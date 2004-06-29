Strategy Tester Report
Cost Averaging v2_1-Pyramid
|Symbol
|GBPCHFm (Great Britain Pound vs Swiss Frank)
|Period
|1 Minute (M1) 2004.06.16 14:09 - 2006.10.18 00:00 (2004.06.16 - 2006.10.18)
|Model
|Every tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
|Parameters
|MagicNumber=12323; MA_length=10; applied_price=5; LotExponent=5; slip=3; Lots=0.1; TakeProfit=7; Stoploss=500; PipStep=85; TimePeriod=0; MaxTrades=2; UseTimeOut=false;
MaxTradeOpenHours=25;
|Bars in test
|819042
|Ticks modelled
|6540992
|Modelling quality
|24.88%
|Initial deposit
|350.00
|Total net profit
|316.43
|Gross profit
|1313.83
|Gross loss
|-997.40
|Profit factor
|1.32
|Expected payoff
|0.43
|Absolute drawdown
|0.00
|Maximal drawdown
|71.33 (16.35%)
|Relative drawdown
|16.35% (71.33)
|Total trades
|741
|Short positions (won %)
|394 (84.52%)
|Long positions (won %)
|347 (96.83%)
|Profit trades (% of total)
|669 (90.28%)
|Loss trades (% of total)
|72 (9.72%)
|Largest
|profit trade
|59.07
|loss trade
|-38.12
|Average
|profit trade
|1.96
|loss trade
|-13.85
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|64 (52.76)
|consecutive losses (loss in money)
|3 (-44.13)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|74.83 (37)
|consecutive loss (count of losses)
|-44.13 (3)
|Average
|consecutive wins
|11
|consecutive losses
|1
|#
|Time
|Type
|Order
|Lots
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2004.06.16 14:09
|buy
|1
|0.10
|2.3111
|0.0000
|0.0000
|2
|2004.06.16 14:09
|modify
|1
|0.10
|2.3111
|2.2611
|2.3118
|3
|2004.06.16 14:18
|t/p
|1
|0.10
|2.3118
|2.2611
|2.3118
|0.55
|350.55
|4
|2004.06.16 14:18
|buy
|2
|0.10
|2.3132
|0.0000
|0.0000
|5
|2004.06.16 14:18
|modify
|2
|0.10
|2.3132
|2.2632
|2.3139
|6
|2004.06.16 15:08
|t/p
|2
|0.10
|2.3139
|2.2632
|2.3139
|0.55
|351.10
|7
|2004.06.16 15:09
|buy
|3
|0.10
|2.3151
|0.0000
|0.0000
|8
|2004.06.16 15:09
|modify
|3
|0.10
|2.3151
|2.2651
|2.3158
|9
|2004.06.16 16:37
|t/p
|3
|0.10
|2.3158
|2.2651
|2.3158
|0.55
|351.65
|10
|2004.06.16 16:38
|sell
|4
|0.10
|2.3151
|0.0000
|0.0000
|11
|2004.06.16 16:38
|modify
|4
|0.10
|2.3151
|2.3651
|2.3144
|12
|2004.06.16 16:39
|sell
|5
|0.50
|2.3166
|0.0000
|0.0000
|13
|2004.06.16 16:39
|modify
|5
|0.50
|2.3166
|2.3664
|2.3157
|14
|2004.06.16 16:39
|modify
|4
|0.10
|2.3151
|2.3664
|2.3157
|15
|2004.06.16 16:55
|t/p
|4
|0.10
|2.3157
|2.3664
|2.3157
|-0.48
|351.17
|16
|2004.06.16 16:55
|t/p
|5
|0.50
|2.3157
|2.3664
|2.3157
|3.55
|354.72
|17
|2004.06.16 16:56
|sell
|6
|0.10
|2.3144
|0.0000
|0.0000
|18
|2004.06.16 16:56
|modify
|6
|0.10
|2.3144
|2.3644
|2.3137
|19
|2004.06.17 00:46
|t/p
|6
|0.10
|2.3137
|2.3644
|2.3137
|-0.04
|354.68
|20
|2004.06.17 00:47
|sell
|7
|0.10
|2.3121
|0.0000
|0.0000
|21
|2004.06.17 00:47
|modify
|7
|0.10
|2.3121
|2.3621
|2.3114
|22
|2004.06.17 09:25
|t/p
|7
|0.10
|2.3114
|2.3621
|2.3114
|0.55
|355.23
|23
|2004.06.17 09:26
|sell
|8
|0.10
|2.3097
|0.0000
|0.0000
|24
|2004.06.17 09:26
|modify
|8
|0.10
|2.3097
|2.3597
|2.3090
|25
|2004.06.17 09:29
|t/p
|8
|0.10
|2.3090
|2.3597
|2.3090
|0.55
|355.78
|26
|2004.06.17 09:30
|sell
|9
|0.10
|2.3047
|0.0000
|0.0000
|27
|2004.06.17 09:30
|modify
|9
|0.10
|2.3047
|2.3547
|2.3040
|28
|2004.06.17 09:30
|t/p
|9
|0.10
|2.3040
|2.3547
|2.3040
|0.55
|356.33
|29
|2004.06.17 09:31
|sell
|10
|0.10
|2.3016
|0.0000
|0.0000
|30
|2004.06.17 09:31
|modify
|10
|0.10
|2.3016
|2.3516
|2.3009
|31
|2004.06.17 09:39
|t/p
|10
|0.10
|2.3009
|2.3516
|2.3009
|0.55
|356.88
|32
|2004.06.17 09:40
|sell
|11
|0.10
|2.3003
|0.0000
|0.0000
|33
|2004.06.17 09:40
|modify
|11
|0.10
|2.3003
|2.3503
|2.2996
|34
|2004.06.17 18:25
|t/p
|11
|0.10
|2.2996
|2.3503
|2.2996
|0.55
|357.43
|35
|2004.06.17 18:26
|sell
|12
|0.10
|2.2988
|0.0000
|0.0000
|36
|2004.06.17 18:26
|modify
|12
|0.10
|2.2988
|2.3488
|2.2981
|37
|2004.06.17 18:56
|t/p
|12
|0.10
|2.2981
|2.3488
|2.2981
|0.55
|357.98
|38
|2004.06.17 18:57
|sell
|13
|0.10
|2.2968
|0.0000
|0.0000
|39
|2004.06.17 18:57
|modify
|13
|0.10
|2.2968
|2.3468
|2.2961
|40
|2004.06.17 20:29
|t/p
|13
|0.10
|2.2961
|2.3468
|2.2961
|0.55
|358.53
|41
|2004.06.17 20:30
|sell
|14
|0.10
|2.2955
|0.0000
|0.0000
|42
|2004.06.17 20:30
|modify
|14
|0.10
|2.2955
|2.3455
|2.2948
|43
|2004.06.18 14:33
|t/p
|14
|0.10
|2.2948
|2.3455
|2.2948
|0.35
|358.88
|44
|2004.06.18 14:34
|sell
|15
|0.10
|2.2941
|0.0000
|0.0000
|45
|2004.06.18 14:34
|modify
|15
|0.10
|2.2941
|2.3441
|2.2934
|46
|2004.06.18 14:34
|t/p
|15
|0.10
|2.2934
|2.3441
|2.2934
|0.55
|359.43
|47
|2004.06.18 14:37
|sell
|16
|0.10
|2.2924
|0.0000
|0.0000
|48
|2004.06.18 14:37
|modify
|16
|0.10
|2.2924
|2.3424
|2.2917
|49
|2004.06.18 15:42
|t/p
|16
|0.10
|2.2917
|2.3424
|2.2917
|0.56
|359.99
|50
|2004.06.18 15:42
|sell
|17
|0.10
|2.2903
|0.0000
|0.0000
|51
|2004.06.18 15:42
|modify
|17
|0.10
|2.2903
|2.3403
|2.2896
|52
|2004.06.18 15:45
|t/p
|17
|0.10
|2.2896
|2.3403
|2.2896
|0.55
|360.54
|53
|2004.06.18 15:46
|sell
|18
|0.10
|2.2886
|0.0000
|0.0000
|54
|2004.06.18 15:46
|modify
|18
|0.10
|2.2886
|2.3386
|2.2879
|55
|2004.06.18 16:03
|t/p
|18
|0.10
|2.2879
|2.3386
|2.2879
|0.55
|361.09
|56
|2004.06.18 16:04
|sell
|19
|0.10
|2.2866
|0.0000
|0.0000
|57
|2004.06.18 16:04
|modify
|19
|0.10
|2.2866
|2.3366
|2.2859
|58
|2004.06.18 16:23
|t/p
|19
|0.10
|2.2859
|2.3366
|2.2859
|0.55
|361.64
|59
|2004.06.18 16:24
|sell
|20
|0.10
|2.2848
|0.0000
|0.0000
|60
|2004.06.18 16:24
|modify
|20
|0.10
|2.2848
|2.3348
|2.2841
|61
|2004.06.18 16:41
|t/p
|20
|0.10
|2.2841
|2.3348
|2.2841
|0.55
|362.19
|62
|2004.06.18 16:42
|buy
|21
|0.10
|2.2849
|0.0000
|0.0000
|63
|2004.06.18 16:42
|modify
|21
|0.10
|2.2849
|2.2349
|2.2856
|64
|2004.06.18 17:05
|t/p
|21
|0.10
|2.2856
|2.2349
|2.2856
|0.55
|362.74
|65
|2004.06.18 17:06
|buy
|22
|0.10
|2.2871
|0.0000
|0.0000
|66
|2004.06.18 17:06
|modify
|22
|0.10
|2.2871
|2.2371
|2.2878
|67
|2004.06.18 19:24
|t/p
|22
|0.10
|2.2878
|2.2371
|2.2878
|0.55
|363.29
|68
|2004.06.18 19:25
|buy
|23
|0.10
|2.2885
|0.0000
|0.0000
|69
|2004.06.18 19:25
|modify
|23
|0.10
|2.2885
|2.2385
|2.2892
|70
|2004.06.21 02:31
|t/p
|23
|0.10
|2.2892
|2.2385
|2.2892
|0.71
|364.00
|71
|2004.06.21 02:32
|buy
|24
|0.10
|2.2903
|0.0000
|0.0000
|72
|2004.06.21 02:32
|modify
|24
|0.10
|2.2903
|2.2403
|2.2910
|73
|2004.06.21 12:37
|t/p
|24
|0.10
|2.2910
|2.2403
|2.2910
|0.55
|364.55
|74
|2004.06.21 12:38
|buy
|25
|0.10
|2.2927
|0.0000
|0.0000
|75
|2004.06.21 12:38
|modify
|25
|0.10
|2.2927
|2.2427
|2.2934
|76
|2004.06.29 09:39
|t/p
|25
|0.10
|2.2934
|2.2427
|2.2934
|1.82
|366.37
|77
|2004.06.29 09:40
|sell
|26
|0.10
|2.2927
|0.0000
|0.0000
|78
|2004.06.29 09:40
|modify
|26
|0.10
|2.2927
|2.3427
|2.2920
|79
|2004.06.29 09:41
|sell
|27
|0.50
|2.2926
|0.0000
|0.0000
|80
|2004.06.29 09:41
|modify
|27
|0.50
|2.2926
|2.3426
|2.2919
|81
|2004.06.29 09:41
|modify
|26
|0.10
|2.2927
|2.3426
|2.2919
|82
|2004.06.29 09:53
|t/p
|26
|0.10
|2.2919
|2.3426
|2.2919
|0.63
|367.00
|83
|2004.06.29 09:53
|t/p
|27
|0.50
|2.2919
|2.3426
|2.2919
|2.76
|369.76
|84
|2004.06.29 09:54
|sell
|28
|0.10
|2.2907
|0.0000
|0.0000
|85
|2004.06.29 09:54
|modify
|28
|0.10
|2.2907
|2.3407
|2.2900
|86
|2004.06.29 10:47
|t/p
|28
|0.10
|2.2900
|2.3407
|2.2900
|0.55
|370.31
|87
|2004.06.29 10:48
|sell
|29
|0.10
|2.2891
|0.0000
|0.0000
|88
|2004.06.29 10:48
|modify
|29
|0.10
|2.2891
|2.3391
|2.2884
|89
|2004.06.29 11:21
|t/p
|29
|0.10
|2.2884
|2.3391
|2.2884
|0.55
|370.86
|90
|2004.06.29 11:22
|sell
|30
|0.10
|2.2875
|0.0000
|0.0000
|91
|2004.06.29 11:22
|modify
|30
|0.10
|2.2875
|2.3375
|2.2868
|92
|2004.06.29 11:31
|t/p
|30
|0.10
|2.2868
|2.3375
|2.2868
|0.55
|371.41
|93
|2004.06.29 11:32
|sell
|31
|0.10
|2.2854
|0.0000
|0.0000
|94
|2004.06.29 11:32
|modify
|31
|0.10
|2.2854
|2.3354
|2.2847
|95
|2004.06.29 13:34
|t/p
|31
|0.10
|2.2847
|2.3354
|2.2847
|0.55
|371.96
|96
|2004.06.29 13:35
|sell
|32
|0.10
|2.2832
|0.0000
|0.0000
|97
|2004.06.29 13:35
|modify
|32
|0.10
|2.2832
|2.3332
|2.2825
|98
|2004.06.29 15:32
|t/p
|32
|0.10
|2.2825
|2.3332
|2.2825
|0.55
|372.51
|99
|2004.06.29 15:33
|sell
|33
|0.10
|2.2814
|0.0000
|0.0000
|100
|2004.06.29 15:33
|modify
|33
|0.10
|2.2814
|2.3314
|2.2807
|101
|2004.06.29 15:48
|t/p
|33
|0.10
|2.2807
|2.3314
|2.2807
|0.55
|373.06
|102
|2004.06.29 15:49
|sell
|34
|0.10
|2.2797
|0.0000
|0.0000
|103
|2004.06.29 15:49
|modify
|34
|0.10
|2.2797
|2.3297
|2.2790
|104
|2004.06.29 16:27
|t/p
|34
|0.10
|2.2790
|2.3297
|2.2790
|0.55
|373.61
|105
|2004.06.29 16:28
|sell
|35
|0.10
|2.2777
|0.0000
|0.0000
|106
|2004.06.29 16:28
|modify
|35
|0.10
|2.2777
|2.3277
|2.2770
|107
|2004.06.30 11:43
|t/p
|35
|0.10
|2.2770
|2.3277
|2.2770
|0.35
|373.96
|108
|2004.06.30 11:44
|buy
|36
|0.10
|2.2773
|0.0000
|0.0000
|109
|2004.06.30 11:44
|modify
|36
|0.10
|2.2773
|2.2273
|2.2780
|110
|2004.07.01 09:03
|t/p
|36
|0.10
|2.2780
|2.2273
|2.2780
|1.03
|374.99
|111
|2004.07.01 09:04
|buy
|37
|0.10
|2.2791
|0.0000
|0.0000
|112
|2004.07.01 09:04
|modify
|37
|0.10
|2.2791
|2.2291
|2.2798
|113
|2004.07.12 15:36
|t/p
|37
|0.10
|2.2798
|2.2291
|2.2798
|1.98
|376.97
|114
|2004.07.12 15:37
|buy
|38
|0.10
|2.2815
|0.0000
|0.0000
|115
|2004.07.12 15:37
|modify
|38
|0.10
|2.2815
|2.2315
|2.2822
|116
|2004.07.12 15:47
|t/p
|38
|0.10
|2.2822
|2.2315
|2.2822
|0.55
|377.52
|117
|2004.07.12 15:48
|buy
|39
|0.10
|2.2836
|0.0000
|0.0000
|118
|2004.07.12 15:48
|modify
|39
|0.10
|2.2836
|2.2336
|2.2843
|119
|2004.07.12 20:18
|t/p
|39
|0.10
|2.2843
|2.2336
|2.2843
|0.55
|378.07
|120
|2004.07.12 20:19
|buy
|40
|0.10
|2.2853
|0.0000
|0.0000
|121
|2004.07.12 20:19
|modify
|40
|0.10
|2.2853
|2.2353
|2.2860
|122
|2004.07.13 03:50
|t/p
|40
|0.10
|2.2860
|2.2353
|2.2860
|0.71
|378.77
|123
|2004.07.13 03:51
|sell
|41
|0.10
|2.2854
|0.0000
|0.0000
|124
|2004.07.13 03:51
|modify
|41
|0.10
|2.2854
|2.3354
|2.2847
|125
|2004.07.13 03:52
|sell
|42
|0.50
|2.2858
|0.0000
|0.0000
|126
|2004.07.13 03:52
|modify
|42
|0.50
|2.2858
|2.3357
|2.2850
|127
|2004.07.13 03:52
|modify
|41
|0.10
|2.2854
|2.3357
|2.2850
|128
|2004.07.13 08:02
|t/p
|41
|0.10
|2.2850
|2.3357
|2.2850
|0.31
|379.08
|129
|2004.07.13 08:02
|t/p
|42
|0.50
|2.2850
|2.3357
|2.2850
|3.15
|382.23
|130
|2004.07.13 08:03
|sell
|43
|0.10
|2.2839
|0.0000
|0.0000
|131
|2004.07.13 08:03
|modify
|43
|0.10
|2.2839
|2.3339
|2.2832
|132
|2004.07.13 15:42
|sell
|44
|0.50
|2.2943
|0.0000
|0.0000
|133
|2004.07.13 15:42
|modify
|44
|0.50
|2.2943
|2.3426
|2.2919
|134
|2004.07.13 15:42
|modify
|43
|0.10
|2.2839
|2.3426
|2.2919
|135
|2004.07.14 09:42
|t/p
|43
|0.10
|2.2919
|2.3426
|2.2919
|-6.50
|375.74
|136
|2004.07.14 09:42
|t/p
|44
|0.50
|2.2919
|2.3426
|2.2919
|8.47
|384.21
|137
|2004.07.14 09:43
|sell
|45
|0.10
|2.2908
|0.0000
|0.0000
|138
|2004.07.14 09:43
|modify
|45
|0.10
|2.2908
|2.3408
|2.2901
|139
|2004.07.14 11:47
|t/p
|45
|0.10
|2.2901
|2.3408
|2.2901
|0.56
|384.77
|140
|2004.07.14 11:48
|sell
|46
|0.10
|2.2885
|0.0000
|0.0000
|141
|2004.07.14 11:48
|modify
|46
|0.10
|2.2885
|2.3385
|2.2878
|142
|2004.07.14 11:56
|t/p
|46
|0.10
|2.2878
|2.3385
|2.2878
|0.55
|385.32
|143
|2004.07.14 11:57
|sell
|47
|0.10
|2.2865
|0.0000
|0.0000
|144
|2004.07.14 11:57
|modify
|47
|0.10
|2.2865
|2.3365
|2.2858
|145
|2004.07.14 14:31
|t/p
|47
|0.10
|2.2858
|2.3365
|2.2858
|0.55
|385.87
|146
|2004.07.14 14:32
|buy
|48
|0.10
|2.2868
|0.0000
|0.0000
|147
|2004.07.14 14:32
|modify
|48
|0.10
|2.2868
|2.2368
|2.2875
|148
|2004.07.15 09:42
|t/p
|48
|0.10
|2.2875
|2.2368
|2.2875
|1.03
|386.89
|149
|2004.07.15 09:43
|buy
|49
|0.10
|2.2887
|0.0000
|0.0000
|150
|2004.07.15 09:43
|modify
|49
|0.10
|2.2887
|2.2387
|2.2894
|151
|2004.07.15 18:00
|t/p
|49
|0.10
|2.2894
|2.2387
|2.2894
|0.55
|387.44
|152
|2004.07.15 18:01
|buy
|50
|0.10
|2.2909
|0.0000
|0.0000
|153
|2004.07.15 18:01
|modify
|50
|0.10
|2.2909
|2.2409
|2.2916
|154
|2004.07.15 18:03
|t/p
|50
|0.10
|2.2916
|2.2409
|2.2916
|0.55
|387.99
|155
|2004.07.15 18:04
|buy
|51
|0.10
|2.2917
|0.0000
|0.0000
|156
|2004.07.15 18:04
|modify
|51
|0.10
|2.2917
|2.2417
|2.2924
|157
|2004.07.15 18:50
|t/p
|51
|0.10
|2.2924
|2.2417
|2.2924
|0.55
|388.54
|158
|2004.07.15 18:51
|buy
|52
|0.10
|2.2936
|0.0000
|0.0000
|159
|2004.07.15 18:51
|modify
|52
|0.10
|2.2936
|2.2436
|2.2943
|160
|2004.07.15 19:42
|t/p
|52
|0.10
|2.2943
|2.2436
|2.2943
|0.55
|389.09
|161
|2004.07.15 19:43
|buy
|53
|0.10
|2.2952
|0.0000
|0.0000
|162
|2004.07.15 19:43
|modify
|53
|0.10
|2.2952
|2.2452
|2.2959
|163
|2004.07.16 13:14
|t/p
|53
|0.10
|2.2959
|2.2452
|2.2959
|0.71
|389.80
|164
|2004.07.16 13:15
|buy
|54
|0.10
|2.2963
|0.0000
|0.0000
|165
|2004.07.16 13:15
|modify
|54
|0.10
|2.2963
|2.2463
|2.2970
|166
|2004.07.16 14:07
|t/p
|54
|0.10
|2.2970
|2.2463
|2.2970
|0.55
|390.35
|167
|2004.07.16 14:08
|buy
|55
|0.10
|2.2980
|0.0000
|0.0000
|168
|2004.07.16 14:08
|modify
|55
|0.10
|2.2980
|2.2480
|2.2987
|169
|2004.07.16 14:12
|t/p
|55
|0.10
|2.2987
|2.2480
|2.2987
|0.55
|390.90
|170
|2004.07.16 14:13
|buy
|56
|0.10
|2.3001
|0.0000
|0.0000
|171
|2004.07.16 14:13
|modify
|56
|0.10
|2.3001
|2.2501
|2.3008
|172
|2004.07.16 14:30
|t/p
|56
|0.10
|2.3008
|2.2501
|2.3008
|0.55
|391.45
|173
|2004.07.16 14:31
|sell
|57
|0.10
|2.2973
|0.0000
|0.0000
|174
|2004.07.16 14:31
|modify
|57
|0.10
|2.2973
|2.3473
|2.2966
|175
|2004.07.16 14:32
|sell
|58
|0.50
|2.2977
|0.0000
|0.0000
|176
|2004.07.16 14:32
|modify
|58
|0.50
|2.2977
|2.3476
|2.2969
|177
|2004.07.16 14:32
|modify
|57
|0.10
|2.2973
|2.3476
|2.2969
|178
|2004.07.16 15:53
|t/p
|57
|0.10
|2.2969
|2.3476
|2.2969
|0.32
|391.77
|179
|2004.07.16 15:53
|t/p
|58
|0.50
|2.2969
|2.3476
|2.2969
|3.15
|394.92
|180
|2004.07.16 15:54
|sell
|59
|0.10
|2.2959
|0.0000
|0.0000
|181
|2004.07.16 15:54
|modify
|59
|0.10
|2.2959
|2.3459
|2.2952
|182
|2004.07.16 15:57
|t/p
|59
|0.10
|2.2952
|2.3459
|2.2952
|0.55
|395.47
|183
|2004.07.16 15:57
|sell
|60
|0.10
|2.2940
|0.0000
|0.0000
|184
|2004.07.16 15:57
|modify
|60
|0.10
|2.2940
|2.3440
|2.2933
|185
|2004.07.16 16:42
|t/p
|60
|0.10
|2.2933
|2.3440
|2.2933
|0.56
|396.03
|186
|2004.07.16 16:43
|sell
|61
|0.10
|2.2919
|0.0000
|0.0000
|187
|2004.07.16 16:43
|modify
|61
|0.10
|2.2919
|2.3419
|2.2912
|188
|2004.07.20 08:28
|t/p
|61
|0.10
|2.2912
|2.3419
|2.2912
|0.16
|396.19
|189
|2004.07.20 08:28
|buy
|62
|0.10
|2.2910
|0.0000
|0.0000
|190
|2004.07.20 08:28
|modify
|62
|0.10
|2.2910
|2.2410
|2.2917
|191
|2004.07.20 12:11
|t/p
|62
|0.10
|2.2917
|2.2410
|2.2917
|0.55
|396.74
|192
|2004.07.20 12:12
|buy
|63
|0.10
|2.2925
|0.0000
|0.0000
|193
|2004.07.20 12:12
|modify
|63
|0.10
|2.2925
|2.2425
|2.2932
|194
|2004.07.20 12:21
|t/p
|63
|0.10
|2.2932
|2.2425
|2.2932
|0.56
|397.30
|195
|2004.07.20 12:22
|buy
|64
|0.10
|2.2950
|0.0000
|0.0000
|196
|2004.07.20 12:22
|modify
|64
|0.10
|2.2950
|2.2450
|2.2957
|197
|2004.07.20 12:27
|t/p
|64
|0.10
|2.2957
|2.2450
|2.2957
|0.55
|397.85
|198
|2004.07.20 12:28
|buy
|65
|0.10
|2.2963
|0.0000
|0.0000
|199
|2004.07.20 12:28
|modify
|65
|0.10
|2.2963
|2.2463
|2.2970
|200
|2004.07.20 13:17
|t/p
|65
|0.10
|2.2970
|2.2463
|2.2970
|0.55
|398.40
|201
|2004.07.20 13:18
|buy
|66
|0.10
|2.2981
|0.0000
|0.0000
|202
|2004.07.20 13:18
|modify
|66
|0.10
|2.2981
|2.2481
|2.2988
|203
|2004.07.20 14:49
|t/p
|66
|0.10
|2.2988
|2.2481
|2.2988
|0.55
|398.95
|204
|2004.07.20 14:49
|buy
|67
|0.10
|2.3000
|0.0000
|0.0000
|205
|2004.07.20 14:49
|modify
|67
|0.10
|2.3000
|2.2500
|2.3007
|206
|2004.07.20 20:34
|t/p
|67
|0.10
|2.3007
|2.2500
|2.3007
|0.55
|399.50
|207
|2004.07.20 20:35
|buy
|68
|0.10
|2.3024
|0.0000
|0.0000
|208
|2004.07.20 20:35
|modify
|68
|0.10
|2.3024
|2.2524
|2.3031
|209
|2004.07.20 20:43
|t/p
|68
|0.10
|2.3031
|2.2524
|2.3031
|0.55
|400.05
|210
|2004.07.20 20:44
|buy
|69
|0.10
|2.3040
|0.0000
|0.0000
|211
|2004.07.20 20:44
|modify
|69
|0.10
|2.3040
|2.2540
|2.3047
|212
|2004.07.20 21:10
|t/p
|69
|0.10
|2.3047
|2.2540
|2.3047
|0.56
|400.61
|213
|2004.07.20 21:11
|buy
|70
|0.10
|2.3054
|0.0000
|0.0000
|214
|2004.07.20 21:11
|modify
|70
|0.10
|2.3054
|2.2554
|2.3061
|215
|2004.07.21 17:07
|t/p
|70
|0.10
|2.3061
|2.2554
|2.3061
|0.71
|401.32
|216
|2004.07.21 17:08
|buy
|71
|0.10
|2.3071
|0.0000
|0.0000
|217
|2004.07.21 17:08
|modify
|71
|0.10
|2.3071
|2.2571
|2.3078
|218
|2004.07.23 13:34
|t/p
|71
|0.10
|2.3078
|2.2571
|2.3078
|1.18
|402.50
|219
|2004.07.23 13:35
|buy
|72
|0.10
|2.3088
|0.0000
|0.0000
|220
|2004.07.23 13:35
|modify
|72
|0.10
|2.3088
|2.2588
|2.3095
|221
|2004.07.23 16:05
|t/p
|72
|0.10
|2.3095
|2.2588
|2.3095
|0.55
|403.05
|222
|2004.07.23 16:06
|buy
|73
|0.10
|2.3104
|0.0000
|0.0000
|223
|2004.07.23 16:06
|modify
|73
|0.10
|2.3104
|2.2604
|2.3111
|224
|2004.07.23 16:17
|t/p
|73
|0.10
|2.3111
|2.2604
|2.3111
|0.55
|403.60
|225
|2004.07.23 16:18
|buy
|74
|0.10
|2.3121
|0.0000
|0.0000
|226
|2004.07.23 16:18
|modify
|74
|0.10
|2.3121
|2.2621
|2.3128
|227
|2004.07.23 16:56
|t/p
|74
|0.10
|2.3128
|2.2621
|2.3128
|0.55
|404.15
|228
|2004.07.23 16:57
|buy
|75
|0.10
|2.3153
|0.0000
|0.0000
|229
|2004.07.23 16:57
|modify
|75
|0.10
|2.3153
|2.2653
|2.3160
|230
|2004.07.23 16:59
|t/p
|75
|0.10
|2.3160
|2.2653
|2.3160
|0.55
|404.70
|231
|2004.07.23 17:00
|buy
|76
|0.10
|2.3179
|0.0000
|0.0000
|232
|2004.07.23 17:00
|modify
|76
|0.10
|2.3179
|2.2679
|2.3186
|233
|2004.07.23 20:42
|t/p
|76
|0.10
|2.3186
|2.2679
|2.3186
|0.56
|405.26
|234
|2004.07.23 20:43
|buy
|77
|0.10
|2.3192
|0.0000
|0.0000
|235
|2004.07.23 20:43
|modify
|77
|0.10
|2.3192
|2.2692
|2.3199
|236
|2004.07.23 20:51
|t/p
|77
|0.10
|2.3199
|2.2692
|2.3199
|0.55
|405.81
|237
|2004.07.23 20:52
|buy
|78
|0.10
|2.3217
|0.0000
|0.0000
|238
|2004.07.23 20:52
|modify
|78
|0.10
|2.3217
|2.2717
|2.3224
|239
|2004.07.26 02:42
|t/p
|78
|0.10
|2.3224
|2.2717
|2.3224
|0.71
|406.52
|240
|2004.07.26 02:43
|buy
|79
|0.10
|2.3227
|0.0000
|0.0000
|241
|2004.07.26 02:43
|modify
|79
|0.10
|2.3227
|2.2727
|2.3234
|242
|2004.07.26 16:12
|t/p
|79
|0.10
|2.3234
|2.2727
|2.3234
|0.55
|407.07
|243
|2004.07.26 16:13
|buy
|80
|0.10
|2.3246
|0.0000
|0.0000
|244
|2004.07.26 16:13
|modify
|80
|0.10
|2.3246
|2.2746
|2.3253
|245
|2004.07.26 20:12
|t/p
|80
|0.10
|2.3253
|2.2746
|2.3253
|0.55
|407.62
|246
|2004.07.26 20:13
|buy
|81
|0.10
|2.3265
|0.0000
|0.0000
|247
|2004.07.26 20:13
|modify
|81
|0.10
|2.3265
|2.2765
|2.3272
|248
|2004.07.26 20:59
|t/p
|81
|0.10
|2.3272
|2.2765
|2.3272
|0.55
|408.17
|249
|2004.07.26 21:00
|sell
|82
|0.10
|2.3265
|0.0000
|0.0000
|250
|2004.07.26 21:00
|modify
|82
|0.10
|2.3265
|2.3765
|2.3258
|251
|2004.07.26 21:01
|sell
|83
|0.50
|2.3266
|0.0000
|0.0000
|252
|2004.07.26 21:01
|modify
|83
|0.50
|2.3266
|2.3766
|2.3259
|253
|2004.07.26 21:01
|modify
|82
|0.10
|2.3265
|2.3766
|2.3259
|254
|2004.07.27 10:30
|t/p
|82
|0.10
|2.3259
|2.3766
|2.3259
|0.27
|408.44
|255
|2004.07.27 10:30
|t/p
|83
|0.50
|2.3259
|2.3766
|2.3259
|1.78
|410.22
|256
|2004.07.27 10:31
|sell
|84
|0.10
|2.3252
|0.0000
|0.0000
|257
|2004.07.27 10:31
|modify
|84
|0.10
|2.3252
|2.3752
|2.3245
|258
|2004.07.27 11:03
|t/p
|84
|0.10
|2.3245
|2.3752
|2.3245
|0.55
|410.77
|259
|2004.07.27 11:04
|sell
|85
|0.10
|2.3233
|0.0000
|0.0000
|260
|2004.07.27 11:04
|modify
|85
|0.10
|2.3233
|2.3733
|2.3226
|261
|2004.07.27 11:09
|t/p
|85
|0.10
|2.3226
|2.3733
|2.3226
|0.55
|411.32
|262
|2004.07.27 11:10
|sell
|86
|0.10
|2.3219
|0.0000
|0.0000
|263
|2004.07.27 11:10
|modify
|86
|0.10
|2.3219
|2.3719
|2.3212
|264
|2004.07.27 18:54
|t/p
|86
|0.10
|2.3212
|2.3719
|2.3212
|0.55
|411.87
|265
|2004.07.27 18:55
|sell
|87
|0.10
|2.3192
|0.0000
|0.0000
|266
|2004.07.27 18:55
|modify
|87
|0.10
|2.3192
|2.3692
|2.3185
|267
|2004.07.28 10:45
|t/p
|87
|0.10
|2.3185
|2.3692
|2.3185
|0.35
|412.22
|268
|2004.07.28 10:46
|sell
|88
|0.10
|2.3172
|0.0000
|0.0000
|269
|2004.07.28 10:46
|modify
|88
|0.10
|2.3172
|2.3672
|2.3165
|270
|2004.07.29 16:17
|t/p
|88
|0.10
|2.3165
|2.3672
|2.3165
|-0.04
|412.18
|271
|2004.07.29 16:18
|sell
|89
|0.10
|2.3155
|0.0000
|0.0000
|272
|2004.07.29 16:18
|modify
|89
|0.10
|2.3155
|2.3655
|2.3148
|273
|2004.07.29 16:58
|t/p
|89
|0.10
|2.3148
|2.3655
|2.3148
|0.55
|412.73
|274
|2004.07.29 16:59
|sell
|90
|0.10
|2.3139
|0.0000
|0.0000
|275
|2004.07.29 16:59
|modify
|90
|0.10
|2.3139
|2.3639
|2.3132
|276
|2004.08.02 18:00
|sell
|91
|0.50
|2.3353
|0.0000
|0.0000
|277
|2004.08.02 18:00
|modify
|91
|0.50
|2.3353
|2.3817
|2.3310
|278
|2004.08.02 18:00
|modify
|90
|0.10
