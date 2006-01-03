Strategy Tester Report
Cost Avg - RSI w-Trend v1
|Symbol
|USDJPY (US Dollar vs Japanise Yen)
|Period
|5 Minutes (M5) 2006.01.02 00:50 - 2006.10.23 15:45 (2006.01.02 - 2006.10.28)
|Model
|Every tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
|Parameters
|MagicNumber=12411; LotExponent=1.666667; slip=3; Lots=0.1; TakeProfit=999; Stoploss=500; PipStep=30; MaxTrades=5; UseSafeMode=true;
UseRSIforAddTrade=true;
UseStopLoss=true;
TotalEquityRisk=25; BuyLevel=24; SellLevel=86; SlowPeriod=14; FastPeriod=5; PriceType=5; MAPeriod=36; MATimeFrame=240; MAMethod=1; MAPrice=0; UseTrend=true;
|Bars in test
|173242
|Ticks modelled
|987121
|Modelling quality
|90.00%
|Initial deposit
|10000.00
|Total net profit
|5704.53
|Gross profit
|7164.85
|Gross loss
|-1460.31
|Profit factor
|4.91
|Expected payoff
|16.63
|Absolute drawdown
|96.26
|Maximal drawdown
|314.13 (2.01%)
|Relative drawdown
|2.01% (314.13)
|Total trades
|343
|Short positions (won %)
|105 (75.24%)
|Long positions (won %)
|238 (23.53%)
|Profit trades (% of total)
|135 (39.36%)
|Loss trades (% of total)
|208 (60.64%)
|Largest
|profit trade
|717.45
|loss trade
|-111.53
|Average
|profit trade
|53.07
|loss trade
|-7.02
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|10 (1544.93)
|consecutive losses (loss in money)
|22 (-95.37)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|1544.93 (10)
|consecutive loss (count of losses)
|-199.39 (4)
|Average
|consecutive wins
|2
|consecutive losses
|4
|#
|Time
|Type
|Order
|Lots
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2006.01.03 04:05
|buy
|1
|0.10
|117.39
|0.00
|0.00
|2
|2006.01.03 04:05
|modify
|1
|0.10
|117.39
|0.00
|127.38
|3
|2006.01.03 04:10
|close
|1
|0.10
|117.33
|0.00
|127.38
|-5.11
|9994.89
|4
|2006.01.03 05:35
|buy
|2
|0.10
|117.25
|0.00
|0.00
|5
|2006.01.03 05:35
|modify
|2
|0.10
|117.25
|0.00
|127.24
|6
|2006.01.03 05:40
|close
|2
|0.10
|117.20
|0.00
|127.24
|-4.27
|9990.62
|7
|2006.01.03 06:15
|buy
|3
|0.10
|117.29
|0.00
|0.00
|8
|2006.01.03 06:15
|modify
|3
|0.10
|117.29
|0.00
|127.28
|9
|2006.01.03 06:20
|close
|3
|0.10
|117.22
|0.00
|127.28
|-5.97
|9984.65
|10
|2006.01.03 18:30
|buy
|4
|0.10
|116.38
|0.00
|0.00
|11
|2006.01.03 18:30
|modify
|4
|0.10
|116.38
|0.00
|126.37
|12
|2006.01.03 18:35
|close
|4
|0.10
|116.35
|0.00
|126.37
|-2.58
|9982.07
|13
|2006.01.03 21:09
|buy
|5
|0.10
|116.07
|0.00
|0.00
|14
|2006.01.03 21:09
|modify
|5
|0.10
|116.07
|0.00
|126.06
|15
|2006.01.03 21:10
|close
|5
|0.10
|116.03
|0.00
|126.06
|-3.45
|9978.62
|16
|2006.01.03 21:25
|buy
|6
|0.10
|116.18
|0.00
|0.00
|17
|2006.01.03 21:25
|modify
|6
|0.10
|116.18
|0.00
|126.17
|18
|2006.01.03 21:30
|close
|6
|0.10
|116.16
|0.00
|126.17
|-1.72
|9976.90
|19
|2006.01.04 01:05
|buy
|7
|0.10
|116.12
|0.00
|0.00
|20
|2006.01.04 01:05
|modify
|7
|0.10
|116.12
|0.00
|126.11
|21
|2006.01.04 01:10
|close
|7
|0.10
|116.01
|0.00
|126.11
|-9.48
|9967.42
|22
|2006.01.04 04:25
|buy
|8
|0.10
|115.71
|0.00
|0.00
|23
|2006.01.04 04:25
|modify
|8
|0.10
|115.71
|0.00
|125.70
|24
|2006.01.04 04:30
|close
|8
|0.10
|115.67
|0.00
|125.70
|-3.46
|9963.96
|25
|2006.01.04 13:50
|buy
|9
|0.10
|115.98
|0.00
|0.00
|26
|2006.01.04 13:50
|modify
|9
|0.10
|115.98
|0.00
|125.97
|27
|2006.01.04 13:55
|close
|9
|0.10
|115.97
|0.00
|125.97
|-0.86
|9963.10
|28
|2006.01.05 08:15
|buy
|10
|0.10
|115.89
|0.00
|0.00
|29
|2006.01.05 08:15
|modify
|10
|0.10
|115.89
|0.00
|125.88
|30
|2006.01.05 08:20
|close
|10
|0.10
|115.86
|0.00
|125.88
|-2.59
|9960.51
|31
|2006.01.05 08:45
|buy
|11
|0.10
|115.87
|0.00
|0.00
|32
|2006.01.05 08:45
|modify
|11
|0.10
|115.87
|0.00
|125.86
|33
|2006.01.05 08:50
|close
|11
|0.10
|115.85
|0.00
|125.86
|-1.73
|9958.78
|34
|2006.01.06 14:10
|buy
|12
|0.10
|115.95
|0.00
|0.00
|35
|2006.01.06 14:10
|modify
|12
|0.10
|115.95
|0.00
|125.94
|36
|2006.01.06 14:15
|close
|12
|0.10
|115.93
|0.00
|125.94
|-1.72
|9957.06
|37
|2006.01.06 15:45
|buy
|13
|0.10
|114.90
|0.00
|0.00
|38
|2006.01.06 15:45
|modify
|13
|0.10
|114.90
|0.00
|124.89
|39
|2006.01.06 15:50
|close
|13
|0.10
|114.77
|0.00
|124.89
|-11.33
|9945.73
|40
|2006.01.06 16:10
|buy
|14
|0.10
|114.65
|0.00
|0.00
|41
|2006.01.06 16:10
|modify
|14
|0.10
|114.65
|0.00
|124.64
|42
|2006.01.06 16:15
|close
|14
|0.10
|114.51
|0.00
|124.64
|-12.23
|9933.50
|43
|2006.01.06 16:30
|buy
|15
|0.10
|114.66
|0.00
|0.00
|44
|2006.01.06 16:30
|modify
|15
|0.10
|114.66
|0.00
|124.65
|45
|2006.01.06 16:35
|close
|15
|0.10
|114.63
|0.00
|124.65
|-2.62
|9930.88
|46
|2006.01.09 01:40
|buy
|16
|0.10
|114.23
|0.00
|0.00
|47
|2006.01.09 01:40
|modify
|16
|0.10
|114.23
|0.00
|124.22
|48
|2006.01.09 01:45
|close
|16
|0.10
|114.22
|0.00
|124.22
|-0.88
|9930.00
|49
|2006.01.09 02:10
|buy
|17
|0.10
|113.97
|0.00
|0.00
|50
|2006.01.09 02:10
|modify
|17
|0.10
|113.97
|0.00
|123.96
|51
|2006.01.09 02:15
|close
|17
|0.10
|113.96
|0.00
|123.96
|-0.88
|9929.12
|52
|2006.01.09 22:15
|buy
|18
|0.10
|114.29
|0.00
|0.00
|53
|2006.01.09 22:15
|modify
|18
|0.10
|114.29
|0.00
|124.28
|54
|2006.01.09 22:20
|close
|18
|0.10
|114.28
|0.00
|124.28
|-0.88
|9928.24
|55
|2006.01.10 10:00
|buy
|19
|0.10
|114.30
|0.00
|0.00
|56
|2006.01.10 10:00
|modify
|19
|0.10
|114.30
|0.00
|124.29
|57
|2006.01.10 10:05
|close
|19
|0.10
|114.26
|0.00
|124.29
|-3.50
|9924.74
|58
|2006.01.11 11:55
|buy
|20
|0.10
|114.57
|0.00
|0.00
|59
|2006.01.11 11:55
|modify
|20
|0.10
|114.57
|0.00
|124.56
|60
|2006.01.11 12:00
|close
|20
|0.10
|114.52
|0.00
|124.56
|-4.37
|9920.37
|61
|2006.01.11 12:35
|buy
|21
|0.10
|114.41
|0.00
|0.00
|62
|2006.01.11 12:35
|modify
|21
|0.10
|114.41
|0.00
|124.40
|63
|2006.01.11 12:40
|close
|21
|0.10
|114.33
|0.00
|124.40
|-7.00
|9913.37
|64
|2006.01.11 12:50
|buy
|22
|0.10
|114.46
|0.00
|0.00
|65
|2006.01.11 12:50
|modify
|22
|0.10
|114.46
|0.00
|124.45
|66
|2006.01.11 12:55
|close
|22
|0.10
|114.36
|0.00
|124.45
|-8.74
|9904.63
|67
|2006.01.11 16:00
|buy
|23
|0.10
|114.11
|0.00
|0.00
|68
|2006.01.11 16:00
|modify
|23
|0.10
|114.11
|0.00
|124.10
|69
|2006.01.11 16:05
|close
|23
|0.10
|114.15
|0.00
|124.10
|3.50
|9908.13
|70
|2006.01.12 07:45
|buy
|24
|0.10
|113.93
|0.00
|0.00
|71
|2006.01.12 07:45
|modify
|24
|0.10
|113.93
|0.00
|123.92
|72
|2006.01.12 07:50
|close
|24
|0.10
|113.88
|0.00
|123.92
|-4.39
|9903.74
|73
|2006.01.12 10:20
|buy
|25
|0.10
|113.78
|0.00
|0.00
|74
|2006.01.12 10:20
|modify
|25
|0.10
|113.78
|0.00
|123.77
|75
|2006.01.12 10:25
|close
|25
|0.10
|113.84
|0.00
|123.77
|5.27
|9909.01
|76
|2006.01.16 01:05
|buy
|26
|0.10
|113.95
|0.00
|0.00
|77
|2006.01.16 01:05
|modify
|26
|0.10
|113.95
|0.00
|123.94
|78
|2006.01.16 01:10
|close
|26
|0.10
|113.95
|0.00
|123.94
|0.00
|9909.01
|79
|2006.01.16 23:55
|sell
|27
|0.10
|115.12
|0.00
|0.00
|80
|2006.01.16 23:55
|modify
|27
|0.10
|115.12
|0.00
|105.13
|81
|2006.01.17 00:10
|sell
|28
|0.20
|115.11
|0.00
|0.00
|82
|2006.01.17 00:10
|modify
|28
|0.20
|115.11
|0.00
|105.12
|83
|2006.01.17 00:10
|modify
|27
|0.10
|115.12
|0.00
|105.12
|84
|2006.01.17 04:10
|close
|28
|0.20
|114.86
|0.00
|105.12
|43.53
|9952.54
|85
|2006.01.17 04:10
|close
|27
|0.10
|114.86
|0.00
|105.12
|21.53
|9974.07
|86
|2006.01.17 12:55
|sell
|29
|0.10
|115.35
|0.00
|0.00
|87
|2006.01.17 12:55
|modify
|29
|0.10
|115.35
|0.00
|105.36
|88
|2006.01.17 14:30
|sell
|30
|0.20
|115.36
|0.00
|0.00
|89
|2006.01.17 14:30
|modify
|30
|0.20
|115.36
|0.00
|105.37
|90
|2006.01.17 14:30
|modify
|29
|0.10
|115.35
|0.00
|105.37
|91
|2006.01.17 16:15
|sell
|31
|0.30
|115.63
|0.00
|0.00
|92
|2006.01.17 16:15
|modify
|31
|0.30
|115.63
|0.00
|105.50
|93
|2006.01.17 16:15
|modify
|30
|0.20
|115.36
|0.00
|105.50
|94
|2006.01.17 16:15
|modify
|29
|0.10
|115.35
|0.00
|105.50
|95
|2006.01.17 17:00
|sell
|32
|0.50
|115.84
|0.00
|0.00
|96
|2006.01.17 17:00
|modify
|32
|0.50
|115.84
|0.00
|105.66
|97
|2006.01.17 17:00
|modify
|31
|0.30
|115.63
|0.00
|105.66
|98
|2006.01.17 17:00
|modify
|30
|0.20
|115.36
|0.00
|105.66
|99
|2006.01.17 17:00
|modify
|29
|0.10
|115.35
|0.00
|105.66
|100
|2006.01.17 20:55
|close
|32
|0.50
|115.56
|0.00
|105.66
|121.15
|10095.22
|101
|2006.01.17 20:55
|close
|31
|0.30
|115.56
|0.00
|105.66
|18.17
|10113.39
|102
|2006.01.17 20:55
|close
|30
|0.20
|115.56
|0.00
|105.66
|-34.61
|10078.78
|103
|2006.01.17 20:55
|close
|29
|0.10
|115.56
|0.00
|105.66
|-18.17
|10060.61
|104
|2006.01.19 20:10
|sell
|33
|0.10
|115.44
|0.00
|0.00
|105
|2006.01.19 20:10
|modify
|33
|0.10
|115.44
|0.00
|105.45
|106
|2006.01.19 23:30
|sell
|34
|0.20
|115.52
|0.00
|0.00
|107
|2006.01.19 23:30
|modify
|34
|0.20
|115.52
|0.00
|105.50
|108
|2006.01.19 23:30
|modify
|33
|0.10
|115.44
|0.00
|105.50
|109
|2006.01.20 05:50
|sell
|35
|0.30
|115.62
|0.00
|0.00
|110
|2006.01.20 05:50
|modify
|35
|0.30
|115.62
|0.00
|105.57
|111
|2006.01.20 05:50
|modify
|34
|0.20
|115.52
|0.00
|105.57
|112
|2006.01.20 05:50
|modify
|33
|0.10
|115.44
|0.00
|105.57
|113
|2006.01.20 06:00
|sell
|36
|0.50
|115.60
|0.00
|0.00
|114
|2006.01.20 06:00
|modify
|36
|0.50
|115.60
|0.00
|105.59
|115
|2006.01.20 06:00
|modify
|35
|0.30
|115.62
|0.00
|105.59
|116
|2006.01.20 06:00
|modify
|34
|0.20
|115.52
|0.00
|105.59
|117
|2006.01.20 06:00
|modify
|33
|0.10
|115.44
|0.00
|105.59
|118
|2006.01.20 07:25
|sell
|37
|0.80
|115.62
|0.00
|0.00
|119
|2006.01.20 07:25
|modify
|37
|0.80
|115.62
|0.00
|105.60
|120
|2006.01.20 07:25
|modify
|36
|0.50
|115.60
|0.00
|105.60
|121
|2006.01.20 07:25
|modify
|35
|0.30
|115.62
|0.00
|105.60
|122
|2006.01.20 07:25
|modify
|34
|0.20
|115.52
|0.00
|105.60
|123
|2006.01.20 07:25
|modify
|33
|0.10
|115.44
|0.00
|105.60
|124
|2006.01.20 08:55
|close
|37
|0.80
|115.35
|0.00
|105.60
|187.26
|10247.87
|125
|2006.01.20 08:55
|close
|36
|0.50
|115.35
|0.00
|105.60
|108.37
|10356.24
|126
|2006.01.20 08:55
|close
|35
|0.30
|115.35
|0.00
|105.60
|70.22
|10426.46
|127
|2006.01.20 08:55
|close
|34
|0.20
|115.35
|0.00
|105.60
|27.25
|10453.70
|128
|2006.01.20 08:55
|close
|33
|0.10
|115.35
|0.00
|105.60
|6.69
|10460.39
|129
|2006.01.23 05:05
|buy
|38
|0.10
|114.68
|0.00
|0.00
|130
|2006.01.23 05:05
|modify
|38
|0.10
|114.68
|0.00
|124.67
|131
|2006.01.23 05:10
|close
|38
|0.10
|114.70
|0.00
|124.67
|1.74
|10462.13
|132
|2006.01.23 11:05
|buy
|39
|0.10
|114.35
|0.00
|0.00
|133
|2006.01.23 11:05
|modify
|39
|0.10
|114.35
|0.00
