Strategy Tester Report
Cost Averaging v2-Pyramid
|Symbol
|GBPJPYm (Great Britain Pound vs Japanese Yen)
|Period
|1 Minute (M1) 2005.08.01 00:00 - 2006.10.16 00:00 (2005.08.01 - 2006.10.16)
|Model
|Every tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
|Parameters
|MagicNumber=12323; MA_length=10; applied_price=5; LotExponent=1.667; slip=3; Lots=0.1; TakeProfit=5; Stoploss=500; PipStep=10; Per=0.01; TimePeriod=0; MaxTrades=2; PercentProfit=0.1; PercentLoss=10;
|Bars in test
|840654
|Ticks modelled
|3596438
|Modelling quality
|24.85%
|Initial deposit
|500.00
|Total net profit
|-485.50
|Gross profit
|625.40
|Gross loss
|-1110.90
|Profit factor
|0.56
|Expected payoff
|-0.89
|Absolute drawdown
|485.50
|Maximal drawdown
|754.34 (98.11%)
|Relative drawdown
|98.11% (754.34)
|Total trades
|548
|Short positions (won %)
|172 (59.88%)
|Long positions (won %)
|376 (65.96%)
|Profit trades (% of total)
|351 (64.05%)
|Loss trades (% of total)
|197 (35.95%)
|Largest
|profit trade
|20.49
|loss trade
|-135.69
|Average
|profit trade
|1.78
|loss trade
|-5.64
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|9 (36.97)
|consecutive losses (loss in money)
|4 (-23.78)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|39.71 (6)
|consecutive loss (count of losses)
|-275.09 (3)
|Average
|consecutive wins
|2
|consecutive losses
|1
|#
|Time
|Type
|Order
|Lots
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2005.08.01 00:00
|buy
|1
|0.10
|197.88
|0.00
|0.00
|2
|2005.08.01 00:00
|modify
|1
|0.10
|197.88
|192.88
|197.93
|3
|2005.08.01 00:16
|buy
|2
|0.20
|197.78
|0.00
|0.00
|4
|2005.08.01 00:16
|modify
|2
|0.20
|197.78
|192.81
|197.86
|5
|2005.08.01 00:16
|modify
|1
|0.10
|197.88
|192.81
|197.86
|6
|2005.08.01 02:11
|buy
|3
|0.30
|197.64
|0.00
|0.00
|7
|2005.08.01 02:11
|modify
|3
|0.30
|197.64
|192.73
|197.78
|8
|2005.08.01 02:11
|modify
|2
|0.20
|197.78
|192.73
|197.78
|9
|2005.08.01 02:11
|modify
|1
|0.10
|197.88
|192.73
|197.78
|10
|2005.08.01 04:40
|t/p
|1
|0.10
|197.78
|192.73
|197.78
|-0.84
|499.16
|11
|2005.08.01 04:40
|t/p
|2
|0.20
|197.78
|192.73
|197.78
|0.00
|499.16
|12
|2005.08.01 04:40
|t/p
|3
|0.30
|197.78
|192.73
|197.78
|3.53
|502.69
|13
|2005.08.01 04:41
|buy
|4
|0.10
|197.89
|0.00
|0.00
|14
|2005.08.01 04:41
|modify
|4
|0.10
|197.89
|192.89
|197.94
|15
|2005.08.01 05:08
|buy
|5
|0.20
|197.77
|0.00
|0.00
|16
|2005.08.01 05:08
|modify
|5
|0.20
|197.77
|192.81
|197.86
|17
|2005.08.01 05:08
|modify
|4
|0.10
|197.89
|192.81
|197.86
|18
|2005.08.01 05:17
|buy
|6
|0.30
|197.66
|0.00
|0.00
|19
|2005.08.01 05:17
|modify
|6
|0.30
|197.66
|192.74
|197.79
|20
|2005.08.01 05:17
|modify
|5
|0.20
|197.77
|192.74
|197.79
|21
|2005.08.01 05:17
|modify
|4
|0.10
|197.89
|192.74
|197.79
|22
|2005.08.01 10:13
|t/p
|4
|0.10
|197.79
|192.74
|197.79
|-0.84
|501.85
|23
|2005.08.01 10:13
|t/p
|5
|0.20
|197.79
|192.74
|197.79
|0.33
|502.18
|24
|2005.08.01 10:13
|t/p
|6
|0.30
|197.79
|192.74
|197.79
|3.28
|505.46
|25
|2005.08.01 10:14
|buy
|7
|0.10
|197.94
|0.00
|0.00
|26
|2005.08.01 10:14
|modify
|7
|0.10
|197.94
|192.94
|197.99
|27
|2005.08.01 10:16
|buy
|8
|0.20
|197.81
|0.00
|0.00
|28
|2005.08.01 10:16
|modify
|8
|0.20
|197.81
|192.85
|197.90
|29
|2005.08.01 10:16
|modify
|7
|0.10
|197.94
|192.85
|197.90
|30
|2005.08.01 10:19
|buy
|9
|0.30
|197.63
|0.00
|0.00
|31
|2005.08.01 10:19
|modify
|9
|0.30
|197.63
|192.74
|197.79
|32
|2005.08.01 10:19
|modify
|8
|0.20
|197.81
|192.74
|197.79
|33
|2005.08.01 10:19
|modify
|7
|0.10
|197.94
|192.74
|197.79
|34
|2005.08.01 12:11
|t/p
|7
|0.10
|197.79
|192.74
|197.79
|-1.26
|504.20
|35
|2005.08.01 12:11
|t/p
|8
|0.20
|197.79
|192.74
|197.79
|-0.34
|503.86
|36
|2005.08.01 12:11
|t/p
|9
|0.30
|197.79
|192.74
|197.79
|4.03
|507.89
|37
|2005.08.01 12:12
|buy
|10
|0.10
|197.91
|0.00
|0.00
|38
|2005.08.01 12:12
|modify
|10
|0.10
|197.91
|192.91
|197.96
|39
|2005.08.01 12:30
|buy
|11
|0.20
|197.81
|0.00
|0.00
|40
|2005.08.01 12:30
|modify
|11
|0.20
|197.81
|192.84
|197.89
|41
|2005.08.01 12:30
|modify
|10
|0.10
|197.91
|192.84
|197.89
|42
|2005.08.01 13:59
|buy
|12
|0.30
|197.71
|0.00
|0.00
|43
|2005.08.01 13:59
|modify
|12
|0.30
|197.71
|192.78
|197.83
|44
|2005.08.01 13:59
|modify
|11
|0.20
|197.81
|192.78
|197.83
|45
|2005.08.01 13:59
|modify
|10
|0.10
|197.91
|192.78
|197.83
|46
|2005.08.01 15:03
|t/p
|10
|0.10
|197.83
|192.78
|197.83
|-0.67
|507.22
|47
|2005.08.01 15:03
|t/p
|11
|0.20
|197.83
|192.78
|197.83
|0.34
|507.56
|48
|2005.08.01 15:03
|t/p
|12
|0.30
|197.83
|192.78
|197.83
|3.03
|510.59
|49
|2005.08.01 15:04
|buy
|13
|0.10
|197.98
|0.00
|0.00
|50
|2005.08.01 15:04
|modify
|13
|0.10
|197.98
|192.98
|198.03
|51
|2005.08.01 15:26
|t/p
|13
|0.10
|198.03
|192.98
|198.03
|0.42
|511.01
|52
|2005.08.01 15:27
|buy
|14
|0.10
|198.17
|0.00
|0.00
|53
|2005.08.01 15:27
|modify
|14
|0.10
|198.17
|193.17
|198.22
|54
|2005.08.01 15:49
|t/p
|14
|0.10
|198.22
|193.17
|198.22
|0.42
|511.43
|55
|2005.08.01 15:50
|buy
|15
|0.10
|198.34
|0.00
|0.00
|56
|2005.08.01 15:50
|modify
|15
|0.10
|198.34
|193.34
|198.39
|57
|2005.08.01 16:54
|t/p
|15
|0.10
|198.39
|193.34
|198.39
|0.42
|511.85
|58
|2005.08.01 16:55
|buy
|16
|0.10
|198.52
|0.00
|0.00
|59
|2005.08.01 16:55
|modify
|16
|0.10
|198.52
|193.52
|198.57
|60
|2005.08.01 17:07
|t/p
|16
|0.10
|198.57
|193.52
|198.57
|0.42
|512.27
|61
|2005.08.01 17:08
|buy
|17
|0.10
|198.70
|0.00
|0.00
|62
|2005.08.01 17:08
|modify
|17
|0.10
|198.70
|193.70
|198.75
|63
|2005.08.01 17:12
|buy
|18
|0.20
|198.56
|0.00
|0.00
|64
|2005.08.01 17:12
|modify
|18
|0.20
|198.56
|193.61
|198.66
|65
|2005.08.01 17:12
|modify
|17
|0.10
|198.70
|193.61
|198.66
|66
|2005.08.01 17:57
|buy
|19
|0.30
|198.45
|0.00
|0.00
|67
|2005.08.01 17:57
|modify
|19
|0.30
|198.45
|193.53
|198.58
|68
|2005.08.01 17:57
|modify
|18
|0.20
|198.56
|193.53
|198.58
|69
|2005.08.01 17:57
|modify
|17
|0.10
|198.70
|193.53
|198.58
|70
|2005.08.01 18:21
|t/p
|17
|0.10
|198.58
|193.53
|198.58
|-1.01
|511.26
|71
|2005.08.01 18:21
|t/p
|18
|0.20
|198.58
|193.53
|198.58
|0.34
|511.60
|72
|2005.08.01 18:21
|t/p
|19
|0.30
|198.58
|193.53
|198.58
|3.28
|514.88
|73
|2005.08.01 18:22
|buy
|20
|0.10
|198.67
|0.00
|0.00
|74
|2005.08.01 18:22
|modify
|20
|0.10
|198.67
|193.67
|198.72
|75
|2005.08.01 19:02
|buy
|21
|0.20
|198.56
|0.00
|0.00
|76
|2005.08.01 19:02
|modify
|21
|0.20
|198.56
|193.60
|198.65
|77
|2005.08.01 19:02
|modify
|20
|0.10
|198.67
|193.60
|198.65
|78
|2005.08.01 20:02
|buy
|22
|0.30
|198.46
|0.00
|0.00
|79
|2005.08.01 20:02
|modify
|22
|0.30
|198.46
|193.53
|198.58
|80
|2005.08.01 20:02
|modify
|21
|0.20
|198.56
|193.53
|198.58
|81
|2005.08.01 20:02
|modify
|20
|0.10
|198.67
|193.53
|198.58
|82
|2005.08.01 23:43
|t/p
|20
|0.10
|198.58
|193.53
|198.58
|-0.75
|514.13
|83
|2005.08.01 23:43
|t/p
|21
|0.20
|198.58
|193.53
|198.58
|0.34
|514.47
|84
|2005.08.01 23:43
|t/p
|22
|0.30
|198.58
|193.53
|198.58
|3.03
|517.50
|85
|2005.08.01 23:44
|buy
|23
|0.10
|198.68
|0.00
|0.00
|86
|2005.08.01 23:44
|modify
|23
|0.10
|198.68
|193.68
|198.73
|87
|2005.08.02 00:19
|buy
|24
|0.20
|198.58
|0.00
|0.00
|88
|2005.08.02 00:19
|modify
|24
|0.20
|198.58
|193.61
|198.66
|89
|2005.08.02 00:19
|modify
|23
|0.10
|198.68
|193.61
|198.66
|90
|2005.08.02 01:02
|buy
|25
|0.30
|198.46
|0.00
|0.00
|91
|2005.08.02 01:02
|modify
|25
|0.30
|198.46
|193.54
|198.59
|92
|2005.08.02 01:02
|modify
|24
|0.20
|198.58
|193.54
|198.59
|93
|2005.08.02 01:02
|modify
|23
|0.10
|198.68
|193.54
|198.59
|94
|2005.08.05 05:34
|t/p
|23
|0.10
|198.59
|193.54
|198.59
|0.53
|518.03
|95
|2005.08.05 05:34
|t/p
|24
|0.20
|198.59
|193.54
|198.59
|2.32
|520.36
|96
|2005.08.05 05:34
|t/p
|25
|0.30
|198.59
|193.54
|198.59
|6.51
|526.87
|97
|2005.08.05 05:34
|buy
|26
|0.10
|198.72
|0.00
|0.00
|98
|2005.08.05 05:34
|modify
|26
|0.10
|198.72
|193.72
|198.77
|99
|2005.08.05 06:46
|buy
|27
|0.20
|198.62
|0.00
|0.00
|100
|2005.08.05 06:46
|modify
|27
|0.20
|198.62
|193.65
|198.70
|101
|2005.08.05 06:46
|modify
|26
|0.10
|198.72
|193.65
|198.70
|102
|2005.08.05 06:57
|buy
|28
|0.30
|198.52
|0.00
|0.00
|103
|2005.08.05 06:57
|modify
|28
|0.30
|198.52
|193.59
|198.64
|104
|2005.08.05 06:57
|modify
|27
|0.20
|198.62
|193.59
|198.64
|105
|2005.08.05 06:57
|modify
|26
|0.10
|198.72
|193.59
|198.64
|106
|2005.08.05 13:19
|t/p
|26
|0.10
|198.64
|193.59
|198.64
|-0.67
|526.20
|107
|2005.08.05 13:19
|t/p
|27
|0.20
|198.64
|193.59
|198.64
|0.34
|526.54
|108
|2005.08.05 13:19
|t/p
|28
|0.30
|198.64
|193.59
|198.64
|3.03
|529.57
|109
|2005.08.05 13:20
|buy
|29
|0.10
|198.80
|0.00
|0.00
|110
|2005.08.05 13:20
|modify
|29
|0.10
|198.80
|193.80
|198.85
|111
|2005.08.05 13:31
|buy
|30
|0.20
|198.66
|0.00
|0.00
|112
|2005.08.05 13:31
|modify
|30
|0.20
|198.66
|193.71
|198.76
|113
|2005.08.05 13:31
|modify
|29
|0.10
|198.80
|193.71
|198.76
|114
|2005.08.05 13:49
|buy
|31
|0.30
|198.54
|0.00
|0.00
|115
|2005.08.05 13:49
|modify
|31
|0.30
|198.54
|193.62
|198.67
|116
|2005.08.05 13:49
|modify
|30
|0.20
|198.66
|193.62
|198.67
|117
|2005.08.05 13:49
|modify
|29
|0.10
|198.80
|193.62
|198.67
|118
|2005.08.05 14:22
|t/p
|29
|0.10
|198.67
|193.62
|198.67
|-1.10
|528.47
|119
|2005.08.05 14:22
|t/p
|30
|0.20
|198.67
|193.62
|198.67
|0.17
|528.64
|120
|2005.08.05 14:22
|t/p
|31
|0.30
|198.67
|193.62
|198.67
|3.27
|531.91
|121
|2005.08.05 14:23
|buy
|32
|0.10
|198.80
|0.00
|0.00
|122
|2005.08.05 14:23
|modify
|32
|0.10
|198.80
|193.80
|198.85
|123
|2005.08.05 14:35
|buy
|33
|0.20
|198.59
|0.00
|0.00
|124
|2005.08.05 14:35
|modify
|33
|0.20
|198.59
|193.66
|198.71
|125
|2005.08.05 14:35
|modify
|32
|0.10
|198.80
|193.66
|198.71
|126
|2005.08.05 14:52
|t/p
|32
|0.10
|198.71
|193.66
|198.71
|-0.76
|531.15
|127
|2005.08.05 14:52
|t/p
|33
|0.20
|198.71
|193.66
|198.71
|2.01
|533.16
|128
|2005.08.05 14:52
|buy
|34
|0.10
|198.85
|0.00
|0.00
|129
|2005.08.05 14:52
|modify
|34
|0.10
|198.85
|193.85
|198.90
|130
|2005.08.05 14:57
|buy
|35
|0.20
|198.70
|0.00
|0.00
|131
|2005.08.05 14:57
|modify
|35
|0.20
|198.70
|193.75
|198.80
|132
|2005.08.05 14:57
|modify
|34
|0.10
|198.85
|193.75
|198.80
|133
|2005.08.05 15:08
|t/p
|34
|0.10
|198.80
|193.75
|198.80
|-0.42
|532.74
|134
|2005.08.05 15:08
|t/p
|35
|0.20
|198.80
|193.75
|198.80
|1.68
|534.42
|135
|2005.08.05 15:09
|buy
|36
|0.10
|198.95
|0.00
|0.00
|136
|2005.08.05 15:09
|modify
|36
|0.10
|198.95
|193.95
|199.00
|137
|2005.08.05 15:11
|buy
|37
|0.20
|198.82
|0.00
|0.00
|138
|2005.08.05 15:11
|modify
|37
|0.20
|198.82
|193.86
|198.91
|139
|2005.08.05 15:11
|modify
|36
|0.10
|198.95
|193.86
|198.91
|140
|2005.08.05 17:08
|t/p
|36
|0.10
|198.91
|193.86
|198.91
|-0.34
|534.08
|141
|2005.08.05 17:08
|t/p
|37
|0.20
|198.91
|193.86
|198.91
|1.51
|535.59
|142
|2005.08.05 17:09
|buy
|38
|0.10
|199.04
|0.00
|0.00
|143
|2005.08.05 17:09
|modify
|38
|0.10
|199.04
|194.04
|199.09
|144
|2005.08.05 17:28
|buy
|39
|0.20
|198.93
|0.00
|0.00
|145
|2005.08.05 17:28
|modify
|39
|0.20
|198.93
|193.97
|199.02
|146
|2005.08.05 17:28
|modify
|38
|0.10
|199.04
|193.97
|199.02
|147
|2005.08.05 18:28
|t/p
|38
|0.10
|199.02
|193.97
|199.02
|-0.16
|535.43
|148
|2005.08.05 18:28
|t/p
|39
|0.20
|199.02
|193.97
|199.02
|1.51
|536.94
|149
|2005.08.05 18:29
|buy
|40
|0.10
|199.15
|0.00
|0.00
|150
|2005.08.05 18:29
|modify
|40
|0.10
|199.15
|194.15
|199.20
|151
|2005.08.05 18:32
|buy
|41
|0.20
|199.04
|0.00
|0.00
|152
|2005.08.05 18:32
|modify
|41
|0.20
|199.04
|194.08
|199.13
|153
|2005.08.05 18:32
|modify
|40
|0.10
|199.15
|194.08
|199.13
|154
|2005.08.05 20:18
|t/p
|40
|0.10
|199.13
|194.08
|199.13
|-0.17
|536.77
|155
|2005.08.05 20:18
|t/p
|41
|0.20
|199.13
|194.08
|199.13
|1.51
|538.28
|156
|2005.08.05 20:19
|buy
|42
|0.10
|199.25
|0.00
|0.00
|157
|2005.08.05 20:19
|modify
|42
|0.10
|199.25
|194.25
|199.30
|158
|2005.08.05 21:43
|buy
|43
|0.20
|199.14
|0.00
|0.00
|159
|2005.08.05 21:43
|modify
|43
|0.20
|199.14
|194.18
|199.23
|160
|2005.08.05 21:43
|modify
|42
|0.10
|199.25
|194.18
|199.23
|161
|2005.08.05 22:16
|t/p
|42
|0.10
|199.23
|194.18
|199.23
|-0.17
|538.11
|162
|2005.08.05 22:16
|t/p
|43
|0.20
|199.23
|194.18
|199.23
|1.51
|539.62
|163
|2005.08.05 22:16
|buy
|44
|0.10
|199.37
|0.00
|0.00
|164
|2005.08.05 22:16
|modify
|44
|0.10
|199.37
|194.37
|199.42
|165
|2005.08.05 22:23
|buy
|45
|0.20
|199.26
|0.00
|0.00
|166
|2005.08.05 22:23
|modify
|45
|0.20
|199.26
|194.30
|199.35
|167
|2005.08.05 22:23
|modify
|44
|0.10
|199.37
|194.30
|199.35
|168
|2005.08.05 22:36
|buy
|46
|0.30
|199.16
|0.00
|0.00
|169
|2005.08.05 22:36
|modify
|46
|0.30
|199.16
|194.23
|199.28
|170
|2005.08.05 22:36
|modify
|45
|0.20
|199.26
|194.23
|199.28
|171
|2005.08.05 22:36
|modify
|44
|0.10
|199.37
|194.23
|199.28
|172
|2005.08.08 00:00
|t/p
|44
|0.10
|199.28
|194.23
|199.28
|-0.54
|539.08
|173
|2005.08.08 00:00
|t/p
|45
|0.20
|199.28
|194.23
|199.28
|0.77
|539.85
|174
|2005.08.08 00:00
|t/p
|46
|0.30
|199.28
|194.23
|199.28
|3.68
|543.52
|175
|2005.08.08 00:00
|buy
|47
|0.10
|199.41
|0.00
|0.00
|176
|2005.08.08 00:00
|modify
|47
|0.10
|199.41
|194.41
|199.46
|177
|2005.08.08 02:15
|t/p
|47
|0.10
|199.46
|194.41
|199.46
|0.42
|543.94
|178
|2005.08.08 02:15
|buy
|48
|0.10
|199.60
|0.00
|0.00
|179
|2005.08.08 02:15
|modify
|48
|0.10
|199.60
|194.60
|199.65
|180
|2005.08.08 03:24
|buy
|49
|0.20
|199.49
|0.00
|0.00
|181
|2005.08.08 03:24
|modify
|49
|0.20
|199.49
|194.53
|199.58
|182
|2005.08.08 03:24
|modify
|48
|0.10
|199.60
|194.53
|199.58
|183
|2005.08.08 05:13
|buy
|50
|0.30
|199.38
|0.00
|0.00
|184
|2005.08.08 05:13
|modify
|50
|0.30
|199.38
|194.45
|199.50
|185
|2005.08.08 05:13
|modify
|49
|0.20
|199.49
|194.45
|199.50
|186
|2005.08.08 05:13
|modify
|48
|0.10
|199.60
|194.45
|199.50
|187
|2005.08.08 05:33
|t/p
|48
|0.10
|199.50
|194.45
|199.50
|-0.84
|543.10
|188
|2005.08.08 05:33
|t/p
|49
|0.20
|199.50
|194.45
|199.50
|0.16
|543.26
|189
|2005.08.08 05:33
|t/p
|50
|0.30
|199.50
|194.45
|199.50
|3.02
|546.28
|190
|2005.08.08 05:33
|buy
|51
|0.10
|199.64
|0.00
|0.00
|191
|2005.08.08 05:33
|modify
|51
|0.10
|199.64
|194.64
|199.69
|192
|2005.08.08 05:37
|buy
|52
|0.20
|199.52
|0.00
|0.00
|193
|2005.08.08 05:37
|modify
|52
|0.20
|199.52
|194.56
|199.61
|194
|2005.08.08 05:37
|modify
|51
|0.10
|199.64
|194.56
|199.61
|195
|2005.08.08 05:51
|t/p
|51
|0.10
|199.61
|194.56
|199.61
|-0.25
|546.03
|196
|2005.08.08 05:51
|t/p
|52
|0.20
|199.61
|194.56
|199.61
|1.51
|547.54
|197
|2005.08.08 05:52
|buy
|53
|0.10
|199.71
|0.00
|0.00
|198
|2005.08.08 05:52
|modify
|53
|0.10
|199.71
|194.71
|199.76
|199
|2005.08.08 06:15
|buy
|54
|0.20
|199.58
|0.00
|0.00
|200
|2005.08.08 06:15
|modify
|54
|0.20
|199.58
|194.62
|199.67
|201
|2005.08.08 06:15
|modify
|53
|0.10
|199.71
|194.62
|199.67
|202
|2005.08.08 06:22
|buy
|55
|0.30
|199.41
|0.00
|0.00
|203
|2005.08.08 06:22
|modify
|55
|0.30
|199.41
|194.52
|199.57
|204
|2005.08.08 06:22
|modify
|54
|0.20
|199.58
|194.52
|199.57
|205
|2005.08.08 06:22
|modify
|53
|0.10
|199.71
|194.52
|199.57
|206
|2005.08.08 06:38
|t/p
|53
|0.10
|199.57
|194.52
|199.57
|-1.17
|546.37
|207
|2005.08.08 06:38
|t/p
|54
|0.20
|199.57
|194.52
|199.57
|-0.17
|546.20
|208
|2005.08.08 06:38
|t/p
|55
|0.30
|199.57
|194.52
|199.57
|4.04
|550.24
|209
|2005.08.08 06:39
|buy
|56
|0.10
|199.73
|0.00
|0.00
|210
|2005.08.08 06:39
|modify
|56
|0.10
|199.73
|194.73
|199.78
|211
|2005.08.08 06:40
|t/p
|56
|0.10
|199.78
|194.73
|199.78
|0.42
|550.66
|212
|2005.08.08 06:41
|buy
|57
|0.10
|199.91
|0.00
|0.00
|213
|2005.08.08 06:41
|modify
|57
|0.10
|199.91
|194.91
|199.96
|214
|2005.08.08 06:42
|buy
|58
|0.20
|199.53
|0.00
|0.00
|215
|2005.08.08 06:42
|modify
|58
|0.20
|199.53
|194.66
|199.71
|216
|2005.08.08 06:42
|modify
|57
|0.10
|199.91
|194.66
|199.71
|217
|2005.08.08 06:44
|t/p
|57
|0.10
|199.71
|194.66
|199.71
|-1.68
|548.98
|218
|2005.08.08 06:44
|t/p
|58
|0.20
|199.71
|194.66
|199.71
|3.02
|552.00
|219
|2005.08.08 06:45
|sell
|59
|0.10
|199.55
|0.00
|0.00
|220
|2005.08.08 06:45
|modify
|59
|0.10
|199.55
|204.55
|199.50
|221
|2005.08.08 06:45
|t/p
|59
|0.10
|199.50
|204.55
|199.50
|0.41
|552.41
|222
|2005.08.08 06:46
|sell
|60
|0.10
|199.51
|0.00
|0.00
|223
|2005.08.08 06:46
|modify
|60
|0.10
|199.51
|204.51
|199.46
|224
|2005.08.08 06:50
|t/p
|60
|0.10
|199.46
|204.51
|199.46
|0.42
|552.83
|225
|2005.08.08 06:51
|sell
|61
|0.10
|199.29
|0.00
|0.00
|226
|2005.08.08 06:51
|modify
|61
|0.10
|199.29
|204.29
|199.24
|227
|2005.08.08 06:53
|sell
|62
|0.20
|199.39
|0.00
|0.00
|228
|2005.08.08 06:53
|modify
|62
|0.20
|199.39
|204.36
|199.31
|229
|2005.08.08 06:53
|modify
|61
|0.10
|199.29
|204.36
|199.31
|230
|2005.08.08 07:03
|sell
|63
|0.30
|199.52
|0.00
|0.00
|231
|2005.08.08 07:03
|modify
|63
|0.30
|199.52
|204.44
|199.39
|232
|2005.08.08 07:03
|modify
|62
|0.20
|199.39
|204.44
|199.39
|233
|2005.08.08 07:03
|modify
|61
|0.10
|199.29
|204.44
|199.39
|234
|2005.08.08 07:08
|t/p
|61
|0.10
|199.39
|204.44
|199.39
|-0.84
|551.99
|235
|2005.08.08 07:08
|t/p
|62
|0.20
|199.39
|204.44
|199.39
|0.00
|551.99
|236
|2005.08.08 07:08
|t/p
|63
|0.30
|199.39
|204.44
|199.39
|3.28
|555.27
|237
|2005.08.08 07:09
|buy
|64
|0.10
|199.53
|0.00
|0.00
|238
|2005.08.08 07:09
|modify
|64
|0.10
|199.53
|194.53
|199.58
|239
|2005.08.08 07:22
|t/p
|64
|0.10
|199.58
|194.53
|199.58
|0.42
|555.69
|240
|2005.08.08 07:23
|buy
|65
|0.10
|199.67
|0.00
|0.00
|241
|2005.08.08 07:23
|modify
|65
|0.10
|199.67
|194.67
|199.72
|242
|2005.08.08 07:27
|buy
|66
|0.20
|199.55
|0.00
|0.00
|243
|2005.08.08 07:27
|modify
|66
