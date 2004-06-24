Strategy Tester Report
Cost Averaging v2_1-Pyramid
|Symbol
|GBPJPYm (Great Britain Pound vs Japanese Yen)
|Period
|1 Minute (M1) 2004.06.16 15:15 - 2006.10.18 00:00 (2004.06.16 - 2006.10.18)
|Model
|Every tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
|Parameters
|MagicNumber=12323; MA_length=10; applied_price=5; LotExponent=5; slip=3; Lots=0.1; TakeProfit=7; Stoploss=500; PipStep=85; TimePeriod=0; MaxTrades=2; UseTimeOut=false;
MaxTradeOpenHours=25;
|Bars in test
|843429
|Ticks modelled
|6918952
|Modelling quality
|24.88%
|Initial deposit
|350.00
|Total net profit
|-274.17
|Gross profit
|2140.82
|Gross loss
|-2414.99
|Profit factor
|0.89
|Expected payoff
|-0.24
|Absolute drawdown
|274.17
|Maximal drawdown
|891.32 (92.16%)
|Relative drawdown
|92.16% (891.32)
|Total trades
|1152
|Short positions (won %)
|641 (85.02%)
|Long positions (won %)
|511 (97.85%)
|Profit trades (% of total)
|1045 (90.71%)
|Loss trades (% of total)
|107 (9.29%)
|Largest
|profit trade
|65.19
|loss trade
|-656.45
|Average
|profit trade
|2.05
|loss trade
|-22.57
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|166 (151.42)
|consecutive losses (loss in money)
|3 (-891.32)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|151.42 (166)
|consecutive loss (count of losses)
|-891.32 (3)
|Average
|consecutive wins
|13
|consecutive losses
|1
|#
|Time
|Type
|Order
|Lots
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2004.06.16 15:15
|sell
|1
|0.10
|201.31
|0.00
|0.00
|2
|2004.06.16 15:15
|modify
|1
|0.10
|201.31
|206.31
|201.24
|3
|2004.06.16 15:16
|sell
|2
|0.50
|201.36
|0.00
|0.00
|4
|2004.06.16 15:16
|modify
|2
|0.50
|201.36
|206.35
|201.28
|5
|2004.06.16 15:16
|modify
|1
|0.10
|201.31
|206.35
|201.28
|6
|2004.06.16 16:40
|t/p
|1
|0.10
|201.28
|206.35
|201.28
|0.25
|350.25
|7
|2004.06.16 16:40
|t/p
|2
|0.50
|201.28
|206.35
|201.28
|3.36
|353.61
|8
|2004.06.16 16:41
|buy
|3
|0.10
|201.41
|0.00
|0.00
|9
|2004.06.16 16:41
|modify
|3
|0.10
|201.41
|196.41
|201.48
|10
|2004.06.17 15:01
|t/p
|3
|0.10
|201.48
|196.41
|201.48
|1.24
|354.85
|11
|2004.06.17 15:02
|buy
|4
|0.10
|201.56
|0.00
|0.00
|12
|2004.06.17 15:02
|modify
|4
|0.10
|201.56
|196.56
|201.63
|13
|2004.06.24 00:51
|s/l
|4
|0.10
|196.56
|196.56
|201.63
|-40.56
|314.29
|14
|2004.06.24 00:52
|sell
|5
|0.10
|196.45
|0.00
|0.00
|15
|2004.06.24 00:52
|modify
|5
|0.10
|196.45
|201.45
|196.38
|16
|2004.06.24 00:53
|sell
|6
|0.50
|196.51
|0.00
|0.00
|17
|2004.06.24 00:53
|modify
|6
|0.50
|196.51
|201.50
|196.43
|18
|2004.06.24 00:53
|modify
|5
|0.10
|196.45
|201.50
|196.43
|19
|2004.06.24 01:28
|t/p
|5
|0.10
|196.43
|201.50
|196.43
|0.17
|314.46
|20
|2004.06.24 01:28
|t/p
|6
|0.50
|196.43
|201.50
|196.43
|3.37
|317.83
|21
|2004.06.24 01:29
|sell
|7
|0.10
|196.31
|0.00
|0.00
|22
|2004.06.24 01:29
|modify
|7
|0.10
|196.31
|201.31
|196.24
|23
|2004.06.24 02:57
|t/p
|7
|0.10
|196.24
|201.31
|196.24
|0.59
|318.42
|24
|2004.06.24 02:58
|sell
|8
|0.10
|196.08
|0.00
|0.00
|25
|2004.06.24 02:58
|modify
|8
|0.10
|196.08
|201.08
|196.01
|26
|2004.06.24 08:55
|t/p
|8
|0.10
|196.01
|201.08
|196.01
|0.58
|319.00
|27
|2004.06.24 08:56
|sell
|9
|0.10
|195.93
|0.00
|0.00
|28
|2004.06.24 08:56
|modify
|9
|0.10
|195.93
|200.93
|195.86
|29
|2004.06.24 09:18
|t/p
|9
|0.10
|195.86
|200.93
|195.86
|0.59
|319.58
|30
|2004.06.24 09:19
|sell
|10
|0.10
|195.60
|0.00
|0.00
|31
|2004.06.24 09:19
|modify
|10
|0.10
|195.60
|200.60
|195.53
|32
|2004.06.24 12:16
|t/p
|10
|0.10
|195.53
|200.60
|195.53
|0.59
|320.17
|33
|2004.06.24 12:17
|sell
|11
|0.10
|195.47
|0.00
|0.00
|34
|2004.06.24 12:17
|modify
|11
|0.10
|195.47
|200.47
|195.40
|35
|2004.06.24 12:24
|t/p
|11
|0.10
|195.40
|200.47
|195.40
|0.59
|320.76
|36
|2004.06.24 12:25
|sell
|12
|0.10
|195.29
|0.00
|0.00
|37
|2004.06.24 12:25
|modify
|12
|0.10
|195.29
|200.29
|195.22
|38
|2004.06.24 12:37
|t/p
|12
|0.10
|195.22
|200.29
|195.22
|0.59
|321.35
|39
|2004.06.24 12:38
|sell
|13
|0.10
|195.11
|0.00
|0.00
|40
|2004.06.24 12:38
|modify
|13
|0.10
|195.11
|200.11
|195.04
|41
|2004.06.24 13:23
|t/p
|13
|0.10
|195.04
|200.11
|195.04
|0.58
|321.93
|42
|2004.06.24 13:24
|sell
|14
|0.10
|195.04
|0.00
|0.00
|43
|2004.06.24 13:24
|modify
|14
|0.10
|195.04
|200.04
|194.97
|44
|2004.06.24 13:30
|t/p
|14
|0.10
|194.97
|200.04
|194.97
|0.59
|322.52
|45
|2004.06.24 13:31
|sell
|15
|0.10
|194.92
|0.00
|0.00
|46
|2004.06.24 13:31
|modify
|15
|0.10
|194.92
|199.92
|194.85
|47
|2004.06.24 13:40
|t/p
|15
|0.10
|194.85
|199.92
|194.85
|0.59
|323.11
|48
|2004.06.24 13:41
|sell
|16
|0.10
|194.69
|0.00
|0.00
|49
|2004.06.24 13:41
|modify
|16
|0.10
|194.69
|199.69
|194.62
|50
|2004.06.28 10:48
|sell
|17
|0.50
|197.38
|0.00
|0.00
|51
|2004.06.28 10:48
|modify
|17
|0.50
|197.38
|201.93
|196.86
|52
|2004.06.28 10:48
|modify
|16
|0.10
|194.69
|201.93
|196.86
|53
|2004.06.29 15:14
|t/p
|16
|0.10
|196.86
|201.93
|196.86
|-19.02
|304.09
|54
|2004.06.29 15:14
|t/p
|17
|0.50
|196.86
|201.93
|196.86
|20.60
|324.69
|55
|2004.06.29 15:15
|sell
|18
|0.10
|196.72
|0.00
|0.00
|56
|2004.06.29 15:15
|modify
|18
|0.10
|196.72
|201.72
|196.65
|57
|2004.06.29 15:33
|t/p
|18
|0.10
|196.65
|201.72
|196.65
|0.59
|325.28
|58
|2004.06.29 15:34
|sell
|19
|0.10
|196.55
|0.00
|0.00
|59
|2004.06.29 15:34
|modify
|19
|0.10
|196.55
|201.55
|196.48
|60
|2004.06.29 16:04
|t/p
|19
|0.10
|196.48
|201.55
|196.48
|0.59
|325.87
|61
|2004.06.29 16:05
|sell
|20
|0.10
|196.56
|0.00
|0.00
|62
|2004.06.29 16:05
|modify
|20
|0.10
|196.56
|201.56
|196.49
|63
|2004.06.29 16:06
|t/p
|20
|0.10
|196.49
|201.56
|196.49
|0.59
|326.46
|64
|2004.06.29 16:07
|sell
|21
|0.10
|196.44
|0.00
|0.00
|65
|2004.06.29 16:07
|modify
|21
|0.10
|196.44
|201.44
|196.37
|66
|2004.06.29 16:27
|t/p
|21
|0.10
|196.37
|201.44
|196.37
|0.59
|327.05
|67
|2004.06.29 16:28
|sell
|22
|0.10
|196.22
|0.00
|0.00
|68
|2004.06.29 16:28
|modify
|22
|0.10
|196.22
|201.22
|196.15
|69
|2004.06.29 16:31
|t/p
|22
|0.10
|196.15
|201.22
|196.15
|0.59
|327.64
|70
|2004.06.29 16:32
|sell
|23
|0.10
|196.11
|0.00
|0.00
|71
|2004.06.29 16:32
|modify
|23
|0.10
|196.11
|201.11
|196.04
|72
|2004.06.29 16:41
|t/p
|23
|0.10
|196.04
|201.11
|196.04
|0.59
|328.23
|73
|2004.06.29 16:42
|sell
|24
|0.10
|195.93
|0.00
|0.00
|74
|2004.06.29 16:42
|modify
|24
|0.10
|195.93
|200.93
|195.86
|75
|2004.06.29 17:00
|t/p
|24
|0.10
|195.86
|200.93
|195.86
|0.59
|328.82
|76
|2004.06.29 17:01
|sell
|25
|0.10
|195.75
|0.00
|0.00
|77
|2004.06.29 17:01
|modify
|25
|0.10
|195.75
|200.75
|195.68
|78
|2004.06.29 17:10
|t/p
|25
|0.10
|195.68
|200.75
|195.68
|0.59
|329.41
|79
|2004.06.29 17:11
|sell
|26
|0.10
|195.53
|0.00
|0.00
|80
|2004.06.29 17:11
|modify
|26
|0.10
|195.53
|200.53
|195.46
|81
|2004.06.29 17:52
|t/p
|26
|0.10
|195.46
|200.53
|195.46
|0.59
|330.00
|82
|2004.06.29 17:53
|sell
|27
|0.10
|195.35
|0.00
|0.00
|83
|2004.06.29 17:53
|modify
|27
|0.10
|195.35
|200.35
|195.28
|84
|2004.06.30 18:01
|sell
|28
|0.50
|198.29
|0.00
|0.00
|85
|2004.06.30 18:01
|modify
|28
|0.50
|198.29
|202.80
|197.73
|86
|2004.06.30 18:01
|modify
|27
|0.10
|195.35
|202.80
|197.73
|87
|2004.06.30 20:33
|t/p
|27
|0.10
|197.73
|202.80
|197.73
|-20.27
|309.73
|88
|2004.06.30 20:33
|t/p
|28
|0.50
|197.73
|202.80
|197.73
|23.55
|333.28
|89
|2004.06.30 20:34
|buy
|29
|0.10
|197.79
|0.00
|0.00
|90
|2004.06.30 20:34
|modify
|29
|0.10
|197.79
|192.79
|197.86
|91
|2004.06.30 21:03
|t/p
|29
|0.10
|197.86
|192.79
|197.86
|0.59
|333.87
|92
|2004.06.30 21:04
|buy
|30
|0.10
|197.90
|0.00
|0.00
|93
|2004.06.30 21:04
|modify
|30
|0.10
|197.90
|192.90
|197.97
|94
|2004.06.30 21:47
|t/p
|30
|0.10
|197.97
|192.90
|197.97
|0.59
|334.46
|95
|2004.06.30 21:48
|buy
|31
|0.10
|198.02
|0.00
|0.00
|96
|2004.06.30 21:48
|modify
|31
|0.10
|198.02
|193.02
|198.09
|97
|2004.06.30 23:37
|t/p
|31
|0.10
|198.09
|193.02
|198.09
|0.59
|335.05
|98
|2004.06.30 23:38
|buy
|32
|0.10
|198.18
|0.00
|0.00
|99
|2004.06.30 23:38
|modify
|32
|0.10
|198.18
|193.18
|198.25
|100
|2004.07.02 03:08
|t/p
|32
|0.10
|198.25
|193.18
|198.25
|1.45
|336.50
|101
|2004.07.02 03:09
|buy
|33
|0.10
|198.23
|0.00
|0.00
|102
|2004.07.02 03:09
|modify
|33
|0.10
|198.23
|193.23
|198.30
|103
|2004.07.02 04:00
|t/p
|33
|0.10
|198.30
|193.23
|198.30
|0.59
|337.09
|104
|2004.07.02 04:01
|buy
|34
|0.10
|198.45
|0.00
|0.00
|105
|2004.07.02 04:01
|modify
|34
|0.10
|198.45
|193.45
|198.52
|106
|2004.07.02 04:04
|t/p
|34
|0.10
|198.52
|193.45
|198.52
|0.59
|337.68
|107
|2004.07.02 04:05
|buy
|35
|0.10
|198.88
|0.00
|0.00
|108
|2004.07.02 04:05
|modify
|35
|0.10
|198.88
|193.88
|198.95
|109
|2004.07.05 01:37
|t/p
|35
|0.10
|198.95
|193.88
|198.95
|0.81
|338.49
|110
|2004.07.05 01:38
|buy
|36
|0.10
|199.17
|0.00
|0.00
|111
|2004.07.05 01:38
|modify
|36
|0.10
|199.17
|194.17
|199.24
|112
|2004.07.05 02:26
|t/p
|36
|0.10
|199.24
|194.17
|199.24
|0.59
|339.08
|113
|2004.07.05 02:27
|buy
|37
|0.10
|199.38
|0.00
|0.00
|114
|2004.07.05 02:27
|modify
|37
|0.10
|199.38
|194.38
|199.45
|115
|2004.07.05 07:25
|t/p
|37
|0.10
|199.45
|194.38
|199.45
|0.58
|339.66
|116
|2004.07.05 07:26
|buy
|38
|0.10
|199.47
|0.00
|0.00
|117
|2004.07.05 07:26
|modify
|38
|0.10
|199.47
|194.47
|199.54
|118
|2004.07.05 08:09
|t/p
|38
|0.10
|199.54
|194.47
|199.54
|0.59
|340.25
|119
|2004.07.05 08:10
|buy
|39
|0.10
|199.60
|0.00
|0.00
|120
|2004.07.05 08:10
|modify
|39
|0.10
|199.60
|194.60
|199.67
|121
|2004.07.05 13:52
|t/p
|39
|0.10
|199.67
|194.60
|199.67
|0.59
|340.84
|122
|2004.07.05 13:53
|sell
|40
|0.10
|199.63
|0.00
|0.00
|123
|2004.07.05 13:53
|modify
|40
|0.10
|199.63
|204.63
|199.56
|124
|2004.07.05 13:54
|sell
|41
|0.50
|199.65
|0.00
|0.00
|125
|2004.07.05 13:54
|modify
|41
|0.50
|199.65
|204.65
|199.58
|126
|2004.07.05 13:54
|modify
|40
|0.10
|199.63
|204.65
|199.58
|127
|2004.07.05 16:05
|t/p
|40
|0.10
|199.58
|204.65
|199.58
|0.42
|341.26
|128
|2004.07.05 16:05
|t/p
|41
|0.50
|199.58
|204.65
|199.58
|2.94
|344.20
|129
|2004.07.05 16:06
|sell
|42
|0.10
|199.46
|0.00
|0.00
|130
|2004.07.05 16:06
|modify
|42
|0.10
|199.46
|204.46
|199.39
|131
|2004.07.05 16:08
|t/p
|42
|0.10
|199.39
|204.46
|199.39
|0.59
|344.79
|132
|2004.07.05 16:09
|sell
|43
|0.10
|199.29
|0.00
|0.00
|133
|2004.07.05 16:09
|modify
|43
|0.10
|199.29
|204.29
|199.22
|134
|2004.07.06 03:44
|sell
|44
|0.50
|200.63
|0.00
|0.00
|135
|2004.07.06 03:44
|modify
|44
|0.50
|200.63
|205.41
|200.34
|136
|2004.07.06 03:44
|modify
|43
|0.10
|199.29
|205.41
|200.34
|137
|2004.07.06 08:57
|t/p
|43
|0.10
|200.34
|205.41
|200.34
|-9.08
|335.70
|138
|2004.07.06 08:57
|t/p
|44
|0.50
|200.34
|205.41
|200.34
|12.20
|347.90
|139
|2004.07.06 08:58
|buy
|45
|0.10
|200.37
|0.00
|0.00
|140
|2004.07.06 08:58
|modify
|45
|0.10
|200.37
|195.37
|200.44
|141
|2004.07.06 09:56
|t/p
|45
|0.10
|200.44
|195.37
|200.44
|0.59
|348.49
|142
|2004.07.06 09:57
|sell
|46
|0.10
|200.35
|0.00
|0.00
|143
|2004.07.06 09:57
|modify
|46
|0.10
|200.35
|205.35
|200.28
|144
|2004.07.06 09:58
|sell
|47
|0.50
|200.37
|0.00
|0.00
|145
|2004.07.06 09:58
|modify
|47
|0.50
|200.37
|205.37
|200.30
|146
|2004.07.06 09:58
|modify
|46
|0.10
|200.35
|205.37
|200.30
|147
|2004.07.06 11:56
|t/p
|46
|0.10
|200.30
|205.37
|200.30
|0.42
|348.91
|148
|2004.07.06 11:56
|t/p
|47
|0.50
|200.30
|205.37
|200.30
|2.95
|351.86
|149
|2004.07.06 11:57
|sell
|48
|0.10
|200.20
|0.00
|0.00
|150
|2004.07.06 11:57
|modify
|48
|0.10
|200.20
|205.20
|200.13
|151
|2004.07.06 14:33
|sell
|49
|0.50
|201.29
|0.00
|0.00
|152
|2004.07.06 14:33
|modify
|49
|0.50
|201.29
|206.11
|201.04
|153
|2004.07.06 14:33
|modify
|48
|0.10
|200.20
|206.11
|201.04
|154
|2004.07.06 14:52
|t/p
|48
|0.10
|201.04
|206.11
|201.04
|-7.07
|344.79
|155
|2004.07.06 14:52
|t/p
|49
|0.50
|201.04
|206.11
|201.04
|10.51
|355.30
|156
|2004.07.06 14:53
|sell
|50
|0.10
|200.94
|0.00
|0.00
|157
|2004.07.06 14:53
|modify
|50
|0.10
|200.94
|205.94
|200.87
|158
|2004.07.06 15:15
|t/p
|50
|0.10
|200.87
|205.94
|200.87
|0.59
|355.89
|159
|2004.07.06 15:16
|sell
|51
|0.10
|200.77
|0.00
|0.00
|160
|2004.07.06 15:16
|modify
|51
|0.10
|200.77
|205.77
|200.70
|161
|2004.07.06 15:41
|t/p
|51
|0.10
|200.70
|205.77
|200.70
|0.59
|356.48
|162
|2004.07.06 15:42
|sell
|52
|0.10
|200.60
|0.00
|0.00
|163
|2004.07.06 15:42
|modify
|52
|0.10
|200.60
|205.60
|200.53
|164
|2004.07.06 16:07
|t/p
|52
|0.10
|200.53
|205.60
|200.53
|0.59
|357.07
|165
|2004.07.06 16:08
|sell
|53
|0.10
|200.46
|0.00
|0.00
|166
|2004.07.06 16:08
|modify
|53
|0.10
|200.46
|205.46
|200.39
|167
|2004.07.07 06:59
|t/p
|53
|0.10
|200.39
|205.46
|200.39
|0.34
|357.41
|168
|2004.07.07 07:00
|sell
|54
|0.10
|200.29
|0.00
|0.00
|169
|2004.07.07 07:00
|modify
|54
|0.10
|200.29
|205.29
|200.22
|170
|2004.07.12 03:01
|t/p
|54
|0.10
|200.22
|205.29
|200.22
|-0.68
|356.73
|171
|2004.07.12 03:02
|sell
|55
|0.10
|200.13
|0.00
|0.00
|172
|2004.07.12 03:02
|modify
|55
|0.10
|200.13
|205.13
|200.06
|173
|2004.07.13 01:37
|sell
|56
|0.50
|202.21
|0.00
|0.00
|174
|2004.07.13 01:37
|modify
|56
|0.50
|202.21
|206.86
|201.79
|175
|2004.07.13 01:37
|modify
|55
|0.10
|200.13
|206.86
|201.79
|176
|2004.07.13 07:19
|t/p
|55
|0.10
|201.79
|206.86
|201.79
|-14.22
|342.50
|177
|2004.07.13 07:19
|t/p
|56
|0.50
|201.79
|206.86
|201.79
|17.67
|360.17
|178
|2004.07.13 07:20
|sell
|57
|0.10
|201.71
|0.00
|0.00
|179
|2004.07.13 07:20
|modify
|57
|0.10
|201.71
|206.71
|201.64
|180
|2004.07.13 07:22
|t/p
|57
|0.10
|201.64
|206.71
|201.64
|0.59
|360.76
|181
|2004.07.13 07:23
|sell
|58
|0.10
|201.34
|0.00
|0.00
|182
|2004.07.13 07:23
|modify
|58
|0.10
|201.34
|206.34
|201.27
|183
|2004.07.13 08:02
|t/p
|58
|0.10
|201.27
|206.34
|201.27
|0.59
|361.35
|184
|2004.07.13 08:03
|sell
|59
|0.10
|201.14
|0.00
|0.00
|185
|2004.07.13 08:03
|modify
|59
|0.10
|201.14
|206.14
|201.07
|186
|2004.07.14 09:21
|sell
|60
|0.50
|203.08
|0.00
|0.00
|187
|2004.07.14 09:21
|modify
|60
|0.50
|203.08
|207.76
|202.69
|188
|2004.07.14 09:21
|modify
|59
|0.10
|201.14
|207.76
|202.69
|189
|2004.07.14 11:16
|t/p
|59
|0.10
|202.69
|207.76
|202.69
|-13.29
|348.06
|190
|2004.07.14 11:16
|t/p
|60
|0.50
|202.69
|207.76
|202.69
|16.41
|364.47
|191
|2004.07.14 11:17
|sell
|61
|0.10
|202.55
|0.00
|0.00
|192
|2004.07.14 11:17
|modify
|61
|0.10
|202.55
|207.55
|202.48
|193
|2004.07.14 11:24
|t/p
|61
|0.10
|202.48
|207.55
|202.48
|0.59
|365.06
|194
|2004.07.14 11:24
|sell
|62
|0.10
|202.39
|0.00
|0.00
|195
|2004.07.14 11:24
|modify
|62
|0.10
|202.39
|207.39
|202.32
|196
|2004.07.14 11:49
|t/p
|62
|0.10
|202.32
|207.39
|202.32
|0.59
|365.65
|197
|2004.07.14 11:50
|sell
|63
|0.10
|202.24
|0.00
|0.00
|198
|2004.07.14 11:50
|modify
|63
|0.10
|202.24
|207.24
|202.17
|199
|2004.07.14 15:24
|t/p
|63
|0.10
|202.17
|207.24
|202.17
|0.59
|366.24
|200
|2004.07.14 15:25
|sell
|64
|0.10
|202.14
|0.00
|0.00
|201
|2004.07.14 15:25
|modify
|64
|0.10
|202.14
|207.14
|202.07
|202
|2004.07.14 15:28
|t/p
|64
|0.10
|202.07
|207.14
|202.07
|0.59
|366.83
|203
|2004.07.14 15:29
|sell
|65
|0.10
|202.02
|0.00
|0.00
|204
|2004.07.14 15:29
|modify
|65
|0.10
|202.02
|207.02
|201.95
|205
|2004.07.15 12:51
|t/p
|65
|0.10
|201.95
|207.02
|201.95
|-0.17
|366.66
|206
|2004.07.15 12:52
|sell
|66
|0.10
|201.88
|0.00
|0.00
|207
|2004.07.15 12:52
|modify
|66
|0.10
|201.88
|206.88
|201.81
|208
|2004.07.19 00:18
|sell
|67
|0.50
|203.97
|0.00
|0.00
|209
|2004.07.19 00:18
|modify
|67
|0.50
|203.97
|208.62
|203.55
|210
|2004.07.19 00:18
|modify
|66
|0.10
|201.88
|208.62
|203.55
|211
|2004.07.19 04:31
|t/p
|66
|0.10
|203.55
|208.62
|203.55
|-14.56
|352.10
|212
|2004.07.19 04:31
|t/p
|67
|0.50
|203.55
|208.62
|203.55
|17.67
|369.77
|213
|2004.07.19 04:32
|buy
|68
|0.10
|203.57
|0.00
|0.00
|214
|2004.07.19 04:32
|modify
|68
|0.10
|203.57
|198.57
|203.64
|215
|2004.07.28 17:08
|t/p
|68
|0.10
|203.64
|198.57
|203.64
|2.53
|372.30
|216
|2004.07.28 17:09
|buy
|69
|0.10
|203.71
|0.00
|0.00
|217
|2004.07.28 17:09
|modify
|69
|0.10
|203.71
|198.71
|203.78
|218
|2004.07.28 18:14
|t/p
|69
|0.10
|203.78
|198.71
|203.78
|0.58
|372.88
|219
|2004.07.28 18:15
|buy
|70
|0.10
|203.85
|0.00
|0.00
|220
|2004.07.28 18:15
|modify
|70
|0.10
|203.85
|198.85
|203.92
|221
|2004.07.28 18:19
|t/p
|70
|0.10
|203.92
|198.85
|203.92
|0.59
|373.47
|222
|2004.07.28 18:20
|sell
|71
|0.10
|203.91
|0.00
|0.00
|223
|2004.07.28 18:20
|modify
|71
|0.10
|203.91
|208.91
|203.84
|224
|2004.07.28 18:21
|sell
|72
|0.50
|203.84
|0.00
|0.00
|225
|2004.07.28 18:21
|modify
|72
|0.50
|203.84
|208.85
|203.78
|226
|2004.07.28 18:21
|modify
|71
|0.10
|203.91
|208.85
|203.78
|227
|2004.07.28 19:10
|t/p
|71
|0.10
|203.78
|208.85
|203.78
|1.09
|374.56
|228
|2004.07.28 19:10
|t/p
|72
|0.50
|203.78
|208.85
|203.78
|2.52
|377.08
|229
|2004.07.28 19:11
|sell
|73
|0.10
|203.73
|0.00
|0.00
|230
|2004.07.28 19:11
|modify
|73
|0.10
|203.73
|208.73
|203.66
|231
|2004.07.28 19:46
|t/p
|73
|0.10
|203.66
|208.73
|203.66
|0.58
|377.66
|232
|2004.07.28 19:47
|sell
|74
|0.10
|203.60
|0.00
|0.00
|233
|2004.07.28 19:47
|modify
|74
|0.10
|203.60
|208.60
|203.53
|234
|2004.07.28 21:49
|t/p
|74
|0.10
|203.53
|208.60
|203.53
|0.59
|378.25
|235
|2004.07.28 21:50
|sell
|75
|0.10
|203.42
|0.00
|0.00
|236
|2004.07.28 21:50
|modify
|75
|0.10
|203.42
|208.42
|203.35
|237
|2004.07.29 14:31
|t/p
|75
|0.10
|203.35
|208.42
|203.35
|-0.17
|378.08
|238
|2004.07.29 14:32
|sell
|76
|0.10
|203.25
|0.00
|0.00
|239
|2004.07.29 14:32
|modify
|76
|0.10
|203.25
|208.25
|203.18
|240
|2004.07.29 15:20
|t/p
|76
|0.10
|203.18
|208.25
|203.18
|0.59
|378.67
|241
|2004.07.29 15:21
|sell
|77
|0.10
|203.11
|0.00
|0.00
|242
|2004.07.29 15:21
|modify
|77
|0.10
|203.11
|208.11
|203.04
|243
|2004.07.30 08:09
|t/p
|77
|0.10
|203.04
|208.11
|203.04
|0.34
|379.00
|244
|2004.07.30 08:10
|sell
|78
|0.10
|202.97
|0.00
|0.00
|245
|2004.07.30 08:10
|modify
|78
|0.10
|202.97
|207.97
|202.90
|246
|2004.07.30 08:36
|t/p
|78
|0.10
|202.90
|207.97
|202.90
|0.59
|379.59
|247
|2004.07.30 08:37
|sell
|79
|0.10
|202.81
|0.00
|0.00
|248
|2004.07.30 08:37
|modify
|79
|0.10
|202.81
|207.81
|202.74
|249
|2004.07.30 09:43
|t/p
|79
|0.10
|202.74
|207.81
|202.74
|0.59
|380.18
|250
|2004.07.30 09:44
|sell
|80
|0.10
|202.64
|0.00
|0.00
|251
|2004.07.30 09:44
|modify
|80
|0.10
|202.64
|207.64
|202.57
|252
|2004.07.30 10:00
|t/p
|80
|0.10
|202.57
|207.64
|202.57
|0.59
|380.77
|253
|2004.07.30 10:01
|sell
|81
|0.10
|202.42
|0.00
|0.00
|254
|2004.07.30 10:01
|modify
|81
|0.10
|202.42
|207.42
|202.35
|255
|2004.07.30 10:11
|t/p
|81
|0.10
|202.35
|207.42
|202.35
|0.59
|381.36
|256
|2004.07.30 10:12
|sell
|82
|0.10
|202.21
|0.00
|0.00
|257
|2004.07.30 10:12
|modify
|82
|0.10
|202.21
|207.21
|202.14
|258
|2004.07.30 10:13
|t/p
|82
|0.10
|202.14
|207.21
|202.14
|0.59
|381.95
|259
|2004.07.30 10:14
|sell
|83
|0.10
|202.05
|0.00
|0.00
|260
|2004.07.30 10:14
|modify
|83
|0.10
|202.05
|207.05
|201.98
|261
|2004.08.02 05:33
|t/p
|83
|0.10
|201.98
|207.05
|201.98
|0.34
|382.29
|262
|2004.08.02 05:34
|sell
|84
|0.10
|201.87
|0.00
|0.00
|263
|2004.08.02 05:34
|modify
|84
|0.10
|201.87
|206.87
|201.80
|264
|2004.08.03 13:21
|t/p
|84
|0.10
|201.80
|206.87
|201.80
|0.34
|382.63
|265
|2004.08.03 13:22
|sell
|85
|0.10
|201.72
|0.00
|0.00
|266
|2004.08.03 13:22
|modify
|85
|0.10
|201.72
|206.72
|201.65
|267
|2004.08.03 13:29
|t/p
|85
|0.10
|201.65
|206.72
|201.65
|0.59
|383.22
|268
|2004.08.03 13:30
|sell
|86
|0.10
|201.54
|0.00
|0.00
|269
|2004.08.03 13:30
|modify
|86
|0.10
|201.54
|206.54
|201.47
|270
|2004.08.03 16:02
|t/p
|86
|0.10
|201.47
|206.54
|201.47
|0.59
|383.81
|271
|2004.08.03 16:03
|sell
|87
|0.10
|201.34
|0.00
|0.00
|272
|2004.08.03 16:03
|modify
|87
|0.10
|201.34
|206.34
|201.27
|273
|2004.08.17 16:36
|t/p
|87
|0.10
|201.27
|206.34
|201.27
|-2.97
|380.84
|274
|2004.08.17 16:37
|sell
|88
|0.10
|201.17
|0.00
|0.00
|275
|2004.08.17 16:37
|modify
|88
|0.10
|201.17
|206.17
|201.10
|276
|2004.08.17 17:04
|t/p
|88
|0.10
|201.10
|206.17
|201.10
|0.59
|381.43
|277
|2004.08.17 17:05
|sell
|89
|0.10
|201.01
|0.00
|0.00
|278
|2004.08.17 17:05
|modify
|89
|0.10
|201.01
|206.01
|200.94
|279
|2004.08.17 23:42
|t/p
|89
|0.10
|200.94
|206.01
|200.94
|0.59
|382.02
|280
|2004.08.17 23:43
|sell
|90
|0.10
|200.81
|0.00
|0.00
|281
|2004.08.17 23:43
|modify
|90
|0.10
|200.81
|205.81
|200.74
|282
|2004.08.17 23:48
|t/p
|90
|0.10
|200.74
|205.81
|200.74
|0.59
|382.61
|283
|2004.08.17 23:49
|sell
|91
|0.10
|200.64
|0.00
|0.00
|284
|2004.08.17 23:49
|modify
|91
|0.10
|200.64
|205.64
|200.57
|285
|2004.08.18 09:28
|t/p
|91
|0.10
|200.57
|205.64
|200.57
|0.34
|382.95
|286
|2004.08.18 09:29
|sell
|92
|0.10
|200.44
|0.00
|0.00
|287
|2004.08.18 09:29
|modify
|92
|0.10
|200.44
|205.44
|200.37
|288
|2004.08.18 14:44
|t/p
|92
|0.10
|200.37
|205.44
|200.37
|0.59
|383.54
|289
|2004.08.18 14:44
|sell
|93
|0.10
|200.24
|0.00
|0.00
|290
|2004.08.18 14:44
|modify
|93
|0.10
|200.24
|205.24
|200.17
|291
|2004.08.18 14:55
|t/p
|93
|0.10
|200.17
|205.24
|200.17
|0.59
|384.13
|292
|2004.08.18 14:56
|sell
|94
|0.10
|200.07
|0.00
|0.00
|293
|2004.08.18 14:56
|modify
|94
|0.10
|200.07
|205.07
|200.00
|294
|2004.08.18 15:10
|t/p
|94
|0.10
|200.00
|205.07
|200.00
|0.59
|384.72
|295
|2004.08.18 15:11
|sell
|95
|0.10
|199.80
|0.00
|0.00
|296
|2004.08.18 15:11
|modify
|95
|0.10
|199.80
|204.80
|199.73
|297
|2004.08.18 15:17
|t/p
|95
|0.10
|199.73
|204.80
|199.73
|0.59
|385.31
|298
|2004.08.18 15:18
|sell
|96
|0.10
|199.61
|0.00
|0.00
|299
|2004.08.18 15:18
|modify
|96
|0.10
|199.61
|204.61
|199.54
|300
|2004.08.18 15:22
|t/p
|96
|0.10
|199.54
|204.61
|199.54
|0.59
|385.90
|301
|2004.08.18 15:23
|sell
|97
|0.10
|199.47
|0.00
|0.00
|302
|2004.08.18 15:23
|modify
|97
|0.10
|199.47
|204.47
|199.40
|303
|2004.08.18 20:15
|t/p
|97
|0.10
|199.40
|204.47
|199.40
|0.59
|386.49
|304
|2004.08.18 20:15
|sell
|98
|0.10
|199.31
|0.00
|0.00
|305
|2004.08.18 20:15
|modify
|98
|0.10
|199.31
|204.31
|199.24
|306
|2004.08.20 16:00
|t/p
|98
|0.10
|199.24
|204.31
|199.24
|-0.43
|386.06
|307
|2004.08.20 16:01
|sell
|99
|0.10
|199.13
|0.00
|0.00
|308
|2004.08.20 16:01
|modify
|99
|0.10
|199.13
|204.13
|199.06
|309
|2004.08.20 16:05
|t/p
|99
|0.10
|199.06
|204.13
|199.06
|0.59
|386.65
|310
|2004.08.20 16:06
|sell
|100
|0.10
|198.98
|0.00
|0.00
|311
|2004.08.20 16:06
|modify
|100
|0.10
|198.98
|203.98
|198.91
|312
|2004.08.20 17:08
|t/p
|100
|0.10
|198.91
|203.98
|198.91
|0.59
|387.24
|313
|2004.08.20 17:09
|sell
|101
|0.10
|198.81
|0.00
|0.00
|314
|2004.08.20 17:09
|modify
|101
|0.10
|198.81
|203.81
|198.74
|315
|2004.08.20 20:49
|t/p
|101
|0.10
|198.74
|203.81
|198.74
|0.59
|387.83
|316
|2004.08.20 20:50
|sell
|102
|0.10
|198.65
|0.00
|0.00
|317
|2004.08.20 20:50
|modify
|102
|0.10
|198.65
|203.65
|198.58
|318
|2004.08.20 20:52
|t/p
|102
|0.10
|198.58
|203.65
|198.58
|0.59
|388.42
|319
|2004.08.20 20:53
|sell
|103
|0.10
|198.42
|0.00
|0.00
|320
|2004.08.20 20:53
|modify
|103
|0.10
|198.42
|203.42
|198.35
|321
|2004.08.20 22:21
|t/p
|103
|0.10
|198.35
|203.42
|198.35
|0.59
|389.01
|322
|2004.08.20 22:22
|sell
|104
|0.10
|198.27
|0.00
|0.00
|323
|2004.08.20 22:22
|modify
|104
|0.10
|198.27
|203.27
|198.20
|324
|2004.08.24 13:05
|t/p
|104
|0.10
|198.20
|203.27
|198.20
|0.08
|389.09
|325
|2004.08.24 13:06
|sell
|105
|0.10
|198.13
|0.00
|0.00
|326
|2004.08.24 13:06
|modify
|105
|0.10
|198.13
|203.13
|198.06
|327
|2004.08.24 13:52
|t/p
|105
|0.10
|198.06
|203.13
|198.06
|0.59
|389.68
|328
|2004.08.24 13:53
|sell
|106
|0.10
|197.89
|0.00
|0.00
|329
|2004.08.24 13:53
|modify
|106
|0.10
|197.89
|202.89
|197.82
|330
|2004.08.24 13:55
|t/p
|106
|0.10
|197.82
|202.89
|197.82
|0.59
|390.27
|331
|2004.08.24 13:56
|sell
|107
|0.10
|197.67
|0.00
|0.00
|332
|2004.08.24 13:56
|modify
|107
|0.10
|197.67
|202.67
|197.60
|333
|2004.08.24 14:22
|t/p
|107
|0.10
|197.60
|202.67
|197.60
|0.59
|390.86
|334
|2004.08.24 14:23
|sell
|108
|0.10
|197.45
|0.00
|0.00
|335
|2004.08.24 14:23
|modify
|108
|0.10
|197.45
|202.45
|197.38
|336
|2004.08.24 14:30
|t/p
|108
|0.10
|197.38
|202.45
|197.38
|0.59
|391.45
|337
|2004.08.24 14:31
|sell
|109
|0.10
|197.31
|0.00
|0.00
|338
|2004.08.24 14:31
|modify
|109
|0.10
|197.31
|202.31
|197.24
|339
|2004.08.24 16:17
|t/p
|109
|0.10
|197.24
|202.31
|197.24
|0.59
|392.04
|340
|2004.08.24 16:18
|sell
|110
|0.10
|197.10
|0.00
|0.00
|341
|2004.08.24 16:18
|modify
|110
|0.10
|197.10
|202.10
|197.03
|342
|2004.08.24 16:23
|t/p
|110
|0.10
|197.03
|202.10
|197.03
|0.58
|392.62
|343
|2004.08.24 16:24
|buy
|111
|0.10
|197.07
|0.00
|0.00
|344
|2004.08.24 16:24
|modify
|111
|0.10
|197.07
|192.07
|197.14
|345
|2004.08.25 09:40
|t/p
|111
|0.10
|197.14
|192.07
|197.14
|0.81
|393.43
|346
|2004.08.25 09:41
|buy
|112
|0.10
|197.23
|0.00
|0.00
|347
|2004.08.25 09:41
|modify
|112
|0.10
|197.23
|192.23
|197.30
|348
|2004.08.25 09:50
|t/p
|112
|0.10
|197.30
|192.23
|197.30
|0.59
|394.02
|349
|2004.08.25 09:51
|buy
|113
|0.10
|197.44
|0.00
|0.00
|350
|2004.08.25 09:51
|modify
|113
|0.10
|197.44
|192.44
|197.51
|351
|2004.08.25 09:54
|t/p
|113
|0.10
|197.51
|192.44
|197.51
|0.59
|394.61
|352
|2004.08.25 09:55
|buy
|114
|0.10
|197.64
|0.00
|0.00
|353
|2004.08.25 09:55
|modify
|114
|0.10
|197.64
|192.64
|197.71
|354
|2004.08.25 11:39
|t/p
|114
|0.10
|197.71
|192.64
|197.71
|0.59
|395.20
|355
|2004.08.25 11:40
|buy
|115
|0.10
|198.09
|0.00
|0.00
|356
|2004.08.25 11:40
|modify
|115
|0.10
|198.09
|193.09
|198.16
|357
|2004.08.25 12:09
|t/p
|115
|0.10
|198.16
|193.09
|198.16
|0.59
|395.79
|358
|2004.08.25 12:10
|buy
|116
|0.10
|198.29
|0.00
|0.00
|359
|2004.08.25 12:10
|modify
|116
|0.10
|198.29
|193.29
|198.36
|360
|2004.08.25 12:15
|t/p
|116
|0.10
|198.36
|193.29
|198.36
|0.59
|396.38
|361
|2004.08.25 12:16
|sell
|117
|0.10
|198.31
|0.00
|0.00
|362
|2004.08.25 12:16
|modify
|117
|0.10
|198.31
|203.31
|198.24
|363
|2004.08.25 12:17
|sell
|118
|0.50
|198.26
|0.00
|0.00
|364
|2004.08.25 12:17
|modify
|118
|0.50
|198.26
|203.27
|198.20
|365
|2004.08.25 12:17
|modify
|117
|0.10
|198.31
|203.27
|198.20
|366
|2004.08.25 12:45
|t/p
|117
|0.10
|198.20
|203.27
|198.20
|0.92
|397.30
|367
|2004.08.25 12:45
|t/p
|118
|0.50
|198.20
|203.27
|198.20
|2.52
|399.82
|368
|2004.08.25 12:46
|sell
|119
|0.10
|198.12
|0.00
|0.00
|369
|2004.08.25 12:46
|modify
|119
|0.10
|198.12
|203.12
|198.05
|370
|2004.08.25 13:50
|t/p
|119
|0.10
|198.05
|203.12
|198.05
|0.58
|400.40
|371
|2004.08.25 13:50
|sell
|120
|0.10
|197.94
|0.00
|0.00
|372
|2004.08.25 13:50
|modify
|120
|0.10
|197.94
|202.94
|197.87
|373
|2004.08.26 09:10
|t/p
|120
|0.10
|197.87
|202.94
|197.87
|-0.17
|400.23
|374
|2004.08.26 09:11
|buy
|121
|0.10
|197.92
|0.00
|0.00
|375
|2004.08.26 09:11
|modify
|121
|0.10
|197.92
|192.92
|197.99
|376
|2004.08.26 11:16
|t/p
|121
|0.10
|197.99
|192.92
|197.99
|0.59
|400.82
|377
|2004.08.26 11:16
|buy
|122
|0.10
|198.08
|0.00
|0.00
|378
|2004.08.26 11:16
|modify
|122
|0.10
|198.08
|193.08
|198.15
|379
|2004.09.13 13:47
|t/p
|122
|0.10
|198.15
|193.08
|198.15
|4.04
|404.85
|380
|2004.09.13 13:48
|buy
|123
|0.10
|198.25
|0.00
|0.00
|381
|2004.09.13 13:48
|modify
|123
|0.10
|198.25
|193.25
|198.32
|382
|2004.09.13 13:50
|t/p
|123
|0.10
|198.32
|193.25
|198.32
|0.59
|405.44
|383
|2004.09.13 13:51
|buy
|124
|0.10
|198.40
|0.00
|0.00
|384
|2004.09.13 13:51
|modify
|124
|0.10
|198.40
|193.40
|198.47
|385
|2004.09.13 14:20
|t/p
|124
|0.10
|198.47
|193.40
|198.47
|0.59
|406.03
|386
|2004.09.13 14:21
|buy
|125
|0.10
|198.55
|0.00
|0.00
|387
|2004.09.13 14:21
|modify
|125
|0.10
|198.55
|193.55
|198.62
|388
|2004.09.23 03:10
|t/p
|125
|0.10
|198.62
|193.55
|198.62
|3.18
|409.21
|389
|2004.09.23 03:11
|buy
|126
|0.10
|198.78
|0.00
|0.00
|390
|2004.09.23 03:11
|modify
|126
|0.10
|198.78
|193.78
|198.85
|391
|2004.09.23 03:26
|t/p
|126
|0.10
|198.85
|193.78
|198.85
|0.59
|409.80
|392
|2004.09.23 03:27
|buy
|127
|0.10
|198.94
|0.00
|0.00
|393
|2004.09.23 03:27
|modify
|127
|0.10
|198.94
|193.94
|199.01
|394
|2004.09.23 10:27
|t/p
|127
|0.10
|199.01
|193.94
|199.01
|0.59
|410.39
|395
|2004.09.23 10:28
|buy
|128
|0.10
|199.10
|0.00
|0.00
|396
|2004.09.23 10:28
|modify
|128
|0.10
|199.10
|194.10
|199.17
|397
|2004.09.23 10:33
|t/p
|128
|0.10
|199.17
|194.10
|199.17
|0.59
|410.98
|398
|2004.09.23 10:34
|buy
|129
|0.10
|199.23
|0.00
|0.00
|399
|2004.09.23 10:34
|modify
|129
|0.10
|199.23
|194.23
|199.30
|400
|2004.09.23 10:37
|t/p
|129
|0.10
|199.30
|194.23
|199.30
|0.59
|411.57
|401
|2004.09.23 10:38
|buy
|130
|0.10
|199.37
|0.00
|0.00
|402
|2004.09.23 10:38
|modify
|130
|0.10
|199.37
|194.37
|199.44
|403
|2004.09.23 11:27
|t/p
|130
|0.10
|199.44
|194.37
|199.44
|0.59
|412.16
|404
|2004.09.23 11:28
|buy
|131
|0.10
|199.45
|0.00
|0.00
|405
|2004.09.23 11:28
|modify
|131
|0.10
|199.45
|194.45
|199.52
|406
|2004.09.23 13:05
|t/p
|131
|0.10
|199.52
|194.45
|199.52
|0.59
|412.75
|407
|2004.09.23 13:06
|buy
|132
|0.10
|199.68
|0.00
|0.00
|408
|2004.09.23 13:06
|modify
|132
|0.10
|199.68
|194.68
|199.75
|409
|2004.09.24 15:15
|t/p
|132
|0.10
|199.75
|194.68
|199.75
|0.81
|413.55
|410
|2004.09.24 15:16
|buy
|133
|0.10
|199.84
|0.00
|0.00
|411
|2004.09.24 15:16
|modify
|133
|0.10
|199.84
|194.84
|199.91
|412
|2004.09.24 15:55
|t/p
|133
|0.10
|199.91
|194.84
|199.91
|0.58
|414.13
|413
|2004.09.24 15:56
|buy
|134
|0.10
|200.10
|0.00
|0.00
|414
|2004.09.24 15:56
|modify
|134
|0.10
|200.10
|195.10
|200.17
|415
|2004.09.27 09:38
|t/p
|134
|0.10
|200.17
|195.10
|200.17
|0.81
|414.94
|416
|2004.09.27 09:39
|buy
|135
|0.10
|200.24
|0.00
|0.00
|417
|2004.09.27 09:39
|modify
|135
|0.10
|200.24
|195.24
|200.31
|418
|2004.09.27 10:47
|t/p
|135
|0.10
|200.31
|195.24
|200.31
|0.59
|415.53
|419
|2004.09.27 10:48
|buy
|136
|0.10
|200.39
|0.00
|0.00
|420
|2004.09.27 10:48
|modify
|136
|0.10
|200.39
|195.39
|200.46
|421
|2004.09.27 13:23
|t/p
|136
|0.10
|200.46
|195.39
|200.46
|0.59
|416.12
|422
|2004.09.27 13:24
|buy
|137
|0.10
|200.63
|0.00
|0.00
|423
|2004.09.27 13:24
|modify
|137
|0.10
|200.63
|195.63
|200.70
|424
|2004.09.27 13:46
|t/p
|137
|0.10
|200.70
|195.63
|200.70
|0.59
|416.71
|425
|2004.09.27 13:47
|buy
|138
|0.10
|200.81
|0.00
|0.00
|426
|2004.09.27 13:47
|modify
|138
|0.10
|200.81
|195.81
|200.88
|427
|2004.09.27 15:04
|t/p
|138
|0.10
|200.88
|195.81
|200.88
|0.59
|417.30
|428
|2004.09.27 15:05
|buy
|139
|0.10
|200.98
|0.00
|0.00
|429
|2004.09.27 15:05
|modify
|139
|0.10
|200.98
|195.98
|201.05
|430
|2004.09.27 15:17
|t/p
|139
|0.10
|201.05
|195.98
|201.05
|0.59
|417.89
|431
|2004.09.27 15:18
|buy
|140
|0.10
|201.14
|0.00
|0.00
|432
|2004.09.27 15:18
|modify
|140
|0.10
|201.14
|196.14
|201.21
|433
|2004.09.27 19:14
|t/p
|140
|0.10
|201.21
|196.14
|201.21
|0.59
|418.48
|434
|2004.09.27 19:15
|buy
|141
|0.10
|201.33
|0.00
|0.00
|435
|2004.09.27 19:15
|modify
|141
|0.10
|201.33
|196.33
|201.40
|436
|2004.09.28 00:49
|t/p
|141
|0.10
|201.40
|196.33
|201.40
|0.81
|419.29
|437
|2004.09.28 00:50
|buy
|142
|0.10
|201.49
|0.00
|0.00
|438
|2004.09.28 00:50
|modify
|142
|0.10
|201.49
|196.49
|201.56
|439
|2004.09.28 06:18
|t/p
|142
|0.10
|201.56
|196.49
|201.56
|0.59
|419.88
|440
|2004.09.28 06:19
|buy
|143
|0.10
|201.68
|0.00
|0.00
|441
