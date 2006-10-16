FXDD

Account: 443586 Name: Barry Riley Currency: USD 2006 October 18, 23:52
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
35563652006.10.16 00:48buy0.10eurjpy149.66144.67149.772006.10.16 04:00149.560.000.000.00-8.35
35563722006.10.16 00:49sell0.10gbpchf2.36392.41392.36292006.10.16 01:442.36410.000.000.00-1.57
35564422006.10.16 00:54sell0.10usdchf1.27391.32471.27372006.10.16 05:521.27470.000.000.00-6.28
35566192006.10.16 01:04sell0.20gbpchf2.36342.41392.36292006.10.16 01:442.36410.000.000.00-10.98
35566462006.10.16 01:06sell0.20usdchf1.27401.32471.27372006.10.16 05:521.27470.000.000.00-10.98
35567192006.10.16 01:10sell0.30gbpchf2.36392.41392.36292006.10.16 01:432.36410.000.000.00-4.71
35568012006.10.16 01:22sell0.30usdchf1.27431.32471.27372006.10.16 05:521.27470.000.000.00-9.41
35568302006.10.16 01:26sell0.50gbpchf2.36422.41392.36292006.10.16 01:432.36410.000.000.003.93
35570392006.10.16 01:44buy0.10gbpchf2.36412.31412.36512006.10.16 01:452.36310.000.000.00-7.85
35573652006.10.16 02:16sell0.50usdchf1.27391.32471.27372006.10.16 05:521.27470.000.000.00-31.38
35577852006.10.16 02:55sell0.80usdchf1.27421.32471.27372006.10.16 05:521.27470.000.000.00-31.38
35577922006.10.16 02:56buy0.20eurjpy149.74144.67149.772006.10.16 04:00149.560.000.000.00-30.07
35579932006.10.16 03:03buy0.10gbpjpy222.08217.08222.182006.10.16 03:04221.990.000.000.00-7.51
35581772006.10.16 03:15sell1.30usdchf1.27411.32471.27372006.10.16 05:521.27470.000.000.00-61.19
35582302006.10.16 03:16buy0.30eurjpy149.69144.67149.772006.10.16 04:00149.560.000.000.00-32.58
35587652006.10.16 03:54buy0.50eurjpy149.64144.67149.772006.10.16 04:00149.560.000.000.00-33.42
35588202006.10.16 03:55sell2.10usdchf1.27431.32471.27372006.10.16 05:521.27470.000.000.00-65.90
35589552006.10.16 04:00buy0.10eurjpy149.60144.60149.702006.10.16 04:01149.560.000.000.00-3.35
35591372006.10.16 04:10sell3.60usdchf1.27471.32471.27372006.10.16 05:521.27470.000.000.000.00
35592742006.10.16 04:15sell0.10gbpchf2.36282.41282.36182006.10.16 05:532.36300.000.000.00-1.57
35596322006.10.16 04:32sell0.20gbpchf2.36352.41282.36182006.10.16 05:532.36300.000.000.007.85
35596942006.10.16 04:35sell6.00usdchf1.27491.32471.27372006.10.16 05:521.27470.000.000.0094.14
35598632006.10.16 04:55sell0.30gbpchf2.36262.41282.36182006.10.16 05:532.36300.000.000.00-9.42
35600592006.10.16 05:06sell0.10eurgbp0.67400.72400.67302006.10.16 10:440.67300.000.000.0018.57
35600612006.10.16 05:06sell9.90usdchf1.27481.32471.27372006.10.16 05:521.27470.000.000.0077.67
35602962006.10.16 05:15sell0.50gbpchf2.36242.41282.36182006.10.16 05:532.36300.000.000.00-23.54
35604622006.10.16 05:24sell0.80gbpchf2.36272.41272.36172006.10.16 05:542.36320.000.000.00-31.38
35605522006.10.16 05:34sell1.30gbpchf2.36302.41282.36182006.10.16 05:532.36300.000.000.000.00
35608202006.10.16 05:52buy0.10usdchf1.27481.22481.27582006.10.16 05:531.27440.000.000.00-3.14
