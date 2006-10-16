|Account: 35414
|Name: John Riley
|Currency: USD
|2006 October 20, 23:20
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|1741578
|2006.10.16 00:00
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2507
|1.3007
|1.2497
|2006.10.16 03:55
|1.2497
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1741579
|2006.10.16 00:00
|buy
|0.10
|audusd
|0.7508
|0.7008
|0.7518
|2006.10.16 11:51
|0.7518
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1741594
|2006.10.16 00:00
|sell
|0.10
|eurjpy
|149.66
|154.66
|149.56
|2006.10.16 10:00
|149.56
|0.00
|0.00
|0.00
|8.37
|1741595
|2006.10.16 00:00
|sell
|0.10
|eurgbp
|0.6738
|0.7238
|0.6728
|2006.10.16 11:35
|0.6728
|0.00
|0.00
|0.00
|18.62
|1741596
|2006.10.16 00:00
|buy
|0.10
|gbpchf
|2.3632
|2.3132
|2.3642
|2006.10.16 01:18
|2.3642
|0.00
|0.00
|0.00
|7.85
|1741600
|2006.10.16 00:01
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2737
|1.2237
|1.2747
|2006.10.16 04:12
|1.2747
|0.00
|0.00
|0.00
|7.84
|1741601
|2006.10.16 00:01
|sell
|0.10
|gbpjpy
|222.03
|227.03
|221.93
|2006.10.16 03:52
|221.93
|0.00
|0.00
|0.00
|8.35
|1741705
|2006.10.16 01:20
|sell
|0.10
|gbpchf
|2.3638
|2.4138
|2.3628
|2006.10.16 03:00
|2.3628
|0.00
|0.00
|0.00
|7.85
|1741976
|2006.10.16 03:01
|sell
|0.10
|gbpchf
|2.3621
|2.4161
|2.3651
|2006.10.16 13:59
|2.3651
|0.00
|0.00
|0.00
|-23.58
|1742038
|2006.10.16 03:53
|sell
|0.10
|gbpjpy
|221.87
|226.87
|221.77
|2006.10.16 10:08
|221.77
|0.00
|0.00
|0.00
|8.37
|1742063
|2006.10.16 03:56
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2499
|1.1999
|1.2509
|2006.10.16 08:17
|1.2509
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1742084
|2006.10.16 04:13
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2753
|1.2179
|1.2689
|2006.10.18 00:47
|1.2689
|0.00
|0.00
|0.44
|-50.44
|1742492
|2006.10.16 08:18
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2511
|1.2011
|1.2521
|2006.10.16 11:07
|1.2521
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1743008
|2006.10.16 10:01
|buy
|0.10
|eurjpy
|149.64
|144.23
|149.33
|2006.10.17 04:14
|149.33
|0.00
|0.00
|0.21
|-26.03
|1743095
|2006.10.16 10:09
|buy
|0.10
|gbpjpy
|221.84
|216.61
|221.71
|2006.10.16 10:37
|221.71
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.88
|1743169
|2006.10.16 10:18
|buy
|0.20
|eurjpy
|149.33
|144.23
|149.33
|2006.10.17 04:14
|149.33
|0.00
|0.00
|0.42
|0.00
|1743215
|2006.10.16 10:24
|buy
|0.20
|gbpjpy
|221.50
|216.61
|221.71
|2006.10.16 10:37
|221.71
|0.00
|0.00
|0.00
|35.17
|1743295
|2006.10.16 10:29
|sell
|0.20
|gbpchf