|2.3139
|2.3817
|2.3310
|279
|2004.08.03 09:17
|t/p
|90
|0.10
|2.3310
|2.3817
|2.3310
|-14.06
|398.67
|280
|2004.08.03 09:17
|t/p
|91
|0.50
|2.3310
|2.3817
|2.3310
|15.96
|414.63
|281
|2004.08.03 09:18
|sell
|92
|0.10
|2.3299
|0.0000
|0.0000
|282
|2004.08.03 09:18
|modify
|92
|0.10
|2.3299
|2.3799
|2.3292
|283
|2004.08.03 09:52
|t/p
|92
|0.10
|2.3292
|2.3799
|2.3292
|0.55
|415.18
|284
|2004.08.03 09:53
|sell
|93
|0.10
|2.3278
|0.0000
|0.0000
|285
|2004.08.03 09:53
|modify
|93
|0.10
|2.3278
|2.3778
|2.3271
|286
|2004.08.03 10:12
|t/p
|93
|0.10
|2.3271
|2.3778
|2.3271
|0.55
|415.73
|287
|2004.08.03 10:13
|sell
|94
|0.10
|2.3261
|0.0000
|0.0000
|288
|2004.08.03 10:13
|modify
|94
|0.10
|2.3261
|2.3761
|2.3254
|289
|2004.08.04 17:03
|t/p
|94
|0.10
|2.3254
|2.3761
|2.3254
|0.35
|416.08
|290
|2004.08.04 17:04
|sell
|95
|0.10
|2.3242
|0.0000
|0.0000
|291
|2004.08.04 17:04
|modify
|95
|0.10
|2.3242
|2.3742
|2.3235
|292
|2004.08.05 12:59
|t/p
|95
|0.10
|2.3235
|2.3742
|2.3235
|-0.04
|416.04
|293
|2004.08.05 13:00
|sell
|96
|0.10
|2.3198
|0.0000
|0.0000
|294
|2004.08.05 13:00
|modify
|96
|0.10
|2.3198
|2.3698
|2.3191
|295
|2004.08.06 14:51
|t/p
|96
|0.10
|2.3191
|2.3698
|2.3191
|0.36
|416.41
|296
|2004.08.06 14:51
|sell
|97
|0.10
|2.3162
|0.0000
|0.0000
|297
|2004.08.06 14:51
|modify
|97
|0.10
|2.3162
|2.3662
|2.3155
|298
|2004.08.06 15:09
|t/p
|97
|0.10
|2.3155
|2.3662
|2.3155
|0.55
|416.96
|299
|2004.08.06 15:09
|sell
|98
|0.10
|2.3142
|0.0000
|0.0000
|300
|2004.08.06 15:09
|modify
|98
|0.10
|2.3142
|2.3642
|2.3135
|301
|2004.08.06 15:39
|t/p
|98
|0.10
|2.3135
|2.3642
|2.3135
|0.56
|417.52
|302
|2004.08.06 15:40
|sell
|99
|0.10
|2.3123
|0.0000
|0.0000
|303
|2004.08.06 15:40
|modify
|99
|0.10
|2.3123
|2.3623
|2.3116
|304
|2004.08.06 17:00
|t/p
|99
|0.10
|2.3116
|2.3623
|2.3116
|0.55
|418.07
|305
|2004.08.06 17:01
|sell
|100
|0.10
|2.3106
|0.0000
|0.0000
|306
|2004.08.06 17:01
|modify
|100
|0.10
|2.3106
|2.3606
|2.3099
|307
|2004.08.06 17:08
|t/p
|100
|0.10
|2.3099
|2.3606
|2.3099
|0.55
|418.62
|308
|2004.08.06 17:09
|sell
|101
|0.10
|2.3093
|0.0000
|0.0000
|309
|2004.08.06 17:09
|modify
|101
|0.10
|2.3093
|2.3593
|2.3086
|310
|2004.08.06 18:52
|t/p
|101
|0.10
|2.3086
|2.3593
|2.3086
|0.56
|419.18
|311
|2004.08.06 18:53
|sell
|102
|0.10
|2.3075
|0.0000
|0.0000
|312
|2004.08.06 18:53
|modify
|102
|0.10
|2.3075
|2.3575
|2.3068
|313
|2004.08.06 18:57
|t/p
|102
|0.10
|2.3068
|2.3575
|2.3068
|0.55
|419.73
|314
|2004.08.06 18:58
|sell
|103
|0.10
|2.3053
|0.0000
|0.0000
|315
|2004.08.06 18:58
|modify
|103
|0.10
|2.3053
|2.3553
|2.3046
|316
|2004.08.06 19:15
|t/p
|103
|0.10
|2.3046
|2.3553
|2.3046
|0.56
|420.29
|317
|2004.08.06 19:16
|buy
|104
|0.10
|2.3048
|0.0000
|0.0000
|318
|2004.08.06 19:16
|modify
|104
|0.10
|2.3048
|2.2548
|2.3055
|319
|2004.08.09 00:24
|t/p
|104
|0.10
|2.3055
|2.2548
|2.3055
|0.72
|421.01
|320
|2004.08.09 00:25
|buy
|105
|0.10
|2.3066
|0.0000
|0.0000
|321
|2004.08.09 00:25
|modify
|105
|0.10
|2.3066
|2.2566
|2.3073
|322
|2004.08.09 01:04
|t/p
|105
|0.10
|2.3073
|2.2566
|2.3073
|0.55
|421.56
|323
|2004.08.09 01:05
|sell
|106
|0.10
|2.3069
|0.0000
|0.0000
|324
|2004.08.09 01:05
|modify
|106
|0.10
|2.3069
|2.3569
|2.3062
|325
|2004.08.09 01:06
|sell
|107
|0.50
|2.3068
|0.0000
|0.0000
|326
|2004.08.09 01:06
|modify
|107
|0.50
|2.3068
|2.3568
|2.3061
|327
|2004.08.09 01:06
|modify
|106
|0.10
|2.3069
|2.3568
|2.3061
|328
|2004.08.09 05:19
|t/p
|106
|0.10
|2.3061
|2.3568
|2.3061
|0.63
|422.19
|329
|2004.08.09 05:19
|t/p
|107
|0.50
|2.3061
|2.3568
|2.3061
|2.76
|424.95
|330
|2004.08.09 05:20
|buy
|108
|0.10
|2.3063
|0.0000
|0.0000
|331
|2004.08.09 05:20
|modify
|108
|0.10
|2.3063
|2.2563
|2.3070
|332
|2004.08.09 07:07
|t/p
|108
|0.10
|2.3070
|2.2563
|2.3070
|0.55
|425.50
|333
|2004.08.09 07:08
|buy
|109
|0.10
|2.3079
|0.0000
|0.0000
|334
|2004.08.09 07:08
|modify
|109
|0.10
|2.3079
|2.2579
|2.3086
|335
|2004.08.09 08:39
|t/p
|109
|0.10
|2.3086
|2.2579
|2.3086
|0.55
|426.05
|336
|2004.08.09 08:40
|buy
|110
|0.10
|2.3100
|0.0000
|0.0000
|337
|2004.08.09 08:40
|modify
|110
|0.10
|2.3100
|2.2600
|2.3107
|338
|2004.08.09 09:00
|t/p
|110
|0.10
|2.3107
|2.2600
|2.3107
|0.55
|426.60
|339
|2004.08.09 09:01
|buy
|111
|0.10
|2.3119
|0.0000
|0.0000
|340
|2004.08.09 09:01
|modify
|111
|0.10
|2.3119
|2.2619
|2.3126
|341
|2004.08.09 09:50
|t/p
|111
|0.10
|2.3126
|2.2619
|2.3126
|0.55
|427.15
|342
|2004.08.09 09:51
|buy
|112
|0.10
|2.3141
|0.0000
|0.0000
|343
|2004.08.09 09:51
|modify
|112
|0.10
|2.3141
|2.2641
|2.3148
|344
|2004.09.01 14:46
|s/l
|112
|0.10
|2.2641
|2.2641
|2.3148
|-35.74
|391.40
|345
|2004.09.01 14:47
|sell
|113
|0.10
|2.2640
|0.0000
|0.0000
|346
|2004.09.01 14:47
|modify
|113
|0.10
|2.2640
|2.3140
|2.2633
|347
|2004.09.01 14:48
|sell
|114
|0.50
|2.2647
|0.0000
|0.0000
|348
|2004.09.01 14:48
|modify
|114
|0.50
|2.2647
|2.3146
|2.2639
|349
|2004.09.01 14:48
|modify
|113
|0.10
|2.2640
|2.3146
|2.2639
|350
|2004.09.01 14:49
|t/p
|113
|0.10
|2.2639
|2.3146
|2.2639
|0.08
|391.48
|351
|2004.09.01 14:49
|t/p
|114
|0.50
|2.2639
|2.3146
|2.2639
|3.15
|394.63
|352
|2004.09.01 14:50
|sell
|115
|0.10
|2.2629
|0.0000
|0.0000
|353
|2004.09.01 14:50
|modify
|115
|0.10
|2.2629
|2.3129
|2.2622
|354
|2004.09.01 17:08
|t/p
|115
|0.10
|2.2622
|2.3129
|2.2622
|0.55
|395.18
|355
|2004.09.01 17:08
|buy
|116
|0.10
|2.2617
|0.0000
|0.0000
|356
|2004.09.01 17:08
|modify
|116
|0.10
|2.2617
|2.2117
|2.2624
|357
|2004.09.01 17:08
|t/p
|116
|0.10
|2.2624
|2.2117
|2.2624
|0.55
|395.73
|358
|2004.09.01 17:09
|sell
|117
|0.10
|2.2615
|0.0000
|0.0000
|359
|2004.09.01 17:09
|modify
|117
|0.10
|2.2615
|2.3115
|2.2608
|360
|2004.09.01 17:10
|sell
|118
|0.50
|2.2621
|0.0000
|0.0000
|361
|2004.09.01 17:10
|modify
|118
|0.50
|2.2621
|2.3120
|2.2613
|362
|2004.09.01 17:10
|modify
|117
|0.10
|2.2615
|2.3120
|2.2613
|363
|2004.09.01 17:20
|t/p
|117
|0.10
|2.2613
|2.3120
|2.2613
|0.16
|395.89
|364
|2004.09.01 17:20
|t/p
|118
|0.50
|2.2613
|2.3120
|2.2613
|3.15
|399.04
|365
|2004.09.01 17:20
|sell
|119
|0.10
|2.2601
|0.0000
|0.0000
|366
|2004.09.01 17:20
|modify
|119
|0.10
|2.2601
|2.3101
|2.2594
|367
|2004.09.01 18:59
|t/p
|119
|0.10
|2.2594
|2.3101
|2.2594
|0.55
|399.59
|368
|2004.09.01 19:00
|sell
|120
|0.10
|2.2577
|0.0000
|0.0000
|369
|2004.09.01 19:00
|modify
|120
|0.10
|2.2577
|2.3077
|2.2570
|370
|2004.09.01 19:07
|t/p
|120
|0.10
|2.2570
|2.3077
|2.2570
|0.55
|400.14
|371
|2004.09.01 19:08
|sell
|121
|0.10
|2.2563
|0.0000
|0.0000
|372
|2004.09.01 19:08
|modify
|121
|0.10
|2.2563
|2.3063
|2.2556
|373
|2004.09.01 19:11
|t/p
|121
|0.10
|2.2556
|2.3063
|2.2556
|0.55
|400.69
|374
|2004.09.01 19:12
|sell
|122
|0.10
|2.2549
|0.0000
|0.0000
|375
|2004.09.01 19:12
|modify
|122
|0.10
|2.2549
|2.3049
|2.2542
|376
|2004.09.03 09:04
|t/p
|122
|0.10
|2.2542
|2.3049
|2.2542
|-0.24
|400.46
|377
|2004.09.03 09:05
|buy
|123
|0.10
|2.2546
|0.0000
|0.0000
|378
|2004.09.03 09:05
|modify
|123
|0.10
|2.2546
|2.2046
|2.2553
|379
|2004.09.03 10:37
|t/p
|123
|0.10
|2.2553
|2.2046
|2.2553
|0.56
|401.02
|380
|2004.09.03 10:38
|buy
|124
|0.10
|2.2563
|0.0000
|0.0000
|381
|2004.09.03 10:38
|modify
|124
|0.10
|2.2563
|2.2063
|2.2570
|382
|2004.09.03 11:07
|t/p
|124
|0.10
|2.2570
|2.2063
|2.2570
|0.56
|401.58
|383
|2004.09.03 11:08
|buy
|125
|0.10
|2.2582
|0.0000
|0.0000
|384
|2004.09.03 11:08
|modify
|125
|0.10
|2.2582
|2.2082
|2.2589
|385
|2004.09.03 15:30
|t/p
|125
|0.10
|2.2589
|2.2082
|2.2589
|0.55
|402.13
|386
|2004.09.03 15:31
|buy
|126
|0.10
|2.2600
|0.0000
|0.0000
|387
|2004.09.03 15:31
|modify
|126
|0.10
|2.2600
|2.2100
|2.2607
|388
|2004.09.06 11:00
|t/p
|126
|0.10
|2.2607
|2.2100
|2.2607
|0.71
|402.83
|389
|2004.09.06 11:01
|buy
|127
|0.10
|2.2621
|0.0000
|0.0000
|390
|2004.09.06 11:01
|modify
|127
|0.10
|2.2621
|2.2121
|2.2628
|391
|2004.09.06 21:35
|t/p
|127
|0.10
|2.2628
|2.2121
|2.2628
|0.55
|403.38
|392
|2004.09.06 21:35
|buy
|128
|0.10
|2.2640
|0.0000
|0.0000
|393
|2004.09.06 21:35
|modify
|128
|0.10
|2.2640
|2.2140
|2.2647
|394
|2004.09.07 04:08
|t/p
|128
|0.10
|2.2647
|2.2140
|2.2647
|0.71
|404.09
|395
|2004.09.07 04:09
|buy
|129
|0.10
|2.2658
|0.0000
|0.0000
|396
|2004.09.07 04:09
|modify
|129
|0.10
|2.2658
|2.2158
|2.2665
|397
|2004.09.08 13:34
|t/p
|129
|0.10
|2.2665
|2.2158
|2.2665
|0.71
|404.80
|398
|2004.09.08 13:35
|buy
|130
|0.10
|2.2678
|0.0000
|0.0000
|399
|2004.09.08 13:35
|modify
|130
|0.10
|2.2678
|2.2178
|2.2685
|400
|2004.09.13 14:22
|t/p
|130
|0.10
|2.2685
|2.2178
|2.2685
|1.35
|406.15
|401
|2004.09.13 14:23
|buy
|131
|0.10
|2.2706
|0.0000
|0.0000
|402
|2004.09.13 14:23
|modify
|131
|0.10
|2.2706
|2.2206
|2.2713
|403
|2004.09.16 13:59
|t/p
|131
|0.10
|2.2713
|2.2206
|2.2713
|1.34
|407.50
|404
|2004.09.16 14:00
|buy
|132
|0.10
|2.2714
|0.0000
|0.0000
|405
|2004.09.16 14:00
|modify
|132
|0.10
|2.2714
|2.2214
|2.2721
|406
|2004.09.16 14:05
|t/p
|132
|0.10
|2.2721
|2.2214
|2.2721
|0.55
|408.05
|407
|2004.09.16 14:06
|buy
|133
|0.10
|2.2735
|0.0000
|0.0000
|408
|2004.09.16 14:06
|modify
|133
|0.10
|2.2735
|2.2235
|2.2742
|409
|2004.09.16 14:08
|t/p
|133
|0.10
|2.2742
|2.2235
|2.2742
|0.56
|408.61
|410
|2004.09.16 14:09
|buy
|134
|0.10
|2.2748
|0.0000
|0.0000
|411
|2004.09.16 14:09
|modify
|134
|0.10
|2.2748
|2.2248
|2.2755
|412
|2004.09.16 15:36
|t/p
|134
|0.10
|2.2755
|2.2248
|2.2755
|0.55
|409.16
|413
|2004.09.16 15:37
|buy
|135
|0.10
|2.2762
|0.0000
|0.0000
|414
|2004.09.16 15:37
|modify
|135
|0.10
|2.2762
|2.2262
|2.2769
|415
|2004.09.16 15:43
|t/p
|135
|0.10
|2.2769
|2.2262
|2.2769
|0.55
|409.71
|416
|2004.09.16 15:44
|sell
|136
|0.10
|2.2760
|0.0000
|0.0000
|417
|2004.09.16 15:44
|modify
|136
|0.10
|2.2760
|2.3260
|2.2753
|418
|2004.09.16 15:45
|sell
|137
|0.50
|2.2766
|0.0000
|0.0000
|419
|2004.09.16 15:45
|modify
|137
|0.50
|2.2766
|2.3265
|2.2758
|420
|2004.09.16 15:45
|modify
|136
|0.10
|2.2760
|2.3265
|2.2758
|421
|2004.09.16 15:53
|t/p
|136
|0.10
|2.2758
|2.3265
|2.2758
|0.16
|409.87
|422
|2004.09.16 15:53
|t/p
|137
|0.50
|2.2758
|2.3265
|2.2758
|3.15
|413.02
|423
|2004.09.16 15:54
|sell
|138
|0.10
|2.2745
|0.0000
|0.0000
|424
|2004.09.16 15:54
|modify
|138
|0.10
|2.2745
|2.3245
|2.2738
|425
|2004.09.16 18:00
|t/p
|138
|0.10
|2.2738
|2.3245
|2.2738
|0.55
|413.57
|426
|2004.09.16 18:01
|sell
|139
|0.10
|2.2751
|0.0000
|0.0000
|427
|2004.09.16 18:01
|modify
|139
|0.10
|2.2751
|2.3251
|2.2744
|428
|2004.09.16 18:01
|t/p
|139
|0.10
|2.2744
|2.3251
|2.2744
|0.55
|414.12
|429
|2004.09.16 18:02
|sell
|140
|0.10
|2.2730
|0.0000
|0.0000
|430
|2004.09.16 18:02
|modify
|140
|0.10
|2.2730
|2.3230
|2.2723
|431
|2004.09.16 19:13
|t/p
|140
|0.10
|2.2723
|2.3230
|2.2723
|0.55
|414.67
|432
|2004.09.16 19:14
|sell
|141
|0.10
|2.2711
|0.0000
|0.0000
|433
|2004.09.16 19:14
|modify
|141
|0.10
|2.2711
|2.3211
|2.2704
|434
|2004.09.16 19:22
|t/p
|141
|0.10
|2.2704
|2.3211
|2.2704
|0.55
|415.22
|435
|2004.09.16 19:23
|sell
|142
|0.10
|2.2699
|0.0000
|0.0000
|436
|2004.09.16 19:23
|modify
|142
|0.10
|2.2699
|2.3199
|2.2692
|437
|2004.09.21 09:39
|t/p
|142
|0.10
|2.2692
|2.3199
|2.2692
|-0.03
|415.19
|438
|2004.09.21 09:40
|sell
|143
|0.10
|2.2678
|0.0000
|0.0000
|439
|2004.09.21 09:40
|modify
|143
|0.10
|2.2678
|2.3178
|2.2671
|440
|2004.09.21 09:47
|t/p
|143
|0.10
|2.2671
|2.3178
|2.2671
|0.55
|415.74
|441
|2004.09.21 09:48
|sell
|144
|0.10
|2.2663
|0.0000
|0.0000
|442
|2004.09.21 09:48
|modify
|144
|0.10
|2.2663
|2.3163
|2.2656
|443
|2004.09.21 10:18
|t/p
|144
|0.10
|2.2656
|2.3163
|2.2656
|0.55
|416.29
|444
|2004.09.21 10:19
|sell
|145
|0.10
|2.2643
|0.0000
|0.0000
|445
|2004.09.21 10:19
|modify
|145
|0.10
|2.2643
|2.3143
|2.2636
|446
|2004.09.21 11:49
|t/p
|145
|0.10
|2.2636
|2.3143
|2.2636
|0.55
|416.84
|447
|2004.09.21 11:50
|sell
|146
|0.10
|2.2625
|0.0000
|0.0000
|448
|2004.09.21 11:50
|modify
|146
|0.10
|2.2625
|2.3125
|2.2618
|449
|2004.09.21 14:06
|t/p
|146
|0.10
|2.2618
|2.3125
|2.2618
|0.55
|417.39
|450
|2004.09.21 14:07
|sell
|147
|0.10
|2.2609
|0.0000
|0.0000
|451
|2004.09.21 14:07
|modify
|147
|0.10
|2.2609
|2.3109
|2.2602
|452
|2004.09.21 14:22
|t/p
|147
|0.10
|2.2602
|2.3109
|2.2602
|0.55
|417.94
|453
|2004.09.21 14:23
|sell
|148
|0.10
|2.2591
|0.0000
|0.0000
|454
|2004.09.21 14:23
|modify
|148
|0.10
|2.2591
|2.3091
|2.2584
|455
|2004.09.21 18:25
|t/p
|148
|0.10
|2.2584
|2.3091
|2.2584
|0.55
|418.49
|456
|2004.09.21 18:26
|sell
|149
|0.10
|2.2571
|0.0000
|0.0000
|457
|2004.09.21 18:26
|modify
|149
|0.10
|2.2571
|2.3071
|2.2564
|458
|2004.09.21 20:20
|t/p
|149
|0.10
|2.2564
|2.3071
|2.2564
|0.55
|419.04
|459
|2004.09.21 20:21
|sell
|150
|0.10
|2.2543
|0.0000
|0.0000
|460
|2004.09.21 20:21
|modify
|150
|0.10
|2.2543
|2.3043
|2.2536
|461
|2004.09.21 20:22
|t/p
|150
|0.10
|2.2536
|2.3043
|2.2536
|0.55
|419.59
|462
|2004.09.21 20:23
|sell
|151
|0.10
|2.2543
|0.0000
|0.0000
|463
|2004.09.21 20:23
|modify
|151
|0.10
|2.2543
|2.3043
|2.2536
|464
|2004.09.21 21:23
|t/p
|151
|0.10
|2.2536
|2.3043
|2.2536
|0.55
|420.14
|465
|2004.09.21 21:24
|sell
|152
|0.10
|2.2528
|0.0000
|0.0000
|466
|2004.09.21 21:24
|modify
|152
|0.10
|2.2528
|2.3028
|2.2521
|467
|2004.09.21 21:25
|t/p
|152
|0.10
|2.2521
|2.3028
|2.2521
|0.55
|420.69
|468
|2004.09.21 21:26
|sell
|153
|0.10
|2.2526
|0.0000
|0.0000
|469
|2004.09.21 21:26
|modify
|153
|0.10
|2.2526
|2.3026
|2.2519
|470
|2004.09.28 11:08
|sell
|154
|0.50
|2.2853
|0.0000
|0.0000
|471
|2004.09.28 11:08
|modify
|154
|0.50
|2.2853
|2.3299
|2.2792
|472
|2004.09.28 11:08
|modify
|153
|0.10
|2.2526
|2.3299
|2.2792
|473
|2004.09.28 15:09
|t/p
|153
|0.10
|2.2792
|2.3299
|2.2792
|-22.33
|398.36
|474
|2004.09.28 15:09
|t/p
|154
|0.50
|2.2792
|2.3299
|2.2792
|24.02
|422.38
|475
|2004.09.28 15:10
|sell
|155
|0.10
|2.2781
|0.0000
|0.0000
|476
|2004.09.28 15:10
|modify
|155
|0.10
|2.2781
|2.3281
|2.2774
|477
|2004.09.29 12:01
|t/p
|155
|0.10
|2.2774
|2.3281
|2.2774
|0.35
|422.74
|478
|2004.09.29 12:02
|sell
|156
|0.10
|2.2760
|0.0000
|0.0000
|479
|2004.09.29 12:02
|modify
|156
|0.10
|2.2760
|2.3260
|2.2753
|480
|2004.09.29 13:32
|t/p
|156
|0.10
|2.2753
|2.3260
|2.2753
|0.55
|423.29
|481
|2004.09.29 13:33
|sell
|157
|0.10
|2.2747
|0.0000
|0.0000
|482
|2004.09.29 13:33
|modify
|157
|0.10
|2.2747
|2.3247
|2.2740
|483
|2004.09.29 14:30
|t/p
|157
|0.10
|2.2740
|2.3247
|2.2740
|0.56
|423.85
|484
|2004.09.29 14:31
|sell
|158
|0.10
|2.2731
|0.0000
|0.0000
|485
|2004.09.29 14:31
|modify
|158
|0.10
|2.2731
|2.3231
|2.2724
|486
|2004.09.29 15:01
|t/p
|158
|0.10
|2.2724
|2.3231
|2.2724
|0.56
|424.41
|487
|2004.09.29 15:02
|sell
|159
|0.10
|2.2716
|0.0000
|0.0000
|488
|2004.09.29 15:02
|modify
|159
|0.10
|2.2716
|2.3216
|2.2709
|489
|2004.09.29 15:13
|t/p
|159
|0.10
|2.2709
|2.3216
|2.2709
|0.55
|424.96
|490
|2004.09.29 15:14
|sell
|160
|0.10
|2.2699
|0.0000
|0.0000
|491
|2004.09.29 15:14
|modify
|160
|0.10
|2.2699
|2.3199
|2.2692
|492
|2004.09.29 15:54
|t/p
|160
|0.10
|2.2692
|2.3199
|2.2692
|0.56
|425.52
|493
|2004.09.29 15:55
|buy
|161
|0.10
|2.2695
|0.0000
|0.0000
|494
|2004.09.29 15:55
|modify
|161
|0.10
|2.2695
|2.2195
|2.2702
|495
|2004.09.29 17:25
|t/p
|161
|0.10
|2.2702
|2.2195
|2.2702
|0.55
|426.07
|496
|2004.09.29 17:26
|sell
|162
|0.10
|2.2699
|0.0000
|0.0000
|497
|2004.09.29 17:26
|modify
|162
|0.10
|2.2699
|2.3199
|2.2692
|498
|2004.09.29 17:27
|sell
|163
|0.50
|2.2699
|0.0000
|0.0000
|499
|2004.09.29 17:27
|modify
|163
|0.50
|2.2699
|2.3199
|2.2692
|500
|2004.09.29 17:30
|t/p
|162
|0.10
|2.2692
|2.3199
|2.2692
|0.56
|426.63
|501
|2004.09.29 17:30
|t/p
|163
|0.50
|2.2692
|2.3199
|2.2692
|2.76
|429.39
|502
|2004.09.29 17:31
|sell
|164
|0.10
|2.2676
|0.0000
|0.0000
|503
|2004.09.29 17:31
|modify
|164
|0.10
|2.2676
|2.3176
|2.2669
|504
|2004.09.29 21:59
|t/p
|164
|0.10
|2.2669
|2.3176
|2.2669
|0.55
|429.94
|505
|2004.09.29 21:59
|sell
|165
|0.10
|2.2657
|0.0000
|0.0000
|506
|2004.09.29 21:59
|modify
|165
|0.10
|2.2657
|2.3157
|2.2650
|507
|2004.09.29 23:49
|t/p
|165
|0.10
|2.2650
|2.3157
|2.2650
|0.55
|430.49
|508
|2004.09.29 23:51
|buy
|166
|0.10
|2.2666
|0.0000
|0.0000
|509
|2004.09.29 23:51
|modify
|166
|0.10
|2.2666
|2.2166
|2.2673
|510
|2004.09.30 02:02
|t/p
|166
|0.10
|2.2673
|2.2166
|2.2673
|1.03
|431.51
|511
|2004.09.30 02:03
|sell
|167
|0.10
|2.2669
|0.0000
|0.0000
|512
|2004.09.30 02:03
|modify
|167
|0.10
|2.2669
|2.3169
|2.2662
|513
|2004.09.30 02:04
|sell
|168
|0.50
|2.2671
|0.0000
|0.0000
|514
|2004.09.30 02:04
|modify
|168
|0.50
|2.2671
|2.3171
|2.2664
|515
|2004.09.30 02:04
|modify
|167
|0.10
|2.2669
|2.3171
|2.2664
|516
|2004.09.30 06:39
|t/p
|167
|0.10
|2.2664
|2.3171
|2.2664
|0.39
|431.90
|517
|2004.09.30 06:39
|t/p
|168
|0.50
|2.2664
|2.3171
|2.2664
|2.76
|434.66
|518
|2004.09.30 06:40
|sell
|169
|0.10
|2.2655
|0.0000
|0.0000
|519
|2004.09.30 06:40
|modify
|169
|0.10
|2.2655
|2.3155
|2.2648
|520
|2004.09.30 08:34
|t/p
|169
|0.10
|2.2648
|2.3155
|2.2648
|0.55
|435.21
|521
|2004.09.30 08:35
|sell
|170
|0.10
|2.2638
|0.0000
|0.0000
|522
|2004.09.30 08:35
|modify
|170
|0.10
|2.2638
|2.3138
|2.2631
|523
|2004.09.30 08:58
|t/p
|170
|0.10
|2.2631
|2.3138
|2.2631
|0.55
|435.76
|524
|2004.09.30 08:59
|sell
|171
|0.10
|2.2617
|0.0000
|0.0000
|525
|2004.09.30 08:59
|modify
|171
|0.10
|2.2617
|2.3117
|2.2610
|526
|2004.09.30 13:41
|t/p
|171
|0.10
|2.2610
|2.3117
|2.2610
|0.55
|436.31
|527
|2004.09.30 13:42
|buy
|172
|0.10
|2.2616
|0.0000
|0.0000
|528
|2004.09.30 13:42
|modify
|172
|0.10
|2.2616
|2.2116
|2.2623
|529
|2004.10.18 17:19
|s/l
|172
|0.10
|2.2116
|2.2116
|2.2623
|-36.85
|399.46
|530
|2004.10.18 17:20
|sell
|173
|0.10
|2.2114
|0.0000
|0.0000
|531
|2004.10.18 17:20
|modify
|173
|0.10
|2.2114
|2.2614
|2.2107
|532
|2004.10.18 17:21
|sell
|174
|0.50
|2.2114
|0.0000
|0.0000
|533
|2004.10.18 17:21
|modify
|174
|0.50
|2.2114
|2.2614
|2.2107
|534
|2004.10.20 10:14
|t/p
|173
|0.10
|2.2107
|2.2614
|2.2107
|0.16
|399.61
|535
|2004.10.20 10:14
|t/p
|174
|0.50
|2.2107
|2.2614
|2.2107
|0.79
|400.41
|536
|2004.10.20 10:15
|buy
|175
|0.10
|2.2121
|0.0000
|0.0000
|537
|2004.10.20 10:15
|modify
|175
|0.10
|2.2121
|2.1621
|2.2128
|538
|2004.10.20 11:34
|t/p
|175
|0.10
|2.2128
|2.1621
|2.2128
|0.55
|400.96
|539
|2004.10.20 11:35
|sell
|176
|0.10
|2.2118
|0.0000
|0.0000
|540
|2004.10.20 11:35
|modify
|176
|0.10
|2.2118
|2.2618
|2.2111
|541
|2004.10.20 11:36
|sell
|177
|0.50
|2.2116
|0.0000
|0.0000
|542
|2004.10.20 11:36
|modify
|177
|0.50
|2.2116
|2.2616
|2.2109
|543
|2004.10.20 11:36
|modify
|176
|0.10
|2.2118
|2.2616
|2.2109
|544
|2004.10.20 11:58
|t/p
|176
|0.10
|2.2109
|2.2616
|2.2109
|0.71
|401.67
|545
|2004.10.20 11:58
|t/p
|177
|0.50
|2.2109
|2.2616
|2.2109
|2.75
|404.42
|546
|2004.10.20 11:59
|buy
|178
|0.10
|2.2113
|0.0000
|0.0000
|547
|2004.10.20 11:59
|modify
|178
|0.10
|2.2113
|2.1613
|2.2120
|548
|2004.10.20 16:57
|t/p
|178
|0.10
|2.2120
|2.1613
|2.2120
|0.55
|404.97
|549
|2004.10.20 16:58
|buy
|179
|0.10
|2.2133
|0.0000
|0.0000
|550
|2004.10.20 16:58
|modify
|179
|0.10
|2.2133
|2.1633
|2.2140
|551
|2004.10.20 17:10
|t/p
|179
|0.10
|2.2140
|2.1633
|2.2140
|0.55
|405.52
|552
|2004.10.20 17:11
|buy
|180
|0.10
|2.2146
|0.0000
|0.0000
|553
|2004.10.20 17:11
|modify
|180
|0.10
|2.2146
|2.1646
|2.2153
|554
|2004.10.20 17:16
|t/p
|180
|0.10
|2.2153
|2.1646
|2.2153
|0.55
|406.07
|555
|2004.10.20 17:17
|buy
|181
|0.10
|2.2167
|0.0000
|0.0000
|556
|2004.10.20 17:17
|modify
|181
|0.10
|2.2167
|2.1667
|2.2174
|557
|2004.10.20 18:48
|t/p
|181
|0.10
|2.2174
|2.1667
|2.2174
|0.55
|406.62
|558
|2004.10.20 18:49
|buy
|182
|0.10
|2.2184
|0.0000
|0.0000
|559
|2004.10.20 18:49
|modify
|182
|0.10
|2.2184
|2.1684
|2.2191
|560
|2004.10.20 19:25
|t/p
|182
|0.10
|2.2191
|2.1684
|2.2191
|0.55
|407.17
|561
|2004.10.20 19:26
|buy
|183
|0.10
|2.2203
|0.0000
|0.0000
|562
|2004.10.20 19:26
|modify
|183
|0.10
|2.2203
|2.1703
|2.2210
|563
|2004.10.20 19:50
|t/p
|183
|0.10
|2.2210
|2.1703
|2.2210
|0.55
|407.72
|564
|2004.10.20 19:51
|buy
|184
|0.10
|2.2222
|0.0000
|0.0000
|565
|2004.10.20 19:51
|modify
|184
|0.10
|2.2222
|2.1722
|2.2229
|566
|2004.10.21 10:30
|t/p
|184
|0.10
|2.2229
|2.1722
|2.2229
|1.03
|408.74
|567
|2004.10.21 10:31
|buy
|185
|0.10
|2.2254
|0.0000
|0.0000
|568
|2004.10.21 10:31
|modify
|185
|0.10
|2.2254
|2.1754
|2.2261
|569
|2004.10.21 11:12
|t/p
|185
|0.10
|2.2261
|2.1754
|2.2261
|0.55
|409.29
|570
|2004.10.21 11:13
|buy
|186
|0.10
|2.2274
|0.0000
|0.0000
|571
|2004.10.21 11:13
|modify
|186
|0.10
|2.2274
|2.1774