35608482006.10.16 05:56sell0.20eurgbp0.67400.72400.67302006.10.16 10:440.67300.000.000.0037.13
35616042006.10.16 07:03sell0.30eurgbp0.67400.72400.67302006.10.16 10:440.67300.000.000.0055.71
35623402006.10.16 08:16sell0.10eurusd1.25081.30101.25002006.10.16 08:461.25070.000.000.001.00
35628482006.10.16 08:34sell0.20eurusd1.25111.30101.25002006.10.16 08:461.25070.000.000.008.00
35630532006.10.16 08:46buy0.10eurusd1.25071.20071.25172006.10.16 08:471.25060.000.000.00-1.00
35635162006.10.16 09:15sell0.10eurusd1.25091.30111.25012006.10.16 10:241.25050.000.000.004.00
35638432006.10.16 09:39sell0.20eurusd1.25091.30111.25012006.10.16 10:241.25050.000.000.008.00
35643602006.10.16 09:59sell0.30eurusd1.25121.30111.25012006.10.16 10:241.25050.000.000.0021.00
35656592006.10.16 10:24buy0.10eurusd1.25051.20051.25152006.10.16 10:251.24980.000.000.00-7.00
35671972006.10.16 10:58sell0.10eurusd1.25121.30201.25102006.10.16 13:011.25100.000.000.002.00
35676932006.10.16 11:07sell0.20eurusd1.25201.30201.25102006.10.16 13:011.25100.000.000.0020.00
35684402006.10.16 11:16buy0.10eurgbp0.67320.62320.67422006.10.16 11:460.67250.000.000.00-13.03
35692062006.10.16 11:36sell0.30eurusd1.25231.30201.25102006.10.16 13:011.25100.000.000.0039.00
35701542006.10.16 12:04sell0.50eurusd1.25161.30201.25102006.10.16 13:011.25100.000.000.0030.00
35703782006.10.16 12:13sell0.80eurusd1.25201.30201.25102006.10.16 13:011.25100.000.000.0080.00
35705042006.10.16 12:16sell1.30eurusd1.25231.30201.25102006.10.16 13:011.25100.000.000.00169.00
35708412006.10.16 12:30sell0.10audusd0.75260.80410.75312006.10.17 17:430.75310.000.00-0.24-5.00
35710652006.10.16 12:44sell2.10eurusd1.25201.30201.25102006.10.16 13:011.25100.000.000.00210.00
35722912006.10.16 13:39sell0.10eurusd1.25181.30191.25092006.10.16 14:221.25090.000.000.009.00
35724172006.10.16 13:45sell0.20eurusd1.25201.30191.25092006.10.16 14:221.25090.000.000.0022.00
35765182006.10.16 15:45sell0.20audusd0.75340.80410.75312006.10.17 17:430.75310.000.00-0.486.00
35840322006.10.16 22:00sell0.30audusd0.75360.80410.75312006.10.17 17:430.75310.000.00-0.7215.00
35844382006.10.16 22:57sell0.10eurusd1.25321.30371.25272006.10.17 02:431.25320.000.000.580.00
35845522006.10.16 23:05sell0.20eurusd1.25321.30371.25272006.10.17 02:431.25320.000.001.150.00
35847732006.10.16 23:30sell0.30eurusd1.25321.30371.25272006.10.17 02:431.25320.000.001.730.00
35859972006.10.17 00:49sell0.50eurusd1.25331.30371.25272006.10.17 02:431.25320.000.000.005.00
35864402006.10.17 01:38sell0.80eurusd1.25401.30371.25272006.10.17 02:431.25320.000.000.0064.00
35865942006.10.17 01:49sell1.30eurusd1.25411.30371.25272006.10.17 02:431.25320.000.000.00117.00
35870032006.10.17 02:25sell2.10eurusd1.25361.30371.25272006.10.17 02:431.25320.000.000.0084.00
35871742006.10.17 02:43buy0.10eurusd1.25311.20311.25412006.10.17 02:441.25310.000.000.000.00
35875442006.10.17 03:16sell0.10eurusd1.25361.30411.25312006.10.17 04:161.25360.000.000.000.00
35877362006.10.17 03:27sell0.20eurusd1.25401.30411.25312006.10.17 04:151.25360.000.000.008.00
