Strategy Tester Report
Cost Averaging v2_1-Pyramid

SymbolGBPCHFm (Great Britain Pound vs Swiss Frank)
Period1 Minute (M1) 2004.06.16 14:09 - 2006.10.18 00:00 (2004.06.16 - 2006.10.18)
ModelEvery tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
ParametersMagicNumber=12323; MA_length=10; applied_price=5; LotExponent=5; slip=3; Lots=0.1; TakeProfit=7; Stoploss=500; PipStep=85; TimePeriod=0; MaxTrades=2; UseTimeOut=false; MaxTradeOpenHours=25;
Bars in test819042Ticks modelled6540992Modelling quality24.88%
Initial deposit350.00
Total net profit316.43Gross profit1313.83Gross loss-997.40
Profit factor1.32Expected payoff0.43
Absolute drawdown0.00Maximal drawdown71.33 (16.35%)Relative drawdown16.35% (71.33)
Total trades741Short positions (won %)394 (84.52%)Long positions (won %)347 (96.83%)
Profit trades (% of total)669 (90.28%)Loss trades (% of total)72 (9.72%)
Largestprofit trade59.07loss trade-38.12
Averageprofit trade1.96loss trade-13.85
Maximumconsecutive wins (profit in money)64 (52.76)consecutive losses (loss in money)3 (-44.13)
Maximalconsecutive profit (count of wins)74.83 (37)consecutive loss (count of losses)-44.13 (3)
Averageconsecutive wins11consecutive losses1
Graph
#TimeTypeOrderLotsPriceS / LT / PProfitBalance
12004.06.16 14:09buy10.102.31110.00000.0000
22004.06.16 14:09modify10.102.31112.26112.3118
32004.06.16 14:18t/p10.102.31182.26112.31180.55350.55
42004.06.16 14:18buy20.102.31320.00000.0000
52004.06.16 14:18modify20.102.31322.26322.3139
62004.06.16 15:08t/p20.102.31392.26322.31390.55351.10
72004.06.16 15:09buy30.102.31510.00000.0000
82004.06.16 15:09modify30.102.31512.26512.3158
92004.06.16 16:37t/p30.102.31582.26512.31580.55351.65
102004.06.16 16:38sell40.102.31510.00000.0000
112004.06.16 16:38modify40.102.31512.36512.3144
122004.06.16 16:39sell50.502.31660.00000.0000
132004.06.16 16:39modify50.502.31662.36642.3157
142004.06.16 16:39modify40.102.31512.36642.3157
152004.06.16 16:55t/p40.102.31572.36642.3157-0.48351.17
162004.06.16 16:55t/p50.502.31572.36642.31573.55354.72
172004.06.16 16:56sell60.102.31440.00000.0000
182004.06.16 16:56modify60.102.31442.36442.3137
192004.06.17 00:46t/p60.102.31372.36442.3137-0.04354.68
202004.06.17 00:47sell70.102.31210.00000.0000
212004.06.17 00:47modify70.102.31212.36212.3114
222004.06.17 09:25t/p70.102.31142.36212.31140.55355.23
232004.06.17 09:26sell80.102.30970.00000.0000
242004.06.17 09:26modify80.102.30972.35972.3090
252004.06.17 09:29t/p80.102.30902.35972.30900.55355.78
262004.06.17 09:30sell90.102.30470.00000.0000
272004.06.17 09:30modify90.102.30472.35472.3040
282004.06.17 09:30t/p90.102.30402.35472.30400.55356.33
292004.06.17 09:31sell100.102.30160.00000.0000
302004.06.17 09:31modify100.102.30162.35162.3009
312004.06.17 09:39t/p100.102.30092.35162.30090.55356.88
322004.06.17 09:40sell110.102.30030.00000.0000
332004.06.17 09:40modify110.102.30032.35032.2996
342004.06.17 18:25t/p110.102.29962.35032.29960.55357.43
352004.06.17 18:26sell120.102.29880.00000.0000
362004.06.17 18:26modify120.102.29882.34882.2981
372004.06.17 18:56t/p120.102.29812.34882.29810.55357.98
382004.06.17 18:57sell130.102.29680.00000.0000
392004.06.17 18:57modify130.102.29682.34682.2961
402004.06.17 20:29t/p130.102.29612.34682.29610.55358.53
412004.06.17 20:30sell140.102.29550.00000.0000
422004.06.17 20:30modify140.102.29552.34552.2948
432004.06.18 14:33t/p140.102.29482.34552.29480.35358.88
442004.06.18 14:34sell150.102.29410.00000.0000
452004.06.18 14:34modify150.102.29412.34412.2934
462004.06.18 14:34t/p150.102.29342.34412.29340.55359.43
472004.06.18 14:37sell160.102.29240.00000.0000
482004.06.18 14:37modify160.102.29242.34242.2917
492004.06.18 15:42t/p160.102.29172.34242.29170.56359.99
502004.06.18 15:42sell170.102.29030.00000.0000
512004.06.18 15:42modify170.102.29032.34032.2896
522004.06.18 15:45t/p170.102.28962.34032.28960.55360.54
532004.06.18 15:46sell180.102.28860.00000.0000
542004.06.18 15:46modify180.102.28862.33862.2879
552004.06.18 16:03t/p180.102.28792.33862.28790.55361.09
562004.06.18 16:04sell190.102.28660.00000.0000
572004.06.18 16:04modify190.102.28662.33662.2859
582004.06.18 16:23t/p190.102.28592.33662.28590.55361.64
592004.06.18 16:24sell200.102.28480.00000.0000
602004.06.18 16:24modify200.102.28482.33482.2841
612004.06.18 16:41t/p200.102.28412.33482.28410.55362.19
622004.06.18 16:42buy210.102.28490.00000.0000
632004.06.18 16:42modify210.102.28492.23492.2856
642004.06.18 17:05t/p210.102.28562.23492.28560.55362.74
652004.06.18 17:06buy220.102.28710.00000.0000
662004.06.18 17:06modify220.102.28712.23712.2878
672004.06.18 19:24t/p220.102.28782.23712.28780.55363.29
682004.06.18 19:25buy230.102.28850.00000.0000
692004.06.18 19:25modify230.102.28852.23852.2892
702004.06.21 02:31t/p230.102.28922.23852.28920.71364.00
712004.06.21 02:32buy240.102.29030.00000.0000
722004.06.21 02:32modify240.102.29032.24032.2910
732004.06.21 12:37t/p240.102.29102.24032.29100.55364.55
742004.06.21 12:38buy250.102.29270.00000.0000
752004.06.21 12:38modify250.102.29272.24272.2934
762004.06.29 09:39t/p250.102.29342.24272.29341.82366.37
772004.06.29 09:40sell260.102.29270.00000.0000
782004.06.29 09:40modify260.102.29272.34272.2920
792004.06.29 09:41sell270.502.29260.00000.0000
802004.06.29 09:41modify270.502.29262.34262.2919
812004.06.29 09:41modify260.102.29272.34262.2919
822004.06.29 09:53t/p260.102.29192.34262.29190.63367.00
832004.06.29 09:53t/p270.502.29192.34262.29192.76369.76
842004.06.29 09:54sell280.102.29070.00000.0000
852004.06.29 09:54modify280.102.29072.34072.2900
862004.06.29 10:47t/p280.102.29002.34072.29000.55370.31
872004.06.29 10:48sell290.102.28910.00000.0000
882004.06.29 10:48modify290.102.28912.33912.2884
892004.06.29 11:21t/p290.102.28842.33912.28840.55370.86
902004.06.29 11:22sell300.102.28750.00000.0000
912004.06.29 11:22modify300.102.28752.33752.2868
922004.06.29 11:31t/p300.102.28682.33752.28680.55371.41
932004.06.29 11:32sell310.102.28540.00000.0000
942004.06.29 11:32modify310.102.28542.33542.2847
952004.06.29 13:34t/p310.102.28472.33542.28470.55371.96
962004.06.29 13:35sell320.102.28320.00000.0000
972004.06.29 13:35modify320.102.28322.33322.2825
982004.06.29 15:32t/p320.102.28252.33322.28250.55372.51
992004.06.29 15:33sell330.102.28140.00000.0000
1002004.06.29 15:33modify330.102.28142.33142.2807
1012004.06.29 15:48t/p330.102.28072.33142.28070.55373.06
1022004.06.29 15:49sell340.102.27970.00000.0000
1032004.06.29 15:49modify340.102.27972.32972.2790
1042004.06.29 16:27t/p340.102.27902.32972.27900.55373.61
1052004.06.29 16:28sell350.102.27770.00000.0000
1062004.06.29 16:28modify350.102.27772.32772.2770
1072004.06.30 11:43t/p350.102.27702.32772.27700.35373.96
1082004.06.30 11:44buy360.102.27730.00000.0000
1092004.06.30 11:44modify360.102.27732.22732.2780
1102004.07.01 09:03t/p360.102.27802.22732.27801.03374.99
1112004.07.01 09:04buy370.102.27910.00000.0000
1122004.07.01 09:04modify370.102.27912.22912.2798
1132004.07.12 15:36t/p370.102.27982.22912.27981.98376.97
1142004.07.12 15:37buy380.102.28150.00000.0000
1152004.07.12 15:37modify380.102.28152.23152.2822
1162004.07.12 15:47t/p380.102.28222.23152.28220.55377.52
1172004.07.12 15:48buy390.102.28360.00000.0000
1182004.07.12 15:48modify390.102.28362.23362.2843
1192004.07.12 20:18t/p390.102.28432.23362.28430.55378.07
1202004.07.12 20:19buy400.102.28530.00000.0000
1212004.07.12 20:19modify400.102.28532.23532.2860
1222004.07.13 03:50t/p400.102.28602.23532.28600.71378.77
1232004.07.13 03:51sell410.102.28540.00000.0000
1242004.07.13 03:51modify410.102.28542.33542.2847
1252004.07.13 03:52sell420.502.28580.00000.0000
1262004.07.13 03:52modify420.502.28582.33572.2850
1272004.07.13 03:52modify410.102.28542.33572.2850
1282004.07.13 08:02t/p410.102.28502.33572.28500.31379.08
1292004.07.13 08:02t/p420.502.28502.33572.28503.15382.23
1302004.07.13 08:03sell430.102.28390.00000.0000
1312004.07.13 08:03modify430.102.28392.33392.2832
1322004.07.13 15:42sell440.502.29430.00000.0000
1332004.07.13 15:42modify440.502.29432.34262.2919
1342004.07.13 15:42modify430.102.28392.34262.2919
1352004.07.14 09:42t/p430.102.29192.34262.2919-6.50375.74
1362004.07.14 09:42t/p440.502.29192.34262.29198.47384.21
1372004.07.14 09:43sell450.102.29080.00000.0000
1382004.07.14 09:43modify450.102.29082.34082.2901
1392004.07.14 11:47t/p450.102.29012.34082.29010.56384.77
1402004.07.14 11:48sell460.102.28850.00000.0000
1412004.07.14 11:48modify460.102.28852.33852.2878
1422004.07.14 11:56t/p460.102.28782.33852.28780.55385.32
1432004.07.14 11:57sell470.102.28650.00000.0000
1442004.07.14 11:57modify470.102.28652.33652.2858
1452004.07.14 14:31t/p470.102.28582.33652.28580.55385.87
1462004.07.14 14:32buy480.102.28680.00000.0000
1472004.07.14 14:32modify480.102.28682.23682.2875
1482004.07.15 09:42t/p480.102.28752.23682.28751.03386.89
1492004.07.15 09:43buy490.102.28870.00000.0000
1502004.07.15 09:43modify490.102.28872.23872.2894
1512004.07.15 18:00t/p490.102.28942.23872.28940.55387.44
1522004.07.15 18:01buy500.102.29090.00000.0000
1532004.07.15 18:01modify500.102.29092.24092.2916
1542004.07.15 18:03t/p500.102.29162.24092.29160.55387.99
1552004.07.15 18:04buy510.102.29170.00000.0000
1562004.07.15 18:04modify510.102.29172.24172.2924
1572004.07.15 18:50t/p510.102.29242.24172.29240.55388.54
1582004.07.15 18:51buy520.102.29360.00000.0000
1592004.07.15 18:51modify520.102.29362.24362.2943
1602004.07.15 19:42t/p520.102.29432.24362.29430.55389.09
1612004.07.15 19:43buy530.102.29520.00000.0000
1622004.07.15 19:43modify530.102.29522.24522.2959
1632004.07.16 13:14t/p530.102.29592.24522.29590.71389.80
1642004.07.16 13:15buy540.102.29630.00000.0000
1652004.07.16 13:15modify540.102.29632.24632.2970
1662004.07.16 14:07t/p540.102.29702.24632.29700.55390.35
1672004.07.16 14:08buy550.102.29800.00000.0000
1682004.07.16 14:08modify550.102.29802.24802.2987
1692004.07.16 14:12t/p550.102.29872.24802.29870.55390.90
1702004.07.16 14:13buy560.102.30010.00000.0000
1712004.07.16 14:13modify560.102.30012.25012.3008
1722004.07.16 14:30t/p560.102.30082.25012.30080.55391.45
1732004.07.16 14:31sell570.102.29730.00000.0000
1742004.07.16 14:31modify570.102.29732.34732.2966
1752004.07.16 14:32sell580.502.29770.00000.0000
1762004.07.16 14:32modify580.502.29772.34762.2969
1772004.07.16 14:32modify570.102.29732.34762.2969
1782004.07.16 15:53t/p570.102.29692.34762.29690.32391.77
1792004.07.16 15:53t/p580.502.29692.34762.29693.15394.92
1802004.07.16 15:54sell590.102.29590.00000.0000
1812004.07.16 15:54modify590.102.29592.34592.2952
1822004.07.16 15:57t/p590.102.29522.34592.29520.55395.47
1832004.07.16 15:57sell600.102.29400.00000.0000
1842004.07.16 15:57modify600.102.29402.34402.2933
1852004.07.16 16:42t/p600.102.29332.34402.29330.56396.03
1862004.07.16 16:43sell610.102.29190.00000.0000
1872004.07.16 16:43modify610.102.29192.34192.2912
1882004.07.20 08:28t/p610.102.29122.34192.29120.16396.19
1892004.07.20 08:28buy620.102.29100.00000.0000
1902004.07.20 08:28modify620.102.29102.24102.2917
1912004.07.20 12:11t/p620.102.29172.24102.29170.55396.74
1922004.07.20 12:12buy630.102.29250.00000.0000
1932004.07.20 12:12modify630.102.29252.24252.2932
1942004.07.20 12:21t/p630.102.29322.24252.29320.56397.30
1952004.07.20 12:22buy640.102.29500.00000.0000
1962004.07.20 12:22modify640.102.29502.24502.2957
1972004.07.20 12:27t/p640.102.29572.24502.29570.55397.85
1982004.07.20 12:28buy650.102.29630.00000.0000
1992004.07.20 12:28modify650.102.29632.24632.2970
2002004.07.20 13:17t/p650.102.29702.24632.29700.55398.40
2012004.07.20 13:18buy660.102.29810.00000.0000
2022004.07.20 13:18modify660.102.29812.24812.2988
2032004.07.20 14:49t/p660.102.29882.24812.29880.55398.95
2042004.07.20 14:49buy670.102.30000.00000.0000
2052004.07.20 14:49modify670.102.30002.25002.3007
2062004.07.20 20:34t/p670.102.30072.25002.30070.55399.50
2072004.07.20 20:35buy680.102.30240.00000.0000
2082004.07.20 20:35modify680.102.30242.25242.3031
2092004.07.20 20:43t/p680.102.30312.25242.30310.55400.05
2102004.07.20 20:44buy690.102.30400.00000.0000
2112004.07.20 20:44modify690.102.30402.25402.3047
2122004.07.20 21:10t/p690.102.30472.25402.30470.56400.61
2132004.07.20 21:11buy700.102.30540.00000.0000
2142004.07.20 21:11modify700.102.30542.25542.3061
2152004.07.21 17:07t/p700.102.30612.25542.30610.71401.32
2162004.07.21 17:08buy710.102.30710.00000.0000
2172004.07.21 17:08modify710.102.30712.25712.3078
2182004.07.23 13:34t/p710.102.30782.25712.30781.18402.50
2192004.07.23 13:35buy720.102.30880.00000.0000
2202004.07.23 13:35modify720.102.30882.25882.3095
2212004.07.23 16:05t/p720.102.30952.25882.30950.55403.05
2222004.07.23 16:06buy730.102.31040.00000.0000
2232004.07.23 16:06modify730.102.31042.26042.3111
2242004.07.23 16:17t/p730.102.31112.26042.31110.55403.60
2252004.07.23 16:18buy740.102.31210.00000.0000
2262004.07.23 16:18modify740.102.31212.26212.3128
2272004.07.23 16:56t/p740.102.31282.26212.31280.55404.15
2282004.07.23 16:57buy750.102.31530.00000.0000
2292004.07.23 16:57modify750.102.31532.26532.3160
2302004.07.23 16:59t/p750.102.31602.26532.31600.55404.70
2312004.07.23 17:00buy760.102.31790.00000.0000
2322004.07.23 17:00modify760.102.31792.26792.3186
2332004.07.23 20:42t/p760.102.31862.26792.31860.56405.26
2342004.07.23 20:43buy770.102.31920.00000.0000
2352004.07.23 20:43modify770.102.31922.26922.3199
2362004.07.23 20:51t/p770.102.31992.26922.31990.55405.81
2372004.07.23 20:52buy780.102.32170.00000.0000
2382004.07.23 20:52modify780.102.32172.27172.3224
2392004.07.26 02:42t/p780.102.32242.27172.32240.71406.52
2402004.07.26 02:43buy790.102.32270.00000.0000
2412004.07.26 02:43modify790.102.32272.27272.3234
2422004.07.26 16:12t/p790.102.32342.27272.32340.55407.07
2432004.07.26 16:13buy800.102.32460.00000.0000
2442004.07.26 16:13modify800.102.32462.27462.3253
2452004.07.26 20:12t/p800.102.32532.27462.32530.55407.62
2462004.07.26 20:13buy810.102.32650.00000.0000
2472004.07.26 20:13modify810.102.32652.27652.3272
2482004.07.26 20:59t/p810.102.32722.27652.32720.55408.17
2492004.07.26 21:00sell820.102.32650.00000.0000
2502004.07.26 21:00modify820.102.32652.37652.3258
2512004.07.26 21:01sell830.502.32660.00000.0000
2522004.07.26 21:01modify830.502.32662.37662.3259
2532004.07.26 21:01modify820.102.32652.37662.3259
2542004.07.27 10:30t/p820.102.32592.37662.32590.27408.44
2552004.07.27 10:30t/p830.502.32592.37662.32591.78410.22
2562004.07.27 10:31sell840.102.32520.00000.0000
2572004.07.27 10:31modify840.102.32522.37522.3245
2582004.07.27 11:03t/p840.102.32452.37522.32450.55410.77
2592004.07.27 11:04sell850.102.32330.00000.0000
2602004.07.27 11:04modify850.102.32332.37332.3226
2612004.07.27 11:09t/p850.102.32262.37332.32260.55411.32
2622004.07.27 11:10sell860.102.32190.00000.0000
2632004.07.27 11:10modify860.102.32192.37192.3212
2642004.07.27 18:54t/p860.102.32122.37192.32120.55411.87
2652004.07.27 18:55sell870.102.31920.00000.0000
2662004.07.27 18:55modify870.102.31922.36922.3185
2672004.07.28 10:45t/p870.102.31852.36922.31850.35412.22
2682004.07.28 10:46sell880.102.31720.00000.0000
2692004.07.28 10:46modify880.102.31722.36722.3165
2702004.07.29 16:17t/p880.102.31652.36722.3165-0.04412.18
2712004.07.29 16:18sell890.102.31550.00000.0000
2722004.07.29 16:18modify890.102.31552.36552.3148
2732004.07.29 16:58t/p890.102.31482.36552.31480.55412.73
2742004.07.29 16:59sell900.102.31390.00000.0000
2752004.07.29 16:59modify900.102.31392.36392.3132
2762004.08.02 18:00sell910.502.33530.00000.0000
2772004.08.02 18:00modify910.502.33532.38172.3310
2782004.08.02 18:00modify900.102.31392.38172.3310
