
|0.10
|201.67
|206.74
|201.67
|-6.72
|478.02
|828
|2004.12.08 18:11
|t/p
|268
|0.50
|201.67
|206.74
|201.67
|10.50
|488.52
|829
|2004.12.08 18:12
|sell
|269
|0.10
|201.56
|0.00
|0.00
|830
|2004.12.08 18:12
|modify
|269
|0.10
|201.56
|206.56
|201.49
|831
|2004.12.08 19:06
|t/p
|269
|0.10
|201.49
|206.56
|201.49
|0.59
|489.11
|832
|2004.12.08 19:07
|sell
|270
|0.10
|201.43
|0.00
|0.00
|833
|2004.12.08 19:07
|modify
|270
|0.10
|201.43
|206.43
|201.36
|834
|2004.12.08 20:54
|t/p
|270
|0.10
|201.36
|206.43
|201.36
|0.59
|489.70
|835
|2004.12.08 20:55
|sell
|271
|0.10
|201.29
|0.00
|0.00
|836
|2004.12.08 20:55
|modify
|271
|0.10
|201.29
|206.29
|201.22
|837
|2004.12.08 21:02
|t/p
|271
|0.10
|201.22
|206.29
|201.22
|0.59
|490.29
|838
|2004.12.08 21:03
|sell
|272
|0.10
|201.08
|0.00
|0.00
|839
|2004.12.08 21:03
|modify
|272
|0.10
|201.08
|206.08
|201.01
|840
|2004.12.09 05:06
|t/p
|272
|0.10
|201.01
|206.08
|201.01
|-0.17
|490.11
|841
|2004.12.09 05:07
|sell
|273
|0.10
|200.94
|0.00
|0.00
|842
|2004.12.09 05:07
|modify
|273
|0.10
|200.94
|205.94
|200.87
|843
|2004.12.09 05:19
|t/p
|273
|0.10
|200.87
|205.94
|200.87
|0.59
|490.70
|844
|2004.12.09 05:20
|buy
|274
|0.10
|200.89
|0.00
|0.00
|845
|2004.12.09 05:20
|modify
|274
|0.10
|200.89
|195.89
|200.96
|846
|2004.12.09 06:00
|t/p
|274
|0.10
|200.96
|195.89
|200.96
|0.58
|491.28
|847
|2004.12.09 06:01
|buy
|275
|0.10
|201.09
|0.00
|0.00
|848
|2004.12.09 06:01
|modify
|275
|0.10
|201.09
|196.09
|201.16
|849
|2004.12.09 07:44
|t/p
|275
|0.10
|201.16
|196.09
|201.16
|0.58
|491.86
|850
|2004.12.09 07:45
|buy
|276
|0.10
|201.19
|0.00
|0.00
|851
|2004.12.09 07:45
|modify
|276
|0.10
|201.19
|196.19
|201.26
|852
|2004.12.09 16:35
|t/p
|276
|0.10
|201.26
|196.19
|201.26
|0.58
|492.44
|853
|2004.12.09 16:36
|sell
|277
|0.10
|201.22
|0.00
|0.00
|854
|2004.12.09 16:36
|modify
|277
|0.10
|201.22
|206.22
|201.15
|855
|2004.12.09 16:37
|sell
|278
|0.50
|201.27
|0.00
|0.00
|856
|2004.12.09 16:37
|modify
|278
|0.50
|201.27
|206.26
|201.19
|857
|2004.12.09 16:37
|modify
|277
|0.10
|201.22
|206.26
|201.19
|858
|2004.12.09 16:46
|t/p
|277
|0.10
|201.19
|206.26
|201.19
|0.25
|492.69
|859
|2004.12.09 16:46
|t/p
|278
|0.50
|201.19
|206.26
|201.19
|3.36
|496.05
|860
|2004.12.09 16:47
|sell
|279
|0.10
|201.07
|0.00
|0.00
|861
|2004.12.09 16:47
|modify
|279
|0.10
|201.07
|206.07
|201.00
|862
|2004.12.09 19:02
|t/p
|279
|0.10
|201.00
|206.07
|201.00
|0.58
|496.63
|863
|2004.12.09 19:03
|sell
|280
|0.10
|200.90
|0.00
|0.00
|864
|2004.12.09 19:03
|modify
|280
|0.10
|200.90
|205.90
|200.83
|865
|2004.12.10 14:21
|sell
|281
|0.50
|202.23
|0.00
|0.00
|866
|2004.12.10 14:21
|modify
|281
|0.50
|202.23
|207.01
|201.94
|867
|2004.12.10 14:21
|modify
|280
|0.10
|200.90
|207.01
|201.94
|868
|2004.12.10 14:39
|t/p
|280
|0.10
|201.94
|207.01
|201.94
|-8.98
|487.65
|869
|2004.12.10 14:39
|t/p
|281
|0.50
|201.94
|207.01
|201.94
|12.18
|499.83
|870
|2004.12.10 14:40
|sell
|282
|0.10
|201.81
|0.00
|0.00
|871
|2004.12.10 14:40
|modify
|282
|0.10
|201.81
|206.81
|201.74
|872
|2004.12.10 16:03
|t/p
|282
|0.10
|201.74
|206.81
|201.74
|0.59
|500.42
|873
|2004.12.10 16:04
|sell
|283
|0.10
|201.71
|0.00
|0.00
|874
|2004.12.10 16:04
|modify
|283
|0.10
|201.71
|206.71
|201.64
|875
|2004.12.10 16:51
|t/p
|283
|0.10
|201.64
|206.71
|201.64
|0.59
|501.01
|876
|2004.12.10 16:52
|sell
|284
|0.10
|201.51
|0.00
|0.00
|877
|2004.12.10 16:52
|modify
|284
|0.10
|201.51
|206.51
|201.44
|878
|2004.12.10 20:43
|t/p
|284
|0.10
|201.44
|206.51
|201.44
|0.59
|501.60
|879
|2004.12.10 20:44
|sell
|285
|0.10
|201.35
|0.00
|0.00
|880
|2004.12.10 20:44
|modify
|285
|0.10
|201.35
|206.35
|201.28
|881
|2004.12.13 01:32
|t/p
|285
|0.10
|201.28
|206.35
|201.28
|0.34
|501.94
|882
|2004.12.13 01:33
|buy
|286
|0.10
|201.34
|0.00
|0.00
|883
|2004.12.13 01:33
|modify
|286
|0.10
|201.34
|196.34
|201.41
|884
|2004.12.13 09:19
|t/p
|286
|0.10
|201.41
|196.34
|201.41
|0.58
|502.52
|885
|2004.12.13 09:20
|buy
|287
|0.10
|201.51
|0.00
|0.00
|886
|2004.12.13 09:20
|modify
|287
|0.10
|201.51
|196.51
|201.58
|887
|2004.12.13 20:59
|t/p
|287
|0.10
|201.58
|196.51
|201.58
|0.59
|503.11
|888
|2004.12.13 21:00
|buy
|288
|0.10
|201.74
|0.00
|0.00
|889
|2004.12.13 21:00
|modify
|288
|0.10
|201.74
|196.74
|201.81
|890
|2004.12.13 21:55
|t/p
|288
|0.10
|201.81
|196.74
|201.81
|0.58
|503.69
|891
|2004.12.13 21:56
|buy
|289
|0.10
|201.90
|0.00
|0.00
|892
|2004.12.13 21:56
|modify
|289
|0.10
|201.90
|196.90
|201.97
|893
|2004.12.14 10:34
|t/p
|289
|0.10
|201.97
|196.90
|201.97
|0.81
|504.49
|894
|2004.12.14 10:35
|buy
|290
|0.10
|202.01
|0.00
|0.00
|895
|2004.12.14 10:35
|modify
|290
|0.10
|202.01
|197.01
|202.08
|896
|2004.12.14 10:57
|t/p
|290
|0.10
|202.08
|197.01
|202.08
|0.58
|505.07
|897
|2004.12.14 10:58
|buy
|291
|0.10
|202.24
|0.00
|0.00
|898
|2004.12.14 10:58
|modify
|291
|0.10
|202.24
|197.24
|202.31
|899
|2004.12.14 14:35
|t/p
|291
|0.10
|202.31
|197.24
|202.31
|0.59
|505.66
|900
|2004.12.14 14:36
|buy
|292
|0.10
|202.36
|0.00
|0.00
|901
|2004.12.14 14:36
|modify
|292
|0.10
|202.36
|197.36
|202.43
|902
|2004.12.14 14:50
|t/p
|292
|0.10
|202.43
|197.36
|202.43
|0.58
|506.24
|903
|2004.12.14 14:51
|buy
|293
|0.10
|202.55
|0.00
|0.00
|904
|2004.12.14 14:51
|modify
|293
|0.10
|202.55
|197.55
|202.62
|905
|2004.12.14 15:15
|t/p
|293
|0.10
|202.62
|197.55
|202.62
|0.59
|506.83
|906
|2004.12.14 15:16
|buy
|294
|0.10
|202.74
|0.00
|0.00
|907
|2004.12.14 15:16
|modify
|294
|0.10
|202.74
|197.74
|202.81
|908
|2004.12.14 16:57
|t/p
|294
|0.10
|202.81
|197.74
|202.81
|0.59
|507.42
|909
|2004.12.14 16:58
|buy
|295
|0.10
|202.94
|0.00
|0.00
|910
|2004.12.14 16:58
|modify
|295
|0.10
|202.94
|197.94
|203.01
|911
|2004.12.14 17:13
|t/p
|295
|0.10
|203.01
|197.94
|203.01
|0.59
|508.01
|912
|2004.12.14 17:14
|buy
|296
|0.10
|203.25
|0.00
|0.00
|913
|2004.12.14 17:14
|modify
|296
|0.10
|203.25
|198.25
|203.32
|914
|2004.12.14 17:25
|t/p
|296
|0.10
|203.32
|198.25
|203.32
|0.59
|508.60
|915
|2004.12.14 17:26
|buy
|297
|0.10
|203.40
|0.00
|0.00
|916
|2004.12.14 17:26
|modify
|297
|0.10
|203.40
|198.40
|203.47
|917
|2004.12.14 21:00
|t/p
|297
|0.10
|203.47
|198.40
|203.47
|0.59
|509.19
|918
|2004.12.14 21:01
|buy
|298
|0.10
|203.59
|0.00
|0.00
|919
|2004.12.14 21:01
|modify
|298
|0.10
|203.59
|198.59
|203.66
|920
|2004.12.22 18:00
|s/l
|298
|0.10
|198.59
|198.59
|203.66
|-40.29
|468.91
|921
|2004.12.22 18:01
|sell
|299
|0.10
|198.60
|0.00
|0.00
|922
|2004.12.22 18:01
|modify
|299
|0.10
|198.60
|203.60
|198.53
|923
|2004.12.22 18:02
|sell
|300
|0.50
|198.66
|0.00
|0.00
|924
|2004.12.22 18:02
|modify
|300
|0.50
|198.66
|203.65
|198.58
|925
|2004.12.22 18:02
|modify
|299
|0.10
|198.60
|203.65
|198.58
|926
|2004.12.22 20:13
|sell
|301
|2.50
|199.54
|0.00
|0.00
|927
|2004.12.22 20:13
|modify
|301
|2.50
|199.54
|204.37
|199.30
|928
|2004.12.22 20:13
|modify
|300
|0.50
|198.66
|204.37
|199.30
|929
|2004.12.22 20:13
|modify
|299
|0.10
|198.60
|204.37
|199.30
|930
|2004.12.23 02:17
|t/p
|299
|0.10
|199.30
|204.37
|199.30
|-6.64
|462.26
|931
|2004.12.23 02:17
|t/p
|300
|0.50
|199.30
|204.37
|199.30
|-30.69
|431.57
|932
|2004.12.23 02:17
|t/p
|301
|2.50
|199.30
|204.37
|199.30
|31.35
|462.92
|933
|2004.12.23 02:18
|sell
|302
|0.10
|199.22
|0.00
|0.00
|934
|2004.12.23 02:18
|modify
|302
|0.10
|199.22
|204.22
|199.15
|935
|2004.12.23 03:18
|t/p
|302
|0.10
|199.15
|204.22
|199.15
|0.58
|463.50
|936
|2004.12.23 03:19
|sell
|303
|0.10
|199.06
|0.00
|0.00
|937
|2004.12.23 03:19
|modify
|303
|0.10
|199.06
|204.06
|198.99
|938
|2004.12.23 15:12
|t/p
|303
|0.10
|198.99
|204.06
|198.99
|0.59
|464.09
|939
|2004.12.23 15:13
|sell
|304
|0.10
|198.90
|0.00
|0.00
|940
|2004.12.23 15:13
|modify
|304
|0.10
|198.90
|203.90
|198.83
|941
|2004.12.23 16:25
|t/p
|304
|0.10
|198.83
|203.90
|198.83
|0.59
|464.68
|942
|2004.12.23 16:26
|sell
|305
|0.10
|198.74
|0.00
|0.00
|943
|2004.12.23 16:26
|modify
|305
|0.10
|198.74
|203.74
|198.67
|944
|2004.12.23 16:26
|t/p
|305
|0.10
|198.67
|203.74
|198.67
|0.59
|465.27
|945
|2004.12.23 16:27
|sell
|306
|0.10
|198.69
|0.00
|0.00
|946
|2004.12.23 16:27
|modify
|306
|0.10
|198.69
|203.69
|198.62
|947
|2004.12.28 21:56
|t/p
|306
|0.10
|198.62
|203.69
|198.62
|-0.17
|465.10
|948
|2004.12.28 21:57
|sell
|307
|0.10
|198.52
|0.00
|0.00
|949
|2004.12.28 21:57
|modify
|307
|0.10
|198.52
|203.52
|198.45
|950
|2004.12.30 16:06
|t/p
|307
|0.10
|198.45
|203.52
|198.45
|-0.44
|464.67
|951
|2004.12.30 16:07
|sell
|308
|0.10
|198.34
|0.00
|0.00
|952
|2004.12.30 16:07
|modify
|308
|0.10
|198.34
|203.34
|198.27
|953
|2004.12.30 16:30
|t/p
|308
|0.10
|198.27
|203.34
|198.27
|0.59
|465.26
|954
|2004.12.30 16:31
|sell
|309
|0.10
|198.18
|0.00
|0.00
|955
|2004.12.30 16:31
|modify
|309
|0.10
|198.18
|203.18
|198.11
|956
|2004.12.30 16:59
|t/p
|309
|0.10
|198.11
|203.18
|198.11
|0.59
|465.85
|957
|2004.12.30 17:00
|sell
|310
|0.10
|197.86
|0.00
|0.00
|958
|2004.12.30 17:00
|modify
|310
|0.10
|197.86
|202.86
|197.79
|959
|2004.12.31 01:36
|t/p
|310
|0.10
|197.79
|202.86
|197.79
|0.34
|466.18
|960
|2004.12.31 01:37
|sell
|311
|0.10
|197.73
|0.00
|0.00
|961
|2004.12.31 01:37
|modify
|311
|0.10
|197.73
|202.73
|197.66
|962
|2004.12.31 02:15
|t/p
|311
|0.10
|197.66
|202.73
|197.66
|0.59
|466.77
|963
|2004.12.31 02:16
|sell
|312
|0.10
|197.55
|0.00
|0.00
|964
|2004.12.31 02:16
|modify
|312
|0.10
|197.55
|202.55
|197.48
|965
|2004.12.31 02:24
|t/p
|312
|0.10
|197.48
|202.55
|197.48
|0.59
|467.36
|966
|2004.12.31 02:25
|sell
|313
|0.10
|197.37
|0.00
|0.00
|967
|2004.12.31 02:25
|modify
|313
|0.10
|197.37
|202.37
|197.30
|968
|2004.12.31 02:30
|t/p
|313
|0.10
|197.30
|202.37
|197.30
|0.58
|467.94
|969
|2004.12.31 02:31
|sell
|314
|0.10
|197.15
|0.00
|0.00
|970
|2004.12.31 02:31
|modify
|314
|0.10
|197.15
|202.15
|197.08
|971
|2004.12.31 16:46
|t/p
|314
|0.10
|197.08
|202.15
|197.08
|0.59
|468.53
|972
|2004.12.31 16:47
|sell
|315
|0.10
|196.99
|0.00
|0.00
|973
|2004.12.31 16:47
|modify
|315
|0.10
|196.99
|201.99
|196.92
|974
|2004.12.31 16:54
|t/p
|315
|0.10
|196.92
|201.99
|196.92
|0.59
|469.12
|975
|2004.12.31 16:55
|sell
|316
|0.10
|196.83
|0.00
|0.00
|976
|2004.12.31 16:55
|modify
|316
|0.10
|196.83
|201.83
|196.76
|977
|2004.12.31 16:59
|t/p
|316
|0.10
|196.76
|201.83
|196.76
|0.59
|469.71
|978
|2004.12.31 17:00
|sell
|317
|0.10
|196.74
|0.00
|0.00
|979
|2004.12.31 17:00
|modify
|317
|0.10
|196.74
|201.74
|196.67
|980
|2004.12.31 18:04
|t/p
|317
|0.10
|196.67
|201.74
|196.67
|0.59
|470.30
|981
|2004.12.31 18:05
|buy
|318
|0.10
|196.71
|0.00
|0.00
|982
|2004.12.31 18:05
|modify
|318
|0.10
|196.71
|191.71
|196.78
|983
|2005.01.03 00:00
|t/p
|318
|0.10
|196.78
|191.71
|196.78
|0.81
|471.11
|984
|2005.01.03 00:00
|buy
|319
|0.10
|196.93
|0.00
|0.00
|985
|2005.01.03 00:00
|modify
|319
|0.10
|196.93
|191.93
|197.00
|986
|2005.01.03 00:01
|t/p
|319
|0.10
|197.00
|191.93
|197.00
|0.58
|471.69
|987
|2005.01.03 00:02
|buy
|320
|0.10
|196.86
|0.00
|0.00
|988
|2005.01.03 00:02
|modify
|320
|0.10
|196.86
|191.86
|196.93
|989
|2005.01.03 00:09
|t/p
|320
|0.10
|196.93
|191.86
|196.93
|0.59
|472.28
|990
|2005.01.03 00:10
|buy
|321
|0.10
|196.99
|0.00
|0.00
|991
|2005.01.03 00:10
|modify
|321
|0.10
|196.99
|191.99
|197.06
|992
|2005.01.06 16:41
|t/p
|321
|0.10
|197.06
|191.99
|197.06
|1.67
|473.95
|993
|2005.01.06 16:42
|buy
|322
|0.10
|197.11
|0.00
|0.00
|994
|2005.01.06 16:42
|modify
|322
|0.10
|197.11
|192.11
|197.18
|995
|2005.01.06 16:45
|t/p
|322
|0.10
|197.18
|192.11
|197.18
|0.59
|474.54
|996
|2005.01.06 16:46
|buy
|323
|0.10
|197.24
|0.00
|0.00
|997
|2005.01.06 16:46
|modify
|323
|0.10
|197.24
|192.24
|197.31
|998
|2005.01.14 09:31
|s/l
|323
|0.10
|192.24
|192.24
|197.31
|-40.28
|434.26
|999
|2005.01.14 09:32
|sell
|324
|0.10
|192.25
|0.00
|0.00
|1000
|2005.01.14 09:32
|modify
|324
|0.10
|192.25
|197.25
|192.18
|1001
|2005.01.14 09:33
|sell
|325
|0.50
|192.26
|0.00
|0.00
|1002
|2005.01.14 09:33
|modify
|325
|0.50
|192.26
|197.26
|192.19
|1003
|2005.01.14 09:33
|modify
|324
|0.10
|192.25
|197.26
|192.19
|1004
|2005.01.14 09:35
|t/p
|324
|0.10
|192.19
|197.26
|192.19
|0.51
|434.77
|1005
|2005.01.14 09:35
|t/p
|325
|0.50
|192.19
|197.26
|192.19
|2.94
|437.71
|1006
|2005.01.14 09:36
|sell
|326
|0.10
|192.03
|0.00
|0.00
|1007
|2005.01.14 09:36
|modify
|326
|0.10
|192.03
|197.03
|191.96
|1008
|2005.01.14 09:59
|t/p
|326
|0.10
|191.96
|197.03
|191.96
|0.59
|438.30
|1009
|2005.01.14 10:00
|sell
|327
|0.10
|191.87
|0.00
|0.00
|1010
|2005.01.14 10:00
|modify
|327
|0.10
|191.87
|196.87
|191.80
|1011
|2005.01.14 10:40
|t/p
|327
|0.10
|191.80
|196.87
|191.80
|0.59
|438.89
|1012
|2005.01.14 10:41
|sell
|328
|0.10
|191.74
|0.00
|0.00
|1013
|2005.01.14 10:41
|modify
|328
|0.10
|191.74
|196.74
|191.67
|1014
|2005.01.14 14:16
|t/p
|328
|0.10
|191.67
|196.74
|191.67
|0.58
|439.47
|1015
|2005.01.14 14:17
|sell
|329
|0.10
|191.56
|0.00
|0.00
|1016
|2005.01.14 14:17
|modify
|329
|0.10
|191.56
|196.56
|191.49
|1017
|2005.01.14 14:19
|t/p
|329
|0.10
|191.49
|196.56
|191.49
|0.59
|440.06
|1018
|2005.01.14 14:20
|buy
|330
|0.10
|191.56
|0.00
|0.00
|1019
|2005.01.14 14:20
|modify
|330
|0.10
|191.56
|186.56
|191.63
|1020
|2005.01.14 14:28
|t/p
|330
|0.10
|191.63
|186.56
|191.63
|0.59
|440.65
|1021
|2005.01.14 14:29
|buy
|331
|0.10
|191.72
|0.00
|0.00
|1022
|2005.01.14 14:29
|modify
|331
|0.10
|191.72
|186.72
|191.79
|1023
|2005.01.14 15:19
|t/p
|331
|0.10
|191.79
|186.72
|191.79
|0.58
|441.23
|1024
|2005.01.14 15:20
|buy
|332
|0.10
|191.89
|0.00
|0.00
|1025
|2005.01.14 15:20
|modify
|332
|0.10
|191.89
|186.89
|191.96
|1026
|2005.01.14 15:25
|t/p
|332
|0.10
|191.96
|186.89
|191.96
|0.59
|441.82
|1027
|2005.01.14 15:26
|buy
|333
|0.10
|192.08
|0.00
|0.00
|1028
|2005.01.14 15:26
|modify
|333
|0.10
|192.08
|187.08
|192.15
|1029
|2005.01.18 11:30
|t/p
|333
|0.10
|192.15
|187.08
|192.15
|1.02
|442.84
|1030
|2005.01.18 11:31
|buy
|334
|0.10
|192.25
|0.00
|0.00
|1031
|2005.01.18 11:31
|modify
|334
|0.10
|192.25
|187.25
|192.32
|1032
|2005.01.18 11:49
|t/p
|334
|0.10
|192.32
|187.25
|192.32
|0.59
|443.43
|1033
|2005.01.18 11:50
|buy
|335
|0.10
|192.43
|0.00
|0.00
|1034
|2005.01.18 11:50
|modify
|335
|0.10
|192.43
|187.43
|192.50
|1035
|2005.01.19 10:30
|t/p
|335
|0.10
|192.50
|187.43
|192.50
|0.81
|444.24
|1036
|2005.01.19 10:31
|buy
|336
|0.10
|192.55
|0.00
|0.00
|1037
|2005.01.19 10:31
|modify
|336
|0.10
|192.55
|187.55
|192.62
|1038
|2005.01.19 11:09
|t/p
|336
|0.10
|192.62
|187.55
|192.62
|0.59
|444.83
|1039
|2005.01.19 11:10
|buy
|337
|0.10
|192.69
|0.00
|0.00
|1040
|2005.01.19 11:10
|modify
|337
|0.10
|192.69
|187.69
|192.76
|1041
|2005.01.19 11:14
|t/p
|337
|0.10
|192.76
|187.69
|192.76
|0.58
|445.41
|1042
|2005.01.19 11:15
|buy
|338
|0.10
|192.83
|0.00
|0.00
|1043
|2005.01.19 11:15
|modify
|338
|0.10
|192.83
|187.83
|192.90
|1044
|2005.01.20 16:21
|t/p
|338
|0.10
|192.90
|187.83
|192.90
|1.24
|446.64
|1045
|2005.01.20 16:22
|buy
|339
|0.10
|193.02
|0.00
|0.00
|1046
|2005.01.20 16:22
|modify
|339
|0.10
|193.02
|188.02
|193.09
|1047
|2005.01.20 17:16
|t/p
|339
|0.10
|193.09
|188.02
|193.09
|0.59
|447.23
|1048
|2005.01.20 17:17
|buy
|340
|0.10
|193.39
|0.00
|0.00
|1049
|2005.01.20 17:17
|modify
|340
|0.10
|193.39
|188.39
|193.46
|1050
|2005.01.20 18:01
|t/p
|340
|0.10
|193.46
|188.39
|193.46
|0.58
|447.81
|1051
|2005.01.20 18:02
|buy
|341
|0.10
|193.55
|0.00
|0.00
|1052
|2005.01.20 18:02
|modify
|341
|0.10
|193.55
|188.55
|193.62
|1053
|2005.01.20 19:25
|t/p
|341
|0.10
|193.62
|188.55
|193.62
|0.59
|448.40
|1054
|2005.01.20 19:25
|buy
|342
|0.10
|193.72
|0.00
|0.00
|1055
|2005.01.20 19:25
|modify
|342
|0.10
|193.72
|188.72
|193.79
|1056
|2005.01.20 19:33
|t/p
|342
|0.10
|193.79
|188.72
|193.79
|0.59
|448.99
|1057
|2005.01.20 19:34
|buy
|343
|0.10
|194.04
|0.00
|0.00
|1058
|2005.01.20 19:34
|modify
|343
|0.10
|194.04
|189.04
|194.11
|1059
|2005.01.21 08:40
|t/p
|343
|0.10
|194.11
|189.04
|194.11
|0.81
|449.80
|1060
|2005.01.21 08:41
|buy
|344
|0.10
|194.20
|0.00
|0.00
|1061
|2005.01.21 08:41
|modify
|344
|0.10
|194.20
|189.20
|194.27
|1062
|2005.01.25 11:37
|t/p
|344
|0.10
|194.27
|189.20
|194.27
|1.02
|450.82
|1063
|2005.01.25 11:38
|buy
|345
|0.10
|194.40
|0.00
|0.00
|1064
|2005.01.25 11:38
|modify
|345
|0.10
|194.40
|189.40
|194.47
|1065
|2005.01.25 12:10
|t/p
|345
|0.10
|194.47
|189.40
|194.47
|0.59
|451.41
|1066
|2005.01.25 12:11
|buy
|346
|0.10
|194.54
|0.00
|0.00
|1067
|2005.01.25 12:11
|modify
|346
|0.10
|194.54
|189.54
|194.61
|1068
|2005.01.27 07:59
|t/p
|346
|0.10
|194.61
|189.54
|194.61
|1.45
|452.86
|1069
|2005.01.27 08:00
|buy
|347
|0.10
|194.58
|0.00
|0.00
|1070
|2005.01.27 08:00
|modify
|347
|0.10
|194.58
|189.58
|194.65
|1071
|2005.01.27 08:34
|t/p
|347
|0.10
|194.65
|189.58
|194.65
|0.59
|453.45
|1072
|2005.01.27 08:35
|buy
|348
|0.10
|194.74
|0.00
|0.00
|1073
|2005.01.27 08:35
|modify
|348
|0.10
|194.74
|189.74
|194.81
|1074
|2005.01.27 11:19
|t/p
|348
|0.10
|194.81
|189.74
|194.81
|0.59
|454.04
|1075
|2005.01.27 11:20
|buy
|349
|0.10
|194.87
|0.00
|0.00
|1076
|2005.01.27 11:20
|modify
|349
|0.10
|194.87
|189.87
|194.94
|1077
|2005.01.28 02:56
|t/p
|349
|0.10
|194.94
|189.87
|194.94
|0.81
|454.85
|1078
|2005.01.28 02:57
|buy
|350
|0.10
|195.06
|0.00
|0.00
|1079
|2005.01.28 02:57
|modify
|350
|0.10
|195.06
|190.06
|195.13
|1080
|2005.01.28 17:58
|t/p
|350
|0.10
|195.13
|190.06
|195.13
|0.58
|455.43
|1081
|2005.01.28 17:59
|buy
|351
|0.10
|195.21
|0.00
|0.00
|1082
|2005.01.28 17:59
|modify
|351
|0.10
|195.21
|190.21
|195.28
|1083
|2005.01.28 17:59
|t/p
|351
|0.10
|195.28
|190.21
|195.28
|0.58
|456.01
|1084
|2005.01.28 18:00
|buy
|352
|0.10
|195.32
|0.00
|0.00
|1085
|2005.01.28 18:00
|modify
|352
|0.10
|195.32
|190.32
|195.39
|1086
|2005.01.31 00:00
|t/p
|352
|0.10
|195.39
|190.32
|195.39
|0.81
|456.81
|1087
|2005.01.31 00:00
|sell
|353
|0.10
|195.40
|0.00
|0.00
|1088
|2005.01.31 00:00
|modify
|353
|0.10
|195.40
|200.40
|195.33
|1089
|2005.01.31 00:01
|sell
|354
|0.50
|195.42
|0.00
|0.00
|1090
|2005.01.31 00:01
|modify
|354
|0.50
|195.42
|200.42
|195.35
|1091
|2005.01.31 00:01
|modify
|353
|0.10
|195.40
|200.42
|195.35
|1092
|2005.01.31 00:30
|t/p
|353
|0.10
|195.35
|200.42
|195.35
|0.42
|457.23
|1093
|2005.01.31 00:30
|t/p
|354
|0.50
|195.35
|200.42
|195.35
|2.94
|460.17
|1094
|2005.01.31 00:31
|sell
|355
|0.10
|195.26
|0.00
|0.00
|1095
|2005.01.31 00:31
|modify
|355
|0.10
|195.26
|200.26
|195.19
|1096
|2005.01.31 03:50
|t/p
|355
|0.10
|195.19
|200.26
|195.19
|0.59
|460.76
|1097
|2005.01.31 03:50
|buy
|356
|0.10
|195.17
|0.00
|0.00
|1098
|2005.01.31 03:50
|modify
|356
|0.10
|195.17
|190.17
|195.24
|1099
|2005.01.31 03:56
|t/p
|356
|0.10
|195.24
|190.17
|195.24
|0.59
|461.35
|1100
|2005.01.31 03:57
|buy
|357
|0.10
|195.29
|0.00
|0.00
|1101
|2005.01.31 03:57
|modify
|357
|0.10
|195.29
|190.29
|195.36
|1102
|2005.01.31 09:48
|t/p
|357
|0.10
|195.36
|190.29
|195.36
|0.59
|461.94
|1103
|2005.01.31 09:48
|buy
|358
|0.10
|195.45
|0.00
|0.00
|1104
|2005.01.31 09:48
|modify
|358
|0.10
|195.45
|190.45
|195.52
|1105
|2005.02.01 05:43
|t/p
|358
|0.10
|195.52
|190.45
|195.52
|0.81
|462.75
|1106
|2005.02.01 05:44
|sell
|359
|0.10
|195.50
|0.00
|0.00
|1107
|2005.02.01 05:44
|modify
|359
|0.10
|195.50
|200.50
|195.43
|1108
|2005.02.01 05:45
|sell
|360
|0.50
|195.49
|0.00
|0.00
|1109
|2005.02.01 05:45
|modify
|360
|0.50
|195.49
|200.49
|195.42
|1110
|2005.02.01 05:45
|modify
|359
|0.10
|195.50
|200.49
|195.42
|1111
|2005.02.01 07:29
|t/p
|359
|0.10
|195.42
|200.49
|195.42
|0.67
|463.42
|1112
|2005.02.01 07:29
|t/p
|360
|0.50
|195.42
|200.49
|195.42
|2.94
|466.36
|1113
|2005.02.01 07:30
|sell
|361
|0.10
|195.32
|0.00
|0.00
|1114
|2005.02.01 07:30
|modify
|361
|0.10
|195.32
|200.32
|195.25
|1115
|2005.02.01 11:07
|t/p
|361
|0.10
|195.25
|200.32
|195.25
|0.59
|466.95
|1116
|2005.02.01 11:08
|sell
|362
|0.10
|195.12
|0.00
|0.00
|1117
|2005.02.01 11:08
|modify
|362
|0.10
|195.12
|200.12
|195.05
|1118
|2005.02.01 19:53
|t/p
|362
|0.10
|195.05
|200.12
|195.05
|0.59
|467.54
|1119
|2005.02.01 19:54
|sell
|363
|0.10
|194.99
|0.00
|0.00
|1120
|2005.02.01 19:54
|modify
|363
|0.10
|194.99
|199.99
|194.92
|1121
|2005.02.03 08:13
|sell
|364
|0.50
|196.35
|0.00
|0.00
|1122
|2005.02.03 08:13
|modify
|364
|0.50
|196.35
|201.12
|196.05
|1123
|2005.02.03 08:13
|modify
|363
|0.10
|194.99
|201.12
|196.05
|1124
|2005.02.03 09:50
|t/p
|363
|0.10
|196.05
|201.12
|196.05
|-9.93
|457.61
|1125
|2005.02.03 09:50
|t/p
|364
|0.50
|196.05
|201.12
|196.05
|12.60
|470.21
|1126
|2005.02.03 09:51
|sell
|365
|0.10
|195.91
|0.00
|0.00
|1127
|2005.02.03 09:51
|modify
|365
|0.10
|195.91
|200.91
|195.84
|1128
|2005.02.04 11:30
|t/p
|365
|0.10
|195.84
|200.91
|195.84
|0.34
|470.55
|1129
|2005.02.04 11:31
|sell
|366
|0.10
|195.79
|0.00
|0.00
|1130
|2005.02.04 11:31
|modify
|366
|0.10
|195.79
|200.79
|195.72
|1131
|2005.02.04 12:01
|t/p
|366
|0.10
|195.72
|200.79
|195.72
|0.58
|471.13
|1132
|2005.02.04 12:02
|sell
|367
|0.10
|195.61
|0.00
|0.00
|1133
|2005.02.04 12:02
|modify
|367
|0.10
|195.61
|200.61
|195.54
|1134
|2005.02.04 13:20
|t/p
|367
|0.10
|195.54
|200.61
|195.54
|0.59
|471.72
|1135
|2005.02.04 13:21
|sell
|368
|0.10
|195.44
|0.00
|0.00
|1136
|2005.02.04 13:21
|modify
|368
|0.10
|195.44
|200.44
|195.37
|1137
|2005.02.04 15:13
|t/p
|368
|0.10
|195.37
|200.44
|195.37
|0.58
|472.30
|1138
|2005.02.04 15:14
|sell
|369
|0.10
|195.19
|0.00
|0.00
|1139
|2005.02.04 15:14
|modify
|369
|0.10
|195.19
|200.19
|195.12
|1140
|2005.02.04 19:12
|t/p
|369
|0.10
|195.12
|200.19
|195.12
|0.58
|472.88
|1141
|2005.02.04 19:13
|sell
|370
|0.10
|195.01
|0.00
|0.00
|1142
|2005.02.04 19:13
|modify
|370
|0.10
|195.01
|200.01
|194.94
|1143
|2005.02.04 19:23
|t/p
|370
|0.10
|194.94
|200.01
|194.94
|0.59
|473.47
|1144
|2005.02.04 19:24
|sell
|371
|0.10
|194.88
|0.00
|0.00
|1145
|2005.02.04 19:24
|modify
|371
|0.10
|194.88
|199.88
|194.81
|1146
|2005.02.04 19:56
|t/p
|371
|0.10
|194.81
|199.88
|194.81
|0.59
|474.06
|1147
|2005.02.04 19:57
|sell
|372
|0.10
|194.73
|0.00
|0.00
|1148
|2005.02.04 19:57
|modify
|372
|0.10
|194.73
|199.73
|194.66
|1149
|2005.02.07 17:26
|t/p
|372
|0.10
|194.66
|199.73
|194.66
|0.34
|474.39
|1150
|2005.02.07 17:27
|sell
|373
|0.10
|194.54
|0.00
|0.00
|1151
|2005.02.07 17:27
|modify
|373
|0.10
|194.54
|199.54
|194.47
|1152
|2005.02.10 13:00
|sell
|374
|0.50
|197.21
|0.00
|0.00
|1153
|2005.02.10 13:00
|modify
|374
|0.50
|197.21
|201.77
|196.70
|1154
|2005.02.10 13:00
|modify
|373
|0.10
|194.54
|201.77
|196.70
|1155
|2005.02.14 01:05
|t/p
|373
|0.10
|196.70
|201.77
|196.70
|-19.93
|454.47
|1156
|2005.02.14 01:05
|t/p
|374
|0.50
|196.70
|201.77
|196.70
|18.88
|473.35
|1157
|2005.02.14 01:06
|sell
|375
|0.10
|196.54
|0.00
|0.00
|1158
|2005.02.14 01:06
|modify
|375
|0.10
|196.54
|201.54
|196.47
|1159
|2005.02.14 01:12
|t/p
|375
|0.10
|196.47
|201.54
|196.47
|0.59
|473.94
|1160
|2005.02.14 01:13
|buy
|376
|0.10
|196.53
|0.00
|0.00
|1161
|2005.02.14 01:13
|modify
|376
|0.10
|196.53
|191.53
|196.60
|1162
|2005.02.14 01:25
|t/p
|376
|0.10
|196.60
|191.53
|196.60
|0.58
|474.52
|1163
|2005.02.14 01:26
|buy
|377
|0.10
|196.69
|0.00
|0.00
|1164
|2005.02.14 01:26
|modify
|377
|0.10
|196.69
|191.69
|196.76
|1165
|2005.02.14 01:34
|t/p
|377
|0.10
|196.76
|191.69
|196.76
|0.59
|475.11
|1166
|2005.02.14 01:35
|buy
|378
|0.10
|196.85
|0.00
|0.00
|1167
|2005.02.14 01:35
|modify
|378
|0.10
|196.85
|191.85
|196.92
|1168
|2005.02.14 01:49
|t/p
|378
|0.10
|196.92
|191.85
|196.92
|0.59
|475.70
|1169
|2005.02.14 01:49
|buy
|379
|0.10
|197.02
|0.00
|0.00
|1170
|2005.02.14 01:49
|modify
|379
|0.10
|197.02
|192.02
|197.09
|1171
|2005.02.14 02:34
|t/p
|379
|0.10
|197.09
|192.02
|197.09
|0.59
|476.29
|1172
|2005.02.14 02:35
|buy
|380
|0.10
