Strategy Tester Report
Cost Avg - RSI w-Trend v1

SymbolEURUSD (Euro vs US Dollar)
Period15 Minutes (M15) 2006.01.02 01:00 - 2006.10.23 15:45 (2006.01.02 - 2006.10.28)
ModelEvery tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
ParametersMagicNumber=12411; LotExponent=1.666667; slip=3; Lots=0.1; TakeProfit=999; Stoploss=500; PipStep=30; MaxTrades=4; UseSafeMode=true; UseRSIforAddTrade=true; UseStopLoss=true; TotalEquityRisk=18; BuyLevel=24; SellLevel=35; SlowPeriod=9; FastPeriod=4; PriceType=5; MAPeriod=22; MATimeFrame=240; MAMethod=1; MAPrice=0; UseTrend=true;
Bars in test58125Ticks modelled491342Modelling quality90.00%
Initial deposit10000.00
Total net profit11512.03Gross profit19093.63Gross loss-7581.60
Profit factor2.52Expected payoff17.08
Absolute drawdown643.45Maximal drawdown923.15 (6.77%)Relative drawdown6.91% (695.05)
Total trades674Short positions (won %)462 (76.41%)Long positions (won %)212 (35.38%)
Profit trades (% of total)428 (63.50%)Loss trades (% of total)246 (36.50%)
Largestprofit trade488.00loss trade-374.25
Averageprofit trade44.61loss trade-30.82
Maximumconsecutive wins (profit in money)20 (970.65)consecutive losses (loss in money)10 (-43.00)
Maximalconsecutive profit (count of wins)1380.65 (12)consecutive loss (count of losses)-923.15 (8)
Averageconsecutive wins4consecutive losses2
Graph
#TimeTypeOrderLotsPriceS / LT / PProfitBalance
12006.01.02 08:45buy10.101.18270.00000.0000
22006.01.02 08:45modify10.101.18270.00001.2826
32006.01.02 09:00close10.101.18180.00001.2826-9.009991.00
42006.01.02 14:00sell20.101.18300.00000.0000
52006.01.02 14:00modify20.101.18300.00001.0831
62006.01.02 15:30close20.101.18270.00001.08313.009994.00
72006.01.02 16:00buy30.101.18300.00000.0000
82006.01.02 16:00modify30.101.18300.00001.2829
92006.01.02 16:15close30.101.18250.00001.2829-5.009989.00
102006.01.02 17:00buy40.101.18270.00000.0000
112006.01.02 17:00modify40.101.18270.00001.2826
122006.01.02 17:15close40.101.18210.00001.2826-6.009983.00
132006.01.02 18:45buy50.101.18140.00000.0000
142006.01.02 18:45modify50.101.18140.00001.2813
152006.01.02 19:00close50.101.18150.00001.28131.009984.00
162006.01.03 15:30sell60.101.18690.00000.0000
172006.01.03 15:30modify60.101.18690.00001.0870
182006.01.04 00:30sell70.201.20050.00000.0000
192006.01.04 00:30modify70.201.20050.00001.0961
202006.01.04 00:30modify60.101.18690.00001.0961
212006.01.04 06:30sell80.301.20600.00000.0000
222006.01.04 06:30modify80.301.20600.00001.1011
232006.01.04 06:30modify70.201.20050.00001.1011
242006.01.04 06:30modify60.101.18690.00001.1011
252006.01.04 08:45sell90.501.20550.00000.0000
262006.01.04 08:45modify90.501.20550.00001.1031
272006.01.04 08:45modify80.301.20600.00001.1031
282006.01.04 08:45modify70.201.20050.00001.1031
292006.01.04 08:45modify60.101.18690.00001.1031
302006.01.04 17:00sell100.801.20810.00000.0000
312006.01.04 17:00modify100.801.20810.00001.1053
322006.01.04 17:00modify90.501.20550.00001.1053
332006.01.04 17:00modify80.301.20600.00001.1053
342006.01.04 17:00modify70.201.20050.00001.1053
352006.01.04 17:00modify60.101.18690.00001.1053
362006.01.05 13:15close100.801.20730.00001.105367.6010051.60
372006.01.05 13:15close90.501.20730.00001.1053-87.759963.85
382006.01.05 13:15close80.301.20730.00001.1053-37.659926.20
392006.01.05 13:15close70.201.20730.00001.1053-135.109791.10
402006.01.05 13:15close60.101.20730.00001.1053-203.409587.70
412006.01.06 03:45sell110.101.20920.00000.0000
422006.01.06 03:45modify110.101.20920.00001.1093
432006.01.06 05:30sell120.201.20880.00000.0000
442006.01.06 05:30modify120.201.20880.00001.1090
452006.01.06 05:30modify110.101.20920.00001.1090
462006.01.06 09:00sell130.301.20890.00000.0000
472006.01.06 09:00modify130.301.20890.00001.1090
482006.01.06 12:00sell140.501.20850.00000.0000
492006.01.06 12:00modify140.501.20850.00001.1088
502006.01.06 12:00modify130.301.20890.00001.1088
512006.01.06 12:00modify120.201.20880.00001.1088
522006.01.06 12:00modify110.101.20920.00001.1088
532006.01.06 18:15sell150.801.21340.00000.0000
542006.01.06 18:15modify150.801.21340.00001.1108
552006.01.06 18:15modify140.501.20850.00001.1108
562006.01.06 18:15modify130.301.20890.00001.1108
572006.01.06 18:15modify120.201.20880.00001.1108
582006.01.06 18:15modify110.101.20920.00001.1108
592006.01.09 09:30close150.801.21190.00001.1108121.209708.90
602006.01.09 09:30close140.501.21190.00001.1108-169.259539.65
612006.01.09 09:30close130.301.21190.00001.1108-89.559450.10
622006.01.09 09:30close120.201.21190.00001.1108-61.709388.40
632006.01.09 09:30close110.101.21190.00001.1108-26.859361.55
642006.01.09 13:15sell160.101.20750.00000.0000
652006.01.09 13:15modify160.101.20750.00001.1076
662006.01.09 16:00close160.101.20800.00001.1076-5.009356.55
672006.01.10 01:45sell170.101.20740.00000.0000
682006.01.10 01:45modify170.101.20740.00001.1075
692006.01.10 02:15close170.101.20680.00001.10756.009362.55
702006.01.10 05:00buy180.101.20600.00000.0000
712006.01.10 05:00modify180.101.20600.00001.3059
722006.01.10 05:15close180.101.20620.00001.30592.009364.55
732006.01.10 15:15sell190.101.20640.00000.0000
742006.01.10 15:15modify190.101.20640.00001.1065
752006.01.10 15:45close190.101.20480.00001.106516.009380.55
762006.01.10 16:00buy200.101.20580.00000.0000
772006.01.10 16:00modify200.101.20580.00001.3057
782006.01.10 16:15close200.101.20510.00001.3057-7.009373.55
792006.01.10 17:00buy210.101.20660.00000.0000
802006.01.10 17:00modify210.101.20660.00001.3065
812006.01.10 17:15close210.101.20710.00001.30655.009378.55
822006.01.11 08:45buy220.101.20620.00000.0000
832006.01.11 08:45modify220.101.20620.00001.3061
842006.01.11 09:00close220.101.20600.00001.3061-2.009376.55
852006.01.12 07:15sell230.101.21330.00000.0000
862006.01.12 07:15modify230.101.21330.00001.1134
872006.01.12 09:30sell240.201.21360.00000.0000
882006.01.12 09:30modify240.201.21360.00001.1136
892006.01.12 09:30modify230.101.21330.00001.1136
902006.01.12 10:30sell250.301.21370.00000.0000
912006.01.12 10:30modify250.301.21370.00001.1137
922006.01.12 10:30modify240.201.21360.00001.1137
932006.01.12 10:30modify230.101.21330.00001.1137
942006.01.12 13:30sell260.501.21410.00000.0000
952006.01.12 13:30modify260.501.21410.00001.1139
962006.01.12 13:30modify250.301.21370.00001.1139
972006.01.12 13:30modify240.201.21360.00001.1139
982006.01.12 13:30modify230.101.21330.00001.1139
992006.01.12 15:15sell270.801.21120.00000.0000
1002006.01.12 15:15modify270.801.21120.00001.1128
1012006.01.12 15:15modify260.501.21410.00001.1128
1022006.01.12 15:15modify250.301.21370.00001.1128
1032006.01.12 15:15modify240.201.21360.00001.1128
1042006.01.12 15:15modify230.101.21330.00001.1128
1052006.01.12 15:30close270.801.21120.00001.11280.009376.55
1062006.01.12 15:30close260.501.21120.00001.1128145.009521.55
1072006.01.12 15:30close250.301.21120.00001.112875.009596.55
1082006.01.12 15:30close240.201.21120.00001.112848.009644.55
1092006.01.12 15:30close230.101.21120.00001.112821.009665.55
1102006.01.12 18:00buy280.101.20360.00000.0000
1112006.01.12 18:00modify280.101.20360.00001.3035
1122006.01.12 18:15close280.101.20300.00001.3035-6.009659.55
1132006.01.16 07:45sell290.101.21390.00000.0000
1142006.01.16 07:45modify290.101.21390.00001.1140
1152006.01.16 09:30sell300.201.21390.00000.0000
1162006.01.16 09:30modify300.201.21390.00001.1140
1172006.01.16 10:45sell310.301.21380.00000.0000
1182006.01.16 10:45modify310.301.21380.00001.1139
1192006.01.16 10:45modify300.201.21390.00001.1139
1202006.01.16 10:45modify290.101.21390.00001.1139
1212006.01.16 12:15sell320.501.21340.00000.0000
1222006.01.16 12:15modify320.501.21340.00001.1137
1232006.01.16 12:15modify310.301.21380.00001.1137
1242006.01.16 12:15modify300.201.21390.00001.1137
1252006.01.16 12:15modify290.101.21390.00001.1137
1262006.01.16 13:45sell330.801.21350.00000.0000
1272006.01.16 13:45modify330.801.21350.00001.1137
1282006.01.16 15:15close330.801.21140.00001.1137168.009827.55
1292006.01.16 15:15close320.501.21140.00001.1137100.009927.55
1302006.01.16 15:15close310.301.21140.00001.113772.009999.55
1312006.01.16 15:15close300.201.21140.00001.113750.0010049.55
1322006.01.16 15:15close290.101.21140.00001.113725.0010074.55
1332006.01.17 00:45sell340.101.21130.00000.0000
1342006.01.17 00:45modify340.101.21130.00001.1114
1352006.01.17 02:30sell350.201.21090.00000.0000
1362006.01.17 02:30modify350.201.21090.00001.1111
1372006.01.17 02:30modify340.101.21130.00001.1111
1382006.01.17 03:00close350.201.20860.00001.111146.0010120.55
1392006.01.17 03:00close340.101.20860.00001.111127.0010147.55
1402006.01.17 11:45sell360.101.21110.00000.0000
1412006.01.17 11:45modify360.101.21110.00001.1112
1422006.01.17 13:15sell370.201.20930.00000.0000
1432006.01.17 13:15modify370.201.20930.00001.1100
1442006.01.17 13:15modify360.101.21110.00001.1100
1452006.01.17 13:30close370.201.20830.00001.110020.0010167.55
1462006.01.17 13:30close360.101.20830.00001.110028.0010195.55
1472006.01.17 15:15sell380.101.20720.00000.0000
1482006.01.17 15:15modify380.101.20720.00001.1073
1492006.01.17 16:00close380.101.20710.00001.10731.0010196.55
1502006.01.18 03:00sell390.101.20940.00000.0000
1512006.01.18 03:00modify390.101.20940.00001.1095
1522006.01.18 04:00close390.101.20970.00001.1095-3.0010193.55
1532006.01.18 18:30sell400.101.20990.00000.0000
1542006.01.18 18:30modify400.101.20990.00001.1100
1552006.01.18 19:00close400.101.20830.00001.110016.0010209.55
1562006.01.19 02:30sell410.101.20910.00000.0000
1572006.01.19 02:30modify410.101.20910.00001.1092
1582006.01.19 04:00close410.101.21010.00001.1092-10.0010199.55
1592006.01.20 08:45buy420.101.20780.00000.0000
1602006.01.20 08:45modify420.101.20780.00001.3077
1612006.01.20 09:00close420.101.20780.00001.30770.0010199.55
1622006.01.20 11:00buy430.101.20720.00000.0000
1632006.01.20 11:00modify430.101.20720.00001.3071
1642006.01.20 11:15close430.101.20870.00001.307115.0010214.55
1652006.01.24 04:45sell440.101.22810.00000.0000
1662006.01.24 04:45modify440.101.22810.00001.1282
1672006.01.24 06:45sell450.201.22810.00000.0000
1682006.01.24 06:45modify450.201.22810.00001.1282
1692006.01.24 09:15sell460.301.22870.00000.0000
1702006.01.24 09:15modify460.301.22870.00001.1285
1712006.01.24 09:15modify450.201.22810.00001.1285
1722006.01.24 09:15modify440.101.22810.00001.1285
1732006.01.24 10:00sell470.501.22860.00000.0000
1742006.01.24 10:00modify470.501.22860.00001.1286
1752006.01.24 10:00modify460.301.22870.00001.1286
1762006.01.24 10:00modify450.201.22810.00001.1286
1772006.01.24 10:00modify440.101.22810.00001.1286
1782006.01.24 11:00close470.501.22740.00001.128660.0010274.55
1792006.01.24 11:00close460.301.22740.00001.128639.0010313.55
1802006.01.24 11:00close450.201.22740.00001.128614.0010327.55
1812006.01.24 11:00close440.101.22740.00001.12867.0010334.55
1822006.01.24 13:45sell480.101.22680.00000.0000
1832006.01.24 13:45modify480.101.22680.00001.1269
1842006.01.24 15:45sell490.201.22690.00000.0000
1852006.01.24 15:45modify490.201.22690.00001.1270
1862006.01.24 15:45modify480.101.22680.00001.1270
1872006.01.24 21:30sell500.301.22710.00000.0000
1882006.01.24 21:30modify500.301.22710.00001.1271
1892006.01.24 21:30modify490.201.22690.00001.1271
1902006.01.24 21:30modify480.101.22680.00001.1271
1912006.01.24 23:15sell510.501.22810.00000.0000
1922006.01.24 23:15modify510.501.22810.00001.1276
1932006.01.24 23:15modify500.301.22710.00001.1276
1942006.01.24 23:15modify490.201.22690.00001.1276
1952006.01.24 23:15modify480.101.22680.00001.1276
1962006.01.25 02:15close510.501.22590.00001.1276110.7510445.30
1972006.01.25 02:15close500.301.22590.00001.127636.4510481.75
1982006.01.25 02:15close490.201.22590.00001.127620.3010502.05
1992006.01.25 02:15close480.101.22590.00001.12769.1510511.20
2002006.01.25 05:00sell520.101.22640.00000.0000
2012006.01.25 05:00modify520.101.22640.00001.1265
2022006.01.25 09:30sell530.201.22620.00000.0000
2032006.01.25 09:30modify530.201.22620.00001.1264
2042006.01.25 09:30modify520.101.22640.00001.1264
2052006.01.25 13:00sell540.301.22970.00000.0000
2062006.01.25 13:00modify540.301.22970.00001.1281
2072006.01.25 13:00modify530.201.22620.00001.1281
2082006.01.25 13:00modify520.101.22640.00001.1281
2092006.01.25 15:30sell550.501.22870.00000.0000
2102006.01.25 15:30modify550.501.22870.00001.1284
2112006.01.25 15:30modify540.301.22970.00001.1284
2122006.01.25 15:30modify530.201.22620.00001.1284
2132006.01.25 15:30modify520.101.22640.00001.1284
2142006.01.25 17:00sell560.801.22560.00000.0000
2152006.01.25 17:00modify560.801.22560.00001.1273
2162006.01.25 17:00modify550.501.22870.00001.1273
2172006.01.25 17:00modify540.301.22970.00001.1273
2182006.01.25 17:00modify530.201.22620.00001.1273
2192006.01.25 17:00modify520.101.22640.00001.1273
2202006.01.25 22:45close560.801.22430.00001.1273104.0010615.20
2212006.01.25 22:45close550.501.22430.00001.1273220.0010835.20
2222006.01.25 22:45close540.301.22430.00001.1273162.0010997.20
2232006.01.25 22:45close530.201.22430.00001.127338.0011035.20
2242006.01.25 22:45close520.101.22430.00001.127321.0011056.20
2252006.01.26 11:00sell570.101.22420.00000.0000
2262006.01.26 11:00modify570.101.22420.00001.1243
2272006.01.26 12:45sell580.201.22430.00000.0000
2282006.01.26 12:45modify580.201.22430.00001.1244
2292006.01.26 12:45modify570.101.22420.00001.1244
2302006.01.26 15:45sell590.301.22480.00000.0000
2312006.01.26 15:45modify590.301.22480.00001.1246
2322006.01.26 15:45modify580.201.22430.00001.1246
2332006.01.26 15:45modify570.101.22420.00001.1246
2342006.01.26 18:30sell600.501.22320.00000.0000
2352006.01.26 18:30modify600.501.22320.00001.1240
2362006.01.26 18:30modify590.301.22480.00001.1240
2372006.01.26 18:30modify580.201.22430.00001.1240
2382006.01.26 18:30modify570.101.22420.00001.1240
2392006.01.26 20:00close600.501.22290.00001.124015.0011071.20
2402006.01.26 20:00close590.301.22290.00001.124057.0011128.20
2412006.01.26 20:00close580.201.22290.00001.124028.0011156.20
2422006.01.26 20:00close570.101.22290.00001.124013.0011169.20
2432006.01.26 21:45buy610.101.22110.00000.0000
2442006.01.26 21:45modify610.101.22110.00001.3210
2452006.01.26 22:00close610.101.22120.00001.32101.0011170.20
2462006.01.27 13:30buy620.101.21870.00000.0000
2472006.01.27 13:30modify620.101.21870.00001.3186
2482006.01.27 13:45close620.101.21800.00001.3186-7.0011163.20
2492006.01.27 14:30buy630.101.21860.00000.0000
2502006.01.27 14:30modify630.101.21860.00001.3185
2512006.01.27 14:45close630.101.21800.00001.3185-6.0011157.20
2522006.01.27 18:45buy640.101.21260.00000.0000
2532006.01.27 18:45modify640.101.21260.00001.3125
2542006.01.27 19:00close640.101.21280.00001.31252.0011159.20
2552006.01.27 19:15buy650.101.21280.00000.0000
2562006.01.27 19:15modify650.101.21280.00001.3127
2572006.01.27 19:30close650.101.21160.00001.3127-12.0011147.20
2582006.01.27 21:15buy660.101.21060.00000.0000
2592006.01.27 21:15modify660.101.21060.00001.3105
2602006.01.27 21:30close660.101.21060.00001.31050.0011147.20
2612006.01.31 21:45sell670.101.21340.00000.0000
2622006.01.31 21:45modify670.101.21340.00001.1135
2632006.02.01 00:45sell680.201.21460.00000.0000
2642006.02.01 00:45modify680.201.21460.00001.1143
2652006.02.01 00:45modify670.101.21340.00001.1143
2662006.02.01 01:15sell690.301.21410.00000.0000
2672006.02.01 01:15modify690.301.21410.00001.1143
2682006.02.01 03:15sell700.501.21350.00000.0000
2692006.02.01 03:15modify700.501.21350.00001.1140
2702006.02.01 03:15modify690.301.21410.00001.1140
2712006.02.01 03:15modify680.201.21460.00001.1140
2722006.02.01 03:15modify670.101.21340.00001.1140
2732006.02.01 04:00close700.501.21480.00001.1140-65.0011082.20
2742006.02.01 04:00close690.301.21480.00001.1140-21.0011061.20
2752006.02.01 04:00close680.201.21480.00001.1140-4.0011057.20
2762006.02.01 04:00close670.101.21480.00001.1140-13.8511043.35
2772006.02.01 10:00sell710.101.21370.00000.0000
2782006.02.01 10:00modify710.101.21370.00001.1138
2792006.02.01 11:15sell720.201.21300.00000.0000
2802006.02.01 11:15modify720.201.21300.00001.1133
2812006.02.01 11:15modify710.101.21370.00001.1133
2822006.02.01 11:45close720.201.21250.00001.113310.0011053.35
2832006.02.01 11:45close710.101.21250.00001.113312.0011065.35
2842006.02.01 12:15buy730.101.21240.00000.0000
2852006.02.01 12:15modify730.101.21240.00001.3123
2862006.02.01 12:30close730.101.21250.00001.31231.0011066.35
2872006.02.01 14:15buy740.101.21060.00000.0000
2882006.02.01 14:15modify740.101.21060.00001.3105
2892006.02.01 14:30close740.101.21040.00001.3105-2.0011064.35
2902006.02.01 16:00buy750.101.20930.00000.0000
2912006.02.01 16:00modify750.101.20930.00001.3092
2922006.02.01 16:15close750.101.20880.00001.3092-5.0011059.35
2932006.02.01 22:30buy760.101.20660.00000.0000
2942006.02.01 22:30modify760.101.20660.00001.3065
2952006.02.01 22:45close760.101.20610.00001.3065-5.0011054.35
2962006.02.02 00:00buy770.101.20670.00000.0000
2972006.02.02 00:00modify770.101.20670.00001.3066
2982006.02.02 00:15close770.101.20650.00001.3066-2.0011052.35
2992006.02.02 09:00buy780.101.20540.00000.0000
3002006.02.02 09:00modify780.101.20540.00001.3053
3012006.02.02 09:15close780.101.20590.00001.30535.0011057.35
3022006.02.03 02:15buy790.101.20840.00000.0000
3032006.02.03 02:15modify790.101.20840.00001.3083
3042006.02.03 02:30close790.101.20890.00001.30835.0011062.35
3052006.02.03 10:15buy800.101.20830.00000.0000
3062006.02.03 10:15modify800.101.20830.00001.3082
3072006.02.03 10:30close800.101.20750.00001.3082-8.0011054.35
3082006.02.03 13:45buy810.101.20670.00000.0000
3092006.02.03 13:45modify810.101.20670.00001.3066
3102006.02.03 14:00close810.101.20640.00001.3066-3.0011051.35
3112006.02.03 17:15buy820.101.19960.00000.0000
3122006.02.03 17:15modify820.101.19960.00001.2995
