Strategy Tester Report
Cost Averaging v2-Pyramid

SymbolGBPJPYm (Great Britain Pound vs Japanese Yen)
Period1 Minute (M1) 2005.08.01 00:00 - 2006.10.16 00:00 (2005.08.01 - 2006.10.16)
ModelEvery tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
ParametersMagicNumber=12323; MA_length=10; applied_price=5; LotExponent=1.667; slip=3; Lots=0.1; TakeProfit=5; Stoploss=500; PipStep=10; Per=0.01; TimePeriod=0; MaxTrades=2; PercentProfit=0.1; PercentLoss=10;
Bars in test840654Ticks modelled3596438Modelling quality24.85%
Initial deposit500.00
Total net profit-485.50Gross profit625.40Gross loss-1110.90
Profit factor0.56Expected payoff-0.89
Absolute drawdown485.50Maximal drawdown754.34 (98.11%)Relative drawdown98.11% (754.34)
Total trades548Short positions (won %)172 (59.88%)Long positions (won %)376 (65.96%)
Profit trades (% of total)351 (64.05%)Loss trades (% of total)197 (35.95%)
Largestprofit trade20.49loss trade-135.69
Averageprofit trade1.78loss trade-5.64
Maximumconsecutive wins (profit in money)9 (36.97)consecutive losses (loss in money)4 (-23.78)
Maximalconsecutive profit (count of wins)39.71 (6)consecutive loss (count of losses)-275.09 (3)
Averageconsecutive wins2consecutive losses1
Graph
#TimeTypeOrderLotsPriceS / LT / PProfitBalance
12005.08.01 00:00buy10.10197.880.000.00
22005.08.01 00:00modify10.10197.88192.88197.93
32005.08.01 00:16buy20.20197.780.000.00
42005.08.01 00:16modify20.20197.78192.81197.86
52005.08.01 00:16modify10.10197.88192.81197.86
62005.08.01 02:11buy30.30197.640.000.00
72005.08.01 02:11modify30.30197.64192.73197.78
82005.08.01 02:11modify20.20197.78192.73197.78
92005.08.01 02:11modify10.10197.88192.73197.78
102005.08.01 04:40t/p10.10197.78192.73197.78-0.84499.16
112005.08.01 04:40t/p20.20197.78192.73197.780.00499.16
122005.08.01 04:40t/p30.30197.78192.73197.783.53502.69
132005.08.01 04:41buy40.10197.890.000.00
142005.08.01 04:41modify40.10197.89192.89197.94
152005.08.01 05:08buy50.20197.770.000.00
162005.08.01 05:08modify50.20197.77192.81197.86
172005.08.01 05:08modify40.10197.89192.81197.86
182005.08.01 05:17buy60.30197.660.000.00
192005.08.01 05:17modify60.30197.66192.74197.79
202005.08.01 05:17modify50.20197.77192.74197.79
212005.08.01 05:17modify40.10197.89192.74197.79
222005.08.01 10:13t/p40.10197.79192.74197.79-0.84501.85
232005.08.01 10:13t/p50.20197.79192.74197.790.33502.18
242005.08.01 10:13t/p60.30197.79192.74197.793.28505.46
252005.08.01 10:14buy70.10197.940.000.00
262005.08.01 10:14modify70.10197.94192.94197.99
272005.08.01 10:16buy80.20197.810.000.00
282005.08.01 10:16modify80.20197.81192.85197.90
292005.08.01 10:16modify70.10197.94192.85197.90
302005.08.01 10:19buy90.30197.630.000.00
312005.08.01 10:19modify90.30197.63192.74197.79
322005.08.01 10:19modify80.20197.81192.74197.79
332005.08.01 10:19modify70.10197.94192.74197.79
342005.08.01 12:11t/p70.10197.79192.74197.79-1.26504.20
352005.08.01 12:11t/p80.20197.79192.74197.79-0.34503.86
362005.08.01 12:11t/p90.30197.79192.74197.794.03507.89
372005.08.01 12:12buy100.10197.910.000.00
382005.08.01 12:12modify100.10197.91192.91197.96
392005.08.01 12:30buy110.20197.810.000.00
402005.08.01 12:30modify110.20197.81192.84197.89
412005.08.01 12:30modify100.10197.91192.84197.89
422005.08.01 13:59buy120.30197.710.000.00
432005.08.01 13:59modify120.30197.71192.78197.83
442005.08.01 13:59modify110.20197.81192.78197.83
452005.08.01 13:59modify100.10197.91192.78197.83
462005.08.01 15:03t/p100.10197.83192.78197.83-0.67507.22
472005.08.01 15:03t/p110.20197.83192.78197.830.34507.56
482005.08.01 15:03t/p120.30197.83192.78197.833.03510.59
492005.08.01 15:04buy130.10197.980.000.00
502005.08.01 15:04modify130.10197.98192.98198.03
512005.08.01 15:26t/p130.10198.03192.98198.030.42511.01
522005.08.01 15:27buy140.10198.170.000.00
532005.08.01 15:27modify140.10198.17193.17198.22
542005.08.01 15:49t/p140.10198.22193.17198.220.42511.43
552005.08.01 15:50buy150.10198.340.000.00
562005.08.01 15:50modify150.10198.34193.34198.39
572005.08.01 16:54t/p150.10198.39193.34198.390.42511.85
582005.08.01 16:55buy160.10198.520.000.00
592005.08.01 16:55modify160.10198.52193.52198.57
602005.08.01 17:07t/p160.10198.57193.52198.570.42512.27
612005.08.01 17:08buy170.10198.700.000.00
622005.08.01 17:08modify170.10198.70193.70198.75
632005.08.01 17:12buy180.20198.560.000.00
642005.08.01 17:12modify180.20198.56193.61198.66
652005.08.01 17:12modify170.10198.70193.61198.66
662005.08.01 17:57buy190.30198.450.000.00
672005.08.01 17:57modify190.30198.45193.53198.58
682005.08.01 17:57modify180.20198.56193.53198.58
692005.08.01 17:57modify170.10198.70193.53198.58
702005.08.01 18:21t/p170.10198.58193.53198.58-1.01511.26
712005.08.01 18:21t/p180.20198.58193.53198.580.34511.60
722005.08.01 18:21t/p190.30198.58193.53198.583.28514.88
732005.08.01 18:22buy200.10198.670.000.00
742005.08.01 18:22modify200.10198.67193.67198.72
752005.08.01 19:02buy210.20198.560.000.00
762005.08.01 19:02modify210.20198.56193.60198.65
772005.08.01 19:02modify200.10198.67193.60198.65
782005.08.01 20:02buy220.30198.460.000.00
792005.08.01 20:02modify220.30198.46193.53198.58
802005.08.01 20:02modify210.20198.56193.53198.58
812005.08.01 20:02modify200.10198.67193.53198.58
822005.08.01 23:43t/p200.10198.58193.53198.58-0.75514.13
832005.08.01 23:43t/p210.20198.58193.53198.580.34514.47
842005.08.01 23:43t/p220.30198.58193.53198.583.03517.50
852005.08.01 23:44buy230.10198.680.000.00
862005.08.01 23:44modify230.10198.68193.68198.73
872005.08.02 00:19buy240.20198.580.000.00
882005.08.02 00:19modify240.20198.58193.61198.66
892005.08.02 00:19modify230.10198.68193.61198.66
902005.08.02 01:02buy250.30198.460.000.00
912005.08.02 01:02modify250.30198.46193.54198.59
922005.08.02 01:02modify240.20198.58193.54198.59
932005.08.02 01:02modify230.10198.68193.54198.59
942005.08.05 05:34t/p230.10198.59193.54198.590.53518.03
952005.08.05 05:34t/p240.20198.59193.54198.592.32520.36
962005.08.05 05:34t/p250.30198.59193.54198.596.51526.87
972005.08.05 05:34buy260.10198.720.000.00
982005.08.05 05:34modify260.10198.72193.72198.77
992005.08.05 06:46buy270.20198.620.000.00
1002005.08.05 06:46modify270.20198.62193.65198.70
1012005.08.05 06:46modify260.10198.72193.65198.70
1022005.08.05 06:57buy280.30198.520.000.00
1032005.08.05 06:57modify280.30198.52193.59198.64
1042005.08.05 06:57modify270.20198.62193.59198.64
1052005.08.05 06:57modify260.10198.72193.59198.64
1062005.08.05 13:19t/p260.10198.64193.59198.64-0.67526.20
1072005.08.05 13:19t/p270.20198.64193.59198.640.34526.54
1082005.08.05 13:19t/p280.30198.64193.59198.643.03529.57
1092005.08.05 13:20buy290.10198.800.000.00
1102005.08.05 13:20modify290.10198.80193.80198.85
1112005.08.05 13:31buy300.20198.660.000.00
1122005.08.05 13:31modify300.20198.66193.71198.76
1132005.08.05 13:31modify290.10198.80193.71198.76
1142005.08.05 13:49buy310.30198.540.000.00
1152005.08.05 13:49modify310.30198.54193.62198.67
1162005.08.05 13:49modify300.20198.66193.62198.67
1172005.08.05 13:49modify290.10198.80193.62198.67
1182005.08.05 14:22t/p290.10198.67193.62198.67-1.10528.47
1192005.08.05 14:22t/p300.20198.67193.62198.670.17528.64
1202005.08.05 14:22t/p310.30198.67193.62198.673.27531.91
1212005.08.05 14:23buy320.10198.800.000.00
1222005.08.05 14:23modify320.10198.80193.80198.85
1232005.08.05 14:35buy330.20198.590.000.00
1242005.08.05 14:35modify330.20198.59193.66198.71
1252005.08.05 14:35modify320.10198.80193.66198.71
1262005.08.05 14:52t/p320.10198.71193.66198.71-0.76531.15
1272005.08.05 14:52t/p330.20198.71193.66198.712.01533.16
1282005.08.05 14:52buy340.10198.850.000.00
1292005.08.05 14:52modify340.10198.85193.85198.90
1302005.08.05 14:57buy350.20198.700.000.00
1312005.08.05 14:57modify350.20198.70193.75198.80
1322005.08.05 14:57modify340.10198.85193.75198.80
1332005.08.05 15:08t/p340.10198.80193.75198.80-0.42532.74
1342005.08.05 15:08t/p350.20198.80193.75198.801.68534.42
1352005.08.05 15:09buy360.10198.950.000.00
1362005.08.05 15:09modify360.10198.95193.95199.00
1372005.08.05 15:11buy370.20198.820.000.00
1382005.08.05 15:11modify370.20198.82193.86198.91
1392005.08.05 15:11modify360.10198.95193.86198.91
1402005.08.05 17:08t/p360.10198.91193.86198.91-0.34534.08
1412005.08.05 17:08t/p370.20198.91193.86198.911.51535.59
1422005.08.05 17:09buy380.10199.040.000.00
1432005.08.05 17:09modify380.10199.04194.04199.09
1442005.08.05 17:28buy390.20198.930.000.00
1452005.08.05 17:28modify390.20198.93193.97199.02
1462005.08.05 17:28modify380.10199.04193.97199.02
1472005.08.05 18:28t/p380.10199.02193.97199.02-0.16535.43
1482005.08.05 18:28t/p390.20199.02193.97199.021.51536.94
1492005.08.05 18:29buy400.10199.150.000.00
1502005.08.05 18:29modify400.10199.15194.15199.20
1512005.08.05 18:32buy410.20199.040.000.00
1522005.08.05 18:32modify410.20199.04194.08199.13
1532005.08.05 18:32modify400.10199.15194.08199.13
1542005.08.05 20:18t/p400.10199.13194.08199.13-0.17536.77
1552005.08.05 20:18t/p410.20199.13194.08199.131.51538.28
1562005.08.05 20:19buy420.10199.250.000.00
1572005.08.05 20:19modify420.10199.25194.25199.30
1582005.08.05 21:43buy430.20199.140.000.00
1592005.08.05 21:43modify430.20199.14194.18199.23
1602005.08.05 21:43modify420.10199.25194.18199.23
1612005.08.05 22:16t/p420.10199.23194.18199.23-0.17538.11
1622005.08.05 22:16t/p430.20199.23194.18199.231.51539.62
1632005.08.05 22:16buy440.10199.370.000.00
1642005.08.05 22:16modify440.10199.37194.37199.42
1652005.08.05 22:23buy450.20199.260.000.00
1662005.08.05 22:23modify450.20199.26194.30199.35
1672005.08.05 22:23modify440.10199.37194.30199.35
1682005.08.05 22:36buy460.30199.160.000.00
1692005.08.05 22:36modify460.30199.16194.23199.28
1702005.08.05 22:36modify450.20199.26194.23199.28
1712005.08.05 22:36modify440.10199.37194.23199.28
1722005.08.08 00:00t/p440.10199.28194.23199.28-0.54539.08
1732005.08.08 00:00t/p450.20199.28194.23199.280.77539.85
1742005.08.08 00:00t/p460.30199.28194.23199.283.68543.52
1752005.08.08 00:00buy470.10199.410.000.00
1762005.08.08 00:00modify470.10199.41194.41199.46
1772005.08.08 02:15t/p470.10199.46194.41199.460.42543.94
1782005.08.08 02:15buy480.10199.600.000.00
1792005.08.08 02:15modify480.10199.60194.60199.65
1802005.08.08 03:24buy490.20199.490.000.00
1812005.08.08 03:24modify490.20199.49194.53199.58
1822005.08.08 03:24modify480.10199.60194.53199.58
1832005.08.08 05:13buy500.30199.380.000.00
1842005.08.08 05:13modify500.30199.38194.45199.50
1852005.08.08 05:13modify490.20199.49194.45199.50
1862005.08.08 05:13modify480.10199.60194.45199.50
1872005.08.08 05:33t/p480.10199.50194.45199.50-0.84543.10
1882005.08.08 05:33t/p490.20199.50194.45199.500.16543.26
1892005.08.08 05:33t/p500.30199.50194.45199.503.02546.28
1902005.08.08 05:33buy510.10199.640.000.00
1912005.08.08 05:33modify510.10199.64194.64199.69
1922005.08.08 05:37buy520.20199.520.000.00
1932005.08.08 05:37modify520.20199.52194.56199.61
1942005.08.08 05:37modify510.10199.64194.56199.61
1952005.08.08 05:51t/p510.10199.61194.56199.61-0.25546.03
1962005.08.08 05:51t/p520.20199.61194.56199.611.51547.54
1972005.08.08 05:52buy530.10199.710.000.00
1982005.08.08 05:52modify530.10199.71194.71199.76
1992005.08.08 06:15buy540.20199.580.000.00
2002005.08.08 06:15modify540.20199.58194.62199.67
2012005.08.08 06:15modify530.10199.71194.62199.67
2022005.08.08 06:22buy550.30199.410.000.00
2032005.08.08 06:22modify550.30199.41194.52199.57
2042005.08.08 06:22modify540.20199.58194.52199.57
2052005.08.08 06:22modify530.10199.71194.52199.57
2062005.08.08 06:38t/p530.10199.57194.52199.57-1.17546.37
2072005.08.08 06:38t/p540.20199.57194.52199.57-0.17546.20
2082005.08.08 06:38t/p550.30199.57194.52199.574.04550.24
2092005.08.08 06:39buy560.10199.730.000.00
2102005.08.08 06:39modify560.10199.73194.73199.78
2112005.08.08 06:40t/p560.10199.78194.73199.780.42550.66
2122005.08.08 06:41buy570.10199.910.000.00
2132005.08.08 06:41modify570.10199.91194.91199.96
2142005.08.08 06:42buy580.20199.530.000.00
2152005.08.08 06:42modify580.20199.53194.66199.71
2162005.08.08 06:42modify570.10199.91194.66199.71
2172005.08.08 06:44t/p570.10199.71194.66199.71-1.68548.98
2182005.08.08 06:44t/p580.20199.71194.66199.713.02552.00
2192005.08.08 06:45sell590.10199.550.000.00
2202005.08.08 06:45modify590.10199.55204.55199.50
2212005.08.08 06:45t/p590.10199.50204.55199.500.41552.41
2222005.08.08 06:46sell600.10199.510.000.00
2232005.08.08 06:46modify600.10199.51204.51199.46
2242005.08.08 06:50t/p600.10199.46204.51199.460.42552.83
2252005.08.08 06:51sell610.10199.290.000.00
2262005.08.08 06:51modify610.10199.29204.29199.24
2272005.08.08 06:53sell620.20199.390.000.00
2282005.08.08 06:53modify620.20199.39204.36199.31
2292005.08.08 06:53modify610.10199.29204.36199.31
2302005.08.08 07:03sell630.30199.520.000.00
2312005.08.08 07:03modify630.30199.52204.44199.39
2322005.08.08 07:03modify620.20199.39204.44199.39
2332005.08.08 07:03modify610.10199.29204.44199.39
2342005.08.08 07:08t/p610.10199.39204.44199.39-0.84551.99
2352005.08.08 07:08t/p620.20199.39204.44199.390.00551.99
2362005.08.08 07:08t/p630.30199.39204.44199.393.28555.27
2372005.08.08 07:09buy640.10199.530.000.00
2382005.08.08 07:09modify640.10199.53194.53199.58
2392005.08.08 07:22t/p640.10199.58194.53199.580.42555.69
2402005.08.08 07:23buy650.10199.670.000.00
2412005.08.08 07:23modify650.10199.67194.67199.72
2422005.08.08 07:27buy660.20199.550.000.00