|124.34
|134
|2006.01.23 11:10
|close
|39
|0.10
|114.32
|0.00
|124.34
|-2.62
|10459.51
|135
|2006.01.23 20:30
|buy
|40
|0.10
|114.47
|0.00
|0.00
|136
|2006.01.23 20:30
|modify
|40
|0.10
|114.47
|0.00
|124.46
|137
|2006.01.23 20:35
|close
|40
|0.10
|114.44
|0.00
|124.46
|-2.62
|10456.89
|138
|2006.01.25 16:10
|sell
|41
|0.10
|115.61
|0.00
|0.00
|139
|2006.01.25 16:10
|modify
|41
|0.10
|115.61
|0.00
|105.62
|140
|2006.01.25 16:55
|sell
|42
|0.20
|115.86
|0.00
|0.00
|141
|2006.01.25 16:55
|modify
|42
|0.20
|115.86
|0.00
|105.79
|142
|2006.01.25 16:55
|modify
|41
|0.10
|115.61
|0.00
|105.79
|143
|2006.01.25 22:00
|sell
|43
|0.30
|115.70
|0.00
|0.00
|144
|2006.01.25 22:00
|modify
|43
|0.30
|115.70
|0.00
|105.75
|145
|2006.01.25 22:00
|modify
|42
|0.20
|115.86
|0.00
|105.75
|146
|2006.01.25 22:00
|modify
|41
|0.10
|115.61
|0.00
|105.75
|147
|2006.01.25 23:15
|sell
|44
|0.50
|115.85
|0.00
|0.00
|148
|2006.01.25 23:15
|modify
|44
|0.50
|115.85
|0.00
|105.80
|149
|2006.01.25 23:15
|modify
|43
|0.30
|115.70
|0.00
|105.80
|150
|2006.01.25 23:15
|modify
|42
|0.20
|115.86
|0.00
|105.80
|151
|2006.01.25 23:15
|modify
|41
|0.10
|115.61
|0.00
|105.80
|152
|2006.01.26 01:55
|close
|44
|0.50
|115.59
|0.00
|105.80
|95.79
|10552.68
|153
|2006.01.26 01:55
|close
|43
|0.30
|115.59
|0.00
|105.80
|18.54
|10571.22
|154
|2006.01.26 01:55
|close
|42
|0.20
|115.59
|0.00
|105.80
|40.05
|10611.27
|155
|2006.01.26 01:55
|close
|41
|0.10
|115.59
|0.00
|105.80
|-1.61
|10609.66
|156
|2006.01.27 12:15
|sell
|45
|0.10
|116.76
|0.00
|0.00
|157
|2006.01.27 12:15
|modify
|45
|0.10
|116.76
|0.00
|106.77
|158
|2006.01.27 14:45
|close
|45
|0.10
|116.40
|0.00
|106.77
|30.93
|10640.59
|159
|2006.02.03 15:40
|sell
|46
|0.10
|119.27
|0.00
|0.00
|160
|2006.02.03 15:40
|modify
|46
|0.10
|119.27
|0.00
|109.28
|161
|2006.02.06 10:10
|sell
|47
|0.20
|118.70
|0.00
|0.00
|162
|2006.02.06 10:10
|modify
|47
|0.20
|118.70
|0.00
|108.90
|163
|2006.02.06 10:10
|modify
|46
|0.10
|119.27
|0.00
|108.90
|164
|2006.02.06 13:05
|sell
|48
|0.30
|118.85
|0.00
|0.00
|165
|2006.02.06 13:05
|modify
|48
|0.30
|118.85
|0.00
|108.88
|166
|2006.02.06 13:05
|modify
|47
|0.20
|118.70
|0.00
|108.88
|167
|2006.02.06 13:05
|modify
|46
|0.10
|119.27
|0.00
|108.88
|168
|2006.02.06 16:10
|sell
|49
|0.50
|118.94
|0.00
|0.00
|169
|2006.02.06 16:10
|modify
|49
|0.50
|118.94
|0.00
|108.91
|170
|2006.02.06 16:10
|modify
|48
|0.30
|118.85
|0.00
|108.91
|171
|2006.02.06 16:10
|modify
|47
|0.20
|118.70
|0.00
|108.91
|172
|2006.02.06 16:10
|modify
|46
|0.10
|119.27
|0.00
|108.91
|173
|2006.02.06 18:30
|sell
|50
|0.80
|119.02
|0.00
|0.00
|174
|2006.02.06 18:30
|modify
|50
|0.80
|119.02
|0.00
|108.96
|175
|2006.02.06 18:30
|modify
|49
|0.50
|118.94
|0.00
|108.96
|176
|2006.02.06 18:30
|modify
|48
|0.30
|118.85
|0.00
|108.96
|177
|2006.02.06 18:30
|modify
|47
|0.20
|118.70
|0.00
|108.96
|178
|2006.02.06 18:30
|modify
|46
|0.10
|119.27
|0.00
|108.96
|179
|2006.02.07 04:30
|close
|50
|0.80
|118.88
|0.00
|108.96
|85.31
|10725.90
|180
|2006.02.07 04:30
|close
|49
|0.50
|118.88
|0.00
|108.96
|19.68
|10745.58
|181
|2006.02.07 04:30
|close
|48
|0.30
|118.88
|0.00
|108.96
|-10.91
|10734.67
|182
|2006.02.07 04:30
|close
|47
|0.20
|118.88
|0.00
|108.96
|-32.50
|10702.17
|183
|2006.02.07 04:30
|close
|46
|0.10
|118.88
|0.00
|108.96
|30.59
|10732.76
|184
|2006.02.07 22:45
|buy
|51
|0.10
|118.04
|0.00
|0.00
|185
|2006.02.07 22:45
|modify
|51
|0.10
|118.04
|0.00
|128.03
|186
|2006.02.07 22:50
|close
|51
|0.10
|117.94
|0.00
|128.03
|-8.48
|10724.28
|187
|2006.02.07 23:40
|buy
|52
|0.10
|117.81
|0.00
|0.00
|188
|2006.02.07 23:40
|modify
|52
|0.10
|117.81
|0.00
|127.80
|189
|2006.02.07 23:45
|close
|52
|0.10
|117.80
|0.00
|127.80
|-0.85
|10723.43
|190
|2006.02.08 00:20
|buy
|53
|0.10
|117.69
|0.00
|0.00
|191
|2006.02.08 00:20
|modify
|53
|0.10
|117.69
|0.00
|127.68
|192
|2006.02.08 00:25
|close
|53
|0.10
|117.67
|0.00
|127.68
|-1.70
|10721.73
|193
|2006.02.08 00:40
|buy
|54
|0.10
|117.63
|0.00
|0.00
|194
|2006.02.08 00:40
|modify
|54
|0.10
|117.63
|0.00
|127.62
|195
|2006.02.08 00:45
|close
|54
|0.10
|117.59
|0.00
|127.62
|-3.40
|10718.33
|196
|2006.02.08 08:05
|buy
|55
|0.10
|117.86
|0.00
|0.00
|197
|2006.02.08 08:05
|modify
|55
|0.10
|117.86
|0.00
|127.85
|198
|2006.02.08 08:10
|close
|55
|0.10
|117.85
|0.00
|127.85
|-0.85
|10717.48
|199
|2006.02.10 09:10
|buy
|56
|0.10
|117.64
|0.00
|0.00
|200
|2006.02.10 09:10
|modify
|56
|0.10
|117.64
|0.00
|127.63
|201
|2006.02.10 09:15
|close
|56
|0.10
|117.65
|0.00
|127.63
|0.85
|10718.33
|202
|2006.02.10 15:20
|buy
|57
|0.10
|117.05
|0.00
|0.00
|203
|2006.02.10 15:20
|modify
|57
|0.10
|117.05
|0.00
|127.04
|204
|2006.02.10 15:25
|close
|57
|0.10
|116.96
|0.00
|127.04
|-7.69
|10710.64
|205
|2006.02.10 15:40
|buy
|58
|0.10
|117.10
|0.00
|0.00
|206
|2006.02.10 15:40
|modify
|58
|0.10
|117.10
|0.00
|127.09
|207
|2006.02.10 15:45
|close
|58
|0.10
|117.05
|0.00
|127.09
|-4.27
|10706.37
|208
|2006.02.13 01:40
|buy
|59
|0.10
|117.64
|0.00
|0.00
|209
|2006.02.13 01:40
|modify
|59
|0.10
|117.64
|0.00
|127.63
|210
|2006.02.13 01:45
|close
|59
|0.10
|117.57
|0.00
|127.63
|-5.95
|10700.42
|211
|2006.02.13 16:55
|buy
|60
|0.10
|117.77
|0.00
|0.00
|212
|2006.02.13 16:55
|modify
|60
|0.10
|117.77
|0.00
|127.76
|213
|2006.02.13 17:00
|close
|60
|0.10
|117.80
|0.00
|127.76
|2.55
|10702.97
|214
|2006.02.14 00:45
|buy
|61
|0.10
|117.55
|0.00
|0.00
|215
|2006.02.14 00:45
|modify
|61
|0.10
|117.55
|0.00
|127.54
|216
|2006.02.14 00:50
|close
|61
|0.10
|117.48
|0.00
|127.54
|-5.96
|10697.01
|217
|2006.02.14 07:55
|buy
|62
|0.10
|117.20
|0.00
|0.00
|218
|2006.02.14 07:55
|modify
|62
|0.10
|117.20
|0.00
|127.19
|219
|2006.02.14 08:00
|close
|62
|0.10
|117.18
|0.00
|127.19
|-1.71
|10695.30
|220
|2006.02.15 15:20
|buy
|63
|0.10
|117.28
|0.00
|0.00
|221
|2006.02.15 15:20
|modify
|63
|0.10
|117.28
|0.00
|127.27
|222
|2006.02.15 15:25
|close
|63
|0.10
|117.25
|0.00
|127.27
|-2.56
|10692.74
|223
|2006.02.15 16:05
|buy
|64
|0.10
|117.20
|0.00
|0.00
|224
|2006.02.15 16:05
|modify
|64
|0.10
|117.20
|0.00
|127.19
|225
|2006.02.15 16:10
|close
|64
|0.10
|117.13
|0.00
|127.19
|-5.98
|10686.76
|226
|2006.02.15 16:30
|buy
|65
|0.10
|117.10
|0.00
|0.00
|227
|2006.02.15 16:30
|modify
|65
|0.10
|117.10
|0.00
|127.09
|228
|2006.02.15 16:35
|close
|65
|0.10
|117.15
|0.00
|127.09
|4.27
|10691.03
|229
|2006.02.17 01:00
|buy
|66
|0.10
|117.52
|0.00
|0.00
|230
|2006.02.17 01:00
|modify
|66
|0.10
|117.52
|0.00
|127.51
|231
|2006.02.17 01:05
|close
|66
|0.10
|117.56
|0.00
|127.51
|3.40
|10694.43
|232
|2006.02.24 01:55
|buy
|67
|0.10
|116.65
|0.00
|0.00
|233
|2006.02.24 01:55
|modify
|67
|0.10
|116.65
|0.00
|126.64
|234
|2006.02.24 02:00
|close
|67
|0.10
|116.66
|0.00
|126.64
|0.86
|10695.29
|235
|2006.02.27 02:45
|buy
|68
|0.10
|116.30
|0.00
|0.00
|236
|2006.02.27 02:45
|modify
|68
|0.10
|116.30
|0.00
|126.29
|237
|2006.02.27 02:50
|close
|68
|0.10
|116.18
|0.00
|126.29
|-10.33
|10684.96
|238
|2006.02.27 03:25
|buy
|69
|0.10
|116.03
|0.00
|0.00
|239
|2006.02.27 03:25
|modify
|69
|0.10
|116.03
|0.00
|126.02
|240
|2006.02.27 03:30
|close
|69
|0.10
|116.02
|0.00
|126.02
|-0.86
|10684.10
|241
|2006.02.28 17:10
|buy
|70
|0.10
|115.97
|0.00
|0.00
|242
|2006.02.28 17:10
|modify
|70
|0.10
|115.97
|0.00
|125.96
|243
|2006.02.28 17:15
|close
|70
|0.10
|115.83
|0.00
|125.96
|-12.09
|10672.01
|244
|2006.03.01 04:50
|buy
|71
|0.10
|115.71
|0.00
|0.00
|245
|2006.03.01 04:50
|modify
|71
|0.10
|115.71
|0.00
|125.70
|246
|2006.03.01 04:55
|close
|71
|0.10
|115.66
|0.00
|125.70
|-4.32
|10667.69
|247
|2006.03.01 14:25
|buy
|72
|0.10
|115.92
|0.00
|0.00
|248
|2006.03.01 14:25
|modify
|72
|0.10
|115.92
|0.00
|125.91
|249
|2006.03.01 14:30
|close
|72
|0.10
|115.91
|0.00
|125.91
|-0.86
|10666.83
|250
|2006.03.01 14:45
|buy
|73
|0.10
|115.86
|0.00
|0.00
|251
|2006.03.01 14:45
|modify
|73
|0.10
|115.86
|0.00
|125.85
|252
|2006.03.01 14:50
|close
|73
|0.10
|115.86
|0.00
|125.85
|0.00
|10666.83
|253
|2006.03.02 16:50
|buy
|74
|0.10
|116.01
|0.00
|0.00
|254
|2006.03.02 16:50
|modify
|74
|0.10
|116.01
|0.00
|126.00
|255
|2006.03.02 16:55
|close
|74
|0.10
|116.01
|0.00
|126.00
|0.00
|10666.83
|256
|2006.03.02 21:10
|buy
|75
|0.10
|115.87
|0.00
|0.00
|257
|2006.03.02 21:10
|modify
|75
|0.10
|115.87
|0.00
|125.86
|258
|2006.03.02 21:15
|close
|75
|0.10
|115.84
|0.00
|125.86
|-2.59
|10664.24
|259
|2006.03.03 00:45
|buy
|76
|0.10
|115.74
|0.00
|0.00
|260
|2006.03.03 00:45
|modify
|76
|0.10
|115.74
|0.00
|125.73
|261
|2006.03.03 00:50
|close
|76
|0.10
|115.77
|0.00
|125.73
|2.59
|10666.83
|262
|2006.03.06 01:00
|buy
|77
|0.10
|116.16
|0.00
|0.00
|263
|2006.03.06 01:00
|modify
|77
|0.10
|116.16
|0.00
|126.15
|264
|2006.03.06 01:05
|close
|77
|0.10
|116.06
|0.00
|126.15
|-8.62
|10658.21
|265
|2006.03.10 15:55
|sell
|78
|0.10
|119.06
|0.00
|0.00
|266
|2006.03.10 15:55
|modify
|78
|0.10
|119.06
|0.00
|109.07
|267
|2006.03.10 16:00
|sell
|79
|0.20
|119.00
|0.00
|0.00
|268
|2006.03.10 16:00
|modify
|79
|0.20
|119.00
|0.00
|109.03
|269
|2006.03.10 16:00
|modify
|78
|0.10
|119.06
|0.00
|109.03
|270
|2006.03.10 20:20
|sell
|80
|0.30
|119.08
|0.00
|0.00
|271
|2006.03.10 20:20
|modify
|80
|0.30
|119.08
|0.00
|109.06
|272
|2006.03.10 20:20
|modify
|79
|0.20
|119.00
|0.00
|109.06
|273
|2006.03.10 20:20
|modify
|78
|0.10
|119.06
|0.00
|109.06
|274
|2006.03.13 00:00
|sell
|81
|0.50
|118.88
|0.00
|0.00
|275
|2006.03.13 00:00
|modify
|81
|0.50
|118.88
|0.00
|108.98
|276
|2006.03.13 00:00
|modify
|80
|0.30
|119.08
|0.00
|108.98
|277
|2006.03.13 00:00
|modify
|79
|0.20
|119.00
|0.00
|108.98
|278
|2006.03.13 00:00
|modify
|78
|0.10
|119.06
|0.00
|108.98
|279
|2006.03.13 13:35
|sell
|82
|0.80
|119.03
|0.00
|0.00
|280
|2006.03.13 13:35
|modify
|82
|0.80
|119.03
|0.00
|109.01
|281
|2006.03.13 13:35
|modify
|81
|0.50
|118.88
|0.00
|109.01
|282
|2006.03.13 13:35
|modify
|80
|0.30
|119.08
|0.00
|109.01
|283
|2006.03.13 13:35
|modify
|79
|0.20
|119.00
|0.00
|109.01
|284
|2006.03.13 13:35
|modify
|78
|0.10
|119.06
|0.00
|109.01
|285
|2006.03.13 15:10
|sell
|83
|1.30
|119.13
|0.00
|0.00
|286
|2006.03.13 15:10
|modify
|83
|1.30
|119.13
|0.00
|109.06
|287
|2006.03.13 15:10
|modify
|82
|0.80
|119.03
|0.00
|109.06
|288
|2006.03.13 15:10
|modify
|81
|0.50
|118.88
|0.00
|109.06
|289
|2006.03.13 15:10
|modify
|80
|0.30
|119.08
|0.00
|109.06
|290
|2006.03.13 15:10
|modify
|79
