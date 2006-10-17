|Account: 455316
|Name: dedywind
|Currency: USD
|2006 October 20, 12:28
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|3600408
|2006.10.17 13:47
|balance
|Deposit
|5 000.00
|3600462
|2006.10.17 13:48
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.8674
|0.0000
|1.8664
|2006.10.17 15:30
|1.8664
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|3600467
|2006.10.17 13:48
|buy
|0.10
|usdjpy
|118.74
|0.00
|118.84
|2006.10.17 16:00
|118.84
|0.00
|0.00
|0.00
|8.41
|3600477
|2006.10.17 13:48
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2522
|0.0000
|1.2512
|2006.10.17 15:30
|1.2512
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|3600479
|2006.10.17 13:48
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2695
|0.0000
|1.2685
|2006.10.18 00:10
|1.2685
|0.00
|0.00
|0.87
|-7.88
|3602586
|2006.10.17 15:35
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2528
|0.0000
|1.2538
|2006.10.17 16:15
|1.2538
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|3602588
|2006.10.17 15:35
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.8671
|0.0000
|1.8661
|2006.10.17 16:00
|1.8661
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|3603934
|2006.10.17 16:05
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.8669
|0.0000
|1.8684
|2006.10.18 15:49
|1.8684
|0.00
|0.00
|0.14
|-15.00
|3603941
|2006.10.17 16:05
|buy
|0.10
|usdjpy
|118.76
|0.00
|118.86
|2006.10.17 20:30
|118.86
|0.00
|0.00
|0.00
|8.41
|3605284
|2006.10.17 16:20
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2548
|0.0000
|1.2558
|2006.10.17 18:39
|1.2558
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|3605312
|2006.10.17 16:20
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.8707
|0.0000
|1.8684
|2006.10.18 15:49
|1.8684
|0.00
|0.00
|0.28
|46.00
|3605817
|2006.10.17 16:25
|buy
|0.20
|usdchf
|1.2665
|0.0000
|1.2685
|2006.10.18 00:10
|1.2685
|0.00
|0.00
|1.74
|31.53
|3611020
|2006.10.17 18:40
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2560
|0.0000
|1.2550
|2006.10.19 10:30
|1.2550
|0.00
|0.00
|-2.99
|-10.00
|3615165
|2006.10.17 20:35
|buy
|0.10
|usdjpy
|118.89
|0.00
|118.99
|2006.10.17 21:25
|118.99
|0.00
|0.00
|0.00
|8.40
|3616554
|2006.10.17 21:30
|sell
|0.10
|usdjpy
|118.92
|0.00
|118.82
|2006.10.17 23:53
|118.82
|0.00
|0.00
|0.00
|8.42
|3618823
|2006.10.17 23:55
|sell
|0.10
|usdjpy
|118.79
|0.00
|118.69
|2006.10.18 00:04
|118.69
|0.00
|0.00
|-1.46
|8.43
|3619206
|2006.10.18 00:05
|sell
|0.10
|usdjpy
|118.65
|0.00
|118.55
|2006.10.18 00:52
|118.55
|0.00
|0.00
|0.00
|8.44
|3619417
|2006.10.18 00:10
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2688
|0.0000
|1.2698
|2006.10.18 15:40
|1.2698
|0.00
|0.00
|0.00
|7.88
|3620652
|2006.10.18 00:55
|sell
|0.10
|usdjpy
|118.51
|0.00
|118.41
|2006.10.18 01:20
|118.41
|0.00
|0.00
|0.00
|8.45
|3621883
|2006.10.18 01:25
|buy
|0.10
|usdjpy
|118.47
|0.00
|118.57
|2006.10.18 01:52
|118.57
|0.00
|0.00
|0.00
|8.43
|3622591
|2006.10.18 01:55
|buy
|0.10
|usdjpy
|118.56
|0.00
|118.66
|2006.10.18 02:02
|118.66
|0.00
|0.00
|0.00
|8.43
|3622832
|2006.10.18 02:05
|buy
|0.10
|usdjpy
|118.65
|0.00
|118.75
|2006.10.18 03:40
|118.75
|0.00
|0.00
|0.00
|8.42
|3624438
|2006.10.18 03:45
|sell
|0.10
|usdjpy
|118.69
|0.00
|118.59
|2006.10.18 05:52
|118.59
|0.00
|0.00
|0.00
|8.43
|3626402
|2006.10.18 05:55
|sell
|0.10
|usdjpy
|118.56
|0.00
|118.46
|2006.10.18 09:04
|118.46
|0.00
|0.00
|0.00
|8.44
|3628916
|2006.10.18 09:05
|sell
|0.10
|usdjpy
|118.44
|0.00
|118.34
|2006.10.18 09:36
|118.34
|0.00
|0.00
|0.00
|8.45
|3630189
|2006.10.18 09:40
|sell
|0.10
|usdjpy
|118.36
|0.00
|118.73
|2006.10.19 10:04
|118.73
|0.00
|0.00
|-4.26
|-31.16
|3635133
|2006.10.18 12:05
|sell
|0.20
|usdjpy
|118.74
|0.00
|118.73
|2006.10.19 10:04
|118.73
|0.00
|0.00
|-8.52
|1.68
|3642383
|2006.10.18 15:45
|buy
|0.20
|eurusd
|1.2530
|0.0000
|1.2550
|2006.10.19 10:30
|1.2550
|0.00
