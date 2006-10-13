|Account: 1255264
|Name: Bluto Efex
|Currency: USD
|2006 October 13, 19:59
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|13655182
|2006.10.13 14:01
|buy
|0.50
|usdjpym
|119.71
|114.71
|119.81
|2006.10.13 14:30
|119.81
|0.00
|0.00
|0.00
|4.17
|13647742
|2006.10.13 12:40
|sell
|0.50
|eurusdm
|1.2517
|1.3017
|1.2507
|2006.10.13 14:03
|1.2507
|0.00
|0.00
|0.00
|5.00
|13646918
|2006.10.13 12:38
|buy
|0.50
|usdchfm
|1.2742
|1.2242
|1.2752
|2006.10.13 14:01
|1.2752
|0.00
|0.00
|0.00
|3.92
|13643952
|2006.10.13 12:33
|buy
|0.50
|usdjpym
|119.59
|114.59
|119.69
|2006.10.13 14:00
|119.69
|0.00
|0.00
|0.00
|4.18
|13644805
|2006.10.13 12:34
|buy
|0.50
|usdchfm
|1.2723
|1.2223
|1.2733
|2006.10.13 12:37
|1.2733
|0.00
|0.00
|0.00
|3.93
|13645114
|2006.10.13 12:35
|sell
|0.50
|eurusdm
|1.2528
|1.3028
|1.2518
|2006.10.13 12:37
|1.2518
|0.00
|0.00
|0.00
|5.00
|13589416
|2006.10.12 20:12
|buy
|0.80
|usdcadm
|1.1348
|1.0860
|1.1370
|2006.10.13 12:35
|1.1370
|0.00
|0.00
|0.21
|15.48
|13513489
|2006.10.11 18:20
|buy
|0.50
|usdcadm
|1.1380
|1.0860
|1.1370
|2006.10.13 12:35
|1.1370
|0.00
|0.00
|0.53
|-4.40
|13635188
|2006.10.13 10:57
|buy
|0.50
|usdchfm
|1.2708
|1.2208
|1.2718
|2006.10.13 12:33
|1.2718
|0.00
|0.00
|0.00
|3.93
|13607931
|2006.10.13 02:54
|buy
|1.40
|usdjpym
|119.19
|114.40
|119.50
|2006.10.13 12:32
|119.50
|0.00
|0.00
|0.00
|36.32
|13541377
|2006.10.12 06:13
|buy
|0.80
|usdjpym
|119.50
|114.40
|119.50
|2006.10.13 12:32
|119.50
|0.00
|0.00
|1.04
|0.00
|13516903
|2006.10.11 18:32
|buy
|0.50
|usdjpym
|119.82
|114.40
|119.50
|2006.10.13 12:32
|119.50
|0.00
|0.00
|2.60
|-13.39
|13635377
|2006.10.13 11:00
|sell
|0.50
|eurusdm
|1.2547
|1.3047
|1.2537
|2006.10.13 12:32
|1.2537
|0.00
|0.00
|0.00
|5.00
|13608028
|2006.10.13 02:56
|buy
|1.40
|usdchfm
|1.2674
|1.2194
|1.2704
|2006.10.13 10:56
|1.2704
|0.00
|0.00
|0.00
|33.06
|13584483
|2006.10.12 17:34
|buy
|0.80
|usdchfm
|1.2705
|1.2194
|1.2704
|2006.10.13 10:56
|1.2704
|0.00
|0.00
|0.79
|-0.63
|13573086
|2006.10.12 13:05
|buy
|0.50
|usdchfm
|1.2735
|1.2194
|1.2704
|2006.10.13 10:56
|1.2704
|0.00
|0.00
|0.50
|-12.20
|13610448
|2006.10.13 04:04
|sell
|0.80
|eurusdm
|1.2572
|1.3058
|1.2548
|2006.10.13 10:55
|1.2548
|0.00
|0.00
|0.00
|19.20
|13586959
|2006.10.12 18:37
|sell
|0.80
|eurusdm
|1.2552
|1.3058
|1.2548
|2006.10.13 10:55
|1.2548
|0.00
|0.00
|0.58
|3.20
|13564628
|2006.10.12 11:37
|sell
|0.50
|eurusdm
|1.2521
|1.3058
|1.2548
|2006.10.13 10:55
|1.2548
|0.00
|0.00
|0.36
|-13.50
|13610635
|2006.10.13 04:08
|sell
|0.80
|eurusdm
|1.2572
|1.3058
|1.2548
|2006.10.13 10:55
|1.2548
|0.00
|0.00