|0.20
|119.00
|0.00
|109.06
|291
|2006.03.13 15:10
|modify
|78
|0.10
|119.06
|0.00
|109.06
|292
|2006.03.13 21:30
|close
|83
|1.30
|118.85
|0.00
|109.06
|306.27
|10964.48
|293
|2006.03.13 21:30
|close
|82
|0.80
|118.85
|0.00
|109.06
|121.16
|11085.64
|294
|2006.03.13 21:30
|close
|81
|0.50
|118.85
|0.00
|109.06
|12.62
|11098.26
|295
|2006.03.13 21:30
|close
|80
|0.30
|118.85
|0.00
|109.06
|54.72
|11152.98
|296
|2006.03.13 21:30
|close
|79
|0.20
|118.85
|0.00
|109.06
|23.02
|11175.99
|297
|2006.03.13 21:30
|close
|78
|0.10
|118.85
|0.00
|109.06
|16.56
|11192.55
|298
|2006.03.14 16:15
|buy
|84
|0.10
|117.75
|0.00
|0.00
|299
|2006.03.14 16:15
|modify
|84
|0.10
|117.75
|0.00
|127.74
|300
|2006.03.14 16:20
|close
|84
|0.10
|117.71
|0.00
|127.74
|-3.40
|11189.15
|301
|2006.03.14 16:40
|buy
|85
|0.10
|117.69
|0.00
|0.00
|302
|2006.03.14 16:40
|modify
|85
|0.10
|117.69
|0.00
|127.68
|303
|2006.03.14 16:45
|close
|85
|0.10
|117.58
|0.00
|127.68
|-9.36
|11179.79
|304
|2006.03.14 17:10
|buy
|86
|0.10
|117.55
|0.00
|0.00
|305
|2006.03.14 17:10
|modify
|86
|0.10
|117.55
|0.00
|127.54
|306
|2006.03.14 17:15
|close
|86
|0.10
|117.46
|0.00
|127.54
|-7.66
|11172.13
|307
|2006.03.14 17:35
|buy
|87
|0.10
|117.44
|0.00
|0.00
|308
|2006.03.14 17:35
|modify
|87
|0.10
|117.44
|0.00
|127.43
|309
|2006.03.14 17:40
|close
|87
|0.10
|117.47
|0.00
|127.43
|2.55
|11174.68
|310
|2006.03.15 02:30
|buy
|88
|0.10
|117.47
|0.00
|0.00
|311
|2006.03.15 02:30
|modify
|88
|0.10
|117.47
|0.00
|127.46
|312
|2006.03.15 02:35
|close
|88
|0.10
|117.48
|0.00
|127.46
|0.85
|11175.53
|313
|2006.03.16 14:55
|buy
|89
|0.10
|117.33
|0.00
|0.00
|314
|2006.03.16 14:55
|modify
|89
|0.10
|117.33
|0.00
|127.32
|315
|2006.03.16 15:00
|close
|89
|0.10
|117.21
|0.00
|127.32
|-10.24
|11165.29
|316
|2006.03.16 15:15
|buy
|90
|0.10
|117.21
|0.00
|0.00
|317
|2006.03.16 15:15
|modify
|90
|0.10
|117.21
|0.00
|127.20
|318
|2006.03.16 15:20
|close
|90
|0.10
|117.20
|0.00
|127.20
|-0.85
|11164.44
|319
|2006.03.16 16:20
|buy
|91
|0.10
|117.16
|0.00
|0.00
|320
|2006.03.16 16:20
|modify
|91
|0.10
|117.16
|0.00
|127.15
|321
|2006.03.16 16:25
|close
|91
|0.10
|117.18
|0.00
|127.15
|1.71
|11166.15
|322
|2006.03.17 02:10
|buy
|92
|0.10
|116.70
|0.00
|0.00
|323
|2006.03.17 02:10
|modify
|92
|0.10
|116.70
|0.00
|126.69
|324
|2006.03.17 02:15
|close
|92
|0.10
|116.66
|0.00
|126.69
|-3.43
|11162.72
|325
|2006.03.17 10:55
|buy
|93
|0.10
|116.35
|0.00
|0.00
|326
|2006.03.17 10:55
|modify
|93
|0.10
|116.35
|0.00
|126.34
|327
|2006.03.17 11:00
|close
|93
|0.10
|116.30
|0.00
|126.34
|-4.30
|11158.42
|328
|2006.03.17 14:55
|buy
|94
|0.10
|115.91
|0.00
|0.00
|329
|2006.03.17 14:55
|modify
|94
|0.10
|115.91
|0.00
|125.90
|330
|2006.03.17 15:00
|close
|94
|0.10
|115.86
|0.00
|125.90
|-4.32
|11154.10
|331
|2006.03.20 10:50
|buy
|95
|0.10
|115.97
|0.00
|0.00
|332
|2006.03.20 10:50
|modify
|95
|0.10
|115.97
|0.00
|125.96
|333
|2006.03.20 10:55
|close
|95
|0.10
|115.96
|0.00
|125.96
|-0.86
|11153.24
|334
|2006.03.20 14:35
|buy
|96
|0.10
|115.89
|0.00
|0.00
|335
|2006.03.20 14:35
|modify
|96
|0.10
|115.89
|0.00
|125.88
|336
|2006.03.20 14:40
|close
|96
|0.10
|115.84
|0.00
|125.88
|-4.32
|11148.92
|337
|2006.03.20 15:20
|buy
|97
|0.10
|115.64
|0.00
|0.00
|338
|2006.03.20 15:20
|modify
|97
|0.10
|115.64
|0.00
|125.63
|339
|2006.03.20 15:25
|close
|97
|0.10
|115.67
|0.00
|125.63
|2.59
|11151.51
|340
|2006.03.21 14:45
|buy
|98
|0.10
|116.55
|0.00
|0.00
|341
|2006.03.21 14:45
|modify
|98
|0.10
|116.55
|0.00
|126.54
|342
|2006.03.21 14:50
|close
|98
|0.10
|116.52
|0.00
|126.54
|-2.57
|11148.94
|343
|2006.03.27 05:05
|buy
|99
|0.10
|116.68
|0.00
|0.00
|344
|2006.03.27 05:05
|modify
|99
|0.10
|116.68
|0.00
|126.67
|345
|2006.03.27 05:10
|close
|99
|0.10
|116.61
|0.00
|126.67
|-6.00
|11142.94
|346
|2006.03.27 05:20
|buy
|100
|0.10
|116.62
|0.00
|0.00
|347
|2006.03.27 05:20
|modify
|100
|0.10
|116.62
|0.00
|126.61
|348
|2006.03.27 05:25
|close
|100
|0.10
|116.62
|0.00
|126.61
|0.00
|11142.94
|349
|2006.03.27 14:10
|buy
|101
|0.10
|116.57
|0.00
|0.00
|350
|2006.03.27 14:10
|modify
|101
|0.10
|116.57
|0.00
|126.56
|351
|2006.03.27 14:15
|close
|101
|0.10
|116.53
|0.00
|126.56
|-3.43
|11139.51
|352
|2006.03.28 01:40
|buy
|102
|0.10
|116.62
|0.00
|0.00
|353
|2006.03.28 01:40
|modify
|102
|0.10
|116.62
|0.00
|126.61
|354
|2006.03.28 01:45
|close
|102
|0.10
|116.44
|0.00
|126.61
|-15.46
|11124.05
|355
|2006.03.28 02:00
|buy
|103
|0.10
|116.54
|0.00
|0.00
|356
|2006.03.28 02:00
|modify
|103
|0.10
|116.54
|0.00
|126.53
|357
|2006.03.28 02:05
|close
|103
|0.10
|116.47
|0.00
|126.53
|-6.01
|11118.04
|358
|2006.03.28 22:05
|sell
|104
|0.10
|117.91
|0.00
|0.00
|359
|2006.03.28 22:05
|modify
|104
|0.10
|117.91
|0.00
|107.92
|360
|2006.03.29 03:05
|sell
|105
|0.20
|117.93
|0.00
|0.00
|361
|2006.03.29 03:05
|modify
|105
|0.20
|117.93
|0.00
|107.93
|362
|2006.03.29 03:05
|modify
|104
|0.10
|117.91
|0.00
|107.93
|363
|2006.03.29 11:30
|sell
|106
|0.30
|117.92
|0.00
|0.00
|364
|2006.03.29 11:30
|modify
|106
|0.30
|117.92
|0.00
|107.93
|365
|2006.03.29 16:35
|sell
|107
|0.50
|118.09
|0.00
|0.00
|366
|2006.03.29 16:35
|modify
|107
|0.50
|118.09
|0.00
|108.01
|367
|2006.03.29 16:35
|modify
|106
|0.30
|117.92
|0.00
|108.01
|368
|2006.03.29 16:35
|modify
|105
|0.20
|117.93
|0.00
|108.01
|369
|2006.03.29 16:35
|modify
|104
|0.10
|117.91
|0.00
|108.01
|370
|2006.03.29 18:35
|close
|107
|0.50
|117.71
|0.00
|108.01
|161.41
|11279.45
|371
|2006.03.29 18:35
|close
|106
|0.30
|117.71
|0.00
|108.01
|53.52
|11332.97
|372
|2006.03.29 18:35
|close
|105
|0.20
|117.71
|0.00
|108.01
|37.38
|11370.35
|373
|2006.03.29 18:35
|close
|104
|0.10
|117.71
|0.00
|108.01
|15.88
|11386.23
|374
|2006.03.30 12:05
|buy
|108
|0.10
|117.35
|0.00
|0.00
|375
|2006.03.30 12:05
|modify
|108
|0.10
|117.35
|0.00
|127.34
|376
|2006.03.30 12:10
|close
|108
|0.10
|117.32
|0.00
|127.34
|-2.56
|11383.67
|377
|2006.04.03 06:55
|sell
|109
|0.10
|118.56
|0.00
|0.00
|378
|2006.04.03 06:55
|modify
|109
|0.10
|118.56
|0.00
|108.57
|379
|2006.04.03 07:20
|sell
|110
|0.20
|118.53
|0.00
|0.00
|380
|2006.04.03 07:20
|modify
|110
|0.20
|118.53
|0.00
|108.55
|381
|2006.04.03 07:20
|modify
|109
|0.10
|118.56
|0.00
|108.55
|382
|2006.04.03 08:55
|sell
|111
|0.30
|118.61
|0.00
|0.00
|383
|2006.04.03 08:55
|modify
|111
|0.30
|118.61
|0.00
|108.58
|384
|2006.04.03 08:55
|modify
|110
|0.20
|118.53
|0.00
|108.58
|385
|2006.04.03 08:55
|modify
|109
|0.10
|118.56
|0.00
|108.58
|386
|2006.04.03 09:20
|sell
|112
|0.50
|118.68
|0.00
|0.00
|387
|2006.04.03 09:20
|modify
|112
|0.50
|118.68
|0.00
|108.63
|388
|2006.04.03 09:20
|modify
|111
|0.30
|118.61
|0.00
|108.63
|389
|2006.04.03 09:20
|modify
|110
|0.20
|118.53
|0.00
|108.63
|390
|2006.04.03 09:20
|modify
|109
|0.10
|118.56
|0.00
|108.63
|391
|2006.04.03 16:10
|close
|112
|0.50
|118.18
|0.00
|108.63
|211.54
|11595.21
|392
|2006.04.03 16:10
|close
|111
|0.30
|118.18
|0.00
|108.63
|109.16
|11704.37
|393
|2006.04.03 16:10
|close
|110
|0.20
|118.18
|0.00
|108.63
|59.23
|11763.60
|394
|2006.04.03 16:10
|close
|109
|0.10
|118.18
|0.00
|108.63
|32.15
|11795.75
|395
|2006.04.04 14:15
|buy
|113
|0.10
|117.63
|0.00
|0.00
|396
|2006.04.04 14:15
|modify
|113
|0.10
|117.63
|0.00
|127.62
|397
|2006.04.04 14:20
|close
|113
|0.10
|117.51
|0.00
|127.62
|-10.21
|11785.54
|398
|2006.04.05 00:35
|buy
|114
|0.10
|117.43
|0.00
|0.00
|399
|2006.04.05 00:35
|modify
|114
|0.10
|117.43
|0.00
|127.42
|400
|2006.04.05 00:40
|close
|114
|0.10
|117.39
|0.00
|127.42
|-3.41
|11782.13
|401
|2006.04.05 04:35
|buy
|115
|0.10
|117.10
|0.00
|0.00
|402
|2006.04.05 04:35
|modify
|115
|0.10
|117.10
|0.00
|127.09
|403
|2006.04.05 04:40
|close
|115
|0.10
|117.08
|0.00
|127.09
|-1.71
|11780.42
|404
|2006.04.05 05:30
|buy
|116
|0.10
|116.92
|0.00
|0.00
|405
|2006.04.05 05:30
|modify
|116
|0.10
|116.92
|0.00
|126.91
|406
|2006.04.05 05:35
|close
|116
|0.10
|116.87
|0.00
|126.91
|-4.28
|11776.14
|407
|2006.04.05 05:40
|buy
|117
|0.10
|116.91
|0.00
|0.00
|408
|2006.04.05 05:40
|modify
|117
|0.10
|116.91
|0.00
|126.90
|409
|2006.04.05 05:45
|close
|117
|0.10
|116.85
|0.00
|126.90
|-5.13
|11771.01
|410
|2006.04.05 20:45
|buy
|118
|0.10
|117.34
|0.00
|0.00
|411
|2006.04.05 20:45
|modify
|118
|0.10
|117.34
|0.00
|127.33
|412
|2006.04.05 20:50
|close
|118
|0.10
|117.30
|0.00
|127.33
|-3.41
|11767.60
|413
|2006.04.06 11:25
|buy
|119
|0.10
|117.38
|0.00
|0.00
|414
|2006.04.06 11:25
|modify
|119
|0.10
|117.38
|0.00
|127.37
|415
|2006.04.06 11:30
|close
|119
|0.10
|117.32
|0.00
|127.37
|-5.11
|11762.49
|416
|2006.04.17 14:45
|buy
|120
|0.10
|117.76
|0.00
|0.00
|417
|2006.04.17 14:45
|modify
|120
|0.10
|117.76
|0.00
|127.75
|418
|2006.04.17 14:50
|close
|120
|0.10
|117.68
|0.00
|127.75
|-6.80
|11755.69
|419
|2006.04.17 14:55
|buy
|121
|0.10
|117.76
|0.00
|0.00
|420
|2006.04.17 14:55
|modify
|121
|0.10
|117.76
|0.00
|127.75
|421
|2006.04.17 15:00
|close
|121
|0.10
|117.69
|0.00
|127.75
|-5.95
|11749.74
|422
|2006.04.18 15:10
|buy
|122
|0.10
|117.68
|0.00
|0.00
|423
|2006.04.18 15:10
|modify
|122
|0.10
|117.68
|0.00
|127.67
|424
|2006.04.18 15:15
|close
|122
|0.10
|117.63
|0.00
|127.67
|-4.25
|11745.49
|425
|2006.04.18 20:35
|buy
|123
|0.10
|117.40
|0.00
|0.00
|426
|2006.04.18 20:35
|modify
|123
|0.10
|117.40
|0.00
|127.39
|427
|2006.04.18 20:40
|close
|123
|0.10
|117.37
|0.00
|127.39
|-2.56
|11742.93
|428
|2006.04.18 23:35
|buy
|124
|0.10
|117.15
|0.00
|0.00
|429
|2006.04.18 23:35
|modify
|124
|0.10
|117.15
|0.00
|127.14
|430
|2006.04.18 23:40
|close
|124
|0.10
|117.06
|0.00
|127.14
|-7.69
|11735.24
|431
|2006.04.19 01:10
|buy
|125
|0.10
|116.98
|0.00
|0.00
|432
|2006.04.19 01:10
|modify
|125
|0.10
|116.98
|0.00
|126.97
|433
|2006.04.19 01:15
|close
|125
|0.10
|116.94
|0.00
|126.97
|-3.42
|11731.82
|434
|2006.04.19 21:50
|buy
|126
|0.10
|117.20
|0.00
|0.00
|435
|2006.04.19 21:50
|modify
|126
|0.10
|117.20
|0.00
|127.19
|436
|2006.04.19 21:55
|close
|126
|0.10
|117.15
|0.00
|127.19
|-4.27
|11727.55
|437
|2006.04.19 22:15
|buy
|127
|0.10
|117.16
|0.00
|0.00
|438
|2006.04.19 22:15
|modify
|127
|0.10
|117.16
|0.00
|127.15
|439
|2006.04.19 22:20
|close
|127
|0.10
|117.11
|0.00
|127.15
|-4.27
|11723.28
|440
|2006.04.19 22:30
|buy
|128
|0.10
|117.16
|0.00
|0.00
|441
|2006.04.19 22:30
|modify
|128
|0.10
|117.16
|0.00
|127.15
|442
|2006.04.19 22:35
|close
|128
|0.10
|117.13
|0.00
|127.15