|197.16
|0.00
|0.00
|1173
|2005.02.14 02:35
|modify
|380
|0.10
|197.16
|192.16
|197.23
|1174
|2005.02.14 09:57
|t/p
|380
|0.10
|197.23
|192.16
|197.23
|0.59
|476.88
|1175
|2005.02.14 09:57
|buy
|381
|0.10
|197.34
|0.00
|0.00
|1176
|2005.02.14 09:57
|modify
|381
|0.10
|197.34
|192.34
|197.41
|1177
|2005.02.14 10:59
|t/p
|381
|0.10
|197.41
|192.34
|197.41
|0.59
|477.47
|1178
|2005.02.14 11:00
|buy
|382
|0.10
|197.44
|0.00
|0.00
|1179
|2005.02.14 11:00
|modify
|382
|0.10
|197.44
|192.44
|197.51
|1180
|2005.02.14 11:03
|t/p
|382
|0.10
|197.51
|192.44
|197.51
|0.59
|478.06
|1181
|2005.02.14 11:04
|buy
|383
|0.10
|197.62
|0.00
|0.00
|1182
|2005.02.14 11:04
|modify
|383
|0.10
|197.62
|192.62
|197.69
|1183
|2005.02.14 11:52
|t/p
|383
|0.10
|197.69
|192.62
|197.69
|0.59
|478.65
|1184
|2005.02.14 11:53
|buy
|384
|0.10
|197.78
|0.00
|0.00
|1185
|2005.02.14 11:53
|modify
|384
|0.10
|197.78
|192.78
|197.85
|1186
|2005.02.14 12:29
|t/p
|384
|0.10
|197.85
|192.78
|197.85
|0.59
|479.24
|1187
|2005.02.14 12:30
|buy
|385
|0.10
|197.95
|0.00
|0.00
|1188
|2005.02.14 12:30
|modify
|385
|0.10
|197.95
|192.95
|198.02
|1189
|2005.02.14 12:55
|t/p
|385
|0.10
|198.02
|192.95
|198.02
|0.58
|479.82
|1190
|2005.02.14 12:56
|buy
|386
|0.10
|198.10
|0.00
|0.00
|1191
|2005.02.14 12:56
|modify
|386
|0.10
|198.10
|193.10
|198.17
|1192
|2005.02.14 14:20
|t/p
|386
|0.10
|198.17
|193.10
|198.17
|0.58
|480.40
|1193
|2005.02.14 14:21
|buy
|387
|0.10
|198.23
|0.00
|0.00
|1194
|2005.02.14 14:21
|modify
|387
|0.10
|198.23
|193.23
|198.30
|1195
|2005.02.14 14:27
|t/p
|387
|0.10
|198.30
|193.23
|198.30
|0.59
|480.99
|1196
|2005.02.14 14:28
|buy
|388
|0.10
|198.36
|0.00
|0.00
|1197
|2005.02.14 14:28
|modify
|388
|0.10
|198.36
|193.36
|198.43
|1198
|2005.02.14 17:57
|t/p
|388
|0.10
|198.43
|193.36
|198.43
|0.59
|481.58
|1199
|2005.02.14 17:58
|buy
|389
|0.10
|198.54
|0.00
|0.00
|1200
|2005.02.14 17:58
|modify
|389
|0.10
|198.54
|193.54
|198.61
|1201
|2005.02.14 18:41
|t/p
|389
|0.10
|198.61
|193.54
|198.61
|0.59
|482.17
|1202
|2005.02.14 18:42
|sell
|390
|0.10
|198.56
|0.00
|0.00
|1203
|2005.02.14 18:42
|modify
|390
|0.10
|198.56
|203.56
|198.49
|1204
|2005.02.14 18:43
|sell
|391
|0.50
|198.58
|0.00
|0.00
|1205
|2005.02.14 18:43
|modify
|391
|0.50
|198.58
|203.58
|198.51
|1206
|2005.02.14 18:43
|modify
|390
|0.10
|198.56
|203.58
|198.51
|1207
|2005.02.14 19:31
|t/p
|390
|0.10
|198.51
|203.58
|198.51
|0.42
|482.59
|1208
|2005.02.14 19:31
|t/p
|391
|0.50
|198.51
|203.58
|198.51
|2.94
|485.53
|1209
|2005.02.14 19:32
|buy
|392
|0.10
|198.62
|0.00
|0.00
|1210
|2005.02.14 19:32
|modify
|392
|0.10
|198.62
|193.62
|198.69
|1211
|2005.02.15 02:58
|t/p
|392
|0.10
|198.69
|193.62
|198.69
|0.80
|486.32
|1212
|2005.02.15 02:59
|buy
|393
|0.10
|198.76
|0.00
|0.00
|1213
|2005.02.15 02:59
|modify
|393
|0.10
|198.76
|193.76
|198.83
|1214
|2005.02.16 06:17
|t/p
|393
|0.10
|198.83
|193.76
|198.83
|0.81
|487.13
|1215
|2005.02.16 06:18
|buy
|394
|0.10
|198.93
|0.00
|0.00
|1216
|2005.02.16 06:18
|modify
|394
|0.10
|198.93
|193.93
|199.00
|1217
|2005.02.16 06:54
|t/p
|394
|0.10
|199.00
|193.93
|199.00
|0.59
|487.72
|1218
|2005.02.16 06:55
|buy
|395
|0.10
|199.00
|0.00
|0.00
|1219
|2005.02.16 06:55
|modify
|395
|0.10
|199.00
|194.00
|199.07
|1220
|2005.02.17 10:02
|t/p
|395
|0.10
|199.07
|194.00
|199.07
|1.24
|488.95
|1221
|2005.02.17 10:03
|buy
|396
|0.10
|199.17
|0.00
|0.00
|1222
|2005.02.17 10:03
|modify
|396
|0.10
|199.17
|194.17
|199.24
|1223
|2005.02.17 10:50
|t/p
|396
|0.10
|199.24
|194.17
|199.24
|0.58
|489.53
|1224
|2005.02.17 10:50
|buy
|397
|0.10
|199.35
|0.00
|0.00
|1225
|2005.02.17 10:50
|modify
|397
|0.10
|199.35
|194.35
|199.42
|1226
|2005.02.17 14:52
|t/p
|397
|0.10
|199.42
|194.35
|199.42
|0.59
|490.12
|1227
|2005.02.17 14:52
|buy
|398
|0.10
|199.52
|0.00
|0.00
|1228
|2005.02.17 14:52
|modify
|398
|0.10
|199.52
|194.52
|199.59
|1229
|2005.02.17 17:39
|t/p
|398
|0.10
|199.59
|194.52
|199.59
|0.58
|490.70
|1230
|2005.02.17 17:40
|buy
|399
|0.10
|199.75
|0.00
|0.00
|1231
|2005.02.17 17:40
|modify
|399
|0.10
|199.75
|194.75
|199.82
|1232
|2005.02.17 20:33
|t/p
|399
|0.10
|199.82
|194.75
|199.82
|0.59
|491.29
|1233
|2005.02.17 20:33
|buy
|400
|0.10
|199.91
|0.00
|0.00
|1234
|2005.02.17 20:33
|modify
|400
|0.10
|199.91
|194.91
|199.98
|1235
|2005.02.17 20:54
|t/p
|400
|0.10
|199.98
|194.91
|199.98
|0.59
|491.88
|1236
|2005.02.17 20:55
|buy
|401
|0.10
|200.09
|0.00
|0.00
|1237
|2005.02.17 20:55
|modify
|401
|0.10
|200.09
|195.09
|200.16
|1238
|2005.02.18 15:47
|t/p
|401
|0.10
|200.16
|195.09
|200.16
|0.81
|492.69
|1239
|2005.02.18 15:48
|buy
|402
|0.10
|200.24
|0.00
|0.00
|1240
|2005.02.18 15:48
|modify
|402
|0.10
|200.24
|195.24
|200.31
|1241
|2005.02.18 16:59
|t/p
|402
|0.10
|200.31
|195.24
|200.31
|0.58
|493.27
|1242
|2005.02.18 17:00
|sell
|403
|0.10
|200.21
|0.00
|0.00
|1243
|2005.02.18 17:00
|modify
|403
|0.10
|200.21
|205.21
|200.14
|1244
|2005.02.18 17:01
|sell
|404
|0.50
|200.19
|0.00
|0.00
|1245
|2005.02.18 17:01
|modify
|404
|0.50
|200.19
|205.19
|200.12
|1246
|2005.02.18 17:01
|modify
|403
|0.10
|200.21
|205.19
|200.12
|1247
|2005.02.18 18:53
|t/p
|403
|0.10
|200.12
|205.19
|200.12
|0.76
|494.03
|1248
|2005.02.18 18:53
|t/p
|404
|0.50
|200.12
|205.19
|200.12
|2.94
|496.97
|1249
|2005.02.18 18:54
|buy
|405
|0.10
|200.13
|0.00
|0.00
|1250
|2005.02.18 18:54
|modify
|405
|0.10
|200.13
|195.13
|200.20
|1251
|2005.02.18 19:44
|t/p
|405
|0.10
|200.20
|195.13
|200.20
|0.59
|497.56
|1252
|2005.02.18 19:44
|buy
|406
|0.10
|200.30
|0.00
|0.00
|1253
|2005.02.18 19:44
|modify
|406
|0.10
|200.30
|195.30
|200.37
|1254
|2005.02.21 09:23
|t/p
|406
|0.10
|200.37
|195.30
|200.37
|0.81
|498.36
|1255
|2005.02.21 09:24
|buy
|407
|0.10
|200.54
|0.00
|0.00
|1256
|2005.02.21 09:24
|modify
|407
|0.10
|200.54
|195.54
|200.61
|1257
|2005.02.21 09:37
|t/p
|407
|0.10
|200.61
|195.54
|200.61
|0.58
|498.94
|1258
|2005.02.21 09:38
|buy
|408
|0.10
|200.73
|0.00
|0.00
|1259
|2005.02.21 09:38
|modify
|408
|0.10
|200.73
|195.73
|200.80
|1260
|2005.02.24 15:16
|t/p
|408
|0.10
|200.80
|195.73
|200.80
|1.67
|500.61
|1261
|2005.02.24 15:17
|buy
|409
|0.10
|200.85
|0.00
|0.00
|1262
|2005.02.24 15:17
|modify
|409
|0.10
|200.85
|195.85
|200.92
|1263
|2005.02.24 15:57
|t/p
|409
|0.10
|200.92
|195.85
|200.92
|0.59
|501.20
|1264
|2005.02.24 15:58
|buy
|410
|0.10
|201.05
|0.00
|0.00
|1265
|2005.02.24 15:58
|modify
|410
|0.10
|201.05
|196.05
|201.12
|1266
|2005.02.24 16:47
|t/p
|410
|0.10
|201.12
|196.05
|201.12
|0.59
|501.79
|1267
|2005.02.24 16:48
|buy
|411
|0.10
|201.24
|0.00
|0.00
|1268
|2005.02.24 16:48
|modify
|411
|0.10
|201.24
|196.24
|201.31
|1269
|2005.02.24 17:24
|t/p
|411
|0.10
|201.31
|196.24
|201.31
|0.58
|502.37
|1270
|2005.02.24 17:25
|buy
|412
|0.10
|201.36
|0.00
|0.00
|1271
|2005.02.24 17:25
|modify
|412
|0.10
|201.36
|196.36
|201.43
|1272
|2005.02.24 17:32
|t/p
|412
|0.10
|201.43
|196.36
|201.43
|0.59
|502.96
|1273
|2005.02.24 17:33
|buy
|413
|0.10
|201.47
|0.00
|0.00
|1274
|2005.02.24 17:33
|modify
|413
|0.10
|201.47
|196.47
|201.54
|1275
|2005.02.24 19:10
|t/p
|413
|0.10
|201.54
|196.47
|201.54
|0.59
|503.55
|1276
|2005.02.24 19:11
|buy
|414
|0.10
|201.60
|0.00
|0.00
|1277
|2005.02.24 19:11
|modify
|414
|0.10
|201.60
|196.60
|201.67
|1278
|2005.02.25 19:34
|t/p
|414
|0.10
|201.67
|196.60
|201.67
|0.81
|504.36
|1279
|2005.02.25 19:35
|buy
|415
|0.10
|201.81
|0.00
|0.00
|1280
|2005.02.25 19:35
|modify
|415
|0.10
|201.81
|196.81
|201.88
|1281
|2005.02.25 20:21
|t/p
|415
|0.10
|201.88
|196.81
|201.88
|0.58
|504.94
|1282
|2005.02.25 20:22
|buy
|416
|0.10
|201.95
|0.00
|0.00
|1283
|2005.02.25 20:22
|modify
|416
|0.10
|201.95
|196.95
|202.02
|1284
|2005.03.08 12:46
|t/p
|416
|0.10
|202.02
|196.95
|202.02
|2.53
|507.47
|1285
|2005.03.08 12:47
|buy
|417
|0.10
|202.08
|0.00
|0.00
|1286
|2005.03.08 12:47
|modify
|417
|0.10
|202.08
|197.08
|202.15
|1287
|2005.03.30 11:06
|t/p
|417
|0.10
|202.15
|197.08
|202.15
|5.33
|512.80
|1288
|2005.03.30 11:07
|buy
|418
|0.10
|202.20
|0.00
|0.00
|1289
|2005.03.30 11:07
|modify
|418
|0.10
|202.20
|197.20
|202.27
|1290
|2005.03.30 11:49
|t/p
|418
|0.10
|202.27
|197.20
|202.27
|0.59
|513.39
|1291
|2005.03.30 11:50
|buy
|419
|0.10
|202.42
|0.00
|0.00
|1292
|2005.03.30 11:50
|modify
|419
|0.10
|202.42
|197.42
|202.49
|1293
|2005.03.30 13:50
|t/p
|419
|0.10
|202.49
|197.42
|202.49
|0.59
|513.98
|1294
|2005.03.30 13:51
|buy
|420
|0.10
|202.57
|0.00
|0.00
|1295
|2005.03.30 13:51
|modify
|420
|0.10
|202.57
|197.57
|202.64
|1296
|2005.03.31 21:56
|t/p
|420
|0.10
|202.64
|197.57
|202.64
|1.24
|515.21
|1297
|2005.03.31 21:57
|buy
|421
|0.10
|202.71
|0.00
|0.00
|1298
|2005.03.31 21:57
|modify
|421
|0.10
|202.71
|197.71
|202.78
|1299
|2005.04.01 01:50
|t/p
|421
|0.10
|202.78
|197.71
|202.78
|0.80
|516.01
|1300
|2005.04.01 01:51
|buy
|422
|0.10
|202.79
|0.00
|0.00
|1301
|2005.04.01 01:51
|modify
|422
|0.10
|202.79
|197.79
|202.86
|1302
|2005.04.01 01:51
|t/p
|422
|0.10
|202.86
|197.79
|202.86
|0.59
|516.60
|1303
|2005.04.01 01:52
|buy
|423
|0.10
|202.92
|0.00
|0.00
|1304
|2005.04.01 01:52
|modify
|423
|0.10
|202.92
|197.92
|202.99
|1305
|2005.04.04 19:42
|t/p
|423
|0.10
|202.99
|197.92
|202.99
|0.81
|517.40
|1306
|2005.04.04 19:43
|buy
|424
|0.10
|203.08
|0.00
|0.00
|1307
|2005.04.04 19:43
|modify
|424
|0.10
|203.08
|198.08
|203.15
|1308
|2005.04.04 23:06
|t/p
|424
|0.10
|203.15
|198.08
|203.15
|0.59
|517.99
|1309
|2005.04.04 23:07
|sell
|425
|0.10
|203.07
|0.00
|0.00
|1310
|2005.04.04 23:07
|modify
|425
|0.10
|203.07
|208.07
|203.00
|1311
|2005.04.04 23:08
|sell
|426
|0.50
|203.08
|0.00
|0.00
|1312
|2005.04.04 23:08
|modify
|426
|0.50
|203.08
|208.08
|203.01
|1313
|2005.04.04 23:08
|modify
|425
|0.10
|203.07
|208.08
|203.01
|1314
|2005.04.05 09:19
|sell
|427
|2.50
|203.94
|0.00
|0.00
|1315
|2005.04.05 09:19
|modify
|427
|2.50
|203.94
|208.77
|203.70
|1316
|2005.04.05 09:19
|modify
|426
|0.50
|203.08
|208.77
|203.70
|1317
|2005.04.05 09:19
|modify
|425
|0.10
|203.07
|208.77
|203.70
|1318
|2005.04.05 11:49
|t/p
|425
|0.10
|203.70
|208.77
|203.70
|-5.55
|512.44
|1319
|2005.04.05 11:49
|t/p
|426
|0.50
|203.70
|208.77
|203.70
|-27.31
|485.13
|1320
|2005.04.05 11:49
|t/p
|427
|2.50
|203.70
|208.77
|203.70
|50.40
|535.53
|1321
|2005.04.05 11:50
|sell
|428
|0.10
|203.59
|0.00
|0.00
|1322
|2005.04.05 11:50
|modify
|428
|0.10
|203.59
|208.59
|203.52
|1323
|2005.04.05 13:54
|t/p
|428
|0.10
|203.52
|208.59
|203.52
|0.59
|536.12
|1324
|2005.04.05 13:55
|sell
|429
|0.10
|203.42
|0.00
|0.00
|1325
|2005.04.05 13:55
|modify
|429
|0.10
|203.42
|208.42
|203.35
|1326
|2005.04.05 14:19
|t/p
|429
|0.10
|203.35
|208.42
|203.35
|0.58
|536.70
|1327
|2005.04.05 14:20
|sell
|430
|0.10
|203.33
|0.00
|0.00
|1328
|2005.04.05 14:20
|modify
|430
|0.10
|203.33
|208.33
|203.26
|1329
|2005.04.06 03:30
|t/p
|430
|0.10
|203.26
|208.33
|203.26
|0.34
|537.04
|1330
|2005.04.06 03:31
|buy
|431
|0.10
|203.35
|0.00
|0.00
|1331
|2005.04.06 03:31
|modify
|431
|0.10
|203.35
|198.35
|203.42
|1332
|2005.04.06 08:55
|t/p
|431
|0.10
|203.42
|198.35
|203.42
|0.59
|537.63
|1333
|2005.04.06 08:56
|buy
|432
|0.10
|203.52
|0.00
|0.00
|1334
|2005.04.06 08:56
|modify
|432
|0.10
|203.52
|198.52
|203.59
|1335
|2005.04.06 09:46
|t/p
|432
|0.10
|203.59
|198.52
|203.59
|0.59
|538.22
|1336
|2005.04.06 09:47
|buy
|433
|0.10
|203.67
|0.00
|0.00
|1337
|2005.04.06 09:47
|modify
|433
|0.10
|203.67
|198.67
|203.74
|1338
|2005.04.06 11:36
|t/p
|433
|0.10
|203.74
|198.67
|203.74
|0.59
|538.81
|1339
|2005.04.06 11:36
|buy
|434
|0.10
|203.84
|0.00
|0.00
|1340
|2005.04.06 11:36
|modify
|434
|0.10
|203.84
|198.84
|203.91
|1341
|2005.04.06 12:31
|t/p
|434
|0.10
|203.91
|198.84
|203.91
|0.59
|539.40
|1342
|2005.04.06 12:32
|buy
|435
|0.10
|204.02
|0.00
|0.00
|1343
|2005.04.06 12:32
|modify
|435
|0.10
|204.02
|199.02
|204.09
|1344
|2005.04.06 16:07
|t/p
|435
|0.10
|204.09
|199.02
|204.09
|0.59
|539.99
|1345
|2005.04.06 16:08
|sell
|436
|0.10
|204.05
|0.00
|0.00
|1346
|2005.04.06 16:08
|modify
|436
|0.10
|204.05
|209.05
|203.98
|1347
|2005.04.06 16:09
|sell
|437
|0.50
|204.06
|0.00
|0.00
|1348
|2005.04.06 16:09
|modify
|437
|0.50
|204.06
|209.06
|203.99
|1349
|2005.04.06 16:09
|modify
|436
|0.10
|204.05
|209.06
|203.99
|1350
|2005.04.06 16:20
|t/p
|436
|0.10
|203.99
|209.06
|203.99
|0.51
|540.50
|1351
|2005.04.06 16:20
|t/p
|437
|0.50
|203.99
|209.06
|203.99
|2.94
|543.44
|1352
|2005.04.06 16:21
|sell
|438
|0.10
|203.96
|0.00
|0.00
|1353
|2005.04.06 16:21
|modify
|438
|0.10
|203.96
|208.96
|203.89
|1354
|2005.04.07 08:55
|t/p
|438
|0.10
|203.89
|208.96
|203.89
|-0.17
|543.26
|1355
|2005.04.07 08:55
|sell
|439
|0.10
|203.79
|0.00
|0.00
|1356
|2005.04.07 08:55
|modify
|439
|0.10
|203.79
|208.79
|203.72
|1357
|2005.04.07 10:30
|t/p
|439
|0.10
|203.72
|208.79
|203.72
|0.59
|543.85
|1358
|2005.04.07 10:31
|sell
|440
|0.10
|203.53
|0.00
|0.00
|1359
|2005.04.07 10:31
|modify
|440
|0.10
|203.53
|208.53
|203.46
|1360
|2005.04.07 11:08
|t/p
|440
|0.10
|203.46
|208.53
|203.46
|0.59
|544.44
|1361
|2005.04.07 11:09
|sell
|441
|0.10
|203.37
|0.00
|0.00
|1362
|2005.04.07 11:09
|modify
|441
|0.10
|203.37
|208.37
|203.30
|1363
|2005.04.07 13:24
|t/p
|441
|0.10
|203.30
|208.37
|203.30
|0.58
|545.02
|1364
|2005.04.07 13:25
|sell
|442
|0.10
|203.18
|0.00
|0.00
|1365
|2005.04.07 13:25
|modify
|442
|0.10
|203.18
|208.18
|203.11
|1366
|2005.04.07 20:37
|t/p
|442
|0.10
|203.11
|208.18
|203.11
|0.59
|545.61
|1367
|2005.04.07 20:38
|sell
|443
|0.10
|203.02
|0.00
|0.00
|1368
|2005.04.07 20:38
|modify
|443
|0.10
|203.02
|208.02
|202.95
|1369
|2005.04.08 02:55
|t/p
|443
|0.10
|202.95
|208.02
|202.95
|0.33
|545.94
|1370
|2005.04.08 02:56
|sell
|444
|0.10
|202.86
|0.00
|0.00
|1371
|2005.04.08 02:56
|modify
|444
|0.10
|202.86
|207.86
|202.79
|1372
|2005.04.08 03:04
|t/p
|444
|0.10
|202.79
|207.86
|202.79
|0.59
|546.53
|1373
|2005.04.08 03:05
|sell
|445
|0.10
|202.69
|0.00
|0.00
|1374
|2005.04.08 03:05
|modify
|445
|0.10
|202.69
|207.69
|202.62
|1375
|2005.04.19 12:18
|sell
|446
|0.50
|205.06
|0.00
|0.00
|1376
|2005.04.19 12:18
|modify
|446
|0.50
|205.06
|209.67
|204.60
|1377
|2005.04.19 12:18
|modify
|445
|0.10
|202.69
|209.67
|204.60
|1378
|2005.04.20 11:12
|t/p
|445
|0.10
|204.60
|209.67
|204.60
|-18.59
|527.94
|1379
|2005.04.20 11:12
|t/p
|446
|0.50
|204.60
|209.67
|204.60
|18.05
|545.99
|1380
|2005.04.20 11:12
|sell
|447
|0.10
|204.51
|0.00
|0.00
|1381
|2005.04.20 11:12
|modify
|447
|0.10
|204.51
|209.51
|204.44
|1382
|2005.04.20 13:43
|t/p
|447
|0.10
|204.44
|209.51
|204.44
|0.59
|546.58
|1383
|2005.04.20 13:44
|sell
|448
|0.10
|204.40
|0.00
|0.00
|1384
|2005.04.20 13:44
|modify
|448
|0.10
|204.40
|209.40
|204.33
|1385
|2005.04.21 17:28
|t/p
|448
|0.10
|204.33
|209.40
|204.33
|-0.17
|546.41
|1386
|2005.04.21 17:29
|sell
|449
|0.10
|204.29
|0.00
|0.00
|1387
|2005.04.21 17:29
|modify
|449
|0.10
|204.29
|209.29
|204.22
|1388
|2005.04.21 17:34
|t/p
|449
|0.10
|204.22
|209.29
|204.22
|0.59
|547.00
|1389
|2005.04.21 17:35
|buy
|450
|0.10
|204.31
|0.00
|0.00
|1390
|2005.04.21 17:35
|modify
|450
|0.10
|204.31
|199.31
|204.38
|1391
|2005.05.02 15:56
|s/l
|450
|0.10
|199.31
|199.31
|204.38
|-40.07
|506.93
|1392
|2005.05.02 15:57
|sell
|451
|0.10
|199.30
|0.00
|0.00
|1393
|2005.05.02 15:57
|modify
|451
|0.10
|199.30
|204.30
|199.23
|1394
|2005.05.02 15:58
|sell
|452
|0.50
|199.38
|0.00
|0.00
|1395
|2005.05.02 15:58
|modify
|452
|0.50
|199.38
|204.37
|199.30
|1396
|2005.05.02 15:58
|modify
|451
|0.10
|199.30
|204.37
|199.30
|1397
|2005.05.02 16:03
|t/p
|451
|0.10
|199.30
|204.37
|199.30
|0.00
|506.93
|1398
|2005.05.02 16:03
|t/p
|452
|0.50
|199.30
|204.37
|199.30
|3.36
|510.29
|1399
|2005.05.02 16:04
|buy
|453
|0.10
|199.34
|0.00
|0.00
|1400
|2005.05.02 16:04
|modify
|453
|0.10
|199.34
|194.34
|199.41
|1401
|2005.05.13 03:29
|t/p
|453
|0.10
|199.41
|194.34
|199.41
|3.39
|513.68
|1402
|2005.05.13 03:30
|buy
|454
|0.10
|199.48
|0.00
|0.00
|1403
|2005.05.13 03:30
|modify
|454
|0.10
|199.48
|194.48
|199.55
|1404
|2005.06.06 15:03
|s/l
|454
|0.10
|194.48
|194.48
|199.55
|-37.27
|476.41
|1405
|2005.06.06 15:04
|sell
|455
|0.10
|194.52
|0.00
|0.00
|1406
|2005.06.06 15:04
|modify
|455
|0.10
|194.52
|199.52
|194.45
|1407
|2005.06.06 15:05
|sell
|456
|0.50
|194.49
|0.00
|0.00
|1408
|2005.06.06 15:05
|modify
|456
|0.50
|194.49
|199.50
|194.43
|1409
|2005.06.06 15:05
|modify
|455
|0.10
|194.52
|199.50
|194.43
|1410
|2005.06.06 16:00
|t/p
|455
|0.10
|194.43
|199.50
|194.43
|0.76
|477.17
|1411
|2005.06.06 16:00
|t/p
|456
|0.50
|194.43
|199.50
|194.43
|2.52
|479.69
|1412
|2005.06.06 16:01
|sell
|457
|0.10
|194.33
|0.00
|0.00
|1413
|2005.06.06 16:01
|modify
|457
|0.10
|194.33
|199.33
|194.26
|1414
|2005.06.06 16:59
|t/p
|457
|0.10
|194.26
|199.33
|194.26
|0.59
|480.28
|1415
|2005.06.06 17:00
|sell
|458
|0.10
|194.13
|0.00
|0.00
|1416
|2005.06.06 17:00
|modify
|458
|0.10
|194.13
|199.13
|194.06
|1417
|2005.06.07 10:49
|sell
|459
|0.50
|195.35
|0.00
|0.00
|1418
|2005.06.07 10:49
|modify
|459
|0.50
|195.35
|200.15
|195.08
|1419
|2005.06.07 10:49
|modify
|458
|0.10
|194.13
|200.15
|195.08
|1420
|2005.06.07 15:39
|t/p
|458
|0.10
|195.08
|200.15
|195.08
|-8.23
|472.05
|1421
|2005.06.07 15:39
|t/p
|459
|0.50
|195.08
|200.15
|195.08
|11.34
|483.39
|1422
|2005.06.07 15:40
|sell
|460
|0.10
|194.95
|0.00
|0.00
|1423
|2005.06.07 15:40
|modify
|460
|0.10
|194.95
|199.95
|194.88
|1424
|2005.06.08 05:10
|sell
|461
|0.50
|196.22
|0.00
|0.00
|1425
|2005.06.08 05:10
|modify
|461
|0.50
|196.22
|201.01
|195.94
|1426
|2005.06.08 05:10
|modify
|460
|0.10
|194.95
|201.01
|195.94
|1427
|2005.06.08 18:43
|t/p
|460
|0.10
|195.94
|201.01
|195.94
|-8.56
|474.82
|1428
|2005.06.08 18:43
|t/p
|461
|0.50
|195.94
|201.01
|195.94
|11.76
|486.58
|1429
|2005.06.08 18:44
|sell
|462
|0.10
|195.83
|0.00
|0.00
|1430
|2005.06.08 18:44
|modify
|462
|0.10
|195.83
|200.83
|195.76
|1431
|2005.06.08 20:12
|t/p
|462
|0.10
|195.76
|200.83
|195.76
|0.59
|487.17
|1432
|2005.06.08 20:13
|sell
|463
|0.10
|195.66
|0.00
|0.00
|1433
|2005.06.08 20:13
|modify
|463
|0.10
|195.66
|200.66
|195.59
|1434
|2005.06.08 22:52
|t/p
|463
|0.10
|195.59
|200.66
|195.59
|0.59
|487.76
|1435
|2005.06.08 22:53
|buy
|464
|0.10
|195.63
|0.00
|0.00
|1436
|2005.06.08 22:53
|modify
|464
|0.10
|195.63
|190.63
|195.70
|1437
|2005.06.09 01:31
|t/p
|464
|0.10
|195.70
|190.63
|195.70
|1.23
|488.99
|1438
|2005.06.09 01:32
|buy
|465
|0.10
|195.78
|0.00
|0.00
|1439
|2005.06.09 01:32
|modify
|465
|0.10
|195.78
|190.78
|195.85
|1440
|2005.06.09 01:47
|t/p
|465
|0.10
|195.85
|190.78
|195.85
|0.58
|489.57
|1441
|2005.06.09 01:48
|buy
|466
|0.10
|195.93
|0.00
|0.00
|1442
|2005.06.09 01:48
|modify
|466
|0.10
|195.93
|190.93
|196.00
|1443
|2005.06.09 15:23
|t/p
|466
|0.10
|196.00
|190.93
|196.00
|0.58
|490.15
|1444
|2005.06.09 15:24
|buy
|467
|0.10
|196.05
|0.00
|0.00
|1445
|2005.06.09 15:24
|modify
|467
|0.10
|196.05
|191.05
|196.12
|1446
|2005.06.09 15:31
|t/p
|467
|0.10
|196.12
|191.05
|196.12
|0.59
|490.74
|1447
|2005.06.09 15:32
|sell
|468
|0.10
|196.09
|0.00
|0.00
|1448
|2005.06.09 15:32
|modify
|468
|0.10
|196.09
|201.09
|196.02
|1449
|2005.06.09 15:33
|sell
|469
|0.50
|196.08
|0.00
|0.00
|1450
|2005.06.09 15:33
|modify
|469
|0.50
|196.08
|201.08
|196.01
|1451
|2005.06.09 15:33
|modify
|468
|0.10
|196.09
|201.08
|196.01
|1452
|2005.06.09 15:57
|t/p
|468
|0.10
|196.01
|201.08
|196.01
|0.67
|491.41
|1453
|2005.06.09 15:57
|t/p
|469
|0.50
|196.01
|201.08
|196.01
|2.94
|494.35
|1454
|2005.06.09 15:58
|sell
|470
|0.10
|195.95
|0.00
|0.00
|1455
|2005.06.09 15:58
|modify
|470
|0.10
|195.95
|200.95
|195.88
|1456
|2005.06.09 16:25
|t/p
|470
|0.10
|195.88
|200.95
|195.88
|0.59
|494.94
|1457
|2005.06.09 16:26
|sell
|471
|0.10
|195.86
|0.00
|0.00
|1458
|2005.06.09 16:26
|modify
|471
|0.10
|195.86
|200.86
|195.79
|1459
|2005.06.09 16:30
|t/p
|471
|0.10
|195.79
|200.86
|195.79
|0.59
|495.53
|1460
|2005.06.09 16:31
|buy
|472
|0.10
|195.82
|0.00
|0.00
|1461
|2005.06.09 16:31
|modify
|472
|0.10
|195.82
|190.82
|195.89
|1462
|2005.06.09 16:43
|t/p
|472
|0.10
|195.89
|190.82
|195.89
|0.59
|496.12
|1463
|2005.06.09 16:44
|buy
|473
|0.10
|195.99
|0.00
|0.00
|1464
|2005.06.09 16:44
|modify
|473
|0.10
|195.99
|190.99
|196.06
|1465
|2005.06.10 02:15
|t/p
|473
|0.10
|196.06
|190.99
|196.06
|0.81
|496.92
|1466
|2005.06.10 02:16
|buy
|474
|0.10
|196.15
|0.00
|0.00
|1467
|2005.06.10 02:16
|modify
|474
|0.10
|196.15
|191.15
|196.22
|1468
|2005.06.10 11:59
|t/p
|474
|0.10
|196.22
|191.15
|196.22
|0.59
|497.51
|1469
|2005.06.10 12:00
|sell
|475
|0.10
|196.19
|0.00
|0.00
|1470
|2005.06.10 12:00
|modify
|475
|0.10
|196.19
|201.19
|196.12
|1471
|2005.06.10 12:01
|sell
|476
|0.50
|196.18
|0.00
|0.00
|1472
|2005.06.10 12:01
|modify
|476
|0.50
|196.18
|201.18
|196.11
|1473
|2005.06.10 12:01
|modify
|475
|0.10
|196.19
|201.18
|196.11
|1474
|2005.06.10 13:01
|t/p
|475
|0.10
|196.11
|201.18
|196.11
|0.67
|498.18
|1475
|2005.06.10 13:01
|t/p
|476
|0.50
|196.11
|201.18
|196.11
|2.93
|501.11
|1476
|2005.06.10 13:02
|sell
|477
|0.10
|195.99
|0.00
|0.00
|1477
|2005.06.10 13:02
|modify
|477
|0.10
|195.99
|200.99
|195.92
|1478
|2005.06.13 11:56
|sell
|478
|0.50
|197.04
|0.00
|0.00
|1479
|2005.06.13 11:56
|modify
|478
|0.50
|197.04
|201.86
|196.79
|1480
|2005.06.13 11:56
|modify
|477
|0.10
|195.99
|201.86
|196.79
|1481
|2005.06.13 19:03
|sell
|479
|2.50
|197.90
|0.00
|0.00
|1482
|2005.06.13 19:03
|modify
|479
|2.50
|197.90
|202.70
|197.63
|1483
|2005.06.13 19:03
|modify
|478
|0.50
|197.04
|202.70
|197.63
|1484
|2005.06.13 19:03
|modify
|477
|0.10
|195.99
|202.70
|197.63
|1485
|2005.06.14 01:40
|t/p
|477
|0.10
|197.63
|202.70
|197.63
|-14.29
|486.83
|1486
|2005.06.14 01:40
|t/p
|478
|0.50
|197.63
|202.70
|197.63
|-26.05
|460.78
|1487
|2005.06.14 01:40
|t/p
|479
|2.50
|197.63
|202.70
|197.63
|50.35
|511.13
|1488
|2005.06.14 01:41
|sell
|480
|0.10
|197.53
|0.00
|0.00
|1489
|2005.06.14 01:41
|modify
|480
|0.10
|197.53
|202.53
|197.46
|1490
|2005.06.14 06:49
|t/p
|480
|0.10
|197.46
|202.53
|197.46
|0.59
|511.72
|1491
|2005.06.14 06:50
|sell
|481
|0.10
|197.38
|0.00
|0.00
|1492
|2005.06.14 06:50
|modify
|481
|0.10
|197.38
|202.38
|197.31
|1493
|2005.06.15 16:02
|sell
|482
|0.50
|198.78
|0.00
|0.00
|1494
|2005.06.15 16:02
|modify
|482
|0.50
|198.78
|203.55
|198.48
|1495
|2005.06.15 16:02
|modify
|481
|0.10
|197.38
|203.55
|198.48
|1496
|2005.06.16 16:13
|t/p
|481
|0.10
|198.48
|203.55
|198.48
|-10.26
|501.46
|1497
|2005.06.16 16:13
|t/p
|482
|0.50
|198.48
|203.55
|198.48
|8.79
|510.25
|1498
|2005.06.16 16:14
|sell
|483
|0.10
|198.38
|0.00
|0.00
|1499
|2005.06.16 16:14
|modify
|483
|0.10
|198.38
|203.38
|198.31
|1500
|2005.06.17 01:55
|t/p
|483
|0.10
|198.31
|203.38
|198.31
|0.34
|510.59
|1501
|2005.06.17 01:56
|sell
|484
|0.10
|198.21
|0.00
|0.00
|1502
|2005.06.17 01:56
|modify
|484
|0.10
|198.21
|203.21
|198.14
|1503
|2005.06.17 01:59
|t/p
|484
|0.10
|198.14
|203.21
|198.14
|0.59
|511.18
|1504
|2005.06.17 02:00
|sell
|485
|0.10
|198.00
|0.00
|0.00
|1505
|2005.06.17 02:00
|modify
|485
|0.10
|198.00
|203.00
|197.93
|1506
|2005.06.20 17:36
|sell
|486
|0.50
|199.67
|0.00
|0.00
|1507
|2005.06.20 17:36
|modify
|486
|0.50
|199.67
|204.39
|199.32
|1508
|2005.06.20 17:36
|modify
|485
|0.10
|198.00
|204.39
|199.32
|1509
|2005.06.20 23:04
|t/p
|485
|0.10
|199.32
|204.39
|199.32
|-11.33
|499.84
|1510
|2005.06.20 23:04
|t/p
|486
|0.50
|199.32
|204.39
|199.32
|14.70
|514.54
|1511
|2005.06.20 23:05
|sell
|487
|0.10
|199.25
|0.00
|0.00
|1512
|2005.06.20 23:05
|modify
|487
|0.10
|199.25
|204.25
|199.18
|1513
|2005.06.21 02:36
|t/p
|487
|0.10
|199.18
|204.25
|199.18
|0.34
|514.88
|1514
|2005.06.21 02:37
|sell
|488
|0.10
|199.09
|0.00
|0.00
|1515
|2005.06.21 02:37
|modify
|488
|0.10
|199.09
