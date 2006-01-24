Strategy Tester Report
Cost Avg - RSI w-Trend v1
|Symbol
|EURUSD (Euro vs US Dollar)
|Period
|15 Minutes (M15) 2006.01.02 01:00 - 2006.10.23 15:45 (2006.01.02 - 2006.10.28)
|Model
|Every tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
|Parameters
|MagicNumber=12411; LotExponent=1.666667; slip=3; Lots=0.1; TakeProfit=999; Stoploss=500; PipStep=30; MaxTrades=4; UseSafeMode=true;
UseRSIforAddTrade=true;
UseStopLoss=true;
TotalEquityRisk=18; BuyLevel=24; SellLevel=35; SlowPeriod=9; FastPeriod=4; PriceType=5; MAPeriod=22; MATimeFrame=240; MAMethod=1; MAPrice=0; UseTrend=true;
|Bars in test
|58125
|Ticks modelled
|491342
|Modelling quality
|90.00%
|Initial deposit
|10000.00
|Total net profit
|11512.03
|Gross profit
|19093.63
|Gross loss
|-7581.60
|Profit factor
|2.52
|Expected payoff
|17.08
|Absolute drawdown
|643.45
|Maximal drawdown
|923.15 (6.77%)
|Relative drawdown
|6.91% (695.05)
|Total trades
|674
|Short positions (won %)
|462 (76.41%)
|Long positions (won %)
|212 (35.38%)
|Profit trades (% of total)
|428 (63.50%)
|Loss trades (% of total)
|246 (36.50%)
|Largest
|profit trade
|488.00
|loss trade
|-374.25
|Average
|profit trade
|44.61
|loss trade
|-30.82
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|20 (970.65)
|consecutive losses (loss in money)
|10 (-43.00)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|1380.65 (12)
|consecutive loss (count of losses)
|-923.15 (8)
|Average
|consecutive wins
|4
|consecutive losses
|2
|#
|Time
|Type
|Order
|Lots
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2006.01.02 08:45
|buy
|1
|0.10
|1.1827
|0.0000
|0.0000
|2
|2006.01.02 08:45
|modify
|1
|0.10
|1.1827
|0.0000
|1.2826
|3
|2006.01.02 09:00
|close
|1
|0.10
|1.1818
|0.0000
|1.2826
|-9.00
|9991.00
|4
|2006.01.02 14:00
|sell
|2
|0.10
|1.1830
|0.0000
|0.0000
|5
|2006.01.02 14:00
|modify
|2
|0.10
|1.1830
|0.0000
|1.0831
|6
|2006.01.02 15:30
|close
|2
|0.10
|1.1827
|0.0000
|1.0831
|3.00
|9994.00
|7
|2006.01.02 16:00
|buy
|3
|0.10
|1.1830
|0.0000
|0.0000
|8
|2006.01.02 16:00
|modify
|3
|0.10
|1.1830
|0.0000
|1.2829
|9
|2006.01.02 16:15
|close
|3
|0.10
|1.1825
|0.0000
|1.2829
|-5.00
|9989.00
|10
|2006.01.02 17:00
|buy
|4
|0.10
|1.1827
|0.0000
|0.0000
|11
|2006.01.02 17:00
|modify
|4
|0.10
|1.1827
|0.0000
|1.2826
|12
|2006.01.02 17:15
|close
|4
|0.10
|1.1821
|0.0000
|1.2826
|-6.00
|9983.00
|13
|2006.01.02 18:45
|buy
|5
|0.10
|1.1814
|0.0000
|0.0000
|14
|2006.01.02 18:45
|modify
|5
|0.10
|1.1814
|0.0000
|1.2813
|15
|2006.01.02 19:00
|close
|5
|0.10
|1.1815
|0.0000
|1.2813
|1.00
|9984.00
|16
|2006.01.03 15:30
|sell
|6
|0.10
|1.1869
|0.0000
|0.0000
|17
|2006.01.03 15:30
|modify
|6
|0.10
|1.1869
|0.0000
|1.0870
|18
|2006.01.04 00:30
|sell
|7
|0.20
|1.2005
|0.0000
|0.0000
|19
|2006.01.04 00:30
|modify
|7
|0.20
|1.2005
|0.0000
|1.0961
|20
|2006.01.04 00:30
|modify
|6
|0.10
|1.1869
|0.0000
|1.0961
|21
|2006.01.04 06:30
|sell
|8
|0.30
|1.2060
|0.0000
|0.0000
|22
|2006.01.04 06:30
|modify
|8
|0.30
|1.2060
|0.0000
|1.1011
|23
|2006.01.04 06:30
|modify
|7
|0.20
|1.2005
|0.0000
|1.1011
|24
|2006.01.04 06:30
|modify
|6
|0.10
|1.1869
|0.0000
|1.1011
|25
|2006.01.04 08:45
|sell
|9
|0.50
|1.2055
|0.0000
|0.0000
|26
|2006.01.04 08:45
|modify
|9
|0.50
|1.2055
|0.0000
|1.1031
|27
|2006.01.04 08:45
|modify
|8
|0.30
|1.2060
|0.0000
|1.1031
|28
|2006.01.04 08:45
|modify
|7
|0.20
|1.2005
|0.0000
|1.1031
|29
|2006.01.04 08:45
|modify
|6
|0.10
|1.1869
|0.0000
|1.1031
|30
|2006.01.04 17:00
|sell
|10
|0.80
|1.2081
|0.0000
|0.0000
|31
|2006.01.04 17:00
|modify
|10
|0.80
|1.2081
|0.0000
|1.1053
|32
|2006.01.04 17:00
|modify
|9
|0.50
|1.2055
|0.0000
|1.1053
|33
|2006.01.04 17:00
|modify
|8
|0.30
|1.2060
|0.0000
|1.1053
|34
|2006.01.04 17:00
|modify
|7
|0.20
|1.2005
|0.0000
|1.1053
|35
|2006.01.04 17:00
|modify
|6
|0.10
|1.1869
|0.0000
|1.1053
|36
|2006.01.05 13:15
|close
|10
|0.80
|1.2073
|0.0000
|1.1053
|67.60
|10051.60
|37
|2006.01.05 13:15
|close
|9
|0.50
|1.2073
|0.0000
|1.1053
|-87.75
|9963.85
|38
|2006.01.05 13:15
|close
|8
|0.30
|1.2073
|0.0000
|1.1053
|-37.65
|9926.20
|39
|2006.01.05 13:15
|close
|7
|0.20
|1.2073
|0.0000
|1.1053
|-135.10
|9791.10
|40
|2006.01.05 13:15
|close
|6
|0.10
|1.2073
|0.0000
|1.1053
|-203.40
|9587.70
|41
|2006.01.06 03:45
|sell
|11
|0.10
|1.2092
|0.0000
|0.0000
|42
|2006.01.06 03:45
|modify
|11
|0.10
|1.2092
|0.0000
|1.1093
|43
|2006.01.06 05:30
|sell
|12
|0.20
|1.2088
|0.0000
|0.0000
|44
|2006.01.06 05:30
|modify
|12
|0.20
|1.2088
|0.0000
|1.1090
|45
|2006.01.06 05:30
|modify
|11
|0.10
|1.2092
|0.0000
|1.1090
|46
|2006.01.06 09:00
|sell
|13
|0.30
|1.2089
|0.0000
|0.0000
|47
|2006.01.06 09:00
|modify
|13
|0.30
|1.2089
|0.0000
|1.1090
|48
|2006.01.06 12:00
|sell
|14
|0.50
|1.2085
|0.0000
|0.0000
|49
|2006.01.06 12:00
|modify
|14
|0.50
|1.2085
|0.0000
|1.1088
|50
|2006.01.06 12:00
|modify
|13
|0.30
|1.2089
|0.0000
|1.1088
|51
|2006.01.06 12:00
|modify
|12
|0.20
|1.2088
|0.0000
|1.1088
|52
|2006.01.06 12:00
|modify
|11
|0.10
|1.2092
|0.0000
|1.1088
|53
|2006.01.06 18:15
|sell
|15
|0.80
|1.2134
|0.0000
|0.0000
|54
|2006.01.06 18:15
|modify
|15
|0.80
|1.2134
|0.0000
|1.1108
|55
|2006.01.06 18:15
|modify
|14
|0.50
|1.2085
|0.0000
|1.1108
|56
|2006.01.06 18:15
|modify
|13
|0.30
|1.2089
|0.0000
|1.1108
|57
|2006.01.06 18:15
|modify
|12
|0.20
|1.2088
|0.0000
|1.1108
|58
|2006.01.06 18:15
|modify
|11
|0.10
|1.2092
|0.0000
|1.1108
|59
|2006.01.09 09:30
|close
|15
|0.80
|1.2119
|0.0000
|1.1108
|121.20
|9708.90
|60
|2006.01.09 09:30
|close
|14
|0.50
|1.2119
|0.0000
|1.1108
|-169.25
|9539.65
|61
|2006.01.09 09:30
|close
|13
|0.30
|1.2119
|0.0000
|1.1108
|-89.55
|9450.10
|62
|2006.01.09 09:30
|close
|12
|0.20
|1.2119
|0.0000
|1.1108
|-61.70
|9388.40
|63
|2006.01.09 09:30
|close
|11
|0.10
|1.2119
|0.0000
|1.1108
|-26.85
|9361.55
|64
|2006.01.09 13:15
|sell
|16
|0.10
|1.2075
|0.0000
|0.0000
|65
|2006.01.09 13:15
|modify
|16
|0.10
|1.2075
|0.0000
|1.1076
|66
|2006.01.09 16:00
|close
|16
|0.10
|1.2080
|0.0000
|1.1076
|-5.00
|9356.55
|67
|2006.01.10 01:45
|sell
|17
|0.10
|1.2074
|0.0000
|0.0000
|68
|2006.01.10 01:45
|modify
|17
|0.10
|1.2074
|0.0000
|1.1075
|69
|2006.01.10 02:15
|close
|17
|0.10
|1.2068
|0.0000
|1.1075
|6.00
|9362.55
|70
|2006.01.10 05:00
|buy
|18
|0.10
|1.2060
|0.0000
|0.0000
|71
|2006.01.10 05:00
|modify
|18
|0.10
|1.2060
|0.0000
|1.3059
|72
|2006.01.10 05:15
|close
|18
|0.10
|1.2062
|0.0000
|1.3059
|2.00
|9364.55
|73
|2006.01.10 15:15
|sell
|19
|0.10
|1.2064
|0.0000
|0.0000
|74
|2006.01.10 15:15
|modify
|19
|0.10
|1.2064
|0.0000
|1.1065
|75
|2006.01.10 15:45
|close
|19
|0.10
|1.2048
|0.0000
|1.1065
|16.00
|9380.55
|76
|2006.01.10 16:00
|buy
|20
|0.10
|1.2058
|0.0000
|0.0000
|77
|2006.01.10 16:00
|modify
|20
|0.10
|1.2058
|0.0000
|1.3057
|78
|2006.01.10 16:15
|close
|20
|0.10
|1.2051
|0.0000
|1.3057
|-7.00
|9373.55
|79
|2006.01.10 17:00
|buy
|21
|0.10
|1.2066
|0.0000
|0.0000
|80
|2006.01.10 17:00
|modify
|21
|0.10
|1.2066
|0.0000
|1.3065
|81
|2006.01.10 17:15
|close
|21
|0.10
|1.2071
|0.0000
|1.3065
|5.00
|9378.55
|82
|2006.01.11 08:45
|buy
|22
|0.10
|1.2062
|0.0000
|0.0000
|83
|2006.01.11 08:45
|modify
|22
|0.10
|1.2062
|0.0000
|1.3061
|84
|2006.01.11 09:00
|close
|22
|0.10
|1.2060
|0.0000
|1.3061
|-2.00
|9376.55
|85
|2006.01.12 07:15
|sell
|23
|0.10
|1.2133
|0.0000
|0.0000
|86
|2006.01.12 07:15
|modify
|23
|0.10
|1.2133
|0.0000
|1.1134
|87
|2006.01.12 09:30
|sell
|24
|0.20
|1.2136
|0.0000
|0.0000
|88
|2006.01.12 09:30
|modify
|24
|0.20
|1.2136
|0.0000
|1.1136
|89
|2006.01.12 09:30
|modify
|23
|0.10
|1.2133
|0.0000
|1.1136
|90
|2006.01.12 10:30
|sell
|25
|0.30
|1.2137
|0.0000
|0.0000
|91
|2006.01.12 10:30
|modify
|25
|0.30
|1.2137
|0.0000
|1.1137
|92
|2006.01.12 10:30
|modify
|24
|0.20
|1.2136
|0.0000
|1.1137
|93
|2006.01.12 10:30
|modify
|23
|0.10
|1.2133
|0.0000
|1.1137
|94
|2006.01.12 13:30
|sell
|26
|0.50
|1.2141
|0.0000
|0.0000
|95
|2006.01.12 13:30
|modify
|26
|0.50
|1.2141
|0.0000
|1.1139
|96
|2006.01.12 13:30
|modify
|25
|0.30
|1.2137
|0.0000
|1.1139
|97
|2006.01.12 13:30
|modify
|24
|0.20
|1.2136
|0.0000
|1.1139
|98
|2006.01.12 13:30
|modify
|23
|0.10
|1.2133
|0.0000
|1.1139
|99
|2006.01.12 15:15
|sell
|27
|0.80
|1.2112
|0.0000
|0.0000
|100
|2006.01.12 15:15
|modify
|27
|0.80
|1.2112
|0.0000
|1.1128
|101
|2006.01.12 15:15
|modify
|26
|0.50
|1.2141
|0.0000
|1.1128
|102
|2006.01.12 15:15
|modify
|25
|0.30
|1.2137
|0.0000
|1.1128
|103
|2006.01.12 15:15
|modify
|24
|0.20
|1.2136
|0.0000
|1.1128
|104
|2006.01.12 15:15
|modify
|23
|0.10
|1.2133
|0.0000
|1.1128
|105
|2006.01.12 15:30
|close
|27
|0.80
|1.2112
|0.0000
|1.1128
|0.00
|9376.55
|106
|2006.01.12 15:30
|close
|26
|0.50
|1.2112
|0.0000
|1.1128
|145.00
|9521.55
|107
|2006.01.12 15:30
|close
|25
|0.30
|1.2112
|0.0000
|1.1128
|75.00
|9596.55
|108
|2006.01.12 15:30
|close
|24
|0.20
|1.2112
|0.0000
|1.1128
|48.00
|9644.55
|109
|2006.01.12 15:30
|close
|23
|0.10
|1.2112
|0.0000
|1.1128
|21.00
|9665.55
|110
|2006.01.12 18:00
|buy
|28
|0.10
|1.2036
|0.0000
|0.0000
|111
|2006.01.12 18:00
|modify
|28
|0.10
|1.2036
|0.0000
|1.3035
|112
|2006.01.12 18:15
|close
|28
|0.10
|1.2030
|0.0000
|1.3035
|-6.00
|9659.55
|113
|2006.01.16 07:45
|sell
|29
|0.10
|1.2139
|0.0000
|0.0000
|114
|2006.01.16 07:45
|modify
|29
|0.10
|1.2139
|0.0000
|1.1140
|115
|2006.01.16 09:30
|sell
|30
|0.20
|1.2139
|0.0000
|0.0000
|116
|2006.01.16 09:30
|modify
|30
|0.20
|1.2139
|0.0000
|1.1140
|117
|2006.01.16 10:45
|sell
|31
|0.30
|1.2138
|0.0000
|0.0000
|118
|2006.01.16 10:45
|modify
|31
|0.30
|1.2138
|0.0000
|1.1139
|119
|2006.01.16 10:45
|modify
|30
|0.20
|1.2139
|0.0000
|1.1139
|120
|2006.01.16 10:45
|modify
|29
|0.10
|1.2139
|0.0000
|1.1139
|121
|2006.01.16 12:15
|sell
|32
|0.50
|1.2134
|0.0000
|0.0000
|122
|2006.01.16 12:15
|modify
|32
|0.50
|1.2134
|0.0000
|1.1137
|123
|2006.01.16 12:15
|modify
|31
|0.30
|1.2138
|0.0000
|1.1137
|124
|2006.01.16 12:15
|modify
|30
|0.20
|1.2139
|0.0000
|1.1137
|125
|2006.01.16 12:15
|modify
|29
|0.10
|1.2139
|0.0000
|1.1137
|126
|2006.01.16 13:45
|sell
|33
|0.80
|1.2135
|0.0000
|0.0000
|127
|2006.01.16 13:45
|modify
|33
|0.80
|1.2135
|0.0000
|1.1137
|128
|2006.01.16 15:15
|close
|33
|0.80
|1.2114
|0.0000
|1.1137
|168.00
|9827.55
|129
|2006.01.16 15:15
|close
|32
|0.50
|1.2114
|0.0000
|1.1137
|100.00
|9927.55
|130
|2006.01.16 15:15
|close
|31
|0.30
|1.2114
|0.0000
|1.1137
|72.00
|9999.55
|131
|2006.01.16 15:15
|close
|30
|0.20
|1.2114
|0.0000
|1.1137
|50.00
|10049.55
|132
|2006.01.16 15:15
|close
|29
|0.10
|1.2114
|0.0000
|1.1137
|25.00
|10074.55
|133
|2006.01.17 00:45
|sell
|34
|0.10
|1.2113
|0.0000
|0.0000
|134
|2006.01.17 00:45
|modify
|34
|0.10
|1.2113
|0.0000
|1.1114
|135
|2006.01.17 02:30
|sell
|35
|0.20
|1.2109
|0.0000
|0.0000
|136
|2006.01.17 02:30
|modify
|35
|0.20
|1.2109
|0.0000
|1.1111
|137
|2006.01.17 02:30
|modify
|34
|0.10
|1.2113
|0.0000
|1.1111
|138
|2006.01.17 03:00
|close
|35
|0.20
|1.2086
|0.0000
|1.1111
|46.00
|10120.55
|139
|2006.01.17 03:00
|close
|34
|0.10
|1.2086
|0.0000
|1.1111
|27.00
|10147.55
|140
|2006.01.17 11:45
|sell
|36
|0.10
|1.2111
|0.0000
|0.0000
|141
|2006.01.17 11:45
|modify
|36
|0.10
|1.2111
|0.0000
|1.1112
|142
|2006.01.17 13:15
|sell
|37
|0.20
|1.2093
|0.0000
|0.0000
|143
|2006.01.17 13:15
|modify
|37
|0.20
|1.2093
|0.0000
|1.1100
|144
|2006.01.17 13:15
|modify
|36
|0.10
|1.2111
|0.0000
|1.1100
|145
|2006.01.17 13:30
|close
|37
|0.20
|1.2083
|0.0000
|1.1100
|20.00
|10167.55
|146
|2006.01.17 13:30
|close
|36
|0.10
|1.2083
|0.0000
|1.1100
|28.00
|10195.55
|147
|2006.01.17 15:15
|sell
|38
|0.10
|1.2072
|0.0000
|0.0000
|148
|2006.01.17 15:15
|modify
|38
|0.10
|1.2072
|0.0000
|1.1073
|149
|2006.01.17 16:00
|close
|38
|0.10
|1.2071
|0.0000
|1.1073
|1.00
|10196.55
|150
|2006.01.18 03:00
|sell
|39
|0.10
|1.2094
|0.0000
|0.0000
|151
|2006.01.18 03:00
|modify
|39
|0.10
|1.2094
|0.0000
|1.1095
|152
|2006.01.18 04:00
|close
|39
|0.10
|1.2097
|0.0000
|1.1095
|-3.00
|10193.55
|153
|2006.01.18 18:30
|sell
|40
|0.10
|1.2099
|0.0000
|0.0000
|154
|2006.01.18 18:30
|modify
|40
|0.10
|1.2099
|0.0000
|1.1100
|155
|2006.01.18 19:00
|close
|40
|0.10
|1.2083
|0.0000
|1.1100
|16.00
|10209.55
|156
|2006.01.19 02:30
|sell
|41
|0.10
|1.2091
|0.0000
|0.0000
|157
|2006.01.19 02:30
|modify
|41
|0.10
|1.2091
|0.0000
|1.1092
|158
|2006.01.19 04:00
|close
|41
|0.10
|1.2101
|0.0000
|1.1092
|-10.00
|10199.55
|159
|2006.01.20 08:45
|buy
|42
|0.10
|1.2078
|0.0000
|0.0000
|160
|2006.01.20 08:45
|modify
|42
|0.10
|1.2078
|0.0000
|1.3077
|161
|2006.01.20 09:00
|close
|42
|0.10
|1.2078
|0.0000
|1.3077
|0.00
|10199.55
|162
|2006.01.20 11:00
|buy
|43
|0.10
|1.2072
|0.0000
|0.0000
|163
|2006.01.20 11:00
|modify
|43
|0.10
|1.2072
|0.0000
|1.3071
|164
|2006.01.20 11:15
|close
|43
|0.10
|1.2087
|0.0000
|1.3071
|15.00
|10214.55
|165
|2006.01.24 04:45
|sell
|44
|0.10
|1.2281
|0.0000
|0.0000
|166
|2006.01.24 04:45
|modify
|44
|0.10
|1.2281
|0.0000
|1.1282
|167
|2006.01.24 06:45
|sell
|45
|0.20
|1.2281
|0.0000
|0.0000
|168
|2006.01.24 06:45
|modify
|45
|0.20
|1.2281
|0.0000
|1.1282
|169
|2006.01.24 09:15
|sell
|46
|0.30
|1.2287
|0.0000
|0.0000
|170
|2006.01.24 09:15
|modify
|46
|0.30
|1.2287
|0.0000
|1.1285
|171
|2006.01.24 09:15
|modify
|45
|0.20
|1.2281
|0.0000
|1.1285
|172
|2006.01.24 09:15
|modify
|44
|0.10
|1.2281
|0.0000
|1.1285
|173
|2006.01.24 10:00
|sell
|47
|0.50
|1.2286
|0.0000
|0.0000
|174
|2006.01.24 10:00
|modify
|47
|0.50
|1.2286
|0.0000
|1.1286
|175
|2006.01.24 10:00
|modify
|46
|0.30
|1.2287
|0.0000
|1.1286
|176
|2006.01.24 10:00
|modify
|45
|0.20
|1.2281
|0.0000
|1.1286
|177
|2006.01.24 10:00
|modify
|44
|0.10
|1.2281
|0.0000
|1.1286
|178
|2006.01.24 11:00
|close
|47
|0.50
|1.2274
|0.0000
|1.1286
|60.00
|10274.55
|179
|2006.01.24 11:00
|close
|46
|0.30
|1.2274
|0.0000
|1.1286
|39.00
|10313.55
|180
|2006.01.24 11:00
|close
|45
|0.20
|1.2274
|0.0000
|1.1286
|14.00
|10327.55
|181
|2006.01.24 11:00
|close
|44
|0.10
|1.2274
|0.0000
|1.1286
|7.00
|10334.55
|182
|2006.01.24 13:45
|sell
|48
|0.10
|1.2268
|0.0000
|0.0000
|183
|2006.01.24 13:45
|modify
|48
|0.10
|1.2268
|0.0000
|1.1269
|184
|2006.01.24 15:45
|sell
|49
|0.20
|1.2269
|0.0000
|0.0000
|185
|2006.01.24 15:45
|modify
|49
|0.20
|1.2269
|0.0000
|1.1270
|186
|2006.01.24 15:45
|modify
|48
|0.10
|1.2268
|0.0000
|1.1270
|187
|2006.01.24 21:30
|sell
|50
|0.30
|1.2271
|0.0000
|0.0000
|188
|2006.01.24 21:30
|modify
|50
|0.30
|1.2271
|0.0000
|1.1271
|189
|2006.01.24 21:30
|modify
|49
|0.20
|1.2269
|0.0000
|1.1271
|190
|2006.01.24 21:30
|modify
|48
|0.10
|1.2268
|0.0000
|1.1271
|191
|2006.01.24 23:15
|sell
|51
|0.50
|1.2281
|0.0000
|0.0000
|192
|2006.01.24 23:15
|modify
|51
|0.50
|1.2281
|0.0000
|1.1276
|193
|2006.01.24 23:15
|modify
|50
|0.30
|1.2271
|0.0000
|1.1276
|194
|2006.01.24 23:15
|modify
|49
|0.20
|1.2269
|0.0000
|1.1276
|195
|2006.01.24 23:15
|modify
|48
|0.10
|1.2268
|0.0000
|1.1276
|196
|2006.01.25 02:15
|close
|51
|0.50
|1.2259
|0.0000
|1.1276
|110.75
|10445.30
|197
|2006.01.25 02:15
|close
|50
|0.30
|1.2259
|0.0000
|1.1276
|36.45
|10481.75
|198
|2006.01.25 02:15
|close
|49
|0.20
|1.2259
|0.0000
|1.1276
|20.30
|10502.05
|199
|2006.01.25 02:15
|close
|48
|0.10
|1.2259
|0.0000
|1.1276
|9.15
|10511.20
|200
|2006.01.25 05:00
|sell
|52
|0.10
|1.2264
|0.0000
|0.0000
|201
|2006.01.25 05:00
|modify
|52
|0.10
|1.2264
|0.0000
|1.1265
|202
|2006.01.25 09:30
|sell
|53
|0.20
|1.2262
|0.0000
|0.0000
|203
|2006.01.25 09:30
|modify
|53
|0.20
|1.2262
|0.0000
|1.1264
|204
|2006.01.25 09:30
|modify
|52
|0.10
|1.2264
|0.0000
|1.1264
|205
|2006.01.25 13:00
|sell
|54
|0.30
|1.2297
|0.0000
|0.0000
|206
|2006.01.25 13:00
|modify
|54
|0.30
|1.2297
|0.0000
|1.1281
|207
|2006.01.25 13:00
|modify
|53
|0.20
|1.2262
|0.0000
|1.1281
|208
|2006.01.25 13:00
|modify
|52
|0.10
|1.2264
|0.0000
|1.1281
|209
|2006.01.25 15:30
|sell
|55
|0.50
|1.2287
|0.0000
|0.0000
|210
|2006.01.25 15:30
|modify
|55
|0.50
|1.2287
|0.0000
|1.1284
|211
|2006.01.25 15:30
|modify
|54
|0.30
|1.2297
|0.0000
|1.1284
|212
|2006.01.25 15:30
|modify
|53
|0.20
|1.2262
|0.0000
|1.1284
|213
|2006.01.25 15:30
|modify
|52
|0.10
|1.2264
|0.0000
|1.1284
|214
|2006.01.25 17:00
|sell
|56
|0.80
|1.2256
|0.0000
|0.0000
|215
|2006.01.25 17:00
|modify
|56
|0.80
|1.2256
|0.0000
|1.1273
|216
|2006.01.25 17:00
|modify
|55
|0.50
|1.2287
|0.0000
|1.1273
|217
|2006.01.25 17:00
|modify
|54
|0.30
|1.2297
|0.0000
|1.1273
|218
|2006.01.25 17:00
|modify
|53
|0.20
|1.2262
|0.0000
|1.1273
|219
|2006.01.25 17:00
|modify
|52
|0.10
|1.2264
|0.0000
|1.1273
|220
|2006.01.25 22:45
|close
|56
|0.80
|1.2243
|0.0000
|1.1273
|104.00
|10615.20
|221
|2006.01.25 22:45
|close
|55
|0.50
|1.2243
|0.0000
|1.1273
|220.00
|10835.20
|222
|2006.01.25 22:45
|close
|54
|0.30
|1.2243
|0.0000
|1.1273
|162.00
|10997.20
|223
|2006.01.25 22:45
|close
|53
|0.20
|1.2243
|0.0000
|1.1273
|38.00
|11035.20
|224
|2006.01.25 22:45
|close
|52
|0.10
|1.2243
|0.0000
|1.1273
|21.00
|11056.20
|225
|2006.01.26 11:00
|sell
|57
|0.10
|1.2242
|0.0000
|0.0000
|226
|2006.01.26 11:00
|modify
|57
|0.10
|1.2242
|0.0000
|1.1243
|227
|2006.01.26 12:45
|sell
|58
|0.20
|1.2243
|0.0000
|0.0000
|228
|2006.01.26 12:45
|modify
|58
|0.20
|1.2243
|0.0000
|1.1244
|229
|2006.01.26 12:45
|modify
|57
|0.10
|1.2242
|0.0000
|1.1244
|230
|2006.01.26 15:45
|sell
|59
|0.30
|1.2248
|0.0000
|0.0000
|231
|2006.01.26 15:45
|modify
|59
|0.30
|1.2248
|0.0000
|1.1246
|232
|2006.01.26 15:45
|modify
|58
|0.20
|1.2243
|0.0000
|1.1246
|233
|2006.01.26 15:45
|modify
|57
|0.10
|1.2242
|0.0000
|1.1246
|234
|2006.01.26 18:30
|sell
|60
|0.50
|1.2232
|0.0000
|0.0000
|235
|2006.01.26 18:30
|modify
|60
|0.50
|1.2232
|0.0000
|1.1240
|236
|2006.01.26 18:30
|modify
|59
|0.30
|1.2248
|0.0000
|1.1240
|237
|2006.01.26 18:30
|modify
|58
|0.20
|1.2243
|0.0000
|1.1240
|238
|2006.01.26 18:30
|modify
|57
|0.10
|1.2242
|0.0000
|1.1240
|239
|2006.01.26 20:00
|close
|60
|0.50
|1.2229
|0.0000
|1.1240
|15.00
|11071.20
|240
|2006.01.26 20:00
|close
|59
|0.30
|1.2229
|0.0000
|1.1240
|57.00
|11128.20
|241
|2006.01.26 20:00
|close
|58
|0.20
|1.2229
|0.0000
|1.1240
|28.00
|11156.20
|242
|2006.01.26 20:00
|close
|57
|0.10
|1.2229
|0.0000
|1.1240
|13.00
|11169.20
|243
|2006.01.26 21:45
|buy
|61
|0.10
|1.2211
|0.0000
|0.0000
|244
|2006.01.26 21:45
|modify
|61
|0.10
|1.2211
|0.0000
|1.3210
|245
|2006.01.26 22:00
|close
|61
|0.10
|1.2212
|0.0000
|1.3210
|1.00
|11170.20
|246
|2006.01.27 13:30
|buy
|62
|0.10
|1.2187
|0.0000
|0.0000
|247
|2006.01.27 13:30
|modify
|62
|0.10
|1.2187
|0.0000
|1.3186
|248
|2006.01.27 13:45
|close
|62
|0.10
|1.2180
|0.0000
|1.3186
|-7.00
|11163.20
|249
|2006.01.27 14:30
|buy
|63
|0.10
|1.2186
|0.0000
|0.0000
|250
|2006.01.27 14:30
|modify
|63
|0.10
|1.2186
|0.0000
|1.3185
|251
|2006.01.27 14:45
|close
|63
|0.10
|1.2180
|0.0000
|1.3185
|-6.00
|11157.20
|252
|2006.01.27 18:45
|buy
|64
|0.10
|1.2126
|0.0000
|0.0000
|253
|2006.01.27 18:45
|modify
|64
|0.10
|1.2126
|0.0000
|1.3125
|254
|2006.01.27 19:00
|close
|64
|0.10
|1.2128
|0.0000
|1.3125
|2.00
|11159.20
|255
|2006.01.27 19:15
|buy
|65
|0.10
|1.2128
|0.0000
|0.0000
|256
|2006.01.27 19:15
|modify
|65
|0.10
|1.2128
|0.0000
|1.3127
|257
|2006.01.27 19:30
|close
|65
|0.10
|1.2116
|0.0000
|1.3127
|-12.00
|11147.20
|258
|2006.01.27 21:15
|buy
|66
|0.10
|1.2106
|0.0000
|0.0000
|259
|2006.01.27 21:15
|modify
|66
|0.10
|1.2106
|0.0000
|1.3105
|260
|2006.01.27 21:30
|close
|66
|0.10
|1.2106
|0.0000
|1.3105
|0.00
|11147.20
|261
|2006.01.31 21:45
|sell
|67
|0.10
|1.2134
|0.0000
|0.0000
|262
|2006.01.31 21:45
|modify
|67
|0.10
|1.2134
|0.0000
|1.1135
|263
|2006.02.01 00:45
|sell
|68
|0.20
|1.2146
|0.0000
|0.0000
|264
|2006.02.01 00:45
|modify
|68
|0.20
|1.2146
|0.0000
|1.1143
|265
|2006.02.01 00:45
|modify
|67
|0.10
|1.2134
|0.0000
|1.1143
|266
|2006.02.01 01:15
|sell
|69
|0.30
|1.2141
|0.0000
|0.0000
|267
|2006.02.01 01:15
|modify
|69
|0.30
|1.2141
|0.0000
|1.1143
|268
|2006.02.01 03:15
|sell
|70
|0.50
|1.2135
|0.0000
|0.0000
|269
|2006.02.01 03:15
|modify
|70
|0.50
|1.2135
|0.0000
|1.1140
|270
|2006.02.01 03:15
|modify
|69
|0.30
|1.2141
|0.0000
|1.1140
|271
|2006.02.01 03:15
|modify
|68
|0.20
|1.2146
|0.0000
|1.1140
|272
|2006.02.01 03:15
|modify
|67
|0.10
|1.2134
|0.0000
|1.1140
|273
|2006.02.01 04:00
|close
|70
|0.50
|1.2148
|0.0000
|1.1140
|-65.00
|11082.20
|274
|2006.02.01 04:00
|close
|69
|0.30
|1.2148
|0.0000
|1.1140
|-21.00
|11061.20
|275
|2006.02.01 04:00
|close
|68
|0.20
|1.2148
|0.0000
|1.1140
|-4.00
|11057.20
|276
|2006.02.01 04:00
|close
|67
|0.10
|1.2148
|0.0000
|1.1140
|-13.85
|11043.35
|277
|2006.02.01 10:00
|sell
|71
|0.10
|1.2137
|0.0000
|0.0000
|278
|2006.02.01 10:00
|modify
|71
|0.10
|1.2137
|0.0000
|1.1138
|279
|2006.02.01 11:15
|sell
|72
|0.20
|1.2130
|0.0000
|0.0000
|280
|2006.02.01 11:15
|modify
|72
|0.20
|1.2130
|0.0000
|1.1133
|281
|2006.02.01 11:15
|modify
|71
|0.10
|1.2137
|0.0000
|1.1133
|282
|2006.02.01 11:45
|close
|72
|0.20
|1.2125
|0.0000
|1.1133
|10.00
|11053.35
|283
|2006.02.01 11:45
|close
|71
|0.10
|1.2125
|0.0000
|1.1133
|12.00
|11065.35
|284
|2006.02.01 12:15
|buy
|73
|0.10
|1.2124
|0.0000
|0.0000
|285
|2006.02.01 12:15
|modify
|73
|0.10
|1.2124
|0.0000
|1.3123
|286
|2006.02.01 12:30
|close
|73
|0.10
|1.2125
|0.0000
|1.3123
|1.00
|11066.35
|287
|2006.02.01 14:15
|buy
|74
|0.10
|1.2106
|0.0000
|0.0000
|288
|2006.02.01 14:15
|modify
|74
|0.10
|1.2106
|0.0000
|1.3105
|289
|2006.02.01 14:30
|close
|74
|0.10
|1.2104
|0.0000
|1.3105
|-2.00
|11064.35
|290
|2006.02.01 16:00
|buy
|75
|0.10
|1.2093
|0.0000
|0.0000
|291
|2006.02.01 16:00
|modify
|75
|0.10
|1.2093
|0.0000
|1.3092
|292
|2006.02.01 16:15
|close
|75
|0.10
|1.2088
|0.0000
|1.3092
|-5.00
|11059.35
|293
|2006.02.01 22:30
|buy
|76
|0.10
|1.2066
|0.0000
|0.0000
|294
|2006.02.01 22:30
|modify
|76
|0.10
|1.2066
|0.0000
|1.3065
|295
|2006.02.01 22:45
|close
|76
|0.10
|1.2061
|0.0000
|1.3065
|-5.00
|11054.35
|296
|2006.02.02 00:00
|buy
|77
|0.10
|1.2067
|0.0000
|0.0000
|297
|2006.02.02 00:00
|modify
|77
|0.10
|1.2067
|0.0000
|1.3066
|298
|2006.02.02 00:15
|close
|77
|0.10
|1.2065
|0.0000
|1.3066
|-2.00
|11052.35
|299
|2006.02.02 09:00
|buy
|78
|0.10
|1.2054
|0.0000
|0.0000
|300
|2006.02.02 09:00
|modify
|78
|0.10
|1.2054
|0.0000
|1.3053
|301
|2006.02.02 09:15
|close
|78
|0.10
|1.2059
|0.0000
|1.3053
|5.00
|11057.35
|302
|2006.02.03 02:15
|buy
|79
|0.10
|1.2084
|0.0000
|0.0000
|303
|2006.02.03 02:15
|modify
|79
|0.10
|1.2084
|0.0000
|1.3083
|304
|2006.02.03 02:30
|close
|79
|0.10
|1.2089
|0.0000
|1.3083
|5.00
|11062.35
|305
|2006.02.03 10:15
|buy
|80
|0.10
|1.2083
|0.0000
|0.0000
|306
|2006.02.03 10:15
|modify
|80
|0.10
|1.2083
|0.0000
|1.3082
|307
|2006.02.03 10:30
|close
|80
|0.10
|1.2075
|0.0000
|1.3082
|-8.00
|11054.35
|308
|2006.02.03 13:45
|buy
|81
|0.10
|1.2067
|0.0000
|0.0000
|309
|2006.02.03 13:45
|modify
|81
|0.10
|1.2067
|0.0000
|1.3066
|310
|2006.02.03 14:00
|close
|81
|0.10
|1.2064
|0.0000
|1.3066
|-3.00
|11051.35
|311
|2006.02.03 17:15
|buy
|82
|0.10
|1.1996
|0.0000
|0.0000
|312
|2006.02.03 17:15
|modify
|82
|0.10
|1.1996