|2004.09.28 06:19
|modify
|143
|0.10
|201.68
|196.68
|201.75
|442
|2004.09.28 09:19
|t/p
|143
|0.10
|201.75
|196.68
|201.75
|0.59
|420.47
|443
|2004.09.28 09:20
|buy
|144
|0.10
|201.80
|0.00
|0.00
|444
|2004.09.28 09:20
|modify
|144
|0.10
|201.80
|196.80
|201.87
|445
|2004.09.28 09:36
|t/p
|144
|0.10
|201.87
|196.80
|201.87
|0.58
|421.05
|446
|2004.09.28 09:37
|buy
|145
|0.10
|201.99
|0.00
|0.00
|447
|2004.09.28 09:37
|modify
|145
|0.10
|201.99
|196.99
|202.06
|448
|2004.09.28 09:39
|t/p
|145
|0.10
|202.06
|196.99
|202.06
|0.59
|421.64
|449
|2004.09.28 09:40
|buy
|146
|0.10
|202.12
|0.00
|0.00
|450
|2004.09.28 09:40
|modify
|146
|0.10
|202.12
|197.12
|202.19
|451
|2004.09.28 09:46
|t/p
|146
|0.10
|202.19
|197.12
|202.19
|0.59
|422.23
|452
|2004.09.28 09:47
|buy
|147
|0.10
|202.23
|0.00
|0.00
|453
|2004.09.28 09:47
|modify
|147
|0.10
|202.23
|197.23
|202.30
|454
|2004.09.28 12:42
|t/p
|147
|0.10
|202.30
|197.23
|202.30
|0.59
|422.82
|455
|2004.09.28 12:43
|buy
|148
|0.10
|202.38
|0.00
|0.00
|456
|2004.09.28 12:43
|modify
|148
|0.10
|202.38
|197.38
|202.45
|457
|2004.10.08 06:46
|s/l
|148
|0.10
|197.38
|197.38
|202.45
|-39.48
|383.33
|458
|2004.10.08 06:47
|sell
|149
|0.10
|197.39
|0.00
|0.00
|459
|2004.10.08 06:47
|modify
|149
|0.10
|197.39
|202.39
|197.32
|460
|2004.10.08 06:48
|sell
|150
|0.50
|197.35
|0.00
|0.00
|461
|2004.10.08 06:48
|modify
|150
|0.50
|197.35
|202.36
|197.29
|462
|2004.10.08 06:48
|modify
|149
|0.10
|197.39
|202.36
|197.29
|463
|2004.10.08 06:59
|t/p
|149
|0.10
|197.29
|202.36
|197.29
|0.84
|384.17
|464
|2004.10.08 06:59
|t/p
|150
|0.50
|197.29
|202.36
|197.29
|2.53
|386.70
|465
|2004.10.08 07:00
|sell
|151
|0.10
|197.24
|0.00
|0.00
|466
|2004.10.08 07:00
|modify
|151
|0.10
|197.24
|202.24
|197.17
|467
|2004.10.08 07:04
|t/p
|151
|0.10
|197.17
|202.24
|197.17
|0.59
|387.29
|468
|2004.10.08 07:05
|sell
|152
|0.10
|197.06
|0.00
|0.00
|469
|2004.10.08 07:05
|modify
|152
|0.10
|197.06
|202.06
|196.99
|470
|2004.10.08 15:34
|t/p
|152
|0.10
|196.99
|202.06
|196.99
|0.59
|387.88
|471
|2004.10.08 15:35
|sell
|153
|0.10
|196.86
|0.00
|0.00
|472
|2004.10.08 15:35
|modify
|153
|0.10
|196.86
|201.86
|196.79
|473
|2004.10.08 16:43
|t/p
|153
|0.10
|196.79
|201.86
|196.79
|0.59
|388.47
|474
|2004.10.08 16:44
|sell
|154
|0.10
|196.68
|0.00
|0.00
|475
|2004.10.08 16:44
|modify
|154
|0.10
|196.68
|201.68
|196.61
|476
|2004.10.08 17:10
|t/p
|154
|0.10
|196.61
|201.68
|196.61
|0.59
|389.06
|477
|2004.10.08 17:11
|sell
|155
|0.10
|196.55
|0.00
|0.00
|478
|2004.10.08 17:11
|modify
|155
|0.10
|196.55
|201.55
|196.48
|479
|2004.10.08 17:25
|t/p
|155
|0.10
|196.48
|201.55
|196.48
|0.59
|389.65
|480
|2004.10.08 17:26
|sell
|156
|0.10
|196.40
|0.00
|0.00
|481
|2004.10.08 17:26
|modify
|156
|0.10
|196.40
|201.40
|196.33
|482
|2004.10.08 17:52
|t/p
|156
|0.10
|196.33
|201.40
|196.33
|0.59
|390.24
|483
|2004.10.08 17:53
|sell
|157
|0.10
|196.24
|0.00
|0.00
|484
|2004.10.08 17:53
|modify
|157
|0.10
|196.24
|201.24
|196.17
|485
|2004.10.08 18:02
|t/p
|157
|0.10
|196.17
|201.24
|196.17
|0.59
|390.83
|486
|2004.10.08 18:03
|sell
|158
|0.10
|196.11
|0.00
|0.00
|487
|2004.10.08 18:03
|modify
|158
|0.10
|196.11
|201.11
|196.04
|488
|2004.10.11 00:50
|sell
|159
|0.50
|198.91
|0.00
|0.00
|489
|2004.10.11 00:50
|modify
|159
|0.50
|198.91
|203.44
|198.37
|490
|2004.10.11 00:50
|modify
|158
|0.10
|196.11
|203.44
|198.37
|491
|2004.10.11 00:51
|t/p
|158
|0.10
|198.37
|203.44
|198.37
|-19.26
|371.57
|492
|2004.10.11 00:51
|t/p
|159
|0.50
|198.37
|203.44
|198.37
|22.71
|394.28
|493
|2004.10.11 00:51
|buy
|160
|0.10
|196.42
|0.00
|0.00
|494
|2004.10.11 00:51
|modify
|160
|0.10
|196.42
|191.42
|196.49
|495
|2004.10.11 01:07
|t/p
|160
|0.10
|196.49
|191.42
|196.49
|0.59
|394.87
|496
|2004.10.11 01:07
|buy
|161
|0.10
|196.59
|0.00
|0.00
|497
|2004.10.11 01:07
|modify
|161
|0.10
|196.59
|191.59
|196.66
|498
|2004.10.11 23:00
|t/p
|161
|0.10
|196.66
|191.59
|196.66
|0.59
|395.46
|499
|2004.10.11 23:01
|buy
|162
|0.10
|196.72
|0.00
|0.00
|500
|2004.10.11 23:01
|modify
|162
|0.10
|196.72
|191.72
|196.79
|501
|2004.10.12 02:54
|t/p
|162
|0.10
|196.79
|191.72
|196.79
|0.81
|396.26
|502
|2004.10.12 02:55
|buy
|163
|0.10
|196.86
|0.00
|0.00
|503
|2004.10.12 02:55
|modify
|163
|0.10
|196.86
|191.86
|196.93
|504
|2004.10.12 04:51
|t/p
|163
|0.10
|196.93
|191.86
|196.93
|0.59
|396.85
|505
|2004.10.12 04:52
|buy
|164
|0.10
|197.04
|0.00
|0.00
|506
|2004.10.12 04:52
|modify
|164
|0.10
|197.04
|192.04
|197.11
|507
|2004.10.14 09:47
|t/p
|164
|0.10
|197.11
|192.04
|197.11
|1.45
|398.31
|508
|2004.10.14 09:48
|buy
|165
|0.10
|197.19
|0.00
|0.00
|509
|2004.10.14 09:48
|modify
|165
|0.10
|197.19
|192.19
|197.26
|510
|2004.10.14 10:20
|t/p
|165
|0.10
|197.26
|192.19
|197.26
|0.59
|398.90
|511
|2004.10.14 10:21
|buy
|166
|0.10
|197.33
|0.00
|0.00
|512
|2004.10.14 10:21
|modify
|166
|0.10
|197.33
|192.33
|197.40
|513
|2004.10.18 14:32
|t/p
|166
|0.10
|197.40
|192.33
|197.40
|1.02
|399.92
|514
|2004.10.18 14:33
|buy
|167
|0.10
|197.48
|0.00
|0.00
|515
|2004.10.18 14:33
|modify
|167
|0.10
|197.48
|192.48
|197.55
|516
|2004.11.10 15:27
|t/p
|167
|0.10
|197.55
|192.48
|197.55
|5.55
|405.46
|517
|2004.11.10 15:28
|buy
|168
|0.10
|197.64
|0.00
|0.00
|518
|2004.11.10 15:28
|modify
|168
|0.10
|197.64
|192.64
|197.71
|519
|2004.11.10 19:36
|t/p
|168
|0.10
|197.71
|192.64
|197.71
|0.59
|406.05
|520
|2004.11.10 19:37
|sell
|169
|0.10
|197.67
|0.00
|0.00
|521
|2004.11.10 19:37
|modify
|169
|0.10
|197.67
|202.67
|197.60
|522
|2004.11.10 19:38
|sell
|170
|0.50
|197.67
|0.00
|0.00
|523
|2004.11.10 19:38
|modify
|170
|0.50
|197.67
|202.67
|197.60
|524
|2004.11.10 20:29
|t/p
|169
|0.10
|197.60
|202.67
|197.60
|0.59
|406.64
|525
|2004.11.10 20:29
|t/p
|170
|0.50
|197.60
|202.67
|197.60
|2.95
|409.59
|526
|2004.11.10 20:30
|sell
|171
|0.10
|197.47
|0.00
|0.00
|527
|2004.11.10 20:30
|modify
|171
|0.10
|197.47
|202.47
|197.40
|528
|2004.11.10 20:47
|t/p
|171
|0.10
|197.40
|202.47
|197.40
|0.59
|410.18
|529
|2004.11.10 20:48
|sell
|172
|0.10
|197.37
|0.00
|0.00
|530
|2004.11.10 20:48
|modify
|172
|0.10
|197.37
|202.37
|197.30
|531
|2004.11.11 09:06
|t/p
|172
|0.10
|197.30
|202.37
|197.30
|-0.17
|410.01
|532
|2004.11.11 09:07
|sell
|173
|0.10
|197.22
|0.00
|0.00
|533
|2004.11.11 09:07
|modify
|173
|0.10
|197.22
|202.22
|197.15
|534
|2004.11.11 09:45
|t/p
|173
|0.10
|197.15
|202.22
|197.15
|0.58
|410.59
|535
|2004.11.11 09:46
|sell
|174
|0.10
|196.99
|0.00
|0.00
|536
|2004.11.11 09:46
|modify
|174
|0.10
|196.99
|201.99
|196.92
|537
|2004.11.11 12:22
|t/p
|174
|0.10
|196.92
|201.99
|196.92
|0.59
|411.18
|538
|2004.11.11 12:23
|sell
|175
|0.10
|196.81
|0.00
|0.00
|539
|2004.11.11 12:23
|modify
|175
|0.10
|196.81
|201.81
|196.74
|540
|2004.11.11 12:36
|t/p
|175
|0.10
|196.74
|201.81
|196.74
|0.58
|411.76
|541
|2004.11.11 12:37
|sell
|176
|0.10
|196.64
|0.00
|0.00
|542
|2004.11.11 12:37
|modify
|176
|0.10
|196.64
|201.64
|196.57
|543
|2004.11.11 13:51
|t/p
|176
|0.10
|196.57
|201.64
|196.57
|0.58
|412.34
|544
|2004.11.11 13:52
|sell
|177
|0.10
|196.51
|0.00
|0.00
|545
|2004.11.11 13:52
|modify
|177
|0.10
|196.51
|201.51
|196.44
|546
|2004.11.11 13:56
|t/p
|177
|0.10
|196.44
|201.51
|196.44
|0.59
|412.93
|547
|2004.11.11 13:57
|sell
|178
|0.10
|196.37
|0.00
|0.00
|548
|2004.11.11 13:57
|modify
|178
|0.10
|196.37
|201.37
|196.30
|549
|2004.11.12 00:07
|t/p
|178
|0.10
|196.30
|201.37
|196.30
|0.34
|413.27
|550
|2004.11.12 00:07
|sell
|179
|0.10
|196.20
|0.00
|0.00
|551
|2004.11.12 00:07
|modify
|179
|0.10
|196.20
|201.20
|196.13
|552
|2004.11.12 02:08
|t/p
|179
|0.10
|196.13
|201.20
|196.13
|0.59
|413.86
|553
|2004.11.12 02:09
|sell
|180
|0.10
|196.00
|0.00
|0.00
|554
|2004.11.12 02:09
|modify
|180
|0.10
|196.00
|201.00
|195.93
|555
|2004.11.12 02:16
|t/p
|180
|0.10
|195.93
|201.00
|195.93
|0.59
|414.45
|556
|2004.11.12 02:17
|sell
|181
|0.10
|195.89
|0.00
|0.00
|557
|2004.11.12 02:17
|modify
|181
|0.10
|195.89
|200.89
|195.82
|558
|2004.11.12 03:16
|t/p
|181
|0.10
|195.82
|200.89
|195.82
|0.59
|415.04
|559
|2004.11.12 03:16
|sell
|182
|0.10
|195.70
|0.00
|0.00
|560
|2004.11.12 03:16
|modify
|182
|0.10
|195.70
|200.70
|195.63
|561
|2004.11.12 03:18
|t/p
|182
|0.10
|195.63
|200.70
|195.63
|0.59
|415.63
|562
|2004.11.12 03:19
|sell
|183
|0.10
|195.48
|0.00
|0.00
|563
|2004.11.12 03:19
|modify
|183
|0.10
|195.48
|200.48
|195.41
|564
|2004.11.12 03:32
|t/p
|183
|0.10
|195.41
|200.48
|195.41
|0.59
|416.22
|565
|2004.11.12 03:33
|sell
|184
|0.10
|195.30
|0.00
|0.00
|566
|2004.11.12 03:33
|modify
|184
|0.10
|195.30
|200.30
|195.23
|567
|2004.11.15 01:44
|t/p
|184
|0.10
|195.23
|200.30
|195.23
|0.34
|416.55
|568
|2004.11.15 01:45
|sell
|185
|0.10
|195.15
|0.00
|0.00
|569
|2004.11.15 01:45
|modify
|185
|0.10
|195.15
|200.15
|195.08
|570
|2004.11.15 17:55
|t/p
|185
|0.10
|195.08
|200.15
|195.08
|0.59
|417.14
|571
|2004.11.15 17:56
|sell
|186
|0.10
|194.96
|0.00
|0.00
|572
|2004.11.15 17:56
|modify
|186
|0.10
|194.96
|199.96
|194.89
|573
|2004.11.15 18:07
|t/p
|186
|0.10
|194.89
|199.96
|194.89
|0.59
|417.73
|574
|2004.11.15 18:08
|sell
|187
|0.10
|194.79
|0.00
|0.00
|575
|2004.11.15 18:08
|modify
|187
|0.10
|194.79
|199.79
|194.72
|576
|2004.11.15 18:24
|t/p
|187
|0.10
|194.72
|199.79
|194.72
|0.59
|418.32
|577
|2004.11.15 18:25
|sell
|188
|0.10
|194.66
|0.00
|0.00
|578
|2004.11.15 18:25
|modify
|188
|0.10
|194.66
|199.66
|194.59
|579
|2004.11.15 18:35
|t/p
|188
|0.10
|194.59
|199.66
|194.59
|0.59
|418.91
|580
|2004.11.15 18:36
|sell
|189
|0.10
|194.54
|0.00
|0.00
|581
|2004.11.15 18:36
|modify
|189
|0.10
|194.54
|199.54
|194.47
|582
|2004.11.15 18:58
|t/p
|189
|0.10
|194.47
|199.54
|194.47
|0.59
|419.50
|583
|2004.11.15 18:59
|sell
|190
|0.10
|194.34
|0.00
|0.00
|584
|2004.11.15 18:59
|modify
|190
|0.10
|194.34
|199.34
|194.27
|585
|2004.11.17 10:06
|t/p
|190
|0.10
|194.27
|199.34
|194.27
|0.08
|419.58
|586
|2004.11.17 10:07
|sell
|191
|0.10
|194.18
|0.00
|0.00
|587
|2004.11.17 10:07
|modify
|191
|0.10
|194.18
|199.18
|194.11
|588
|2004.11.17 10:30
|t/p
|191
|0.10
|194.11
|199.18
|194.11
|0.59
|420.17
|589
|2004.11.17 10:31
|sell
|192
|0.10
|194.09
|0.00
|0.00
|590
|2004.11.17 10:31
|modify
|192
|0.10
|194.09
|199.09
|194.02
|591
|2004.11.17 12:19
|t/p
|192
|0.10
|194.02
|199.09
|194.02
|0.58
|420.75
|592
|2004.11.17 12:20
|sell
|193
|0.10
|193.91
|0.00
|0.00
|593
|2004.11.17 12:20
|modify
|193
|0.10
|193.91
|198.91
|193.84
|594
|2004.11.17 13:28
|t/p
|193
|0.10
|193.84
|198.91
|193.84
|0.59
|421.34
|595
|2004.11.17 13:29
|sell
|194
|0.10
|193.70
|0.00
|0.00
|596
|2004.11.17 13:29
|modify
|194
|0.10
|193.70
|198.70
|193.63
|597
|2004.11.17 16:05
|t/p
|194
|0.10
|193.63
|198.70
|193.63
|0.58
|421.92
|598
|2004.11.17 16:06
|sell
|195
|0.10
|193.57
|0.00
|0.00
|599
|2004.11.17 16:06
|modify
|195
|0.10
|193.57
|198.57
|193.50
|600
|2004.11.17 16:15
|t/p
|195
|0.10
|193.50
|198.57
|193.50
|0.59
|422.51
|601
|2004.11.17 16:15
|sell
|196
|0.10
|193.40
|0.00
|0.00
|602
|2004.11.17 16:15
|modify
|196
|0.10
|193.40
|198.40
|193.33
|603
|2004.11.17 16:27
|t/p
|196
|0.10
|193.33
|198.40
|193.33
|0.59
|423.10
|604
|2004.11.17 16:28
|sell
|197
|0.10
|193.25
|0.00
|0.00
|605
|2004.11.17 16:28
|modify
|197
|0.10
|193.25
|198.25
|193.18
|606
|2004.11.17 16:47
|t/p
|197
|0.10
|193.18
|198.25
|193.18
|0.59
|423.69
|607
|2004.11.17 16:48
|sell
|198
|0.10
|193.12
|0.00
|0.00
|608
|2004.11.17 16:48
|modify
|198
|0.10
|193.12
|198.12
|193.05
|609
|2004.11.17 18:35
|t/p
|198
|0.10
|193.05
|198.12
|193.05
|0.59
|424.28
|610
|2004.11.17 18:35
|sell
|199
|0.10
|192.95
|0.00
|0.00
|611
|2004.11.17 18:35
|modify
|199
|0.10
|192.95
|197.95
|192.88
|612
|2004.11.18 09:06
|t/p
|199
|0.10
|192.88
|197.95
|192.88
|-0.17
|424.11
|613
|2004.11.18 09:07
|sell
|200
|0.10
|192.74
|0.00
|0.00
|614
|2004.11.18 09:07
|modify
|200
|0.10
|192.74
|197.74
|192.67
|615
|2004.11.18 23:09
|t/p
|200
|0.10
|192.67
|197.74
|192.67
|0.59
|424.70
|616
|2004.11.18 23:09
|sell
|201
|0.10
|192.57
|0.00
|0.00
|617
|2004.11.18 23:09
|modify
|201
|0.10
|192.57
|197.57
|192.50
|618
|2004.11.19 10:47
|t/p
|201
|0.10
|192.50
|197.57
|192.50
|0.34
|425.04
|619
|2004.11.19 10:47
|sell
|202
|0.10
|192.40
|0.00
|0.00
|620
|2004.11.19 10:47
|modify
|202
|0.10
|192.40
|197.40
|192.33
|621
|2004.11.19 11:19
|t/p
|202
|0.10
|192.33
|197.40
|192.33
|0.59
|425.63
|622
|2004.11.19 11:20
|sell
|203
|0.10
|192.21
|0.00
|0.00
|623
|2004.11.19 11:20
|modify
|203
|0.10
|192.21
|197.21
|192.14
|624
|2004.11.19 14:38
|t/p
|203
|0.10
|192.14
|197.21
|192.14
|0.59
|426.22
|625
|2004.11.19 14:39
|sell
|204
|0.10
|192.11
|0.00
|0.00
|626
|2004.11.19 14:39
|modify
|204
|0.10
|192.11
|197.11
|192.04
|627
|2004.11.19 14:41
|t/p
|204
|0.10
|192.04
|197.11
|192.04
|0.59
|426.81
|628
|2004.11.19 14:42
|buy
|205
|0.10
|192.17
|0.00
|0.00
|629
|2004.11.19 14:42
|modify
|205
|0.10
|192.17
|187.17
|192.24
|630
|2004.11.23 10:06
|t/p
|205
|0.10
|192.24
|187.17
|192.24
|1.01
|427.82
|631
|2004.11.23 10:07
|buy
|206
|0.10
|192.29
|0.00
|0.00
|632
|2004.11.23 10:07
|modify
|206
|0.10
|192.29
|187.29
|192.36
|633
|2004.11.23 10:47
|t/p
|206
|0.10
|192.36
|187.29
|192.36
|0.58
|428.40
|634
|2004.11.23 10:48
|sell
|207
|0.10
|192.32
|0.00
|0.00
|635
|2004.11.23 10:48
|modify
|207
|0.10
|192.32
|197.32
|192.25
|636
|2004.11.23 10:49
|sell
|208
|0.50
|192.30
|0.00
|0.00
|637
|2004.11.23 10:49
|modify
|208
|0.50
|192.30
|197.30
|192.23
|638
|2004.11.23 10:49
|modify
|207
|0.10
|192.32
|197.30
|192.23
|639
|2004.11.23 16:23
|sell
|209
|2.50
|193.17
|0.00
|0.00
|640
|2004.11.23 16:23
|modify
|209
|2.50
|193.17
|198.00
|192.93
|641
|2004.11.23 16:23
|modify
|208
|0.50
|192.30
|198.00
|192.93
|642
|2004.11.23 16:23
|modify
|207
|0.10
|192.32
|198.00
|192.93
|643
|2004.11.23 22:06
|t/p
|207
|0.10
|192.93
|198.00
|192.93
|-5.13
|423.27
|644
|2004.11.23 22:06
|t/p
|208
|0.50
|192.93
|198.00
|192.93
|-26.50
|396.77
|645
|2004.11.23 22:06
|t/p
|209
|2.50
|192.93
|198.00
|192.93
|50.47
|447.24
|646
|2004.11.23 22:07
|sell
|210
|0.10
|192.83
|0.00
|0.00
|647
|2004.11.23 22:07
|modify
|210
|0.10
|192.83
|197.83
|192.76
|648
|2004.11.26 01:14
|sell
|211
|0.50
|194.02
|0.00
|0.00
|649
|2004.11.26 01:14
|modify
|211
|0.50
|194.02
|198.82
|193.75
|650
|2004.11.26 01:14
|modify
|210
|0.10
|192.83
|198.82
|193.75
|651
|2004.11.26 05:12
|t/p
|210
|0.10
|193.75
|198.82
|193.75
|-9.00
|438.24
|652
|2004.11.26 05:12
|t/p
|211
|0.50
|193.75
|198.82
|193.75
|11.36
|449.60
|653
|2004.11.26 05:13
|sell
|212
|0.10
|193.75
|0.00
|0.00
|654
|2004.11.26 05:13
|modify
|212
|0.10
|193.75
|198.75
|193.68
|655
|2004.11.26 12:43
|sell
|213
|0.50
|194.88
|0.00
|0.00
|656
|2004.11.26 12:43
|modify
|213
|0.50
|194.88
|199.69
|194.62
|657
|2004.11.26 12:43
|modify
|212
|0.10
|193.75
|199.69
|194.62
|658
|2004.11.26 16:49
|t/p
|212
|0.10
|194.62
|199.69
|194.62
|-7.32
|442.28
|659
|2004.11.26 16:49
|t/p
|213
|0.50
|194.62
|199.69
|194.62
|10.93
|453.21
|660
|2004.11.26 16:50
|sell
|214
|0.10
|194.55
|0.00
|0.00
|661
|2004.11.26 16:50
|modify
|214
|0.10
|194.55
|199.55
|194.48
|662
|2004.11.26 17:04
|t/p
|214
|0.10
|194.48
|199.55
|194.48
|0.58
|453.79
|663
|2004.11.26 17:05
|sell
|215
|0.10
|194.35
|0.00
|0.00
|664
|2004.11.26 17:05
|modify
|215
|0.10
|194.35
|199.35
|194.28
|665
|2004.11.26 22:31
|t/p
|215
|0.10
|194.28
|199.35
|194.28
|0.59
|454.38
|666
|2004.11.26 22:31
|buy
|216
|0.10
|194.27
|0.00
|0.00
|667
|2004.11.26 22:31
|modify
|216
|0.10
|194.27
|189.27
|194.34
|668
|2004.11.29 00:41
|t/p
|216
|0.10
|194.34
|189.27
|194.34
|0.81
|455.19
|669
|2004.11.29 00:41
|buy
|217
|0.10
|194.45
|0.00
|0.00
|670
|2004.11.29 00:41
|modify
|217
|0.10
|194.45
|189.45
|194.52
|671
|2004.11.29 02:09
|t/p
|217
|0.10
|194.52
|189.45
|194.52
|0.59
|455.78
|672
|2004.11.29 02:09
|buy
|218
|0.10
|194.62
|0.00
|0.00
|673
|2004.11.29 02:09
|modify
|218
|0.10
|194.62
|189.62
|194.69
|674
|2004.11.29 08:12
|t/p
|218
|0.10
|194.69
|189.62
|194.69
|0.59
|456.37
|675
|2004.11.29 08:13
|buy
|219
|0.10
|194.77
|0.00
|0.00
|676
|2004.11.29 08:13
|modify
|219
|0.10
|194.77
|189.77
|194.84
|677
|2004.11.29 08:47
|t/p
|219
|0.10
|194.84
|189.77
|194.84
|0.59
|456.96
|678
|2004.11.29 08:48
|buy
|220
|0.10
|194.91
|0.00
|0.00
|679
|2004.11.29 08:48
|modify
|220
|0.10
|194.91
|189.91
|194.98
|680
|2004.11.30 00:52
|t/p
|220
|0.10
|194.98
|189.91
|194.98
|0.81
|457.76
|681
|2004.11.30 00:53
|buy
|221
|0.10
|195.08
|0.00
|0.00
|682
|2004.11.30 00:53
|modify
|221
|0.10
|195.08
|190.08
|195.15
|683
|2004.11.30 01:11
|t/p
|221
|0.10
|195.15
|190.08
|195.15
|0.59
|458.35
|684
|2004.11.30 01:12
|buy
|222
|0.10
|195.30
|0.00
|0.00
|685
|2004.11.30 01:12
|modify
|222
|0.10
|195.30
|190.30
|195.37
|686
|2004.11.30 11:18
|t/p
|222
|0.10
|195.37
|190.30
|195.37
|0.59
|458.94
|687
|2004.11.30 11:19
|buy
|223
|0.10
|195.43
|0.00
|0.00
|688
|2004.11.30 11:19
|modify
|223
|0.10
|195.43
|190.43
|195.50
|689
|2004.11.30 11:25
|t/p
|223
|0.10
|195.50
|190.43
|195.50
|0.59
|459.53
|690
|2004.11.30 11:26
|buy
|224
|0.10
|195.73
|0.00
|0.00
|691
|2004.11.30 11:26
|modify
|224
|0.10
|195.73
|190.73
|195.80
|692
|2004.11.30 11:53
|t/p
|224
|0.10
|195.80
|190.73
|195.80
|0.59
|460.12
|693
|2004.11.30 11:54
|buy
|225
|0.10
|195.88
|0.00
|0.00
|694
|2004.11.30 11:54
|modify
|225
|0.10
|195.88
|190.88
|195.95
|695
|2004.11.30 11:58
|t/p
|225
|0.10
|195.95
|190.88
|195.95
|0.59
|460.71
|696
|2004.11.30 11:59
|buy
|226
|0.10
|196.05
|0.00
|0.00
|697
|2004.11.30 11:59
|modify
|226
|0.10
|196.05
|191.05
|196.12
|698
|2004.11.30 14:07
|t/p
|226
|0.10
|196.12
|191.05
|196.12
|0.59
|461.30
|699
|2004.11.30 14:08
|buy
|227
|0.10
|196.20
|0.00
|0.00
|700
|2004.11.30 14:08
|modify
|227
|0.10
|196.20
|191.20
|196.27
|701
|2004.11.30 14:30
|t/p
|227
|0.10
|196.27
|191.20
|196.27
|0.59
|461.89
|702
|2004.11.30 14:31
|buy
|228
|0.10
|196.23
|0.00
|0.00
|703
|2004.11.30 14:31
|modify
|228
|0.10
|196.23
|191.23
|196.30
|704
|2004.11.30 16:59
|t/p
|228
|0.10
|196.30
|191.23
|196.30
|0.59
|462.48
|705
|2004.11.30 17:00
|buy
|229
|0.10
|196.57
|0.00
|0.00
|706
|2004.11.30 17:00
|modify
|229
|0.10
|196.57
|191.57
|196.64
|707
|2004.11.30 17:13
|t/p
|229
|0.10
|196.64
|191.57
|196.64
|0.59
|463.07
|708
|2004.11.30 17:14
|buy
|230
|0.10
|196.74
|0.00
|0.00
|709
|2004.11.30 17:14
|modify
|230
|0.10
|196.74
|191.74
|196.81
|710
|2004.11.30 17:40
|t/p
|230
|0.10
|196.81
|191.74
|196.81
|0.59
|463.66
|711
|2004.11.30 17:41
|buy
|231
|0.10
|196.85
|0.00
|0.00
|712
|2004.11.30 17:41
|modify
|231
|0.10
|196.85
|191.85
|196.92
|713
|2004.11.30 18:42
|t/p
|231
|0.10
|196.92
|191.85
|196.92
|0.59
|464.25
|714
|2004.11.30 18:43
|buy
|232
|0.10
|196.96
|0.00
|0.00
|715
|2004.11.30 18:43
|modify
|232
|0.10
|196.96
|191.96
|197.03
|716
|2004.12.01 09:04
|t/p
|232
|0.10
|197.03
|191.96
|197.03
|0.80
|465.05
|717
|2004.12.01 09:05
|buy
|233
|0.10
|197.11
|0.00
|0.00
|718
|2004.12.01 09:05
|modify
|233
|0.10
|197.11
|192.11
|197.18
|719
|2004.12.01 09:15
|t/p
|233
|0.10
|197.18
|192.11
|197.18
|0.59
|465.64
|720
|2004.12.01 09:16
|buy
|234
|0.10
|197.31
|0.00
|0.00
|721
|2004.12.01 09:16
|modify
|234
|0.10
|197.31
|192.31
|197.38
|722
|2004.12.01 09:51
|t/p
|234
|0.10
|197.38
|192.31
|197.38
|0.59
|466.23
|723
|2004.12.01 09:52
|buy
|235
|0.10
|197.49
|0.00
|0.00
|724
|2004.12.01 09:52
|modify
|235
|0.10
|197.49
|192.49
|197.56
|725
|2004.12.01 10:33
|t/p
|235
|0.10
|197.56
|192.49
|197.56
|0.59
|466.82
|726
|2004.12.01 10:34
|buy
|236
|0.10
|197.66
|0.00
|0.00
|727
|2004.12.01 10:34
|modify
|236
|0.10
|197.66
|192.66
|197.73
|728
|2004.12.01 12:24
|t/p
|236
|0.10
|197.73
|192.66
|197.73
|0.59
|467.41
|729
|2004.12.01 12:25
|buy
|237
|0.10
|197.80
|0.00
|0.00
|730
|2004.12.01 12:25
|modify
|237
|0.10
|197.80
|192.80
|197.87
|731
|2004.12.01 12:49
|t/p
|237
|0.10
|197.87
|192.80
|197.87
|0.59
|468.00
|732
|2004.12.01 12:50
|buy
|238
|0.10
|197.99
|0.00
|0.00
|733
|2004.12.01 12:50
|modify
|238
|0.10
|197.99
|192.99
|198.06
|734
|2004.12.01 13:25
|t/p
|238
|0.10
|198.06
|192.99
|198.06
|0.59
|468.59
|735
|2004.12.01 13:26
|buy
|239
|0.10
|198.14
|0.00
|0.00
|736
|2004.12.01 13:26
|modify
|239
|0.10
|198.14
|193.14
|198.21
|737
|2004.12.01 16:51
|t/p
|239
|0.10
|198.21
|193.14
|198.21
|0.59
|469.18
|738
|2004.12.01 16:52
|buy
|240
|0.10
|198.34
|0.00
|0.00
|739
|2004.12.01 16:52
|modify
|240
|0.10
|198.34
|193.34
|198.41
|740
|2004.12.01 17:00
|t/p
|240
|0.10
|198.41
|193.34
|198.41
|0.58
|469.76
|741
|2004.12.01 17:01
|sell
|241
|0.10
|198.29
|0.00
|0.00
|742
|2004.12.01 17:01
|modify
|241
|0.10
|198.29
|203.29
|198.22
|743
|2004.12.01 17:02
|sell
|242
|0.50
|198.20
|0.00
|0.00
|744
|2004.12.01 17:02
|modify
|242
|0.50
|198.20
|203.21
|198.14
|745
|2004.12.01 17:02
|modify
|241
|0.10
|198.29
|203.21
|198.14
|746
|2004.12.01 17:13
|t/p
|241
|0.10
|198.14
|203.21
|198.14
|1.26
|471.02
|747
|2004.12.01 17:13
|t/p
|242
|0.50
|198.14
|203.21
|198.14
|2.53
|473.55
|748
|2004.12.01 17:14
|sell
|243
|0.10
|198.04
|0.00
|0.00
|749
|2004.12.01 17:14
|modify
|243
|0.10
|198.04
|203.04
|197.97
|750
|2004.12.02 01:03
|t/p
|243
|0.10
|197.97
|203.04
|197.97
|-0.17
|473.37
|751
|2004.12.02 01:04
|sell
|244
|0.10
|197.89
|0.00
|0.00
|752
|2004.12.02 01:04
|modify
|244
|0.10
|197.89
|202.89
|197.82
|753
|2004.12.02 05:03
|t/p
|244
|0.10
|197.82
|202.89
|197.82
|0.59
|473.96
|754
|2004.12.02 05:04
|sell
|245
|0.10
|197.74
|0.00
|0.00
|755
|2004.12.02 05:04
|modify
|245
|0.10
|197.74
|202.74
|197.67
|756
|2004.12.02 06:01
|t/p
|245
|0.10
|197.67
|202.74
|197.67
|0.59
|474.55
|757
|2004.12.02 06:02
|sell
|246
|0.10
|197.57
|0.00
|0.00
|758
|2004.12.02 06:02
|modify
|246
|0.10
|197.57
|202.57
|197.50
|759
|2004.12.02 06:09
|t/p
|246
|0.10
|197.50
|202.57
|197.50
|0.59
|475.14
|760
|2004.12.02 06:10
|sell
|247
|0.10
|197.41
|0.00
|0.00
|761
|2004.12.02 06:10
|modify
|247
|0.10
|197.41
|202.41
|197.34
|762
|2004.12.03 08:30
|sell
|248
|0.50
|199.06
|0.00
|0.00
|763
|2004.12.03 08:30
|modify
|248
|0.50
|199.06
|203.78
|198.71
|764
|2004.12.03 08:30
|modify
|247
|0.10
|197.41
|203.78
|198.71
|765
|2004.12.03 09:00
|t/p
|247
|0.10
|198.71
|203.78
|198.71
|-11.19
|463.95
|766
|2004.12.03 09:00
|t/p
|248
|0.50
|198.71
|203.78
|198.71
|14.72
|478.67
|767
|2004.12.03 09:01
|sell
|249
|0.10
|198.66
|0.00
|0.00
|768
|2004.12.03 09:01
|modify
|249
|0.10
|198.66
|203.66
|198.59
|769
|2004.12.03 09:18
|t/p
|249
|0.10
|198.59
|203.66
|198.59
|0.59
|479.26
|770
|2004.12.03 09:19
|buy
|250
|0.10
|198.67
|0.00
|0.00
|771
|2004.12.03 09:19
|modify
|250
|0.10
|198.67
|193.67
|198.74
|772
|2004.12.03 09:57
|t/p
|250
|0.10
|198.74
|193.67
|198.74
|0.59
|479.85
|773
|2004.12.03 09:58
|buy
|251
|0.10
|198.82
|0.00
|0.00
|774
|2004.12.03 09:58
|modify
|251
|0.10
|198.82
|193.82
|198.89
|775
|2004.12.03 10:30
|t/p
|251
|0.10
|198.89
|193.82
|198.89
|0.59
|480.44
|776
|2004.12.03 10:31
|buy
|252
|0.10
|199.00
|0.00
|0.00
|777
|2004.12.03 10:31
|modify
|252
|0.10
|199.00
|194.00
|199.07
|778
|2004.12.06 09:25
|t/p
|252
|0.10
|199.07
|194.00
|199.07
|0.81
|481.25
|779
|2004.12.06 09:26
|buy
|253
|0.10
|199.19
|0.00
|0.00
|780
|2004.12.06 09:26
|modify
|253
|0.10
|199.19
|194.19
|199.26
|781
|2004.12.06 17:41
|t/p
|253
|0.10
|199.26
|194.19
|199.26
|0.59
|481.84
|782
|2004.12.06 17:42
|buy
|254
|0.10
|199.38
|0.00
|0.00
|783
|2004.12.06 17:42
|modify
|254
|0.10
|199.38
|194.38
|199.45
|784
|2004.12.06 18:54
|t/p
|254
|0.10
|199.45
|194.38
|199.45
|0.59
|482.43
|785
|2004.12.06 18:55
|buy
|255
|0.10
|199.55
|0.00
|0.00
|786
|2004.12.06 18:55
|modify
|255
|0.10
|199.55
|194.55
|199.62
|787
|2004.12.06 19:20
|t/p
|255
|0.10
|199.62
|194.55
|199.62
|0.59
|483.02
|788
|2004.12.06 19:21
|buy
|256
|0.10
|199.69
|0.00
|0.00
|789
|2004.12.06 19:21
|modify
|256
|0.10
|199.69
|194.69
|199.76
|790
|2004.12.06 20:38
|t/p
|256
|0.10
|199.76
|194.69
|199.76
|0.59
|483.61
|791
|2004.12.06 20:39
|buy
|257
|0.10
|199.82
|0.00
|0.00
|792
|2004.12.06 20:39
|modify
|257
|0.10
|199.82
|194.82
|199.89
|793
|2004.12.06 20:41
|t/p
|257
|0.10
|199.89
|194.82
|199.89
|0.58
|484.19
|794
|2004.12.06 20:42
|buy
|258
|0.10
|199.99
|0.00
|0.00
|795
|2004.12.06 20:42
|modify
|258
|0.10
|199.99
|194.99
|200.06
|796
|2004.12.06 20:44
|t/p
|258
|0.10
|200.06
|194.99
|200.06
|0.59
|484.78
|797
|2004.12.06 20:45
|buy
|259
|0.10
|200.17
|0.00
|0.00
|798
|2004.12.06 20:45
|modify
|259
|0.10
|200.17
|195.17
|200.24
|799
|2004.12.06 20:46
|t/p
|259
|0.10
|200.24
|195.17
|200.24
|0.59
|485.37
|800
|2004.12.06 20:47
|buy
|260
|0.10
|200.30
|0.00
|0.00
|801
|2004.12.06 20:47
|modify
|260
|0.10
|200.30
|195.30
|200.37
|802
|2004.12.06 21:02
|t/p
|260
|0.10
|200.37
|195.30
|200.37
|0.59
|485.96
|803
|2004.12.06 21:03
|buy
|261
|0.10
|200.48
|0.00
|0.00
|804
|2004.12.06 21:03
|modify
|261
|0.10
|200.48
|195.48
|200.55
|805
|2004.12.06 21:05
|t/p
|261
|0.10
|200.55
|195.48
|200.55
|0.59
|486.55
|806
|2004.12.06 21:06
|buy
|262
|0.10
|200.75
|0.00
|0.00
|807
|2004.12.06 21:06
|modify
|262
|0.10
|200.75
|195.75
|200.82
|808
|2004.12.08 09:02
|t/p
|262
|0.10
|200.82
|195.75
|200.82
|1.02
|487.57
|809
|2004.12.08 09:03
|buy
|263
|0.10
|200.91
|0.00
|0.00
|810
|2004.12.08 09:03
|modify
|263
|0.10
|200.91
|195.91
|200.98
|811
|2004.12.08 12:38
|t/p
|263
|0.10
|200.98
|195.91
|200.98
|0.58
|488.15
|812
|2004.12.08 12:39
|buy
|264
|0.10
|201.07
|0.00
|0.00
|813
|2004.12.08 12:39
|modify
|264
|0.10
|201.07
|196.07
|201.14
|814
|2004.12.08 13:44
|t/p
|264
|0.10
|201.14
|196.07
|201.14
|0.59
|488.74
|815
|2004.12.08 13:45
|sell
|265
|0.10
|201.03
|0.00
|0.00
|816
|2004.12.08 13:45
|modify
|265
|0.10
|201.03
|206.03
|200.96
|817
|2004.12.08 13:46
|sell
|266
|0.50
|201.04
|0.00
|0.00
|818
|2004.12.08 13:46
|modify
|266
|0.50
|201.04
|206.04
|200.97
|819
|2004.12.08 13:46
|modify
|265
|0.10
|201.03
|206.04
|200.97
|820
|2004.12.08 13:54
|t/p
|265
|0.10
|200.97
|206.04
|200.97
|0.50
|489.24
|821
|2004.12.08 13:54
|t/p
|266
|0.50
|200.97
|206.04
|200.97
|2.94
|492.18
|822
|2004.12.08 13:55
|sell
|267
|0.10
|200.87
|0.00
|0.00
|823
|2004.12.08 13:55
|modify
|267
|0.10
|200.87
|205.87
|200.80
|824
|2004.12.08 17:48
|sell
|268
|0.50
|201.89
|0.00
|0.00
|825
|2004.12.08 17:48
|modify
|268
|0.50
|201.89
|206.72
|201.65
|826
|2004.12.08 17:48
|modify
|267
|0.10
|200.87
|206.72
|201.65
|827
|2004.12.08 18:11
|t/p
|267
|0.10
|201.65
|206.72
|201.65
|-6.57
|485.61
|828
|2004.12.08 18:11
|t/p
|268
|0.50
|201.65
|206.72
|201.65
|10.09
|495.70
|829
|2004.12.08 18:12
|sell
|269
|0.10
|201.56
|0.00
|0.00
|830
|2004.12.08 18:12
|modify
|269
|0.10
|201.56
|206.56
|201.49
|831
|2004.12.08 19:06
|t/p
|269
|0.10
|201.49
|206.56
|201.49
|0.59
|496.29
|832
|2004.12.08 19:07
|sell
|270
|0.10
|201.43
|0.00
|0.00
|833
|2004.12.08 19:07
|modify
|270
|0.10
|201.43
|206.43
|201.36
|834
|2004.12.08 20:54
|t/p
|270
|0.10
|201.36
|206.43
|201.36
|0.59
|496.88
|835
|2004.12.08 20:55
|sell
|271
|0.10
|201.29
|0.00
|0.00
|836
|2004.12.08 20:55
|modify
|271
|0.10
|201.29
|206.29
|201.22
|837
|2004.12.08 21:02
|t/p
|271
|0.10
|201.22
|206.29
|201.22
|0.59
|497.47
|838
|2004.12.08 21:03
|sell
|272
|0.10
|201.08
|0.00
|0.00
|839
|2004.12.08 21:03
|modify
|272
|0.10
|201.08
|206.08
|201.01
|840
|2004.12.09 05:06
|t/p
|272
|0.10
|201.01
|206.08
|201.01
|-0.17
|497.29
|841
|2004.12.09 05:07
|sell
|273
|0.10
|200.94
|0.00
|0.00
|842
|2004.12.09 05:07
|modify
|273
|0.10
|200.94
|205.94
|200.87
|843
|2004.12.09 05:19
|t/p
|273
|0.10
|200.87
|205.94
|200.87
|0.59
|497.88
|844
|2004.12.09 05:20
|buy
|274
|0.10
|200.89
|0.00
|0.00
|845
|2004.12.09 05:20
|modify
|274
|0.10
|200.89
|195.89
|200.96
|846
|2004.12.09 06:00
|t/p
|274
|0.10
|200.96
|195.89
|200.96
|0.59
|498.47
|847
|2004.12.09 06:01
|buy
|275
|0.10
|201.09
|0.00
|0.00
|848
|2004.12.09 06:01
|modify
|275
|0.10
|201.09
|196.09
|201.16
|849
|2004.12.09 07:44
|t/p
|275
|0.10
|201.16
|196.09
|201.16
|0.59
|499.06
|850
|2004.12.09 07:45
|buy
|276
|0.10
|201.19
|0.00
|0.00
|851
|2004.12.09 07:45
|modify
|276
|0.10
|201.19
|196.19
|201.26
|852
|2004.12.09 16:35
|t/p
|276
|0.10
|201.26
|196.19
|201.26
|0.59
|499.65
|853
|2004.12.09 16:36
|sell
|277
|0.10
|201.22
|0.00
|0.00
|854
|2004.12.09 16:36
|modify
|277
|0.10
|201.22
|206.22
|201.15
|855
|2004.12.09 16:37
|sell
|278
|0.50
|201.27
|0.00
|0.00
|856
|2004.12.09 16:37
|modify
|278
|0.50
|201.27
|206.26
|201.19
|857
|2004.12.09 16:37
|modify
|277
|0.10
|201.22
|206.26
|201.19
|858
|2004.12.09 16:46
|t/p
|277
|0.10
|201.19
|206.26
|201.19
|0.25
|499.90
|859
|2004.12.09 16:46
|t/p
|278
|0.50
|201.19
|206.26
|201.19
|3.37
|503.27
|860
|2004.12.09 16:47
|sell
|279
|0.10
|201.07
|0.00
|0.00
|861
|2004.12.09 16:47
|modify
|279
|0.10
|201.07
|206.07
|201.00
|862
|2004.12.09 19:02
|t/p
|279
|0.10
|201.00
|206.07
|201.00
|0.59
|503.86
|863
|2004.12.09 19:03
|sell
|280
|0.10
|200.90
|0.00
|0.00
|864
|2004.12.09 19:03
|modify
|280
|0.10
|200.90
|205.90
|200.83
|865
|2004.12.10 10:56
|sell
|281
|0.50
|202.13
|0.00
|0.00
|866
|2004.12.10 10:56
|modify
|281
|0.50
|202.13
|206.92
|201.85
|867
|2004.12.10 10:56
|modify
|280
|0.10
|200.90
|206.92
|201.85
|868
|2004.12.10 11:27
|t/p
|280
|0.10
|201.85
|206.92
|201.85
|-8.24
|495.62
|869
|2004.12.10 11:27
|t/p
|281
|0.50
|201.85
|206.92
|201.85
|11.77
|507.39
|870
|2004.12.10 11:28
|sell
|282
|0.10
|201.83
|0.00
|0.00
|871
|2004.12.10 11:28
|modify
|282
|0.10
|201.83
|206.83
|201.76
|872
|2004.12.10 12:12
|t/p
|282
|0.10
|201.76
|206.83
|201.76
|0.59
|507.98
|873
|2004.12.10 12:13
|sell
|283
|0.10
|201.70
|0.00
|0.00
|874
|2004.12.10 12:13
|modify
|283
|0.10
|201.70
|206.70
|201.63
|875
|2004.12.10 12:14
|t/p
|283
|0.10
|201.63
|206.70
|201.63
|0.59
|508.57
|876
|2004.12.10 12:15
|sell
|284
|0.10
|201.52
|0.00
|0.00
|877
|2004.12.10 12:15
|modify
|284
|0.10
|201.52
|206.52
|201.45
|878
|2004.12.10 20:43
|t/p
|284
|0.10
|201.45
|206.52
|201.45
|0.59
|509.16
|879
|2004.12.10 20:44
|sell
|285
|0.10
|201.35
|0.00
|0.00
|880
|2004.12.10 20:44
|modify
|285
|0.10
|201.35
|206.35
|201.28
|881
|2004.12.13 01:32
|t/p
|285
|0.10
|201.28
|206.35
|201.28
|0.34
|509.50
|882
|2004.12.13 01:33
|buy
|286
|0.10
|201.34
|0.00
|0.00
|883
|2004.12.13 01:33
|modify
|286
|0.10
|201.34
|196.34
|201.41
|884
|2004.12.13 09:19
|t/p
|286
|0.10
|201.41
|196.34
|201.41
|0.59
|510.09
|885
|2004.12.13 09:20
|buy
|287
|0.10
|201.51
|0.00
|0.00
|886
|2004.12.13 09:20
|modify
|287
|0.10
|201.51
|196.51
|201.58
|887
|2004.12.13 20:59
|t/p
|287
|0.10
|201.58
|196.51
|201.58
|0.59
|510.68
|888
|2004.12.13 21:00
|buy
|288
|0.10
|201.74
|0.00
|0.00
|889
|2004.12.13 21:00
|modify
|288
|0.10
|201.74
|196.74
|201.81
|890
|2004.12.13 21:55
|t/p
|288
|0.10
|201.81
|196.74
|201.81
|0.59
|511.27
|891
|2004.12.13 21:56
|buy
|289
|0.10
|201.90
|0.00
|0.00
|892
|2004.12.13 21:56
|modify
|289
|0.10
|201.90
|196.90
|201.97
|893
|2004.12.14 10:34
|t/p
|289
|0.10
|201.97
|196.90
|201.97
|0.81
|512.07
|894
|2004.12.14 10:35
|buy
|290
|0.10
|202.01
|0.00
|0.00
|895
|2004.12.14 10:35
|modify
|290
|0.10
|202.01
|197.01
|202.08
|896
|2004.12.14 10:57
|t/p
|290
|0.10
|202.08
|197.01
|202.08
|0.59
|512.66
|897
|2004.12.14 10:58