|204.09
|199.02
|1516
|2005.06.21 02:50
|t/p
|488
|0.10
|199.02
|204.09
|199.02
|0.59
|515.47
|1517
|2005.06.21 02:51
|sell
|489
|0.10
|198.91
|0.00
|0.00
|1518
|2005.06.21 02:51
|modify
|489
|0.10
|198.91
|203.91
|198.84
|1519
|2005.06.21 10:59
|t/p
|489
|0.10
|198.84
|203.91
|198.84
|0.59
|516.06
|1520
|2005.06.21 11:00
|sell
|490
|0.10
|198.75
|0.00
|0.00
|1521
|2005.06.21 11:00
|modify
|490
|0.10
|198.75
|203.75
|198.68
|1522
|2005.06.21 14:52
|t/p
|490
|0.10
|198.68
|203.75
|198.68
|0.59
|516.65
|1523
|2005.06.21 14:53
|sell
|491
|0.10
|198.59
|0.00
|0.00
|1524
|2005.06.21 14:53
|modify
|491
|0.10
|198.59
|203.59
|198.52
|1525
|2005.06.21 15:04
|t/p
|491
|0.10
|198.52
|203.59
|198.52
|0.59
|517.24
|1526
|2005.06.21 15:05
|sell
|492
|0.10
|198.40
|0.00
|0.00
|1527
|2005.06.21 15:05
|modify
|492
|0.10
|198.40
|203.40
|198.33
|1528
|2005.06.21 15:19
|t/p
|492
|0.10
|198.33
|203.40
|198.33
|0.59
|517.83
|1529
|2005.06.21 15:20
|sell
|493
|0.10
|198.20
|0.00
|0.00
|1530
|2005.06.21 15:20
|modify
|493
|0.10
|198.20
|203.20
|198.13
|1531
|2005.06.21 15:21
|t/p
|493
|0.10
|198.13
|203.20
|198.13
|0.59
|518.42
|1532
|2005.06.21 15:22
|buy
|494
|0.10
|198.18
|0.00
|0.00
|1533
|2005.06.21 15:22
|modify
|494
|0.10
|198.18
|193.18
|198.25
|1534
|2005.06.22 01:23
|t/p
|494
|0.10
|198.25
|193.18
|198.25
|0.81
|519.22
|1535
|2005.06.22 01:24
|buy
|495
|0.10
|198.34
|0.00
|0.00
|1536
|2005.06.22 01:24
|modify
|495
|0.10
|198.34
|193.34
|198.41
|1537
|2005.06.22 01:37
|t/p
|495
|0.10
|198.41
|193.34
|198.41
|0.59
|519.81
|1538
|2005.06.22 01:38
|buy
|496
|0.10
|198.48
|0.00
|0.00
|1539
|2005.06.22 01:38
|modify
|496
|0.10
|198.48
|193.48
|198.55
|1540
|2005.06.22 08:56
|t/p
|496
|0.10
|198.55
|193.48
|198.55
|0.59
|520.40
|1541
|2005.06.22 08:57
|buy
|497
|0.10
|198.64
|0.00
|0.00
|1542
|2005.06.22 08:57
|modify
|497
|0.10
|198.64
|193.64
|198.71
|1543
|2005.06.22 10:16
|t/p
|497
|0.10
|198.71
|193.64
|198.71
|0.59
|520.99
|1544
|2005.06.22 10:17
|buy
|498
|0.10
|198.79
|0.00
|0.00
|1545
|2005.06.22 10:17
|modify
|498
|0.10
|198.79
|193.79
|198.86
|1546
|2005.06.24 10:21
|t/p
|498
|0.10
|198.86
|193.79
|198.86
|1.45
|522.45
|1547
|2005.06.24 10:22
|buy
|499
|0.10
|198.94
|0.00
|0.00
|1548
|2005.06.24 10:22
|modify
|499
|0.10
|198.94
|193.94
|199.01
|1549
|2005.06.24 13:25
|t/p
|499
|0.10
|199.01
|193.94
|199.01
|0.59
|523.04
|1550
|2005.06.24 13:26
|buy
|500
|0.10
|199.10
|0.00
|0.00
|1551
|2005.06.24 13:26
|modify
|500
|0.10
|199.10
|194.10
|199.17
|1552
|2005.06.24 16:26
|t/p
|500
|0.10
|199.17
|194.10
|199.17
|0.59
|523.63
|1553
|2005.06.24 16:27
|buy
|501
|0.10
|199.22
|0.00
|0.00
|1554
|2005.06.24 16:27
|modify
|501
|0.10
|199.22
|194.22
|199.29
|1555
|2005.06.27 03:13
|t/p
|501
|0.10
|199.29
|194.22
|199.29
|0.80
|524.42
|1556
|2005.06.27 03:14
|buy
|502
|0.10
|199.41
|0.00
|0.00
|1557
|2005.06.27 03:14
|modify
|502
|0.10
|199.41
|194.41
|199.48
|1558
|2005.06.27 08:28
|t/p
|502
|0.10
|199.48
|194.41
|199.48
|0.59
|525.01
|1559
|2005.06.27 08:29
|buy
|503
|0.10
|199.59
|0.00
|0.00
|1560
|2005.06.27 08:29
|modify
|503
|0.10
|199.59
|194.59
|199.66
|1561
|2005.06.27 08:37
|t/p
|503
|0.10
|199.66
|194.59
|199.66
|0.59
|525.60
|1562
|2005.06.27 08:38
|buy
|504
|0.10
|199.70
|0.00
|0.00
|1563
|2005.06.27 08:38
|modify
|504
|0.10
|199.70
|194.70
|199.77
|1564
|2005.06.27 08:40
|t/p
|504
|0.10
|199.77
|194.70
|199.77
|0.59
|526.19
|1565
|2005.06.27 08:41
|buy
|505
|0.10
|199.83
|0.00
|0.00
|1566
|2005.06.27 08:41
|modify
|505
|0.10
|199.83
|194.83
|199.90
|1567
|2005.06.27 11:39
|t/p
|505
|0.10
|199.90
|194.83
|199.90
|0.59
|526.78
|1568
|2005.06.27 11:40
|buy
|506
|0.10
|199.97
|0.00
|0.00
|1569
|2005.06.27 11:40
|modify
|506
|0.10
|199.97
|194.97
|200.04
|1570
|2005.06.27 13:06
|t/p
|506
|0.10
|200.04
|194.97
|200.04
|0.58
|527.36
|1571
|2005.06.27 13:07
|buy
|507
|0.10
|200.13
|0.00
|0.00
|1572
|2005.06.27 13:07
|modify
|507
|0.10
|200.13
|195.13
|200.20
|1573
|2005.06.28 07:48
|t/p
|507
|0.10
|200.20
|195.13
|200.20
|0.81
|528.17
|1574
|2005.06.28 07:49
|buy
|508
|0.10
|200.31
|0.00
|0.00
|1575
|2005.06.28 07:49
|modify
|508
|0.10
|200.31
|195.31
|200.38
|1576
|2005.07.07 11:19
|s/l
|508
|0.10
|195.31
|195.31
|200.38
|-39.63
|488.54
|1577
|2005.07.07 11:20
|sell
|509
|0.10
|195.03
|0.00
|0.00
|1578
|2005.07.07 11:20
|modify
|509
|0.10
|195.03
|200.03
|194.96
|1579
|2005.07.07 11:21
|sell
|510
|0.50
|195.02
|0.00
|0.00
|1580
|2005.07.07 11:21
|modify
|510
|0.50
|195.02
|200.02
|194.95
|1581
|2005.07.07 11:21
|modify
|509
|0.10
|195.03
|200.02
|194.95
|1582
|2005.07.07 11:24
|t/p
|509
|0.10
|194.95
|200.02
|194.95
|0.67
|489.21
|1583
|2005.07.07 11:24
|t/p
|510
|0.50
|194.95
|200.02
|194.95
|2.94
|492.15
|1584
|2005.07.07 11:25
|sell
|511
|0.10
|194.73
|0.00
|0.00
|1585
|2005.07.07 11:25
|modify
|511
|0.10
|194.73
|199.73
|194.66
|1586
|2005.07.07 11:51
|t/p
|511
|0.10
|194.66
|199.73
|194.66
|0.59
|492.74
|1587
|2005.07.07 11:52
|sell
|512
|0.10
|194.53
|0.00
|0.00
|1588
|2005.07.07 11:52
|modify
|512
|0.10
|194.53
|199.53
|194.46
|1589
|2005.07.11 16:50
|sell
|513
|0.50
|195.90
|0.00
|0.00
|1590
|2005.07.11 16:50
|modify
|513
|0.50
|195.90
|200.67
|195.60
|1591
|2005.07.11 16:50
|modify
|512
|0.10
|194.53
|200.67
|195.60
|1592
|2005.07.12 14:51
|sell
|514
|2.50
|196.77
|0.00
|0.00
|1593
|2005.07.12 14:51
|modify
|514
|2.50
|196.77
|201.56
|196.49
|1594
|2005.07.12 14:51
|modify
|513
|0.50
|195.90
|201.56
|196.49
|1595
|2005.07.12 14:51
|modify
|512
|0.10
|194.53
|201.56
|196.49
|1596
|2005.07.12 15:45
|t/p
|512
|0.10
|196.49
|201.56
|196.49
|-17.22
|475.52
|1597
|2005.07.12 15:45
|t/p
|513
|0.50
|196.49
|201.56
|196.49
|-26.04
|449.48
|1598
|2005.07.12 15:45
|t/p
|514
|2.50
|196.49
|201.56
|196.49
|58.80
|508.28
|1599
|2005.07.12 15:46
|sell
|515
|0.10
|196.43
|0.00
|0.00
|1600
|2005.07.12 15:46
|modify
|515
|0.10
|196.43
|201.43
|196.36
|1601
|2005.07.14 16:22
|sell
|516
|0.50
|197.64
|0.00
|0.00
|1602
|2005.07.14 16:22
|modify
|516
|0.50
|197.64
|202.44
|197.37
|1603
|2005.07.14 16:22
|modify
|515
|0.10
|196.43
|202.44
|197.37
|1604
|2005.07.14 16:37
|t/p
|515
|0.10
|197.37
|202.44
|197.37
|-8.91
|499.37
|1605
|2005.07.14 16:37
|t/p
|516
|0.50
|197.37
|202.44
|197.37
|11.34
|510.71
|1606
|2005.07.14 16:38
|sell
|517
|0.10
|197.30
|0.00
|0.00
|1607
|2005.07.14 16:38
|modify
|517
|0.10
|197.30
|202.30
|197.23
|1608
|2005.07.14 17:54
|t/p
|517
|0.10
|197.23
|202.30
|197.23
|0.59
|511.30
|1609
|2005.07.14 17:55
|sell
|518
|0.10
|197.11
|0.00
|0.00
|1610
|2005.07.14 17:55
|modify
|518
|0.10
|197.11
|202.11
|197.04
|1611
|2005.07.14 20:48
|t/p
|518
|0.10
|197.04
|202.11
|197.04
|0.59
|511.89
|1612
|2005.07.14 20:49
|sell
|519
|0.10
|196.95
|0.00
|0.00
|1613
|2005.07.14 20:49
|modify
|519
|0.10
|196.95
|201.95
|196.88
|1614
|2005.07.15 13:02
|t/p
|519
|0.10
|196.88
|201.95
|196.88
|0.34
|512.23
|1615
|2005.07.15 13:03
|buy
|520
|0.10
|196.90
|0.00
|0.00
|1616
|2005.07.15 13:03
|modify
|520
|0.10
|196.90
|191.90
|196.97
|1617
|2005.07.15 13:33
|t/p
|520
|0.10
|196.97
|191.90
|196.97
|0.59
|512.82
|1618
|2005.07.15 13:34
|buy
|521
|0.10
|197.10
|0.00
|0.00
|1619
|2005.07.15 13:34
|modify
|521
|0.10
|197.10
|192.10
|197.17
|1620
|2005.07.15 13:56
|t/p
|521
|0.10
|197.17
|192.10
|197.17
|0.58
|513.40
|1621
|2005.07.15 13:57
|buy
|522
|0.10
|197.23
|0.00
|0.00
|1622
|2005.07.15 13:57
|modify
|522
|0.10
|197.23
|192.23
|197.30
|1623
|2005.07.29 14:46
|t/p
|522
|0.10
|197.30
|192.23
|197.30
|3.61
|517.00
|1624
|2005.07.29 14:47
|sell
|523
|0.10
|197.25
|0.00
|0.00
|1625
|2005.07.29 14:47
|modify
|523
|0.10
|197.25
|202.25
|197.18
|1626
|2005.07.29 14:48
|sell
|524
|0.50
|197.24
|0.00
|0.00
|1627
|2005.07.29 14:48
|modify
|524
|0.50
|197.24
|202.24
|197.17
|1628
|2005.07.29 14:48
|modify
|523
|0.10
|197.25
|202.24
|197.17
|1629
|2005.07.29 14:57
|t/p
|523
|0.10
|197.17
|202.24
|197.17
|0.68
|517.68
|1630
|2005.07.29 14:57
|t/p
|524
|0.50
|197.17
|202.24
|197.17
|2.94
|520.62
|1631
|2005.07.29 14:58
|sell
|525
|0.10
|197.09
|0.00
|0.00
|1632
|2005.07.29 14:58
|modify
|525
|0.10
|197.09
|202.09
|197.02
|1633
|2005.07.29 15:20
|t/p
|525
|0.10
|197.02
|202.09
|197.02
|0.59
|521.21
|1634
|2005.07.29 15:21
|buy
|526
|0.10
|197.10
|0.00
|0.00
|1635
|2005.07.29 15:21
|modify
|526
|0.10
|197.10
|192.10
|197.17
|1636
|2005.07.29 15:24
|t/p
|526
|0.10
|197.17
|192.10
|197.17
|0.58
|521.79
|1637
|2005.07.29 15:25
|buy
|527
|0.10
|197.31
|0.00
|0.00
|1638
|2005.07.29 15:25
|modify
|527
|0.10
|197.31
|192.31
|197.38
|1639
|2005.07.29 16:41
|t/p
|527
|0.10
|197.38
|192.31
|197.38
|0.59
|522.38
|1640
|2005.07.29 16:41
|buy
|528
|0.10
|197.48
|0.00
|0.00
|1641
|2005.07.29 16:41
|modify
|528
|0.10
|197.48
|192.48
|197.55
|1642
|2005.07.29 20:03
|t/p
|528
|0.10
|197.55
|192.48
|197.55
|0.59
|522.97
|1643
|2005.07.29 20:04
|buy
|529
|0.10
|197.63
|0.00
|0.00
|1644
|2005.07.29 20:04
|modify
|529
|0.10
|197.63
|192.63
|197.70
|1645
|2005.07.29 22:26
|t/p
|529
|0.10
|197.70
|192.63
|197.70
|0.59
|523.56
|1646
|2005.07.29 22:27
|buy
|530
|0.10
|197.81
|0.00
|0.00
|1647
|2005.07.29 22:27
|modify
|530
|0.10
|197.81
|192.81
|197.88
|1648
|2005.08.01 12:51
|t/p
|530
|0.10
|197.88
|192.81
|197.88
|0.81
|524.37
|1649
|2005.08.01 12:52
|sell
|531
|0.10
|197.84
|0.00
|0.00
|1650
|2005.08.01 12:52
|modify
|531
|0.10
|197.84
|202.84
|197.77
|1651
|2005.08.01 12:53
|sell
|532
|0.50
|197.87
|0.00
|0.00
|1652
|2005.08.01 12:53
|modify
|532
|0.50
|197.87
|202.86
|197.79
|1653
|2005.08.01 12:53
|modify
|531
|0.10
|197.84
|202.86
|197.79
|1654
|2005.08.01 13:12
|t/p
|531
|0.10
|197.79
|202.86
|197.79
|0.42
|524.79
|1655
|2005.08.01 13:12
|t/p
|532
|0.50
|197.79
|202.86
|197.79
|3.36
|528.15
|1656
|2005.08.01 13:13
|sell
|533
|0.10
|197.69
|0.00
|0.00
|1657
|2005.08.01 13:13
|modify
|533
|0.10
|197.69
|202.69
|197.62
|1658
|2005.08.01 14:05
|t/p
|533
|0.10
|197.62
|202.69
|197.62
|0.59
|528.74
|1659
|2005.08.01 14:06
|sell
|534
|0.10
|197.56
|0.00
|0.00
|1660
|2005.08.01 14:06
|modify
|534
|0.10
|197.56
|202.56
|197.49
|1661
|2005.08.02 08:44
|t/p
|534
|0.10
|197.49
|202.56
|197.49
|0.34
|529.07
|1662
|2005.08.02 08:45
|buy
|535
|0.10
|197.59
|0.00
|0.00
|1663
|2005.08.02 08:45
|modify
|535
|0.10
|197.59
|192.59
|197.66
|1664
|2005.08.02 13:12
|t/p
|535
|0.10
|197.66
|192.59
|197.66
|0.59
|529.66
|1665
|2005.08.02 13:13
|buy
|536
|0.10
|197.72
|0.00
|0.00
|1666
|2005.08.02 13:13
|modify
|536
|0.10
|197.72
|192.72
|197.79
|1667
|2005.08.03 10:32
|t/p
|536
|0.10
|197.79
|192.72
|197.79
|0.81
|530.47
|1668
|2005.08.03 10:32
|buy
|537
|0.10
|197.89
|0.00
|0.00
|1669
|2005.08.03 10:32
|modify
|537
|0.10
|197.89
|192.89
|197.96
|1670
|2005.08.03 10:53
|t/p
|537
|0.10
|197.96
|192.89
|197.96
|0.59
|531.06
|1671
|2005.08.03 10:53
|buy
|538
|0.10
|198.06
|0.00
|0.00
|1672
|2005.08.03 10:53
|modify
|538
|0.10
|198.06
|193.06
|198.13
|1673
|2005.08.03 11:18
|t/p
|538
|0.10
|198.13
|193.06
|198.13
|0.59
|531.65
|1674
|2005.08.03 11:19
|buy
|539
|0.10
|198.26
|0.00
|0.00
|1675
|2005.08.03 11:19
|modify
|539
|0.10
|198.26
|193.26
|198.33
|1676
|2005.08.03 11:25
|t/p
|539
|0.10
|198.33
|193.26
|198.33
|0.59
|532.24
|1677
|2005.08.03 11:26
|buy
|540
|0.10
|198.35
|0.00
|0.00
|1678
|2005.08.03 11:26
|modify
|540
|0.10
|198.35
|193.35
|198.42
|1679
|2005.08.03 11:30
|t/p
|540
|0.10
|198.42
|193.35
|198.42
|0.58
|532.82
|1680
|2005.08.03 11:31
|buy
|541
|0.10
|198.52
|0.00
|0.00
|1681
|2005.08.03 11:31
|modify
|541
|0.10
|198.52
|193.52
|198.59
|1682
|2005.08.05 05:34
|t/p
|541
|0.10
|198.59
|193.52
|198.59
|1.45
|534.27
|1683
|2005.08.05 05:34
|buy
|542
|0.10
|198.68
|0.00
|0.00
|1684
|2005.08.05 05:34
|modify
|542
|0.10
|198.68
|193.68
|198.75
|1685
|2005.08.05 13:28
|t/p
|542
|0.10
|198.75
|193.68
|198.75
|0.59
|534.86
|1686
|2005.08.05 13:29
|buy
|543
|0.10
|198.84
|0.00
|0.00
|1687
|2005.08.05 13:29
|modify
|543
|0.10
|198.84
|193.84
|198.91
|1688
|2005.08.05 17:08
|t/p
|543
|0.10
|198.91
|193.84
|198.91
|0.59
|535.45
|1689
|2005.08.05 17:09
|buy
|544
|0.10
|199.00
|0.00
|0.00
|1690
|2005.08.05 17:09
|modify
|544
|0.10
|199.00
|194.00
|199.07
|1691
|2005.08.05 19:39
|t/p
|544
|0.10
|199.07
|194.00
|199.07
|0.59
|536.04
|1692
|2005.08.05 19:40
|buy
|545
|0.10
|199.11
|0.00
|0.00
|1693
|2005.08.05 19:40
|modify
|545
|0.10
|199.11
|194.11
|199.18
|1694
|2005.08.05 20:20
|t/p
|545
|0.10
|199.18
|194.11
|199.18
|0.59
|536.63
|1695
|2005.08.05 20:21
|sell
|546
|0.10
|199.14
|0.00
|0.00
|1696
|2005.08.05 20:21
|modify
|546
|0.10
|199.14
|204.14
|199.07
|1697
|2005.08.05 20:22
|sell
|547
|0.50
|199.16
|0.00
|0.00
|1698
|2005.08.05 20:22
|modify
|547
|0.50
|199.16
|204.16
|199.09
|1699
|2005.08.05 20:22
|modify
|546
|0.10
|199.14
|204.16
|199.09
|1700
|2005.08.05 20:59
|t/p
|546
|0.10
|199.09
|204.16
|199.09
|0.42
|537.05
|1701
|2005.08.05 20:59
|t/p
|547
|0.50
|199.09
|204.16
|199.09
|2.94
|539.99
|1702
|2005.08.05 21:00
|sell
|548
|0.10
|199.04
|0.00
|0.00
|1703
|2005.08.05 21:00
|modify
|548
|0.10
|199.04
|204.04
|198.97
|1704
|2005.08.08 10:43
|sell
|549
|0.50
|200.10
|0.00
|0.00
|1705
|2005.08.08 10:43
|modify
|549
|0.50
|200.10
|204.92
|199.85
|1706
|2005.08.08 10:43
|modify
|548
|0.10
|199.04
|204.92
|199.85
|1707
|2005.08.08 11:29
|t/p
|548
|0.10
|199.85
|204.92
|199.85
|-7.06
|532.93
|1708
|2005.08.08 11:29
|t/p
|549
|0.50
|199.85
|204.92
|199.85
|10.50
|543.43
|1709
|2005.08.08 11:30
|sell
|550
|0.10
|199.77
|0.00
|0.00
|1710
|2005.08.08 11:30
|modify
|550
|0.10
|199.77
|204.77
|199.70
|1711
|2005.08.08 11:46
|t/p
|550
|0.10
|199.70
|204.77
|199.70
|0.58
|544.01
|1712
|2005.08.08 11:47
|sell
|551
|0.10
|199.59
|0.00
|0.00
|1713
|2005.08.08 11:47
|modify
|551
|0.10
|199.59
|204.59
|199.52
|1714
|2005.08.08 12:48
|t/p
|551
|0.10
|199.52
|204.59
|199.52
|0.59
|544.60
|1715
|2005.08.08 12:49
|sell
|552
|0.10
|199.40
|0.00
|0.00
|1716
|2005.08.08 12:49
|modify
|552
|0.10
|199.40
|204.40
|199.33
|1717
|2005.08.10 03:27
|t/p
|552
|0.10
|199.33
|204.40
|199.33
|0.08
|544.68
|1718
|2005.08.10 03:28
|buy
|553
|0.10
|199.39
|0.00
|0.00
|1719
|2005.08.10 03:28
|modify
|553
|0.10
|199.39
|194.39
|199.46
|1720
|2005.08.31 16:21
|t/p
|553
|0.10
|199.46
|194.39
|199.46
|5.12
|549.80
|1721
|2005.08.31 16:22
|buy
|554
|0.10
|199.58
|0.00
|0.00
|1722
|2005.08.31 16:22
|modify
|554
|0.10
|199.58
|194.58
|199.65
|1723
|2005.08.31 16:35
|t/p
|554
|0.10
|199.65
|194.58
|199.65
|0.59
|550.39
|1724
|2005.08.31 16:36
|buy
|555
|0.10
|199.72
|0.00
|0.00
|1725
|2005.08.31 16:36
|modify
|555
|0.10
|199.72
|194.72
|199.79
|1726
|2005.08.31 16:56
|t/p
|555
|0.10
|199.79
|194.72
|199.79
|0.58
|550.97
|1727
|2005.08.31 16:57
|buy
|556
|0.10
|199.86
|0.00
|0.00
|1728
|2005.08.31 16:57
|modify
|556
|0.10
|199.86
|194.86
|199.93
|1729
|2005.08.31 17:04
|t/p
|556
|0.10
|199.93
|194.86
|199.93
|0.59
|551.56
|1730
|2005.08.31 17:05
|buy
|557
|0.10
|200.04
|0.00
|0.00
|1731
|2005.08.31 17:05
|modify
|557
|0.10
|200.04
|195.04
|200.11
|1732
|2005.09.01 11:40
|t/p
|557
|0.10
|200.11
|195.04
|200.11
|1.24
|552.79
|1733
|2005.09.01 11:41
|buy
|558
|0.10
|200.20
|0.00
|0.00
|1734
|2005.09.01 11:41
|modify
|558
|0.10
|200.20
|195.20
|200.27
|1735
|2005.09.01 12:04
|t/p
|558
|0.10
|200.27
|195.20
|200.27
|0.59
|553.38
|1736
|2005.09.01 12:05
|buy
|559
|0.10
|200.34
|0.00
|0.00
|1737
|2005.09.01 12:05
|modify
|559
|0.10
|200.34
|195.34
|200.41
|1738
|2005.09.01 13:59
|t/p
|559
|0.10
|200.41
|195.34
|200.41
|0.58
|553.96
|1739
|2005.09.01 14:00
|buy
|560
|0.10
|200.48
|0.00
|0.00
|1740
|2005.09.01 14:00
|modify
|560
|0.10
|200.48
|195.48
|200.55
|1741
|2005.09.01 14:20
|t/p
|560
|0.10
|200.55
|195.48
|200.55
|0.59
|554.55
|1742
|2005.09.01 14:21
|buy
|561
|0.10
|200.67
|0.00
|0.00
|1743
|2005.09.01 14:21
|modify
|561
|0.10
|200.67
|195.67
|200.74
|1744
|2005.09.01 16:02
|t/p
|561
|0.10
|200.74
|195.67
|200.74
|0.59
|555.14
|1745
|2005.09.01 16:02
|buy
|562
|0.10
|200.84
|0.00
|0.00
|1746
|2005.09.01 16:02
|modify
|562
|0.10
|200.84
|195.84
|200.91
|1747
|2005.09.01 16:10
|t/p
|562
|0.10
|200.91
|195.84
|200.91
|0.58
|555.72
|1748
|2005.09.01 16:11
|buy
|563
|0.10
|200.99
|0.00
|0.00
|1749
|2005.09.01 16:11
|modify
|563
|0.10
|200.99
|195.99
|201.06
|1750
|2005.09.01 16:48
|t/p
|563
|0.10
|201.06
|195.99
|201.06
|0.58
|556.30
|1751
|2005.09.01 16:49
|buy
|564
|0.10
|201.14
|0.00
|0.00
|1752
|2005.09.01 16:49
|modify
|564
|0.10
|201.14
|196.14
|201.21
|1753
|2005.09.01 16:57
|t/p
|564
|0.10
|201.21
|196.14
|201.21
|0.58
|556.88
|1754
|2005.09.01 16:58
|buy
|565
|0.10
|201.20
|0.00
|0.00
|1755
|2005.09.01 16:58
|modify
|565
|0.10
|201.20
|196.20
|201.27
|1756
|2005.09.01 16:59
|t/p
|565
|0.10
|201.27
|196.20
|201.27
|0.59
|557.47
|1757
|2005.09.01 17:00
|buy
|566
|0.10
|201.36
|0.00
|0.00
|1758
|2005.09.01 17:00
|modify
|566
|0.10
|201.36
|196.36
|201.43
|1759
|2005.09.01 19:15
|t/p
|566
|0.10
|201.43
|196.36
|201.43
|0.59
|558.06
|1760
|2005.09.01 19:15
|buy
|567
|0.10
|201.52
|0.00
|0.00
|1761
|2005.09.01 19:15
|modify
|567
|0.10
|201.52
|196.52
|201.59
|1762
|2005.09.02 08:13
|t/p
|567
|0.10
|201.59
|196.52
|201.59
|0.81
|558.87
|1763
|2005.09.02 08:14
|buy
|568
|0.10
|201.68
|0.00
|0.00
|1764
|2005.09.02 08:14
|modify
|568
|0.10
|201.68
|196.68
|201.75
|1765
|2005.09.02 12:22
|t/p
|568
|0.10
|201.75
|196.68
|201.75
|0.59
|559.46
|1766
|2005.09.02 12:23
|buy
|569
|0.10
|201.36
|0.00
|0.00
|1767
|2005.09.02 12:23
|modify
|569
|0.10
|201.36
|196.36
|201.43
|1768
|2005.09.02 12:56
|t/p
|569
|0.10
|201.43
|196.36
|201.43
|0.59
|560.05
|1769
|2005.09.02 12:57
|buy
|570
|0.10
|201.56
|0.00
|0.00
|1770
|2005.09.02 12:57
|modify
|570
|0.10
|201.56
|196.56
|201.63
|1771
|2005.09.02 13:44
|t/p
|570
|0.10
|201.63
|196.56
|201.63
|0.59
|560.64
|1772
|2005.09.02 13:45
|buy
|571
|0.10
|201.80
|0.00
|0.00
|1773
|2005.09.02 13:45
|modify
|571
|0.10
|201.80
|196.80
|201.87
|1774
|2005.09.02 14:09
|t/p
|571
|0.10
|201.87
|196.80
|201.87
|0.59
|561.23
|1775
|2005.09.02 14:10
|buy
|572
|0.10
|201.97
|0.00
|0.00
|1776
|2005.09.02 14:10
|modify
|572
|0.10
|201.97
|196.97
|202.04
|1777
|2005.09.02 17:04
|t/p
|572
|0.10
|202.04
|196.97
|202.04
|0.59
|561.82
|1778
|2005.09.02 17:05
|sell
|573
|0.10
|201.97
|0.00
|0.00
|1779
|2005.09.02 17:05
|modify
|573
|0.10
|201.97
|206.97
|201.90
|1780
|2005.09.02 17:06
|sell
|574
|0.50
|201.98
|0.00
|0.00
|1781
|2005.09.02 17:06
|modify
|574
|0.50
|201.98
|206.98
|201.91
|1782
|2005.09.02 17:06
|modify
|573
|0.10
|201.97
|206.98
|201.91
|1783
|2005.09.02 17:29
|t/p
|573
|0.10
|201.91
|206.98
|201.91
|0.50
|562.32
|1784
|2005.09.02 17:29
|t/p
|574
|0.50
|201.91
|206.98
|201.91
|2.94
|565.26
|1785
|2005.09.02 17:29
|sell
|575
|0.10
|201.81
|0.00
|0.00
|1786
|2005.09.02 17:29
|modify
|575
|0.10
|201.81
|206.81
|201.74
|1787
|2005.09.02 17:34
|t/p
|575
|0.10
|201.74
|206.81
|201.74
|0.59
|565.85
|1788
|2005.09.02 17:35
|sell
|576
|0.10
|201.69
|0.00
|0.00
|1789
|2005.09.02 17:35
|modify
|576
|0.10
|201.69
|206.69
|201.62
|1790
|2005.09.05 01:43
|t/p
|576
|0.10
|201.62
|206.69
|201.62
|0.34
|566.18
|1791
|2005.09.05 01:44
|sell
|577
|0.10
|201.53
|0.00
|0.00
|1792
|2005.09.05 01:44
|modify
|577
|0.10
|201.53
|206.53
|201.46
|1793
|2005.09.05 03:03
|t/p
|577
|0.10
|201.46
|206.53
|201.46
|0.59
|566.77
|1794
|2005.09.05 03:04
|sell
|578
|0.10
|201.45
|0.00
|0.00
|1795
|2005.09.05 03:04
|modify
|578
|0.10
|201.45
|206.45
|201.38
|1796
|2005.09.05 10:29
|t/p
|578
|0.10
|201.38
|206.45
|201.38
|0.59
|567.36
|1797
|2005.09.05 10:30
|sell
|579
|0.10
|201.26
|0.00
|0.00
|1798
|2005.09.05 10:30
|modify
|579
|0.10
|201.26
|206.26
|201.19
|1799
|2005.09.05 10:48
|t/p
|579
|0.10
|201.19
|206.26
|201.19
|0.59
|567.95
|1800
|2005.09.05 10:49
|buy
|580
|0.10
|201.22
|0.00
|0.00
|1801
|2005.09.05 10:49
|modify
|580
|0.10
|201.22
|196.22
|201.29
|1802
|2005.09.05 11:02
|t/p
|580
|0.10
|201.29
|196.22
|201.29
|0.59
|568.54
|1803
|2005.09.05 11:03
|buy
|581
|0.10
|201.38
|0.00
|0.00
|1804
|2005.09.05 11:03
|modify
|581
|0.10
|201.38
|196.38
|201.45
|1805
|2005.09.05 12:07
|t/p
|581
|0.10
|201.45
|196.38
|201.45
|0.59
|569.13
|1806
|2005.09.05 12:08
|buy
|582
|0.10
|201.59
|0.00
|0.00
|1807
|2005.09.05 12:08
|modify
|582
|0.10
|201.59
|196.59
|201.66
|1808
|2005.09.06 09:28
|t/p
|582
|0.10
|201.66
|196.59
|201.66
|0.80
|569.93
|1809
|2005.09.06 09:29
|buy
|583
|0.10
|201.71
|0.00
|0.00
|1810
|2005.09.06 09:29
|modify
|583
|0.10
|201.71
|196.71
|201.78
|1811
|2005.09.06 10:43
|t/p
|583
|0.10
|201.78
|196.71
|201.78
|0.59
|570.52
|1812
|2005.09.06 10:44
|buy
|584
|0.10
|201.85
|0.00
|0.00
|1813
|2005.09.06 10:44
|modify
|584
|0.10
|201.85
|196.85
|201.92
|1814
|2005.09.06 11:19
|t/p
|584
|0.10
|201.92
|196.85
|201.92
|0.59
|571.11
|1815
|2005.09.06 11:20
|buy
|585
|0.10
|201.98
|0.00
|0.00
|1816
|2005.09.06 11:20
|modify
|585
|0.10
|201.98
|196.98
|202.05
|1817
|2005.09.06 12:20
|t/p
|585
|0.10
|202.05
|196.98
|202.05
|0.59
|571.70
|1818
|2005.09.06 12:21
|buy
|586
|0.10
|202.17
|0.00
|0.00
|1819
|2005.09.06 12:21
|modify
|586
|0.10
|202.17
|197.17
|202.24
|1820
|2005.09.06 12:55
|t/p
|586
|0.10
|202.24
|197.17
|202.24
|0.59
|572.29
|1821
|2005.09.06 12:56
|buy
|587
|0.10
|202.32
|0.00
|0.00
|1822
|2005.09.06 12:56
|modify
|587
|0.10
|202.32
|197.32
|202.39
|1823
|2005.09.06 13:34
|t/p
|587
|0.10
|202.39
|197.32
|202.39
|0.59
|572.88
|1824
|2005.09.06 13:35
|sell
|588
|0.10
|202.35
|0.00
|0.00
|1825
|2005.09.06 13:35
|modify
|588
|0.10
|202.35
|207.35
|202.28
|1826
|2005.09.06 13:36
|sell
|589
|0.50
|202.33
|0.00
|0.00
|1827
|2005.09.06 13:36
|modify
|589
|0.50
|202.33
|207.33
|202.26
|1828
|2005.09.06 13:36
|modify
|588
|0.10
|202.35
|207.33
|202.26
|1829
|2005.09.06 13:44
|t/p
|588
|0.10
|202.26
|207.33
|202.26
|0.76
|573.64
|1830
|2005.09.06 13:44
|t/p
|589
|0.50
|202.26
|207.33
|202.26
|2.94
|576.58
|1831
|2005.09.06 13:44
|sell
|590
|0.10
|202.14
|0.00
|0.00
|1832
|2005.09.06 13:44
|modify
|590
|0.10
|202.14
|207.14
|202.07
|1833
|2005.09.06 14:27
|t/p
|590
|0.10
|202.07
|207.14
|202.07
|0.59
|577.17
|1834
|2005.09.06 14:27
|sell
|591
|0.10
|201.98
|0.00
|0.00
|1835
|2005.09.06 14:27
|modify
|591
|0.10
|201.98
|206.98
|201.91
|1836
|2005.09.06 14:51
|t/p
|591
|0.10
|201.91
|206.98
|201.91
|0.59
|577.76
|1837
|2005.09.06 14:52
|sell
|592
|0.10
|201.82
|0.00
|0.00
|1838
|2005.09.06 14:52
|modify
|592
|0.10
|201.82
|206.82
|201.75
|1839
|2005.09.07 00:36
|t/p
|592
|0.10
|201.75
|206.82
|201.75
|0.33
|578.08
|1840
|2005.09.07 00:37
|buy
|593
|0.10
|201.84
|0.00
|0.00
|1841
|2005.09.07 00:37
|modify
|593
|0.10
|201.84
|196.84
|201.91
|1842
|2005.09.07 04:01
|t/p
|593
|0.10
|201.91
|196.84
|201.91
|0.59
|578.67
|1843
|2005.09.07 04:02
|buy
|594
|0.10
|201.97
|0.00
|0.00
|1844
|2005.09.07 04:02
|modify
|594
|0.10
|201.97
|196.97
|202.04
|1845
|2005.09.07 05:22
|t/p
|594
|0.10
|202.04
|196.97
|202.04
|0.59
|579.26
|1846
|2005.09.07 05:23
|buy
|595
|0.10
|202.17
|0.00
|0.00
|1847
|2005.09.07 05:23
|modify
|595
|0.10
|202.17
|197.17
|202.24
|1848
|2005.09.07 06:08
|t/p
|595
|0.10
|202.24
|197.17
|202.24
|0.59
|579.85
|1849
|2005.09.07 06:09
|buy
|596
|0.10
|202.33
|0.00
|0.00
|1850
|2005.09.07 06:09
|modify
|596
|0.10
|202.33
|197.33
|202.40
|1851
|2005.09.07 13:10
|t/p
|596
|0.10
|202.40
|197.33
|202.40
|0.59
|580.44
|1852
|2005.09.07 13:11
|buy
|597
|0.10
|202.37
|0.00
|0.00
|1853
|2005.09.07 13:11
|modify
|597
|0.10
|202.37
|197.37
|202.44
|1854
|2005.09.07 13:56
|t/p
|597
|0.10
|202.44
|197.37
|202.44
|0.59
|581.03
|1855
|2005.09.07 13:57
|buy
|598
|0.10
|202.50
|0.00
|0.00
|1856
|2005.09.07 13:57
|modify
|598
|0.10
|202.50
|197.50
|202.57
|1857
|2005.09.07 15:11
|t/p
|598
|0.10
|202.57
|197.50
|202.57
|0.59
|581.62
|1858
|2005.09.07 15:12
|buy
|599
|0.10
|202.61
|0.00
|0.00
