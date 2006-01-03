Strategy Tester Report
Cost Avg - RSI w-Trend v1

SymbolUSDJPY (US Dollar vs Japanise Yen)
Period5 Minutes (M5) 2006.01.02 00:50 - 2006.10.23 15:45 (2006.01.02 - 2006.10.28)
ModelEvery tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
ParametersMagicNumber=12411; LotExponent=1.666667; slip=3; Lots=0.1; TakeProfit=999; Stoploss=500; PipStep=30; MaxTrades=5; UseSafeMode=true; UseRSIforAddTrade=true; UseStopLoss=true; TotalEquityRisk=25; BuyLevel=24; SellLevel=86; SlowPeriod=14; FastPeriod=5; PriceType=5; MAPeriod=36; MATimeFrame=240; MAMethod=1; MAPrice=0; UseTrend=true;
Bars in test173242Ticks modelled987121Modelling quality90.00%
Initial deposit10000.00
Total net profit5704.53Gross profit7164.85Gross loss-1460.31
Profit factor4.91Expected payoff16.63
Absolute drawdown96.26Maximal drawdown314.13 (2.01%)Relative drawdown2.01% (314.13)
Total trades343Short positions (won %)105 (75.24%)Long positions (won %)238 (23.53%)
Profit trades (% of total)135 (39.36%)Loss trades (% of total)208 (60.64%)
Largestprofit trade717.45loss trade-111.53
Averageprofit trade53.07loss trade-7.02
Maximumconsecutive wins (profit in money)10 (1544.93)consecutive losses (loss in money)22 (-95.37)
Maximalconsecutive profit (count of wins)1544.93 (10)consecutive loss (count of losses)-199.39 (4)
Averageconsecutive wins2consecutive losses4
Graph
#TimeTypeOrderLotsPriceS / LT / PProfitBalance
12006.01.03 04:05buy10.10117.390.000.00
22006.01.03 04:05modify10.10117.390.00127.38
32006.01.03 04:10close10.10117.330.00127.38-5.119994.89
42006.01.03 05:35buy20.10117.250.000.00
52006.01.03 05:35modify20.10117.250.00127.24
62006.01.03 05:40close20.10117.200.00127.24-4.279990.62
72006.01.03 06:15buy30.10117.290.000.00
82006.01.03 06:15modify30.10117.290.00127.28
92006.01.03 06:20close30.10117.220.00127.28-5.979984.65
102006.01.03 18:30buy40.10116.380.000.00
112006.01.03 18:30modify40.10116.380.00126.37
122006.01.03 18:35close40.10116.350.00126.37-2.589982.07
132006.01.03 21:09buy50.10116.070.000.00
142006.01.03 21:09modify50.10116.070.00126.06
152006.01.03 21:10close50.10116.030.00126.06-3.459978.62
162006.01.03 21:25buy60.10116.180.000.00
172006.01.03 21:25modify60.10116.180.00126.17
182006.01.03 21:30close60.10116.160.00126.17-1.729976.90
192006.01.04 01:05buy70.10116.120.000.00
202006.01.04 01:05modify70.10116.120.00126.11
212006.01.04 01:10close70.10116.010.00126.11-9.489967.42
222006.01.04 04:25buy80.10115.710.000.00
232006.01.04 04:25modify80.10115.710.00125.70
242006.01.04 04:30close80.10115.670.00125.70-3.469963.96
252006.01.04 13:50buy90.10115.980.000.00
262006.01.04 13:50modify90.10115.980.00125.97
272006.01.04 13:55close90.10115.970.00125.97-0.869963.10
282006.01.05 08:15buy100.10115.890.000.00
292006.01.05 08:15modify100.10115.890.00125.88
302006.01.05 08:20close100.10115.860.00125.88-2.599960.51
312006.01.05 08:45buy110.10115.870.000.00
322006.01.05 08:45modify110.10115.870.00125.86
332006.01.05 08:50close110.10115.850.00125.86-1.739958.78
342006.01.06 14:10buy120.10115.950.000.00
352006.01.06 14:10modify120.10115.950.00125.94
362006.01.06 14:15close120.10115.930.00125.94-1.729957.06
372006.01.06 15:45buy130.10114.900.000.00
382006.01.06 15:45modify130.10114.900.00124.89
392006.01.06 15:50close130.10114.770.00124.89-11.339945.73
402006.01.06 16:10buy140.10114.650.000.00
412006.01.06 16:10modify140.10114.650.00124.64
422006.01.06 16:15close140.10114.510.00124.64-12.239933.50
432006.01.06 16:30buy150.10114.660.000.00
442006.01.06 16:30modify150.10114.660.00124.65
452006.01.06 16:35close150.10114.630.00124.65-2.629930.88
462006.01.09 01:40buy160.10114.230.000.00
472006.01.09 01:40modify160.10114.230.00124.22
482006.01.09 01:45close160.10114.220.00124.22-0.889930.00
492006.01.09 02:10buy170.10113.970.000.00
502006.01.09 02:10modify170.10113.970.00123.96
512006.01.09 02:15close170.10113.960.00123.96-0.889929.12
522006.01.09 22:15buy180.10114.290.000.00
532006.01.09 22:15modify180.10114.290.00124.28
542006.01.09 22:20close180.10114.280.00124.28-0.889928.24
552006.01.10 10:00buy190.10114.300.000.00
562006.01.10 10:00modify190.10114.300.00124.29
572006.01.10 10:05close190.10114.260.00124.29-3.509924.74
582006.01.11 11:55buy200.10114.570.000.00
592006.01.11 11:55modify200.10114.570.00124.56
602006.01.11 12:00close200.10114.520.00124.56-4.379920.37
612006.01.11 12:35buy210.10114.410.000.00
622006.01.11 12:35modify210.10114.410.00124.40
632006.01.11 12:40close210.10114.330.00124.40-7.009913.37
642006.01.11 12:50buy220.10114.460.000.00
652006.01.11 12:50modify220.10114.460.00124.45
662006.01.11 12:55close220.10114.360.00124.45-8.749904.63
672006.01.11 16:00buy230.10114.110.000.00
682006.01.11 16:00modify230.10114.110.00124.10
692006.01.11 16:05close230.10114.150.00124.103.509908.13
702006.01.12 07:45buy240.10113.930.000.00
712006.01.12 07:45modify240.10113.930.00123.92
722006.01.12 07:50close240.10113.880.00123.92-4.399903.74
732006.01.12 10:20buy250.10113.780.000.00
742006.01.12 10:20modify250.10113.780.00123.77
752006.01.12 10:25close250.10113.840.00123.775.279909.01
762006.01.16 01:05buy260.10113.950.000.00
772006.01.16 01:05modify260.10113.950.00123.94
782006.01.16 01:10close260.10113.950.00123.940.009909.01
792006.01.16 23:55sell270.10115.120.000.00
802006.01.16 23:55modify270.10115.120.00105.13
812006.01.17 00:10sell280.20115.110.000.00
822006.01.17 00:10modify280.20115.110.00105.12
832006.01.17 00:10modify270.10115.120.00105.12
842006.01.17 04:10close280.20114.860.00105.1243.539952.54
852006.01.17 04:10close270.10114.860.00105.1221.539974.07
862006.01.17 12:55sell290.10115.350.000.00
872006.01.17 12:55modify290.10115.350.00105.36
882006.01.17 14:30sell300.20115.360.000.00
892006.01.17 14:30modify300.20115.360.00105.37
902006.01.17 14:30modify290.10115.350.00105.37
912006.01.17 16:15sell310.30115.630.000.00
922006.01.17 16:15modify310.30115.630.00105.50
932006.01.17 16:15modify300.20115.360.00105.50
942006.01.17 16:15modify290.10115.350.00105.50
952006.01.17 17:00sell320.50115.840.000.00
962006.01.17 17:00modify320.50115.840.00105.66
972006.01.17 17:00modify310.30115.630.00105.66
982006.01.17 17:00modify300.20115.360.00105.66
992006.01.17 17:00modify290.10115.350.00105.66
1002006.01.17 20:55close320.50115.560.00105.66121.1510095.22
1012006.01.17 20:55close310.30115.560.00105.6618.1710113.39
1022006.01.17 20:55close300.20115.560.00105.66-34.6110078.78
1032006.01.17 20:55close290.10115.560.00105.66-18.1710060.61
1042006.01.19 20:10sell330.10115.440.000.00
1052006.01.19 20:10modify330.10115.440.00105.45
1062006.01.19 23:30sell340.20115.520.000.00
1072006.01.19 23:30modify340.20115.520.00105.50
1082006.01.19 23:30modify330.10115.440.00105.50
1092006.01.20 05:50sell350.30115.620.000.00
1102006.01.20 05:50modify350.30115.620.00105.57
1112006.01.20 05:50modify340.20115.520.00105.57
1122006.01.20 05:50modify330.10115.440.00105.57
1132006.01.20 06:00sell360.50115.600.000.00
1142006.01.20 06:00modify360.50115.600.00105.59
1152006.01.20 06:00modify350.30115.620.00105.59
1162006.01.20 06:00modify340.20115.520.00105.59
1172006.01.20 06:00modify330.10115.440.00105.59
1182006.01.20 07:25sell370.80115.620.000.00
1192006.01.20 07:25modify370.80115.620.00105.60
1202006.01.20 07:25modify360.50115.600.00105.60
1212006.01.20 07:25modify350.30115.620.00105.60
1222006.01.20 07:25modify340.20115.520.00105.60
1232006.01.20 07:25modify330.10115.440.00105.60
1242006.01.20 08:55close370.80115.350.00105.60187.2610247.87
1252006.01.20 08:55close360.50115.350.00105.60108.3710356.24
1262006.01.20 08:55close350.30115.350.00105.6070.2210426.46
1272006.01.20 08:55close340.20115.350.00105.6027.2510453.70
1282006.01.20 08:55close330.10115.350.00105.606.6910460.39
1292006.01.23 05:05buy380.10114.680.000.00
1302006.01.23 05:05modify380.10114.680.00124.67