|buy
|291
|0.10
|202.24
|0.00
|0.00
|898
|2004.12.14 10:58
|modify
|291
|0.10
|202.24
|197.24
|202.31
|899
|2004.12.14 14:35
|t/p
|291
|0.10
|202.31
|197.24
|202.31
|0.59
|513.25
|900
|2004.12.14 14:36
|buy
|292
|0.10
|202.36
|0.00
|0.00
|901
|2004.12.14 14:36
|modify
|292
|0.10
|202.36
|197.36
|202.43
|902
|2004.12.14 14:50
|t/p
|292
|0.10
|202.43
|197.36
|202.43
|0.59
|513.84
|903
|2004.12.14 14:51
|buy
|293
|0.10
|202.55
|0.00
|0.00
|904
|2004.12.14 14:51
|modify
|293
|0.10
|202.55
|197.55
|202.62
|905
|2004.12.14 15:15
|t/p
|293
|0.10
|202.62
|197.55
|202.62
|0.59
|514.43
|906
|2004.12.14 15:16
|buy
|294
|0.10
|202.74
|0.00
|0.00
|907
|2004.12.14 15:16
|modify
|294
|0.10
|202.74
|197.74
|202.81
|908
|2004.12.14 16:57
|t/p
|294
|0.10
|202.81
|197.74
|202.81
|0.59
|515.02
|909
|2004.12.14 16:58
|buy
|295
|0.10
|202.94
|0.00
|0.00
|910
|2004.12.14 16:58
|modify
|295
|0.10
|202.94
|197.94
|203.01
|911
|2004.12.14 17:13
|t/p
|295
|0.10
|203.01
|197.94
|203.01
|0.59
|515.61
|912
|2004.12.14 17:14
|buy
|296
|0.10
|203.25
|0.00
|0.00
|913
|2004.12.14 17:14
|modify
|296
|0.10
|203.25
|198.25
|203.32
|914
|2004.12.14 17:25
|t/p
|296
|0.10
|203.32
|198.25
|203.32
|0.59
|516.20
|915
|2004.12.14 17:26
|buy
|297
|0.10
|203.40
|0.00
|0.00
|916
|2004.12.14 17:26
|modify
|297
|0.10
|203.40
|198.40
|203.47
|917
|2004.12.14 21:00
|t/p
|297
|0.10
|203.47
|198.40
|203.47
|0.59
|516.79
|918
|2004.12.14 21:01
|buy
|298
|0.10
|203.59
|0.00
|0.00
|919
|2004.12.14 21:01
|modify
|298
|0.10
|203.59
|198.59
|203.66
|920
|2004.12.22 18:00
|s/l
|298
|0.10
|198.59
|198.59
|203.66
|-40.34
|476.46
|921
|2004.12.22 18:01
|sell
|299
|0.10
|198.60
|0.00
|0.00
|922
|2004.12.22 18:01
|modify
|299
|0.10
|198.60
|203.60
|198.53
|923
|2004.12.22 18:02
|sell
|300
|0.50
|198.66
|0.00
|0.00
|924
|2004.12.22 18:02
|modify
|300
|0.50
|198.66
|203.65
|198.58
|925
|2004.12.22 18:02
|modify
|299
|0.10
|198.60
|203.65
|198.58
|926
|2004.12.22 20:13
|sell
|301
|2.50
|199.54
|0.00
|0.00
|927
|2004.12.22 20:13
|modify
|301
|2.50
|199.54
|204.37
|199.30
|928
|2004.12.22 20:13
|modify
|300
|0.50
|198.66
|204.37
|199.30
|929
|2004.12.22 20:13
|modify
|299
|0.10
|198.60
|204.37
|199.30
|930
|2004.12.23 02:17
|t/p
|299
|0.10
|199.30
|204.37
|199.30
|-6.65
|469.80
|931
|2004.12.23 02:17
|t/p
|300
|0.50
|199.30
|204.37
|199.30
|-30.73
|439.07
|932
|2004.12.23 02:17
|t/p
|301
|2.50
|199.30
|204.37
|199.30
|31.41
|470.48
|933
|2004.12.23 02:18
|sell
|302
|0.10
|199.22
|0.00
|0.00
|934
|2004.12.23 02:18
|modify
|302
|0.10
|199.22
|204.22
|199.15
|935
|2004.12.23 03:18
|t/p
|302
|0.10
|199.15
|204.22
|199.15
|0.59
|471.07
|936
|2004.12.23 03:19
|sell
|303
|0.10
|199.06
|0.00
|0.00
|937
|2004.12.23 03:19
|modify
|303
|0.10
|199.06
|204.06
|198.99
|938
|2004.12.23 15:12
|t/p
|303
|0.10
|198.99
|204.06
|198.99
|0.59
|471.66
|939
|2004.12.23 15:13
|sell
|304
|0.10
|198.90
|0.00
|0.00
|940
|2004.12.23 15:13
|modify
|304
|0.10
|198.90
|203.90
|198.83
|941
|2004.12.23 16:25
|t/p
|304
|0.10
|198.83
|203.90
|198.83
|0.58
|472.24
|942
|2004.12.23 16:26
|sell
|305
|0.10
|198.74
|0.00
|0.00
|943
|2004.12.23 16:26
|modify
|305
|0.10
|198.74
|203.74
|198.67
|944
|2004.12.23 16:26
|t/p
|305
|0.10
|198.67
|203.74
|198.67
|0.59
|472.83
|945
|2004.12.23 16:27
|sell
|306
|0.10
|198.69
|0.00
|0.00
|946
|2004.12.23 16:27
|modify
|306
|0.10
|198.69
|203.69
|198.62
|947
|2004.12.28 21:56
|t/p
|306
|0.10
|198.62
|203.69
|198.62
|-0.17
|472.66
|948
|2004.12.28 21:57
|sell
|307
|0.10
|198.52
|0.00
|0.00
|949
|2004.12.28 21:57
|modify
|307
|0.10
|198.52
|203.52
|198.45
|950
|2004.12.30 16:06
|t/p
|307
|0.10
|198.45
|203.52
|198.45
|-0.43
|472.24
|951
|2004.12.30 16:07
|sell
|308
|0.10
|198.34
|0.00
|0.00
|952
|2004.12.30 16:07
|modify
|308
|0.10
|198.34
|203.34
|198.27
|953
|2004.12.30 16:30
|t/p
|308
|0.10
|198.27
|203.34
|198.27
|0.58
|472.82
|954
|2004.12.30 16:31
|sell
|309
|0.10
|198.18
|0.00
|0.00
|955
|2004.12.30 16:31
|modify
|309
|0.10
|198.18
|203.18
|198.11
|956
|2004.12.30 16:59
|t/p
|309
|0.10
|198.11
|203.18
|198.11
|0.59
|473.41
|957
|2004.12.30 17:00
|sell
|310
|0.10
|197.86
|0.00
|0.00
|958
|2004.12.30 17:00
|modify
|310
|0.10
|197.86
|202.86
|197.79
|959
|2004.12.31 01:36
|t/p
|310
|0.10
|197.79
|202.86
|197.79
|0.34
|473.74
|960
|2004.12.31 01:37
|sell
|311
|0.10
|197.73
|0.00
|0.00
|961
|2004.12.31 01:37
|modify
|311
|0.10
|197.73
|202.73
|197.66
|962
|2004.12.31 02:15
|t/p
|311
|0.10
|197.66
|202.73
|197.66
|0.58
|474.32
|963
|2004.12.31 02:16
|sell
|312
|0.10
|197.55
|0.00
|0.00
|964
|2004.12.31 02:16
|modify
|312
|0.10
|197.55
|202.55
|197.48
|965
|2004.12.31 02:24
|t/p
|312
|0.10
|197.48
|202.55
|197.48
|0.59
|474.91
|966
|2004.12.31 02:25
|sell
|313
|0.10
|197.37
|0.00
|0.00
|967
|2004.12.31 02:25
|modify
|313
|0.10
|197.37
|202.37
|197.30
|968
|2004.12.31 02:30
|t/p
|313
|0.10
|197.30
|202.37
|197.30
|0.59
|475.50
|969
|2004.12.31 02:31
|sell
|314
|0.10
|197.15
|0.00
|0.00
|970
|2004.12.31 02:31
|modify
|314
|0.10
|197.15
|202.15
|197.08
|971
|2004.12.31 16:46
|t/p
|314
|0.10
|197.08
|202.15
|197.08
|0.59
|476.09
|972
|2004.12.31 16:47
|sell
|315
|0.10
|196.99
|0.00
|0.00
|973
|2004.12.31 16:47
|modify
|315
|0.10
|196.99
|201.99
|196.92
|974
|2004.12.31 16:54
|t/p
|315
|0.10
|196.92
|201.99
|196.92
|0.59
|476.68
|975
|2004.12.31 16:55
|sell
|316
|0.10
|196.83
|0.00
|0.00
|976
|2004.12.31 16:55
|modify
|316
|0.10
|196.83
|201.83
|196.76
|977
|2004.12.31 16:59
|t/p
|316
|0.10
|196.76
|201.83
|196.76
|0.58
|477.26
|978
|2004.12.31 17:00
|sell
|317
|0.10
|196.74
|0.00
|0.00
|979
|2004.12.31 17:00
|modify
|317
|0.10
|196.74
|201.74
|196.67
|980
|2004.12.31 18:04
|t/p
|317
|0.10
|196.67
|201.74
|196.67
|0.59
|477.85
|981
|2004.12.31 18:05
|buy
|318
|0.10
|196.71
|0.00
|0.00
|982
|2004.12.31 18:05
|modify
|318
|0.10
|196.71
|191.71
|196.78
|983
|2005.01.03 00:00
|t/p
|318
|0.10
|196.78
|191.71
|196.78
|0.81
|478.66
|984
|2005.01.03 00:00
|buy
|319
|0.10
|196.93
|0.00
|0.00
|985
|2005.01.03 00:00
|modify
|319
|0.10
|196.93
|191.93
|197.00
|986
|2005.01.03 00:01
|t/p
|319
|0.10
|197.00
|191.93
|197.00
|0.59
|479.25
|987
|2005.01.03 00:02
|buy
|320
|0.10
|196.86
|0.00
|0.00
|988
|2005.01.03 00:02
|modify
|320
|0.10
|196.86
|191.86
|196.93
|989
|2005.01.03 00:09
|t/p
|320
|0.10
|196.93
|191.86
|196.93
|0.59
|479.84
|990
|2005.01.03 00:10
|buy
|321
|0.10
|196.99
|0.00
|0.00
|991
|2005.01.03 00:10
|modify
|321
|0.10
|196.99
|191.99
|197.06
|992
|2005.01.06 16:41
|t/p
|321
|0.10
|197.06
|191.99
|197.06
|1.67
|481.51
|993
|2005.01.06 16:42
|buy
|322
|0.10
|197.11
|0.00
|0.00
|994
|2005.01.06 16:42
|modify
|322
|0.10
|197.11
|192.11
|197.18
|995
|2005.01.06 16:45
|t/p
|322
|0.10
|197.18
|192.11
|197.18
|0.59
|482.10
|996
|2005.01.06 16:46
|buy
|323
|0.10
|197.24
|0.00
|0.00
|997
|2005.01.06 16:46
|modify
|323
|0.10
|197.24
|192.24
|197.31
|998
|2005.01.14 09:31
|s/l
|323
|0.10
|192.24
|192.24
|197.31
|-40.34
|441.76
|999
|2005.01.14 09:32
|sell
|324
|0.10
|192.25
|0.00
|0.00
|1000
|2005.01.14 09:32
|modify
|324
|0.10
|192.25
|197.25
|192.18
|1001
|2005.01.14 09:33
|sell
|325
|0.50
|192.26
|0.00
|0.00
|1002
|2005.01.14 09:33
|modify
|325
|0.50
|192.26
|197.26
|192.19
|1003
|2005.01.14 09:33
|modify
|324
|0.10
|192.25
|197.26
|192.19
|1004
|2005.01.14 09:35
|t/p
|324
|0.10
|192.19
|197.26
|192.19
|0.50
|442.26
|1005
|2005.01.14 09:35
|t/p
|325
|0.50
|192.19
|197.26
|192.19
|2.95
|445.21
|1006
|2005.01.14 09:36
|sell
|326
|0.10
|192.03
|0.00
|0.00
|1007
|2005.01.14 09:36
|modify
|326
|0.10
|192.03
|197.03
|191.96
|1008
|2005.01.14 09:59
|t/p
|326
|0.10
|191.96
|197.03
|191.96
|0.59
|445.80
|1009
|2005.01.14 10:00
|sell
|327
|0.10
|191.87
|0.00
|0.00
|1010
|2005.01.14 10:00
|modify
|327
|0.10
|191.87
|196.87
|191.80
|1011
|2005.01.14 10:40
|t/p
|327
|0.10
|191.80
|196.87
|191.80
|0.58
|446.38
|1012
|2005.01.14 10:41
|sell
|328
|0.10
|191.74
|0.00
|0.00
|1013
|2005.01.14 10:41
|modify
|328
|0.10
|191.74
|196.74
|191.67
|1014
|2005.01.14 14:16
|t/p
|328
|0.10
|191.67
|196.74
|191.67
|0.59
|446.97
|1015
|2005.01.14 14:17
|sell
|329
|0.10
|191.56
|0.00
|0.00
|1016
|2005.01.14 14:17
|modify
|329
|0.10
|191.56
|196.56
|191.49
|1017
|2005.01.14 14:19
|t/p
|329
|0.10
|191.49
|196.56
|191.49
|0.59
|447.56
|1018
|2005.01.14 14:20
|buy
|330
|0.10
|191.56
|0.00
|0.00
|1019
|2005.01.14 14:20
|modify
|330
|0.10
|191.56
|186.56
|191.63
|1020
|2005.01.14 14:28
|t/p
|330
|0.10
|191.63
|186.56
|191.63
|0.59
|448.15
|1021
|2005.01.14 14:29
|buy
|331
|0.10
|191.72
|0.00
|0.00
|1022
|2005.01.14 14:29
|modify
|331
|0.10
|191.72
|186.72
|191.79
|1023
|2005.01.14 15:19
|t/p
|331
|0.10
|191.79
|186.72
|191.79
|0.59
|448.74
|1024
|2005.01.14 15:20
|buy
|332
|0.10
|191.89
|0.00
|0.00
|1025
|2005.01.14 15:20
|modify
|332
|0.10
|191.89
|186.89
|191.96
|1026
|2005.01.14 15:25
|t/p
|332
|0.10
|191.96
|186.89
|191.96
|0.59
|449.33
|1027
|2005.01.14 15:26
|buy
|333
|0.10
|192.08
|0.00
|0.00
|1028
|2005.01.14 15:26
|modify
|333
|0.10
|192.08
|187.08
|192.15
|1029
|2005.01.18 11:30
|t/p
|333
|0.10
|192.15
|187.08
|192.15
|1.02
|450.35
|1030
|2005.01.18 11:31
|buy
|334
|0.10
|192.25
|0.00
|0.00
|1031
|2005.01.18 11:31
|modify
|334
|0.10
|192.25
|187.25
|192.32
|1032
|2005.01.18 11:49
|t/p
|334
|0.10
|192.32
|187.25
|192.32
|0.59
|450.94
|1033
|2005.01.18 11:50
|buy
|335
|0.10
|192.43
|0.00
|0.00
|1034
|2005.01.18 11:50
|modify
|335
|0.10
|192.43
|187.43
|192.50
|1035
|2005.01.19 10:30
|t/p
|335
|0.10
|192.50
|187.43
|192.50
|0.81
|451.75
|1036
|2005.01.19 10:31
|buy
|336
|0.10
|192.55
|0.00
|0.00
|1037
|2005.01.19 10:31
|modify
|336
|0.10
|192.55
|187.55
|192.62
|1038
|2005.01.19 11:09
|t/p
|336
|0.10
|192.62
|187.55
|192.62
|0.59
|452.34
|1039
|2005.01.19 11:10
|buy
|337
|0.10
|192.69
|0.00
|0.00
|1040
|2005.01.19 11:10
|modify
|337
|0.10
|192.69
|187.69
|192.76
|1041
|2005.01.19 11:14
|t/p
|337
|0.10
|192.76
|187.69
|192.76
|0.59
|452.93
|1042
|2005.01.19 11:15
|buy
|338
|0.10
|192.83
|0.00
|0.00
|1043
|2005.01.19 11:15
|modify
|338
|0.10
|192.83
|187.83
|192.90
|1044
|2005.01.20 16:21
|t/p
|338
|0.10
|192.90
|187.83
|192.90
|1.24
|454.16
|1045
|2005.01.20 16:22
|buy
|339
|0.10
|193.02
|0.00
|0.00
|1046
|2005.01.20 16:22
|modify
|339
|0.10
|193.02
|188.02
|193.09
|1047
|2005.01.20 17:16
|t/p
|339
|0.10
|193.09
|188.02
|193.09
|0.59
|454.75
|1048
|2005.01.20 17:17
|buy
|340
|0.10
|193.39
|0.00
|0.00
|1049
|2005.01.20 17:17
|modify
|340
|0.10
|193.39
|188.39
|193.46
|1050
|2005.01.20 18:01
|t/p
|340
|0.10
|193.46
|188.39
|193.46
|0.59
|455.34
|1051
|2005.01.20 18:02
|buy
|341
|0.10
|193.55
|0.00
|0.00
|1052
|2005.01.20 18:02
|modify
|341
|0.10
|193.55
|188.55
|193.62
|1053
|2005.01.20 19:25
|t/p
|341
|0.10
|193.62
|188.55
|193.62
|0.59
|455.93
|1054
|2005.01.20 19:25
|buy
|342
|0.10
|193.72
|0.00
|0.00
|1055
|2005.01.20 19:25
|modify
|342
|0.10
|193.72
|188.72
|193.79
|1056
|2005.01.20 19:33
|t/p
|342
|0.10
|193.79
|188.72
|193.79
|0.59
|456.52
|1057
|2005.01.20 19:34
|buy
|343
|0.10
|194.04
|0.00
|0.00
|1058
|2005.01.20 19:34
|modify
|343
|0.10
|194.04
|189.04
|194.11
|1059
|2005.01.21 08:40
|t/p
|343
|0.10
|194.11
|189.04
|194.11
|0.81
|457.33
|1060
|2005.01.21 08:41
|buy
|344
|0.10
|194.20
|0.00
|0.00
|1061
|2005.01.21 08:41
|modify
|344
|0.10
|194.20
|189.20
|194.27
|1062
|2005.01.25 11:37
|t/p
|344
|0.10
|194.27
|189.20
|194.27
|1.02
|458.35
|1063
|2005.01.25 11:38
|buy
|345
|0.10
|194.40
|0.00
|0.00
|1064
|2005.01.25 11:38
|modify
|345
|0.10
|194.40
|189.40
|194.47
|1065
|2005.01.25 12:10
|t/p
|345
|0.10
|194.47
|189.40
|194.47
|0.59
|458.94
|1066
|2005.01.25 12:11
|buy
|346
|0.10
|194.54
|0.00
|0.00
|1067
|2005.01.25 12:11
|modify
|346
|0.10
|194.54
|189.54
|194.61
|1068
|2005.01.27 07:59
|t/p
|346
|0.10
|194.61
|189.54
|194.61
|1.45
|460.39
|1069
|2005.01.27 08:00
|buy
|347
|0.10
|194.58
|0.00
|0.00
|1070
|2005.01.27 08:00
|modify
|347
|0.10
|194.58
|189.58
|194.65
|1071
|2005.01.27 08:34
|t/p
|347
|0.10
|194.65
|189.58
|194.65
|0.59
|460.98
|1072
|2005.01.27 08:35
|buy
|348
|0.10
|194.74
|0.00
|0.00
|1073
|2005.01.27 08:35
|modify
|348
|0.10
|194.74
|189.74
|194.81
|1074
|2005.01.27 11:19
|t/p
|348
|0.10
|194.81
|189.74
|194.81
|0.59
|461.57
|1075
|2005.01.27 11:20
|buy
|349
|0.10
|194.87
|0.00
|0.00
|1076
|2005.01.27 11:20
|modify
|349
|0.10
|194.87
|189.87
|194.94
|1077
|2005.01.28 02:56
|t/p
|349
|0.10
|194.94
|189.87
|194.94
|0.81
|462.38
|1078
|2005.01.28 02:57
|buy
|350
|0.10
|195.06
|0.00
|0.00
|1079
|2005.01.28 02:57
|modify
|350
|0.10
|195.06
|190.06
|195.13
|1080
|2005.01.28 17:58
|t/p
|350
|0.10
|195.13
|190.06
|195.13
|0.59
|462.97
|1081
|2005.01.28 17:59
|buy
|351
|0.10
|195.21
|0.00
|0.00
|1082
|2005.01.28 17:59
|modify
|351
|0.10
|195.21
|190.21
|195.28
|1083
|2005.01.28 17:59
|t/p
|351
|0.10
|195.28
|190.21
|195.28
|0.59
|463.56
|1084
|2005.01.28 18:00
|buy
|352
|0.10
|195.32
|0.00
|0.00
|1085
|2005.01.28 18:00
|modify
|352
|0.10
|195.32
|190.32
|195.39
|1086
|2005.01.31 00:00
|t/p
|352
|0.10
|195.39
|190.32
|195.39
|0.81
|464.36
|1087
|2005.01.31 00:00
|sell
|353
|0.10
|195.40
|0.00
|0.00
|1088
|2005.01.31 00:00
|modify
|353
|0.10
|195.40
|200.40
|195.33
|1089
|2005.01.31 00:01
|sell
|354
|0.50
|195.42
|0.00
|0.00
|1090
|2005.01.31 00:01
|modify
|354
|0.50
|195.42
|200.42
|195.35
|1091
|2005.01.31 00:01
|modify
|353
|0.10
|195.40
|200.42
|195.35
|1092
|2005.01.31 00:30
|t/p
|353
|0.10
|195.35
|200.42
|195.35
|0.42
|464.78
|1093
|2005.01.31 00:30
|t/p
|354
|0.50
|195.35
|200.42
|195.35
|2.94
|467.72
|1094
|2005.01.31 00:31
|sell
|355
|0.10
|195.26
|0.00
|0.00
|1095
|2005.01.31 00:31
|modify
|355
|0.10
|195.26
|200.26
|195.19
|1096
|2005.01.31 03:50
|t/p
|355
|0.10
|195.19
|200.26
|195.19
|0.59
|468.31
|1097
|2005.01.31 03:50
|buy
|356
|0.10
|195.17
|0.00
|0.00
|1098
|2005.01.31 03:50
|modify
|356
|0.10
|195.17
|190.17
|195.24
|1099
|2005.01.31 03:56
|t/p
|356
|0.10
|195.24
|190.17
|195.24
|0.59
|468.90
|1100
|2005.01.31 03:57
|buy
|357
|0.10
|195.29
|0.00
|0.00
|1101
|2005.01.31 03:57
|modify
|357
|0.10
|195.29
|190.29
|195.36
|1102
|2005.01.31 09:48
|t/p
|357
|0.10
|195.36
|190.29
|195.36
|0.59
|469.49
|1103
|2005.01.31 09:48
|buy
|358
|0.10
|195.45
|0.00
|0.00
|1104
|2005.01.31 09:48
|modify
|358
|0.10
|195.45
|190.45
|195.52
|1105
|2005.02.01 05:43
|t/p
|358
|0.10
|195.52
|190.45
|195.52
|0.81
|470.30
|1106
|2005.02.01 05:44
|sell
|359
|0.10
|195.50
|0.00
|0.00
|1107
|2005.02.01 05:44
|modify
|359
|0.10
|195.50
|200.50
|195.43
|1108
|2005.02.01 05:45
|sell
|360
|0.50
|195.49
|0.00
|0.00
|1109
|2005.02.01 05:45
|modify
|360
|0.50
|195.49
|200.49
|195.42
|1110
|2005.02.01 05:45
|modify
|359
|0.10
|195.50
|200.49
|195.42
|1111
|2005.02.01 07:29
|t/p
|359
|0.10
|195.42
|200.49
|195.42
|0.68
|470.98
|1112
|2005.02.01 07:29
|t/p
|360
|0.50
|195.42
|200.49
|195.42
|2.95
|473.93
|1113
|2005.02.01 07:30
|sell
|361
|0.10
|195.32
|0.00
|0.00
|1114
|2005.02.01 07:30
|modify
|361
|0.10
|195.32
|200.32
|195.25
|1115
|2005.02.01 11:07
|t/p
|361
|0.10
|195.25
|200.32
|195.25
|0.59
|474.52
|1116
|2005.02.01 11:08
|sell
|362
|0.10
|195.12
|0.00
|0.00
|1117
|2005.02.01 11:08
|modify
|362
|0.10
|195.12
|200.12
|195.05
|1118
|2005.02.01 19:53
|t/p
|362
|0.10
|195.05
|200.12
|195.05
|0.59
|475.11
|1119
|2005.02.01 19:54
|sell
|363
|0.10
|194.99
|0.00
|0.00
|1120
|2005.02.01 19:54
|modify
|363
|0.10
|194.99
|199.99
|194.92
|1121
|2005.02.03 08:13
|sell
|364
|0.50
|196.35
|0.00
|0.00
|1122
|2005.02.03 08:13
|modify
|364
|0.50
|196.35
|201.12
|196.05
|1123
|2005.02.03 08:13
|modify
|363
|0.10
|194.99
|201.12
|196.05
|1124
|2005.02.03 09:50
|t/p
|363
|0.10
|196.05
|201.12
|196.05
|-9.93
|465.18
|1125
|2005.02.03 09:50
|t/p
|364
|0.50
|196.05
|201.12
|196.05
|12.62
|477.80
|1126
|2005.02.03 09:51
|sell
|365
|0.10
|195.91
|0.00
|0.00
|1127
|2005.02.03 09:51
|modify
|365
|0.10
|195.91
|200.91
|195.84
|1128
|2005.02.04 11:30
|t/p
|365
|0.10
|195.84
|200.91
|195.84
|0.33
|478.13
|1129
|2005.02.04 11:31
|sell
|366
|0.10
|195.79
|0.00
|0.00
|1130
|2005.02.04 11:31
|modify
|366
|0.10
|195.79
|200.79
|195.72
|1131
|2005.02.04 12:01
|t/p
|366
|0.10
|195.72
|200.79
|195.72
|0.58
|478.71
|1132
|2005.02.04 12:02
|sell
|367
|0.10
|195.61
|0.00
|0.00
|1133
|2005.02.04 12:02
|modify
|367
|0.10
|195.61
|200.61
|195.54
|1134
|2005.02.04 13:20
|t/p
|367
|0.10
|195.54
|200.61
|195.54
|0.59
|479.30
|1135
|2005.02.04 13:21
|sell
|368
|0.10
|195.44
|0.00
|0.00
|1136
|2005.02.04 13:21
|modify
|368
|0.10
|195.44
|200.44
|195.37
|1137
|2005.02.04 15:13
|t/p
|368
|0.10
|195.37
|200.44
|195.37
|0.59
|479.89
|1138
|2005.02.04 15:14
|sell
|369
|0.10
|195.19
|0.00
|0.00
|1139
|2005.02.04 15:14
|modify
|369
|0.10
|195.19
|200.19
|195.12
|1140
|2005.02.04 19:12
|t/p
|369
|0.10
|195.12
|200.19
|195.12
|0.59
|480.48
|1141
|2005.02.04 19:13
|sell
|370
|0.10
|195.01
|0.00
|0.00
|1142
|2005.02.04 19:13
|modify
|370
|0.10
|195.01
|200.01
|194.94
|1143
|2005.02.04 19:23
|t/p
|370
|0.10
|194.94
|200.01
|194.94
|0.59
|481.07
|1144
|2005.02.04 19:24
|sell
|371
|0.10
|194.88
|0.00
|0.00
|1145
|2005.02.04 19:24
|modify
|371
|0.10
|194.88
|199.88
|194.81
|1146
|2005.02.04 19:56
|t/p
|371
|0.10
|194.81
|199.88
|194.81
|0.59
|481.66
|1147
|2005.02.04 19:57
|sell
|372
|0.10
|194.73
|0.00
|0.00
|1148
|2005.02.04 19:57
|modify
|372
|0.10
|194.73
|199.73
|194.66
|1149
|2005.02.07 17:26
|t/p
|372
|0.10
|194.66
|199.73
|194.66
|0.34
|481.99
|1150
|2005.02.07 17:27
|sell
|373
|0.10
|194.54
|0.00
|0.00
|1151
|2005.02.07 17:27
|modify
|373
|0.10
|194.54
|199.54
|194.47
|1152
|2005.02.10 13:00
|sell
|374
|0.50
|197.21
|0.00
|0.00
|1153
|2005.02.10 13:00
|modify
|374
|0.50
|197.21
|201.77
|196.70
|1154
|2005.02.10 13:00
|modify
|373
|0.10
|194.54
|201.77
|196.70
|1155
|2005.02.14 01:05
|t/p
|373
|0.10
|196.70
|201.77
|196.70
|-19.95
|462.05
|1156
|2005.02.14 01:05
|t/p
|374
|0.50
|196.70
|201.77
|196.70
|18.91
|480.96
|1157
|2005.02.14 01:06
|sell
|375
|0.10
|196.54
|0.00
|0.00
|1158
|2005.02.14 01:06
|modify
|375
|0.10
|196.54
|201.54
|196.47
|1159
|2005.02.14 01:12
|t/p
|375
|0.10
|196.47
|201.54
|196.47
|0.59
|481.55
|1160
|2005.02.14 01:13
|buy
|376
|0.10
|196.53
|0.00
|0.00
|1161
|2005.02.14 01:13
|modify
|376
|0.10
|196.53
|191.53
|196.60
|1162
|2005.02.14 01:25
|t/p
|376
|0.10
|196.60
|191.53
|196.60
|0.59
|482.14
|1163
|2005.02.14 01:26
|buy
|377
|0.10
|196.69
|0.00
|0.00
|1164
|2005.02.14 01:26
|modify
|377
|0.10
|196.69
|191.69
|196.76
|1165
|2005.02.14 01:34
|t/p
|377
|0.10
|196.76
|191.69
|196.76
|0.59
|482.73
|1166
|2005.02.14 01:35
|buy
|378
|0.10
|196.85
|0.00
|0.00
|1167
|2005.02.14 01:35
|modify
|378
|0.10
|196.85
|191.85
|196.92
|1168
|2005.02.14 01:49
|t/p
|378
|0.10
|196.92
|191.85
|196.92
|0.59
|483.32
|1169
|2005.02.14 01:49
|buy
|379
|0.10
|197.02
|0.00
|0.00
|1170
|2005.02.14 01:49
|modify
|379
|0.10
|197.02
|192.02
|197.09
|1171
|2005.02.14 02:34
|t/p
|379
|0.10
|197.09
|192.02
|197.09
|0.59
|483.91
|1172
|2005.02.14 02:35
|buy
|380
|0.10
|197.16
|0.00
|0.00
|1173
|2005.02.14 02:35
|modify
|380
|0.10
|197.16
|192.16
|197.23
|1174
|2005.02.14 09:57
|t/p
|380
|0.10
|197.23
|192.16
|197.23
|0.59
|484.50
|1175
|2005.02.14 09:57
|buy
|381
|0.10
|197.34
|0.00
|0.00
|1176
|2005.02.14 09:57
|modify
|381
|0.10
|197.34
|192.34
|197.41
|1177
|2005.02.14 10:59
|t/p
|381
|0.10
|197.41
|192.34
|197.41
|0.59
|485.09
|1178
|2005.02.14 11:00
|buy
|382
|0.10
|197.44
|0.00
|0.00
|1179
|2005.02.14 11:00
|modify
|382
|0.10
|197.44
|192.44
|197.51
|1180
|2005.02.14 11:03
|t/p
|382
|0.10
|197.51
|192.44
|197.51
|0.59
|485.68
|1181
|2005.02.14 11:04
|buy
|383
|0.10
|197.62
|0.00
|0.00
|1182
|2005.02.14 11:04
|modify
|383
|0.10
|197.62
|192.62
|197.69
|1183
|2005.02.14 11:52
|t/p
|383
|0.10
|197.69
|192.62
|197.69
|0.59
|486.27
|1184
|2005.02.14 11:53
|buy
|384
|0.10
|197.78
|0.00
|0.00
|1185
|2005.02.14 11:53
|modify
|384
|0.10
|197.78
|192.78
|197.85
|1186
|2005.02.14 12:29
|t/p
|384
|0.10
|197.85
|192.78
|197.85
|0.59
|486.86
|1187
|2005.02.14 12:30
|buy
|385
|0.10
|197.95
|0.00
|0.00
|1188
|2005.02.14 12:30
|modify
|385
|0.10
|197.95
|192.95
|198.02
|1189
|2005.02.14 12:55
|t/p
|385
|0.10
|198.02
|192.95
|198.02
|0.59
|487.45
|1190
|2005.02.14 12:56
|buy
|386
|0.10
|198.10
|0.00
|0.00
|1191
|2005.02.14 12:56
|modify
|386
|0.10
|198.10
|193.10
|198.17
|1192
|2005.02.14 14:20
|t/p
|386
|0.10
|198.17
|193.10
|198.17
|0.59
|488.04
|1193
|2005.02.14 14:21
|buy
|387
|0.10
|198.23
|0.00
|0.00
|1194
|2005.02.14 14:21
|modify
|387
|0.10
|198.23
|193.23
|198.30
|1195
|2005.02.14 14:27
|t/p
|387
|0.10
|198.30
|193.23
|198.30
|0.59
|488.63
|1196
|2005.02.14 14:28
|buy
|388
|0.10
|198.36
|0.00
|0.00
|1197
|2005.02.14 14:28
|modify
|388
|0.10
|198.36
|193.36
|198.43
|1198
|2005.02.14 17:57
|t/p
|388
|0.10
|198.43
|193.36
|198.43
|0.59
|489.22
|1199
|2005.02.14 17:58
|buy
|389
|0.10
|198.54
|0.00
|0.00
|1200
|2005.02.14 17:58
|modify
|389
|0.10
|198.54
|193.54
|198.61
|1201
|2005.02.14 18:41
|t/p
|389
|0.10
|198.61
|193.54
|198.61
|0.59
|489.81
|1202
|2005.02.14 18:42
|sell
|390
|0.10
|198.56
|0.00
|0.00
|1203
|2005.02.14 18:42
|modify
|390
|0.10
|198.56
|203.56
|198.49
|1204
|2005.02.14 18:43
|sell
|391
|0.50
|198.58
|0.00
|0.00
|1205
|2005.02.14 18:43
|modify
|391
|0.50
|198.58
|203.58
|198.51
|1206
|2005.02.14 18:43
|modify
|390
|0.10
|198.56
|203.58
|198.51
|1207
|2005.02.14 19:31
|t/p
|390
|0.10
|198.51
|203.58
|198.51
|0.42
|490.23
|1208
|2005.02.14 19:31
|t/p
|391
|0.50
|198.51
|203.58
|198.51
|2.94
|493.17
|1209
|2005.02.14 19:32
|buy
|392
|0.10
|198.62
|0.00
|0.00
|1210
|2005.02.14 19:32
|modify
|392
|0.10
|198.62
|193.62
|198.69
|1211
|2005.02.15 02:58
|t/p
|392
|0.10
|198.69
|193.62
|198.69
|0.81
|493.97
|1212
|2005.02.15 02:59
|buy
|393
|0.10
|198.76
|0.00
|0.00
|1213
|2005.02.15 02:59
|modify
|393
|0.10
|198.76
|193.76
|198.83
|1214
|2005.02.16 06:17
|t/p
|393
|0.10
|198.83
|193.76
|198.83
|0.81
|494.78
|1215
|2005.02.16 06:18
|buy
|394
|0.10
|198.93
|0.00
|0.00
|1216
|2005.02.16 06:18
|modify
|394
|0.10
|198.93
|193.93
|199.00
|1217
|2005.02.16 06:54
|t/p
|394
|0.10
|199.00
|193.93
|199.00
|0.59
|495.37
|1218
|2005.02.16 06:55
|buy
|395
|0.10
|199.00
|0.00
|0.00
|1219
|2005.02.16 06:55
|modify
|395
|0.10
|199.00
|194.00
|199.07
|1220
|2005.02.17 10:02
|t/p
|395
|0.10
|199.07
|194.00
|199.07
|1.24
|496.60
|1221
|2005.02.17 10:03
|buy
|396
|0.10
|199.17
|0.00
|0.00
|1222
|2005.02.17 10:03
|modify
|396
|0.10
|199.17
|194.17
|199.24
|1223
|2005.02.17 10:50
|t/p
|396
|0.10
|199.24
|194.17
|199.24
|0.59
|497.19
|1224
|2005.02.17 10:50
|buy
|397
|0.10
|199.35
|0.00
|0.00
|1225
|2005.02.17 10:50
|modify
|397
|0.10
|199.35
|194.35
|199.42
|1226
|2005.02.17 14:52
|t/p
|397
|0.10
|199.42
|194.35
|199.42
|0.59
|497.78
|1227
|2005.02.17 14:52
|buy
|398
|0.10
|199.52
|0.00
|0.00
|1228
|2005.02.17 14:52
|modify
|398
|0.10
|199.52
|194.52
|199.59
|1229
|2005.02.17 17:39
|t/p
|398
|0.10
|199.59
|194.52
|199.59
|0.59
|498.37
|1230
|2005.02.17 17:40
|buy
|399
|0.10
|199.75
|0.00
|0.00
|1231
|2005.02.17 17:40
|modify
|399
|0.10
|199.75
|194.75
|199.82
|1232
|2005.02.17 20:33
|t/p
|399
|0.10
|199.82
|194.75
|199.82
|0.59
|498.96
|1233
|2005.02.17 20:33
|buy
|400
|0.10
|199.91
|0.00
|0.00
|1234
|2005.02.17 20:33
|modify
|400
|0.10
|199.91
|194.91
|199.98
|1235
|2005.02.17 20:54
|t/p
|400
|0.10
|199.98
|194.91
|199.98
|0.59
|499.55
|1236
|2005.02.17 20:55
|buy
|401
|0.10
|200.09
|0.00
|0.00
|1237
|2005.02.17 20:55
|modify
|401
|0.10
|200.09
|195.09
|200.16
|1238
|2005.02.18 15:47
|t/p
|401
|0.10
|200.16
|195.09
|200.16
|0.81
|500.36
|1239
|2005.02.18 15:48
|buy
|402
|0.10
|200.24
|0.00
|0.00
|1240
|2005.02.18 15:48
|modify
|402
|0.10
|200.24
|195.24
|200.31
|1241
|2005.02.18 16:59
|t/p
|402
|0.10
|200.31
|195.24
|200.31
|0.59
|500.95
|1242
|2005.02.18 17:00
|sell
|403
|0.10
|200.21
|0.00
|0.00
|1243
|2005.02.18 17:00
|modify
|403
|0.10
|200.21
|205.21
|200.14
|1244
|2005.02.18 17:01
|sell
|404
|0.50
|200.19
|0.00
|0.00
|1245
|2005.02.18 17:01
|modify
|404
|0.50
|200.19
|205.19
|200.12
|1246
|2005.02.18 17:01
|modify
|403
|0.10
|200.21
|205.19
|200.12
|1247
|2005.02.18 18:53
|t/p
|403
|0.10
|200.12
|205.19
|200.12
|0.76
|501.71
|1248
|2005.02.18 18:53
|t/p
|404
|0.50
|200.12
|205.19
|200.12
|2.95
|504.66
|1249
|2005.02.18 18:54
|buy
|405
|0.10
|200.13
|0.00
|0.00
|1250
|2005.02.18 18:54
|modify
|405
|0.10
|200.13
|195.13
|200.20
|1251
|2005.02.18 19:44
|t/p
|405
|0.10
|200.20
|195.13
|200.20
|0.58
|505.24
|1252
|2005.02.18 19:44
|buy
|406
|0.10
|200.30
|0.00
|0.00
|1253
|2005.02.18 19:44
|modify
|406
|0.10
|200.30
|195.30
|200.37
|1254
|2005.02.21 09:23
|t/p
|406
|0.10
|200.37
|195.30
|200.37
|0.80
|506.03
|1255
|2005.02.21 09:24
|buy
|407
|0.10
|200.54
|0.00
|0.00
|1256
|2005.02.21 09:24
|modify
|407
|0.10
|200.54
|195.54
|200.61
|1257
|2005.02.21 09:37
|t/p
|407
|0.10
|200.61
|195.54
|200.61
|0.59
|506.62
|1258
|2005.02.21 09:38
|buy
|408
|0.10
|200.73
|0.00
|0.00
|1259
|2005.02.21 09:38
|modify
|408
|0.10
|200.73
|195.73
|200.80
|1260
|2005.02.24 15:16
|t/p
|408
|0.10
|200.80
|195.73
|200.80
|1.67
|508.29
|1261
|2005.02.24 15:17
|buy
|409
|0.10
|200.85
|0.00
|0.00
|1262
|2005.02.24 15:17
|modify
|409
|0.10
|200.85
|195.85
|200.92
|1263
|2005.02.24 15:57
|t/p
|409
|0.10
|200.92
|195.85
|200.92
|0.59
|508.88
|1264
|2005.02.24 15:58
|buy
|410
|0.10
|201.05
|0.00
|0.00
|1265
|2005.02.24 15:58
|modify
|410
|0.10
|201.05
|196.05
|201.12
|1266
|2005.02.24 16:47
|t/p
|410
|0.10
|201.12
|196.05
|201.12
|0.58
|509.46
|1267
|2005.02.24 16:48
|buy
|411
|0.10
|201.24
|0.00
|0.00
|1268
|2005.02.24 16:48
|modify
|411
|0.10
|201.24
|196.24
|201.31
|1269
|2005.02.24 17:24
|t/p
|411
|0.10
|201.31
|196.24
|201.31
|0.59
|510.05
|1270
|2005.02.24 17:25
|buy
|412
|0.10
|201.36
|0.00
|0.00
|1271
|2005.02.24 17:25
|modify
|412
|0.10
|201.36
|196.36
|201.43
|1272
|2005.02.24 17:32
|t/p
|412
|0.10
|201.43
|196.36
|201.43
|0.59
|510.64
|1273
|2005.02.24 17:33
|buy
|413
|0.10
|201.47
|0.00
|0.00
|1274
|2005.02.24 17:33
|modify
|413
|0.10
|201.47
|196.47
|201.54
|1275
|2005.02.24 19:10
|t/p
|413
|0.10
|201.54
|196.47
|201.54
|0.59
|511.23
|1276
|2005.02.24 19:11
|buy
|414
|0.10
|201.60
|0.00
|0.00
|1277
|2005.02.24 19:11
|modify
|414
|0.10
|201.60
|196.60
|201.67
|1278
|2005.02.25 19:34
|t/p
|414
|0.10
|201.67
|196.60
|201.67
|0.81
|512.04
|1279
|2005.02.25 19:35
|buy
|415
|0.10
|201.81
|0.00
|0.00
|1280
|2005.02.25 19:35
|modify
|415
|0.10
|201.81
|196.81
|201.88
|1281
|2005.02.25 20:21
|t/p
|415
|0.10
|201.88
|196.81
|201.88
|0.59
|512.63
|1282
|2005.02.25 20:22
|buy
|416
|0.10
|201.95
|0.00
|0.00
|1283
|2005.02.25 20:22
|modify
|416
|0.10
|201.95
|196.95
|202.02
|1284
|2005.03.08 12:46
|t/p
|416
|0.10
|202.02
|196.95
|202.02
|2.53
|515.16
|1285
|2005.03.08 12:47
|buy
|417
|0.10
|202.08
|0.00
|0.00
|1286
|2005.03.08 12:47
|modify
|417
|0.10
|202.08
|197.08
|202.15
|1287
|2005.03.30 11:06
|t/p
|417
|0.10
|202.15
|197.08
|202.15
|5.33
|520.49
|1288
|2005.03.30 11:07
|buy
|418
|0.10
|202.20
|0.00
|0.00
|1289
|2005.03.30 11:07
|modify
|418
|0.10
|202.20
|197.20
|202.27
|1290
|2005.03.30 11:49
|t/p
|418
|0.10
|202.27
|197.20
|202.27
|0.59
|521.08
|1291
|2005.03.30 11:50
|buy
|419
|0.10
|202.42
|0.00
|0.00
|1292
|2005.03.30 11:50
|modify
|419
|0.10
|202.42
|197.42
|202.49
|1293
|2005.03.30 13:50
|t/p
|419
|0.10
|202.49
|197.42
|202.49
|0.59
|521.67
|1294
|2005.03.30 13:51
|buy
|420
|0.10
|202.57
|0.00
|0.00
|1295
|2005.03.30 13:51
|modify
|420
|0.10
|202.57
|197.57
|202.64
|1296
|2005.03.31 21:56
|t/p
|420
|0.10
|202.64
|197.57
|202.64
|1.24
|522.90
|1297
|2005.03.31 21:57
|buy
|421
|0.10
|202.71
|0.00
|0.00
|1298
|2005.03.31 21:57
|modify
|421
|0.10
|202.71
|197.71
|202.78
|1299
|2005.04.01 01:50
|t/p
|421
|0.10
|202.78
|197.71
|202.78
|0.81
|523.71
|1300
|2005.04.01 01:51
|buy
|422
|0.10
|202.79
|0.00
|0.00
|1301
|2005.04.01 01:51
|modify
|422
|0.10
|202.79
|197.79
|202.86
|1302
|2005.04.01 01:51
|t/p
|422
|0.10
|202.86
|197.79
|202.86
|0.59
|524.30
|1303
|2005.04.01 01:52
|buy
|423
|0.10
|202.92
|0.00
|0.00
|1304
|2005.04.01 01:52
|modify
|423
|0.10
|202.92
|197.92
|202.99
|1305
|2005.04.04 19:42
|t/p
|423
|0.10
|202.99
|197.92
|202.99
|0.81
|525.10
|1306
|2005.04.04 19:43
|buy
|424
|0.10
|203.08
|0.00
|0.00
|1307
|2005.04.04 19:43
|modify
|424
|0.10
|203.08
|198.08
|203.15
|1308
|2005.04.04 23:06
|t/p
|424
|0.10
|203.15
|198.08
|203.15
|0.59
|525.69
|1309
|2005.04.04 23:07
|sell
|425
|0.10
|203.07
|0.00
|0.00
|1310
|2005.04.04 23:07
|modify
|425
|0.10
|203.07
|208.07
|203.00
|1311
|2005.04.04 23:08
|sell
|426
|0.50
|203.08
|0.00
|0.00
|1312
|2005.04.04 23:08
|modify
|426
|0.50
|203.08
|208.08
|203.01
|1313
|2005.04.04 23:08
|modify
|425
|0.10
|203.07
|208.08
|203.01
|1314
|2005.04.05 09:19
|sell
|427
|2.50
|203.94
|0.00
|0.00
|1315
|2005.04.05 09:19
|modify
|427
|2.50
|203.94
|208.77
|203.70
|1316
|2005.04.05 09:19
|modify
|426
|0.50
|203.08
|208.77
|203.70
|1317
|2005.04.05 09:19
|modify
|425
|0.10
|203.07
|208.77
|203.70
|1318
|2005.04.05 11:49
|t/p
|425
|0.10
|203.70
|208.77
|203.70
|-5.55
|520.14
|1319
|2005.04.05 11:49
|t/p
|426
|0.50
|203.70
|208.77
|203.70
|-27.34
|492.80
|1320
|2005.04.05 11:49
|t/p
|427
|2.50
|203.70
|208.77
|203.70
|50.48
|543.28
|1321
|2005.04.05 11:50
|sell
|428
|0.10
|203.59
|0.00
|0.00
|1322
|2005.04.05 11:50
|modify
|428
|0.10
|203.59
|208.59
|203.52
|1323
|2005.04.05 13:54
|t/p
|428
|0.10
|203.52
|208.59
|203.52
|0.59
|543.87
|1324
|2005.04.05 13:55
|sell
|429
|0.10
|203.42
|0.00
|0.00
|1325
|2005.04.05 13:55
|modify
|429
|0.10
|203.42
|208.42
|203.35
|1326
|2005.04.05 14:19
|t/p
|429
|0.10
|203.35
|208.42
|203.35
|0.59
|544.46
|1327
|2005.04.05 14:20
|sell
|430
|0.10
|203.33
|0.00
|0.00
|1328
|2005.04.05 14:20
|modify
|430
|0.10
|203.33
|208.33
|203.26
|1329
|2005.04.06 03:30
|t/p
|430
|0.10
|203.26
|208.33
|203.26
|0.34
|544.80
|1330
|2005.04.06 03:31
|buy
|431
|0.10
|203.35
|0.00
|0.00
|1331
|2005.04.06 03:31
|modify
|431
|0.10
|203.35
|198.35
|203.42
|1332
|2005.04.06 08:55
|t/p
|431
|0.10
|203.42
|198.35
|203.42
|0.59
|545.39
|1333
|2005.04.06 08:56
|buy
|432
|0.10
|203.52
|0.00
|0.00
|1334
|2005.04.06 08:56
|modify
|432
|0.10
|203.52
|198.52
|203.59
|1335
|2005.04.06 09:46
|t/p
|432
|0.10
|203.59
|198.52
|203.59
|0.59
|545.98
|1336
|2005.04.06 09:47
|buy
|433
|0.10
|203.67
|0.00
|0.00
|1337
|2005.04.06 09:47
|modify
|433
|0.10
|203.67
|198.67
|203.74
|1338
|2005.04.06 11:36
|t/p
|433
|0.10
|203.74
|198.67
|203.74
|0.59
|546.57
|1339
|2005.04.06 11:36
|buy
|434
|0.10
|203.84
|0.00
|0.00
|1340
|2005.04.06 11:36
|modify
|434
|0.10
|203.84
|198.84
|203.91
|1341
|2005.04.06 12:31
|t/p
|434
|0.10
|203.91
|198.84
|203.91
|0.59
|547.16
|1342
|2005.04.06 12:32
|buy
|435
|0.10
|204.02
|0.00
|0.00
|1343
|2005.04.06 12:32
|modify
|435
|0.10
|204.02
|199.02
|204.09
|1344
|2005.04.06 16:07
|t/p
|435
|0.10
|204.09
|199.02
|204.09
|0.59
|547.75
|1345
|2005.04.06 16:08
|sell
|436
|0.10
|204.05
|0.00
|0.00
|1346
|2005.04.06 16:08
|modify
|436
|0.10
|204.05
|209.05
|203.98
|1347
|2005.04.06 16:09
|sell
|437
|0.50
|204.06
|0.00
|0.00
|1348
|2005.04.06 16:09
|modify
|437
|0.50
|204.06
|209.06
|203.99
|1349
|2005.04.06 16:09