|1859
|2005.09.07 15:12
|modify
|599
|0.10
|202.61
|197.61
|202.68
|1860
|2005.09.08 09:16
|t/p
|599
|0.10
|202.68
|197.61
|202.68
|1.23
|582.85
|1861
|2005.09.08 09:17
|buy
|600
|0.10
|202.76
|0.00
|0.00
|1862
|2005.09.08 09:17
|modify
|600
|0.10
|202.76
|197.76
|202.83
|1863
|2005.09.08 09:40
|t/p
|600
|0.10
|202.83
|197.76
|202.83
|0.58
|583.43
|1864
|2005.09.08 09:41
|buy
|601
|0.10
|202.88
|0.00
|0.00
|1865
|2005.09.08 09:41
|modify
|601
|0.10
|202.88
|197.88
|202.95
|1866
|2005.09.08 10:24
|t/p
|601
|0.10
|202.95
|197.88
|202.95
|0.59
|584.02
|1867
|2005.09.08 10:25
|buy
|602
|0.10
|203.03
|0.00
|0.00
|1868
|2005.09.08 10:25
|modify
|602
|0.10
|203.03
|198.03
|203.10
|1869
|2005.09.08 12:12
|t/p
|602
|0.10
|203.10
|198.03
|203.10
|0.59
|584.61
|1870
|2005.09.08 12:13
|buy
|603
|0.10
|203.19
|0.00
|0.00
|1871
|2005.09.08 12:13
|modify
|603
|0.10
|203.19
|198.19
|203.26
|1872
|2005.09.08 15:02
|t/p
|603
|0.10
|203.26
|198.19
|203.26
|0.59
|585.20
|1873
|2005.09.08 15:02
|buy
|604
|0.10
|203.36
|0.00
|0.00
|1874
|2005.09.08 15:02
|modify
|604
|0.10
|203.36
|198.36
|203.43
|1875
|2005.09.08 15:24
|t/p
|604
|0.10
|203.43
|198.36
|203.43
|0.58
|585.78
|1876
|2005.09.08 15:25
|sell
|605
|0.10
|203.38
|0.00
|0.00
|1877
|2005.09.08 15:25
|modify
|605
|0.10
|203.38
|208.38
|203.31
|1878
|2005.09.08 15:26
|sell
|606
|0.50
|203.37
|0.00
|0.00
|1879
|2005.09.08 15:26
|modify
|606
|0.50
|203.37
|208.37
|203.30
|1880
|2005.09.08 15:26
|modify
|605
|0.10
|203.38
|208.37
|203.30
|1881
|2005.09.08 16:37
|t/p
|605
|0.10
|203.30
|208.37
|203.30
|0.67
|586.45
|1882
|2005.09.08 16:37
|t/p
|606
|0.50
|203.30
|208.37
|203.30
|2.94
|589.39
|1883
|2005.09.08 16:38
|buy
|607
|0.10
|203.33
|0.00
|0.00
|1884
|2005.09.08 16:38
|modify
|607
|0.10
|203.33
|198.33
|203.40
|1885
|2005.09.08 16:59
|t/p
|607
|0.10
|203.40
|198.33
|203.40
|0.59
|589.98
|1886
|2005.09.08 17:00
|buy
|608
|0.10
|203.52
|0.00
|0.00
|1887
|2005.09.08 17:00
|modify
|608
|0.10
|203.52
|198.52
|203.59
|1888
|2005.10.19 17:21
|t/p
|608
|0.10
|203.59
|198.52
|203.59
|8.99
|598.98
|1889
|2005.10.19 17:22
|buy
|609
|0.10
|203.69
|0.00
|0.00
|1890
|2005.10.19 17:22
|modify
|609
|0.10
|203.69
|198.69
|203.76
|1891
|2005.10.19 22:59
|t/p
|609
|0.10
|203.76
|198.69
|203.76
|0.59
|599.57
|1892
|2005.10.19 23:00
|buy
|610
|0.10
|203.82
|0.00
|0.00
|1893
|2005.10.19 23:00
|modify
|610
|0.10
|203.82
|198.82
|203.89
|1894
|2005.10.20 09:09
|t/p
|610
|0.10
|203.89
|198.82
|203.89
|1.24
|600.80
|1895
|2005.10.20 09:10
|buy
|611
|0.10
|203.99
|0.00
|0.00
|1896
|2005.10.20 09:10
|modify
|611
|0.10
|203.99
|198.99
|204.06
|1897
|2005.10.20 10:30
|t/p
|611
|0.10
|204.06
|198.99
|204.06
|0.59
|601.39
|1898
|2005.10.20 10:31
|buy
|612
|0.10
|204.23
|0.00
|0.00
|1899
|2005.10.20 10:31
|modify
|612
|0.10
|204.23
|199.23
|204.30
|1900
|2005.10.20 16:52
|t/p
|612
|0.10
|204.30
|199.23
|204.30
|0.58
|601.97
|1901
|2005.10.20 16:53
|buy
|613
|0.10
|204.39
|0.00
|0.00
|1902
|2005.10.20 16:53
|modify
|613
|0.10
|204.39
|199.39
|204.46
|1903
|2005.10.20 16:59
|t/p
|613
|0.10
|204.46
|199.39
|204.46
|0.59
|602.56
|1904
|2005.10.20 17:00
|buy
|614
|0.10
|204.52
|0.00
|0.00
|1905
|2005.10.20 17:00
|modify
|614
|0.10
|204.52
|199.52
|204.59
|1906
|2005.10.20 17:33
|t/p
|614
|0.10
|204.59
|199.52
|204.59
|0.59
|603.15
|1907
|2005.10.20 17:34
|buy
|615
|0.10
|204.66
|0.00
|0.00
|1908
|2005.10.20 17:34
|modify
|615
|0.10
|204.66
|199.66
|204.73
|1909
|2005.10.21 01:45
|t/p
|615
|0.10
|204.73
|199.66
|204.73
|0.81
|603.96
|1910
|2005.10.21 01:46
|buy
|616
|0.10
|204.86
|0.00
|0.00
|1911
|2005.10.21 01:46
|modify
|616
|0.10
|204.86
|199.86
|204.93
|1912
|2005.10.21 02:32
|t/p
|616
|0.10
|204.93
|199.86
|204.93
|0.59
|604.55
|1913
|2005.10.21 02:33
|buy
|617
|0.10
|205.15
|0.00
|0.00
|1914
|2005.10.21 02:33
|modify
|617
|0.10
|205.15
|200.15
|205.22
|1915
|2005.10.21 16:22
|t/p
|617
|0.10
|205.22
|200.15
|205.22
|0.58
|605.13
|1916
|2005.10.21 16:23
|sell
|618
|0.10
|205.18
|0.00
|0.00
|1917
|2005.10.21 16:23
|modify
|618
|0.10
|205.18
|210.18
|205.11
|1918
|2005.10.21 16:24
|sell
|619
|0.50
|205.17
|0.00
|0.00
|1919
|2005.10.21 16:24
|modify
|619
|0.50
|205.17
|210.17
|205.10
|1920
|2005.10.21 16:24
|modify
|618
|0.10
|205.18
|210.17
|205.10
|1921
|2005.10.21 17:30
|t/p
|618
|0.10
|205.10
|210.17
|205.10
|0.67
|605.80
|1922
|2005.10.21 17:30
|t/p
|619
|0.50
|205.10
|210.17
|205.10
|2.94
|608.74
|1923
|2005.10.21 17:31
|sell
|620
|0.10
|205.03
|0.00
|0.00
|1924
|2005.10.21 17:31
|modify
|620
|0.10
|205.03
|210.03
|204.96
|1925
|2005.10.21 18:12
|t/p
|620
|0.10
|204.96
|210.03
|204.96
|0.59
|609.33
|1926
|2005.10.21 18:13
|sell
|621
|0.10
|204.89
|0.00
|0.00
|1927
|2005.10.21 18:13
|modify
|621
|0.10
|204.89
|209.89
|204.82
|1928
|2005.10.21 18:27
|t/p
|621
|0.10
|204.82
|209.89
|204.82
|0.59
|609.92
|1929
|2005.10.21 18:28
|sell
|622
|0.10
|204.71
|0.00
|0.00
|1930
|2005.10.21 18:28
|modify
|622
|0.10
|204.71
|209.71
|204.64
|1931
|2005.10.21 19:45
|t/p
|622
|0.10
|204.64
|209.71
|204.64
|0.59
|610.51
|1932
|2005.10.21 19:46
|buy
|623
|0.10
|204.81
|0.00
|0.00
|1933
|2005.10.21 19:46
|modify
|623
|0.10
|204.81
|199.81
|204.88
|1934
|2005.10.21 21:54
|t/p
|623
|0.10
|204.88
|199.81
|204.88
|0.59
|611.10
|1935
|2005.10.21 21:55
|buy
|624
|0.10
|204.98
|0.00
|0.00
|1936
|2005.10.21 21:55
|modify
|624
|0.10
|204.98
|199.98
|205.05
|1937
|2005.10.25 11:17
|t/p
|624
|0.10
|205.05
|199.98
|205.05
|1.01
|612.11
|1938
|2005.10.25 11:18
|buy
|625
|0.10
|205.15
|0.00
|0.00
|1939
|2005.10.25 11:18
|modify
|625
|0.10
|205.15
|200.15
|205.22
|1940
|2005.10.25 12:54
|t/p
|625
|0.10
|205.22
|200.15
|205.22
|0.58
|612.69
|1941
|2005.10.25 12:55
|buy
|626
|0.10
|205.23
|0.00
|0.00
|1942
|2005.10.25 12:55
|modify
|626
|0.10
|205.23
|200.23
|205.30
|1943
|2005.10.25 21:43
|t/p
|626
|0.10
|205.30
|200.23
|205.30
|0.59
|613.28
|1944
|2005.10.25 21:44
|buy
|627
|0.10
|205.38
|0.00
|0.00
|1945
|2005.10.25 21:44
|modify
|627
|0.10
|205.38
|200.38
|205.45
|1946
|2005.10.26 02:09
|t/p
|627
|0.10
|205.45
|200.38
|205.45
|0.81
|614.08
|1947
|2005.10.26 02:09
|sell
|628
|0.10
|205.48
|0.00
|0.00
|1948
|2005.10.26 02:09
|modify
|628
|0.10
|205.48
|210.48
|205.41
|1949
|2005.10.26 02:10
|sell
|629
|0.50
|205.47
|0.00
|0.00
|1950
|2005.10.26 02:10
|modify
|629
|0.50
|205.47
|210.47
|205.40
|1951
|2005.10.26 02:10
|modify
|628
|0.10
|205.48
|210.47
|205.40
|1952
|2005.10.26 02:26
|t/p
|628
|0.10
|205.40
|210.47
|205.40
|0.67
|614.75
|1953
|2005.10.26 02:26
|t/p
|629
|0.50
|205.40
|210.47
|205.40
|2.94
|617.69
|1954
|2005.10.26 02:27
|sell
|630
|0.10
|205.33
|0.00
|0.00
|1955
|2005.10.26 02:27
|modify
|630
|0.10
|205.33
|210.33
|205.26
|1956
|2005.10.26 02:36
|t/p
|630
|0.10
|205.26
|210.33
|205.26
|0.59
|618.28
|1957
|2005.10.26 02:37
|sell
|631
|0.10
|205.19
|0.00
|0.00
|1958
|2005.10.26 02:37
|modify
|631
|0.10
|205.19
|210.19
|205.12
|1959
|2005.10.26 09:28
|t/p
|631
|0.10
|205.12
|210.19
|205.12
|0.59
|618.87
|1960
|2005.10.26 09:29
|sell
|632
|0.10
|205.05
|0.00
|0.00
|1961
|2005.10.26 09:29
|modify
|632
|0.10
|205.05
|210.05
|204.98
|1962
|2005.10.26 10:15
|t/p
|632
|0.10
|204.98
|210.05
|204.98
|0.59
|619.46
|1963
|2005.10.26 10:16
|buy
|633
|0.10
|205.01
|0.00
|0.00
|1964
|2005.10.26 10:16
|modify
|633
|0.10
|205.01
|200.01
|205.08
|1965
|2005.10.26 11:16
|t/p
|633
|0.10
|205.08
|200.01
|205.08
|0.59
|620.05
|1966
|2005.10.26 11:17
|buy
|634
|0.10
|205.18
|0.00
|0.00
|1967
|2005.10.26 11:17
|modify
|634
|0.10
|205.18
|200.18
|205.25
|1968
|2005.10.26 13:25
|t/p
|634
|0.10
|205.25
|200.18
|205.25
|0.59
|620.64
|1969
|2005.10.26 13:25
|buy
|635
|0.10
|205.34
|0.00
|0.00
|1970
|2005.10.26 13:25
|modify
|635
|0.10
|205.34
|200.34
|205.41
|1971
|2005.10.26 13:47
|t/p
|635
|0.10
|205.41
|200.34
|205.41
|0.59
|621.23
|1972
|2005.10.26 13:48
|buy
|636
|0.10
|205.47
|0.00
|0.00
|1973
|2005.10.26 13:48
|modify
|636
|0.10
|205.47
|200.47
|205.54
|1974
|2005.10.26 14:55
|t/p
|636
|0.10
|205.54
|200.47
|205.54
|0.59
|621.82
|1975
|2005.10.26 14:56
|buy
|637
|0.10
|205.62
|0.00
|0.00
|1976
|2005.10.26 14:56
|modify
|637
|0.10
|205.62
|200.62
|205.69
|1977
|2005.10.26 17:22
|t/p
|637
|0.10
|205.69
|200.62
|205.69
|0.59
|622.41
|1978
|2005.10.26 17:23
|buy
|638
|0.10
|205.74
|0.00
|0.00
|1979
|2005.10.26 17:23
|modify
|638
|0.10
|205.74
|200.74
|205.81
|1980
|2005.10.26 17:46
|t/p
|638
|0.10
|205.81
|200.74
|205.81
|0.59
|623.00
|1981
|2005.10.26 17:47
|buy
|639
|0.10
|205.89
|0.00
|0.00
|1982
|2005.10.26 17:47
|modify
|639
|0.10
|205.89
|200.89
|205.96
|1983
|2005.10.27 01:50
|t/p
|639
|0.10
|205.96
|200.89
|205.96
|1.24
|624.24
|1984
|2005.10.27 01:51
|buy
|640
|0.10
|206.08
|0.00
|0.00
|1985
|2005.10.27 01:51
|modify
|640
|0.10
|206.08
|201.08
|206.15
|1986
|2005.10.27 01:54
|t/p
|640
|0.10
|206.15
|201.08
|206.15
|0.59
|624.83
|1987
|2005.10.27 01:55
|buy
|641
|0.10
|206.24
|0.00
|0.00
|1988
|2005.10.27 01:55
|modify
|641
|0.10
|206.24
|201.24
|206.31
|1989
|2005.10.27 02:12
|t/p
|641
|0.10
|206.31
|201.24
|206.31
|0.59
|625.42
|1990
|2005.10.27 02:13
|sell
|642
|0.10
|206.26
|0.00
|0.00
|1991
|2005.10.27 02:13
|modify
|642
|0.10
|206.26
|211.26
|206.19
|1992
|2005.10.27 02:14
|sell
|643
|0.50
|206.22
|0.00
|0.00
|1993
|2005.10.27 02:14
|modify
|643
|0.50
|206.22
|211.23
|206.16
|1994
|2005.10.27 02:14
|modify
|642
|0.10
|206.26
|211.23
|206.16
|1995
|2005.10.27 02:18
|t/p
|642
|0.10
|206.16
|211.23
|206.16
|0.84
|626.26
|1996
|2005.10.27 02:18
|t/p
|643
|0.50
|206.16
|211.23
|206.16
|2.52
|628.78
|1997
|2005.10.27 02:19
|sell
|644
|0.10
|206.13
|0.00
|0.00
|1998
|2005.10.27 02:19
|modify
|644
|0.10
|206.13
|211.13
|206.06
|1999
|2005.10.27 04:06
|t/p
|644
|0.10
|206.06
|211.13
|206.06
|0.59
|629.37
|2000
|2005.10.27 04:07
|sell
|645
|0.10
|206.03
|0.00
|0.00
|2001
|2005.10.27 04:07
|modify
|645
|0.10
|206.03
|211.03
|205.96
|2002
|2005.10.27 05:17
|t/p
|645
|0.10
|205.96
|211.03
|205.96
|0.59
|629.96
|2003
|2005.10.27 05:17
|sell
|646
|0.10
|205.87
|0.00
|0.00
|2004
|2005.10.27 05:17
|modify
|646
|0.10
|205.87
|210.87
|205.80
|2005
|2005.10.27 05:18
|t/p
|646
|0.10
|205.80
|210.87
|205.80
|0.58
|630.54
|2006
|2005.10.27 05:19
|buy
|647
|0.10
|205.88
|0.00
|0.00
|2007
|2005.10.27 05:19
|modify
|647
|0.10
|205.88
|200.88
|205.95
|2008
|2005.10.27 05:32
|t/p
|647
|0.10
|205.95
|200.88
|205.95
|0.59
|631.13
|2009
|2005.10.27 05:33
|sell
|648
|0.10
|205.88
|0.00
|0.00
|2010
|2005.10.27 05:33
|modify
|648
|0.10
|205.88
|210.88
|205.81
|2011
|2005.10.27 05:34
|sell
|649
|0.50
|205.93
|0.00
|0.00
|2012
|2005.10.27 05:34
|modify
|649
|0.50
|205.93
|210.92
|205.85
|2013
|2005.10.27 05:34
|modify
|648
|0.10
|205.88
|210.92
|205.85
|2014
|2005.10.27 05:51
|t/p
|648
|0.10
|205.85
|210.92
|205.85
|0.25
|631.38
|2015
|2005.10.27 05:51
|t/p
|649
|0.50
|205.85
|210.92
|205.85
|3.36
|634.74
|2016
|2005.10.27 05:52
|buy
|650
|0.10
|205.91
|0.00
|0.00
|2017
|2005.10.27 05:52
|modify
|650
|0.10
|205.91
|200.91
|205.98
|2018
|2005.10.27 06:01
|t/p
|650
|0.10
|205.98
|200.91
|205.98
|0.59
|635.33
|2019
|2005.10.27 06:02
|buy
|651
|0.10
|206.10
|0.00
|0.00
|2020
|2005.10.27 06:02
|modify
|651
|0.10
|206.10
|201.10
|206.17
|2021
|2005.10.27 10:02
|t/p
|651
|0.10
|206.17
|201.10
|206.17
|0.58
|635.91
|2022
|2005.10.27 10:03
|buy
|652
|0.10
|206.26
|0.00
|0.00
|2023
|2005.10.27 10:03
|modify
|652
|0.10
|206.26
|201.26
|206.33
|2024
|2005.10.31 13:15
|t/p
|652
|0.10
|206.33
|201.26
|206.33
|1.02
|636.93
|2025
|2005.10.31 13:16
|buy
|653
|0.10
|206.39
|0.00
|0.00
|2026
|2005.10.31 13:16
|modify
|653
|0.10
|206.39
|201.39
|206.46
|2027
|2005.10.31 13:20
|t/p
|653
|0.10
|206.46
|201.39
|206.46
|0.59
|637.52
|2028
|2005.10.31 13:21
|buy
|654
|0.10
|206.53
|0.00
|0.00
|2029
|2005.10.31 13:21
|modify
|654
|0.10
|206.53
|201.53
|206.60
|2030
|2005.11.02 13:47
|t/p
|654
|0.10
|206.60
|201.53
|206.60
|1.02
|638.54
|2031
|2005.11.02 13:48
|buy
|655
|0.10
|206.65
|0.00
|0.00
|2032
|2005.11.02 13:48
|modify
|655
|0.10
|206.65
|201.65
|206.72
|2033
|2005.11.02 14:23
|t/p
|655
|0.10
|206.72
|201.65
|206.72
|0.59
|639.13
|2034
|2005.11.02 14:24
|buy
|656
|0.10
|206.81
|0.00
|0.00
|2035
|2005.11.02 14:24
|modify
|656
|0.10
|206.81
|201.81
|206.88
|2036
|2005.11.02 15:17
|t/p
|656
|0.10
|206.88
|201.81
|206.88
|0.59
|639.72
|2037
|2005.11.02 15:18
|buy
|657
|0.10
|206.96
|0.00
|0.00
|2038
|2005.11.02 15:18
|modify
|657
|0.10
|206.96
|201.96
|207.03
|2039
|2005.11.02 16:37
|t/p
|657
|0.10
|207.03
|201.96
|207.03
|0.59
|640.31
|2040
|2005.11.02 16:38
|buy
|658
|0.10
|207.13
|0.00
|0.00
|2041
|2005.11.02 16:38
|modify
|658
|0.10
|207.13
|202.13
|207.20
|2042
|2005.11.02 16:56
|t/p
|658
|0.10
|207.20
|202.13
|207.20
|0.59
|640.90
|2043
|2005.11.02 16:57
|buy
|659
|0.10
|207.27
|0.00
|0.00
|2044
|2005.11.02 16:57
|modify
|659
|0.10
|207.27
|202.27
|207.34
|2045
|2005.11.02 17:23
|t/p
|659
|0.10
|207.34
|202.27
|207.34
|0.58
|641.48
|2046
|2005.11.02 17:23
|buy
|660
|0.10
|207.44
|0.00
|0.00
|2047
|2005.11.02 17:23
|modify
|660
|0.10
|207.44
|202.44
|207.51
|2048
|2005.11.02 22:25
|t/p
|660
|0.10
|207.51
|202.44
|207.51
|0.59
|642.07
|2049
|2005.11.02 22:26
|buy
|661
|0.10
|207.60
|0.00
|0.00
|2050
|2005.11.02 22:26
|modify
|661
|0.10
|207.60
|202.60
|207.67
|2051
|2005.11.02 23:50
|t/p
|661
|0.10
|207.67
|202.60
|207.67
|0.59
|642.66
|2052
|2005.11.02 23:50
|buy
|662
|0.10
|207.77
|0.00
|0.00
|2053
|2005.11.02 23:50
|modify
|662
|0.10
|207.77
|202.77
|207.84
|2054
|2005.11.03 11:30
|t/p
|662
|0.10
|207.84
|202.77
|207.84
|1.23
|643.89
|2055
|2005.11.03 11:31
|buy
|663
|0.10
|207.95
|0.00
|0.00
|2056
|2005.11.03 11:31
|modify
|663
|0.10
|207.95
|202.95
|208.02
|2057
|2005.11.04 04:56
|t/p
|663
|0.10
|208.02
|202.95
|208.02
|0.81
|644.69
|2058
|2005.11.04 04:57
|buy
|664
|0.10
|208.16
|0.00
|0.00
|2059
|2005.11.04 04:57
|modify
|664
|0.10
|208.16
|203.16
|208.23
|2060
|2005.12.01 16:46
|t/p
|664
|0.10
|208.23
|203.16
|208.23
|6.41
|651.10
|2061
|2005.12.01 16:47
|buy
|665
|0.10
|208.30
|0.00
|0.00
|2062
|2005.12.01 16:47
|modify
|665
|0.10
|208.30
|203.30
|208.37
|2063
|2005.12.01 16:59
|t/p
|665
|0.10
|208.37
|203.30
|208.37
|0.59
|651.69
|2064
|2005.12.01 17:00
|buy
|666
|0.10
|208.47
|0.00
|0.00
|2065
|2005.12.01 17:00
|modify
|666
|0.10
|208.47
|203.47
|208.54
|2066
|2005.12.01 17:20
|t/p
|666
|0.10
|208.54
|203.47
|208.54
|0.59
|652.28
|2067
|2005.12.01 17:21
|buy
|667
|0.10
|208.64
|0.00
|0.00
|2068
|2005.12.01 17:21
|modify
|667
|0.10
|208.64
|203.64
|208.71
|2069
|2005.12.01 18:44
|t/p
|667
|0.10
|208.71
|203.64
|208.71
|0.58
|652.86
|2070
|2005.12.01 18:45
|buy
|668
|0.10
|208.80
|0.00
|0.00
|2071
|2005.12.01 18:45
|modify
|668
|0.10
|208.80
|203.80
|208.87
|2072
|2005.12.01 19:36
|t/p
|668
|0.10
|208.87
|203.80
|208.87
|0.59
|653.45
|2073
|2005.12.01 19:37
|buy
|669
|0.10
|209.00
|0.00
|0.00
|2074
|2005.12.01 19:37
|modify
|669
|0.10
|209.00
|204.00
|209.07
|2075
|2005.12.02 14:47
|t/p
|669
|0.10
|209.07
|204.00
|209.07
|0.81
|654.26
|2076
|2005.12.02 14:48
|buy
|670
|0.10
|209.17
|0.00
|0.00
|2077
|2005.12.02 14:48
|modify
|670
|0.10
|209.17
|204.17
|209.24
|2078
|2005.12.02 14:50
|t/p
|670
|0.10
|209.24
|204.17
|209.24
|0.59
|654.85
|2079
|2005.12.02 14:51
|buy
|671
|0.10
|209.67
|0.00
|0.00
|2080
|2005.12.02 14:51
|modify
|671
|0.10
|209.67
|204.67
|209.74
|2081
|2005.12.05 00:00
|t/p
|671
|0.10
|209.74
|204.67
|209.74
|0.81
|655.65
|2082
|2005.12.05 00:00
|buy
|672
|0.10
|209.83
|0.00
|0.00
|2083
|2005.12.05 00:00
|modify
|672
|0.10
|209.83
|204.83
|209.90
|2084
|2005.12.05 00:20
|t/p
|672
|0.10
|209.90
|204.83
|209.90
|0.59
|656.24
|2085
|2005.12.05 00:21
|buy
|673
|0.10
|210.04
|0.00
|0.00
|2086
|2005.12.05 00:21
|modify
|673
|0.10
|210.04
|205.04
|210.11
|2087
|2005.12.05 12:49
|t/p
|673
|0.10
|210.11
|205.04
|210.11
|0.59
|656.83
|2088
|2005.12.05 12:50
|buy
|674
|0.10
|210.20
|0.00
|0.00
|2089
|2005.12.05 12:50
|modify
|674
|0.10
|210.20
|205.20
|210.27
|2090
|2005.12.05 14:41
|t/p
|674
|0.10
|210.27
|205.20
|210.27
|0.59
|657.42
|2091
|2005.12.05 14:42
|buy
|675
|0.10
|210.38
|0.00
|0.00
|2092
|2005.12.05 14:42
|modify
|675
|0.10
|210.38
|205.38
|210.45
|2093
|2005.12.05 18:46
|t/p
|675
|0.10
|210.45
|205.38
|210.45
|0.59
|658.01
|2094
|2005.12.05 18:47
|buy
|676
|0.10
|210.56
|0.00
|0.00
|2095
|2005.12.05 18:47
|modify
|676
|0.10
|210.56
|205.56
|210.63
|2096
|2005.12.05 23:44
|t/p
|676
|0.10
|210.63
|205.56
|210.63
|0.58
|658.59
|2097
|2005.12.05 23:45
|buy
|677
|0.10
|210.72
|0.00
|0.00
|2098
|2005.12.05 23:45
|modify
|677
|0.10
|210.72
|205.72
|210.79
|2099
|2005.12.06 01:53
|t/p
|677
|0.10
|210.79
|205.72
|210.79
|0.81
|659.40
|2100
|2005.12.06 01:54
|buy
|678
|0.10
|210.88
|0.00
|0.00
|2101
|2005.12.06 01:54
|modify
|678
|0.10
|210.88
|205.88
|210.95
|2102
|2005.12.06 09:26
|t/p
|678
|0.10
|210.95
|205.88
|210.95
|0.59
|659.99
|2103
|2005.12.06 09:27
|buy
|679
|0.10
|211.12
|0.00
|0.00
|2104
|2005.12.06 09:27
|modify
|679
|0.10
|211.12
|206.12
|211.19
|2105
|2005.12.06 09:30
|t/p
|679
|0.10
|211.19
|206.12
|211.19
|0.59
|660.58
|2106
|2005.12.06 09:31
|buy
|680
|0.10
|211.24
|0.00
|0.00
|2107
|2005.12.06 09:31
|modify
|680
|0.10
|211.24
|206.24
|211.31
|2108
|2005.12.06 09:40
|t/p
|680
|0.10
|211.31
|206.24
|211.31
|0.59
|661.17
|2109
|2005.12.06 09:41
|buy
|681
|0.10
|211.41
|0.00
|0.00
|2110
|2005.12.06 09:41
|modify
|681
|0.10
|211.41
|206.41
|211.48
|2111
|2005.12.09 16:20
|t/p
|681
|0.10
|211.48
|206.41
|211.48
|1.66
|662.83
|2112
|2005.12.09 16:21
|buy
|682
|0.10
|211.59
|0.00
|0.00
|2113
|2005.12.09 16:21
|modify
|682
|0.10
|211.59
|206.59
|211.66
|2114
|2005.12.09 16:24
|t/p
|682
|0.10
|211.66
|206.59
|211.66
|0.59
|663.42
|2115
|2005.12.09 16:24
|buy
|683
|0.10
|211.75
|0.00
|0.00
|2116
|2005.12.09 16:24
|modify
|683
|0.10
|211.75
|206.75
|211.82
|2117
|2005.12.09 22:22
|t/p
|683
|0.10
|211.82
|206.75
|211.82
|0.59
|664.01
|2118
|2005.12.09 22:23
|buy
|684
|0.10
|211.89
|0.00
|0.00
|2119
|2005.12.09 22:23
|modify
|684
|0.10
|211.89
|206.89
|211.96
|2120
|2005.12.12 02:07
|t/p
|684
|0.10
|211.96
|206.89
|211.96
|0.81
|664.81
|2121
|2005.12.12 02:08
|buy
|685
|0.10
|212.04
|0.00
|0.00
|2122
|2005.12.12 02:08
|modify
|685
|0.10
|212.04
|207.04
|212.11
|2123
|2005.12.12 02:11
|t/p
|685
|0.10
|212.11
|207.04
|212.11
|0.59
|665.40
|2124
|2005.12.12 02:12
|buy
|686
|0.10
|212.19
|0.00
|0.00
|2125
|2005.12.12 02:12
|modify
|686
|0.10
|212.19
|207.19
|212.26
|2126
|2005.12.12 02:43
|t/p
|686
|0.10
|212.26
|207.19
|212.26
|0.59
|665.99
|2127
|2005.12.12 02:44
|buy
|687
|0.10
|212.34
|0.00
|0.00
|2128
|2005.12.12 02:44
|modify
|687
|0.10
|212.34
|207.34
|212.41
|2129
|2005.12.12 02:53
|t/p
|687
|0.10
|212.41
|207.34
|212.41
|0.59
|666.58
|2130
|2005.12.12 02:54
|buy
|688
|0.10
|212.48
|0.00
|0.00
|2131
|2005.12.12 02:54
|modify
|688
|0.10
|212.48
|207.48
|212.55
|2132
|2005.12.12 03:53
|t/p
|688
|0.10
|212.55
|207.48
|212.55
|0.58
|667.16
|2133
|2005.12.12 03:54
|buy
|689
|0.10
|212.66
|0.00
|0.00
|2134
|2005.12.12 03:54
|modify
|689
|0.10
|212.66
|207.66
|212.73
|2135
|2005.12.12 03:56
|t/p
|689
|0.10
|212.73
|207.66
|212.73
|0.59
|667.75
|2136
|2005.12.12 03:57
|sell
|690
|0.10
|212.69
|0.00
|0.00
|2137
|2005.12.12 03:57
|modify
|690
|0.10
|212.69
|217.69
|212.62
|2138
|2005.12.12 03:58
|sell
|691
|0.50
|212.64
|0.00
|0.00
|2139
|2005.12.12 03:58
|modify
|691
|0.50
|212.64
|217.65
|212.58
|2140
|2005.12.12 03:58
|modify
|690
|0.10
|212.69
|217.65
|212.58
|2141
|2005.12.12 04:17
|t/p
|690
|0.10
|212.58
|217.65
|212.58
|0.92
|668.67
|2142
|2005.12.12 04:17
|t/p
|691
|0.50
|212.58
|217.65
|212.58
|2.52
|671.19
|2143
|2005.12.12 04:18
|sell
|692
|0.10
|212.47
|0.00
|0.00
|2144
|2005.12.12 04:18
|modify
|692
|0.10
|212.47
|217.47
|212.40
|2145
|2005.12.12 08:30
|t/p
|692
|0.10
|212.40
|217.47
|212.40
|0.59
|671.78
|2146
|2005.12.12 08:31
|sell
|693
|0.10
|212.31
|0.00
|0.00
|2147
|2005.12.12 08:31
|modify
|693
|0.10
|212.31
|217.31
|212.24
|2148
|2005.12.12 18:29
|t/p
|693
|0.10
|212.24
|217.31
|212.24
|0.59
|672.37
|2149
|2005.12.12 18:30
|sell
|694
|0.10
|212.21
|0.00
|0.00
|2150
|2005.12.12 18:30
|modify
|694
|0.10
|212.21
|217.21
|212.14
|2151
|2005.12.13 18:19
|t/p
|694
|0.10
|212.14
|217.21
|212.14
|0.34
|672.71
|2152
|2005.12.13 18:20
|sell
|695
|0.10
|212.00
|0.00
|0.00
|2153
|2005.12.13 18:20
|modify
|695
|0.10
|212.00
|217.00
|211.93
|2154
|2005.12.14 02:06
|t/p
|695
|0.10
|211.93
|217.00
|211.93
|0.33
|673.03
|2155
|2005.12.14 02:07
|sell
|696
|0.10
|211.82
|0.00
|0.00
|2156
|2005.12.14 02:07
|modify
|696
|0.10
|211.82
|216.82
|211.75
|2157
|2005.12.14 02:07
|t/p
|696
|0.10
|211.75
|216.82
|211.75
|0.59
|673.62
|2158
|2005.12.14 02:08
|sell
|697
|0.10
|211.67
|0.00
|0.00
|2159
|2005.12.14 02:08
|modify
|697
|0.10
|211.67
|216.67
|211.60
|2160
|2005.12.14 02:18
|t/p
|697
|0.10
|211.60
|216.67
|211.60
|0.59
|674.21
|2161
|2005.12.14 02:19
|sell
|698
|0.10
|211.41
|0.00
|0.00
|2162
|2005.12.14 02:19
|modify
|698
|0.10
|211.41
|216.41
|211.34
|2163
|2005.12.14 02:40
|t/p
|698
|0.10
|211.34
|216.41
|211.34
|0.59
|674.80
|2164
|2005.12.14 02:41
|sell
|699
|0.10
|211.26
|0.00
|0.00
|2165
|2005.12.14 02:41
|modify
|699
|0.10
|211.26
|216.26
|211.19
|2166
|2005.12.14 02:42
|t/p
|699
|0.10
|211.19
|216.26
|211.19
|0.59
|675.39
|2167
|2005.12.14 02:43
|sell
|700
|0.10
|211.10
|0.00
|0.00
|2168
|2005.12.14 02:43
|modify
|700
|0.10
|211.10
|216.10
|211.03
|2169
|2005.12.14 02:45
|t/p
|700
|0.10
|211.03
|216.10
|211.03
|0.58
|675.97
|2170
|2005.12.14 02:46
|sell
|701
|0.10
|211.02
|0.00
|0.00
|2171
|2005.12.14 02:46
|modify
|701
|0.10
|211.02
|216.02
|210.95
|2172
|2005.12.14 03:15
|t/p
|701
|0.10
|210.95
|216.02
|210.95
|0.59
|676.56
|2173
|2005.12.14 03:16
|sell
|702
|0.10
|210.85
|0.00
|0.00
|2174
|2005.12.14 03:16
|modify
|702
|0.10
|210.85
|215.85
|210.78
|2175
|2005.12.14 03:17
|t/p
|702
|0.10
|210.78
|215.85
|210.78
|0.58
|677.14
|2176
|2005.12.14 03:18
|sell
|703
|0.10
|210.41
|0.00
|0.00
|2177
|2005.12.14 03:18
|modify
|703
|0.10
|210.41
|215.41
|210.34
|2178
|2005.12.14 03:18
|t/p
|703
|0.10
|210.34
|215.41
|210.34
|0.59
|677.73
|2179
|2005.12.14 03:19
|sell
|704
|0.10
|210.32
|0.00
|0.00
|2180
|2005.12.14 03:19
|modify
|704
|0.10
|210.32
|215.32
|210.25
|2181
|2005.12.14 10:41
|t/p
|704
|0.10
|210.25
|215.32
|210.25
|0.59
|678.32
|2182
|2005.12.14 10:42
|sell
|705
|0.10
|210.12
|0.00
|0.00
|2183
|2005.12.14 10:42
|modify
|705
|0.10
|210.12
|215.12
|210.05
|2184
|2005.12.14 11:01
|t/p
|705
|0.10
|210.05
|215.12
|210.05
|0.59
|678.91
|2185
|2005.12.14 11:02
|sell
|706
|0.10
|210.02
|0.00
|0.00
|2186
|2005.12.14 11:02
|modify
|706
|0.10
|210.02
|215.02
|209.95
|2187
|2005.12.14 11:34
|t/p
|706
|0.10
|209.95
|215.02
|209.95
|0.59
|679.50
|2188
|2005.12.14 11:35
|sell
|707
|0.10
|209.86
|0.00
|0.00
|2189
|2005.12.14 11:35
|modify
|707
|0.10
|209.86
|214.86
|209.79
|2190
|2005.12.14 11:36
|t/p
|707
|0.10
|209.79
|214.86
|209.79
|0.59
|680.09
|2191
|2005.12.14 11:37
|sell
|708
|0.10
|209.75
|0.00
|0.00
|2192
|2005.12.14 11:37
|modify
|708
|0.10
|209.75
|214.75
|209.68
|2193
|2005.12.14 14:18
|t/p
|708
|0.10
|209.68
|214.75
|209.68
|0.58
|680.67
|2194
|2005.12.14 14:19
|sell
|709
|0.10
|209.54
|0.00
|0.00
|2195
|2005.12.14 14:19
|modify
|709
|0.10
|209.54
|214.54
|209.47
|2196
|2005.12.14 14:30
|t/p
|709
|0.10
|209.47
|214.54
|209.47
|0.59
|681.26
|2197
|2005.12.14 14:31
|sell
|710
|0.10
|209.35
|0.00
|0.00
|2198
|2005.12.14 14:31
|modify
|710
|0.10
|209.35
|214.35
|209.28
|2199
|2005.12.14 14:31
|t/p
|710
|0.10
|209.28
|214.35
|209.28
|0.58
|681.84
|2200
|2005.12.14 14:32
|sell
|711
|0.10
|209.23
|0.00
|0.00
|2201
|2005.12.14 14:32
|modify
|711
|0.10
|209.23
|214.23
|209.16
|2202
|2005.12.14 14:35
