Strategy Tester Report
Cost Averaging v2_1-Pyramid
|Symbol
|USDJPYm (US Dollar vs Japanese Yen)
|Period
|1 Minute (M1) 2004.06.16 15:19 - 2006.10.18 00:00 (2004.06.16 - 2006.10.18)
|Model
|Every tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
|Parameters
|MagicNumber=12323; MA_length=10; applied_price=5; LotExponent=5; slip=3; Lots=0.1; TakeProfit=7; Stoploss=500; PipStep=86; TimePeriod=0; MaxTrades=2; UseTimeOut=false;
MaxTradeOpenHours=25;
|Bars in test
|663654
|Ticks modelled
|2929169
|Modelling quality
|24.92%
|Initial deposit
|343.00
|Total net profit
|206.59
|Gross profit
|632.94
|Gross loss
|-426.35
|Profit factor
|1.48
|Expected payoff
|0.53
|Absolute drawdown
|26.82
|Maximal drawdown
|69.51 (12.55%)
|Relative drawdown
|12.55% (69.51)
|Total trades
|390
|Short positions (won %)
|123 (82.93%)
|Long positions (won %)
|267 (98.13%)
|Profit trades (% of total)
|364 (93.33%)
|Loss trades (% of total)
|26 (6.67%)
|Largest
|profit trade
|67.54
|loss trade
|-45.13
|Average
|profit trade
|1.74
|loss trade
|-16.40
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|63 (112.43)
|consecutive losses (loss in money)
|3 (-67.70)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|112.43 (63)
|consecutive loss (count of losses)
|-69.51 (2)
|Average
|consecutive wins
|18
|consecutive losses
|1
|#
|Time
|Type
|Order
|Lots
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2004.06.16 15:19
|buy
|1
|0.10
|110.02
|0.00
|0.00
|2
|2004.06.16 15:19
|modify
|1
|0.10
|110.02
|105.02
|110.09
|3
|2004.06.16 15:53
|t/p
|1
|0.10
|110.09
|105.02
|110.09
|0.64
|343.64
|4
|2004.06.16 15:54
|buy
|2
|0.10
|110.09
|0.00
|0.00
|5
|2004.06.16 15:54
|modify
|2
|0.10
|110.09
|105.09
|110.16
|6
|2004.06.16 16:38
|t/p
|2
|0.10
|110.16
|105.09
|110.16
|0.64
|344.28
|7
|2004.06.16 16:39
|buy
|3
|0.10
|110.18
|0.00
|0.00
|8
|2004.06.16 16:39
|modify
|3
|0.10
|110.18
|105.18
|110.25
|9
|2004.07.21 17:05
|t/p
|3
|0.10
|110.25
|105.18
|110.25
|5.18
|349.46
|10
|2004.07.21 17:06
|buy
|4
|0.10
|110.30
|0.00
|0.00
|11
|2004.07.21 17:06
|modify
|4
|0.10
|110.30
|105.30
|110.37
|12
|2004.07.27 15:30
|t/p
|4
|0.10
|110.37
|105.30
|110.37
|1.41
|350.87
|13
|2004.07.27 15:31
|buy
|5
|0.10
|110.37
|0.00
|0.00
|14
|2004.07.27 15:31
|modify
|5
|0.10
|110.37
|105.37
|110.44
|15
|2004.07.27 16:01
|t/p
|5
|0.10
|110.44
|105.37
|110.44
|0.64
|351.51
|16
|2004.07.27 16:02
|buy
|6
|0.10
|110.55
|0.00
|0.00
|17
|2004.07.27 16:02
|modify
|6
|0.10
|110.55
|105.55
|110.62
|18
|2004.07.27 16:04
|t/p
|6
|0.10
|110.62
|105.55
|110.62
|0.63
|352.14
|19
|2004.07.27 16:05
|sell
|7
|0.10
|110.54
|0.00
|0.00
|20
|2004.07.27 16:05
|modify
|7
|0.10
|110.54
|115.54
|110.47
|21
|2004.07.27 16:06
|sell
|8
|0.50
|110.54
|0.00
|0.00
|22
|2004.07.27 16:06
|modify
|8
|0.50
|110.54
|115.54
|110.47
|23
|2004.07.28 11:15
|sell
|9
|2.50
|111.43
|0.00
|0.00
|24
|2004.07.28 11:15
|modify
|9
|2.50
|111.43
|116.26
|111.19
|25
|2004.07.28 11:15
|modify
|8
|0.50
|110.54
|116.26
|111.19
|26
|2004.07.28 11:15
|modify
|7
|0.10
|110.54
|116.26
|111.19
|27
|2004.07.28 14:39
|t/p
|7
|0.10
|111.19
|116.26
|111.19
|-6.00
|346.14
|28
|2004.07.28 14:39
|t/p
|8
|0.50
|111.19
|116.26
|111.19
|-29.96
|316.18
|29
|2004.07.28 14:39
|t/p
|9
|2.50
|111.19
|116.26
|111.19
|53.96
|370.14
|30
|2004.07.28 14:40
|sell
|10
|0.10
|111.20
|0.00
|0.00
|31
|2004.07.28 14:40
|modify
|10
|0.10
|111.20
|116.20
|111.13
|32
|2004.07.29 11:53
|sell
|11
|0.50
|112.31
|0.00
|0.00
|33
|2004.07.29 11:53
|modify
|11
|0.50
|112.31
|117.13
|112.06
|34
|2004.07.29 11:53
|modify
|10
|0.10
|111.20
|117.13
|112.06
|35
|2004.07.29 16:30
|t/p
|10
|0.10
|112.06
|117.13
|112.06
|-8.12
|362.03
|36
|2004.07.29 16:30
|t/p
|11
|0.50
|112.06
|117.13
|112.06
|11.15
|373.18
|37
|2004.07.29 16:31
|sell
|12
|0.10
|111.99
|0.00
|0.00
|38
|2004.07.29 16:31
|modify
|12
|0.10
|111.99
|116.99
|111.92
|39
|2004.07.29 16:42
|t/p
|12
|0.10
|111.92
|116.99
|111.92
|0.62
|373.80
|40
|2004.07.29 16:42
|sell
|13
|0.10
|111.89
|0.00
|0.00
|41
|2004.07.29 16:42
|modify
|13
|0.10
|111.89
|116.89
|111.82
|42
|2004.07.29 17:09
|t/p
|13
|0.10
|111.82
|116.89
|111.82
|0.63
|374.43
|43
|2004.07.29 17:10
|sell
|14
|0.10
|111.79
|0.00
|0.00
|44
|2004.07.29 17:10
|modify
|14
|0.10
|111.79
|116.79
|111.72
|45
|2004.07.29 17:28
|t/p
|14
|0.10
|111.72
|116.79
|111.72
|0.63
|375.06
|46
|2004.07.29 17:29
|sell
|15
|0.10
|111.71
|0.00
|0.00
|47
|2004.07.29 17:29
|modify
|15
|0.10
|111.71
|116.71
|111.64
|48
|2004.07.30 10:01
|t/p
|15
|0.10
|111.64
|116.71
|111.64
|0.48
|375.54
|49
|2004.07.30 10:02
|buy
|16
|0.10
|111.66
|0.00
|0.00
|50
|2004.07.30 10:02
|modify
|16
|0.10
|111.66
|106.66
|111.73
|51
|2004.08.05 22:28
|t/p
|16
|0.10
|111.73
|106.66
|111.73
|1.41
|376.95
|52
|2004.08.05 22:29
|buy
|17
|0.10
|111.73
|0.00
|0.00
|53
|2004.08.05 22:29
|modify
|17
|0.10
|111.73
|106.73
|111.80
|54
|2004.08.05 22:56
|t/p
|17
|0.10
|111.80
|106.73
|111.80
|0.63
|377.58
|55
|2004.08.05 22:57
|buy
|18
|0.10
|111.81
|0.00
|0.00
|56
|2004.08.05 22:57
|modify
|18
|0.10
|111.81
|106.81
|111.88
|57
|2004.08.13 06:51
|t/p
|18
|0.10
|111.88
|106.81
|111.88
|1.67
|379.25
|58
|2004.08.13 06:52
|buy
|19
|0.10
|111.91
|0.00
|0.00
|59
|2004.08.13 06:52
|modify
|19
|0.10
|111.91
|106.91
|111.98
|60
|2004.08.13 07:06
|t/p
|19
|0.10
|111.98
|106.91
|111.98
|0.63
|379.88
|61
|2004.08.13 07:06
|buy
|20
|0.10
|112.00
|0.00
|0.00
|62
|2004.08.13 07:06
|modify
|20
|0.10
|112.00
|107.00
|112.07
|63
|2004.10.25 01:25
|s/l
|20
|0.10
|107.00
|107.00
|112.07
|-37.50
|342.38
|64
|2004.10.25 01:26
|sell
|21
|0.10
|106.85
|0.00
|0.00
|65
|2004.10.25 01:26
|modify
|21
|0.10
|106.85
|111.85
|106.78
|66
|2004.10.25 01:27
|sell
|22
|0.50
|106.89
|0.00
|0.00
|67
|2004.10.25 01:27
|modify
|22
|0.50
|106.89
|111.88
|106.81
|68
|2004.10.25 01:27
|modify
|21
|0.10
|106.85
|111.88
|106.81
|69
|2004.10.25 01:28
|t/p
|21
|0.10
|106.81
|111.88
|106.81
|0.38
|342.76
|70
|2004.10.25 01:28
|t/p
|22
|0.50
|106.81
|111.88
|106.81
|3.74
|346.50
|71
|2004.10.25 01:29
|sell
|23
|0.10
|106.82
|0.00
|0.00
|72
|2004.10.25 01:29
|modify
|23
|0.10
|106.82
|111.82
|106.75
|73
|2004.10.25 01:38
|t/p
|23
|0.10
|106.75
|111.82
|106.75
|0.65
|347.15
|74
|2004.10.25 01:39
|sell
|24
|0.10
|106.74
|0.00
|0.00
|75
|2004.10.25 01:39
|modify
|24
|0.10
|106.74
|111.74
|106.67
|76
|2004.10.25 01:56
|t/p
|24
|0.10
|106.67
|111.74
|106.67
|0.66
|347.81
|77
|2004.10.25 01:57
|sell
|25
|0.10
|106.63
|0.00
|0.00
|78
|2004.10.25 01:57
|modify
|25
|0.10
|106.63
|111.63
|106.56
|79
|2004.10.25 01:58
|t/p
|25
|0.10
|106.56
|111.63
|106.56
|0.66
|348.47
|80
|2004.10.25 01:59
|sell
|26
|0.10
|106.56
|0.00
|0.00
|81
|2004.10.25 01:59
|modify
|26
|0.10
|106.56
|111.56
|106.49
|82
|2004.10.25 10:09
|t/p
|26
|0.10
|106.49
|111.56
|106.49
|0.66
|349.13
|83
|2004.10.25 10:10
|sell
|27
|0.10
|106.41
|0.00
|0.00
|84
|2004.10.25 10:10
|modify
|27
|0.10
|106.41
|111.41
|106.34
|85
|2004.10.25 10:16
|t/p
|27
|0.10
|106.34
|111.41
|106.34
|0.66
|349.79
|86
|2004.10.25 10:17
|sell
|28
|0.10
|106.33
|0.00
|0.00
|87
|2004.10.25 10:17
|modify
|28
|0.10
|106.33
|111.33
|106.26
|88
|2004.10.25 11:00
|t/p
|28
|0.10
|106.26
|111.33
|106.26
|0.66
|350.45
|89
|2004.10.25 11:00
|sell
|29
|0.10
|106.24
|0.00
|0.00
|90
|2004.10.25 11:00
|modify
|29
|0.10
|106.24
|111.24
|106.17
|91
|2004.10.28 07:01
|t/p
|29
|0.10
|106.17
|111.24
|106.17
|-0.07
|350.38
|92
|2004.10.28 07:02
|sell
|30
|0.10
|106.10
|0.00
|0.00
|93
|2004.10.28 07:02
|modify
|30
|0.10
|106.10
|111.10
|106.03
|94
|2004.10.28 09:45
|t/p
|30
|0.10
|106.03
|111.10
|106.03
|0.66
|351.04
|95
|2004.10.28 09:46
|sell
|31
|0.10
|106.01
|0.00
|0.00
|96
|2004.10.28 09:46
|modify
|31
|0.10
|106.01
|111.01
|105.94
|97
|2004.10.28 10:16
|t/p
|31
|0.10
|105.94
|111.01
|105.94
|0.66
|351.70
|98
|2004.10.28 10:17
|sell
|32
|0.10
|105.93
|0.00
|0.00
|99
|2004.10.28 10:17
|modify
|32
|0.10
|105.93
|110.93
|105.86
|100
|2004.10.29 09:28
|t/p
|32
|0.10
|105.86
|110.93
|105.86
|0.51
|352.21
|101
|2004.10.29 09:29
|sell
|33
|0.10
|105.88
|0.00
|0.00
|102
|2004.10.29 09:29
|modify
|33
|0.10
|105.88
|110.88
|105.81
|103
|2004.10.29 09:49
|t/p
|33
|0.10
|105.81
|110.88
|105.81
|0.67
|352.88
|104
|2004.10.29 09:50
|sell
|34
|0.10
|105.78
|0.00
|0.00
|105
|2004.10.29 09:50
|modify
|34
|0.10
|105.78
|110.78
|105.71
|106
|2004.11.04 15:17
|t/p
|34
|0.10
|105.71
|110.78
|105.71
|-0.22
|352.67
|107
|2004.11.04 15:18
|sell
|35
|0.10
|105.71
|0.00
|0.00
|108
|2004.11.04 15:18
|modify
|35
|0.10
|105.71
|110.71
|105.64
|109
|2004.11.05 16:05
|t/p
|35
|0.10
|105.64
|110.71
|105.64
|0.51
|353.18
|110
|2004.11.05 16:06
|sell
|36
|0.10
|105.60
|0.00
|0.00
|111
|2004.11.05 16:06
|modify
|36
|0.10
|105.60
|110.60
|105.53
|112
|2004.11.05 17:16
|t/p
|36
|0.10
|105.53
|110.60
|105.53
|0.66
|353.84
|113
|2004.11.05 17:17
|sell
|37
|0.10
|105.53
|0.00
|0.00
|114
|2004.11.05 17:17
|modify
|37
|0.10
|105.53
|110.53
|105.46
|115
|2004.11.08 00:08
|t/p
|37
|0.10
|105.46
|110.53
|105.46
|0.52
|354.37
|116
|2004.11.08 00:08
|sell
|38
|0.10
|105.43
|0.00
|0.00
|117
|2004.11.08 00:08
|modify
|38
|0.10
|105.43
|110.43
|105.36
|118
|2004.11.08 00:12
|t/p
|38
|0.10
|105.36
|110.43
|105.36
|0.66
|355.03
|119
|2004.11.08 00:13
|sell
|39
|0.10
|105.35
|0.00
|0.00
|120
|2004.11.08 00:13
|modify
|39
|0.10
|105.35
|110.35
|105.28
|121
|2004.11.08 09:24
|t/p
|39
|0.10
|105.28
|110.35
|105.28
|0.67
|355.70
|122
|2004.11.08 09:25
|sell
|40
|0.10
|105.28
|0.00
|0.00
|123
|2004.11.08 09:25
|modify
|40
|0.10
|105.28
|110.28
|105.21
|124
|2004.11.15 01:23
|t/p
|40
|0.10
|105.21
|110.28
|105.21
|-0.36
|355.33
|125
|2004.11.15 01:23
|sell
|41
|0.10
|105.18
|0.00
|0.00
|126
|2004.11.15 01:23
|modify
|41
|0.10
|105.18
|110.18
|105.11
|127
|2004.11.17 08:52
|t/p
|41
|0.10
|105.11
|110.18
|105.11
|0.37
|355.70
|128
|2004.11.17 08:53
|sell
|42
|0.10
|104.94
|0.00
|0.00
|129
|2004.11.17 08:53
|modify
|42
|0.10
|104.94
|109.94
|104.87
|130
|2004.11.17 09:08
|t/p
|42
|0.10
|104.87
|109.94
|104.87
|0.66
|356.36
|131
|2004.11.17 09:09
|sell
|43
|0.10
|104.88
|0.00
|0.00
|132
|2004.11.17 09:09
|modify
|43
|0.10
|104.88
|109.88
|104.81
|133
|2004.11.17 09:20
|t/p
|43
|0.10
|104.81
|109.88
|104.81
|0.66
|357.02
|134
|2004.11.17 09:21
|sell
|44
|0.10
|104.80
|0.00
|0.00
|135
|2004.11.17 09:21
|modify
|44
|0.10
|104.80
|109.80
|104.73