|modify
|436
|0.10
|204.05
|209.06
|203.99
|1350
|2005.04.06 16:20
|t/p
|436
|0.10
|203.99
|209.06
|203.99
|0.51
|548.26
|1351
|2005.04.06 16:20
|t/p
|437
|0.50
|203.99
|209.06
|203.99
|2.94
|551.20
|1352
|2005.04.06 16:21
|sell
|438
|0.10
|203.96
|0.00
|0.00
|1353
|2005.04.06 16:21
|modify
|438
|0.10
|203.96
|208.96
|203.89
|1354
|2005.04.07 08:55
|t/p
|438
|0.10
|203.89
|208.96
|203.89
|-0.17
|551.02
|1355
|2005.04.07 08:55
|sell
|439
|0.10
|203.79
|0.00
|0.00
|1356
|2005.04.07 08:55
|modify
|439
|0.10
|203.79
|208.79
|203.72
|1357
|2005.04.07 10:30
|t/p
|439
|0.10
|203.72
|208.79
|203.72
|0.59
|551.61
|1358
|2005.04.07 10:31
|sell
|440
|0.10
|203.53
|0.00
|0.00
|1359
|2005.04.07 10:31
|modify
|440
|0.10
|203.53
|208.53
|203.46
|1360
|2005.04.07 11:08
|t/p
|440
|0.10
|203.46
|208.53
|203.46
|0.59
|552.20
|1361
|2005.04.07 11:09
|sell
|441
|0.10
|203.37
|0.00
|0.00
|1362
|2005.04.07 11:09
|modify
|441
|0.10
|203.37
|208.37
|203.30
|1363
|2005.04.07 13:24
|t/p
|441
|0.10
|203.30
|208.37
|203.30
|0.59
|552.79
|1364
|2005.04.07 13:25
|sell
|442
|0.10
|203.18
|0.00
|0.00
|1365
|2005.04.07 13:25
|modify
|442
|0.10
|203.18
|208.18
|203.11
|1366
|2005.04.07 20:37
|t/p
|442
|0.10
|203.11
|208.18
|203.11
|0.59
|553.38
|1367
|2005.04.07 20:38
|sell
|443
|0.10
|203.02
|0.00
|0.00
|1368
|2005.04.07 20:38
|modify
|443
|0.10
|203.02
|208.02
|202.95
|1369
|2005.04.08 02:55
|t/p
|443
|0.10
|202.95
|208.02
|202.95
|0.34
|553.72
|1370
|2005.04.08 02:56
|sell
|444
|0.10
|202.86
|0.00
|0.00
|1371
|2005.04.08 02:56
|modify
|444
|0.10
|202.86
|207.86
|202.79
|1372
|2005.04.08 03:04
|t/p
|444
|0.10
|202.79
|207.86
|202.79
|0.59
|554.31
|1373
|2005.04.08 03:05
|sell
|445
|0.10
|202.69
|0.00
|0.00
|1374
|2005.04.08 03:05
|modify
|445
|0.10
|202.69
|207.69
|202.62
|1375
|2005.04.19 12:16
|sell
|446
|0.50
|204.92
|0.00
|0.00
|1376
|2005.04.19 12:16
|modify
|446
|0.50
|204.92
|209.55
|204.48
|1377
|2005.04.19 12:16
|modify
|445
|0.10
|202.69
|209.55
|204.48
|1378
|2005.04.20 13:42
|t/p
|445
|0.10
|204.48
|209.55
|204.48
|-17.59
|536.72
|1379
|2005.04.20 13:42
|t/p
|446
|0.50
|204.48
|209.55
|204.48
|17.24
|553.96
|1380
|2005.04.20 13:43
|sell
|447
|0.10
|204.39
|0.00
|0.00
|1381
|2005.04.20 13:43
|modify
|447
|0.10
|204.39
|209.39
|204.32
|1382
|2005.04.21 17:28
|t/p
|447
|0.10
|204.32
|209.39
|204.32
|-0.17
|553.79
|1383
|2005.04.21 17:29
|sell
|448
|0.10
|204.29
|0.00
|0.00
|1384
|2005.04.21 17:29
|modify
|448
|0.10
|204.29
|209.29
|204.22
|1385
|2005.04.21 17:34
|t/p
|448
|0.10
|204.22
|209.29
|204.22
|0.59
|554.38
|1386
|2005.04.21 17:35
|buy
|449
|0.10
|204.31
|0.00
|0.00
|1387
|2005.04.21 17:35
|modify
|449
|0.10
|204.31
|199.31
|204.38
|1388
|2005.05.02 15:56
|s/l
|449
|0.10
|199.31
|199.31
|204.38
|-40.12
|514.26
|1389
|2005.05.02 15:57
|sell
|450
|0.10
|199.30
|0.00
|0.00
|1390
|2005.05.02 15:57
|modify
|450
|0.10
|199.30
|204.30
|199.23
|1391
|2005.05.02 15:58
|sell
|451
|0.50
|199.38
|0.00
|0.00
|1392
|2005.05.02 15:58
|modify
|451
|0.50
|199.38
|204.37
|199.30
|1393
|2005.05.02 15:58
|modify
|450
|0.10
|199.30
|204.37
|199.30
|1394
|2005.05.02 16:03
|t/p
|450
|0.10
|199.30
|204.37
|199.30
|0.00
|514.26
|1395
|2005.05.02 16:03
|t/p
|451
|0.50
|199.30
|204.37
|199.30
|3.37
|517.63
|1396
|2005.05.02 16:04
|buy
|452
|0.10
|199.34
|0.00
|0.00
|1397
|2005.05.02 16:04
|modify
|452
|0.10
|199.34
|194.34
|199.41
|1398
|2005.05.13 03:29
|t/p
|452
|0.10
|199.41
|194.34
|199.41
|3.39
|521.02
|1399
|2005.05.13 03:30
|buy
|453
|0.10
|199.48
|0.00
|0.00
|1400
|2005.05.13 03:30
|modify
|453
|0.10
|199.48
|194.48
|199.55
|1401
|2005.06.06 15:03
|s/l
|453
|0.10
|194.48
|194.48
|199.55
|-37.33
|483.69
|1402
|2005.06.06 15:04
|sell
|454
|0.10
|194.52
|0.00
|0.00
|1403
|2005.06.06 15:04
|modify
|454
|0.10
|194.52
|199.52
|194.45
|1404
|2005.06.06 15:05
|sell
|455
|0.50
|194.49
|0.00
|0.00
|1405
|2005.06.06 15:05
|modify
|455
|0.50
|194.49
|199.50
|194.43
|1406
|2005.06.06 15:05
|modify
|454
|0.10
|194.52
|199.50
|194.43
|1407
|2005.06.06 16:00
|t/p
|454
|0.10
|194.43
|199.50
|194.43
|0.76
|484.45
|1408
|2005.06.06 16:00
|t/p
|455
|0.50
|194.43
|199.50
|194.43
|2.53
|486.98
|1409
|2005.06.06 16:01
|sell
|456
|0.10
|194.33
|0.00
|0.00
|1410
|2005.06.06 16:01
|modify
|456
|0.10
|194.33
|199.33
|194.26
|1411
|2005.06.06 16:59
|t/p
|456
|0.10
|194.26
|199.33
|194.26
|0.59
|487.57
|1412
|2005.06.06 17:00
|sell
|457
|0.10
|194.13
|0.00
|0.00
|1413
|2005.06.06 17:00
|modify
|457
|0.10
|194.13
|199.13
|194.06
|1414
|2005.06.07 10:49
|sell
|458
|0.50
|195.35
|0.00
|0.00
|1415
|2005.06.07 10:49
|modify
|458
|0.50
|195.35
|200.15
|195.08
|1416
|2005.06.07 10:49
|modify
|457
|0.10
|194.13
|200.15
|195.08
|1417
|2005.06.07 15:39
|t/p
|457
|0.10
|195.08
|200.15
|195.08
|-8.24
|479.33
|1418
|2005.06.07 15:39
|t/p
|458
|0.50
|195.08
|200.15
|195.08
|11.36
|490.69
|1419
|2005.06.07 15:40
|sell
|459
|0.10
|194.95
|0.00
|0.00
|1420
|2005.06.07 15:40
|modify
|459
|0.10
|194.95
|199.95
|194.88
|1421
|2005.06.08 04:38
|sell
|460
|0.50
|196.21
|0.00
|0.00
|1422
|2005.06.08 04:38
|modify
|460
|0.50
|196.21
|201.00
|195.93
|1423
|2005.06.08 04:38
|modify
|459
|0.10
|194.95
|201.00
|195.93
|1424
|2005.06.08 18:43
|t/p
|459
|0.10
|195.93
|201.00
|195.93
|-8.49
|482.19
|1425
|2005.06.08 18:43
|t/p
|460
|0.50
|195.93
|201.00
|195.93
|11.78
|493.97
|1426
|2005.06.08 18:44
|sell
|461
|0.10
|195.83
|0.00
|0.00
|1427
|2005.06.08 18:44
|modify
|461
|0.10
|195.83
|200.83
|195.76
|1428
|2005.06.08 20:12
|t/p
|461
|0.10
|195.76
|200.83
|195.76
|0.59
|494.56
|1429
|2005.06.08 20:13
|sell
|462
|0.10
|195.66
|0.00
|0.00
|1430
|2005.06.08 20:13
|modify
|462
|0.10
|195.66
|200.66
|195.59
|1431
|2005.06.08 22:52
|t/p
|462
|0.10
|195.59
|200.66
|195.59
|0.59
|495.15
|1432
|2005.06.08 22:53
|buy
|463
|0.10
|195.63
|0.00
|0.00
|1433
|2005.06.08 22:53
|modify
|463
|0.10
|195.63
|190.63
|195.70
|1434
|2005.06.09 01:31
|t/p
|463
|0.10
|195.70
|190.63
|195.70
|1.23
|496.38
|1435
|2005.06.09 01:32
|buy
|464
|0.10
|195.78
|0.00
|0.00
|1436
|2005.06.09 01:32
|modify
|464
|0.10
|195.78
|190.78
|195.85
|1437
|2005.06.09 01:47
|t/p
|464
|0.10
|195.85
|190.78
|195.85
|0.59
|496.97
|1438
|2005.06.09 01:48
|buy
|465
|0.10
|195.93
|0.00
|0.00
|1439
|2005.06.09 01:48
|modify
|465
|0.10
|195.93
|190.93
|196.00
|1440
|2005.06.09 15:23
|t/p
|465
|0.10
|196.00
|190.93
|196.00
|0.59
|497.56
|1441
|2005.06.09 15:24
|buy
|466
|0.10
|196.05
|0.00
|0.00
|1442
|2005.06.09 15:24
|modify
|466
|0.10
|196.05
|191.05
|196.12
|1443
|2005.06.09 15:31
|t/p
|466
|0.10
|196.12
|191.05
|196.12
|0.59
|498.15
|1444
|2005.06.09 15:32
|sell
|467
|0.10
|196.09
|0.00
|0.00
|1445
|2005.06.09 15:32
|modify
|467
|0.10
|196.09
|201.09
|196.02
|1446
|2005.06.09 15:33
|sell
|468
|0.50
|196.08
|0.00
|0.00
|1447
|2005.06.09 15:33
|modify
|468
|0.50
|196.08
|201.08
|196.01
|1448
|2005.06.09 15:33
|modify
|467
|0.10
|196.09
|201.08
|196.01
|1449
|2005.06.09 15:57
|t/p
|467
|0.10
|196.01
|201.08
|196.01
|0.67
|498.82
|1450
|2005.06.09 15:57
|t/p
|468
|0.50
|196.01
|201.08
|196.01
|2.94
|501.76
|1451
|2005.06.09 15:58
|sell
|469
|0.10
|195.95
|0.00
|0.00
|1452
|2005.06.09 15:58
|modify
|469
|0.10
|195.95
|200.95
|195.88
|1453
|2005.06.09 16:25
|t/p
|469
|0.10
|195.88
|200.95
|195.88
|0.59
|502.35
|1454
|2005.06.09 16:26
|sell
|470
|0.10
|195.86
|0.00
|0.00
|1455
|2005.06.09 16:26
|modify
|470
|0.10
|195.86
|200.86
|195.79
|1456
|2005.06.09 16:30
|t/p
|470
|0.10
|195.79
|200.86
|195.79
|0.59
|502.94
|1457
|2005.06.09 16:31
|buy
|471
|0.10
|195.82
|0.00
|0.00
|1458
|2005.06.09 16:31
|modify
|471
|0.10
|195.82
|190.82
|195.89
|1459
|2005.06.09 16:43
|t/p
|471
|0.10
|195.89
|190.82
|195.89
|0.59
|503.53
|1460
|2005.06.09 16:44
|buy
|472
|0.10
|195.99
|0.00
|0.00
|1461
|2005.06.09 16:44
|modify
|472
|0.10
|195.99
|190.99
|196.06
|1462
|2005.06.10 02:15
|t/p
|472
|0.10
|196.06
|190.99
|196.06
|0.81
|504.33
|1463
|2005.06.10 02:16
|buy
|473
|0.10
|196.15
|0.00
|0.00
|1464
|2005.06.10 02:16
|modify
|473
|0.10
|196.15
|191.15
|196.22
|1465
|2005.06.10 11:59
|t/p
|473
|0.10
|196.22
|191.15
|196.22
|0.59
|504.92
|1466
|2005.06.10 12:00
|sell
|474
|0.10
|196.19
|0.00
|0.00
|1467
|2005.06.10 12:00
|modify
|474
|0.10
|196.19
|201.19
|196.12
|1468
|2005.06.10 12:01
|sell
|475
|0.50
|196.18
|0.00
|0.00
|1469
|2005.06.10 12:01
|modify
|475
|0.50
|196.18
|201.18
|196.11
|1470
|2005.06.10 12:01
|modify
|474
|0.10
|196.19
|201.18
|196.11
|1471
|2005.06.10 13:01
|t/p
|474
|0.10
|196.11
|201.18
|196.11
|0.67
|505.59
|1472
|2005.06.10 13:01
|t/p
|475
|0.50
|196.11
|201.18
|196.11
|2.95
|508.54
|1473
|2005.06.10 13:02
|sell
|476
|0.10
|195.99
|0.00
|0.00
|1474
|2005.06.10 13:02
|modify
|476
|0.10
|195.99
|200.99
|195.92
|1475
|2005.06.13 11:56
|sell
|477
|0.50
|197.04
|0.00
|0.00
|1476
|2005.06.13 11:56
|modify
|477
|0.50
|197.04
|201.86
|196.79
|1477
|2005.06.13 11:56
|modify
|476
|0.10
|195.99
|201.86
|196.79
|1478
|2005.06.13 19:02
|sell
|478
|2.50
|197.89
|0.00
|0.00
|1479
|2005.06.13 19:02
|modify
|478
|2.50
|197.89
|202.69
|197.62
|1480
|2005.06.13 19:02
|modify
|477
|0.50
|197.04
|202.69
|197.62
|1481
|2005.06.13 19:02
|modify
|476
|0.10
|195.99
|202.69
|197.62
|1482
|2005.06.14 01:40
|t/p
|476
|0.10
|197.62
|202.69
|197.62
|-14.22
|494.33
|1483
|2005.06.14 01:40
|t/p
|477
|0.50
|197.62
|202.69
|197.62
|-25.66
|468.67
|1484
|2005.06.14 01:40
|t/p
|478
|2.50
|197.62
|202.69
|197.62
|50.43
|519.10
|1485
|2005.06.14 01:41
|sell
|479
|0.10
|197.53
|0.00
|0.00
|1486
|2005.06.14 01:41
|modify
|479
|0.10
|197.53
|202.53
|197.46
|1487
|2005.06.14 06:49
|t/p
|479
|0.10
|197.46
|202.53
|197.46
|0.59
|519.69
|1488
|2005.06.14 06:50
|sell
|480
|0.10
|197.38
|0.00
|0.00
|1489
|2005.06.14 06:50
|modify
|480
|0.10
|197.38
|202.38
|197.31
|1490
|2005.06.15 16:02
|sell
|481
|0.50
|198.78
|0.00
|0.00
|1491
|2005.06.15 16:02
|modify
|481
|0.50
|198.78
|203.55
|198.48
|1492
|2005.06.15 16:02
|modify
|480
|0.10
|197.38
|203.55
|198.48
|1493
|2005.06.16 16:13
|t/p
|480
|0.10
|198.48
|203.55
|198.48
|-10.27
|509.42
|1494
|2005.06.16 16:13
|t/p
|481
|0.50
|198.48
|203.55
|198.48
|8.81
|518.23
|1495
|2005.06.16 16:14
|sell
|482
|0.10
|198.38
|0.00
|0.00
|1496
|2005.06.16 16:14
|modify
|482
|0.10
|198.38
|203.38
|198.31
|1497
|2005.06.17 01:55
|t/p
|482
|0.10
|198.31
|203.38
|198.31
|0.34
|518.57
|1498
|2005.06.17 01:56
|sell
|483
|0.10
|198.21
|0.00
|0.00
|1499
|2005.06.17 01:56
|modify
|483
|0.10
|198.21
|203.21
|198.14
|1500
|2005.06.17 01:59
|t/p
|483
|0.10
|198.14
|203.21
|198.14
|0.59
|519.16
|1501
|2005.06.17 02:00
|sell
|484
|0.10
|198.00
|0.00
|0.00
|1502
|2005.06.17 02:00
|modify
|484
|0.10
|198.00
|203.00
|197.93
|1503
|2005.06.20 17:31
|sell
|485
|0.50
|199.63
|0.00
|0.00
|1504
|2005.06.20 17:31
|modify
|485
|0.50
|199.63
|204.36
|199.29
|1505
|2005.06.20 17:31
|modify
|484
|0.10
|198.00
|204.36
|199.29
|1506
|2005.06.21 01:24
|t/p
|484
|0.10
|199.29
|204.36
|199.29
|-11.36
|507.80
|1507
|2005.06.21 01:24
|t/p
|485
|0.50
|199.29
|204.36
|199.29
|13.03
|520.83
|1508
|2005.06.21 01:25
|sell
|486
|0.10
|199.15
|0.00
|0.00
|1509
|2005.06.21 01:25
|modify
|486
|0.10
|199.15
|204.15
|199.08
|1510
|2005.06.21 02:47
|t/p
|486
|0.10
|199.08
|204.15
|199.08
|0.59
|521.42
|1511
|2005.06.21 02:48
|sell
|487
|0.10
|198.97
|0.00
|0.00
|1512
|2005.06.21 02:48
|modify
|487
|0.10
|198.97
|203.97
|198.90
|1513
|2005.06.21 10:43
|t/p
|487
|0.10
|198.90
|203.97
|198.90
|0.58
|522.00
|1514
|2005.06.21 10:44
|sell
|488
|0.10
|198.84
|0.00
|0.00
|1515
|2005.06.21 10:44
|modify
|488
|0.10
|198.84
|203.84
|198.77
|1516
|2005.06.21 11:01
|t/p
|488
|0.10
|198.77
|203.84
|198.77
|0.59
|522.59
|1517
|2005.06.21 11:02
|sell
|489
|0.10
|198.69
|0.00
|0.00
|1518
|2005.06.21 11:02
|modify
|489
|0.10
|198.69
|203.69
|198.62
|1519
|2005.06.21 15:04
|t/p
|489
|0.10
|198.62
|203.69
|198.62
|0.59
|523.18
|1520
|2005.06.21 15:05
|sell
|490
|0.10
|198.40
|0.00
|0.00
|1521
|2005.06.21 15:05
|modify
|490
|0.10
|198.40
|203.40
|198.33
|1522
|2005.06.21 15:19
|t/p
|490
|0.10
|198.33
|203.40
|198.33
|0.59
|523.77
|1523
|2005.06.21 15:20
|sell
|491
|0.10
|198.20
|0.00
|0.00
|1524
|2005.06.21 15:20
|modify
|491
|0.10
|198.20
|203.20
|198.13
|1525
|2005.06.21 15:21
|t/p
|491
|0.10
|198.13
|203.20
|198.13
|0.59
|524.36
|1526
|2005.06.21 15:22
|buy
|492
|0.10
|198.18
|0.00
|0.00
|1527
|2005.06.21 15:22
|modify
|492
|0.10
|198.18
|193.18
|198.25
|1528
|2005.06.22 01:23
|t/p
|492
|0.10
|198.25
|193.18
|198.25
|0.81
|525.16
|1529
|2005.06.22 01:24
|buy
|493
|0.10
|198.34
|0.00
|0.00
|1530
|2005.06.22 01:24
|modify
|493
|0.10
|198.34
|193.34
|198.41
|1531
|2005.06.22 01:37
|t/p
|493
|0.10
|198.41
|193.34
|198.41
|0.58
|525.74
|1532
|2005.06.22 01:38
|buy
|494
|0.10
|198.48
|0.00
|0.00
|1533
|2005.06.22 01:38
|modify
|494
|0.10
|198.48
|193.48
|198.55
|1534
|2005.06.22 08:56
|t/p
|494
|0.10
|198.55
|193.48
|198.55
|0.59
|526.33
|1535
|2005.06.22 08:57
|buy
|495
|0.10
|198.64
|0.00
|0.00
|1536
|2005.06.22 08:57
|modify
|495
|0.10
|198.64
|193.64
|198.71
|1537
|2005.06.22 10:16
|t/p
|495
|0.10
|198.71
|193.64
|198.71
|0.59
|526.92
|1538
|2005.06.22 10:17
|buy
|496
|0.10
|198.79
|0.00
|0.00
|1539
|2005.06.22 10:17
|modify
|496
|0.10
|198.79
|193.79
|198.86
|1540
|2005.06.24 10:21
|t/p
|496
|0.10
|198.86
|193.79
|198.86
|1.45
|528.38
|1541
|2005.06.24 10:22
|buy
|497
|0.10
|198.94
|0.00
|0.00
|1542
|2005.06.24 10:22
|modify
|497
|0.10
|198.94
|193.94
|199.01
|1543
|2005.06.24 13:25
|t/p
|497
|0.10
|199.01
|193.94
|199.01
|0.59
|528.97
|1544
|2005.06.24 13:26
|buy
|498
|0.10
|199.10
|0.00
|0.00
|1545
|2005.06.24 13:26
|modify
|498
|0.10
|199.10
|194.10
|199.17
|1546
|2005.06.24 16:26
|t/p
|498
|0.10
|199.17
|194.10
|199.17
|0.59
|529.56
|1547
|2005.06.24 16:27
|buy
|499
|0.10
|199.22
|0.00
|0.00
|1548
|2005.06.24 16:27
|modify
|499
|0.10
|199.22
|194.22
|199.29
|1549
|2005.06.27 03:13
|t/p
|499
|0.10
|199.29
|194.22
|199.29
|0.81
|530.36
|1550
|2005.06.27 03:14
|buy
|500
|0.10
|199.41
|0.00
|0.00
|1551
|2005.06.27 03:14
|modify
|500
|0.10
|199.41
|194.41
|199.48
|1552
|2005.06.27 08:28
|t/p
|500
|0.10
|199.48
|194.41
|199.48
|0.59
|530.95
|1553
|2005.06.27 08:29
|buy
|501
|0.10
|199.59
|0.00
|0.00
|1554
|2005.06.27 08:29
|modify
|501
|0.10
|199.59
|194.59
|199.66
|1555
|2005.06.27 08:37
|t/p
|501
|0.10
|199.66
|194.59
|199.66
|0.59
|531.54
|1556
|2005.06.27 08:38
|buy
|502
|0.10
|199.70
|0.00
|0.00
|1557
|2005.06.27 08:38
|modify
|502
|0.10
|199.70
|194.70
|199.77
|1558
|2005.06.27 08:40
|t/p
|502
|0.10
|199.77
|194.70
|199.77
|0.59
|532.13
|1559
|2005.06.27 08:41
|buy
|503
|0.10
|199.83
|0.00
|0.00
|1560
|2005.06.27 08:41
|modify
|503
|0.10
|199.83
|194.83
|199.90
|1561
|2005.06.27 11:39
|t/p
|503
|0.10
|199.90
|194.83
|199.90
|0.59
|532.72
|1562
|2005.06.27 11:40
|buy
|504
|0.10
|199.97
|0.00
|0.00
|1563
|2005.06.27 11:40
|modify
|504
|0.10
|199.97
|194.97
|200.04
|1564
|2005.06.27 13:06
|t/p
|504
|0.10
|200.04
|194.97
|200.04
|0.59
|533.31
|1565
|2005.06.27 13:07
|buy
|505
|0.10
|200.13
|0.00
|0.00
|1566
|2005.06.27 13:07
|modify
|505
|0.10
|200.13
|195.13
|200.20
|1567
|2005.06.28 07:48
|t/p
|505
|0.10
|200.20
|195.13
|200.20
|0.80
|534.11
|1568
|2005.06.28 07:49
|buy
|506
|0.10
|200.31
|0.00
|0.00
|1569
|2005.06.28 07:49
|modify
|506
|0.10
|200.31
|195.31
|200.38
|1570
|2005.07.07 11:19
|s/l
|506
|0.10
|195.31
|195.31
|200.38
|-39.70
|494.41
|1571
|2005.07.07 11:20
|sell
|507
|0.10
|195.03
|0.00
|0.00
|1572
|2005.07.07 11:20
|modify
|507
|0.10
|195.03
|200.03
|194.96
|1573
|2005.07.07 11:21
|sell
|508
|0.50
|195.02
|0.00
|0.00
|1574
|2005.07.07 11:21
|modify
|508
|0.50
|195.02
|200.02
|194.95
|1575
|2005.07.07 11:21
|modify
|507
|0.10
|195.03
|200.02
|194.95
|1576
|2005.07.07 11:24
|t/p
|507
|0.10
|194.95
|200.02
|194.95
|0.67
|495.08
|1577
|2005.07.07 11:24
|t/p
|508
|0.50
|194.95
|200.02
|194.95
|2.95
|498.03
|1578
|2005.07.07 11:25
|sell
|509
|0.10
|194.73
|0.00
|0.00
|1579
|2005.07.07 11:25
|modify
|509
|0.10
|194.73
|199.73
|194.66
|1580
|2005.07.07 11:51
|t/p
|509
|0.10
|194.66
|199.73
|194.66
|0.59
|498.62
|1581
|2005.07.07 11:52
|sell
|510
|0.10
|194.53
|0.00
|0.00
|1582
|2005.07.07 11:52
|modify
|510
|0.10
|194.53
|199.53
|194.46
|1583
|2005.07.11 16:47
|sell
|511
|0.50
|195.87
|0.00
|0.00
|1584
|2005.07.11 16:47
|modify
|511
|0.50
|195.87
|200.65
|195.58
|1585
|2005.07.11 16:47
|modify
|510
|0.10
|194.53
|200.65
|195.58
|1586
|2005.07.12 14:23
|sell
|512
|2.50
|196.76
|0.00
|0.00
|1587
|2005.07.12 14:23
|modify
|512
|2.50
|196.76
|201.54
|196.47
|1588
|2005.07.12 14:23
|modify
|511
|0.50
|195.87
|201.54
|196.47
|1589
|2005.07.12 14:23
|modify
|510
|0.10
|194.53
|201.54
|196.47
|1590
|2005.07.12 15:48
|t/p
|510
|0.10
|196.47
|201.54
|196.47
|-17.07
|481.55
|1591
|2005.07.12 15:48
|t/p
|511
|0.50
|196.47
|201.54
|196.47
|-26.50
|455.05
|1592
|2005.07.12 15:48
|t/p
|512
|2.50
|196.47
|201.54
|196.47
|60.99
|516.04
|1593
|2005.07.12 15:49
|buy
|513
|0.10
|196.53
|0.00
|0.00
|1594
|2005.07.12 15:49
|modify
|513
|0.10
|196.53
|191.53
|196.60
|1595
|2005.07.12 16:09
|t/p
|513
|0.10
|196.60
|191.53
|196.60
|0.59
|516.63
|1596
|2005.07.12 16:10
|buy
|514
|0.10
|196.68
|0.00
|0.00
|1597
|2005.07.12 16:10
|modify
|514
|0.10
|196.68
|191.68
|196.75
|1598
|2005.07.12 17:21
|t/p
|514
|0.10
|196.75
|191.68
|196.75
|0.59
|517.22
|1599
|2005.07.12 17:22
|buy
|515
|0.10
|196.82
|0.00
|0.00
|1600
|2005.07.12 17:22
|modify
|515
|0.10
|196.82
|191.82
|196.89
|1601
|2005.07.12 17:55
|t/p
|515
|0.10
|196.89
|191.82
|196.89
|0.59
|517.81
|1602
|2005.07.12 17:56
|buy
|516
|0.10
|196.95
|0.00
|0.00
|1603
|2005.07.12 17:56
|modify
|516
|0.10
|196.95
|191.95
|197.02
|1604
|2005.07.12 18:45
|t/p
|516
|0.10
|197.02
|191.95
|197.02
|0.59
|518.40
|1605
|2005.07.12 18:46
|buy
|517
|0.10
|197.08
|0.00
|0.00
|1606
|2005.07.12 18:46
|modify
|517
|0.10
|197.08
|192.08
|197.15
|1607
|2005.07.12 18:55
|t/p
|517
|0.10
|197.15
|192.08
|197.15
|0.58
|518.98
|1608
|2005.07.12 18:56
|buy
|518
|0.10
|197.22
|0.00
|0.00
|1609
|2005.07.12 18:56
|modify
|518
|0.10
|197.22
|192.22
|197.29
|1610
|2005.07.13 01:23
|t/p
|518
|0.10
|197.29
|192.22
|197.29
|0.81
|519.78
|1611
|2005.07.13 01:24
|buy
|519
|0.10
|197.28
|0.00
|0.00
|1612
|2005.07.13 01:24
|modify
|519
|0.10
|197.28
|192.28
|197.35
|1613
|2005.07.13 08:53
|t/p
|519
|0.10
|197.35
|192.28
|197.35
|0.59
|520.37
|1614
|2005.07.13 08:54
|buy
|520
|0.10
|197.45
|0.00
|0.00
|1615
|2005.07.13 08:54
|modify
|520
|0.10
|197.45
|192.45
|197.52
|1616
|2005.07.14 00:49
|t/p
|520
|0.10
|197.52
|192.45
|197.52
|1.24
|521.61
|1617
|2005.07.14 00:50
|buy
|521
|0.10
|197.58
|0.00
|0.00
|1618
|2005.07.14 00:50
|modify
|521
|0.10
|197.58
|192.58
|197.65
|1619
|2005.07.14 16:00
|t/p
|521
|0.10
|197.65
|192.58
|197.65
|0.59
|522.20
|1620
|2005.07.14 16:01
|buy
|522
|0.10
|197.69
|0.00
|0.00
|1621
|2005.07.14 16:01
|modify
|522
|0.10
|197.69
|192.69
|197.76
|1622
|2005.07.21 18:14
|s/l
|522
|0.10
|192.69
|192.69
|197.76
|-40.56
|481.64
|1623
|2005.07.21 18:15
|sell
|523
|0.10
|192.71
|0.00
|0.00
|1624
|2005.07.21 18:15
|modify
|523
|0.10
|192.71
|197.71
|192.64
|1625
|2005.07.21 18:16
|sell
|524
|0.50
|192.83
|0.00
|0.00
|1626
|2005.07.21 18:16
|modify
|524
|0.50
|192.83
|197.81
|192.74
|1627
|2005.07.21 18:16
|modify
|523
|0.10
|192.71
|197.81
|192.74
|1628
|2005.07.21 19:42
|sell
|525
|2.50
|193.69
|0.00
|0.00
|1629
|2005.07.21 19:42
|modify
|525
|2.50
|193.69
|198.52
|193.45
|1630
|2005.07.21 19:42
|modify
|524
|0.50
|192.83
|198.52
|193.45
|1631
|2005.07.21 19:42
|modify
|523
|0.10
|192.71
|198.52
|193.45
|1632
|2005.07.21 19:58
|t/p
|523
|0.10
|193.45
|198.52
|193.45
|-6.22
|475.42
|1633
|2005.07.21 19:58
|t/p
|524
|0.50
|193.45
|198.52
|193.45
|-26.08
|449.34
|1634
|2005.07.21 19:58
|t/p
|525
|2.50
|193.45
|198.52
|193.45
|50.47
|499.81
|1635
|2005.07.21 19:59
|sell
|526
|0.10
|193.31
|0.00
|0.00
|1636
|2005.07.21 19:59
|modify
|526
|0.10
|193.31
|198.31
|193.24
|1637
|2005.07.21 21:51
|t/p
|526
|0.10
|193.24
|198.31
|193.24
|0.59
|500.40
|1638
|2005.07.21 21:51
|buy
|527
|0.10
|193.23
|0.00
|0.00
|1639
|2005.07.21 21:51
|modify
|527
|0.10
|193.23
|188.23
|193.30
|1640
|2005.07.21 21:54
|t/p
|527
|0.10
|193.30
|188.23
|193.30
|0.59
|500.99
|1641
|2005.07.21 21:55
|buy
|528
|0.10
|193.34
|0.00
|0.00
|1642
|2005.07.21 21:55
|modify
|528
|0.10
|193.34
|188.34
|193.41
|1643
|2005.07.21 23:53
|t/p
|528
|0.10
|193.41
|188.34
|193.41
|0.59
|501.58
|1644
|2005.07.21 23:54
|sell
|529
|0.10
|193.35
|0.00
|0.00
|1645
|2005.07.21 23:54
|modify
|529
|0.10
|193.35
|198.35
|193.28
|1646
|2005.07.21 23:55
|sell
|530
|0.50
|193.36
|0.00
|0.00
|1647
|2005.07.21 23:55
|modify
|530
|0.50
|193.36
|198.36
|193.29
|1648
|2005.07.21 23:55
|modify
|529
|0.10
|193.35
|198.36
|193.29
|1649
|2005.07.22 02:30
|sell
|531
|2.50
|194.27
|0.00
|0.00
|1650
|2005.07.22 02:30
|modify
|531
|2.50
|194.27
|199.09
|194.02
|1651
|2005.07.22 02:30
|modify
|530
|0.50
|193.36
|199.09
|194.02
|1652
|2005.07.22 02:30
|modify
|529
|0.10
|193.35
|199.09
|194.02
|1653
|2005.07.22 14:28
|t/p
|529
|0.10
|194.02
|199.09
|194.02
|-5.89
|495.68
|1654
|2005.07.22 14:28
|t/p
|530
|0.50
|194.02
|199.09
|194.02
|-29.03
|466.65
|1655
|2005.07.22 14:28
|t/p
|531
|2.50
|194.02
|199.09
|194.02
|52.57
|519.22
|1656
|2005.07.22 14:29
|sell
|532
|0.10
|193.88
|0.00
|0.00
|1657
|2005.07.22 14:29
|modify
|532
|0.10
|193.88
|198.88
|193.81
|1658
|2005.07.22 15:40
|t/p
|532
|0.10
|193.81
|198.88
|193.81
|0.59
|519.81
|1659
|2005.07.22 15:41
|sell
|533
|0.10
|193.71
|0.00
|0.00
|1660
|2005.07.22 15:41
|modify
|533
|0.10
|193.71
|198.71
|193.64
|1661
|2005.07.22 15:44
|t/p
|533
|0.10
|193.64
|198.71
|193.64
|0.59
|520.40
|1662
|2005.07.22 15:45
|sell
|534
|0.10
|193.56
|0.00
|0.00
|1663
|2005.07.22 15:45
|modify
|534
|0.10
|193.56
|198.56
|193.49
|1664
|2005.07.22 15:52
|t/p
|534
|0.10
|193.49
|198.56
|193.49
|0.59
|520.99
|1665
|2005.07.22 15:53
|sell
|535
|0.10
|193.34
|0.00
|0.00
|1666
|2005.07.22 15:53
|modify
|535
|0.10
|193.34
|198.34
|193.27
|1667
|2005.07.22 17:12
|t/p
|535
|0.10
|193.27
|198.34
|193.27
|0.59
|521.58
|1668
|2005.07.22 17:13
|sell
|536
|0.10
|193.20
|0.00
|0.00
|1669
|2005.07.22 17:13
|modify
|536
|0.10
|193.20
|198.20
|193.13
|1670
|2005.07.22 18:18
|t/p
|536
|0.10
|193.13
|198.20
|193.13
|0.59
|522.17
|1671
|2005.07.22 18:19
|sell
|537
|0.10
|193.08
|0.00
|0.00
|1672
|2005.07.22 18:19
|modify
|537
|0.10
|193.08
|198.08
|193.01
|1673
|2005.07.26 12:22
|sell
|538
|0.50
|195.12
|0.00
|0.00
|1674
|2005.07.26 12:22
|modify
|538
|0.50
|195.12
|199.78
|194.71
|1675
|2005.07.26 12:22
|modify
|537
|0.10
|193.08
|199.78
|194.71
|1676
|2005.07.27 15:09
|sell
|539
|2.50
|196.02
|0.00
|0.00
|1677
|2005.07.27 15:09
|modify
|539
|2.50
|196.02
|200.78
|195.71
|1678
|2005.07.27 15:09
|modify
|538
|0.50
|195.12
|200.78
|195.71
|1679
|2005.07.27 15:09
|modify
|537
|0.10
|193.08
|200.78
|195.71
|1680
|2005.07.27 15:52
|t/p
|537
|0.10
|195.71
|200.78
|195.71
|-22.88
|499.29
|1681
|2005.07.27 15:52
|t/p
|538
|0.50
|195.71
|200.78
|195.71
|-26.08
|473.21
|1682
|2005.07.27 15:52
|t/p
|539
|2.50
|195.71
|200.78
|195.71
|65.19
|538.40
|1683
|2005.07.27 15:53
|sell
|540
|0.10
|195.63
|0.00
|0.00
|1684
|2005.07.27 15:53
|modify
|540
|0.10
|195.63
|200.63
|195.56
|1685
|2005.07.28 14:13
|sell
|541
|0.50
|196.88
|0.00
|0.00
|1686
|2005.07.28 14:13
|modify
|541
|0.50
|196.88
|201.67
|196.60
|1687
|2005.07.28 14:13
|modify
|540
|0.10
|195.63
|201.67
|196.60
|1688
|2005.07.29 08:33
|t/p
|540
|0.10
|196.60
|201.67
|196.60
|-9.18
|529.22
|1689
|2005.07.29 08:33
|t/p
|541
|0.50
|196.60
|201.67
|196.60
|10.51
|539.73
|1690
|2005.07.29 08:34
|sell
|542
|0.10
|196.50
|0.00
|0.00
|1691
|2005.07.29 08:34
|modify
|542
|0.10
|196.50
|201.50
|196.43
|1692
|2005.07.29 22:56
|sell
|543
|0.50
|197.74
|0.00
|0.00
|1693
|2005.07.29 22:56
|modify
|543
|0.50
|197.74
|202.53
|197.46
|1694
|2005.07.29 22:56
|modify
|542
|0.10
|196.50
|202.53
|197.46
|1695
|2005.08.01 10:22
|t/p
|542
|0.10
|197.46
|202.53
|197.46
|-8.32
|531.41
|1696
|2005.08.01 10:22
|t/p
|543
|0.50
|197.46
|202.53
|197.46
|10.51
|541.92
|1697
|2005.08.01 10:23
|sell
|544
|0.10
|197.40
|0.00
|0.00
|1698
|2005.08.01 10:23
|modify
|544
|0.10
|197.40
|202.40
|197.33
|1699
|2005.08.01 17:38
|sell
|545
|0.50
|198.60
|0.00
|0.00
|1700
|2005.08.01 17:38
|modify
|545
|0.50
|198.60
|203.40
|198.33
|1701
|2005.08.01 17:38
|modify
|544
|0.10
|197.40
|203.40
|198.33
|1702
|2005.08.02 01:12
|t/p
|544
|0.10
|198.33
|203.40
|198.33
|-8.07
|533.85
|1703
|2005.08.02 01:12
|t/p
|545
|0.50
|198.33
|203.40
|198.33
|10.09
|543.94
|1704
|2005.08.02 01:13
|buy
|546
|0.10
|198.32
|0.00
|0.00
|1705
|2005.08.02 01:13
|modify
|546
|0.10
|198.32
|193.32
|198.39
|1706
|2005.08.02 01:28
|t/p
|546
|0.10
|198.39
|193.32
|198.39
|0.59
|544.53
|1707
|2005.08.02 01:28
|buy
|547
|0.10
|198.49
|0.00
|0.00
|1708
|2005.08.02 01:28
|modify
|547
|0.10
|198.49
|193.49
|198.56
|1709
|2005.08.05 05:33
|t/p
|547
|0.10
|198.56
|193.49
|198.56
|1.67
|546.19
|1710
|2005.08.05 05:34
|buy
|548
|0.10
|198.68
|0.00
|0.00
|1711
|2005.08.05 05:34
|modify
|548
|0.10
|198.68
|193.68
|198.75
|1712
|2005.08.05 13:28
|t/p
|548
|0.10
|198.75
|193.68
|198.75
|0.59
|546.78
|1713
|2005.08.05 13:29
|buy
|549
|0.10
|198.84
|0.00
|0.00
|1714
|2005.08.05 13:29
|modify
|549
|0.10
|198.84
|193.84
|198.91
|1715
|2005.08.05 17:08
|t/p
|549
|0.10
|198.91
|193.84
|198.91
|0.59
|547.37
|1716
|2005.08.05 17:09
|buy
|550
|0.10
|199.00
|0.00
|0.00
|1717
|2005.08.05 17:09
|modify
|550
|0.10
|199.00
|194.00
|199.07
|1718
|2005.08.05 19:39
|t/p
|550
|0.10
|199.07
|194.00
|199.07
|0.59
|547.96
|1719
|2005.08.05 19:40
|buy
|551
|0.10
|199.11
|0.00
|0.00
|1720
|2005.08.05 19:40
|modify
|551
|0.10
|199.11
|194.11
|199.18
|1721
|2005.08.05 20:20
|t/p
|551
|0.10
|199.18
|194.11
|199.18
|0.59
|548.55
|1722
|2005.08.05 20:21
|sell
|552
|0.10
|199.14
|0.00
|0.00
|1723
|2005.08.05 20:21
|modify
|552
|0.10
|199.14
|204.14
|199.07
|1724
|2005.08.05 20:22
|sell
|553
|0.50
|199.16
|0.00
|0.00
|1725
|2005.08.05 20:22
|modify
|553
|0.50
|199.16
|204.16
|199.09
|1726
|2005.08.05 20:22
|modify
|552
|0.10
|199.14
|204.16
|199.09
|1727
|2005.08.05 20:59
|t/p
|552
|0.10
|199.09
|204.16
|199.09
|0.42
|548.97
|1728
|2005.08.05 20:59
|t/p
|553
|0.50
|199.09
|204.16
|199.09
|2.94
|551.91
|1729
|2005.08.05 21:00
|sell
|554
|0.10
|199.04
|0.00
|0.00
|1730
|2005.08.05 21:00
|modify
|554
|0.10
|199.04
|204.04
|198.97
|1731
|2005.08.08 10:43
|sell
|555
|0.50
|200.10
|0.00
|0.00
|1732
|2005.08.08 10:43
|modify
|555
|0.50
|200.10
|204.92
|199.85
|1733
|2005.08.08 10:43
|modify
|554
|0.10
|199.04
|204.92
|199.85
|1734
|2005.08.08 11:29
|t/p
|554
|0.10
|199.85
|204.92
|199.85
|-7.07
|544.84
|1735
|2005.08.08 11:29
|t/p
|555
|0.50
|199.85
|204.92
|199.85
|10.52
|555.36
|1736
|2005.08.08 11:30
|sell
|556
|0.10
|199.77
|0.00
|0.00
|1737
|2005.08.08 11:30
|modify
|556
|0.10
|199.77
|204.77
|199.70
|1738
|2005.08.08 11:46
|t/p
|556
|0.10
|199.70
|204.77
|199.70
|0.58
|555.94
|1739
|2005.08.08 11:47
|sell
|557
|0.10
|199.59
|0.00
|0.00
|1740
|2005.08.08 11:47
|modify
|557
|0.10
|199.59
|204.59
|199.52
|1741
|2005.08.08 12:48
|t/p
|557
|0.10
|199.52
|204.59
|199.52
|0.59
|556.53
|1742
|2005.08.08 12:49
|sell
|558
|0.10
|199.40
|0.00
|0.00
|1743
|2005.08.08 12:49
|modify
|558
|0.10
|199.40
|204.40
|199.33
|1744
|2005.08.10 03:27
|t/p
|558
|0.10
|199.33
|204.40
|199.33
|0.08
|556.61
|1745
|2005.08.10 03:28
|buy
|559
|0.10
|199.39
|0.00
|0.00
|1746
|2005.08.10 03:28
|modify
|559
|0.10
|199.39
|194.39
|199.46
|1747
|2005.08.31 16:21
|t/p
|559
|0.10
|199.46
|194.39
|199.46
|5.12
|561.73
|1748
|2005.08.31 16:22
|buy
|560
|0.10
|199.58
|0.00
|0.00
|1749
|2005.08.31 16:22
|modify
|560
|0.10
|199.58
|194.58
|199.65
|1750
|2005.08.31 16:35
|t/p
|560
|0.10
|199.65
|194.58
|199.65
|0.59
|562.32
|1751
|2005.08.31 16:36
|buy
|561
|0.10
|199.72
|0.00
|0.00
|1752
|2005.08.31 16:36
|modify
|561
|0.10
|199.72
|194.72
|199.79
|1753
|2005.08.31 16:56
|t/p
|561
|0.10
|199.79
|194.72
|199.79
|0.59
|562.91
|1754
|2005.08.31 16:57
|buy
|562
|0.10
|199.86
|0.00
|0.00
|1755
|2005.08.31 16:57
|modify
|562
|0.10
|199.86
|194.86
|199.93
|1756
|2005.08.31 17:04
|t/p
|562
|0.10
|199.93
|194.86
|199.93
|0.59
|563.50
|1757
|2005.08.31 17:05
|buy
|563
|0.10
|200.04
|0.00
|0.00
|1758
|2005.08.31 17:05
|modify
|563
|0.10
|200.04
|195.04
|200.11
|1759
|2005.09.01 11:40
|t/p
|563
|0.10
|200.11
|195.04
|200.11
|1.24
|564.73
|1760
|2005.09.01 11:41
|buy
|564
|0.10
|200.20
|0.00
|0.00
|1761
|2005.09.01 11:41
|modify
|564
|0.10
|200.20
|195.20
|200.27
|1762
|2005.09.01 12:04
|t/p
|564
|0.10
|200.27
|195.20
|200.27
|0.59
|565.32
|1763
|2005.09.01 12:05
|buy
|565
|0.10
|200.34
|0.00
|0.00
|1764
|2005.09.01 12:05
|modify
|565
|0.10
|200.34
|195.34
|200.41
|1765
|2005.09.01 13:59
|t/p
|565
|0.10
|200.41
|195.34
|200.41
|0.59
|565.91
|1766
|2005.09.01 14:00
|buy
|566
|0.10
|200.48
|0.00
|0.00
|1767
|2005.09.01 14:00
|modify
|566
|0.10
|200.48
|195.48
|200.55
|1768
|2005.09.01 14:20
|t/p
|566
|0.10
|200.55
|195.48
|200.55
|0.59
|566.50
|1769
|2005.09.01 14:21
|buy
|567
|0.10
|200.67
|0.00
|0.00
|1770
|2005.09.01 14:21
|modify
|567
|0.10
|200.67
|195.67
|200.74
|1771
|2005.09.01 16:02
|t/p
|567
|0.10
|200.74
|195.67
|200.74
|0.59
|567.09
|1772
|2005.09.01 16:02
|buy
|568
|0.10
|200.84
|0.00
|0.00
|1773
|2005.09.01 16:02
|modify
|568
|0.10
|200.84
|195.84
|200.91
|1774
|2005.09.01 16:10
|t/p
|568
|0.10
|200.91
|195.84
|200.91
|0.59
|567.68
|1775
|2005.09.01 16:11
|buy
|569
|0.10
|200.99
|0.00
|0.00
|1776
|2005.09.01 16:11
|modify
|569
|0.10
|200.99
|195.99
|201.06
|1777
|2005.09.01 16:48
|t/p
|569
|0.10
|201.06
|195.99
|201.06
|0.59
|568.27
|1778
|2005.09.01 16:49
|buy
|570
|0.10
|201.14
|0.00
|0.00
|1779
|2005.09.01 16:49
|modify
|570
|0.10
|201.14
|196.14
|201.21
|1780
|2005.09.01 16:57
|t/p
|570
|0.10
|201.21
|196.14
|201.21
|0.59
|568.86
|1781
|2005.09.01 16:58
|buy
|571
|0.10
|201.20
|0.00
|0.00
|1782
|2005.09.01 16:58
|modify
|571
|0.10
|201.20
|196.20
|201.27
|1783
|2005.09.01 16:59
|t/p
|571
|0.10
|201.27
|196.20
|201.27
|0.59
|569.45
|1784
|2005.09.01 17:00
|buy
|572
|0.10
|201.36
|0.00
|0.00
|1785
|2005.09.01 17:00
|modify
|572
|0.10
|201.36
|196.36
|201.43
|1786
|2005.09.01 19:15
|t/p
|572
|0.10
|201.43
|196.36
|201.43
|0.59
|570.04
|1787
|2005.09.01 19:15
|buy
|573
|0.10
|201.52
|0.00
|0.00
|1788
|2005.09.01 19:15
|modify
|573
|0.10
|201.52
|196.52
|201.59
|1789
|2005.09.02 08:13
|t/p
|573
|0.10
|201.59
|196.52
|201.59
|0.81
|570.85
|1790
|2005.09.02 08:14
|buy
|574
|0.10
|201.68
|0.00
|0.00
|1791
|2005.09.02 08:14
|modify
|574
|0.10
|201.68
|196.68
|201.75
|1792
|2005.09.02 12:22
|t/p
|574
|0.10
|201.75
|196.68
|201.75
|0.59
|571.44
|1793
|2005.09.02 12:23
|buy
|575
|0.10
|201.36
|0.00
|0.00
|1794
|2005.09.02 12:23
|modify
|575
|0.10
|201.36
|196.36
|201.43
|1795
|2005.09.02 12:56
|t/p
|575
|0.10
|201.43
|196.36
|201.43
|0.59
|572.03
|1796
|2005.09.02 12:57
|buy
|576
|0.10
|201.56
|0.00
|0.00
|1797
|2005.09.02 12:57
|modify
|576
|0.10
|201.56
|196.56
|201.63
|1798
|2005.09.02 13:44
|t/p
|576
|0.10
|201.63