|t/p
|711
|0.10
|209.16
|214.23
|209.16
|0.59
|682.43
|2203
|2005.12.14 14:36
|sell
|712
|0.10
|209.00
|0.00
|0.00
|2204
|2005.12.14 14:36
|modify
|712
|0.10
|209.00
|214.00
|208.93
|2205
|2005.12.14 14:59
|t/p
|712
|0.10
|208.93
|214.00
|208.93
|0.58
|683.01
|2206
|2005.12.14 15:00
|sell
|713
|0.10
|208.83
|0.00
|0.00
|2207
|2005.12.14 15:00
|modify
|713
|0.10
|208.83
|213.83
|208.76
|2208
|2005.12.14 15:07
|t/p
|713
|0.10
|208.76
|213.83
|208.76
|0.59
|683.60
|2209
|2005.12.14 15:08
|sell
|714
|0.10
|208.67
|0.00
|0.00
|2210
|2005.12.14 15:08
|modify
|714
|0.10
|208.67
|213.67
|208.60
|2211
|2005.12.14 15:13
|t/p
|714
|0.10
|208.60
|213.67
|208.60
|0.59
|684.19
|2212
|2005.12.14 15:14
|buy
|715
|0.10
|208.67
|0.00
|0.00
|2213
|2005.12.14 15:14
|modify
|715
|0.10
|208.67
|203.67
|208.74
|2214
|2005.12.22 14:19
|s/l
|715
|0.10
|203.67
|203.67
|208.74
|-39.85
|644.34
|2215
|2005.12.22 14:20
|sell
|716
|0.10
|203.69
|0.00
|0.00
|2216
|2005.12.22 14:20
|modify
|716
|0.10
|203.69
|208.69
|203.62
|2217
|2005.12.22 14:21
|sell
|717
|0.50
|203.68
|0.00
|0.00
|2218
|2005.12.22 14:21
|modify
|717
|0.50
|203.68
|208.68
|203.61
|2219
|2005.12.22 14:21
|modify
|716
|0.10
|203.69
|208.68
|203.61
|2220
|2005.12.22 14:58
|t/p
|716
|0.10
|203.61
|208.68
|203.61
|0.67
|645.01
|2221
|2005.12.22 14:58
|t/p
|717
|0.50
|203.61
|208.68
|203.61
|2.94
|647.95
|2222
|2005.12.22 14:59
|sell
|718
|0.10
|203.42
|0.00
|0.00
|2223
|2005.12.22 14:59
|modify
|718
|0.10
|203.42
|208.42
|203.35
|2224
|2005.12.22 15:02
|t/p
|718
|0.10
|203.35
|208.42
|203.35
|0.58
|648.53
|2225
|2005.12.22 15:03
|sell
|719
|0.10
|203.26
|0.00
|0.00
|2226
|2005.12.22 15:03
|modify
|719
|0.10
|203.26
|208.26
|203.19
|2227
|2005.12.22 15:16
|t/p
|719
|0.10
|203.19
|208.26
|203.19
|0.59
|649.12
|2228
|2005.12.22 15:17
|sell
|720
|0.10
|203.05
|0.00
|0.00
|2229
|2005.12.22 15:17
|modify
|720
|0.10
|203.05
|208.05
|202.98
|2230
|2005.12.22 15:56
|t/p
|720
|0.10
|202.98
|208.05
|202.98
|0.59
|649.71
|2231
|2005.12.22 15:57
|sell
|721
|0.10
|202.90
|0.00
|0.00
|2232
|2005.12.22 15:57
|modify
|721
|0.10
|202.90
|207.90
|202.83
|2233
|2005.12.22 16:51
|t/p
|721
|0.10
|202.83
|207.90
|202.83
|0.59
|650.30
|2234
|2005.12.22 16:52
|sell
|722
|0.10
|202.75
|0.00
|0.00
|2235
|2005.12.22 16:52
|modify
|722
|0.10
|202.75
|207.75
|202.68
|2236
|2005.12.22 16:58
|t/p
|722
|0.10
|202.68
|207.75
|202.68
|0.59
|650.89
|2237
|2005.12.22 16:59
|sell
|723
|0.10
|202.56
|0.00
|0.00
|2238
|2005.12.22 16:59
|modify
|723
|0.10
|202.56
|207.56
|202.49
|2239
|2005.12.22 16:59
|t/p
|723
|0.10
|202.49
|207.56
|202.49
|0.59
|651.48
|2240
|2005.12.22 17:00
|sell
|724
|0.10
|202.43
|0.00
|0.00
|2241
|2005.12.22 17:00
|modify
|724
|0.10
|202.43
|207.43
|202.36
|2242
|2005.12.23 13:04
|t/p
|724
|0.10
|202.36
|207.43
|202.36
|0.34
|651.82
|2243
|2005.12.23 13:05
|sell
|725
|0.10
|202.25
|0.00
|0.00
|2244
|2005.12.23 13:05
|modify
|725
|0.10
|202.25
|207.25
|202.18
|2245
|2005.12.23 15:34
|t/p
|725
|0.10
|202.18
|207.25
|202.18
|0.59
|652.41
|2246
|2005.12.23 15:35
|sell
|726
|0.10
|202.03
|0.00
|0.00
|2247
|2005.12.23 15:35
|modify
|726
|0.10
|202.03
|207.03
|201.96
|2248
|2005.12.23 16:20
|t/p
|726
|0.10
|201.96
|207.03
|201.96
|0.59
|653.00
|2249
|2005.12.23 16:21
|sell
|727
|0.10
|201.88
|0.00
|0.00
|2250
|2005.12.23 16:21
|modify
|727
|0.10
|201.88
|206.88
|201.81
|2251
|2005.12.23 16:32
|t/p
|727
|0.10
|201.81
|206.88
|201.81
|0.59
|653.59
|2252
|2005.12.23 16:33
|sell
|728
|0.10
|201.74
|0.00
|0.00
|2253
|2005.12.23 16:33
|modify
|728
|0.10
|201.74
|206.74
|201.67
|2254
|2005.12.23 16:33
|t/p
|728
|0.10
|201.67
|206.74
|201.67
|0.59
|654.18
|2255
|2005.12.23 16:34
|sell
|729
|0.10
|201.57
|0.00
|0.00
|2256
|2005.12.23 16:34
|modify
|729
|0.10
|201.57
|206.57
|201.50
|2257
|2005.12.23 16:55
|t/p
|729
|0.10
|201.50
|206.57
|201.50
|0.58
|654.76
|2258
|2005.12.23 16:56
|buy
|730
|0.10
|201.51
|0.00
|0.00
|2259
|2005.12.23 16:56
|modify
|730
|0.10
|201.51
|196.51
|201.58
|2260
|2005.12.23 17:24
|t/p
|730
|0.10
|201.58
|196.51
|201.58
|0.59
|655.35
|2261
|2005.12.23 17:25
|buy
|731
|0.10
|201.62
|0.00
|0.00
|2262
|2005.12.23 17:25
|modify
|731
|0.10
|201.62
|196.62
|201.69
|2263
|2005.12.23 17:42
|t/p
|731
|0.10
|201.69
|196.62
|201.69
|0.59
|655.94
|2264
|2005.12.23 17:43
|buy
|732
|0.10
|201.84
|0.00
|0.00
|2265
|2005.12.23 17:43
|modify
|732
|0.10
|201.84
|196.84
|201.91
|2266
|2005.12.26 07:27
|t/p
|732
|0.10
|201.91
|196.84
|201.91
|0.81
|656.74
|2267
|2005.12.26 07:28
|buy
|733
|0.10
|201.96
|0.00
|0.00
|2268
|2005.12.26 07:28
|modify
|733
|0.10
|201.96
|196.96
|202.03
|2269
|2005.12.26 08:12
|t/p
|733
|0.10
|202.03
|196.96
|202.03
|0.58
|657.32
|2270
|2005.12.26 08:12
|buy
|734
|0.10
|202.15
|0.00
|0.00
|2271
|2005.12.26 08:12
|modify
|734
|0.10
|202.15
|197.15
|202.22
|2272
|2005.12.26 09:39
|t/p
|734
|0.10
|202.22
|197.15
|202.22
|0.59
|657.91
|2273
|2005.12.26 09:40
|buy
|735
|0.10
|202.17
|0.00
|0.00
|2274
|2005.12.26 09:40
|modify
|735
|0.10
|202.17
|197.17
|202.24
|2275
|2005.12.26 09:40
|t/p
|735
|0.10
|202.24
|197.17
|202.24
|0.59
|658.50
|2276
|2005.12.26 09:41
|buy
|736
|0.10
|202.40
|0.00
|0.00
|2277
|2005.12.26 09:41
|modify
|736
|0.10
|202.40
|197.40
|202.47
|2278
|2005.12.27 02:23
|t/p
|736
|0.10
|202.47
|197.40
|202.47
|0.81
|659.31
|2279
|2005.12.27 02:24
|buy
|737
|0.10
|202.49
|0.00
|0.00
|2280
|2005.12.27 02:24
|modify
|737
|0.10
|202.49
|197.49
|202.56
|2281
|2005.12.27 02:28
|t/p
|737
|0.10
|202.56
|197.49
|202.56
|0.59
|659.90
|2282
|2005.12.27 02:29
|buy
|738
|0.10
|202.67
|0.00
|0.00
|2283
|2005.12.27 02:29
|modify
|738
|0.10
|202.67
|197.67
|202.74
|2284
|2005.12.27 02:45
|t/p
|738
|0.10
|202.74
|197.67
|202.74
|0.59
|660.49
|2285
|2005.12.27 02:46
|buy
|739
|0.10
|202.83
|0.00
|0.00
|2286
|2005.12.27 02:46
|modify
|739
|0.10
|202.83
|197.83
|202.90
|2287
|2005.12.27 07:08
|t/p
|739
|0.10
|202.90
|197.83
|202.90
|0.59
|661.08
|2288
|2005.12.27 07:08
|buy
|740
|0.10
|203.01
|0.00
|0.00
|2289
|2005.12.27 07:08
|modify
|740
|0.10
|203.01
|198.01
|203.08
|2290
|2005.12.27 10:17
|t/p
|740
|0.10
|203.08
|198.01
|203.08
|0.58
|661.66
|2291
|2005.12.27 10:18
|buy
|741
|0.10
|203.18
|0.00
|0.00
|2292
|2005.12.27 10:18
|modify
|741
|0.10
|203.18
|198.18
|203.25
|2293
|2005.12.27 11:07
|t/p
|741
|0.10
|203.25
|198.18
|203.25
|0.59
|662.25
|2294
|2005.12.27 11:08
|buy
|742
|0.10
|203.34
|0.00
|0.00
|2295
|2005.12.27 11:08
|modify
|742
|0.10
|203.34
|198.34
|203.41
|2296
|2005.12.27 12:03
|t/p
|742
|0.10
|203.41
|198.34
|203.41
|0.59
|662.84
|2297
|2005.12.27 12:04
|buy
|743
|0.10
|203.47
|0.00
|0.00
|2298
|2005.12.27 12:04
|modify
|743
|0.10
|203.47
|198.47
|203.54
|2299
|2005.12.28 08:37
|t/p
|743
|0.10
|203.54
|198.47
|203.54
|0.81
|663.64
|2300
|2005.12.28 08:38
|buy
|744
|0.10
|203.62
|0.00
|0.00
|2301
|2005.12.28 08:38
|modify
|744
|0.10
|203.62
|198.62
|203.69
|2302
|2005.12.28 08:49
|t/p
|744
|0.10
|203.69
|198.62
|203.69
|0.59
|664.23
|2303
|2005.12.28 08:50
|sell
|745
|0.10
|203.61
|0.00
|0.00
|2304
|2005.12.28 08:50
|modify
|745
|0.10
|203.61
|208.61
|203.54
|2305
|2005.12.28 08:51
|sell
|746
|0.50
|203.69
|0.00
|0.00
|2306
|2005.12.28 08:51
|modify
|746
|0.50
|203.69
|208.68
|203.61
|2307
|2005.12.28 08:51
|modify
|745
|0.10
|203.61
|208.68
|203.61
|2308
|2005.12.28 10:02
|t/p
|745
|0.10
|203.61
|208.68
|203.61
|0.00
|664.23
|2309
|2005.12.28 10:02
|t/p
|746
|0.50
|203.61
|208.68
|203.61
|3.36
|667.59
|2310
|2005.12.28 10:03
|sell
|747
|0.10
|203.47
|0.00
|0.00
|2311
|2005.12.28 10:03
|modify
|747
|0.10
|203.47
|208.47
|203.40
|2312
|2005.12.28 10:51
|t/p
|747
|0.10
|203.40
|208.47
|203.40
|0.58
|668.17
|2313
|2005.12.28 10:52
|sell
|748
|0.10
|203.30
|0.00
|0.00
|2314
|2005.12.28 10:52
|modify
|748
|0.10
|203.30
|208.30
|203.23
|2315
|2005.12.28 14:59
|t/p
|748
|0.10
|203.23
|208.30
|203.23
|0.59
|668.76
|2316
|2005.12.28 15:00
|sell
|749
|0.10
|203.15
|0.00
|0.00
|2317
|2005.12.28 15:00
|modify
|749
|0.10
|203.15
|208.15
|203.08
|2318
|2005.12.28 15:47
|t/p
|749
|0.10
|203.08
|208.15
|203.08
|0.59
|669.35
|2319
|2005.12.28 15:48
|sell
|750
|0.10
|202.97
|0.00
|0.00
|2320
|2005.12.28 15:48
|modify
|750
|0.10
|202.97
|207.97
|202.90
|2321
|2005.12.28 16:17
|t/p
|750
|0.10
|202.90
|207.97
|202.90
|0.58
|669.93
|2322
|2005.12.28 16:18
|sell
|751
|0.10
|202.84
|0.00
|0.00
|2323
|2005.12.28 16:18
|modify
|751
|0.10
|202.84
|207.84
|202.77
|2324
|2005.12.28 16:36
|t/p
|751
|0.10
|202.77
|207.84
|202.77
|0.59
|670.52
|2325
|2005.12.28 16:37
|sell
|752
|0.10
|202.67
|0.00
|0.00
|2326
|2005.12.28 16:37
|modify
|752
|0.10
|202.67
|207.67
|202.60
|2327
|2005.12.28 18:00
|t/p
|752
|0.10
|202.60
|207.67
|202.60
|0.58
|671.10
|2328
|2005.12.28 18:01
|sell
|753
|0.10
|202.50
|0.00
|0.00
|2329
|2005.12.28 18:01
|modify
|753
|0.10
|202.50
|207.50
|202.43
|2330
|2005.12.28 18:07
|t/p
|753
|0.10
|202.43
|207.50
|202.43
|0.59
|671.69
|2331
|2005.12.28 18:08
|sell
|754
|0.10
|202.29
|0.00
|0.00
|2332
|2005.12.28 18:08
|modify
|754
|0.10
|202.29
|207.29
|202.22
|2333
|2005.12.28 18:08
|t/p
|754
|0.10
|202.22
|207.29
|202.22
|0.59
|672.28
|2334
|2005.12.28 18:09
|sell
|755
|0.10
|202.03
|0.00
|0.00
|2335
|2005.12.28 18:09
|modify
|755
|0.10
|202.03
|207.03
|201.96
|2336
|2005.12.28 18:10
|t/p
|755
|0.10
|201.96
|207.03
|201.96
|0.59
|672.87
|2337
|2005.12.28 18:11
|buy
|756
|0.10
|202.07
|0.00
|0.00
|2338
|2005.12.28 18:11
|modify
|756
|0.10
|202.07
|197.07
|202.14
|2339
|2005.12.28 18:12
|t/p
|756
|0.10
|202.14
|197.07
|202.14
|0.59
|673.46
|2340
|2005.12.28 18:13
|buy
|757
|0.10
|202.17
|0.00
|0.00
|2341
|2005.12.28 18:13
|modify
|757
|0.10
|202.17
|197.17
|202.24
|2342
|2005.12.28 18:18
|t/p
|757
|0.10
|202.24
|197.17
|202.24
|0.59
|674.05
|2343
|2005.12.28 18:19
|buy
|758
|0.10
|202.35
|0.00
|0.00
|2344
|2005.12.28 18:19
|modify
|758
|0.10
|202.35
|197.35
|202.42
|2345
|2005.12.28 19:09
|t/p
|758
|0.10
|202.42
|197.35
|202.42
|0.59
|674.64
|2346
|2005.12.28 19:10
|buy
|759
|0.10
|202.54
|0.00
|0.00
|2347
|2005.12.28 19:10
|modify
|759
|0.10
|202.54
|197.54
|202.61
|2348
|2005.12.29 01:15
|t/p
|759
|0.10
|202.61
|197.54
|202.61
|1.24
|675.88
|2349
|2005.12.29 01:16
|buy
|760
|0.10
|202.69
|0.00
|0.00
|2350
|2005.12.29 01:16
|modify
|760
|0.10
|202.69
|197.69
|202.76
|2351
|2005.12.29 01:23
|t/p
|760
|0.10
|202.76
|197.69
|202.76
|0.59
|676.47
|2352
|2005.12.29 01:24
|buy
|761
|0.10
|202.85
|0.00
|0.00
|2353
|2005.12.29 01:24
|modify
|761
|0.10
|202.85
|197.85
|202.92
|2354
|2005.12.29 01:48
|t/p
|761
|0.10
|202.92
|197.85
|202.92
|0.59
|677.06
|2355
|2005.12.29 01:49
|sell
|762
|0.10
|202.90
|0.00
|0.00
|2356
|2005.12.29 01:49
|modify
|762
|0.10
|202.90
|207.90
|202.83
|2357
|2005.12.29 01:50
|sell
|763
|0.50
|202.90
|0.00
|0.00
|2358
|2005.12.29 01:50
|modify
|763
|0.50
|202.90
|207.90
|202.83
|2359
|2005.12.29 02:42
|t/p
|762
|0.10
|202.83
|207.90
|202.83
|0.59
|677.65
|2360
|2005.12.29 02:42
|t/p
|763
|0.50
|202.83
|207.90
|202.83
|2.94
|680.59
|2361
|2005.12.29 02:43
|sell
|764
|0.10
|202.66
|0.00
|0.00
|2362
|2005.12.29 02:43
|modify
|764
|0.10
|202.66
|207.66
|202.59
|2363
|2005.12.29 10:38
|t/p
|764
|0.10
|202.59
|207.66
|202.59
|0.59
|681.18
|2364
|2005.12.29 10:39
|sell
|765
|0.10
|202.51
|0.00
|0.00
|2365
|2005.12.29 10:39
|modify
|765
|0.10
|202.51
|207.51
|202.44
|2366
|2005.12.30 04:32
|t/p
|765
|0.10
|202.44
|207.51
|202.44
|0.34
|681.52
|2367
|2005.12.30 04:33
|sell
|766
|0.10
|202.36
|0.00
|0.00
|2368
|2005.12.30 04:33
|modify
|766
|0.10
|202.36
|207.36
|202.29
|2369
|2005.12.30 04:35
|t/p
|766
|0.10
|202.29
|207.36
|202.29
|0.59
|682.11
|2370
|2005.12.30 04:36
|sell
|767
|0.10
|202.23
|0.00
|0.00
|2371
|2005.12.30 04:36
|modify
|767
|0.10
|202.23
|207.23
|202.16
|2372
|2005.12.30 04:38
|t/p
|767
|0.10
|202.16
|207.23
|202.16
|0.59
|682.70
|2373
|2005.12.30 04:39
|sell
|768
|0.10
|202.09
|0.00
|0.00
|2374
|2005.12.30 04:39
|modify
|768
|0.10
|202.09
|207.09
|202.02
|2375
|2005.12.30 04:40
|t/p
|768
|0.10
|202.02
|207.09
|202.02
|0.59
|683.29
|2376
|2005.12.30 04:41
|sell
|769
|0.10
|201.82
|0.00
|0.00
|2377
|2005.12.30 04:41
|modify
|769
|0.10
|201.82
|206.82
|201.75
|2378
|2006.01.04 10:22
|sell
|770
|0.50
|203.93
|0.00
|0.00
|2379
|2006.01.04 10:22
|modify
|770
|0.50
|203.93
|208.58
|203.51
|2380
|2006.01.04 10:22
|modify
|769
|0.10
|201.82
|208.58
|203.51
|2381
|2006.01.05 08:23
|t/p
|769
|0.10
|203.51
|208.58
|203.51
|-15.72
|667.56
|2382
|2006.01.05 08:23
|t/p
|770
|0.50
|203.51
|208.58
|203.51
|13.83
|681.39
|2383
|2006.01.05 08:24
|sell
|771
|0.10
|203.43
|0.00
|0.00
|2384
|2006.01.05 08:24
|modify
|771
|0.10
|203.43
|208.43
|203.36
|2385
|2006.01.05 08:39
|t/p
|771
|0.10
|203.36
|208.43
|203.36
|0.59
|681.98
|2386
|2006.01.05 08:40
|sell
|772
|0.10
|203.27
|0.00
|0.00
|2387
|2006.01.05 08:40
|modify
|772
|0.10
|203.27
|208.27
|203.20
|2388
|2006.01.05 09:13
|t/p
|772
|0.10
|203.20
|208.27
|203.20
|0.58
|682.56
|2389
|2006.01.05 09:14
|sell
|773
|0.10
|203.12
|0.00
|0.00
|2390
|2006.01.05 09:14
|modify
|773
|0.10
|203.12
|208.12
|203.05
|2391
|2006.01.05 09:24
|t/p
|773
|0.10
|203.05
|208.12
|203.05
|0.58
|683.14
|2392
|2006.01.05 09:25
|sell
|774
|0.10
|202.95
|0.00
|0.00
|2393
|2006.01.05 09:25
|modify
|774
|0.10
|202.95
|207.95
|202.88
|2394
|2006.01.06 14:48
|t/p
|774
|0.10
|202.88
|207.95
|202.88
|0.34
|683.48
|2395
|2006.01.06 14:49
|sell
|775
|0.10
|202.78
|0.00
|0.00
|2396
|2006.01.06 14:49
|modify
|775
|0.10
|202.78
|207.78
|202.71
|2397
|2006.01.06 14:49
|t/p
|775
|0.10
|202.71
|207.78
|202.71
|0.59
|684.07
|2398
|2006.01.06 14:50
|buy
|776
|0.10
|202.86
|0.00
|0.00
|2399
|2006.01.06 14:50
|modify
|776
|0.10
|202.86
|197.86
|202.93
|2400
|2006.01.06 14:50
|t/p
|776
|0.10
|202.93
|197.86
|202.93
|0.58
|684.65
|2401
|2006.01.06 14:51
|buy
|777
|0.10
|202.95
|0.00
|0.00
|2402
|2006.01.06 14:51
|modify
|777
|0.10
|202.95
|197.95
|203.02
|2403
|2006.01.06 16:41
|t/p
|777
|0.10
|203.02
|197.95
|203.02
|0.59
|685.24
|2404
|2006.01.06 16:42
|buy
|778
|0.10
|203.15
|0.00
|0.00
|2405
|2006.01.06 16:42
|modify
|778
|0.10
|203.15
|198.15
|203.22
|2406
|2006.01.16 06:19
|t/p
|778
|0.10
|203.22
|198.15
|203.22
|2.31
|687.55
|2407
|2006.01.16 06:20
|sell
|779
|0.10
|203.15
|0.00
|0.00
|2408
|2006.01.16 06:20
|modify
|779
|0.10
|203.15
|208.15
|203.08
|2409
|2006.01.16 06:21
|sell
|780
|0.50
|203.18
|0.00
|0.00
|2410
|2006.01.16 06:21
|modify
|780
|0.50
|203.18
|208.17
|203.10
|2411
|2006.01.16 06:21
|modify
|779
|0.10
|203.15
|208.17
|203.10
|2412
|2006.01.16 06:59
|t/p
|779
|0.10
|203.10
|208.17
|203.10
|0.42
|687.97
|2413
|2006.01.16 06:59
|t/p
|780
|0.50
|203.10
|208.17
|203.10
|3.36
|691.33
|2414
|2006.01.16 07:00
|sell
|781
|0.10
|202.97
|0.00
|0.00
|2415
|2006.01.16 07:00
|modify
|781
|0.10
|202.97
|207.97
|202.90
|2416
|2006.01.16 11:21
|t/p
|781
|0.10
|202.90
|207.97
|202.90
|0.58
|691.91
|2417
|2006.01.16 11:22
|sell
|782
|0.10
|202.81
|0.00
|0.00
|2418
|2006.01.16 11:22
|modify
|782
|0.10
|202.81
|207.81
|202.74
|2419
|2006.01.17 10:39
|t/p
|782
|0.10
|202.74
|207.81
|202.74
|0.34
|692.25
|2420
|2006.01.17 10:40
|sell
|783
|0.10
|202.68
|0.00
|0.00
|2421
|2006.01.17 10:40
|modify
|783
|0.10
|202.68
|207.68
|202.61
|2422
|2006.01.17 10:42
|t/p
|783
|0.10
|202.61
|207.68
|202.61
|0.59
|692.84
|2423
|2006.01.17 10:43
|sell
|784
|0.10
|202.51
|0.00
|0.00
|2424
|2006.01.17 10:43
|modify
|784
|0.10
|202.51
|207.51
|202.44
|2425
|2006.01.17 17:15
|sell
|785
|0.50
|204.05
|0.00
|0.00
|2426
|2006.01.17 17:15
|modify
|785
|0.50
|204.05
|208.79
|203.72
|2427
|2006.01.17 17:15
|modify
|784
|0.10
|202.51
|208.79
|203.72
|2428
|2006.01.18 07:17
|t/p
|784
|0.10
|203.72
|208.79
|203.72
|-10.41
|682.42
|2429
|2006.01.18 07:17
|t/p
|785
|0.50
|203.72
|208.79
|203.72
|12.59
|695.01
|2430
|2006.01.18 07:18
|buy
|786
|0.10
|203.78
|0.00
|0.00
|2431
|2006.01.18 07:18
|modify
|786
|0.10
|203.78
|198.78
|203.85
|2432
|2006.01.18 07:24
|t/p
|786
|0.10
|203.85
|198.78
|203.85
|0.58
|695.59
|2433
|2006.01.18 07:25
|buy
|787
|0.10
|203.93
|0.00
|0.00
|2434
|2006.01.18 07:25
|modify
|787
|0.10
|203.93
|198.93
|204.00
|2435
|2006.01.20 19:38
|t/p
|787
|0.10
|204.00
|198.93
|204.00
|1.44
|697.04
|2436
|2006.01.20 19:39
|buy
|788
|0.10
|204.13
|0.00
|0.00
|2437
|2006.01.20 19:39
|modify
|788
|0.10
|204.13
|199.13
|204.20
|2438
|2006.01.20 22:10
|t/p
|788
|0.10
|204.20
|199.13
|204.20
|0.58
|697.62
|2439
|2006.01.20 22:11
|sell
|789
|0.10
|204.19
|0.00
|0.00
|2440
|2006.01.20 22:11
|modify
|789
|0.10
|204.19
|209.19
|204.12
|2441
|2006.01.20 22:12
|sell
|790
|0.50
|204.14
|0.00
|0.00
|2442
|2006.01.20 22:12
|modify
|790
|0.50
|204.14
|209.15
|204.08
|2443
|2006.01.20 22:12
|modify
|789
|0.10
|204.19
|209.15
|204.08
|2444
|2006.01.23 00:00
|t/p
|789
|0.10
|204.08
|209.15
|204.08
|0.67
|698.28
|2445
|2006.01.23 00:00
|t/p
|790
|0.50
|204.08
|209.15
|204.08
|1.25
|699.53
|2446
|2006.01.23 00:00
|sell
|791
|0.10
|203.98
|0.00
|0.00
|2447
|2006.01.23 00:00
|modify
|791
|0.10
|203.98
|208.98
|203.91
|2448
|2006.01.23 09:09
|t/p
|791
|0.10
|203.91
|208.98
|203.91
|0.59
|700.12
|2449
|2006.01.23 09:10
|sell
|792
|0.10
|203.78
|0.00
|0.00
|2450
|2006.01.23 09:10
|modify
|792
|0.10
|203.78
|208.78
|203.71
|2451
|2006.01.23 09:41
|t/p
|792
|0.10
|203.71
|208.78
|203.71
|0.59
|700.71
|2452
|2006.01.23 09:42
|sell
|793
|0.10
|203.63
|0.00
|0.00
|2453
|2006.01.23 09:42
|modify
|793
|0.10
|203.63
|208.63
|203.56
|2454
|2006.01.23 10:48
|t/p
|793
|0.10
|203.56
|208.63
|203.56
|0.59
|701.30
|2455
|2006.01.23 10:49
|sell
|794
|0.10
|203.53
|0.00
|0.00
|2456
|2006.01.23 10:49
|modify
|794
|0.10
|203.53
|208.53
|203.46
|2457
|2006.01.24 19:13
|sell
|795
|0.50
|205.01
|0.00
|0.00
|2458
|2006.01.24 19:13
|modify
|795
|0.50
|205.01
|209.76
|204.69
|2459
|2006.01.24 19:13
|modify
|794
|0.10
|203.53
|209.76
|204.69
|2460
|2006.01.24 20:24
|t/p
|794
|0.10
|204.69
|209.76
|204.69
|-9.99
|691.31
|2461
|2006.01.24 20:24
|t/p
|795
|0.50
|204.69
|209.76
|204.69
|13.44
|704.75
|2462
|2006.01.24 20:25
|sell
|796
|0.10
|204.55
|0.00
|0.00
|2463
|2006.01.24 20:25
|modify
|796
|0.10
|204.55
|209.55
|204.48
|2464
|2006.01.25 14:58
|sell
|797
|0.50
|205.88
|0.00
|0.00
|2465
|2006.01.25 14:58
|modify
|797
|0.50
|205.88
|210.66
|205.59
|2466
|2006.01.25 14:58
|modify
|796
|0.10
|204.55
|210.66
|205.59
|2467
|2006.01.25 15:52
|sell
|798
|2.50
|206.75
|0.00
|0.00
|2468
|2006.01.25 15:52
|modify
|798
|2.50
|206.75
|211.54
|206.47
|2469
|2006.01.25 15:52
|modify
|797
|0.50
|205.88
|211.54
|206.47
|2470
|2006.01.25 15:52
|modify
|796
|0.10
|204.55
|211.54
|206.47
|2471
|2006.01.25 20:23
|t/p
|796
|0.10
|206.47
|211.54
|206.47
|-16.37
|688.37
|2472
|2006.01.25 20:23
|t/p
|797
|0.50
|206.47
|211.54
|206.47
|-24.78
|663.59
|2473
|2006.01.25 20:23
|t/p
|798
|2.50
|206.47
|211.54
|206.47
|58.80
|722.39
|2474
|2006.01.25 20:23
|sell
|799
|0.10
|206.37
|0.00
|0.00
|2475
|2006.01.25 20:23
|modify
|799
|0.10
|206.37
|211.37
|206.30
|2476
|2006.01.26 01:49
|t/p
|799
|0.10
|206.30
|211.37
|206.30
|-0.18
|722.21
|2477
|2006.01.26 01:50
|sell
|800
|0.10
|206.20
|0.00
|0.00
|2478
|2006.01.26 01:50
|modify
|800
|0.10
|206.20
|211.20
|206.13
|2479
|2006.01.27 11:54
|sell
|801
|0.50
|207.64
|0.00
|0.00
|2480
|2006.01.27 11:54
|modify
|801
|0.50
|207.64
|212.40
|207.33
|2481
|2006.01.27 11:54
|modify
|800
|0.10
|206.20
|212.40
|207.33
|2482
|2006.01.27 20:59
|t/p
|800
|0.10
|207.33
|212.40
|207.33
|-9.74
|712.47
|2483
|2006.01.27 20:59
|t/p
|801
|0.50
|207.33
|212.40
|207.33
|13.02
|725.49
|2484
|2006.01.27 21:00
|sell
|802
|0.10
|207.28
|0.00
|0.00
|2485
|2006.01.27 21:00
|modify
|802
|0.10
|207.28
|212.28
|207.21
|2486
|2006.01.30 00:47
|t/p
|802
|0.10
|207.21
|212.28
|207.21
|0.34
|725.82
|2487
|2006.01.30 00:48
|sell
|803
|0.10
|207.09
|0.00
|0.00
|2488
|2006.01.30 00:48
|modify
|803
|0.10
|207.09
|212.09
|207.02
|2489
|2006.01.31 18:31
|sell
|804
|0.50
|208.50
|0.00
|0.00
|2490
|2006.01.31 18:31
|modify
|804
|0.50
|208.50
|213.26
|208.19
|2491
|2006.01.31 18:31
|modify
|803
|0.10
|207.09
|213.26
|208.19
|2492
|2006.02.01 16:55
|sell
|805
|2.50
|209.42
|0.00
|0.00
|2493
|2006.02.01 16:55
|modify
|805
|2.50
|209.42
|214.20
|209.13
|2494
|2006.02.01 16:55
|modify
|804
|0.50
|208.50
|214.20
|209.13
|2495
|2006.02.01 16:55
|modify
|803
|0.10
|207.09
|214.20
|209.13
|2496
|2006.02.01 20:54
|t/p
|803
|0.10
|209.13
|214.20
|209.13
|-17.65
|708.18
|2497
|2006.02.01 20:54
|t/p
|804
|0.50
|209.13
|214.20
|209.13
|-27.73
|680.45
|2498
|2006.02.01 20:54
|t/p
|805
|2.50
|209.13
|214.20
|209.13
|60.90
|741.35
|2499
|2006.02.01 20:55
|sell
|806
|0.10
|209.04
|0.00
|0.00
|2500
|2006.02.01 20:55
|modify
|806
|0.10
|209.04
|214.04
|208.97
|2501
|2006.02.02 09:46
|sell
|807
|0.50
|210.29
|0.00
|0.00
|2502
|2006.02.02 09:46
|modify
|807
|0.50
|210.29
|215.08
|210.01
|2503
|2006.02.02 09:46
|modify
|806
|0.10
|209.04
|215.08
|210.01
|2504
|2006.02.03 16:19
|t/p
|806
|0.10
|210.01
|215.08
|210.01
|-9.17
|732.18
|2505
|2006.02.03 16:19
|t/p
|807
|0.50
|210.01
|215.08
|210.01
|10.49
|742.67
|2506
|2006.02.03 16:20
|sell
|808
|0.10
|209.88
|0.00
|0.00
|2507
|2006.02.03 16:20
|modify
|808
|0.10
|209.88
|214.88
|209.81
|2508
|2006.02.03 16:26
|t/p
|808
|0.10
|209.81
|214.88
|209.81
|0.59
|743.26
|2509
|2006.02.03 16:27
|buy
|809
|0.10
|209.88
|0.00
|0.00
|2510
|2006.02.03 16:27
|modify
|809
|0.10
|209.88
|204.88
|209.95
|2511
|2006.02.03 16:34
|t/p
|809
|0.10
|209.95
|204.88
|209.95
|0.59
|743.85
|2512
|2006.02.03 16:35
|sell
|810
|0.10
|209.91
|0.00
|0.00
|2513
|2006.02.03 16:35
|modify
|810
|0.10
|209.91
|214.91
|209.84
|2514
|2006.02.03 16:36
|sell
|811
|0.50
|209.89
|0.00
|0.00
|2515
|2006.02.03 16:36
|modify
|811
|0.50
|209.89
|214.89
|209.82
|2516
|2006.02.03 16:36
|modify
|810
|0.10
|209.91
|214.89
|209.82
|2517
|2006.02.03 16:40
|t/p
|810
|0.10
|209.82
|214.89
|209.82
|0.76
|744.61
|2518
|2006.02.03 16:40
|t/p
|811
|0.50
|209.82
|214.89
|209.82
|2.94
|747.55
|2519
|2006.02.03 16:41
|sell
|812
|0.10
|209.73
|0.00
|0.00
|2520
|2006.02.03 16:41
|modify
|812
|0.10
|209.73
|214.73
|209.66
|2521
|2006.02.03 17:39
|t/p
|812
|0.10
|209.66
|214.73
|209.66
|0.59
|748.14
|2522
|2006.02.03 17:40
|buy
|813
|0.10
|209.71
|0.00
|0.00
|2523
|2006.02.03 17:40
|modify
|813
|0.10
|209.71
|204.71
|209.78
|2524
|2006.02.03 18:15
|t/p
|813
|0.10
|209.78
|204.71
|209.78
|0.59
|748.73
|2525
|2006.02.03 18:16
|buy
|814
|0.10
|209.87
|0.00
|0.00
|2526
|2006.02.03 18:16
|modify
|814
|0.10
|209.87
|204.87
|209.94
|2527
|2006.02.10 10:53
|s/l
|814
|0.10
|204.87
|204.87
|209.94
|-40.50
|708.23
|2528
|2006.02.10 10:54
|sell
|815
|0.10
|204.85
|0.00
|0.00
|2529
|2006.02.10 10:54
|modify
|815
|0.10
|204.85
|209.85
|204.78
|2530
|2006.02.10 10:55
|sell
|816
|0.50
|204.83
|0.00
|0.00
|2531
|2006.02.10 10:55
|modify
|816
|0.50
|204.83
|209.83
|204.76
|2532
|2006.02.10 10:55
|modify
|815
|0.10
|204.85
|209.83
|204.76
|2533
|2006.02.10 14:07
|sell
|817
|2.50
|205.73
|0.00
|0.00
|2534
|2006.02.10 14:07
|modify
|817
|2.50
|205.73
|210.56
|205.49
|2535
|2006.02.10 14:07
|modify
|816
|0.50
|204.83
|210.56
|205.49
|2536
|2006.02.10 14:07
|modify
|815
|0.10
|204.85
|210.56
|205.49
|2537
|2006.02.10 14:50
|t/p
|815
|0.10
|205.49
|210.56
|205.49
|-5.37
|702.86
|2538
|2006.02.10 14:50
|t/p
|816
|0.50
|205.49
|210.56
|205.49
|-27.72
|675.14
|2539
|2006.02.10 14:50
|t/p
|817
|2.50
|205.49
|210.56
|205.49
|50.40
|725.54
|2540
|2006.02.10 14:51
|sell
|818
|0.10
|205.41
|0.00
|0.00
|2541
|2006.02.10 14:51
|modify
|818
|0.10
|205.41
|210.41
|205.34
|2542
|2006.02.10 16:39
|t/p
|818
|0.10
|205.34
|210.41
|205.34
|0.59
|726.13
|2543
|2006.02.10 16:40
|sell
|819
|0.10
|205.25
|0.00
|0.00
|2544
|2006.02.10 16:40
|modify
|819
|0.10
|205.25
|210.25
