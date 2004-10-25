Strategy Tester Report
Cost Averaging v2_1-Pyramid

SymbolUSDJPYm (US Dollar vs Japanese Yen)
Period1 Minute (M1) 2004.06.16 15:19 - 2006.10.18 00:00 (2004.06.16 - 2006.10.18)
ModelEvery tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
ParametersMagicNumber=12323; MA_length=10; applied_price=5; LotExponent=5; slip=3; Lots=0.1; TakeProfit=7; Stoploss=500; PipStep=86; TimePeriod=0; MaxTrades=2; UseTimeOut=false; MaxTradeOpenHours=25;
Bars in test663654Ticks modelled2929169Modelling quality24.92%
Initial deposit343.00
Total net profit206.59Gross profit632.94Gross loss-426.35
Profit factor1.48Expected payoff0.53
Absolute drawdown26.82Maximal drawdown69.51 (12.55%)Relative drawdown12.55% (69.51)
Total trades390Short positions (won %)123 (82.93%)Long positions (won %)267 (98.13%)
Profit trades (% of total)364 (93.33%)Loss trades (% of total)26 (6.67%)
Largestprofit trade67.54loss trade-45.13
Averageprofit trade1.74loss trade-16.40
Maximumconsecutive wins (profit in money)63 (112.43)consecutive losses (loss in money)3 (-67.70)
Maximalconsecutive profit (count of wins)112.43 (63)consecutive loss (count of losses)-69.51 (2)
Averageconsecutive wins18consecutive losses1
Graph
#TimeTypeOrderLotsPriceS / LT / PProfitBalance
12004.06.16 15:19buy10.10110.020.000.00
22004.06.16 15:19modify10.10110.02105.02110.09
32004.06.16 15:53t/p10.10110.09105.02110.090.64343.64
42004.06.16 15:54buy20.10110.090.000.00
52004.06.16 15:54modify20.10110.09105.09110.16
62004.06.16 16:38t/p20.10110.16105.09110.160.64344.28
72004.06.16 16:39buy30.10110.180.000.00
82004.06.16 16:39modify30.10110.18105.18110.25
92004.07.21 17:05t/p30.10110.25105.18110.255.18349.46
102004.07.21 17:06buy40.10110.300.000.00
112004.07.21 17:06modify40.10110.30105.30110.37
122004.07.27 15:30t/p40.10110.37105.30110.371.41350.87
132004.07.27 15:31buy50.10110.370.000.00
142004.07.27 15:31modify50.10110.37105.37110.44
152004.07.27 16:01t/p50.10110.44105.37110.440.64351.51
162004.07.27 16:02buy60.10110.550.000.00
172004.07.27 16:02modify60.10110.55105.55110.62
182004.07.27 16:04t/p60.10110.62105.55110.620.63352.14
192004.07.27 16:05sell70.10110.540.000.00
202004.07.27 16:05modify70.10110.54115.54110.47
212004.07.27 16:06sell80.50110.540.000.00
222004.07.27 16:06modify80.50110.54115.54110.47
232004.07.28 11:15sell92.50111.430.000.00
242004.07.28 11:15modify92.50111.43116.26111.19
252004.07.28 11:15modify80.50110.54116.26111.19
262004.07.28 11:15modify70.10110.54116.26111.19
272004.07.28 14:39t/p70.10111.19116.26111.19-6.00346.14
282004.07.28 14:39t/p80.50111.19116.26111.19-29.96316.18
292004.07.28 14:39t/p92.50111.19116.26111.1953.96370.14
302004.07.28 14:40sell100.10111.200.000.00
312004.07.28 14:40modify100.10111.20116.20111.13
322004.07.29 11:53sell110.50112.310.000.00
332004.07.29 11:53modify110.50112.31117.13112.06
342004.07.29 11:53modify100.10111.20117.13112.06
352004.07.29 16:30t/p100.10112.06117.13112.06-8.12362.03
362004.07.29 16:30t/p110.50112.06117.13112.0611.15373.18
372004.07.29 16:31sell120.10111.990.000.00
382004.07.29 16:31modify120.10111.99116.99111.92
392004.07.29 16:42t/p120.10111.92116.99111.920.62373.80
402004.07.29 16:42sell130.10111.890.000.00
412004.07.29 16:42modify130.10111.89116.89111.82
422004.07.29 17:09t/p130.10111.82116.89111.820.63374.43
432004.07.29 17:10sell140.10111.790.000.00
442004.07.29 17:10modify140.10111.79116.79111.72
452004.07.29 17:28t/p140.10111.72116.79111.720.63375.06
462004.07.29 17:29sell150.10111.710.000.00
472004.07.29 17:29modify150.10111.71116.71111.64
482004.07.30 10:01t/p150.10111.64116.71111.640.48375.54
492004.07.30 10:02buy160.10111.660.000.00
502004.07.30 10:02modify160.10111.66106.66111.73
512004.08.05 22:28t/p160.10111.73106.66111.731.41376.95
522004.08.05 22:29buy170.10111.730.000.00
532004.08.05 22:29modify170.10111.73106.73111.80
542004.08.05 22:56t/p170.10111.80106.73111.800.63377.58
552004.08.05 22:57buy180.10111.810.000.00
562004.08.05 22:57modify180.10111.81106.81111.88
572004.08.13 06:51t/p180.10111.88106.81111.881.67379.25
582004.08.13 06:52buy190.10111.910.000.00
592004.08.13 06:52modify190.10111.91106.91111.98
602004.08.13 07:06t/p190.10111.98106.91111.980.63379.88
612004.08.13 07:06buy200.10112.000.000.00
622004.08.13 07:06modify200.10112.00107.00112.07
632004.10.25 01:25s/l200.10107.00107.00112.07-37.50342.38
642004.10.25 01:26sell210.10106.850.000.00
652004.10.25 01:26modify210.10106.85111.85106.78
662004.10.25 01:27sell220.50106.890.000.00
672004.10.25 01:27modify220.50106.89111.88106.81
682004.10.25 01:27modify210.10106.85111.88106.81
692004.10.25 01:28t/p210.10106.81111.88106.810.38342.76
702004.10.25 01:28t/p220.50106.81111.88106.813.74346.50
712004.10.25 01:29sell230.10106.820.000.00
722004.10.25 01:29modify230.10106.82111.82106.75
732004.10.25 01:38t/p230.10106.75111.82106.750.65347.15
742004.10.25 01:39sell240.10106.740.000.00
752004.10.25 01:39modify240.10106.74111.74106.67
762004.10.25 01:56t/p240.10106.67111.74106.670.66347.81
772004.10.25 01:57sell250.10106.630.000.00
782004.10.25 01:57modify250.10106.63111.63106.56
792004.10.25 01:58t/p250.10106.56111.63106.560.66348.47
802004.10.25 01:59sell260.10106.560.000.00
812004.10.25 01:59modify260.10106.56111.56106.49
822004.10.25 10:09t/p260.10106.49111.56106.490.66349.13
832004.10.25 10:10sell270.10106.410.000.00
842004.10.25 10:10modify270.10106.41111.41106.34
852004.10.25 10:16t/p270.10106.34111.41106.340.66349.79
862004.10.25 10:17sell280.10106.330.000.00
872004.10.25 10:17modify280.10106.33111.33106.26
882004.10.25 11:00t/p280.10106.26111.33106.260.66350.45
892004.10.25 11:00sell290.10106.240.000.00
902004.10.25 11:00modify290.10106.24111.24106.17
912004.10.28 07:01t/p290.10106.17111.24106.17-0.07350.38
922004.10.28 07:02sell300.10106.100.000.00
932004.10.28 07:02modify300.10106.10111.10106.03
942004.10.28 09:45t/p300.10106.03111.10106.030.66351.04
952004.10.28 09:46sell310.10106.010.000.00
962004.10.28 09:46modify310.10106.01111.01105.94
972004.10.28 10:16t/p310.10105.94111.01105.940.66351.70
982004.10.28 10:17sell320.10105.930.000.00
992004.10.28 10:17modify320.10105.93110.93105.86
1002004.10.29 09:28t/p320.10105.86110.93105.860.51352.21
1012004.10.29 09:29sell330.10105.880.000.00
1022004.10.29 09:29modify330.10105.88110.88105.81
1032004.10.29 09:49t/p330.10105.81110.88105.810.67352.88
1042004.10.29 09:50sell340.10105.780.000.00
1052004.10.29 09:50modify340.10105.78110.78105.71
1062004.11.04 15:17t/p340.10105.71110.78105.71-0.22352.67
1072004.11.04 15:18sell350.10105.710.000.00
1082004.11.04 15:18modify350.10105.71110.71105.64
1092004.11.05 16:05t/p350.10105.64110.71105.640.51353.18
1102004.11.05 16:06sell360.10105.600.000.00
1112004.11.05 16:06modify360.10105.60110.60105.53
1122004.11.05 17:16t/p360.10105.53110.60105.530.66353.84
1132004.11.05 17:17sell370.10105.530.000.00
1142004.11.05 17:17modify370.10105.53110.53105.46
1152004.11.08 00:08t/p370.10105.46110.53105.460.52354.37
1162004.11.08 00:08sell380.10105.430.000.00
1172004.11.08 00:08modify380.10105.43110.43105.36
1182004.11.08 00:12t/p380.10105.36110.43105.360.66355.03
1192004.11.08 00:13sell390.10105.350.000.00
1202004.11.08 00:13modify390.10105.35110.35105.28
1212004.11.08 09:24t/p390.10105.28110.35105.280.67355.70
1222004.11.08 09:25sell400.10105.280.000.00
1232004.11.08 09:25modify400.10105.28110.28105.21
1242004.11.15 01:23t/p400.10105.21110.28105.21-0.36355.33
1252004.11.15 01:23sell410.10105.180.000.00
1262004.11.15 01:23modify410.10105.18110.18105.11
1272004.11.17 08:52t/p410.10105.11110.18105.110.37355.70
1282004.11.17 08:53sell420.10104.940.000.00
1292004.11.17 08:53modify420.10104.94109.94104.87
1302004.11.17 09:08t/p420.10104.87109.94104.870.66356.36
1312004.11.17 09:09sell430.10104.880.000.00