3132006.02.03 17:30close820.101.19890.00001.2995-7.0011044.35
3142006.02.03 18:00buy830.101.20020.00000.0000
3152006.02.03 18:00modify830.101.20020.00001.3001
3162006.02.03 18:15close830.101.20120.00001.300110.0011054.35
3172006.02.06 10:15buy840.101.20020.00000.0000
3182006.02.06 10:15modify840.101.20020.00001.3001
3192006.02.06 10:30close840.101.19960.00001.3001-6.0011048.35
3202006.02.06 11:30buy850.101.19930.00000.0000
3212006.02.06 11:30modify850.101.19930.00001.2992
3222006.02.06 11:45close850.101.19880.00001.2992-5.0011043.35
3232006.02.06 12:15buy860.101.19940.00000.0000
3242006.02.06 12:15modify860.101.19940.00001.2993
3252006.02.06 12:30close860.101.19980.00001.29934.0011047.35
3262006.02.06 14:00buy870.101.19780.00000.0000
3272006.02.06 14:00modify870.101.19780.00001.2977
3282006.02.06 14:15close870.101.19800.00001.29772.0011049.35
3292006.02.06 19:45buy880.101.19620.00000.0000
3302006.02.06 19:45modify880.101.19620.00001.2961
3312006.02.06 20:00close880.101.19610.00001.2961-1.0011048.35
3322006.02.08 14:45buy890.101.19560.00000.0000
3332006.02.08 14:45modify890.101.19560.00001.2955
3342006.02.08 15:00close890.101.19510.00001.2955-5.0011043.35
3352006.02.08 15:30buy900.101.19560.00000.0000
3362006.02.08 15:30modify900.101.19560.00001.2955
3372006.02.08 15:45close900.101.19670.00001.295511.0011054.35
3382006.02.08 18:45buy910.101.19400.00000.0000
3392006.02.08 18:45modify910.101.19400.00001.2939
3402006.02.08 19:00close910.101.19330.00001.2939-7.0011047.35
3412006.02.08 19:45buy920.101.19400.00000.0000
3422006.02.08 19:45modify920.101.19400.00001.2939
3432006.02.08 20:00close920.101.19440.00001.29394.0011051.35
3442006.02.09 18:15buy930.101.19630.00000.0000
3452006.02.09 18:15modify930.101.19630.00001.2962
3462006.02.09 18:30close930.101.19620.00001.2962-1.0011050.35
3472006.02.10 10:00sell940.101.19720.00000.0000
3482006.02.10 10:00modify940.101.19720.00001.0973
3492006.02.10 10:45close940.101.19620.00001.097310.0011060.35
3502006.02.10 17:45sell950.101.19460.00000.0000
3512006.02.10 17:45modify950.101.19460.00001.0947
3522006.02.10 18:00close950.101.19130.00001.094733.0011093.35
3532006.02.13 00:15buy960.101.19030.00000.0000
3542006.02.13 00:15modify960.101.19030.00001.2902
3552006.02.13 00:30close960.101.18970.00001.2902-6.0011087.35
3562006.02.14 14:30buy970.101.19090.00000.0000
3572006.02.14 14:30modify970.101.19090.00001.2908
3582006.02.14 14:45close970.101.19080.00001.2908-1.0011086.35
3592006.02.14 16:15buy980.101.18750.00000.0000
3602006.02.14 16:15modify980.101.18750.00001.2874
3612006.02.14 16:30close980.101.18700.00001.2874-5.0011081.35
3622006.02.14 16:45buy990.101.18830.00000.0000
3632006.02.14 16:45modify990.101.18830.00001.2882
3642006.02.14 17:00close990.101.18810.00001.2882-2.0011079.35
3652006.02.15 09:00buy1000.101.19170.00000.0000
3662006.02.15 09:00modify1000.101.19170.00001.2916
3672006.02.15 09:15close1000.101.19130.00001.2916-4.0011075.35
3682006.02.15 10:00buy1010.101.19150.00000.0000
3692006.02.15 10:00modify1010.101.19150.00001.2914
3702006.02.15 10:15close1010.101.19080.00001.2914-7.0011068.35
3712006.02.16 02:45buy1020.101.18810.00000.0000
3722006.02.16 02:45modify1020.101.18810.00001.2880
3732006.02.16 03:00close1020.101.18770.00001.2880-4.0011064.35
3742006.02.16 11:45buy1030.101.18770.00000.0000
3752006.02.16 11:45modify1030.101.18770.00001.2876
3762006.02.16 12:00close1030.101.18690.00001.2876-8.0011056.35
3772006.02.16 13:45buy1040.101.18650.00000.0000
3782006.02.16 13:45modify1040.101.18650.00001.2864
3792006.02.16 14:00close1040.101.18610.00001.2864-4.0011052.35
3802006.02.17 03:30sell1050.101.18860.00000.0000
3812006.02.17 03:30modify1050.101.18860.00001.0887
3822006.02.17 04:00close1050.101.18840.00001.08872.0011054.35
3832006.02.17 11:30buy1060.101.18820.00000.0000
3842006.02.17 11:30modify1060.101.18820.00001.2881
3852006.02.17 11:45close1060.101.18850.00001.28813.0011057.35
3862006.02.20 10:15sell1070.101.19510.00000.0000
3872006.02.20 10:15modify1070.101.19510.00001.0952
3882006.02.20 10:45close1070.101.19370.00001.095214.0011071.35
3892006.02.20 13:15sell1080.101.19360.00000.0000
3902006.02.20 13:15modify1080.101.19360.00001.0937
3912006.02.20 14:00sell1090.201.19330.00000.0000
3922006.02.20 14:00modify1090.201.19330.00001.0935
3932006.02.20 14:00modify1080.101.19360.00001.0935
3942006.02.20 15:15close1090.201.19330.00001.09350.0011071.35
3952006.02.20 15:15close1080.101.19330.00001.09353.0011074.35
3962006.02.20 21:15sell1100.101.19390.00000.0000
3972006.02.20 21:15modify1100.101.19390.00001.0940
3982006.02.20 23:30sell1110.201.19350.00000.0000
3992006.02.20 23:30modify1110.201.19350.00001.0937
4002006.02.20 23:30modify1100.101.19390.00001.0937
4012006.02.21 01:00sell1120.301.19350.00000.0000
4022006.02.21 01:00modify1120.301.19350.00001.0937
4032006.02.21 01:30close1120.301.19280.00001.093721.0011095.35
4042006.02.21 01:30close1110.201.19280.00001.093714.3011109.65
4052006.02.21 01:30close1100.101.19280.00001.093711.1511120.80
4062006.02.21 02:30sell1130.101.19310.00000.0000
4072006.02.21 02:30modify1130.101.19310.00001.0932
4082006.02.21 03:30close1130.101.19260.00001.09325.0011125.80
4092006.02.21 04:30sell1140.101.19240.00000.0000
4102006.02.21 04:30modify1140.101.19240.00001.0925
4112006.02.21 04:45sell1150.201.19190.00000.0000
4122006.02.21 04:45modify1150.201.19190.00001.0922
4132006.02.21 04:45modify1140.101.19240.00001.0922
4142006.02.21 05:15close1150.201.19170.00001.09224.0011129.80
4152006.02.21 05:15close1140.101.19170.00001.09227.0011136.80
4162006.02.21 09:15sell1160.101.19140.00000.0000
4172006.02.21 09:15modify1160.101.19140.00001.0915
4182006.02.21 09:30close1160.101.19140.00001.09150.0011136.80
4192006.02.22 09:15sell1170.101.19120.00000.0000
4202006.02.22 09:15modify1170.101.19120.00001.0913
4212006.02.22 11:00close1170.101.19070.00001.09135.0011141.80
4222006.02.22 12:15buy1180.101.19020.00000.0000
4232006.02.22 12:15modify1180.101.19020.00001.2901
4242006.02.22 12:30close1180.101.18770.00001.2901-25.0011116.80
4252006.02.22 13:15buy1190.101.18880.00000.0000
4262006.02.22 13:15modify1190.101.18880.00001.2887
4272006.02.22 13:30close1190.101.18860.00001.2887-2.0011114.80
4282006.02.23 06:30buy1200.101.19020.00000.0000
4292006.02.23 06:30modify1200.101.19020.00001.2901
4302006.02.23 06:45close1200.101.19070.00001.29015.0011119.80
4312006.02.23 17:00sell1210.101.19210.00000.0000
4322006.02.23 17:00modify1210.101.19210.00001.0922
4332006.02.23 17:30close1210.101.19110.00001.092210.0011129.80
4342006.02.23 22:45sell1220.101.19140.00000.0000
4352006.02.23 22:45modify1220.101.19140.00001.0915
4362006.02.24 00:00close1220.101.19190.00001.0915-4.8511124.95
4372006.02.24 10:00sell1230.101.19150.00000.0000
4382006.02.24 10:00modify1230.101.19150.00001.0916
4392006.02.24 10:15close1230.101.18990.00001.091616.0011140.95
4402006.02.24 11:30sell1240.101.18960.00000.0000
4412006.02.24 11:30modify1240.101.18960.00001.0897
4422006.02.24 12:00close1240.101.19010.00001.0897-5.0011135.95
4432006.02.24 18:30buy1250.101.18770.00000.0000
4442006.02.24 18:30modify1250.101.18770.00001.2876
4452006.02.24 18:45close1250.101.18750.00001.2876-2.0011133.95
4462006.02.27 03:00buy1260.101.18420.00000.0000
4472006.02.27 03:00modify1260.101.18420.00001.2841
4482006.02.27 03:15close1260.101.18450.00001.28413.0011136.95
4492006.03.01 08:00sell1270.101.19300.00000.0000
4502006.03.01 08:00modify1270.101.19300.00001.0931
4512006.03.01 09:15sell1280.201.19300.00000.0000
4522006.03.01 09:15modify1280.201.19300.00001.0931
4532006.03.01 13:00sell1290.301.19330.00000.0000
4542006.03.01 13:00modify1290.301.19330.00001.0932
4552006.03.01 13:00modify1280.201.19300.00001.0932
4562006.03.01 13:00modify1270.101.19300.00001.0932
4572006.03.01 17:15sell1300.501.19370.00000.0000
4582006.03.01 17:15modify1300.501.19370.00001.0935
4592006.03.01 17:15modify1290.301.19330.00001.0935
4602006.03.01 17:15modify1280.201.19300.00001.0935
4612006.03.01 17:15modify1270.101.19300.00001.0935
4622006.03.01 18:00sell1310.801.19320.00000.0000
4632006.03.01 18:00modify1310.801.19320.00001.0934
4642006.03.01 18:00modify1300.501.19370.00001.0934
4652006.03.01 18:00modify1290.301.19330.00001.0934
4662006.03.01 18:00modify1280.201.19300.00001.0934
4672006.03.01 18:00modify1270.101.19300.00001.0934
4682006.03.01 18:45close1310.801.19110.00001.0934168.0011304.95
4692006.03.01 18:45close1300.501.19110.00001.0934130.0011434.95
4702006.03.01 18:45close1290.301.19110.00001.093466.0011500.95
4712006.03.01 18:45close1280.201.19110.00001.093438.0011538.95
4722006.03.01 18:45close1270.101.19110.00001.093419.0011557.95
4732006.03.02 15:15sell1320.101.19180.00000.0000
4742006.03.02 15:15modify1320.101.19180.00001.0919
4752006.03.02 15:30close1320.101.19210.00001.0919-3.0011554.95
4762006.03.03 03:00sell1330.101.20180.00000.0000
4772006.03.03 03:00modify1330.101.20180.00001.1019
4782006.03.03 03:45sell1340.201.20160.00000.0000
4792006.03.03 03:45modify1340.201.20160.00001.1018
4802006.03.03 03:45modify1330.101.20180.00001.1018
4812006.03.03 08:30sell1350.301.20210.00000.0000
4822006.03.03 08:30modify1350.301.20210.00001.1020
4832006.03.03 08:30modify1340.201.20160.00001.1020
4842006.03.03 08:30modify1330.101.20180.00001.1020
4852006.03.03 11:00sell1360.501.20160.00000.0000
4862006.03.03 11:00modify1360.501.20160.00001.1019
4872006.03.03 11:00modify1350.301.20210.00001.1019
4882006.03.03 11:00modify1340.201.20160.00001.1019
4892006.03.03 11:00modify1330.101.20180.00001.1019
4902006.03.03 13:15sell1370.801.20130.00000.0000
4912006.03.03 13:15modify1370.801.20130.00001.1017
4922006.03.03 13:15modify1360.501.20160.00001.1017
4932006.03.03 13:15modify1350.301.20210.00001.1017
4942006.03.03 13:15modify1340.201.20160.00001.1017
4952006.03.03 13:15modify1330.101.20180.00001.1017
4962006.03.06 11:30close1370.801.20470.00001.1017-270.8011284.15
4972006.03.06 11:30close1360.501.20470.00001.1017-154.2511129.90
4982006.03.06 11:30close1350.301.20470.00001.1017-77.5511052.35
4992006.03.06 11:30close1340.201.20470.00001.1017-61.7010990.65
5002006.03.06 11:30close1330.101.20470.00001.1017-28.8510961.80
5012006.03.06 12:30sell1380.101.20420.00000.0000
5022006.03.06 12:30modify1380.101.20420.00001.1043
5032006.03.06 12:45close1380.101.20330.00001.10439.0010970.80
5042006.03.06 18:00sell1390.101.20060.00000.0000
5052006.03.06 18:00modify1390.101.20060.00001.1007
5062006.03.06 19:00close1390.101.20020.00001.10074.0010974.80
5072006.03.06 19:45sell1400.101.19990.00000.0000
5082006.03.06 19:45modify1400.101.19990.00001.1000
5092006.03.06 20:00close1400.101.19980.00001.10001.0010975.80
5102006.03.07 01:15sell1410.101.20070.00000.0000
5112006.03.07 01:15modify1410.101.20070.00001.1008
5122006.03.07 02:45sell1420.201.19980.00000.0000
5132006.03.07 02:45modify1420.201.19980.00001.1002
5142006.03.07 02:45modify1410.101.20070.00001.1002
5152006.03.07 03:00close1420.201.19900.00001.100216.0010991.80
5162006.03.07 03:00close1410.101.19900.00001.100217.0011008.80
5172006.03.07 06:30sell1430.101.19920.00000.0000
5182006.03.07 06:30modify1430.101.19920.00001.0993
5192006.03.07 07:00close1430.101.19580.00001.099334.0011042.80
5202006.03.07 08:30buy1440.101.19680.00000.0000
5212006.03.07 08:30modify1440.101.19680.00001.2967
5222006.03.07 08:45close1440.101.19630.00001.2967-5.0011037.80
5232006.03.07 10:15buy1450.101.19570.00000.0000
5242006.03.07 10:15modify1450.101.19570.00001.2956
5252006.03.07 10:30close1450.101.19460.00001.2956-11.0011026.80
5262006.03.07 14:45buy1460.101.19170.00000.0000
5272006.03.07 14:45modify1460.101.19170.00001.2916
5282006.03.07 15:00close1460.101.19130.00001.2916-4.0011022.80
5292006.03.10 03:30buy1470.101.19000.00000.0000
5302006.03.10 03:30modify1470.101.19000.00001.2899
5312006.03.10 03:45close1470.101.18970.00001.2899-3.0011019.80
5322006.03.10 17:15buy1480.101.18780.00000.0000
5332006.03.10 17:15modify1480.101.18780.00001.2877
5342006.03.10 17:30close1480.101.18700.00001.2877-8.0011011.80
5352006.03.13 11:00sell1490.101.19290.00000.0000
5362006.03.13 11:00modify1490.101.19290.00001.0930
5372006.03.13 12:30close1490.101.19270.00001.09302.0011013.80
5382006.03.13 14:15sell1500.101.19250.00000.0000
5392006.03.13 14:15modify1500.101.19250.00001.0926
5402006.03.13 16:00close1500.101.19210.00001.09264.0011017.80
5412006.03.14 12:15sell1510.101.19540.00000.0000
5422006.03.14 12:15modify1510.101.19540.00001.0955
5432006.03.14 13:15close1510.101.19480.00001.09556.0011023.80
5442006.03.15 15:45sell1520.101.20140.00000.0000
5452006.03.15 15:45modify1520.101.20140.00001.1015
5462006.03.16 01:00sell1530.201.20670.00000.0000
5472006.03.16 01:00modify1530.201.20670.00001.1050
5482006.03.16 01:00modify1520.101.20140.00001.1050
5492006.03.16 02:30sell1540.301.20630.00000.0000
5502006.03.16 02:30modify1540.301.20630.00001.1057
5512006.03.16 02:30modify1530.201.20670.00001.1057
5522006.03.16 02:30modify1520.101.20140.00001.1057
5532006.03.16 03:15close1540.301.20550.00001.105724.0011047.80
5542006.03.16 03:15close1530.201.20550.00001.105724.0011071.80
5552006.03.16 03:15close1520.101.20550.00001.1057-40.5511031.25
5562006.03.16 04:15sell1550.101.20550.00000.0000
5572006.03.16 04:15modify1550.101.20550.00001.1056
5582006.03.16 06:15sell1560.201.20540.00000.0000
5592006.03.16 06:15modify1560.201.20540.00001.1055
5602006.03.16 06:15modify1550.101.20550.00001.1055
5612006.03.16 07:00close1560.201.20500.00001.10558.0011039.25
5622006.03.16 07:00close1550.101.20500.00001.10555.0011044.25
5632006.03.16 08:15sell1570.101.20510.00000.0000
5642006.03.16 08:15modify1570.101.20510.00001.1052
5652006.03.16 08:45sell1580.201.20480.00000.0000
5662006.03.16 08:45modify1580.201.20480.00001.1050
5672006.03.16 08:45modify1570.101.20510.00001.1050
5682006.03.16 09:15close1580.201.20380.00001.105020.0011064.25
5692006.03.16 09:15close1570.101.20380.00001.105013.0011077.25
5702006.03.17 04:45sell1590.101.21660.00000.0000
5712006.03.17 04:45modify1590.101.21660.00001.1167
5722006.03.17 07:15sell1600.201.21680.00000.0000
5732006.03.17 07:15modify1600.201.21680.00001.1168
5742006.03.17 07:15modify1590.101.21660.00001.1168
5752006.03.17 08:00sell1610.301.21660.00000.0000
5762006.03.17 08:00modify1610.301.21660.00001.1168
5772006.03.17 09:00sell1620.501.21610.00000.0000
5782006.03.17 09:00modify1620.501.21610.00001.1165
5792006.03.17 09:00modify1610.301.21660.00001.1165
5802006.03.17 09:00modify1600.201.21680.00001.1165
5812006.03.17 09:00modify1590.101.21660.00001.1165
5822006.03.17 09:30close1620.501.21560.00001.116525.0011102.25
5832006.03.17 09:30close1610.301.21560.00001.116530.0011132.25
5842006.03.17 09:30close1600.201.21560.00001.116524.0011156.25
5852006.03.17 09:30close1590.101.21560.00001.116510.0011166.25
5862006.03.17 17:00sell1630.101.21520.00000.0000
5872006.03.17 17:00modify1630.101.21520.00001.1153
5882006.03.17 21:00sell1640.201.21900.00000.0000
5892006.03.17 21:00modify1640.201.21900.00001.1178
5902006.03.17 21:00modify1630.101.21520.00001.1178
5912006.03.20 01:15sell1650.301.21820.00000.0000
5922006.03.20 01:15modify1650.301.21820.00001.1181
5932006.03.20 01:15modify1640.201.21900.00001.1181
5942006.03.20 01:15modify1630.101.21520.00001.1181
5952006.03.20 04:15sell1660.501.21730.00000.0000
5962006.03.20 04:15modify1660.501.21730.00001.1178
5972006.03.20 04:15modify1650.301.21820.00001.1178
5982006.03.20 04:15modify1640.201.21900.00001.1178
5992006.03.20 04:15modify1630.101.21520.00001.1178
6002006.03.20 06:15sell1670.801.21730.00000.0000
6012006.03.20 06:15modify1670.801.21730.00001.1176
6022006.03.20 06:15modify1660.501.21730.00001.1176
6032006.03.20 06:15modify1650.301.21820.00001.1176
6042006.03.20 06:15modify1640.201.21900.00001.1176
6052006.03.20 06:15modify1630.101.21520.00001.1176
6062006.03.20 06:45close1670.801.21700.00001.117624.0011190.25
6072006.03.20 06:45close1660.501.21700.00001.117615.0011205.25
6082006.03.20 06:45close1650.301.21700.00001.117636.0011241.25
6092006.03.20 06:45close1640.201.21700.00001.117640.3011281.55
6102006.03.20 06:45close1630.101.21700.00001.1176-17.8511263.70
6112006.03.20 07:15sell1680.101.21640.00000.0000
6122006.03.20 07:15modify1680.101.21640.00001.1165
6132006.03.20 07:30close1680.101.21670.00001.1165-3.0011260.70
6142006.03.20 09:00sell1690.101.21560.00000.0000
6152006.03.20 09:00modify1690.101.21560.00001.1157
6162006.03.20 13:00sell1700.201.21780.00000.0000
6172006.03.20 13:00modify1700.201.21780.00001.1172
6182006.03.20 13:00modify1690.101.21560.00001.1172
6192006.03.20 14:00sell1710.301.21690.00000.0000
6202006.03.20 14:00modify1710.301.21690.00001.1171
6212006.03.20 14:00modify1700.201.21780.00001.1171
6222006.03.20 14:00modify1690.101.21560.00001.1171
6232006.03.20 16:30sell1720.501.21690.00000.0000
6242006.03.20 16:30modify1720.501.21690.00001.1170
6252006.03.20 16:30modify1710.301.21690.00001.1170
6262006.03.20 16:30modify1700.201.21780.00001.1170
6272006.03.20 16:30modify1690.101.21560.00001.1170
6282006.03.20 18:15sell1730.801.21670.00000.0000
6292006.03.20 18:15modify1730.801.21670.00001.1169
6302006.03.20 18:15modify1720.501.21690.00001.1169
6312006.03.20 18:15modify1710.301.21690.00001.1169
6322006.03.20 18:15modify1700.201.21780.00001.1169
6332006.03.20 18:15modify1690.101.21560.00001.1169
6342006.03.21 02:30close1730.801.21350.00001.1169257.2011517.90
6352006.03.21 02:30close1720.501.21350.00001.1169170.7511688.65
6362006.03.21 02:30close1710.301.21350.00001.1169102.4511791.10
6372006.03.21 02:30close1700.201.21350.00001.116986.3011877.40
6382006.03.21 02:30close1690.101.21350.00001.116921.1511898.55
6392006.03.21 02:30sell1740.101.21330.00000.0000
6402006.03.21 02:30modify1740.101.21330.00001.1134
6412006.03.21 02:45close1740.101.21390.00001.1134-6.0011892.55
6422006.03.21 04:30sell1750.101.21380.00000.0000