|136
|2004.11.17 09:48
|t/p
|44
|0.10
|104.73
|109.80
|104.73
|0.66
|357.68
|137
|2004.11.17 09:49
|sell
|45
|0.10
|104.68
|0.00
|0.00
|138
|2004.11.17 09:49
|modify
|45
|0.10
|104.68
|109.68
|104.61
|139
|2004.11.17 09:49
|t/p
|45
|0.10
|104.61
|109.68
|104.61
|0.67
|358.35
|140
|2004.11.17 09:50
|sell
|46
|0.10
|104.59
|0.00
|0.00
|141
|2004.11.17 09:50
|modify
|46
|0.10
|104.59
|109.59
|104.52
|142
|2004.11.17 10:48
|t/p
|46
|0.10
|104.52
|109.59
|104.52
|0.67
|359.02
|143
|2004.11.17 10:49
|sell
|47
|0.10
|104.50
|0.00
|0.00
|144
|2004.11.17 10:49
|modify
|47
|0.10
|104.50
|109.50
|104.43
|145
|2004.11.17 11:33
|t/p
|47
|0.10
|104.43
|109.50
|104.43
|0.67
|359.69
|146
|2004.11.17 11:34
|sell
|48
|0.10
|104.42
|0.00
|0.00
|147
|2004.11.17 11:34
|modify
|48
|0.10
|104.42
|109.42
|104.35
|148
|2004.11.17 11:35
|t/p
|48
|0.10
|104.35
|109.42
|104.35
|0.67
|360.36
|149
|2004.11.17 11:36
|sell
|49
|0.10
|104.32
|0.00
|0.00
|150
|2004.11.17 11:36
|modify
|49
|0.10
|104.32
|109.32
|104.25
|151
|2004.11.17 15:59
|t/p
|49
|0.10
|104.25
|109.32
|104.25
|0.67
|361.03
|152
|2004.11.17 16:00
|sell
|50
|0.10
|104.22
|0.00
|0.00
|153
|2004.11.17 16:00
|modify
|50
|0.10
|104.22
|109.22
|104.15
|154
|2004.11.17 16:28
|t/p
|50
|0.10
|104.15
|109.22
|104.15
|0.67
|361.70
|155
|2004.11.17 16:29
|buy
|51
|0.10
|104.15
|0.00
|0.00
|156
|2004.11.17 16:29
|modify
|51
|0.10
|104.15
|99.15
|104.22
|157
|2004.11.17 16:42
|t/p
|51
|0.10
|104.22
|99.15
|104.22
|0.67
|362.37
|158
|2004.11.17 16:43
|buy
|52
|0.10
|104.26
|0.00
|0.00
|159
|2004.11.17 16:43
|modify
|52
|0.10
|104.26
|99.26
|104.33
|160
|2004.11.18 15:37
|t/p
|52
|0.10
|104.33
|99.26
|104.33
|1.06
|363.43
|161
|2004.11.18 15:38
|buy
|53
|0.10
|104.35
|0.00
|0.00
|162
|2004.11.18 15:38
|modify
|53
|0.10
|104.35
|99.35
|104.42
|163
|2004.12.08 14:25
|t/p
|53
|0.10
|104.42
|99.35
|104.42
|3.01
|366.44
|164
|2004.12.08 14:26
|buy
|54
|0.10
|104.42
|0.00
|0.00
|165
|2004.12.08 14:26
|modify
|54
|0.10
|104.42
|99.42
|104.49
|166
|2004.12.08 14:36
|t/p
|54
|0.10
|104.49
|99.42
|104.49
|0.67
|367.11
|167
|2004.12.08 14:37
|buy
|55
|0.10
|104.53
|0.00
|0.00
|168
|2004.12.08 14:37
|modify
|55
|0.10
|104.53
|99.53
|104.60
|169
|2004.12.08 14:37
|t/p
|55
|0.10
|104.60
|99.53
|104.60
|0.66
|367.77
|170
|2004.12.08 14:38
|buy
|56
|0.10
|104.66
|0.00
|0.00
|171
|2004.12.08 14:38
|modify
|56
|0.10
|104.66
|99.66
|104.73
|172
|2004.12.08 14:44
|t/p
|56
|0.10
|104.73
|99.66
|104.73
|0.67
|368.44
|173
|2004.12.08 14:45
|buy
|57
|0.10
|104.73
|0.00
|0.00
|174
|2004.12.08 14:45
|modify
|57
|0.10
|104.73
|99.73
|104.80
|175
|2004.12.08 14:46
|t/p
|57
|0.10
|104.80
|99.73
|104.80
|0.66
|369.10
|176
|2004.12.08 14:47
|sell
|58
|0.10
|104.75
|0.00
|0.00
|177
|2004.12.08 14:47
|modify
|58
|0.10
|104.75
|109.75
|104.68
|178
|2004.12.08 14:48
|sell
|59
|0.50
|104.89
|0.00
|0.00
|179
|2004.12.08 14:48
|modify
|59
|0.50
|104.89
|109.87
|104.80
|180
|2004.12.08 14:48
|modify
|58
|0.10
|104.75
|109.87
|104.80
|181
|2004.12.08 14:50
|t/p
|58
|0.10
|104.80
|109.87
|104.80
|-0.48
|368.62
|182
|2004.12.08 14:50
|t/p
|59
|0.50
|104.80
|109.87
|104.80
|4.29
|372.91
|183
|2004.12.08 14:51
|sell
|60
|0.10
|104.80
|0.00
|0.00
|184
|2004.12.08 14:51
|modify
|60
|0.10
|104.80
|109.80
|104.73
|185
|2004.12.08 14:53
|t/p
|60
|0.10
|104.73
|109.80
|104.73
|0.67
|373.58
|186
|2004.12.08 14:53
|sell
|61
|0.10
|104.71
|0.00
|0.00
|187
|2004.12.08 14:53
|modify
|61
|0.10
|104.71
|109.71
|104.64
|188
|2004.12.08 14:55
|t/p
|61
|0.10
|104.64
|109.71
|104.64
|0.66
|374.24
|189
|2004.12.08 14:56
|sell
|62
|0.10
|104.62
|0.00
|0.00
|190
|2004.12.08 14:56
|modify
|62
|0.10
|104.62
|109.62
|104.55
|191
|2004.12.08 15:10
|t/p
|62
|0.10
|104.55
|109.62
|104.55
|0.67
|374.91
|192
|2004.12.08 15:11
|sell
|63
|0.10
|104.53
|0.00
|0.00
|193
|2004.12.08 15:11
|modify
|63
|0.10
|104.53
|109.53
|104.46
|194
|2004.12.08 15:15
|t/p
|63
|0.10
|104.46
|109.53
|104.46
|0.67
|375.58
|195
|2004.12.08 15:16
|sell
|64
|0.10
|104.38
|0.00
|0.00
|196
|2004.12.08 15:16
|modify
|64
|0.10
|104.38
|109.38
|104.31
|197
|2004.12.08 15:25
|t/p
|64
|0.10
|104.31
|109.38
|104.31
|0.67
|376.25
|198
|2004.12.08 15:26
|buy
|65
|0.10
|104.33
|0.00
|0.00
|199
|2004.12.08 15:26
|modify
|65
|0.10
|104.33
|99.33
|104.40
|200
|2004.12.08 15:29
|t/p
|65
|0.10
|104.40
|99.33
|104.40
|0.67
|376.92
|201
|2004.12.08 15:30
|buy
|66
|0.10
|104.44
|0.00
|0.00
|202
|2004.12.08 15:30
|modify
|66
|0.10
|104.44
|99.44
|104.51
|203
|2004.12.08 15:34
|t/p
|66
|0.10
|104.51
|99.44
|104.51
|0.67
|377.59
|204
|2004.12.08 15:35
|buy
|67
|0.10
|104.54
|0.00
|0.00
|205
|2004.12.08 15:35
|modify
|67
|0.10
|104.54
|99.54
|104.61
|206
|2004.12.08 16:58
|t/p
|67
|0.10
|104.61
|99.54
|104.61
|0.67
|378.26
|207
|2004.12.08 16:59
|buy
|68
|0.10
|104.64
|0.00
|0.00
|208
|2004.12.08 16:59
|modify
|68
|0.10
|104.64
|99.64
|104.71
|209
|2004.12.08 17:17
|t/p
|68
|0.10
|104.71
|99.64
|104.71
|0.67
|378.93
|210
|2004.12.08 17:18
|buy
|69
|0.10
|104.74
|0.00
|0.00
|211
|2004.12.08 17:18
|modify
|69
|0.10
|104.74
|99.74
|104.81
|212
|2004.12.09 16:30
|t/p
|69
|0.10
|104.81
|99.74
|104.81
|1.06
|379.99
|213
|2004.12.09 16:31
|buy
|70
|0.10
|104.86
|0.00
|0.00
|214
|2004.12.09 16:31
|modify
|70
|0.10
|104.86
|99.86
|104.93
|215
|2004.12.09 16:33
|t/p
|70
|0.10
|104.93
|99.86
|104.93
|0.67
|380.66
|216
|2004.12.09 16:33
|buy
|71
|0.10
|104.95
|0.00
|0.00
|217
|2004.12.09 16:33
|modify
|71
|0.10
|104.95
|99.95
|105.02
|218
|2004.12.10 04:15
|t/p
|71
|0.10
|105.02
|99.95
|105.02
|0.80
|381.46
|219
|2004.12.10 04:16
|buy
|72
|0.10
|105.10
|0.00
|0.00
|220
|2004.12.10 04:16
|modify
|72
|0.10
|105.10
|100.10
|105.17
|221
|2004.12.10 04:18
|t/p
|72
|0.10
|105.17
|100.10
|105.17
|0.67
|382.13
|222
|2004.12.10 04:19
|buy
|73
|0.10
|105.27
|0.00
|0.00
|223
|2004.12.10 04:19
|modify
|73
|0.10
|105.27
|100.27
|105.34
|224
|2004.12.10 04:19
|t/p
|73
|0.10
|105.34
|100.27
|105.34
|0.66
|382.79
|225
|2004.12.10 04:20
|buy
|74
|0.10
|105.41
|0.00
|0.00
|226
|2004.12.10 04:20
|modify
|74
|0.10
|105.41
|100.41
|105.48
|227
|2004.12.10 10:02
|t/p
|74
|0.10
|105.48
|100.41
|105.48
|0.66
|383.45
|228
|2004.12.10 10:03
|sell
|75
|0.10
|105.42
|0.00
|0.00
|229
|2004.12.10 10:03
|modify
|75
|0.10
|105.42
|110.42
|105.35
|230
|2004.12.10 10:04
|sell
|76
|0.50
|105.43
|0.00
|0.00
|231
|2004.12.10 10:04
|modify
|76
|0.50
|105.43
|110.43
|105.36
|232
|2004.12.10 10:04
|modify
|75
|0.10
|105.42
|110.43
|105.36
|233
|2004.12.10 16:51
|t/p
|75
|0.10
|105.36
|110.43
|105.36
|0.57
|384.02
|234
|2004.12.10 16:51
|t/p
|76
|0.50
|105.36
|110.43
|105.36
|3.32
|387.34
|235
|2004.12.10 16:52
|sell
|77
|0.10
|105.32
|0.00
|0.00
|236
|2004.12.10 16:52
|modify
|77
|0.10
|105.32
|110.32
|105.25
|237
|2004.12.10 20:39
|t/p
|77
|0.10
|105.25
|110.32
|105.25
|0.67
|388.01
|238
|2004.12.10 20:40
|sell
|78
|0.10
|105.20
|0.00
|0.00
|239
|2004.12.10 20:40
|modify
|78
|0.10
|105.20
|110.20
|105.13
|240
|2004.12.10 20:43
|t/p
|78
|0.10
|105.13
|110.20
|105.13
|0.67
|388.68
|241
|2004.12.10 20:44
|sell
|79
|0.10
|105.09
|0.00
|0.00
|242
|2004.12.10 20:44
|modify
|79
|0.10
|105.09
|110.09
|105.02
|243
|2004.12.13 01:53
|t/p
|79
|0.10
|105.02
|110.09
|105.02
|0.52
|389.21
|244
|2004.12.13 01:54
|buy
|80
|0.10
|105.04
|0.00
|0.00
|245
|2004.12.13 01:54
|modify
|80
|0.10
|105.04
|100.04
|105.11
|246
|2004.12.13 01:56
|t/p
|80
|0.10
|105.11
|100.04
|105.11
|0.67
|389.88
|247
|2004.12.13 01:57
|buy
|81
|0.10
|105.12
|0.00
|0.00
|248
|2004.12.13 01:57
|modify
|81
|0.10
|105.12
|100.12
|105.19
|249
|2004.12.14 14:50
|t/p
|81
|0.10
|105.19
|100.12
|105.19
|0.80
|390.68
|250
|2004.12.14 14:51
|buy
|82
|0.10
|105.26
|0.00
|0.00
|251
|2004.12.14 14:51
|modify
|82
|0.10
|105.26
|100.26
|105.33
|252
|2004.12.14 16:45
|t/p
|82
|0.10
|105.33
|100.26
|105.33
|0.66
|391.34
|253
|2004.12.14 16:46
|buy
|83
|0.10
|105.35
|0.00
|0.00
|254
|2004.12.14 16:46
|modify
|83
|0.10
|105.35
|100.35
|105.42
|255
|2004.12.14 16:49
|t/p
|83
|0.10
|105.42
|100.35
|105.42
|0.66
|392.00
|256
|2004.12.14 16:50
|buy
|84
|0.10
|105.42
|0.00
|0.00
|257
|2004.12.14 16:50
|modify
|84
|0.10
|105.42
|100.42
|105.49
|258
|2004.12.14 16:58
|t/p
|84
|0.10
|105.49
|100.42
|105.49
|0.66
|392.66
|259
|2004.12.14 16:59
|buy
|85
|0.10
|105.49
|0.00
|0.00
|260
|2004.12.14 16:59
|modify
|85
|0.10
|105.49
|100.49
|105.56
|261
|2004.12.14 17:13
|t/p
|85
|0.10
|105.56
|100.49
|105.56
|0.66
|393.32
|262
|2004.12.14 17:14
|buy
|86
|0.10
|105.62
|0.00
|0.00
|263
|2004.12.14 17:14
|modify
|86
|0.10
|105.62
|100.62
|105.69
|264
|2004.12.14 17:15
|t/p
|86
|0.10
|105.69
|100.62
|105.69
|0.66
|393.98
|265
|2004.12.14 17:16
|buy
|87
|0.10
|105.76
|0.00
|0.00
|266
|2004.12.14 17:16
|modify
|87
|0.10
|105.76
|100.76
|105.83
|267
|2005.02.08 12:05
|t/p
|87
|0.10
|105.83
|100.76
|105.83
|7.94
|401.92
|268
|2005.02.08 12:06
|buy
|88
|0.10
|105.85
|0.00
|0.00
|269
|2005.02.08 12:06
|modify
|88
|0.10
|105.85
|100.85
|105.92
|270
|2005.02.08 12:36
|t/p
|88
|0.10
|105.92
|100.85
|105.92
|0.67
|402.59
|271
|2005.02.08 12:37
|buy
|89
|0.10
|105.94
|0.00
|0.00
|272
|2005.02.08 12:37
|modify
|89
|0.10
|105.94
|100.94
|106.01
|273
|2005.02.10 12:54
|t/p
|89
|0.10
|106.01
|100.94
|106.01
|1.18
|403.77
|274
|2005.02.10 12:55
|buy
|90
|0.10
|106.04
|0.00
|0.00
|275
|2005.02.10 12:55
|modify
|90
|0.10
|106.04
|101.04
|106.11
|276
|2005.02.10 13:03
|t/p
|90
|0.10
|106.11
|101.04
|106.11
|0.66
|404.43
|277
|2005.02.10 13:03
|buy
|91
|0.10
|106.13
|0.00
|0.00
|278
|2005.02.10 13:03
|modify
|91
|0.10
|106.13
|101.13
|106.20
|279
|2005.02.10 13:25
|t/p
|91
|0.10
|106.20
|101.13
|106.20
|0.66
|405.09
|280
|2005.02.10 13:25
|buy
|92
|0.10
|106.23
|0.00
|0.00
|281
|2005.02.10 13:25
|modify
|92
|0.10
|106.23
|101.23
|106.30
|282
|2005.02.10 13:44
|t/p
|92
|0.10
|106.30
|101.23
|106.30
|0.66
|405.75
|283
|2005.02.10 13:45
|buy
|93
|0.10
|106.33
|0.00
|0.00
|284
|2005.02.10 13:45
|modify
|93
|0.10
|106.33
|101.33
|106.40
|285
|2005.02.10 14:14
|t/p
|93
|0.10
|106.40
|101.33
|106.40
|0.66
|406.41
|286
|2005.02.10 14:15
|buy
|94
|0.10
|106.41
|0.00
|0.00
|287
|2005.02.10 14:15
|modify
|94
|0.10
|106.41
|101.41
|106.48
|288
|2005.02.10 14:34
|t/p
|94
|0.10
|106.48
|101.41
|106.48
|0.65
|407.06
|289
|2005.02.10 14:35
|buy
|95
|0.10
|106.58
|0.00
|0.00
|290
|2005.02.10 14:35
|modify
|95