2792004.08.03 09:17t/p900.102.33102.38172.3310-14.06398.67
2802004.08.03 09:17t/p910.502.33102.38172.331015.96414.63
2812004.08.03 09:18sell920.102.32990.00000.0000
2822004.08.03 09:18modify920.102.32992.37992.3292
2832004.08.03 09:52t/p920.102.32922.37992.32920.55415.18
2842004.08.03 09:53sell930.102.32780.00000.0000
2852004.08.03 09:53modify930.102.32782.37782.3271
2862004.08.03 10:12t/p930.102.32712.37782.32710.55415.73
2872004.08.03 10:13sell940.102.32610.00000.0000
2882004.08.03 10:13modify940.102.32612.37612.3254
2892004.08.04 17:03t/p940.102.32542.37612.32540.35416.08
2902004.08.04 17:04sell950.102.32420.00000.0000
2912004.08.04 17:04modify950.102.32422.37422.3235
2922004.08.05 12:59t/p950.102.32352.37422.3235-0.04416.04
2932004.08.05 13:00sell960.102.31980.00000.0000
2942004.08.05 13:00modify960.102.31982.36982.3191
2952004.08.06 14:51t/p960.102.31912.36982.31910.36416.41
2962004.08.06 14:51sell970.102.31620.00000.0000
2972004.08.06 14:51modify970.102.31622.36622.3155
2982004.08.06 15:09t/p970.102.31552.36622.31550.55416.96
2992004.08.06 15:09sell980.102.31420.00000.0000
3002004.08.06 15:09modify980.102.31422.36422.3135
3012004.08.06 15:39t/p980.102.31352.36422.31350.56417.52
3022004.08.06 15:40sell990.102.31230.00000.0000
3032004.08.06 15:40modify990.102.31232.36232.3116
3042004.08.06 17:00t/p990.102.31162.36232.31160.55418.07
3052004.08.06 17:01sell1000.102.31060.00000.0000
3062004.08.06 17:01modify1000.102.31062.36062.3099
3072004.08.06 17:08t/p1000.102.30992.36062.30990.55418.62
3082004.08.06 17:09sell1010.102.30930.00000.0000
3092004.08.06 17:09modify1010.102.30932.35932.3086
3102004.08.06 18:52t/p1010.102.30862.35932.30860.56419.18
3112004.08.06 18:53sell1020.102.30750.00000.0000
3122004.08.06 18:53modify1020.102.30752.35752.3068
3132004.08.06 18:57t/p1020.102.30682.35752.30680.55419.73
3142004.08.06 18:58sell1030.102.30530.00000.0000
3152004.08.06 18:58modify1030.102.30532.35532.3046
3162004.08.06 19:15t/p1030.102.30462.35532.30460.56420.29
3172004.08.06 19:16buy1040.102.30480.00000.0000
3182004.08.06 19:16modify1040.102.30482.25482.3055
3192004.08.09 00:24t/p1040.102.30552.25482.30550.72421.01
3202004.08.09 00:25buy1050.102.30660.00000.0000
3212004.08.09 00:25modify1050.102.30662.25662.3073
3222004.08.09 01:04t/p1050.102.30732.25662.30730.55421.56
3232004.08.09 01:05sell1060.102.30690.00000.0000
3242004.08.09 01:05modify1060.102.30692.35692.3062
3252004.08.09 01:06sell1070.502.30680.00000.0000
3262004.08.09 01:06modify1070.502.30682.35682.3061
3272004.08.09 01:06modify1060.102.30692.35682.3061
3282004.08.09 05:19t/p1060.102.30612.35682.30610.63422.19
3292004.08.09 05:19t/p1070.502.30612.35682.30612.76424.95
3302004.08.09 05:20buy1080.102.30630.00000.0000
3312004.08.09 05:20modify1080.102.30632.25632.3070
3322004.08.09 07:07t/p1080.102.30702.25632.30700.55425.50
3332004.08.09 07:08buy1090.102.30790.00000.0000
3342004.08.09 07:08modify1090.102.30792.25792.3086
3352004.08.09 08:39t/p1090.102.30862.25792.30860.55426.05
3362004.08.09 08:40buy1100.102.31000.00000.0000
3372004.08.09 08:40modify1100.102.31002.26002.3107
3382004.08.09 09:00t/p1100.102.31072.26002.31070.55426.60
3392004.08.09 09:01buy1110.102.31190.00000.0000
3402004.08.09 09:01modify1110.102.31192.26192.3126
3412004.08.09 09:50t/p1110.102.31262.26192.31260.55427.15
3422004.08.09 09:51buy1120.102.31410.00000.0000
3432004.08.09 09:51modify1120.102.31412.26412.3148
3442004.09.01 14:46s/l1120.102.26412.26412.3148-35.74391.40
3452004.09.01 14:47sell1130.102.26400.00000.0000
3462004.09.01 14:47modify1130.102.26402.31402.2633
3472004.09.01 14:48sell1140.502.26470.00000.0000
3482004.09.01 14:48modify1140.502.26472.31462.2639
3492004.09.01 14:48modify1130.102.26402.31462.2639
3502004.09.01 14:49t/p1130.102.26392.31462.26390.08391.48
3512004.09.01 14:49t/p1140.502.26392.31462.26393.15394.63
3522004.09.01 14:50sell1150.102.26290.00000.0000
3532004.09.01 14:50modify1150.102.26292.31292.2622
3542004.09.01 17:08t/p1150.102.26222.31292.26220.55395.18
3552004.09.01 17:08buy1160.102.26170.00000.0000
3562004.09.01 17:08modify1160.102.26172.21172.2624
3572004.09.01 17:08t/p1160.102.26242.21172.26240.55395.73
3582004.09.01 17:09sell1170.102.26150.00000.0000
3592004.09.01 17:09modify1170.102.26152.31152.2608
3602004.09.01 17:10sell1180.502.26210.00000.0000
3612004.09.01 17:10modify1180.502.26212.31202.2613
3622004.09.01 17:10modify1170.102.26152.31202.2613
3632004.09.01 17:20t/p1170.102.26132.31202.26130.16395.89
3642004.09.01 17:20t/p1180.502.26132.31202.26133.15399.04
3652004.09.01 17:20sell1190.102.26010.00000.0000
3662004.09.01 17:20modify1190.102.26012.31012.2594
3672004.09.01 18:59t/p1190.102.25942.31012.25940.55399.59
3682004.09.01 19:00sell1200.102.25770.00000.0000
3692004.09.01 19:00modify1200.102.25772.30772.2570
3702004.09.01 19:07t/p1200.102.25702.30772.25700.55400.14
3712004.09.01 19:08sell1210.102.25630.00000.0000
3722004.09.01 19:08modify1210.102.25632.30632.2556
3732004.09.01 19:11t/p1210.102.25562.30632.25560.55400.69
3742004.09.01 19:12sell1220.102.25490.00000.0000
3752004.09.01 19:12modify1220.102.25492.30492.2542
3762004.09.03 09:04t/p1220.102.25422.30492.2542-0.24400.46
3772004.09.03 09:05buy1230.102.25460.00000.0000
3782004.09.03 09:05modify1230.102.25462.20462.2553
3792004.09.03 10:37t/p1230.102.25532.20462.25530.56401.02
3802004.09.03 10:38buy1240.102.25630.00000.0000
3812004.09.03 10:38modify1240.102.25632.20632.2570
3822004.09.03 11:07t/p1240.102.25702.20632.25700.56401.58
3832004.09.03 11:08buy1250.102.25820.00000.0000
3842004.09.03 11:08modify1250.102.25822.20822.2589
3852004.09.03 15:30t/p1250.102.25892.20822.25890.55402.13
3862004.09.03 15:31buy1260.102.26000.00000.0000
3872004.09.03 15:31modify1260.102.26002.21002.2607
3882004.09.06 11:00t/p1260.102.26072.21002.26070.71402.83
3892004.09.06 11:01buy1270.102.26210.00000.0000
3902004.09.06 11:01modify1270.102.26212.21212.2628
3912004.09.06 21:35t/p1270.102.26282.21212.26280.55403.38
3922004.09.06 21:35buy1280.102.26400.00000.0000
3932004.09.06 21:35modify1280.102.26402.21402.2647
3942004.09.07 04:08t/p1280.102.26472.21402.26470.71404.09
3952004.09.07 04:09buy1290.102.26580.00000.0000
3962004.09.07 04:09modify1290.102.26582.21582.2665
3972004.09.08 13:34t/p1290.102.26652.21582.26650.71404.80
3982004.09.08 13:35buy1300.102.26780.00000.0000
3992004.09.08 13:35modify1300.102.26782.21782.2685
4002004.09.13 14:22t/p1300.102.26852.21782.26851.35406.15
4012004.09.13 14:23buy1310.102.27060.00000.0000
4022004.09.13 14:23modify1310.102.27062.22062.2713
4032004.09.16 13:59t/p1310.102.27132.22062.27131.34407.50
4042004.09.16 14:00buy1320.102.27140.00000.0000
4052004.09.16 14:00modify1320.102.27142.22142.2721
4062004.09.16 14:05t/p1320.102.27212.22142.27210.55408.05
4072004.09.16 14:06buy1330.102.27350.00000.0000
4082004.09.16 14:06modify1330.102.27352.22352.2742
4092004.09.16 14:08t/p1330.102.27422.22352.27420.56408.61
4102004.09.16 14:09buy1340.102.27480.00000.0000
4112004.09.16 14:09modify1340.102.27482.22482.2755
4122004.09.16 15:36t/p1340.102.27552.22482.27550.55409.16
4132004.09.16 15:37buy1350.102.27620.00000.0000
4142004.09.16 15:37modify1350.102.27622.22622.2769
4152004.09.16 15:43t/p1350.102.27692.22622.27690.55409.71
4162004.09.16 15:44sell1360.102.27600.00000.0000
4172004.09.16 15:44modify1360.102.27602.32602.2753
4182004.09.16 15:45sell1370.502.27660.00000.0000
4192004.09.16 15:45modify1370.502.27662.32652.2758
4202004.09.16 15:45modify1360.102.27602.32652.2758
4212004.09.16 15:53t/p1360.102.27582.32652.27580.16409.87
4222004.09.16 15:53t/p1370.502.27582.32652.27583.15413.02
4232004.09.16 15:54sell1380.102.27450.00000.0000
4242004.09.16 15:54modify1380.102.27452.32452.2738
4252004.09.16 18:00t/p1380.102.27382.32452.27380.55413.57
4262004.09.16 18:01sell1390.102.27510.00000.0000
4272004.09.16 18:01modify1390.102.27512.32512.2744
4282004.09.16 18:01t/p1390.102.27442.32512.27440.55414.12
4292004.09.16 18:02sell1400.102.27300.00000.0000
4302004.09.16 18:02modify1400.102.27302.32302.2723
4312004.09.16 19:13t/p1400.102.27232.32302.27230.55414.67
4322004.09.16 19:14sell1410.102.27110.00000.0000
4332004.09.16 19:14modify1410.102.27112.32112.2704
4342004.09.16 19:22t/p1410.102.27042.32112.27040.55415.22
4352004.09.16 19:23sell1420.102.26990.00000.0000
4362004.09.16 19:23modify1420.102.26992.31992.2692
4372004.09.21 09:39t/p1420.102.26922.31992.2692-0.03415.19
4382004.09.21 09:40sell1430.102.26780.00000.0000
4392004.09.21 09:40modify1430.102.26782.31782.2671
4402004.09.21 09:47t/p1430.102.26712.31782.26710.55415.74
4412004.09.21 09:48sell1440.102.26630.00000.0000
4422004.09.21 09:48modify1440.102.26632.31632.2656
4432004.09.21 10:18t/p1440.102.26562.31632.26560.55416.29
4442004.09.21 10:19sell1450.102.26430.00000.0000
4452004.09.21 10:19modify1450.102.26432.31432.2636
4462004.09.21 11:49t/p1450.102.26362.31432.26360.55416.84
4472004.09.21 11:50sell1460.102.26250.00000.0000
4482004.09.21 11:50modify1460.102.26252.31252.2618
4492004.09.21 14:06t/p1460.102.26182.31252.26180.55417.39
4502004.09.21 14:07sell1470.102.26090.00000.0000
4512004.09.21 14:07modify1470.102.26092.31092.2602
4522004.09.21 14:22t/p1470.102.26022.31092.26020.55417.94
4532004.09.21 14:23sell1480.102.25910.00000.0000
4542004.09.21 14:23modify1480.102.25912.30912.2584
4552004.09.21 18:25t/p1480.102.25842.30912.25840.55418.49
4562004.09.21 18:26sell1490.102.25710.00000.0000
4572004.09.21 18:26modify1490.102.25712.30712.2564
4582004.09.21 20:20t/p1490.102.25642.30712.25640.55419.04
4592004.09.21 20:21sell1500.102.25430.00000.0000
4602004.09.21 20:21modify1500.102.25432.30432.2536
4612004.09.21 20:22t/p1500.102.25362.30432.25360.55419.59
4622004.09.21 20:23sell1510.102.25430.00000.0000
4632004.09.21 20:23modify1510.102.25432.30432.2536
4642004.09.21 21:23t/p1510.102.25362.30432.25360.55420.14
4652004.09.21 21:24sell1520.102.25280.00000.0000
4662004.09.21 21:24modify1520.102.25282.30282.2521
4672004.09.21 21:25t/p1520.102.25212.30282.25210.55420.69
4682004.09.21 21:26sell1530.102.25260.00000.0000
4692004.09.21 21:26modify1530.102.25262.30262.2519
4702004.09.28 11:08sell1540.502.28530.00000.0000
4712004.09.28 11:08modify1540.502.28532.32992.2792
4722004.09.28 11:08modify1530.102.25262.32992.2792
4732004.09.28 15:09t/p1530.102.27922.32992.2792-22.33398.36
4742004.09.28 15:09t/p1540.502.27922.32992.279224.02422.38
4752004.09.28 15:10sell1550.102.27810.00000.0000
4762004.09.28 15:10modify1550.102.27812.32812.2774
4772004.09.29 12:01t/p1550.102.27742.32812.27740.35422.74
4782004.09.29 12:02sell1560.102.27600.00000.0000
4792004.09.29 12:02modify1560.102.27602.32602.2753
4802004.09.29 13:32t/p1560.102.27532.32602.27530.55423.29
4812004.09.29 13:33sell1570.102.27470.00000.0000
4822004.09.29 13:33modify1570.102.27472.32472.2740
4832004.09.29 14:30t/p1570.102.27402.32472.27400.56423.85
4842004.09.29 14:31sell1580.102.27310.00000.0000
4852004.09.29 14:31modify1580.102.27312.32312.2724
4862004.09.29 15:01t/p1580.102.27242.32312.27240.56424.41
4872004.09.29 15:02sell1590.102.27160.00000.0000
4882004.09.29 15:02modify1590.102.27162.32162.2709
4892004.09.29 15:13t/p1590.102.27092.32162.27090.55424.96
4902004.09.29 15:14sell1600.102.26990.00000.0000
4912004.09.29 15:14modify1600.102.26992.31992.2692
4922004.09.29 15:54t/p1600.102.26922.31992.26920.56425.52
4932004.09.29 15:55buy1610.102.26950.00000.0000
4942004.09.29 15:55modify1610.102.26952.21952.2702
4952004.09.29 17:25t/p1610.102.27022.21952.27020.55426.07
4962004.09.29 17:26sell1620.102.26990.00000.0000
4972004.09.29 17:26modify1620.102.26992.31992.2692
4982004.09.29 17:27sell1630.502.26990.00000.0000
4992004.09.29 17:27modify1630.502.26992.31992.2692
5002004.09.29 17:30t/p1620.102.26922.31992.26920.56426.63
5012004.09.29 17:30t/p1630.502.26922.31992.26922.76429.39
5022004.09.29 17:31sell1640.102.26760.00000.0000
5032004.09.29 17:31modify1640.102.26762.31762.2669
5042004.09.29 21:59t/p1640.102.26692.31762.26690.55429.94
5052004.09.29 21:59sell1650.102.26570.00000.0000
5062004.09.29 21:59modify1650.102.26572.31572.2650
5072004.09.29 23:49t/p1650.102.26502.31572.26500.55430.49
5082004.09.29 23:51buy1660.102.26660.00000.0000
5092004.09.29 23:51modify1660.102.26662.21662.2673
5102004.09.30 02:02t/p1660.102.26732.21662.26731.03431.51
5112004.09.30 02:03sell1670.102.26690.00000.0000
5122004.09.30 02:03modify1670.102.26692.31692.2662
5132004.09.30 02:04sell1680.502.26710.00000.0000
5142004.09.30 02:04modify1680.502.26712.31712.2664
5152004.09.30 02:04modify1670.102.26692.31712.2664
5162004.09.30 06:39t/p1670.102.26642.31712.26640.39431.90
5172004.09.30 06:39t/p1680.502.26642.31712.26642.76434.66
5182004.09.30 06:40sell1690.102.26550.00000.0000
5192004.09.30 06:40modify1690.102.26552.31552.2648
5202004.09.30 08:34t/p1690.102.26482.31552.26480.55435.21
5212004.09.30 08:35sell1700.102.26380.00000.0000
5222004.09.30 08:35modify1700.102.26382.31382.2631
5232004.09.30 08:58t/p1700.102.26312.31382.26310.55435.76
5242004.09.30 08:59sell1710.102.26170.00000.0000
5252004.09.30 08:59modify1710.102.26172.31172.2610
5262004.09.30 13:41t/p1710.102.26102.31172.26100.55436.31
5272004.09.30 13:42buy1720.102.26160.00000.0000
5282004.09.30 13:42modify1720.102.26162.21162.2623
5292004.10.18 17:19s/l1720.102.21162.21162.2623-36.85399.46
5302004.10.18 17:20sell1730.102.21140.00000.0000
5312004.10.18 17:20modify1730.102.21142.26142.2107
5322004.10.18 17:21sell1740.502.21140.00000.0000
5332004.10.18 17:21modify1740.502.21142.26142.2107
5342004.10.20 10:14t/p1730.102.21072.26142.21070.16399.61
5352004.10.20 10:14t/p1740.502.21072.26142.21070.79400.41
5362004.10.20 10:15buy1750.102.21210.00000.0000
5372004.10.20 10:15modify1750.102.21212.16212.2128
5382004.10.20 11:34t/p1750.102.21282.16212.21280.55400.96
5392004.10.20 11:35sell1760.102.21180.00000.0000
5402004.10.20 11:35modify1760.102.21182.26182.2111
5412004.10.20 11:36sell1770.502.21160.00000.0000
5422004.10.20 11:36modify1770.502.21162.26162.2109
5432004.10.20 11:36modify1760.102.21182.26162.2109
5442004.10.20 11:58t/p1760.102.21092.26162.21090.71401.67
5452004.10.20 11:58t/p1770.502.21092.26162.21092.75404.42
5462004.10.20 11:59buy1780.102.21130.00000.0000
5472004.10.20 11:59modify1780.102.21132.16132.2120
5482004.10.20 16:57t/p1780.102.21202.16132.21200.55404.97
5492004.10.20 16:58buy1790.102.21330.00000.0000
5502004.10.20 16:58modify1790.102.21332.16332.2140
5512004.10.20 17:10t/p1790.102.21402.16332.21400.55405.52
5522004.10.20 17:11buy1800.102.21460.00000.0000
5532004.10.20 17:11modify1800.102.21462.16462.2153
5542004.10.20 17:16t/p1800.102.21532.16462.21530.55406.07
5552004.10.20 17:17buy1810.102.21670.00000.0000
5562004.10.20 17:17modify1810.102.21672.16672.2174
5572004.10.20 18:48t/p1810.102.21742.16672.21740.55406.62
5582004.10.20 18:49buy1820.102.21840.00000.0000
5592004.10.20 18:49modify1820.102.21842.16842.2191
5602004.10.20 19:25t/p1820.102.21912.16842.21910.55407.17
5612004.10.20 19:26buy1830.102.22030.00000.0000
5622004.10.20 19:26modify1830.102.22032.17032.2210
5632004.10.20 19:50t/p1830.102.22102.17032.22100.55407.72
5642004.10.20 19:51buy1840.102.22220.00000.0000
5652004.10.20 19:51modify1840.102.22222.17222.2229
5662004.10.21 10:30t/p1840.102.22292.17222.22291.03408.74
5672004.10.21 10:31buy1850.102.22540.00000.0000
5682004.10.21 10:31modify1850.102.22542.17542.2261
5692004.10.21 11:12t/p1850.102.22612.17542.22610.55409.29
5702004.10.21 11:13buy1860.102.22740.00000.0000
5712004.10.21 11:13modify1860.102.22742.17742.2281
5722004.10.21 14:38t/p1860.102.22812.17742.22810.55409.84
5732004.10.21 14:39buy1870.102.22850.00000.0000