|0.0000
|1.2995
|313
|2006.02.03 17:30
|close
|82
|0.10
|1.1989
|0.0000
|1.2995
|-7.00
|11044.35
|314
|2006.02.03 18:00
|buy
|83
|0.10
|1.2002
|0.0000
|0.0000
|315
|2006.02.03 18:00
|modify
|83
|0.10
|1.2002
|0.0000
|1.3001
|316
|2006.02.03 18:15
|close
|83
|0.10
|1.2012
|0.0000
|1.3001
|10.00
|11054.35
|317
|2006.02.06 10:15
|buy
|84
|0.10
|1.2002
|0.0000
|0.0000
|318
|2006.02.06 10:15
|modify
|84
|0.10
|1.2002
|0.0000
|1.3001
|319
|2006.02.06 10:30
|close
|84
|0.10
|1.1996
|0.0000
|1.3001
|-6.00
|11048.35
|320
|2006.02.06 11:30
|buy
|85
|0.10
|1.1993
|0.0000
|0.0000
|321
|2006.02.06 11:30
|modify
|85
|0.10
|1.1993
|0.0000
|1.2992
|322
|2006.02.06 11:45
|close
|85
|0.10
|1.1988
|0.0000
|1.2992
|-5.00
|11043.35
|323
|2006.02.06 12:15
|buy
|86
|0.10
|1.1994
|0.0000
|0.0000
|324
|2006.02.06 12:15
|modify
|86
|0.10
|1.1994
|0.0000
|1.2993
|325
|2006.02.06 12:30
|close
|86
|0.10
|1.1998
|0.0000
|1.2993
|4.00
|11047.35
|326
|2006.02.06 14:00
|buy
|87
|0.10
|1.1978
|0.0000
|0.0000
|327
|2006.02.06 14:00
|modify
|87
|0.10
|1.1978
|0.0000
|1.2977
|328
|2006.02.06 14:15
|close
|87
|0.10
|1.1980
|0.0000
|1.2977
|2.00
|11049.35
|329
|2006.02.06 19:45
|buy
|88
|0.10
|1.1962
|0.0000
|0.0000
|330
|2006.02.06 19:45
|modify
|88
|0.10
|1.1962
|0.0000
|1.2961
|331
|2006.02.06 20:00
|close
|88
|0.10
|1.1961
|0.0000
|1.2961
|-1.00
|11048.35
|332
|2006.02.08 14:45
|buy
|89
|0.10
|1.1956
|0.0000
|0.0000
|333
|2006.02.08 14:45
|modify
|89
|0.10
|1.1956
|0.0000
|1.2955
|334
|2006.02.08 15:00
|close
|89
|0.10
|1.1951
|0.0000
|1.2955
|-5.00
|11043.35
|335
|2006.02.08 15:30
|buy
|90
|0.10
|1.1956
|0.0000
|0.0000
|336
|2006.02.08 15:30
|modify
|90
|0.10
|1.1956
|0.0000
|1.2955
|337
|2006.02.08 15:45
|close
|90
|0.10
|1.1967
|0.0000
|1.2955
|11.00
|11054.35
|338
|2006.02.08 18:45
|buy
|91
|0.10
|1.1940
|0.0000
|0.0000
|339
|2006.02.08 18:45
|modify
|91
|0.10
|1.1940
|0.0000
|1.2939
|340
|2006.02.08 19:00
|close
|91
|0.10
|1.1933
|0.0000
|1.2939
|-7.00
|11047.35
|341
|2006.02.08 19:45
|buy
|92
|0.10
|1.1940
|0.0000
|0.0000
|342
|2006.02.08 19:45
|modify
|92
|0.10
|1.1940
|0.0000
|1.2939
|343
|2006.02.08 20:00
|close
|92
|0.10
|1.1944
|0.0000
|1.2939
|4.00
|11051.35
|344
|2006.02.09 18:15
|buy
|93
|0.10
|1.1963
|0.0000
|0.0000
|345
|2006.02.09 18:15
|modify
|93
|0.10
|1.1963
|0.0000
|1.2962
|346
|2006.02.09 18:30
|close
|93
|0.10
|1.1962
|0.0000
|1.2962
|-1.00
|11050.35
|347
|2006.02.10 10:00
|sell
|94
|0.10
|1.1972
|0.0000
|0.0000
|348
|2006.02.10 10:00
|modify
|94
|0.10
|1.1972
|0.0000
|1.0973
|349
|2006.02.10 10:45
|close
|94
|0.10
|1.1962
|0.0000
|1.0973
|10.00
|11060.35
|350
|2006.02.10 17:45
|sell
|95
|0.10
|1.1946
|0.0000
|0.0000
|351
|2006.02.10 17:45
|modify
|95
|0.10
|1.1946
|0.0000
|1.0947
|352
|2006.02.10 18:00
|close
|95
|0.10
|1.1913
|0.0000
|1.0947
|33.00
|11093.35
|353
|2006.02.13 00:15
|buy
|96
|0.10
|1.1903
|0.0000
|0.0000
|354
|2006.02.13 00:15
|modify
|96
|0.10
|1.1903
|0.0000
|1.2902
|355
|2006.02.13 00:30
|close
|96
|0.10
|1.1897
|0.0000
|1.2902
|-6.00
|11087.35
|356
|2006.02.14 14:30
|buy
|97
|0.10
|1.1909
|0.0000
|0.0000
|357
|2006.02.14 14:30
|modify
|97
|0.10
|1.1909
|0.0000
|1.2908
|358
|2006.02.14 14:45
|close
|97
|0.10
|1.1908
|0.0000
|1.2908
|-1.00
|11086.35
|359
|2006.02.14 16:15
|buy
|98
|0.10
|1.1875
|0.0000
|0.0000
|360
|2006.02.14 16:15
|modify
|98
|0.10
|1.1875
|0.0000
|1.2874
|361
|2006.02.14 16:30
|close
|98
|0.10
|1.1870
|0.0000
|1.2874
|-5.00
|11081.35
|362
|2006.02.14 16:45
|buy
|99
|0.10
|1.1883
|0.0000
|0.0000
|363
|2006.02.14 16:45
|modify
|99
|0.10
|1.1883
|0.0000
|1.2882
|364
|2006.02.14 17:00
|close
|99
|0.10
|1.1881
|0.0000
|1.2882
|-2.00
|11079.35
|365
|2006.02.15 09:00
|buy
|100
|0.10
|1.1917
|0.0000
|0.0000
|366
|2006.02.15 09:00
|modify
|100
|0.10
|1.1917
|0.0000
|1.2916
|367
|2006.02.15 09:15
|close
|100
|0.10
|1.1913
|0.0000
|1.2916
|-4.00
|11075.35
|368
|2006.02.15 10:00
|buy
|101
|0.10
|1.1915
|0.0000
|0.0000
|369
|2006.02.15 10:00
|modify
|101
|0.10
|1.1915
|0.0000
|1.2914
|370
|2006.02.15 10:15
|close
|101
|0.10
|1.1908
|0.0000
|1.2914
|-7.00
|11068.35
|371
|2006.02.16 02:45
|buy
|102
|0.10
|1.1881
|0.0000
|0.0000
|372
|2006.02.16 02:45
|modify
|102
|0.10
|1.1881
|0.0000
|1.2880
|373
|2006.02.16 03:00
|close
|102
|0.10
|1.1877
|0.0000
|1.2880
|-4.00
|11064.35
|374
|2006.02.16 11:45
|buy
|103
|0.10
|1.1877
|0.0000
|0.0000
|375
|2006.02.16 11:45
|modify
|103
|0.10
|1.1877
|0.0000
|1.2876
|376
|2006.02.16 12:00
|close
|103
|0.10
|1.1869
|0.0000
|1.2876
|-8.00
|11056.35
|377
|2006.02.16 13:45
|buy
|104
|0.10
|1.1865
|0.0000
|0.0000
|378
|2006.02.16 13:45
|modify
|104
|0.10
|1.1865
|0.0000
|1.2864
|379
|2006.02.16 14:00
|close
|104
|0.10
|1.1861
|0.0000
|1.2864
|-4.00
|11052.35
|380
|2006.02.17 03:30
|sell
|105
|0.10
|1.1886
|0.0000
|0.0000
|381
|2006.02.17 03:30
|modify
|105
|0.10
|1.1886
|0.0000
|1.0887
|382
|2006.02.17 04:00
|close
|105
|0.10
|1.1884
|0.0000
|1.0887
|2.00
|11054.35
|383
|2006.02.17 11:30
|buy
|106
|0.10
|1.1882
|0.0000
|0.0000
|384
|2006.02.17 11:30
|modify
|106
|0.10
|1.1882
|0.0000
|1.2881
|385
|2006.02.17 11:45
|close
|106
|0.10
|1.1885
|0.0000
|1.2881
|3.00
|11057.35
|386
|2006.02.20 10:15
|sell
|107
|0.10
|1.1951
|0.0000
|0.0000
|387
|2006.02.20 10:15
|modify
|107
|0.10
|1.1951
|0.0000
|1.0952
|388
|2006.02.20 10:45
|close
|107
|0.10
|1.1937
|0.0000
|1.0952
|14.00
|11071.35
|389
|2006.02.20 13:15
|sell
|108
|0.10
|1.1936
|0.0000
|0.0000
|390
|2006.02.20 13:15
|modify
|108
|0.10
|1.1936
|0.0000
|1.0937
|391
|2006.02.20 14:00
|sell
|109
|0.20
|1.1933
|0.0000
|0.0000
|392
|2006.02.20 14:00
|modify
|109
|0.20
|1.1933
|0.0000
|1.0935
|393
|2006.02.20 14:00
|modify
|108
|0.10
|1.1936
|0.0000
|1.0935
|394
|2006.02.20 15:15
|close
|109
|0.20
|1.1933
|0.0000
|1.0935
|0.00
|11071.35
|395
|2006.02.20 15:15
|close
|108
|0.10
|1.1933
|0.0000
|1.0935
|3.00
|11074.35
|396
|2006.02.20 21:15
|sell
|110
|0.10
|1.1939
|0.0000
|0.0000
|397
|2006.02.20 21:15
|modify
|110
|0.10
|1.1939
|0.0000
|1.0940
|398
|2006.02.20 23:30
|sell
|111
|0.20
|1.1935
|0.0000
|0.0000
|399
|2006.02.20 23:30
|modify
|111
|0.20
|1.1935
|0.0000
|1.0937
|400
|2006.02.20 23:30
|modify
|110
|0.10
|1.1939
|0.0000
|1.0937
|401
|2006.02.21 01:00
|sell
|112
|0.30
|1.1935
|0.0000
|0.0000
|402
|2006.02.21 01:00
|modify
|112
|0.30
|1.1935
|0.0000
|1.0937
|403
|2006.02.21 01:30
|close
|112
|0.30
|1.1928
|0.0000
|1.0937
|21.00
|11095.35
|404
|2006.02.21 01:30
|close
|111
|0.20
|1.1928
|0.0000
|1.0937
|14.30
|11109.65
|405
|2006.02.21 01:30
|close
|110
|0.10
|1.1928
|0.0000
|1.0937
|11.15
|11120.80
|406
|2006.02.21 02:30
|sell
|113
|0.10
|1.1931
|0.0000
|0.0000
|407
|2006.02.21 02:30
|modify
|113
|0.10
|1.1931
|0.0000
|1.0932
|408
|2006.02.21 03:30
|close
|113
|0.10
|1.1926
|0.0000
|1.0932
|5.00
|11125.80
|409
|2006.02.21 04:30
|sell
|114
|0.10
|1.1924
|0.0000
|0.0000
|410
|2006.02.21 04:30
|modify
|114
|0.10
|1.1924
|0.0000
|1.0925
|411
|2006.02.21 04:45
|sell
|115
|0.20
|1.1919
|0.0000
|0.0000
|412
|2006.02.21 04:45
|modify
|115
|0.20
|1.1919
|0.0000
|1.0922
|413
|2006.02.21 04:45
|modify
|114
|0.10
|1.1924
|0.0000
|1.0922
|414
|2006.02.21 05:15
|close
|115
|0.20
|1.1917
|0.0000
|1.0922
|4.00
|11129.80
|415
|2006.02.21 05:15
|close
|114
|0.10
|1.1917
|0.0000
|1.0922
|7.00
|11136.80
|416
|2006.02.21 09:15
|sell
|116
|0.10
|1.1914
|0.0000
|0.0000
|417
|2006.02.21 09:15
|modify
|116
|0.10
|1.1914
|0.0000
|1.0915
|418
|2006.02.21 09:30
|close
|116
|0.10
|1.1914
|0.0000
|1.0915
|0.00
|11136.80
|419
|2006.02.22 09:15
|sell
|117
|0.10
|1.1912
|0.0000
|0.0000
|420
|2006.02.22 09:15
|modify
|117
|0.10
|1.1912
|0.0000
|1.0913
|421
|2006.02.22 11:00
|close
|117
|0.10
|1.1907
|0.0000
|1.0913
|5.00
|11141.80
|422
|2006.02.22 12:15
|buy
|118
|0.10
|1.1902
|0.0000
|0.0000
|423
|2006.02.22 12:15
|modify
|118
|0.10
|1.1902
|0.0000
|1.2901
|424
|2006.02.22 12:30
|close
|118
|0.10
|1.1877
|0.0000
|1.2901
|-25.00
|11116.80
|425
|2006.02.22 13:15
|buy
|119
|0.10
|1.1888
|0.0000
|0.0000
|426
|2006.02.22 13:15
|modify
|119
|0.10
|1.1888
|0.0000
|1.2887
|427
|2006.02.22 13:30
|close
|119
|0.10
|1.1886
|0.0000
|1.2887
|-2.00
|11114.80
|428
|2006.02.23 06:30
|buy
|120
|0.10
|1.1902
|0.0000
|0.0000
|429
|2006.02.23 06:30
|modify
|120
|0.10
|1.1902
|0.0000
|1.2901
|430
|2006.02.23 06:45
|close
|120
|0.10
|1.1907
|0.0000
|1.2901
|5.00
|11119.80
|431
|2006.02.23 17:00
|sell
|121
|0.10
|1.1921
|0.0000
|0.0000
|432
|2006.02.23 17:00
|modify
|121
|0.10
|1.1921
|0.0000
|1.0922
|433
|2006.02.23 17:30
|close
|121
|0.10
|1.1911
|0.0000
|1.0922
|10.00
|11129.80
|434
|2006.02.23 22:45
|sell
|122
|0.10
|1.1914
|0.0000
|0.0000
|435
|2006.02.23 22:45
|modify
|122
|0.10
|1.1914
|0.0000
|1.0915
|436
|2006.02.24 00:00
|close
|122
|0.10
|1.1919
|0.0000
|1.0915
|-4.85
|11124.95
|437
|2006.02.24 10:00
|sell
|123
|0.10
|1.1915
|0.0000
|0.0000
|438
|2006.02.24 10:00
|modify
|123
|0.10
|1.1915
|0.0000
|1.0916
|439
|2006.02.24 10:15
|close
|123
|0.10
|1.1899
|0.0000
|1.0916
|16.00
|11140.95
|440
|2006.02.24 11:30
|sell
|124
|0.10
|1.1896
|0.0000
|0.0000
|441
|2006.02.24 11:30
|modify
|124
|0.10
|1.1896
|0.0000
|1.0897
|442
|2006.02.24 12:00
|close
|124
|0.10
|1.1901
|0.0000
|1.0897
|-5.00
|11135.95
|443
|2006.02.24 18:30
|buy
|125
|0.10
|1.1877
|0.0000
|0.0000
|444
|2006.02.24 18:30
|modify
|125
|0.10
|1.1877
|0.0000
|1.2876
|445
|2006.02.24 18:45
|close
|125
|0.10
|1.1875
|0.0000
|1.2876
|-2.00
|11133.95
|446
|2006.02.27 03:00
|buy
|126
|0.10
|1.1842
|0.0000
|0.0000
|447
|2006.02.27 03:00
|modify
|126
|0.10
|1.1842
|0.0000
|1.2841
|448
|2006.02.27 03:15
|close
|126
|0.10
|1.1845
|0.0000
|1.2841
|3.00
|11136.95
|449
|2006.03.01 08:00
|sell
|127
|0.10
|1.1930
|0.0000
|0.0000
|450
|2006.03.01 08:00
|modify
|127
|0.10
|1.1930
|0.0000
|1.0931
|451
|2006.03.01 09:15
|sell
|128
|0.20
|1.1930
|0.0000
|0.0000
|452
|2006.03.01 09:15
|modify
|128
|0.20
|1.1930
|0.0000
|1.0931
|453
|2006.03.01 13:00
|sell
|129
|0.30
|1.1933
|0.0000
|0.0000
|454
|2006.03.01 13:00
|modify
|129
|0.30
|1.1933
|0.0000
|1.0932
|455
|2006.03.01 13:00
|modify
|128
|0.20
|1.1930
|0.0000
|1.0932
|456
|2006.03.01 13:00
|modify
|127
|0.10
|1.1930
|0.0000
|1.0932
|457
|2006.03.01 17:15
|sell
|130
|0.50
|1.1937
|0.0000
|0.0000
|458
|2006.03.01 17:15
|modify
|130
|0.50
|1.1937
|0.0000
|1.0935
|459
|2006.03.01 17:15
|modify
|129
|0.30
|1.1933
|0.0000
|1.0935
|460
|2006.03.01 17:15
|modify
|128
|0.20
|1.1930
|0.0000
|1.0935
|461
|2006.03.01 17:15
|modify
|127
|0.10
|1.1930
|0.0000
|1.0935
|462
|2006.03.01 18:00
|sell
|131
|0.80
|1.1932
|0.0000
|0.0000
|463
|2006.03.01 18:00
|modify
|131
|0.80
|1.1932
|0.0000
|1.0934
|464
|2006.03.01 18:00
|modify
|130
|0.50
|1.1937
|0.0000
|1.0934
|465
|2006.03.01 18:00
|modify
|129
|0.30
|1.1933
|0.0000
|1.0934
|466
|2006.03.01 18:00
|modify
|128
|0.20
|1.1930
|0.0000
|1.0934
|467
|2006.03.01 18:00
|modify
|127
|0.10
|1.1930
|0.0000
|1.0934
|468
|2006.03.01 18:45
|close
|131
|0.80
|1.1911
|0.0000
|1.0934
|168.00
|11304.95
|469
|2006.03.01 18:45
|close
|130
|0.50
|1.1911
|0.0000
|1.0934
|130.00
|11434.95
|470
|2006.03.01 18:45
|close
|129
|0.30
|1.1911
|0.0000
|1.0934
|66.00
|11500.95
|471
|2006.03.01 18:45
|close
|128
|0.20
|1.1911
|0.0000
|1.0934
|38.00
|11538.95
|472
|2006.03.01 18:45
|close
|127
|0.10
|1.1911
|0.0000
|1.0934
|19.00
|11557.95
|473
|2006.03.02 15:15
|sell
|132
|0.10
|1.1918
|0.0000
|0.0000
|474
|2006.03.02 15:15
|modify
|132
|0.10
|1.1918
|0.0000
|1.0919
|475
|2006.03.02 15:30
|close
|132
|0.10
|1.1921
|0.0000
|1.0919
|-3.00
|11554.95
|476
|2006.03.03 03:00
|sell
|133
|0.10
|1.2018
|0.0000
|0.0000
|477
|2006.03.03 03:00
|modify
|133
|0.10
|1.2018
|0.0000
|1.1019
|478
|2006.03.03 03:45
|sell
|134
|0.20
|1.2016
|0.0000
|0.0000
|479
|2006.03.03 03:45
|modify
|134
|0.20
|1.2016
|0.0000
|1.1018
|480
|2006.03.03 03:45
|modify
|133
|0.10
|1.2018
|0.0000
|1.1018
|481
|2006.03.03 08:30
|sell
|135
|0.30
|1.2021
|0.0000
|0.0000
|482
|2006.03.03 08:30
|modify
|135
|0.30
|1.2021
|0.0000
|1.1020
|483
|2006.03.03 08:30
|modify
|134
|0.20
|1.2016
|0.0000
|1.1020
|484
|2006.03.03 08:30
|modify
|133
|0.10
|1.2018
|0.0000
|1.1020
|485
|2006.03.03 11:00
|sell
|136
|0.50
|1.2016
|0.0000
|0.0000
|486
|2006.03.03 11:00
|modify
|136
|0.50
|1.2016
|0.0000
|1.1019
|487
|2006.03.03 11:00
|modify
|135
|0.30
|1.2021
|0.0000
|1.1019
|488
|2006.03.03 11:00
|modify
|134
|0.20
|1.2016
|0.0000
|1.1019
|489
|2006.03.03 11:00
|modify
|133
|0.10
|1.2018
|0.0000
|1.1019
|490
|2006.03.03 13:15
|sell
|137
|0.80
|1.2013
|0.0000
|0.0000
|491
|2006.03.03 13:15
|modify
|137
|0.80
|1.2013
|0.0000
|1.1017
|492
|2006.03.03 13:15
|modify
|136
|0.50
|1.2016
|0.0000
|1.1017
|493
|2006.03.03 13:15
|modify
|135
|0.30
|1.2021
|0.0000
|1.1017
|494
|2006.03.03 13:15
|modify
|134
|0.20
|1.2016
|0.0000
|1.1017
|495
|2006.03.03 13:15
|modify
|133
|0.10
|1.2018
|0.0000
|1.1017
|496
|2006.03.06 11:30
|close
|137
|0.80
|1.2047
|0.0000
|1.1017
|-270.80
|11284.15
|497
|2006.03.06 11:30
|close
|136
|0.50
|1.2047
|0.0000
|1.1017
|-154.25
|11129.90
|498
|2006.03.06 11:30
|close
|135
|0.30
|1.2047
|0.0000
|1.1017
|-77.55
|11052.35
|499
|2006.03.06 11:30
|close
|134
|0.20
|1.2047
|0.0000
|1.1017
|-61.70
|10990.65
|500
|2006.03.06 11:30
|close
|133
|0.10
|1.2047
|0.0000
|1.1017
|-28.85
|10961.80
|501
|2006.03.06 12:30
|sell
|138
|0.10
|1.2042
|0.0000
|0.0000
|502
|2006.03.06 12:30
|modify
|138
|0.10
|1.2042
|0.0000
|1.1043
|503
|2006.03.06 12:45
|close
|138
|0.10
|1.2033
|0.0000
|1.1043
|9.00
|10970.80
|504
|2006.03.06 18:00
|sell
|139
|0.10
|1.2006
|0.0000
|0.0000
|505
|2006.03.06 18:00
|modify
|139
|0.10
|1.2006
|0.0000
|1.1007
|506
|2006.03.06 19:00
|close
|139
|0.10
|1.2002
|0.0000
|1.1007
|4.00
|10974.80
|507
|2006.03.06 19:45
|sell
|140
|0.10
|1.1999
|0.0000
|0.0000
|508
|2006.03.06 19:45
|modify
|140
|0.10
|1.1999
|0.0000
|1.1000
|509
|2006.03.06 20:00
|close
|140
|0.10
|1.1998
|0.0000
|1.1000
|1.00
|10975.80
|510
|2006.03.07 01:15
|sell
|141
|0.10
|1.2007
|0.0000
|0.0000
|511
|2006.03.07 01:15
|modify
|141
|0.10
|1.2007
|0.0000
|1.1008
|512
|2006.03.07 02:45
|sell
|142
|0.20
|1.1998
|0.0000
|0.0000
|513
|2006.03.07 02:45
|modify
|142
|0.20
|1.1998
|0.0000
|1.1002
|514
|2006.03.07 02:45
|modify
|141
|0.10
|1.2007
|0.0000
|1.1002
|515
|2006.03.07 03:00
|close
|142
|0.20
|1.1990
|0.0000
|1.1002
|16.00
|10991.80
|516
|2006.03.07 03:00
|close
|141
|0.10
|1.1990
|0.0000
|1.1002
|17.00
|11008.80
|517
|2006.03.07 06:30
|sell
|143
|0.10
|1.1992
|0.0000
|0.0000
|518
|2006.03.07 06:30
|modify
|143
|0.10
|1.1992
|0.0000
|1.0993
|519
|2006.03.07 07:00
|close
|143
|0.10
|1.1958
|0.0000
|1.0993
|34.00
|11042.80
|520
|2006.03.07 08:30
|buy
|144
|0.10
|1.1968
|0.0000
|0.0000
|521
|2006.03.07 08:30
|modify
|144
|0.10
|1.1968
|0.0000
|1.2967
|522
|2006.03.07 08:45
|close
|144
|0.10
|1.1963
|0.0000
|1.2967
|-5.00
|11037.80
|523
|2006.03.07 10:15
|buy
|145
|0.10
|1.1957
|0.0000
|0.0000
|524
|2006.03.07 10:15
|modify
|145
|0.10
|1.1957
|0.0000
|1.2956
|525
|2006.03.07 10:30
|close
|145
|0.10
|1.1946
|0.0000
|1.2956
|-11.00
|11026.80
|526
|2006.03.07 14:45
|buy
|146
|0.10
|1.1917
|0.0000
|0.0000
|527
|2006.03.07 14:45
|modify
|146
|0.10
|1.1917
|0.0000
|1.2916
|528
|2006.03.07 15:00
|close
|146
|0.10
|1.1913
|0.0000
|1.2916
|-4.00
|11022.80
|529
|2006.03.10 03:30
|buy
|147
|0.10
|1.1900
|0.0000
|0.0000
|530
|2006.03.10 03:30
|modify
|147
|0.10
|1.1900
|0.0000
|1.2899
|531
|2006.03.10 03:45
|close
|147
|0.10
|1.1897
|0.0000
|1.2899
|-3.00
|11019.80
|532
|2006.03.10 17:15
|buy
|148
|0.10
|1.1878
|0.0000
|0.0000
|533
|2006.03.10 17:15
|modify
|148
|0.10
|1.1878
|0.0000
|1.2877
|534
|2006.03.10 17:30
|close
|148
|0.10
|1.1870
|0.0000
|1.2877
|-8.00
|11011.80
|535
|2006.03.13 11:00
|sell
|149
|0.10
|1.1929
|0.0000
|0.0000
|536
|2006.03.13 11:00
|modify
|149
|0.10
|1.1929
|0.0000
|1.0930
|537
|2006.03.13 12:30
|close
|149
|0.10
|1.1927
|0.0000
|1.0930
|2.00
|11013.80
|538
|2006.03.13 14:15
|sell
|150
|0.10
|1.1925
|0.0000
|0.0000
|539
|2006.03.13 14:15
|modify
|150
|0.10
|1.1925
|0.0000
|1.0926
|540
|2006.03.13 16:00
|close
|150
|0.10
|1.1921
|0.0000
|1.0926
|4.00
|11017.80
|541
|2006.03.14 12:15
|sell
|151
|0.10
|1.1954
|0.0000
|0.0000
|542
|2006.03.14 12:15
|modify
|151
|0.10
|1.1954
|0.0000
|1.0955
|543
|2006.03.14 13:15
|close
|151
|0.10
|1.1948
|0.0000
|1.0955
|6.00
|11023.80
|544
|2006.03.15 15:45
|sell
|152
|0.10
|1.2014
|0.0000
|0.0000
|545
|2006.03.15 15:45
|modify
|152
|0.10
|1.2014
|0.0000
|1.1015
|546
|2006.03.16 01:00
|sell
|153
|0.20
|1.2067
|0.0000
|0.0000
|547
|2006.03.16 01:00
|modify
|153
|0.20
|1.2067
|0.0000
|1.1050
|548
|2006.03.16 01:00
|modify
|152
|0.10
|1.2014
|0.0000
|1.1050
|549
|2006.03.16 02:30
|sell
|154
|0.30
|1.2063
|0.0000
|0.0000
|550
|2006.03.16 02:30
|modify
|154
|0.30
|1.2063
|0.0000
|1.1057
|551
|2006.03.16 02:30
|modify
|153
|0.20
|1.2067
|0.0000
|1.1057
|552
|2006.03.16 02:30
|modify
|152
|0.10
|1.2014
|0.0000
|1.1057
|553
|2006.03.16 03:15
|close
|154
|0.30
|1.2055
|0.0000
|1.1057
|24.00
|11047.80
|554
|2006.03.16 03:15
|close
|153
|0.20
|1.2055
|0.0000
|1.1057
|24.00
|11071.80
|555
|2006.03.16 03:15
|close
|152
|0.10
|1.2055
|0.0000
|1.1057
|-40.55
|11031.25
|556
|2006.03.16 04:15
|sell
|155
|0.10
|1.2055
|0.0000
|0.0000
|557
|2006.03.16 04:15
|modify
|155
|0.10
|1.2055
|0.0000
|1.1056
|558
|2006.03.16 06:15
|sell
|156
|0.20
|1.2054
|0.0000
|0.0000
|559
|2006.03.16 06:15
|modify
|156
|0.20
|1.2054
|0.0000
|1.1055
|560
|2006.03.16 06:15
|modify
|155
|0.10
|1.2055
|0.0000
|1.1055
|561
|2006.03.16 07:00
|close
|156
|0.20
|1.2050
|0.0000
|1.1055
|8.00
|11039.25
|562
|2006.03.16 07:00
|close
|155
|0.10
|1.2050
|0.0000
|1.1055
|5.00
|11044.25
|563
|2006.03.16 08:15
|sell
|157
|0.10
|1.2051
|0.0000
|0.0000
|564
|2006.03.16 08:15
|modify
|157
|0.10
|1.2051
|0.0000
|1.1052
|565
|2006.03.16 08:45
|sell
|158
|0.20
|1.2048
|0.0000
|0.0000
|566
|2006.03.16 08:45
|modify
|158
|0.20
|1.2048
|0.0000
|1.1050
|567
|2006.03.16 08:45
|modify
|157
|0.10
|1.2051
|0.0000
|1.1050
|568
|2006.03.16 09:15
|close
|158
|0.20
|1.2038
|0.0000
|1.1050
|20.00
|11064.25
|569
|2006.03.16 09:15
|close
|157
|0.10
|1.2038
|0.0000
|1.1050
|13.00
|11077.25
|570
|2006.03.17 04:45
|sell
|159
|0.10
|1.2166
|0.0000
|0.0000
|571
|2006.03.17 04:45
|modify
|159
|0.10
|1.2166
|0.0000
|1.1167
|572
|2006.03.17 07:15
|sell
|160
|0.20
|1.2168
|0.0000
|0.0000
|573
|2006.03.17 07:15
|modify
|160
|0.20
|1.2168
|0.0000
|1.1168
|574
|2006.03.17 07:15
|modify
|159
|0.10
|1.2166
|0.0000
|1.1168
|575
|2006.03.17 08:00
|sell
|161
|0.30
|1.2166
|0.0000
|0.0000
|576
|2006.03.17 08:00
|modify
|161
|0.30
|1.2166
|0.0000
|1.1168
|577
|2006.03.17 09:00
|sell
|162
|0.50
|1.2161
|0.0000
|0.0000
|578
|2006.03.17 09:00
|modify
|162
|0.50
|1.2161
|0.0000
|1.1165
|579
|2006.03.17 09:00
|modify
|161
|0.30
|1.2166
|0.0000
|1.1165
|580
|2006.03.17 09:00
|modify
|160
|0.20
|1.2168
|0.0000
|1.1165
|581
|2006.03.17 09:00
|modify
|159
|0.10
|1.2166
|0.0000
|1.1165
|582
|2006.03.17 09:30
|close
|162
|0.50
|1.2156
|0.0000
|1.1165
|25.00
|11102.25
|583
|2006.03.17 09:30
|close
|161
|0.30
|1.2156
|0.0000
|1.1165
|30.00
|11132.25
|584
|2006.03.17 09:30
|close
|160
|0.20
|1.2156
|0.0000
|1.1165
|24.00
|11156.25
|585
|2006.03.17 09:30
|close
|159
|0.10
|1.2156
|0.0000
|1.1165
|10.00
|11166.25
|586
|2006.03.17 17:00
|sell
|163
|0.10
|1.2152
|0.0000
|0.0000
|587
|2006.03.17 17:00
|modify
|163
|0.10
|1.2152
|0.0000
|1.1153
|588
|2006.03.17 21:00
|sell
|164
|0.20
|1.2190
|0.0000
|0.0000
|589
|2006.03.17 21:00
|modify
|164
|0.20
|1.2190
|0.0000
|1.1178
|590
|2006.03.17 21:00
|modify
|163
|0.10
|1.2152
|0.0000
|1.1178
|591
|2006.03.20 01:15
|sell
|165
|0.30
|1.2182
|0.0000
|0.0000
|592
|2006.03.20 01:15
|modify
|165
|0.30
|1.2182
|0.0000
|1.1181
|593
|2006.03.20 01:15
|modify
|164
|0.20
|1.2190
|0.0000
|1.1181
|594
|2006.03.20 01:15
|modify
|163
|0.10
|1.2152
|0.0000
|1.1181
|595
|2006.03.20 04:15
|sell
|166
|0.50
|1.2173
|0.0000
|0.0000
|596
|2006.03.20 04:15
|modify
|166
|0.50
|1.2173
|0.0000
|1.1178
|597
|2006.03.20 04:15
|modify
|165
|0.30
|1.2182
|0.0000
|1.1178
|598
|2006.03.20 04:15
|modify
|164
|0.20
|1.2190
|0.0000
|1.1178
|599
|2006.03.20 04:15
|modify
|163
|0.10
|1.2152
|0.0000
|1.1178
|600
|2006.03.20 06:15
|sell
|167
|0.80
|1.2173
|0.0000
|0.0000
|601
|2006.03.20 06:15
|modify
|167
|0.80
|1.2173
|0.0000
|1.1176
|602
|2006.03.20 06:15
|modify
|166
|0.50
|1.2173
|0.0000
|1.1176
|603
|2006.03.20 06:15
|modify
|165
|0.30
|1.2182
|0.0000
|1.1176
|604
|2006.03.20 06:15
|modify
|164
|0.20
|1.2190
|0.0000
|1.1176
|605
|2006.03.20 06:15
|modify
|163
|0.10
|1.2152
|0.0000
|1.1176
|606
|2006.03.20 06:45
|close
|167
|0.80
|1.2170
|0.0000
|1.1176
|24.00
|11190.25
|607
|2006.03.20 06:45
|close
|166
|0.50
|1.2170
|0.0000
|1.1176
|15.00
|11205.25
|608
|2006.03.20 06:45
|close
|165
|0.30
|1.2170
|0.0000
|1.1176
|36.00
|11241.25
|609
|2006.03.20 06:45
|close
|164
|0.20
|1.2170
|0.0000
|1.1176
|40.30
|11281.55
|610
|2006.03.20 06:45
|close
|163
|0.10
|1.2170
|0.0000
|1.1176
|-17.85
|11263.70
|611
|2006.03.20 07:15
|sell
|168
|0.10
|1.2164
|0.0000
|0.0000
|612
|2006.03.20 07:15
|modify
|168
|0.10
|1.2164
|0.0000
|1.1165
|613
|2006.03.20 07:30
|close
|168
|0.10
|1.2167
|0.0000
|1.1165
|-3.00
|11260.70
|614
|2006.03.20 09:00
|sell
|169
|0.10
|1.2156
|0.0000
|0.0000
|615
|2006.03.20 09:00
|modify
|169
|0.10
|1.2156
|0.0000
|1.1157
|616
|2006.03.20 13:00
|sell
|170
|0.20
|1.2178
|0.0000
|0.0000
|617
|2006.03.20 13:00
|modify
|170
|0.20
|1.2178
|0.0000
|1.1172
|618
|2006.03.20 13:00
|modify
|169
|0.10
|1.2156
|0.0000
|1.1172
|619
|2006.03.20 14:00
|sell
|171
|0.30
|1.2169
|0.0000
|0.0000
|620
|2006.03.20 14:00
|modify
|171
|0.30
|1.2169
|0.0000
|1.1171
|621
|2006.03.20 14:00
|modify
|170
|0.20
|1.2178
|0.0000
|1.1171
|622
|2006.03.20 14:00
|modify
|169
|0.10
|1.2156
|0.0000
|1.1171
|623
|2006.03.20 16:30
|sell
|172
|0.50
|1.2169
|0.0000
|0.0000
|624
|2006.03.20 16:30
|modify
|172
|0.50
|1.2169
|0.0000
|1.1170
|625
|2006.03.20 16:30
|modify
|171
|0.30
|1.2169
|0.0000
|1.1170
|626
|2006.03.20 16:30
|modify
|170
|0.20
|1.2178
|0.0000
|1.1170
|627
|2006.03.20 16:30
|modify
|169
|0.10
|1.2156
|0.0000
|1.1170
|628
|2006.03.20 18:15
|sell
|173
|0.80
|1.2167
|0.0000
|0.0000
|629
|2006.03.20 18:15
|modify
|173
|0.80
|1.2167
|0.0000
|1.1169
|630
|2006.03.20 18:15
|modify
|172
|0.50
|1.2169
|0.0000
|1.1169
|631
|2006.03.20 18:15
|modify
|171
|0.30
|1.2169
|0.0000
|1.1169
|632
|2006.03.20 18:15
|modify
|170
|0.20
|1.2178
|0.0000
|1.1169
|633
|2006.03.20 18:15
|modify
|169
|0.10
|1.2156
|0.0000
|1.1169
|634
|2006.03.21 02:30
|close
|173
|0.80
|1.2135
|0.0000
|1.1169
|257.20
|11517.90
|635
|2006.03.21 02:30
|close
|172
|0.50
|1.2135
|0.0000
|1.1169
|170.75
|11688.65
|636
|2006.03.21 02:30
|close
|171
|0.30
|1.2135
|0.0000
|1.1169
|102.45
|11791.10
|637
|2006.03.21 02:30
|close
|170
|0.20
|1.2135
|0.0000
|1.1169
|86.30
|11877.40
|638
|2006.03.21 02:30
|close
|169
|0.10
|1.2135
|0.0000
|1.1169
|21.15
|11898.55
|639
|2006.03.21 02:30
|sell
|174
|0.10
|1.2133
|0.0000
|0.0000
|640
|2006.03.21 02:30
|modify
|174
|0.10
|1.2133