1322004.11.17 09:09modify430.10104.88109.88104.81
1332004.11.17 09:20t/p430.10104.81109.88104.810.66357.02
1342004.11.17 09:21sell440.10104.800.000.00
1352004.11.17 09:21modify440.10104.80109.80104.73
1362004.11.17 09:48t/p440.10104.73109.80104.730.66357.68
1372004.11.17 09:49sell450.10104.680.000.00
1382004.11.17 09:49modify450.10104.68109.68104.61
1392004.11.17 09:49t/p450.10104.61109.68104.610.67358.35
1402004.11.17 09:50sell460.10104.590.000.00
1412004.11.17 09:50modify460.10104.59109.59104.52
1422004.11.17 10:48t/p460.10104.52109.59104.520.67359.02
1432004.11.17 10:49sell470.10104.500.000.00
1442004.11.17 10:49modify470.10104.50109.50104.43
1452004.11.17 11:33t/p470.10104.43109.50104.430.67359.69
1462004.11.17 11:34sell480.10104.420.000.00
1472004.11.17 11:34modify480.10104.42109.42104.35
1482004.11.17 11:35t/p480.10104.35109.42104.350.67360.36
1492004.11.17 11:36sell490.10104.320.000.00
1502004.11.17 11:36modify490.10104.32109.32104.25
1512004.11.17 15:59t/p490.10104.25109.32104.250.67361.03
1522004.11.17 16:00sell500.10104.220.000.00
1532004.11.17 16:00modify500.10104.22109.22104.15
1542004.11.17 16:28t/p500.10104.15109.22104.150.67361.70
1552004.11.17 16:29buy510.10104.150.000.00
1562004.11.17 16:29modify510.10104.1599.15104.22
1572004.11.17 16:42t/p510.10104.2299.15104.220.67362.37
1582004.11.17 16:43buy520.10104.260.000.00
1592004.11.17 16:43modify520.10104.2699.26104.33
1602004.11.18 15:37t/p520.10104.3399.26104.331.06363.43
1612004.11.18 15:38buy530.10104.350.000.00
1622004.11.18 15:38modify530.10104.3599.35104.42
1632004.12.08 14:25t/p530.10104.4299.35104.423.01366.44
1642004.12.08 14:26buy540.10104.420.000.00
1652004.12.08 14:26modify540.10104.4299.42104.49
1662004.12.08 14:36t/p540.10104.4999.42104.490.67367.11
1672004.12.08 14:37buy550.10104.530.000.00
1682004.12.08 14:37modify550.10104.5399.53104.60
1692004.12.08 14:37t/p550.10104.6099.53104.600.66367.77
1702004.12.08 14:38buy560.10104.660.000.00
1712004.12.08 14:38modify560.10104.6699.66104.73
1722004.12.08 14:44t/p560.10104.7399.66104.730.67368.44
1732004.12.08 14:45buy570.10104.730.000.00
1742004.12.08 14:45modify570.10104.7399.73104.80
1752004.12.08 14:46t/p570.10104.8099.73104.800.66369.10
1762004.12.08 14:47sell580.10104.750.000.00
1772004.12.08 14:47modify580.10104.75109.75104.68
1782004.12.08 14:48sell590.50104.890.000.00
1792004.12.08 14:48modify590.50104.89109.87104.80
1802004.12.08 14:48modify580.10104.75109.87104.80
1812004.12.08 14:50t/p580.10104.80109.87104.80-0.48368.62
1822004.12.08 14:50t/p590.50104.80109.87104.804.29372.91
1832004.12.08 14:51sell600.10104.800.000.00
1842004.12.08 14:51modify600.10104.80109.80104.73
1852004.12.08 14:53t/p600.10104.73109.80104.730.67373.58
1862004.12.08 14:53sell610.10104.710.000.00
1872004.12.08 14:53modify610.10104.71109.71104.64
1882004.12.08 14:55t/p610.10104.64109.71104.640.66374.24
1892004.12.08 14:56sell620.10104.620.000.00
1902004.12.08 14:56modify620.10104.62109.62104.55
1912004.12.08 15:10t/p620.10104.55109.62104.550.67374.91
1922004.12.08 15:11sell630.10104.530.000.00
1932004.12.08 15:11modify630.10104.53109.53104.46
1942004.12.08 15:15t/p630.10104.46109.53104.460.67375.58
1952004.12.08 15:16sell640.10104.380.000.00
1962004.12.08 15:16modify640.10104.38109.38104.31
1972004.12.08 15:25t/p640.10104.31109.38104.310.67376.25
1982004.12.08 15:26buy650.10104.330.000.00
1992004.12.08 15:26modify650.10104.3399.33104.40
2002004.12.08 15:29t/p650.10104.4099.33104.400.67376.92
2012004.12.08 15:30buy660.10104.440.000.00
2022004.12.08 15:30modify660.10104.4499.44104.51
2032004.12.08 15:34t/p660.10104.5199.44104.510.67377.59
2042004.12.08 15:35buy670.10104.540.000.00
2052004.12.08 15:35modify670.10104.5499.54104.61
2062004.12.08 16:58t/p670.10104.6199.54104.610.67378.26
2072004.12.08 16:59buy680.10104.640.000.00
2082004.12.08 16:59modify680.10104.6499.64104.71
2092004.12.08 17:17t/p680.10104.7199.64104.710.67378.93
2102004.12.08 17:18buy690.10104.740.000.00
2112004.12.08 17:18modify690.10104.7499.74104.81
2122004.12.09 16:30t/p690.10104.8199.74104.811.06379.99
2132004.12.09 16:31buy700.10104.860.000.00
2142004.12.09 16:31modify700.10104.8699.86104.93
2152004.12.09 16:33t/p700.10104.9399.86104.930.67380.66
2162004.12.09 16:33buy710.10104.950.000.00
2172004.12.09 16:33modify710.10104.9599.95105.02
2182004.12.10 04:15t/p710.10105.0299.95105.020.80381.46
2192004.12.10 04:16buy720.10105.100.000.00
2202004.12.10 04:16modify720.10105.10100.10105.17
2212004.12.10 04:18t/p720.10105.17100.10105.170.67382.13
2222004.12.10 04:19buy730.10105.270.000.00
2232004.12.10 04:19modify730.10105.27100.27105.34
2242004.12.10 04:19t/p730.10105.34100.27105.340.66382.79
2252004.12.10 04:20buy740.10105.410.000.00
2262004.12.10 04:20modify740.10105.41100.41105.48
2272004.12.10 10:02t/p740.10105.48100.41105.480.66383.45
2282004.12.10 10:03sell750.10105.420.000.00
2292004.12.10 10:03modify750.10105.42110.42105.35
2302004.12.10 10:04sell760.50105.430.000.00
2312004.12.10 10:04modify760.50105.43110.43105.36
2322004.12.10 10:04modify750.10105.42110.43105.36
2332004.12.10 16:51t/p750.10105.36110.43105.360.57384.02
2342004.12.10 16:51t/p760.50105.36110.43105.363.32387.34
2352004.12.10 16:52sell770.10105.320.000.00
2362004.12.10 16:52modify770.10105.32110.32105.25
2372004.12.10 20:39t/p770.10105.25110.32105.250.67388.01
2382004.12.10 20:40sell780.10105.200.000.00
2392004.12.10 20:40modify780.10105.20110.20105.13
2402004.12.10 20:43t/p780.10105.13110.20105.130.67388.68
2412004.12.10 20:44sell790.10105.090.000.00
2422004.12.10 20:44modify790.10105.09110.09105.02
2432004.12.13 01:53t/p790.10105.02110.09105.020.52389.21
2442004.12.13 01:54buy800.10105.040.000.00
2452004.12.13 01:54modify800.10105.04100.04105.11
2462004.12.13 01:56t/p800.10105.11100.04105.110.67389.88
2472004.12.13 01:57buy810.10105.120.000.00
2482004.12.13 01:57modify810.10105.12100.12105.19
2492004.12.14 14:50t/p810.10105.19100.12105.190.80390.68
2502004.12.14 14:51buy820.10105.260.000.00
2512004.12.14 14:51modify820.10105.26100.26105.33
2522004.12.14 16:45t/p820.10105.33100.26105.330.66391.34
2532004.12.14 16:46buy830.10105.350.000.00
2542004.12.14 16:46modify830.10105.35100.35105.42
2552004.12.14 16:49t/p830.10105.42100.35105.420.66392.00
2562004.12.14 16:50buy840.10105.420.000.00
2572004.12.14 16:50modify840.10105.42100.42105.49
2582004.12.14 16:58t/p840.10105.49100.42105.490.66392.66
2592004.12.14 16:59buy850.10105.490.000.00
2602004.12.14 16:59modify850.10105.49100.49105.56
2612004.12.14 17:13t/p850.10105.56100.49105.560.66393.32
2622004.12.14 17:14buy860.10105.620.000.00
2632004.12.14 17:14modify860.10105.62100.62105.69
2642004.12.14 17:15t/p860.10105.69100.62105.690.66393.98
2652004.12.14 17:16buy870.10105.760.000.00
2662004.12.14 17:16modify870.10105.76100.76105.83
2672005.02.08 12:05t/p870.10105.83100.76105.837.94401.92
2682005.02.08 12:06buy880.10105.850.000.00
2692005.02.08 12:06modify880.10105.85100.85105.92
2702005.02.08 12:36t/p880.10105.92100.85105.920.67402.59
2712005.02.08 12:37buy890.10105.940.000.00
2722005.02.08 12:37modify890.10105.94100.94106.01
2732005.02.10 12:54t/p890.10106.01100.94106.011.18403.77
2742005.02.10 12:55buy900.10106.040.000.00
2752005.02.10 12:55modify900.10106.04101.04106.11
2762005.02.10 13:03t/p900.10106.11101.04106.110.66404.43
2772005.02.10 13:03buy910.10106.130.000.00
2782005.02.10 13:03modify910.10106.13101.13106.20
2792005.02.10 13:25t/p910.10106.20101.13106.200.66405.09
2802005.02.10 13:25buy920.10106.230.000.00
2812005.02.10 13:25modify920.10106.23101.23106.30
2822005.02.10 13:44t/p920.10106.30101.23106.300.66405.75
2832005.02.10 13:45buy930.10106.330.000.00
2842005.02.10 13:45modify930.10106.33101.33106.40
2852005.02.10 14:14t/p930.10106.40101.33106.400.66406.41
2862005.02.10 14:15buy940.10106.410.000.00
2872005.02.10 14:15modify940.10106.41101.41106.48