5742004.10.21 14:39modify1870.102.22852.17852.2292
5752004.10.21 18:01t/p1870.102.22922.17852.22920.55410.39
5762004.10.21 18:01buy1880.102.23120.00000.0000
5772004.10.21 18:01modify1880.102.23122.18122.2319
5782004.11.10 13:30s/l1880.102.18122.18122.2319-36.54373.86
5792004.11.10 13:31sell1890.102.18090.00000.0000
5802004.11.10 13:31modify1890.102.18092.23092.1802
5812004.11.10 13:32sell1900.502.18110.00000.0000
5822004.11.10 13:32modify1900.502.18112.23112.1804
5832004.11.10 13:32modify1890.102.18092.23112.1804
5842004.11.10 13:33t/p1890.102.18042.23112.18040.39374.25
5852004.11.10 13:33t/p1900.502.18042.23112.18042.76377.01
5862004.11.10 13:34sell1910.102.17960.00000.0000
5872004.11.10 13:34modify1910.102.17962.22962.1789
5882004.11.10 14:14t/p1910.102.17892.22962.17890.56377.57
5892004.11.10 14:15sell1920.102.17790.00000.0000
5902004.11.10 14:15modify1920.102.17792.22792.1772
5912004.11.10 14:19t/p1920.102.17722.22792.17720.55378.12
5922004.11.10 14:19sell1930.102.17600.00000.0000
5932004.11.10 14:19modify1930.102.17602.22602.1753
5942004.11.11 12:28t/p1930.102.17532.22602.1753-0.04378.08
5952004.11.11 12:29sell1940.102.17370.00000.0000
5962004.11.11 12:29modify1940.102.17372.22372.1730
5972004.11.11 12:40t/p1940.102.17302.22372.17300.55378.63
5982004.11.11 12:41buy1950.102.17330.00000.0000
5992004.11.11 12:41modify1950.102.17332.12332.1740
6002004.11.11 12:50t/p1950.102.17402.12332.17400.56379.19
6012004.11.11 12:51sell1960.102.17360.00000.0000
6022004.11.11 12:51modify1960.102.17362.22362.1729
6032004.11.11 12:52sell1970.502.17390.00000.0000
6042004.11.11 12:52modify1970.502.17392.22382.1731
6052004.11.11 12:52modify1960.102.17362.22382.1731
6062004.11.11 13:51t/p1960.102.17312.22382.17310.39379.58
6072004.11.11 13:51t/p1970.502.17312.22382.17313.15382.73
6082004.11.11 13:52sell1980.102.17220.00000.0000
6092004.11.11 13:52modify1980.102.17222.22222.1715
6102004.11.11 13:53t/p1980.102.17152.22222.17150.55383.28
6112004.11.11 13:54sell1990.102.17060.00000.0000
6122004.11.11 13:54modify1990.102.17062.22062.1699
6132004.11.11 13:55t/p1990.102.16992.22062.16990.55383.83
6142004.11.11 13:56sell2000.102.16870.00000.0000
6152004.11.11 13:56modify2000.102.16872.21872.1680
6162004.11.11 14:06t/p2000.102.16802.21872.16800.55384.38
6172004.11.11 14:07sell2010.102.16660.00000.0000
6182004.11.11 14:07modify2010.102.16662.21662.1659
6192004.11.15 16:42sell2020.502.18240.00000.0000
6202004.11.15 16:42modify2020.502.18242.22982.1791
6212004.11.15 16:42modify2010.102.16662.22982.1791
6222004.11.15 17:57t/p2010.102.17912.22982.1791-10.23374.14
6232004.11.15 17:57t/p2020.502.17912.22982.179113.00387.14
6242004.11.15 17:58sell2030.102.17770.00000.0000
6252004.11.15 17:58modify2030.102.17772.22772.1770
6262004.11.15 18:15t/p2030.102.17702.22772.17700.55387.69
6272004.11.15 18:16sell2040.102.17590.00000.0000
6282004.11.15 18:16modify2040.102.17592.22592.1752
6292004.11.16 08:54t/p2040.102.17522.22592.17520.35388.05
6302004.11.16 08:55buy2050.102.17590.00000.0000
6312004.11.16 08:55modify2050.102.17592.12592.1766
6322004.11.16 11:37t/p2050.102.17662.12592.17660.55388.60
6332004.11.16 11:38buy2060.102.17750.00000.0000
6342004.11.16 11:38modify2060.102.17752.12752.1782
6352004.11.16 14:25t/p2060.102.17822.12752.17820.55389.15
6362004.11.16 14:26buy2070.102.17890.00000.0000
6372004.11.16 14:26modify2070.102.17892.12892.1796
6382004.11.16 19:24t/p2070.102.17962.12892.17960.55389.70
6392004.11.16 19:25buy2080.102.18070.00000.0000
6402004.11.16 19:25modify2080.102.18072.13072.1814
6412004.12.01 09:20t/p2080.102.18142.13072.18142.94392.64
6422004.12.01 09:21buy2090.102.18300.00000.0000
6432004.12.01 09:21modify2090.102.18302.13302.1837
6442004.12.01 09:23t/p2090.102.18372.13302.18370.55393.19
6452004.12.01 09:24buy2100.102.18430.00000.0000
6462004.12.01 09:24modify2100.102.18432.13432.1850
6472004.12.01 09:40t/p2100.102.18502.13432.18500.55393.74
6482004.12.01 09:41buy2110.102.18590.00000.0000
6492004.12.01 09:41modify2110.102.18592.13592.1866
6502004.12.01 09:50t/p2110.102.18662.13592.18660.55394.29
6512004.12.01 09:51buy2120.102.18790.00000.0000
6522004.12.01 09:51modify2120.102.18792.13792.1886
6532004.12.01 10:25t/p2120.102.18862.13792.18860.55394.84
6542004.12.01 10:26buy2130.102.18980.00000.0000
6552004.12.01 10:26modify2130.102.18982.13982.1905
6562004.12.01 10:30t/p2130.102.19052.13982.19050.55395.39
6572004.12.01 10:31buy2140.102.19110.00000.0000
6582004.12.01 10:31modify2140.102.19112.14112.1918
6592004.12.01 10:33t/p2140.102.19182.14112.19180.55395.94
6602004.12.01 10:34buy2150.102.19200.00000.0000
6612004.12.01 10:34modify2150.102.19202.14202.1927
6622004.12.01 12:26t/p2150.102.19272.14202.19270.55396.49
6632004.12.01 12:27buy2160.102.19320.00000.0000
6642004.12.01 12:27modify2160.102.19322.14322.1939
6652004.12.01 12:39t/p2160.102.19392.14322.19390.55397.04
6662004.12.01 12:40buy2170.102.19570.00000.0000
6672004.12.01 12:40modify2170.102.19572.14572.1964
6682004.12.01 12:55t/p2170.102.19642.14572.19640.55397.59
6692004.12.01 12:56sell2180.102.19580.00000.0000
6702004.12.01 12:56modify2180.102.19582.24582.1951
6712004.12.01 12:57sell2190.502.19550.00000.0000
6722004.12.01 12:57modify2190.502.19552.24562.1949
6732004.12.01 12:57modify2180.102.19582.24562.1949
6742004.12.01 16:54sell2202.502.20410.00000.0000
6752004.12.01 16:54modify2202.502.20412.25242.2017
6762004.12.01 16:54modify2190.502.19552.25242.2017
6772004.12.01 16:54modify2180.102.19582.25242.2017
6782004.12.02 01:33t/p2180.102.20172.25242.2017-5.24392.35
6792004.12.02 01:33t/p2190.502.20172.25242.2017-27.37364.98
6802004.12.02 01:33t/p2202.502.20172.25242.201732.51397.49
6812004.12.02 01:34sell2210.102.20070.00000.0000
6822004.12.02 01:34modify2210.102.20072.25072.2000
6832004.12.02 11:01sell2220.502.21270.00000.0000
6842004.12.02 11:01modify2220.502.21272.26072.2100
6852004.12.02 11:01modify2210.102.20072.26072.2100
6862004.12.02 11:10t/p2210.102.21002.26072.2100-7.33390.16
6872004.12.02 11:10t/p2220.502.21002.26072.210010.64400.80
6882004.12.02 11:11sell2230.102.20850.00000.0000
6892004.12.02 11:11modify2230.102.20852.25852.2078
6902004.12.03 14:30t/p2230.102.20782.25852.20780.35401.15
6912004.12.03 14:31sell2240.102.20640.00000.0000
6922004.12.03 14:31modify2240.102.20642.25642.2057
6932004.12.03 17:46t/p2240.102.20572.25642.20570.55401.70
6942004.12.03 17:47sell2250.102.20470.00000.0000
6952004.12.03 17:47modify2250.102.20472.25472.2040
6962004.12.03 18:56t/p2250.102.20402.25472.20400.55402.25
6972004.12.03 18:57buy2260.102.20470.00000.0000
6982004.12.03 18:57modify2260.102.20472.15472.2054
6992004.12.06 09:47t/p2260.102.20542.15472.20540.71402.96
7002004.12.06 09:48buy2270.102.20750.00000.0000
7012004.12.06 09:48modify2270.102.20752.15752.2082
7022004.12.06 10:11t/p2270.102.20822.15752.20820.55403.51
7032004.12.06 10:12buy2280.102.20970.00000.0000
7042004.12.06 10:12modify2280.102.20972.15972.2104
7052004.12.06 16:06t/p2280.102.21042.15972.21040.55404.06
7062004.12.06 16:07buy2290.102.21120.00000.0000
7072004.12.06 16:07modify2290.102.21122.16122.2119
7082004.12.06 16:23t/p2290.102.21192.16122.21190.55404.61
7092004.12.06 16:24buy2300.102.21250.00000.0000
7102004.12.06 16:24modify2300.102.21252.16252.2132
7112004.12.06 20:38t/p2300.102.21322.16252.21320.55405.16
7122004.12.06 20:39buy2310.102.21420.00000.0000
7132004.12.06 20:39modify2310.102.21422.16422.2149
7142004.12.06 21:31t/p2310.102.21492.16422.21490.55405.71
7152004.12.06 21:32buy2320.102.21650.00000.0000
7162004.12.06 21:32modify2320.102.21652.16652.2172
7172004.12.07 12:39t/p2320.102.21722.16652.21720.71406.42
7182004.12.07 12:40sell2330.102.21660.00000.0000
7192004.12.07 12:40modify2330.102.21662.26662.2159
7202004.12.07 12:41sell2340.502.21660.00000.0000
7212004.12.07 12:41modify2340.502.21662.26662.2159
7222004.12.07 13:03t/p2330.102.21592.26662.21590.55406.97
7232004.12.07 13:03t/p2340.502.21592.26662.21592.75409.72
7242004.12.07 13:04sell2350.102.21460.00000.0000
7252004.12.07 13:04modify2350.102.21462.26462.2139
7262004.12.07 14:19t/p2350.102.21392.26462.21390.55410.27
7272004.12.07 14:20sell2360.102.21260.00000.0000
7282004.12.07 14:20modify2360.102.21262.26262.2119
7292004.12.07 16:23t/p2360.102.21192.26262.21190.55410.82
7302004.12.07 16:24sell2370.102.21090.00000.0000
7312004.12.07 16:24modify2370.102.21092.26092.2102
7322004.12.08 05:49sell2380.502.22550.00000.0000
7332004.12.08 05:49modify2380.502.22552.27312.2224
7342004.12.08 05:49modify2370.102.21092.27312.2224
7352004.12.08 06:13t/p2370.102.22242.27312.2224-9.25401.58
7362004.12.08 06:13t/p2380.502.22242.27312.222412.21413.79
7372004.12.08 06:14sell2390.102.22100.00000.0000
7382004.12.08 06:14modify2390.102.22102.27102.2203
7392004.12.08 07:24t/p2390.102.22032.27102.22030.55414.34
7402004.12.08 07:25sell2400.102.21960.00000.0000
7412004.12.08 07:25modify2400.102.21962.26962.2189
7422004.12.08 07:25t/p2400.102.21892.26962.21890.55414.89
7432004.12.08 07:26sell2410.102.21640.00000.0000
7442004.12.08 07:26modify2410.102.21642.26642.2157
7452004.12.09 08:33t/p2410.102.21572.26642.2157-0.04414.85
7462004.12.09 08:34sell2420.102.21460.00000.0000
7472004.12.09 08:34modify2420.102.21462.26462.2139
7482004.12.09 08:53t/p2420.102.21392.26462.21390.55415.40
7492004.12.09 08:54sell2430.102.21270.00000.0000
7502004.12.09 08:54modify2430.102.21272.26272.2120
7512004.12.09 09:17t/p2430.102.21202.26272.21200.56415.96
7522004.12.09 09:18sell2440.102.21090.00000.0000
7532004.12.09 09:18modify2440.102.21092.26092.2102
7542004.12.09 10:52t/p2440.102.21022.26092.21020.55416.51
7552004.12.09 10:53sell2450.102.20900.00000.0000
7562004.12.09 10:53modify2450.102.20902.25902.2083
7572004.12.16 13:08sell2460.502.23420.00000.0000
7582004.12.16 13:08modify2460.502.23422.28002.2293
7592004.12.16 13:08modify2450.102.20902.28002.2293
7602004.12.16 14:30t/p2450.102.22932.28002.2293-17.37399.14
7612004.12.16 14:30t/p2460.502.22932.28002.229319.29418.43
7622004.12.16 14:31buy2470.102.23250.00000.0000
7632004.12.16 14:31modify2470.102.23252.18252.2332
7642004.12.16 14:32t/p2470.102.23322.18252.23320.55418.98
7652004.12.16 14:33buy2480.102.23370.00000.0000
7662004.12.16 14:33modify2480.102.23372.18372.2344
7672004.12.16 14:45t/p2480.102.23442.18372.23440.55419.53
7682004.12.16 14:46buy2490.102.23520.00000.0000
7692004.12.16 14:46modify2490.102.23522.18522.2359
7702004.12.16 15:12t/p2490.102.23592.18522.23590.55420.08
7712004.12.16 15:13sell2500.102.23500.00000.0000
7722004.12.16 15:13modify2500.102.23502.28502.2343
7732004.12.16 15:14sell2510.502.23420.00000.0000
7742004.12.16 15:14modify2510.502.23422.28432.2336
7752004.12.16 15:14modify2500.102.23502.28432.2336
7762004.12.16 16:44t/p2500.102.23362.28432.23361.10421.18
7772004.12.16 16:44t/p2510.502.23362.28432.23362.36423.54
7782004.12.16 16:45sell2520.102.23240.00000.0000
7792004.12.16 16:45modify2520.102.23242.28242.2317
7802004.12.17 15:13sell2530.502.24270.00000.0000
7812004.12.17 15:13modify2530.502.24272.29102.2403
7822004.12.17 15:13modify2520.102.23242.29102.2403
7832004.12.17 15:58t/p2520.102.24032.29102.2403-6.42417.12
7842004.12.17 15:58t/p2530.502.24032.29102.24039.45426.57
7852004.12.17 15:59sell2540.102.23920.00000.0000
7862004.12.17 15:59modify2540.102.23922.28922.2385
7872004.12.17 16:05t/p2540.102.23852.28922.23850.56427.13
7882004.12.17 16:06sell2550.102.23730.00000.0000
7892004.12.17 16:06modify2550.102.23732.28732.2366
7902004.12.20 11:35t/p2550.102.23662.28732.23660.35427.49
7912004.12.20 11:36sell2560.102.23520.00000.0000
7922004.12.20 11:36modify2560.102.23522.28522.2345
7932004.12.20 12:24t/p2560.102.23452.28522.23450.56428.05
7942004.12.20 12:25sell2570.102.23360.00000.0000
7952004.12.20 12:25modify2570.102.23362.28362.2329
7962004.12.20 12:36t/p2570.102.23292.28362.23290.56428.61
7972004.12.20 12:37buy2580.102.23400.00000.0000
7982004.12.20 12:37modify2580.102.23402.18402.2347
7992004.12.20 12:41t/p2580.102.23472.18402.23470.55429.16
8002004.12.20 12:42buy2590.102.23580.00000.0000
8012004.12.20 12:42modify2590.102.23582.18582.2365
8022004.12.20 13:23t/p2590.102.23652.18582.23650.55429.71
8032004.12.20 13:24buy2600.102.23730.00000.0000
8042004.12.20 13:24modify2600.102.23732.18732.2380
8052004.12.20 13:46t/p2600.102.23802.18732.23800.55430.26
8062004.12.20 13:47buy2610.102.23930.00000.0000
8072004.12.20 13:47modify2610.102.23932.18932.2400
8082004.12.28 17:25s/l2610.102.18932.18932.2400-38.12392.14
8092004.12.28 17:26sell2620.102.18940.00000.0000
8102004.12.28 17:26modify2620.102.18942.23942.1887
8112004.12.28 17:27sell2630.502.18960.00000.0000
8122004.12.28 17:27modify2630.502.18962.23962.1889
8132004.12.28 17:27modify2620.102.18942.23962.1889
8142004.12.28 18:58t/p2620.102.18892.23962.18890.39392.53
8152004.12.28 18:58t/p2630.502.18892.23962.18892.76395.29
8162004.12.28 18:59sell2640.102.18790.00000.0000
8172004.12.28 18:59modify2640.102.18792.23792.1872
8182004.12.28 21:43t/p2640.102.18722.23792.18720.55395.84
8192004.12.28 21:44sell2650.102.18610.00000.0000
8202004.12.28 21:44modify2650.102.18612.23612.1854
8212004.12.29 07:49t/p2650.102.18542.23612.18540.36396.20
8222004.12.29 07:50sell2660.102.18460.00000.0000
8232004.12.29 07:50modify2660.102.18462.23462.1839
8242004.12.29 09:32t/p2660.102.18392.23462.18390.55396.75
8252004.12.29 09:33buy2670.102.18410.00000.0000
8262004.12.29 09:33modify2670.102.18412.13412.1848
8272004.12.29 09:47t/p2670.102.18482.13412.18480.55397.30
8282004.12.29 09:48sell2680.102.18390.00000.0000
8292004.12.29 09:48modify2680.102.18392.23392.1832
8302004.12.29 09:49sell2690.502.18440.00000.0000
8312004.12.29 09:49modify2690.502.18442.23432.1836
8322004.12.29 09:49modify2680.102.18392.23432.1836
8332004.12.29 10:57t/p2680.102.18362.23432.18360.23397.53
8342004.12.29 10:57t/p2690.502.18362.23432.18363.15400.68
8352004.12.29 10:58sell2700.102.18220.00000.0000
8362004.12.29 10:58modify2700.102.18222.23222.1815
8372004.12.29 12:23t/p2700.102.18152.23222.18150.55401.23
8382004.12.29 12:24sell2710.102.18040.00000.0000
8392004.12.29 12:24modify2710.102.18042.23042.1797
8402004.12.29 12:33t/p2710.102.17972.23042.17970.56401.79
8412004.12.29 12:34sell2720.102.17810.00000.0000
8422004.12.29 12:34modify2720.102.17812.22812.1774
8432004.12.29 13:19t/p2720.102.17742.22812.17740.55402.34
8442004.12.29 13:20sell2730.102.17600.00000.0000
8452004.12.29 13:20modify2730.102.17602.22602.1753
8462004.12.29 15:19t/p2730.102.17532.22602.17530.55402.89
8472004.12.29 15:20sell2740.102.17410.00000.0000
8482004.12.29 15:20modify2740.102.17412.22412.1734
8492004.12.29 15:45t/p2740.102.17342.22412.17340.55403.44
8502004.12.29 15:46sell2750.102.17200.00000.0000
8512004.12.29 15:46modify2750.102.17202.22202.1713
8522005.01.03 04:49sell2760.502.19340.00000.0000
8532005.01.03 04:49modify2760.502.19342.23982.1891
8542005.01.03 04:49modify2750.102.17202.23982.1891
8552005.01.03 07:47t/p2750.102.18912.23982.1891-14.45388.99
8562005.01.03 07:47t/p2760.502.18912.23982.189116.93405.92
8572005.01.03 07:48buy2770.102.18980.00000.0000
8582005.01.03 07:48modify2770.102.18982.13982.1905
8592005.01.04 09:37t/p2770.102.19052.13982.19050.71406.62
8602005.01.04 09:38buy2780.102.19140.00000.0000
8612005.01.04 09:38modify2780.102.19142.14142.1921
8622005.01.04 10:29t/p2780.102.19212.14142.19210.55407.17
8632005.01.04 10:30buy2790.102.19290.00000.0000
8642005.01.04 10:30modify2790.102.19292.14292.1936
8652005.01.04 10:58t/p2790.102.19362.14292.19360.55407.72
8662005.01.04 10:59buy2800.102.19430.00000.0000
