|Account: 443586
|Name: Barry Riley
|Currency: USD
|2006 October 19, 23:39
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|3556365
|2006.10.16 00:48
|buy
|0.10
|eurjpy
|149.66
|144.67
|149.77
|2006.10.16 04:00
|149.56
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.35
|3556372
|2006.10.16 00:49
|sell
|0.10
|gbpchf
|2.3639
|2.4139
|2.3629
|2006.10.16 01:44
|2.3641
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.57
|3556442
|2006.10.16 00:54
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2739
|1.3247
|1.2737
|2006.10.16 05:52
|1.2747
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.28
|3556619
|2006.10.16 01:04
|sell
|0.20
|gbpchf
|2.3634
|2.4139
|2.3629
|2006.10.16 01:44
|2.3641
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.98
|3556646
|2006.10.16 01:06
|sell
|0.20
|usdchf
|1.2740
|1.3247
|1.2737
|2006.10.16 05:52
|1.2747
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.98
|3556719
|2006.10.16 01:10
|sell
|0.30
|gbpchf
|2.3639
|2.4139
|2.3629
|2006.10.16 01:43
|2.3641
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.71
|3556801
|2006.10.16 01:22
|sell
|0.30
|usdchf
|1.2743
|1.3247
|1.2737
|2006.10.16 05:52
|1.2747
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.41
|3556830
|2006.10.16 01:26
|sell
|0.50
|gbpchf
|2.3642
|2.4139
|2.3629
|2006.10.16 01:43
|2.3641
|0.00
|0.00
|0.00
|3.93
|3557039
|2006.10.16 01:44
|buy
|0.10
|gbpchf
|2.3641
|2.3141
|2.3651
|2006.10.16 01:45
|2.3631
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.85
|3557365
|2006.10.16 02:16
|sell
|0.50
|usdchf
|1.2739
|1.3247
|1.2737
|2006.10.16 05:52
|1.2747
|0.00
|0.00
|0.00
|-31.38
|3557785
|2006.10.16 02:55
|sell
|0.80
|usdchf
|1.2742
|1.3247
|1.2737
|2006.10.16 05:52
|1.2747
|0.00
|0.00
|0.00
|-31.38
|3557792
|2006.10.16 02:56
|buy
|0.20
|eurjpy
|149.74
|144.67
|149.77
|2006.10.16 04:00
|149.56
|0.00
|0.00
|0.00
|-30.07
|3557993
|2006.10.16 03:03
|buy
|0.10
|gbpjpy
|222.08
|217.08
|222.18
|2006.10.16 03:04
|221.99
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.51
|3558177
|2006.10.16 03:15
|sell
|1.30
|usdchf
|1.2741
|1.3247
|1.2737
|2006.10.16 05:52
|1.2747
|0.00
|0.00
|0.00
|-61.19
|3558230
|2006.10.16 03:16
|buy
|0.30
|eurjpy
|149.69
|144.67
|149.77
|2006.10.16 04:00
|149.56
|0.00
|0.00
|0.00
|-32.58
|3558765
|2006.10.16 03:54
|buy
|0.50
|eurjpy
|149.64
|144.67
|149.77
|2006.10.16 04:00
|149.56
|0.00
|0.00
|0.00
|-33.42
|3558820
|2006.10.16 03:55
|sell
|2.10
|usdchf
|1.2743
|1.3247
|1.2737
|2006.10.16 05:52
|1.2747
|0.00
|0.00
|0.00
|-65.90
|3558955
|2006.10.16 04:00
|buy
|0.10
|eurjpy
|149.60
|144.60
|149.70
|2006.10.16 04:01
|149.56
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.35
|3559137
|2006.10.16 04:10
|sell
|3.60
|usdchf
|1.2747
|1.3247
|1.2737
|2006.10.16 05:52
|1.2747
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|3559274
|2006.10.16 04:15
|sell
|0.10
|gbpchf
|2.3628
|2.4128
|2.3618
|2006.10.16 05:53
|2.3630
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.57
|3559632
|2006.10.16 04:32
|sell
|0.20
|gbpchf
|2.3635
|2.4128
|2.3618
|2006.10.16 05:53
|2.3630
|0.00
|0.00
|0.00
|7.85
|3559694
|2006.10.16 04:35
|sell
|6.00
|usdchf
|1.2749
|1.3247
|1.2737
|2006.10.16 05:52
|1.2747
|0.00
|0.00
|0.00
|94.14
|3559863
|2006.10.16 04:55
|sell
|0.30
|gbpchf
|2.3626
|2.4128
|2.3618
|2006.10.16 05:53
|2.3630
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.42
|3560059
|2006.10.16 05:06
|sell
|0.10
|eurgbp
|0.6740
|0.7240
|0.6730
|2006.10.16 10:44
|0.6730
|0.00
|0.00
|0.00
|18.57
|3560061
|2006.10.16 05:06
|sell
|9.90
|usdchf
|1.2748
|1.3247
|1.2737
|2006.10.16 05:52
|1.2747
|0.00
|0.00