|0.10
|106.58
|101.58
|106.65
|291
|2005.02.10 14:36
|t/p
|95
|0.10
|106.65
|101.58
|106.65
|0.66
|407.72
|292
|2005.02.10 14:37
|buy
|96
|0.10
|106.71
|0.00
|0.00
|293
|2005.02.10 14:37
|modify
|96
|0.10
|106.71
|101.71
|106.78
|294
|2005.02.10 14:40
|t/p
|96
|0.10
|106.78
|101.71
|106.78
|0.66
|408.38
|295
|2005.02.10 14:40
|buy
|97
|0.10
|106.81
|0.00
|0.00
|296
|2005.02.10 14:40
|modify
|97
|0.10
|106.81
|101.81
|106.88
|297
|2005.03.28 03:58
|t/p
|97
|0.10
|106.88
|101.81
|106.88
|6.37
|414.75
|298
|2005.03.28 03:58
|buy
|98
|0.10
|106.90
|0.00
|0.00
|299
|2005.03.28 03:58
|modify
|98
|0.10
|106.90
|101.90
|106.97
|300
|2005.03.28 04:00
|t/p
|98
|0.10
|106.97
|101.90
|106.97
|0.65
|415.40
|301
|2005.03.28 04:01
|buy
|99
|0.10
|106.95
|0.00
|0.00
|302
|2005.03.28 04:01
|modify
|99
|0.10
|106.95
|101.95
|107.02
|303
|2005.03.28 08:23
|t/p
|99
|0.10
|107.02
|101.95
|107.02
|0.65
|416.05
|304
|2005.03.28 08:24
|buy
|100
|0.10
|107.11
|0.00
|0.00
|305
|2005.03.28 08:24
|modify
|100
|0.10
|107.11
|102.11
|107.18
|306
|2005.03.28 17:44
|t/p
|100
|0.10
|107.18
|102.11
|107.18
|0.65
|416.70
|307
|2005.03.28 17:45
|buy
|101
|0.10
|107.19
|0.00
|0.00
|308
|2005.03.28 17:45
|modify
|101
|0.10
|107.19
|102.19
|107.26
|309
|2005.03.28 18:11
|t/p
|101
|0.10
|107.26
|102.19
|107.26
|0.65
|417.35
|310
|2005.03.28 18:12
|buy
|102
|0.10
|107.32
|0.00
|0.00
|311
|2005.03.28 18:12
|modify
|102
|0.10
|107.32
|102.32
|107.39
|312
|2005.03.29 15:59
|t/p
|102
|0.10
|107.39
|102.32
|107.39
|0.78
|418.13
|313
|2005.03.29 16:00
|buy
|103
|0.10
|107.42
|0.00
|0.00
|314
|2005.03.29 16:00
|modify
|103
|0.10
|107.42
|102.42
|107.49
|315
|2005.03.29 16:33
|t/p
|103
|0.10
|107.49
|102.42
|107.49
|0.65
|418.78
|316
|2005.03.29 16:34
|buy
|104
|0.10
|107.48
|0.00
|0.00
|317
|2005.03.29 16:34
|modify
|104
|0.10
|107.48
|102.48
|107.55
|318
|2005.03.29 16:35
|t/p
|104
|0.10
|107.55
|102.48
|107.55
|0.65
|419.43
|319
|2005.03.29 16:36
|buy
|105
|0.10
|107.58
|0.00
|0.00
|320
|2005.03.29 16:36
|modify
|105
|0.10
|107.58
|102.58
|107.65
|321
|2005.03.30 01:50
|t/p
|105
|0.10
|107.65
|102.58
|107.65
|0.78
|420.21
|322
|2005.03.30 01:51
|buy
|106
|0.10
|107.68
|0.00
|0.00
|323
|2005.03.30 01:51
|modify
|106
|0.10
|107.68
|102.68
|107.75
|324
|2005.04.01 17:33
|t/p
|106
|0.10
|107.75
|102.68
|107.75
|1.17
|421.38
|325
|2005.04.01 17:34
|buy
|107
|0.10
|107.76
|0.00
|0.00
|326
|2005.04.01 17:34
|modify
|107
|0.10
|107.76
|102.76
|107.83
|327
|2005.04.04 08:21
|t/p
|107
|0.10
|107.83
|102.76
|107.83
|0.78
|422.16
|328
|2005.04.04 08:22
|buy
|108
|0.10
|107.86
|0.00
|0.00
|329
|2005.04.04 08:22
|modify
|108
|0.10
|107.86
|102.86
|107.93
|330
|2005.04.04 08:40
|t/p
|108
|0.10
|107.93
|102.86
|107.93
|0.65
|422.81
|331
|2005.04.04 08:41
|buy
|109
|0.10
|107.94
|0.00
|0.00
|332
|2005.04.04 08:41
|modify
|109
|0.10
|107.94
|102.94
|108.01
|333
|2005.04.04 09:41
|t/p
|109
|0.10
|108.01
|102.94
|108.01
|0.64
|423.45
|334
|2005.04.04 09:42
|buy
|110
|0.10
|108.03
|0.00
|0.00
|335
|2005.04.04 09:42
|modify
|110
|0.10
|108.03
|103.03
|108.10
|336
|2005.04.04 11:19
|t/p
|110
|0.10
|108.10
|103.03
|108.10
|0.65
|424.10
|337
|2005.04.04 11:20
|sell
|111
|0.10
|108.06
|0.00
|0.00
|338
|2005.04.04 11:20
|modify
|111
|0.10
|108.06
|113.06
|107.99
|339
|2005.04.04 11:21
|sell
|112
|0.50
|108.07
|0.00
|0.00
|340
|2005.04.04 11:21
|modify
|112
|0.50
|108.07
|113.07
|108.00
|341
|2005.04.04 11:21
|modify
|111
|0.10
|108.06
|113.07
|108.00
|342
|2005.04.04 11:37
|t/p
|111
|0.10
|108.00
|113.07
|108.00
|0.56
|424.66
|343
|2005.04.04 11:37
|t/p
|112
|0.50
|108.00
|113.07
|108.00
|3.24
|427.90
|344
|2005.04.04 11:37
|sell
|113
|0.10
|107.97
|0.00
|0.00
|345
|2005.04.04 11:37
|modify
|113
|0.10
|107.97
|112.97
|107.90
|346
|2005.04.06 07:31
|t/p
|113
|0.10
|107.90
|112.97
|107.90
|0.36
|428.25
|347
|2005.04.06 07:31
|sell
|114
|0.10
|107.87
|0.00
|0.00
|348
|2005.04.06 07:31
|modify
|114
|0.10
|107.87
|112.87
|107.80
|349
|2005.04.11 13:17
|t/p
|114
|0.10
|107.80
|112.87
|107.80
|-0.08
|428.17
|350
|2005.04.11 13:18
|sell
|115
|0.10
|107.76
|0.00
|0.00
|351
|2005.04.11 13:18
|modify
|115
|0.10
|107.76
|112.76
|107.69
|352
|2005.04.11 13:20
|t/p
|115
|0.10
|107.69
|112.76
|107.69
|0.65
|428.82
|353
|2005.04.11 13:21
|sell
|116
|0.10
|107.66
|0.00
|0.00
|354
|2005.04.11 13:21
|modify
|116
|0.10
|107.66
|112.66
|107.59
|355
|2005.04.12 02:04
|t/p
|116
|0.10
|107.59
|112.66
|107.59
|0.50
|429.33
|356
|2005.04.12 02:05
|sell
|117
|0.10
|107.56
|0.00
|0.00
|357
|2005.04.12 02:05
|modify
|117
|0.10
|107.56
|112.56
|107.49
|358
|2005.04.12 14:29
|t/p
|117
|0.10
|107.49
|112.56
|107.49
|0.65
|429.98
|359
|2005.04.12 14:30
|sell
|118
|0.10
|107.43
|0.00
|0.00
|360
|2005.04.12 14:30
|modify
|118
|0.10
|107.43
|112.43
|107.36
|361
|2005.04.13 07:23
|t/p
|118
|0.10
|107.36
|112.43
|107.36
|0.50
|430.48
|362
|2005.04.13 07:23
|buy
|119
|0.10
|107.36
|0.00
|0.00
|363
|2005.04.13 07:23
|modify
|119
|0.10
|107.36
|102.36
|107.43
|364
|2005.04.13 07:40
|t/p
|119
|0.10
|107.43
|102.36
|107.43
|0.65
|431.13
|365
|2005.04.13 07:40
|buy
|120
|0.10
|107.45
|0.00
|0.00
|366
|2005.04.13 07:40
|modify
|120
|0.10
|107.45
|102.45
|107.52
|367
|2005.04.13 14:57
|t/p
|120
|0.10
|107.52
|102.45
|107.52
|0.65
|431.78
|368
|2005.04.13 14:58
|buy
|121
|0.10
|107.57
|0.00
|0.00
|369
|2005.04.13 14:58
|modify
|121
|0.10
|107.57
|102.57
|107.64
|370
|2005.04.13 15:32
|t/p
|121
|0.10
|107.64
|102.57
|107.64
|0.65
|432.43
|371
|2005.04.13 15:33
|buy
|122
|0.10
|107.66
|0.00
|0.00
|372
|2005.04.13 15:33
|modify
|122
|0.10
|107.66
|102.66
|107.73
|373
|2005.04.14 05:04
|t/p
|122
|0.10
|107.73
|102.66
|107.73
|1.04
|433.47
|374
|2005.04.14 05:05
|buy
|123
|0.10
|107.76
|0.00
|0.00
|375
|2005.04.14 05:05
|modify
|123
|0.10
|107.76
|102.76
|107.83
|376
|2005.04.14 05:43
|t/p
|123
|0.10
|107.83
|102.76
|107.83
|0.65
|434.12
|377
|2005.04.14 05:44
|buy
|124
|0.10
|107.82
|0.00
|0.00
|378
|2005.04.14 05:44
|modify
|124
|0.10
|107.82
|102.82
|107.89
|379
|2005.04.14 10:59
|t/p
|124
|0.10
|107.89
|102.82
|107.89
|0.65
|434.77
|380
|2005.04.14 11:00
|buy
|125
|0.10
|107.91
|0.00
|0.00
|381
|2005.04.14 11:00
|modify
|125
|0.10
|107.91
|102.91
|107.98
|382
|2005.04.14 13:13
|t/p
|125
|0.10
|107.98
|102.91
|107.98
|0.65
|435.42
|383
|2005.04.14 13:14
|buy
|126
|0.10
|108.03
|0.00
|0.00
|384
|2005.04.14 13:14
|modify
|126
|0.10
|108.03
|103.03
|108.10
|385
|2005.04.14 13:14
|t/p
|126
|0.10
|108.10
|103.03
|108.10
|0.65
|436.07
|386
|2005.04.14 13:15
|buy
|127
|0.10
|108.12
|0.00
|0.00
|387
|2005.04.14 13:15
|modify
|127
|0.10
|108.12
|103.12
|108.19
|388
|2005.04.14 14:42
|t/p
|127
|0.10
|108.19
|103.12
|108.19
|0.65
|436.72
|389
|2005.04.14 14:43
|buy
|128
|0.10
|108.21
|0.00
|0.00
|390
|2005.04.14 14:43
|modify
|128
|0.10
|108.21
|103.21
|108.28
|391
|2005.04.14 15:44
|t/p
|128
|0.10
|108.28
|103.21
|108.28
|0.65
|437.37
|392
|2005.04.14 15:45
|buy
|129
|0.10
|108.31
|0.00
|0.00
|393
|2005.04.14 15:45
|modify
|129
|0.10
|108.31
|103.31
|108.38
|394
|2005.04.14 16:00
|t/p
|129
|0.10
|108.38
|103.31
|108.38
|0.65
|438.02
|395
|2005.04.14 16:01
|buy
|130
|0.10
|108.41
|0.00
|0.00
|396
|2005.04.14 16:01
|modify
|130
|0.10
|108.41
|103.41
|108.48
|397
|2005.04.15 06:55
|t/p
|130
|0.10
|108.48
|103.41
|108.48
|0.78
|438.80
|398
|2005.04.15 06:56
|buy
|131
|0.10
|108.51
|0.00
|0.00
|399
|2005.04.15 06:56
|modify
|131
|0.10
|108.51
|103.51
|108.58
|400
|2005.06.01 10:31
|t/p
|131
|0.10
|108.58
|103.51
|108.58
|6.49
|445.29
|401
|2005.06.01 10:32
|buy
|132
|0.10
|108.66
|0.00
|0.00
|402
|2005.06.01 10:32
|modify
|132
|0.10
|108.66
|103.66
|108.73
|403
|2005.06.01 12:10
|t/p
|132
|0.10
|108.73
|103.66
|108.73
|0.65
|445.94
|404
|2005.06.01 12:11
|buy
|133
|0.10
|108.73
|0.00
|0.00
|405
|2005.06.01 12:11
|modify
|133
|0.10
|108.73
|103.73
|108.80
|406
|2005.06.01 12:34
|t/p
|133
|0.10
|108.80
|103.73
|108.80
|0.64
|446.58
|407
|2005.06.01 12:35
|buy
|134
|0.10
|108.81
|0.00
|0.00
|408
|2005.06.01 12:35
|modify
|134
|0.10
|108.81
|103.81
|108.88
|409
|2005.06.13 11:21
|t/p
|134
|0.10
|108.88
|103.81
|108.88
|2.21
|448.79
|410
|2005.06.13 11:22
|buy
|135
|0.10
|109.09
|0.00
|0.00
|411
|2005.06.13 11:22
|modify
|135
|0.10
|109.09
|104.09
|109.16
|412
|2005.06.13 11:26
|t/p
|135
|0.10
|109.16
|104.09
|109.16
|0.64
|449.43
|413
|2005.06.13 11:27
|buy
|136
|0.10
|109.22
|0.00
|0.00
|414
|2005.06.13 11:27
|modify
|136
|0.10
|109.22
|104.22
|109.29
|415
|2005.06.13 11:43
|t/p
|136
|0.10
|109.29
|104.22
|109.29
|0.64
|450.07
|416
|2005.06.13 11:44
|buy
|137
|0.10
|109.29
|0.00
|0.00
|417
|2005.06.13 11:44
|modify
|137
|0.10
|109.29
|104.29
|109.36
|418
|2005.06.13 12:30
|t/p
|137
|0.10
|109.36
|104.29
|109.36
|0.64
|450.71
|419
|2005.06.13 12:31
|buy
|138
|0.10
|109.40
|0.00
|0.00
|420
|2005.06.13 12:31
|modify
|138
|0.10
|109.40
|104.40
|109.47
|421
|2005.06.13 16:00
|t/p
|138
|0.10
|109.47
|104.40
|109.47
|0.64
|451.35
|422
|2005.06.13 16:01
|buy
|139
|0.10
|109.47
|0.00
|0.00
|423
|2005.06.13 16:01
|modify
|139
|0.10
|109.47
|104.47
|109.54
|424
|2005.06.13 16:56
|t/p
|139
|0.10
|109.54
|104.47
|109.54
|0.64
|451.99
|425
|2005.06.13 16:57
|buy
|140
|0.10
|109.57
|0.00
|0.00
|426
|2005.06.13 16:57
|modify
|140
|0.10
|109.57
|104.57
|109.64
|427
|2005.06.13 18:41
|t/p
|140
|0.10
|109.64
|104.57
|109.64
|0.64
|452.63
|428
|2005.06.13 18:42
|buy
|141
|0.10
|109.67
|0.00
|0.00
|429
|2005.06.13 18:42
|modify
|141
|0.10
|109.67
|104.67
|109.74
|430
|2005.06.28 08:15
|t/p
|141
|0.10
|109.74
|104.67
|109.74
|2.59
|455.22
|431
|2005.06.28 08:16
|buy
|142
|0.10
|109.77
|0.00
|0.00
|432
|2005.06.28 08:16
|modify
|142
|0.10
|109.77
|104.77
|109.84
|433
|2005.06.28 10:15
|t/p
|142
|0.10
|109.84
|104.77
|109.84
|0.64
|455.86
|434
|2005.06.28 10:16
|buy
|143
|0.10
|109.88
|0.00
|0.00
|435
|2005.06.28 10:16
|modify
|143
|0.10
|109.88
|104.88
|109.95
|436
|2005.06.28 14:42
|t/p
|143
|0.10
|109.95
|104.88
|109.95
|0.64
|456.50
|437
|2005.06.28 14:43
|buy
|144
|0.10
|109.98
|0.00
|0.00
|438
|2005.06.28 14:43
|modify
|144
|0.10
|109.98
|104.98
|110.05
|439
|2005.06.28 15:47
|t/p
|144
|0.10
|110.05
|104.98
|110.05
|0.64
|457.14
|440
|2005.06.28 15:48
|sell
|145
|0.10
|109.96
|0.00
|0.00
|441
|2005.06.28 15:48
|modify
|145
|0.10
|109.96
|114.96
|109.89
|442
|2005.06.28 15:49
|sell
|146
|0.50
|109.94
|0.00