|0.0000
|1.1134
|641
|2006.03.21 02:45
|close
|174
|0.10
|1.2139
|0.0000
|1.1134
|-6.00
|11892.55
|642
|2006.03.21 04:30
|sell
|175
|0.10
|1.2138
|0.0000
|0.0000
|643
|2006.03.21 04:30
|modify
|175
|0.10
|1.2138
|0.0000
|1.1139
|644
|2006.03.21 06:30
|sell
|176
|0.20
|1.2127
|0.0000
|0.0000
|645
|2006.03.21 06:30
|modify
|176
|0.20
|1.2127
|0.0000
|1.1132
|646
|2006.03.21 06:30
|modify
|175
|0.10
|1.2138
|0.0000
|1.1132
|647
|2006.03.21 08:30
|sell
|177
|0.30
|1.2133
|0.0000
|0.0000
|648
|2006.03.21 08:30
|modify
|177
|0.30
|1.2133
|0.0000
|1.1133
|649
|2006.03.21 08:30
|modify
|176
|0.20
|1.2127
|0.0000
|1.1133
|650
|2006.03.21 08:30
|modify
|175
|0.10
|1.2138
|0.0000
|1.1133
|651
|2006.03.21 10:30
|sell
|178
|0.50
|1.2124
|0.0000
|0.0000
|652
|2006.03.21 10:30
|modify
|178
|0.50
|1.2124
|0.0000
|1.1129
|653
|2006.03.21 10:30
|modify
|177
|0.30
|1.2133
|0.0000
|1.1129
|654
|2006.03.21 10:30
|modify
|176
|0.20
|1.2127
|0.0000
|1.1129
|655
|2006.03.21 10:30
|modify
|175
|0.10
|1.2138
|0.0000
|1.1129
|656
|2006.03.21 11:15
|sell
|179
|0.80
|1.2120
|0.0000
|0.0000
|657
|2006.03.21 11:15
|modify
|179
|0.80
|1.2120
|0.0000
|1.1126
|658
|2006.03.21 11:15
|modify
|178
|0.50
|1.2124
|0.0000
|1.1126
|659
|2006.03.21 11:15
|modify
|177
|0.30
|1.2133
|0.0000
|1.1126
|660
|2006.03.21 11:15
|modify
|176
|0.20
|1.2127
|0.0000
|1.1126
|661
|2006.03.21 11:15
|modify
|175
|0.10
|1.2138
|0.0000
|1.1126
|662
|2006.03.21 16:00
|close
|179
|0.80
|1.2133
|0.0000
|1.1126
|-104.00
|11788.55
|663
|2006.03.21 16:00
|close
|178
|0.50
|1.2133
|0.0000
|1.1126
|-45.00
|11743.55
|664
|2006.03.21 16:00
|close
|177
|0.30
|1.2133
|0.0000
|1.1126
|0.00
|11743.55
|665
|2006.03.21 16:00
|close
|176
|0.20
|1.2133
|0.0000
|1.1126
|-12.00
|11731.55
|666
|2006.03.21 16:00
|close
|175
|0.10
|1.2133
|0.0000
|1.1126
|5.00
|11736.55
|667
|2006.03.21 18:30
|buy
|180
|0.10
|1.2097
|0.0000
|0.0000
|668
|2006.03.21 18:30
|modify
|180
|0.10
|1.2097
|0.0000
|1.3096
|669
|2006.03.21 18:45
|close
|180
|0.10
|1.2079
|0.0000
|1.3096
|-18.00
|11718.55
|670
|2006.03.21 19:15
|buy
|181
|0.10
|1.2089
|0.0000
|0.0000
|671
|2006.03.21 19:15
|modify
|181
|0.10
|1.2089
|0.0000
|1.3088
|672
|2006.03.21 19:30
|close
|181
|0.10
|1.2085
|0.0000
|1.3088
|-4.00
|11714.55
|673
|2006.03.23 04:15
|buy
|182
|0.10
|1.2057
|0.0000
|0.0000
|674
|2006.03.23 04:15
|modify
|182
|0.10
|1.2057
|0.0000
|1.3056
|675
|2006.03.23 04:30
|close
|182
|0.10
|1.2055
|0.0000
|1.3056
|-2.00
|11712.55
|676
|2006.03.23 06:00
|buy
|183
|0.10
|1.2057
|0.0000
|0.0000
|677
|2006.03.23 06:00
|modify
|183
|0.10
|1.2057
|0.0000
|1.3056
|678
|2006.03.23 06:15
|close
|183
|0.10
|1.2054
|0.0000
|1.3056
|-3.00
|11709.55
|679
|2006.03.23 14:15
|buy
|184
|0.10
|1.2058
|0.0000
|0.0000
|680
|2006.03.23 14:15
|modify
|184
|0.10
|1.2058
|0.0000
|1.3057
|681
|2006.03.23 14:30
|close
|184
|0.10
|1.2056
|0.0000
|1.3057
|-2.00
|11707.55
|682
|2006.03.23 20:30
|buy
|185
|0.10
|1.1983
|0.0000
|0.0000
|683
|2006.03.23 20:30
|modify
|185
|0.10
|1.1983
|0.0000
|1.2982
|684
|2006.03.23 20:45
|close
|185
|0.10
|1.1977
|0.0000
|1.2982
|-6.00
|11701.55
|685
|2006.03.23 22:00
|buy
|186
|0.10
|1.1968
|0.0000
|0.0000
|686
|2006.03.23 22:00
|modify
|186
|0.10
|1.1968
|0.0000
|1.2967
|687
|2006.03.23 22:15
|close
|186
|0.10
|1.1966
|0.0000
|1.2967
|-2.00
|11699.55
|688
|2006.03.24 14:30
|buy
|187
|0.10
|1.1964
|0.0000
|0.0000
|689
|2006.03.24 14:30
|modify
|187
|0.10
|1.1964
|0.0000
|1.2963
|690
|2006.03.24 14:45
|close
|187
|0.10
|1.1962
|0.0000
|1.2963
|-2.00
|11697.55
|691
|2006.03.27 10:15
|sell
|188
|0.10
|1.2034
|0.0000
|0.0000
|692
|2006.03.27 10:15
|modify
|188
|0.10
|1.2034
|0.0000
|1.1035
|693
|2006.03.27 11:45
|sell
|189
|0.20
|1.2035
|0.0000
|0.0000
|694
|2006.03.27 11:45
|modify
|189
|0.20
|1.2035
|0.0000
|1.1036
|695
|2006.03.27 11:45
|modify
|188
|0.10
|1.2034
|0.0000
|1.1036
|696
|2006.03.27 12:00
|close
|189
|0.20
|1.2036
|0.0000
|1.1036
|-2.00
|11695.55
|697
|2006.03.27 12:00
|close
|188
|0.10
|1.2036
|0.0000
|1.1036
|-2.00
|11693.55
|698
|2006.03.27 13:30
|buy
|190
|0.10
|1.2028
|0.0000
|0.0000
|699
|2006.03.27 13:30
|modify
|190
|0.10
|1.2028
|0.0000
|1.3027
|700
|2006.03.27 13:45
|close
|190
|0.10
|1.2028
|0.0000
|1.3027
|0.00
|11693.55
|701
|2006.03.27 19:45
|buy
|191
|0.10
|1.2017
|0.0000
|0.0000
|702
|2006.03.27 19:45
|modify
|191
|0.10
|1.2017
|0.0000
|1.3016
|703
|2006.03.27 20:00
|close
|191
|0.10
|1.2013
|0.0000
|1.3016
|-4.00
|11689.55
|704
|2006.03.28 21:45
|sell
|192
|0.10
|1.2065
|0.0000
|0.0000
|705
|2006.03.28 21:45
|modify
|192
|0.10
|1.2065
|0.0000
|1.1066
|706
|2006.03.28 22:30
|close
|192
|0.10
|1.2027
|0.0000
|1.1066
|38.00
|11727.55
|707
|2006.03.28 22:30
|sell
|193
|0.10
|1.2025
|0.0000
|0.0000
|708
|2006.03.28 22:30
|modify
|193
|0.10
|1.2025
|0.0000
|1.1026
|709
|2006.03.28 22:45
|close
|193
|0.10
|1.2010
|0.0000
|1.1026
|15.00
|11742.55
|710
|2006.03.29 01:45
|buy
|194
|0.10
|1.2011
|0.0000
|0.0000
|711
|2006.03.29 01:45
|modify
|194
|0.10
|1.2011
|0.0000
|1.3010
|712
|2006.03.29 02:00
|close
|194
|0.10
|1.2008
|0.0000
|1.3010
|-3.00
|11739.55
|713
|2006.03.29 04:15
|buy
|195
|0.10
|1.2007
|0.0000
|0.0000
|714
|2006.03.29 04:15
|modify
|195
|0.10
|1.2007
|0.0000
|1.3006
|715
|2006.03.29 04:30
|close
|195
|0.10
|1.2005
|0.0000
|1.3006
|-2.00
|11737.55
|716
|2006.03.29 11:30
|buy
|196
|0.10
|1.2004
|0.0000
|0.0000
|717
|2006.03.29 11:30
|modify
|196
|0.10
|1.2004
|0.0000
|1.3003
|718
|2006.03.29 11:45
|close
|196
|0.10
|1.2000
|0.0000
|1.3003
|-4.00
|11733.55
|719
|2006.03.30 10:15
|sell
|197
|0.10
|1.2049
|0.0000
|0.0000
|720
|2006.03.30 10:15
|modify
|197
|0.10
|1.2049
|0.0000
|1.1050
|721
|2006.03.30 17:00
|sell
|198
|0.20
|1.2074
|0.0000
|0.0000
|722
|2006.03.30 17:00
|modify
|198
|0.20
|1.2074
|0.0000
|1.1067
|723
|2006.03.30 17:00
|modify
|197
|0.10
|1.2049
|0.0000
|1.1067
|724
|2006.03.30 20:45
|sell
|199
|0.30
|1.2119
|0.0000
|0.0000
|725
|2006.03.30 20:45
|modify
|199
|0.30
|1.2119
|0.0000
|1.1093
|726
|2006.03.30 20:45
|modify
|198
|0.20
|1.2074
|0.0000
|1.1093
|727
|2006.03.30 20:45
|modify
|197
|0.10
|1.2049
|0.0000
|1.1093
|728
|2006.03.31 03:15
|sell
|200
|0.50
|1.2156
|0.0000
|0.0000
|729
|2006.03.31 03:15
|modify
|200
|0.50
|1.2156
|0.0000
|1.1122
|730
|2006.03.31 03:15
|modify
|199
|0.30
|1.2119
|0.0000
|1.1122
|731
|2006.03.31 03:15
|modify
|198
|0.20
|1.2074
|0.0000
|1.1122
|732
|2006.03.31 03:15
|modify
|197
|0.10
|1.2049
|0.0000
|1.1122
|733
|2006.03.31 06:00
|sell
|201
|0.80
|1.2162
|0.0000
|0.0000
|734
|2006.03.31 06:00
|modify
|201
|0.80
|1.2162
|0.0000
|1.1139
|735
|2006.03.31 06:00
|modify
|200
|0.50
|1.2156
|0.0000
|1.1139
|736
|2006.03.31 06:00
|modify
|199
|0.30
|1.2119
|0.0000
|1.1139
|737
|2006.03.31 06:00
|modify
|198
|0.20
|1.2074
|0.0000
|1.1139
|738
|2006.03.31 06:00
|modify
|197
|0.10
|1.2049
|0.0000
|1.1139
|739
|2006.03.31 10:00
|close
|201
|0.80
|1.2139
|0.0000
|1.1139
|184.00
|11917.55
|740
|2006.03.31 10:00
|close
|200
|0.50
|1.2139
|0.0000
|1.1139
|85.00
|12002.55
|741
|2006.03.31 10:00
|close
|199
|0.30
|1.2139
|0.0000
|1.1139
|-59.55
|11943.00
|742
|2006.03.31 10:00
|close
|198
|0.20
|1.2139
|0.0000
|1.1139
|-129.70
|11813.30
|743
|2006.03.31 10:00
|close
|197
|0.10
|1.2139
|0.0000
|1.1139
|-89.85
|11723.45
|744
|2006.04.03 02:30
|sell
|202
|0.10
|1.2110
|0.0000
|0.0000
|745
|2006.04.03 02:30
|modify
|202
|0.10
|1.2110
|0.0000
|1.1111
|746
|2006.04.03 03:45
|close
|202
|0.10
|1.2098
|0.0000
|1.1111
|12.00
|11735.45
|747
|2006.04.03 03:45
|sell
|203
|0.10
|1.2096
|0.0000
|0.0000
|748
|2006.04.03 03:45
|modify
|203
|0.10
|1.2096
|0.0000
|1.1097
|749
|2006.04.03 04:00
|close
|203
|0.10
|1.2097
|0.0000
|1.1097
|-1.00
|11734.45
|750
|2006.04.03 09:00
|buy
|204
|0.10
|1.2050
|0.0000
|0.0000
|751
|2006.04.03 09:00
|modify
|204
|0.10
|1.2050
|0.0000
|1.3049
|752
|2006.04.03 09:15
|close
|204
|0.10
|1.2049
|0.0000
|1.3049
|-1.00
|11733.45
|753
|2006.04.03 10:30
|buy
|205
|0.10
|1.2044
|0.0000
|0.0000
|754
|2006.04.03 10:30
|modify
|205
|0.10
|1.2044
|0.0000
|1.3043
|755
|2006.04.03 10:45
|close
|205
|0.10
|1.2036
|0.0000
|1.3043
|-8.00
|11725.45
|756
|2006.04.04 10:00
|sell
|206
|0.10
|1.2123
|0.0000
|0.0000
|757
|2006.04.04 10:00
|modify
|206
|0.10
|1.2123
|0.0000
|1.1124
|758
|2006.04.04 19:15
|sell
|207
|0.20
|1.2248
|0.0000
|0.0000
|759
|2006.04.04 19:15
|modify
|207
|0.20
|1.2248
|0.0000
|1.1207
|760
|2006.04.04 19:15
|modify
|206
|0.10
|1.2123
|0.0000
|1.1207
|761
|2006.04.04 20:30
|sell
|208
|0.30
|1.2250
|0.0000
|0.0000
|762
|2006.04.04 20:30
|modify
|208
|0.30
|1.2250
|0.0000
|1.1229
|763
|2006.04.04 20:30
|modify
|207
|0.20
|1.2248
|0.0000
|1.1229
|764
|2006.04.04 20:30
|modify
|206
|0.10
|1.2123
|0.0000
|1.1229
|765
|2006.04.05 00:15
|sell
|209
|0.50
|1.2256
|0.0000
|0.0000
|766
|2006.04.05 00:15
|modify
|209
|0.50
|1.2256
|0.0000
|1.1242
|767
|2006.04.05 00:15
|modify
|208
|0.30
|1.2250
|0.0000
|1.1242
|768
|2006.04.05 00:15
|modify
|207
|0.20
|1.2248
|0.0000
|1.1242
|769
|2006.04.05 00:15
|modify
|206
|0.10
|1.2123
|0.0000
|1.1242
|770
|2006.04.05 02:15
|sell
|210
|0.80
|1.2255
|0.0000
|0.0000
|771
|2006.04.05 02:15
|modify
|210
|0.80
|1.2255
|0.0000
|1.1248
|772
|2006.04.05 02:15
|modify
|209
|0.50
|1.2256
|0.0000
|1.1248
|773
|2006.04.05 02:15
|modify
|208
|0.30
|1.2250
|0.0000
|1.1248
|774
|2006.04.05 02:15
|modify
|207
|0.20
|1.2248
|0.0000
|1.1248
|775
|2006.04.05 02:15
|modify
|206
|0.10
|1.2123
|0.0000
|1.1248
|776
|2006.04.06 16:00
|close
|210
|0.80
|1.2245
|0.0000
|1.1248
|83.60
|11809.05
|777
|2006.04.06 16:00
|close
|209
|0.50
|1.2245
|0.0000
|1.1248
|57.25
|11866.30
|778
|2006.04.06 16:00
|close
|208
|0.30
|1.2245
|0.0000
|1.1248
|16.80
|11883.10
|779
|2006.04.06 16:00
|close
|207
|0.20
|1.2245
|0.0000
|1.1248
|7.20
|11890.30
|780
|2006.04.06 16:00
|close
|206
|0.10
|1.2245
|0.0000
|1.1248
|-121.40
|11768.90
|781
|2006.04.07 01:15
|sell
|211
|0.10
|1.2211
|0.0000
|0.0000
|782
|2006.04.07 01:15
|modify
|211
|0.10
|1.2211
|0.0000
|1.1212
|783
|2006.04.07 02:30
|close
|211
|0.10
|1.2204
|0.0000
|1.1212
|7.00
|11775.90
|784
|2006.04.07 04:00
|buy
|212
|0.10
|1.2204
|0.0000
|0.0000
|785
|2006.04.07 04:00
|modify
|212
|0.10
|1.2204
|0.0000
|1.3203
|786
|2006.04.07 04:15
|close
|212
|0.10
|1.2204
|0.0000
|1.3203
|0.00
|11775.90
|787
|2006.04.07 10:45
|buy
|213
|0.10
|1.2189
|0.0000
|0.0000
|788
|2006.04.07 10:45
|modify
|213
|0.10
|1.2189
|0.0000
|1.3188
|789
|2006.04.07 11:00
|close
|213
|0.10
|1.2183
|0.0000
|1.3188
|-6.00
|11769.90
|790
|2006.04.07 19:45
|buy
|214
|0.10
|1.2110
|0.0000
|0.0000
|791
|2006.04.07 19:45
|modify
|214
|0.10
|1.2110
|0.0000
|1.3109
|792
|2006.04.07 20:00
|close
|214
|0.10
|1.2110
|0.0000
|1.3109
|0.00
|11769.90
|793
|2006.04.10 20:15
|buy
|215
|0.10
|1.2091
|0.0000
|0.0000
|794
|2006.04.10 20:15
|modify
|215
|0.10
|1.2091
|0.0000
|1.3090
|795
|2006.04.10 20:30
|close
|215
|0.10
|1.2084
|0.0000
|1.3090
|-7.00
|11762.90
|796
|2006.04.12 08:30
|sell
|216
|0.10
|1.2148
|0.0000
|0.0000
|797
|2006.04.12 08:30
|modify
|216
|0.10
|1.2148
|0.0000
|1.1149
|798
|2006.04.12 08:45
|close
|216
|0.10
|1.2147
|0.0000
|1.1149
|1.00
|11763.90
|799
|2006.04.12 10:00
|sell
|217
|0.10
|1.2148
|0.0000
|0.0000
|800
|2006.04.12 10:00
|modify
|217
|0.10
|1.2148
|0.0000
|1.1149
|801
|2006.04.12 11:00
|sell
|218
|0.20
|1.2146
|0.0000
|0.0000
|802
|2006.04.12 11:00
|modify
|218
|0.20
|1.2146
|0.0000
|1.1148
|803
|2006.04.12 11:00
|modify
|217
|0.10
|1.2148
|0.0000
|1.1148
|804
|2006.04.12 13:15
|sell
|219
|0.30
|1.2140
|0.0000
|0.0000
|805
|2006.04.12 13:15
|modify
|219
|0.30
|1.2140
|0.0000
|1.1144
|806
|2006.04.12 13:15
|modify
|218
|0.20
|1.2146
|0.0000
|1.1144
|807
|2006.04.12 13:15
|modify
|217
|0.10
|1.2148
|0.0000
|1.1144
|808
|2006.04.12 15:00
|sell
|220
|0.50
|1.2134
|0.0000
|0.0000
|809
|2006.04.12 15:00
|modify
|220
|0.50
|1.2134
|0.0000
|1.1140
|810
|2006.04.12 15:00
|modify
|219
|0.30
|1.2140
|0.0000
|1.1140
|811
|2006.04.12 15:00
|modify
|218
|0.20
|1.2146
|0.0000
|1.1140
|812
|2006.04.12 15:00
|modify
|217
|0.10
|1.2148
|0.0000
|1.1140
|813
|2006.04.12 15:15
|close
|220
|0.50
|1.2125
|0.0000
|1.1140
|45.00
|11808.90
|814
|2006.04.12 15:15
|close
|219
|0.30
|1.2125
|0.0000
|1.1140
|45.00
|11853.90
|815
|2006.04.12 15:15
|close
|218
|0.20
|1.2125
|0.0000
|1.1140
|42.00
|11895.90
|816
|2006.04.12 15:15
|close
|217
|0.10
|1.2125
|0.0000
|1.1140
|23.00
|11918.90
|817
|2006.04.12 16:30
|buy
|221
|0.10
|1.2106
|0.0000
|0.0000
|818
|2006.04.12 16:30
|modify
|221
|0.10
|1.2106
|0.0000
|1.3105
|819
|2006.04.12 16:45
|close
|221
|0.10
|1.2110
|0.0000
|1.3105
|4.00
|11922.90
|820
|2006.04.13 16:30
|buy
|222
|0.10
|1.2087
|0.0000
|0.0000
|821
|2006.04.13 16:30
|modify
|222
|0.10
|1.2087
|0.0000
|1.3086
|822
|2006.04.13 16:45
|close
|222
|0.10
|1.2083
|0.0000
|1.3086
|-4.00
|11918.90
|823
|2006.04.14 11:00
|buy
|223
|0.10
|1.2104
|0.0000
|0.0000
|824
|2006.04.14 11:00
|modify
|223
|0.10
|1.2104
|0.0000
|1.3103
|825
|2006.04.14 11:15
|close
|223
|0.10
|1.2102
|0.0000
|1.3103
|-2.00
|11916.90
|826
|2006.04.14 12:15
|buy
|224
|0.10
|1.2104
|0.0000
|0.0000
|827
|2006.04.14 12:15
|modify
|224
|0.10
|1.2104
|0.0000
|1.3103
|828
|2006.04.14 12:30
|close
|224
|0.10
|1.2101
|0.0000
|1.3103
|-3.00
|11913.90
|829
|2006.04.17 11:45
|sell
|225
|0.10
|1.2168
|0.0000
|0.0000
|830
|2006.04.17 11:45
|modify
|225
|0.10
|1.2168
|0.0000
|1.1169
|831
|2006.04.17 21:45
|sell
|226
|0.20
|1.2263
|0.0000
|0.0000
|832
|2006.04.17 21:45
|modify
|226
|0.20
|1.2263
|0.0000
|1.1232
|833
|2006.04.17 21:45
|modify
|225
|0.10
|1.2168
|0.0000
|1.1232
|834
|2006.04.18 02:00
|sell
|227
|0.30
|1.2251
|0.0000
|0.0000
|835
|2006.04.18 02:00
|modify
|227
|0.30
|1.2251
|0.0000
|1.1242
|836
|2006.04.18 02:00
|modify
|226
|0.20
|1.2263
|0.0000
|1.1242
|837
|2006.04.18 02:00
|modify
|225
|0.10
|1.2168
|0.0000
|1.1242
|838
|2006.04.18 05:15
|sell
|228
|0.50
|1.2255
|0.0000
|0.0000
|839
|2006.04.18 05:15
|modify
|228
|0.50
|1.2255
|0.0000
|1.1248
|840
|2006.04.18 05:15
|modify
|227
|0.30
|1.2251
|0.0000
|1.1248
|841
|2006.04.18 05:15
|modify
|226
|0.20
|1.2263
|0.0000
|1.1248
|842
|2006.04.18 05:15
|modify
|225
|0.10
|1.2168
|0.0000
|1.1248
|843
|2006.04.18 08:15
|sell
|229
|0.80
|1.2255
|0.0000
|0.0000
|844
|2006.04.18 08:15
|modify
|229
|0.80
|1.2255
|0.0000
|1.1252
|845
|2006.04.18 08:15
|modify
|228
|0.50
|1.2255
|0.0000
|1.1252
|846
|2006.04.18 08:15
|modify
|227
|0.30
|1.2251
|0.0000
|1.1252
|847
|2006.04.18 08:15
|modify
|226
|0.20
|1.2263
|0.0000
|1.1252
|848
|2006.04.18 08:15
|modify
|225
|0.10
|1.2168
|0.0000
|1.1252
|849
|2006.04.18 10:15
|close
|229
|0.80
|1.2240
|0.0000
|1.1252
|120.00
|12033.90
|850
|2006.04.18 10:15
|close
|228
|0.50
|1.2240
|0.0000
|1.1252
|75.00
|12108.90
|851
|2006.04.18 10:15
|close
|227
|0.30
|1.2240
|0.0000
|1.1252
|33.00
|12141.90
|852
|2006.04.18 10:15
|close
|226
|0.20
|1.2240
|0.0000
|1.1252
|46.30
|12188.20
|853
|2006.04.18 10:15
|close
|225
|0.10
|1.2240
|0.0000
|1.1252
|-71.85
|12116.35
|854
|2006.04.19 06:30
|sell
|230
|0.10
|1.2343
|0.0000
|0.0000
|855
|2006.04.19 06:30
|modify
|230
|0.10
|1.2343
|0.0000
|1.1344
|856
|2006.04.19 08:45
|sell
|231
|0.20
|1.2341
|0.0000
|0.0000
|857
|2006.04.19 08:45
|modify
|231
|0.20
|1.2341
|0.0000
|1.1343
|858
|2006.04.19 08:45
|modify
|230
|0.10
|1.2343
|0.0000
|1.1343
|859
|2006.04.19 13:00
|sell
|232
|0.30
|1.2346
|0.0000
|0.0000
|860
|2006.04.19 13:00
|modify
|232
|0.30
|1.2346
|0.0000
|1.1345
|861
|2006.04.19 13:00
|modify
|231
|0.20
|1.2341
|0.0000
|1.1345
|862
|2006.04.19 13:00
|modify
|230
|0.10
|1.2343
|0.0000
|1.1345
|863
|2006.04.19 14:00
|sell
|233
|0.50
|1.2341
|0.0000
|0.0000
|864
|2006.04.19 14:00
|modify
|233
|0.50
|1.2341
|0.0000
|1.1344
|865
|2006.04.19 14:00
|modify
|232
|0.30
|1.2346
|0.0000
|1.1344
|866
|2006.04.19 14:00
|modify
|231
|0.20
|1.2341
|0.0000
|1.1344
|867
|2006.04.19 14:00
|modify
|230
|0.10
|1.2343
|0.0000
|1.1344
|868
|2006.04.19 15:45
|sell
|234
|0.80
|1.2314
|0.0000
|0.0000
|869
|2006.04.19 15:45
|modify
|234
|0.80
|1.2314
|0.0000
|1.1332
|870
|2006.04.19 15:45
|modify
|233
|0.50
|1.2341
|0.0000
|1.1332
|871
|2006.04.19 15:45
|modify
|232
|0.30
|1.2346
|0.0000
|1.1332
|872
|2006.04.19 15:45
|modify
|231
|0.20
|1.2341
|0.0000
|1.1332
|873
|2006.04.19 15:45
|modify
|230
|0.10
|1.2343
|0.0000
|1.1332
|874
|2006.04.19 16:15
|close
|234
|0.80
|1.2301
|0.0000
|1.1332
|104.00
|12220.35
|875
|2006.04.19 16:15
|close
|233
|0.50
|1.2301
|0.0000
|1.1332
|200.00
|12420.35
|876
|2006.04.19 16:15
|close
|232
|0.30
|1.2301
|0.0000
|1.1332
|135.00
|12555.35
|877
|2006.04.19 16:15
|close
|231
|0.20
|1.2301
|0.0000
|1.1332
|80.00
|12635.35
|878
|2006.04.19 16:15
|close
|230
|0.10
|1.2301
|0.0000
|1.1332
|42.00
|12677.35
|879
|2006.04.20 03:30
|sell
|235
|0.10
|1.2354
|0.0000
|0.0000
|880
|2006.04.20 03:30
|modify
|235
|0.10
|1.2354
|0.0000
|1.1355
|881
|2006.04.20 03:45
|close
|235
|0.10
|1.2357
|0.0000
|1.1355
|-3.00
|12674.35
|882
|2006.04.20 06:15
|sell
|236
|0.10
|1.2352
|0.0000
|0.0000
|883
|2006.04.20 06:15
|modify
|236
|0.10
|1.2352
|0.0000
|1.1353
|884
|2006.04.20 08:15
|sell
|237
|0.20
|1.2351
|0.0000
|0.0000
|885
|2006.04.20 08:15
|modify
|237
|0.20
|1.2351
|0.0000
|1.1352
|886
|2006.04.20 08:15
|modify
|236
|0.10
|1.2352
|0.0000
|1.1352
|887
|2006.04.20 09:15
|sell
|238
|0.30
|1.2344
|0.0000
|0.0000
|888
|2006.04.20 09:15
|modify
|238
|0.30
|1.2344
|0.0000
|1.1349
|889
|2006.04.20 09:15
|modify
|237
|0.20
|1.2351
|0.0000
|1.1349
|890
|2006.04.20 09:15
|modify
|236
|0.10
|1.2352
|0.0000
|1.1349
|891
|2006.04.20 09:30
|close
|238
|0.30
|1.2342
|0.0000
|1.1349
|6.00
|12680.35
|892
|2006.04.20 09:30
|close
|237
|0.20
|1.2342
|0.0000
|1.1349
|18.00
|12698.35
|893
|2006.04.20 09:30
|close
|236
|0.10
|1.2342
|0.0000
|1.1349
|10.00
|12708.35
|894
|2006.04.20 13:45
|sell
|239
|0.10
|1.2320
|0.0000
|0.0000
|895
|2006.04.20 13:45
|modify
|239
|0.10
|1.2320
|0.0000
|1.1321
|896
|2006.04.20 14:00
|close
|239
|0.10
|1.2326
|0.0000
|1.1321
|-6.00
|12702.35
|897
|2006.04.20 17:15
|sell
|240
|0.10
|1.2311
|0.0000
|0.0000
|898
|2006.04.20 17:15
|modify
|240
|0.10
|1.2311
|0.0000
|1.1312
|899
|2006.04.20 18:00
|close
|240
|0.10
|1.2304
|0.0000
|1.1312
|7.00
|12709.35
|900
|2006.04.21 01:30
|sell
|241
|0.10
|1.2309
|0.0000
|0.0000
|901
|2006.04.21 01:30
|modify
|241
|0.10
|1.2309
|0.0000
|1.1310
|902
|2006.04.21 02:30
|close
|241
|0.10
|1.2298
|0.0000
|1.1310
|11.00
|12720.35
|903
|2006.04.21 08:30
|sell
|242
|0.10
|1.2300
|0.0000
|0.0000
|904
|2006.04.21 08:30
|modify
|242
|0.10
|1.2300
|0.0000
|1.1301
|905
|2006.04.21 09:15
|close
|242
|0.10
|1.2289
|0.0000
|1.1301
|11.00
|12731.35
|906
|2006.04.21 09:15
|sell
|243
|0.10
|1.2287
|0.0000
|0.0000
|907
|2006.04.21 09:15
|modify
|243
|0.10
|1.2287
|0.0000
|1.1288
|908
|2006.04.21 09:30
|close
|243
|0.10
|1.2291
|0.0000
|1.1288
|-4.00
|12727.35
|909
|2006.04.24 05:30
|sell
|244
|0.10
|1.2348
|0.0000
|0.0000
|910
|2006.04.24 05:30
|modify
|244
|0.10
|1.2348
|0.0000
|1.1349
|911
|2006.04.24 06:30
|sell
|245
|0.20
|1.2345
|0.0000
|0.0000
|912
|2006.04.24 06:30
|modify
|245
|0.20
|1.2345
|0.0000
|1.1347
|913
|2006.04.24 06:30
|modify
|244
|0.10
|1.2348
|0.0000
|1.1347
|914
|2006.04.24 12:30
|sell
|246
|0.30
|1.2369
|0.0000
|0.0000
|915
|2006.04.24 12:30
|modify
|246
|0.30
|1.2369
|0.0000
|1.1359
|916
|2006.04.24 12:30
|modify
|245
|0.20
|1.2345
|0.0000
|1.1359
|917
|2006.04.24 12:30
|modify
|244
|0.10
|1.2348
|0.0000
|1.1359
|918
|2006.04.24 14:30
|sell
|247
|0.50
|1.2362
|0.0000
|0.0000
|919
|2006.04.24 14:30
|modify
|247
|0.50
|1.2362
|0.0000
|1.1361
|920
|2006.04.24 14:30
|modify
|246
|0.30
|1.2369
|0.0000
|1.1361
|921
|2006.04.24 14:30
|modify
|245
|0.20
|1.2345
|0.0000
|1.1361
|922
|2006.04.24 14:30
|modify
|244
|0.10
|1.2348
|0.0000
|1.1361
|923
|2006.04.24 15:15
|sell
|248
|0.80
|1.2364
|0.0000
|0.0000
|924
|2006.04.24 15:15
|modify
|248
|0.80
|1.2364
|0.0000
|1.1362
|925
|2006.04.24 15:15
|modify
|247
|0.50
|1.2362
|0.0000
|1.1362
|926
|2006.04.24 15:15
|modify
|246
|0.30
|1.2369
|0.0000
|1.1362
|927
|2006.04.24 15:15
|modify
|245
|0.20
|1.2345
|0.0000
|1.1362
|928
|2006.04.24 15:15
|modify
|244
|0.10
|1.2348
|0.0000
|1.1362
|929
|2006.04.24 17:15
|close
|248
|0.80
|1.2350
|0.0000
|1.1362
|112.00
|12839.35
|930
|2006.04.24 17:15
|close
|247
|0.50
|1.2350
|0.0000
|1.1362
|60.00
|12899.35
|931
|2006.04.24 17:15
|close
|246
|0.30
|1.2350
|0.0000
|1.1362
|57.00
|12956.35
|932
|2006.04.24 17:15
|close
|245
|0.20
|1.2350
|0.0000
|1.1362
|-10.00
|12946.35
|933
|2006.04.24 17:15
|close
|244
|0.10
|1.2350
|0.0000
|1.1362
|-2.00
|12944.35
|934
|2006.04.25 01:00
|sell
|249
|0.10
|1.2383
|0.0000
|0.0000
|935
|2006.04.25 01:00
|modify
|249
|0.10
|1.2383
|0.0000
|1.1384
|936
|2006.04.25 02:15
|sell
|250
|0.20
|1.2381
|0.0000
|0.0000
|937
|2006.04.25 02:15
|modify
|250
|0.20
|1.2381
|0.0000
|1.1383
|938
|2006.04.25 02:15
|modify
|249
|0.10
|1.2383
|0.0000
|1.1383
|939
|2006.04.25 02:45
|sell
|251
|0.30
|1.2377
|0.0000
|0.0000
|940
|2006.04.25 02:45
|modify
|251
|0.30
|1.2377
|0.0000
|1.1380
|941
|2006.04.25 02:45
|modify
|250
|0.20
|1.2381
|0.0000
|1.1380
|942
|2006.04.25 02:45
|modify
|249
|0.10
|1.2383
|0.0000
|1.1380
|943
|2006.04.25 04:30
|close
|251
|0.30
|1.2372
|0.0000
|1.1380
|15.00
|12959.35
|944
|2006.04.25 04:30
|close
|250
|0.20
|1.2372
|0.0000
|1.1380
|18.00
|12977.35
|945
|2006.04.25 04:30
|close
|249
|0.10
|1.2372
|0.0000
|1.1380
|11.00
|12988.35
|946
|2006.04.25 06:00
|sell
|252
|0.10
|1.2371
|0.0000
|0.0000
|947
|2006.04.25 06:00
|modify
|252
|0.10
|1.2371
|0.0000
|1.1372
|948
|2006.04.25 09:45
|sell
|253
|0.20
|1.2374
|0.0000
|0.0000
|949
|2006.04.25 09:45
|modify
|253
|0.20
|1.2374
|0.0000
|1.1374
|950
|2006.04.25 09:45
|modify
|252
|0.10
|1.2371
|0.0000
|1.1374
|951
|2006.04.25 12:30
|sell
|254
|0.30
|1.2390
|0.0000
|0.0000
|952
|2006.04.25 12:30
|modify
|254
|0.30
|1.2390
|0.0000
|1.1383
|953
|2006.04.25 12:30
|modify
|253
|0.20
|1.2374
|0.0000
|1.1383
|954
|2006.04.25 12:30
|modify
|252
|0.10
|1.2371
|0.0000
|1.1383
|955
|2006.04.25 13:00
|sell
|255
|0.50
|1.2387
|0.0000
|0.0000
|956
|2006.04.25 13:00
|modify
|255
|0.50
|1.2387
|0.0000
|1.1385
|957
|2006.04.25 13:00
|modify
|254
|0.30
|1.2390
|0.0000
|1.1385
|958
|2006.04.25 13:00
|modify
|253
|0.20
|1.2374
|0.0000
|1.1385
|959
|2006.04.25 13:00
|modify
|252
|0.10
|1.2371
|0.0000
|1.1385
|960
|2006.04.25 17:00
|sell
|256
|0.80
|1.2394
|0.0000
|0.0000
|961
|2006.04.25 17:00
|modify
|256
|0.80
|1.2394
|0.0000
|1.1389
|962
|2006.04.25 17:00
|modify
|255
|0.50
|1.2387
|0.0000
|1.1389
|963
|2006.04.25 17:00
|modify
|254
|0.30
|1.2390
|0.0000
|1.1389
|964
|2006.04.25 17:00
|modify
|253
|0.20
|1.2374
|0.0000
|1.1389
|965
|2006.04.25 17:00
|modify
|252
|0.10
|1.2371
|0.0000
|1.1389
|966
|2006.04.26 11:00
|close
|256
|0.80
|1.2403
|0.0000
|1.1389
|-70.80
|12917.55
|967
|2006.04.26 11:00
|close
|255
|0.50
|1.2403
|0.0000
|1.1389
|-79.25
|12838.30
|968
|2006.04.26 11:00
|close
|254
|0.30
|1.2403
|0.0000
|1.1389
|-38.55
|12799.75
|969
|2006.04.26 11:00
|close
|253
|0.20
|1.2403
|0.0000
|1.1389