2432005.08.08 07:27modify660.20199.55194.59199.64
2442005.08.08 07:27modify650.10199.67194.59199.64
2452005.08.08 07:45buy670.30199.430.000.00
2462005.08.08 07:45modify670.30199.43194.51199.56
2472005.08.08 07:45modify660.20199.55194.51199.56
2482005.08.08 07:45modify650.10199.67194.51199.56
2492005.08.08 08:10t/p650.10199.56194.51199.56-0.93554.76
2502005.08.08 08:10t/p660.20199.56194.51199.560.17554.93
2512005.08.08 08:10t/p670.30199.56194.51199.563.27558.20
2522005.08.08 08:11buy680.10199.690.000.00
2532005.08.08 08:11modify680.10199.69194.69199.74
2542005.08.08 08:24buy690.20199.560.000.00
2552005.08.08 08:24modify690.20199.56194.60199.65
2562005.08.08 08:24modify680.10199.69194.60199.65
2572005.08.08 08:35buy700.30199.460.000.00
2582005.08.08 08:35modify700.30199.46194.53199.58
2592005.08.08 08:35modify690.20199.56194.53199.58
2602005.08.08 08:35modify680.10199.69194.53199.58
2612005.08.08 09:11t/p680.10199.58194.53199.58-0.92557.28
2622005.08.08 09:11t/p690.20199.58194.53199.580.34557.62
2632005.08.08 09:11t/p700.30199.58194.53199.583.03560.65
2642005.08.08 09:12buy710.10199.650.000.00
2652005.08.08 09:12modify710.10199.65194.65199.70
2662005.08.08 09:28buy720.20199.540.000.00
2672005.08.08 09:28modify720.20199.54194.58199.63
2682005.08.08 09:28modify710.10199.65194.58199.63
2692005.08.08 09:29buy730.30199.420.000.00
2702005.08.08 09:29modify730.30199.42194.50199.55
2712005.08.08 09:29modify720.20199.54194.50199.55
2722005.08.08 09:29modify710.10199.65194.50199.55
2732005.08.08 10:00t/p710.10199.55194.50199.55-0.84559.81
2742005.08.08 10:00t/p720.20199.55194.50199.550.16559.97
2752005.08.08 10:00t/p730.30199.55194.50199.553.27563.24
2762005.08.08 10:01buy740.10199.640.000.00
2772005.08.08 10:01modify740.10199.64194.64199.69
2782005.08.08 10:07buy750.20199.530.000.00
2792005.08.08 10:07modify750.20199.53194.57199.62
2802005.08.08 10:07modify740.10199.64194.57199.62
2812005.08.08 10:30t/p740.10199.62194.57199.62-0.16563.08
2822005.08.08 10:30t/p750.20199.62194.57199.621.51564.59
2832005.08.08 10:31buy760.10199.950.000.00
2842005.08.08 10:31modify760.10199.95194.95200.00
2852005.08.08 10:42t/p760.10200.00194.95200.000.42565.01
2862005.08.08 10:43buy770.10200.230.000.00
2872005.08.08 10:43modify770.10200.23195.23200.28
2882005.08.08 10:47buy780.20200.090.000.00
2892005.08.08 10:47modify780.20200.09195.14200.19
2902005.08.08 10:47modify770.10200.23195.14200.19
2912005.08.08 11:30buy790.30199.900.000.00
2922005.08.08 11:30modify790.30199.90195.02200.07
2932005.08.08 11:30modify780.20200.09195.02200.07
2942005.08.08 11:30modify770.10200.23195.02200.07
2952005.08.08 19:55t/p770.10200.07195.02200.07-1.34563.67
2962005.08.08 19:55t/p780.20200.07195.02200.07-0.34563.33
2972005.08.08 19:55t/p790.30200.07195.02200.074.29567.62
2982005.08.08 19:56buy800.10200.220.000.00
2992005.08.08 19:56modify800.10200.22195.22200.27
3002005.08.09 00:47buy810.20200.110.000.00
3012005.08.09 00:47modify810.20200.11195.15200.20
3022005.08.09 00:47modify800.10200.22195.15200.20
3032005.08.09 01:05buy820.30200.000.000.00
3042005.08.09 01:05modify820.30200.00195.07200.12
3052005.08.09 01:05modify810.20200.11195.07200.12
3062005.08.09 01:05modify800.10200.22195.07200.12
3072005.08.09 07:56t/p800.10200.12195.07200.12-0.62567.00
3082005.08.09 07:56t/p810.20200.12195.07200.120.17567.17
3092005.08.09 07:56t/p820.30200.12195.07200.123.03570.20
3102005.08.09 07:57buy830.10200.260.000.00
3112005.08.09 07:57modify830.10200.26195.26200.31
3122005.08.09 08:01buy840.20200.120.000.00
3132005.08.09 08:01modify840.20200.12195.17200.22
3142005.08.09 08:01modify830.10200.26195.17200.22
3152005.08.09 08:02buy850.30200.020.000.00
3162005.08.09 08:02modify850.30200.02195.09200.14
3172005.08.09 08:02modify840.20200.12195.09200.14
3182005.08.09 08:02modify830.10200.26195.09200.14
3192005.08.09 12:26t/p830.10200.14195.09200.14-1.01569.19
3202005.08.09 12:26t/p840.20200.14195.09200.140.34569.53
3212005.08.09 12:26t/p850.30200.14195.09200.143.02572.55
3222005.08.09 12:27buy860.10200.300.000.00
3232005.08.09 12:27modify860.10200.30195.30200.35
3242005.08.09 12:34buy870.20200.170.000.00
3252005.08.09 12:34modify870.20200.17195.21200.26
3262005.08.09 12:34modify860.10200.30195.21200.26
3272005.08.09 12:49buy880.30200.050.000.00
3282005.08.09 12:49modify880.30200.05195.13200.18
3292005.08.09 12:49modify870.20200.17195.13200.18
3302005.08.09 12:49modify860.10200.30195.13200.18
3312005.09.01 12:02t/p860.10200.18195.13200.184.38576.93
3322005.09.01 12:02t/p870.20200.18195.13200.1810.94587.87
3332005.09.01 12:02t/p880.30200.18195.13200.1819.44607.31
3342005.09.01 12:03buy890.10200.330.000.00
3352005.09.01 12:03modify890.10200.33195.33200.38
3362005.09.01 12:08buy900.20200.210.000.00
3372005.09.01 12:08modify900.20200.21195.25200.30
3382005.09.01 12:08modify890.10200.33195.25200.30
3392005.09.01 12:17buy910.30200.090.000.00
3402005.09.01 12:17modify910.30200.09195.17200.22
3412005.09.01 12:17modify900.20200.21195.17200.22
3422005.09.01 12:17modify890.10200.33195.17200.22
3432005.09.01 12:35t/p890.10200.22195.17200.22-0.92606.39
3442005.09.01 12:35t/p900.20200.22195.17200.220.17606.56
3452005.09.01 12:35t/p910.30200.22195.17200.223.28609.84
3462005.09.01 12:36buy920.10200.380.000.00
3472005.09.01 12:36modify920.10200.38195.38200.43
3482005.09.01 12:38buy930.20200.280.000.00
3492005.09.01 12:38modify930.20200.28195.31200.36
3502005.09.01 12:38modify920.10200.38195.31200.36
3512005.09.01 12:45buy940.30200.170.000.00
3522005.09.01 12:45modify940.30200.17195.24200.29
3532005.09.01 12:45modify930.20200.28195.24200.29
3542005.09.01 12:45modify920.10200.38195.24200.29
3552005.09.01 13:43t/p920.10200.29195.24200.29-0.76609.08
3562005.09.01 13:43t/p930.20200.29195.24200.290.17609.25
3572005.09.01 13:43t/p940.30200.29195.24200.293.02612.27
3582005.09.01 13:44buy950.10200.440.000.00
3592005.09.01 13:44modify950.10200.44195.44200.49
3602005.09.01 14:18t/p950.10200.49195.44200.490.42612.69
3612005.09.01 14:19buy960.10200.580.000.00
3622005.09.01 14:19modify960.10200.58195.58200.63
3632005.09.01 14:39t/p960.10200.63195.58200.630.42613.11
3642005.09.01 14:40buy970.10200.730.000.00
3652005.09.01 14:40modify970.10200.73195.73200.78
3662005.09.01 14:44buy980.20200.620.000.00
3672005.09.01 14:44modify980.20200.62195.66200.71
3682005.09.01 14:44modify970.10200.73195.66200.71
3692005.09.01 14:53buy990.30200.420.000.00
3702005.09.01 14:53modify990.30200.42195.54200.59
3712005.09.01 14:53modify980.20200.62195.54200.59
3722005.09.01 14:53modify970.10200.73195.54200.59
3732005.09.01 15:46t/p970.10200.59195.54200.59-1.18611.93
3742005.09.01 15:46t/p980.20200.59195.54200.59-0.50611.43
3752005.09.01 15:46t/p990.30200.59195.54200.594.28615.71
3762005.09.01 15:46buy1000.10200.730.000.00
3772005.09.01 15:46modify1000.10200.73195.73200.78
3782005.09.01 16:09t/p1000.10200.78195.73200.780.42616.13
3792005.09.01 16:10buy1010.10200.990.000.00
3802005.09.01 16:10modify1010.10200.99195.99201.04
3812005.09.01 16:27buy1020.20200.890.000.00
3822005.09.01 16:27modify1020.20200.89195.92200.97
3832005.09.01 16:27modify1010.10200.99195.92200.97
3842005.09.01 16:38t/p1010.10200.97195.92200.97-0.16615.97
3852005.09.01 16:38t/p1020.20200.97195.92200.971.34617.31
3862005.09.01 16:39buy1030.10201.090.000.00
3872005.09.01 16:39modify1030.10201.09196.09201.14
3882005.09.01 16:57t/p1030.10201.14196.09201.140.42617.73
3892005.09.01 16:58buy1040.10201.240.000.00
3902005.09.01 16:58modify1040.10201.24196.24201.29
3912005.09.01 17:00t/p1040.10201.29196.24201.290.42618.15
3922005.09.01 17:01sell1050.10201.180.000.00
3932005.09.01 17:01modify1050.10201.18206.18201.13
3942005.09.01 17:14t/p1050.10201.13206.18201.130.42618.57
3952005.09.01 17:15buy1060.10201.170.000.00
3962005.09.01 17:15modify1060.10201.17196.17201.22
3972005.09.01 17:29t/p1060.10201.22196.17201.220.42618.99
3982005.09.01 17:30buy1070.10201.370.000.00
3992005.09.01 17:30modify1070.10201.37196.37201.42
4002005.09.01 17:36buy1080.20201.220.000.00
4012005.09.01 17:36modify1080.20201.22196.27201.32
4022005.09.01 17:36modify1070.10201.37196.27201.32
4032005.09.01 17:51t/p1070.10201.32196.27201.32-0.42618.57
4042005.09.01 17:51t/p1080.20201.32196.27201.321.68620.25
4052005.09.01 17:52buy1090.10201.450.000.00
4062005.09.01 17:52modify1090.10201.45196.45201.50
4072005.09.01 18:00buy1100.20201.240.000.00
4082005.09.01 18:00modify1100.20201.24196.31201.36
4092005.09.01 18:00modify1090.10201.45196.31201.36
4102005.09.01 19:13t/p1090.10201.36196.31201.36-0.76619.49
4112005.09.01 19:13t/p1100.20201.36196.31201.362.01621.50
4122005.09.01 19:14buy1110.10201.520.000.00
4132005.09.01 19:14modify1110.10201.52196.52201.57
4142005.09.01 20:23buy1120.20201.400.000.00
4152005.09.01 20:23modify1120.20201.40196.44201.49
4162005.09.01 20:23modify1110.10201.52196.44201.49
4172005.09.01 20:49t/p1110.10201.49196.44201.49-0.26621.24
4182005.09.01 20:49t/p1120.20201.49196.44201.491.51622.75
4192005.09.01 20:50buy1130.10201.520.000.00
4202005.09.01 20:50modify1130.10201.52196.52201.57
4212005.09.01 21:02buy1140.20201.370.000.00
4222005.09.01 21:02modify1140.20201.37196.42201.47
4232005.09.01 21:02modify1130.10201.52196.42201.47
4242005.09.01 21:25t/p1130.10201.47196.42201.47-0.42622.33
4252005.09.01 21:25t/p1140.20201.47196.42201.471.68624.01
4262005.09.01 21:26buy1150.10201.550.000.00
4272005.09.01 21:26modify1150.10201.55196.55201.60
4282005.09.01 22:06buy1160.20201.410.000.00
4292005.09.01 22:06modify1160.20201.41196.46201.51
4302005.09.01 22:06modify1150.10201.55196.46201.51
4312005.09.01 22:14buy1170.30201.290.000.00
4322005.09.01 22:14modify1170.30201.29196.37201.42
4332005.09.01 22:14modify1160.20201.41196.37201.42
4342005.09.01 22:14modify1150.10201.55196.37201.42
4352005.09.01 22:44t/p1150.10201.42196.37201.42-1.09622.92
4362005.09.01 22:44t/p1160.20201.42196.37201.420.17623.09
4372005.09.01 22:44t/p1170.30201.42196.37201.423.28626.37
4382005.09.01 22:45buy1180.10201.460.000.00
4392005.09.01 22:45modify1180.10201.46196.46201.51
4402005.09.01 23:36buy1190.20201.350.000.00
4412005.09.01 23:36modify1190.20201.35196.39201.44
4422005.09.01 23:36modify1180.10201.46196.39201.44
4432005.09.02 00:03t/p1180.10201.44196.39201.440.05626.42
4442005.09.02 00:03t/p1190.20201.44196.39201.441.94628.36
4452005.09.02 00:04buy1200.10201.540.000.00
4462005.09.02 00:04modify1200.10201.54196.54201.59
4472005.09.02 00:05buy1210.20201.430.000.00
4482005.09.02 00:05modify1210.20201.43196.47201.52
4492005.09.02 00:05modify1200.10201.54196.47201.52
4502005.09.02 01:46buy1220.30201.330.000.00
4512005.09.02 01:46modify1220.30201.33196.40201.45
4522005.09.02 01:46modify1210.20201.43196.40201.45
4532005.09.02 01:46modify1200.10201.54196.40201.45
4542005.09.02 07:27t/p1200.10201.45196.40201.45-0.75627.61
4552005.09.02 07:27t/p1210.20201.45196.40201.450.34627.95
4562005.09.02 07:27t/p1220.30201.45196.40201.453.02630.97
4572005.09.02 07:27buy1230.10201.590.000.00
4582005.09.02 07:27modify1230.10201.59196.59201.64
4592005.09.02 07:54buy1240.20201.490.000.00
4602005.09.02 07:54modify1240.20201.49196.52201.57
4612005.09.02 07:54modify1230.10201.59196.52201.57
4622005.09.02 08:11t/p1230.10201.57196.52201.57-0.16630.81
4632005.09.02 08:11t/p1240.20201.57196.52201.571.34632.15
4642005.09.02 08:12buy1250.10201.680.000.00
4652005.09.02 08:12modify1250.10201.68196.68201.73
4662005.09.02 08:27buy1260.20201.530.000.00
4672005.09.02 08:27modify1260.20201.53196.58201.63
4682005.09.02 08:27modify1250.10201.68196.58201.63
4692005.09.02 09:14buy1270.30201.420.000.00
4702005.09.02 09:14modify1270.30201.42196.50201.55
4712005.09.02 09:14modify1260.20201.53196.50201.55
4722005.09.02 09:14modify1250.10201.68196.50201.55
4732005.09.02 12:22t/p1250.10201.55196.50201.55-1.09631.06
4742005.09.02 12:22t/p1260.20201.55196.50201.550.34631.40
4752005.09.02 12:22t/p1270.30201.55196.50201.553.28634.68
4762005.09.02 12:23buy1280.10201.400.000.00
4772005.09.02 12:23modify1280.10201.40196.40201.45
4782005.09.02 12:56t/p1280.10201.45196.40201.450.42635.10
4792005.09.02 12:57buy1290.10201.600.000.00
4802005.09.02 12:57modify1290.10201.60196.60201.65
4812005.09.02 13:00buy1300.20201.440.000.00
4822005.09.02 13:00modify1300.20201.44196.49201.54
4832005.09.02 13:00modify1290.10201.60196.49201.54
4842005.09.02 13:15buy1310.30201.340.000.00
4852005.09.02 13:15modify1310.30201.34196.42201.47
4862005.09.02 13:15modify1300.20201.44196.42201.47
4872005.09.02 13:15modify1290.10201.60196.42201.47
4882005.09.02 13:36t/p1290.10201.47196.42201.47-1.09634.01
4892005.09.02 13:36t/p1300.20201.47196.42201.470.50634.51
4902005.09.02 13:36t/p1310.30201.47196.42201.473.28637.79
4912005.09.02 13:37buy1320.10201.630.000.00
4922005.09.02 13:37modify1320.10201.63196.63201.68
4932005.09.02 13:44t/p1320.10201.68196.63201.680.42638.21
4942005.09.02 13:45buy1330.10201.840.000.00
4952005.09.02 13:45modify1330.10201.84196.84201.89
4962005.09.02 14:10t/p1330.10201.89196.84201.890.42638.63
4972005.09.02 14:11buy1340.10202.040.000.00
4982005.09.02 14:11modify1340.10202.04197.04202.09
4992005.09.02 14:13buy1350.20201.930.000.00
5002005.09.02 14:13modify1350.20201.93196.97202.02
5012005.09.02 14:13modify1340.10202.04196.97202.02
5022005.09.02 14:31buy1360.30201.830.000.00
5032005.09.02 14:31modify1360.30201.83196.90201.95