2882005.02.10 14:34t/p940.10106.48101.41106.480.65407.06
2892005.02.10 14:35buy950.10106.580.000.00
2902005.02.10 14:35modify950.10106.58101.58106.65
2912005.02.10 14:36t/p950.10106.65101.58106.650.66407.72
2922005.02.10 14:37buy960.10106.710.000.00
2932005.02.10 14:37modify960.10106.71101.71106.78
2942005.02.10 14:40t/p960.10106.78101.71106.780.66408.38
2952005.02.10 14:40buy970.10106.810.000.00
2962005.02.10 14:40modify970.10106.81101.81106.88
2972005.03.28 03:58t/p970.10106.88101.81106.886.37414.75
2982005.03.28 03:58buy980.10106.900.000.00
2992005.03.28 03:58modify980.10106.90101.90106.97
3002005.03.28 04:00t/p980.10106.97101.90106.970.65415.40
3012005.03.28 04:01buy990.10106.950.000.00
3022005.03.28 04:01modify990.10106.95101.95107.02
3032005.03.28 08:23t/p990.10107.02101.95107.020.65416.05
3042005.03.28 08:24buy1000.10107.110.000.00
3052005.03.28 08:24modify1000.10107.11102.11107.18
3062005.03.28 17:44t/p1000.10107.18102.11107.180.65416.70
3072005.03.28 17:45buy1010.10107.190.000.00
3082005.03.28 17:45modify1010.10107.19102.19107.26
3092005.03.28 18:11t/p1010.10107.26102.19107.260.65417.35
3102005.03.28 18:12buy1020.10107.320.000.00
3112005.03.28 18:12modify1020.10107.32102.32107.39
3122005.03.29 15:59t/p1020.10107.39102.32107.390.78418.13
3132005.03.29 16:00buy1030.10107.420.000.00
3142005.03.29 16:00modify1030.10107.42102.42107.49
3152005.03.29 16:33t/p1030.10107.49102.42107.490.65418.78
3162005.03.29 16:34buy1040.10107.480.000.00
3172005.03.29 16:34modify1040.10107.48102.48107.55
3182005.03.29 16:35t/p1040.10107.55102.48107.550.65419.43
3192005.03.29 16:36buy1050.10107.580.000.00
3202005.03.29 16:36modify1050.10107.58102.58107.65
3212005.03.30 01:50t/p1050.10107.65102.58107.650.78420.21
3222005.03.30 01:51buy1060.10107.680.000.00
3232005.03.30 01:51modify1060.10107.68102.68107.75
3242005.04.01 17:33t/p1060.10107.75102.68107.751.17421.38
3252005.04.01 17:34buy1070.10107.760.000.00
3262005.04.01 17:34modify1070.10107.76102.76107.83
3272005.04.04 08:21t/p1070.10107.83102.76107.830.78422.16
3282005.04.04 08:22buy1080.10107.860.000.00
3292005.04.04 08:22modify1080.10107.86102.86107.93
3302005.04.04 08:40t/p1080.10107.93102.86107.930.65422.81
3312005.04.04 08:41buy1090.10107.940.000.00
3322005.04.04 08:41modify1090.10107.94102.94108.01
3332005.04.04 09:41t/p1090.10108.01102.94108.010.64423.45
3342005.04.04 09:42buy1100.10108.030.000.00
3352005.04.04 09:42modify1100.10108.03103.03108.10
3362005.04.04 11:19t/p1100.10108.10103.03108.100.65424.10
3372005.04.04 11:20sell1110.10108.060.000.00
3382005.04.04 11:20modify1110.10108.06113.06107.99
3392005.04.04 11:21sell1120.50108.070.000.00
3402005.04.04 11:21modify1120.50108.07113.07108.00
3412005.04.04 11:21modify1110.10108.06113.07108.00
3422005.04.04 11:37t/p1110.10108.00113.07108.000.56424.66
3432005.04.04 11:37t/p1120.50108.00113.07108.003.24427.90
3442005.04.04 11:37sell1130.10107.970.000.00
3452005.04.04 11:37modify1130.10107.97112.97107.90
3462005.04.06 07:31t/p1130.10107.90112.97107.900.36428.25
3472005.04.06 07:31sell1140.10107.870.000.00
3482005.04.06 07:31modify1140.10107.87112.87107.80
3492005.04.11 13:17t/p1140.10107.80112.87107.80-0.08428.17
3502005.04.11 13:18sell1150.10107.760.000.00
3512005.04.11 13:18modify1150.10107.76112.76107.69
3522005.04.11 13:20t/p1150.10107.69112.76107.690.65428.82
3532005.04.11 13:21sell1160.10107.660.000.00
3542005.04.11 13:21modify1160.10107.66112.66107.59
3552005.04.12 02:04t/p1160.10107.59112.66107.590.50429.33
3562005.04.12 02:05sell1170.10107.560.000.00
3572005.04.12 02:05modify1170.10107.56112.56107.49
3582005.04.12 14:29t/p1170.10107.49112.56107.490.65429.98
3592005.04.12 14:30sell1180.10107.430.000.00
3602005.04.12 14:30modify1180.10107.43112.43107.36
3612005.04.13 07:23t/p1180.10107.36112.43107.360.50430.48
3622005.04.13 07:23buy1190.10107.360.000.00
3632005.04.13 07:23modify1190.10107.36102.36107.43
3642005.04.13 07:40t/p1190.10107.43102.36107.430.65431.13
3652005.04.13 07:40buy1200.10107.450.000.00
3662005.04.13 07:40modify1200.10107.45102.45107.52
3672005.04.13 14:57t/p1200.10107.52102.45107.520.65431.78
3682005.04.13 14:58buy1210.10107.570.000.00
3692005.04.13 14:58modify1210.10107.57102.57107.64
3702005.04.13 15:32t/p1210.10107.64102.57107.640.65432.43
3712005.04.13 15:33buy1220.10107.660.000.00
3722005.04.13 15:33modify1220.10107.66102.66107.73
3732005.04.14 05:04t/p1220.10107.73102.66107.731.04433.47
3742005.04.14 05:05buy1230.10107.760.000.00
3752005.04.14 05:05modify1230.10107.76102.76107.83
3762005.04.14 05:43t/p1230.10107.83102.76107.830.65434.12
3772005.04.14 05:44buy1240.10107.820.000.00
3782005.04.14 05:44modify1240.10107.82102.82107.89
3792005.04.14 10:59t/p1240.10107.89102.82107.890.65434.77
3802005.04.14 11:00buy1250.10107.910.000.00
3812005.04.14 11:00modify1250.10107.91102.91107.98
3822005.04.14 13:13t/p1250.10107.98102.91107.980.65435.42
3832005.04.14 13:14buy1260.10108.030.000.00
3842005.04.14 13:14modify1260.10108.03103.03108.10
3852005.04.14 13:14t/p1260.10108.10103.03108.100.65436.07
3862005.04.14 13:15buy1270.10108.120.000.00
3872005.04.14 13:15modify1270.10108.12103.12108.19
3882005.04.14 14:42t/p1270.10108.19103.12108.190.65436.72
3892005.04.14 14:43buy1280.10108.210.000.00
3902005.04.14 14:43modify1280.10108.21103.21108.28
3912005.04.14 15:44t/p1280.10108.28103.21108.280.65437.37
3922005.04.14 15:45buy1290.10108.310.000.00
3932005.04.14 15:45modify1290.10108.31103.31108.38
3942005.04.14 16:00t/p1290.10108.38103.31108.380.65438.02
3952005.04.14 16:01buy1300.10108.410.000.00
3962005.04.14 16:01modify1300.10108.41103.41108.48
3972005.04.15 06:55t/p1300.10108.48103.41108.480.78438.80
3982005.04.15 06:56buy1310.10108.510.000.00
3992005.04.15 06:56modify1310.10108.51103.51108.58
4002005.06.01 10:31t/p1310.10108.58103.51108.586.49445.29
4012005.06.01 10:32buy1320.10108.660.000.00
4022005.06.01 10:32modify1320.10108.66103.66108.73
4032005.06.01 12:10t/p1320.10108.73103.66108.730.65445.94
4042005.06.01 12:11buy1330.10108.730.000.00
4052005.06.01 12:11modify1330.10108.73103.73108.80
4062005.06.01 12:34t/p1330.10108.80103.73108.800.64446.58
4072005.06.01 12:35buy1340.10108.810.000.00
4082005.06.01 12:35modify1340.10108.81103.81108.88
4092005.06.13 11:21t/p1340.10108.88103.81108.882.21448.79
4102005.06.13 11:22buy1350.10109.090.000.00
4112005.06.13 11:22modify1350.10109.09104.09109.16
4122005.06.13 11:26t/p1350.10109.16104.09109.160.64449.43
4132005.06.13 11:27buy1360.10109.220.000.00
4142005.06.13 11:27modify1360.10109.22104.22109.29
4152005.06.13 11:43t/p1360.10109.29104.22109.290.64450.07
4162005.06.13 11:44buy1370.10109.290.000.00
4172005.06.13 11:44modify1370.10109.29104.29109.36
4182005.06.13 12:30t/p1370.10109.36104.29109.360.64450.71
4192005.06.13 12:31buy1380.10109.400.000.00
4202005.06.13 12:31modify1380.10109.40104.40109.47
4212005.06.13 16:00t/p1380.10109.47104.40109.470.64451.35
4222005.06.13 16:01buy1390.10109.470.000.00
4232005.06.13 16:01modify1390.10109.47104.47109.54
4242005.06.13 16:56t/p1390.10109.54104.47109.540.64451.99
4252005.06.13 16:57buy1400.10109.570.000.00
4262005.06.13 16:57modify1400.10109.57104.57109.64
4272005.06.13 18:41t/p1400.10109.64104.57109.640.64452.63
4282005.06.13 18:42buy1410.10109.670.000.00
4292005.06.13 18:42modify1410.10109.67104.67109.74
4302005.06.28 08:15t/p1410.10109.74104.67109.742.59455.22
4312005.06.28 08:16buy1420.10109.770.000.00
4322005.06.28 08:16modify1420.10109.77104.77109.84
4332005.06.28 10:15t/p1420.10109.84104.77109.840.64455.86
4342005.06.28 10:16buy1430.10109.880.000.00
4352005.06.28 10:16modify1430.10109.88104.88109.95
4362005.06.28 14:42t/p1430.10109.95104.88109.950.64456.50
4372005.06.28 14:43buy1440.10109.980.000.00
4382005.06.28 14:43modify1440.10109.98104.98110.05
4392005.06.28 15:47t/p1440.10110.05104.98110.050.64457.14
4402005.06.28 15:48sell1450.10109.960.000.00