|0.00
|77.67
|3560296
|2006.10.16 05:15
|sell
|0.50
|gbpchf
|2.3624
|2.4128
|2.3618
|2006.10.16 05:53
|2.3630
|0.00
|0.00
|0.00
|-23.54
|3560462
|2006.10.16 05:24
|sell
|0.80
|gbpchf
|2.3627
|2.4127
|2.3617
|2006.10.16 05:54
|2.3632
|0.00
|0.00
|0.00
|-31.38
|3560552
|2006.10.16 05:34
|sell
|1.30
|gbpchf
|2.3630
|2.4128
|2.3618
|2006.10.16 05:53
|2.3630
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|3560820
|2006.10.16 05:52
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2748
|1.2248
|1.2758
|2006.10.16 05:53
|1.2744
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.14
|3560848
|2006.10.16 05:56
|sell
|0.20
|eurgbp
|0.6740
|0.7240
|0.6730
|2006.10.16 10:44
|0.6730
|0.00
|0.00
|0.00
|37.13
|3561604
|2006.10.16 07:03
|sell
|0.30
|eurgbp
|0.6740
|0.7240
|0.6730
|2006.10.16 10:44
|0.6730
|0.00
|0.00
|0.00
|55.71
|3562340
|2006.10.16 08:16
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2508
|1.3010
|1.2500
|2006.10.16 08:46
|1.2507
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|3562848
|2006.10.16 08:34
|sell
|0.20
|eurusd
|1.2511
|1.3010
|1.2500
|2006.10.16 08:46
|1.2507
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|3563053
|2006.10.16 08:46
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2507
|1.2007
|1.2517
|2006.10.16 08:47
|1.2506
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.00
|3563516
|2006.10.16 09:15
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2509
|1.3011
|1.2501
|2006.10.16 10:24
|1.2505
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|3563843
|2006.10.16 09:39
|sell
|0.20
|eurusd
|1.2509
|1.3011
|1.2501
|2006.10.16 10:24
|1.2505
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|3564360
|2006.10.16 09:59
|sell
|0.30
|eurusd
|1.2512
|1.3011
|1.2501
|2006.10.16 10:24
|1.2505
|0.00
|0.00
|0.00
|21.00
|3565659
|2006.10.16 10:24
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2505
|1.2005
|1.2515
|2006.10.16 10:25
|1.2498
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.00
|3567197
|2006.10.16 10:58
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2512
|1.3020
|1.2510
|2006.10.16 13:01
|1.2510
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|3567693
|2006.10.16 11:07
|sell
|0.20
|eurusd
|1.2520
|1.3020
|1.2510
|2006.10.16 13:01
|1.2510
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|3568440
|2006.10.16 11:16
|buy
|0.10
|eurgbp
|0.6732
|0.6232
|0.6742
|2006.10.16 11:46
|0.6725
|0.00
|0.00
|0.00
|-13.03
|3569206
|2006.10.16 11:36
|sell
|0.30
|eurusd
|1.2523
|1.3020
|1.2510
|2006.10.16 13:01
|1.2510
|0.00
|0.00
|0.00
|39.00
|3570154
|2006.10.16 12:04
|sell
|0.50
|eurusd
|1.2516
|1.3020
|1.2510
|2006.10.16 13:01
|1.2510
|0.00
|0.00
|0.00
|30.00
|3570378
|2006.10.16 12:13
|sell
|0.80
|eurusd
|1.2520
|1.3020
|1.2510
|2006.10.16 13:01
|1.2510
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|3570504
|2006.10.16 12:16
|sell
|1.30
|eurusd
|1.2523
|1.3020
|1.2510
|2006.10.16 13:01
|1.2510
|0.00
|0.00
|0.00
|169.00
|3570841
|2006.10.16 12:30
|sell
|0.10
|audusd
|0.7526
|0.8041
|0.7531
|2006.10.17 17:43
|0.7531
|0.00
|0.00
|-0.24
|-5.00
|3571065
|2006.10.16 12:44
|sell
|2.10
|eurusd
|1.2520
|1.3020
|1.2510
|2006.10.16 13:01
|1.2510
|0.00
|0.00
|0.00
|210.00
|3572291
|2006.10.16 13:39
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2518
|1.3019
|1.2509
|2006.10.16 14:22
|1.2509
|0.00
|0.00
|0.00
|9.00
|3572417
|2006.10.16 13:45
|sell
|0.20
|eurusd
|1.2520
|1.3019
|1.2509
|2006.10.16 14:22
|1.2509
|0.00
|0.00
|0.00
|22.00
|3576518
|2006.10.16 15:45
|sell
|0.20
|audusd
|0.7534
|0.8041
|0.7531
|2006.10.17 17:43
|0.7531
|0.00
|0.00
|-0.48
|6.00
|3584032