|0.00
|19.20
|13614720
|2006.10.13 05:32
|buy
|0.50
|gbpjpym
|222.33
|217.10
|222.20
|2006.10.13 09:59
|222.20
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.44
|13623398
|2006.10.13 07:37
|buy
|0.80
|gbpjpym
|221.95
|217.10
|222.20
|2006.10.13 09:59
|222.20
|0.00
|0.00
|0.00
|16.75
|13611191
|2006.10.13 04:23
|buy
|0.50
|gbpjpym
|222.08
|217.08
|222.18
|2006.10.13 05:31
|222.18
|0.00
|0.00
|0.00
|4.19
|13572940
|2006.10.12 13:04
|buy
|0.80
|eurjpym
|149.78
|144.90
|150.00
|2006.10.13 05:20
|150.00
|0.00
|0.00
|0.73
|14.76
|13552212
|2006.10.12 08:02
|buy
|0.50
|eurjpym
|150.08
|144.90
|150.00
|2006.10.13 05:20
|150.00
|0.00
|0.00
|0.46
|-3.36
|13552979
|2006.10.12 08:11
|buy
|0.50
|gbpjpym
|222.36
|216.92
|222.02
|2006.10.13 04:22
|222.02
|0.00
|0.00
|1.08
|-14.26
|13599042
|2006.10.13 00:40
|buy
|1.40
|gbpjpym
|221.70
|216.92
|222.02
|2006.10.13 04:22
|222.02
|0.00
|0.00
|0.00
|37.57
|13555117
|2006.10.12 08:37
|buy
|0.80
|gbpjpym
|222.02
|216.92
|222.02
|2006.10.13 04:22
|222.02
|0.00
|0.00
|1.72
|0.00
|13517322
|2006.10.11 18:33
|buy
|0.50
|usdchfm
|1.2743
|1.2220
|1.2730
|2006.10.12 13:04
|1.2730
|0.00
|0.00
|1.49
|-5.11
|13520242
|2006.10.11 18:52
|buy
|0.80
|usdchfm
|1.2705
|1.2220
|1.2730
|2006.10.12 13:04
|1.2730
|0.00
|0.00
|2.38
|15.71
|13544857
|2006.10.12 07:05
|sell
|0.80
|eurusdm
|1.2547
|1.3035
|1.2525
|2006.10.12 11:35
|1.2525
|0.00
|0.00
|0.00
|17.60
|13521275
|2006.10.11 18:53
|sell
|0.50
|eurusdm
|1.2515
|1.3035
|1.2525
|2006.10.12 11:35
|1.2525
|0.00
|0.00
|1.08
|-5.00
|13530531
|2006.10.11 23:02
|buy
|0.50
|gbpjpym
|222.16
|217.16
|222.26
|2006.10.12 08:10
|222.26
|0.00
|0.00
|0.00
|4.19
|13512467
|2006.10.11 18:14
|buy
|0.50
|eurjpym
|149.96
|144.96
|150.06
|2006.10.12 08:01
|150.06
|0.00
|0.00
|1.37
|4.18
|13506688
|2006.10.11 15:54
|buy
|0.50
|gbpjpym
|221.98
|216.98
|222.08
|2006.10.11 23:01
|222.08
|0.00
|0.00
|3.23
|4.17
|13395657
|2006.10.10 06:24
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.2612
|1.2027
|1.2537
|2006.10.11 18:52
|1.2537
|0.00
|0.00
|-0.09
|-7.50
|13515142
|2006.10.11 18:24
|buy
|2.30
|eurusdm
|1.2516
|1.2027
|1.2537
|2006.10.11 18:52
|1.2537
|0.00
|0.00
|0.00
|48.30
|13428175
|2006.10.10 11:12
|buy
|0.30
|eurusdm
|1.2547
|1.2027
|1.2537
|2006.10.11 18:52
|1.2537
|0.00
|0.00
|-0.26
|-3.00
|13404871
|2006.10.10 08:21
|buy
|0.20
|eurusdm
|1.2577
|1.2027
|1.2537
|2006.10.11 18:52
|1.2537
|0.00
|0.00
|-0.17
|-8.00
|13514093
|2006.10.11 18:21
|buy
|0.50
|usdchfm
|1.2730
|1.2230
|1.2740
|2006.10.11 18:32
|1.2740
|0.00
|0.00
|0.00
|3.92
|13497071
|2006.10.11 12:58
|buy
|0.50
|usdjpym
|119.68
|114.68
|119.78
|2006.10.11 18:31
|119.78
|0.00
|0.00
|0.00
|4.17
|13459630