4412005.06.28 15:48modify1450.10109.96114.96109.89
4422005.06.28 15:49sell1460.50109.940.000.00
4432005.06.28 15:49modify1460.50109.94114.94109.87
4442005.06.28 15:49modify1450.10109.96114.94109.87
4452005.06.28 16:06t/p1450.10109.87114.94109.870.82457.96
4462005.06.28 16:06t/p1460.50109.87114.94109.873.19461.15
4472005.06.28 16:07sell1470.10109.820.000.00
4482005.06.28 16:07modify1470.10109.82114.82109.75
4492005.06.28 16:38t/p1470.10109.75114.82109.750.64461.79
4502005.06.28 16:39sell1480.10109.740.000.00
4512005.06.28 16:39modify1480.10109.74114.74109.67
4522005.06.30 15:06sell1490.50110.820.000.00
4532005.06.30 15:06modify1490.50110.82115.64110.57
4542005.06.30 15:06modify1480.10109.74115.64110.57
4552005.07.01 17:53sell1502.50111.680.000.00
4562005.07.01 17:53modify1502.50111.68116.48111.41
4572005.07.01 17:53modify1490.50110.82116.48111.41
4582005.07.01 17:53modify1480.10109.74116.48111.41
4592005.07.04 09:39t/p1480.10111.41116.48111.41-15.87445.93
4602005.07.04 09:39t/p1490.50111.41116.48111.41-27.94417.99
4612005.07.04 09:39t/p1502.50111.41116.48111.4156.94474.93
4622005.07.04 09:40sell1510.10111.410.000.00
4632005.07.04 09:40modify1510.10111.41116.41111.34
4642005.07.04 15:56t/p1510.10111.34116.41111.340.63475.56
4652005.07.04 15:57buy1520.10111.360.000.00
4662005.07.04 15:57modify1520.10111.36106.36111.43
4672005.07.04 16:27t/p1520.10111.43106.36111.430.63476.19
4682005.07.04 16:27buy1530.10111.450.000.00
4692005.07.04 16:27modify1530.10111.45106.45111.52
4702005.07.04 16:54t/p1530.10111.52106.45111.520.63476.82
4712005.07.04 16:55buy1540.10111.550.000.00
4722005.07.04 16:55modify1540.10111.55106.55111.62
4732005.07.04 17:12t/p1540.10111.62106.55111.620.63477.45
4742005.07.04 17:13buy1550.10111.630.000.00
4752005.07.04 17:13modify1550.10111.63106.63111.70
4762005.07.05 07:38t/p1550.10111.70106.63111.700.75478.20
4772005.07.05 07:39buy1560.10111.770.000.00
4782005.07.05 07:39modify1560.10111.77106.77111.84
4792005.07.05 08:08t/p1560.10111.84106.77111.840.63478.83
4802005.07.05 08:09buy1570.10111.860.000.00
4812005.07.05 08:09modify1570.10111.86106.86111.93
4822005.07.05 08:41t/p1570.10111.93106.86111.930.62479.45
4832005.07.05 08:41buy1580.10111.960.000.00
4842005.07.05 08:41modify1580.10111.96106.96112.03
4852005.07.05 09:51t/p1580.10112.03106.96112.030.62480.07
4862005.07.05 09:52buy1590.10112.060.000.00
4872005.07.05 09:52modify1590.10112.06107.06112.13
4882005.07.06 18:06t/p1590.10112.13107.06112.130.75480.82
4892005.07.06 18:07buy1600.10112.180.000.00
4902005.07.06 18:07modify1600.10112.18107.18112.25
4912005.07.06 18:32t/p1600.10112.25107.18112.250.62481.44
4922005.07.06 18:33buy1610.10112.280.000.00
4932005.07.06 18:33modify1610.10112.28107.28112.35
4942005.07.08 02:34t/p1610.10112.35107.28112.351.14482.58
4952005.07.08 02:35buy1620.10112.340.000.00
4962005.07.08 02:35modify1620.10112.34107.34112.41
4972005.07.08 13:56t/p1620.10112.41107.34112.410.62483.20
4982005.07.08 13:57buy1630.10112.420.000.00
4992005.07.08 13:57modify1630.10112.42107.42112.49
5002005.07.08 14:33t/p1630.10112.49107.42112.490.62483.82
5012005.07.08 14:34buy1640.10112.550.000.00
5022005.07.08 14:34modify1640.10112.55107.55112.62
5032005.07.19 09:19t/p1640.10112.62107.55112.621.79485.61
5042005.07.19 09:20buy1650.10112.610.000.00
5052005.07.19 09:20modify1650.10112.61107.61112.68
5062005.07.19 09:33t/p1650.10112.68107.61112.680.62486.23
5072005.07.19 09:34buy1660.10112.690.000.00
5082005.07.19 09:34modify1660.10112.69107.69112.76
5092005.07.19 12:41t/p1660.10112.76107.69112.760.62486.85
5102005.07.19 12:42buy1670.10112.790.000.00
5112005.07.19 12:42modify1670.10112.79107.79112.86
5122005.07.19 13:35t/p1670.10112.86107.79112.860.62487.47
5132005.07.19 13:36buy1680.10112.890.000.00
5142005.07.19 13:36modify1680.10112.89107.89112.96
5152005.07.19 17:01t/p1680.10112.96107.89112.960.62488.09
5162005.07.19 17:02buy1690.10112.980.000.00
5172005.07.19 17:02modify1690.10112.98107.98113.05
5182005.07.20 04:39t/p1690.10113.05107.98113.050.75488.84
5192005.07.20 04:40buy1700.10113.050.000.00
5202005.07.20 04:40modify1700.10113.05108.05113.12
5212005.07.20 04:46t/p1700.10113.12108.05113.120.62489.46
5222005.07.20 04:46buy1710.10113.140.000.00
5232005.07.20 04:46modify1710.10113.14108.14113.21
5242005.07.20 16:25t/p1710.10113.21108.14113.210.62490.08
5252005.07.20 16:26buy1720.10113.220.000.00
5262005.07.20 16:26modify1720.10113.22108.22113.29
5272005.07.20 16:26t/p1720.10113.29108.22113.290.62490.70
5282005.07.20 16:27buy1730.10113.380.000.00
5292005.07.20 16:27modify1730.10113.38108.38113.45
5302005.07.20 16:33t/p1730.10113.45108.38113.450.62491.32
5312005.07.20 16:34buy1740.10113.560.000.00
5322005.07.20 16:34modify1740.10113.56108.56113.63
5332005.07.20 16:47t/p1740.10113.63108.56113.630.62491.94
5342005.07.20 16:48buy1750.10113.690.000.00
5352005.07.20 16:48modify1750.10113.69108.69113.76
5362005.10.03 02:14t/p1750.10113.76108.69113.7610.37502.31
5372005.10.03 02:14buy1760.10113.780.000.00
5382005.10.03 02:14modify1760.10113.78108.78113.85
5392005.10.03 02:21t/p1760.10113.85108.78113.850.61502.92
5402005.10.03 02:22buy1770.10113.870.000.00
5412005.10.03 02:22modify1770.10113.87108.87113.94
5422005.10.03 02:33t/p1770.10113.94108.87113.940.61503.53
5432005.10.03 02:34buy1780.10113.970.000.00
5442005.10.03 02:34modify1780.10113.97108.97114.04
5452005.10.03 03:03t/p1780.10114.04108.97114.040.61504.14
5462005.10.03 03:04buy1790.10114.040.000.00
5472005.10.03 03:04modify1790.10114.04109.04114.11
5482005.10.03 03:06t/p1790.10114.11109.04114.110.61504.75
5492005.10.03 03:07buy1800.10114.130.000.00
5502005.10.03 03:07modify1800.10114.13109.13114.20
5512005.10.03 04:30t/p1800.10114.20109.13114.200.61505.36
5522005.10.03 04:31sell1810.10114.180.000.00
5532005.10.03 04:31modify1810.10114.18119.18114.11
5542005.10.03 04:32sell1820.50114.170.000.00
5552005.10.03 04:32modify1820.50114.17119.17114.10
5562005.10.03 04:32modify1810.10114.18119.17114.10
5572005.10.03 04:59t/p1810.10114.10119.17114.100.70506.06
5582005.10.03 04:59t/p1820.50114.10119.17114.103.06509.12
5592005.10.03 05:01sell1830.10114.040.000.00
5602005.10.03 05:01modify1830.10114.04119.04113.97
5612005.10.03 07:10t/p1830.10113.97119.04113.970.61509.73
5622005.10.03 07:11sell1840.10113.960.000.00
5632005.10.03 07:11modify1840.10113.96118.96113.89
5642005.10.03 08:23t/p1840.10113.89118.96113.890.61510.34
5652005.10.03 08:24sell1850.10113.870.000.00
5662005.10.03 08:24modify1850.10113.87118.87113.80
5672005.10.05 06:41t/p1850.10113.80118.87113.800.32510.65
5682005.10.05 06:41buy1860.10113.790.000.00
5692005.10.05 06:41modify1860.10113.79108.79113.86
5702005.10.05 06:50t/p1860.10113.86108.79113.860.61511.26
5712005.10.05 06:50buy1870.10113.880.000.00
5722005.10.05 06:50modify1870.10113.88108.88113.95
5732005.10.05 07:32t/p1870.10113.95108.88113.950.61511.87
5742005.10.05 07:33buy1880.10113.980.000.00
5752005.10.05 07:33modify1880.10113.98108.98114.05
5762005.10.05 21:16t/p1880.10114.05108.98114.050.61512.48
5772005.10.05 21:17buy1890.10114.090.000.00
5782005.10.05 21:17modify1890.10114.09109.09114.16
5792005.10.06 00:58t/p1890.10114.16109.09114.161.00513.48
5802005.10.06 00:59buy1900.10114.190.000.00
5812005.10.06 00:59modify1900.10114.19109.19114.26
5822005.10.10 15:14t/p1900.10114.26109.19114.260.88514.36
5832005.10.10 15:15buy1910.10114.290.000.00
5842005.10.10 15:15modify1910.10114.29109.29114.36
5852005.10.11 16:40t/p1910.10114.36109.29114.360.74515.10
5862005.10.11 16:41buy1920.10114.380.000.00
5872005.10.11 16:41modify1920.10114.38109.38114.45
5882005.10.11 18:49t/p1920.10114.45109.38114.450.61515.71
5892005.10.11 18:50buy1930.10114.460.000.00
5902005.10.11 18:50modify1930.10114.46109.46114.53
5912005.10.11 20:28t/p1930.10114.53109.46114.530.61516.32
5922005.10.11 20:29buy1940.10114.590.000.00
5932005.10.11 20:29modify1940.10114.59109.59114.66