8672005.01.04 10:59modify2800.102.19432.14432.1950
8682005.01.04 14:52t/p2800.102.19502.14432.19500.55408.27
8692005.01.04 14:53buy2810.102.19610.00000.0000
8702005.01.04 14:53modify2810.102.19612.14612.1968
8712005.01.04 16:22t/p2810.102.19682.14612.19680.55408.82
8722005.01.04 16:23buy2820.102.19770.00000.0000
8732005.01.04 16:23modify2820.102.19772.14772.1984
8742005.01.04 16:26t/p2820.102.19842.14772.19840.55409.37
8752005.01.04 16:27buy2830.102.19990.00000.0000
8762005.01.04 16:27modify2830.102.19992.14992.2006
8772005.01.04 20:36t/p2830.102.20062.14992.20060.55409.92
8782005.01.04 20:37buy2840.102.20150.00000.0000
8792005.01.04 20:37modify2840.102.20152.15152.2022
8802005.01.05 02:59t/p2840.102.20222.15152.20220.71410.63
8812005.01.05 03:00buy2850.102.20330.00000.0000
8822005.01.05 03:00modify2850.102.20332.15332.2040
8832005.01.05 12:32t/p2850.102.20402.15332.20400.55411.18
8842005.01.05 12:33sell2860.102.20350.00000.0000
8852005.01.05 12:33modify2860.102.20352.25352.2028
8862005.01.05 12:34sell2870.502.20320.00000.0000
8872005.01.05 12:34modify2870.502.20322.25322.2025
8882005.01.05 12:34modify2860.102.20352.25322.2025
8892005.01.05 12:46t/p2860.102.20252.25322.20250.79411.97
8902005.01.05 12:46t/p2870.502.20252.25322.20252.75414.72
8912005.01.05 12:46sell2880.102.20140.00000.0000
8922005.01.05 12:46modify2880.102.20142.25142.2007
8932005.01.05 13:17t/p2880.102.20072.25142.20070.56415.28
8942005.01.05 13:18sell2890.102.19960.00000.0000
8952005.01.05 13:18modify2890.102.19962.24962.1989
8962005.01.06 17:28t/p2890.102.19892.24962.1989-0.04415.24
8972005.01.06 17:29buy2900.102.19920.00000.0000
8982005.01.06 17:29modify2900.102.19922.14922.1999
8992005.01.06 17:42t/p2900.102.19992.14922.19990.55415.79
9002005.01.06 17:43buy2910.102.20050.00000.0000
9012005.01.06 17:43modify2910.102.20052.15052.2012
9022005.01.06 18:16t/p2910.102.20122.15052.20120.55416.34
9032005.01.06 18:17buy2920.102.20240.00000.0000
9042005.01.06 18:17modify2920.102.20242.15242.2031
9052005.01.06 18:39t/p2920.102.20312.15242.20310.55416.89
9062005.01.06 18:40sell2930.102.20230.00000.0000
9072005.01.06 18:40modify2930.102.20232.25232.2016
9082005.01.06 18:41sell2940.502.20180.00000.0000
9092005.01.06 18:41modify2940.502.20182.25192.2012
9102005.01.06 18:41modify2930.102.20232.25192.2012
9112005.01.06 18:51t/p2930.102.20122.25192.20120.86417.75
9122005.01.06 18:51t/p2940.502.20122.25192.20122.36420.11
9132005.01.06 18:52sell2950.102.20020.00000.0000
9142005.01.06 18:52modify2950.102.20022.25022.1995
9152005.01.06 19:50t/p2950.102.19952.25022.19950.55420.66
9162005.01.06 19:51sell2960.102.19850.00000.0000
9172005.01.06 19:51modify2960.102.19852.24852.1978
9182005.01.07 16:05sell2970.502.21040.00000.0000
9192005.01.07 16:05modify2970.502.21042.25842.2077
9202005.01.07 16:05modify2960.102.19852.25842.2077
9212005.01.07 16:42sell2982.502.21960.00000.0000
9222005.01.07 16:42modify2982.502.21962.26742.2167
9232005.01.07 16:42modify2970.502.21042.26742.2167
9242005.01.07 16:42modify2960.102.19852.26742.2167
9252005.01.07 16:58t/p2960.102.21672.26742.2167-14.54406.13
9262005.01.07 16:58t/p2970.502.21672.26742.2167-24.81381.32
9272005.01.07 16:58t/p2982.502.21672.26742.216757.10438.42
9282005.01.07 16:59sell2990.102.21660.00000.0000
9292005.01.07 16:59modify2990.102.21662.26662.2159
9302005.01.07 17:50t/p2990.102.21592.26662.21590.55438.97
9312005.01.07 17:51sell3000.102.21530.00000.0000
9322005.01.07 17:51modify3000.102.21532.26532.2146
9332005.01.07 21:33t/p3000.102.21462.26532.21460.55439.52
9342005.01.07 21:34sell3010.102.21350.00000.0000
9352005.01.07 21:34modify3010.102.21352.26352.2128
9362005.01.10 10:35t/p3010.102.21282.26352.21280.36439.88
9372005.01.10 10:36sell3020.102.21170.00000.0000
9382005.01.10 10:36modify3020.102.21172.26172.2110
9392005.01.10 17:23t/p3020.102.21102.26172.21100.55440.43
9402005.01.10 17:24sell3030.102.20930.00000.0000
9412005.01.10 17:24modify3030.102.20932.25932.2086
9422005.01.11 10:35t/p3030.102.20862.25932.20860.35440.78
9432005.01.11 10:36sell3040.102.20690.00000.0000
9442005.01.11 10:36modify3040.102.20692.25692.2062
9452005.01.11 11:07t/p3040.102.20622.25692.20620.55441.33
9462005.01.11 11:08sell3050.102.20500.00000.0000
9472005.01.11 11:08modify3050.102.20502.25502.2043
9482005.01.12 15:57t/p3050.102.20432.25502.20430.35441.69
9492005.01.12 15:58sell3060.102.20230.00000.0000
9502005.01.12 15:58modify3060.102.20232.25232.2016
9512005.01.12 16:00t/p3060.102.20162.25232.20160.55442.24
9522005.01.12 16:01sell3070.102.20080.00000.0000
9532005.01.12 16:01modify3070.102.20082.25082.2001
9542005.01.17 12:20t/p3070.102.20012.25082.2001-0.43441.81
9552005.01.17 12:21sell3080.102.19950.00000.0000
9562005.01.17 12:21modify3080.102.19952.24952.1988
9572005.01.17 13:52t/p3080.102.19882.24952.19880.55442.36
9582005.01.17 13:53sell3090.102.19740.00000.0000
9592005.01.17 13:53modify3090.102.19742.24742.1967
9602005.01.17 15:00t/p3090.102.19672.24742.19670.56442.92
9612005.01.17 15:01sell3100.102.19550.00000.0000
9622005.01.17 15:01modify3100.102.19552.24552.1948
9632005.01.17 15:51t/p3100.102.19482.24552.19480.55443.47
9642005.01.17 15:52sell3110.102.19360.00000.0000
9652005.01.17 15:52modify3110.102.19362.24362.1929
9662005.01.20 16:59sell3120.502.22860.00000.0000
9672005.01.20 16:59modify3120.502.22862.27282.2221
9682005.01.20 16:59modify3110.102.19362.27282.2221
9692005.01.21 10:30t/p3110.102.22212.27282.2221-23.63419.84
9702005.01.21 10:30t/p3120.502.22212.27282.222124.62444.45
9712005.01.21 10:31sell3130.102.21910.00000.0000
9722005.01.21 10:31modify3130.102.21912.26912.2184
9732005.01.21 10:36t/p3130.102.21842.26912.21840.56445.01
9742005.01.21 10:37sell3140.102.21720.00000.0000
9752005.01.21 10:37modify3140.102.21722.26722.2165
9762005.01.21 10:52t/p3140.102.21652.26722.21650.55445.56
9772005.01.21 10:53sell3150.102.21490.00000.0000
9782005.01.21 10:53modify3150.102.21492.26492.2142
9792005.01.26 14:14sell3160.502.23740.00000.0000
9802005.01.26 14:14modify3160.502.23742.28362.2329
9812005.01.26 14:14modify3150.102.21492.28362.2329
9822005.01.26 15:06t/p3150.102.23292.28362.2329-14.76430.80
9832005.01.26 15:06t/p3160.502.23292.28362.232917.72448.52
9842005.01.26 15:07sell3170.102.23170.00000.0000
9852005.01.26 15:07modify3170.102.23172.28172.2310
9862005.01.26 15:51t/p3170.102.23102.28172.23100.55449.07
9872005.01.26 15:52sell3180.102.22940.00000.0000
9882005.01.26 15:52modify3180.102.22942.27942.2287
9892005.01.26 16:44t/p3180.102.22872.27942.22870.55449.62
9902005.01.26 16:45sell3190.102.22670.00000.0000
9912005.01.26 16:45modify3190.102.22672.27672.2260
9922005.01.26 19:00t/p3190.102.22602.27672.22600.55450.17
9932005.01.26 19:01sell3200.102.22520.00000.0000
9942005.01.26 19:01modify3200.102.22522.27522.2245
9952005.01.27 07:42t/p3200.102.22452.27522.2245-0.04450.13
9962005.01.27 07:43sell3210.102.22370.00000.0000
9972005.01.27 07:43modify3210.102.22372.27372.2230
9982005.01.27 08:50t/p3210.102.22302.27372.22300.55450.68
9992005.01.27 08:51sell3220.102.22210.00000.0000
10002005.01.27 08:51modify3220.102.22212.27212.2214
10012005.01.31 10:51sell3230.502.24600.00000.0000
10022005.01.31 10:51modify3230.502.24602.29202.2413
10032005.01.31 10:51modify3220.102.22212.29202.2413
10042005.01.31 11:52t/p3220.102.24132.29202.2413-15.51435.17
10052005.01.31 11:52t/p3230.502.24132.29202.241318.51453.68
10062005.01.31 11:53sell3240.102.24070.00000.0000
10072005.01.31 11:53modify3240.102.24072.29072.2400
10082005.01.31 11:59t/p3240.102.24002.29072.24000.55454.23
10092005.01.31 12:00sell3250.102.23910.00000.0000
10102005.01.31 12:00modify3250.102.23912.28912.2384
10112005.01.31 12:36t/p3250.102.23842.28912.23840.55454.78
10122005.01.31 12:37sell3260.102.23820.00000.0000
10132005.01.31 12:37modify3260.102.23822.28822.2375
10142005.01.31 13:36t/p3260.102.23752.28822.23750.55455.33
10152005.01.31 13:37sell3270.102.23570.00000.0000
10162005.01.31 13:37modify3270.102.23572.28572.2350
10172005.01.31 18:16t/p3270.102.23502.28572.23500.55455.88
10182005.01.31 18:17buy3280.102.23550.00000.0000
10192005.01.31 18:17modify3280.102.23552.18552.2362
10202005.01.31 19:18t/p3280.102.23622.18552.23620.55456.43
10212005.01.31 19:19sell3290.102.23610.00000.0000
10222005.01.31 19:19modify3290.102.23612.28612.2354
10232005.01.31 19:20sell3300.502.23590.00000.0000
10242005.01.31 19:20modify3300.502.23592.28592.2352
10252005.01.31 19:20modify3290.102.23612.28592.2352
10262005.02.01 15:56sell3312.502.24490.00000.0000
10272005.02.01 15:56modify3312.502.24492.29322.2425
10282005.02.01 15:56modify3300.502.23592.29322.2425
10292005.02.01 15:56modify3290.102.23612.29322.2425
10302005.02.01 19:37t/p3290.102.24252.29322.2425-5.25451.19
10312005.02.01 19:37t/p3300.502.24252.29322.2425-26.97424.21
10322005.02.01 19:37t/p3312.502.24252.29322.242547.25471.46
10332005.02.01 19:38sell3320.102.24140.00000.0000
10342005.02.01 19:38modify3320.102.24142.29142.2407
10352005.02.02 03:49t/p3320.102.24072.29142.24070.35471.82
10362005.02.02 03:50sell3330.102.24000.00000.0000
10372005.02.02 03:50modify3330.102.24002.29002.2393
10382005.02.02 05:09t/p3330.102.23932.29002.23930.56472.38
10392005.02.02 05:09sell3340.102.23820.00000.0000
10402005.02.02 05:09modify3340.102.23822.28822.2375
10412005.02.02 09:48t/p3340.102.23752.28822.23750.55472.93
10422005.02.02 09:49sell3350.102.23670.00000.0000
10432005.02.02 09:49modify3350.102.23672.28672.2360
10442005.02.03 03:01sell3360.502.25340.00000.0000
10452005.02.03 03:01modify3360.502.25342.30062.2499
10462005.02.03 03:01modify3350.102.23672.30062.2499
10472005.02.03 14:50sell3372.502.26210.00000.0000
10482005.02.03 14:50modify3372.502.26212.30992.2592
10492005.02.03 14:50modify3360.502.25342.30992.2592
10502005.02.03 14:50modify3350.102.23672.30992.2592
10512005.02.03 16:07t/p3350.102.25922.30992.2592-18.31454.62
10522005.02.03 16:07t/p3360.502.25922.30992.2592-22.84431.78
10532005.02.03 16:07t/p3372.502.25922.30992.259257.10488.88
10542005.02.03 16:07sell3380.102.25760.00000.0000
10552005.02.03 16:07modify3380.102.25762.30762.2569
10562005.02.04 17:01sell3390.502.27100.00000.0000
10572005.02.04 17:01modify3390.502.27102.31882.2681
10582005.02.04 17:01modify3380.102.25762.31882.2681
10592005.02.04 19:54t/p3380.102.26812.31882.2681-8.47480.41
10602005.02.04 19:54t/p3390.502.26812.31882.268111.42491.83
10612005.02.04 19:55sell3400.102.26710.00000.0000
10622005.02.04 19:55modify3400.102.26712.31712.2664
10632005.02.07 11:39t/p3400.102.26642.31712.26640.35492.18
10642005.02.07 11:39sell3410.102.26530.00000.0000
10652005.02.07 11:39modify3410.102.26532.31532.2646
10662005.02.08 18:17t/p3410.102.26462.31532.26460.35492.54
10672005.02.08 18:18buy3420.102.26520.00000.0000
10682005.02.08 18:18modify3420.102.26522.21522.2659
10692005.02.08 21:37t/p3420.102.26592.21522.26590.55493.09
10702005.02.08 21:38buy3430.102.26670.00000.0000
10712005.02.08 21:38modify3430.102.26672.21672.2674
10722005.02.09 05:43t/p3430.102.26742.21672.26740.71493.80
10732005.02.09 05:44buy3440.102.26880.00000.0000
10742005.02.09 05:44modify3440.102.26882.21882.2695
10752005.02.09 10:33t/p3440.102.26952.21882.26950.55494.35
10762005.02.09 10:34buy3450.102.27090.00000.0000
10772005.02.09 10:34modify3450.102.27092.22092.2716
10782005.02.09 11:00t/p3450.102.27162.22092.27160.55494.90
10792005.02.09 11:01sell3460.102.27090.00000.0000
10802005.02.09 11:01modify3460.102.27092.32092.2702
10812005.02.09 11:02sell3470.502.27060.00000.0000
10822005.02.09 11:02modify3470.502.27062.32062.2699
10832005.02.09 11:02modify3460.102.27092.32062.2699
10842005.02.09 11:09t/p3460.102.26992.32062.26990.78495.68
10852005.02.09 11:09t/p3470.502.26992.32062.26992.75498.43
10862005.02.09 11:10sell3480.102.26890.00000.0000
10872005.02.09 11:10modify3480.102.26892.31892.2682
10882005.02.09 12:50t/p3480.102.26822.31892.26820.55498.98
10892005.02.09 12:51buy3490.102.26830.00000.0000
10902005.02.09 12:51modify3490.102.26832.21832.2690
10912005.02.09 12:57t/p3490.102.26902.21832.26900.55499.53
10922005.02.09 12:58buy3500.102.26970.00000.0000
10932005.02.09 12:58modify3500.102.26972.21972.2704
10942005.02.09 14:14t/p3500.102.27042.21972.27040.55500.08
10952005.02.09 14:15buy3510.102.27150.00000.0000
10962005.02.09 14:15modify3510.102.27152.22152.2722
10972005.02.09 14:22t/p3510.102.27222.22152.27220.55500.63
10982005.02.09 14:23buy3520.102.27320.00000.0000
10992005.02.09 14:23modify3520.102.27322.22322.2739
11002005.02.22 14:19s/l3520.102.22322.22322.2739-37.33463.30
11012005.02.22 14:20sell3530.102.22290.00000.0000
11022005.02.22 14:20modify3530.102.22292.27292.2222
11032005.02.22 14:21sell3540.502.22290.00000.0000
11042005.02.22 14:21modify3540.502.22292.27292.2222
11052005.02.22 14:25t/p3530.102.22222.27292.22220.55463.85
11062005.02.22 14:25t/p3540.502.22222.27292.22222.75466.60
11072005.02.22 14:26sell3550.102.22020.00000.0000
11082005.02.22 14:26modify3550.102.22022.27022.2195
11092005.02.22 15:31t/p3550.102.21952.27022.21950.55467.15
11102005.02.22 15:32sell3560.102.21870.00000.0000
11112005.02.22 15:32modify3560.102.21872.26872.2180
11122005.02.22 15:54t/p3560.102.21802.26872.21800.55467.70
11132005.02.22 15:54sell3570.102.21690.00000.0000
11142005.02.22 15:54modify3570.102.21692.26692.2162
11152005.02.22 19:48t/p3570.102.21622.26692.21620.55468.25
11162005.02.22 19:49sell3580.102.21490.00000.0000
11172005.02.22 19:49modify3580.102.21492.26492.2142
11182005.02.22 19:55t/p3580.102.21422.26492.21420.55468.80
11192005.02.22 19:56sell3590.102.21280.00000.0000
11202005.02.22 19:56modify3590.102.21282.26282.2121
11212005.02.24 10:14t/p3590.102.21212.26282.2121-0.24468.56
11222005.02.24 10:15sell3600.102.21130.00000.0000
11232005.02.24 10:15modify3600.102.21132.26132.2106
11242005.02.24 10:15t/p3600.102.21062.26132.21060.55469.11
11252005.02.24 10:16sell3610.102.21000.00000.0000
11262005.02.24 10:16modify3610.102.21002.26002.2093
11272005.02.24 10:25t/p3610.102.20932.26002.20930.55469.66
11282005.02.24 10:26sell3620.102.20830.00000.0000
11292005.02.24 10:26modify3620.102.20832.25832.2076
11302005.02.24 17:08sell3630.502.23150.00000.0000
11312005.02.24 17:08modify3630.502.23152.27762.2269
11322005.02.24 17:08modify3620.102.20832.27762.2269
11332005.02.28 01:11t/p3620.102.22692.27762.2269-15.04454.62
11342005.02.28 01:11t/p3630.502.22692.27762.226916.16470.77
11352005.02.28 01:12sell3640.102.22860.00000.0000
11362005.02.28 01:12modify3640.102.22862.27862.2279
11372005.03.01 04:03sell3650.502.24010.00000.0000
11382005.03.01 04:03modify3650.502.24012.28822.2375
11392005.03.01 04:03modify3640.102.22862.28822.2375
11402005.03.01 04:45t/p3640.102.23752.28822.2375-7.21463.57
11412005.03.01 04:45t/p3650.502.23752.28822.237510.23473.80
11422005.03.01 04:46sell3660.102.23650.00000.0000
11432005.03.01 04:46modify3660.102.23652.28652.2358
11442005.03.01 08:07t/p3660.102.23582.28652.23580.55474.35
11452005.03.01 08:08sell3670.102.23510.00000.0000
11462005.03.01 08:08modify3670.102.23512.28512.2344
11472005.03.01 09:38t/p3670.102.23442.28512.23440.55474.90
11482005.03.01 09:39sell3680.102.23300.00000.0000
11492005.03.01 09:39modify3680.102.23302.28302.2323
11502005.03.01 13:58t/p3680.102.23232.28302.23230.55475.45
11512005.03.01 13:59sell3690.102.23100.00000.0000
11522005.03.01 13:59modify3690.102.23102.28102.2303
11532005.03.03 14:40sell3700.502.24900.00000.0000
11542005.03.03 14:40modify3700.502.24902.29602.2453
11552005.03.03 14:40modify3690.102.23102.29602.2453
11562005.03.07 10:57t/p3690.102.24532.29602.2453-12.44463.01
11572005.03.07 10:57t/p3700.502.24532.29602.245312.61475.61
