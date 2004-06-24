Strategy Tester Report
Cost Averaging v2_1-Pyramid

SymbolGBPJPYm (Great Britain Pound vs Japanese Yen)
Period1 Minute (M1) 2004.06.16 15:15 - 2006.10.18 00:00 (2004.06.16 - 2006.10.18)
ModelEvery tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
ParametersMagicNumber=12323; MA_length=10; applied_price=5; LotExponent=5; slip=3; Lots=0.1; TakeProfit=7; Stoploss=500; PipStep=85; TimePeriod=0; MaxTrades=2; UseTimeOut=false; MaxTradeOpenHours=25;
Bars in test843429Ticks modelled6918952Modelling quality24.88%
Initial deposit350.00
Total net profit-274.17Gross profit2140.82Gross loss-2414.99
Profit factor0.89Expected payoff-0.24
Absolute drawdown274.17Maximal drawdown891.32 (92.16%)Relative drawdown92.16% (891.32)
Total trades1152Short positions (won %)641 (85.02%)Long positions (won %)511 (97.85%)
Profit trades (% of total)1045 (90.71%)Loss trades (% of total)107 (9.29%)
Largestprofit trade65.19loss trade-656.45
Averageprofit trade2.05loss trade-22.57
Maximumconsecutive wins (profit in money)166 (151.42)consecutive losses (loss in money)3 (-891.32)
Maximalconsecutive profit (count of wins)151.42 (166)consecutive loss (count of losses)-891.32 (3)
Averageconsecutive wins13consecutive losses1
Graph
#TimeTypeOrderLotsPriceS / LT / PProfitBalance
12004.06.16 15:15sell10.10201.310.000.00
22004.06.16 15:15modify10.10201.31206.31201.24
32004.06.16 15:16sell20.50201.360.000.00
42004.06.16 15:16modify20.50201.36206.35201.28
52004.06.16 15:16modify10.10201.31206.35201.28
62004.06.16 16:40t/p10.10201.28206.35201.280.25350.25
72004.06.16 16:40t/p20.50201.28206.35201.283.36353.61
82004.06.16 16:41buy30.10201.410.000.00
92004.06.16 16:41modify30.10201.41196.41201.48
102004.06.17 15:01t/p30.10201.48196.41201.481.24354.85
112004.06.17 15:02buy40.10201.560.000.00
122004.06.17 15:02modify40.10201.56196.56201.63
132004.06.24 00:51s/l40.10196.56196.56201.63-40.56314.29
142004.06.24 00:52sell50.10196.450.000.00
152004.06.24 00:52modify50.10196.45201.45196.38
162004.06.24 00:53sell60.50196.510.000.00
172004.06.24 00:53modify60.50196.51201.50196.43
182004.06.24 00:53modify50.10196.45201.50196.43
192004.06.24 01:28t/p50.10196.43201.50196.430.17314.46
202004.06.24 01:28t/p60.50196.43201.50196.433.37317.83
212004.06.24 01:29sell70.10196.310.000.00
222004.06.24 01:29modify70.10196.31201.31196.24
232004.06.24 02:57t/p70.10196.24201.31196.240.59318.42
242004.06.24 02:58sell80.10196.080.000.00
252004.06.24 02:58modify80.10196.08201.08196.01
262004.06.24 08:55t/p80.10196.01201.08196.010.58319.00
272004.06.24 08:56sell90.10195.930.000.00
282004.06.24 08:56modify90.10195.93200.93195.86
292004.06.24 09:18t/p90.10195.86200.93195.860.59319.58
302004.06.24 09:19sell100.10195.600.000.00
312004.06.24 09:19modify100.10195.60200.60195.53
322004.06.24 12:16t/p100.10195.53200.60195.530.59320.17
332004.06.24 12:17sell110.10195.470.000.00
342004.06.24 12:17modify110.10195.47200.47195.40
352004.06.24 12:24t/p110.10195.40200.47195.400.59320.76
362004.06.24 12:25sell120.10195.290.000.00
372004.06.24 12:25modify120.10195.29200.29195.22
382004.06.24 12:37t/p120.10195.22200.29195.220.59321.35
392004.06.24 12:38sell130.10195.110.000.00
402004.06.24 12:38modify130.10195.11200.11195.04
412004.06.24 13:23t/p130.10195.04200.11195.040.58321.93
422004.06.24 13:24sell140.10195.040.000.00
432004.06.24 13:24modify140.10195.04200.04194.97
442004.06.24 13:30t/p140.10194.97200.04194.970.59322.52
452004.06.24 13:31sell150.10194.920.000.00
462004.06.24 13:31modify150.10194.92199.92194.85
472004.06.24 13:40t/p150.10194.85199.92194.850.59323.11
482004.06.24 13:41sell160.10194.690.000.00
492004.06.24 13:41modify160.10194.69199.69194.62
502004.06.28 10:48sell170.50197.380.000.00
512004.06.28 10:48modify170.50197.38201.93196.86
522004.06.28 10:48modify160.10194.69201.93196.86
532004.06.29 15:14t/p160.10196.86201.93196.86-19.02304.09
542004.06.29 15:14t/p170.50196.86201.93196.8620.60324.69
552004.06.29 15:15sell180.10196.720.000.00
562004.06.29 15:15modify180.10196.72201.72196.65
572004.06.29 15:33t/p180.10196.65201.72196.650.59325.28
582004.06.29 15:34sell190.10196.550.000.00
592004.06.29 15:34modify190.10196.55201.55196.48
602004.06.29 16:04t/p190.10196.48201.55196.480.59325.87
612004.06.29 16:05sell200.10196.560.000.00
622004.06.29 16:05modify200.10196.56201.56196.49
632004.06.29 16:06t/p200.10196.49201.56196.490.59326.46
642004.06.29 16:07sell210.10196.440.000.00
652004.06.29 16:07modify210.10196.44201.44196.37
662004.06.29 16:27t/p210.10196.37201.44196.370.59327.05
672004.06.29 16:28sell220.10196.220.000.00
682004.06.29 16:28modify220.10196.22201.22196.15
692004.06.29 16:31t/p220.10196.15201.22196.150.59327.64
702004.06.29 16:32sell230.10196.110.000.00
712004.06.29 16:32modify230.10196.11201.11196.04
722004.06.29 16:41t/p230.10196.04201.11196.040.59328.23
732004.06.29 16:42sell240.10195.930.000.00
742004.06.29 16:42modify240.10195.93200.93195.86
752004.06.29 17:00t/p240.10195.86200.93195.860.59328.82
762004.06.29 17:01sell250.10195.750.000.00
772004.06.29 17:01modify250.10195.75200.75195.68
782004.06.29 17:10t/p250.10195.68200.75195.680.59329.41
792004.06.29 17:11sell260.10195.530.000.00
802004.06.29 17:11modify260.10195.53200.53195.46
812004.06.29 17:52t/p260.10195.46200.53195.460.59330.00
822004.06.29 17:53sell270.10195.350.000.00
832004.06.29 17:53modify270.10195.35200.35195.28
842004.06.30 18:01sell280.50198.290.000.00
852004.06.30 18:01modify280.50198.29202.80197.73
862004.06.30 18:01modify270.10195.35202.80197.73
872004.06.30 20:33t/p270.10197.73202.80197.73-20.27309.73
882004.06.30 20:33t/p280.50197.73202.80197.7323.55333.28
892004.06.30 20:34buy290.10197.790.000.00
902004.06.30 20:34modify290.10197.79192.79197.86
912004.06.30 21:03t/p290.10197.86192.79197.860.59333.87
922004.06.30 21:04buy300.10197.900.000.00
932004.06.30 21:04modify300.10197.90192.90197.97
942004.06.30 21:47t/p300.10197.97192.90197.970.59334.46
952004.06.30 21:48buy310.10198.020.000.00
962004.06.30 21:48modify310.10198.02193.02198.09
972004.06.30 23:37t/p310.10198.09193.02198.090.59335.05
982004.06.30 23:38buy320.10198.180.000.00
992004.06.30 23:38modify320.10198.18193.18198.25
1002004.07.02 03:08t/p320.10198.25193.18198.251.45336.50
1012004.07.02 03:09buy330.10198.230.000.00
1022004.07.02 03:09modify330.10198.23193.23198.30
1032004.07.02 04:00t/p330.10198.30193.23198.300.59337.09
1042004.07.02 04:01buy340.10198.450.000.00
1052004.07.02 04:01modify340.10198.45193.45198.52
1062004.07.02 04:04t/p340.10198.52193.45198.520.59337.68
1072004.07.02 04:05buy350.10198.880.000.00
1082004.07.02 04:05modify350.10198.88193.88198.95
1092004.07.05 01:37t/p350.10198.95193.88198.950.81338.49
1102004.07.05 01:38buy360.10199.170.000.00
1112004.07.05 01:38modify360.10199.17194.17199.24
1122004.07.05 02:26t/p360.10199.24194.17199.240.59339.08
1132004.07.05 02:27buy370.10199.380.000.00
1142004.07.05 02:27modify370.10199.38194.38199.45
1152004.07.05 07:25t/p370.10199.45194.38199.450.58339.66
1162004.07.05 07:26buy380.10199.470.000.00
1172004.07.05 07:26modify380.10199.47194.47199.54
1182004.07.05 08:09t/p380.10199.54194.47199.540.59340.25
1192004.07.05 08:10buy390.10199.600.000.00
1202004.07.05 08:10modify390.10199.60194.60199.67
1212004.07.05 13:52t/p390.10199.67194.60199.670.59340.84
1222004.07.05 13:53sell400.10199.630.000.00
1232004.07.05 13:53modify400.10199.63204.63199.56
1242004.07.05 13:54sell410.50199.650.000.00
1252004.07.05 13:54modify410.50199.65204.65199.58
1262004.07.05 13:54modify400.10199.63204.65199.58
1272004.07.05 16:05t/p400.10199.58204.65199.580.42341.26
1282004.07.05 16:05t/p410.50199.58204.65199.582.94344.20
1292004.07.05 16:06sell420.10199.460.000.00
1302004.07.05 16:06modify420.10199.46204.46199.39
1312004.07.05 16:08t/p420.10199.39204.46199.390.59344.79
1322004.07.05 16:09sell430.10199.290.000.00
1332004.07.05 16:09modify430.10199.29204.29199.22
1342004.07.06 03:44sell440.50200.630.000.00
1352004.07.06 03:44modify440.50200.63205.41200.34
1362004.07.06 03:44modify430.10199.29205.41200.34
1372004.07.06 08:57t/p430.10200.34205.41200.34-9.08335.70
1382004.07.06 08:57t/p440.50200.34205.41200.3412.20347.90
1392004.07.06 08:58buy450.10200.370.000.00
1402004.07.06 08:58modify450.10200.37195.37200.44
1412004.07.06 09:56t/p450.10200.44195.37200.440.59348.49
1422004.07.06 09:57sell460.10200.350.000.00
1432004.07.06 09:57modify460.10200.35205.35200.28
1442004.07.06 09:58sell470.50200.370.000.00
1452004.07.06 09:58modify470.50200.37205.37200.30
1462004.07.06 09:58modify460.10200.35205.37200.30
1472004.07.06 11:56t/p460.10200.30205.37200.300.42348.91
1482004.07.06 11:56t/p470.50200.30205.37200.302.95351.86
1492004.07.06 11:57sell480.10200.200.000.00
1502004.07.06 11:57modify480.10200.20205.20200.13
1512004.07.06 14:33sell490.50201.290.000.00
1522004.07.06 14:33modify490.50201.29206.11201.04
1532004.07.06 14:33modify480.10200.20206.11201.04
1542004.07.06 14:52t/p480.10201.04206.11201.04-7.07344.79
1552004.07.06 14:52t/p490.50201.04206.11201.0410.51355.30
1562004.07.06 14:53sell500.10200.940.000.00
1572004.07.06 14:53modify500.10200.94205.94200.87
1582004.07.06 15:15t/p500.10200.87205.94200.870.59355.89
1592004.07.06 15:16sell510.10200.770.000.00
1602004.07.06 15:16modify510.10200.77205.77200.70
1612004.07.06 15:41t/p510.10200.70205.77200.700.59356.48
1622004.07.06 15:42sell520.10200.600.000.00
1632004.07.06 15:42modify520.10200.60205.60200.53
1642004.07.06 16:07t/p520.10200.53205.60200.530.59357.07
1652004.07.06 16:08sell530.10200.460.000.00
1662004.07.06 16:08modify530.10200.46205.46200.39
1672004.07.07 06:59t/p530.10200.39205.46200.390.34357.41
1682004.07.07 07:00sell540.10200.290.000.00
1692004.07.07 07:00modify540.10200.29205.29200.22
1702004.07.12 03:01t/p540.10200.22205.29200.22-0.68356.73
1712004.07.12 03:02sell550.10200.130.000.00
1722004.07.12 03:02modify550.10200.13205.13200.06
1732004.07.13 01:37sell560.50202.210.000.00
1742004.07.13 01:37modify560.50202.21206.86201.79
1752004.07.13 01:37modify550.10200.13206.86201.79
1762004.07.13 07:19t/p550.10201.79206.86201.79-14.22342.50
1772004.07.13 07:19t/p560.50201.79206.86201.7917.67360.17
1782004.07.13 07:20sell570.10201.710.000.00
1792004.07.13 07:20modify570.10201.71206.71201.64
1802004.07.13 07:22t/p570.10201.64206.71201.640.59360.76
1812004.07.13 07:23sell580.10201.340.000.00
1822004.07.13 07:23modify580.10201.34206.34201.27
1832004.07.13 08:02t/p580.10201.27206.34201.270.59361.35
1842004.07.13 08:03sell590.10201.140.000.00
1852004.07.13 08:03modify590.10201.14206.14201.07
1862004.07.14 09:21sell600.50203.080.000.00
1872004.07.14 09:21modify600.50203.08207.76202.69
1882004.07.14 09:21modify590.10201.14207.76202.69
1892004.07.14 11:16t/p590.10202.69207.76202.69-13.29348.06
1902004.07.14 11:16t/p600.50202.69207.76202.6916.41364.47
1912004.07.14 11:17sell610.10202.550.000.00
1922004.07.14 11:17modify610.10202.55207.55202.48
1932004.07.14 11:24t/p610.10202.48207.55202.480.59365.06
1942004.07.14 11:24sell620.10202.390.000.00
1952004.07.14 11:24modify620.10202.39207.39202.32
1962004.07.14 11:49t/p620.10202.32207.39202.320.59365.65
1972004.07.14 11:50sell630.10202.240.000.00
1982004.07.14 11:50modify630.10202.24207.24202.17
1992004.07.14 15:24t/p630.10202.17207.24202.170.59366.24
2002004.07.14 15:25sell640.10202.140.000.00
2012004.07.14 15:25modify640.10202.14207.14202.07
2022004.07.14 15:28t/p640.10202.07207.14202.070.59366.83
2032004.07.14 15:29sell650.10202.020.000.00
2042004.07.14 15:29modify650.10202.02207.02201.95
2052004.07.15 12:51t/p650.10201.95207.02201.95-0.17366.66
2062004.07.15 12:52sell660.10201.880.000.00
2072004.07.15 12:52modify660.10201.88206.88201.81
2082004.07.19 00:18sell670.50203.970.000.00
2092004.07.19 00:18modify670.50203.97208.62203.55
2102004.07.19 00:18modify660.10201.88208.62203.55
2112004.07.19 04:31t/p660.10203.55208.62203.55-14.56352.10
2122004.07.19 04:31t/p670.50203.55208.62203.5517.67369.77
2132004.07.19 04:32buy680.10203.570.000.00
2142004.07.19 04:32modify680.10203.57198.57203.64
2152004.07.28 17:08t/p680.10203.64198.57203.642.53372.30
2162004.07.28 17:09buy690.10203.710.000.00
2172004.07.28 17:09modify690.10203.71198.71203.78
2182004.07.28 18:14t/p690.10203.78198.71203.780.58372.88
2192004.07.28 18:15buy700.10203.850.000.00
2202004.07.28 18:15modify700.10203.85198.85203.92
2212004.07.28 18:19t/p700.10203.92198.85203.920.59373.47
2222004.07.28 18:20sell710.10203.910.000.00
2232004.07.28 18:20modify710.10203.91208.91203.84
2242004.07.28 18:21sell720.50203.840.000.00
2252004.07.28 18:21modify720.50203.84208.85203.78
2262004.07.28 18:21modify710.10203.91208.85203.78
2272004.07.28 19:10t/p710.10203.78208.85203.781.09374.56
2282004.07.28 19:10t/p720.50203.78208.85203.782.52377.08
2292004.07.28 19:11sell730.10203.730.000.00
2302004.07.28 19:11modify730.10203.73208.73203.66
2312004.07.28 19:46t/p730.10203.66208.73203.660.58377.66
2322004.07.28 19:47sell740.10203.600.000.00
2332004.07.28 19:47modify740.10203.60208.60203.53
2342004.07.28 21:49t/p740.10203.53208.60203.530.59378.25
2352004.07.28 21:50sell750.10203.420.000.00
2362004.07.28 21:50modify750.10203.42208.42203.35
2372004.07.29 14:31t/p750.10203.35208.42203.35-0.17378.08
2382004.07.29 14:32sell760.10203.250.000.00
2392004.07.29 14:32modify760.10203.25208.25203.18
2402004.07.29 15:20t/p760.10203.18208.25203.180.59378.67
2412004.07.29 15:21sell770.10203.110.000.00
2422004.07.29 15:21modify770.10203.11208.11203.04
2432004.07.30 08:09t/p770.10203.04208.11203.040.34379.00
2442004.07.30 08:10sell780.10202.970.000.00
2452004.07.30 08:10modify780.10202.97207.97202.90
2462004.07.30 08:36t/p780.10202.90207.97202.900.59379.59
2472004.07.30 08:37sell790.10202.810.000.00
2482004.07.30 08:37modify790.10202.81207.81202.74
2492004.07.30 09:43t/p790.10202.74207.81202.740.59380.18
2502004.07.30 09:44sell800.10202.640.000.00
2512004.07.30 09:44modify800.10202.64207.64202.57
2522004.07.30 10:00t/p800.10202.57207.64202.570.59380.77
2532004.07.30 10:01sell810.10202.420.000.00
2542004.07.30 10:01modify810.10202.42207.42202.35
2552004.07.30 10:11t/p810.10202.35207.42202.350.59381.36
2562004.07.30 10:12sell820.10202.210.000.00
2572004.07.30 10:12modify820.10202.21207.21202.14
2582004.07.30 10:13t/p820.10202.14207.21202.140.59381.95
2592004.07.30 10:14sell830.10202.050.000.00
2602004.07.30 10:14modify830.10202.05207.05201.98
2612004.08.02 05:33t/p830.10201.98207.05201.980.34382.29
2622004.08.02 05:34sell840.10201.870.000.00
2632004.08.02 05:34modify840.10201.87206.87201.80
2642004.08.03 13:21t/p840.10201.80206.87201.800.34382.63
2652004.08.03 13:22sell850.10201.720.000.00
2662004.08.03 13:22modify850.10201.72206.72201.65
2672004.08.03 13:29t/p850.10201.65206.72201.650.59383.22
2682004.08.03 13:30sell860.10201.540.000.00
2692004.08.03 13:30modify860.10201.54206.54201.47
2702004.08.03 16:02t/p860.10201.47206.54201.470.59383.81
2712004.08.03 16:03sell870.10201.340.000.00
2722004.08.03 16:03modify870.10201.34206.34201.27
2732004.08.17 16:36t/p870.10201.27206.34201.27-2.97380.84
2742004.08.17 16:37sell880.10201.170.000.00
2752004.08.17 16:37modify880.10201.17206.17201.10
2762004.08.17 17:04t/p880.10201.10206.17201.100.59381.43
2772004.08.17 17:05sell890.10201.010.000.00
2782004.08.17 17:05modify890.10201.01206.01200.94
2792004.08.17 23:42t/p890.10200.94206.01200.940.59382.02
2802004.08.17 23:43sell900.10200.810.000.00
2812004.08.17 23:43modify900.10200.81205.81200.74
2822004.08.17 23:48t/p900.10200.74205.81200.740.59382.61
2832004.08.17 23:49sell910.10200.640.000.00
2842004.08.17 23:49modify910.10200.64205.64200.57
2852004.08.18 09:28t/p910.10200.57205.64200.570.34382.95
2862004.08.18 09:29sell920.10200.440.000.00
2872004.08.18 09:29modify920.10200.44205.44200.37
2882004.08.18 14:44t/p920.10200.37205.44200.370.59383.54
2892004.08.18 14:44sell930.10200.240.000.00
2902004.08.18 14:44modify930.10200.24205.24200.17
2912004.08.18 14:55t/p930.10200.17205.24200.170.59384.13
2922004.08.18 14:56sell940.10200.070.000.00
2932004.08.18 14:56modify940.10200.07205.07200.00
2942004.08.18 15:10t/p940.10200.00205.07200.000.59384.72
2952004.08.18 15:11sell950.10199.800.000.00
2962004.08.18 15:11modify950.10199.80204.80199.73
2972004.08.18 15:17t/p950.10199.73204.80199.730.59385.31
2982004.08.18 15:18sell960.10199.610.000.00
2992004.08.18 15:18modify960.10199.61204.61199.54
3002004.08.18 15:22t/p960.10199.54204.61199.540.59385.90
3012004.08.18 15:23sell970.10199.470.000.00
3022004.08.18 15:23modify970.10199.47204.47199.40
3032004.08.18 20:15t/p970.10199.40204.47199.400.59386.49
3042004.08.18 20:15sell980.10199.310.000.00
3052004.08.18 20:15modify980.10199.31204.31199.24
3062004.08.20 16:00t/p980.10199.24204.31199.24-0.43386.06
3072004.08.20 16:01sell990.10199.130.000.00
3082004.08.20 16:01modify990.10199.13204.13199.06
3092004.08.20 16:05t/p990.10199.06204.13199.060.59386.65
3102004.08.20 16:06sell1000.10198.980.000.00
3112004.08.20 16:06modify1000.10198.98203.98198.91
3122004.08.20 17:08t/p1000.10198.91203.98198.910.59387.24
3132004.08.20 17:09sell1010.10198.810.000.00
3142004.08.20 17:09modify1010.10198.81203.81198.74
3152004.08.20 20:49t/p1010.10198.74203.81198.740.59387.83
3162004.08.20 20:50sell1020.10198.650.000.00
3172004.08.20 20:50modify1020.10198.65203.65198.58
3182004.08.20 20:52t/p1020.10198.58203.65198.580.59388.42
3192004.08.20 20:53sell1030.10198.420.000.00
3202004.08.20 20:53modify1030.10198.42203.42198.35
3212004.08.20 22:21t/p1030.10198.35203.42198.350.59389.01
3222004.08.20 22:22sell1040.10198.270.000.00
3232004.08.20 22:22modify1040.10198.27203.27198.20
3242004.08.24 13:05t/p1040.10198.20203.27198.200.08389.09
3252004.08.24 13:06sell1050.10198.130.000.00
3262004.08.24 13:06modify1050.10198.13203.13198.06
3272004.08.24 13:52t/p1050.10198.06203.13198.060.59389.68
3282004.08.24 13:53sell1060.10197.890.000.00
3292004.08.24 13:53modify1060.10197.89202.89197.82
3302004.08.24 13:55t/p1060.10197.82202.89197.820.59390.27
3312004.08.24 13:56sell1070.10197.670.000.00
3322004.08.24 13:56modify1070.10197.67202.67197.60
3332004.08.24 14:22t/p1070.10197.60202.67197.600.59390.86
3342004.08.24 14:23sell1080.10197.450.000.00
3352004.08.24 14:23modify1080.10197.45202.45197.38
3362004.08.24 14:30t/p1080.10197.38202.45197.380.59391.45
3372004.08.24 14:31sell1090.10197.310.000.00
3382004.08.24 14:31modify1090.10197.31202.31197.24
3392004.08.24 16:17t/p1090.10197.24202.31197.240.59392.04
3402004.08.24 16:18sell1100.10197.100.000.00
3412004.08.24 16:18modify1100.10197.10202.10197.03
3422004.08.24 16:23t/p1100.10197.03202.10197.030.58392.62
3432004.08.24 16:24buy1110.10197.070.000.00
3442004.08.24 16:24modify1110.10197.07192.07197.14
3452004.08.25 09:40t/p1110.10197.14192.07197.140.81393.43
3462004.08.25 09:41buy1120.10197.230.000.00
3472004.08.25 09:41modify1120.10197.23192.23197.30
3482004.08.25 09:50t/p1120.10197.30192.23197.300.59394.02
3492004.08.25 09:51buy1130.10197.440.000.00
3502004.08.25 09:51modify1130.10197.44192.44197.51
3512004.08.25 09:54t/p1130.10197.51192.44197.510.59394.61
3522004.08.25 09:55buy1140.10197.640.000.00
3532004.08.25 09:55modify1140.10197.64192.64197.71
3542004.08.25 11:39t/p1140.10197.71192.64197.710.59395.20
3552004.08.25 11:40buy1150.10198.090.000.00
3562004.08.25 11:40modify1150.10198.09193.09198.16
3572004.08.25 12:09t/p1150.10198.16193.09198.160.59395.79
3582004.08.25 12:10buy1160.10198.290.000.00
3592004.08.25 12:10modify1160.10198.29193.29198.36
3602004.08.25 12:15t/p1160.10198.36193.29198.360.59396.38
3612004.08.25 12:16sell1170.10198.310.000.00
3622004.08.25 12:16modify1170.10198.31203.31198.24
3632004.08.25 12:17sell1180.50198.260.000.00
3642004.08.25 12:17modify1180.50198.26203.27198.20
3652004.08.25 12:17modify1170.10198.31203.27198.20
3662004.08.25 12:45t/p1170.10198.20203.27198.200.92397.30
3672004.08.25 12:45t/p1180.50198.20203.27198.202.52399.82
3682004.08.25 12:46sell1190.10198.120.000.00
3692004.08.25 12:46modify1190.10198.12203.12198.05
3702004.08.25 13:50t/p1190.10198.05203.12198.050.58400.40
3712004.08.25 13:50sell1200.10197.940.000.00
3722004.08.25 13:50modify1200.10197.94202.94197.87
3732004.08.26 09:10t/p1200.10197.87202.94197.87-0.17400.23
3742004.08.26 09:11buy1210.10197.920.000.00
3752004.08.26 09:11modify1210.10197.92192.92197.99
3762004.08.26 11:16t/p1210.10197.99192.92197.990.59400.82
3772004.08.26 11:16buy1220.10198.080.000.00
3782004.08.26 11:16modify1220.10198.08193.08198.15
3792004.09.13 13:47t/p1220.10198.15193.08198.154.04404.85
3802004.09.13 13:48buy1230.10198.250.000.00
3812004.09.13 13:48modify1230.10198.25193.25198.32
3822004.09.13 13:50t/p1230.10198.32193.25198.320.59405.44
3832004.09.13 13:51buy1240.10198.400.000.00
3842004.09.13 13:51modify1240.10198.40193.40198.47
3852004.09.13 14:20t/p1240.10198.47193.40198.470.59406.03
3862004.09.13 14:21buy1250.10198.550.000.00
3872004.09.13 14:21modify1250.10198.55193.55198.62
3882004.09.23 03:10t/p1250.10198.62193.55198.623.18409.21
3892004.09.23 03:11buy1260.10198.780.000.00
3902004.09.23 03:11modify1260.10198.78193.78198.85
3912004.09.23 03:26t/p1260.10198.85193.78198.850.59409.80
3922004.09.23 03:27buy1270.10198.940.000.00
3932004.09.23 03:27modify1270.10198.94193.94199.01
3942004.09.23 10:27t/p1270.10199.01193.94199.010.59410.39
3952004.09.23 10:28buy1280.10199.100.000.00
3962004.09.23 10:28modify1280.10199.10194.10199.17
3972004.09.23 10:33t/p1280.10199.17194.10199.170.59410.98
3982004.09.23 10:34buy1290.10199.230.000.00
3992004.09.23 10:34modify1290.10199.23194.23199.30
4002004.09.23 10:37t/p1290.10199.30194.23199.300.59411.57
4012004.09.23 10:38buy1300.10199.370.000.00
4022004.09.23 10:38modify1300.10199.37194.37199.44
4032004.09.23 11:27t/p1300.10199.44194.37199.440.59412.16
4042004.09.23 11:28buy1310.10199.450.000.00
4052004.09.23 11:28modify1310.10199.45194.45199.52
4062004.09.23 13:05t/p1310.10199.52194.45199.520.59412.75
4072004.09.23 13:06buy1320.10199.680.000.00
4082004.09.23 13:06modify1320.10199.68194.68199.75
4092004.09.24 15:15t/p1320.10199.75194.68199.750.81413.55
4102004.09.24 15:16buy1330.10199.840.000.00
4112004.09.24 15:16modify1330.10199.84194.84199.91
4122004.09.24 15:55t/p1330.10199.91194.84199.910.58414.13
4132004.09.24 15:56buy1340.10200.100.000.00
4142004.09.24 15:56modify1340.10200.10195.10200.17
4152004.09.27 09:38t/p1340.10200.17195.10200.170.81414.94
4162004.09.27 09:39buy1350.10200.240.000.00
4172004.09.27 09:39modify1350.10200.24195.24200.31
4182004.09.27 10:47t/p1350.10200.31195.24200.310.59415.53
4192004.09.27 10:48buy1360.10200.390.000.00
4202004.09.27 10:48modify1360.10200.39195.39200.46
4212004.09.27 13:23t/p1360.10200.46195.39200.460.59416.12
4222004.09.27 13:24buy1370.10200.630.000.00
4232004.09.27 13:24modify1370.10200.63195.63200.70
4242004.09.27 13:46t/p1370.10200.70195.63200.700.59416.71
4252004.09.27 13:47buy1380.10200.810.000.00
4262004.09.27 13:47modify1380.10200.81195.81200.88
4272004.09.27 15:04t/p1380.10200.88195.81200.880.59417.30
4282004.09.27 15:05buy1390.10200.980.000.00
4292004.09.27 15:05modify1390.10200.98195.98201.05
4302004.09.27 15:17t/p1390.10201.05195.98201.050.59417.89
4312004.09.27 15:18buy1400.10201.140.000.00
4322004.09.27 15:18modify1400.10201.14196.14201.21
4332004.09.27 19:14t/p1400.10201.21196.14201.210.59418.48
4342004.09.27 19:15buy1410.10201.330.000.00
4352004.09.27 19:15modify1410.10201.33196.33201.40
4362004.09.28 00:49t/p1410.10201.40196.33201.400.81419.29
4372004.09.28 00:50buy1420.10201.490.000.00
4382004.09.28 00:50modify1420.10201.49196.49201.56
4392004.09.28 06:18t/p1420.10201.56196.49201.560.59419.88
4402004.09.28 06:19buy1430.10201.680.000.00