|2006.10.10 21:44
|buy
|0.10
|usdchfm
|1.2720
|1.2220
|1.2730
|2006.10.11 18:20
|1.2730
|0.00
|0.00
|0.00
|0.79
|13474760
|2006.10.11 06:42
|buy
|0.50
|usdcadm
|1.1365
|1.0865
|1.1375
|2006.10.11 18:19
|1.1375
|0.00
|0.00
|0.00
|4.40
|13497068
|2006.10.11 12:58
|sell
|0.80
|eurjpym
|150.12
|155.00
|149.90
|2006.10.11 18:12
|149.90
|0.00
|0.00
|0.00
|14.72
|13490789
|2006.10.11 11:09
|sell
|0.50
|eurjpym
|149.81
|155.00
|149.90
|2006.10.11 18:12
|149.90
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.77
|13505256
|2006.10.11 15:24
|sell
|0.50
|gbpjpym
|222.06
|227.06
|221.96
|2006.10.11 15:53
|221.96
|0.00
|0.00
|0.00
|4.18
|13483800
|2006.10.11 08:38
|buy
|0.50
|gbpjpym
|222.03
|217.03
|222.13
|2006.10.11 15:23
|222.13
|0.00
|0.00
|0.00
|4.18
|13493138
|2006.10.11 12:01
|buy
|0.50
|usdjpym
|119.54
|114.54
|119.64
|2006.10.11 12:57
|119.64
|0.00
|0.00
|0.00
|4.18
|13430025
|2006.10.10 11:18
|buy
|0.10
|usdjpym
|119.69
|114.41
|119.51
|2006.10.11 12:00
|119.51
|0.00
|0.00
|0.13
|-1.51
|13491314
|2006.10.11 11:18
|buy
|0.80
|usdjpym
|119.38
|114.41
|119.51
|2006.10.11 12:00
|119.51
|0.00
|0.00
|0.00
|8.70
|13391898
|2006.10.10 05:37
|sell
|0.10
|eurjpym
|149.95
|154.95
|149.85
|2006.10.11 11:08
|149.85
|0.00
|0.00
|-0.11
|0.84
|13463055
|2006.10.10 23:47
|buy
|0.50
|gbpjpym
|222.04
|216.84
|221.94
|2006.10.11 08:36
|221.94
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.18
|13476617
|2006.10.11 07:00
|buy
|0.80
|gbpjpym
|221.71
|216.84
|221.94
|2006.10.11 08:36
|221.94
|0.00
|0.00
|0.00
|15.39
|13469221
|2006.10.11 03:34
|buy
|0.50
|usdcadm
|1.1346
|1.0846
|1.1356
|2006.10.11 06:41
|1.1356
|0.00
|0.00
|0.00
|4.40
|13441343
|2006.10.10 13:46
|buy
|0.10
|usdcadm
|1.1332
|1.0832
|1.1342
|2006.10.11 03:33
|1.1342
|0.00
|0.00
|0.03
|0.88
|13447503
|2006.10.10 15:13
|buy
|0.10
|gbpjpym
|222.15
|216.87
|221.97
|2006.10.10 23:46
|221.97
|0.00
|0.00
|0.22
|-1.50
|13461898
|2006.10.10 23:02
|buy
|0.80
|gbpjpym
|221.84
|216.87
|221.97
|2006.10.10 23:46
|221.97
|0.00
|0.00
|0.00
|8.68
|13454895
|2006.10.10 18:57
|buy
|0.10
|usdchfm
|1.2705
|1.2205
|1.2715
|2006.10.10 21:43
|1.2715
|0.00
|0.00
|0.10
|0.79
|13429235
|2006.10.10 11:17
|buy
|0.10
|usdchfm
|1.2691
|1.2191
|1.2701
|2006.10.10 18:56
|1.2701
|0.00
|0.00
|0.00
|0.79
|13442126
|2006.10.10 13:54
|buy
|0.20
|gbpjpym
|221.84
|216.94
|222.04
|2006.10.10 15:12
|222.04
|0.00
|0.00
|0.00
|3.34
|13415384
|2006.10.10 08:42
|buy
|0.10
|gbpjpym
|222.14
|216.94
|222.04
|2006.10.10 15:12
|222.04
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.84
|13440785
|2006.10.10 13:40
|buy
|0.10
|usdcadm
|1.1319
|1.0819
|1.1329
|2006.10.10 13:45
|1.1329
|0.00
|0.00
|0.00
|0.88
|13437926
|2006.10.10 13:10