|2.2281
|572
|2004.10.21 14:38
|t/p
|186
|0.10
|2.2281
|2.1774
|2.2281
|0.55
|409.84
|573
|2004.10.21 14:39
|buy
|187
|0.10
|2.2285
|0.0000
|0.0000
|574
|2004.10.21 14:39
|modify
|187
|0.10
|2.2285
|2.1785
|2.2292
|575
|2004.10.21 18:01
|t/p
|187
|0.10
|2.2292
|2.1785
|2.2292
|0.55
|410.39
|576
|2004.10.21 18:01
|buy
|188
|0.10
|2.2312
|0.0000
|0.0000
|577
|2004.10.21 18:01
|modify
|188
|0.10
|2.2312
|2.1812
|2.2319
|578
|2004.11.10 13:30
|s/l
|188
|0.10
|2.1812
|2.1812
|2.2319
|-36.54
|373.86
|579
|2004.11.10 13:31
|sell
|189
|0.10
|2.1809
|0.0000
|0.0000
|580
|2004.11.10 13:31
|modify
|189
|0.10
|2.1809
|2.2309
|2.1802
|581
|2004.11.10 13:32
|sell
|190
|0.50
|2.1811
|0.0000
|0.0000
|582
|2004.11.10 13:32
|modify
|190
|0.50
|2.1811
|2.2311
|2.1804
|583
|2004.11.10 13:32
|modify
|189
|0.10
|2.1809
|2.2311
|2.1804
|584
|2004.11.10 13:33
|t/p
|189
|0.10
|2.1804
|2.2311
|2.1804
|0.39
|374.25
|585
|2004.11.10 13:33
|t/p
|190
|0.50
|2.1804
|2.2311
|2.1804
|2.76
|377.01
|586
|2004.11.10 13:34
|sell
|191
|0.10
|2.1796
|0.0000
|0.0000
|587
|2004.11.10 13:34
|modify
|191
|0.10
|2.1796
|2.2296
|2.1789
|588
|2004.11.10 14:14
|t/p
|191
|0.10
|2.1789
|2.2296
|2.1789
|0.56
|377.57
|589
|2004.11.10 14:15
|sell
|192
|0.10
|2.1779
|0.0000
|0.0000
|590
|2004.11.10 14:15
|modify
|192
|0.10
|2.1779
|2.2279
|2.1772
|591
|2004.11.10 14:19
|t/p
|192
|0.10
|2.1772
|2.2279
|2.1772
|0.55
|378.12
|592
|2004.11.10 14:19
|sell
|193
|0.10
|2.1760
|0.0000
|0.0000
|593
|2004.11.10 14:19
|modify
|193
|0.10
|2.1760
|2.2260
|2.1753
|594
|2004.11.11 12:28
|t/p
|193
|0.10
|2.1753
|2.2260
|2.1753
|-0.04
|378.08
|595
|2004.11.11 12:29
|sell
|194
|0.10
|2.1737
|0.0000
|0.0000
|596
|2004.11.11 12:29
|modify
|194
|0.10
|2.1737
|2.2237
|2.1730
|597
|2004.11.11 12:40
|t/p
|194
|0.10
|2.1730
|2.2237
|2.1730
|0.55
|378.63
|598
|2004.11.11 12:41
|buy
|195
|0.10
|2.1733
|0.0000
|0.0000
|599
|2004.11.11 12:41
|modify
|195
|0.10
|2.1733
|2.1233
|2.1740
|600
|2004.11.11 12:50
|t/p
|195
|0.10
|2.1740
|2.1233
|2.1740
|0.56
|379.19
|601
|2004.11.11 12:51
|sell
|196
|0.10
|2.1736
|0.0000
|0.0000
|602
|2004.11.11 12:51
|modify
|196
|0.10
|2.1736
|2.2236
|2.1729
|603
|2004.11.11 12:52
|sell
|197
|0.50
|2.1739
|0.0000
|0.0000
|604
|2004.11.11 12:52
|modify
|197
|0.50
|2.1739
|2.2238
|2.1731
|605
|2004.11.11 12:52
|modify
|196
|0.10
|2.1736
|2.2238
|2.1731
|606
|2004.11.11 13:51
|t/p
|196
|0.10
|2.1731
|2.2238
|2.1731
|0.39
|379.58
|607
|2004.11.11 13:51
|t/p
|197
|0.50
|2.1731
|2.2238
|2.1731
|3.15
|382.73
|608
|2004.11.11 13:52
|sell
|198
|0.10
|2.1722
|0.0000
|0.0000
|609
|2004.11.11 13:52
|modify
|198
|0.10
|2.1722
|2.2222
|2.1715
|610
|2004.11.11 13:53
|t/p
|198
|0.10
|2.1715
|2.2222
|2.1715
|0.55
|383.28
|611
|2004.11.11 13:54
|sell
|199
|0.10
|2.1706
|0.0000
|0.0000
|612
|2004.11.11 13:54
|modify
|199
|0.10
|2.1706
|2.2206
|2.1699
|613
|2004.11.11 13:55
|t/p
|199
|0.10
|2.1699
|2.2206
|2.1699
|0.55
|383.83
|614
|2004.11.11 13:56
|sell
|200
|0.10
|2.1687
|0.0000
|0.0000
|615
|2004.11.11 13:56
|modify
|200
|0.10
|2.1687
|2.2187
|2.1680
|616
|2004.11.11 14:06
|t/p
|200
|0.10
|2.1680
|2.2187
|2.1680
|0.55
|384.38
|617
|2004.11.11 14:07
|sell
|201
|0.10
|2.1666
|0.0000
|0.0000
|618
|2004.11.11 14:07
|modify
|201
|0.10
|2.1666
|2.2166
|2.1659
|619
|2004.11.15 16:42
|sell
|202
|0.50
|2.1824
|0.0000
|0.0000
|620
|2004.11.15 16:42
|modify
|202
|0.50
|2.1824
|2.2298
|2.1791
|621
|2004.11.15 16:42
|modify
|201
|0.10
|2.1666
|2.2298
|2.1791
|622
|2004.11.15 17:57
|t/p
|201
|0.10
|2.1791
|2.2298
|2.1791
|-10.23
|374.14
|623
|2004.11.15 17:57
|t/p
|202
|0.50
|2.1791
|2.2298
|2.1791
|13.00
|387.14
|624
|2004.11.15 17:58
|sell
|203
|0.10
|2.1777
|0.0000
|0.0000
|625
|2004.11.15 17:58
|modify
|203
|0.10
|2.1777
|2.2277
|2.1770
|626
|2004.11.15 18:15
|t/p
|203
|0.10
|2.1770
|2.2277
|2.1770
|0.55
|387.69
|627
|2004.11.15 18:16
|sell
|204
|0.10
|2.1759
|0.0000
|0.0000
|628
|2004.11.15 18:16
|modify
|204
|0.10
|2.1759
|2.2259
|2.1752
|629
|2004.11.16 08:54
|t/p
|204
|0.10
|2.1752
|2.2259
|2.1752
|0.35
|388.05
|630
|2004.11.16 08:55
|buy
|205
|0.10
|2.1759
|0.0000
|0.0000
|631
|2004.11.16 08:55
|modify
|205
|0.10
|2.1759
|2.1259
|2.1766
|632
|2004.11.16 11:37
|t/p
|205
|0.10
|2.1766
|2.1259
|2.1766
|0.55
|388.60
|633
|2004.11.16 11:38
|buy
|206
|0.10
|2.1775
|0.0000
|0.0000
|634
|2004.11.16 11:38
|modify
|206
|0.10
|2.1775
|2.1275
|2.1782
|635
|2004.11.16 14:25
|t/p
|206
|0.10
|2.1782
|2.1275
|2.1782
|0.55
|389.15
|636
|2004.11.16 14:26
|buy
|207
|0.10
|2.1789
|0.0000
|0.0000
|637
|2004.11.16 14:26
|modify
|207
|0.10
|2.1789
|2.1289
|2.1796
|638
|2004.11.16 19:24
|t/p
|207
|0.10
|2.1796
|2.1289
|2.1796
|0.55
|389.70
|639
|2004.11.16 19:25
|buy
|208
|0.10
|2.1807
|0.0000
|0.0000
|640
|2004.11.16 19:25
|modify
|208
|0.10
|2.1807
|2.1307
|2.1814
|641
|2004.12.01 09:20
|t/p
|208
|0.10
|2.1814
|2.1307
|2.1814
|2.94
|392.64
|642
|2004.12.01 09:21
|buy
|209
|0.10
|2.1830
|0.0000
|0.0000
|643
|2004.12.01 09:21
|modify
|209
|0.10
|2.1830
|2.1330
|2.1837
|644
|2004.12.01 09:23
|t/p
|209
|0.10
|2.1837
|2.1330
|2.1837
|0.55
|393.19
|645
|2004.12.01 09:24
|buy
|210
|0.10
|2.1843
|0.0000
|0.0000
|646
|2004.12.01 09:24
|modify
|210
|0.10
|2.1843
|2.1343
|2.1850
|647
|2004.12.01 09:40
|t/p
|210
|0.10
|2.1850
|2.1343
|2.1850
|0.55
|393.74
|648
|2004.12.01 09:41
|buy
|211
|0.10
|2.1859
|0.0000
|0.0000
|649
|2004.12.01 09:41
|modify
|211
|0.10
|2.1859
|2.1359
|2.1866
|650
|2004.12.01 09:50
|t/p
|211
|0.10
|2.1866
|2.1359
|2.1866
|0.55
|394.29
|651
|2004.12.01 09:51
|buy
|212
|0.10
|2.1879
|0.0000
|0.0000
|652
|2004.12.01 09:51
|modify
|212
|0.10
|2.1879
|2.1379
|2.1886
|653
|2004.12.01 10:25
|t/p
|212
|0.10
|2.1886
|2.1379
|2.1886
|0.55
|394.84
|654
|2004.12.01 10:26
|buy
|213
|0.10
|2.1898
|0.0000
|0.0000
|655
|2004.12.01 10:26
|modify
|213
|0.10
|2.1898
|2.1398
|2.1905
|656
|2004.12.01 10:30
|t/p
|213
|0.10
|2.1905
|2.1398
|2.1905
|0.55
|395.39
|657
|2004.12.01 10:31
|buy
|214
|0.10
|2.1911
|0.0000
|0.0000
|658
|2004.12.01 10:31
|modify
|214
|0.10
|2.1911
|2.1411
|2.1918
|659
|2004.12.01 10:33
|t/p
|214
|0.10
|2.1918
|2.1411
|2.1918
|0.55
|395.94
|660
|2004.12.01 10:34
|buy
|215
|0.10
|2.1920
|0.0000
|0.0000
|661
|2004.12.01 10:34
|modify
|215
|0.10
|2.1920
|2.1420
|2.1927
|662
|2004.12.01 12:26
|t/p
|215
|0.10
|2.1927
|2.1420
|2.1927
|0.55
|396.49
|663
|2004.12.01 12:27
|buy
|216
|0.10
|2.1932
|0.0000
|0.0000
|664
|2004.12.01 12:27
|modify
|216
|0.10
|2.1932
|2.1432
|2.1939
|665
|2004.12.01 12:39
|t/p
|216
|0.10
|2.1939
|2.1432
|2.1939
|0.55
|397.04
|666
|2004.12.01 12:40
|buy
|217
|0.10
|2.1957
|0.0000
|0.0000
|667
|2004.12.01 12:40
|modify
|217
|0.10
|2.1957
|2.1457
|2.1964
|668
|2004.12.01 12:55
|t/p
|217
|0.10
|2.1964
|2.1457
|2.1964
|0.55
|397.59
|669
|2004.12.01 12:56
|sell
|218
|0.10
|2.1958
|0.0000
|0.0000
|670
|2004.12.01 12:56
|modify
|218
|0.10
|2.1958
|2.2458
|2.1951
|671
|2004.12.01 12:57
|sell
|219
|0.50
|2.1955
|0.0000
|0.0000
|672
|2004.12.01 12:57
|modify
|219
|0.50
|2.1955
|2.2456
|2.1949
|673
|2004.12.01 12:57
|modify
|218
|0.10
|2.1958
|2.2456
|2.1949
|674
|2004.12.01 16:54
|sell
|220
|2.50
|2.2041
|0.0000
|0.0000
|675
|2004.12.01 16:54
|modify
|220
|2.50
|2.2041
|2.2524
|2.2017
|676
|2004.12.01 16:54
|modify
|219
|0.50
|2.1955
|2.2524
|2.2017
|677
|2004.12.01 16:54
|modify
|218
|0.10
|2.1958
|2.2524
|2.2017
|678
|2004.12.02 01:33
|t/p
|218
|0.10
|2.2017
|2.2524
|2.2017
|-5.24
|392.35
|679
|2004.12.02 01:33
|t/p
|219
|0.50
|2.2017
|2.2524
|2.2017
|-27.37
|364.98
|680
|2004.12.02 01:33
|t/p
|220
|2.50
|2.2017
|2.2524
|2.2017
|32.51
|397.49
|681
|2004.12.02 01:34
|sell
|221
|0.10
|2.2007
|0.0000
|0.0000
|682
|2004.12.02 01:34
|modify
|221
|0.10
|2.2007
|2.2507
|2.2000
|683
|2004.12.02 11:01
|sell
|222
|0.50
|2.2127
|0.0000
|0.0000
|684
|2004.12.02 11:01
|modify
|222
|0.50
|2.2127
|2.2607
|2.2100
|685
|2004.12.02 11:01
|modify
|221
|0.10
|2.2007
|2.2607
|2.2100
|686
|2004.12.02 11:10
|t/p
|221
|0.10
|2.2100
|2.2607
|2.2100
|-7.33
|390.16
|687
|2004.12.02 11:10
|t/p
|222
|0.50
|2.2100
|2.2607
|2.2100
|10.64
|400.80
|688
|2004.12.02 11:11
|sell
|223
|0.10
|2.2085
|0.0000
|0.0000
|689
|2004.12.02 11:11
|modify
|223
|0.10
|2.2085
|2.2585
|2.2078
|690
|2004.12.03 14:30
|t/p
|223
|0.10
|2.2078
|2.2585
|2.2078
|0.35
|401.15
|691
|2004.12.03 14:31
|sell
|224
|0.10
|2.2064
|0.0000
|0.0000
|692
|2004.12.03 14:31
|modify
|224
|0.10
|2.2064
|2.2564
|2.2057
|693
|2004.12.03 17:46
|t/p
|224
|0.10
|2.2057
|2.2564
|2.2057
|0.55
|401.70
|694
|2004.12.03 17:47
|sell
|225
|0.10
|2.2047
|0.0000
|0.0000
|695
|2004.12.03 17:47
|modify
|225
|0.10
|2.2047
|2.2547
|2.2040
|696
|2004.12.03 18:56
|t/p
|225
|0.10
|2.2040
|2.2547
|2.2040
|0.55
|402.25
|697
|2004.12.03 18:57
|buy
|226
|0.10
|2.2047
|0.0000
|0.0000
|698
|2004.12.03 18:57
|modify
|226
|0.10
|2.2047
|2.1547
|2.2054
|699
|2004.12.06 09:47
|t/p
|226
|0.10
|2.2054
|2.1547
|2.2054
|0.71
|402.96
|700
|2004.12.06 09:48
|buy
|227
|0.10
|2.2075
|0.0000
|0.0000
|701
|2004.12.06 09:48
|modify
|227
|0.10
|2.2075
|2.1575
|2.2082
|702
|2004.12.06 10:11
|t/p
|227
|0.10
|2.2082
|2.1575
|2.2082
|0.55
|403.51
|703
|2004.12.06 10:12
|buy
|228
|0.10
|2.2097
|0.0000
|0.0000
|704
|2004.12.06 10:12
|modify
|228
|0.10
|2.2097
|2.1597
|2.2104
|705
|2004.12.06 16:06
|t/p
|228
|0.10
|2.2104
|2.1597
|2.2104
|0.55
|404.06
|706
|2004.12.06 16:07
|buy
|229
|0.10
|2.2112
|0.0000
|0.0000
|707
|2004.12.06 16:07
|modify
|229
|0.10
|2.2112
|2.1612
|2.2119
|708
|2004.12.06 16:23
|t/p
|229
|0.10
|2.2119
|2.1612
|2.2119
|0.55
|404.61
|709
|2004.12.06 16:24
|buy
|230
|0.10
|2.2125
|0.0000
|0.0000
|710
|2004.12.06 16:24
|modify
|230
|0.10
|2.2125
|2.1625
|2.2132
|711
|2004.12.06 20:38
|t/p
|230
|0.10
|2.2132
|2.1625
|2.2132
|0.55
|405.16
|712
|2004.12.06 20:39
|buy
|231
|0.10
|2.2142
|0.0000
|0.0000
|713
|2004.12.06 20:39
|modify
|231
|0.10
|2.2142
|2.1642
|2.2149
|714
|2004.12.06 21:31
|t/p
|231
|0.10
|2.2149
|2.1642
|2.2149
|0.55
|405.71
|715
|2004.12.06 21:32
|buy
|232
|0.10
|2.2165
|0.0000
|0.0000
|716
|2004.12.06 21:32
|modify
|232
|0.10
|2.2165
|2.1665
|2.2172
|717
|2004.12.07 12:39
|t/p
|232
|0.10
|2.2172
|2.1665
|2.2172
|0.71
|406.42
|718
|2004.12.07 12:40
|sell
|233
|0.10
|2.2166
|0.0000
|0.0000
|719
|2004.12.07 12:40
|modify
|233
|0.10
|2.2166
|2.2666
|2.2159
|720
|2004.12.07 12:41
|sell
|234
|0.50
|2.2166
|0.0000
|0.0000
|721
|2004.12.07 12:41
|modify
|234
|0.50
|2.2166
|2.2666
|2.2159
|722
|2004.12.07 13:03
|t/p
|233
|0.10
|2.2159
|2.2666
|2.2159
|0.55
|406.97
|723
|2004.12.07 13:03
|t/p
|234
|0.50
|2.2159
|2.2666
|2.2159
|2.75
|409.72
|724
|2004.12.07 13:04
|sell
|235
|0.10
|2.2146
|0.0000
|0.0000
|725
|2004.12.07 13:04
|modify
|235
|0.10
|2.2146
|2.2646
|2.2139
|726
|2004.12.07 14:19
|t/p
|235
|0.10
|2.2139
|2.2646
|2.2139
|0.55
|410.27
|727
|2004.12.07 14:20
|sell
|236
|0.10
|2.2126
|0.0000
|0.0000
|728
|2004.12.07 14:20
|modify
|236
|0.10
|2.2126
|2.2626
|2.2119
|729
|2004.12.07 16:23
|t/p
|236
|0.10
|2.2119
|2.2626
|2.2119
|0.55
|410.82
|730
|2004.12.07 16:24
|sell
|237
|0.10
|2.2109
|0.0000
|0.0000
|731
|2004.12.07 16:24
|modify
|237
|0.10
|2.2109
|2.2609
|2.2102
|732
|2004.12.08 05:49
|sell
|238
|0.50
|2.2255
|0.0000
|0.0000
|733
|2004.12.08 05:49
|modify
|238
|0.50
|2.2255
|2.2731
|2.2224
|734
|2004.12.08 05:49
|modify
|237
|0.10
|2.2109
|2.2731
|2.2224
|735
|2004.12.08 06:13
|t/p
|237
|0.10
|2.2224
|2.2731
|2.2224
|-9.25
|401.58
|736
|2004.12.08 06:13
|t/p
|238
|0.50
|2.2224
|2.2731
|2.2224
|12.21
|413.79
|737
|2004.12.08 06:14
|sell
|239
|0.10
|2.2210
|0.0000
|0.0000
|738
|2004.12.08 06:14
|modify
|239
|0.10
|2.2210
|2.2710
|2.2203
|739
|2004.12.08 07:24
|t/p
|239
|0.10
|2.2203
|2.2710
|2.2203
|0.55
|414.34
|740
|2004.12.08 07:25
|sell
|240
|0.10
|2.2196
|0.0000
|0.0000
|741
|2004.12.08 07:25
|modify
|240
|0.10
|2.2196
|2.2696
|2.2189
|742
|2004.12.08 07:25
|t/p
|240
|0.10
|2.2189
|2.2696
|2.2189
|0.55
|414.89
|743
|2004.12.08 07:26
|sell
|241
|0.10
|2.2164
|0.0000
|0.0000
|744
|2004.12.08 07:26
|modify
|241
|0.10
|2.2164
|2.2664
|2.2157
|745
|2004.12.09 08:33
|t/p
|241
|0.10
|2.2157
|2.2664
|2.2157
|-0.04
|414.85
|746
|2004.12.09 08:34
|sell
|242
|0.10
|2.2146
|0.0000
|0.0000
|747
|2004.12.09 08:34
|modify
|242
|0.10
|2.2146
|2.2646
|2.2139
|748
|2004.12.09 08:53
|t/p
|242
|0.10
|2.2139
|2.2646
|2.2139
|0.55
|415.40
|749
|2004.12.09 08:54
|sell
|243
|0.10
|2.2127
|0.0000
|0.0000
|750
|2004.12.09 08:54
|modify
|243
|0.10
|2.2127
|2.2627
|2.2120
|751
|2004.12.09 09:17
|t/p
|243
|0.10
|2.2120
|2.2627
|2.2120
|0.56
|415.96
|752
|2004.12.09 09:18
|sell
|244
|0.10
|2.2109
|0.0000
|0.0000
|753
|2004.12.09 09:18
|modify
|244
|0.10
|2.2109
|2.2609
|2.2102
|754
|2004.12.09 10:52
|t/p
|244
|0.10
|2.2102
|2.2609
|2.2102
|0.55
|416.51
|755
|2004.12.09 10:53
|sell
|245
|0.10
|2.2090
|0.0000
|0.0000
|756
|2004.12.09 10:53
|modify
|245
|0.10
|2.2090
|2.2590
|2.2083
|757
|2004.12.16 13:08
|sell
|246
|0.50
|2.2342
|0.0000
|0.0000
|758
|2004.12.16 13:08
|modify
|246
|0.50
|2.2342
|2.2800
|2.2293
|759
|2004.12.16 13:08
|modify
|245
|0.10
|2.2090
|2.2800
|2.2293
|760
|2004.12.16 14:30
|t/p
|245
|0.10
|2.2293
|2.2800
|2.2293
|-17.37
|399.14
|761
|2004.12.16 14:30
|t/p
|246
|0.50
|2.2293
|2.2800
|2.2293
|19.29
|418.43
|762
|2004.12.16 14:31
|buy
|247
|0.10
|2.2325
|0.0000
|0.0000
|763
|2004.12.16 14:31
|modify
|247
|0.10
|2.2325
|2.1825
|2.2332
|764
|2004.12.16 14:32
|t/p
|247
|0.10
|2.2332
|2.1825
|2.2332
|0.55
|418.98
|765
|2004.12.16 14:33
|buy
|248
|0.10
|2.2337
|0.0000
|0.0000
|766
|2004.12.16 14:33
|modify
|248
|0.10
|2.2337
|2.1837
|2.2344
|767
|2004.12.16 14:45
|t/p
|248
|0.10
|2.2344
|2.1837
|2.2344
|0.55
|419.53
|768
|2004.12.16 14:46
|buy
|249
|0.10
|2.2352
|0.0000
|0.0000
|769
|2004.12.16 14:46
|modify
|249
|0.10
|2.2352
|2.1852
|2.2359
|770
|2004.12.16 15:12
|t/p
|249
|0.10
|2.2359
|2.1852
|2.2359
|0.55
|420.08
|771
|2004.12.16 15:13
|sell
|250
|0.10
|2.2350
|0.0000
|0.0000
|772
|2004.12.16 15:13
|modify
|250
|0.10
|2.2350
|2.2850
|2.2343
|773
|2004.12.16 15:14
|sell
|251
|0.50
|2.2342
|0.0000
|0.0000
|774
|2004.12.16 15:14
|modify
|251
|0.50
|2.2342
|2.2843
|2.2336
|775
|2004.12.16 15:14
|modify
|250
|0.10
|2.2350
|2.2843
|2.2336
|776
|2004.12.16 16:44
|t/p
|250
|0.10
|2.2336
|2.2843
|2.2336
|1.10
|421.18
|777
|2004.12.16 16:44
|t/p
|251
|0.50
|2.2336
|2.2843
|2.2336
|2.36
|423.54
|778
|2004.12.16 16:45
|sell
|252
|0.10
|2.2324
|0.0000
|0.0000
|779
|2004.12.16 16:45
|modify
|252
|0.10
|2.2324
|2.2824
|2.2317
|780
|2004.12.17 15:13
|sell
|253
|0.50
|2.2427
|0.0000
|0.0000
|781
|2004.12.17 15:13
|modify
|253
|0.50
|2.2427
|2.2910
|2.2403
|782
|2004.12.17 15:13
|modify
|252
|0.10
|2.2324
|2.2910
|2.2403
|783
|2004.12.17 15:58
|t/p
|252
|0.10
|2.2403
|2.2910
|2.2403
|-6.42
|417.12
|784
|2004.12.17 15:58
|t/p
|253
|0.50
|2.2403
|2.2910
|2.2403
|9.45
|426.57
|785
|2004.12.17 15:59
|sell
|254
|0.10
|2.2392
|0.0000
|0.0000
|786
|2004.12.17 15:59
|modify
|254
|0.10
|2.2392
|2.2892
|2.2385
|787
|2004.12.17 16:05
|t/p
|254
|0.10
|2.2385
|2.2892
|2.2385
|0.56
|427.13
|788
|2004.12.17 16:06
|sell
|255
|0.10
|2.2373
|0.0000
|0.0000
|789
|2004.12.17 16:06
|modify
|255
|0.10
|2.2373
|2.2873
|2.2366
|790
|2004.12.20 11:35
|t/p
|255
|0.10
|2.2366
|2.2873
|2.2366
|0.35
|427.49
|791
|2004.12.20 11:36
|sell
|256
|0.10
|2.2352
|0.0000
|0.0000
|792
|2004.12.20 11:36
|modify
|256
|0.10
|2.2352
|2.2852
|2.2345
|793
|2004.12.20 12:24
|t/p
|256
|0.10
|2.2345
|2.2852
|2.2345
|0.56
|428.05
|794
|2004.12.20 12:25
|sell
|257
|0.10
|2.2336
|0.0000
|0.0000
|795
|2004.12.20 12:25
|modify
|257
|0.10
|2.2336
|2.2836
|2.2329
|796
|2004.12.20 12:36
|t/p
|257
|0.10
|2.2329
|2.2836
|2.2329
|0.56
|428.61
|797
|2004.12.20 12:37
|buy
|258
|0.10
|2.2340
|0.0000
|0.0000
|798
|2004.12.20 12:37
|modify
|258
|0.10
|2.2340
|2.1840
|2.2347
|799
|2004.12.20 12:41
|t/p
|258
|0.10
|2.2347
|2.1840
|2.2347
|0.55
|429.16
|800
|2004.12.20 12:42
|buy
|259
|0.10
|2.2358
|0.0000
|0.0000
|801
|2004.12.20 12:42
|modify
|259
|0.10
|2.2358
|2.1858
|2.2365
|802
|2004.12.20 13:23
|t/p
|259
|0.10
|2.2365
|2.1858
|2.2365
|0.55
|429.71
|803
|2004.12.20 13:24
|buy
|260
|0.10
|2.2373
|0.0000
|0.0000
|804
|2004.12.20 13:24
|modify
|260
|0.10
|2.2373
|2.1873
|2.2380
|805
|2004.12.20 13:46
|t/p
|260
|0.10
|2.2380
|2.1873
|2.2380
|0.55
|430.26
|806
|2004.12.20 13:47
|buy
|261
|0.10
|2.2393
|0.0000
|0.0000
|807
|2004.12.20 13:47
|modify
|261
|0.10
|2.2393
|2.1893
|2.2400
|808
|2004.12.28 17:25
|s/l
|261
|0.10
|2.1893
|2.1893
|2.2400
|-38.12
|392.14
|809
|2004.12.28 17:26
|sell
|262
|0.10
|2.1894
|0.0000
|0.0000
|810
|2004.12.28 17:26
|modify
|262
|0.10
|2.1894
|2.2394
|2.1887
|811
|2004.12.28 17:27
|sell
|263
|0.50
|2.1896
|0.0000
|0.0000
|812
|2004.12.28 17:27
|modify
|263
|0.50
|2.1896
|2.2396
|2.1889
|813
|2004.12.28 17:27
|modify
|262
|0.10
|2.1894
|2.2396
|2.1889
|814
|2004.12.28 18:58
|t/p
|262
|0.10
|2.1889
|2.2396
|2.1889
|0.39
|392.53
|815
|2004.12.28 18:58
|t/p
|263
|0.50
|2.1889
|2.2396
|2.1889
|2.76
|395.29
|816
|2004.12.28 18:59
|sell
|264
|0.10
|2.1879
|0.0000
|0.0000
|817
|2004.12.28 18:59
|modify
|264
|0.10
|2.1879
|2.2379
|2.1872
|818
|2004.12.28 21:43
|t/p
|264
|0.10
|2.1872
|2.2379
|2.1872
|0.55
|395.84
|819
|2004.12.28 21:44
|sell
|265
|0.10
|2.1861
|0.0000
|0.0000
|820
|2004.12.28 21:44
|modify
|265
|0.10
|2.1861
|2.2361
|2.1854
|821
|2004.12.29 07:49
|t/p
|265
|0.10
|2.1854
|2.2361
|2.1854
|0.36
|396.20
|822
|2004.12.29 07:50
|sell
|266
|0.10
|2.1846
|0.0000
|0.0000
|823
|2004.12.29 07:50
|modify
|266
|0.10
|2.1846
|2.2346
|2.1839
|824
|2004.12.29 09:32
|t/p
|266
|0.10
|2.1839
|2.2346
|2.1839
|0.55
|396.75
|825
|2004.12.29 09:33
|buy
|267
|0.10
|2.1841
|0.0000
|0.0000
|826
|2004.12.29 09:33
|modify
|267
|0.10
|2.1841
|2.1341
|2.1848
|827
|2004.12.29 09:47
|t/p
|267
|0.10
|2.1848
|2.1341
|2.1848
|0.55
|397.30
|828
|2004.12.29 09:48
|sell
|268
|0.10
|2.1839
|0.0000
|0.0000
|829
|2004.12.29 09:48
|modify
|268
|0.10
|2.1839
|2.2339
|2.1832
|830
|2004.12.29 09:49
|sell
|269
|0.50
|2.1844
|0.0000
|0.0000
|831
|2004.12.29 09:49
|modify
|269
|0.50
|2.1844
|2.2343
|2.1836
|832
|2004.12.29 09:49
|modify
|268
|0.10
|2.1839
|2.2343
|2.1836
|833
|2004.12.29 10:57
|t/p
|268
|0.10
|2.1836
|2.2343
|2.1836
|0.23
|397.53
|834
|2004.12.29 10:57
|t/p
|269
|0.50
|2.1836
|2.2343
|2.1836
|3.15
|400.68
|835
|2004.12.29 10:58
|sell
|270
|0.10
|2.1822
|0.0000
|0.0000
|836
|2004.12.29 10:58
|modify
|270
|0.10
|2.1822
|2.2322
|2.1815
|837
|2004.12.29 12:23
|t/p
|270
|0.10
|2.1815
|2.2322
|2.1815
|0.55
|401.23
|838
|2004.12.29 12:24
|sell
|271
|0.10
|2.1804
|0.0000
|0.0000
|839
|2004.12.29 12:24
|modify
|271
|0.10
|2.1804
|2.2304
|2.1797
|840
|2004.12.29 12:33
|t/p
|271
|0.10
|2.1797
|2.2304
|2.1797
|0.56
|401.79
|841
|2004.12.29 12:34
|sell
|272
|0.10
|2.1781
|0.0000
|0.0000
|842
|2004.12.29 12:34
|modify
|272
|0.10
|2.1781
|2.2281
|2.1774
|843
|2004.12.29 13:19
|t/p
|272
|0.10
|2.1774
|2.2281
|2.1774
|0.55
|402.34
|844
|2004.12.29 13:20
|sell
|273
|0.10
|2.1760
|0.0000
|0.0000
|845
|2004.12.29 13:20
|modify
|273
|0.10
|2.1760
|2.2260
|2.1753
|846
|2004.12.29 15:19
|t/p
|273
|0.10
|2.1753
|2.2260
|2.1753
|0.55
|402.89
|847
|2004.12.29 15:20
|sell
|274
|0.10
|2.1741
|0.0000
|0.0000
|848
|2004.12.29 15:20
|modify
|274
|0.10
|2.1741
|2.2241
|2.1734
|849
|2004.12.29 15:45
|t/p
|274
|0.10
|2.1734
|2.2241
|2.1734
|0.55
|403.44
|850
|2004.12.29 15:46
|sell
|275
|0.10
|2.1720
|0.0000
|0.0000
|851
|2004.12.29 15:46
|modify
|275
|0.10
|2.1720
|2.2220
|2.1713
|852
|2005.01.03 04:49
|sell
|276
|0.50
|2.1934
|0.0000
|0.0000
|853
|2005.01.03 04:49
|modify
|276
|0.50
|2.1934
|2.2398
|2.1891
|854
|2005.01.03 04:49
|modify
|275
|0.10
|2.1720
|2.2398
|2.1891
|855
|2005.01.03 07:47
|t/p
|275
|0.10
|2.1891
|2.2398
|2.1891
|-14.45
|388.99
|856
|2005.01.03 07:47
|t/p
|276
|0.50
|2.1891
|2.2398
|2.1891
|16.93
|405.92
|857
|2005.01.03 07:48
|buy
|277
|0.10
|2.1898
|0.0000
|0.0000
|858
|2005.01.03 07:48
|modify
|277
|0.10
|2.1898
|2.1398
|2.1905
|859
|2005.01.04 09:37
|t/p
|277
|0.10
|2.1905
|2.1398
|2.1905
|0.71
|406.62
|860
|2005.01.04 09:38
|buy
|278
|0.10
|2.1914
|0.0000
|0.0000
|861
|2005.01.04 09:38
|modify
|278
|0.10
|2.1914
|2.1414
|2.1921
|862
|2005.01.04 10:29
|t/p
|278
|0.10
|2.1921
|2.1414
|2.1921
|0.55
|407.17
|863
|2005.01.04 10:30
|buy
|279
|0.10
|2.1929
|0.0000
|0.0000
|864
|2005.01.04 10:30
|modify
|279
|0.10
|2.1929
|2.1429
|2.1936