1312006.01.23 05:10close380.10114.700.00124.671.7410462.13
1322006.01.23 11:05buy390.10114.350.000.00
1332006.01.23 11:05modify390.10114.350.00124.34
1342006.01.23 11:10close390.10114.320.00124.34-2.6210459.51
1352006.01.23 20:30buy400.10114.470.000.00
1362006.01.23 20:30modify400.10114.470.00124.46
1372006.01.23 20:35close400.10114.440.00124.46-2.6210456.89
1382006.01.25 16:10sell410.10115.610.000.00
1392006.01.25 16:10modify410.10115.610.00105.62
1402006.01.25 16:55sell420.20115.860.000.00
1412006.01.25 16:55modify420.20115.860.00105.79
1422006.01.25 16:55modify410.10115.610.00105.79
1432006.01.25 22:00sell430.30115.700.000.00
1442006.01.25 22:00modify430.30115.700.00105.75
1452006.01.25 22:00modify420.20115.860.00105.75
1462006.01.25 22:00modify410.10115.610.00105.75
1472006.01.25 23:15sell440.50115.850.000.00
1482006.01.25 23:15modify440.50115.850.00105.80
1492006.01.25 23:15modify430.30115.700.00105.80
1502006.01.25 23:15modify420.20115.860.00105.80
1512006.01.25 23:15modify410.10115.610.00105.80
1522006.01.26 01:55close440.50115.590.00105.8095.7910552.68
1532006.01.26 01:55close430.30115.590.00105.8018.5410571.22
1542006.01.26 01:55close420.20115.590.00105.8040.0510611.27
1552006.01.26 01:55close410.10115.590.00105.80-1.6110609.66
1562006.01.27 12:15sell450.10116.760.000.00
1572006.01.27 12:15modify450.10116.760.00106.77
1582006.01.27 14:45close450.10116.400.00106.7730.9310640.59
1592006.02.03 15:40sell460.10119.270.000.00
1602006.02.03 15:40modify460.10119.270.00109.28
1612006.02.06 10:10sell470.20118.700.000.00
1622006.02.06 10:10modify470.20118.700.00108.90
1632006.02.06 10:10modify460.10119.270.00108.90
1642006.02.06 13:05sell480.30118.850.000.00
1652006.02.06 13:05modify480.30118.850.00108.88
1662006.02.06 13:05modify470.20118.700.00108.88
1672006.02.06 13:05modify460.10119.270.00108.88
1682006.02.06 16:10sell490.50118.940.000.00
1692006.02.06 16:10modify490.50118.940.00108.91
1702006.02.06 16:10modify480.30118.850.00108.91
1712006.02.06 16:10modify470.20118.700.00108.91
1722006.02.06 16:10modify460.10119.270.00108.91
1732006.02.06 18:30sell500.80119.020.000.00
1742006.02.06 18:30modify500.80119.020.00108.96
1752006.02.06 18:30modify490.50118.940.00108.96
1762006.02.06 18:30modify480.30118.850.00108.96
1772006.02.06 18:30modify470.20118.700.00108.96
1782006.02.06 18:30modify460.10119.270.00108.96
1792006.02.07 04:30close500.80118.880.00108.9685.3110725.90
1802006.02.07 04:30close490.50118.880.00108.9619.6810745.58
1812006.02.07 04:30close480.30118.880.00108.96-10.9110734.67
1822006.02.07 04:30close470.20118.880.00108.96-32.5010702.17
1832006.02.07 04:30close460.10118.880.00108.9630.5910732.76
1842006.02.07 22:45buy510.10118.040.000.00
1852006.02.07 22:45modify510.10118.040.00128.03
1862006.02.07 22:50close510.10117.940.00128.03-8.4810724.28
1872006.02.07 23:40buy520.10117.810.000.00
1882006.02.07 23:40modify520.10117.810.00127.80
1892006.02.07 23:45close520.10117.800.00127.80-0.8510723.43
1902006.02.08 00:20buy530.10117.690.000.00
1912006.02.08 00:20modify530.10117.690.00127.68
1922006.02.08 00:25close530.10117.670.00127.68-1.7010721.73
1932006.02.08 00:40buy540.10117.630.000.00
1942006.02.08 00:40modify540.10117.630.00127.62
1952006.02.08 00:45close540.10117.590.00127.62-3.4010718.33
1962006.02.08 08:05buy550.10117.860.000.00
1972006.02.08 08:05modify550.10117.860.00127.85
1982006.02.08 08:10close550.10117.850.00127.85-0.8510717.48
1992006.02.10 09:10buy560.10117.640.000.00
2002006.02.10 09:10modify560.10117.640.00127.63
2012006.02.10 09:15close560.10117.650.00127.630.8510718.33
2022006.02.10 15:20buy570.10117.050.000.00
2032006.02.10 15:20modify570.10117.050.00127.04
2042006.02.10 15:25close570.10116.960.00127.04-7.6910710.64
2052006.02.10 15:40buy580.10117.100.000.00
2062006.02.10 15:40modify580.10117.100.00127.09
2072006.02.10 15:45close580.10117.050.00127.09-4.2710706.37
2082006.02.13 01:40buy590.10117.640.000.00
2092006.02.13 01:40modify590.10117.640.00127.63
2102006.02.13 01:45close590.10117.570.00127.63-5.9510700.42
2112006.02.13 16:55buy600.10117.770.000.00
2122006.02.13 16:55modify600.10117.770.00127.76
2132006.02.13 17:00close600.10117.800.00127.762.5510702.97
2142006.02.14 00:45buy610.10117.550.000.00
2152006.02.14 00:45modify610.10117.550.00127.54
2162006.02.14 00:50close610.10117.480.00127.54-5.9610697.01
2172006.02.14 07:55buy620.10117.200.000.00
2182006.02.14 07:55modify620.10117.200.00127.19
2192006.02.14 08:00close620.10117.180.00127.19-1.7110695.30
2202006.02.15 15:20buy630.10117.280.000.00
2212006.02.15 15:20modify630.10117.280.00127.27
2222006.02.15 15:25close630.10117.250.00127.27-2.5610692.74
2232006.02.15 16:05buy640.10117.200.000.00
2242006.02.15 16:05modify640.10117.200.00127.19
2252006.02.15 16:10close640.10117.130.00127.19-5.9810686.76
2262006.02.15 16:30buy650.10117.100.000.00
2272006.02.15 16:30modify650.10117.100.00127.09
2282006.02.15 16:35close650.10117.150.00127.094.2710691.03
2292006.02.17 01:00buy660.10117.520.000.00
2302006.02.17 01:00modify660.10117.520.00127.51
2312006.02.17 01:05close660.10117.560.00127.513.4010694.43
2322006.02.24 01:55buy670.10116.650.000.00
2332006.02.24 01:55modify670.10116.650.00126.64
2342006.02.24 02:00close670.10116.660.00126.640.8610695.29
2352006.02.27 02:45buy680.10116.300.000.00
2362006.02.27 02:45modify680.10116.300.00126.29
2372006.02.27 02:50close680.10116.180.00126.29-10.3310684.96
2382006.02.27 03:25buy690.10116.030.000.00
2392006.02.27 03:25modify690.10116.030.00126.02
2402006.02.27 03:30close690.10116.020.00126.02-0.8610684.10
2412006.02.28 17:10buy700.10115.970.000.00
2422006.02.28 17:10modify700.10115.970.00125.96
2432006.02.28 17:15close700.10115.830.00125.96-12.0910672.01
2442006.03.01 04:50buy710.10115.710.000.00
2452006.03.01 04:50modify710.10115.710.00125.70
2462006.03.01 04:55close710.10115.660.00125.70-4.3210667.69
2472006.03.01 14:25buy720.10115.920.000.00
2482006.03.01 14:25modify720.10115.920.00125.91
2492006.03.01 14:30close720.10115.910.00125.91-0.8610666.83
2502006.03.01 14:45buy730.10115.860.000.00
2512006.03.01 14:45modify730.10115.860.00125.85
2522006.03.01 14:50close730.10115.860.00125.850.0010666.83
2532006.03.02 16:50buy740.10116.010.000.00
2542006.03.02 16:50modify740.10116.010.00126.00
2552006.03.02 16:55close740.10116.010.00126.000.0010666.83
2562006.03.02 21:10buy750.10115.870.000.00
2572006.03.02 21:10modify750.10115.870.00125.86
2582006.03.02 21:15close750.10115.840.00125.86-2.5910664.24
2592006.03.03 00:45buy760.10115.740.000.00
2602006.03.03 00:45modify760.10115.740.00125.73
2612006.03.03 00:50close760.10115.770.00125.732.5910666.83
2622006.03.06 01:00buy770.10116.160.000.00
2632006.03.06 01:00modify770.10116.160.00126.15
2642006.03.06 01:05close770.10116.060.00126.15-8.6210658.21
2652006.03.10 15:55sell780.10119.060.000.00
2662006.03.10 15:55modify780.10119.060.00109.07
2672006.03.10 16:00sell790.20119.000.000.00
2682006.03.10 16:00modify790.20119.000.00109.03
2692006.03.10 16:00modify780.10119.060.00109.03
2702006.03.10 20:20sell800.30119.080.000.00
2712006.03.10 20:20modify800.30119.080.00109.06
2722006.03.10 20:20modify790.20119.000.00109.06
2732006.03.10 20:20modify780.10119.060.00109.06
2742006.03.13 00:00sell810.50118.880.000.00
2752006.03.13 00:00modify810.50118.880.00108.98
2762006.03.13 00:00modify800.30119.080.00108.98
2772006.03.13 00:00modify790.20119.000.00108.98
2782006.03.13 00:00modify780.10119.060.00108.98
2792006.03.13 13:35sell820.80119.030.000.00
2802006.03.13 13:35modify820.80119.030.00109.01
2812006.03.13 13:35modify810.50118.880.00109.01
2822006.03.13 13:35modify800.30119.080.00109.01
2832006.03.13 13:35modify790.20119.000.00109.01
2842006.03.13 13:35modify780.10119.060.00109.01
2852006.03.13 15:10sell831.30119.130.000.00
2862006.03.13 15:10modify831.30119.130.00109.06
2872006.03.13 15:10modify820.80119.030.00109.06
2882006.03.13 15:10modify810.50118.880.00109.06