4412004.09.28 06:19modify1430.10201.68196.68201.75
4422004.09.28 09:19t/p1430.10201.75196.68201.750.59420.47
4432004.09.28 09:20buy1440.10201.800.000.00
4442004.09.28 09:20modify1440.10201.80196.80201.87
4452004.09.28 09:36t/p1440.10201.87196.80201.870.58421.05
4462004.09.28 09:37buy1450.10201.990.000.00
4472004.09.28 09:37modify1450.10201.99196.99202.06
4482004.09.28 09:39t/p1450.10202.06196.99202.060.59421.64
4492004.09.28 09:40buy1460.10202.120.000.00
4502004.09.28 09:40modify1460.10202.12197.12202.19
4512004.09.28 09:46t/p1460.10202.19197.12202.190.59422.23
4522004.09.28 09:47buy1470.10202.230.000.00
4532004.09.28 09:47modify1470.10202.23197.23202.30
4542004.09.28 12:42t/p1470.10202.30197.23202.300.59422.82
4552004.09.28 12:43buy1480.10202.380.000.00
4562004.09.28 12:43modify1480.10202.38197.38202.45
4572004.10.08 06:46s/l1480.10197.38197.38202.45-39.48383.33
4582004.10.08 06:47sell1490.10197.390.000.00
4592004.10.08 06:47modify1490.10197.39202.39197.32
4602004.10.08 06:48sell1500.50197.350.000.00
4612004.10.08 06:48modify1500.50197.35202.36197.29
4622004.10.08 06:48modify1490.10197.39202.36197.29
4632004.10.08 06:59t/p1490.10197.29202.36197.290.84384.17
4642004.10.08 06:59t/p1500.50197.29202.36197.292.53386.70
4652004.10.08 07:00sell1510.10197.240.000.00
4662004.10.08 07:00modify1510.10197.24202.24197.17
4672004.10.08 07:04t/p1510.10197.17202.24197.170.59387.29
4682004.10.08 07:05sell1520.10197.060.000.00
4692004.10.08 07:05modify1520.10197.06202.06196.99
4702004.10.08 15:34t/p1520.10196.99202.06196.990.59387.88
4712004.10.08 15:35sell1530.10196.860.000.00
4722004.10.08 15:35modify1530.10196.86201.86196.79
4732004.10.08 16:43t/p1530.10196.79201.86196.790.59388.47
4742004.10.08 16:44sell1540.10196.680.000.00
4752004.10.08 16:44modify1540.10196.68201.68196.61
4762004.10.08 17:10t/p1540.10196.61201.68196.610.59389.06
4772004.10.08 17:11sell1550.10196.550.000.00
4782004.10.08 17:11modify1550.10196.55201.55196.48
4792004.10.08 17:25t/p1550.10196.48201.55196.480.59389.65
4802004.10.08 17:26sell1560.10196.400.000.00
4812004.10.08 17:26modify1560.10196.40201.40196.33
4822004.10.08 17:52t/p1560.10196.33201.40196.330.59390.24
4832004.10.08 17:53sell1570.10196.240.000.00
4842004.10.08 17:53modify1570.10196.24201.24196.17
4852004.10.08 18:02t/p1570.10196.17201.24196.170.59390.83
4862004.10.08 18:03sell1580.10196.110.000.00
4872004.10.08 18:03modify1580.10196.11201.11196.04
4882004.10.11 00:50sell1590.50198.910.000.00
4892004.10.11 00:50modify1590.50198.91203.44198.37
4902004.10.11 00:50modify1580.10196.11203.44198.37
4912004.10.11 00:51t/p1580.10198.37203.44198.37-19.26371.57
4922004.10.11 00:51t/p1590.50198.37203.44198.3722.71394.28
4932004.10.11 00:51buy1600.10196.420.000.00
4942004.10.11 00:51modify1600.10196.42191.42196.49
4952004.10.11 01:07t/p1600.10196.49191.42196.490.59394.87
4962004.10.11 01:07buy1610.10196.590.000.00
4972004.10.11 01:07modify1610.10196.59191.59196.66
4982004.10.11 23:00t/p1610.10196.66191.59196.660.59395.46
4992004.10.11 23:01buy1620.10196.720.000.00
5002004.10.11 23:01modify1620.10196.72191.72196.79
5012004.10.12 02:54t/p1620.10196.79191.72196.790.81396.26
5022004.10.12 02:55buy1630.10196.860.000.00
5032004.10.12 02:55modify1630.10196.86191.86196.93
5042004.10.12 04:51t/p1630.10196.93191.86196.930.59396.85
5052004.10.12 04:52buy1640.10197.040.000.00
5062004.10.12 04:52modify1640.10197.04192.04197.11
5072004.10.14 09:47t/p1640.10197.11192.04197.111.45398.31
5082004.10.14 09:48buy1650.10197.190.000.00
5092004.10.14 09:48modify1650.10197.19192.19197.26
5102004.10.14 10:20t/p1650.10197.26192.19197.260.59398.90
5112004.10.14 10:21buy1660.10197.330.000.00
5122004.10.14 10:21modify1660.10197.33192.33197.40
5132004.10.18 14:32t/p1660.10197.40192.33197.401.02399.92
5142004.10.18 14:33buy1670.10197.480.000.00
5152004.10.18 14:33modify1670.10197.48192.48197.55
5162004.11.10 15:27t/p1670.10197.55192.48197.555.55405.46
5172004.11.10 15:28buy1680.10197.640.000.00
5182004.11.10 15:28modify1680.10197.64192.64197.71
5192004.11.10 19:36t/p1680.10197.71192.64197.710.59406.05
5202004.11.10 19:37sell1690.10197.670.000.00
5212004.11.10 19:37modify1690.10197.67202.67197.60
5222004.11.10 19:38sell1700.50197.670.000.00
5232004.11.10 19:38modify1700.50197.67202.67197.60
5242004.11.10 20:29t/p1690.10197.60202.67197.600.59406.64
5252004.11.10 20:29t/p1700.50197.60202.67197.602.95409.59
5262004.11.10 20:30sell1710.10197.470.000.00
5272004.11.10 20:30modify1710.10197.47202.47197.40
5282004.11.10 20:47t/p1710.10197.40202.47197.400.59410.18
5292004.11.10 20:48sell1720.10197.370.000.00
5302004.11.10 20:48modify1720.10197.37202.37197.30
5312004.11.11 09:06t/p1720.10197.30202.37197.30-0.17410.01
5322004.11.11 09:07sell1730.10197.220.000.00
5332004.11.11 09:07modify1730.10197.22202.22197.15
5342004.11.11 09:45t/p1730.10197.15202.22197.150.58410.59
5352004.11.11 09:46sell1740.10196.990.000.00
5362004.11.11 09:46modify1740.10196.99201.99196.92
5372004.11.11 12:22t/p1740.10196.92201.99196.920.59411.18
5382004.11.11 12:23sell1750.10196.810.000.00
5392004.11.11 12:23modify1750.10196.81201.81196.74
5402004.11.11 12:36t/p1750.10196.74201.81196.740.58411.76
5412004.11.11 12:37sell1760.10196.640.000.00
5422004.11.11 12:37modify1760.10196.64201.64196.57
5432004.11.11 13:51t/p1760.10196.57201.64196.570.58412.34
5442004.11.11 13:52sell1770.10196.510.000.00
5452004.11.11 13:52modify1770.10196.51201.51196.44
5462004.11.11 13:56t/p1770.10196.44201.51196.440.59412.93
5472004.11.11 13:57sell1780.10196.370.000.00
5482004.11.11 13:57modify1780.10196.37201.37196.30
5492004.11.12 00:07t/p1780.10196.30201.37196.300.34413.27
5502004.11.12 00:07sell1790.10196.200.000.00
5512004.11.12 00:07modify1790.10196.20201.20196.13
5522004.11.12 02:08t/p1790.10196.13201.20196.130.59413.86
5532004.11.12 02:09sell1800.10196.000.000.00
5542004.11.12 02:09modify1800.10196.00201.00195.93
5552004.11.12 02:16t/p1800.10195.93201.00195.930.59414.45
5562004.11.12 02:17sell1810.10195.890.000.00
5572004.11.12 02:17modify1810.10195.89200.89195.82
5582004.11.12 03:16t/p1810.10195.82200.89195.820.59415.04
5592004.11.12 03:16sell1820.10195.700.000.00
5602004.11.12 03:16modify1820.10195.70200.70195.63
5612004.11.12 03:18t/p1820.10195.63200.70195.630.59415.63
5622004.11.12 03:19sell1830.10195.480.000.00
5632004.11.12 03:19modify1830.10195.48200.48195.41
5642004.11.12 03:32t/p1830.10195.41200.48195.410.59416.22
5652004.11.12 03:33sell1840.10195.300.000.00
5662004.11.12 03:33modify1840.10195.30200.30195.23
5672004.11.15 01:44t/p1840.10195.23200.30195.230.34416.55
5682004.11.15 01:45sell1850.10195.150.000.00
5692004.11.15 01:45modify1850.10195.15200.15195.08
5702004.11.15 17:55t/p1850.10195.08200.15195.080.59417.14
5712004.11.15 17:56sell1860.10194.960.000.00
5722004.11.15 17:56modify1860.10194.96199.96194.89
5732004.11.15 18:07t/p1860.10194.89199.96194.890.59417.73
5742004.11.15 18:08sell1870.10194.790.000.00
5752004.11.15 18:08modify1870.10194.79199.79194.72
5762004.11.15 18:24t/p1870.10194.72199.79194.720.59418.32
5772004.11.15 18:25sell1880.10194.660.000.00
5782004.11.15 18:25modify1880.10194.66199.66194.59
5792004.11.15 18:35t/p1880.10194.59199.66194.590.59418.91
5802004.11.15 18:36sell1890.10194.540.000.00
5812004.11.15 18:36modify1890.10194.54199.54194.47
5822004.11.15 18:58t/p1890.10194.47199.54194.470.59419.50
5832004.11.15 18:59sell1900.10194.340.000.00
5842004.11.15 18:59modify1900.10194.34199.34194.27
5852004.11.17 10:06t/p1900.10194.27199.34194.270.08419.58
5862004.11.17 10:07sell1910.10194.180.000.00
5872004.11.17 10:07modify1910.10194.18199.18194.11
5882004.11.17 10:30t/p1910.10194.11199.18194.110.59420.17
5892004.11.17 10:31sell1920.10194.090.000.00
5902004.11.17 10:31modify1920.10194.09199.09194.02
5912004.11.17 12:19t/p1920.10194.02199.09194.020.58420.75
5922004.11.17 12:20sell1930.10193.910.000.00
5932004.11.17 12:20modify1930.10193.91198.91193.84
5942004.11.17 13:28t/p1930.10193.84198.91193.840.59421.34
5952004.11.17 13:29sell1940.10193.700.000.00
5962004.11.17 13:29modify1940.10193.70198.70193.63
5972004.11.17 16:05t/p1940.10193.63198.70193.630.58421.92
5982004.11.17 16:06sell1950.10193.570.000.00
5992004.11.17 16:06modify1950.10193.57198.57193.50
6002004.11.17 16:15t/p1950.10193.50198.57193.500.59422.51
6012004.11.17 16:15sell1960.10193.400.000.00
6022004.11.17 16:15modify1960.10193.40198.40193.33
6032004.11.17 16:27t/p1960.10193.33198.40193.330.59423.10
6042004.11.17 16:28sell1970.10193.250.000.00
6052004.11.17 16:28modify1970.10193.25198.25193.18
6062004.11.17 16:47t/p1970.10193.18198.25193.180.59423.69
6072004.11.17 16:48sell1980.10193.120.000.00
6082004.11.17 16:48modify1980.10193.12198.12193.05
6092004.11.17 18:35t/p1980.10193.05198.12193.050.59424.28
6102004.11.17 18:35sell1990.10192.950.000.00
6112004.11.17 18:35modify1990.10192.95197.95192.88
6122004.11.18 09:06t/p1990.10192.88197.95192.88-0.17424.11
6132004.11.18 09:07sell2000.10192.740.000.00
6142004.11.18 09:07modify2000.10192.74197.74192.67
6152004.11.18 23:09t/p2000.10192.67197.74192.670.59424.70
6162004.11.18 23:09sell2010.10192.570.000.00
6172004.11.18 23:09modify2010.10192.57197.57192.50
6182004.11.19 10:47t/p2010.10192.50197.57192.500.34425.04
6192004.11.19 10:47sell2020.10192.400.000.00
6202004.11.19 10:47modify2020.10192.40197.40192.33
6212004.11.19 11:19t/p2020.10192.33197.40192.330.59425.63
6222004.11.19 11:20sell2030.10192.210.000.00
6232004.11.19 11:20modify2030.10192.21197.21192.14
6242004.11.19 14:38t/p2030.10192.14197.21192.140.59426.22
6252004.11.19 14:39sell2040.10192.110.000.00
6262004.11.19 14:39modify2040.10192.11197.11192.04
6272004.11.19 14:41t/p2040.10192.04197.11192.040.59426.81
6282004.11.19 14:42buy2050.10192.170.000.00
6292004.11.19 14:42modify2050.10192.17187.17192.24
6302004.11.23 10:06t/p2050.10192.24187.17192.241.01427.82
6312004.11.23 10:07buy2060.10192.290.000.00
6322004.11.23 10:07modify2060.10192.29187.29192.36
6332004.11.23 10:47t/p2060.10192.36187.29192.360.58428.40
6342004.11.23 10:48sell2070.10192.320.000.00
6352004.11.23 10:48modify2070.10192.32197.32192.25
6362004.11.23 10:49sell2080.50192.300.000.00
6372004.11.23 10:49modify2080.50192.30197.30192.23
6382004.11.23 10:49modify2070.10192.32197.30192.23
6392004.11.23 16:23sell2092.50193.170.000.00
6402004.11.23 16:23modify2092.50193.17198.00192.93
6412004.11.23 16:23modify2080.50192.30198.00192.93
6422004.11.23 16:23modify2070.10192.32198.00192.93
6432004.11.23 22:06t/p2070.10192.93198.00192.93-5.13423.27
6442004.11.23 22:06t/p2080.50192.93198.00192.93-26.50396.77
6452004.11.23 22:06t/p2092.50192.93198.00192.9350.47447.24
6462004.11.23 22:07sell2100.10192.830.000.00
6472004.11.23 22:07modify2100.10192.83197.83192.76
6482004.11.26 01:14sell2110.50194.020.000.00
6492004.11.26 01:14modify2110.50194.02198.82193.75
6502004.11.26 01:14modify2100.10192.83198.82193.75
6512004.11.26 05:12t/p2100.10193.75198.82193.75-9.00438.24
6522004.11.26 05:12t/p2110.50193.75198.82193.7511.36449.60
6532004.11.26 05:13sell2120.10193.750.000.00
6542004.11.26 05:13modify2120.10193.75198.75193.68
6552004.11.26 12:43sell2130.50194.880.000.00
6562004.11.26 12:43modify2130.50194.88199.69194.62
6572004.11.26 12:43modify2120.10193.75199.69194.62
6582004.11.26 16:49t/p2120.10194.62199.69194.62-7.32442.28
6592004.11.26 16:49t/p2130.50194.62199.69194.6210.93453.21
6602004.11.26 16:50sell2140.10194.550.000.00
6612004.11.26 16:50modify2140.10194.55199.55194.48
6622004.11.26 17:04t/p2140.10194.48199.55194.480.58453.79
6632004.11.26 17:05sell2150.10194.350.000.00
6642004.11.26 17:05modify2150.10194.35199.35194.28
6652004.11.26 22:31t/p2150.10194.28199.35194.280.59454.38
6662004.11.26 22:31buy2160.10194.270.000.00
6672004.11.26 22:31modify2160.10194.27189.27194.34
6682004.11.29 00:41t/p2160.10194.34189.27194.340.81455.19
6692004.11.29 00:41buy2170.10194.450.000.00
6702004.11.29 00:41modify2170.10194.45189.45194.52
6712004.11.29 02:09t/p2170.10194.52189.45194.520.59455.78
6722004.11.29 02:09buy2180.10194.620.000.00
6732004.11.29 02:09modify2180.10194.62189.62194.69
6742004.11.29 08:12t/p2180.10194.69189.62194.690.59456.37
6752004.11.29 08:13buy2190.10194.770.000.00
6762004.11.29 08:13modify2190.10194.77189.77194.84
6772004.11.29 08:47t/p2190.10194.84189.77194.840.59456.96
6782004.11.29 08:48buy2200.10194.910.000.00
6792004.11.29 08:48modify2200.10194.91189.91194.98
6802004.11.30 00:52t/p2200.10194.98189.91194.980.81457.76
6812004.11.30 00:53buy2210.10195.080.000.00
6822004.11.30 00:53modify2210.10195.08190.08195.15
6832004.11.30 01:11t/p2210.10195.15190.08195.150.59458.35
6842004.11.30 01:12buy2220.10195.300.000.00
6852004.11.30 01:12modify2220.10195.30190.30195.37
6862004.11.30 11:18t/p2220.10195.37190.30195.370.59458.94
6872004.11.30 11:19buy2230.10195.430.000.00
6882004.11.30 11:19modify2230.10195.43190.43195.50
6892004.11.30 11:25t/p2230.10195.50190.43195.500.59459.53
6902004.11.30 11:26buy2240.10195.730.000.00
6912004.11.30 11:26modify2240.10195.73190.73195.80
6922004.11.30 11:53t/p2240.10195.80190.73195.800.59460.12
6932004.11.30 11:54buy2250.10195.880.000.00
6942004.11.30 11:54modify2250.10195.88190.88195.95
6952004.11.30 11:58t/p2250.10195.95190.88195.950.59460.71
6962004.11.30 11:59buy2260.10196.050.000.00
6972004.11.30 11:59modify2260.10196.05191.05196.12
6982004.11.30 14:07t/p2260.10196.12191.05196.120.59461.30
6992004.11.30 14:08buy2270.10196.200.000.00
7002004.11.30 14:08modify2270.10196.20191.20196.27
7012004.11.30 14:30t/p2270.10196.27191.20196.270.59461.89
7022004.11.30 14:31buy2280.10196.230.000.00
7032004.11.30 14:31modify2280.10196.23191.23196.30
7042004.11.30 16:59t/p2280.10196.30191.23196.300.59462.48
7052004.11.30 17:00buy2290.10196.570.000.00
7062004.11.30 17:00modify2290.10196.57191.57196.64
7072004.11.30 17:13t/p2290.10196.64191.57196.640.59463.07
7082004.11.30 17:14buy2300.10196.740.000.00
7092004.11.30 17:14modify2300.10196.74191.74196.81
7102004.11.30 17:40t/p2300.10196.81191.74196.810.59463.66
7112004.11.30 17:41buy2310.10196.850.000.00
7122004.11.30 17:41modify2310.10196.85191.85196.92
7132004.11.30 18:42t/p2310.10196.92191.85196.920.59464.25
7142004.11.30 18:43buy2320.10196.960.000.00
7152004.11.30 18:43modify2320.10196.96191.96197.03
7162004.12.01 09:04t/p2320.10197.03191.96197.030.80465.05
7172004.12.01 09:05buy2330.10197.110.000.00
7182004.12.01 09:05modify2330.10197.11192.11197.18
7192004.12.01 09:15t/p2330.10197.18192.11197.180.59465.64
7202004.12.01 09:16buy2340.10197.310.000.00
7212004.12.01 09:16modify2340.10197.31192.31197.38
7222004.12.01 09:51t/p2340.10197.38192.31197.380.59466.23
7232004.12.01 09:52buy2350.10197.490.000.00
7242004.12.01 09:52modify2350.10197.49192.49197.56
7252004.12.01 10:33t/p2350.10197.56192.49197.560.59466.82
7262004.12.01 10:34buy2360.10197.660.000.00
7272004.12.01 10:34modify2360.10197.66192.66197.73
7282004.12.01 12:24t/p2360.10197.73192.66197.730.59467.41
7292004.12.01 12:25buy2370.10197.800.000.00
7302004.12.01 12:25modify2370.10197.80192.80197.87
7312004.12.01 12:49t/p2370.10197.87192.80197.870.59468.00
7322004.12.01 12:50buy2380.10197.990.000.00
7332004.12.01 12:50modify2380.10197.99192.99198.06
7342004.12.01 13:25t/p2380.10198.06192.99198.060.59468.59
7352004.12.01 13:26buy2390.10198.140.000.00
7362004.12.01 13:26modify2390.10198.14193.14198.21
7372004.12.01 16:51t/p2390.10198.21193.14198.210.59469.18
7382004.12.01 16:52buy2400.10198.340.000.00
7392004.12.01 16:52modify2400.10198.34193.34198.41
7402004.12.01 17:00t/p2400.10198.41193.34198.410.58469.76
7412004.12.01 17:01sell2410.10198.290.000.00
7422004.12.01 17:01modify2410.10198.29203.29198.22
7432004.12.01 17:02sell2420.50198.200.000.00
7442004.12.01 17:02modify2420.50198.20203.21198.14
7452004.12.01 17:02modify2410.10198.29203.21198.14
7462004.12.01 17:13t/p2410.10198.14203.21198.141.26471.02
7472004.12.01 17:13t/p2420.50198.14203.21198.142.53473.55
7482004.12.01 17:14sell2430.10198.040.000.00
7492004.12.01 17:14modify2430.10198.04203.04197.97
7502004.12.02 01:03t/p2430.10197.97203.04197.97-0.17473.37
7512004.12.02 01:04sell2440.10197.890.000.00
7522004.12.02 01:04modify2440.10197.89202.89197.82
7532004.12.02 05:03t/p2440.10197.82202.89197.820.59473.96
7542004.12.02 05:04sell2450.10197.740.000.00
7552004.12.02 05:04modify2450.10197.74202.74197.67
7562004.12.02 06:01t/p2450.10197.67202.74197.670.59474.55
7572004.12.02 06:02sell2460.10197.570.000.00
7582004.12.02 06:02modify2460.10197.57202.57197.50
7592004.12.02 06:09t/p2460.10197.50202.57197.500.59475.14
7602004.12.02 06:10sell2470.10197.410.000.00
7612004.12.02 06:10modify2470.10197.41202.41197.34
7622004.12.03 08:30sell2480.50199.060.000.00
7632004.12.03 08:30modify2480.50199.06203.78198.71
7642004.12.03 08:30modify2470.10197.41203.78198.71
7652004.12.03 09:00t/p2470.10198.71203.78198.71-11.19463.95
7662004.12.03 09:00t/p2480.50198.71203.78198.7114.72478.67
7672004.12.03 09:01sell2490.10198.660.000.00
7682004.12.03 09:01modify2490.10198.66203.66198.59
7692004.12.03 09:18t/p2490.10198.59203.66198.590.59479.26
7702004.12.03 09:19buy2500.10198.670.000.00
7712004.12.03 09:19modify2500.10198.67193.67198.74
7722004.12.03 09:57t/p2500.10198.74193.67198.740.59479.85
7732004.12.03 09:58buy2510.10198.820.000.00
7742004.12.03 09:58modify2510.10198.82193.82198.89
7752004.12.03 10:30t/p2510.10198.89193.82198.890.59480.44
7762004.12.03 10:31buy2520.10199.000.000.00
7772004.12.03 10:31modify2520.10199.00194.00199.07
7782004.12.06 09:25t/p2520.10199.07194.00199.070.81481.25
7792004.12.06 09:26buy2530.10199.190.000.00
7802004.12.06 09:26modify2530.10199.19194.19199.26
7812004.12.06 17:41t/p2530.10199.26194.19199.260.59481.84
7822004.12.06 17:42buy2540.10199.380.000.00
7832004.12.06 17:42modify2540.10199.38194.38199.45
7842004.12.06 18:54t/p2540.10199.45194.38199.450.59482.43
7852004.12.06 18:55buy2550.10199.550.000.00
7862004.12.06 18:55modify2550.10199.55194.55199.62
7872004.12.06 19:20t/p2550.10199.62194.55199.620.59483.02
7882004.12.06 19:21buy2560.10199.690.000.00
7892004.12.06 19:21modify2560.10199.69194.69199.76
7902004.12.06 20:38t/p2560.10199.76194.69199.760.59483.61
7912004.12.06 20:39buy2570.10199.820.000.00
7922004.12.06 20:39modify2570.10199.82194.82199.89
7932004.12.06 20:41t/p2570.10199.89194.82199.890.58484.19
7942004.12.06 20:42buy2580.10199.990.000.00
7952004.12.06 20:42modify2580.10199.99194.99200.06
7962004.12.06 20:44t/p2580.10200.06194.99200.060.59484.78
7972004.12.06 20:45buy2590.10200.170.000.00
7982004.12.06 20:45modify2590.10200.17195.17200.24
7992004.12.06 20:46t/p2590.10200.24195.17200.240.59485.37
8002004.12.06 20:47buy2600.10200.300.000.00
8012004.12.06 20:47modify2600.10200.30195.30200.37
8022004.12.06 21:02t/p2600.10200.37195.30200.370.59485.96
8032004.12.06 21:03buy2610.10200.480.000.00
8042004.12.06 21:03modify2610.10200.48195.48200.55
8052004.12.06 21:05t/p2610.10200.55195.48200.550.59486.55
8062004.12.06 21:06buy2620.10200.750.000.00
8072004.12.06 21:06modify2620.10200.75195.75200.82
8082004.12.08 09:02t/p2620.10200.82195.75200.821.02487.57
8092004.12.08 09:03buy2630.10200.910.000.00
8102004.12.08 09:03modify2630.10200.91195.91200.98
8112004.12.08 12:38t/p2630.10200.98195.91200.980.58488.15
8122004.12.08 12:39buy2640.10201.070.000.00
8132004.12.08 12:39modify2640.10201.07196.07201.14
8142004.12.08 13:44t/p2640.10201.14196.07201.140.59488.74
8152004.12.08 13:45sell2650.10201.030.000.00
8162004.12.08 13:45modify2650.10201.03206.03200.96
8172004.12.08 13:46sell2660.50201.040.000.00
8182004.12.08 13:46modify2660.50201.04206.04200.97
8192004.12.08 13:46modify2650.10201.03206.04200.97
8202004.12.08 13:54t/p2650.10200.97206.04200.970.50489.24
8212004.12.08 13:54t/p2660.50200.97206.04200.972.94492.18
8222004.12.08 13:55sell2670.10200.870.000.00
8232004.12.08 13:55modify2670.10200.87205.87200.80
8242004.12.08 17:48sell2680.50201.890.000.00
8252004.12.08 17:48modify2680.50201.89206.72201.65
8262004.12.08 17:48modify2670.10200.87206.72201.65
8272004.12.08 18:11t/p2670.10201.65206.72201.65-6.57485.61
8282004.12.08 18:11t/p2680.50201.65206.72201.6510.09495.70
8292004.12.08 18:12sell2690.10201.560.000.00
8302004.12.08 18:12modify2690.10201.56206.56201.49
8312004.12.08 19:06t/p2690.10201.49206.56201.490.59496.29
8322004.12.08 19:07sell2700.10201.430.000.00
8332004.12.08 19:07modify2700.10201.43206.43201.36
8342004.12.08 20:54t/p2700.10201.36206.43201.360.59496.88
8352004.12.08 20:55sell2710.10201.290.000.00
8362004.12.08 20:55modify2710.10201.29206.29201.22
8372004.12.08 21:02t/p2710.10201.22206.29201.220.59497.47
8382004.12.08 21:03sell2720.10201.080.000.00
8392004.12.08 21:03modify2720.10201.08206.08201.01
8402004.12.09 05:06t/p2720.10201.01206.08201.01-0.17497.29
8412004.12.09 05:07sell2730.10200.940.000.00
8422004.12.09 05:07modify2730.10200.94205.94200.87
8432004.12.09 05:19t/p2730.10200.87205.94200.870.59497.88
8442004.12.09 05:20buy2740.10200.890.000.00
8452004.12.09 05:20modify2740.10200.89195.89200.96
8462004.12.09 06:00t/p2740.10200.96195.89200.960.59498.47
8472004.12.09 06:01buy2750.10201.090.000.00
8482004.12.09 06:01modify2750.10201.09196.09201.16
8492004.12.09 07:44t/p2750.10201.16196.09201.160.59499.06
8502004.12.09 07:45buy2760.10201.190.000.00
8512004.12.09 07:45modify2760.10201.19196.19201.26
8522004.12.09 16:35t/p2760.10201.26196.19201.260.59499.65
8532004.12.09 16:36sell2770.10201.220.000.00
8542004.12.09 16:36modify2770.10201.22206.22201.15
8552004.12.09 16:37sell2780.50201.270.000.00
8562004.12.09 16:37modify2780.50201.27206.26201.19
8572004.12.09 16:37modify2770.10201.22206.26201.19
8582004.12.09 16:46t/p2770.10201.19206.26201.190.25499.90
8592004.12.09 16:46t/p2780.50201.19206.26201.193.37503.27
8602004.12.09 16:47sell2790.10201.070.000.00
8612004.12.09 16:47modify2790.10201.07206.07201.00
8622004.12.09 19:02t/p2790.10201.00206.07201.000.59503.86
8632004.12.09 19:03sell2800.10200.900.000.00
8642004.12.09 19:03modify2800.10200.90205.90200.83
8652004.12.10 10:56sell2810.50202.130.000.00
8662004.12.10 10:56modify2810.50202.13206.92201.85
8672004.12.10 10:56modify2800.10200.90206.92201.85
8682004.12.10 11:27t/p2800.10201.85206.92201.85-8.24495.62
8692004.12.10 11:27t/p2810.50201.85206.92201.8511.77507.39
8702004.12.10 11:28sell2820.10201.830.000.00
8712004.12.10 11:28modify2820.10201.83206.83201.76
8722004.12.10 12:12t/p2820.10201.76206.83201.760.59507.98
8732004.12.10 12:13sell2830.10201.700.000.00
8742004.12.10 12:13modify2830.10201.70206.70201.63
8752004.12.10 12:14t/p2830.10201.63206.70201.630.59508.57
8762004.12.10 12:15sell2840.10201.520.000.00
8772004.12.10 12:15modify2840.10201.52206.52201.45
8782004.12.10 20:43t/p2840.10201.45206.52201.450.59509.16
8792004.12.10 20:44sell2850.10201.350.000.00
8802004.12.10 20:44modify2850.10201.35206.35201.28
8812004.12.13 01:32t/p2850.10201.28206.35201.280.34509.50
8822004.12.13 01:33buy2860.10201.340.000.00
8832004.12.13 01:33modify2860.10201.34196.34201.41
8842004.12.13 09:19t/p2860.10201.41196.34201.410.59510.09
8852004.12.13 09:20buy2870.10201.510.000.00
8862004.12.13 09:20modify2870.10201.51196.51201.58
8872004.12.13 20:59t/p2870.10201.58196.51201.580.59510.68
8882004.12.13 21:00buy2880.10201.740.000.00
8892004.12.13 21:00modify2880.10201.74196.74201.81
8902004.12.13 21:55t/p2880.10201.81196.74201.810.59511.27
8912004.12.13 21:56buy2890.10201.900.000.00
8922004.12.13 21:56modify2890.10201.90196.90201.97
8932004.12.14 10:34t/p2890.10201.97196.90201.970.81512.07
8942004.12.14 10:35buy2900.10202.010.000.00
8952004.12.14 10:35modify2900.10202.01197.01202.08
8962004.12.14 10:57t/p2900.10202.08197.01202.080.59512.66
8972004.12.14 10:58buy2910.10202.240.000.00
8982004.12.14 10:58modify2910.10202.24197.24202.31
8992004.12.14 14:35t/p2910.10202.31197.24202.310.59513.25