|865
|2005.01.04 10:58
|t/p
|279
|0.10
|2.1936
|2.1429
|2.1936
|0.55
|407.72
|866
|2005.01.04 10:59
|buy
|280
|0.10
|2.1943
|0.0000
|0.0000
|867
|2005.01.04 10:59
|modify
|280
|0.10
|2.1943
|2.1443
|2.1950
|868
|2005.01.04 14:52
|t/p
|280
|0.10
|2.1950
|2.1443
|2.1950
|0.55
|408.27
|869
|2005.01.04 14:53
|buy
|281
|0.10
|2.1961
|0.0000
|0.0000
|870
|2005.01.04 14:53
|modify
|281
|0.10
|2.1961
|2.1461
|2.1968
|871
|2005.01.04 16:22
|t/p
|281
|0.10
|2.1968
|2.1461
|2.1968
|0.55
|408.82
|872
|2005.01.04 16:23
|buy
|282
|0.10
|2.1977
|0.0000
|0.0000
|873
|2005.01.04 16:23
|modify
|282
|0.10
|2.1977
|2.1477
|2.1984
|874
|2005.01.04 16:26
|t/p
|282
|0.10
|2.1984
|2.1477
|2.1984
|0.55
|409.37
|875
|2005.01.04 16:27
|buy
|283
|0.10
|2.1999
|0.0000
|0.0000
|876
|2005.01.04 16:27
|modify
|283
|0.10
|2.1999
|2.1499
|2.2006
|877
|2005.01.04 20:36
|t/p
|283
|0.10
|2.2006
|2.1499
|2.2006
|0.55
|409.92
|878
|2005.01.04 20:37
|buy
|284
|0.10
|2.2015
|0.0000
|0.0000
|879
|2005.01.04 20:37
|modify
|284
|0.10
|2.2015
|2.1515
|2.2022
|880
|2005.01.05 02:59
|t/p
|284
|0.10
|2.2022
|2.1515
|2.2022
|0.71
|410.63
|881
|2005.01.05 03:00
|buy
|285
|0.10
|2.2033
|0.0000
|0.0000
|882
|2005.01.05 03:00
|modify
|285
|0.10
|2.2033
|2.1533
|2.2040
|883
|2005.01.05 12:32
|t/p
|285
|0.10
|2.2040
|2.1533
|2.2040
|0.55
|411.18
|884
|2005.01.05 12:33
|sell
|286
|0.10
|2.2035
|0.0000
|0.0000
|885
|2005.01.05 12:33
|modify
|286
|0.10
|2.2035
|2.2535
|2.2028
|886
|2005.01.05 12:34
|sell
|287
|0.50
|2.2032
|0.0000
|0.0000
|887
|2005.01.05 12:34
|modify
|287
|0.50
|2.2032
|2.2532
|2.2025
|888
|2005.01.05 12:34
|modify
|286
|0.10
|2.2035
|2.2532
|2.2025
|889
|2005.01.05 12:46
|t/p
|286
|0.10
|2.2025
|2.2532
|2.2025
|0.79
|411.97
|890
|2005.01.05 12:46
|t/p
|287
|0.50
|2.2025
|2.2532
|2.2025
|2.75
|414.72
|891
|2005.01.05 12:46
|sell
|288
|0.10
|2.2014
|0.0000
|0.0000
|892
|2005.01.05 12:46
|modify
|288
|0.10
|2.2014
|2.2514
|2.2007
|893
|2005.01.05 13:17
|t/p
|288
|0.10
|2.2007
|2.2514
|2.2007
|0.56
|415.28
|894
|2005.01.05 13:18
|sell
|289
|0.10
|2.1996
|0.0000
|0.0000
|895
|2005.01.05 13:18
|modify
|289
|0.10
|2.1996
|2.2496
|2.1989
|896
|2005.01.06 17:28
|t/p
|289
|0.10
|2.1989
|2.2496
|2.1989
|-0.04
|415.24
|897
|2005.01.06 17:29
|buy
|290
|0.10
|2.1992
|0.0000
|0.0000
|898
|2005.01.06 17:29
|modify
|290
|0.10
|2.1992
|2.1492
|2.1999
|899
|2005.01.06 17:42
|t/p
|290
|0.10
|2.1999
|2.1492
|2.1999
|0.55
|415.79
|900
|2005.01.06 17:43
|buy
|291
|0.10
|2.2005
|0.0000
|0.0000
|901
|2005.01.06 17:43
|modify
|291
|0.10
|2.2005
|2.1505
|2.2012
|902
|2005.01.06 18:16
|t/p
|291
|0.10
|2.2012
|2.1505
|2.2012
|0.55
|416.34
|903
|2005.01.06 18:17
|buy
|292
|0.10
|2.2024
|0.0000
|0.0000
|904
|2005.01.06 18:17
|modify
|292
|0.10
|2.2024
|2.1524
|2.2031
|905
|2005.01.06 18:39
|t/p
|292
|0.10
|2.2031
|2.1524
|2.2031
|0.55
|416.89
|906
|2005.01.06 18:40
|sell
|293
|0.10
|2.2023
|0.0000
|0.0000
|907
|2005.01.06 18:40
|modify
|293
|0.10
|2.2023
|2.2523
|2.2016
|908
|2005.01.06 18:41
|sell
|294
|0.50
|2.2018
|0.0000
|0.0000
|909
|2005.01.06 18:41
|modify
|294
|0.50
|2.2018
|2.2519
|2.2012
|910
|2005.01.06 18:41
|modify
|293
|0.10
|2.2023
|2.2519
|2.2012
|911
|2005.01.06 18:51
|t/p
|293
|0.10
|2.2012
|2.2519
|2.2012
|0.86
|417.75
|912
|2005.01.06 18:51
|t/p
|294
|0.50
|2.2012
|2.2519
|2.2012
|2.36
|420.11
|913
|2005.01.06 18:52
|sell
|295
|0.10
|2.2002
|0.0000
|0.0000
|914
|2005.01.06 18:52
|modify
|295
|0.10
|2.2002
|2.2502
|2.1995
|915
|2005.01.06 19:50
|t/p
|295
|0.10
|2.1995
|2.2502
|2.1995
|0.55
|420.66
|916
|2005.01.06 19:51
|sell
|296
|0.10
|2.1985
|0.0000
|0.0000
|917
|2005.01.06 19:51
|modify
|296
|0.10
|2.1985
|2.2485
|2.1978
|918
|2005.01.07 16:05
|sell
|297
|0.50
|2.2104
|0.0000
|0.0000
|919
|2005.01.07 16:05
|modify
|297
|0.50
|2.2104
|2.2584
|2.2077
|920
|2005.01.07 16:05
|modify
|296
|0.10
|2.1985
|2.2584
|2.2077
|921
|2005.01.07 16:42
|sell
|298
|2.50
|2.2196
|0.0000
|0.0000
|922
|2005.01.07 16:42
|modify
|298
|2.50
|2.2196
|2.2674
|2.2167
|923
|2005.01.07 16:42
|modify
|297
|0.50
|2.2104
|2.2674
|2.2167
|924
|2005.01.07 16:42
|modify
|296
|0.10
|2.1985
|2.2674
|2.2167
|925
|2005.01.07 16:58
|t/p
|296
|0.10
|2.2167
|2.2674
|2.2167
|-14.54
|406.13
|926
|2005.01.07 16:58
|t/p
|297
|0.50
|2.2167
|2.2674
|2.2167
|-24.81
|381.32
|927
|2005.01.07 16:58
|t/p
|298
|2.50
|2.2167
|2.2674
|2.2167
|57.10
|438.42
|928
|2005.01.07 16:59
|sell
|299
|0.10
|2.2166
|0.0000
|0.0000
|929
|2005.01.07 16:59
|modify
|299
|0.10
|2.2166
|2.2666
|2.2159
|930
|2005.01.07 17:50
|t/p
|299
|0.10
|2.2159
|2.2666
|2.2159
|0.55
|438.97
|931
|2005.01.07 17:51
|sell
|300
|0.10
|2.2153
|0.0000
|0.0000
|932
|2005.01.07 17:51
|modify
|300
|0.10
|2.2153
|2.2653
|2.2146
|933
|2005.01.07 21:33
|t/p
|300
|0.10
|2.2146
|2.2653
|2.2146
|0.55
|439.52
|934
|2005.01.07 21:34
|sell
|301
|0.10
|2.2135
|0.0000
|0.0000
|935
|2005.01.07 21:34
|modify
|301
|0.10
|2.2135
|2.2635
|2.2128
|936
|2005.01.10 10:35
|t/p
|301
|0.10
|2.2128
|2.2635
|2.2128
|0.36
|439.88
|937
|2005.01.10 10:36
|sell
|302
|0.10
|2.2117
|0.0000
|0.0000
|938
|2005.01.10 10:36
|modify
|302
|0.10
|2.2117
|2.2617
|2.2110
|939
|2005.01.10 17:23
|t/p
|302
|0.10
|2.2110
|2.2617
|2.2110
|0.55
|440.43
|940
|2005.01.10 17:24
|sell
|303
|0.10
|2.2093
|0.0000
|0.0000
|941
|2005.01.10 17:24
|modify
|303
|0.10
|2.2093
|2.2593
|2.2086
|942
|2005.01.11 10:35
|t/p
|303
|0.10
|2.2086
|2.2593
|2.2086
|0.35
|440.78
|943
|2005.01.11 10:36
|sell
|304
|0.10
|2.2069
|0.0000
|0.0000
|944
|2005.01.11 10:36
|modify
|304
|0.10
|2.2069
|2.2569
|2.2062
|945
|2005.01.11 11:07
|t/p
|304
|0.10
|2.2062
|2.2569
|2.2062
|0.55
|441.33
|946
|2005.01.11 11:08
|sell
|305
|0.10
|2.2050
|0.0000
|0.0000
|947
|2005.01.11 11:08
|modify
|305
|0.10
|2.2050
|2.2550
|2.2043
|948
|2005.01.12 15:57
|t/p
|305
|0.10
|2.2043
|2.2550
|2.2043
|0.35
|441.69
|949
|2005.01.12 15:58
|sell
|306
|0.10
|2.2023
|0.0000
|0.0000
|950
|2005.01.12 15:58
|modify
|306
|0.10
|2.2023
|2.2523
|2.2016
|951
|2005.01.12 16:00
|t/p
|306
|0.10
|2.2016
|2.2523
|2.2016
|0.55
|442.24
|952
|2005.01.12 16:01
|sell
|307
|0.10
|2.2008
|0.0000
|0.0000
|953
|2005.01.12 16:01
|modify
|307
|0.10
|2.2008
|2.2508
|2.2001
|954
|2005.01.17 12:20
|t/p
|307
|0.10
|2.2001
|2.2508
|2.2001
|-0.43
|441.81
|955
|2005.01.17 12:21
|sell
|308
|0.10
|2.1995
|0.0000
|0.0000
|956
|2005.01.17 12:21
|modify
|308
|0.10
|2.1995
|2.2495
|2.1988
|957
|2005.01.17 13:52
|t/p
|308
|0.10
|2.1988
|2.2495
|2.1988
|0.55
|442.36
|958
|2005.01.17 13:53
|sell
|309
|0.10
|2.1974
|0.0000
|0.0000
|959
|2005.01.17 13:53
|modify
|309
|0.10
|2.1974
|2.2474
|2.1967
|960
|2005.01.17 15:00
|t/p
|309
|0.10
|2.1967
|2.2474
|2.1967
|0.56
|442.92
|961
|2005.01.17 15:01
|sell
|310
|0.10
|2.1955
|0.0000
|0.0000
|962
|2005.01.17 15:01
|modify
|310
|0.10
|2.1955
|2.2455
|2.1948
|963
|2005.01.17 15:51
|t/p
|310
|0.10
|2.1948
|2.2455
|2.1948
|0.55
|443.47
|964
|2005.01.17 15:52
|sell
|311
|0.10
|2.1936
|0.0000
|0.0000
|965
|2005.01.17 15:52
|modify
|311
|0.10
|2.1936
|2.2436
|2.1929
|966
|2005.01.20 16:59
|sell
|312
|0.50
|2.2286
|0.0000
|0.0000
|967
|2005.01.20 16:59
|modify
|312
|0.50
|2.2286
|2.2728
|2.2221
|968
|2005.01.20 16:59
|modify
|311
|0.10
|2.1936
|2.2728
|2.2221
|969
|2005.01.21 10:30
|t/p
|311
|0.10
|2.2221
|2.2728
|2.2221
|-23.63
|419.84
|970
|2005.01.21 10:30
|t/p
|312
|0.50
|2.2221
|2.2728
|2.2221
|24.62
|444.45
|971
|2005.01.21 10:31
|sell
|313
|0.10
|2.2191
|0.0000
|0.0000
|972
|2005.01.21 10:31
|modify
|313
|0.10
|2.2191
|2.2691
|2.2184
|973
|2005.01.21 10:36
|t/p
|313
|0.10
|2.2184
|2.2691
|2.2184
|0.56
|445.01
|974
|2005.01.21 10:37
|sell
|314
|0.10
|2.2172
|0.0000
|0.0000
|975
|2005.01.21 10:37
|modify
|314
|0.10
|2.2172
|2.2672
|2.2165
|976
|2005.01.21 10:52
|t/p
|314
|0.10
|2.2165
|2.2672
|2.2165
|0.55
|445.56
|977
|2005.01.21 10:53
|sell
|315
|0.10
|2.2149
|0.0000
|0.0000
|978
|2005.01.21 10:53
|modify
|315
|0.10
|2.2149
|2.2649
|2.2142
|979
|2005.01.26 14:14
|sell
|316
|0.50
|2.2374
|0.0000
|0.0000
|980
|2005.01.26 14:14
|modify
|316
|0.50
|2.2374
|2.2836
|2.2329
|981
|2005.01.26 14:14
|modify
|315
|0.10
|2.2149
|2.2836
|2.2329
|982
|2005.01.26 15:06
|t/p
|315
|0.10
|2.2329
|2.2836
|2.2329
|-14.76
|430.80
|983
|2005.01.26 15:06
|t/p
|316
|0.50
|2.2329
|2.2836
|2.2329
|17.72
|448.52
|984
|2005.01.26 15:07
|sell
|317
|0.10
|2.2317
|0.0000
|0.0000
|985
|2005.01.26 15:07
|modify
|317
|0.10
|2.2317
|2.2817
|2.2310
|986
|2005.01.26 15:51
|t/p
|317
|0.10
|2.2310
|2.2817
|2.2310
|0.55
|449.07
|987
|2005.01.26 15:52
|sell
|318
|0.10
|2.2294
|0.0000
|0.0000
|988
|2005.01.26 15:52
|modify
|318
|0.10
|2.2294
|2.2794
|2.2287
|989
|2005.01.26 16:44
|t/p
|318
|0.10
|2.2287
|2.2794
|2.2287
|0.55
|449.62
|990
|2005.01.26 16:45
|sell
|319
|0.10
|2.2267
|0.0000
|0.0000
|991
|2005.01.26 16:45
|modify
|319
|0.10
|2.2267
|2.2767
|2.2260
|992
|2005.01.26 19:00
|t/p
|319
|0.10
|2.2260
|2.2767
|2.2260
|0.55
|450.17
|993
|2005.01.26 19:01
|sell
|320
|0.10
|2.2252
|0.0000
|0.0000
|994
|2005.01.26 19:01
|modify
|320
|0.10
|2.2252
|2.2752
|2.2245
|995
|2005.01.27 07:42
|t/p
|320
|0.10
|2.2245
|2.2752
|2.2245
|-0.04
|450.13
|996
|2005.01.27 07:43
|sell
|321
|0.10
|2.2237
|0.0000
|0.0000
|997
|2005.01.27 07:43
|modify
|321
|0.10
|2.2237
|2.2737
|2.2230
|998
|2005.01.27 08:50
|t/p
|321
|0.10
|2.2230
|2.2737
|2.2230
|0.55
|450.68
|999
|2005.01.27 08:51
|sell
|322
|0.10
|2.2221
|0.0000
|0.0000
|1000
|2005.01.27 08:51
|modify
|322
|0.10
|2.2221
|2.2721
|2.2214
|1001
|2005.01.31 10:51
|sell
|323
|0.50
|2.2460
|0.0000
|0.0000
|1002
|2005.01.31 10:51
|modify
|323
|0.50
|2.2460
|2.2920
|2.2413
|1003
|2005.01.31 10:51
|modify
|322
|0.10
|2.2221
|2.2920
|2.2413
|1004
|2005.01.31 11:52
|t/p
|322
|0.10
|2.2413
|2.2920
|2.2413
|-15.51
|435.17
|1005
|2005.01.31 11:52
|t/p
|323
|0.50
|2.2413
|2.2920
|2.2413
|18.51
|453.68
|1006
|2005.01.31 11:53
|sell
|324
|0.10
|2.2407
|0.0000
|0.0000
|1007
|2005.01.31 11:53
|modify
|324
|0.10
|2.2407
|2.2907
|2.2400
|1008
|2005.01.31 11:59
|t/p
|324
|0.10
|2.2400
|2.2907
|2.2400
|0.55
|454.23
|1009
|2005.01.31 12:00
|sell
|325
|0.10
|2.2391
|0.0000
|0.0000
|1010
|2005.01.31 12:00
|modify
|325
|0.10
|2.2391
|2.2891
|2.2384
|1011
|2005.01.31 12:36
|t/p
|325
|0.10
|2.2384
|2.2891
|2.2384
|0.55
|454.78
|1012
|2005.01.31 12:37
|sell
|326
|0.10
|2.2382
|0.0000
|0.0000
|1013
|2005.01.31 12:37
|modify
|326
|0.10
|2.2382
|2.2882
|2.2375
|1014
|2005.01.31 13:36
|t/p
|326
|0.10
|2.2375
|2.2882
|2.2375
|0.55
|455.33
|1015
|2005.01.31 13:37
|sell
|327
|0.10
|2.2357
|0.0000
|0.0000
|1016
|2005.01.31 13:37
|modify
|327
|0.10
|2.2357
|2.2857
|2.2350
|1017
|2005.01.31 18:16
|t/p
|327
|0.10
|2.2350
|2.2857
|2.2350
|0.55
|455.88
|1018
|2005.01.31 18:17
|buy
|328
|0.10
|2.2355
|0.0000
|0.0000
|1019
|2005.01.31 18:17
|modify
|328
|0.10
|2.2355
|2.1855
|2.2362
|1020
|2005.01.31 19:18
|t/p
|328
|0.10
|2.2362
|2.1855
|2.2362
|0.55
|456.43
|1021
|2005.01.31 19:19
|sell
|329
|0.10
|2.2361
|0.0000
|0.0000
|1022
|2005.01.31 19:19
|modify
|329
|0.10
|2.2361
|2.2861
|2.2354
|1023
|2005.01.31 19:20
|sell
|330
|0.50
|2.2359
|0.0000
|0.0000
|1024
|2005.01.31 19:20
|modify
|330
|0.50
|2.2359
|2.2859
|2.2352
|1025
|2005.01.31 19:20
|modify
|329
|0.10
|2.2361
|2.2859
|2.2352
|1026
|2005.02.01 15:56
|sell
|331
|2.50
|2.2449
|0.0000
|0.0000
|1027
|2005.02.01 15:56
|modify
|331
|2.50
|2.2449
|2.2932
|2.2425
|1028
|2005.02.01 15:56
|modify
|330
|0.50
|2.2359
|2.2932
|2.2425
|1029
|2005.02.01 15:56
|modify
|329
|0.10
|2.2361
|2.2932
|2.2425
|1030
|2005.02.01 19:37
|t/p
|329
|0.10
|2.2425
|2.2932
|2.2425
|-5.25
|451.19
|1031
|2005.02.01 19:37
|t/p
|330
|0.50
|2.2425
|2.2932
|2.2425
|-26.97
|424.21
|1032
|2005.02.01 19:37
|t/p
|331
|2.50
|2.2425
|2.2932
|2.2425
|47.25
|471.46
|1033
|2005.02.01 19:38
|sell
|332
|0.10
|2.2414
|0.0000
|0.0000
|1034
|2005.02.01 19:38
|modify
|332
|0.10
|2.2414
|2.2914
|2.2407
|1035
|2005.02.02 03:49
|t/p
|332
|0.10
|2.2407
|2.2914
|2.2407
|0.35
|471.82
|1036
|2005.02.02 03:50
|sell
|333
|0.10
|2.2400
|0.0000
|0.0000
|1037
|2005.02.02 03:50
|modify
|333
|0.10
|2.2400
|2.2900
|2.2393
|1038
|2005.02.02 05:09
|t/p
|333
|0.10
|2.2393
|2.2900
|2.2393
|0.56
|472.38
|1039
|2005.02.02 05:09
|sell
|334
|0.10
|2.2382
|0.0000
|0.0000
|1040
|2005.02.02 05:09
|modify
|334
|0.10
|2.2382
|2.2882
|2.2375
|1041
|2005.02.02 09:48
|t/p
|334
|0.10
|2.2375
|2.2882
|2.2375
|0.55
|472.93
|1042
|2005.02.02 09:49
|sell
|335
|0.10
|2.2367
|0.0000
|0.0000
|1043
|2005.02.02 09:49
|modify
|335
|0.10
|2.2367
|2.2867
|2.2360
|1044
|2005.02.03 03:01
|sell
|336
|0.50
|2.2534
|0.0000
|0.0000
|1045
|2005.02.03 03:01
|modify
|336
|0.50
|2.2534
|2.3006
|2.2499
|1046
|2005.02.03 03:01
|modify
|335
|0.10
|2.2367
|2.3006
|2.2499
|1047
|2005.02.03 14:50
|sell
|337
|2.50
|2.2621
|0.0000
|0.0000
|1048
|2005.02.03 14:50
|modify
|337
|2.50
|2.2621
|2.3099
|2.2592
|1049
|2005.02.03 14:50
|modify
|336
|0.50
|2.2534
|2.3099
|2.2592
|1050
|2005.02.03 14:50
|modify
|335
|0.10
|2.2367
|2.3099
|2.2592
|1051
|2005.02.03 16:07
|t/p
|335
|0.10
|2.2592
|2.3099
|2.2592
|-18.31
|454.62
|1052
|2005.02.03 16:07
|t/p
|336
|0.50
|2.2592
|2.3099
|2.2592
|-22.84
|431.78
|1053
|2005.02.03 16:07
|t/p
|337
|2.50
|2.2592
|2.3099
|2.2592
|57.10
|488.88
|1054
|2005.02.03 16:07
|sell
|338
|0.10
|2.2576
|0.0000
|0.0000
|1055
|2005.02.03 16:07
|modify
|338
|0.10
|2.2576
|2.3076
|2.2569
|1056
|2005.02.04 17:01
|sell
|339
|0.50
|2.2710
|0.0000
|0.0000
|1057
|2005.02.04 17:01
|modify
|339
|0.50
|2.2710
|2.3188
|2.2681
|1058
|2005.02.04 17:01
|modify
|338
|0.10
|2.2576
|2.3188
|2.2681
|1059
|2005.02.04 19:54
|t/p
|338
|0.10
|2.2681
|2.3188
|2.2681
|-8.47
|480.41
|1060
|2005.02.04 19:54
|t/p
|339
|0.50
|2.2681
|2.3188
|2.2681
|11.42
|491.83
|1061
|2005.02.04 19:55
|sell
|340
|0.10
|2.2671
|0.0000
|0.0000
|1062
|2005.02.04 19:55
|modify
|340
|0.10
|2.2671
|2.3171
|2.2664
|1063
|2005.02.07 11:39
|t/p
|340
|0.10
|2.2664
|2.3171
|2.2664
|0.35
|492.18
|1064
|2005.02.07 11:39
|sell
|341
|0.10
|2.2653
|0.0000
|0.0000
|1065
|2005.02.07 11:39
|modify
|341
|0.10
|2.2653
|2.3153
|2.2646
|1066
|2005.02.08 18:17
|t/p
|341
|0.10
|2.2646
|2.3153
|2.2646
|0.35
|492.54
|1067
|2005.02.08 18:18
|buy
|342
|0.10
|2.2652
|0.0000
|0.0000
|1068
|2005.02.08 18:18
|modify
|342
|0.10
|2.2652
|2.2152
|2.2659
|1069
|2005.02.08 21:37
|t/p
|342
|0.10
|2.2659
|2.2152
|2.2659
|0.55
|493.09
|1070
|2005.02.08 21:38
|buy
|343
|0.10
|2.2667
|0.0000
|0.0000
|1071
|2005.02.08 21:38
|modify
|343
|0.10
|2.2667
|2.2167
|2.2674
|1072
|2005.02.09 05:43
|t/p
|343
|0.10
|2.2674
|2.2167
|2.2674
|0.71
|493.80
|1073
|2005.02.09 05:44
|buy
|344
|0.10
|2.2688
|0.0000
|0.0000
|1074
|2005.02.09 05:44
|modify
|344
|0.10
|2.2688
|2.2188
|2.2695
|1075
|2005.02.09 10:33
|t/p
|344
|0.10
|2.2695
|2.2188
|2.2695
|0.55
|494.35
|1076
|2005.02.09 10:34
|buy
|345
|0.10
|2.2709
|0.0000
|0.0000
|1077
|2005.02.09 10:34
|modify
|345
|0.10
|2.2709
|2.2209
|2.2716
|1078
|2005.02.09 11:00
|t/p
|345
|0.10
|2.2716
|2.2209
|2.2716
|0.55
|494.90
|1079
|2005.02.09 11:01
|sell
|346
|0.10
|2.2709
|0.0000
|0.0000
|1080
|2005.02.09 11:01
|modify
|346
|0.10
|2.2709
|2.3209
|2.2702
|1081
|2005.02.09 11:02
|sell
|347
|0.50
|2.2706
|0.0000
|0.0000
|1082
|2005.02.09 11:02
|modify
|347
|0.50
|2.2706
|2.3206
|2.2699
|1083
|2005.02.09 11:02
|modify
|346
|0.10
|2.2709
|2.3206
|2.2699
|1084
|2005.02.09 11:09
|t/p
|346
|0.10
|2.2699
|2.3206
|2.2699
|0.78
|495.68
|1085
|2005.02.09 11:09
|t/p
|347
|0.50
|2.2699
|2.3206
|2.2699
|2.75
|498.43
|1086
|2005.02.09 11:10
|sell
|348
|0.10
|2.2689
|0.0000
|0.0000
|1087
|2005.02.09 11:10
|modify
|348
|0.10
|2.2689
|2.3189
|2.2682
|1088
|2005.02.09 12:50
|t/p
|348
|0.10
|2.2682
|2.3189
|2.2682
|0.55
|498.98
|1089
|2005.02.09 12:51
|buy
|349
|0.10
|2.2683
|0.0000
|0.0000
|1090
|2005.02.09 12:51
|modify
|349
|0.10
|2.2683
|2.2183
|2.2690
|1091
|2005.02.09 12:57
|t/p
|349
|0.10
|2.2690
|2.2183
|2.2690
|0.55
|499.53
|1092
|2005.02.09 12:58
|buy
|350
|0.10
|2.2697
|0.0000
|0.0000
|1093
|2005.02.09 12:58
|modify
|350
|0.10
|2.2697
|2.2197
|2.2704
|1094
|2005.02.09 14:14
|t/p
|350
|0.10
|2.2704
|2.2197
|2.2704
|0.55
|500.08
|1095
|2005.02.09 14:15
|buy
|351
|0.10
|2.2715
|0.0000
|0.0000
|1096
|2005.02.09 14:15
|modify
|351
|0.10
|2.2715
|2.2215
|2.2722
|1097
|2005.02.09 14:22
|t/p
|351
|0.10
|2.2722
|2.2215
|2.2722
|0.55
|500.63
|1098
|2005.02.09 14:23
|buy
|352
|0.10
|2.2732
|0.0000
|0.0000
|1099
|2005.02.09 14:23
|modify
|352
|0.10
|2.2732
|2.2232
|2.2739
|1100
|2005.02.22 14:19
|s/l
|352
|0.10
|2.2232
|2.2232
|2.2739
|-37.33
|463.30
|1101
|2005.02.22 14:20
|sell
|353
|0.10
|2.2229
|0.0000
|0.0000
|1102
|2005.02.22 14:20
|modify
|353
|0.10
|2.2229
|2.2729
|2.2222
|1103
|2005.02.22 14:21
|sell
|354
|0.50
|2.2229
|0.0000
|0.0000
|1104
|2005.02.22 14:21
|modify
|354
|0.50
|2.2229
|2.2729
|2.2222
|1105
|2005.02.22 14:25
|t/p
|353
|0.10
|2.2222
|2.2729
|2.2222
|0.55
|463.85
|1106
|2005.02.22 14:25
|t/p
|354
|0.50
|2.2222
|2.2729
|2.2222
|2.75
|466.60
|1107
|2005.02.22 14:26
|sell
|355
|0.10
|2.2202
|0.0000
|0.0000
|1108
|2005.02.22 14:26
|modify
|355
|0.10
|2.2202
|2.2702
|2.2195
|1109
|2005.02.22 15:31
|t/p
|355
|0.10
|2.2195
|2.2702
|2.2195
|0.55
|467.15
|1110
|2005.02.22 15:32
|sell
|356
|0.10
|2.2187
|0.0000
|0.0000
|1111
|2005.02.22 15:32
|modify
|356
|0.10
|2.2187
|2.2687
|2.2180
|1112
|2005.02.22 15:54
|t/p
|356
|0.10
|2.2180
|2.2687
|2.2180
|0.55
|467.70
|1113
|2005.02.22 15:54
|sell
|357
|0.10
|2.2169
|0.0000
|0.0000
|1114
|2005.02.22 15:54
|modify
|357
|0.10
|2.2169
|2.2669
|2.2162
|1115
|2005.02.22 19:48
|t/p
|357
|0.10
|2.2162
|2.2669
|2.2162
|0.55
|468.25
|1116
|2005.02.22 19:49
|sell
|358
|0.10
|2.2149
|0.0000
|0.0000
|1117
|2005.02.22 19:49
|modify
|358
|0.10
|2.2149
|2.2649
|2.2142
|1118
|2005.02.22 19:55
|t/p
|358
|0.10
|2.2142
|2.2649
|2.2142
|0.55
|468.80
|1119
|2005.02.22 19:56
|sell
|359
|0.10
|2.2128
|0.0000
|0.0000
|1120
|2005.02.22 19:56
|modify
|359
|0.10
|2.2128
|2.2628
|2.2121
|1121
|2005.02.24 10:14
|t/p
|359
|0.10
|2.2121
|2.2628
|2.2121
|-0.24
|468.56
|1122
|2005.02.24 10:15
|sell
|360
|0.10
|2.2113
|0.0000
|0.0000
|1123
|2005.02.24 10:15
|modify
|360
|0.10
|2.2113
|2.2613
|2.2106
|1124
|2005.02.24 10:15
|t/p
|360
|0.10
|2.2106
|2.2613
|2.2106
|0.55
|469.11
|1125
|2005.02.24 10:16
|sell
|361
|0.10
|2.2100
|0.0000
|0.0000
|1126
|2005.02.24 10:16
|modify
|361
|0.10
|2.2100
|2.2600
|2.2093
|1127
|2005.02.24 10:25
|t/p
|361
|0.10
|2.2093
|2.2600
|2.2093
|0.55
|469.66
|1128
|2005.02.24 10:26
|sell
|362
|0.10
|2.2083
|0.0000
|0.0000
|1129
|2005.02.24 10:26
|modify
|362
|0.10
|2.2083
|2.2583
|2.2076
|1130
|2005.02.24 17:08
|sell
|363
|0.50
|2.2315
|0.0000
|0.0000
|1131
|2005.02.24 17:08
|modify
|363
|0.50
|2.2315
|2.2776
|2.2269
|1132
|2005.02.24 17:08
|modify
|362
|0.10
|2.2083
|2.2776
|2.2269
|1133
|2005.02.28 01:11
|t/p
|362
|0.10
|2.2269
|2.2776
|2.2269
|-15.04
|454.62
|1134
|2005.02.28 01:11
|t/p
|363
|0.50
|2.2269
|2.2776
|2.2269
|16.16
|470.77
|1135
|2005.02.28 01:12
|sell
|364
|0.10
|2.2286
|0.0000
|0.0000
|1136
|2005.02.28 01:12
|modify
|364
|0.10
|2.2286
|2.2786
|2.2279
|1137
|2005.03.01 04:03
|sell
|365
|0.50
|2.2401
|0.0000
|0.0000
|1138
|2005.03.01 04:03
|modify
|365
|0.50
|2.2401
|2.2882
|2.2375
|1139
|2005.03.01 04:03
|modify
|364
|0.10
|2.2286
|2.2882
|2.2375
|1140
|2005.03.01 04:45
|t/p
|364
|0.10
|2.2375
|2.2882
|2.2375
|-7.21
|463.57
|1141
|2005.03.01 04:45
|t/p
|365
|0.50
|2.2375
|2.2882
|2.2375
|10.23
|473.80
|1142
|2005.03.01 04:46
|sell
|366
|0.10
|2.2365
|0.0000
|0.0000
|1143
|2005.03.01 04:46
|modify
|366
|0.10
|2.2365
|2.2865
|2.2358
|1144
|2005.03.01 08:07
|t/p
|366
|0.10
|2.2358
|2.2865
|2.2358
|0.55
|474.35
|1145
|2005.03.01 08:08
|sell
|367
|0.10
|2.2351
|0.0000
|0.0000
|1146
|2005.03.01 08:08
|modify
|367
|0.10
|2.2351
|2.2851
|2.2344
|1147
|2005.03.01 09:38
|t/p
|367
|0.10
|2.2344
|2.2851
|2.2344
|0.55
|474.90
|1148
|2005.03.01 09:39
|sell
|368
|0.10
|2.2330
|0.0000
|0.0000
|1149
|2005.03.01 09:39
|modify
|368
|0.10
|2.2330
|2.2830
|2.2323
|1150
|2005.03.01 13:58
|t/p
|368
|0.10
|2.2323
|2.2830
|2.2323
|0.55
|475.45
|1151
|2005.03.01 13:59
|sell
|369
|0.10
|2.2310
|0.0000
|0.0000
|1152
|2005.03.01 13:59
|modify
|369
|0.10
|2.2310
|2.2810
|2.2303
|1153
|2005.03.03 14:40
|sell
|370
|0.50
|2.2490
|0.0000
|0.0000
|1154
|2005.03.03 14:40
|modify
|370
|0.50
|2.2490
|2.2960
|2.2453
|1155
|2005.03.03 14:40
|modify
|369
|0.10
|2.2310