2892006.03.13 15:10modify800.30119.080.00109.06
2902006.03.13 15:10modify790.20119.000.00109.06
2912006.03.13 15:10modify780.10119.060.00109.06
2922006.03.13 21:30close831.30118.850.00109.06306.2710964.48
2932006.03.13 21:30close820.80118.850.00109.06121.1611085.64
2942006.03.13 21:30close810.50118.850.00109.0612.6211098.26
2952006.03.13 21:30close800.30118.850.00109.0654.7211152.98
2962006.03.13 21:30close790.20118.850.00109.0623.0211175.99
2972006.03.13 21:30close780.10118.850.00109.0616.5611192.55
2982006.03.14 16:15buy840.10117.750.000.00
2992006.03.14 16:15modify840.10117.750.00127.74
3002006.03.14 16:20close840.10117.710.00127.74-3.4011189.15
3012006.03.14 16:40buy850.10117.690.000.00
3022006.03.14 16:40modify850.10117.690.00127.68
3032006.03.14 16:45close850.10117.580.00127.68-9.3611179.79
3042006.03.14 17:10buy860.10117.550.000.00
3052006.03.14 17:10modify860.10117.550.00127.54
3062006.03.14 17:15close860.10117.460.00127.54-7.6611172.13
3072006.03.14 17:35buy870.10117.440.000.00
3082006.03.14 17:35modify870.10117.440.00127.43
3092006.03.14 17:40close870.10117.470.00127.432.5511174.68
3102006.03.15 02:30buy880.10117.470.000.00
3112006.03.15 02:30modify880.10117.470.00127.46
3122006.03.15 02:35close880.10117.480.00127.460.8511175.53
3132006.03.16 14:55buy890.10117.330.000.00
3142006.03.16 14:55modify890.10117.330.00127.32
3152006.03.16 15:00close890.10117.210.00127.32-10.2411165.29
3162006.03.16 15:15buy900.10117.210.000.00
3172006.03.16 15:15modify900.10117.210.00127.20
3182006.03.16 15:20close900.10117.200.00127.20-0.8511164.44
3192006.03.16 16:20buy910.10117.160.000.00
3202006.03.16 16:20modify910.10117.160.00127.15
3212006.03.16 16:25close910.10117.180.00127.151.7111166.15
3222006.03.17 02:10buy920.10116.700.000.00
3232006.03.17 02:10modify920.10116.700.00126.69
3242006.03.17 02:15close920.10116.660.00126.69-3.4311162.72
3252006.03.17 10:55buy930.10116.350.000.00
3262006.03.17 10:55modify930.10116.350.00126.34
3272006.03.17 11:00close930.10116.300.00126.34-4.3011158.42
3282006.03.17 14:55buy940.10115.910.000.00
3292006.03.17 14:55modify940.10115.910.00125.90
3302006.03.17 15:00close940.10115.860.00125.90-4.3211154.10
3312006.03.20 10:50buy950.10115.970.000.00
3322006.03.20 10:50modify950.10115.970.00125.96
3332006.03.20 10:55close950.10115.960.00125.96-0.8611153.24
3342006.03.20 14:35buy960.10115.890.000.00
3352006.03.20 14:35modify960.10115.890.00125.88
3362006.03.20 14:40close960.10115.840.00125.88-4.3211148.92
3372006.03.20 15:20buy970.10115.640.000.00
3382006.03.20 15:20modify970.10115.640.00125.63
3392006.03.20 15:25close970.10115.670.00125.632.5911151.51
3402006.03.21 14:45buy980.10116.550.000.00
3412006.03.21 14:45modify980.10116.550.00126.54
3422006.03.21 14:50close980.10116.520.00126.54-2.5711148.94
3432006.03.27 05:05buy990.10116.680.000.00
3442006.03.27 05:05modify990.10116.680.00126.67
3452006.03.27 05:10close990.10116.610.00126.67-6.0011142.94
3462006.03.27 05:20buy1000.10116.620.000.00
3472006.03.27 05:20modify1000.10116.620.00126.61
3482006.03.27 05:25close1000.10116.620.00126.610.0011142.94
3492006.03.27 14:10buy1010.10116.570.000.00
3502006.03.27 14:10modify1010.10116.570.00126.56
3512006.03.27 14:15close1010.10116.530.00126.56-3.4311139.51
3522006.03.28 01:40buy1020.10116.620.000.00
3532006.03.28 01:40modify1020.10116.620.00126.61
3542006.03.28 01:45close1020.10116.440.00126.61-15.4611124.05
3552006.03.28 02:00buy1030.10116.540.000.00
3562006.03.28 02:00modify1030.10116.540.00126.53
3572006.03.28 02:05close1030.10116.470.00126.53-6.0111118.04
3582006.03.28 22:05sell1040.10117.910.000.00
3592006.03.28 22:05modify1040.10117.910.00107.92
3602006.03.29 03:05sell1050.20117.930.000.00
3612006.03.29 03:05modify1050.20117.930.00107.93
3622006.03.29 03:05modify1040.10117.910.00107.93
3632006.03.29 11:30sell1060.30117.920.000.00
3642006.03.29 11:30modify1060.30117.920.00107.93
3652006.03.29 16:35sell1070.50118.090.000.00
3662006.03.29 16:35modify1070.50118.090.00108.01
3672006.03.29 16:35modify1060.30117.920.00108.01
3682006.03.29 16:35modify1050.20117.930.00108.01
3692006.03.29 16:35modify1040.10117.910.00108.01
3702006.03.29 18:35close1070.50117.710.00108.01161.4111279.45
3712006.03.29 18:35close1060.30117.710.00108.0153.5211332.97
3722006.03.29 18:35close1050.20117.710.00108.0137.3811370.35
3732006.03.29 18:35close1040.10117.710.00108.0115.8811386.23
3742006.03.30 12:05buy1080.10117.350.000.00
3752006.03.30 12:05modify1080.10117.350.00127.34
3762006.03.30 12:10close1080.10117.320.00127.34-2.5611383.67
3772006.04.03 06:55sell1090.10118.560.000.00
3782006.04.03 06:55modify1090.10118.560.00108.57
3792006.04.03 07:20sell1100.20118.530.000.00
3802006.04.03 07:20modify1100.20118.530.00108.55
3812006.04.03 07:20modify1090.10118.560.00108.55
3822006.04.03 08:55sell1110.30118.610.000.00
3832006.04.03 08:55modify1110.30118.610.00108.58
3842006.04.03 08:55modify1100.20118.530.00108.58
3852006.04.03 08:55modify1090.10118.560.00108.58
3862006.04.03 09:20sell1120.50118.680.000.00
3872006.04.03 09:20modify1120.50118.680.00108.63
3882006.04.03 09:20modify1110.30118.610.00108.63
3892006.04.03 09:20modify1100.20118.530.00108.63
3902006.04.03 09:20modify1090.10118.560.00108.63
3912006.04.03 16:10close1120.50118.180.00108.63211.5411595.21
3922006.04.03 16:10close1110.30118.180.00108.63109.1611704.37
3932006.04.03 16:10close1100.20118.180.00108.6359.2311763.60
3942006.04.03 16:10close1090.10118.180.00108.6332.1511795.75
3952006.04.04 14:15buy1130.10117.630.000.00
3962006.04.04 14:15modify1130.10117.630.00127.62
3972006.04.04 14:20close1130.10117.510.00127.62-10.2111785.54
3982006.04.05 00:35buy1140.10117.430.000.00
3992006.04.05 00:35modify1140.10117.430.00127.42
4002006.04.05 00:40close1140.10117.390.00127.42-3.4111782.13
4012006.04.05 04:35buy1150.10117.100.000.00
4022006.04.05 04:35modify1150.10117.100.00127.09
4032006.04.05 04:40close1150.10117.080.00127.09-1.7111780.42
4042006.04.05 05:30buy1160.10116.920.000.00
4052006.04.05 05:30modify1160.10116.920.00126.91
4062006.04.05 05:35close1160.10116.870.00126.91-4.2811776.14
4072006.04.05 05:40buy1170.10116.910.000.00
4082006.04.05 05:40modify1170.10116.910.00126.90
4092006.04.05 05:45close1170.10116.850.00126.90-5.1311771.01
4102006.04.05 20:45buy1180.10117.340.000.00
4112006.04.05 20:45modify1180.10117.340.00127.33
4122006.04.05 20:50close1180.10117.300.00127.33-3.4111767.60
4132006.04.06 11:25buy1190.10117.380.000.00
4142006.04.06 11:25modify1190.10117.380.00127.37
4152006.04.06 11:30close1190.10117.320.00127.37-5.1111762.49
4162006.04.17 14:45buy1200.10117.760.000.00
4172006.04.17 14:45modify1200.10117.760.00127.75
4182006.04.17 14:50close1200.10117.680.00127.75-6.8011755.69
4192006.04.17 14:55buy1210.10117.760.000.00
4202006.04.17 14:55modify1210.10117.760.00127.75
4212006.04.17 15:00close1210.10117.690.00127.75-5.9511749.74
4222006.04.18 15:10buy1220.10117.680.000.00
4232006.04.18 15:10modify1220.10117.680.00127.67
4242006.04.18 15:15close1220.10117.630.00127.67-4.2511745.49
4252006.04.18 20:35buy1230.10117.400.000.00
4262006.04.18 20:35modify1230.10117.400.00127.39
4272006.04.18 20:40close1230.10117.370.00127.39-2.5611742.93
4282006.04.18 23:35buy1240.10117.150.000.00
4292006.04.18 23:35modify1240.10117.150.00127.14
4302006.04.18 23:40close1240.10117.060.00127.14-7.6911735.24
4312006.04.19 01:10buy1250.10116.980.000.00
4322006.04.19 01:10modify1250.10116.980.00126.97
4332006.04.19 01:15close1250.10116.940.00126.97-3.4211731.82
4342006.04.19 21:50buy1260.10117.200.000.00
4352006.04.19 21:50modify1260.10117.200.00127.19
4362006.04.19 21:55close1260.10117.150.00127.19-4.2711727.55
4372006.04.19 22:15buy1270.10117.160.000.00
4382006.04.19 22:15modify1270.10117.160.00127.15
4392006.04.19 22:20close1270.10117.110.00127.15-4.2711723.28
4402006.04.19 22:30buy1280.10117.160.000.00
4412006.04.19 22:30modify1280.10117.160.00127.15