|0.20
|199.55
|194.59
|199.64
|244
|2005.08.08 07:27
|modify
|65
|0.10
|199.67
|194.59
|199.64
|245
|2005.08.08 07:45
|buy
|67
|0.30
|199.43
|0.00
|0.00
|246
|2005.08.08 07:45
|modify
|67
|0.30
|199.43
|194.51
|199.56
|247
|2005.08.08 07:45
|modify
|66
|0.20
|199.55
|194.51
|199.56
|248
|2005.08.08 07:45
|modify
|65
|0.10
|199.67
|194.51
|199.56
|249
|2005.08.08 08:10
|t/p
|65
|0.10
|199.56
|194.51
|199.56
|-0.93
|554.76
|250
|2005.08.08 08:10
|t/p
|66
|0.20
|199.56
|194.51
|199.56
|0.17
|554.93
|251
|2005.08.08 08:10
|t/p
|67
|0.30
|199.56
|194.51
|199.56
|3.27
|558.20
|252
|2005.08.08 08:11
|buy
|68
|0.10
|199.69
|0.00
|0.00
|253
|2005.08.08 08:11
|modify
|68
|0.10
|199.69
|194.69
|199.74
|254
|2005.08.08 08:24
|buy
|69
|0.20
|199.56
|0.00
|0.00
|255
|2005.08.08 08:24
|modify
|69
|0.20
|199.56
|194.60
|199.65
|256
|2005.08.08 08:24
|modify
|68
|0.10
|199.69
|194.60
|199.65
|257
|2005.08.08 08:35
|buy
|70
|0.30
|199.46
|0.00
|0.00
|258
|2005.08.08 08:35
|modify
|70
|0.30
|199.46
|194.53
|199.58
|259
|2005.08.08 08:35
|modify
|69
|0.20
|199.56
|194.53
|199.58
|260
|2005.08.08 08:35
|modify
|68
|0.10
|199.69
|194.53
|199.58
|261
|2005.08.08 09:11
|t/p
|68
|0.10
|199.58
|194.53
|199.58
|-0.92
|557.28
|262
|2005.08.08 09:11
|t/p
|69
|0.20
|199.58
|194.53
|199.58
|0.34
|557.62
|263
|2005.08.08 09:11
|t/p
|70
|0.30
|199.58
|194.53
|199.58
|3.03
|560.65
|264
|2005.08.08 09:12
|buy
|71
|0.10
|199.65
|0.00
|0.00
|265
|2005.08.08 09:12
|modify
|71
|0.10
|199.65
|194.65
|199.70
|266
|2005.08.08 09:28
|buy
|72
|0.20
|199.54
|0.00
|0.00
|267
|2005.08.08 09:28
|modify
|72
|0.20
|199.54
|194.58
|199.63
|268
|2005.08.08 09:28
|modify
|71
|0.10
|199.65
|194.58
|199.63
|269
|2005.08.08 09:29
|buy
|73
|0.30
|199.42
|0.00
|0.00
|270
|2005.08.08 09:29
|modify
|73
|0.30
|199.42
|194.50
|199.55
|271
|2005.08.08 09:29
|modify
|72
|0.20
|199.54
|194.50
|199.55
|272
|2005.08.08 09:29
|modify
|71
|0.10
|199.65
|194.50
|199.55
|273
|2005.08.08 10:00
|t/p
|71
|0.10
|199.55
|194.50
|199.55
|-0.84
|559.81
|274
|2005.08.08 10:00
|t/p
|72
|0.20
|199.55
|194.50
|199.55
|0.16
|559.97
|275
|2005.08.08 10:00
|t/p
|73
|0.30
|199.55
|194.50
|199.55
|3.27
|563.24
|276
|2005.08.08 10:01
|buy
|74
|0.10
|199.64
|0.00
|0.00
|277
|2005.08.08 10:01
|modify
|74
|0.10
|199.64
|194.64
|199.69
|278
|2005.08.08 10:07
|buy
|75
|0.20
|199.53
|0.00
|0.00
|279
|2005.08.08 10:07
|modify
|75
|0.20
|199.53
|194.57
|199.62
|280
|2005.08.08 10:07
|modify
|74
|0.10
|199.64
|194.57
|199.62
|281
|2005.08.08 10:30
|t/p
|74
|0.10
|199.62
|194.57
|199.62
|-0.16
|563.08
|282
|2005.08.08 10:30
|t/p
|75
|0.20
|199.62
|194.57
|199.62
|1.51
|564.59
|283
|2005.08.08 10:31
|buy
|76
|0.10
|199.95
|0.00
|0.00
|284
|2005.08.08 10:31
|modify
|76
|0.10
|199.95
|194.95
|200.00
|285
|2005.08.08 10:42
|t/p
|76
|0.10
|200.00
|194.95
|200.00
|0.42
|565.01
|286
|2005.08.08 10:43
|buy
|77
|0.10
|200.23
|0.00
|0.00
|287
|2005.08.08 10:43
|modify
|77
|0.10
|200.23
|195.23
|200.28
|288
|2005.08.08 10:47
|buy
|78
|0.20
|200.09
|0.00
|0.00
|289
|2005.08.08 10:47
|modify
|78
|0.20
|200.09
|195.14
|200.19
|290
|2005.08.08 10:47
|modify
|77
|0.10
|200.23
|195.14
|200.19
|291
|2005.08.08 11:30
|buy
|79
|0.30
|199.90
|0.00
|0.00
|292
|2005.08.08 11:30
|modify
|79
|0.30
|199.90
|195.02
|200.07
|293
|2005.08.08 11:30
|modify
|78
|0.20
|200.09
|195.02
|200.07
|294
|2005.08.08 11:30
|modify
|77
|0.10
|200.23
|195.02
|200.07
|295
|2005.08.08 19:55
|t/p
|77
|0.10
|200.07
|195.02
|200.07
|-1.34
|563.67
|296
|2005.08.08 19:55
|t/p
|78
|0.20
|200.07
|195.02
|200.07
|-0.34
|563.33
|297
|2005.08.08 19:55
|t/p
|79
|0.30
|200.07
|195.02
|200.07
|4.29
|567.62
|298
|2005.08.08 19:56
|buy
|80
|0.10
|200.22
|0.00
|0.00
|299
|2005.08.08 19:56
|modify
|80
|0.10
|200.22
|195.22
|200.27
|300
|2005.08.09 00:47
|buy
|81
|0.20
|200.11
|0.00
|0.00
|301
|2005.08.09 00:47
|modify
|81
|0.20
|200.11
|195.15
|200.20
|302
|2005.08.09 00:47
|modify
|80
|0.10
|200.22
|195.15
|200.20
|303
|2005.08.09 01:05
|buy
|82
|0.30
|200.00
|0.00
|0.00
|304
|2005.08.09 01:05
|modify
|82
|0.30
|200.00
|195.07
|200.12
|305
|2005.08.09 01:05
|modify
|81
|0.20
|200.11
|195.07
|200.12
|306
|2005.08.09 01:05
|modify
|80
|0.10
|200.22
|195.07
|200.12
|307
|2005.08.09 07:56
|t/p
|80
|0.10
|200.12
|195.07
|200.12
|-0.62
|567.00
|308
|2005.08.09 07:56
|t/p
|81
|0.20
|200.12
|195.07
|200.12
|0.17
|567.17
|309
|2005.08.09 07:56
|t/p
|82
|0.30
|200.12
|195.07
|200.12
|3.03
|570.20
|310
|2005.08.09 07:57
|buy
|83
|0.10
|200.26
|0.00
|0.00
|311
|2005.08.09 07:57
|modify
|83
|0.10
|200.26
|195.26
|200.31
|312
|2005.08.09 08:01
|buy
|84
|0.20
|200.12
|0.00
|0.00
|313
|2005.08.09 08:01
|modify
|84
|0.20
|200.12
|195.17
|200.22
|314
|2005.08.09 08:01
|modify
|83
|0.10
|200.26
|195.17
|200.22
|315
|2005.08.09 08:02
|buy
|85
|0.30
|200.02
|0.00
|0.00
|316
|2005.08.09 08:02
|modify
|85
|0.30
|200.02
|195.09
|200.14
|317
|2005.08.09 08:02
|modify
|84
|0.20
|200.12
|195.09
|200.14
|318
|2005.08.09 08:02
|modify
|83
|0.10
|200.26
|195.09
|200.14
|319
|2005.08.09 12:26
|t/p
|83
|0.10
|200.14
|195.09
|200.14
|-1.01
|569.19
|320
|2005.08.09 12:26
|t/p
|84
|0.20
|200.14
|195.09
|200.14
|0.34
|569.53
|321
|2005.08.09 12:26
|t/p
|85
|0.30
|200.14
|195.09
|200.14
|3.02
|572.55
|322
|2005.08.09 12:27
|buy
|86
|0.10
|200.30
|0.00
|0.00
|323
|2005.08.09 12:27
|modify
|86
|0.10
|200.30
|195.30
|200.35
|324
|2005.08.09 12:34
|buy
|87
|0.20
|200.17
|0.00
|0.00
|325
|2005.08.09 12:34
|modify
|87
|0.20
|200.17
|195.21
|200.26
|326
|2005.08.09 12:34
|modify
|86
|0.10
|200.30
|195.21
|200.26
|327
|2005.08.09 12:49
|buy
|88
|0.30
|200.05
|0.00
|0.00
|328
|2005.08.09 12:49
|modify
|88
|0.30
|200.05
|195.13
|200.18
|329
|2005.08.09 12:49
|modify
|87
|0.20
|200.17
|195.13
|200.18
|330
|2005.08.09 12:49
|modify
|86
|0.10
|200.30
|195.13
|200.18
|331
|2005.09.01 12:02
|t/p
|86
|0.10
|200.18
|195.13
|200.18
|4.38
|576.93
|332
|2005.09.01 12:02
|t/p
|87
|0.20
|200.18
|195.13
|200.18
|10.94
|587.87
|333
|2005.09.01 12:02
|t/p
|88
|0.30
|200.18
|195.13
|200.18
|19.44
|607.31
|334
|2005.09.01 12:03
|buy
|89
|0.10
|200.33
|0.00
|0.00
|335
|2005.09.01 12:03
|modify
|89
|0.10
|200.33
|195.33
|200.38
|336
|2005.09.01 12:08
|buy
|90
|0.20
|200.21
|0.00
|0.00
|337
|2005.09.01 12:08
|modify
|90
|0.20
|200.21
|195.25
|200.30
|338
|2005.09.01 12:08
|modify
|89
|0.10
|200.33
|195.25
|200.30
|339
|2005.09.01 12:17
|buy
|91
|0.30
|200.09
|0.00
|0.00
|340
|2005.09.01 12:17
|modify
|91
|0.30
|200.09
|195.17
|200.22
|341
|2005.09.01 12:17
|modify
|90
|0.20
|200.21
|195.17
|200.22
|342
|2005.09.01 12:17
|modify
|89
|0.10
|200.33
|195.17
|200.22
|343
|2005.09.01 12:35
|t/p
|89
|0.10
|200.22
|195.17
|200.22
|-0.92
|606.39
|344
|2005.09.01 12:35
|t/p
|90
|0.20
|200.22
|195.17
|200.22
|0.17
|606.56
|345
|2005.09.01 12:35
|t/p
|91
|0.30
|200.22
|195.17
|200.22
|3.28
|609.84
|346
|2005.09.01 12:36
|buy
|92
|0.10
|200.38
|0.00
|0.00
|347
|2005.09.01 12:36
|modify
|92
|0.10
|200.38
|195.38
|200.43
|348
|2005.09.01 12:38
|buy
|93
|0.20
|200.28
|0.00
|0.00
|349
|2005.09.01 12:38
|modify
|93
|0.20
|200.28
|195.31
|200.36
|350
|2005.09.01 12:38
|modify
|92
|0.10
|200.38
|195.31
|200.36
|351
|2005.09.01 12:45
|buy
|94
|0.30
|200.17
|0.00
|0.00
|352
|2005.09.01 12:45
|modify
|94
|0.30
|200.17
|195.24
|200.29
|353
|2005.09.01 12:45
|modify
|93
|0.20
|200.28
|195.24
|200.29
|354
|2005.09.01 12:45
|modify
|92
|0.10
|200.38
|195.24
|200.29
|355
|2005.09.01 13:43
|t/p
|92
|0.10
|200.29
|195.24
|200.29
|-0.76
|609.08
|356
|2005.09.01 13:43
|t/p
|93
|0.20
|200.29
|195.24
|200.29
|0.17
|609.25
|357
|2005.09.01 13:43
|t/p
|94
|0.30
|200.29
|195.24
|200.29
|3.02
|612.27
|358
|2005.09.01 13:44
|buy
|95
|0.10
|200.44
|0.00
|0.00
|359
|2005.09.01 13:44
|modify
|95
|0.10
|200.44
|195.44
|200.49
|360
|2005.09.01 14:18
|t/p
|95
|0.10
|200.49
|195.44
|200.49
|0.42
|612.69
|361
|2005.09.01 14:19
|buy
|96
|0.10
|200.58
|0.00
|0.00
|362
|2005.09.01 14:19
|modify
|96
|0.10
|200.58
|195.58
|200.63
|363
|2005.09.01 14:39
|t/p
|96
|0.10
|200.63
|195.58
|200.63
|0.42
|613.11
|364
|2005.09.01 14:40
|buy
|97
|0.10
|200.73
|0.00
|0.00
|365
|2005.09.01 14:40
|modify
|97
|0.10
|200.73
|195.73
|200.78
|366
|2005.09.01 14:44
|buy
|98
|0.20
|200.62
|0.00
|0.00
|367
|2005.09.01 14:44
|modify
|98
|0.20
|200.62
|195.66
|200.71
|368
|2005.09.01 14:44
|modify
|97
|0.10
|200.73
|195.66
|200.71
|369
|2005.09.01 14:53
|buy
|99
|0.30
|200.42
|0.00
|0.00
|370
|2005.09.01 14:53
|modify
|99
|0.30
|200.42
|195.54
|200.59
|371
|2005.09.01 14:53
|modify
|98
|0.20
|200.62
|195.54
|200.59
|372
|2005.09.01 14:53
|modify
|97
|0.10
|200.73
|195.54
|200.59
|373
|2005.09.01 15:46
|t/p
|97
|0.10
|200.59
|195.54
|200.59
|-1.18
|611.93
|374
|2005.09.01 15:46
|t/p
|98
|0.20
|200.59
|195.54
|200.59
|-0.50
|611.43
|375
|2005.09.01 15:46
|t/p
|99
|0.30
|200.59
|195.54
|200.59
|4.28
|615.71
|376
|2005.09.01 15:46
|buy
|100
|0.10
|200.73
|0.00
|0.00
|377
|2005.09.01 15:46
|modify
|100
|0.10
|200.73
|195.73
|200.78
|378
|2005.09.01 16:09
|t/p
|100
|0.10
|200.78
|195.73
|200.78
|0.42
|616.13
|379
|2005.09.01 16:10
|buy
|101
|0.10
|200.99
|0.00
|0.00
|380
|2005.09.01 16:10
|modify
|101
|0.10
|200.99
|195.99
|201.04
|381
|2005.09.01 16:27
|buy
|102
|0.20
|200.89
|0.00
|0.00
|382
|2005.09.01 16:27
|modify
|102
|0.20
|200.89
|195.92
|200.97
|383
|2005.09.01 16:27
|modify
|101
|0.10
|200.99
|195.92
|200.97
|384
|2005.09.01 16:38
|t/p
|101
|0.10
|200.97
|195.92
|200.97
|-0.16
|615.97
|385
|2005.09.01 16:38
|t/p
|102
|0.20
|200.97
|195.92
|200.97
|1.34
|617.31
|386
|2005.09.01 16:39
|buy
|103
|0.10
|201.09
|0.00
|0.00
|387
|2005.09.01 16:39
|modify
|103
|0.10
|201.09
|196.09
|201.14
|388
|2005.09.01 16:57
|t/p
|103
|0.10
|201.14
|196.09
|201.14
|0.42
|617.73
|389
|2005.09.01 16:58
|buy
|104
|0.10
|201.24
|0.00
|0.00
|390
|2005.09.01 16:58
|modify
|104
|0.10
|201.24
|196.24
|201.29
|391
|2005.09.01 17:00
|t/p
|104
|0.10
|201.29
|196.24
|201.29
|0.42
|618.15
|392
|2005.09.01 17:01
|sell
|105
|0.10
|201.18
|0.00
|0.00
|393
|2005.09.01 17:01
|modify
|105
|0.10
|201.18
|206.18
|201.13
|394
|2005.09.01 17:14
|t/p
|105
|0.10
|201.13
|206.18
|201.13
|0.42
|618.57
|395
|2005.09.01 17:15
|buy
|106
|0.10
|201.17
|0.00
|0.00
|396
|2005.09.01 17:15
|modify
|106
|0.10
|201.17
|196.17
|201.22
|397
|2005.09.01 17:29
|t/p
|106
|0.10
|201.22
|196.17
|201.22
|0.42
|618.99
|398
|2005.09.01 17:30
|buy
|107
|0.10
|201.37
|0.00
|0.00
|399
|2005.09.01 17:30
|modify
|107
|0.10
|201.37
|196.37
|201.42
|400
|2005.09.01 17:36
|buy
|108
|0.20
|201.22
|0.00
|0.00
|401
|2005.09.01 17:36
|modify
|108
|0.20
|201.22
|196.27
|201.32
|402
|2005.09.01 17:36
|modify
|107
|0.10
|201.37
|196.27
|201.32
|403
|2005.09.01 17:51
|t/p
|107
|0.10
|201.32
|196.27
|201.32
|-0.42
|618.57
|404
|2005.09.01 17:51
|t/p
|108
|0.20
|201.32
|196.27
|201.32
|1.68
|620.25
|405
|2005.09.01 17:52
|buy
|109
|0.10
|201.45
|0.00
|0.00
|406
|2005.09.01 17:52
|modify
|109
|0.10
|201.45
|196.45
|201.50
|407
|2005.09.01 18:00
|buy
|110
|0.20
|201.24
|0.00
|0.00
|408
|2005.09.01 18:00
|modify
|110
|0.20
|201.24
|196.31
|201.36
|409
|2005.09.01 18:00
|modify
|109
|0.10
|201.45
|196.31
|201.36
|410
|2005.09.01 19:13
|t/p
|109
|0.10
|201.36
|196.31
|201.36
|-0.76
|619.49
|411
|2005.09.01 19:13
|t/p
|110
|0.20
|201.36
|196.31
|201.36
|2.01
|621.50
|412
|2005.09.01 19:14
|buy
|111
|0.10
|201.52
|0.00
|0.00
|413
|2005.09.01 19:14
|modify
|111
|0.10
|201.52
|196.52
|201.57
|414
|2005.09.01 20:23
|buy
|112
|0.20
|201.40
|0.00
|0.00
|415
|2005.09.01 20:23
|modify
|112
|0.20
|201.40
|196.44
|201.49
|416
|2005.09.01 20:23
|modify
|111
|0.10
|201.52
|196.44
|201.49
|417
|2005.09.01 20:49
|t/p
|111
|0.10
|201.49
|196.44
|201.49
|-0.26
|621.24
|418
|2005.09.01 20:49
|t/p
|112
|0.20
|201.49
|196.44
|201.49
|1.51
|622.75
|419
|2005.09.01 20:50
|buy
|113
|0.10
|201.52
|0.00
|0.00
|420
|2005.09.01 20:50
|modify
|113
|0.10
|201.52
|196.52
|201.57
|421
|2005.09.01 21:02
|buy
|114
|0.20
|201.37
|0.00
|0.00
|422
|2005.09.01 21:02
|modify
|114
|0.20
|201.37
|196.42
|201.47
|423
|2005.09.01 21:02
|modify
|113
|0.10
|201.52
|196.42
|201.47
|424
|2005.09.01 21:25
|t/p
|113
|0.10
|201.47
|196.42
|201.47
|-0.42
|622.33
|425
|2005.09.01 21:25
|t/p
|114
|0.20
|201.47
|196.42
|201.47
|1.68
|624.01
|426
|2005.09.01 21:26
|buy
|115
|0.10
|201.55
|0.00
|0.00
|427
|2005.09.01 21:26
|modify
|115
|0.10
|201.55
|196.55
|201.60
|428
|2005.09.01 22:06
|buy
|116
|0.20
|201.41
|0.00
|0.00
|429
|2005.09.01 22:06
|modify
|116
|0.20
|201.41
|196.46
|201.51
|430
|2005.09.01 22:06
|modify
|115
|0.10
|201.55
|196.46
|201.51
|431
|2005.09.01 22:14
|buy
|117
|0.30
|201.29
|0.00
|0.00
|432
|2005.09.01 22:14
|modify
|117
|0.30
|201.29
|196.37
|201.42
|433
|2005.09.01 22:14
|modify
|116
|0.20
|201.41
|196.37
|201.42
|434
|2005.09.01 22:14
|modify
|115
|0.10
|201.55
|196.37
|201.42
|435
|2005.09.01 22:44
|t/p
|115
|0.10
|201.42
|196.37
|201.42
|-1.09
|622.92
|436
|2005.09.01 22:44
|t/p
|116
|0.20
|201.42
|196.37
|201.42
|0.17
|623.09
|437
|2005.09.01 22:44
|t/p
|117
|0.30
|201.42
|196.37
|201.42
|3.28
|626.37
|438
|2005.09.01 22:45
|buy
|118
|0.10
|201.46
|0.00
|0.00
|439
|2005.09.01 22:45
|modify
|118
|0.10
|201.46
|196.46
|201.51
|440
|2005.09.01 23:36
|buy
|119
|0.20
|201.35
|0.00
|0.00
|441
|2005.09.01 23:36
|modify
|119
|0.20
|201.35
|196.39
|201.44
|442
|2005.09.01 23:36
|modify
|118
|0.10
|201.46
|196.39
|201.44
|443
|2005.09.02 00:03
|t/p
|118
|0.10
|201.44
|196.39
|201.44
|0.05
|626.42
|444
|2005.09.02 00:03
|t/p
|119
|0.20
|201.44
|196.39
|201.44
|1.94
|628.36
|445
|2005.09.02 00:04
|buy
|120
|0.10
|201.54
|0.00
|0.00
|446
|2005.09.02 00:04
|modify
|120
|0.10
|201.54
|196.54
|201.59
|447
|2005.09.02 00:05
|buy
|121
|0.20
|201.43
|0.00
|0.00
|448
|2005.09.02 00:05
|modify
|121
|0.20
|201.43
|196.47
|201.52
|449
|2005.09.02 00:05
|modify
|120
|0.10
|201.54
|196.47
|201.52
|450
|2005.09.02 01:46
|buy
|122
|0.30
|201.33
|0.00
|0.00
|451
|2005.09.02 01:46
|modify
|122
|0.30
|201.33
|196.40
|201.45
|452
|2005.09.02 01:46
|modify
|121
|0.20
|201.43
|196.40
|201.45
|453
|2005.09.02 01:46
|modify
|120
|0.10
|201.54
|196.40
|201.45
|454
|2005.09.02 07:27
|t/p
|120
|0.10
|201.45
|196.40
|201.45
|-0.75
|627.61
|455
|2005.09.02 07:27
|t/p
|121
|0.20
|201.45
|196.40
|201.45
|0.34
|627.95
|456
|2005.09.02 07:27
|t/p
|122
|0.30
|201.45
|196.40
|201.45
|3.02
|630.97
|457
|2005.09.02 07:27
|buy
|123
|0.10
|201.59
|0.00
|0.00
|458
|2005.09.02 07:27
|modify
|123
|0.10
|201.59
|196.59
|201.64
|459
|2005.09.02 07:54
|buy
|124
|0.20
|201.49
|0.00
|0.00
|460
|2005.09.02 07:54
|modify
|124
|0.20
|201.49
|196.52
|201.57
|461
|2005.09.02 07:54
|modify
|123
|0.10
|201.59
|196.52
|201.57
|462
|2005.09.02 08:11
|t/p
|123
|0.10
|201.57
|196.52
|201.57
|-0.16
|630.81
|463
|2005.09.02 08:11
|t/p
|124
|0.20
|201.57
|196.52
|201.57
|1.34
|632.15
|464
|2005.09.02 08:12
|buy
|125
|0.10
|201.68
|0.00
|0.00
|465
|2005.09.02 08:12
|modify
|125
|0.10
|201.68
|196.68
|201.73
|466
|2005.09.02 08:27
|buy
|126
|0.20
|201.53
|0.00
|0.00
|467
|2005.09.02 08:27
|modify
|126
|0.20
|201.53
|196.58
|201.63
|468
|2005.09.02 08:27
|modify
|125
|0.10
|201.68
|196.58
|201.63
|469
|2005.09.02 09:14
|buy
|127
|0.30
|201.42
|0.00
|0.00
|470
|2005.09.02 09:14
|modify
|127
|0.30
|201.42
|196.50
|201.55
|471
|2005.09.02 09:14
|modify
|126
|0.20
|201.53
|196.50
|201.55
|472
|2005.09.02 09:14
|modify
|125
|0.10
|201.68
|196.50
|201.55
|473
|2005.09.02 12:22
|t/p
|125
|0.10
|201.55
|196.50
|201.55
|-1.09
|631.06
|474
|2005.09.02 12:22
|t/p
|126
|0.20
|201.55
|196.50
|201.55
|0.34
|631.40
|475
|2005.09.02 12:22
|t/p
|127
|0.30
|201.55
|196.50
|201.55
|3.28
|634.68
|476
|2005.09.02 12:23
|buy
|128
|0.10
|201.40
|0.00
|0.00
|477
|2005.09.02 12:23
|modify
|128
|0.10
|201.40
|196.40
|201.45
|478
|2005.09.02 12:56
|t/p
|128
|0.10
|201.45
|196.40
|201.45
|0.42
|635.10
|479
|2005.09.02 12:57
|buy
|129
|0.10
|201.60
|0.00
|0.00
|480
|2005.09.02 12:57
|modify
|129
|0.10
|201.60
|196.60
|201.65
|481
|2005.09.02 13:00
|buy
|130
|0.20
|201.44
|0.00
|0.00
|482
|2005.09.02 13:00
|modify
|130
|0.20
|201.44
|196.49
|201.54
|483
|2005.09.02 13:00
|modify
|129
|0.10
|201.60
|196.49
|201.54
|484
|2005.09.02 13:15
|buy
|131
|0.30
|201.34
|0.00
|0.00
|485
|2005.09.02 13:15
|modify
|131
|0.30
|201.34
|196.42
|201.47
|486
|2005.09.02 13:15
|modify
|130
|0.20
|201.44
|196.42
|201.47
|487
|2005.09.02 13:15
|modify
|129
|0.10
|201.60
|196.42
|201.47
|488
|2005.09.02 13:36
|t/p
|129
|0.10
|201.47
|196.42
|201.47
|-1.09
|634.01
|489
|2005.09.02 13:36
|t/p
|130
|0.20
|201.47
|196.42
|201.47
|0.50
|634.51
|490
|2005.09.02 13:36
|t/p
|131
|0.30
|201.47
|196.42
|201.47
|3.28
|637.79
|491
|2005.09.02 13:37
|buy
|132
|0.10
|201.63
|0.00
|0.00
|492
|2005.09.02 13:37
|modify
|132
|0.10
|201.63
|196.63
|201.68
|493
|2005.09.02 13:44
|t/p
|132
|0.10
|201.68
|196.63
|201.68
|0.42
|638.21
|494
|2005.09.02 13:45
|buy
|133
|0.10
|201.84
|0.00
|0.00
|495
|2005.09.02 13:45
|modify
|133
|0.10
|201.84
|196.84
|201.89
|496
|2005.09.02 14:10
|t/p
|133
|0.10
|201.89
|196.84
|201.89
|0.42
|638.63
|497
|2005.09.02 14:11
|buy
|134
|0.10
|202.04
|0.00
|0.00
|498
|2005.09.02 14:11
|modify
|134
|0.10
|202.04
|197.04
|202.09
|499
|2005.09.02 14:13
|buy
|135
|0.20
|201.93
|0.00
|0.00
|500
|2005.09.02 14:13
|modify
|135
|0.20
|201.93
|196.97
|202.02
|501
|2005.09.02 14:13
|modify
|134
|0.10
|202.04
|196.97
|202.02
|502
|2005.09.02 14:31
|buy
|136
|0.30
|201.83
|0.00
|0.00
|503
|2005.09.02 14:31