|2.2960
|2.2453
|1156
|2005.03.07 10:57
|t/p
|369
|0.10
|2.2453
|2.2960
|2.2453
|-12.44
|463.01
|1157
|2005.03.07 10:57
|t/p
|370
|0.50
|2.2453
|2.2960
|2.2453
|12.61
|475.61
|1158
|2005.03.07 10:58
|sell
|371
|0.10
|2.2437
|0.0000
|0.0000
|1159
|2005.03.07 10:58
|modify
|371
|0.10
|2.2437
|2.2937
|2.2430
|1160
|2005.03.07 11:28
|t/p
|371
|0.10
|2.2430
|2.2937
|2.2430
|0.55
|476.16
|1161
|2005.03.07 11:29
|buy
|372
|0.10
|2.2437
|0.0000
|0.0000
|1162
|2005.03.07 11:29
|modify
|372
|0.10
|2.2437
|2.1937
|2.2444
|1163
|2005.03.07 12:05
|t/p
|372
|0.10
|2.2444
|2.1937
|2.2444
|0.55
|476.71
|1164
|2005.03.07 12:06
|buy
|373
|0.10
|2.2456
|0.0000
|0.0000
|1165
|2005.03.07 12:06
|modify
|373
|0.10
|2.2456
|2.1956
|2.2463
|1166
|2005.03.07 12:45
|t/p
|373
|0.10
|2.2463
|2.1956
|2.2463
|0.56
|477.27
|1167
|2005.03.07 12:45
|buy
|374
|0.10
|2.2475
|0.0000
|0.0000
|1168
|2005.03.07 12:45
|modify
|374
|0.10
|2.2475
|2.1975
|2.2482
|1169
|2005.03.07 13:06
|t/p
|374
|0.10
|2.2482
|2.1975
|2.2482
|0.55
|477.82
|1170
|2005.03.07 13:07
|buy
|375
|0.10
|2.2491
|0.0000
|0.0000
|1171
|2005.03.07 13:07
|modify
|375
|0.10
|2.2491
|2.1991
|2.2498
|1172
|2005.03.07 13:17
|t/p
|375
|0.10
|2.2498
|2.1991
|2.2498
|0.55
|478.37
|1173
|2005.03.07 13:18
|buy
|376
|0.10
|2.2513
|0.0000
|0.0000
|1174
|2005.03.07 13:18
|modify
|376
|0.10
|2.2513
|2.2013
|2.2520
|1175
|2005.03.07 16:13
|t/p
|376
|0.10
|2.2520
|2.2013
|2.2520
|0.56
|478.93
|1176
|2005.03.07 16:14
|buy
|377
|0.10
|2.2528
|0.0000
|0.0000
|1177
|2005.03.07 16:14
|modify
|377
|0.10
|2.2528
|2.2028
|2.2535
|1178
|2005.03.29 15:39
|t/p
|377
|0.10
|2.2535
|2.2028
|2.2535
|4.04
|482.97
|1179
|2005.03.29 15:40
|buy
|378
|0.10
|2.2546
|0.0000
|0.0000
|1180
|2005.03.29 15:40
|modify
|378
|0.10
|2.2546
|2.2046
|2.2553
|1181
|2005.03.29 16:17
|t/p
|378
|0.10
|2.2553
|2.2046
|2.2553
|0.56
|483.53
|1182
|2005.03.29 16:18
|buy
|379
|0.10
|2.2562
|0.0000
|0.0000
|1183
|2005.03.29 16:18
|modify
|379
|0.10
|2.2562
|2.2062
|2.2569
|1184
|2005.03.29 19:04
|t/p
|379
|0.10
|2.2569
|2.2062
|2.2569
|0.56
|484.09
|1185
|2005.03.29 19:05
|buy
|380
|0.10
|2.2578
|0.0000
|0.0000
|1186
|2005.03.29 19:05
|modify
|380
|0.10
|2.2578
|2.2078
|2.2585
|1187
|2005.03.31 20:15
|t/p
|380
|0.10
|2.2585
|2.2078
|2.2585
|1.18
|485.27
|1188
|2005.03.31 20:16
|buy
|381
|0.10
|2.2594
|0.0000
|0.0000
|1189
|2005.03.31 20:16
|modify
|381
|0.10
|2.2594
|2.2094
|2.2601
|1190
|2005.03.31 21:57
|t/p
|381
|0.10
|2.2601
|2.2094
|2.2601
|0.55
|485.82
|1191
|2005.03.31 21:58
|buy
|382
|0.10
|2.2613
|0.0000
|0.0000
|1192
|2005.03.31 21:58
|modify
|382
|0.10
|2.2613
|2.2113
|2.2620
|1193
|2005.03.31 22:03
|t/p
|382
|0.10
|2.2620
|2.2113
|2.2620
|0.55
|486.37
|1194
|2005.03.31 22:04
|buy
|383
|0.10
|2.2631
|0.0000
|0.0000
|1195
|2005.03.31 22:04
|modify
|383
|0.10
|2.2631
|2.2131
|2.2638
|1196
|2005.04.01 17:00
|t/p
|383
|0.10
|2.2638
|2.2131
|2.2638
|0.71
|487.08
|1197
|2005.04.01 17:01
|buy
|384
|0.10
|2.2651
|0.0000
|0.0000
|1198
|2005.04.01 17:01
|modify
|384
|0.10
|2.2651
|2.2151
|2.2658
|1199
|2005.04.01 17:13
|t/p
|384
|0.10
|2.2658
|2.2151
|2.2658
|0.55
|487.63
|1200
|2005.04.01 17:14
|buy
|385
|0.10
|2.2673
|0.0000
|0.0000
|1201
|2005.04.01 17:14
|modify
|385
|0.10
|2.2673
|2.2173
|2.2680
|1202
|2005.04.04 16:35
|t/p
|385
|0.10
|2.2680
|2.2173
|2.2680
|0.71
|488.34
|1203
|2005.04.04 16:36
|buy
|386
|0.10
|2.2688
|0.0000
|0.0000
|1204
|2005.04.04 16:36
|modify
|386
|0.10
|2.2688
|2.2188
|2.2695
|1205
|2005.04.04 17:01
|t/p
|386
|0.10
|2.2695
|2.2188
|2.2695
|0.55
|488.89
|1206
|2005.04.04 17:02
|buy
|387
|0.10
|2.2711
|0.0000
|0.0000
|1207
|2005.04.04 17:02
|modify
|387
|0.10
|2.2711
|2.2211
|2.2718
|1208
|2005.04.05 04:17
|t/p
|387
|0.10
|2.2718
|2.2211
|2.2718
|0.72
|489.61
|1209
|2005.04.05 04:18
|buy
|388
|0.10
|2.2734
|0.0000
|0.0000
|1210
|2005.04.05 04:18
|modify
|388
|0.10
|2.2734
|2.2234
|2.2741
|1211
|2005.04.05 04:22
|t/p
|388
|0.10
|2.2741
|2.2234
|2.2741
|0.55
|490.16
|1212
|2005.04.05 04:23
|buy
|389
|0.10
|2.2745
|0.0000
|0.0000
|1213
|2005.04.05 04:23
|modify
|389
|0.10
|2.2745
|2.2245
|2.2752
|1214
|2005.04.05 04:31
|t/p
|389
|0.10
|2.2752
|2.2245
|2.2752
|0.55
|490.71
|1215
|2005.04.05 04:32
|buy
|390
|0.10
|2.2764
|0.0000
|0.0000
|1216
|2005.04.05 04:32
|modify
|390
|0.10
|2.2764
|2.2264
|2.2771
|1217
|2005.04.13 15:05
|t/p
|390
|0.10
|2.2771
|2.2264
|2.2771
|1.82
|492.53
|1218
|2005.04.13 15:06
|sell
|391
|0.10
|2.2762
|0.0000
|0.0000
|1219
|2005.04.13 15:06
|modify
|391
|0.10
|2.2762
|2.3262
|2.2755
|1220
|2005.04.13 15:07
|sell
|392
|0.50
|2.2763
|0.0000
|0.0000
|1221
|2005.04.13 15:07
|modify
|392
|0.50
|2.2763
|2.3263
|2.2756
|1222
|2005.04.13 15:07
|modify
|391
|0.10
|2.2762
|2.3263
|2.2756
|1223
|2005.04.13 15:12
|t/p
|391
|0.10
|2.2756
|2.3263
|2.2756
|0.48
|493.01
|1224
|2005.04.13 15:12
|t/p
|392
|0.50
|2.2756
|2.3263
|2.2756
|2.76
|495.77
|1225
|2005.04.13 15:13
|buy
|393
|0.10
|2.2758
|0.0000
|0.0000
|1226
|2005.04.13 15:13
|modify
|393
|0.10
|2.2758
|2.2258
|2.2765
|1227
|2005.04.13 15:30
|t/p
|393
|0.10
|2.2765
|2.2258
|2.2765
|0.55
|496.32
|1228
|2005.04.13 15:31
|buy
|394
|0.10
|2.2786
|0.0000
|0.0000
|1229
|2005.04.13 15:31
|modify
|394
|0.10
|2.2786
|2.2286
|2.2793
|1230
|2005.04.14 11:40
|t/p
|394
|0.10
|2.2793
|2.2286
|2.2793
|1.03
|497.34
|1231
|2005.04.14 11:41
|buy
|395
|0.10
|2.2806
|0.0000
|0.0000
|1232
|2005.04.14 11:41
|modify
|395
|0.10
|2.2806
|2.2306
|2.2813
|1233
|2005.04.14 11:54
|t/p
|395
|0.10
|2.2813
|2.2306
|2.2813
|0.55
|497.89
|1234
|2005.04.14 11:54
|buy
|396
|0.10
|2.2824
|0.0000
|0.0000
|1235
|2005.04.14 11:54
|modify
|396
|0.10
|2.2824
|2.2324
|2.2831
|1236
|2005.04.14 14:51
|t/p
|396
|0.10
|2.2831
|2.2324
|2.2831
|0.55
|498.44
|1237
|2005.04.14 14:52
|buy
|397
|0.10
|2.2840
|0.0000
|0.0000
|1238
|2005.04.14 14:52
|modify
|397
|0.10
|2.2840
|2.2340
|2.2847
|1239
|2005.04.14 15:45
|t/p
|397
|0.10
|2.2847
|2.2340
|2.2847
|0.55
|498.99
|1240
|2005.04.14 15:45
|buy
|398
|0.10
|2.2863
|0.0000
|0.0000
|1241
|2005.04.14 15:45
|modify
|398
|0.10
|2.2863
|2.2363
|2.2870
|1242
|2005.04.14 16:00
|t/p
|398
|0.10
|2.2870
|2.2363
|2.2870
|0.55
|499.54
|1243
|2005.04.14 16:01
|buy
|399
|0.10
|2.2887
|0.0000
|0.0000
|1244
|2005.04.14 16:01
|modify
|399
|0.10
|2.2887
|2.2387
|2.2894
|1245
|2005.05.18 10:30
|s/l
|399
|0.10
|2.2387
|2.2387
|2.2894
|-34.32
|465.22
|1246
|2005.05.18 10:31
|sell
|400
|0.10
|2.2392
|0.0000
|0.0000
|1247
|2005.05.18 10:31
|modify
|400
|0.10
|2.2392
|2.2892
|2.2385
|1248
|2005.05.18 10:32
|sell
|401
|0.50
|2.2393
|0.0000
|0.0000
|1249
|2005.05.18 10:32
|modify
|401
|0.50
|2.2393
|2.2893
|2.2386
|1250
|2005.05.18 10:32
|modify
|400
|0.10
|2.2392
|2.2893
|2.2386
|1251
|2005.05.18 10:38
|t/p
|400
|0.10
|2.2386
|2.2893
|2.2386
|0.48
|465.70
|1252
|2005.05.18 10:38
|t/p
|401
|0.50
|2.2386
|2.2893
|2.2386
|2.75
|468.45
|1253
|2005.05.18 10:39
|buy
|402
|0.10
|2.2395
|0.0000
|0.0000
|1254
|2005.05.18 10:39
|modify
|402
|0.10
|2.2395
|2.1895
|2.2402
|1255
|2005.05.18 12:26
|t/p
|402
|0.10
|2.2402
|2.1895
|2.2402
|0.55
|469.00
|1256
|2005.05.18 12:27
|buy
|403
|0.10
|2.2412
|0.0000
|0.0000
|1257
|2005.05.18 12:27
|modify
|403
|0.10
|2.2412
|2.1912
|2.2419
|1258
|2005.05.18 13:25
|t/p
|403
|0.10
|2.2419
|2.1912
|2.2419
|0.55
|469.55
|1259
|2005.05.18 13:26
|buy
|404
|0.10
|2.2427
|0.0000
|0.0000
|1260
|2005.05.18 13:26
|modify
|404
|0.10
|2.2427
|2.1927
|2.2434
|1261
|2005.05.19 10:30
|t/p
|404
|0.10
|2.2434
|2.1927
|2.2434
|1.03
|470.58
|1262
|2005.05.19 10:30
|sell
|405
|0.10
|2.2440
|0.0000
|0.0000
|1263
|2005.05.19 10:30
|modify
|405
|0.10
|2.2440
|2.2940
|2.2433
|1264
|2005.05.19 10:31
|sell
|406
|0.50
|2.2452
|0.0000
|0.0000
|1265
|2005.05.19 10:31
|modify
|406
|0.50
|2.2452
|2.2950
|2.2443
|1266
|2005.05.19 10:31
|modify
|405
|0.10
|2.2440
|2.2950
|2.2443
|1267
|2005.05.19 11:08
|t/p
|405
|0.10
|2.2443
|2.2950
|2.2443
|-0.23
|470.35
|1268
|2005.05.19 11:08
|t/p
|406
|0.50
|2.2443
|2.2950
|2.2443
|3.55
|473.90
|1269
|2005.05.19 11:08
|sell
|407
|0.10
|2.2431
|0.0000
|0.0000
|1270
|2005.05.19 11:08
|modify
|407
|0.10
|2.2431
|2.2931
|2.2424
|1271
|2005.05.19 20:52
|t/p
|407
|0.10
|2.2424
|2.2931
|2.2424
|0.55
|474.45
|1272
|2005.05.19 20:53
|sell
|408
|0.10
|2.2414
|0.0000
|0.0000
|1273
|2005.05.19 20:53
|modify
|408
|0.10
|2.2414
|2.2914
|2.2407
|1274
|2005.05.19 21:43
|t/p
|408
|0.10
|2.2407
|2.2914
|2.2407
|0.55
|475.00
|1275
|2005.05.19 21:44
|sell
|409
|0.10
|2.2396
|0.0000
|0.0000
|1276
|2005.05.19 21:44
|modify
|409
|0.10
|2.2396
|2.2896
|2.2389
|1277
|2005.05.20 14:57
|sell
|410
|0.50
|2.2539
|0.0000
|0.0000
|1278
|2005.05.20 14:57
|modify
|410
|0.50
|2.2539
|2.3015
|2.2508
|1279
|2005.05.20 14:57
|modify
|409
|0.10
|2.2396
|2.3015
|2.2508
|1280
|2005.05.20 18:02
|t/p
|409
|0.10
|2.2508
|2.3015
|2.2508
|-9.02
|465.98
|1281
|2005.05.20 18:02
|t/p
|410
|0.50
|2.2508
|2.3015
|2.2508
|12.21
|478.19
|1282
|2005.05.20 18:03
|sell
|411
|0.10
|2.2498
|0.0000
|0.0000
|1283
|2005.05.20 18:03
|modify
|411
|0.10
|2.2498
|2.2998
|2.2491
|1284
|2005.05.23 16:32
|t/p
|411
|0.10
|2.2491
|2.2998
|2.2491
|0.35
|478.55
|1285
|2005.05.23 16:33
|sell
|412
|0.10
|2.2487
|0.0000
|0.0000
|1286
|2005.05.23 16:33
|modify
|412
|0.10
|2.2487
|2.2987
|2.2480
|1287
|2005.05.24 13:58
|t/p
|412
|0.10
|2.2480
|2.2987
|2.2480
|0.35
|478.90
|1288
|2005.05.24 13:59
|sell
|413
|0.10
|2.2469
|0.0000
|0.0000
|1289
|2005.05.24 13:59
|modify
|413
|0.10
|2.2469
|2.2969
|2.2462
|1290
|2005.05.24 22:31
|t/p
|413
|0.10
|2.2462
|2.2969
|2.2462
|0.55
|479.45
|1291
|2005.05.24 22:32
|sell
|414
|0.10
|2.2446
|0.0000
|0.0000
|1292
|2005.05.24 22:32
|modify
|414
|0.10
|2.2446
|2.2946
|2.2439
|1293
|2005.05.26 08:44
|t/p
|414
|0.10
|2.2439
|2.2946
|2.2439
|-0.24
|479.21
|1294
|2005.05.26 08:45
|sell
|415
|0.10
|2.2439
|0.0000
|0.0000
|1295
|2005.05.26 08:45
|modify
|415
|0.10
|2.2439
|2.2939
|2.2432
|1296
|2005.05.31 08:21
|sell
|416
|0.50
|2.2626
|0.0000
|0.0000
|1297
|2005.05.31 08:21
|modify
|416
|0.50
|2.2626
|2.3095
|2.2588
|1298
|2005.05.31 08:21
|modify
|415
|0.10
|2.2439
|2.3095
|2.2588
|1299
|2005.06.01 10:14
|sell
|417
|2.50
|2.2714
|0.0000
|0.0000
|1300
|2005.06.01 10:14
|modify
|417
|2.50
|2.2714
|2.3191
|2.2684
|1301
|2005.06.01 10:14
|modify
|416
|0.50
|2.2626
|2.3191
|2.2684
|1302
|2005.06.01 10:14
|modify
|415
|0.10
|2.2439
|2.3191
|2.2684
|1303
|2005.06.01 10:31
|t/p
|415
|0.10
|2.2684
|2.3191
|2.2684
|-20.08
|459.14
|1304
|2005.06.01 10:31
|t/p
|416
|0.50
|2.2684
|2.3191
|2.2684
|-23.82
|435.32
|1305
|2005.06.01 10:31
|t/p
|417
|2.50
|2.2684
|2.3191
|2.2684
|59.07
|494.39
|1306
|2005.06.01 10:32
|sell
|418
|0.10
|2.2677
|0.0000
|0.0000
|1307
|2005.06.01 10:32
|modify
|418
|0.10
|2.2677
|2.3177
|2.2670
|1308
|2005.06.01 11:27
|t/p
|418
|0.10
|2.2670
|2.3177
|2.2670
|0.55
|494.94
|1309
|2005.06.01 11:28
|sell
|419
|0.10
|2.2656
|0.0000
|0.0000
|1310
|2005.06.01 11:28
|modify
|419
|0.10
|2.2656
|2.3156
|2.2649
|1311
|2005.06.03 08:10
|sell
|420
|0.50
|2.2801
|0.0000
|0.0000
|1312
|2005.06.03 08:10
|modify
|420
|0.50
|2.2801
|2.3277
|2.2770
|1313
|2005.06.03 08:10
|modify
|419
|0.10
|2.2656
|2.3277
|2.2770
|1314
|2005.06.03 08:10
|t/p
|419
|0.10
|2.2770
|2.3277
|2.2770
|-9.77
|485.17
|1315
|2005.06.03 08:10
|t/p
|420
|0.50
|2.2770
|2.3277
|2.2770
|12.20
|497.37
|1316
|2005.06.03 08:11
|sell
|421
|0.10
|2.2758
|0.0000
|0.0000
|1317
|2005.06.03 08:11
|modify
|421
|0.10
|2.2758
|2.3258
|2.2751
|1318
|2005.06.03 08:12
|t/p
|421
|0.10
|2.2751
|2.3258
|2.2751
|0.55
|497.92
|1319
|2005.06.03 08:13
|sell
|422
|0.10
|2.2737
|0.0000
|0.0000
|1320
|2005.06.03 08:13
|modify
|422
|0.10
|2.2737
|2.3237
|2.2730
|1321
|2005.06.03 08:19
|t/p
|422
|0.10
|2.2730
|2.3237
|2.2730
|0.55
|498.47
|1322
|2005.06.03 08:20
|buy
|423
|0.10
|2.2736
|0.0000
|0.0000
|1323
|2005.06.03 08:20
|modify
|423
|0.10
|2.2736
|2.2236
|2.2743
|1324
|2005.06.03 08:23
|t/p
|423
|0.10
|2.2743
|2.2236
|2.2743
|0.55
|499.02
|1325
|2005.06.03 08:24
|buy
|424
|0.10
|2.2754
|0.0000
|0.0000
|1326
|2005.06.03 08:24
|modify
|424
|0.10
|2.2754
|2.2254
|2.2761
|1327
|2005.06.06 20:17
|t/p
|424
|0.10
|2.2761
|2.2254
|2.2761
|0.71
|499.73
|1328
|2005.06.06 20:18
|buy
|425
|0.10
|2.2774
|0.0000
|0.0000
|1329
|2005.06.06 20:18
|modify
|425
|0.10
|2.2774
|2.2274
|2.2781
|1330
|2005.06.06 22:03
|t/p
|425
|0.10
|2.2781
|2.2274
|2.2781
|0.55
|500.28
|1331
|2005.06.06 22:04
|buy
|426
|0.10
|2.2792
|0.0000
|0.0000
|1332
|2005.06.06 22:04
|modify
|426
|0.10
|2.2792
|2.2292
|2.2799
|1333
|2005.06.07 09:18
|t/p
|426
|0.10
|2.2799
|2.2292
|2.2799
|0.71
|500.99
|1334
|2005.06.07 09:19
|buy
|427
|0.10
|2.2811
|0.0000
|0.0000
|1335
|2005.06.07 09:19
|modify
|427
|0.10
|2.2811
|2.2311
|2.2818
|1336
|2005.06.07 15:58
|t/p
|427
|0.10
|2.2818
|2.2311
|2.2818
|0.55
|501.54
|1337
|2005.06.07 15:59
|buy
|428
|0.10
|2.2830
|0.0000
|0.0000
|1338
|2005.06.07 15:59
|modify
|428
|0.10
|2.2830
|2.2330
|2.2837
|1339
|2005.06.07 17:50
|t/p
|428
|0.10
|2.2837
|2.2330
|2.2837
|0.55
|502.09
|1340
|2005.06.07 17:51
|buy
|429
|0.10
|2.2847
|0.0000
|0.0000
|1341
|2005.06.07 17:51
|modify
|429
|0.10
|2.2847
|2.2347
|2.2854
|1342
|2005.06.07 18:33
|t/p
|429
|0.10
|2.2854
|2.2347
|2.2854
|0.55
|502.64
|1343
|2005.06.07 18:34
|buy
|430
|0.10
|2.2876
|0.0000
|0.0000
|1344
|2005.06.07 18:34
|modify
|430
|0.10
|2.2876
|2.2376
|2.2883
|1345
|2005.06.07 18:38
|t/p
|430
|0.10
|2.2883
|2.2376
|2.2883
|0.55
|503.19
|1346
|2005.06.07 18:39
|buy
|431
|0.10
|2.2891
|0.0000
|0.0000
|1347
|2005.06.07 18:39
|modify
|431
|0.10
|2.2891
|2.2391
|2.2898
|1348
|2005.06.08 18:39
|t/p
|431
|0.10
|2.2898
|2.2391
|2.2898
|0.71
|503.89
|1349
|2005.06.08 18:40
|buy
|432
|0.10
|2.2911
|0.0000
|0.0000
|1350
|2005.06.08 18:40
|modify
|432
|0.10
|2.2911
|2.2411
|2.2918
|1351
|2005.06.08 18:43
|t/p
|432
|0.10
|2.2918
|2.2411
|2.2918
|0.55
|504.44
|1352
|2005.06.08 18:44
|buy
|433
|0.10
|2.2931
|0.0000
|0.0000
|1353
|2005.06.08 18:44
|modify
|433
|0.10
|2.2931
|2.2431
|2.2938
|1354
|2005.06.08 19:09
|t/p
|433
|0.10
|2.2938
|2.2431
|2.2938
|0.55
|504.99
|1355
|2005.06.08 19:10
|buy
|434
|0.10
|2.2953
|0.0000
|0.0000
|1356
|2005.06.08 19:10
|modify
|434
|0.10
|2.2953
|2.2453
|2.2960
|1357
|2005.06.10 15:46
|t/p
|434
|0.10
|2.2960
|2.2453
|2.2960
|1.18
|506.18
|1358
|2005.06.10 15:47
|buy
|435
|0.10
|2.2975
|0.0000
|0.0000
|1359
|2005.06.10 15:47
|modify
|435
|0.10
|2.2975
|2.2475
|2.2982
|1360
|2005.06.10 16:03
|t/p
|435
|0.10
|2.2982
|2.2475
|2.2982
|0.55
|506.73
|1361
|2005.06.10 16:04
|buy
|436
|0.10
|2.2989
|0.0000
|0.0000
|1362
|2005.06.10 16:04
|modify
|436
|0.10
|2.2989
|2.2489
|2.2996
|1363
|2005.06.10 16:17
|t/p
|436
|0.10
|2.2996
|2.2489
|2.2996
|0.55
|507.28
|1364
|2005.06.10 16:18
|buy
|437
|0.10
|2.3003
|0.0000
|0.0000
|1365
|2005.06.10 16:18
|modify
|437
|0.10
|2.3003
|2.2503
|2.3010
|1366
|2005.06.10 18:54
|t/p
|437
|0.10
|2.3010
|2.2503
|2.3010
|0.55
|507.83
|1367
|2005.06.10 18:55
|buy
|438
|0.10
|2.3024
|0.0000
|0.0000
|1368
|2005.06.10 18:55
|modify
|438
|0.10
|2.3024
|2.2524
|2.3031
|1369
|2005.06.13 10:24
|t/p
|438
|0.10
|2.3031
|2.2524
|2.3031
|0.71
|508.54
|1370
|2005.06.13 10:25
|buy
|439
|0.10
|2.3041
|0.0000
|0.0000
|1371
|2005.06.13 10:25
|modify
|439
|0.10
|2.3041
|2.2541
|2.3048
|1372
|2005.06.14 15:29
|t/p
|439
|0.10
|2.3048
|2.2541
|2.3048
|0.71
|509.25
|1373
|2005.06.14 15:30
|sell
|440
|0.10
|2.3039
|0.0000
|0.0000
|1374
|2005.06.14 15:30
|modify
|440
|0.10
|2.3039
|2.3539
|2.3032
|1375
|2005.06.14 15:31
|sell
|441
|0.50
|2.3033
|0.0000
|0.0000
|1376
|2005.06.14 15:31
|modify
|441
|0.50
|2.3033
|2.3534
|2.3027
|1377
|2005.06.14 15:31
|modify
|440
|0.10
|2.3039
|2.3534
|2.3027
|1378
|2005.06.15 14:34
|sell
|442
|2.50
|2.3120
|0.0000
|0.0000
|1379
|2005.06.15 14:34
|modify
|442
|2.50
|2.3120
|2.3603
|2.3096
|1380
|2005.06.15 14:34
|modify
|441
|0.50
|2.3033
|2.3603
|2.3096
|1381
|2005.06.15 14:34
|modify
|440
|0.10
|2.3039
|2.3603
|2.3096
|1382
|2005.06.15 15:35
|t/p
|440
|0.10
|2.3096
|2.3603
|2.3096
|-4.69
|504.56
|1383
|2005.06.15 15:35
|t/p
|441
|0.50
|2.3096
|2.3603
|2.3096
|-25.79
|478.77
|1384
|2005.06.15 15:35
|t/p
|442
|2.50
|2.3096
|2.3603
|2.3096
|47.25
|526.02
|1385
|2005.06.15 15:36
|sell
|443
|0.10
|2.3085
|0.0000
|0.0000
|1386
|2005.06.15 15:36
|modify
|443
|0.10
|2.3085
|2.3585
|2.3078
|1387
|2005.06.15 15:39
|t/p
|443
|0.10
|2.3078
|2.3585
|2.3078
|0.56
|526.58
|1388
|2005.06.15 15:40
|sell
|444
|0.10
|2.3069
|0.0000
|0.0000
|1389
|2005.06.15 15:40
|modify
|444
|0.10
|2.3069
|2.3569
|2.3062
|1390
|2005.06.16 15:53
|sell
|445
|0.50
|2.3207
|0.0000
|0.0000
|1391
|2005.06.16 15:53
|modify
|445
|0.50
|2.3207
|2.3684
|2.3177
|1392
|2005.06.16 15:53
|modify
|444
|0.10
|2.3069
|2.3684
|2.3177
|1393
|2005.06.16 20:57
|t/p
|444
|0.10
|2.3177
|2.3684
|2.3177
|-9.09
|517.49
|1394
|2005.06.16 20:57
|t/p
|445
|0.50
|2.3177
|2.3684
|2.3177
|11.81
|529.30
|1395
|2005.06.16 20:58
|sell
|446
|0.10
|2.3164
|0.0000
|0.0000
|1396
|2005.06.16 20:58
|modify
|446
|0.10
|2.3164
|2.3664
|2.3157
|1397
|2005.06.17 01:59
|t/p
|446
|0.10
|2.3157
|2.3664
|2.3157
|0.35
|529.65
|1398
|2005.06.17 02:00
|sell
|447
|0.10
|2.3148
|0.0000
|0.0000
|1399
|2005.06.17 02:00
|modify
|447
|0.10
|2.3148
|2.3648
|2.3141
|1400
|2005.06.17 14:04
|t/p
|447
|0.10
|2.3141
|2.3648
|2.3141
|0.55
|530.20
|1401
|2005.06.17 14:05
|buy
|448
|0.10
|2.3144
|0.0000
|0.0000
|1402
|2005.06.17 14:05
|modify
|448
|0.10
|2.3144
|2.2644
|2.3151
|1403
|2005.06.20 15:09
|t/p
|448
|0.10
|2.3151
|2.2644
|2.3151
|0.71
|530.91
|1404
|2005.06.20 15:10
|buy
|449
|0.10
|2.3156
|0.0000
|0.0000
|1405
|2005.06.20 15:10
|modify
|449
|0.10
|2.3156
|2.2656
|2.3163
|1406
|2005.06.20 15:53
|t/p
|449
|0.10
|2.3163
|2.2656
|2.3163
|0.55
|531.46
|1407
|2005.06.20 15:54
|buy
|450
|0.10
|2.3173
|0.0000
|0.0000
|1408
|2005.06.20 15:54
|modify
|450
|0.10
|2.3173
|2.2673
|2.3180
|1409
|2005.06.20 16:34
|t/p
|450
|0.10
|2.3180
|2.2673
|2.3180
|0.55
|532.01
|1410
|2005.06.20 16:35
|buy
|451
|0.10
|2.3196
|0.0000
|0.0000
|1411
|2005.06.20 16:35
|modify
|451
|0.10
|2.3196
|2.2696
|2.3203
|1412
|2005.06.20 16:57
|t/p
|451
|0.10
|2.3203
|2.2696
|2.3203
|0.56
|532.57
|1413
|2005.06.20 16:58
|buy
|452
|0.10
|2.3214
|0.0000
|0.0000
|1414
|2005.06.20 16:58
|modify
|452
|0.10
|2.3214
|2.2714
|2.3221
|1415
|2005.06.21 12:50
|t/p
|452
|0.10
|2.3221
|2.2714
|2.3221
|0.71
|533.28
|1416
|2005.06.21 12:51
|buy
|453
|0.10
|2.3232
|0.0000
|0.0000
|1417
|2005.06.21 12:51
|modify
|453
|0.10
|2.3232
|2.2732
|2.3239
|1418
|2005.06.23 13:55
|t/p
|453
|0.10
|2.3239
|2.2732
|2.3239
|1.18
|534.46
|1419
|2005.06.23 13:56
|buy
|454
|0.10
|2.3248
|0.0000
|0.0000
|1420
|2005.06.23 13:56
|modify
|454
|0.10
|2.3248
|2.2748
|2.3255
|1421
|2005.06.23 14:19
|t/p
|454
|0.10
|2.3255
|2.2748
|2.3255
|0.55
|535.01
|1422
|2005.06.23 14:20
|buy
|455
|0.10
|2.3270
|0.0000
|0.0000
|1423
|2005.06.23 14:20
|modify
|455
|0.10
|2.3270
|2.2770
|2.3277
|1424
|2005.06.23 14:38
|t/p
|455
|0.10
|2.3277
|2.2770
|2.3277
|0.56
|535.57
|1425
|2005.06.23 14:39
|buy
|456
|0.10
|2.3281
|0.0000
|0.0000
|1426
|2005.06.23 14:39
|modify
|456
|0.10
|2.3281
|2.2781
|2.3288
|1427
|2005.06.23 14:39
|t/p
|456
|0.10
|2.3288
|2.2781
|2.3288
|0.55
|536.12
|1428
|2005.06.23 14:40
|buy
|457
|0.10
|2.3299
|0.0000
|0.0000
|1429
|2005.06.23 14:40
|modify
|457
|0.10
|2.3299
|2.2799
|2.3306
|1430
|2005.06.29 08:15
|t/p
|457
|0.10
|2.3306
|2.2799
|2.3306
|1.18
|537.31
|1431
|2005.06.29 08:16
|sell
|458
|0.10
|2.3296
|0.0000
|0.0000
|1432
|2005.06.29 08:16
|modify
|458
|0.10
|2.3296
|2.3796
|2.3289
|1433
|2005.06.29 08:17
|sell
|459
|0.50
|2.3297
|0.0000
|0.0000
|1434
|2005.06.29 08:17
|modify
|459
|0.50
|2.3297
|2.3797
|2.3290
|1435
|2005.06.29 08:17
|modify
|458
|0.10
|2.3296
|2.3797
|2.3290
|1436
|2005.06.29 08:22
|t/p
|458
|0.10
|2.3290
|2.3797
|2.3290
|0.47
|537.78
|1437
|2005.06.29 08:22
|t/p
|459
|0.50
|2.3290
|2.3797
|2.3290
|2.75
|540.53
|1438
|2005.06.29 08:22
|sell
|460
|0.10
|2.3279
|0.0000
|0.0000
|1439
|2005.06.29 08:22
|modify
|460
|0.10
|2.3279
|2.3779
|2.3272
|1440
|2005.06.29 11:05
|t/p
|460
|0.10
|2.3272
|2.3779
|2.3272
|0.56
|541.09
|1441
|2005.06.29 11:06
|buy
|461
|0.10
|2.3275
|0.0000
|0.0000
|1442
|2005.06.29 11:06
|modify
|461
|0.10
|2.3275
|2.2775
|2.3282
|1443
|2005.07.07 10:34
|s/l
|461
|0.10
|2.2775
|2.2775
|2.3282
|-37.81
|503.28
|1444
|2005.07.07 10:35
|sell
|462
|0.10
|2.2788