5042005.09.02 14:31modify1350.20201.93196.90201.95
5052005.09.02 14:31modify1340.10202.04196.90201.95
5062005.09.02 16:47t/p1340.10201.95196.90201.95-0.75637.88
5072005.09.02 16:47t/p1350.20201.95196.90201.950.34638.22
5082005.09.02 16:47t/p1360.30201.95196.90201.953.03641.25
5092005.09.02 16:48buy1370.10202.120.000.00
5102005.09.02 16:48modify1370.10202.12197.12202.17
5112005.09.02 16:49buy1380.20202.000.000.00
5122005.09.02 16:49modify1380.20202.00197.04202.09
5132005.09.02 16:49modify1370.10202.12197.04202.09
5142005.09.02 17:08t/p1370.10202.09197.04202.09-0.26640.99
5152005.09.02 17:08t/p1380.20202.09197.04202.091.51642.50
5162005.09.02 17:09buy1390.10202.180.000.00
5172005.09.02 17:09modify1390.10202.18197.18202.23
5182005.09.02 17:14buy1400.20202.050.000.00
5192005.09.02 17:14modify1400.20202.05197.09202.14
5202005.09.02 17:14modify1390.10202.18197.09202.14
5212005.09.02 17:29buy1410.30201.940.000.00
5222005.09.02 17:29modify1410.30201.94197.02202.07
5232005.09.02 17:29modify1400.20202.05197.02202.07
5242005.09.02 17:29modify1390.10202.18197.02202.07
5252005.09.02 18:49t/p1390.10202.07197.02202.07-0.92641.58
5262005.09.02 18:49t/p1400.20202.07197.02202.070.33641.91
5272005.09.02 18:49t/p1410.30202.07197.02202.073.28645.19
5282005.09.02 18:50buy1420.10202.220.000.00
5292005.09.02 18:50modify1420.10202.22197.22202.27
5302005.09.02 18:56t/p1420.10202.27197.22202.270.42645.61
5312005.09.02 18:57buy1430.10202.370.000.00
5322005.09.02 18:57modify1430.10202.37197.37202.42
5332005.09.02 19:23buy1440.20202.270.000.00
5342005.09.02 19:23modify1440.20202.27197.30202.35
5352005.09.02 19:23modify1430.10202.37197.30202.35
5362005.09.02 20:18t/p1430.10202.35197.30202.35-0.17645.44
5372005.09.02 20:18t/p1440.20202.35197.30202.351.35646.79
5382005.09.02 20:19buy1450.10202.480.000.00
5392005.09.02 20:19modify1450.10202.48197.48202.53
5402005.09.02 20:21buy1460.20202.370.000.00
5412005.09.02 20:21modify1460.20202.37197.41202.46
5422005.09.02 20:21modify1450.10202.48197.41202.46
5432005.09.02 20:25buy1470.30202.270.000.00
5442005.09.02 20:25modify1470.30202.27197.34202.39
5452005.09.02 20:25modify1460.20202.37197.34202.39
5462005.09.02 20:25modify1450.10202.48197.34202.39
5472005.09.06 13:34t/p1450.10202.39197.34202.39-0.33646.46
5482005.09.06 13:34t/p1460.20202.39197.34202.391.20647.66
5492005.09.06 13:34t/p1470.30202.39197.34202.394.31651.98
5502005.09.06 13:35sell1480.10202.350.000.00
5512005.09.06 13:35modify1480.10202.35207.35202.30
5522005.09.06 13:44t/p1480.10202.30207.35202.300.42652.40
5532005.09.06 13:44sell1490.10202.140.000.00
5542005.09.06 13:44modify1490.10202.14207.14202.09
5552005.09.06 14:43t/p1490.10202.09207.14202.090.42652.82
5562005.09.06 14:44sell1500.10201.910.000.00
5572005.09.06 14:44modify1500.10201.91206.91201.86
5582005.09.06 14:55t/p1500.10201.86206.91201.860.42653.24
5592005.09.06 14:56sell1510.10201.740.000.00
5602005.09.06 14:56modify1510.10201.74206.74201.69
5612005.09.06 14:58sell1520.20201.850.000.00
5622005.09.06 14:58modify1520.20201.85206.81201.76
5632005.09.06 14:58modify1510.10201.74206.81201.76
5642005.09.06 15:23sell1530.30202.010.000.00
5652005.09.06 15:23modify1530.30202.01206.91201.86
5662005.09.06 15:23modify1520.20201.85206.91201.86
5672005.09.06 15:23modify1510.10201.74206.91201.86
5682005.09.07 00:09t/p1510.10201.86206.91201.86-1.27651.97
5692005.09.07 00:09t/p1520.20201.86206.91201.86-0.68651.29
5702005.09.07 00:09t/p1530.30201.86206.91201.863.00654.29
5712005.09.07 00:10sell1540.10201.710.000.00
5722005.09.07 00:10modify1540.10201.71206.71201.66
5732005.09.07 00:41sell1550.20201.820.000.00
5742005.09.07 00:41modify1550.20201.82206.78201.73
5752005.09.07 00:41modify1540.10201.71206.78201.73
5762005.09.07 01:23t/p1540.10201.73206.78201.73-0.16654.13
5772005.09.07 01:23t/p1550.20201.73206.78201.731.51655.64
5782005.09.07 01:24sell1560.10201.570.000.00
5792005.09.07 01:24modify1560.10201.57206.57201.52
5802005.09.07 01:59t/p1560.10201.52206.57201.520.42656.06
5812005.09.07 02:00sell1570.10201.390.000.00
5822005.09.07 02:00modify1570.10201.39206.39201.34
5832005.09.07 02:05sell1580.20201.490.000.00
5842005.09.07 02:05modify1580.20201.49206.46201.41
5852005.09.07 02:05modify1570.10201.39206.46201.41
5862005.09.07 02:18t/p1570.10201.41206.46201.41-0.17655.89
5872005.09.07 02:18t/p1580.20201.41206.46201.411.35657.24
5882005.09.07 02:19buy1590.10201.460.000.00
5892005.09.07 02:19modify1590.10201.46196.46201.51
5902005.09.07 02:34buy1600.20201.330.000.00
5912005.09.07 02:34modify1600.20201.33196.37201.42
5922005.09.07 02:34modify1590.10201.46196.37201.42
5932005.09.07 02:55t/p1590.10201.42196.37201.42-0.33656.91
5942005.09.07 02:55t/p1600.20201.42196.37201.421.51658.42
5952005.09.07 02:56buy1610.10201.550.000.00
5962005.09.07 02:56modify1610.10201.55196.55201.60
5972005.09.07 02:57t/p1610.10201.60196.55201.600.42658.84
5982005.09.07 02:58buy1620.10201.740.000.00
5992005.09.07 02:58modify1620.10201.74196.74201.79
6002005.09.07 03:03buy1630.20201.640.000.00
6012005.09.07 03:03modify1630.20201.64196.67201.72
6022005.09.07 03:03modify1620.10201.74196.67201.72
6032005.09.07 03:05buy1640.30201.530.000.00
6042005.09.07 03:05modify1640.30201.53196.60201.65
6052005.09.07 03:05modify1630.20201.64196.60201.65
6062005.09.07 03:05modify1620.10201.74196.60201.65
6072005.09.07 03:35t/p1620.10201.65196.60201.65-0.75658.09
6082005.09.07 03:35t/p1630.20201.65196.60201.650.17658.26
6092005.09.07 03:35t/p1640.30201.65196.60201.653.03661.29
6102005.09.07 03:36buy1650.10201.830.000.00
6112005.09.07 03:36modify1650.10201.83196.83201.88
6122005.09.07 04:01t/p1650.10201.88196.83201.880.42661.71
6132005.09.07 04:02buy1660.10202.010.000.00
6142005.09.07 04:02modify1660.10202.01197.01202.06
6152005.09.07 04:09buy1670.20201.890.000.00
6162005.09.07 04:09modify1670.20201.89196.93201.98
6172005.09.07 04:09modify1660.10202.01196.93201.98
6182005.09.07 05:03buy1680.30201.770.000.00
6192005.09.07 05:03modify1680.30201.77196.85201.90
6202005.09.07 05:03modify1670.20201.89196.85201.90
6212005.09.07 05:03modify1660.10202.01196.85201.90
6222005.09.07 05:19t/p1660.10201.90196.85201.90-0.92660.79
6232005.09.07 05:19t/p1670.20201.90196.85201.900.17660.96
6242005.09.07 05:19t/p1680.30201.90196.85201.903.28664.24
6252005.09.07 05:19buy1690.10202.040.000.00
6262005.09.07 05:19modify1690.10202.04197.04202.09
6272005.09.07 05:23t/p1690.10202.09197.04202.090.42664.66
6282005.09.07 05:24buy1700.10202.240.000.00
6292005.09.07 05:24modify1700.10202.24197.24202.29
6302005.09.07 05:29buy1710.20202.050.000.00
6312005.09.07 05:29modify1710.20202.05197.11202.16
6322005.09.07 05:29modify1700.10202.24197.11202.16
6332005.09.07 06:00t/p1700.10202.16197.11202.16-0.67663.99
6342005.09.07 06:00t/p1710.20202.16197.11202.161.85665.84
6352005.09.07 06:01buy1720.10202.310.000.00
6362005.09.07 06:01modify1720.10202.31197.31202.36
6372005.09.07 07:46buy1730.20202.200.000.00
6382005.09.07 07:46modify1730.20202.20197.24202.29
6392005.09.07 07:46modify1720.10202.31197.24202.29
6402005.09.07 09:04t/p1720.10202.29197.24202.29-0.17665.67
6412005.09.07 09:04t/p1730.20202.29197.24202.291.51667.18
6422005.09.07 09:05sell1740.10202.210.000.00
6432005.09.07 09:05modify1740.10202.21207.21202.16
6442005.09.07 10:08sell1750.20202.320.000.00
6452005.09.07 10:08modify1750.20202.32207.28202.23
6462005.09.07 10:08modify1740.10202.21207.28202.23
6472005.09.07 11:15t/p1740.10202.23207.28202.23-0.17667.01
6482005.09.07 11:15t/p1750.20202.23207.28202.231.51668.52
6492005.09.07 11:16sell1760.10202.090.000.00
6502005.09.07 11:16modify1760.10202.09207.09202.04
6512005.09.07 11:29sell1770.20202.210.000.00
6522005.09.07 11:29modify1770.20202.21207.17202.12
6532005.09.07 11:29modify1760.10202.09207.17202.12
6542005.09.07 11:35sell1780.30202.320.000.00
6552005.09.07 11:35modify1780.30202.32207.25202.20
6562005.09.07 11:35modify1770.20202.21207.25202.20
6572005.09.07 11:35modify1760.10202.09207.25202.20
6582005.09.07 21:14t/p1760.10202.20207.25202.20-0.92667.60
6592005.09.07 21:14t/p1770.20202.20207.25202.200.17667.77
6602005.09.07 21:14t/p1780.30202.20207.25202.203.03670.80
6612005.09.07 21:15sell1790.10202.070.000.00
6622005.09.07 21:15modify1790.10202.07207.07202.02
6632005.09.07 22:32sell1800.20202.170.000.00
6642005.09.07 22:32modify1800.20202.17207.14202.09
6652005.09.07 22:32modify1790.10202.07207.14202.09
6662005.09.08 00:53sell1810.30202.280.000.00
6672005.09.08 00:53modify1810.30202.28207.21202.16
6682005.09.08 00:53modify1800.20202.17207.21202.16
6692005.09.08 00:53modify1790.10202.07207.21202.16
6702005.09.08 01:04t/p1790.10202.16207.21202.16-1.52669.29
6712005.09.08 01:04t/p1800.20202.16207.21202.16-1.36667.93
6722005.09.08 01:04t/p1810.30202.16207.21202.163.03670.96
6732005.09.08 01:05sell1820.10202.050.000.00
6742005.09.08 01:05modify1820.10202.05207.05202.00
6752005.09.08 01:19sell1830.20202.150.000.00
6762005.09.08 01:19modify1830.20202.15207.12202.07
6772005.09.08 01:19modify1820.10202.05207.12202.07
6782005.09.08 01:25sell1840.30202.310.000.00
6792005.09.08 01:25modify1840.30202.31207.21202.16
6802005.09.08 01:25modify1830.20202.15207.21202.16
6812005.09.08 01:25modify1820.10202.05207.21202.16
6822005.09.09 16:25t/p1820.10202.16207.21202.16-1.18669.78
6832005.09.09 16:25t/p1830.20202.16207.21202.16-0.68669.10
6842005.09.09 16:25t/p1840.30202.16207.21202.163.01672.11
6852005.09.09 16:26sell1850.10202.010.000.00
6862005.09.09 16:26modify1850.10202.01207.01201.96
6872005.09.09 16:28t/p1850.10201.96207.01201.960.41672.52
6882005.09.09 16:29sell1860.10201.850.000.00
6892005.09.09 16:29modify1860.10201.85206.85201.80
6902005.09.09 16:40t/p1860.10201.80206.85201.800.42672.94
6912005.09.09 16:41sell1870.10201.650.000.00
6922005.09.09 16:41modify1870.10201.65206.65201.60
6932005.09.09 17:09sell1880.20201.750.000.00
6942005.09.09 17:09modify1880.20201.75206.72201.67
6952005.09.09 17:09modify1870.10201.65206.72201.67
6962005.09.09 17:36sell1890.30201.860.000.00
6972005.09.09 17:36modify1890.30201.86206.79201.74
6982005.09.09 17:36modify1880.20201.75206.79201.74
6992005.09.09 17:36modify1870.10201.65206.79201.74
7002005.09.12 00:00t/p1870.10201.74206.79201.74-1.02671.93
7012005.09.12 00:00t/p1880.20201.74206.79201.74-0.34671.59
7022005.09.12 00:00t/p1890.30201.74206.79201.742.26673.85
7032005.09.12 00:00buy1900.10201.150.000.00
7042005.09.12 00:00modify1900.10201.15196.15201.20
7052005.09.12 00:22t/p1900.10201.20196.15201.200.42674.27
7062005.09.12 00:23buy1910.10201.280.000.00
7072005.09.12 00:23modify1910.10201.28196.28201.33
7082005.09.12 00:32t/p1910.10201.33196.28201.330.42674.69
7092005.09.12 00:33sell1920.10201.270.000.00
7102005.09.12 00:33modify1920.10201.27206.27201.22
7112005.09.12 01:08t/p1920.10201.22206.27201.220.42675.11
7122005.09.12 01:09buy1930.10201.230.000.00
7132005.09.12 01:09modify1930.10201.23196.23201.28
7142005.09.12 01:23buy1940.20201.120.000.00
7152005.09.12 01:23modify1940.20201.12196.16201.21
7162005.09.12 01:23modify1930.10201.23196.16201.21
7172005.09.12 01:29t/p1930.10201.21196.16201.21-0.17674.94
7182005.09.12 01:29t/p1940.20201.21196.16201.211.51676.45
7192005.09.12 01:30buy1950.10201.320.000.00
7202005.09.12 01:30modify1950.10201.32196.32201.37
7212005.09.12 01:34buy1960.20201.220.000.00
7222005.09.12 01:34modify1960.20201.22196.25201.30
7232005.09.12 01:34modify1950.10201.32196.25201.30
7242005.09.12 02:06t/p1950.10201.30196.25201.30-0.17676.28
7252005.09.12 02:06t/p1960.20201.30196.25201.301.35677.63
7262005.09.12 02:07buy1970.10201.450.000.00
7272005.09.12 02:07modify1970.10201.45196.45201.50
7282005.09.12 02:19t/p1970.10201.50196.45201.500.42678.05
7292005.09.12 02:20buy1980.10201.650.000.00
7302005.09.12 02:20modify1980.10201.65196.65201.70
7312005.09.12 02:28buy1990.20201.550.000.00
7322005.09.12 02:28modify1990.20201.55196.58201.63
7332005.09.12 02:28modify1980.10201.65196.58201.63
7342005.09.12 03:01t/p1980.10201.63196.58201.63-0.17677.88
7352005.09.12 03:01t/p1990.20201.63196.58201.631.34679.22
7362005.09.12 03:02buy2000.10201.730.000.00
7372005.09.12 03:02modify2000.10201.73196.73201.78
7382005.09.12 03:04buy2010.20201.620.000.00
7392005.09.12 03:04modify2010.20201.62196.66201.71
7402005.09.12 03:04modify2000.10201.73196.66201.71
7412005.09.12 03:08buy2020.30201.520.000.00
7422005.09.12 03:08modify2020.30201.52196.59201.64
7432005.09.12 03:08modify2010.20201.62196.59201.64
7442005.09.12 03:08modify2000.10201.73196.59201.64
7452005.09.13 10:30t/p2000.10201.64196.59201.64-0.54678.68
7462005.09.13 10:30t/p2010.20201.64196.59201.640.76679.44
7472005.09.13 10:30t/p2020.30201.64196.59201.643.68683.11
7482005.09.13 10:31buy2030.10201.670.000.00
7492005.09.13 10:31modify2030.10201.67196.67201.72
7502005.09.13 10:39t/p2030.10201.72196.67201.720.42683.53
7512005.09.13 10:40buy2040.10201.840.000.00
7522005.09.13 10:40modify2040.10201.84196.84201.89
7532005.09.13 10:42buy2050.20201.660.000.00
7542005.09.13 10:42modify2050.20201.66196.72201.77
7552005.09.13 10:42modify2040.10201.84196.72201.77
7562005.09.13 10:59t/p2040.10201.77196.72201.77-0.59682.94
7572005.09.13 10:59t/p2050.20201.77196.72201.771.85684.79
7582005.09.13 11:00buy2060.10201.830.000.00
7592005.09.13 11:00modify2060.10201.83196.83201.88
7602005.09.13 11:31t/p2060.10201.88196.83201.880.42685.21
