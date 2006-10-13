Interbank FX, LLC

Account: 1255264 Name: Bluto Efex Currency: USD 2006 October 13, 19:59
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
136551822006.10.13 14:01buy0.50usdjpym119.71114.71119.812006.10.13 14:30119.810.000.000.004.17
136477422006.10.13 12:40sell0.50eurusdm1.25171.30171.25072006.10.13 14:031.25070.000.000.005.00
136469182006.10.13 12:38buy0.50usdchfm1.27421.22421.27522006.10.13 14:011.27520.000.000.003.92
136439522006.10.13 12:33buy0.50usdjpym119.59114.59119.692006.10.13 14:00119.690.000.000.004.18
136448052006.10.13 12:34buy0.50usdchfm1.27231.22231.27332006.10.13 12:371.27330.000.000.003.93
136451142006.10.13 12:35sell0.50eurusdm1.25281.30281.25182006.10.13 12:371.25180.000.000.005.00
135894162006.10.12 20:12buy0.80usdcadm1.13481.08601.13702006.10.13 12:351.13700.000.000.2115.48
135134892006.10.11 18:20buy0.50usdcadm1.13801.08601.13702006.10.13 12:351.13700.000.000.53-4.40
136351882006.10.13 10:57buy0.50usdchfm1.27081.22081.27182006.10.13 12:331.27180.000.000.003.93
136079312006.10.13 02:54buy1.40usdjpym119.19114.40119.502006.10.13 12:32119.500.000.000.0036.32
135413772006.10.12 06:13buy0.80usdjpym119.50114.40119.502006.10.13 12:32119.500.000.001.040.00
135169032006.10.11 18:32buy0.50usdjpym119.82114.40119.502006.10.13 12:32119.500.000.002.60-13.39
136353772006.10.13 11:00sell0.50eurusdm1.25471.30471.25372006.10.13 12:321.25370.000.000.005.00
136080282006.10.13 02:56buy1.40usdchfm1.26741.21941.27042006.10.13 10:561.27040.000.000.0033.06
135844832006.10.12 17:34buy0.80usdchfm1.27051.21941.27042006.10.13 10:561.27040.000.000.79-0.63
135730862006.10.12 13:05buy0.50usdchfm1.27351.21941.27042006.10.13 10:561.27040.000.000.50-12.20
136104482006.10.13 04:04sell0.80eurusdm1.25721.30581.25482006.10.13 10:551.25480.000.000.0019.20
135869592006.10.12 18:37sell0.80eurusdm1.25521.30581.25482006.10.13 10:551.25480.000.000.583.20
135646282006.10.12 11:37sell0.50eurusdm1.25211.30581.25482006.10.13 10:551.25480.000.000.36-13.50
136106352006.10.13 04:08sell0.80eurusdm1.25721.30581.25482006.10.13 10:551.25480.000.000.0019.20
136147202006.10.13 05:32buy0.50gbpjpym222.33217.10222.202006.10.13 09:59222.200.000.000.00-5.44
136233982006.10.13 07:37buy0.80gbpjpym221.95217.10222.202006.10.13 09:59222.200.000.000.0016.75
136111912006.10.13 04:23buy0.50gbpjpym222.08217.08222.182006.10.13 05:31222.180.000.000.004.19
135729402006.10.12 13:04buy0.80eurjpym149.78144.90150.002006.10.13 05:20150.000.000.000.7314.76
135522122006.10.12 08:02buy0.50eurjpym150.08144.90150.002006.10.13 05:20150.000.000.000.46-3.36
135529792006.10.12 08:11buy0.50gbpjpym222.36216.92222.022006.10.13 04:22222.020.000.001.08-14.26
135990422006.10.13 00:40buy1.40gbpjpym221.70216.92222.022006.10.13 04:22222.020.000.000.0037.57
135551172006.10.12 08:37buy0.80gbpjpym222.02216.92222.022006.10.13 04:22222.020.000.001.720.00
135173222006.10.11 18:33buy0.50usdchfm1.27431.22201.27302006.10.12 13:041.27300.000.001.49-5.11
135202422006.10.11 18:52buy0.80usdchfm1.27051.22201.27302006.10.12 13:041.27300.000.002.3815.71
135448572006.10.12 07:05sell0.80eurusdm1.25471.30351.25252006.10.12 11:351.25250.000.000.0017.60
135212752006.10.11 18:53sell0.50eurusdm1.25151.30351.25252006.10.12 11:351.25250.000.001.08-5.00
135305312006.10.11 23:02buy0.50gbpjpym222.16217.16222.262006.10.12 08:10222.260.000.000.004.19