|196.56
|201.63
|0.59
|572.62
|1799
|2005.09.02 13:45
|buy
|577
|0.10
|201.80
|0.00
|0.00
|1800
|2005.09.02 13:45
|modify
|577
|0.10
|201.80
|196.80
|201.87
|1801
|2005.09.02 14:09
|t/p
|577
|0.10
|201.87
|196.80
|201.87
|0.58
|573.20
|1802
|2005.09.02 14:10
|buy
|578
|0.10
|201.97
|0.00
|0.00
|1803
|2005.09.02 14:10
|modify
|578
|0.10
|201.97
|196.97
|202.04
|1804
|2005.09.02 17:04
|t/p
|578
|0.10
|202.04
|196.97
|202.04
|0.58
|573.78
|1805
|2005.09.02 17:05
|sell
|579
|0.10
|201.97
|0.00
|0.00
|1806
|2005.09.02 17:05
|modify
|579
|0.10
|201.97
|206.97
|201.90
|1807
|2005.09.02 17:06
|sell
|580
|0.50
|201.98
|0.00
|0.00
|1808
|2005.09.02 17:06
|modify
|580
|0.50
|201.98
|206.98
|201.91
|1809
|2005.09.02 17:06
|modify
|579
|0.10
|201.97
|206.98
|201.91
|1810
|2005.09.02 17:29
|t/p
|579
|0.10
|201.91
|206.98
|201.91
|0.50
|574.28
|1811
|2005.09.02 17:29
|t/p
|580
|0.50
|201.91
|206.98
|201.91
|2.94
|577.22
|1812
|2005.09.02 17:29
|sell
|581
|0.10
|201.81
|0.00
|0.00
|1813
|2005.09.02 17:29
|modify
|581
|0.10
|201.81
|206.81
|201.74
|1814
|2005.09.02 17:34
|t/p
|581
|0.10
|201.74
|206.81
|201.74
|0.58
|577.80
|1815
|2005.09.02 17:35
|sell
|582
|0.10
|201.69
|0.00
|0.00
|1816
|2005.09.02 17:35
|modify
|582
|0.10
|201.69
|206.69
|201.62
|1817
|2005.09.05 01:43
|t/p
|582
|0.10
|201.62
|206.69
|201.62
|0.33
|578.13
|1818
|2005.09.05 01:44
|sell
|583
|0.10
|201.53
|0.00
|0.00
|1819
|2005.09.05 01:44
|modify
|583
|0.10
|201.53
|206.53
|201.46
|1820
|2005.09.05 03:03
|t/p
|583
|0.10
|201.46
|206.53
|201.46
|0.59
|578.72
|1821
|2005.09.05 03:04
|sell
|584
|0.10
|201.45
|0.00
|0.00
|1822
|2005.09.05 03:04
|modify
|584
|0.10
|201.45
|206.45
|201.38
|1823
|2005.09.05 10:29
|t/p
|584
|0.10
|201.38
|206.45
|201.38
|0.59
|579.31
|1824
|2005.09.05 10:30
|sell
|585
|0.10
|201.26
|0.00
|0.00
|1825
|2005.09.05 10:30
|modify
|585
|0.10
|201.26
|206.26
|201.19
|1826
|2005.09.05 10:48
|t/p
|585
|0.10
|201.19
|206.26
|201.19
|0.59
|579.90
|1827
|2005.09.05 10:49
|buy
|586
|0.10
|201.22
|0.00
|0.00
|1828
|2005.09.05 10:49
|modify
|586
|0.10
|201.22
|196.22
|201.29
|1829
|2005.09.05 11:02
|t/p
|586
|0.10
|201.29
|196.22
|201.29
|0.58
|580.48
|1830
|2005.09.05 11:03
|buy
|587
|0.10
|201.38
|0.00
|0.00
|1831
|2005.09.05 11:03
|modify
|587
|0.10
|201.38
|196.38
|201.45
|1832
|2005.09.05 12:07
|t/p
|587
|0.10
|201.45
|196.38
|201.45
|0.59
|581.07
|1833
|2005.09.05 12:08
|buy
|588
|0.10
|201.59
|0.00
|0.00
|1834
|2005.09.05 12:08
|modify
|588
|0.10
|201.59
|196.59
|201.66
|1835
|2005.09.06 09:28
|t/p
|588
|0.10
|201.66
|196.59
|201.66
|0.81
|581.87
|1836
|2005.09.06 09:29
|buy
|589
|0.10
|201.71
|0.00
|0.00
|1837
|2005.09.06 09:29
|modify
|589
|0.10
|201.71
|196.71
|201.78
|1838
|2005.09.06 10:43
|t/p
|589
|0.10
|201.78
|196.71
|201.78
|0.59
|582.46
|1839
|2005.09.06 10:44
|buy
|590
|0.10
|201.85
|0.00
|0.00
|1840
|2005.09.06 10:44
|modify
|590
|0.10
|201.85
|196.85
|201.92
|1841
|2005.09.06 11:19
|t/p
|590
|0.10
|201.92
|196.85
|201.92
|0.59
|583.05
|1842
|2005.09.06 11:20
|buy
|591
|0.10
|201.98
|0.00
|0.00
|1843
|2005.09.06 11:20
|modify
|591
|0.10
|201.98
|196.98
|202.05
|1844
|2005.09.06 12:20
|t/p
|591
|0.10
|202.05
|196.98
|202.05
|0.59
|583.64
|1845
|2005.09.06 12:21
|buy
|592
|0.10
|202.17
|0.00
|0.00
|1846
|2005.09.06 12:21
|modify
|592
|0.10
|202.17
|197.17
|202.24
|1847
|2005.09.06 12:55
|t/p
|592
|0.10
|202.24
|197.17
|202.24
|0.59
|584.23
|1848
|2005.09.06 12:56
|buy
|593
|0.10
|202.32
|0.00
|0.00
|1849
|2005.09.06 12:56
|modify
|593
|0.10
|202.32
|197.32
|202.39
|1850
|2005.09.06 13:34
|t/p
|593
|0.10
|202.39
|197.32
|202.39
|0.59
|584.82
|1851
|2005.09.06 13:35
|sell
|594
|0.10
|202.35
|0.00
|0.00
|1852
|2005.09.06 13:35
|modify
|594
|0.10
|202.35
|207.35
|202.28
|1853
|2005.09.06 13:36
|sell
|595
|0.50
|202.33
|0.00
|0.00
|1854
|2005.09.06 13:36
|modify
|595
|0.50
|202.33
|207.33
|202.26
|1855
|2005.09.06 13:36
|modify
|594
|0.10
|202.35
|207.33
|202.26
|1856
|2005.09.06 13:44
|t/p
|594
|0.10
|202.26
|207.33
|202.26
|0.76
|585.58
|1857
|2005.09.06 13:44
|t/p
|595
|0.50
|202.26
|207.33
|202.26
|2.94
|588.52
|1858
|2005.09.06 13:44
|sell
|596
|0.10
|202.14
|0.00
|0.00
|1859
|2005.09.06 13:44
|modify
|596
|0.10
|202.14
|207.14
|202.07
|1860
|2005.09.06 14:27
|t/p
|596
|0.10
|202.07
|207.14
|202.07
|0.59
|589.11
|1861
|2005.09.06 14:27
|sell
|597
|0.10
|201.98
|0.00
|0.00
|1862
|2005.09.06 14:27
|modify
|597
|0.10
|201.98
|206.98
|201.91
|1863
|2005.09.06 14:51
|t/p
|597
|0.10
|201.91
|206.98
|201.91
|0.58
|589.69
|1864
|2005.09.06 14:52
|sell
|598
|0.10
|201.82
|0.00
|0.00
|1865
|2005.09.06 14:52
|modify
|598
|0.10
|201.82
|206.82
|201.75
|1866
|2005.09.07 00:36
|t/p
|598
|0.10
|201.75
|206.82
|201.75
|0.34
|590.03
|1867
|2005.09.07 00:37
|buy
|599
|0.10
|201.84
|0.00
|0.00
|1868
|2005.09.07 00:37
|modify
|599
|0.10
|201.84
|196.84
|201.91
|1869
|2005.09.07 04:01
|t/p
|599
|0.10
|201.91
|196.84
|201.91
|0.59
|590.62
|1870
|2005.09.07 04:02
|buy
|600
|0.10
|201.97
|0.00
|0.00
|1871
|2005.09.07 04:02
|modify
|600
|0.10
|201.97
|196.97
|202.04
|1872
|2005.09.07 05:22
|t/p
|600
|0.10
|202.04
|196.97
|202.04
|0.58
|591.20
|1873
|2005.09.07 05:23
|buy
|601
|0.10
|202.17
|0.00
|0.00
|1874
|2005.09.07 05:23
|modify
|601
|0.10
|202.17
|197.17
|202.24
|1875
|2005.09.07 06:08
|t/p
|601
|0.10
|202.24
|197.17
|202.24
|0.59
|591.79
|1876
|2005.09.07 06:09
|buy
|602
|0.10
|202.33
|0.00
|0.00
|1877
|2005.09.07 06:09
|modify
|602
|0.10
|202.33
|197.33
|202.40
|1878
|2005.09.07 13:10
|t/p
|602
|0.10
|202.40
|197.33
|202.40
|0.59
|592.38
|1879
|2005.09.07 13:11
|buy
|603
|0.10
|202.37
|0.00
|0.00
|1880
|2005.09.07 13:11
|modify
|603
|0.10
|202.37
|197.37
|202.44
|1881
|2005.09.07 13:56
|t/p
|603
|0.10
|202.44
|197.37
|202.44
|0.59
|592.97
|1882
|2005.09.07 13:57
|buy
|604
|0.10
|202.50
|0.00
|0.00
|1883
|2005.09.07 13:57
|modify
|604
|0.10
|202.50
|197.50
|202.57
|1884
|2005.09.07 15:11
|t/p
|604
|0.10
|202.57
|197.50
|202.57
|0.58
|593.55
|1885
|2005.09.07 15:12
|buy
|605
|0.10
|202.61
|0.00
|0.00
|1886
|2005.09.07 15:12
|modify
|605
|0.10
|202.61
|197.61
|202.68
|1887
|2005.09.08 09:16
|t/p
|605
|0.10
|202.68
|197.61
|202.68
|1.24
|594.78
|1888
|2005.09.08 09:17
|buy
|606
|0.10
|202.76
|0.00
|0.00
|1889
|2005.09.08 09:17
|modify
|606
|0.10
|202.76
|197.76
|202.83
|1890
|2005.09.08 09:40
|t/p
|606
|0.10
|202.83
|197.76
|202.83
|0.59
|595.37
|1891
|2005.09.08 09:41
|buy
|607
|0.10
|202.88
|0.00
|0.00
|1892
|2005.09.08 09:41
|modify
|607
|0.10
|202.88
|197.88
|202.95
|1893
|2005.09.08 10:24
|t/p
|607
|0.10
|202.95
|197.88
|202.95
|0.59
|595.96
|1894
|2005.09.08 10:25
|buy
|608
|0.10
|203.03
|0.00
|0.00
|1895
|2005.09.08 10:25
|modify
|608
|0.10
|203.03
|198.03
|203.10
|1896
|2005.09.08 12:12
|t/p
|608
|0.10
|203.10
|198.03
|203.10
|0.59
|596.55
|1897
|2005.09.08 12:13
|buy
|609
|0.10
|203.19
|0.00
|0.00
|1898
|2005.09.08 12:13
|modify
|609
|0.10
|203.19
|198.19
|203.26
|1899
|2005.09.08 15:02
|t/p
|609
|0.10
|203.26
|198.19
|203.26
|0.59
|597.14
|1900
|2005.09.08 15:02
|buy
|610
|0.10
|203.36
|0.00
|0.00
|1901
|2005.09.08 15:02
|modify
|610
|0.10
|203.36
|198.36
|203.43
|1902
|2005.09.08 15:24
|t/p
|610
|0.10
|203.43
|198.36
|203.43
|0.59
|597.73
|1903
|2005.09.08 15:25
|sell
|611
|0.10
|203.38
|0.00
|0.00
|1904
|2005.09.08 15:25
|modify
|611
|0.10
|203.38
|208.38
|203.31
|1905
|2005.09.08 15:26
|sell
|612
|0.50
|203.37
|0.00
|0.00
|1906
|2005.09.08 15:26
|modify
|612
|0.50
|203.37
|208.37
|203.30
|1907
|2005.09.08 15:26
|modify
|611
|0.10
|203.38
|208.37
|203.30
|1908
|2005.09.08 16:37
|t/p
|611
|0.10
|203.30
|208.37
|203.30
|0.67
|598.40
|1909
|2005.09.08 16:37
|t/p
|612
|0.50
|203.30
|208.37
|203.30
|2.94
|601.34
|1910
|2005.09.08 16:38
|buy
|613
|0.10
|203.33
|0.00
|0.00
|1911
|2005.09.08 16:38
|modify
|613
|0.10
|203.33
|198.33
|203.40
|1912
|2005.09.08 16:59
|t/p
|613
|0.10
|203.40
|198.33
|203.40
|0.59
|601.93
|1913
|2005.09.08 17:00
|buy
|614
|0.10
|203.52
|0.00
|0.00
|1914
|2005.09.08 17:00
|modify
|614
|0.10
|203.52
|198.52
|203.59
|1915
|2005.10.19 17:21
|t/p
|614
|0.10
|203.59
|198.52
|203.59
|8.99
|610.93
|1916
|2005.10.19 17:22
|buy
|615
|0.10
|203.69
|0.00
|0.00
|1917
|2005.10.19 17:22
|modify
|615
|0.10
|203.69
|198.69
|203.76
|1918
|2005.10.19 22:59
|t/p
|615
|0.10
|203.76
|198.69
|203.76
|0.59
|611.52
|1919
|2005.10.19 23:00
|buy
|616
|0.10
|203.82
|0.00
|0.00
|1920
|2005.10.19 23:00
|modify
|616
|0.10
|203.82
|198.82
|203.89
|1921
|2005.10.20 09:09
|t/p
|616
|0.10
|203.89
|198.82
|203.89
|1.24
|612.75
|1922
|2005.10.20 09:10
|buy
|617
|0.10
|203.99
|0.00
|0.00
|1923
|2005.10.20 09:10
|modify
|617
|0.10
|203.99
|198.99
|204.06
|1924
|2005.10.20 10:30
|t/p
|617
|0.10
|204.06
|198.99
|204.06
|0.59
|613.34
|1925
|2005.10.20 10:31
|buy
|618
|0.10
|204.23
|0.00
|0.00
|1926
|2005.10.20 10:31
|modify
|618
|0.10
|204.23
|199.23
|204.30
|1927
|2005.10.20 16:52
|t/p
|618
|0.10
|204.30
|199.23
|204.30
|0.59
|613.93
|1928
|2005.10.20 16:53
|buy
|619
|0.10
|204.39
|0.00
|0.00
|1929
|2005.10.20 16:53
|modify
|619
|0.10
|204.39
|199.39
|204.46
|1930
|2005.10.20 16:59
|t/p
|619
|0.10
|204.46
|199.39
|204.46
|0.58
|614.51
|1931
|2005.10.20 17:00
|buy
|620
|0.10
|204.52
|0.00
|0.00
|1932
|2005.10.20 17:00
|modify
|620
|0.10
|204.52
|199.52
|204.59
|1933
|2005.10.20 17:33
|t/p
|620
|0.10
|204.59
|199.52
|204.59
|0.59
|615.10
|1934
|2005.10.20 17:34
|buy
|621
|0.10
|204.66
|0.00
|0.00
|1935
|2005.10.20 17:34
|modify
|621
|0.10
|204.66
|199.66
|204.73
|1936
|2005.10.21 01:45
|t/p
|621
|0.10
|204.73
|199.66
|204.73
|0.81
|615.91
|1937
|2005.10.21 01:46
|buy
|622
|0.10
|204.86
|0.00
|0.00
|1938
|2005.10.21 01:46
|modify
|622
|0.10
|204.86
|199.86
|204.93
|1939
|2005.10.21 02:32
|t/p
|622
|0.10
|204.93
|199.86
|204.93
|0.59
|616.50
|1940
|2005.10.21 02:33
|buy
|623
|0.10
|205.15
|0.00
|0.00
|1941
|2005.10.21 02:33
|modify
|623
|0.10
|205.15
|200.15
|205.22
|1942
|2005.10.21 16:22
|t/p
|623
|0.10
|205.22
|200.15
|205.22
|0.59
|617.09
|1943
|2005.10.21 16:23
|sell
|624
|0.10
|205.18
|0.00
|0.00
|1944
|2005.10.21 16:23
|modify
|624
|0.10
|205.18
|210.18
|205.11
|1945
|2005.10.21 16:24
|sell
|625
|0.50
|205.17
|0.00
|0.00
|1946
|2005.10.21 16:24
|modify
|625
|0.50
|205.17
|210.17
|205.10
|1947
|2005.10.21 16:24
|modify
|624
|0.10
|205.18
|210.17
|205.10
|1948
|2005.10.21 17:30
|t/p
|624
|0.10
|205.10
|210.17
|205.10
|0.67
|617.76
|1949
|2005.10.21 17:30
|t/p
|625
|0.50
|205.10
|210.17
|205.10
|2.94
|620.70
|1950
|2005.10.21 17:31
|sell
|626
|0.10
|205.03
|0.00
|0.00
|1951
|2005.10.21 17:31
|modify
|626
|0.10
|205.03
|210.03
|204.96
|1952
|2005.10.21 18:12
|t/p
|626
|0.10
|204.96
|210.03
|204.96
|0.59
|621.29
|1953
|2005.10.21 18:13
|sell
|627
|0.10
|204.89
|0.00
|0.00
|1954
|2005.10.21 18:13
|modify
|627
|0.10
|204.89
|209.89
|204.82
|1955
|2005.10.21 18:27
|t/p
|627
|0.10
|204.82
|209.89
|204.82
|0.59
|621.88
|1956
|2005.10.21 18:28
|sell
|628
|0.10
|204.71
|0.00
|0.00
|1957
|2005.10.21 18:28
|modify
|628
|0.10
|204.71
|209.71
|204.64
|1958
|2005.10.21 19:45
|t/p
|628
|0.10
|204.64
|209.71
|204.64
|0.59
|622.47
|1959
|2005.10.21 19:46
|buy
|629
|0.10
|204.81
|0.00
|0.00
|1960
|2005.10.21 19:46
|modify
|629
|0.10
|204.81
|199.81
|204.88
|1961
|2005.10.21 21:54
|t/p
|629
|0.10
|204.88
|199.81
|204.88
|0.59
|623.06
|1962
|2005.10.21 21:55
|buy
|630
|0.10
|204.98
|0.00
|0.00
|1963
|2005.10.21 21:55
|modify
|630
|0.10
|204.98
|199.98
|205.05
|1964
|2005.10.25 11:17
|t/p
|630
|0.10
|205.05
|199.98
|205.05
|1.02
|624.08
|1965
|2005.10.25 11:18
|buy
|631
|0.10
|205.15
|0.00
|0.00
|1966
|2005.10.25 11:18
|modify
|631
|0.10
|205.15
|200.15
|205.22
|1967
|2005.10.25 12:54
|t/p
|631
|0.10
|205.22
|200.15
|205.22
|0.59
|624.67
|1968
|2005.10.25 12:55
|buy
|632
|0.10
|205.23
|0.00
|0.00
|1969
|2005.10.25 12:55
|modify
|632
|0.10
|205.23
|200.23
|205.30
|1970
|2005.10.25 21:43
|t/p
|632
|0.10
|205.30
|200.23
|205.30
|0.59
|625.26
|1971
|2005.10.25 21:44
|buy
|633
|0.10
|205.38
|0.00
|0.00
|1972
|2005.10.25 21:44
|modify
|633
|0.10
|205.38
|200.38
|205.45
|1973
|2005.10.26 02:09
|t/p
|633
|0.10
|205.45
|200.38
|205.45
|0.80
|626.06
|1974
|2005.10.26 02:09
|sell
|634
|0.10
|205.48
|0.00
|0.00
|1975
|2005.10.26 02:09
|modify
|634
|0.10
|205.48
|210.48
|205.41
|1976
|2005.10.26 02:10
|sell
|635
|0.50
|205.47
|0.00
|0.00
|1977
|2005.10.26 02:10
|modify
|635
|0.50
|205.47
|210.47
|205.40
|1978
|2005.10.26 02:10
|modify
|634
|0.10
|205.48
|210.47
|205.40
|1979
|2005.10.26 02:26
|t/p
|634
|0.10
|205.40
|210.47
|205.40
|0.68
|626.74
|1980
|2005.10.26 02:26
|t/p
|635
|0.50
|205.40
|210.47
|205.40
|2.95
|629.69
|1981
|2005.10.26 02:27
|sell
|636
|0.10
|205.33
|0.00
|0.00
|1982
|2005.10.26 02:27
|modify
|636
|0.10
|205.33
|210.33
|205.26
|1983
|2005.10.26 02:36
|t/p
|636
|0.10
|205.26
|210.33
|205.26
|0.58
|630.27
|1984
|2005.10.26 02:37
|sell
|637
|0.10
|205.19
|0.00
|0.00
|1985
|2005.10.26 02:37
|modify
|637
|0.10
|205.19
|210.19
|205.12
|1986
|2005.10.26 09:28
|t/p
|637
|0.10
|205.12
|210.19
|205.12
|0.59
|630.86
|1987
|2005.10.26 09:29
|sell
|638
|0.10
|205.05
|0.00
|0.00
|1988
|2005.10.26 09:29
|modify
|638
|0.10
|205.05
|210.05
|204.98
|1989
|2005.10.26 10:15
|t/p
|638
|0.10
|204.98
|210.05
|204.98
|0.59
|631.45
|1990
|2005.10.26 10:16
|buy
|639
|0.10
|205.01
|0.00
|0.00
|1991
|2005.10.26 10:16
|modify
|639
|0.10
|205.01
|200.01
|205.08
|1992
|2005.10.26 11:16
|t/p
|639
|0.10
|205.08
|200.01
|205.08
|0.59
|632.04
|1993
|2005.10.26 11:17
|buy
|640
|0.10
|205.18
|0.00
|0.00
|1994
|2005.10.26 11:17
|modify
|640
|0.10
|205.18
|200.18
|205.25
|1995
|2005.10.26 13:25
|t/p
|640
|0.10
|205.25
|200.18
|205.25
|0.59
|632.63
|1996
|2005.10.26 13:25
|buy
|641
|0.10
|205.34
|0.00
|0.00
|1997
|2005.10.26 13:25
|modify
|641
|0.10
|205.34
|200.34
|205.41
|1998
|2005.10.26 13:47
|t/p
|641
|0.10
|205.41
|200.34
|205.41
|0.59
|633.22
|1999
|2005.10.26 13:48
|buy
|642
|0.10
|205.47
|0.00
|0.00
|2000
|2005.10.26 13:48
|modify
|642
|0.10
|205.47
|200.47
|205.54
|2001
|2005.10.26 14:55
|t/p
|642
|0.10
|205.54
|200.47
|205.54
|0.59
|633.81
|2002
|2005.10.26 14:56
|buy
|643
|0.10
|205.62
|0.00
|0.00
|2003
|2005.10.26 14:56
|modify
|643
|0.10
|205.62
|200.62
|205.69
|2004
|2005.10.26 17:22
|t/p
|643
|0.10
|205.69
|200.62
|205.69
|0.59
|634.40
|2005
|2005.10.26 17:23
|buy
|644
|0.10
|205.74
|0.00
|0.00
|2006
|2005.10.26 17:23
|modify
|644
|0.10
|205.74
|200.74
|205.81
|2007
|2005.10.26 17:46
|t/p
|644
|0.10
|205.81
|200.74
|205.81
|0.59
|634.99
|2008
|2005.10.26 17:47
|buy
|645
|0.10
|205.89
|0.00
|0.00
|2009
|2005.10.26 17:47
|modify
|645
|0.10
|205.89
|200.89
|205.96
|2010
|2005.10.27 01:50
|t/p
|645
|0.10
|205.96
|200.89
|205.96
|1.23
|636.21
|2011
|2005.10.27 01:51
|buy
|646
|0.10
|206.08
|0.00
|0.00
|2012
|2005.10.27 01:51
|modify
|646
|0.10
|206.08
|201.08
|206.15
|2013
|2005.10.27 01:54
|t/p
|646
|0.10
|206.15
|201.08
|206.15
|0.59
|636.80
|2014
|2005.10.27 01:55
|buy
|647
|0.10
|206.24
|0.00
|0.00
|2015
|2005.10.27 01:55
|modify
|647
|0.10
|206.24
|201.24
|206.31
|2016
|2005.10.27 02:12
|t/p
|647
|0.10
|206.31
|201.24
|206.31
|0.59
|637.39
|2017
|2005.10.27 02:13
|sell
|648
|0.10
|206.26
|0.00
|0.00
|2018
|2005.10.27 02:13
|modify
|648
|0.10
|206.26
|211.26
|206.19
|2019
|2005.10.27 02:14
|sell
|649
|0.50
|206.22
|0.00
|0.00
|2020
|2005.10.27 02:14
|modify
|649
|0.50
|206.22
|211.23
|206.16
|2021
|2005.10.27 02:14
|modify
|648
|0.10
|206.26
|211.23
|206.16
|2022
|2005.10.27 02:18
|t/p
|648
|0.10
|206.16
|211.23
|206.16
|0.84
|638.23
|2023
|2005.10.27 02:18
|t/p
|649
|0.50
|206.16
|211.23
|206.16
|2.52
|640.75
|2024
|2005.10.27 02:19
|sell
|650
|0.10
|206.13
|0.00
|0.00
|2025
|2005.10.27 02:19
|modify
|650
|0.10
|206.13
|211.13
|206.06
|2026
|2005.10.27 04:06
|t/p
|650
|0.10
|206.06
|211.13
|206.06
|0.59
|641.34
|2027
|2005.10.27 04:07
|sell
|651
|0.10
|206.03
|0.00
|0.00
|2028
|2005.10.27 04:07
|modify
|651
|0.10
|206.03
|211.03
|205.96
|2029
|2005.10.27 05:17
|t/p
|651
|0.10
|205.96
|211.03
|205.96
|0.59
|641.93
|2030
|2005.10.27 05:17
|sell
|652
|0.10
|205.87
|0.00
|0.00
|2031
|2005.10.27 05:17
|modify
|652
|0.10
|205.87
|210.87
|205.80
|2032
|2005.10.27 05:18
|t/p
|652
|0.10
|205.80
|210.87
|205.80
|0.59
|642.52
|2033
|2005.10.27 05:19
|buy
|653
|0.10
|205.88
|0.00
|0.00
|2034
|2005.10.27 05:19
|modify
|653
|0.10
|205.88
|200.88
|205.95
|2035
|2005.10.27 05:32
|t/p
|653
|0.10
|205.95
|200.88
|205.95
|0.59
|643.11
|2036
|2005.10.27 05:33
|sell
|654
|0.10
|205.88
|0.00
|0.00
|2037
|2005.10.27 05:33
|modify
|654
|0.10
|205.88
|210.88
|205.81
|2038
|2005.10.27 05:34
|sell
|655
|0.50
|205.93
|0.00
|0.00
|2039
|2005.10.27 05:34
|modify
|655
|0.50
|205.93
|210.92
|205.85
|2040
|2005.10.27 05:34
|modify
|654
|0.10
|205.88
|210.92
|205.85
|2041
|2005.10.27 05:51
|t/p
|654
|0.10
|205.85
|210.92
|205.85
|0.25
|643.36
|2042
|2005.10.27 05:51
|t/p
|655
|0.50
|205.85
|210.92
|205.85
|3.36
|646.72
|2043
|2005.10.27 05:52
|buy
|656
|0.10
|205.91
|0.00
|0.00
|2044
|2005.10.27 05:52
|modify
|656
|0.10
|205.91
|200.91
|205.98
|2045
|2005.10.27 06:01
|t/p
|656
|0.10
|205.98
|200.91
|205.98
|0.59
|647.31
|2046
|2005.10.27 06:02
|buy
|657
|0.10
|206.10
|0.00
|0.00
|2047
|2005.10.27 06:02
|modify
|657
|0.10
|206.10
|201.10
|206.17
|2048
|2005.10.27 10:02
|t/p
|657
|0.10
|206.17
|201.10
|206.17
|0.59
|647.90
|2049
|2005.10.27 10:03
|buy
|658
|0.10
|206.26
|0.00
|0.00
|2050
|2005.10.27 10:03
|modify
|658
|0.10
|206.26
|201.26
|206.33
|2051
|2005.10.31 13:15
|t/p
|658
|0.10
|206.33
|201.26
|206.33
|1.02
|648.92
|2052
|2005.10.31 13:16
|buy
|659
|0.10
|206.39
|0.00
|0.00
|2053
|2005.10.31 13:16
|modify
|659
|0.10
|206.39
|201.39
|206.46
|2054
|2005.10.31 13:20
|t/p
|659
|0.10
|206.46
|201.39
|206.46
|0.59
|649.51
|2055
|2005.10.31 13:21
|buy
|660
|0.10
|206.53
|0.00
|0.00
|2056
|2005.10.31 13:21
|modify
|660
|0.10
|206.53
|201.53
|206.60
|2057
|2005.11.02 13:47
|t/p
|660
|0.10
|206.60
|201.53
|206.60
|1.02
|650.53
|2058
|2005.11.02 13:48
|buy
|661
|0.10
|206.65
|0.00
|0.00
|2059
|2005.11.02 13:48
|modify
|661
|0.10
|206.65
|201.65
|206.72
|2060
|2005.11.02 14:23
|t/p
|661
|0.10
|206.72
|201.65
|206.72
|0.59
|651.12
|2061
|2005.11.02 14:24
|buy
|662
|0.10
|206.81
|0.00
|0.00
|2062
|2005.11.02 14:24
|modify
|662
|0.10
|206.81
|201.81
|206.88
|2063
|2005.11.02 15:17
|t/p
|662
|0.10
|206.88
|201.81
|206.88
|0.59
|651.71
|2064
|2005.11.02 15:18
|buy
|663
|0.10
|206.96
|0.00
|0.00
|2065
|2005.11.02 15:18
|modify
|663
|0.10
|206.96
|201.96
|207.03
|2066
|2005.11.02 16:37
|t/p
|663
|0.10
|207.03
|201.96
|207.03
|0.59
|652.30
|2067
|2005.11.02 16:38
|buy
|664
|0.10
|207.13
|0.00
|0.00
|2068
|2005.11.02 16:38
|modify
|664
|0.10
|207.13
|202.13
|207.20
|2069
|2005.11.02 16:56
|t/p
|664
|0.10
|207.20
|202.13
|207.20
|0.59
|652.89
|2070
|2005.11.02 16:57
|buy
|665
|0.10
|207.27
|0.00
|0.00
|2071
|2005.11.02 16:57
|modify
|665
|0.10
|207.27
|202.27
|207.34
|2072
|2005.11.02 17:23
|t/p
|665
|0.10
|207.34
|202.27
|207.34
|0.59
|653.48
|2073
|2005.11.02 17:23
|buy
|666
|0.10
|207.44
|0.00
|0.00
|2074
|2005.11.02 17:23
|modify
|666
|0.10
|207.44
|202.44
|207.51
|2075
|2005.11.02 22:25
|t/p
|666
|0.10
|207.51
|202.44
|207.51
|0.59
|654.07
|2076
|2005.11.02 22:26
|buy
|667
|0.10
|207.60
|0.00
|0.00
|2077
|2005.11.02 22:26
|modify
|667
|0.10
|207.60
|202.60
|207.67
|2078
|2005.11.02 23:50
|t/p
|667
|0.10
|207.67
|202.60
|207.67
|0.59
|654.66
|2079
|2005.11.02 23:50
|buy
|668
|0.10
|207.77
|0.00
|0.00
|2080
|2005.11.02 23:50
|modify
|668
|0.10
|207.77
|202.77
|207.84
|2081
|2005.11.03 11:30
|t/p
|668
|0.10
|207.84
|202.77
|207.84
|1.24
|655.90
|2082
|2005.11.03 11:31
|buy
|669
|0.10
|207.95
|0.00
|0.00
|2083
|2005.11.03 11:31
|modify
|669
|0.10
|207.95
|202.95
|208.02
|2084
|2005.11.04 04:56
|t/p
|669
|0.10
|208.02
|202.95
|208.02
|0.81
|656.71
|2085
|2005.11.04 04:57
|buy
|670
|0.10
|208.16
|0.00
|0.00
|2086
|2005.11.04 04:57
|modify
|670
|0.10
|208.16
|203.16
|208.23
|2087
|2005.12.01 16:46
|t/p
|670
|0.10
|208.23
|203.16
|208.23
|6.41
|663.12
|2088
|2005.12.01 16:47
|buy
|671
|0.10
|208.30
|0.00
|0.00
|2089
|2005.12.01 16:47
|modify
|671
|0.10
|208.30
|203.30
|208.37
|2090
|2005.12.01 16:59
|t/p
|671
|0.10
|208.37
|203.30
|208.37
|0.59
|663.71
|2091
|2005.12.01 17:00
|buy
|672
|0.10
|208.47
|0.00
|0.00
|2092
|2005.12.01 17:00
|modify
|672
|0.10
|208.47
|203.47
|208.54
|2093
|2005.12.01 17:20
|t/p
|672
|0.10
|208.54
|203.47
|208.54
|0.59
|664.30
|2094
|2005.12.01 17:21
|buy
|673
|0.10
|208.64
|0.00
|0.00
|2095
|2005.12.01 17:21
|modify
|673
|0.10
|208.64
|203.64
|208.71
|2096
|2005.12.01 18:44
|t/p
|673
|0.10
|208.71
|203.64
|208.71
|0.59
|664.89
|2097
|2005.12.01 18:45
|buy
|674
|0.10
|208.80
|0.00
|0.00
|2098
|2005.12.01 18:45
|modify
|674
|0.10
|208.80
|203.80
|208.87
|2099
|2005.12.01 19:36
|t/p
|674
|0.10
|208.87
|203.80
|208.87
|0.59
|665.48
|2100
|2005.12.01 19:37
|buy
|675
|0.10
|209.00
|0.00
|0.00
|2101
|2005.12.01 19:37
|modify
|675
|0.10
|209.00
|204.00
|209.07
|2102
|2005.12.02 14:47
|t/p
|675
|0.10
|209.07
|204.00
|209.07
|0.81
|666.28
|2103
|2005.12.02 14:48
|buy
|676
|0.10
|209.17
|0.00
|0.00
|2104
|2005.12.02 14:48
|modify
|676
|0.10
|209.17
|204.17
|209.24
|2105
|2005.12.02 14:50
|t/p
|676
|0.10
|209.24
|204.17
|209.24
|0.59
|666.87
|2106
|2005.12.02 14:51
|buy
|677
|0.10
|209.67
|0.00
|0.00
|2107
|2005.12.02 14:51
|modify
|677
|0.10
|209.67
|204.67
|209.74
|2108
|2005.12.05 00:00
|t/p
|677
|0.10
|209.74
|204.67
|209.74
|0.81
|667.68
|2109
|2005.12.05 00:00
|buy
|678
|0.10
|209.83
|0.00
|0.00
|2110
|2005.12.05 00:00
|modify
|678
|0.10
|209.83
|204.83
|209.90
|2111
|2005.12.05 00:20
|t/p
|678
|0.10
|209.90
|204.83
|209.90
|0.59
|668.27
|2112
|2005.12.05 00:21
|buy
|679
|0.10
|210.04
|0.00
|0.00
|2113
|2005.12.05 00:21
|modify
|679
|0.10
|210.04
|205.04
|210.11
|2114
|2005.12.05 12:49
|t/p
|679
|0.10
|210.11
|205.04
|210.11
|0.59
|668.86
|2115
|2005.12.05 12:50
|buy
|680
|0.10
|210.20
|0.00
|0.00
|2116
|2005.12.05 12:50
|modify
|680
|0.10
|210.20
|205.20
|210.27
|2117
|2005.12.05 14:41
|t/p
|680
|0.10
|210.27
|205.20
|210.27
|0.59
|669.45
|2118
|2005.12.05 14:42
|buy
|681
|0.10
|210.38
|0.00
|0.00
|2119
|2005.12.05 14:42
|modify
|681
|0.10
|210.38
|205.38
|210.45
|2120
|2005.12.05 18:46
|t/p
|681
|0.10
|210.45
|205.38
|210.45
|0.59
|670.04
|2121
|2005.12.05 18:47
|buy
|682
|0.10
|210.56
|0.00
|0.00
|2122
|2005.12.05 18:47
|modify
|682
|0.10
|210.56
|205.56
|210.63
|2123
|2005.12.05 23:44
|t/p
|682
|0.10
|210.63
|205.56
|210.63
|0.58
|670.62
|2124
|2005.12.05 23:45
|buy
|683
|0.10
|210.72
|0.00
|0.00
|2125
|2005.12.05 23:45
|modify
|683
|0.10
|210.72
|205.72
|210.79
|2126
|2005.12.06 01:53
|t/p
|683
|0.10
|210.79
|205.72
|210.79
|0.81
|671.42
|2127
|2005.12.06 01:54
|buy
|684
|0.10
|210.88
|0.00
|0.00
|2128
|2005.12.06 01:54
|modify
|684
|0.10
|210.88
|205.88
|210.95
|2129
|2005.12.06 09:26
|t/p
|684
|0.10
|210.95
|205.88
|210.95
|0.59
|672.01
|2130
|2005.12.06 09:27
|buy
|685
|0.10
|211.12
|0.00
|0.00
|2131
|2005.12.06 09:27
|modify
|685
|0.10
|211.12
|206.12
|211.19
|2132
|2005.12.06 09:30
|t/p
|685
|0.10
|211.19
|206.12
|211.19
|0.59
|672.60
|2133
|2005.12.06 09:31
|buy
|686
|0.10
|211.24
|0.00
|0.00
|2134
|2005.12.06 09:31
|modify
|686
|0.10
|211.24
|206.24
|211.31
|2135
|2005.12.06 09:40
|t/p
|686
|0.10
|211.31
|206.24
|211.31
|0.59
|673.19
|2136
|2005.12.06 09:41
|buy
|687
|0.10
|211.41
|0.00
|0.00
|2137
|2005.12.06 09:41
|modify
|687
|0.10
|211.41
|206.41
|211.48
|2138
|2005.12.09 16:20
|t/p
|687
|0.10
|211.48
|206.41
|211.48
|1.67
|674.86
|2139
|2005.12.09 16:21
|buy
|688
|0.10
|211.59
|0.00
|0.00
|2140
|2005.12.09 16:21
|modify
|688
|0.10
|211.59
|206.59
|211.66
|2141
|2005.12.09 16:24
|t/p
|688
|0.10
|211.66
|206.59
|211.66
|0.59
|675.45
|2142
|2005.12.09 16:24
|buy
|689
|0.10
|211.75
|0.00
|0.00
|2143
|2005.12.09 16:24
|modify
|689
|0.10
|211.75
|206.75
|211.82
|2144
|2005.12.09 22:22
|t/p
|689
|0.10
|211.82
|206.75
|211.82
|0.59
|676.04
|2145
|2005.12.09 22:23
|buy
|690
|0.10
|211.89
|0.00
|0.00
|2146
|2005.12.09 22:23
|modify
|690
|0.10
|211.89
|206.89
|211.96
|2147
|2005.12.12 02:07
|t/p
|690
|0.10
|211.96
|206.89
|211.96
|0.80
|676.83
|2148
|2005.12.12 02:08
|buy
|691
|0.10
|212.04
|0.00
|0.00
|2149
|2005.12.12 02:08
|modify
|691
|0.10
|212.04
|207.04
|212.11
|2150
|2005.12.12 02:11
|t/p
|691
|0.10
|212.11
|207.04
|212.11
|0.59
|677.42
|2151
|2005.12.12 02:12
|buy
|692
|0.10
|212.19
|0.00
|0.00
|2152
|2005.12.12 02:12
|modify
|692
|0.10
|212.19
|207.19
|212.26
|2153
|2005.12.12 02:43
|t/p
|692
|0.10
|212.26
|207.19
|212.26
|0.59
|678.01
|2154
|2005.12.12 02:44
|buy
|693
|0.10
|212.34
|0.00
|0.00
|2155
|2005.12.12 02:44
|modify
|693
|0.10
|212.34
|207.34
|212.41
|2156
|2005.12.12 02:53
|t/p
|693
|0.10
|212.41
|207.34
|212.41
|0.59
|678.60
|2157
|2005.12.12 02:54
|buy
|694
|0.10
|212.48
|0.00
|0.00
|2158
|2005.12.12 02:54
|modify
|694
|0.10
|212.48
|207.48
|212.55
|2159
|2005.12.12 03:53
|t/p
|694
|0.10
|212.55
|207.48
|212.55
|0.59
|679.19
|2160
|2005.12.12 03:54
|buy
|695
|0.10
|212.66
|0.00
|0.00
|2161
|2005.12.12 03:54
|modify
|695
|0.10
|212.66
|207.66
|212.73
|2162
|2005.12.12 03:56
|t/p
|695
|0.10
|212.73
|207.66
|212.73
|0.59
|679.78
|2163
|2005.12.12 03:57
|sell
|696
|0.10
|212.69
|0.00
|0.00
|2164
|2005.12.12 03:57
|modify
|696
|0.10
|212.69
|217.69
|212.62
|2165
|2005.12.12 03:58
|sell
|697
|0.50
|212.64
|0.00
|0.00
|2166
|2005.12.12 03:58
|modify
|697
|0.50
|212.64
|217.65
|212.58
|2167
|2005.12.12 03:58
|modify
|696
|0.10
|212.69
|217.65
|212.58
|2168
|2005.12.12 04:17
|t/p
|696
|0.10
|212.58
|217.65
|212.58
|0.93
|680.71
|2169
|2005.12.12 04:17
|t/p
|697
|0.50
|212.58
|217.65
|212.58
|2.52
|683.23
|2170
|2005.12.12 04:18
|sell
|698
|0.10
|212.47
|0.00
|0.00
|2171
|2005.12.12 04:18
|modify
|698
|0.10
|212.47
|217.47
|212.40
|2172
|2005.12.12 08:30
|t/p
|698
|0.10
|212.40
|217.47
|212.40
|0.58
|683.81
|2173
|2005.12.12 08:31
|sell
|699
|0.10
|212.31
|0.00
|0.00
|2174
|2005.12.12 08:31
|modify
|699
|0.10
|212.31
|217.31
|212.24
|2175
|2005.12.12 18:29
|t/p
|699
|0.10
|212.24
|217.31
|212.24
|0.59
|684.40
|2176
|2005.12.12 18:30
|sell
|700
|0.10
|212.21
|0.00
|0.00
|2177
|2005.12.12 18:30
|modify
|700
|0.10
|212.21
|217.21
|212.14
|2178
|2005.12.13 18:19
|t/p
|700
|0.10
|212.14
|217.21
|212.14
|0.34
|684.74
|2179
|2005.12.13 18:20
|sell
|701
|0.10
|212.00
|0.00
|0.00
|2180
|2005.12.13 18:20
|modify
|701
|0.10
|212.00
|217.00
|211.93
|2181
|2005.12.14 02:06
|t/p
|701
|0.10
|211.93
|217.00
|211.93
|0.34
|685.08
|2182
|2005.12.14 02:07
|sell
|702
|0.10
|211.82
|0.00
|0.00
|2183
|2005.12.14 02:07
|modify
|702
|0.10
|211.82
|216.82
|211.75
|2184
|2005.12.14 02:07
|t/p
|702
|0.10
|211.75
|216.82
|211.75
|0.59
|685.67
|2185
|2005.12.14 02:08
|sell
|703
|0.10
|211.67
|0.00
|0.00
|2186
|2005.12.14 02:08
|modify
|703
|0.10
|211.67
|216.67
|211.60
|2187
|2005.12.14 02:18
|t/p
|703
|0.10
|211.60
|216.67
|211.60
|0.58
|686.25
|2188
|2005.12.14 02:19
|sell
|704
|0.10
|211.41
|0.00
|0.00
|2189
|2005.12.14 02:19
|modify
|704
|0.10
|211.41
|216.41
|211.34
|2190
|2005.12.14 02:40
|t/p
|704
|0.10
|211.34
|216.41
|211.34
|0.59
|686.84
|2191
|2005.12.14 02:41
|sell
|705
|0.10
|211.26
|0.00
|0.00
|2192
|2005.12.14 02:41
|modify
|705
|0.10
|211.26
|216.26
|211.19
|2193
|2005.12.14 02:42
|t/p
|705
|0.10
|211.19
|216.26
|211.19
|0.59
|687.43
|2194
|2005.12.14 02:43
|sell
|706
|0.10
|211.10
|0.00
|0.00
|2195
|2005.12.14 02:43
|modify
|706
|0.10
|211.10
|216.10
|211.03
|2196
|2005.12.14 02:45
|t/p
|706
|0.10
|211.03
|216.10
|211.03
|0.59
|688.02
|2197
|2005.12.14 02:46
|sell
|707
|0.10
|211.02
|0.00
|0.00
|2198
|2005.12.14 02:46
|modify
|707
|0.10
|211.02
|216.02
|210.95
|2199
|2005.12.14 03:15
|t/p
|707
|0.10
|210.95
|216.02
|210.95
|0.59
|688.61
|2200
|2005.12.14 03:16
|sell
|708
|0.10
|210.85
|0.00
|0.00
|2201
|2005.12.14 03:16
|modify
|708
|0.10
|210.85
|215.85
|210.78
|2202
|2005.12.14 03:17
|t/p
|708
|0.10
|210.78
|215.85
|210.78
|0.59
|689.20
|2203
|2005.12.14 03:18
|sell
|709
|0.10
|210.41
|0.00
|0.00
|2204
|2005.12.14 03:18
|modify
|709
|0.10
|210.41
|215.41
|210.34
|2205
|2005.12.14 03:18
|t/p
|709
|0.10
|210.34
|215.41
|210.34
|0.58
|689.78
|2206
|2005.12.14 03:19
|sell
|710
|0.10
|210.32
|0.00
|0.00
|2207
|2005.12.14 03:19
|modify
|710
|0.10
|210.32
|215.32
|210.25
|2208
|2005.12.14 10:41
|t/p
|710
|0.10
|210.25
|215.32
|210.25
|0.59
|690.37
|2209
|2005.12.14 10:42
|sell
|711
|0.10
|210.12
|0.00
|0.00
|2210
|2005.12.14 10:42
|modify
|711
|0.10
|210.12
|215.12
|210.05
|2211
|2005.12.14 11:01
|t/p
|711
|0.10
|210.05
|215.12
|210.05
|0.59
|690.96
|2212
|2005.12.14 11:02
|sell
|712
|0.10
|210.02
|0.00
|0.00
|2213
|2005.12.14 11:02
|modify
|712
|0.10
|210.02
|215.02
|209.95
|2214
|2005.12.14 11:34
|t/p
|712
|0.10
|209.95
|215.02
|209.95
|0.58
|691.54
|2215
|2005.12.14 11:35
|sell
|713
|0.10
|209.86
|0.00
|0.00
|2216
|2005.12.14 11:35
|modify
|713
|0.10
|209.86
|214.86
|209.79
|2217
|2005.12.14 11:36
|t/p
|713
|0.10
|209.79
|214.86
|209.79
|0.59
|692.13
|2218
|2005.12.14 11:37
|sell
|714
|0.10
|209.75
|0.00
|0.00
|2219
|2005.12.14 11:37
|modify
|714
|0.10
|209.75
|214.75
|209.68
|2220
|2005.12.14 14:18
|t/p
|714
|0.10
|209.68
|214.75
|209.68
|0.59
|692.72
|2221
|2005.12.14 14:19
|sell
|715
|0.10
|209.54
|0.00
|0.00
|2222
|2005.12.14 14:19
|modify
|715
|0.10
|209.54
|214.54
|209.47
|2223
|2005.12.14 14:30
|t/p
|715
|0.10
|209.47
|214.54
|209.47
|0.59
|693.31
|2224
|2005.12.14 14:31
|sell
|716
|0.10
|209.35
|0.00
|0.00
|2225
|2005.12.14 14:31
|modify
|716
|0.10
|209.35
|214.35
|209.28
|2226
|2005.12.14 14:31
|t/p
|716
|0.10
|209.28
|214.35
|209.28
|0.59
|693.90
|2227
|2005.12.14 14:32
|sell
|717
|0.10
|209.23
|0.00
|0.00
|2228
|2005.12.14 14:32
|modify
|717
|0.10
|209.23
|214.23
|209.16
|2229
|2005.12.14 14:35
|t/p
|717
|0.10
|209.16
|214.23
|209.16
|0.59
|694.49
|2230
|2005.12.14 14:36
|sell
|718
|0.10
|209.00
|0.00
|0.00
|2231
|2005.12.14 14:36
|modify
|718
|0.10
|209.00
|214.00
|208.93
|2232
|2005.12.14 14:59
|t/p
|718
|0.10
|208.93
|214.00
|208.93
|0.59
|695.08
|2233
|2005.12.14 15:00
|sell
|719
|0.10
|208.83
|0.00
|0.00
|2234
|2005.12.14 15:00
|modify
|719
|0.10
|208.83
|213.83
|208.76
|2235
|2005.12.14 15:07
|t/p
|719
|0.10
|208.76
|213.83
|208.76
|0.59
|695.67
|2236
|2005.12.14 15:08
|sell
|720
|0.10
|208.67
|0.00
|0.00
|2237
|2005.12.14 15:08
|modify
|720
|0.10
|208.67
|213.67
|208.60
|2238
|2005.12.14 15:13
|t/p
|720
|0.10
|208.60
|213.67
|208.60
|0.59
|696.26
|2239
|2005.12.14 15:14
|buy
|721
|0.10
|208.67
|0.00
|0.00
|2240
|2005.12.14 15:14
|modify
|721
|0.10
|208.67
|203.67
|208.74
|2241
|2005.12.22 14:19
|s/l
|721
|0.10
|203.67
|203.67
|208.74
|-39.91
|656.34
|2242
|2005.12.22 14:20
|sell
|722
|0.10
|203.69
|0.00
|0.00
|2243
|2005.12.22 14:20
|modify
|722
|0.10
|203.69
|208.69
|203.62
|2244
|2005.12.22 14:21
|sell
|723
|0.50
|203.68
|0.00
|0.00
|2245
|2005.12.22 14:21
|modify
|723
|0.50
|203.68
|208.68
|203.61
|2246
|2005.12.22 14:21
|modify
|722
|0.10
|203.69
|208.68
|203.61
|2247
|2005.12.22 14:58
|t/p
|722
|0.10
|203.61
|208.68
|203.61
|0.67
|657.01
|2248
|2005.12.22 14:58
|t/p
|723
|0.50
|203.61
|208.68
|203.61