7612005.09.13 11:32buy2070.10201.990.000.00
7622005.09.13 11:32modify2070.10201.99196.99202.04
7632005.09.13 12:06buy2080.20201.880.000.00
7642005.09.13 12:06modify2080.20201.88196.92201.97
7652005.09.13 12:06modify2070.10201.99196.92201.97
7662005.09.13 12:24t/p2070.10201.97196.92201.97-0.17685.04
7672005.09.13 12:24t/p2080.20201.97196.92201.971.51686.55
7682005.09.13 12:25buy2090.10202.080.000.00
7692005.09.13 12:25modify2090.10202.08197.08202.13
7702005.09.13 12:56t/p2090.10202.13197.08202.130.42686.97
7712005.09.13 12:57buy2100.10202.290.000.00
7722005.09.13 12:57modify2100.10202.29197.29202.34
7732005.09.13 13:23buy2110.20202.180.000.00
7742005.09.13 13:23modify2110.20202.18197.22202.27
7752005.09.13 13:23modify2100.10202.29197.22202.27
7762005.09.13 14:15buy2120.30202.040.000.00
7772005.09.13 14:15modify2120.30202.04197.13202.18
7782005.09.13 14:15modify2110.20202.18197.13202.18
7792005.09.13 14:15modify2100.10202.29197.13202.18
7802005.09.19 00:10t/p2100.10202.18197.13202.180.37687.35
7812005.09.19 00:10t/p2110.20202.18197.13202.182.59689.93
7822005.09.19 00:10t/p2120.30202.18197.13202.187.40697.33
7832005.09.19 00:11buy2130.10202.360.000.00
7842005.09.19 00:11modify2130.10202.36197.36202.41
7852005.09.19 00:14buy2140.20202.140.000.00
7862005.09.19 00:14modify2140.20202.14197.21202.26
7872005.09.19 00:14modify2130.10202.36197.21202.26
7882005.09.19 00:15buy2150.30200.930.000.00
7892005.09.19 00:15modify2150.30200.93196.57201.62
7902005.09.19 00:15modify2140.20202.14196.57201.62
7912005.09.19 00:15modify2130.10202.36196.57201.62
7922005.09.21 06:38t/p2130.10201.62196.57201.62-5.79691.54
7932005.09.21 06:38t/p2140.20201.62196.57201.62-7.87683.67
7942005.09.21 06:38t/p2150.30201.62196.57201.6218.68702.36
7952005.09.21 06:38buy2160.10201.800.000.00
7962005.09.21 06:38modify2160.10201.80196.80201.85
7972005.09.21 06:42buy2170.20201.660.000.00
7982005.09.21 06:42modify2170.20201.66196.71201.76
7992005.09.21 06:42modify2160.10201.80196.71201.76
8002005.09.21 06:50buy2180.30201.530.000.00
8012005.09.21 06:50modify2180.30201.53196.62201.67
8022005.09.21 06:50modify2170.20201.66196.62201.67
8032005.09.21 06:50modify2160.10201.80196.62201.67
8042005.09.21 07:23t/p2160.10201.67196.62201.67-1.10701.26
8052005.09.21 07:23t/p2170.20201.67196.62201.670.17701.43
8062005.09.21 07:23t/p2180.30201.67196.62201.673.53704.96
8072005.09.21 07:24buy2190.10201.760.000.00
8082005.09.21 07:24modify2190.10201.76196.76201.81
8092005.09.21 08:10buy2200.20201.650.000.00
8102005.09.21 08:10modify2200.20201.65196.69201.74
8112005.09.21 08:10modify2190.10201.76196.69201.74
8122005.09.21 08:29buy2210.30201.520.000.00
8132005.09.21 08:29modify2210.30201.52196.60201.65
8142005.09.21 08:29modify2200.20201.65196.60201.65
8152005.09.21 08:29modify2190.10201.76196.60201.65
8162005.09.22 02:36t/p2190.10201.65196.60201.65-0.27704.68
8172005.09.22 02:36t/p2200.20201.65196.60201.651.29705.98
8182005.09.22 02:36t/p2210.30201.65196.60201.655.22711.20
8192005.09.22 02:37buy2220.10201.810.000.00
8202005.09.22 02:37modify2220.10201.81196.81201.86
8212005.09.22 02:47t/p2220.10201.86196.81201.860.42711.62
8222005.09.22 02:47buy2230.10201.990.000.00
8232005.09.22 02:47modify2230.10201.99196.99202.04
8242005.09.22 03:07buy2240.20201.890.000.00
8252005.09.22 03:07modify2240.20201.89196.92201.97
8262005.09.22 03:07modify2230.10201.99196.92201.97
8272005.09.22 04:56t/p2230.10201.97196.92201.97-0.17711.45
8282005.09.22 04:56t/p2240.20201.97196.92201.971.35712.80
8292005.09.22 04:57buy2250.10202.090.000.00
8302005.09.22 04:57modify2250.10202.09197.09202.14
8312005.09.22 05:06buy2260.20201.960.000.00
8322005.09.22 05:06modify2260.20201.96197.00202.05
8332005.09.22 05:06modify2250.10202.09197.00202.05
8342005.09.22 07:44buy2270.30201.840.000.00
8352005.09.22 07:44modify2270.30201.84196.92201.97
8362005.09.22 07:44modify2260.20201.96196.92201.97
8372005.09.22 07:44modify2250.10202.09196.92201.97
8382005.10.06 02:34t/p2250.10201.97196.92201.972.01714.80
8392005.10.06 02:34t/p2260.20201.97196.92201.976.20721.01
8402005.10.06 02:34t/p2270.30201.97196.92201.9712.32733.33
8412005.10.06 02:35buy2280.10202.080.000.00
8422005.10.06 02:35modify2280.10202.08197.08202.13
8432005.10.06 02:38buy2290.20201.940.000.00
8442005.10.06 02:38modify2290.20201.94196.99202.04
8452005.10.06 02:38modify2280.10202.08196.99202.04
8462005.10.06 07:45buy2300.30201.830.000.00
8472005.10.06 07:45modify2300.30201.83196.91201.96
8482005.10.06 07:45modify2290.20201.94196.91201.96
8492005.10.06 07:45modify2280.10202.08196.91201.96
8502005.10.17 10:22t/p2280.10201.96196.91201.960.93734.26
8512005.10.17 10:22t/p2290.20201.96196.91201.964.22738.48
8522005.10.17 10:22t/p2300.30201.96196.91201.969.10747.58
8532005.10.17 10:23sell2310.10201.930.000.00
8542005.10.17 10:23modify2310.10201.93206.93201.88
8552005.10.17 10:52t/p2310.10201.88206.93201.880.42748.00
8562005.10.17 10:53sell2320.10201.760.000.00
8572005.10.17 10:53modify2320.10201.76206.76201.71
8582005.10.17 11:33t/p2320.10201.71206.76201.710.42748.42
8592005.10.17 11:34sell2330.10201.590.000.00
8602005.10.17 11:34modify2330.10201.59206.59201.54
8612005.10.17 12:28sell2340.20201.720.000.00
8622005.10.17 12:28modify2340.20201.72206.68201.63
8632005.10.17 12:28modify2330.10201.59206.68201.63
8642005.10.17 12:32sell2350.30201.840.000.00
8652005.10.17 12:32modify2350.30201.84206.76201.71
8662005.10.17 12:32modify2340.20201.72206.76201.71
8672005.10.17 12:32modify2330.10201.59206.76201.71
8682005.10.17 13:21t/p2330.10201.71206.76201.71-1.00747.42
8692005.10.17 13:21t/p2340.20201.71206.76201.710.16747.58
8702005.10.17 13:21t/p2350.30201.71206.76201.713.27750.85
8712005.10.17 13:22buy2360.10201.730.000.00
8722005.10.17 13:22modify2360.10201.73196.73201.78
8732005.10.17 13:58buy2370.20201.630.000.00
8742005.10.17 13:58modify2370.20201.63196.66201.71
8752005.10.17 13:58modify2360.10201.73196.66201.71
8762005.10.17 14:03t/p2360.10201.71196.66201.71-0.17750.68
8772005.10.17 14:03t/p2370.20201.71196.66201.711.34752.02
8782005.10.17 14:03buy2380.10201.850.000.00
8792005.10.17 14:03modify2380.10201.85196.85201.90
8802005.10.17 14:13buy2390.20201.750.000.00
8812005.10.17 14:13modify2390.20201.75196.78201.83
8822005.10.17 14:13modify2380.10201.85196.78201.83
8832005.10.17 14:30buy2400.30201.630.000.00
8842005.10.17 14:30modify2400.30201.63196.71201.76
8852005.10.17 14:30modify2390.20201.75196.71201.76
8862005.10.17 14:30modify2380.10201.85196.71201.76
8872005.10.18 01:10t/p2380.10201.76196.71201.76-0.54751.47
8882005.10.18 01:10t/p2390.20201.76196.71201.760.60752.07
8892005.10.18 01:10t/p2400.30201.76196.71201.763.93756.00
8902005.10.18 01:11buy2410.10201.900.000.00
8912005.10.18 01:11modify2410.10201.90196.90201.95
8922005.10.18 01:43t/p2410.10201.95196.90201.950.42756.42
8932005.10.18 01:44buy2420.10202.090.000.00
8942005.10.18 01:44modify2420.10202.09197.09202.14
8952005.10.18 02:09buy2430.20201.990.000.00
8962005.10.18 02:09modify2430.20201.99197.02202.07
8972005.10.18 02:09modify2420.10202.09197.02202.07
8982005.10.18 02:40buy2440.30201.880.000.00
8992005.10.18 02:40modify2440.30201.88196.95202.00
9002005.10.18 02:40modify2430.20201.99196.95202.00
9012005.10.18 02:40modify2420.10202.09196.95202.00
9022005.10.18 03:38t/p2420.10202.00196.95202.00-0.75755.67
9032005.10.18 03:38t/p2430.20202.00196.95202.000.17755.84
9042005.10.18 03:38t/p2440.30202.00196.95202.003.03758.87
9052005.10.18 03:39buy2450.10202.040.000.00
9062005.10.18 03:39modify2450.10202.04197.04202.09
9072005.10.18 04:36buy2460.20201.930.000.00
9082005.10.18 04:36modify2460.20201.93196.97202.02
9092005.10.18 04:36modify2450.10202.04196.97202.02
9102005.10.18 09:11t/p2450.10202.02196.97202.02-0.17758.70
9112005.10.18 09:11t/p2460.20202.02196.97202.021.51760.21
9122005.10.18 09:12buy2470.10202.160.000.00
9132005.10.18 09:12modify2470.10202.16197.16202.21
9142005.10.18 09:41t/p2470.10202.21197.16202.210.42760.63
9152005.10.18 09:42buy2480.10202.320.000.00
9162005.10.18 09:42modify2480.10202.32197.32202.37
9172005.10.18 09:49t/p2480.10202.37197.32202.370.42761.05
9182005.10.18 09:50buy2490.10202.510.000.00
9192005.10.18 09:50modify2490.10202.51197.51202.56
9202005.10.18 09:53buy2500.20202.400.000.00
9212005.10.18 09:53modify2500.20202.40197.44202.49
9222005.10.18 09:53modify2490.10202.51197.44202.49
9232005.10.18 09:56buy2510.30202.290.000.00
9242005.10.18 09:56modify2510.30202.29197.36202.41
9252005.10.18 09:56modify2500.20202.40197.36202.41
9262005.10.18 09:56modify2490.10202.51197.36202.41
9272005.10.18 10:16t/p2490.10202.41197.36202.41-0.84760.21
9282005.10.18 10:16t/p2500.20202.41197.36202.410.17760.38
9292005.10.18 10:16t/p2510.30202.41197.36202.413.02763.40
9302005.10.18 10:17sell2520.10202.390.000.00
9312005.10.18 10:17modify2520.10202.39207.39202.34
9322005.10.18 10:20sell2530.20202.500.000.00
9332005.10.18 10:20modify2530.20202.50207.46202.41
9342005.10.18 10:20modify2520.10202.39207.46202.41
9352005.10.18 10:30t/p2520.10202.41207.46202.41-0.17763.23
9362005.10.18 10:30t/p2530.20202.41207.46202.411.51764.74
9372005.10.18 10:31sell2540.10202.210.000.00
9382005.10.18 10:31modify2540.10202.21207.21202.16
9392005.10.18 10:47t/p2540.10202.16207.21202.160.42765.16
9402005.10.18 10:48sell2550.10202.050.000.00
9412005.10.18 10:48modify2550.10202.05207.05202.00
9422005.10.18 11:10sell2560.20202.170.000.00
9432005.10.18 11:10modify2560.20202.17207.13202.08
9442005.10.18 11:10modify2550.10202.05207.13202.08
9452005.10.18 12:28t/p2550.10202.08207.13202.08-0.25764.91
9462005.10.18 12:28t/p2560.20202.08207.13202.081.51766.42
9472005.10.18 12:29sell2570.10202.010.000.00
9482005.10.18 12:29modify2570.10202.01207.01201.96
9492005.10.18 12:51sell2580.20202.110.000.00
9502005.10.18 12:51modify2580.20202.11207.08202.03
9512005.10.18 12:51modify2570.10202.01207.08202.03
9522005.10.18 12:56sell2590.30202.220.000.00
9532005.10.18 12:56modify2590.30202.22207.15202.10
9542005.10.18 12:56modify2580.20202.11207.15202.10
9552005.10.18 12:56modify2570.10202.01207.15202.10
9562005.10.18 15:00t/p2570.10202.10207.15202.10-0.76765.66
9572005.10.18 15:00t/p2580.20202.10207.15202.100.16765.82
9582005.10.18 15:00t/p2590.30202.10207.15202.103.02768.84
9592005.10.18 15:01sell2600.10202.000.000.00
9602005.10.18 15:01modify2600.10202.00207.00201.95
9612005.10.18 15:02sell2610.20202.110.000.00
9622005.10.18 15:02modify2610.20202.11207.07202.02
9632005.10.18 15:02modify2600.10202.00207.07202.02
9642005.10.18 15:35sell2620.30202.220.000.00
9652005.10.18 15:35modify2620.30202.22207.15202.10
9662005.10.18 15:35modify2610.20202.11207.15202.10
9672005.10.18 15:35modify2600.10202.00207.15202.10
9682005.11.02 16:37s/l2600.10207.15207.15202.10-47.08721.76
9692005.11.02 16:37s/l2610.20207.15207.15202.10-92.31629.45
9702005.11.02 16:37s/l2620.30207.15207.15202.10-135.69493.75
9712005.11.02 16:38buy2630.10207.170.000.00
9722005.11.02 16:38modify2630.10207.17202.17207.22
9732005.11.02 16:56t/p2630.10207.22202.17207.220.42494.17
9742005.11.02 16:57buy2640.10207.310.000.00
9752005.11.02 16:57modify2640.10207.31202.31207.36
9762005.11.02 17:23t/p2640.10207.36202.31207.360.42494.59
9772005.11.02 17:24buy2650.10207.500.000.00
9782005.11.02 17:24modify2650.10207.50202.50207.55
9792005.11.02 17:41buy2660.20207.380.000.00
9802005.11.02 17:41modify2660.20207.38202.42207.47
9812005.11.02 17:41modify2650.10207.50202.42207.47
9822005.11.02 18:31buy2670.30207.220.000.00
9832005.11.02 18:31modify2670.30207.22202.32207.37
9842005.11.02 18:31modify2660.20207.38202.32207.37
9852005.11.02 18:31modify2650.10207.50202.32207.37
9862005.11.02 19:36t/p2650.10207.37202.32207.37-1.10493.49
9872005.11.02 19:36t/p2660.20207.37202.32207.37-0.16493.33
9882005.11.02 19:36t/p2670.30207.37202.32207.373.78497.11
9892005.11.02 19:37buy2680.10207.490.000.00
9902005.11.02 19:37modify2680.10207.49202.49207.54
9912005.11.02 22:40t/p2680.10207.54202.49207.540.42497.53
9922005.11.02 22:40buy2690.10207.680.000.00
9932005.11.02 22:40modify2690.10207.68202.68207.73
9942005.11.03 00:37buy2700.20207.580.000.00
9952005.11.03 00:37modify2700.20207.58202.61207.66
9962005.11.03 00:37modify2690.10207.68202.61207.66
9972005.11.03 01:10buy2710.30207.470.000.00
9982005.11.03 01:10modify2710.30207.47202.54207.59
9992005.11.03 01:10modify2700.20207.58202.54207.59
10002005.11.03 01:10modify2690.10207.68202.54207.59
10012005.11.03 10:30t/p2690.10207.59202.54207.59-0.11497.42
10022005.11.03 10:30t/p2700.20207.59202.54207.590.17497.59
10032005.11.03 10:30t/p2710.30207.59202.54207.593.02500.61
10042005.11.03 10:31buy2720.10207.830.000.00
10052005.11.03 10:31modify2720.10207.83202.83207.88
10062005.11.03 10:55buy2730.20207.710.000.00
10072005.11.03 10:55modify2730.20207.71202.75207.80
10082005.11.03 10:55modify2720.10207.83202.75207.80
10092005.11.03 11:12t/p2720.10207.80202.75207.80-0.25500.36
10102005.11.03 11:12t/p2730.20207.80202.75207.801.51501.87
10112005.11.03 11:13buy2740.10207.910.000.00
10122005.11.03 11:13modify2740.10207.91202.91207.96
10132005.11.03 11:59buy2750.20207.810.000.00
10142005.11.03 11:59modify2750.20207.81202.84207.89
10152005.11.03 11:59modify2740.10207.91202.84207.89
10162005.11.03 14:01buy2760.30207.680.000.00
10172005.11.03 14:01modify2760.30207.68202.76207.81
10182005.11.03 14:01modify2750.20207.81202.76207.81
10192005.11.03 14:01modify2740.10207.91202.76207.81