9002004.12.14 14:36buy2920.10202.360.000.00
9012004.12.14 14:36modify2920.10202.36197.36202.43
9022004.12.14 14:50t/p2920.10202.43197.36202.430.59513.84
9032004.12.14 14:51buy2930.10202.550.000.00
9042004.12.14 14:51modify2930.10202.55197.55202.62
9052004.12.14 15:15t/p2930.10202.62197.55202.620.59514.43
9062004.12.14 15:16buy2940.10202.740.000.00
9072004.12.14 15:16modify2940.10202.74197.74202.81
9082004.12.14 16:57t/p2940.10202.81197.74202.810.59515.02
9092004.12.14 16:58buy2950.10202.940.000.00
9102004.12.14 16:58modify2950.10202.94197.94203.01
9112004.12.14 17:13t/p2950.10203.01197.94203.010.59515.61
9122004.12.14 17:14buy2960.10203.250.000.00
9132004.12.14 17:14modify2960.10203.25198.25203.32
9142004.12.14 17:25t/p2960.10203.32198.25203.320.59516.20
9152004.12.14 17:26buy2970.10203.400.000.00
9162004.12.14 17:26modify2970.10203.40198.40203.47
9172004.12.14 21:00t/p2970.10203.47198.40203.470.59516.79
9182004.12.14 21:01buy2980.10203.590.000.00
9192004.12.14 21:01modify2980.10203.59198.59203.66
9202004.12.22 18:00s/l2980.10198.59198.59203.66-40.34476.46
9212004.12.22 18:01sell2990.10198.600.000.00
9222004.12.22 18:01modify2990.10198.60203.60198.53
9232004.12.22 18:02sell3000.50198.660.000.00
9242004.12.22 18:02modify3000.50198.66203.65198.58
9252004.12.22 18:02modify2990.10198.60203.65198.58
9262004.12.22 20:13sell3012.50199.540.000.00
9272004.12.22 20:13modify3012.50199.54204.37199.30
9282004.12.22 20:13modify3000.50198.66204.37199.30
9292004.12.22 20:13modify2990.10198.60204.37199.30
9302004.12.23 02:17t/p2990.10199.30204.37199.30-6.65469.80
9312004.12.23 02:17t/p3000.50199.30204.37199.30-30.73439.07
9322004.12.23 02:17t/p3012.50199.30204.37199.3031.41470.48
9332004.12.23 02:18sell3020.10199.220.000.00
9342004.12.23 02:18modify3020.10199.22204.22199.15
9352004.12.23 03:18t/p3020.10199.15204.22199.150.59471.07
9362004.12.23 03:19sell3030.10199.060.000.00
9372004.12.23 03:19modify3030.10199.06204.06198.99
9382004.12.23 15:12t/p3030.10198.99204.06198.990.59471.66
9392004.12.23 15:13sell3040.10198.900.000.00
9402004.12.23 15:13modify3040.10198.90203.90198.83
9412004.12.23 16:25t/p3040.10198.83203.90198.830.58472.24
9422004.12.23 16:26sell3050.10198.740.000.00
9432004.12.23 16:26modify3050.10198.74203.74198.67
9442004.12.23 16:26t/p3050.10198.67203.74198.670.59472.83
9452004.12.23 16:27sell3060.10198.690.000.00
9462004.12.23 16:27modify3060.10198.69203.69198.62
9472004.12.28 21:56t/p3060.10198.62203.69198.62-0.17472.66
9482004.12.28 21:57sell3070.10198.520.000.00
9492004.12.28 21:57modify3070.10198.52203.52198.45
9502004.12.30 16:06t/p3070.10198.45203.52198.45-0.43472.24
9512004.12.30 16:07sell3080.10198.340.000.00
9522004.12.30 16:07modify3080.10198.34203.34198.27
9532004.12.30 16:30t/p3080.10198.27203.34198.270.58472.82
9542004.12.30 16:31sell3090.10198.180.000.00
9552004.12.30 16:31modify3090.10198.18203.18198.11
9562004.12.30 16:59t/p3090.10198.11203.18198.110.59473.41
9572004.12.30 17:00sell3100.10197.860.000.00
9582004.12.30 17:00modify3100.10197.86202.86197.79
9592004.12.31 01:36t/p3100.10197.79202.86197.790.34473.74
9602004.12.31 01:37sell3110.10197.730.000.00
9612004.12.31 01:37modify3110.10197.73202.73197.66
9622004.12.31 02:15t/p3110.10197.66202.73197.660.58474.32
9632004.12.31 02:16sell3120.10197.550.000.00
9642004.12.31 02:16modify3120.10197.55202.55197.48
9652004.12.31 02:24t/p3120.10197.48202.55197.480.59474.91
9662004.12.31 02:25sell3130.10197.370.000.00
9672004.12.31 02:25modify3130.10197.37202.37197.30
9682004.12.31 02:30t/p3130.10197.30202.37197.300.59475.50
9692004.12.31 02:31sell3140.10197.150.000.00
9702004.12.31 02:31modify3140.10197.15202.15197.08
9712004.12.31 16:46t/p3140.10197.08202.15197.080.59476.09
9722004.12.31 16:47sell3150.10196.990.000.00
9732004.12.31 16:47modify3150.10196.99201.99196.92
9742004.12.31 16:54t/p3150.10196.92201.99196.920.59476.68
9752004.12.31 16:55sell3160.10196.830.000.00
9762004.12.31 16:55modify3160.10196.83201.83196.76
9772004.12.31 16:59t/p3160.10196.76201.83196.760.58477.26
9782004.12.31 17:00sell3170.10196.740.000.00
9792004.12.31 17:00modify3170.10196.74201.74196.67
9802004.12.31 18:04t/p3170.10196.67201.74196.670.59477.85
9812004.12.31 18:05buy3180.10196.710.000.00
9822004.12.31 18:05modify3180.10196.71191.71196.78
9832005.01.03 00:00t/p3180.10196.78191.71196.780.81478.66
9842005.01.03 00:00buy3190.10196.930.000.00
9852005.01.03 00:00modify3190.10196.93191.93197.00
9862005.01.03 00:01t/p3190.10197.00191.93197.000.59479.25
9872005.01.03 00:02buy3200.10196.860.000.00
9882005.01.03 00:02modify3200.10196.86191.86196.93
9892005.01.03 00:09t/p3200.10196.93191.86196.930.59479.84
9902005.01.03 00:10buy3210.10196.990.000.00
9912005.01.03 00:10modify3210.10196.99191.99197.06
9922005.01.06 16:41t/p3210.10197.06191.99197.061.67481.51
9932005.01.06 16:42buy3220.10197.110.000.00
9942005.01.06 16:42modify3220.10197.11192.11197.18
9952005.01.06 16:45t/p3220.10197.18192.11197.180.59482.10
9962005.01.06 16:46buy3230.10197.240.000.00
9972005.01.06 16:46modify3230.10197.24192.24197.31
9982005.01.14 09:31s/l3230.10192.24192.24197.31-40.34441.76
9992005.01.14 09:32sell3240.10192.250.000.00
10002005.01.14 09:32modify3240.10192.25197.25192.18
10012005.01.14 09:33sell3250.50192.260.000.00
10022005.01.14 09:33modify3250.50192.26197.26192.19
10032005.01.14 09:33modify3240.10192.25197.26192.19
10042005.01.14 09:35t/p3240.10192.19197.26192.190.50442.26
10052005.01.14 09:35t/p3250.50192.19197.26192.192.95445.21
10062005.01.14 09:36sell3260.10192.030.000.00
10072005.01.14 09:36modify3260.10192.03197.03191.96
10082005.01.14 09:59t/p3260.10191.96197.03191.960.59445.80
10092005.01.14 10:00sell3270.10191.870.000.00
10102005.01.14 10:00modify3270.10191.87196.87191.80
10112005.01.14 10:40t/p3270.10191.80196.87191.800.58446.38
10122005.01.14 10:41sell3280.10191.740.000.00
10132005.01.14 10:41modify3280.10191.74196.74191.67
10142005.01.14 14:16t/p3280.10191.67196.74191.670.59446.97
10152005.01.14 14:17sell3290.10191.560.000.00
10162005.01.14 14:17modify3290.10191.56196.56191.49
10172005.01.14 14:19t/p3290.10191.49196.56191.490.59447.56
10182005.01.14 14:20buy3300.10191.560.000.00
10192005.01.14 14:20modify3300.10191.56186.56191.63
10202005.01.14 14:28t/p3300.10191.63186.56191.630.59448.15
10212005.01.14 14:29buy3310.10191.720.000.00
10222005.01.14 14:29modify3310.10191.72186.72191.79
10232005.01.14 15:19t/p3310.10191.79186.72191.790.59448.74
10242005.01.14 15:20buy3320.10191.890.000.00
10252005.01.14 15:20modify3320.10191.89186.89191.96
10262005.01.14 15:25t/p3320.10191.96186.89191.960.59449.33
10272005.01.14 15:26buy3330.10192.080.000.00
10282005.01.14 15:26modify3330.10192.08187.08192.15
10292005.01.18 11:30t/p3330.10192.15187.08192.151.02450.35
10302005.01.18 11:31buy3340.10192.250.000.00
10312005.01.18 11:31modify3340.10192.25187.25192.32
10322005.01.18 11:49t/p3340.10192.32187.25192.320.59450.94
10332005.01.18 11:50buy3350.10192.430.000.00
10342005.01.18 11:50modify3350.10192.43187.43192.50
10352005.01.19 10:30t/p3350.10192.50187.43192.500.81451.75
10362005.01.19 10:31buy3360.10192.550.000.00
10372005.01.19 10:31modify3360.10192.55187.55192.62
10382005.01.19 11:09t/p3360.10192.62187.55192.620.59452.34
10392005.01.19 11:10buy3370.10192.690.000.00
10402005.01.19 11:10modify3370.10192.69187.69192.76
10412005.01.19 11:14t/p3370.10192.76187.69192.760.59452.93
10422005.01.19 11:15buy3380.10192.830.000.00
10432005.01.19 11:15modify3380.10192.83187.83192.90
10442005.01.20 16:21t/p3380.10192.90187.83192.901.24454.16
10452005.01.20 16:22buy3390.10193.020.000.00
10462005.01.20 16:22modify3390.10193.02188.02193.09
10472005.01.20 17:16t/p3390.10193.09188.02193.090.59454.75
10482005.01.20 17:17buy3400.10193.390.000.00
10492005.01.20 17:17modify3400.10193.39188.39193.46
10502005.01.20 18:01t/p3400.10193.46188.39193.460.59455.34
10512005.01.20 18:02buy3410.10193.550.000.00
10522005.01.20 18:02modify3410.10193.55188.55193.62
10532005.01.20 19:25t/p3410.10193.62188.55193.620.59455.93
10542005.01.20 19:25buy3420.10193.720.000.00
10552005.01.20 19:25modify3420.10193.72188.72193.79
10562005.01.20 19:33t/p3420.10193.79188.72193.790.59456.52
10572005.01.20 19:34buy3430.10194.040.000.00
10582005.01.20 19:34modify3430.10194.04189.04194.11
10592005.01.21 08:40t/p3430.10194.11189.04194.110.81457.33
10602005.01.21 08:41buy3440.10194.200.000.00
10612005.01.21 08:41modify3440.10194.20189.20194.27
10622005.01.25 11:37t/p3440.10194.27189.20194.271.02458.35
10632005.01.25 11:38buy3450.10194.400.000.00
10642005.01.25 11:38modify3450.10194.40189.40194.47
10652005.01.25 12:10t/p3450.10194.47189.40194.470.59458.94
10662005.01.25 12:11buy3460.10194.540.000.00
10672005.01.25 12:11modify3460.10194.54189.54194.61
10682005.01.27 07:59t/p3460.10194.61189.54194.611.45460.39
10692005.01.27 08:00buy3470.10194.580.000.00
10702005.01.27 08:00modify3470.10194.58189.58194.65
10712005.01.27 08:34t/p3470.10194.65189.58194.650.59460.98
10722005.01.27 08:35buy3480.10194.740.000.00
10732005.01.27 08:35modify3480.10194.74189.74194.81
10742005.01.27 11:19t/p3480.10194.81189.74194.810.59461.57
10752005.01.27 11:20buy3490.10194.870.000.00
10762005.01.27 11:20modify3490.10194.87189.87194.94
10772005.01.28 02:56t/p3490.10194.94189.87194.940.81462.38
10782005.01.28 02:57buy3500.10195.060.000.00
10792005.01.28 02:57modify3500.10195.06190.06195.13
10802005.01.28 17:58t/p3500.10195.13190.06195.130.59462.97
10812005.01.28 17:59buy3510.10195.210.000.00
10822005.01.28 17:59modify3510.10195.21190.21195.28
10832005.01.28 17:59t/p3510.10195.28190.21195.280.59463.56
10842005.01.28 18:00buy3520.10195.320.000.00
10852005.01.28 18:00modify3520.10195.32190.32195.39
10862005.01.31 00:00t/p3520.10195.39190.32195.390.81464.36
10872005.01.31 00:00sell3530.10195.400.000.00
10882005.01.31 00:00modify3530.10195.40200.40195.33
10892005.01.31 00:01sell3540.50195.420.000.00
10902005.01.31 00:01modify3540.50195.42200.42195.35
10912005.01.31 00:01modify3530.10195.40200.42195.35
10922005.01.31 00:30t/p3530.10195.35200.42195.350.42464.78
10932005.01.31 00:30t/p3540.50195.35200.42195.352.94467.72
10942005.01.31 00:31sell3550.10195.260.000.00
10952005.01.31 00:31modify3550.10195.26200.26195.19
10962005.01.31 03:50t/p3550.10195.19200.26195.190.59468.31
10972005.01.31 03:50buy3560.10195.170.000.00
10982005.01.31 03:50modify3560.10195.17190.17195.24
10992005.01.31 03:56t/p3560.10195.24190.17195.240.59468.90
11002005.01.31 03:57buy3570.10195.290.000.00
11012005.01.31 03:57modify3570.10195.29190.29195.36
11022005.01.31 09:48t/p3570.10195.36190.29195.360.59469.49
11032005.01.31 09:48buy3580.10195.450.000.00
11042005.01.31 09:48modify3580.10195.45190.45195.52
11052005.02.01 05:43t/p3580.10195.52190.45195.520.81470.30
11062005.02.01 05:44sell3590.10195.500.000.00
11072005.02.01 05:44modify3590.10195.50200.50195.43
11082005.02.01 05:45sell3600.50195.490.000.00
11092005.02.01 05:45modify3600.50195.49200.49195.42
11102005.02.01 05:45modify3590.10195.50200.49195.42
11112005.02.01 07:29t/p3590.10195.42200.49195.420.68470.98
11122005.02.01 07:29t/p3600.50195.42200.49195.422.95473.93
11132005.02.01 07:30sell3610.10195.320.000.00
11142005.02.01 07:30modify3610.10195.32200.32195.25
11152005.02.01 11:07t/p3610.10195.25200.32195.250.59474.52
11162005.02.01 11:08sell3620.10195.120.000.00
11172005.02.01 11:08modify3620.10195.12200.12195.05
11182005.02.01 19:53t/p3620.10195.05200.12195.050.59475.11
11192005.02.01 19:54sell3630.10194.990.000.00
11202005.02.01 19:54modify3630.10194.99199.99194.92
11212005.02.03 08:13sell3640.50196.350.000.00
11222005.02.03 08:13modify3640.50196.35201.12196.05
11232005.02.03 08:13modify3630.10194.99201.12196.05
11242005.02.03 09:50t/p3630.10196.05201.12196.05-9.93465.18
11252005.02.03 09:50t/p3640.50196.05201.12196.0512.62477.80
11262005.02.03 09:51sell3650.10195.910.000.00
11272005.02.03 09:51modify3650.10195.91200.91195.84
11282005.02.04 11:30t/p3650.10195.84200.91195.840.33478.13
11292005.02.04 11:31sell3660.10195.790.000.00
11302005.02.04 11:31modify3660.10195.79200.79195.72
11312005.02.04 12:01t/p3660.10195.72200.79195.720.58478.71
11322005.02.04 12:02sell3670.10195.610.000.00
11332005.02.04 12:02modify3670.10195.61200.61195.54
11342005.02.04 13:20t/p3670.10195.54200.61195.540.59479.30
11352005.02.04 13:21sell3680.10195.440.000.00
11362005.02.04 13:21modify3680.10195.44200.44195.37
11372005.02.04 15:13t/p3680.10195.37200.44195.370.59479.89
11382005.02.04 15:14sell3690.10195.190.000.00
11392005.02.04 15:14modify3690.10195.19200.19195.12
11402005.02.04 19:12t/p3690.10195.12200.19195.120.59480.48
11412005.02.04 19:13sell3700.10195.010.000.00
11422005.02.04 19:13modify3700.10195.01200.01194.94
11432005.02.04 19:23t/p3700.10194.94200.01194.940.59481.07
11442005.02.04 19:24sell3710.10194.880.000.00
11452005.02.04 19:24modify3710.10194.88199.88194.81
11462005.02.04 19:56t/p3710.10194.81199.88194.810.59481.66
11472005.02.04 19:57sell3720.10194.730.000.00
11482005.02.04 19:57modify3720.10194.73199.73194.66
11492005.02.07 17:26t/p3720.10194.66199.73194.660.34481.99
11502005.02.07 17:27sell3730.10194.540.000.00
11512005.02.07 17:27modify3730.10194.54199.54194.47
11522005.02.10 13:00sell3740.50197.210.000.00
11532005.02.10 13:00modify3740.50197.21201.77196.70
11542005.02.10 13:00modify3730.10194.54201.77196.70
11552005.02.14 01:05t/p3730.10196.70201.77196.70-19.95462.05
11562005.02.14 01:05t/p3740.50196.70201.77196.7018.91480.96
11572005.02.14 01:06sell3750.10196.540.000.00
11582005.02.14 01:06modify3750.10196.54201.54196.47
11592005.02.14 01:12t/p3750.10196.47201.54196.470.59481.55
11602005.02.14 01:13buy3760.10196.530.000.00
11612005.02.14 01:13modify3760.10196.53191.53196.60
11622005.02.14 01:25t/p3760.10196.60191.53196.600.59482.14
11632005.02.14 01:26buy3770.10196.690.000.00
11642005.02.14 01:26modify3770.10196.69191.69196.76
11652005.02.14 01:34t/p3770.10196.76191.69196.760.59482.73
11662005.02.14 01:35buy3780.10196.850.000.00
11672005.02.14 01:35modify3780.10196.85191.85196.92
11682005.02.14 01:49t/p3780.10196.92191.85196.920.59483.32
11692005.02.14 01:49buy3790.10197.020.000.00
11702005.02.14 01:49modify3790.10197.02192.02197.09
11712005.02.14 02:34t/p3790.10197.09192.02197.090.59483.91
11722005.02.14 02:35buy3800.10197.160.000.00
11732005.02.14 02:35modify3800.10197.16192.16197.23
11742005.02.14 09:57t/p3800.10197.23192.16197.230.59484.50
11752005.02.14 09:57buy3810.10197.340.000.00
11762005.02.14 09:57modify3810.10197.34192.34197.41
11772005.02.14 10:59t/p3810.10197.41192.34197.410.59485.09
11782005.02.14 11:00buy3820.10197.440.000.00
11792005.02.14 11:00modify3820.10197.44192.44197.51
11802005.02.14 11:03t/p3820.10197.51192.44197.510.59485.68
11812005.02.14 11:04buy3830.10197.620.000.00
11822005.02.14 11:04modify3830.10197.62192.62197.69
11832005.02.14 11:52t/p3830.10197.69192.62197.690.59486.27
11842005.02.14 11:53buy3840.10197.780.000.00
11852005.02.14 11:53modify3840.10197.78192.78197.85
11862005.02.14 12:29t/p3840.10197.85192.78197.850.59486.86
11872005.02.14 12:30buy3850.10197.950.000.00
11882005.02.14 12:30modify3850.10197.95192.95198.02
11892005.02.14 12:55t/p3850.10198.02192.95198.020.59487.45
11902005.02.14 12:56buy3860.10198.100.000.00
11912005.02.14 12:56modify3860.10198.10193.10198.17
11922005.02.14 14:20t/p3860.10198.17193.10198.170.59488.04
11932005.02.14 14:21buy3870.10198.230.000.00
11942005.02.14 14:21modify3870.10198.23193.23198.30
11952005.02.14 14:27t/p3870.10198.30193.23198.300.59488.63
11962005.02.14 14:28buy3880.10198.360.000.00
11972005.02.14 14:28modify3880.10198.36193.36198.43
11982005.02.14 17:57t/p3880.10198.43193.36198.430.59489.22
11992005.02.14 17:58buy3890.10198.540.000.00
12002005.02.14 17:58modify3890.10198.54193.54198.61
12012005.02.14 18:41t/p3890.10198.61193.54198.610.59489.81
12022005.02.14 18:42sell3900.10198.560.000.00
12032005.02.14 18:42modify3900.10198.56203.56198.49
12042005.02.14 18:43sell3910.50198.580.000.00
12052005.02.14 18:43modify3910.50198.58203.58198.51
12062005.02.14 18:43modify3900.10198.56203.58198.51
12072005.02.14 19:31t/p3900.10198.51203.58198.510.42490.23
12082005.02.14 19:31t/p3910.50198.51203.58198.512.94493.17
12092005.02.14 19:32buy3920.10198.620.000.00
12102005.02.14 19:32modify3920.10198.62193.62198.69
12112005.02.15 02:58t/p3920.10198.69193.62198.690.81493.97
12122005.02.15 02:59buy3930.10198.760.000.00
12132005.02.15 02:59modify3930.10198.76193.76198.83
12142005.02.16 06:17t/p3930.10198.83193.76198.830.81494.78
12152005.02.16 06:18buy3940.10198.930.000.00
12162005.02.16 06:18modify3940.10198.93193.93199.00
12172005.02.16 06:54t/p3940.10199.00193.93199.000.59495.37
12182005.02.16 06:55buy3950.10199.000.000.00
12192005.02.16 06:55modify3950.10199.00194.00199.07
12202005.02.17 10:02t/p3950.10199.07194.00199.071.24496.60
12212005.02.17 10:03buy3960.10199.170.000.00
12222005.02.17 10:03modify3960.10199.17194.17199.24
12232005.02.17 10:50t/p3960.10199.24194.17199.240.59497.19
12242005.02.17 10:50buy3970.10199.350.000.00
12252005.02.17 10:50modify3970.10199.35194.35199.42
12262005.02.17 14:52t/p3970.10199.42194.35199.420.59497.78
12272005.02.17 14:52buy3980.10199.520.000.00
12282005.02.17 14:52modify3980.10199.52194.52199.59
12292005.02.17 17:39t/p3980.10199.59194.52199.590.59498.37
12302005.02.17 17:40buy3990.10199.750.000.00
12312005.02.17 17:40modify3990.10199.75194.75199.82
12322005.02.17 20:33t/p3990.10199.82194.75199.820.59498.96
12332005.02.17 20:33buy4000.10199.910.000.00
12342005.02.17 20:33modify4000.10199.91194.91199.98
12352005.02.17 20:54t/p4000.10199.98194.91199.980.59499.55
12362005.02.17 20:55buy4010.10200.090.000.00
12372005.02.17 20:55modify4010.10200.09195.09200.16
12382005.02.18 15:47t/p4010.10200.16195.09200.160.81500.36
12392005.02.18 15:48buy4020.10200.240.000.00
12402005.02.18 15:48modify4020.10200.24195.24200.31
12412005.02.18 16:59t/p4020.10200.31195.24200.310.59500.95
12422005.02.18 17:00sell4030.10200.210.000.00
12432005.02.18 17:00modify4030.10200.21205.21200.14
12442005.02.18 17:01sell4040.50200.190.000.00
12452005.02.18 17:01modify4040.50200.19205.19200.12
12462005.02.18 17:01modify4030.10200.21205.19200.12
12472005.02.18 18:53t/p4030.10200.12205.19200.120.76501.71
12482005.02.18 18:53t/p4040.50200.12205.19200.122.95504.66
12492005.02.18 18:54buy4050.10200.130.000.00
12502005.02.18 18:54modify4050.10200.13195.13200.20
12512005.02.18 19:44t/p4050.10200.20195.13200.200.58505.24
12522005.02.18 19:44buy4060.10200.300.000.00
12532005.02.18 19:44modify4060.10200.30195.30200.37
12542005.02.21 09:23t/p4060.10200.37195.30200.370.80506.03
12552005.02.21 09:24buy4070.10200.540.000.00
12562005.02.21 09:24modify4070.10200.54195.54200.61
12572005.02.21 09:37t/p4070.10200.61195.54200.610.59506.62
12582005.02.21 09:38buy4080.10200.730.000.00
12592005.02.21 09:38modify4080.10200.73195.73200.80
12602005.02.24 15:16t/p4080.10200.80195.73200.801.67508.29
12612005.02.24 15:17buy4090.10200.850.000.00
12622005.02.24 15:17modify4090.10200.85195.85200.92
12632005.02.24 15:57t/p4090.10200.92195.85200.920.59508.88
12642005.02.24 15:58buy4100.10201.050.000.00
12652005.02.24 15:58modify4100.10201.05196.05201.12
12662005.02.24 16:47t/p4100.10201.12196.05201.120.58509.46
12672005.02.24 16:48buy4110.10201.240.000.00
12682005.02.24 16:48modify4110.10201.24196.24201.31
12692005.02.24 17:24t/p4110.10201.31196.24201.310.59510.05
12702005.02.24 17:25buy4120.10201.360.000.00
12712005.02.24 17:25modify4120.10201.36196.36201.43
12722005.02.24 17:32t/p4120.10201.43196.36201.430.59510.64
12732005.02.24 17:33buy4130.10201.470.000.00
12742005.02.24 17:33modify4130.10201.47196.47201.54
12752005.02.24 19:10t/p4130.10201.54196.47201.540.59511.23
12762005.02.24 19:11buy4140.10201.600.000.00
12772005.02.24 19:11modify4140.10201.60196.60201.67
12782005.02.25 19:34t/p4140.10201.67196.60201.670.81512.04
12792005.02.25 19:35buy4150.10201.810.000.00
12802005.02.25 19:35modify4150.10201.81196.81201.88
12812005.02.25 20:21t/p4150.10201.88196.81201.880.59512.63
12822005.02.25 20:22buy4160.10201.950.000.00
12832005.02.25 20:22modify4160.10201.95196.95202.02
12842005.03.08 12:46t/p4160.10202.02196.95202.022.53515.16
12852005.03.08 12:47buy4170.10202.080.000.00
12862005.03.08 12:47modify4170.10202.08197.08202.15
12872005.03.30 11:06t/p4170.10202.15197.08202.155.33520.49
12882005.03.30 11:07buy4180.10202.200.000.00
12892005.03.30 11:07modify4180.10202.20197.20202.27
12902005.03.30 11:49t/p4180.10202.27197.20202.270.59521.08
12912005.03.30 11:50buy4190.10202.420.000.00
12922005.03.30 11:50modify4190.10202.42197.42202.49
12932005.03.30 13:50t/p4190.10202.49197.42202.490.59521.67
12942005.03.30 13:51buy4200.10202.570.000.00
12952005.03.30 13:51modify4200.10202.57197.57202.64
12962005.03.31 21:56t/p4200.10202.64197.57202.641.24522.90
12972005.03.31 21:57buy4210.10202.710.000.00
12982005.03.31 21:57modify4210.10202.71197.71202.78
12992005.04.01 01:50t/p4210.10202.78197.71202.780.81523.71
13002005.04.01 01:51buy4220.10202.790.000.00
13012005.04.01 01:51modify4220.10202.79197.79202.86
13022005.04.01 01:51t/p4220.10202.86197.79202.860.59524.30
13032005.04.01 01:52buy4230.10202.920.000.00
13042005.04.01 01:52modify4230.10202.92197.92202.99
13052005.04.04 19:42t/p4230.10202.99197.92202.990.81525.10
13062005.04.04 19:43buy4240.10203.080.000.00
13072005.04.04 19:43modify4240.10203.08198.08203.15
13082005.04.04 23:06t/p4240.10203.15198.08203.150.59525.69
13092005.04.04 23:07sell4250.10203.070.000.00
13102005.04.04 23:07modify4250.10203.07208.07203.00
13112005.04.04 23:08sell4260.50203.080.000.00
13122005.04.04 23:08modify4260.50203.08208.08203.01
13132005.04.04 23:08modify4250.10203.07208.08203.01
13142005.04.05 09:19sell4272.50203.940.000.00
13152005.04.05 09:19modify4272.50203.94208.77203.70
13162005.04.05 09:19modify4260.50203.08208.77203.70
13172005.04.05 09:19modify4250.10203.07208.77203.70
13182005.04.05 11:49t/p4250.10203.70208.77203.70-5.55520.14
13192005.04.05 11:49t/p4260.50203.70208.77203.70-27.34492.80
13202005.04.05 11:49t/p4272.50203.70208.77203.7050.48543.28
13212005.04.05 11:50sell4280.10203.590.000.00
13222005.04.05 11:50modify4280.10203.59208.59203.52
13232005.04.05 13:54t/p4280.10203.52208.59203.520.59543.87
13242005.04.05 13:55sell4290.10203.420.000.00
13252005.04.05 13:55modify4290.10203.42208.42203.35
13262005.04.05 14:19t/p4290.10203.35208.42203.350.59544.46
13272005.04.05 14:20sell4300.10203.330.000.00
13282005.04.05 14:20modify4300.10203.33208.33203.26
13292005.04.06 03:30t/p4300.10203.26208.33203.260.34544.80
13302005.04.06 03:31buy4310.10203.350.000.00
13312005.04.06 03:31modify4310.10203.35198.35203.42
13322005.04.06 08:55t/p4310.10203.42198.35203.420.59545.39
13332005.04.06 08:56buy4320.10203.520.000.00
13342005.04.06 08:56modify4320.10203.52198.52203.59
13352005.04.06 09:46t/p4320.10203.59198.52203.590.59545.98
13362005.04.06 09:47buy4330.10203.670.000.00
13372005.04.06 09:47modify4330.10203.67198.67203.74
13382005.04.06 11:36t/p4330.10203.74198.67203.740.59546.57
13392005.04.06 11:36buy4340.10203.840.000.00
13402005.04.06 11:36modify4340.10203.84198.84203.91
13412005.04.06 12:31t/p4340.10203.91198.84203.910.59547.16
13422005.04.06 12:32buy4350.10204.020.000.00
13432005.04.06 12:32modify4350.10204.02199.02204.09
13442005.04.06 16:07t/p4350.10204.09199.02204.090.59547.75
13452005.04.06 16:08sell4360.10204.050.000.00
13462005.04.06 16:08modify4360.10204.05209.05203.98
13472005.04.06 16:09sell4370.50204.060.000.00
13482005.04.06 16:09modify4370.50204.06209.06203.99
13492005.04.06 16:09modify4360.10204.05209.06203.99
13502005.04.06 16:20t/p4360.10203.99209.06203.990.51548.26
13512005.04.06 16:20t/p4370.50203.99209.06203.992.94551.20