|0.0000
|0.0000
|1445
|2005.07.07 10:35
|modify
|462
|0.10
|2.2788
|2.3288
|2.2781
|1446
|2005.07.07 10:36
|sell
|463
|0.50
|2.2788
|0.0000
|0.0000
|1447
|2005.07.07 10:36
|modify
|463
|0.50
|2.2788
|2.3288
|2.2781
|1448
|2005.07.07 10:47
|t/p
|462
|0.10
|2.2781
|2.3288
|2.2781
|0.55
|503.83
|1449
|2005.07.07 10:47
|t/p
|463
|0.50
|2.2781
|2.3288
|2.2781
|2.75
|506.58
|1450
|2005.07.07 10:48
|sell
|464
|0.10
|2.2770
|0.0000
|0.0000
|1451
|2005.07.07 10:48
|modify
|464
|0.10
|2.2770
|2.3270
|2.2763
|1452
|2005.07.07 10:57
|t/p
|464
|0.10
|2.2763
|2.3270
|2.2763
|0.55
|507.13
|1453
|2005.07.07 10:58
|sell
|465
|0.10
|2.2728
|0.0000
|0.0000
|1454
|2005.07.07 10:58
|modify
|465
|0.10
|2.2728
|2.3228
|2.2721
|1455
|2005.07.07 10:59
|t/p
|465
|0.10
|2.2721
|2.3228
|2.2721
|0.55
|507.68
|1456
|2005.07.07 10:59
|sell
|466
|0.10
|2.2704
|0.0000
|0.0000
|1457
|2005.07.07 10:59
|modify
|466
|0.10
|2.2704
|2.3204
|2.2697
|1458
|2005.07.07 11:07
|t/p
|466
|0.10
|2.2697
|2.3204
|2.2697
|0.55
|508.23
|1459
|2005.07.07 11:08
|sell
|467
|0.10
|2.2687
|0.0000
|0.0000
|1460
|2005.07.07 11:08
|modify
|467
|0.10
|2.2687
|2.3187
|2.2680
|1461
|2005.07.07 11:17
|t/p
|467
|0.10
|2.2680
|2.3187
|2.2680
|0.55
|508.78
|1462
|2005.07.07 11:18
|sell
|468
|0.10
|2.2641
|0.0000
|0.0000
|1463
|2005.07.07 11:18
|modify
|468
|0.10
|2.2641
|2.3141
|2.2634
|1464
|2005.07.07 11:18
|t/p
|468
|0.10
|2.2634
|2.3141
|2.2634
|0.55
|509.33
|1465
|2005.07.07 11:19
|sell
|469
|0.10
|2.2621
|0.0000
|0.0000
|1466
|2005.07.07 11:19
|modify
|469
|0.10
|2.2621
|2.3121
|2.2614
|1467
|2005.07.07 11:19
|t/p
|469
|0.10
|2.2614
|2.3121
|2.2614
|0.55
|509.88
|1468
|2005.07.07 11:20
|sell
|470
|0.10
|2.2593
|0.0000
|0.0000
|1469
|2005.07.07 11:20
|modify
|470
|0.10
|2.2593
|2.3093
|2.2586
|1470
|2005.07.07 11:22
|t/p
|470
|0.10
|2.2586
|2.3093
|2.2586
|0.55
|510.43
|1471
|2005.07.07 11:23
|sell
|471
|0.10
|2.2561
|0.0000
|0.0000
|1472
|2005.07.07 11:23
|modify
|471
|0.10
|2.2561
|2.3061
|2.2554
|1473
|2005.07.07 11:23
|t/p
|471
|0.10
|2.2554
|2.3061
|2.2554
|0.55
|510.98
|1474
|2005.07.07 11:24
|sell
|472
|0.10
|2.2523
|0.0000
|0.0000
|1475
|2005.07.07 11:24
|modify
|472
|0.10
|2.2523
|2.3023
|2.2516
|1476
|2005.07.07 11:24
|t/p
|472
|0.10
|2.2516
|2.3023
|2.2516
|0.55
|511.53
|1477
|2005.07.07 11:25
|sell
|473
|0.10
|2.2484
|0.0000
|0.0000
|1478
|2005.07.07 11:25
|modify
|473
|0.10
|2.2484
|2.2984
|2.2477
|1479
|2005.07.07 11:25
|t/p
|473
|0.10
|2.2477
|2.2984
|2.2477
|0.55
|512.08
|1480
|2005.07.07 11:26
|buy
|474
|0.10
|2.2503
|0.0000
|0.0000
|1481
|2005.07.07 11:26
|modify
|474
|0.10
|2.2503
|2.2003
|2.2510
|1482
|2005.07.07 11:33
|t/p
|474
|0.10
|2.2510
|2.2003
|2.2510
|0.55
|512.63
|1483
|2005.07.07 11:34
|buy
|475
|0.10
|2.2538
|0.0000
|0.0000
|1484
|2005.07.07 11:34
|modify
|475
|0.10
|2.2538
|2.2038
|2.2545
|1485
|2005.07.07 11:39
|t/p
|475
|0.10
|2.2545
|2.2038
|2.2545
|0.56
|513.19
|1486
|2005.07.07 11:40
|buy
|476
|0.10
|2.2570
|0.0000
|0.0000
|1487
|2005.07.07 11:40
|modify
|476
|0.10
|2.2570
|2.2070
|2.2577
|1488
|2005.07.07 14:09
|t/p
|476
|0.10
|2.2577
|2.2070
|2.2577
|0.55
|513.74
|1489
|2005.07.07 14:10
|buy
|477
|0.10
|2.2585
|0.0000
|0.0000
|1490
|2005.07.07 14:10
|modify
|477
|0.10
|2.2585
|2.2085
|2.2592
|1491
|2005.07.07 14:38
|t/p
|477
|0.10
|2.2592
|2.2085
|2.2592
|0.55
|514.29
|1492
|2005.07.07 14:39
|buy
|478
|0.10
|2.2608
|0.0000
|0.0000
|1493
|2005.07.07 14:39
|modify
|478
|0.10
|2.2608
|2.2108
|2.2615
|1494
|2005.07.07 14:42
|t/p
|478
|0.10
|2.2615
|2.2108
|2.2615
|0.55
|514.84
|1495
|2005.07.07 14:43
|buy
|479
|0.10
|2.2626
|0.0000
|0.0000
|1496
|2005.07.07 14:43
|modify
|479
|0.10
|2.2626
|2.2126
|2.2633
|1497
|2005.07.07 15:06
|t/p
|479
|0.10
|2.2633
|2.2126
|2.2633
|0.55
|515.39
|1498
|2005.07.07 15:07
|buy
|480
|0.10
|2.2657
|0.0000
|0.0000
|1499
|2005.07.07 15:07
|modify
|480
|0.10
|2.2657
|2.2157
|2.2664
|1500
|2005.07.07 15:16
|t/p
|480
|0.10
|2.2664
|2.2157
|2.2664
|0.55
|515.94
|1501
|2005.07.07 15:17
|buy
|481
|0.10
|2.2675
|0.0000
|0.0000
|1502
|2005.07.07 15:17
|modify
|481
|0.10
|2.2675
|2.2175
|2.2682
|1503
|2005.07.13 20:22
|t/p
|481
|0.10
|2.2682
|2.2175
|2.2682
|1.18
|517.12
|1504
|2005.07.13 20:23
|buy
|482
|0.10
|2.2696
|0.0000
|0.0000
|1505
|2005.07.13 20:23
|modify
|482
|0.10
|2.2696
|2.2196
|2.2703
|1506
|2005.07.13 20:27
|t/p
|482
|0.10
|2.2703
|2.2196
|2.2703
|0.55
|517.67
|1507
|2005.07.13 20:28
|buy
|483
|0.10
|2.2718
|0.0000
|0.0000
|1508
|2005.07.13 20:28
|modify
|483
|0.10
|2.2718
|2.2218
|2.2725
|1509
|2005.07.13 20:54
|t/p
|483
|0.10
|2.2725
|2.2218
|2.2725
|0.55
|518.22
|1510
|2005.07.13 20:55
|buy
|484
|0.10
|2.2735
|0.0000
|0.0000
|1511
|2005.07.13 20:55
|modify
|484
|0.10
|2.2735
|2.2235
|2.2742
|1512
|2005.07.13 21:20
|t/p
|484
|0.10
|2.2742
|2.2235
|2.2742
|0.56
|518.78
|1513
|2005.07.13 21:21
|buy
|485
|0.10
|2.2754
|0.0000
|0.0000
|1514
|2005.07.13 21:21
|modify
|485
|0.10
|2.2754
|2.2254
|2.2761
|1515
|2005.07.13 22:08
|t/p
|485
|0.10
|2.2761
|2.2254
|2.2761
|0.55
|519.33
|1516
|2005.07.13 22:09
|buy
|486
|0.10
|2.2773
|0.0000
|0.0000
|1517
|2005.07.13 22:09
|modify
|486
|0.10
|2.2773
|2.2273
|2.2780
|1518
|2005.07.14 04:02
|t/p
|486
|0.10
|2.2780
|2.2273
|2.2780
|1.03
|520.36
|1519
|2005.07.14 04:02
|buy
|487
|0.10
|2.2792
|0.0000
|0.0000
|1520
|2005.07.14 04:02
|modify
|487
|0.10
|2.2792
|2.2292
|2.2799
|1521
|2005.08.17 10:30
|t/p
|487
|0.10
|2.2799
|2.2292
|2.2799
|5.62
|525.98
|1522
|2005.08.17 10:31
|buy
|488
|0.10
|2.2802
|0.0000
|0.0000
|1523
|2005.08.17 10:31
|modify
|488
|0.10
|2.2802
|2.2302
|2.2809
|1524
|2005.08.17 18:31
|t/p
|488
|0.10
|2.2809
|2.2302
|2.2809
|0.55
|526.53
|1525
|2005.08.17 18:32
|buy
|489
|0.10
|2.2813
|0.0000
|0.0000
|1526
|2005.08.17 18:32
|modify
|489
|0.10
|2.2813
|2.2313
|2.2820
|1527
|2005.08.18 12:40
|t/p
|489
|0.10
|2.2820
|2.2313
|2.2820
|1.03
|527.56
|1528
|2005.08.18 12:41
|buy
|490
|0.10
|2.2832
|0.0000
|0.0000
|1529
|2005.08.18 12:41
|modify
|490
|0.10
|2.2832
|2.2332
|2.2839
|1530
|2005.08.18 16:15
|t/p
|490
|0.10
|2.2839
|2.2332
|2.2839
|0.55
|528.11
|1531
|2005.08.18 16:16
|buy
|491
|0.10
|2.2852
|0.0000
|0.0000
|1532
|2005.08.18 16:16
|modify
|491
|0.10
|2.2852
|2.2352
|2.2859
|1533
|2005.08.19 16:16
|t/p
|491
|0.10
|2.2859
|2.2352
|2.2859
|0.71
|528.82
|1534
|2005.08.19 16:17
|buy
|492
|0.10
|2.2872
|0.0000
|0.0000
|1535
|2005.08.19 16:17
|modify
|492
|0.10
|2.2872
|2.2372
|2.2879
|1536
|2005.08.19 16:26
|t/p
|492
|0.10
|2.2879
|2.2372
|2.2879
|0.55
|529.37
|1537
|2005.08.19 16:27
|buy
|493
|0.10
|2.2891
|0.0000
|0.0000
|1538
|2005.08.19 16:27
|modify
|493
|0.10
|2.2891
|2.2391
|2.2898
|1539
|2005.08.19 21:59
|t/p
|493
|0.10
|2.2898
|2.2391
|2.2898
|0.55
|529.92
|1540
|2005.08.19 22:00
|buy
|494
|0.10
|2.2902
|0.0000
|0.0000
|1541
|2005.08.19 22:00
|modify
|494
|0.10
|2.2902
|2.2402
|2.2909
|1542
|2005.08.22 09:08
|t/p
|494
|0.10
|2.2909
|2.2402
|2.2909
|0.71
|530.62
|1543
|2005.08.22 09:09
|sell
|495
|0.10
|2.2902
|0.0000
|0.0000
|1544
|2005.08.22 09:09
|modify
|495
|0.10
|2.2902
|2.3402
|2.2895
|1545
|2005.08.22 09:10
|sell
|496
|0.50
|2.2899
|0.0000
|0.0000
|1546
|2005.08.22 09:10
|modify
|496
|0.50
|2.2899
|2.3400
|2.2893
|1547
|2005.08.22 09:10
|modify
|495
|0.10
|2.2902
|2.3400
|2.2893
|1548
|2005.08.22 10:14
|t/p
|495
|0.10
|2.2893
|2.3400
|2.2893
|0.71
|531.33
|1549
|2005.08.22 10:14
|t/p
|496
|0.50
|2.2893
|2.3400
|2.2893
|2.36
|533.69
|1550
|2005.08.22 10:15
|sell
|497
|0.10
|2.2882
|0.0000
|0.0000
|1551
|2005.08.22 10:15
|modify
|497
|0.10
|2.2882
|2.3382
|2.2875
|1552
|2005.08.22 13:13
|t/p
|497
|0.10
|2.2875
|2.3382
|2.2875
|0.55
|534.24
|1553
|2005.08.22 13:14
|buy
|498
|0.10
|2.2877
|0.0000
|0.0000
|1554
|2005.08.22 13:14
|modify
|498
|0.10
|2.2877
|2.2377
|2.2884
|1555
|2005.08.22 13:53
|t/p
|498
|0.10
|2.2884
|2.2377
|2.2884
|0.55
|534.79
|1556
|2005.08.22 13:54
|buy
|499
|0.10
|2.2897
|0.0000
|0.0000
|1557
|2005.08.22 13:54
|modify
|499
|0.10
|2.2897
|2.2397
|2.2904
|1558
|2005.08.22 15:32
|t/p
|499
|0.10
|2.2904
|2.2397
|2.2904
|0.55
|535.34
|1559
|2005.08.22 15:33
|buy
|500
|0.10
|2.2911
|0.0000
|0.0000
|1560
|2005.08.22 15:33
|modify
|500
|0.10
|2.2911
|2.2411
|2.2918
|1561
|2005.08.23 16:57
|t/p
|500
|0.10
|2.2918
|2.2411
|2.2918
|0.71
|536.05
|1562
|2005.08.23 16:58
|sell
|501
|0.10
|2.2913
|0.0000
|0.0000
|1563
|2005.08.23 16:58
|modify
|501
|0.10
|2.2913
|2.3413
|2.2906
|1564
|2005.08.23 16:59
|sell
|502
|0.50
|2.2912
|0.0000
|0.0000
|1565
|2005.08.23 16:59
|modify
|502
|0.50
|2.2912
|2.3412
|2.2905
|1566
|2005.08.23 16:59
|modify
|501
|0.10
|2.2913
|2.3412
|2.2905
|1567
|2005.08.23 17:37
|t/p
|501
|0.10
|2.2905
|2.3412
|2.2905
|0.63
|536.68
|1568
|2005.08.23 17:37
|t/p
|502
|0.50
|2.2905
|2.3412
|2.2905
|2.75
|539.43
|1569
|2005.08.23 17:38
|sell
|503
|0.10
|2.2893
|0.0000
|0.0000
|1570
|2005.08.23 17:38
|modify
|503
|0.10
|2.2893
|2.3393
|2.2886
|1571
|2005.08.23 19:11
|t/p
|503
|0.10
|2.2886
|2.3393
|2.2886
|0.55
|539.98
|1572
|2005.08.23 19:12
|sell
|504
|0.10
|2.2878
|0.0000
|0.0000
|1573
|2005.08.23 19:12
|modify
|504
|0.10
|2.2878
|2.3378
|2.2871
|1574
|2005.08.24 00:34
|t/p
|504
|0.10
|2.2871
|2.3378
|2.2871
|0.35
|540.34
|1575
|2005.08.24 00:35
|sell
|505
|0.10
|2.2861
|0.0000
|0.0000
|1576
|2005.08.24 00:35
|modify
|505
|0.10
|2.2861
|2.3361
|2.2854
|1577
|2005.08.24 04:22
|t/p
|505
|0.10
|2.2854
|2.3361
|2.2854
|0.55
|540.89
|1578
|2005.08.24 04:23
|sell
|506
|0.10
|2.2845
|0.0000
|0.0000
|1579
|2005.08.24 04:23
|modify
|506
|0.10
|2.2845
|2.3345
|2.2838
|1580
|2005.08.24 04:24
|t/p
|506
|0.10
|2.2838
|2.3345
|2.2838
|0.55
|541.44
|1581
|2005.08.24 04:25
|sell
|507
|0.10
|2.2829
|0.0000
|0.0000
|1582
|2005.08.24 04:25
|modify
|507
|0.10
|2.2829
|2.3329
|2.2822
|1583
|2005.08.24 14:35
|t/p
|507
|0.10
|2.2822
|2.3329
|2.2822
|0.55
|541.99
|1584
|2005.08.24 14:36
|sell
|508
|0.10
|2.2811
|0.0000
|0.0000
|1585
|2005.08.24 14:36
|modify
|508
|0.10
|2.2811
|2.3311
|2.2804
|1586
|2005.08.24 15:00
|t/p
|508
|0.10
|2.2804
|2.3311
|2.2804
|0.56
|542.55
|1587
|2005.08.24 15:01
|sell
|509
|0.10
|2.2794
|0.0000
|0.0000
|1588
|2005.08.24 15:01
|modify
|509
|0.10
|2.2794
|2.3294
|2.2787
|1589
|2005.08.24 15:04
|t/p
|509
|0.10
|2.2787
|2.3294
|2.2787
|0.55
|543.10
|1590
|2005.08.24 15:05
|sell
|510
|0.10
|2.2774
|0.0000
|0.0000
|1591
|2005.08.24 15:05
|modify
|510
|0.10
|2.2774
|2.3274
|2.2767
|1592
|2005.08.24 19:34
|t/p
|510
|0.10
|2.2767
|2.3274
|2.2767
|0.55
|543.65
|1593
|2005.08.24 19:35
|buy
|511
|0.10
|2.2770
|0.0000
|0.0000
|1594
|2005.08.24 19:35
|modify
|511
|0.10
|2.2770
|2.2270
|2.2777
|1595
|2005.08.24 20:18
|t/p
|511
|0.10
|2.2777
|2.2270
|2.2777
|0.55
|544.20
|1596
|2005.08.24 20:19
|buy
|512
|0.10
|2.2785
|0.0000
|0.0000
|1597
|2005.08.24 20:19
|modify
|512
|0.10
|2.2785
|2.2285
|2.2792
|1598
|2005.09.06 10:03
|t/p
|512
|0.10
|2.2792
|2.2285
|2.2792
|2.62
|546.82
|1599
|2005.09.06 10:04
|buy
|513
|0.10
|2.2803
|0.0000
|0.0000
|1600
|2005.09.06 10:04
|modify
|513
|0.10
|2.2803
|2.2303
|2.2810
|1601
|2005.09.06 11:46
|t/p
|513
|0.10
|2.2810
|2.2303
|2.2810
|0.55
|547.37
|1602
|2005.09.06 11:47
|buy
|514
|0.10
|2.2825
|0.0000
|0.0000
|1603
|2005.09.06 11:47
|modify
|514
|0.10
|2.2825
|2.2325
|2.2832
|1604
|2005.09.07 20:20
|t/p
|514
|0.10
|2.2832
|2.2325
|2.2832
|0.71
|548.08
|1605
|2005.09.07 20:21
|buy
|515
|0.10
|2.2847
|0.0000
|0.0000
|1606
|2005.09.07 20:21
|modify
|515
|0.10
|2.2847
|2.2347
|2.2854
|1607
|2005.09.08 12:13
|t/p
|515
|0.10
|2.2854
|2.2347
|2.2854
|1.03
|549.10
|1608
|2005.09.08 12:14
|buy
|516
|0.10
|2.2861
|0.0000
|0.0000
|1609
|2005.09.08 12:14
|modify
|516
|0.10
|2.2861
|2.2361
|2.2868
|1610
|2005.09.08 15:16
|t/p
|516
|0.10
|2.2868
|2.2361
|2.2868
|0.55
|549.65
|1611
|2005.09.08 15:17
|buy
|517
|0.10
|2.2878
|0.0000
|0.0000
|1612
|2005.09.08 15:17
|modify
|517
|0.10
|2.2878
|2.2378
|2.2885
|1613
|2005.09.08 16:13
|t/p
|517
|0.10
|2.2885
|2.2378
|2.2885
|0.55
|550.20
|1614
|2005.09.08 16:14
|buy
|518
|0.10
|2.2899
|0.0000
|0.0000
|1615
|2005.09.08 16:14
|modify
|518
|0.10
|2.2899
|2.2399
|2.2906
|1616
|2005.09.08 18:52
|t/p
|518
|0.10
|2.2906
|2.2399
|2.2906
|0.55
|550.75
|1617
|2005.09.08 18:53
|buy
|519
|0.10
|2.2906
|0.0000
|0.0000
|1618
|2005.09.08 18:53
|modify
|519
|0.10
|2.2906
|2.2406
|2.2913
|1619
|2005.09.12 02:52
|t/p
|519
|0.10
|2.2913
|2.2406
|2.2913
|0.87
|551.62
|1620
|2005.09.12 02:52
|buy
|520
|0.10
|2.2925
|0.0000
|0.0000
|1621
|2005.09.12 02:52
|modify
|520
|0.10
|2.2925
|2.2425
|2.2932
|1622
|2005.09.12 04:50
|t/p
|520
|0.10
|2.2932
|2.2425
|2.2932
|0.56
|552.18
|1623
|2005.09.12 04:51
|buy
|521
|0.10
|2.2953
|0.0000
|0.0000
|1624
|2005.09.12 04:51
|modify
|521
|0.10
|2.2953
|2.2453
|2.2960
|1625
|2005.09.12 04:51
|t/p
|521
|0.10
|2.2960
|2.2453
|2.2960
|0.55
|552.73
|1626
|2005.09.12 04:52
|buy
|522
|0.10
|2.2968
|0.0000
|0.0000
|1627
|2005.09.12 04:52
|modify
|522
|0.10
|2.2968
|2.2468
|2.2975
|1628
|2005.09.12 05:01
|t/p
|522
|0.10
|2.2975
|2.2468
|2.2975
|0.55
|553.28
|1629
|2005.09.12 05:02
|buy
|523
|0.10
|2.2987
|0.0000
|0.0000
|1630
|2005.09.12 05:02
|modify
|523
|0.10
|2.2987
|2.2487
|2.2994
|1631
|2005.09.13 17:32
|t/p
|523
|0.10
|2.2994
|2.2487
|2.2994
|0.71
|553.99
|1632
|2005.09.13 17:33
|buy
|524
|0.10
|2.3003
|0.0000
|0.0000
|1633
|2005.09.13 17:33
|modify
|524
|0.10
|2.3003
|2.2503
|2.3010
|1634
|2005.09.13 17:39
|t/p
|524
|0.10
|2.3010
|2.2503
|2.3010
|0.55
|554.54
|1635
|2005.09.13 17:40
|buy
|525
|0.10
|2.3025
|0.0000
|0.0000
|1636
|2005.09.13 17:40
|modify
|525
|0.10
|2.3025
|2.2525
|2.3032
|1637
|2005.09.19 00:10
|t/p
|525
|0.10
|2.3032
|2.2525
|2.3032
|1.50
|556.04
|1638
|2005.09.19 00:11
|buy
|526
|0.10
|2.3159
|0.0000
|0.0000
|1639
|2005.09.19 00:11
|modify
|526
|0.10
|2.3159
|2.2659
|2.3166
|1640
|2005.10.06 10:45
|s/l
|526
|0.10
|2.2659
|2.2659
|2.3166
|-36.38
|519.66
|1641
|2005.10.06 10:46
|sell
|527
|0.10
|2.2661
|0.0000
|0.0000
|1642
|2005.10.06 10:46
|modify
|527
|0.10
|2.2661
|2.3161
|2.2654
|1643
|2005.10.06 10:47
|sell
|528
|0.50
|2.2659
|0.0000
|0.0000
|1644
|2005.10.06 10:47
|modify
|528
|0.50
|2.2659
|2.3159
|2.2652
|1645
|2005.10.06 10:47
|modify
|527
|0.10
|2.2661
|2.3159
|2.2652
|1646
|2005.10.06 15:37
|t/p
|527
|0.10
|2.2652
|2.3159
|2.2652
|0.71
|520.37
|1647
|2005.10.06 15:37
|t/p
|528
|0.50
|2.2652
|2.3159
|2.2652
|2.75
|523.12
|1648
|2005.10.06 15:38
|sell
|529
|0.10
|2.2641
|0.0000
|0.0000
|1649
|2005.10.06 15:38
|modify
|529
|0.10
|2.2641
|2.3141
|2.2634
|1650
|2005.10.06 15:51
|t/p
|529
|0.10
|2.2634
|2.3141
|2.2634
|0.55
|523.67
|1651
|2005.10.06 15:52
|sell
|530
|0.10
|2.2623
|0.0000
|0.0000
|1652
|2005.10.06 15:52
|modify
|530
|0.10
|2.2623
|2.3123
|2.2616
|1653
|2005.10.06 15:59
|t/p
|530
|0.10
|2.2616
|2.3123
|2.2616
|0.55
|524.22
|1654
|2005.10.06 16:00
|sell
|531
|0.10
|2.2600
|0.0000
|0.0000
|1655
|2005.10.06 16:00
|modify
|531
|0.10
|2.2600
|2.3100
|2.2593
|1656
|2005.10.06 17:43
|t/p
|531
|0.10
|2.2593
|2.3100
|2.2593
|0.55
|524.77
|1657
|2005.10.06 17:44
|sell
|532
|0.10
|2.2585
|0.0000
|0.0000
|1658
|2005.10.06 17:44
|modify
|532
|0.10
|2.2585
|2.3085
|2.2578
|1659
|2005.10.06 20:40
|t/p
|532
|0.10
|2.2578
|2.3085
|2.2578
|0.55
|525.32
|1660
|2005.10.06 20:41
|sell
|533
|0.10
|2.2571
|0.0000
|0.0000
|1661
|2005.10.06 20:41
|modify
|533
|0.10
|2.2571
|2.3071
|2.2564
|1662
|2005.10.07 08:48
|t/p
|533
|0.10
|2.2564
|2.3071
|2.2564
|0.35
|525.67
|1663
|2005.10.07 08:49
|sell
|534
|0.10
|2.2554
|0.0000
|0.0000
|1664
|2005.10.07 08:49
|modify
|534
|0.10
|2.2554
|2.3054
|2.2547
|1665
|2005.10.07 09:04
|t/p
|534
|0.10
|2.2547
|2.3054
|2.2547
|0.56
|526.23
|1666
|2005.10.07 09:05
|buy
|535
|0.10
|2.2550
|0.0000
|0.0000
|1667
|2005.10.07 09:05
|modify
|535
|0.10
|2.2550
|2.2050
|2.2557
|1668
|2005.10.07 09:53
|t/p
|535
|0.10
|2.2557
|2.2050
|2.2557
|0.55
|526.78
|1669
|2005.10.07 09:54
|buy
|536
|0.10
|2.2566
|0.0000
|0.0000
|1670
|2005.10.07 09:54
|modify
|536
|0.10
|2.2566
|2.2066
|2.2573
|1671
|2005.10.07 14:40
|t/p
|536
|0.10
|2.2573
|2.2066
|2.2573
|0.55
|527.33
|1672
|2005.10.07 14:41
|buy
|537
|0.10
|2.2585
|0.0000
|0.0000
|1673
|2005.10.07 14:41
|modify
|537
|0.10
|2.2585
|2.2085
|2.2592
|1674
|2005.10.13 10:17
|t/p
|537
|0.10
|2.2592
|2.2085
|2.2592
|1.50
|528.83
|1675
|2005.10.13 10:18
|buy
|538
|0.10
|2.2604
|0.0000
|0.0000
|1676
|2005.10.13 10:18
|modify
|538
|0.10
|2.2604
|2.2104
|2.2611
|1677
|2005.10.13 10:23
|t/p
|538
|0.10
|2.2611
|2.2104
|2.2611
|0.56
|529.39
|1678
|2005.10.13 10:24
|buy
|539
|0.10
|2.2627
|0.0000
|0.0000
|1679
|2005.10.13 10:24
|modify
|539
|0.10
|2.2627
|2.2127
|2.2634
|1680
|2005.10.13 10:30
|t/p
|539
|0.10
|2.2634
|2.2127
|2.2634
|0.55
|529.94
|1681
|2005.10.13 10:31
|buy
|540
|0.10
|2.2644
|0.0000
|0.0000
|1682
|2005.10.13 10:31
|modify
|540
|0.10
|2.2644
|2.2144
|2.2651
|1683
|2005.10.13 11:04
|t/p
|540
|0.10
|2.2651
|2.2144
|2.2651
|0.55
|530.49
|1684
|2005.10.13 11:05
|buy
|541
|0.10
|2.2662
|0.0000
|0.0000
|1685
|2005.10.13 11:05
|modify
|541
|0.10
|2.2662
|2.2162
|2.2669
|1686
|2005.10.13 13:59
|t/p
|541
|0.10
|2.2669
|2.2162
|2.2669
|0.56
|531.05
|1687
|2005.10.13 14:00
|buy
|542
|0.10
|2.2681
|0.0000
|0.0000
|1688
|2005.10.13 14:00
|modify
|542
|0.10
|2.2681
|2.2181
|2.2688
|1689
|2005.10.13 14:59
|t/p
|542
|0.10
|2.2688
|2.2181
|2.2688
|0.55
|531.60
|1690
|2005.10.13 15:00
|buy
|543
|0.10
|2.2705
|0.0000
|0.0000
|1691
|2005.10.13 15:00
|modify
|543
|0.10
|2.2705
|2.2205
|2.2712
|1692
|2005.10.13 15:46
|t/p
|543
|0.10
|2.2712
|2.2205
|2.2712
|0.55
|532.15
|1693
|2005.10.13 15:47
|buy
|544
|0.10
|2.2718
|0.0000
|0.0000
|1694
|2005.10.13 15:47
|modify
|544
|0.10
|2.2718
|2.2218
|2.2725
|1695
|2005.10.13 16:15
|t/p
|544
|0.10
|2.2725
|2.2218
|2.2725
|0.55
|532.70
|1696
|2005.10.13 16:16
|buy
|545
|0.10
|2.2732
|0.0000
|0.0000
|1697
|2005.10.13 16:16
|modify
|545
|0.10
|2.2732
|2.2232
|2.2739
|1698
|2005.10.18 14:09
|t/p
|545
|0.10
|2.2739
|2.2232
|2.2739
|1.03
|533.73
|1699
|2005.10.18 14:10
|buy
|546
|0.10
|2.2748
|0.0000
|0.0000
|1700
|2005.10.18 14:10
|modify
|546
|0.10
|2.2748
|2.2248
|2.2755
|1701
|2005.10.18 14:36
|t/p
|546
|0.10
|2.2755
|2.2248
|2.2755
|0.55
|534.28
|1702
|2005.10.18 14:37
|buy
|547
|0.10
|2.2765
|0.0000
|0.0000
|1703
|2005.10.18 14:37
|modify
|547
|0.10
|2.2765
|2.2265
|2.2772
|1704
|2005.10.18 16:38
|t/p
|547
|0.10
|2.2772
|2.2265
|2.2772
|0.55
|534.83
|1705
|2005.10.18 16:39
|buy
|548
|0.10
|2.2787
|0.0000
|0.0000
|1706
|2005.10.18 16:39
|modify
|548
|0.10
|2.2787
|2.2287
|2.2794
|1707
|2005.10.18 18:46
|t/p
|548
|0.10
|2.2794
|2.2287
|2.2794
|0.55
|535.38
|1708
|2005.10.18 18:46
|sell
|549
|0.10
|2.2794
|0.0000
|0.0000
|1709
|2005.10.18 18:46
|modify
|549
|0.10
|2.2794
|2.3294
|2.2787
|1710
|2005.10.18 18:47
|sell
|550
|0.50
|2.2791
|0.0000
|0.0000
|1711
|2005.10.18 18:47
|modify
|550
|0.50
|2.2791
|2.3291
|2.2784
|1712
|2005.10.18 18:47
|modify
|549
|0.10
|2.2794
|2.3291
|2.2784
|1713
|2005.10.18 19:01
|t/p
|549
|0.10
|2.2784
|2.3291
|2.2784
|0.79
|536.17
|1714
|2005.10.18 19:01
|t/p
|550
|0.50
|2.2784
|2.3291
|2.2784
|2.75
|538.92
|1715
|2005.10.18 19:02
|sell
|551
|0.10
|2.2774
|0.0000
|0.0000
|1716
|2005.10.18 19:02
|modify
|551
|0.10
|2.2774
|2.3274
|2.2767
|1717
|2005.10.18 19:04
|t/p
|551
|0.10
|2.2767
|2.3274
|2.2767
|0.55
|539.47
|1718
|2005.10.18 19:05
|sell
|552
|0.10
|2.2754
|0.0000
|0.0000
|1719
|2005.10.18 19:05
|modify
|552
|0.10
|2.2754
|2.3254
|2.2747
|1720
|2005.10.18 19:27
|t/p
|552
|0.10
|2.2747
|2.3254
|2.2747
|0.55
|540.02
|1721
|2005.10.18 19:28
|sell
|553
|0.10
|2.2734
|0.0000
|0.0000
|1722
|2005.10.18 19:28
|modify
|553
|0.10
|2.2734
|2.3234
|2.2727
|1723
|2005.10.19 00:30
|t/p
|553
|0.10
|2.2727
|2.3234
|2.2727
|0.35
|540.37
|1724
|2005.10.19 00:31
|sell
|554
|0.10
|2.2715
|0.0000
|0.0000
|1725
|2005.10.19 00:31
|modify
|554
|0.10
|2.2715
|2.3215
|2.2708
|1726
|2005.10.20 09:26
|sell
|555
|0.50
|2.2876
|0.0000
|0.0000
|1727
|2005.10.20 09:26
|modify
|555
|0.50
|2.2876
|2.3349
|2.2842
|1728
|2005.10.20 09:26
|modify
|554
|0.10
|2.2715
|2.3349
|2.2842
|1729
|2005.10.20 21:26
|t/p
|554
|0.10
|2.2842
|2.3349
|2.2842
|-10.59
|529.78
|1730
|2005.10.20 21:26
|t/p
|555
|0.50
|2.2842
|2.3349
|2.2842
|13.39
|543.17
|1731
|2005.10.20 21:27
|buy
|556
|0.10
|2.2843
|0.0000
|0.0000
|1732
|2005.10.20 21:27
|modify
|556
|0.10
|2.2843
|2.2343
|2.2850
|1733
|2005.10.20 21:32
|t/p
|556
|0.10
|2.2850
|2.2343
|2.2850