|0.00
|-4.41
|40.00
|3642427
|2006.10.18 15:45
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2699
|0.0000
|1.2709
|2006.10.18 15:59
|1.2709
|0.00
|0.00
|0.00
|7.87
|3642902
|2006.10.18 15:50
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.8674
|0.0000
|1.8684
|2006.10.19 11:38
|1.8684
|0.00
|0.00
|0.57
|-10.00
|3643511
|2006.10.18 15:55
|sell
|0.30
|usdjpy
|119.05
|0.00
|118.73
|2006.10.19 10:04
|118.73
|0.00
|0.00
|-12.78
|80.86
|3644052
|2006.10.18 16:00
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2708
|0.0000
|1.2718
|2006.10.18 16:09
|1.2718
|0.00
|0.00
|0.00
|7.86
|3644954
|2006.10.18 16:10
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2721
|0.0000
|1.2731
|2006.10.18 16:12
|1.2731
|0.00
|0.00
|0.00
|7.85
|3645689
|2006.10.18 16:15
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2725
|0.0000
|1.2735
|2006.10.18 16:18
|1.2735
|0.00
|0.00
|0.00
|7.85
|3646093
|2006.10.18 16:20
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2732
|0.0000
|1.2650
|2006.10.19 20:50
|1.2568
|0.00
|0.00
|2.73
|-130.49
|3655067
|2006.10.18 22:25
|buy
|0.20
|usdchf
|1.2702
|0.0000
|1.2650
|2006.10.19 20:50
|1.2568
|0.00
|0.00
|5.47
|-213.24
|3663371
|2006.10.19 10:05
|sell
|0.10
|usdjpy
|118.73
|0.00
|118.63
|2006.10.19 10:38
|118.63
|0.00
|0.00
|0.00
|8.43
|3663387
|2006.10.19 10:05
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.8704
|0.0000
|1.8684
|2006.10.19 11:38
|1.8684
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|3664525
|2006.10.19 10:35
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2558
|0.0000
|1.2568
|2006.10.19 12:00
|1.2568
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|3664980
|2006.10.19 10:40
|buy
|0.30
|usdchf
|1.2668
|0.0000
|1.2650
|2006.10.19 20:50
|1.2568
|0.00
|0.00
|0.00
|-238.70
|3664992
|2006.10.19 10:40
|sell
|0.10
|usdjpy
|118.56
|0.00
|118.46
|2006.10.19 16:42
|118.46
|0.00
|0.00
|0.00
|8.44
|3667574
|2006.10.19 11:40
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8685
|0.0000
|1.8695
|2006.10.19 12:29
|1.8695
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|3668947
|2006.10.19 12:05
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2570
|0.0000
|1.2580
|2006.10.19 16:26
|1.2580
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|3669361
|2006.10.19 12:30
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8701
|0.0000
|1.8711
|2006.10.19 16:26
|1.8711
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|3674529
|2006.10.19 16:30
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2577
|0.0000
|1.2587
|2006.10.19 16:45
|1.2587
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|3674545
|2006.10.19 16:30
|buy
|0.50
|usdchf
|1.2635
|0.0000
|1.2650
|2006.10.19 20:50
|1.2568
|0.00
|0.00
|0.00
|-266.55
|3674566
|2006.10.19 16:30
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8706
|0.0000
|1.8716
|2006.10.19 16:45
|1.8716
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|3675104
|2006.10.19 16:45
|sell
|0.10
|usdjpy
|118.37
|0.00
|118.27
|2006.10.19 16:46
|118.27
|0.00
|0.00
|0.00
|8.45
|3675864
|2006.10.19 16:50
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2591
|0.0000
|1.2601
|2006.10.19 17:36
|1.2601
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|3675865
|2006.10.19 16:50
|sell
|0.10
|usdjpy
|118.25
|0.00
|118.15
|2006.10.19 20:20
|118.15
|0.00
|0.00
|0.00
|8.46
|3675886
|2006.10.19 16:50
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8730
|0.0000
|1.8740
|2006.10.19 17:34
|1.8740
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|3677914
|2006.10.19 17:35
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8744
|0.0000
|1.8754
|2006.10.19 17:36
|1.8754
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|3678760
|2006.10.19 17:40
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2600
|0.0000
|1.2610
|2006.10.19 19:00
|1.2610
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|3678770
|2006.10.19 17:40
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8758