|2.3651
|2.4161
|2.3651
|2006.10.16 13:59
|2.3651
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|1743361
|2006.10.16 10:38
|buy
|0.10
|gbpjpy
|221.80
|216.80
|221.90
|2006.10.16 11:00
|221.90
|0.00
|0.00
|0.00
|8.38
|1743597
|2006.10.16 11:01
|buy
|0.10
|gbpjpy
|221.97
|216.97
|222.07
|2006.10.16 11:35
|222.07
|0.00
|0.00
|0.00
|8.38
|1743703
|2006.10.16 11:08
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2526
|1.2026
|1.2536
|2006.10.16 16:51
|1.2536
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1743707
|2006.10.16 11:08
|buy
|0.20
|usdchf
|1.2713
|1.2179
|1.2689
|2006.10.18 00:47
|1.2689
|0.00
|0.00
|0.86
|-37.83
|1743882
|2006.10.16 11:36
|buy
|0.10
|eurgbp
|0.6729
|0.6209
|0.6719
|2006.10.19 11:38
|0.6719
|0.00
|0.00
|-8.17
|-18.67
|1743883
|2006.10.16 11:36
|sell
|0.10
|gbpjpy
|221.98
|226.98
|221.88
|2006.10.16 13:45
|221.88
|0.00
|0.00
|0.00
|8.39
|1743932
|2006.10.16 11:52
|buy
|0.10
|audusd
|0.7521
|0.7021
|0.7531
|2006.10.16 13:54
|0.7531
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1744103
|2006.10.16 13:02
|sell
|0.30
|gbpchf
|2.3681
|2.4161
|2.3651
|2006.10.16 13:59
|2.3651
|0.00
|0.00
|0.00
|70.74
|1744181
|2006.10.16 13:46
|sell
|0.10
|gbpjpy
|221.81
|226.81
|221.71
|2006.10.16 19:37
|221.71
|0.00
|0.00
|0.00
|8.39
|1744191
|2006.10.16 13:55
|buy
|0.10
|audusd
|0.7534
|0.7034
|0.7544
|2006.10.16 16:36
|0.7544
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1744214
|2006.10.16 14:00
|sell
|0.10
|gbpchf
|2.3639
|2.4160
|2.3650
|2006.10.16 19:28
|2.3650
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.65
|1744450
|2006.10.16 15:07
|sell
|0.20
|gbpchf
|2.3670
|2.4160
|2.3650
|2006.10.16 19:28
|2.3650
|0.00
|0.00
|0.00
|31.45
|1745055
|2006.10.16 16:36
|buy
|0.10
|audusd
|0.7548
|0.7048
|0.7558
|2006.10.19 09:38
|0.7558
|0.00
|0.00
|1.14
|10.00
|1745114
|2006.10.16 16:52
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2537
|1.2037
|1.2547
|2006.10.17 16:20
|1.2547
|0.00
|0.00
|-0.35
|10.00
|1745596
|2006.10.16 19:30
|buy
|0.10
|gbpchf
|2.3655
|2.3155
|2.3665
|2006.10.17 00:54
|2.3665
|0.00
|0.00
|0.49
|7.87
|1745619
|2006.10.16 19:37
|buy
|0.10
|gbpjpy
|221.71
|216.71
|221.81
|2006.10.17 03:11
|221.81
|0.00
|0.00
|0.65
|8.40
|1745763
|2006.10.16 20:59
|buy
|0.30
|eurjpy
|149.03
|144.23
|149.33
|2006.10.17 04:14
|149.33
|0.00
|0.00
|0.63
|75.57
|1746127
|2006.10.17 00:55
|sell
|0.10
|gbpchf
|2.3649
|2.4149
|2.3639
|2006.10.17 10:46
|2.3639
|0.00
|0.00
|0.00
|7.88
|1746377
|2006.10.17 03:12
|buy
|0.10
|gbpjpy
|221.91
|216.70
|221.80
|2006.10.17 11:31
|221.80
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.24
|1746563