13522005.04.06 16:21sell4380.10203.960.000.00
13532005.04.06 16:21modify4380.10203.96208.96203.89
13542005.04.07 08:55t/p4380.10203.89208.96203.89-0.17551.02
13552005.04.07 08:55sell4390.10203.790.000.00
13562005.04.07 08:55modify4390.10203.79208.79203.72
13572005.04.07 10:30t/p4390.10203.72208.79203.720.59551.61
13582005.04.07 10:31sell4400.10203.530.000.00
13592005.04.07 10:31modify4400.10203.53208.53203.46
13602005.04.07 11:08t/p4400.10203.46208.53203.460.59552.20
13612005.04.07 11:09sell4410.10203.370.000.00
13622005.04.07 11:09modify4410.10203.37208.37203.30
13632005.04.07 13:24t/p4410.10203.30208.37203.300.59552.79
13642005.04.07 13:25sell4420.10203.180.000.00
13652005.04.07 13:25modify4420.10203.18208.18203.11
13662005.04.07 20:37t/p4420.10203.11208.18203.110.59553.38
13672005.04.07 20:38sell4430.10203.020.000.00
13682005.04.07 20:38modify4430.10203.02208.02202.95
13692005.04.08 02:55t/p4430.10202.95208.02202.950.34553.72
13702005.04.08 02:56sell4440.10202.860.000.00
13712005.04.08 02:56modify4440.10202.86207.86202.79
13722005.04.08 03:04t/p4440.10202.79207.86202.790.59554.31
13732005.04.08 03:05sell4450.10202.690.000.00
13742005.04.08 03:05modify4450.10202.69207.69202.62
13752005.04.19 12:16sell4460.50204.920.000.00
13762005.04.19 12:16modify4460.50204.92209.55204.48
13772005.04.19 12:16modify4450.10202.69209.55204.48
13782005.04.20 13:42t/p4450.10204.48209.55204.48-17.59536.72
13792005.04.20 13:42t/p4460.50204.48209.55204.4817.24553.96
13802005.04.20 13:43sell4470.10204.390.000.00
13812005.04.20 13:43modify4470.10204.39209.39204.32
13822005.04.21 17:28t/p4470.10204.32209.39204.32-0.17553.79
13832005.04.21 17:29sell4480.10204.290.000.00
13842005.04.21 17:29modify4480.10204.29209.29204.22
13852005.04.21 17:34t/p4480.10204.22209.29204.220.59554.38
13862005.04.21 17:35buy4490.10204.310.000.00
13872005.04.21 17:35modify4490.10204.31199.31204.38
13882005.05.02 15:56s/l4490.10199.31199.31204.38-40.12514.26
13892005.05.02 15:57sell4500.10199.300.000.00
13902005.05.02 15:57modify4500.10199.30204.30199.23
13912005.05.02 15:58sell4510.50199.380.000.00
13922005.05.02 15:58modify4510.50199.38204.37199.30
13932005.05.02 15:58modify4500.10199.30204.37199.30
13942005.05.02 16:03t/p4500.10199.30204.37199.300.00514.26
13952005.05.02 16:03t/p4510.50199.30204.37199.303.37517.63
13962005.05.02 16:04buy4520.10199.340.000.00
13972005.05.02 16:04modify4520.10199.34194.34199.41
13982005.05.13 03:29t/p4520.10199.41194.34199.413.39521.02
13992005.05.13 03:30buy4530.10199.480.000.00
14002005.05.13 03:30modify4530.10199.48194.48199.55
14012005.06.06 15:03s/l4530.10194.48194.48199.55-37.33483.69
14022005.06.06 15:04sell4540.10194.520.000.00
14032005.06.06 15:04modify4540.10194.52199.52194.45
14042005.06.06 15:05sell4550.50194.490.000.00
14052005.06.06 15:05modify4550.50194.49199.50194.43
14062005.06.06 15:05modify4540.10194.52199.50194.43
14072005.06.06 16:00t/p4540.10194.43199.50194.430.76484.45
14082005.06.06 16:00t/p4550.50194.43199.50194.432.53486.98
14092005.06.06 16:01sell4560.10194.330.000.00
14102005.06.06 16:01modify4560.10194.33199.33194.26
14112005.06.06 16:59t/p4560.10194.26199.33194.260.59487.57
14122005.06.06 17:00sell4570.10194.130.000.00
14132005.06.06 17:00modify4570.10194.13199.13194.06
14142005.06.07 10:49sell4580.50195.350.000.00
14152005.06.07 10:49modify4580.50195.35200.15195.08
14162005.06.07 10:49modify4570.10194.13200.15195.08
14172005.06.07 15:39t/p4570.10195.08200.15195.08-8.24479.33
14182005.06.07 15:39t/p4580.50195.08200.15195.0811.36490.69
14192005.06.07 15:40sell4590.10194.950.000.00
14202005.06.07 15:40modify4590.10194.95199.95194.88
14212005.06.08 04:38sell4600.50196.210.000.00
14222005.06.08 04:38modify4600.50196.21201.00195.93
14232005.06.08 04:38modify4590.10194.95201.00195.93
14242005.06.08 18:43t/p4590.10195.93201.00195.93-8.49482.19
14252005.06.08 18:43t/p4600.50195.93201.00195.9311.78493.97
14262005.06.08 18:44sell4610.10195.830.000.00
14272005.06.08 18:44modify4610.10195.83200.83195.76
14282005.06.08 20:12t/p4610.10195.76200.83195.760.59494.56
14292005.06.08 20:13sell4620.10195.660.000.00
14302005.06.08 20:13modify4620.10195.66200.66195.59
14312005.06.08 22:52t/p4620.10195.59200.66195.590.59495.15
14322005.06.08 22:53buy4630.10195.630.000.00
14332005.06.08 22:53modify4630.10195.63190.63195.70
14342005.06.09 01:31t/p4630.10195.70190.63195.701.23496.38
14352005.06.09 01:32buy4640.10195.780.000.00
14362005.06.09 01:32modify4640.10195.78190.78195.85
14372005.06.09 01:47t/p4640.10195.85190.78195.850.59496.97
14382005.06.09 01:48buy4650.10195.930.000.00
14392005.06.09 01:48modify4650.10195.93190.93196.00
14402005.06.09 15:23t/p4650.10196.00190.93196.000.59497.56
14412005.06.09 15:24buy4660.10196.050.000.00
14422005.06.09 15:24modify4660.10196.05191.05196.12
14432005.06.09 15:31t/p4660.10196.12191.05196.120.59498.15
14442005.06.09 15:32sell4670.10196.090.000.00
14452005.06.09 15:32modify4670.10196.09201.09196.02
14462005.06.09 15:33sell4680.50196.080.000.00
14472005.06.09 15:33modify4680.50196.08201.08196.01
14482005.06.09 15:33modify4670.10196.09201.08196.01
14492005.06.09 15:57t/p4670.10196.01201.08196.010.67498.82
14502005.06.09 15:57t/p4680.50196.01201.08196.012.94501.76
14512005.06.09 15:58sell4690.10195.950.000.00
14522005.06.09 15:58modify4690.10195.95200.95195.88
14532005.06.09 16:25t/p4690.10195.88200.95195.880.59502.35
14542005.06.09 16:26sell4700.10195.860.000.00
14552005.06.09 16:26modify4700.10195.86200.86195.79
14562005.06.09 16:30t/p4700.10195.79200.86195.790.59502.94
14572005.06.09 16:31buy4710.10195.820.000.00
14582005.06.09 16:31modify4710.10195.82190.82195.89
14592005.06.09 16:43t/p4710.10195.89190.82195.890.59503.53
14602005.06.09 16:44buy4720.10195.990.000.00
14612005.06.09 16:44modify4720.10195.99190.99196.06
14622005.06.10 02:15t/p4720.10196.06190.99196.060.81504.33
14632005.06.10 02:16buy4730.10196.150.000.00
14642005.06.10 02:16modify4730.10196.15191.15196.22
14652005.06.10 11:59t/p4730.10196.22191.15196.220.59504.92
14662005.06.10 12:00sell4740.10196.190.000.00
14672005.06.10 12:00modify4740.10196.19201.19196.12
14682005.06.10 12:01sell4750.50196.180.000.00
14692005.06.10 12:01modify4750.50196.18201.18196.11
14702005.06.10 12:01modify4740.10196.19201.18196.11
14712005.06.10 13:01t/p4740.10196.11201.18196.110.67505.59
14722005.06.10 13:01t/p4750.50196.11201.18196.112.95508.54
14732005.06.10 13:02sell4760.10195.990.000.00
14742005.06.10 13:02modify4760.10195.99200.99195.92
14752005.06.13 11:56sell4770.50197.040.000.00
14762005.06.13 11:56modify4770.50197.04201.86196.79
14772005.06.13 11:56modify4760.10195.99201.86196.79
14782005.06.13 19:02sell4782.50197.890.000.00
14792005.06.13 19:02modify4782.50197.89202.69197.62
14802005.06.13 19:02modify4770.50197.04202.69197.62
14812005.06.13 19:02modify4760.10195.99202.69197.62
14822005.06.14 01:40t/p4760.10197.62202.69197.62-14.22494.33
14832005.06.14 01:40t/p4770.50197.62202.69197.62-25.66468.67
14842005.06.14 01:40t/p4782.50197.62202.69197.6250.43519.10
14852005.06.14 01:41sell4790.10197.530.000.00
14862005.06.14 01:41modify4790.10197.53202.53197.46
14872005.06.14 06:49t/p4790.10197.46202.53197.460.59519.69
14882005.06.14 06:50sell4800.10197.380.000.00
14892005.06.14 06:50modify4800.10197.38202.38197.31
14902005.06.15 16:02sell4810.50198.780.000.00
14912005.06.15 16:02modify4810.50198.78203.55198.48
14922005.06.15 16:02modify4800.10197.38203.55198.48
14932005.06.16 16:13t/p4800.10198.48203.55198.48-10.27509.42
14942005.06.16 16:13t/p4810.50198.48203.55198.488.81518.23
14952005.06.16 16:14sell4820.10198.380.000.00
14962005.06.16 16:14modify4820.10198.38203.38198.31
14972005.06.17 01:55t/p4820.10198.31203.38198.310.34518.57
14982005.06.17 01:56sell4830.10198.210.000.00
14992005.06.17 01:56modify4830.10198.21203.21198.14
15002005.06.17 01:59t/p4830.10198.14203.21198.140.59519.16
15012005.06.17 02:00sell4840.10198.000.000.00
15022005.06.17 02:00modify4840.10198.00203.00197.93
15032005.06.20 17:31sell4850.50199.630.000.00
15042005.06.20 17:31modify4850.50199.63204.36199.29
15052005.06.20 17:31modify4840.10198.00204.36199.29
15062005.06.21 01:24t/p4840.10199.29204.36199.29-11.36507.80
15072005.06.21 01:24t/p4850.50199.29204.36199.2913.03520.83
15082005.06.21 01:25sell4860.10199.150.000.00
15092005.06.21 01:25modify4860.10199.15204.15199.08
15102005.06.21 02:47t/p4860.10199.08204.15199.080.59521.42
15112005.06.21 02:48sell4870.10198.970.000.00
15122005.06.21 02:48modify4870.10198.97203.97198.90
15132005.06.21 10:43t/p4870.10198.90203.97198.900.58522.00
15142005.06.21 10:44sell4880.10198.840.000.00
15152005.06.21 10:44modify4880.10198.84203.84198.77
15162005.06.21 11:01t/p4880.10198.77203.84198.770.59522.59
15172005.06.21 11:02sell4890.10198.690.000.00
15182005.06.21 11:02modify4890.10198.69203.69198.62
15192005.06.21 15:04t/p4890.10198.62203.69198.620.59523.18
15202005.06.21 15:05sell4900.10198.400.000.00
15212005.06.21 15:05modify4900.10198.40203.40198.33
15222005.06.21 15:19t/p4900.10198.33203.40198.330.59523.77
15232005.06.21 15:20sell4910.10198.200.000.00
15242005.06.21 15:20modify4910.10198.20203.20198.13
15252005.06.21 15:21t/p4910.10198.13203.20198.130.59524.36
15262005.06.21 15:22buy4920.10198.180.000.00
15272005.06.21 15:22modify4920.10198.18193.18198.25
15282005.06.22 01:23t/p4920.10198.25193.18198.250.81525.16
15292005.06.22 01:24buy4930.10198.340.000.00
15302005.06.22 01:24modify4930.10198.34193.34198.41
15312005.06.22 01:37t/p4930.10198.41193.34198.410.58525.74
15322005.06.22 01:38buy4940.10198.480.000.00
15332005.06.22 01:38modify4940.10198.48193.48198.55
15342005.06.22 08:56t/p4940.10198.55193.48198.550.59526.33
15352005.06.22 08:57buy4950.10198.640.000.00
15362005.06.22 08:57modify4950.10198.64193.64198.71
15372005.06.22 10:16t/p4950.10198.71193.64198.710.59526.92
15382005.06.22 10:17buy4960.10198.790.000.00
15392005.06.22 10:17modify4960.10198.79193.79198.86
15402005.06.24 10:21t/p4960.10198.86193.79198.861.45528.38
15412005.06.24 10:22buy4970.10198.940.000.00
15422005.06.24 10:22modify4970.10198.94193.94199.01
15432005.06.24 13:25t/p4970.10199.01193.94199.010.59528.97
15442005.06.24 13:26buy4980.10199.100.000.00
15452005.06.24 13:26modify4980.10199.10194.10199.17
15462005.06.24 16:26t/p4980.10199.17194.10199.170.59529.56
15472005.06.24 16:27buy4990.10199.220.000.00
15482005.06.24 16:27modify4990.10199.22194.22199.29
15492005.06.27 03:13t/p4990.10199.29194.22199.290.81530.36
15502005.06.27 03:14buy5000.10199.410.000.00
15512005.06.27 03:14modify5000.10199.41194.41199.48
15522005.06.27 08:28t/p5000.10199.48194.41199.480.59530.95
15532005.06.27 08:29buy5010.10199.590.000.00
15542005.06.27 08:29modify5010.10199.59194.59199.66
15552005.06.27 08:37t/p5010.10199.66194.59199.660.59531.54
15562005.06.27 08:38buy5020.10199.700.000.00
15572005.06.27 08:38modify5020.10199.70194.70199.77
15582005.06.27 08:40t/p5020.10199.77194.70199.770.59532.13
15592005.06.27 08:41buy5030.10199.830.000.00
15602005.06.27 08:41modify5030.10199.83194.83199.90
15612005.06.27 11:39t/p5030.10199.90194.83199.900.59532.72
15622005.06.27 11:40buy5040.10199.970.000.00
15632005.06.27 11:40modify5040.10199.97194.97200.04
15642005.06.27 13:06t/p5040.10200.04194.97200.040.59533.31
15652005.06.27 13:07buy5050.10200.130.000.00
15662005.06.27 13:07modify5050.10200.13195.13200.20
15672005.06.28 07:48t/p5050.10200.20195.13200.200.80534.11
15682005.06.28 07:49buy5060.10200.310.000.00
15692005.06.28 07:49modify5060.10200.31195.31200.38
15702005.07.07 11:19s/l5060.10195.31195.31200.38-39.70494.41
15712005.07.07 11:20sell5070.10195.030.000.00
15722005.07.07 11:20modify5070.10195.03200.03194.96
15732005.07.07 11:21sell5080.50195.020.000.00
15742005.07.07 11:21modify5080.50195.02200.02194.95
15752005.07.07 11:21modify5070.10195.03200.02194.95
15762005.07.07 11:24t/p5070.10194.95200.02194.950.67495.08
15772005.07.07 11:24t/p5080.50194.95200.02194.952.95498.03
15782005.07.07 11:25sell5090.10194.730.000.00
15792005.07.07 11:25modify5090.10194.73199.73194.66
15802005.07.07 11:51t/p5090.10194.66199.73194.660.59498.62
15812005.07.07 11:52sell5100.10194.530.000.00
15822005.07.07 11:52modify5100.10194.53199.53194.46
15832005.07.11 16:47sell5110.50195.870.000.00
15842005.07.11 16:47modify5110.50195.87200.65195.58
15852005.07.11 16:47modify5100.10194.53200.65195.58
15862005.07.12 14:23sell5122.50196.760.000.00
15872005.07.12 14:23modify5122.50196.76201.54196.47
15882005.07.12 14:23modify5110.50195.87201.54196.47
15892005.07.12 14:23modify5100.10194.53201.54196.47
15902005.07.12 15:48t/p5100.10196.47201.54196.47-17.07481.55
15912005.07.12 15:48t/p5110.50196.47201.54196.47-26.50455.05
15922005.07.12 15:48t/p5122.50196.47201.54196.4760.99516.04
15932005.07.12 15:49buy5130.10196.530.000.00
15942005.07.12 15:49modify5130.10196.53191.53196.60
15952005.07.12 16:09t/p5130.10196.60191.53196.600.59516.63
15962005.07.12 16:10buy5140.10196.680.000.00
15972005.07.12 16:10modify5140.10196.68191.68196.75
15982005.07.12 17:21t/p5140.10196.75191.68196.750.59517.22
15992005.07.12 17:22buy5150.10196.820.000.00
16002005.07.12 17:22modify5150.10196.82191.82196.89
16012005.07.12 17:55t/p5150.10196.89191.82196.890.59517.81
16022005.07.12 17:56buy5160.10196.950.000.00
16032005.07.12 17:56modify5160.10196.95191.95197.02
16042005.07.12 18:45t/p5160.10197.02191.95197.020.59518.40
16052005.07.12 18:46buy5170.10197.080.000.00
16062005.07.12 18:46modify5170.10197.08192.08197.15
16072005.07.12 18:55t/p5170.10197.15192.08197.150.58518.98
16082005.07.12 18:56buy5180.10197.220.000.00
16092005.07.12 18:56modify5180.10197.22192.22197.29
16102005.07.13 01:23t/p5180.10197.29192.22197.290.81519.78
16112005.07.13 01:24buy5190.10197.280.000.00
16122005.07.13 01:24modify5190.10197.28192.28197.35
16132005.07.13 08:53t/p5190.10197.35192.28197.350.59520.37
16142005.07.13 08:54buy5200.10197.450.000.00
16152005.07.13 08:54modify5200.10197.45192.45197.52
16162005.07.14 00:49t/p5200.10197.52192.45197.521.24521.61
16172005.07.14 00:50buy5210.10197.580.000.00
16182005.07.14 00:50modify5210.10197.58192.58197.65
16192005.07.14 16:00t/p5210.10197.65192.58197.650.59522.20
16202005.07.14 16:01buy5220.10197.690.000.00
16212005.07.14 16:01modify5220.10197.69192.69197.76
16222005.07.21 18:14s/l5220.10192.69192.69197.76-40.56481.64
16232005.07.21 18:15sell5230.10192.710.000.00
16242005.07.21 18:15modify5230.10192.71197.71192.64
16252005.07.21 18:16sell5240.50192.830.000.00
16262005.07.21 18:16modify5240.50192.83197.81192.74
16272005.07.21 18:16modify5230.10192.71197.81192.74
16282005.07.21 19:42sell5252.50193.690.000.00
16292005.07.21 19:42modify5252.50193.69198.52193.45
16302005.07.21 19:42modify5240.50192.83198.52193.45
16312005.07.21 19:42modify5230.10192.71198.52193.45
16322005.07.21 19:58t/p5230.10193.45198.52193.45-6.22475.42
16332005.07.21 19:58t/p5240.50193.45198.52193.45-26.08449.34
16342005.07.21 19:58t/p5252.50193.45198.52193.4550.47499.81
16352005.07.21 19:59sell5260.10193.310.000.00
16362005.07.21 19:59modify5260.10193.31198.31193.24
16372005.07.21 21:51t/p5260.10193.24198.31193.240.59500.40
16382005.07.21 21:51buy5270.10193.230.000.00
16392005.07.21 21:51modify5270.10193.23188.23193.30
16402005.07.21 21:54t/p5270.10193.30188.23193.300.59500.99
16412005.07.21 21:55buy5280.10193.340.000.00
16422005.07.21 21:55modify5280.10193.34188.34193.41
16432005.07.21 23:53t/p5280.10193.41188.34193.410.59501.58
16442005.07.21 23:54sell5290.10193.350.000.00
16452005.07.21 23:54modify5290.10193.35198.35193.28
16462005.07.21 23:55sell5300.50193.360.000.00
16472005.07.21 23:55modify5300.50193.36198.36193.29
16482005.07.21 23:55modify5290.10193.35198.36193.29
16492005.07.22 02:30sell5312.50194.270.000.00
16502005.07.22 02:30modify5312.50194.27199.09194.02
16512005.07.22 02:30modify5300.50193.36199.09194.02
16522005.07.22 02:30modify5290.10193.35199.09194.02
16532005.07.22 14:28t/p5290.10194.02199.09194.02-5.89495.68
16542005.07.22 14:28t/p5300.50194.02199.09194.02-29.03466.65
16552005.07.22 14:28t/p5312.50194.02199.09194.0252.57519.22
16562005.07.22 14:29sell5320.10193.880.000.00
16572005.07.22 14:29modify5320.10193.88198.88193.81
16582005.07.22 15:40t/p5320.10193.81198.88193.810.59519.81
16592005.07.22 15:41sell5330.10193.710.000.00
16602005.07.22 15:41modify5330.10193.71198.71193.64
16612005.07.22 15:44t/p5330.10193.64198.71193.640.59520.40
16622005.07.22 15:45sell5340.10193.560.000.00
16632005.07.22 15:45modify5340.10193.56198.56193.49
16642005.07.22 15:52t/p5340.10193.49198.56193.490.59520.99
16652005.07.22 15:53sell5350.10193.340.000.00
16662005.07.22 15:53modify5350.10193.34198.34193.27
16672005.07.22 17:12t/p5350.10193.27198.34193.270.59521.58
16682005.07.22 17:13sell5360.10193.200.000.00
16692005.07.22 17:13modify5360.10193.20198.20193.13
16702005.07.22 18:18t/p5360.10193.13198.20193.130.59522.17
16712005.07.22 18:19sell5370.10193.080.000.00
16722005.07.22 18:19modify5370.10193.08198.08193.01
16732005.07.26 12:22sell5380.50195.120.000.00
16742005.07.26 12:22modify5380.50195.12199.78194.71
16752005.07.26 12:22modify5370.10193.08199.78194.71
16762005.07.27 15:09sell5392.50196.020.000.00
16772005.07.27 15:09modify5392.50196.02200.78195.71
16782005.07.27 15:09modify5380.50195.12200.78195.71
16792005.07.27 15:09modify5370.10193.08200.78195.71
16802005.07.27 15:52t/p5370.10195.71200.78195.71-22.88499.29
16812005.07.27 15:52t/p5380.50195.71200.78195.71-26.08473.21
16822005.07.27 15:52t/p5392.50195.71200.78195.7165.19538.40
16832005.07.27 15:53sell5400.10195.630.000.00
16842005.07.27 15:53modify5400.10195.63200.63195.56
16852005.07.28 14:13sell5410.50196.880.000.00
16862005.07.28 14:13modify5410.50196.88201.67196.60
16872005.07.28 14:13modify5400.10195.63201.67196.60
16882005.07.29 08:33t/p5400.10196.60201.67196.60-9.18529.22
16892005.07.29 08:33t/p5410.50196.60201.67196.6010.51539.73
16902005.07.29 08:34sell5420.10196.500.000.00
16912005.07.29 08:34modify5420.10196.50201.50196.43
16922005.07.29 22:56sell5430.50197.740.000.00
16932005.07.29 22:56modify5430.50197.74202.53197.46
16942005.07.29 22:56modify5420.10196.50202.53197.46
16952005.08.01 10:22t/p5420.10197.46202.53197.46-8.32531.41
16962005.08.01 10:22t/p5430.50197.46202.53197.4610.51541.92
16972005.08.01 10:23sell5440.10197.400.000.00
16982005.08.01 10:23modify5440.10197.40202.40197.33
16992005.08.01 17:38sell5450.50198.600.000.00
17002005.08.01 17:38modify5450.50198.60203.40198.33
17012005.08.01 17:38modify5440.10197.40203.40198.33
17022005.08.02 01:12t/p5440.10198.33203.40198.33-8.07533.85
17032005.08.02 01:12t/p5450.50198.33203.40198.3310.09543.94
17042005.08.02 01:13buy5460.10198.320.000.00
17052005.08.02 01:13modify5460.10198.32193.32198.39
17062005.08.02 01:28t/p5460.10198.39193.32198.390.59544.53
17072005.08.02 01:28buy5470.10198.490.000.00
17082005.08.02 01:28modify5470.10198.49193.49198.56
17092005.08.05 05:33t/p5470.10198.56193.49198.561.67546.19
17102005.08.05 05:34buy5480.10198.680.000.00
17112005.08.05 05:34modify5480.10198.68193.68198.75
17122005.08.05 13:28t/p5480.10198.75193.68198.750.59546.78
17132005.08.05 13:29buy5490.10198.840.000.00
17142005.08.05 13:29modify5490.10198.84193.84198.91
17152005.08.05 17:08t/p5490.10198.91193.84198.910.59547.37
17162005.08.05 17:09buy5500.10199.000.000.00
17172005.08.05 17:09modify5500.10199.00194.00199.07
17182005.08.05 19:39t/p5500.10199.07194.00199.070.59547.96
17192005.08.05 19:40buy5510.10199.110.000.00
17202005.08.05 19:40modify5510.10199.11194.11199.18
17212005.08.05 20:20t/p5510.10199.18194.11199.180.59548.55
17222005.08.05 20:21sell5520.10199.140.000.00
17232005.08.05 20:21modify5520.10199.14204.14199.07
17242005.08.05 20:22sell5530.50199.160.000.00
17252005.08.05 20:22modify5530.50199.16204.16199.09
17262005.08.05 20:22modify5520.10199.14204.16199.09
17272005.08.05 20:59t/p5520.10199.09204.16199.090.42548.97
17282005.08.05 20:59t/p5530.50199.09204.16199.092.94551.91
17292005.08.05 21:00sell5540.10199.040.000.00
17302005.08.05 21:00modify5540.10199.04204.04198.97
17312005.08.08 10:43sell5550.50200.100.000.00
17322005.08.08 10:43modify5550.50200.10204.92199.85
17332005.08.08 10:43modify5540.10199.04204.92199.85
17342005.08.08 11:29t/p5540.10199.85204.92199.85-7.07544.84
17352005.08.08 11:29t/p5550.50199.85204.92199.8510.52555.36
17362005.08.08 11:30sell5560.10199.770.000.00
17372005.08.08 11:30modify5560.10199.77204.77199.70
17382005.08.08 11:46t/p5560.10199.70204.77199.700.58555.94
17392005.08.08 11:47sell5570.10199.590.000.00
17402005.08.08 11:47modify5570.10199.59204.59199.52
17412005.08.08 12:48t/p5570.10199.52204.59199.520.59556.53
17422005.08.08 12:49sell5580.10199.400.000.00
17432005.08.08 12:49modify5580.10199.40204.40199.33
17442005.08.10 03:27t/p5580.10199.33204.40199.330.08556.61
17452005.08.10 03:28buy5590.10199.390.000.00
17462005.08.10 03:28modify5590.10199.39194.39199.46
17472005.08.31 16:21t/p5590.10199.46194.39199.465.12561.73
17482005.08.31 16:22buy5600.10199.580.000.00
17492005.08.31 16:22modify5600.10199.58194.58199.65
17502005.08.31 16:35t/p5600.10199.65194.58199.650.59562.32
17512005.08.31 16:36buy5610.10199.720.000.00
17522005.08.31 16:36modify5610.10199.72194.72199.79
17532005.08.31 16:56t/p5610.10199.79194.72199.790.59562.91
17542005.08.31 16:57buy5620.10199.860.000.00
17552005.08.31 16:57modify5620.10199.86194.86199.93
17562005.08.31 17:04t/p5620.10199.93194.86199.930.59563.50
17572005.08.31 17:05buy5630.10200.040.000.00
17582005.08.31 17:05modify5630.10200.04195.04200.11
17592005.09.01 11:40t/p5630.10200.11195.04200.111.24564.73
17602005.09.01 11:41buy5640.10200.200.000.00
17612005.09.01 11:41modify5640.10200.20195.20200.27
17622005.09.01 12:04t/p5640.10200.27195.20200.270.59565.32
17632005.09.01 12:05buy5650.10200.340.000.00
17642005.09.01 12:05modify5650.10200.34195.34200.41
17652005.09.01 13:59t/p5650.10200.41195.34200.410.59565.91
17662005.09.01 14:00buy5660.10200.480.000.00
17672005.09.01 14:00modify5660.10200.48195.48200.55
17682005.09.01 14:20t/p5660.10200.55195.48200.550.59566.50
17692005.09.01 14:21buy5670.10200.670.000.00
17702005.09.01 14:21modify5670.10200.67195.67200.74
17712005.09.01 16:02t/p5670.10200.74195.67200.740.59567.09
17722005.09.01 16:02buy5680.10200.840.000.00
17732005.09.01 16:02modify5680.10200.84195.84200.91
17742005.09.01 16:10t/p5680.10200.91195.84200.910.59567.68
17752005.09.01 16:11buy5690.10200.990.000.00
17762005.09.01 16:11modify5690.10200.99195.99201.06
17772005.09.01 16:48t/p5690.10201.06195.99201.060.59568.27
17782005.09.01 16:49buy5700.10201.140.000.00
17792005.09.01 16:49modify5700.10201.14196.14201.21
17802005.09.01 16:57t/p5700.10201.21196.14201.210.59568.86
17812005.09.01 16:58buy5710.10201.200.000.00
17822005.09.01 16:58modify5710.10201.20196.20201.27
17832005.09.01 16:59t/p5710.10201.27196.20201.270.59569.45
17842005.09.01 17:00buy5720.10201.360.000.00
17852005.09.01 17:00modify5720.10201.36196.36201.43
17862005.09.01 19:15t/p5720.10201.43196.36201.430.59570.04
17872005.09.01 19:15buy5730.10201.520.000.00
17882005.09.01 19:15modify5730.10201.52196.52201.59
17892005.09.02 08:13t/p5730.10201.59196.52201.590.81570.85
17902005.09.02 08:14buy5740.10201.680.000.00
17912005.09.02 08:14modify5740.10201.68196.68201.75
17922005.09.02 12:22t/p5740.10201.75196.68201.750.59571.44
17932005.09.02 12:23buy5750.10201.360.000.00
17942005.09.02 12:23modify5750.10201.36196.36201.43
17952005.09.02 12:56t/p5750.10201.43196.36201.430.59572.03
17962005.09.02 12:57buy5760.10201.560.000.00
17972005.09.02 12:57modify5760.10201.56196.56201.63
17982005.09.02 13:44t/p5760.10201.63196.56201.630.59572.62
17992005.09.02 13:45buy5770.10201.800.000.00
18002005.09.02 13:45modify5770.10201.80196.80201.87