5942005.10.12 02:56t/p1940.10114.66109.59114.660.74517.06
5952005.10.12 02:56buy1950.10114.680.000.00
5962005.10.12 02:56modify1950.10114.68109.68114.75
5972005.10.12 08:56t/p1950.10114.75109.68114.750.61517.67
5982005.10.12 08:56buy1960.10114.770.000.00
5992005.10.12 08:56modify1960.10114.77109.77114.84
6002005.10.13 09:47t/p1960.10114.84109.77114.841.00518.67
6012005.10.13 09:48buy1970.10114.860.000.00
6022005.10.13 09:48modify1970.10114.86109.86114.93
6032005.10.13 14:39t/p1970.10114.93109.86114.930.61519.28
6042005.10.13 14:40buy1980.10114.930.000.00
6052005.10.13 14:40modify1980.10114.93109.93115.00
6062005.10.13 18:11t/p1980.10115.00109.93115.000.61519.89
6072005.10.13 18:11buy1990.10115.030.000.00
6082005.10.13 18:11modify1990.10115.03110.03115.10
6092005.10.18 00:45t/p1990.10115.10110.03115.101.00520.89
6102005.10.18 00:46buy2000.10115.160.000.00
6112005.10.18 00:46modify2000.10115.16110.16115.23
6122005.10.18 01:43t/p2000.10115.23110.16115.230.60521.49
6132005.10.18 01:44buy2010.10115.310.000.00
6142005.10.18 01:44modify2010.10115.31110.31115.38
6152005.10.18 02:30t/p2010.10115.38110.31115.380.61522.10
6162005.10.18 02:31buy2020.10115.410.000.00
6172005.10.18 02:31modify2020.10115.41110.41115.48
6182005.10.18 09:41t/p2020.10115.48110.41115.480.61522.71
6192005.10.18 09:42buy2030.10115.520.000.00
6202005.10.18 09:42modify2030.10115.52110.52115.59
6212005.10.18 09:48t/p2030.10115.59110.52115.590.60523.31
6222005.10.18 09:48buy2040.10115.620.000.00
6232005.10.18 09:48modify2040.10115.62110.62115.69
6242005.10.18 09:51t/p2040.10115.69110.62115.690.61523.92
6252005.10.18 09:52buy2050.10115.700.000.00
6262005.10.18 09:52modify2050.10115.70110.70115.77
6272005.10.18 11:08t/p2050.10115.77110.70115.770.60524.52
6282005.10.18 11:09buy2060.10115.800.000.00
6292005.10.18 11:09modify2060.10115.80110.80115.87
6302005.10.18 11:48t/p2060.10115.87110.80115.870.60525.12
6312005.10.18 11:49buy2070.10115.910.000.00
6322005.10.18 11:49modify2070.10115.91110.91115.98
6332005.10.27 01:50t/p2070.10115.98110.91115.982.03527.15
6342005.10.27 01:51buy2080.10116.130.000.00
6352005.10.27 01:51modify2080.10116.13111.13116.20
6362005.10.27 01:54t/p2080.10116.20111.13116.200.60527.75
6372005.10.27 01:55buy2090.10116.190.000.00
6382005.10.27 01:55modify2090.10116.19111.19116.26
6392005.10.31 14:31t/p2090.10116.26111.19116.260.86528.61
6402005.10.31 14:39sell2100.10116.200.000.00
6412005.10.31 14:39modify2100.10116.20121.20116.13
6422005.10.31 15:18t/p2100.10116.13121.20116.130.60529.21
6432005.10.31 15:20buy2110.10116.150.000.00
6442005.10.31 15:20modify2110.10116.15111.15116.22
6452005.10.31 15:49t/p2110.10116.22111.15116.220.60529.81
6462005.10.31 15:50buy2120.10116.220.000.00
6472005.10.31 15:50modify2120.10116.22111.22116.29
6482005.10.31 16:01t/p2120.10116.29111.22116.290.60530.41
6492005.10.31 16:03sell2130.10116.260.000.00
6502005.10.31 16:03modify2130.10116.26121.26116.19
6512005.10.31 16:04sell2140.50116.250.000.00
6522005.10.31 16:04modify2140.50116.25121.25116.18
6532005.10.31 16:04modify2130.10116.26121.25116.18
6542005.11.03 16:30sell2152.50117.170.000.00
6552005.11.03 16:30modify2152.50117.17121.99116.92
6562005.11.03 16:30modify2140.50116.25121.99116.92
6572005.11.03 16:30modify2130.10116.26121.99116.92
6582005.11.09 15:01t/p2130.10116.92121.99116.92-6.95523.46
6592005.11.09 15:01t/p2140.50116.92121.99116.92-35.23488.23
6602005.11.09 15:01t/p2152.50116.92121.99116.9238.86527.09
6612005.11.09 15:02sell2160.10116.890.000.00
6622005.11.09 15:02modify2160.10116.89121.89116.82
6632005.11.10 15:37sell2170.50118.040.000.00
6642005.11.10 15:37modify2170.50118.04122.85117.78
6652005.11.10 15:37modify2160.10116.89122.85117.78
6662005.11.11 01:42t/p2160.10117.78122.85117.78-8.14518.95
6672005.11.11 01:42t/p2170.50117.78122.85117.7810.31529.26
6682005.11.11 01:43sell2180.10117.720.000.00
6692005.11.11 01:43modify2180.10117.72122.72117.65
6702005.11.11 07:31t/p2180.10117.65122.72117.650.60529.86
6712005.11.11 07:31sell2190.10117.630.000.00
6722005.11.11 07:31modify2190.10117.63122.63117.56
6732005.11.14 17:59sell2200.50118.900.000.00
6742005.11.14 17:59modify2200.50118.90123.69118.62
6752005.11.14 17:59modify2190.10117.63123.69118.62
6762005.11.14 19:20t/p2190.10118.62123.69118.62-8.50521.36
6772005.11.14 19:20t/p2200.50118.62123.69118.6211.80533.16
6782005.11.14 19:20sell2210.10118.600.000.00
6792005.11.14 19:20modify2210.10118.60123.60118.53
6802005.11.17 10:17t/p2210.10118.53123.60118.53-0.14533.02
6812005.11.17 10:18buy2220.10118.570.000.00
6822005.11.17 10:18modify2220.10118.57113.57118.64
6832005.11.17 10:24t/p2220.10118.64113.57118.640.59533.61
6842005.11.17 10:24buy2230.10118.670.000.00
6852005.11.17 10:24modify2230.10118.67113.67118.74
6862005.11.17 10:33t/p2230.10118.74113.67118.740.59534.20
6872005.11.17 10:34buy2240.10118.780.000.00
6882005.11.17 10:34modify2240.10118.78113.78118.85
6892005.11.17 11:04t/p2240.10118.85113.78118.850.59534.79
6902005.11.17 11:05buy2250.10118.870.000.00
6912005.11.17 11:05modify2250.10118.87113.87118.94
6922005.11.17 11:13t/p2250.10118.94113.87118.940.59535.38
6932005.11.17 11:14buy2260.10118.950.000.00
6942005.11.17 11:14modify2260.10118.95113.95119.02
6952005.11.18 03:54t/p2260.10119.02113.95119.020.72536.10
6962005.11.18 03:55buy2270.10119.060.000.00
6972005.11.18 03:55modify2270.10119.06114.06119.13
6982005.11.18 04:33t/p2270.10119.13114.06119.130.59536.69
6992005.11.18 04:34buy2280.10119.160.000.00
7002005.11.18 04:34modify2280.10119.16114.16119.23
7012005.11.18 08:51t/p2280.10119.23114.16119.230.58537.27
7022005.11.18 08:52buy2290.10119.240.000.00
7032005.11.18 08:52modify2290.10119.24114.24119.31
7042005.11.18 09:03t/p2290.10119.31114.24119.310.59537.86
7052005.11.18 09:03buy2300.10119.340.000.00
7062005.11.18 09:03modify2300.10119.34114.34119.41
7072005.11.21 07:11t/p2300.10119.41114.34119.410.72538.58
7082005.11.21 07:12buy2310.10119.430.000.00
7092005.11.21 07:12modify2310.10119.43114.43119.50
7102005.11.22 14:35t/p2310.10119.50114.43119.500.72539.30
7112005.11.22 14:36buy2320.10119.530.000.00
7122005.11.22 14:36modify2320.10119.53114.53119.60
7132005.11.25 16:11t/p2320.10119.60114.53119.601.24540.54
7142005.11.25 16:12buy2330.10119.680.000.00
7152005.11.25 16:12modify2330.10119.68114.68119.75
7162005.11.28 01:16t/p2330.10119.75114.68119.750.71541.25
7172005.11.28 01:16buy2340.10119.770.000.00
7182005.11.28 01:16modify2340.10119.77114.77119.84
7192005.11.28 03:39t/p2340.10119.84114.77119.840.59541.84
7202005.11.28 03:40buy2350.10119.870.000.00
7212005.11.28 03:40modify2350.10119.87114.87119.94
7222005.12.01 11:08t/p2350.10119.94114.87119.941.23543.07
7232005.12.01 11:09buy2360.10119.950.000.00
7242005.12.01 11:09modify2360.10119.95114.95120.02
7252005.12.01 12:09t/p2360.10120.02114.95120.020.59543.66
7262005.12.01 12:10buy2370.10120.040.000.00
7272005.12.01 12:10modify2370.10120.04115.04120.11
7282005.12.01 12:53t/p2370.10120.11115.04120.110.59544.25
7292005.12.01 12:54buy2380.10120.130.000.00
7302005.12.01 12:54modify2380.10120.13115.13120.20
7312005.12.01 14:10t/p2380.10120.20115.13120.200.58544.83
7322005.12.01 14:11buy2390.10120.200.000.00
7332005.12.01 14:11modify2390.10120.20115.20120.27
7342005.12.01 14:19t/p2390.10120.27115.20120.270.59545.42
7352005.12.01 14:20buy2400.10120.300.000.00
7362005.12.01 14:20modify2400.10120.30115.30120.37
7372005.12.01 16:12t/p2400.10120.37115.30120.370.58546.00
7382005.12.01 16:13buy2410.10120.380.000.00
7392005.12.01 16:13modify2410.10120.38115.38120.45
7402005.12.01 16:46t/p2410.10120.45115.38120.450.58546.58
7412005.12.01 16:47buy2420.10120.480.000.00
7422005.12.01 16:47modify2420.10120.48115.48120.55
7432005.12.01 17:20t/p2420.10120.55115.48120.550.58547.16
7442005.12.01 17:21buy2430.10120.590.000.00
7452005.12.01 17:21modify2430.10120.59115.59120.66