10202005.11.03 16:54t/p2740.10207.81202.76207.81-0.84501.03
10212005.11.03 16:54t/p2750.20207.81202.76207.810.00501.03
10222005.11.03 16:54t/p2760.30207.81202.76207.813.28504.31
10232005.11.03 16:55buy2770.10207.980.000.00
10242005.11.03 16:55modify2770.10207.98202.98208.03
10252005.11.03 17:43buy2780.20207.860.000.00
10262005.11.03 17:43modify2780.20207.86202.90207.95
10272005.11.03 17:43modify2770.10207.98202.90207.95
10282005.11.03 18:00buy2790.30207.710.000.00
10292005.11.03 18:00modify2790.30207.71202.81207.86
10302005.11.03 18:00modify2780.20207.86202.81207.86
10312005.11.03 18:00modify2770.10207.98202.81207.86
10322005.11.03 19:18t/p2770.10207.86202.81207.86-1.01503.30
10332005.11.03 19:18t/p2780.20207.86202.81207.860.00503.30
10342005.11.03 19:18t/p2790.30207.86202.81207.863.78507.08
10352005.11.03 19:19buy2800.10208.000.000.00
10362005.11.03 19:19modify2800.10208.00203.00208.05
10372005.11.03 19:28buy2810.20207.890.000.00
10382005.11.03 19:28modify2810.20207.89202.93207.98
10392005.11.03 19:28modify2800.10208.00202.93207.98
10402005.11.03 20:08t/p2800.10207.98202.93207.98-0.17506.91
10412005.11.03 20:08t/p2810.20207.98202.93207.981.51508.42
10422005.11.03 20:09buy2820.10208.090.000.00
10432005.11.03 20:09modify2820.10208.09203.09208.14
10442005.11.03 20:19buy2830.20207.920.000.00
10452005.11.03 20:19modify2830.20207.92202.98208.03
10462005.11.03 20:19modify2820.10208.09202.98208.03
10472005.11.03 20:21buy2840.30207.810.000.00
10482005.11.03 20:21modify2840.30207.81202.89207.94
10492005.11.03 20:21modify2830.20207.92202.89207.94
10502005.11.03 20:21modify2820.10208.09202.89207.94
10512005.11.04 04:54t/p2820.10207.94202.89207.94-1.04507.37
10522005.11.04 04:54t/p2830.20207.94202.89207.940.76508.14
10532005.11.04 04:54t/p2840.30207.94202.89207.943.92512.05
10542005.11.04 04:55buy2850.10208.090.000.00
10552005.11.04 04:55modify2850.10208.09203.09208.14
10562005.11.04 05:15buy2860.20207.990.000.00
10572005.11.04 05:15modify2860.20207.99203.02208.07
10582005.11.04 05:15modify2850.10208.09203.02208.07
10592005.11.04 06:22t/p2850.10208.07203.02208.07-0.17511.88
10602005.11.04 06:22t/p2860.20208.07203.02208.071.35513.23
10612005.11.04 06:23buy2870.10208.200.000.00
10622005.11.04 06:23modify2870.10208.20203.20208.25
10632005.11.04 07:12buy2880.20208.090.000.00
10642005.11.04 07:12modify2880.20208.09203.13208.18
10652005.11.04 07:12modify2870.10208.20203.13208.18
10662005.11.04 07:15buy2890.30207.990.000.00
10672005.11.04 07:15modify2890.30207.99203.06208.11
10682005.11.04 07:15modify2880.20208.09203.06208.11
10692005.11.04 07:15modify2870.10208.20203.06208.11
10702005.12.01 16:43t/p2870.10208.11203.06208.115.07518.30
10712005.12.01 16:43t/p2880.20208.11203.06208.1111.97530.27
10722005.12.01 16:43t/p2890.30208.11203.06208.1120.49550.75
10732005.12.01 16:44buy2900.10208.260.000.00
10742005.12.01 16:44modify2900.10208.26203.26208.31
10752005.12.01 16:52t/p2900.10208.31203.26208.310.42551.17
10762005.12.01 16:53buy2910.10208.460.000.00
10772005.12.01 16:53modify2910.10208.46203.46208.51
10782005.12.01 17:20t/p2910.10208.51203.46208.510.42551.59
10792005.12.01 17:21buy2920.10208.680.000.00
10802005.12.01 17:21modify2920.10208.68203.68208.73
10812005.12.01 17:55buy2930.20208.570.000.00
10822005.12.01 17:55modify2930.20208.57203.61208.66
10832005.12.01 17:55modify2920.10208.68203.61208.66
10842005.12.01 18:42t/p2920.10208.66203.61208.66-0.16551.43
10852005.12.01 18:42t/p2930.20208.66203.61208.661.51552.94
10862005.12.01 18:43buy2940.10208.790.000.00
10872005.12.01 18:43modify2940.10208.79203.79208.84
10882005.12.01 19:36t/p2940.10208.84203.79208.840.42553.36
10892005.12.01 19:37buy2950.10209.040.000.00
10902005.12.01 19:37modify2950.10209.04204.04209.09
10912005.12.01 19:41buy2960.20208.930.000.00
10922005.12.01 19:41modify2960.20208.93203.97209.02
10932005.12.01 19:41modify2950.10209.04203.97209.02
10942005.12.01 20:15buy2970.30208.810.000.00
10952005.12.01 20:15modify2970.30208.81203.89208.94
10962005.12.01 20:15modify2960.20208.93203.89208.94
10972005.12.01 20:15modify2950.10209.04203.89208.94
10982005.12.02 14:30t/p2950.10208.94203.89208.94-0.62552.74
10992005.12.02 14:30t/p2960.20208.94203.89208.940.60553.34
11002005.12.02 14:30t/p2970.30208.94203.89208.943.92557.26
11012005.12.02 14:31buy2980.10209.030.000.00
11022005.12.02 14:31modify2980.10209.03204.03209.08
11032005.12.02 14:47t/p2980.10209.08204.03209.080.42557.68
11042005.12.02 14:48buy2990.10209.210.000.00
11052005.12.02 14:48modify2990.10209.21204.21209.26
11062005.12.02 14:50t/p2990.10209.26204.21209.260.42558.10
11072005.12.02 14:51buy3000.10209.710.000.00
11082005.12.02 14:51modify3000.10209.71204.71209.76
11092005.12.02 14:53buy3010.20209.290.000.00
11102005.12.02 14:53modify3010.20209.29204.43209.48
11112005.12.02 14:53modify3000.10209.71204.43209.48
11122005.12.02 14:56t/p3000.10209.48204.43209.48-1.94556.16
11132005.12.02 14:56t/p3010.20209.48204.43209.483.19559.35
11142005.12.02 14:57buy3020.10209.680.000.00
11152005.12.02 14:57modify3020.10209.68204.68209.73
11162005.12.02 15:02buy3030.20209.510.000.00
11172005.12.02 15:02modify3030.20209.51204.57209.62
11182005.12.02 15:02modify3020.10209.68204.57209.62
11192005.12.02 15:09buy3040.30209.410.000.00
11202005.12.02 15:09modify3040.30209.41204.49209.54
11212005.12.02 15:09modify3030.20209.51204.49209.54
11222005.12.02 15:09modify3020.10209.68204.49209.54
11232005.12.05 00:00t/p3020.10209.54204.49209.54-0.95558.39
11242005.12.05 00:00t/p3030.20209.54204.49209.540.94559.33
11252005.12.05 00:00t/p3040.30209.54204.49209.543.93563.26
11262005.12.05 00:00buy3050.10209.870.000.00
11272005.12.05 00:00modify3050.10209.87204.87209.92
11282005.12.05 00:21t/p3050.10209.92204.87209.920.42563.68
11292005.12.05 00:21buy3060.10210.080.000.00
11302005.12.05 00:21modify3060.10210.08205.08210.13
11312005.12.05 00:26buy3070.20209.950.000.00
11322005.12.05 00:26modify3070.20209.95204.99210.04
11332005.12.05 00:26modify3060.10210.08204.99210.04
11342005.12.05 00:38buy3080.30209.850.000.00
11352005.12.05 00:38modify3080.30209.85204.92209.97
11362005.12.05 00:38modify3070.20209.95204.92209.97
11372005.12.05 00:38modify3060.10210.08204.92209.97
11382005.12.05 02:44t/p3060.10209.97204.92209.97-0.92562.76
11392005.12.05 02:44t/p3070.20209.97204.92209.970.33563.09
11402005.12.05 02:44t/p3080.30209.97204.92209.973.02566.11
11412005.12.05 02:45buy3090.10210.110.000.00
11422005.12.05 02:45modify3090.10210.11205.11210.16
11432005.12.05 02:47buy3100.20210.000.000.00
11442005.12.05 02:47modify3100.20210.00205.04210.09
11452005.12.05 02:47modify3090.10210.11205.04210.09
11462005.12.05 06:35buy3110.30209.890.000.00
11472005.12.05 06:35modify3110.30209.89204.96210.01
11482005.12.05 06:35modify3100.20210.00204.96210.01
11492005.12.05 06:35modify3090.10210.11204.96210.01
11502005.12.05 09:09t/p3090.10210.01204.96210.01-0.84565.27
11512005.12.05 09:09t/p3100.20210.01204.96210.010.16565.43
11522005.12.05 09:09t/p3110.30210.01204.96210.013.02568.45
11532005.12.05 09:10buy3120.10210.160.000.00
11542005.12.05 09:10modify3120.10210.16205.16210.21
11552005.12.05 09:11buy3130.20210.060.000.00
11562005.12.05 09:11modify3130.20210.06205.09210.14
11572005.12.05 09:11modify3120.10210.16205.09210.14
11582005.12.05 09:20buy3140.30209.930.000.00
11592005.12.05 09:20modify3140.30209.93205.01210.06
11602005.12.05 09:20modify3130.20210.06205.01210.06
11612005.12.05 09:20modify3120.10210.16205.01210.06
11622005.12.05 12:49t/p3120.10210.06205.01210.06-0.84567.61
11632005.12.05 12:49t/p3130.20210.06205.01210.060.00567.61
11642005.12.05 12:49t/p3140.30210.06205.01210.063.28570.89
11652005.12.05 12:50buy3150.10210.240.000.00
11662005.12.05 12:50modify3150.10210.24205.24210.29
11672005.12.05 13:38buy3160.20210.140.000.00
11682005.12.05 13:38modify3160.20210.14205.17210.22
11692005.12.05 13:38modify3150.10210.24205.17210.22
11702005.12.05 13:42buy3170.30210.030.000.00
11712005.12.05 13:42modify3170.30210.03205.10210.15
11722005.12.05 13:42modify3160.20210.14205.10210.15
11732005.12.05 13:42modify3150.10210.24205.10210.15
11742005.12.05 14:03t/p3150.10210.15205.10210.15-0.76570.13
11752005.12.05 14:03t/p3160.20210.15205.10210.150.17570.30
11762005.12.05 14:03t/p3170.30210.15205.10210.153.03573.33
11772005.12.05 14:04buy3180.10210.340.000.00
11782005.12.05 14:04modify3180.10210.34205.34210.39
11792005.12.05 14:06buy3190.20210.230.000.00
11802005.12.05 14:06modify3190.20210.23205.27210.32
11812005.12.05 14:06modify3180.10210.34205.27210.32
11822005.12.05 14:09buy3200.30210.090.000.00
11832005.12.05 14:09modify3200.30210.09205.18210.23
11842005.12.05 14:09modify3190.20210.23205.18210.23
11852005.12.05 14:09modify3180.10210.34205.18210.23
11862005.12.05 14:41t/p3180.10210.23205.18210.23-0.92572.41
11872005.12.05 14:41t/p3190.20210.23205.18210.230.00572.41
11882005.12.05 14:41t/p3200.30210.23205.18210.233.53575.94
11892005.12.05 14:42buy3210.10210.420.000.00
11902005.12.05 14:42modify3210.10210.42205.42210.47
11912005.12.05 15:02buy3220.20210.280.000.00
11922005.12.05 15:02modify3220.20210.28205.33210.38
11932005.12.05 15:02modify3210.10210.42205.33210.38
11942005.12.05 15:49buy3230.30210.130.000.00
11952005.12.05 15:49modify3230.30210.13205.23210.28
11962005.12.05 15:49modify3220.20210.28205.23210.28
11972005.12.05 15:49modify3210.10210.42205.23210.28
11982005.12.05 16:04t/p3210.10210.28205.23210.28-1.17574.77
11992005.12.05 16:04t/p3220.20210.28205.23210.280.00574.77
12002005.12.05 16:04t/p3230.30210.28205.23210.283.79578.56
12012005.12.05 16:05buy3240.10210.430.000.00
12022005.12.05 16:05modify3240.10210.43205.43210.48
12032005.12.05 16:07buy3250.20210.320.000.00
12042005.12.05 16:07modify3250.20210.32205.36210.41
12052005.12.05 16:07modify3240.10210.43205.36210.41
12062005.12.05 16:32buy3260.30210.170.000.00
12072005.12.05 16:32modify3260.30210.17205.26210.31
12082005.12.05 16:32modify3250.20210.32205.26210.31
12092005.12.05 16:32modify3240.10210.43205.26210.31
12102005.12.05 18:17t/p3240.10210.31205.26210.31-1.01577.55
12112005.12.05 18:17t/p3250.20210.31205.26210.31-0.17577.38
12122005.12.05 18:17t/p3260.30210.31205.26210.313.53580.91
12132005.12.05 18:18buy3270.10210.400.000.00
12142005.12.05 18:18modify3270.10210.40205.40210.45
12152005.12.05 18:46t/p3270.10210.45205.40210.450.42581.33
12162005.12.05 18:47buy3280.10210.600.000.00
12172005.12.05 18:47modify3280.10210.60205.60210.65
12182005.12.05 22:12buy3290.20210.500.000.00
12192005.12.05 22:12modify3290.20210.50205.53210.58
12202005.12.05 22:12modify3280.10210.60205.53210.58
12212005.12.05 23:36t/p3280.10210.58205.53210.58-0.16581.17
12222005.12.05 23:36t/p3290.20210.58205.53210.581.34582.51
12232005.12.05 23:37buy3300.10210.710.000.00
12242005.12.05 23:37modify3300.10210.71205.71210.76
12252005.12.06 00:45buy3310.20210.570.000.00
12262005.12.06 00:45modify3310.20210.57205.62210.67
12272005.12.06 00:45modify3300.10210.71205.62210.67
12282005.12.06 01:45t/p3300.10210.67205.62210.67-0.12582.38
12292005.12.06 01:45t/p3310.20210.67205.62210.671.68584.06
12302005.12.06 01:46buy3320.10210.780.000.00
12312005.12.06 01:46modify3320.10210.78205.78210.83
12322005.12.06 01:54t/p3320.10210.83205.78210.830.42584.48
12332005.12.06 01:55sell3330.10210.800.000.00
12342005.12.06 01:55modify3330.10210.80215.80210.75
12352005.12.06 01:57t/p3330.10210.75215.80210.750.42584.90
12362005.12.06 01:58sell3340.10210.610.000.00
12372005.12.06 01:58modify3340.10210.61215.61210.56
12382005.12.06 02:39sell3350.20210.720.000.00
12392005.12.06 02:39modify3350.20210.72215.68210.63
12402005.12.06 02:39modify3340.10210.61215.68210.63
12412005.12.06 09:12sell3360.30210.850.000.00
12422005.12.06 09:12modify3360.30210.85215.77210.72
12432005.12.06 09:12modify3350.20210.72215.77210.72
12442005.12.06 09:12modify3340.10210.61215.77210.72
12452005.12.06 10:33t/p3340.10210.72215.77210.72-0.93583.97
12462005.12.06 10:33t/p3350.20210.72215.77210.720.00583.97
12472005.12.06 10:33t/p3360.30210.72215.77210.723.27587.24
12482005.12.06 10:34sell3370.10210.550.000.00
12492005.12.06 10:34modify3370.10210.55215.55210.50
12502005.12.06 10:38t/p3370.10210.50215.55210.500.42587.66
12512005.12.06 10:39sell3380.10210.340.000.00
12522005.12.06 10:39modify3380.10210.34215.34210.29
12532005.12.06 10:43sell3390.20210.450.000.00
12542005.12.06 10:43modify3390.20210.45215.41210.36
12552005.12.06 10:43modify3380.10210.34215.41210.36
12562005.12.06 10:44sell3400.30210.590.000.00
12572005.12.06 10:44modify3400.30210.59215.50210.45
12582005.12.06 10:44modify3390.20210.45215.50210.45
12592005.12.06 10:44modify3380.10210.34215.50210.45
12602005.12.06 11:08t/p3380.10210.45215.50210.45-0.93586.73
12612005.12.06 11:08t/p3390.20210.45215.50210.450.00586.73
12622005.12.06 11:08t/p3400.30210.45215.50210.453.53590.26
12632005.12.06 11:08sell3410.10210.310.000.00
12642005.12.06 11:08modify3410.10210.31215.31210.26
12652005.12.06 11:19t/p3410.10210.26215.31210.260.42590.68
12662005.12.06 11:20sell3420.10210.120.000.00
12672005.12.06 11:20modify3420.10210.12215.12210.07
12682005.12.06 11:24t/p3420.10210.07215.12210.070.42591.10
12692005.12.06 11:25sell3430.10209.980.000.00
12702005.12.06 11:25modify3430.10209.98214.98209.93
12712005.12.06 12:03sell3440.20210.090.000.00
12722005.12.06 12:03modify3440.20210.09215.05210.00