|buy
|0.10
|usdcadm
|1.1305
|1.0805
|1.1315
|2006.10.10 13:39
|1.1315
|0.00
|0.00
|0.00
|0.88
|13425982
|2006.10.10 11:00
|buy
|0.10
|usdcadm
|1.1292
|1.0792
|1.1302
|2006.10.10 13:09
|1.1302
|0.00
|0.00
|0.00
|0.88
|13419866
|2006.10.10 09:19
|buy
|0.10
|usdjpym
|119.50
|114.50
|119.60
|2006.10.10 11:17
|119.60
|0.00
|0.00
|0.00
|0.84
|13424464
|2006.10.10 10:37
|buy
|0.10
|usdchfm
|1.2672
|1.2172
|1.2682
|2006.10.10 11:16
|1.2682
|0.00
|0.00
|0.00
|0.79
|13416272
|2006.10.10 08:47
|buy
|0.10
|usdcadm
|1.1276
|1.0776
|1.1286
|2006.10.10 10:59
|1.1286
|0.00
|0.00
|0.00
|0.89
|13408894
|2006.10.10 08:31
|buy
|0.10
|usdchfm
|1.2660
|1.2160
|1.2670
|2006.10.10 10:36
|1.2670
|0.00
|0.00
|0.00
|0.79
|13415406
|2006.10.10 08:42
|buy
|0.10
|usdjpym
|119.38
|114.38
|119.48
|2006.10.10 09:18
|119.48
|0.00
|0.00
|0.00
|0.84
|13388370
|2006.10.10 03:46
|buy
|0.10
|usdcadm
|1.1263
|1.0763
|1.1273
|2006.10.10 08:46
|1.1273
|0.00
|0.00
|0.00
|0.89
|13413719
|2006.10.10 08:39
|buy
|0.10
|gbpjpym
|222.00
|217.00
|222.10
|2006.10.10 08:41
|222.10
|0.00
|0.00
|0.00
|0.84
|13410524
|2006.10.10 08:34
|buy
|0.10
|usdjpym
|119.47
|114.23
|119.33
|2006.10.10 08:41
|119.33
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.17
|13411857
|2006.10.10 08:38
|buy
|0.20
|usdjpym
|119.11
|114.23
|119.33
|2006.10.10 08:41
|119.33
|0.00
|0.00
|0.00
|3.69
|13409197
|2006.10.10 08:32
|sell
|0.10
|gbpjpym
|221.94
|226.94
|221.84
|2006.10.10 08:37
|221.84
|0.00
|0.00
|0.00
|0.84
|13403105
|2006.10.10 08:09
|buy
|0.10
|usdjpym
|119.34
|114.34
|119.44
|2006.10.10 08:33
|119.44
|0.00
|0.00
|0.00
|0.84
|13405134
|2006.10.10 08:21
|buy
|0.10
|usdchfm
|1.2646
|1.2146
|1.2656
|2006.10.10 08:30
|1.2656
|0.00
|0.00
|0.00
|0.79
|13405632
|2006.10.10 08:22
|sell
|0.10
|gbpjpym
|222.20
|227.20
|222.10
|2006.10.10 08:30
|222.10
|0.00
|0.00
|0.00
|0.83
|13395268
|2006.10.10 06:21
|sell
|0.20
|gbpjpym
|222.48
|227.38
|222.28
|2006.10.10 08:21
|222.28
|0.00
|0.00
|0.00
|3.35
|13391920
|2006.10.10 05:37
|sell
|0.10
|gbpjpym
|222.17
|227.38
|222.28
|2006.10.10 08:21
|222.28
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.92
|13388224
|2006.10.10 03:40
|buy
|0.10
|usdchfm
|1.2626
|1.2126
|1.2636
|2006.10.10 08:20
|1.2636
|0.00
|0.00
|0.00
|0.79
|13399408
|2006.10.10 07:10
|buy
|0.10
|usdjpym
|119.15
|114.15
|119.25
|2006.10.10 08:08
|119.25
|0.00
|0.00
|0.00
|0.84
|13397079
|2006.10.10 06:42
|buy
|0.20
|usdjpym
|118.93
|114.03
|119.13
|2006.10.10 07:09
|119.13
|0.00
|0.00
|0.00
|3.36
|13388170
|2006.10.10 03:38
|buy
|0.10
|usdjpym
|119.24
|114.03
|119.13
|2006.10.10 07:09
|119.13
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.92
|13392460
|2006.10.10 05:44