4422006.04.19 22:35close1280.10117.130.00127.15-2.5611720.72
4432006.04.20 16:00buy1290.10117.460.000.00
4442006.04.20 16:00modify1290.10117.460.00127.45
4452006.04.20 16:05close1290.10117.460.00127.450.0011720.72
4462006.04.21 11:55buy1300.10117.200.000.00
4472006.04.21 11:55modify1300.10117.200.00127.19
4482006.04.21 12:00close1300.10117.270.00127.195.9711726.69
4492006.04.21 15:15buy1310.10116.890.000.00
4502006.04.21 15:15modify1310.10116.890.00126.88
4512006.04.21 15:20close1310.10116.920.00126.882.5711729.26
4522006.04.21 21:40buy1320.10116.700.000.00
4532006.04.21 21:40modify1320.10116.700.00126.69
4542006.04.21 21:45close1320.10116.590.00126.69-9.4311719.83
4552006.04.21 22:00buy1330.10116.660.000.00
4562006.04.21 22:00modify1330.10116.660.00126.65
4572006.04.21 22:05close1330.10116.610.00126.65-4.2911715.54
4582006.04.24 00:40buy1340.10115.750.000.00
4592006.04.24 00:40modify1340.10115.750.00125.74
4602006.04.24 00:45close1340.10115.750.00125.740.0011715.54
4612006.04.24 09:15buy1350.10115.460.000.00
4622006.04.24 09:15modify1350.10115.460.00125.45
4632006.04.24 09:20close1350.10115.470.00125.450.8711716.41
4642006.04.24 10:00buy1360.10115.000.000.00
4652006.04.24 10:00modify1360.10115.000.00124.99
4662006.04.24 10:05close1360.10115.090.00124.997.8211724.23
4672006.04.24 18:30buy1370.10114.630.000.00
4682006.04.24 18:30modify1370.10114.630.00124.62
4692006.04.24 18:35close1370.10114.620.00124.62-0.8711723.36
4702006.04.24 18:50buy1380.10114.520.000.00
4712006.04.24 18:50modify1380.10114.520.00124.51
4722006.04.24 18:55close1380.10114.500.00124.51-1.7511721.61
4732006.04.24 20:25buy1390.10114.400.000.00
4742006.04.24 20:25modify1390.10114.400.00124.39
4752006.04.24 20:30close1390.10114.370.00124.39-2.6211718.99
4762006.04.25 02:40buy1400.10114.460.000.00
4772006.04.25 02:40modify1400.10114.460.00124.45
4782006.04.25 02:45close1400.10114.410.00124.45-4.3711714.62
4792006.04.26 14:30buy1410.10114.980.000.00
4802006.04.26 14:30modify1410.10114.980.00124.97
4812006.04.26 14:35close1410.10115.180.00124.9717.3611731.98
4822006.04.27 07:45buy1420.10114.670.000.00
4832006.04.27 07:45modify1420.10114.670.00124.66
4842006.04.27 07:50close1420.10114.640.00124.66-2.6211729.36
4852006.04.27 12:40buy1430.10114.490.000.00
4862006.04.27 12:40modify1430.10114.490.00124.48
4872006.04.27 12:45close1430.10114.530.00124.483.4911732.85
4882006.04.27 16:20buy1440.10114.370.000.00
4892006.04.27 16:20modify1440.10114.370.00124.36
4902006.04.27 16:25close1440.10114.310.00124.36-5.2511727.60
4912006.04.27 16:40buy1450.10114.210.000.00
4922006.04.27 16:40modify1450.10114.210.00124.20
4932006.04.27 16:45close1450.10114.110.00124.20-8.7611718.84
4942006.04.27 17:20buy1460.10114.110.000.00
4952006.04.27 17:20modify1460.10114.110.00124.10
4962006.04.27 17:25close1460.10113.990.00124.10-10.5311708.31
4972006.04.28 08:35buy1470.10114.190.000.00
4982006.04.28 08:35modify1470.10114.190.00124.18
4992006.04.28 08:40close1470.10114.170.00124.18-1.7511706.56
5002006.04.28 11:05buy1480.10114.120.000.00
5012006.04.28 11:05modify1480.10114.120.00124.11
5022006.04.28 11:10close1480.10114.110.00124.11-0.8811705.68
5032006.05.01 05:15buy1490.10113.160.000.00
5042006.05.01 05:15modify1490.10113.160.00123.15
5052006.05.01 05:20close1490.10113.150.00123.15-0.8811704.80
5062006.05.01 13:40buy1500.10113.070.000.00
5072006.05.01 13:40modify1500.10113.070.00123.06
5082006.05.01 13:45close1500.10113.070.00123.060.0011704.80
5092006.05.01 15:50buy1510.10112.520.000.00
5102006.05.01 15:50modify1510.10112.520.00122.51
5112006.05.01 15:55close1510.10112.590.00122.516.2211711.02
5122006.05.03 08:50buy1520.10112.990.000.00
5132006.05.03 08:50modify1520.10112.990.00122.98
5142006.05.03 08:55close1520.10112.990.00122.980.0011711.02
5152006.05.04 16:30buy1530.10113.560.000.00
5162006.05.04 16:30modify1530.10113.560.00123.55
5172006.05.04 16:35close1530.10113.560.00123.550.0011711.02
5182006.05.04 17:15buy1540.10113.460.000.00
5192006.05.04 17:15modify1540.10113.460.00123.45
5202006.05.04 17:20close1540.10113.420.00123.45-3.5311707.49
5212006.05.04 17:45buy1550.10113.340.000.00
5222006.05.04 17:45modify1550.10113.340.00123.33
5232006.05.04 17:50close1550.10113.350.00123.330.8811708.37
5242006.05.05 16:50buy1560.10112.530.000.00
5252006.05.05 16:50modify1560.10112.530.00122.52
5262006.05.05 16:55close1560.10112.450.00122.52-7.1111701.26
5272006.05.05 17:05buy1570.10112.500.000.00
5282006.05.05 17:05modify1570.10112.500.00122.49
5292006.05.05 17:10close1570.10112.360.00122.49-12.4611688.80
5302006.05.08 00:15buy1580.10112.060.000.00
5312006.05.08 00:15modify1580.10112.060.00122.05
5322006.05.08 00:20close1580.10111.980.00122.05-7.1411681.66
5332006.05.08 03:15buy1590.10111.790.000.00
5342006.05.08 03:15modify1590.10111.790.00121.78
5352006.05.08 03:20close1590.10111.760.00121.78-2.6811678.98
5362006.05.08 09:35buy1600.10111.390.000.00
5372006.05.08 09:35modify1600.10111.390.00121.38
5382006.05.08 09:40close1600.10111.440.00121.384.4911683.47
5392006.05.08 10:55buy1610.10111.200.000.00
5402006.05.08 10:55modify1610.10111.200.00121.19
5412006.05.08 11:00close1610.10111.190.00121.19-0.9011682.57
5422006.05.09 02:25buy1620.10111.590.000.00
5432006.05.09 02:25modify1620.10111.590.00121.58
5442006.05.09 02:30close1620.10111.400.00121.58-17.0611665.51
5452006.05.09 02:50buy1630.10111.370.000.00
5462006.05.09 02:50modify1630.10111.370.00121.36
5472006.05.09 02:55close1630.10111.360.00121.36-0.9011664.61
5482006.05.09 16:40buy1640.10111.140.000.00
5492006.05.09 16:40modify1640.10111.140.00121.13
5502006.05.09 16:45close1640.10111.150.00121.130.9011665.51
5512006.05.10 06:10buy1650.10111.040.000.00
5522006.05.10 06:10modify1650.10111.040.00121.03
5532006.05.10 06:15close1650.10111.010.00121.03-2.7011662.81
5542006.05.10 09:00buy1660.10110.790.000.00
5552006.05.10 09:00modify1660.10110.790.00120.78
5562006.05.10 09:05close1660.10110.780.00120.78-0.9011661.91
5572006.05.10 12:35buy1670.10110.390.000.00
5582006.05.10 12:35modify1670.10110.390.00120.38
5592006.05.10 12:40close1670.10110.390.00120.380.0011661.91
5602006.05.11 14:50buy1680.10110.900.000.00
5612006.05.11 14:50modify1680.10110.900.00120.89
5622006.05.11 14:55close1680.10110.910.00120.890.9011662.81
5632006.05.11 16:55buy1690.10110.690.000.00
5642006.05.11 16:55modify1690.10110.690.00120.68
5652006.05.11 17:00close1690.10110.730.00120.683.6111666.42
5662006.05.11 17:50buy1700.10110.390.000.00
5672006.05.11 17:50modify1700.10110.390.00120.38
5682006.05.11 17:55close1700.10110.230.00120.38-14.5111651.91
5692006.05.11 18:20buy1710.10110.270.000.00
5702006.05.11 18:20modify1710.10110.270.00120.26
5712006.05.11 18:25close1710.10110.240.00120.26-2.7211649.19
5722006.05.12 02:25buy1720.10110.150.000.00
5732006.05.12 02:25modify1720.10110.150.00120.14
5742006.05.12 02:30close1720.10110.180.00120.142.7211651.91
5752006.05.12 09:45buy1730.10109.850.000.00
5762006.05.12 09:45modify1730.10109.850.00119.84
5772006.05.12 09:50close1730.10109.770.00119.84-7.2911644.62
5782006.05.12 11:55buy1740.10109.440.000.00
5792006.05.12 11:55modify1740.10109.440.00119.43
5802006.05.12 12:00close1740.10109.560.00119.4310.9511655.57
5812006.05.15 01:15buy1750.10109.610.000.00
5822006.05.15 01:15modify1750.10109.610.00119.60
5832006.05.15 01:20close1750.10109.590.00119.60-1.8311653.74
5842006.05.15 03:35buy1760.10109.460.000.00
5852006.05.15 03:35modify1760.10109.460.00119.45
5862006.05.15 03:40close1760.10109.540.00119.457.3011661.04
5872006.05.16 06:05buy1770.10110.040.000.00
5882006.05.16 06:05modify1770.10110.040.00120.03
5892006.05.16 06:10close1770.10110.080.00120.033.6311664.67
5902006.05.16 15:05buy1780.10109.980.000.00
5912006.05.16 15:05modify1780.10109.980.00119.97
5922006.05.16 15:10close1780.10109.960.00119.97-1.8211662.85
5932006.05.16 21:05buy1790.10109.790.000.00
5942006.05.16 21:05modify1790.10109.790.00119.78