135124672006.10.11 18:14buy0.50eurjpym149.96144.96150.062006.10.12 08:01150.060.000.001.374.18
135066882006.10.11 15:54buy0.50gbpjpym221.98216.98222.082006.10.11 23:01222.080.000.003.234.17
133956572006.10.10 06:24buy0.10eurusdm1.26121.20271.25372006.10.11 18:521.25370.000.00-0.09-7.50
135151422006.10.11 18:24buy2.30eurusdm1.25161.20271.25372006.10.11 18:521.25370.000.000.0048.30
134281752006.10.10 11:12buy0.30eurusdm1.25471.20271.25372006.10.11 18:521.25370.000.00-0.26-3.00
134048712006.10.10 08:21buy0.20eurusdm1.25771.20271.25372006.10.11 18:521.25370.000.00-0.17-8.00
135140932006.10.11 18:21buy0.50usdchfm1.27301.22301.27402006.10.11 18:321.27400.000.000.003.92
134970712006.10.11 12:58buy0.50usdjpym119.68114.68119.782006.10.11 18:31119.780.000.000.004.17
134596302006.10.10 21:44buy0.10usdchfm1.27201.22201.27302006.10.11 18:201.27300.000.000.000.79
134747602006.10.11 06:42buy0.50usdcadm1.13651.08651.13752006.10.11 18:191.13750.000.000.004.40
134970682006.10.11 12:58sell0.80eurjpym150.12155.00149.902006.10.11 18:12149.900.000.000.0014.72
134907892006.10.11 11:09sell0.50eurjpym149.81155.00149.902006.10.11 18:12149.900.000.000.00-3.77
135052562006.10.11 15:24sell0.50gbpjpym222.06227.06221.962006.10.11 15:53221.960.000.000.004.18
134838002006.10.11 08:38buy0.50gbpjpym222.03217.03222.132006.10.11 15:23222.130.000.000.004.18
134931382006.10.11 12:01buy0.50usdjpym119.54114.54119.642006.10.11 12:57119.640.000.000.004.18
134300252006.10.10 11:18buy0.10usdjpym119.69114.41119.512006.10.11 12:00119.510.000.000.13-1.51
134913142006.10.11 11:18buy0.80usdjpym119.38114.41119.512006.10.11 12:00119.510.000.000.008.70
133918982006.10.10 05:37sell0.10eurjpym149.95154.95149.852006.10.11 11:08149.850.000.00-0.110.84
134630552006.10.10 23:47buy0.50gbpjpym222.04216.84221.942006.10.11 08:36221.940.000.000.00-4.18
134766172006.10.11 07:00buy0.80gbpjpym221.71216.84221.942006.10.11 08:36221.940.000.000.0015.39
134692212006.10.11 03:34buy0.50usdcadm1.13461.08461.13562006.10.11 06:411.13560.000.000.004.40
134413432006.10.10 13:46buy0.10usdcadm1.13321.08321.13422006.10.11 03:331.13420.000.000.030.88
134475032006.10.10 15:13buy0.10gbpjpym222.15216.87221.972006.10.10 23:46221.970.000.000.22-1.50
134618982006.10.10 23:02buy0.80gbpjpym221.84216.87221.972006.10.10 23:46221.970.000.000.008.68
134548952006.10.10 18:57buy0.10usdchfm1.27051.22051.27152006.10.10 21:431.27150.000.000.100.79
134292352006.10.10 11:17buy0.10usdchfm1.26911.21911.27012006.10.10 18:561.27010.000.000.000.79
134421262006.10.10 13:54buy0.20gbpjpym221.84216.94222.042006.10.10 15:12222.040.000.000.003.34
134153842006.10.10 08:42buy0.10gbpjpym222.14216.94222.042006.10.10 15:12222.040.000.000.00-0.84
134407852006.10.10 13:40buy0.10usdcadm1.13191.08191.13292006.10.10 13:451.13290.000.000.000.88
134379262006.10.10 13:10buy0.10usdcadm1.13051.08051.13152006.10.10 13:391.13150.000.000.000.88
134259822006.10.10 11:00buy0.10usdcadm1.12921.07921.13022006.10.10 13:091.13020.000.000.000.88
134198662006.10.10 09:19buy0.10usdjpym119.50114.50119.602006.10.10 11:17119.600.000.000.000.84
134244642006.10.10 10:37buy0.10usdchfm1.26721.21721.26822006.10.10 11:161.26820.000.000.000.79
134162722006.10.10 08:47buy0.10usdcadm1.12761.07761.12862006.10.10 10:591.12860.000.000.000.89
134088942006.10.10 08:31buy0.10usdchfm1.26601.21601.26702006.10.10 10:361.26700.000.000.000.79
134154062006.10.10 08:42buy0.10usdjpym119.38114.38119.482006.10.10 09:18119.480.000.000.000.84