35877732006.10.17 03:31sell0.50audusd0.75360.80410.75312006.10.17 17:430.75310.000.000.0025.00
35879362006.10.17 03:36sell0.30eurusd1.25431.30411.25312006.10.17 04:151.25360.000.000.0021.00
35886152006.10.17 04:16buy0.10eurusd1.25371.20371.25472006.10.17 04:161.25340.000.000.00-3.00
35902162006.10.17 07:00sell0.80audusd0.75410.80410.75312006.10.17 17:430.75310.000.000.0080.00
35909892006.10.17 08:46sell1.30audusd0.75460.80410.75312006.10.17 17:430.75310.000.000.00195.00
35938382006.10.17 10:45buy0.10eurjpy149.07144.07149.172006.10.17 11:00149.120.000.000.004.20
35938692006.10.17 10:47sell0.10eurusd1.25341.30371.25272006.10.17 11:291.25350.000.000.00-1.00
35940842006.10.17 10:53sell0.20eurusd1.25381.30371.25272006.10.17 11:291.25350.000.000.006.00
35951042006.10.17 11:29buy0.10eurusd1.25341.20341.25442006.10.17 11:301.25320.000.000.00-2.00
35984402006.10.17 12:30buy0.10eurjpy148.72143.72148.822006.10.17 12:45148.630.000.000.00-7.58
35985002006.10.17 12:32buy0.10eurusd1.25291.20291.25392006.10.17 12:331.25280.000.000.00-1.00
35994172006.10.17 13:00buy0.10eurgbp0.67150.62150.67252006.10.17 13:150.67090.000.000.00-11.21
36002622006.10.17 13:42buy0.10eurusd1.25261.20261.25362006.10.17 13:431.25220.000.000.00-4.00
36016582006.10.17 15:18buy0.10eurusd1.25231.20231.25332006.10.17 15:191.25230.000.000.000.00
36038942006.10.17 16:04buy0.10eurusd1.25251.20251.25352006.10.17 16:151.25350.000.000.0010.00
36052782006.10.17 16:20sell0.10eurusd1.25441.30491.25392006.10.17 17:421.25390.000.000.005.00
36062892006.10.17 16:32sell0.20eurusd1.25531.30491.25392006.10.17 17:421.25390.000.000.0028.00
36074192006.10.17 17:08sell0.30eurusd1.25521.30491.25392006.10.17 17:421.25390.000.000.0039.00
36081702006.10.17 17:27sell0.50eurusd1.25461.30491.25392006.10.17 17:421.25390.000.000.0035.00
36094822006.10.17 18:00sell0.10eurjpy148.82153.95148.852006.10.18 00:04148.850.000.00-1.13-2.53
36109112006.10.17 18:38sell0.10eurusd1.25541.30571.25472006.10.17 20:511.25530.000.000.001.00
36123332006.10.17 19:00sell0.20eurjpy149.02153.95148.852006.10.18 00:04148.850.000.00-2.2628.66
36124222006.10.17 19:01sell0.20eurusd1.25641.30571.25472006.10.17 20:511.25530.000.000.0022.00
36140892006.10.17 19:54sell0.30eurusd1.25581.30571.25472006.10.17 20:511.25530.000.000.0015.00
36145002006.10.17 20:10sell0.50eurusd1.25571.30571.25472006.10.17 20:511.25530.000.000.0020.00
36147802006.10.17 20:21sell0.80eurusd1.25561.30571.25472006.10.17 20:501.25530.000.000.0024.00
36155312006.10.17 20:51buy0.10eurusd1.25531.20531.25632006.10.17 20:511.25510.000.000.00-2.00
36179042006.10.17 22:41sell0.10eurusd1.25531.30471.25372006.10.18 00:201.25370.000.000.5816.00
36179702006.10.17 22:45sell0.10usdchf1.26731.31811.26712006.10.18 09:361.26710.000.00-1.111.58
36186162006.10.17 23:44sell0.20eurusd1.25451.30471.25372006.10.18 00:201.25370.000.001.1516.00
36189282006.10.17 23:58sell0.30eurusd1.25471.30471.25372006.10.18 00:201.25370.000.001.7330.00
36189632006.10.18 00:00sell0.20usdchf1.26811.31811.26712006.10.18 09:361.26710.000.000.0015.78