|2006.10.16 22:00
|sell
|0.30
|audusd
|0.7536
|0.8041
|0.7531
|2006.10.17 17:43
|0.7531
|0.00
|0.00
|-0.72
|15.00
|3584438
|2006.10.16 22:57
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2532
|1.3037
|1.2527
|2006.10.17 02:43
|1.2532
|0.00
|0.00
|0.58
|0.00
|3584552
|2006.10.16 23:05
|sell
|0.20
|eurusd
|1.2532
|1.3037
|1.2527
|2006.10.17 02:43
|1.2532
|0.00
|0.00
|1.15
|0.00
|3584773
|2006.10.16 23:30
|sell
|0.30
|eurusd
|1.2532
|1.3037
|1.2527
|2006.10.17 02:43
|1.2532
|0.00
|0.00
|1.73
|0.00
|3585997
|2006.10.17 00:49
|sell
|0.50
|eurusd
|1.2533
|1.3037
|1.2527
|2006.10.17 02:43
|1.2532
|0.00
|0.00
|0.00
|5.00
|3586440
|2006.10.17 01:38
|sell
|0.80
|eurusd
|1.2540
|1.3037
|1.2527
|2006.10.17 02:43
|1.2532
|0.00
|0.00
|0.00
|64.00
|3586594
|2006.10.17 01:49
|sell
|1.30
|eurusd
|1.2541
|1.3037
|1.2527
|2006.10.17 02:43
|1.2532
|0.00
|0.00
|0.00
|117.00
|3587003
|2006.10.17 02:25
|sell
|2.10
|eurusd
|1.2536
|1.3037
|1.2527
|2006.10.17 02:43
|1.2532
|0.00
|0.00
|0.00
|84.00
|3587174
|2006.10.17 02:43
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2531
|1.2031
|1.2541
|2006.10.17 02:44
|1.2531
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|3587544
|2006.10.17 03:16
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2536
|1.3041
|1.2531
|2006.10.17 04:16
|1.2536
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|3587736
|2006.10.17 03:27
|sell
|0.20
|eurusd
|1.2540
|1.3041
|1.2531
|2006.10.17 04:15
|1.2536
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|3587773
|2006.10.17 03:31
|sell
|0.50
|audusd
|0.7536
|0.8041
|0.7531
|2006.10.17 17:43
|0.7531
|0.00
|0.00
|0.00
|25.00
|3587936
|2006.10.17 03:36
|sell
|0.30
|eurusd
|1.2543
|1.3041
|1.2531
|2006.10.17 04:15
|1.2536
|0.00
|0.00
|0.00
|21.00
|3588615
|2006.10.17 04:16
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2537
|1.2037
|1.2547
|2006.10.17 04:16
|1.2534
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.00
|3590216
|2006.10.17 07:00
|sell
|0.80
|audusd
|0.7541
|0.8041
|0.7531
|2006.10.17 17:43
|0.7531
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|3590989
|2006.10.17 08:46
|sell
|1.30
|audusd
|0.7546
|0.8041
|0.7531
|2006.10.17 17:43
|0.7531
|0.00
|0.00
|0.00
|195.00
|3593838
|2006.10.17 10:45
|buy
|0.10
|eurjpy
|149.07
|144.07
|149.17
|2006.10.17 11:00
|149.12
|0.00
|0.00
|0.00
|4.20
|3593869
|2006.10.17 10:47
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2534
|1.3037
|1.2527
|2006.10.17 11:29
|1.2535
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.00
|3594084
|2006.10.17 10:53
|sell
|0.20
|eurusd
|1.2538
|1.3037
|1.2527
|2006.10.17 11:29
|1.2535
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|3595104
|2006.10.17 11:29
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2534
|1.2034
|1.2544
|2006.10.17 11:30
|1.2532
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.00
|3598440
|2006.10.17 12:30
|buy
|0.10
|eurjpy
|148.72
|143.72
|148.82
|2006.10.17 12:45
|148.63
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.58
|3598500
|2006.10.17 12:32
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2529
|1.2029
|1.2539
|2006.10.17 12:33
|1.2528
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.00
|3599417
|2006.10.17 13:00
|buy
|0.10
|eurgbp
|0.6715
|0.6215
|0.6725
|2006.10.17 13:15
|0.6709
|0.00
|0.00
|0.00
|-11.21
|3600262
|2006.10.17 13:42
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2526
|1.2026
|1.2536
|2006.10.17 13:43
|1.2522
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.00
|3601658
|2006.10.17 15:18
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2523
|1.2023
|1.2533
|2006.10.17 15:19