|0.00
|443
|2005.06.28 15:49
|modify
|146
|0.50
|109.94
|114.94
|109.87
|444
|2005.06.28 15:49
|modify
|145
|0.10
|109.96
|114.94
|109.87
|445
|2005.06.28 16:06
|t/p
|145
|0.10
|109.87
|114.94
|109.87
|0.82
|457.96
|446
|2005.06.28 16:06
|t/p
|146
|0.50
|109.87
|114.94
|109.87
|3.19
|461.15
|447
|2005.06.28 16:07
|sell
|147
|0.10
|109.82
|0.00
|0.00
|448
|2005.06.28 16:07
|modify
|147
|0.10
|109.82
|114.82
|109.75
|449
|2005.06.28 16:38
|t/p
|147
|0.10
|109.75
|114.82
|109.75
|0.64
|461.79
|450
|2005.06.28 16:39
|sell
|148
|0.10
|109.74
|0.00
|0.00
|451
|2005.06.28 16:39
|modify
|148
|0.10
|109.74
|114.74
|109.67
|452
|2005.06.30 15:06
|sell
|149
|0.50
|110.82
|0.00
|0.00
|453
|2005.06.30 15:06
|modify
|149
|0.50
|110.82
|115.64
|110.57
|454
|2005.06.30 15:06
|modify
|148
|0.10
|109.74
|115.64
|110.57
|455
|2005.07.01 17:53
|sell
|150
|2.50
|111.68
|0.00
|0.00
|456
|2005.07.01 17:53
|modify
|150
|2.50
|111.68
|116.48
|111.41
|457
|2005.07.01 17:53
|modify
|149
|0.50
|110.82
|116.48
|111.41
|458
|2005.07.01 17:53
|modify
|148
|0.10
|109.74
|116.48
|111.41
|459
|2005.07.04 09:39
|t/p
|148
|0.10
|111.41
|116.48
|111.41
|-15.87
|445.93
|460
|2005.07.04 09:39
|t/p
|149
|0.50
|111.41
|116.48
|111.41
|-27.94
|417.99
|461
|2005.07.04 09:39
|t/p
|150
|2.50
|111.41
|116.48
|111.41
|56.94
|474.93
|462
|2005.07.04 09:40
|sell
|151
|0.10
|111.41
|0.00
|0.00
|463
|2005.07.04 09:40
|modify
|151
|0.10
|111.41
|116.41
|111.34
|464
|2005.07.04 15:56
|t/p
|151
|0.10
|111.34
|116.41
|111.34
|0.63
|475.56
|465
|2005.07.04 15:57
|buy
|152
|0.10
|111.36
|0.00
|0.00
|466
|2005.07.04 15:57
|modify
|152
|0.10
|111.36
|106.36
|111.43
|467
|2005.07.04 16:27
|t/p
|152
|0.10
|111.43
|106.36
|111.43
|0.63
|476.19
|468
|2005.07.04 16:27
|buy
|153
|0.10
|111.45
|0.00
|0.00
|469
|2005.07.04 16:27
|modify
|153
|0.10
|111.45
|106.45
|111.52
|470
|2005.07.04 16:54
|t/p
|153
|0.10
|111.52
|106.45
|111.52
|0.63
|476.82
|471
|2005.07.04 16:55
|buy
|154
|0.10
|111.55
|0.00
|0.00
|472
|2005.07.04 16:55
|modify
|154
|0.10
|111.55
|106.55
|111.62
|473
|2005.07.04 17:12
|t/p
|154
|0.10
|111.62
|106.55
|111.62
|0.63
|477.45
|474
|2005.07.04 17:13
|buy
|155
|0.10
|111.63
|0.00
|0.00
|475
|2005.07.04 17:13
|modify
|155
|0.10
|111.63
|106.63
|111.70
|476
|2005.07.05 07:38
|t/p
|155
|0.10
|111.70
|106.63
|111.70
|0.75
|478.20
|477
|2005.07.05 07:39
|buy
|156
|0.10
|111.77
|0.00
|0.00
|478
|2005.07.05 07:39
|modify
|156
|0.10
|111.77
|106.77
|111.84
|479
|2005.07.05 08:08
|t/p
|156
|0.10
|111.84
|106.77
|111.84
|0.63
|478.83
|480
|2005.07.05 08:09
|buy
|157
|0.10
|111.86
|0.00
|0.00
|481
|2005.07.05 08:09
|modify
|157
|0.10
|111.86
|106.86
|111.93
|482
|2005.07.05 08:41
|t/p
|157
|0.10
|111.93
|106.86
|111.93
|0.62
|479.45
|483
|2005.07.05 08:41
|buy
|158
|0.10
|111.96
|0.00
|0.00
|484
|2005.07.05 08:41
|modify
|158
|0.10
|111.96
|106.96
|112.03
|485
|2005.07.05 09:51
|t/p
|158
|0.10
|112.03
|106.96
|112.03
|0.62
|480.07
|486
|2005.07.05 09:52
|buy
|159
|0.10
|112.06
|0.00
|0.00
|487
|2005.07.05 09:52
|modify
|159
|0.10
|112.06
|107.06
|112.13
|488
|2005.07.06 18:06
|t/p
|159
|0.10
|112.13
|107.06
|112.13
|0.75
|480.82
|489
|2005.07.06 18:07
|buy
|160
|0.10
|112.18
|0.00
|0.00
|490
|2005.07.06 18:07
|modify
|160
|0.10
|112.18
|107.18
|112.25
|491
|2005.07.06 18:32
|t/p
|160
|0.10
|112.25
|107.18
|112.25
|0.62
|481.44
|492
|2005.07.06 18:33
|buy
|161
|0.10
|112.28
|0.00
|0.00
|493
|2005.07.06 18:33
|modify
|161
|0.10
|112.28
|107.28
|112.35
|494
|2005.07.08 02:34
|t/p
|161
|0.10
|112.35
|107.28
|112.35
|1.14
|482.58
|495
|2005.07.08 02:35
|buy
|162
|0.10
|112.34
|0.00
|0.00
|496
|2005.07.08 02:35
|modify
|162
|0.10
|112.34
|107.34
|112.41
|497
|2005.07.08 13:56
|t/p
|162
|0.10
|112.41
|107.34
|112.41
|0.62
|483.20
|498
|2005.07.08 13:57
|buy
|163
|0.10
|112.42
|0.00
|0.00
|499
|2005.07.08 13:57
|modify
|163
|0.10
|112.42
|107.42
|112.49
|500
|2005.07.08 14:33
|t/p
|163
|0.10
|112.49
|107.42
|112.49
|0.62
|483.82
|501
|2005.07.08 14:34
|buy
|164
|0.10
|112.55
|0.00
|0.00
|502
|2005.07.08 14:34
|modify
|164
|0.10
|112.55
|107.55
|112.62
|503
|2005.07.19 09:19
|t/p
|164
|0.10
|112.62
|107.55
|112.62
|1.79
|485.61
|504
|2005.07.19 09:20
|buy
|165
|0.10
|112.61
|0.00
|0.00
|505
|2005.07.19 09:20
|modify
|165
|0.10
|112.61
|107.61
|112.68
|506
|2005.07.19 09:33
|t/p
|165
|0.10
|112.68
|107.61
|112.68
|0.62
|486.23
|507
|2005.07.19 09:34
|buy
|166
|0.10
|112.69
|0.00
|0.00
|508
|2005.07.19 09:34
|modify
|166
|0.10
|112.69
|107.69
|112.76
|509
|2005.07.19 12:41
|t/p
|166
|0.10
|112.76
|107.69
|112.76
|0.62
|486.85
|510
|2005.07.19 12:42
|buy
|167
|0.10
|112.79
|0.00
|0.00
|511
|2005.07.19 12:42
|modify
|167
|0.10
|112.79
|107.79
|112.86
|512
|2005.07.19 13:35
|t/p
|167
|0.10
|112.86
|107.79
|112.86
|0.62
|487.47
|513
|2005.07.19 13:36
|buy
|168
|0.10
|112.89
|0.00
|0.00
|514
|2005.07.19 13:36
|modify
|168
|0.10
|112.89
|107.89
|112.96
|515
|2005.07.19 17:01
|t/p
|168
|0.10
|112.96
|107.89
|112.96
|0.62
|488.09
|516
|2005.07.19 17:02
|buy
|169
|0.10
|112.98
|0.00
|0.00
|517
|2005.07.19 17:02
|modify
|169
|0.10
|112.98
|107.98
|113.05
|518
|2005.07.20 04:39
|t/p
|169
|0.10
|113.05
|107.98
|113.05
|0.75
|488.84
|519
|2005.07.20 04:40
|buy
|170
|0.10
|113.05
|0.00
|0.00
|520
|2005.07.20 04:40
|modify
|170
|0.10
|113.05
|108.05
|113.12
|521
|2005.07.20 04:46
|t/p
|170
|0.10
|113.12
|108.05
|113.12
|0.62
|489.46
|522
|2005.07.20 04:46
|buy
|171
|0.10
|113.14
|0.00
|0.00
|523
|2005.07.20 04:46
|modify
|171
|0.10
|113.14
|108.14
|113.21
|524
|2005.07.20 16:25
|t/p
|171
|0.10
|113.21
|108.14
|113.21
|0.62
|490.08
|525
|2005.07.20 16:26
|buy
|172
|0.10
|113.22
|0.00
|0.00
|526
|2005.07.20 16:26
|modify
|172
|0.10
|113.22
|108.22
|113.29
|527
|2005.07.20 16:26
|t/p
|172
|0.10
|113.29
|108.22
|113.29
|0.62
|490.70
|528
|2005.07.20 16:27
|buy
|173
|0.10
|113.38
|0.00
|0.00
|529
|2005.07.20 16:27
|modify
|173
|0.10
|113.38
|108.38
|113.45
|530
|2005.07.20 16:33
|t/p
|173
|0.10
|113.45
|108.38
|113.45
|0.62
|491.32
|531
|2005.07.20 16:34
|buy
|174
|0.10
|113.56
|0.00
|0.00
|532
|2005.07.20 16:34
|modify
|174
|0.10
|113.56
|108.56
|113.63
|533
|2005.07.20 16:47
|t/p
|174
|0.10
|113.63
|108.56
|113.63
|0.62
|491.94
|534
|2005.07.20 16:48
|buy
|175
|0.10
|113.69
|0.00
|0.00
|535
|2005.07.20 16:48
|modify
|175
|0.10
|113.69
|108.69
|113.76
|536
|2005.10.03 02:14
|t/p
|175
|0.10
|113.76
|108.69
|113.76
|10.37
|502.31
|537
|2005.10.03 02:14
|buy
|176
|0.10
|113.78
|0.00
|0.00
|538
|2005.10.03 02:14
|modify
|176
|0.10
|113.78
|108.78
|113.85
|539
|2005.10.03 02:21
|t/p
|176
|0.10
|113.85
|108.78
|113.85
|0.61
|502.92
|540
|2005.10.03 02:22
|buy
|177
|0.10
|113.87
|0.00
|0.00
|541
|2005.10.03 02:22
|modify
|177
|0.10
|113.87
|108.87
|113.94
|542
|2005.10.03 02:33
|t/p
|177
|0.10
|113.94
|108.87
|113.94
|0.61
|503.53
|543
|2005.10.03 02:34
|buy
|178
|0.10
|113.97
|0.00
|0.00
|544
|2005.10.03 02:34
|modify
|178
|0.10
|113.97
|108.97
|114.04
|545
|2005.10.03 03:03
|t/p
|178
|0.10
|114.04
|108.97
|114.04
|0.61
|504.14
|546
|2005.10.03 03:04
|buy
|179
|0.10
|114.04
|0.00
|0.00
|547
|2005.10.03 03:04
|modify
|179
|0.10
|114.04
|109.04
|114.11
|548
|2005.10.03 03:06
|t/p
|179
|0.10
|114.11
|109.04
|114.11
|0.61
|504.75
|549
|2005.10.03 03:07
|buy
|180
|0.10
|114.13
|0.00
|0.00
|550
|2005.10.03 03:07
|modify
|180
|0.10
|114.13
|109.13
|114.20
|551
|2005.10.03 04:30
|t/p
|180
|0.10
|114.20
|109.13
|114.20
|0.61
|505.36
|552
|2005.10.03 04:31
|sell
|181
|0.10
|114.18
|0.00
|0.00
|553
|2005.10.03 04:31
|modify
|181
|0.10
|114.18
|119.18
|114.11
|554
|2005.10.03 04:32
|sell
|182
|0.50
|114.17
|0.00
|0.00
|555
|2005.10.03 04:32
|modify
|182
|0.50
|114.17
|119.17
|114.10
|556
|2005.10.03 04:32
|modify
|181
|0.10
|114.18
|119.17
|114.10
|557
|2005.10.03 04:59
|t/p
|181
|0.10
|114.10
|119.17
|114.10
|0.70
|506.06
|558
|2005.10.03 04:59
|t/p
|182
|0.50
|114.10
|119.17
|114.10
|3.06
|509.12
|559
|2005.10.03 05:01
|sell
|183
|0.10
|114.04
|0.00
|0.00
|560
|2005.10.03 05:01
|modify
|183
|0.10
|114.04
|119.04
|113.97
|561
|2005.10.03 07:10
|t/p
|183
|0.10
|113.97
|119.04
|113.97
|0.61
|509.73
|562
|2005.10.03 07:11
|sell
|184
|0.10
|113.96
|0.00
|0.00
|563
|2005.10.03 07:11
|modify
|184
|0.10
|113.96
|118.96
|113.89
|564
|2005.10.03 08:23
|t/p
|184
|0.10
|113.89
|118.96
|113.89
|0.61
|510.34
|565
|2005.10.03 08:24
|sell
|185
|0.10
|113.87
|0.00
|0.00
|566
|2005.10.03 08:24
|modify
|185
|0.10
|113.87
|118.87
|113.80
|567
|2005.10.05 06:41
|t/p
|185
|0.10
|113.80
|118.87
|113.80
|0.32
|510.65
|568
|2005.10.05 06:41
|buy
|186
|0.10
|113.79
|0.00
|0.00
|569
|2005.10.05 06:41
|modify
|186
|0.10
|113.79
|108.79
|113.86
|570
|2005.10.05 06:50
|t/p
|186
|0.10
|113.86
|108.79
|113.86
|0.61
|511.26
|571
|2005.10.05 06:50
|buy
|187
|0.10
|113.88
|0.00
|0.00
|572
|2005.10.05 06:50
|modify
|187
|0.10
|113.88
|108.88
|113.95
|573
|2005.10.05 07:32
|t/p
|187
|0.10
|113.95
|108.88
|113.95
|0.61
|511.87
|574
|2005.10.05 07:33
|buy
|188
|0.10
|113.98
|0.00
|0.00
|575
|2005.10.05 07:33
|modify
|188
|0.10
|113.98
|108.98
|114.05
|576
|2005.10.05 21:16
|t/p
|188
|0.10
|114.05
|108.98
|114.05
|0.61
|512.48
|577
|2005.10.05 21:17
|buy
|189
|0.10
|114.09
|0.00
|0.00
|578
|2005.10.05 21:17
|modify
|189
|0.10
|114.09
|109.09
|114.16
|579
|2005.10.06 00:58
|t/p
|189
|0.10
|114.16
|109.09
|114.16
|1.00
|513.48
|580
|2005.10.06 00:59
|buy
|190
|0.10
|114.19
|0.00
|0.00
|581
|2005.10.06 00:59
|modify
|190
|0.10
|114.19
|109.19
|114.26
|582
|2005.10.10 15:14
|t/p
|190
|0.10
|114.26
|109.19
|114.26
|0.88
|514.36
|583
|2005.10.10 15:15
|buy
|191
|0.10
|114.29
|0.00
|0.00
|584
|2005.10.10 15:15
|modify
|191
|0.10
|114.29
|109.29
|114.36
|585
|2005.10.11 16:40
|t/p
|191
|0.10
|114.36
|109.29
|114.36
|0.74
|515.10
|586
|2005.10.11 16:41
|buy
|192
|0.10
|114.38
|0.00
|0.00
|587
|2005.10.11 16:41
|modify
|192
|0.10
|114.38
|109.38
|114.45
|588
|2005.10.11 18:49
|t/p
|192
|0.10
|114.45
|109.38
|114.45
|0.61
|515.71
|589
|2005.10.11 18:50
|buy
|193
|0.10
|114.46
|0.00
|0.00
|590
|2005.10.11 18:50
|modify
|193
|0.10
|114.46
|109.46
|114.53
|591
|2005.10.11 20:28
|t/p
|193
|0.10
|114.53
|109.46
|114.53
|0.61
|516.32
|592
|2005.10.11 20:29
|buy
|194
|0.10
|114.59
|0.00
|0.00
|593
|2005.10.11 20:29
|modify
|194
|0.10
|114.59
|109.59
|114.66
|594
|2005.10.12 02:56
|t/p
|194
|0.10
|114.66