6432006.03.21 04:30modify1750.101.21380.00001.1139
6442006.03.21 06:30sell1760.201.21270.00000.0000
6452006.03.21 06:30modify1760.201.21270.00001.1132
6462006.03.21 06:30modify1750.101.21380.00001.1132
6472006.03.21 08:30sell1770.301.21330.00000.0000
6482006.03.21 08:30modify1770.301.21330.00001.1133
6492006.03.21 08:30modify1760.201.21270.00001.1133
6502006.03.21 08:30modify1750.101.21380.00001.1133
6512006.03.21 10:30sell1780.501.21240.00000.0000
6522006.03.21 10:30modify1780.501.21240.00001.1129
6532006.03.21 10:30modify1770.301.21330.00001.1129
6542006.03.21 10:30modify1760.201.21270.00001.1129
6552006.03.21 10:30modify1750.101.21380.00001.1129
6562006.03.21 11:15sell1790.801.21200.00000.0000
6572006.03.21 11:15modify1790.801.21200.00001.1126
6582006.03.21 11:15modify1780.501.21240.00001.1126
6592006.03.21 11:15modify1770.301.21330.00001.1126
6602006.03.21 11:15modify1760.201.21270.00001.1126
6612006.03.21 11:15modify1750.101.21380.00001.1126
6622006.03.21 16:00close1790.801.21330.00001.1126-104.0011788.55
6632006.03.21 16:00close1780.501.21330.00001.1126-45.0011743.55
6642006.03.21 16:00close1770.301.21330.00001.11260.0011743.55
6652006.03.21 16:00close1760.201.21330.00001.1126-12.0011731.55
6662006.03.21 16:00close1750.101.21330.00001.11265.0011736.55
6672006.03.21 18:30buy1800.101.20970.00000.0000
6682006.03.21 18:30modify1800.101.20970.00001.3096
6692006.03.21 18:45close1800.101.20790.00001.3096-18.0011718.55
6702006.03.21 19:15buy1810.101.20890.00000.0000
6712006.03.21 19:15modify1810.101.20890.00001.3088
6722006.03.21 19:30close1810.101.20850.00001.3088-4.0011714.55
6732006.03.23 04:15buy1820.101.20570.00000.0000
6742006.03.23 04:15modify1820.101.20570.00001.3056
6752006.03.23 04:30close1820.101.20550.00001.3056-2.0011712.55
6762006.03.23 06:00buy1830.101.20570.00000.0000
6772006.03.23 06:00modify1830.101.20570.00001.3056
6782006.03.23 06:15close1830.101.20540.00001.3056-3.0011709.55
6792006.03.23 14:15buy1840.101.20580.00000.0000
6802006.03.23 14:15modify1840.101.20580.00001.3057
6812006.03.23 14:30close1840.101.20560.00001.3057-2.0011707.55
6822006.03.23 20:30buy1850.101.19830.00000.0000
6832006.03.23 20:30modify1850.101.19830.00001.2982
6842006.03.23 20:45close1850.101.19770.00001.2982-6.0011701.55
6852006.03.23 22:00buy1860.101.19680.00000.0000
6862006.03.23 22:00modify1860.101.19680.00001.2967
6872006.03.23 22:15close1860.101.19660.00001.2967-2.0011699.55
6882006.03.24 14:30buy1870.101.19640.00000.0000
6892006.03.24 14:30modify1870.101.19640.00001.2963
6902006.03.24 14:45close1870.101.19620.00001.2963-2.0011697.55
6912006.03.27 10:15sell1880.101.20340.00000.0000
6922006.03.27 10:15modify1880.101.20340.00001.1035
6932006.03.27 11:45sell1890.201.20350.00000.0000
6942006.03.27 11:45modify1890.201.20350.00001.1036
6952006.03.27 11:45modify1880.101.20340.00001.1036
6962006.03.27 12:00close1890.201.20360.00001.1036-2.0011695.55
6972006.03.27 12:00close1880.101.20360.00001.1036-2.0011693.55
6982006.03.27 13:30buy1900.101.20280.00000.0000
6992006.03.27 13:30modify1900.101.20280.00001.3027
7002006.03.27 13:45close1900.101.20280.00001.30270.0011693.55
7012006.03.27 19:45buy1910.101.20170.00000.0000
7022006.03.27 19:45modify1910.101.20170.00001.3016
7032006.03.27 20:00close1910.101.20130.00001.3016-4.0011689.55
7042006.03.28 21:45sell1920.101.20650.00000.0000
7052006.03.28 21:45modify1920.101.20650.00001.1066
7062006.03.28 22:30close1920.101.20270.00001.106638.0011727.55
7072006.03.28 22:30sell1930.101.20250.00000.0000
7082006.03.28 22:30modify1930.101.20250.00001.1026
7092006.03.28 22:45close1930.101.20100.00001.102615.0011742.55
7102006.03.29 01:45buy1940.101.20110.00000.0000
7112006.03.29 01:45modify1940.101.20110.00001.3010
7122006.03.29 02:00close1940.101.20080.00001.3010-3.0011739.55
7132006.03.29 04:15buy1950.101.20070.00000.0000
7142006.03.29 04:15modify1950.101.20070.00001.3006
7152006.03.29 04:30close1950.101.20050.00001.3006-2.0011737.55
7162006.03.29 11:30buy1960.101.20040.00000.0000
7172006.03.29 11:30modify1960.101.20040.00001.3003
7182006.03.29 11:45close1960.101.20000.00001.3003-4.0011733.55
7192006.03.30 10:15sell1970.101.20490.00000.0000
7202006.03.30 10:15modify1970.101.20490.00001.1050
7212006.03.30 17:00sell1980.201.20740.00000.0000
7222006.03.30 17:00modify1980.201.20740.00001.1067
7232006.03.30 17:00modify1970.101.20490.00001.1067
7242006.03.30 20:45sell1990.301.21190.00000.0000
7252006.03.30 20:45modify1990.301.21190.00001.1093
7262006.03.30 20:45modify1980.201.20740.00001.1093
7272006.03.30 20:45modify1970.101.20490.00001.1093
7282006.03.31 03:15sell2000.501.21560.00000.0000
7292006.03.31 03:15modify2000.501.21560.00001.1122
7302006.03.31 03:15modify1990.301.21190.00001.1122
7312006.03.31 03:15modify1980.201.20740.00001.1122
7322006.03.31 03:15modify1970.101.20490.00001.1122
7332006.03.31 06:00sell2010.801.21620.00000.0000
7342006.03.31 06:00modify2010.801.21620.00001.1139
7352006.03.31 06:00modify2000.501.21560.00001.1139
7362006.03.31 06:00modify1990.301.21190.00001.1139
7372006.03.31 06:00modify1980.201.20740.00001.1139
7382006.03.31 06:00modify1970.101.20490.00001.1139
7392006.03.31 10:00close2010.801.21390.00001.1139184.0011917.55
7402006.03.31 10:00close2000.501.21390.00001.113985.0012002.55
7412006.03.31 10:00close1990.301.21390.00001.1139-59.5511943.00
7422006.03.31 10:00close1980.201.21390.00001.1139-129.7011813.30
7432006.03.31 10:00close1970.101.21390.00001.1139-89.8511723.45
7442006.04.03 02:30sell2020.101.21100.00000.0000
7452006.04.03 02:30modify2020.101.21100.00001.1111
7462006.04.03 03:45close2020.101.20980.00001.111112.0011735.45
7472006.04.03 03:45sell2030.101.20960.00000.0000
7482006.04.03 03:45modify2030.101.20960.00001.1097
7492006.04.03 04:00close2030.101.20970.00001.1097-1.0011734.45
7502006.04.03 09:00buy2040.101.20500.00000.0000
7512006.04.03 09:00modify2040.101.20500.00001.3049
7522006.04.03 09:15close2040.101.20490.00001.3049-1.0011733.45
7532006.04.03 10:30buy2050.101.20440.00000.0000
7542006.04.03 10:30modify2050.101.20440.00001.3043
7552006.04.03 10:45close2050.101.20360.00001.3043-8.0011725.45
7562006.04.04 10:00sell2060.101.21230.00000.0000
7572006.04.04 10:00modify2060.101.21230.00001.1124
7582006.04.04 19:15sell2070.201.22480.00000.0000
7592006.04.04 19:15modify2070.201.22480.00001.1207
7602006.04.04 19:15modify2060.101.21230.00001.1207
7612006.04.04 20:30sell2080.301.22500.00000.0000
7622006.04.04 20:30modify2080.301.22500.00001.1229
7632006.04.04 20:30modify2070.201.22480.00001.1229
7642006.04.04 20:30modify2060.101.21230.00001.1229
7652006.04.05 00:15sell2090.501.22560.00000.0000
7662006.04.05 00:15modify2090.501.22560.00001.1242
7672006.04.05 00:15modify2080.301.22500.00001.1242
7682006.04.05 00:15modify2070.201.22480.00001.1242
7692006.04.05 00:15modify2060.101.21230.00001.1242
7702006.04.05 02:15sell2100.801.22550.00000.0000
7712006.04.05 02:15modify2100.801.22550.00001.1248
7722006.04.05 02:15modify2090.501.22560.00001.1248
7732006.04.05 02:15modify2080.301.22500.00001.1248
7742006.04.05 02:15modify2070.201.22480.00001.1248
7752006.04.05 02:15modify2060.101.21230.00001.1248
7762006.04.06 16:00close2100.801.22450.00001.124883.6011809.05
7772006.04.06 16:00close2090.501.22450.00001.124857.2511866.30
7782006.04.06 16:00close2080.301.22450.00001.124816.8011883.10
7792006.04.06 16:00close2070.201.22450.00001.12487.2011890.30
7802006.04.06 16:00close2060.101.22450.00001.1248-121.4011768.90
7812006.04.07 01:15sell2110.101.22110.00000.0000
7822006.04.07 01:15modify2110.101.22110.00001.1212
7832006.04.07 02:30close2110.101.22040.00001.12127.0011775.90
7842006.04.07 04:00buy2120.101.22040.00000.0000
7852006.04.07 04:00modify2120.101.22040.00001.3203
7862006.04.07 04:15close2120.101.22040.00001.32030.0011775.90
7872006.04.07 10:45buy2130.101.21890.00000.0000
7882006.04.07 10:45modify2130.101.21890.00001.3188
7892006.04.07 11:00close2130.101.21830.00001.3188-6.0011769.90
7902006.04.07 19:45buy2140.101.21100.00000.0000
7912006.04.07 19:45modify2140.101.21100.00001.3109
7922006.04.07 20:00close2140.101.21100.00001.31090.0011769.90
7932006.04.10 20:15buy2150.101.20910.00000.0000
7942006.04.10 20:15modify2150.101.20910.00001.3090
7952006.04.10 20:30close2150.101.20840.00001.3090-7.0011762.90
7962006.04.12 08:30sell2160.101.21480.00000.0000
7972006.04.12 08:30modify2160.101.21480.00001.1149
7982006.04.12 08:45close2160.101.21470.00001.11491.0011763.90
7992006.04.12 10:00sell2170.101.21480.00000.0000
8002006.04.12 10:00modify2170.101.21480.00001.1149
8012006.04.12 11:00sell2180.201.21460.00000.0000
8022006.04.12 11:00modify2180.201.21460.00001.1148
8032006.04.12 11:00modify2170.101.21480.00001.1148
8042006.04.12 13:15sell2190.301.21400.00000.0000
8052006.04.12 13:15modify2190.301.21400.00001.1144
8062006.04.12 13:15modify2180.201.21460.00001.1144
8072006.04.12 13:15modify2170.101.21480.00001.1144
8082006.04.12 15:00sell2200.501.21340.00000.0000
8092006.04.12 15:00modify2200.501.21340.00001.1140
8102006.04.12 15:00modify2190.301.21400.00001.1140
8112006.04.12 15:00modify2180.201.21460.00001.1140
8122006.04.12 15:00modify2170.101.21480.00001.1140
8132006.04.12 15:15close2200.501.21250.00001.114045.0011808.90
8142006.04.12 15:15close2190.301.21250.00001.114045.0011853.90
8152006.04.12 15:15close2180.201.21250.00001.114042.0011895.90
8162006.04.12 15:15close2170.101.21250.00001.114023.0011918.90
8172006.04.12 16:30buy2210.101.21060.00000.0000
8182006.04.12 16:30modify2210.101.21060.00001.3105
8192006.04.12 16:45close2210.101.21100.00001.31054.0011922.90
8202006.04.13 16:30buy2220.101.20870.00000.0000
8212006.04.13 16:30modify2220.101.20870.00001.3086
8222006.04.13 16:45close2220.101.20830.00001.3086-4.0011918.90
8232006.04.14 11:00buy2230.101.21040.00000.0000
8242006.04.14 11:00modify2230.101.21040.00001.3103
8252006.04.14 11:15close2230.101.21020.00001.3103-2.0011916.90
8262006.04.14 12:15buy2240.101.21040.00000.0000
8272006.04.14 12:15modify2240.101.21040.00001.3103
8282006.04.14 12:30close2240.101.21010.00001.3103-3.0011913.90
8292006.04.17 11:45sell2250.101.21680.00000.0000
8302006.04.17 11:45modify2250.101.21680.00001.1169
8312006.04.17 21:45sell2260.201.22630.00000.0000
8322006.04.17 21:45modify2260.201.22630.00001.1232
8332006.04.17 21:45modify2250.101.21680.00001.1232
8342006.04.18 02:00sell2270.301.22510.00000.0000
8352006.04.18 02:00modify2270.301.22510.00001.1242
8362006.04.18 02:00modify2260.201.22630.00001.1242
8372006.04.18 02:00modify2250.101.21680.00001.1242
8382006.04.18 05:15sell2280.501.22550.00000.0000
8392006.04.18 05:15modify2280.501.22550.00001.1248
8402006.04.18 05:15modify2270.301.22510.00001.1248
8412006.04.18 05:15modify2260.201.22630.00001.1248
8422006.04.18 05:15modify2250.101.21680.00001.1248
8432006.04.18 08:15sell2290.801.22550.00000.0000
8442006.04.18 08:15modify2290.801.22550.00001.1252
8452006.04.18 08:15modify2280.501.22550.00001.1252
8462006.04.18 08:15modify2270.301.22510.00001.1252
8472006.04.18 08:15modify2260.201.22630.00001.1252
8482006.04.18 08:15modify2250.101.21680.00001.1252
8492006.04.18 10:15close2290.801.22400.00001.1252120.0012033.90
8502006.04.18 10:15close2280.501.22400.00001.125275.0012108.90
8512006.04.18 10:15close2270.301.22400.00001.125233.0012141.90
8522006.04.18 10:15close2260.201.22400.00001.125246.3012188.20
8532006.04.18 10:15close2250.101.22400.00001.1252-71.8512116.35
8542006.04.19 06:30sell2300.101.23430.00000.0000
8552006.04.19 06:30modify2300.101.23430.00001.1344
8562006.04.19 08:45sell2310.201.23410.00000.0000
8572006.04.19 08:45modify2310.201.23410.00001.1343
8582006.04.19 08:45modify2300.101.23430.00001.1343
8592006.04.19 13:00sell2320.301.23460.00000.0000
8602006.04.19 13:00modify2320.301.23460.00001.1345
8612006.04.19 13:00modify2310.201.23410.00001.1345
8622006.04.19 13:00modify2300.101.23430.00001.1345
8632006.04.19 14:00sell2330.501.23410.00000.0000
8642006.04.19 14:00modify2330.501.23410.00001.1344
8652006.04.19 14:00modify2320.301.23460.00001.1344
8662006.04.19 14:00modify2310.201.23410.00001.1344
8672006.04.19 14:00modify2300.101.23430.00001.1344
8682006.04.19 15:45sell2340.801.23140.00000.0000
8692006.04.19 15:45modify2340.801.23140.00001.1332
8702006.04.19 15:45modify2330.501.23410.00001.1332
8712006.04.19 15:45modify2320.301.23460.00001.1332
8722006.04.19 15:45modify2310.201.23410.00001.1332
8732006.04.19 15:45modify2300.101.23430.00001.1332
8742006.04.19 16:15close2340.801.23010.00001.1332104.0012220.35
8752006.04.19 16:15close2330.501.23010.00001.1332200.0012420.35
8762006.04.19 16:15close2320.301.23010.00001.1332135.0012555.35
8772006.04.19 16:15close2310.201.23010.00001.133280.0012635.35
8782006.04.19 16:15close2300.101.23010.00001.133242.0012677.35
8792006.04.20 03:30sell2350.101.23540.00000.0000
8802006.04.20 03:30modify2350.101.23540.00001.1355
8812006.04.20 03:45close2350.101.23570.00001.1355-3.0012674.35
8822006.04.20 06:15sell2360.101.23520.00000.0000
8832006.04.20 06:15modify2360.101.23520.00001.1353
8842006.04.20 08:15sell2370.201.23510.00000.0000
8852006.04.20 08:15modify2370.201.23510.00001.1352
8862006.04.20 08:15modify2360.101.23520.00001.1352
8872006.04.20 09:15sell2380.301.23440.00000.0000
8882006.04.20 09:15modify2380.301.23440.00001.1349
8892006.04.20 09:15modify2370.201.23510.00001.1349
8902006.04.20 09:15modify2360.101.23520.00001.1349
8912006.04.20 09:30close2380.301.23420.00001.13496.0012680.35
8922006.04.20 09:30close2370.201.23420.00001.134918.0012698.35
8932006.04.20 09:30close2360.101.23420.00001.134910.0012708.35
8942006.04.20 13:45sell2390.101.23200.00000.0000
8952006.04.20 13:45modify2390.101.23200.00001.1321
8962006.04.20 14:00close2390.101.23260.00001.1321-6.0012702.35
8972006.04.20 17:15sell2400.101.23110.00000.0000
8982006.04.20 17:15modify2400.101.23110.00001.1312
8992006.04.20 18:00close2400.101.23040.00001.13127.0012709.35
9002006.04.21 01:30sell2410.101.23090.00000.0000
9012006.04.21 01:30modify2410.101.23090.00001.1310
9022006.04.21 02:30close2410.101.22980.00001.131011.0012720.35
9032006.04.21 08:30sell2420.101.23000.00000.0000
9042006.04.21 08:30modify2420.101.23000.00001.1301
9052006.04.21 09:15close2420.101.22890.00001.130111.0012731.35
9062006.04.21 09:15sell2430.101.22870.00000.0000
9072006.04.21 09:15modify2430.101.22870.00001.1288
9082006.04.21 09:30close2430.101.22910.00001.1288-4.0012727.35
9092006.04.24 05:30sell2440.101.23480.00000.0000
9102006.04.24 05:30modify2440.101.23480.00001.1349
9112006.04.24 06:30sell2450.201.23450.00000.0000
9122006.04.24 06:30modify2450.201.23450.00001.1347
9132006.04.24 06:30modify2440.101.23480.00001.1347
9142006.04.24 12:30sell2460.301.23690.00000.0000
9152006.04.24 12:30modify2460.301.23690.00001.1359
9162006.04.24 12:30modify2450.201.23450.00001.1359
9172006.04.24 12:30modify2440.101.23480.00001.1359
9182006.04.24 14:30sell2470.501.23620.00000.0000
9192006.04.24 14:30modify2470.501.23620.00001.1361
9202006.04.24 14:30modify2460.301.23690.00001.1361
9212006.04.24 14:30modify2450.201.23450.00001.1361
9222006.04.24 14:30modify2440.101.23480.00001.1361
9232006.04.24 15:15sell2480.801.23640.00000.0000
9242006.04.24 15:15modify2480.801.23640.00001.1362
9252006.04.24 15:15modify2470.501.23620.00001.1362
9262006.04.24 15:15modify2460.301.23690.00001.1362
9272006.04.24 15:15modify2450.201.23450.00001.1362
9282006.04.24 15:15modify2440.101.23480.00001.1362
9292006.04.24 17:15close2480.801.23500.00001.1362112.0012839.35
9302006.04.24 17:15close2470.501.23500.00001.136260.0012899.35
9312006.04.24 17:15close2460.301.23500.00001.136257.0012956.35
9322006.04.24 17:15close2450.201.23500.00001.1362-10.0012946.35
9332006.04.24 17:15close2440.101.23500.00001.1362-2.0012944.35
9342006.04.25 01:00sell2490.101.23830.00000.0000
9352006.04.25 01:00modify2490.101.23830.00001.1384
9362006.04.25 02:15sell2500.201.23810.00000.0000
9372006.04.25 02:15modify2500.201.23810.00001.1383
9382006.04.25 02:15modify2490.101.23830.00001.1383
9392006.04.25 02:45sell2510.301.23770.00000.0000
9402006.04.25 02:45modify2510.301.23770.00001.1380
9412006.04.25 02:45modify2500.201.23810.00001.1380
9422006.04.25 02:45modify2490.101.23830.00001.1380
9432006.04.25 04:30close2510.301.23720.00001.138015.0012959.35
9442006.04.25 04:30close2500.201.23720.00001.138018.0012977.35
9452006.04.25 04:30close2490.101.23720.00001.138011.0012988.35
9462006.04.25 06:00sell2520.101.23710.00000.0000
9472006.04.25 06:00modify2520.101.23710.00001.1372
9482006.04.25 09:45sell2530.201.23740.00000.0000
9492006.04.25 09:45modify2530.201.23740.00001.1374
9502006.04.25 09:45modify2520.101.23710.00001.1374
9512006.04.25 12:30sell2540.301.23900.00000.0000
9522006.04.25 12:30modify2540.301.23900.00001.1383
9532006.04.25 12:30modify2530.201.23740.00001.1383
9542006.04.25 12:30modify2520.101.23710.00001.1383
9552006.04.25 13:00sell2550.501.23870.00000.0000
9562006.04.25 13:00modify2550.501.23870.00001.1385
9572006.04.25 13:00modify2540.301.23900.00001.1385
9582006.04.25 13:00modify2530.201.23740.00001.1385
9592006.04.25 13:00modify2520.101.23710.00001.1385
9602006.04.25 17:00sell2560.801.23940.00000.0000
9612006.04.25 17:00modify2560.801.23940.00001.1389
9622006.04.25 17:00modify2550.501.23870.00001.1389
9632006.04.25 17:00modify2540.301.23900.00001.1389
9642006.04.25 17:00modify2530.201.23740.00001.1389
9652006.04.25 17:00modify2520.101.23710.00001.1389
9662006.04.26 11:00close2560.801.24030.00001.1389-70.8012917.55
9672006.04.26 11:00close2550.501.24030.00001.1389-79.2512838.30
9682006.04.26 11:00close2540.301.24030.00001.1389-38.5512799.75
9692006.04.26 11:00close2530.201.24030.00001.1389-57.7012742.05
9702006.04.26 11:00close2520.101.24030.00001.1389-31.8512710.20
9712006.04.26 15:45sell2570.101.23870.00000.0000