|205.18
|2545
|2006.02.10 17:02
|t/p
|819
|0.10
|205.18
|210.25
|205.18
|0.59
|726.72
|2546
|2006.02.10 17:03
|sell
|820
|0.10
|205.11
|0.00
|0.00
|2547
|2006.02.10 17:03
|modify
|820
|0.10
|205.11
|210.11
|205.04
|2548
|2006.02.10 17:13
|t/p
|820
|0.10
|205.04
|210.11
|205.04
|0.59
|727.31
|2549
|2006.02.10 17:14
|sell
|821
|0.10
|204.98
|0.00
|0.00
|2550
|2006.02.10 17:14
|modify
|821
|0.10
|204.98
|209.98
|204.91
|2551
|2006.02.14 00:26
|t/p
|821
|0.10
|204.91
|209.98
|204.91
|0.08
|727.39
|2552
|2006.02.14 00:27
|sell
|822
|0.10
|204.81
|0.00
|0.00
|2553
|2006.02.14 00:27
|modify
|822
|0.10
|204.81
|209.81
|204.74
|2554
|2006.02.14 00:37
|t/p
|822
|0.10
|204.74
|209.81
|204.74
|0.59
|727.98
|2555
|2006.02.14 00:37
|sell
|823
|0.10
|204.65
|0.00
|0.00
|2556
|2006.02.14 00:37
|modify
|823
|0.10
|204.65
|209.65
|204.58
|2557
|2006.02.14 01:39
|t/p
|823
|0.10
|204.58
|209.65
|204.58
|0.59
|728.57
|2558
|2006.02.14 01:40
|sell
|824
|0.10
|204.43
|0.00
|0.00
|2559
|2006.02.14 01:40
|modify
|824
|0.10
|204.43
|209.43
|204.36
|2560
|2006.02.14 07:15
|t/p
|824
|0.10
|204.36
|209.43
|204.36
|0.59
|729.16
|2561
|2006.02.14 07:16
|sell
|825
|0.10
|204.22
|0.00
|0.00
|2562
|2006.02.14 07:16
|modify
|825
|0.10
|204.22
|209.22
|204.15
|2563
|2006.02.14 10:30
|t/p
|825
|0.10
|204.15
|209.22
|204.15
|0.58
|729.74
|2564
|2006.02.14 10:31
|sell
|826
|0.10
|204.06
|0.00
|0.00
|2565
|2006.02.14 10:31
|modify
|826
|0.10
|204.06
|209.06
|203.99
|2566
|2006.02.14 10:43
|t/p
|826
|0.10
|203.99
|209.06
|203.99
|0.59
|730.33
|2567
|2006.02.14 10:44
|buy
|827
|0.10
|204.04
|0.00
|0.00
|2568
|2006.02.14 10:44
|modify
|827
|0.10
|204.04
|199.04
|204.11
|2569
|2006.02.14 10:56
|t/p
|827
|0.10
|204.11
|199.04
|204.11
|0.59
|730.92
|2570
|2006.02.14 10:57
|buy
|828
|0.10
|204.20
|0.00
|0.00
|2571
|2006.02.14 10:57
|modify
|828
|0.10
|204.20
|199.20
|204.27
|2572
|2006.02.15 00:40
|t/p
|828
|0.10
|204.27
|199.20
|204.27
|0.81
|731.73
|2573
|2006.02.15 00:41
|sell
|829
|0.10
|204.26
|0.00
|0.00
|2574
|2006.02.15 00:41
|modify
|829
|0.10
|204.26
|209.26
|204.19
|2575
|2006.02.15 00:42
|sell
|830
|0.50
|204.24
|0.00
|0.00
|2576
|2006.02.15 00:42
|modify
|830
|0.50
|204.24
|209.24
|204.17
|2577
|2006.02.15 00:42
|modify
|829
|0.10
|204.26
|209.24
|204.17
|2578
|2006.02.15 01:01
|t/p
|829
|0.10
|204.17
|209.24
|204.17
|0.76
|732.49
|2579
|2006.02.15 01:01
|t/p
|830
|0.50
|204.17
|209.24
|204.17
|2.94
|735.43
|2580
|2006.02.15 01:02
|sell
|831
|0.10
|204.06
|0.00
|0.00
|2581
|2006.02.15 01:02
|modify
|831
|0.10
|204.06
|209.06
|203.99
|2582
|2006.02.15 08:14
|t/p
|831
|0.10
|203.99
|209.06
|203.99
|0.59
|736.02
|2583
|2006.02.15 08:15
|sell
|832
|0.10
|203.91
|0.00
|0.00
|2584
|2006.02.15 08:15
|modify
|832
|0.10
|203.91
|208.91
|203.84
|2585
|2006.02.15 11:23
|t/p
|832
|0.10
|203.84
|208.91
|203.84
|0.59
|736.61
|2586
|2006.02.15 11:24
|sell
|833
|0.10
|203.69
|0.00
|0.00
|2587
|2006.02.15 11:24
|modify
|833
|0.10
|203.69
|208.69
|203.62
|2588
|2006.02.15 17:32
|sell
|834
|0.50
|205.12
|0.00
|0.00
|2589
|2006.02.15 17:32
|modify
|834
|0.50
|205.12
|209.88
|204.81
|2590
|2006.02.15 17:32
|modify
|833
|0.10
|203.69
|209.88
|204.81
|2591
|2006.02.16 06:41
|t/p
|833
|0.10
|204.81
|209.88
|204.81
|-10.17
|726.43
|2592
|2006.02.16 06:41
|t/p
|834
|0.50
|204.81
|209.88
|204.81
|9.21
|735.64
|2593
|2006.02.16 06:42
|sell
|835
|0.10
|204.71
|0.00
|0.00
|2594
|2006.02.16 06:42
|modify
|835
|0.10
|204.71
|209.71
|204.64
|2595
|2006.02.16 10:30
|t/p
|835
|0.10
|204.64
|209.71
|204.64
|0.59
|736.23
|2596
|2006.02.16 10:31
|sell
|836
|0.10
|204.39
|0.00
|0.00
|2597
|2006.02.16 10:31
|modify
|836
|0.10
|204.39
|209.39
|204.32
|2598
|2006.02.16 10:35
|t/p
|836
|0.10
|204.32
|209.39
|204.32
|0.59
|736.82
|2599
|2006.02.16 10:36
|sell
|837
|0.10
|204.19
|0.00
|0.00
|2600
|2006.02.16 10:36
|modify
|837
|0.10
|204.19
|209.19
|204.12
|2601
|2006.02.17 12:31
|sell
|838
|0.50
|206.00
|0.00
|0.00
|2602
|2006.02.17 12:31
|modify
|838
|0.50
|206.00
|210.70
|205.63
|2603
|2006.02.17 12:31
|modify
|837
|0.10
|204.19
|210.70
|205.63
|2604
|2006.02.17 22:48
|t/p
|837
|0.10
|205.63
|210.70
|205.63
|-12.35
|724.47
|2605
|2006.02.17 22:48
|t/p
|838
|0.50
|205.63
|210.70
|205.63
|15.54
|740.01
|2606
|2006.02.17 22:48
|sell
|839
|0.10
|205.54
|0.00
|0.00
|2607
|2006.02.17 22:48
|modify
|839
|0.10
|205.54
|210.54
|205.47
|2608
|2006.02.21 09:28
|sell
|840
|0.50
|206.87
|0.00
|0.00
|2609
|2006.02.21 09:28
|modify
|840
|0.50
|206.87
|211.65
|206.58
|2610
|2006.02.21 09:28
|modify
|839
|0.10
|205.54
|211.65
|206.58
|2611
|2006.02.21 14:13
|sell
|841
|2.50
|207.74
|0.00
|0.00
|2612
|2006.02.21 14:13
|modify
|841
|2.50
|207.74
|212.53
|207.46
|2613
|2006.02.21 14:13
|modify
|840
|0.50
|206.87
|212.53
|207.46
|2614
|2006.02.21 14:13
|modify
|839
|0.10
|205.54
|212.53
|207.46
|2615
|2006.02.21 14:58
|t/p
|839
|0.10
|207.46
|212.53
|207.46
|-16.64
|723.37
|2616
|2006.02.21 14:58
|t/p
|840
|0.50
|207.46
|212.53
|207.46
|-24.78
|698.59
|2617
|2006.02.21 14:58
|t/p
|841
|2.50
|207.46
|212.53
|207.46
|58.80
|757.39
|2618
|2006.02.21 14:59
|sell
|842
|0.10
|207.37
|0.00
|0.00
|2619
|2006.02.21 14:59
|modify
|842
|0.10
|207.37
|212.37
|207.30
|2620
|2006.02.21 16:40
|t/p
|842
|0.10
|207.30
|212.37
|207.30
|0.58
|757.97
|2621
|2006.02.21 16:41
|sell
|843
|0.10
|207.25
|0.00
|0.00
|2622
|2006.02.21 16:41
|modify
|843
|0.10
|207.25
|212.25
|207.18
|2623
|2006.02.22 02:10
|t/p
|843
|0.10
|207.18
|212.25
|207.18
|0.34
|758.31
|2624
|2006.02.22 02:11
|sell
|844
|0.10
|207.07
|0.00
|0.00
|2625
|2006.02.22 02:11
|modify
|844
|0.10
|207.07
|212.07
|207.00
|2626
|2006.02.22 02:17
|t/p
|844
|0.10
|207.00
|212.07
|207.00
|0.58
|758.89
|2627
|2006.02.22 02:18
|sell
|845
|0.10
|206.84
|0.00
|0.00
|2628
|2006.02.22 02:18
|modify
|845
|0.10
|206.84
|211.84
|206.77
|2629
|2006.02.22 11:34
|t/p
|845
|0.10
|206.77
|211.84
|206.77
|0.59
|759.48
|2630
|2006.02.22 11:35
|sell
|846
|0.10
|206.68
|0.00
|0.00
|2631
|2006.02.22 11:35
|modify
|846
|0.10
|206.68
|211.68
|206.61
|2632
|2006.02.22 14:00
|t/p
|846
|0.10
|206.61
|211.68
|206.61
|0.59
|760.07
|2633
|2006.02.22 14:01
|sell
|847
|0.10
|206.53
|0.00
|0.00
|2634
|2006.02.22 14:01
|modify
|847
|0.10
|206.53
|211.53
|206.46
|2635
|2006.02.22 14:05
|t/p
|847
|0.10
|206.46
|211.53
|206.46
|0.59
|760.66
|2636
|2006.02.22 14:05
|sell
|848
|0.10
|206.37
|0.00
|0.00
|2637
|2006.02.22 14:05
|modify
|848
|0.10
|206.37
|211.37
|206.30
|2638
|2006.02.22 14:19
|t/p
|848
|0.10
|206.30
|211.37
|206.30
|0.58
|761.24
|2639
|2006.02.22 14:20
|sell
|849
|0.10
|206.16
|0.00
|0.00
|2640
|2006.02.22 14:20
|modify
|849
|0.10
|206.16
|211.16
|206.09
|2641
|2006.02.23 04:25
|t/p
|849
|0.10
|206.09
|211.16
|206.09
|-0.17
|761.07
|2642
|2006.02.23 04:26
|sell
|850
|0.10
|206.00
|0.00
|0.00
|2643
|2006.02.23 04:26
|modify
|850
|0.10
|206.00
|211.00
|205.93
|2644
|2006.02.23 04:39
|t/p
|850
|0.10
|205.93
|211.00
|205.93
|0.59
|761.66
|2645
|2006.02.23 04:40
|sell
|851
|0.10
|205.80
|0.00
|0.00
|2646
|2006.02.23 04:40
|modify
|851
|0.10
|205.80
|210.80
|205.73
|2647
|2006.02.23 05:21
|t/p
|851
|0.10
|205.73
|210.80
|205.73
|0.59
|762.25
|2648
|2006.02.23 05:22
|sell
|852
|0.10
|205.58
|0.00
|0.00
|2649
|2006.02.23 05:22
|modify
|852
|0.10
|205.58
|210.58
|205.51
|2650
|2006.02.23 05:32
|t/p
|852
|0.10
|205.51
|210.58
|205.51
|0.59
|762.84
|2651
|2006.02.23 05:33
|sell
|853
|0.10
|205.36
|0.00
|0.00
|2652
|2006.02.23 05:33
|modify
|853
|0.10
|205.36
|210.36
|205.29
|2653
|2006.02.23 05:34
|t/p
|853
|0.10
|205.29
|210.36
|205.29
|0.59
|763.43
|2654
|2006.02.23 05:35
|sell
|854
|0.10
|205.20
|0.00
|0.00
|2655
|2006.02.23 05:35
|modify
|854
|0.10
|205.20
|210.20
|205.13
|2656
|2006.02.23 06:06
|t/p
|854
|0.10
|205.13
|210.20
|205.13
|0.59
|764.02
|2657
|2006.02.23 06:07
|sell
|855
|0.10
|205.14
|0.00
|0.00
|2658
|2006.02.23 06:07
|modify
|855
|0.10
|205.14
|210.14
|205.07
|2659
|2006.02.23 06:18
|t/p
|855
|0.10
|205.07
|210.14
|205.07
|0.59
|764.61
|2660
|2006.02.23 06:19
|sell
|856
|0.10
|205.04
|0.00
|0.00
|2661
|2006.02.23 06:19
|modify
|856
|0.10
|205.04
|210.04
|204.97
|2662
|2006.02.23 07:10
|t/p
|856
|0.10
|204.97
|210.04
|204.97
|0.59
|765.20
|2663
|2006.02.23 07:11
|sell
|857
|0.10
|204.85
|0.00
|0.00
|2664
|2006.02.23 07:11
|modify
|857
|0.10
|204.85
|209.85
|204.78
|2665
|2006.02.23 18:27
|t/p
|857
|0.10
|204.78
|209.85
|204.78
|0.59
|765.79
|2666
|2006.02.23 18:28
|sell
|858
|0.10
|204.70
|0.00
|0.00
|2667
|2006.02.23 18:28
|modify
|858
|0.10
|204.70
|209.70
|204.63
|2668
|2006.02.24 01:17
|t/p
|858
|0.10
|204.63
|209.70
|204.63
|0.34
|766.12
|2669
|2006.02.24 01:18
|sell
|859
|0.10
|204.30
|0.00
|0.00
|2670
|2006.02.24 01:18
|modify
|859
|0.10
|204.30
|209.30
|204.23
|2671
|2006.02.24 01:28
|t/p
|859
|0.10
|204.23
|209.30
|204.23
|0.59
|766.71
|2672
|2006.02.24 01:29
|sell
|860
|0.10
|204.15
|0.00
|0.00
|2673
|2006.02.24 01:29
|modify
|860
|0.10
|204.15
|209.15
|204.08
|2674
|2006.02.24 10:58
|t/p
|860
|0.10
|204.08
|209.15
|204.08
|0.59
|767.30
|2675
|2006.02.24 10:59
|sell
|861
|0.10
|203.98
|0.00
|0.00
|2676
|2006.02.24 10:59
|modify
|861
|0.10
|203.98
|208.98
|203.91
|2677
|2006.02.24 16:58
|t/p
|861
|0.10
|203.91
|208.98
|203.91
|0.59
|767.89
|2678
|2006.02.24 16:59
|sell
|862
|0.10
|203.85
|0.00
|0.00
|2679
|2006.02.24 16:59
|modify
|862
|0.10
|203.85
|208.85
|203.78
|2680
|2006.02.24 19:15
|t/p
|862
|0.10
|203.78
|208.85
|203.78
|0.59
|768.48
|2681
|2006.02.24 19:16
|sell
|863
|0.10
|203.66
|0.00
|0.00
|2682
|2006.02.24 19:16
|modify
|863
|0.10
|203.66
|208.66
|203.59
|2683
|2006.02.27 01:12
|t/p
|863
|0.10
|203.59
|208.66
|203.59
|0.34
|768.82
|2684
|2006.02.27 01:12
|sell
|864
|0.10
|203.49
|0.00
|0.00
|2685
|2006.02.27 01:12
|modify
|864
|0.10
|203.49
|208.49
|203.42
|2686
|2006.02.27 01:20
|t/p
|864
|0.10
|203.42
|208.49
|203.42
|0.59
|769.41
|2687
|2006.02.27 01:21
|sell
|865
|0.10
|203.30
|0.00
|0.00
|2688
|2006.02.27 01:21
|modify
|865
|0.10
|203.30
|208.30
|203.23
|2689
|2006.02.27 01:36
|t/p
|865
|0.10
|203.23
|208.30
|203.23
|0.59
|770.00
|2690
|2006.02.27 01:37
|sell
|866
|0.10
|203.14
|0.00
|0.00
|2691
|2006.02.27 01:37
|modify
|866
|0.10
|203.14
|208.14
|203.07
|2692
|2006.02.27 01:38
|t/p
|866
|0.10
|203.07
|208.14
|203.07
|0.59
|770.59
|2693
|2006.02.27 01:39
|sell
|867
|0.10
|202.95
|0.00
|0.00
|2694
|2006.02.27 01:39
|modify
|867
|0.10
|202.95
|207.95
|202.88
|2695
|2006.02.27 01:42
|t/p
|867
|0.10
|202.88
|207.95
|202.88
|0.59
|771.18
|2696
|2006.02.27 01:43
|buy
|868
|0.10
|202.94
|0.00
|0.00
|2697
|2006.02.27 01:43
|modify
|868
|0.10
|202.94
|197.94
|203.01
|2698
|2006.02.28 12:11
|t/p
|868
|0.10
|203.01
|197.94
|203.01
|0.81
|771.98
|2699
|2006.02.28 12:12
|buy
|869
|0.10
|203.13
|0.00
|0.00
|2700
|2006.02.28 12:12
|modify
|869
|0.10
|203.13
|198.13
|203.20
|2701
|2006.02.28 12:35
|t/p
|869
|0.10
|203.20
|198.13
|203.20
|0.59
|772.57
|2702
|2006.02.28 12:36
|buy
|870
|0.10
|203.30
|0.00
|0.00
|2703
|2006.02.28 12:36
|modify
|870
|0.10
|203.30
|198.30
|203.37
|2704
|2006.02.28 14:30
|t/p
|870
|0.10
|203.37
|198.30
|203.37
|0.59
|773.16
|2705
|2006.02.28 14:31
|sell
|871
|0.10
|203.19
|0.00
|0.00
|2706
|2006.02.28 14:31
|modify
|871
|0.10
|203.19
|208.19
|203.12
|2707
|2006.02.28 14:32
|sell
|872
|0.50
|203.17
|0.00
|0.00
|2708
|2006.02.28 14:32
|modify
|872
|0.50
|203.17
|208.17
|203.10
|2709
|2006.02.28 14:32
|modify
|871
|0.10
|203.19
|208.17
|203.10
|2710
|2006.02.28 14:37
|t/p
|871
|0.10
|203.10
|208.17
|203.10
|0.75
|773.91
|2711
|2006.02.28 14:37
|t/p
|872
|0.50
|203.10
|208.17
|203.10
|2.94
|776.85
|2712
|2006.02.28 14:38
|sell
|873
|0.10
|203.04
|0.00
|0.00
|2713
|2006.02.28 14:38
|modify
|873
|0.10
|203.04
|208.04
|202.97
|2714
|2006.02.28 15:20
|t/p
|873
|0.10
|202.97
|208.04
|202.97
|0.59
|777.44
|2715
|2006.02.28 15:21
|sell
|874
|0.10
|202.88
|0.00
|0.00
|2716
|2006.02.28 15:21
|modify
|874
|0.10
|202.88
|207.88
|202.81
|2717
|2006.03.01 00:29
|t/p
|874
|0.10
|202.81
|207.88
|202.81
|0.34
|777.78
|2718
|2006.03.01 00:30
|sell
|875
|0.10
|202.63
|0.00
|0.00
|2719
|2006.03.01 00:30
|modify
|875
|0.10
|202.63
|207.63
|202.56
|2720
|2006.03.01 11:42
|sell
|876
|0.50
|204.03
|0.00
|0.00
|2721
|2006.03.01 11:42
|modify
|876
|0.50
|204.03
|208.80
|203.73
|2722
|2006.03.01 11:42
|modify
|875
|0.10
|202.63
|208.80
|203.73
|2723
|2006.03.01 14:07
|t/p
|875
|0.10
|203.73
|208.80
|203.73
|-9.24
|768.54
|2724
|2006.03.01 14:07
|t/p
|876
|0.50
|203.73
|208.80
|203.73
|12.60
|781.14
|2725
|2006.03.01 14:08
|sell
|877
|0.10
|203.61
|0.00
|0.00
|2726
|2006.03.01 14:08
|modify
|877
|0.10
|203.61
|208.61
|203.54
|2727
|2006.03.01 14:16
|t/p
|877
|0.10
|203.54
|208.61
|203.54
|0.59
|781.73
|2728
|2006.03.01 14:17
|sell
|878
|0.10
|203.46
|0.00
|0.00
|2729
|2006.03.01 14:17
|modify
|878
|0.10
|203.46
|208.46
|203.39
|2730
|2006.03.01 16:34
|t/p
|878
|0.10
|203.39
|208.46
|203.39
|0.59
|782.32
|2731
|2006.03.01 16:35
|sell
|879
|0.10
|203.23
|0.00
|0.00
|2732
|2006.03.01 16:35
|modify
|879
|0.10
|203.23
|208.23
|203.16
|2733
|2006.03.01 17:46
|t/p
|879
|0.10
|203.16
|208.23
|203.16
|0.59
|782.91
|2734
|2006.03.01 17:46
|sell
|880
|0.10
|203.05
|0.00
|0.00
|2735
|2006.03.01 17:46
|modify
|880
|0.10
|203.05
|208.05
|202.98
|2736
|2006.03.01 18:05
|t/p
|880
|0.10
|202.98
|208.05
|202.98
|0.59
|783.50
|2737
|2006.03.01 18:06
|sell
|881
|0.10
|202.89
|0.00
|0.00
|2738
|2006.03.01 18:06
|modify
|881
|0.10
|202.89
|207.89
|202.82
|2739
|2006.03.01 18:10
|t/p
|881
|0.10
|202.82
|207.89
|202.82
|0.59
|784.09
|2740
|2006.03.01 18:11
|sell
|882
|0.10
|202.78
|0.00
|0.00
|2741
|2006.03.01 18:11
|modify
|882
|0.10
|202.78
|207.78
|202.71
|2742
|2006.03.02 16:37
|t/p
|882
|0.10
|202.71
|207.78
|202.71
|-0.17
|783.92
|2743
|2006.03.02 16:38
|buy
|883
|0.10
|202.76
|0.00
|0.00
|2744
|2006.03.02 16:38
|modify
|883
|0.10
|202.76
|197.76
|202.83
|2745
|2006.03.02 17:00
|t/p
|883
|0.10
|202.83
|197.76
|202.83
|0.58
|784.50
|2746
|2006.03.02 17:00
|buy
|884
|0.10
|202.92
|0.00
|0.00
|2747
|2006.03.02 17:00
|modify
|884
|0.10
|202.92
|197.92
|202.99
|2748
|2006.03.02 17:11
|t/p
|884
|0.10
|202.99
|197.92
|202.99
|0.59
|785.09
|2749
|2006.03.02 17:12
|buy
|885
|0.10
|203.08
|0.00
|0.00
|2750
|2006.03.02 17:12
|modify
|885
|0.10
|203.08
|198.08
|203.15
|2751
|2006.03.02 17:25
|t/p
|885
|0.10
|203.15
|198.08
|203.15
|0.59
|785.68
|2752
|2006.03.02 17:26
|buy
|886
|0.10
|203.24
|0.00
|0.00
|2753
|2006.03.02 17:26
|modify
|886
|0.10
|203.24
|198.24
|203.31
|2754
|2006.03.02 18:26
|t/p
|886
|0.10
|203.31
|198.24
|203.31
|0.59
|786.27
|2755
|2006.03.02 18:27
|buy
|887
|0.10
|203.43
|0.00
|0.00
|2756
|2006.03.02 18:27
|modify
|887
|0.10
|203.43
|198.43
|203.50
|2757
|2006.03.03 01:13
|t/p
|887
|0.10
|203.50
|198.43
|203.50
|0.81
|787.07
|2758
|2006.03.03 01:14
|buy
|888
|0.10
|203.46
|0.00
|0.00
|2759
|2006.03.03 01:14
|modify
|888
|0.10
|203.46
|198.46
|203.53
|2760
|2006.03.03 01:31
|t/p
|888
|0.10
|203.53
|198.46
|203.53
|0.59
|787.66
|2761
|2006.03.03 01:32
|buy
|889
|0.10
|203.67
|0.00
|0.00
|2762
|2006.03.03 01:32
|modify
|889
|0.10
|203.67
|198.67
|203.74
|2763
|2006.03.03 01:38
|t/p
|889
|0.10
|203.74
|198.67
|203.74
|0.59
|788.25
|2764
|2006.03.03 01:38
|buy
|890
|0.10
|203.83
|0.00
|0.00
|2765
|2006.03.03 01:38
|modify
|890
|0.10
|203.83
|198.83
|203.90
|2766
|2006.03.03 01:43
|t/p
|890
|0.10
|203.90
|198.83
|203.90
|0.58
|788.83
|2767
|2006.03.03 01:44
|buy
|891
|0.10
|203.98
|0.00
|0.00
|2768
|2006.03.03 01:44
|modify
|891
|0.10
|203.98
|198.98
|204.05
|2769
|2006.03.03 01:55
|t/p
|891
|0.10
|204.05
|198.98
|204.05
|0.58
|789.41
|2770
|2006.03.03 01:56
|buy
|892
|0.10
|204.28
|0.00
|0.00
|2771
|2006.03.03 01:56
|modify
|892
|0.10
|204.28
|199.28
|204.35
|2772
|2006.03.03 12:31
|t/p
|892
|0.10
|204.35
|199.28
|204.35
|0.58
|789.99
|2773
|2006.03.03 12:32
|buy
|893
|0.10
|204.49
|0.00
|0.00
|2774
|2006.03.03 12:32
|modify
|893
|0.10
|204.49
|199.49
|204.56
|2775
|2006.03.03 15:15
|t/p
|893
|0.10
|204.56
|199.49
|204.56
|0.59
|790.58
|2776
|2006.03.03 15:16
|sell
|894
|0.10
|204.53
|0.00
|0.00
|2777
|2006.03.03 15:16
|modify
|894
|0.10
|204.53
|209.53
|204.46
|2778
|2006.03.03 15:17
|sell
|895
|0.50
|204.47
|0.00
|0.00
|2779
|2006.03.03 15:17
|modify
|895
|0.50
|204.47
|209.48
|204.41
|2780
|2006.03.03 15:17
|modify
|894
|0.10
|204.53
|209.48
|204.41
|2781
|2006.03.03 16:14
|t/p
|894
|0.10
|204.41
|209.48
|204.41
|1.01
|791.59
|2782
|2006.03.03 16:14
|t/p
|895
|0.50
|204.41
|209.48
|204.41
|2.52
|794.11
|2783
|2006.03.03 16:15
|sell
|896
|0.10
|204.28
|0.00
|0.00
|2784
|2006.03.03 16:15
|modify
|896
|0.10
|204.28
|209.28
|204.21
|2785
|2006.03.03 16:53
|t/p
|896
|0.10
|204.21
|209.28
|204.21
|0.59
|794.70
|2786
|2006.03.03 16:54
|sell
|897
|0.10
|204.08
|0.00
|0.00
|2787
|2006.03.03 16:54
|modify
|897
|0.10
|204.08
|209.08
|204.01
|2788
|2006.03.06 04:21
|sell
|898
|0.50
|205.36
|0.00
|0.00
|2789
|2006.03.06 04:21
|modify
|898
|0.50
|205.36
|210.15
|205.08
|2790
|2006.03.06 04:21
|modify
|897
|0.10
|204.08
|210.15
|205.08
|2791
|2006.03.07 10:02
|t/p
|897
|0.10
|205.08
|210.15
|205.08
|-8.91
|785.79
|2792
|2006.03.07 10:02
|t/p
|898
|0.50
|205.08
|210.15
|205.08
|10.49
|796.28
|2793
|2006.03.07 10:03
|sell
|899
|0.10
|204.98
|0.00
|0.00
|2794
|2006.03.07 10:03
|modify
|899
|0.10
|204.98
|209.98
|204.91
|2795
|2006.03.07 11:09
|t/p
|899
|0.10
|204.91
|209.98
|204.91
|0.59
|796.87
|2796
|2006.03.07 11:10
|sell
|900
|0.10
|204.81
|0.00
|0.00
|2797
|2006.03.07 11:10
|modify
|900
|0.10
|204.81
|209.81
|204.74
|2798
|2006.03.07 11:33
|t/p
|900
|0.10
|204.74
|209.81
|204.74
|0.59
|797.46
|2799
|2006.03.07 11:34
|sell
|901
|0.10
|204.67
|0.00
|0.00
|2800
|2006.03.07 11:34
|modify
|901
|0.10
|204.67
|209.67
|204.60
|2801
|2006.03.07 11:36
|t/p
|901
|0.10
|204.60
|209.67
|204.60
|0.58
|798.04
|2802
|2006.03.07 11:37
|sell
|902
|0.10
|204.53
|0.00
|0.00
|2803
|2006.03.07 11:37
|modify
|902
|0.10
|204.53
|209.53
|204.46
|2804
|2006.03.07 14:57
|t/p
|902
|0.10
|204.46
|209.53
|204.46
|0.59
|798.63
|2805
|2006.03.07 14:58
|sell
|903
|0.10
|204.32
|0.00
|0.00
|2806
|2006.03.07 14:58
|modify
|903
|0.10
|204.32
|209.32
|204.25
|2807
|2006.03.07 15:51
|t/p
|903
|0.10
|204.25
|209.32
|204.25
|0.58
|799.21
|2808
|2006.03.07 15:52
|sell
|904
|0.10
|204.20
|0.00
|0.00
|2809
|2006.03.07 15:52
|modify
|904
|0.10
|204.20
|209.20
|204.13
|2810
|2006.03.07 16:41
|t/p
|904
|0.10
|204.13
|209.20
|204.13
|0.59
|799.80
|2811
|2006.03.07 16:42
|sell
|905
|0.10
|204.00
|0.00
|0.00
|2812
|2006.03.07 16:42
|modify
|905
|0.10
|204.00
|209.00
|203.93
|2813
|2006.03.08 02:31
|t/p
|905
|0.10
|203.93
|209.00
|203.93
|0.34
|800.14
|2814
|2006.03.08 02:32
|sell
|906
|0.10
|203.85
|0.00
|0.00
|2815
|2006.03.08 02:32
|modify
|906
|0.10
|203.85
|208.85
|203.78
|2816
|2006.03.09 11:37
|t/p
|906
|0.10
|203.78
|208.85
|203.78
|-0.17
|799.97
|2817
|2006.03.09 11:38
|sell
|907
|0.10
|203.71
|0.00
|0.00
|2818
|2006.03.09 11:38
|modify
|907
|0.10
|203.71
|208.71
|203.64
|2819
|2006.03.17 14:10
|t/p
|907
|0.10
|203.64
|208.71
|203.64
|-1.44
|798.53
|2820
|2006.03.17 14:11
|sell
|908
|0.10
|203.52
|0.00
|0.00
|2821
|2006.03.17 14:11
|modify
|908
|0.10
|203.52
|208.52
|203.45
|2822
|2006.03.17 14:48
|t/p
|908
|0.10
|203.45
|208.52
|203.45
|0.58
|799.11
|2823
|2006.03.17 14:49
|sell
|909
|0.10
|203.28
|0.00
|0.00
|2824
|2006.03.17 14:49
|modify
|909
|0.10
|203.28
|208.28
|203.21
|2825
|2006.03.20 14:53
|t/p
|909
|0.10
|203.21
|208.28
|203.21
|0.34
|799.44
|2826
|2006.03.20 14:53
|sell
|910
|0.10
|203.10
|0.00
|0.00
|2827
|2006.03.20 14:53
|modify
|910
|0.10
|203.10
|208.10
|203.03
|2828
|2006.03.20 14:54
|t/p
|910
|0.10
|203.03
|208.10
|203.03
|0.59
|800.03
|2829
|2006.03.20 14:55
|sell
|911
|0.10
|202.96
|0.00
|0.00
|2830
|2006.03.20 14:55
|modify
|911
|0.10
|202.96
|207.96
|202.89
|2831
|2006.03.20 15:04
|t/p
|911
|0.10
|202.89
|207.96
|202.89
|0.59
|800.62
|2832
|2006.03.20 15:05
|buy
|912
|0.10
|202.91
|0.00
|0.00
|2833
|2006.03.20 15:05
|modify
|912
|0.10
|202.91
|197.91
|202.98
|2834
|2006.03.20 15:24
|t/p
|912
|0.10
|202.98
|197.91
|202.98
|0.58
|801.20
|2835
|2006.03.20 15:25
|buy
|913
|0.10
|203.12
|0.00
|0.00
|2836
|2006.03.20 15:25
|modify
|913
|0.10
|203.12
|198.12
|203.19
|2837
|2006.03.20 15:30
|t/p
|913
|0.10
|203.19
|198.12
|203.19
|0.59
|801.79
|2838
|2006.03.20 15:31
|sell
|914
|0.10
|203.15
|0.00
|0.00
|2839
|2006.03.20 15:31
|modify
|914
|0.10
|203.15
|208.15
|203.08
|2840
|2006.03.20 15:32
|sell
|915
|0.50
|203.33
|0.00
|0.00
|2841
|2006.03.20 15:32
|modify
|915
|0.50
|203.33
|208.30
|203.23
|2842
|2006.03.20 15:32
|modify
|914
|0.10
|203.15
|208.30
|203.23
|2843
|2006.03.20 16:53
|sell
|916
|2.50
|204.21
|0.00
|0.00
|2844
|2006.03.20 16:53
|modify
|916
|2.50
|204.21
|209.03
|203.96
|2845
|2006.03.20 16:53
|modify
|915
|0.50
|203.33
|209.03
|203.96
|2846
|2006.03.20 16:53
|modify
|914
|0.10
|203.15
|209.03
|203.96
|2847
|2006.03.20 19:26
|t/p
|914
|0.10
|203.96
|209.03
|203.96
|-6.80
|794.99
|2848
|2006.03.20 19:26
|t/p
|915
|0.50
|203.96
|209.03
|203.96
|-26.46
|768.53
|2849
|2006.03.20 19:26
|t/p
|916
|2.50
|203.96
|209.03
|203.96
|52.50
|821.03
|2850
|2006.03.20 19:27
|sell
|917
|0.10
|203.81
|0.00
|0.00
|2851
|2006.03.20 19:27
|modify
|917
|0.10
|203.81
|208.81
|203.74
|2852
|2006.03.21 14:27
|t/p
|917
|0.10
|203.74
|208.81
|203.74
|0.34
|821.37
|2853
|2006.03.21 14:28
|sell
|918
|0.10
|203.69
|0.00
|0.00
|2854
|2006.03.21 14:28
|modify
|918
|0.10
|203.69
|208.69
|203.62
|2855
|2006.03.22 08:51
|sell
|919
|0.50
|205.10
|0.00
|0.00
|2856
|2006.03.22 08:51
|modify
|919
|0.50
|205.10
|209.87
|204.80
|2857
|2006.03.22 08:51
|modify
|918
|0.10
|203.69
|209.87
|204.80
|2858
|2006.03.22 11:37
|t/p
|918
|0.10
|204.80
|209.87
|204.80
|-9.58
|811.78
|2859
|2006.03.22 11:37
|t/p
|919
|0.50
|204.80
|209.87
|204.80
|12.60
|824.38
|2860
|2006.03.22 11:38
|sell
|920
|0.10
|204.70
|0.00
|0.00
|2861
|2006.03.22 11:38
|modify
|920
|0.10
|204.70
|209.70
|204.63
|2862
|2006.03.22 11:58
|t/p
|920
|0.10
|204.63
|209.70
|204.63
|0.59
|824.97
|2863
|2006.03.22 11:59
|sell
|921
|0.10
|204.55
|0.00
|0.00
|2864
|2006.03.22 11:59
|modify
|921
|0.10
|204.55
|209.55
|204.48
|2865
|2006.03.22 12:04
|t/p
|921
|0.10
|204.48
|209.55
|204.48
|0.59
|825.56
|2866
|2006.03.22 12:05
|buy
|922
|0.10
|204.52
|0.00
|0.00
|2867
|2006.03.22 12:05
|modify
|922
|0.10
|204.52
|199.52
|204.59
|2868
|2006.03.22 12:10
|t/p
|922
|0.10
|204.59
|199.52
|204.59
|0.59
|826.15
|2869
|2006.03.22 12:11
|sell
|923
|0.10
|204.59
|0.00
|0.00
|2870
|2006.03.22 12:11
|modify
|923
|0.10
|204.59
|209.59
|204.52
|2871
|2006.03.22 12:12
|sell
|924
|0.50
|204.61
|0.00
|0.00
|2872
|2006.03.22 12:12
|modify
|924
|0.50
|204.61
|209.61
|204.54
|2873
|2006.03.22 12:12
|modify
|923
|0.10
|204.59
|209.61
|204.54
|2874
|2006.03.22 12:18
|t/p
|923
|0.10
|204.54
|209.61
|204.54
|0.42
|826.57
|2875
|2006.03.22 12:18
|t/p
|924
|0.50
|204.54
|209.61
|204.54
|2.94
|829.51
|2876
|2006.03.22 12:19
|sell
|925
|0.10
|204.43
|0.00
|0.00
|2877
|2006.03.22 12:19
|modify
|925
|0.10
|204.43
|209.43
|204.36
|2878
|2006.03.22 14:21
|t/p
|925
|0.10
|204.36
|209.43
|204.36
|0.59
|830.10
|2879
|2006.03.22 14:22
|sell
|926
|0.10
|204.24
|0.00
|0.00
|2880
|2006.03.22 14:22
|modify
|926
|0.10
|204.24
|209.24
|204.17
|2881
|2006.03.22 14:33
|t/p
|926
|0.10
|204.17
|209.24
|204.17
|0.59
|830.69
|2882
|2006.03.22 14:34
|buy
|927
|0.10
|204.22
|0.00
|0.00
|2883
|2006.03.22 14:34
|modify
|927
|0.10
|204.22
|199.22
|204.29
|2884
|2006.03.22 15:25
|t/p
|927
|0.10
|204.29
|199.22
|204.29
|0.59
|831.28
|2885
|2006.03.22 15:26
|buy
|928
|0.10
|204.38
|0.00
|0.00
|2886
|2006.03.22 15:26
|modify
|928
|0.10
|204.38
|199.38
|204.45
|2887
|2006.03.22 23:07
|t/p