|2.94
|659.95
|2249
|2005.12.22 14:59
|sell
|724
|0.10
|203.42
|0.00
|0.00
|2250
|2005.12.22 14:59
|modify
|724
|0.10
|203.42
|208.42
|203.35
|2251
|2005.12.22 15:02
|t/p
|724
|0.10
|203.35
|208.42
|203.35
|0.59
|660.54
|2252
|2005.12.22 15:03
|sell
|725
|0.10
|203.26
|0.00
|0.00
|2253
|2005.12.22 15:03
|modify
|725
|0.10
|203.26
|208.26
|203.19
|2254
|2005.12.22 15:16
|t/p
|725
|0.10
|203.19
|208.26
|203.19
|0.59
|661.13
|2255
|2005.12.22 15:17
|sell
|726
|0.10
|203.05
|0.00
|0.00
|2256
|2005.12.22 15:17
|modify
|726
|0.10
|203.05
|208.05
|202.98
|2257
|2005.12.22 15:56
|t/p
|726
|0.10
|202.98
|208.05
|202.98
|0.59
|661.72
|2258
|2005.12.22 15:57
|sell
|727
|0.10
|202.90
|0.00
|0.00
|2259
|2005.12.22 15:57
|modify
|727
|0.10
|202.90
|207.90
|202.83
|2260
|2005.12.22 16:51
|t/p
|727
|0.10
|202.83
|207.90
|202.83
|0.59
|662.31
|2261
|2005.12.22 16:52
|sell
|728
|0.10
|202.75
|0.00
|0.00
|2262
|2005.12.22 16:52
|modify
|728
|0.10
|202.75
|207.75
|202.68
|2263
|2005.12.22 16:58
|t/p
|728
|0.10
|202.68
|207.75
|202.68
|0.58
|662.89
|2264
|2005.12.22 16:59
|sell
|729
|0.10
|202.56
|0.00
|0.00
|2265
|2005.12.22 16:59
|modify
|729
|0.10
|202.56
|207.56
|202.49
|2266
|2005.12.22 16:59
|t/p
|729
|0.10
|202.49
|207.56
|202.49
|0.59
|663.48
|2267
|2005.12.22 17:00
|sell
|730
|0.10
|202.43
|0.00
|0.00
|2268
|2005.12.22 17:00
|modify
|730
|0.10
|202.43
|207.43
|202.36
|2269
|2005.12.23 13:04
|t/p
|730
|0.10
|202.36
|207.43
|202.36
|0.34
|663.82
|2270
|2005.12.23 13:05
|sell
|731
|0.10
|202.25
|0.00
|0.00
|2271
|2005.12.23 13:05
|modify
|731
|0.10
|202.25
|207.25
|202.18
|2272
|2005.12.23 15:34
|t/p
|731
|0.10
|202.18
|207.25
|202.18
|0.59
|664.41
|2273
|2005.12.23 15:35
|sell
|732
|0.10
|202.03
|0.00
|0.00
|2274
|2005.12.23 15:35
|modify
|732
|0.10
|202.03
|207.03
|201.96
|2275
|2005.12.23 16:20
|t/p
|732
|0.10
|201.96
|207.03
|201.96
|0.59
|665.00
|2276
|2005.12.23 16:21
|sell
|733
|0.10
|201.88
|0.00
|0.00
|2277
|2005.12.23 16:21
|modify
|733
|0.10
|201.88
|206.88
|201.81
|2278
|2005.12.23 16:32
|t/p
|733
|0.10
|201.81
|206.88
|201.81
|0.59
|665.59
|2279
|2005.12.23 16:33
|sell
|734
|0.10
|201.74
|0.00
|0.00
|2280
|2005.12.23 16:33
|modify
|734
|0.10
|201.74
|206.74
|201.67
|2281
|2005.12.23 16:33
|t/p
|734
|0.10
|201.67
|206.74
|201.67
|0.59
|666.18
|2282
|2005.12.23 16:34
|sell
|735
|0.10
|201.57
|0.00
|0.00
|2283
|2005.12.23 16:34
|modify
|735
|0.10
|201.57
|206.57
|201.50
|2284
|2005.12.23 16:55
|t/p
|735
|0.10
|201.50
|206.57
|201.50
|0.59
|666.77
|2285
|2005.12.23 16:56
|buy
|736
|0.10
|201.51
|0.00
|0.00
|2286
|2005.12.23 16:56
|modify
|736
|0.10
|201.51
|196.51
|201.58
|2287
|2005.12.23 17:24
|t/p
|736
|0.10
|201.58
|196.51
|201.58
|0.59
|667.36
|2288
|2005.12.23 17:25
|buy
|737
|0.10
|201.62
|0.00
|0.00
|2289
|2005.12.23 17:25
|modify
|737
|0.10
|201.62
|196.62
|201.69
|2290
|2005.12.23 17:42
|t/p
|737
|0.10
|201.69
|196.62
|201.69
|0.59
|667.95
|2291
|2005.12.23 17:43
|buy
|738
|0.10
|201.84
|0.00
|0.00
|2292
|2005.12.23 17:43
|modify
|738
|0.10
|201.84
|196.84
|201.91
|2293
|2005.12.26 07:27
|t/p
|738
|0.10
|201.91
|196.84
|201.91
|0.80
|668.74
|2294
|2005.12.26 07:28
|buy
|739
|0.10
|201.96
|0.00
|0.00
|2295
|2005.12.26 07:28
|modify
|739
|0.10
|201.96
|196.96
|202.03
|2296
|2005.12.26 08:12
|t/p
|739
|0.10
|202.03
|196.96
|202.03
|0.59
|669.33
|2297
|2005.12.26 08:12
|buy
|740
|0.10
|202.15
|0.00
|0.00
|2298
|2005.12.26 08:12
|modify
|740
|0.10
|202.15
|197.15
|202.22
|2299
|2005.12.26 09:39
|t/p
|740
|0.10
|202.22
|197.15
|202.22
|0.59
|669.92
|2300
|2005.12.26 09:40
|buy
|741
|0.10
|202.17
|0.00
|0.00
|2301
|2005.12.26 09:40
|modify
|741
|0.10
|202.17
|197.17
|202.24
|2302
|2005.12.26 09:40
|t/p
|741
|0.10
|202.24
|197.17
|202.24
|0.59
|670.51
|2303
|2005.12.26 09:41
|buy
|742
|0.10
|202.40
|0.00
|0.00
|2304
|2005.12.26 09:41
|modify
|742
|0.10
|202.40
|197.40
|202.47
|2305
|2005.12.27 02:23
|t/p
|742
|0.10
|202.47
|197.40
|202.47
|0.81
|671.32
|2306
|2005.12.27 02:24
|buy
|743
|0.10
|202.49
|0.00
|0.00
|2307
|2005.12.27 02:24
|modify
|743
|0.10
|202.49
|197.49
|202.56
|2308
|2005.12.27 02:28
|t/p
|743
|0.10
|202.56
|197.49
|202.56
|0.59
|671.91
|2309
|2005.12.27 02:29
|buy
|744
|0.10
|202.67
|0.00
|0.00
|2310
|2005.12.27 02:29
|modify
|744
|0.10
|202.67
|197.67
|202.74
|2311
|2005.12.27 02:45
|t/p
|744
|0.10
|202.74
|197.67
|202.74
|0.59
|672.50
|2312
|2005.12.27 02:46
|buy
|745
|0.10
|202.83
|0.00
|0.00
|2313
|2005.12.27 02:46
|modify
|745
|0.10
|202.83
|197.83
|202.90
|2314
|2005.12.27 07:08
|t/p
|745
|0.10
|202.90
|197.83
|202.90
|0.58
|673.08
|2315
|2005.12.27 07:08
|buy
|746
|0.10
|203.01
|0.00
|0.00
|2316
|2005.12.27 07:08
|modify
|746
|0.10
|203.01
|198.01
|203.08
|2317
|2005.12.27 10:17
|t/p
|746
|0.10
|203.08
|198.01
|203.08
|0.59
|673.67
|2318
|2005.12.27 10:18
|buy
|747
|0.10
|203.18
|0.00
|0.00
|2319
|2005.12.27 10:18
|modify
|747
|0.10
|203.18
|198.18
|203.25
|2320
|2005.12.27 11:07
|t/p
|747
|0.10
|203.25
|198.18
|203.25
|0.59
|674.26
|2321
|2005.12.27 11:08
|buy
|748
|0.10
|203.34
|0.00
|0.00
|2322
|2005.12.27 11:08
|modify
|748
|0.10
|203.34
|198.34
|203.41
|2323
|2005.12.27 12:03
|t/p
|748
|0.10
|203.41
|198.34
|203.41
|0.59
|674.85
|2324
|2005.12.27 12:04
|buy
|749
|0.10
|203.47
|0.00
|0.00
|2325
|2005.12.27 12:04
|modify
|749
|0.10
|203.47
|198.47
|203.54
|2326
|2005.12.28 08:37
|t/p
|749
|0.10
|203.54
|198.47
|203.54
|0.81
|675.65
|2327
|2005.12.28 08:38
|buy
|750
|0.10
|203.62
|0.00
|0.00
|2328
|2005.12.28 08:38
|modify
|750
|0.10
|203.62
|198.62
|203.69
|2329
|2005.12.28 08:49
|t/p
|750
|0.10
|203.69
|198.62
|203.69
|0.59
|676.24
|2330
|2005.12.28 08:50
|sell
|751
|0.10
|203.61
|0.00
|0.00
|2331
|2005.12.28 08:50
|modify
|751
|0.10
|203.61
|208.61
|203.54
|2332
|2005.12.28 08:51
|sell
|752
|0.50
|203.69
|0.00
|0.00
|2333
|2005.12.28 08:51
|modify
|752
|0.50
|203.69
|208.68
|203.61
|2334
|2005.12.28 08:51
|modify
|751
|0.10
|203.61
|208.68
|203.61
|2335
|2005.12.28 10:02
|t/p
|751
|0.10
|203.61
|208.68
|203.61
|0.00
|676.24
|2336
|2005.12.28 10:02
|t/p
|752
|0.50
|203.61
|208.68
|203.61
|3.36
|679.60
|2337
|2005.12.28 10:03
|sell
|753
|0.10
|203.47
|0.00
|0.00
|2338
|2005.12.28 10:03
|modify
|753
|0.10
|203.47
|208.47
|203.40
|2339
|2005.12.28 10:51
|t/p
|753
|0.10
|203.40
|208.47
|203.40
|0.59
|680.19
|2340
|2005.12.28 10:52
|sell
|754
|0.10
|203.30
|0.00
|0.00
|2341
|2005.12.28 10:52
|modify
|754
|0.10
|203.30
|208.30
|203.23
|2342
|2005.12.28 14:59
|t/p
|754
|0.10
|203.23
|208.30
|203.23
|0.59
|680.78
|2343
|2005.12.28 15:00
|sell
|755
|0.10
|203.15
|0.00
|0.00
|2344
|2005.12.28 15:00
|modify
|755
|0.10
|203.15
|208.15
|203.08
|2345
|2005.12.28 15:47
|t/p
|755
|0.10
|203.08
|208.15
|203.08
|0.59
|681.37
|2346
|2005.12.28 15:48
|sell
|756
|0.10
|202.97
|0.00
|0.00
|2347
|2005.12.28 15:48
|modify
|756
|0.10
|202.97
|207.97
|202.90
|2348
|2005.12.28 16:17
|t/p
|756
|0.10
|202.90
|207.97
|202.90
|0.59
|681.96
|2349
|2005.12.28 16:18
|sell
|757
|0.10
|202.84
|0.00
|0.00
|2350
|2005.12.28 16:18
|modify
|757
|0.10
|202.84
|207.84
|202.77
|2351
|2005.12.28 16:36
|t/p
|757
|0.10
|202.77
|207.84
|202.77
|0.59
|682.55
|2352
|2005.12.28 16:37
|sell
|758
|0.10
|202.67
|0.00
|0.00
|2353
|2005.12.28 16:37
|modify
|758
|0.10
|202.67
|207.67
|202.60
|2354
|2005.12.28 18:00
|t/p
|758
|0.10
|202.60
|207.67
|202.60
|0.59
|683.14
|2355
|2005.12.28 18:01
|sell
|759
|0.10
|202.50
|0.00
|0.00
|2356
|2005.12.28 18:01
|modify
|759
|0.10
|202.50
|207.50
|202.43
|2357
|2005.12.28 18:07
|t/p
|759
|0.10
|202.43
|207.50
|202.43
|0.59
|683.73
|2358
|2005.12.28 18:08
|sell
|760
|0.10
|202.29
|0.00
|0.00
|2359
|2005.12.28 18:08
|modify
|760
|0.10
|202.29
|207.29
|202.22
|2360
|2005.12.28 18:08
|t/p
|760
|0.10
|202.22
|207.29
|202.22
|0.58
|684.31
|2361
|2005.12.28 18:09
|sell
|761
|0.10
|202.03
|0.00
|0.00
|2362
|2005.12.28 18:09
|modify
|761
|0.10
|202.03
|207.03
|201.96
|2363
|2005.12.28 18:10
|t/p
|761
|0.10
|201.96
|207.03
|201.96
|0.59
|684.90
|2364
|2005.12.28 18:11
|buy
|762
|0.10
|202.07
|0.00
|0.00
|2365
|2005.12.28 18:11
|modify
|762
|0.10
|202.07
|197.07
|202.14
|2366
|2005.12.28 18:12
|t/p
|762
|0.10
|202.14
|197.07
|202.14
|0.59
|685.49
|2367
|2005.12.28 18:13
|buy
|763
|0.10
|202.17
|0.00
|0.00
|2368
|2005.12.28 18:13
|modify
|763
|0.10
|202.17
|197.17
|202.24
|2369
|2005.12.28 18:18
|t/p
|763
|0.10
|202.24
|197.17
|202.24
|0.59
|686.08
|2370
|2005.12.28 18:19
|buy
|764
|0.10
|202.35
|0.00
|0.00
|2371
|2005.12.28 18:19
|modify
|764
|0.10
|202.35
|197.35
|202.42
|2372
|2005.12.28 19:09
|t/p
|764
|0.10
|202.42
|197.35
|202.42
|0.59
|686.67
|2373
|2005.12.28 19:10
|buy
|765
|0.10
|202.54
|0.00
|0.00
|2374
|2005.12.28 19:10
|modify
|765
|0.10
|202.54
|197.54
|202.61
|2375
|2005.12.29 01:15
|t/p
|765
|0.10
|202.61
|197.54
|202.61
|1.24
|687.91
|2376
|2005.12.29 01:16
|buy
|766
|0.10
|202.69
|0.00
|0.00
|2377
|2005.12.29 01:16
|modify
|766
|0.10
|202.69
|197.69
|202.76
|2378
|2005.12.29 01:23
|t/p
|766
|0.10
|202.76
|197.69
|202.76
|0.59
|688.50
|2379
|2005.12.29 01:24
|buy
|767
|0.10
|202.85
|0.00
|0.00
|2380
|2005.12.29 01:24
|modify
|767
|0.10
|202.85
|197.85
|202.92
|2381
|2005.12.29 01:48
|t/p
|767
|0.10
|202.92
|197.85
|202.92
|0.59
|689.09
|2382
|2005.12.29 01:49
|sell
|768
|0.10
|202.90
|0.00
|0.00
|2383
|2005.12.29 01:49
|modify
|768
|0.10
|202.90
|207.90
|202.83
|2384
|2005.12.29 01:50
|sell
|769
|0.50
|202.90
|0.00
|0.00
|2385
|2005.12.29 01:50
|modify
|769
|0.50
|202.90
|207.90
|202.83
|2386
|2005.12.29 02:42
|t/p
|768
|0.10
|202.83
|207.90
|202.83
|0.59
|689.68
|2387
|2005.12.29 02:42
|t/p
|769
|0.50
|202.83
|207.90
|202.83
|2.94
|692.62
|2388
|2005.12.29 02:43
|sell
|770
|0.10
|202.66
|0.00
|0.00
|2389
|2005.12.29 02:43
|modify
|770
|0.10
|202.66
|207.66
|202.59
|2390
|2005.12.29 10:38
|t/p
|770
|0.10
|202.59
|207.66
|202.59
|0.59
|693.21
|2391
|2005.12.29 10:39
|sell
|771
|0.10
|202.51
|0.00
|0.00
|2392
|2005.12.29 10:39
|modify
|771
|0.10
|202.51
|207.51
|202.44
|2393
|2005.12.30 04:32
|t/p
|771
|0.10
|202.44
|207.51
|202.44
|0.34
|693.55
|2394
|2005.12.30 04:33
|sell
|772
|0.10
|202.36
|0.00
|0.00
|2395
|2005.12.30 04:33
|modify
|772
|0.10
|202.36
|207.36
|202.29
|2396
|2005.12.30 04:35
|t/p
|772
|0.10
|202.29
|207.36
|202.29
|0.58
|694.13
|2397
|2005.12.30 04:36
|sell
|773
|0.10
|202.23
|0.00
|0.00
|2398
|2005.12.30 04:36
|modify
|773
|0.10
|202.23
|207.23
|202.16
|2399
|2005.12.30 04:38
|t/p
|773
|0.10
|202.16
|207.23
|202.16
|0.59
|694.72
|2400
|2005.12.30 04:39
|sell
|774
|0.10
|202.09
|0.00
|0.00
|2401
|2005.12.30 04:39
|modify
|774
|0.10
|202.09
|207.09
|202.02
|2402
|2005.12.30 04:40
|t/p
|774
|0.10
|202.02
|207.09
|202.02
|0.59
|695.31
|2403
|2005.12.30 04:41
|sell
|775
|0.10
|201.82
|0.00
|0.00
|2404
|2005.12.30 04:41
|modify
|775
|0.10
|201.82
|206.82
|201.75
|2405
|2006.01.04 10:22
|sell
|776
|0.50
|203.93
|0.00
|0.00
|2406
|2006.01.04 10:22
|modify
|776
|0.50
|203.93
|208.58
|203.51
|2407
|2006.01.04 10:22
|modify
|775
|0.10
|201.82
|208.58
|203.51
|2408
|2006.01.05 08:23
|t/p
|775
|0.10
|203.51
|208.58
|203.51
|-15.74
|679.56
|2409
|2006.01.05 08:23
|t/p
|776
|0.50
|203.51
|208.58
|203.51
|13.86
|693.42
|2410
|2006.01.05 08:24
|sell
|777
|0.10
|203.43
|0.00
|0.00
|2411
|2006.01.05 08:24
|modify
|777
|0.10
|203.43
|208.43
|203.36
|2412
|2006.01.05 08:39
|t/p
|777
|0.10
|203.36
|208.43
|203.36
|0.59
|694.01
|2413
|2006.01.05 08:40
|sell
|778
|0.10
|203.27
|0.00
|0.00
|2414
|2006.01.05 08:40
|modify
|778
|0.10
|203.27
|208.27
|203.20
|2415
|2006.01.05 09:13
|t/p
|778
|0.10
|203.20
|208.27
|203.20
|0.59
|694.60
|2416
|2006.01.05 09:14
|sell
|779
|0.10
|203.12
|0.00
|0.00
|2417
|2006.01.05 09:14
|modify
|779
|0.10
|203.12
|208.12
|203.05
|2418
|2006.01.05 09:24
|t/p
|779
|0.10
|203.05
|208.12
|203.05
|0.59
|695.19
|2419
|2006.01.05 09:25
|sell
|780
|0.10
|202.95
|0.00
|0.00
|2420
|2006.01.05 09:25
|modify
|780
|0.10
|202.95
|207.95
|202.88
|2421
|2006.01.06 14:48
|t/p
|780
|0.10
|202.88
|207.95
|202.88
|0.34
|695.53
|2422
|2006.01.06 14:49
|sell
|781
|0.10
|202.78
|0.00
|0.00
|2423
|2006.01.06 14:49
|modify
|781
|0.10
|202.78
|207.78
|202.71
|2424
|2006.01.06 14:49
|t/p
|781
|0.10
|202.71
|207.78
|202.71
|0.59
|696.12
|2425
|2006.01.06 14:50
|buy
|782
|0.10
|202.86
|0.00
|0.00
|2426
|2006.01.06 14:50
|modify
|782
|0.10
|202.86
|197.86
|202.93
|2427
|2006.01.06 14:50
|t/p
|782
|0.10
|202.93
|197.86
|202.93
|0.59
|696.71
|2428
|2006.01.06 14:51
|buy
|783
|0.10
|202.95
|0.00
|0.00
|2429
|2006.01.06 14:51
|modify
|783
|0.10
|202.95
|197.95
|203.02
|2430
|2006.01.06 16:41
|t/p
|783
|0.10
|203.02
|197.95
|203.02
|0.59
|697.30
|2431
|2006.01.06 16:42
|buy
|784
|0.10
|203.15
|0.00
|0.00
|2432
|2006.01.06 16:42
|modify
|784
|0.10
|203.15
|198.15
|203.22
|2433
|2006.01.16 06:19
|t/p
|784
|0.10
|203.22
|198.15
|203.22
|2.31
|699.61
|2434
|2006.01.16 06:20
|sell
|785
|0.10
|203.15
|0.00
|0.00
|2435
|2006.01.16 06:20
|modify
|785
|0.10
|203.15
|208.15
|203.08
|2436
|2006.01.16 06:21
|sell
|786
|0.50
|203.18
|0.00
|0.00
|2437
|2006.01.16 06:21
|modify
|786
|0.50
|203.18
|208.17
|203.10
|2438
|2006.01.16 06:21
|modify
|785
|0.10
|203.15
|208.17
|203.10
|2439
|2006.01.16 06:59
|t/p
|785
|0.10
|203.10
|208.17
|203.10
|0.42
|700.03
|2440
|2006.01.16 06:59
|t/p
|786
|0.50
|203.10
|208.17
|203.10
|3.36
|703.39
|2441
|2006.01.16 07:00
|sell
|787
|0.10
|202.97
|0.00
|0.00
|2442
|2006.01.16 07:00
|modify
|787
|0.10
|202.97
|207.97
|202.90
|2443
|2006.01.16 11:21
|t/p
|787
|0.10
|202.90
|207.97
|202.90
|0.59
|703.98
|2444
|2006.01.16 11:22
|sell
|788
|0.10
|202.81
|0.00
|0.00
|2445
|2006.01.16 11:22
|modify
|788
|0.10
|202.81
|207.81
|202.74
|2446
|2006.01.17 10:39
|t/p
|788
|0.10
|202.74
|207.81
|202.74
|0.34
|704.32
|2447
|2006.01.17 10:40
|sell
|789
|0.10
|202.68
|0.00
|0.00
|2448
|2006.01.17 10:40
|modify
|789
|0.10
|202.68
|207.68
|202.61
|2449
|2006.01.17 10:42
|t/p
|789
|0.10
|202.61
|207.68
|202.61
|0.59
|704.91
|2450
|2006.01.17 10:43
|sell
|790
|0.10
|202.51
|0.00
|0.00
|2451
|2006.01.17 10:43
|modify
|790
|0.10
|202.51
|207.51
|202.44
|2452
|2006.01.17 17:15
|sell
|791
|0.50
|204.05
|0.00
|0.00
|2453
|2006.01.17 17:15
|modify
|791
|0.50
|204.05
|208.79
|203.72
|2454
|2006.01.17 17:15
|modify
|790
|0.10
|202.51
|208.79
|203.72
|2455
|2006.01.18 07:17
|t/p
|790
|0.10
|203.72
|208.79
|203.72
|-10.42
|694.49
|2456
|2006.01.18 07:17
|t/p
|791
|0.50
|203.72
|208.79
|203.72
|12.62
|707.11
|2457
|2006.01.18 07:18
|buy
|792
|0.10
|203.78
|0.00
|0.00
|2458
|2006.01.18 07:18
|modify
|792
|0.10
|203.78
|198.78
|203.85
|2459
|2006.01.18 07:24
|t/p
|792
|0.10
|203.85
|198.78
|203.85
|0.59
|707.70
|2460
|2006.01.18 07:25
|buy
|793
|0.10
|203.93
|0.00
|0.00
|2461
|2006.01.18 07:25
|modify
|793
|0.10
|203.93
|198.93
|204.00
|2462
|2006.01.20 19:38
|t/p
|793
|0.10
|204.00
|198.93
|204.00
|1.45
|709.15
|2463
|2006.01.20 19:39
|buy
|794
|0.10
|204.13
|0.00
|0.00
|2464
|2006.01.20 19:39
|modify
|794
|0.10
|204.13
|199.13
|204.20
|2465
|2006.01.20 22:10
|t/p
|794
|0.10
|204.20
|199.13
|204.20
|0.59
|709.74
|2466
|2006.01.20 22:11
|sell
|795
|0.10
|204.19
|0.00
|0.00
|2467
|2006.01.20 22:11
|modify
|795
|0.10
|204.19
|209.19
|204.12
|2468
|2006.01.20 22:12
|sell
|796
|0.50
|204.14
|0.00
|0.00
|2469
|2006.01.20 22:12
|modify
|796
|0.50
|204.14
|209.15
|204.08
|2470
|2006.01.20 22:12
|modify
|795
|0.10
|204.19
|209.15
|204.08
|2471
|2006.01.23 00:00
|t/p
|795
|0.10
|204.08
|209.15
|204.08
|0.68
|710.41
|2472
|2006.01.23 00:00
|t/p
|796
|0.50
|204.08
|209.15
|204.08
|1.25
|711.66
|2473
|2006.01.23 00:00
|sell
|797
|0.10
|203.98
|0.00
|0.00
|2474
|2006.01.23 00:00
|modify
|797
|0.10
|203.98
|208.98
|203.91
|2475
|2006.01.23 09:09
|t/p
|797
|0.10
|203.91
|208.98
|203.91
|0.59
|712.25
|2476
|2006.01.23 09:10
|sell
|798
|0.10
|203.78
|0.00
|0.00
|2477
|2006.01.23 09:10
|modify
|798
|0.10
|203.78
|208.78
|203.71
|2478
|2006.01.23 09:41
|t/p
|798
|0.10
|203.71
|208.78
|203.71
|0.59
|712.84
|2479
|2006.01.23 09:42
|sell
|799
|0.10
|203.63
|0.00
|0.00
|2480
|2006.01.23 09:42
|modify
|799
|0.10
|203.63
|208.63
|203.56
|2481
|2006.01.23 10:48
|t/p
|799
|0.10
|203.56
|208.63
|203.56
|0.59
|713.43
|2482
|2006.01.23 10:49
|sell
|800
|0.10
|203.53
|0.00
|0.00
|2483
|2006.01.23 10:49
|modify
|800
|0.10
|203.53
|208.53
|203.46
|2484
|2006.01.24 19:12
|sell
|801
|0.50
|204.99
|0.00
|0.00
|2485
|2006.01.24 19:12
|modify
|801
|0.50
|204.99
|209.75
|204.68
|2486
|2006.01.24 19:12
|modify
|800
|0.10
|203.53
|209.75
|204.68
|2487
|2006.01.24 20:24
|t/p
|800
|0.10
|204.68
|209.75
|204.68
|-9.92
|703.51
|2488
|2006.01.24 20:24
|t/p
|801
|0.50
|204.68
|209.75
|204.68
|13.03
|716.54
|2489
|2006.01.24 20:25
|sell
|802
|0.10
|204.55
|0.00
|0.00
|2490
|2006.01.24 20:25
|modify
|802
|0.10
|204.55
|209.55
|204.48
|2491
|2006.01.25 14:58
|sell
|803
|0.50
|205.88
|0.00
|0.00
|2492
|2006.01.25 14:58
|modify
|803
|0.50
|205.88
|210.66
|205.59
|2493
|2006.01.25 14:58
|modify
|802
|0.10
|204.55
|210.66
|205.59
|2494
|2006.01.25 15:52
|sell
|804
|2.50
|206.75
|0.00
|0.00
|2495
|2006.01.25 15:52
|modify
|804
|2.50
|206.75
|211.54
|206.47
|2496
|2006.01.25 15:52
|modify
|803
|0.50
|205.88
|211.54
|206.47
|2497
|2006.01.25 15:52
|modify
|802
|0.10
|204.55
|211.54
|206.47
|2498
|2006.01.25 20:23
|t/p
|802
|0.10
|206.47
|211.54
|206.47
|-16.40
|700.14
|2499
|2006.01.25 20:23
|t/p
|803
|0.50
|206.47
|211.54
|206.47
|-24.82
|675.32
|2500
|2006.01.25 20:23
|t/p
|804
|2.50
|206.47
|211.54
|206.47
|58.89
|734.21
|2501
|2006.01.25 20:23
|sell
|805
|0.10
|206.37
|0.00
|0.00
|2502
|2006.01.25 20:23
|modify
|805
|0.10
|206.37
|211.37
|206.30
|2503
|2006.01.26 01:49
|t/p
|805
|0.10
|206.30
|211.37
|206.30
|-0.17
|734.03
|2504
|2006.01.26 01:50
|sell
|806
|0.10
|206.20
|0.00
|0.00
|2505
|2006.01.26 01:50
|modify
|806
|0.10
|206.20
|211.20
|206.13
|2506
|2006.01.27 11:54
|sell
|807
|0.50
|207.64
|0.00
|0.00
|2507
|2006.01.27 11:54
|modify
|807
|0.50
|207.64
|212.40
|207.33
|2508
|2006.01.27 11:54
|modify
|806
|0.10
|206.20
|212.40
|207.33
|2509
|2006.01.27 20:59
|t/p
|806
|0.10
|207.33
|212.40
|207.33
|-9.75
|724.28
|2510
|2006.01.27 20:59
|t/p
|807
|0.50
|207.33
|212.40
|207.33
|13.04
|737.32
|2511
|2006.01.27 21:00
|sell
|808
|0.10
|207.28
|0.00
|0.00
|2512
|2006.01.27 21:00
|modify
|808
|0.10
|207.28
|212.28
|207.21
|2513
|2006.01.30 00:47
|t/p
|808
|0.10
|207.21
|212.28
|207.21
|0.34
|737.66
|2514
|2006.01.30 00:48
|sell
|809
|0.10
|207.09
|0.00
|0.00
|2515
|2006.01.30 00:48
|modify
|809
|0.10
|207.09
|212.09
|207.02
|2516
|2006.01.31 18:31
|sell
|810
|0.50
|208.50
|0.00
|0.00
|2517
|2006.01.31 18:31
|modify
|810
|0.50
|208.50
|213.26
|208.19
|2518
|2006.01.31 18:31
|modify
|809
|0.10
|207.09
|213.26
|208.19
|2519
|2006.02.01 16:55
|sell
|811
|2.50
|209.42
|0.00
|0.00
|2520
|2006.02.01 16:55
|modify
|811
|2.50
|209.42
|214.20
|209.13
|2521
|2006.02.01 16:55
|modify
|810
|0.50
|208.50
|214.20
|209.13
|2522
|2006.02.01 16:55
|modify
|809
|0.10
|207.09
|214.20
|209.13
|2523
|2006.02.01 20:54
|t/p
|809
|0.10
|209.13
|214.20
|209.13
|-17.67
|719.99
|2524
|2006.02.01 20:54
|t/p
|810
|0.50
|209.13
|214.20
|209.13
|-27.77
|692.22
|2525
|2006.02.01 20:54
|t/p
|811
|2.50
|209.13
|214.20
|209.13
|60.99
|753.21
|2526
|2006.02.01 20:55
|sell
|812
|0.10
|209.04
|0.00
|0.00
|2527
|2006.02.01 20:55
|modify
|812
|0.10
|209.04
|214.04
|208.97
|2528
|2006.02.02 09:46
|sell
|813
|0.50
|210.29
|0.00
|0.00
|2529
|2006.02.02 09:46
|modify
|813
|0.50
|210.29
|215.08
|210.01
|2530
|2006.02.02 09:46
|modify
|812
|0.10
|209.04
|215.08
|210.01
|2531
|2006.02.03 16:19
|t/p
|812
|0.10
|210.01
|215.08
|210.01
|-9.18
|744.03
|2532
|2006.02.03 16:19
|t/p
|813
|0.50
|210.01
|215.08
|210.01
|10.51
|754.54
|2533
|2006.02.03 16:20
|sell
|814
|0.10
|209.88
|0.00
|0.00
|2534
|2006.02.03 16:20
|modify
|814
|0.10
|209.88
|214.88
|209.81
|2535
|2006.02.03 16:26
|t/p
|814
|0.10
|209.81
|214.88
|209.81
|0.59
|755.13
|2536
|2006.02.03 16:27
|buy
|815
|0.10
|209.88
|0.00
|0.00
|2537
|2006.02.03 16:27
|modify
|815
|0.10
|209.88
|204.88
|209.95
|2538
|2006.02.03 16:34
|t/p
|815
|0.10
|209.95
|204.88
|209.95
|0.59
|755.72
|2539
|2006.02.03 16:35
|sell
|816
|0.10
|209.91
|0.00
|0.00
|2540
|2006.02.03 16:35
|modify
|816
|0.10
|209.91
|214.91
|209.84
|2541
|2006.02.03 16:36
|sell
|817
|0.50
|209.89
|0.00
|0.00
|2542
|2006.02.03 16:36
|modify
|817
|0.50
|209.89
|214.89
|209.82
|2543
|2006.02.03 16:36
|modify
|816
|0.10
|209.91
|214.89
|209.82
|2544
|2006.02.03 16:40
|t/p
|816
|0.10
|209.82
|214.89
|209.82
|0.76
|756.48
|2545
|2006.02.03 16:40
|t/p
|817
|0.50
|209.82
|214.89
|209.82
|2.94
|759.42
|2546
|2006.02.03 16:41
|sell
|818
|0.10
|209.73
|0.00
|0.00
|2547
|2006.02.03 16:41
|modify
|818
|0.10
|209.73
|214.73
|209.66
|2548
|2006.02.03 17:39
|t/p
|818
|0.10
|209.66
|214.73
|209.66
|0.58
|760.00
|2549
|2006.02.03 17:40
|buy
|819
|0.10
|209.71
|0.00
|0.00
|2550
|2006.02.03 17:40
|modify
|819
|0.10
|209.71
|204.71
|209.78
|2551
|2006.02.03 18:15
|t/p
|819
|0.10
|209.78
|204.71
|209.78
|0.59
|760.59
|2552
|2006.02.03 18:16
|buy
|820
|0.10
|209.87
|0.00
|0.00
|2553
|2006.02.03 18:16
|modify
|820
|0.10
|209.87
|204.87
|209.94
|2554
|2006.02.10 10:53
|s/l
|820
|0.10
|204.87
|204.87
|209.94
|-40.56
|720.03
|2555
|2006.02.10 10:54
|sell
|821
|0.10
|204.85
|0.00
|0.00
|2556
|2006.02.10 10:54
|modify
|821
|0.10
|204.85
|209.85
|204.78
|2557
|2006.02.10 10:55
|sell
|822
|0.50
|204.83
|0.00
|0.00
|2558
|2006.02.10 10:55
|modify
|822
|0.50
|204.83
|209.83
|204.76
|2559
|2006.02.10 10:55
|modify
|821
|0.10
|204.85
|209.83
|204.76
|2560
|2006.02.10 14:07
|sell
|823
|2.50
|205.73
|0.00
|0.00
|2561
|2006.02.10 14:07
|modify
|823
|2.50
|205.73
|210.56
|205.49
|2562
|2006.02.10 14:07
|modify
|822
|0.50
|204.83
|210.56
|205.49
|2563
|2006.02.10 14:07
|modify
|821
|0.10
|204.85
|210.56
|205.49
|2564
|2006.02.10 14:50
|t/p
|821
|0.10
|205.49
|210.56
|205.49
|-5.39
|714.64
|2565
|2006.02.10 14:50
|t/p
|822
|0.50
|205.49
|210.56
|205.49
|-27.77
|686.87
|2566
|2006.02.10 14:50
|t/p
|823
|2.50
|205.49
|210.56
|205.49
|50.47
|737.34
|2567
|2006.02.10 14:51
|sell
|824
|0.10
|205.41
|0.00
|0.00
|2568
|2006.02.10 14:51
|modify
|824
|0.10
|205.41
|210.41
|205.34
|2569
|2006.02.10 16:39
|t/p
|824
|0.10
|205.34
|210.41
|205.34
|0.59
|737.93
|2570
|2006.02.10 16:40
|sell
|825
|0.10
|205.25
|0.00
|0.00
|2571
|2006.02.10 16:40
|modify
|825
|0.10
|205.25
|210.25
|205.18
|2572
|2006.02.10 17:02
|t/p
|825
|0.10
|205.18
|210.25
|205.18
|0.59
|738.52
|2573
|2006.02.10 17:03
|sell
|826
|0.10
|205.11
|0.00
|0.00
|2574
|2006.02.10 17:03
|modify
|826
|0.10
|205.11
|210.11
|205.04
|2575
|2006.02.10 17:13
|t/p
|826
|0.10
|205.04
|210.11
|205.04
|0.59
|739.11
|2576
|2006.02.10 17:14
|sell
|827
|0.10
|204.98
|0.00
|0.00
|2577
|2006.02.10 17:14
|modify
|827
|0.10
|204.98
|209.98
|204.91
|2578
|2006.02.14 00:26
|t/p
|827
|0.10
|204.91
|209.98
|204.91
|0.07
|739.18
|2579
|2006.02.14 00:27
|sell
|828
|0.10
|204.81
|0.00
|0.00
|2580
|2006.02.14 00:27
|modify
|828
|0.10
|204.81
|209.81
|204.74
|2581
|2006.02.14 00:37
|t/p
|828
|0.10
|204.74
|209.81
|204.74
|0.58
|739.76
|2582
|2006.02.14 00:37
|sell
|829
|0.10
|204.65
|0.00
|0.00
|2583
|2006.02.14 00:37
|modify
|829
|0.10
|204.65
|209.65
|204.58
|2584
|2006.02.14 01:39
|t/p
|829
|0.10
|204.58
|209.65
|204.58
|0.59
|740.35
|2585
|2006.02.14 01:40
|sell
|830
|0.10
|204.43
|0.00
|0.00
|2586
|2006.02.14 01:40
|modify
|830
|0.10
|204.43
|209.43
|204.36
|2587
|2006.02.14 07:15
|t/p
|830
|0.10
|204.36
|209.43
|204.36
|0.59
|740.94
|2588
|2006.02.14 07:16
|sell
|831
|0.10
|204.22
|0.00
|0.00
|2589
|2006.02.14 07:16
|modify
|831
|0.10
|204.22
|209.22
|204.15
|2590
|2006.02.14 10:30
|t/p
|831
|0.10
|204.15
|209.22
|204.15
|0.59
|741.53
|2591
|2006.02.14 10:31
|sell
|832
|0.10
|204.06
|0.00
|0.00
|2592
|2006.02.14 10:31
|modify
|832
|0.10
|204.06
|209.06
|203.99
|2593
|2006.02.14 10:43
|t/p
|832
|0.10
|203.99
|209.06
|203.99
|0.59
|742.12
|2594
|2006.02.14 10:44
|buy
|833
|0.10
|204.04
|0.00
|0.00
|2595
|2006.02.14 10:44
|modify
|833
|0.10
|204.04
|199.04
|204.11
|2596
|2006.02.14 10:56
|t/p
|833
|0.10
|204.11
|199.04
|204.11
|0.59
|742.71
|2597
|2006.02.14 10:57
|buy
|834
|0.10
|204.20
|0.00
|0.00
|2598
|2006.02.14 10:57
|modify
|834
|0.10
|204.20
|199.20
|204.27
|2599
|2006.02.15 00:40
|t/p
|834
|0.10
|204.27
|199.20
|204.27
|0.81
|743.52
|2600
|2006.02.15 00:41
|sell
|835
|0.10
|204.26
|0.00
|0.00
|2601
|2006.02.15 00:41
|modify
|835
|0.10
|204.26
|209.26
|204.19
|2602
|2006.02.15 00:42
|sell
|836
|0.50
|204.24
|0.00
|0.00
|2603
|2006.02.15 00:42
|modify
|836
|0.50
|204.24
|209.24
|204.17
|2604
|2006.02.15 00:42
|modify
|835
|0.10
|204.26
|209.24
|204.17
|2605
|2006.02.15 01:01
|t/p
|835
|0.10
|204.17
|209.24
|204.17
|0.75
|744.27
|2606
|2006.02.15 01:01
|t/p
|836
|0.50
|204.17
|209.24
|204.17
|2.95
|747.22
|2607
|2006.02.15 01:02
|sell
|837
|0.10
|204.06
|0.00
|0.00
|2608
|2006.02.15 01:02
|modify
|837
|0.10
|204.06
|209.06
|203.99
|2609
|2006.02.15 08:14
|t/p
|837
|0.10
|203.99
|209.06
|203.99
|0.59
|747.81
|2610
|2006.02.15 08:15
|sell
|838
|0.10
|203.91
|0.00
|0.00
|2611
|2006.02.15 08:15
|modify
|838
|0.10
|203.91
|208.91
|203.84
|2612
|2006.02.15 11:23
|t/p
|838
|0.10
|203.84
|208.91
|203.84
|0.59
|748.40
|2613
|2006.02.15 11:24
|sell
|839
|0.10
|203.69
|0.00
|0.00
|2614
|2006.02.15 11:24
|modify
|839
|0.10
|203.69
|208.69
|203.62
|2615
|2006.02.15 17:32
|sell
|840
|0.50
|205.12
|0.00
|0.00
|2616
|2006.02.15 17:32
|modify
|840
|0.50
|205.12
|209.88
|204.81
|2617
|2006.02.15 17:32
|modify
|839
|0.10
|203.69
|209.88
|204.81
|2618
|2006.02.16 06:41
|t/p
|839
|0.10
|204.81
|209.88
|204.81
|-10.18
|738.22
|2619
|2006.02.16 06:41
|t/p
|840
|0.50
|204.81
|209.88
|204.81
|9.23
|747.45
|2620
|2006.02.16 06:42
|sell
|841
|0.10
|204.71
|0.00
|0.00
|2621
|2006.02.16 06:42
|modify
|841
|0.10
|204.71
|209.71
|204.64
|2622
|2006.02.16 10:30
|t/p
|841
|0.10
|204.64
|209.71
|204.64
|0.59
|748.04
|2623
|2006.02.16 10:31
|sell
|842
|0.10
|204.39
|0.00
|0.00
|2624
|2006.02.16 10:31
|modify
|842
|0.10
|204.39
|209.39
|204.32
|2625
|2006.02.16 10:35
|t/p
|842
|0.10
|204.32
|209.39
|204.32
|0.59
|748.63
|2626
|2006.02.16 10:36
|sell
|843
|0.10
|204.19
|0.00
|0.00
|2627
|2006.02.16 10:36
|modify
|843
|0.10
|204.19
|209.19
|204.12
|2628
|2006.02.17 12:31
|sell
|844
|0.50
|206.00
|0.00
|0.00
|2629
|2006.02.17 12:31
|modify
|844
|0.50
|206.00
|210.70
|205.63
|2630
|2006.02.17 12:31
|modify
|843
|0.10
|204.19
|210.70
|205.63
|2631
|2006.02.17 22:48
|t/p
|843
|0.10
|205.63
|210.70
|205.63
|-12.37
|736.25
|2632
|2006.02.17 22:48
|t/p
|844
|0.50
|205.63
|210.70
|205.63
|15.56
|751.81
|2633
|2006.02.17 22:48
|sell
|845
|0.10
|205.54
|0.00
|0.00
|2634
|2006.02.17 22:48
|modify
|845
|0.10
|205.54
|210.54
|205.47
|2635
|2006.02.21 09:28
|sell
|846
|0.50
|206.87
|0.00
|0.00
|2636
|2006.02.21 09:28
|modify
|846
|0.50
|206.87
|211.65
|206.58
|2637
|2006.02.21 09:28
|modify
|845
|0.10
|205.54
|211.65
|206.58
|2638
|2006.02.21 14:13
|sell
|847
|2.50
|207.74
|0.00
|0.00
|2639
|2006.02.21 14:13
|modify
|847
|2.50
|207.74
|212.53
|207.46
|2640
|2006.02.21 14:13
|modify
|846
|0.50
|206.87
|212.53
|207.46
|2641
|2006.02.21 14:13
|modify
|845
|0.10
|205.54
|212.53
|207.46
|2642
|2006.02.21 14:58
|t/p
|845
|0.10
|207.46
|212.53
|207.46
|-16.66
|735.15
|2643
|2006.02.21 14:58
|t/p
|846
|0.50
|207.46
|212.53
|207.46
|-24.82
|710.33
|2644
|2006.02.21 14:58
|t/p
|847
|2.50
|207.46
|212.53
|207.46
|58.88
|769.21
|2645
|2006.02.21 14:59
|sell
|848
|0.10
|207.37
|0.00
|0.00
|2646
|2006.02.21 14:59
|modify
|848
|0.10
|207.37
|212.37
|207.30
|2647
|2006.02.21 16:40
|t/p
|848
|0.10
|207.30
|212.37
|207.30
|0.58
|769.79
|2648
|2006.02.21 16:41
|sell
|849
|0.10
|207.25
|0.00
|0.00
|2649
|2006.02.21 16:41
|modify
|849
|0.10
|207.25
|212.25
|207.18
|2650
|2006.02.22 02:10
|t/p
|849
|0.10
|207.18
|212.25
|207.18
|0.33
|770.12
|2651
|2006.02.22 02:11
|sell
|850
|0.10
|207.07
|0.00
|0.00
|2652
|2006.02.22 02:11
|modify
|850
|0.10
|207.07
|212.07
|207.00
|2653
|2006.02.22 02:17
|t/p
|850
|0.10
|207.00
|212.07
|207.00
|0.59
|770.71
|2654
|2006.02.22 02:18
|sell
|851
|0.10
|206.84
|0.00
|0.00
|2655
|2006.02.22 02:18
|modify
|851
|0.10
|206.84
|211.84
|206.77
|2656
|2006.02.22 11:34
|t/p
|851
|0.10
|206.77
|211.84
|206.77
|0.59
|771.30
|2657
|2006.02.22 11:35
|sell
|852
|0.10
|206.68
|0.00
|0.00
|2658
|2006.02.22 11:35
|modify
|852
|0.10
|206.68
|211.68
|206.61
|2659
|2006.02.22 14:00
|t/p
|852
|0.10
|206.61
|211.68
|206.61
|0.59
|771.89
|2660
|2006.02.22 14:01
|sell
|853
|0.10
|206.53
|0.00
|0.00
|2661
|2006.02.22 14:01
|modify
|853
|0.10
|206.53
|211.53
|206.46
|2662
|2006.02.22 14:05
|t/p
|853
|0.10
|206.46
|211.53
|206.46
|0.59
|772.48
|2663
|2006.02.22 14:05
|sell
|854
|0.10
|206.37
|0.00
|0.00
|2664
|2006.02.22 14:05
|modify
|854
|0.10
|206.37
|211.37
|206.30
|2665
|2006.02.22 14:19
|t/p
|854
|0.10
|206.30
|211.37
|206.30
|0.59
|773.07
|2666
|2006.02.22 14:20
|sell
|855
|0.10
|206.16
|0.00
|0.00
|2667
|2006.02.22 14:20
|modify
|855
|0.10
|206.16
|211.16
|206.09
|2668
|2006.02.23 04:25
|t/p
|855
|0.10
|206.09
|211.16
|206.09
|-0.17
|772.90
|2669
|2006.02.23 04:26
|sell
|856
|0.10
|206.00
|0.00
|0.00
|2670
|2006.02.23 04:26
|modify
|856
|0.10
|206.00
|211.00
|205.93
|2671
|2006.02.23 04:39
|t/p
|856
|0.10
|205.93
|211.00
|205.93
|0.59
|773.49
|2672
|2006.02.23 04:40
|sell
|857
|0.10
|205.80
|0.00
|0.00
|2673
|2006.02.23 04:40
|modify
|857
|0.10
|205.80
|210.80
|205.73
|2674
|2006.02.23 05:21
|t/p
|857
|0.10
|205.73
|210.80
|205.73
|0.59
|774.08
|2675
|2006.02.23 05:22
|sell
|858
|0.10
|205.58
|0.00
|0.00
|2676
|2006.02.23 05:22
|modify
|858
|0.10
|205.58
|210.58
|205.51
|2677
|2006.02.23 05:32
|t/p
|858
|0.10
|205.51
|210.58
|205.51
|0.59
|774.67
|2678
|2006.02.23 05:33
|sell
|859
|0.10
|205.36
|0.00
|0.00
|2679
|2006.02.23 05:33
|modify
|859
|0.10
|205.36
|210.36
|205.29
|2680
|2006.02.23 05:34
|t/p
|859
|0.10
|205.29
|210.36
|205.29
|0.59
|775.26
|2681
|2006.02.23 05:35
|sell
|860
|0.10
|205.20
|0.00
|0.00
|2682
|2006.02.23 05:35
|modify
|860
|0.10
|205.20
|210.20
|205.13
|2683
|2006.02.23 06:06
|t/p
|860
|0.10
|205.13
|210.20
|205.13
|0.59
|775.85
|2684
|2006.02.23 06:07
|sell
|861
|0.10
|205.14
|0.00
|0.00
|2685
|2006.02.23 06:07
|modify
|861
|0.10
|205.14
|210.14
|205.07
|2686
|2006.02.23 06:18
|t/p
|861
|0.10
|205.07
|210.14
|205.07
|0.59
|776.44
|2687
|2006.02.23 06:19
|sell
|862
|0.10
|205.04
|0.00
|0.00
|2688
|2006.02.23 06:19
|modify
|862
|0.10
|205.04
|210.04
|204.97
|2689
|2006.02.23 07:10
|t/p
|862
|0.10
|204.97
|210.04
|204.97
|0.59
|777.03
|2690
|2006.02.23 07:11
|sell
|863
|0.10
|204.85
|0.00
|0.00
|2691
|2006.02.23 07:11
|modify
|863
|0.10
|204.85
|209.85
|204.78
|2692
|2006.02.23 18:27
|t/p
|863
|0.10
|204.78
|209.85
|204.78
|0.59
|777.62
|2693
|2006.02.23 18:28
|sell
|864
|0.10
|204.70
|0.00
|0.00
|2694
|2006.02.23 18:28
|modify
|864
|0.10
|204.70
|209.70
|204.63
|2695
|2006.02.24 01:17
|t/p
|864
|0.10
|204.63
|209.70
|204.63
|0.34
|777.95
|2696
|2006.02.24 01:18
|sell
|865
|0.10
|204.30
|0.00
|0.00
|2697
|2006.02.24 01:18
|modify
|865
|0.10
|204.30
|209.30
|204.23
|2698