|-2.56
|11720.72
|443
|2006.04.20 16:00
|buy
|129
|0.10
|117.46
|0.00
|0.00
|444
|2006.04.20 16:00
|modify
|129
|0.10
|117.46
|0.00
|127.45
|445
|2006.04.20 16:05
|close
|129
|0.10
|117.46
|0.00
|127.45
|0.00
|11720.72
|446
|2006.04.21 11:55
|buy
|130
|0.10
|117.20
|0.00
|0.00
|447
|2006.04.21 11:55
|modify
|130
|0.10
|117.20
|0.00
|127.19
|448
|2006.04.21 12:00
|close
|130
|0.10
|117.27
|0.00
|127.19
|5.97
|11726.69
|449
|2006.04.21 15:15
|buy
|131
|0.10
|116.89
|0.00
|0.00
|450
|2006.04.21 15:15
|modify
|131
|0.10
|116.89
|0.00
|126.88
|451
|2006.04.21 15:20
|close
|131
|0.10
|116.92
|0.00
|126.88
|2.57
|11729.26
|452
|2006.04.21 21:40
|buy
|132
|0.10
|116.70
|0.00
|0.00
|453
|2006.04.21 21:40
|modify
|132
|0.10
|116.70
|0.00
|126.69
|454
|2006.04.21 21:45
|close
|132
|0.10
|116.59
|0.00
|126.69
|-9.43
|11719.83
|455
|2006.04.21 22:00
|buy
|133
|0.10
|116.66
|0.00
|0.00
|456
|2006.04.21 22:00
|modify
|133
|0.10
|116.66
|0.00
|126.65
|457
|2006.04.21 22:05
|close
|133
|0.10
|116.61
|0.00
|126.65
|-4.29
|11715.54
|458
|2006.04.24 00:40
|buy
|134
|0.10
|115.75
|0.00
|0.00
|459
|2006.04.24 00:40
|modify
|134
|0.10
|115.75
|0.00
|125.74
|460
|2006.04.24 00:45
|close
|134
|0.10
|115.75
|0.00
|125.74
|0.00
|11715.54
|461
|2006.04.24 09:15
|buy
|135
|0.10
|115.46
|0.00
|0.00
|462
|2006.04.24 09:15
|modify
|135
|0.10
|115.46
|0.00
|125.45
|463
|2006.04.24 09:20
|close
|135
|0.10
|115.47
|0.00
|125.45
|0.87
|11716.41
|464
|2006.04.24 10:00
|buy
|136
|0.10
|115.00
|0.00
|0.00
|465
|2006.04.24 10:00
|modify
|136
|0.10
|115.00
|0.00
|124.99
|466
|2006.04.24 10:05
|close
|136
|0.10
|115.09
|0.00
|124.99
|7.82
|11724.23
|467
|2006.04.24 18:30
|buy
|137
|0.10
|114.63
|0.00
|0.00
|468
|2006.04.24 18:30
|modify
|137
|0.10
|114.63
|0.00
|124.62
|469
|2006.04.24 18:35
|close
|137
|0.10
|114.62
|0.00
|124.62
|-0.87
|11723.36
|470
|2006.04.24 18:50
|buy
|138
|0.10
|114.52
|0.00
|0.00
|471
|2006.04.24 18:50
|modify
|138
|0.10
|114.52
|0.00
|124.51
|472
|2006.04.24 18:55
|close
|138
|0.10
|114.50
|0.00
|124.51
|-1.75
|11721.61
|473
|2006.04.24 20:25
|buy
|139
|0.10
|114.40
|0.00
|0.00
|474
|2006.04.24 20:25
|modify
|139
|0.10
|114.40
|0.00
|124.39
|475
|2006.04.24 20:30
|close
|139
|0.10
|114.37
|0.00
|124.39
|-2.62
|11718.99
|476
|2006.04.25 02:40
|buy
|140
|0.10
|114.46
|0.00
|0.00
|477
|2006.04.25 02:40
|modify
|140
|0.10
|114.46
|0.00
|124.45
|478
|2006.04.25 02:45
|close
|140
|0.10
|114.41
|0.00
|124.45
|-4.37
|11714.62
|479
|2006.04.26 14:30
|buy
|141
|0.10
|114.98
|0.00
|0.00
|480
|2006.04.26 14:30
|modify
|141
|0.10
|114.98
|0.00
|124.97
|481
|2006.04.26 14:35
|close
|141
|0.10
|115.18
|0.00
|124.97
|17.36
|11731.98
|482
|2006.04.27 07:45
|buy
|142
|0.10
|114.67
|0.00
|0.00
|483
|2006.04.27 07:45
|modify
|142
|0.10
|114.67
|0.00
|124.66
|484
|2006.04.27 07:50
|close
|142
|0.10
|114.64
|0.00
|124.66
|-2.62
|11729.36
|485
|2006.04.27 12:40
|buy
|143
|0.10
|114.49
|0.00
|0.00
|486
|2006.04.27 12:40
|modify
|143
|0.10
|114.49
|0.00
|124.48
|487
|2006.04.27 12:45
|close
|143
|0.10
|114.53
|0.00
|124.48
|3.49
|11732.85
|488
|2006.04.27 16:20
|buy
|144
|0.10
|114.37
|0.00
|0.00
|489
|2006.04.27 16:20
|modify
|144
|0.10
|114.37
|0.00
|124.36
|490
|2006.04.27 16:25
|close
|144
|0.10
|114.31
|0.00
|124.36
|-5.25
|11727.60
|491
|2006.04.27 16:40
|buy
|145
|0.10
|114.21
|0.00
|0.00
|492
|2006.04.27 16:40
|modify
|145
|0.10
|114.21
|0.00
|124.20
|493
|2006.04.27 16:45
|close
|145
|0.10
|114.11
|0.00
|124.20
|-8.76
|11718.84
|494
|2006.04.27 17:20
|buy
|146
|0.10
|114.11
|0.00
|0.00
|495
|2006.04.27 17:20
|modify
|146
|0.10
|114.11
|0.00
|124.10
|496
|2006.04.27 17:25
|close
|146
|0.10
|113.99
|0.00
|124.10
|-10.53
|11708.31
|497
|2006.04.28 08:35
|buy
|147
|0.10
|114.19
|0.00
|0.00
|498
|2006.04.28 08:35
|modify
|147
|0.10
|114.19
|0.00
|124.18
|499
|2006.04.28 08:40
|close
|147
|0.10
|114.17
|0.00
|124.18
|-1.75
|11706.56
|500
|2006.04.28 11:05
|buy
|148
|0.10
|114.12
|0.00
|0.00
|501
|2006.04.28 11:05
|modify
|148
|0.10
|114.12
|0.00
|124.11
|502
|2006.04.28 11:10
|close
|148
|0.10
|114.11
|0.00
|124.11
|-0.88
|11705.68
|503
|2006.05.01 05:15
|buy
|149
|0.10
|113.16
|0.00
|0.00
|504
|2006.05.01 05:15
|modify
|149
|0.10
|113.16
|0.00
|123.15
|505
|2006.05.01 05:20
|close
|149
|0.10
|113.15
|0.00
|123.15
|-0.88
|11704.80
|506
|2006.05.01 13:40
|buy
|150
|0.10
|113.07
|0.00
|0.00
|507
|2006.05.01 13:40
|modify
|150
|0.10
|113.07
|0.00
|123.06
|508
|2006.05.01 13:45
|close
|150
|0.10
|113.07
|0.00
|123.06
|0.00
|11704.80
|509
|2006.05.01 15:50
|buy
|151
|0.10
|112.52
|0.00
|0.00
|510
|2006.05.01 15:50
|modify
|151
|0.10
|112.52
|0.00
|122.51
|511
|2006.05.01 15:55
|close
|151
|0.10
|112.59
|0.00
|122.51
|6.22
|11711.02
|512
|2006.05.03 08:50
|buy
|152
|0.10
|112.99
|0.00
|0.00
|513
|2006.05.03 08:50
|modify
|152
|0.10
|112.99
|0.00
|122.98
|514
|2006.05.03 08:55
|close
|152
|0.10
|112.99
|0.00
|122.98
|0.00
|11711.02
|515
|2006.05.04 16:30
|buy
|153
|0.10
|113.56
|0.00
|0.00
|516
|2006.05.04 16:30
|modify
|153
|0.10
|113.56
|0.00
|123.55
|517
|2006.05.04 16:35
|close
|153
|0.10
|113.56
|0.00
|123.55
|0.00
|11711.02
|518
|2006.05.04 17:15
|buy
|154
|0.10
|113.46
|0.00
|0.00
|519
|2006.05.04 17:15
|modify
|154
|0.10
|113.46
|0.00
|123.45
|520
|2006.05.04 17:20
|close
|154
|0.10
|113.42
|0.00
|123.45
|-3.53
|11707.49
|521
|2006.05.04 17:45
|buy
|155
|0.10
|113.34
|0.00
|0.00
|522
|2006.05.04 17:45
|modify
|155
|0.10
|113.34
|0.00
|123.33
|523
|2006.05.04 17:50
|close
|155
|0.10
|113.35
|0.00
|123.33
|0.88
|11708.37
|524
|2006.05.05 16:50
|buy
|156
|0.10
|112.53
|0.00
|0.00
|525
|2006.05.05 16:50
|modify
|156
|0.10
|112.53
|0.00
|122.52
|526
|2006.05.05 16:55
|close
|156
|0.10
|112.45
|0.00
|122.52
|-7.11
|11701.26
|527
|2006.05.05 17:05
|buy
|157
|0.10
|112.50
|0.00
|0.00
|528
|2006.05.05 17:05
|modify
|157
|0.10
|112.50
|0.00
|122.49
|529
|2006.05.05 17:10
|close
|157
|0.10
|112.36
|0.00
|122.49
|-12.46
|11688.80
|530
|2006.05.08 00:15
|buy
|158
|0.10
|112.06
|0.00
|0.00
|531
|2006.05.08 00:15
|modify
|158
|0.10
|112.06
|0.00
|122.05
|532
|2006.05.08 00:20
|close
|158
|0.10
|111.98
|0.00
|122.05
|-7.14
|11681.66
|533
|2006.05.08 03:15
|buy
|159
|0.10
|111.79
|0.00
|0.00
|534
|2006.05.08 03:15
|modify
|159
|0.10
|111.79
|0.00
|121.78
|535
|2006.05.08 03:20
|close
|159
|0.10
|111.76
|0.00
|121.78
|-2.68
|11678.98
|536
|2006.05.08 09:35
|buy
|160
|0.10
|111.39
|0.00
|0.00
|537
|2006.05.08 09:35
|modify
|160
|0.10
|111.39
|0.00
|121.38
|538
|2006.05.08 09:40
|close
|160
|0.10
|111.44
|0.00
|121.38
|4.49
|11683.47
|539
|2006.05.08 10:55
|buy
|161
|0.10
|111.20
|0.00
|0.00
|540
|2006.05.08 10:55
|modify
|161
|0.10
|111.20
|0.00
|121.19
|541
|2006.05.08 11:00
|close
|161
|0.10
|111.19
|0.00
|121.19
|-0.90
|11682.57
|542
|2006.05.09 02:25
|buy
|162
|0.10
|111.59
|0.00
|0.00
|543
|2006.05.09 02:25
|modify
|162
|0.10
|111.59
|0.00
|121.58
|544
|2006.05.09 02:30
|close
|162
|0.10
|111.40
|0.00
|121.58
|-17.06
|11665.51
|545
|2006.05.09 02:50
|buy
|163
|0.10
|111.37
|0.00
|0.00
|546
|2006.05.09 02:50
|modify
|163
|0.10
|111.37
|0.00
|121.36
|547
|2006.05.09 02:55
|close
|163
|0.10
|111.36
|0.00
|121.36
|-0.90
|11664.61
|548
|2006.05.09 16:40
|buy
|164
|0.10
|111.14
|0.00
|0.00
|549
|2006.05.09 16:40
|modify
|164
|0.10
|111.14
|0.00
|121.13
|550
|2006.05.09 16:45
|close
|164
|0.10
|111.15
|0.00
|121.13
|0.90
|11665.51
|551
|2006.05.10 06:10
|buy
|165
|0.10
|111.04
|0.00
|0.00
|552
|2006.05.10 06:10
|modify
|165
|0.10
|111.04
|0.00
|121.03
|553
|2006.05.10 06:15
|close
|165
|0.10
|111.01
|0.00
|121.03
|-2.70
|11662.81
|554
|2006.05.10 09:00
|buy
|166
|0.10
|110.79
|0.00
|0.00
|555
|2006.05.10 09:00
|modify
|166
|0.10
|110.79
|0.00
|120.78
|556
|2006.05.10 09:05
|close
|166
|0.10
|110.78
|0.00
|120.78
|-0.90
|11661.91
|557
|2006.05.10 12:35
|buy
|167
|0.10
|110.39
|0.00
|0.00
|558
|2006.05.10 12:35
|modify
|167
|0.10
|110.39
|0.00
|120.38
|559
|2006.05.10 12:40
|close
|167
|0.10
|110.39
|0.00
|120.38
|0.00
|11661.91
|560
|2006.05.11 14:50
|buy
|168
|0.10
|110.90
|0.00
|0.00
|561
|2006.05.11 14:50
|modify
|168
|0.10
|110.90
|0.00
|120.89
|562
|2006.05.11 14:55
|close
|168
|0.10
|110.91
|0.00
|120.89
|0.90
|11662.81
|563
|2006.05.11 16:55
|buy
|169
|0.10
|110.69
|0.00
|0.00
|564
|2006.05.11 16:55
|modify
|169
|0.10
|110.69
|0.00
|120.68
|565
|2006.05.11 17:00
|close
|169
|0.10
|110.73
|0.00
|120.68
|3.61
|11666.42
|566
|2006.05.11 17:50
|buy
|170
|0.10
|110.39
|0.00
|0.00
|567
|2006.05.11 17:50
|modify
|170
|0.10
|110.39
|0.00
|120.38
|568
|2006.05.11 17:55
|close
|170
|0.10
|110.23
|0.00
|120.38
|-14.51
|11651.91
|569
|2006.05.11 18:20
|buy
|171
|0.10
|110.27
|0.00
|0.00
|570
|2006.05.11 18:20
|modify
|171
|0.10
|110.27
|0.00
|120.26
|571
|2006.05.11 18:25
|close
|171
|0.10
|110.24
|0.00
|120.26
|-2.72
|11649.19
|572
|2006.05.12 02:25
|buy
|172
|0.10
|110.15
|0.00
|0.00
|573
|2006.05.12 02:25
|modify
|172
|0.10
|110.15
|0.00
|120.14
|574
|2006.05.12 02:30
|close
|172
|0.10
|110.18
|0.00
|120.14
|2.72
|11651.91
|575
|2006.05.12 09:45
|buy
|173
|0.10
|109.85
|0.00
|0.00
|576
|2006.05.12 09:45
|modify
|173
|0.10
|109.85
|0.00
|119.84
|577
|2006.05.12 09:50
|close
|173
|0.10
|109.77
|0.00
|119.84
|-7.29
|11644.62
|578
|2006.05.12 11:55
|buy
|174
|0.10
|109.44
|0.00
|0.00
|579
|2006.05.12 11:55
|modify
|174
|0.10
|109.44
|0.00
|119.43
|580
|2006.05.12 12:00
|close
|174
|0.10
|109.56
|0.00
|119.43
|10.95
|11655.57
|581
|2006.05.15 01:15
|buy
|175
|0.10
|109.61
|0.00
|0.00
|582
|2006.05.15 01:15
|modify
|175
|0.10
|109.61
|0.00
|119.60
|583
|2006.05.15 01:20
|close
|175
|0.10
|109.59
|0.00
|119.60
|-1.83
|11653.74
|584
|2006.05.15 03:35
|buy
|176
|0.10
|109.46
|0.00
|0.00
|585
|2006.05.15 03:35
|modify
|176
|0.10
|109.46
|0.00
|119.45
|586
|2006.05.15 03:40
|close
|176
|0.10
|109.54
|0.00
|119.45
|7.30
|11661.04
|587
|2006.05.16 06:05
|buy
|177
|0.10
|110.04
|0.00
|0.00
|588
|2006.05.16 06:05
|modify
|177
|0.10
|110.04
|0.00
|120.03
|589
|2006.05.16 06:10
|close
|177
|0.10
|110.08
|0.00
|120.03
|3.63
|11664.67
|590
|2006.05.16 15:05
|buy
|178
|0.10
|109.98
|0.00
|0.00
|591
|2006.05.16 15:05
|modify
|178
|0.10
|109.98
|0.00
|119.97
|592
|2006.05.16 15:10
|close
|178
|0.10
|109.96
|0.00
|119.97
|-1.82
|11662.85
|593
|2006.05.16 21:05
|buy
|179
|0.10
|109.79
|0.00
|0.00
|594
|2006.05.16 21:05
|modify
|179
|0.10
|109.79
|0.00
|119.78
|595