|-57.70
|12742.05
|970
|2006.04.26 11:00
|close
|252
|0.10
|1.2403
|0.0000
|1.1389
|-31.85
|12710.20
|971
|2006.04.26 15:45
|sell
|257
|0.10
|1.2387
|0.0000
|0.0000
|972
|2006.04.26 15:45
|modify
|257
|0.10
|1.2387
|0.0000
|1.1388
|973
|2006.04.26 20:30
|sell
|258
|0.20
|1.2446
|0.0000
|0.0000
|974
|2006.04.26 20:30
|modify
|258
|0.20
|1.2446
|0.0000
|1.1427
|975
|2006.04.26 20:30
|modify
|257
|0.10
|1.2387
|0.0000
|1.1427
|976
|2006.04.27 00:15
|sell
|259
|0.30
|1.2448
|0.0000
|0.0000
|977
|2006.04.27 00:15
|modify
|259
|0.30
|1.2448
|0.0000
|1.1438
|978
|2006.04.27 00:15
|modify
|258
|0.20
|1.2446
|0.0000
|1.1438
|979
|2006.04.27 00:15
|modify
|257
|0.10
|1.2387
|0.0000
|1.1438
|980
|2006.04.27 02:30
|sell
|260
|0.50
|1.2448
|0.0000
|0.0000
|981
|2006.04.27 02:30
|modify
|260
|0.50
|1.2448
|0.0000
|1.1443
|982
|2006.04.27 02:30
|modify
|259
|0.30
|1.2448
|0.0000
|1.1443
|983
|2006.04.27 02:30
|modify
|258
|0.20
|1.2446
|0.0000
|1.1443
|984
|2006.04.27 02:30
|modify
|257
|0.10
|1.2387
|0.0000
|1.1443
|985
|2006.04.27 06:15
|sell
|261
|0.80
|1.2454
|0.0000
|0.0000
|986
|2006.04.27 06:15
|modify
|261
|0.80
|1.2454
|0.0000
|1.1448
|987
|2006.04.27 06:15
|modify
|260
|0.50
|1.2448
|0.0000
|1.1448
|988
|2006.04.27 06:15
|modify
|259
|0.30
|1.2448
|0.0000
|1.1448
|989
|2006.04.27 06:15
|modify
|258
|0.20
|1.2446
|0.0000
|1.1448
|990
|2006.04.27 06:15
|modify
|257
|0.10
|1.2387
|0.0000
|1.1448
|991
|2006.04.27 14:45
|close
|261
|0.80
|1.2413
|0.0000
|1.1448
|328.00
|13038.20
|992
|2006.04.27 14:45
|close
|260
|0.50
|1.2413
|0.0000
|1.1448
|175.00
|13213.20
|993
|2006.04.27 14:45
|close
|259
|0.30
|1.2413
|0.0000
|1.1448
|105.00
|13318.20
|994
|2006.04.27 14:45
|close
|258
|0.20
|1.2413
|0.0000
|1.1448
|66.90
|13385.10
|995
|2006.04.27 14:45
|close
|257
|0.10
|1.2413
|0.0000
|1.1448
|-25.55
|13359.55
|996
|2006.04.28 14:30
|sell
|262
|0.10
|1.2534
|0.0000
|0.0000
|997
|2006.04.28 14:30
|modify
|262
|0.10
|1.2534
|0.0000
|1.1535
|998
|2006.04.28 15:30
|sell
|263
|0.20
|1.2536
|0.0000
|0.0000
|999
|2006.04.28 15:30
|modify
|263
|0.20
|1.2536
|0.0000
|1.1536
|1000
|2006.04.28 15:30
|modify
|262
|0.10
|1.2534
|0.0000
|1.1536
|1001
|2006.04.28 22:00
|sell
|264
|0.30
|1.2612
|0.0000
|0.0000
|1002
|2006.04.28 22:00
|modify
|264
|0.30
|1.2612
|0.0000
|1.1575
|1003
|2006.04.28 22:00
|modify
|263
|0.20
|1.2536
|0.0000
|1.1575
|1004
|2006.04.28 22:00
|modify
|262
|0.10
|1.2534
|0.0000
|1.1575
|1005
|2006.05.01 02:45
|sell
|265
|0.50
|1.2616
|0.0000
|0.0000
|1006
|2006.05.01 02:45
|modify
|265
|0.50
|1.2616
|0.0000
|1.1594
|1007
|2006.05.01 02:45
|modify
|264
|0.30
|1.2612
|0.0000
|1.1594
|1008
|2006.05.01 02:45
|modify
|263
|0.20
|1.2536
|0.0000
|1.1594
|1009
|2006.05.01 02:45
|modify
|262
|0.10
|1.2534
|0.0000
|1.1594
|1010
|2006.05.01 04:15
|sell
|266
|0.80
|1.2612
|0.0000
|0.0000
|1011
|2006.05.01 04:15
|modify
|266
|0.80
|1.2612
|0.0000
|1.1602
|1012
|2006.05.01 04:15
|modify
|265
|0.50
|1.2616
|0.0000
|1.1602
|1013
|2006.05.01 04:15
|modify
|264
|0.30
|1.2612
|0.0000
|1.1602
|1014
|2006.05.01 04:15
|modify
|263
|0.20
|1.2536
|0.0000
|1.1602
|1015
|2006.05.01 04:15
|modify
|262
|0.10
|1.2534
|0.0000
|1.1602
|1016
|2006.05.01 22:30
|close
|266
|0.80
|1.2596
|0.0000
|1.1602
|128.00
|13487.55
|1017
|2006.05.01 22:30
|close
|265
|0.50
|1.2596
|0.0000
|1.1602
|100.00
|13587.55
|1018
|2006.05.01 22:30
|close
|264
|0.30
|1.2596
|0.0000
|1.1602
|48.45
|13636.00
|1019
|2006.05.01 22:30
|close
|263
|0.20
|1.2596
|0.0000
|1.1602
|-119.70
|13516.30
|1020
|2006.05.01 22:30
|close
|262
|0.10
|1.2596
|0.0000
|1.1602
|-61.85
|13454.45
|1021
|2006.05.02 00:45
|sell
|267
|0.10
|1.2571
|0.0000
|0.0000
|1022
|2006.05.02 00:45
|modify
|267
|0.10
|1.2571
|0.0000
|1.1572
|1023
|2006.05.02 02:45
|sell
|268
|0.20
|1.2562
|0.0000
|0.0000
|1024
|2006.05.02 02:45
|modify
|268
|0.20
|1.2562
|0.0000
|1.1566
|1025
|2006.05.02 02:45
|modify
|267
|0.10
|1.2571
|0.0000
|1.1566
|1026
|2006.05.02 03:45
|sell
|269
|0.30
|1.2563
|0.0000
|0.0000
|1027
|2006.05.02 03:45
|modify
|269
|0.30
|1.2563
|0.0000
|1.1565
|1028
|2006.05.02 03:45
|modify
|268
|0.20
|1.2562
|0.0000
|1.1565
|1029
|2006.05.02 03:45
|modify
|267
|0.10
|1.2571
|0.0000
|1.1565
|1030
|2006.05.02 07:30
|sell
|270
|0.50
|1.2575
|0.0000
|0.0000
|1031
|2006.05.02 07:30
|modify
|270
|0.50
|1.2575
|0.0000
|1.1570
|1032
|2006.05.02 07:30
|modify
|269
|0.30
|1.2563
|0.0000
|1.1570
|1033
|2006.05.02 07:30
|modify
|268
|0.20
|1.2562
|0.0000
|1.1570
|1034
|2006.05.02 07:30
|modify
|267
|0.10
|1.2571
|0.0000
|1.1570
|1035
|2006.05.02 08:45
|sell
|271
|0.80
|1.2575
|0.0000
|0.0000
|1036
|2006.05.02 08:45
|modify
|271
|0.80
|1.2575
|0.0000
|1.1573
|1037
|2006.05.02 08:45
|modify
|270
|0.50
|1.2575
|0.0000
|1.1573
|1038
|2006.05.02 08:45
|modify
|269
|0.30
|1.2563
|0.0000
|1.1573
|1039
|2006.05.02 08:45
|modify
|268
|0.20
|1.2562
|0.0000
|1.1573
|1040
|2006.05.02 08:45
|modify
|267
|0.10
|1.2571
|0.0000
|1.1573
|1041
|2006.05.04 07:00
|close
|271
|0.80
|1.2611
|0.0000
|1.1573
|-283.20
|13171.25
|1042
|2006.05.04 07:00
|close
|270
|0.50
|1.2611
|0.0000
|1.1573
|-177.00
|12994.25
|1043
|2006.05.04 07:00
|close
|269
|0.30
|1.2611
|0.0000
|1.1573
|-142.20
|12852.05
|1044
|2006.05.04 07:00
|close
|268
|0.20
|1.2611
|0.0000
|1.1573
|-96.80
|12755.25
|1045
|2006.05.04 07:00
|close
|267
|0.10
|1.2611
|0.0000
|1.1573
|-39.40
|12715.85
|1046
|2006.05.04 09:30
|sell
|272
|0.10
|1.2600
|0.0000
|0.0000
|1047
|2006.05.04 09:30
|modify
|272
|0.10
|1.2600
|0.0000
|1.1601
|1048
|2006.05.04 09:45
|close
|272
|0.10
|1.2603
|0.0000
|1.1601
|-3.00
|12712.85
|1049
|2006.05.04 10:45
|sell
|273
|0.10
|1.2599
|0.0000
|0.0000
|1050
|2006.05.04 10:45
|modify
|273
|0.10
|1.2599
|0.0000
|1.1600
|1051
|2006.05.04 11:15
|sell
|274
|0.20
|1.2586
|0.0000
|0.0000
|1052
|2006.05.04 11:15
|modify
|274
|0.20
|1.2586
|0.0000
|1.1591
|1053
|2006.05.04 11:15
|modify
|273
|0.10
|1.2599
|0.0000
|1.1591
|1054
|2006.05.04 12:00
|close
|274
|0.20
|1.2583
|0.0000
|1.1591
|6.00
|12718.85
|1055
|2006.05.04 12:00
|close
|273
|0.10
|1.2583
|0.0000
|1.1591
|16.00
|12734.85
|1056
|2006.05.04 12:15
|buy
|275
|0.10
|1.2594
|0.0000
|0.0000
|1057
|2006.05.04 12:15
|modify
|275
|0.10
|1.2594
|0.0000
|1.3593
|1058
|2006.05.04 12:30
|close
|275
|0.10
|1.2585
|0.0000
|1.3593
|-9.00
|12725.85
|1059
|2006.05.05 05:15
|sell
|276
|0.10
|1.2684
|0.0000
|0.0000
|1060
|2006.05.05 05:15
|modify
|276
|0.10
|1.2684
|0.0000
|1.1685
|1061
|2006.05.05 09:00
|sell
|277
|0.20
|1.2688
|0.0000
|0.0000
|1062
|2006.05.05 09:00
|modify
|277
|0.20
|1.2688
|0.0000
|1.1688
|1063
|2006.05.05 09:00
|modify
|276
|0.10
|1.2684
|0.0000
|1.1688
|1064
|2006.05.05 10:15
|close
|277
|0.20
|1.2680
|0.0000
|1.1688
|16.00
|12741.85
|1065
|2006.05.05 10:15
|close
|276
|0.10
|1.2680
|0.0000
|1.1688
|4.00
|12745.85
|1066
|2006.05.08 04:15
|sell
|278
|0.10
|1.2722
|0.0000
|0.0000
|1067
|2006.05.08 04:15
|modify
|278
|0.10
|1.2722
|0.0000
|1.1723
|1068
|2006.05.08 06:15
|sell
|279
|0.20
|1.2721
|0.0000
|0.0000
|1069
|2006.05.08 06:15
|modify
|279
|0.20
|1.2721
|0.0000
|1.1722
|1070
|2006.05.08 06:15
|modify
|278
|0.10
|1.2722
|0.0000
|1.1722
|1071
|2006.05.08 09:45
|sell
|280
|0.30
|1.2730
|0.0000
|0.0000
|1072
|2006.05.08 09:45
|modify
|280
|0.30
|1.2730
|0.0000
|1.1727
|1073
|2006.05.08 09:45
|modify
|279
|0.20
|1.2721
|0.0000
|1.1727
|1074
|2006.05.08 09:45
|modify
|278
|0.10
|1.2722
|0.0000
|1.1727
|1075
|2006.05.08 14:00
|sell
|281
|0.50
|1.2758
|0.0000
|0.0000
|1076
|2006.05.08 14:00
|modify
|281
|0.50
|1.2758
|0.0000
|1.1741
|1077
|2006.05.08 14:00
|modify
|280
|0.30
|1.2730
|0.0000
|1.1741
|1078
|2006.05.08 14:00
|modify
|279
|0.20
|1.2721
|0.0000
|1.1741
|1079
|2006.05.08 14:00
|modify
|278
|0.10
|1.2722
|0.0000
|1.1741
|1080
|2006.05.08 15:15
|sell
|282
|0.80
|1.2757
|0.0000
|0.0000
|1081
|2006.05.08 15:15
|modify
|282
|0.80
|1.2757
|0.0000
|1.1748
|1082
|2006.05.08 15:15
|modify
|281
|0.50
|1.2758
|0.0000
|1.1748
|1083
|2006.05.08 15:15
|modify
|280
|0.30
|1.2730
|0.0000
|1.1748
|1084
|2006.05.08 15:15
|modify
|279
|0.20
|1.2721
|0.0000
|1.1748
|1085
|2006.05.08 15:15
|modify
|278
|0.10
|1.2722
|0.0000
|1.1748
|1086
|2006.05.08 17:00
|close
|282
|0.80
|1.2711
|0.0000
|1.1748
|368.00
|13113.85
|1087
|2006.05.08 17:00
|close
|281
|0.50
|1.2711
|0.0000
|1.1748
|235.00
|13348.85
|1088
|2006.05.08 17:00
|close
|280
|0.30
|1.2711
|0.0000
|1.1748
|57.00
|13405.85
|1089
|2006.05.08 17:00
|close
|279
|0.20
|1.2711
|0.0000
|1.1748
|20.00
|13425.85
|1090
|2006.05.08 17:00
|close
|278
|0.10
|1.2711
|0.0000
|1.1748
|11.00
|13436.85
|1091
|2006.05.08 19:30
|sell
|283
|0.10
|1.2715
|0.0000
|0.0000
|1092
|2006.05.08 19:30
|modify
|283
|0.10
|1.2715
|0.0000
|1.1716
|1093
|2006.05.08 20:30
|close
|283
|0.10
|1.2707
|0.0000
|1.1716
|8.00
|13444.85
|1094
|2006.05.08 22:15
|sell
|284
|0.10
|1.2700
|0.0000
|0.0000
|1095
|2006.05.08 22:15
|modify
|284
|0.10
|1.2700
|0.0000
|1.1701
|1096
|2006.05.09 00:45
|sell
|285
|0.20
|1.2699
|0.0000
|0.0000
|1097
|2006.05.09 00:45
|modify
|285
|0.20
|1.2699
|0.0000
|1.1700
|1098
|2006.05.09 00:45
|modify
|284
|0.10
|1.2700
|0.0000
|1.1700
|1099
|2006.05.09 01:30
|sell
|286
|0.30
|1.2702
|0.0000
|0.0000
|1100
|2006.05.09 01:30
|modify
|286
|0.30
|1.2702
|0.0000
|1.1702
|1101
|2006.05.09 01:30
|modify
|285
|0.20
|1.2699
|0.0000
|1.1702
|1102
|2006.05.09 01:30
|modify
|284
|0.10
|1.2700
|0.0000
|1.1702
|1103
|2006.05.09 03:00
|sell
|287
|0.50
|1.2700
|0.0000
|0.0000
|1104
|2006.05.09 03:00
|modify
|287
|0.50
|1.2700
|0.0000
|1.1701
|1105
|2006.05.09 03:00
|modify
|286
|0.30
|1.2702
|0.0000
|1.1701
|1106
|2006.05.09 03:00
|modify
|285
|0.20
|1.2699
|0.0000
|1.1701
|1107
|2006.05.09 03:00
|modify
|284
|0.10
|1.2700
|0.0000
|1.1701
|1108
|2006.05.09 05:15
|sell
|288
|0.80
|1.2685
|0.0000
|0.0000
|1109
|2006.05.09 05:15
|modify
|288
|0.80
|1.2685
|0.0000
|1.1695
|1110
|2006.05.09 05:15
|modify
|287
|0.50
|1.2700
|0.0000
|1.1695
|1111
|2006.05.09 05:15
|modify
|286
|0.30
|1.2702
|0.0000
|1.1695
|1112
|2006.05.09 05:15
|modify
|285
|0.20
|1.2699
|0.0000
|1.1695
|1113
|2006.05.09 05:15
|modify
|284
|0.10
|1.2700
|0.0000
|1.1695
|1114
|2006.05.09 10:15
|close
|288
|0.80
|1.2667
|0.0000
|1.1695
|144.00
|13588.85
|1115
|2006.05.09 10:15
|close
|287
|0.50
|1.2667
|0.0000
|1.1695
|165.00
|13753.85
|1116
|2006.05.09 10:15
|close
|286
|0.30
|1.2667
|0.0000
|1.1695
|105.00
|13858.85
|1117
|2006.05.09 10:15
|close
|285
|0.20
|1.2667
|0.0000
|1.1695
|64.00
|13922.85
|1118
|2006.05.09 10:15
|close
|284
|0.10
|1.2667
|0.0000
|1.1695
|33.15
|13956.00
|1119
|2006.05.11 01:30
|sell
|289
|0.10
|1.2777
|0.0000
|0.0000
|1120
|2006.05.11 01:30
|modify
|289
|0.10
|1.2777
|0.0000
|1.1778
|1121
|2006.05.11 02:45
|close
|289
|0.10
|1.2759
|0.0000
|1.1778
|18.00
|13974.00
|1122
|2006.05.11 06:30
|sell
|290
|0.10
|1.2726
|0.0000
|0.0000
|1123
|2006.05.11 06:30
|modify
|290
|0.10
|1.2726
|0.0000
|1.1727
|1124
|2006.05.11 08:00
|close
|290
|0.10
|1.2730
|0.0000
|1.1727
|-4.00
|13970.00
|1125
|2006.05.11 11:15
|buy
|291
|0.10
|1.2705
|0.0000
|0.0000
|1126
|2006.05.11 11:15
|modify
|291
|0.10
|1.2705
|0.0000
|1.3704
|1127
|2006.05.11 11:30
|close
|291
|0.10
|1.2720
|0.0000
|1.3704
|15.00
|13985.00
|1128
|2006.05.12 15:45
|sell
|292
|0.10
|1.2885
|0.0000
|0.0000
|1129
|2006.05.12 15:45
|modify
|292
|0.10
|1.2885
|0.0000
|1.1886
|1130
|2006.05.12 17:30
|sell
|293
|0.20
|1.2888
|0.0000
|0.0000
|1131
|2006.05.12 17:30
|modify
|293
|0.20
|1.2888
|0.0000
|1.1888
|1132
|2006.05.12 17:30
|modify
|292
|0.10
|1.2885
|0.0000
|1.1888
|1133
|2006.05.12 18:45
|sell
|294
|0.30
|1.2878
|0.0000
|0.0000
|1134
|2006.05.12 18:45
|modify
|294
|0.30
|1.2878
|0.0000
|1.1884
|1135
|2006.05.12 18:45
|modify
|293
|0.20
|1.2888
|0.0000
|1.1884
|1136
|2006.05.12 18:45
|modify
|292
|0.10
|1.2885
|0.0000
|1.1884
|1137
|2006.05.12 19:30
|sell
|295
|0.50
|1.2863
|0.0000
|0.0000
|1138
|2006.05.12 19:30
|modify
|295
|0.50
|1.2863
|0.0000
|1.1875
|1139
|2006.05.12 19:30
|modify
|294
|0.30
|1.2878
|0.0000
|1.1875
|1140
|2006.05.12 19:30
|modify
|293
|0.20
|1.2888
|0.0000
|1.1875
|1141
|2006.05.12 19:30
|modify
|292
|0.10
|1.2885
|0.0000
|1.1875
|1142
|2006.05.15 03:15
|sell
|296
|0.80
|1.2936
|0.0000
|0.0000
|1143
|2006.05.15 03:15
|modify
|296
|0.80
|1.2936
|0.0000
|1.1901
|1144
|2006.05.15 03:15
|modify
|295
|0.50
|1.2863
|0.0000
|1.1901
|1145
|2006.05.15 03:15
|modify
|294
|0.30
|1.2878
|0.0000
|1.1901
|1146
|2006.05.15 03:15
|modify
|293
|0.20
|1.2888
|0.0000
|1.1901
|1147
|2006.05.15 03:15
|modify
|292
|0.10
|1.2885
|0.0000
|1.1901
|1148
|2006.05.15 10:15
|close
|296
|0.80
|1.2884
|0.0000
|1.1901
|416.00
|14401.00
|1149
|2006.05.15 10:15
|close
|295
|0.50
|1.2884
|0.0000
|1.1901
|-104.25
|14296.75
|1150
|2006.05.15 10:15
|close
|294
|0.30
|1.2884
|0.0000
|1.1901
|-17.55
|14279.20
|1151
|2006.05.15 10:15
|close
|293
|0.20
|1.2884
|0.0000
|1.1901
|8.30
|14287.50
|1152
|2006.05.15 10:15
|close
|292
|0.10
|1.2884
|0.0000
|1.1901
|1.15
|14288.65
|1153
|2006.05.15 16:30
|sell
|297
|0.10
|1.2812
|0.0000
|0.0000
|1154
|2006.05.15 16:30
|modify
|297
|0.10
|1.2812
|0.0000
|1.1813
|1155
|2006.05.15 19:00
|sell
|298
|0.20
|1.2823
|0.0000
|0.0000
|1156
|2006.05.15 19:00
|modify
|298
|0.20
|1.2823
|0.0000
|1.1820
|1157
|2006.05.15 19:00
|modify
|297
|0.10
|1.2812
|0.0000
|1.1820
|1158
|2006.05.15 20:00
|close
|298
|0.20
|1.2796
|0.0000
|1.1820
|54.00
|14342.65
|1159
|2006.05.15 20:00
|close
|297
|0.10
|1.2796
|0.0000
|1.1820
|16.00
|14358.65
|1160
|2006.05.15 20:15
|buy
|299
|0.10
|1.2798
|0.0000
|0.0000
|1161
|2006.05.15 20:15
|modify
|299
|0.10
|1.2798
|0.0000
|1.3797
|1162
|2006.05.15 20:30
|close
|299
|0.10
|1.2796
|0.0000
|1.3797
|-2.00
|14356.65
|1163
|2006.05.16 00:00
|buy
|300
|0.10
|1.2799
|0.0000
|0.0000
|1164
|2006.05.16 00:00
|modify
|300
|0.10
|1.2799
|0.0000
|1.3798
|1165
|2006.05.16 00:15
|close
|300
|0.10
|1.2798
|0.0000
|1.3798
|-1.00
|14355.65
|1166
|2006.05.17 03:45
|sell
|301
|0.10
|1.2842
|0.0000
|0.0000
|1167
|2006.05.17 03:45
|modify
|301
|0.10
|1.2842
|0.0000
|1.1843
|1168
|2006.05.17 08:15
|sell
|302
|0.20
|1.2866
|0.0000
|0.0000
|1169
|2006.05.17 08:15
|modify
|302
|0.20
|1.2866
|0.0000
|1.1859
|1170
|2006.05.17 08:15
|modify
|301
|0.10
|1.2842
|0.0000
|1.1859
|1171
|2006.05.17 09:45
|sell
|303
|0.30
|1.2867
|0.0000
|0.0000
|1172
|2006.05.17 09:45
|modify
|303
|0.30
|1.2867
|0.0000
|1.1863
|1173
|2006.05.17 09:45
|modify
|302
|0.20
|1.2866
|0.0000
|1.1863
|1174
|2006.05.17 09:45
|modify
|301
|0.10
|1.2842
|0.0000
|1.1863
|1175
|2006.05.17 13:30
|sell
|304
|0.50
|1.2892
|0.0000
|0.0000
|1176
|2006.05.17 13:30
|modify
|304
|0.50
|1.2892
|0.0000
|1.1877
|1177
|2006.05.17 13:30
|modify
|303
|0.30
|1.2867
|0.0000
|1.1877
|1178
|2006.05.17 13:30
|modify
|302
|0.20
|1.2866
|0.0000
|1.1877
|1179
|2006.05.17 13:30
|modify
|301
|0.10
|1.2842
|0.0000
|1.1877
|1180
|2006.05.17 15:00
|sell
|305
|0.80
|1.2884
|0.0000
|0.0000
|1181
|2006.05.17 15:00
|modify
|305
|0.80
|1.2884
|0.0000
|1.1880
|1182
|2006.05.17 15:00
|modify
|304
|0.50
|1.2892
|0.0000
|1.1880
|1183
|2006.05.17 15:00
|modify
|303
|0.30
|1.2867
|0.0000
|1.1880
|1184
|2006.05.17 15:00
|modify
|302
|0.20
|1.2866
|0.0000
|1.1880
|1185
|2006.05.17 15:00
|modify
|301
|0.10
|1.2842
|0.0000
|1.1880
|1186
|2006.05.17 16:30
|close
|305
|0.80
|1.2848
|0.0000
|1.1880
|288.00
|14643.65
|1187
|2006.05.17 16:30
|close
|304
|0.50
|1.2848
|0.0000
|1.1880
|220.00
|14863.65
|1188
|2006.05.17 16:30
|close
|303
|0.30
|1.2848
|0.0000
|1.1880
|57.00
|14920.65
|1189
|2006.05.17 16:30
|close
|302
|0.20
|1.2848
|0.0000
|1.1880
|36.00
|14956.65
|1190
|2006.05.17 16:30
|close
|301
|0.10
|1.2848
|0.0000
|1.1880
|-6.00
|14950.65
|1191
|2006.05.17 16:30
|sell
|306
|0.10
|1.2846
|0.0000
|0.0000
|1192
|2006.05.17 16:30
|modify
|306
|0.10
|1.2846
|0.0000
|1.1847
|1193
|2006.05.17 16:45
|close
|306
|0.10
|1.2841
|0.0000
|1.1847
|5.00
|14955.65
|1194
|2006.05.17 20:00
|buy
|307
|0.10
|1.2748
|0.0000
|0.0000
|1195
|2006.05.17 20:00
|modify
|307
|0.10
|1.2748
|0.0000
|1.3747
|1196
|2006.05.17 20:15
|close
|307
|0.10
|1.2744
|0.0000
|1.3747
|-4.00
|14951.65
|1197
|2006.05.17 22:00
|buy
|308
|0.10
|1.2745
|0.0000
|0.0000
|1198
|2006.05.17 22:00
|modify
|308
|0.10
|1.2745
|0.0000
|1.3744
|1199
|2006.05.17 22:15
|close
|308
|0.10
|1.2742
|0.0000
|1.3744
|-3.00
|14948.65
|1200
|2006.05.19 05:30
|sell
|309
|0.10
|1.2837
|0.0000
|0.0000
|1201
|2006.05.19 05:30
|modify
|309
|0.10
|1.2837
|0.0000
|1.1838
|1202
|2006.05.19 06:45
|sell
|310
|0.20
|1.2835
|0.0000
|0.0000
|1203
|2006.05.19 06:45
|modify
|310
|0.20
|1.2835
|0.0000
|1.1837
|1204
|2006.05.19 06:45
|modify
|309
|0.10
|1.2837
|0.0000
|1.1837
|1205
|2006.05.19 07:45
|sell
|311
|0.30
|1.2830
|0.0000
|0.0000
|1206
|2006.05.19 07:45
|modify
|311
|0.30
|1.2830
|0.0000
|1.1834
|1207
|2006.05.19 07:45
|modify
|310
|0.20
|1.2835
|0.0000
|1.1834
|1208
|2006.05.19 07:45
|modify
|309
|0.10
|1.2837
|0.0000
|1.1834
|1209
|2006.05.19 08:15
|sell
|312
|0.50
|1.2828
|0.0000
|0.0000
|1210
|2006.05.19 08:15
|modify
|312
|0.50
|1.2828
|0.0000
|1.1832
|1211
|2006.05.19 08:15
|modify
|311
|0.30
|1.2830
|0.0000
|1.1832
|1212
|2006.05.19 08:15
|modify
|310
|0.20
|1.2835
|0.0000
|1.1832
|1213
|2006.05.19 08:15
|modify
|309
|0.10
|1.2837
|0.0000
|1.1832
|1214
|2006.05.19 09:15
|sell
|313
|0.80
|1.2827
|0.0000
|0.0000
|1215
|2006.05.19 09:15
|modify
|313
|0.80
|1.2827
|0.0000
|1.1830
|1216
|2006.05.19 09:15
|modify
|312
|0.50
|1.2828
|0.0000
|1.1830
|1217
|2006.05.19 09:15
|modify
|311
|0.30
|1.2830
|0.0000
|1.1830
|1218
|2006.05.19 09:15
|modify
|310
|0.20
|1.2835
|0.0000
|1.1830
|1219
|2006.05.19 09:15
|modify
|309
|0.10
|1.2837
|0.0000
|1.1830
|1220
|2006.05.19 10:15
|close
|313
|0.80
|1.2808
|0.0000
|1.1830
|152.00
|15100.65
|1221
|2006.05.19 10:15
|close
|312
|0.50
|1.2808
|0.0000
|1.1830
|100.00
|15200.65
|1222
|2006.05.19 10:15
|close
|311
|0.30
|1.2808
|0.0000
|1.1830
|66.00
|15266.65
|1223
|2006.05.19 10:15
|close
|310
|0.20
|1.2808
|0.0000
|1.1830
|54.00
|15320.65
|1224
|2006.05.19 10:15
|close
|309
|0.10
|1.2808
|0.0000
|1.1830
|29.00
|15349.65
|1225
|2006.05.19 12:00
|buy
|314
|0.10
|1.2781
|0.0000
|0.0000
|1226
|2006.05.19 12:00
|modify
|314
|0.10
|1.2781
|0.0000
|1.3780
|1227
|2006.05.19 12:15
|close
|314
|0.10
|1.2780
|0.0000
|1.3780
|-1.00
|15348.65
|1228
|2006.05.19 13:45
|buy
|315
|0.10
|1.2763
|0.0000
|0.0000
|1229
|2006.05.19 13:45
|modify
|315
|0.10
|1.2763
|0.0000
|1.3762
|1230
|2006.05.19 14:00
|close
|315
|0.10
|1.2762
|0.0000
|1.3762
|-1.00
|15347.65
|1231
|2006.05.19 16:30
|buy
|316
|0.10
|1.2745
|0.0000
|0.0000
|1232
|2006.05.19 16:30
|modify
|316
|0.10
|1.2745
|0.0000
|1.3744
|1233
|2006.05.19 16:45
|close
|316
|0.10
|1.2742
|0.0000
|1.3744
|-3.00
|15344.65
|1234
|2006.05.22 05:00
|buy
|317
|0.10
|1.2740
|0.0000
|0.0000
|1235
|2006.05.22 05:00
|modify
|317
|0.10
|1.2740
|0.0000
|1.3739
|1236
|2006.05.22 05:15
|close
|317
|0.10
|1.2736
|0.0000
|1.3739
|-4.00
|15340.65
|1237
|2006.05.22 06:30
|buy
|318
|0.10
|1.2747
|0.0000
|0.0000
|1238
|2006.05.22 06:30
|modify
|318
|0.10
|1.2747
|0.0000
|1.3746
|1239
|2006.05.22 06:45
|close
|318
|0.10
|1.2754
|0.0000
|1.3746
|7.00
|15347.65
|1240
|2006.05.22 10:15
|buy
|319
|0.10
|1.2715
|0.0000
|0.0000
|1241
|2006.05.22 10:15
|modify
|319
|0.10
|1.2715
|0.0000
|1.3714
|1242
|2006.05.22 10:30
|close
|319
|0.10
|1.2716
|0.0000
|1.3714
|1.00
|15348.65
|1243
|2006.05.23 02:15
|sell
|320
|0.10
|1.2846
|0.0000
|0.0000
|1244
|2006.05.23 02:15
|modify
|320
|0.10
|1.2846
|0.0000
|1.1847
|1245
|2006.05.23 02:45
|sell
|321
|0.20
|1.2848
|0.0000
|0.0000
|1246
|2006.05.23 02:45
|modify
|321
|0.20
|1.2848
|0.0000
|1.1848
|1247
|2006.05.23 02:45
|modify
|320
|0.10
|1.2846
|0.0000
|1.1848
|1248
|2006.05.23 04:00
|sell
|322
|0.30
|1.2848
|0.0000
|0.0000
|1249
|2006.05.23 04:00
|modify
|322
|0.30
|1.2848
|0.0000
|1.1849
|1250
|2006.05.23 04:00
|modify
|321
|0.20
|1.2848
|0.0000
|1.1849
|1251
|2006.05.23 04:00
|modify
|320
|0.10
|1.2846
|0.0000
|1.1849
|1252
|2006.05.23 07:45
|sell
|323
|0.50
|1.2860
|0.0000
|0.0000
|1253
|2006.05.23 07:45
|modify
|323
|0.50
|1.2860
|0.0000
|1.1854
|1254
|2006.05.23 07:45
|modify
|322
|0.30
|1.2848
|0.0000
|1.1854
|1255
|2006.05.23 07:45
|modify
|321
|0.20
|1.2848
|0.0000
|1.1854
|1256
|2006.05.23 07:45
|modify
|320
|0.10
|1.2846
|0.0000
|1.1854
|1257
|2006.05.23 09:00
|sell
|324
|0.80
|1.2858
|0.0000
|0.0000
|1258
|2006.05.23 09:00
|modify
|324
|0.80
|1.2858
|0.0000
|1.1856
|1259
|2006.05.23 09:00
|modify
|323
|0.50
|1.2860
|0.0000
|1.1856
|1260
|2006.05.23 09:00
|modify
|322
|0.30
|1.2848
|0.0000
|1.1856
|1261
|2006.05.23 09:00
|modify
|321
|0.20
|1.2848
|0.0000
|1.1856
|1262
|2006.05.23 09:00
|modify
|320
|0.10
|1.2846
|0.0000
|1.1856
|1263
|2006.05.23 11:15
|close
|324
|0.80
|1.2832
|0.0000
|1.1856
|208.00
|15556.65
|1264
|2006.05.23 11:15
|close
|323
|0.50
|1.2832
|0.0000
|1.1856
|140.00
|15696.65
|1265
|2006.05.23 11:15
|close
|322
|0.30
|1.2832
|0.0000
|1.1856
|48.00
|15744.65
|1266
|2006.05.23 11:15
|close
|321
|0.20
|1.2832
|0.0000
|1.1856
|32.00
|15776.65
|1267
|2006.05.23 11:15
|close
|320
|0.10
|1.2832
|0.0000
|1.1856
|14.00
|15790.65
|1268
|2006.05.23 16:30
|sell
|325
|0.10
|1.2816
|0.0000
|0.0000
|1269
|2006.05.23 16:30
|modify
|325
|0.10
|1.2816
|0.0000
|1.1817
|1270
|2006.05.23 23:00
|sell
|326
|0.20
|1.2852
|0.0000
|0.0000
|1271
|2006.05.23 23:00
|modify
|326
|0.20
|1.2852
|0.0000
|1.1841
|1272
|2006.05.23 23:00
|modify
|325
|0.10
|1.2816
|0.0000
|1.1841
|1273
|2006.05.24 00:00
|close
|326
|0.20
|1.2817
|0.0000
|1.1841
|70.30
|15860.95
|1274
|2006.05.24 00:00
|close
|325
|0.10
|1.2817
|0.0000
|1.1841
|-0.85
|15860.10
|1275
|2006.05.24 00:30
|buy
|327
|0.10
|1.2823
|0.0000
|0.0000
|1276
|2006.05.24 00:30
|modify
|327
|0.10
|1.2823
|0.0000
|1.3822
|1277
|2006.05.24 00:45
|close
|327
|0.10
|1.2823
|0.0000
|1.3822
|0.00
|15860.10
|1278
|2006.05.24 02:45
|buy
|328
|0.10
|1.2790
|0.0000
|0.0000
|1279
|2006.05.24 02:45
|modify
|328
|0.10
|1.2790
|0.0000
|1.3789
|1280
|2006.05.24 03:00
|close
|328
|0.10
|1.2792
|0.0000
|1.3789
|2.00
|15862.10
|1281
|2006.05.24 17:15
|sell
|329
|0.10
|1.2804
|0.0000
|0.0000
|1282
|2006.05.24 17:15
|modify
|329
|0.10
|1.2804
|0.0000
|1.1805
|1283
|2006.05.24 17:45
|close
|329
|0.10
|1.2765
|0.0000
|1.1805
|39.00
|15901.10
|1284
|2006.05.26 04:15
|sell
|330
|0.10
|1.2788
|0.0000
|0.0000
|1285
|2006.05.26 04:15
|modify
|330
|0.10
|1.2788
|0.0000
|1.1789
|1286
|2006.05.26 04:45
|close
|330
|0.10
|1.2779
|0.0000
|1.1789
|9.00
|15910.10
|1287
|2006.05.26 06:15
|sell
|331
|0.10
|1.2772
|0.0000
|0.0000
|1288
|2006.05.26 06:15
|modify
|331
|0.10
|1.2772
|0.0000
|1.1773
|1289
|2006.05.26 08:00
|close
|331
|0.10
|1.2772
|0.0000
|1.1773
|0.00
|15910.10
|1290
|2006.05.26 15:30
|sell
|332
|0.10
|1.2789
|0.0000
|0.0000
|1291
|2006.05.26 15:30
|modify
|332
|0.10
|1.2789
|0.0000
|1.1790
|1292
|2006.05.26 16:30
|sell
|333
|0.20
|1.2776
|0.0000
|0.0000
|1293
|2006.05.26 16:30
|modify
|333
|0.20
|1.2776
|0.0000
|1.1781
|1294
|2006.05.26 16:30
|modify
|332
|0.10
|1.2789
|0.0000
|1.1781
|1295