7462005.12.01 17:41t/p2430.10120.66115.59120.660.58547.74
7472005.12.01 17:42buy2440.10120.660.000.00
7482005.12.01 17:42modify2440.10120.66115.66120.73
7492005.12.02 11:47t/p2440.10120.73115.66120.730.71548.45
7502005.12.02 11:47buy2450.10120.760.000.00
7512005.12.02 11:47modify2450.10120.76115.76120.83
7522005.12.02 11:51t/p2450.10120.83115.76120.830.58549.03
7532005.12.02 11:52buy2460.10120.840.000.00
7542005.12.02 11:52modify2460.10120.84115.84120.91
7552005.12.02 12:07t/p2460.10120.91115.84120.910.58549.61
7562005.12.02 12:07buy2470.10120.930.000.00
7572005.12.02 12:07modify2470.10120.93115.93121.00
7582005.12.02 15:57t/p2470.10121.00115.93121.000.58550.19
7592005.12.02 15:58buy2480.10121.070.000.00
7602005.12.02 15:58modify2480.10121.07116.07121.14
7612005.12.02 16:00t/p2480.10121.14116.07121.140.58550.77
7622005.12.02 16:01buy2490.10121.190.000.00
7632005.12.02 16:01modify2490.10121.19116.19121.26
7642005.12.05 00:21t/p2490.10121.26116.19121.260.71551.48
7652005.12.05 00:22buy2500.10121.290.000.00
7662005.12.05 00:22modify2500.10121.29116.29121.36
7672005.12.05 03:28t/p2500.10121.36116.29121.360.58552.06
7682005.12.05 03:28buy2510.10121.380.000.00
7692005.12.05 03:28modify2510.10121.38116.38121.45
7702005.12.15 08:56s/l2510.10116.38116.38121.45-41.40510.66
7712005.12.15 08:57sell2520.10116.370.000.00
7722005.12.15 08:57modify2520.10116.37121.37116.30
7732005.12.15 08:58sell2530.50116.370.000.00
7742005.12.15 08:58modify2530.50116.37121.37116.30
7752005.12.15 10:01t/p2520.10116.30121.37116.300.60511.26
7762005.12.15 10:01t/p2530.50116.30121.37116.303.01514.27
7772005.12.15 10:02sell2540.10116.290.000.00
7782005.12.15 10:02modify2540.10116.29121.29116.22
7792005.12.15 10:31t/p2540.10116.22121.29116.220.60514.87
7802005.12.15 10:32sell2550.10116.170.000.00
7812005.12.15 10:32modify2550.10116.17121.17116.10
7822005.12.15 10:38t/p2550.10116.10121.17116.100.61515.48
7832005.12.15 10:39sell2560.10116.000.000.00
7842005.12.15 10:39modify2560.10116.00121.00115.93
7852005.12.15 10:42t/p2560.10115.93121.00115.930.61516.09
7862005.12.15 10:42sell2570.10115.890.000.00
7872005.12.15 10:42modify2570.10115.89120.89115.82
7882005.12.16 01:15t/p2570.10115.82120.89115.820.45516.54
7892005.12.16 01:16sell2580.10115.710.000.00
7902005.12.16 01:16modify2580.10115.71120.71115.64
7912005.12.16 01:45t/p2580.10115.64120.71115.640.61517.15
7922005.12.16 01:46buy2590.10115.720.000.00
7932005.12.16 01:46modify2590.10115.72110.72115.79
7942005.12.16 01:59t/p2590.10115.79110.72115.790.60517.75
7952005.12.16 02:08sell2600.10115.770.000.00
7962005.12.16 02:08modify2600.10115.77120.77115.70
7972005.12.16 02:09sell2610.50115.730.000.00
7982005.12.16 02:09modify2610.50115.73120.74115.67
7992005.12.16 02:09modify2600.10115.77120.74115.67
8002005.12.16 22:44t/p2600.10115.67120.74115.670.86518.61
8012005.12.16 22:44t/p2610.50115.67120.74115.672.60521.21
8022005.12.16 22:44sell2620.10115.640.000.00
8032005.12.16 22:44modify2620.10115.64120.64115.57
8042005.12.19 00:08t/p2620.10115.57120.64115.570.45521.67
8052005.12.19 00:08buy2630.10115.560.000.00
8062005.12.19 00:08modify2630.10115.56110.56115.63
8072005.12.19 01:39t/p2630.10115.63110.56115.630.61522.28
8082005.12.19 01:40buy2640.10115.650.000.00
8092005.12.19 01:40modify2640.10115.65110.65115.72
8102005.12.19 02:31t/p2640.10115.72110.65115.720.60522.88
8112005.12.19 02:32buy2650.10115.720.000.00
8122005.12.19 02:32modify2650.10115.72110.72115.79
8132005.12.19 02:42t/p2650.10115.79110.72115.790.60523.48
8142005.12.19 02:43buy2660.10115.930.000.00
8152005.12.19 02:43modify2660.10115.93110.93116.00
8162005.12.19 02:47t/p2660.10116.00110.93116.000.61524.09
8172005.12.19 02:48buy2670.10116.010.000.00
8182005.12.19 02:48modify2670.10116.01111.01116.08
8192005.12.19 02:57t/p2670.10116.08111.01116.080.61524.70
8202005.12.19 02:58buy2680.10116.110.000.00
8212005.12.19 02:58modify2680.10116.11111.11116.18
8222005.12.19 03:27t/p2680.10116.18111.11116.180.60525.30
8232005.12.19 03:28buy2690.10116.180.000.00
8242005.12.19 03:28modify2690.10116.18111.18116.25
8252005.12.19 03:35t/p2690.10116.25111.18116.250.60525.90
8262005.12.19 03:36buy2700.10116.230.000.00
8272005.12.19 03:36modify2700.10116.23111.23116.30
8282005.12.19 04:08t/p2700.10116.30111.23116.300.60526.50
8292005.12.19 04:09buy2710.10116.340.000.00
8302005.12.19 04:09modify2710.10116.34111.34116.41
8312005.12.19 07:17t/p2710.10116.41111.34116.410.60527.10
8322005.12.19 07:17buy2720.10116.430.000.00
8332005.12.19 07:17modify2720.10116.43111.43116.50
8342005.12.19 07:25t/p2720.10116.50111.43116.500.60527.70
8352005.12.19 07:26buy2730.10116.490.000.00
8362005.12.19 07:26modify2730.10116.49111.49116.56
8372005.12.19 08:02t/p2730.10116.56111.49116.560.60528.30
8382005.12.19 08:03buy2740.10116.590.000.00
8392005.12.19 08:03modify2740.10116.59111.59116.66
8402005.12.20 04:04t/p2740.10116.66111.59116.660.73529.03
8412005.12.20 04:05buy2750.10116.700.000.00
8422005.12.20 04:05modify2750.10116.70111.70116.77
8432005.12.20 04:58t/p2750.10116.77111.70116.770.60529.63
8442005.12.20 04:59buy2760.10116.800.000.00
8452005.12.20 04:59modify2760.10116.80111.80116.87
8462005.12.20 16:02t/p2760.10116.87111.80116.870.60530.23
8472005.12.20 16:02buy2770.10116.890.000.00
8482005.12.20 16:02modify2770.10116.89111.89116.96
8492005.12.20 17:31t/p2770.10116.96111.89116.960.59530.82
8502005.12.20 17:32buy2780.10116.970.000.00
8512005.12.20 17:32modify2780.10116.97111.97117.04
8522005.12.20 17:50t/p2780.10117.04111.97117.040.59531.41
8532005.12.20 17:51buy2790.10117.050.000.00
8542005.12.20 17:51modify2790.10117.05112.05117.12
8552005.12.20 19:03t/p2790.10117.12112.05117.120.59532.00
8562005.12.20 19:04buy2800.10117.160.000.00
8572005.12.20 19:04modify2800.10117.16112.16117.23
8582005.12.20 19:21t/p2800.10117.23112.16117.230.59532.59
8592005.12.20 19:21buy2810.10117.260.000.00
8602005.12.20 19:21modify2810.10117.26112.26117.33
8612005.12.21 15:03t/p2810.10117.33112.26117.330.73533.32
8622005.12.21 15:04buy2820.10117.390.000.00
8632005.12.21 15:04modify2820.10117.39112.39117.46
8642005.12.21 15:35t/p2820.10117.46112.39117.460.60533.92
8652005.12.21 15:36buy2830.10117.470.000.00
8662005.12.21 15:36modify2830.10117.47112.47117.54
8672005.12.22 01:16t/p2830.10117.54112.47117.540.98534.90
8682005.12.22 01:17buy2840.10117.600.000.00
8692005.12.22 01:17modify2840.10117.60112.60117.67
8702005.12.28 17:54t/p2840.10117.67112.60117.671.11536.01
8712005.12.28 17:55buy2850.10117.680.000.00
8722005.12.28 17:55modify2850.10117.68112.68117.75
8732005.12.28 18:03t/p2850.10117.75112.68117.750.60536.61
8742005.12.28 18:03buy2860.10117.780.000.00
8752005.12.28 18:03modify2860.10117.78112.78117.85
8762005.12.28 18:10t/p2860.10117.85112.78117.850.60537.21
8772005.12.28 18:11buy2870.10117.870.000.00
8782005.12.28 18:11modify2870.10117.87112.87117.94
8792005.12.28 20:56t/p2870.10117.94112.87117.940.59537.80
8802005.12.28 20:57buy2880.10117.950.000.00
8812005.12.28 20:57modify2880.10117.95112.95118.02
8822005.12.30 01:59t/p2880.10118.02112.95118.021.12538.92
8832005.12.30 02:00buy2890.10118.050.000.00
8842005.12.30 02:00modify2890.10118.05113.05118.12
8852005.12.30 02:08t/p2890.10118.12113.05118.120.59539.51
8862005.12.30 02:09buy2900.10118.100.000.00
8872005.12.30 02:09modify2900.10118.10113.10118.17
8882006.02.02 02:15t/p2900.10118.17113.10118.175.01544.52
8892006.02.02 02:15buy2910.10118.210.000.00
8902006.02.02 02:15modify2910.10118.21113.21118.28
8912006.02.02 02:44t/p2910.10118.28113.21118.280.60545.12
8922006.02.02 02:45buy2920.10118.300.000.00
8932006.02.02 02:45modify2920.10118.30113.30118.37
8942006.02.02 06:34t/p2920.10118.37113.30118.370.59545.71
8952006.02.02 06:35buy2930.10118.330.000.00
8962006.02.02 06:35modify2930.10118.33113.33118.40
8972006.02.02 06:44t/p2930.10118.40113.33118.400.59546.30