|2006.05.16 21:10
|close
|179
|0.10
|109.75
|0.00
|119.78
|-3.64
|11659.21
|596
|2006.05.16 21:45
|buy
|180
|0.10
|109.74
|0.00
|0.00
|597
|2006.05.16 21:45
|modify
|180
|0.10
|109.74
|0.00
|119.73
|598
|2006.05.16 21:50
|close
|180
|0.10
|109.72
|0.00
|119.73
|-1.82
|11657.39
|599
|2006.05.17 09:25
|buy
|181
|0.10
|109.13
|0.00
|0.00
|600
|2006.05.17 09:25
|modify
|181
|0.10
|109.13
|0.00
|119.12
|601
|2006.05.17 09:30
|close
|181
|0.10
|109.12
|0.00
|119.12
|-0.92
|11656.47
|602
|2006.05.17 20:45
|sell
|182
|0.10
|111.20
|0.00
|0.00
|603
|2006.05.17 20:45
|modify
|182
|0.10
|111.20
|0.00
|101.21
|604
|2006.05.17 20:50
|sell
|183
|0.20
|111.04
|0.00
|0.00
|605
|2006.05.17 20:50
|modify
|183
|0.20
|111.04
|0.00
|101.10
|606
|2006.05.17 20:50
|modify
|182
|0.10
|111.20
|0.00
|101.10
|607
|2006.05.17 23:40
|sell
|184
|0.30
|111.05
|0.00
|0.00
|608
|2006.05.17 23:40
|modify
|184
|0.30
|111.05
|0.00
|101.08
|609
|2006.05.17 23:40
|modify
|183
|0.20
|111.04
|0.00
|101.08
|610
|2006.05.17 23:40
|modify
|182
|0.10
|111.20
|0.00
|101.08
|611
|2006.05.18 00:15
|sell
|185
|0.50
|111.17
|0.00
|0.00
|612
|2006.05.18 00:15
|modify
|185
|0.50
|111.17
|0.00
|101.13
|613
|2006.05.18 00:15
|modify
|184
|0.30
|111.05
|0.00
|101.13
|614
|2006.05.18 00:15
|modify
|183
|0.20
|111.04
|0.00
|101.13
|615
|2006.05.18 00:15
|modify
|182
|0.10
|111.20
|0.00
|101.13
|616
|2006.05.18 08:10
|sell
|186
|0.80
|110.77
|0.00
|0.00
|617
|2006.05.18 08:10
|modify
|186
|0.80
|110.77
|0.00
|100.98
|618
|2006.05.18 08:10
|modify
|185
|0.50
|111.17
|0.00
|100.98
|619
|2006.05.18 08:10
|modify
|184
|0.30
|111.05
|0.00
|100.98
|620
|2006.05.18 08:10
|modify
|183
|0.20
|111.04
|0.00
|100.98
|621
|2006.05.18 08:10
|modify
|182
|0.10
|111.20
|0.00
|100.98
|622
|2006.05.18 13:55
|sell
|187
|1.30
|111.14
|0.00
|0.00
|623
|2006.05.18 13:55
|modify
|187
|1.30
|111.14
|0.00
|101.05
|624
|2006.05.18 13:55
|modify
|186
|0.80
|110.77
|0.00
|101.05
|625
|2006.05.18 13:55
|modify
|185
|0.50
|111.17
|0.00
|101.05
|626
|2006.05.18 13:55
|modify
|184
|0.30
|111.05
|0.00
|101.05
|627
|2006.05.18 13:55
|modify
|183
|0.20
|111.04
|0.00
|101.05
|628
|2006.05.18 13:55
|modify
|182
|0.10
|111.20
|0.00
|101.05
|629
|2006.05.18 15:40
|close
|187
|1.30
|110.53
|0.00
|101.05
|717.45
|12373.92
|630
|2006.05.18 15:40
|close
|186
|0.80
|110.53
|0.00
|101.05
|173.71
|12547.63
|631
|2006.05.18 15:40
|close
|185
|0.50
|110.53
|0.00
|101.05
|289.51
|12837.14
|632
|2006.05.18 15:40
|close
|184
|0.30
|110.53
|0.00
|101.05
|131.13
|12968.27
|633
|2006.05.18 15:40
|close
|183
|0.20
|110.53
|0.00
|101.05
|85.61
|13053.88
|634
|2006.05.18 15:40
|close
|182
|0.10
|110.53
|0.00
|101.05
|57.28
|13111.16
|635
|2006.05.19 10:15
|sell
|188
|0.10
|111.70
|0.00
|0.00
|636
|2006.05.19 10:15
|modify
|188
|0.10
|111.70
|0.00
|101.71
|637
|2006.05.19 12:10
|sell
|189
|0.20
|111.95
|0.00
|0.00
|638
|2006.05.19 12:10
|modify
|189
|0.20
|111.95
|0.00
|101.88
|639
|2006.05.19 12:10
|modify
|188
|0.10
|111.70
|0.00
|101.88
|640
|2006.05.19 16:40
|sell
|190
|0.30
|111.99
|0.00
|0.00
|641
|2006.05.19 16:40
|modify
|190
|0.30
|111.99
|0.00
|101.94
|642
|2006.05.19 16:40
|modify
|189
|0.20
|111.95
|0.00
|101.94
|643
|2006.05.19 16:40
|modify
|188
|0.10
|111.70
|0.00
|101.94
|644
|2006.05.22 02:05
|sell
|191
|0.50
|111.83
|0.00
|0.00
|645
|2006.05.22 02:05
|modify
|191
|0.50
|111.83
|0.00
|101.89
|646
|2006.05.22 02:05
|modify
|190
|0.30
|111.99
|0.00
|101.89
|647
|2006.05.22 02:05
|modify
|189
|0.20
|111.95
|0.00
|101.89
|648
|2006.05.22 02:05
|modify
|188
|0.10
|111.70
|0.00
|101.89
|649
|2006.05.22 04:45
|sell
|192
|0.80
|112.18
|0.00
|0.00
|650
|2006.05.22 04:45
|modify
|192
|0.80
|112.18
|0.00
|102.02
|651
|2006.05.22 04:45
|modify
|191
|0.50
|111.83
|0.00
|102.02
|652
|2006.05.22 04:45
|modify
|190
|0.30
|111.99
|0.00
|102.02
|653
|2006.05.22 04:45
|modify
|189
|0.20
|111.95
|0.00
|102.02
|654
|2006.05.22 04:45
|modify
|188
|0.10
|111.70
|0.00
|102.02
|655
|2006.05.22 05:15
|sell
|193
|1.30
|112.08
|0.00
|0.00
|656
|2006.05.22 05:15
|modify
|193
|1.30
|112.08
|0.00
|102.05
|657
|2006.05.22 05:15
|modify
|192
|0.80
|112.18
|0.00
|102.05
|658
|2006.05.22 05:15
|modify
|191
|0.50
|111.83
|0.00
|102.05
|659
|2006.05.22 05:15
|modify
|190
|0.30
|111.99
|0.00
|102.05
|660
|2006.05.22 05:15
|modify
|189
|0.20
|111.95
|0.00
|102.05
|661
|2006.05.22 05:15
|modify
|188
|0.10
|111.70
|0.00
|102.05
|662
|2006.05.22 16:05
|close
|193
|1.30
|112.08
|0.00
|102.05
|0.00
|13111.16
|663
|2006.05.22 16:05
|close
|192
|0.80
|112.08
|0.00
|102.05
|71.38
|13182.54
|664
|2006.05.22 16:05
|close
|191
|0.50
|112.08
|0.00
|102.05
|-111.53
|13071.01
|665
|2006.05.22 16:05
|close
|190
|0.30
|112.08
|0.00
|102.05
|-27.43
|13043.58
|666
|2006.05.22 16:05
|close
|189
|0.20
|112.08
|0.00
|102.05
|-25.42
|13018.16
|667
|2006.05.22 16:05
|close
|188
|0.10
|112.08
|0.00
|102.05
|-35.01
|12983.15
|668
|2006.05.23 23:15
|sell
|194
|0.10
|111.97
|0.00
|0.00
|669
|2006.05.23 23:15
|modify
|194
|0.10
|111.97
|0.00
|101.98
|670
|2006.05.24 00:10
|sell
|195
|0.20
|112.19
|0.00
|0.00
|671
|2006.05.24 00:10
|modify
|195
|0.20
|112.19
|0.00
|102.13
|672
|2006.05.24 00:10
|modify
|194
|0.10
|111.97
|0.00
|102.13
|673
|2006.05.24 03:05
|sell
|196
|0.30
|112.39
|0.00
|0.00
|674
|2006.05.24 03:05
|modify
|196
|0.30
|112.39
|0.00
|102.26
|675
|2006.05.24 03:05
|modify
|195
|0.20
|112.19
|0.00
|102.26
|676
|2006.05.24 03:05
|modify
|194
|0.10
|111.97
|0.00
|102.26
|677
|2006.05.24 06:20
|sell
|197
|0.50
|112.27
|0.00
|0.00
|678
|2006.05.24 06:20
|modify
|197
|0.50
|112.27
|0.00
|102.27
|679
|2006.05.24 06:20
|modify
|196
|0.30
|112.39
|0.00
|102.27
|680
|2006.05.24 06:20
|modify
|195
|0.20
|112.19
|0.00
|102.27
|681
|2006.05.24 06:20
|modify
|194
|0.10
|111.97
|0.00
|102.27
|682
|2006.05.24 06:45
|sell
|198
|0.80
|112.37
|0.00
|0.00
|683
|2006.05.24 06:45
|modify
|198
|0.80
|112.37
|0.00
|102.32
|684
|2006.05.24 06:45
|modify
|197
|0.50
|112.27
|0.00
|102.32
|685
|2006.05.24 06:45
|modify
|196
|0.30
|112.39
|0.00
|102.32
|686
|2006.05.24 06:45
|modify
|195
|0.20
|112.19
|0.00
|102.32
|687
|2006.05.24 06:45
|modify
|194
|0.10
|111.97
|0.00
|102.32
|688
|2006.05.24 07:55
|sell
|199
|1.30
|112.42
|0.00
|0.00
|689
|2006.05.24 07:55
|modify
|199
|1.30
|112.42
|0.00
|102.36
|690
|2006.05.24 07:55
|modify
|198
|0.80
|112.37
|0.00
|102.36
|691
|2006.05.24 07:55
|modify
|197
|0.50
|112.27
|0.00
|102.36
|692
|2006.05.24 07:55
|modify
|196
|0.30
|112.39
|0.00
|102.36
|693
|2006.05.24 07:55
|modify
|195
|0.20
|112.19
|0.00
|102.36
|694
|2006.05.24 07:55
|modify
|194
|0.10
|111.97
|0.00
|102.36
|695
|2006.05.24 09:45
|close
|199
|1.30
|111.86
|0.00
|102.36
|650.81
|13633.96
|696
|2006.05.24 09:45
|close
|198
|0.80
|111.86
|0.00
|102.36
|364.74
|13998.70
|697
|2006.05.24 09:45
|close
|197
|0.50
|111.86
|0.00
|102.36
|183.26
|14181.96
|698
|2006.05.24 09:45
|close
|196
|0.30
|111.86
|0.00
|102.36
|142.14
|14324.10
|699
|2006.05.24 09:45
|close
|195
|0.20
|111.86
|0.00
|102.36
|59.00
|14383.10
|700
|2006.05.24 09:45
|close
|194
|0.10
|111.86
|0.00
|102.36
|8.72
|14391.82
|701
|2006.05.26 16:00
|sell
|200
|0.10
|112.58
|0.00
|0.00
|702
|2006.05.26 16:00
|modify
|200
|0.10
|112.58
|0.00
|102.59
|703
|2006.05.26 19:05
|sell
|201
|0.20
|112.74
|0.00
|0.00
|704
|2006.05.26 19:05
|modify
|201
|0.20
|112.74
|0.00
|102.70
|705
|2006.05.26 19:05
|modify
|200
|0.10
|112.58
|0.00
|102.70
|706
|2006.05.26 19:15
|sell
|202
|0.30
|112.70
|0.00
|0.00
|707
|2006.05.26 19:15
|modify
|202
|0.30
|112.70
|0.00
|102.70
|708
|2006.05.26 21:15
|sell
|203
|0.50
|112.70
|0.00
|0.00
|709
|2006.05.26 21:15
|modify
|203
|0.50
|112.70
|0.00
|102.71
|710
|2006.05.26 21:15
|modify
|202
|0.30
|112.70
|0.00
|102.71
|711
|2006.05.26 21:15
|modify
|201
|0.20
|112.74
|0.00
|102.71
|712
|2006.05.26 21:15
|modify
|200
|0.10
|112.58
|0.00
|102.71
|713
|2006.05.26 21:30
|sell
|204
|0.80
|112.73
|0.00
|0.00
|714
|2006.05.26 21:30
|modify
|204
|0.80
|112.73
|0.00
|102.72
|715
|2006.05.26 21:30
|modify
|203
|0.50
|112.70
|0.00
|102.72
|716
|2006.05.26 21:30
|modify
|202
|0.30
|112.70
|0.00
|102.72
|717
|2006.05.26 21:30
|modify
|201
|0.20
|112.74
|0.00
|102.72
|718
|2006.05.26 21:30
|modify
|200
|0.10
|112.58
|0.00
|102.72
|719
|2006.05.29 00:25
|close
|204
|0.80
|112.62
|0.00
|102.72
|69.24
|14461.06
|720
|2006.05.29 00:25
|close
|203
|0.50
|112.62
|0.00
|102.72
|29.96
|14491.02
|721
|2006.05.29 00:25
|close
|202
|0.30
|112.62
|0.00
|102.72
|17.97
|14508.99
|722
|2006.05.29 00:25
|close
|201
|0.20
|112.62
|0.00
|102.72
|19.09
|14528.08
|723
|2006.05.29 00:25
|close
|200
|0.10
|112.62
|0.00
|102.72
|-4.66
|14523.41
|724
|2006.05.29 17:25
|sell
|205
|0.10
|112.64
|0.00
|0.00
|725
|2006.05.29 17:25
|modify
|205
|0.10
|112.64
|0.00
|102.65
|726
|2006.05.29 20:25
|close
|205
|0.10
|112.40
|0.00
|102.65
|21.35
|14544.76
|727
|2006.05.30 08:30
|buy
|206
|0.10
|111.85
|0.00
|0.00
|728
|2006.05.30 08:30
|modify
|206
|0.10
|111.85
|0.00
|121.84
|729
|2006.05.30 08:35
|close
|206
|0.10
|111.81
|0.00
|121.84
|-3.58
|14541.18
|730
|2006.05.30 09:30
|buy
|207
|0.10
|111.79
|0.00
|0.00
|731
|2006.05.30 09:30
|modify
|207
|0.10
|111.79
|0.00
|121.78
|732
|2006.05.30 09:35
|close
|207
|0.10
|111.73
|0.00
|121.78
|-5.37
|14535.81
|733
|2006.05.31 09:00
|buy
|208
|0.10
|111.68
|0.00
|0.00
|734
|2006.05.31 09:00
|modify
|208
|0.10
|111.68
|0.00
|121.67
|735
|2006.05.31 09:05
|close
|208
|0.10
|111.66
|0.00
|121.67
|-1.79
|14534.02
|736
|2006.06.01 13:35
|sell
|209
|0.10
|113.17
|0.00
|0.00
|737
|2006.06.01 13:35
|modify
|209
|0.10
|113.17
|0.00
|103.18
|738
|2006.06.01 16:40
|close
|209
|0.10
|112.67
|0.00
|103.18
|44.38
|14578.40
|739
|2006.06.02 16:05
|buy
|210
|0.10
|111.75
|0.00
|0.00
|740
|2006.06.02 16:05
|modify
|210
|0.10
|111.75
|0.00
|121.74
|741
|2006.06.02 16:10
|close
|210
|0.10
|111.71
|0.00
|121.74
|-3.58
|14574.82
|742
|2006.06.02 17:00
|buy
|211
|0.10
|111.47
|0.00
|0.00
|743
|2006.06.02 17:00
|modify
|211
|0.10
|111.47
|0.00
|121.46
|744
|2006.06.02 17:05
|close
|211
|0.10
|111.46
|0.00
|121.46
|-0.90
|14573.92
|745
|2006.06.05 18:20
|buy
|212
|0.10
|111.61
|0.00
|0.00
|746
|2006.06.05 18:20
|modify
|212
|0.10
|111.61
|0.00
|121.60
|747
|2006.06.05 18:25
|close
|212
|0.10
|111.53
|0.00
|121.60
|-7.17
|14566.75
|748
|2006.06.05 18:35
|buy
|213
|0.10
|111.65
|0.00
|0.00
|749
|2006.06.05 18:35
|modify