|0.55
|543.72
|1734
|2005.10.20 21:33
|buy
|557
|0.10
|2.2857
|0.0000
|0.0000
|1735
|2005.10.20 21:33
|modify
|557
|0.10
|2.2857
|2.2357
|2.2864
|1736
|2005.10.21 12:24
|t/p
|557
|0.10
|2.2864
|2.2357
|2.2864
|0.71
|544.43
|1737
|2005.10.21 12:24
|buy
|558
|0.10
|2.2875
|0.0000
|0.0000
|1738
|2005.10.21 12:24
|modify
|558
|0.10
|2.2875
|2.2375
|2.2882
|1739
|2005.10.24 12:05
|t/p
|558
|0.10
|2.2882
|2.2375
|2.2882
|0.72
|545.15
|1740
|2005.10.24 12:06
|sell
|559
|0.10
|2.2871
|0.0000
|0.0000
|1741
|2005.10.24 12:06
|modify
|559
|0.10
|2.2871
|2.3371
|2.2864
|1742
|2005.10.24 12:07
|sell
|560
|0.50
|2.2872
|0.0000
|0.0000
|1743
|2005.10.24 12:07
|modify
|560
|0.50
|2.2872
|2.3372
|2.2865
|1744
|2005.10.24 12:07
|modify
|559
|0.10
|2.2871
|2.3372
|2.2865
|1745
|2005.10.24 14:10
|t/p
|559
|0.10
|2.2865
|2.3372
|2.2865
|0.47
|545.62
|1746
|2005.10.24 14:10
|t/p
|560
|0.50
|2.2865
|2.3372
|2.2865
|2.75
|548.37
|1747
|2005.10.24 14:11
|sell
|561
|0.10
|2.2854
|0.0000
|0.0000
|1748
|2005.10.24 14:11
|modify
|561
|0.10
|2.2854
|2.3354
|2.2847
|1749
|2005.10.24 14:31
|t/p
|561
|0.10
|2.2847
|2.3354
|2.2847
|0.55
|548.92
|1750
|2005.10.24 14:32
|buy
|562
|0.10
|2.2851
|0.0000
|0.0000
|1751
|2005.10.24 14:32
|modify
|562
|0.10
|2.2851
|2.2351
|2.2858
|1752
|2005.10.31 16:04
|t/p
|562
|0.10
|2.2858
|2.2351
|2.2858
|1.67
|550.59
|1753
|2005.10.31 16:05
|buy
|563
|0.10
|2.2865
|0.0000
|0.0000
|1754
|2005.10.31 16:05
|modify
|563
|0.10
|2.2865
|2.2365
|2.2872
|1755
|2005.11.03 20:06
|t/p
|563
|0.10
|2.2872
|2.2365
|2.2872
|1.34
|551.93
|1756
|2005.11.03 20:07
|buy
|564
|0.10
|2.2885
|0.0000
|0.0000
|1757
|2005.11.03 20:07
|modify
|564
|0.10
|2.2885
|2.2385
|2.2892
|1758
|2005.11.03 20:52
|t/p
|564
|0.10
|2.2892
|2.2385
|2.2892
|0.55
|552.48
|1759
|2005.11.03 20:53
|buy
|565
|0.10
|2.2907
|0.0000
|0.0000
|1760
|2005.11.03 20:53
|modify
|565
|0.10
|2.2907
|2.2407
|2.2914
|1761
|2005.11.15 07:55
|t/p
|565
|0.10
|2.2914
|2.2407
|2.2914
|2.14
|554.62
|1762
|2005.11.15 07:55
|buy
|566
|0.10
|2.2927
|0.0000
|0.0000
|1763
|2005.11.15 07:55
|modify
|566
|0.10
|2.2927
|2.2427
|2.2934
|1764
|2005.11.15 18:24
|t/p
|566
|0.10
|2.2934
|2.2427
|2.2934
|0.55
|555.17
|1765
|2005.11.15 18:25
|buy
|567
|0.10
|2.2942
|0.0000
|0.0000
|1766
|2005.11.15 18:25
|modify
|567
|0.10
|2.2942
|2.2442
|2.2949
|1767
|2005.12.20 14:56
|t/p
|567
|0.10
|2.2949
|2.2442
|2.2949
|6.10
|561.26
|1768
|2005.12.20 14:57
|buy
|568
|0.10
|2.2958
|0.0000
|0.0000
|1769
|2005.12.20 14:57
|modify
|568
|0.10
|2.2958
|2.2458
|2.2965
|1770
|2005.12.20 15:26
|t/p
|568
|0.10
|2.2965
|2.2458
|2.2965
|0.55
|561.81
|1771
|2005.12.20 15:27
|buy
|569
|0.10
|2.2981
|0.0000
|0.0000
|1772
|2005.12.20 15:27
|modify
|569
|0.10
|2.2981
|2.2481
|2.2988
|1773
|2005.12.20 16:08
|t/p
|569
|0.10
|2.2988
|2.2481
|2.2988
|0.55
|562.36
|1774
|2005.12.20 16:09
|buy
|570
|0.10
|2.2999
|0.0000
|0.0000
|1775
|2005.12.20 16:09
|modify
|570
|0.10
|2.2999
|2.2499
|2.3006
|1776
|2005.12.20 16:21
|t/p
|570
|0.10
|2.3006
|2.2499
|2.3006
|0.56
|562.92
|1777
|2005.12.20 16:22
|buy
|571
|0.10
|2.3017
|0.0000
|0.0000
|1778
|2005.12.20 16:22
|modify
|571
|0.10
|2.3017
|2.2517
|2.3024
|1779
|2006.01.03 15:41
|s/l
|571
|0.10
|2.2517
|2.2517
|2.3024
|-37.17
|525.75
|1780
|2006.01.03 15:42
|sell
|572
|0.10
|2.2511
|0.0000
|0.0000
|1781
|2006.01.03 15:42
|modify
|572
|0.10
|2.2511
|2.3011
|2.2504
|1782
|2006.01.03 15:43
|sell
|573
|0.50
|2.2509
|0.0000
|0.0000
|1783
|2006.01.03 15:43
|modify
|573
|0.50
|2.2509
|2.3009
|2.2502
|1784
|2006.01.03 15:43
|modify
|572
|0.10
|2.2511
|2.3009
|2.2502
|1785
|2006.01.03 16:00
|t/p
|572
|0.10
|2.2502
|2.3009
|2.2502
|0.71
|526.46
|1786
|2006.01.03 16:00
|t/p
|573
|0.50
|2.2502
|2.3009
|2.2502
|2.75
|529.21
|1787
|2006.01.03 16:01
|sell
|574
|0.10
|2.2492
|0.0000
|0.0000
|1788
|2006.01.03 16:01
|modify
|574
|0.10
|2.2492
|2.2992
|2.2485
|1789
|2006.01.04 18:30
|t/p
|574
|0.10
|2.2485
|2.2992
|2.2485
|0.35
|529.57
|1790
|2006.01.04 18:31
|sell
|575
|0.10
|2.2466
|0.0000
|0.0000
|1791
|2006.01.04 18:31
|modify
|575
|0.10
|2.2466
|2.2966
|2.2459
|1792
|2006.01.04 19:01
|t/p
|575
|0.10
|2.2459
|2.2966
|2.2459
|0.55
|530.12
|1793
|2006.01.04 19:02
|sell
|576
|0.10
|2.2448
|0.0000
|0.0000
|1794
|2006.01.04 19:02
|modify
|576
|0.10
|2.2448
|2.2948
|2.2441
|1795
|2006.01.04 19:04
|t/p
|576
|0.10
|2.2441
|2.2948
|2.2441
|0.55
|530.67
|1796
|2006.01.04 19:05
|sell
|577
|0.10
|2.2427
|0.0000
|0.0000
|1797
|2006.01.04 19:05
|modify
|577
|0.10
|2.2427
|2.2927
|2.2420
|1798
|2006.01.05 09:55
|t/p
|577
|0.10
|2.2420
|2.2927
|2.2420
|-0.04
|530.63
|1799
|2006.01.05 09:56
|buy
|578
|0.10
|2.2426
|0.0000
|0.0000
|1800
|2006.01.05 09:56
|modify
|578
|0.10
|2.2426
|2.1926
|2.2433
|1801
|2006.01.05 10:01
|t/p
|578
|0.10
|2.2433
|2.1926
|2.2433
|0.55
|531.18
|1802
|2006.01.05 10:02
|buy
|579
|0.10
|2.2443
|0.0000
|0.0000
|1803
|2006.01.05 10:02
|modify
|579
|0.10
|2.2443
|2.1943
|2.2450
|1804
|2006.01.05 10:13
|t/p
|579
|0.10
|2.2450
|2.1943
|2.2450
|0.55
|531.73
|1805
|2006.01.05 10:14
|buy
|580
|0.10
|2.2467
|0.0000
|0.0000
|1806
|2006.01.05 10:14
|modify
|580
|0.10
|2.2467
|2.1967
|2.2474
|1807
|2006.01.06 16:51
|t/p
|580
|0.10
|2.2474
|2.1967
|2.2474
|0.71
|532.44
|1808
|2006.01.06 16:52
|buy
|581
|0.10
|2.2484
|0.0000
|0.0000
|1809
|2006.01.06 16:52
|modify
|581
|0.10
|2.2484
|2.1984
|2.2491
|1810
|2006.01.06 17:00
|t/p
|581
|0.10
|2.2491
|2.1984
|2.2491
|0.55
|532.99
|1811
|2006.01.06 17:01
|buy
|582
|0.10
|2.2504
|0.0000
|0.0000
|1812
|2006.01.06 17:01
|modify
|582
|0.10
|2.2504
|2.2004
|2.2511
|1813
|2006.01.09 05:53
|t/p
|582
|0.10
|2.2511
|2.2004
|2.2511
|0.71
|533.69
|1814
|2006.01.09 05:54
|buy
|583
|0.10
|2.2522
|0.0000
|0.0000
|1815
|2006.01.09 05:54
|modify
|583
|0.10
|2.2522
|2.2022
|2.2529
|1816
|2006.01.09 08:37
|t/p
|583
|0.10
|2.2529
|2.2022
|2.2529
|0.56
|534.25
|1817
|2006.01.09 08:38
|buy
|584
|0.10
|2.2545
|0.0000
|0.0000
|1818
|2006.01.09 08:38
|modify
|584
|0.10
|2.2545
|2.2045
|2.2552
|1819
|2006.01.09 10:13
|t/p
|584
|0.10
|2.2552
|2.2045
|2.2552
|0.55
|534.80
|1820
|2006.01.09 10:14
|buy
|585
|0.10
|2.2563
|0.0000
|0.0000
|1821
|2006.01.09 10:14
|modify
|585
|0.10
|2.2563
|2.2063
|2.2570
|1822
|2006.01.09 13:21
|t/p
|585
|0.10
|2.2570
|2.2063
|2.2570
|0.56
|535.36
|1823
|2006.01.09 13:22
|buy
|586
|0.10
|2.2580
|0.0000
|0.0000
|1824
|2006.01.09 13:22
|modify
|586
|0.10
|2.2580
|2.2080
|2.2587
|1825
|2006.01.10 08:43
|t/p
|586
|0.10
|2.2587
|2.2080
|2.2587
|0.71
|536.07
|1826
|2006.01.10 08:44
|buy
|587
|0.10
|2.2595
|0.0000
|0.0000
|1827
|2006.01.10 08:44
|modify
|587
|0.10
|2.2595
|2.2095
|2.2602
|1828
|2006.01.10 14:26
|t/p
|587
|0.10
|2.2602
|2.2095
|2.2602
|0.56
|536.63
|1829
|2006.01.10 14:27
|buy
|588
|0.10
|2.2612
|0.0000
|0.0000
|1830
|2006.01.10 14:27
|modify
|588
|0.10
|2.2612
|2.2112
|2.2619
|1831
|2006.01.10 14:39
|t/p
|588
|0.10
|2.2619
|2.2112
|2.2619
|0.56
|537.19
|1832
|2006.01.10 14:40
|buy
|589
|0.10
|2.2629
|0.0000
|0.0000
|1833
|2006.01.10 14:40
|modify
|589
|0.10
|2.2629
|2.2129
|2.2636
|1834
|2006.01.10 14:42
|t/p
|589
|0.10
|2.2636
|2.2129
|2.2636
|0.56
|537.75
|1835
|2006.01.10 14:43
|buy
|590
|0.10
|2.2641
|0.0000
|0.0000
|1836
|2006.01.10 14:43
|modify
|590
|0.10
|2.2641
|2.2141
|2.2648
|1837
|2006.01.12 15:26
|t/p
|590
|0.10
|2.2648
|2.2141
|2.2648
|1.18
|538.94
|1838
|2006.01.12 15:27
|buy
|591
|0.10
|2.2658
|0.0000
|0.0000
|1839
|2006.01.12 15:27
|modify
|591
|0.10
|2.2658
|2.2158
|2.2665
|1840
|2006.01.12 15:27
|t/p
|591
|0.10
|2.2665
|2.2158
|2.2665
|0.55
|539.49
|1841
|2006.01.12 15:28
|buy
|592
|0.10
|2.2680
|0.0000
|0.0000
|1842
|2006.01.12 15:28
|modify
|592
|0.10
|2.2680
|2.2180
|2.2687
|1843
|2006.01.13 09:56
|t/p
|592
|0.10
|2.2687
|2.2180
|2.2687
|0.71
|540.20
|1844
|2006.01.13 09:57
|sell
|593
|0.10
|2.2677
|0.0000
|0.0000
|1845
|2006.01.13 09:57
|modify
|593
|0.10
|2.2677
|2.3177
|2.2670
|1846
|2006.01.13 09:58
|sell
|594
|0.50
|2.2673
|0.0000
|0.0000
|1847
|2006.01.13 09:58
|modify
|594
|0.50
|2.2673
|2.3174
|2.2667
|1848
|2006.01.13 09:58
|modify
|593
|0.10
|2.2677
|2.3174
|2.2667
|1849
|2006.01.13 10:00
|t/p
|593
|0.10
|2.2667
|2.3174
|2.2667
|0.79
|540.99
|1850
|2006.01.13 10:00
|t/p
|594
|0.50
|2.2667
|2.3174
|2.2667
|2.37
|543.36
|1851
|2006.01.13 10:01
|sell
|595
|0.10
|2.2656
|0.0000
|0.0000
|1852
|2006.01.13 10:01
|modify
|595
|0.10
|2.2656
|2.3156
|2.2649
|1853
|2006.01.16 00:37
|t/p
|595
|0.10
|2.2649
|2.3156
|2.2649
|0.35
|543.71
|1854
|2006.01.16 00:38
|sell
|596
|0.10
|2.2640
|0.0000
|0.0000
|1855
|2006.01.16 00:38
|modify
|596
|0.10
|2.2640
|2.3140
|2.2633
|1856
|2006.01.16 09:43
|t/p
|596
|0.10
|2.2633
|2.3140
|2.2633
|0.55
|544.26
|1857
|2006.01.16 09:44
|buy
|597
|0.10
|2.2639
|0.0000
|0.0000
|1858
|2006.01.16 09:44
|modify
|597
|0.10
|2.2639
|2.2139
|2.2646
|1859
|2006.01.16 09:55
|t/p
|597
|0.10
|2.2646
|2.2139
|2.2646
|0.55
|544.81
|1860
|2006.01.16 09:56
|buy
|598
|0.10
|2.2656
|0.0000
|0.0000
|1861
|2006.01.16 09:56
|modify
|598
|0.10
|2.2656
|2.2156
|2.2663
|1862
|2006.01.20 16:43
|t/p
|598
|0.10
|2.2663
|2.2156
|2.2663
|1.50
|546.31
|1863
|2006.01.20 16:44
|buy
|599
|0.10
|2.2672
|0.0000
|0.0000
|1864
|2006.01.20 16:44
|modify
|599
|0.10
|2.2672
|2.2172
|2.2679
|1865
|2006.01.27 12:00
|t/p
|599
|0.10
|2.2679
|2.2172
|2.2679
|1.66
|547.97
|1866
|2006.01.27 12:01
|buy
|600
|0.10
|2.2684
|0.0000
|0.0000
|1867
|2006.01.27 12:01
|modify
|600
|0.10
|2.2684
|2.2184
|2.2691
|1868
|2006.01.27 14:16
|t/p
|600
|0.10
|2.2691
|2.2184
|2.2691
|0.55
|548.52
|1869
|2006.01.27 14:17
|buy
|601
|0.10
|2.2704
|0.0000
|0.0000
|1870
|2006.01.27 14:17
|modify
|601
|0.10
|2.2704
|2.2204
|2.2711
|1871
|2006.01.27 19:19
|t/p
|601
|0.10
|2.2711
|2.2204
|2.2711
|0.55
|549.07
|1872
|2006.01.27 19:20
|buy
|602
|0.10
|2.2720
|0.0000
|0.0000
|1873
|2006.01.27 19:20
|modify
|602
|0.10
|2.2720
|2.2220
|2.2727
|1874
|2006.01.30 13:07
|t/p
|602
|0.10
|2.2727
|2.2220
|2.2727
|0.71
|549.78
|1875
|2006.01.30 13:08
|buy
|603
|0.10
|2.2741
|0.0000
|0.0000
|1876
|2006.01.30 13:08
|modify
|603
|0.10
|2.2741
|2.2241
|2.2748
|1877
|2006.01.30 14:06
|t/p
|603
|0.10
|2.2748
|2.2241
|2.2748
|0.55
|550.33
|1878
|2006.01.30 14:07
|buy
|604
|0.10
|2.2759
|0.0000
|0.0000
|1879
|2006.01.30 14:07
|modify
|604
|0.10
|2.2759
|2.2259
|2.2766
|1880
|2006.01.30 14:20
|t/p
|604
|0.10
|2.2766
|2.2259
|2.2766
|0.55
|550.88
|1881
|2006.01.30 14:21
|buy
|605
|0.10
|2.2779
|0.0000
|0.0000
|1882
|2006.01.30 14:21
|modify
|605
|0.10
|2.2779
|2.2279
|2.2786
|1883
|2006.01.31 18:30
|t/p
|605
|0.10
|2.2786
|2.2279
|2.2786
|0.71
|551.59
|1884
|2006.01.31 18:31
|buy
|606
|0.10
|2.2798
|0.0000
|0.0000
|1885
|2006.01.31 18:31
|modify
|606
|0.10
|2.2798
|2.2298
|2.2805
|1886
|2006.02.01 12:34
|t/p
|606
|0.10
|2.2805
|2.2298
|2.2805
|0.71
|552.29
|1887
|2006.02.01 12:35
|buy
|607
|0.10
|2.2817
|0.0000
|0.0000
|1888
|2006.02.01 12:35
|modify
|607
|0.10
|2.2817
|2.2317
|2.2824
|1889
|2006.02.01 13:46
|t/p
|607
|0.10
|2.2824
|2.2317
|2.2824
|0.55
|552.84
|1890
|2006.02.01 13:47
|buy
|608
|0.10
|2.2833
|0.0000
|0.0000
|1891
|2006.02.01 13:47
|modify
|608
|0.10
|2.2833
|2.2333
|2.2840
|1892
|2006.02.01 14:19
|t/p
|608
|0.10
|2.2840
|2.2333
|2.2840
|0.55
|553.39
|1893
|2006.02.01 14:20
|buy
|609
|0.10
|2.2850
|0.0000
|0.0000
|1894
|2006.02.01 14:20
|modify
|609
|0.10
|2.2850
|2.2350
|2.2857
|1895
|2006.02.01 17:21
|t/p
|609
|0.10
|2.2857
|2.2350
|2.2857
|0.56
|553.95
|1896
|2006.02.01 17:22
|buy
|610
|0.10
|2.2874
|0.0000
|0.0000
|1897
|2006.02.01 17:22
|modify
|610
|0.10
|2.2874
|2.2374
|2.2881
|1898
|2006.02.01 20:22
|t/p
|610
|0.10
|2.2881
|2.2374
|2.2881
|0.55
|554.50
|1899
|2006.02.01 20:23
|buy
|611
|0.10
|2.2904
|0.0000
|0.0000
|1900
|2006.02.01 20:23
|modify
|611
|0.10
|2.2904
|2.2404
|2.2911
|1901
|2006.02.01 23:51
|t/p
|611
|0.10
|2.2911
|2.2404
|2.2911
|0.55
|555.05
|1902
|2006.02.01 23:52
|sell
|612
|0.10
|2.2896
|0.0000
|0.0000
|1903
|2006.02.01 23:52
|modify
|612
|0.10
|2.2896
|2.3396
|2.2889
|1904
|2006.02.01 23:53
|sell
|613
|0.50
|2.2892
|0.0000
|0.0000
|1905
|2006.02.01 23:53
|modify
|613
|0.50
|2.2892
|2.3393
|2.2886
|1906
|2006.02.01 23:53
|modify
|612
|0.10
|2.2896
|2.3393
|2.2886
|1907
|2006.02.02 00:32
|t/p
|612
|0.10
|2.2886
|2.3393
|2.2886
|0.20
|555.26
|1908
|2006.02.02 00:32
|t/p
|613
|0.50
|2.2886
|2.3393
|2.2886
|-0.59
|554.67
|1909
|2006.02.02 00:33
|sell
|614
|0.10
|2.2877
|0.0000
|0.0000
|1910
|2006.02.02 00:33
|modify
|614
|0.10
|2.2877
|2.3377
|2.2870
|1911
|2006.02.02 01:11
|t/p
|614
|0.10
|2.2870
|2.3377
|2.2870
|0.55
|555.22
|1912
|2006.02.02 01:12
|sell
|615
|0.10
|2.2863
|0.0000
|0.0000
|1913
|2006.02.02 01:12
|modify
|615
|0.10
|2.2863
|2.3363
|2.2856
|1914
|2006.02.02 11:53
|t/p
|615
|0.10
|2.2856
|2.3363
|2.2856
|0.55
|555.77
|1915
|2006.02.02 11:54
|sell
|616
|0.10
|2.2848
|0.0000
|0.0000
|1916
|2006.02.02 11:54
|modify
|616
|0.10
|2.2848
|2.3348
|2.2841
|1917
|2006.02.03 16:48
|t/p
|616
|0.10
|2.2841
|2.3348
|2.2841
|0.35
|556.12
|1918
|2006.02.03 16:49
|sell
|617
|0.10
|2.2825
|0.0000
|0.0000
|1919
|2006.02.03 16:49
|modify
|617
|0.10
|2.2825
|2.3325
|2.2818
|1920
|2006.02.03 16:59
|t/p
|617
|0.10
|2.2818
|2.3325
|2.2818
|0.55
|556.67
|1921
|2006.02.03 17:00
|sell
|618
|0.10
|2.2800
|0.0000
|0.0000
|1922
|2006.02.03 17:00
|modify
|618
|0.10
|2.2800
|2.3300
|2.2793
|1923
|2006.02.06 01:20
|t/p
|618
|0.10
|2.2793
|2.3300
|2.2793
|0.35
|557.02
|1924
|2006.02.06 01:21
|buy
|619
|0.10
|2.2792
|0.0000
|0.0000
|1925
|2006.02.06 01:21
|modify
|619
|0.10
|2.2792
|2.2292
|2.2799
|1926
|2006.02.10 16:54
|t/p
|619
|0.10
|2.2799
|2.2292
|2.2799
|1.50
|558.53
|1927
|2006.02.10 16:55
|sell
|620
|0.10
|2.2776
|0.0000
|0.0000
|1928
|2006.02.10 16:55
|modify
|620
|0.10
|2.2776
|2.3276
|2.2769
|1929
|2006.02.10 16:56
|sell
|621
|0.50
|2.2782
|0.0000
|0.0000
|1930
|2006.02.10 16:56
|modify
|621
|0.50
|2.2782
|2.3281
|2.2774
|1931
|2006.02.10 16:56
|modify
|620
|0.10
|2.2776
|2.3281
|2.2774
|1932
|2006.02.10 17:17
|t/p
|620
|0.10
|2.2774
|2.3281
|2.2774
|0.16
|558.69
|1933
|2006.02.10 17:17
|t/p
|621
|0.50
|2.2774
|2.3281
|2.2774
|3.15
|561.84
|1934
|2006.02.10 17:18
|sell
|622
|0.10
|2.2765
|0.0000
|0.0000
|1935
|2006.02.10 17:18
|modify
|622
|0.10
|2.2765
|2.3265
|2.2758
|1936
|2006.02.13 08:51
|t/p
|622
|0.10
|2.2758
|2.3265
|2.2758
|0.35
|562.19
|1937
|2006.02.13 08:52
|buy
|623
|0.10
|2.2759
|0.0000
|0.0000
|1938
|2006.02.13 08:52
|modify
|623
|0.10
|2.2759
|2.2259
|2.2766
|1939
|2006.02.13 10:19
|t/p
|623
|0.10
|2.2766
|2.2259
|2.2766
|0.55
|562.74
|1940
|2006.02.13 10:20
|sell
|624
|0.10
|2.2762
|0.0000
|0.0000
|1941
|2006.02.13 10:20
|modify
|624
|0.10
|2.2762
|2.3262
|2.2755
|1942
|2006.02.13 10:21
|sell
|625
|0.50
|2.2757
|0.0000
|0.0000
|1943
|2006.02.13 10:21
|modify
|625
|0.50
|2.2757
|2.3258
|2.2751
|1944
|2006.02.13 10:21
|modify
|624
|0.10
|2.2762
|2.3258
|2.2751
|1945
|2006.02.13 10:25
|t/p
|624
|0.10
|2.2751
|2.3258
|2.2751
|0.87
|563.61
|1946
|2006.02.13 10:25
|t/p
|625
|0.50
|2.2751
|2.3258
|2.2751
|2.37
|565.98
|1947
|2006.02.13 10:26
|sell
|626
|0.10
|2.2735
|0.0000
|0.0000
|1948
|2006.02.13 10:26
|modify
|626
|0.10
|2.2735
|2.3235
|2.2728
|1949
|2006.02.13 14:25
|t/p
|626
|0.10
|2.2728
|2.3235
|2.2728
|0.55
|566.53
|1950
|2006.02.13 14:26
|sell
|627
|0.10
|2.2729
|0.0000
|0.0000
|1951
|2006.02.13 14:26
|modify
|627
|0.10
|2.2729
|2.3229
|2.2722
|1952
|2006.02.14 10:42
|t/p
|627
|0.10
|2.2722
|2.3229
|2.2722
|0.35
|566.88
|1953
|2006.02.14 10:43
|buy
|628
|0.10
|2.2723
|0.0000
|0.0000
|1954
|2006.02.14 10:43
|modify
|628
|0.10
|2.2723
|2.2223
|2.2730
|1955
|2006.02.14 14:31
|t/p
|628
|0.10
|2.2730
|2.2223
|2.2730
|0.55
|567.43
|1956
|2006.02.14 14:32
|buy
|629
|0.10
|2.2739
|0.0000
|0.0000
|1957
|2006.02.14 14:32
|modify
|629
|0.10
|2.2739
|2.2239
|2.2746
|1958
|2006.02.15 11:37
|t/p
|629
|0.10
|2.2746
|2.2239
|2.2746
|0.71
|568.14
|1959
|2006.02.15 11:38
|sell
|630
|0.10
|2.2741
|0.0000
|0.0000
|1960
|2006.02.15 11:38
|modify
|630
|0.10
|2.2741
|2.3241
|2.2734
|1961
|2006.02.15 11:39
|sell
|631
|0.50
|2.2735
|0.0000
|0.0000
|1962
|2006.02.15 11:39
|modify
|631
|0.50
|2.2735
|2.3236
|2.2729
|1963
|2006.02.15 11:39
|modify
|630
|0.10
|2.2741
|2.3236
|2.2729
|1964
|2006.02.15 16:37
|sell
|632
|2.50
|2.2822
|0.0000
|0.0000
|1965
|2006.02.15 16:37
|modify
|632
|2.50
|2.2822
|2.3305
|2.2798
|1966
|2006.02.15 16:37
|modify
|631
|0.50
|2.2735
|2.3305
|2.2798
|1967
|2006.02.15 16:37
|modify
|630
|0.10
|2.2741
|2.3305
|2.2798
|1968
|2006.02.15 18:28
|t/p
|630
|0.10
|2.2798
|2.3305
|2.2798
|-4.49
|563.65
|1969
|2006.02.15 18:28
|t/p
|631
|0.50
|2.2798
|2.3305
|2.2798
|-24.81
|538.84
|1970
|2006.02.15 18:28
|t/p
|632
|2.50
|2.2798
|2.3305
|2.2798
|47.25
|586.09
|1971
|2006.02.15 18:29
|sell
|633
|0.10
|2.2789
|0.0000
|0.0000
|1972
|2006.02.15 18:29
|modify
|633
|0.10
|2.2789
|2.3289
|2.2782
|1973
|2006.02.16 07:58
|t/p
|633
|0.10
|2.2782
|2.3289
|2.2782
|-0.04
|586.05
|1974
|2006.02.16 07:59
|buy
|634
|0.10
|2.2785
|0.0000
|0.0000
|1975
|2006.02.16 07:59
|modify
|634
|0.10
|2.2785
|2.2285
|2.2792
|1976
|2006.02.16 10:28
|t/p
|634
|0.10
|2.2792
|2.2285
|2.2792
|0.56
|586.61
|1977
|2006.02.16 10:29
|buy
|635
|0.10
|2.2797
|0.0000
|0.0000
|1978
|2006.02.16 10:29
|modify
|635
|0.10
|2.2797
|2.2297
|2.2804
|1979
|2006.02.16 21:32
|t/p
|635
|0.10
|2.2804
|2.2297
|2.2804
|0.55
|587.16
|1980
|2006.02.16 21:33
|buy
|636
|0.10
|2.2813
|0.0000
|0.0000
|1981
|2006.02.16 21:33
|modify
|636
|0.10
|2.2813
|2.2313
|2.2820
|1982
|2006.02.17 04:04
|t/p
|636
|0.10
|2.2820
|2.2313
|2.2820
|0.71
|587.87
|1983
|2006.02.17 04:05
|buy
|637
|0.10
|2.2832
|0.0000
|0.0000
|1984
|2006.02.17 04:05
|modify
|637
|0.10
|2.2832
|2.2332
|2.2839
|1985
|2006.02.17 12:17
|t/p
|637
|0.10
|2.2839
|2.2332
|2.2839
|0.55
|588.42
|1986
|2006.02.17 12:18
|sell
|638
|0.10
|2.2835
|0.0000
|0.0000
|1987
|2006.02.17 12:18
|modify
|638
|0.10
|2.2835
|2.3335
|2.2828
|1988
|2006.02.17 12:19
|sell
|639
|0.50
|2.2834
|0.0000
|0.0000
|1989
|2006.02.17 12:19
|modify
|639
|0.50
|2.2834
|2.3334
|2.2827
|1990
|2006.02.17 12:19
|modify
|638
|0.10
|2.2835
|2.3334
|2.2827
|1991
|2006.02.17 12:39
|t/p
|638
|0.10
|2.2827
|2.3334
|2.2827
|0.63
|589.05
|1992
|2006.02.17 12:39
|t/p
|639
|0.50
|2.2827
|2.3334
|2.2827
|2.76
|591.81
|1993
|2006.02.17 12:40
|sell
|640
|0.10
|2.2817
|0.0000
|0.0000
|1994
|2006.02.17 12:40
|modify
|640
|0.10
|2.2817
|2.3317
|2.2810
|1995
|2006.02.17 16:31
|t/p
|640
|0.10
|2.2810
|2.3317
|2.2810
|0.55
|592.36
|1996
|2006.02.17 16:32
|sell
|641
|0.10
|2.2790
|0.0000
|0.0000
|1997
|2006.02.17 16:32
|modify
|641
|0.10
|2.2790
|2.3290
|2.2783
|1998
|2006.02.20 10:13
|t/p
|641
|0.10
|2.2783
|2.3290
|2.2783
|0.35
|592.71
|1999
|2006.02.20 10:14
|sell
|642
|0.10
|2.2773
|0.0000
|0.0000
|2000
|2006.02.20 10:14
|modify
|642
|0.10
|2.2773
|2.3273
|2.2766
|2001
|2006.02.23 17:16
|sell
|643
|0.50
|2.2920
|0.0000
|0.0000
|2002
|2006.02.23 17:16
|modify
|643
|0.50
|2.2920
|2.3396
|2.2889
|2003
|2006.02.23 17:16
|modify
|642
|0.10
|2.2773
|2.3396
|2.2889
|2004
|2006.02.27 00:25
|sell
|644
|2.50
|2.3008
|0.0000
|0.0000
|2005
|2006.02.27 00:25
|modify
|644
|2.50
|2.3008
|2.3486
|2.2979
|2006
|2006.02.27 00:25
|modify
|643
|0.50
|2.2920
|2.3486
|2.2979
|2007
|2006.02.27 00:25
|modify
|642
|0.10
|2.2773
|2.3486
|2.2979
|2008
|2006.02.27 08:45
|t/p
|642
|0.10
|2.2979
|2.3486
|2.2979
|-17.61
|575.11
|2009
|2006.02.27 08:45
|t/p
|643
|0.50
|2.2979
|2.3486
|2.2979
|-25.20
|549.90
|2010
|2006.02.27 08:45
|t/p
|644
|2.50
|2.2979
|2.3486
|2.2979
|57.10
|607.00
|2011
|2006.02.27 08:46
|buy
|645
|0.10
|2.2984
|0.0000
|0.0000
|2012
|2006.02.27 08:46
|modify
|645
|0.10
|2.2984
|2.2484
|2.2991
|2013
|2006.02.27 15:58
|t/p
|645
|0.10
|2.2991
|2.2484
|2.2991
|0.55
|607.55
|2014
|2006.02.27 15:59
|buy
|646
|0.10
|2.3002
|0.0000
|0.0000
|2015
|2006.02.27 15:59
|modify
|646
|0.10
|2.3002
|2.2502
|2.3009
|2016
|2006.02.27 21:25
|t/p
|646
|0.10
|2.3009
|2.2502
|2.3009
|0.55
|608.10
|2017
|2006.02.27 21:26
|buy
|647
|0.10
|2.3022
|0.0000
|0.0000
|2018
|2006.02.27 21:26
|modify
|647
|0.10
|2.3022
|2.2522
|2.3029
|2019
|2006.02.28 12:54
|t/p
|647
|0.10
|2.3029
|2.2522
|2.3029
|0.71
|608.81
|2020
|2006.02.28 12:55
|buy
|648
|0.10
|2.3039
|0.0000
|0.0000
|2021
|2006.02.28 12:55
|modify
|648
|0.10
|2.3039
|2.2539
|2.3046
|2022
|2006.02.28 14:20
|t/p
|648
|0.10
|2.3046
|2.2539
|2.3046
|0.56
|609.37
|2023