12732005.12.06 12:03modify3430.10209.98215.05210.00
12742005.12.06 12:33t/p3430.10210.00215.05210.00-0.17590.93
12752005.12.06 12:33t/p3440.20210.00215.05210.001.51592.44
12762005.12.06 12:35sell3450.10209.890.000.00
12772005.12.06 12:35modify3450.10209.89214.89209.84
12782005.12.06 13:20sell3460.20210.030.000.00
12792005.12.06 13:20modify3460.20210.03214.98209.93
12802005.12.06 13:20modify3450.10209.89214.98209.93
12812005.12.06 14:02sell3470.30210.140.000.00
12822005.12.06 14:02modify3470.30210.14215.06210.01
12832005.12.06 14:02modify3460.20210.03215.06210.01
12842005.12.06 14:02modify3450.10209.89215.06210.01
12852005.12.06 14:29t/p3450.10210.01215.06210.01-1.01591.43
12862005.12.06 14:29t/p3460.20210.01215.06210.010.34591.77
12872005.12.06 14:29t/p3470.30210.01215.06210.013.27595.04
12882005.12.06 14:30buy3480.10210.040.000.00
12892005.12.06 14:30modify3480.10210.04205.04210.09
12902005.12.06 14:46buy3490.20209.890.000.00
12912005.12.06 14:46modify3490.20209.89204.94209.99
12922005.12.06 14:46modify3480.10210.04204.94209.99
12932005.12.06 15:07t/p3480.10209.99204.94209.99-0.42594.62
12942005.12.06 15:07t/p3490.20209.99204.94209.991.68596.30
12952005.12.06 15:08buy3500.10210.080.000.00
12962005.12.06 15:08modify3500.10210.08205.08210.13
12972005.12.06 15:29t/p3500.10210.13205.08210.130.42596.72
12982005.12.06 15:30buy3510.10210.270.000.00
12992005.12.06 15:30modify3510.10210.27205.27210.32
13002005.12.06 15:36buy3520.20210.130.000.00
13012005.12.06 15:36modify3520.20210.13205.18210.23
13022005.12.06 15:36modify3510.10210.27205.18210.23
13032005.12.06 15:40buy3530.30210.030.000.00
13042005.12.06 15:40modify3530.30210.03205.10210.15
13052005.12.06 15:40modify3520.20210.13205.10210.15
13062005.12.06 15:40modify3510.10210.27205.10210.15
13072005.12.06 16:08t/p3510.10210.15205.10210.15-1.01595.71
13082005.12.06 16:08t/p3520.20210.15205.10210.150.34596.05
13092005.12.06 16:08t/p3530.30210.15205.10210.153.03599.08
13102005.12.06 16:09sell3540.10210.100.000.00
13112005.12.06 16:09modify3540.10210.10215.10210.05
13122005.12.06 16:33sell3550.20210.220.000.00
13132005.12.06 16:33modify3550.20210.22215.18210.13
13142005.12.06 16:33modify3540.10210.10215.18210.13
13152005.12.06 17:02sell3560.30210.330.000.00
13162005.12.06 17:02modify3560.30210.33215.26210.21
13172005.12.06 17:02modify3550.20210.22215.26210.21
13182005.12.06 17:02modify3540.10210.10215.26210.21
13192005.12.07 00:34t/p3540.10210.21215.26210.21-1.18597.91
13202005.12.07 00:34t/p3550.20210.21215.26210.21-0.34597.57
13212005.12.07 00:34t/p3560.30210.21215.26210.212.25599.82
13222005.12.07 00:35sell3570.10210.110.000.00
13232005.12.07 00:35modify3570.10210.11215.11210.06
13242005.12.07 00:50sell3580.20210.210.000.00
13252005.12.07 00:50modify3580.20210.21215.18210.13
13262005.12.07 00:50modify3570.10210.11215.18210.13
13272005.12.07 01:59t/p3570.10210.13215.18210.13-0.17599.65
13282005.12.07 01:59t/p3580.20210.13215.18210.131.34600.99
13292005.12.07 02:06sell3590.10210.030.000.00
13302005.12.07 02:06modify3590.10210.03215.03209.98
13312005.12.07 02:14sell3600.20210.140.000.00
13322005.12.07 02:14modify3600.20210.14215.10210.05
13332005.12.07 02:14modify3590.10210.03215.10210.05
13342005.12.07 02:32sell3610.30210.260.000.00
13352005.12.07 02:32modify3610.30210.26215.18210.13
13362005.12.07 02:32modify3600.20210.14215.18210.13
13372005.12.07 02:32modify3590.10210.03215.18210.13
13382005.12.07 08:19t/p3590.10210.13215.18210.13-0.84600.15
13392005.12.07 08:19t/p3600.20210.13215.18210.130.17600.32
13402005.12.07 08:19t/p3610.30210.13215.18210.133.28603.60
13412005.12.07 08:20sell3620.10209.980.000.00
13422005.12.07 08:20modify3620.10209.98214.98209.93
13432005.12.07 08:56t/p3620.10209.93214.98209.930.42604.02
13442005.12.07 08:57sell3630.10209.830.000.00
13452005.12.07 08:57modify3630.10209.83214.83209.78
13462005.12.07 09:02t/p3630.10209.78214.83209.780.42604.44
13472005.12.07 09:03sell3640.10209.650.000.00
13482005.12.07 09:03modify3640.10209.65214.65209.60
13492005.12.07 09:08sell3650.20209.780.000.00
13502005.12.07 09:08modify3650.20209.78214.74209.69
13512005.12.07 09:08modify3640.10209.65214.74209.69
13522005.12.07 09:59t/p3640.10209.69214.74209.69-0.33604.11
13532005.12.07 09:59t/p3650.20209.69214.74209.691.51605.62
13542005.12.07 10:00sell3660.10209.550.000.00
13552005.12.07 10:00modify3660.10209.55214.55209.50
13562005.12.07 10:01t/p3660.10209.50214.55209.500.42606.04
13572005.12.07 10:02sell3670.10209.390.000.00
13582005.12.07 10:02modify3670.10209.39214.39209.34
13592005.12.07 10:08sell3680.20209.510.000.00
13602005.12.07 10:08modify3680.20209.51214.47209.42
13612005.12.07 10:08modify3670.10209.39214.47209.42
13622005.12.07 10:13sell3690.30209.630.000.00
13632005.12.07 10:13modify3690.30209.63214.55209.50
13642005.12.07 10:13modify3680.20209.51214.55209.50
13652005.12.07 10:13modify3670.10209.39214.55209.50
13662005.12.07 14:10t/p3670.10209.50214.55209.50-0.92605.12
13672005.12.07 14:10t/p3680.20209.50214.55209.500.17605.29
13682005.12.07 14:10t/p3690.30209.50214.55209.503.27608.56
13692005.12.07 14:11sell3700.10209.340.000.00
13702005.12.07 14:11modify3700.10209.34214.34209.29
13712005.12.07 14:21t/p3700.10209.29214.34209.290.42608.98
13722005.12.07 14:22buy3710.10209.310.000.00
13732005.12.07 14:22modify3710.10209.31204.31209.36
13742005.12.07 14:28t/p3710.10209.36204.31209.360.42609.40
13752005.12.07 14:29buy3720.10209.510.000.00
13762005.12.07 14:29modify3720.10209.51204.51209.56
13772005.12.07 14:47buy3730.20209.410.000.00
13782005.12.07 14:47modify3730.20209.41204.44209.49
13792005.12.07 14:47modify3720.10209.51204.44209.49
13802005.12.07 16:21buy3740.30209.310.000.00
13812005.12.07 16:21modify3740.30209.31204.38209.43
13822005.12.07 16:21modify3730.20209.41204.38209.43
13832005.12.07 16:21modify3720.10209.51204.38209.43
13842005.12.07 16:32t/p3720.10209.43204.38209.43-0.68608.72
13852005.12.07 16:32t/p3730.20209.43204.38209.430.34609.06
13862005.12.07 16:32t/p3740.30209.43204.38209.433.02612.08
13872005.12.07 16:33sell3750.10209.330.000.00
13882005.12.07 16:33modify3750.10209.33214.33209.28
13892005.12.07 16:37sell3760.20209.480.000.00
13902005.12.07 16:37modify3760.20209.48214.43209.38
13912005.12.07 16:37modify3750.10209.33214.43209.38
13922005.12.07 17:39sell3770.30209.580.000.00
13932005.12.07 17:39modify3770.30209.58214.50209.45
13942005.12.07 17:39modify3760.20209.48214.50209.45
13952005.12.07 17:39modify3750.10209.33214.50209.45
13962005.12.08 06:42t/p3750.10209.45214.50209.45-1.78610.31
13972005.12.08 06:42t/p3760.20209.45214.50209.45-1.03609.27
13982005.12.08 06:42t/p3770.30209.45214.50209.450.97610.25
13992005.12.08 06:43sell3780.10209.340.000.00
14002005.12.08 06:43modify3780.10209.34214.34209.29
14012005.12.08 06:50sell3790.20209.450.000.00
14022005.12.08 06:50modify3790.20209.45214.41209.36
14032005.12.08 06:50modify3780.10209.34214.41209.36
14042005.12.08 07:28t/p3780.10209.36214.41209.36-0.16610.09
14052005.12.08 07:28t/p3790.20209.36214.41209.361.51611.60
14062005.12.08 07:29sell3800.10209.200.000.00
14072005.12.08 07:29modify3800.10209.20214.20209.15
14082005.12.08 07:46sell3810.20209.310.000.00
14092005.12.08 07:46modify3810.20209.31214.27209.22
14102005.12.08 07:46modify3800.10209.20214.27209.22
14112005.12.08 08:48t/p3800.10209.22214.27209.22-0.17611.43
14122005.12.08 08:48t/p3810.20209.22214.27209.221.51612.94
14132005.12.08 08:49sell3820.10209.080.000.00
14142005.12.08 08:49modify3820.10209.08214.08209.03
14152005.12.08 09:00t/p3820.10209.03214.08209.030.42613.36
14162005.12.08 09:01sell3830.10208.840.000.00
14172005.12.08 09:01modify3830.10208.84213.84208.79
14182005.12.08 09:03sell3840.20208.960.000.00
14192005.12.08 09:03modify3840.20208.96213.92208.87
14202005.12.08 09:03modify3830.10208.84213.92208.87
14212005.12.08 09:11sell3850.30209.100.000.00
14222005.12.08 09:11modify3850.30209.10214.01208.96
14232005.12.08 09:11modify3840.20208.96214.01208.96
14242005.12.08 09:11modify3830.10208.84214.01208.96
14252005.12.14 14:59t/p3830.10208.96214.01208.96-2.02611.33
14262005.12.14 14:59t/p3840.20208.96214.01208.96-2.04609.29
14272005.12.14 14:59t/p3850.30208.96214.01208.960.47609.76
14282005.12.14 15:00sell3860.10208.830.000.00
14292005.12.14 15:00modify3860.10208.83213.83208.78
14302005.12.14 15:08t/p3860.10208.78213.83208.780.42610.18
14312005.12.14 15:09sell3870.10208.620.000.00
14322005.12.14 15:09modify3870.10208.62213.62208.57
14332005.12.14 15:58t/p3870.10208.57213.62208.570.42610.60
14342005.12.14 15:59sell3880.10208.430.000.00
14352005.12.14 15:59modify3880.10208.43213.43208.38
14362005.12.14 16:04t/p3880.10208.38213.43208.380.42611.02
14372005.12.14 16:05sell3890.10208.340.000.00
14382005.12.14 16:05modify3890.10208.34213.34208.29
14392005.12.14 16:30t/p3890.10208.29213.34208.290.42611.44
14402005.12.14 16:30sell3900.10208.150.000.00
14412005.12.14 16:30modify3900.10208.15213.15208.10
14422005.12.14 16:32t/p3900.10208.10213.15208.100.42611.86
14432005.12.14 16:33sell3910.10207.910.000.00
14442005.12.14 16:33modify3910.10207.91212.91207.86
14452005.12.14 16:39t/p3910.10207.86212.91207.860.42612.28
14462005.12.14 16:40sell3920.10207.780.000.00
14472005.12.14 16:40modify3920.10207.78212.78207.73
14482005.12.14 16:42sell3930.20207.900.000.00
14492005.12.14 16:42modify3930.20207.90212.86207.81
14502005.12.14 16:42modify3920.10207.78212.86207.81
14512005.12.14 16:47sell3940.30208.010.000.00
14522005.12.14 16:47modify3940.30208.01212.93207.88
14532005.12.14 16:47modify3930.20207.90212.93207.88
14542005.12.14 16:47modify3920.10207.78212.93207.88
14552005.12.14 16:57t/p3920.10207.88212.93207.88-0.84611.44
14562005.12.14 16:57t/p3930.20207.88212.93207.880.33611.77
14572005.12.14 16:57t/p3940.30207.88212.93207.883.28615.05
14582005.12.14 16:58sell3950.10207.760.000.00
14592005.12.14 16:58modify3950.10207.76212.76207.71
14602005.12.14 17:00t/p3950.10207.71212.76207.710.42615.47
14612005.12.14 17:00sell3960.10207.560.000.00
14622005.12.14 17:00modify3960.10207.56212.56207.51
14632005.12.14 17:02sell3970.20207.700.000.00
14642005.12.14 17:02modify3970.20207.70212.65207.60
14652005.12.14 17:02modify3960.10207.56212.65207.60
14662005.12.14 17:21t/p3960.10207.60212.65207.60-0.33615.14
14672005.12.14 17:21t/p3970.20207.60212.65207.601.68616.82
14682005.12.14 17:22sell3980.10207.490.000.00
14692005.12.14 17:22modify3980.10207.49212.49207.44
14702005.12.14 17:23t/p3980.10207.44212.49207.440.42617.24
14712005.12.14 17:24sell3990.10207.330.000.00
14722005.12.14 17:24modify3990.10207.33212.33207.28
14732005.12.14 17:27sell4000.20207.440.000.00
14742005.12.14 17:27modify4000.20207.44212.40207.35
14752005.12.14 17:27modify3990.10207.33212.40207.35
14762005.12.14 17:38t/p3990.10207.35212.40207.35-0.17617.07
14772005.12.14 17:38t/p4000.20207.35212.40207.351.51618.58
14782005.12.14 17:39sell4010.10207.260.000.00
14792005.12.14 17:39modify4010.10207.26212.26207.21
14802005.12.14 17:42sell4020.20207.370.000.00
14812005.12.14 17:42modify4020.20207.37212.33207.28
14822005.12.14 17:42modify4010.10207.26212.33207.28
14832005.12.14 17:48t/p4010.10207.28212.33207.28-0.16618.42
14842005.12.14 17:48t/p4020.20207.28212.33207.281.51619.93
14852005.12.14 17:49sell4030.10207.160.000.00
14862005.12.14 17:49modify4030.10207.16212.16207.11
14872005.12.14 17:59sell4040.20207.270.000.00
14882005.12.14 17:59modify4040.20207.27212.23207.18
14892005.12.14 17:59modify4030.10207.16212.23207.18
14902005.12.14 18:08t/p4030.10207.18212.23207.18-0.16619.77
14912005.12.14 18:08t/p4040.20207.18212.23207.181.51621.28
14922005.12.14 18:09sell4050.10207.050.000.00
14932005.12.14 18:09modify4050.10207.05212.05207.00
14942005.12.14 18:24sell4060.20207.180.000.00
14952005.12.14 18:24modify4060.20207.18212.14207.09
14962005.12.14 18:24modify4050.10207.05212.14207.09
14972005.12.14 18:26sell4070.30207.310.000.00
14982005.12.14 18:26modify4070.30207.31212.22207.17
14992005.12.14 18:26modify4060.20207.18212.22207.17
15002005.12.14 18:26modify4050.10207.05212.22207.17
15012005.12.14 20:05t/p4050.10207.17212.22207.17-1.01620.27
15022005.12.14 20:05t/p4060.20207.17212.22207.170.17620.44
15032005.12.14 20:05t/p4070.30207.17212.22207.173.53623.97
15042005.12.14 20:06sell4080.10207.070.000.00
15052005.12.14 20:06modify4080.10207.07212.07207.02
15062005.12.14 20:12sell4090.20207.200.000.00
15072005.12.14 20:12modify4090.20207.20212.16207.11
15082005.12.14 20:12modify4080.10207.07212.16207.11
15092005.12.14 20:13sell4100.30207.300.000.00
15102005.12.14 20:13modify4100.30207.30212.23207.18
15112005.12.14 20:13modify4090.20207.20212.23207.18
15122005.12.14 20:13modify4080.10207.07212.23207.18
15132005.12.15 08:05t/p4080.10207.18212.23207.18-1.69622.28
15142005.12.15 08:05t/p4090.20207.18212.23207.18-1.19621.09
15152005.12.15 08:05t/p4100.30207.18212.23207.180.73621.82
15162005.12.15 08:06sell4110.10207.020.000.00
15172005.12.15 08:06modify4110.10207.02212.02206.97
15182005.12.15 08:18t/p4110.10206.97212.02206.970.42622.24
15192005.12.15 08:19sell4120.10206.850.000.00
15202005.12.15 08:19modify4120.10206.85211.85206.80
15212005.12.15 08:20sell4130.20206.970.000.00
15222005.12.15 08:20modify4130.20206.97211.93206.88
15232005.12.15 08:20modify4120.10206.85211.93206.88
15242005.12.15 08:47t/p4120.10206.88211.93206.88-0.26621.98