|213
|0.10
|111.65
|0.00
|121.64
|750
|2006.06.05 18:40
|close
|213
|0.10
|111.63
|0.00
|121.64
|-1.79
|14564.96
|751
|2006.06.06 15:00
|sell
|214
|0.10
|112.80
|0.00
|0.00
|752
|2006.06.06 15:00
|modify
|214
|0.10
|112.80
|0.00
|102.81
|753
|2006.06.06 15:55
|sell
|215
|0.20
|113.00
|0.00
|0.00
|754
|2006.06.06 15:55
|modify
|215
|0.20
|113.00
|0.00
|102.94
|755
|2006.06.06 15:55
|modify
|214
|0.10
|112.80
|0.00
|102.94
|756
|2006.06.06 17:10
|sell
|216
|0.30
|113.41
|0.00
|0.00
|757
|2006.06.06 17:10
|modify
|216
|0.30
|113.41
|0.00
|103.18
|758
|2006.06.06 17:10
|modify
|215
|0.20
|113.00
|0.00
|103.18
|759
|2006.06.06 17:10
|modify
|214
|0.10
|112.80
|0.00
|103.18
|760
|2006.06.06 23:10
|sell
|217
|0.50
|113.32
|0.00
|0.00
|761
|2006.06.06 23:10
|modify
|217
|0.50
|113.32
|0.00
|103.25
|762
|2006.06.06 23:10
|modify
|216
|0.30
|113.41
|0.00
|103.25
|763
|2006.06.06 23:10
|modify
|215
|0.20
|113.00
|0.00
|103.25
|764
|2006.06.06 23:10
|modify
|214
|0.10
|112.80
|0.00
|103.25
|765
|2006.06.07 03:25
|close
|217
|0.50
|113.01
|0.00
|103.25
|131.59
|14696.55
|766
|2006.06.07 03:25
|close
|216
|0.30
|113.01
|0.00
|103.25
|102.85
|14799.41
|767
|2006.06.07 03:25
|close
|215
|0.20
|113.01
|0.00
|103.25
|-3.99
|14795.41
|768
|2006.06.07 03:25
|close
|214
|0.10
|113.01
|0.00
|103.25
|-19.69
|14775.72
|769
|2006.06.08 14:30
|sell
|218
|0.10
|114.40
|0.00
|0.00
|770
|2006.06.08 14:30
|modify
|218
|0.10
|114.40
|0.00
|104.41
|771
|2006.06.08 14:40
|sell
|219
|0.20
|114.49
|0.00
|0.00
|772
|2006.06.08 14:40
|modify
|219
|0.20
|114.49
|0.00
|104.47
|773
|2006.06.08 14:40
|modify
|218
|0.10
|114.40
|0.00
|104.47
|774
|2006.06.09 00:25
|close
|219
|0.20
|113.95
|0.00
|104.47
|92.56
|14868.28
|775
|2006.06.09 00:25
|close
|218
|0.10
|113.95
|0.00
|104.47
|38.38
|14906.65
|776
|2006.06.19 03:15
|sell
|220
|0.10
|115.67
|0.00
|0.00
|777
|2006.06.19 03:15
|modify
|220
|0.10
|115.67
|0.00
|105.68
|778
|2006.06.19 03:50
|sell
|221
|0.20
|115.67
|0.00
|0.00
|779
|2006.06.19 03:50
|modify
|221
|0.20
|115.67
|0.00
|105.68
|780
|2006.06.19 08:30
|sell
|222
|0.30
|115.61
|0.00
|0.00
|781
|2006.06.19 08:30
|modify
|222
|0.30
|115.61
|0.00
|105.65
|782
|2006.06.19 08:30
|modify
|221
|0.20
|115.67
|0.00
|105.65
|783
|2006.06.19 08:30
|modify
|220
|0.10
|115.67
|0.00
|105.65
|784
|2006.06.19 15:40
|sell
|223
|0.50
|115.65
|0.00
|0.00
|785
|2006.06.19 15:40
|modify
|223
|0.50
|115.65
|0.00
|105.65
|786
|2006.06.19 18:10
|close
|223
|0.50
|115.36
|0.00
|105.65
|125.69
|15032.34
|787
|2006.06.19 18:10
|close
|222
|0.30
|115.36
|0.00
|105.65
|65.01
|15097.35
|788
|2006.06.19 18:10
|close
|221
|0.20
|115.36
|0.00
|105.65
|53.74
|15151.09
|789
|2006.06.19 18:10
|close
|220
|0.10
|115.36
|0.00
|105.65
|26.87
|15177.96
|790
|2006.06.20 16:05
|buy
|224
|0.10
|114.86
|0.00
|0.00
|791
|2006.06.20 16:05
|modify
|224
|0.10
|114.86
|0.00
|124.85
|792
|2006.06.20 16:10
|close
|224
|0.10
|114.84
|0.00
|124.85
|-1.74
|15176.22
|793
|2006.06.20 20:40
|buy
|225
|0.10
|114.76
|0.00
|0.00
|794
|2006.06.20 20:40
|modify
|225
|0.10
|114.76
|0.00
|124.75
|795
|2006.06.20 20:45
|close
|225
|0.10
|114.76
|0.00
|124.75
|0.00
|15176.22
|796
|2006.06.21 04:55
|buy
|226
|0.10
|114.67
|0.00
|0.00
|797
|2006.06.21 04:55
|modify
|226
|0.10
|114.67
|0.00
|124.66
|798
|2006.06.21 05:00
|close
|226
|0.10
|114.64
|0.00
|124.66
|-2.62
|15173.60
|799
|2006.06.21 06:00
|buy
|227
|0.10
|114.52
|0.00
|0.00
|800
|2006.06.21 06:00
|modify
|227
|0.10
|114.52
|0.00
|124.51
|801
|2006.06.21 06:05
|close
|227
|0.10
|114.47
|0.00
|124.51
|-4.37
|15169.23
|802
|2006.06.22 14:00
|sell
|228
|0.10
|115.59
|0.00
|0.00
|803
|2006.06.22 14:00
|modify
|228
|0.10
|115.59
|0.00
|105.60
|804
|2006.06.22 15:15
|sell
|229
|0.20
|115.61
|0.00
|0.00
|805
|2006.06.22 15:15
|modify
|229
|0.20
|115.61
|0.00
|105.61
|806
|2006.06.22 15:15
|modify
|228
|0.10
|115.59
|0.00
|105.61
|807
|2006.06.22 16:40
|sell
|230
|0.30
|115.79
|0.00
|0.00
|808
|2006.06.22 16:40
|modify
|230
|0.30
|115.79
|0.00
|105.71
|809
|2006.06.22 16:40
|modify
|229
|0.20
|115.61
|0.00
|105.71
|810
|2006.06.22 16:40
|modify
|228
|0.10
|115.59
|0.00
|105.71
|811
|2006.06.22 20:30
|sell
|231
|0.50
|116.16
|0.00
|0.00
|812
|2006.06.22 20:30
|modify
|231
|0.50
|116.16
|0.00
|105.92
|813
|2006.06.22 20:30
|modify
|230
|0.30
|115.79
|0.00
|105.92
|814
|2006.06.22 20:30
|modify
|229
|0.20
|115.61
|0.00
|105.92
|815
|2006.06.22 20:30
|modify
|228
|0.10
|115.59
|0.00
|105.92
|816
|2006.06.23 04:20
|sell
|232
|0.80
|116.12
|0.00
|0.00
|817
|2006.06.23 04:20
|modify
|232
|0.80
|116.12
|0.00
|106.01
|818
|2006.06.23 04:20
|modify
|231
|0.50
|116.16
|0.00
|106.01
|819
|2006.06.23 04:20
|modify
|230
|0.30
|115.79
|0.00
|106.01
|820
|2006.06.23 04:20
|modify
|229
|0.20
|115.61
|0.00
|106.01
|821
|2006.06.23 04:20
|modify
|228
|0.10
|115.59
|0.00
|106.01
|822
|2006.06.23 09:40
|close
|232
|0.80
|115.83
|0.00
|106.01
|200.29
|15369.52
|823
|2006.06.23 09:40
|close
|231
|0.50
|115.83
|0.00
|106.01
|136.89
|15506.41
|824
|2006.06.23 09:40
|close
|230
|0.30
|115.83
|0.00
|106.01
|-13.70
|15492.72
|825
|2006.06.23 09:40
|close
|229
|0.20
|115.83
|0.00
|106.01
|-40.21
|15452.50
|826
|2006.06.23 09:40
|close
|228
|0.10
|115.83
|0.00
|106.01
|-21.83
|15430.67
|827
|2006.06.30 09:10
|buy
|233
|0.10
|114.62
|0.00
|0.00
|828
|2006.06.30 09:10
|modify
|233
|0.10
|114.62
|0.00
|124.61
|829
|2006.06.30 09:15
|close
|233
|0.10
|114.60
|0.00
|124.61
|-1.75
|15428.92
|830
|2006.06.30 16:00
|buy
|234
|0.10
|114.40
|0.00
|0.00
|831
|2006.06.30 16:00
|modify
|234
|0.10
|114.40
|0.00
|124.39
|832
|2006.06.30 16:05
|close
|234
|0.10
|114.36
|0.00
|124.39
|-3.50
|15425.42
|833
|2006.07.03 03:10
|buy
|235
|0.10
|114.19
|0.00
|0.00
|834
|2006.07.03 03:10
|modify
|235
|0.10
|114.19
|0.00
|124.18
|835
|2006.07.03 03:15
|close
|235
|0.10
|114.22
|0.00
|124.18
|2.63
|15428.05
|836
|2006.07.04 04:00
|buy
|236
|0.10
|114.59
|0.00
|0.00
|837
|2006.07.04 04:00
|modify
|236
|0.10
|114.59
|0.00
|124.58
|838
|2006.07.04 04:05
|close
|236
|0.10
|114.53
|0.00
|124.58
|-5.24
|15422.81
|839
|2006.07.04 05:05
|buy
|237
|0.10
|114.50
|0.00
|0.00
|840
|2006.07.04 05:05
|modify
|237
|0.10
|114.50
|0.00
|124.49
|841
|2006.07.04 05:10
|close
|237
|0.10
|114.47
|0.00
|124.49
|-2.62
|15420.19
|842
|2006.07.04 10:00
|buy
|238
|0.10
|114.50
|0.00
|0.00
|843
|2006.07.04 10:00
|modify
|238
|0.10
|114.50
|0.00
|124.49
|844
|2006.07.04 10:05
|close
|238
|0.10
|114.47
|0.00
|124.49
|-2.62
|15417.57
|845
|2006.07.05 08:50
|buy
|239
|0.10
|114.69
|0.00
|0.00
|846
|2006.07.05 08:50
|modify
|239
|0.10
|114.69
|0.00
|124.68
|847
|2006.07.05 08:55
|close
|239
|0.10
|114.71
|0.00
|124.68
|1.74
|15419.31
|848
|2006.07.05 15:15
|buy
|240
|0.10
|114.71
|0.00
|0.00
|849
|2006.07.05 15:15
|modify
|240
|0.10
|114.71
|0.00
|124.70
|850
|2006.07.05 15:20
|close
|240
|0.10
|114.93
|0.00
|124.70
|19.14
|15438.45
|851
|2006.07.06 16:05
|buy
|241
|0.10
|115.36
|0.00
|0.00
|852
|2006.07.06 16:05
|modify
|241
|0.10
|115.36
|0.00
|125.35
|853
|2006.07.06 16:10
|close
|241
|0.10
|115.37
|0.00
|125.35
|0.87
|15439.32
|854
|2006.07.06 17:45
|buy
|242
|0.10
|115.01
|0.00
|0.00
|855
|2006.07.06 17:45
|modify
|242
|0.10
|115.01
|0.00
|125.00
|856
|2006.07.06 17:50
|close
|242
|0.10
|114.96
|0.00
|125.00
|-4.35
|15434.97
|857
|2006.07.07 10:45
|buy
|243
|0.10
|115.01
|0.00
|0.00
|858
|2006.07.07 10:45
|modify
|243
|0.10
|115.01
|0.00
|125.00
|859
|2006.07.07 10:50
|close
|243
|0.10
|115.03
|0.00
|125.00
|1.74
|15436.71
|860
|2006.07.07 11:50
|buy
|244
|0.10
|114.86
|0.00
|0.00
|861
|2006.07.07 11:50
|modify
|244
|0.10
|114.86
|0.00
|124.85
|862
|2006.07.07 11:55
|close
|244
|0.10
|114.81
|0.00
|124.85
|-4.36
|15432.35
|863
|2006.07.07 13:25
|buy
|245
|0.10
|114.74
|0.00
|0.00
|864
|2006.07.07 13:25
|modify
|245
|0.10
|114.74
|0.00
|124.73
|865
|2006.07.07 13:30
|close
|245
|0.10
|114.73
|0.00
|124.73
|-0.87
|15431.48
|866
|2006.07.07 16:00
|buy
|246
|0.10
|114.17
|0.00
|0.00
|867
|2006.07.07 16:00
|modify
|246
|0.10
|114.17
|0.00
|124.16
|868
|2006.07.07 16:05
|close
|246
|0.10
|114.14
|0.00
|124.16
|-2.63
|15428.85
|869
|2006.07.10 06:35
|buy
|247
|0.10
|113.71
|0.00
|0.00
|870
|2006.07.10 06:35
|modify
|247
|0.10
|113.71
|0.00
|123.70
|871
|2006.07.10 06:40
|close
|247
|0.10
|113.65
|0.00
|123.70
|-5.28
|15423.57
|872
|2006.07.11 04:50
|buy
|248
|0.10
|114.10
|0.00
|0.00
|873
|2006.07.11 04:50
|modify
|248
|0.10
|114.10
|0.00
|124.09
|874
|2006.07.11 04:55
|close
|248
|0.10
|114.05
|0.00
|124.09
|-4.38
|15419.19
|875
|2006.07.11 05:20
|buy
|249
|0.10
|114.05
|0.00
|0.00
|876
|2006.07.11 05:20
|modify
|249
|0.10
|114.05
|0.00
|124.04
|877
|2006.07.11 05:25
|close
|249
|0.10
|113.98
|0.00
|124.04
|-6.14
|15413.05
|878
|2006.07.11 05:45
|buy
|250
|0.10
|113.99
|0.00
|0.00
|879
|2006.07.11 05:45
|modify
|250
|0.10
|113.99
|0.00
|123.98
|880
|2006.07.11 05:50
|close
|250
|0.10
|113.94
|0.00
|123.98
|-4.39
|15408.66
|881
|2006.07.12 14:45
|sell
|251
|0.10
|115.15
|0.00
|0.00
|882
|2006.07.12 14:45
|modify
|251
|0.10
|115.15
|0.00
|105.16
|883
|2006.07.12 15:00
|sell
|252
|0.20
|115.16
|0.00
|0.00
|884
|2006.07.12 15:00
|modify
|252
|0.20
|115.16
|0.00
|105.17
|885
|2006.07.12 15:00
|modify
|251
|0.10
|115.15
|0.00
|105.17
|886
|2006.07.12 17:00
|sell
|253
|0.30
|115.48
|0.00
|0.00
|887
|2006.07.12 17:00
|modify
|253
|0.30
|115.48
|0.00
|105.33
|888
|2006.07.12 17:00
|modify
|252
|0.20
|115.16
|0.00
|105.33
|889
|2006.07.12 17:00
|modify
|251
|0.10
|115.15
|0.00
|105.33
|890
|2006.07.12 17:20
|sell
|254
|0.50
|115.61
|0.00
|0.00
|891
|2006.07.12 17:20
|modify
|254
|0.50
|115.61
|0.00
|105.46
|892
|2006.07.12 17:20
|modify
|253
|0.30
|115.48
|0.00
|105.46
|893
|2006.07.12 17:20
|modify
|252
|0.20
|115.16
|0.00
|105.46
|894
|2006.07.12 17:20
|modify
|251
|0.10
|115.15
|0.00
|105.46
|895
|2006.07.12 20:40
|sell
|255
|0.80
|115.54
|0.00
|0.00
|896
|2006.07.12 20:40
|modify
|255
|0.80
|115.54
|0.00
|105.50
|897
|2006.07.12 20:40
|modify
|254
|0.50
|115.61
|0.00
|105.50
|898
|2006.07.12 20:40
|modify
|253
|0.30
|115.48
|0.00
|105.50
|899
|2006.07.12 20:40
|modify
|252
|0.20
|115.16
|0.00
|105.50
|900
|2006.07.12 20:40
|modify
|251
|0.10
|115.15
|0.00
|105.50
|901
|2006.07.13 01:50
|close
|255
|0.80
|115.37
|0.00
|105.50
|91.19
|15499.85
|902
|2006.07.13 01:50
|close
|254
|0.50
|115.37
|0.00
|105.50
|87.33
|15587.17