36200482006.10.18 00:30buy0.10eurjpy148.71143.71148.812006.10.18 00:45148.620.000.000.00-7.59
36203212006.10.18 00:45buy0.10gbpjpy221.74216.74221.842006.10.18 01:00221.640.000.000.00-8.44
36213272006.10.18 01:12sell0.10eurusd1.25431.30451.25352006.10.18 09:191.25450.000.000.00-2.00
36215332006.10.18 01:17sell0.20eurusd1.25501.30451.25352006.10.18 09:191.25450.000.000.0010.00
36220942006.10.18 01:34sell0.30eurusd1.25531.30451.25352006.10.18 09:191.25450.000.000.0024.00
36228782006.10.18 02:06sell0.50eurusd1.25451.30451.25352006.10.18 09:191.25450.000.000.000.00
36236652006.10.18 03:00sell0.30usdchf1.26841.31811.26712006.10.18 09:361.26710.000.000.0030.78
36237482006.10.18 03:05sell0.80eurusd1.25391.30451.25352006.10.18 09:191.25450.000.000.00-48.00
36244952006.10.18 03:48sell1.30eurusd1.25391.30451.25352006.10.18 09:191.25450.000.000.00-78.00
36246302006.10.18 03:54sell2.10eurusd1.25441.30451.25352006.10.18 09:191.25450.000.000.00-21.00
36249472006.10.18 04:10sell3.60eurusd1.25411.30451.25352006.10.18 09:191.25450.000.000.00-144.00
36259702006.10.18 05:26sell6.00eurusd1.25451.30451.25352006.10.18 09:191.25450.000.000.000.00
36261132006.10.18 05:34sell9.90eurusd1.25481.30451.25352006.10.18 09:191.25450.000.000.00297.00
36272392006.10.18 07:07sell16.50eurusd1.25451.30451.25352006.10.18 09:191.25450.000.000.000.00
36277932006.10.18 08:03sell0.10audusd0.75420.80480.75382006.10.18 12:040.75380.000.000.004.00
36293862006.10.18 09:19buy0.10eurusd1.25451.20451.25552006.10.18 09:201.25440.000.000.00-1.00
36296422006.10.18 09:30sell0.20audusd0.75510.80480.75382006.10.18 12:040.75380.000.000.0026.00
36297872006.10.18 09:35sell0.10eurusd1.25501.30531.25432006.10.18 10:501.25500.000.000.000.00
36301082006.10.18 09:38sell0.20eurusd1.25541.30531.25432006.10.18 10:501.25500.000.000.008.00
36304452006.10.18 09:45buy0.10eurjpy148.60143.60148.702006.10.18 10:00148.650.000.000.004.22
36308132006.10.18 09:56sell0.30eurusd1.25501.30531.25432006.10.18 10:501.25500.000.000.000.00
36310362006.10.18 10:02sell0.50eurusd1.25521.30531.25432006.10.18 10:501.25500.000.000.0010.00
36317012006.10.18 10:15sell0.80eurusd1.25521.30531.25432006.10.18 10:501.25500.000.000.0016.00
36322572006.10.18 10:32sell1.30eurusd1.25561.30531.25432006.10.18 10:501.25500.000.000.0078.00
36327152006.10.18 10:50buy0.10eurusd1.25501.20501.25602006.10.18 10:511.25490.000.000.00-1.00
36355792006.10.18 12:17buy0.10eurusd1.25381.20381.25482006.10.18 12:181.25360.000.000.00-2.00
36360512006.10.18 12:35sell0.10eurusd1.25401.30441.25342006.10.18 15:361.25340.000.000.006.00
36367152006.10.18 13:15buy0.10audusd0.75400.70340.75442006.10.18 20:150.75440.000.000.004.00
36367202006.10.18 13:16sell0.20eurusd1.25391.30441.25342006.10.18 15:361.25340.000.000.0010.00
36368032006.10.18 13:21sell0.30eurusd1.25431.30441.25342006.10.18 15:361.25340.000.000.0027.00
36381562006.10.18 14:27sell0.50eurusd1.25401.30441.25342006.10.18 15:361.25340.000.000.0030.00