18012005.09.02 14:09t/p5770.10201.87196.80201.870.58573.20
18022005.09.02 14:10buy5780.10201.970.000.00
18032005.09.02 14:10modify5780.10201.97196.97202.04
18042005.09.02 17:04t/p5780.10202.04196.97202.040.58573.78
18052005.09.02 17:05sell5790.10201.970.000.00
18062005.09.02 17:05modify5790.10201.97206.97201.90
18072005.09.02 17:06sell5800.50201.980.000.00
18082005.09.02 17:06modify5800.50201.98206.98201.91
18092005.09.02 17:06modify5790.10201.97206.98201.91
18102005.09.02 17:29t/p5790.10201.91206.98201.910.50574.28
18112005.09.02 17:29t/p5800.50201.91206.98201.912.94577.22
18122005.09.02 17:29sell5810.10201.810.000.00
18132005.09.02 17:29modify5810.10201.81206.81201.74
18142005.09.02 17:34t/p5810.10201.74206.81201.740.58577.80
18152005.09.02 17:35sell5820.10201.690.000.00
18162005.09.02 17:35modify5820.10201.69206.69201.62
18172005.09.05 01:43t/p5820.10201.62206.69201.620.33578.13
18182005.09.05 01:44sell5830.10201.530.000.00
18192005.09.05 01:44modify5830.10201.53206.53201.46
18202005.09.05 03:03t/p5830.10201.46206.53201.460.59578.72
18212005.09.05 03:04sell5840.10201.450.000.00
18222005.09.05 03:04modify5840.10201.45206.45201.38
18232005.09.05 10:29t/p5840.10201.38206.45201.380.59579.31
18242005.09.05 10:30sell5850.10201.260.000.00
18252005.09.05 10:30modify5850.10201.26206.26201.19
18262005.09.05 10:48t/p5850.10201.19206.26201.190.59579.90
18272005.09.05 10:49buy5860.10201.220.000.00
18282005.09.05 10:49modify5860.10201.22196.22201.29
18292005.09.05 11:02t/p5860.10201.29196.22201.290.58580.48
18302005.09.05 11:03buy5870.10201.380.000.00
18312005.09.05 11:03modify5870.10201.38196.38201.45
18322005.09.05 12:07t/p5870.10201.45196.38201.450.59581.07
18332005.09.05 12:08buy5880.10201.590.000.00
18342005.09.05 12:08modify5880.10201.59196.59201.66
18352005.09.06 09:28t/p5880.10201.66196.59201.660.81581.87
18362005.09.06 09:29buy5890.10201.710.000.00
18372005.09.06 09:29modify5890.10201.71196.71201.78
18382005.09.06 10:43t/p5890.10201.78196.71201.780.59582.46
18392005.09.06 10:44buy5900.10201.850.000.00
18402005.09.06 10:44modify5900.10201.85196.85201.92
18412005.09.06 11:19t/p5900.10201.92196.85201.920.59583.05
18422005.09.06 11:20buy5910.10201.980.000.00
18432005.09.06 11:20modify5910.10201.98196.98202.05
18442005.09.06 12:20t/p5910.10202.05196.98202.050.59583.64
18452005.09.06 12:21buy5920.10202.170.000.00
18462005.09.06 12:21modify5920.10202.17197.17202.24
18472005.09.06 12:55t/p5920.10202.24197.17202.240.59584.23
18482005.09.06 12:56buy5930.10202.320.000.00
18492005.09.06 12:56modify5930.10202.32197.32202.39
18502005.09.06 13:34t/p5930.10202.39197.32202.390.59584.82
18512005.09.06 13:35sell5940.10202.350.000.00
18522005.09.06 13:35modify5940.10202.35207.35202.28
18532005.09.06 13:36sell5950.50202.330.000.00
18542005.09.06 13:36modify5950.50202.33207.33202.26
18552005.09.06 13:36modify5940.10202.35207.33202.26
18562005.09.06 13:44t/p5940.10202.26207.33202.260.76585.58
18572005.09.06 13:44t/p5950.50202.26207.33202.262.94588.52
18582005.09.06 13:44sell5960.10202.140.000.00
18592005.09.06 13:44modify5960.10202.14207.14202.07
18602005.09.06 14:27t/p5960.10202.07207.14202.070.59589.11
18612005.09.06 14:27sell5970.10201.980.000.00
18622005.09.06 14:27modify5970.10201.98206.98201.91
18632005.09.06 14:51t/p5970.10201.91206.98201.910.58589.69
18642005.09.06 14:52sell5980.10201.820.000.00
18652005.09.06 14:52modify5980.10201.82206.82201.75
18662005.09.07 00:36t/p5980.10201.75206.82201.750.34590.03
18672005.09.07 00:37buy5990.10201.840.000.00
18682005.09.07 00:37modify5990.10201.84196.84201.91
18692005.09.07 04:01t/p5990.10201.91196.84201.910.59590.62
18702005.09.07 04:02buy6000.10201.970.000.00
18712005.09.07 04:02modify6000.10201.97196.97202.04
18722005.09.07 05:22t/p6000.10202.04196.97202.040.58591.20
18732005.09.07 05:23buy6010.10202.170.000.00
18742005.09.07 05:23modify6010.10202.17197.17202.24
18752005.09.07 06:08t/p6010.10202.24197.17202.240.59591.79
18762005.09.07 06:09buy6020.10202.330.000.00
18772005.09.07 06:09modify6020.10202.33197.33202.40
18782005.09.07 13:10t/p6020.10202.40197.33202.400.59592.38
18792005.09.07 13:11buy6030.10202.370.000.00
18802005.09.07 13:11modify6030.10202.37197.37202.44
18812005.09.07 13:56t/p6030.10202.44197.37202.440.59592.97
18822005.09.07 13:57buy6040.10202.500.000.00
18832005.09.07 13:57modify6040.10202.50197.50202.57
18842005.09.07 15:11t/p6040.10202.57197.50202.570.58593.55
18852005.09.07 15:12buy6050.10202.610.000.00
18862005.09.07 15:12modify6050.10202.61197.61202.68
18872005.09.08 09:16t/p6050.10202.68197.61202.681.24594.78
18882005.09.08 09:17buy6060.10202.760.000.00
18892005.09.08 09:17modify6060.10202.76197.76202.83
18902005.09.08 09:40t/p6060.10202.83197.76202.830.59595.37
18912005.09.08 09:41buy6070.10202.880.000.00
18922005.09.08 09:41modify6070.10202.88197.88202.95
18932005.09.08 10:24t/p6070.10202.95197.88202.950.59595.96
18942005.09.08 10:25buy6080.10203.030.000.00
18952005.09.08 10:25modify6080.10203.03198.03203.10
18962005.09.08 12:12t/p6080.10203.10198.03203.100.59596.55
18972005.09.08 12:13buy6090.10203.190.000.00
18982005.09.08 12:13modify6090.10203.19198.19203.26
18992005.09.08 15:02t/p6090.10203.26198.19203.260.59597.14
19002005.09.08 15:02buy6100.10203.360.000.00
19012005.09.08 15:02modify6100.10203.36198.36203.43
19022005.09.08 15:24t/p6100.10203.43198.36203.430.59597.73
19032005.09.08 15:25sell6110.10203.380.000.00
19042005.09.08 15:25modify6110.10203.38208.38203.31
19052005.09.08 15:26sell6120.50203.370.000.00
19062005.09.08 15:26modify6120.50203.37208.37203.30
19072005.09.08 15:26modify6110.10203.38208.37203.30
19082005.09.08 16:37t/p6110.10203.30208.37203.300.67598.40
19092005.09.08 16:37t/p6120.50203.30208.37203.302.94601.34
19102005.09.08 16:38buy6130.10203.330.000.00
19112005.09.08 16:38modify6130.10203.33198.33203.40
19122005.09.08 16:59t/p6130.10203.40198.33203.400.59601.93
19132005.09.08 17:00buy6140.10203.520.000.00
19142005.09.08 17:00modify6140.10203.52198.52203.59
19152005.10.19 17:21t/p6140.10203.59198.52203.598.99610.93
19162005.10.19 17:22buy6150.10203.690.000.00
19172005.10.19 17:22modify6150.10203.69198.69203.76
19182005.10.19 22:59t/p6150.10203.76198.69203.760.59611.52
19192005.10.19 23:00buy6160.10203.820.000.00
19202005.10.19 23:00modify6160.10203.82198.82203.89
19212005.10.20 09:09t/p6160.10203.89198.82203.891.24612.75
19222005.10.20 09:10buy6170.10203.990.000.00
19232005.10.20 09:10modify6170.10203.99198.99204.06
19242005.10.20 10:30t/p6170.10204.06198.99204.060.59613.34
19252005.10.20 10:31buy6180.10204.230.000.00
19262005.10.20 10:31modify6180.10204.23199.23204.30
19272005.10.20 16:52t/p6180.10204.30199.23204.300.59613.93
19282005.10.20 16:53buy6190.10204.390.000.00
19292005.10.20 16:53modify6190.10204.39199.39204.46
19302005.10.20 16:59t/p6190.10204.46199.39204.460.58614.51
19312005.10.20 17:00buy6200.10204.520.000.00
19322005.10.20 17:00modify6200.10204.52199.52204.59
19332005.10.20 17:33t/p6200.10204.59199.52204.590.59615.10
19342005.10.20 17:34buy6210.10204.660.000.00
19352005.10.20 17:34modify6210.10204.66199.66204.73
19362005.10.21 01:45t/p6210.10204.73199.66204.730.81615.91
19372005.10.21 01:46buy6220.10204.860.000.00
19382005.10.21 01:46modify6220.10204.86199.86204.93
19392005.10.21 02:32t/p6220.10204.93199.86204.930.59616.50
19402005.10.21 02:33buy6230.10205.150.000.00
19412005.10.21 02:33modify6230.10205.15200.15205.22
19422005.10.21 16:22t/p6230.10205.22200.15205.220.59617.09
19432005.10.21 16:23sell6240.10205.180.000.00
19442005.10.21 16:23modify6240.10205.18210.18205.11
19452005.10.21 16:24sell6250.50205.170.000.00
19462005.10.21 16:24modify6250.50205.17210.17205.10
19472005.10.21 16:24modify6240.10205.18210.17205.10
19482005.10.21 17:30t/p6240.10205.10210.17205.100.67617.76
19492005.10.21 17:30t/p6250.50205.10210.17205.102.94620.70
19502005.10.21 17:31sell6260.10205.030.000.00
19512005.10.21 17:31modify6260.10205.03210.03204.96
19522005.10.21 18:12t/p6260.10204.96210.03204.960.59621.29
19532005.10.21 18:13sell6270.10204.890.000.00
19542005.10.21 18:13modify6270.10204.89209.89204.82
19552005.10.21 18:27t/p6270.10204.82209.89204.820.59621.88
19562005.10.21 18:28sell6280.10204.710.000.00
19572005.10.21 18:28modify6280.10204.71209.71204.64
19582005.10.21 19:45t/p6280.10204.64209.71204.640.59622.47
19592005.10.21 19:46buy6290.10204.810.000.00
19602005.10.21 19:46modify6290.10204.81199.81204.88
19612005.10.21 21:54t/p6290.10204.88199.81204.880.59623.06
19622005.10.21 21:55buy6300.10204.980.000.00
19632005.10.21 21:55modify6300.10204.98199.98205.05
19642005.10.25 11:17t/p6300.10205.05199.98205.051.02624.08
19652005.10.25 11:18buy6310.10205.150.000.00
19662005.10.25 11:18modify6310.10205.15200.15205.22
19672005.10.25 12:54t/p6310.10205.22200.15205.220.59624.67
19682005.10.25 12:55buy6320.10205.230.000.00
19692005.10.25 12:55modify6320.10205.23200.23205.30
19702005.10.25 21:43t/p6320.10205.30200.23205.300.59625.26
19712005.10.25 21:44buy6330.10205.380.000.00
19722005.10.25 21:44modify6330.10205.38200.38205.45
19732005.10.26 02:09t/p6330.10205.45200.38205.450.80626.06
19742005.10.26 02:09sell6340.10205.480.000.00
19752005.10.26 02:09modify6340.10205.48210.48205.41
19762005.10.26 02:10sell6350.50205.470.000.00
19772005.10.26 02:10modify6350.50205.47210.47205.40
19782005.10.26 02:10modify6340.10205.48210.47205.40
19792005.10.26 02:26t/p6340.10205.40210.47205.400.68626.74
19802005.10.26 02:26t/p6350.50205.40210.47205.402.95629.69
19812005.10.26 02:27sell6360.10205.330.000.00
19822005.10.26 02:27modify6360.10205.33210.33205.26
19832005.10.26 02:36t/p6360.10205.26210.33205.260.58630.27
19842005.10.26 02:37sell6370.10205.190.000.00
19852005.10.26 02:37modify6370.10205.19210.19205.12
19862005.10.26 09:28t/p6370.10205.12210.19205.120.59630.86
19872005.10.26 09:29sell6380.10205.050.000.00
19882005.10.26 09:29modify6380.10205.05210.05204.98
19892005.10.26 10:15t/p6380.10204.98210.05204.980.59631.45
19902005.10.26 10:16buy6390.10205.010.000.00
19912005.10.26 10:16modify6390.10205.01200.01205.08
19922005.10.26 11:16t/p6390.10205.08200.01205.080.59632.04
19932005.10.26 11:17buy6400.10205.180.000.00
19942005.10.26 11:17modify6400.10205.18200.18205.25
19952005.10.26 13:25t/p6400.10205.25200.18205.250.59632.63
19962005.10.26 13:25buy6410.10205.340.000.00
19972005.10.26 13:25modify6410.10205.34200.34205.41
19982005.10.26 13:47t/p6410.10205.41200.34205.410.59633.22
19992005.10.26 13:48buy6420.10205.470.000.00
20002005.10.26 13:48modify6420.10205.47200.47205.54
20012005.10.26 14:55t/p6420.10205.54200.47205.540.59633.81
20022005.10.26 14:56buy6430.10205.620.000.00
20032005.10.26 14:56modify6430.10205.62200.62205.69
20042005.10.26 17:22t/p6430.10205.69200.62205.690.59634.40
20052005.10.26 17:23buy6440.10205.740.000.00
20062005.10.26 17:23modify6440.10205.74200.74205.81
20072005.10.26 17:46t/p6440.10205.81200.74205.810.59634.99
20082005.10.26 17:47buy6450.10205.890.000.00
20092005.10.26 17:47modify6450.10205.89200.89205.96
20102005.10.27 01:50t/p6450.10205.96200.89205.961.23636.21
20112005.10.27 01:51buy6460.10206.080.000.00
20122005.10.27 01:51modify6460.10206.08201.08206.15
20132005.10.27 01:54t/p6460.10206.15201.08206.150.59636.80
20142005.10.27 01:55buy6470.10206.240.000.00
20152005.10.27 01:55modify6470.10206.24201.24206.31
20162005.10.27 02:12t/p6470.10206.31201.24206.310.59637.39
20172005.10.27 02:13sell6480.10206.260.000.00
20182005.10.27 02:13modify6480.10206.26211.26206.19
20192005.10.27 02:14sell6490.50206.220.000.00
20202005.10.27 02:14modify6490.50206.22211.23206.16
20212005.10.27 02:14modify6480.10206.26211.23206.16
20222005.10.27 02:18t/p6480.10206.16211.23206.160.84638.23
20232005.10.27 02:18t/p6490.50206.16211.23206.162.52640.75
20242005.10.27 02:19sell6500.10206.130.000.00
20252005.10.27 02:19modify6500.10206.13211.13206.06
20262005.10.27 04:06t/p6500.10206.06211.13206.060.59641.34
20272005.10.27 04:07sell6510.10206.030.000.00
20282005.10.27 04:07modify6510.10206.03211.03205.96
20292005.10.27 05:17t/p6510.10205.96211.03205.960.59641.93
20302005.10.27 05:17sell6520.10205.870.000.00
20312005.10.27 05:17modify6520.10205.87210.87205.80
20322005.10.27 05:18t/p6520.10205.80210.87205.800.59642.52
20332005.10.27 05:19buy6530.10205.880.000.00
20342005.10.27 05:19modify6530.10205.88200.88205.95
20352005.10.27 05:32t/p6530.10205.95200.88205.950.59643.11
20362005.10.27 05:33sell6540.10205.880.000.00
20372005.10.27 05:33modify6540.10205.88210.88205.81
20382005.10.27 05:34sell6550.50205.930.000.00
20392005.10.27 05:34modify6550.50205.93210.92205.85
20402005.10.27 05:34modify6540.10205.88210.92205.85
20412005.10.27 05:51t/p6540.10205.85210.92205.850.25643.36
20422005.10.27 05:51t/p6550.50205.85210.92205.853.36646.72
20432005.10.27 05:52buy6560.10205.910.000.00
20442005.10.27 05:52modify6560.10205.91200.91205.98
20452005.10.27 06:01t/p6560.10205.98200.91205.980.59647.31
20462005.10.27 06:02buy6570.10206.100.000.00
20472005.10.27 06:02modify6570.10206.10201.10206.17
20482005.10.27 10:02t/p6570.10206.17201.10206.170.59647.90
20492005.10.27 10:03buy6580.10206.260.000.00
20502005.10.27 10:03modify6580.10206.26201.26206.33
20512005.10.31 13:15t/p6580.10206.33201.26206.331.02648.92
20522005.10.31 13:16buy6590.10206.390.000.00
20532005.10.31 13:16modify6590.10206.39201.39206.46
20542005.10.31 13:20t/p6590.10206.46201.39206.460.59649.51
20552005.10.31 13:21buy6600.10206.530.000.00
20562005.10.31 13:21modify6600.10206.53201.53206.60
20572005.11.02 13:47t/p6600.10206.60201.53206.601.02650.53
20582005.11.02 13:48buy6610.10206.650.000.00
20592005.11.02 13:48modify6610.10206.65201.65206.72
20602005.11.02 14:23t/p6610.10206.72201.65206.720.59651.12
20612005.11.02 14:24buy6620.10206.810.000.00
20622005.11.02 14:24modify6620.10206.81201.81206.88
20632005.11.02 15:17t/p6620.10206.88201.81206.880.59651.71
20642005.11.02 15:18buy6630.10206.960.000.00
20652005.11.02 15:18modify6630.10206.96201.96207.03
20662005.11.02 16:37t/p6630.10207.03201.96207.030.59652.30
20672005.11.02 16:38buy6640.10207.130.000.00
20682005.11.02 16:38modify6640.10207.13202.13207.20
20692005.11.02 16:56t/p6640.10207.20202.13207.200.59652.89
20702005.11.02 16:57buy6650.10207.270.000.00
20712005.11.02 16:57modify6650.10207.27202.27207.34
20722005.11.02 17:23t/p6650.10207.34202.27207.340.59653.48
20732005.11.02 17:23buy6660.10207.440.000.00
20742005.11.02 17:23modify6660.10207.44202.44207.51
20752005.11.02 22:25t/p6660.10207.51202.44207.510.59654.07
20762005.11.02 22:26buy6670.10207.600.000.00
20772005.11.02 22:26modify6670.10207.60202.60207.67
20782005.11.02 23:50t/p6670.10207.67202.60207.670.59654.66
20792005.11.02 23:50buy6680.10207.770.000.00
20802005.11.02 23:50modify6680.10207.77202.77207.84
20812005.11.03 11:30t/p6680.10207.84202.77207.841.24655.90
20822005.11.03 11:31buy6690.10207.950.000.00
20832005.11.03 11:31modify6690.10207.95202.95208.02
20842005.11.04 04:56t/p6690.10208.02202.95208.020.81656.71
20852005.11.04 04:57buy6700.10208.160.000.00
20862005.11.04 04:57modify6700.10208.16203.16208.23
20872005.12.01 16:46t/p6700.10208.23203.16208.236.41663.12
20882005.12.01 16:47buy6710.10208.300.000.00
20892005.12.01 16:47modify6710.10208.30203.30208.37
20902005.12.01 16:59t/p6710.10208.37203.30208.370.59663.71
20912005.12.01 17:00buy6720.10208.470.000.00
20922005.12.01 17:00modify6720.10208.47203.47208.54
20932005.12.01 17:20t/p6720.10208.54203.47208.540.59664.30
20942005.12.01 17:21buy6730.10208.640.000.00
20952005.12.01 17:21modify6730.10208.64203.64208.71
20962005.12.01 18:44t/p6730.10208.71203.64208.710.59664.89
20972005.12.01 18:45buy6740.10208.800.000.00
20982005.12.01 18:45modify6740.10208.80203.80208.87
20992005.12.01 19:36t/p6740.10208.87203.80208.870.59665.48
21002005.12.01 19:37buy6750.10209.000.000.00
21012005.12.01 19:37modify6750.10209.00204.00209.07
21022005.12.02 14:47t/p6750.10209.07204.00209.070.81666.28
21032005.12.02 14:48buy6760.10209.170.000.00
21042005.12.02 14:48modify6760.10209.17204.17209.24
21052005.12.02 14:50t/p6760.10209.24204.17209.240.59666.87
21062005.12.02 14:51buy6770.10209.670.000.00
21072005.12.02 14:51modify6770.10209.67204.67209.74
21082005.12.05 00:00t/p6770.10209.74204.67209.740.81667.68
21092005.12.05 00:00buy6780.10209.830.000.00
21102005.12.05 00:00modify6780.10209.83204.83209.90
21112005.12.05 00:20t/p6780.10209.90204.83209.900.59668.27
21122005.12.05 00:21buy6790.10210.040.000.00
21132005.12.05 00:21modify6790.10210.04205.04210.11
21142005.12.05 12:49t/p6790.10210.11205.04210.110.59668.86
21152005.12.05 12:50buy6800.10210.200.000.00
21162005.12.05 12:50modify6800.10210.20205.20210.27
21172005.12.05 14:41t/p6800.10210.27205.20210.270.59669.45
21182005.12.05 14:42buy6810.10210.380.000.00
21192005.12.05 14:42modify6810.10210.38205.38210.45
21202005.12.05 18:46t/p6810.10210.45205.38210.450.59670.04
21212005.12.05 18:47buy6820.10210.560.000.00
21222005.12.05 18:47modify6820.10210.56205.56210.63
21232005.12.05 23:44t/p6820.10210.63205.56210.630.58670.62
21242005.12.05 23:45buy6830.10210.720.000.00
21252005.12.05 23:45modify6830.10210.72205.72210.79
21262005.12.06 01:53t/p6830.10210.79205.72210.790.81671.42
21272005.12.06 01:54buy6840.10210.880.000.00
21282005.12.06 01:54modify6840.10210.88205.88210.95
21292005.12.06 09:26t/p6840.10210.95205.88210.950.59672.01
21302005.12.06 09:27buy6850.10211.120.000.00
21312005.12.06 09:27modify6850.10211.12206.12211.19
21322005.12.06 09:30t/p6850.10211.19206.12211.190.59672.60
21332005.12.06 09:31buy6860.10211.240.000.00
21342005.12.06 09:31modify6860.10211.24206.24211.31
21352005.12.06 09:40t/p6860.10211.31206.24211.310.59673.19
21362005.12.06 09:41buy6870.10211.410.000.00
21372005.12.06 09:41modify6870.10211.41206.41211.48
21382005.12.09 16:20t/p6870.10211.48206.41211.481.67674.86
21392005.12.09 16:21buy6880.10211.590.000.00
21402005.12.09 16:21modify6880.10211.59206.59211.66
21412005.12.09 16:24t/p6880.10211.66206.59211.660.59675.45
21422005.12.09 16:24buy6890.10211.750.000.00
21432005.12.09 16:24modify6890.10211.75206.75211.82
21442005.12.09 22:22t/p6890.10211.82206.75211.820.59676.04
21452005.12.09 22:23buy6900.10211.890.000.00
21462005.12.09 22:23modify6900.10211.89206.89211.96
21472005.12.12 02:07t/p6900.10211.96206.89211.960.80676.83
21482005.12.12 02:08buy6910.10212.040.000.00
21492005.12.12 02:08modify6910.10212.04207.04212.11
21502005.12.12 02:11t/p6910.10212.11207.04212.110.59677.42
21512005.12.12 02:12buy6920.10212.190.000.00
21522005.12.12 02:12modify6920.10212.19207.19212.26
21532005.12.12 02:43t/p6920.10212.26207.19212.260.59678.01
21542005.12.12 02:44buy6930.10212.340.000.00
21552005.12.12 02:44modify6930.10212.34207.34212.41
21562005.12.12 02:53t/p6930.10212.41207.34212.410.59678.60
21572005.12.12 02:54buy6940.10212.480.000.00
21582005.12.12 02:54modify6940.10212.48207.48212.55
21592005.12.12 03:53t/p6940.10212.55207.48212.550.59679.19
21602005.12.12 03:54buy6950.10212.660.000.00
21612005.12.12 03:54modify6950.10212.66207.66212.73
21622005.12.12 03:56t/p6950.10212.73207.66212.730.59679.78
21632005.12.12 03:57sell6960.10212.690.000.00
21642005.12.12 03:57modify6960.10212.69217.69212.62
21652005.12.12 03:58sell6970.50212.640.000.00
21662005.12.12 03:58modify6970.50212.64217.65212.58
21672005.12.12 03:58modify6960.10212.69217.65212.58
21682005.12.12 04:17t/p6960.10212.58217.65212.580.93680.71
21692005.12.12 04:17t/p6970.50212.58217.65212.582.52683.23
21702005.12.12 04:18sell6980.10212.470.000.00
21712005.12.12 04:18modify6980.10212.47217.47212.40
21722005.12.12 08:30t/p6980.10212.40217.47212.400.58683.81
21732005.12.12 08:31sell6990.10212.310.000.00
21742005.12.12 08:31modify6990.10212.31217.31212.24
21752005.12.12 18:29t/p6990.10212.24217.31212.240.59684.40
21762005.12.12 18:30sell7000.10212.210.000.00
21772005.12.12 18:30modify7000.10212.21217.21212.14
21782005.12.13 18:19t/p7000.10212.14217.21212.140.34684.74
21792005.12.13 18:20sell7010.10212.000.000.00
21802005.12.13 18:20modify7010.10212.00217.00211.93
21812005.12.14 02:06t/p7010.10211.93217.00211.930.34685.08
21822005.12.14 02:07sell7020.10211.820.000.00
21832005.12.14 02:07modify7020.10211.82216.82211.75
21842005.12.14 02:07t/p7020.10211.75216.82211.750.59685.67
21852005.12.14 02:08sell7030.10211.670.000.00
21862005.12.14 02:08modify7030.10211.67216.67211.60
21872005.12.14 02:18t/p7030.10211.60216.67211.600.58686.25
21882005.12.14 02:19sell7040.10211.410.000.00
21892005.12.14 02:19modify7040.10211.41216.41211.34
21902005.12.14 02:40t/p7040.10211.34216.41211.340.59686.84
21912005.12.14 02:41sell7050.10211.260.000.00
21922005.12.14 02:41modify7050.10211.26216.26211.19
21932005.12.14 02:42t/p7050.10211.19216.26211.190.59687.43
21942005.12.14 02:43sell7060.10211.100.000.00
21952005.12.14 02:43modify7060.10211.10216.10211.03
21962005.12.14 02:45t/p7060.10211.03216.10211.030.59688.02
21972005.12.14 02:46sell7070.10211.020.000.00
21982005.12.14 02:46modify7070.10211.02216.02210.95
21992005.12.14 03:15t/p7070.10210.95216.02210.950.59688.61
22002005.12.14 03:16sell7080.10210.850.000.00
22012005.12.14 03:16modify7080.10210.85215.85210.78
22022005.12.14 03:17t/p7080.10210.78215.85210.780.59689.20
22032005.12.14 03:18sell7090.10210.410.000.00
22042005.12.14 03:18modify7090.10210.41215.41210.34
22052005.12.14 03:18t/p7090.10210.34215.41210.340.58689.78
22062005.12.14 03:19sell7100.10210.320.000.00
22072005.12.14 03:19modify7100.10210.32215.32210.25
22082005.12.14 10:41t/p7100.10210.25215.32210.250.59690.37
22092005.12.14 10:42sell7110.10210.120.000.00
22102005.12.14 10:42modify7110.10210.12215.12210.05
22112005.12.14 11:01t/p7110.10210.05215.12210.050.59690.96
22122005.12.14 11:02sell7120.10210.020.000.00
22132005.12.14 11:02modify7120.10210.02215.02209.95
22142005.12.14 11:34t/p7120.10209.95215.02209.950.58691.54
22152005.12.14 11:35sell7130.10209.860.000.00
22162005.12.14 11:35modify7130.10209.86214.86209.79
22172005.12.14 11:36t/p7130.10209.79214.86209.790.59692.13
22182005.12.14 11:37sell7140.10209.750.000.00
22192005.12.14 11:37modify7140.10209.75214.75209.68
22202005.12.14 14:18t/p7140.10209.68214.75209.680.59692.72
22212005.12.14 14:19sell7150.10209.540.000.00
22222005.12.14 14:19modify7150.10209.54214.54209.47
22232005.12.14 14:30t/p7150.10209.47214.54209.470.59693.31
22242005.12.14 14:31sell7160.10209.350.000.00
22252005.12.14 14:31modify7160.10209.35214.35209.28
22262005.12.14 14:31t/p7160.10209.28214.35209.280.59693.90
22272005.12.14 14:32sell7170.10209.230.000.00
22282005.12.14 14:32modify7170.10209.23214.23209.16
22292005.12.14 14:35t/p7170.10209.16214.23209.160.59694.49
22302005.12.14 14:36sell7180.10209.000.000.00
22312005.12.14 14:36modify7180.10209.00214.00208.93
22322005.12.14 14:59t/p7180.10208.93214.00208.930.59695.08
22332005.12.14 15:00sell7190.10208.830.000.00
22342005.12.14 15:00modify7190.10208.83213.83208.76
22352005.12.14 15:07t/p7190.10208.76213.83208.760.59695.67
22362005.12.14 15:08sell7200.10208.670.000.00
22372005.12.14 15:08modify7200.10208.67213.67208.60
22382005.12.14 15:13t/p7200.10208.60213.67208.600.59696.26
22392005.12.14 15:14buy7210.10208.670.000.00
22402005.12.14 15:14modify7210.10208.67203.67208.74
22412005.12.22 14:19s/l7210.10203.67203.67208.74-39.91656.34
22422005.12.22 14:20sell7220.10203.690.000.00
22432005.12.22 14:20modify7220.10203.69208.69203.62
22442005.12.22 14:21sell7230.50203.680.000.00
22452005.12.22 14:21modify7230.50203.68208.68203.61
22462005.12.22 14:21modify7220.10203.69208.68203.61
22472005.12.22 14:58t/p7220.10203.61208.68203.610.67657.01
22482005.12.22 14:58t/p7230.50203.61208.68203.612.94659.95
22492005.12.22 14:59sell7240.10203.420.000.00
22502005.12.22 14:59modify7240.10203.42208.42203.35
22512005.12.22 15:02t/p7240.10203.35208.42203.350.59660.54