|modify
|136
|0.30
|201.83
|196.90
|201.95
|504
|2005.09.02 14:31
|modify
|135
|0.20
|201.93
|196.90
|201.95
|505
|2005.09.02 14:31
|modify
|134
|0.10
|202.04
|196.90
|201.95
|506
|2005.09.02 16:47
|t/p
|134
|0.10
|201.95
|196.90
|201.95
|-0.75
|637.88
|507
|2005.09.02 16:47
|t/p
|135
|0.20
|201.95
|196.90
|201.95
|0.34
|638.22
|508
|2005.09.02 16:47
|t/p
|136
|0.30
|201.95
|196.90
|201.95
|3.03
|641.25
|509
|2005.09.02 16:48
|buy
|137
|0.10
|202.12
|0.00
|0.00
|510
|2005.09.02 16:48
|modify
|137
|0.10
|202.12
|197.12
|202.17
|511
|2005.09.02 16:49
|buy
|138
|0.20
|202.00
|0.00
|0.00
|512
|2005.09.02 16:49
|modify
|138
|0.20
|202.00
|197.04
|202.09
|513
|2005.09.02 16:49
|modify
|137
|0.10
|202.12
|197.04
|202.09
|514
|2005.09.02 17:08
|t/p
|137
|0.10
|202.09
|197.04
|202.09
|-0.26
|640.99
|515
|2005.09.02 17:08
|t/p
|138
|0.20
|202.09
|197.04
|202.09
|1.51
|642.50
|516
|2005.09.02 17:09
|buy
|139
|0.10
|202.18
|0.00
|0.00
|517
|2005.09.02 17:09
|modify
|139
|0.10
|202.18
|197.18
|202.23
|518
|2005.09.02 17:14
|buy
|140
|0.20
|202.05
|0.00
|0.00
|519
|2005.09.02 17:14
|modify
|140
|0.20
|202.05
|197.09
|202.14
|520
|2005.09.02 17:14
|modify
|139
|0.10
|202.18
|197.09
|202.14
|521
|2005.09.02 17:29
|buy
|141
|0.30
|201.94
|0.00
|0.00
|522
|2005.09.02 17:29
|modify
|141
|0.30
|201.94
|197.02
|202.07
|523
|2005.09.02 17:29
|modify
|140
|0.20
|202.05
|197.02
|202.07
|524
|2005.09.02 17:29
|modify
|139
|0.10
|202.18
|197.02
|202.07
|525
|2005.09.02 18:49
|t/p
|139
|0.10
|202.07
|197.02
|202.07
|-0.92
|641.58
|526
|2005.09.02 18:49
|t/p
|140
|0.20
|202.07
|197.02
|202.07
|0.33
|641.91
|527
|2005.09.02 18:49
|t/p
|141
|0.30
|202.07
|197.02
|202.07
|3.28
|645.19
|528
|2005.09.02 18:50
|buy
|142
|0.10
|202.22
|0.00
|0.00
|529
|2005.09.02 18:50
|modify
|142
|0.10
|202.22
|197.22
|202.27
|530
|2005.09.02 18:56
|t/p
|142
|0.10
|202.27
|197.22
|202.27
|0.42
|645.61
|531
|2005.09.02 18:57
|buy
|143
|0.10
|202.37
|0.00
|0.00
|532
|2005.09.02 18:57
|modify
|143
|0.10
|202.37
|197.37
|202.42
|533
|2005.09.02 19:23
|buy
|144
|0.20
|202.27
|0.00
|0.00
|534
|2005.09.02 19:23
|modify
|144
|0.20
|202.27
|197.30
|202.35
|535
|2005.09.02 19:23
|modify
|143
|0.10
|202.37
|197.30
|202.35
|536
|2005.09.02 20:18
|t/p
|143
|0.10
|202.35
|197.30
|202.35
|-0.17
|645.44
|537
|2005.09.02 20:18
|t/p
|144
|0.20
|202.35
|197.30
|202.35
|1.35
|646.79
|538
|2005.09.02 20:19
|buy
|145
|0.10
|202.48
|0.00
|0.00
|539
|2005.09.02 20:19
|modify
|145
|0.10
|202.48
|197.48
|202.53
|540
|2005.09.02 20:21
|buy
|146
|0.20
|202.37
|0.00
|0.00
|541
|2005.09.02 20:21
|modify
|146
|0.20
|202.37
|197.41
|202.46
|542
|2005.09.02 20:21
|modify
|145
|0.10
|202.48
|197.41
|202.46
|543
|2005.09.02 20:25
|buy
|147
|0.30
|202.27
|0.00
|0.00
|544
|2005.09.02 20:25
|modify
|147
|0.30
|202.27
|197.34
|202.39
|545
|2005.09.02 20:25
|modify
|146
|0.20
|202.37
|197.34
|202.39
|546
|2005.09.02 20:25
|modify
|145
|0.10
|202.48
|197.34
|202.39
|547
|2005.09.06 13:34
|t/p
|145
|0.10
|202.39
|197.34
|202.39
|-0.33
|646.46
|548
|2005.09.06 13:34
|t/p
|146
|0.20
|202.39
|197.34
|202.39
|1.20
|647.66
|549
|2005.09.06 13:34
|t/p
|147
|0.30
|202.39
|197.34
|202.39
|4.31
|651.98
|550
|2005.09.06 13:35
|sell
|148
|0.10
|202.35
|0.00
|0.00
|551
|2005.09.06 13:35
|modify
|148
|0.10
|202.35
|207.35
|202.30
|552
|2005.09.06 13:44
|t/p
|148
|0.10
|202.30
|207.35
|202.30
|0.42
|652.40
|553
|2005.09.06 13:44
|sell
|149
|0.10
|202.14
|0.00
|0.00
|554
|2005.09.06 13:44
|modify
|149
|0.10
|202.14
|207.14
|202.09
|555
|2005.09.06 14:43
|t/p
|149
|0.10
|202.09
|207.14
|202.09
|0.42
|652.82
|556
|2005.09.06 14:44
|sell
|150
|0.10
|201.91
|0.00
|0.00
|557
|2005.09.06 14:44
|modify
|150
|0.10
|201.91
|206.91
|201.86
|558
|2005.09.06 14:55
|t/p
|150
|0.10
|201.86
|206.91
|201.86
|0.42
|653.24
|559
|2005.09.06 14:56
|sell
|151
|0.10
|201.74
|0.00
|0.00
|560
|2005.09.06 14:56
|modify
|151
|0.10
|201.74
|206.74
|201.69
|561
|2005.09.06 14:58
|sell
|152
|0.20
|201.85
|0.00
|0.00
|562
|2005.09.06 14:58
|modify
|152
|0.20
|201.85
|206.81
|201.76
|563
|2005.09.06 14:58
|modify
|151
|0.10
|201.74
|206.81
|201.76
|564
|2005.09.06 15:23
|sell
|153
|0.30
|202.01
|0.00
|0.00
|565
|2005.09.06 15:23
|modify
|153
|0.30
|202.01
|206.91
|201.86
|566
|2005.09.06 15:23
|modify
|152
|0.20
|201.85
|206.91
|201.86
|567
|2005.09.06 15:23
|modify
|151
|0.10
|201.74
|206.91
|201.86
|568
|2005.09.07 00:09
|t/p
|151
|0.10
|201.86
|206.91
|201.86
|-1.27
|651.97
|569
|2005.09.07 00:09
|t/p
|152
|0.20
|201.86
|206.91
|201.86
|-0.68
|651.29
|570
|2005.09.07 00:09
|t/p
|153
|0.30
|201.86
|206.91
|201.86
|3.00
|654.29
|571
|2005.09.07 00:10
|sell
|154
|0.10
|201.71
|0.00
|0.00
|572
|2005.09.07 00:10
|modify
|154
|0.10
|201.71
|206.71
|201.66
|573
|2005.09.07 00:41
|sell
|155
|0.20
|201.82
|0.00
|0.00
|574
|2005.09.07 00:41
|modify
|155
|0.20
|201.82
|206.78
|201.73
|575
|2005.09.07 00:41
|modify
|154
|0.10
|201.71
|206.78
|201.73
|576
|2005.09.07 01:23
|t/p
|154
|0.10
|201.73
|206.78
|201.73
|-0.16
|654.13
|577
|2005.09.07 01:23
|t/p
|155
|0.20
|201.73
|206.78
|201.73
|1.51
|655.64
|578
|2005.09.07 01:24
|sell
|156
|0.10
|201.57
|0.00
|0.00
|579
|2005.09.07 01:24
|modify
|156
|0.10
|201.57
|206.57
|201.52
|580
|2005.09.07 01:59
|t/p
|156
|0.10
|201.52
|206.57
|201.52
|0.42
|656.06
|581
|2005.09.07 02:00
|sell
|157
|0.10
|201.39
|0.00
|0.00
|582
|2005.09.07 02:00
|modify
|157
|0.10
|201.39
|206.39
|201.34
|583
|2005.09.07 02:05
|sell
|158
|0.20
|201.49
|0.00
|0.00
|584
|2005.09.07 02:05
|modify
|158
|0.20
|201.49
|206.46
|201.41
|585
|2005.09.07 02:05
|modify
|157
|0.10
|201.39
|206.46
|201.41
|586
|2005.09.07 02:18
|t/p
|157
|0.10
|201.41
|206.46
|201.41
|-0.17
|655.89
|587
|2005.09.07 02:18
|t/p
|158
|0.20
|201.41
|206.46
|201.41
|1.35
|657.24
|588
|2005.09.07 02:19
|buy
|159
|0.10
|201.46
|0.00
|0.00
|589
|2005.09.07 02:19
|modify
|159
|0.10
|201.46
|196.46
|201.51
|590
|2005.09.07 02:34
|buy
|160
|0.20
|201.33
|0.00
|0.00
|591
|2005.09.07 02:34
|modify
|160
|0.20
|201.33
|196.37
|201.42
|592
|2005.09.07 02:34
|modify
|159
|0.10
|201.46
|196.37
|201.42
|593
|2005.09.07 02:55
|t/p
|159
|0.10
|201.42
|196.37
|201.42
|-0.33
|656.91
|594
|2005.09.07 02:55
|t/p
|160
|0.20
|201.42
|196.37
|201.42
|1.51
|658.42
|595
|2005.09.07 02:56
|buy
|161
|0.10
|201.55
|0.00
|0.00
|596
|2005.09.07 02:56
|modify
|161
|0.10
|201.55
|196.55
|201.60
|597
|2005.09.07 02:57
|t/p
|161
|0.10
|201.60
|196.55
|201.60
|0.42
|658.84
|598
|2005.09.07 02:58
|buy
|162
|0.10
|201.74
|0.00
|0.00
|599
|2005.09.07 02:58
|modify
|162
|0.10
|201.74
|196.74
|201.79
|600
|2005.09.07 03:03
|buy
|163
|0.20
|201.64
|0.00
|0.00
|601
|2005.09.07 03:03
|modify
|163
|0.20
|201.64
|196.67
|201.72
|602
|2005.09.07 03:03
|modify
|162
|0.10
|201.74
|196.67
|201.72
|603
|2005.09.07 03:05
|buy
|164
|0.30
|201.53
|0.00
|0.00
|604
|2005.09.07 03:05
|modify
|164
|0.30
|201.53
|196.60
|201.65
|605
|2005.09.07 03:05
|modify
|163
|0.20
|201.64
|196.60
|201.65
|606
|2005.09.07 03:05
|modify
|162
|0.10
|201.74
|196.60
|201.65
|607
|2005.09.07 03:35
|t/p
|162
|0.10
|201.65
|196.60
|201.65
|-0.75
|658.09
|608
|2005.09.07 03:35
|t/p
|163
|0.20
|201.65
|196.60
|201.65
|0.17
|658.26
|609
|2005.09.07 03:35
|t/p
|164
|0.30
|201.65
|196.60
|201.65
|3.03
|661.29
|610
|2005.09.07 03:36
|buy
|165
|0.10
|201.83
|0.00
|0.00
|611
|2005.09.07 03:36
|modify
|165
|0.10
|201.83
|196.83
|201.88
|612
|2005.09.07 04:01
|t/p
|165
|0.10
|201.88
|196.83
|201.88
|0.42
|661.71
|613
|2005.09.07 04:02
|buy
|166
|0.10
|202.01
|0.00
|0.00
|614
|2005.09.07 04:02
|modify
|166
|0.10
|202.01
|197.01
|202.06
|615
|2005.09.07 04:09
|buy
|167
|0.20
|201.89
|0.00
|0.00
|616
|2005.09.07 04:09
|modify
|167
|0.20
|201.89
|196.93
|201.98
|617
|2005.09.07 04:09
|modify
|166
|0.10
|202.01
|196.93
|201.98
|618
|2005.09.07 05:03
|buy
|168
|0.30
|201.77
|0.00
|0.00
|619
|2005.09.07 05:03
|modify
|168
|0.30
|201.77
|196.85
|201.90
|620
|2005.09.07 05:03
|modify
|167
|0.20
|201.89
|196.85
|201.90
|621
|2005.09.07 05:03
|modify
|166
|0.10
|202.01
|196.85
|201.90
|622
|2005.09.07 05:19
|t/p
|166
|0.10
|201.90
|196.85
|201.90
|-0.92
|660.79
|623
|2005.09.07 05:19
|t/p
|167
|0.20
|201.90
|196.85
|201.90
|0.17
|660.96
|624
|2005.09.07 05:19
|t/p
|168
|0.30
|201.90
|196.85
|201.90
|3.28
|664.24
|625
|2005.09.07 05:19
|buy
|169
|0.10
|202.04
|0.00
|0.00
|626
|2005.09.07 05:19
|modify
|169
|0.10
|202.04
|197.04
|202.09
|627
|2005.09.07 05:23
|t/p
|169
|0.10
|202.09
|197.04
|202.09
|0.42
|664.66
|628
|2005.09.07 05:24
|buy
|170
|0.10
|202.24
|0.00
|0.00
|629
|2005.09.07 05:24
|modify
|170
|0.10
|202.24
|197.24
|202.29
|630
|2005.09.07 05:29
|buy
|171
|0.20
|202.05
|0.00
|0.00
|631
|2005.09.07 05:29
|modify
|171
|0.20
|202.05
|197.11
|202.16
|632
|2005.09.07 05:29
|modify
|170
|0.10
|202.24
|197.11
|202.16
|633
|2005.09.07 06:00
|t/p
|170
|0.10
|202.16
|197.11
|202.16
|-0.67
|663.99
|634
|2005.09.07 06:00
|t/p
|171
|0.20
|202.16
|197.11
|202.16
|1.85
|665.84
|635
|2005.09.07 06:01
|buy
|172
|0.10
|202.31
|0.00
|0.00
|636
|2005.09.07 06:01
|modify
|172
|0.10
|202.31
|197.31
|202.36
|637
|2005.09.07 07:46
|buy
|173
|0.20
|202.20
|0.00
|0.00
|638
|2005.09.07 07:46
|modify
|173
|0.20
|202.20
|197.24
|202.29
|639
|2005.09.07 07:46
|modify
|172
|0.10
|202.31
|197.24
|202.29
|640
|2005.09.07 09:04
|t/p
|172
|0.10
|202.29
|197.24
|202.29
|-0.17
|665.67
|641
|2005.09.07 09:04
|t/p
|173
|0.20
|202.29
|197.24
|202.29
|1.51
|667.18
|642
|2005.09.07 09:05
|sell
|174
|0.10
|202.21
|0.00
|0.00
|643
|2005.09.07 09:05
|modify
|174
|0.10
|202.21
|207.21
|202.16
|644
|2005.09.07 10:08
|sell
|175
|0.20
|202.32
|0.00
|0.00
|645
|2005.09.07 10:08
|modify
|175
|0.20
|202.32
|207.28
|202.23
|646
|2005.09.07 10:08
|modify
|174
|0.10
|202.21
|207.28
|202.23
|647
|2005.09.07 11:15
|t/p
|174
|0.10
|202.23
|207.28
|202.23
|-0.17
|667.01
|648
|2005.09.07 11:15
|t/p
|175
|0.20
|202.23
|207.28
|202.23
|1.51
|668.52
|649
|2005.09.07 11:16
|sell
|176
|0.10
|202.09
|0.00
|0.00
|650
|2005.09.07 11:16
|modify
|176
|0.10
|202.09
|207.09
|202.04
|651
|2005.09.07 11:29
|sell
|177
|0.20
|202.21
|0.00
|0.00
|652
|2005.09.07 11:29
|modify
|177
|0.20
|202.21
|207.17
|202.12
|653
|2005.09.07 11:29
|modify
|176
|0.10
|202.09
|207.17
|202.12
|654
|2005.09.07 11:35
|sell
|178
|0.30
|202.32
|0.00
|0.00
|655
|2005.09.07 11:35
|modify
|178
|0.30
|202.32
|207.25
|202.20
|656
|2005.09.07 11:35
|modify
|177
|0.20
|202.21
|207.25
|202.20
|657
|2005.09.07 11:35
|modify
|176
|0.10
|202.09
|207.25
|202.20
|658
|2005.09.07 21:14
|t/p
|176
|0.10
|202.20
|207.25
|202.20
|-0.92
|667.60
|659
|2005.09.07 21:14
|t/p
|177
|0.20
|202.20
|207.25
|202.20
|0.17
|667.77
|660
|2005.09.07 21:14
|t/p
|178
|0.30
|202.20
|207.25
|202.20
|3.03
|670.80
|661
|2005.09.07 21:15
|sell
|179
|0.10
|202.07
|0.00
|0.00
|662
|2005.09.07 21:15
|modify
|179
|0.10
|202.07
|207.07
|202.02
|663
|2005.09.07 22:32
|sell
|180
|0.20
|202.17
|0.00
|0.00
|664
|2005.09.07 22:32
|modify
|180
|0.20
|202.17
|207.14
|202.09
|665
|2005.09.07 22:32
|modify
|179
|0.10
|202.07
|207.14
|202.09
|666
|2005.09.08 00:53
|sell
|181
|0.30
|202.28
|0.00
|0.00
|667
|2005.09.08 00:53
|modify
|181
|0.30
|202.28
|207.21
|202.16
|668
|2005.09.08 00:53
|modify
|180
|0.20
|202.17
|207.21
|202.16
|669
|2005.09.08 00:53
|modify
|179
|0.10
|202.07
|207.21
|202.16
|670
|2005.09.08 01:04
|t/p
|179
|0.10
|202.16
|207.21
|202.16
|-1.52
|669.29
|671
|2005.09.08 01:04
|t/p
|180
|0.20
|202.16
|207.21
|202.16
|-1.36
|667.93
|672
|2005.09.08 01:04
|t/p
|181
|0.30
|202.16
|207.21
|202.16
|3.03
|670.96
|673
|2005.09.08 01:05
|sell
|182
|0.10
|202.05
|0.00
|0.00
|674
|2005.09.08 01:05
|modify
|182
|0.10
|202.05
|207.05
|202.00
|675
|2005.09.08 01:19
|sell
|183
|0.20
|202.15
|0.00
|0.00
|676
|2005.09.08 01:19
|modify
|183
|0.20
|202.15
|207.12
|202.07
|677
|2005.09.08 01:19
|modify
|182
|0.10
|202.05
|207.12
|202.07
|678
|2005.09.08 01:25
|sell
|184
|0.30
|202.31
|0.00
|0.00
|679
|2005.09.08 01:25
|modify
|184
|0.30
|202.31
|207.21
|202.16
|680
|2005.09.08 01:25
|modify
|183
|0.20
|202.15
|207.21
|202.16
|681
|2005.09.08 01:25
|modify
|182
|0.10
|202.05
|207.21
|202.16
|682
|2005.09.09 16:25
|t/p
|182
|0.10
|202.16
|207.21
|202.16
|-1.18
|669.78
|683
|2005.09.09 16:25
|t/p
|183
|0.20
|202.16
|207.21
|202.16
|-0.68
|669.10
|684
|2005.09.09 16:25
|t/p
|184
|0.30
|202.16
|207.21
|202.16
|3.01
|672.11
|685
|2005.09.09 16:26
|sell
|185
|0.10
|202.01
|0.00
|0.00
|686
|2005.09.09 16:26
|modify
|185
|0.10
|202.01
|207.01
|201.96
|687
|2005.09.09 16:28
|t/p
|185
|0.10
|201.96
|207.01
|201.96
|0.41
|672.52
|688
|2005.09.09 16:29
|sell
|186
|0.10
|201.85
|0.00
|0.00
|689
|2005.09.09 16:29
|modify
|186
|0.10
|201.85
|206.85
|201.80
|690
|2005.09.09 16:40
|t/p
|186
|0.10
|201.80
|206.85
|201.80
|0.42
|672.94
|691
|2005.09.09 16:41
|sell
|187
|0.10
|201.65
|0.00
|0.00
|692
|2005.09.09 16:41
|modify
|187
|0.10
|201.65
|206.65
|201.60
|693
|2005.09.09 17:09
|sell
|188
|0.20
|201.75
|0.00
|0.00
|694
|2005.09.09 17:09
|modify
|188
|0.20
|201.75
|206.72
|201.67
|695
|2005.09.09 17:09
|modify
|187
|0.10
|201.65
|206.72
|201.67
|696
|2005.09.09 17:36
|sell
|189
|0.30
|201.86
|0.00
|0.00
|697
|2005.09.09 17:36
|modify
|189
|0.30
|201.86
|206.79
|201.74
|698
|2005.09.09 17:36
|modify
|188
|0.20
|201.75
|206.79
|201.74
|699
|2005.09.09 17:36
|modify
|187
|0.10
|201.65
|206.79
|201.74
|700
|2005.09.12 00:00
|t/p
|187
|0.10
|201.74
|206.79
|201.74
|-1.02
|671.93
|701
|2005.09.12 00:00
|t/p
|188
|0.20
|201.74
|206.79
|201.74
|-0.34
|671.59
|702
|2005.09.12 00:00
|t/p
|189
|0.30
|201.74
|206.79
|201.74
|2.26
|673.85
|703
|2005.09.12 00:00
|buy
|190
|0.10
|201.15
|0.00
|0.00
|704
|2005.09.12 00:00
|modify
|190
|0.10
|201.15
|196.15
|201.20
|705
|2005.09.12 00:22
|t/p
|190
|0.10
|201.20
|196.15
|201.20
|0.42
|674.27
|706
|2005.09.12 00:23
|buy
|191
|0.10
|201.28
|0.00
|0.00
|707
|2005.09.12 00:23
|modify
|191
|0.10
|201.28
|196.28
|201.33
|708
|2005.09.12 00:32
|t/p
|191
|0.10
|201.33
|196.28
|201.33
|0.42
|674.69
|709
|2005.09.12 00:33
|sell
|192
|0.10
|201.27
|0.00
|0.00
|710
|2005.09.12 00:33
|modify
|192
|0.10
|201.27
|206.27
|201.22
|711
|2005.09.12 01:08
|t/p
|192
|0.10
|201.22
|206.27
|201.22
|0.42
|675.11
|712
|2005.09.12 01:09
|buy
|193
|0.10
|201.23
|0.00
|0.00
|713
|2005.09.12 01:09
|modify
|193
|0.10
|201.23
|196.23
|201.28
|714
|2005.09.12 01:23
|buy
|194
|0.20
|201.12
|0.00
|0.00
|715
|2005.09.12 01:23
|modify
|194
|0.20
|201.12
|196.16
|201.21
|716
|2005.09.12 01:23
|modify
|193
|0.10
|201.23
|196.16
|201.21
|717
|2005.09.12 01:29
|t/p
|193
|0.10
|201.21
|196.16
|201.21
|-0.17
|674.94
|718
|2005.09.12 01:29
|t/p
|194
|0.20
|201.21
|196.16
|201.21
|1.51
|676.45
|719
|2005.09.12 01:30
|buy
|195
|0.10
|201.32
|0.00
|0.00
|720
|2005.09.12 01:30
|modify
|195
|0.10
|201.32
|196.32
|201.37
|721
|2005.09.12 01:34
|buy
|196
|0.20
|201.22
|0.00
|0.00
|722
|2005.09.12 01:34
|modify
|196
|0.20
|201.22
|196.25
|201.30
|723
|2005.09.12 01:34
|modify
|195
|0.10
|201.32
|196.25
|201.30
|724
|2005.09.12 02:06
|t/p
|195
|0.10
|201.30
|196.25
|201.30
|-0.17
|676.28
|725
|2005.09.12 02:06
|t/p
|196
|0.20
|201.30
|196.25
|201.30
|1.35
|677.63
|726
|2005.09.12 02:07
|buy
|197
|0.10
|201.45
|0.00
|0.00
|727
|2005.09.12 02:07
|modify
|197
|0.10
|201.45
|196.45
|201.50
|728
|2005.09.12 02:19
|t/p
|197
|0.10
|201.50
|196.45
|201.50
|0.42
|678.05
|729
|2005.09.12 02:20
|buy
|198
|0.10
|201.65
|0.00
|0.00
|730
|2005.09.12 02:20
|modify
|198
|0.10
|201.65
|196.65
|201.70
|731
|2005.09.12 02:28
|buy
|199
|0.20
|201.55
|0.00
|0.00
|732
|2005.09.12 02:28
|modify
|199
|0.20
|201.55
|196.58
|201.63
|733
|2005.09.12 02:28
|modify
|198
|0.10
|201.65
|196.58
|201.63
|734
|2005.09.12 03:01
|t/p
|198
|0.10
|201.63
|196.58
|201.63
|-0.17
|677.88
|735
|2005.09.12 03:01
|t/p
|199
|0.20
|201.63
|196.58
|201.63
|1.34
|679.22
|736
|2005.09.12 03:02
|buy
|200
|0.10
|201.73
|0.00
|0.00
|737
|2005.09.12 03:02
|modify
|200
|0.10
|201.73
|196.73
|201.78
|738
|2005.09.12 03:04
|buy
|201
|0.20
|201.62
|0.00
|0.00
|739
|2005.09.12 03:04
|modify
|201
|0.20
|201.62
|196.66
|201.71
|740
|2005.09.12 03:04
|modify
|200
|0.10
|201.73
|196.66
|201.71
|741
|2005.09.12 03:08
|buy
|202
|0.30
|201.52
|0.00
|0.00
|742
|2005.09.12 03:08
|modify
|202
|0.30
|201.52
|196.59
|201.64
|743
|2005.09.12 03:08
|modify
|201
|0.20
|201.62
|196.59
|201.64
|744
|2005.09.12 03:08
|modify
|200
|0.10
|201.73
|196.59
|201.64
|745
|2005.09.13 10:30
|t/p
|200
|0.10
|201.64
|196.59
|201.64
|-0.54
|678.68
|746
|2005.09.13 10:30
|t/p
|201
|0.20
|201.64
|196.59
|201.64
|0.76
|679.44
|747
|2005.09.13 10:30
|t/p
|202
|0.30
|201.64
|196.59
|201.64
|3.68
|683.11
|748
|2005.09.13 10:31
|buy
|203
|0.10
|201.67
|0.00
|0.00
|749
|2005.09.13 10:31
|modify
|203
|0.10
|201.67
|196.67
|201.72
|750
|2005.09.13 10:39
|t/p
|203
|0.10
|201.72
|196.67
|201.72
|0.42
|683.53
|751
|2005.09.13 10:40
|buy
|204
|0.10
|201.84
|0.00
|0.00
|752
|2005.09.13 10:40
|modify
|204
|0.10
|201.84
|196.84
|201.89
|753
|2005.09.13 10:42
|buy
|205
|0.20
|201.66
|0.00
|0.00
|754
|2005.09.13 10:42
|modify
|205
|0.20
|201.66
|196.72
|201.77
|755
|2005.09.13 10:42
|modify
|204
|0.10
|201.84
|196.72
|201.77
|756
|2005.09.13 10:59
|t/p
|204
|0.10
|201.77
|196.72
|201.77
|-0.59
|682.94
|757
|2005.09.13 10:59
|t/p
|205
|0.20
|201.77
|196.72
|201.77
|1.85
|684.79
|758
|2005.09.13 11:00
|buy
|206
|0.10
|201.83
|0.00
|0.00
|759
|2005.09.13 11:00
|modify
|206
|0.10
|201.83
|196.83
|201.88
|760