9722006.04.26 15:45modify2570.101.23870.00001.1388
9732006.04.26 20:30sell2580.201.24460.00000.0000
9742006.04.26 20:30modify2580.201.24460.00001.1427
9752006.04.26 20:30modify2570.101.23870.00001.1427
9762006.04.27 00:15sell2590.301.24480.00000.0000
9772006.04.27 00:15modify2590.301.24480.00001.1438
9782006.04.27 00:15modify2580.201.24460.00001.1438
9792006.04.27 00:15modify2570.101.23870.00001.1438
9802006.04.27 02:30sell2600.501.24480.00000.0000
9812006.04.27 02:30modify2600.501.24480.00001.1443
9822006.04.27 02:30modify2590.301.24480.00001.1443
9832006.04.27 02:30modify2580.201.24460.00001.1443
9842006.04.27 02:30modify2570.101.23870.00001.1443
9852006.04.27 06:15sell2610.801.24540.00000.0000
9862006.04.27 06:15modify2610.801.24540.00001.1448
9872006.04.27 06:15modify2600.501.24480.00001.1448
9882006.04.27 06:15modify2590.301.24480.00001.1448
9892006.04.27 06:15modify2580.201.24460.00001.1448
9902006.04.27 06:15modify2570.101.23870.00001.1448
9912006.04.27 14:45close2610.801.24130.00001.1448328.0013038.20
9922006.04.27 14:45close2600.501.24130.00001.1448175.0013213.20
9932006.04.27 14:45close2590.301.24130.00001.1448105.0013318.20
9942006.04.27 14:45close2580.201.24130.00001.144866.9013385.10
9952006.04.27 14:45close2570.101.24130.00001.1448-25.5513359.55
9962006.04.28 14:30sell2620.101.25340.00000.0000
9972006.04.28 14:30modify2620.101.25340.00001.1535
9982006.04.28 15:30sell2630.201.25360.00000.0000
9992006.04.28 15:30modify2630.201.25360.00001.1536
10002006.04.28 15:30modify2620.101.25340.00001.1536
10012006.04.28 22:00sell2640.301.26120.00000.0000
10022006.04.28 22:00modify2640.301.26120.00001.1575
10032006.04.28 22:00modify2630.201.25360.00001.1575
10042006.04.28 22:00modify2620.101.25340.00001.1575
10052006.05.01 02:45sell2650.501.26160.00000.0000
10062006.05.01 02:45modify2650.501.26160.00001.1594
10072006.05.01 02:45modify2640.301.26120.00001.1594
10082006.05.01 02:45modify2630.201.25360.00001.1594
10092006.05.01 02:45modify2620.101.25340.00001.1594
10102006.05.01 04:15sell2660.801.26120.00000.0000
10112006.05.01 04:15modify2660.801.26120.00001.1602
10122006.05.01 04:15modify2650.501.26160.00001.1602
10132006.05.01 04:15modify2640.301.26120.00001.1602
10142006.05.01 04:15modify2630.201.25360.00001.1602
10152006.05.01 04:15modify2620.101.25340.00001.1602
10162006.05.01 22:30close2660.801.25960.00001.1602128.0013487.55
10172006.05.01 22:30close2650.501.25960.00001.1602100.0013587.55
10182006.05.01 22:30close2640.301.25960.00001.160248.4513636.00
10192006.05.01 22:30close2630.201.25960.00001.1602-119.7013516.30
10202006.05.01 22:30close2620.101.25960.00001.1602-61.8513454.45
10212006.05.02 00:45sell2670.101.25710.00000.0000
10222006.05.02 00:45modify2670.101.25710.00001.1572
10232006.05.02 02:45sell2680.201.25620.00000.0000
10242006.05.02 02:45modify2680.201.25620.00001.1566
10252006.05.02 02:45modify2670.101.25710.00001.1566
10262006.05.02 03:45sell2690.301.25630.00000.0000
10272006.05.02 03:45modify2690.301.25630.00001.1565
10282006.05.02 03:45modify2680.201.25620.00001.1565
10292006.05.02 03:45modify2670.101.25710.00001.1565
10302006.05.02 07:30sell2700.501.25750.00000.0000
10312006.05.02 07:30modify2700.501.25750.00001.1570
10322006.05.02 07:30modify2690.301.25630.00001.1570
10332006.05.02 07:30modify2680.201.25620.00001.1570
10342006.05.02 07:30modify2670.101.25710.00001.1570
10352006.05.02 08:45sell2710.801.25750.00000.0000
10362006.05.02 08:45modify2710.801.25750.00001.1573
10372006.05.02 08:45modify2700.501.25750.00001.1573
10382006.05.02 08:45modify2690.301.25630.00001.1573
10392006.05.02 08:45modify2680.201.25620.00001.1573
10402006.05.02 08:45modify2670.101.25710.00001.1573
10412006.05.04 07:00close2710.801.26110.00001.1573-283.2013171.25
10422006.05.04 07:00close2700.501.26110.00001.1573-177.0012994.25
10432006.05.04 07:00close2690.301.26110.00001.1573-142.2012852.05
10442006.05.04 07:00close2680.201.26110.00001.1573-96.8012755.25
10452006.05.04 07:00close2670.101.26110.00001.1573-39.4012715.85
10462006.05.04 09:30sell2720.101.26000.00000.0000
10472006.05.04 09:30modify2720.101.26000.00001.1601
10482006.05.04 09:45close2720.101.26030.00001.1601-3.0012712.85
10492006.05.04 10:45sell2730.101.25990.00000.0000
10502006.05.04 10:45modify2730.101.25990.00001.1600
10512006.05.04 11:15sell2740.201.25860.00000.0000
10522006.05.04 11:15modify2740.201.25860.00001.1591
10532006.05.04 11:15modify2730.101.25990.00001.1591
10542006.05.04 12:00close2740.201.25830.00001.15916.0012718.85
10552006.05.04 12:00close2730.101.25830.00001.159116.0012734.85
10562006.05.04 12:15buy2750.101.25940.00000.0000
10572006.05.04 12:15modify2750.101.25940.00001.3593
10582006.05.04 12:30close2750.101.25850.00001.3593-9.0012725.85
10592006.05.05 05:15sell2760.101.26840.00000.0000
10602006.05.05 05:15modify2760.101.26840.00001.1685
10612006.05.05 09:00sell2770.201.26880.00000.0000
10622006.05.05 09:00modify2770.201.26880.00001.1688
10632006.05.05 09:00modify2760.101.26840.00001.1688
10642006.05.05 10:15close2770.201.26800.00001.168816.0012741.85
10652006.05.05 10:15close2760.101.26800.00001.16884.0012745.85
10662006.05.08 04:15sell2780.101.27220.00000.0000
10672006.05.08 04:15modify2780.101.27220.00001.1723
10682006.05.08 06:15sell2790.201.27210.00000.0000
10692006.05.08 06:15modify2790.201.27210.00001.1722
10702006.05.08 06:15modify2780.101.27220.00001.1722
10712006.05.08 09:45sell2800.301.27300.00000.0000
10722006.05.08 09:45modify2800.301.27300.00001.1727
10732006.05.08 09:45modify2790.201.27210.00001.1727
10742006.05.08 09:45modify2780.101.27220.00001.1727
10752006.05.08 14:00sell2810.501.27580.00000.0000
10762006.05.08 14:00modify2810.501.27580.00001.1741
10772006.05.08 14:00modify2800.301.27300.00001.1741
10782006.05.08 14:00modify2790.201.27210.00001.1741
10792006.05.08 14:00modify2780.101.27220.00001.1741
10802006.05.08 15:15sell2820.801.27570.00000.0000
10812006.05.08 15:15modify2820.801.27570.00001.1748
10822006.05.08 15:15modify2810.501.27580.00001.1748
10832006.05.08 15:15modify2800.301.27300.00001.1748
10842006.05.08 15:15modify2790.201.27210.00001.1748
10852006.05.08 15:15modify2780.101.27220.00001.1748
10862006.05.08 17:00close2820.801.27110.00001.1748368.0013113.85
10872006.05.08 17:00close2810.501.27110.00001.1748235.0013348.85
10882006.05.08 17:00close2800.301.27110.00001.174857.0013405.85
10892006.05.08 17:00close2790.201.27110.00001.174820.0013425.85
10902006.05.08 17:00close2780.101.27110.00001.174811.0013436.85
10912006.05.08 19:30sell2830.101.27150.00000.0000
10922006.05.08 19:30modify2830.101.27150.00001.1716
10932006.05.08 20:30close2830.101.27070.00001.17168.0013444.85
10942006.05.08 22:15sell2840.101.27000.00000.0000
10952006.05.08 22:15modify2840.101.27000.00001.1701
10962006.05.09 00:45sell2850.201.26990.00000.0000
10972006.05.09 00:45modify2850.201.26990.00001.1700
10982006.05.09 00:45modify2840.101.27000.00001.1700
10992006.05.09 01:30sell2860.301.27020.00000.0000
11002006.05.09 01:30modify2860.301.27020.00001.1702
11012006.05.09 01:30modify2850.201.26990.00001.1702
11022006.05.09 01:30modify2840.101.27000.00001.1702
11032006.05.09 03:00sell2870.501.27000.00000.0000
11042006.05.09 03:00modify2870.501.27000.00001.1701
11052006.05.09 03:00modify2860.301.27020.00001.1701
11062006.05.09 03:00modify2850.201.26990.00001.1701
11072006.05.09 03:00modify2840.101.27000.00001.1701
11082006.05.09 05:15sell2880.801.26850.00000.0000
11092006.05.09 05:15modify2880.801.26850.00001.1695
11102006.05.09 05:15modify2870.501.27000.00001.1695
11112006.05.09 05:15modify2860.301.27020.00001.1695
11122006.05.09 05:15modify2850.201.26990.00001.1695
11132006.05.09 05:15modify2840.101.27000.00001.1695
11142006.05.09 10:15close2880.801.26670.00001.1695144.0013588.85
11152006.05.09 10:15close2870.501.26670.00001.1695165.0013753.85
11162006.05.09 10:15close2860.301.26670.00001.1695105.0013858.85
11172006.05.09 10:15close2850.201.26670.00001.169564.0013922.85
11182006.05.09 10:15close2840.101.26670.00001.169533.1513956.00
11192006.05.11 01:30sell2890.101.27770.00000.0000
11202006.05.11 01:30modify2890.101.27770.00001.1778
11212006.05.11 02:45close2890.101.27590.00001.177818.0013974.00
11222006.05.11 06:30sell2900.101.27260.00000.0000
11232006.05.11 06:30modify2900.101.27260.00001.1727
11242006.05.11 08:00close2900.101.27300.00001.1727-4.0013970.00
11252006.05.11 11:15buy2910.101.27050.00000.0000
11262006.05.11 11:15modify2910.101.27050.00001.3704
11272006.05.11 11:30close2910.101.27200.00001.370415.0013985.00
11282006.05.12 15:45sell2920.101.28850.00000.0000
11292006.05.12 15:45modify2920.101.28850.00001.1886
11302006.05.12 17:30sell2930.201.28880.00000.0000
11312006.05.12 17:30modify2930.201.28880.00001.1888
11322006.05.12 17:30modify2920.101.28850.00001.1888
11332006.05.12 18:45sell2940.301.28780.00000.0000
11342006.05.12 18:45modify2940.301.28780.00001.1884
11352006.05.12 18:45modify2930.201.28880.00001.1884
11362006.05.12 18:45modify2920.101.28850.00001.1884
11372006.05.12 19:30sell2950.501.28630.00000.0000
11382006.05.12 19:30modify2950.501.28630.00001.1875
11392006.05.12 19:30modify2940.301.28780.00001.1875
11402006.05.12 19:30modify2930.201.28880.00001.1875
11412006.05.12 19:30modify2920.101.28850.00001.1875
11422006.05.15 03:15sell2960.801.29360.00000.0000
11432006.05.15 03:15modify2960.801.29360.00001.1901
11442006.05.15 03:15modify2950.501.28630.00001.1901
11452006.05.15 03:15modify2940.301.28780.00001.1901
11462006.05.15 03:15modify2930.201.28880.00001.1901
11472006.05.15 03:15modify2920.101.28850.00001.1901
11482006.05.15 10:15close2960.801.28840.00001.1901416.0014401.00
11492006.05.15 10:15close2950.501.28840.00001.1901-104.2514296.75
11502006.05.15 10:15close2940.301.28840.00001.1901-17.5514279.20
11512006.05.15 10:15close2930.201.28840.00001.19018.3014287.50
11522006.05.15 10:15close2920.101.28840.00001.19011.1514288.65
11532006.05.15 16:30sell2970.101.28120.00000.0000
11542006.05.15 16:30modify2970.101.28120.00001.1813
11552006.05.15 19:00sell2980.201.28230.00000.0000
11562006.05.15 19:00modify2980.201.28230.00001.1820
11572006.05.15 19:00modify2970.101.28120.00001.1820
11582006.05.15 20:00close2980.201.27960.00001.182054.0014342.65
11592006.05.15 20:00close2970.101.27960.00001.182016.0014358.65
11602006.05.15 20:15buy2990.101.27980.00000.0000
11612006.05.15 20:15modify2990.101.27980.00001.3797
11622006.05.15 20:30close2990.101.27960.00001.3797-2.0014356.65
11632006.05.16 00:00buy3000.101.27990.00000.0000
11642006.05.16 00:00modify3000.101.27990.00001.3798
11652006.05.16 00:15close3000.101.27980.00001.3798-1.0014355.65
11662006.05.17 03:45sell3010.101.28420.00000.0000
11672006.05.17 03:45modify3010.101.28420.00001.1843
11682006.05.17 08:15sell3020.201.28660.00000.0000
11692006.05.17 08:15modify3020.201.28660.00001.1859
11702006.05.17 08:15modify3010.101.28420.00001.1859
11712006.05.17 09:45sell3030.301.28670.00000.0000
11722006.05.17 09:45modify3030.301.28670.00001.1863
11732006.05.17 09:45modify3020.201.28660.00001.1863
11742006.05.17 09:45modify3010.101.28420.00001.1863
11752006.05.17 13:30sell3040.501.28920.00000.0000
11762006.05.17 13:30modify3040.501.28920.00001.1877
11772006.05.17 13:30modify3030.301.28670.00001.1877
11782006.05.17 13:30modify3020.201.28660.00001.1877
11792006.05.17 13:30modify3010.101.28420.00001.1877
11802006.05.17 15:00sell3050.801.28840.00000.0000
11812006.05.17 15:00modify3050.801.28840.00001.1880
11822006.05.17 15:00modify3040.501.28920.00001.1880
11832006.05.17 15:00modify3030.301.28670.00001.1880
11842006.05.17 15:00modify3020.201.28660.00001.1880
11852006.05.17 15:00modify3010.101.28420.00001.1880
11862006.05.17 16:30close3050.801.28480.00001.1880288.0014643.65
11872006.05.17 16:30close3040.501.28480.00001.1880220.0014863.65
11882006.05.17 16:30close3030.301.28480.00001.188057.0014920.65
11892006.05.17 16:30close3020.201.28480.00001.188036.0014956.65
11902006.05.17 16:30close3010.101.28480.00001.1880-6.0014950.65
11912006.05.17 16:30sell3060.101.28460.00000.0000
11922006.05.17 16:30modify3060.101.28460.00001.1847
11932006.05.17 16:45close3060.101.28410.00001.18475.0014955.65
11942006.05.17 20:00buy3070.101.27480.00000.0000
11952006.05.17 20:00modify3070.101.27480.00001.3747
11962006.05.17 20:15close3070.101.27440.00001.3747-4.0014951.65
11972006.05.17 22:00buy3080.101.27450.00000.0000
11982006.05.17 22:00modify3080.101.27450.00001.3744
11992006.05.17 22:15close3080.101.27420.00001.3744-3.0014948.65
12002006.05.19 05:30sell3090.101.28370.00000.0000
12012006.05.19 05:30modify3090.101.28370.00001.1838
12022006.05.19 06:45sell3100.201.28350.00000.0000
12032006.05.19 06:45modify3100.201.28350.00001.1837
12042006.05.19 06:45modify3090.101.28370.00001.1837
12052006.05.19 07:45sell3110.301.28300.00000.0000
12062006.05.19 07:45modify3110.301.28300.00001.1834
12072006.05.19 07:45modify3100.201.28350.00001.1834
12082006.05.19 07:45modify3090.101.28370.00001.1834
12092006.05.19 08:15sell3120.501.28280.00000.0000
12102006.05.19 08:15modify3120.501.28280.00001.1832
12112006.05.19 08:15modify3110.301.28300.00001.1832
12122006.05.19 08:15modify3100.201.28350.00001.1832
12132006.05.19 08:15modify3090.101.28370.00001.1832
12142006.05.19 09:15sell3130.801.28270.00000.0000
12152006.05.19 09:15modify3130.801.28270.00001.1830
12162006.05.19 09:15modify3120.501.28280.00001.1830
12172006.05.19 09:15modify3110.301.28300.00001.1830
12182006.05.19 09:15modify3100.201.28350.00001.1830
12192006.05.19 09:15modify3090.101.28370.00001.1830
12202006.05.19 10:15close3130.801.28080.00001.1830152.0015100.65
12212006.05.19 10:15close3120.501.28080.00001.1830100.0015200.65
12222006.05.19 10:15close3110.301.28080.00001.183066.0015266.65
12232006.05.19 10:15close3100.201.28080.00001.183054.0015320.65
12242006.05.19 10:15close3090.101.28080.00001.183029.0015349.65
12252006.05.19 12:00buy3140.101.27810.00000.0000
12262006.05.19 12:00modify3140.101.27810.00001.3780
12272006.05.19 12:15close3140.101.27800.00001.3780-1.0015348.65
12282006.05.19 13:45buy3150.101.27630.00000.0000
12292006.05.19 13:45modify3150.101.27630.00001.3762
12302006.05.19 14:00close3150.101.27620.00001.3762-1.0015347.65
12312006.05.19 16:30buy3160.101.27450.00000.0000
12322006.05.19 16:30modify3160.101.27450.00001.3744
12332006.05.19 16:45close3160.101.27420.00001.3744-3.0015344.65
12342006.05.22 05:00buy3170.101.27400.00000.0000
12352006.05.22 05:00modify3170.101.27400.00001.3739
12362006.05.22 05:15close3170.101.27360.00001.3739-4.0015340.65
12372006.05.22 06:30buy3180.101.27470.00000.0000
12382006.05.22 06:30modify3180.101.27470.00001.3746
12392006.05.22 06:45close3180.101.27540.00001.37467.0015347.65
12402006.05.22 10:15buy3190.101.27150.00000.0000
12412006.05.22 10:15modify3190.101.27150.00001.3714
12422006.05.22 10:30close3190.101.27160.00001.37141.0015348.65
12432006.05.23 02:15sell3200.101.28460.00000.0000
12442006.05.23 02:15modify3200.101.28460.00001.1847
12452006.05.23 02:45sell3210.201.28480.00000.0000
12462006.05.23 02:45modify3210.201.28480.00001.1848
12472006.05.23 02:45modify3200.101.28460.00001.1848
12482006.05.23 04:00sell3220.301.28480.00000.0000
12492006.05.23 04:00modify3220.301.28480.00001.1849
12502006.05.23 04:00modify3210.201.28480.00001.1849
12512006.05.23 04:00modify3200.101.28460.00001.1849
12522006.05.23 07:45sell3230.501.28600.00000.0000
12532006.05.23 07:45modify3230.501.28600.00001.1854
12542006.05.23 07:45modify3220.301.28480.00001.1854
12552006.05.23 07:45modify3210.201.28480.00001.1854
12562006.05.23 07:45modify3200.101.28460.00001.1854
12572006.05.23 09:00sell3240.801.28580.00000.0000
12582006.05.23 09:00modify3240.801.28580.00001.1856
12592006.05.23 09:00modify3230.501.28600.00001.1856
12602006.05.23 09:00modify3220.301.28480.00001.1856
12612006.05.23 09:00modify3210.201.28480.00001.1856
12622006.05.23 09:00modify3200.101.28460.00001.1856
12632006.05.23 11:15close3240.801.28320.00001.1856208.0015556.65
12642006.05.23 11:15close3230.501.28320.00001.1856140.0015696.65
12652006.05.23 11:15close3220.301.28320.00001.185648.0015744.65
12662006.05.23 11:15close3210.201.28320.00001.185632.0015776.65
12672006.05.23 11:15close3200.101.28320.00001.185614.0015790.65
12682006.05.23 16:30sell3250.101.28160.00000.0000
12692006.05.23 16:30modify3250.101.28160.00001.1817
12702006.05.23 23:00sell3260.201.28520.00000.0000
12712006.05.23 23:00modify3260.201.28520.00001.1841
12722006.05.23 23:00modify3250.101.28160.00001.1841
12732006.05.24 00:00close3260.201.28170.00001.184170.3015860.95
12742006.05.24 00:00close3250.101.28170.00001.1841-0.8515860.10
12752006.05.24 00:30buy3270.101.28230.00000.0000
12762006.05.24 00:30modify3270.101.28230.00001.3822
12772006.05.24 00:45close3270.101.28230.00001.38220.0015860.10
12782006.05.24 02:45buy3280.101.27900.00000.0000
12792006.05.24 02:45modify3280.101.27900.00001.3789
12802006.05.24 03:00close3280.101.27920.00001.37892.0015862.10
12812006.05.24 17:15sell3290.101.28040.00000.0000
12822006.05.24 17:15modify3290.101.28040.00001.1805
12832006.05.24 17:45close3290.101.27650.00001.180539.0015901.10
12842006.05.26 04:15sell3300.101.27880.00000.0000
12852006.05.26 04:15modify3300.101.27880.00001.1789
12862006.05.26 04:45close3300.101.27790.00001.17899.0015910.10
12872006.05.26 06:15sell3310.101.27720.00000.0000
12882006.05.26 06:15modify3310.101.27720.00001.1773
12892006.05.26 08:00close3310.101.27720.00001.17730.0015910.10
12902006.05.26 15:30sell3320.101.27890.00000.0000
12912006.05.26 15:30modify3320.101.27890.00001.1790
12922006.05.26 16:30sell3330.201.27760.00000.0000
12932006.05.26 16:30modify3330.201.27760.00001.1781
12942006.05.26 16:30modify3320.101.27890.00001.1781
12952006.05.26 16:45close3330.201.27480.00001.178156.0015966.10
12962006.05.26 16:45close3320.101.27480.00001.178141.0016007.10