5952006.05.16 21:10close1790.10109.750.00119.78-3.6411659.21
5962006.05.16 21:45buy1800.10109.740.000.00
5972006.05.16 21:45modify1800.10109.740.00119.73
5982006.05.16 21:50close1800.10109.720.00119.73-1.8211657.39
5992006.05.17 09:25buy1810.10109.130.000.00
6002006.05.17 09:25modify1810.10109.130.00119.12
6012006.05.17 09:30close1810.10109.120.00119.12-0.9211656.47
6022006.05.17 20:45sell1820.10111.200.000.00
6032006.05.17 20:45modify1820.10111.200.00101.21
6042006.05.17 20:50sell1830.20111.040.000.00
6052006.05.17 20:50modify1830.20111.040.00101.10
6062006.05.17 20:50modify1820.10111.200.00101.10
6072006.05.17 23:40sell1840.30111.050.000.00
6082006.05.17 23:40modify1840.30111.050.00101.08
6092006.05.17 23:40modify1830.20111.040.00101.08
6102006.05.17 23:40modify1820.10111.200.00101.08
6112006.05.18 00:15sell1850.50111.170.000.00
6122006.05.18 00:15modify1850.50111.170.00101.13
6132006.05.18 00:15modify1840.30111.050.00101.13
6142006.05.18 00:15modify1830.20111.040.00101.13
6152006.05.18 00:15modify1820.10111.200.00101.13
6162006.05.18 08:10sell1860.80110.770.000.00
6172006.05.18 08:10modify1860.80110.770.00100.98
6182006.05.18 08:10modify1850.50111.170.00100.98
6192006.05.18 08:10modify1840.30111.050.00100.98
6202006.05.18 08:10modify1830.20111.040.00100.98
6212006.05.18 08:10modify1820.10111.200.00100.98
6222006.05.18 13:55sell1871.30111.140.000.00
6232006.05.18 13:55modify1871.30111.140.00101.05
6242006.05.18 13:55modify1860.80110.770.00101.05
6252006.05.18 13:55modify1850.50111.170.00101.05
6262006.05.18 13:55modify1840.30111.050.00101.05
6272006.05.18 13:55modify1830.20111.040.00101.05
6282006.05.18 13:55modify1820.10111.200.00101.05
6292006.05.18 15:40close1871.30110.530.00101.05717.4512373.92
6302006.05.18 15:40close1860.80110.530.00101.05173.7112547.63
6312006.05.18 15:40close1850.50110.530.00101.05289.5112837.14
6322006.05.18 15:40close1840.30110.530.00101.05131.1312968.27
6332006.05.18 15:40close1830.20110.530.00101.0585.6113053.88
6342006.05.18 15:40close1820.10110.530.00101.0557.2813111.16
6352006.05.19 10:15sell1880.10111.700.000.00
6362006.05.19 10:15modify1880.10111.700.00101.71
6372006.05.19 12:10sell1890.20111.950.000.00
6382006.05.19 12:10modify1890.20111.950.00101.88
6392006.05.19 12:10modify1880.10111.700.00101.88
6402006.05.19 16:40sell1900.30111.990.000.00
6412006.05.19 16:40modify1900.30111.990.00101.94
6422006.05.19 16:40modify1890.20111.950.00101.94
6432006.05.19 16:40modify1880.10111.700.00101.94
6442006.05.22 02:05sell1910.50111.830.000.00
6452006.05.22 02:05modify1910.50111.830.00101.89
6462006.05.22 02:05modify1900.30111.990.00101.89
6472006.05.22 02:05modify1890.20111.950.00101.89
6482006.05.22 02:05modify1880.10111.700.00101.89
6492006.05.22 04:45sell1920.80112.180.000.00
6502006.05.22 04:45modify1920.80112.180.00102.02
6512006.05.22 04:45modify1910.50111.830.00102.02
6522006.05.22 04:45modify1900.30111.990.00102.02
6532006.05.22 04:45modify1890.20111.950.00102.02
6542006.05.22 04:45modify1880.10111.700.00102.02
6552006.05.22 05:15sell1931.30112.080.000.00
6562006.05.22 05:15modify1931.30112.080.00102.05
6572006.05.22 05:15modify1920.80112.180.00102.05
6582006.05.22 05:15modify1910.50111.830.00102.05
6592006.05.22 05:15modify1900.30111.990.00102.05
6602006.05.22 05:15modify1890.20111.950.00102.05
6612006.05.22 05:15modify1880.10111.700.00102.05
6622006.05.22 16:05close1931.30112.080.00102.050.0013111.16
6632006.05.22 16:05close1920.80112.080.00102.0571.3813182.54
6642006.05.22 16:05close1910.50112.080.00102.05-111.5313071.01
6652006.05.22 16:05close1900.30112.080.00102.05-27.4313043.58
6662006.05.22 16:05close1890.20112.080.00102.05-25.4213018.16
6672006.05.22 16:05close1880.10112.080.00102.05-35.0112983.15
6682006.05.23 23:15sell1940.10111.970.000.00
6692006.05.23 23:15modify1940.10111.970.00101.98
6702006.05.24 00:10sell1950.20112.190.000.00
6712006.05.24 00:10modify1950.20112.190.00102.13
6722006.05.24 00:10modify1940.10111.970.00102.13
6732006.05.24 03:05sell1960.30112.390.000.00
6742006.05.24 03:05modify1960.30112.390.00102.26
6752006.05.24 03:05modify1950.20112.190.00102.26
6762006.05.24 03:05modify1940.10111.970.00102.26
6772006.05.24 06:20sell1970.50112.270.000.00
6782006.05.24 06:20modify1970.50112.270.00102.27
6792006.05.24 06:20modify1960.30112.390.00102.27
6802006.05.24 06:20modify1950.20112.190.00102.27
6812006.05.24 06:20modify1940.10111.970.00102.27
6822006.05.24 06:45sell1980.80112.370.000.00
6832006.05.24 06:45modify1980.80112.370.00102.32
6842006.05.24 06:45modify1970.50112.270.00102.32
6852006.05.24 06:45modify1960.30112.390.00102.32
6862006.05.24 06:45modify1950.20112.190.00102.32
6872006.05.24 06:45modify1940.10111.970.00102.32
6882006.05.24 07:55sell1991.30112.420.000.00
6892006.05.24 07:55modify1991.30112.420.00102.36
6902006.05.24 07:55modify1980.80112.370.00102.36
6912006.05.24 07:55modify1970.50112.270.00102.36
6922006.05.24 07:55modify1960.30112.390.00102.36
6932006.05.24 07:55modify1950.20112.190.00102.36
6942006.05.24 07:55modify1940.10111.970.00102.36
6952006.05.24 09:45close1991.30111.860.00102.36650.8113633.96
6962006.05.24 09:45close1980.80111.860.00102.36364.7413998.70
6972006.05.24 09:45close1970.50111.860.00102.36183.2614181.96
6982006.05.24 09:45close1960.30111.860.00102.36142.1414324.10
6992006.05.24 09:45close1950.20111.860.00102.3659.0014383.10
7002006.05.24 09:45close1940.10111.860.00102.368.7214391.82
7012006.05.26 16:00sell2000.10112.580.000.00
7022006.05.26 16:00modify2000.10112.580.00102.59
7032006.05.26 19:05sell2010.20112.740.000.00
7042006.05.26 19:05modify2010.20112.740.00102.70
7052006.05.26 19:05modify2000.10112.580.00102.70
7062006.05.26 19:15sell2020.30112.700.000.00
7072006.05.26 19:15modify2020.30112.700.00102.70
7082006.05.26 21:15sell2030.50112.700.000.00
7092006.05.26 21:15modify2030.50112.700.00102.71
7102006.05.26 21:15modify2020.30112.700.00102.71
7112006.05.26 21:15modify2010.20112.740.00102.71
7122006.05.26 21:15modify2000.10112.580.00102.71
7132006.05.26 21:30sell2040.80112.730.000.00
7142006.05.26 21:30modify2040.80112.730.00102.72
7152006.05.26 21:30modify2030.50112.700.00102.72
7162006.05.26 21:30modify2020.30112.700.00102.72
7172006.05.26 21:30modify2010.20112.740.00102.72
7182006.05.26 21:30modify2000.10112.580.00102.72
7192006.05.29 00:25close2040.80112.620.00102.7269.2414461.06
7202006.05.29 00:25close2030.50112.620.00102.7229.9614491.02
7212006.05.29 00:25close2020.30112.620.00102.7217.9714508.99
7222006.05.29 00:25close2010.20112.620.00102.7219.0914528.08
7232006.05.29 00:25close2000.10112.620.00102.72-4.6614523.41
7242006.05.29 17:25sell2050.10112.640.000.00
7252006.05.29 17:25modify2050.10112.640.00102.65
7262006.05.29 20:25close2050.10112.400.00102.6521.3514544.76
7272006.05.30 08:30buy2060.10111.850.000.00
7282006.05.30 08:30modify2060.10111.850.00121.84
7292006.05.30 08:35close2060.10111.810.00121.84-3.5814541.18
7302006.05.30 09:30buy2070.10111.790.000.00
7312006.05.30 09:30modify2070.10111.790.00121.78
7322006.05.30 09:35close2070.10111.730.00121.78-5.3714535.81
7332006.05.31 09:00buy2080.10111.680.000.00
7342006.05.31 09:00modify2080.10111.680.00121.67
7352006.05.31 09:05close2080.10111.660.00121.67-1.7914534.02
7362006.06.01 13:35sell2090.10113.170.000.00
7372006.06.01 13:35modify2090.10113.170.00103.18
7382006.06.01 16:40close2090.10112.670.00103.1844.3814578.40
7392006.06.02 16:05buy2100.10111.750.000.00
7402006.06.02 16:05modify2100.10111.750.00121.74
7412006.06.02 16:10close2100.10111.710.00121.74-3.5814574.82
7422006.06.02 17:00buy2110.10111.470.000.00
7432006.06.02 17:00modify2110.10111.470.00121.46
7442006.06.02 17:05close2110.10111.460.00121.46-0.9014573.92
7452006.06.05 18:20buy2120.10111.610.000.00
7462006.06.05 18:20modify2120.10111.610.00121.60
7472006.06.05 18:25close2120.10111.530.00121.60-7.1714566.75
7482006.06.05 18:35buy2130.10111.650.000.00