|2005.09.13 11:31
|t/p
|206
|0.10
|201.88
|196.83
|201.88
|0.42
|685.21
|761
|2005.09.13 11:32
|buy
|207
|0.10
|201.99
|0.00
|0.00
|762
|2005.09.13 11:32
|modify
|207
|0.10
|201.99
|196.99
|202.04
|763
|2005.09.13 12:06
|buy
|208
|0.20
|201.88
|0.00
|0.00
|764
|2005.09.13 12:06
|modify
|208
|0.20
|201.88
|196.92
|201.97
|765
|2005.09.13 12:06
|modify
|207
|0.10
|201.99
|196.92
|201.97
|766
|2005.09.13 12:24
|t/p
|207
|0.10
|201.97
|196.92
|201.97
|-0.17
|685.04
|767
|2005.09.13 12:24
|t/p
|208
|0.20
|201.97
|196.92
|201.97
|1.51
|686.55
|768
|2005.09.13 12:25
|buy
|209
|0.10
|202.08
|0.00
|0.00
|769
|2005.09.13 12:25
|modify
|209
|0.10
|202.08
|197.08
|202.13
|770
|2005.09.13 12:56
|t/p
|209
|0.10
|202.13
|197.08
|202.13
|0.42
|686.97
|771
|2005.09.13 12:57
|buy
|210
|0.10
|202.29
|0.00
|0.00
|772
|2005.09.13 12:57
|modify
|210
|0.10
|202.29
|197.29
|202.34
|773
|2005.09.13 13:23
|buy
|211
|0.20
|202.18
|0.00
|0.00
|774
|2005.09.13 13:23
|modify
|211
|0.20
|202.18
|197.22
|202.27
|775
|2005.09.13 13:23
|modify
|210
|0.10
|202.29
|197.22
|202.27
|776
|2005.09.13 14:15
|buy
|212
|0.30
|202.04
|0.00
|0.00
|777
|2005.09.13 14:15
|modify
|212
|0.30
|202.04
|197.13
|202.18
|778
|2005.09.13 14:15
|modify
|211
|0.20
|202.18
|197.13
|202.18
|779
|2005.09.13 14:15
|modify
|210
|0.10
|202.29
|197.13
|202.18
|780
|2005.09.19 00:10
|t/p
|210
|0.10
|202.18
|197.13
|202.18
|0.37
|687.35
|781
|2005.09.19 00:10
|t/p
|211
|0.20
|202.18
|197.13
|202.18
|2.59
|689.93
|782
|2005.09.19 00:10
|t/p
|212
|0.30
|202.18
|197.13
|202.18
|7.40
|697.33
|783
|2005.09.19 00:11
|buy
|213
|0.10
|202.36
|0.00
|0.00
|784
|2005.09.19 00:11
|modify
|213
|0.10
|202.36
|197.36
|202.41
|785
|2005.09.19 00:14
|buy
|214
|0.20
|202.14
|0.00
|0.00
|786
|2005.09.19 00:14
|modify
|214
|0.20
|202.14
|197.21
|202.26
|787
|2005.09.19 00:14
|modify
|213
|0.10
|202.36
|197.21
|202.26
|788
|2005.09.19 00:15
|buy
|215
|0.30
|200.93
|0.00
|0.00
|789
|2005.09.19 00:15
|modify
|215
|0.30
|200.93
|196.57
|201.62
|790
|2005.09.19 00:15
|modify
|214
|0.20
|202.14
|196.57
|201.62
|791
|2005.09.19 00:15
|modify
|213
|0.10
|202.36
|196.57
|201.62
|792
|2005.09.21 06:38
|t/p
|213
|0.10
|201.62
|196.57
|201.62
|-5.79
|691.54
|793
|2005.09.21 06:38
|t/p
|214
|0.20
|201.62
|196.57
|201.62
|-7.87
|683.67
|794
|2005.09.21 06:38
|t/p
|215
|0.30
|201.62
|196.57
|201.62
|18.68
|702.36
|795
|2005.09.21 06:38
|buy
|216
|0.10
|201.80
|0.00
|0.00
|796
|2005.09.21 06:38
|modify
|216
|0.10
|201.80
|196.80
|201.85
|797
|2005.09.21 06:42
|buy
|217
|0.20
|201.66
|0.00
|0.00
|798
|2005.09.21 06:42
|modify
|217
|0.20
|201.66
|196.71
|201.76
|799
|2005.09.21 06:42
|modify
|216
|0.10
|201.80
|196.71
|201.76
|800
|2005.09.21 06:50
|buy
|218
|0.30
|201.53
|0.00
|0.00
|801
|2005.09.21 06:50
|modify
|218
|0.30
|201.53
|196.62
|201.67
|802
|2005.09.21 06:50
|modify
|217
|0.20
|201.66
|196.62
|201.67
|803
|2005.09.21 06:50
|modify
|216
|0.10
|201.80
|196.62
|201.67
|804
|2005.09.21 07:23
|t/p
|216
|0.10
|201.67
|196.62
|201.67
|-1.10
|701.26
|805
|2005.09.21 07:23
|t/p
|217
|0.20
|201.67
|196.62
|201.67
|0.17
|701.43
|806
|2005.09.21 07:23
|t/p
|218
|0.30
|201.67
|196.62
|201.67
|3.53
|704.96
|807
|2005.09.21 07:24
|buy
|219
|0.10
|201.76
|0.00
|0.00
|808
|2005.09.21 07:24
|modify
|219
|0.10
|201.76
|196.76
|201.81
|809
|2005.09.21 08:10
|buy
|220
|0.20
|201.65
|0.00
|0.00
|810
|2005.09.21 08:10
|modify
|220
|0.20
|201.65
|196.69
|201.74
|811
|2005.09.21 08:10
|modify
|219
|0.10
|201.76
|196.69
|201.74
|812
|2005.09.21 08:29
|buy
|221
|0.30
|201.52
|0.00
|0.00
|813
|2005.09.21 08:29
|modify
|221
|0.30
|201.52
|196.60
|201.65
|814
|2005.09.21 08:29
|modify
|220
|0.20
|201.65
|196.60
|201.65
|815
|2005.09.21 08:29
|modify
|219
|0.10
|201.76
|196.60
|201.65
|816
|2005.09.22 02:36
|t/p
|219
|0.10
|201.65
|196.60
|201.65
|-0.27
|704.68
|817
|2005.09.22 02:36
|t/p
|220
|0.20
|201.65
|196.60
|201.65
|1.29
|705.98
|818
|2005.09.22 02:36
|t/p
|221
|0.30
|201.65
|196.60
|201.65
|5.22
|711.20
|819
|2005.09.22 02:37
|buy
|222
|0.10
|201.81
|0.00
|0.00
|820
|2005.09.22 02:37
|modify
|222
|0.10
|201.81
|196.81
|201.86
|821
|2005.09.22 02:47
|t/p
|222
|0.10
|201.86
|196.81
|201.86
|0.42
|711.62
|822
|2005.09.22 02:47
|buy
|223
|0.10
|201.99
|0.00
|0.00
|823
|2005.09.22 02:47
|modify
|223
|0.10
|201.99
|196.99
|202.04
|824
|2005.09.22 03:07
|buy
|224
|0.20
|201.89
|0.00
|0.00
|825
|2005.09.22 03:07
|modify
|224
|0.20
|201.89
|196.92
|201.97
|826
|2005.09.22 03:07
|modify
|223
|0.10
|201.99
|196.92
|201.97
|827
|2005.09.22 04:56
|t/p
|223
|0.10
|201.97
|196.92
|201.97
|-0.17
|711.45
|828
|2005.09.22 04:56
|t/p
|224
|0.20
|201.97
|196.92
|201.97
|1.35
|712.80
|829
|2005.09.22 04:57
|buy
|225
|0.10
|202.09
|0.00
|0.00
|830
|2005.09.22 04:57
|modify
|225
|0.10
|202.09
|197.09
|202.14
|831
|2005.09.22 05:06
|buy
|226
|0.20
|201.96
|0.00
|0.00
|832
|2005.09.22 05:06
|modify
|226
|0.20
|201.96
|197.00
|202.05
|833
|2005.09.22 05:06
|modify
|225
|0.10
|202.09
|197.00
|202.05
|834
|2005.09.22 07:44
|buy
|227
|0.30
|201.84
|0.00
|0.00
|835
|2005.09.22 07:44
|modify
|227
|0.30
|201.84
|196.92
|201.97
|836
|2005.09.22 07:44
|modify
|226
|0.20
|201.96
|196.92
|201.97
|837
|2005.09.22 07:44
|modify
|225
|0.10
|202.09
|196.92
|201.97
|838
|2005.10.06 02:34
|t/p
|225
|0.10
|201.97
|196.92
|201.97
|2.01
|714.80
|839
|2005.10.06 02:34
|t/p
|226
|0.20
|201.97
|196.92
|201.97
|6.20
|721.01
|840
|2005.10.06 02:34
|t/p
|227
|0.30
|201.97
|196.92
|201.97
|12.32
|733.33
|841
|2005.10.06 02:35
|buy
|228
|0.10
|202.08
|0.00
|0.00
|842
|2005.10.06 02:35
|modify
|228
|0.10
|202.08
|197.08
|202.13
|843
|2005.10.06 02:38
|buy
|229
|0.20
|201.94
|0.00
|0.00
|844
|2005.10.06 02:38
|modify
|229
|0.20
|201.94
|196.99
|202.04
|845
|2005.10.06 02:38
|modify
|228
|0.10
|202.08
|196.99
|202.04
|846
|2005.10.06 07:45
|buy
|230
|0.30
|201.83
|0.00
|0.00
|847
|2005.10.06 07:45
|modify
|230
|0.30
|201.83
|196.91
|201.96
|848
|2005.10.06 07:45
|modify
|229
|0.20
|201.94
|196.91
|201.96
|849
|2005.10.06 07:45
|modify
|228
|0.10
|202.08
|196.91
|201.96
|850
|2005.10.17 10:22
|t/p
|228
|0.10
|201.96
|196.91
|201.96
|0.93
|734.26
|851
|2005.10.17 10:22
|t/p
|229
|0.20
|201.96
|196.91
|201.96
|4.22
|738.48
|852
|2005.10.17 10:22
|t/p
|230
|0.30
|201.96
|196.91
|201.96
|9.10
|747.58
|853
|2005.10.17 10:23
|sell
|231
|0.10
|201.93
|0.00
|0.00
|854
|2005.10.17 10:23
|modify
|231
|0.10
|201.93
|206.93
|201.88
|855
|2005.10.17 10:52
|t/p
|231
|0.10
|201.88
|206.93
|201.88
|0.42
|748.00
|856
|2005.10.17 10:53
|sell
|232
|0.10
|201.76
|0.00
|0.00
|857
|2005.10.17 10:53
|modify
|232
|0.10
|201.76
|206.76
|201.71
|858
|2005.10.17 11:33
|t/p
|232
|0.10
|201.71
|206.76
|201.71
|0.42
|748.42
|859
|2005.10.17 11:34
|sell
|233
|0.10
|201.59
|0.00
|0.00
|860
|2005.10.17 11:34
|modify
|233
|0.10
|201.59
|206.59
|201.54
|861
|2005.10.17 12:28
|sell
|234
|0.20
|201.72
|0.00
|0.00
|862
|2005.10.17 12:28
|modify
|234
|0.20
|201.72
|206.68
|201.63
|863
|2005.10.17 12:28
|modify
|233
|0.10
|201.59
|206.68
|201.63
|864
|2005.10.17 12:32
|sell
|235
|0.30
|201.84
|0.00
|0.00
|865
|2005.10.17 12:32
|modify
|235
|0.30
|201.84
|206.76
|201.71
|866
|2005.10.17 12:32
|modify
|234
|0.20
|201.72
|206.76
|201.71
|867
|2005.10.17 12:32
|modify
|233
|0.10
|201.59
|206.76
|201.71
|868
|2005.10.17 13:21
|t/p
|233
|0.10
|201.71
|206.76
|201.71
|-1.00
|747.42
|869
|2005.10.17 13:21
|t/p
|234
|0.20
|201.71
|206.76
|201.71
|0.16
|747.58
|870
|2005.10.17 13:21
|t/p
|235
|0.30
|201.71
|206.76
|201.71
|3.27
|750.85
|871
|2005.10.17 13:22
|buy
|236
|0.10
|201.73
|0.00
|0.00
|872
|2005.10.17 13:22
|modify
|236
|0.10
|201.73
|196.73
|201.78
|873
|2005.10.17 13:58
|buy
|237
|0.20
|201.63
|0.00
|0.00
|874
|2005.10.17 13:58
|modify
|237
|0.20
|201.63
|196.66
|201.71
|875
|2005.10.17 13:58
|modify
|236
|0.10
|201.73
|196.66
|201.71
|876
|2005.10.17 14:03
|t/p
|236
|0.10
|201.71
|196.66
|201.71
|-0.17
|750.68
|877
|2005.10.17 14:03
|t/p
|237
|0.20
|201.71
|196.66
|201.71
|1.34
|752.02
|878
|2005.10.17 14:03
|buy
|238
|0.10
|201.85
|0.00
|0.00
|879
|2005.10.17 14:03
|modify
|238
|0.10
|201.85
|196.85
|201.90
|880
|2005.10.17 14:13
|buy
|239
|0.20
|201.75
|0.00
|0.00
|881
|2005.10.17 14:13
|modify
|239
|0.20
|201.75
|196.78
|201.83
|882
|2005.10.17 14:13
|modify
|238
|0.10
|201.85
|196.78
|201.83
|883
|2005.10.17 14:30
|buy
|240
|0.30
|201.63
|0.00
|0.00
|884
|2005.10.17 14:30
|modify
|240
|0.30
|201.63
|196.71
|201.76
|885
|2005.10.17 14:30
|modify
|239
|0.20
|201.75
|196.71
|201.76
|886
|2005.10.17 14:30
|modify
|238
|0.10
|201.85
|196.71
|201.76
|887
|2005.10.18 01:10
|t/p
|238
|0.10
|201.76
|196.71
|201.76
|-0.54
|751.47
|888
|2005.10.18 01:10
|t/p
|239
|0.20
|201.76
|196.71
|201.76
|0.60
|752.07
|889
|2005.10.18 01:10
|t/p
|240
|0.30
|201.76
|196.71
|201.76
|3.93
|756.00
|890
|2005.10.18 01:11
|buy
|241
|0.10
|201.90
|0.00
|0.00
|891
|2005.10.18 01:11
|modify
|241
|0.10
|201.90
|196.90
|201.95
|892
|2005.10.18 01:43
|t/p
|241
|0.10
|201.95
|196.90
|201.95
|0.42
|756.42
|893
|2005.10.18 01:44
|buy
|242
|0.10
|202.09
|0.00
|0.00
|894
|2005.10.18 01:44
|modify
|242
|0.10
|202.09
|197.09
|202.14
|895
|2005.10.18 02:09
|buy
|243
|0.20
|201.99
|0.00
|0.00
|896
|2005.10.18 02:09
|modify
|243
|0.20
|201.99
|197.02
|202.07
|897
|2005.10.18 02:09
|modify
|242
|0.10
|202.09
|197.02
|202.07
|898
|2005.10.18 02:40
|buy
|244
|0.30
|201.88
|0.00
|0.00
|899
|2005.10.18 02:40
|modify
|244
|0.30
|201.88
|196.95
|202.00
|900
|2005.10.18 02:40
|modify
|243
|0.20
|201.99
|196.95
|202.00
|901
|2005.10.18 02:40
|modify
|242
|0.10
|202.09
|196.95
|202.00
|902
|2005.10.18 03:38
|t/p
|242
|0.10
|202.00
|196.95
|202.00
|-0.75
|755.67
|903
|2005.10.18 03:38
|t/p
|243
|0.20
|202.00
|196.95
|202.00
|0.17
|755.84
|904
|2005.10.18 03:38
|t/p
|244
|0.30
|202.00
|196.95
|202.00
|3.03
|758.87
|905
|2005.10.18 03:39
|buy
|245
|0.10
|202.04
|0.00
|0.00
|906
|2005.10.18 03:39
|modify
|245
|0.10
|202.04
|197.04
|202.09
|907
|2005.10.18 04:36
|buy
|246
|0.20
|201.93
|0.00
|0.00
|908
|2005.10.18 04:36
|modify
|246
|0.20
|201.93
|196.97
|202.02
|909
|2005.10.18 04:36
|modify
|245
|0.10
|202.04
|196.97
|202.02
|910
|2005.10.18 09:11
|t/p
|245
|0.10
|202.02
|196.97
|202.02
|-0.17
|758.70
|911
|2005.10.18 09:11
|t/p
|246
|0.20
|202.02
|196.97
|202.02
|1.51
|760.21
|912
|2005.10.18 09:12
|buy
|247
|0.10
|202.16
|0.00
|0.00
|913
|2005.10.18 09:12
|modify
|247
|0.10
|202.16
|197.16
|202.21
|914
|2005.10.18 09:41
|t/p
|247
|0.10
|202.21
|197.16
|202.21
|0.42
|760.63
|915
|2005.10.18 09:42
|buy
|248
|0.10
|202.32
|0.00
|0.00
|916
|2005.10.18 09:42
|modify
|248
|0.10
|202.32
|197.32
|202.37
|917
|2005.10.18 09:49
|t/p
|248
|0.10
|202.37
|197.32
|202.37
|0.42
|761.05
|918
|2005.10.18 09:50
|buy
|249
|0.10
|202.51
|0.00
|0.00
|919
|2005.10.18 09:50
|modify
|249
|0.10
|202.51
|197.51
|202.56
|920
|2005.10.18 09:53
|buy
|250
|0.20
|202.40
|0.00
|0.00
|921
|2005.10.18 09:53
|modify
|250
|0.20
|202.40
|197.44
|202.49
|922
|2005.10.18 09:53
|modify
|249
|0.10
|202.51
|197.44
|202.49
|923
|2005.10.18 09:56
|buy
|251
|0.30
|202.29
|0.00
|0.00
|924
|2005.10.18 09:56
|modify
|251
|0.30
|202.29
|197.36
|202.41
|925
|2005.10.18 09:56
|modify
|250
|0.20
|202.40
|197.36
|202.41
|926
|2005.10.18 09:56
|modify
|249
|0.10
|202.51
|197.36
|202.41
|927
|2005.10.18 10:16
|t/p
|249
|0.10
|202.41
|197.36
|202.41
|-0.84
|760.21
|928
|2005.10.18 10:16
|t/p
|250
|0.20
|202.41
|197.36
|202.41
|0.17
|760.38
|929
|2005.10.18 10:16
|t/p
|251
|0.30
|202.41
|197.36
|202.41
|3.02
|763.40
|930
|2005.10.18 10:17
|sell
|252
|0.10
|202.39
|0.00
|0.00
|931
|2005.10.18 10:17
|modify
|252
|0.10
|202.39
|207.39
|202.34
|932
|2005.10.18 10:20
|sell
|253
|0.20
|202.50
|0.00
|0.00
|933
|2005.10.18 10:20
|modify
|253
|0.20
|202.50
|207.46
|202.41
|934
|2005.10.18 10:20
|modify
|252
|0.10
|202.39
|207.46
|202.41
|935
|2005.10.18 10:30
|t/p
|252
|0.10
|202.41
|207.46
|202.41
|-0.17
|763.23
|936
|2005.10.18 10:30
|t/p
|253
|0.20
|202.41
|207.46
|202.41
|1.51
|764.74
|937
|2005.10.18 10:31
|sell
|254
|0.10
|202.21
|0.00
|0.00
|938
|2005.10.18 10:31
|modify
|254
|0.10
|202.21
|207.21
|202.16
|939
|2005.10.18 10:47
|t/p
|254
|0.10
|202.16
|207.21
|202.16
|0.42
|765.16
|940
|2005.10.18 10:48
|sell
|255
|0.10
|202.05
|0.00
|0.00
|941
|2005.10.18 10:48
|modify
|255
|0.10
|202.05
|207.05
|202.00
|942
|2005.10.18 11:10
|sell
|256
|0.20
|202.17
|0.00
|0.00
|943
|2005.10.18 11:10
|modify
|256
|0.20
|202.17
|207.13
|202.08
|944
|2005.10.18 11:10
|modify
|255
|0.10
|202.05
|207.13
|202.08
|945
|2005.10.18 12:28
|t/p
|255
|0.10
|202.08
|207.13
|202.08
|-0.25
|764.91
|946
|2005.10.18 12:28
|t/p
|256
|0.20
|202.08
|207.13
|202.08
|1.51
|766.42
|947
|2005.10.18 12:29
|sell
|257
|0.10
|202.01
|0.00
|0.00
|948
|2005.10.18 12:29
|modify
|257
|0.10
|202.01
|207.01
|201.96
|949
|2005.10.18 12:51
|sell
|258
|0.20
|202.11
|0.00
|0.00
|950
|2005.10.18 12:51
|modify
|258
|0.20
|202.11
|207.08
|202.03
|951
|2005.10.18 12:51
|modify
|257
|0.10
|202.01
|207.08
|202.03
|952
|2005.10.18 12:56
|sell
|259
|0.30
|202.22
|0.00
|0.00
|953
|2005.10.18 12:56
|modify
|259
|0.30
|202.22
|207.15
|202.10
|954
|2005.10.18 12:56
|modify
|258
|0.20
|202.11
|207.15
|202.10
|955
|2005.10.18 12:56
|modify
|257
|0.10
|202.01
|207.15
|202.10
|956
|2005.10.18 15:00
|t/p
|257
|0.10
|202.10
|207.15
|202.10
|-0.76
|765.66
|957
|2005.10.18 15:00
|t/p
|258
|0.20
|202.10
|207.15
|202.10
|0.16
|765.82
|958
|2005.10.18 15:00
|t/p
|259
|0.30
|202.10
|207.15
|202.10
|3.02
|768.84
|959
|2005.10.18 15:01
|sell
|260
|0.10
|202.00
|0.00
|0.00
|960
|2005.10.18 15:01
|modify
|260
|0.10
|202.00
|207.00
|201.95
|961
|2005.10.18 15:02
|sell
|261
|0.20
|202.11
|0.00
|0.00
|962
|2005.10.18 15:02
|modify
|261
|0.20
|202.11
|207.07
|202.02
|963
|2005.10.18 15:02
|modify
|260
|0.10
|202.00
|207.07
|202.02
|964
|2005.10.18 15:35
|sell
|262
|0.30
|202.22
|0.00
|0.00
|965
|2005.10.18 15:35
|modify
|262
|0.30
|202.22
|207.15
|202.10
|966
|2005.10.18 15:35
|modify
|261
|0.20
|202.11
|207.15
|202.10
|967
|2005.10.18 15:35
|modify
|260
|0.10
|202.00
|207.15
|202.10
|968
|2005.11.02 16:37
|s/l
|260
|0.10
|207.15
|207.15
|202.10
|-47.08
|721.76
|969
|2005.11.02 16:37
|s/l
|261
|0.20
|207.15
|207.15
|202.10
|-92.31
|629.45
|970
|2005.11.02 16:37
|s/l
|262
|0.30
|207.15
|207.15
|202.10
|-135.69
|493.75
|971
|2005.11.02 16:38
|buy
|263
|0.10
|207.17
|0.00
|0.00
|972
|2005.11.02 16:38
|modify
|263
|0.10
|207.17
|202.17
|207.22
|973
|2005.11.02 16:56
|t/p
|263
|0.10
|207.22
|202.17
|207.22
|0.42
|494.17
|974
|2005.11.02 16:57
|buy
|264
|0.10
|207.31
|0.00
|0.00
|975
|2005.11.02 16:57
|modify
|264
|0.10
|207.31
|202.31
|207.36
|976
|2005.11.02 17:23
|t/p
|264
|0.10
|207.36
|202.31
|207.36
|0.42
|494.59
|977
|2005.11.02 17:24
|buy
|265
|0.10
|207.50
|0.00
|0.00
|978
|2005.11.02 17:24
|modify
|265
|0.10
|207.50
|202.50
|207.55
|979
|2005.11.02 17:41
|buy
|266
|0.20
|207.38
|0.00
|0.00
|980
|2005.11.02 17:41
|modify
|266
|0.20
|207.38
|202.42
|207.47
|981
|2005.11.02 17:41
|modify
|265
|0.10
|207.50
|202.42
|207.47
|982
|2005.11.02 18:31
|buy
|267
|0.30
|207.22
|0.00
|0.00
|983
|2005.11.02 18:31
|modify
|267
|0.30
|207.22
|202.32
|207.37
|984
|2005.11.02 18:31
|modify
|266
|0.20
|207.38
|202.32
|207.37
|985
|2005.11.02 18:31
|modify
|265
|0.10
|207.50
|202.32
|207.37
|986
|2005.11.02 19:36
|t/p
|265
|0.10
|207.37
|202.32
|207.37
|-1.10
|493.49
|987
|2005.11.02 19:36
|t/p
|266
|0.20
|207.37
|202.32
|207.37
|-0.16
|493.33
|988
|2005.11.02 19:36
|t/p
|267
|0.30
|207.37
|202.32
|207.37
|3.78
|497.11
|989
|2005.11.02 19:37
|buy
|268
|0.10
|207.49
|0.00
|0.00
|990
|2005.11.02 19:37
|modify
|268
|0.10
|207.49
|202.49
|207.54
|991
|2005.11.02 22:40
|t/p
|268
|0.10
|207.54
|202.49
|207.54
|0.42
|497.53
|992
|2005.11.02 22:40
|buy
|269
|0.10
|207.68
|0.00
|0.00
|993
|2005.11.02 22:40
|modify
|269
|0.10
|207.68
|202.68
|207.73
|994
|2005.11.03 00:37
|buy
|270
|0.20
|207.58
|0.00
|0.00
|995
|2005.11.03 00:37
|modify
|270
|0.20
|207.58
|202.61
|207.66
|996
|2005.11.03 00:37
|modify
|269
|0.10
|207.68
|202.61
|207.66
|997
|2005.11.03 01:10
|buy
|271
|0.30
|207.47
|0.00
|0.00
|998
|2005.11.03 01:10
|modify
|271
|0.30
|207.47
|202.54
|207.59
|999
|2005.11.03 01:10
|modify
|270
|0.20
|207.58
|202.54
|207.59
|1000
|2005.11.03 01:10
|modify
|269
|0.10
|207.68
|202.54
|207.59
|1001
|2005.11.03 10:30
|t/p
|269
|0.10
|207.59
|202.54
|207.59
|-0.11
|497.42
|1002
|2005.11.03 10:30
|t/p
|270
|0.20
|207.59
|202.54
|207.59
|0.17
|497.59
|1003
|2005.11.03 10:30
|t/p
|271
|0.30
|207.59
|202.54
|207.59
|3.02
|500.61
|1004
|2005.11.03 10:31
|buy
|272
|0.10
|207.83
|0.00
|0.00
|1005
|2005.11.03 10:31
|modify
|272
|0.10
|207.83
|202.83
|207.88
|1006
|2005.11.03 10:55
|buy
|273
|0.20
|207.71
|0.00
|0.00
|1007
|2005.11.03 10:55
|modify
|273
|0.20
|207.71
|202.75
|207.80
|1008
|2005.11.03 10:55
|modify
|272
|0.10
|207.83
|202.75
|207.80
|1009
|2005.11.03 11:12
|t/p
|272
|0.10
|207.80
|202.75
|207.80
|-0.25
|500.36
|1010
|2005.11.03 11:12
|t/p
|273
|0.20
|207.80
|202.75
|207.80
|1.51
|501.87
|1011
|2005.11.03 11:13
|buy
|274
|0.10
|207.91
|0.00
|0.00
|1012
|2005.11.03 11:13
|modify
|274
|0.10
|207.91
|202.91
|207.96
|1013
|2005.11.03 11:59
|buy
|275
|0.20
|207.81
|0.00
|0.00
|1014
|2005.11.03 11:59
|modify
|275
|0.20
|207.81
|202.84
|207.89
|1015
|2005.11.03 11:59
|modify
|274
|0.10
|207.91
|202.84
|207.89
|1016
|2005.11.03 14:01
|buy
|276
|0.30
|207.68
|0.00
|0.00
|1017
|2005.11.03 14:01
|modify