|2006.05.26 16:45
|close
|333
|0.20
|1.2748
|0.0000
|1.1781
|56.00
|15966.10
|1296
|2006.05.26 16:45
|close
|332
|0.10
|1.2748
|0.0000
|1.1781
|41.00
|16007.10
|1297
|2006.05.26 19:45
|sell
|334
|0.10
|1.2732
|0.0000
|0.0000
|1298
|2006.05.26 19:45
|modify
|334
|0.10
|1.2732
|0.0000
|1.1733
|1299
|2006.05.26 20:00
|close
|334
|0.10
|1.2720
|0.0000
|1.1733
|12.00
|16019.10
|1300
|2006.05.29 19:45
|buy
|335
|0.10
|1.2746
|0.0000
|0.0000
|1301
|2006.05.29 19:45
|modify
|335
|0.10
|1.2746
|0.0000
|1.3745
|1302
|2006.05.29 20:00
|close
|335
|0.10
|1.2751
|0.0000
|1.3745
|5.00
|16024.10
|1303
|2006.05.30 15:00
|sell
|336
|0.10
|1.2836
|0.0000
|0.0000
|1304
|2006.05.30 15:00
|modify
|336
|0.10
|1.2836
|0.0000
|1.1837
|1305
|2006.05.30 15:45
|close
|336
|0.10
|1.2818
|0.0000
|1.1837
|18.00
|16042.10
|1306
|2006.05.31 02:15
|sell
|337
|0.10
|1.2860
|0.0000
|0.0000
|1307
|2006.05.31 02:15
|modify
|337
|0.10
|1.2860
|0.0000
|1.1861
|1308
|2006.05.31 03:15
|close
|337
|0.10
|1.2854
|0.0000
|1.1861
|6.00
|16048.10
|1309
|2006.05.31 04:00
|sell
|338
|0.10
|1.2848
|0.0000
|0.0000
|1310
|2006.05.31 04:00
|modify
|338
|0.10
|1.2848
|0.0000
|1.1849
|1311
|2006.05.31 11:00
|sell
|339
|0.20
|1.2873
|0.0000
|0.0000
|1312
|2006.05.31 11:00
|modify
|339
|0.20
|1.2873
|0.0000
|1.1866
|1313
|2006.05.31 11:00
|modify
|338
|0.10
|1.2848
|0.0000
|1.1866
|1314
|2006.05.31 13:00
|sell
|340
|0.30
|1.2864
|0.0000
|0.0000
|1315
|2006.05.31 13:00
|modify
|340
|0.30
|1.2864
|0.0000
|1.1865
|1316
|2006.05.31 13:00
|modify
|339
|0.20
|1.2873
|0.0000
|1.1865
|1317
|2006.05.31 13:00
|modify
|338
|0.10
|1.2848
|0.0000
|1.1865
|1318
|2006.05.31 14:30
|sell
|341
|0.50
|1.2859
|0.0000
|0.0000
|1319
|2006.05.31 14:30
|modify
|341
|0.50
|1.2859
|0.0000
|1.1863
|1320
|2006.05.31 14:30
|modify
|340
|0.30
|1.2864
|0.0000
|1.1863
|1321
|2006.05.31 14:30
|modify
|339
|0.20
|1.2873
|0.0000
|1.1863
|1322
|2006.05.31 14:30
|modify
|338
|0.10
|1.2848
|0.0000
|1.1863
|1323
|2006.05.31 16:45
|sell
|342
|0.80
|1.2858
|0.0000
|0.0000
|1324
|2006.05.31 16:45
|modify
|342
|0.80
|1.2858
|0.0000
|1.1861
|1325
|2006.05.31 16:45
|modify
|341
|0.50
|1.2859
|0.0000
|1.1861
|1326
|2006.05.31 16:45
|modify
|340
|0.30
|1.2864
|0.0000
|1.1861
|1327
|2006.05.31 16:45
|modify
|339
|0.20
|1.2873
|0.0000
|1.1861
|1328
|2006.05.31 16:45
|modify
|338
|0.10
|1.2848
|0.0000
|1.1861
|1329
|2006.05.31 18:30
|close
|342
|0.80
|1.2836
|0.0000
|1.1861
|176.00
|16224.10
|1330
|2006.05.31 18:30
|close
|341
|0.50
|1.2836
|0.0000
|1.1861
|115.00
|16339.10
|1331
|2006.05.31 18:30
|close
|340
|0.30
|1.2836
|0.0000
|1.1861
|84.00
|16423.10
|1332
|2006.05.31 18:30
|close
|339
|0.20
|1.2836
|0.0000
|1.1861
|74.00
|16497.10
|1333
|2006.05.31 18:30
|close
|338
|0.10
|1.2836
|0.0000
|1.1861
|12.00
|16509.10
|1334
|2006.05.31 19:45
|sell
|343
|0.10
|1.2834
|0.0000
|0.0000
|1335
|2006.05.31 19:45
|modify
|343
|0.10
|1.2834
|0.0000
|1.1835
|1336
|2006.05.31 20:00
|sell
|344
|0.20
|1.2829
|0.0000
|0.0000
|1337
|2006.05.31 20:00
|modify
|344
|0.20
|1.2829
|0.0000
|1.1832
|1338
|2006.05.31 20:00
|modify
|343
|0.10
|1.2834
|0.0000
|1.1832
|1339
|2006.05.31 21:45
|sell
|345
|0.30
|1.2817
|0.0000
|0.0000
|1340
|2006.05.31 21:45
|modify
|345
|0.30
|1.2817
|0.0000
|1.1825
|1341
|2006.05.31 21:45
|modify
|344
|0.20
|1.2829
|0.0000
|1.1825
|1342
|2006.05.31 21:45
|modify
|343
|0.10
|1.2834
|0.0000
|1.1825
|1343
|2006.05.31 22:00
|close
|345
|0.30
|1.2807
|0.0000
|1.1825
|30.00
|16539.10
|1344
|2006.05.31 22:00
|close
|344
|0.20
|1.2807
|0.0000
|1.1825
|44.00
|16583.10
|1345
|2006.05.31 22:00
|close
|343
|0.10
|1.2807
|0.0000
|1.1825
|27.00
|16610.10
|1346
|2006.06.01 04:30
|buy
|346
|0.10
|1.2793
|0.0000
|0.0000
|1347
|2006.06.01 04:30
|modify
|346
|0.10
|1.2793
|0.0000
|1.3792
|1348
|2006.06.01 04:45
|close
|346
|0.10
|1.2787
|0.0000
|1.3792
|-6.00
|16604.10
|1349
|2006.06.01 07:30
|buy
|347
|0.10
|1.2773
|0.0000
|0.0000
|1350
|2006.06.01 07:30
|modify
|347
|0.10
|1.2773
|0.0000
|1.3772
|1351
|2006.06.01 07:45
|close
|347
|0.10
|1.2771
|0.0000
|1.3772
|-2.00
|16602.10
|1352
|2006.06.01 14:45
|buy
|348
|0.10
|1.2754
|0.0000
|0.0000
|1353
|2006.06.01 14:45
|modify
|348
|0.10
|1.2754
|0.0000
|1.3753
|1354
|2006.06.01 15:00
|close
|348
|0.10
|1.2739
|0.0000
|1.3753
|-15.00
|16587.10
|1355
|2006.06.01 15:45
|buy
|349
|0.10
|1.2743
|0.0000
|0.0000
|1356
|2006.06.01 15:45
|modify
|349
|0.10
|1.2743
|0.0000
|1.3742
|1357
|2006.06.01 16:00
|close
|349
|0.10
|1.2731
|0.0000
|1.3742
|-12.00
|16575.10
|1358
|2006.06.02 09:30
|sell
|350
|0.10
|1.2805
|0.0000
|0.0000
|1359
|2006.06.02 09:30
|modify
|350
|0.10
|1.2805
|0.0000
|1.1806
|1360
|2006.06.02 22:00
|sell
|351
|0.20
|1.2920
|0.0000
|0.0000
|1361
|2006.06.02 22:00
|modify
|351
|0.20
|1.2920
|0.0000
|1.1883
|1362
|2006.06.02 22:00
|modify
|350
|0.10
|1.2805
|0.0000
|1.1883
|1363
|2006.06.05 06:00
|sell
|352
|0.30
|1.2931
|0.0000
|0.0000
|1364
|2006.06.05 06:00
|modify
|352
|0.30
|1.2931
|0.0000
|1.1907
|1365
|2006.06.05 06:00
|modify
|351
|0.20
|1.2920
|0.0000
|1.1907
|1366
|2006.06.05 06:00
|modify
|350
|0.10
|1.2805
|0.0000
|1.1907
|1367
|2006.06.05 10:15
|sell
|353
|0.50
|1.2941
|0.0000
|0.0000
|1368
|2006.06.05 10:15
|modify
|353
|0.50
|1.2941
|0.0000
|1.1923
|1369
|2006.06.05 10:15
|modify
|352
|0.30
|1.2931
|0.0000
|1.1923
|1370
|2006.06.05 10:15
|modify
|351
|0.20
|1.2920
|0.0000
|1.1923
|1371
|2006.06.05 10:15
|modify
|350
|0.10
|1.2805
|0.0000
|1.1923
|1372
|2006.06.05 14:15
|sell
|354
|0.80
|1.2957
|0.0000
|0.0000
|1373
|2006.06.05 14:15
|modify
|354
|0.80
|1.2957
|0.0000
|1.1938
|1374
|2006.06.05 14:15
|modify
|353
|0.50
|1.2941
|0.0000
|1.1938
|1375
|2006.06.05 14:15
|modify
|352
|0.30
|1.2931
|0.0000
|1.1938
|1376
|2006.06.05 14:15
|modify
|351
|0.20
|1.2920
|0.0000
|1.1938
|1377
|2006.06.05 14:15
|modify
|350
|0.10
|1.2805
|0.0000
|1.1938
|1378
|2006.06.05 16:15
|close
|354
|0.80
|1.2929
|0.0000
|1.1938
|224.00
|16799.10
|1379
|2006.06.05 16:15
|close
|353
|0.50
|1.2929
|0.0000
|1.1938
|60.00
|16859.10
|1380
|2006.06.05 16:15
|close
|352
|0.30
|1.2929
|0.0000
|1.1938
|6.00
|16865.10
|1381
|2006.06.05 16:15
|close
|351
|0.20
|1.2929
|0.0000
|1.1938
|-17.70
|16847.40
|1382
|2006.06.05 16:15
|close
|350
|0.10
|1.2929
|0.0000
|1.1938
|-123.85
|16723.55
|1383
|2006.06.05 17:00
|sell
|355
|0.10
|1.2934
|0.0000
|0.0000
|1384
|2006.06.05 17:00
|modify
|355
|0.10
|1.2934
|0.0000
|1.1935
|1385
|2006.06.05 21:30
|sell
|356
|0.20
|1.2946
|0.0000
|0.0000
|1386
|2006.06.05 21:30
|modify
|356
|0.20
|1.2946
|0.0000
|1.1943
|1387
|2006.06.05 21:30
|modify
|355
|0.10
|1.2934
|0.0000
|1.1943
|1388
|2006.06.05 21:45
|close
|356
|0.20
|1.2917
|0.0000
|1.1943
|58.00
|16781.55
|1389
|2006.06.05 21:45
|close
|355
|0.10
|1.2917
|0.0000
|1.1943
|17.00
|16798.55
|1390
|2006.06.05 21:45
|sell
|357
|0.10
|1.2915
|0.0000
|0.0000
|1391
|2006.06.05 21:45
|modify
|357
|0.10
|1.2915
|0.0000
|1.1916
|1392
|2006.06.05 22:00
|close
|357
|0.10
|1.2920
|0.0000
|1.1916
|-5.00
|16793.55
|1393
|2006.06.06 02:45
|sell
|358
|0.10
|1.2895
|0.0000
|0.0000
|1394
|2006.06.06 02:45
|modify
|358
|0.10
|1.2895
|0.0000
|1.1896
|1395
|2006.06.06 04:00
|sell
|359
|0.20
|1.2894
|0.0000
|0.0000
|1396
|2006.06.06 04:00
|modify
|359
|0.20
|1.2894
|0.0000
|1.1895
|1397
|2006.06.06 04:00
|modify
|358
|0.10
|1.2895
|0.0000
|1.1895
|1398
|2006.06.06 06:15
|sell
|360
|0.30
|1.2885
|0.0000
|0.0000
|1399
|2006.06.06 06:15
|modify
|360
|0.30
|1.2885
|0.0000
|1.1891
|1400
|2006.06.06 06:15
|modify
|359
|0.20
|1.2894
|0.0000
|1.1891
|1401
|2006.06.06 06:15
|modify
|358
|0.10
|1.2895
|0.0000
|1.1891
|1402
|2006.06.06 11:45
|sell
|361
|0.50
|1.2904
|0.0000
|0.0000
|1403
|2006.06.06 11:45
|modify
|361
|0.50
|1.2904
|0.0000
|1.1897
|1404
|2006.06.06 11:45
|modify
|360
|0.30
|1.2885
|0.0000
|1.1897
|1405
|2006.06.06 11:45
|modify
|359
|0.20
|1.2894
|0.0000
|1.1897
|1406
|2006.06.06 11:45
|modify
|358
|0.10
|1.2895
|0.0000
|1.1897
|1407
|2006.06.06 13:30
|close
|361
|0.50
|1.2864
|0.0000
|1.1897
|200.00
|16993.55
|1408
|2006.06.06 13:30
|close
|360
|0.30
|1.2864
|0.0000
|1.1897
|63.00
|17056.55
|1409
|2006.06.06 13:30
|close
|359
|0.20
|1.2864
|0.0000
|1.1897
|60.00
|17116.55
|1410
|2006.06.06 13:30
|close
|358
|0.10
|1.2864
|0.0000
|1.1897
|31.00
|17147.55
|1411
|2006.06.06 17:00
|buy
|362
|0.10
|1.2840
|0.0000
|0.0000
|1412
|2006.06.06 17:00
|modify
|362
|0.10
|1.2840
|0.0000
|1.3839
|1413
|2006.06.06 17:15
|close
|362
|0.10
|1.2833
|0.0000
|1.3839
|-7.00
|17140.55
|1414
|2006.06.06 18:30
|buy
|363
|0.10
|1.2823
|0.0000
|0.0000
|1415
|2006.06.06 18:30
|modify
|363
|0.10
|1.2823
|0.0000
|1.3822
|1416
|2006.06.06 18:45
|close
|363
|0.10
|1.2829
|0.0000
|1.3822
|6.00
|17146.55
|1417
|2006.06.07 10:15
|buy
|364
|0.10
|1.2802
|0.0000
|0.0000
|1418
|2006.06.07 10:15
|modify
|364
|0.10
|1.2802
|0.0000
|1.3801
|1419
|2006.06.07 10:30
|close
|364
|0.10
|1.2799
|0.0000
|1.3801
|-3.00
|17143.55
|1420
|2006.06.07 15:15
|buy
|365
|0.10
|1.2789
|0.0000
|0.0000
|1421
|2006.06.07 15:15
|modify
|365
|0.10
|1.2789
|0.0000
|1.3788
|1422
|2006.06.07 15:30
|close
|365
|0.10
|1.2792
|0.0000
|1.3788
|3.00
|17146.55
|1423
|2006.06.08 04:45
|buy
|366
|0.10
|1.2786
|0.0000
|0.0000
|1424
|2006.06.08 04:45
|modify
|366
|0.10
|1.2786
|0.0000
|1.3785
|1425
|2006.06.08 05:00
|close
|366
|0.10
|1.2783
|0.0000
|1.3785
|-3.00
|17143.55
|1426
|2006.06.08 11:15
|buy
|367
|0.10
|1.2759
|0.0000
|0.0000
|1427
|2006.06.08 11:15
|modify
|367
|0.10
|1.2759
|0.0000
|1.3758
|1428
|2006.06.08 11:30
|close
|367
|0.10
|1.2769
|0.0000
|1.3758
|10.00
|17153.55
|1429
|2006.06.08 18:45
|buy
|368
|0.10
|1.2645
|0.0000
|0.0000
|1430
|2006.06.08 18:45
|modify
|368
|0.10
|1.2645
|0.0000
|1.3644
|1431
|2006.06.08 19:00
|close
|368
|0.10
|1.2646
|0.0000
|1.3644
|1.00
|17154.55
|1432
|2006.06.09 16:15
|buy
|369
|0.10
|1.2622
|0.0000
|0.0000
|1433
|2006.06.09 16:15
|modify
|369
|0.10
|1.2622
|0.0000
|1.3621
|1434
|2006.06.09 16:30
|close
|369
|0.10
|1.2667
|0.0000
|1.3621
|45.00
|17199.55
|1435
|2006.06.12 03:30
|buy
|370
|0.10
|1.2615
|0.0000
|0.0000
|1436
|2006.06.12 03:30
|modify
|370
|0.10
|1.2615
|0.0000
|1.3614
|1437
|2006.06.12 03:45
|close
|370
|0.10
|1.2619
|0.0000
|1.3614
|4.00
|17203.55
|1438
|2006.06.12 15:30
|buy
|371
|0.10
|1.2588
|0.0000
|0.0000
|1439
|2006.06.12 15:30
|modify
|371
|0.10
|1.2588
|0.0000
|1.3587
|1440
|2006.06.12 15:45
|close
|371
|0.10
|1.2583
|0.0000
|1.3587
|-5.00
|17198.55
|1441
|2006.06.13 21:00
|buy
|372
|0.10
|1.2544
|0.0000
|0.0000
|1442
|2006.06.13 21:00
|modify
|372
|0.10
|1.2544
|0.0000
|1.3543
|1443
|2006.06.13 21:15
|close
|372
|0.10
|1.2539
|0.0000
|1.3543
|-5.00
|17193.55
|1444
|2006.06.14 16:15
|buy
|373
|0.10
|1.2577
|0.0000
|0.0000
|1445
|2006.06.14 16:15
|modify
|373
|0.10
|1.2577
|0.0000
|1.3576
|1446
|2006.06.14 16:30
|close
|373
|0.10
|1.2642
|0.0000
|1.3576
|65.00
|17258.55
|1447
|2006.06.14 21:45
|sell
|374
|0.10
|1.2593
|0.0000
|0.0000
|1448
|2006.06.14 21:45
|modify
|374
|0.10
|1.2593
|0.0000
|1.1594
|1449
|2006.06.14 23:00
|sell
|375
|0.20
|1.2592
|0.0000
|0.0000
|1450
|2006.06.14 23:00
|modify
|375
|0.20
|1.2592
|0.0000
|1.1593
|1451
|2006.06.14 23:00
|modify
|374
|0.10
|1.2593
|0.0000
|1.1593
|1452
|2006.06.15 00:00
|close
|375
|0.20
|1.2598
|0.0000
|1.1593
|-11.10
|17247.45
|1453
|2006.06.15 00:00
|close
|374
|0.10
|1.2598
|0.0000
|1.1593
|-4.55
|17242.90
|1454
|2006.06.15 18:45
|sell
|376
|0.10
|1.2605
|0.0000
|0.0000
|1455
|2006.06.15 18:45
|modify
|376
|0.10
|1.2605
|0.0000
|1.1606
|1456
|2006.06.15 21:15
|sell
|377
|0.20
|1.2611
|0.0000
|0.0000
|1457
|2006.06.15 21:15
|modify
|377
|0.20
|1.2611
|0.0000
|1.1610
|1458
|2006.06.15 21:15
|modify
|376
|0.10
|1.2605
|0.0000
|1.1610
|1459
|2006.06.15 22:15
|sell
|378
|0.30
|1.2610
|0.0000
|0.0000
|1460
|2006.06.15 22:15
|modify
|378
|0.30
|1.2610
|0.0000
|1.1611
|1461
|2006.06.15 22:15
|modify
|377
|0.20
|1.2611
|0.0000
|1.1611
|1462
|2006.06.15 22:15
|modify
|376
|0.10
|1.2605
|0.0000
|1.1611
|1463
|2006.06.16 13:00
|sell
|379
|0.50
|1.2655
|0.0000
|0.0000
|1464
|2006.06.16 13:00
|modify
|379
|0.50
|1.2655
|0.0000
|1.1631
|1465
|2006.06.16 13:00
|modify
|378
|0.30
|1.2610
|0.0000
|1.1631
|1466
|2006.06.16 13:00
|modify
|377
|0.20
|1.2611
|0.0000
|1.1631
|1467
|2006.06.16 13:00
|modify
|376
|0.10
|1.2605
|0.0000
|1.1631
|1468
|2006.06.16 14:15
|sell
|380
|0.80
|1.2653
|0.0000
|0.0000
|1469
|2006.06.16 14:15
|modify
|380
|0.80
|1.2653
|0.0000
|1.1641
|1470
|2006.06.16 14:15
|modify
|379
|0.50
|1.2655
|0.0000
|1.1641
|1471
|2006.06.16 14:15
|modify
|378
|0.30
|1.2610
|0.0000
|1.1641
|1472
|2006.06.16 14:15
|modify
|377
|0.20
|1.2611
|0.0000
|1.1641
|1473
|2006.06.16 14:15
|modify
|376
|0.10
|1.2605
|0.0000
|1.1641
|1474
|2006.06.16 17:00
|close
|380
|0.80
|1.2624
|0.0000
|1.1641
|232.00
|17474.90
|1475
|2006.06.16 17:00
|close
|379
|0.50
|1.2624
|0.0000
|1.1641
|155.00
|17629.90
|1476
|2006.06.16 17:00
|close
|378
|0.30
|1.2624
|0.0000
|1.1641
|-41.55
|17588.35
|1477
|2006.06.16 17:00
|close
|377
|0.20
|1.2624
|0.0000
|1.1641
|-25.70
|17562.65
|1478
|2006.06.16 17:00
|close
|376
|0.10
|1.2624
|0.0000
|1.1641
|-18.85
|17543.80
|1479
|2006.06.16 19:00
|sell
|381
|0.10
|1.2621
|0.0000
|0.0000
|1480
|2006.06.16 19:00
|modify
|381
|0.10
|1.2621
|0.0000
|1.1622
|1481
|2006.06.19 01:00
|sell
|382
|0.20
|1.2646
|0.0000
|0.0000
|1482
|2006.06.19 01:00
|modify
|382
|0.20
|1.2646
|0.0000
|1.1639
|1483
|2006.06.19 01:00
|modify
|381
|0.10
|1.2621
|0.0000
|1.1639
|1484
|2006.06.19 02:00
|sell
|383
|0.30
|1.2634
|0.0000
|0.0000
|1485
|2006.06.19 02:00
|modify
|383
|0.30
|1.2634
|0.0000
|1.1637
|1486
|2006.06.19 02:00
|modify
|382
|0.20
|1.2646
|0.0000
|1.1637
|1487
|2006.06.19 02:00
|modify
|381
|0.10
|1.2621
|0.0000
|1.1637
|1488
|2006.06.19 03:00
|sell
|384
|0.50
|1.2635
|0.0000
|0.0000
|1489
|2006.06.19 03:00
|modify
|384
|0.50
|1.2635
|0.0000
|1.1636
|1490
|2006.06.19 03:00
|modify
|383
|0.30
|1.2634
|0.0000
|1.1636
|1491
|2006.06.19 03:00
|modify
|382
|0.20
|1.2646
|0.0000
|1.1636
|1492
|2006.06.19 03:00
|modify
|381
|0.10
|1.2621
|0.0000
|1.1636
|1493
|2006.06.19 04:00
|close
|384
|0.50
|1.2614
|0.0000
|1.1636
|105.00
|17648.80
|1494
|2006.06.19 04:00
|close
|383
|0.30
|1.2614
|0.0000
|1.1636
|60.00
|17708.80
|1495
|2006.06.19 04:00
|close
|382
|0.20
|1.2614
|0.0000
|1.1636
|64.00
|17772.80
|1496
|2006.06.19 04:00
|close
|381
|0.10
|1.2614
|0.0000
|1.1636
|7.15
|17779.95
|1497
|2006.06.19 06:00
|buy
|385
|0.10
|1.2585
|0.0000
|0.0000
|1498
|2006.06.19 06:00
|modify
|385
|0.10
|1.2585
|0.0000
|1.3584
|1499
|2006.06.19 06:15
|close
|385
|0.10
|1.2584
|0.0000
|1.3584
|-1.00
|17778.95
|1500
|2006.06.19 16:30
|buy
|386
|0.10
|1.2570
|0.0000
|0.0000
|1501
|2006.06.19 16:30
|modify
|386
|0.10
|1.2570
|0.0000
|1.3569
|1502
|2006.06.19 16:45
|close
|386
|0.10
|1.2569
|0.0000
|1.3569
|-1.00
|17777.95
|1503
|2006.06.20 04:15
|buy
|387
|0.10
|1.2569
|0.0000
|0.0000
|1504
|2006.06.20 04:15
|modify
|387
|0.10
|1.2569
|0.0000
|1.3568
|1505
|2006.06.20 04:30
|close
|387
|0.10
|1.2559
|0.0000
|1.3568
|-10.00
|17767.95
|1506
|2006.06.20 13:30
|buy
|388
|0.10
|1.2560
|0.0000
|0.0000
|1507
|2006.06.20 13:30
|modify
|388
|0.10
|1.2560
|0.0000
|1.3559
|1508
|2006.06.20 13:45
|close
|388
|0.10
|1.2564
|0.0000
|1.3559
|4.00
|17771.95
|1509
|2006.06.22 08:45
|sell
|389
|0.10
|1.2661
|0.0000
|0.0000
|1510
|2006.06.22 08:45
|modify
|389
|0.10
|1.2661
|0.0000
|1.1662
|1511
|2006.06.22 10:15
|sell
|390
|0.20
|1.2653
|0.0000
|0.0000
|1512
|2006.06.22 10:15
|modify
|390
|0.20
|1.2653
|0.0000
|1.1657
|1513
|2006.06.22 10:15
|modify
|389
|0.10
|1.2661
|0.0000
|1.1657
|1514
|2006.06.22 11:00
|close
|390
|0.20
|1.2639
|0.0000
|1.1657
|28.00
|17799.95
|1515
|2006.06.22 11:00
|close
|389
|0.10
|1.2639
|0.0000
|1.1657
|22.00
|17821.95
|1516
|2006.06.22 17:45
|buy
|391
|0.10
|1.2575
|0.0000
|0.0000
|1517
|2006.06.22 17:45
|modify
|391
|0.10
|1.2575
|0.0000
|1.3574
|1518
|2006.06.22 18:00
|close
|391
|0.10
|1.2572
|0.0000
|1.3574
|-3.00
|17818.95
|1519
|2006.06.23 05:15
|buy
|392
|0.10
|1.2566
|0.0000
|0.0000
|1520
|2006.06.23 05:15
|modify
|392
|0.10
|1.2566
|0.0000
|1.3565
|1521
|2006.06.23 05:30
|close
|392
|0.10
|1.2567
|0.0000
|1.3565
|1.00
|17819.95
|1522
|2006.06.23 13:45
|buy
|393
|0.10
|1.2547
|0.0000
|0.0000
|1523
|2006.06.23 13:45
|modify
|393
|0.10
|1.2547
|0.0000
|1.3546
|1524
|2006.06.23 14:00
|close
|393
|0.10
|1.2541
|0.0000
|1.3546
|-6.00
|17813.95
|1525
|2006.06.23 16:15
|buy
|394
|0.10
|1.2508
|0.0000
|0.0000
|1526
|2006.06.23 16:15
|modify
|394
|0.10
|1.2508
|0.0000
|1.3507
|1527
|2006.06.23 16:30
|close
|394
|0.10
|1.2498
|0.0000
|1.3507
|-10.00
|17803.95
|1528
|2006.06.26 09:45
|buy
|395
|0.10
|1.2519
|0.0000
|0.0000
|1529
|2006.06.26 09:45
|modify
|395
|0.10
|1.2519
|0.0000
|1.3518
|1530
|2006.06.26 10:00
|close
|395
|0.10
|1.2523
|0.0000
|1.3518
|4.00
|17807.95
|1531
|2006.06.27 07:30
|sell
|396
|0.10
|1.2594
|0.0000
|0.0000
|1532
|2006.06.27 07:30
|modify
|396
|0.10
|1.2594
|0.0000
|1.1595
|1533
|2006.06.27 09:00
|sell
|397
|0.20
|1.2594
|0.0000
|0.0000
|1534
|2006.06.27 09:00
|modify
|397
|0.20
|1.2594
|0.0000
|1.1595
|1535
|2006.06.27 10:30
|sell
|398
|0.30
|1.2591
|0.0000
|0.0000
|1536
|2006.06.27 10:30
|modify
|398
|0.30
|1.2591
|0.0000
|1.1594
|1537
|2006.06.27 10:30
|modify
|397
|0.20
|1.2594
|0.0000
|1.1594
|1538
|2006.06.27 10:30
|modify
|396
|0.10
|1.2594
|0.0000
|1.1594
|1539
|2006.06.27 11:30
|sell
|399
|0.50
|1.2595
|0.0000
|0.0000
|1540
|2006.06.27 11:30
|modify
|399
|0.50
|1.2595
|0.0000
|1.1595
|1541
|2006.06.27 11:30
|modify
|398
|0.30
|1.2591
|0.0000
|1.1595
|1542
|2006.06.27 11:30
|modify
|397
|0.20
|1.2594
|0.0000
|1.1595
|1543
|2006.06.27 11:30
|modify
|396
|0.10
|1.2594
|0.0000
|1.1595
|1544
|2006.06.27 12:15
|sell
|400
|0.80
|1.2578
|0.0000
|0.0000
|1545
|2006.06.27 12:15
|modify
|400
|0.80
|1.2578
|0.0000
|1.1588
|1546
|2006.06.27 12:15
|modify
|399
|0.50
|1.2595
|0.0000
|1.1588
|1547
|2006.06.27 12:15
|modify
|398
|0.30
|1.2591
|0.0000
|1.1588
|1548
|2006.06.27 12:15
|modify
|397
|0.20
|1.2594
|0.0000
|1.1588
|1549
|2006.06.27 12:15
|modify
|396
|0.10
|1.2594
|0.0000
|1.1588
|1550
|2006.06.27 13:15
|close
|400
|0.80
|1.2569
|0.0000
|1.1588
|72.00
|17879.95
|1551
|2006.06.27 13:15
|close
|399
|0.50
|1.2569
|0.0000
|1.1588
|130.00
|18009.95
|1552
|2006.06.27 13:15
|close
|398
|0.30
|1.2569
|0.0000
|1.1588
|66.00
|18075.95
|1553
|2006.06.27 13:15
|close
|397
|0.20
|1.2569
|0.0000
|1.1588
|50.00
|18125.95
|1554
|2006.06.27 13:15
|close
|396
|0.10
|1.2569
|0.0000
|1.1588
|25.00
|18150.95
|1555
|2006.06.27 23:15
|sell
|401
|0.10
|1.2578
|0.0000
|0.0000
|1556
|2006.06.27 23:15
|modify
|401
|0.10
|1.2578
|0.0000
|1.1579
|1557
|2006.06.28 00:00
|close
|401
|0.10
|1.2577
|0.0000
|1.1579
|1.15
|18152.10
|1558
|2006.06.28 02:15
|buy
|402
|0.10
|1.2571
|0.0000
|0.0000
|1559
|2006.06.28 02:15
|modify
|402
|0.10
|1.2571
|0.0000
|1.3570
|1560
|2006.06.28 02:30
|close
|402
|0.10
|1.2574
|0.0000
|1.3570
|3.00
|18155.10
|1561
|2006.06.28 16:30
|buy
|403
|0.10
|1.2552
|0.0000
|0.0000
|1562
|2006.06.28 16:30
|modify
|403
|0.10
|1.2552
|0.0000
|1.3551
|1563
|2006.06.28 16:45
|close
|403
|0.10
|1.2558
|0.0000
|1.3551
|6.00
|18161.10
|1564
|2006.06.28 18:15
|buy
|404
|0.10
|1.2533
|0.0000
|0.0000
|1565
|2006.06.28 18:15
|modify
|404
|0.10
|1.2533
|0.0000
|1.3532
|1566
|2006.06.28 18:30
|close
|404
|0.10
|1.2534
|0.0000
|1.3532
|1.00
|18162.10
|1567
|2006.06.29 13:15
|buy
|405
|0.10
|1.2534
|0.0000
|0.0000
|1568
|2006.06.29 13:15
|modify
|405
|0.10
|1.2534
|0.0000
|1.3533
|1569
|2006.06.29 13:30
|close
|405
|0.10
|1.2536
|0.0000
|1.3533
|2.00
|18164.10
|1570
|2006.07.03 04:30
|sell
|406
|0.10
|1.2771
|0.0000
|0.0000
|1571
|2006.07.03 04:30
|modify
|406
|0.10
|1.2771
|0.0000
|1.1772
|1572
|2006.07.03 08:15
|sell
|407
|0.20
|1.2781
|0.0000
|0.0000
|1573
|2006.07.03 08:15
|modify
|407
|0.20
|1.2781
|0.0000
|1.1779
|1574
|2006.07.03 08:15
|modify
|406
|0.10
|1.2771
|0.0000
|1.1779
|1575
|2006.07.03 10:45
|sell
|408
|0.30
|1.2773
|0.0000
|0.0000
|1576
|2006.07.03 10:45
|modify
|408
|0.30
|1.2773
|0.0000
|1.1776
|1577
|2006.07.03 10:45
|modify
|407
|0.20
|1.2781
|0.0000
|1.1776
|1578
|2006.07.03 10:45
|modify
|406
|0.10
|1.2771
|0.0000
|1.1776
|1579
|2006.07.03 12:30
|sell
|409
|0.50
|1.2766
|0.0000
|0.0000
|1580
|2006.07.03 12:30
|modify
|409
|0.50
|1.2766
|0.0000
|1.1772
|1581
|2006.07.03 12:30
|modify
|408
|0.30
|1.2773
|0.0000
|1.1772
|1582
|2006.07.03 12:30
|modify
|407
|0.20
|1.2781
|0.0000
|1.1772
|1583
|2006.07.03 12:30
|modify
|406
|0.10
|1.2771
|0.0000
|1.1772
|1584
|2006.07.03 15:45
|sell
|410
|0.80
|1.2779
|0.0000
|0.0000
|1585
|2006.07.03 15:45
|modify
|410
|0.80
|1.2779
|0.0000
|1.1775
|1586
|2006.07.03 15:45
|modify
|409
|0.50
|1.2766
|0.0000
|1.1775
|1587
|2006.07.03 15:45
|modify
|408
|0.30
|1.2773
|0.0000
|1.1775
|1588
|2006.07.03 15:45
|modify
|407
|0.20
|1.2781
|0.0000
|1.1775
|1589
|2006.07.03 15:45
|modify
|406
|0.10
|1.2771
|0.0000
|1.1775
|1590
|2006.07.04 14:15
|close
|410
|0.80
|1.2797
|0.0000
|1.1775
|-142.80
|18021.30
|1591
|2006.07.04 14:15
|close
|409
|0.50
|1.2797
|0.0000
|1.1775
|-154.25
|17867.05
|1592
|2006.07.04 14:15
|close
|408
|0.30
|1.2797
|0.0000
|1.1775
|-71.55
|17795.50
|1593
|2006.07.04 14:15
|close
|407
|0.20
|1.2797
|0.0000
|1.1775
|-31.70
|17763.80
|1594
|2006.07.04 14:15
|close
|406
|0.10
|1.2797
|0.0000
|1.1775
|-25.85
|17737.95
|1595
|2006.07.04 19:45
|sell
|411
|0.10
|1.2791
|0.0000
|0.0000
|1596
|2006.07.04 19:45
|modify
|411
|0.10
|1.2791
|0.0000
|1.1792
|1597
|2006.07.04 23:00
|sell
|412
|0.20
|1.2800
|0.0000
|0.0000
|1598
|2006.07.04 23:00
|modify
|412
|0.20
|1.2800
|0.0000
|1.1798
|1599
|2006.07.04 23:00
|modify
|411
|0.10
|1.2791
|0.0000
|1.1798
|1600
|2006.07.05 00:15
|sell
|413
|0.30
|1.2795
|0.0000
|0.0000
|1601
|2006.07.05 00:15
|modify
|413
|0.30
|1.2795
|0.0000
|1.1797
|1602
|2006.07.05 00:15
|modify
|412
|0.20
|1.2800
|0.0000
|1.1797
|1603
|2006.07.05 00:15
|modify
|411
|0.10
|1.2791
|0.0000
|1.1797
|1604
|2006.07.05 01:15
|close
|413
|0.30
|1.2781
|0.0000
|1.1797
|42.00
|17779.95
|1605
|2006.07.05 01:15
|close
|412
|0.20
|1.2781
|0.0000
|1.1797
|38.30
|17818.25
|1606
|2006.07.05 01:15
|close
|411
|0.10
|1.2781
|0.0000
|1.1797
|10.15
|17828.40
|1607
|2006.07.05 02:00
|sell
|414
|0.10
|1.2789
|0.0000
|0.0000
|1608
|2006.07.05 02:00
|modify
|414
|0.10
|1.2789
|0.0000
|1.1790
|1609
|2006.07.05 03:00
|close
|414
|0.10
|1.2780
|0.0000
|1.1790
|9.00
|17837.40
|1610
|2006.07.05 04:00
|sell
|415
|0.10
|1.2779
|0.0000
|0.0000
|1611
|2006.07.05 04:00
|modify
|415
|0.10
|1.2779
|0.0000
|1.1780
|1612
|2006.07.05 04:15
|sell
|416
|0.20
|1.2776
|0.0000
|0.0000
|1613
|2006.07.05 04:15
|modify
|416
|0.20
|1.2776
|0.0000
|1.1778
|1614
|2006.07.05 04:15
|modify
|415
|0.10
|1.2779
|0.0000
|1.1778
|1615
|2006.07.05 09:45
|sell
|417
|0.30
|1.2789
|0.0000
|0.0000
|1616
|2006.07.05 09:45
|modify
|417
|0.30
|1.2789
|0.0000
|1.1784
|1617
|2006.07.05 09:45
|modify
|416
|0.20
|1.2776
|0.0000
|1.1784
|1618
|2006.07.05 09:45
|modify
|415
|0.10
|1.2779
|0.0000
|1.1784
|1619