11582005.03.07 10:58sell3710.102.24370.00000.0000
11592005.03.07 10:58modify3710.102.24372.29372.2430
11602005.03.07 11:28t/p3710.102.24302.29372.24300.55476.16
11612005.03.07 11:29buy3720.102.24370.00000.0000
11622005.03.07 11:29modify3720.102.24372.19372.2444
11632005.03.07 12:05t/p3720.102.24442.19372.24440.55476.71
11642005.03.07 12:06buy3730.102.24560.00000.0000
11652005.03.07 12:06modify3730.102.24562.19562.2463
11662005.03.07 12:45t/p3730.102.24632.19562.24630.56477.27
11672005.03.07 12:45buy3740.102.24750.00000.0000
11682005.03.07 12:45modify3740.102.24752.19752.2482
11692005.03.07 13:06t/p3740.102.24822.19752.24820.55477.82
11702005.03.07 13:07buy3750.102.24910.00000.0000
11712005.03.07 13:07modify3750.102.24912.19912.2498
11722005.03.07 13:17t/p3750.102.24982.19912.24980.55478.37
11732005.03.07 13:18buy3760.102.25130.00000.0000
11742005.03.07 13:18modify3760.102.25132.20132.2520
11752005.03.07 16:13t/p3760.102.25202.20132.25200.56478.93
11762005.03.07 16:14buy3770.102.25280.00000.0000
11772005.03.07 16:14modify3770.102.25282.20282.2535
11782005.03.29 15:39t/p3770.102.25352.20282.25354.04482.97
11792005.03.29 15:40buy3780.102.25460.00000.0000
11802005.03.29 15:40modify3780.102.25462.20462.2553
11812005.03.29 16:17t/p3780.102.25532.20462.25530.56483.53
11822005.03.29 16:18buy3790.102.25620.00000.0000
11832005.03.29 16:18modify3790.102.25622.20622.2569
11842005.03.29 19:04t/p3790.102.25692.20622.25690.56484.09
11852005.03.29 19:05buy3800.102.25780.00000.0000
11862005.03.29 19:05modify3800.102.25782.20782.2585
11872005.03.31 20:15t/p3800.102.25852.20782.25851.18485.27
11882005.03.31 20:16buy3810.102.25940.00000.0000
11892005.03.31 20:16modify3810.102.25942.20942.2601
11902005.03.31 21:57t/p3810.102.26012.20942.26010.55485.82
11912005.03.31 21:58buy3820.102.26130.00000.0000
11922005.03.31 21:58modify3820.102.26132.21132.2620
11932005.03.31 22:03t/p3820.102.26202.21132.26200.55486.37
11942005.03.31 22:04buy3830.102.26310.00000.0000
11952005.03.31 22:04modify3830.102.26312.21312.2638
11962005.04.01 17:00t/p3830.102.26382.21312.26380.71487.08
11972005.04.01 17:01buy3840.102.26510.00000.0000
11982005.04.01 17:01modify3840.102.26512.21512.2658
11992005.04.01 17:13t/p3840.102.26582.21512.26580.55487.63
12002005.04.01 17:14buy3850.102.26730.00000.0000
12012005.04.01 17:14modify3850.102.26732.21732.2680
12022005.04.04 16:35t/p3850.102.26802.21732.26800.71488.34
12032005.04.04 16:36buy3860.102.26880.00000.0000
12042005.04.04 16:36modify3860.102.26882.21882.2695
12052005.04.04 17:01t/p3860.102.26952.21882.26950.55488.89
12062005.04.04 17:02buy3870.102.27110.00000.0000
12072005.04.04 17:02modify3870.102.27112.22112.2718
12082005.04.05 04:17t/p3870.102.27182.22112.27180.72489.61
12092005.04.05 04:18buy3880.102.27340.00000.0000
12102005.04.05 04:18modify3880.102.27342.22342.2741
12112005.04.05 04:22t/p3880.102.27412.22342.27410.55490.16
12122005.04.05 04:23buy3890.102.27450.00000.0000
12132005.04.05 04:23modify3890.102.27452.22452.2752
12142005.04.05 04:31t/p3890.102.27522.22452.27520.55490.71
12152005.04.05 04:32buy3900.102.27640.00000.0000
12162005.04.05 04:32modify3900.102.27642.22642.2771
12172005.04.13 15:05t/p3900.102.27712.22642.27711.82492.53
12182005.04.13 15:06sell3910.102.27620.00000.0000
12192005.04.13 15:06modify3910.102.27622.32622.2755
12202005.04.13 15:07sell3920.502.27630.00000.0000
12212005.04.13 15:07modify3920.502.27632.32632.2756
12222005.04.13 15:07modify3910.102.27622.32632.2756
12232005.04.13 15:12t/p3910.102.27562.32632.27560.48493.01
12242005.04.13 15:12t/p3920.502.27562.32632.27562.76495.77
12252005.04.13 15:13buy3930.102.27580.00000.0000
12262005.04.13 15:13modify3930.102.27582.22582.2765
12272005.04.13 15:30t/p3930.102.27652.22582.27650.55496.32
12282005.04.13 15:31buy3940.102.27860.00000.0000
12292005.04.13 15:31modify3940.102.27862.22862.2793
12302005.04.14 11:40t/p3940.102.27932.22862.27931.03497.34
12312005.04.14 11:41buy3950.102.28060.00000.0000
12322005.04.14 11:41modify3950.102.28062.23062.2813
12332005.04.14 11:54t/p3950.102.28132.23062.28130.55497.89
12342005.04.14 11:54buy3960.102.28240.00000.0000
12352005.04.14 11:54modify3960.102.28242.23242.2831
12362005.04.14 14:51t/p3960.102.28312.23242.28310.55498.44
12372005.04.14 14:52buy3970.102.28400.00000.0000
12382005.04.14 14:52modify3970.102.28402.23402.2847
12392005.04.14 15:45t/p3970.102.28472.23402.28470.55498.99
12402005.04.14 15:45buy3980.102.28630.00000.0000
12412005.04.14 15:45modify3980.102.28632.23632.2870
12422005.04.14 16:00t/p3980.102.28702.23632.28700.55499.54
12432005.04.14 16:01buy3990.102.28870.00000.0000
12442005.04.14 16:01modify3990.102.28872.23872.2894
12452005.05.18 10:30s/l3990.102.23872.23872.2894-34.32465.22
12462005.05.18 10:31sell4000.102.23920.00000.0000
12472005.05.18 10:31modify4000.102.23922.28922.2385
12482005.05.18 10:32sell4010.502.23930.00000.0000
12492005.05.18 10:32modify4010.502.23932.28932.2386
12502005.05.18 10:32modify4000.102.23922.28932.2386
12512005.05.18 10:38t/p4000.102.23862.28932.23860.48465.70
12522005.05.18 10:38t/p4010.502.23862.28932.23862.75468.45
12532005.05.18 10:39buy4020.102.23950.00000.0000
12542005.05.18 10:39modify4020.102.23952.18952.2402
12552005.05.18 12:26t/p4020.102.24022.18952.24020.55469.00
12562005.05.18 12:27buy4030.102.24120.00000.0000
12572005.05.18 12:27modify4030.102.24122.19122.2419
12582005.05.18 13:25t/p4030.102.24192.19122.24190.55469.55
12592005.05.18 13:26buy4040.102.24270.00000.0000
12602005.05.18 13:26modify4040.102.24272.19272.2434
12612005.05.19 10:30t/p4040.102.24342.19272.24341.03470.58
12622005.05.19 10:30sell4050.102.24400.00000.0000
12632005.05.19 10:30modify4050.102.24402.29402.2433
12642005.05.19 10:31sell4060.502.24520.00000.0000
12652005.05.19 10:31modify4060.502.24522.29502.2443
12662005.05.19 10:31modify4050.102.24402.29502.2443
12672005.05.19 11:08t/p4050.102.24432.29502.2443-0.23470.35
12682005.05.19 11:08t/p4060.502.24432.29502.24433.55473.90
12692005.05.19 11:08sell4070.102.24310.00000.0000
12702005.05.19 11:08modify4070.102.24312.29312.2424
12712005.05.19 20:52t/p4070.102.24242.29312.24240.55474.45
12722005.05.19 20:53sell4080.102.24140.00000.0000
12732005.05.19 20:53modify4080.102.24142.29142.2407
12742005.05.19 21:43t/p4080.102.24072.29142.24070.55475.00
12752005.05.19 21:44sell4090.102.23960.00000.0000
12762005.05.19 21:44modify4090.102.23962.28962.2389
12772005.05.20 14:57sell4100.502.25390.00000.0000
12782005.05.20 14:57modify4100.502.25392.30152.2508
12792005.05.20 14:57modify4090.102.23962.30152.2508
12802005.05.20 18:02t/p4090.102.25082.30152.2508-9.02465.98
12812005.05.20 18:02t/p4100.502.25082.30152.250812.21478.19
12822005.05.20 18:03sell4110.102.24980.00000.0000
12832005.05.20 18:03modify4110.102.24982.29982.2491
12842005.05.23 16:32t/p4110.102.24912.29982.24910.35478.55
12852005.05.23 16:33sell4120.102.24870.00000.0000
12862005.05.23 16:33modify4120.102.24872.29872.2480
12872005.05.24 13:58t/p4120.102.24802.29872.24800.35478.90
12882005.05.24 13:59sell4130.102.24690.00000.0000
12892005.05.24 13:59modify4130.102.24692.29692.2462
12902005.05.24 22:31t/p4130.102.24622.29692.24620.55479.45
12912005.05.24 22:32sell4140.102.24460.00000.0000
12922005.05.24 22:32modify4140.102.24462.29462.2439
12932005.05.26 08:44t/p4140.102.24392.29462.2439-0.24479.21
12942005.05.26 08:45sell4150.102.24390.00000.0000
12952005.05.26 08:45modify4150.102.24392.29392.2432
12962005.05.31 08:21sell4160.502.26260.00000.0000
12972005.05.31 08:21modify4160.502.26262.30952.2588
12982005.05.31 08:21modify4150.102.24392.30952.2588
12992005.06.01 10:14sell4172.502.27140.00000.0000
13002005.06.01 10:14modify4172.502.27142.31912.2684
13012005.06.01 10:14modify4160.502.26262.31912.2684
13022005.06.01 10:14modify4150.102.24392.31912.2684
13032005.06.01 10:31t/p4150.102.26842.31912.2684-20.08459.14
13042005.06.01 10:31t/p4160.502.26842.31912.2684-23.82435.32
13052005.06.01 10:31t/p4172.502.26842.31912.268459.07494.39
13062005.06.01 10:32sell4180.102.26770.00000.0000
13072005.06.01 10:32modify4180.102.26772.31772.2670
13082005.06.01 11:27t/p4180.102.26702.31772.26700.55494.94
13092005.06.01 11:28sell4190.102.26560.00000.0000
13102005.06.01 11:28modify4190.102.26562.31562.2649
13112005.06.03 08:10sell4200.502.28010.00000.0000
13122005.06.03 08:10modify4200.502.28012.32772.2770
13132005.06.03 08:10modify4190.102.26562.32772.2770
13142005.06.03 08:10t/p4190.102.27702.32772.2770-9.77485.17
13152005.06.03 08:10t/p4200.502.27702.32772.277012.20497.37
13162005.06.03 08:11sell4210.102.27580.00000.0000
13172005.06.03 08:11modify4210.102.27582.32582.2751
13182005.06.03 08:12t/p4210.102.27512.32582.27510.55497.92
13192005.06.03 08:13sell4220.102.27370.00000.0000
13202005.06.03 08:13modify4220.102.27372.32372.2730
13212005.06.03 08:19t/p4220.102.27302.32372.27300.55498.47
13222005.06.03 08:20buy4230.102.27360.00000.0000
13232005.06.03 08:20modify4230.102.27362.22362.2743
13242005.06.03 08:23t/p4230.102.27432.22362.27430.55499.02
13252005.06.03 08:24buy4240.102.27540.00000.0000
13262005.06.03 08:24modify4240.102.27542.22542.2761
13272005.06.06 20:17t/p4240.102.27612.22542.27610.71499.73
13282005.06.06 20:18buy4250.102.27740.00000.0000
13292005.06.06 20:18modify4250.102.27742.22742.2781
13302005.06.06 22:03t/p4250.102.27812.22742.27810.55500.28
13312005.06.06 22:04buy4260.102.27920.00000.0000
13322005.06.06 22:04modify4260.102.27922.22922.2799
13332005.06.07 09:18t/p4260.102.27992.22922.27990.71500.99
13342005.06.07 09:19buy4270.102.28110.00000.0000
13352005.06.07 09:19modify4270.102.28112.23112.2818
13362005.06.07 15:58t/p4270.102.28182.23112.28180.55501.54
13372005.06.07 15:59buy4280.102.28300.00000.0000
13382005.06.07 15:59modify4280.102.28302.23302.2837
13392005.06.07 17:50t/p4280.102.28372.23302.28370.55502.09
13402005.06.07 17:51buy4290.102.28470.00000.0000
13412005.06.07 17:51modify4290.102.28472.23472.2854
13422005.06.07 18:33t/p4290.102.28542.23472.28540.55502.64
13432005.06.07 18:34buy4300.102.28760.00000.0000
13442005.06.07 18:34modify4300.102.28762.23762.2883
13452005.06.07 18:38t/p4300.102.28832.23762.28830.55503.19
13462005.06.07 18:39buy4310.102.28910.00000.0000
13472005.06.07 18:39modify4310.102.28912.23912.2898
13482005.06.08 18:39t/p4310.102.28982.23912.28980.71503.89
13492005.06.08 18:40buy4320.102.29110.00000.0000
13502005.06.08 18:40modify4320.102.29112.24112.2918
13512005.06.08 18:43t/p4320.102.29182.24112.29180.55504.44
13522005.06.08 18:44buy4330.102.29310.00000.0000
13532005.06.08 18:44modify4330.102.29312.24312.2938
13542005.06.08 19:09t/p4330.102.29382.24312.29380.55504.99
13552005.06.08 19:10buy4340.102.29530.00000.0000
13562005.06.08 19:10modify4340.102.29532.24532.2960
13572005.06.10 15:46t/p4340.102.29602.24532.29601.18506.18
13582005.06.10 15:47buy4350.102.29750.00000.0000
13592005.06.10 15:47modify4350.102.29752.24752.2982
13602005.06.10 16:03t/p4350.102.29822.24752.29820.55506.73
13612005.06.10 16:04buy4360.102.29890.00000.0000
13622005.06.10 16:04modify4360.102.29892.24892.2996
13632005.06.10 16:17t/p4360.102.29962.24892.29960.55507.28
13642005.06.10 16:18buy4370.102.30030.00000.0000
13652005.06.10 16:18modify4370.102.30032.25032.3010
13662005.06.10 18:54t/p4370.102.30102.25032.30100.55507.83
13672005.06.10 18:55buy4380.102.30240.00000.0000
13682005.06.10 18:55modify4380.102.30242.25242.3031
13692005.06.13 10:24t/p4380.102.30312.25242.30310.71508.54
13702005.06.13 10:25buy4390.102.30410.00000.0000
13712005.06.13 10:25modify4390.102.30412.25412.3048
13722005.06.14 15:29t/p4390.102.30482.25412.30480.71509.25
13732005.06.14 15:30sell4400.102.30390.00000.0000
13742005.06.14 15:30modify4400.102.30392.35392.3032
13752005.06.14 15:31sell4410.502.30330.00000.0000
13762005.06.14 15:31modify4410.502.30332.35342.3027
13772005.06.14 15:31modify4400.102.30392.35342.3027
13782005.06.15 14:34sell4422.502.31200.00000.0000
13792005.06.15 14:34modify4422.502.31202.36032.3096
13802005.06.15 14:34modify4410.502.30332.36032.3096
13812005.06.15 14:34modify4400.102.30392.36032.3096
13822005.06.15 15:35t/p4400.102.30962.36032.3096-4.69504.56
13832005.06.15 15:35t/p4410.502.30962.36032.3096-25.79478.77
13842005.06.15 15:35t/p4422.502.30962.36032.309647.25526.02
13852005.06.15 15:36sell4430.102.30850.00000.0000
13862005.06.15 15:36modify4430.102.30852.35852.3078
13872005.06.15 15:39t/p4430.102.30782.35852.30780.56526.58
13882005.06.15 15:40sell4440.102.30690.00000.0000
13892005.06.15 15:40modify4440.102.30692.35692.3062
13902005.06.16 15:53sell4450.502.32070.00000.0000
13912005.06.16 15:53modify4450.502.32072.36842.3177
13922005.06.16 15:53modify4440.102.30692.36842.3177
13932005.06.16 20:57t/p4440.102.31772.36842.3177-9.09517.49
13942005.06.16 20:57t/p4450.502.31772.36842.317711.81529.30
13952005.06.16 20:58sell4460.102.31640.00000.0000
13962005.06.16 20:58modify4460.102.31642.36642.3157
13972005.06.17 01:59t/p4460.102.31572.36642.31570.35529.65
13982005.06.17 02:00sell4470.102.31480.00000.0000
13992005.06.17 02:00modify4470.102.31482.36482.3141
14002005.06.17 14:04t/p4470.102.31412.36482.31410.55530.20
14012005.06.17 14:05buy4480.102.31440.00000.0000
14022005.06.17 14:05modify4480.102.31442.26442.3151
14032005.06.20 15:09t/p4480.102.31512.26442.31510.71530.91
14042005.06.20 15:10buy4490.102.31560.00000.0000
14052005.06.20 15:10modify4490.102.31562.26562.3163
14062005.06.20 15:53t/p4490.102.31632.26562.31630.55531.46
14072005.06.20 15:54buy4500.102.31730.00000.0000
14082005.06.20 15:54modify4500.102.31732.26732.3180
14092005.06.20 16:34t/p4500.102.31802.26732.31800.55532.01
14102005.06.20 16:35buy4510.102.31960.00000.0000
14112005.06.20 16:35modify4510.102.31962.26962.3203
14122005.06.20 16:57t/p4510.102.32032.26962.32030.56532.57
14132005.06.20 16:58buy4520.102.32140.00000.0000
14142005.06.20 16:58modify4520.102.32142.27142.3221
14152005.06.21 12:50t/p4520.102.32212.27142.32210.71533.28
14162005.06.21 12:51buy4530.102.32320.00000.0000
14172005.06.21 12:51modify4530.102.32322.27322.3239
14182005.06.23 13:55t/p4530.102.32392.27322.32391.18534.46
14192005.06.23 13:56buy4540.102.32480.00000.0000
14202005.06.23 13:56modify4540.102.32482.27482.3255
14212005.06.23 14:19t/p4540.102.32552.27482.32550.55535.01
14222005.06.23 14:20buy4550.102.32700.00000.0000
14232005.06.23 14:20modify4550.102.32702.27702.3277
14242005.06.23 14:38t/p4550.102.32772.27702.32770.56535.57
14252005.06.23 14:39buy4560.102.32810.00000.0000
14262005.06.23 14:39modify4560.102.32812.27812.3288
14272005.06.23 14:39t/p4560.102.32882.27812.32880.55536.12
14282005.06.23 14:40buy4570.102.32990.00000.0000
14292005.06.23 14:40modify4570.102.32992.27992.3306
14302005.06.29 08:15t/p4570.102.33062.27992.33061.18537.31
14312005.06.29 08:16sell4580.102.32960.00000.0000
14322005.06.29 08:16modify4580.102.32962.37962.3289
14332005.06.29 08:17sell4590.502.32970.00000.0000
14342005.06.29 08:17modify4590.502.32972.37972.3290
14352005.06.29 08:17modify4580.102.32962.37972.3290
14362005.06.29 08:22t/p4580.102.32902.37972.32900.47537.78
14372005.06.29 08:22t/p4590.502.32902.37972.32902.75540.53
14382005.06.29 08:22sell4600.102.32790.00000.0000
14392005.06.29 08:22modify4600.102.32792.37792.3272
14402005.06.29 11:05t/p4600.102.32722.37792.32720.56541.09
14412005.06.29 11:06buy4610.102.32750.00000.0000
14422005.06.29 11:06modify4610.102.32752.27752.3282
14432005.07.07 10:34s/l4610.102.27752.27752.3282-37.81503.28
14442005.07.07 10:35sell4620.102.27880.00000.0000
14452005.07.07 10:35modify4620.102.27882.32882.2781