|276
|0.30
|207.68
|202.76
|207.81
|1018
|2005.11.03 14:01
|modify
|275
|0.20
|207.81
|202.76
|207.81
|1019
|2005.11.03 14:01
|modify
|274
|0.10
|207.91
|202.76
|207.81
|1020
|2005.11.03 16:54
|t/p
|274
|0.10
|207.81
|202.76
|207.81
|-0.84
|501.03
|1021
|2005.11.03 16:54
|t/p
|275
|0.20
|207.81
|202.76
|207.81
|0.00
|501.03
|1022
|2005.11.03 16:54
|t/p
|276
|0.30
|207.81
|202.76
|207.81
|3.28
|504.31
|1023
|2005.11.03 16:55
|buy
|277
|0.10
|207.98
|0.00
|0.00
|1024
|2005.11.03 16:55
|modify
|277
|0.10
|207.98
|202.98
|208.03
|1025
|2005.11.03 17:43
|buy
|278
|0.20
|207.86
|0.00
|0.00
|1026
|2005.11.03 17:43
|modify
|278
|0.20
|207.86
|202.90
|207.95
|1027
|2005.11.03 17:43
|modify
|277
|0.10
|207.98
|202.90
|207.95
|1028
|2005.11.03 18:00
|buy
|279
|0.30
|207.71
|0.00
|0.00
|1029
|2005.11.03 18:00
|modify
|279
|0.30
|207.71
|202.81
|207.86
|1030
|2005.11.03 18:00
|modify
|278
|0.20
|207.86
|202.81
|207.86
|1031
|2005.11.03 18:00
|modify
|277
|0.10
|207.98
|202.81
|207.86
|1032
|2005.11.03 19:18
|t/p
|277
|0.10
|207.86
|202.81
|207.86
|-1.01
|503.30
|1033
|2005.11.03 19:18
|t/p
|278
|0.20
|207.86
|202.81
|207.86
|0.00
|503.30
|1034
|2005.11.03 19:18
|t/p
|279
|0.30
|207.86
|202.81
|207.86
|3.78
|507.08
|1035
|2005.11.03 19:19
|buy
|280
|0.10
|208.00
|0.00
|0.00
|1036
|2005.11.03 19:19
|modify
|280
|0.10
|208.00
|203.00
|208.05
|1037
|2005.11.03 19:28
|buy
|281
|0.20
|207.89
|0.00
|0.00
|1038
|2005.11.03 19:28
|modify
|281
|0.20
|207.89
|202.93
|207.98
|1039
|2005.11.03 19:28
|modify
|280
|0.10
|208.00
|202.93
|207.98
|1040
|2005.11.03 20:08
|t/p
|280
|0.10
|207.98
|202.93
|207.98
|-0.17
|506.91
|1041
|2005.11.03 20:08
|t/p
|281
|0.20
|207.98
|202.93
|207.98
|1.51
|508.42
|1042
|2005.11.03 20:09
|buy
|282
|0.10
|208.09
|0.00
|0.00
|1043
|2005.11.03 20:09
|modify
|282
|0.10
|208.09
|203.09
|208.14
|1044
|2005.11.03 20:19
|buy
|283
|0.20
|207.92
|0.00
|0.00
|1045
|2005.11.03 20:19
|modify
|283
|0.20
|207.92
|202.98
|208.03
|1046
|2005.11.03 20:19
|modify
|282
|0.10
|208.09
|202.98
|208.03
|1047
|2005.11.03 20:21
|buy
|284
|0.30
|207.81
|0.00
|0.00
|1048
|2005.11.03 20:21
|modify
|284
|0.30
|207.81
|202.89
|207.94
|1049
|2005.11.03 20:21
|modify
|283
|0.20
|207.92
|202.89
|207.94
|1050
|2005.11.03 20:21
|modify
|282
|0.10
|208.09
|202.89
|207.94
|1051
|2005.11.04 04:54
|t/p
|282
|0.10
|207.94
|202.89
|207.94
|-1.04
|507.37
|1052
|2005.11.04 04:54
|t/p
|283
|0.20
|207.94
|202.89
|207.94
|0.76
|508.14
|1053
|2005.11.04 04:54
|t/p
|284
|0.30
|207.94
|202.89
|207.94
|3.92
|512.05
|1054
|2005.11.04 04:55
|buy
|285
|0.10
|208.09
|0.00
|0.00
|1055
|2005.11.04 04:55
|modify
|285
|0.10
|208.09
|203.09
|208.14
|1056
|2005.11.04 05:15
|buy
|286
|0.20
|207.99
|0.00
|0.00
|1057
|2005.11.04 05:15
|modify
|286
|0.20
|207.99
|203.02
|208.07
|1058
|2005.11.04 05:15
|modify
|285
|0.10
|208.09
|203.02
|208.07
|1059
|2005.11.04 06:22
|t/p
|285
|0.10
|208.07
|203.02
|208.07
|-0.17
|511.88
|1060
|2005.11.04 06:22
|t/p
|286
|0.20
|208.07
|203.02
|208.07
|1.35
|513.23
|1061
|2005.11.04 06:23
|buy
|287
|0.10
|208.20
|0.00
|0.00
|1062
|2005.11.04 06:23
|modify
|287
|0.10
|208.20
|203.20
|208.25
|1063
|2005.11.04 07:12
|buy
|288
|0.20
|208.09
|0.00
|0.00
|1064
|2005.11.04 07:12
|modify
|288
|0.20
|208.09
|203.13
|208.18
|1065
|2005.11.04 07:12
|modify
|287
|0.10
|208.20
|203.13
|208.18
|1066
|2005.11.04 07:15
|buy
|289
|0.30
|207.99
|0.00
|0.00
|1067
|2005.11.04 07:15
|modify
|289
|0.30
|207.99
|203.06
|208.11
|1068
|2005.11.04 07:15
|modify
|288
|0.20
|208.09
|203.06
|208.11
|1069
|2005.11.04 07:15
|modify
|287
|0.10
|208.20
|203.06
|208.11
|1070
|2005.12.01 16:43
|t/p
|287
|0.10
|208.11
|203.06
|208.11
|5.07
|518.30
|1071
|2005.12.01 16:43
|t/p
|288
|0.20
|208.11
|203.06
|208.11
|11.97
|530.27
|1072
|2005.12.01 16:43
|t/p
|289
|0.30
|208.11
|203.06
|208.11
|20.49
|550.75
|1073
|2005.12.01 16:44
|buy
|290
|0.10
|208.26
|0.00
|0.00
|1074
|2005.12.01 16:44
|modify
|290
|0.10
|208.26
|203.26
|208.31
|1075
|2005.12.01 16:52
|t/p
|290
|0.10
|208.31
|203.26
|208.31
|0.42
|551.17
|1076
|2005.12.01 16:53
|buy
|291
|0.10
|208.46
|0.00
|0.00
|1077
|2005.12.01 16:53
|modify
|291
|0.10
|208.46
|203.46
|208.51
|1078
|2005.12.01 17:20
|t/p
|291
|0.10
|208.51
|203.46
|208.51
|0.42
|551.59
|1079
|2005.12.01 17:21
|buy
|292
|0.10
|208.68
|0.00
|0.00
|1080
|2005.12.01 17:21
|modify
|292
|0.10
|208.68
|203.68
|208.73
|1081
|2005.12.01 17:55
|buy
|293
|0.20
|208.57
|0.00
|0.00
|1082
|2005.12.01 17:55
|modify
|293
|0.20
|208.57
|203.61
|208.66
|1083
|2005.12.01 17:55
|modify
|292
|0.10
|208.68
|203.61
|208.66
|1084
|2005.12.01 18:42
|t/p
|292
|0.10
|208.66
|203.61
|208.66
|-0.16
|551.43
|1085
|2005.12.01 18:42
|t/p
|293
|0.20
|208.66
|203.61
|208.66
|1.51
|552.94
|1086
|2005.12.01 18:43
|buy
|294
|0.10
|208.79
|0.00
|0.00
|1087
|2005.12.01 18:43
|modify
|294
|0.10
|208.79
|203.79
|208.84
|1088
|2005.12.01 19:36
|t/p
|294
|0.10
|208.84
|203.79
|208.84
|0.42
|553.36
|1089
|2005.12.01 19:37
|buy
|295
|0.10
|209.04
|0.00
|0.00
|1090
|2005.12.01 19:37
|modify
|295
|0.10
|209.04
|204.04
|209.09
|1091
|2005.12.01 19:41
|buy
|296
|0.20
|208.93
|0.00
|0.00
|1092
|2005.12.01 19:41
|modify
|296
|0.20
|208.93
|203.97
|209.02
|1093
|2005.12.01 19:41
|modify
|295
|0.10
|209.04
|203.97
|209.02
|1094
|2005.12.01 20:15
|buy
|297
|0.30
|208.81
|0.00
|0.00
|1095
|2005.12.01 20:15
|modify
|297
|0.30
|208.81
|203.89
|208.94
|1096
|2005.12.01 20:15
|modify
|296
|0.20
|208.93
|203.89
|208.94
|1097
|2005.12.01 20:15
|modify
|295
|0.10
|209.04
|203.89
|208.94
|1098
|2005.12.02 14:30
|t/p
|295
|0.10
|208.94
|203.89
|208.94
|-0.62
|552.74
|1099
|2005.12.02 14:30
|t/p
|296
|0.20
|208.94
|203.89
|208.94
|0.60
|553.34
|1100
|2005.12.02 14:30
|t/p
|297
|0.30
|208.94
|203.89
|208.94
|3.92
|557.26
|1101
|2005.12.02 14:31
|buy
|298
|0.10
|209.03
|0.00
|0.00
|1102
|2005.12.02 14:31
|modify
|298
|0.10
|209.03
|204.03
|209.08
|1103
|2005.12.02 14:47
|t/p
|298
|0.10
|209.08
|204.03
|209.08
|0.42
|557.68
|1104
|2005.12.02 14:48
|buy
|299
|0.10
|209.21
|0.00
|0.00
|1105
|2005.12.02 14:48
|modify
|299
|0.10
|209.21
|204.21
|209.26
|1106
|2005.12.02 14:50
|t/p
|299
|0.10
|209.26
|204.21
|209.26
|0.42
|558.10
|1107
|2005.12.02 14:51
|buy
|300
|0.10
|209.71
|0.00
|0.00
|1108
|2005.12.02 14:51
|modify
|300
|0.10
|209.71
|204.71
|209.76
|1109
|2005.12.02 14:53
|buy
|301
|0.20
|209.29
|0.00
|0.00
|1110
|2005.12.02 14:53
|modify
|301
|0.20
|209.29
|204.43
|209.48
|1111
|2005.12.02 14:53
|modify
|300
|0.10
|209.71
|204.43
|209.48
|1112
|2005.12.02 14:56
|t/p
|300
|0.10
|209.48
|204.43
|209.48
|-1.94
|556.16
|1113
|2005.12.02 14:56
|t/p
|301
|0.20
|209.48
|204.43
|209.48
|3.19
|559.35
|1114
|2005.12.02 14:57
|buy
|302
|0.10
|209.68
|0.00
|0.00
|1115
|2005.12.02 14:57
|modify
|302
|0.10
|209.68
|204.68
|209.73
|1116
|2005.12.02 15:02
|buy
|303
|0.20
|209.51
|0.00
|0.00
|1117
|2005.12.02 15:02
|modify
|303
|0.20
|209.51
|204.57
|209.62
|1118
|2005.12.02 15:02
|modify
|302
|0.10
|209.68
|204.57
|209.62
|1119
|2005.12.02 15:09
|buy
|304
|0.30
|209.41
|0.00
|0.00
|1120
|2005.12.02 15:09
|modify
|304
|0.30
|209.41
|204.49
|209.54
|1121
|2005.12.02 15:09
|modify
|303
|0.20
|209.51
|204.49
|209.54
|1122
|2005.12.02 15:09
|modify
|302
|0.10
|209.68
|204.49
|209.54
|1123
|2005.12.05 00:00
|t/p
|302
|0.10
|209.54
|204.49
|209.54
|-0.95
|558.39
|1124
|2005.12.05 00:00
|t/p
|303
|0.20
|209.54
|204.49
|209.54
|0.94
|559.33
|1125
|2005.12.05 00:00
|t/p
|304
|0.30
|209.54
|204.49
|209.54
|3.93
|563.26
|1126
|2005.12.05 00:00
|buy
|305
|0.10
|209.87
|0.00
|0.00
|1127
|2005.12.05 00:00
|modify
|305
|0.10
|209.87
|204.87
|209.92
|1128
|2005.12.05 00:21
|t/p
|305
|0.10
|209.92
|204.87
|209.92
|0.42
|563.68
|1129
|2005.12.05 00:21
|buy
|306
|0.10
|210.08
|0.00
|0.00
|1130
|2005.12.05 00:21
|modify
|306
|0.10
|210.08
|205.08
|210.13
|1131
|2005.12.05 00:26
|buy
|307
|0.20
|209.95
|0.00
|0.00
|1132
|2005.12.05 00:26
|modify
|307
|0.20
|209.95
|204.99
|210.04
|1133
|2005.12.05 00:26
|modify
|306
|0.10
|210.08
|204.99
|210.04
|1134
|2005.12.05 00:38
|buy
|308
|0.30
|209.85
|0.00
|0.00
|1135
|2005.12.05 00:38
|modify
|308
|0.30
|209.85
|204.92
|209.97
|1136
|2005.12.05 00:38
|modify
|307
|0.20
|209.95
|204.92
|209.97
|1137
|2005.12.05 00:38
|modify
|306
|0.10
|210.08
|204.92
|209.97
|1138
|2005.12.05 02:44
|t/p
|306
|0.10
|209.97
|204.92
|209.97
|-0.92
|562.76
|1139
|2005.12.05 02:44
|t/p
|307
|0.20
|209.97
|204.92
|209.97
|0.33
|563.09
|1140
|2005.12.05 02:44
|t/p
|308
|0.30
|209.97
|204.92
|209.97
|3.02
|566.11
|1141
|2005.12.05 02:45
|buy
|309
|0.10
|210.11
|0.00
|0.00
|1142
|2005.12.05 02:45
|modify
|309
|0.10
|210.11
|205.11
|210.16
|1143
|2005.12.05 02:47
|buy
|310
|0.20
|210.00
|0.00
|0.00
|1144
|2005.12.05 02:47
|modify
|310
|0.20
|210.00
|205.04
|210.09
|1145
|2005.12.05 02:47
|modify
|309
|0.10
|210.11
|205.04
|210.09
|1146
|2005.12.05 06:35
|buy
|311
|0.30
|209.89
|0.00
|0.00
|1147
|2005.12.05 06:35
|modify
|311
|0.30
|209.89
|204.96
|210.01
|1148
|2005.12.05 06:35
|modify
|310
|0.20
|210.00
|204.96
|210.01
|1149
|2005.12.05 06:35
|modify
|309
|0.10
|210.11
|204.96
|210.01
|1150
|2005.12.05 09:09
|t/p
|309
|0.10
|210.01
|204.96
|210.01
|-0.84
|565.27
|1151
|2005.12.05 09:09
|t/p
|310
|0.20
|210.01
|204.96
|210.01
|0.16
|565.43
|1152
|2005.12.05 09:09
|t/p
|311
|0.30
|210.01
|204.96
|210.01
|3.02
|568.45
|1153
|2005.12.05 09:10
|buy
|312
|0.10
|210.16
|0.00
|0.00
|1154
|2005.12.05 09:10
|modify
|312
|0.10
|210.16
|205.16
|210.21
|1155
|2005.12.05 09:11
|buy
|313
|0.20
|210.06
|0.00
|0.00
|1156
|2005.12.05 09:11
|modify
|313
|0.20
|210.06
|205.09
|210.14
|1157
|2005.12.05 09:11
|modify
|312
|0.10
|210.16
|205.09
|210.14
|1158
|2005.12.05 09:20
|buy
|314
|0.30
|209.93
|0.00
|0.00
|1159
|2005.12.05 09:20
|modify
|314
|0.30
|209.93
|205.01
|210.06
|1160
|2005.12.05 09:20
|modify
|313
|0.20
|210.06
|205.01
|210.06
|1161
|2005.12.05 09:20
|modify
|312
|0.10
|210.16
|205.01
|210.06
|1162
|2005.12.05 12:49
|t/p
|312
|0.10
|210.06
|205.01
|210.06
|-0.84
|567.61
|1163
|2005.12.05 12:49
|t/p
|313
|0.20
|210.06
|205.01
|210.06
|0.00
|567.61
|1164
|2005.12.05 12:49
|t/p
|314
|0.30
|210.06
|205.01
|210.06
|3.28
|570.89
|1165
|2005.12.05 12:50
|buy
|315
|0.10
|210.24
|0.00
|0.00
|1166
|2005.12.05 12:50
|modify
|315
|0.10
|210.24
|205.24
|210.29
|1167
|2005.12.05 13:38
|buy
|316
|0.20
|210.14
|0.00
|0.00
|1168
|2005.12.05 13:38
|modify
|316
|0.20
|210.14
|205.17
|210.22
|1169
|2005.12.05 13:38
|modify
|315
|0.10
|210.24
|205.17
|210.22
|1170
|2005.12.05 13:42
|buy
|317
|0.30
|210.03
|0.00
|0.00
|1171
|2005.12.05 13:42
|modify
|317
|0.30
|210.03
|205.10
|210.15
|1172
|2005.12.05 13:42
|modify
|316
|0.20
|210.14
|205.10
|210.15
|1173
|2005.12.05 13:42
|modify
|315
|0.10
|210.24
|205.10
|210.15
|1174
|2005.12.05 14:03
|t/p
|315
|0.10
|210.15
|205.10
|210.15
|-0.76
|570.13
|1175
|2005.12.05 14:03
|t/p
|316
|0.20
|210.15
|205.10
|210.15
|0.17
|570.30
|1176
|2005.12.05 14:03
|t/p
|317
|0.30
|210.15
|205.10
|210.15
|3.03
|573.33
|1177
|2005.12.05 14:04
|buy
|318
|0.10
|210.34
|0.00
|0.00
|1178
|2005.12.05 14:04
|modify
|318
|0.10
|210.34
|205.34
|210.39
|1179
|2005.12.05 14:06
|buy
|319
|0.20
|210.23
|0.00
|0.00
|1180
|2005.12.05 14:06
|modify
|319
|0.20
|210.23
|205.27
|210.32
|1181
|2005.12.05 14:06
|modify
|318
|0.10
|210.34
|205.27
|210.32
|1182
|2005.12.05 14:09
|buy
|320
|0.30
|210.09
|0.00
|0.00
|1183
|2005.12.05 14:09
|modify
|320
|0.30
|210.09
|205.18
|210.23
|1184
|2005.12.05 14:09
|modify
|319
|0.20
|210.23
|205.18
|210.23
|1185
|2005.12.05 14:09
|modify
|318
|0.10
|210.34
|205.18
|210.23
|1186
|2005.12.05 14:41
|t/p
|318
|0.10
|210.23
|205.18
|210.23
|-0.92
|572.41
|1187
|2005.12.05 14:41
|t/p
|319
|0.20
|210.23
|205.18
|210.23
|0.00
|572.41
|1188
|2005.12.05 14:41
|t/p
|320
|0.30
|210.23
|205.18
|210.23
|3.53
|575.94
|1189
|2005.12.05 14:42
|buy
|321
|0.10
|210.42
|0.00
|0.00
|1190
|2005.12.05 14:42
|modify
|321
|0.10
|210.42
|205.42
|210.47
|1191
|2005.12.05 15:02
|buy
|322
|0.20
|210.28
|0.00
|0.00
|1192
|2005.12.05 15:02
|modify
|322
|0.20
|210.28
|205.33
|210.38
|1193
|2005.12.05 15:02
|modify
|321
|0.10
|210.42
|205.33
|210.38
|1194
|2005.12.05 15:49
|buy
|323
|0.30
|210.13
|0.00
|0.00
|1195
|2005.12.05 15:49
|modify
|323
|0.30
|210.13
|205.23
|210.28
|1196
|2005.12.05 15:49
|modify
|322
|0.20
|210.28
|205.23
|210.28
|1197
|2005.12.05 15:49
|modify
|321
|0.10
|210.42
|205.23
|210.28
|1198
|2005.12.05 16:04
|t/p
|321
|0.10
|210.28
|205.23
|210.28
|-1.17
|574.77
|1199
|2005.12.05 16:04
|t/p
|322
|0.20
|210.28
|205.23
|210.28
|0.00
|574.77
|1200
|2005.12.05 16:04
|t/p
|323
|0.30
|210.28
|205.23
|210.28
|3.79
|578.56
|1201
|2005.12.05 16:05
|buy
|324
|0.10
|210.43
|0.00
|0.00
|1202
|2005.12.05 16:05
|modify
|324
|0.10
|210.43
|205.43
|210.48
|1203
|2005.12.05 16:07
|buy
|325
|0.20
|210.32
|0.00
|0.00
|1204
|2005.12.05 16:07
|modify
|325
|0.20
|210.32
|205.36
|210.41
|1205
|2005.12.05 16:07
|modify
|324
|0.10
|210.43
|205.36
|210.41
|1206
|2005.12.05 16:32
|buy
|326
|0.30
|210.17
|0.00
|0.00
|1207
|2005.12.05 16:32
|modify
|326
|0.30
|210.17
|205.26
|210.31
|1208
|2005.12.05 16:32
|modify
|325
|0.20
|210.32
|205.26
|210.31
|1209
|2005.12.05 16:32
|modify
|324
|0.10
|210.43
|205.26
|210.31
|1210
|2005.12.05 18:17
|t/p
|324
|0.10
|210.31
|205.26
|210.31
|-1.01
|577.55
|1211
|2005.12.05 18:17
|t/p
|325
|0.20
|210.31
|205.26
|210.31
|-0.17
|577.38
|1212
|2005.12.05 18:17
|t/p
|326
|0.30
|210.31
|205.26
|210.31
|3.53
|580.91
|1213
|2005.12.05 18:18
|buy
|327
|0.10
|210.40
|0.00
|0.00
|1214
|2005.12.05 18:18
|modify
|327
|0.10
|210.40
|205.40
|210.45
|1215
|2005.12.05 18:46
|t/p
|327
|0.10
|210.45
|205.40
|210.45
|0.42
|581.33
|1216
|2005.12.05 18:47
|buy
|328
|0.10
|210.60
|0.00
|0.00
|1217
|2005.12.05 18:47
|modify
|328
|0.10
|210.60
|205.60
|210.65
|1218
|2005.12.05 22:12
|buy
|329
|0.20
|210.50
|0.00
|0.00
|1219
|2005.12.05 22:12
|modify
|329
|0.20
|210.50
|205.53
|210.58
|1220
|2005.12.05 22:12
|modify
|328
|0.10
|210.60
|205.53
|210.58
|1221
|2005.12.05 23:36
|t/p
|328
|0.10
|210.58
|205.53
|210.58
|-0.16
|581.17
|1222
|2005.12.05 23:36
|t/p
|329
|0.20
|210.58
|205.53
|210.58
|1.34
|582.51
|1223
|2005.12.05 23:37
|buy
|330
|0.10
|210.71
|0.00
|0.00
|1224
|2005.12.05 23:37
|modify
|330
|0.10
|210.71
|205.71
|210.76
|1225
|2005.12.06 00:45
|buy
|331
|0.20
|210.57
|0.00
|0.00
|1226
|2005.12.06 00:45
|modify
|331
|0.20
|210.57
|205.62
|210.67
|1227
|2005.12.06 00:45
|modify
|330
|0.10
|210.71
|205.62
|210.67
|1228
|2005.12.06 01:45
|t/p
|330
|0.10
|210.67
|205.62
|210.67
|-0.12
|582.38
|1229
|2005.12.06 01:45
|t/p
|331
|0.20
|210.67
|205.62
|210.67
|1.68
|584.06
|1230
|2005.12.06 01:46
|buy
|332
|0.10
|210.78
|0.00
|0.00
|1231
|2005.12.06 01:46
|modify
|332
|0.10
|210.78
|205.78
|210.83
|1232
|2005.12.06 01:54
|t/p
|332
|0.10
|210.83
|205.78
|210.83
|0.42
|584.48
|1233
|2005.12.06 01:55
|sell
|333
|0.10
|210.80
|0.00
|0.00
|1234
|2005.12.06 01:55
|modify
|333
|0.10
|210.80
|215.80
|210.75
|1235
|2005.12.06 01:57
|t/p
|333
|0.10
|210.75
|215.80
|210.75
|0.42
|584.90
|1236
|2005.12.06 01:58
|sell
|334
|0.10
|210.61
|0.00
|0.00
|1237
|2005.12.06 01:58
|modify
|334
|0.10
|210.61
|215.61
|210.56
|1238
|2005.12.06 02:39
|sell
|335
|0.20
|210.72
|0.00
|0.00
|1239
|2005.12.06 02:39
|modify
|335
|0.20
|210.72
|215.68
|210.63
|1240
|2005.12.06 02:39
|modify
|334
|0.10
|210.61
|215.68
|210.63
|1241
|2005.12.06 09:12
|sell
|336
|0.30
|210.85
|0.00
|0.00
|1242
|2005.12.06 09:12
|modify
|336
|0.30
|210.85
|215.77
|210.72
|1243
|2005.12.06 09:12
|modify
|335
|0.20
|210.72
|215.77
|210.72
|1244
|2005.12.06 09:12
|modify
|334
|0.10
|210.61
|215.77
|210.72
|1245
|2005.12.06 10:33
|t/p
|334
|0.10
|210.72
|215.77
|210.72
|-0.93
|583.97
|1246
|2005.12.06 10:33
|t/p
|335
|0.20
|210.72
|215.77
|210.72
|0.00
|583.97
|1247
|2005.12.06 10:33
|t/p
|336
|0.30
|210.72
|215.77
|210.72
|3.27
|587.24
|1248
|2005.12.06 10:34
|sell
|337
|0.10
|210.55
|0.00
|0.00
|1249
|2005.12.06 10:34
|modify
|337
|0.10
|210.55
|215.55
|210.50
|1250
|2005.12.06 10:38
|t/p
|337
|0.10
|210.50
|215.55
|210.50
|0.42
|587.66
|1251
|2005.12.06 10:39
|sell
|338
|0.10
|210.34
|0.00
|0.00
|1252
|2005.12.06 10:39
|modify
|338
|0.10
|210.34
|215.34
|210.29
|1253
|2005.12.06 10:43
|sell
|339
|0.20
|210.45
|0.00
|0.00
|1254
|2005.12.06 10:43
|modify
|339
|0.20
|210.45
|215.41
|210.36
|1255
|2005.12.06 10:43
|modify
|338
|0.10
|210.34
|215.41
|210.36
|1256
|2005.12.06 10:44
|sell
|340
|0.30
|210.59
|0.00
|0.00
|1257
|2005.12.06 10:44
|modify
|340
|0.30
|210.59
|215.50
|210.45
|1258
|2005.12.06 10:44
|modify
|339
|0.20
|210.45
|215.50
|210.45
|1259
|2005.12.06 10:44
|modify
|338
|0.10
|210.34
|215.50
|210.45
|1260
|2005.12.06 11:08
|t/p
|338
|0.10
|210.45
|215.50
|210.45
|-0.93
|586.73
|1261
|2005.12.06 11:08
|t/p
|339
|0.20
|210.45
|215.50
|210.45
|0.00
|586.73
|1262
|2005.12.06 11:08
|t/p
|340
|0.30
|210.45
|215.50
|210.45
|3.53
|590.26
|1263
|2005.12.06 11:08
|sell
|341
|0.10
|210.31
|0.00
|0.00
|1264
|2005.12.06 11:08
|modify
|341
|0.10
|210.31
|215.31
|210.26
|1265
|2005.12.06 11:19
|t/p
|341
|0.10
|210.26
|215.31
|210.26
|0.42
|590.68
|1266
|2005.12.06 11:20
|sell
|342
|0.10
|210.12
|0.00
|0.00
|1267
|2005.12.06 11:20
|modify
|342
|0.10
|210.12
|215.12
|210.07
|1268
|2005.12.06 11:24
|t/p
|342
|0.10
|210.07
|215.12
|210.07
|0.42
|591.10
|1269
|2005.12.06 11:25
|sell
|343
|0.10
|209.98
|0.00
|0.00
|1270
|2005.12.06 11:25
|modify
|343
|0.10
|209.98
|214.98
|209.93