36388892006.10.18 14:55sell0.80eurusd1.25441.30441.25342006.10.18 15:361.25340.000.000.0080.00
36393362006.10.18 15:11sell1.30eurusd1.25451.30441.25342006.10.18 15:361.25340.000.000.00143.00
36397802006.10.18 15:23sell2.10eurusd1.25461.30441.25342006.10.18 15:361.25340.000.000.00252.00
36423512006.10.18 15:44buy0.10eurusd1.25301.20301.25402006.10.18 15:451.25270.000.000.00-3.00
36456042006.10.18 16:14buy0.10eurusd1.25121.20081.25182006.10.18 16:581.25180.000.000.006.00
36456902006.10.18 16:15buy0.20audusd0.75310.70340.75442006.10.18 20:150.75440.000.000.0026.00
36463282006.10.18 16:22buy0.20eurusd1.25061.20081.25182006.10.18 16:581.25180.000.000.0024.00
36471732006.10.18 16:33buy0.30eurusd1.25081.20081.25182006.10.18 16:581.25180.000.000.0030.00
36477722006.10.18 16:45sell0.10usdchf1.27331.32331.27232006.10.18 16:581.27230.000.000.007.86
36485752006.10.18 17:00sell0.10gbpchf2.37702.42702.37602006.10.18 17:552.37600.000.000.007.85
36500032006.10.18 17:30sell0.10gbpjpy222.47227.47222.372006.10.18 17:57222.370.000.000.008.39
36534592006.10.18 20:34buy0.10eurusd1.25211.20211.25312006.10.18 20:351.25210.000.000.000.00
36541872006.10.18 21:19sell0.10eurusd1.25261.30331.25232006.10.18 23:011.25340.000.000.00-8.00
36543132006.10.18 21:30sell0.20eurusd1.25291.30331.25232006.10.18 23:011.25340.000.000.00-10.00
36543202006.10.18 21:30buy0.10gbpchf2.37382.32382.37482006.10.18 21:452.37260.000.000.00-9.44
36546242006.10.18 21:55sell0.30eurusd1.25311.30331.25232006.10.18 23:011.25340.000.000.00-9.00
36549372006.10.18 22:16sell0.50eurusd1.25331.30331.25232006.10.18 23:011.25340.000.000.00-5.00
36550912006.10.18 22:31buy0.10gbpjpy222.15217.15222.252006.10.18 22:45222.020.000.000.00-10.94
36551922006.10.18 22:40sell0.80eurusd1.25351.30331.25232006.10.18 23:011.25340.000.000.008.00
36554592006.10.18 23:01buy0.10eurusd1.25341.20341.25442006.10.18 23:021.25310.000.000.00-3.00
  0.00 0.00 0.98 2 175.60
Closed P/L: 2 176.58
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
36539672006.10.18 21:00sell0.10eurgbp0.67040.72040.6694 0.67110.000.000.00-13.08
  0.00 0.00 0.00 -13.08
 Floating P/L: -13.08
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 0.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 2 176.58 Floating P/L: -13.08 Margin: 62.62
Balance: 29 203.21 Equity: 29 190.13 Free Margin: 29 127.51
 
Details:
Graph
Gross Profit: 3 035.67 Gross Loss: 859.09 Total Net Profit: 2 176.58
Profit Factor: 3.53 Expected Payoff: 15.12  
Absolute Drawdown: 242.37 Maximal Drawdown: 291.00 (1.02%) Relative Drawdown: 1.03% (277.72)
 
Total Trades: 144 Short Positions (won %): 106 (75.47%) Long Positions (won %): 38 (28.95%)
Profit Trades (% of total): 91 (63.19%) Loss trades (% of total): 53 (36.81%)
Largest profit trade: 297.00 loss trade: -144.00
Average profit trade: 33.36 loss trade: -16.21
Maximum consecutive wins ($): 20 (883.46) consecutive losses ($): 10 (-140.39)
Maximal consecutive profit (count): 883.46 (20) consecutive loss (count): -291.00 (4)
Average consecutive wins: 5 consecutive losses: 3