|903
|2006.07.13 01:50
|close
|253
|0.30
|115.37
|0.00
|105.50
|18.59
|15605.76
|904
|2006.07.13 01:50
|close
|252
|0.20
|115.37
|0.00
|105.50
|-43.07
|15562.69
|905
|2006.07.13 01:50
|close
|251
|0.10
|115.37
|0.00
|105.50
|-22.41
|15540.28
|906
|2006.07.21 12:10
|buy
|256
|0.10
|116.04
|0.00
|0.00
|907
|2006.07.21 12:10
|modify
|256
|0.10
|116.04
|0.00
|126.03
|908
|2006.07.21 12:15
|close
|256
|0.10
|116.08
|0.00
|126.03
|3.45
|15543.73
|909
|2006.07.21 15:40
|buy
|257
|0.10
|115.86
|0.00
|0.00
|910
|2006.07.21 15:40
|modify
|257
|0.10
|115.86
|0.00
|125.85
|911
|2006.07.21 15:45
|close
|257
|0.10
|115.87
|0.00
|125.85
|0.86
|15544.59
|912
|2006.07.24 04:05
|sell
|258
|0.10
|116.49
|0.00
|0.00
|913
|2006.07.24 04:05
|modify
|258
|0.10
|116.49
|0.00
|106.50
|914
|2006.07.24 04:40
|sell
|259
|0.20
|116.66
|0.00
|0.00
|915
|2006.07.24 04:40
|modify
|259
|0.20
|116.66
|0.00
|106.61
|916
|2006.07.24 04:40
|modify
|258
|0.10
|116.49
|0.00
|106.61
|917
|2006.07.24 08:00
|close
|259
|0.20
|116.54
|0.00
|106.61
|20.59
|15565.18
|918
|2006.07.24 08:00
|close
|258
|0.10
|116.54
|0.00
|106.61
|-4.29
|15560.89
|919
|2006.07.26 22:05
|buy
|260
|0.10
|116.36
|0.00
|0.00
|920
|2006.07.26 22:05
|modify
|260
|0.10
|116.36
|0.00
|126.35
|921
|2006.07.26 22:10
|close
|260
|0.10
|116.32
|0.00
|126.35
|-3.44
|15557.45
|922
|2006.07.27 08:55
|buy
|261
|0.10
|116.12
|0.00
|0.00
|923
|2006.07.27 08:55
|modify
|261
|0.10
|116.12
|0.00
|126.11
|924
|2006.07.27 09:00
|close
|261
|0.10
|116.05
|0.00
|126.11
|-6.03
|15551.42
|925
|2006.07.27 09:20
|buy
|262
|0.10
|116.10
|0.00
|0.00
|926
|2006.07.27 09:20
|modify
|262
|0.10
|116.10
|0.00
|126.09
|927
|2006.07.27 09:25
|close
|262
|0.10
|116.12
|0.00
|126.09
|1.72
|15553.14
|928
|2006.07.27 12:35
|buy
|263
|0.10
|115.79
|0.00
|0.00
|929
|2006.07.27 12:35
|modify
|263
|0.10
|115.79
|0.00
|125.78
|930
|2006.07.27 12:40
|close
|263
|0.10
|115.72
|0.00
|125.78
|-6.05
|15547.09
|931
|2006.07.27 13:40
|buy
|264
|0.10
|115.59
|0.00
|0.00
|932
|2006.07.27 13:40
|modify
|264
|0.10
|115.59
|0.00
|125.58
|933
|2006.07.27 13:45
|close
|264
|0.10
|115.55
|0.00
|125.58
|-3.46
|15543.63
|934
|2006.07.28 07:05
|buy
|265
|0.10
|115.64
|0.00
|0.00
|935
|2006.07.28 07:05
|modify
|265
|0.10
|115.64
|0.00
|125.63
|936
|2006.07.28 07:10
|close
|265
|0.10
|115.60
|0.00
|125.63
|-3.46
|15540.17
|937
|2006.07.28 09:20
|buy
|266
|0.10
|115.48
|0.00
|0.00
|938
|2006.07.28 09:20
|modify
|266
|0.10
|115.48
|0.00
|125.47
|939
|2006.07.28 09:25
|close
|266
|0.10
|115.38
|0.00
|125.47
|-8.67
|15531.50
|940
|2006.07.28 16:55
|buy
|267
|0.10
|114.91
|0.00
|0.00
|941
|2006.07.28 16:55
|modify
|267
|0.10
|114.91
|0.00
|124.90
|942
|2006.07.28 17:00
|close
|267
|0.10
|114.87
|0.00
|124.90
|-3.48
|15528.02
|943
|2006.07.28 18:00
|buy
|268
|0.10
|114.72
|0.00
|0.00
|944
|2006.07.28 18:00
|modify
|268
|0.10
|114.72
|0.00
|124.71
|945
|2006.07.28 18:05
|close
|268
|0.10
|114.67
|0.00
|124.71
|-4.36
|15523.66
|946
|2006.07.28 18:25
|buy
|269
|0.10
|114.69
|0.00
|0.00
|947
|2006.07.28 18:25
|modify
|269
|0.10
|114.69
|0.00
|124.68
|948
|2006.07.28 18:30
|close
|269
|0.10
|114.64
|0.00
|124.68
|-4.36
|15519.30
|949
|2006.07.31 06:15
|buy
|270
|0.10
|114.54
|0.00
|0.00
|950
|2006.07.31 06:15
|modify
|270
|0.10
|114.54
|0.00
|124.53
|951
|2006.07.31 06:20
|close
|270
|0.10
|114.52
|0.00
|124.53
|-1.75
|15517.55
|952
|2006.07.31 06:40
|buy
|271
|0.10
|114.49
|0.00
|0.00
|953
|2006.07.31 06:40
|modify
|271
|0.10
|114.49
|0.00
|124.48
|954
|2006.07.31 06:45
|close
|271
|0.10
|114.41
|0.00
|124.48
|-6.99
|15510.56
|955
|2006.07.31 07:05
|buy
|272
|0.10
|114.42
|0.00
|0.00
|956
|2006.07.31 07:05
|modify
|272
|0.10
|114.42
|0.00
|124.41
|957
|2006.07.31 07:10
|close
|272
|0.10
|114.36
|0.00
|124.41
|-5.25
|15505.31
|958
|2006.07.31 08:30
|buy
|273
|0.10
|114.36
|0.00
|0.00
|959
|2006.07.31 08:30
|modify
|273
|0.10
|114.36
|0.00
|124.35
|960
|2006.07.31 08:35
|close
|273
|0.10
|114.35
|0.00
|124.35
|-0.87
|15504.44
|961
|2006.08.01 02:15
|buy
|274
|0.10
|114.54
|0.00
|0.00
|962
|2006.08.01 02:15
|modify
|274
|0.10
|114.54
|0.00
|124.53
|963
|2006.08.01 02:20
|close
|274
|0.10
|114.57
|0.00
|124.53
|2.62
|15507.06
|964
|2006.08.01 19:30
|buy
|275
|0.10
|114.78
|0.00
|0.00
|965
|2006.08.01 19:30
|modify
|275
|0.10
|114.78
|0.00
|124.77
|966
|2006.08.01 19:35
|close
|275
|0.10
|114.70
|0.00
|124.77
|-6.97
|15500.09
|967
|2006.08.01 22:15
|buy
|276
|0.10
|114.56
|0.00
|0.00
|968
|2006.08.01 22:15
|modify
|276
|0.10
|114.56
|0.00
|124.55
|969
|2006.08.01 22:20
|close
|276
|0.10
|114.53
|0.00
|124.55
|-2.62
|15497.47
|970
|2006.08.02 05:50
|buy
|277
|0.10
|114.30
|0.00
|0.00
|971
|2006.08.02 05:50
|modify
|277
|0.10
|114.30
|0.00
|124.29
|972
|2006.08.02 05:55
|close
|277
|0.10
|114.25
|0.00
|124.29
|-4.38
|15493.09
|973
|2006.08.02 06:10
|buy
|278
|0.10
|114.27
|0.00
|0.00
|974
|2006.08.02 06:10
|modify
|278
|0.10
|114.27
|0.00
|124.26
|975
|2006.08.02 06:15
|close
|278
|0.10
|114.24
|0.00
|124.26
|-2.63
|15490.46
|976
|2006.08.03 12:40
|sell
|279
|0.10
|115.05
|0.00
|0.00
|977
|2006.08.03 12:40
|modify
|279
|0.10
|115.05
|0.00
|105.06
|978
|2006.08.03 15:45
|close
|279
|0.10
|114.73
|0.00
|105.06
|27.89
|15518.35
|979
|2006.08.04 16:25
|buy
|280
|0.10
|114.47
|0.00
|0.00
|980
|2006.08.04 16:25
|modify
|280
|0.10
|114.47
|0.00
|124.46
|981
|2006.08.04 16:30
|close
|280
|0.10
|114.41
|0.00
|124.46
|-5.24
|15513.11
|982
|2006.08.04 16:40
|buy
|281
|0.10
|114.45
|0.00
|0.00
|983
|2006.08.04 16:40
|modify
|281
|0.10
|114.45
|0.00
|124.44
|984
|2006.08.04 16:45
|close
|281
|0.10
|114.40
|0.00
|124.44
|-4.37
|15508.74
|985
|2006.08.04 17:10
|buy
|282
|0.10
|114.33
|0.00
|0.00
|986
|2006.08.04 17:10
|modify
|282
|0.10
|114.33
|0.00
|124.32
|987
|2006.08.04 17:15
|close
|282
|0.10
|114.31
|0.00
|124.32
|-1.75
|15506.99
|988
|2006.08.04 17:40
|buy
|283
|0.10
|114.31
|0.00
|0.00
|989
|2006.08.04 17:40
|modify
|283
|0.10
|114.31
|0.00
|124.30
|990
|2006.08.04 17:45
|close
|283
|0.10
|114.25
|0.00
|124.30
|-5.25
|15501.74
|991
|2006.08.04 18:05
|buy
|284
|0.10
|114.25
|0.00
|0.00
|992
|2006.08.04 18:05
|modify
|284
|0.10
|114.25
|0.00
|124.24
|993
|2006.08.04 18:10
|close
|284
|0.10
|114.24
|0.00
|124.24
|-0.88
|15500.86
|994
|2006.08.11 09:30
|sell
|285
|0.10
|115.69
|0.00
|0.00
|995
|2006.08.11 09:30
|modify
|285
|0.10
|115.69
|0.00
|105.70
|996
|2006.08.11 14:25
|sell
|286
|0.20
|116.05
|0.00
|0.00
|997
|2006.08.11 14:25
|modify
|286
|0.20
|116.05
|0.00
|105.94
|998
|2006.08.11 14:25
|modify
|285
|0.10
|115.69
|0.00
|105.94
|999
|2006.08.11 15:45
|sell
|287
|0.30
|116.29
|0.00
|0.00
|1000
|2006.08.11 15:45
|modify
|287
|0.30
|116.29
|0.00
|106.12
|1001
|2006.08.11 15:45
|modify
|286
|0.20
|116.05
|0.00
|106.12
|1002
|2006.08.11 15:45
|modify
|285
|0.10
|115.69
|0.00
|106.12
|1003
|2006.08.11 21:40
|sell
|288
|0.50
|116.35
|0.00
|0.00
|1004
|2006.08.11 21:40
|modify
|288
|0.50
|116.35
|0.00
|106.23
|1005
|2006.08.11 21:40
|modify
|287
|0.30
|116.29
|0.00
|106.23
|1006
|2006.08.11 21:40
|modify
|286
|0.20
|116.05
|0.00
|106.23
|1007
|2006.08.11 21:40
|modify
|285
|0.10
|115.69
|0.00
|106.23
|1008
|2006.08.14 07:00
|sell
|289
|0.80
|116.28
|0.00
|0.00
|1009
|2006.08.14 07:00
|modify
|289
|0.80
|116.28
|0.00
|106.25
|1010
|2006.08.14 07:00
|modify
|288
|0.50
|116.35
|0.00
|106.25
|1011
|2006.08.14 07:00
|modify
|287
|0.30
|116.29
|0.00
|106.25
|1012
|2006.08.14 07:00
|modify
|286
|0.20
|116.05
|0.00
|106.25
|1013
|2006.08.14 07:00
|modify
|285
|0.10
|115.69
|0.00
|106.25
|1014
|2006.08.14 07:15
|sell
|290
|1.30
|116.30
|0.00
|0.00
|1015
|2006.08.14 07:15
|modify
|290
|1.30
|116.30
|0.00
|106.28
|1016
|2006.08.14 07:15
|modify
|289
|0.80
|116.28
|0.00
|106.28
|1017
|2006.08.14 07:15
|modify
|288
|0.50
|116.35
|0.00
|106.28
|1018
|2006.08.14 07:15
|modify
|287
|0.30
|116.29
|0.00
|106.28
|1019
|2006.08.14 07:15
|modify
|286
|0.20
|116.05
|0.00
|106.28
|1020
|2006.08.14 07:15
|modify
|285
|0.10
|115.69
|0.00
|106.28
|1021
|2006.08.14 17:25
|close
|290
|1.30
|116.33
|0.00
|106.28
|-33.53
|15467.33
|1022
|2006.08.14 17:25
|close
|289
|0.80
|116.33
|0.00
|106.28
|-34.38
|15432.95
|1023
|2006.08.14 17:25
|close
|288
|0.50
|116.33
|0.00
|106.28
|3.04
|15435.99
|1024
|2006.08.14 17:25
|close
|287
|0.30
|116.33
|0.00
|106.28
|-13.66
|15422.34
|1025
|2006.08.14 17:25
|close
|286
|0.20
|116.33
|0.00
|106.28
|-50.36
|15371.97
|1026
|2006.08.14 17:25
|close
|285
|0.10
|116.33
|0.00
|106.28
|-56.13
|15315.84
|1027
|2006.08.16 16:15
|buy
|291
|0.10
|115.87
|0.00
|0.00
|1028
|2006.08.16 16:15
|modify
|291
|0.10
|115.87
|0.00
|125.86
|1029
|2006.08.16 16:20
|close
|291
|0.10
|115.70
|0.00
|125.86
|-14.69
|15301.15
|1030
|2006.08.16 17:00
|buy
|292
|0.10
|115.77
|0.00
|0.00
|1031
|2006.08.16 17:00
|modify
|292
|0.10
|115.77
|0.00
|125.76
|1032
|2006.08.16 17:05
|close
|292
|0.10
|115.75
|0.00
|125.76
|-1.73
|15299.42
|1033
|2006.08.17 04:25
|buy
|293
|0.10
|115.62
|0.00
|0.00
|1034
|2006.08.17 04:25
|modify
|293
|0.10
|115.62
|0.00
|125.61
|1035
|2006.08.17 04:30
|close
|293
|0.10
|115.58
|0.00
|125.61
|-3.46
|15295.96
|1036
|2006.08.17 09:20
|buy
|294
|0.10
|115.57
|0.00
|0.00
|1037
|2006.08.17 09:20
|modify
|294
|0.10
|115.57
|0.00
|125.56
|1038
|2006.08.17 09:25
|close
|294
|0.10
|115.57
|0.00
|125.56
|0.00
|15295.96
|1039
|2006.08.17 11:10
|buy
|295
|0.10
|115.31
|0.00
|0.00
|1040
|2006.08.17 11:10
|modify
|295
|0.10
|115.31
|0.00
|125.30
|1041
|2006.08.17 11:15
|close
|295
|0.10
|115.33
|0.00
|125.30
|1.73
|15297.69
|1042
|2006.08.17 11:50
|buy
|296
|0.10
|115.25
|0.00
|0.00
|1043
|2006.08.17 11:50
|modify
|296
|0.10
|115.25
|0.00
|125.24
|1044
|2006.08.17 11:55
|close
|296
|0.10
|115.24
|0.00
|125.24
|-0.87
|15296.82
|1045
|2006.08.18 13:25
|buy
|297
|0.10
|115.61
|0.00
|0.00
|1046
|2006.08.18 13:25
|modify
|297
|0.10
|115.61
|0.00
|125.60
|1047
|2006.08.18 13:30
|close
|297
|0.10
|115.55
|0.00
|125.60
|-5.19
|15291.63
|1048
|2006.08.25 09:50
|sell
|298
|0.10
|117.09
|0.00
|0.00
|1049
|2006.08.25 09:50
|modify
|298
|0.10
|117.09
|0.00
|107.10
|1050
|2006.08.25 15:50
|sell
|299
|0.20
|117.34
|0.00
|0.00
|1051
|2006.08.25 15:50
|modify
|299
|0.20
|117.34
|0.00
|107.27
|1052
|2006.08.25 15:50
|modify
|298
|0.10
|117.09
|0.00
|107.27
|1053
|2006.08.28 06:35
|close
|299
|0.20
|117.06
|0.00
|107.27
|45.62
|15337.25
|1054
|2006.08.28 06:35
|close
|298
|0.10