|2006.07.05 11:00
|close
|417
|0.30
|1.2759
|0.0000
|1.1784
|90.00
|17927.40
|1620
|2006.07.05 11:00
|close
|416
|0.20
|1.2759
|0.0000
|1.1784
|34.00
|17961.40
|1621
|2006.07.05 11:00
|close
|415
|0.10
|1.2759
|0.0000
|1.1784
|20.00
|17981.40
|1622
|2006.07.05 15:45
|sell
|418
|0.10
|1.2753
|0.0000
|0.0000
|1623
|2006.07.05 15:45
|modify
|418
|0.10
|1.2753
|0.0000
|1.1754
|1624
|2006.07.05 16:00
|close
|418
|0.10
|1.2746
|0.0000
|1.1754
|7.00
|17988.40
|1625
|2006.07.05 18:15
|buy
|419
|0.10
|1.2720
|0.0000
|0.0000
|1626
|2006.07.05 18:15
|modify
|419
|0.10
|1.2720
|0.0000
|1.3719
|1627
|2006.07.05 18:30
|close
|419
|0.10
|1.2723
|0.0000
|1.3719
|3.00
|17991.40
|1628
|2006.07.07 03:45
|sell
|420
|0.10
|1.2771
|0.0000
|0.0000
|1629
|2006.07.07 03:45
|modify
|420
|0.10
|1.2771
|0.0000
|1.1772
|1630
|2006.07.07 07:00
|sell
|421
|0.20
|1.2766
|0.0000
|0.0000
|1631
|2006.07.07 07:00
|modify
|421
|0.20
|1.2766
|0.0000
|1.1769
|1632
|2006.07.07 07:00
|modify
|420
|0.10
|1.2771
|0.0000
|1.1769
|1633
|2006.07.07 08:00
|sell
|422
|0.30
|1.2769
|0.0000
|0.0000
|1634
|2006.07.07 08:00
|modify
|422
|0.30
|1.2769
|0.0000
|1.1769
|1635
|2006.07.07 08:45
|sell
|423
|0.50
|1.2767
|0.0000
|0.0000
|1636
|2006.07.07 08:45
|modify
|423
|0.50
|1.2767
|0.0000
|1.1769
|1637
|2006.07.07 12:00
|sell
|424
|0.80
|1.2772
|0.0000
|0.0000
|1638
|2006.07.07 12:00
|modify
|424
|0.80
|1.2772
|0.0000
|1.1771
|1639
|2006.07.07 12:00
|modify
|423
|0.50
|1.2767
|0.0000
|1.1771
|1640
|2006.07.07 12:00
|modify
|422
|0.30
|1.2769
|0.0000
|1.1771
|1641
|2006.07.07 12:00
|modify
|421
|0.20
|1.2766
|0.0000
|1.1771
|1642
|2006.07.07 12:00
|modify
|420
|0.10
|1.2771
|0.0000
|1.1771
|1643
|2006.07.10 03:15
|close
|424
|0.80
|1.2801
|0.0000
|1.1771
|-230.80
|17760.60
|1644
|2006.07.10 03:15
|close
|423
|0.50
|1.2801
|0.0000
|1.1771
|-169.25
|17591.35
|1645
|2006.07.10 03:15
|close
|422
|0.30
|1.2801
|0.0000
|1.1771
|-95.55
|17495.80
|1646
|2006.07.10 03:15
|close
|421
|0.20
|1.2801
|0.0000
|1.1771
|-69.70
|17426.10
|1647
|2006.07.10 03:15
|close
|420
|0.10
|1.2801
|0.0000
|1.1771
|-29.85
|17396.25
|1648
|2006.07.10 03:15
|sell
|425
|0.10
|1.2799
|0.0000
|0.0000
|1649
|2006.07.10 03:15
|modify
|425
|0.10
|1.2799
|0.0000
|1.1800
|1650
|2006.07.10 03:30
|close
|425
|0.10
|1.2792
|0.0000
|1.1800
|7.00
|17403.25
|1651
|2006.07.10 05:30
|sell
|426
|0.10
|1.2789
|0.0000
|0.0000
|1652
|2006.07.10 05:30
|modify
|426
|0.10
|1.2789
|0.0000
|1.1790
|1653
|2006.07.10 09:00
|sell
|427
|0.20
|1.2789
|0.0000
|0.0000
|1654
|2006.07.10 09:00
|modify
|427
|0.20
|1.2789
|0.0000
|1.1790
|1655
|2006.07.10 10:00
|sell
|428
|0.30
|1.2792
|0.0000
|0.0000
|1656
|2006.07.10 10:00
|modify
|428
|0.30
|1.2792
|0.0000
|1.1792
|1657
|2006.07.10 10:00
|modify
|427
|0.20
|1.2789
|0.0000
|1.1792
|1658
|2006.07.10 10:00
|modify
|426
|0.10
|1.2789
|0.0000
|1.1792
|1659
|2006.07.10 12:30
|sell
|429
|0.50
|1.2780
|0.0000
|0.0000
|1660
|2006.07.10 12:30
|modify
|429
|0.50
|1.2780
|0.0000
|1.1787
|1661
|2006.07.10 12:30
|modify
|428
|0.30
|1.2792
|0.0000
|1.1787
|1662
|2006.07.10 12:30
|modify
|427
|0.20
|1.2789
|0.0000
|1.1787
|1663
|2006.07.10 12:30
|modify
|426
|0.10
|1.2789
|0.0000
|1.1787
|1664
|2006.07.10 14:15
|close
|429
|0.50
|1.2756
|0.0000
|1.1787
|120.00
|17523.25
|1665
|2006.07.10 14:15
|close
|428
|0.30
|1.2756
|0.0000
|1.1787
|108.00
|17631.25
|1666
|2006.07.10 14:15
|close
|427
|0.20
|1.2756
|0.0000
|1.1787
|66.00
|17697.25
|1667
|2006.07.10 14:15
|close
|426
|0.10
|1.2756
|0.0000
|1.1787
|33.00
|17730.25
|1668
|2006.07.10 17:45
|buy
|430
|0.10
|1.2736
|0.0000
|0.0000
|1669
|2006.07.10 17:45
|modify
|430
|0.10
|1.2736
|0.0000
|1.3735
|1670
|2006.07.10 18:00
|close
|430
|0.10
|1.2737
|0.0000
|1.3735
|1.00
|17731.25
|1671
|2006.07.11 10:15
|buy
|431
|0.10
|1.2723
|0.0000
|0.0000
|1672
|2006.07.11 10:15
|modify
|431
|0.10
|1.2723
|0.0000
|1.3722
|1673
|2006.07.11 10:30
|close
|431
|0.10
|1.2727
|0.0000
|1.3722
|4.00
|17735.25
|1674
|2006.07.12 05:00
|sell
|432
|0.10
|1.2757
|0.0000
|0.0000
|1675
|2006.07.12 05:00
|modify
|432
|0.10
|1.2757
|0.0000
|1.1758
|1676
|2006.07.12 10:30
|sell
|433
|0.20
|1.2762
|0.0000
|0.0000
|1677
|2006.07.12 10:30
|modify
|433
|0.20
|1.2762
|0.0000
|1.1761
|1678
|2006.07.12 10:30
|modify
|432
|0.10
|1.2757
|0.0000
|1.1761
|1679
|2006.07.12 11:45
|close
|433
|0.20
|1.2741
|0.0000
|1.1761
|42.00
|17777.25
|1680
|2006.07.12 11:45
|close
|432
|0.10
|1.2741
|0.0000
|1.1761
|16.00
|17793.25
|1681
|2006.07.12 12:00
|buy
|434
|0.10
|1.2749
|0.0000
|0.0000
|1682
|2006.07.12 12:00
|modify
|434
|0.10
|1.2749
|0.0000
|1.3748
|1683
|2006.07.12 12:15
|close
|434
|0.10
|1.2745
|0.0000
|1.3748
|-4.00
|17789.25
|1684
|2006.07.12 14:00
|buy
|435
|0.10
|1.2733
|0.0000
|0.0000
|1685
|2006.07.12 14:00
|modify
|435
|0.10
|1.2733
|0.0000
|1.3732
|1686
|2006.07.12 14:15
|close
|435
|0.10
|1.2730
|0.0000
|1.3732
|-3.00
|17786.25
|1687
|2006.07.12 15:30
|buy
|436
|0.10
|1.2732
|0.0000
|0.0000
|1688
|2006.07.12 15:30
|modify
|436
|0.10
|1.2732
|0.0000
|1.3731
|1689
|2006.07.12 15:45
|close
|436
|0.10
|1.2702
|0.0000
|1.3731
|-30.00
|17756.25
|1690
|2006.07.12 16:00
|buy
|437
|0.10
|1.2715
|0.0000
|0.0000
|1691
|2006.07.12 16:00
|modify
|437
|0.10
|1.2715
|0.0000
|1.3714
|1692
|2006.07.12 16:15
|close
|437
|0.10
|1.2713
|0.0000
|1.3714
|-2.00
|17754.25
|1693
|2006.07.12 17:45
|buy
|438
|0.10
|1.2693
|0.0000
|0.0000
|1694
|2006.07.12 17:45
|modify
|438
|0.10
|1.2693
|0.0000
|1.3692
|1695
|2006.07.12 18:00
|close
|438
|0.10
|1.2688
|0.0000
|1.3692
|-5.00
|17749.25
|1696
|2006.07.13 14:45
|buy
|439
|0.10
|1.2698
|0.0000
|0.0000
|1697
|2006.07.13 14:45
|modify
|439
|0.10
|1.2698
|0.0000
|1.3697
|1698
|2006.07.13 15:00
|close
|439
|0.10
|1.2692
|0.0000
|1.3697
|-6.00
|17743.25
|1699
|2006.07.13 19:15
|buy
|440
|0.10
|1.2682
|0.0000
|0.0000
|1700
|2006.07.13 19:15
|modify
|440
|0.10
|1.2682
|0.0000
|1.3681
|1701
|2006.07.13 19:30
|close
|440
|0.10
|1.2671
|0.0000
|1.3681
|-11.00
|17732.25
|1702
|2006.07.14 04:45
|buy
|441
|0.10
|1.2682
|0.0000
|0.0000
|1703
|2006.07.14 04:45
|modify
|441
|0.10
|1.2682
|0.0000
|1.3681
|1704
|2006.07.14 05:00
|close
|441
|0.10
|1.2680
|0.0000
|1.3681
|-2.00
|17730.25
|1705
|2006.07.17 06:15
|buy
|442
|0.10
|1.2625
|0.0000
|0.0000
|1706
|2006.07.17 06:15
|modify
|442
|0.10
|1.2625
|0.0000
|1.3624
|1707
|2006.07.17 06:30
|close
|442
|0.10
|1.2621
|0.0000
|1.3624
|-4.00
|17726.25
|1708
|2006.07.17 15:15
|buy
|443
|0.10
|1.2542
|0.0000
|0.0000
|1709
|2006.07.17 15:15
|modify
|443
|0.10
|1.2542
|0.0000
|1.3541
|1710
|2006.07.17 15:30
|close
|443
|0.10
|1.2536
|0.0000
|1.3541
|-6.00
|17720.25
|1711
|2006.07.17 16:45
|buy
|444
|0.10
|1.2534
|0.0000
|0.0000
|1712
|2006.07.17 16:45
|modify
|444
|0.10
|1.2534
|0.0000
|1.3533
|1713
|2006.07.17 17:00
|close
|444
|0.10
|1.2538
|0.0000
|1.3533
|4.00
|17724.25
|1714
|2006.07.18 12:45
|buy
|445
|0.10
|1.2519
|0.0000
|0.0000
|1715
|2006.07.18 12:45
|modify
|445
|0.10
|1.2519
|0.0000
|1.3518
|1716
|2006.07.18 13:00
|close
|445
|0.10
|1.2516
|0.0000
|1.3518
|-3.00
|17721.25
|1717
|2006.07.18 18:15
|buy
|446
|0.10
|1.2494
|0.0000
|0.0000
|1718
|2006.07.18 18:15
|modify
|446
|0.10
|1.2494
|0.0000
|1.3493
|1719
|2006.07.18 18:30
|close
|446
|0.10
|1.2494
|0.0000
|1.3493
|0.00
|17721.25
|1720
|2006.07.19 05:00
|buy
|447
|0.10
|1.2488
|0.0000
|0.0000
|1721
|2006.07.19 05:00
|modify
|447
|0.10
|1.2488
|0.0000
|1.3487
|1722
|2006.07.19 05:15
|close
|447
|0.10
|1.2486
|0.0000
|1.3487
|-2.00
|17719.25
|1723
|2006.07.19 16:45
|buy
|448
|0.10
|1.2484
|0.0000
|0.0000
|1724
|2006.07.19 16:45
|modify
|448
|0.10
|1.2484
|0.0000
|1.3483
|1725
|2006.07.19 17:00
|close
|448
|0.10
|1.2486
|0.0000
|1.3483
|2.00
|17721.25
|1726
|2006.07.20 09:15
|sell
|449
|0.10
|1.2600
|0.0000
|0.0000
|1727
|2006.07.20 09:15
|modify
|449
|0.10
|1.2600
|0.0000
|1.1601
|1728
|2006.07.20 13:00
|sell
|450
|0.20
|1.2602
|0.0000
|0.0000
|1729
|2006.07.20 13:00
|modify
|450
|0.20
|1.2602
|0.0000
|1.1602
|1730
|2006.07.20 13:00
|modify
|449
|0.10
|1.2600
|0.0000
|1.1602
|1731
|2006.07.20 16:00
|sell
|451
|0.30
|1.2629
|0.0000
|0.0000
|1732
|2006.07.20 16:00
|modify
|451
|0.30
|1.2629
|0.0000
|1.1616
|1733
|2006.07.20 16:00
|modify
|450
|0.20
|1.2602
|0.0000
|1.1616
|1734
|2006.07.20 16:00
|modify
|449
|0.10
|1.2600
|0.0000
|1.1616
|1735
|2006.07.20 16:30
|sell
|452
|0.50
|1.2621
|0.0000
|0.0000
|1736
|2006.07.20 16:30
|modify
|452
|0.50
|1.2621
|0.0000
|1.1619
|1737
|2006.07.20 16:30
|modify
|451
|0.30
|1.2629
|0.0000
|1.1619
|1738
|2006.07.20 16:30
|modify
|450
|0.20
|1.2602
|0.0000
|1.1619
|1739
|2006.07.20 16:30
|modify
|449
|0.10
|1.2600
|0.0000
|1.1619
|1740
|2006.07.20 19:30
|sell
|453
|0.80
|1.2621
|0.0000
|0.0000
|1741
|2006.07.20 19:30
|modify
|453
|0.80
|1.2621
|0.0000
|1.1620
|1742
|2006.07.20 19:30
|modify
|452
|0.50
|1.2621
|0.0000
|1.1620
|1743
|2006.07.20 19:30
|modify
|451
|0.30
|1.2629
|0.0000
|1.1620
|1744
|2006.07.20 19:30
|modify
|450
|0.20
|1.2602
|0.0000
|1.1620
|1745
|2006.07.20 19:30
|modify
|449
|0.10
|1.2600
|0.0000
|1.1620
|1746
|2006.07.21 09:15
|close
|453
|0.80
|1.2634
|0.0000
|1.1620
|-102.80
|17618.45
|1747
|2006.07.21 09:15
|close
|452
|0.50
|1.2634
|0.0000
|1.1620
|-64.25
|17554.20
|1748
|2006.07.21 09:15
|close
|451
|0.30
|1.2634
|0.0000
|1.1620
|-14.55
|17539.65
|1749
|2006.07.21 09:15
|close
|450
|0.20
|1.2634
|0.0000
|1.1620
|-63.70
|17475.95
|1750
|2006.07.21 09:15
|close
|449
|0.10
|1.2634
|0.0000
|1.1620
|-33.85
|17442.10
|1751
|2006.07.24 03:15
|sell
|454
|0.10
|1.2672
|0.0000
|0.0000
|1752
|2006.07.24 03:15
|modify
|454
|0.10
|1.2672
|0.0000
|1.1673
|1753
|2006.07.24 03:30
|close
|454
|0.10
|1.2669
|0.0000
|1.1673
|3.00
|17445.10
|1754
|2006.07.24 08:15
|sell
|455
|0.10
|1.2654
|0.0000
|0.0000
|1755
|2006.07.24 08:15
|modify
|455
|0.10
|1.2654
|0.0000
|1.1655
|1756
|2006.07.24 08:45
|close
|455
|0.10
|1.2639
|0.0000
|1.1655
|15.00
|17460.10
|1757
|2006.07.24 12:30
|buy
|456
|0.10
|1.2633
|0.0000
|0.0000
|1758
|2006.07.24 12:30
|modify
|456
|0.10
|1.2633
|0.0000
|1.3632
|1759
|2006.07.24 12:45
|close
|456
|0.10
|1.2625
|0.0000
|1.3632
|-8.00
|17452.10
|1760
|2006.07.24 20:45
|sell
|457
|0.10
|1.2625
|0.0000
|0.0000
|1761
|2006.07.24 20:45
|modify
|457
|0.10
|1.2625
|0.0000
|1.1626
|1762
|2006.07.24 21:15
|sell
|458
|0.20
|1.2619
|0.0000
|0.0000
|1763
|2006.07.24 21:15
|modify
|458
|0.20
|1.2619
|0.0000
|1.1622
|1764
|2006.07.24 21:15
|modify
|457
|0.10
|1.2625
|0.0000
|1.1622
|1765
|2006.07.25 01:45
|sell
|459
|0.30
|1.2629
|0.0000
|0.0000
|1766
|2006.07.25 01:45
|modify
|459
|0.30
|1.2629
|0.0000
|1.1626
|1767
|2006.07.25 01:45
|modify
|458
|0.20
|1.2619
|0.0000
|1.1626
|1768
|2006.07.25 01:45
|modify
|457
|0.10
|1.2625
|0.0000
|1.1626
|1769
|2006.07.25 03:30
|close
|459
|0.30
|1.2614
|0.0000
|1.1626
|45.00
|17497.10
|1770
|2006.07.25 03:30
|close
|458
|0.20
|1.2614
|0.0000
|1.1626
|10.30
|17507.40
|1771
|2006.07.25 03:30
|close
|457
|0.10
|1.2614
|0.0000
|1.1626
|11.15
|17518.55
|1772
|2006.07.25 04:15
|buy
|460
|0.10
|1.2617
|0.0000
|0.0000
|1773
|2006.07.25 04:15
|modify
|460
|0.10
|1.2617
|0.0000
|1.3616
|1774
|2006.07.25 04:30
|close
|460
|0.10
|1.2611
|0.0000
|1.3616
|-6.00
|17512.55
|1775
|2006.07.25 17:30
|sell
|461
|0.10
|1.2619
|0.0000
|0.0000
|1776
|2006.07.25 17:30
|modify
|461
|0.10
|1.2619
|0.0000
|1.1620
|1777
|2006.07.25 18:30
|close
|461
|0.10
|1.2584
|0.0000
|1.1620
|35.00
|17547.55
|1778
|2006.07.25 20:00
|buy
|462
|0.10
|1.2576
|0.0000
|0.0000
|1779
|2006.07.25 20:00
|modify
|462
|0.10
|1.2576
|0.0000
|1.3575
|1780
|2006.07.25 20:15
|close
|462
|0.10
|1.2573
|0.0000
|1.3575
|-3.00
|17544.55
|1781
|2006.07.25 21:15
|buy
|463
|0.10
|1.2573
|0.0000
|0.0000
|1782
|2006.07.25 21:15
|modify
|463
|0.10
|1.2573
|0.0000
|1.3572
|1783
|2006.07.25 21:30
|close
|463
|0.10
|1.2574
|0.0000
|1.3572
|1.00
|17545.55
|1784
|2006.07.26 09:30
|buy
|464
|0.10
|1.2572
|0.0000
|0.0000
|1785
|2006.07.26 09:30
|modify
|464
|0.10
|1.2572
|0.0000
|1.3571
|1786
|2006.07.26 09:45
|close
|464
|0.10
|1.2577
|0.0000
|1.3571
|5.00
|17550.55
|1787
|2006.07.27 15:45
|sell
|465
|0.10
|1.2718
|0.0000
|0.0000
|1788
|2006.07.27 15:45
|modify
|465
|0.10
|1.2718
|0.0000
|1.1719
|1789
|2006.07.27 17:30
|sell
|466
|0.20
|1.2738
|0.0000
|0.0000
|1790
|2006.07.27 17:30
|modify
|466
|0.20
|1.2738
|0.0000
|1.1732
|1791
|2006.07.27 17:30
|modify
|465
|0.10
|1.2718
|0.0000
|1.1732
|1792
|2006.07.27 20:00
|sell
|467
|0.30
|1.2720
|0.0000
|0.0000
|1793
|2006.07.27 20:00
|modify
|467
|0.30
|1.2720
|0.0000
|1.1727
|1794
|2006.07.27 20:00
|modify
|466
|0.20
|1.2738
|0.0000
|1.1727
|1795
|2006.07.27 20:00
|modify
|465
|0.10
|1.2718
|0.0000
|1.1727
|1796
|2006.07.27 21:00
|sell
|468
|0.50
|1.2703
|0.0000
|0.0000
|1797
|2006.07.27 21:00
|modify
|468
|0.50
|1.2703
|0.0000
|1.1716
|1798
|2006.07.27 21:00
|modify
|467
|0.30
|1.2720
|0.0000
|1.1716
|1799
|2006.07.27 21:00
|modify
|466
|0.20
|1.2738
|0.0000
|1.1716
|1800
|2006.07.27 21:00
|modify
|465
|0.10
|1.2718
|0.0000
|1.1716
|1801
|2006.07.27 21:30
|close
|468
|0.50
|1.2688
|0.0000
|1.1716
|75.00
|17625.55
|1802
|2006.07.27 21:30
|close
|467
|0.30
|1.2688
|0.0000
|1.1716
|96.00
|17721.55
|1803
|2006.07.27 21:30
|close
|466
|0.20
|1.2688
|0.0000
|1.1716
|100.00
|17821.55
|1804
|2006.07.27 21:30
|close
|465
|0.10
|1.2688
|0.0000
|1.1716
|30.00
|17851.55
|1805
|2006.07.28 02:15
|sell
|469
|0.10
|1.2692
|0.0000
|0.0000
|1806
|2006.07.28 02:15
|modify
|469
|0.10
|1.2692
|0.0000
|1.1693
|1807
|2006.07.28 02:45
|close
|469
|0.10
|1.2686
|0.0000
|1.1693
|6.00
|17857.55
|1808
|2006.07.28 04:00
|sell
|470
|0.10
|1.2683
|0.0000
|0.0000
|1809
|2006.07.28 04:00
|modify
|470
|0.10
|1.2683
|0.0000
|1.1684
|1810
|2006.07.28 05:00
|close
|470
|0.10
|1.2678
|0.0000
|1.1684
|5.00
|17862.55
|1811
|2006.07.28 05:45
|sell
|471
|0.10
|1.2679
|0.0000
|0.0000
|1812
|2006.07.28 05:45
|modify
|471
|0.10
|1.2679
|0.0000
|1.1680
|1813
|2006.07.28 08:30
|sell
|472
|0.20
|1.2682
|0.0000
|0.0000
|1814
|2006.07.28 08:30
|modify
|472
|0.20
|1.2682
|0.0000
|1.1682
|1815
|2006.07.28 08:30
|modify
|471
|0.10
|1.2679
|0.0000
|1.1682
|1816
|2006.07.28 11:15
|sell
|473
|0.30
|1.2680
|0.0000
|0.0000
|1817
|2006.07.28 11:15
|modify
|473
|0.30
|1.2680
|0.0000
|1.1682
|1818
|2006.07.28 12:15
|sell
|474
|0.50
|1.2684
|0.0000
|0.0000
|1819
|2006.07.28 12:15
|modify
|474
|0.50
|1.2684
|0.0000
|1.1683
|1820
|2006.07.28 12:15
|modify
|473
|0.30
|1.2680
|0.0000
|1.1683
|1821
|2006.07.28 12:15
|modify
|472
|0.20
|1.2682
|0.0000
|1.1683
|1822
|2006.07.28 12:15
|modify
|471
|0.10
|1.2679
|0.0000
|1.1683
|1823
|2006.07.28 13:45
|sell
|475
|0.80
|1.2682
|0.0000
|0.0000
|1824
|2006.07.28 13:45
|modify
|475
|0.80
|1.2682
|0.0000
|1.1683
|1825
|2006.07.28 15:15
|close
|475
|0.80
|1.2665
|0.0000
|1.1683
|136.00
|17998.55
|1826
|2006.07.28 15:15
|close
|474
|0.50
|1.2665
|0.0000
|1.1683
|95.00
|18093.55
|1827
|2006.07.28 15:15
|close
|473
|0.30
|1.2665
|0.0000
|1.1683
|45.00
|18138.55
|1828
|2006.07.28 15:15
|close
|472
|0.20
|1.2665
|0.0000
|1.1683
|34.00
|18172.55
|1829
|2006.07.28 15:15
|close
|471
|0.10
|1.2665
|0.0000
|1.1683
|14.00
|18186.55
|1830
|2006.07.31 05:00
|sell
|476
|0.10
|1.2750
|0.0000
|0.0000
|1831
|2006.07.31 05:00
|modify
|476
|0.10
|1.2750
|0.0000
|1.1751
|1832
|2006.07.31 08:45
|sell
|477
|0.20
|1.2756
|0.0000
|0.0000
|1833
|2006.07.31 08:45
|modify
|477
|0.20
|1.2756
|0.0000
|1.1755
|1834
|2006.07.31 08:45
|modify
|476
|0.10
|1.2750
|0.0000
|1.1755
|1835
|2006.07.31 10:45
|sell
|478
|0.30
|1.2752
|0.0000
|0.0000
|1836
|2006.07.31 10:45
|modify
|478
|0.30
|1.2752
|0.0000
|1.1754
|1837
|2006.07.31 10:45
|modify
|477
|0.20
|1.2756
|0.0000
|1.1754
|1838
|2006.07.31 10:45
|modify
|476
|0.10
|1.2750
|0.0000
|1.1754
|1839
|2006.07.31 13:30
|sell
|479
|0.50
|1.2751
|0.0000
|0.0000
|1840
|2006.07.31 13:30
|modify
|479
|0.50
|1.2751
|0.0000
|1.1753
|1841
|2006.07.31 13:30
|modify
|478
|0.30
|1.2752
|0.0000
|1.1753
|1842
|2006.07.31 13:30
|modify
|477
|0.20
|1.2756
|0.0000
|1.1753
|1843
|2006.07.31 13:30
|modify
|476
|0.10
|1.2750
|0.0000
|1.1753
|1844
|2006.07.31 17:00
|sell
|480
|0.80
|1.2762
|0.0000
|0.0000
|1845
|2006.07.31 17:00
|modify
|480
|0.80
|1.2762
|0.0000
|1.1757
|1846
|2006.07.31 17:00
|modify
|479
|0.50
|1.2751
|0.0000
|1.1757
|1847
|2006.07.31 17:00
|modify
|478
|0.30
|1.2752
|0.0000
|1.1757
|1848
|2006.07.31 17:00
|modify
|477
|0.20
|1.2756
|0.0000
|1.1757
|1849
|2006.07.31 17:00
|modify
|476
|0.10
|1.2750
|0.0000
|1.1757
|1850
|2006.08.01 04:00
|close
|480
|0.80
|1.2756
|0.0000
|1.1757
|49.20
|18235.75
|1851
|2006.08.01 04:00
|close
|479
|0.50
|1.2756
|0.0000
|1.1757
|-24.25
|18211.50
|1852
|2006.08.01 04:00
|close
|478
|0.30
|1.2756
|0.0000
|1.1757
|-11.55
|18199.95
|1853
|2006.08.01 04:00
|close
|477
|0.20
|1.2756
|0.0000
|1.1757
|0.30
|18200.25
|1854
|2006.08.01 04:00
|close
|476
|0.10
|1.2756
|0.0000
|1.1757
|-5.85
|18194.40
|1855
|2006.08.01 04:30
|sell
|481
|0.10
|1.2757
|0.0000
|0.0000
|1856
|2006.08.01 04:30
|modify
|481
|0.10
|1.2757
|0.0000
|1.1758
|1857
|2006.08.01 05:00
|close
|481
|0.10
|1.2744
|0.0000
|1.1758
|13.00
|18207.40
|1858
|2006.08.01 06:45
|sell
|482
|0.10
|1.2746
|0.0000
|0.0000
|1859
|2006.08.01 06:45
|modify
|482
|0.10
|1.2746
|0.0000
|1.1747
|1860
|2006.08.01 08:00
|close
|482
|0.10
|1.2734
|0.0000
|1.1747
|12.00
|18219.40
|1861
|2006.08.01 16:00
|sell
|483
|0.10
|1.2736
|0.0000
|0.0000
|1862
|2006.08.01 16:00
|modify
|483
|0.10
|1.2736
|0.0000
|1.1737
|1863
|2006.08.01 17:30
|sell
|484
|0.20
|1.2729
|0.0000
|0.0000
|1864
|2006.08.01 17:30
|modify
|484
|0.20
|1.2729
|0.0000
|1.1732
|1865
|2006.08.01 17:30
|modify
|483
|0.10
|1.2736
|0.0000
|1.1732
|1866
|2006.08.02 01:00
|sell
|485
|0.30
|1.2820
|0.0000
|0.0000
|1867
|2006.08.02 01:00
|modify
|485
|0.30
|1.2820
|0.0000
|1.1777
|1868
|2006.08.02 01:00
|modify
|484
|0.20
|1.2729
|0.0000
|1.1777
|1869
|2006.08.02 01:00
|modify
|483
|0.10
|1.2736
|0.0000
|1.1777
|1870
|2006.08.02 04:15
|sell
|486
|0.50
|1.2818
|0.0000
|0.0000
|1871
|2006.08.02 04:15
|modify
|486
|0.50
|1.2818
|0.0000
|1.1796
|1872
|2006.08.02 04:15
|modify
|485
|0.30
|1.2820
|0.0000
|1.1796
|1873
|2006.08.02 04:15
|modify
|484
|0.20
|1.2729
|0.0000
|1.1796
|1874
|2006.08.02 04:15
|modify
|483
|0.10
|1.2736
|0.0000
|1.1796
|1875
|2006.08.02 07:15
|sell
|487
|0.80
|1.2823
|0.0000
|0.0000
|1876
|2006.08.02 07:15
|modify
|487
|0.80
|1.2823
|0.0000
|1.1808
|1877
|2006.08.02 07:15
|modify
|486
|0.50
|1.2818
|0.0000
|1.1808
|1878
|2006.08.02 07:15
|modify
|485
|0.30
|1.2820
|0.0000
|1.1808
|1879
|2006.08.02 07:15
|modify
|484
|0.20
|1.2729
|0.0000
|1.1808
|1880
|2006.08.02 07:15
|modify
|483
|0.10
|1.2736
|0.0000
|1.1808
|1881
|2006.08.02 11:15
|close
|487
|0.80
|1.2812
|0.0000
|1.1808
|88.00
|18307.40
|1882
|2006.08.02 11:15
|close
|486
|0.50
|1.2812
|0.0000
|1.1808
|30.00
|18337.40
|1883
|2006.08.02 11:15
|close
|485
|0.30
|1.2812
|0.0000
|1.1808
|24.00
|18361.40
|1884
|2006.08.02 11:15
|close
|484
|0.20
|1.2812
|0.0000
|1.1808
|-165.70
|18195.70
|1885
|2006.08.02 11:15
|close
|483
|0.10
|1.2812
|0.0000
|1.1808
|-75.85
|18119.85
|1886
|2006.08.02 18:30
|sell
|488
|0.10
|1.2795
|0.0000
|0.0000
|1887
|2006.08.02 18:30
|modify
|488
|0.10
|1.2795
|0.0000
|1.1796
|1888
|2006.08.02 19:15
|sell
|489
|0.20
|1.2789
|0.0000
|0.0000
|1889
|2006.08.02 19:15
|modify
|489
|0.20
|1.2789
|0.0000
|1.1792
|1890
|2006.08.02 19:15
|modify
|488
|0.10
|1.2795
|0.0000
|1.1792
|1891
|2006.08.02 22:30
|sell
|490
|0.30
|1.2792
|0.0000
|0.0000
|1892
|2006.08.02 22:30
|modify
|490
|0.30
|1.2792
|0.0000
|1.1793
|1893
|2006.08.02 22:30
|modify
|489
|0.20
|1.2789
|0.0000
|1.1793
|1894
|2006.08.02 22:30
|modify
|488
|0.10
|1.2795
|0.0000
|1.1793
|1895
|2006.08.03 03:30
|close
|490
|0.30
|1.2776
|0.0000
|1.1793
|49.35
|18169.20
|1896
|2006.08.03 03:30
|close
|489
|0.20
|1.2776
|0.0000
|1.1793
|26.90
|18196.10
|1897
|2006.08.03 03:30
|close
|488
|0.10
|1.2776
|0.0000
|1.1793
|19.45
|18215.55
|1898
|2006.08.03 03:30
|sell
|491
|0.10
|1.2774
|0.0000
|0.0000
|1899
|2006.08.03 03:30
|modify
|491
|0.10
|1.2774
|0.0000
|1.1775
|1900
|2006.08.03 03:45
|close
|491
|0.10
|1.2764
|0.0000
|1.1775
|10.00
|18225.55
|1901
|2006.08.03 05:30
|buy
|492
|0.10
|1.2765
|0.0000
|0.0000
|1902
|2006.08.03 05:30
|modify
|492
|0.10
|1.2765
|0.0000
|1.3764
|1903
|2006.08.03 05:45
|close
|492
|0.10
|1.2753
|0.0000
|1.3764
|-12.00
|18213.55
|1904
|2006.08.03 18:15
|sell
|493
|0.10
|1.2769
|0.0000
|0.0000
|1905
|2006.08.03 18:15
|modify
|493
|0.10
|1.2769
|0.0000
|1.1770
|1906
|2006.08.04 00:00
|sell
|494
|0.20
|1.2803
|0.0000
|0.0000
|1907
|2006.08.04 00:00
|modify
|494
|0.20
|1.2803
|0.0000
|1.1793
|1908
|2006.08.04 00:00
|modify
|493
|0.10
|1.2769
|0.0000
|1.1793
|1909
|2006.08.04 00:30
|sell
|495
|0.30
|1.2800
|0.0000
|0.0000
|1910
|2006.08.04 00:30
|modify
|495
|0.30
|1.2800
|0.0000
|1.1797
|1911
|2006.08.04 00:30
|modify
|494
|0.20
|1.2803
|0.0000
|1.1797
|1912
|2006.08.04 00:30
|modify
|493
|0.10
|1.2769
|0.0000
|1.1797
|1913
|2006.08.04 01:30
|sell
|496
|0.50
|1.2800
|0.0000
|0.0000
|1914
|2006.08.04 01:30
|modify
|496
|0.50
|1.2800
|0.0000
|1.1799
|1915
|2006.08.04 01:30
|modify
|495
|0.30
|1.2800
|0.0000
|1.1799
|1916
|2006.08.04 01:30
|modify
|494
|0.20
|1.2803
|0.0000
|1.1799
|1917
|2006.08.04 01:30
|modify
|493
|0.10
|1.2769
|0.0000
|1.1799
|1918
|2006.08.04 05:45
|sell
|497
|0.80
|1.2795
|0.0000
|0.0000
|1919
|2006.08.04 05:45
|modify
|497
|0.80
|1.2795
|0.0000
|1.1798
|1920
|2006.08.04 05:45
|modify
|496
|0.50
|1.2800
|0.0000
|1.1798
|1921
|2006.08.04 05:45
|modify
|495
|0.30
|1.2800
|0.0000
|1.1798
|1922
|2006.08.04 05:45
|modify
|494
|0.20
|1.2803
|0.0000
|1.1798
|1923
|2006.08.04 05:45
|modify
|493
|0.10
|1.2769
|0.0000
|1.1798
|1924
|2006.08.04 12:30
|close
|497
|0.80
|1.2783
|0.0000
|1.1798
|96.00
|18309.55
|1925
|2006.08.04 12:30
|close
|496
|0.50
|1.2783
|0.0000
|1.1798
|85.00
|18394.55
|1926
|2006.08.04 12:30
|close
|495
|0.30
|1.2783
|0.0000
|1.1798
|51.00
|18445.55
|1927
|2006.08.04 12:30
|close
|494
|0.20
|1.2783
|0.0000
|1.1798
|40.00
|18485.55
|1928
|2006.08.04 12:30
|close
|493
|0.10
|1.2783
|0.0000
|1.1798
|-13.85
|18471.70
|1929
|2006.08.07 07:30
|sell
|498
|0.10
|1.2875
|0.0000
|0.0000
|1930
|2006.08.07 07:30
|modify
|498
|0.10
|1.2875
|0.0000
|1.1876
|1931
|2006.08.07 10:00
|sell
|499
|0.20
|1.2863
|0.0000
|0.0000
|1932
|2006.08.07 10:00
|modify
|499
|0.20
|1.2863
|0.0000
|1.1868
|1933
|2006.08.07 10:00
|modify
|498
|0.10
|1.2875
|0.0000
|1.1868
|1934
|2006.08.07 10:30
|close
|499
|0.20
|1.2865
|0.0000
|1.1868
|-4.00
|18467.70
|1935
|2006.08.07 10:30
|close
|498
|0.10
|1.2865
|0.0000
|1.1868
|10.00
|18477.70
|1936
|2006.08.07 12:45
|sell
|500
|0.10
|1.2852
|0.0000
|0.0000
|1937
|2006.08.07 12:45
|modify
|500
|0.10
|1.2852
|0.0000
|1.1853
|1938
|2006.08.07 14:30
|sell
|501
|0.20
|1.2859
|0.0000
|0.0000
|1939
|2006.08.07 14:30
|modify
|501
|0.20
|1.2859
|0.0000
|1.1858
|1940
|2006.08.07 14:30
|modify
|500
|0.10
|1.2852
|0.0000
|1.1858
|1941
|2006.08.07 18:00
|sell
|502
|0.30
|1.2857
|0.0000
|0.0000
|1942
|2006.08.07 18:00
|modify
|502