7492006.06.05 18:35modify2130.10111.650.00121.64
7502006.06.05 18:40close2130.10111.630.00121.64-1.7914564.96
7512006.06.06 15:00sell2140.10112.800.000.00
7522006.06.06 15:00modify2140.10112.800.00102.81
7532006.06.06 15:55sell2150.20113.000.000.00
7542006.06.06 15:55modify2150.20113.000.00102.94
7552006.06.06 15:55modify2140.10112.800.00102.94
7562006.06.06 17:10sell2160.30113.410.000.00
7572006.06.06 17:10modify2160.30113.410.00103.18
7582006.06.06 17:10modify2150.20113.000.00103.18
7592006.06.06 17:10modify2140.10112.800.00103.18
7602006.06.06 23:10sell2170.50113.320.000.00
7612006.06.06 23:10modify2170.50113.320.00103.25
7622006.06.06 23:10modify2160.30113.410.00103.25
7632006.06.06 23:10modify2150.20113.000.00103.25
7642006.06.06 23:10modify2140.10112.800.00103.25
7652006.06.07 03:25close2170.50113.010.00103.25131.5914696.55
7662006.06.07 03:25close2160.30113.010.00103.25102.8514799.41
7672006.06.07 03:25close2150.20113.010.00103.25-3.9914795.41
7682006.06.07 03:25close2140.10113.010.00103.25-19.6914775.72
7692006.06.08 14:30sell2180.10114.400.000.00
7702006.06.08 14:30modify2180.10114.400.00104.41
7712006.06.08 14:40sell2190.20114.490.000.00
7722006.06.08 14:40modify2190.20114.490.00104.47
7732006.06.08 14:40modify2180.10114.400.00104.47
7742006.06.09 00:25close2190.20113.950.00104.4792.5614868.28
7752006.06.09 00:25close2180.10113.950.00104.4738.3814906.65
7762006.06.19 03:15sell2200.10115.670.000.00
7772006.06.19 03:15modify2200.10115.670.00105.68
7782006.06.19 03:50sell2210.20115.670.000.00
7792006.06.19 03:50modify2210.20115.670.00105.68
7802006.06.19 08:30sell2220.30115.610.000.00
7812006.06.19 08:30modify2220.30115.610.00105.65
7822006.06.19 08:30modify2210.20115.670.00105.65
7832006.06.19 08:30modify2200.10115.670.00105.65
7842006.06.19 15:40sell2230.50115.650.000.00
7852006.06.19 15:40modify2230.50115.650.00105.65
7862006.06.19 18:10close2230.50115.360.00105.65125.6915032.34
7872006.06.19 18:10close2220.30115.360.00105.6565.0115097.35
7882006.06.19 18:10close2210.20115.360.00105.6553.7415151.09
7892006.06.19 18:10close2200.10115.360.00105.6526.8715177.96
7902006.06.20 16:05buy2240.10114.860.000.00
7912006.06.20 16:05modify2240.10114.860.00124.85
7922006.06.20 16:10close2240.10114.840.00124.85-1.7415176.22
7932006.06.20 20:40buy2250.10114.760.000.00
7942006.06.20 20:40modify2250.10114.760.00124.75
7952006.06.20 20:45close2250.10114.760.00124.750.0015176.22
7962006.06.21 04:55buy2260.10114.670.000.00
7972006.06.21 04:55modify2260.10114.670.00124.66
7982006.06.21 05:00close2260.10114.640.00124.66-2.6215173.60
7992006.06.21 06:00buy2270.10114.520.000.00
8002006.06.21 06:00modify2270.10114.520.00124.51
8012006.06.21 06:05close2270.10114.470.00124.51-4.3715169.23
8022006.06.22 14:00sell2280.10115.590.000.00
8032006.06.22 14:00modify2280.10115.590.00105.60
8042006.06.22 15:15sell2290.20115.610.000.00
8052006.06.22 15:15modify2290.20115.610.00105.61
8062006.06.22 15:15modify2280.10115.590.00105.61
8072006.06.22 16:40sell2300.30115.790.000.00
8082006.06.22 16:40modify2300.30115.790.00105.71
8092006.06.22 16:40modify2290.20115.610.00105.71
8102006.06.22 16:40modify2280.10115.590.00105.71
8112006.06.22 20:30sell2310.50116.160.000.00
8122006.06.22 20:30modify2310.50116.160.00105.92
8132006.06.22 20:30modify2300.30115.790.00105.92
8142006.06.22 20:30modify2290.20115.610.00105.92
8152006.06.22 20:30modify2280.10115.590.00105.92
8162006.06.23 04:20sell2320.80116.120.000.00
8172006.06.23 04:20modify2320.80116.120.00106.01
8182006.06.23 04:20modify2310.50116.160.00106.01
8192006.06.23 04:20modify2300.30115.790.00106.01
8202006.06.23 04:20modify2290.20115.610.00106.01
8212006.06.23 04:20modify2280.10115.590.00106.01
8222006.06.23 09:40close2320.80115.830.00106.01200.2915369.52
8232006.06.23 09:40close2310.50115.830.00106.01136.8915506.41
8242006.06.23 09:40close2300.30115.830.00106.01-13.7015492.72
8252006.06.23 09:40close2290.20115.830.00106.01-40.2115452.50
8262006.06.23 09:40close2280.10115.830.00106.01-21.8315430.67
8272006.06.30 09:10buy2330.10114.620.000.00
8282006.06.30 09:10modify2330.10114.620.00124.61
8292006.06.30 09:15close2330.10114.600.00124.61-1.7515428.92
8302006.06.30 16:00buy2340.10114.400.000.00
8312006.06.30 16:00modify2340.10114.400.00124.39
8322006.06.30 16:05close2340.10114.360.00124.39-3.5015425.42
8332006.07.03 03:10buy2350.10114.190.000.00
8342006.07.03 03:10modify2350.10114.190.00124.18
8352006.07.03 03:15close2350.10114.220.00124.182.6315428.05
8362006.07.04 04:00buy2360.10114.590.000.00
8372006.07.04 04:00modify2360.10114.590.00124.58
8382006.07.04 04:05close2360.10114.530.00124.58-5.2415422.81
8392006.07.04 05:05buy2370.10114.500.000.00
8402006.07.04 05:05modify2370.10114.500.00124.49
8412006.07.04 05:10close2370.10114.470.00124.49-2.6215420.19
8422006.07.04 10:00buy2380.10114.500.000.00
8432006.07.04 10:00modify2380.10114.500.00124.49
8442006.07.04 10:05close2380.10114.470.00124.49-2.6215417.57
8452006.07.05 08:50buy2390.10114.690.000.00
8462006.07.05 08:50modify2390.10114.690.00124.68
8472006.07.05 08:55close2390.10114.710.00124.681.7415419.31
8482006.07.05 15:15buy2400.10114.710.000.00
8492006.07.05 15:15modify2400.10114.710.00124.70
8502006.07.05 15:20close2400.10114.930.00124.7019.1415438.45
8512006.07.06 16:05buy2410.10115.360.000.00
8522006.07.06 16:05modify2410.10115.360.00125.35
8532006.07.06 16:10close2410.10115.370.00125.350.8715439.32
8542006.07.06 17:45buy2420.10115.010.000.00
8552006.07.06 17:45modify2420.10115.010.00125.00
8562006.07.06 17:50close2420.10114.960.00125.00-4.3515434.97
8572006.07.07 10:45buy2430.10115.010.000.00
8582006.07.07 10:45modify2430.10115.010.00125.00
8592006.07.07 10:50close2430.10115.030.00125.001.7415436.71
8602006.07.07 11:50buy2440.10114.860.000.00
8612006.07.07 11:50modify2440.10114.860.00124.85
8622006.07.07 11:55close2440.10114.810.00124.85-4.3615432.35
8632006.07.07 13:25buy2450.10114.740.000.00
8642006.07.07 13:25modify2450.10114.740.00124.73
8652006.07.07 13:30close2450.10114.730.00124.73-0.8715431.48
8662006.07.07 16:00buy2460.10114.170.000.00
8672006.07.07 16:00modify2460.10114.170.00124.16
8682006.07.07 16:05close2460.10114.140.00124.16-2.6315428.85
8692006.07.10 06:35buy2470.10113.710.000.00
8702006.07.10 06:35modify2470.10113.710.00123.70
8712006.07.10 06:40close2470.10113.650.00123.70-5.2815423.57
8722006.07.11 04:50buy2480.10114.100.000.00
8732006.07.11 04:50modify2480.10114.100.00124.09
8742006.07.11 04:55close2480.10114.050.00124.09-4.3815419.19
8752006.07.11 05:20buy2490.10114.050.000.00
8762006.07.11 05:20modify2490.10114.050.00124.04
8772006.07.11 05:25close2490.10113.980.00124.04-6.1415413.05
8782006.07.11 05:45buy2500.10113.990.000.00
8792006.07.11 05:45modify2500.10113.990.00123.98
8802006.07.11 05:50close2500.10113.940.00123.98-4.3915408.66
8812006.07.12 14:45sell2510.10115.150.000.00
8822006.07.12 14:45modify2510.10115.150.00105.16
8832006.07.12 15:00sell2520.20115.160.000.00
8842006.07.12 15:00modify2520.20115.160.00105.17
8852006.07.12 15:00modify2510.10115.150.00105.17
8862006.07.12 17:00sell2530.30115.480.000.00
8872006.07.12 17:00modify2530.30115.480.00105.33
8882006.07.12 17:00modify2520.20115.160.00105.33
8892006.07.12 17:00modify2510.10115.150.00105.33
8902006.07.12 17:20sell2540.50115.610.000.00
8912006.07.12 17:20modify2540.50115.610.00105.46
8922006.07.12 17:20modify2530.30115.480.00105.46
8932006.07.12 17:20modify2520.20115.160.00105.46
8942006.07.12 17:20modify2510.10115.150.00105.46
8952006.07.12 20:40sell2550.80115.540.000.00
8962006.07.12 20:40modify2550.80115.540.00105.50
8972006.07.12 20:40modify2540.50115.610.00105.50
8982006.07.12 20:40modify2530.30115.480.00105.50
8992006.07.12 20:40modify2520.20115.160.00105.50
9002006.07.12 20:40modify2510.10115.150.00105.50
9012006.07.13 01:50close2550.80115.370.00105.5091.1915499.85
9022006.07.13 01:50close2540.50115.370.00105.5087.3315587.17