12972006.05.26 19:45sell3340.101.27320.00000.0000
12982006.05.26 19:45modify3340.101.27320.00001.1733
12992006.05.26 20:00close3340.101.27200.00001.173312.0016019.10
13002006.05.29 19:45buy3350.101.27460.00000.0000
13012006.05.29 19:45modify3350.101.27460.00001.3745
13022006.05.29 20:00close3350.101.27510.00001.37455.0016024.10
13032006.05.30 15:00sell3360.101.28360.00000.0000
13042006.05.30 15:00modify3360.101.28360.00001.1837
13052006.05.30 15:45close3360.101.28180.00001.183718.0016042.10
13062006.05.31 02:15sell3370.101.28600.00000.0000
13072006.05.31 02:15modify3370.101.28600.00001.1861
13082006.05.31 03:15close3370.101.28540.00001.18616.0016048.10
13092006.05.31 04:00sell3380.101.28480.00000.0000
13102006.05.31 04:00modify3380.101.28480.00001.1849
13112006.05.31 11:00sell3390.201.28730.00000.0000
13122006.05.31 11:00modify3390.201.28730.00001.1866
13132006.05.31 11:00modify3380.101.28480.00001.1866
13142006.05.31 13:00sell3400.301.28640.00000.0000
13152006.05.31 13:00modify3400.301.28640.00001.1865
13162006.05.31 13:00modify3390.201.28730.00001.1865
13172006.05.31 13:00modify3380.101.28480.00001.1865
13182006.05.31 14:30sell3410.501.28590.00000.0000
13192006.05.31 14:30modify3410.501.28590.00001.1863
13202006.05.31 14:30modify3400.301.28640.00001.1863
13212006.05.31 14:30modify3390.201.28730.00001.1863
13222006.05.31 14:30modify3380.101.28480.00001.1863
13232006.05.31 16:45sell3420.801.28580.00000.0000
13242006.05.31 16:45modify3420.801.28580.00001.1861
13252006.05.31 16:45modify3410.501.28590.00001.1861
13262006.05.31 16:45modify3400.301.28640.00001.1861
13272006.05.31 16:45modify3390.201.28730.00001.1861
13282006.05.31 16:45modify3380.101.28480.00001.1861
13292006.05.31 18:30close3420.801.28360.00001.1861176.0016224.10
13302006.05.31 18:30close3410.501.28360.00001.1861115.0016339.10
13312006.05.31 18:30close3400.301.28360.00001.186184.0016423.10
13322006.05.31 18:30close3390.201.28360.00001.186174.0016497.10
13332006.05.31 18:30close3380.101.28360.00001.186112.0016509.10
13342006.05.31 19:45sell3430.101.28340.00000.0000
13352006.05.31 19:45modify3430.101.28340.00001.1835
13362006.05.31 20:00sell3440.201.28290.00000.0000
13372006.05.31 20:00modify3440.201.28290.00001.1832
13382006.05.31 20:00modify3430.101.28340.00001.1832
13392006.05.31 21:45sell3450.301.28170.00000.0000
13402006.05.31 21:45modify3450.301.28170.00001.1825
13412006.05.31 21:45modify3440.201.28290.00001.1825
13422006.05.31 21:45modify3430.101.28340.00001.1825
13432006.05.31 22:00close3450.301.28070.00001.182530.0016539.10
13442006.05.31 22:00close3440.201.28070.00001.182544.0016583.10
13452006.05.31 22:00close3430.101.28070.00001.182527.0016610.10
13462006.06.01 04:30buy3460.101.27930.00000.0000
13472006.06.01 04:30modify3460.101.27930.00001.3792
13482006.06.01 04:45close3460.101.27870.00001.3792-6.0016604.10
13492006.06.01 07:30buy3470.101.27730.00000.0000
13502006.06.01 07:30modify3470.101.27730.00001.3772
13512006.06.01 07:45close3470.101.27710.00001.3772-2.0016602.10
13522006.06.01 14:45buy3480.101.27540.00000.0000
13532006.06.01 14:45modify3480.101.27540.00001.3753
13542006.06.01 15:00close3480.101.27390.00001.3753-15.0016587.10
13552006.06.01 15:45buy3490.101.27430.00000.0000
13562006.06.01 15:45modify3490.101.27430.00001.3742
13572006.06.01 16:00close3490.101.27310.00001.3742-12.0016575.10
13582006.06.02 09:30sell3500.101.28050.00000.0000
13592006.06.02 09:30modify3500.101.28050.00001.1806
13602006.06.02 22:00sell3510.201.29200.00000.0000
13612006.06.02 22:00modify3510.201.29200.00001.1883
13622006.06.02 22:00modify3500.101.28050.00001.1883
13632006.06.05 06:00sell3520.301.29310.00000.0000
13642006.06.05 06:00modify3520.301.29310.00001.1907
13652006.06.05 06:00modify3510.201.29200.00001.1907
13662006.06.05 06:00modify3500.101.28050.00001.1907
13672006.06.05 10:15sell3530.501.29410.00000.0000
13682006.06.05 10:15modify3530.501.29410.00001.1923
13692006.06.05 10:15modify3520.301.29310.00001.1923
13702006.06.05 10:15modify3510.201.29200.00001.1923
13712006.06.05 10:15modify3500.101.28050.00001.1923
13722006.06.05 14:15sell3540.801.29570.00000.0000
13732006.06.05 14:15modify3540.801.29570.00001.1938
13742006.06.05 14:15modify3530.501.29410.00001.1938
13752006.06.05 14:15modify3520.301.29310.00001.1938
13762006.06.05 14:15modify3510.201.29200.00001.1938
13772006.06.05 14:15modify3500.101.28050.00001.1938
13782006.06.05 16:15close3540.801.29290.00001.1938224.0016799.10
13792006.06.05 16:15close3530.501.29290.00001.193860.0016859.10
13802006.06.05 16:15close3520.301.29290.00001.19386.0016865.10
13812006.06.05 16:15close3510.201.29290.00001.1938-17.7016847.40
13822006.06.05 16:15close3500.101.29290.00001.1938-123.8516723.55
13832006.06.05 17:00sell3550.101.29340.00000.0000
13842006.06.05 17:00modify3550.101.29340.00001.1935
13852006.06.05 21:30sell3560.201.29460.00000.0000
13862006.06.05 21:30modify3560.201.29460.00001.1943
13872006.06.05 21:30modify3550.101.29340.00001.1943
13882006.06.05 21:45close3560.201.29170.00001.194358.0016781.55
13892006.06.05 21:45close3550.101.29170.00001.194317.0016798.55
13902006.06.05 21:45sell3570.101.29150.00000.0000
13912006.06.05 21:45modify3570.101.29150.00001.1916
13922006.06.05 22:00close3570.101.29200.00001.1916-5.0016793.55
13932006.06.06 02:45sell3580.101.28950.00000.0000
13942006.06.06 02:45modify3580.101.28950.00001.1896
13952006.06.06 04:00sell3590.201.28940.00000.0000
13962006.06.06 04:00modify3590.201.28940.00001.1895
13972006.06.06 04:00modify3580.101.28950.00001.1895
13982006.06.06 06:15sell3600.301.28850.00000.0000
13992006.06.06 06:15modify3600.301.28850.00001.1891
14002006.06.06 06:15modify3590.201.28940.00001.1891
14012006.06.06 06:15modify3580.101.28950.00001.1891
14022006.06.06 11:45sell3610.501.29040.00000.0000
14032006.06.06 11:45modify3610.501.29040.00001.1897
14042006.06.06 11:45modify3600.301.28850.00001.1897
14052006.06.06 11:45modify3590.201.28940.00001.1897
14062006.06.06 11:45modify3580.101.28950.00001.1897
14072006.06.06 13:30close3610.501.28640.00001.1897200.0016993.55
14082006.06.06 13:30close3600.301.28640.00001.189763.0017056.55
14092006.06.06 13:30close3590.201.28640.00001.189760.0017116.55
14102006.06.06 13:30close3580.101.28640.00001.189731.0017147.55
14112006.06.06 17:00buy3620.101.28400.00000.0000
14122006.06.06 17:00modify3620.101.28400.00001.3839
14132006.06.06 17:15close3620.101.28330.00001.3839-7.0017140.55
14142006.06.06 18:30buy3630.101.28230.00000.0000
14152006.06.06 18:30modify3630.101.28230.00001.3822
14162006.06.06 18:45close3630.101.28290.00001.38226.0017146.55
14172006.06.07 10:15buy3640.101.28020.00000.0000
14182006.06.07 10:15modify3640.101.28020.00001.3801
14192006.06.07 10:30close3640.101.27990.00001.3801-3.0017143.55
14202006.06.07 15:15buy3650.101.27890.00000.0000
14212006.06.07 15:15modify3650.101.27890.00001.3788
14222006.06.07 15:30close3650.101.27920.00001.37883.0017146.55
14232006.06.08 04:45buy3660.101.27860.00000.0000
14242006.06.08 04:45modify3660.101.27860.00001.3785
14252006.06.08 05:00close3660.101.27830.00001.3785-3.0017143.55
14262006.06.08 11:15buy3670.101.27590.00000.0000
14272006.06.08 11:15modify3670.101.27590.00001.3758
14282006.06.08 11:30close3670.101.27690.00001.375810.0017153.55
14292006.06.08 18:45buy3680.101.26450.00000.0000
14302006.06.08 18:45modify3680.101.26450.00001.3644
14312006.06.08 19:00close3680.101.26460.00001.36441.0017154.55
14322006.06.09 16:15buy3690.101.26220.00000.0000
14332006.06.09 16:15modify3690.101.26220.00001.3621
14342006.06.09 16:30close3690.101.26670.00001.362145.0017199.55
14352006.06.12 03:30buy3700.101.26150.00000.0000
14362006.06.12 03:30modify3700.101.26150.00001.3614
14372006.06.12 03:45close3700.101.26190.00001.36144.0017203.55
14382006.06.12 15:30buy3710.101.25880.00000.0000
14392006.06.12 15:30modify3710.101.25880.00001.3587
14402006.06.12 15:45close3710.101.25830.00001.3587-5.0017198.55
14412006.06.13 21:00buy3720.101.25440.00000.0000
14422006.06.13 21:00modify3720.101.25440.00001.3543
14432006.06.13 21:15close3720.101.25390.00001.3543-5.0017193.55
14442006.06.14 16:15buy3730.101.25770.00000.0000
14452006.06.14 16:15modify3730.101.25770.00001.3576
14462006.06.14 16:30close3730.101.26420.00001.357665.0017258.55
14472006.06.14 21:45sell3740.101.25930.00000.0000
14482006.06.14 21:45modify3740.101.25930.00001.1594
14492006.06.14 23:00sell3750.201.25920.00000.0000
14502006.06.14 23:00modify3750.201.25920.00001.1593
14512006.06.14 23:00modify3740.101.25930.00001.1593
14522006.06.15 00:00close3750.201.25980.00001.1593-11.1017247.45
14532006.06.15 00:00close3740.101.25980.00001.1593-4.5517242.90
14542006.06.15 18:45sell3760.101.26050.00000.0000
14552006.06.15 18:45modify3760.101.26050.00001.1606
14562006.06.15 21:15sell3770.201.26110.00000.0000
14572006.06.15 21:15modify3770.201.26110.00001.1610
14582006.06.15 21:15modify3760.101.26050.00001.1610
14592006.06.15 22:15sell3780.301.26100.00000.0000
14602006.06.15 22:15modify3780.301.26100.00001.1611
14612006.06.15 22:15modify3770.201.26110.00001.1611
14622006.06.15 22:15modify3760.101.26050.00001.1611
14632006.06.16 13:00sell3790.501.26550.00000.0000
14642006.06.16 13:00modify3790.501.26550.00001.1631
14652006.06.16 13:00modify3780.301.26100.00001.1631
14662006.06.16 13:00modify3770.201.26110.00001.1631
14672006.06.16 13:00modify3760.101.26050.00001.1631
14682006.06.16 14:15sell3800.801.26530.00000.0000
14692006.06.16 14:15modify3800.801.26530.00001.1641
14702006.06.16 14:15modify3790.501.26550.00001.1641
14712006.06.16 14:15modify3780.301.26100.00001.1641
14722006.06.16 14:15modify3770.201.26110.00001.1641
14732006.06.16 14:15modify3760.101.26050.00001.1641
14742006.06.16 17:00close3800.801.26240.00001.1641232.0017474.90
14752006.06.16 17:00close3790.501.26240.00001.1641155.0017629.90
14762006.06.16 17:00close3780.301.26240.00001.1641-41.5517588.35
14772006.06.16 17:00close3770.201.26240.00001.1641-25.7017562.65
14782006.06.16 17:00close3760.101.26240.00001.1641-18.8517543.80
14792006.06.16 19:00sell3810.101.26210.00000.0000
14802006.06.16 19:00modify3810.101.26210.00001.1622
14812006.06.19 01:00sell3820.201.26460.00000.0000
14822006.06.19 01:00modify3820.201.26460.00001.1639
14832006.06.19 01:00modify3810.101.26210.00001.1639
14842006.06.19 02:00sell3830.301.26340.00000.0000
14852006.06.19 02:00modify3830.301.26340.00001.1637
14862006.06.19 02:00modify3820.201.26460.00001.1637
14872006.06.19 02:00modify3810.101.26210.00001.1637
14882006.06.19 03:00sell3840.501.26350.00000.0000
14892006.06.19 03:00modify3840.501.26350.00001.1636
14902006.06.19 03:00modify3830.301.26340.00001.1636
14912006.06.19 03:00modify3820.201.26460.00001.1636
14922006.06.19 03:00modify3810.101.26210.00001.1636
14932006.06.19 04:00close3840.501.26140.00001.1636105.0017648.80
14942006.06.19 04:00close3830.301.26140.00001.163660.0017708.80
14952006.06.19 04:00close3820.201.26140.00001.163664.0017772.80
14962006.06.19 04:00close3810.101.26140.00001.16367.1517779.95
14972006.06.19 06:00buy3850.101.25850.00000.0000
14982006.06.19 06:00modify3850.101.25850.00001.3584
14992006.06.19 06:15close3850.101.25840.00001.3584-1.0017778.95
15002006.06.19 16:30buy3860.101.25700.00000.0000
15012006.06.19 16:30modify3860.101.25700.00001.3569
15022006.06.19 16:45close3860.101.25690.00001.3569-1.0017777.95
15032006.06.20 04:15buy3870.101.25690.00000.0000
15042006.06.20 04:15modify3870.101.25690.00001.3568
15052006.06.20 04:30close3870.101.25590.00001.3568-10.0017767.95
15062006.06.20 13:30buy3880.101.25600.00000.0000
15072006.06.20 13:30modify3880.101.25600.00001.3559
15082006.06.20 13:45close3880.101.25640.00001.35594.0017771.95
15092006.06.22 08:45sell3890.101.26610.00000.0000
15102006.06.22 08:45modify3890.101.26610.00001.1662
15112006.06.22 10:15sell3900.201.26530.00000.0000
15122006.06.22 10:15modify3900.201.26530.00001.1657
15132006.06.22 10:15modify3890.101.26610.00001.1657
15142006.06.22 11:00close3900.201.26390.00001.165728.0017799.95
15152006.06.22 11:00close3890.101.26390.00001.165722.0017821.95
15162006.06.22 17:45buy3910.101.25750.00000.0000
15172006.06.22 17:45modify3910.101.25750.00001.3574
15182006.06.22 18:00close3910.101.25720.00001.3574-3.0017818.95
15192006.06.23 05:15buy3920.101.25660.00000.0000
15202006.06.23 05:15modify3920.101.25660.00001.3565
15212006.06.23 05:30close3920.101.25670.00001.35651.0017819.95
15222006.06.23 13:45buy3930.101.25470.00000.0000
15232006.06.23 13:45modify3930.101.25470.00001.3546
15242006.06.23 14:00close3930.101.25410.00001.3546-6.0017813.95
15252006.06.23 16:15buy3940.101.25080.00000.0000
15262006.06.23 16:15modify3940.101.25080.00001.3507
15272006.06.23 16:30close3940.101.24980.00001.3507-10.0017803.95
15282006.06.26 09:45buy3950.101.25190.00000.0000
15292006.06.26 09:45modify3950.101.25190.00001.3518
15302006.06.26 10:00close3950.101.25230.00001.35184.0017807.95
15312006.06.27 07:30sell3960.101.25940.00000.0000
15322006.06.27 07:30modify3960.101.25940.00001.1595
15332006.06.27 09:00sell3970.201.25940.00000.0000
15342006.06.27 09:00modify3970.201.25940.00001.1595
15352006.06.27 10:30sell3980.301.25910.00000.0000
15362006.06.27 10:30modify3980.301.25910.00001.1594
15372006.06.27 10:30modify3970.201.25940.00001.1594
15382006.06.27 10:30modify3960.101.25940.00001.1594
15392006.06.27 11:30sell3990.501.25950.00000.0000
15402006.06.27 11:30modify3990.501.25950.00001.1595
15412006.06.27 11:30modify3980.301.25910.00001.1595
15422006.06.27 11:30modify3970.201.25940.00001.1595
15432006.06.27 11:30modify3960.101.25940.00001.1595
15442006.06.27 12:15sell4000.801.25780.00000.0000
15452006.06.27 12:15modify4000.801.25780.00001.1588
15462006.06.27 12:15modify3990.501.25950.00001.1588
15472006.06.27 12:15modify3980.301.25910.00001.1588
15482006.06.27 12:15modify3970.201.25940.00001.1588
15492006.06.27 12:15modify3960.101.25940.00001.1588
15502006.06.27 13:15close4000.801.25690.00001.158872.0017879.95
15512006.06.27 13:15close3990.501.25690.00001.1588130.0018009.95
15522006.06.27 13:15close3980.301.25690.00001.158866.0018075.95
15532006.06.27 13:15close3970.201.25690.00001.158850.0018125.95
15542006.06.27 13:15close3960.101.25690.00001.158825.0018150.95
15552006.06.27 23:15sell4010.101.25780.00000.0000
15562006.06.27 23:15modify4010.101.25780.00001.1579
15572006.06.28 00:00close4010.101.25770.00001.15791.1518152.10
15582006.06.28 02:15buy4020.101.25710.00000.0000
15592006.06.28 02:15modify4020.101.25710.00001.3570
15602006.06.28 02:30close4020.101.25740.00001.35703.0018155.10
15612006.06.28 16:30buy4030.101.25520.00000.0000
15622006.06.28 16:30modify4030.101.25520.00001.3551
15632006.06.28 16:45close4030.101.25580.00001.35516.0018161.10
15642006.06.28 18:15buy4040.101.25330.00000.0000
15652006.06.28 18:15modify4040.101.25330.00001.3532
15662006.06.28 18:30close4040.101.25340.00001.35321.0018162.10
15672006.06.29 13:15buy4050.101.25340.00000.0000
15682006.06.29 13:15modify4050.101.25340.00001.3533
15692006.06.29 13:30close4050.101.25360.00001.35332.0018164.10
15702006.07.03 04:30sell4060.101.27710.00000.0000
15712006.07.03 04:30modify4060.101.27710.00001.1772
15722006.07.03 08:15sell4070.201.27810.00000.0000
15732006.07.03 08:15modify4070.201.27810.00001.1779
15742006.07.03 08:15modify4060.101.27710.00001.1779
15752006.07.03 10:45sell4080.301.27730.00000.0000
15762006.07.03 10:45modify4080.301.27730.00001.1776
15772006.07.03 10:45modify4070.201.27810.00001.1776
15782006.07.03 10:45modify4060.101.27710.00001.1776
15792006.07.03 12:30sell4090.501.27660.00000.0000
15802006.07.03 12:30modify4090.501.27660.00001.1772
15812006.07.03 12:30modify4080.301.27730.00001.1772
15822006.07.03 12:30modify4070.201.27810.00001.1772
15832006.07.03 12:30modify4060.101.27710.00001.1772
15842006.07.03 15:45sell4100.801.27790.00000.0000
15852006.07.03 15:45modify4100.801.27790.00001.1775
15862006.07.03 15:45modify4090.501.27660.00001.1775
15872006.07.03 15:45modify4080.301.27730.00001.1775
15882006.07.03 15:45modify4070.201.27810.00001.1775
15892006.07.03 15:45modify4060.101.27710.00001.1775
15902006.07.04 14:15close4100.801.27970.00001.1775-142.8018021.30
15912006.07.04 14:15close4090.501.27970.00001.1775-154.2517867.05
15922006.07.04 14:15close4080.301.27970.00001.1775-71.5517795.50
15932006.07.04 14:15close4070.201.27970.00001.1775-31.7017763.80
15942006.07.04 14:15close4060.101.27970.00001.1775-25.8517737.95
15952006.07.04 19:45sell4110.101.27910.00000.0000
15962006.07.04 19:45modify4110.101.27910.00001.1792
15972006.07.04 23:00sell4120.201.28000.00000.0000
15982006.07.04 23:00modify4120.201.28000.00001.1798
15992006.07.04 23:00modify4110.101.27910.00001.1798
16002006.07.05 00:15sell4130.301.27950.00000.0000
16012006.07.05 00:15modify4130.301.27950.00001.1797
16022006.07.05 00:15modify4120.201.28000.00001.1797
16032006.07.05 00:15modify4110.101.27910.00001.1797
16042006.07.05 01:15close4130.301.27810.00001.179742.0017779.95
16052006.07.05 01:15close4120.201.27810.00001.179738.3017818.25
16062006.07.05 01:15close4110.101.27810.00001.179710.1517828.40
16072006.07.05 02:00sell4140.101.27890.00000.0000
16082006.07.05 02:00modify4140.101.27890.00001.1790
16092006.07.05 03:00close4140.101.27800.00001.17909.0017837.40
16102006.07.05 04:00sell4150.101.27790.00000.0000
16112006.07.05 04:00modify4150.101.27790.00001.1780
16122006.07.05 04:15sell4160.201.27760.00000.0000
16132006.07.05 04:15modify4160.201.27760.00001.1778
16142006.07.05 04:15modify4150.101.27790.00001.1778
16152006.07.05 09:45sell4170.301.27890.00000.0000
16162006.07.05 09:45modify4170.301.27890.00001.1784
16172006.07.05 09:45modify4160.201.27760.00001.1784
16182006.07.05 09:45modify4150.101.27790.00001.1784
16192006.07.05 11:00close4170.301.27590.00001.178490.0017927.40