|1.2523
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|3603894
|2006.10.17 16:04
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2525
|1.2025
|1.2535
|2006.10.17 16:15
|1.2535
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|3605278
|2006.10.17 16:20
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2544
|1.3049
|1.2539
|2006.10.17 17:42
|1.2539
|0.00
|0.00
|0.00
|5.00
|3606289
|2006.10.17 16:32
|sell
|0.20
|eurusd
|1.2553
|1.3049
|1.2539
|2006.10.17 17:42
|1.2539
|0.00
|0.00
|0.00
|28.00
|3607419
|2006.10.17 17:08
|sell
|0.30
|eurusd
|1.2552
|1.3049
|1.2539
|2006.10.17 17:42
|1.2539
|0.00
|0.00
|0.00
|39.00
|3608170
|2006.10.17 17:27
|sell
|0.50
|eurusd
|1.2546
|1.3049
|1.2539
|2006.10.17 17:42
|1.2539
|0.00
|0.00
|0.00
|35.00
|3609482
|2006.10.17 18:00
|sell
|0.10
|eurjpy
|148.82
|153.95
|148.85
|2006.10.18 00:04
|148.85
|0.00
|0.00
|-1.13
|-2.53
|3610911
|2006.10.17 18:38
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2554
|1.3057
|1.2547
|2006.10.17 20:51
|1.2553
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|3612333
|2006.10.17 19:00
|sell
|0.20
|eurjpy
|149.02
|153.95
|148.85
|2006.10.18 00:04
|148.85
|0.00
|0.00
|-2.26
|28.66
|3612422
|2006.10.17 19:01
|sell
|0.20
|eurusd
|1.2564
|1.3057
|1.2547
|2006.10.17 20:51
|1.2553
|0.00
|0.00
|0.00
|22.00
|3614089
|2006.10.17 19:54
|sell
|0.30
|eurusd
|1.2558
|1.3057
|1.2547
|2006.10.17 20:51
|1.2553
|0.00
|0.00
|0.00
|15.00
|3614500
|2006.10.17 20:10
|sell
|0.50
|eurusd
|1.2557
|1.3057
|1.2547
|2006.10.17 20:51
|1.2553
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|3614780
|2006.10.17 20:21
|sell
|0.80
|eurusd
|1.2556
|1.3057
|1.2547
|2006.10.17 20:50
|1.2553
|0.00
|0.00
|0.00
|24.00
|3615531
|2006.10.17 20:51
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2553
|1.2053
|1.2563
|2006.10.17 20:51
|1.2551
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.00
|3617904
|2006.10.17 22:41
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2553
|1.3047
|1.2537
|2006.10.18 00:20
|1.2537
|0.00
|0.00
|0.58
|16.00
|3617970
|2006.10.17 22:45
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2673
|1.3181
|1.2671
|2006.10.18 09:36
|1.2671
|0.00
|0.00
|-1.11
|1.58
|3618616
|2006.10.17 23:44
|sell
|0.20
|eurusd
|1.2545
|1.3047
|1.2537
|2006.10.18 00:20
|1.2537
|0.00
|0.00
|1.15
|16.00
|3618928
|2006.10.17 23:58
|sell
|0.30
|eurusd
|1.2547
|1.3047
|1.2537
|2006.10.18 00:20
|1.2537
|0.00
|0.00
|1.73
|30.00
|3618963
|2006.10.18 00:00
|sell
|0.20
|usdchf
|1.2681
|1.3181
|1.2671
|2006.10.18 09:36
|1.2671
|0.00
|0.00
|0.00
|15.78
|3620048
|2006.10.18 00:30
|buy
|0.10
|eurjpy
|148.71
|143.71
|148.81
|2006.10.18 00:45
|148.62
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.59
|3620321
|2006.10.18 00:45
|buy
|0.10
|gbpjpy
|221.74
|216.74
|221.84
|2006.10.18 01:00
|221.64
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.44
|3621327
|2006.10.18 01:12
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2543
|1.3045
|1.2535
|2006.10.18 09:19
|1.2545
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.00
|3621533
|2006.10.18 01:17
|sell
|0.20
|eurusd
|1.2550
|1.3045
|1.2535
|2006.10.18 09:19
|1.2545
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|3622094
|2006.10.18 01:34
|sell
|0.30
|eurusd
|1.2553
|1.3045
|1.2535
|2006.10.18 09:19
|1.2545
|0.00
|0.00
|0.00
|24.00
|3622878
|2006.10.18 02:06
|sell
|0.50
|eurusd
|1.2545
|1.3045
|1.2535
|2006.10.18 09:19
|1.2545
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|3623665
|2006.10.18 03:00
|sell
|0.30
|usdchf
|1.2684
|1.3181
|1.2671
|2006.10.18 09:36
|1.2671
|0.00
|0.00
|0.00
|30.78
|3623748