8982006.02.02 06:45buy2940.10118.460.000.00
8992006.02.02 06:45modify2940.10118.46113.46118.53
9002006.02.02 06:47t/p2940.10118.53113.46118.530.59546.89
9012006.02.02 06:48buy2950.10118.510.000.00
9022006.02.02 06:48modify2950.10118.51113.51118.58
9032006.02.02 06:48t/p2950.10118.58113.51118.580.59547.48
9042006.02.02 06:49buy2960.10118.620.000.00
9052006.02.02 06:49modify2960.10118.62113.62118.69
9062006.02.03 14:32t/p2960.10118.69113.62118.690.72548.20
9072006.02.03 14:33buy2970.10118.750.000.00
9082006.02.03 14:33modify2970.10118.75113.75118.82
9092006.02.03 14:35t/p2970.10118.82113.75118.820.59548.79
9102006.02.03 14:36buy2980.10118.960.000.00
9112006.02.03 14:36modify2980.10118.96113.96119.03
9122006.02.03 14:58t/p2980.10119.03113.96119.030.59549.38
9132006.02.03 14:59buy2990.10119.060.000.00
9142006.02.03 14:59modify2990.10119.06114.06119.13
9152006.02.03 15:02t/p2990.10119.13114.06119.130.59549.97
9162006.02.03 15:03buy3000.10119.180.000.00
9172006.02.03 15:03modify3000.10119.18114.18119.25
9182006.02.03 15:14t/p3000.10119.25114.18119.250.58550.55
9192006.02.03 15:15buy3010.10119.330.000.00
9202006.02.03 15:15modify3010.10119.33114.33119.40
9212006.04.24 20:11s/l3010.10114.33114.33119.40-33.59516.96
9222006.04.24 20:12sell3020.10114.320.000.00
9232006.04.24 20:12modify3020.10114.32119.32114.25
9242006.04.24 20:13sell3030.50114.320.000.00
9252006.04.24 20:13modify3030.50114.32119.32114.25
9262006.04.26 07:31sell3042.50115.180.000.00
9272006.04.26 07:31modify3042.50115.18120.01114.94
9282006.04.26 07:31modify3030.50114.32120.01114.94
9292006.04.26 07:31modify3020.10114.32120.01114.94
9302006.04.26 08:14t/p3020.10114.94120.01114.94-5.68511.28
9312006.04.26 08:14t/p3030.50114.94120.01114.94-28.43482.85
9322006.04.26 08:14t/p3042.50114.94120.01114.9452.20535.05
9332006.04.26 08:15sell3050.10114.950.000.00
9342006.04.26 08:15modify3050.10114.95119.95114.88
9352006.04.26 15:25t/p3050.10114.88119.95114.880.61535.66
9362006.04.26 15:26buy3060.10114.940.000.00
9372006.04.26 15:26modify3060.10114.94109.94115.01
9382006.04.26 16:01t/p3060.10115.01109.94115.010.61536.27
9392006.04.26 16:02buy3070.10115.070.000.00
9402006.04.26 16:02modify3070.10115.07110.07115.14
9412006.05.12 02:06s/l3070.10110.07110.07115.14-43.09493.18
9422006.05.12 02:07sell3080.10110.070.000.00
9432006.05.12 02:07modify3080.10110.07115.07110.00
9442006.05.12 02:08sell3090.50110.050.000.00
9452006.05.12 02:08modify3090.50110.05115.05109.98
9462006.05.12 02:08modify3080.10110.07115.05109.98
9472006.05.12 02:10t/p3080.10109.98115.05109.980.82494.00
9482006.05.12 02:10t/p3090.50109.98115.05109.983.18497.18
9492006.05.12 02:11buy3100.10110.110.000.00
9502006.05.12 02:11modify3100.10110.11105.11110.18
9512006.05.12 02:11t/p3100.10110.18105.11110.180.64497.82
9522006.05.12 02:12buy3110.10110.150.000.00
9532006.05.12 02:12modify3110.10110.15105.15110.22
9542006.05.12 02:44t/p3110.10110.22105.15110.220.64498.46
9552006.05.12 02:45buy3120.10110.240.000.00
9562006.05.12 02:45modify3120.10110.24105.24110.31
9572006.05.12 02:54t/p3120.10110.31105.24110.310.64499.10
9582006.05.12 02:55buy3130.10110.360.000.00
9592006.05.12 02:55modify3130.10110.36105.36110.43
9602006.05.12 16:36t/p3130.10110.43105.36110.430.63499.73
9612006.05.12 16:37buy3140.10110.540.000.00
9622006.05.12 16:37modify3140.10110.54105.54110.61
9632006.05.12 16:37t/p3140.10110.61105.54110.610.63500.36
9642006.05.12 16:38buy3150.10110.600.000.00
9652006.05.12 16:38modify3150.10110.60105.60110.67
9662006.05.16 00:07t/p3150.10110.67105.60110.670.89501.25
9672006.05.16 00:07buy3160.10110.700.000.00
9682006.05.16 00:07modify3160.10110.70105.70110.77
9692006.05.16 01:40t/p3160.10110.77105.70110.770.63501.88
9702006.05.16 01:41buy3170.10110.850.000.00
9712006.05.16 01:41modify3170.10110.85105.85110.92
9722006.05.17 20:25t/p3170.10110.92105.85110.920.76502.64
9732006.05.17 20:26buy3180.10110.980.000.00
9742006.05.17 20:26modify3180.10110.98105.98111.05
9752006.05.17 20:31t/p3180.10111.05105.98111.050.63503.27
9762006.05.17 20:32buy3190.10111.210.000.00
9772006.05.17 20:32modify3190.10111.21106.21111.28
9782006.05.17 20:35t/p3190.10111.28106.21111.280.63503.90
9792006.05.17 20:36buy3200.10111.320.000.00
9802006.05.17 20:36modify3200.10111.32106.32111.39
9812006.05.19 09:41t/p3200.10111.39106.32111.391.15505.05
9822006.05.19 09:42buy3210.10111.440.000.00
9832006.05.19 09:42modify3210.10111.44106.44111.51
9842006.05.19 09:42t/p3210.10111.51106.44111.510.63505.68
9852006.05.19 09:43buy3220.10111.490.000.00
9862006.05.19 09:43modify3220.10111.49106.49111.56
9872006.05.19 09:45t/p3220.10111.56106.49111.560.63506.31
9882006.05.19 09:46buy3230.10111.590.000.00
9892006.05.19 09:46modify3230.10111.59106.59111.66
9902006.05.19 09:48t/p3230.10111.66106.59111.660.63506.94
9912006.05.19 09:49buy3240.10111.680.000.00
9922006.05.19 09:49modify3240.10111.68106.68111.75
9932006.05.19 10:00t/p3240.10111.75106.68111.750.63507.57
9942006.05.19 10:01buy3250.10111.800.000.00
9952006.05.19 10:01modify3250.10111.80106.80111.87
9962006.05.19 11:45t/p3250.10111.87106.80111.870.63508.20
9972006.05.19 11:46buy3260.10111.900.000.00
9982006.05.19 11:46modify3260.10111.90106.90111.97
9992006.05.19 11:52t/p3260.10111.97106.90111.970.63508.83
10002006.05.19 11:53buy3270.10112.010.000.00
10012006.05.19 11:53modify3270.10112.01107.01112.08
10022006.05.19 12:01t/p3270.10112.08107.01112.080.62509.45
10032006.05.19 12:01buy3280.10112.100.000.00
10042006.05.19 12:01modify3280.10112.10107.10112.17
10052006.05.19 17:14t/p3280.10112.17107.10112.170.62510.07
10062006.05.19 17:15buy3290.10112.240.000.00
10072006.05.19 17:15modify3290.10112.24107.24112.31
10082006.05.22 07:45t/p3290.10112.31107.24112.310.75510.82
10092006.05.22 07:46buy3300.10112.410.000.00
10102006.05.22 07:46modify3300.10112.41107.41112.48
10112006.05.22 08:16t/p3300.10112.48107.41112.480.62511.44
10122006.05.22 08:17buy3310.10112.510.000.00
10132006.05.22 08:17modify3310.10112.51107.51112.58
10142006.05.22 08:26t/p3310.10112.58107.51112.580.62512.06
10152006.05.22 08:27buy3320.10112.710.000.00
10162006.05.22 08:27modify3320.10112.71107.71112.78
10172006.05.22 08:45t/p3320.10112.78107.71112.780.62512.68
10182006.05.22 08:45buy3330.10112.830.000.00
10192006.05.22 08:45modify3330.10112.83107.83112.90
10202006.05.22 08:52t/p3330.10112.90107.83112.900.62513.30
10212006.05.22 08:52buy3340.10112.920.000.00
10222006.05.22 08:52modify3340.10112.92107.92112.99
10232006.06.01 09:36t/p3340.10112.99107.92112.992.18515.48
10242006.06.01 09:37buy3350.10112.950.000.00
10252006.06.01 09:37modify3350.10112.95107.95113.02
10262006.06.01 12:40t/p3350.10113.02107.95113.020.62516.10
10272006.06.01 12:41buy3360.10113.030.000.00
10282006.06.01 12:41modify3360.10113.03108.03113.10
10292006.06.01 12:41t/p3360.10113.10108.03113.100.62516.72
10302006.06.01 12:42buy3370.10113.140.000.00
10312006.06.01 12:42modify3370.10113.14108.14113.21
10322006.06.01 13:12t/p3370.10113.21108.14113.210.62517.34
10332006.06.01 13:13buy3380.10113.260.000.00
10342006.06.01 13:13modify3380.10113.26108.26113.33
10352006.06.01 14:22t/p3380.10113.33108.26113.330.61517.95
10362006.06.01 14:23buy3390.10113.380.000.00
10372006.06.01 14:23modify3390.10113.38108.38113.45
10382006.06.06 16:58t/p3390.10113.45108.38113.451.01518.96
10392006.06.06 16:59buy3400.10113.470.000.00
10402006.06.06 16:59modify3400.10113.47108.47113.54
10412006.06.06 16:59t/p3400.10113.54108.47113.540.62519.58
10422006.06.06 17:00buy3410.10113.520.000.00
10432006.06.06 17:00modify3410.10113.52108.52113.59
10442006.06.07 15:33t/p3410.10113.59108.52113.590.74520.32
10452006.06.07 15:34buy3420.10113.670.000.00
10462006.06.07 15:34modify3420.10113.67108.67113.74
10472006.06.08 07:47t/p3420.10113.74108.67113.741.00521.32
10482006.06.08 07:48buy3430.10113.750.000.00
10492006.06.08 07:48modify3430.10113.75108.75113.82