16202006.07.05 11:00close4160.201.27590.00001.178434.0017961.40
16212006.07.05 11:00close4150.101.27590.00001.178420.0017981.40
16222006.07.05 15:45sell4180.101.27530.00000.0000
16232006.07.05 15:45modify4180.101.27530.00001.1754
16242006.07.05 16:00close4180.101.27460.00001.17547.0017988.40
16252006.07.05 18:15buy4190.101.27200.00000.0000
16262006.07.05 18:15modify4190.101.27200.00001.3719
16272006.07.05 18:30close4190.101.27230.00001.37193.0017991.40
16282006.07.07 03:45sell4200.101.27710.00000.0000
16292006.07.07 03:45modify4200.101.27710.00001.1772
16302006.07.07 07:00sell4210.201.27660.00000.0000
16312006.07.07 07:00modify4210.201.27660.00001.1769
16322006.07.07 07:00modify4200.101.27710.00001.1769
16332006.07.07 08:00sell4220.301.27690.00000.0000
16342006.07.07 08:00modify4220.301.27690.00001.1769
16352006.07.07 08:45sell4230.501.27670.00000.0000
16362006.07.07 08:45modify4230.501.27670.00001.1769
16372006.07.07 12:00sell4240.801.27720.00000.0000
16382006.07.07 12:00modify4240.801.27720.00001.1771
16392006.07.07 12:00modify4230.501.27670.00001.1771
16402006.07.07 12:00modify4220.301.27690.00001.1771
16412006.07.07 12:00modify4210.201.27660.00001.1771
16422006.07.07 12:00modify4200.101.27710.00001.1771
16432006.07.10 03:15close4240.801.28010.00001.1771-230.8017760.60
16442006.07.10 03:15close4230.501.28010.00001.1771-169.2517591.35
16452006.07.10 03:15close4220.301.28010.00001.1771-95.5517495.80
16462006.07.10 03:15close4210.201.28010.00001.1771-69.7017426.10
16472006.07.10 03:15close4200.101.28010.00001.1771-29.8517396.25
16482006.07.10 03:15sell4250.101.27990.00000.0000
16492006.07.10 03:15modify4250.101.27990.00001.1800
16502006.07.10 03:30close4250.101.27920.00001.18007.0017403.25
16512006.07.10 05:30sell4260.101.27890.00000.0000
16522006.07.10 05:30modify4260.101.27890.00001.1790
16532006.07.10 09:00sell4270.201.27890.00000.0000
16542006.07.10 09:00modify4270.201.27890.00001.1790
16552006.07.10 10:00sell4280.301.27920.00000.0000
16562006.07.10 10:00modify4280.301.27920.00001.1792
16572006.07.10 10:00modify4270.201.27890.00001.1792
16582006.07.10 10:00modify4260.101.27890.00001.1792
16592006.07.10 12:30sell4290.501.27800.00000.0000
16602006.07.10 12:30modify4290.501.27800.00001.1787
16612006.07.10 12:30modify4280.301.27920.00001.1787
16622006.07.10 12:30modify4270.201.27890.00001.1787
16632006.07.10 12:30modify4260.101.27890.00001.1787
16642006.07.10 14:15close4290.501.27560.00001.1787120.0017523.25
16652006.07.10 14:15close4280.301.27560.00001.1787108.0017631.25
16662006.07.10 14:15close4270.201.27560.00001.178766.0017697.25
16672006.07.10 14:15close4260.101.27560.00001.178733.0017730.25
16682006.07.10 17:45buy4300.101.27360.00000.0000
16692006.07.10 17:45modify4300.101.27360.00001.3735
16702006.07.10 18:00close4300.101.27370.00001.37351.0017731.25
16712006.07.11 10:15buy4310.101.27230.00000.0000
16722006.07.11 10:15modify4310.101.27230.00001.3722
16732006.07.11 10:30close4310.101.27270.00001.37224.0017735.25
16742006.07.12 05:00sell4320.101.27570.00000.0000
16752006.07.12 05:00modify4320.101.27570.00001.1758
16762006.07.12 10:30sell4330.201.27620.00000.0000
16772006.07.12 10:30modify4330.201.27620.00001.1761
16782006.07.12 10:30modify4320.101.27570.00001.1761
16792006.07.12 11:45close4330.201.27410.00001.176142.0017777.25
16802006.07.12 11:45close4320.101.27410.00001.176116.0017793.25
16812006.07.12 12:00buy4340.101.27490.00000.0000
16822006.07.12 12:00modify4340.101.27490.00001.3748
16832006.07.12 12:15close4340.101.27450.00001.3748-4.0017789.25
16842006.07.12 14:00buy4350.101.27330.00000.0000
16852006.07.12 14:00modify4350.101.27330.00001.3732
16862006.07.12 14:15close4350.101.27300.00001.3732-3.0017786.25
16872006.07.12 15:30buy4360.101.27320.00000.0000
16882006.07.12 15:30modify4360.101.27320.00001.3731
16892006.07.12 15:45close4360.101.27020.00001.3731-30.0017756.25
16902006.07.12 16:00buy4370.101.27150.00000.0000
16912006.07.12 16:00modify4370.101.27150.00001.3714
16922006.07.12 16:15close4370.101.27130.00001.3714-2.0017754.25
16932006.07.12 17:45buy4380.101.26930.00000.0000
16942006.07.12 17:45modify4380.101.26930.00001.3692
16952006.07.12 18:00close4380.101.26880.00001.3692-5.0017749.25
16962006.07.13 14:45buy4390.101.26980.00000.0000
16972006.07.13 14:45modify4390.101.26980.00001.3697
16982006.07.13 15:00close4390.101.26920.00001.3697-6.0017743.25
16992006.07.13 19:15buy4400.101.26820.00000.0000
17002006.07.13 19:15modify4400.101.26820.00001.3681
17012006.07.13 19:30close4400.101.26710.00001.3681-11.0017732.25
17022006.07.14 04:45buy4410.101.26820.00000.0000
17032006.07.14 04:45modify4410.101.26820.00001.3681
17042006.07.14 05:00close4410.101.26800.00001.3681-2.0017730.25
17052006.07.17 06:15buy4420.101.26250.00000.0000
17062006.07.17 06:15modify4420.101.26250.00001.3624
17072006.07.17 06:30close4420.101.26210.00001.3624-4.0017726.25
17082006.07.17 15:15buy4430.101.25420.00000.0000
17092006.07.17 15:15modify4430.101.25420.00001.3541
17102006.07.17 15:30close4430.101.25360.00001.3541-6.0017720.25
17112006.07.17 16:45buy4440.101.25340.00000.0000
17122006.07.17 16:45modify4440.101.25340.00001.3533
17132006.07.17 17:00close4440.101.25380.00001.35334.0017724.25
17142006.07.18 12:45buy4450.101.25190.00000.0000
17152006.07.18 12:45modify4450.101.25190.00001.3518
17162006.07.18 13:00close4450.101.25160.00001.3518-3.0017721.25
17172006.07.18 18:15buy4460.101.24940.00000.0000
17182006.07.18 18:15modify4460.101.24940.00001.3493
17192006.07.18 18:30close4460.101.24940.00001.34930.0017721.25
17202006.07.19 05:00buy4470.101.24880.00000.0000
17212006.07.19 05:00modify4470.101.24880.00001.3487
17222006.07.19 05:15close4470.101.24860.00001.3487-2.0017719.25
17232006.07.19 16:45buy4480.101.24840.00000.0000
17242006.07.19 16:45modify4480.101.24840.00001.3483
17252006.07.19 17:00close4480.101.24860.00001.34832.0017721.25
17262006.07.20 09:15sell4490.101.26000.00000.0000
17272006.07.20 09:15modify4490.101.26000.00001.1601
17282006.07.20 13:00sell4500.201.26020.00000.0000
17292006.07.20 13:00modify4500.201.26020.00001.1602
17302006.07.20 13:00modify4490.101.26000.00001.1602
17312006.07.20 16:00sell4510.301.26290.00000.0000
17322006.07.20 16:00modify4510.301.26290.00001.1616
17332006.07.20 16:00modify4500.201.26020.00001.1616
17342006.07.20 16:00modify4490.101.26000.00001.1616
17352006.07.20 16:30sell4520.501.26210.00000.0000
17362006.07.20 16:30modify4520.501.26210.00001.1619
17372006.07.20 16:30modify4510.301.26290.00001.1619
17382006.07.20 16:30modify4500.201.26020.00001.1619
17392006.07.20 16:30modify4490.101.26000.00001.1619
17402006.07.20 19:30sell4530.801.26210.00000.0000
17412006.07.20 19:30modify4530.801.26210.00001.1620
17422006.07.20 19:30modify4520.501.26210.00001.1620
17432006.07.20 19:30modify4510.301.26290.00001.1620
17442006.07.20 19:30modify4500.201.26020.00001.1620
17452006.07.20 19:30modify4490.101.26000.00001.1620
17462006.07.21 09:15close4530.801.26340.00001.1620-102.8017618.45
17472006.07.21 09:15close4520.501.26340.00001.1620-64.2517554.20
17482006.07.21 09:15close4510.301.26340.00001.1620-14.5517539.65
17492006.07.21 09:15close4500.201.26340.00001.1620-63.7017475.95
17502006.07.21 09:15close4490.101.26340.00001.1620-33.8517442.10
17512006.07.24 03:15sell4540.101.26720.00000.0000
17522006.07.24 03:15modify4540.101.26720.00001.1673
17532006.07.24 03:30close4540.101.26690.00001.16733.0017445.10
17542006.07.24 08:15sell4550.101.26540.00000.0000
17552006.07.24 08:15modify4550.101.26540.00001.1655
17562006.07.24 08:45close4550.101.26390.00001.165515.0017460.10
17572006.07.24 12:30buy4560.101.26330.00000.0000
17582006.07.24 12:30modify4560.101.26330.00001.3632
17592006.07.24 12:45close4560.101.26250.00001.3632-8.0017452.10
17602006.07.24 20:45sell4570.101.26250.00000.0000
17612006.07.24 20:45modify4570.101.26250.00001.1626
17622006.07.24 21:15sell4580.201.26190.00000.0000
17632006.07.24 21:15modify4580.201.26190.00001.1622
17642006.07.24 21:15modify4570.101.26250.00001.1622
17652006.07.25 01:45sell4590.301.26290.00000.0000
17662006.07.25 01:45modify4590.301.26290.00001.1626
17672006.07.25 01:45modify4580.201.26190.00001.1626
17682006.07.25 01:45modify4570.101.26250.00001.1626
17692006.07.25 03:30close4590.301.26140.00001.162645.0017497.10
17702006.07.25 03:30close4580.201.26140.00001.162610.3017507.40
17712006.07.25 03:30close4570.101.26140.00001.162611.1517518.55
17722006.07.25 04:15buy4600.101.26170.00000.0000
17732006.07.25 04:15modify4600.101.26170.00001.3616
17742006.07.25 04:30close4600.101.26110.00001.3616-6.0017512.55
17752006.07.25 17:30sell4610.101.26190.00000.0000
17762006.07.25 17:30modify4610.101.26190.00001.1620
17772006.07.25 18:30close4610.101.25840.00001.162035.0017547.55
17782006.07.25 20:00buy4620.101.25760.00000.0000
17792006.07.25 20:00modify4620.101.25760.00001.3575
17802006.07.25 20:15close4620.101.25730.00001.3575-3.0017544.55
17812006.07.25 21:15buy4630.101.25730.00000.0000
17822006.07.25 21:15modify4630.101.25730.00001.3572
17832006.07.25 21:30close4630.101.25740.00001.35721.0017545.55
17842006.07.26 09:30buy4640.101.25720.00000.0000
17852006.07.26 09:30modify4640.101.25720.00001.3571
17862006.07.26 09:45close4640.101.25770.00001.35715.0017550.55
17872006.07.27 15:45sell4650.101.27180.00000.0000
17882006.07.27 15:45modify4650.101.27180.00001.1719
17892006.07.27 17:30sell4660.201.27380.00000.0000
17902006.07.27 17:30modify4660.201.27380.00001.1732
17912006.07.27 17:30modify4650.101.27180.00001.1732
17922006.07.27 20:00sell4670.301.27200.00000.0000
17932006.07.27 20:00modify4670.301.27200.00001.1727
17942006.07.27 20:00modify4660.201.27380.00001.1727
17952006.07.27 20:00modify4650.101.27180.00001.1727
17962006.07.27 21:00sell4680.501.27030.00000.0000
17972006.07.27 21:00modify4680.501.27030.00001.1716
17982006.07.27 21:00modify4670.301.27200.00001.1716
17992006.07.27 21:00modify4660.201.27380.00001.1716
18002006.07.27 21:00modify4650.101.27180.00001.1716
18012006.07.27 21:30close4680.501.26880.00001.171675.0017625.55
18022006.07.27 21:30close4670.301.26880.00001.171696.0017721.55
18032006.07.27 21:30close4660.201.26880.00001.1716100.0017821.55
18042006.07.27 21:30close4650.101.26880.00001.171630.0017851.55
18052006.07.28 02:15sell4690.101.26920.00000.0000
18062006.07.28 02:15modify4690.101.26920.00001.1693
18072006.07.28 02:45close4690.101.26860.00001.16936.0017857.55
18082006.07.28 04:00sell4700.101.26830.00000.0000
18092006.07.28 04:00modify4700.101.26830.00001.1684
18102006.07.28 05:00close4700.101.26780.00001.16845.0017862.55
18112006.07.28 05:45sell4710.101.26790.00000.0000
18122006.07.28 05:45modify4710.101.26790.00001.1680
18132006.07.28 08:30sell4720.201.26820.00000.0000
18142006.07.28 08:30modify4720.201.26820.00001.1682
18152006.07.28 08:30modify4710.101.26790.00001.1682
18162006.07.28 11:15sell4730.301.26800.00000.0000
18172006.07.28 11:15modify4730.301.26800.00001.1682
18182006.07.28 12:15sell4740.501.26840.00000.0000
18192006.07.28 12:15modify4740.501.26840.00001.1683
18202006.07.28 12:15modify4730.301.26800.00001.1683
18212006.07.28 12:15modify4720.201.26820.00001.1683
18222006.07.28 12:15modify4710.101.26790.00001.1683
18232006.07.28 13:45sell4750.801.26820.00000.0000
18242006.07.28 13:45modify4750.801.26820.00001.1683
18252006.07.28 15:15close4750.801.26650.00001.1683136.0017998.55
18262006.07.28 15:15close4740.501.26650.00001.168395.0018093.55
18272006.07.28 15:15close4730.301.26650.00001.168345.0018138.55
18282006.07.28 15:15close4720.201.26650.00001.168334.0018172.55
18292006.07.28 15:15close4710.101.26650.00001.168314.0018186.55
18302006.07.31 05:00sell4760.101.27500.00000.0000
18312006.07.31 05:00modify4760.101.27500.00001.1751
18322006.07.31 08:45sell4770.201.27560.00000.0000
18332006.07.31 08:45modify4770.201.27560.00001.1755
18342006.07.31 08:45modify4760.101.27500.00001.1755
18352006.07.31 10:45sell4780.301.27520.00000.0000
18362006.07.31 10:45modify4780.301.27520.00001.1754
18372006.07.31 10:45modify4770.201.27560.00001.1754
18382006.07.31 10:45modify4760.101.27500.00001.1754
18392006.07.31 13:30sell4790.501.27510.00000.0000
18402006.07.31 13:30modify4790.501.27510.00001.1753
18412006.07.31 13:30modify4780.301.27520.00001.1753
18422006.07.31 13:30modify4770.201.27560.00001.1753
18432006.07.31 13:30modify4760.101.27500.00001.1753
18442006.07.31 17:00sell4800.801.27620.00000.0000
18452006.07.31 17:00modify4800.801.27620.00001.1757
18462006.07.31 17:00modify4790.501.27510.00001.1757
18472006.07.31 17:00modify4780.301.27520.00001.1757
18482006.07.31 17:00modify4770.201.27560.00001.1757
18492006.07.31 17:00modify4760.101.27500.00001.1757
18502006.08.01 04:00close4800.801.27560.00001.175749.2018235.75
18512006.08.01 04:00close4790.501.27560.00001.1757-24.2518211.50
18522006.08.01 04:00close4780.301.27560.00001.1757-11.5518199.95
18532006.08.01 04:00close4770.201.27560.00001.17570.3018200.25
18542006.08.01 04:00close4760.101.27560.00001.1757-5.8518194.40
18552006.08.01 04:30sell4810.101.27570.00000.0000
18562006.08.01 04:30modify4810.101.27570.00001.1758
18572006.08.01 05:00close4810.101.27440.00001.175813.0018207.40
18582006.08.01 06:45sell4820.101.27460.00000.0000
18592006.08.01 06:45modify4820.101.27460.00001.1747
18602006.08.01 08:00close4820.101.27340.00001.174712.0018219.40
18612006.08.01 16:00sell4830.101.27360.00000.0000
18622006.08.01 16:00modify4830.101.27360.00001.1737
18632006.08.01 17:30sell4840.201.27290.00000.0000
18642006.08.01 17:30modify4840.201.27290.00001.1732
18652006.08.01 17:30modify4830.101.27360.00001.1732
18662006.08.02 01:00sell4850.301.28200.00000.0000
18672006.08.02 01:00modify4850.301.28200.00001.1777
18682006.08.02 01:00modify4840.201.27290.00001.1777
18692006.08.02 01:00modify4830.101.27360.00001.1777
18702006.08.02 04:15sell4860.501.28180.00000.0000
18712006.08.02 04:15modify4860.501.28180.00001.1796
18722006.08.02 04:15modify4850.301.28200.00001.1796
18732006.08.02 04:15modify4840.201.27290.00001.1796
18742006.08.02 04:15modify4830.101.27360.00001.1796
18752006.08.02 07:15sell4870.801.28230.00000.0000
18762006.08.02 07:15modify4870.801.28230.00001.1808
18772006.08.02 07:15modify4860.501.28180.00001.1808
18782006.08.02 07:15modify4850.301.28200.00001.1808
18792006.08.02 07:15modify4840.201.27290.00001.1808
18802006.08.02 07:15modify4830.101.27360.00001.1808
18812006.08.02 11:15close4870.801.28120.00001.180888.0018307.40
18822006.08.02 11:15close4860.501.28120.00001.180830.0018337.40
18832006.08.02 11:15close4850.301.28120.00001.180824.0018361.40
18842006.08.02 11:15close4840.201.28120.00001.1808-165.7018195.70
18852006.08.02 11:15close4830.101.28120.00001.1808-75.8518119.85
18862006.08.02 18:30sell4880.101.27950.00000.0000
18872006.08.02 18:30modify4880.101.27950.00001.1796
18882006.08.02 19:15sell4890.201.27890.00000.0000
18892006.08.02 19:15modify4890.201.27890.00001.1792
18902006.08.02 19:15modify4880.101.27950.00001.1792
18912006.08.02 22:30sell4900.301.27920.00000.0000
18922006.08.02 22:30modify4900.301.27920.00001.1793
18932006.08.02 22:30modify4890.201.27890.00001.1793
18942006.08.02 22:30modify4880.101.27950.00001.1793
18952006.08.03 03:30close4900.301.27760.00001.179349.3518169.20
18962006.08.03 03:30close4890.201.27760.00001.179326.9018196.10
18972006.08.03 03:30close4880.101.27760.00001.179319.4518215.55
18982006.08.03 03:30sell4910.101.27740.00000.0000
18992006.08.03 03:30modify4910.101.27740.00001.1775
19002006.08.03 03:45close4910.101.27640.00001.177510.0018225.55
19012006.08.03 05:30buy4920.101.27650.00000.0000
19022006.08.03 05:30modify4920.101.27650.00001.3764
19032006.08.03 05:45close4920.101.27530.00001.3764-12.0018213.55
19042006.08.03 18:15sell4930.101.27690.00000.0000
19052006.08.03 18:15modify4930.101.27690.00001.1770
19062006.08.04 00:00sell4940.201.28030.00000.0000
19072006.08.04 00:00modify4940.201.28030.00001.1793
19082006.08.04 00:00modify4930.101.27690.00001.1793
19092006.08.04 00:30sell4950.301.28000.00000.0000
19102006.08.04 00:30modify4950.301.28000.00001.1797
19112006.08.04 00:30modify4940.201.28030.00001.1797
19122006.08.04 00:30modify4930.101.27690.00001.1797
19132006.08.04 01:30sell4960.501.28000.00000.0000
19142006.08.04 01:30modify4960.501.28000.00001.1799
19152006.08.04 01:30modify4950.301.28000.00001.1799
19162006.08.04 01:30modify4940.201.28030.00001.1799
19172006.08.04 01:30modify4930.101.27690.00001.1799
19182006.08.04 05:45sell4970.801.27950.00000.0000
19192006.08.04 05:45modify4970.801.27950.00001.1798
19202006.08.04 05:45modify4960.501.28000.00001.1798
19212006.08.04 05:45modify4950.301.28000.00001.1798
19222006.08.04 05:45modify4940.201.28030.00001.1798
19232006.08.04 05:45modify4930.101.27690.00001.1798
19242006.08.04 12:30close4970.801.27830.00001.179896.0018309.55
19252006.08.04 12:30close4960.501.27830.00001.179885.0018394.55
19262006.08.04 12:30close4950.301.27830.00001.179851.0018445.55
19272006.08.04 12:30close4940.201.27830.00001.179840.0018485.55
19282006.08.04 12:30close4930.101.27830.00001.1798-13.8518471.70
19292006.08.07 07:30sell4980.101.28750.00000.0000
19302006.08.07 07:30modify4980.101.28750.00001.1876
19312006.08.07 10:00sell4990.201.28630.00000.0000
19322006.08.07 10:00modify4990.201.28630.00001.1868
19332006.08.07 10:00modify4980.101.28750.00001.1868
19342006.08.07 10:30close4990.201.28650.00001.1868-4.0018467.70
19352006.08.07 10:30close4980.101.28650.00001.186810.0018477.70
19362006.08.07 12:45sell5000.101.28520.00000.0000
19372006.08.07 12:45modify5000.101.28520.00001.1853
19382006.08.07 14:30sell5010.201.28590.00000.0000
19392006.08.07 14:30modify5010.201.28590.00001.1858
19402006.08.07 14:30modify5000.101.28520.00001.1858
19412006.08.07 18:00sell5020.301.28570.00000.0000
19422006.08.07 18:00modify5020.301.28570.00001.1858