|2006.02.24 01:28
|t/p
|865
|0.10
|204.23
|209.30
|204.23
|0.58
|778.53
|2699
|2006.02.24 01:29
|sell
|866
|0.10
|204.15
|0.00
|0.00
|2700
|2006.02.24 01:29
|modify
|866
|0.10
|204.15
|209.15
|204.08
|2701
|2006.02.24 10:58
|t/p
|866
|0.10
|204.08
|209.15
|204.08
|0.59
|779.12
|2702
|2006.02.24 10:59
|sell
|867
|0.10
|203.98
|0.00
|0.00
|2703
|2006.02.24 10:59
|modify
|867
|0.10
|203.98
|208.98
|203.91
|2704
|2006.02.24 16:58
|t/p
|867
|0.10
|203.91
|208.98
|203.91
|0.59
|779.71
|2705
|2006.02.24 16:59
|sell
|868
|0.10
|203.85
|0.00
|0.00
|2706
|2006.02.24 16:59
|modify
|868
|0.10
|203.85
|208.85
|203.78
|2707
|2006.02.24 19:15
|t/p
|868
|0.10
|203.78
|208.85
|203.78
|0.59
|780.30
|2708
|2006.02.24 19:16
|sell
|869
|0.10
|203.66
|0.00
|0.00
|2709
|2006.02.24 19:16
|modify
|869
|0.10
|203.66
|208.66
|203.59
|2710
|2006.02.27 01:12
|t/p
|869
|0.10
|203.59
|208.66
|203.59
|0.34
|780.64
|2711
|2006.02.27 01:12
|sell
|870
|0.10
|203.49
|0.00
|0.00
|2712
|2006.02.27 01:12
|modify
|870
|0.10
|203.49
|208.49
|203.42
|2713
|2006.02.27 01:20
|t/p
|870
|0.10
|203.42
|208.49
|203.42
|0.59
|781.23
|2714
|2006.02.27 01:21
|sell
|871
|0.10
|203.30
|0.00
|0.00
|2715
|2006.02.27 01:21
|modify
|871
|0.10
|203.30
|208.30
|203.23
|2716
|2006.02.27 01:36
|t/p
|871
|0.10
|203.23
|208.30
|203.23
|0.59
|781.82
|2717
|2006.02.27 01:37
|sell
|872
|0.10
|203.14
|0.00
|0.00
|2718
|2006.02.27 01:37
|modify
|872
|0.10
|203.14
|208.14
|203.07
|2719
|2006.02.27 01:38
|t/p
|872
|0.10
|203.07
|208.14
|203.07
|0.59
|782.41
|2720
|2006.02.27 01:39
|sell
|873
|0.10
|202.95
|0.00
|0.00
|2721
|2006.02.27 01:39
|modify
|873
|0.10
|202.95
|207.95
|202.88
|2722
|2006.02.27 01:42
|t/p
|873
|0.10
|202.88
|207.95
|202.88
|0.59
|783.00
|2723
|2006.02.27 01:43
|buy
|874
|0.10
|202.94
|0.00
|0.00
|2724
|2006.02.27 01:43
|modify
|874
|0.10
|202.94
|197.94
|203.01
|2725
|2006.02.28 12:11
|t/p
|874
|0.10
|203.01
|197.94
|203.01
|0.81
|783.80
|2726
|2006.02.28 12:12
|buy
|875
|0.10
|203.13
|0.00
|0.00
|2727
|2006.02.28 12:12
|modify
|875
|0.10
|203.13
|198.13
|203.20
|2728
|2006.02.28 12:35
|t/p
|875
|0.10
|203.20
|198.13
|203.20
|0.59
|784.39
|2729
|2006.02.28 12:36
|buy
|876
|0.10
|203.30
|0.00
|0.00
|2730
|2006.02.28 12:36
|modify
|876
|0.10
|203.30
|198.30
|203.37
|2731
|2006.02.28 14:30
|t/p
|876
|0.10
|203.37
|198.30
|203.37
|0.59
|784.98
|2732
|2006.02.28 14:31
|sell
|877
|0.10
|203.19
|0.00
|0.00
|2733
|2006.02.28 14:31
|modify
|877
|0.10
|203.19
|208.19
|203.12
|2734
|2006.02.28 14:32
|sell
|878
|0.50
|203.17
|0.00
|0.00
|2735
|2006.02.28 14:32
|modify
|878
|0.50
|203.17
|208.17
|203.10
|2736
|2006.02.28 14:32
|modify
|877
|0.10
|203.19
|208.17
|203.10
|2737
|2006.02.28 14:37
|t/p
|877
|0.10
|203.10
|208.17
|203.10
|0.76
|785.74
|2738
|2006.02.28 14:37
|t/p
|878
|0.50
|203.10
|208.17
|203.10
|2.94
|788.68
|2739
|2006.02.28 14:38
|sell
|879
|0.10
|203.04
|0.00
|0.00
|2740
|2006.02.28 14:38
|modify
|879
|0.10
|203.04
|208.04
|202.97
|2741
|2006.02.28 15:20
|t/p
|879
|0.10
|202.97
|208.04
|202.97
|0.58
|789.26
|2742
|2006.02.28 15:21
|sell
|880
|0.10
|202.88
|0.00
|0.00
|2743
|2006.02.28 15:21
|modify
|880
|0.10
|202.88
|207.88
|202.81
|2744
|2006.03.01 00:29
|t/p
|880
|0.10
|202.81
|207.88
|202.81
|0.34
|789.60
|2745
|2006.03.01 00:30
|sell
|881
|0.10
|202.63
|0.00
|0.00
|2746
|2006.03.01 00:30
|modify
|881
|0.10
|202.63
|207.63
|202.56
|2747
|2006.03.01 11:42
|sell
|882
|0.50
|204.03
|0.00
|0.00
|2748
|2006.03.01 11:42
|modify
|882
|0.50
|204.03
|208.80
|203.73
|2749
|2006.03.01 11:42
|modify
|881
|0.10
|202.63
|208.80
|203.73
|2750
|2006.03.01 14:07
|t/p
|881
|0.10
|203.73
|208.80
|203.73
|-9.25
|780.35
|2751
|2006.03.01 14:07
|t/p
|882
|0.50
|203.73
|208.80
|203.73
|12.61
|792.96
|2752
|2006.03.01 14:08
|sell
|883
|0.10
|203.61
|0.00
|0.00
|2753
|2006.03.01 14:08
|modify
|883
|0.10
|203.61
|208.61
|203.54
|2754
|2006.03.01 14:16
|t/p
|883
|0.10
|203.54
|208.61
|203.54
|0.59
|793.55
|2755
|2006.03.01 14:17
|sell
|884
|0.10
|203.46
|0.00
|0.00
|2756
|2006.03.01 14:17
|modify
|884
|0.10
|203.46
|208.46
|203.39
|2757
|2006.03.01 16:34
|t/p
|884
|0.10
|203.39
|208.46
|203.39
|0.59
|794.14
|2758
|2006.03.01 16:35
|sell
|885
|0.10
|203.23
|0.00
|0.00
|2759
|2006.03.01 16:35
|modify
|885
|0.10
|203.23
|208.23
|203.16
|2760
|2006.03.01 17:46
|t/p
|885
|0.10
|203.16
|208.23
|203.16
|0.59
|794.73
|2761
|2006.03.01 17:46
|sell
|886
|0.10
|203.05
|0.00
|0.00
|2762
|2006.03.01 17:46
|modify
|886
|0.10
|203.05
|208.05
|202.98
|2763
|2006.03.01 18:05
|t/p
|886
|0.10
|202.98
|208.05
|202.98
|0.59
|795.32
|2764
|2006.03.01 18:06
|sell
|887
|0.10
|202.89
|0.00
|0.00
|2765
|2006.03.01 18:06
|modify
|887
|0.10
|202.89
|207.89
|202.82
|2766
|2006.03.01 18:10
|t/p
|887
|0.10
|202.82
|207.89
|202.82
|0.59
|795.91
|2767
|2006.03.01 18:11
|sell
|888
|0.10
|202.78
|0.00
|0.00
|2768
|2006.03.01 18:11
|modify
|888
|0.10
|202.78
|207.78
|202.71
|2769
|2006.03.02 16:37
|t/p
|888
|0.10
|202.71
|207.78
|202.71
|-0.17
|795.74
|2770
|2006.03.02 16:38
|buy
|889
|0.10
|202.76
|0.00
|0.00
|2771
|2006.03.02 16:38
|modify
|889
|0.10
|202.76
|197.76
|202.83
|2772
|2006.03.02 17:00
|t/p
|889
|0.10
|202.83
|197.76
|202.83
|0.58
|796.32
|2773
|2006.03.02 17:00
|buy
|890
|0.10
|202.92
|0.00
|0.00
|2774
|2006.03.02 17:00
|modify
|890
|0.10
|202.92
|197.92
|202.99
|2775
|2006.03.02 17:11
|t/p
|890
|0.10
|202.99
|197.92
|202.99
|0.59
|796.91
|2776
|2006.03.02 17:12
|buy
|891
|0.10
|203.08
|0.00
|0.00
|2777
|2006.03.02 17:12
|modify
|891
|0.10
|203.08
|198.08
|203.15
|2778
|2006.03.02 17:25
|t/p
|891
|0.10
|203.15
|198.08
|203.15
|0.59
|797.50
|2779
|2006.03.02 17:26
|buy
|892
|0.10
|203.24
|0.00
|0.00
|2780
|2006.03.02 17:26
|modify
|892
|0.10
|203.24
|198.24
|203.31
|2781
|2006.03.02 18:26
|t/p
|892
|0.10
|203.31
|198.24
|203.31
|0.59
|798.09
|2782
|2006.03.02 18:27
|buy
|893
|0.10
|203.43
|0.00
|0.00
|2783
|2006.03.02 18:27
|modify
|893
|0.10
|203.43
|198.43
|203.50
|2784
|2006.03.03 01:13
|t/p
|893
|0.10
|203.50
|198.43
|203.50
|0.81
|798.89
|2785
|2006.03.03 01:14
|buy
|894
|0.10
|203.46
|0.00
|0.00
|2786
|2006.03.03 01:14
|modify
|894
|0.10
|203.46
|198.46
|203.53
|2787
|2006.03.03 01:31
|t/p
|894
|0.10
|203.53
|198.46
|203.53
|0.58
|799.47
|2788
|2006.03.03 01:32
|buy
|895
|0.10
|203.67
|0.00
|0.00
|2789
|2006.03.03 01:32
|modify
|895
|0.10
|203.67
|198.67
|203.74
|2790
|2006.03.03 01:38
|t/p
|895
|0.10
|203.74
|198.67
|203.74
|0.59
|800.06
|2791
|2006.03.03 01:38
|buy
|896
|0.10
|203.83
|0.00
|0.00
|2792
|2006.03.03 01:38
|modify
|896
|0.10
|203.83
|198.83
|203.90
|2793
|2006.03.03 01:43
|t/p
|896
|0.10
|203.90
|198.83
|203.90
|0.59
|800.65
|2794
|2006.03.03 01:44
|buy
|897
|0.10
|203.98
|0.00
|0.00
|2795
|2006.03.03 01:44
|modify
|897
|0.10
|203.98
|198.98
|204.05
|2796
|2006.03.03 01:55
|t/p
|897
|0.10
|204.05
|198.98
|204.05
|0.59
|801.24
|2797
|2006.03.03 01:56
|buy
|898
|0.10
|204.28
|0.00
|0.00
|2798
|2006.03.03 01:56
|modify
|898
|0.10
|204.28
|199.28
|204.35
|2799
|2006.03.03 12:31
|t/p
|898
|0.10
|204.35
|199.28
|204.35
|0.58
|801.82
|2800
|2006.03.03 12:32
|buy
|899
|0.10
|204.49
|0.00
|0.00
|2801
|2006.03.03 12:32
|modify
|899
|0.10
|204.49
|199.49
|204.56
|2802
|2006.03.03 15:15
|t/p
|899
|0.10
|204.56
|199.49
|204.56
|0.59
|802.41
|2803
|2006.03.03 15:16
|sell
|900
|0.10
|204.53
|0.00
|0.00
|2804
|2006.03.03 15:16
|modify
|900
|0.10
|204.53
|209.53
|204.46
|2805
|2006.03.03 15:17
|sell
|901
|0.50
|204.47
|0.00
|0.00
|2806
|2006.03.03 15:17
|modify
|901
|0.50
|204.47
|209.48
|204.41
|2807
|2006.03.03 15:17
|modify
|900
|0.10
|204.53
|209.48
|204.41
|2808
|2006.03.03 16:14
|t/p
|900
|0.10
|204.41
|209.48
|204.41
|1.01
|803.42
|2809
|2006.03.03 16:14
|t/p
|901
|0.50
|204.41
|209.48
|204.41
|2.52
|805.94
|2810
|2006.03.03 16:15
|sell
|902
|0.10
|204.28
|0.00
|0.00
|2811
|2006.03.03 16:15
|modify
|902
|0.10
|204.28
|209.28
|204.21
|2812
|2006.03.03 16:53
|t/p
|902
|0.10
|204.21
|209.28
|204.21
|0.59
|806.53
|2813
|2006.03.03 16:54
|sell
|903
|0.10
|204.08
|0.00
|0.00
|2814
|2006.03.03 16:54
|modify
|903
|0.10
|204.08
|209.08
|204.01
|2815
|2006.03.06 04:21
|sell
|904
|0.50
|205.36
|0.00
|0.00
|2816
|2006.03.06 04:21
|modify
|904
|0.50
|205.36
|210.15
|205.08
|2817
|2006.03.06 04:21
|modify
|903
|0.10
|204.08
|210.15
|205.08
|2818
|2006.03.07 10:02
|t/p
|903
|0.10
|205.08
|210.15
|205.08
|-8.92
|797.62
|2819
|2006.03.07 10:02
|t/p
|904
|0.50
|205.08
|210.15
|205.08
|10.51
|808.13
|2820
|2006.03.07 10:03
|sell
|905
|0.10
|204.98
|0.00
|0.00
|2821
|2006.03.07 10:03
|modify
|905
|0.10
|204.98
|209.98
|204.91
|2822
|2006.03.07 11:09
|t/p
|905
|0.10
|204.91
|209.98
|204.91
|0.59
|808.72
|2823
|2006.03.07 11:10
|sell
|906
|0.10
|204.81
|0.00
|0.00
|2824
|2006.03.07 11:10
|modify
|906
|0.10
|204.81
|209.81
|204.74
|2825
|2006.03.07 11:33
|t/p
|906
|0.10
|204.74
|209.81
|204.74
|0.59
|809.31
|2826
|2006.03.07 11:34
|sell
|907
|0.10
|204.67
|0.00
|0.00
|2827
|2006.03.07 11:34
|modify
|907
|0.10
|204.67
|209.67
|204.60
|2828
|2006.03.07 11:36
|t/p
|907
|0.10
|204.60
|209.67
|204.60
|0.59
|809.90
|2829
|2006.03.07 11:37
|sell
|908
|0.10
|204.53
|0.00
|0.00
|2830
|2006.03.07 11:37
|modify
|908
|0.10
|204.53
|209.53
|204.46
|2831
|2006.03.07 14:57
|t/p
|908
|0.10
|204.46
|209.53
|204.46
|0.58
|810.48
|2832
|2006.03.07 14:58
|sell
|909
|0.10
|204.32
|0.00
|0.00
|2833
|2006.03.07 14:58
|modify
|909
|0.10
|204.32
|209.32
|204.25
|2834
|2006.03.07 15:51
|t/p
|909
|0.10
|204.25
|209.32
|204.25
|0.59
|811.07
|2835
|2006.03.07 15:52
|sell
|910
|0.10
|204.20
|0.00
|0.00
|2836
|2006.03.07 15:52
|modify
|910
|0.10
|204.20
|209.20
|204.13
|2837
|2006.03.07 16:41
|t/p
|910
|0.10
|204.13
|209.20
|204.13
|0.59
|811.66
|2838
|2006.03.07 16:42
|sell
|911
|0.10
|204.00
|0.00
|0.00
|2839
|2006.03.07 16:42
|modify
|911
|0.10
|204.00
|209.00
|203.93
|2840
|2006.03.08 02:31
|t/p
|911
|0.10
|203.93
|209.00
|203.93
|0.34
|811.99
|2841
|2006.03.08 02:32
|sell
|912
|0.10
|203.85
|0.00
|0.00
|2842
|2006.03.08 02:32
|modify
|912
|0.10
|203.85
|208.85
|203.78
|2843
|2006.03.09 11:37
|t/p
|912
|0.10
|203.78
|208.85
|203.78
|-0.18
|811.81
|2844
|2006.03.09 11:38
|sell
|913
|0.10
|203.71
|0.00
|0.00
|2845
|2006.03.09 11:38
|modify
|913
|0.10
|203.71
|208.71
|203.64
|2846
|2006.03.17 14:10
|t/p
|913
|0.10
|203.64
|208.71
|203.64
|-1.44
|810.37
|2847
|2006.03.17 14:11
|sell
|914
|0.10
|203.52
|0.00
|0.00
|2848
|2006.03.17 14:11
|modify
|914
|0.10
|203.52
|208.52
|203.45
|2849
|2006.03.17 14:48
|t/p
|914
|0.10
|203.45
|208.52
|203.45
|0.59
|810.96
|2850
|2006.03.17 14:49
|sell
|915
|0.10
|203.28
|0.00
|0.00
|2851
|2006.03.17 14:49
|modify
|915
|0.10
|203.28
|208.28
|203.21
|2852
|2006.03.20 14:53
|t/p
|915
|0.10
|203.21
|208.28
|203.21
|0.34
|811.29
|2853
|2006.03.20 14:53
|sell
|916
|0.10
|203.10
|0.00
|0.00
|2854
|2006.03.20 14:53
|modify
|916
|0.10
|203.10
|208.10
|203.03
|2855
|2006.03.20 14:54
|t/p
|916
|0.10
|203.03
|208.10
|203.03
|0.59
|811.88
|2856
|2006.03.20 14:55
|sell
|917
|0.10
|202.96
|0.00
|0.00
|2857
|2006.03.20 14:55
|modify
|917
|0.10
|202.96
|207.96
|202.89
|2858
|2006.03.20 15:04
|t/p
|917
|0.10
|202.89
|207.96
|202.89
|0.59
|812.47
|2859
|2006.03.20 15:05
|buy
|918
|0.10
|202.91
|0.00
|0.00
|2860
|2006.03.20 15:05
|modify
|918
|0.10
|202.91
|197.91
|202.98
|2861
|2006.03.20 15:24
|t/p
|918
|0.10
|202.98
|197.91
|202.98
|0.59
|813.06
|2862
|2006.03.20 15:25
|buy
|919
|0.10
|203.12
|0.00
|0.00
|2863
|2006.03.20 15:25
|modify
|919
|0.10
|203.12
|198.12
|203.19
|2864
|2006.03.20 15:30
|t/p
|919
|0.10
|203.19
|198.12
|203.19
|0.58
|813.64
|2865
|2006.03.20 15:31
|sell
|920
|0.10
|203.15
|0.00
|0.00
|2866
|2006.03.20 15:31
|modify
|920
|0.10
|203.15
|208.15
|203.08
|2867
|2006.03.20 15:32
|sell
|921
|0.50
|203.33
|0.00
|0.00
|2868
|2006.03.20 15:32
|modify
|921
|0.50
|203.33
|208.30
|203.23
|2869
|2006.03.20 15:32
|modify
|920
|0.10
|203.15
|208.30
|203.23
|2870
|2006.03.20 16:53
|sell
|922
|2.50
|204.21
|0.00
|0.00
|2871
|2006.03.20 16:53
|modify
|922
|2.50
|204.21
|209.03
|203.96
|2872
|2006.03.20 16:53
|modify
|921
|0.50
|203.33
|209.03
|203.96
|2873
|2006.03.20 16:53
|modify
|920
|0.10
|203.15
|209.03
|203.96
|2874
|2006.03.20 19:26
|t/p
|920
|0.10
|203.96
|209.03
|203.96
|-6.81
|806.83
|2875
|2006.03.20 19:26
|t/p
|921
|0.50
|203.96
|209.03
|203.96
|-26.50
|780.33
|2876
|2006.03.20 19:26
|t/p
|922
|2.50
|203.96
|209.03
|203.96
|52.58
|832.91
|2877
|2006.03.20 19:27
|sell
|923
|0.10
|203.81
|0.00
|0.00
|2878
|2006.03.20 19:27
|modify
|923
|0.10
|203.81
|208.81
|203.74
|2879
|2006.03.21 14:27
|t/p
|923
|0.10
|203.74
|208.81
|203.74
|0.34
|833.25
|2880
|2006.03.21 14:28
|sell
|924
|0.10
|203.69
|0.00
|0.00
|2881
|2006.03.21 14:28
|modify
|924
|0.10
|203.69
|208.69
|203.62
|2882
|2006.03.22 08:51
|sell
|925
|0.50
|205.10
|0.00
|0.00
|2883
|2006.03.22 08:51
|modify
|925
|0.50
|205.10
|209.87
|204.80
|2884
|2006.03.22 08:51
|modify
|924
|0.10
|203.69
|209.87
|204.80
|2885
|2006.03.22 11:37
|t/p
|924
|0.10
|204.80
|209.87
|204.80
|-9.59
|823.66
|2886
|2006.03.22 11:37
|t/p
|925
|0.50
|204.80
|209.87
|204.80
|12.62
|836.28
|2887
|2006.03.22 11:38
|sell
|926
|0.10
|204.70
|0.00
|0.00
|2888
|2006.03.22 11:38
|modify
|926
|0.10
|204.70
|209.70
|204.63
|2889
|2006.03.22 11:58
|t/p
|926
|0.10
|204.63
|209.70
|204.63
|0.59
|836.87
|2890
|2006.03.22 11:59
|sell
|927
|0.10
|204.55
|0.00
|0.00
|2891
|2006.03.22 11:59
|modify
|927
|0.10
|204.55
|209.55
|204.48
|2892
|2006.03.22 12:04
|t/p
|927
|0.10
|204.48
|209.55
|204.48
|0.59
|837.46
|2893
|2006.03.22 12:05
|buy
|928
|0.10
|204.52
|0.00
|0.00
|2894
|2006.03.22 12:05
|modify
|928
|0.10
|204.52
|199.52
|204.59
|2895
|2006.03.22 12:10
|t/p
|928
|0.10
|204.59
|199.52
|204.59
|0.59
|838.05
|2896
|2006.03.22 12:11
|sell
|929
|0.10
|204.59
|0.00
|0.00
|2897
|2006.03.22 12:11
|modify
|929
|0.10
|204.59
|209.59
|204.52
|2898
|2006.03.22 12:12
|sell
|930
|0.50
|204.61
|0.00
|0.00
|2899
|2006.03.22 12:12
|modify
|930
|0.50
|204.61
|209.61
|204.54
|2900
|2006.03.22 12:12
|modify
|929
|0.10
|204.59
|209.61
|204.54
|2901
|2006.03.22 12:18
|t/p
|929
|0.10
|204.54
|209.61
|204.54
|0.42
|838.47
|2902
|2006.03.22 12:18
|t/p
|930
|0.50
|204.54
|209.61
|204.54
|2.94
|841.41
|2903
|2006.03.22 12:19
|sell
|931
|0.10
|204.43
|0.00
|0.00
|2904
|2006.03.22 12:19
|modify
|931
|0.10
|204.43
|209.43
|204.36
|2905
|2006.03.22 14:21
|t/p
|931
|0.10
|204.36
|209.43
|204.36
|0.59
|842.00
|2906
|2006.03.22 14:22
|sell
|932
|0.10
|204.24
|0.00
|0.00
|2907
|2006.03.22 14:22
|modify
|932
|0.10
|204.24
|209.24
|204.17
|2908
|2006.03.22 14:33
|t/p
|932
|0.10
|204.17
|209.24
|204.17
|0.59
|842.59
|2909
|2006.03.22 14:34
|buy
|933
|0.10
|204.22
|0.00
|0.00
|2910
|2006.03.22 14:34
|modify
|933
|0.10
|204.22
|199.22
|204.29
|2911
|2006.03.22 15:25
|t/p
|933
|0.10
|204.29
|199.22
|204.29
|0.59
|843.18
|2912
|2006.03.22 15:26
|buy
|934
|0.10
|204.38
|0.00
|0.00
|2913
|2006.03.22 15:26
|modify
|934
|0.10
|204.38
|199.38
|204.45
|2914
|2006.03.22 23:07
|t/p
|934
|0.10
|204.45
|199.38
|204.45
|0.59
|843.77
|2915
|2006.03.22 23:08
|buy
|935
|0.10
|204.53
|0.00
|0.00
|2916
|2006.03.22 23:08
|modify
|935
|0.10
|204.53
|199.53
|204.60
|2917
|2006.03.23 20:53
|t/p
|935
|0.10
|204.60
|199.53
|204.60
|1.24
|845.00
|2918
|2006.03.23 20:54
|buy
|936
|0.10
|204.68
|0.00
|0.00
|2919
|2006.03.23 20:54
|modify
|936
|0.10
|204.68
|199.68
|204.75
|2920
|2006.03.24 06:00
|t/p
|936
|0.10
|204.75
|199.68
|204.75
|0.81
|845.81
|2921
|2006.03.24 06:01
|buy
|937
|0.10
|204.80
|0.00
|0.00
|2922
|2006.03.24 06:01
|modify
|937
|0.10
|204.80
|199.80
|204.87
|2923
|2006.03.24 10:19
|t/p
|937
|0.10
|204.87
|199.80
|204.87
|0.59
|846.40
|2924
|2006.03.24 10:20
|buy
|938
|0.10
|204.95
|0.00
|0.00
|2925
|2006.03.24 10:20
|modify
|938
|0.10
|204.95
|199.95
|205.02
|2926
|2006.03.24 14:45
|t/p
|938
|0.10
|205.02
|199.95
|205.02
|0.59
|846.99
|2927
|2006.03.24 14:46
|buy
|939
|0.10
|205.06
|0.00
|0.00
|2928
|2006.03.24 14:46
|modify
|939
|0.10
|205.06
|200.06
|205.13
|2929
|2006.03.24 15:05
|t/p
|939
|0.10
|205.13
|200.06
|205.13
|0.59
|847.58
|2930
|2006.03.24 15:06
|buy
|940
|0.10
|205.52
|0.00
|0.00
|2931
|2006.03.24 15:06
|modify
|940
|0.10
|205.52
|200.52
|205.59
|2932
|2006.03.24 15:23
|t/p
|940
|0.10
|205.59
|200.52
|205.59
|0.59
|848.17
|2933
|2006.03.24 15:23
|buy
|941
|0.10
|205.70
|0.00
|0.00
|2934
|2006.03.24 15:23
|modify
|941
|0.10
|205.70
|200.70
|205.77
|2935
|2006.03.28 21:44
|t/p
|941
|0.10
|205.77
|200.70
|205.77
|1.02
|849.19
|2936
|2006.03.28 21:45
|buy
|942
|0.10
|205.80
|0.00
|0.00
|2937
|2006.03.28 21:45
|modify
|942
|0.10
|205.80
|200.80
|205.87
|2938
|2006.04.04 14:22
|t/p
|942
|0.10
|205.87
|200.80
|205.87
|2.10
|851.29
|2939
|2006.04.04 14:23
|buy
|943
|0.10
|205.99
|0.00
|0.00
|2940
|2006.04.04 14:23
|modify
|943
|0.10
|205.99
|200.99
|206.06
|2941
|2006.04.04 15:01
|t/p
|943
|0.10
|206.06
|200.99
|206.06
|0.59
|851.88
|2942
|2006.04.04 15:02
|buy
|944
|0.10
|206.14
|0.00
|0.00
|2943
|2006.04.04 15:02
|modify
|944
|0.10
|206.14
|201.14
|206.21
|2944
|2006.04.04 16:07
|t/p
|944
|0.10
|206.21
|201.14
|206.21
|0.58
|852.46
|2945
|2006.04.04 16:08
|buy
|945
|0.10
|206.38
|0.00
|0.00
|2946
|2006.04.04 16:08
|modify
|945
|0.10
|206.38
|201.38
|206.45
|2947
|2006.04.06 11:55
|t/p
|945
|0.10
|206.45
|201.38
|206.45
|1.45
|853.91
|2948
|2006.04.06 11:56
|buy
|946
|0.10
|206.52
|0.00
|0.00
|2949
|2006.04.06 11:56
|modify
|946
|0.10
|206.52
|201.52
|206.59
|2950
|2006.04.06 11:59
|t/p
|946
|0.10
|206.59
|201.52
|206.59
|0.59
|854.50
|2951
|2006.04.06 12:00
|buy
|947
|0.10
|206.63
|0.00
|0.00
|2952
|2006.04.06 12:00
|modify
|947
|0.10
|206.63
|201.63
|206.70
|2953
|2006.04.06 13:24
|t/p
|947
|0.10
|206.70
|201.63
|206.70
|0.59
|855.09
|2954
|2006.04.06 13:25
|buy
|948
|0.10
|206.78
|0.00
|0.00
|2955
|2006.04.06 13:25
|modify
|948
|0.10
|206.78
|201.78
|206.85
|2956
|2006.04.10 12:24
|t/p
|948
|0.10
|206.85
|201.78
|206.85
|1.02
|856.11
|2957
|2006.04.10 12:25
|buy
|949
|0.10
|206.91
|0.00
|0.00
|2958
|2006.04.10 12:25
|modify
|949
|0.10
|206.91
|201.91
|206.98
|2959
|2006.04.11 13:56
|t/p
|949
|0.10
|206.98
|201.91
|206.98
|0.81
|856.92
|2960
|2006.04.11 13:57
|buy
|950
|0.10
|207.07
|0.00
|0.00
|2961
|2006.04.11 13:57
|modify
|950
|0.10
|207.07
|202.07
|207.14
|2962
|2006.04.11 14:28
|t/p
|950
|0.10
|207.14
|202.07
|207.14
|0.59
|857.51
|2963
|2006.04.11 14:29
|buy
|951
|0.10
|207.24
|0.00
|0.00
|2964
|2006.04.11 14:29
|modify
|951
|0.10
|207.24
|202.24
|207.31
|2965
|2006.04.11 16:17
|t/p
|951
|0.10
|207.31
|202.24
|207.31
|0.59
|858.10
|2966
|2006.04.11 16:18
|buy
|952
|0.10
|207.38
|0.00
|0.00
|2967
|2006.04.11 16:18
|modify
|952
|0.10
|207.38
|202.38
|207.45
|2968
|2006.04.13 03:24
|t/p
|952
|0.10
|207.45
|202.38
|207.45
|1.45
|859.55
|2969
|2006.04.13 03:25
|buy
|953
|0.10
|207.53
|0.00
|0.00
|2970
|2006.04.13 03:25
|modify
|953
|0.10
|207.53
|202.53
|207.60
|2971
|2006.04.13 07:38
|t/p
|953
|0.10
|207.60
|202.53
|207.60
|0.59
|860.14
|2972
|2006.04.13 07:38
|buy
|954
|0.10
|207.70
|0.00
|0.00
|2973
|2006.04.13 07:38
|modify
|954
|0.10
|207.70
|202.70
|207.77
|2974
|2006.04.13 10:23
|t/p
|954
|0.10
|207.77
|202.70
|207.77
|0.59
|860.73
|2975
|2006.04.13 10:24
|buy
|955
|0.10
|207.85
|0.00
|0.00
|2976
|2006.04.13 10:24
|modify
|955
|0.10
|207.85
|202.85
|207.92
|2977
|2006.04.13 13:51
|t/p
|955
|0.10
|207.92
|202.85
|207.92
|0.58
|861.31
|2978
|2006.04.13 13:51
|buy
|956
|0.10
|208.02
|0.00
|0.00
|2979
|2006.04.13 13:51
|modify
|956
|0.10
|208.02
|203.02
|208.09
|2980
|2006.04.17 13:19
|t/p
|956
|0.10
|208.09
|203.02
|208.09
|1.02
|862.33
|2981
|2006.04.17 13:19
|buy
|957
|0.10
|208.20
|0.00
|0.00
|2982
|2006.04.17 13:19
|modify
|957
|0.10
|208.20
|203.20
|208.27
|2983
|2006.04.17 13:41
|t/p
|957
|0.10
|208.27
|203.20
|208.27
|0.59
|862.92
|2984
|2006.04.17 13:42
|buy
|958
|0.10
|208.42
|0.00
|0.00
|2985
|2006.04.17 13:42
|modify
|958
|0.10
|208.42
|203.42
|208.49
|2986
|2006.04.17 14:19
|t/p
|958
|0.10
|208.49
|203.42
|208.49
|0.59
|863.51
|2987
|2006.04.17 14:20
|buy
|959
|0.10
|208.59
|0.00
|0.00
|2988
|2006.04.17 14:20
|modify
|959
|0.10
|208.59
|203.59
|208.66
|2989
|2006.04.17 20:12
|t/p
|959
|0.10
|208.66
|203.59
|208.66
|0.59
|864.10
|2990
|2006.04.17 20:13
|buy
|960
|0.10
|208.74
|0.00
|0.00
|2991
|2006.04.17 20:13
|modify
|960
|0.10
|208.74
|203.74
|208.81
|2992
|2006.04.18 02:13
|t/p
|960
|0.10
|208.81
|203.74
|208.81
|0.81
|864.90
|2993
|2006.04.18 02:14
|buy
|961
|0.10
|208.92
|0.00
|0.00
|2994
|2006.04.18 02:14
|modify
|961
|0.10
|208.92
|203.92
|208.99
|2995
|2006.04.18 09:41
|t/p
|961
|0.10
|208.99
|203.92
|208.99
|0.59
|865.49
|2996
|2006.04.18 09:42
|buy
|962
|0.10
|209.08
|0.00
|0.00
|2997
|2006.04.18 09:42
|modify
|962
|0.10
|209.08
|204.08
|209.15
|2998
|2006.04.18 09:44
|t/p
|962
|0.10
|209.15
|204.08
|209.15
|0.59
|866.08
|2999
|2006.04.18 09:44
|buy
|963
|0.10
|209.25
|0.00
|0.00
|3000
|2006.04.18 09:44
|modify
|963
|0.10
|209.25
|204.25
|209.32
|3001
|2006.04.19 14:39
|t/p
|963
|0.10
|209.32
|204.25
|209.32
|0.81
|866.89
|3002
|2006.04.19 14:40
|sell
|964
|0.10
|209.31
|0.00
|0.00
|3003
|2006.04.19 14:40
|modify
|964
|0.10
|209.31
|214.31
|209.24
|3004
|2006.04.19 14:41
|sell
|965
|0.50
|209.24
|0.00
|0.00
|3005
|2006.04.19 14:41
|modify
|965
|0.50
|209.24
|214.25
|209.18
|3006
|2006.04.19 14:41
|modify
|964
|0.10
|209.31
|214.25
|209.18
|3007
|2006.04.19 15:25
|sell
|966
|2.50
|210.12
|0.00
|0.00
|3008
|2006.04.19 15:25
|modify
|966
|2.50
|210.12
|214.95
|209.88
|3009
|2006.04.19 15:25
|modify
|965
|0.50
|209.24
|214.95
|209.88
|3010
|2006.04.19 15:25
|modify
|964
|0.10
|209.31
|214.95
|209.88
|3011
|2006.04.20 10:59
|t/p
|964
|0.10
|209.88
|214.95
|209.88
|-5.56
|861.33
|3012
|2006.04.20 10:59
|t/p
|965
|0.50
|209.88
|214.95
|209.88
|-30.73
|830.60
|3013
|2006.04.20 10:59
|t/p
|966
|2.50
|209.88
|214.95
|209.88
|31.42
|862.02
|3014
|2006.04.20 11:00
|sell
|967
|0.10
|209.80
|0.00
|0.00
|3015
|2006.04.20 11:00
|modify
|967
|0.10
|209.80
|214.80
|209.73
|3016
|2006.04.20 11:02
|t/p
|967
|0.10
|209.73
|214.80
|209.73
|0.58
|862.60
|3017
|2006.04.20 11:03
|sell
|968
|0.10
|209.63
|0.00
|0.00
|3018
|2006.04.20 11:03
|modify
|968
|0.10
|209.63
|214.63
|209.56
|3019
|2006.04.20 15:35
|t/p
|968
|0.10
|209.56
|214.63
|209.56
|0.58
|863.18
|3020
|2006.04.20 15:36
|sell
|969
|0.10
|209.43
|0.00
|0.00
|3021
|2006.04.20 15:36
|modify
|969
|0.10
|209.43
|214.43
|209.36
|3022
|2006.04.20 15:45
|t/p
|969
|0.10
|209.36
|214.43
|209.36
|0.59
|863.77
|3023
|2006.04.20 15:46
|sell
|970
|0.10
|209.28
|0.00
|0.00
|3024
|2006.04.20 15:46
|modify
|970
|0.10
|209.28
|214.28
|209.21
|3025
|2006.04.20 15:53
|t/p
|970
|0.10
|209.21
|214.28
|209.21
|0.59
|864.36
|3026
|2006.04.20 15:54
|sell
|971
|0.10
|209.10
|0.00
|0.00
|3027
|2006.04.20 15:54
|modify
|971
|0.10
|209.10
|214.10
|209.03
|3028
|2006.04.20 16:06
|t/p
|971
|0.10
|209.03
|214.10
|209.03
|0.59
|864.95
|3029
|2006.04.20 16:07
|sell
|972
|0.10
|208.92
|0.00
|0.00
|3030
|2006.04.20 16:07
|modify
|972
|0.10
|208.92
|213.92
|208.85
|3031
|2006.04.21 00:02
|t/p
|972
|0.10
|208.85
|213.92
|208.85
|0.34
|865.28
|3032
|2006.04.21 00:03
|sell
|973
|0.10
|208.73
|0.00
|0.00
|3033
|2006.04.21 00:03
|modify
|973
|0.10
|208.73
|213.73
|208.66
|3034
|2006.04.21 13:06
|t/p
|973
|0.10
|208.66
|213.73
|208.66
|0.58
|865.86
|3035
|2006.04.21 13:07
|sell
|974
|0.10
|208.58
|0.00
|0.00
|3036
|2006.04.21 13:07
|modify
|974
|0.10
|208.58
|213.58
|208.51
|3037
|2006.04.21 14:07
|t/p
|974
|0.10
|208.51
|213.58
|208.51
|0.59
|866.45
|3038
|2006.04.21 14:08
|sell
|975
|0.10
|208.44
|0.00
|0.00
|3039
|2006.04.21 14:08
|modify
|975
|0.10
|208.44
|213.44
|208.37
|3040
|2006.04.21 14:25
|t/p
|975
|0.10
|208.37
|213.44
|208.37
|0.58
|867.03
|3041
|2006.04.21 14:26
|sell
|976
|0.10
|208.26
|0.00
|0.00
|3042
|2006.04.21 14:26
|modify
|976
|0.10
|208.26
|213.26
|208.19
|3043
|2006.04.21 14:49
|t/p
|976
|0.10
|208.19
|213.26
|208.19
|0.59
|867.62
|3044
|2006.04.21 14:50
|sell
|977
|0.10
|208.09
|0.00
|0.00
|3045
|2006.04.21 14:50
|modify
|977
|0.10
|208.09
|213.09
|208.02
|3046
|2006.04.21 15:05
|t/p
|977
|0.10
|208.02
|213.09
|208.02
|0.59
|868.21
|3047
|2006.04.21 15:06
|sell
|978
|0.10
|207.94
|0.00
|0.00
|3048
|2006.04.21 15:06
|modify
|978
|0.10
|207.94
|212.94
|207.87
|3049
|2006.04.21 21:20
|t/p
|978
|0.10
|207.87
|212.94
|207.87
|0.59
|868.80
|3050
|2006.04.21 21:20
|sell
|979
|0.10
|207.78
|0.00
|0.00
|3051
|2006.04.21 21:20
|modify
|979
|0.10
|207.78
|212.78
|207.71
|3052
|2006.04.21 22:43
|t/p
|979
|0.10
|207.71
|212.78
|207.71
|0.59
|869.39
|3053
|2006.04.21 22:44
|sell
|980
|0.10
|207.65
|0.00
|0.00
|3054
|2006.04.21 22:44
|modify
|980
|0.10
|207.65
|212.65
|207.58
|3055
|2006.04.24 00:00
|t/p
|980
|0.10
|207.58
|212.65
|207.58
|0.34
|869.73
|3056
|2006.04.24 00:00
|sell
|981
|0.10
|206.72
|0.00
|0.00
|3057
|2006.04.24 00:00
|modify
|981
|0.10
|206.72
|211.72
|206.65
|3058
|2006.04.24 00:02
|t/p
|981
|0.10
|206.65
|211.72
|206.65
|0.59
|870.32
|3059
|2006.04.24 00:03
|sell
|982
|0.10
|206.51
|0.00
|0.00
|3060
|2006.04.24 00:03
|modify
|982
|0.10
|206.51
|211.51
|206.44
|3061
|2006.04.24 00:10
|t/p
|982
|0.10
|206.44
|211.51
|206.44
|0.59
|870.91
|3062
|2006.04.24 00:11
|sell
|983
|0.10
|206.29
|0.00
|0.00
|3063
|2006.04.24 00:11
|modify
|983
|0.10
|206.29
|211.29
|206.22
|3064
|2006.04.24 09:25
|t/p
|983
|0.10
|206.22
|211.29
|206.22
|0.59
|871.50
|3065
|2006.04.24 09:26
|sell
|984
|0.10
|206.15
|0.00
|0.00
|3066
|2006.04.24 09:26
|modify
|984
|0.10
|206.15
|211.15
|206.08
|3067
|2006.04.24 09:27
|t/p
|984
|0.10
|206.08
|211.15
|206.08
|0.59
|872.09
|3068
|2006.04.24 09:28
|sell
|985
|0.10
|205.97
|0.00
|0.00
|3069
|2006.04.24 09:28
|modify
|985
|0.10
|205.97
|210.97
|205.90
|3070
|2006.04.24 09:37
|t/p
|985
|0.10
|205.90
|210.97
|205.90
|0.59
|872.68
|3071
|2006.04.24 09:38
|sell
|986
|0.10
|205.76
|0.00
|0.00
|3072
|2006.04.24 09:38
|modify
|986
|0.10
|205.76
|210.76
|205.69
|3073
|2006.04.24 13:37
|t/p
|986
|0.10
|205.69
|210.76
|205.69
|0.59
|873.27
|3074
|2006.04.24 13:38
|sell
|987
|0.10
|205.60
|0.00
|0.00
|3075
|2006.04.24 13:38
|modify
|987
|0.10
|205.60
|210.60
|205.53
|3076
|2006.04.24 14:07
|t/p
|987
|0.10
|205.53
|210.60
|205.53
|0.59
|873.86
|3077
|2006.04.24 14:08
|sell
|988
|0.10
|205.42
|0.00
|0.00
|3078
|2006.04.24 14:08
|modify
|988
|0.10
|205.42
|210.42
|205.35
|3079
|2006.04.24 14:26
|t/p
|988
|0.10
|205.35
|210.42
|205.35
|0.59
|874.45
|3080
|2006.04.24 14:27
|buy
|989
|0.10
|205.37
|0.00
|0.00
|3081
|2006.04.24 14:27
|modify
|989
|0.10
|205.37
|200.37
|205.44
|3082
|2006.04.24 14:34
|t/p
|989
|0.10
|205.44
|200.37
|205.44
|0.59
|875.04
|3083
|2006.04.24 14:35
|buy
|990
|0.10
|205.57
|0.00
|0.00
|3084
|2006.04.24 14:35
|modify
|990
|0.10
|205.57
|200.57
|205.64
|3085
|2006.04.26 05:28
|t/p
|990
|0.10
|205.64
|200.57
|205.64
|1.02
|876.06
|3086
|2006.04.26 05:29
|buy
|991
|0.10
|205.70
|0.00
|0.00
|3087
|2006.04.26 05:29
|modify
|991
|0.10
|205.70
|200.70
|205.77
|3088
|2006.04.26 05:51
|t/p
|991
|0.10
|205.77
|200.70
|205.77
|0.59
|876.65
|3089
|2006.04.26 05:52
|buy
|992
|0.10
|205.83
|0.00
|0.00
|3090
|2006.04.26 05:52
|modify
|992
|0.10
|205.83
|200.83
|205.90
|3091
|2006.04.28 06:05
|t/p
|992
|0.10
|205.90
|200.83
|205.90
|1.45
|878.10
|3092
|2006.04.28 06:07
|buy
|993
|0.10
|205.99
|0.00
|0.00
|3093
|2006.04.28 06:07
|modify
|993
|0.10
|205.99
|200.99
|206.06
|3094
|2006.04.28 10:08
|t/p
|993
|0.10
|206.06
|200.99
|206.06
|0.59
|878.69
|3095
|2006.04.28 10:09
|buy
|994
|0.10
|206.12
|0.00
|0.00
|3096
|2006.04.28 10:09
|modify
|994
|0.10
|206.12
|201.12
|206.19
|3097
|2006.04.28 11:34
|t/p
|994
|0.10
|206.19
|201.12
|206.19
|0.59
|879.28
|3098
|2006.04.28 11:35
|buy
|995
|0.10
|206.26
|0.00
|0.00
|3099
|2006.04.28 11:35
|modify
|995
|0.10
|206.26
|201.26
|206.33
|3100
|2006.04.28 11:46
|t/p
|995
|0.10
|206.33
|201.26
|206.33
|0.59
|879.87
|3101
|2006.04.28 11:47
|buy
|996
|0.10
|206.40
|0.00
|0.00
|3102
|2006.04.28 11:47
|modify
|996
|0.10
|206.40
|201.40
|206.47
|3103
|2006.04.28 13:44
|t/p
|996
|0.10
|206.47
|201.40
|206.47
|0.59
|880.46
|3104
|2006.04.28 13:44
|buy
|997
|0.10
|206.56
|0.00
|0.00
|3105
|2006.04.28 13:44
|modify
|997
|0.10
|206.56
|201.56
|206.63
|3106
|2006.04.28 16:35
|t/p
|997
|0.10
|206.63
|201.56
|206.63
|0.59
|881.05
|3107
|2006.04.28 16:36
|buy
|998
|0.10
|206.75
|0.00
|0.00
|3108
|2006.04.28 16:36
|modify
|998
|0.10
|206.75
|201.75
|206.82
|3109
|2006.04.28 16:38
|t/p
|998
|0.10
|206.82
|201.75
|206.82
|0.59
|881.64
|3110
|2006.04.28 16:39
|buy
|999
|0.10
|206.89
|0.00
|0.00
|3111
|2006.04.28 16:39
|modify
|999
|0.10
|206.89
|201.89
|206.96
|3112
|2006.04.28 16:49
|t/p
|999
|0.10
|206.96
|201.89
|206.96
|0.59
|882.23
|3113
|2006.04.28 16:50
|buy
|1000
|0.10
|207.07
|0.00
|0.00
|3114
|2006.04.28 16:50
|modify
|1000
|0.10
|207.07
|202.07
|207.14
|3115
|2006.04.28 16:56
|t/p
|1000
|0.10
|207.14
|202.07
|207.14
|0.59
|882.82
|3116
|2006.04.28 16:57
|buy
|1001
|0.10
|207.21
|0.00
|0.00
|3117
|2006.04.28 16:57
|modify
|1001
|0.10
|207.21
|202.21
|207.28
|3118
|2006.04.28 16:59
|t/p
|1001
|0.10
|207.28
|202.21
|207.28
|0.59
|883.41
|3119
|2006.04.28 17:00
|buy
|1002
|0.10
|207.51
|0.00
|0.00
|3120
|2006.04.28 17:00
|modify
|1002
|0.10
|207.51
|202.51
|207.58
|3121
|2006.04.28 22:04
|t/p
|1002
|0.10
|207.58
|202.51
|207.58
|0.58
|883.99
|3122
|2006.04.28 22:04
|buy
|1003
|0.10
|207.67
|0.00
|0.00
|3123
|2006.04.28 22:04
|modify
|1003
|0.10
|207.67
|202.67
|207.74
|3124
|2006.04.28 22:12
|t/p
|1003
|0.10
|207.74
|202.67
|207.74
|0.59
|884.58
|3125
|2006.04.28 22:13
|buy
|1004
|0.10
|207.80
|0.00
|0.00
|3126
|2006.04.28 22:13
|modify
|1004
|0.10
|207.80
|202.80
|207.87
|3127
|2006.05.02 09:09
|t/p
|1004
|0.10
|207.87
|202.80
|207.87
|1.02
|885.60
|3128
|2006.05.02 09:10
|buy
|1005
|0.10
|207.98
|0.00
|0.00
|3129
|2006.05.02 09:10
|modify
|1005
|0.10
|207.98
|202.98
|208.05
|3130
|2006.05.02 09:43
|t/p
|1005
|0.10
|208.05
|202.98
|208.05
|0.59
|886.19
|3131
|2006.05.02 09:44
|buy
|1006
|0.10
|208.09
|0.00
|0.00
|3132
|2006.05.02 09:44
|modify
|1006
|0.10
|208.09
|203.09
|208.16
|3133
|2006.05.02 10:35
|t/p
|1006
|0.10
|208.16
|203.09
|208.16
|0.59
|886.78
|3134
|2006.05.02 10:36
|buy
|1007
|0.10
|208.25
|0.00
|0.00
|3135
|2006.05.02 10:36
|modify
|1007
|0.10
|208.25
|203.25
|208.32
|3136
|2006.05.02 10:40
|t/p
|1007
|0.10
|208.32
|203.25
|208.32
|0.59
|887.37
|3137
|2006.05.02 10:41
|buy
|1008
|0.10
|208.40
|0.00
|0.00
|3138
|2006.05.02 10:41
|modify
|1008
|0.10
|208.40
|203.40
|208.47
|3139
|2006.05.02 12:01
|t/p
|1008
|0.10
|208.47
|203.40
|208.47
|0.59
|887.96
|3140
|2006.05.02 12:02
|sell
|1009
|0.10
|208.40
|0.00
|0.00
|3141
|2006.05.02 12:02
|modify
|1009
|0.10
|208.40
|213.40
|208.33
|3142
|2006.05.02 12:03
|sell
|1010
|0.50
|208.37
|0.00
|0.00
|3143
|2006.05.02 12:03
|modify
|1010
|0.50
|208.37
|213.37
|208.30
|3144
|2006.05.02 12:03
|modify
|1009
|0.10
|208.40
|213.37
|208.30
|3145
|2006.05.02 14:15
|t/p
|1009
|0.10
|208.30
|213.37
|208.30
|0.84
|888.80
|3146
|2006.05.02 14:15
|t/p
|1010
|0.50
|208.30
|213.37
|208.30
|2.94
|891.74
|3147
|2006.05.02 14:16