14462005.07.07 10:36sell4630.502.27880.00000.0000
14472005.07.07 10:36modify4630.502.27882.32882.2781
14482005.07.07 10:47t/p4620.102.27812.32882.27810.55503.83
14492005.07.07 10:47t/p4630.502.27812.32882.27812.75506.58
14502005.07.07 10:48sell4640.102.27700.00000.0000
14512005.07.07 10:48modify4640.102.27702.32702.2763
14522005.07.07 10:57t/p4640.102.27632.32702.27630.55507.13
14532005.07.07 10:58sell4650.102.27280.00000.0000
14542005.07.07 10:58modify4650.102.27282.32282.2721
14552005.07.07 10:59t/p4650.102.27212.32282.27210.55507.68
14562005.07.07 10:59sell4660.102.27040.00000.0000
14572005.07.07 10:59modify4660.102.27042.32042.2697
14582005.07.07 11:07t/p4660.102.26972.32042.26970.55508.23
14592005.07.07 11:08sell4670.102.26870.00000.0000
14602005.07.07 11:08modify4670.102.26872.31872.2680
14612005.07.07 11:17t/p4670.102.26802.31872.26800.55508.78
14622005.07.07 11:18sell4680.102.26410.00000.0000
14632005.07.07 11:18modify4680.102.26412.31412.2634
14642005.07.07 11:18t/p4680.102.26342.31412.26340.55509.33
14652005.07.07 11:19sell4690.102.26210.00000.0000
14662005.07.07 11:19modify4690.102.26212.31212.2614
14672005.07.07 11:19t/p4690.102.26142.31212.26140.55509.88
14682005.07.07 11:20sell4700.102.25930.00000.0000
14692005.07.07 11:20modify4700.102.25932.30932.2586
14702005.07.07 11:22t/p4700.102.25862.30932.25860.55510.43
14712005.07.07 11:23sell4710.102.25610.00000.0000
14722005.07.07 11:23modify4710.102.25612.30612.2554
14732005.07.07 11:23t/p4710.102.25542.30612.25540.55510.98
14742005.07.07 11:24sell4720.102.25230.00000.0000
14752005.07.07 11:24modify4720.102.25232.30232.2516
14762005.07.07 11:24t/p4720.102.25162.30232.25160.55511.53
14772005.07.07 11:25sell4730.102.24840.00000.0000
14782005.07.07 11:25modify4730.102.24842.29842.2477
14792005.07.07 11:25t/p4730.102.24772.29842.24770.55512.08
14802005.07.07 11:26buy4740.102.25030.00000.0000
14812005.07.07 11:26modify4740.102.25032.20032.2510
14822005.07.07 11:33t/p4740.102.25102.20032.25100.55512.63
14832005.07.07 11:34buy4750.102.25380.00000.0000
14842005.07.07 11:34modify4750.102.25382.20382.2545
14852005.07.07 11:39t/p4750.102.25452.20382.25450.56513.19
14862005.07.07 11:40buy4760.102.25700.00000.0000
14872005.07.07 11:40modify4760.102.25702.20702.2577
14882005.07.07 14:09t/p4760.102.25772.20702.25770.55513.74
14892005.07.07 14:10buy4770.102.25850.00000.0000
14902005.07.07 14:10modify4770.102.25852.20852.2592
14912005.07.07 14:38t/p4770.102.25922.20852.25920.55514.29
14922005.07.07 14:39buy4780.102.26080.00000.0000
14932005.07.07 14:39modify4780.102.26082.21082.2615
14942005.07.07 14:42t/p4780.102.26152.21082.26150.55514.84
14952005.07.07 14:43buy4790.102.26260.00000.0000
14962005.07.07 14:43modify4790.102.26262.21262.2633
14972005.07.07 15:06t/p4790.102.26332.21262.26330.55515.39
14982005.07.07 15:07buy4800.102.26570.00000.0000
14992005.07.07 15:07modify4800.102.26572.21572.2664
15002005.07.07 15:16t/p4800.102.26642.21572.26640.55515.94
15012005.07.07 15:17buy4810.102.26750.00000.0000
15022005.07.07 15:17modify4810.102.26752.21752.2682
15032005.07.13 20:22t/p4810.102.26822.21752.26821.18517.12
15042005.07.13 20:23buy4820.102.26960.00000.0000
15052005.07.13 20:23modify4820.102.26962.21962.2703
15062005.07.13 20:27t/p4820.102.27032.21962.27030.55517.67
15072005.07.13 20:28buy4830.102.27180.00000.0000
15082005.07.13 20:28modify4830.102.27182.22182.2725
15092005.07.13 20:54t/p4830.102.27252.22182.27250.55518.22
15102005.07.13 20:55buy4840.102.27350.00000.0000
15112005.07.13 20:55modify4840.102.27352.22352.2742
15122005.07.13 21:20t/p4840.102.27422.22352.27420.56518.78
15132005.07.13 21:21buy4850.102.27540.00000.0000
15142005.07.13 21:21modify4850.102.27542.22542.2761
15152005.07.13 22:08t/p4850.102.27612.22542.27610.55519.33
15162005.07.13 22:09buy4860.102.27730.00000.0000
15172005.07.13 22:09modify4860.102.27732.22732.2780
15182005.07.14 04:02t/p4860.102.27802.22732.27801.03520.36
15192005.07.14 04:02buy4870.102.27920.00000.0000
15202005.07.14 04:02modify4870.102.27922.22922.2799
15212005.08.17 10:30t/p4870.102.27992.22922.27995.62525.98
15222005.08.17 10:31buy4880.102.28020.00000.0000
15232005.08.17 10:31modify4880.102.28022.23022.2809
15242005.08.17 18:31t/p4880.102.28092.23022.28090.55526.53
15252005.08.17 18:32buy4890.102.28130.00000.0000
15262005.08.17 18:32modify4890.102.28132.23132.2820
15272005.08.18 12:40t/p4890.102.28202.23132.28201.03527.56
15282005.08.18 12:41buy4900.102.28320.00000.0000
15292005.08.18 12:41modify4900.102.28322.23322.2839
15302005.08.18 16:15t/p4900.102.28392.23322.28390.55528.11
15312005.08.18 16:16buy4910.102.28520.00000.0000
15322005.08.18 16:16modify4910.102.28522.23522.2859
15332005.08.19 16:16t/p4910.102.28592.23522.28590.71528.82
15342005.08.19 16:17buy4920.102.28720.00000.0000
15352005.08.19 16:17modify4920.102.28722.23722.2879
15362005.08.19 16:26t/p4920.102.28792.23722.28790.55529.37
15372005.08.19 16:27buy4930.102.28910.00000.0000
15382005.08.19 16:27modify4930.102.28912.23912.2898
15392005.08.19 21:59t/p4930.102.28982.23912.28980.55529.92
15402005.08.19 22:00buy4940.102.29020.00000.0000
15412005.08.19 22:00modify4940.102.29022.24022.2909
15422005.08.22 09:08t/p4940.102.29092.24022.29090.71530.62
15432005.08.22 09:09sell4950.102.29020.00000.0000
15442005.08.22 09:09modify4950.102.29022.34022.2895
15452005.08.22 09:10sell4960.502.28990.00000.0000
15462005.08.22 09:10modify4960.502.28992.34002.2893
15472005.08.22 09:10modify4950.102.29022.34002.2893
15482005.08.22 10:14t/p4950.102.28932.34002.28930.71531.33
15492005.08.22 10:14t/p4960.502.28932.34002.28932.36533.69
15502005.08.22 10:15sell4970.102.28820.00000.0000
15512005.08.22 10:15modify4970.102.28822.33822.2875
15522005.08.22 13:13t/p4970.102.28752.33822.28750.55534.24
15532005.08.22 13:14buy4980.102.28770.00000.0000
15542005.08.22 13:14modify4980.102.28772.23772.2884
15552005.08.22 13:53t/p4980.102.28842.23772.28840.55534.79
15562005.08.22 13:54buy4990.102.28970.00000.0000
15572005.08.22 13:54modify4990.102.28972.23972.2904
15582005.08.22 15:32t/p4990.102.29042.23972.29040.55535.34
15592005.08.22 15:33buy5000.102.29110.00000.0000
15602005.08.22 15:33modify5000.102.29112.24112.2918
15612005.08.23 16:57t/p5000.102.29182.24112.29180.71536.05
15622005.08.23 16:58sell5010.102.29130.00000.0000
15632005.08.23 16:58modify5010.102.29132.34132.2906
15642005.08.23 16:59sell5020.502.29120.00000.0000
15652005.08.23 16:59modify5020.502.29122.34122.2905
15662005.08.23 16:59modify5010.102.29132.34122.2905
15672005.08.23 17:37t/p5010.102.29052.34122.29050.63536.68
15682005.08.23 17:37t/p5020.502.29052.34122.29052.75539.43
15692005.08.23 17:38sell5030.102.28930.00000.0000
15702005.08.23 17:38modify5030.102.28932.33932.2886
15712005.08.23 19:11t/p5030.102.28862.33932.28860.55539.98
15722005.08.23 19:12sell5040.102.28780.00000.0000
15732005.08.23 19:12modify5040.102.28782.33782.2871
15742005.08.24 00:34t/p5040.102.28712.33782.28710.35540.34
15752005.08.24 00:35sell5050.102.28610.00000.0000
15762005.08.24 00:35modify5050.102.28612.33612.2854
15772005.08.24 04:22t/p5050.102.28542.33612.28540.55540.89
15782005.08.24 04:23sell5060.102.28450.00000.0000
15792005.08.24 04:23modify5060.102.28452.33452.2838
15802005.08.24 04:24t/p5060.102.28382.33452.28380.55541.44
15812005.08.24 04:25sell5070.102.28290.00000.0000
15822005.08.24 04:25modify5070.102.28292.33292.2822
15832005.08.24 14:35t/p5070.102.28222.33292.28220.55541.99
15842005.08.24 14:36sell5080.102.28110.00000.0000
15852005.08.24 14:36modify5080.102.28112.33112.2804
15862005.08.24 15:00t/p5080.102.28042.33112.28040.56542.55
15872005.08.24 15:01sell5090.102.27940.00000.0000
15882005.08.24 15:01modify5090.102.27942.32942.2787
15892005.08.24 15:04t/p5090.102.27872.32942.27870.55543.10
15902005.08.24 15:05sell5100.102.27740.00000.0000
15912005.08.24 15:05modify5100.102.27742.32742.2767
15922005.08.24 19:34t/p5100.102.27672.32742.27670.55543.65
15932005.08.24 19:35buy5110.102.27700.00000.0000
15942005.08.24 19:35modify5110.102.27702.22702.2777
15952005.08.24 20:18t/p5110.102.27772.22702.27770.55544.20
15962005.08.24 20:19buy5120.102.27850.00000.0000
15972005.08.24 20:19modify5120.102.27852.22852.2792
15982005.09.06 10:03t/p5120.102.27922.22852.27922.62546.82
15992005.09.06 10:04buy5130.102.28030.00000.0000
16002005.09.06 10:04modify5130.102.28032.23032.2810
16012005.09.06 11:46t/p5130.102.28102.23032.28100.55547.37
16022005.09.06 11:47buy5140.102.28250.00000.0000
16032005.09.06 11:47modify5140.102.28252.23252.2832
16042005.09.07 20:20t/p5140.102.28322.23252.28320.71548.08
16052005.09.07 20:21buy5150.102.28470.00000.0000
16062005.09.07 20:21modify5150.102.28472.23472.2854
16072005.09.08 12:13t/p5150.102.28542.23472.28541.03549.10
16082005.09.08 12:14buy5160.102.28610.00000.0000
16092005.09.08 12:14modify5160.102.28612.23612.2868
16102005.09.08 15:16t/p5160.102.28682.23612.28680.55549.65
16112005.09.08 15:17buy5170.102.28780.00000.0000
16122005.09.08 15:17modify5170.102.28782.23782.2885
16132005.09.08 16:13t/p5170.102.28852.23782.28850.55550.20
16142005.09.08 16:14buy5180.102.28990.00000.0000
16152005.09.08 16:14modify5180.102.28992.23992.2906
16162005.09.08 18:52t/p5180.102.29062.23992.29060.55550.75
16172005.09.08 18:53buy5190.102.29060.00000.0000
16182005.09.08 18:53modify5190.102.29062.24062.2913
16192005.09.12 02:52t/p5190.102.29132.24062.29130.87551.62
16202005.09.12 02:52buy5200.102.29250.00000.0000
16212005.09.12 02:52modify5200.102.29252.24252.2932
16222005.09.12 04:50t/p5200.102.29322.24252.29320.56552.18
16232005.09.12 04:51buy5210.102.29530.00000.0000
16242005.09.12 04:51modify5210.102.29532.24532.2960
16252005.09.12 04:51t/p5210.102.29602.24532.29600.55552.73
16262005.09.12 04:52buy5220.102.29680.00000.0000
16272005.09.12 04:52modify5220.102.29682.24682.2975
16282005.09.12 05:01t/p5220.102.29752.24682.29750.55553.28
16292005.09.12 05:02buy5230.102.29870.00000.0000
16302005.09.12 05:02modify5230.102.29872.24872.2994
16312005.09.13 17:32t/p5230.102.29942.24872.29940.71553.99
16322005.09.13 17:33buy5240.102.30030.00000.0000
16332005.09.13 17:33modify5240.102.30032.25032.3010
16342005.09.13 17:39t/p5240.102.30102.25032.30100.55554.54
16352005.09.13 17:40buy5250.102.30250.00000.0000
16362005.09.13 17:40modify5250.102.30252.25252.3032
16372005.09.19 00:10t/p5250.102.30322.25252.30321.50556.04
16382005.09.19 00:11buy5260.102.31590.00000.0000
16392005.09.19 00:11modify5260.102.31592.26592.3166
16402005.10.06 10:45s/l5260.102.26592.26592.3166-36.38519.66
16412005.10.06 10:46sell5270.102.26610.00000.0000
16422005.10.06 10:46modify5270.102.26612.31612.2654
16432005.10.06 10:47sell5280.502.26590.00000.0000
16442005.10.06 10:47modify5280.502.26592.31592.2652
16452005.10.06 10:47modify5270.102.26612.31592.2652
16462005.10.06 15:37t/p5270.102.26522.31592.26520.71520.37
16472005.10.06 15:37t/p5280.502.26522.31592.26522.75523.12
16482005.10.06 15:38sell5290.102.26410.00000.0000
16492005.10.06 15:38modify5290.102.26412.31412.2634
16502005.10.06 15:51t/p5290.102.26342.31412.26340.55523.67
16512005.10.06 15:52sell5300.102.26230.00000.0000
16522005.10.06 15:52modify5300.102.26232.31232.2616
16532005.10.06 15:59t/p5300.102.26162.31232.26160.55524.22
16542005.10.06 16:00sell5310.102.26000.00000.0000
16552005.10.06 16:00modify5310.102.26002.31002.2593
16562005.10.06 17:43t/p5310.102.25932.31002.25930.55524.77
16572005.10.06 17:44sell5320.102.25850.00000.0000
16582005.10.06 17:44modify5320.102.25852.30852.2578
16592005.10.06 20:40t/p5320.102.25782.30852.25780.55525.32
16602005.10.06 20:41sell5330.102.25710.00000.0000
16612005.10.06 20:41modify5330.102.25712.30712.2564
16622005.10.07 08:48t/p5330.102.25642.30712.25640.35525.67
16632005.10.07 08:49sell5340.102.25540.00000.0000
16642005.10.07 08:49modify5340.102.25542.30542.2547
16652005.10.07 09:04t/p5340.102.25472.30542.25470.56526.23
16662005.10.07 09:05buy5350.102.25500.00000.0000
16672005.10.07 09:05modify5350.102.25502.20502.2557
16682005.10.07 09:53t/p5350.102.25572.20502.25570.55526.78
16692005.10.07 09:54buy5360.102.25660.00000.0000
16702005.10.07 09:54modify5360.102.25662.20662.2573
16712005.10.07 14:40t/p5360.102.25732.20662.25730.55527.33
16722005.10.07 14:41buy5370.102.25850.00000.0000
16732005.10.07 14:41modify5370.102.25852.20852.2592
16742005.10.13 10:17t/p5370.102.25922.20852.25921.50528.83
16752005.10.13 10:18buy5380.102.26040.00000.0000
16762005.10.13 10:18modify5380.102.26042.21042.2611
16772005.10.13 10:23t/p5380.102.26112.21042.26110.56529.39
16782005.10.13 10:24buy5390.102.26270.00000.0000
16792005.10.13 10:24modify5390.102.26272.21272.2634
16802005.10.13 10:30t/p5390.102.26342.21272.26340.55529.94
16812005.10.13 10:31buy5400.102.26440.00000.0000
16822005.10.13 10:31modify5400.102.26442.21442.2651
16832005.10.13 11:04t/p5400.102.26512.21442.26510.55530.49
16842005.10.13 11:05buy5410.102.26620.00000.0000
16852005.10.13 11:05modify5410.102.26622.21622.2669
16862005.10.13 13:59t/p5410.102.26692.21622.26690.56531.05
16872005.10.13 14:00buy5420.102.26810.00000.0000
16882005.10.13 14:00modify5420.102.26812.21812.2688
16892005.10.13 14:59t/p5420.102.26882.21812.26880.55531.60
16902005.10.13 15:00buy5430.102.27050.00000.0000
16912005.10.13 15:00modify5430.102.27052.22052.2712
16922005.10.13 15:46t/p5430.102.27122.22052.27120.55532.15
16932005.10.13 15:47buy5440.102.27180.00000.0000
16942005.10.13 15:47modify5440.102.27182.22182.2725
16952005.10.13 16:15t/p5440.102.27252.22182.27250.55532.70
16962005.10.13 16:16buy5450.102.27320.00000.0000
16972005.10.13 16:16modify5450.102.27322.22322.2739
16982005.10.18 14:09t/p5450.102.27392.22322.27391.03533.73
16992005.10.18 14:10buy5460.102.27480.00000.0000
17002005.10.18 14:10modify5460.102.27482.22482.2755
17012005.10.18 14:36t/p5460.102.27552.22482.27550.55534.28
17022005.10.18 14:37buy5470.102.27650.00000.0000
17032005.10.18 14:37modify5470.102.27652.22652.2772
17042005.10.18 16:38t/p5470.102.27722.22652.27720.55534.83
17052005.10.18 16:39buy5480.102.27870.00000.0000
17062005.10.18 16:39modify5480.102.27872.22872.2794
17072005.10.18 18:46t/p5480.102.27942.22872.27940.55535.38
17082005.10.18 18:46sell5490.102.27940.00000.0000
17092005.10.18 18:46modify5490.102.27942.32942.2787
17102005.10.18 18:47sell5500.502.27910.00000.0000
17112005.10.18 18:47modify5500.502.27912.32912.2784
17122005.10.18 18:47modify5490.102.27942.32912.2784
17132005.10.18 19:01t/p5490.102.27842.32912.27840.79536.17
17142005.10.18 19:01t/p5500.502.27842.32912.27842.75538.92
17152005.10.18 19:02sell5510.102.27740.00000.0000
17162005.10.18 19:02modify5510.102.27742.32742.2767
17172005.10.18 19:04t/p5510.102.27672.32742.27670.55539.47
17182005.10.18 19:05sell5520.102.27540.00000.0000
17192005.10.18 19:05modify5520.102.27542.32542.2747
17202005.10.18 19:27t/p5520.102.27472.32542.27470.55540.02
17212005.10.18 19:28sell5530.102.27340.00000.0000
17222005.10.18 19:28modify5530.102.27342.32342.2727
17232005.10.19 00:30t/p5530.102.27272.32342.27270.35540.37
17242005.10.19 00:31sell5540.102.27150.00000.0000
17252005.10.19 00:31modify5540.102.27152.32152.2708
17262005.10.20 09:26sell5550.502.28760.00000.0000
17272005.10.20 09:26modify5550.502.28762.33492.2842
17282005.10.20 09:26modify5540.102.27152.33492.2842
17292005.10.20 21:26t/p5540.102.28422.33492.2842-10.59529.78
17302005.10.20 21:26t/p5550.502.28422.33492.284213.39543.17
17312005.10.20 21:27buy5560.102.28430.00000.0000
17322005.10.20 21:27modify5560.102.28432.23432.2850
17332005.10.20 21:32t/p5560.102.28502.23432.28500.55543.72
17342005.10.20 21:33buy5570.102.28570.00000.0000