|2006.10.17 04:15
|buy
|0.10
|eurjpy
|149.37
|143.97
|149.07
|2006.10.17 19:50
|149.07
|0.00
|0.00
|0.00
|-25.27
|1747404
|2006.10.17 09:53
|buy
|0.20
|gbpjpy
|221.60
|216.70
|221.80
|2006.10.17 11:31
|221.80
|0.00
|0.00
|0.00
|33.63
|1747629
|2006.10.17 10:18
|buy
|0.20
|eurjpy
|149.07
|143.97
|149.07
|2006.10.17 19:50
|149.07
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|1747723
|2006.10.17 10:47
|sell
|0.10
|gbpchf
|2.3632
|2.4132
|2.3622
|2006.10.17 10:59
|2.3622
|0.00
|0.00
|0.00
|7.88
|1747825
|2006.10.17 10:57
|buy
|0.30
|usdchf
|1.2681
|1.2179
|1.2689
|2006.10.18 00:47
|1.2689
|0.00
|0.00
|0.65
|18.91
|1747870
|2006.10.17 11:00
|sell
|0.10
|gbpchf
|2.3617
|2.4144
|2.3634
|2006.10.17 11:44
|2.3634
|0.00
|0.00
|0.00
|-13.41
|1748125
|2006.10.17 11:32
|sell
|0.20
|gbpchf
|2.3657
|2.4144
|2.3634
|2006.10.17 11:44
|2.3634
|0.00
|0.00
|0.00
|36.28
|1748127
|2006.10.17 11:32
|buy
|0.10
|gbpjpy
|221.84
|216.62
|221.72
|2006.10.17 13:40
|221.72
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.11
|1748267
|2006.10.17 11:42
|buy
|0.20
|gbpjpy
|221.51
|216.62
|221.72
|2006.10.17 13:40
|221.72
|0.00
|0.00
|0.00
|35.40
|1748325
|2006.10.17 11:45
|sell
|0.10
|gbpchf
|2.3625
|2.4223
|2.3713
|2006.10.19 01:40
|2.3713
|0.00
|0.00
|-3.55
|-69.29
|1748774
|2006.10.17 12:28
|buy
|0.30
|eurjpy
|148.76
|143.97
|149.07
|2006.10.17 19:50
|149.07
|0.00
|0.00
|0.00
|78.32
|1749049
|2006.10.17 13:27
|sell
|0.30
|gbpchf
|2.3689
|2.4223
|2.3713
|2006.10.19 01:40
|2.3713
|0.00
|0.00
|-10.63
|-56.69
|1749123
|2006.10.17 13:41
|buy
|0.10
|gbpjpy
|221.75
|216.75
|221.85
|2006.10.17 16:17
|221.85
|0.00
|0.00
|0.00
|8.42
|1749918
|2006.10.17 16:18
|buy
|0.10
|gbpjpy
|221.90
|216.90
|222.00
|2006.10.17 17:09
|222.00
|0.00
|0.00
|0.00
|8.44
|1750069
|2006.10.17 16:21
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2543
|1.3043
|1.2533
|2006.10.18 00:50
|1.2533
|0.00
|0.00
|0.15
|10.00
|1750438
|2006.10.17 17:10
|buy
|0.10
|gbpjpy
|222.07
|217.07
|222.17
|2006.10.17 18:53
|222.17
|0.00
|0.00
|0.00
|8.44
|1750901
|2006.10.17 18:42
|buy
|0.50
|usdchf
|1.2649
|1.2179
|1.2689
|2006.10.18 00:47
|1.2689
|0.00
|0.00
|1.08
|157.62
|1751015
|2006.10.17 18:54
|buy
|0.10
|gbpjpy
|222.26
|217.26
|222.36
|2006.10.17 19:54
|222.36
|0.00
|0.00
|0.00
|8.43
|1751224
|2006.10.17 19:51
|buy
|0.10
|eurjpy
|149.13
|144.13
|149.23
|2006.10.17 20:31
|149.23
|0.00
|0.00
|0.00
|8.42
|1751238
|2006.10.17 19:55
|buy
|0.10
|gbpjpy
|222.43
|217.43
|222.53
|2006.10.17 21:25
|222.53
|0.00
|0.00
|0.00
|8.41
|1751401
|2006.10.17 20:32
|buy
|0.10
|eurjpy
|149.25
|143.84
|148.94
|2006.10.18 15:31
|148.94
|0.00
|0.00
|0.21
|-26.10