22522005.12.22 15:03sell7250.10203.260.000.00
22532005.12.22 15:03modify7250.10203.26208.26203.19
22542005.12.22 15:16t/p7250.10203.19208.26203.190.59661.13
22552005.12.22 15:17sell7260.10203.050.000.00
22562005.12.22 15:17modify7260.10203.05208.05202.98
22572005.12.22 15:56t/p7260.10202.98208.05202.980.59661.72
22582005.12.22 15:57sell7270.10202.900.000.00
22592005.12.22 15:57modify7270.10202.90207.90202.83
22602005.12.22 16:51t/p7270.10202.83207.90202.830.59662.31
22612005.12.22 16:52sell7280.10202.750.000.00
22622005.12.22 16:52modify7280.10202.75207.75202.68
22632005.12.22 16:58t/p7280.10202.68207.75202.680.58662.89
22642005.12.22 16:59sell7290.10202.560.000.00
22652005.12.22 16:59modify7290.10202.56207.56202.49
22662005.12.22 16:59t/p7290.10202.49207.56202.490.59663.48
22672005.12.22 17:00sell7300.10202.430.000.00
22682005.12.22 17:00modify7300.10202.43207.43202.36
22692005.12.23 13:04t/p7300.10202.36207.43202.360.34663.82
22702005.12.23 13:05sell7310.10202.250.000.00
22712005.12.23 13:05modify7310.10202.25207.25202.18
22722005.12.23 15:34t/p7310.10202.18207.25202.180.59664.41
22732005.12.23 15:35sell7320.10202.030.000.00
22742005.12.23 15:35modify7320.10202.03207.03201.96
22752005.12.23 16:20t/p7320.10201.96207.03201.960.59665.00
22762005.12.23 16:21sell7330.10201.880.000.00
22772005.12.23 16:21modify7330.10201.88206.88201.81
22782005.12.23 16:32t/p7330.10201.81206.88201.810.59665.59
22792005.12.23 16:33sell7340.10201.740.000.00
22802005.12.23 16:33modify7340.10201.74206.74201.67
22812005.12.23 16:33t/p7340.10201.67206.74201.670.59666.18
22822005.12.23 16:34sell7350.10201.570.000.00
22832005.12.23 16:34modify7350.10201.57206.57201.50
22842005.12.23 16:55t/p7350.10201.50206.57201.500.59666.77
22852005.12.23 16:56buy7360.10201.510.000.00
22862005.12.23 16:56modify7360.10201.51196.51201.58
22872005.12.23 17:24t/p7360.10201.58196.51201.580.59667.36
22882005.12.23 17:25buy7370.10201.620.000.00
22892005.12.23 17:25modify7370.10201.62196.62201.69
22902005.12.23 17:42t/p7370.10201.69196.62201.690.59667.95
22912005.12.23 17:43buy7380.10201.840.000.00
22922005.12.23 17:43modify7380.10201.84196.84201.91
22932005.12.26 07:27t/p7380.10201.91196.84201.910.80668.74
22942005.12.26 07:28buy7390.10201.960.000.00
22952005.12.26 07:28modify7390.10201.96196.96202.03
22962005.12.26 08:12t/p7390.10202.03196.96202.030.59669.33
22972005.12.26 08:12buy7400.10202.150.000.00
22982005.12.26 08:12modify7400.10202.15197.15202.22
22992005.12.26 09:39t/p7400.10202.22197.15202.220.59669.92
23002005.12.26 09:40buy7410.10202.170.000.00
23012005.12.26 09:40modify7410.10202.17197.17202.24
23022005.12.26 09:40t/p7410.10202.24197.17202.240.59670.51
23032005.12.26 09:41buy7420.10202.400.000.00
23042005.12.26 09:41modify7420.10202.40197.40202.47
23052005.12.27 02:23t/p7420.10202.47197.40202.470.81671.32
23062005.12.27 02:24buy7430.10202.490.000.00
23072005.12.27 02:24modify7430.10202.49197.49202.56
23082005.12.27 02:28t/p7430.10202.56197.49202.560.59671.91
23092005.12.27 02:29buy7440.10202.670.000.00
23102005.12.27 02:29modify7440.10202.67197.67202.74
23112005.12.27 02:45t/p7440.10202.74197.67202.740.59672.50
23122005.12.27 02:46buy7450.10202.830.000.00
23132005.12.27 02:46modify7450.10202.83197.83202.90
23142005.12.27 07:08t/p7450.10202.90197.83202.900.58673.08
23152005.12.27 07:08buy7460.10203.010.000.00
23162005.12.27 07:08modify7460.10203.01198.01203.08
23172005.12.27 10:17t/p7460.10203.08198.01203.080.59673.67
23182005.12.27 10:18buy7470.10203.180.000.00
23192005.12.27 10:18modify7470.10203.18198.18203.25
23202005.12.27 11:07t/p7470.10203.25198.18203.250.59674.26
23212005.12.27 11:08buy7480.10203.340.000.00
23222005.12.27 11:08modify7480.10203.34198.34203.41
23232005.12.27 12:03t/p7480.10203.41198.34203.410.59674.85
23242005.12.27 12:04buy7490.10203.470.000.00
23252005.12.27 12:04modify7490.10203.47198.47203.54
23262005.12.28 08:37t/p7490.10203.54198.47203.540.81675.65
23272005.12.28 08:38buy7500.10203.620.000.00
23282005.12.28 08:38modify7500.10203.62198.62203.69
23292005.12.28 08:49t/p7500.10203.69198.62203.690.59676.24
23302005.12.28 08:50sell7510.10203.610.000.00
23312005.12.28 08:50modify7510.10203.61208.61203.54
23322005.12.28 08:51sell7520.50203.690.000.00
23332005.12.28 08:51modify7520.50203.69208.68203.61
23342005.12.28 08:51modify7510.10203.61208.68203.61
23352005.12.28 10:02t/p7510.10203.61208.68203.610.00676.24
23362005.12.28 10:02t/p7520.50203.61208.68203.613.36679.60
23372005.12.28 10:03sell7530.10203.470.000.00
23382005.12.28 10:03modify7530.10203.47208.47203.40
23392005.12.28 10:51t/p7530.10203.40208.47203.400.59680.19
23402005.12.28 10:52sell7540.10203.300.000.00
23412005.12.28 10:52modify7540.10203.30208.30203.23
23422005.12.28 14:59t/p7540.10203.23208.30203.230.59680.78
23432005.12.28 15:00sell7550.10203.150.000.00
23442005.12.28 15:00modify7550.10203.15208.15203.08
23452005.12.28 15:47t/p7550.10203.08208.15203.080.59681.37
23462005.12.28 15:48sell7560.10202.970.000.00
23472005.12.28 15:48modify7560.10202.97207.97202.90
23482005.12.28 16:17t/p7560.10202.90207.97202.900.59681.96
23492005.12.28 16:18sell7570.10202.840.000.00
23502005.12.28 16:18modify7570.10202.84207.84202.77
23512005.12.28 16:36t/p7570.10202.77207.84202.770.59682.55
23522005.12.28 16:37sell7580.10202.670.000.00
23532005.12.28 16:37modify7580.10202.67207.67202.60
23542005.12.28 18:00t/p7580.10202.60207.67202.600.59683.14
23552005.12.28 18:01sell7590.10202.500.000.00
23562005.12.28 18:01modify7590.10202.50207.50202.43
23572005.12.28 18:07t/p7590.10202.43207.50202.430.59683.73
23582005.12.28 18:08sell7600.10202.290.000.00
23592005.12.28 18:08modify7600.10202.29207.29202.22
23602005.12.28 18:08t/p7600.10202.22207.29202.220.58684.31
23612005.12.28 18:09sell7610.10202.030.000.00
23622005.12.28 18:09modify7610.10202.03207.03201.96
23632005.12.28 18:10t/p7610.10201.96207.03201.960.59684.90
23642005.12.28 18:11buy7620.10202.070.000.00
23652005.12.28 18:11modify7620.10202.07197.07202.14
23662005.12.28 18:12t/p7620.10202.14197.07202.140.59685.49
23672005.12.28 18:13buy7630.10202.170.000.00
23682005.12.28 18:13modify7630.10202.17197.17202.24
23692005.12.28 18:18t/p7630.10202.24197.17202.240.59686.08
23702005.12.28 18:19buy7640.10202.350.000.00
23712005.12.28 18:19modify7640.10202.35197.35202.42
23722005.12.28 19:09t/p7640.10202.42197.35202.420.59686.67
23732005.12.28 19:10buy7650.10202.540.000.00
23742005.12.28 19:10modify7650.10202.54197.54202.61
23752005.12.29 01:15t/p7650.10202.61197.54202.611.24687.91
23762005.12.29 01:16buy7660.10202.690.000.00
23772005.12.29 01:16modify7660.10202.69197.69202.76
23782005.12.29 01:23t/p7660.10202.76197.69202.760.59688.50
23792005.12.29 01:24buy7670.10202.850.000.00
23802005.12.29 01:24modify7670.10202.85197.85202.92
23812005.12.29 01:48t/p7670.10202.92197.85202.920.59689.09
23822005.12.29 01:49sell7680.10202.900.000.00
23832005.12.29 01:49modify7680.10202.90207.90202.83
23842005.12.29 01:50sell7690.50202.900.000.00
23852005.12.29 01:50modify7690.50202.90207.90202.83
23862005.12.29 02:42t/p7680.10202.83207.90202.830.59689.68
23872005.12.29 02:42t/p7690.50202.83207.90202.832.94692.62
23882005.12.29 02:43sell7700.10202.660.000.00
23892005.12.29 02:43modify7700.10202.66207.66202.59
23902005.12.29 10:38t/p7700.10202.59207.66202.590.59693.21
23912005.12.29 10:39sell7710.10202.510.000.00
23922005.12.29 10:39modify7710.10202.51207.51202.44
23932005.12.30 04:32t/p7710.10202.44207.51202.440.34693.55
23942005.12.30 04:33sell7720.10202.360.000.00
23952005.12.30 04:33modify7720.10202.36207.36202.29
23962005.12.30 04:35t/p7720.10202.29207.36202.290.58694.13
23972005.12.30 04:36sell7730.10202.230.000.00
23982005.12.30 04:36modify7730.10202.23207.23202.16
23992005.12.30 04:38t/p7730.10202.16207.23202.160.59694.72
24002005.12.30 04:39sell7740.10202.090.000.00
24012005.12.30 04:39modify7740.10202.09207.09202.02
24022005.12.30 04:40t/p7740.10202.02207.09202.020.59695.31
24032005.12.30 04:41sell7750.10201.820.000.00
24042005.12.30 04:41modify7750.10201.82206.82201.75
24052006.01.04 10:22sell7760.50203.930.000.00
24062006.01.04 10:22modify7760.50203.93208.58203.51
24072006.01.04 10:22modify7750.10201.82208.58203.51
24082006.01.05 08:23t/p7750.10203.51208.58203.51-15.74679.56
24092006.01.05 08:23t/p7760.50203.51208.58203.5113.86693.42
24102006.01.05 08:24sell7770.10203.430.000.00
24112006.01.05 08:24modify7770.10203.43208.43203.36
24122006.01.05 08:39t/p7770.10203.36208.43203.360.59694.01
24132006.01.05 08:40sell7780.10203.270.000.00
24142006.01.05 08:40modify7780.10203.27208.27203.20
24152006.01.05 09:13t/p7780.10203.20208.27203.200.59694.60
24162006.01.05 09:14sell7790.10203.120.000.00
24172006.01.05 09:14modify7790.10203.12208.12203.05
24182006.01.05 09:24t/p7790.10203.05208.12203.050.59695.19
24192006.01.05 09:25sell7800.10202.950.000.00
24202006.01.05 09:25modify7800.10202.95207.95202.88
24212006.01.06 14:48t/p7800.10202.88207.95202.880.34695.53
24222006.01.06 14:49sell7810.10202.780.000.00
24232006.01.06 14:49modify7810.10202.78207.78202.71
24242006.01.06 14:49t/p7810.10202.71207.78202.710.59696.12
24252006.01.06 14:50buy7820.10202.860.000.00
24262006.01.06 14:50modify7820.10202.86197.86202.93
24272006.01.06 14:50t/p7820.10202.93197.86202.930.59696.71
24282006.01.06 14:51buy7830.10202.950.000.00
24292006.01.06 14:51modify7830.10202.95197.95203.02
24302006.01.06 16:41t/p7830.10203.02197.95203.020.59697.30
24312006.01.06 16:42buy7840.10203.150.000.00
24322006.01.06 16:42modify7840.10203.15198.15203.22
24332006.01.16 06:19t/p7840.10203.22198.15203.222.31699.61
24342006.01.16 06:20sell7850.10203.150.000.00
24352006.01.16 06:20modify7850.10203.15208.15203.08
24362006.01.16 06:21sell7860.50203.180.000.00
24372006.01.16 06:21modify7860.50203.18208.17203.10
24382006.01.16 06:21modify7850.10203.15208.17203.10
24392006.01.16 06:59t/p7850.10203.10208.17203.100.42700.03
24402006.01.16 06:59t/p7860.50203.10208.17203.103.36703.39
24412006.01.16 07:00sell7870.10202.970.000.00
24422006.01.16 07:00modify7870.10202.97207.97202.90
24432006.01.16 11:21t/p7870.10202.90207.97202.900.59703.98
24442006.01.16 11:22sell7880.10202.810.000.00
24452006.01.16 11:22modify7880.10202.81207.81202.74
24462006.01.17 10:39t/p7880.10202.74207.81202.740.34704.32
24472006.01.17 10:40sell7890.10202.680.000.00
24482006.01.17 10:40modify7890.10202.68207.68202.61
24492006.01.17 10:42t/p7890.10202.61207.68202.610.59704.91
24502006.01.17 10:43sell7900.10202.510.000.00
24512006.01.17 10:43modify7900.10202.51207.51202.44
24522006.01.17 17:15sell7910.50204.050.000.00
24532006.01.17 17:15modify7910.50204.05208.79203.72
24542006.01.17 17:15modify7900.10202.51208.79203.72
24552006.01.18 07:17t/p7900.10203.72208.79203.72-10.42694.49
24562006.01.18 07:17t/p7910.50203.72208.79203.7212.62707.11
24572006.01.18 07:18buy7920.10203.780.000.00
24582006.01.18 07:18modify7920.10203.78198.78203.85
24592006.01.18 07:24t/p7920.10203.85198.78203.850.59707.70
24602006.01.18 07:25buy7930.10203.930.000.00
24612006.01.18 07:25modify7930.10203.93198.93204.00
24622006.01.20 19:38t/p7930.10204.00198.93204.001.45709.15
24632006.01.20 19:39buy7940.10204.130.000.00
24642006.01.20 19:39modify7940.10204.13199.13204.20
24652006.01.20 22:10t/p7940.10204.20199.13204.200.59709.74
24662006.01.20 22:11sell7950.10204.190.000.00
24672006.01.20 22:11modify7950.10204.19209.19204.12
24682006.01.20 22:12sell7960.50204.140.000.00
24692006.01.20 22:12modify7960.50204.14209.15204.08
24702006.01.20 22:12modify7950.10204.19209.15204.08
24712006.01.23 00:00t/p7950.10204.08209.15204.080.68710.41
24722006.01.23 00:00t/p7960.50204.08209.15204.081.25711.66
24732006.01.23 00:00sell7970.10203.980.000.00
24742006.01.23 00:00modify7970.10203.98208.98203.91
24752006.01.23 09:09t/p7970.10203.91208.98203.910.59712.25
24762006.01.23 09:10sell7980.10203.780.000.00
24772006.01.23 09:10modify7980.10203.78208.78203.71
24782006.01.23 09:41t/p7980.10203.71208.78203.710.59712.84
24792006.01.23 09:42sell7990.10203.630.000.00
24802006.01.23 09:42modify7990.10203.63208.63203.56
24812006.01.23 10:48t/p7990.10203.56208.63203.560.59713.43
24822006.01.23 10:49sell8000.10203.530.000.00
24832006.01.23 10:49modify8000.10203.53208.53203.46
24842006.01.24 19:12sell8010.50204.990.000.00
24852006.01.24 19:12modify8010.50204.99209.75204.68
24862006.01.24 19:12modify8000.10203.53209.75204.68
24872006.01.24 20:24t/p8000.10204.68209.75204.68-9.92703.51
24882006.01.24 20:24t/p8010.50204.68209.75204.6813.03716.54
24892006.01.24 20:25sell8020.10204.550.000.00
24902006.01.24 20:25modify8020.10204.55209.55204.48
24912006.01.25 14:58sell8030.50205.880.000.00
24922006.01.25 14:58modify8030.50205.88210.66205.59
24932006.01.25 14:58modify8020.10204.55210.66205.59
24942006.01.25 15:52sell8042.50206.750.000.00
24952006.01.25 15:52modify8042.50206.75211.54206.47
24962006.01.25 15:52modify8030.50205.88211.54206.47
24972006.01.25 15:52modify8020.10204.55211.54206.47
24982006.01.25 20:23t/p8020.10206.47211.54206.47-16.40700.14
24992006.01.25 20:23t/p8030.50206.47211.54206.47-24.82675.32
25002006.01.25 20:23t/p8042.50206.47211.54206.4758.89734.21
25012006.01.25 20:23sell8050.10206.370.000.00
25022006.01.25 20:23modify8050.10206.37211.37206.30
25032006.01.26 01:49t/p8050.10206.30211.37206.30-0.17734.03
25042006.01.26 01:50sell8060.10206.200.000.00
25052006.01.26 01:50modify8060.10206.20211.20206.13
25062006.01.27 11:54sell8070.50207.640.000.00
25072006.01.27 11:54modify8070.50207.64212.40207.33
25082006.01.27 11:54modify8060.10206.20212.40207.33
25092006.01.27 20:59t/p8060.10207.33212.40207.33-9.75724.28
25102006.01.27 20:59t/p8070.50207.33212.40207.3313.04737.32
25112006.01.27 21:00sell8080.10207.280.000.00
25122006.01.27 21:00modify8080.10207.28212.28207.21
25132006.01.30 00:47t/p8080.10207.21212.28207.210.34737.66
25142006.01.30 00:48sell8090.10207.090.000.00
25152006.01.30 00:48modify8090.10207.09212.09207.02
25162006.01.31 18:31sell8100.50208.500.000.00
25172006.01.31 18:31modify8100.50208.50213.26208.19
25182006.01.31 18:31modify8090.10207.09213.26208.19
25192006.02.01 16:55sell8112.50209.420.000.00
25202006.02.01 16:55modify8112.50209.42214.20209.13
25212006.02.01 16:55modify8100.50208.50214.20209.13
25222006.02.01 16:55modify8090.10207.09214.20209.13
25232006.02.01 20:54t/p8090.10209.13214.20209.13-17.67719.99
25242006.02.01 20:54t/p8100.50209.13214.20209.13-27.77692.22
25252006.02.01 20:54t/p8112.50209.13214.20209.1360.99753.21
25262006.02.01 20:55sell8120.10209.040.000.00
25272006.02.01 20:55modify8120.10209.04214.04208.97
25282006.02.02 09:46sell8130.50210.290.000.00
25292006.02.02 09:46modify8130.50210.29215.08210.01
25302006.02.02 09:46modify8120.10209.04215.08210.01
25312006.02.03 16:19t/p8120.10210.01215.08210.01-9.18744.03
25322006.02.03 16:19t/p8130.50210.01215.08210.0110.51754.54
25332006.02.03 16:20sell8140.10209.880.000.00
25342006.02.03 16:20modify8140.10209.88214.88209.81
25352006.02.03 16:26t/p8140.10209.81214.88209.810.59755.13
25362006.02.03 16:27buy8150.10209.880.000.00
25372006.02.03 16:27modify8150.10209.88204.88209.95
25382006.02.03 16:34t/p8150.10209.95204.88209.950.59755.72
25392006.02.03 16:35sell8160.10209.910.000.00
25402006.02.03 16:35modify8160.10209.91214.91209.84
25412006.02.03 16:36sell8170.50209.890.000.00
25422006.02.03 16:36modify8170.50209.89214.89209.82
25432006.02.03 16:36modify8160.10209.91214.89209.82
25442006.02.03 16:40t/p8160.10209.82214.89209.820.76756.48
25452006.02.03 16:40t/p8170.50209.82214.89209.822.94759.42
25462006.02.03 16:41sell8180.10209.730.000.00
25472006.02.03 16:41modify8180.10209.73214.73209.66
25482006.02.03 17:39t/p8180.10209.66214.73209.660.58760.00
25492006.02.03 17:40buy8190.10209.710.000.00
25502006.02.03 17:40modify8190.10209.71204.71209.78
25512006.02.03 18:15t/p8190.10209.78204.71209.780.59760.59
25522006.02.03 18:16buy8200.10209.870.000.00
25532006.02.03 18:16modify8200.10209.87204.87209.94
25542006.02.10 10:53s/l8200.10204.87204.87209.94-40.56720.03
25552006.02.10 10:54sell8210.10204.850.000.00
25562006.02.10 10:54modify8210.10204.85209.85204.78
25572006.02.10 10:55sell8220.50204.830.000.00
25582006.02.10 10:55modify8220.50204.83209.83204.76
25592006.02.10 10:55modify8210.10204.85209.83204.76
25602006.02.10 14:07sell8232.50205.730.000.00
25612006.02.10 14:07modify8232.50205.73210.56205.49
25622006.02.10 14:07modify8220.50204.83210.56205.49
25632006.02.10 14:07modify8210.10204.85210.56205.49
25642006.02.10 14:50t/p8210.10205.49210.56205.49-5.39714.64
25652006.02.10 14:50t/p8220.50205.49210.56205.49-27.77686.87
25662006.02.10 14:50t/p8232.50205.49210.56205.4950.47737.34
25672006.02.10 14:51sell8240.10205.410.000.00
25682006.02.10 14:51modify8240.10205.41210.41205.34
25692006.02.10 16:39t/p8240.10205.34210.41205.340.59737.93
25702006.02.10 16:40sell8250.10205.250.000.00
25712006.02.10 16:40modify8250.10205.25210.25205.18
25722006.02.10 17:02t/p8250.10205.18210.25205.180.59738.52
25732006.02.10 17:03sell8260.10205.110.000.00
25742006.02.10 17:03modify8260.10205.11210.11205.04
25752006.02.10 17:13t/p8260.10205.04210.11205.040.59739.11
25762006.02.10 17:14sell8270.10204.980.000.00
25772006.02.10 17:14modify8270.10204.98209.98204.91
25782006.02.14 00:26t/p8270.10204.91209.98204.910.07739.18
25792006.02.14 00:27sell8280.10204.810.000.00
25802006.02.14 00:27modify8280.10204.81209.81204.74
25812006.02.14 00:37t/p8280.10204.74209.81204.740.58739.76
25822006.02.14 00:37sell8290.10204.650.000.00
25832006.02.14 00:37modify8290.10204.65209.65204.58
25842006.02.14 01:39t/p8290.10204.58209.65204.580.59740.35
25852006.02.14 01:40sell8300.10204.430.000.00
25862006.02.14 01:40modify8300.10204.43209.43204.36
25872006.02.14 07:15t/p8300.10204.36209.43204.360.59740.94
25882006.02.14 07:16sell8310.10204.220.000.00
25892006.02.14 07:16modify8310.10204.22209.22204.15
25902006.02.14 10:30t/p8310.10204.15209.22204.150.59741.53
25912006.02.14 10:31sell8320.10204.060.000.00
25922006.02.14 10:31modify8320.10204.06209.06203.99
25932006.02.14 10:43t/p8320.10203.99209.06203.990.59742.12
25942006.02.14 10:44buy8330.10204.040.000.00
25952006.02.14 10:44modify8330.10204.04199.04204.11
25962006.02.14 10:56t/p8330.10204.11199.04204.110.59742.71
25972006.02.14 10:57buy8340.10204.200.000.00
25982006.02.14 10:57modify8340.10204.20199.20204.27
25992006.02.15 00:40t/p8340.10204.27199.20204.270.81743.52
26002006.02.15 00:41sell8350.10204.260.000.00
26012006.02.15 00:41modify8350.10204.26209.26204.19
26022006.02.15 00:42sell8360.50204.240.000.00
26032006.02.15 00:42modify8360.50204.24209.24204.17
26042006.02.15 00:42modify8350.10204.26209.24204.17
26052006.02.15 01:01t/p8350.10204.17209.24204.170.75744.27
26062006.02.15 01:01t/p8360.50204.17209.24204.172.95747.22
26072006.02.15 01:02sell8370.10204.060.000.00
26082006.02.15 01:02modify8370.10204.06209.06203.99
26092006.02.15 08:14t/p8370.10203.99209.06203.990.59747.81
26102006.02.15 08:15sell8380.10203.910.000.00
26112006.02.15 08:15modify8380.10203.91208.91203.84
26122006.02.15 11:23t/p8380.10203.84208.91203.840.59748.40
26132006.02.15 11:24sell8390.10203.690.000.00
26142006.02.15 11:24modify8390.10203.69208.69203.62
26152006.02.15 17:32sell8400.50205.120.000.00
26162006.02.15 17:32modify8400.50205.12209.88204.81
26172006.02.15 17:32modify8390.10203.69209.88204.81
26182006.02.16 06:41t/p8390.10204.81209.88204.81-10.18738.22
26192006.02.16 06:41t/p8400.50204.81209.88204.819.23747.45
26202006.02.16 06:42sell8410.10204.710.000.00
26212006.02.16 06:42modify8410.10204.71209.71204.64
26222006.02.16 10:30t/p8410.10204.64209.71204.640.59748.04
26232006.02.16 10:31sell8420.10204.390.000.00
26242006.02.16 10:31modify8420.10204.39209.39204.32
26252006.02.16 10:35t/p8420.10204.32209.39204.320.59748.63
26262006.02.16 10:36sell8430.10204.190.000.00
26272006.02.16 10:36modify8430.10204.19209.19204.12
26282006.02.17 12:31sell8440.50206.000.000.00
26292006.02.17 12:31modify8440.50206.00210.70205.63
26302006.02.17 12:31modify8430.10204.19210.70205.63
26312006.02.17 22:48t/p8430.10205.63210.70205.63-12.37736.25
26322006.02.17 22:48t/p8440.50205.63210.70205.6315.56751.81
26332006.02.17 22:48sell8450.10205.540.000.00
26342006.02.17 22:48modify8450.10205.54210.54205.47
26352006.02.21 09:28sell8460.50206.870.000.00
26362006.02.21 09:28modify8460.50206.87211.65206.58
26372006.02.21 09:28modify8450.10205.54211.65206.58
26382006.02.21 14:13sell8472.50207.740.000.00
26392006.02.21 14:13modify8472.50207.74212.53207.46
26402006.02.21 14:13modify8460.50206.87212.53207.46
26412006.02.21 14:13modify8450.10205.54212.53207.46
26422006.02.21 14:58t/p8450.10207.46212.53207.46-16.66735.15
26432006.02.21 14:58t/p8460.50207.46212.53207.46-24.82710.33
26442006.02.21 14:58t/p8472.50207.46212.53207.4658.88769.21
26452006.02.21 14:59sell8480.10207.370.000.00
26462006.02.21 14:59modify8480.10207.37212.37207.30
26472006.02.21 16:40t/p8480.10207.30212.37207.300.58769.79
26482006.02.21 16:41sell8490.10207.250.000.00
26492006.02.21 16:41modify8490.10207.25212.25207.18
26502006.02.22 02:10t/p8490.10207.18212.25207.180.33770.12
26512006.02.22 02:11sell8500.10207.070.000.00
26522006.02.22 02:11modify8500.10207.07212.07207.00
26532006.02.22 02:17t/p8500.10207.00212.07207.000.59770.71
26542006.02.22 02:18sell8510.10206.840.000.00
26552006.02.22 02:18modify8510.10206.84211.84206.77
26562006.02.22 11:34t/p8510.10206.77211.84206.770.59771.30
26572006.02.22 11:35sell8520.10206.680.000.00
26582006.02.22 11:35modify8520.10206.68211.68206.61
26592006.02.22 14:00t/p8520.10206.61211.68206.610.59771.89
26602006.02.22 14:01sell8530.10206.530.000.00
26612006.02.22 14:01modify8530.10206.53211.53206.46
26622006.02.22 14:05t/p8530.10206.46211.53206.460.59772.48
26632006.02.22 14:05sell8540.10206.370.000.00
26642006.02.22 14:05modify8540.10206.37211.37206.30
26652006.02.22 14:19t/p8540.10206.30211.37206.300.59773.07
26662006.02.22 14:20sell8550.10206.160.000.00
26672006.02.22 14:20modify8550.10206.16211.16206.09
26682006.02.23 04:25t/p8550.10206.09211.16206.09-0.17772.90
26692006.02.23 04:26sell8560.10206.000.000.00
26702006.02.23 04:26modify8560.10206.00211.00205.93
26712006.02.23 04:39t/p8560.10205.93211.00205.930.59773.49
26722006.02.23 04:40sell8570.10205.800.000.00
26732006.02.23 04:40modify8570.10205.80210.80205.73
26742006.02.23 05:21t/p8570.10205.73210.80205.730.59774.08
26752006.02.23 05:22sell8580.10205.580.000.00
26762006.02.23 05:22modify8580.10205.58210.58205.51
26772006.02.23 05:32t/p8580.10205.51210.58205.510.59774.67
26782006.02.23 05:33sell8590.10205.360.000.00
26792006.02.23 05:33modify8590.10205.36210.36205.29
26802006.02.23 05:34t/p8590.10205.29210.36205.290.59775.26
26812006.02.23 05:35sell8600.10205.200.000.00
26822006.02.23 05:35modify8600.10205.20210.20205.13
26832006.02.23 06:06t/p8600.10205.13210.20205.130.59775.85
26842006.02.23 06:07sell8610.10205.140.000.00
26852006.02.23 06:07modify8610.10205.14210.14205.07
26862006.02.23 06:18t/p8610.10205.07210.14205.070.59776.44
26872006.02.23 06:19sell8620.10205.040.000.00
26882006.02.23 06:19modify8620.10205.04210.04204.97
26892006.02.23 07:10t/p8620.10204.97210.04204.970.59777.03
26902006.02.23 07:11sell8630.10204.850.000.00
26912006.02.23 07:11modify8630.10204.85209.85204.78
26922006.02.23 18:27t/p8630.10204.78209.85204.780.59777.62
26932006.02.23 18:28sell8640.10204.700.000.00
26942006.02.23 18:28modify8640.10204.70209.70204.63
26952006.02.24 01:17t/p8640.10204.63209.70204.630.34777.95
26962006.02.24 01:18sell8650.10204.300.000.00
26972006.02.24 01:18modify8650.10204.30209.30204.23
26982006.02.24 01:28t/p8650.10204.23209.30204.230.58778.53
26992006.02.24 01:29sell8660.10204.150.000.00