|117.06
|0.00
|107.27
|1.45
|15338.69
|1055
|2006.09.04 04:30
|buy
|300
|0.10
|116.78
|0.00
|0.00
|1056
|2006.09.04 04:30
|modify
|300
|0.10
|116.78
|0.00
|126.77
|1057
|2006.09.04 04:35
|close
|300
|0.10
|116.71
|0.00
|126.77
|-6.00
|15332.69
|1058
|2006.09.04 05:10
|buy
|301
|0.10
|116.72
|0.00
|0.00
|1059
|2006.09.04 05:10
|modify
|301
|0.10
|116.72
|0.00
|126.71
|1060
|2006.09.04 05:15
|close
|301
|0.10
|116.71
|0.00
|126.71
|-0.86
|15331.83
|1061
|2006.09.04 08:05
|buy
|302
|0.10
|116.49
|0.00
|0.00
|1062
|2006.09.04 08:05
|modify
|302
|0.10
|116.49
|0.00
|126.48
|1063
|2006.09.04 08:10
|close
|302
|0.10
|116.49
|0.00
|126.48
|0.00
|15331.83
|1064
|2006.09.04 11:25
|buy
|303
|0.10
|116.24
|0.00
|0.00
|1065
|2006.09.04 11:25
|modify
|303
|0.10
|116.24
|0.00
|126.23
|1066
|2006.09.04 11:30
|close
|303
|0.10
|116.21
|0.00
|126.23
|-2.58
|15329.25
|1067
|2006.09.04 13:40
|buy
|304
|0.10
|116.14
|0.00
|0.00
|1068
|2006.09.04 13:40
|modify
|304
|0.10
|116.14
|0.00
|126.13
|1069
|2006.09.04 13:45
|close
|304
|0.10
|116.11
|0.00
|126.13
|-2.58
|15326.67
|1070
|2006.09.05 03:25
|buy
|305
|0.10
|115.91
|0.00
|0.00
|1071
|2006.09.05 03:25
|modify
|305
|0.10
|115.91
|0.00
|125.90
|1072
|2006.09.05 03:30
|close
|305
|0.10
|115.89
|0.00
|125.90
|-1.73
|15324.94
|1073
|2006.09.05 10:35
|buy
|306
|0.10
|115.65
|0.00
|0.00
|1074
|2006.09.05 10:35
|modify
|306
|0.10
|115.65
|0.00
|125.64
|1075
|2006.09.05 10:40
|close
|306
|0.10
|115.62
|0.00
|125.64
|-2.59
|15322.35
|1076
|2006.09.07 12:40
|buy
|307
|0.10
|116.17
|0.00
|0.00
|1077
|2006.09.07 12:40
|modify
|307
|0.10
|116.17
|0.00
|126.16
|1078
|2006.09.07 12:45
|close
|307
|0.10
|116.12
|0.00
|126.16
|-4.31
|15318.04
|1079
|2006.09.08 07:30
|buy
|308
|0.10
|116.21
|0.00
|0.00
|1080
|2006.09.08 07:30
|modify
|308
|0.10
|116.21
|0.00
|126.20
|1081
|2006.09.08 07:35
|close
|308
|0.10
|116.20
|0.00
|126.20
|-0.86
|15317.18
|1082
|2006.09.11 18:00
|sell
|309
|0.10
|117.70
|0.00
|0.00
|1083
|2006.09.11 18:00
|modify
|309
|0.10
|117.70
|0.00
|107.71
|1084
|2006.09.11 23:50
|sell
|310
|0.20
|117.65
|0.00
|0.00
|1085
|2006.09.11 23:50
|modify
|310
|0.20
|117.65
|0.00
|107.68
|1086
|2006.09.11 23:50
|modify
|309
|0.10
|117.70
|0.00
|107.68
|1087
|2006.09.12 03:15
|close
|310
|0.20
|117.48
|0.00
|107.68
|26.72
|15343.90
|1088
|2006.09.12 03:15
|close
|309
|0.10
|117.48
|0.00
|107.68
|17.62
|15361.52
|1089
|2006.09.19 13:25
|buy
|311
|0.10
|117.57
|0.00
|0.00
|1090
|2006.09.19 13:25
|modify
|311
|0.10
|117.57
|0.00
|127.56
|1091
|2006.09.19 13:30
|close
|311
|0.10
|117.50
|0.00
|127.56
|-5.96
|15355.56
|1092
|2006.09.19 16:20
|buy
|312
|0.10
|117.34
|0.00
|0.00
|1093
|2006.09.19 16:20
|modify
|312
|0.10
|117.34
|0.00
|127.33
|1094
|2006.09.19 16:25
|close
|312
|0.10
|117.28
|0.00
|127.33
|-5.12
|15350.44
|1095
|2006.09.20 04:45
|buy
|313
|0.10
|117.29
|0.00
|0.00
|1096
|2006.09.20 04:45
|modify
|313
|0.10
|117.29
|0.00
|127.28
|1097
|2006.09.20 04:50
|close
|313
|0.10
|117.28
|0.00
|127.28
|-0.85
|15349.59
|1098
|2006.09.21 03:55
|buy
|314
|0.10
|117.24
|0.00
|0.00
|1099
|2006.09.21 03:55
|modify
|314
|0.10
|117.24
|0.00
|127.23
|1100
|2006.09.21 04:00
|close
|314
|0.10
|117.17
|0.00
|127.23
|-5.97
|15343.62
|1101
|2006.09.21 14:10
|buy
|315
|0.10
|116.87
|0.00
|0.00
|1102
|2006.09.21 14:10
|modify
|315
|0.10
|116.87
|0.00
|126.86
|1103
|2006.09.21 14:15
|close
|315
|0.10
|116.88
|0.00
|126.86
|0.86
|15344.48
|1104
|2006.09.21 15:35
|buy
|316
|0.10
|116.86
|0.00
|0.00
|1105
|2006.09.21 15:35
|modify
|316
|0.10
|116.86
|0.00
|126.85
|1106
|2006.09.21 15:40
|close
|316
|0.10
|116.72
|0.00
|126.85
|-11.99
|15332.49
|1107
|2006.09.21 19:45
|buy
|317
|0.10
|116.56
|0.00
|0.00
|1108
|2006.09.21 19:45
|modify
|317
|0.10
|116.56
|0.00
|126.55
|1109
|2006.09.21 19:50
|close
|317
|0.10
|116.53
|0.00
|126.55
|-2.57
|15329.92
|1110
|2006.09.21 21:20
|buy
|318
|0.10
|116.42
|0.00
|0.00
|1111
|2006.09.21 21:20
|modify
|318
|0.10
|116.42
|0.00
|126.41
|1112
|2006.09.21 21:25
|close
|318
|0.10
|116.39
|0.00
|126.41
|-2.58
|15327.34
|1113
|2006.09.22 15:40
|buy
|319
|0.10
|116.18
|0.00
|0.00
|1114
|2006.09.22 15:40
|modify
|319
|0.10
|116.18
|0.00
|126.17
|1115
|2006.09.22 15:45
|close
|319
|0.10
|116.19
|0.00
|126.17
|0.86
|15328.20
|1116
|2006.09.25 05:15
|buy
|320
|0.10
|116.41
|0.00
|0.00
|1117
|2006.09.25 05:15
|modify
|320
|0.10
|116.41
|0.00
|126.40
|1118
|2006.09.25 05:20
|close
|320
|0.10
|116.40
|0.00
|126.40
|-0.86
|15327.34
|1119
|2006.09.25 10:15
|buy
|321
|0.10
|116.21
|0.00
|0.00
|1120
|2006.09.25 10:15
|modify
|321
|0.10
|116.21
|0.00
|126.20
|1121
|2006.09.25 10:20
|close
|321
|0.10
|116.17
|0.00
|126.20
|-3.44
|15323.90
|1122
|2006.09.26 02:55
|buy
|322
|0.10
|116.44
|0.00
|0.00
|1123
|2006.09.26 02:55
|modify
|322
|0.10
|116.44
|0.00
|126.43
|1124
|2006.09.26 03:00
|close
|322
|0.10
|116.38
|0.00
|126.43
|-5.16
|15318.74
|1125
|2006.10.04 01:40
|sell
|323
|0.10
|118.11
|0.00
|0.00
|1126
|2006.10.04 01:40
|modify
|323
|0.10
|118.11
|0.00
|108.12
|1127
|2006.10.04 08:20
|sell
|324
|0.20
|118.06
|0.00
|0.00
|1128
|2006.10.04 08:20
|modify
|324
|0.20
|118.06
|0.00
|108.09
|1129
|2006.10.04 08:20
|modify
|323
|0.10
|118.11
|0.00
|108.09
|1130
|2006.10.04 10:05
|close
|324
|0.20
|117.92
|0.00
|108.09
|23.74
|15342.48
|1131
|2006.10.04 10:05
|close
|323
|0.10
|117.92
|0.00
|108.09
|16.11
|15358.59
|1132
|2006.10.05 09:00
|buy
|325
|0.10
|117.59
|0.00
|0.00
|1133
|2006.10.05 09:00
|modify
|325
|0.10
|117.59
|0.00
|127.58
|1134
|2006.10.05 09:05
|close
|325
|0.10
|117.59
|0.00
|127.58
|0.00
|15358.59
|1135
|2006.10.06 16:20
|sell
|326
|0.10
|118.62
|0.00
|0.00
|1136
|2006.10.06 16:20
|modify
|326
|0.10
|118.62
|0.00
|108.63
|1137
|2006.10.06 17:20
|sell
|327
|0.20
|118.88
|0.00
|0.00
|1138
|2006.10.06 17:20
|modify
|327
|0.20
|118.88
|0.00
|108.80
|1139
|2006.10.06 17:20
|modify
|326
|0.10
|118.62
|0.00
|108.80
|1140
|2006.10.06 18:00
|sell
|328
|0.30
|118.93
|0.00
|0.00
|1141
|2006.10.06 18:00
|modify
|328
|0.30
|118.93
|0.00
|108.87
|1142
|2006.10.06 18:00
|modify
|327
|0.20
|118.88
|0.00
|108.87
|1143
|2006.10.06 18:00
|modify
|326
|0.10
|118.62
|0.00
|108.87
|1144
|2006.10.09 01:00
|sell
|329
|0.50
|118.96
|0.00
|0.00
|1145
|2006.10.09 01:00
|modify
|329
|0.50
|118.96
|0.00
|108.92
|1146
|2006.10.09 01:00
|modify
|328
|0.30
|118.93
|0.00
|108.92
|1147
|2006.10.09 01:00
|modify
|327
|0.20
|118.88
|0.00
|108.92
|1148
|2006.10.09 01:00
|modify
|326
|0.10
|118.62
|0.00
|108.92
|1149
|2006.10.09 03:50
|close
|329
|0.50
|118.87
|0.00
|108.92
|37.86
|15396.45
|1150
|2006.10.09 03:50
|close
|328
|0.30
|118.87
|0.00
|108.92
|11.80
|15408.25
|1151
|2006.10.09 03:50
|close
|327
|0.20
|118.87
|0.00
|108.92
|-0.54
|15407.71
|1152
|2006.10.09 03:50
|close
|326
|0.10
|118.87
|0.00
|108.92
|-22.14
|15385.56
|1153
|2006.10.09 05:55
|sell
|330
|0.10
|119.00
|0.00
|0.00
|1154
|2006.10.09 05:55
|modify
|330
|0.10
|119.00
|0.00
|109.01
|1155
|2006.10.09 06:15
|sell
|331
|0.20
|119.06
|0.00
|0.00
|1156
|2006.10.09 06:15
|modify
|331
|0.20
|119.06
|0.00
|109.05
|1157
|2006.10.09 06:15
|modify
|330
|0.10
|119.00
|0.00
|109.05
|1158
|2006.10.09 08:15
|sell
|332
|0.30
|119.19
|0.00
|0.00
|1159
|2006.10.09 08:15
|modify
|332
|0.30
|119.19
|0.00
|109.13
|1160
|2006.10.09 08:15
|modify
|331
|0.20
|119.06
|0.00
|109.13
|1161
|2006.10.09 08:15
|modify
|330
|0.10
|119.00
|0.00
|109.13
|1162
|2006.10.09 08:40
|sell
|333
|0.50
|119.19
|0.00
|0.00
|1163
|2006.10.09 08:40
|modify
|333
|0.50
|119.19
|0.00
|109.16
|1164
|2006.10.09 08:40
|modify
|332
|0.30
|119.19
|0.00
|109.16
|1165
|2006.10.09 08:40
|modify
|331
|0.20
|119.06
|0.00
|109.16
|1166
|2006.10.09 08:40
|modify
|330
|0.10
|119.00
|0.00
|109.16
|1167
|2006.10.09 15:30
|sell
|334
|0.80
|119.13
|0.00
|0.00
|1168
|2006.10.09 15:30
|modify
|334
|0.80
|119.13
|0.00
|109.15
|1169
|2006.10.09 15:30
|modify
|333
|0.50
|119.19
|0.00
|109.15
|1170
|2006.10.09 15:30
|modify
|332
|0.30
|119.19
|0.00
|109.15
|1171
|2006.10.09 15:30
|modify
|331
|0.20
|119.06
|0.00
|109.15
|1172
|2006.10.09 15:30
|modify
|330
|0.10
|119.00
|0.00
|109.15
|1173
|2006.10.09 15:40
|sell
|335
|1.30
|119.13
|0.00
|0.00
|1174
|2006.10.09 15:40
|modify
|335
|1.30
|119.13
|0.00
|109.15
|1175
|2006.10.10 01:35
|close
|335
|1.30
|119.00
|0.00
|109.15
|127.56
|15513.13
|1176
|2006.10.10 01:35
|close
|334
|0.80
|119.00
|0.00
|109.15
|78.49
|15591.62
|1177
|2006.10.10 01:35
|close
|333
|0.50
|119.00
|0.00
|109.15
|74.27
|15665.89
|1178
|2006.10.10 01:35
|close
|332
|0.30
|119.00
|0.00
|109.15
|44.56
|15710.45
|1179
|2006.10.10 01:35
|close
|331
|0.20
|119.00
|0.00
|109.15
|7.86
|15718.31
|1180
|2006.10.10 01:35
|close
|330
|0.10
|119.00
|0.00
|109.15
|-1.11
|15717.19
|1181
|2006.10.17 11:55
|buy
|336
|0.10
|118.77
|0.00
|0.00
|1182
|2006.10.17 11:55
|modify
|336
|0.10
|118.77
|0.00
|128.76
|1183
|2006.10.17 12:00
|close
|336
|0.10
|118.74
|0.00
|128.76
|-2.53
|15714.66
|1184
|2006.10.18 01:40
|buy
|337
|0.10
|118.48
|0.00
|0.00
|1185
|2006.10.18 01:40
|modify
|337
|0.10
|118.48
|0.00
|128.47
|1186
|2006.10.18 01:45
|close
|337
|0.10
|118.50
|0.00
|128.47
|1.69
|15716.35
|1187
|2006.10.18 06:10
|buy
|338
|0.10
|118.61
|0.00
|0.00
|1188
|2006.10.18 06:10
|modify
|338
|0.10
|118.61
|0.00
|128.60
|1189
|2006.10.18 06:15
|close
|338
|0.10
|118.60
|0.00
|128.60
|-0.84
|15715.51
|1190
|2006.10.18 09:15
|buy
|339
|0.10
|118.54
|0.00
|0.00
|1191
|2006.10.18 09:15
|modify
|339
|0.10
|118.54
|0.00
|128.53
|1192
|2006.10.18 09:20
|close
|339
|0.10
|118.53
|0.00
|128.53
|-0.84
|15714.67
|1193
|2006.10.18 09:50
|buy
|340
|0.10
|118.43
|0.00
|0.00
|1194
|2006.10.18 09:50
|modify
|340
|0.10
|118.43
|0.00
|128.42
|1195
|2006.10.18 09:55
|close
|340
|0.10
|118.42
|0.00
|128.42
|-0.84
|15713.83
|1196
|2006.10.19 11:05
|buy
|341
|0.10
|118.59
|0.00
|0.00
|1197
|2006.10.19 11:05
|modify
|341
|0.10
|118.59
|0.00
|128.58
|1198
|2006.10.19 11:10
|close
|341
|0.10
|118.57
|0.00
|128.58
|-1.69
|15712.14
|1199
|2006.10.19 17:00
|buy
|342
|0.10
|118.41
|0.00
|0.00
|1200
|2006.10.19 17:00
|modify
|342
|0.10
|118.41
|0.00
|128.40
|1201
|2006.10.19 17:05
|close
|342
|0.10
|118.34
|0.00
|128.40
|-5.92
|15706.22
|1202
|2006.10.20 12:10
|buy
|343
|0.10
|118.26
|0.00
|0.00
|1203
|2006.10.20 12:10
|modify
|343
|0.10
|118.26
|0.00
|128.25
|1204
|2006.10.20 12:15
|close
|343
|0.10
|118.24
|0.00
|128.25
|-1.69
|15704.53