|0.30
|1.2857
|0.0000
|1.1858
|1943
|2006.08.07 19:30
|sell
|503
|0.50
|1.2853
|0.0000
|0.0000
|1944
|2006.08.07 19:30
|modify
|503
|0.50
|1.2853
|0.0000
|1.1856
|1945
|2006.08.07 19:30
|modify
|502
|0.30
|1.2857
|0.0000
|1.1856
|1946
|2006.08.07 19:30
|modify
|501
|0.20
|1.2859
|0.0000
|1.1856
|1947
|2006.08.07 19:30
|modify
|500
|0.10
|1.2852
|0.0000
|1.1856
|1948
|2006.08.07 20:30
|close
|503
|0.50
|1.2840
|0.0000
|1.1856
|65.00
|18542.70
|1949
|2006.08.07 20:30
|close
|502
|0.30
|1.2840
|0.0000
|1.1856
|51.00
|18593.70
|1950
|2006.08.07 20:30
|close
|501
|0.20
|1.2840
|0.0000
|1.1856
|38.00
|18631.70
|1951
|2006.08.07 20:30
|close
|500
|0.10
|1.2840
|0.0000
|1.1856
|12.00
|18643.70
|1952
|2006.08.08 00:15
|sell
|504
|0.10
|1.2836
|0.0000
|0.0000
|1953
|2006.08.08 00:15
|modify
|504
|0.10
|1.2836
|0.0000
|1.1837
|1954
|2006.08.08 00:30
|close
|504
|0.10
|1.2833
|0.0000
|1.1837
|3.00
|18646.70
|1955
|2006.08.08 15:45
|sell
|505
|0.10
|1.2829
|0.0000
|0.0000
|1956
|2006.08.08 15:45
|modify
|505
|0.10
|1.2829
|0.0000
|1.1830
|1957
|2006.08.08 18:15
|sell
|506
|0.20
|1.2831
|0.0000
|0.0000
|1958
|2006.08.08 18:15
|modify
|506
|0.20
|1.2831
|0.0000
|1.1831
|1959
|2006.08.08 18:15
|modify
|505
|0.10
|1.2829
|0.0000
|1.1831
|1960
|2006.08.08 20:45
|sell
|507
|0.30
|1.2833
|0.0000
|0.0000
|1961
|2006.08.08 20:45
|modify
|507
|0.30
|1.2833
|0.0000
|1.1833
|1962
|2006.08.08 20:45
|modify
|506
|0.20
|1.2831
|0.0000
|1.1833
|1963
|2006.08.08 20:45
|modify
|505
|0.10
|1.2829
|0.0000
|1.1833
|1964
|2006.08.08 23:30
|sell
|508
|0.50
|1.2834
|0.0000
|0.0000
|1965
|2006.08.08 23:30
|modify
|508
|0.50
|1.2834
|0.0000
|1.1834
|1966
|2006.08.08 23:30
|modify
|507
|0.30
|1.2833
|0.0000
|1.1834
|1967
|2006.08.08 23:30
|modify
|506
|0.20
|1.2831
|0.0000
|1.1834
|1968
|2006.08.08 23:30
|modify
|505
|0.10
|1.2829
|0.0000
|1.1834
|1969
|2006.08.09 00:30
|sell
|509
|0.80
|1.2829
|0.0000
|0.0000
|1970
|2006.08.09 00:30
|modify
|509
|0.80
|1.2829
|0.0000
|1.1832
|1971
|2006.08.09 00:30
|modify
|508
|0.50
|1.2834
|0.0000
|1.1832
|1972
|2006.08.09 00:30
|modify
|507
|0.30
|1.2833
|0.0000
|1.1832
|1973
|2006.08.09 00:30
|modify
|506
|0.20
|1.2831
|0.0000
|1.1832
|1974
|2006.08.09 00:30
|modify
|505
|0.10
|1.2829
|0.0000
|1.1832
|1975
|2006.08.09 02:00
|close
|509
|0.80
|1.2768
|0.0000
|1.1832
|488.00
|19134.70
|1976
|2006.08.09 02:00
|close
|508
|0.50
|1.2768
|0.0000
|1.1832
|330.75
|19465.45
|1977
|2006.08.09 02:00
|close
|507
|0.30
|1.2768
|0.0000
|1.1832
|195.45
|19660.90
|1978
|2006.08.09 02:00
|close
|506
|0.20
|1.2768
|0.0000
|1.1832
|126.30
|19787.20
|1979
|2006.08.09 02:00
|close
|505
|0.10
|1.2768
|0.0000
|1.1832
|61.15
|19848.35
|1980
|2006.08.09 21:30
|sell
|510
|0.10
|1.2863
|0.0000
|0.0000
|1981
|2006.08.09 21:30
|modify
|510
|0.10
|1.2863
|0.0000
|1.1864
|1982
|2006.08.09 21:45
|close
|510
|0.10
|1.2863
|0.0000
|1.1864
|0.00
|19848.35
|1983
|2006.08.10 11:00
|sell
|511
|0.10
|1.2857
|0.0000
|0.0000
|1984
|2006.08.10 11:00
|modify
|511
|0.10
|1.2857
|0.0000
|1.1858
|1985
|2006.08.10 13:15
|sell
|512
|0.20
|1.2857
|0.0000
|0.0000
|1986
|2006.08.10 13:15
|modify
|512
|0.20
|1.2857
|0.0000
|1.1858
|1987
|2006.08.10 15:45
|sell
|513
|0.30
|1.2830
|0.0000
|0.0000
|1988
|2006.08.10 15:45
|modify
|513
|0.30
|1.2830
|0.0000
|1.1845
|1989
|2006.08.10 15:45
|modify
|512
|0.20
|1.2857
|0.0000
|1.1845
|1990
|2006.08.10 15:45
|modify
|511
|0.10
|1.2857
|0.0000
|1.1845
|1991
|2006.08.10 16:00
|close
|513
|0.30
|1.2836
|0.0000
|1.1845
|-18.00
|19830.35
|1992
|2006.08.10 16:00
|close
|512
|0.20
|1.2836
|0.0000
|1.1845
|42.00
|19872.35
|1993
|2006.08.10 16:00
|close
|511
|0.10
|1.2836
|0.0000
|1.1845
|21.00
|19893.35
|1994
|2006.08.10 16:15
|buy
|514
|0.10
|1.2838
|0.0000
|0.0000
|1995
|2006.08.10 16:15
|modify
|514
|0.10
|1.2838
|0.0000
|1.3837
|1996
|2006.08.10 16:30
|close
|514
|0.10
|1.2829
|0.0000
|1.3837
|-9.00
|19884.35
|1997
|2006.08.10 19:30
|buy
|515
|0.10
|1.2778
|0.0000
|0.0000
|1998
|2006.08.10 19:30
|modify
|515
|0.10
|1.2778
|0.0000
|1.3777
|1999
|2006.08.10 19:45
|close
|515
|0.10
|1.2776
|0.0000
|1.3777
|-2.00
|19882.35
|2000
|2006.08.10 20:30
|buy
|516
|0.10
|1.2781
|0.0000
|0.0000
|2001
|2006.08.10 20:30
|modify
|516
|0.10
|1.2781
|0.0000
|1.3780
|2002
|2006.08.10 20:45
|close
|516
|0.10
|1.2783
|0.0000
|1.3780
|2.00
|19884.35
|2003
|2006.08.11 05:45
|buy
|517
|0.10
|1.2777
|0.0000
|0.0000
|2004
|2006.08.11 05:45
|modify
|517
|0.10
|1.2777
|0.0000
|1.3776
|2005
|2006.08.11 06:00
|close
|517
|0.10
|1.2773
|0.0000
|1.3776
|-4.00
|19880.35
|2006
|2006.08.11 16:45
|buy
|518
|0.10
|1.2747
|0.0000
|0.0000
|2007
|2006.08.11 16:45
|modify
|518
|0.10
|1.2747
|0.0000
|1.3746
|2008
|2006.08.11 17:00
|close
|518
|0.10
|1.2752
|0.0000
|1.3746
|5.00
|19885.35
|2009
|2006.08.11 21:45
|buy
|519
|0.10
|1.2728
|0.0000
|0.0000
|2010
|2006.08.11 21:45
|modify
|519
|0.10
|1.2728
|0.0000
|1.3727
|2011
|2006.08.11 22:00
|close
|519
|0.10
|1.2720
|0.0000
|1.3727
|-8.00
|19877.35
|2012
|2006.08.16 08:30
|sell
|520
|0.10
|1.2785
|0.0000
|0.0000
|2013
|2006.08.16 08:30
|modify
|520
|0.10
|1.2785
|0.0000
|1.1786
|2014
|2006.08.16 10:15
|sell
|521
|0.20
|1.2783
|0.0000
|0.0000
|2015
|2006.08.16 10:15
|modify
|521
|0.20
|1.2783
|0.0000
|1.1785
|2016
|2006.08.16 10:15
|modify
|520
|0.10
|1.2785
|0.0000
|1.1785
|2017
|2006.08.16 11:30
|sell
|522
|0.30
|1.2784
|0.0000
|0.0000
|2018
|2006.08.16 11:30
|modify
|522
|0.30
|1.2784
|0.0000
|1.1785
|2019
|2006.08.16 13:15
|sell
|523
|0.50
|1.2783
|0.0000
|0.0000
|2020
|2006.08.16 13:15
|modify
|523
|0.50
|1.2783
|0.0000
|1.1784
|2021
|2006.08.16 13:15
|modify
|522
|0.30
|1.2784
|0.0000
|1.1784
|2022
|2006.08.16 13:15
|modify
|521
|0.20
|1.2783
|0.0000
|1.1784
|2023
|2006.08.16 13:15
|modify
|520
|0.10
|1.2785
|0.0000
|1.1784
|2024
|2006.08.16 13:45
|sell
|524
|0.80
|1.2785
|0.0000
|0.0000
|2025
|2006.08.16 13:45
|modify
|524
|0.80
|1.2785
|0.0000
|1.1785
|2026
|2006.08.16 13:45
|modify
|523
|0.50
|1.2783
|0.0000
|1.1785
|2027
|2006.08.16 13:45
|modify
|522
|0.30
|1.2784
|0.0000
|1.1785
|2028
|2006.08.16 13:45
|modify
|521
|0.20
|1.2783
|0.0000
|1.1785
|2029
|2006.08.16 13:45
|modify
|520
|0.10
|1.2785
|0.0000
|1.1785
|2030
|2006.08.16 14:15
|close
|524
|0.80
|1.2774
|0.0000
|1.1785
|88.00
|19965.35
|2031
|2006.08.16 14:15
|close
|523
|0.50
|1.2774
|0.0000
|1.1785
|45.00
|20010.35
|2032
|2006.08.16 14:15
|close
|522
|0.30
|1.2774
|0.0000
|1.1785
|30.00
|20040.35
|2033
|2006.08.16 14:15
|close
|521
|0.20
|1.2774
|0.0000
|1.1785
|18.00
|20058.35
|2034
|2006.08.16 14:15
|close
|520
|0.10
|1.2774
|0.0000
|1.1785
|11.00
|20069.35
|2035
|2006.08.17 19:30
|sell
|525
|0.10
|1.2850
|0.0000
|0.0000
|2036
|2006.08.17 19:30
|modify
|525
|0.10
|1.2850
|0.0000
|1.1851
|2037
|2006.08.17 20:00
|close
|525
|0.10
|1.2841
|0.0000
|1.1851
|9.00
|20078.35
|2038
|2006.08.18 02:45
|sell
|526
|0.10
|1.2825
|0.0000
|0.0000
|2039
|2006.08.18 02:45
|modify
|526
|0.10
|1.2825
|0.0000
|1.1826
|2040
|2006.08.18 04:30
|sell
|527
|0.20
|1.2823
|0.0000
|0.0000
|2041
|2006.08.18 04:30
|modify
|527
|0.20
|1.2823
|0.0000
|1.1825
|2042
|2006.08.18 04:30
|modify
|526
|0.10
|1.2825
|0.0000
|1.1825
|2043
|2006.08.18 11:00
|sell
|528
|0.30
|1.2825
|0.0000
|0.0000
|2044
|2006.08.18 11:00
|modify
|528
|0.30
|1.2825
|0.0000
|1.1825
|2045
|2006.08.18 12:45
|sell
|529
|0.50
|1.2825
|0.0000
|0.0000
|2046
|2006.08.18 12:45
|modify
|529
|0.50
|1.2825
|0.0000
|1.1826
|2047
|2006.08.18 12:45
|modify
|528
|0.30
|1.2825
|0.0000
|1.1826
|2048
|2006.08.18 12:45
|modify
|527
|0.20
|1.2823
|0.0000
|1.1826
|2049
|2006.08.18 12:45
|modify
|526
|0.10
|1.2825
|0.0000
|1.1826
|2050
|2006.08.18 13:45
|sell
|530
|0.80
|1.2824
|0.0000
|0.0000
|2051
|2006.08.18 13:45
|modify
|530
|0.80
|1.2824
|0.0000
|1.1825
|2052
|2006.08.18 13:45
|modify
|529
|0.50
|1.2825
|0.0000
|1.1825
|2053
|2006.08.18 13:45
|modify
|528
|0.30
|1.2825
|0.0000
|1.1825
|2054
|2006.08.18 13:45
|modify
|527
|0.20
|1.2823
|0.0000
|1.1825
|2055
|2006.08.18 13:45
|modify
|526
|0.10
|1.2825
|0.0000
|1.1825
|2056
|2006.08.18 14:30
|close
|530
|0.80
|1.2805
|0.0000
|1.1825
|152.00
|20230.35
|2057
|2006.08.18 14:30
|close
|529
|0.50
|1.2805
|0.0000
|1.1825
|100.00
|20330.35
|2058
|2006.08.18 14:30
|close
|528
|0.30
|1.2805
|0.0000
|1.1825
|60.00
|20390.35
|2059
|2006.08.18 14:30
|close
|527
|0.20
|1.2805
|0.0000
|1.1825
|36.00
|20426.35
|2060
|2006.08.18 14:30
|close
|526
|0.10
|1.2805
|0.0000
|1.1825
|20.00
|20446.35
|2061
|2006.08.18 16:00
|buy
|531
|0.10
|1.2802
|0.0000
|0.0000
|2062
|2006.08.18 16:00
|modify
|531
|0.10
|1.2802
|0.0000
|1.3801
|2063
|2006.08.18 16:15
|close
|531
|0.10
|1.2804
|0.0000
|1.3801
|2.00
|20448.35
|2064
|2006.08.21 14:45
|sell
|532
|0.10
|1.2884
|0.0000
|0.0000
|2065
|2006.08.21 14:45
|modify
|532
|0.10
|1.2884
|0.0000
|1.1885
|2066
|2006.08.21 18:30
|sell
|533
|0.20
|1.2911
|0.0000
|0.0000
|2067
|2006.08.21 18:30
|modify
|533
|0.20
|1.2911
|0.0000
|1.1903
|2068
|2006.08.21 18:30
|modify
|532
|0.10
|1.2884
|0.0000
|1.1903
|2069
|2006.08.21 19:15
|sell
|534
|0.30
|1.2903
|0.0000
|0.0000
|2070
|2006.08.21 19:15
|modify
|534
|0.30
|1.2903
|0.0000
|1.1904
|2071
|2006.08.21 19:15
|modify
|533
|0.20
|1.2911
|0.0000
|1.1904
|2072
|2006.08.21 19:15
|modify
|532
|0.10
|1.2884
|0.0000
|1.1904
|2073
|2006.08.21 21:15
|sell
|535
|0.50
|1.2900
|0.0000
|0.0000
|2074
|2006.08.21 21:15
|modify
|535
|0.50
|1.2900
|0.0000
|1.1902
|2075
|2006.08.21 21:15
|modify
|534
|0.30
|1.2903
|0.0000
|1.1902
|2076
|2006.08.21 21:15
|modify
|533
|0.20
|1.2911
|0.0000
|1.1902
|2077
|2006.08.21 21:15
|modify
|532
|0.10
|1.2884
|0.0000
|1.1902
|2078
|2006.08.21 22:15
|sell
|536
|0.80
|1.2892
|0.0000
|0.0000
|2079
|2006.08.21 22:15
|modify
|536
|0.80
|1.2892
|0.0000
|1.1898
|2080
|2006.08.21 22:15
|modify
|535
|0.50
|1.2900
|0.0000
|1.1898
|2081
|2006.08.21 22:15
|modify
|534
|0.30
|1.2903
|0.0000
|1.1898
|2082
|2006.08.21 22:15
|modify
|533
|0.20
|1.2911
|0.0000
|1.1898
|2083
|2006.08.21 22:15
|modify
|532
|0.10
|1.2884
|0.0000
|1.1898
|2084
|2006.08.22 01:15
|close
|536
|0.80
|1.2878
|0.0000
|1.1898
|113.20
|20561.55
|2085
|2006.08.22 01:15
|close
|535
|0.50
|1.2878
|0.0000
|1.1898
|110.75
|20672.30
|2086
|2006.08.22 01:15
|close
|534
|0.30
|1.2878
|0.0000
|1.1898
|75.45
|20747.75
|2087
|2006.08.22 01:15
|close
|533
|0.20
|1.2878
|0.0000
|1.1898
|66.30
|20814.05
|2088
|2006.08.22 01:15
|close
|532
|0.10
|1.2878
|0.0000
|1.1898
|6.15
|20820.20
|2089
|2006.08.22 03:30
|sell
|537
|0.10
|1.2869
|0.0000
|0.0000
|2090
|2006.08.22 03:30
|modify
|537
|0.10
|1.2869
|0.0000
|1.1870
|2091
|2006.08.22 04:15
|sell
|538
|0.20
|1.2869
|0.0000
|0.0000
|2092
|2006.08.22 04:15
|modify
|538
|0.20
|1.2869
|0.0000
|1.1870
|2093
|2006.08.22 04:45
|sell
|539
|0.30
|1.2865
|0.0000
|0.0000
|2094
|2006.08.22 04:45
|modify
|539
|0.30
|1.2865
|0.0000
|1.1868
|2095
|2006.08.22 04:45
|modify
|538
|0.20
|1.2869
|0.0000
|1.1868
|2096
|2006.08.22 04:45
|modify
|537
|0.10
|1.2869
|0.0000
|1.1868
|2097
|2006.08.22 05:15
|close
|539
|0.30
|1.2859
|0.0000
|1.1868
|18.00
|20838.20
|2098
|2006.08.22 05:15
|close
|538
|0.20
|1.2859
|0.0000
|1.1868
|20.00
|20858.20
|2099
|2006.08.22 05:15
|close
|537
|0.10
|1.2859
|0.0000
|1.1868
|10.00
|20868.20
|2100
|2006.08.22 12:15
|sell
|540
|0.10
|1.2848
|0.0000
|0.0000
|2101
|2006.08.22 12:15
|modify
|540
|0.10
|1.2848
|0.0000
|1.1849
|2102
|2006.08.22 12:30
|close
|540
|0.10
|1.2850
|0.0000
|1.1849
|-2.00
|20866.20
|2103
|2006.08.22 14:45
|sell
|541
|0.10
|1.2836
|0.0000
|0.0000
|2104
|2006.08.22 14:45
|modify
|541
|0.10
|1.2836
|0.0000
|1.1837
|2105
|2006.08.22 15:00
|close
|541
|0.10
|1.2813
|0.0000
|1.1837
|23.00
|20889.20
|2106
|2006.08.22 17:00
|buy
|542
|0.10
|1.2808
|0.0000
|0.0000
|2107
|2006.08.22 17:00
|modify
|542
|0.10
|1.2808
|0.0000
|1.3807
|2108
|2006.08.22 17:15
|close
|542
|0.10
|1.2811
|0.0000
|1.3807
|3.00
|20892.20
|2109
|2006.08.22 21:45
|buy
|543
|0.10
|1.2798
|0.0000
|0.0000
|2110
|2006.08.22 21:45
|modify
|543
|0.10
|1.2798
|0.0000
|1.3797
|2111
|2006.08.22 22:00
|close
|543
|0.10
|1.2798
|0.0000
|1.3797
|0.00
|20892.20
|2112
|2006.08.23 05:30
|buy
|544
|0.10
|1.2795
|0.0000
|0.0000
|2113
|2006.08.23 05:30
|modify
|544
|0.10
|1.2795
|0.0000
|1.3794
|2114
|2006.08.23 05:45
|close
|544
|0.10
|1.2791
|0.0000
|1.3794
|-4.00
|20888.20
|2115
|2006.08.24 05:30
|buy
|545
|0.10
|1.2770
|0.0000
|0.0000
|2116
|2006.08.24 05:30
|modify
|545
|0.10
|1.2770
|0.0000
|1.3769
|2117
|2006.08.24 05:45
|close
|545
|0.10
|1.2770
|0.0000
|1.3769
|0.00
|20888.20
|2118
|2006.08.24 17:45
|sell
|546
|0.10
|1.2801
|0.0000
|0.0000
|2119
|2006.08.24 17:45
|modify
|546
|0.10
|1.2801
|0.0000
|1.1802
|2120
|2006.08.24 18:15
|close
|546
|0.10
|1.2785
|0.0000
|1.1802
|16.00
|20904.20
|2121
|2006.08.24 21:00
|buy
|547
|0.10
|1.2764
|0.0000
|0.0000
|2122
|2006.08.24 21:00
|modify
|547
|0.10
|1.2764
|0.0000
|1.3763
|2123
|2006.08.24 21:15
|close
|547
|0.10
|1.2762
|0.0000
|1.3763
|-2.00
|20902.20
|2124
|2006.08.24 21:30
|buy
|548
|0.10
|1.2766
|0.0000
|0.0000
|2125
|2006.08.24 21:30
|modify
|548
|0.10
|1.2766
|0.0000
|1.3765
|2126
|2006.08.24 21:45
|close
|548
|0.10
|1.2762
|0.0000
|1.3765
|-4.00
|20898.20
|2127
|2006.08.24 22:45
|buy
|549
|0.10
|1.2764
|0.0000
|0.0000
|2128
|2006.08.24 22:45
|modify
|549
|0.10
|1.2764
|0.0000
|1.3763
|2129
|2006.08.24 23:00
|close
|549
|0.10
|1.2757
|0.0000
|1.3763
|-7.00
|20891.20
|2130
|2006.08.24 23:45
|buy
|550
|0.10
|1.2759
|0.0000
|0.0000
|2131
|2006.08.24 23:45
|modify
|550
|0.10
|1.2759
|0.0000
|1.3758
|2132
|2006.08.25 00:00
|close
|550
|0.10
|1.2763
|0.0000
|1.3758
|3.63
|20894.83
|2133
|2006.08.25 10:15
|buy
|551
|0.10
|1.2764
|0.0000
|0.0000
|2134
|2006.08.25 10:15
|modify
|551
|0.10
|1.2764
|0.0000
|1.3763
|2135
|2006.08.25 10:30
|close
|551
|0.10
|1.2759
|0.0000
|1.3763
|-5.00
|20889.83
|2136
|2006.08.25 17:45
|buy
|552
|0.10
|1.2741
|0.0000
|0.0000
|2137
|2006.08.25 17:45
|modify
|552
|0.10
|1.2741
|0.0000
|1.3740
|2138
|2006.08.25 18:00
|close
|552
|0.10
|1.2747
|0.0000
|1.3740
|6.00
|20895.83
|2139
|2006.08.28 15:30
|sell
|553
|0.10
|1.2802
|0.0000
|0.0000
|2140
|2006.08.28 15:30
|modify
|553
|0.10
|1.2802
|0.0000
|1.1803
|2141
|2006.08.28 16:00
|sell
|554
|0.20
|1.2800
|0.0000
|0.0000
|2142
|2006.08.28 16:00
|modify
|554
|0.20
|1.2800
|0.0000
|1.1802
|2143
|2006.08.28 16:00
|modify
|553
|0.10
|1.2802
|0.0000
|1.1802
|2144
|2006.08.28 17:45
|sell
|555
|0.30
|1.2800
|0.0000
|0.0000
|2145
|2006.08.28 17:45
|modify
|555
|0.30
|1.2800
|0.0000
|1.1801
|2146
|2006.08.28 17:45
|modify
|554
|0.20
|1.2800
|0.0000
|1.1801
|2147
|2006.08.28 17:45
|modify
|553
|0.10
|1.2802
|0.0000
|1.1801
|2148
|2006.08.28 18:30
|close
|555
|0.30
|1.2787
|0.0000
|1.1801
|39.00
|20934.83
|2149
|2006.08.28 18:30
|close
|554
|0.20
|1.2787
|0.0000
|1.1801
|26.00
|20960.83
|2150
|2006.08.28 18:30
|close
|553
|0.10
|1.2787
|0.0000
|1.1801
|15.00
|20975.83
|2151
|2006.08.29 12:45
|sell
|556
|0.10
|1.2810
|0.0000
|0.0000
|2152
|2006.08.29 12:45
|modify
|556
|0.10
|1.2810
|0.0000
|1.1811
|2153
|2006.08.29 14:00
|sell
|557
|0.20
|1.2807
|0.0000
|0.0000
|2154
|2006.08.29 14:00
|modify
|557
|0.20
|1.2807
|0.0000
|1.1809
|2155
|2006.08.29 14:00
|modify
|556
|0.10
|1.2810
|0.0000
|1.1809
|2156
|2006.08.29 15:30
|sell
|558
|0.30
|1.2810
|0.0000
|0.0000
|2157
|2006.08.29 15:30
|modify
|558
|0.30
|1.2810
|0.0000
|1.1810
|2158
|2006.08.29 15:30
|modify
|557
|0.20
|1.2807
|0.0000
|1.1810
|2159
|2006.08.29 15:30
|modify
|556
|0.10
|1.2810
|0.0000
|1.1810
|2160
|2006.08.29 16:00
|sell
|559
|0.50
|1.2802
|0.0000
|0.0000
|2161
|2006.08.29 16:00
|modify
|559
|0.50
|1.2802
|0.0000
|1.1807
|2162
|2006.08.29 16:00
|modify
|558
|0.30
|1.2810
|0.0000
|1.1807
|2163
|2006.08.29 16:00
|modify
|557
|0.20
|1.2807
|0.0000
|1.1807
|2164
|2006.08.29 16:00
|modify
|556
|0.10
|1.2810
|0.0000
|1.1807
|2165
|2006.08.29 17:30
|close
|559
|0.50
|1.2761
|0.0000
|1.1807
|205.00
|21180.83
|2166
|2006.08.29 17:30
|close
|558
|0.30
|1.2761
|0.0000
|1.1807
|147.00
|21327.83
|2167
|2006.08.29 17:30
|close
|557
|0.20
|1.2761
|0.0000
|1.1807
|92.00
|21419.83
|2168
|2006.08.29 17:30
|close
|556
|0.10
|1.2761
|0.0000
|1.1807
|49.00
|21468.83
|2169
|2006.08.30 13:00
|sell
|560
|0.10
|1.2820
|0.0000
|0.0000
|2170
|2006.08.30 13:00
|modify
|560
|0.10
|1.2820
|0.0000
|1.1821
|2171
|2006.08.30 14:00
|sell
|561
|0.20
|1.2818
|0.0000
|0.0000
|2172
|2006.08.30 14:00
|modify
|561
|0.20
|1.2818
|0.0000
|1.1820
|2173
|2006.08.30 14:00
|modify
|560
|0.10
|1.2820
|0.0000
|1.1820
|2174
|2006.08.30 18:30
|sell
|562
|0.30
|1.2821
|0.0000
|0.0000
|2175
|2006.08.30 18:30
|modify
|562
|0.30
|1.2821
|0.0000
|1.1821
|2176
|2006.08.30 18:30
|modify
|561
|0.20
|1.2818
|0.0000
|1.1821
|2177
|2006.08.30 18:30
|modify
|560
|0.10
|1.2820
|0.0000
|1.1821
|2178
|2006.08.30 19:45
|sell
|563
|0.50
|1.2823
|0.0000
|0.0000
|2179
|2006.08.30 19:45
|modify
|563
|0.50
|1.2823
|0.0000
|1.1822
|2180
|2006.08.30 19:45
|modify
|562
|0.30
|1.2821
|0.0000
|1.1822
|2181
|2006.08.30 19:45
|modify
|561
|0.20
|1.2818
|0.0000
|1.1822
|2182
|2006.08.30 19:45
|modify
|560
|0.10
|1.2820
|0.0000
|1.1822
|2183
|2006.08.31 03:00
|sell
|564
|0.80
|1.2833
|0.0000
|0.0000
|2184
|2006.08.31 03:00
|modify
|564
|0.80
|1.2833
|0.0000
|1.1827
|2185
|2006.08.31 03:00
|modify
|563
|0.50
|1.2823
|0.0000
|1.1827
|2186
|2006.08.31 03:00
|modify
|562
|0.30
|1.2821
|0.0000
|1.1827
|2187
|2006.08.31 03:00
|modify
|561
|0.20
|1.2818
|0.0000
|1.1827
|2188
|2006.08.31 03:00
|modify
|560
|0.10
|1.2820
|0.0000
|1.1827
|2189
|2006.08.31 08:00
|close
|564
|0.80
|1.2821
|0.0000
|1.1827
|96.00
|21564.83
|2190
|2006.08.31 08:00
|close
|563
|0.50
|1.2821
|0.0000
|1.1827
|12.25
|21577.08
|2191
|2006.08.31 08:00
|close
|562
|0.30
|1.2821
|0.0000
|1.1827
|1.35
|21578.43
|2192
|2006.08.31 08:00
|close
|561
|0.20
|1.2821
|0.0000
|1.1827
|-5.10
|21573.33
|2193
|2006.08.31 08:00
|close
|560
|0.10
|1.2821
|0.0000
|1.1827
|-0.55
|21572.78
|2194
|2006.08.31 16:45
|sell
|565
|0.10
|1.2834
|0.0000
|0.0000
|2195
|2006.08.31 16:45
|modify
|565
|0.10
|1.2834
|0.0000
|1.1835
|2196
|2006.08.31 17:30
|close
|565
|0.10
|1.2801
|0.0000
|1.1835
|33.00
|21605.78
|2197
|2006.09.01 15:45
|sell
|566
|0.10
|1.2782
|0.0000
|0.0000
|2198
|2006.09.01 15:45
|modify
|566
|0.10
|1.2782
|0.0000
|1.1783
|2199
|2006.09.01 16:00
|close
|566
|0.10
|1.2777
|0.0000
|1.1783
|5.00
|21610.78
|2200
|2006.09.01 17:15
|buy
|567
|0.10
|1.2783
|0.0000
|0.0000
|2201
|2006.09.01 17:15
|modify
|567
|0.10
|1.2783
|0.0000
|1.3782
|2202
|2006.09.01 17:30
|close
|567
|0.10
|1.2777
|0.0000
|1.3782
|-6.00
|21604.78
|2203
|2006.09.04 09:15
|sell
|568
|0.10
|1.2851
|0.0000
|0.0000
|2204
|2006.09.04 09:15
|modify
|568
|0.10
|1.2851
|0.0000
|1.1852
|2205
|2006.09.04 10:15
|sell
|569
|0.20
|1.2851
|0.0000
|0.0000
|2206
|2006.09.04 10:15
|modify
|569
|0.20
|1.2851
|0.0000
|1.1852
|2207
|2006.09.04 11:15
|sell
|570
|0.30
|1.2854
|0.0000
|0.0000
|2208
|2006.09.04 11:15
|modify
|570
|0.30
|1.2854
|0.0000
|1.1854
|2209
|2006.09.04 11:15
|modify
|569
|0.20
|1.2851
|0.0000
|1.1854
|2210
|2006.09.04 11:15
|modify
|568
|0.10
|1.2851
|0.0000
|1.1854
|2211
|2006.09.04 11:45
|sell
|571
|0.50
|1.2845
|0.0000
|0.0000
|2212
|2006.09.04 11:45
|modify
|571
|0.50
|1.2845
|0.0000
|1.1850
|2213
|2006.09.04 11:45
|modify
|570
|0.30
|1.2854
|0.0000
|1.1850
|2214
|2006.09.04 11:45
|modify
|569
|0.20
|1.2851
|0.0000
|1.1850
|2215
|2006.09.04 11:45
|modify
|568
|0.10
|1.2851
|0.0000
|1.1850
|2216
|2006.09.04 15:15
|sell
|572
|0.80
|1.2852
|0.0000
|0.0000
|2217
|2006.09.04 15:15
|modify
|572
|0.80
|1.2852
|0.0000
|1.1851
|2218
|2006.09.04 15:15
|modify
|571
|0.50
|1.2845
|0.0000
|1.1851
|2219
|2006.09.04 15:15
|modify
|570
|0.30
|1.2854
|0.0000
|1.1851
|2220
|2006.09.04 15:15
|modify
|569
|0.20
|1.2851
|0.0000
|1.1851
|2221
|2006.09.04 15:15
|modify
|568
|0.10
|1.2851
|0.0000
|1.1851
|2222
|2006.09.05 03:30
|close
|572
|0.80
|1.2842
|0.0000
|1.1851
|81.20
|21685.98
|2223
|2006.09.05 03:30
|close
|571
|0.50
|1.2842
|0.0000
|1.1851
|15.75
|21701.73
|2224
|2006.09.05 03:30
|close
|570
|0.30
|1.2842
|0.0000
|1.1851
|36.45
|21738.18
|2225
|2006.09.05 03:30
|close
|569
|0.20
|1.2842
|0.0000
|1.1851
|18.30
|21756.48
|2226
|2006.09.05 03:30
|close
|568
|0.10
|1.2842
|0.0000
|1.1851
|9.15
|21765.63
|2227
|2006.09.05 05:30
|sell
|573
|0.10
|1.2840
|0.0000
|0.0000
|2228
|2006.09.05 05:30
|modify
|573
|0.10
|1.2840
|0.0000
|1.1841
|2229
|2006.09.05 05:45
|sell
|574
|0.20
|1.2840
|0.0000
|0.0000
|2230
|2006.09.05 05:45
|modify
|574
|0.20
|1.2840
|0.0000
|1.1841
|2231
|2006.09.05 06:00
|close
|574
|0.20
|1.2835
|0.0000
|1.1841
|10.00
|21775.63
|2232
|2006.09.05 06:00
|close
|573
|0.10
|1.2835
|0.0000
|1.1841
|5.00
|21780.63
|2233
|2006.09.05 07:45
|sell
|575
|0.10
|1.2833
|0.0000
|0.0000
|2234
|2006.09.05 07:45
|modify
|575
|0.10
|1.2833
|0.0000
|1.1834
|2235
|2006.09.05 08:00
|close
|575
|0.10
|1.2834
|0.0000
|1.1834
|-1.00
|21779.63
|2236
|2006.09.05 14:15
|sell
|576
|0.10
|1.2829
|0.0000
|0.0000
|2237
|2006.09.05 14:15
|modify
|576
|0.10
|1.2829
|0.0000
|1.1830
|2238
|2006.09.05 15:00
|close
|576
|0.10
|1.2812
|0.0000
|1.1830
|17.00
|21796.63
|2239
|2006.09.06 14:45
|buy
|577
|0.10
|1.2802
|0.0000
|0.0000
|2240
|2006.09.06 14:45
|modify
|577
|0.10
|1.2802
|0.0000
|1.3801
|2241
|2006.09.06 15:00
|close
|577
|0.10
|1.2797
|0.0000
|1.3801
|-5.00
|21791.63
|2242
|2006.09.06 16:00
|buy
|578
|0.10
|1.2789
|0.0000
|0.0000
|2243
|2006.09.06 16:00
|modify
|578
|0.10
|1.2789
|0.0000
|1.3788
|2244
|2006.09.06 16:15
|close
|578
|0.10
|1.2792
|0.0000
|1.3788
|3.00
|21794.63
|2245
|2006.09.06 17:15
|buy
|579
|0.10
|1.2790
|0.0000
|0.0000
|2246
|2006.09.06 17:15
|modify
|579
|0.10
|1.2790
|0.0000
|1.3789
|2247
|2006.09.06 17:30
|close
|579
|0.10
|1.2788
|0.0000
|1.3789
|-2.00
|21792.63
|2248
|2006.09.07 09:00
|sell
|580
|0.10
|1.2814
|0.0000
|0.0000
|2249
|2006.09.07 09:00
|modify
|580
|0.10
|1.2814
|0.0000
|1.1815
|2250
|2006.09.07 09:15
|close
|580
|0.10
|1.2817
|0.0000
|1.1815
|-3.00
|21789.63
|2251
|2006.09.07 10:45
|sell
|581
|0.10
|1.2810
|0.0000
|0.0000
|2252
|2006.09.07 10:45
|modify
|581
|0.10
|1.2810
|0.0000
|1.1811
|2253
|2006.09.07 11:00
|close
|581
|0.10
|1.2800
|0.0000
|1.1811
|10.00
|21799.63
|2254
|2006.09.07 13:00
|buy
|582
|0.10
|1.2791
|0.0000
|0.0000
|2255
|2006.09.07 13:00
|modify
|582
|0.10
|1.2791
|0.0000
|1.3790
|2256
|2006.09.07 13:15
|close
|582
|0.10
|1.2783
|0.0000
|1.3790
|-8.00
|21791.63
|2257
|2006.09.07 17:00
|buy
|583
|0.10
|1.2729
|0.0000
|0.0000
|2258
|2006.09.07 17:00
|modify
|583
|0.10
|1.2729
|0.0000
|1.3728
|2259
|2006.09.07 17:15
|close
|583
|0.10
|1.2730
|0.0000
|1.3728
|1.00
|21792.63
|2260
|2006.09.08 09:45
|buy
|584
|0.10
|1.2718
|0.0000
|0.0000
|2261
|2006.09.08 09:45
|modify
|584
|0.10
|1.2718
|0.0000
|1.3717
|2262
|2006.09.08 10:00
|close
|584
|0.10
|1.2722
|0.0000
|1.3717
|4.00
|21796.63
|2263
|2006.09.08 17:00
|buy
|585
|0.10
|1.2681
|0.0000
|0.0000
|2264
|2006.09.08 17:00
|modify
|585
|0.10
|1.2681
|0.0000
|1.3680
|2265
|2006.09.08 17:15
|close
|585
|0.10
|1.2659
|0.0000
|1.3680
|-22.00
|21774.63