|1271
|2005.12.06 12:03
|sell
|344
|0.20
|210.09
|0.00
|0.00
|1272
|2005.12.06 12:03
|modify
|344
|0.20
|210.09
|215.05
|210.00
|1273
|2005.12.06 12:03
|modify
|343
|0.10
|209.98
|215.05
|210.00
|1274
|2005.12.06 12:33
|t/p
|343
|0.10
|210.00
|215.05
|210.00
|-0.17
|590.93
|1275
|2005.12.06 12:33
|t/p
|344
|0.20
|210.00
|215.05
|210.00
|1.51
|592.44
|1276
|2005.12.06 12:35
|sell
|345
|0.10
|209.89
|0.00
|0.00
|1277
|2005.12.06 12:35
|modify
|345
|0.10
|209.89
|214.89
|209.84
|1278
|2005.12.06 13:20
|sell
|346
|0.20
|210.03
|0.00
|0.00
|1279
|2005.12.06 13:20
|modify
|346
|0.20
|210.03
|214.98
|209.93
|1280
|2005.12.06 13:20
|modify
|345
|0.10
|209.89
|214.98
|209.93
|1281
|2005.12.06 14:02
|sell
|347
|0.30
|210.14
|0.00
|0.00
|1282
|2005.12.06 14:02
|modify
|347
|0.30
|210.14
|215.06
|210.01
|1283
|2005.12.06 14:02
|modify
|346
|0.20
|210.03
|215.06
|210.01
|1284
|2005.12.06 14:02
|modify
|345
|0.10
|209.89
|215.06
|210.01
|1285
|2005.12.06 14:29
|t/p
|345
|0.10
|210.01
|215.06
|210.01
|-1.01
|591.43
|1286
|2005.12.06 14:29
|t/p
|346
|0.20
|210.01
|215.06
|210.01
|0.34
|591.77
|1287
|2005.12.06 14:29
|t/p
|347
|0.30
|210.01
|215.06
|210.01
|3.27
|595.04
|1288
|2005.12.06 14:30
|buy
|348
|0.10
|210.04
|0.00
|0.00
|1289
|2005.12.06 14:30
|modify
|348
|0.10
|210.04
|205.04
|210.09
|1290
|2005.12.06 14:46
|buy
|349
|0.20
|209.89
|0.00
|0.00
|1291
|2005.12.06 14:46
|modify
|349
|0.20
|209.89
|204.94
|209.99
|1292
|2005.12.06 14:46
|modify
|348
|0.10
|210.04
|204.94
|209.99
|1293
|2005.12.06 15:07
|t/p
|348
|0.10
|209.99
|204.94
|209.99
|-0.42
|594.62
|1294
|2005.12.06 15:07
|t/p
|349
|0.20
|209.99
|204.94
|209.99
|1.68
|596.30
|1295
|2005.12.06 15:08
|buy
|350
|0.10
|210.08
|0.00
|0.00
|1296
|2005.12.06 15:08
|modify
|350
|0.10
|210.08
|205.08
|210.13
|1297
|2005.12.06 15:29
|t/p
|350
|0.10
|210.13
|205.08
|210.13
|0.42
|596.72
|1298
|2005.12.06 15:30
|buy
|351
|0.10
|210.27
|0.00
|0.00
|1299
|2005.12.06 15:30
|modify
|351
|0.10
|210.27
|205.27
|210.32
|1300
|2005.12.06 15:36
|buy
|352
|0.20
|210.13
|0.00
|0.00
|1301
|2005.12.06 15:36
|modify
|352
|0.20
|210.13
|205.18
|210.23
|1302
|2005.12.06 15:36
|modify
|351
|0.10
|210.27
|205.18
|210.23
|1303
|2005.12.06 15:40
|buy
|353
|0.30
|210.03
|0.00
|0.00
|1304
|2005.12.06 15:40
|modify
|353
|0.30
|210.03
|205.10
|210.15
|1305
|2005.12.06 15:40
|modify
|352
|0.20
|210.13
|205.10
|210.15
|1306
|2005.12.06 15:40
|modify
|351
|0.10
|210.27
|205.10
|210.15
|1307
|2005.12.06 16:08
|t/p
|351
|0.10
|210.15
|205.10
|210.15
|-1.01
|595.71
|1308
|2005.12.06 16:08
|t/p
|352
|0.20
|210.15
|205.10
|210.15
|0.34
|596.05
|1309
|2005.12.06 16:08
|t/p
|353
|0.30
|210.15
|205.10
|210.15
|3.03
|599.08
|1310
|2005.12.06 16:09
|sell
|354
|0.10
|210.10
|0.00
|0.00
|1311
|2005.12.06 16:09
|modify
|354
|0.10
|210.10
|215.10
|210.05
|1312
|2005.12.06 16:33
|sell
|355
|0.20
|210.22
|0.00
|0.00
|1313
|2005.12.06 16:33
|modify
|355
|0.20
|210.22
|215.18
|210.13
|1314
|2005.12.06 16:33
|modify
|354
|0.10
|210.10
|215.18
|210.13
|1315
|2005.12.06 17:02
|sell
|356
|0.30
|210.33
|0.00
|0.00
|1316
|2005.12.06 17:02
|modify
|356
|0.30
|210.33
|215.26
|210.21
|1317
|2005.12.06 17:02
|modify
|355
|0.20
|210.22
|215.26
|210.21
|1318
|2005.12.06 17:02
|modify
|354
|0.10
|210.10
|215.26
|210.21
|1319
|2005.12.07 00:34
|t/p
|354
|0.10
|210.21
|215.26
|210.21
|-1.18
|597.91
|1320
|2005.12.07 00:34
|t/p
|355
|0.20
|210.21
|215.26
|210.21
|-0.34
|597.57
|1321
|2005.12.07 00:34
|t/p
|356
|0.30
|210.21
|215.26
|210.21
|2.25
|599.82
|1322
|2005.12.07 00:35
|sell
|357
|0.10
|210.11
|0.00
|0.00
|1323
|2005.12.07 00:35
|modify
|357
|0.10
|210.11
|215.11
|210.06
|1324
|2005.12.07 00:50
|sell
|358
|0.20
|210.21
|0.00
|0.00
|1325
|2005.12.07 00:50
|modify
|358
|0.20
|210.21
|215.18
|210.13
|1326
|2005.12.07 00:50
|modify
|357
|0.10
|210.11
|215.18
|210.13
|1327
|2005.12.07 01:59
|t/p
|357
|0.10
|210.13
|215.18
|210.13
|-0.17
|599.65
|1328
|2005.12.07 01:59
|t/p
|358
|0.20
|210.13
|215.18
|210.13
|1.34
|600.99
|1329
|2005.12.07 02:06
|sell
|359
|0.10
|210.03
|0.00
|0.00
|1330
|2005.12.07 02:06
|modify
|359
|0.10
|210.03
|215.03
|209.98
|1331
|2005.12.07 02:14
|sell
|360
|0.20
|210.14
|0.00
|0.00
|1332
|2005.12.07 02:14
|modify
|360
|0.20
|210.14
|215.10
|210.05
|1333
|2005.12.07 02:14
|modify
|359
|0.10
|210.03
|215.10
|210.05
|1334
|2005.12.07 02:32
|sell
|361
|0.30
|210.26
|0.00
|0.00
|1335
|2005.12.07 02:32
|modify
|361
|0.30
|210.26
|215.18
|210.13
|1336
|2005.12.07 02:32
|modify
|360
|0.20
|210.14
|215.18
|210.13
|1337
|2005.12.07 02:32
|modify
|359
|0.10
|210.03
|215.18
|210.13
|1338
|2005.12.07 08:19
|t/p
|359
|0.10
|210.13
|215.18
|210.13
|-0.84
|600.15
|1339
|2005.12.07 08:19
|t/p
|360
|0.20
|210.13
|215.18
|210.13
|0.17
|600.32
|1340
|2005.12.07 08:19
|t/p
|361
|0.30
|210.13
|215.18
|210.13
|3.28
|603.60
|1341
|2005.12.07 08:20
|sell
|362
|0.10
|209.98
|0.00
|0.00
|1342
|2005.12.07 08:20
|modify
|362
|0.10
|209.98
|214.98
|209.93
|1343
|2005.12.07 08:56
|t/p
|362
|0.10
|209.93
|214.98
|209.93
|0.42
|604.02
|1344
|2005.12.07 08:57
|sell
|363
|0.10
|209.83
|0.00
|0.00
|1345
|2005.12.07 08:57
|modify
|363
|0.10
|209.83
|214.83
|209.78
|1346
|2005.12.07 09:02
|t/p
|363
|0.10
|209.78
|214.83
|209.78
|0.42
|604.44
|1347
|2005.12.07 09:03
|sell
|364
|0.10
|209.65
|0.00
|0.00
|1348
|2005.12.07 09:03
|modify
|364
|0.10
|209.65
|214.65
|209.60
|1349
|2005.12.07 09:08
|sell
|365
|0.20
|209.78
|0.00
|0.00
|1350
|2005.12.07 09:08
|modify
|365
|0.20
|209.78
|214.74
|209.69
|1351
|2005.12.07 09:08
|modify
|364
|0.10
|209.65
|214.74
|209.69
|1352
|2005.12.07 09:59
|t/p
|364
|0.10
|209.69
|214.74
|209.69
|-0.33
|604.11
|1353
|2005.12.07 09:59
|t/p
|365
|0.20
|209.69
|214.74
|209.69
|1.51
|605.62
|1354
|2005.12.07 10:00
|sell
|366
|0.10
|209.55
|0.00
|0.00
|1355
|2005.12.07 10:00
|modify
|366
|0.10
|209.55
|214.55
|209.50
|1356
|2005.12.07 10:01
|t/p
|366
|0.10
|209.50
|214.55
|209.50
|0.42
|606.04
|1357
|2005.12.07 10:02
|sell
|367
|0.10
|209.39
|0.00
|0.00
|1358
|2005.12.07 10:02
|modify
|367
|0.10
|209.39
|214.39
|209.34
|1359
|2005.12.07 10:08
|sell
|368
|0.20
|209.51
|0.00
|0.00
|1360
|2005.12.07 10:08
|modify
|368
|0.20
|209.51
|214.47
|209.42
|1361
|2005.12.07 10:08
|modify
|367
|0.10
|209.39
|214.47
|209.42
|1362
|2005.12.07 10:13
|sell
|369
|0.30
|209.63
|0.00
|0.00
|1363
|2005.12.07 10:13
|modify
|369
|0.30
|209.63
|214.55
|209.50
|1364
|2005.12.07 10:13
|modify
|368
|0.20
|209.51
|214.55
|209.50
|1365
|2005.12.07 10:13
|modify
|367
|0.10
|209.39
|214.55
|209.50
|1366
|2005.12.07 14:10
|t/p
|367
|0.10
|209.50
|214.55
|209.50
|-0.92
|605.12
|1367
|2005.12.07 14:10
|t/p
|368
|0.20
|209.50
|214.55
|209.50
|0.17
|605.29
|1368
|2005.12.07 14:10
|t/p
|369
|0.30
|209.50
|214.55
|209.50
|3.27
|608.56
|1369
|2005.12.07 14:11
|sell
|370
|0.10
|209.34
|0.00
|0.00
|1370
|2005.12.07 14:11
|modify
|370
|0.10
|209.34
|214.34
|209.29
|1371
|2005.12.07 14:21
|t/p
|370
|0.10
|209.29
|214.34
|209.29
|0.42
|608.98
|1372
|2005.12.07 14:22
|buy
|371
|0.10
|209.31
|0.00
|0.00
|1373
|2005.12.07 14:22
|modify
|371
|0.10
|209.31
|204.31
|209.36
|1374
|2005.12.07 14:28
|t/p
|371
|0.10
|209.36
|204.31
|209.36
|0.42
|609.40
|1375
|2005.12.07 14:29
|buy
|372
|0.10
|209.51
|0.00
|0.00
|1376
|2005.12.07 14:29
|modify
|372
|0.10
|209.51
|204.51
|209.56
|1377
|2005.12.07 14:47
|buy
|373
|0.20
|209.41
|0.00
|0.00
|1378
|2005.12.07 14:47
|modify
|373
|0.20
|209.41
|204.44
|209.49
|1379
|2005.12.07 14:47
|modify
|372
|0.10
|209.51
|204.44
|209.49
|1380
|2005.12.07 16:21
|buy
|374
|0.30
|209.31
|0.00
|0.00
|1381
|2005.12.07 16:21
|modify
|374
|0.30
|209.31
|204.38
|209.43
|1382
|2005.12.07 16:21
|modify
|373
|0.20
|209.41
|204.38
|209.43
|1383
|2005.12.07 16:21
|modify
|372
|0.10
|209.51
|204.38
|209.43
|1384
|2005.12.07 16:32
|t/p
|372
|0.10
|209.43
|204.38
|209.43
|-0.68
|608.72
|1385
|2005.12.07 16:32
|t/p
|373
|0.20
|209.43
|204.38
|209.43
|0.34
|609.06
|1386
|2005.12.07 16:32
|t/p
|374
|0.30
|209.43
|204.38
|209.43
|3.02
|612.08
|1387
|2005.12.07 16:33
|sell
|375
|0.10
|209.33
|0.00
|0.00
|1388
|2005.12.07 16:33
|modify
|375
|0.10
|209.33
|214.33
|209.28
|1389
|2005.12.07 16:37
|sell
|376
|0.20
|209.48
|0.00
|0.00
|1390
|2005.12.07 16:37
|modify
|376
|0.20
|209.48
|214.43
|209.38
|1391
|2005.12.07 16:37
|modify
|375
|0.10
|209.33
|214.43
|209.38
|1392
|2005.12.07 17:39
|sell
|377
|0.30
|209.58
|0.00
|0.00
|1393
|2005.12.07 17:39
|modify
|377
|0.30
|209.58
|214.50
|209.45
|1394
|2005.12.07 17:39
|modify
|376
|0.20
|209.48
|214.50
|209.45
|1395
|2005.12.07 17:39
|modify
|375
|0.10
|209.33
|214.50
|209.45
|1396
|2005.12.08 06:42
|t/p
|375
|0.10
|209.45
|214.50
|209.45
|-1.78
|610.31
|1397
|2005.12.08 06:42
|t/p
|376
|0.20
|209.45
|214.50
|209.45
|-1.03
|609.27
|1398
|2005.12.08 06:42
|t/p
|377
|0.30
|209.45
|214.50
|209.45
|0.97
|610.25
|1399
|2005.12.08 06:43
|sell
|378
|0.10
|209.34
|0.00
|0.00
|1400
|2005.12.08 06:43
|modify
|378
|0.10
|209.34
|214.34
|209.29
|1401
|2005.12.08 06:50
|sell
|379
|0.20
|209.45
|0.00
|0.00
|1402
|2005.12.08 06:50
|modify
|379
|0.20
|209.45
|214.41
|209.36
|1403
|2005.12.08 06:50
|modify
|378
|0.10
|209.34
|214.41
|209.36
|1404
|2005.12.08 07:28
|t/p
|378
|0.10
|209.36
|214.41
|209.36
|-0.16
|610.09
|1405
|2005.12.08 07:28
|t/p
|379
|0.20
|209.36
|214.41
|209.36
|1.51
|611.60
|1406
|2005.12.08 07:29
|sell
|380
|0.10
|209.20
|0.00
|0.00
|1407
|2005.12.08 07:29
|modify
|380
|0.10
|209.20
|214.20
|209.15
|1408
|2005.12.08 07:46
|sell
|381
|0.20
|209.31
|0.00
|0.00
|1409
|2005.12.08 07:46
|modify
|381
|0.20
|209.31
|214.27
|209.22
|1410
|2005.12.08 07:46
|modify
|380
|0.10
|209.20
|214.27
|209.22
|1411
|2005.12.08 08:48
|t/p
|380
|0.10
|209.22
|214.27
|209.22
|-0.17
|611.43
|1412
|2005.12.08 08:48
|t/p
|381
|0.20
|209.22
|214.27
|209.22
|1.51
|612.94
|1413
|2005.12.08 08:49
|sell
|382
|0.10
|209.08
|0.00
|0.00
|1414
|2005.12.08 08:49
|modify
|382
|0.10
|209.08
|214.08
|209.03
|1415
|2005.12.08 09:00
|t/p
|382
|0.10
|209.03
|214.08
|209.03
|0.42
|613.36
|1416
|2005.12.08 09:01
|sell
|383
|0.10
|208.84
|0.00
|0.00
|1417
|2005.12.08 09:01
|modify
|383
|0.10
|208.84
|213.84
|208.79
|1418
|2005.12.08 09:03
|sell
|384
|0.20
|208.96
|0.00
|0.00
|1419
|2005.12.08 09:03
|modify
|384
|0.20
|208.96
|213.92
|208.87
|1420
|2005.12.08 09:03
|modify
|383
|0.10
|208.84
|213.92
|208.87
|1421
|2005.12.08 09:11
|sell
|385
|0.30
|209.10
|0.00
|0.00
|1422
|2005.12.08 09:11
|modify
|385
|0.30
|209.10
|214.01
|208.96
|1423
|2005.12.08 09:11
|modify
|384
|0.20
|208.96
|214.01
|208.96
|1424
|2005.12.08 09:11
|modify
|383
|0.10
|208.84
|214.01
|208.96
|1425
|2005.12.14 14:59
|t/p
|383
|0.10
|208.96
|214.01
|208.96
|-2.02
|611.33
|1426
|2005.12.14 14:59
|t/p
|384
|0.20
|208.96
|214.01
|208.96
|-2.04
|609.29
|1427
|2005.12.14 14:59
|t/p
|385
|0.30
|208.96
|214.01
|208.96
|0.47
|609.76
|1428
|2005.12.14 15:00
|sell
|386
|0.10
|208.83
|0.00
|0.00
|1429
|2005.12.14 15:00
|modify
|386
|0.10
|208.83
|213.83
|208.78
|1430
|2005.12.14 15:08
|t/p
|386
|0.10
|208.78
|213.83
|208.78
|0.42
|610.18
|1431
|2005.12.14 15:09
|sell
|387
|0.10
|208.62
|0.00
|0.00
|1432
|2005.12.14 15:09
|modify
|387
|0.10
|208.62
|213.62
|208.57
|1433
|2005.12.14 15:58
|t/p
|387
|0.10
|208.57
|213.62
|208.57
|0.42
|610.60
|1434
|2005.12.14 15:59
|sell
|388
|0.10
|208.43
|0.00
|0.00
|1435
|2005.12.14 15:59
|modify
|388
|0.10
|208.43
|213.43
|208.38
|1436
|2005.12.14 16:04
|t/p
|388
|0.10
|208.38
|213.43
|208.38
|0.42
|611.02
|1437
|2005.12.14 16:05
|sell
|389
|0.10
|208.34
|0.00
|0.00
|1438
|2005.12.14 16:05
|modify
|389
|0.10
|208.34
|213.34
|208.29
|1439
|2005.12.14 16:30
|t/p
|389
|0.10
|208.29
|213.34
|208.29
|0.42
|611.44
|1440
|2005.12.14 16:30
|sell
|390
|0.10
|208.15
|0.00
|0.00
|1441
|2005.12.14 16:30
|modify
|390
|0.10
|208.15
|213.15
|208.10
|1442
|2005.12.14 16:32
|t/p
|390
|0.10
|208.10
|213.15
|208.10
|0.42
|611.86
|1443
|2005.12.14 16:33
|sell
|391
|0.10
|207.91
|0.00
|0.00
|1444
|2005.12.14 16:33
|modify
|391
|0.10
|207.91
|212.91
|207.86
|1445
|2005.12.14 16:39
|t/p
|391
|0.10
|207.86
|212.91
|207.86
|0.42
|612.28
|1446
|2005.12.14 16:40
|sell
|392
|0.10
|207.78
|0.00
|0.00
|1447
|2005.12.14 16:40
|modify
|392
|0.10
|207.78
|212.78
|207.73
|1448
|2005.12.14 16:42
|sell
|393
|0.20
|207.90
|0.00
|0.00
|1449
|2005.12.14 16:42
|modify
|393
|0.20
|207.90
|212.86
|207.81
|1450
|2005.12.14 16:42
|modify
|392
|0.10
|207.78
|212.86
|207.81
|1451
|2005.12.14 16:47
|sell
|394
|0.30
|208.01
|0.00
|0.00
|1452
|2005.12.14 16:47
|modify
|394
|0.30
|208.01
|212.93
|207.88
|1453
|2005.12.14 16:47
|modify
|393
|0.20
|207.90
|212.93
|207.88
|1454
|2005.12.14 16:47
|modify
|392
|0.10
|207.78
|212.93
|207.88
|1455
|2005.12.14 16:57
|t/p
|392
|0.10
|207.88
|212.93
|207.88
|-0.84
|611.44
|1456
|2005.12.14 16:57
|t/p
|393
|0.20
|207.88
|212.93
|207.88
|0.33
|611.77
|1457
|2005.12.14 16:57
|t/p
|394
|0.30
|207.88
|212.93
|207.88
|3.28
|615.05
|1458
|2005.12.14 16:58
|sell
|395
|0.10
|207.76
|0.00
|0.00
|1459
|2005.12.14 16:58
|modify
|395
|0.10
|207.76
|212.76
|207.71
|1460
|2005.12.14 17:00
|t/p
|395
|0.10
|207.71
|212.76
|207.71
|0.42
|615.47
|1461
|2005.12.14 17:00
|sell
|396
|0.10
|207.56
|0.00
|0.00
|1462
|2005.12.14 17:00
|modify
|396
|0.10
|207.56
|212.56
|207.51
|1463
|2005.12.14 17:02
|sell
|397
|0.20
|207.70
|0.00
|0.00
|1464
|2005.12.14 17:02
|modify
|397
|0.20
|207.70
|212.65
|207.60
|1465
|2005.12.14 17:02
|modify
|396
|0.10
|207.56
|212.65
|207.60
|1466
|2005.12.14 17:21
|t/p
|396
|0.10
|207.60
|212.65
|207.60
|-0.33
|615.14
|1467
|2005.12.14 17:21
|t/p
|397
|0.20
|207.60
|212.65
|207.60
|1.68
|616.82
|1468
|2005.12.14 17:22
|sell
|398
|0.10
|207.49
|0.00
|0.00
|1469
|2005.12.14 17:22
|modify
|398
|0.10
|207.49
|212.49
|207.44
|1470
|2005.12.14 17:23
|t/p
|398
|0.10
|207.44
|212.49
|207.44
|0.42
|617.24
|1471
|2005.12.14 17:24
|sell
|399
|0.10
|207.33
|0.00
|0.00
|1472
|2005.12.14 17:24
|modify
|399
|0.10
|207.33
|212.33
|207.28
|1473
|2005.12.14 17:27
|sell
|400
|0.20
|207.44
|0.00
|0.00
|1474
|2005.12.14 17:27
|modify
|400
|0.20
|207.44
|212.40
|207.35
|1475
|2005.12.14 17:27
|modify
|399
|0.10
|207.33
|212.40
|207.35
|1476
|2005.12.14 17:38
|t/p
|399
|0.10
|207.35
|212.40
|207.35
|-0.17
|617.07
|1477
|2005.12.14 17:38
|t/p
|400
|0.20
|207.35
|212.40
|207.35
|1.51
|618.58
|1478
|2005.12.14 17:39
|sell
|401
|0.10
|207.26
|0.00
|0.00
|1479
|2005.12.14 17:39
|modify
|401
|0.10
|207.26
|212.26
|207.21
|1480
|2005.12.14 17:42
|sell
|402
|0.20
|207.37
|0.00
|0.00
|1481
|2005.12.14 17:42
|modify
|402
|0.20
|207.37
|212.33
|207.28
|1482
|2005.12.14 17:42
|modify
|401
|0.10
|207.26
|212.33
|207.28
|1483
|2005.12.14 17:48
|t/p
|401
|0.10
|207.28
|212.33
|207.28
|-0.16
|618.42
|1484
|2005.12.14 17:48
|t/p
|402
|0.20
|207.28
|212.33
|207.28
|1.51
|619.93
|1485
|2005.12.14 17:49
|sell
|403
|0.10
|207.16
|0.00
|0.00
|1486
|2005.12.14 17:49
|modify
|403
|0.10
|207.16
|212.16
|207.11
|1487
|2005.12.14 17:59
|sell
|404
|0.20
|207.27
|0.00
|0.00
|1488
|2005.12.14 17:59
|modify
|404
|0.20
|207.27
|212.23
|207.18
|1489
|2005.12.14 17:59
|modify
|403
|0.10
|207.16
|212.23
|207.18
|1490
|2005.12.14 18:08
|t/p
|403
|0.10
|207.18
|212.23
|207.18
|-0.16
|619.77
|1491
|2005.12.14 18:08
|t/p
|404
|0.20
|207.18
|212.23
|207.18
|1.51
|621.28
|1492
|2005.12.14 18:09
|sell
|405
|0.10
|207.05
|0.00
|0.00
|1493
|2005.12.14 18:09
|modify
|405
|0.10
|207.05
|212.05
|207.00
|1494
|2005.12.14 18:24
|sell
|406
|0.20
|207.18
|0.00
|0.00
|1495
|2005.12.14 18:24
|modify
|406
|0.20
|207.18
|212.14
|207.09
|1496
|2005.12.14 18:24
|modify
|405
|0.10
|207.05
|212.14
|207.09
|1497
|2005.12.14 18:26
|sell
|407
|0.30
|207.31
|0.00
|0.00
|1498
|2005.12.14 18:26
|modify
|407
|0.30
|207.31
|212.22
|207.17
|1499
|2005.12.14 18:26
|modify
|406
|0.20
|207.18
|212.22
|207.17
|1500
|2005.12.14 18:26
|modify
|405
|0.10
|207.05
|212.22
|207.17
|1501
|2005.12.14 20:05
|t/p
|405
|0.10
|207.17
|212.22
|207.17
|-1.01
|620.27
|1502
|2005.12.14 20:05
|t/p
|406
|0.20
|207.17
|212.22
|207.17
|0.17
|620.44
|1503
|2005.12.14 20:05
|t/p
|407
|0.30
|207.17
|212.22
|207.17
|3.53
|623.97
|1504
|2005.12.14 20:06
|sell
|408
|0.10
|207.07
|0.00
|0.00
|1505
|2005.12.14 20:06
|modify
|408
|0.10
|207.07
|212.07
|207.02
|1506
|2005.12.14 20:12
|sell
|409
|0.20
|207.20
|0.00
|0.00
|1507
|2005.12.14 20:12
|modify
|409
|0.20
|207.20
|212.16
|207.11
|1508
|2005.12.14 20:12
|modify
|408
|0.10
|207.07
|212.16
|207.11
|1509
|2005.12.14 20:13
|sell
|410
|0.30
|207.30
|0.00
|0.00
|1510
|2005.12.14 20:13
|modify
|410
|0.30
|207.30
|212.23
|207.18
|1511
|2005.12.14 20:13
|modify
|409
|0.20
|207.20
|212.23
|207.18
|1512
|2005.12.14 20:13
|modify
|408
|0.10
|207.07
|212.23
|207.18
|1513
|2005.12.15 08:05
|t/p
|408
|0.10
|207.18
|212.23
|207.18
|-1.69
|622.28
|1514
|2005.12.15 08:05
|t/p
|409
|0.20
|207.18
|212.23
|207.18
|-1.19
|621.09
|1515
|2005.12.15 08:05
|t/p
|410
|0.30
|207.18
|212.23
|207.18
|0.73
|621.82
|1516
|2005.12.15 08:06
|sell
|411
|0.10
|207.02
|0.00
|0.00
|1517
|2005.12.15 08:06
|modify
|411
|0.10
|207.02
|212.02
|206.97
|1518
|2005.12.15 08:18
|t/p
|411
|0.10
|206.97
|212.02
|206.97
|0.42
|622.24
|1519
|2005.12.15 08:19
|sell
|412
|0.10
|206.85
|0.00
|0.00
|1520
|2005.12.15 08:19
|modify
|412
|0.10
|206.85
|211.85
|206.80
|1521
|2005.12.15 08:20
|sell
|413
|0.20
|206.97
|0.00
|0.00
|1522
|2005.12.15 08:20
|modify
|413
|0.20
|206.97
|211.93
|206.88
|1523
|2005.12.15 08:20
|modify
|412
|0.10
|206.85
|211.93
|206.88