|2006.10.18 03:05
|sell
|0.80
|eurusd
|1.2539
|1.3045
|1.2535
|2006.10.18 09:19
|1.2545
|0.00
|0.00
|0.00
|-48.00
|3624495
|2006.10.18 03:48
|sell
|1.30
|eurusd
|1.2539
|1.3045
|1.2535
|2006.10.18 09:19
|1.2545
|0.00
|0.00
|0.00
|-78.00
|3624630
|2006.10.18 03:54
|sell
|2.10
|eurusd
|1.2544
|1.3045
|1.2535
|2006.10.18 09:19
|1.2545
|0.00
|0.00
|0.00
|-21.00
|3624947
|2006.10.18 04:10
|sell
|3.60
|eurusd
|1.2541
|1.3045
|1.2535
|2006.10.18 09:19
|1.2545
|0.00
|0.00
|0.00
|-144.00
|3625970
|2006.10.18 05:26
|sell
|6.00
|eurusd
|1.2545
|1.3045
|1.2535
|2006.10.18 09:19
|1.2545
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|3626113
|2006.10.18 05:34
|sell
|9.90
|eurusd
|1.2548
|1.3045
|1.2535
|2006.10.18 09:19
|1.2545
|0.00
|0.00
|0.00
|297.00
|3627239
|2006.10.18 07:07
|sell
|16.50
|eurusd
|1.2545
|1.3045
|1.2535
|2006.10.18 09:19
|1.2545
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|3627793
|2006.10.18 08:03
|sell
|0.10
|audusd
|0.7542
|0.8048
|0.7538
|2006.10.18 12:04
|0.7538
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|3629386
|2006.10.18 09:19
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2545
|1.2045
|1.2555
|2006.10.18 09:20
|1.2544
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.00
|3629642
|2006.10.18 09:30
|sell
|0.20
|audusd
|0.7551
|0.8048
|0.7538
|2006.10.18 12:04
|0.7538
|0.00
|0.00
|0.00
|26.00
|3629787
|2006.10.18 09:35
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2550
|1.3053
|1.2543
|2006.10.18 10:50
|1.2550
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|3630108
|2006.10.18 09:38
|sell
|0.20
|eurusd
|1.2554
|1.3053
|1.2543
|2006.10.18 10:50
|1.2550
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|3630445
|2006.10.18 09:45
|buy
|0.10
|eurjpy
|148.60
|143.60
|148.70
|2006.10.18 10:00
|148.65
|0.00
|0.00
|0.00
|4.22
|3630813
|2006.10.18 09:56
|sell
|0.30
|eurusd
|1.2550
|1.3053
|1.2543
|2006.10.18 10:50
|1.2550
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|3631036
|2006.10.18 10:02
|sell
|0.50
|eurusd
|1.2552
|1.3053
|1.2543
|2006.10.18 10:50
|1.2550
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|3631701
|2006.10.18 10:15
|sell
|0.80
|eurusd
|1.2552
|1.3053
|1.2543
|2006.10.18 10:50
|1.2550
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|3632257
|2006.10.18 10:32
|sell
|1.30
|eurusd
|1.2556
|1.3053
|1.2543
|2006.10.18 10:50
|1.2550
|0.00
|0.00
|0.00
|78.00
|3632715
|2006.10.18 10:50
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2550
|1.2050
|1.2560
|2006.10.18 10:51
|1.2549
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.00
|3635579
|2006.10.18 12:17
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2538
|1.2038
|1.2548
|2006.10.18 12:18
|1.2536
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.00
|3636051
|2006.10.18 12:35
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2540
|1.3044
|1.2534
|2006.10.18 15:36
|1.2534
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|3636715
|2006.10.18 13:15
|buy
|0.10
|audusd
|0.7540
|0.7034
|0.7544
|2006.10.18 20:15
|0.7544
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|3636720
|2006.10.18 13:16
|sell
|0.20
|eurusd
|1.2539
|1.3044
|1.2534
|2006.10.18 15:36
|1.2534
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|3636803
|2006.10.18 13:21
|sell
|0.30
|eurusd
|1.2543
|1.3044
|1.2534
|2006.10.18 15:36
|1.2534
|0.00
|0.00
|0.00
|27.00
|3638156
|2006.10.18 14:27
|sell
|0.50
|eurusd
|1.2540
|1.3044
|1.2534
|2006.10.18 15:36
|1.2534
|0.00
|0.00
|0.00
|30.00
|3638889
|2006.10.18 14:55
|sell
|0.80
|eurusd
|1.2544
|1.3044
|1.2534
|2006.10.18 15:36
|1.2534
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|3639336