|109.59
|114.66
|0.74
|517.06
|595
|2005.10.12 02:56
|buy
|195
|0.10
|114.68
|0.00
|0.00
|596
|2005.10.12 02:56
|modify
|195
|0.10
|114.68
|109.68
|114.75
|597
|2005.10.12 08:56
|t/p
|195
|0.10
|114.75
|109.68
|114.75
|0.61
|517.67
|598
|2005.10.12 08:56
|buy
|196
|0.10
|114.77
|0.00
|0.00
|599
|2005.10.12 08:56
|modify
|196
|0.10
|114.77
|109.77
|114.84
|600
|2005.10.13 09:47
|t/p
|196
|0.10
|114.84
|109.77
|114.84
|1.00
|518.67
|601
|2005.10.13 09:48
|buy
|197
|0.10
|114.86
|0.00
|0.00
|602
|2005.10.13 09:48
|modify
|197
|0.10
|114.86
|109.86
|114.93
|603
|2005.10.13 14:39
|t/p
|197
|0.10
|114.93
|109.86
|114.93
|0.61
|519.28
|604
|2005.10.13 14:40
|buy
|198
|0.10
|114.93
|0.00
|0.00
|605
|2005.10.13 14:40
|modify
|198
|0.10
|114.93
|109.93
|115.00
|606
|2005.10.13 18:11
|t/p
|198
|0.10
|115.00
|109.93
|115.00
|0.61
|519.89
|607
|2005.10.13 18:11
|buy
|199
|0.10
|115.03
|0.00
|0.00
|608
|2005.10.13 18:11
|modify
|199
|0.10
|115.03
|110.03
|115.10
|609
|2005.10.18 00:45
|t/p
|199
|0.10
|115.10
|110.03
|115.10
|1.00
|520.89
|610
|2005.10.18 00:46
|buy
|200
|0.10
|115.16
|0.00
|0.00
|611
|2005.10.18 00:46
|modify
|200
|0.10
|115.16
|110.16
|115.23
|612
|2005.10.18 01:43
|t/p
|200
|0.10
|115.23
|110.16
|115.23
|0.60
|521.49
|613
|2005.10.18 01:44
|buy
|201
|0.10
|115.31
|0.00
|0.00
|614
|2005.10.18 01:44
|modify
|201
|0.10
|115.31
|110.31
|115.38
|615
|2005.10.18 02:30
|t/p
|201
|0.10
|115.38
|110.31
|115.38
|0.61
|522.10
|616
|2005.10.18 02:31
|buy
|202
|0.10
|115.41
|0.00
|0.00
|617
|2005.10.18 02:31
|modify
|202
|0.10
|115.41
|110.41
|115.48
|618
|2005.10.18 09:41
|t/p
|202
|0.10
|115.48
|110.41
|115.48
|0.61
|522.71
|619
|2005.10.18 09:42
|buy
|203
|0.10
|115.52
|0.00
|0.00
|620
|2005.10.18 09:42
|modify
|203
|0.10
|115.52
|110.52
|115.59
|621
|2005.10.18 09:48
|t/p
|203
|0.10
|115.59
|110.52
|115.59
|0.60
|523.31
|622
|2005.10.18 09:48
|buy
|204
|0.10
|115.62
|0.00
|0.00
|623
|2005.10.18 09:48
|modify
|204
|0.10
|115.62
|110.62
|115.69
|624
|2005.10.18 09:51
|t/p
|204
|0.10
|115.69
|110.62
|115.69
|0.61
|523.92
|625
|2005.10.18 09:52
|buy
|205
|0.10
|115.70
|0.00
|0.00
|626
|2005.10.18 09:52
|modify
|205
|0.10
|115.70
|110.70
|115.77
|627
|2005.10.18 11:08
|t/p
|205
|0.10
|115.77
|110.70
|115.77
|0.60
|524.52
|628
|2005.10.18 11:09
|buy
|206
|0.10
|115.80
|0.00
|0.00
|629
|2005.10.18 11:09
|modify
|206
|0.10
|115.80
|110.80
|115.87
|630
|2005.10.18 11:48
|t/p
|206
|0.10
|115.87
|110.80
|115.87
|0.60
|525.12
|631
|2005.10.18 11:49
|buy
|207
|0.10
|115.91
|0.00
|0.00
|632
|2005.10.18 11:49
|modify
|207
|0.10
|115.91
|110.91
|115.98
|633
|2005.10.27 01:50
|t/p
|207
|0.10
|115.98
|110.91
|115.98
|2.03
|527.15
|634
|2005.10.27 01:51
|buy
|208
|0.10
|116.13
|0.00
|0.00
|635
|2005.10.27 01:51
|modify
|208
|0.10
|116.13
|111.13
|116.20
|636
|2005.10.27 01:54
|t/p
|208
|0.10
|116.20
|111.13
|116.20
|0.60
|527.75
|637
|2005.10.27 01:55
|buy
|209
|0.10
|116.19
|0.00
|0.00
|638
|2005.10.27 01:55
|modify
|209
|0.10
|116.19
|111.19
|116.26
|639
|2005.10.31 14:31
|t/p
|209
|0.10
|116.26
|111.19
|116.26
|0.86
|528.61
|640
|2005.10.31 14:39
|sell
|210
|0.10
|116.20
|0.00
|0.00
|641
|2005.10.31 14:39
|modify
|210
|0.10
|116.20
|121.20
|116.13
|642
|2005.10.31 15:18
|t/p
|210
|0.10
|116.13
|121.20
|116.13
|0.60
|529.21
|643
|2005.10.31 15:20
|buy
|211
|0.10
|116.15
|0.00
|0.00
|644
|2005.10.31 15:20
|modify
|211
|0.10
|116.15
|111.15
|116.22
|645
|2005.10.31 15:49
|t/p
|211
|0.10
|116.22
|111.15
|116.22
|0.60
|529.81
|646
|2005.10.31 15:50
|buy
|212
|0.10
|116.22
|0.00
|0.00
|647
|2005.10.31 15:50
|modify
|212
|0.10
|116.22
|111.22
|116.29
|648
|2005.10.31 16:01
|t/p
|212
|0.10
|116.29
|111.22
|116.29
|0.60
|530.41
|649
|2005.10.31 16:03
|sell
|213
|0.10
|116.26
|0.00
|0.00
|650
|2005.10.31 16:03
|modify
|213
|0.10
|116.26
|121.26
|116.19
|651
|2005.10.31 16:04
|sell
|214
|0.50
|116.25
|0.00
|0.00
|652
|2005.10.31 16:04
|modify
|214
|0.50
|116.25
|121.25
|116.18
|653
|2005.10.31 16:04
|modify
|213
|0.10
|116.26
|121.25
|116.18
|654
|2005.11.03 16:30
|sell
|215
|2.50
|117.17
|0.00
|0.00
|655
|2005.11.03 16:30
|modify
|215
|2.50
|117.17
|121.99
|116.92
|656
|2005.11.03 16:30
|modify
|214
|0.50
|116.25
|121.99
|116.92
|657
|2005.11.03 16:30
|modify
|213
|0.10
|116.26
|121.99
|116.92
|658
|2005.11.09 15:01
|t/p
|213
|0.10
|116.92
|121.99
|116.92
|-6.95
|523.46
|659
|2005.11.09 15:01
|t/p
|214
|0.50
|116.92
|121.99
|116.92
|-35.23
|488.23
|660
|2005.11.09 15:01
|t/p
|215
|2.50
|116.92
|121.99
|116.92
|38.86
|527.09
|661
|2005.11.09 15:02
|sell
|216
|0.10
|116.89
|0.00
|0.00
|662
|2005.11.09 15:02
|modify
|216
|0.10
|116.89
|121.89
|116.82
|663
|2005.11.10 15:37
|sell
|217
|0.50
|118.04
|0.00
|0.00
|664
|2005.11.10 15:37
|modify
|217
|0.50
|118.04
|122.85
|117.78
|665
|2005.11.10 15:37
|modify
|216
|0.10
|116.89
|122.85
|117.78
|666
|2005.11.11 01:42
|t/p
|216
|0.10
|117.78
|122.85
|117.78
|-8.14
|518.95
|667
|2005.11.11 01:42
|t/p
|217
|0.50
|117.78
|122.85
|117.78
|10.31
|529.26
|668
|2005.11.11 01:43
|sell
|218
|0.10
|117.72
|0.00
|0.00
|669
|2005.11.11 01:43
|modify
|218
|0.10
|117.72
|122.72
|117.65
|670
|2005.11.11 07:31
|t/p
|218
|0.10
|117.65
|122.72
|117.65
|0.60
|529.86
|671
|2005.11.11 07:31
|sell
|219
|0.10
|117.63
|0.00
|0.00
|672
|2005.11.11 07:31
|modify
|219
|0.10
|117.63
|122.63
|117.56
|673
|2005.11.14 17:59
|sell
|220
|0.50
|118.90
|0.00
|0.00
|674
|2005.11.14 17:59
|modify
|220
|0.50
|118.90
|123.69
|118.62
|675
|2005.11.14 17:59
|modify
|219
|0.10
|117.63
|123.69
|118.62
|676
|2005.11.14 19:20
|t/p
|219
|0.10
|118.62
|123.69
|118.62
|-8.50
|521.36
|677
|2005.11.14 19:20
|t/p
|220
|0.50
|118.62
|123.69
|118.62
|11.80
|533.16
|678
|2005.11.14 19:20
|sell
|221
|0.10
|118.60
|0.00
|0.00
|679
|2005.11.14 19:20
|modify
|221
|0.10
|118.60
|123.60
|118.53
|680
|2005.11.17 10:17
|t/p
|221
|0.10
|118.53
|123.60
|118.53
|-0.14
|533.02
|681
|2005.11.17 10:18
|buy
|222
|0.10
|118.57
|0.00
|0.00
|682
|2005.11.17 10:18
|modify
|222
|0.10
|118.57
|113.57
|118.64
|683
|2005.11.17 10:24
|t/p
|222
|0.10
|118.64
|113.57
|118.64
|0.59
|533.61
|684
|2005.11.17 10:24
|buy
|223
|0.10
|118.67
|0.00
|0.00
|685
|2005.11.17 10:24
|modify
|223
|0.10
|118.67
|113.67
|118.74
|686
|2005.11.17 10:33
|t/p
|223
|0.10
|118.74
|113.67
|118.74
|0.59
|534.20
|687
|2005.11.17 10:34
|buy
|224
|0.10
|118.78
|0.00
|0.00
|688
|2005.11.17 10:34
|modify
|224
|0.10
|118.78
|113.78
|118.85
|689
|2005.11.17 11:04
|t/p
|224
|0.10
|118.85
|113.78
|118.85
|0.59
|534.79
|690
|2005.11.17 11:05
|buy
|225
|0.10
|118.87
|0.00
|0.00
|691
|2005.11.17 11:05
|modify
|225
|0.10
|118.87
|113.87
|118.94
|692
|2005.11.17 11:13
|t/p
|225
|0.10
|118.94
|113.87
|118.94
|0.59
|535.38
|693
|2005.11.17 11:14
|buy
|226
|0.10
|118.95
|0.00
|0.00
|694
|2005.11.17 11:14
|modify
|226
|0.10
|118.95
|113.95
|119.02
|695
|2005.11.18 03:54
|t/p
|226
|0.10
|119.02
|113.95
|119.02
|0.72
|536.10
|696
|2005.11.18 03:55
|buy
|227
|0.10
|119.06
|0.00
|0.00
|697
|2005.11.18 03:55
|modify
|227
|0.10
|119.06
|114.06
|119.13
|698
|2005.11.18 04:33
|t/p
|227
|0.10
|119.13
|114.06
|119.13
|0.59
|536.69
|699
|2005.11.18 04:34
|buy
|228
|0.10
|119.16
|0.00
|0.00
|700
|2005.11.18 04:34
|modify
|228
|0.10
|119.16
|114.16
|119.23
|701
|2005.11.18 08:51
|t/p
|228
|0.10
|119.23
|114.16
|119.23
|0.58
|537.27
|702
|2005.11.18 08:52
|buy
|229
|0.10
|119.24
|0.00
|0.00
|703
|2005.11.18 08:52
|modify
|229
|0.10
|119.24
|114.24
|119.31
|704
|2005.11.18 09:03
|t/p
|229
|0.10
|119.31
|114.24
|119.31
|0.59
|537.86
|705
|2005.11.18 09:03
|buy
|230
|0.10
|119.34
|0.00
|0.00
|706
|2005.11.18 09:03
|modify
|230
|0.10
|119.34
|114.34
|119.41
|707
|2005.11.21 07:11
|t/p
|230
|0.10
|119.41
|114.34
|119.41
|0.72
|538.58
|708
|2005.11.21 07:12
|buy
|231
|0.10
|119.43
|0.00
|0.00
|709
|2005.11.21 07:12
|modify
|231
|0.10
|119.43
|114.43
|119.50
|710
|2005.11.22 14:35
|t/p
|231
|0.10
|119.50
|114.43
|119.50
|0.72
|539.30
|711
|2005.11.22 14:36
|buy
|232
|0.10
|119.53
|0.00
|0.00
|712
|2005.11.22 14:36
|modify
|232
|0.10
|119.53
|114.53
|119.60
|713
|2005.11.25 16:11
|t/p
|232
|0.10
|119.60
|114.53
|119.60
|1.24
|540.54
|714
|2005.11.25 16:12
|buy
|233
|0.10
|119.68
|0.00
|0.00
|715
|2005.11.25 16:12
|modify
|233
|0.10
|119.68
|114.68
|119.75
|716
|2005.11.28 01:16
|t/p
|233
|0.10
|119.75
|114.68
|119.75
|0.71
|541.25
|717
|2005.11.28 01:16
|buy
|234
|0.10
|119.77
|0.00
|0.00
|718
|2005.11.28 01:16
|modify
|234
|0.10
|119.77
|114.77
|119.84
|719
|2005.11.28 03:39
|t/p
|234
|0.10
|119.84
|114.77
|119.84
|0.59
|541.84
|720
|2005.11.28 03:40
|buy
|235
|0.10
|119.87
|0.00
|0.00
|721
|2005.11.28 03:40
|modify
|235
|0.10
|119.87
|114.87
|119.94
|722
|2005.12.01 11:08
|t/p
|235
|0.10
|119.94
|114.87
|119.94
|1.23
|543.07
|723
|2005.12.01 11:09
|buy
|236
|0.10
|119.95
|0.00
|0.00
|724
|2005.12.01 11:09
|modify
|236
|0.10
|119.95
|114.95
|120.02
|725
|2005.12.01 12:09
|t/p
|236
|0.10
|120.02
|114.95
|120.02
|0.59
|543.66
|726
|2005.12.01 12:10
|buy
|237
|0.10
|120.04
|0.00
|0.00
|727
|2005.12.01 12:10
|modify
|237
|0.10
|120.04
|115.04
|120.11
|728
|2005.12.01 12:53
|t/p
|237
|0.10
|120.11
|115.04
|120.11
|0.59
|544.25
|729
|2005.12.01 12:54
|buy
|238
|0.10
|120.13
|0.00
|0.00
|730
|2005.12.01 12:54
|modify
|238
|0.10
|120.13
|115.13
|120.20
|731
|2005.12.01 14:10
|t/p
|238
|0.10
|120.20
|115.13
|120.20
|0.58
|544.83
|732
|2005.12.01 14:11
|buy
|239
|0.10
|120.20
|0.00
|0.00
|733
|2005.12.01 14:11
|modify
|239
|0.10
|120.20
|115.20
|120.27
|734
|2005.12.01 14:19
|t/p
|239
|0.10
|120.27
|115.20
|120.27
|0.59
|545.42
|735
|2005.12.01 14:20
|buy
|240
|0.10
|120.30
|0.00
|0.00
|736
|2005.12.01 14:20
|modify
|240
|0.10
|120.30
|115.30
|120.37
|737
|2005.12.01 16:12
|t/p
|240
|0.10
|120.37
|115.30
|120.37
|0.58
|546.00
|738
|2005.12.01 16:13
|buy
|241
|0.10
|120.38
|0.00
|0.00
|739
|2005.12.01 16:13
|modify
|241
|0.10
|120.38
|115.38
|120.45
|740
|2005.12.01 16:46
|t/p
|241
|0.10
|120.45
|115.38
|120.45
|0.58
|546.58
|741
|2005.12.01 16:47
|buy
|242
|0.10
|120.48
|0.00
|0.00
|742
|2005.12.01 16:47
|modify
|242
|0.10
|120.48
|115.48
|120.55
|743
|2005.12.01 17:20
|t/p
|242
|0.10
|120.55
|115.48
|120.55
|0.58
|547.16
|744
|2005.12.01 17:21
|buy
|243
|0.10
|120.59
|0.00
|0.00
|745
|2005.12.01 17:21
|modify
|243
|0.10
|120.59
|115.59
|120.66
|746
|2005.12.01 17:41
|t/p
|243
|0.10