9032006.07.13 01:50close2530.30115.370.00105.5018.5915605.76
9042006.07.13 01:50close2520.20115.370.00105.50-43.0715562.69
9052006.07.13 01:50close2510.10115.370.00105.50-22.4115540.28
9062006.07.21 12:10buy2560.10116.040.000.00
9072006.07.21 12:10modify2560.10116.040.00126.03
9082006.07.21 12:15close2560.10116.080.00126.033.4515543.73
9092006.07.21 15:40buy2570.10115.860.000.00
9102006.07.21 15:40modify2570.10115.860.00125.85
9112006.07.21 15:45close2570.10115.870.00125.850.8615544.59
9122006.07.24 04:05sell2580.10116.490.000.00
9132006.07.24 04:05modify2580.10116.490.00106.50
9142006.07.24 04:40sell2590.20116.660.000.00
9152006.07.24 04:40modify2590.20116.660.00106.61
9162006.07.24 04:40modify2580.10116.490.00106.61
9172006.07.24 08:00close2590.20116.540.00106.6120.5915565.18
9182006.07.24 08:00close2580.10116.540.00106.61-4.2915560.89
9192006.07.26 22:05buy2600.10116.360.000.00
9202006.07.26 22:05modify2600.10116.360.00126.35
9212006.07.26 22:10close2600.10116.320.00126.35-3.4415557.45
9222006.07.27 08:55buy2610.10116.120.000.00
9232006.07.27 08:55modify2610.10116.120.00126.11
9242006.07.27 09:00close2610.10116.050.00126.11-6.0315551.42
9252006.07.27 09:20buy2620.10116.100.000.00
9262006.07.27 09:20modify2620.10116.100.00126.09
9272006.07.27 09:25close2620.10116.120.00126.091.7215553.14
9282006.07.27 12:35buy2630.10115.790.000.00
9292006.07.27 12:35modify2630.10115.790.00125.78
9302006.07.27 12:40close2630.10115.720.00125.78-6.0515547.09
9312006.07.27 13:40buy2640.10115.590.000.00
9322006.07.27 13:40modify2640.10115.590.00125.58
9332006.07.27 13:45close2640.10115.550.00125.58-3.4615543.63
9342006.07.28 07:05buy2650.10115.640.000.00
9352006.07.28 07:05modify2650.10115.640.00125.63
9362006.07.28 07:10close2650.10115.600.00125.63-3.4615540.17
9372006.07.28 09:20buy2660.10115.480.000.00
9382006.07.28 09:20modify2660.10115.480.00125.47
9392006.07.28 09:25close2660.10115.380.00125.47-8.6715531.50
9402006.07.28 16:55buy2670.10114.910.000.00
9412006.07.28 16:55modify2670.10114.910.00124.90
9422006.07.28 17:00close2670.10114.870.00124.90-3.4815528.02
9432006.07.28 18:00buy2680.10114.720.000.00
9442006.07.28 18:00modify2680.10114.720.00124.71
9452006.07.28 18:05close2680.10114.670.00124.71-4.3615523.66
9462006.07.28 18:25buy2690.10114.690.000.00
9472006.07.28 18:25modify2690.10114.690.00124.68
9482006.07.28 18:30close2690.10114.640.00124.68-4.3615519.30
9492006.07.31 06:15buy2700.10114.540.000.00
9502006.07.31 06:15modify2700.10114.540.00124.53
9512006.07.31 06:20close2700.10114.520.00124.53-1.7515517.55
9522006.07.31 06:40buy2710.10114.490.000.00
9532006.07.31 06:40modify2710.10114.490.00124.48
9542006.07.31 06:45close2710.10114.410.00124.48-6.9915510.56
9552006.07.31 07:05buy2720.10114.420.000.00
9562006.07.31 07:05modify2720.10114.420.00124.41
9572006.07.31 07:10close2720.10114.360.00124.41-5.2515505.31
9582006.07.31 08:30buy2730.10114.360.000.00
9592006.07.31 08:30modify2730.10114.360.00124.35
9602006.07.31 08:35close2730.10114.350.00124.35-0.8715504.44
9612006.08.01 02:15buy2740.10114.540.000.00
9622006.08.01 02:15modify2740.10114.540.00124.53
9632006.08.01 02:20close2740.10114.570.00124.532.6215507.06
9642006.08.01 19:30buy2750.10114.780.000.00
9652006.08.01 19:30modify2750.10114.780.00124.77
9662006.08.01 19:35close2750.10114.700.00124.77-6.9715500.09
9672006.08.01 22:15buy2760.10114.560.000.00
9682006.08.01 22:15modify2760.10114.560.00124.55
9692006.08.01 22:20close2760.10114.530.00124.55-2.6215497.47
9702006.08.02 05:50buy2770.10114.300.000.00
9712006.08.02 05:50modify2770.10114.300.00124.29
9722006.08.02 05:55close2770.10114.250.00124.29-4.3815493.09
9732006.08.02 06:10buy2780.10114.270.000.00
9742006.08.02 06:10modify2780.10114.270.00124.26
9752006.08.02 06:15close2780.10114.240.00124.26-2.6315490.46
9762006.08.03 12:40sell2790.10115.050.000.00
9772006.08.03 12:40modify2790.10115.050.00105.06
9782006.08.03 15:45close2790.10114.730.00105.0627.8915518.35
9792006.08.04 16:25buy2800.10114.470.000.00
9802006.08.04 16:25modify2800.10114.470.00124.46
9812006.08.04 16:30close2800.10114.410.00124.46-5.2415513.11
9822006.08.04 16:40buy2810.10114.450.000.00
9832006.08.04 16:40modify2810.10114.450.00124.44
9842006.08.04 16:45close2810.10114.400.00124.44-4.3715508.74
9852006.08.04 17:10buy2820.10114.330.000.00
9862006.08.04 17:10modify2820.10114.330.00124.32
9872006.08.04 17:15close2820.10114.310.00124.32-1.7515506.99
9882006.08.04 17:40buy2830.10114.310.000.00
9892006.08.04 17:40modify2830.10114.310.00124.30
9902006.08.04 17:45close2830.10114.250.00124.30-5.2515501.74
9912006.08.04 18:05buy2840.10114.250.000.00
9922006.08.04 18:05modify2840.10114.250.00124.24
9932006.08.04 18:10close2840.10114.240.00124.24-0.8815500.86
9942006.08.11 09:30sell2850.10115.690.000.00
9952006.08.11 09:30modify2850.10115.690.00105.70
9962006.08.11 14:25sell2860.20116.050.000.00
9972006.08.11 14:25modify2860.20116.050.00105.94
9982006.08.11 14:25modify2850.10115.690.00105.94
9992006.08.11 15:45sell2870.30116.290.000.00
10002006.08.11 15:45modify2870.30116.290.00106.12
10012006.08.11 15:45modify2860.20116.050.00106.12
10022006.08.11 15:45modify2850.10115.690.00106.12
10032006.08.11 21:40sell2880.50116.350.000.00
10042006.08.11 21:40modify2880.50116.350.00106.23
10052006.08.11 21:40modify2870.30116.290.00106.23
10062006.08.11 21:40modify2860.20116.050.00106.23
10072006.08.11 21:40modify2850.10115.690.00106.23
10082006.08.14 07:00sell2890.80116.280.000.00
10092006.08.14 07:00modify2890.80116.280.00106.25
10102006.08.14 07:00modify2880.50116.350.00106.25
10112006.08.14 07:00modify2870.30116.290.00106.25
10122006.08.14 07:00modify2860.20116.050.00106.25
10132006.08.14 07:00modify2850.10115.690.00106.25
10142006.08.14 07:15sell2901.30116.300.000.00
10152006.08.14 07:15modify2901.30116.300.00106.28
10162006.08.14 07:15modify2890.80116.280.00106.28
10172006.08.14 07:15modify2880.50116.350.00106.28
10182006.08.14 07:15modify2870.30116.290.00106.28
10192006.08.14 07:15modify2860.20116.050.00106.28
10202006.08.14 07:15modify2850.10115.690.00106.28
10212006.08.14 17:25close2901.30116.330.00106.28-33.5315467.33
10222006.08.14 17:25close2890.80116.330.00106.28-34.3815432.95
10232006.08.14 17:25close2880.50116.330.00106.283.0415435.99
10242006.08.14 17:25close2870.30116.330.00106.28-13.6615422.34
10252006.08.14 17:25close2860.20116.330.00106.28-50.3615371.97
10262006.08.14 17:25close2850.10116.330.00106.28-56.1315315.84
10272006.08.16 16:15buy2910.10115.870.000.00
10282006.08.16 16:15modify2910.10115.870.00125.86
10292006.08.16 16:20close2910.10115.700.00125.86-14.6915301.15
10302006.08.16 17:00buy2920.10115.770.000.00
10312006.08.16 17:00modify2920.10115.770.00125.76
10322006.08.16 17:05close2920.10115.750.00125.76-1.7315299.42
10332006.08.17 04:25buy2930.10115.620.000.00
10342006.08.17 04:25modify2930.10115.620.00125.61
10352006.08.17 04:30close2930.10115.580.00125.61-3.4615295.96
10362006.08.17 09:20buy2940.10115.570.000.00
10372006.08.17 09:20modify2940.10115.570.00125.56
10382006.08.17 09:25close2940.10115.570.00125.560.0015295.96
10392006.08.17 11:10buy2950.10115.310.000.00
10402006.08.17 11:10modify2950.10115.310.00125.30
10412006.08.17 11:15close2950.10115.330.00125.301.7315297.69
10422006.08.17 11:50buy2960.10115.250.000.00
10432006.08.17 11:50modify2960.10115.250.00125.24
10442006.08.17 11:55close2960.10115.240.00125.24-0.8715296.82
10452006.08.18 13:25buy2970.10115.610.000.00
10462006.08.18 13:25modify2970.10115.610.00125.60
10472006.08.18 13:30close2970.10115.550.00125.60-5.1915291.63
10482006.08.25 09:50sell2980.10117.090.000.00
10492006.08.25 09:50modify2980.10117.090.00107.10
10502006.08.25 15:50sell2990.20117.340.000.00
10512006.08.25 15:50modify2990.20117.340.00107.27
10522006.08.25 15:50modify2980.10117.090.00107.27
10532006.08.28 06:35close2990.20117.060.00107.2745.6215337.25
10542006.08.28 06:35close2980.10117.060.00107.271.4515338.69