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.2602
|1.2102
|1.2612
|2006.10.10 06:23
|1.2612
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|13388242
|2006.10.10 03:42
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.2590
|1.2090
|1.2600
|2006.10.10 05:43
|1.2600
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|13388194
|2006.10.10 03:38
|sell
|0.10
|eurjpym
|150.10
|155.10
|150.00
|2006.10.10 05:36
|150.00
|0.00
|0.00
|0.00
|0.84
|13388201
|2006.10.10 03:39
|sell
|0.10
|gbpjpym
|222.38
|227.38
|222.28
|2006.10.10 05:36
|222.28
|0.00
|0.00
|0.00
|0.84
|13388132
|2006.10.10 03:36
|balance
|Deposit
|5 000.00
|0.00
|0.00
|20.00
|330.29
|Closed P/L:
|350.29
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|13613625
|2006.10.13 05:21
|buy
|0.50
|eurjpym
|150.04
|144.84
|149.94
|149.67
|0.00
|0.00
|0.46
|-15.46
|13623376
|2006.10.13 07:37
|buy
|0.80
|eurjpym
|149.72
|144.84
|149.94
|149.67
|0.00
|0.00
|0.73
|-3.34
|13632725
|2006.10.13 10:00
|buy
|0.50
|gbpjpym
|222.30
|217.30
|222.40
|222.15
|0.00
|0.00
|1.08
|-6.27
|13645346
|2006.10.13 12:36
|buy
|0.50
|usdcadm
|1.1375
|1.0875
|1.1385
|1.1373
|0.00
|0.00
|0.13
|-0.88
|13655433
|2006.10.13 14:02
|buy
|0.50
|usdchfm
|1.2761
|1.2241
|1.2751
|1.2734
|0.00
|0.00
|0.50
|-10.60
|13658350
|2006.10.13 14:10
|buy
|0.50
|eurusdm
|1.2509
|1.2009
|1.2519
|1.2506
|0.00
|0.00
|-0.43
|-1.50
|13660211
|2006.10.13 14:31
|buy
|0.50
|usdjpym
|119.84
|114.84
|119.94
|119.67
|0.00
|0.00
|0.65
|-7.10
|13673835
|2006.10.13 18:56
|buy
|0.80
|usdchfm
|1.2729
|1.2241
|1.2751
|1.2734
|0.00
|0.00
|0.79
|3.14
|0.00
|0.00
|3.91
|-42.01
|Floating P/L:
|-38.10
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|No transactions
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|5 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|Closed Trade P/L:
|350.29
|Floating P/L:
|-38.10
|Margin:
|230.00
|Balance:
|5 350.29
|Equity:
|5 312.19
|Free Margin:
|5 082.19
|Details:
|Gross Profit:
|452.33
|Gross Loss:
|102.04
|Total Net Profit:
|350.29
|Profit Factor:
|4.43
|Expected Payoff:
|4.03
|Absolute Drawdown:
|0.00
|Maximal Drawdown:
|18.58 (0.36%)
|Relative Drawdown:
|0.36% (18.58)
|Total Trades:
|87
|Short Positions (won %):
|19 (78.95%)
|Long Positions (won %):
|68 (76.47%)
|Profit Trades (% of total):
|67 (77.01%)
|Loss trades (% of total):
|20 (22.99%)
|Largest
|profit trade:
|48.30
|loss trade:
|-13.18
|Average
|profit trade:
|6.75
|loss trade:
|-5.10
|Maximum
|consecutive wins ($):
|11 (11.86)
|consecutive losses ($):
|2 (-18.58)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|75.40 (5)
|consecutive loss (count):
|-18.58 (2)
|Average
|consecutive wins:
|4
|consecutive losses:
|1