|2006.10.18 15:11
|sell
|1.30
|eurusd
|1.2545
|1.3044
|1.2534
|2006.10.18 15:36
|1.2534
|0.00
|0.00
|0.00
|143.00
|3639780
|2006.10.18 15:23
|sell
|2.10
|eurusd
|1.2546
|1.3044
|1.2534
|2006.10.18 15:36
|1.2534
|0.00
|0.00
|0.00
|252.00
|3642351
|2006.10.18 15:44
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2530
|1.2030
|1.2540
|2006.10.18 15:45
|1.2527
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.00
|3645604
|2006.10.18 16:14
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2512
|1.2008
|1.2518
|2006.10.18 16:58
|1.2518
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|3645690
|2006.10.18 16:15
|buy
|0.20
|audusd
|0.7531
|0.7034
|0.7544
|2006.10.18 20:15
|0.7544
|0.00
|0.00
|0.00
|26.00
|3646328
|2006.10.18 16:22
|buy
|0.20
|eurusd
|1.2506
|1.2008
|1.2518
|2006.10.18 16:58
|1.2518
|0.00
|0.00
|0.00
|24.00
|3647173
|2006.10.18 16:33
|buy
|0.30
|eurusd
|1.2508
|1.2008
|1.2518
|2006.10.18 16:58
|1.2518
|0.00
|0.00
|0.00
|30.00
|3647772
|2006.10.18 16:45
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2733
|1.3233
|1.2723
|2006.10.18 16:58
|1.2723
|0.00
|0.00
|0.00
|7.86
|3648575
|2006.10.18 17:00
|sell
|0.10
|gbpchf
|2.3770
|2.4270
|2.3760
|2006.10.18 17:55
|2.3760
|0.00
|0.00
|0.00
|7.85
|3650003
|2006.10.18 17:30
|sell
|0.10
|gbpjpy
|222.47
|227.47
|222.37
|2006.10.18 17:57
|222.37
|0.00
|0.00
|0.00
|8.39
|3653459
|2006.10.18 20:34
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2521
|1.2021
|1.2531
|2006.10.18 20:35
|1.2521
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|3653967
|2006.10.18 21:00
|sell
|0.10
|eurgbp
|0.6704
|0.7209
|0.6699
|2006.10.19 11:30
|0.6708
|0.00
|0.00
|1.17
|-7.48
|3654187
|2006.10.18 21:19
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2526
|1.3033
|1.2523
|2006.10.18 23:01
|1.2534
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.00
|3654313
|2006.10.18 21:30
|sell
|0.20
|eurusd
|1.2529
|1.3033
|1.2523
|2006.10.18 23:01
|1.2534
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.00
|3654320
|2006.10.18 21:30
|buy
|0.10
|gbpchf
|2.3738
|2.3238
|2.3748
|2006.10.18 21:45
|2.3726
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.44
|3654624
|2006.10.18 21:55
|sell
|0.30
|eurusd
|1.2531
|1.3033
|1.2523
|2006.10.18 23:01
|1.2534
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.00
|3654937
|2006.10.18 22:16
|sell
|0.50
|eurusd
|1.2533
|1.3033
|1.2523
|2006.10.18 23:01
|1.2534
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.00
|3655091
|2006.10.18 22:31
|buy
|0.10
|gbpjpy
|222.15
|217.15
|222.25
|2006.10.18 22:45
|222.02
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.94
|3655192
|2006.10.18 22:40
|sell
|0.80
|eurusd
|1.2535
|1.3033
|1.2523
|2006.10.18 23:01
|1.2534
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|3655459
|2006.10.18 23:01
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2534
|1.2034
|1.2544
|2006.10.18 23:02
|1.2531
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.00
|3657268
|2006.10.19 01:45
|sell
|0.20
|eurgbp
|0.6711
|0.7209
|0.6699
|2006.10.19 11:30
|0.6708
|0.00
|0.00
|0.00
|11.23
|3659280
|2006.10.19 04:00
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2536
|1.2036
|1.2546
|2006.10.19 04:01
|1.2535
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.00
|3661737
|2006.10.19 08:27
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2537
|1.2037
|1.2547
|2006.10.19 08:28
|1.2535
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.00
|3662378
|2006.10.19 09:26
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2541
|1.3046
|1.2536
|2006.10.19 11:14
|1.2552
|0.00
|0.00
|0.00