|2006.02.28 14:21
|buy
|649
|0.10
|2.3056
|0.0000
|0.0000
|2024
|2006.02.28 14:21
|modify
|649
|0.10
|2.3056
|2.2556
|2.3063
|2025
|2006.04.05 10:53
|s/l
|649
|0.10
|2.2556
|2.2556
|2.3063
|-33.68
|575.69
|2026
|2006.04.05 10:54
|sell
|650
|0.10
|2.2556
|0.0000
|0.0000
|2027
|2006.04.05 10:54
|modify
|650
|0.10
|2.2556
|2.3056
|2.2549
|2028
|2006.04.05 10:55
|sell
|651
|0.50
|2.2560
|0.0000
|0.0000
|2029
|2006.04.05 10:55
|modify
|651
|0.50
|2.2560
|2.3059
|2.2552
|2030
|2006.04.05 10:55
|modify
|650
|0.10
|2.2556
|2.3059
|2.2552
|2031
|2006.04.05 14:14
|t/p
|650
|0.10
|2.2552
|2.3059
|2.2552
|0.31
|576.00
|2032
|2006.04.05 14:14
|t/p
|651
|0.50
|2.2552
|2.3059
|2.2552
|3.15
|579.15
|2033
|2006.04.05 14:15
|sell
|652
|0.10
|2.2538
|0.0000
|0.0000
|2034
|2006.04.05 14:15
|modify
|652
|0.10
|2.2538
|2.3038
|2.2531
|2035
|2006.04.05 14:20
|t/p
|652
|0.10
|2.2531
|2.3038
|2.2531
|0.55
|579.70
|2036
|2006.04.05 14:21
|sell
|653
|0.10
|2.2518
|0.0000
|0.0000
|2037
|2006.04.05 14:21
|modify
|653
|0.10
|2.2518
|2.3018
|2.2511
|2038
|2006.04.05 14:35
|t/p
|653
|0.10
|2.2511
|2.3018
|2.2511
|0.55
|580.25
|2039
|2006.04.05 14:36
|sell
|654
|0.10
|2.2500
|0.0000
|0.0000
|2040
|2006.04.05 14:36
|modify
|654
|0.10
|2.2500
|2.3000
|2.2493
|2041
|2006.04.05 15:34
|t/p
|654
|0.10
|2.2493
|2.3000
|2.2493
|0.55
|580.80
|2042
|2006.04.05 15:35
|sell
|655
|0.10
|2.2484
|0.0000
|0.0000
|2043
|2006.04.05 15:35
|modify
|655
|0.10
|2.2484
|2.2984
|2.2477
|2044
|2006.04.05 15:39
|t/p
|655
|0.10
|2.2477
|2.2984
|2.2477
|0.55
|581.35
|2045
|2006.04.05 15:39
|sell
|656
|0.10
|2.2466
|0.0000
|0.0000
|2046
|2006.04.05 15:39
|modify
|656
|0.10
|2.2466
|2.2966
|2.2459
|2047
|2006.04.07 08:39
|sell
|657
|0.50
|2.2647
|0.0000
|0.0000
|2048
|2006.04.07 08:39
|modify
|657
|0.50
|2.2647
|2.3117
|2.2610
|2049
|2006.04.07 08:39
|modify
|656
|0.10
|2.2466
|2.3117
|2.2610
|2050
|2006.04.07 14:31
|t/p
|656
|0.10
|2.2610
|2.3117
|2.2610
|-12.14
|569.21
|2051
|2006.04.07 14:31
|t/p
|657
|0.50
|2.2610
|2.3117
|2.2610
|14.57
|583.78
|2052
|2006.04.07 14:32
|sell
|658
|0.10
|2.2582
|0.0000
|0.0000
|2053
|2006.04.07 14:32
|modify
|658
|0.10
|2.2582
|2.3082
|2.2575
|2054
|2006.04.12 09:39
|sell
|659
|0.50
|2.2737
|0.0000
|0.0000
|2055
|2006.04.12 09:39
|modify
|659
|0.50
|2.2737
|2.3211
|2.2704
|2056
|2006.04.12 09:39
|modify
|658
|0.10
|2.2582
|2.3211
|2.2704
|2057
|2006.04.17 03:22
|t/p
|658
|0.10
|2.2704
|2.3211
|2.2704
|-11.18
|572.60
|2058
|2006.04.17 03:22
|t/p
|659
|0.50
|2.2704
|2.3211
|2.2704
|8.09
|580.69
|2059
|2006.04.17 03:23
|buy
|660
|0.10
|2.2711
|0.0000
|0.0000
|2060
|2006.04.17 03:23
|modify
|660
|0.10
|2.2711
|2.2211
|2.2718
|2061
|2006.04.17 13:40
|t/p
|660
|0.10
|2.2718
|2.2211
|2.2718
|0.56
|581.25
|2062
|2006.04.17 13:41
|buy
|661
|0.10
|2.2727
|0.0000
|0.0000
|2063
|2006.04.17 13:41
|modify
|661
|0.10
|2.2727
|2.2227
|2.2734
|2064
|2006.04.19 15:00
|t/p
|661
|0.10
|2.2734
|2.2227
|2.2734
|0.88
|582.12
|2065
|2006.04.19 15:00
|buy
|662
|0.10
|2.2746
|0.0000
|0.0000
|2066
|2006.04.19 15:00
|modify
|662
|0.10
|2.2746
|2.2246
|2.2753
|2067
|2006.04.20 08:57
|t/p
|662
|0.10
|2.2753
|2.2246
|2.2753
|1.03
|583.15
|2068
|2006.04.20 08:58
|sell
|663
|0.10
|2.2745
|0.0000
|0.0000
|2069
|2006.04.20 08:58
|modify
|663
|0.10
|2.2745
|2.3245
|2.2738
|2070
|2006.04.20 08:59
|sell
|664
|0.50
|2.2745
|0.0000
|0.0000
|2071
|2006.04.20 08:59
|modify
|664
|0.50
|2.2745
|2.3245
|2.2738
|2072
|2006.04.20 09:59
|t/p
|663
|0.10
|2.2738
|2.3245
|2.2738
|0.55
|583.70
|2073
|2006.04.20 09:59
|t/p
|664
|0.50
|2.2738
|2.3245
|2.2738
|2.76
|586.46
|2074
|2006.04.20 10:00
|sell
|665
|0.10
|2.2725
|0.0000
|0.0000
|2075
|2006.04.20 10:00
|modify
|665
|0.10
|2.2725
|2.3225
|2.2718
|2076
|2006.04.20 10:30
|t/p
|665
|0.10
|2.2718
|2.3225
|2.2718
|0.55
|587.01
|2077
|2006.04.20 10:31
|sell
|666
|0.10
|2.2698
|0.0000
|0.0000
|2078
|2006.04.20 10:31
|modify
|666
|0.10
|2.2698
|2.3198
|2.2691
|2079
|2006.04.20 10:57
|t/p
|666
|0.10
|2.2691
|2.3198
|2.2691
|0.55
|587.56
|2080
|2006.04.20 10:58
|sell
|667
|0.10
|2.2679
|0.0000
|0.0000
|2081
|2006.04.20 10:58
|modify
|667
|0.10
|2.2679
|2.3179
|2.2672
|2082
|2006.04.24 16:45
|t/p
|667
|0.10
|2.2672
|2.3179
|2.2672
|0.16
|587.72
|2083
|2006.04.24 16:46
|sell
|668
|0.10
|2.2655
|0.0000
|0.0000
|2084
|2006.04.24 16:46
|modify
|668
|0.10
|2.2655
|2.3155
|2.2648
|2085
|2006.04.28 10:08
|t/p
|668
|0.10
|2.2648
|2.3155
|2.2648
|-0.63
|587.09
|2086
|2006.04.28 10:09
|sell
|669
|0.10
|2.2636
|0.0000
|0.0000
|2087
|2006.04.28 10:09
|modify
|669
|0.10
|2.2636
|2.3136
|2.2629
|2088
|2006.04.28 11:25
|t/p
|669
|0.10
|2.2629
|2.3136
|2.2629
|0.55
|587.64
|2089
|2006.04.28 11:26
|sell
|670
|0.10
|2.2619
|0.0000
|0.0000
|2090
|2006.04.28 11:26
|modify
|670
|0.10
|2.2619
|2.3119
|2.2612
|2091
|2006.04.28 11:30
|t/p
|670
|0.10
|2.2612
|2.3119
|2.2612
|0.55
|588.19
|2092
|2006.04.28 11:31
|sell
|671
|0.10
|2.2599
|0.0000
|0.0000
|2093
|2006.04.28 11:31
|modify
|671
|0.10
|2.2599
|2.3099
|2.2592
|2094
|2006.04.28 11:31
|t/p
|671
|0.10
|2.2592
|2.3099
|2.2592
|0.55
|588.74
|2095
|2006.04.28 11:32
|sell
|672
|0.10
|2.2570
|0.0000
|0.0000
|2096
|2006.04.28 11:32
|modify
|672
|0.10
|2.2570
|2.3070
|2.2563
|2097
|2006.05.04 12:35
|sell
|673
|0.50
|2.2831
|0.0000
|0.0000
|2098
|2006.05.04 12:35
|modify
|673
|0.50
|2.2831
|2.3287
|2.2780
|2099
|2006.05.04 12:35
|modify
|672
|0.10
|2.2570
|2.3287
|2.2780
|2100
|2006.05.04 16:07
|t/p
|672
|0.10
|2.2780
|2.3287
|2.2780
|-17.71
|571.03
|2101
|2006.05.04 16:07
|t/p
|673
|0.50
|2.2780
|2.3287
|2.2780
|20.09
|591.12
|2102
|2006.05.04 16:08
|sell
|674
|0.10
|2.2765
|0.0000
|0.0000
|2103
|2006.05.04 16:08
|modify
|674
|0.10
|2.2765
|2.3265
|2.2758
|2104
|2006.05.04 16:40
|t/p
|674
|0.10
|2.2758
|2.3265
|2.2758
|0.55
|591.67
|2105
|2006.05.04 16:41
|sell
|675
|0.10
|2.2749
|0.0000
|0.0000
|2106
|2006.05.04 16:41
|modify
|675
|0.10
|2.2749
|2.3249
|2.2742
|2107
|2006.05.04 17:00
|t/p
|675
|0.10
|2.2742
|2.3249
|2.2742
|0.55
|592.22
|2108
|2006.05.04 17:01
|buy
|676
|0.10
|2.2750
|0.0000
|0.0000
|2109
|2006.05.04 17:01
|modify
|676
|0.10
|2.2750
|2.2250
|2.2757
|2110
|2006.05.04 18:13
|t/p
|676
|0.10
|2.2757
|2.2250
|2.2757
|0.55
|592.77
|2111
|2006.05.04 18:14
|sell
|677
|0.10
|2.2745
|0.0000
|0.0000
|2112
|2006.05.04 18:14
|modify
|677
|0.10
|2.2745
|2.3245
|2.2738
|2113
|2006.05.04 18:18
|sell
|678
|0.50
|2.2739
|0.0000
|0.0000
|2114
|2006.05.04 18:18
|modify
|678
|0.50
|2.2739
|2.3240
|2.2733
|2115
|2006.05.04 18:18
|modify
|677
|0.10
|2.2745
|2.3240
|2.2733
|2116
|2006.05.04 20:11
|t/p
|677
|0.10
|2.2733
|2.3240
|2.2733
|0.95
|593.72
|2117
|2006.05.04 20:11
|t/p
|678
|0.50
|2.2733
|2.3240
|2.2733
|2.37
|596.09
|2118
|2006.05.04 20:12
|sell
|679
|0.10
|2.2722
|0.0000
|0.0000
|2119
|2006.05.04 20:12
|modify
|679
|0.10
|2.2722
|2.3222
|2.2715
|2120
|2006.05.05 14:31
|t/p
|679
|0.10
|2.2715
|2.3222
|2.2715
|0.35
|596.44
|2121
|2006.05.05 14:32
|sell
|680
|0.10
|2.2715
|0.0000
|0.0000
|2122
|2006.05.05 14:32
|modify
|680
|0.10
|2.2715
|2.3215
|2.2708
|2123
|2006.05.08 15:59
|sell
|681
|0.50
|2.2825
|0.0000
|0.0000
|2124
|2006.05.08 15:59
|modify
|681
|0.50
|2.2825
|2.3307
|2.2800
|2125
|2006.05.08 15:59
|modify
|680
|0.10
|2.2715
|2.3307
|2.2800
|2126
|2006.05.09 10:12
|t/p
|680
|0.10
|2.2800
|2.3307
|2.2800
|-7.08
|589.36
|2127
|2006.05.09 10:12
|t/p
|681
|0.50
|2.2800
|2.3307
|2.2800
|8.86
|598.22
|2128
|2006.05.09 10:12
|sell
|682
|0.10
|2.2788
|0.0000
|0.0000
|2129
|2006.05.09 10:12
|modify
|682
|0.10
|2.2788
|2.3288
|2.2781
|2130
|2006.05.09 16:18
|t/p
|682
|0.10
|2.2781
|2.3288
|2.2781
|0.55
|598.77
|2131
|2006.05.09 16:19
|sell
|683
|0.10
|2.2768
|0.0000
|0.0000
|2132
|2006.05.09 16:19
|modify
|683
|0.10
|2.2768
|2.3268
|2.2761
|2133
|2006.05.10 08:48
|t/p
|683
|0.10
|2.2761
|2.3268
|2.2761
|0.35
|599.12
|2134
|2006.05.10 08:49
|sell
|684
|0.10
|2.2746
|0.0000
|0.0000
|2135
|2006.05.10 08:49
|modify
|684
|0.10
|2.2746
|2.3246
|2.2739
|2136
|2006.05.10 10:12
|t/p
|684
|0.10
|2.2739
|2.3246
|2.2739
|0.55
|599.67
|2137
|2006.05.10 10:13
|sell
|685
|0.10
|2.2726
|0.0000
|0.0000
|2138
|2006.05.10 10:13
|modify
|685
|0.10
|2.2726
|2.3226
|2.2719
|2139
|2006.05.10 11:37
|t/p
|685
|0.10
|2.2719
|2.3226
|2.2719
|0.55
|600.22
|2140
|2006.05.10 11:38
|sell
|686
|0.10
|2.2693
|0.0000
|0.0000
|2141
|2006.05.10 11:38
|modify
|686
|0.10
|2.2693
|2.3193
|2.2686
|2142
|2006.05.10 20:43
|t/p
|686
|0.10
|2.2686
|2.3193
|2.2686
|0.55
|600.77
|2143
|2006.05.10 20:44
|sell
|687
|0.10
|2.2669
|0.0000
|0.0000
|2144
|2006.05.10 20:44
|modify
|687
|0.10
|2.2669
|2.3169
|2.2662
|2145
|2006.05.11 12:28
|sell
|688
|0.50
|2.2914
|0.0000
|0.0000
|2146
|2006.05.11 12:28
|modify
|688
|0.50
|2.2914
|2.3373
|2.2866
|2147
|2006.05.11 12:28
|modify
|687
|0.10
|2.2669
|2.3373
|2.2866
|2148
|2006.05.11 13:08
|t/p
|687
|0.10
|2.2866
|2.3373
|2.2866
|-16.11
|584.66
|2149
|2006.05.11 13:08
|t/p
|688
|0.50
|2.2866
|2.3373
|2.2866
|18.90
|603.56
|2150
|2006.05.11 13:09
|sell
|689
|0.10
|2.2853
|0.0000
|0.0000
|2151
|2006.05.11 13:09
|modify
|689
|0.10
|2.2853
|2.3353
|2.2846
|2152
|2006.05.11 14:21
|t/p
|689
|0.10
|2.2846
|2.3353
|2.2846
|0.55
|604.11
|2153
|2006.05.11 14:22
|sell
|690
|0.10
|2.2831
|0.0000
|0.0000
|2154
|2006.05.11 14:22
|modify
|690
|0.10
|2.2831
|2.3331
|2.2824
|2155
|2006.05.11 16:11
|t/p
|690
|0.10
|2.2824
|2.3331
|2.2824
|0.55
|604.66
|2156
|2006.05.11 16:12
|buy
|691
|0.10
|2.2829
|0.0000
|0.0000
|2157
|2006.05.11 16:12
|modify
|691
|0.10
|2.2829
|2.2329
|2.2836
|2158
|2006.05.11 17:04
|t/p
|691
|0.10
|2.2836
|2.2329
|2.2836
|0.55
|605.21
|2159
|2006.05.11 17:05
|buy
|692
|0.10
|2.2857
|0.0000
|0.0000
|2160
|2006.05.11 17:05
|modify
|692
|0.10
|2.2857
|2.2357
|2.2864
|2161
|2006.05.17 16:34
|t/p
|692
|0.10
|2.2864
|2.2357
|2.2864
|1.18
|606.39
|2162
|2006.05.17 16:35
|buy
|693
|0.10
|2.2874
|0.0000
|0.0000
|2163
|2006.05.17 16:35
|modify
|693
|0.10
|2.2874
|2.2374
|2.2881
|2164
|2006.05.17 17:28
|t/p
|693
|0.10
|2.2881
|2.2374
|2.2881
|0.55
|606.94
|2165
|2006.05.17 17:29
|buy
|694
|0.10
|2.2897
|0.0000
|0.0000
|2166
|2006.05.17 17:29
|modify
|694
|0.10
|2.2897
|2.2397
|2.2904
|2167
|2006.05.17 17:30
|t/p
|694
|0.10
|2.2904
|2.2397
|2.2904
|0.55
|607.49
|2168
|2006.05.17 17:31
|buy
|695
|0.10
|2.2920
|0.0000
|0.0000
|2169
|2006.05.17 17:31
|modify
|695
|0.10
|2.2920
|2.2420
|2.2927
|2170
|2006.07.19 10:47
|t/p
|695
|0.10
|2.2927
|2.2420
|2.2927
|10.54
|618.03
|2171
|2006.07.19 10:48
|buy
|696
|0.10
|2.2950
|0.0000
|0.0000
|2172
|2006.07.19 10:48
|modify
|696
|0.10
|2.2950
|2.2450
|2.2957
|2173
|2006.07.19 11:57
|t/p
|696
|0.10
|2.2957
|2.2450
|2.2957
|0.55
|618.58
|2174
|2006.07.19 11:58
|buy
|697
|0.10
|2.2967
|0.0000
|0.0000
|2175
|2006.07.19 11:58
|modify
|697
|0.10
|2.2967
|2.2467
|2.2974
|2176
|2006.07.19 14:33
|t/p
|697
|0.10
|2.2974
|2.2467
|2.2974
|0.55
|619.13
|2177
|2006.07.19 14:34
|buy
|698
|0.10
|2.2985
|0.0000
|0.0000
|2178
|2006.07.19 14:34
|modify
|698
|0.10
|2.2985
|2.2485
|2.2992
|2179
|2006.07.19 21:36
|t/p
|698
|0.10
|2.2992
|2.2485
|2.2992
|0.55
|619.68
|2180
|2006.07.19 21:37
|buy
|699
|0.10
|2.2998
|0.0000
|0.0000
|2181
|2006.07.19 21:37
|modify
|699
|0.10
|2.2998
|2.2498
|2.3005
|2182
|2006.07.20 04:07
|t/p
|699
|0.10
|2.3005
|2.2498
|2.3005
|1.04
|620.72
|2183
|2006.07.20 04:07
|buy
|700
|0.10
|2.3017
|0.0000
|0.0000
|2184
|2006.07.20 04:07
|modify
|700
|0.10
|2.3017
|2.2517
|2.3024
|2185
|2006.07.20 08:38
|t/p
|700
|0.10
|2.3024
|2.2517
|2.3024
|0.55
|621.27
|2186
|2006.07.20 08:39
|buy
|701
|0.10
|2.3028
|0.0000
|0.0000
|2187
|2006.07.20 08:39
|modify
|701
|0.10
|2.3028
|2.2528
|2.3035
|2188
|2006.07.24 08:54
|t/p
|701
|0.10
|2.3035
|2.2528
|2.3035
|0.87
|622.13
|2189
|2006.07.24 08:55
|sell
|702
|0.10
|2.3031
|0.0000
|0.0000
|2190
|2006.07.24 08:55
|modify
|702
|0.10
|2.3031
|2.3531
|2.3024
|2191
|2006.07.24 08:56
|sell
|703
|0.50
|2.3024
|0.0000
|0.0000
|2192
|2006.07.24 08:56
|modify
|703
|0.50
|2.3024
|2.3525
|2.3018
|2193
|2006.07.24 08:56
|modify
|702
|0.10
|2.3031
|2.3525
|2.3018
|2194
|2006.07.24 11:32
|sell
|704
|2.50
|2.3110
|0.0000
|0.0000
|2195
|2006.07.24 11:32
|modify
|704
|2.50
|2.3110
|2.3594
|2.3087
|2196
|2006.07.24 11:32
|modify
|703
|0.50
|2.3024
|2.3594
|2.3087
|2197
|2006.07.24 11:32
|modify
|702
|0.10
|2.3031
|2.3594
|2.3087
|2198
|2006.07.24 15:39
|t/p
|702
|0.10
|2.3087
|2.3594
|2.3087
|-4.41
|617.72
|2199
|2006.07.24 15:39
|t/p
|703
|0.50
|2.3087
|2.3594
|2.3087
|-24.81
|592.91
|2200
|2006.07.24 15:39
|t/p
|704
|2.50
|2.3087
|2.3594
|2.3087
|45.29
|638.20
|2201
|2006.07.24 15:40
|buy
|705
|0.10
|2.3090
|0.0000
|0.0000
|2202
|2006.07.24 15:40
|modify
|705
|0.10
|2.3090
|2.2590
|2.3097
|2203
|2006.08.02 18:25
|t/p
|705
|0.10
|2.3097
|2.2590
|2.3097
|1.98
|640.18
|2204
|2006.08.02 18:26
|buy
|706
|0.10
|2.3121
|0.0000
|0.0000
|2205
|2006.08.02 18:26
|modify
|706
|0.10
|2.3121
|2.2621
|2.3128
|2206
|2006.08.03 02:39
|t/p
|706
|0.10
|2.3128
|2.2621
|2.3128
|1.03
|641.20
|2207
|2006.08.03 02:40
|buy
|707
|0.10
|2.3150
|0.0000
|0.0000
|2208
|2006.08.03 02:40
|modify
|707
|0.10
|2.3150
|2.2650
|2.3157
|2209
|2006.08.03 04:40
|t/p
|707
|0.10
|2.3157
|2.2650
|2.3157
|0.55
|641.75
|2210
|2006.08.03 04:40
|buy
|708
|0.10
|2.3168
|0.0000
|0.0000
|2211
|2006.08.03 04:40
|modify
|708
|0.10
|2.3168
|2.2668
|2.3175
|2212
|2006.08.03 05:28
|t/p
|708
|0.10
|2.3175
|2.2668
|2.3175
|0.55
|642.30
|2213
|2006.08.03 05:29
|buy
|709
|0.10
|2.3189
|0.0000
|0.0000
|2214
|2006.08.03 05:29
|modify
|709
|0.10
|2.3189
|2.2689
|2.3196
|2215
|2006.08.03 13:00
|t/p
|709
|0.10
|2.3196
|2.2689
|2.3196
|0.55
|642.85
|2216
|2006.08.03 13:01
|buy
|710
|0.10
|2.3214
|0.0000
|0.0000
|2217
|2006.08.03 13:01
|modify
|710
|0.10
|2.3214
|2.2714
|2.3221
|2218
|2006.08.03 13:05
|t/p
|710
|0.10
|2.3221
|2.2714
|2.3221
|0.55
|643.40
|2219
|2006.08.03 13:06
|buy
|711
|0.10
|2.3236
|0.0000
|0.0000
|2220
|2006.08.03 13:06
|modify
|711
|0.10
|2.3236
|2.2736
|2.3243
|2221
|2006.08.03 13:06
|t/p
|711
|0.10
|2.3243
|2.2736
|2.3243
|0.55
|643.95
|2222
|2006.08.03 13:07
|buy
|712
|0.10
|2.3248
|0.0000
|0.0000
|2223
|2006.08.03 13:07
|modify
|712
|0.10
|2.3248
|2.2748
|2.3255
|2224
|2006.08.03 16:58
|t/p
|712
|0.10
|2.3255
|2.2748
|2.3255
|0.55
|644.50
|2225
|2006.08.03 16:58
|buy
|713
|0.10
|2.3266
|0.0000
|0.0000
|2226
|2006.08.03 16:58
|modify
|713
|0.10
|2.3266
|2.2766
|2.3273
|2227
|2006.08.03 17:02
|t/p
|713
|0.10
|2.3273
|2.2766
|2.3273
|0.55
|645.05
|2228
|2006.08.03 17:03
|buy
|714
|0.10
|2.3283
|0.0000
|0.0000
|2229
|2006.08.03 17:03
|modify
|714
|0.10
|2.3283
|2.2783
|2.3290
|2230
|2006.08.04 10:08
|t/p
|714
|0.10
|2.3290
|2.2783
|2.3290
|0.71
|645.76
|2231
|2006.08.04 10:09
|buy
|715
|0.10
|2.3302
|0.0000
|0.0000
|2232
|2006.08.04 10:09
|modify
|715
|0.10
|2.3302
|2.2802
|2.3309
|2233
|2006.08.04 10:32
|t/p
|715
|0.10
|2.3309
|2.2802
|2.3309
|0.56
|646.32
|2234
|2006.08.04 10:32
|buy
|716
|0.10
|2.3321
|0.0000
|0.0000
|2235
|2006.08.04 10:32
|modify
|716
|0.10
|2.3321
|2.2821
|2.3328
|2236
|2006.08.04 10:41
|t/p
|716
|0.10
|2.3328
|2.2821
|2.3328
|0.55
|646.87
|2237
|2006.08.04 10:42
|buy
|717
|0.10
|2.3340
|0.0000
|0.0000
|2238
|2006.08.04 10:42
|modify
|717
|0.10
|2.3340
|2.2840
|2.3347
|2239
|2006.08.04 10:42
|t/p
|717
|0.10
|2.3347
|2.2840
|2.3347
|0.55
|647.42
|2240
|2006.08.04 10:43
|buy
|718
|0.10
|2.3358
|0.0000
|0.0000
|2241
|2006.08.04 10:43
|modify
|718
|0.10
|2.3358
|2.2858
|2.3365
|2242
|2006.08.07 19:23
|t/p
|718
|0.10
|2.3365
|2.2858
|2.3365
|0.71
|648.13
|2243
|2006.08.07 19:24
|buy
|719
|0.10
|2.3379
|0.0000
|0.0000
|2244
|2006.08.07 19:24
|modify
|719
|0.10
|2.3379
|2.2879
|2.3386
|2245
|2006.08.08 17:07
|t/p
|719
|0.10
|2.3386
|2.2879
|2.3386
|0.71
|648.84
|2246
|2006.08.08 17:07
|buy
|720
|0.10
|2.3398
|0.0000
|0.0000
|2247
|2006.08.08 17:07
|modify
|720
|0.10
|2.3398
|2.2898
|2.3405
|2248
|2006.08.08 20:25
|t/p
|720
|0.10
|2.3405
|2.2898
|2.3405
|0.55
|649.39
|2249
|2006.08.08 20:26
|buy
|721
|0.10
|2.3415
|0.0000
|0.0000
|2250
|2006.08.08 20:26
|modify
|721
|0.10
|2.3415
|2.2915
|2.3422
|2251
|2006.08.11 10:18
|t/p
|721
|0.10
|2.3422
|2.2915
|2.3422
|1.34
|650.73
|2252
|2006.08.11 10:19
|buy
|722
|0.10
|2.3434
|0.0000
|0.0000
|2253
|2006.08.11 10:19
|modify
|722
|0.10
|2.3434
|2.2934
|2.3441
|2254
|2006.08.11 10:48
|t/p
|722
|0.10
|2.3441
|2.2934
|2.3441
|0.56
|651.29
|2255
|2006.08.11 10:49
|buy
|723
|0.10
|2.3451
|0.0000
|0.0000
|2256
|2006.08.11 10:49
|modify
|723
|0.10
|2.3451
|2.2951
|2.3458
|2257
|2006.08.11 14:31
|t/p
|723
|0.10
|2.3458
|2.2951
|2.3458
|0.56
|651.85
|2258
|2006.08.11 14:32
|buy
|724
|0.10
|2.3467
|0.0000
|0.0000
|2259
|2006.08.11 14:32
|modify
|724
|0.10
|2.3467
|2.2967
|2.3474
|2260
|2006.08.11 17:58
|t/p
|724
|0.10
|2.3474
|2.2967
|2.3474
|0.56
|652.41
|2261
|2006.08.11 17:59
|buy
|725
|0.10
|2.3486
|0.0000
|0.0000
|2262
|2006.08.11 17:59
|modify
|725
|0.10
|2.3486
|2.2986
|2.3493
|2263
|2006.08.11 18:32
|t/p
|725
|0.10
|2.3493
|2.2986
|2.3493
|0.55
|652.96
|2264
|2006.08.11 18:33
|buy
|726
|0.10
|2.3502
|0.0000
|0.0000
|2265
|2006.08.11 18:33
|modify
|726
|0.10
|2.3502
|2.3002
|2.3509
|2266
|2006.09.14 10:47
|t/p
|726
|0.10
|2.3509
|2.3002
|2.3509
|5.94
|658.90
|2267
|2006.09.14 10:48
|buy
|727
|0.10
|2.3516
|0.0000
|0.0000
|2268
|2006.09.14 10:48
|modify
|727
|0.10
|2.3516
|2.3016
|2.3523
|2269
|2006.09.14 14:10
|t/p
|727
|0.10
|2.3523
|2.3016
|2.3523
|0.56
|659.46
|2270
|2006.09.14 14:11
|buy
|728
|0.10
|2.3544
|0.0000
|0.0000
|2271
|2006.09.14 14:11
|modify
|728
|0.10
|2.3544
|2.3044
|2.3551
|2272
|2006.09.14 14:16
|t/p
|728
|0.10
|2.3551
|2.3044
|2.3551
|0.55
|660.01
|2273
|2006.09.14 14:17
|buy
|729
|0.10
|2.3561
|0.0000
|0.0000
|2274
|2006.09.14 14:17
|modify
|729
|0.10
|2.3561
|2.3061
|2.3568
|2275
|2006.09.14 14:36
|t/p
|729
|0.10
|2.3568
|2.3061
|2.3568
|0.55
|660.56
|2276
|2006.09.14 14:37
|buy
|730
|0.10
|2.3574
|0.0000
|0.0000
|2277
|2006.09.14 14:37
|modify
|730
|0.10
|2.3574
|2.3074
|2.3581
|2278
|2006.09.14 14:41
|t/p
|730
|0.10
|2.3581
|2.3074
|2.3581
|0.56
|661.12
|2279
|2006.09.14 14:42
|buy
|731
|0.10
|2.3595
|0.0000
|0.0000
|2280
|2006.09.14 14:42
|modify
|731
|0.10
|2.3595
|2.3095
|2.3602
|2281
|2006.09.14 14:52
|t/p
|731
|0.10
|2.3602
|2.3095
|2.3602
|0.55
|661.67
|2282
|2006.09.14 14:53
|buy
|732
|0.10
|2.3611
|0.0000
|0.0000
|2283
|2006.09.14 14:53
|modify
|732
|0.10
|2.3611
|2.3111
|2.3618
|2284
|2006.09.14 20:19
|t/p
|732
|0.10
|2.3618
|2.3111
|2.3618
|0.55
|662.22
|2285
|2006.09.14 20:20
|buy
|733
|0.10
|2.3629
|0.0000
|0.0000
|2286
|2006.09.14 20:20
|modify
|733
|0.10
|2.3629
|2.3129
|2.3636
|2287
|2006.09.15 04:22
|t/p
|733
|0.10
|2.3636
|2.3129
|2.3636
|0.71
|662.93
|2288
|2006.09.15 04:23
|buy
|734
|0.10
|2.3648
|0.0000
|0.0000
|2289
|2006.09.15 04:23
|modify
|734
|0.10
|2.3648
|2.3148
|2.3655
|2290
|2006.09.15 09:39
|t/p
|734
|0.10
|2.3655
|2.3148
|2.3655
|0.56
|663.49
|2291
|2006.09.15 09:40
|buy
|735
|0.10
|2.3666
|0.0000
|0.0000
|2292
|2006.09.15 09:40
|modify
|735
|0.10
|2.3666
|2.3166
|2.3673
|2293
|2006.09.15 10:52
|t/p
|735
|0.10
|2.3673
|2.3166
|2.3673
|0.55
|664.04
|2294
|2006.09.15 10:52
|buy
|736
|0.10
|2.3684
|0.0000
|0.0000
|2295
|2006.09.15 10:52
|modify
|736
|0.10
|2.3684
|2.3184
|2.3691
|2296
|2006.09.15 14:44
|t/p
|736
|0.10
|2.3691
|2.3184
|2.3691
|0.55
|664.59
|2297
|2006.09.15 14:45
|buy
|737
|0.10
|2.3698
|0.0000
|0.0000
|2298
|2006.09.15 14:45
|modify
|737
|0.10
|2.3698
|2.3198
|2.3705
|2299
|2006.09.15 14:45
|t/p
|737
|0.10
|2.3705
|2.3198
|2.3705
|0.55
|665.14
|2300
|2006.09.15 14:46
|buy
|738
|0.10
|2.3713
|0.0000
|0.0000
|2301
|2006.09.15 14:46
|modify
|738
|0.10
|2.3713
|2.3213
|2.3720
|2302
|2006.09.21 16:19
|t/p
|738
|0.10
|2.3720
|2.3213
|2.3720
|1.50
|666.64
|2303
|2006.09.21 16:20
|buy
|739
|0.10
|2.3733
|0.0000
|0.0000
|2304
|2006.09.21 16:20
|modify
|739
|0.10
|2.3733
|2.3233
|2.3740
|2305
|2006.09.21 17:34
|t/p
|739
|0.10
|2.3740
|2.3233
|2.3740
|0.55
|667.19
|2306
|2006.09.21 17:35
|buy
|740
|0.10
|2.3761
|0.0000
|0.0000
|2307
|2006.09.21 17:35
|modify
|740
|0.10
|2.3761
|2.3261
|2.3768
|2308
|2006.09.21 17:48
|t/p
|740
|0.10
|2.3768
|2.3261
|2.3768
|0.55
|667.74
|2309
|2006.09.21 17:49
|buy
|741
|0.10
|2.3781
|0.0000
|0.0000
|2310
|2006.09.21 17:49
|modify
|741
|0.10
|2.3781
|2.3281
|2.3788
|2311
|2006.10.17 23:59
|close at stop
|741
|0.10
|2.3716
|2.3281
|2.3788
|-1.32
|666.43