|928
|0.10
|204.45
|199.38
|204.45
|0.58
|831.86
|2888
|2006.03.22 23:08
|buy
|929
|0.10
|204.53
|0.00
|0.00
|2889
|2006.03.22 23:08
|modify
|929
|0.10
|204.53
|199.53
|204.60
|2890
|2006.03.23 20:53
|t/p
|929
|0.10
|204.60
|199.53
|204.60
|1.23
|833.09
|2891
|2006.03.23 20:54
|buy
|930
|0.10
|204.68
|0.00
|0.00
|2892
|2006.03.23 20:54
|modify
|930
|0.10
|204.68
|199.68
|204.75
|2893
|2006.03.24 06:00
|t/p
|930
|0.10
|204.75
|199.68
|204.75
|0.80
|833.89
|2894
|2006.03.24 06:01
|buy
|931
|0.10
|204.80
|0.00
|0.00
|2895
|2006.03.24 06:01
|modify
|931
|0.10
|204.80
|199.80
|204.87
|2896
|2006.03.24 10:19
|t/p
|931
|0.10
|204.87
|199.80
|204.87
|0.59
|834.48
|2897
|2006.03.24 10:20
|buy
|932
|0.10
|204.95
|0.00
|0.00
|2898
|2006.03.24 10:20
|modify
|932
|0.10
|204.95
|199.95
|205.02
|2899
|2006.03.24 14:45
|t/p
|932
|0.10
|205.02
|199.95
|205.02
|0.59
|835.07
|2900
|2006.03.24 14:46
|buy
|933
|0.10
|205.06
|0.00
|0.00
|2901
|2006.03.24 14:46
|modify
|933
|0.10
|205.06
|200.06
|205.13
|2902
|2006.03.24 15:05
|t/p
|933
|0.10
|205.13
|200.06
|205.13
|0.59
|835.66
|2903
|2006.03.24 15:06
|buy
|934
|0.10
|205.52
|0.00
|0.00
|2904
|2006.03.24 15:06
|modify
|934
|0.10
|205.52
|200.52
|205.59
|2905
|2006.03.24 15:23
|t/p
|934
|0.10
|205.59
|200.52
|205.59
|0.59
|836.25
|2906
|2006.03.24 15:23
|buy
|935
|0.10
|205.70
|0.00
|0.00
|2907
|2006.03.24 15:23
|modify
|935
|0.10
|205.70
|200.70
|205.77
|2908
|2006.03.28 21:44
|t/p
|935
|0.10
|205.77
|200.70
|205.77
|1.01
|837.26
|2909
|2006.03.28 21:45
|buy
|936
|0.10
|205.80
|0.00
|0.00
|2910
|2006.03.28 21:45
|modify
|936
|0.10
|205.80
|200.80
|205.87
|2911
|2006.04.04 14:22
|t/p
|936
|0.10
|205.87
|200.80
|205.87
|2.09
|839.35
|2912
|2006.04.04 14:23
|buy
|937
|0.10
|205.99
|0.00
|0.00
|2913
|2006.04.04 14:23
|modify
|937
|0.10
|205.99
|200.99
|206.06
|2914
|2006.04.04 15:01
|t/p
|937
|0.10
|206.06
|200.99
|206.06
|0.59
|839.94
|2915
|2006.04.04 15:02
|buy
|938
|0.10
|206.14
|0.00
|0.00
|2916
|2006.04.04 15:02
|modify
|938
|0.10
|206.14
|201.14
|206.21
|2917
|2006.04.04 16:07
|t/p
|938
|0.10
|206.21
|201.14
|206.21
|0.59
|840.53
|2918
|2006.04.04 16:08
|buy
|939
|0.10
|206.38
|0.00
|0.00
|2919
|2006.04.04 16:08
|modify
|939
|0.10
|206.38
|201.38
|206.45
|2920
|2006.04.06 11:55
|t/p
|939
|0.10
|206.45
|201.38
|206.45
|1.45
|841.98
|2921
|2006.04.06 11:56
|buy
|940
|0.10
|206.52
|0.00
|0.00
|2922
|2006.04.06 11:56
|modify
|940
|0.10
|206.52
|201.52
|206.59
|2923
|2006.04.06 11:59
|t/p
|940
|0.10
|206.59
|201.52
|206.59
|0.59
|842.57
|2924
|2006.04.06 12:00
|buy
|941
|0.10
|206.63
|0.00
|0.00
|2925
|2006.04.06 12:00
|modify
|941
|0.10
|206.63
|201.63
|206.70
|2926
|2006.04.06 13:24
|t/p
|941
|0.10
|206.70
|201.63
|206.70
|0.59
|843.16
|2927
|2006.04.06 13:25
|buy
|942
|0.10
|206.78
|0.00
|0.00
|2928
|2006.04.06 13:25
|modify
|942
|0.10
|206.78
|201.78
|206.85
|2929
|2006.04.10 12:24
|t/p
|942
|0.10
|206.85
|201.78
|206.85
|1.02
|844.18
|2930
|2006.04.10 12:25
|buy
|943
|0.10
|206.91
|0.00
|0.00
|2931
|2006.04.10 12:25
|modify
|943
|0.10
|206.91
|201.91
|206.98
|2932
|2006.04.11 13:56
|t/p
|943
|0.10
|206.98
|201.91
|206.98
|0.81
|844.98
|2933
|2006.04.11 13:57
|buy
|944
|0.10
|207.07
|0.00
|0.00
|2934
|2006.04.11 13:57
|modify
|944
|0.10
|207.07
|202.07
|207.14
|2935
|2006.04.11 14:28
|t/p
|944
|0.10
|207.14
|202.07
|207.14
|0.58
|845.56
|2936
|2006.04.11 14:29
|buy
|945
|0.10
|207.24
|0.00
|0.00
|2937
|2006.04.11 14:29
|modify
|945
|0.10
|207.24
|202.24
|207.31
|2938
|2006.04.11 16:17
|t/p
|945
|0.10
|207.31
|202.24
|207.31
|0.59
|846.15
|2939
|2006.04.11 16:18
|buy
|946
|0.10
|207.38
|0.00
|0.00
|2940
|2006.04.11 16:18
|modify
|946
|0.10
|207.38
|202.38
|207.45
|2941
|2006.04.13 03:24
|t/p
|946
|0.10
|207.45
|202.38
|207.45
|1.45
|847.61
|2942
|2006.04.13 03:25
|buy
|947
|0.10
|207.53
|0.00
|0.00
|2943
|2006.04.13 03:25
|modify
|947
|0.10
|207.53
|202.53
|207.60
|2944
|2006.04.13 07:38
|t/p
|947
|0.10
|207.60
|202.53
|207.60
|0.59
|848.20
|2945
|2006.04.13 07:38
|buy
|948
|0.10
|207.70
|0.00
|0.00
|2946
|2006.04.13 07:38
|modify
|948
|0.10
|207.70
|202.70
|207.77
|2947
|2006.04.13 10:23
|t/p
|948
|0.10
|207.77
|202.70
|207.77
|0.59
|848.79
|2948
|2006.04.13 10:24
|buy
|949
|0.10
|207.85
|0.00
|0.00
|2949
|2006.04.13 10:24
|modify
|949
|0.10
|207.85
|202.85
|207.92
|2950
|2006.04.13 13:51
|t/p
|949
|0.10
|207.92
|202.85
|207.92
|0.59
|849.38
|2951
|2006.04.13 13:51
|buy
|950
|0.10
|208.02
|0.00
|0.00
|2952
|2006.04.13 13:51
|modify
|950
|0.10
|208.02
|203.02
|208.09
|2953
|2006.04.17 13:19
|t/p
|950
|0.10
|208.09
|203.02
|208.09
|1.01
|850.39
|2954
|2006.04.17 13:19
|buy
|951
|0.10
|208.20
|0.00
|0.00
|2955
|2006.04.17 13:19
|modify
|951
|0.10
|208.20
|203.20
|208.27
|2956
|2006.04.17 13:41
|t/p
|951
|0.10
|208.27
|203.20
|208.27
|0.59
|850.98
|2957
|2006.04.17 13:42
|buy
|952
|0.10
|208.42
|0.00
|0.00
|2958
|2006.04.17 13:42
|modify
|952
|0.10
|208.42
|203.42
|208.49
|2959
|2006.04.17 14:19
|t/p
|952
|0.10
|208.49
|203.42
|208.49
|0.59
|851.57
|2960
|2006.04.17 14:20
|buy
|953
|0.10
|208.59
|0.00
|0.00
|2961
|2006.04.17 14:20
|modify
|953
|0.10
|208.59
|203.59
|208.66
|2962
|2006.04.17 20:12
|t/p
|953
|0.10
|208.66
|203.59
|208.66
|0.58
|852.15
|2963
|2006.04.17 20:13
|buy
|954
|0.10
|208.74
|0.00
|0.00
|2964
|2006.04.17 20:13
|modify
|954
|0.10
|208.74
|203.74
|208.81
|2965
|2006.04.18 02:13
|t/p
|954
|0.10
|208.81
|203.74
|208.81
|0.80
|852.94
|2966
|2006.04.18 02:14
|buy
|955
|0.10
|208.92
|0.00
|0.00
|2967
|2006.04.18 02:14
|modify
|955
|0.10
|208.92
|203.92
|208.99
|2968
|2006.04.18 09:41
|t/p
|955
|0.10
|208.99
|203.92
|208.99
|0.59
|853.53
|2969
|2006.04.18 09:42
|buy
|956
|0.10
|209.08
|0.00
|0.00
|2970
|2006.04.18 09:42
|modify
|956
|0.10
|209.08
|204.08
|209.15
|2971
|2006.04.18 09:44
|t/p
|956
|0.10
|209.15
|204.08
|209.15
|0.59
|854.12
|2972
|2006.04.18 09:44
|buy
|957
|0.10
|209.25
|0.00
|0.00
|2973
|2006.04.18 09:44
|modify
|957
|0.10
|209.25
|204.25
|209.32
|2974
|2006.04.19 14:39
|t/p
|957
|0.10
|209.32
|204.25
|209.32
|0.81
|854.93
|2975
|2006.04.19 14:40
|sell
|958
|0.10
|209.31
|0.00
|0.00
|2976
|2006.04.19 14:40
|modify
|958
|0.10
|209.31
|214.31
|209.24
|2977
|2006.04.19 14:41
|sell
|959
|0.50
|209.24
|0.00
|0.00
|2978
|2006.04.19 14:41
|modify
|959
|0.50
|209.24
|214.25
|209.18
|2979
|2006.04.19 14:41
|modify
|958
|0.10
|209.31
|214.25
|209.18
|2980
|2006.04.19 15:25
|sell
|960
|2.50
|210.12
|0.00
|0.00
|2981
|2006.04.19 15:25
|modify
|960
|2.50
|210.12
|214.95
|209.88
|2982
|2006.04.19 15:25
|modify
|959
|0.50
|209.24
|214.95
|209.88
|2983
|2006.04.19 15:25
|modify
|958
|0.10
|209.31
|214.95
|209.88
|2984
|2006.04.20 10:59
|t/p
|958
|0.10
|209.88
|214.95
|209.88
|-5.55
|849.38
|2985
|2006.04.20 10:59
|t/p
|959
|0.50
|209.88
|214.95
|209.88
|-30.69
|818.69
|2986
|2006.04.20 10:59
|t/p
|960
|2.50
|209.88
|214.95
|209.88
|31.35
|850.04
|2987
|2006.04.20 11:00
|sell
|961
|0.10
|209.80
|0.00
|0.00
|2988
|2006.04.20 11:00
|modify
|961
|0.10
|209.80
|214.80
|209.73
|2989
|2006.04.20 11:02
|t/p
|961
|0.10
|209.73
|214.80
|209.73
|0.58
|850.62
|2990
|2006.04.20 11:03
|sell
|962
|0.10
|209.63
|0.00
|0.00
|2991
|2006.04.20 11:03
|modify
|962
|0.10
|209.63
|214.63
|209.56
|2992
|2006.04.20 15:35
|t/p
|962
|0.10
|209.56
|214.63
|209.56
|0.59
|851.21
|2993
|2006.04.20 15:36
|sell
|963
|0.10
|209.43
|0.00
|0.00
|2994
|2006.04.20 15:36
|modify
|963
|0.10
|209.43
|214.43
|209.36
|2995
|2006.04.20 15:45
|t/p
|963
|0.10
|209.36
|214.43
|209.36
|0.59
|851.80
|2996
|2006.04.20 15:46
|sell
|964
|0.10
|209.28
|0.00
|0.00
|2997
|2006.04.20 15:46
|modify
|964
|0.10
|209.28
|214.28
|209.21
|2998
|2006.04.20 15:53
|t/p
|964
|0.10
|209.21
|214.28
|209.21
|0.59
|852.39
|2999
|2006.04.20 15:54
|sell
|965
|0.10
|209.10
|0.00
|0.00
|3000
|2006.04.20 15:54
|modify
|965
|0.10
|209.10
|214.10
|209.03
|3001
|2006.04.20 16:06
|t/p
|965
|0.10
|209.03
|214.10
|209.03
|0.58
|852.97
|3002
|2006.04.20 16:07
|sell
|966
|0.10
|208.92
|0.00
|0.00
|3003
|2006.04.20 16:07
|modify
|966
|0.10
|208.92
|213.92
|208.85
|3004
|2006.04.21 00:02
|t/p
|966
|0.10
|208.85
|213.92
|208.85
|0.34
|853.30
|3005
|2006.04.21 00:03
|sell
|967
|0.10
|208.73
|0.00
|0.00
|3006
|2006.04.21 00:03
|modify
|967
|0.10
|208.73
|213.73
|208.66
|3007
|2006.04.21 13:06
|t/p
|967
|0.10
|208.66
|213.73
|208.66
|0.59
|853.89
|3008
|2006.04.21 13:07
|sell
|968
|0.10
|208.58
|0.00
|0.00
|3009
|2006.04.21 13:07
|modify
|968
|0.10
|208.58
|213.58
|208.51
|3010
|2006.04.21 14:07
|t/p
|968
|0.10
|208.51
|213.58
|208.51
|0.59
|854.48
|3011
|2006.04.21 14:08
|sell
|969
|0.10
|208.44
|0.00
|0.00
|3012
|2006.04.21 14:08
|modify
|969
|0.10
|208.44
|213.44
|208.37
|3013
|2006.04.21 14:25
|t/p
|969
|0.10
|208.37
|213.44
|208.37
|0.59
|855.07
|3014
|2006.04.21 14:26
|sell
|970
|0.10
|208.26
|0.00
|0.00
|3015
|2006.04.21 14:26
|modify
|970
|0.10
|208.26
|213.26
|208.19
|3016
|2006.04.21 14:49
|t/p
|970
|0.10
|208.19
|213.26
|208.19
|0.59
|855.66
|3017
|2006.04.21 14:50
|sell
|971
|0.10
|208.09
|0.00
|0.00
|3018
|2006.04.21 14:50
|modify
|971
|0.10
|208.09
|213.09
|208.02
|3019
|2006.04.21 15:05
|t/p
|971
|0.10
|208.02
|213.09
|208.02
|0.59
|856.25
|3020
|2006.04.21 15:06
|sell
|972
|0.10
|207.94
|0.00
|0.00
|3021
|2006.04.21 15:06
|modify
|972
|0.10
|207.94
|212.94
|207.87
|3022
|2006.04.21 21:20
|t/p
|972
|0.10
|207.87
|212.94
|207.87
|0.59
|856.84
|3023
|2006.04.21 21:20
|sell
|973
|0.10
|207.78
|0.00
|0.00
|3024
|2006.04.21 21:20
|modify
|973
|0.10
|207.78
|212.78
|207.71
|3025
|2006.04.21 22:43
|t/p
|973
|0.10
|207.71
|212.78
|207.71
|0.59
|857.43
|3026
|2006.04.21 22:44
|sell
|974
|0.10
|207.65
|0.00
|0.00
|3027
|2006.04.21 22:44
|modify
|974
|0.10
|207.65
|212.65
|207.58
|3028
|2006.04.24 00:00
|t/p
|974
|0.10
|207.58
|212.65
|207.58
|0.34
|857.77
|3029
|2006.04.24 00:00
|sell
|975
|0.10
|206.72
|0.00
|0.00
|3030
|2006.04.24 00:00
|modify
|975
|0.10
|206.72
|211.72
|206.65
|3031
|2006.04.24 00:02
|t/p
|975
|0.10
|206.65
|211.72
|206.65
|0.58
|858.35
|3032
|2006.04.24 00:03
|sell
|976
|0.10
|206.51
|0.00
|0.00
|3033
|2006.04.24 00:03
|modify
|976
|0.10
|206.51
|211.51
|206.44
|3034
|2006.04.24 00:10
|t/p
|976
|0.10
|206.44
|211.51
|206.44
|0.59
|858.94
|3035
|2006.04.24 00:11
|sell
|977
|0.10
|206.29
|0.00
|0.00
|3036
|2006.04.24 00:11
|modify
|977
|0.10
|206.29
|211.29
|206.22
|3037
|2006.04.24 09:25
|t/p
|977
|0.10
|206.22
|211.29
|206.22
|0.59
|859.53
|3038
|2006.04.24 09:26
|sell
|978
|0.10
|206.15
|0.00
|0.00
|3039
|2006.04.24 09:26
|modify
|978
|0.10
|206.15
|211.15
|206.08
|3040
|2006.04.24 09:27
|t/p
|978
|0.10
|206.08
|211.15
|206.08
|0.59
|860.12
|3041
|2006.04.24 09:28
|sell
|979
|0.10
|205.97
|0.00
|0.00
|3042
|2006.04.24 09:28
|modify
|979
|0.10
|205.97
|210.97
|205.90
|3043
|2006.04.24 09:37
|t/p
|979
|0.10
|205.90
|210.97
|205.90
|0.58
|860.70
|3044
|2006.04.24 09:38
|sell
|980
|0.10
|205.76
|0.00
|0.00
|3045
|2006.04.24 09:38
|modify
|980
|0.10
|205.76
|210.76
|205.69
|3046
|2006.04.24 13:37
|t/p
|980
|0.10
|205.69
|210.76
|205.69
|0.59
|861.29
|3047
|2006.04.24 13:38
|sell
|981
|0.10
|205.60
|0.00
|0.00
|3048
|2006.04.24 13:38
|modify
|981
|0.10
|205.60
|210.60
|205.53
|3049
|2006.04.24 14:07
|t/p
|981
|0.10
|205.53
|210.60
|205.53
|0.59
|861.88
|3050
|2006.04.24 14:08
|sell
|982
|0.10
|205.42
|0.00
|0.00
|3051
|2006.04.24 14:08
|modify
|982
|0.10
|205.42
|210.42
|205.35
|3052
|2006.04.24 14:26
|t/p
|982
|0.10
|205.35
|210.42
|205.35
|0.58
|862.46
|3053
|2006.04.24 14:27
|buy
|983
|0.10
|205.37
|0.00
|0.00
|3054
|2006.04.24 14:27
|modify
|983
|0.10
|205.37
|200.37
|205.44
|3055
|2006.04.24 14:34
|t/p
|983
|0.10
|205.44
|200.37
|205.44
|0.59
|863.05
|3056
|2006.04.24 14:35
|buy
|984
|0.10
|205.57
|0.00
|0.00
|3057
|2006.04.24 14:35
|modify
|984
|0.10
|205.57
|200.57
|205.64
|3058
|2006.04.26 05:28
|t/p
|984
|0.10
|205.64
|200.57
|205.64
|1.02
|864.07
|3059
|2006.04.26 05:29
|buy
|985
|0.10
|205.70
|0.00
|0.00
|3060
|2006.04.26 05:29
|modify
|985
|0.10
|205.70
|200.70
|205.77
|3061
|2006.04.26 05:51
|t/p
|985
|0.10
|205.77
|200.70
|205.77
|0.58
|864.65
|3062
|2006.04.26 05:52
|buy
|986
|0.10
|205.83
|0.00
|0.00
|3063
|2006.04.26 05:52
|modify
|986
|0.10
|205.83
|200.83
|205.90
|3064
|2006.04.28 06:05
|t/p
|986
|0.10
|205.90
|200.83
|205.90
|1.45
|866.10
|3065
|2006.04.28 06:07
|buy
|987
|0.10
|205.99
|0.00
|0.00
|3066
|2006.04.28 06:07
|modify
|987
|0.10
|205.99
|200.99
|206.06
|3067
|2006.04.28 10:08
|t/p
|987
|0.10
|206.06
|200.99
|206.06
|0.59
|866.69
|3068
|2006.04.28 10:09
|buy
|988
|0.10
|206.12
|0.00
|0.00
|3069
|2006.04.28 10:09
|modify
|988
|0.10
|206.12
|201.12
|206.19
|3070
|2006.04.28 11:34
|t/p
|988
|0.10
|206.19
|201.12
|206.19
|0.59
|867.28
|3071
|2006.04.28 11:35
|buy
|989
|0.10
|206.26
|0.00
|0.00
|3072
|2006.04.28 11:35
|modify
|989
|0.10
|206.26
|201.26
|206.33
|3073
|2006.04.28 11:46
|t/p
|989
|0.10
|206.33
|201.26
|206.33
|0.59
|867.87
|3074
|2006.04.28 11:47
|buy
|990
|0.10
|206.40
|0.00
|0.00
|3075
|2006.04.28 11:47
|modify
|990
|0.10
|206.40
|201.40
|206.47
|3076
|2006.04.28 13:44
|t/p
|990
|0.10
|206.47
|201.40
|206.47
|0.58
|868.45
|3077
|2006.04.28 13:44
|buy
|991
|0.10
|206.56
|0.00
|0.00
|3078
|2006.04.28 13:44
|modify
|991
|0.10
|206.56
|201.56
|206.63
|3079
|2006.04.28 16:35
|t/p
|991
|0.10
|206.63
|201.56
|206.63
|0.59
|869.04
|3080
|2006.04.28 16:36
|buy
|992
|0.10
|206.75
|0.00
|0.00
|3081
|2006.04.28 16:36
|modify
|992
|0.10
|206.75
|201.75
|206.82
|3082
|2006.04.28 16:38
|t/p
|992
|0.10
|206.82
|201.75
|206.82
|0.59
|869.63
|3083
|2006.04.28 16:39
|buy
|993
|0.10
|206.89
|0.00
|0.00
|3084
|2006.04.28 16:39
|modify
|993
|0.10
|206.89
|201.89
|206.96
|3085
|2006.04.28 16:49
|t/p
|993
|0.10
|206.96
|201.89
|206.96
|0.59
|870.22
|3086
|2006.04.28 16:50
|buy
|994
|0.10
|207.07
|0.00
|0.00
|3087
|2006.04.28 16:50
|modify
|994
|0.10
|207.07
|202.07
|207.14
|3088
|2006.04.28 16:56
|t/p
|994
|0.10
|207.14
|202.07
|207.14
|0.58
|870.80
|3089
|2006.04.28 16:57
|buy
|995
|0.10
|207.21
|0.00
|0.00
|3090
|2006.04.28 16:57
|modify
|995
|0.10
|207.21
|202.21
|207.28
|3091
|2006.04.28 16:59
|t/p
|995
|0.10
|207.28
|202.21
|207.28
|0.59
|871.39
|3092
|2006.04.28 17:00
|buy
|996
|0.10
|207.51
|0.00
|0.00
|3093
|2006.04.28 17:00
|modify
|996
|0.10
|207.51
|202.51
|207.58
|3094
|2006.04.28 22:04
|t/p
|996
|0.10
|207.58
|202.51
|207.58
|0.59
|871.98
|3095
|2006.04.28 22:04
|buy
|997
|0.10
|207.67
|0.00
|0.00
|3096
|2006.04.28 22:04
|modify
|997
|0.10
|207.67
|202.67
|207.74
|3097
|2006.04.28 22:12
|t/p
|997
|0.10
|207.74
|202.67
|207.74
|0.58
|872.56
|3098
|2006.04.28 22:13
|buy
|998
|0.10
|207.80
|0.00
|0.00
|3099
|2006.04.28 22:13
|modify
|998
|0.10
|207.80
|202.80
|207.87
|3100
|2006.05.02 09:09
|t/p
|998
|0.10
|207.87
|202.80
|207.87
|1.02
|873.58
|3101
|2006.05.02 09:10
|buy
|999
|0.10
|207.98
|0.00
|0.00
|3102
|2006.05.02 09:10
|modify
|999
|0.10
|207.98
|202.98
|208.05
|3103
|2006.05.02 09:43
|t/p
|999
|0.10
|208.05
|202.98
|208.05
|0.59
|874.17
|3104
|2006.05.02 09:44
|buy
|1000
|0.10
|208.09
|0.00
|0.00
|3105
|2006.05.02 09:44
|modify
|1000
|0.10
|208.09
|203.09
|208.16
|3106
|2006.05.02 10:35
|t/p
|1000
|0.10
|208.16
|203.09
|208.16
|0.59
|874.76
|3107
|2006.05.02 10:36
|buy
|1001
|0.10
|208.25
|0.00
|0.00
|3108
|2006.05.02 10:36
|modify
|1001
|0.10
|208.25
|203.25
|208.32
|3109
|2006.05.02 10:40
|t/p
|1001
|0.10
|208.32
|203.25
|208.32
|0.59
|875.35
|3110
|2006.05.02 10:41
|buy
|1002
|0.10
|208.40
|0.00
|0.00
|3111
|2006.05.02 10:41
|modify
|1002
|0.10
|208.40
|203.40
|208.47
|3112
|2006.05.02 12:01
|t/p
|1002
|0.10
|208.47
|203.40
|208.47
|0.59
|875.94
|3113
|2006.05.02 12:02
|sell
|1003
|0.10
|208.40
|0.00
|0.00
|3114
|2006.05.02 12:02
|modify
|1003
|0.10
|208.40
|213.40
|208.33
|3115
|2006.05.02 12:03
|sell
|1004
|0.50
|208.37
|0.00
|0.00
|3116
|2006.05.02 12:03
|modify
|1004
|0.50
|208.37
|213.37
|208.30
|3117
|2006.05.02 12:03
|modify
|1003
|0.10
|208.40
|213.37
|208.30
|3118
|2006.05.02 14:15
|t/p
|1003
|0.10
|208.30
|213.37
|208.30
|0.83
|876.77
|3119
|2006.05.02 14:15
|t/p
|1004
|0.50
|208.30
|213.37
|208.30
|2.93
|879.70
|3120
|2006.05.02 14:16
|sell
|1005
|0.10
|208.20
|0.00
|0.00
|3121
|2006.05.02 14:16
|modify
|1005
|0.10
|208.20
|213.20
|208.13
|3122
|2006.05.02 14:21
|t/p
|1005
|0.10
|208.13
|213.20
|208.13
|0.58
|880.28
|3123
|2006.05.02 14:22
|sell
|1006
|0.10
|208.04
|0.00
|0.00
|3124
|2006.05.02 14:22
|modify
|1006
|0.10
|208.04
|213.04
|207.97
|3125
|2006.05.03 01:40
|t/p
|1006
|0.10
|207.97
|213.04
|207.97
|0.34
|880.62
|3126
|2006.05.03 01:41
|sell
|1007
|0.10
|207.91
|0.00
|0.00
|3127
|2006.05.03 01:41
|modify
|1007
|0.10
|207.91
|212.91
|207.84
|3128
|2006.05.03 18:04
|sell
|1008
|0.50
|209.33
|0.00
|0.00
|3129
|2006.05.03 18:04
|modify
|1008
|0.50
|209.33
|214.09
|209.02
|3130
|2006.05.03 18:04
|modify
|1007
|0.10
|207.91
|214.09
|209.02
|3131
|2006.05.04 19:45
|sell
|1009
|2.50
|210.21
|0.00
|0.00
|3132
|2006.05.04 19:45
|modify
|1009
|2.50
|210.21
|214.99
|209.92
|3133
|2006.05.04 19:45
|modify
|1008
|0.50
|209.33
|214.99
|209.92
|3134
|2006.05.04 19:45
|modify
|1007
|0.10
|207.91
|214.99
|209.92
|3135
|2006.05.05 15:16
|t/p
|1007
|0.10
|209.92
|214.99
|209.92
|-17.90
|862.72
|3136
|2006.05.05 15:16
|t/p
|1008
|0.50
|209.92
|214.99
|209.92
|-29.86
|832.86
|3137
|2006.05.05 15:16
|t/p
|1009
|2.50
|209.92
|214.99
|209.92
|54.55
|887.41
|3138
|2006.05.05 15:17
|sell
|1010
|0.10
|209.78
|0.00
|0.00
|3139
|2006.05.05 15:17
|modify
|1010
|0.10
|209.78
|214.78
|209.71
|3140
|2006.05.05 15:18
|t/p
|1010
|0.10
|209.71
|214.78
|209.71
|0.59
|888.00
|3141
|2006.05.05 15:19
|sell
|1011
|0.10
|209.64
|0.00
|0.00
|3142
|2006.05.05 15:19
|modify
|1011
|0.10
|209.64
|214.64
|209.57
|3143
|2006.05.05 15:20
|t/p
|1011
|0.10
|209.57
|214.64
|209.57
|0.59
|888.59
|3144
|2006.05.05 15:21
|sell
|1012
|0.10
|209.53
|0.00
|0.00
|3145
|2006.05.05 15:21
|modify
|1012
|0.10
|209.53
|214.53
|209.46
|3146
|2006.05.05 16:13
|t/p
|1012
|0.10
|209.46
|214.53
|209.46
|0.59
|889.18
|3147
|2006.05.05 16:14
|sell
|1013
|0.10
|209.39
|0.00
|0.00
|3148
|2006.05.05 16:14
|modify
|1013
|0.10
|209.39
|214.39
|209.32
|3149
|2006.05.05 16:18
|t/p
|1013
|0.10
|209.32
|214.39
|209.32
|0.59
|889.77
|3150
|2006.05.05 16:19
|sell
|1014
|0.10
|209.20
|0.00
|0.00
|3151
|2006.05.05 16:19
|modify
|1014
|0.10
|209.20
|214.20
|209.13
|3152
|2006.05.05 16:32
|t/p
|1014
|0.10
|209.13
|214.20
|209.13
|0.58
|890.35
|3153
|2006.05.05 16:33
|sell
|1015
|0.10
|208.98
|0.00
|0.00
|3154
|2006.05.05 16:33
|modify
|1015
|0.10
|208.98
|213.98
|208.91
|3155
|2006.05.05 16:57
|t/p
|1015
|0.10
|208.91
|213.98
|208.91
|0.59
|890.94
|3156
|2006.05.05 16:58
|sell
|1016
|0.10
|208.73
|0.00
|0.00
|3157
|2006.05.05 16:58
|modify
|1016
|0.10
|208.73
|213.73
|208.66
|3158
|2006.05.08 00:00
|t/p
|1016
|0.10
|208.66
|213.73
|208.66
|0.34
|891.28
|3159
|2006.05.08 00:00
|buy
|1017
|0.10
|208.59
|0.00
|0.00
|3160
|2006.05.08 00:00
|modify
|1017
|0.10
|208.59
|203.59
|208.66
|3161
|2006.05.08 01:13
|t/p
|1017
|0.10
|208.66
|203.59
|208.66
|0.58
|891.86
|3162
|2006.05.08 01:14
|buy
|1018
|0.10
|208.75
|0.00
|0.00
|3163
|2006.05.08 01:14
|modify
|1018
|0.10
|208.75
|203.75
|208.82
|3164
|2006.05.08 02:07
|t/p
|1018
|0.10
|208.82
|203.75
|208.82
|0.59
|892.45
|3165
|2006.05.08 02:08
|buy
|1019
|0.10
|208.93
|0.00
|0.00
|3166
|2006.05.08 02:08
|modify
|1019
|0.10
|208.93
|203.93
|209.00
|3167
|2006.05.17 20:35
|t/p
|1019
|0.10
|209.00
|203.93
|209.00
|2.53
|894.98
|3168
|2006.05.17 20:36
|buy
|1020
|0.10
|209.06
|0.00
|0.00
|3169
|2006.05.17 20:36
|modify
|1020
|0.10
|209.06
|204.06
|209.13
|3170
|2006.05.17 23:31
|t/p
|1020
|0.10
|209.13
|204.06
|209.13
|0.59
|895.57
|3171
|2006.05.17 23:31
|buy
|1021
|0.10
|209.23
|0.00
|0.00
|3172
|2006.05.17 23:31
|modify
|1021
|0.10
|209.23
|204.23
|209.30
|3173
|2006.05.18 12:55
|t/p
|1021
|0.10
|209.30
|204.23
|209.30
|1.24
|896.80
|3174
|2006.05.18 12:56
|buy
|1022
|0.10
|209.41
|0.00
|0.00
|3175
|2006.05.18 12:56
|modify
|1022
|0.10
|209.41
|204.41
|209.48
|3176
|2006.05.18 13:21
|t/p
|1022
|0.10
|209.48
|204.41
|209.48
|0.59
|897.39
|3177
|2006.05.18 13:22
|buy
|1023
|0.10
|209.57
|0.00
|0.00
|3178
|2006.05.18 13:22
|modify
|1023
|0.10
|209.57
|204.57
|209.64
|3179
|2006.05.18 18:08
|t/p
|1023
|0.10
|209.64
|204.57
|209.64
|0.59
|897.98
|3180
|2006.05.18 18:09
|buy
|1024
|0.10
|209.74
|0.00
|0.00
|3181
|2006.05.18 18:09
|modify
|1024
|0.10
|209.74
|204.74
|209.81
|3182
|2006.05.18 21:47
|t/p
|1024
|0.10
|209.81
|204.74
|209.81
|0.58
|898.56
|3183
|2006.05.18 21:47
|buy
|1025
|0.10
|209.91
|0.00
|0.00
|3184
|2006.05.18 21:47
|modify
|1025
|0.10
|209.91
|204.91
|209.98
|3185
|2006.05.19 00:34
|t/p
|1025
|0.10
|209.98
|204.91
|209.98
|0.80
|899.36
|3186
|2006.05.19 00:35
|sell
|1026
|0.10
|209.95
|0.00
|0.00
|3187
|2006.05.19 00:35
|modify
|1026
|0.10
|209.95
|214.95
|209.88
|3188
|2006.05.19 00:36
|sell
|1027
|0.50
|209.95
|0.00
|0.00
|3189
|2006.05.19 00:36
|modify
|1027
|0.50
|209.95
|214.95
|209.88
|3190
|2006.05.19 01:16
|t/p
|1026
|0.10
|209.88
|214.95
|209.88
|0.58
|899.94
|3191
|2006.05.19 01:16
|t/p
|1027
|0.50
|209.88
|214.95
|209.88
|2.94
|902.88
|3192
|2006.05.19 01:17
|buy
|1028
|0.10
|209.93
|0.00
|0.00
|3193
|2006.05.19 01:17
|modify
|1028
|0.10
|209.93
|204.93
|210.00
|3194
|2006.05.19 05:37
|t/p
|1028
|0.10
|210.00
|204.93
|210.00
|0.59
|903.47
|3195
|2006.05.19 05:38
|buy
|1029
|0.10
|210.06
|0.00
|0.00
|3196
|2006.05.19 05:38
|modify
|1029
|0.10
|210.06
|205.06
|210.13
|3197
|2006.05.19 10:01
|t/p
|1029
|0.10
|210.13
|205.06
|210.13
|0.58
|904.05
|3198
|2006.05.19 10:01
|buy
|1030
|0.10
|210.22
|0.00
|0.00
|3199
|2006.05.19 10:01
|modify
|1030
|0.10
|210.22
|205.22
|210.29
|3200
|2006.05.22 08:24
|t/p
|1030
|0.10
|210.29
|205.22
|210.29
|0.81
|904.86
|3201
|2006.05.22 08:25
|buy
|1031
|0.10
|210.40
|0.00
|0.00
|3202
|2006.05.22 08:25
|modify
|1031
|0.10
|210.40
|205.40
|210.47
|3203
|2006.05.22 08:26
|t/p
|1031
|0.10
|210.47
|205.40
|210.47
|0.59
|905.45
|3204
|2006.05.22 08:27
|buy
|1032
|0.10
|210.59
|0.00
|0.00
|3205
|2006.05.22 08:27
|modify
|1032
|0.10
|210.59
|205.59
|210.66
|3206
|2006.05.22 09:11
|t/p
|1032
|0.10
|210.66
|205.59
|210.66
|0.59
|906.04
|3207
|2006.05.22 09:12
|buy
|1033
|0.10
|210.76
|0.00
|0.00
|3208
|2006.05.22 09:12
|modify
|1033
|0.10
|210.76
|205.76
|210.83
|3209
|2006.05.22 09:18
|t/p
|1033
|0.10
|210.83
|205.76
|210.83
|0.58
|906.62
|3210
|2006.05.22 09:19
|buy
|1034
|0.10
|210.87
|0.00
|0.00
|3211
|2006.05.22 09:19
|modify
|1034
|0.10
|210.87
|205.87
|210.94
|3212
|2006.05.22 09:22
|t/p
|1034
|0.10
|210.94
|205.87
|210.94
|0.59
|907.21
|3213
|2006.05.22 09:23
|buy
|1035
|0.10
|210.98
|0.00
|0.00
|3214
|2006.05.22 09:23
|modify
|1035
|0.10
|210.98
|205.98
|211.05
|3215
|2006.05.22 10:06
|t/p
|1035
|0.10
|211.05
|205.98
|211.05
|0.59
|907.80
|3216
|2006.05.22 10:07
|buy
|1036
|0.10
|211.17
|0.00
|0.00
|3217
|2006.05.22 10:07
|modify
|1036
|0.10
|211.17
|206.17
|211.24
|3218
|2006.05.24 02:58
|t/p
|1036
|0.10
|211.24
|206.17
|211.24
|1.02
|908.82
|3219
|2006.05.24 02:59
|buy
|1037
|0.10
|211.31
|0.00
|0.00
|3220
|2006.05.24 02:59
|modify
|1037
|0.10
|211.31
|206.31
|211.38
|3221
|2006.05.26 15:32
|t/p
|1037
|0.10
|211.38
|206.31
|211.38
|1.44
|910.26
|3222
|2006.05.26 15:32
|buy
|1038
|0.10
|216.16
|0.00
|0.00
|3223
|2006.05.26 15:32
|modify
|1038
|0.10
|216.16
|211.16
|216.23
|3224
|2006.05.26 15:32
|s/l
|1038
|0.10
|211.16
|211.16
|216.23
|-42.00
|868.26
|3225
|2006.05.26 15:33
|buy
|1039
|0.10
|209.15
|0.00
|0.00
|3226
|2006.05.26 15:33
|modify
|1039
|0.10
|209.15
|204.15
|209.22
|3227
|2006.05.26 15:49
|t/p
|1039
|0.10
|209.22
|204.15
|209.22
|0.59
|868.85
|3228
|2006.05.26 15:50
|buy
|1040
|0.10