10552006.09.04 04:30buy3000.10116.780.000.00
10562006.09.04 04:30modify3000.10116.780.00126.77
10572006.09.04 04:35close3000.10116.710.00126.77-6.0015332.69
10582006.09.04 05:10buy3010.10116.720.000.00
10592006.09.04 05:10modify3010.10116.720.00126.71
10602006.09.04 05:15close3010.10116.710.00126.71-0.8615331.83
10612006.09.04 08:05buy3020.10116.490.000.00
10622006.09.04 08:05modify3020.10116.490.00126.48
10632006.09.04 08:10close3020.10116.490.00126.480.0015331.83
10642006.09.04 11:25buy3030.10116.240.000.00
10652006.09.04 11:25modify3030.10116.240.00126.23
10662006.09.04 11:30close3030.10116.210.00126.23-2.5815329.25
10672006.09.04 13:40buy3040.10116.140.000.00
10682006.09.04 13:40modify3040.10116.140.00126.13
10692006.09.04 13:45close3040.10116.110.00126.13-2.5815326.67
10702006.09.05 03:25buy3050.10115.910.000.00
10712006.09.05 03:25modify3050.10115.910.00125.90
10722006.09.05 03:30close3050.10115.890.00125.90-1.7315324.94
10732006.09.05 10:35buy3060.10115.650.000.00
10742006.09.05 10:35modify3060.10115.650.00125.64
10752006.09.05 10:40close3060.10115.620.00125.64-2.5915322.35
10762006.09.07 12:40buy3070.10116.170.000.00
10772006.09.07 12:40modify3070.10116.170.00126.16
10782006.09.07 12:45close3070.10116.120.00126.16-4.3115318.04
10792006.09.08 07:30buy3080.10116.210.000.00
10802006.09.08 07:30modify3080.10116.210.00126.20
10812006.09.08 07:35close3080.10116.200.00126.20-0.8615317.18
10822006.09.11 18:00sell3090.10117.700.000.00
10832006.09.11 18:00modify3090.10117.700.00107.71
10842006.09.11 23:50sell3100.20117.650.000.00
10852006.09.11 23:50modify3100.20117.650.00107.68
10862006.09.11 23:50modify3090.10117.700.00107.68
10872006.09.12 03:15close3100.20117.480.00107.6826.7215343.90
10882006.09.12 03:15close3090.10117.480.00107.6817.6215361.52
10892006.09.19 13:25buy3110.10117.570.000.00
10902006.09.19 13:25modify3110.10117.570.00127.56
10912006.09.19 13:30close3110.10117.500.00127.56-5.9615355.56
10922006.09.19 16:20buy3120.10117.340.000.00
10932006.09.19 16:20modify3120.10117.340.00127.33
10942006.09.19 16:25close3120.10117.280.00127.33-5.1215350.44
10952006.09.20 04:45buy3130.10117.290.000.00
10962006.09.20 04:45modify3130.10117.290.00127.28
10972006.09.20 04:50close3130.10117.280.00127.28-0.8515349.59
10982006.09.21 03:55buy3140.10117.240.000.00
10992006.09.21 03:55modify3140.10117.240.00127.23
11002006.09.21 04:00close3140.10117.170.00127.23-5.9715343.62
11012006.09.21 14:10buy3150.10116.870.000.00
11022006.09.21 14:10modify3150.10116.870.00126.86
11032006.09.21 14:15close3150.10116.880.00126.860.8615344.48
11042006.09.21 15:35buy3160.10116.860.000.00
11052006.09.21 15:35modify3160.10116.860.00126.85
11062006.09.21 15:40close3160.10116.720.00126.85-11.9915332.49
11072006.09.21 19:45buy3170.10116.560.000.00
11082006.09.21 19:45modify3170.10116.560.00126.55
11092006.09.21 19:50close3170.10116.530.00126.55-2.5715329.92
11102006.09.21 21:20buy3180.10116.420.000.00
11112006.09.21 21:20modify3180.10116.420.00126.41
11122006.09.21 21:25close3180.10116.390.00126.41-2.5815327.34
11132006.09.22 15:40buy3190.10116.180.000.00
11142006.09.22 15:40modify3190.10116.180.00126.17
11152006.09.22 15:45close3190.10116.190.00126.170.8615328.20
11162006.09.25 05:15buy3200.10116.410.000.00
11172006.09.25 05:15modify3200.10116.410.00126.40
11182006.09.25 05:20close3200.10116.400.00126.40-0.8615327.34
11192006.09.25 10:15buy3210.10116.210.000.00
11202006.09.25 10:15modify3210.10116.210.00126.20
11212006.09.25 10:20close3210.10116.170.00126.20-3.4415323.90
11222006.09.26 02:55buy3220.10116.440.000.00
11232006.09.26 02:55modify3220.10116.440.00126.43
11242006.09.26 03:00close3220.10116.380.00126.43-5.1615318.74
11252006.10.04 01:40sell3230.10118.110.000.00
11262006.10.04 01:40modify3230.10118.110.00108.12
11272006.10.04 08:20sell3240.20118.060.000.00
11282006.10.04 08:20modify3240.20118.060.00108.09
11292006.10.04 08:20modify3230.10118.110.00108.09
11302006.10.04 10:05close3240.20117.920.00108.0923.7415342.48
11312006.10.04 10:05close3230.10117.920.00108.0916.1115358.59
11322006.10.05 09:00buy3250.10117.590.000.00
11332006.10.05 09:00modify3250.10117.590.00127.58
11342006.10.05 09:05close3250.10117.590.00127.580.0015358.59
11352006.10.06 16:20sell3260.10118.620.000.00
11362006.10.06 16:20modify3260.10118.620.00108.63
11372006.10.06 17:20sell3270.20118.880.000.00
11382006.10.06 17:20modify3270.20118.880.00108.80
11392006.10.06 17:20modify3260.10118.620.00108.80
11402006.10.06 18:00sell3280.30118.930.000.00
11412006.10.06 18:00modify3280.30118.930.00108.87
11422006.10.06 18:00modify3270.20118.880.00108.87
11432006.10.06 18:00modify3260.10118.620.00108.87
11442006.10.09 01:00sell3290.50118.960.000.00
11452006.10.09 01:00modify3290.50118.960.00108.92
11462006.10.09 01:00modify3280.30118.930.00108.92
11472006.10.09 01:00modify3270.20118.880.00108.92
11482006.10.09 01:00modify3260.10118.620.00108.92
11492006.10.09 03:50close3290.50118.870.00108.9237.8615396.45
11502006.10.09 03:50close3280.30118.870.00108.9211.8015408.25
11512006.10.09 03:50close3270.20118.870.00108.92-0.5415407.71
11522006.10.09 03:50close3260.10118.870.00108.92-22.1415385.56
11532006.10.09 05:55sell3300.10119.000.000.00
11542006.10.09 05:55modify3300.10119.000.00109.01
11552006.10.09 06:15sell3310.20119.060.000.00
11562006.10.09 06:15modify3310.20119.060.00109.05
11572006.10.09 06:15modify3300.10119.000.00109.05
11582006.10.09 08:15sell3320.30119.190.000.00
11592006.10.09 08:15modify3320.30119.190.00109.13
11602006.10.09 08:15modify3310.20119.060.00109.13
11612006.10.09 08:15modify3300.10119.000.00109.13
11622006.10.09 08:40sell3330.50119.190.000.00
11632006.10.09 08:40modify3330.50119.190.00109.16
11642006.10.09 08:40modify3320.30119.190.00109.16
11652006.10.09 08:40modify3310.20119.060.00109.16
11662006.10.09 08:40modify3300.10119.000.00109.16
11672006.10.09 15:30sell3340.80119.130.000.00
11682006.10.09 15:30modify3340.80119.130.00109.15
11692006.10.09 15:30modify3330.50119.190.00109.15
11702006.10.09 15:30modify3320.30119.190.00109.15
11712006.10.09 15:30modify3310.20119.060.00109.15
11722006.10.09 15:30modify3300.10119.000.00109.15
11732006.10.09 15:40sell3351.30119.130.000.00
11742006.10.09 15:40modify3351.30119.130.00109.15
11752006.10.10 01:35close3351.30119.000.00109.15127.5615513.13
11762006.10.10 01:35close3340.80119.000.00109.1578.4915591.62
11772006.10.10 01:35close3330.50119.000.00109.1574.2715665.89
11782006.10.10 01:35close3320.30119.000.00109.1544.5615710.45
11792006.10.10 01:35close3310.20119.000.00109.157.8615718.31
11802006.10.10 01:35close3300.10119.000.00109.15-1.1115717.19
11812006.10.17 11:55buy3360.10118.770.000.00
11822006.10.17 11:55modify3360.10118.770.00128.76
11832006.10.17 12:00close3360.10118.740.00128.76-2.5315714.66
11842006.10.18 01:40buy3370.10118.480.000.00
11852006.10.18 01:40modify3370.10118.480.00128.47
11862006.10.18 01:45close3370.10118.500.00128.471.6915716.35
11872006.10.18 06:10buy3380.10118.610.000.00
11882006.10.18 06:10modify3380.10118.610.00128.60
11892006.10.18 06:15close3380.10118.600.00128.60-0.8415715.51
11902006.10.18 09:15buy3390.10118.540.000.00
11912006.10.18 09:15modify3390.10118.540.00128.53
11922006.10.18 09:20close3390.10118.530.00128.53-0.8415714.67
11932006.10.18 09:50buy3400.10118.430.000.00
11942006.10.18 09:50modify3400.10118.430.00128.42
11952006.10.18 09:55close3400.10118.420.00128.42-0.8415713.83
11962006.10.19 11:05buy3410.10118.590.000.00
11972006.10.19 11:05modify3410.10118.590.00128.58
11982006.10.19 11:10close3410.10118.570.00128.58-1.6915712.14
11992006.10.19 17:00buy3420.10118.410.000.00
12002006.10.19 17:00modify3420.10118.410.00128.40
12012006.10.19 17:05close3420.10118.340.00128.40-5.9215706.22
12022006.10.20 12:10buy3430.10118.260.000.00
12032006.10.20 12:10modify3430.10118.260.00128.25
12042006.10.20 12:15close3430.10118.240.00128.25-1.6915704.53