27002006.02.24 01:29modify8660.10204.15209.15204.08
27012006.02.24 10:58t/p8660.10204.08209.15204.080.59779.12
27022006.02.24 10:59sell8670.10203.980.000.00
27032006.02.24 10:59modify8670.10203.98208.98203.91
27042006.02.24 16:58t/p8670.10203.91208.98203.910.59779.71
27052006.02.24 16:59sell8680.10203.850.000.00
27062006.02.24 16:59modify8680.10203.85208.85203.78
27072006.02.24 19:15t/p8680.10203.78208.85203.780.59780.30
27082006.02.24 19:16sell8690.10203.660.000.00
27092006.02.24 19:16modify8690.10203.66208.66203.59
27102006.02.27 01:12t/p8690.10203.59208.66203.590.34780.64
27112006.02.27 01:12sell8700.10203.490.000.00
27122006.02.27 01:12modify8700.10203.49208.49203.42
27132006.02.27 01:20t/p8700.10203.42208.49203.420.59781.23
27142006.02.27 01:21sell8710.10203.300.000.00
27152006.02.27 01:21modify8710.10203.30208.30203.23
27162006.02.27 01:36t/p8710.10203.23208.30203.230.59781.82
27172006.02.27 01:37sell8720.10203.140.000.00
27182006.02.27 01:37modify8720.10203.14208.14203.07
27192006.02.27 01:38t/p8720.10203.07208.14203.070.59782.41
27202006.02.27 01:39sell8730.10202.950.000.00
27212006.02.27 01:39modify8730.10202.95207.95202.88
27222006.02.27 01:42t/p8730.10202.88207.95202.880.59783.00
27232006.02.27 01:43buy8740.10202.940.000.00
27242006.02.27 01:43modify8740.10202.94197.94203.01
27252006.02.28 12:11t/p8740.10203.01197.94203.010.81783.80
27262006.02.28 12:12buy8750.10203.130.000.00
27272006.02.28 12:12modify8750.10203.13198.13203.20
27282006.02.28 12:35t/p8750.10203.20198.13203.200.59784.39
27292006.02.28 12:36buy8760.10203.300.000.00
27302006.02.28 12:36modify8760.10203.30198.30203.37
27312006.02.28 14:30t/p8760.10203.37198.30203.370.59784.98
27322006.02.28 14:31sell8770.10203.190.000.00
27332006.02.28 14:31modify8770.10203.19208.19203.12
27342006.02.28 14:32sell8780.50203.170.000.00
27352006.02.28 14:32modify8780.50203.17208.17203.10
27362006.02.28 14:32modify8770.10203.19208.17203.10
27372006.02.28 14:37t/p8770.10203.10208.17203.100.76785.74
27382006.02.28 14:37t/p8780.50203.10208.17203.102.94788.68
27392006.02.28 14:38sell8790.10203.040.000.00
27402006.02.28 14:38modify8790.10203.04208.04202.97
27412006.02.28 15:20t/p8790.10202.97208.04202.970.58789.26
27422006.02.28 15:21sell8800.10202.880.000.00
27432006.02.28 15:21modify8800.10202.88207.88202.81
27442006.03.01 00:29t/p8800.10202.81207.88202.810.34789.60
27452006.03.01 00:30sell8810.10202.630.000.00
27462006.03.01 00:30modify8810.10202.63207.63202.56
27472006.03.01 11:42sell8820.50204.030.000.00
27482006.03.01 11:42modify8820.50204.03208.80203.73
27492006.03.01 11:42modify8810.10202.63208.80203.73
27502006.03.01 14:07t/p8810.10203.73208.80203.73-9.25780.35
27512006.03.01 14:07t/p8820.50203.73208.80203.7312.61792.96
27522006.03.01 14:08sell8830.10203.610.000.00
27532006.03.01 14:08modify8830.10203.61208.61203.54
27542006.03.01 14:16t/p8830.10203.54208.61203.540.59793.55
27552006.03.01 14:17sell8840.10203.460.000.00
27562006.03.01 14:17modify8840.10203.46208.46203.39
27572006.03.01 16:34t/p8840.10203.39208.46203.390.59794.14
27582006.03.01 16:35sell8850.10203.230.000.00
27592006.03.01 16:35modify8850.10203.23208.23203.16
27602006.03.01 17:46t/p8850.10203.16208.23203.160.59794.73
27612006.03.01 17:46sell8860.10203.050.000.00
27622006.03.01 17:46modify8860.10203.05208.05202.98
27632006.03.01 18:05t/p8860.10202.98208.05202.980.59795.32
27642006.03.01 18:06sell8870.10202.890.000.00
27652006.03.01 18:06modify8870.10202.89207.89202.82
27662006.03.01 18:10t/p8870.10202.82207.89202.820.59795.91
27672006.03.01 18:11sell8880.10202.780.000.00
27682006.03.01 18:11modify8880.10202.78207.78202.71
27692006.03.02 16:37t/p8880.10202.71207.78202.71-0.17795.74
27702006.03.02 16:38buy8890.10202.760.000.00
27712006.03.02 16:38modify8890.10202.76197.76202.83
27722006.03.02 17:00t/p8890.10202.83197.76202.830.58796.32
27732006.03.02 17:00buy8900.10202.920.000.00
27742006.03.02 17:00modify8900.10202.92197.92202.99
27752006.03.02 17:11t/p8900.10202.99197.92202.990.59796.91
27762006.03.02 17:12buy8910.10203.080.000.00
27772006.03.02 17:12modify8910.10203.08198.08203.15
27782006.03.02 17:25t/p8910.10203.15198.08203.150.59797.50
27792006.03.02 17:26buy8920.10203.240.000.00
27802006.03.02 17:26modify8920.10203.24198.24203.31
27812006.03.02 18:26t/p8920.10203.31198.24203.310.59798.09
27822006.03.02 18:27buy8930.10203.430.000.00
27832006.03.02 18:27modify8930.10203.43198.43203.50
27842006.03.03 01:13t/p8930.10203.50198.43203.500.81798.89
27852006.03.03 01:14buy8940.10203.460.000.00
27862006.03.03 01:14modify8940.10203.46198.46203.53
27872006.03.03 01:31t/p8940.10203.53198.46203.530.58799.47
27882006.03.03 01:32buy8950.10203.670.000.00
27892006.03.03 01:32modify8950.10203.67198.67203.74
27902006.03.03 01:38t/p8950.10203.74198.67203.740.59800.06
27912006.03.03 01:38buy8960.10203.830.000.00
27922006.03.03 01:38modify8960.10203.83198.83203.90
27932006.03.03 01:43t/p8960.10203.90198.83203.900.59800.65
27942006.03.03 01:44buy8970.10203.980.000.00
27952006.03.03 01:44modify8970.10203.98198.98204.05
27962006.03.03 01:55t/p8970.10204.05198.98204.050.59801.24
27972006.03.03 01:56buy8980.10204.280.000.00
27982006.03.03 01:56modify8980.10204.28199.28204.35
27992006.03.03 12:31t/p8980.10204.35199.28204.350.58801.82
28002006.03.03 12:32buy8990.10204.490.000.00
28012006.03.03 12:32modify8990.10204.49199.49204.56
28022006.03.03 15:15t/p8990.10204.56199.49204.560.59802.41
28032006.03.03 15:16sell9000.10204.530.000.00
28042006.03.03 15:16modify9000.10204.53209.53204.46
28052006.03.03 15:17sell9010.50204.470.000.00
28062006.03.03 15:17modify9010.50204.47209.48204.41
28072006.03.03 15:17modify9000.10204.53209.48204.41
28082006.03.03 16:14t/p9000.10204.41209.48204.411.01803.42
28092006.03.03 16:14t/p9010.50204.41209.48204.412.52805.94
28102006.03.03 16:15sell9020.10204.280.000.00
28112006.03.03 16:15modify9020.10204.28209.28204.21
28122006.03.03 16:53t/p9020.10204.21209.28204.210.59806.53
28132006.03.03 16:54sell9030.10204.080.000.00
28142006.03.03 16:54modify9030.10204.08209.08204.01
28152006.03.06 04:21sell9040.50205.360.000.00
28162006.03.06 04:21modify9040.50205.36210.15205.08
28172006.03.06 04:21modify9030.10204.08210.15205.08
28182006.03.07 10:02t/p9030.10205.08210.15205.08-8.92797.62
28192006.03.07 10:02t/p9040.50205.08210.15205.0810.51808.13
28202006.03.07 10:03sell9050.10204.980.000.00
28212006.03.07 10:03modify9050.10204.98209.98204.91
28222006.03.07 11:09t/p9050.10204.91209.98204.910.59808.72
28232006.03.07 11:10sell9060.10204.810.000.00
28242006.03.07 11:10modify9060.10204.81209.81204.74
28252006.03.07 11:33t/p9060.10204.74209.81204.740.59809.31
28262006.03.07 11:34sell9070.10204.670.000.00
28272006.03.07 11:34modify9070.10204.67209.67204.60
28282006.03.07 11:36t/p9070.10204.60209.67204.600.59809.90
28292006.03.07 11:37sell9080.10204.530.000.00
28302006.03.07 11:37modify9080.10204.53209.53204.46
28312006.03.07 14:57t/p9080.10204.46209.53204.460.58810.48
28322006.03.07 14:58sell9090.10204.320.000.00
28332006.03.07 14:58modify9090.10204.32209.32204.25
28342006.03.07 15:51t/p9090.10204.25209.32204.250.59811.07
28352006.03.07 15:52sell9100.10204.200.000.00
28362006.03.07 15:52modify9100.10204.20209.20204.13
28372006.03.07 16:41t/p9100.10204.13209.20204.130.59811.66
28382006.03.07 16:42sell9110.10204.000.000.00
28392006.03.07 16:42modify9110.10204.00209.00203.93
28402006.03.08 02:31t/p9110.10203.93209.00203.930.34811.99
28412006.03.08 02:32sell9120.10203.850.000.00
28422006.03.08 02:32modify9120.10203.85208.85203.78
28432006.03.09 11:37t/p9120.10203.78208.85203.78-0.18811.81
28442006.03.09 11:38sell9130.10203.710.000.00
28452006.03.09 11:38modify9130.10203.71208.71203.64
28462006.03.17 14:10t/p9130.10203.64208.71203.64-1.44810.37
28472006.03.17 14:11sell9140.10203.520.000.00
28482006.03.17 14:11modify9140.10203.52208.52203.45
28492006.03.17 14:48t/p9140.10203.45208.52203.450.59810.96
28502006.03.17 14:49sell9150.10203.280.000.00
28512006.03.17 14:49modify9150.10203.28208.28203.21
28522006.03.20 14:53t/p9150.10203.21208.28203.210.34811.29
28532006.03.20 14:53sell9160.10203.100.000.00
28542006.03.20 14:53modify9160.10203.10208.10203.03
28552006.03.20 14:54t/p9160.10203.03208.10203.030.59811.88
28562006.03.20 14:55sell9170.10202.960.000.00
28572006.03.20 14:55modify9170.10202.96207.96202.89
28582006.03.20 15:04t/p9170.10202.89207.96202.890.59812.47
28592006.03.20 15:05buy9180.10202.910.000.00
28602006.03.20 15:05modify9180.10202.91197.91202.98
28612006.03.20 15:24t/p9180.10202.98197.91202.980.59813.06
28622006.03.20 15:25buy9190.10203.120.000.00
28632006.03.20 15:25modify9190.10203.12198.12203.19
28642006.03.20 15:30t/p9190.10203.19198.12203.190.58813.64
28652006.03.20 15:31sell9200.10203.150.000.00
28662006.03.20 15:31modify9200.10203.15208.15203.08
28672006.03.20 15:32sell9210.50203.330.000.00
28682006.03.20 15:32modify9210.50203.33208.30203.23
28692006.03.20 15:32modify9200.10203.15208.30203.23
28702006.03.20 16:53sell9222.50204.210.000.00
28712006.03.20 16:53modify9222.50204.21209.03203.96
28722006.03.20 16:53modify9210.50203.33209.03203.96
28732006.03.20 16:53modify9200.10203.15209.03203.96
28742006.03.20 19:26t/p9200.10203.96209.03203.96-6.81806.83
28752006.03.20 19:26t/p9210.50203.96209.03203.96-26.50780.33
28762006.03.20 19:26t/p9222.50203.96209.03203.9652.58832.91
28772006.03.20 19:27sell9230.10203.810.000.00
28782006.03.20 19:27modify9230.10203.81208.81203.74
28792006.03.21 14:27t/p9230.10203.74208.81203.740.34833.25
28802006.03.21 14:28sell9240.10203.690.000.00
28812006.03.21 14:28modify9240.10203.69208.69203.62
28822006.03.22 08:51sell9250.50205.100.000.00
28832006.03.22 08:51modify9250.50205.10209.87204.80
28842006.03.22 08:51modify9240.10203.69209.87204.80
28852006.03.22 11:37t/p9240.10204.80209.87204.80-9.59823.66
28862006.03.22 11:37t/p9250.50204.80209.87204.8012.62836.28
28872006.03.22 11:38sell9260.10204.700.000.00
28882006.03.22 11:38modify9260.10204.70209.70204.63
28892006.03.22 11:58t/p9260.10204.63209.70204.630.59836.87
28902006.03.22 11:59sell9270.10204.550.000.00
28912006.03.22 11:59modify9270.10204.55209.55204.48
28922006.03.22 12:04t/p9270.10204.48209.55204.480.59837.46
28932006.03.22 12:05buy9280.10204.520.000.00
28942006.03.22 12:05modify9280.10204.52199.52204.59
28952006.03.22 12:10t/p9280.10204.59199.52204.590.59838.05
28962006.03.22 12:11sell9290.10204.590.000.00
28972006.03.22 12:11modify9290.10204.59209.59204.52
28982006.03.22 12:12sell9300.50204.610.000.00
28992006.03.22 12:12modify9300.50204.61209.61204.54
29002006.03.22 12:12modify9290.10204.59209.61204.54
29012006.03.22 12:18t/p9290.10204.54209.61204.540.42838.47
29022006.03.22 12:18t/p9300.50204.54209.61204.542.94841.41
29032006.03.22 12:19sell9310.10204.430.000.00
29042006.03.22 12:19modify9310.10204.43209.43204.36
29052006.03.22 14:21t/p9310.10204.36209.43204.360.59842.00
29062006.03.22 14:22sell9320.10204.240.000.00
29072006.03.22 14:22modify9320.10204.24209.24204.17
29082006.03.22 14:33t/p9320.10204.17209.24204.170.59842.59
29092006.03.22 14:34buy9330.10204.220.000.00
29102006.03.22 14:34modify9330.10204.22199.22204.29
29112006.03.22 15:25t/p9330.10204.29199.22204.290.59843.18
29122006.03.22 15:26buy9340.10204.380.000.00
29132006.03.22 15:26modify9340.10204.38199.38204.45
29142006.03.22 23:07t/p9340.10204.45199.38204.450.59843.77
29152006.03.22 23:08buy9350.10204.530.000.00
29162006.03.22 23:08modify9350.10204.53199.53204.60
29172006.03.23 20:53t/p9350.10204.60199.53204.601.24845.00
29182006.03.23 20:54buy9360.10204.680.000.00
29192006.03.23 20:54modify9360.10204.68199.68204.75
29202006.03.24 06:00t/p9360.10204.75199.68204.750.81845.81
29212006.03.24 06:01buy9370.10204.800.000.00
29222006.03.24 06:01modify9370.10204.80199.80204.87
29232006.03.24 10:19t/p9370.10204.87199.80204.870.59846.40
29242006.03.24 10:20buy9380.10204.950.000.00
29252006.03.24 10:20modify9380.10204.95199.95205.02
29262006.03.24 14:45t/p9380.10205.02199.95205.020.59846.99
29272006.03.24 14:46buy9390.10205.060.000.00
29282006.03.24 14:46modify9390.10205.06200.06205.13
29292006.03.24 15:05t/p9390.10205.13200.06205.130.59847.58
29302006.03.24 15:06buy9400.10205.520.000.00
29312006.03.24 15:06modify9400.10205.52200.52205.59
29322006.03.24 15:23t/p9400.10205.59200.52205.590.59848.17
29332006.03.24 15:23buy9410.10205.700.000.00
29342006.03.24 15:23modify9410.10205.70200.70205.77
29352006.03.28 21:44t/p9410.10205.77200.70205.771.02849.19
29362006.03.28 21:45buy9420.10205.800.000.00
29372006.03.28 21:45modify9420.10205.80200.80205.87
29382006.04.04 14:22t/p9420.10205.87200.80205.872.10851.29
29392006.04.04 14:23buy9430.10205.990.000.00
29402006.04.04 14:23modify9430.10205.99200.99206.06
29412006.04.04 15:01t/p9430.10206.06200.99206.060.59851.88
29422006.04.04 15:02buy9440.10206.140.000.00
29432006.04.04 15:02modify9440.10206.14201.14206.21
29442006.04.04 16:07t/p9440.10206.21201.14206.210.58852.46
29452006.04.04 16:08buy9450.10206.380.000.00
29462006.04.04 16:08modify9450.10206.38201.38206.45
29472006.04.06 11:55t/p9450.10206.45201.38206.451.45853.91
29482006.04.06 11:56buy9460.10206.520.000.00
29492006.04.06 11:56modify9460.10206.52201.52206.59
29502006.04.06 11:59t/p9460.10206.59201.52206.590.59854.50
29512006.04.06 12:00buy9470.10206.630.000.00
29522006.04.06 12:00modify9470.10206.63201.63206.70
29532006.04.06 13:24t/p9470.10206.70201.63206.700.59855.09
29542006.04.06 13:25buy9480.10206.780.000.00
29552006.04.06 13:25modify9480.10206.78201.78206.85
29562006.04.10 12:24t/p9480.10206.85201.78206.851.02856.11
29572006.04.10 12:25buy9490.10206.910.000.00
29582006.04.10 12:25modify9490.10206.91201.91206.98
29592006.04.11 13:56t/p9490.10206.98201.91206.980.81856.92
29602006.04.11 13:57buy9500.10207.070.000.00
29612006.04.11 13:57modify9500.10207.07202.07207.14
29622006.04.11 14:28t/p9500.10207.14202.07207.140.59857.51
29632006.04.11 14:29buy9510.10207.240.000.00
29642006.04.11 14:29modify9510.10207.24202.24207.31
29652006.04.11 16:17t/p9510.10207.31202.24207.310.59858.10
29662006.04.11 16:18buy9520.10207.380.000.00
29672006.04.11 16:18modify9520.10207.38202.38207.45
29682006.04.13 03:24t/p9520.10207.45202.38207.451.45859.55
29692006.04.13 03:25buy9530.10207.530.000.00
29702006.04.13 03:25modify9530.10207.53202.53207.60
29712006.04.13 07:38t/p9530.10207.60202.53207.600.59860.14
29722006.04.13 07:38buy9540.10207.700.000.00
29732006.04.13 07:38modify9540.10207.70202.70207.77
29742006.04.13 10:23t/p9540.10207.77202.70207.770.59860.73
29752006.04.13 10:24buy9550.10207.850.000.00
29762006.04.13 10:24modify9550.10207.85202.85207.92
29772006.04.13 13:51t/p9550.10207.92202.85207.920.58861.31
29782006.04.13 13:51buy9560.10208.020.000.00
29792006.04.13 13:51modify9560.10208.02203.02208.09
29802006.04.17 13:19t/p9560.10208.09203.02208.091.02862.33
29812006.04.17 13:19buy9570.10208.200.000.00
29822006.04.17 13:19modify9570.10208.20203.20208.27
29832006.04.17 13:41t/p9570.10208.27203.20208.270.59862.92
29842006.04.17 13:42buy9580.10208.420.000.00
29852006.04.17 13:42modify9580.10208.42203.42208.49
29862006.04.17 14:19t/p9580.10208.49203.42208.490.59863.51
29872006.04.17 14:20buy9590.10208.590.000.00
29882006.04.17 14:20modify9590.10208.59203.59208.66
29892006.04.17 20:12t/p9590.10208.66203.59208.660.59864.10
29902006.04.17 20:13buy9600.10208.740.000.00
29912006.04.17 20:13modify9600.10208.74203.74208.81
29922006.04.18 02:13t/p9600.10208.81203.74208.810.81864.90
29932006.04.18 02:14buy9610.10208.920.000.00
29942006.04.18 02:14modify9610.10208.92203.92208.99
29952006.04.18 09:41t/p9610.10208.99203.92208.990.59865.49
29962006.04.18 09:42buy9620.10209.080.000.00
29972006.04.18 09:42modify9620.10209.08204.08209.15
29982006.04.18 09:44t/p9620.10209.15204.08209.150.59866.08
29992006.04.18 09:44buy9630.10209.250.000.00
30002006.04.18 09:44modify9630.10209.25204.25209.32
30012006.04.19 14:39t/p9630.10209.32204.25209.320.81866.89
30022006.04.19 14:40sell9640.10209.310.000.00
30032006.04.19 14:40modify9640.10209.31214.31209.24
30042006.04.19 14:41sell9650.50209.240.000.00
30052006.04.19 14:41modify9650.50209.24214.25209.18
30062006.04.19 14:41modify9640.10209.31214.25209.18
30072006.04.19 15:25sell9662.50210.120.000.00
30082006.04.19 15:25modify9662.50210.12214.95209.88
30092006.04.19 15:25modify9650.50209.24214.95209.88
30102006.04.19 15:25modify9640.10209.31214.95209.88
30112006.04.20 10:59t/p9640.10209.88214.95209.88-5.56861.33
30122006.04.20 10:59t/p9650.50209.88214.95209.88-30.73830.60
30132006.04.20 10:59t/p9662.50209.88214.95209.8831.42862.02
30142006.04.20 11:00sell9670.10209.800.000.00
30152006.04.20 11:00modify9670.10209.80214.80209.73
30162006.04.20 11:02t/p9670.10209.73214.80209.730.58862.60
30172006.04.20 11:03sell9680.10209.630.000.00
30182006.04.20 11:03modify9680.10209.63214.63209.56
30192006.04.20 15:35t/p9680.10209.56214.63209.560.58863.18
30202006.04.20 15:36sell9690.10209.430.000.00
30212006.04.20 15:36modify9690.10209.43214.43209.36
30222006.04.20 15:45t/p9690.10209.36214.43209.360.59863.77
30232006.04.20 15:46sell9700.10209.280.000.00
30242006.04.20 15:46modify9700.10209.28214.28209.21
30252006.04.20 15:53t/p9700.10209.21214.28209.210.59864.36
30262006.04.20 15:54sell9710.10209.100.000.00
30272006.04.20 15:54modify9710.10209.10214.10209.03
30282006.04.20 16:06t/p9710.10209.03214.10209.030.59864.95
30292006.04.20 16:07sell9720.10208.920.000.00
30302006.04.20 16:07modify9720.10208.92213.92208.85
30312006.04.21 00:02t/p9720.10208.85213.92208.850.34865.28
30322006.04.21 00:03sell9730.10208.730.000.00
30332006.04.21 00:03modify9730.10208.73213.73208.66
30342006.04.21 13:06t/p9730.10208.66213.73208.660.58865.86
30352006.04.21 13:07sell9740.10208.580.000.00
30362006.04.21 13:07modify9740.10208.58213.58208.51
30372006.04.21 14:07t/p9740.10208.51213.58208.510.59866.45
30382006.04.21 14:08sell9750.10208.440.000.00
30392006.04.21 14:08modify9750.10208.44213.44208.37
30402006.04.21 14:25t/p9750.10208.37213.44208.370.58867.03
30412006.04.21 14:26sell9760.10208.260.000.00
30422006.04.21 14:26modify9760.10208.26213.26208.19
30432006.04.21 14:49t/p9760.10208.19213.26208.190.59867.62
30442006.04.21 14:50sell9770.10208.090.000.00
30452006.04.21 14:50modify9770.10208.09213.09208.02
30462006.04.21 15:05t/p9770.10208.02213.09208.020.59868.21
30472006.04.21 15:06sell9780.10207.940.000.00
30482006.04.21 15:06modify9780.10207.94212.94207.87
30492006.04.21 21:20t/p9780.10207.87212.94207.870.59868.80
30502006.04.21 21:20sell9790.10207.780.000.00
30512006.04.21 21:20modify9790.10207.78212.78207.71
30522006.04.21 22:43t/p9790.10207.71212.78207.710.59869.39
30532006.04.21 22:44sell9800.10207.650.000.00
30542006.04.21 22:44modify9800.10207.65212.65207.58
30552006.04.24 00:00t/p9800.10207.58212.65207.580.34869.73
30562006.04.24 00:00sell9810.10206.720.000.00
30572006.04.24 00:00modify9810.10206.72211.72206.65
30582006.04.24 00:02t/p9810.10206.65211.72206.650.59870.32
30592006.04.24 00:03sell9820.10206.510.000.00
30602006.04.24 00:03modify9820.10206.51211.51206.44
30612006.04.24 00:10t/p9820.10206.44211.51206.440.59870.91
30622006.04.24 00:11sell9830.10206.290.000.00
30632006.04.24 00:11modify9830.10206.29211.29206.22
30642006.04.24 09:25t/p9830.10206.22211.29206.220.59871.50
30652006.04.24 09:26sell9840.10206.150.000.00
30662006.04.24 09:26modify9840.10206.15211.15206.08
30672006.04.24 09:27t/p9840.10206.08211.15206.080.59872.09
30682006.04.24 09:28sell9850.10205.970.000.00
30692006.04.24 09:28modify9850.10205.97210.97205.90
30702006.04.24 09:37t/p9850.10205.90210.97205.900.59872.68
30712006.04.24 09:38sell9860.10205.760.000.00
30722006.04.24 09:38modify9860.10205.76210.76205.69
30732006.04.24 13:37t/p9860.10205.69210.76205.690.59873.27
30742006.04.24 13:38sell9870.10205.600.000.00
30752006.04.24 13:38modify9870.10205.60210.60205.53
30762006.04.24 14:07t/p9870.10205.53210.60205.530.59873.86
30772006.04.24 14:08sell9880.10205.420.000.00
30782006.04.24 14:08modify9880.10205.42210.42205.35
30792006.04.24 14:26t/p9880.10205.35210.42205.350.59874.45
30802006.04.24 14:27buy9890.10205.370.000.00
30812006.04.24 14:27modify9890.10205.37200.37205.44
30822006.04.24 14:34t/p9890.10205.44200.37205.440.59875.04
30832006.04.24 14:35buy9900.10205.570.000.00
30842006.04.24 14:35modify9900.10205.57200.57205.64
30852006.04.26 05:28t/p9900.10205.64200.57205.641.02876.06
30862006.04.26 05:29buy9910.10205.700.000.00
30872006.04.26 05:29modify9910.10205.70200.70205.77
30882006.04.26 05:51t/p9910.10205.77200.70205.770.59876.65
30892006.04.26 05:52buy9920.10205.830.000.00
30902006.04.26 05:52modify9920.10205.83200.83205.90
30912006.04.28 06:05t/p9920.10205.90200.83205.901.45878.10
30922006.04.28 06:07buy9930.10205.990.000.00
30932006.04.28 06:07modify9930.10205.99200.99206.06
30942006.04.28 10:08t/p9930.10206.06200.99206.060.59878.69
30952006.04.28 10:09buy9940.10206.120.000.00
30962006.04.28 10:09modify9940.10206.12201.12206.19
30972006.04.28 11:34t/p9940.10206.19201.12206.190.59879.28
30982006.04.28 11:35buy9950.10206.260.000.00
30992006.04.28 11:35modify9950.10206.26201.26206.33
31002006.04.28 11:46t/p9950.10206.33201.26206.330.59879.87
31012006.04.28 11:47buy9960.10206.400.000.00
31022006.04.28 11:47modify9960.10206.40201.40206.47
31032006.04.28 13:44t/p9960.10206.47201.40206.470.59880.46
31042006.04.28 13:44buy9970.10206.560.000.00
31052006.04.28 13:44modify9970.10206.56201.56206.63
31062006.04.28 16:35t/p9970.10206.63201.56206.630.59881.05
31072006.04.28 16:36buy9980.10206.750.000.00
31082006.04.28 16:36modify9980.10206.75201.75206.82
31092006.04.28 16:38t/p9980.10206.82201.75206.820.59881.64
31102006.04.28 16:39buy9990.10206.890.000.00
31112006.04.28 16:39modify9990.10206.89201.89206.96
31122006.04.28 16:49t/p9990.10206.96201.89206.960.59882.23
31132006.04.28 16:50buy10000.10207.070.000.00
31142006.04.28 16:50modify10000.10207.07202.07207.14
31152006.04.28 16:56t/p10000.10207.14202.07207.140.59882.82
31162006.04.28 16:57buy10010.10207.210.000.00
31172006.04.28 16:57modify10010.10207.21202.21207.28
31182006.04.28 16:59t/p10010.10207.28202.21207.280.59883.41
31192006.04.28 17:00buy10020.10207.510.000.00
31202006.04.28 17:00modify10020.10207.51202.51207.58
31212006.04.28 22:04t/p10020.10207.58202.51207.580.58883.99
31222006.04.28 22:04buy10030.10207.670.000.00
31232006.04.28 22:04modify10030.10207.67202.67207.74
31242006.04.28 22:12t/p10030.10207.74202.67207.740.59884.58
31252006.04.28 22:13buy10040.10207.800.000.00
31262006.04.28 22:13modify10040.10207.80202.80207.87
31272006.05.02 09:09t/p10040.10207.87202.80207.871.02885.60
31282006.05.02 09:10buy10050.10207.980.000.00
31292006.05.02 09:10modify10050.10207.98202.98208.05
31302006.05.02 09:43t/p10050.10208.05202.98208.050.59886.19
31312006.05.02 09:44buy10060.10208.090.000.00
31322006.05.02 09:44modify10060.10208.09203.09208.16
31332006.05.02 10:35t/p10060.10208.16203.09208.160.59886.78
31342006.05.02 10:36buy10070.10208.250.000.00
31352006.05.02 10:36modify10070.10208.25203.25208.32
31362006.05.02 10:40t/p10070.10208.32203.25208.320.59887.37
31372006.05.02 10:41buy10080.10208.400.000.00
31382006.05.02 10:41modify10080.10208.40203.40208.47
31392006.05.02 12:01t/p10080.10208.47203.40208.470.59887.96
31402006.05.02 12:02sell10090.10208.400.000.00
31412006.05.02 12:02modify10090.10208.40213.40208.33
31422006.05.02 12:03sell10100.50208.370.000.00
31432006.05.02 12:03modify10100.50208.37213.37208.30
31442006.05.02 12:03modify10090.10208.40213.37208.30
31452006.05.02 14:15t/p10090.10208.30213.37208.300.84888.80
31462006.05.02 14:15t/p10100.50208.30213.37208.302.94891.74
31472006.05.02 14:16sell10110.10208.200.000.00
31482006.05.02 14:16modify10110.10208.20213.20208.13
31492006.05.02 14:21t/p10110.10208.13213.20208.130.59892.33