|-11.00
|3662707
|2006.10.19 09:40
|sell
|0.20
|eurusd
|1.2543
|1.3046
|1.2536
|2006.10.19 11:14
|1.2552
|0.00
|0.00
|0.00
|-18.00
|3663050
|2006.10.19 10:01
|sell
|0.30
|eurusd
|1.2543
|1.3046
|1.2536
|2006.10.19 11:14
|1.2552
|0.00
|0.00
|0.00
|-27.00
|3664073
|2006.10.19 10:31
|sell
|0.50
|eurusd
|1.2551
|1.3046
|1.2536
|2006.10.19 11:14
|1.2552
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.00
|3665939
|2006.10.19 11:00
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2664
|1.2164
|1.2674
|2006.10.19 11:15
|1.2670
|0.00
|0.00
|0.00
|4.74
|3666458
|2006.10.19 11:14
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2551
|1.2051
|1.2561
|2006.10.19 11:15
|1.2551
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|3666488
|2006.10.19 11:15
|buy
|0.10
|eurjpy
|148.85
|143.85
|148.95
|2006.10.19 11:39
|148.95
|0.00
|0.00
|0.00
|8.43
|3666958
|2006.10.19 11:30
|buy
|0.10
|eurgbp
|0.6708
|0.6208
|0.6718
|2006.10.19 11:38
|0.6718
|0.00
|0.00
|0.00
|18.68
|3668228
|2006.10.19 11:55
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2562
|1.3068
|1.2558
|2006.10.19 12:23
|1.2566
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.00
|3668860
|2006.10.19 12:02
|sell
|0.20
|eurusd
|1.2571
|1.3068
|1.2558
|2006.10.19 12:23
|1.2566
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|3669230
|2006.10.19 12:23
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2566
|1.2066
|1.2576
|2006.10.19 12:47
|1.2571
|0.00
|0.00
|0.00
|5.00
|3669708
|2006.10.19 12:47
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2571
|1.3071
|1.2561
|2006.10.19 13:34
|1.2565
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|3670248
|2006.10.19 13:15
|buy
|0.10
|gbpchf
|2.3646
|2.3146
|2.3656
|2006.10.19 13:45
|2.3636
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.91
|3670509
|2006.10.19 13:34
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2565
|1.2065
|1.2575
|2006.10.19 13:35
|1.2563
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.00
|3672733
|2006.10.19 15:40
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2557
|1.2057
|1.2567
|2006.10.19 15:41
|1.2554
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.00
|3673820
|2006.10.19 16:23
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2572
|1.3098
|1.2588
|2006.10.19 18:57
|1.2593
|0.00
|0.00
|0.00
|-21.00
|3674339
|2006.10.19 16:27
|sell
|0.20
|eurusd
|1.2578
|1.3098
|1.2588
|2006.10.19 18:57
|1.2593
|0.00
|0.00
|0.00
|-30.00
|3674676
|2006.10.19 16:37
|sell
|0.30
|eurusd
|1.2577
|1.3098
|1.2588
|2006.10.19 18:57
|1.2593
|0.00
|0.00
|0.00
|-48.00
|3674848
|2006.10.19 16:43
|sell
|0.50
|eurusd
|1.2581
|1.3098
|1.2588
|2006.10.19 18:57
|1.2593
|0.00
|0.00
|0.00
|-60.00
|3677616
|2006.10.19 17:27
|sell
|0.80
|eurusd
|1.2587
|1.3098
|1.2588
|2006.10.19 18:57
|1.2593
|0.00
|0.00
|0.00
|-48.00
|3678214
|2006.10.19 17:36
|sell
|1.30
|eurusd
|1.2596
|1.3098
|1.2588
|2006.10.19 18:57
|1.2593
|0.00
|0.00
|0.00
|39.00
|3679764
|2006.10.19 17:57
|sell
|2.10
|eurusd
|1.2599
|1.3098
|1.2588
|2006.10.19 18:57
|1.2593
|0.00
|0.00
|0.00
|126.00
|3680370
|2006.10.19 18:09
|sell
|3.60
|eurusd
|1.2600
|1.3098
|1.2588
|2006.10.19 18:57
|1.2593
|0.00
|0.00
|0.00
|252.00
|3680494
|2006.10.19 18:15
|sell
|6.00
|eurusd
|1.2602
|1.3098
|1.2588
|2006.10.19 18:57
|1.2593
|0.00
|0.00
|0.00
|540.00
|3680969
|2006.10.19 18:35
|sell
|9.90
|eurusd
|1.2599
|1.3098
|1.2588
|2006.10.19 18:57
|1.2593
|0.00
|0.00
|0.00
|594.00
|3681418
|2006.10.19 18:57
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2593
|1.2093
|1.2603
|2006.10.19 18:58
|1.2591
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.00
