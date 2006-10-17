FXDD

Account: 455316 Name: dedywind Currency: USD 2006 October 20, 12:28
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
36004082006.10.17 13:47balanceDeposit5 000.00
36004622006.10.17 13:48sell0.10gbpusd1.86740.00001.86642006.10.17 15:301.86640.000.000.0010.00
36004672006.10.17 13:48buy0.10usdjpy118.740.00118.842006.10.17 16:00118.840.000.000.008.41
36004772006.10.17 13:48sell0.10eurusd1.25220.00001.25122006.10.17 15:301.25120.000.000.0010.00
36004792006.10.17 13:48buy0.10usdchf1.26950.00001.26852006.10.18 00:101.26850.000.000.87-7.88
36025862006.10.17 15:35buy0.10eurusd1.25280.00001.25382006.10.17 16:151.25380.000.000.0010.00
36025882006.10.17 15:35sell0.10gbpusd1.86710.00001.86612006.10.17 16:001.86610.000.000.0010.00
36039342006.10.17 16:05sell0.10gbpusd1.86690.00001.86842006.10.18 15:491.86840.000.000.14-15.00
36039412006.10.17 16:05buy0.10usdjpy118.760.00118.862006.10.17 20:30118.860.000.000.008.41
36052842006.10.17 16:20buy0.10eurusd1.25480.00001.25582006.10.17 18:391.25580.000.000.0010.00
36053122006.10.17 16:20sell0.20gbpusd1.87070.00001.86842006.10.18 15:491.86840.000.000.2846.00
36058172006.10.17 16:25buy0.20usdchf1.26650.00001.26852006.10.18 00:101.26850.000.001.7431.53
36110202006.10.17 18:40buy0.10eurusd1.25600.00001.25502006.10.19 10:301.25500.000.00-2.99-10.00
36151652006.10.17 20:35buy0.10usdjpy118.890.00118.992006.10.17 21:25118.990.000.000.008.40
36165542006.10.17 21:30sell0.10usdjpy118.920.00118.822006.10.17 23:53118.820.000.000.008.42
36188232006.10.17 23:55sell0.10usdjpy118.790.00118.692006.10.18 00:04118.690.000.00-1.468.43
36192062006.10.18 00:05sell0.10usdjpy118.650.00118.552006.10.18 00:52118.550.000.000.008.44
36194172006.10.18 00:10buy0.10usdchf1.26880.00001.26982006.10.18 15:401.26980.000.000.007.88
36206522006.10.18 00:55sell0.10usdjpy118.510.00118.412006.10.18 01:20118.410.000.000.008.45
36218832006.10.18 01:25buy0.10usdjpy118.470.00118.572006.10.18 01:52118.570.000.000.008.43
36225912006.10.18 01:55buy0.10usdjpy118.560.00118.662006.10.18 02:02118.660.000.000.008.43
36228322006.10.18 02:05buy0.10usdjpy118.650.00118.752006.10.18 03:40118.750.000.000.008.42
36244382006.10.18 03:45sell0.10usdjpy118.690.00118.592006.10.18 05:52118.590.000.000.008.43
36264022006.10.18 05:55sell0.10usdjpy118.560.00118.462006.10.18 09:04118.460.000.000.008.44
36289162006.10.18 09:05sell0.10usdjpy118.440.00118.342006.10.18 09:36118.340.000.000.008.45
36301892006.10.18 09:40sell0.10usdjpy118.360.00118.732006.10.19 10:04118.730.000.00-4.26-31.16
36351332006.10.18 12:05sell0.20usdjpy118.740.00118.732006.10.19 10:04118.730.000.00-8.521.68
36423832006.10.18 15:45buy0.20eurusd1.25300.00001.25502006.10.19 10:301.25500.000.00-4.4140.00
36424272006.10.18 15:45buy0.10usdchf1.26990.00001.27092006.10.18 15:591.27090.000.000.007.87
36429022006.10.18 15:50sell0.10gbpusd1.86740.00001.86842006.10.19 11:381.86840.000.000.57-10.00
36435112006.10.18 15:55sell0.30usdjpy119.050.00118.732006.10.19 10:04118.730.000.00-12.7880.86
36440522006.10.18 16:00buy0.10usdchf1.27080.00001.27182006.10.18 16:091.27180.000.000.007.86
36449542006.10.18 16:10buy0.10usdchf1.27210.00001.27312006.10.18 16:121.27310.000.000.007.85
36456892006.10.18 16:15buy0.10usdchf1.27250.00001.27352006.10.18 16:181.27350.000.000.007.85
36460932006.10.18 16:20buy0.10usdchf1.27320.00001.26502006.10.19 20:501.25680.000.002.73-130.49
36550672006.10.18 22:25buy0.20usdchf1.27020.00001.26502006.10.19 20:501.25680.000.005.47-213.24
36633712006.10.19 10:05sell0.10usdjpy118.730.00118.632006.10.19 10:38118.630.000.000.008.43
36633872006.10.19 10:05sell0.20gbpusd1.87040.00001.86842006.10.19 11:381.86840.000.000.0040.00
36645252006.10.19 10:35buy0.10eurusd1.25580.00001.25682006.10.19 12:001.25680.000.000.0010.00
36649802006.10.19 10:40buy0.30usdchf1.26680.00001.26502006.10.19 20:501.25680.000.000.00-238.70