31502006.05.02 14:22sell10120.10208.040.000.00
31512006.05.02 14:22modify10120.10208.04213.04207.97
31522006.05.03 01:40t/p10120.10207.97213.04207.970.34892.67
31532006.05.03 01:41sell10130.10207.910.000.00
31542006.05.03 01:41modify10130.10207.91212.91207.84
31552006.05.03 17:54sell10140.50209.220.000.00
31562006.05.03 17:54modify10140.50209.22214.00208.93
31572006.05.03 17:54modify10130.10207.91214.00208.93
31582006.05.04 19:44sell10152.50210.080.000.00
31592006.05.04 19:44modify10152.50210.08214.87209.80
31602006.05.04 19:44modify10140.50209.22214.87209.80
31612006.05.04 19:44modify10130.10207.91214.87209.80
31622006.05.05 15:17t/p10130.10209.80214.87209.80-16.91875.76
31632006.05.05 15:17t/p10140.50209.80214.87209.80-29.47846.29
31642006.05.05 15:17t/p10152.50209.80214.87209.8052.53898.82
31652006.05.05 15:18sell10160.10209.650.000.00
31662006.05.05 15:18modify10160.10209.65214.65209.58
31672006.05.05 15:20t/p10160.10209.58214.65209.580.59899.41
31682006.05.05 15:21sell10170.10209.530.000.00
31692006.05.05 15:21modify10170.10209.53214.53209.46
31702006.05.05 16:13t/p10170.10209.46214.53209.460.59900.00
31712006.05.05 16:14sell10180.10209.390.000.00
31722006.05.05 16:14modify10180.10209.39214.39209.32
31732006.05.05 16:18t/p10180.10209.32214.39209.320.59900.59
31742006.05.05 16:19sell10190.10209.200.000.00
31752006.05.05 16:19modify10190.10209.20214.20209.13
31762006.05.05 16:32t/p10190.10209.13214.20209.130.59901.18
31772006.05.05 16:33sell10200.10208.980.000.00
31782006.05.05 16:33modify10200.10208.98213.98208.91
31792006.05.05 16:57t/p10200.10208.91213.98208.910.59901.77
31802006.05.05 16:58sell10210.10208.730.000.00
31812006.05.05 16:58modify10210.10208.73213.73208.66
31822006.05.08 00:00t/p10210.10208.66213.73208.660.33902.10
31832006.05.08 00:00buy10220.10208.590.000.00
31842006.05.08 00:00modify10220.10208.59203.59208.66
31852006.05.08 01:13t/p10220.10208.66203.59208.660.59902.69
31862006.05.08 01:14buy10230.10208.750.000.00
31872006.05.08 01:14modify10230.10208.75203.75208.82
31882006.05.08 02:07t/p10230.10208.82203.75208.820.59903.28
31892006.05.08 02:08buy10240.10208.930.000.00
31902006.05.08 02:08modify10240.10208.93203.93209.00
31912006.05.17 20:35t/p10240.10209.00203.93209.002.53905.81
31922006.05.17 20:36buy10250.10209.060.000.00
31932006.05.17 20:36modify10250.10209.06204.06209.13
31942006.05.17 23:31t/p10250.10209.13204.06209.130.58906.39
31952006.05.17 23:31buy10260.10209.230.000.00
31962006.05.17 23:31modify10260.10209.23204.23209.30
31972006.05.18 12:55t/p10260.10209.30204.23209.301.24907.63
31982006.05.18 12:56buy10270.10209.410.000.00
31992006.05.18 12:56modify10270.10209.41204.41209.48
32002006.05.18 13:21t/p10270.10209.48204.41209.480.59908.22
32012006.05.18 13:22buy10280.10209.570.000.00
32022006.05.18 13:22modify10280.10209.57204.57209.64
32032006.05.18 18:08t/p10280.10209.64204.57209.640.58908.80
32042006.05.18 18:09buy10290.10209.740.000.00
32052006.05.18 18:09modify10290.10209.74204.74209.81
32062006.05.18 21:47t/p10290.10209.81204.74209.810.58909.38
32072006.05.18 21:47buy10300.10209.910.000.00
32082006.05.18 21:47modify10300.10209.91204.91209.98
32092006.05.19 00:34t/p10300.10209.98204.91209.980.80910.17
32102006.05.19 00:35sell10310.10209.950.000.00
32112006.05.19 00:35modify10310.10209.95214.95209.88
32122006.05.19 00:36sell10320.50209.950.000.00
32132006.05.19 00:36modify10320.50209.95214.95209.88
32142006.05.19 01:16t/p10310.10209.88214.95209.880.59910.76
32152006.05.19 01:16t/p10320.50209.88214.95209.882.95913.71
32162006.05.19 01:17buy10330.10209.930.000.00
32172006.05.19 01:17modify10330.10209.93204.93210.00
32182006.05.19 05:37t/p10330.10210.00204.93210.000.59914.30
32192006.05.19 05:38buy10340.10210.060.000.00
32202006.05.19 05:38modify10340.10210.06205.06210.13
32212006.05.19 10:01t/p10340.10210.13205.06210.130.59914.89
32222006.05.19 10:01buy10350.10210.220.000.00
32232006.05.19 10:01modify10350.10210.22205.22210.29
32242006.05.22 08:24t/p10350.10210.29205.22210.290.81915.70
32252006.05.22 08:25buy10360.10210.400.000.00
32262006.05.22 08:25modify10360.10210.40205.40210.47
32272006.05.22 08:26t/p10360.10210.47205.40210.470.59916.29
32282006.05.22 08:27buy10370.10210.590.000.00
32292006.05.22 08:27modify10370.10210.59205.59210.66
32302006.05.22 09:11t/p10370.10210.66205.59210.660.59916.88
32312006.05.22 09:12buy10380.10210.760.000.00
32322006.05.22 09:12modify10380.10210.76205.76210.83
32332006.05.22 09:18t/p10380.10210.83205.76210.830.59917.47
32342006.05.22 09:19buy10390.10210.870.000.00
32352006.05.22 09:19modify10390.10210.87205.87210.94
32362006.05.22 09:22t/p10390.10210.94205.87210.940.59918.06
32372006.05.22 09:23buy10400.10210.980.000.00
32382006.05.22 09:23modify10400.10210.98205.98211.05
32392006.05.22 10:06t/p10400.10211.05205.98211.050.59918.65
32402006.05.22 10:07buy10410.10211.170.000.00
32412006.05.22 10:07modify10410.10211.17206.17211.24
32422006.05.24 02:58t/p10410.10211.24206.17211.241.02919.67
32432006.05.24 02:59buy10420.10211.310.000.00
32442006.05.24 02:59modify10420.10211.31206.31211.38
32452006.05.26 15:32t/p10420.10211.38206.31211.381.44921.11
32462006.05.26 15:32buy10430.10216.160.000.00
32472006.05.26 15:32modify10430.10216.16211.16216.23
32482006.05.26 15:32s/l10430.10211.16211.16216.23-42.07879.04
32492006.05.26 15:33buy10440.10209.150.000.00
32502006.05.26 15:33modify10440.10209.15204.15209.22
32512006.05.26 15:49t/p10440.10209.22204.15209.220.59879.63
32522006.05.26 15:50buy10450.10209.290.000.00
32532006.05.26 15:50modify10450.10209.29204.29209.36
32542006.05.26 22:33t/p10450.10209.36204.29209.360.59880.22
32552006.05.26 22:33buy10460.10209.450.000.00
32562006.05.26 22:33modify10460.10209.45204.45209.52
32572006.05.26 22:44t/p10460.10209.52204.45209.520.58880.80
32582006.05.26 22:45buy10470.10209.630.000.00
32592006.05.26 22:45modify10470.10209.63204.63209.70
32602006.05.30 10:26t/p10470.10209.70204.63209.701.02881.82
32612006.05.30 10:26buy10480.10209.800.000.00
32622006.05.30 10:26modify10480.10209.80204.80209.87
32632006.05.30 11:05t/p10480.10209.87204.80209.870.59882.41
32642006.05.30 11:06buy10490.10209.950.000.00
32652006.05.30 11:06modify10490.10209.95204.95210.02
32662006.05.30 11:34t/p10490.10210.02204.95210.020.59883.00
32672006.05.30 11:35buy10500.10210.100.000.00
32682006.05.30 11:35modify10500.10210.10205.10210.17
32692006.05.30 11:51t/p10500.10210.17205.10210.170.59883.59
32702006.05.30 11:51buy10510.10210.270.000.00
32712006.05.30 11:51modify10510.10210.27205.27210.34
32722006.05.30 12:01t/p10510.10210.34205.27210.340.59884.18
32732006.05.30 12:02buy10520.10210.470.000.00
32742006.05.30 12:02modify10520.10210.47205.47210.54
32752006.05.30 14:45t/p10520.10210.54205.47210.540.59884.77
32762006.05.30 14:46buy10530.10210.630.000.00
32772006.05.30 14:46modify10530.10210.63205.63210.70
32782006.05.30 14:49t/p10530.10210.70205.63210.700.59885.36
32792006.05.30 14:50buy10540.10210.850.000.00
32802006.05.30 14:50modify10540.10210.85205.85210.92
32812006.05.30 15:05t/p10540.10210.92205.85210.920.59885.95
32822006.05.30 15:06buy10550.10211.010.000.00
32832006.05.30 15:06modify10550.10211.01206.01211.08
32842006.05.30 17:37t/p10550.10211.08206.01211.080.59886.54
32852006.05.30 17:37buy10560.10211.170.000.00
32862006.05.30 17:37modify10560.10211.17206.17211.24
32872006.05.30 18:03t/p10560.10211.24206.17211.240.59887.13
32882006.05.30 18:04buy10570.10211.330.000.00
32892006.05.30 18:04modify10570.10211.33206.33211.40
32902006.05.30 23:06t/p10570.10211.40206.33211.400.59887.72
32912006.05.30 23:06buy10580.10211.500.000.00
32922006.05.30 23:06modify10580.10211.50206.50211.57
32932006.06.13 16:17t/p10580.10211.57206.50211.573.61891.33
32942006.06.13 16:18buy10590.10211.670.000.00
32952006.06.13 16:18modify10590.10211.67206.67211.74
32962006.06.13 16:19t/p10590.10211.74206.67211.740.59891.92
32972006.06.13 16:20buy10600.10211.780.000.00
32982006.06.13 16:20modify10600.10211.78206.78211.85
32992006.06.13 16:20t/p10600.10211.85206.78211.850.59892.51
33002006.06.13 16:21buy10610.10211.960.000.00
33012006.06.13 16:21modify10610.10211.96206.96212.03
33022006.06.13 16:21t/p10610.10212.03206.96212.030.59893.10
33032006.06.13 16:22sell10620.10211.960.000.00
33042006.06.13 16:22modify10620.10211.96216.96211.89
33052006.06.13 16:23sell10630.50211.930.000.00
33062006.06.13 16:23modify10630.50211.93216.93211.86
33072006.06.13 16:23modify10620.10211.96216.93211.86
33082006.06.13 16:26t/p10620.10211.86216.93211.860.84893.94
33092006.06.13 16:26t/p10630.50211.86216.93211.862.94896.88
33102006.06.13 16:27sell10640.10211.730.000.00
33112006.06.13 16:27modify10640.10211.73216.73211.66
33122006.06.13 16:59t/p10640.10211.66216.73211.660.59897.47
33132006.06.13 17:00sell10650.10211.530.000.00
33142006.06.13 17:00modify10650.10211.53216.53211.46
33152006.06.13 19:37t/p10650.10211.46216.53211.460.59898.06
33162006.06.13 19:38sell10660.10211.390.000.00
33172006.06.13 19:38modify10660.10211.39216.39211.32
33182006.06.14 02:09t/p10660.10211.32216.39211.320.34898.39
33192006.06.14 02:10sell10670.10211.190.000.00
33202006.06.14 02:10modify10670.10211.19216.19211.12
33212006.06.16 11:02sell10680.50212.780.000.00
33222006.06.16 11:02modify10680.50212.78217.51212.44
33232006.06.16 11:02modify10670.10211.19217.51212.44
33242006.06.19 00:45sell10692.50213.640.000.00
33252006.06.19 00:45modify10692.50213.64218.42213.35
33262006.06.19 00:45modify10680.50212.78218.42213.35
33272006.06.19 00:45modify10670.10211.19218.42213.35
33282006.06.19 02:52t/p10670.10213.35218.42213.35-19.44878.95
33292006.06.19 02:52t/p10680.50213.35218.42213.35-25.25853.70
33302006.06.19 02:52t/p10692.50213.35218.42213.3560.99914.69
33312006.06.19 02:53sell10700.10213.220.000.00
33322006.06.19 02:53modify10700.10213.22218.22213.15
33332006.06.19 10:05t/p10700.10213.15218.22213.150.58915.27
33342006.06.19 10:06sell10710.10213.050.000.00
33352006.06.19 10:06modify10710.10213.05218.05212.98
33362006.06.19 15:38t/p10710.10212.98218.05212.980.58915.85
33372006.06.19 15:38sell10720.10212.890.000.00
33382006.06.19 15:38modify10720.10212.89217.89212.82
33392006.06.19 16:10t/p10720.10212.82217.89212.820.59916.44
33402006.06.19 16:10sell10730.10212.730.000.00
33412006.06.19 16:10modify10730.10212.73217.73212.66
33422006.06.19 16:23t/p10730.10212.66217.73212.660.59917.03
33432006.06.19 16:24sell10740.10212.550.000.00
33442006.06.19 16:24modify10740.10212.55217.55212.48
33452006.06.19 16:34t/p10740.10212.48217.55212.480.59917.62
33462006.06.19 16:35sell10750.10212.420.000.00
33472006.06.19 16:35modify10750.10212.42217.42212.35
33482006.06.19 16:59t/p10750.10212.35217.42212.350.58918.20
33492006.06.19 17:00sell10760.10212.180.000.00
33502006.06.19 17:00modify10760.10212.18217.18212.11
33512006.06.19 17:05t/p10760.10212.11217.18212.110.59918.79
33522006.06.19 17:06sell10770.10211.990.000.00
33532006.06.19 17:06modify10770.10211.99216.99211.92
33542006.06.20 08:41t/p10770.10211.92216.99211.920.34919.13
33552006.06.20 08:42sell10780.10211.790.000.00
33562006.06.20 08:42modify10780.10211.79216.79211.72
33572006.06.20 08:49t/p10780.10211.72216.79211.720.58919.71
33582006.06.20 08:50sell10790.10211.560.000.00
33592006.06.20 08:50modify10790.10211.56216.56211.49
33602006.06.20 14:43t/p10790.10211.49216.56211.490.59920.30
33612006.06.20 14:44sell10800.10211.400.000.00
33622006.06.20 14:44modify10800.10211.40216.40211.33
33632006.06.23 14:55t/p10800.10211.33216.40211.33-0.68919.62
33642006.06.23 14:56sell10810.10211.240.000.00
33652006.06.23 14:56modify10810.10211.24216.24211.17
33662006.06.23 14:59t/p10810.10211.17216.24211.170.59920.21
33672006.06.23 15:00sell10820.10211.110.000.00
33682006.06.23 15:00modify10820.10211.11216.11211.04
33692006.06.23 15:07t/p10820.10211.04216.11211.040.59920.80
33702006.06.23 15:08sell10830.10210.970.000.00
33712006.06.23 15:08modify10830.10210.97215.97210.90
33722006.06.29 15:12t/p10830.10210.90215.97210.90-0.93919.87
33732006.06.29 15:13sell10840.10210.800.000.00
33742006.06.29 15:13modify10840.10210.80215.80210.73
33752006.06.29 15:51t/p10840.10210.73215.80210.730.59920.46
33762006.06.29 15:52sell10850.10210.600.000.00
33772006.06.29 15:52modify10850.10210.60215.60210.53
33782006.06.29 16:13t/p10850.10210.53215.60210.530.59921.05
33792006.06.29 16:14buy10860.10210.550.000.00
33802006.06.29 16:14modify10860.10210.55205.55210.62
33812006.06.29 20:37t/p10860.10210.62205.55210.620.59921.64
33822006.06.29 20:37buy10870.10210.730.000.00
33832006.06.29 20:37modify10870.10210.73205.73210.80
33842006.06.30 06:01t/p10870.10210.80205.73210.800.80922.43
33852006.06.30 06:02sell10880.10210.760.000.00
33862006.06.30 06:02modify10880.10210.76215.76210.69
33872006.06.30 06:03sell10890.50210.780.000.00
33882006.06.30 06:03modify10890.50210.78215.78210.71
33892006.06.30 06:03modify10880.10210.76215.78210.71
33902006.06.30 06:25t/p10880.10210.71215.78210.710.42922.85
33912006.06.30 06:25t/p10890.50210.71215.78210.712.95925.80
33922006.06.30 06:26sell10900.10210.620.000.00
33932006.06.30 06:26modify10900.10210.62215.62210.55
33942006.06.30 07:36t/p10900.10210.55215.62210.550.59926.39
33952006.06.30 07:37sell10910.10210.450.000.00
33962006.06.30 07:37modify10910.10210.45215.45210.38
33972006.06.30 07:59t/p10910.10210.38215.45210.380.59926.98
33982006.06.30 07:59sell10920.10210.290.000.00
33992006.06.30 07:59modify10920.10210.29215.29210.22
34002006.06.30 08:14t/p10920.10210.22215.29210.220.59927.57
34012006.06.30 08:15sell10930.10210.160.000.00
34022006.06.30 08:15modify10930.10210.16215.16210.09
34032006.06.30 08:17t/p10930.10210.09215.16210.090.59928.16
34042006.06.30 08:18sell10940.10210.010.000.00
34052006.06.30 08:18modify10940.10210.01215.01209.94
34062006.06.30 09:26t/p10940.10209.94215.01209.940.59928.75
34072006.06.30 09:27sell10950.10209.850.000.00
34082006.06.30 09:27modify10950.10209.85214.85209.78
34092006.06.30 17:32sell10960.50211.630.000.00
34102006.06.30 17:32modify10960.50211.63216.33211.26
34112006.06.30 17:32modify10950.10209.85216.33211.26
34122006.07.03 00:04t/p10950.10211.26216.33211.26-12.12916.63
34132006.07.03 00:04t/p10960.50211.26216.33211.2614.29930.92
34142006.07.03 00:04sell10970.10211.170.000.00
34152006.07.03 00:04modify10970.10211.17216.17211.10
34162006.07.03 01:50t/p10970.10211.10216.17211.100.59931.51
34172006.07.03 01:51sell10980.10210.960.000.00
34182006.07.03 01:51modify10980.10210.96215.96210.89
34192006.07.03 01:55t/p10980.10210.89215.96210.890.59932.10
34202006.07.03 01:56sell10990.10210.780.000.00
34212006.07.03 01:56modify10990.10210.78215.78210.71
34222006.07.10 00:12t/p10990.10210.71215.78210.71-1.19930.91
34232006.07.10 00:13sell11000.10210.630.000.00
34242006.07.10 00:13modify11000.10210.63215.63210.56
34252006.07.10 05:04t/p11000.10210.56215.63210.560.59931.50
34262006.07.10 05:05buy11010.10210.570.000.00
34272006.07.10 05:05modify11010.10210.57205.57210.64
34282006.07.11 00:58t/p11010.10210.64205.57210.640.81932.31
34292006.07.11 00:59buy11020.10210.740.000.00
34302006.07.11 00:59modify11020.10210.74205.74210.81
34312006.07.11 21:33t/p11020.10210.81205.74210.810.59932.90
34322006.07.11 21:34buy11030.10210.880.000.00
34332006.07.11 21:34modify11030.10210.88205.88210.95
34342006.07.12 01:22t/p11030.10210.95205.88210.950.81933.70
34352006.07.12 01:23buy11040.10211.050.000.00
34362006.07.12 01:23modify11040.10211.05206.05211.12
34372006.07.12 08:03t/p11040.10211.12206.05211.120.59934.29
34382006.07.12 08:04buy11050.10211.220.000.00
34392006.07.12 08:04modify11050.10211.22206.22211.29
34402006.07.12 09:43t/p11050.10211.29206.22211.290.59934.88
34412006.07.12 09:44buy11060.10211.410.000.00
34422006.07.12 09:44modify11060.10211.41206.41211.48
34432006.07.12 09:55t/p11060.10211.48206.41211.480.59935.47
34442006.07.12 09:56buy11070.10211.570.000.00
34452006.07.12 09:56modify11070.10211.57206.57211.64
34462006.07.12 10:23t/p11070.10211.64206.57211.640.59936.06
34472006.07.12 10:24buy11080.10211.850.000.00
34482006.07.12 10:24modify11080.10211.85206.85211.92
34492006.07.12 12:02t/p11080.10211.92206.85211.920.59936.65
34502006.07.12 12:03buy11090.10212.030.000.00
34512006.07.12 12:03modify11090.10212.03207.03212.10
34522006.07.13 12:38t/p11090.10212.10207.03212.101.24937.89
34532006.07.13 12:38buy11100.10212.190.000.00
34542006.07.13 12:38modify11100.10212.19207.19212.26
34552006.07.13 13:22t/p11100.10212.26207.19212.260.59938.48
34562006.07.13 13:23buy11110.10212.380.000.00
34572006.07.13 13:23modify11110.10212.38207.38212.45
34582006.07.13 16:10t/p11110.10212.45207.38212.450.59939.07
34592006.07.13 16:11buy11120.10212.550.000.00
34602006.07.13 16:11modify11120.10212.55207.55212.62
34612006.07.13 21:03t/p11120.10212.62207.55212.620.59939.66
34622006.07.13 21:03buy11130.10212.730.000.00
34632006.07.13 21:03modify11130.10212.73207.73212.80
34642006.07.13 23:02t/p11130.10212.80207.73212.800.59940.25
34652006.07.13 23:03buy11140.10212.850.000.00
34662006.07.13 23:03modify11140.10212.85207.85212.92
34672006.07.14 03:18t/p11140.10212.92207.85212.920.81941.05
34682006.07.14 03:18buy11150.10213.050.000.00
34692006.07.14 03:18modify11150.10213.05208.05213.12
34702006.07.14 03:21t/p11150.10213.12208.05213.120.58941.63
34712006.07.14 03:22buy11160.10213.230.000.00
34722006.07.14 03:22modify11160.10213.23208.23213.30
34732006.07.14 04:44t/p11160.10213.30208.23213.300.59942.22
34742006.07.14 04:44sell11170.10213.300.000.00
34752006.07.14 04:44modify11170.10213.30218.30213.23
34762006.07.14 04:45sell11180.50213.280.000.00
34772006.07.14 04:45modify11180.50213.28218.28213.21
34782006.07.14 04:45modify11170.10213.30218.28213.21
34792006.07.14 05:01t/p11170.10213.21218.28213.210.76942.98
34802006.07.14 05:01t/p11180.50213.21218.28213.212.94945.92
34812006.07.14 05:02sell11190.10213.160.000.00
34822006.07.14 05:02modify11190.10213.16218.16213.09
34832006.07.14 06:26t/p11190.10213.09218.16213.090.59946.51
34842006.07.14 06:27sell11200.10213.010.000.00
34852006.07.14 06:27modify11200.10213.01218.01212.94
34862006.07.14 06:38t/p11200.10212.94218.01212.940.59947.10
34872006.07.14 06:39buy11210.10213.000.000.00
34882006.07.14 06:39modify11210.10213.00208.00213.07
34892006.07.14 06:41t/p11210.10213.07208.00213.070.58947.68
34902006.07.14 06:42buy11220.10213.310.000.00
34912006.07.14 06:42modify11220.10213.31208.31213.38
34922006.07.14 07:09t/p11220.10213.38208.31213.380.59948.27
34932006.07.14 07:10buy11230.10213.410.000.00
34942006.07.14 07:10modify11230.10213.41208.41213.48
34952006.07.14 07:52t/p11230.10213.48208.41213.480.59948.86
34962006.07.14 07:53buy11240.10213.590.000.00
34972006.07.14 07:53modify11240.10213.59208.59213.66
34982006.07.14 17:18t/p11240.10213.66208.59213.660.59949.45
34992006.07.14 17:19buy11250.10213.730.000.00
35002006.07.14 17:19modify11250.10213.73208.73213.80
35012006.07.17 00:00t/p11250.10213.80208.73213.800.81950.26
35022006.07.17 00:00sell11260.10213.830.000.00
35032006.07.17 00:00modify11260.10213.83218.83213.76
35042006.07.17 00:01sell11270.50213.820.000.00
35052006.07.17 00:01modify11270.50213.82218.82213.75
35062006.07.17 00:01modify11260.10213.83218.82213.75
35072006.07.17 01:07t/p11260.10213.75218.82213.750.68950.94
35082006.07.17 01:07t/p11270.50213.75218.82213.752.95953.89
35092006.07.17 01:07sell11280.10213.650.000.00
35102006.07.17 01:07modify11280.10213.65218.65213.58
35112006.07.17 02:46t/p11280.10213.58218.65213.580.59954.48
35122006.07.17 02:47sell11290.10213.450.000.00
35132006.07.17 02:47modify11290.10213.45218.45213.38
35142006.07.17 10:06t/p11290.10213.38218.45213.380.59955.07
35152006.07.17 10:07sell11300.10213.250.000.00
35162006.07.17 10:07modify11300.10213.25218.25213.18
35172006.07.17 10:16t/p11300.10213.18218.25213.180.59955.66
35182006.07.17 10:17sell11310.10213.080.000.00
35192006.07.17 10:17modify11310.10213.08218.08213.01
35202006.07.17 11:17t/p11310.10213.01218.08213.010.59956.25
35212006.07.17 11:18sell11320.10212.970.000.00
35222006.07.17 11:18modify11320.10212.97217.97212.90
35232006.07.17 11:25t/p11320.10212.90217.97212.900.59956.84
35242006.07.17 11:26sell11330.10212.840.000.00
35252006.07.17 11:26modify11330.10212.84217.84212.77
35262006.07.18 08:04t/p11330.10212.77217.84212.770.34957.17
35272006.07.18 08:05sell11340.10212.640.000.00
35282006.07.18 08:05modify11340.10212.64217.64212.57
35292006.07.19 09:19sell11350.50214.690.000.00
35302006.07.19 09:19modify11350.50214.69219.35214.28
35312006.07.19 09:19modify11340.10212.64219.35214.28
35322006.07.20 09:56sell11362.50215.560.000.00
35332006.07.20 09:56modify11362.50215.56220.33215.26
35342006.07.20 09:56modify11350.50214.69220.33215.26
35352006.07.20 09:56modify11340.10212.64220.33215.26
35362006.07.21 10:12t/p11340.10215.26220.33215.26-23.32933.85
35372006.07.21 10:12t/p11350.50215.26220.33215.26-29.06904.79
35382006.07.21 10:12t/p11362.50215.26220.33215.2656.74961.53
35392006.07.21 10:13sell11370.10215.190.000.00
35402006.07.21 10:13modify11370.10215.19220.19215.12
35412006.07.21 10:55t/p11370.10215.12220.19215.120.59962.12
35422006.07.21 10:56sell11380.10215.050.000.00
35432006.07.21 10:56modify11380.10215.05220.05214.98
35442006.07.26 10:10t/p11380.10214.98220.05214.98-0.17961.95
35452006.07.26 10:11sell11390.10214.850.000.00
35462006.07.26 10:11modify11390.10214.85219.85214.78
35472006.07.26 10:21t/p11390.10214.78219.85214.780.59962.54
35482006.07.26 10:22sell11400.10214.660.000.00
35492006.07.26 10:22modify11400.10214.66219.66214.59
35502006.07.28 07:49t/p11400.10214.59219.66214.59-0.43962.12
35512006.07.28 07:50sell11410.10214.530.000.00
35522006.07.28 07:50modify11410.10214.53219.53214.46
35532006.07.28 08:13t/p11410.10214.46219.53214.460.58962.70
35542006.07.28 08:14sell11420.10214.360.000.00
35552006.07.28 08:14modify11420.10214.36219.36214.29
35562006.07.28 14:48t/p11420.10214.29219.36214.290.58963.28
35572006.07.28 14:49sell11430.10214.210.000.00
35582006.07.28 14:49modify11430.10214.21219.21214.14
35592006.07.28 15:26t/p11430.10214.14219.21214.140.59963.87
35602006.07.28 15:27sell11440.10214.040.000.00
35612006.07.28 15:27modify11440.10214.04219.04213.97
35622006.07.28 16:45t/p11440.10213.97219.04213.970.59964.46
35632006.07.28 16:46sell11450.10213.860.000.00
35642006.07.28 16:46modify11450.10213.86218.86213.79
35652006.07.28 18:04t/p11450.10213.79218.86213.790.59965.05
35662006.07.28 18:05sell11460.10213.720.000.00
35672006.07.28 18:05modify11460.10213.72218.72213.65
35682006.07.28 22:46t/p11460.10213.65218.72213.650.59965.64
35692006.07.28 22:47sell11470.10213.510.000.00
35702006.07.28 22:47modify11470.10213.51218.51213.44
35712006.07.31 05:55t/p11470.10213.44218.51213.440.34965.97
35722006.07.31 05:56sell11480.10213.340.000.00
35732006.07.31 05:56modify11480.10213.34218.34213.27
35742006.07.31 07:05t/p11480.10213.27218.34213.270.59966.56
35752006.07.31 07:06sell11490.10213.220.000.00
35762006.07.31 07:06modify11490.10213.22218.22213.15
35772006.07.31 08:01t/p11490.10213.15218.22213.150.58967.14
35782006.07.31 08:01sell11500.10213.060.000.00
35792006.07.31 08:01modify11500.10213.06218.06212.99
35802006.08.03 13:07sell11510.50216.580.000.00
35812006.08.03 13:07modify11510.50216.58220.99215.92
35822006.08.03 13:07modify11500.10213.06220.99215.92
35832006.08.04 09:18sell11522.50217.470.000.00
35842006.08.04 09:18modify11522.50217.47222.18217.11
35852006.08.04 09:18modify11510.50216.58222.18217.11
35862006.08.04 09:18modify11500.10213.06222.18217.11
35872006.08.14 05:02close at stop11522.50220.35222.18217.11-656.45310.69
35882006.08.14 05:02close at stop11510.50220.35222.18217.11-169.99140.70
35892006.08.14 05:02close at stop11500.10220.35222.18217.11-64.8875.83