|120.66
|115.59
|120.66
|0.58
|547.74
|747
|2005.12.01 17:42
|buy
|244
|0.10
|120.66
|0.00
|0.00
|748
|2005.12.01 17:42
|modify
|244
|0.10
|120.66
|115.66
|120.73
|749
|2005.12.02 11:47
|t/p
|244
|0.10
|120.73
|115.66
|120.73
|0.71
|548.45
|750
|2005.12.02 11:47
|buy
|245
|0.10
|120.76
|0.00
|0.00
|751
|2005.12.02 11:47
|modify
|245
|0.10
|120.76
|115.76
|120.83
|752
|2005.12.02 11:51
|t/p
|245
|0.10
|120.83
|115.76
|120.83
|0.58
|549.03
|753
|2005.12.02 11:52
|buy
|246
|0.10
|120.84
|0.00
|0.00
|754
|2005.12.02 11:52
|modify
|246
|0.10
|120.84
|115.84
|120.91
|755
|2005.12.02 12:07
|t/p
|246
|0.10
|120.91
|115.84
|120.91
|0.58
|549.61
|756
|2005.12.02 12:07
|buy
|247
|0.10
|120.93
|0.00
|0.00
|757
|2005.12.02 12:07
|modify
|247
|0.10
|120.93
|115.93
|121.00
|758
|2005.12.02 15:57
|t/p
|247
|0.10
|121.00
|115.93
|121.00
|0.58
|550.19
|759
|2005.12.02 15:58
|buy
|248
|0.10
|121.07
|0.00
|0.00
|760
|2005.12.02 15:58
|modify
|248
|0.10
|121.07
|116.07
|121.14
|761
|2005.12.02 16:00
|t/p
|248
|0.10
|121.14
|116.07
|121.14
|0.58
|550.77
|762
|2005.12.02 16:01
|buy
|249
|0.10
|121.19
|0.00
|0.00
|763
|2005.12.02 16:01
|modify
|249
|0.10
|121.19
|116.19
|121.26
|764
|2005.12.05 00:21
|t/p
|249
|0.10
|121.26
|116.19
|121.26
|0.71
|551.48
|765
|2005.12.05 00:22
|buy
|250
|0.10
|121.29
|0.00
|0.00
|766
|2005.12.05 00:22
|modify
|250
|0.10
|121.29
|116.29
|121.36
|767
|2005.12.05 03:28
|t/p
|250
|0.10
|121.36
|116.29
|121.36
|0.58
|552.06
|768
|2005.12.05 03:28
|buy
|251
|0.10
|121.38
|0.00
|0.00
|769
|2005.12.05 03:28
|modify
|251
|0.10
|121.38
|116.38
|121.45
|770
|2005.12.15 08:56
|s/l
|251
|0.10
|116.38
|116.38
|121.45
|-41.40
|510.66
|771
|2005.12.15 08:57
|sell
|252
|0.10
|116.37
|0.00
|0.00
|772
|2005.12.15 08:57
|modify
|252
|0.10
|116.37
|121.37
|116.30
|773
|2005.12.15 08:58
|sell
|253
|0.50
|116.37
|0.00
|0.00
|774
|2005.12.15 08:58
|modify
|253
|0.50
|116.37
|121.37
|116.30
|775
|2005.12.15 10:01
|t/p
|252
|0.10
|116.30
|121.37
|116.30
|0.60
|511.26
|776
|2005.12.15 10:01
|t/p
|253
|0.50
|116.30
|121.37
|116.30
|3.01
|514.27
|777
|2005.12.15 10:02
|sell
|254
|0.10
|116.29
|0.00
|0.00
|778
|2005.12.15 10:02
|modify
|254
|0.10
|116.29
|121.29
|116.22
|779
|2005.12.15 10:31
|t/p
|254
|0.10
|116.22
|121.29
|116.22
|0.60
|514.87
|780
|2005.12.15 10:32
|sell
|255
|0.10
|116.17
|0.00
|0.00
|781
|2005.12.15 10:32
|modify
|255
|0.10
|116.17
|121.17
|116.10
|782
|2005.12.15 10:38
|t/p
|255
|0.10
|116.10
|121.17
|116.10
|0.61
|515.48
|783
|2005.12.15 10:39
|sell
|256
|0.10
|116.00
|0.00
|0.00
|784
|2005.12.15 10:39
|modify
|256
|0.10
|116.00
|121.00
|115.93
|785
|2005.12.15 10:42
|t/p
|256
|0.10
|115.93
|121.00
|115.93
|0.61
|516.09
|786
|2005.12.15 10:42
|sell
|257
|0.10
|115.89
|0.00
|0.00
|787
|2005.12.15 10:42
|modify
|257
|0.10
|115.89
|120.89
|115.82
|788
|2005.12.16 01:15
|t/p
|257
|0.10
|115.82
|120.89
|115.82
|0.45
|516.54
|789
|2005.12.16 01:16
|sell
|258
|0.10
|115.71
|0.00
|0.00
|790
|2005.12.16 01:16
|modify
|258
|0.10
|115.71
|120.71
|115.64
|791
|2005.12.16 01:45
|t/p
|258
|0.10
|115.64
|120.71
|115.64
|0.61
|517.15
|792
|2005.12.16 01:46
|buy
|259
|0.10
|115.72
|0.00
|0.00
|793
|2005.12.16 01:46
|modify
|259
|0.10
|115.72
|110.72
|115.79
|794
|2005.12.16 01:59
|t/p
|259
|0.10
|115.79
|110.72
|115.79
|0.60
|517.75
|795
|2005.12.16 02:08
|sell
|260
|0.10
|115.77
|0.00
|0.00
|796
|2005.12.16 02:08
|modify
|260
|0.10
|115.77
|120.77
|115.70
|797
|2005.12.16 02:09
|sell
|261
|0.50
|115.73
|0.00
|0.00
|798
|2005.12.16 02:09
|modify
|261
|0.50
|115.73
|120.74
|115.67
|799
|2005.12.16 02:09
|modify
|260
|0.10
|115.77
|120.74
|115.67
|800
|2005.12.16 22:44
|t/p
|260
|0.10
|115.67
|120.74
|115.67
|0.86
|518.61
|801
|2005.12.16 22:44
|t/p
|261
|0.50
|115.67
|120.74
|115.67
|2.60
|521.21
|802
|2005.12.16 22:44
|sell
|262
|0.10
|115.64
|0.00
|0.00
|803
|2005.12.16 22:44
|modify
|262
|0.10
|115.64
|120.64
|115.57
|804
|2005.12.19 00:08
|t/p
|262
|0.10
|115.57
|120.64
|115.57
|0.45
|521.67
|805
|2005.12.19 00:08
|buy
|263
|0.10
|115.56
|0.00
|0.00
|806
|2005.12.19 00:08
|modify
|263
|0.10
|115.56
|110.56
|115.63
|807
|2005.12.19 01:39
|t/p
|263
|0.10
|115.63
|110.56
|115.63
|0.61
|522.28
|808
|2005.12.19 01:40
|buy
|264
|0.10
|115.65
|0.00
|0.00
|809
|2005.12.19 01:40
|modify
|264
|0.10
|115.65
|110.65
|115.72
|810
|2005.12.19 02:31
|t/p
|264
|0.10
|115.72
|110.65
|115.72
|0.60
|522.88
|811
|2005.12.19 02:32
|buy
|265
|0.10
|115.72
|0.00
|0.00
|812
|2005.12.19 02:32
|modify
|265
|0.10
|115.72
|110.72
|115.79
|813
|2005.12.19 02:42
|t/p
|265
|0.10
|115.79
|110.72
|115.79
|0.60
|523.48
|814
|2005.12.19 02:43
|buy
|266
|0.10
|115.93
|0.00
|0.00
|815
|2005.12.19 02:43
|modify
|266
|0.10
|115.93
|110.93
|116.00
|816
|2005.12.19 02:47
|t/p
|266
|0.10
|116.00
|110.93
|116.00
|0.61
|524.09
|817
|2005.12.19 02:48
|buy
|267
|0.10
|116.01
|0.00
|0.00
|818
|2005.12.19 02:48
|modify
|267
|0.10
|116.01
|111.01
|116.08
|819
|2005.12.19 02:57
|t/p
|267
|0.10
|116.08
|111.01
|116.08
|0.61
|524.70
|820
|2005.12.19 02:58
|buy
|268
|0.10
|116.11
|0.00
|0.00
|821
|2005.12.19 02:58
|modify
|268
|0.10
|116.11
|111.11
|116.18
|822
|2005.12.19 03:27
|t/p
|268
|0.10
|116.18
|111.11
|116.18
|0.60
|525.30
|823
|2005.12.19 03:28
|buy
|269
|0.10
|116.18
|0.00
|0.00
|824
|2005.12.19 03:28
|modify
|269
|0.10
|116.18
|111.18
|116.25
|825
|2005.12.19 03:35
|t/p
|269
|0.10
|116.25
|111.18
|116.25
|0.60
|525.90
|826
|2005.12.19 03:36
|buy
|270
|0.10
|116.23
|0.00
|0.00
|827
|2005.12.19 03:36
|modify
|270
|0.10
|116.23
|111.23
|116.30
|828
|2005.12.19 04:08
|t/p
|270
|0.10
|116.30
|111.23
|116.30
|0.60
|526.50
|829
|2005.12.19 04:09
|buy
|271
|0.10
|116.34
|0.00
|0.00
|830
|2005.12.19 04:09
|modify
|271
|0.10
|116.34
|111.34
|116.41
|831
|2005.12.19 07:17
|t/p
|271
|0.10
|116.41
|111.34
|116.41
|0.60
|527.10
|832
|2005.12.19 07:17
|buy
|272
|0.10
|116.43
|0.00
|0.00
|833
|2005.12.19 07:17
|modify
|272
|0.10
|116.43
|111.43
|116.50
|834
|2005.12.19 07:25
|t/p
|272
|0.10
|116.50
|111.43
|116.50
|0.60
|527.70
|835
|2005.12.19 07:26
|buy
|273
|0.10
|116.49
|0.00
|0.00
|836
|2005.12.19 07:26
|modify
|273
|0.10
|116.49
|111.49
|116.56
|837
|2005.12.19 08:02
|t/p
|273
|0.10
|116.56
|111.49
|116.56
|0.60
|528.30
|838
|2005.12.19 08:03
|buy
|274
|0.10
|116.59
|0.00
|0.00
|839
|2005.12.19 08:03
|modify
|274
|0.10
|116.59
|111.59
|116.66
|840
|2005.12.20 04:04
|t/p
|274
|0.10
|116.66
|111.59
|116.66
|0.73
|529.03
|841
|2005.12.20 04:05
|buy
|275
|0.10
|116.70
|0.00
|0.00
|842
|2005.12.20 04:05
|modify
|275
|0.10
|116.70
|111.70
|116.77
|843
|2005.12.20 04:58
|t/p
|275
|0.10
|116.77
|111.70
|116.77
|0.60
|529.63
|844
|2005.12.20 04:59
|buy
|276
|0.10
|116.80
|0.00
|0.00
|845
|2005.12.20 04:59
|modify
|276
|0.10
|116.80
|111.80
|116.87
|846
|2005.12.20 16:02
|t/p
|276
|0.10
|116.87
|111.80
|116.87
|0.60
|530.23
|847
|2005.12.20 16:02
|buy
|277
|0.10
|116.89
|0.00
|0.00
|848
|2005.12.20 16:02
|modify
|277
|0.10
|116.89
|111.89
|116.96
|849
|2005.12.20 17:31
|t/p
|277
|0.10
|116.96
|111.89
|116.96
|0.59
|530.82
|850
|2005.12.20 17:32
|buy
|278
|0.10
|116.97
|0.00
|0.00
|851
|2005.12.20 17:32
|modify
|278
|0.10
|116.97
|111.97
|117.04
|852
|2005.12.20 17:50
|t/p
|278
|0.10
|117.04
|111.97
|117.04
|0.59
|531.41
|853
|2005.12.20 17:51
|buy
|279
|0.10
|117.05
|0.00
|0.00
|854
|2005.12.20 17:51
|modify
|279
|0.10
|117.05
|112.05
|117.12
|855
|2005.12.20 19:03
|t/p
|279
|0.10
|117.12
|112.05
|117.12
|0.59
|532.00
|856
|2005.12.20 19:04
|buy
|280
|0.10
|117.16
|0.00
|0.00
|857
|2005.12.20 19:04
|modify
|280
|0.10
|117.16
|112.16
|117.23
|858
|2005.12.20 19:21
|t/p
|280
|0.10
|117.23
|112.16
|117.23
|0.59
|532.59
|859
|2005.12.20 19:21
|buy
|281
|0.10
|117.26
|0.00
|0.00
|860
|2005.12.20 19:21
|modify
|281
|0.10
|117.26
|112.26
|117.33
|861
|2005.12.21 15:03
|t/p
|281
|0.10
|117.33
|112.26
|117.33
|0.73
|533.32
|862
|2005.12.21 15:04
|buy
|282
|0.10
|117.39
|0.00
|0.00
|863
|2005.12.21 15:04
|modify
|282
|0.10
|117.39
|112.39
|117.46
|864
|2005.12.21 15:35
|t/p
|282
|0.10
|117.46
|112.39
|117.46
|0.60
|533.92
|865
|2005.12.21 15:36
|buy
|283
|0.10
|117.47
|0.00
|0.00
|866
|2005.12.21 15:36
|modify
|283
|0.10
|117.47
|112.47
|117.54
|867
|2005.12.22 01:16
|t/p
|283
|0.10
|117.54
|112.47
|117.54
|0.98
|534.90
|868
|2005.12.22 01:17
|buy
|284
|0.10
|117.60
|0.00
|0.00
|869
|2005.12.22 01:17
|modify
|284
|0.10
|117.60
|112.60
|117.67
|870
|2005.12.28 17:54
|t/p
|284
|0.10
|117.67
|112.60
|117.67
|1.11
|536.01
|871
|2005.12.28 17:55
|buy
|285
|0.10
|117.68
|0.00
|0.00
|872
|2005.12.28 17:55
|modify
|285
|0.10
|117.68
|112.68
|117.75
|873
|2005.12.28 18:03
|t/p
|285
|0.10
|117.75
|112.68
|117.75
|0.60
|536.61
|874
|2005.12.28 18:03
|buy
|286
|0.10
|117.78
|0.00
|0.00
|875
|2005.12.28 18:03
|modify
|286
|0.10
|117.78
|112.78
|117.85
|876
|2005.12.28 18:10
|t/p
|286
|0.10
|117.85
|112.78
|117.85
|0.60
|537.21
|877
|2005.12.28 18:11
|buy
|287
|0.10
|117.87
|0.00
|0.00
|878
|2005.12.28 18:11
|modify
|287
|0.10
|117.87
|112.87
|117.94
|879
|2005.12.28 20:56
|t/p
|287
|0.10
|117.94
|112.87
|117.94
|0.59
|537.80
|880
|2005.12.28 20:57
|buy
|288
|0.10
|117.95
|0.00
|0.00
|881
|2005.12.28 20:57
|modify
|288
|0.10
|117.95
|112.95
|118.02
|882
|2005.12.30 01:59
|t/p
|288
|0.10
|118.02
|112.95
|118.02
|1.12
|538.92
|883
|2005.12.30 02:00
|buy
|289
|0.10
|118.05
|0.00
|0.00
|884
|2005.12.30 02:00
|modify
|289
|0.10
|118.05
|113.05
|118.12
|885
|2005.12.30 02:08
|t/p
|289
|0.10
|118.12
|113.05
|118.12
|0.59
|539.51
|886
|2005.12.30 02:09
|buy
|290
|0.10
|118.10
|0.00
|0.00
|887
|2005.12.30 02:09
|modify
|290
|0.10
|118.10
|113.10
|118.17
|888
|2006.02.02 02:15
|t/p
|290
|0.10
|118.17
|113.10
|118.17
|5.01
|544.52
|889
|2006.02.02 02:15
|buy
|291
|0.10
|118.21
|0.00
|0.00
|890
|2006.02.02 02:15
|modify
|291
|0.10
|118.21
|113.21
|118.28
|891
|2006.02.02 02:44
|t/p
|291
|0.10
|118.28
|113.21
|118.28
|0.60
|545.12
|892
|2006.02.02 02:45
|buy
|292
|0.10
|118.30
|0.00
|0.00
|893
|2006.02.02 02:45
|modify
|292
|0.10
|118.30
|113.30
|118.37
|894
|2006.02.02 06:34
|t/p
|292
|0.10
|118.37
|113.30
|118.37
|0.59
|545.71
|895
|2006.02.02 06:35
|buy
|293
|0.10
|118.33
|0.00
|0.00
|896
|2006.02.02 06:35
|modify
|293
|0.10
|118.33
|113.33
|118.40
|897
|2006.02.02 06:44
|t/p
|293
|0.10
|118.40
|113.33
|118.40
|0.59
|546.30
|898
|2006.02.02 06:45
|buy