19432006.08.07 19:30sell5030.501.28530.00000.0000
19442006.08.07 19:30modify5030.501.28530.00001.1856
19452006.08.07 19:30modify5020.301.28570.00001.1856
19462006.08.07 19:30modify5010.201.28590.00001.1856
19472006.08.07 19:30modify5000.101.28520.00001.1856
19482006.08.07 20:30close5030.501.28400.00001.185665.0018542.70
19492006.08.07 20:30close5020.301.28400.00001.185651.0018593.70
19502006.08.07 20:30close5010.201.28400.00001.185638.0018631.70
19512006.08.07 20:30close5000.101.28400.00001.185612.0018643.70
19522006.08.08 00:15sell5040.101.28360.00000.0000
19532006.08.08 00:15modify5040.101.28360.00001.1837
19542006.08.08 00:30close5040.101.28330.00001.18373.0018646.70
19552006.08.08 15:45sell5050.101.28290.00000.0000
19562006.08.08 15:45modify5050.101.28290.00001.1830
19572006.08.08 18:15sell5060.201.28310.00000.0000
19582006.08.08 18:15modify5060.201.28310.00001.1831
19592006.08.08 18:15modify5050.101.28290.00001.1831
19602006.08.08 20:45sell5070.301.28330.00000.0000
19612006.08.08 20:45modify5070.301.28330.00001.1833
19622006.08.08 20:45modify5060.201.28310.00001.1833
19632006.08.08 20:45modify5050.101.28290.00001.1833
19642006.08.08 23:30sell5080.501.28340.00000.0000
19652006.08.08 23:30modify5080.501.28340.00001.1834
19662006.08.08 23:30modify5070.301.28330.00001.1834
19672006.08.08 23:30modify5060.201.28310.00001.1834
19682006.08.08 23:30modify5050.101.28290.00001.1834
19692006.08.09 00:30sell5090.801.28290.00000.0000
19702006.08.09 00:30modify5090.801.28290.00001.1832
19712006.08.09 00:30modify5080.501.28340.00001.1832
19722006.08.09 00:30modify5070.301.28330.00001.1832
19732006.08.09 00:30modify5060.201.28310.00001.1832
19742006.08.09 00:30modify5050.101.28290.00001.1832
19752006.08.09 02:00close5090.801.27680.00001.1832488.0019134.70
19762006.08.09 02:00close5080.501.27680.00001.1832330.7519465.45
19772006.08.09 02:00close5070.301.27680.00001.1832195.4519660.90
19782006.08.09 02:00close5060.201.27680.00001.1832126.3019787.20
19792006.08.09 02:00close5050.101.27680.00001.183261.1519848.35
19802006.08.09 21:30sell5100.101.28630.00000.0000
19812006.08.09 21:30modify5100.101.28630.00001.1864
19822006.08.09 21:45close5100.101.28630.00001.18640.0019848.35
19832006.08.10 11:00sell5110.101.28570.00000.0000
19842006.08.10 11:00modify5110.101.28570.00001.1858
19852006.08.10 13:15sell5120.201.28570.00000.0000
19862006.08.10 13:15modify5120.201.28570.00001.1858
19872006.08.10 15:45sell5130.301.28300.00000.0000
19882006.08.10 15:45modify5130.301.28300.00001.1845
19892006.08.10 15:45modify5120.201.28570.00001.1845
19902006.08.10 15:45modify5110.101.28570.00001.1845
19912006.08.10 16:00close5130.301.28360.00001.1845-18.0019830.35
19922006.08.10 16:00close5120.201.28360.00001.184542.0019872.35
19932006.08.10 16:00close5110.101.28360.00001.184521.0019893.35
19942006.08.10 16:15buy5140.101.28380.00000.0000
19952006.08.10 16:15modify5140.101.28380.00001.3837
19962006.08.10 16:30close5140.101.28290.00001.3837-9.0019884.35
19972006.08.10 19:30buy5150.101.27780.00000.0000
19982006.08.10 19:30modify5150.101.27780.00001.3777
19992006.08.10 19:45close5150.101.27760.00001.3777-2.0019882.35
20002006.08.10 20:30buy5160.101.27810.00000.0000
20012006.08.10 20:30modify5160.101.27810.00001.3780
20022006.08.10 20:45close5160.101.27830.00001.37802.0019884.35
20032006.08.11 05:45buy5170.101.27770.00000.0000
20042006.08.11 05:45modify5170.101.27770.00001.3776
20052006.08.11 06:00close5170.101.27730.00001.3776-4.0019880.35
20062006.08.11 16:45buy5180.101.27470.00000.0000
20072006.08.11 16:45modify5180.101.27470.00001.3746
20082006.08.11 17:00close5180.101.27520.00001.37465.0019885.35
20092006.08.11 21:45buy5190.101.27280.00000.0000
20102006.08.11 21:45modify5190.101.27280.00001.3727
20112006.08.11 22:00close5190.101.27200.00001.3727-8.0019877.35
20122006.08.16 08:30sell5200.101.27850.00000.0000
20132006.08.16 08:30modify5200.101.27850.00001.1786
20142006.08.16 10:15sell5210.201.27830.00000.0000
20152006.08.16 10:15modify5210.201.27830.00001.1785
20162006.08.16 10:15modify5200.101.27850.00001.1785
20172006.08.16 11:30sell5220.301.27840.00000.0000
20182006.08.16 11:30modify5220.301.27840.00001.1785
20192006.08.16 13:15sell5230.501.27830.00000.0000
20202006.08.16 13:15modify5230.501.27830.00001.1784
20212006.08.16 13:15modify5220.301.27840.00001.1784
20222006.08.16 13:15modify5210.201.27830.00001.1784
20232006.08.16 13:15modify5200.101.27850.00001.1784
20242006.08.16 13:45sell5240.801.27850.00000.0000
20252006.08.16 13:45modify5240.801.27850.00001.1785
20262006.08.16 13:45modify5230.501.27830.00001.1785
20272006.08.16 13:45modify5220.301.27840.00001.1785
20282006.08.16 13:45modify5210.201.27830.00001.1785
20292006.08.16 13:45modify5200.101.27850.00001.1785
20302006.08.16 14:15close5240.801.27740.00001.178588.0019965.35
20312006.08.16 14:15close5230.501.27740.00001.178545.0020010.35
20322006.08.16 14:15close5220.301.27740.00001.178530.0020040.35
20332006.08.16 14:15close5210.201.27740.00001.178518.0020058.35
20342006.08.16 14:15close5200.101.27740.00001.178511.0020069.35
20352006.08.17 19:30sell5250.101.28500.00000.0000
20362006.08.17 19:30modify5250.101.28500.00001.1851
20372006.08.17 20:00close5250.101.28410.00001.18519.0020078.35
20382006.08.18 02:45sell5260.101.28250.00000.0000
20392006.08.18 02:45modify5260.101.28250.00001.1826
20402006.08.18 04:30sell5270.201.28230.00000.0000
20412006.08.18 04:30modify5270.201.28230.00001.1825
20422006.08.18 04:30modify5260.101.28250.00001.1825
20432006.08.18 11:00sell5280.301.28250.00000.0000
20442006.08.18 11:00modify5280.301.28250.00001.1825
20452006.08.18 12:45sell5290.501.28250.00000.0000
20462006.08.18 12:45modify5290.501.28250.00001.1826
20472006.08.18 12:45modify5280.301.28250.00001.1826
20482006.08.18 12:45modify5270.201.28230.00001.1826
20492006.08.18 12:45modify5260.101.28250.00001.1826
20502006.08.18 13:45sell5300.801.28240.00000.0000
20512006.08.18 13:45modify5300.801.28240.00001.1825
20522006.08.18 13:45modify5290.501.28250.00001.1825
20532006.08.18 13:45modify5280.301.28250.00001.1825
20542006.08.18 13:45modify5270.201.28230.00001.1825
20552006.08.18 13:45modify5260.101.28250.00001.1825
20562006.08.18 14:30close5300.801.28050.00001.1825152.0020230.35
20572006.08.18 14:30close5290.501.28050.00001.1825100.0020330.35
20582006.08.18 14:30close5280.301.28050.00001.182560.0020390.35
20592006.08.18 14:30close5270.201.28050.00001.182536.0020426.35
20602006.08.18 14:30close5260.101.28050.00001.182520.0020446.35
20612006.08.18 16:00buy5310.101.28020.00000.0000
20622006.08.18 16:00modify5310.101.28020.00001.3801
20632006.08.18 16:15close5310.101.28040.00001.38012.0020448.35
20642006.08.21 14:45sell5320.101.28840.00000.0000
20652006.08.21 14:45modify5320.101.28840.00001.1885
20662006.08.21 18:30sell5330.201.29110.00000.0000
20672006.08.21 18:30modify5330.201.29110.00001.1903
20682006.08.21 18:30modify5320.101.28840.00001.1903
20692006.08.21 19:15sell5340.301.29030.00000.0000
20702006.08.21 19:15modify5340.301.29030.00001.1904
20712006.08.21 19:15modify5330.201.29110.00001.1904
20722006.08.21 19:15modify5320.101.28840.00001.1904
20732006.08.21 21:15sell5350.501.29000.00000.0000
20742006.08.21 21:15modify5350.501.29000.00001.1902
20752006.08.21 21:15modify5340.301.29030.00001.1902
20762006.08.21 21:15modify5330.201.29110.00001.1902
20772006.08.21 21:15modify5320.101.28840.00001.1902
20782006.08.21 22:15sell5360.801.28920.00000.0000
20792006.08.21 22:15modify5360.801.28920.00001.1898
20802006.08.21 22:15modify5350.501.29000.00001.1898
20812006.08.21 22:15modify5340.301.29030.00001.1898
20822006.08.21 22:15modify5330.201.29110.00001.1898
20832006.08.21 22:15modify5320.101.28840.00001.1898
20842006.08.22 01:15close5360.801.28780.00001.1898113.2020561.55
20852006.08.22 01:15close5350.501.28780.00001.1898110.7520672.30
20862006.08.22 01:15close5340.301.28780.00001.189875.4520747.75
20872006.08.22 01:15close5330.201.28780.00001.189866.3020814.05
20882006.08.22 01:15close5320.101.28780.00001.18986.1520820.20
20892006.08.22 03:30sell5370.101.28690.00000.0000
20902006.08.22 03:30modify5370.101.28690.00001.1870
20912006.08.22 04:15sell5380.201.28690.00000.0000
20922006.08.22 04:15modify5380.201.28690.00001.1870
20932006.08.22 04:45sell5390.301.28650.00000.0000
20942006.08.22 04:45modify5390.301.28650.00001.1868
20952006.08.22 04:45modify5380.201.28690.00001.1868
20962006.08.22 04:45modify5370.101.28690.00001.1868
20972006.08.22 05:15close5390.301.28590.00001.186818.0020838.20
20982006.08.22 05:15close5380.201.28590.00001.186820.0020858.20
20992006.08.22 05:15close5370.101.28590.00001.186810.0020868.20
21002006.08.22 12:15sell5400.101.28480.00000.0000
21012006.08.22 12:15modify5400.101.28480.00001.1849
21022006.08.22 12:30close5400.101.28500.00001.1849-2.0020866.20
21032006.08.22 14:45sell5410.101.28360.00000.0000
21042006.08.22 14:45modify5410.101.28360.00001.1837
21052006.08.22 15:00close5410.101.28130.00001.183723.0020889.20
21062006.08.22 17:00buy5420.101.28080.00000.0000
21072006.08.22 17:00modify5420.101.28080.00001.3807
21082006.08.22 17:15close5420.101.28110.00001.38073.0020892.20
21092006.08.22 21:45buy5430.101.27980.00000.0000
21102006.08.22 21:45modify5430.101.27980.00001.3797
21112006.08.22 22:00close5430.101.27980.00001.37970.0020892.20
21122006.08.23 05:30buy5440.101.27950.00000.0000
21132006.08.23 05:30modify5440.101.27950.00001.3794
21142006.08.23 05:45close5440.101.27910.00001.3794-4.0020888.20
21152006.08.24 05:30buy5450.101.27700.00000.0000
21162006.08.24 05:30modify5450.101.27700.00001.3769
21172006.08.24 05:45close5450.101.27700.00001.37690.0020888.20
21182006.08.24 17:45sell5460.101.28010.00000.0000
21192006.08.24 17:45modify5460.101.28010.00001.1802
21202006.08.24 18:15close5460.101.27850.00001.180216.0020904.20
21212006.08.24 21:00buy5470.101.27640.00000.0000
21222006.08.24 21:00modify5470.101.27640.00001.3763
21232006.08.24 21:15close5470.101.27620.00001.3763-2.0020902.20
21242006.08.24 21:30buy5480.101.27660.00000.0000
21252006.08.24 21:30modify5480.101.27660.00001.3765
21262006.08.24 21:45close5480.101.27620.00001.3765-4.0020898.20
21272006.08.24 22:45buy5490.101.27640.00000.0000
21282006.08.24 22:45modify5490.101.27640.00001.3763
21292006.08.24 23:00close5490.101.27570.00001.3763-7.0020891.20
21302006.08.24 23:45buy5500.101.27590.00000.0000
21312006.08.24 23:45modify5500.101.27590.00001.3758
21322006.08.25 00:00close5500.101.27630.00001.37583.6320894.83
21332006.08.25 10:15buy5510.101.27640.00000.0000
21342006.08.25 10:15modify5510.101.27640.00001.3763
21352006.08.25 10:30close5510.101.27590.00001.3763-5.0020889.83
21362006.08.25 17:45buy5520.101.27410.00000.0000
21372006.08.25 17:45modify5520.101.27410.00001.3740
21382006.08.25 18:00close5520.101.27470.00001.37406.0020895.83
21392006.08.28 15:30sell5530.101.28020.00000.0000
21402006.08.28 15:30modify5530.101.28020.00001.1803
21412006.08.28 16:00sell5540.201.28000.00000.0000
21422006.08.28 16:00modify5540.201.28000.00001.1802
21432006.08.28 16:00modify5530.101.28020.00001.1802
21442006.08.28 17:45sell5550.301.28000.00000.0000
21452006.08.28 17:45modify5550.301.28000.00001.1801
21462006.08.28 17:45modify5540.201.28000.00001.1801
21472006.08.28 17:45modify5530.101.28020.00001.1801
21482006.08.28 18:30close5550.301.27870.00001.180139.0020934.83
21492006.08.28 18:30close5540.201.27870.00001.180126.0020960.83
21502006.08.28 18:30close5530.101.27870.00001.180115.0020975.83
21512006.08.29 12:45sell5560.101.28100.00000.0000
21522006.08.29 12:45modify5560.101.28100.00001.1811
21532006.08.29 14:00sell5570.201.28070.00000.0000
21542006.08.29 14:00modify5570.201.28070.00001.1809
21552006.08.29 14:00modify5560.101.28100.00001.1809
21562006.08.29 15:30sell5580.301.28100.00000.0000
21572006.08.29 15:30modify5580.301.28100.00001.1810
21582006.08.29 15:30modify5570.201.28070.00001.1810
21592006.08.29 15:30modify5560.101.28100.00001.1810
21602006.08.29 16:00sell5590.501.28020.00000.0000
21612006.08.29 16:00modify5590.501.28020.00001.1807
21622006.08.29 16:00modify5580.301.28100.00001.1807
21632006.08.29 16:00modify5570.201.28070.00001.1807
21642006.08.29 16:00modify5560.101.28100.00001.1807
21652006.08.29 17:30close5590.501.27610.00001.1807205.0021180.83
21662006.08.29 17:30close5580.301.27610.00001.1807147.0021327.83
21672006.08.29 17:30close5570.201.27610.00001.180792.0021419.83
21682006.08.29 17:30close5560.101.27610.00001.180749.0021468.83
21692006.08.30 13:00sell5600.101.28200.00000.0000
21702006.08.30 13:00modify5600.101.28200.00001.1821
21712006.08.30 14:00sell5610.201.28180.00000.0000
21722006.08.30 14:00modify5610.201.28180.00001.1820
21732006.08.30 14:00modify5600.101.28200.00001.1820
21742006.08.30 18:30sell5620.301.28210.00000.0000
21752006.08.30 18:30modify5620.301.28210.00001.1821
21762006.08.30 18:30modify5610.201.28180.00001.1821
21772006.08.30 18:30modify5600.101.28200.00001.1821
21782006.08.30 19:45sell5630.501.28230.00000.0000
21792006.08.30 19:45modify5630.501.28230.00001.1822
21802006.08.30 19:45modify5620.301.28210.00001.1822
21812006.08.30 19:45modify5610.201.28180.00001.1822
21822006.08.30 19:45modify5600.101.28200.00001.1822
21832006.08.31 03:00sell5640.801.28330.00000.0000
21842006.08.31 03:00modify5640.801.28330.00001.1827
21852006.08.31 03:00modify5630.501.28230.00001.1827
21862006.08.31 03:00modify5620.301.28210.00001.1827
21872006.08.31 03:00modify5610.201.28180.00001.1827
21882006.08.31 03:00modify5600.101.28200.00001.1827
21892006.08.31 08:00close5640.801.28210.00001.182796.0021564.83
21902006.08.31 08:00close5630.501.28210.00001.182712.2521577.08
21912006.08.31 08:00close5620.301.28210.00001.18271.3521578.43
21922006.08.31 08:00close5610.201.28210.00001.1827-5.1021573.33
21932006.08.31 08:00close5600.101.28210.00001.1827-0.5521572.78
21942006.08.31 16:45sell5650.101.28340.00000.0000
21952006.08.31 16:45modify5650.101.28340.00001.1835
21962006.08.31 17:30close5650.101.28010.00001.183533.0021605.78
21972006.09.01 15:45sell5660.101.27820.00000.0000
21982006.09.01 15:45modify5660.101.27820.00001.1783
21992006.09.01 16:00close5660.101.27770.00001.17835.0021610.78
22002006.09.01 17:15buy5670.101.27830.00000.0000
22012006.09.01 17:15modify5670.101.27830.00001.3782
22022006.09.01 17:30close5670.101.27770.00001.3782-6.0021604.78
22032006.09.04 09:15sell5680.101.28510.00000.0000
22042006.09.04 09:15modify5680.101.28510.00001.1852
22052006.09.04 10:15sell5690.201.28510.00000.0000
22062006.09.04 10:15modify5690.201.28510.00001.1852
22072006.09.04 11:15sell5700.301.28540.00000.0000
22082006.09.04 11:15modify5700.301.28540.00001.1854
22092006.09.04 11:15modify5690.201.28510.00001.1854
22102006.09.04 11:15modify5680.101.28510.00001.1854
22112006.09.04 11:45sell5710.501.28450.00000.0000
22122006.09.04 11:45modify5710.501.28450.00001.1850
22132006.09.04 11:45modify5700.301.28540.00001.1850
22142006.09.04 11:45modify5690.201.28510.00001.1850
22152006.09.04 11:45modify5680.101.28510.00001.1850
22162006.09.04 15:15sell5720.801.28520.00000.0000
22172006.09.04 15:15modify5720.801.28520.00001.1851
22182006.09.04 15:15modify5710.501.28450.00001.1851
22192006.09.04 15:15modify5700.301.28540.00001.1851
22202006.09.04 15:15modify5690.201.28510.00001.1851
22212006.09.04 15:15modify5680.101.28510.00001.1851
22222006.09.05 03:30close5720.801.28420.00001.185181.2021685.98
22232006.09.05 03:30close5710.501.28420.00001.185115.7521701.73
22242006.09.05 03:30close5700.301.28420.00001.185136.4521738.18
22252006.09.05 03:30close5690.201.28420.00001.185118.3021756.48
22262006.09.05 03:30close5680.101.28420.00001.18519.1521765.63
22272006.09.05 05:30sell5730.101.28400.00000.0000
22282006.09.05 05:30modify5730.101.28400.00001.1841
22292006.09.05 05:45sell5740.201.28400.00000.0000
22302006.09.05 05:45modify5740.201.28400.00001.1841
22312006.09.05 06:00close5740.201.28350.00001.184110.0021775.63
22322006.09.05 06:00close5730.101.28350.00001.18415.0021780.63
22332006.09.05 07:45sell5750.101.28330.00000.0000
22342006.09.05 07:45modify5750.101.28330.00001.1834
22352006.09.05 08:00close5750.101.28340.00001.1834-1.0021779.63
22362006.09.05 14:15sell5760.101.28290.00000.0000
22372006.09.05 14:15modify5760.101.28290.00001.1830
22382006.09.05 15:00close5760.101.28120.00001.183017.0021796.63
22392006.09.06 14:45buy5770.101.28020.00000.0000
22402006.09.06 14:45modify5770.101.28020.00001.3801
22412006.09.06 15:00close5770.101.27970.00001.3801-5.0021791.63
22422006.09.06 16:00buy5780.101.27890.00000.0000
22432006.09.06 16:00modify5780.101.27890.00001.3788
22442006.09.06 16:15close5780.101.27920.00001.37883.0021794.63
22452006.09.06 17:15buy5790.101.27900.00000.0000
22462006.09.06 17:15modify5790.101.27900.00001.3789
22472006.09.06 17:30close5790.101.27880.00001.3789-2.0021792.63
22482006.09.07 09:00sell5800.101.28140.00000.0000
22492006.09.07 09:00modify5800.101.28140.00001.1815
22502006.09.07 09:15close5800.101.28170.00001.1815-3.0021789.63
22512006.09.07 10:45sell5810.101.28100.00000.0000
22522006.09.07 10:45modify5810.101.28100.00001.1811
22532006.09.07 11:00close5810.101.28000.00001.181110.0021799.63
22542006.09.07 13:00buy5820.101.27910.00000.0000
22552006.09.07 13:00modify5820.101.27910.00001.3790
22562006.09.07 13:15close5820.101.27830.00001.3790-8.0021791.63
22572006.09.07 17:00buy5830.101.27290.00000.0000
22582006.09.07 17:00modify5830.101.27290.00001.3728
22592006.09.07 17:15close5830.101.27300.00001.37281.0021792.63
22602006.09.08 09:45buy5840.101.27180.00000.0000
22612006.09.08 09:45modify5840.101.27180.00001.3717
22622006.09.08 10:00close5840.101.27220.00001.37174.0021796.63
22632006.09.08 17:00buy5850.101.26810.00000.0000
22642006.09.08 17:00modify5850.101.26810.00001.3680
22652006.09.08 17:15close5850.101.26590.00001.3680-22.0021774.63