15252005.12.15 08:47t/p4130.20206.88211.93206.881.51623.49
15262005.12.15 08:48sell4140.10206.690.000.00
15272005.12.15 08:48modify4140.10206.69211.69206.64
15282005.12.15 08:50t/p4140.10206.64211.69206.640.42623.91
15292005.12.15 08:51sell4150.10206.520.000.00
15302005.12.15 08:51modify4150.10206.52211.52206.47
15312005.12.15 08:54t/p4150.10206.47211.52206.470.42624.33
15322005.12.15 08:55sell4160.10206.250.000.00
15332005.12.15 08:55modify4160.10206.25211.25206.20
15342005.12.15 08:57t/p4160.10206.20211.25206.200.42624.75
15352005.12.15 08:58sell4170.10206.050.000.00
15362005.12.15 08:58modify4170.10206.05211.05206.00
15372005.12.15 09:06sell4180.20206.190.000.00
15382005.12.15 09:06modify4180.20206.19211.14206.09
15392005.12.15 09:06modify4170.10206.05211.14206.09
15402005.12.15 09:07sell4190.30206.310.000.00
15412005.12.15 09:07modify4190.30206.31211.23206.18
15422005.12.15 09:07modify4180.20206.19211.23206.18
15432005.12.15 09:07modify4170.10206.05211.23206.18
15442005.12.15 09:52t/p4170.10206.18211.23206.18-1.10623.65
15452005.12.15 09:52t/p4180.20206.18211.23206.180.17623.82
15462005.12.15 09:52t/p4190.30206.18211.23206.183.27627.09
15472005.12.15 09:53sell4200.10206.050.000.00
15482005.12.15 09:53modify4200.10206.05211.05206.00
15492005.12.15 10:00t/p4200.10206.00211.05206.000.42627.51
15502005.12.15 10:01sell4210.10205.840.000.00
15512005.12.15 10:01modify4210.10205.84210.84205.79
15522005.12.15 10:22t/p4210.10205.79210.84205.790.42627.93
15532005.12.15 10:23buy4220.10205.840.000.00
15542005.12.15 10:23modify4220.10205.84200.84205.89
15552005.12.15 10:26t/p4220.10205.89200.84205.890.42628.35
15562005.12.15 10:27buy4230.10206.030.000.00
15572005.12.15 10:27modify4230.10206.03201.03206.08
15582005.12.15 10:30t/p4230.10206.08201.03206.080.42628.77
15592005.12.15 10:31buy4240.10206.220.000.00
15602005.12.15 10:31modify4240.10206.22201.22206.27
15612005.12.15 10:32buy4250.20205.990.000.00
15622005.12.15 10:32modify4250.20205.99201.07206.12
15632005.12.15 10:32modify4240.10206.22201.07206.12
15642005.12.15 10:33buy4260.30205.780.000.00
15652005.12.15 10:33modify4260.30205.78200.92205.97
15662005.12.15 10:33modify4250.20205.99200.92205.97
15672005.12.15 10:33modify4240.10206.22200.92205.97
15682005.12.15 12:39t/p4240.10205.97200.92205.97-2.10626.67
15692005.12.15 12:39t/p4250.20205.97200.92205.97-0.33626.34
15702005.12.15 12:39t/p4260.30205.97200.92205.974.79631.13
15712005.12.15 12:40buy4270.10206.060.000.00
15722005.12.15 12:40modify4270.10206.06201.06206.11
15732005.12.15 12:45buy4280.20205.840.000.00
15742005.12.15 12:45modify4280.20205.84200.91205.96
15752005.12.15 12:45modify4270.10206.06200.91205.96
15762005.12.15 12:53buy4290.30205.740.000.00
15772005.12.15 12:53modify4290.30205.74200.83205.88
15782005.12.15 12:53modify4280.20205.84200.83205.88
15792005.12.15 12:53modify4270.10206.06200.83205.88
15802005.12.15 15:08t/p4270.10205.88200.83205.88-1.51629.62
15812005.12.15 15:08t/p4280.20205.88200.83205.880.68630.30
15822005.12.15 15:08t/p4290.30205.88200.83205.883.53633.83
15832005.12.15 15:09buy4300.10206.020.000.00
15842005.12.15 15:09modify4300.10206.02201.02206.07
15852005.12.15 15:13buy4310.20205.920.000.00
15862005.12.15 15:13modify4310.20205.92200.95206.00
15872005.12.15 15:13modify4300.10206.02200.95206.00
15882005.12.15 15:17buy4320.30205.800.000.00
15892005.12.15 15:17modify4320.30205.80200.88205.93
15902005.12.15 15:17modify4310.20205.92200.88205.93
15912005.12.15 15:17modify4300.10206.02200.88205.93
15922005.12.16 09:57t/p4300.10205.93200.88205.93-0.54633.28
15932005.12.16 09:57t/p4310.20205.93200.88205.930.60633.88
15942005.12.16 09:57t/p4320.30205.93200.88205.933.93637.81
15952005.12.16 09:58buy4330.10206.060.000.00
15962005.12.16 09:58modify4330.10206.06201.06206.11
15972005.12.16 09:59t/p4330.10206.11201.06206.110.42638.23
15982005.12.16 10:00buy4340.10206.230.000.00
15992005.12.16 10:00modify4340.10206.23201.23206.28
16002005.12.16 10:02t/p4340.10206.28201.23206.280.42638.65
16012005.12.16 10:03buy4350.10206.370.000.00
16022005.12.16 10:03modify4350.10206.37201.37206.42
16032005.12.16 10:30buy4360.20206.230.000.00
16042005.12.16 10:30modify4360.20206.23201.28206.33
16052005.12.16 10:30modify4350.10206.37201.28206.33
16062005.12.16 10:38buy4370.30206.060.000.00
16072005.12.16 10:38modify4370.30206.06201.17206.22
16082005.12.16 10:38modify4360.20206.23201.17206.22
16092005.12.16 10:38modify4350.10206.37201.17206.22
16102005.12.16 10:57t/p4350.10206.22201.17206.22-1.26637.39
16112005.12.16 10:57t/p4360.20206.22201.17206.22-0.17637.22
16122005.12.16 10:57t/p4370.30206.22201.17206.224.04641.26
16132005.12.16 10:58buy4380.10206.350.000.00
16142005.12.16 10:58modify4380.10206.35201.35206.40
16152005.12.16 10:59buy4390.20206.250.000.00
16162005.12.16 10:59modify4390.20206.25201.28206.33
16172005.12.16 10:59modify4380.10206.35201.28206.33
16182005.12.16 11:07buy4400.30206.090.000.00
16192005.12.16 11:07modify4400.30206.09201.19206.24
16202005.12.16 11:07modify4390.20206.25201.19206.24
16212005.12.16 11:07modify4380.10206.35201.19206.24
16222005.12.19 07:17t/p4380.10206.24201.19206.24-0.70640.56
16232005.12.19 07:17t/p4390.20206.24201.19206.240.26640.82
16242005.12.19 07:17t/p4400.30206.24201.19206.244.43645.24
16252005.12.19 07:18buy4410.10206.400.000.00
16262005.12.19 07:18modify4410.10206.40201.40206.45
16272005.12.19 07:32buy4420.20206.300.000.00
16282005.12.19 07:32modify4420.20206.30201.33206.38
16292005.12.19 07:32modify4410.10206.40201.33206.38
16302005.12.19 08:00t/p4410.10206.38201.33206.38-0.17645.07
16312005.12.19 08:00t/p4420.20206.38201.33206.381.35646.42
16322005.12.19 08:01buy4430.10206.490.000.00
16332005.12.19 08:01modify4430.10206.49201.49206.54
16342005.12.19 08:13buy4440.20206.370.000.00
16352005.12.19 08:13modify4440.20206.37201.41206.46
16362005.12.19 08:13modify4430.10206.49201.41206.46
16372005.12.19 08:23buy4450.30206.240.000.00
16382005.12.19 08:23modify4450.30206.24201.33206.38
16392005.12.19 08:23modify4440.20206.37201.33206.38
16402005.12.19 08:23modify4430.10206.49201.33206.38
16412005.12.23 18:22s/l4430.10201.33201.33206.38-42.06604.37
16422005.12.23 18:22s/l4440.20201.33201.33206.38-82.09522.27
16432005.12.23 18:22s/l4450.30201.33201.33206.38-119.86402.41
16442005.12.23 18:23sell4460.10201.300.000.00
16452005.12.23 18:23modify4460.10201.30206.30201.25
16462005.12.23 18:43t/p4460.10201.25206.30201.250.42402.83
16472005.12.23 18:44sell4470.10201.110.000.00
16482005.12.23 18:44modify4470.10201.11206.11201.06
16492005.12.23 18:46sell4480.20201.220.000.00
16502005.12.23 18:46modify4480.20201.22206.18201.13
16512005.12.23 18:46modify4470.10201.11206.18201.13
16522005.12.23 18:51sell4490.30201.340.000.00
16532005.12.23 18:51modify4490.30201.34206.26201.21
16542005.12.23 18:51modify4480.20201.22206.26201.21
16552005.12.23 18:51modify4470.10201.11206.26201.21
16562006.01.11 11:33t/p4470.10201.21206.26201.21-5.18397.65
16572006.01.11 11:33t/p4480.20201.21206.26201.21-8.51389.14
16582006.01.11 11:33t/p4490.30201.21206.26201.21-9.76379.38
16592006.01.11 11:34sell4500.10200.940.000.00
16602006.01.11 11:34modify4500.10200.94205.94200.89
16612006.01.11 11:39sell4510.20201.070.000.00
16622006.01.11 11:39modify4510.20201.07206.03200.98
16632006.01.11 11:39modify4500.10200.94206.03200.98
16642006.01.11 11:45t/p4500.10200.98206.03200.98-0.33379.05
16652006.01.11 11:45t/p4510.20200.98206.03200.981.51380.56
16662006.01.11 11:46sell4520.10200.860.000.00
16672006.01.11 11:46modify4520.10200.86205.86200.81
16682006.01.11 12:00t/p4520.10200.81205.86200.810.42380.98
16692006.01.11 12:01buy4530.10200.900.000.00
16702006.01.11 12:01modify4530.10200.90195.90200.95
16712006.01.11 12:18buy4540.20200.780.000.00
16722006.01.11 12:18modify4540.20200.78195.82200.87
16732006.01.11 12:18modify4530.10200.90195.82200.87
16742006.01.11 12:46t/p4530.10200.87195.82200.87-0.25380.73
16752006.01.11 12:46t/p4540.20200.87195.82200.871.51382.24
16762006.01.11 12:47buy4550.10201.000.000.00
16772006.01.11 12:47modify4550.10201.00196.00201.05
16782006.01.11 13:14buy4560.20200.890.000.00
16792006.01.11 13:14modify4560.20200.89195.93200.98
16802006.01.11 13:14modify4550.10201.00195.93200.98
16812006.01.11 14:50t/p4550.10200.98195.93200.98-0.17382.07
16822006.01.11 14:50t/p4560.20200.98195.93200.981.51383.58
16832006.01.11 14:51buy4570.10201.010.000.00
16842006.01.11 14:51modify4570.10201.01196.01201.06
16852006.01.11 15:41buy4580.20200.880.000.00
16862006.01.11 15:41modify4580.20200.88195.92200.97
16872006.01.11 15:41modify4570.10201.01195.92200.97
16882006.01.11 16:04t/p4570.10200.97195.92200.97-0.33383.25
16892006.01.11 16:04t/p4580.20200.97195.92200.971.51384.76
16902006.01.11 16:05buy4590.10201.120.000.00
16912006.01.11 16:05modify4590.10201.12196.12201.17
16922006.01.11 16:17buy4600.20201.010.000.00
16932006.01.11 16:17modify4600.20201.01196.05201.10
16942006.01.11 16:17modify4590.10201.12196.05201.10
16952006.01.11 16:21t/p4590.10201.10196.05201.10-0.17384.59
16962006.01.11 16:21t/p4600.20201.10196.05201.101.52386.11
16972006.01.11 16:22buy4610.10201.190.000.00
16982006.01.11 16:22modify4610.10201.19196.19201.24
16992006.01.11 16:37buy4620.20201.070.000.00
17002006.01.11 16:37modify4620.20201.07196.11201.16
17012006.01.11 16:37modify4610.10201.19196.11201.16
17022006.01.11 16:49t/p4610.10201.16196.11201.16-0.25385.86
17032006.01.11 16:49t/p4620.20201.16196.11201.161.51387.37
17042006.01.11 16:50buy4630.10201.270.000.00
17052006.01.11 16:50modify4630.10201.27196.27201.32
17062006.01.11 17:02buy4640.20201.160.000.00
17072006.01.11 17:02modify4640.20201.16196.20201.25
17082006.01.11 17:02modify4630.10201.27196.20201.25
17092006.01.11 17:49buy4650.30201.040.000.00
17102006.01.11 17:49modify4650.30201.04196.12201.17
17112006.01.11 17:49modify4640.20201.16196.12201.17
17122006.01.11 17:49modify4630.10201.27196.12201.17
17132006.01.11 18:04t/p4630.10201.17196.12201.17-0.84386.53
17142006.01.11 18:04t/p4640.20201.17196.12201.170.17386.70
17152006.01.11 18:04t/p4650.30201.17196.12201.173.28389.98
17162006.01.11 18:05buy4660.10201.290.000.00
17172006.01.11 18:05modify4660.10201.29196.29201.34
17182006.01.11 18:12t/p4660.10201.34196.29201.340.42390.40
17192006.01.11 18:13buy4670.10201.490.000.00
17202006.01.11 18:13modify4670.10201.49196.49201.54
17212006.01.11 18:32buy4680.20201.360.000.00
17222006.01.11 18:32modify4680.20201.36196.40201.45
17232006.01.11 18:32modify4670.10201.49196.40201.45
17242006.01.11 22:52t/p4670.10201.45196.40201.45-0.33390.07
17252006.01.11 22:52t/p4680.20201.45196.40201.451.52391.59
17262006.01.11 22:53buy4690.10201.560.000.00
17272006.01.11 22:53modify4690.10201.56196.56201.61
17282006.01.11 23:07buy4700.20201.440.000.00
17292006.01.11 23:07modify4700.20201.44196.48201.53
17302006.01.11 23:07modify4690.10201.56196.48201.53
17312006.01.11 23:19t/p4690.10201.53196.48201.53-0.25391.34
17322006.01.11 23:19t/p4700.20201.53196.48201.531.51392.85
17332006.01.11 23:20buy4710.10201.710.000.00
17342006.01.11 23:20modify4710.10201.71196.71201.76
17352006.01.11 23:28t/p4710.10201.76196.71201.760.42393.27
17362006.01.11 23:29buy4720.10201.890.000.00
17372006.01.11 23:29modify4720.10201.89196.89201.94
17382006.01.11 23:51buy4730.20201.780.000.00
17392006.01.11 23:51modify4730.20201.78196.82201.87
17402006.01.11 23:51modify4720.10201.89196.82201.87
17412006.01.12 00:41t/p4720.10201.87196.82201.870.49393.76
17422006.01.12 00:41t/p4730.20201.87196.82201.872.80396.56
17432006.01.12 00:42buy4740.10201.990.000.00
17442006.01.12 00:42modify4740.10201.99196.99202.04
17452006.01.12 01:16buy4750.20201.880.000.00
17462006.01.12 01:16modify4750.20201.88196.92201.97
17472006.01.12 01:16modify4740.10201.99196.92201.97
17482006.01.12 01:51buy4760.30201.700.000.00
17492006.01.12 01:51modify4760.30201.70196.81201.86
17502006.01.12 01:51modify4750.20201.88196.81201.86
17512006.01.12 01:51modify4740.10201.99196.81201.86
17522006.01.13 00:18t/p4740.10201.86196.81201.86-0.87395.69
17532006.01.13 00:18t/p4750.20201.86196.81201.860.10395.79
17542006.01.13 00:18t/p4760.30201.86196.81201.864.68400.46
17552006.01.13 00:19buy4770.10202.010.000.00
17562006.01.13 00:19modify4770.10202.01197.01202.06
17572006.01.13 00:23buy4780.20201.900.000.00
17582006.01.13 00:23modify4780.20201.90196.94201.99
17592006.01.13 00:23modify4770.10202.01196.94201.99
17602006.01.13 01:09buy4790.30201.790.000.00
17612006.01.13 01:09modify4790.30201.79196.86201.91
17622006.01.13 01:09modify4780.20201.90196.86201.91
17632006.01.13 01:09modify4770.10202.01196.86201.91
17642006.01.13 06:50t/p4770.10201.91196.86201.91-0.84399.62
17652006.01.13 06:50t/p4780.20201.91196.86201.910.17399.79
17662006.01.13 06:50t/p4790.30201.91196.86201.913.03402.82
17672006.01.13 06:51buy4800.10202.060.000.00
17682006.01.13 06:51modify4800.10202.06197.06202.11
17692006.01.13 07:12buy4810.20201.950.000.00
17702006.01.13 07:12modify4810.20201.95196.99202.04
17712006.01.13 07:12modify4800.10202.06196.99202.04
17722006.01.13 07:53buy4820.30201.830.000.00
17732006.01.13 07:53modify4820.30201.83196.91201.96
17742006.01.13 07:53modify4810.20201.95196.91201.96
17752006.01.13 07:53modify4800.10202.06196.91201.96
17762006.01.13 07:55t/p4800.10201.96196.91201.96-0.84401.98
17772006.01.13 07:55t/p4810.20201.96196.91201.960.17402.15