|294
|0.10
|118.46
|0.00
|0.00
|899
|2006.02.02 06:45
|modify
|294
|0.10
|118.46
|113.46
|118.53
|900
|2006.02.02 06:47
|t/p
|294
|0.10
|118.53
|113.46
|118.53
|0.59
|546.89
|901
|2006.02.02 06:48
|buy
|295
|0.10
|118.51
|0.00
|0.00
|902
|2006.02.02 06:48
|modify
|295
|0.10
|118.51
|113.51
|118.58
|903
|2006.02.02 06:48
|t/p
|295
|0.10
|118.58
|113.51
|118.58
|0.59
|547.48
|904
|2006.02.02 06:49
|buy
|296
|0.10
|118.62
|0.00
|0.00
|905
|2006.02.02 06:49
|modify
|296
|0.10
|118.62
|113.62
|118.69
|906
|2006.02.03 14:32
|t/p
|296
|0.10
|118.69
|113.62
|118.69
|0.72
|548.20
|907
|2006.02.03 14:33
|buy
|297
|0.10
|118.75
|0.00
|0.00
|908
|2006.02.03 14:33
|modify
|297
|0.10
|118.75
|113.75
|118.82
|909
|2006.02.03 14:35
|t/p
|297
|0.10
|118.82
|113.75
|118.82
|0.59
|548.79
|910
|2006.02.03 14:36
|buy
|298
|0.10
|118.96
|0.00
|0.00
|911
|2006.02.03 14:36
|modify
|298
|0.10
|118.96
|113.96
|119.03
|912
|2006.02.03 14:58
|t/p
|298
|0.10
|119.03
|113.96
|119.03
|0.59
|549.38
|913
|2006.02.03 14:59
|buy
|299
|0.10
|119.06
|0.00
|0.00
|914
|2006.02.03 14:59
|modify
|299
|0.10
|119.06
|114.06
|119.13
|915
|2006.02.03 15:02
|t/p
|299
|0.10
|119.13
|114.06
|119.13
|0.59
|549.97
|916
|2006.02.03 15:03
|buy
|300
|0.10
|119.18
|0.00
|0.00
|917
|2006.02.03 15:03
|modify
|300
|0.10
|119.18
|114.18
|119.25
|918
|2006.02.03 15:14
|t/p
|300
|0.10
|119.25
|114.18
|119.25
|0.58
|550.55
|919
|2006.02.03 15:15
|buy
|301
|0.10
|119.33
|0.00
|0.00
|920
|2006.02.03 15:15
|modify
|301
|0.10
|119.33
|114.33
|119.40
|921
|2006.04.24 20:11
|s/l
|301
|0.10
|114.33
|114.33
|119.40
|-33.59
|516.96
|922
|2006.04.24 20:12
|sell
|302
|0.10
|114.32
|0.00
|0.00
|923
|2006.04.24 20:12
|modify
|302
|0.10
|114.32
|119.32
|114.25
|924
|2006.04.24 20:13
|sell
|303
|0.50
|114.32
|0.00
|0.00
|925
|2006.04.24 20:13
|modify
|303
|0.50
|114.32
|119.32
|114.25
|926
|2006.04.26 07:31
|sell
|304
|2.50
|115.18
|0.00
|0.00
|927
|2006.04.26 07:31
|modify
|304
|2.50
|115.18
|120.01
|114.94
|928
|2006.04.26 07:31
|modify
|303
|0.50
|114.32
|120.01
|114.94
|929
|2006.04.26 07:31
|modify
|302
|0.10
|114.32
|120.01
|114.94
|930
|2006.04.26 08:14
|t/p
|302
|0.10
|114.94
|120.01
|114.94
|-5.68
|511.28
|931
|2006.04.26 08:14
|t/p
|303
|0.50
|114.94
|120.01
|114.94
|-28.43
|482.85
|932
|2006.04.26 08:14
|t/p
|304
|2.50
|114.94
|120.01
|114.94
|52.20
|535.05
|933
|2006.04.26 08:15
|sell
|305
|0.10
|114.95
|0.00
|0.00
|934
|2006.04.26 08:15
|modify
|305
|0.10
|114.95
|119.95
|114.88
|935
|2006.04.26 15:25
|t/p
|305
|0.10
|114.88
|119.95
|114.88
|0.61
|535.66
|936
|2006.04.26 15:26
|buy
|306
|0.10
|114.94
|0.00
|0.00
|937
|2006.04.26 15:26
|modify
|306
|0.10
|114.94
|109.94
|115.01
|938
|2006.04.26 16:01
|t/p
|306
|0.10
|115.01
|109.94
|115.01
|0.61
|536.27
|939
|2006.04.26 16:02
|buy
|307
|0.10
|115.07
|0.00
|0.00
|940
|2006.04.26 16:02
|modify
|307
|0.10
|115.07
|110.07
|115.14
|941
|2006.05.12 02:06
|s/l
|307
|0.10
|110.07
|110.07
|115.14
|-43.09
|493.18
|942
|2006.05.12 02:07
|sell
|308
|0.10
|110.07
|0.00
|0.00
|943
|2006.05.12 02:07
|modify
|308
|0.10
|110.07
|115.07
|110.00
|944
|2006.05.12 02:08
|sell
|309
|0.50
|110.05
|0.00
|0.00
|945
|2006.05.12 02:08
|modify
|309
|0.50
|110.05
|115.05
|109.98
|946
|2006.05.12 02:08
|modify
|308
|0.10
|110.07
|115.05
|109.98
|947
|2006.05.12 02:10
|t/p
|308
|0.10
|109.98
|115.05
|109.98
|0.82
|494.00
|948
|2006.05.12 02:10
|t/p
|309
|0.50
|109.98
|115.05
|109.98
|3.18
|497.18
|949
|2006.05.12 02:11
|buy
|310
|0.10
|110.11
|0.00
|0.00
|950
|2006.05.12 02:11
|modify
|310
|0.10
|110.11
|105.11
|110.18
|951
|2006.05.12 02:11
|t/p
|310
|0.10
|110.18
|105.11
|110.18
|0.64
|497.82
|952
|2006.05.12 02:12
|buy
|311
|0.10
|110.15
|0.00
|0.00
|953
|2006.05.12 02:12
|modify
|311
|0.10
|110.15
|105.15
|110.22
|954
|2006.05.12 02:44
|t/p
|311
|0.10
|110.22
|105.15
|110.22
|0.64
|498.46
|955
|2006.05.12 02:45
|buy
|312
|0.10
|110.24
|0.00
|0.00
|956
|2006.05.12 02:45
|modify
|312
|0.10
|110.24
|105.24
|110.31
|957
|2006.05.12 02:54
|t/p
|312
|0.10
|110.31
|105.24
|110.31
|0.64
|499.10
|958
|2006.05.12 02:55
|buy
|313
|0.10
|110.36
|0.00
|0.00
|959
|2006.05.12 02:55
|modify
|313
|0.10
|110.36
|105.36
|110.43
|960
|2006.05.12 16:36
|t/p
|313
|0.10
|110.43
|105.36
|110.43
|0.63
|499.73
|961
|2006.05.12 16:37
|buy
|314
|0.10
|110.54
|0.00
|0.00
|962
|2006.05.12 16:37
|modify
|314
|0.10
|110.54
|105.54
|110.61
|963
|2006.05.12 16:37
|t/p
|314
|0.10
|110.61
|105.54
|110.61
|0.63
|500.36
|964
|2006.05.12 16:38
|buy
|315
|0.10
|110.60
|0.00
|0.00
|965
|2006.05.12 16:38
|modify
|315
|0.10
|110.60
|105.60
|110.67
|966
|2006.05.16 00:07
|t/p
|315
|0.10
|110.67
|105.60
|110.67
|0.89
|501.25
|967
|2006.05.16 00:07
|buy
|316
|0.10
|110.70
|0.00
|0.00
|968
|2006.05.16 00:07
|modify
|316
|0.10
|110.70
|105.70
|110.77
|969
|2006.05.16 01:40
|t/p
|316
|0.10
|110.77
|105.70
|110.77
|0.63
|501.88
|970
|2006.05.16 01:41
|buy
|317
|0.10
|110.85
|0.00
|0.00
|971
|2006.05.16 01:41
|modify
|317
|0.10
|110.85
|105.85
|110.92
|972
|2006.05.17 20:25
|t/p
|317
|0.10
|110.92
|105.85
|110.92
|0.76
|502.64
|973
|2006.05.17 20:26
|buy
|318
|0.10
|110.98
|0.00
|0.00
|974
|2006.05.17 20:26
|modify
|318
|0.10
|110.98
|105.98
|111.05
|975
|2006.05.17 20:31
|t/p
|318
|0.10
|111.05
|105.98
|111.05
|0.63
|503.27
|976
|2006.05.17 20:32
|buy
|319
|0.10
|111.21
|0.00
|0.00
|977
|2006.05.17 20:32
|modify
|319
|0.10
|111.21
|106.21
|111.28
|978
|2006.05.17 20:35
|t/p
|319
|0.10
|111.28
|106.21
|111.28
|0.63
|503.90
|979
|2006.05.17 20:36
|buy
|320
|0.10
|111.32
|0.00
|0.00
|980
|2006.05.17 20:36
|modify
|320
|0.10
|111.32
|106.32
|111.39
|981
|2006.05.19 09:41
|t/p
|320
|0.10
|111.39
|106.32
|111.39
|1.15
|505.05
|982
|2006.05.19 09:42
|buy
|321
|0.10
|111.44
|0.00
|0.00
|983
|2006.05.19 09:42
|modify
|321
|0.10
|111.44
|106.44
|111.51
|984
|2006.05.19 09:42
|t/p
|321
|0.10
|111.51
|106.44
|111.51
|0.63
|505.68
|985
|2006.05.19 09:43
|buy
|322
|0.10
|111.49
|0.00
|0.00
|986
|2006.05.19 09:43
|modify
|322
|0.10
|111.49
|106.49
|111.56
|987
|2006.05.19 09:45
|t/p
|322
|0.10
|111.56
|106.49
|111.56
|0.63
|506.31
|988
|2006.05.19 09:46
|buy
|323
|0.10
|111.59
|0.00
|0.00
|989
|2006.05.19 09:46
|modify
|323
|0.10
|111.59
|106.59
|111.66
|990
|2006.05.19 09:48
|t/p
|323
|0.10
|111.66
|106.59
|111.66
|0.63
|506.94
|991
|2006.05.19 09:49
|buy
|324
|0.10
|111.68
|0.00
|0.00
|992
|2006.05.19 09:49
|modify
|324
|0.10
|111.68
|106.68
|111.75
|993
|2006.05.19 10:00
|t/p
|324
|0.10
|111.75
|106.68
|111.75
|0.63
|507.57
|994
|2006.05.19 10:01
|buy
|325
|0.10
|111.80
|0.00
|0.00
|995
|2006.05.19 10:01
|modify
|325
|0.10
|111.80
|106.80
|111.87
|996
|2006.05.19 11:45
|t/p
|325
|0.10
|111.87
|106.80
|111.87
|0.63
|508.20
|997
|2006.05.19 11:46
|buy
|326
|0.10
|111.90
|0.00
|0.00
|998
|2006.05.19 11:46
|modify
|326
|0.10
|111.90
|106.90
|111.97
|999
|2006.05.19 11:52
|t/p
|326
|0.10
|111.97
|106.90
|111.97
|0.63
|508.83
|1000
|2006.05.19 11:53
|buy
|327
|0.10
|112.01
|0.00
|0.00
|1001
|2006.05.19 11:53
|modify
|327
|0.10
|112.01
|107.01
|112.08
|1002
|2006.05.19 12:01
|t/p
|327
|0.10
|112.08
|107.01
|112.08
|0.62
|509.45
|1003
|2006.05.19 12:01
|buy
|328
|0.10
|112.10
|0.00
|0.00
|1004
|2006.05.19 12:01
|modify
|328
|0.10
|112.10
|107.10
|112.17
|1005
|2006.05.19 17:14
|t/p
|328
|0.10
|112.17
|107.10
|112.17
|0.62
|510.07
|1006
|2006.05.19 17:15
|buy
|329
|0.10
|112.24
|0.00
|0.00
|1007
|2006.05.19 17:15
|modify
|329
|0.10
|112.24
|107.24
|112.31
|1008
|2006.05.22 07:45
|t/p
|329
|0.10
|112.31
|107.24
|112.31
|0.75
|510.82
|1009
|2006.05.22 07:46
|buy
|330
|0.10
|112.41
|0.00
|0.00
|1010
|2006.05.22 07:46
|modify
|330
|0.10
|112.41
|107.41
|112.48
|1011
|2006.05.22 08:16
|t/p
|330
|0.10
|112.48
|107.41
|112.48
|0.62
|511.44
|1012
|2006.05.22 08:17
|buy
|331
|0.10
|112.51
|0.00
|0.00
|1013
|2006.05.22 08:17
|modify
|331
|0.10
|112.51
|107.51
|112.58
|1014
|2006.05.22 08:26
|t/p
|331
|0.10
|112.58
|107.51
|112.58
|0.62
|512.06
|1015
|2006.05.22 08:27
|buy
|332
|0.10
|112.71
|0.00
|0.00
|1016
|2006.05.22 08:27
|modify
|332
|0.10
|112.71
|107.71
|112.78
|1017
|2006.05.22 08:45
|t/p
|332
|0.10
|112.78
|107.71
|112.78
|0.62
|512.68
|1018
|2006.05.22 08:45
|buy
|333
|0.10
|112.83
|0.00
|0.00
|1019
|2006.05.22 08:45
|modify
|333
|0.10
|112.83
|107.83
|112.90
|1020
|2006.05.22 08:52
|t/p
|333
|0.10
|112.90
|107.83
|112.90
|0.62
|513.30
|1021
|2006.05.22 08:52
|buy
|334
|0.10
|112.92
|0.00
|0.00
|1022
|2006.05.22 08:52
|modify
|334
|0.10
|112.92
|107.92
|112.99
|1023
|2006.06.01 09:36
|t/p
|334
|0.10
|112.99
|107.92
|112.99
|2.18
|515.48
|1024
|2006.06.01 09:37
|buy
|335
|0.10
|112.95
|0.00
|0.00
|1025
|2006.06.01 09:37
|modify
|335
|0.10
|112.95
|107.95
|113.02
|1026
|2006.06.01 12:40
|t/p
|335
|0.10
|113.02
|107.95
|113.02
|0.62
|516.10
|1027
|2006.06.01 12:41
|buy
|336
|0.10
|113.03
|0.00
|0.00
|1028
|2006.06.01 12:41
|modify
|336
|0.10
|113.03
|108.03
|113.10
|1029
|2006.06.01 12:41
|t/p
|336
|0.10
|113.10
|108.03
|113.10
|0.62
|516.72
|1030
|2006.06.01 12:42
|buy
|337
|0.10
|113.14
|0.00
|0.00
|1031
|2006.06.01 12:42
|modify
|337
|0.10
|113.14
|108.14
|113.21
|1032
|2006.06.01 13:12
|t/p
|337
|0.10
|113.21
|108.14
|113.21
|0.62
|517.34
|1033
|2006.06.01 13:13
|buy
|338
|0.10
|113.26
|0.00
|0.00
|1034
|2006.06.01 13:13
|modify
|338
|0.10
|113.26
|108.26
|113.33
|1035
|2006.06.01 14:22
|t/p
|338
|0.10
|113.33
|108.26
|113.33
|0.61
|517.95
|1036
|2006.06.01 14:23
|buy
|339
|0.10
|113.38
|0.00
|0.00
|1037
|2006.06.01 14:23
|modify
|339
|0.10
|113.38
|108.38
|113.45
|1038
|2006.06.06 16:58
|t/p
|339
|0.10
|113.45
|108.38
|113.45
|1.01
|518.96
|1039
|2006.06.06 16:59
|buy
|340
|0.10
|113.47
|0.00
|0.00
|1040
|2006.06.06 16:59
|modify
|340
|0.10
|113.47
|108.47
|113.54
|1041
|2006.06.06 16:59
|t/p
|340
|0.10
|113.54
|108.47
|113.54
|0.62
|519.58
|1042
|2006.06.06 17:00
|buy
|341
|0.10
|113.52
|0.00
|0.00
|1043
|2006.06.06 17:00
|modify
|341
|0.10
|113.52
|108.52
|113.59
|1044
|2006.06.07 15:33
|t/p
|341
|0.10
|113.59
|108.52
|113.59
|0.74
|520.32
|1045
|2006.06.07 15:34
|buy
|342
|0.10
|113.67
|0.00
|0.00
|1046
|2006.06.07 15:34
|modify
|342
|0.10
|113.67
|108.67
|113.74
|1047
|2006.06.08 07:47
|t/p
|342
|0.10
|113.74
|108.67
|113.74
|1.00
|521.32
|1048
|2006.06.08 07:48
|buy
|343
|0.10
|113.75
|0.00
|0.00
|1049
|2006.06.08 07:48
|modify
|343
|0.10
|113.75