|1524
|2005.12.15 08:47
|t/p
|412
|0.10
|206.88
|211.93
|206.88
|-0.26
|621.98
|1525
|2005.12.15 08:47
|t/p
|413
|0.20
|206.88
|211.93
|206.88
|1.51
|623.49
|1526
|2005.12.15 08:48
|sell
|414
|0.10
|206.69
|0.00
|0.00
|1527
|2005.12.15 08:48
|modify
|414
|0.10
|206.69
|211.69
|206.64
|1528
|2005.12.15 08:50
|t/p
|414
|0.10
|206.64
|211.69
|206.64
|0.42
|623.91
|1529
|2005.12.15 08:51
|sell
|415
|0.10
|206.52
|0.00
|0.00
|1530
|2005.12.15 08:51
|modify
|415
|0.10
|206.52
|211.52
|206.47
|1531
|2005.12.15 08:54
|t/p
|415
|0.10
|206.47
|211.52
|206.47
|0.42
|624.33
|1532
|2005.12.15 08:55
|sell
|416
|0.10
|206.25
|0.00
|0.00
|1533
|2005.12.15 08:55
|modify
|416
|0.10
|206.25
|211.25
|206.20
|1534
|2005.12.15 08:57
|t/p
|416
|0.10
|206.20
|211.25
|206.20
|0.42
|624.75
|1535
|2005.12.15 08:58
|sell
|417
|0.10
|206.05
|0.00
|0.00
|1536
|2005.12.15 08:58
|modify
|417
|0.10
|206.05
|211.05
|206.00
|1537
|2005.12.15 09:06
|sell
|418
|0.20
|206.19
|0.00
|0.00
|1538
|2005.12.15 09:06
|modify
|418
|0.20
|206.19
|211.14
|206.09
|1539
|2005.12.15 09:06
|modify
|417
|0.10
|206.05
|211.14
|206.09
|1540
|2005.12.15 09:07
|sell
|419
|0.30
|206.31
|0.00
|0.00
|1541
|2005.12.15 09:07
|modify
|419
|0.30
|206.31
|211.23
|206.18
|1542
|2005.12.15 09:07
|modify
|418
|0.20
|206.19
|211.23
|206.18
|1543
|2005.12.15 09:07
|modify
|417
|0.10
|206.05
|211.23
|206.18
|1544
|2005.12.15 09:52
|t/p
|417
|0.10
|206.18
|211.23
|206.18
|-1.10
|623.65
|1545
|2005.12.15 09:52
|t/p
|418
|0.20
|206.18
|211.23
|206.18
|0.17
|623.82
|1546
|2005.12.15 09:52
|t/p
|419
|0.30
|206.18
|211.23
|206.18
|3.27
|627.09
|1547
|2005.12.15 09:53
|sell
|420
|0.10
|206.05
|0.00
|0.00
|1548
|2005.12.15 09:53
|modify
|420
|0.10
|206.05
|211.05
|206.00
|1549
|2005.12.15 10:00
|t/p
|420
|0.10
|206.00
|211.05
|206.00
|0.42
|627.51
|1550
|2005.12.15 10:01
|sell
|421
|0.10
|205.84
|0.00
|0.00
|1551
|2005.12.15 10:01
|modify
|421
|0.10
|205.84
|210.84
|205.79
|1552
|2005.12.15 10:22
|t/p
|421
|0.10
|205.79
|210.84
|205.79
|0.42
|627.93
|1553
|2005.12.15 10:23
|buy
|422
|0.10
|205.84
|0.00
|0.00
|1554
|2005.12.15 10:23
|modify
|422
|0.10
|205.84
|200.84
|205.89
|1555
|2005.12.15 10:26
|t/p
|422
|0.10
|205.89
|200.84
|205.89
|0.42
|628.35
|1556
|2005.12.15 10:27
|buy
|423
|0.10
|206.03
|0.00
|0.00
|1557
|2005.12.15 10:27
|modify
|423
|0.10
|206.03
|201.03
|206.08
|1558
|2005.12.15 10:30
|t/p
|423
|0.10
|206.08
|201.03
|206.08
|0.42
|628.77
|1559
|2005.12.15 10:31
|buy
|424
|0.10
|206.22
|0.00
|0.00
|1560
|2005.12.15 10:31
|modify
|424
|0.10
|206.22
|201.22
|206.27
|1561
|2005.12.15 10:32
|buy
|425
|0.20
|205.99
|0.00
|0.00
|1562
|2005.12.15 10:32
|modify
|425
|0.20
|205.99
|201.07
|206.12
|1563
|2005.12.15 10:32
|modify
|424
|0.10
|206.22
|201.07
|206.12
|1564
|2005.12.15 10:33
|buy
|426
|0.30
|205.78
|0.00
|0.00
|1565
|2005.12.15 10:33
|modify
|426
|0.30
|205.78
|200.92
|205.97
|1566
|2005.12.15 10:33
|modify
|425
|0.20
|205.99
|200.92
|205.97
|1567
|2005.12.15 10:33
|modify
|424
|0.10
|206.22
|200.92
|205.97
|1568
|2005.12.15 12:39
|t/p
|424
|0.10
|205.97
|200.92
|205.97
|-2.10
|626.67
|1569
|2005.12.15 12:39
|t/p
|425
|0.20
|205.97
|200.92
|205.97
|-0.33
|626.34
|1570
|2005.12.15 12:39
|t/p
|426
|0.30
|205.97
|200.92
|205.97
|4.79
|631.13
|1571
|2005.12.15 12:40
|buy
|427
|0.10
|206.06
|0.00
|0.00
|1572
|2005.12.15 12:40
|modify
|427
|0.10
|206.06
|201.06
|206.11
|1573
|2005.12.15 12:45
|buy
|428
|0.20
|205.84
|0.00
|0.00
|1574
|2005.12.15 12:45
|modify
|428
|0.20
|205.84
|200.91
|205.96
|1575
|2005.12.15 12:45
|modify
|427
|0.10
|206.06
|200.91
|205.96
|1576
|2005.12.15 12:53
|buy
|429
|0.30
|205.74
|0.00
|0.00
|1577
|2005.12.15 12:53
|modify
|429
|0.30
|205.74
|200.83
|205.88
|1578
|2005.12.15 12:53
|modify
|428
|0.20
|205.84
|200.83
|205.88
|1579
|2005.12.15 12:53
|modify
|427
|0.10
|206.06
|200.83
|205.88
|1580
|2005.12.15 15:08
|t/p
|427
|0.10
|205.88
|200.83
|205.88
|-1.51
|629.62
|1581
|2005.12.15 15:08
|t/p
|428
|0.20
|205.88
|200.83
|205.88
|0.68
|630.30
|1582
|2005.12.15 15:08
|t/p
|429
|0.30
|205.88
|200.83
|205.88
|3.53
|633.83
|1583
|2005.12.15 15:09
|buy
|430
|0.10
|206.02
|0.00
|0.00
|1584
|2005.12.15 15:09
|modify
|430
|0.10
|206.02
|201.02
|206.07
|1585
|2005.12.15 15:13
|buy
|431
|0.20
|205.92
|0.00
|0.00
|1586
|2005.12.15 15:13
|modify
|431
|0.20
|205.92
|200.95
|206.00
|1587
|2005.12.15 15:13
|modify
|430
|0.10
|206.02
|200.95
|206.00
|1588
|2005.12.15 15:17
|buy
|432
|0.30
|205.80
|0.00
|0.00
|1589
|2005.12.15 15:17
|modify
|432
|0.30
|205.80
|200.88
|205.93
|1590
|2005.12.15 15:17
|modify
|431
|0.20
|205.92
|200.88
|205.93
|1591
|2005.12.15 15:17
|modify
|430
|0.10
|206.02
|200.88
|205.93
|1592
|2005.12.16 09:57
|t/p
|430
|0.10
|205.93
|200.88
|205.93
|-0.54
|633.28
|1593
|2005.12.16 09:57
|t/p
|431
|0.20
|205.93
|200.88
|205.93
|0.60
|633.88
|1594
|2005.12.16 09:57
|t/p
|432
|0.30
|205.93
|200.88
|205.93
|3.93
|637.81
|1595
|2005.12.16 09:58
|buy
|433
|0.10
|206.06
|0.00
|0.00
|1596
|2005.12.16 09:58
|modify
|433
|0.10
|206.06
|201.06
|206.11
|1597
|2005.12.16 09:59
|t/p
|433
|0.10
|206.11
|201.06
|206.11
|0.42
|638.23
|1598
|2005.12.16 10:00
|buy
|434
|0.10
|206.23
|0.00
|0.00
|1599
|2005.12.16 10:00
|modify
|434
|0.10
|206.23
|201.23
|206.28
|1600
|2005.12.16 10:02
|t/p
|434
|0.10
|206.28
|201.23
|206.28
|0.42
|638.65
|1601
|2005.12.16 10:03
|buy
|435
|0.10
|206.37
|0.00
|0.00
|1602
|2005.12.16 10:03
|modify
|435
|0.10
|206.37
|201.37
|206.42
|1603
|2005.12.16 10:30
|buy
|436
|0.20
|206.23
|0.00
|0.00
|1604
|2005.12.16 10:30
|modify
|436
|0.20
|206.23
|201.28
|206.33
|1605
|2005.12.16 10:30
|modify
|435
|0.10
|206.37
|201.28
|206.33
|1606
|2005.12.16 10:38
|buy
|437
|0.30
|206.06
|0.00
|0.00
|1607
|2005.12.16 10:38
|modify
|437
|0.30
|206.06
|201.17
|206.22
|1608
|2005.12.16 10:38
|modify
|436
|0.20
|206.23
|201.17
|206.22
|1609
|2005.12.16 10:38
|modify
|435
|0.10
|206.37
|201.17
|206.22
|1610
|2005.12.16 10:57
|t/p
|435
|0.10
|206.22
|201.17
|206.22
|-1.26
|637.39
|1611
|2005.12.16 10:57
|t/p
|436
|0.20
|206.22
|201.17
|206.22
|-0.17
|637.22
|1612
|2005.12.16 10:57
|t/p
|437
|0.30
|206.22
|201.17
|206.22
|4.04
|641.26
|1613
|2005.12.16 10:58
|buy
|438
|0.10
|206.35
|0.00
|0.00
|1614
|2005.12.16 10:58
|modify
|438
|0.10
|206.35
|201.35
|206.40
|1615
|2005.12.16 10:59
|buy
|439
|0.20
|206.25
|0.00
|0.00
|1616
|2005.12.16 10:59
|modify
|439
|0.20
|206.25
|201.28
|206.33
|1617
|2005.12.16 10:59
|modify
|438
|0.10
|206.35
|201.28
|206.33
|1618
|2005.12.16 11:07
|buy
|440
|0.30
|206.09
|0.00
|0.00
|1619
|2005.12.16 11:07
|modify
|440
|0.30
|206.09
|201.19
|206.24
|1620
|2005.12.16 11:07
|modify
|439
|0.20
|206.25
|201.19
|206.24
|1621
|2005.12.16 11:07
|modify
|438
|0.10
|206.35
|201.19
|206.24
|1622
|2005.12.19 07:17
|t/p
|438
|0.10
|206.24
|201.19
|206.24
|-0.70
|640.56
|1623
|2005.12.19 07:17
|t/p
|439
|0.20
|206.24
|201.19
|206.24
|0.26
|640.82
|1624
|2005.12.19 07:17
|t/p
|440
|0.30
|206.24
|201.19
|206.24
|4.43
|645.24
|1625
|2005.12.19 07:18
|buy
|441
|0.10
|206.40
|0.00
|0.00
|1626
|2005.12.19 07:18
|modify
|441
|0.10
|206.40
|201.40
|206.45
|1627
|2005.12.19 07:32
|buy
|442
|0.20
|206.30
|0.00
|0.00
|1628
|2005.12.19 07:32
|modify
|442
|0.20
|206.30
|201.33
|206.38
|1629
|2005.12.19 07:32
|modify
|441
|0.10
|206.40
|201.33
|206.38
|1630
|2005.12.19 08:00
|t/p
|441
|0.10
|206.38
|201.33
|206.38
|-0.17
|645.07
|1631
|2005.12.19 08:00
|t/p
|442
|0.20
|206.38
|201.33
|206.38
|1.35
|646.42
|1632
|2005.12.19 08:01
|buy
|443
|0.10
|206.49
|0.00
|0.00
|1633
|2005.12.19 08:01
|modify
|443
|0.10
|206.49
|201.49
|206.54
|1634
|2005.12.19 08:13
|buy
|444
|0.20
|206.37
|0.00
|0.00
|1635
|2005.12.19 08:13
|modify
|444
|0.20
|206.37
|201.41
|206.46
|1636
|2005.12.19 08:13
|modify
|443
|0.10
|206.49
|201.41
|206.46
|1637
|2005.12.19 08:23
|buy
|445
|0.30
|206.24
|0.00
|0.00
|1638
|2005.12.19 08:23
|modify
|445
|0.30
|206.24
|201.33
|206.38
|1639
|2005.12.19 08:23
|modify
|444
|0.20
|206.37
|201.33
|206.38
|1640
|2005.12.19 08:23
|modify
|443
|0.10
|206.49
|201.33
|206.38
|1641
|2005.12.23 18:22
|s/l
|443
|0.10
|201.33
|201.33
|206.38
|-42.06
|604.37
|1642
|2005.12.23 18:22
|s/l
|444
|0.20
|201.33
|201.33
|206.38
|-82.09
|522.27
|1643
|2005.12.23 18:22
|s/l
|445
|0.30
|201.33
|201.33
|206.38
|-119.86
|402.41
|1644
|2005.12.23 18:23
|sell
|446
|0.10
|201.30
|0.00
|0.00
|1645
|2005.12.23 18:23
|modify
|446
|0.10
|201.30
|206.30
|201.25
|1646
|2005.12.23 18:43
|t/p
|446
|0.10
|201.25
|206.30
|201.25
|0.42
|402.83
|1647
|2005.12.23 18:44
|sell
|447
|0.10
|201.11
|0.00
|0.00
|1648
|2005.12.23 18:44
|modify
|447
|0.10
|201.11
|206.11
|201.06
|1649
|2005.12.23 18:46
|sell
|448
|0.20
|201.22
|0.00
|0.00
|1650
|2005.12.23 18:46
|modify
|448
|0.20
|201.22
|206.18
|201.13
|1651
|2005.12.23 18:46
|modify
|447
|0.10
|201.11
|206.18
|201.13
|1652
|2005.12.23 18:51
|sell
|449
|0.30
|201.34
|0.00
|0.00
|1653
|2005.12.23 18:51
|modify
|449
|0.30
|201.34
|206.26
|201.21
|1654
|2005.12.23 18:51
|modify
|448
|0.20
|201.22
|206.26
|201.21
|1655
|2005.12.23 18:51
|modify
|447
|0.10
|201.11
|206.26
|201.21
|1656
|2006.01.11 11:33
|t/p
|447
|0.10
|201.21
|206.26
|201.21
|-5.18
|397.65
|1657
|2006.01.11 11:33
|t/p
|448
|0.20
|201.21
|206.26
|201.21
|-8.51
|389.14
|1658
|2006.01.11 11:33
|t/p
|449
|0.30
|201.21
|206.26
|201.21
|-9.76
|379.38
|1659
|2006.01.11 11:34
|sell
|450
|0.10
|200.94
|0.00
|0.00
|1660
|2006.01.11 11:34
|modify
|450
|0.10
|200.94
|205.94
|200.89
|1661
|2006.01.11 11:39
|sell
|451
|0.20
|201.07
|0.00
|0.00
|1662
|2006.01.11 11:39
|modify
|451
|0.20
|201.07
|206.03
|200.98
|1663
|2006.01.11 11:39
|modify
|450
|0.10
|200.94
|206.03
|200.98
|1664
|2006.01.11 11:45
|t/p
|450
|0.10
|200.98
|206.03
|200.98
|-0.33
|379.05
|1665
|2006.01.11 11:45
|t/p
|451
|0.20
|200.98
|206.03
|200.98
|1.51
|380.56
|1666
|2006.01.11 11:46
|sell
|452
|0.10
|200.86
|0.00
|0.00
|1667
|2006.01.11 11:46
|modify
|452
|0.10
|200.86
|205.86
|200.81
|1668
|2006.01.11 12:00
|t/p
|452
|0.10
|200.81
|205.86
|200.81
|0.42
|380.98
|1669
|2006.01.11 12:01
|buy
|453
|0.10
|200.90
|0.00
|0.00
|1670
|2006.01.11 12:01
|modify
|453
|0.10
|200.90
|195.90
|200.95
|1671
|2006.01.11 12:18
|buy
|454
|0.20
|200.78
|0.00
|0.00
|1672
|2006.01.11 12:18
|modify
|454
|0.20
|200.78
|195.82
|200.87
|1673
|2006.01.11 12:18
|modify
|453
|0.10
|200.90
|195.82
|200.87
|1674
|2006.01.11 12:46
|t/p
|453
|0.10
|200.87
|195.82
|200.87
|-0.25
|380.73
|1675
|2006.01.11 12:46
|t/p
|454
|0.20
|200.87
|195.82
|200.87
|1.51
|382.24
|1676
|2006.01.11 12:47
|buy
|455
|0.10
|201.00
|0.00
|0.00
|1677
|2006.01.11 12:47
|modify
|455
|0.10
|201.00
|196.00
|201.05
|1678
|2006.01.11 13:14
|buy
|456
|0.20
|200.89
|0.00
|0.00
|1679
|2006.01.11 13:14
|modify
|456
|0.20
|200.89
|195.93
|200.98
|1680
|2006.01.11 13:14
|modify
|455
|0.10
|201.00
|195.93
|200.98
|1681
|2006.01.11 14:50
|t/p
|455
|0.10
|200.98
|195.93
|200.98
|-0.17
|382.07
|1682
|2006.01.11 14:50
|t/p
|456
|0.20
|200.98
|195.93
|200.98
|1.51
|383.58
|1683
|2006.01.11 14:51
|buy
|457
|0.10
|201.01
|0.00
|0.00
|1684
|2006.01.11 14:51
|modify
|457
|0.10
|201.01
|196.01
|201.06
|1685
|2006.01.11 15:41
|buy
|458
|0.20
|200.88
|0.00
|0.00
|1686
|2006.01.11 15:41
|modify
|458
|0.20
|200.88
|195.92
|200.97
|1687
|2006.01.11 15:41
|modify
|457
|0.10
|201.01
|195.92
|200.97
|1688
|2006.01.11 16:04
|t/p
|457
|0.10
|200.97
|195.92
|200.97
|-0.33
|383.25
|1689
|2006.01.11 16:04
|t/p
|458
|0.20
|200.97
|195.92
|200.97
|1.51
|384.76
|1690
|2006.01.11 16:05
|buy
|459
|0.10
|201.12
|0.00
|0.00
|1691
|2006.01.11 16:05
|modify
|459
|0.10
|201.12
|196.12
|201.17
|1692
|2006.01.11 16:17
|buy
|460
|0.20
|201.01
|0.00
|0.00
|1693
|2006.01.11 16:17
|modify
|460
|0.20
|201.01
|196.05
|201.10
|1694
|2006.01.11 16:17
|modify
|459
|0.10
|201.12
|196.05
|201.10
|1695
|2006.01.11 16:21
|t/p
|459
|0.10
|201.10
|196.05
|201.10
|-0.17
|384.59
|1696
|2006.01.11 16:21
|t/p
|460
|0.20
|201.10
|196.05
|201.10
|1.52
|386.11
|1697
|2006.01.11 16:22
|buy
|461
|0.10
|201.19
|0.00
|0.00
|1698
|2006.01.11 16:22
|modify
|461
|0.10
|201.19
|196.19
|201.24
|1699
|2006.01.11 16:37
|buy
|462
|0.20
|201.07
|0.00
|0.00
|1700
|2006.01.11 16:37
|modify
|462
|0.20
|201.07
|196.11
|201.16
|1701
|2006.01.11 16:37
|modify
|461
|0.10
|201.19
|196.11
|201.16
|1702
|2006.01.11 16:49
|t/p
|461
|0.10
|201.16
|196.11
|201.16
|-0.25
|385.86
|1703
|2006.01.11 16:49
|t/p
|462
|0.20
|201.16
|196.11
|201.16
|1.51
|387.37
|1704
|2006.01.11 16:50
|buy
|463
|0.10
|201.27
|0.00
|0.00
|1705
|2006.01.11 16:50
|modify
|463
|0.10
|201.27
|196.27
|201.32
|1706
|2006.01.11 17:02
|buy
|464
|0.20
|201.16
|0.00
|0.00
|1707
|2006.01.11 17:02
|modify
|464
|0.20
|201.16
|196.20
|201.25
|1708
|2006.01.11 17:02
|modify
|463
|0.10
|201.27
|196.20
|201.25
|1709
|2006.01.11 17:49
|buy
|465
|0.30
|201.04
|0.00
|0.00
|1710
|2006.01.11 17:49
|modify
|465
|0.30
|201.04
|196.12
|201.17
|1711
|2006.01.11 17:49
|modify
|464
|0.20
|201.16
|196.12
|201.17
|1712
|2006.01.11 17:49
|modify
|463
|0.10
|201.27
|196.12
|201.17
|1713
|2006.01.11 18:04
|t/p
|463
|0.10
|201.17
|196.12
|201.17
|-0.84
|386.53
|1714
|2006.01.11 18:04
|t/p
|464
|0.20
|201.17
|196.12
|201.17
|0.17
|386.70
|1715
|2006.01.11 18:04
|t/p
|465
|0.30
|201.17
|196.12
|201.17
|3.28
|389.98
|1716
|2006.01.11 18:05
|buy
|466
|0.10
|201.29
|0.00
|0.00
|1717
|2006.01.11 18:05
|modify
|466
|0.10
|201.29
|196.29
|201.34
|1718
|2006.01.11 18:12
|t/p
|466
|0.10
|201.34
|196.29
|201.34
|0.42
|390.40
|1719
|2006.01.11 18:13
|buy
|467
|0.10
|201.49
|0.00
|0.00
|1720
|2006.01.11 18:13
|modify
|467
|0.10
|201.49
|196.49
|201.54
|1721
|2006.01.11 18:32
|buy
|468
|0.20
|201.36
|0.00
|0.00
|1722
|2006.01.11 18:32
|modify
|468
|0.20
|201.36
|196.40
|201.45
|1723
|2006.01.11 18:32
|modify
|467
|0.10
|201.49
|196.40
|201.45
|1724
|2006.01.11 22:52
|t/p
|467
|0.10
|201.45
|196.40
|201.45
|-0.33
|390.07
|1725
|2006.01.11 22:52
|t/p
|468
|0.20
|201.45
|196.40
|201.45
|1.52
|391.59
|1726
|2006.01.11 22:53
|buy
|469
|0.10
|201.56
|0.00
|0.00
|1727
|2006.01.11 22:53
|modify
|469
|0.10
|201.56
|196.56
|201.61
|1728
|2006.01.11 23:07
|buy
|470
|0.20
|201.44
|0.00
|0.00
|1729
|2006.01.11 23:07
|modify
|470
|0.20
|201.44
|196.48
|201.53
|1730
|2006.01.11 23:07
|modify
|469
|0.10
|201.56
|196.48
|201.53
|1731
|2006.01.11 23:19
|t/p
|469
|0.10
|201.53
|196.48
|201.53
|-0.25
|391.34
|1732
|2006.01.11 23:19
|t/p
|470
|0.20
|201.53
|196.48
|201.53
|1.51
|392.85
|1733
|2006.01.11 23:20
|buy
|471
|0.10
|201.71
|0.00
|0.00
|1734
|2006.01.11 23:20
|modify
|471
|0.10
|201.71
|196.71
|201.76
|1735
|2006.01.11 23:28
|t/p
|471
|0.10
|201.76
|196.71
|201.76
|0.42
|393.27
|1736
|2006.01.11 23:29
|buy
|472
|0.10
|201.89
|0.00
|0.00
|1737
|2006.01.11 23:29
|modify
|472
|0.10
|201.89
|196.89
|201.94
|1738
|2006.01.11 23:51
|buy
|473
|0.20
|201.78
|0.00
|0.00
|1739
|2006.01.11 23:51
|modify
|473
|0.20
|201.78
|196.82
|201.87
|1740
|2006.01.11 23:51
|modify
|472
|0.10
|201.89
|196.82
|201.87
|1741
|2006.01.12 00:41
|t/p
|472
|0.10
|201.87
|196.82
|201.87
|0.49
|393.76
|1742
|2006.01.12 00:41
|t/p
|473
|0.20
|201.87
|196.82
|201.87
|2.80
|396.56
|1743
|2006.01.12 00:42
|buy
|474
|0.10
|201.99
|0.00
|0.00
|1744
|2006.01.12 00:42
|modify
|474
|0.10
|201.99
|196.99
|202.04
|1745
|2006.01.12 01:16
|buy
|475
|0.20
|201.88
|0.00
|0.00
|1746
|2006.01.12 01:16
|modify
|475
|0.20
|201.88
|196.92
|201.97
|1747
|2006.01.12 01:16
|modify
|474
|0.10
|201.99
|196.92
|201.97
|1748
|2006.01.12 01:51
|buy
|476
|0.30
|201.70
|0.00
|0.00
|1749
|2006.01.12 01:51
|modify
|476
|0.30
|201.70
|196.81
|201.86
|1750
|2006.01.12 01:51
|modify
|475
|0.20
|201.88
|196.81
|201.86
|1751
|2006.01.12 01:51
|modify
|474
|0.10
|201.99
|196.81
|201.86
|1752
|2006.01.13 00:18
|t/p
|474
|0.10
|201.86
|196.81
|201.86
|-0.87
|395.69
|1753
|2006.01.13 00:18
|t/p
|475
|0.20
|201.86
|196.81
|201.86
|0.10
|395.79
|1754
|2006.01.13 00:18
|t/p
|476
|0.30
|201.86
|196.81
|201.86
|4.68
|400.46
|1755
|2006.01.13 00:19
|buy
|477
|0.10
|202.01
|0.00
|0.00
|1756
|2006.01.13 00:19
|modify
|477
|0.10
|202.01
|197.01
|202.06
|1757
|2006.01.13 00:23
|buy
|478
|0.20
|201.90
|0.00
|0.00
|1758
|2006.01.13 00:23
|modify
|478
|0.20
|201.90
|196.94
|201.99
|1759
|2006.01.13 00:23
|modify
|477
|0.10
|202.01
|196.94
|201.99
|1760
|2006.01.13 01:09
|buy
|479
|0.30
|201.79
|0.00
|0.00
|1761
|2006.01.13 01:09
|modify
|479
|0.30
|201.79
|196.86
|201.91
|1762
|2006.01.13 01:09
|modify
|478
|0.20
|201.90
|196.86
|201.91
|1763
|2006.01.13 01:09
|modify
|477
|0.10
|202.01
|196.86
|201.91
|1764
|2006.01.13 06:50
|t/p
|477
|0.10
|201.91
|196.86
|201.91
|-0.84
|399.62
|1765
|2006.01.13 06:50
|t/p
|478
|0.20
|201.91
|196.86
|201.91
|0.17
|399.79
|1766
|2006.01.13 06:50
|t/p
|479
|0.30
|201.91
|196.86
|201.91
|3.03
|402.82
|1767
|2006.01.13 06:51
|buy
|480
|0.10
|202.06
|0.00
|0.00
|1768
|2006.01.13 06:51
|modify
|480
|0.10
|202.06
|197.06
|202.11
|1769
|2006.01.13 07:12
|buy
|481
|0.20
|201.95
|0.00
|0.00
|1770
|2006.01.13 07:12
|modify
|481
|0.20
|201.95
|196.99
|202.04
|1771
|2006.01.13 07:12
|modify
|480
|0.10
|202.06
|196.99
|202.04
|1772
|2006.01.13 07:53
|buy
|482
|0.30
|201.83
|0.00
|0.00
|1773
|2006.01.13 07:53
|modify
|482
|0.30
|201.83
|196.91
|201.96
|1774
|2006.01.13 07:53
|modify
|481
|0.20
|201.95
|196.91
|201.96
|1775
|2006.01.13 07:53
|modify
|480
|0.10
|202.06
|196.91
|201.96
|1776
|2006.01.13 07:55
|t/p
|480
|0.10
|201.96
|196.91
|201.96
|-0.84
|401.98
|1777
|2006.01.13 07:55
|t/p