133883702006.10.10 03:46buy0.10usdcadm1.12631.07631.12732006.10.10 08:461.12730.000.000.000.89
134137192006.10.10 08:39buy0.10gbpjpym222.00217.00222.102006.10.10 08:41222.100.000.000.000.84
134105242006.10.10 08:34buy0.10usdjpym119.47114.23119.332006.10.10 08:41119.330.000.000.00-1.17
134118572006.10.10 08:38buy0.20usdjpym119.11114.23119.332006.10.10 08:41119.330.000.000.003.69
134091972006.10.10 08:32sell0.10gbpjpym221.94226.94221.842006.10.10 08:37221.840.000.000.000.84
134031052006.10.10 08:09buy0.10usdjpym119.34114.34119.442006.10.10 08:33119.440.000.000.000.84
134051342006.10.10 08:21buy0.10usdchfm1.26461.21461.26562006.10.10 08:301.26560.000.000.000.79
134056322006.10.10 08:22sell0.10gbpjpym222.20227.20222.102006.10.10 08:30222.100.000.000.000.83
133952682006.10.10 06:21sell0.20gbpjpym222.48227.38222.282006.10.10 08:21222.280.000.000.003.35
133919202006.10.10 05:37sell0.10gbpjpym222.17227.38222.282006.10.10 08:21222.280.000.000.00-0.92
133882242006.10.10 03:40buy0.10usdchfm1.26261.21261.26362006.10.10 08:201.26360.000.000.000.79
133994082006.10.10 07:10buy0.10usdjpym119.15114.15119.252006.10.10 08:08119.250.000.000.000.84
133970792006.10.10 06:42buy0.20usdjpym118.93114.03119.132006.10.10 07:09119.130.000.000.003.36
133881702006.10.10 03:38buy0.10usdjpym119.24114.03119.132006.10.10 07:09119.130.000.000.00-0.92
133924602006.10.10 05:44buy0.10eurusdm1.26021.21021.26122006.10.10 06:231.26120.000.000.001.00
133882422006.10.10 03:42buy0.10eurusdm1.25901.20901.26002006.10.10 05:431.26000.000.000.001.00
133881942006.10.10 03:38sell0.10eurjpym150.10155.10150.002006.10.10 05:36150.000.000.000.000.84
133882012006.10.10 03:39sell0.10gbpjpym222.38227.38222.282006.10.10 05:36222.280.000.000.000.84
133881322006.10.10 03:36balanceDeposit5 000.00
  0.00 0.00 20.00 330.29
Closed P/L: 350.29
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
136136252006.10.13 05:21buy0.50eurjpym150.04144.84149.94 149.670.000.000.46-15.46
136233762006.10.13 07:37buy0.80eurjpym149.72144.84149.94 149.670.000.000.73-3.34
136327252006.10.13 10:00buy0.50gbpjpym222.30217.30222.40 222.150.000.001.08-6.27
136453462006.10.13 12:36buy0.50usdcadm1.13751.08751.1385 1.13730.000.000.13-0.88
136554332006.10.13 14:02buy0.50usdchfm1.27611.22411.2751 1.27340.000.000.50-10.60
136583502006.10.13 14:10buy0.50eurusdm1.25091.20091.2519 1.25060.000.00-0.43-1.50
136602112006.10.13 14:31buy0.50usdjpym119.84114.84119.94 119.670.000.000.65-7.10
136738352006.10.13 18:56buy0.80usdchfm1.27291.22411.2751 1.27340.000.000.793.14
  0.00 0.00 3.91 -42.01
 Floating P/L: -38.10
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 5 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 350.29 Floating P/L: -38.10 Margin: 230.00
Balance: 5 350.29 Equity: 5 312.19 Free Margin: 5 082.19
 
Details:
Graph
Gross Profit: 452.33 Gross Loss: 102.04 Total Net Profit: 350.29
Profit Factor: 4.43 Expected Payoff: 4.03  
Absolute Drawdown: 0.00 Maximal Drawdown: 18.58 (0.36%) Relative Drawdown: 0.36% (18.58)
 
Total Trades: 87 Short Positions (won %): 19 (78.95%) Long Positions (won %): 68 (76.47%)
Profit Trades (% of total): 67 (77.01%) Loss trades (% of total): 20 (22.99%)
Largest profit trade: 48.30 loss trade: -13.18
Average profit trade: 6.75 loss trade: -5.10
Maximum consecutive wins ($): 11 (11.86) consecutive losses ($): 2 (-18.58)
Maximal consecutive profit (count): 75.40 (5) consecutive loss (count): -18.58 (2)
Average consecutive wins: 4 consecutive losses: 1