36649922006.10.19 10:40sell0.10usdjpy118.560.00118.462006.10.19 16:42118.460.000.000.008.44
36675742006.10.19 11:40buy0.10gbpusd1.86850.00001.86952006.10.19 12:291.86950.000.000.0010.00
36689472006.10.19 12:05buy0.10eurusd1.25700.00001.25802006.10.19 16:261.25800.000.000.0010.00
36693612006.10.19 12:30buy0.10gbpusd1.87010.00001.87112006.10.19 16:261.87110.000.000.0010.00
36745292006.10.19 16:30buy0.10eurusd1.25770.00001.25872006.10.19 16:451.25870.000.000.0010.00
36745452006.10.19 16:30buy0.50usdchf1.26350.00001.26502006.10.19 20:501.25680.000.000.00-266.55
36745662006.10.19 16:30buy0.10gbpusd1.87060.00001.87162006.10.19 16:451.87160.000.000.0010.00
36751042006.10.19 16:45sell0.10usdjpy118.370.00118.272006.10.19 16:46118.270.000.000.008.45
36758642006.10.19 16:50buy0.10eurusd1.25910.00001.26012006.10.19 17:361.26010.000.000.0010.00
36758652006.10.19 16:50sell0.10usdjpy118.250.00118.152006.10.19 20:20118.150.000.000.008.46
36758862006.10.19 16:50buy0.10gbpusd1.87300.00001.87402006.10.19 17:341.87400.000.000.0010.00
36779142006.10.19 17:35buy0.10gbpusd1.87440.00001.87542006.10.19 17:361.87540.000.000.0010.00
36787602006.10.19 17:40buy0.10eurusd1.26000.00001.26102006.10.19 19:001.26100.000.000.0010.00
36787702006.10.19 17:40buy0.10gbpusd1.87580.00001.87682006.10.19 17:441.87680.000.000.0010.00
36792512006.10.19 17:45buy0.10gbpusd1.87730.00001.87832006.10.19 20:091.87830.000.000.0010.00
36825612006.10.19 19:05buy0.10eurusd1.26030.00001.26132006.10.19 20:081.26130.000.000.0010.00
36841852006.10.19 20:05buy0.80usdchf1.26050.00001.26502006.10.19 20:501.25680.000.000.00-235.52
36847292006.10.19 20:10buy0.10eurusd1.26190.00001.26292006.10.19 20:551.26290.000.000.0010.00
36847552006.10.19 20:10buy0.10gbpusd1.87860.00001.87962006.10.19 21:081.87960.000.000.0010.00
36858902006.10.19 20:50sell0.10usdchf1.25680.00001.25582006.10.19 21:101.25580.000.000.007.96
36864222006.10.19 21:10buy0.10gbpusd1.87980.00001.87872006.10.20 11:301.87870.000.00-0.39-11.00
36865002006.10.19 21:15sell0.10usdchf1.25570.00001.25682006.10.20 12:001.25680.000.00-1.11-8.75
36974002006.10.20 09:20sell0.20usdchf1.25880.00001.25682006.10.20 12:001.25680.000.000.0031.83
36977552006.10.20 09:30buy0.20gbpusd1.87660.00001.87872006.10.20 11:301.87870.000.000.0042.00
37005152006.10.20 11:35buy0.10gbpusd1.87990.00001.88092006.10.20 11:401.88090.000.000.0010.00
37009192006.10.20 11:45buy0.10gbpusd1.88110.00001.88212006.10.20 11:521.88210.000.000.0010.00
37020252006.10.20 12:05buy0.10usdchf1.25710.00001.25812006.10.20 12:121.25810.000.000.007.95
  0.00 0.00 -24.12 -445.83
Closed P/L: -469.95
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
36860832006.10.19 21:00sell0.10eurusd1.26230.00001.2613 1.26240.000.000.58-1.00
37014302006.10.20 11:55buy0.10gbpusd1.88200.00001.8830 1.88150.000.000.00-5.00
37023612006.10.20 12:15buy0.10usdchf1.25830.00001.2593 1.25820.000.000.00-0.79
36852682006.10.19 20:25sell0.10usdjpy118.110.00118.01 118.260.000.00-1.46-12.68
  0.00 0.00 -0.88 -19.47
 Floating P/L: -20.35
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 5 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: -469.95 Floating P/L: -20.35 Margin: 257.22
Balance: 4 530.05 Equity: 4 509.70 Free Margin: 4 252.48
 
Details:
Graph
Gross Profit: 714.15 Gross Loss: 1 184.10 Total Net Profit: -469.95
Profit Factor: 0.60 Expected Payoff: -7.12  
Absolute Drawdown: 578.44 Maximal Drawdown (%): 1 076.30 (19.58%)  
 
Total Trades: 66 Short Positions (won %): 24 (79.17%) Long Positions (won %): 42 (80.95%)
Profit Trades (% of total): 53 (80.30%) Loss trades (% of total): 13 (19.70%)
Largest profit trade: 68.08 loss trade: -266.55
Average profit trade: 13.47 loss trade: -91.08
Maximum consecutive wins ($): 16 (155.35) consecutive losses ($): 5 (-1 076.30)
Maximal consecutive profit (count): 155.35 (16) consecutive loss (count): -1 076.30 (5)
Average consecutive wins: 6 consecutive losses: 2