|481
|0.20
|201.96
|196.91
|201.96
|0.17
|402.15
|1778
|2006.01.13 07:55
|t/p
|482
|0.30
|201.96
|196.91
|201.96
|3.28
|405.43
|1779
|2006.01.13 07:56
|buy
|483
|0.10
|202.12
|0.00
|0.00
|1780
|2006.01.13 07:56
|modify
|483
|0.10
|202.12
|197.12
|202.17
|1781
|2006.01.13 08:00
|buy
|484
|0.20
|202.00
|0.00
|0.00
|1782
|2006.01.13 08:00
|modify
|484
|0.20
|202.00
|197.04
|202.09
|1783
|2006.01.13 08:00
|modify
|483
|0.10
|202.12
|197.04
|202.09
|1784
|2006.01.13 08:30
|t/p
|483
|0.10
|202.09
|197.04
|202.09
|-0.26
|405.17
|1785
|2006.01.13 08:30
|t/p
|484
|0.20
|202.09
|197.04
|202.09
|1.51
|406.68
|1786
|2006.01.13 08:31
|buy
|485
|0.10
|202.26
|0.00
|0.00
|1787
|2006.01.13 08:31
|modify
|485
|0.10
|202.26
|197.26
|202.31
|1788
|2006.01.13 08:49
|t/p
|485
|0.10
|202.31
|197.26
|202.31
|0.42
|407.10
|1789
|2006.01.13 08:50
|sell
|486
|0.10
|202.29
|0.00
|0.00
|1790
|2006.01.13 08:50
|modify
|486
|0.10
|202.29
|207.29
|202.24
|1791
|2006.01.13 09:43
|sell
|487
|0.20
|202.40
|0.00
|0.00
|1792
|2006.01.13 09:43
|modify
|487
|0.20
|202.40
|207.36
|202.31
|1793
|2006.01.13 09:43
|modify
|486
|0.10
|202.29
|207.36
|202.31
|1794
|2006.01.13 10:00
|t/p
|486
|0.10
|202.31
|207.36
|202.31
|-0.16
|406.94
|1795
|2006.01.13 10:00
|t/p
|487
|0.20
|202.31
|207.36
|202.31
|1.51
|408.45
|1796
|2006.01.13 10:01
|sell
|488
|0.10
|202.18
|0.00
|0.00
|1797
|2006.01.13 10:01
|modify
|488
|0.10
|202.18
|207.18
|202.13
|1798
|2006.01.13 10:02
|sell
|489
|0.20
|202.31
|0.00
|0.00
|1799
|2006.01.13 10:02
|modify
|489
|0.20
|202.31
|207.27
|202.22
|1800
|2006.01.13 10:02
|modify
|488
|0.10
|202.18
|207.27
|202.22
|1801
|2006.01.13 10:04
|sell
|490
|0.30
|202.49
|0.00
|0.00
|1802
|2006.01.13 10:04
|modify
|490
|0.30
|202.49
|207.38
|202.33
|1803
|2006.01.13 10:04
|modify
|489
|0.20
|202.31
|207.38
|202.33
|1804
|2006.01.13 10:04
|modify
|488
|0.10
|202.18
|207.38
|202.33
|1805
|2006.01.13 11:29
|t/p
|488
|0.10
|202.33
|207.38
|202.33
|-1.26
|407.19
|1806
|2006.01.13 11:29
|t/p
|489
|0.20
|202.33
|207.38
|202.33
|-0.34
|406.85
|1807
|2006.01.13 11:29
|t/p
|490
|0.30
|202.33
|207.38
|202.33
|4.03
|410.88
|1808
|2006.01.13 11:30
|sell
|491
|0.10
|202.23
|0.00
|0.00
|1809
|2006.01.13 11:30
|modify
|491
|0.10
|202.23
|207.23
|202.18
|1810
|2006.01.13 11:50
|sell
|492
|0.20
|202.35
|0.00
|0.00
|1811
|2006.01.13 11:50
|modify
|492
|0.20
|202.35
|207.31
|202.26
|1812
|2006.01.13 11:50
|modify
|491
|0.10
|202.23
|207.31
|202.26
|1813
|2006.01.13 12:40
|sell
|493
|0.30
|202.46
|0.00
|0.00
|1814
|2006.01.13 12:40
|modify
|493
|0.30
|202.46
|207.39
|202.34
|1815
|2006.01.13 12:40
|modify
|492
|0.20
|202.35
|207.39
|202.34
|1816
|2006.01.13 12:40
|modify
|491
|0.10
|202.23
|207.39
|202.34
|1817
|2006.01.19 10:19
|t/p
|491
|0.10
|202.34
|207.39
|202.34
|-2.46
|408.42
|1818
|2006.01.19 10:19
|t/p
|492
|0.20
|202.34
|207.39
|202.34
|-2.89
|405.53
|1819
|2006.01.19 10:19
|t/p
|493
|0.30
|202.34
|207.39
|202.34
|-1.58
|403.95
|1820
|2006.01.19 10:20
|sell
|494
|0.10
|202.16
|0.00
|0.00
|1821
|2006.01.19 10:20
|modify
|494
|0.10
|202.16
|207.16
|202.11
|1822
|2006.01.19 10:38
|sell
|495
|0.20
|202.28
|0.00
|0.00
|1823
|2006.01.19 10:38
|modify
|495
|0.20
|202.28
|207.24
|202.19
|1824
|2006.01.19 10:38
|modify
|494
|0.10
|202.16
|207.24
|202.19
|1825
|2006.01.19 10:43
|sell
|496
|0.30
|202.38
|0.00
|0.00
|1826
|2006.01.19 10:43
|modify
|496
|0.30
|202.38
|207.31
|202.26
|1827
|2006.01.19 10:43
|modify
|495
|0.20
|202.28
|207.31
|202.26
|1828
|2006.01.19 10:43
|modify
|494
|0.10
|202.16
|207.31
|202.26
|1829
|2006.01.19 12:19
|t/p
|494
|0.10
|202.26
|207.31
|202.26
|-0.84
|403.11
|1830
|2006.01.19 12:19
|t/p
|495
|0.20
|202.26
|207.31
|202.26
|0.34
|403.45
|1831
|2006.01.19 12:19
|t/p
|496
|0.30
|202.26
|207.31
|202.26
|3.03
|406.48
|1832
|2006.01.19 12:20
|sell
|497
|0.10
|202.12
|0.00
|0.00
|1833
|2006.01.19 12:20
|modify
|497
|0.10
|202.12
|207.12
|202.07
|1834
|2006.01.19 12:41
|sell
|498
|0.20
|202.22
|0.00
|0.00
|1835
|2006.01.19 12:41
|modify
|498
|0.20
|202.22
|207.19
|202.14
|1836
|2006.01.19 12:41
|modify
|497
|0.10
|202.12
|207.19
|202.14
|1837
|2006.01.19 13:03
|sell
|499
|0.30
|202.32
|0.00
|0.00
|1838
|2006.01.19 13:03
|modify
|499
|0.30
|202.32
|207.25
|202.20
|1839
|2006.01.19 13:03
|modify
|498
|0.20
|202.22
|207.25
|202.20
|1840
|2006.01.19 13:03
|modify
|497
|0.10
|202.12
|207.25
|202.20
|1841
|2006.01.19 13:36
|t/p
|497
|0.10
|202.20
|207.25
|202.20
|-0.67
|405.81
|1842
|2006.01.19 13:36
|t/p
|498
|0.20
|202.20
|207.25
|202.20
|0.34
|406.15
|1843
|2006.01.19 13:36
|t/p
|499
|0.30
|202.20
|207.25
|202.20
|3.03
|409.18
|1844
|2006.01.19 13:37
|sell
|500
|0.10
|202.10
|0.00
|0.00
|1845
|2006.01.19 13:37
|modify
|500
|0.10
|202.10
|207.10
|202.05
|1846
|2006.01.19 13:47
|sell
|501
|0.20
|202.22
|0.00
|0.00
|1847
|2006.01.19 13:47
|modify
|501
|0.20
|202.22
|207.18
|202.13
|1848
|2006.01.19 13:47
|modify
|500
|0.10
|202.10
|207.18
|202.13
|1849
|2006.01.19 15:00
|sell
|502
|0.30
|202.33
|0.00
|0.00
|1850
|2006.01.19 15:00
|modify
|502
|0.30
|202.33
|207.26
|202.21
|1851
|2006.01.19 15:00
|modify
|501
|0.20
|202.22
|207.26
|202.21
|1852
|2006.01.19 15:00
|modify
|500
|0.10
|202.10
|207.26
|202.21
|1853
|2006.01.19 15:29
|t/p
|500
|0.10
|202.21
|207.26
|202.21
|-0.92
|408.26
|1854
|2006.01.19 15:29
|t/p
|501
|0.20
|202.21
|207.26
|202.21
|0.17
|408.43
|1855
|2006.01.19 15:29
|t/p
|502
|0.30
|202.21
|207.26
|202.21
|3.03
|411.46
|1856
|2006.01.19 15:30
|sell
|503
|0.10
|202.08
|0.00
|0.00
|1857
|2006.01.19 15:30
|modify
|503
|0.10
|202.08
|207.08
|202.03
|1858
|2006.01.19 15:39
|sell
|504
|0.20
|202.24
|0.00
|0.00
|1859
|2006.01.19 15:39
|modify
|504
|0.20
|202.24
|207.19
|202.14
|1860
|2006.01.19 15:39
|modify
|503
|0.10
|202.08
|207.19
|202.14
|1861
|2006.01.19 16:34
|sell
|505
|0.30
|202.35
|0.00
|0.00
|1862
|2006.01.19 16:34
|modify
|505
|0.30
|202.35
|207.27
|202.22
|1863
|2006.01.19 16:34
|modify
|504
|0.20
|202.24
|207.27
|202.22
|1864
|2006.01.19 16:34
|modify
|503
|0.10
|202.08
|207.27
|202.22
|1865
|2006.01.26 16:21
|s/l
|503
|0.10
|207.27
|207.27
|202.22
|-45.38
|366.08
|1866
|2006.01.26 16:21
|s/l
|504
|0.20
|207.27
|207.27
|202.22
|-88.07
|278.02
|1867
|2006.01.26 16:21
|s/l
|505
|0.30
|207.27
|207.27
|202.22
|-129.32
|148.69
|1868
|2006.01.26 16:22
|buy
|506
|0.10
|207.29
|0.00
|0.00
|1869
|2006.01.26 16:22
|modify
|506
|0.10
|207.29
|202.29
|207.34
|1870
|2006.01.26 16:34
|t/p
|506
|0.10
|207.34
|202.29
|207.34
|0.42
|149.11
|1871
|2006.01.26 16:35
|buy
|507
|0.10
|207.58
|0.00
|0.00
|1872
|2006.01.26 16:35
|modify
|507
|0.10
|207.58
|202.58
|207.63
|1873
|2006.01.26 17:02
|buy
|508
|0.20
|207.47
|0.00
|0.00
|1874
|2006.01.26 17:02
|modify
|508
|0.20
|207.47
|202.51
|207.56
|1875
|2006.01.26 17:02
|modify
|507
|0.10
|207.58
|202.51
|207.56
|1876
|2006.01.26 17:28
|buy
|509
|0.30
|207.35
|0.00
|0.00
|1877
|2006.01.26 17:28
|modify
|509
|0.30
|207.35
|202.43
|207.48
|1878
|2006.01.26 17:28
|modify
|508
|0.20
|207.47
|202.43
|207.48
|1879
|2006.01.26 17:28
|modify
|507
|0.10
|207.58
|202.43
|207.48
|1880
|2006.01.26 19:03
|t/p
|507
|0.10
|207.48
|202.43
|207.48
|-0.84
|148.27
|1881
|2006.01.26 19:03
|t/p
|508
|0.20
|207.48
|202.43
|207.48
|0.17
|148.44
|1882
|2006.01.26 19:03
|t/p
|509
|0.30
|207.48
|202.43
|207.48
|3.28
|151.72
|1883
|2006.01.26 19:04
|buy
|510
|0.10
|207.59
|0.00
|0.00
|1884
|2006.01.26 19:04
|modify
|510
|0.10
|207.59
|202.59
|207.64
|1885
|2006.01.26 19:09
|buy
|511
|0.20
|207.36
|0.00
|0.00
|1886
|2006.01.26 19:09
|modify
|511
|0.20
|207.36
|202.44
|207.49
|1887
|2006.01.26 19:09
|modify
|510
|0.10
|207.59
|202.44
|207.49
|1888
|2006.01.26 19:23
|buy
|512
|0.30
|207.24
|0.00
|0.00
|1889
|2006.01.26 19:23
|modify
|512
|0.30
|207.24
|202.34
|207.39
|1890
|2006.01.26 19:23
|modify
|511
|0.20
|207.36
|202.34
|207.39
|1891
|2006.01.26 19:23
|modify
|510
|0.10
|207.59
|202.34
|207.39
|1892
|2006.01.27 11:26
|t/p
|510
|0.10
|207.39
|202.34
|207.39
|-1.46
|150.26
|1893
|2006.01.27 11:26
|t/p
|511
|0.20
|207.39
|202.34
|207.39
|0.94
|151.20
|1894
|2006.01.27 11:26
|t/p
|512
|0.30
|207.39
|202.34
|207.39
|4.43
|155.63
|1895
|2006.01.27 11:27
|buy
|513
|0.10
|207.51
|0.00
|0.00
|1896
|2006.01.27 11:27
|modify
|513
|0.10
|207.51
|202.51
|207.56
|1897
|2006.01.27 11:35
|buy
|514
|0.20
|207.40
|0.00
|0.00
|1898
|2006.01.27 11:35
|modify
|514
|0.20
|207.40
|202.44
|207.49
|1899
|2006.01.27 11:35
|modify
|513
|0.10
|207.51
|202.44
|207.49
|1900
|2006.01.27 11:52
|t/p
|513
|0.10
|207.49
|202.44
|207.49
|-0.17
|155.46
|1901
|2006.01.27 11:52
|t/p
|514
|0.20
|207.49
|202.44
|207.49
|1.52
|156.98
|1902
|2006.01.27 11:53
|buy
|515
|0.10
|207.67
|0.00
|0.00
|1903
|2006.01.27 11:53
|modify
|515
|0.10
|207.67
|202.67
|207.72
|1904
|2006.01.27 11:58
|t/p
|515
|0.10
|207.72
|202.67
|207.72
|0.42
|157.40
|1905
|2006.01.27 11:59
|buy
|516
|0.10
|207.84
|0.00
|0.00
|1906
|2006.01.27 11:59
|modify
|516
|0.10
|207.84
|202.84
|207.89
|1907
|2006.01.27 12:03
|buy
|517
|0.20
|207.71
|0.00
|0.00
|1908
|2006.01.27 12:03
|modify
|517
|0.20
|207.71
|202.75
|207.80
|1909
|2006.01.27 12:03
|modify
|516
|0.10
|207.84
|202.75
|207.80
|1910
|2006.01.27 12:10
|buy
|518
|0.30
|207.59
|0.00
|0.00
|1911
|2006.01.27 12:10
|modify
|518
|0.30
|207.59
|202.67
|207.72
|1912
|2006.01.27 12:10
|modify
|517
|0.20
|207.71
|202.67
|207.72
|1913
|2006.01.27 12:10
|modify
|516
|0.10
|207.84
|202.67
|207.72
|1914
|2006.01.27 13:27
|t/p
|516
|0.10
|207.72
|202.67
|207.72
|-1.01
|156.39
|1915
|2006.01.27 13:27
|t/p
|517
|0.20
|207.72
|202.67
|207.72
|0.17
|156.56
|1916
|2006.01.27 13:27
|t/p
|518
|0.30
|207.72
|202.67
|207.72
|3.28
|159.84
|1917
|2006.01.27 13:28
|buy
|519
|0.10
|207.86
|0.00
|0.00
|1918
|2006.01.27 13:28
|modify
|519
|0.10
|207.86
|202.86
|207.91
|1919
|2006.01.27 13:35
|buy
|520
|0.20
|207.70
|0.00
|0.00
|1920
|2006.01.27 13:35
|modify
|520
|0.20
|207.70
|202.75
|207.80
|1921
|2006.01.27 13:35
|modify
|519
|0.10
|207.86
|202.75
|207.80
|1922
|2006.01.27 14:31
|t/p
|519
|0.10
|207.80
|202.75
|207.80
|-0.51
|159.33
|1923
|2006.01.27 14:31
|t/p
|520
|0.20
|207.80
|202.75
|207.80
|1.68
|161.01
|1924
|2006.01.27 14:32
|buy
|521
|0.10
|207.92
|0.00
|0.00
|1925
|2006.01.27 14:32
|modify
|521
|0.10
|207.92
|202.92
|207.97
|1926
|2006.01.27 14:33
|buy
|522
|0.20
|207.78
|0.00
|0.00
|1927
|2006.01.27 14:33
|modify
|522
|0.20
|207.78
|202.83
|207.88
|1928
|2006.01.27 14:33
|modify
|521
|0.10
|207.92
|202.83
|207.88
|1929
|2006.01.27 14:35
|t/p
|521
|0.10
|207.88
|202.83
|207.88
|-0.34
|160.67
|1930
|2006.01.27 14:35
|t/p
|522
|0.20
|207.88
|202.83
|207.88
|1.68
|162.35
|1931
|2006.01.27 14:36
|buy
|523
|0.10
|208.01
|0.00
|0.00
|1932
|2006.01.27 14:36
|modify
|523
|0.10
|208.01
|203.01
|208.06
|1933
|2006.01.27 14:38
|buy
|524
|0.20
|207.91
|0.00
|0.00
|1934
|2006.01.27 14:38
|modify
|524
|0.20
|207.91
|202.94
|207.99
|1935
|2006.01.27 14:38
|modify
|523
|0.10
|208.01
|202.94
|207.99
|1936
|2006.01.27 14:40
|t/p
|523
|0.10
|207.99
|202.94
|207.99
|-0.17
|162.18
|1937
|2006.01.27 14:40
|t/p
|524
|0.20
|207.99
|202.94
|207.99
|1.35
|163.53
|1938
|2006.01.27 14:41
|buy
|525
|0.10
|208.11
|0.00
|0.00
|1939
|2006.01.27 14:41
|modify
|525
|0.10
|208.11
|203.11
|208.16
|1940
|2006.01.27 14:44
|buy
|526
|0.20
|207.95
|0.00
|0.00
|1941
|2006.01.27 14:44
|modify
|526
|0.20
|207.95
|203.00
|208.05
|1942
|2006.01.27 14:44
|modify
|525
|0.10
|208.11
|203.00
|208.05
|1943
|2006.01.27 15:51
|t/p
|525
|0.10
|208.05
|203.00
|208.05
|-0.51
|163.02
|1944
|2006.01.27 15:51
|t/p
|526
|0.20
|208.05
|203.00
|208.05
|1.68
|164.70
|1945
|2006.01.27 15:52
|buy
|527
|0.10
|208.18
|0.00
|0.00
|1946
|2006.01.27 15:52
|modify
|527
|0.10
|208.18
|203.18
|208.23
|1947
|2006.01.27 16:07
|buy
|528
|0.20
|208.08
|0.00
|0.00
|1948
|2006.01.27 16:07
|modify
|528
|0.20
|208.08
|203.11
|208.16
|1949
|2006.01.27 16:07
|modify
|527
|0.10
|208.18
|203.11
|208.16
|1950
|2006.01.27 16:21
|buy
|529
|0.30
|207.95
|0.00
|0.00
|1951
|2006.01.27 16:21
|modify
|529
|0.30
|207.95
|203.03
|208.08
|1952
|2006.01.27 16:21
|modify
|528
|0.20
|208.08
|203.03
|208.08
|1953
|2006.01.27 16:21
|modify
|527
|0.10
|208.18
|203.03
|208.08
|1954
|2006.01.30 15:59
|t/p
|527
|0.10
|208.08
|203.03
|208.08
|-0.62
|164.07
|1955
|2006.01.30 15:59
|t/p
|528
|0.20
|208.08
|203.03
|208.08
|0.43
|164.50
|1956
|2006.01.30 15:59
|t/p
|529
|0.30
|208.08
|203.03
|208.08
|3.92
|168.42
|1957
|2006.01.30 16:00
|buy
|530
|0.10
|208.25
|0.00
|0.00
|1958
|2006.01.30 16:00
|modify
|530
|0.10
|208.25
|203.25
|208.30
|1959
|2006.01.30 16:52
|buy
|531
|0.20
|208.14
|0.00
|0.00
|1960
|2006.01.30 16:52
|modify
|531
|0.20
|208.14
|203.18
|208.23
|1961
|2006.01.30 16:52
|modify
|530
|0.10
|208.25
|203.18
|208.23
|1962
|2006.01.30 17:44
|buy
|532
|0.30
|208.01
|0.00
|0.00
|1963
|2006.01.30 17:44
|modify
|532
|0.30
|208.01
|203.09
|208.14
|1964
|2006.01.30 17:44
|modify
|531
|0.20
|208.14
|203.09
|208.14
|1965
|2006.01.30 17:44
|modify
|530
|0.10
|208.25
|203.09
|208.14
|1966
|2006.01.31 00:17
|t/p
|530
|0.10
|208.14
|203.09
|208.14
|-0.70
|167.71
|1967
|2006.01.31 00:17
|t/p
|531
|0.20
|208.14
|203.09
|208.14
|0.43
|168.15
|1968
|2006.01.31 00:17
|t/p
|532
|0.30
|208.14
|203.09
|208.14
|3.92
|172.06
|1969
|2006.01.31 00:18
|sell
|533
|0.10
|208.11
|0.00
|0.00
|1970
|2006.01.31 00:18
|modify
|533
|0.10
|208.11
|213.11
|208.06
|1971
|2006.01.31 00:42
|t/p
|533
|0.10
|208.06
|213.11
|208.06
|0.42
|172.48
|1972
|2006.01.31 00:43
|sell
|534
|0.10
|207.98
|0.00
|0.00
|1973
|2006.01.31 00:43
|modify
|534
|0.10
|207.98
|212.98
|207.93
|1974
|2006.01.31 00:57
|t/p
|534
|0.10
|207.93
|212.98
|207.93
|0.42
|172.90
|1975
|2006.01.31 00:58
|sell
|535
|0.10
|207.79
|0.00
|0.00
|1976
|2006.01.31 00:58
|modify
|535
|0.10
|207.79
|212.79
|207.74
|1977
|2006.01.31 01:08
|sell
|536
|0.20
|207.92
|0.00
|0.00
|1978
|2006.01.31 01:08
|modify
|536
|0.20
|207.92
|212.88
|207.83
|1979
|2006.01.31 01:08
|modify
|535
|0.10
|207.79
|212.88
|207.83
|1980
|2006.01.31 01:15
|sell
|537
|0.30
|208.03
|0.00
|0.00
|1981
|2006.01.31 01:15
|modify
|537
|0.30
|208.03
|212.95
|207.90
|1982
|2006.01.31 01:15
|modify
|536
|0.20
|207.92
|212.95
|207.90
|1983
|2006.01.31 01:15
|modify
|535
|0.10
|207.79
|212.95
|207.90
|1984
|2006.01.31 07:17
|t/p
|535
|0.10
|207.90
|212.95
|207.90
|-0.92
|171.98
|1985
|2006.01.31 07:17
|t/p
|536
|0.20
|207.90
|212.95
|207.90
|0.34
|172.32
|1986
|2006.01.31 07:17
|t/p
|537
|0.30
|207.90
|212.95
|207.90
|3.27
|175.59
|1987
|2006.01.31 07:18
|sell
|538
|0.10
|207.75
|0.00
|0.00
|1988
|2006.01.31 07:18
|modify
|538
|0.10
|207.75
|212.75
|207.70
|1989
|2006.01.31 07:34
|sell
|539
|0.20
|207.87
|0.00
|0.00
|1990
|2006.01.31 07:34
|modify
|539
|0.20
|207.87
|212.83
|207.78
|1991
|2006.01.31 07:34
|modify
|538
|0.10
|207.75
|212.83
|207.78
|1992
|2006.01.31 08:02
|sell
|540
|0.30
|207.97
|0.00
|0.00
|1993
|2006.01.31 08:02
|modify
|540
|0.30
|207.97
|212.90
|207.85
|1994
|2006.01.31 08:02
|modify
|539
|0.20
|207.87
|212.90
|207.85
|1995
|2006.01.31 08:02
|modify
|538
|0.10
|207.75
|212.90
|207.85
|1996
|2006.01.31 08:10
|t/p
|538
|0.10
|207.85
|212.90
|207.85
|-0.84
|174.75
|1997
|2006.01.31 08:10
|t/p
|539
|0.20
|207.85
|212.90
|207.85
|0.34
|175.09
|1998
|2006.01.31 08:10
|t/p
|540
|0.30
|207.85
|212.90
|207.85
|3.02
|178.11
|1999
|2006.01.31 08:11
|sell
|541
|0.10
|207.65
|0.00
|0.00
|2000
|2006.01.31 08:11
|modify
|541
|0.10
|207.65
|212.65
|207.60
|2001
|2006.01.31 09:13
|sell
|542
|0.20
|207.75
|0.00
|0.00
|2002
|2006.01.31 09:13
|modify
|542
|0.20
|207.75
|212.72
|207.67
|2003
|2006.01.31 09:13
|modify
|541
|0.10
|207.65
|212.72
|207.67
|2004
|2006.01.31 10:03
|t/p
|541
|0.10
|207.67
|212.72
|207.67
|-0.17
|177.94
|2005
|2006.01.31 10:03
|t/p
|542
|0.20
|207.67
|212.72
|207.67
|1.34
|179.28
|2006
|2006.01.31 10:04
|sell
|543
|0.10
|207.47
|0.00
|0.00
|2007
|2006.01.31 10:04
|modify
|543
|0.10
|207.47
|212.47
|207.42
|2008
|2006.01.31 10:30
|sell
|544
|0.20
|207.57
|0.00
|0.00
|2009
|2006.01.31 10:30
|modify
|544
|0.20
|207.57
|212.54
|207.49
|2010
|2006.01.31 10:30
|modify
|543
|0.10
|207.47
|212.54
|207.49
|2011
|2006.01.31 10:53
|sell
|545
|0.30
|207.70
|0.00
|0.00
|2012
|2006.01.31 10:53
|modify
|545
|0.30
|207.70
|212.62
|207.57
|2013
|2006.01.31 10:53
|modify
|544
|0.20
|207.57
|212.62
|207.57
|2014
|2006.01.31 10:53
|modify
|543
|0.10
|207.47
|212.62
|207.57
|2015
|2006.01.31 12:26
|t/p
|543
|0.10
|207.57
|212.62
|207.57
|-0.84
|178.44
|2016
|2006.01.31 12:26
|t/p
|544
|0.20
|207.57
|212.62
|207.57
|0.00
|178.44
|2017
|2006.01.31 12:26
|t/p
|545
|0.30
|207.57
|212.62
|207.57
|3.28
|181.72
|2018
|2006.01.31 12:26
|sell
|546
|0.10
|207.43
|0.00
|0.00
|2019
|2006.01.31 12:26
|modify
|546
|0.10
|207.43
|212.43
|207.38
|2020
|2006.01.31 12:50
|sell
|547
|0.20
|207.53
|0.00
|0.00
|2021
|2006.01.31 12:50
|modify
|547
|0.20
|207.53
|212.50
|207.45
|2022
|2006.01.31 12:50
|modify
|546
|0.10
|207.43
|212.50
|207.45
|2023
|2006.01.31 14:09
|sell
|548
|0.30
|207.65
|0.00
|0.00
|2024
|2006.01.31 14:09
|modify
|548
|0.30
|207.65
|212.57
|207.52
|2025
|2006.01.31 14:09
|modify
|547
|0.20
|207.53
|212.57
|207.52
|2026
|2006.01.31 14:09
|modify
|546
|0.10
|207.43
|212.57
|207.52
|2027
|2006.02.02 14:08
|close at stop
|548
|0.30
|210.77
|212.57
|207.52
|-81.67
|100.05
|2028
|2006.02.02 14:08
|close at stop
|547
|0.20
|210.77
|212.57
|207.52
|-56.46
|43.58
|2029
|2006.02.02 14:08
|close at stop
|546
|0.10
|210.77
|212.57
|207.52
|-29.08
|14.50