|108.75
|113.82
|1050
|2006.06.08 08:34
|t/p
|343
|0.10
|113.82
|108.75
|113.82
|0.61
|521.93
|1051
|2006.06.08 08:35
|buy
|344
|0.10
|113.83
|0.00
|0.00
|1052
|2006.06.08 08:35
|modify
|344
|0.10
|113.83
|108.83
|113.90
|1053
|2006.06.08 09:19
|t/p
|344
|0.10
|113.90
|108.83
|113.90
|0.61
|522.54
|1054
|2006.06.08 09:20
|buy
|345
|0.10
|113.93
|0.00
|0.00
|1055
|2006.06.08 09:20
|modify
|345
|0.10
|113.93
|108.93
|114.00
|1056
|2006.06.08 09:59
|t/p
|345
|0.10
|114.00
|108.93
|114.00
|0.61
|523.15
|1057
|2006.06.08 10:00
|buy
|346
|0.10
|114.00
|0.00
|0.00
|1058
|2006.06.08 10:00
|modify
|346
|0.10
|114.00
|109.00
|114.07
|1059
|2006.06.08 13:53
|t/p
|346
|0.10
|114.07
|109.00
|114.07
|0.61
|523.76
|1060
|2006.06.08 13:54
|buy
|347
|0.10
|114.19
|0.00
|0.00
|1061
|2006.06.08 13:54
|modify
|347
|0.10
|114.19
|109.19
|114.26
|1062
|2006.06.08 13:55
|t/p
|347
|0.10
|114.26
|109.19
|114.26
|0.61
|524.37
|1063
|2006.06.08 13:56
|buy
|348
|0.10
|114.27
|0.00
|0.00
|1064
|2006.06.08 13:56
|modify
|348
|0.10
|114.27
|109.27
|114.34
|1065
|2006.06.08 14:13
|t/p
|348
|0.10
|114.34
|109.27
|114.34
|0.61
|524.98
|1066
|2006.06.08 14:14
|buy
|349
|0.10
|114.38
|0.00
|0.00
|1067
|2006.06.08 14:14
|modify
|349
|0.10
|114.38
|109.38
|114.45
|1068
|2006.06.08 14:23
|t/p
|349
|0.10
|114.45
|109.38
|114.45
|0.61
|525.59
|1069
|2006.06.08 14:24
|buy
|350
|0.10
|114.47
|0.00
|0.00
|1070
|2006.06.08 14:24
|modify
|350
|0.10
|114.47
|109.47
|114.54
|1071
|2006.06.08 14:33
|t/p
|350
|0.10
|114.54
|109.47
|114.54
|0.61
|526.20
|1072
|2006.06.08 14:34
|buy
|351
|0.10
|114.73
|0.00
|0.00
|1073
|2006.06.08 14:34
|modify
|351
|0.10
|114.73
|109.73
|114.80
|1074
|2006.06.13 14:33
|t/p
|351
|0.10
|114.80
|109.73
|114.80
|1.00
|527.20
|1075
|2006.06.13 14:34
|sell
|352
|0.10
|114.69
|0.00
|0.00
|1076
|2006.06.13 14:34
|modify
|352
|0.10
|114.69
|119.69
|114.62
|1077
|2006.06.13 14:35
|sell
|353
|0.50
|114.67
|0.00
|0.00
|1078
|2006.06.13 14:35
|modify
|353
|0.50
|114.67
|119.67
|114.60
|1079
|2006.06.13 14:35
|modify
|352
|0.10
|114.69
|119.67
|114.60
|1080
|2006.06.13 14:49
|t/p
|352
|0.10
|114.60
|119.67
|114.60
|0.78
|527.98
|1081
|2006.06.13 14:49
|t/p
|353
|0.50
|114.60
|119.67
|114.60
|3.05
|531.03
|1082
|2006.06.13 14:50
|sell
|354
|0.10
|114.57
|0.00
|0.00
|1083
|2006.06.13 14:50
|modify
|354
|0.10
|114.57
|119.57
|114.50
|1084
|2006.06.14 15:30
|t/p
|354
|0.10
|114.50
|119.57
|114.50
|0.46
|531.49
|1085
|2006.06.14 15:31
|sell
|355
|0.10
|114.50
|0.00
|0.00
|1086
|2006.06.14 15:31
|modify
|355
|0.10
|114.50
|119.50
|114.43
|1087
|2006.06.19 03:02
|sell
|356
|0.50
|115.55
|0.00
|0.00
|1088
|2006.06.19 03:02
|modify
|356
|0.50
|115.55
|120.38
|115.31
|1089
|2006.06.19 03:02
|modify
|355
|0.10
|114.50
|120.38
|115.31
|1090
|2006.06.19 17:56
|t/p
|355
|0.10
|115.31
|120.38
|115.31
|-7.75
|523.74
|1091
|2006.06.19 17:56
|t/p
|356
|0.50
|115.31
|120.38
|115.31
|10.41
|534.15
|1092
|2006.06.19 17:57
|sell
|357
|0.10
|115.27
|0.00
|0.00
|1093
|2006.06.19 17:57
|modify
|357
|0.10
|115.27
|120.27
|115.20
|1094
|2006.06.19 18:01
|t/p
|357
|0.10
|115.20
|120.27
|115.20
|0.61
|534.76
|1095
|2006.06.19 18:02
|sell
|358
|0.10
|115.16
|0.00
|0.00
|1096
|2006.06.19 18:02
|modify
|358
|0.10
|115.16
|120.16
|115.09
|1097
|2006.06.20 07:42
|t/p
|358
|0.10
|115.09
|120.16
|115.09
|0.46
|535.22
|1098
|2006.06.20 07:42
|sell
|359
|0.10
|115.07
|0.00
|0.00
|1099
|2006.06.20 07:42
|modify
|359
|0.10
|115.07
|120.07
|115.00
|1100
|2006.06.20 08:02
|t/p
|359
|0.10
|115.00
|120.07
|115.00
|0.61
|535.83
|1101
|2006.06.20 08:03
|sell
|360
|0.10
|114.97
|0.00
|0.00
|1102
|2006.06.20 08:03
|modify
|360
|0.10
|114.97
|119.97
|114.90
|1103
|2006.06.20 08:41
|t/p
|360
|0.10
|114.90
|119.97
|114.90
|0.61
|536.44
|1104
|2006.06.20 08:42
|sell
|361
|0.10
|114.88
|0.00
|0.00
|1105
|2006.06.20 08:42
|modify
|361
|0.10
|114.88
|119.88
|114.81
|1106
|2006.06.20 08:48
|t/p
|361
|0.10
|114.81
|119.88
|114.81
|0.61
|537.05
|1107
|2006.06.20 08:49
|sell
|362
|0.10
|114.76
|0.00
|0.00
|1108
|2006.06.20 08:49
|modify
|362
|0.10
|114.76
|119.76
|114.69
|1109
|2006.06.20 09:05
|t/p
|362
|0.10
|114.69
|119.76
|114.69
|0.61
|537.66
|1110
|2006.06.20 09:05
|buy
|363
|0.10
|114.69
|0.00
|0.00
|1111
|2006.06.20 09:05
|modify
|363
|0.10
|114.69
|109.69
|114.76
|1112
|2006.06.20 09:18
|t/p
|363
|0.10
|114.76
|109.69
|114.76
|0.61
|538.27
|1113
|2006.06.20 09:19
|buy
|364
|0.10
|114.76
|0.00
|0.00
|1114
|2006.06.20 09:19
|modify
|364
|0.10
|114.76
|109.76
|114.83
|1115
|2006.06.20 10:29
|t/p
|364
|0.10
|114.83
|109.76
|114.83
|0.61
|538.88
|1116
|2006.06.20 10:30
|buy
|365
|0.10
|114.84
|0.00
|0.00
|1117
|2006.06.20 10:30
|modify
|365
|0.10
|114.84
|109.84
|114.91
|1118
|2006.06.20 11:25
|t/p
|365
|0.10
|114.91
|109.84
|114.91
|0.61
|539.49
|1119
|2006.06.20 11:26
|buy
|366
|0.10
|114.96
|0.00
|0.00
|1120
|2006.06.20 11:26
|modify
|366
|0.10
|114.96
|109.96
|115.03
|1121
|2006.06.20 11:31
|t/p
|366
|0.10
|115.03
|109.96
|115.03
|0.61
|540.10
|1122
|2006.06.20 11:32
|buy
|367
|0.10
|115.08
|0.00
|0.00
|1123
|2006.06.20 11:32
|modify
|367
|0.10
|115.08
|110.08
|115.15
|1124
|2006.06.20 11:53
|t/p
|367
|0.10
|115.15
|110.08
|115.15
|0.61
|540.71
|1125
|2006.06.20 11:54
|buy
|368
|0.10
|115.19
|0.00
|0.00
|1126
|2006.06.20 11:54
|modify
|368
|0.10
|115.19
|110.19
|115.26
|1127
|2006.06.20 11:58
|t/p
|368
|0.10
|115.26
|110.19
|115.26
|0.61
|541.32
|1128
|2006.06.20 11:59
|buy
|369
|0.10
|115.26
|0.00
|0.00
|1129
|2006.06.20 11:59
|modify
|369
|0.10
|115.26
|110.26
|115.33
|1130
|2006.06.22 12:15
|t/p
|369
|0.10
|115.33
|110.26
|115.33
|1.13
|542.45
|1131
|2006.06.22 12:16
|buy
|370
|0.10
|115.38
|0.00
|0.00
|1132
|2006.06.22 12:16
|modify
|370
|0.10
|115.38
|110.38
|115.45
|1133
|2006.06.22 12:30
|t/p
|370
|0.10
|115.45
|110.38
|115.45
|0.61
|543.06
|1134
|2006.06.22 12:31
|buy
|371
|0.10
|115.50
|0.00
|0.00
|1135
|2006.06.22 12:31
|modify
|371
|0.10
|115.50
|110.50
|115.57
|1136
|2006.06.22 12:48
|t/p
|371
|0.10
|115.57
|110.50
|115.57
|0.61
|543.67
|1137
|2006.06.22 12:49
|buy
|372
|0.10
|115.63
|0.00
|0.00
|1138
|2006.06.22 12:49
|modify
|372
|0.10
|115.63
|110.63
|115.70
|1139
|2006.06.22 12:54
|t/p
|372
|0.10
|115.70
|110.63
|115.70
|0.61
|544.28
|1140
|2006.06.22 12:55
|sell
|373
|0.10
|115.67
|0.00
|0.00
|1141
|2006.06.22 12:55
|modify
|373
|0.10
|115.67
|120.67
|115.60
|1142
|2006.06.22 12:56
|sell
|374
|0.50
|115.65
|0.00
|0.00
|1143
|2006.06.22 12:56
|modify
|374
|0.50
|115.65
|120.65
|115.58
|1144
|2006.06.22 12:56
|modify
|373
|0.10
|115.67
|120.65
|115.58
|1145
|2006.06.22 13:00
|t/p
|373
|0.10
|115.58
|120.65
|115.58
|0.78
|545.06
|1146
|2006.06.22 13:00
|t/p
|374
|0.50
|115.58
|120.65
|115.58
|3.03
|548.09
|1147
|2006.06.22 13:01
|sell
|375
|0.10
|115.57
|0.00
|0.00
|1148
|2006.06.22 13:01
|modify
|375
|0.10
|115.57
|120.57
|115.50
|1149
|2006.06.23 14:49
|sell
|376
|0.50
|116.52
|0.00
|0.00
|1150
|2006.06.23 14:49
|modify
|376
|0.50
|116.52
|121.36
|116.29
|1151
|2006.06.23 14:49
|modify
|375
|0.10
|115.57
|121.36
|116.29
|1152
|2006.06.23 14:59
|t/p
|375
|0.10
|116.29
|121.36
|116.29
|-6.34
|541.76
|1153
|2006.06.23 14:59
|t/p
|376
|0.50
|116.29
|121.36
|116.29
|9.89
|551.65
|1154
|2006.06.23 15:00
|sell
|377
|0.10
|116.26
|0.00
|0.00
|1155
|2006.06.23 15:00
|modify
|377
|0.10
|116.26
|121.26
|116.19
|1156
|2006.06.23 15:01
|t/p
|377
|0.10
|116.19
|121.26
|116.19
|0.60
|552.25
|1157
|2006.06.23 15:02
|sell
|378
|0.10
|116.16
|0.00
|0.00
|1158
|2006.06.23 15:02
|modify
|378
|0.10
|116.16
|121.16
|116.09
|1159
|2006.06.23 15:07
|t/p
|378
|0.10
|116.09
|121.16
|116.09
|0.60
|552.85
|1160
|2006.06.23 15:08
|sell
|379
|0.10
|116.04
|0.00
|0.00
|1161
|2006.06.23 15:08
|modify
|379
|0.10
|116.04
|121.04
|115.97
|1162
|2006.06.23 15:51
|t/p
|379
|0.10
|115.97
|121.04
|115.97
|0.60
|553.45
|1163
|2006.06.23 15:52
|sell
|380
|0.10
|115.95
|0.00
|0.00
|1164
|2006.06.23 15:52
|modify
|380
|0.10
|115.95
|120.95
|115.88
|1165
|2006.06.27 03:20
|t/p
|380
|0.10
|115.88
|120.95
|115.88
|0.31
|553.76
|1166
|2006.06.27 03:20
|sell
|381
|0.10
|115.86
|0.00
|0.00
|1167
|2006.06.27 03:20
|modify
|381
|0.10
|115.86
|120.86
|115.79
|1168
|2006.10.06 15:54
|sell
|382
|0.50
|118.87
|0.00
|0.00
|1169
|2006.10.06 15:54
|modify
|382
|0.50
|118.87
|123.37
|118.30
|1170
|2006.10.06 15:54
|modify
|381
|0.10
|115.86
|123.37
|118.30
|1171
|2006.10.10 15:20
|sell
|383
|2.50
|119.74
|0.00
|0.00
|1172
|2006.10.10 15:20
|modify
|383
|2.50
|119.74
|124.47
|119.40
|1173
|2006.10.10 15:20
|modify
|382
|0.50
|118.87
|124.47
|119.40
|1174
|2006.10.10 15:20
|modify
|381
|0.10
|115.86
|124.47
|119.40
|1175
|2006.10.11 11:12
|t/p
|381
|0.10
|119.40
|124.47
|119.40
|-45.13
|508.63
|1176
|2006.10.11 11:12
|t/p
|382
|0.50
|119.40
|124.47
|119.40
|-24.38
|484.25
|1177
|2006.10.11 11:12
|t/p
|383
|2.50
|119.40
|124.47
|119.40
|67.54
|551.79
|1178
|2006.10.11 11:13
|sell
|384
|0.10
|119.37
|0.00
|0.00
|1179
|2006.10.11 11:13
|modify
|384
|0.10
|119.37
|124.37
|119.30
|1180
|2006.10.12 07:09
|t/p
|384
|0.10
|119.30
|124.37
|119.30
|0.15
|551.94
|1181
|2006.10.12 07:10
|sell
|385
|0.10
|119.33
|0.00
|0.00
|1182
|2006.10.12 07:10
|modify
|385
|0.10
|119.33
|124.33
|119.26
|1183
|2006.10.13 00:09
|t/p
|385
|0.10
|119.26
|124.33
|119.26
|0.44
|552.39
|1184
|2006.10.13 00:10
|sell
|386
|0.10
|119.24
|0.00
|0.00
|1185
|2006.10.13 00:10
|modify
|386
|0.10
|119.24
|124.24
|119.17
|1186
|2006.10.13 07:36
|t/p
|386
|0.10
|119.17
|124.24
|119.17
|0.59
|552.98
|1187
|2006.10.13 07:37
|sell
|387
|0.10
|119.13
|0.00
|0.00
|1188
|2006.10.13 07:37
|modify
|387
|0.10
|119.13
|124.13
|119.06
|1189
|2006.10.16 13:06
|t/p
|387
|0.10
|119.06
|124.13
|119.06
|0.44
|553.42
|1190
|2006.10.16 13:07
|buy
|388
|0.10
|119.09
|0.00
|0.00
|1191
|2006.10.16 13:07
|modify
|388
|0.10
|119.09
|114.09
|119.16
|1192
|2006.10.16 14:03
|t/p
|388
|0.10
|119.16
|114.09
|119.16
|0.59
|554.01
|1193
|2006.10.16 14:04
|buy
|389
|0.10
|119.18
|0.00
|0.00
|1194
|2006.10.16 14:04
|modify
|389
|0.10
|119.18
|114.18
|119.25
|1195
|2006.10.16 14:13
|t/p
|389
|0.10
|119.25
|114.18
|119.25
|0.59
|554.60
|1196
|2006.10.16 14:14
|buy
|390
|0.10
|119.28
|0.00
|0.00
|1197
|2006.10.16 14:14
|modify
|390
|0.10
|119.28
|114.28
|119.35
|1198
|2006.10.17 23:59
|close at stop
|390
|0.10
|118.67
|114.28
|119.35
|-5.01
|549.59