10502006.06.08 08:34t/p3430.10113.82108.75113.820.61521.93
10512006.06.08 08:35buy3440.10113.830.000.00
10522006.06.08 08:35modify3440.10113.83108.83113.90
10532006.06.08 09:19t/p3440.10113.90108.83113.900.61522.54
10542006.06.08 09:20buy3450.10113.930.000.00
10552006.06.08 09:20modify3450.10113.93108.93114.00
10562006.06.08 09:59t/p3450.10114.00108.93114.000.61523.15
10572006.06.08 10:00buy3460.10114.000.000.00
10582006.06.08 10:00modify3460.10114.00109.00114.07
10592006.06.08 13:53t/p3460.10114.07109.00114.070.61523.76
10602006.06.08 13:54buy3470.10114.190.000.00
10612006.06.08 13:54modify3470.10114.19109.19114.26
10622006.06.08 13:55t/p3470.10114.26109.19114.260.61524.37
10632006.06.08 13:56buy3480.10114.270.000.00
10642006.06.08 13:56modify3480.10114.27109.27114.34
10652006.06.08 14:13t/p3480.10114.34109.27114.340.61524.98
10662006.06.08 14:14buy3490.10114.380.000.00
10672006.06.08 14:14modify3490.10114.38109.38114.45
10682006.06.08 14:23t/p3490.10114.45109.38114.450.61525.59
10692006.06.08 14:24buy3500.10114.470.000.00
10702006.06.08 14:24modify3500.10114.47109.47114.54
10712006.06.08 14:33t/p3500.10114.54109.47114.540.61526.20
10722006.06.08 14:34buy3510.10114.730.000.00
10732006.06.08 14:34modify3510.10114.73109.73114.80
10742006.06.13 14:33t/p3510.10114.80109.73114.801.00527.20
10752006.06.13 14:34sell3520.10114.690.000.00
10762006.06.13 14:34modify3520.10114.69119.69114.62
10772006.06.13 14:35sell3530.50114.670.000.00
10782006.06.13 14:35modify3530.50114.67119.67114.60
10792006.06.13 14:35modify3520.10114.69119.67114.60
10802006.06.13 14:49t/p3520.10114.60119.67114.600.78527.98
10812006.06.13 14:49t/p3530.50114.60119.67114.603.05531.03
10822006.06.13 14:50sell3540.10114.570.000.00
10832006.06.13 14:50modify3540.10114.57119.57114.50
10842006.06.14 15:30t/p3540.10114.50119.57114.500.46531.49
10852006.06.14 15:31sell3550.10114.500.000.00
10862006.06.14 15:31modify3550.10114.50119.50114.43
10872006.06.19 03:02sell3560.50115.550.000.00
10882006.06.19 03:02modify3560.50115.55120.38115.31
10892006.06.19 03:02modify3550.10114.50120.38115.31
10902006.06.19 17:56t/p3550.10115.31120.38115.31-7.75523.74
10912006.06.19 17:56t/p3560.50115.31120.38115.3110.41534.15
10922006.06.19 17:57sell3570.10115.270.000.00
10932006.06.19 17:57modify3570.10115.27120.27115.20
10942006.06.19 18:01t/p3570.10115.20120.27115.200.61534.76
10952006.06.19 18:02sell3580.10115.160.000.00
10962006.06.19 18:02modify3580.10115.16120.16115.09
10972006.06.20 07:42t/p3580.10115.09120.16115.090.46535.22
10982006.06.20 07:42sell3590.10115.070.000.00
10992006.06.20 07:42modify3590.10115.07120.07115.00
11002006.06.20 08:02t/p3590.10115.00120.07115.000.61535.83
11012006.06.20 08:03sell3600.10114.970.000.00
11022006.06.20 08:03modify3600.10114.97119.97114.90
11032006.06.20 08:41t/p3600.10114.90119.97114.900.61536.44
11042006.06.20 08:42sell3610.10114.880.000.00
11052006.06.20 08:42modify3610.10114.88119.88114.81
11062006.06.20 08:48t/p3610.10114.81119.88114.810.61537.05
11072006.06.20 08:49sell3620.10114.760.000.00
11082006.06.20 08:49modify3620.10114.76119.76114.69
11092006.06.20 09:05t/p3620.10114.69119.76114.690.61537.66
11102006.06.20 09:05buy3630.10114.690.000.00
11112006.06.20 09:05modify3630.10114.69109.69114.76
11122006.06.20 09:18t/p3630.10114.76109.69114.760.61538.27
11132006.06.20 09:19buy3640.10114.760.000.00
11142006.06.20 09:19modify3640.10114.76109.76114.83
11152006.06.20 10:29t/p3640.10114.83109.76114.830.61538.88
11162006.06.20 10:30buy3650.10114.840.000.00
11172006.06.20 10:30modify3650.10114.84109.84114.91
11182006.06.20 11:25t/p3650.10114.91109.84114.910.61539.49
11192006.06.20 11:26buy3660.10114.960.000.00
11202006.06.20 11:26modify3660.10114.96109.96115.03
11212006.06.20 11:31t/p3660.10115.03109.96115.030.61540.10
11222006.06.20 11:32buy3670.10115.080.000.00
11232006.06.20 11:32modify3670.10115.08110.08115.15
11242006.06.20 11:53t/p3670.10115.15110.08115.150.61540.71
11252006.06.20 11:54buy3680.10115.190.000.00
11262006.06.20 11:54modify3680.10115.19110.19115.26
11272006.06.20 11:58t/p3680.10115.26110.19115.260.61541.32
11282006.06.20 11:59buy3690.10115.260.000.00
11292006.06.20 11:59modify3690.10115.26110.26115.33
11302006.06.22 12:15t/p3690.10115.33110.26115.331.13542.45
11312006.06.22 12:16buy3700.10115.380.000.00
11322006.06.22 12:16modify3700.10115.38110.38115.45
11332006.06.22 12:30t/p3700.10115.45110.38115.450.61543.06
11342006.06.22 12:31buy3710.10115.500.000.00
11352006.06.22 12:31modify3710.10115.50110.50115.57
11362006.06.22 12:48t/p3710.10115.57110.50115.570.61543.67
11372006.06.22 12:49buy3720.10115.630.000.00
11382006.06.22 12:49modify3720.10115.63110.63115.70
11392006.06.22 12:54t/p3720.10115.70110.63115.700.61544.28
11402006.06.22 12:55sell3730.10115.670.000.00
11412006.06.22 12:55modify3730.10115.67120.67115.60
11422006.06.22 12:56sell3740.50115.650.000.00
11432006.06.22 12:56modify3740.50115.65120.65115.58
11442006.06.22 12:56modify3730.10115.67120.65115.58
11452006.06.22 13:00t/p3730.10115.58120.65115.580.78545.06
11462006.06.22 13:00t/p3740.50115.58120.65115.583.03548.09
11472006.06.22 13:01sell3750.10115.570.000.00
11482006.06.22 13:01modify3750.10115.57120.57115.50
11492006.06.23 14:49sell3760.50116.520.000.00
11502006.06.23 14:49modify3760.50116.52121.36116.29
11512006.06.23 14:49modify3750.10115.57121.36116.29
11522006.06.23 14:59t/p3750.10116.29121.36116.29-6.34541.76
11532006.06.23 14:59t/p3760.50116.29121.36116.299.89551.65
11542006.06.23 15:00sell3770.10116.260.000.00
11552006.06.23 15:00modify3770.10116.26121.26116.19
11562006.06.23 15:01t/p3770.10116.19121.26116.190.60552.25
11572006.06.23 15:02sell3780.10116.160.000.00
11582006.06.23 15:02modify3780.10116.16121.16116.09
11592006.06.23 15:07t/p3780.10116.09121.16116.090.60552.85
11602006.06.23 15:08sell3790.10116.040.000.00
11612006.06.23 15:08modify3790.10116.04121.04115.97
11622006.06.23 15:51t/p3790.10115.97121.04115.970.60553.45
11632006.06.23 15:52sell3800.10115.950.000.00
11642006.06.23 15:52modify3800.10115.95120.95115.88
11652006.06.27 03:20t/p3800.10115.88120.95115.880.31553.76
11662006.06.27 03:20sell3810.10115.860.000.00
11672006.06.27 03:20modify3810.10115.86120.86115.79
11682006.10.06 15:54sell3820.50118.870.000.00
11692006.10.06 15:54modify3820.50118.87123.37118.30
11702006.10.06 15:54modify3810.10115.86123.37118.30
11712006.10.10 15:20sell3832.50119.740.000.00
11722006.10.10 15:20modify3832.50119.74124.47119.40
11732006.10.10 15:20modify3820.50118.87124.47119.40
11742006.10.10 15:20modify3810.10115.86124.47119.40
11752006.10.11 11:12t/p3810.10119.40124.47119.40-45.13508.63
11762006.10.11 11:12t/p3820.50119.40124.47119.40-24.38484.25
11772006.10.11 11:12t/p3832.50119.40124.47119.4067.54551.79
11782006.10.11 11:13sell3840.10119.370.000.00
11792006.10.11 11:13modify3840.10119.37124.37119.30
11802006.10.12 07:09t/p3840.10119.30124.37119.300.15551.94
11812006.10.12 07:10sell3850.10119.330.000.00
11822006.10.12 07:10modify3850.10119.33124.33119.26
11832006.10.13 00:09t/p3850.10119.26124.33119.260.44552.39
11842006.10.13 00:10sell3860.10119.240.000.00
11852006.10.13 00:10modify3860.10119.24124.24119.17
11862006.10.13 07:36t/p3860.10119.17124.24119.170.59552.98
11872006.10.13 07:37sell3870.10119.130.000.00
11882006.10.13 07:37modify3870.10119.13124.13119.06
11892006.10.16 13:06t/p3870.10119.06124.13119.060.44553.42
11902006.10.16 13:07buy3880.10119.090.000.00
11912006.10.16 13:07modify3880.10119.09114.09119.16
11922006.10.16 14:03t/p3880.10119.16114.09119.160.59554.01
11932006.10.16 14:04buy3890.10119.180.000.00
11942006.10.16 14:04modify3890.10119.18114.18119.25
11952006.10.16 14:13t/p3890.10119.25114.18119.250.59554.60
11962006.10.16 14:14buy3900.10119.280.000.00
11972006.10.16 14:14modify3900.10119.28114.28119.35
11982006.10.17 23:59close at stop3900.10118.67114.28119.35-5.01549.59