17782006.01.13 07:55t/p4820.30201.96196.91201.963.28405.43
17792006.01.13 07:56buy4830.10202.120.000.00
17802006.01.13 07:56modify4830.10202.12197.12202.17
17812006.01.13 08:00buy4840.20202.000.000.00
17822006.01.13 08:00modify4840.20202.00197.04202.09
17832006.01.13 08:00modify4830.10202.12197.04202.09
17842006.01.13 08:30t/p4830.10202.09197.04202.09-0.26405.17
17852006.01.13 08:30t/p4840.20202.09197.04202.091.51406.68
17862006.01.13 08:31buy4850.10202.260.000.00
17872006.01.13 08:31modify4850.10202.26197.26202.31
17882006.01.13 08:49t/p4850.10202.31197.26202.310.42407.10
17892006.01.13 08:50sell4860.10202.290.000.00
17902006.01.13 08:50modify4860.10202.29207.29202.24
17912006.01.13 09:43sell4870.20202.400.000.00
17922006.01.13 09:43modify4870.20202.40207.36202.31
17932006.01.13 09:43modify4860.10202.29207.36202.31
17942006.01.13 10:00t/p4860.10202.31207.36202.31-0.16406.94
17952006.01.13 10:00t/p4870.20202.31207.36202.311.51408.45
17962006.01.13 10:01sell4880.10202.180.000.00
17972006.01.13 10:01modify4880.10202.18207.18202.13
17982006.01.13 10:02sell4890.20202.310.000.00
17992006.01.13 10:02modify4890.20202.31207.27202.22
18002006.01.13 10:02modify4880.10202.18207.27202.22
18012006.01.13 10:04sell4900.30202.490.000.00
18022006.01.13 10:04modify4900.30202.49207.38202.33
18032006.01.13 10:04modify4890.20202.31207.38202.33
18042006.01.13 10:04modify4880.10202.18207.38202.33
18052006.01.13 11:29t/p4880.10202.33207.38202.33-1.26407.19
18062006.01.13 11:29t/p4890.20202.33207.38202.33-0.34406.85
18072006.01.13 11:29t/p4900.30202.33207.38202.334.03410.88
18082006.01.13 11:30sell4910.10202.230.000.00
18092006.01.13 11:30modify4910.10202.23207.23202.18
18102006.01.13 11:50sell4920.20202.350.000.00
18112006.01.13 11:50modify4920.20202.35207.31202.26
18122006.01.13 11:50modify4910.10202.23207.31202.26
18132006.01.13 12:40sell4930.30202.460.000.00
18142006.01.13 12:40modify4930.30202.46207.39202.34
18152006.01.13 12:40modify4920.20202.35207.39202.34
18162006.01.13 12:40modify4910.10202.23207.39202.34
18172006.01.19 10:19t/p4910.10202.34207.39202.34-2.46408.42
18182006.01.19 10:19t/p4920.20202.34207.39202.34-2.89405.53
18192006.01.19 10:19t/p4930.30202.34207.39202.34-1.58403.95
18202006.01.19 10:20sell4940.10202.160.000.00
18212006.01.19 10:20modify4940.10202.16207.16202.11
18222006.01.19 10:38sell4950.20202.280.000.00
18232006.01.19 10:38modify4950.20202.28207.24202.19
18242006.01.19 10:38modify4940.10202.16207.24202.19
18252006.01.19 10:43sell4960.30202.380.000.00
18262006.01.19 10:43modify4960.30202.38207.31202.26
18272006.01.19 10:43modify4950.20202.28207.31202.26
18282006.01.19 10:43modify4940.10202.16207.31202.26
18292006.01.19 12:19t/p4940.10202.26207.31202.26-0.84403.11
18302006.01.19 12:19t/p4950.20202.26207.31202.260.34403.45
18312006.01.19 12:19t/p4960.30202.26207.31202.263.03406.48
18322006.01.19 12:20sell4970.10202.120.000.00
18332006.01.19 12:20modify4970.10202.12207.12202.07
18342006.01.19 12:41sell4980.20202.220.000.00
18352006.01.19 12:41modify4980.20202.22207.19202.14
18362006.01.19 12:41modify4970.10202.12207.19202.14
18372006.01.19 13:03sell4990.30202.320.000.00
18382006.01.19 13:03modify4990.30202.32207.25202.20
18392006.01.19 13:03modify4980.20202.22207.25202.20
18402006.01.19 13:03modify4970.10202.12207.25202.20
18412006.01.19 13:36t/p4970.10202.20207.25202.20-0.67405.81
18422006.01.19 13:36t/p4980.20202.20207.25202.200.34406.15
18432006.01.19 13:36t/p4990.30202.20207.25202.203.03409.18
18442006.01.19 13:37sell5000.10202.100.000.00
18452006.01.19 13:37modify5000.10202.10207.10202.05
18462006.01.19 13:47sell5010.20202.220.000.00
18472006.01.19 13:47modify5010.20202.22207.18202.13
18482006.01.19 13:47modify5000.10202.10207.18202.13
18492006.01.19 15:00sell5020.30202.330.000.00
18502006.01.19 15:00modify5020.30202.33207.26202.21
18512006.01.19 15:00modify5010.20202.22207.26202.21
18522006.01.19 15:00modify5000.10202.10207.26202.21
18532006.01.19 15:29t/p5000.10202.21207.26202.21-0.92408.26
18542006.01.19 15:29t/p5010.20202.21207.26202.210.17408.43
18552006.01.19 15:29t/p5020.30202.21207.26202.213.03411.46
18562006.01.19 15:30sell5030.10202.080.000.00
18572006.01.19 15:30modify5030.10202.08207.08202.03
18582006.01.19 15:39sell5040.20202.240.000.00
18592006.01.19 15:39modify5040.20202.24207.19202.14
18602006.01.19 15:39modify5030.10202.08207.19202.14
18612006.01.19 16:34sell5050.30202.350.000.00
18622006.01.19 16:34modify5050.30202.35207.27202.22
18632006.01.19 16:34modify5040.20202.24207.27202.22
18642006.01.19 16:34modify5030.10202.08207.27202.22
18652006.01.26 16:21s/l5030.10207.27207.27202.22-45.38366.08
18662006.01.26 16:21s/l5040.20207.27207.27202.22-88.07278.02
18672006.01.26 16:21s/l5050.30207.27207.27202.22-129.32148.69
18682006.01.26 16:22buy5060.10207.290.000.00
18692006.01.26 16:22modify5060.10207.29202.29207.34
18702006.01.26 16:34t/p5060.10207.34202.29207.340.42149.11
18712006.01.26 16:35buy5070.10207.580.000.00
18722006.01.26 16:35modify5070.10207.58202.58207.63
18732006.01.26 17:02buy5080.20207.470.000.00
18742006.01.26 17:02modify5080.20207.47202.51207.56
18752006.01.26 17:02modify5070.10207.58202.51207.56
18762006.01.26 17:28buy5090.30207.350.000.00
18772006.01.26 17:28modify5090.30207.35202.43207.48
18782006.01.26 17:28modify5080.20207.47202.43207.48
18792006.01.26 17:28modify5070.10207.58202.43207.48
18802006.01.26 19:03t/p5070.10207.48202.43207.48-0.84148.27
18812006.01.26 19:03t/p5080.20207.48202.43207.480.17148.44
18822006.01.26 19:03t/p5090.30207.48202.43207.483.28151.72
18832006.01.26 19:04buy5100.10207.590.000.00
18842006.01.26 19:04modify5100.10207.59202.59207.64
18852006.01.26 19:09buy5110.20207.360.000.00
18862006.01.26 19:09modify5110.20207.36202.44207.49
18872006.01.26 19:09modify5100.10207.59202.44207.49
18882006.01.26 19:23buy5120.30207.240.000.00
18892006.01.26 19:23modify5120.30207.24202.34207.39
18902006.01.26 19:23modify5110.20207.36202.34207.39
18912006.01.26 19:23modify5100.10207.59202.34207.39
18922006.01.27 11:26t/p5100.10207.39202.34207.39-1.46150.26
18932006.01.27 11:26t/p5110.20207.39202.34207.390.94151.20
18942006.01.27 11:26t/p5120.30207.39202.34207.394.43155.63
18952006.01.27 11:27buy5130.10207.510.000.00
18962006.01.27 11:27modify5130.10207.51202.51207.56
18972006.01.27 11:35buy5140.20207.400.000.00
18982006.01.27 11:35modify5140.20207.40202.44207.49
18992006.01.27 11:35modify5130.10207.51202.44207.49
19002006.01.27 11:52t/p5130.10207.49202.44207.49-0.17155.46
19012006.01.27 11:52t/p5140.20207.49202.44207.491.52156.98
19022006.01.27 11:53buy5150.10207.670.000.00
19032006.01.27 11:53modify5150.10207.67202.67207.72
19042006.01.27 11:58t/p5150.10207.72202.67207.720.42157.40
19052006.01.27 11:59buy5160.10207.840.000.00
19062006.01.27 11:59modify5160.10207.84202.84207.89
19072006.01.27 12:03buy5170.20207.710.000.00
19082006.01.27 12:03modify5170.20207.71202.75207.80
19092006.01.27 12:03modify5160.10207.84202.75207.80
19102006.01.27 12:10buy5180.30207.590.000.00
19112006.01.27 12:10modify5180.30207.59202.67207.72
19122006.01.27 12:10modify5170.20207.71202.67207.72
19132006.01.27 12:10modify5160.10207.84202.67207.72
19142006.01.27 13:27t/p5160.10207.72202.67207.72-1.01156.39
19152006.01.27 13:27t/p5170.20207.72202.67207.720.17156.56
19162006.01.27 13:27t/p5180.30207.72202.67207.723.28159.84
19172006.01.27 13:28buy5190.10207.860.000.00
19182006.01.27 13:28modify5190.10207.86202.86207.91
19192006.01.27 13:35buy5200.20207.700.000.00
19202006.01.27 13:35modify5200.20207.70202.75207.80
19212006.01.27 13:35modify5190.10207.86202.75207.80
19222006.01.27 14:31t/p5190.10207.80202.75207.80-0.51159.33
19232006.01.27 14:31t/p5200.20207.80202.75207.801.68161.01
19242006.01.27 14:32buy5210.10207.920.000.00
19252006.01.27 14:32modify5210.10207.92202.92207.97
19262006.01.27 14:33buy5220.20207.780.000.00
19272006.01.27 14:33modify5220.20207.78202.83207.88
19282006.01.27 14:33modify5210.10207.92202.83207.88
19292006.01.27 14:35t/p5210.10207.88202.83207.88-0.34160.67
19302006.01.27 14:35t/p5220.20207.88202.83207.881.68162.35
19312006.01.27 14:36buy5230.10208.010.000.00
19322006.01.27 14:36modify5230.10208.01203.01208.06
19332006.01.27 14:38buy5240.20207.910.000.00
19342006.01.27 14:38modify5240.20207.91202.94207.99
19352006.01.27 14:38modify5230.10208.01202.94207.99
19362006.01.27 14:40t/p5230.10207.99202.94207.99-0.17162.18
19372006.01.27 14:40t/p5240.20207.99202.94207.991.35163.53
19382006.01.27 14:41buy5250.10208.110.000.00
19392006.01.27 14:41modify5250.10208.11203.11208.16
19402006.01.27 14:44buy5260.20207.950.000.00
19412006.01.27 14:44modify5260.20207.95203.00208.05
19422006.01.27 14:44modify5250.10208.11203.00208.05
19432006.01.27 15:51t/p5250.10208.05203.00208.05-0.51163.02
19442006.01.27 15:51t/p5260.20208.05203.00208.051.68164.70
19452006.01.27 15:52buy5270.10208.180.000.00
19462006.01.27 15:52modify5270.10208.18203.18208.23
19472006.01.27 16:07buy5280.20208.080.000.00
19482006.01.27 16:07modify5280.20208.08203.11208.16
19492006.01.27 16:07modify5270.10208.18203.11208.16
19502006.01.27 16:21buy5290.30207.950.000.00
19512006.01.27 16:21modify5290.30207.95203.03208.08
19522006.01.27 16:21modify5280.20208.08203.03208.08
19532006.01.27 16:21modify5270.10208.18203.03208.08
19542006.01.30 15:59t/p5270.10208.08203.03208.08-0.62164.07
19552006.01.30 15:59t/p5280.20208.08203.03208.080.43164.50
19562006.01.30 15:59t/p5290.30208.08203.03208.083.92168.42
19572006.01.30 16:00buy5300.10208.250.000.00
19582006.01.30 16:00modify5300.10208.25203.25208.30
19592006.01.30 16:52buy5310.20208.140.000.00
19602006.01.30 16:52modify5310.20208.14203.18208.23
19612006.01.30 16:52modify5300.10208.25203.18208.23
19622006.01.30 17:44buy5320.30208.010.000.00
19632006.01.30 17:44modify5320.30208.01203.09208.14
19642006.01.30 17:44modify5310.20208.14203.09208.14
19652006.01.30 17:44modify5300.10208.25203.09208.14
19662006.01.31 00:17t/p5300.10208.14203.09208.14-0.70167.71
19672006.01.31 00:17t/p5310.20208.14203.09208.140.43168.15
19682006.01.31 00:17t/p5320.30208.14203.09208.143.92172.06
19692006.01.31 00:18sell5330.10208.110.000.00
19702006.01.31 00:18modify5330.10208.11213.11208.06
19712006.01.31 00:42t/p5330.10208.06213.11208.060.42172.48
19722006.01.31 00:43sell5340.10207.980.000.00
19732006.01.31 00:43modify5340.10207.98212.98207.93
19742006.01.31 00:57t/p5340.10207.93212.98207.930.42172.90
19752006.01.31 00:58sell5350.10207.790.000.00
19762006.01.31 00:58modify5350.10207.79212.79207.74
19772006.01.31 01:08sell5360.20207.920.000.00
19782006.01.31 01:08modify5360.20207.92212.88207.83
19792006.01.31 01:08modify5350.10207.79212.88207.83
19802006.01.31 01:15sell5370.30208.030.000.00
19812006.01.31 01:15modify5370.30208.03212.95207.90
19822006.01.31 01:15modify5360.20207.92212.95207.90
19832006.01.31 01:15modify5350.10207.79212.95207.90
19842006.01.31 07:17t/p5350.10207.90212.95207.90-0.92171.98
19852006.01.31 07:17t/p5360.20207.90212.95207.900.34172.32
19862006.01.31 07:17t/p5370.30207.90212.95207.903.27175.59
19872006.01.31 07:18sell5380.10207.750.000.00
19882006.01.31 07:18modify5380.10207.75212.75207.70
19892006.01.31 07:34sell5390.20207.870.000.00
19902006.01.31 07:34modify5390.20207.87212.83207.78
19912006.01.31 07:34modify5380.10207.75212.83207.78
19922006.01.31 08:02sell5400.30207.970.000.00
19932006.01.31 08:02modify5400.30207.97212.90207.85
19942006.01.31 08:02modify5390.20207.87212.90207.85
19952006.01.31 08:02modify5380.10207.75212.90207.85
19962006.01.31 08:10t/p5380.10207.85212.90207.85-0.84174.75
19972006.01.31 08:10t/p5390.20207.85212.90207.850.34175.09
19982006.01.31 08:10t/p5400.30207.85212.90207.853.02178.11
19992006.01.31 08:11sell5410.10207.650.000.00
20002006.01.31 08:11modify5410.10207.65212.65207.60
20012006.01.31 09:13sell5420.20207.750.000.00
20022006.01.31 09:13modify5420.20207.75212.72207.67
20032006.01.31 09:13modify5410.10207.65212.72207.67
20042006.01.31 10:03t/p5410.10207.67212.72207.67-0.17177.94
20052006.01.31 10:03t/p5420.20207.67212.72207.671.34179.28
20062006.01.31 10:04sell5430.10207.470.000.00
20072006.01.31 10:04modify5430.10207.47212.47207.42
20082006.01.31 10:30sell5440.20207.570.000.00
20092006.01.31 10:30modify5440.20207.57212.54207.49
20102006.01.31 10:30modify5430.10207.47212.54207.49
20112006.01.31 10:53sell5450.30207.700.000.00
20122006.01.31 10:53modify5450.30207.70212.62207.57
20132006.01.31 10:53modify5440.20207.57212.62207.57
20142006.01.31 10:53modify5430.10207.47212.62207.57
20152006.01.31 12:26t/p5430.10207.57212.62207.57-0.84178.44
20162006.01.31 12:26t/p5440.20207.57212.62207.570.00178.44
20172006.01.31 12:26t/p5450.30207.57212.62207.573.28181.72
20182006.01.31 12:26sell5460.10207.430.000.00
20192006.01.31 12:26modify5460.10207.43212.43207.38
20202006.01.31 12:50sell5470.20207.530.000.00
20212006.01.31 12:50modify5470.20207.53212.50207.45
20222006.01.31 12:50modify5460.10207.43212.50207.45
20232006.01.31 14:09sell5480.30207.650.000.00
20242006.01.31 14:09modify5480.30207.65212.57207.52
20252006.01.31 14:09modify5470.20207.53212.57207.52
20262006.01.31 14:09modify5460.10207.43212.57207.52
20272006.02.02 14:08close at stop5480.30210.77212.57207.52-81.67100.05
20282006.02.02 14:08close at stop5470.20210.77212.57207.52-56.4643.58
20292006.02.02 14:08close at stop5460.10210.77212.57207.52-29.0814.50