|209.29
|0.00
|0.00
|3229
|2006.05.26 15:50
|modify
|1040
|0.10
|209.29
|204.29
|209.36
|3230
|2006.05.26 22:33
|t/p
|1040
|0.10
|209.36
|204.29
|209.36
|0.58
|869.43
|3231
|2006.05.26 22:33
|buy
|1041
|0.10
|209.45
|0.00
|0.00
|3232
|2006.05.26 22:33
|modify
|1041
|0.10
|209.45
|204.45
|209.52
|3233
|2006.05.26 22:44
|t/p
|1041
|0.10
|209.52
|204.45
|209.52
|0.59
|870.02
|3234
|2006.05.26 22:45
|buy
|1042
|0.10
|209.63
|0.00
|0.00
|3235
|2006.05.26 22:45
|modify
|1042
|0.10
|209.63
|204.63
|209.70
|3236
|2006.05.30 10:26
|t/p
|1042
|0.10
|209.70
|204.63
|209.70
|1.02
|871.04
|3237
|2006.05.30 10:26
|buy
|1043
|0.10
|209.80
|0.00
|0.00
|3238
|2006.05.30 10:26
|modify
|1043
|0.10
|209.80
|204.80
|209.87
|3239
|2006.05.30 11:05
|t/p
|1043
|0.10
|209.87
|204.80
|209.87
|0.59
|871.63
|3240
|2006.05.30 11:06
|buy
|1044
|0.10
|209.95
|0.00
|0.00
|3241
|2006.05.30 11:06
|modify
|1044
|0.10
|209.95
|204.95
|210.02
|3242
|2006.05.30 11:34
|t/p
|1044
|0.10
|210.02
|204.95
|210.02
|0.59
|872.22
|3243
|2006.05.30 11:35
|buy
|1045
|0.10
|210.10
|0.00
|0.00
|3244
|2006.05.30 11:35
|modify
|1045
|0.10
|210.10
|205.10
|210.17
|3245
|2006.05.30 11:51
|t/p
|1045
|0.10
|210.17
|205.10
|210.17
|0.59
|872.81
|3246
|2006.05.30 11:51
|buy
|1046
|0.10
|210.27
|0.00
|0.00
|3247
|2006.05.30 11:51
|modify
|1046
|0.10
|210.27
|205.27
|210.34
|3248
|2006.05.30 12:01
|t/p
|1046
|0.10
|210.34
|205.27
|210.34
|0.59
|873.40
|3249
|2006.05.30 12:02
|buy
|1047
|0.10
|210.47
|0.00
|0.00
|3250
|2006.05.30 12:02
|modify
|1047
|0.10
|210.47
|205.47
|210.54
|3251
|2006.05.30 14:45
|t/p
|1047
|0.10
|210.54
|205.47
|210.54
|0.59
|873.99
|3252
|2006.05.30 14:46
|buy
|1048
|0.10
|210.63
|0.00
|0.00
|3253
|2006.05.30 14:46
|modify
|1048
|0.10
|210.63
|205.63
|210.70
|3254
|2006.05.30 14:49
|t/p
|1048
|0.10
|210.70
|205.63
|210.70
|0.59
|874.58
|3255
|2006.05.30 14:50
|buy
|1049
|0.10
|210.85
|0.00
|0.00
|3256
|2006.05.30 14:50
|modify
|1049
|0.10
|210.85
|205.85
|210.92
|3257
|2006.05.30 15:05
|t/p
|1049
|0.10
|210.92
|205.85
|210.92
|0.59
|875.17
|3258
|2006.05.30 15:06
|buy
|1050
|0.10
|211.01
|0.00
|0.00
|3259
|2006.05.30 15:06
|modify
|1050
|0.10
|211.01
|206.01
|211.08
|3260
|2006.05.30 17:37
|t/p
|1050
|0.10
|211.08
|206.01
|211.08
|0.58
|875.75
|3261
|2006.05.30 17:37
|buy
|1051
|0.10
|211.17
|0.00
|0.00
|3262
|2006.05.30 17:37
|modify
|1051
|0.10
|211.17
|206.17
|211.24
|3263
|2006.05.30 18:03
|t/p
|1051
|0.10
|211.24
|206.17
|211.24
|0.59
|876.34
|3264
|2006.05.30 18:04
|buy
|1052
|0.10
|211.33
|0.00
|0.00
|3265
|2006.05.30 18:04
|modify
|1052
|0.10
|211.33
|206.33
|211.40
|3266
|2006.05.30 23:06
|t/p
|1052
|0.10
|211.40
|206.33
|211.40
|0.59
|876.93
|3267
|2006.05.30 23:06
|buy
|1053
|0.10
|211.50
|0.00
|0.00
|3268
|2006.05.30 23:06
|modify
|1053
|0.10
|211.50
|206.50
|211.57
|3269
|2006.06.13 16:17
|t/p
|1053
|0.10
|211.57
|206.50
|211.57
|3.61
|880.54
|3270
|2006.06.13 16:18
|buy
|1054
|0.10
|211.67
|0.00
|0.00
|3271
|2006.06.13 16:18
|modify
|1054
|0.10
|211.67
|206.67
|211.74
|3272
|2006.06.13 16:19
|t/p
|1054
|0.10
|211.74
|206.67
|211.74
|0.59
|881.13
|3273
|2006.06.13 16:20
|buy
|1055
|0.10
|211.78
|0.00
|0.00
|3274
|2006.06.13 16:20
|modify
|1055
|0.10
|211.78
|206.78
|211.85
|3275
|2006.06.13 16:20
|t/p
|1055
|0.10
|211.85
|206.78
|211.85
|0.58
|881.71
|3276
|2006.06.13 16:21
|buy
|1056
|0.10
|211.96
|0.00
|0.00
|3277
|2006.06.13 16:21
|modify
|1056
|0.10
|211.96
|206.96
|212.03
|3278
|2006.06.13 16:21
|t/p
|1056
|0.10
|212.03
|206.96
|212.03
|0.59
|882.30
|3279
|2006.06.13 16:22
|sell
|1057
|0.10
|211.96
|0.00
|0.00
|3280
|2006.06.13 16:22
|modify
|1057
|0.10
|211.96
|216.96
|211.89
|3281
|2006.06.13 16:23
|sell
|1058
|0.50
|211.93
|0.00
|0.00
|3282
|2006.06.13 16:23
|modify
|1058
|0.50
|211.93
|216.93
|211.86
|3283
|2006.06.13 16:23
|modify
|1057
|0.10
|211.96
|216.93
|211.86
|3284
|2006.06.13 16:26
|t/p
|1057
|0.10
|211.86
|216.93
|211.86
|0.84
|883.14
|3285
|2006.06.13 16:26
|t/p
|1058
|0.50
|211.86
|216.93
|211.86
|2.94
|886.08
|3286
|2006.06.13 16:27
|sell
|1059
|0.10
|211.73
|0.00
|0.00
|3287
|2006.06.13 16:27
|modify
|1059
|0.10
|211.73
|216.73
|211.66
|3288
|2006.06.13 16:59
|t/p
|1059
|0.10
|211.66
|216.73
|211.66
|0.59
|886.67
|3289
|2006.06.13 17:00
|sell
|1060
|0.10
|211.53
|0.00
|0.00
|3290
|2006.06.13 17:00
|modify
|1060
|0.10
|211.53
|216.53
|211.46
|3291
|2006.06.13 19:37
|t/p
|1060
|0.10
|211.46
|216.53
|211.46
|0.59
|887.26
|3292
|2006.06.13 19:38
|sell
|1061
|0.10
|211.39
|0.00
|0.00
|3293
|2006.06.13 19:38
|modify
|1061
|0.10
|211.39
|216.39
|211.32
|3294
|2006.06.14 02:09
|t/p
|1061
|0.10
|211.32
|216.39
|211.32
|0.34
|887.59
|3295
|2006.06.14 02:10
|sell
|1062
|0.10
|211.19
|0.00
|0.00
|3296
|2006.06.14 02:10
|modify
|1062
|0.10
|211.19
|216.19
|211.12
|3297
|2006.06.16 11:03
|sell
|1063
|0.50
|212.79
|0.00
|0.00
|3298
|2006.06.16 11:03
|modify
|1063
|0.50
|212.79
|217.52
|212.45
|3299
|2006.06.16 11:03
|modify
|1062
|0.10
|211.19
|217.52
|212.45
|3300
|2006.06.19 00:49
|sell
|1064
|2.50
|213.65
|0.00
|0.00
|3301
|2006.06.19 00:49
|modify
|1064
|2.50
|213.65
|218.43
|213.36
|3302
|2006.06.19 00:49
|modify
|1063
|0.50
|212.79
|218.43
|213.36
|3303
|2006.06.19 00:49
|modify
|1062
|0.10
|211.19
|218.43
|213.36
|3304
|2006.06.19 02:52
|t/p
|1062
|0.10
|213.36
|218.43
|213.36
|-19.50
|868.09
|3305
|2006.06.19 02:52
|t/p
|1063
|0.50
|213.36
|218.43
|213.36
|-25.21
|842.88
|3306
|2006.06.19 02:52
|t/p
|1064
|2.50
|213.36
|218.43
|213.36
|60.90
|903.78
|3307
|2006.06.19 02:53
|sell
|1065
|0.10
|213.22
|0.00
|0.00
|3308
|2006.06.19 02:53
|modify
|1065
|0.10
|213.22
|218.22
|213.15
|3309
|2006.06.19 10:05
|t/p
|1065
|0.10
|213.15
|218.22
|213.15
|0.59
|904.37
|3310
|2006.06.19 10:06
|sell
|1066
|0.10
|213.05
|0.00
|0.00
|3311
|2006.06.19 10:06
|modify
|1066
|0.10
|213.05
|218.05
|212.98
|3312
|2006.06.19 15:38
|t/p
|1066
|0.10
|212.98
|218.05
|212.98
|0.58
|904.95
|3313
|2006.06.19 15:38
|sell
|1067
|0.10
|212.89
|0.00
|0.00
|3314
|2006.06.19 15:38
|modify
|1067
|0.10
|212.89
|217.89
|212.82
|3315
|2006.06.19 16:10
|t/p
|1067
|0.10
|212.82
|217.89
|212.82
|0.59
|905.54
|3316
|2006.06.19 16:10
|sell
|1068
|0.10
|212.73
|0.00
|0.00
|3317
|2006.06.19 16:10
|modify
|1068
|0.10
|212.73
|217.73
|212.66
|3318
|2006.06.19 16:23
|t/p
|1068
|0.10
|212.66
|217.73
|212.66
|0.59
|906.13
|3319
|2006.06.19 16:24
|sell
|1069
|0.10
|212.55
|0.00
|0.00
|3320
|2006.06.19 16:24
|modify
|1069
|0.10
|212.55
|217.55
|212.48
|3321
|2006.06.19 16:34
|t/p
|1069
|0.10
|212.48
|217.55
|212.48
|0.58
|906.71
|3322
|2006.06.19 16:35
|sell
|1070
|0.10
|212.42
|0.00
|0.00
|3323
|2006.06.19 16:35
|modify
|1070
|0.10
|212.42
|217.42
|212.35
|3324
|2006.06.19 16:59
|t/p
|1070
|0.10
|212.35
|217.42
|212.35
|0.59
|907.30
|3325
|2006.06.19 17:00
|sell
|1071
|0.10
|212.18
|0.00
|0.00
|3326
|2006.06.19 17:00
|modify
|1071
|0.10
|212.18
|217.18
|212.11
|3327
|2006.06.19 17:05
|t/p
|1071
|0.10
|212.11
|217.18
|212.11
|0.59
|907.89
|3328
|2006.06.19 17:06
|sell
|1072
|0.10
|211.99
|0.00
|0.00
|3329
|2006.06.19 17:06
|modify
|1072
|0.10
|211.99
|216.99
|211.92
|3330
|2006.06.20 08:41
|t/p
|1072
|0.10
|211.92
|216.99
|211.92
|0.34
|908.23
|3331
|2006.06.20 08:42
|sell
|1073
|0.10
|211.79
|0.00
|0.00
|3332
|2006.06.20 08:42
|modify
|1073
|0.10
|211.79
|216.79
|211.72
|3333
|2006.06.20 08:49
|t/p
|1073
|0.10
|211.72
|216.79
|211.72
|0.59
|908.82
|3334
|2006.06.20 08:50
|sell
|1074
|0.10
|211.56
|0.00
|0.00
|3335
|2006.06.20 08:50
|modify
|1074
|0.10
|211.56
|216.56
|211.49
|3336
|2006.06.20 14:43
|t/p
|1074
|0.10
|211.49
|216.56
|211.49
|0.59
|909.41
|3337
|2006.06.20 14:44
|sell
|1075
|0.10
|211.40
|0.00
|0.00
|3338
|2006.06.20 14:44
|modify
|1075
|0.10
|211.40
|216.40
|211.33
|3339
|2006.06.23 14:55
|t/p
|1075
|0.10
|211.33
|216.40
|211.33
|-0.69
|908.72
|3340
|2006.06.23 14:56
|sell
|1076
|0.10
|211.24
|0.00
|0.00
|3341
|2006.06.23 14:56
|modify
|1076
|0.10
|211.24
|216.24
|211.17
|3342
|2006.06.23 14:59
|t/p
|1076
|0.10
|211.17
|216.24
|211.17
|0.59
|909.31
|3343
|2006.06.23 15:00
|sell
|1077
|0.10
|211.11
|0.00
|0.00
|3344
|2006.06.23 15:00
|modify
|1077
|0.10
|211.11
|216.11
|211.04
|3345
|2006.06.23 15:07
|t/p
|1077
|0.10
|211.04
|216.11
|211.04
|0.59
|909.90
|3346
|2006.06.23 15:08
|sell
|1078
|0.10
|210.97
|0.00
|0.00
|3347
|2006.06.23 15:08
|modify
|1078
|0.10
|210.97
|215.97
|210.90
|3348
|2006.06.29 15:12
|t/p
|1078
|0.10
|210.90
|215.97
|210.90
|-0.93
|908.96
|3349
|2006.06.29 15:13
|sell
|1079
|0.10
|210.80
|0.00
|0.00
|3350
|2006.06.29 15:13
|modify
|1079
|0.10
|210.80
|215.80
|210.73
|3351
|2006.06.29 15:51
|t/p
|1079
|0.10
|210.73
|215.80
|210.73
|0.58
|909.54
|3352
|2006.06.29 15:52
|sell
|1080
|0.10
|210.60
|0.00
|0.00
|3353
|2006.06.29 15:52
|modify
|1080
|0.10
|210.60
|215.60
|210.53
|3354
|2006.06.29 16:13
|t/p
|1080
|0.10
|210.53
|215.60
|210.53
|0.58
|910.12
|3355
|2006.06.29 16:14
|buy
|1081
|0.10
|210.55
|0.00
|0.00
|3356
|2006.06.29 16:14
|modify
|1081
|0.10
|210.55
|205.55
|210.62
|3357
|2006.06.29 20:37
|t/p
|1081
|0.10
|210.62
|205.55
|210.62
|0.59
|910.71
|3358
|2006.06.29 20:37
|buy
|1082
|0.10
|210.73
|0.00
|0.00
|3359
|2006.06.29 20:37
|modify
|1082
|0.10
|210.73
|205.73
|210.80
|3360
|2006.06.30 06:01
|t/p
|1082
|0.10
|210.80
|205.73
|210.80
|0.81
|911.52
|3361
|2006.06.30 06:02
|sell
|1083
|0.10
|210.76
|0.00
|0.00
|3362
|2006.06.30 06:02
|modify
|1083
|0.10
|210.76
|215.76
|210.69
|3363
|2006.06.30 06:03
|sell
|1084
|0.50
|210.78
|0.00
|0.00
|3364
|2006.06.30 06:03
|modify
|1084
|0.50
|210.78
|215.78
|210.71
|3365
|2006.06.30 06:03
|modify
|1083
|0.10
|210.76
|215.78
|210.71
|3366
|2006.06.30 06:25
|t/p
|1083
|0.10
|210.71
|215.78
|210.71
|0.42
|911.94
|3367
|2006.06.30 06:25
|t/p
|1084
|0.50
|210.71
|215.78
|210.71
|2.94
|914.88
|3368
|2006.06.30 06:26
|sell
|1085
|0.10
|210.62
|0.00
|0.00
|3369
|2006.06.30 06:26
|modify
|1085
|0.10
|210.62
|215.62
|210.55
|3370
|2006.06.30 07:36
|t/p
|1085
|0.10
|210.55
|215.62
|210.55
|0.59
|915.47
|3371
|2006.06.30 07:37
|sell
|1086
|0.10
|210.45
|0.00
|0.00
|3372
|2006.06.30 07:37
|modify
|1086
|0.10
|210.45
|215.45
|210.38
|3373
|2006.06.30 07:59
|t/p
|1086
|0.10
|210.38
|215.45
|210.38
|0.58
|916.05
|3374
|2006.06.30 07:59
|sell
|1087
|0.10
|210.29
|0.00
|0.00
|3375
|2006.06.30 07:59
|modify
|1087
|0.10
|210.29
|215.29
|210.22
|3376
|2006.06.30 08:14
|t/p
|1087
|0.10
|210.22
|215.29
|210.22
|0.59
|916.64
|3377
|2006.06.30 08:15
|sell
|1088
|0.10
|210.16
|0.00
|0.00
|3378
|2006.06.30 08:15
|modify
|1088
|0.10
|210.16
|215.16
|210.09
|3379
|2006.06.30 08:17
|t/p
|1088
|0.10
|210.09
|215.16
|210.09
|0.59
|917.23
|3380
|2006.06.30 08:18
|sell
|1089
|0.10
|210.01
|0.00
|0.00
|3381
|2006.06.30 08:18
|modify
|1089
|0.10
|210.01
|215.01
|209.94
|3382
|2006.06.30 09:26
|t/p
|1089
|0.10
|209.94
|215.01
|209.94
|0.59
|917.82
|3383
|2006.06.30 09:27
|sell
|1090
|0.10
|209.85
|0.00
|0.00
|3384
|2006.06.30 09:27
|modify
|1090
|0.10
|209.85
|214.85
|209.78
|3385
|2006.06.30 17:36
|sell
|1091
|0.50
|211.68
|0.00
|0.00
|3386
|2006.06.30 17:36
|modify
|1091
|0.50
|211.68
|216.37
|211.30
|3387
|2006.06.30 17:36
|modify
|1090
|0.10
|209.85
|216.37
|211.30
|3388
|2006.07.03 00:00
|t/p
|1090
|0.10
|211.30
|216.37
|211.30
|-12.43
|905.39
|3389
|2006.07.03 00:00
|t/p
|1091
|0.50
|211.30
|216.37
|211.30
|14.69
|920.08
|3390
|2006.07.03 00:01
|sell
|1092
|0.10
|211.19
|0.00
|0.00
|3391
|2006.07.03 00:01
|modify
|1092
|0.10
|211.19
|216.19
|211.12
|3392
|2006.07.03 01:50
|t/p
|1092
|0.10
|211.12
|216.19
|211.12
|0.59
|920.67
|3393
|2006.07.03 01:51
|sell
|1093
|0.10
|210.96
|0.00
|0.00
|3394
|2006.07.03 01:51
|modify
|1093
|0.10
|210.96
|215.96
|210.89
|3395
|2006.07.03 01:55
|t/p
|1093
|0.10
|210.89
|215.96
|210.89
|0.59
|921.26
|3396
|2006.07.03 01:56
|sell
|1094
|0.10
|210.78
|0.00
|0.00
|3397
|2006.07.03 01:56
|modify
|1094
|0.10
|210.78
|215.78
|210.71
|3398
|2006.07.10 00:12
|t/p
|1094
|0.10
|210.71
|215.78
|210.71
|-1.19
|920.07
|3399
|2006.07.10 00:13
|sell
|1095
|0.10
|210.63
|0.00
|0.00
|3400
|2006.07.10 00:13
|modify
|1095
|0.10
|210.63
|215.63
|210.56
|3401
|2006.07.10 05:04
|t/p
|1095
|0.10
|210.56
|215.63
|210.56
|0.59
|920.66
|3402
|2006.07.10 05:05
|buy
|1096
|0.10
|210.57
|0.00
|0.00
|3403
|2006.07.10 05:05
|modify
|1096
|0.10
|210.57
|205.57
|210.64
|3404
|2006.07.11 00:58
|t/p
|1096
|0.10
|210.64
|205.57
|210.64
|0.81
|921.46
|3405
|2006.07.11 00:59
|buy
|1097
|0.10
|210.74
|0.00
|0.00
|3406
|2006.07.11 00:59
|modify
|1097
|0.10
|210.74
|205.74
|210.81
|3407
|2006.07.11 21:33
|t/p
|1097
|0.10
|210.81
|205.74
|210.81
|0.59
|922.05
|3408
|2006.07.11 21:34
|buy
|1098
|0.10
|210.88
|0.00
|0.00
|3409
|2006.07.11 21:34
|modify
|1098
|0.10
|210.88
|205.88
|210.95
|3410
|2006.07.12 01:22
|t/p
|1098
|0.10
|210.95
|205.88
|210.95
|0.81
|922.86
|3411
|2006.07.12 01:23
|buy
|1099
|0.10
|211.05
|0.00
|0.00
|3412
|2006.07.12 01:23
|modify
|1099
|0.10
|211.05
|206.05
|211.12
|3413
|2006.07.12 08:03
|t/p
|1099
|0.10
|211.12
|206.05
|211.12
|0.59
|923.45
|3414
|2006.07.12 08:04
|buy
|1100
|0.10
|211.22
|0.00
|0.00
|3415
|2006.07.12 08:04
|modify
|1100
|0.10
|211.22
|206.22
|211.29
|3416
|2006.07.12 09:43
|t/p
|1100
|0.10
|211.29
|206.22
|211.29
|0.59
|924.04
|3417
|2006.07.12 09:44
|buy
|1101
|0.10
|211.41
|0.00
|0.00
|3418
|2006.07.12 09:44
|modify
|1101
|0.10
|211.41
|206.41
|211.48
|3419
|2006.07.12 09:55
|t/p
|1101
|0.10
|211.48
|206.41
|211.48
|0.58
|924.62
|3420
|2006.07.12 09:56
|buy
|1102
|0.10
|211.57
|0.00
|0.00
|3421
|2006.07.12 09:56
|modify
|1102
|0.10
|211.57
|206.57
|211.64
|3422
|2006.07.12 10:23
|t/p
|1102
|0.10
|211.64
|206.57
|211.64
|0.59
|925.21
|3423
|2006.07.12 10:24
|buy
|1103
|0.10
|211.85
|0.00
|0.00
|3424
|2006.07.12 10:24
|modify
|1103
|0.10
|211.85
|206.85
|211.92
|3425
|2006.07.12 12:02
|t/p
|1103
|0.10
|211.92
|206.85
|211.92
|0.59
|925.80
|3426
|2006.07.12 12:03
|buy
|1104
|0.10
|212.03
|0.00
|0.00
|3427
|2006.07.12 12:03
|modify
|1104
|0.10
|212.03
|207.03
|212.10
|3428
|2006.07.13 12:38
|t/p
|1104
|0.10
|212.10
|207.03
|212.10
|1.23
|927.03
|3429
|2006.07.13 12:38
|buy
|1105
|0.10
|212.19
|0.00
|0.00
|3430
|2006.07.13 12:38
|modify
|1105
|0.10
|212.19
|207.19
|212.26
|3431
|2006.07.13 13:22
|t/p
|1105
|0.10
|212.26
|207.19
|212.26
|0.59
|927.62
|3432
|2006.07.13 13:23
|buy
|1106
|0.10
|212.38
|0.00
|0.00
|3433
|2006.07.13 13:23
|modify
|1106
|0.10
|212.38
|207.38
|212.45
|3434
|2006.07.13 16:10
|t/p
|1106
|0.10
|212.45
|207.38
|212.45
|0.58
|928.20
|3435
|2006.07.13 16:11
|buy
|1107
|0.10
|212.55
|0.00
|0.00
|3436
|2006.07.13 16:11
|modify
|1107
|0.10
|212.55
|207.55
|212.62
|3437
|2006.07.13 21:03
|t/p
|1107
|0.10
|212.62
|207.55
|212.62
|0.59
|928.79
|3438
|2006.07.13 21:03
|buy
|1108
|0.10
|212.73
|0.00
|0.00
|3439
|2006.07.13 21:03
|modify
|1108
|0.10
|212.73
|207.73
|212.80
|3440
|2006.07.13 23:02
|t/p
|1108
|0.10
|212.80
|207.73
|212.80
|0.58
|929.37
|3441
|2006.07.13 23:03
|buy
|1109
|0.10
|212.85
|0.00
|0.00
|3442
|2006.07.13 23:03
|modify
|1109
|0.10
|212.85
|207.85
|212.92
|3443
|2006.07.14 03:18
|t/p
|1109
|0.10
|212.92
|207.85
|212.92
|0.81
|930.17
|3444
|2006.07.14 03:18
|buy
|1110
|0.10
|213.05
|0.00
|0.00
|3445
|2006.07.14 03:18
|modify
|1110
|0.10
|213.05
|208.05
|213.12
|3446
|2006.07.14 03:21
|t/p
|1110
|0.10
|213.12
|208.05
|213.12
|0.59
|930.76
|3447
|2006.07.14 03:22
|buy
|1111
|0.10
|213.23
|0.00
|0.00
|3448
|2006.07.14 03:22
|modify
|1111
|0.10
|213.23
|208.23
|213.30
|3449
|2006.07.14 04:44
|t/p
|1111
|0.10
|213.30
|208.23
|213.30
|0.59
|931.35
|3450
|2006.07.14 04:44
|sell
|1112
|0.10
|213.30
|0.00
|0.00
|3451
|2006.07.14 04:44
|modify
|1112
|0.10
|213.30
|218.30
|213.23
|3452
|2006.07.14 04:45
|sell
|1113
|0.50
|213.28
|0.00
|0.00
|3453
|2006.07.14 04:45
|modify
|1113
|0.50
|213.28
|218.28
|213.21
|3454
|2006.07.14 04:45
|modify
|1112
|0.10
|213.30
|218.28
|213.21
|3455
|2006.07.14 05:01
|t/p
|1112
|0.10
|213.21
|218.28
|213.21
|0.75
|932.10
|3456
|2006.07.14 05:01
|t/p
|1113
|0.50
|213.21
|218.28
|213.21
|2.94
|935.04
|3457
|2006.07.14 05:02
|sell
|1114
|0.10
|213.16
|0.00
|0.00
|3458
|2006.07.14 05:02
|modify
|1114
|0.10
|213.16
|218.16
|213.09
|3459
|2006.07.14 06:26
|t/p
|1114
|0.10
|213.09
|218.16
|213.09
|0.59
|935.63
|3460
|2006.07.14 06:27
|sell
|1115
|0.10
|213.01
|0.00
|0.00
|3461
|2006.07.14 06:27
|modify
|1115
|0.10
|213.01
|218.01
|212.94
|3462
|2006.07.14 06:38
|t/p
|1115
|0.10
|212.94
|218.01
|212.94
|0.59
|936.22
|3463
|2006.07.14 06:39
|buy
|1116
|0.10
|213.00
|0.00
|0.00
|3464
|2006.07.14 06:39
|modify
|1116
|0.10
|213.00
|208.00
|213.07
|3465
|2006.07.14 06:41
|t/p
|1116
|0.10
|213.07
|208.00
|213.07
|0.59
|936.81
|3466
|2006.07.14 06:42
|buy
|1117
|0.10
|213.31
|0.00
|0.00
|3467
|2006.07.14 06:42
|modify
|1117
|0.10
|213.31
|208.31
|213.38
|3468
|2006.07.14 07:09
|t/p
|1117
|0.10
|213.38
|208.31
|213.38
|0.59
|937.40
|3469
|2006.07.14 07:10
|buy
|1118
|0.10
|213.41
|0.00
|0.00
|3470
|2006.07.14 07:10
|modify
|1118
|0.10
|213.41
|208.41
|213.48
|3471
|2006.07.14 07:52
|t/p
|1118
|0.10
|213.48
|208.41
|213.48
|0.59
|937.99
|3472
|2006.07.14 07:53
|buy
|1119
|0.10
|213.59
|0.00
|0.00
|3473
|2006.07.14 07:53
|modify
|1119
|0.10
|213.59
|208.59
|213.66
|3474
|2006.07.14 17:18
|t/p
|1119
|0.10
|213.66
|208.59
|213.66
|0.59
|938.58
|3475
|2006.07.14 17:19
|buy
|1120
|0.10
|213.73
|0.00
|0.00
|3476
|2006.07.14 17:19
|modify
|1120
|0.10
|213.73
|208.73
|213.80
|3477
|2006.07.17 00:00
|t/p
|1120
|0.10
|213.80
|208.73
|213.80
|0.81
|939.39
|3478
|2006.07.17 00:00
|sell
|1121
|0.10
|213.83
|0.00
|0.00
|3479
|2006.07.17 00:00
|modify
|1121
|0.10
|213.83
|218.83
|213.76
|3480
|2006.07.17 00:01
|sell
|1122
|0.50
|213.82
|0.00
|0.00
|3481
|2006.07.17 00:01
|modify
|1122
|0.50
|213.82
|218.82
|213.75
|3482
|2006.07.17 00:01
|modify
|1121
|0.10
|213.83
|218.82
|213.75
|3483
|2006.07.17 01:07
|t/p
|1121
|0.10
|213.75
|218.82
|213.75
|0.68
|940.07
|3484
|2006.07.17 01:07
|t/p
|1122
|0.50
|213.75
|218.82
|213.75
|2.94
|943.01
|3485
|2006.07.17 01:07
|sell
|1123
|0.10
|213.65
|0.00
|0.00
|3486
|2006.07.17 01:07
|modify
|1123
|0.10
|213.65
|218.65
|213.58
|3487
|2006.07.17 02:46
|t/p
|1123
|0.10
|213.58
|218.65
|213.58
|0.58
|943.59
|3488
|2006.07.17 02:47
|sell
|1124
|0.10
|213.45
|0.00
|0.00
|3489
|2006.07.17 02:47
|modify
|1124
|0.10
|213.45
|218.45
|213.38
|3490
|2006.07.17 10:06
|t/p
|1124
|0.10
|213.38
|218.45
|213.38
|0.58
|944.17
|3491
|2006.07.17 10:07
|sell
|1125
|0.10
|213.25
|0.00
|0.00
|3492
|2006.07.17 10:07
|modify
|1125
|0.10
|213.25
|218.25
|213.18
|3493
|2006.07.17 10:16
|t/p
|1125
|0.10
|213.18
|218.25
|213.18
|0.58
|944.75
|3494
|2006.07.17 10:17
|sell
|1126
|0.10
|213.08
|0.00
|0.00
|3495
|2006.07.17 10:17
|modify
|1126
|0.10
|213.08
|218.08
|213.01
|3496
|2006.07.17 11:17
|t/p
|1126
|0.10
|213.01
|218.08
|213.01
|0.59
|945.34
|3497
|2006.07.17 11:18
|sell
|1127
|0.10
|212.97
|0.00
|0.00
|3498
|2006.07.17 11:18
|modify
|1127
|0.10
|212.97
|217.97
|212.90
|3499
|2006.07.17 11:25
|t/p
|1127
|0.10
|212.90
|217.97
|212.90
|0.59
|945.93
|3500
|2006.07.17 11:26
|sell
|1128
|0.10
|212.84
|0.00
|0.00
|3501
|2006.07.17 11:26
|modify
|1128
|0.10
|212.84
|217.84
|212.77
|3502
|2006.07.18 08:04
|t/p
|1128
|0.10
|212.77
|217.84
|212.77
|0.34
|946.26
|3503
|2006.07.18 08:05
|sell
|1129
|0.10
|212.64
|0.00
|0.00
|3504
|2006.07.18 08:05
|modify
|1129
|0.10
|212.64
|217.64
|212.57
|3505
|2006.07.19 09:19
|sell
|1130
|0.50
|214.69
|0.00
|0.00
|3506
|2006.07.19 09:19
|modify
|1130
|0.50
|214.69
|219.35
|214.28
|3507
|2006.07.19 09:19
|modify
|1129
|0.10
|212.64
|219.35
|214.28
|3508
|2006.07.20 09:56
|sell
|1131
|2.50
|215.56
|0.00
|0.00
|3509
|2006.07.20 09:56
|modify
|1131
|2.50
|215.56
|220.33
|215.26
|3510
|2006.07.20 09:56
|modify
|1130
|0.50
|214.69
|220.33
|215.26
|3511
|2006.07.20 09:56
|modify
|1129
|0.10
|212.64
|220.33
|215.26
|3512
|2006.07.21 10:12
|t/p
|1129
|0.10
|215.26
|220.33
|215.26
|-23.28
|922.98
|3513
|2006.07.21 10:12
|t/p
|1130
|0.50
|215.26
|220.33
|215.26
|-29.02
|893.96
|3514
|2006.07.21 10:12
|t/p
|1131
|2.50
|215.26
|220.33
|215.26
|56.64
|950.60
|3515
|2006.07.21 10:13
|sell
|1132
|0.10
|215.19
|0.00
|0.00
|3516
|2006.07.21 10:13
|modify
|1132
|0.10
|215.19
|220.19
|215.12
|3517
|2006.07.21 10:55
|t/p
|1132
|0.10
|215.12
|220.19
|215.12
|0.59
|951.19
|3518
|2006.07.21 10:56
|sell
|1133
|0.10
|215.05
|0.00
|0.00
|3519
|2006.07.21 10:56
|modify
|1133
|0.10
|215.05
|220.05
|214.98
|3520
|2006.07.26 10:10
|t/p
|1133
|0.10
|214.98
|220.05
|214.98
|-0.18
|951.01
|3521
|2006.07.26 10:11
|sell
|1134
|0.10
|214.85
|0.00
|0.00
|3522
|2006.07.26 10:11
|modify
|1134
|0.10
|214.85
|219.85
|214.78
|3523
|2006.07.26 10:21
|t/p
|1134
|0.10
|214.78
|219.85
|214.78
|0.58
|951.59
|3524
|2006.07.26 10:22
|sell
|1135
|0.10
|214.66
|0.00
|0.00
|3525
|2006.07.26 10:22
|modify
|1135
|0.10
|214.66
|219.66
|214.59
|3526
|2006.07.28 07:49
|t/p
|1135
|0.10
|214.59
|219.66
|214.59
|-0.43
|951.16
|3527
|2006.07.28 07:50
|sell
|1136
|0.10
|214.53
|0.00
|0.00
|3528
|2006.07.28 07:50
|modify
|1136
|0.10
|214.53
|219.53
|214.46
|3529
|2006.07.28 08:13
|t/p
|1136
|0.10
|214.46
|219.53
|214.46
|0.59
|951.75
|3530
|2006.07.28 08:14
|sell
|1137
|0.10
|214.36
|0.00
|0.00
|3531
|2006.07.28 08:14
|modify
|1137
|0.10
|214.36
|219.36
|214.29
|3532
|2006.07.28 14:48
|t/p
|1137
|0.10
|214.29
|219.36
|214.29
|0.59
|952.34
|3533
|2006.07.28 14:49
|sell
|1138
|0.10
|214.21
|0.00
|0.00
|3534
|2006.07.28 14:49
|modify
|1138
|0.10
|214.21
|219.21
|214.14
|3535
|2006.07.28 15:26
|t/p
|1138
|0.10
|214.14
|219.21
|214.14
|0.59
|952.93
|3536
|2006.07.28 15:27
|sell
|1139
|0.10
|214.04
|0.00
|0.00
|3537
|2006.07.28 15:27
|modify
|1139
|0.10
|214.04
|219.04
|213.97
|3538
|2006.07.28 16:45
|t/p
|1139
|0.10
|213.97
|219.04
|213.97
|0.59
|953.52
|3539
|2006.07.28 16:46
|sell
|1140
|0.10
|213.86
|0.00
|0.00
|3540
|2006.07.28 16:46
|modify
|1140
|0.10
|213.86
|218.86
|213.79
|3541
|2006.07.28 18:04
|t/p
|1140
|0.10
|213.79
|218.86
|213.79
|0.59
|954.11
|3542
|2006.07.28 18:05
|sell
|1141
|0.10
|213.72
|0.00
|0.00
|3543
|2006.07.28 18:05
|modify
|1141
|0.10
|213.72
|218.72
|213.65
|3544
|2006.07.28 22:46
|t/p
|1141
|0.10
|213.65
|218.72
|213.65
|0.59
|954.70
|3545
|2006.07.28 22:47
|sell
|1142
|0.10
|213.51
|0.00
|0.00
|3546
|2006.07.28 22:47
|modify
|1142
|0.10
|213.51
|218.51
|213.44
|3547
|2006.07.31 05:55
|t/p
|1142
|0.10
|213.44
|218.51
|213.44
|0.34
|955.04
|3548
|2006.07.31 05:56
|sell
|1143
|0.10
|213.34
|0.00
|0.00
|3549
|2006.07.31 05:56
|modify
|1143
|0.10
|213.34
|218.34
|213.27
|3550
|2006.07.31 07:05
|t/p
|1143
|0.10
|213.27
|218.34
|213.27
|0.59
|955.63
|3551
|2006.07.31 07:06
|sell
|1144
|0.10
|213.22
|0.00
|0.00
|3552
|2006.07.31 07:06
|modify
|1144
|0.10
|213.22
|218.22
|213.15
|3553
|2006.07.31 08:01
|t/p
|1144
|0.10
|213.15
|218.22
|213.15
|0.59
|956.22
|3554
|2006.07.31 08:01
|sell
|1145
|0.10
|213.06
|0.00
|0.00
|3555
|2006.07.31 08:01
|modify
|1145
|0.10
|213.06
|218.06
|212.99
|3556
|2006.08.03 13:07
|sell
|1146
|0.50
|216.58
|0.00
|0.00
|3557
|2006.08.03 13:07
|modify
|1146
|0.50
|216.58
|220.99
|215.92
|3558
|2006.08.03 13:07
|modify
|1145
|0.10
|213.06
|220.99
|215.92
|3559
|2006.08.04 09:18
|sell
|1147
|2.50
|217.47
|0.00
|0.00
|3560
|2006.08.04 09:18
|modify
|1147
|2.50
|217.47
|222.18
|217.11
|3561
|2006.08.04 09:18
|modify
|1146
|0.50
|216.58
|222.18
|217.11
|3562
|2006.08.04 09:18
|modify
|1145
|0.10
|213.06
|222.18
|217.11
|3563
|2006.08.11 17:22
|close at stop
|1147
|2.50
|220.34
|222.18
|217.11
|-647.13
|309.09
|3564
|2006.08.11 17:22
|close at stop
|1146
|0.50
|220.34
|222.18
|217.11
|-168.07
|141.02
|3565
|2006.08.11 17:22
|close at stop
|1145
|0.10
|220.34
|222.18
|217.11
|-64.45
|76.57