22662006.09.08 17:45buy5860.101.26670.00000.0000
22672006.09.08 17:45modify5860.101.26670.00001.3666
22682006.09.08 18:00close5860.101.26690.00001.36662.0021776.63
22692006.09.11 04:30buy5870.101.26610.00000.0000
22702006.09.11 04:30modify5870.101.26610.00001.3660
22712006.09.11 04:45close5870.101.26630.00001.36602.0021778.63
22722006.09.12 17:45buy5880.101.26850.00000.0000
22732006.09.12 17:45modify5880.101.26850.00001.3684
22742006.09.12 18:00close5880.101.26900.00001.36845.0021783.63
22752006.09.14 08:45buy5890.101.26890.00000.0000
22762006.09.14 08:45modify5890.101.26890.00001.3688
22772006.09.14 09:00close5890.101.26880.00001.3688-1.0021782.63
22782006.09.14 23:30sell5900.101.27190.00000.0000
22792006.09.14 23:30modify5900.101.27190.00001.1720
22802006.09.15 00:15sell5910.201.27200.00000.0000
22812006.09.15 00:15modify5910.201.27200.00001.1721
22822006.09.15 00:15modify5900.101.27190.00001.1721
22832006.09.15 01:15sell5920.301.27170.00000.0000
22842006.09.15 01:15modify5920.301.27170.00001.1719
22852006.09.15 01:15modify5910.201.27200.00001.1719
22862006.09.15 01:15modify5900.101.27190.00001.1719
22872006.09.15 02:15sell5930.501.27200.00000.0000
22882006.09.15 02:15modify5930.501.27200.00001.1720
22892006.09.15 02:15modify5920.301.27170.00001.1720
22902006.09.15 02:15modify5910.201.27200.00001.1720
22912006.09.15 02:15modify5900.101.27190.00001.1720
22922006.09.15 04:00sell5940.801.27180.00000.0000
22932006.09.15 04:00modify5940.801.27180.00001.1720
22942006.09.15 11:00close5940.801.27130.00001.172040.0021822.63
22952006.09.15 11:00close5930.501.27130.00001.172035.0021857.63
22962006.09.15 11:00close5920.301.27130.00001.172012.0021869.63
22972006.09.15 11:00close5910.201.27130.00001.172014.0021883.63
22982006.09.15 11:00close5900.101.27130.00001.17206.1521889.78
22992006.09.15 12:00buy5950.101.27100.00000.0000
23002006.09.15 12:00modify5950.101.27100.00001.3709
23012006.09.15 12:15close5950.101.27080.00001.3709-2.0021887.78
23022006.09.15 14:45buy5960.101.26900.00000.0000
23032006.09.15 14:45modify5960.101.26900.00001.3689
23042006.09.15 15:00close5960.101.26740.00001.3689-16.0021871.78
23052006.09.15 16:30buy5970.101.26710.00000.0000
23062006.09.15 16:30modify5970.101.26710.00001.3670
23072006.09.15 16:45close5970.101.26310.00001.3670-40.0021831.78
23082006.09.15 17:45buy5980.101.26530.00000.0000
23092006.09.15 17:45modify5980.101.26530.00001.3652
23102006.09.15 18:00close5980.101.26490.00001.3652-4.0021827.78
23112006.09.19 07:30sell5990.101.27100.00000.0000
23122006.09.19 07:30modify5990.101.27100.00001.1711
23132006.09.19 08:45sell6000.201.27050.00000.0000
23142006.09.19 08:45modify6000.201.27050.00001.1708
23152006.09.19 08:45modify5990.101.27100.00001.1708
23162006.09.19 10:30close6000.201.26950.00001.170820.0021847.78
23172006.09.19 10:30close5990.101.26950.00001.170815.0021862.78
23182006.09.19 13:30buy6010.101.26610.00000.0000
23192006.09.19 13:30modify6010.101.26610.00001.3660
23202006.09.19 13:45close6010.101.26570.00001.3660-4.0021858.78
23212006.09.19 14:15buy6020.101.26650.00000.0000
23222006.09.19 14:15modify6020.101.26650.00001.3664
23232006.09.19 14:30close6020.101.26570.00001.3664-8.0021850.78
23242006.09.19 19:45sell6030.101.26710.00000.0000
23252006.09.19 19:45modify6030.101.26710.00001.1672
23262006.09.19 20:00close6030.101.26640.00001.16727.0021857.78
23272006.09.20 22:45sell6040.101.26800.00000.0000
23282006.09.20 22:45modify6040.101.26800.00001.1681
23292006.09.21 00:00close6040.101.26860.00001.1681-5.5521852.23
23302006.09.21 09:30sell6050.101.26990.00000.0000
23312006.09.21 09:30modify6050.101.26990.00001.1700
23322006.09.21 14:45sell6060.201.27230.00000.0000
23332006.09.21 14:45modify6060.201.27230.00001.1716
23342006.09.21 14:45modify6050.101.26990.00001.1716
23352006.09.21 17:15sell6070.301.27230.00000.0000
23362006.09.21 17:15modify6070.301.27230.00001.1720
23372006.09.21 17:15modify6060.201.27230.00001.1720
23382006.09.21 17:15modify6050.101.26990.00001.1720
23392006.09.21 18:45sell6080.501.27150.00000.0000
23402006.09.21 18:45modify6080.501.27150.00001.1718
23412006.09.21 18:45modify6070.301.27230.00001.1718
23422006.09.21 18:45modify6060.201.27230.00001.1718
23432006.09.21 18:45modify6050.101.26990.00001.1718
23442006.09.21 23:45sell6090.801.27800.00000.0000
23452006.09.21 23:45modify6090.801.27800.00001.1745
23462006.09.21 23:45modify6080.501.27150.00001.1745
23472006.09.21 23:45modify6070.301.27230.00001.1745
23482006.09.21 23:45modify6060.201.27230.00001.1745
23492006.09.21 23:45modify6050.101.26990.00001.1745
23502006.09.22 18:45close6090.801.27900.00001.1745-78.8021773.43
23512006.09.22 18:45close6080.501.27900.00001.1745-374.2521399.18
23522006.09.22 18:45close6070.301.27900.00001.1745-200.5521198.63
23532006.09.22 18:45close6060.201.27900.00001.1745-133.7021064.93
23542006.09.22 18:45close6050.101.27900.00001.1745-90.8520974.08
23552006.09.22 21:15sell6100.101.27920.00000.0000
23562006.09.22 21:15modify6100.101.27920.00001.1793
23572006.09.22 22:00close6100.101.27850.00001.17937.0020981.08
23582006.09.25 03:30sell6110.101.27850.00000.0000
23592006.09.25 03:30modify6110.101.27850.00001.1786
23602006.09.25 08:45sell6120.201.28060.00000.0000
23612006.09.25 08:45modify6120.201.28060.00001.1800
23622006.09.25 08:45modify6110.101.27850.00001.1800
23632006.09.25 10:15sell6130.301.28000.00000.0000
23642006.09.25 10:15modify6130.301.28000.00001.1801
23652006.09.25 10:15modify6120.201.28060.00001.1801
23662006.09.25 10:15modify6110.101.27850.00001.1801
23672006.09.25 12:15close6130.301.27710.00001.180187.0021068.08
23682006.09.25 12:15close6120.201.27710.00001.180170.0021138.08
23692006.09.25 12:15close6110.101.27710.00001.180114.0021152.08
23702006.09.25 15:00sell6140.101.27670.00000.0000
23712006.09.25 15:00modify6140.101.27670.00001.1768
23722006.09.25 16:15sell6150.201.27640.00000.0000
23732006.09.25 16:15modify6150.201.27640.00001.1766
23742006.09.25 16:15modify6140.101.27670.00001.1766
23752006.09.25 17:15sell6160.301.27640.00000.0000
23762006.09.25 17:15modify6160.301.27640.00001.1766
23772006.09.25 17:45close6160.301.27380.00001.176678.0021230.08
23782006.09.25 17:45close6150.201.27380.00001.176652.0021282.08
23792006.09.25 17:45close6140.101.27380.00001.176629.0021311.08
23802006.09.26 10:45buy6170.101.27420.00000.0000
23812006.09.26 10:45modify6170.101.27420.00001.3741
23822006.09.26 11:00close6170.101.27400.00001.3741-2.0021309.08
23832006.09.26 12:30buy6180.101.27200.00000.0000
23842006.09.26 12:30modify6180.101.27200.00001.3719
23852006.09.26 12:45close6180.101.27160.00001.3719-4.0021305.08
23862006.09.26 13:45buy6190.101.27020.00000.0000
23872006.09.26 13:45modify6190.101.27020.00001.3701
23882006.09.26 14:00close6190.101.26910.00001.3701-11.0021294.08
23892006.09.26 15:15buy6200.101.26960.00000.0000
23902006.09.26 15:15modify6200.101.26960.00001.3695
23912006.09.26 15:30close6200.101.26940.00001.3695-2.0021292.08
23922006.09.26 18:15buy6210.101.26820.00000.0000
23932006.09.26 18:15modify6210.101.26820.00001.3681
23942006.09.26 18:30close6210.101.26800.00001.3681-2.0021290.08
23952006.09.27 10:00buy6220.101.26840.00000.0000
23962006.09.27 10:00modify6220.101.26840.00001.3683
23972006.09.27 10:15close6220.101.26810.00001.3683-3.0021287.08
23982006.09.28 15:30sell6230.101.27060.00000.0000
23992006.09.28 15:30modify6230.101.27060.00001.1707
24002006.09.28 16:00close6230.101.27020.00001.17074.0021291.08
24012006.09.28 16:15buy6240.101.27020.00000.0000
24022006.09.28 16:15modify6240.101.27020.00001.3701
24032006.09.28 16:30close6240.101.26980.00001.3701-4.0021287.08
24042006.09.28 17:00buy6250.101.26990.00000.0000
24052006.09.28 17:00modify6250.101.26990.00001.3698
24062006.09.28 17:15close6250.101.26960.00001.3698-3.0021284.08
24072006.09.28 18:15buy6260.101.26970.00000.0000
24082006.09.28 18:15modify6260.101.26970.00001.3696
24092006.09.28 18:30close6260.101.26930.00001.3696-4.0021280.08
24102006.09.29 11:45buy6270.101.26730.00000.0000
24112006.09.29 11:45modify6270.101.26730.00001.3672
24122006.09.29 12:00close6270.101.26750.00001.36722.0021282.08
24132006.09.29 16:15buy6280.101.26510.00000.0000
24142006.09.29 16:15modify6280.101.26510.00001.3650
24152006.09.29 16:30close6280.101.26570.00001.36506.0021288.08
24162006.10.02 05:30buy6290.101.26700.00000.0000
24172006.10.02 05:30modify6290.101.26700.00001.3669
24182006.10.02 05:45close6290.101.26690.00001.3669-1.0021287.08
24192006.10.03 11:15sell6300.101.27380.00000.0000
24202006.10.03 11:15modify6300.101.27380.00001.1739
24212006.10.03 13:45sell6310.201.27410.00000.0000
24222006.10.03 13:45modify6310.201.27410.00001.1741
24232006.10.03 13:45modify6300.101.27380.00001.1741
24242006.10.03 14:45sell6320.301.27360.00000.0000
24252006.10.03 14:45modify6320.301.27360.00001.1739
24262006.10.03 14:45modify6310.201.27410.00001.1739
24272006.10.03 14:45modify6300.101.27380.00001.1739
24282006.10.03 15:45close6320.301.27280.00001.173924.0021311.08
24292006.10.03 15:45close6310.201.27280.00001.173926.0021337.08
24302006.10.03 15:45close6300.101.27280.00001.173910.0021347.08
24312006.10.03 19:45sell6330.101.27230.00000.0000
24322006.10.03 19:45modify6330.101.27230.00001.1724
24332006.10.03 20:15sell6340.201.27200.00000.0000
24342006.10.03 20:15modify6340.201.27200.00001.1722
24352006.10.03 20:15modify6330.101.27230.00001.1722
24362006.10.03 23:00sell6350.301.27240.00000.0000
24372006.10.03 23:00modify6350.301.27240.00001.1724
24382006.10.03 23:00modify6340.201.27200.00001.1724
24392006.10.03 23:00modify6330.101.27230.00001.1724
24402006.10.04 04:15sell6360.501.27210.00000.0000
24412006.10.04 04:15modify6360.501.27210.00001.1723
24422006.10.04 04:15modify6350.301.27240.00001.1723
24432006.10.04 04:15modify6340.201.27200.00001.1723
24442006.10.04 04:15modify6330.101.27230.00001.1723
24452006.10.04 05:00close6360.501.27170.00001.172320.0021367.08
24462006.10.04 05:00close6350.301.27170.00001.172321.4521388.53
24472006.10.04 05:00close6340.201.27170.00001.17236.3021394.83
24482006.10.04 05:00close6330.101.27170.00001.17236.1521400.98
24492006.10.04 14:45buy6370.101.26760.00000.0000
24502006.10.04 14:45modify6370.101.26760.00001.3675
24512006.10.04 15:00close6370.101.26760.00001.36750.0021400.98
24522006.10.05 06:15buy6380.101.26980.00000.0000
24532006.10.05 06:15modify6380.101.26980.00001.3697
24542006.10.05 06:30close6380.101.26960.00001.3697-2.0021398.98
24552006.10.05 07:30buy6390.101.27020.00000.0000
24562006.10.05 07:30modify6390.101.27020.00001.3701
24572006.10.05 07:45close6390.101.27000.00001.3701-2.0021396.98
24582006.10.05 17:30buy6400.101.26880.00000.0000
24592006.10.05 17:30modify6400.101.26880.00001.3687
24602006.10.05 17:45close6400.101.26810.00001.3687-7.0021389.98
24612006.10.06 04:45buy6410.101.26840.00000.0000
24622006.10.06 04:45modify6410.101.26840.00001.3683
24632006.10.06 05:00close6410.101.26840.00001.36830.0021389.98
24642006.10.06 10:30buy6420.101.26800.00000.0000
24652006.10.06 10:30modify6420.101.26800.00001.3679
24662006.10.06 10:45close6420.101.26820.00001.36792.0021391.98
24672006.10.06 18:30buy6430.101.25970.00000.0000
24682006.10.06 18:30modify6430.101.25970.00001.3596
24692006.10.06 18:45close6430.101.26020.00001.35965.0021396.98
24702006.10.10 13:00buy6440.101.25650.00000.0000
24712006.10.10 13:00modify6440.101.25650.00001.3564
24722006.10.10 13:15close6440.101.25670.00001.35642.0021398.98
24732006.10.10 15:45buy6450.101.25390.00000.0000
24742006.10.10 15:45modify6450.101.25390.00001.3538
24752006.10.10 16:00close6450.101.25340.00001.3538-5.0021393.98
24762006.10.10 17:15buy6460.101.25300.00000.0000
24772006.10.10 17:15modify6460.101.25300.00001.3529
24782006.10.10 17:30close6460.101.25240.00001.3529-6.0021387.98
24792006.10.11 22:00buy6470.101.25190.00000.0000
24802006.10.11 22:00modify6470.101.25190.00001.3518
24812006.10.11 22:15close6470.101.25200.00001.35181.0021388.98
24822006.10.13 09:45sell6480.101.25580.00000.0000
24832006.10.13 09:45modify6480.101.25580.00001.1559
24842006.10.13 11:15sell6490.201.25580.00000.0000
24852006.10.13 11:15modify6490.201.25580.00001.1559
24862006.10.13 12:00close6490.201.25570.00001.15592.0021390.98
24872006.10.13 12:00close6480.101.25570.00001.15591.0021391.98
24882006.10.13 14:30buy6500.101.25490.00000.0000
24892006.10.13 14:30modify6500.101.25490.00001.3548
24902006.10.13 14:45close6500.101.25510.00001.35482.0021393.98
24912006.10.13 19:00buy6510.101.25010.00000.0000
24922006.10.13 19:00modify6510.101.25010.00001.3500
24932006.10.13 19:15close6510.101.25040.00001.35003.0021396.98
24942006.10.16 05:00buy6520.101.24990.00000.0000
24952006.10.16 05:00modify6520.101.24990.00001.3498
24962006.10.16 05:15close6520.101.24910.00001.3498-8.0021388.98
24972006.10.17 14:00sell6530.101.25240.00000.0000
24982006.10.17 14:00modify6530.101.25240.00001.1525
24992006.10.17 15:30sell6540.201.25240.00000.0000
25002006.10.17 15:30modify6540.201.25240.00001.1525
25012006.10.17 16:00close6540.201.25290.00001.1525-10.0021378.98
25022006.10.17 16:00close6530.101.25290.00001.1525-5.0021373.98
25032006.10.18 00:30sell6550.101.25390.00000.0000
25042006.10.18 00:30modify6550.101.25390.00001.1540
25052006.10.18 03:00sell6560.201.25380.00000.0000
25062006.10.18 03:00modify6560.201.25380.00001.1539
25072006.10.18 03:00modify6550.101.25390.00001.1539
25082006.10.18 11:15sell6570.301.25440.00000.0000
25092006.10.18 11:15modify6570.301.25440.00001.1542
25102006.10.18 11:15modify6560.201.25380.00001.1542
25112006.10.18 11:15modify6550.101.25390.00001.1542
25122006.10.18 14:15sell6580.501.25380.00000.0000
25132006.10.18 14:15modify6580.501.25380.00001.1541
25142006.10.18 14:15modify6570.301.25440.00001.1541
25152006.10.18 14:15modify6560.201.25380.00001.1541
25162006.10.18 14:15modify6550.101.25390.00001.1541
25172006.10.18 15:45sell6590.801.25270.00000.0000
25182006.10.18 15:45modify6590.801.25270.00001.1535
25192006.10.18 15:45modify6580.501.25380.00001.1535
25202006.10.18 15:45modify6570.301.25440.00001.1535
25212006.10.18 15:45modify6560.201.25380.00001.1535
25222006.10.18 15:45modify6550.101.25390.00001.1535
25232006.10.18 16:00close6590.801.25240.00001.153524.0021397.98
25242006.10.18 16:00close6580.501.25240.00001.153570.0021467.98
25252006.10.18 16:00close6570.301.25240.00001.153560.0021527.98
25262006.10.18 16:00close6560.201.25240.00001.153528.0021555.98
25272006.10.18 16:00close6550.101.25240.00001.153515.0021570.98
25282006.10.18 17:00buy6600.101.25180.00000.0000
25292006.10.18 17:00modify6600.101.25180.00001.3517
25302006.10.18 17:15close6600.101.25100.00001.3517-8.0021562.98
25312006.10.19 08:30sell6610.101.25350.00000.0000
25322006.10.19 08:30modify6610.101.25350.00001.1536
25332006.10.19 14:45sell6620.201.25640.00000.0000
25342006.10.19 14:45modify6620.201.25640.00001.1555
25352006.10.19 14:45modify6610.101.25350.00001.1555
25362006.10.19 15:45sell6630.301.25530.00000.0000
25372006.10.19 15:45modify6630.301.25530.00001.1555
25382006.10.20 01:00sell6640.501.26220.00000.0000
25392006.10.20 01:00modify6640.501.26220.00001.1586
25402006.10.20 01:00modify6630.301.25530.00001.1586
25412006.10.20 01:00modify6620.201.25640.00001.1586
25422006.10.20 01:00modify6610.101.25350.00001.1586
25432006.10.20 07:30sell6650.801.26330.00000.0000
25442006.10.20 07:30modify6650.801.26330.00001.1606
25452006.10.20 07:30modify6640.501.26220.00001.1606
25462006.10.20 07:30modify6630.301.25530.00001.1606
25472006.10.20 07:30modify6620.201.25640.00001.1606
25482006.10.20 07:30modify6610.101.25350.00001.1606
25492006.10.20 09:30close6650.801.26220.00001.160688.0021650.98
25502006.10.20 09:30close6640.501.26220.00001.16060.0021650.98
25512006.10.20 09:30close6630.301.26220.00001.1606-206.5521444.43
25522006.10.20 09:30close6620.201.26220.00001.1606-115.7021328.73
25532006.10.20 09:30close6610.101.26220.00001.1606-86.8521241.88
25542006.10.20 10:15sell6660.101.26250.00000.0000
25552006.10.20 10:15modify6660.101.26250.00001.1626
25562006.10.20 10:30sell6670.201.26170.00000.0000
25572006.10.20 10:30modify6670.201.26170.00001.1621
25582006.10.20 10:30modify6660.101.26250.00001.1621
25592006.10.20 11:30sell6680.301.26210.00000.0000
25602006.10.20 11:30modify6680.301.26210.00001.1621
25612006.10.20 12:45sell6690.501.26210.00000.0000
25622006.10.20 12:45modify6690.501.26210.00001.1622
25632006.10.20 12:45modify6680.301.26210.00001.1622
25642006.10.20 12:45modify6670.201.26170.00001.1622
25652006.10.20 12:45modify6660.101.26250.00001.1622
25662006.10.20 13:15close6690.501.26080.00001.162265.0021306.88
25672006.10.20 13:15close6680.301.26080.00001.162239.0021345.88
25682006.10.20 13:15close6670.201.26080.00001.162218.0021363.88
25692006.10.20 13:15close6660.101.26080.00001.162217.0021380.88
25702006.10.20 17:45sell6700.101.26030.00000.0000
25712006.10.20 17:45modify6700.101.26030.00001.1604
25722006.10.23 01:15sell6710.201.26170.00000.0000
25732006.10.23 01:15modify6710.201.26170.00001.1613
25742006.10.23 01:15modify6700.101.26030.00001.1613
25752006.10.23 04:15sell6720.301.26120.00000.0000
25762006.10.23 04:15modify6720.301.26120.00001.1613
25772006.10.23 08:45sell6730.501.26100.00000.0000
25782006.10.23 08:45modify6730.501.26100.00001.1612
25792006.10.23 08:45modify6720.301.26120.00001.1612
25802006.10.23 08:45modify6710.201.26170.00001.1612
25812006.10.23 08:45modify6700.101.26030.00001.1612
25822006.10.23 09:30close6730.501.25990.00001.161255.0021435.88
25832006.10.23 09:30close6720.301.25990.00001.161239.0021474.88
25842006.10.23 09:30close6710.201.25990.00001.161236.0021510.88
25852006.10.23 09:30close6700.101.25990.00001.16124.1521515.03
25862006.10.23 15:00buy6740.101.25570.00000.0000
25872006.10.23 15:00modify6740.101.25570.00001.3556
25882006.10.23 15:15close6740.101.25540.00001.3556-3.0021512.03