|2266
|2006.09.08 17:45
|buy
|586
|0.10
|1.2667
|0.0000
|0.0000
|2267
|2006.09.08 17:45
|modify
|586
|0.10
|1.2667
|0.0000
|1.3666
|2268
|2006.09.08 18:00
|close
|586
|0.10
|1.2669
|0.0000
|1.3666
|2.00
|21776.63
|2269
|2006.09.11 04:30
|buy
|587
|0.10
|1.2661
|0.0000
|0.0000
|2270
|2006.09.11 04:30
|modify
|587
|0.10
|1.2661
|0.0000
|1.3660
|2271
|2006.09.11 04:45
|close
|587
|0.10
|1.2663
|0.0000
|1.3660
|2.00
|21778.63
|2272
|2006.09.12 17:45
|buy
|588
|0.10
|1.2685
|0.0000
|0.0000
|2273
|2006.09.12 17:45
|modify
|588
|0.10
|1.2685
|0.0000
|1.3684
|2274
|2006.09.12 18:00
|close
|588
|0.10
|1.2690
|0.0000
|1.3684
|5.00
|21783.63
|2275
|2006.09.14 08:45
|buy
|589
|0.10
|1.2689
|0.0000
|0.0000
|2276
|2006.09.14 08:45
|modify
|589
|0.10
|1.2689
|0.0000
|1.3688
|2277
|2006.09.14 09:00
|close
|589
|0.10
|1.2688
|0.0000
|1.3688
|-1.00
|21782.63
|2278
|2006.09.14 23:30
|sell
|590
|0.10
|1.2719
|0.0000
|0.0000
|2279
|2006.09.14 23:30
|modify
|590
|0.10
|1.2719
|0.0000
|1.1720
|2280
|2006.09.15 00:15
|sell
|591
|0.20
|1.2720
|0.0000
|0.0000
|2281
|2006.09.15 00:15
|modify
|591
|0.20
|1.2720
|0.0000
|1.1721
|2282
|2006.09.15 00:15
|modify
|590
|0.10
|1.2719
|0.0000
|1.1721
|2283
|2006.09.15 01:15
|sell
|592
|0.30
|1.2717
|0.0000
|0.0000
|2284
|2006.09.15 01:15
|modify
|592
|0.30
|1.2717
|0.0000
|1.1719
|2285
|2006.09.15 01:15
|modify
|591
|0.20
|1.2720
|0.0000
|1.1719
|2286
|2006.09.15 01:15
|modify
|590
|0.10
|1.2719
|0.0000
|1.1719
|2287
|2006.09.15 02:15
|sell
|593
|0.50
|1.2720
|0.0000
|0.0000
|2288
|2006.09.15 02:15
|modify
|593
|0.50
|1.2720
|0.0000
|1.1720
|2289
|2006.09.15 02:15
|modify
|592
|0.30
|1.2717
|0.0000
|1.1720
|2290
|2006.09.15 02:15
|modify
|591
|0.20
|1.2720
|0.0000
|1.1720
|2291
|2006.09.15 02:15
|modify
|590
|0.10
|1.2719
|0.0000
|1.1720
|2292
|2006.09.15 04:00
|sell
|594
|0.80
|1.2718
|0.0000
|0.0000
|2293
|2006.09.15 04:00
|modify
|594
|0.80
|1.2718
|0.0000
|1.1720
|2294
|2006.09.15 11:00
|close
|594
|0.80
|1.2713
|0.0000
|1.1720
|40.00
|21822.63
|2295
|2006.09.15 11:00
|close
|593
|0.50
|1.2713
|0.0000
|1.1720
|35.00
|21857.63
|2296
|2006.09.15 11:00
|close
|592
|0.30
|1.2713
|0.0000
|1.1720
|12.00
|21869.63
|2297
|2006.09.15 11:00
|close
|591
|0.20
|1.2713
|0.0000
|1.1720
|14.00
|21883.63
|2298
|2006.09.15 11:00
|close
|590
|0.10
|1.2713
|0.0000
|1.1720
|6.15
|21889.78
|2299
|2006.09.15 12:00
|buy
|595
|0.10
|1.2710
|0.0000
|0.0000
|2300
|2006.09.15 12:00
|modify
|595
|0.10
|1.2710
|0.0000
|1.3709
|2301
|2006.09.15 12:15
|close
|595
|0.10
|1.2708
|0.0000
|1.3709
|-2.00
|21887.78
|2302
|2006.09.15 14:45
|buy
|596
|0.10
|1.2690
|0.0000
|0.0000
|2303
|2006.09.15 14:45
|modify
|596
|0.10
|1.2690
|0.0000
|1.3689
|2304
|2006.09.15 15:00
|close
|596
|0.10
|1.2674
|0.0000
|1.3689
|-16.00
|21871.78
|2305
|2006.09.15 16:30
|buy
|597
|0.10
|1.2671
|0.0000
|0.0000
|2306
|2006.09.15 16:30
|modify
|597
|0.10
|1.2671
|0.0000
|1.3670
|2307
|2006.09.15 16:45
|close
|597
|0.10
|1.2631
|0.0000
|1.3670
|-40.00
|21831.78
|2308
|2006.09.15 17:45
|buy
|598
|0.10
|1.2653
|0.0000
|0.0000
|2309
|2006.09.15 17:45
|modify
|598
|0.10
|1.2653
|0.0000
|1.3652
|2310
|2006.09.15 18:00
|close
|598
|0.10
|1.2649
|0.0000
|1.3652
|-4.00
|21827.78
|2311
|2006.09.19 07:30
|sell
|599
|0.10
|1.2710
|0.0000
|0.0000
|2312
|2006.09.19 07:30
|modify
|599
|0.10
|1.2710
|0.0000
|1.1711
|2313
|2006.09.19 08:45
|sell
|600
|0.20
|1.2705
|0.0000
|0.0000
|2314
|2006.09.19 08:45
|modify
|600
|0.20
|1.2705
|0.0000
|1.1708
|2315
|2006.09.19 08:45
|modify
|599
|0.10
|1.2710
|0.0000
|1.1708
|2316
|2006.09.19 10:30
|close
|600
|0.20
|1.2695
|0.0000
|1.1708
|20.00
|21847.78
|2317
|2006.09.19 10:30
|close
|599
|0.10
|1.2695
|0.0000
|1.1708
|15.00
|21862.78
|2318
|2006.09.19 13:30
|buy
|601
|0.10
|1.2661
|0.0000
|0.0000
|2319
|2006.09.19 13:30
|modify
|601
|0.10
|1.2661
|0.0000
|1.3660
|2320
|2006.09.19 13:45
|close
|601
|0.10
|1.2657
|0.0000
|1.3660
|-4.00
|21858.78
|2321
|2006.09.19 14:15
|buy
|602
|0.10
|1.2665
|0.0000
|0.0000
|2322
|2006.09.19 14:15
|modify
|602
|0.10
|1.2665
|0.0000
|1.3664
|2323
|2006.09.19 14:30
|close
|602
|0.10
|1.2657
|0.0000
|1.3664
|-8.00
|21850.78
|2324
|2006.09.19 19:45
|sell
|603
|0.10
|1.2671
|0.0000
|0.0000
|2325
|2006.09.19 19:45
|modify
|603
|0.10
|1.2671
|0.0000
|1.1672
|2326
|2006.09.19 20:00
|close
|603
|0.10
|1.2664
|0.0000
|1.1672
|7.00
|21857.78
|2327
|2006.09.20 22:45
|sell
|604
|0.10
|1.2680
|0.0000
|0.0000
|2328
|2006.09.20 22:45
|modify
|604
|0.10
|1.2680
|0.0000
|1.1681
|2329
|2006.09.21 00:00
|close
|604
|0.10
|1.2686
|0.0000
|1.1681
|-5.55
|21852.23
|2330
|2006.09.21 09:30
|sell
|605
|0.10
|1.2699
|0.0000
|0.0000
|2331
|2006.09.21 09:30
|modify
|605
|0.10
|1.2699
|0.0000
|1.1700
|2332
|2006.09.21 14:45
|sell
|606
|0.20
|1.2723
|0.0000
|0.0000
|2333
|2006.09.21 14:45
|modify
|606
|0.20
|1.2723
|0.0000
|1.1716
|2334
|2006.09.21 14:45
|modify
|605
|0.10
|1.2699
|0.0000
|1.1716
|2335
|2006.09.21 17:15
|sell
|607
|0.30
|1.2723
|0.0000
|0.0000
|2336
|2006.09.21 17:15
|modify
|607
|0.30
|1.2723
|0.0000
|1.1720
|2337
|2006.09.21 17:15
|modify
|606
|0.20
|1.2723
|0.0000
|1.1720
|2338
|2006.09.21 17:15
|modify
|605
|0.10
|1.2699
|0.0000
|1.1720
|2339
|2006.09.21 18:45
|sell
|608
|0.50
|1.2715
|0.0000
|0.0000
|2340
|2006.09.21 18:45
|modify
|608
|0.50
|1.2715
|0.0000
|1.1718
|2341
|2006.09.21 18:45
|modify
|607
|0.30
|1.2723
|0.0000
|1.1718
|2342
|2006.09.21 18:45
|modify
|606
|0.20
|1.2723
|0.0000
|1.1718
|2343
|2006.09.21 18:45
|modify
|605
|0.10
|1.2699
|0.0000
|1.1718
|2344
|2006.09.21 23:45
|sell
|609
|0.80
|1.2780
|0.0000
|0.0000
|2345
|2006.09.21 23:45
|modify
|609
|0.80
|1.2780
|0.0000
|1.1745
|2346
|2006.09.21 23:45
|modify
|608
|0.50
|1.2715
|0.0000
|1.1745
|2347
|2006.09.21 23:45
|modify
|607
|0.30
|1.2723
|0.0000
|1.1745
|2348
|2006.09.21 23:45
|modify
|606
|0.20
|1.2723
|0.0000
|1.1745
|2349
|2006.09.21 23:45
|modify
|605
|0.10
|1.2699
|0.0000
|1.1745
|2350
|2006.09.22 18:45
|close
|609
|0.80
|1.2790
|0.0000
|1.1745
|-78.80
|21773.43
|2351
|2006.09.22 18:45
|close
|608
|0.50
|1.2790
|0.0000
|1.1745
|-374.25
|21399.18
|2352
|2006.09.22 18:45
|close
|607
|0.30
|1.2790
|0.0000
|1.1745
|-200.55
|21198.63
|2353
|2006.09.22 18:45
|close
|606
|0.20
|1.2790
|0.0000
|1.1745
|-133.70
|21064.93
|2354
|2006.09.22 18:45
|close
|605
|0.10
|1.2790
|0.0000
|1.1745
|-90.85
|20974.08
|2355
|2006.09.22 21:15
|sell
|610
|0.10
|1.2792
|0.0000
|0.0000
|2356
|2006.09.22 21:15
|modify
|610
|0.10
|1.2792
|0.0000
|1.1793
|2357
|2006.09.22 22:00
|close
|610
|0.10
|1.2785
|0.0000
|1.1793
|7.00
|20981.08
|2358
|2006.09.25 03:30
|sell
|611
|0.10
|1.2785
|0.0000
|0.0000
|2359
|2006.09.25 03:30
|modify
|611
|0.10
|1.2785
|0.0000
|1.1786
|2360
|2006.09.25 08:45
|sell
|612
|0.20
|1.2806
|0.0000
|0.0000
|2361
|2006.09.25 08:45
|modify
|612
|0.20
|1.2806
|0.0000
|1.1800
|2362
|2006.09.25 08:45
|modify
|611
|0.10
|1.2785
|0.0000
|1.1800
|2363
|2006.09.25 10:15
|sell
|613
|0.30
|1.2800
|0.0000
|0.0000
|2364
|2006.09.25 10:15
|modify
|613
|0.30
|1.2800
|0.0000
|1.1801
|2365
|2006.09.25 10:15
|modify
|612
|0.20
|1.2806
|0.0000
|1.1801
|2366
|2006.09.25 10:15
|modify
|611
|0.10
|1.2785
|0.0000
|1.1801
|2367
|2006.09.25 12:15
|close
|613
|0.30
|1.2771
|0.0000
|1.1801
|87.00
|21068.08
|2368
|2006.09.25 12:15
|close
|612
|0.20
|1.2771
|0.0000
|1.1801
|70.00
|21138.08
|2369
|2006.09.25 12:15
|close
|611
|0.10
|1.2771
|0.0000
|1.1801
|14.00
|21152.08
|2370
|2006.09.25 15:00
|sell
|614
|0.10
|1.2767
|0.0000
|0.0000
|2371
|2006.09.25 15:00
|modify
|614
|0.10
|1.2767
|0.0000
|1.1768
|2372
|2006.09.25 16:15
|sell
|615
|0.20
|1.2764
|0.0000
|0.0000
|2373
|2006.09.25 16:15
|modify
|615
|0.20
|1.2764
|0.0000
|1.1766
|2374
|2006.09.25 16:15
|modify
|614
|0.10
|1.2767
|0.0000
|1.1766
|2375
|2006.09.25 17:15
|sell
|616
|0.30
|1.2764
|0.0000
|0.0000
|2376
|2006.09.25 17:15
|modify
|616
|0.30
|1.2764
|0.0000
|1.1766
|2377
|2006.09.25 17:45
|close
|616
|0.30
|1.2738
|0.0000
|1.1766
|78.00
|21230.08
|2378
|2006.09.25 17:45
|close
|615
|0.20
|1.2738
|0.0000
|1.1766
|52.00
|21282.08
|2379
|2006.09.25 17:45
|close
|614
|0.10
|1.2738
|0.0000
|1.1766
|29.00
|21311.08
|2380
|2006.09.26 10:45
|buy
|617
|0.10
|1.2742
|0.0000
|0.0000
|2381
|2006.09.26 10:45
|modify
|617
|0.10
|1.2742
|0.0000
|1.3741
|2382
|2006.09.26 11:00
|close
|617
|0.10
|1.2740
|0.0000
|1.3741
|-2.00
|21309.08
|2383
|2006.09.26 12:30
|buy
|618
|0.10
|1.2720
|0.0000
|0.0000
|2384
|2006.09.26 12:30
|modify
|618
|0.10
|1.2720
|0.0000
|1.3719
|2385
|2006.09.26 12:45
|close
|618
|0.10
|1.2716
|0.0000
|1.3719
|-4.00
|21305.08
|2386
|2006.09.26 13:45
|buy
|619
|0.10
|1.2702
|0.0000
|0.0000
|2387
|2006.09.26 13:45
|modify
|619
|0.10
|1.2702
|0.0000
|1.3701
|2388
|2006.09.26 14:00
|close
|619
|0.10
|1.2691
|0.0000
|1.3701
|-11.00
|21294.08
|2389
|2006.09.26 15:15
|buy
|620
|0.10
|1.2696
|0.0000
|0.0000
|2390
|2006.09.26 15:15
|modify
|620
|0.10
|1.2696
|0.0000
|1.3695
|2391
|2006.09.26 15:30
|close
|620
|0.10
|1.2694
|0.0000
|1.3695
|-2.00
|21292.08
|2392
|2006.09.26 18:15
|buy
|621
|0.10
|1.2682
|0.0000
|0.0000
|2393
|2006.09.26 18:15
|modify
|621
|0.10
|1.2682
|0.0000
|1.3681
|2394
|2006.09.26 18:30
|close
|621
|0.10
|1.2680
|0.0000
|1.3681
|-2.00
|21290.08
|2395
|2006.09.27 10:00
|buy
|622
|0.10
|1.2684
|0.0000
|0.0000
|2396
|2006.09.27 10:00
|modify
|622
|0.10
|1.2684
|0.0000
|1.3683
|2397
|2006.09.27 10:15
|close
|622
|0.10
|1.2681
|0.0000
|1.3683
|-3.00
|21287.08
|2398
|2006.09.28 15:30
|sell
|623
|0.10
|1.2706
|0.0000
|0.0000
|2399
|2006.09.28 15:30
|modify
|623
|0.10
|1.2706
|0.0000
|1.1707
|2400
|2006.09.28 16:00
|close
|623
|0.10
|1.2702
|0.0000
|1.1707
|4.00
|21291.08
|2401
|2006.09.28 16:15
|buy
|624
|0.10
|1.2702
|0.0000
|0.0000
|2402
|2006.09.28 16:15
|modify
|624
|0.10
|1.2702
|0.0000
|1.3701
|2403
|2006.09.28 16:30
|close
|624
|0.10
|1.2698
|0.0000
|1.3701
|-4.00
|21287.08
|2404
|2006.09.28 17:00
|buy
|625
|0.10
|1.2699
|0.0000
|0.0000
|2405
|2006.09.28 17:00
|modify
|625
|0.10
|1.2699
|0.0000
|1.3698
|2406
|2006.09.28 17:15
|close
|625
|0.10
|1.2696
|0.0000
|1.3698
|-3.00
|21284.08
|2407
|2006.09.28 18:15
|buy
|626
|0.10
|1.2697
|0.0000
|0.0000
|2408
|2006.09.28 18:15
|modify
|626
|0.10
|1.2697
|0.0000
|1.3696
|2409
|2006.09.28 18:30
|close
|626
|0.10
|1.2693
|0.0000
|1.3696
|-4.00
|21280.08
|2410
|2006.09.29 11:45
|buy
|627
|0.10
|1.2673
|0.0000
|0.0000
|2411
|2006.09.29 11:45
|modify
|627
|0.10
|1.2673
|0.0000
|1.3672
|2412
|2006.09.29 12:00
|close
|627
|0.10
|1.2675
|0.0000
|1.3672
|2.00
|21282.08
|2413
|2006.09.29 16:15
|buy
|628
|0.10
|1.2651
|0.0000
|0.0000
|2414
|2006.09.29 16:15
|modify
|628
|0.10
|1.2651
|0.0000
|1.3650
|2415
|2006.09.29 16:30
|close
|628
|0.10
|1.2657
|0.0000
|1.3650
|6.00
|21288.08
|2416
|2006.10.02 05:30
|buy
|629
|0.10
|1.2670
|0.0000
|0.0000
|2417
|2006.10.02 05:30
|modify
|629
|0.10
|1.2670
|0.0000
|1.3669
|2418
|2006.10.02 05:45
|close
|629
|0.10
|1.2669
|0.0000
|1.3669
|-1.00
|21287.08
|2419
|2006.10.03 11:15
|sell
|630
|0.10
|1.2738
|0.0000
|0.0000
|2420
|2006.10.03 11:15
|modify
|630
|0.10
|1.2738
|0.0000
|1.1739
|2421
|2006.10.03 13:45
|sell
|631
|0.20
|1.2741
|0.0000
|0.0000
|2422
|2006.10.03 13:45
|modify
|631
|0.20
|1.2741
|0.0000
|1.1741
|2423
|2006.10.03 13:45
|modify
|630
|0.10
|1.2738
|0.0000
|1.1741
|2424
|2006.10.03 14:45
|sell
|632
|0.30
|1.2736
|0.0000
|0.0000
|2425
|2006.10.03 14:45
|modify
|632
|0.30
|1.2736
|0.0000
|1.1739
|2426
|2006.10.03 14:45
|modify
|631
|0.20
|1.2741
|0.0000
|1.1739
|2427
|2006.10.03 14:45
|modify
|630
|0.10
|1.2738
|0.0000
|1.1739
|2428
|2006.10.03 15:45
|close
|632
|0.30
|1.2728
|0.0000
|1.1739
|24.00
|21311.08
|2429
|2006.10.03 15:45
|close
|631
|0.20
|1.2728
|0.0000
|1.1739
|26.00
|21337.08
|2430
|2006.10.03 15:45
|close
|630
|0.10
|1.2728
|0.0000
|1.1739
|10.00
|21347.08
|2431
|2006.10.03 19:45
|sell
|633
|0.10
|1.2723
|0.0000
|0.0000
|2432
|2006.10.03 19:45
|modify
|633
|0.10
|1.2723
|0.0000
|1.1724
|2433
|2006.10.03 20:15
|sell
|634
|0.20
|1.2720
|0.0000
|0.0000
|2434
|2006.10.03 20:15
|modify
|634
|0.20
|1.2720
|0.0000
|1.1722
|2435
|2006.10.03 20:15
|modify
|633
|0.10
|1.2723
|0.0000
|1.1722
|2436
|2006.10.03 23:00
|sell
|635
|0.30
|1.2724
|0.0000
|0.0000
|2437
|2006.10.03 23:00
|modify
|635
|0.30
|1.2724
|0.0000
|1.1724
|2438
|2006.10.03 23:00
|modify
|634
|0.20
|1.2720
|0.0000
|1.1724
|2439
|2006.10.03 23:00
|modify
|633
|0.10
|1.2723
|0.0000
|1.1724
|2440
|2006.10.04 04:15
|sell
|636
|0.50
|1.2721
|0.0000
|0.0000
|2441
|2006.10.04 04:15
|modify
|636
|0.50
|1.2721
|0.0000
|1.1723
|2442
|2006.10.04 04:15
|modify
|635
|0.30
|1.2724
|0.0000
|1.1723
|2443
|2006.10.04 04:15
|modify
|634
|0.20
|1.2720
|0.0000
|1.1723
|2444
|2006.10.04 04:15
|modify
|633
|0.10
|1.2723
|0.0000
|1.1723
|2445
|2006.10.04 05:00
|close
|636
|0.50
|1.2717
|0.0000
|1.1723
|20.00
|21367.08
|2446
|2006.10.04 05:00
|close
|635
|0.30
|1.2717
|0.0000
|1.1723
|21.45
|21388.53
|2447
|2006.10.04 05:00
|close
|634
|0.20
|1.2717
|0.0000
|1.1723
|6.30
|21394.83
|2448
|2006.10.04 05:00
|close
|633
|0.10
|1.2717
|0.0000
|1.1723
|6.15
|21400.98
|2449
|2006.10.04 14:45
|buy
|637
|0.10
|1.2676
|0.0000
|0.0000
|2450
|2006.10.04 14:45
|modify
|637
|0.10
|1.2676
|0.0000
|1.3675
|2451
|2006.10.04 15:00
|close
|637
|0.10
|1.2676
|0.0000
|1.3675
|0.00
|21400.98
|2452
|2006.10.05 06:15
|buy
|638
|0.10
|1.2698
|0.0000
|0.0000
|2453
|2006.10.05 06:15
|modify
|638
|0.10
|1.2698
|0.0000
|1.3697
|2454
|2006.10.05 06:30
|close
|638
|0.10
|1.2696
|0.0000
|1.3697
|-2.00
|21398.98
|2455
|2006.10.05 07:30
|buy
|639
|0.10
|1.2702
|0.0000
|0.0000
|2456
|2006.10.05 07:30
|modify
|639
|0.10
|1.2702
|0.0000
|1.3701
|2457
|2006.10.05 07:45
|close
|639
|0.10
|1.2700
|0.0000
|1.3701
|-2.00
|21396.98
|2458
|2006.10.05 17:30
|buy
|640
|0.10
|1.2688
|0.0000
|0.0000
|2459
|2006.10.05 17:30
|modify
|640
|0.10
|1.2688
|0.0000
|1.3687
|2460
|2006.10.05 17:45
|close
|640
|0.10
|1.2681
|0.0000
|1.3687
|-7.00
|21389.98
|2461
|2006.10.06 04:45
|buy
|641
|0.10
|1.2684
|0.0000
|0.0000
|2462
|2006.10.06 04:45
|modify
|641
|0.10
|1.2684
|0.0000
|1.3683
|2463
|2006.10.06 05:00
|close
|641
|0.10
|1.2684
|0.0000
|1.3683
|0.00
|21389.98
|2464
|2006.10.06 10:30
|buy
|642
|0.10
|1.2680
|0.0000
|0.0000
|2465
|2006.10.06 10:30
|modify
|642
|0.10
|1.2680
|0.0000
|1.3679
|2466
|2006.10.06 10:45
|close
|642
|0.10
|1.2682
|0.0000
|1.3679
|2.00
|21391.98
|2467
|2006.10.06 18:30
|buy
|643
|0.10
|1.2597
|0.0000
|0.0000
|2468
|2006.10.06 18:30
|modify
|643
|0.10
|1.2597
|0.0000
|1.3596
|2469
|2006.10.06 18:45
|close
|643
|0.10
|1.2602
|0.0000
|1.3596
|5.00
|21396.98
|2470
|2006.10.10 13:00
|buy
|644
|0.10
|1.2565
|0.0000
|0.0000
|2471
|2006.10.10 13:00
|modify
|644
|0.10
|1.2565
|0.0000
|1.3564
|2472
|2006.10.10 13:15
|close
|644
|0.10
|1.2567
|0.0000
|1.3564
|2.00
|21398.98
|2473
|2006.10.10 15:45
|buy
|645
|0.10
|1.2539
|0.0000
|0.0000
|2474
|2006.10.10 15:45
|modify
|645
|0.10
|1.2539
|0.0000
|1.3538
|2475
|2006.10.10 16:00
|close
|645
|0.10
|1.2534
|0.0000
|1.3538
|-5.00
|21393.98
|2476
|2006.10.10 17:15
|buy
|646
|0.10
|1.2530
|0.0000
|0.0000
|2477
|2006.10.10 17:15
|modify
|646
|0.10
|1.2530
|0.0000
|1.3529
|2478
|2006.10.10 17:30
|close
|646
|0.10
|1.2524
|0.0000
|1.3529
|-6.00
|21387.98
|2479
|2006.10.11 22:00
|buy
|647
|0.10
|1.2519
|0.0000
|0.0000
|2480
|2006.10.11 22:00
|modify
|647
|0.10
|1.2519
|0.0000
|1.3518
|2481
|2006.10.11 22:15
|close
|647
|0.10
|1.2520
|0.0000
|1.3518
|1.00
|21388.98
|2482
|2006.10.13 09:45
|sell
|648
|0.10
|1.2558
|0.0000
|0.0000
|2483
|2006.10.13 09:45
|modify
|648
|0.10
|1.2558
|0.0000
|1.1559
|2484
|2006.10.13 11:15
|sell
|649
|0.20
|1.2558
|0.0000
|0.0000
|2485
|2006.10.13 11:15
|modify
|649
|0.20
|1.2558
|0.0000
|1.1559
|2486
|2006.10.13 12:00
|close
|649
|0.20
|1.2557
|0.0000
|1.1559
|2.00
|21390.98
|2487
|2006.10.13 12:00
|close
|648
|0.10
|1.2557
|0.0000
|1.1559
|1.00
|21391.98
|2488
|2006.10.13 14:30
|buy
|650
|0.10
|1.2549
|0.0000
|0.0000
|2489
|2006.10.13 14:30
|modify
|650
|0.10
|1.2549
|0.0000
|1.3548
|2490
|2006.10.13 14:45
|close
|650
|0.10
|1.2551
|0.0000
|1.3548
|2.00
|21393.98
|2491
|2006.10.13 19:00
|buy
|651
|0.10
|1.2501
|0.0000
|0.0000
|2492
|2006.10.13 19:00
|modify
|651
|0.10
|1.2501
|0.0000
|1.3500
|2493
|2006.10.13 19:15
|close
|651
|0.10
|1.2504
|0.0000
|1.3500
|3.00
|21396.98
|2494
|2006.10.16 05:00
|buy
|652
|0.10
|1.2499
|0.0000
|0.0000
|2495
|2006.10.16 05:00
|modify
|652
|0.10
|1.2499
|0.0000
|1.3498
|2496
|2006.10.16 05:15
|close
|652
|0.10
|1.2491
|0.0000
|1.3498
|-8.00
|21388.98
|2497
|2006.10.17 14:00
|sell
|653
|0.10
|1.2524
|0.0000
|0.0000
|2498
|2006.10.17 14:00
|modify
|653
|0.10
|1.2524
|0.0000
|1.1525
|2499
|2006.10.17 15:30
|sell
|654
|0.20
|1.2524
|0.0000
|0.0000
|2500
|2006.10.17 15:30
|modify
|654
|0.20
|1.2524
|0.0000
|1.1525
|2501
|2006.10.17 16:00
|close
|654
|0.20
|1.2529
|0.0000
|1.1525
|-10.00
|21378.98
|2502
|2006.10.17 16:00
|close
|653
|0.10
|1.2529
|0.0000
|1.1525
|-5.00
|21373.98
|2503
|2006.10.18 00:30
|sell
|655
|0.10
|1.2539
|0.0000
|0.0000
|2504
|2006.10.18 00:30
|modify
|655
|0.10
|1.2539
|0.0000
|1.1540
|2505
|2006.10.18 03:00
|sell
|656
|0.20
|1.2538
|0.0000
|0.0000
|2506
|2006.10.18 03:00
|modify
|656
|0.20
|1.2538
|0.0000
|1.1539
|2507
|2006.10.18 03:00
|modify
|655
|0.10
|1.2539
|0.0000
|1.1539
|2508
|2006.10.18 11:15
|sell
|657
|0.30
|1.2544
|0.0000
|0.0000
|2509
|2006.10.18 11:15
|modify
|657
|0.30
|1.2544
|0.0000
|1.1542
|2510
|2006.10.18 11:15
|modify
|656
|0.20
|1.2538
|0.0000
|1.1542
|2511
|2006.10.18 11:15
|modify
|655
|0.10
|1.2539
|0.0000
|1.1542
|2512
|2006.10.18 14:15
|sell
|658
|0.50
|1.2538
|0.0000
|0.0000
|2513
|2006.10.18 14:15
|modify
|658
|0.50
|1.2538
|0.0000
|1.1541
|2514
|2006.10.18 14:15
|modify
|657
|0.30
|1.2544
|0.0000
|1.1541
|2515
|2006.10.18 14:15
|modify
|656
|0.20
|1.2538
|0.0000
|1.1541
|2516
|2006.10.18 14:15
|modify
|655
|0.10
|1.2539
|0.0000
|1.1541
|2517
|2006.10.18 15:45
|sell
|659
|0.80
|1.2527
|0.0000
|0.0000
|2518
|2006.10.18 15:45
|modify
|659
|0.80
|1.2527
|0.0000
|1.1535
|2519
|2006.10.18 15:45
|modify
|658
|0.50
|1.2538
|0.0000
|1.1535
|2520
|2006.10.18 15:45
|modify
|657
|0.30
|1.2544
|0.0000
|1.1535
|2521
|2006.10.18 15:45
|modify
|656
|0.20
|1.2538
|0.0000
|1.1535
|2522
|2006.10.18 15:45
|modify
|655
|0.10
|1.2539
|0.0000
|1.1535
|2523
|2006.10.18 16:00
|close
|659
|0.80
|1.2524
|0.0000
|1.1535
|24.00
|21397.98
|2524
|2006.10.18 16:00
|close
|658
|0.50
|1.2524
|0.0000
|1.1535
|70.00
|21467.98
|2525
|2006.10.18 16:00
|close
|657
|0.30
|1.2524
|0.0000
|1.1535
|60.00
|21527.98
|2526
|2006.10.18 16:00
|close
|656
|0.20
|1.2524
|0.0000
|1.1535
|28.00
|21555.98
|2527
|2006.10.18 16:00
|close
|655
|0.10
|1.2524
|0.0000
|1.1535
|15.00
|21570.98
|2528
|2006.10.18 17:00
|buy
|660
|0.10
|1.2518
|0.0000
|0.0000
|2529
|2006.10.18 17:00
|modify
|660
|0.10
|1.2518
|0.0000
|1.3517
|2530
|2006.10.18 17:15
|close
|660
|0.10
|1.2510
|0.0000
|1.3517
|-8.00
|21562.98
|2531
|2006.10.19 08:30
|sell
|661
|0.10
|1.2535
|0.0000
|0.0000
|2532
|2006.10.19 08:30
|modify
|661
|0.10
|1.2535
|0.0000
|1.1536
|2533
|2006.10.19 14:45
|sell
|662
|0.20
|1.2564
|0.0000
|0.0000
|2534
|2006.10.19 14:45
|modify
|662
|0.20
|1.2564
|0.0000
|1.1555
|2535
|2006.10.19 14:45
|modify
|661
|0.10
|1.2535
|0.0000
|1.1555
|2536
|2006.10.19 15:45
|sell
|663
|0.30
|1.2553
|0.0000
|0.0000
|2537
|2006.10.19 15:45
|modify
|663
|0.30
|1.2553
|0.0000
|1.1555
|2538
|2006.10.20 01:00
|sell
|664
|0.50
|1.2622
|0.0000
|0.0000
|2539
|2006.10.20 01:00
|modify
|664
|0.50
|1.2622
|0.0000
|1.1586
|2540
|2006.10.20 01:00
|modify
|663
|0.30
|1.2553
|0.0000
|1.1586
|2541
|2006.10.20 01:00
|modify
|662
|0.20
|1.2564
|0.0000
|1.1586
|2542
|2006.10.20 01:00
|modify
|661
|0.10
|1.2535
|0.0000
|1.1586
|2543
|2006.10.20 07:30
|sell
|665
|0.80
|1.2633
|0.0000
|0.0000
|2544
|2006.10.20 07:30
|modify
|665
|0.80
|1.2633
|0.0000
|1.1606
|2545
|2006.10.20 07:30
|modify
|664
|0.50
|1.2622
|0.0000
|1.1606
|2546
|2006.10.20 07:30
|modify
|663
|0.30
|1.2553
|0.0000
|1.1606
|2547
|2006.10.20 07:30
|modify
|662
|0.20
|1.2564
|0.0000
|1.1606
|2548
|2006.10.20 07:30
|modify
|661
|0.10
|1.2535
|0.0000
|1.1606
|2549
|2006.10.20 09:30
|close
|665
|0.80
|1.2622
|0.0000
|1.1606
|88.00
|21650.98
|2550
|2006.10.20 09:30
|close
|664
|0.50
|1.2622
|0.0000
|1.1606
|0.00
|21650.98
|2551
|2006.10.20 09:30
|close
|663
|0.30
|1.2622
|0.0000
|1.1606
|-206.55
|21444.43
|2552
|2006.10.20 09:30
|close
|662
|0.20
|1.2622
|0.0000
|1.1606
|-115.70
|21328.73
|2553
|2006.10.20 09:30
|close
|661
|0.10
|1.2622
|0.0000
|1.1606
|-86.85
|21241.88
|2554
|2006.10.20 10:15
|sell
|666
|0.10
|1.2625
|0.0000
|0.0000
|2555
|2006.10.20 10:15
|modify
|666
|0.10
|1.2625
|0.0000
|1.1626
|2556
|2006.10.20 10:30
|sell
|667
|0.20
|1.2617
|0.0000
|0.0000
|2557
|2006.10.20 10:30
|modify
|667
|0.20
|1.2617
|0.0000
|1.1621
|2558
|2006.10.20 10:30
|modify
|666
|0.10
|1.2625
|0.0000
|1.1621
|2559
|2006.10.20 11:30
|sell
|668
|0.30
|1.2621
|0.0000
|0.0000
|2560
|2006.10.20 11:30
|modify
|668
|0.30
|1.2621
|0.0000
|1.1621
|2561
|2006.10.20 12:45
|sell
|669
|0.50
|1.2621
|0.0000
|0.0000
|2562
|2006.10.20 12:45
|modify
|669
|0.50
|1.2621
|0.0000
|1.1622
|2563
|2006.10.20 12:45
|modify
|668
|0.30
|1.2621
|0.0000
|1.1622
|2564
|2006.10.20 12:45
|modify
|667
|0.20
|1.2617
|0.0000
|1.1622
|2565
|2006.10.20 12:45
|modify
|666
|0.10
|1.2625
|0.0000
|1.1622
|2566
|2006.10.20 13:15
|close
|669
|0.50
|1.2608
|0.0000
|1.1622
|65.00
|21306.88
|2567
|2006.10.20 13:15
|close
|668
|0.30
|1.2608
|0.0000
|1.1622
|39.00
|21345.88
|2568
|2006.10.20 13:15
|close
|667
|0.20
|1.2608
|0.0000
|1.1622
|18.00
|21363.88
|2569
|2006.10.20 13:15
|close
|666
|0.10
|1.2608
|0.0000
|1.1622
|17.00
|21380.88
|2570
|2006.10.20 17:45
|sell
|670
|0.10
|1.2603
|0.0000
|0.0000
|2571
|2006.10.20 17:45
|modify
|670
|0.10
|1.2603
|0.0000
|1.1604
|2572
|2006.10.23 01:15
|sell
|671
|0.20
|1.2617
|0.0000
|0.0000
|2573
|2006.10.23 01:15
|modify
|671
|0.20
|1.2617
|0.0000
|1.1613
|2574
|2006.10.23 01:15
|modify
|670
|0.10
|1.2603
|0.0000
|1.1613
|2575
|2006.10.23 04:15
|sell
|672
|0.30
|1.2612
|0.0000
|0.0000
|2576
|2006.10.23 04:15
|modify
|672
|0.30
|1.2612
|0.0000
|1.1613
|2577
|2006.10.23 08:45
|sell
|673
|0.50
|1.2610
|0.0000
|0.0000
|2578
|2006.10.23 08:45
|modify
|673
|0.50
|1.2610
|0.0000
|1.1612
|2579
|2006.10.23 08:45
|modify
|672
|0.30
|1.2612
|0.0000
|1.1612
|2580
|2006.10.23 08:45
|modify
|671
|0.20
|1.2617
|0.0000
|1.1612
|2581
|2006.10.23 08:45
|modify
|670
|0.10
|1.2603
|0.0000
|1.1612
|2582
|2006.10.23 09:30
|close
|673
|0.50
|1.2599
|0.0000
|1.1612
|55.00
|21435.88
|2583
|2006.10.23 09:30
|close
|672
|0.30
|1.2599
|0.0000
|1.1612
|39.00
|21474.88
|2584
|2006.10.23 09:30
|close
|671
|0.20
|1.2599
|0.0000
|1.1612
|36.00
|21510.88
|2585
|2006.10.23 09:30
|close
|670
|0.10
|1.2599
|0.0000
|1.1612
|4.15
|21515.03
|2586
|2006.10.23 15:00
|buy
|674
|0.10
|1.2557
|0.0000
|0.0000
|2587
|2006.10.23 15:00
|modify
|674
|0.10
|1.2557
|0.0000
|1.3556
|2588
|2006.10.23 15:15
|close
|674
|0.10
|1.2554
|0.0000
|1.3556
|-3.00
|21512.03