|3683466
|2006.10.19 19:30
|buy
|0.10
|eurgbp
|0.6717
|0.6217
|0.6727
|2006.10.19 22:31
|0.6722
|0.00
|0.00
|0.00
|9.39
|3684057
|2006.10.19 20:00
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2608
|1.3131
|1.2621
|2006.10.19 22:02
|1.2628
|0.00
|0.00
|0.00
|-20.00
|3684382
|2006.10.19 20:09
|sell
|0.20
|eurusd
|1.2616
|1.3131
|1.2621
|2006.10.19 22:02
|1.2628
|0.00
|0.00
|0.00
|-24.00
|3685041
|2006.10.19 20:19
|sell
|0.30
|eurusd
|1.2620
|1.3131
|1.2621
|2006.10.19 22:02
|1.2628
|0.00
|0.00
|0.00
|-24.00
|3685440
|2006.10.19 20:37
|sell
|0.50
|eurusd
|1.2622
|1.3131
|1.2621
|2006.10.19 22:02
|1.2628
|0.00
|0.00
|0.00
|-30.00
|3685876
|2006.10.19 20:49
|sell
|0.80
|eurusd
|1.2626
|1.3131
|1.2621
|2006.10.19 22:02
|1.2628
|0.00
|0.00
|0.00
|-16.00
|3686146
|2006.10.19 21:06
|sell
|1.30
|eurusd
|1.2628
|1.3131
|1.2621
|2006.10.19 22:02
|1.2628
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|3686522
|2006.10.19 21:19
|sell
|2.10
|eurusd
|1.2631
|1.3131
|1.2621
|2006.10.19 22:02
|1.2628
|0.00
|0.00
|0.00
|63.00
|3686986
|2006.10.19 21:30
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2565
|1.2065
|1.2575
|2006.10.19 22:08
|1.2575
|0.00
|0.00
|0.00
|7.95
|3687114
|2006.10.19 21:37
|sell
|3.60
|eurusd
|1.2638
|1.3131
|1.2621
|2006.10.19 22:02
|1.2628
|0.00
|0.00
|0.00
|360.00
|3687711
|2006.10.19 22:00
|buy
|0.10
|gbpchf
|2.3612
|2.3112
|2.3622
|2006.10.19 22:15
|2.3600
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.55
|3687799
|2006.10.19 22:02
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2627
|1.2127
|1.2637
|2006.10.19 22:03
|1.2624
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.00
|0.00
|0.00
|2.15
|3 807.08
|Closed P/L:
|3 809.23
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|3656638
|2006.10.19 00:30
|sell
|0.10
|audusd
|0.7551
|0.8074
|0.7564
|0.7595
|0.00
|0.00
|0.00
|-44.00
|3659362
|2006.10.19 04:01
|sell
|0.20
|audusd
|0.7549
|0.8074
|0.7564
|0.7595
|0.00
|0.00
|0.00
|-92.00
|3660503
|2006.10.19 06:02
|sell
|0.30
|audusd
|0.7549
|0.8074
|0.7564
|0.7595
|0.00
|0.00
|0.00
|-138.00
|3661944
|2006.10.19 08:45
|sell
|0.50
|audusd
|0.7552
|0.8074
|0.7564
|0.7595
|0.00
|0.00
|0.00
|-215.00
|3670791
|2006.10.19 14:00
|sell
|0.80
|audusd
|0.7569
|0.8074
|0.7564
|0.7595
|0.00
|0.00
|0.00
|-208.00
|3676676
|2006.10.19 17:00
|sell
|1.30
|audusd
|0.7573
|0.8074
|0.7564
|0.7595
|0.00
|0.00
|0.00
|-286.00
|3685533
|2006.10.19 20:45
|sell
|2.10
|audusd
|0.7590
|0.8074
|0.7564
|0.7595
|0.00
|0.00
|0.00
|-105.00
|0.00
|0.00
|0.00
|-1 088.00
|Floating P/L:
|-1 088.00
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|No transactions
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|0.00
|Credit Facility:
|0.00
|Closed Trade P/L:
|3 809.23
|Floating P/L:
|-1 088.00
|Margin:
|2 007.23
|Balance:
|30 835.86
|Equity:
|29 747.86
|Free Margin:
|27 740.63
|Details:
|Gross Profit:
|5 091.09
|Gross Loss:
|1 281.86
|Total Net Profit:
|3 809.23
|Profit Factor:
|3.97
|Expected Payoff:
|20.48
|Absolute Drawdown:
|242.37
|Maximal Drawdown:
|291.00 (1.02%)
|Relative Drawdown:
|1.03% (277.72)
|Total Trades:
|186
|Short Positions (won %):
|133 (68.42%)
|Long Positions (won %):
|53 (33.96%)
|Profit Trades (% of total):
|109 (58.60%)
|Loss trades (% of total):
|77 (41.40%)
|Largest
|profit trade:
|594.00
|loss trade:
|-144.00
|Average
|profit trade:
|46.71
|loss trade:
|-16.65
|Maximum
|consecutive wins ($):
|20 (883.46)
|consecutive losses ($):
|11 (-99.00)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|1 551.00 (5)
|consecutive loss (count):
|-291.00 (4)
|Average
|consecutive wins:
|4
|consecutive losses:
|3