|sell
|1011
|0.10
|208.20
|0.00
|0.00
|3148
|2006.05.02 14:16
|modify
|1011
|0.10
|208.20
|213.20
|208.13
|3149
|2006.05.02 14:21
|t/p
|1011
|0.10
|208.13
|213.20
|208.13
|0.59
|892.33
|3150
|2006.05.02 14:22
|sell
|1012
|0.10
|208.04
|0.00
|0.00
|3151
|2006.05.02 14:22
|modify
|1012
|0.10
|208.04
|213.04
|207.97
|3152
|2006.05.03 01:40
|t/p
|1012
|0.10
|207.97
|213.04
|207.97
|0.34
|892.67
|3153
|2006.05.03 01:41
|sell
|1013
|0.10
|207.91
|0.00
|0.00
|3154
|2006.05.03 01:41
|modify
|1013
|0.10
|207.91
|212.91
|207.84
|3155
|2006.05.03 17:54
|sell
|1014
|0.50
|209.22
|0.00
|0.00
|3156
|2006.05.03 17:54
|modify
|1014
|0.50
|209.22
|214.00
|208.93
|3157
|2006.05.03 17:54
|modify
|1013
|0.10
|207.91
|214.00
|208.93
|3158
|2006.05.04 19:44
|sell
|1015
|2.50
|210.08
|0.00
|0.00
|3159
|2006.05.04 19:44
|modify
|1015
|2.50
|210.08
|214.87
|209.80
|3160
|2006.05.04 19:44
|modify
|1014
|0.50
|209.22
|214.87
|209.80
|3161
|2006.05.04 19:44
|modify
|1013
|0.10
|207.91
|214.87
|209.80
|3162
|2006.05.05 15:17
|t/p
|1013
|0.10
|209.80
|214.87
|209.80
|-16.91
|875.76
|3163
|2006.05.05 15:17
|t/p
|1014
|0.50
|209.80
|214.87
|209.80
|-29.47
|846.29
|3164
|2006.05.05 15:17
|t/p
|1015
|2.50
|209.80
|214.87
|209.80
|52.53
|898.82
|3165
|2006.05.05 15:18
|sell
|1016
|0.10
|209.65
|0.00
|0.00
|3166
|2006.05.05 15:18
|modify
|1016
|0.10
|209.65
|214.65
|209.58
|3167
|2006.05.05 15:20
|t/p
|1016
|0.10
|209.58
|214.65
|209.58
|0.59
|899.41
|3168
|2006.05.05 15:21
|sell
|1017
|0.10
|209.53
|0.00
|0.00
|3169
|2006.05.05 15:21
|modify
|1017
|0.10
|209.53
|214.53
|209.46
|3170
|2006.05.05 16:13
|t/p
|1017
|0.10
|209.46
|214.53
|209.46
|0.59
|900.00
|3171
|2006.05.05 16:14
|sell
|1018
|0.10
|209.39
|0.00
|0.00
|3172
|2006.05.05 16:14
|modify
|1018
|0.10
|209.39
|214.39
|209.32
|3173
|2006.05.05 16:18
|t/p
|1018
|0.10
|209.32
|214.39
|209.32
|0.59
|900.59
|3174
|2006.05.05 16:19
|sell
|1019
|0.10
|209.20
|0.00
|0.00
|3175
|2006.05.05 16:19
|modify
|1019
|0.10
|209.20
|214.20
|209.13
|3176
|2006.05.05 16:32
|t/p
|1019
|0.10
|209.13
|214.20
|209.13
|0.59
|901.18
|3177
|2006.05.05 16:33
|sell
|1020
|0.10
|208.98
|0.00
|0.00
|3178
|2006.05.05 16:33
|modify
|1020
|0.10
|208.98
|213.98
|208.91
|3179
|2006.05.05 16:57
|t/p
|1020
|0.10
|208.91
|213.98
|208.91
|0.59
|901.77
|3180
|2006.05.05 16:58
|sell
|1021
|0.10
|208.73
|0.00
|0.00
|3181
|2006.05.05 16:58
|modify
|1021
|0.10
|208.73
|213.73
|208.66
|3182
|2006.05.08 00:00
|t/p
|1021
|0.10
|208.66
|213.73
|208.66
|0.33
|902.10
|3183
|2006.05.08 00:00
|buy
|1022
|0.10
|208.59
|0.00
|0.00
|3184
|2006.05.08 00:00
|modify
|1022
|0.10
|208.59
|203.59
|208.66
|3185
|2006.05.08 01:13
|t/p
|1022
|0.10
|208.66
|203.59
|208.66
|0.59
|902.69
|3186
|2006.05.08 01:14
|buy
|1023
|0.10
|208.75
|0.00
|0.00
|3187
|2006.05.08 01:14
|modify
|1023
|0.10
|208.75
|203.75
|208.82
|3188
|2006.05.08 02:07
|t/p
|1023
|0.10
|208.82
|203.75
|208.82
|0.59
|903.28
|3189
|2006.05.08 02:08
|buy
|1024
|0.10
|208.93
|0.00
|0.00
|3190
|2006.05.08 02:08
|modify
|1024
|0.10
|208.93
|203.93
|209.00
|3191
|2006.05.17 20:35
|t/p
|1024
|0.10
|209.00
|203.93
|209.00
|2.53
|905.81
|3192
|2006.05.17 20:36
|buy
|1025
|0.10
|209.06
|0.00
|0.00
|3193
|2006.05.17 20:36
|modify
|1025
|0.10
|209.06
|204.06
|209.13
|3194
|2006.05.17 23:31
|t/p
|1025
|0.10
|209.13
|204.06
|209.13
|0.58
|906.39
|3195
|2006.05.17 23:31
|buy
|1026
|0.10
|209.23
|0.00
|0.00
|3196
|2006.05.17 23:31
|modify
|1026
|0.10
|209.23
|204.23
|209.30
|3197
|2006.05.18 12:55
|t/p
|1026
|0.10
|209.30
|204.23
|209.30
|1.24
|907.63
|3198
|2006.05.18 12:56
|buy
|1027
|0.10
|209.41
|0.00
|0.00
|3199
|2006.05.18 12:56
|modify
|1027
|0.10
|209.41
|204.41
|209.48
|3200
|2006.05.18 13:21
|t/p
|1027
|0.10
|209.48
|204.41
|209.48
|0.59
|908.22
|3201
|2006.05.18 13:22
|buy
|1028
|0.10
|209.57
|0.00
|0.00
|3202
|2006.05.18 13:22
|modify
|1028
|0.10
|209.57
|204.57
|209.64
|3203
|2006.05.18 18:08
|t/p
|1028
|0.10
|209.64
|204.57
|209.64
|0.58
|908.80
|3204
|2006.05.18 18:09
|buy
|1029
|0.10
|209.74
|0.00
|0.00
|3205
|2006.05.18 18:09
|modify
|1029
|0.10
|209.74
|204.74
|209.81
|3206
|2006.05.18 21:47
|t/p
|1029
|0.10
|209.81
|204.74
|209.81
|0.58
|909.38
|3207
|2006.05.18 21:47
|buy
|1030
|0.10
|209.91
|0.00
|0.00
|3208
|2006.05.18 21:47
|modify
|1030
|0.10
|209.91
|204.91
|209.98
|3209
|2006.05.19 00:34
|t/p
|1030
|0.10
|209.98
|204.91
|209.98
|0.80
|910.17
|3210
|2006.05.19 00:35
|sell
|1031
|0.10
|209.95
|0.00
|0.00
|3211
|2006.05.19 00:35
|modify
|1031
|0.10
|209.95
|214.95
|209.88
|3212
|2006.05.19 00:36
|sell
|1032
|0.50
|209.95
|0.00
|0.00
|3213
|2006.05.19 00:36
|modify
|1032
|0.50
|209.95
|214.95
|209.88
|3214
|2006.05.19 01:16
|t/p
|1031
|0.10
|209.88
|214.95
|209.88
|0.59
|910.76
|3215
|2006.05.19 01:16
|t/p
|1032
|0.50
|209.88
|214.95
|209.88
|2.95
|913.71
|3216
|2006.05.19 01:17
|buy
|1033
|0.10
|209.93
|0.00
|0.00
|3217
|2006.05.19 01:17
|modify
|1033
|0.10
|209.93
|204.93
|210.00
|3218
|2006.05.19 05:37
|t/p
|1033
|0.10
|210.00
|204.93
|210.00
|0.59
|914.30
|3219
|2006.05.19 05:38
|buy
|1034
|0.10
|210.06
|0.00
|0.00
|3220
|2006.05.19 05:38
|modify
|1034
|0.10
|210.06
|205.06
|210.13
|3221
|2006.05.19 10:01
|t/p
|1034
|0.10
|210.13
|205.06
|210.13
|0.59
|914.89
|3222
|2006.05.19 10:01
|buy
|1035
|0.10
|210.22
|0.00
|0.00
|3223
|2006.05.19 10:01
|modify
|1035
|0.10
|210.22
|205.22
|210.29
|3224
|2006.05.22 08:24
|t/p
|1035
|0.10
|210.29
|205.22
|210.29
|0.81
|915.70
|3225
|2006.05.22 08:25
|buy
|1036
|0.10
|210.40
|0.00
|0.00
|3226
|2006.05.22 08:25
|modify
|1036
|0.10
|210.40
|205.40
|210.47
|3227
|2006.05.22 08:26
|t/p
|1036
|0.10
|210.47
|205.40
|210.47
|0.59
|916.29
|3228
|2006.05.22 08:27
|buy
|1037
|0.10
|210.59
|0.00
|0.00
|3229
|2006.05.22 08:27
|modify
|1037
|0.10
|210.59
|205.59
|210.66
|3230
|2006.05.22 09:11
|t/p
|1037
|0.10
|210.66
|205.59
|210.66
|0.59
|916.88
|3231
|2006.05.22 09:12
|buy
|1038
|0.10
|210.76
|0.00
|0.00
|3232
|2006.05.22 09:12
|modify
|1038
|0.10
|210.76
|205.76
|210.83
|3233
|2006.05.22 09:18
|t/p
|1038
|0.10
|210.83
|205.76
|210.83
|0.59
|917.47
|3234
|2006.05.22 09:19
|buy
|1039
|0.10
|210.87
|0.00
|0.00
|3235
|2006.05.22 09:19
|modify
|1039
|0.10
|210.87
|205.87
|210.94
|3236
|2006.05.22 09:22
|t/p
|1039
|0.10
|210.94
|205.87
|210.94
|0.59
|918.06
|3237
|2006.05.22 09:23
|buy
|1040
|0.10
|210.98
|0.00
|0.00
|3238
|2006.05.22 09:23
|modify
|1040
|0.10
|210.98
|205.98
|211.05
|3239
|2006.05.22 10:06
|t/p
|1040
|0.10
|211.05
|205.98
|211.05
|0.59
|918.65
|3240
|2006.05.22 10:07
|buy
|1041
|0.10
|211.17
|0.00
|0.00
|3241
|2006.05.22 10:07
|modify
|1041
|0.10
|211.17
|206.17
|211.24
|3242
|2006.05.24 02:58
|t/p
|1041
|0.10
|211.24
|206.17
|211.24
|1.02
|919.67
|3243
|2006.05.24 02:59
|buy
|1042
|0.10
|211.31
|0.00
|0.00
|3244
|2006.05.24 02:59
|modify
|1042
|0.10
|211.31
|206.31
|211.38
|3245
|2006.05.26 15:32
|t/p
|1042
|0.10
|211.38
|206.31
|211.38
|1.44
|921.11
|3246
|2006.05.26 15:32
|buy
|1043
|0.10
|216.16
|0.00
|0.00
|3247
|2006.05.26 15:32
|modify
|1043
|0.10
|216.16
|211.16
|216.23
|3248
|2006.05.26 15:32
|s/l
|1043
|0.10
|211.16
|211.16
|216.23
|-42.07
|879.04
|3249
|2006.05.26 15:33
|buy
|1044
|0.10
|209.15
|0.00
|0.00
|3250
|2006.05.26 15:33
|modify
|1044
|0.10
|209.15
|204.15
|209.22
|3251
|2006.05.26 15:49
|t/p
|1044
|0.10
|209.22
|204.15
|209.22
|0.59
|879.63
|3252
|2006.05.26 15:50
|buy
|1045
|0.10
|209.29
|0.00
|0.00
|3253
|2006.05.26 15:50
|modify
|1045
|0.10
|209.29
|204.29
|209.36
|3254
|2006.05.26 22:33
|t/p
|1045
|0.10
|209.36
|204.29
|209.36
|0.59
|880.22
|3255
|2006.05.26 22:33
|buy
|1046
|0.10
|209.45
|0.00
|0.00
|3256
|2006.05.26 22:33
|modify
|1046
|0.10
|209.45
|204.45
|209.52
|3257
|2006.05.26 22:44
|t/p
|1046
|0.10
|209.52
|204.45
|209.52
|0.58
|880.80
|3258
|2006.05.26 22:45
|buy
|1047
|0.10
|209.63
|0.00
|0.00
|3259
|2006.05.26 22:45
|modify
|1047
|0.10
|209.63
|204.63
|209.70
|3260
|2006.05.30 10:26
|t/p
|1047
|0.10
|209.70
|204.63
|209.70
|1.02
|881.82
|3261
|2006.05.30 10:26
|buy
|1048
|0.10
|209.80
|0.00
|0.00
|3262
|2006.05.30 10:26
|modify
|1048
|0.10
|209.80
|204.80
|209.87
|3263
|2006.05.30 11:05
|t/p
|1048
|0.10
|209.87
|204.80
|209.87
|0.59
|882.41
|3264
|2006.05.30 11:06
|buy
|1049
|0.10
|209.95
|0.00
|0.00
|3265
|2006.05.30 11:06
|modify
|1049
|0.10
|209.95
|204.95
|210.02
|3266
|2006.05.30 11:34
|t/p
|1049
|0.10
|210.02
|204.95
|210.02
|0.59
|883.00
|3267
|2006.05.30 11:35
|buy
|1050
|0.10
|210.10
|0.00
|0.00
|3268
|2006.05.30 11:35
|modify
|1050
|0.10
|210.10
|205.10
|210.17
|3269
|2006.05.30 11:51
|t/p
|1050
|0.10
|210.17
|205.10
|210.17
|0.59
|883.59
|3270
|2006.05.30 11:51
|buy
|1051
|0.10
|210.27
|0.00
|0.00
|3271
|2006.05.30 11:51
|modify
|1051
|0.10
|210.27
|205.27
|210.34
|3272
|2006.05.30 12:01
|t/p
|1051
|0.10
|210.34
|205.27
|210.34
|0.59
|884.18
|3273
|2006.05.30 12:02
|buy
|1052
|0.10
|210.47
|0.00
|0.00
|3274
|2006.05.30 12:02
|modify
|1052
|0.10
|210.47
|205.47
|210.54
|3275
|2006.05.30 14:45
|t/p
|1052
|0.10
|210.54
|205.47
|210.54
|0.59
|884.77
|3276
|2006.05.30 14:46
|buy
|1053
|0.10
|210.63
|0.00
|0.00
|3277
|2006.05.30 14:46
|modify
|1053
|0.10
|210.63
|205.63
|210.70
|3278
|2006.05.30 14:49
|t/p
|1053
|0.10
|210.70
|205.63
|210.70
|0.59
|885.36
|3279
|2006.05.30 14:50
|buy
|1054
|0.10
|210.85
|0.00
|0.00
|3280
|2006.05.30 14:50
|modify
|1054
|0.10
|210.85
|205.85
|210.92
|3281
|2006.05.30 15:05
|t/p
|1054
|0.10
|210.92
|205.85
|210.92
|0.59
|885.95
|3282
|2006.05.30 15:06
|buy
|1055
|0.10
|211.01
|0.00
|0.00
|3283
|2006.05.30 15:06
|modify
|1055
|0.10
|211.01
|206.01
|211.08
|3284
|2006.05.30 17:37
|t/p
|1055
|0.10
|211.08
|206.01
|211.08
|0.59
|886.54
|3285
|2006.05.30 17:37
|buy
|1056
|0.10
|211.17
|0.00
|0.00
|3286
|2006.05.30 17:37
|modify
|1056
|0.10
|211.17
|206.17
|211.24
|3287
|2006.05.30 18:03
|t/p
|1056
|0.10
|211.24
|206.17
|211.24
|0.59
|887.13
|3288
|2006.05.30 18:04
|buy
|1057
|0.10
|211.33
|0.00
|0.00
|3289
|2006.05.30 18:04
|modify
|1057
|0.10
|211.33
|206.33
|211.40
|3290
|2006.05.30 23:06
|t/p
|1057
|0.10
|211.40
|206.33
|211.40
|0.59
|887.72
|3291
|2006.05.30 23:06
|buy
|1058
|0.10
|211.50
|0.00
|0.00
|3292
|2006.05.30 23:06
|modify
|1058
|0.10
|211.50
|206.50
|211.57
|3293
|2006.06.13 16:17
|t/p
|1058
|0.10
|211.57
|206.50
|211.57
|3.61
|891.33
|3294
|2006.06.13 16:18
|buy
|1059
|0.10
|211.67
|0.00
|0.00
|3295
|2006.06.13 16:18
|modify
|1059
|0.10
|211.67
|206.67
|211.74
|3296
|2006.06.13 16:19
|t/p
|1059
|0.10
|211.74
|206.67
|211.74
|0.59
|891.92
|3297
|2006.06.13 16:20
|buy
|1060
|0.10
|211.78
|0.00
|0.00
|3298
|2006.06.13 16:20
|modify
|1060
|0.10
|211.78
|206.78
|211.85
|3299
|2006.06.13 16:20
|t/p
|1060
|0.10
|211.85
|206.78
|211.85
|0.59
|892.51
|3300
|2006.06.13 16:21
|buy
|1061
|0.10
|211.96
|0.00
|0.00
|3301
|2006.06.13 16:21
|modify
|1061
|0.10
|211.96
|206.96
|212.03
|3302
|2006.06.13 16:21
|t/p
|1061
|0.10
|212.03
|206.96
|212.03
|0.59
|893.10
|3303
|2006.06.13 16:22
|sell
|1062
|0.10
|211.96
|0.00
|0.00
|3304
|2006.06.13 16:22
|modify
|1062
|0.10
|211.96
|216.96
|211.89
|3305
|2006.06.13 16:23
|sell
|1063
|0.50
|211.93
|0.00
|0.00
|3306
|2006.06.13 16:23
|modify
|1063
|0.50
|211.93
|216.93
|211.86
|3307
|2006.06.13 16:23
|modify
|1062
|0.10
|211.96
|216.93
|211.86
|3308
|2006.06.13 16:26
|t/p
|1062
|0.10
|211.86
|216.93
|211.86
|0.84
|893.94
|3309
|2006.06.13 16:26
|t/p
|1063
|0.50
|211.86
|216.93
|211.86
|2.94
|896.88
|3310
|2006.06.13 16:27
|sell
|1064
|0.10
|211.73
|0.00
|0.00
|3311
|2006.06.13 16:27
|modify
|1064
|0.10
|211.73
|216.73
|211.66
|3312
|2006.06.13 16:59
|t/p
|1064
|0.10
|211.66
|216.73
|211.66
|0.59
|897.47
|3313
|2006.06.13 17:00
|sell
|1065
|0.10
|211.53
|0.00
|0.00
|3314
|2006.06.13 17:00
|modify
|1065
|0.10
|211.53
|216.53
|211.46
|3315
|2006.06.13 19:37
|t/p
|1065
|0.10
|211.46
|216.53
|211.46
|0.59
|898.06
|3316
|2006.06.13 19:38
|sell
|1066
|0.10
|211.39
|0.00
|0.00
|3317
|2006.06.13 19:38
|modify
|1066
|0.10
|211.39
|216.39
|211.32
|3318
|2006.06.14 02:09
|t/p
|1066
|0.10
|211.32
|216.39
|211.32
|0.34
|898.39
|3319
|2006.06.14 02:10
|sell
|1067
|0.10
|211.19
|0.00
|0.00
|3320
|2006.06.14 02:10
|modify
|1067
|0.10
|211.19
|216.19
|211.12
|3321
|2006.06.16 11:02
|sell
|1068
|0.50
|212.78
|0.00
|0.00
|3322
|2006.06.16 11:02
|modify
|1068
|0.50
|212.78
|217.51
|212.44
|3323
|2006.06.16 11:02
|modify
|1067
|0.10
|211.19
|217.51
|212.44
|3324
|2006.06.19 00:45
|sell
|1069
|2.50
|213.64
|0.00
|0.00
|3325
|2006.06.19 00:45
|modify
|1069
|2.50
|213.64
|218.42
|213.35
|3326
|2006.06.19 00:45
|modify
|1068
|0.50
|212.78
|218.42
|213.35
|3327
|2006.06.19 00:45
|modify
|1067
|0.10
|211.19
|218.42
|213.35
|3328
|2006.06.19 02:52
|t/p
|1067
|0.10
|213.35
|218.42
|213.35
|-19.44
|878.95
|3329
|2006.06.19 02:52
|t/p
|1068
|0.50
|213.35
|218.42
|213.35
|-25.25
|853.70
|3330
|2006.06.19 02:52
|t/p
|1069
|2.50
|213.35
|218.42
|213.35
|60.99
|914.69
|3331
|2006.06.19 02:53
|sell
|1070
|0.10
|213.22
|0.00
|0.00
|3332
|2006.06.19 02:53
|modify
|1070
|0.10
|213.22
|218.22
|213.15
|3333
|2006.06.19 10:05
|t/p
|1070
|0.10
|213.15
|218.22
|213.15
|0.58
|915.27
|3334
|2006.06.19 10:06
|sell
|1071
|0.10
|213.05
|0.00
|0.00
|3335
|2006.06.19 10:06
|modify
|1071
|0.10
|213.05
|218.05
|212.98
|3336
|2006.06.19 15:38
|t/p
|1071
|0.10
|212.98
|218.05
|212.98
|0.58
|915.85
|3337
|2006.06.19 15:38
|sell
|1072
|0.10
|212.89
|0.00
|0.00
|3338
|2006.06.19 15:38
|modify
|1072
|0.10
|212.89
|217.89
|212.82
|3339
|2006.06.19 16:10
|t/p
|1072
|0.10
|212.82
|217.89
|212.82
|0.59
|916.44
|3340
|2006.06.19 16:10
|sell
|1073
|0.10
|212.73
|0.00
|0.00
|3341
|2006.06.19 16:10
|modify
|1073
|0.10
|212.73
|217.73
|212.66
|3342
|2006.06.19 16:23
|t/p
|1073
|0.10
|212.66
|217.73
|212.66
|0.59
|917.03
|3343
|2006.06.19 16:24
|sell
|1074
|0.10
|212.55
|0.00
|0.00
|3344
|2006.06.19 16:24
|modify
|1074
|0.10
|212.55
|217.55
|212.48
|3345
|2006.06.19 16:34
|t/p
|1074
|0.10
|212.48
|217.55
|212.48
|0.59
|917.62
|3346
|2006.06.19 16:35
|sell
|1075
|0.10
|212.42
|0.00
|0.00
|3347
|2006.06.19 16:35
|modify
|1075
|0.10
|212.42
|217.42
|212.35
|3348
|2006.06.19 16:59
|t/p
|1075
|0.10
|212.35
|217.42
|212.35
|0.58
|918.20
|3349
|2006.06.19 17:00
|sell
|1076
|0.10
|212.18
|0.00
|0.00
|3350
|2006.06.19 17:00
|modify
|1076
|0.10
|212.18
|217.18
|212.11
|3351
|2006.06.19 17:05
|t/p
|1076
|0.10
|212.11
|217.18
|212.11
|0.59
|918.79
|3352
|2006.06.19 17:06
|sell
|1077
|0.10
|211.99
|0.00
|0.00
|3353
|2006.06.19 17:06
|modify
|1077
|0.10
|211.99
|216.99
|211.92
|3354
|2006.06.20 08:41
|t/p
|1077
|0.10
|211.92
|216.99
|211.92
|0.34
|919.13
|3355
|2006.06.20 08:42
|sell
|1078
|0.10
|211.79
|0.00
|0.00
|3356
|2006.06.20 08:42
|modify
|1078
|0.10
|211.79
|216.79
|211.72
|3357
|2006.06.20 08:49
|t/p
|1078
|0.10
|211.72
|216.79
|211.72
|0.58
|919.71
|3358
|2006.06.20 08:50
|sell
|1079
|0.10
|211.56
|0.00
|0.00
|3359
|2006.06.20 08:50
|modify
|1079
|0.10
|211.56
|216.56
|211.49
|3360
|2006.06.20 14:43
|t/p
|1079
|0.10
|211.49
|216.56
|211.49
|0.59
|920.30
|3361
|2006.06.20 14:44
|sell
|1080
|0.10
|211.40
|0.00
|0.00
|3362
|2006.06.20 14:44
|modify
|1080
|0.10
|211.40
|216.40
|211.33
|3363
|2006.06.23 14:55
|t/p
|1080
|0.10
|211.33
|216.40
|211.33
|-0.68
|919.62
|3364
|2006.06.23 14:56
|sell
|1081
|0.10
|211.24
|0.00
|0.00
|3365
|2006.06.23 14:56
|modify
|1081
|0.10
|211.24
|216.24
|211.17
|3366
|2006.06.23 14:59
|t/p
|1081
|0.10
|211.17
|216.24
|211.17
|0.59
|920.21
|3367
|2006.06.23 15:00
|sell
|1082
|0.10
|211.11
|0.00
|0.00
|3368
|2006.06.23 15:00
|modify
|1082
|0.10
|211.11
|216.11
|211.04
|3369
|2006.06.23 15:07
|t/p
|1082
|0.10
|211.04
|216.11
|211.04
|0.59
|920.80
|3370
|2006.06.23 15:08
|sell
|1083
|0.10
|210.97
|0.00
|0.00
|3371
|2006.06.23 15:08
|modify
|1083
|0.10
|210.97
|215.97
|210.90
|3372
|2006.06.29 15:12
|t/p
|1083
|0.10
|210.90
|215.97
|210.90
|-0.93
|919.87
|3373
|2006.06.29 15:13
|sell
|1084
|0.10
|210.80
|0.00
|0.00
|3374
|2006.06.29 15:13
|modify
|1084
|0.10
|210.80
|215.80
|210.73
|3375
|2006.06.29 15:51
|t/p
|1084
|0.10
|210.73
|215.80
|210.73
|0.59
|920.46
|3376
|2006.06.29 15:52
|sell
|1085
|0.10
|210.60
|0.00
|0.00
|3377
|2006.06.29 15:52
|modify
|1085
|0.10
|210.60
|215.60
|210.53
|3378
|2006.06.29 16:13
|t/p
|1085
|0.10
|210.53
|215.60
|210.53
|0.59
|921.05
|3379
|2006.06.29 16:14
|buy
|1086
|0.10
|210.55
|0.00
|0.00
|3380
|2006.06.29 16:14
|modify
|1086
|0.10
|210.55
|205.55
|210.62
|3381
|2006.06.29 20:37
|t/p
|1086
|0.10
|210.62
|205.55
|210.62
|0.59
|921.64
|3382
|2006.06.29 20:37
|buy
|1087
|0.10
|210.73
|0.00
|0.00
|3383
|2006.06.29 20:37
|modify
|1087
|0.10
|210.73
|205.73
|210.80
|3384
|2006.06.30 06:01
|t/p
|1087
|0.10
|210.80
|205.73
|210.80
|0.80
|922.43
|3385
|2006.06.30 06:02
|sell
|1088
|0.10
|210.76
|0.00
|0.00
|3386
|2006.06.30 06:02
|modify
|1088
|0.10
|210.76
|215.76
|210.69
|3387
|2006.06.30 06:03
|sell
|1089
|0.50
|210.78
|0.00
|0.00
|3388
|2006.06.30 06:03
|modify
|1089
|0.50
|210.78
|215.78
|210.71
|3389
|2006.06.30 06:03
|modify
|1088
|0.10
|210.76
|215.78
|210.71
|3390
|2006.06.30 06:25
|t/p
|1088
|0.10
|210.71
|215.78
|210.71
|0.42
|922.85
|3391
|2006.06.30 06:25
|t/p
|1089
|0.50
|210.71
|215.78
|210.71
|2.95
|925.80
|3392
|2006.06.30 06:26
|sell
|1090
|0.10
|210.62
|0.00
|0.00
|3393
|2006.06.30 06:26
|modify
|1090
|0.10
|210.62
|215.62
|210.55
|3394
|2006.06.30 07:36
|t/p
|1090
|0.10
|210.55
|215.62
|210.55
|0.59
|926.39
|3395
|2006.06.30 07:37
|sell
|1091
|0.10
|210.45
|0.00
|0.00
|3396
|2006.06.30 07:37
|modify
|1091
|0.10
|210.45
|215.45
|210.38
|3397
|2006.06.30 07:59
|t/p
|1091
|0.10
|210.38
|215.45
|210.38
|0.59
|926.98
|3398
|2006.06.30 07:59
|sell
|1092
|0.10
|210.29
|0.00
|0.00
|3399
|2006.06.30 07:59
|modify
|1092
|0.10
|210.29
|215.29
|210.22
|3400
|2006.06.30 08:14
|t/p
|1092
|0.10
|210.22
|215.29
|210.22
|0.59
|927.57
|3401
|2006.06.30 08:15
|sell
|1093
|0.10
|210.16
|0.00
|0.00
|3402
|2006.06.30 08:15
|modify
|1093
|0.10
|210.16
|215.16
|210.09
|3403
|2006.06.30 08:17
|t/p
|1093
|0.10
|210.09
|215.16
|210.09
|0.59
|928.16
|3404
|2006.06.30 08:18
|sell
|1094
|0.10
|210.01
|0.00
|0.00
|3405
|2006.06.30 08:18
|modify
|1094
|0.10
|210.01
|215.01
|209.94
|3406
|2006.06.30 09:26
|t/p
|1094
|0.10
|209.94
|215.01
|209.94
|0.59
|928.75
|3407
|2006.06.30 09:27
|sell
|1095
|0.10
|209.85
|0.00
|0.00
|3408
|2006.06.30 09:27
|modify
|1095
|0.10
|209.85
|214.85
|209.78
|3409
|2006.06.30 17:32
|sell
|1096
|0.50
|211.63
|0.00
|0.00
|3410
|2006.06.30 17:32
|modify
|1096
|0.50
|211.63
|216.33
|211.26
|3411
|2006.06.30 17:32
|modify
|1095
|0.10
|209.85
|216.33
|211.26
|3412
|2006.07.03 00:04
|t/p
|1095
|0.10
|211.26
|216.33
|211.26
|-12.12
|916.63
|3413
|2006.07.03 00:04
|t/p
|1096
|0.50
|211.26
|216.33
|211.26
|14.29
|930.92
|3414
|2006.07.03 00:04
|sell
|1097
|0.10
|211.17
|0.00
|0.00
|3415
|2006.07.03 00:04
|modify
|1097
|0.10
|211.17
|216.17
|211.10
|3416
|2006.07.03 01:50
|t/p
|1097
|0.10
|211.10
|216.17
|211.10
|0.59
|931.51
|3417
|2006.07.03 01:51
|sell
|1098
|0.10
|210.96
|0.00
|0.00
|3418
|2006.07.03 01:51
|modify
|1098
|0.10
|210.96
|215.96
|210.89
|3419
|2006.07.03 01:55
|t/p
|1098
|0.10
|210.89
|215.96
|210.89
|0.59
|932.10
|3420
|2006.07.03 01:56
|sell
|1099
|0.10
|210.78
|0.00
|0.00
|3421
|2006.07.03 01:56
|modify
|1099
|0.10
|210.78
|215.78
|210.71
|3422
|2006.07.10 00:12
|t/p
|1099
|0.10
|210.71
|215.78
|210.71
|-1.19
|930.91
|3423
|2006.07.10 00:13
|sell
|1100
|0.10
|210.63
|0.00
|0.00
|3424
|2006.07.10 00:13
|modify
|1100
|0.10
|210.63
|215.63
|210.56
|3425
|2006.07.10 05:04
|t/p
|1100
|0.10
|210.56
|215.63
|210.56
|0.59
|931.50
|3426
|2006.07.10 05:05
|buy
|1101
|0.10
|210.57
|0.00
|0.00
|3427
|2006.07.10 05:05
|modify
|1101
|0.10
|210.57
|205.57
|210.64
|3428
|2006.07.11 00:58
|t/p
|1101
|0.10
|210.64
|205.57
|210.64
|0.81
|932.31
|3429
|2006.07.11 00:59
|buy
|1102
|0.10
|210.74
|0.00
|0.00
|3430
|2006.07.11 00:59
|modify
|1102
|0.10
|210.74
|205.74
|210.81
|3431
|2006.07.11 21:33
|t/p
|1102
|0.10
|210.81
|205.74
|210.81
|0.59
|932.90
|3432
|2006.07.11 21:34
|buy
|1103
|0.10
|210.88
|0.00
|0.00
|3433
|2006.07.11 21:34
|modify
|1103
|0.10
|210.88
|205.88
|210.95
|3434
|2006.07.12 01:22
|t/p
|1103
|0.10
|210.95
|205.88
|210.95
|0.81
|933.70
|3435
|2006.07.12 01:23
|buy
|1104
|0.10
|211.05
|0.00
|0.00
|3436
|2006.07.12 01:23
|modify
|1104
|0.10
|211.05
|206.05
|211.12
|3437
|2006.07.12 08:03
|t/p
|1104
|0.10
|211.12
|206.05
|211.12
|0.59
|934.29
|3438
|2006.07.12 08:04
|buy
|1105
|0.10
|211.22
|0.00
|0.00
|3439
|2006.07.12 08:04
|modify
|1105
|0.10
|211.22
|206.22
|211.29
|3440
|2006.07.12 09:43
|t/p
|1105
|0.10
|211.29
|206.22
|211.29
|0.59
|934.88
|3441
|2006.07.12 09:44
|buy
|1106
|0.10
|211.41
|0.00
|0.00
|3442
|2006.07.12 09:44
|modify
|1106
|0.10
|211.41
|206.41
|211.48
|3443
|2006.07.12 09:55
|t/p
|1106
|0.10
|211.48
|206.41
|211.48
|0.59
|935.47
|3444
|2006.07.12 09:56
|buy
|1107
|0.10
|211.57
|0.00
|0.00
|3445
|2006.07.12 09:56
|modify
|1107
|0.10
|211.57
|206.57
|211.64
|3446
|2006.07.12 10:23
|t/p
|1107
|0.10
|211.64
|206.57
|211.64
|0.59
|936.06
|3447
|2006.07.12 10:24
|buy
|1108
|0.10
|211.85
|0.00
|0.00
|3448
|2006.07.12 10:24
|modify
|1108
|0.10
|211.85
|206.85
|211.92
|3449
|2006.07.12 12:02
|t/p
|1108
|0.10
|211.92
|206.85
|211.92
|0.59
|936.65
|3450
|2006.07.12 12:03
|buy
|1109
|0.10
|212.03
|0.00
|0.00
|3451
|2006.07.12 12:03
|modify
|1109
|0.10
|212.03
|207.03
|212.10
|3452
|2006.07.13 12:38
|t/p
|1109
|0.10
|212.10
|207.03
|212.10
|1.24
|937.89
|3453
|2006.07.13 12:38
|buy
|1110
|0.10
|212.19
|0.00
|0.00
|3454
|2006.07.13 12:38
|modify
|1110
|0.10
|212.19
|207.19
|212.26
|3455
|2006.07.13 13:22
|t/p
|1110
|0.10
|212.26
|207.19
|212.26
|0.59
|938.48
|3456
|2006.07.13 13:23
|buy
|1111
|0.10
|212.38
|0.00
|0.00
|3457
|2006.07.13 13:23
|modify
|1111
|0.10
|212.38
|207.38
|212.45
|3458
|2006.07.13 16:10
|t/p
|1111
|0.10
|212.45
|207.38
|212.45
|0.59
|939.07
|3459
|2006.07.13 16:11
|buy
|1112
|0.10
|212.55
|0.00
|0.00
|3460
|2006.07.13 16:11
|modify
|1112
|0.10
|212.55
|207.55
|212.62
|3461
|2006.07.13 21:03
|t/p
|1112
|0.10
|212.62
|207.55
|212.62
|0.59
|939.66
|3462
|2006.07.13 21:03
|buy
|1113
|0.10
|212.73
|0.00
|0.00
|3463
|2006.07.13 21:03
|modify
|1113
|0.10
|212.73
|207.73
|212.80
|3464
|2006.07.13 23:02
|t/p
|1113
|0.10
|212.80
|207.73
|212.80
|0.59
|940.25
|3465
|2006.07.13 23:03
|buy
|1114
|0.10
|212.85
|0.00
|0.00
|3466
|2006.07.13 23:03
|modify
|1114
|0.10
|212.85
|207.85
|212.92
|3467
|2006.07.14 03:18
|t/p
|1114
|0.10
|212.92
|207.85
|212.92
|0.81
|941.05
|3468
|2006.07.14 03:18
|buy
|1115
|0.10
|213.05
|0.00
|0.00
|3469
|2006.07.14 03:18
|modify
|1115
|0.10
|213.05
|208.05
|213.12
|3470
|2006.07.14 03:21
|t/p
|1115
|0.10
|213.12
|208.05
|213.12
|0.58
|941.63
|3471
|2006.07.14 03:22
|buy
|1116
|0.10
|213.23
|0.00
|0.00
|3472
|2006.07.14 03:22
|modify
|1116
|0.10
|213.23
|208.23
|213.30
|3473
|2006.07.14 04:44
|t/p
|1116
|0.10
|213.30
|208.23
|213.30
|0.59
|942.22
|3474
|2006.07.14 04:44
|sell
|1117
|0.10
|213.30
|0.00
|0.00
|3475
|2006.07.14 04:44
|modify
|1117
|0.10
|213.30
|218.30
|213.23
|3476
|2006.07.14 04:45
|sell
|1118
|0.50
|213.28
|0.00
|0.00
|3477
|2006.07.14 04:45
|modify
|1118
|0.50
|213.28
|218.28
|213.21
|3478
|2006.07.14 04:45
|modify
|1117
|0.10
|213.30
|218.28
|213.21
|3479
|2006.07.14 05:01
|t/p
|1117
|0.10
|213.21
|218.28
|213.21
|0.76
|942.98
|3480
|2006.07.14 05:01
|t/p
|1118
|0.50
|213.21
|218.28
|213.21
|2.94
|945.92
|3481
|2006.07.14 05:02
|sell
|1119
|0.10
|213.16
|0.00
|0.00
|3482
|2006.07.14 05:02
|modify
|1119
|0.10
|213.16
|218.16
|213.09
|3483
|2006.07.14 06:26
|t/p
|1119
|0.10
|213.09
|218.16
|213.09
|0.59
|946.51
|3484
|2006.07.14 06:27
|sell
|1120
|0.10
|213.01
|0.00
|0.00
|3485
|2006.07.14 06:27
|modify
|1120
|0.10
|213.01
|218.01
|212.94
|3486
|2006.07.14 06:38
|t/p
|1120
|0.10
|212.94
|218.01
|212.94
|0.59
|947.10
|3487
|2006.07.14 06:39
|buy
|1121
|0.10
|213.00
|0.00
|0.00
|3488
|2006.07.14 06:39
|modify
|1121
|0.10
|213.00
|208.00
|213.07
|3489
|2006.07.14 06:41
|t/p
|1121
|0.10
|213.07
|208.00
|213.07
|0.58
|947.68
|3490
|2006.07.14 06:42
|buy
|1122
|0.10
|213.31
|0.00
|0.00
|3491
|2006.07.14 06:42
|modify
|1122
|0.10
|213.31
|208.31
|213.38
|3492
|2006.07.14 07:09
|t/p
|1122
|0.10
|213.38
|208.31
|213.38
|0.59
|948.27
|3493
|2006.07.14 07:10
|buy
|1123
|0.10
|213.41
|0.00
|0.00
|3494
|2006.07.14 07:10
|modify
|1123
|0.10
|213.41
|208.41
|213.48
|3495
|2006.07.14 07:52
|t/p
|1123
|0.10
|213.48
|208.41
|213.48
|0.59
|948.86
|3496
|2006.07.14 07:53
|buy
|1124
|0.10
|213.59
|0.00
|0.00
|3497
|2006.07.14 07:53
|modify
|1124
|0.10
|213.59
|208.59
|213.66
|3498
|2006.07.14 17:18
|t/p
|1124
|0.10
|213.66
|208.59
|213.66
|0.59
|949.45
|3499
|2006.07.14 17:19
|buy
|1125
|0.10
|213.73
|0.00
|0.00
|3500
|2006.07.14 17:19
|modify
|1125
|0.10
|213.73
|208.73
|213.80
|3501
|2006.07.17 00:00
|t/p
|1125
|0.10
|213.80
|208.73
|213.80
|0.81
|950.26
|3502
|2006.07.17 00:00
|sell
|1126
|0.10
|213.83
|0.00
|0.00
|3503
|2006.07.17 00:00
|modify
|1126
|0.10
|213.83
|218.83
|213.76
|3504
|2006.07.17 00:01
|sell
|1127
|0.50
|213.82
|0.00
|0.00
|3505
|2006.07.17 00:01
|modify
|1127
|0.50
|213.82
|218.82
|213.75
|3506
|2006.07.17 00:01
|modify
|1126
|0.10
|213.83
|218.82
|213.75
|3507
|2006.07.17 01:07
|t/p
|1126
|0.10
|213.75
|218.82
|213.75
|0.68
|950.94
|3508
|2006.07.17 01:07
|t/p
|1127
|0.50
|213.75
|218.82
|213.75
|2.95
|953.89
|3509
|2006.07.17 01:07
|sell
|1128
|0.10
|213.65
|0.00
|0.00
|3510
|2006.07.17 01:07
|modify
|1128
|0.10
|213.65
|218.65
|213.58
|3511
|2006.07.17 02:46
|t/p
|1128
|0.10
|213.58
|218.65
|213.58
|0.59
|954.48
|3512
|2006.07.17 02:47
|sell
|1129
|0.10
|213.45
|0.00
|0.00
|3513
|2006.07.17 02:47
|modify
|1129
|0.10
|213.45
|218.45
|213.38
|3514
|2006.07.17 10:06
|t/p
|1129
|0.10
|213.38
|218.45
|213.38
|0.59
|955.07
|3515
|2006.07.17 10:07
|sell
|1130
|0.10
|213.25
|0.00
|0.00
|3516
|2006.07.17 10:07
|modify
|1130
|0.10
|213.25
|218.25
|213.18
|3517
|2006.07.17 10:16
|t/p
|1130
|0.10
|213.18
|218.25
|213.18
|0.59
|955.66
|3518
|2006.07.17 10:17
|sell
|1131
|0.10
|213.08
|0.00
|0.00
|3519
|2006.07.17 10:17
|modify
|1131
|0.10
|213.08
|218.08
|213.01
|3520
|2006.07.17 11:17
|t/p
|1131
|0.10
|213.01
|218.08
|213.01
|0.59
|956.25
|3521
|2006.07.17 11:18
|sell
|1132
|0.10
|212.97
|0.00
|0.00
|3522
|2006.07.17 11:18
|modify
|1132
|0.10
|212.97
|217.97
|212.90
|3523
|2006.07.17 11:25
|t/p
|1132
|0.10
|212.90
|217.97
|212.90
|0.59
|956.84
|3524
|2006.07.17 11:26
|sell
|1133
|0.10
|212.84
|0.00
|0.00
|3525
|2006.07.17 11:26
|modify
|1133
|0.10
|212.84
|217.84
|212.77
|3526
|2006.07.18 08:04
|t/p
|1133
|0.10
|212.77
|217.84
|212.77
|0.34
|957.17
|3527
|2006.07.18 08:05
|sell
|1134
|0.10
|212.64
|0.00
|0.00
|3528
|2006.07.18 08:05
|modify
|1134
|0.10
|212.64
|217.64
|212.57
|3529
|2006.07.19 09:19
|sell
|1135
|0.50
|214.69
|0.00
|0.00
|3530
|2006.07.19 09:19
|modify
|1135
|0.50
|214.69
|219.35
|214.28
|3531
|2006.07.19 09:19
|modify
|1134
|0.10
|212.64
|219.35
|214.28
|3532
|2006.07.20 09:56
|sell
|1136
|2.50
|215.56
|0.00
|0.00
|3533
|2006.07.20 09:56
|modify
|1136
|2.50
|215.56
|220.33
|215.26
|3534
|2006.07.20 09:56
|modify
|1135
|0.50
|214.69
|220.33
|215.26
|3535
|2006.07.20 09:56
|modify
|1134
|0.10
|212.64
|220.33
|215.26
|3536
|2006.07.21 10:12
|t/p
|1134
|0.10
|215.26
|220.33
|215.26
|-23.32
|933.85
|3537
|2006.07.21 10:12
|t/p
|1135
|0.50
|215.26
|220.33
|215.26
|-29.06
|904.79
|3538
|2006.07.21 10:12
|t/p
|1136
|2.50
|215.26
|220.33
|215.26
|56.74
|961.53
|3539
|2006.07.21 10:13
|sell
|1137
|0.10
|215.19
|0.00
|0.00
|3540
|2006.07.21 10:13
|modify
|1137
|0.10
|215.19
|220.19
|215.12
|3541
|2006.07.21 10:55
|t/p
|1137
|0.10
|215.12
|220.19
|215.12
|0.59
|962.12
|3542
|2006.07.21 10:56
|sell
|1138
|0.10
|215.05
|0.00
|0.00
|3543
|2006.07.21 10:56
|modify
|1138
|0.10
|215.05
|220.05
|214.98
|3544
|2006.07.26 10:10
|t/p
|1138
|0.10
|214.98
|220.05
|214.98
|-0.17
|961.95
|3545
|2006.07.26 10:11
|sell
|1139
|0.10
|214.85
|0.00
|0.00
|3546
|2006.07.26 10:11
|modify
|1139
|0.10
|214.85
|219.85
|214.78
|3547
|2006.07.26 10:21
|t/p
|1139
|0.10
|214.78
|219.85
|214.78
|0.59
|962.54
|3548
|2006.07.26 10:22
|sell
|1140
|0.10
|214.66
|0.00
|0.00
|3549
|2006.07.26 10:22
|modify
|1140
|0.10
|214.66
|219.66
|214.59
|3550
|2006.07.28 07:49
|t/p
|1140
|0.10
|214.59
|219.66
|214.59
|-0.43
|962.12
|3551
|2006.07.28 07:50
|sell
|1141
|0.10
|214.53
|0.00
|0.00
|3552
|2006.07.28 07:50
|modify
|1141
|0.10
|214.53
|219.53
|214.46
|3553
|2006.07.28 08:13
|t/p
|1141
|0.10
|214.46
|219.53
|214.46
|0.58
|962.70
|3554
|2006.07.28 08:14
|sell
|1142
|0.10
|214.36
|0.00
|0.00
|3555
|2006.07.28 08:14
|modify
|1142
|0.10
|214.36
|219.36
|214.29
|3556
|2006.07.28 14:48
|t/p
|1142
|0.10
|214.29
|219.36
|214.29
|0.58
|963.28
|3557
|2006.07.28 14:49
|sell
|1143
|0.10
|214.21
|0.00
|0.00
|3558
|2006.07.28 14:49
|modify
|1143
|0.10
|214.21
|219.21
|214.14
|3559
|2006.07.28 15:26
|t/p
|1143
|0.10
|214.14
|219.21
|214.14
|0.59
|963.87
|3560
|2006.07.28 15:27
|sell
|1144
|0.10
|214.04
|0.00
|0.00
|3561
|2006.07.28 15:27
|modify
|1144
|0.10
|214.04
|219.04
|213.97
|3562
|2006.07.28 16:45
|t/p
|1144
|0.10
|213.97
|219.04
|213.97
|0.59
|964.46
|3563
|2006.07.28 16:46
|sell
|1145
|0.10
|213.86
|0.00
|0.00
|3564
|2006.07.28 16:46
|modify
|1145
|0.10
|213.86
|218.86
|213.79
|3565
|2006.07.28 18:04
|t/p
|1145
|0.10
|213.79
|218.86
|213.79
|0.59
|965.05
|3566
|2006.07.28 18:05
|sell
|1146
|0.10
|213.72
|0.00
|0.00
|3567
|2006.07.28 18:05
|modify
|1146
|0.10
|213.72
|218.72
|213.65
|3568
|2006.07.28 22:46
|t/p
|1146
|0.10
|213.65
|218.72
|213.65
|0.59
|965.64
|3569
|2006.07.28 22:47
|sell
|1147
|0.10
|213.51
|0.00
|0.00
|3570
|2006.07.28 22:47
|modify
|1147
|0.10
|213.51
|218.51
|213.44
|3571
|2006.07.31 05:55
|t/p
|1147
|0.10
|213.44
|218.51
|213.44
|0.34
|965.97
|3572
|2006.07.31 05:56
|sell
|1148
|0.10
|213.34
|0.00
|0.00
|3573
|2006.07.31 05:56
|modify
|1148
|0.10
|213.34
|218.34
|213.27
|3574
|2006.07.31 07:05
|t/p
|1148
|0.10
|213.27
|218.34
|213.27
|0.59
|966.56
|3575
|2006.07.31 07:06
|sell
|1149
|0.10
|213.22
|0.00
|0.00
|3576
|2006.07.31 07:06
|modify
|1149
|0.10
|213.22
|218.22
|213.15
|3577
|2006.07.31 08:01
|t/p
|1149
|0.10
|213.15
|218.22
|213.15
|0.58
|967.14
|3578
|2006.07.31 08:01
|sell
|1150
|0.10
|213.06
|0.00
|0.00
|3579
|2006.07.31 08:01
|modify
|1150
|0.10
|213.06
|218.06
|212.99
|3580
|2006.08.03 13:07
|sell
|1151
|0.50
|216.58
|0.00
|0.00
|3581
|2006.08.03 13:07
|modify
|1151
|0.50
|216.58
|220.99
|215.92
|3582
|2006.08.03 13:07
|modify
|1150
|0.10
|213.06
|220.99
|215.92
|3583
|2006.08.04 09:18
|sell
|1152
|2.50
|217.47
|0.00
|0.00
|3584
|2006.08.04 09:18
|modify
|1152
|2.50
|217.47
|222.18
|217.11
|3585
|2006.08.04 09:18
|modify
|1151
|0.50
|216.58
|222.18
|217.11
|3586
|2006.08.04 09:18
|modify
|1150
|0.10
|213.06
|222.18
|217.11
|3587
|2006.08.14 05:02
|close at stop
|1152
|2.50
|220.35
|222.18
|217.11
|-656.45
|310.69
|3588
|2006.08.14 05:02
|close at stop
|1151
|0.50
|220.35
|222.18
|217.11
|-169.99
|140.70
|3589
|2006.08.14 05:02
|close at stop
|1150
|0.10
|220.35
|222.18
|217.11
|-64.88
|75.83