17352005.10.20 21:33modify5570.102.28572.23572.2864
17362005.10.21 12:24t/p5570.102.28642.23572.28640.71544.43
17372005.10.21 12:24buy5580.102.28750.00000.0000
17382005.10.21 12:24modify5580.102.28752.23752.2882
17392005.10.24 12:05t/p5580.102.28822.23752.28820.72545.15
17402005.10.24 12:06sell5590.102.28710.00000.0000
17412005.10.24 12:06modify5590.102.28712.33712.2864
17422005.10.24 12:07sell5600.502.28720.00000.0000
17432005.10.24 12:07modify5600.502.28722.33722.2865
17442005.10.24 12:07modify5590.102.28712.33722.2865
17452005.10.24 14:10t/p5590.102.28652.33722.28650.47545.62
17462005.10.24 14:10t/p5600.502.28652.33722.28652.75548.37
17472005.10.24 14:11sell5610.102.28540.00000.0000
17482005.10.24 14:11modify5610.102.28542.33542.2847
17492005.10.24 14:31t/p5610.102.28472.33542.28470.55548.92
17502005.10.24 14:32buy5620.102.28510.00000.0000
17512005.10.24 14:32modify5620.102.28512.23512.2858
17522005.10.31 16:04t/p5620.102.28582.23512.28581.67550.59
17532005.10.31 16:05buy5630.102.28650.00000.0000
17542005.10.31 16:05modify5630.102.28652.23652.2872
17552005.11.03 20:06t/p5630.102.28722.23652.28721.34551.93
17562005.11.03 20:07buy5640.102.28850.00000.0000
17572005.11.03 20:07modify5640.102.28852.23852.2892
17582005.11.03 20:52t/p5640.102.28922.23852.28920.55552.48
17592005.11.03 20:53buy5650.102.29070.00000.0000
17602005.11.03 20:53modify5650.102.29072.24072.2914
17612005.11.15 07:55t/p5650.102.29142.24072.29142.14554.62
17622005.11.15 07:55buy5660.102.29270.00000.0000
17632005.11.15 07:55modify5660.102.29272.24272.2934
17642005.11.15 18:24t/p5660.102.29342.24272.29340.55555.17
17652005.11.15 18:25buy5670.102.29420.00000.0000
17662005.11.15 18:25modify5670.102.29422.24422.2949
17672005.12.20 14:56t/p5670.102.29492.24422.29496.10561.26
17682005.12.20 14:57buy5680.102.29580.00000.0000
17692005.12.20 14:57modify5680.102.29582.24582.2965
17702005.12.20 15:26t/p5680.102.29652.24582.29650.55561.81
17712005.12.20 15:27buy5690.102.29810.00000.0000
17722005.12.20 15:27modify5690.102.29812.24812.2988
17732005.12.20 16:08t/p5690.102.29882.24812.29880.55562.36
17742005.12.20 16:09buy5700.102.29990.00000.0000
17752005.12.20 16:09modify5700.102.29992.24992.3006
17762005.12.20 16:21t/p5700.102.30062.24992.30060.56562.92
17772005.12.20 16:22buy5710.102.30170.00000.0000
17782005.12.20 16:22modify5710.102.30172.25172.3024
17792006.01.03 15:41s/l5710.102.25172.25172.3024-37.17525.75
17802006.01.03 15:42sell5720.102.25110.00000.0000
17812006.01.03 15:42modify5720.102.25112.30112.2504
17822006.01.03 15:43sell5730.502.25090.00000.0000
17832006.01.03 15:43modify5730.502.25092.30092.2502
17842006.01.03 15:43modify5720.102.25112.30092.2502
17852006.01.03 16:00t/p5720.102.25022.30092.25020.71526.46
17862006.01.03 16:00t/p5730.502.25022.30092.25022.75529.21
17872006.01.03 16:01sell5740.102.24920.00000.0000
17882006.01.03 16:01modify5740.102.24922.29922.2485
17892006.01.04 18:30t/p5740.102.24852.29922.24850.35529.57
17902006.01.04 18:31sell5750.102.24660.00000.0000
17912006.01.04 18:31modify5750.102.24662.29662.2459
17922006.01.04 19:01t/p5750.102.24592.29662.24590.55530.12
17932006.01.04 19:02sell5760.102.24480.00000.0000
17942006.01.04 19:02modify5760.102.24482.29482.2441
17952006.01.04 19:04t/p5760.102.24412.29482.24410.55530.67
17962006.01.04 19:05sell5770.102.24270.00000.0000
17972006.01.04 19:05modify5770.102.24272.29272.2420
17982006.01.05 09:55t/p5770.102.24202.29272.2420-0.04530.63
17992006.01.05 09:56buy5780.102.24260.00000.0000
18002006.01.05 09:56modify5780.102.24262.19262.2433
18012006.01.05 10:01t/p5780.102.24332.19262.24330.55531.18
18022006.01.05 10:02buy5790.102.24430.00000.0000
18032006.01.05 10:02modify5790.102.24432.19432.2450
18042006.01.05 10:13t/p5790.102.24502.19432.24500.55531.73
18052006.01.05 10:14buy5800.102.24670.00000.0000
18062006.01.05 10:14modify5800.102.24672.19672.2474
18072006.01.06 16:51t/p5800.102.24742.19672.24740.71532.44
18082006.01.06 16:52buy5810.102.24840.00000.0000
18092006.01.06 16:52modify5810.102.24842.19842.2491
18102006.01.06 17:00t/p5810.102.24912.19842.24910.55532.99
18112006.01.06 17:01buy5820.102.25040.00000.0000
18122006.01.06 17:01modify5820.102.25042.20042.2511
18132006.01.09 05:53t/p5820.102.25112.20042.25110.71533.69
18142006.01.09 05:54buy5830.102.25220.00000.0000
18152006.01.09 05:54modify5830.102.25222.20222.2529
18162006.01.09 08:37t/p5830.102.25292.20222.25290.56534.25
18172006.01.09 08:38buy5840.102.25450.00000.0000
18182006.01.09 08:38modify5840.102.25452.20452.2552
18192006.01.09 10:13t/p5840.102.25522.20452.25520.55534.80
18202006.01.09 10:14buy5850.102.25630.00000.0000
18212006.01.09 10:14modify5850.102.25632.20632.2570
18222006.01.09 13:21t/p5850.102.25702.20632.25700.56535.36
18232006.01.09 13:22buy5860.102.25800.00000.0000
18242006.01.09 13:22modify5860.102.25802.20802.2587
18252006.01.10 08:43t/p5860.102.25872.20802.25870.71536.07
18262006.01.10 08:44buy5870.102.25950.00000.0000
18272006.01.10 08:44modify5870.102.25952.20952.2602
18282006.01.10 14:26t/p5870.102.26022.20952.26020.56536.63
18292006.01.10 14:27buy5880.102.26120.00000.0000
18302006.01.10 14:27modify5880.102.26122.21122.2619
18312006.01.10 14:39t/p5880.102.26192.21122.26190.56537.19
18322006.01.10 14:40buy5890.102.26290.00000.0000
18332006.01.10 14:40modify5890.102.26292.21292.2636
18342006.01.10 14:42t/p5890.102.26362.21292.26360.56537.75
18352006.01.10 14:43buy5900.102.26410.00000.0000
18362006.01.10 14:43modify5900.102.26412.21412.2648
18372006.01.12 15:26t/p5900.102.26482.21412.26481.18538.94
18382006.01.12 15:27buy5910.102.26580.00000.0000
18392006.01.12 15:27modify5910.102.26582.21582.2665
18402006.01.12 15:27t/p5910.102.26652.21582.26650.55539.49
18412006.01.12 15:28buy5920.102.26800.00000.0000
18422006.01.12 15:28modify5920.102.26802.21802.2687
18432006.01.13 09:56t/p5920.102.26872.21802.26870.71540.20
18442006.01.13 09:57sell5930.102.26770.00000.0000
18452006.01.13 09:57modify5930.102.26772.31772.2670
18462006.01.13 09:58sell5940.502.26730.00000.0000
18472006.01.13 09:58modify5940.502.26732.31742.2667
18482006.01.13 09:58modify5930.102.26772.31742.2667
18492006.01.13 10:00t/p5930.102.26672.31742.26670.79540.99
18502006.01.13 10:00t/p5940.502.26672.31742.26672.37543.36
18512006.01.13 10:01sell5950.102.26560.00000.0000
18522006.01.13 10:01modify5950.102.26562.31562.2649
18532006.01.16 00:37t/p5950.102.26492.31562.26490.35543.71
18542006.01.16 00:38sell5960.102.26400.00000.0000
18552006.01.16 00:38modify5960.102.26402.31402.2633
18562006.01.16 09:43t/p5960.102.26332.31402.26330.55544.26
18572006.01.16 09:44buy5970.102.26390.00000.0000
18582006.01.16 09:44modify5970.102.26392.21392.2646
18592006.01.16 09:55t/p5970.102.26462.21392.26460.55544.81
18602006.01.16 09:56buy5980.102.26560.00000.0000
18612006.01.16 09:56modify5980.102.26562.21562.2663
18622006.01.20 16:43t/p5980.102.26632.21562.26631.50546.31
18632006.01.20 16:44buy5990.102.26720.00000.0000
18642006.01.20 16:44modify5990.102.26722.21722.2679
18652006.01.27 12:00t/p5990.102.26792.21722.26791.66547.97
18662006.01.27 12:01buy6000.102.26840.00000.0000
18672006.01.27 12:01modify6000.102.26842.21842.2691
18682006.01.27 14:16t/p6000.102.26912.21842.26910.55548.52
18692006.01.27 14:17buy6010.102.27040.00000.0000
18702006.01.27 14:17modify6010.102.27042.22042.2711
18712006.01.27 19:19t/p6010.102.27112.22042.27110.55549.07
18722006.01.27 19:20buy6020.102.27200.00000.0000
18732006.01.27 19:20modify6020.102.27202.22202.2727
18742006.01.30 13:07t/p6020.102.27272.22202.27270.71549.78
18752006.01.30 13:08buy6030.102.27410.00000.0000
18762006.01.30 13:08modify6030.102.27412.22412.2748
18772006.01.30 14:06t/p6030.102.27482.22412.27480.55550.33
18782006.01.30 14:07buy6040.102.27590.00000.0000
18792006.01.30 14:07modify6040.102.27592.22592.2766
18802006.01.30 14:20t/p6040.102.27662.22592.27660.55550.88
18812006.01.30 14:21buy6050.102.27790.00000.0000
18822006.01.30 14:21modify6050.102.27792.22792.2786
18832006.01.31 18:30t/p6050.102.27862.22792.27860.71551.59
18842006.01.31 18:31buy6060.102.27980.00000.0000
18852006.01.31 18:31modify6060.102.27982.22982.2805
18862006.02.01 12:34t/p6060.102.28052.22982.28050.71552.29
18872006.02.01 12:35buy6070.102.28170.00000.0000
18882006.02.01 12:35modify6070.102.28172.23172.2824
18892006.02.01 13:46t/p6070.102.28242.23172.28240.55552.84
18902006.02.01 13:47buy6080.102.28330.00000.0000
18912006.02.01 13:47modify6080.102.28332.23332.2840
18922006.02.01 14:19t/p6080.102.28402.23332.28400.55553.39
18932006.02.01 14:20buy6090.102.28500.00000.0000
18942006.02.01 14:20modify6090.102.28502.23502.2857
18952006.02.01 17:21t/p6090.102.28572.23502.28570.56553.95
18962006.02.01 17:22buy6100.102.28740.00000.0000
18972006.02.01 17:22modify6100.102.28742.23742.2881
18982006.02.01 20:22t/p6100.102.28812.23742.28810.55554.50
18992006.02.01 20:23buy6110.102.29040.00000.0000
19002006.02.01 20:23modify6110.102.29042.24042.2911
19012006.02.01 23:51t/p6110.102.29112.24042.29110.55555.05
19022006.02.01 23:52sell6120.102.28960.00000.0000
19032006.02.01 23:52modify6120.102.28962.33962.2889
19042006.02.01 23:53sell6130.502.28920.00000.0000
19052006.02.01 23:53modify6130.502.28922.33932.2886
19062006.02.01 23:53modify6120.102.28962.33932.2886
19072006.02.02 00:32t/p6120.102.28862.33932.28860.20555.26
19082006.02.02 00:32t/p6130.502.28862.33932.2886-0.59554.67
19092006.02.02 00:33sell6140.102.28770.00000.0000
19102006.02.02 00:33modify6140.102.28772.33772.2870
19112006.02.02 01:11t/p6140.102.28702.33772.28700.55555.22
19122006.02.02 01:12sell6150.102.28630.00000.0000
19132006.02.02 01:12modify6150.102.28632.33632.2856
19142006.02.02 11:53t/p6150.102.28562.33632.28560.55555.77
19152006.02.02 11:54sell6160.102.28480.00000.0000
19162006.02.02 11:54modify6160.102.28482.33482.2841
19172006.02.03 16:48t/p6160.102.28412.33482.28410.35556.12
19182006.02.03 16:49sell6170.102.28250.00000.0000
19192006.02.03 16:49modify6170.102.28252.33252.2818
19202006.02.03 16:59t/p6170.102.28182.33252.28180.55556.67
19212006.02.03 17:00sell6180.102.28000.00000.0000
19222006.02.03 17:00modify6180.102.28002.33002.2793
19232006.02.06 01:20t/p6180.102.27932.33002.27930.35557.02
19242006.02.06 01:21buy6190.102.27920.00000.0000
19252006.02.06 01:21modify6190.102.27922.22922.2799
19262006.02.10 16:54t/p6190.102.27992.22922.27991.50558.53
19272006.02.10 16:55sell6200.102.27760.00000.0000
19282006.02.10 16:55modify6200.102.27762.32762.2769
19292006.02.10 16:56sell6210.502.27820.00000.0000
19302006.02.10 16:56modify6210.502.27822.32812.2774
19312006.02.10 16:56modify6200.102.27762.32812.2774
19322006.02.10 17:17t/p6200.102.27742.32812.27740.16558.69
19332006.02.10 17:17t/p6210.502.27742.32812.27743.15561.84
19342006.02.10 17:18sell6220.102.27650.00000.0000
19352006.02.10 17:18modify6220.102.27652.32652.2758
19362006.02.13 08:51t/p6220.102.27582.32652.27580.35562.19
19372006.02.13 08:52buy6230.102.27590.00000.0000
19382006.02.13 08:52modify6230.102.27592.22592.2766
19392006.02.13 10:19t/p6230.102.27662.22592.27660.55562.74
19402006.02.13 10:20sell6240.102.27620.00000.0000
19412006.02.13 10:20modify6240.102.27622.32622.2755
19422006.02.13 10:21sell6250.502.27570.00000.0000
19432006.02.13 10:21modify6250.502.27572.32582.2751
19442006.02.13 10:21modify6240.102.27622.32582.2751
19452006.02.13 10:25t/p6240.102.27512.32582.27510.87563.61
19462006.02.13 10:25t/p6250.502.27512.32582.27512.37565.98
19472006.02.13 10:26sell6260.102.27350.00000.0000
19482006.02.13 10:26modify6260.102.27352.32352.2728
19492006.02.13 14:25t/p6260.102.27282.32352.27280.55566.53
19502006.02.13 14:26sell6270.102.27290.00000.0000
19512006.02.13 14:26modify6270.102.27292.32292.2722
19522006.02.14 10:42t/p6270.102.27222.32292.27220.35566.88
19532006.02.14 10:43buy6280.102.27230.00000.0000
19542006.02.14 10:43modify6280.102.27232.22232.2730
19552006.02.14 14:31t/p6280.102.27302.22232.27300.55567.43
19562006.02.14 14:32buy6290.102.27390.00000.0000
19572006.02.14 14:32modify6290.102.27392.22392.2746
19582006.02.15 11:37t/p6290.102.27462.22392.27460.71568.14
19592006.02.15 11:38sell6300.102.27410.00000.0000
19602006.02.15 11:38modify6300.102.27412.32412.2734
19612006.02.15 11:39sell6310.502.27350.00000.0000
19622006.02.15 11:39modify6310.502.27352.32362.2729
19632006.02.15 11:39modify6300.102.27412.32362.2729
19642006.02.15 16:37sell6322.502.28220.00000.0000
19652006.02.15 16:37modify6322.502.28222.33052.2798
19662006.02.15 16:37modify6310.502.27352.33052.2798
19672006.02.15 16:37modify6300.102.27412.33052.2798
19682006.02.15 18:28t/p6300.102.27982.33052.2798-4.49563.65
19692006.02.15 18:28t/p6310.502.27982.33052.2798-24.81538.84
19702006.02.15 18:28t/p6322.502.27982.33052.279847.25586.09
19712006.02.15 18:29sell6330.102.27890.00000.0000
19722006.02.15 18:29modify6330.102.27892.32892.2782
19732006.02.16 07:58t/p6330.102.27822.32892.2782-0.04586.05
19742006.02.16 07:59buy6340.102.27850.00000.0000
19752006.02.16 07:59modify6340.102.27852.22852.2792
19762006.02.16 10:28t/p6340.102.27922.22852.27920.56586.61
19772006.02.16 10:29buy6350.102.27970.00000.0000
19782006.02.16 10:29modify6350.102.27972.22972.2804
19792006.02.16 21:32t/p6350.102.28042.22972.28040.55587.16
19802006.02.16 21:33buy6360.102.28130.00000.0000
19812006.02.16 21:33modify6360.102.28132.23132.2820
19822006.02.17 04:04t/p6360.102.28202.23132.28200.71587.87
19832006.02.17 04:05buy6370.102.28320.00000.0000
19842006.02.17 04:05modify6370.102.28322.23322.2839
19852006.02.17 12:17t/p6370.102.28392.23322.28390.55588.42
19862006.02.17 12:18sell6380.102.28350.00000.0000
19872006.02.17 12:18modify6380.102.28352.33352.2828
19882006.02.17 12:19sell6390.502.28340.00000.0000
19892006.02.17 12:19modify6390.502.28342.33342.2827
19902006.02.17 12:19modify6380.102.28352.33342.2827
19912006.02.17 12:39t/p6380.102.28272.33342.28270.63589.05
19922006.02.17 12:39t/p6390.502.28272.33342.28272.76591.81
19932006.02.17 12:40sell6400.102.28170.00000.0000
19942006.02.17 12:40modify6400.102.28172.33172.2810
19952006.02.17 16:31t/p6400.102.28102.33172.28100.55592.36
19962006.02.17 16:32sell6410.102.27900.00000.0000
19972006.02.17 16:32modify6410.102.27902.32902.2783
19982006.02.20 10:13t/p6410.102.27832.32902.27830.35592.71
19992006.02.20 10:14sell6420.102.27730.00000.0000
20002006.02.20 10:14modify6420.102.27732.32732.2766
20012006.02.23 17:16sell6430.502.29200.00000.0000
20022006.02.23 17:16modify6430.502.29202.33962.2889
20032006.02.23 17:16modify6420.102.27732.33962.2889
20042006.02.27 00:25sell6442.502.30080.00000.0000
20052006.02.27 00:25modify6442.502.30082.34862.2979
20062006.02.27 00:25modify6430.502.29202.34862.2979
20072006.02.27 00:25modify6420.102.27732.34862.2979
20082006.02.27 08:45t/p6420.102.29792.34862.2979-17.61575.11
20092006.02.27 08:45t/p6430.502.29792.34862.2979-25.20549.90
20102006.02.27 08:45t/p6442.502.29792.34862.297957.10607.00
20112006.02.27 08:46buy6450.102.29840.00000.0000
20122006.02.27 08:46modify6450.102.29842.24842.2991
20132006.02.27 15:58t/p6450.102.29912.24842.29910.55607.55
20142006.02.27 15:59buy6460.102.30020.00000.0000
20152006.02.27 15:59modify6460.102.30022.25022.3009
20162006.02.27 21:25t/p6460.102.30092.25022.30090.55608.10
20172006.02.27 21:26buy6470.102.30220.00000.0000
20182006.02.27 21:26modify6470.102.30222.25222.3029
20192006.02.28 12:54t/p6470.102.30292.25222.30290.71608.81
20202006.02.28 12:55buy6480.102.30390.00000.0000
20212006.02.28 12:55modify6480.102.30392.25392.3046
20222006.02.28 14:20t/p6480.102.30462.25392.30460.56609.37
20232006.02.28 14:21buy6490.102.30560.00000.0000