|0.0000
|1.8768
|2006.10.19 17:44
|1.8768
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|3679251
|2006.10.19 17:45
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8773
|0.0000
|1.8783
|2006.10.19 20:09
|1.8783
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|3682561
|2006.10.19 19:05
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2603
|0.0000
|1.2613
|2006.10.19 20:08
|1.2613
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|3684185
|2006.10.19 20:05
|buy
|0.80
|usdchf
|1.2605
|0.0000
|1.2650
|2006.10.19 20:50
|1.2568
|0.00
|0.00
|0.00
|-235.52
|3684729
|2006.10.19 20:10
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2619
|0.0000
|1.2629
|2006.10.19 20:55
|1.2629
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|3684755
|2006.10.19 20:10
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8786
|0.0000
|1.8796
|2006.10.19 21:08
|1.8796
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|3685890
|2006.10.19 20:50
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2568
|0.0000
|1.2558
|2006.10.19 21:10
|1.2558
|0.00
|0.00
|0.00
|7.96
|3686422
|2006.10.19 21:10
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8798
|0.0000
|1.8787
|2006.10.20 11:30
|1.8787
|0.00
|0.00
|-0.39
|-11.00
|3686500
|2006.10.19 21:15
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2557
|0.0000
|1.2568
|2006.10.20 12:00
|1.2568
|0.00
|0.00
|-1.11
|-8.75
|3697400
|2006.10.20 09:20
|sell
|0.20
|usdchf
|1.2588
|0.0000
|1.2568
|2006.10.20 12:00
|1.2568
|0.00
|0.00
|0.00
|31.83
|3697755
|2006.10.20 09:30
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.8766
|0.0000
|1.8787
|2006.10.20 11:30
|1.8787
|0.00
|0.00
|0.00
|42.00
|3700515
|2006.10.20 11:35
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8799
|0.0000
|1.8809
|2006.10.20 11:40
|1.8809
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|3700919
|2006.10.20 11:45
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8811
|0.0000
|1.8821
|2006.10.20 11:52
|1.8821
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|3702025
|2006.10.20 12:05
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2571
|0.0000
|1.2581
|2006.10.20 12:12
|1.2581
|0.00
|0.00
|0.00
|7.95
|0.00
|0.00
|-24.12
|-445.83
|Closed P/L:
|-469.95
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|3686083
|2006.10.19 21:00
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2623
|0.0000
|1.2613
|1.2624
|0.00
|0.00
|0.58
|-1.00
|3701430
|2006.10.20 11:55
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8820
|0.0000
|1.8830
|1.8815
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.00
|3702361
|2006.10.20 12:15
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2583
|0.0000
|1.2593
|1.2582
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.79
|3685268
|2006.10.19 20:25
|sell
|0.10
|usdjpy
|118.11
|0.00
|118.01
|118.26
|0.00
|0.00
|-1.46
|-12.68
|0.00
|0.00
|-0.88
|-19.47
|Floating P/L:
|-20.35
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|No transactions
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|5 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|Closed Trade P/L:
|-469.95
|Floating P/L:
|-20.35
|Margin:
|257.22
|Balance:
|4 530.05
|Equity:
|4 509.70
|Free Margin:
|4 252.48
|Details:
|Gross Profit:
|714.15
|Gross Loss:
|1 184.10
|Total Net Profit:
|-469.95
|Profit Factor:
|0.60
|Expected Payoff:
|-7.12
|Absolute Drawdown:
|578.44
|Maximal Drawdown (%):
|1 076.30 (19.58%)
|Total Trades:
|66
|Short Positions (won %):
|24 (79.17%)
|Long Positions (won %):
|42 (80.95%)
|Profit Trades (% of total):
|53 (80.30%)
|Loss trades (% of total):
|13 (19.70%)
|Largest
|profit trade:
|68.08
|loss trade:
|-266.55
|Average
|profit trade:
|13.47
|loss trade:
|-91.08
|Maximum
|consecutive wins ($):
|16 (155.35)
|consecutive losses ($):
|5 (-1 076.30)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|155.35 (16)
|consecutive loss (count):
|-1 076.30 (5)
|Average
|consecutive wins:
|6
|consecutive losses:
|2