20242006.02.28 14:21modify6490.102.30562.25562.3063
20252006.04.05 10:53s/l6490.102.25562.25562.3063-33.68575.69
20262006.04.05 10:54sell6500.102.25560.00000.0000
20272006.04.05 10:54modify6500.102.25562.30562.2549
20282006.04.05 10:55sell6510.502.25600.00000.0000
20292006.04.05 10:55modify6510.502.25602.30592.2552
20302006.04.05 10:55modify6500.102.25562.30592.2552
20312006.04.05 14:14t/p6500.102.25522.30592.25520.31576.00
20322006.04.05 14:14t/p6510.502.25522.30592.25523.15579.15
20332006.04.05 14:15sell6520.102.25380.00000.0000
20342006.04.05 14:15modify6520.102.25382.30382.2531
20352006.04.05 14:20t/p6520.102.25312.30382.25310.55579.70
20362006.04.05 14:21sell6530.102.25180.00000.0000
20372006.04.05 14:21modify6530.102.25182.30182.2511
20382006.04.05 14:35t/p6530.102.25112.30182.25110.55580.25
20392006.04.05 14:36sell6540.102.25000.00000.0000
20402006.04.05 14:36modify6540.102.25002.30002.2493
20412006.04.05 15:34t/p6540.102.24932.30002.24930.55580.80
20422006.04.05 15:35sell6550.102.24840.00000.0000
20432006.04.05 15:35modify6550.102.24842.29842.2477
20442006.04.05 15:39t/p6550.102.24772.29842.24770.55581.35
20452006.04.05 15:39sell6560.102.24660.00000.0000
20462006.04.05 15:39modify6560.102.24662.29662.2459
20472006.04.07 08:39sell6570.502.26470.00000.0000
20482006.04.07 08:39modify6570.502.26472.31172.2610
20492006.04.07 08:39modify6560.102.24662.31172.2610
20502006.04.07 14:31t/p6560.102.26102.31172.2610-12.14569.21
20512006.04.07 14:31t/p6570.502.26102.31172.261014.57583.78
20522006.04.07 14:32sell6580.102.25820.00000.0000
20532006.04.07 14:32modify6580.102.25822.30822.2575
20542006.04.12 09:39sell6590.502.27370.00000.0000
20552006.04.12 09:39modify6590.502.27372.32112.2704
20562006.04.12 09:39modify6580.102.25822.32112.2704
20572006.04.17 03:22t/p6580.102.27042.32112.2704-11.18572.60
20582006.04.17 03:22t/p6590.502.27042.32112.27048.09580.69
20592006.04.17 03:23buy6600.102.27110.00000.0000
20602006.04.17 03:23modify6600.102.27112.22112.2718
20612006.04.17 13:40t/p6600.102.27182.22112.27180.56581.25
20622006.04.17 13:41buy6610.102.27270.00000.0000
20632006.04.17 13:41modify6610.102.27272.22272.2734
20642006.04.19 15:00t/p6610.102.27342.22272.27340.88582.12
20652006.04.19 15:00buy6620.102.27460.00000.0000
20662006.04.19 15:00modify6620.102.27462.22462.2753
20672006.04.20 08:57t/p6620.102.27532.22462.27531.03583.15
20682006.04.20 08:58sell6630.102.27450.00000.0000
20692006.04.20 08:58modify6630.102.27452.32452.2738
20702006.04.20 08:59sell6640.502.27450.00000.0000
20712006.04.20 08:59modify6640.502.27452.32452.2738
20722006.04.20 09:59t/p6630.102.27382.32452.27380.55583.70
20732006.04.20 09:59t/p6640.502.27382.32452.27382.76586.46
20742006.04.20 10:00sell6650.102.27250.00000.0000
20752006.04.20 10:00modify6650.102.27252.32252.2718
20762006.04.20 10:30t/p6650.102.27182.32252.27180.55587.01
20772006.04.20 10:31sell6660.102.26980.00000.0000
20782006.04.20 10:31modify6660.102.26982.31982.2691
20792006.04.20 10:57t/p6660.102.26912.31982.26910.55587.56
20802006.04.20 10:58sell6670.102.26790.00000.0000
20812006.04.20 10:58modify6670.102.26792.31792.2672
20822006.04.24 16:45t/p6670.102.26722.31792.26720.16587.72
20832006.04.24 16:46sell6680.102.26550.00000.0000
20842006.04.24 16:46modify6680.102.26552.31552.2648
20852006.04.28 10:08t/p6680.102.26482.31552.2648-0.63587.09
20862006.04.28 10:09sell6690.102.26360.00000.0000
20872006.04.28 10:09modify6690.102.26362.31362.2629
20882006.04.28 11:25t/p6690.102.26292.31362.26290.55587.64
20892006.04.28 11:26sell6700.102.26190.00000.0000
20902006.04.28 11:26modify6700.102.26192.31192.2612
20912006.04.28 11:30t/p6700.102.26122.31192.26120.55588.19
20922006.04.28 11:31sell6710.102.25990.00000.0000
20932006.04.28 11:31modify6710.102.25992.30992.2592
20942006.04.28 11:31t/p6710.102.25922.30992.25920.55588.74
20952006.04.28 11:32sell6720.102.25700.00000.0000
20962006.04.28 11:32modify6720.102.25702.30702.2563
20972006.05.04 12:35sell6730.502.28310.00000.0000
20982006.05.04 12:35modify6730.502.28312.32872.2780
20992006.05.04 12:35modify6720.102.25702.32872.2780
21002006.05.04 16:07t/p6720.102.27802.32872.2780-17.71571.03
21012006.05.04 16:07t/p6730.502.27802.32872.278020.09591.12
21022006.05.04 16:08sell6740.102.27650.00000.0000
21032006.05.04 16:08modify6740.102.27652.32652.2758
21042006.05.04 16:40t/p6740.102.27582.32652.27580.55591.67
21052006.05.04 16:41sell6750.102.27490.00000.0000
21062006.05.04 16:41modify6750.102.27492.32492.2742
21072006.05.04 17:00t/p6750.102.27422.32492.27420.55592.22
21082006.05.04 17:01buy6760.102.27500.00000.0000
21092006.05.04 17:01modify6760.102.27502.22502.2757
21102006.05.04 18:13t/p6760.102.27572.22502.27570.55592.77
21112006.05.04 18:14sell6770.102.27450.00000.0000
21122006.05.04 18:14modify6770.102.27452.32452.2738
21132006.05.04 18:18sell6780.502.27390.00000.0000
21142006.05.04 18:18modify6780.502.27392.32402.2733
21152006.05.04 18:18modify6770.102.27452.32402.2733
21162006.05.04 20:11t/p6770.102.27332.32402.27330.95593.72
21172006.05.04 20:11t/p6780.502.27332.32402.27332.37596.09
21182006.05.04 20:12sell6790.102.27220.00000.0000
21192006.05.04 20:12modify6790.102.27222.32222.2715
21202006.05.05 14:31t/p6790.102.27152.32222.27150.35596.44
21212006.05.05 14:32sell6800.102.27150.00000.0000
21222006.05.05 14:32modify6800.102.27152.32152.2708
21232006.05.08 15:59sell6810.502.28250.00000.0000
21242006.05.08 15:59modify6810.502.28252.33072.2800
21252006.05.08 15:59modify6800.102.27152.33072.2800
21262006.05.09 10:12t/p6800.102.28002.33072.2800-7.08589.36
21272006.05.09 10:12t/p6810.502.28002.33072.28008.86598.22
21282006.05.09 10:12sell6820.102.27880.00000.0000
21292006.05.09 10:12modify6820.102.27882.32882.2781
21302006.05.09 16:18t/p6820.102.27812.32882.27810.55598.77
21312006.05.09 16:19sell6830.102.27680.00000.0000
21322006.05.09 16:19modify6830.102.27682.32682.2761
21332006.05.10 08:48t/p6830.102.27612.32682.27610.35599.12
21342006.05.10 08:49sell6840.102.27460.00000.0000
21352006.05.10 08:49modify6840.102.27462.32462.2739
21362006.05.10 10:12t/p6840.102.27392.32462.27390.55599.67
21372006.05.10 10:13sell6850.102.27260.00000.0000
21382006.05.10 10:13modify6850.102.27262.32262.2719
21392006.05.10 11:37t/p6850.102.27192.32262.27190.55600.22
21402006.05.10 11:38sell6860.102.26930.00000.0000
21412006.05.10 11:38modify6860.102.26932.31932.2686
21422006.05.10 20:43t/p6860.102.26862.31932.26860.55600.77
21432006.05.10 20:44sell6870.102.26690.00000.0000
21442006.05.10 20:44modify6870.102.26692.31692.2662
21452006.05.11 12:28sell6880.502.29140.00000.0000
21462006.05.11 12:28modify6880.502.29142.33732.2866
21472006.05.11 12:28modify6870.102.26692.33732.2866
21482006.05.11 13:08t/p6870.102.28662.33732.2866-16.11584.66
21492006.05.11 13:08t/p6880.502.28662.33732.286618.90603.56
21502006.05.11 13:09sell6890.102.28530.00000.0000
21512006.05.11 13:09modify6890.102.28532.33532.2846
21522006.05.11 14:21t/p6890.102.28462.33532.28460.55604.11
21532006.05.11 14:22sell6900.102.28310.00000.0000
21542006.05.11 14:22modify6900.102.28312.33312.2824
21552006.05.11 16:11t/p6900.102.28242.33312.28240.55604.66
21562006.05.11 16:12buy6910.102.28290.00000.0000
21572006.05.11 16:12modify6910.102.28292.23292.2836
21582006.05.11 17:04t/p6910.102.28362.23292.28360.55605.21
21592006.05.11 17:05buy6920.102.28570.00000.0000
21602006.05.11 17:05modify6920.102.28572.23572.2864
21612006.05.17 16:34t/p6920.102.28642.23572.28641.18606.39
21622006.05.17 16:35buy6930.102.28740.00000.0000
21632006.05.17 16:35modify6930.102.28742.23742.2881
21642006.05.17 17:28t/p6930.102.28812.23742.28810.55606.94
21652006.05.17 17:29buy6940.102.28970.00000.0000
21662006.05.17 17:29modify6940.102.28972.23972.2904
21672006.05.17 17:30t/p6940.102.29042.23972.29040.55607.49
21682006.05.17 17:31buy6950.102.29200.00000.0000
21692006.05.17 17:31modify6950.102.29202.24202.2927
21702006.07.19 10:47t/p6950.102.29272.24202.292710.54618.03
21712006.07.19 10:48buy6960.102.29500.00000.0000
21722006.07.19 10:48modify6960.102.29502.24502.2957
21732006.07.19 11:57t/p6960.102.29572.24502.29570.55618.58
21742006.07.19 11:58buy6970.102.29670.00000.0000
21752006.07.19 11:58modify6970.102.29672.24672.2974
21762006.07.19 14:33t/p6970.102.29742.24672.29740.55619.13
21772006.07.19 14:34buy6980.102.29850.00000.0000
21782006.07.19 14:34modify6980.102.29852.24852.2992
21792006.07.19 21:36t/p6980.102.29922.24852.29920.55619.68
21802006.07.19 21:37buy6990.102.29980.00000.0000
21812006.07.19 21:37modify6990.102.29982.24982.3005
21822006.07.20 04:07t/p6990.102.30052.24982.30051.04620.72
21832006.07.20 04:07buy7000.102.30170.00000.0000
21842006.07.20 04:07modify7000.102.30172.25172.3024
21852006.07.20 08:38t/p7000.102.30242.25172.30240.55621.27
21862006.07.20 08:39buy7010.102.30280.00000.0000
21872006.07.20 08:39modify7010.102.30282.25282.3035
21882006.07.24 08:54t/p7010.102.30352.25282.30350.87622.13
21892006.07.24 08:55sell7020.102.30310.00000.0000
21902006.07.24 08:55modify7020.102.30312.35312.3024
21912006.07.24 08:56sell7030.502.30240.00000.0000
21922006.07.24 08:56modify7030.502.30242.35252.3018
21932006.07.24 08:56modify7020.102.30312.35252.3018
21942006.07.24 11:32sell7042.502.31100.00000.0000
21952006.07.24 11:32modify7042.502.31102.35942.3087
21962006.07.24 11:32modify7030.502.30242.35942.3087
21972006.07.24 11:32modify7020.102.30312.35942.3087
21982006.07.24 15:39t/p7020.102.30872.35942.3087-4.41617.72
21992006.07.24 15:39t/p7030.502.30872.35942.3087-24.81592.91
22002006.07.24 15:39t/p7042.502.30872.35942.308745.29638.20
22012006.07.24 15:40buy7050.102.30900.00000.0000
22022006.07.24 15:40modify7050.102.30902.25902.3097
22032006.08.02 18:25t/p7050.102.30972.25902.30971.98640.18
22042006.08.02 18:26buy7060.102.31210.00000.0000
22052006.08.02 18:26modify7060.102.31212.26212.3128
22062006.08.03 02:39t/p7060.102.31282.26212.31281.03641.20
22072006.08.03 02:40buy7070.102.31500.00000.0000
22082006.08.03 02:40modify7070.102.31502.26502.3157
22092006.08.03 04:40t/p7070.102.31572.26502.31570.55641.75
22102006.08.03 04:40buy7080.102.31680.00000.0000
22112006.08.03 04:40modify7080.102.31682.26682.3175
22122006.08.03 05:28t/p7080.102.31752.26682.31750.55642.30
22132006.08.03 05:29buy7090.102.31890.00000.0000
22142006.08.03 05:29modify7090.102.31892.26892.3196
22152006.08.03 13:00t/p7090.102.31962.26892.31960.55642.85
22162006.08.03 13:01buy7100.102.32140.00000.0000
22172006.08.03 13:01modify7100.102.32142.27142.3221
22182006.08.03 13:05t/p7100.102.32212.27142.32210.55643.40
22192006.08.03 13:06buy7110.102.32360.00000.0000
22202006.08.03 13:06modify7110.102.32362.27362.3243
22212006.08.03 13:06t/p7110.102.32432.27362.32430.55643.95
22222006.08.03 13:07buy7120.102.32480.00000.0000
22232006.08.03 13:07modify7120.102.32482.27482.3255
22242006.08.03 16:58t/p7120.102.32552.27482.32550.55644.50
22252006.08.03 16:58buy7130.102.32660.00000.0000
22262006.08.03 16:58modify7130.102.32662.27662.3273
22272006.08.03 17:02t/p7130.102.32732.27662.32730.55645.05
22282006.08.03 17:03buy7140.102.32830.00000.0000
22292006.08.03 17:03modify7140.102.32832.27832.3290
22302006.08.04 10:08t/p7140.102.32902.27832.32900.71645.76
22312006.08.04 10:09buy7150.102.33020.00000.0000
22322006.08.04 10:09modify7150.102.33022.28022.3309
22332006.08.04 10:32t/p7150.102.33092.28022.33090.56646.32
22342006.08.04 10:32buy7160.102.33210.00000.0000
22352006.08.04 10:32modify7160.102.33212.28212.3328
22362006.08.04 10:41t/p7160.102.33282.28212.33280.55646.87
22372006.08.04 10:42buy7170.102.33400.00000.0000
22382006.08.04 10:42modify7170.102.33402.28402.3347
22392006.08.04 10:42t/p7170.102.33472.28402.33470.55647.42
22402006.08.04 10:43buy7180.102.33580.00000.0000
22412006.08.04 10:43modify7180.102.33582.28582.3365
22422006.08.07 19:23t/p7180.102.33652.28582.33650.71648.13
22432006.08.07 19:24buy7190.102.33790.00000.0000
22442006.08.07 19:24modify7190.102.33792.28792.3386
22452006.08.08 17:07t/p7190.102.33862.28792.33860.71648.84
22462006.08.08 17:07buy7200.102.33980.00000.0000
22472006.08.08 17:07modify7200.102.33982.28982.3405
22482006.08.08 20:25t/p7200.102.34052.28982.34050.55649.39
22492006.08.08 20:26buy7210.102.34150.00000.0000
22502006.08.08 20:26modify7210.102.34152.29152.3422
22512006.08.11 10:18t/p7210.102.34222.29152.34221.34650.73
22522006.08.11 10:19buy7220.102.34340.00000.0000
22532006.08.11 10:19modify7220.102.34342.29342.3441
22542006.08.11 10:48t/p7220.102.34412.29342.34410.56651.29
22552006.08.11 10:49buy7230.102.34510.00000.0000
22562006.08.11 10:49modify7230.102.34512.29512.3458
22572006.08.11 14:31t/p7230.102.34582.29512.34580.56651.85
22582006.08.11 14:32buy7240.102.34670.00000.0000
22592006.08.11 14:32modify7240.102.34672.29672.3474
22602006.08.11 17:58t/p7240.102.34742.29672.34740.56652.41
22612006.08.11 17:59buy7250.102.34860.00000.0000
22622006.08.11 17:59modify7250.102.34862.29862.3493
22632006.08.11 18:32t/p7250.102.34932.29862.34930.55652.96
22642006.08.11 18:33buy7260.102.35020.00000.0000
22652006.08.11 18:33modify7260.102.35022.30022.3509
22662006.09.14 10:47t/p7260.102.35092.30022.35095.94658.90
22672006.09.14 10:48buy7270.102.35160.00000.0000
22682006.09.14 10:48modify7270.102.35162.30162.3523
22692006.09.14 14:10t/p7270.102.35232.30162.35230.56659.46
22702006.09.14 14:11buy7280.102.35440.00000.0000
22712006.09.14 14:11modify7280.102.35442.30442.3551
22722006.09.14 14:16t/p7280.102.35512.30442.35510.55660.01
22732006.09.14 14:17buy7290.102.35610.00000.0000
22742006.09.14 14:17modify7290.102.35612.30612.3568
22752006.09.14 14:36t/p7290.102.35682.30612.35680.55660.56
22762006.09.14 14:37buy7300.102.35740.00000.0000
22772006.09.14 14:37modify7300.102.35742.30742.3581
22782006.09.14 14:41t/p7300.102.35812.30742.35810.56661.12
22792006.09.14 14:42buy7310.102.35950.00000.0000
22802006.09.14 14:42modify7310.102.35952.30952.3602
22812006.09.14 14:52t/p7310.102.36022.30952.36020.55661.67
22822006.09.14 14:53buy7320.102.36110.00000.0000
22832006.09.14 14:53modify7320.102.36112.31112.3618
22842006.09.14 20:19t/p7320.102.36182.31112.36180.55662.22
22852006.09.14 20:20buy7330.102.36290.00000.0000
22862006.09.14 20:20modify7330.102.36292.31292.3636
22872006.09.15 04:22t/p7330.102.36362.31292.36360.71662.93
22882006.09.15 04:23buy7340.102.36480.00000.0000
22892006.09.15 04:23modify7340.102.36482.31482.3655
22902006.09.15 09:39t/p7340.102.36552.31482.36550.56663.49
22912006.09.15 09:40buy7350.102.36660.00000.0000
22922006.09.15 09:40modify7350.102.36662.31662.3673
22932006.09.15 10:52t/p7350.102.36732.31662.36730.55664.04
22942006.09.15 10:52buy7360.102.36840.00000.0000
22952006.09.15 10:52modify7360.102.36842.31842.3691
22962006.09.15 14:44t/p7360.102.36912.31842.36910.55664.59
22972006.09.15 14:45buy7370.102.36980.00000.0000
22982006.09.15 14:45modify7370.102.36982.31982.3705
22992006.09.15 14:45t/p7370.102.37052.31982.37050.55665.14
23002006.09.15 14:46buy7380.102.37130.00000.0000
23012006.09.15 14:46modify7380.102.37132.32132.3720
23022006.09.21 16:19t/p7380.102.37202.32132.37201.50666.64
23032006.09.21 16:20buy7390.102.37330.00000.0000
23042006.09.21 16:20modify7390.102.37332.32332.3740
23052006.09.21 17:34t/p7390.102.37402.32332.37400.55667.19
23062006.09.21 17:35buy7400.102.37610.00000.0000
23072006.09.21 17:35modify7400.102.37612.32612.3768
23082006.09.21 17:48t/p7400.102.37682.32612.37680.55667.74
23092006.09.21 17:49buy7410.102.37810.00000.0000
23102006.09.21 17:49modify7410.102.37812.32812.3788
23112006.10.17 23:59close at stop7410.102.37162.32812.3788-1.32666.43