|1751572
|2006.10.17 21:26
|buy
|0.10
|gbpjpy
|222.58
|217.01
|222.11
|2006.10.18 04:50
|222.11
|0.00
|0.00
|0.65
|-39.59
|1751654
|2006.10.17 21:51
|sell
|0.50
|gbpchf
|2.3719
|2.4223
|2.3713
|2006.10.19 01:40
|2.3713
|0.00
|0.00
|-17.71
|23.62
|1752019
|2006.10.17 23:54
|buy
|0.20
|gbpjpy
|222.28
|217.01
|222.11
|2006.10.18 04:50
|222.11
|0.00
|0.00
|1.31
|-28.64
|1752062
|2006.10.18 00:04
|buy
|0.20
|eurjpy
|148.94
|143.84
|148.94
|2006.10.18 15:31
|148.94
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|1752111
|2006.10.18 00:13
|buy
|0.30
|gbpjpy
|222.07
|217.01
|222.11
|2006.10.18 04:50
|222.11
|0.00
|0.00
|0.00
|10.11
|1752186
|2006.10.18 00:43
|buy
|0.30
|eurjpy
|148.64
|143.84
|148.94
|2006.10.18 15:31
|148.94
|0.00
|0.00
|0.00
|75.78
|1752203
|2006.10.18 00:47
|buy
|0.50
|gbpjpy
|221.76
|217.01
|222.11
|2006.10.18 04:50
|222.11
|0.00
|0.00
|0.00
|147.43
|1752207
|2006.10.18 00:47
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2693
|1.2173
|1.2683
|2006.10.18 12:07
|1.2683
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.88
|1752224
|2006.10.18 00:51
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2530
|1.3030
|1.2520
|2006.10.18 15:59
|1.2520
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1752695
|2006.10.18 07:39
|buy
|0.10
|gbpjpy
|221.96
|216.96
|222.06
|2006.10.18 11:19
|222.06
|0.00
|0.00
|0.00
|8.43
|1753505
|2006.10.18 10:27
|buy
|0.20
|usdchf
|1.2663
|1.2173
|1.2683
|2006.10.18 12:07
|1.2683
|0.00
|0.00
|0.00
|31.54
|1753792
|2006.10.18 11:20
|buy
|0.10
|gbpjpy
|222.15
|217.15
|222.25
|2006.10.18 15:31
|222.25
|0.00
|0.00
|0.00
|8.42
|1754117
|2006.10.18 12:07
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2687
|1.2187
|1.2697
|2006.10.18 15:40
|1.2697
|0.00
|0.00
|0.00
|7.88
|1754846
|2006.10.18 15:32
|buy
|0.10
|gbpjpy
|222.33
|217.33
|222.43
|2006.10.18 15:55
|222.43
|0.00
|0.00
|0.00
|8.40
|1754849
|2006.10.18 15:32
|buy
|0.10
|eurjpy
|148.99
|143.99
|149.09
|2006.10.18 15:53
|149.09
|0.00
|0.00
|0.00
|8.40
|1754971
|2006.10.18 15:41
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2705
|1.2205
|1.2715
|2006.10.18 16:09
|1.2715
|0.00
|0.00
|0.00
|7.86
|1755153
|2006.10.18 15:54
|sell
|0.10
|eurjpy
|149.06
|154.06
|148.96
|2006.10.18 16:02
|148.96
|0.00
|0.00
|0.00
|8.40
|1755183
|2006.10.18 15:56
|buy
|0.10
|gbpjpy
|222.52
|216.84
|221.94
|2006.10.19 17:52
|221.94
|0.00
|0.00
|1.96
|-49.04
|1755219
|2006.10.18 16:00
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2525
|1.2025
|1.2535
|2006.10.18 22:16
|1.2535
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1755260
|2006.10.18 16:03
|buy
|0.10
|eurjpy
|148.99
|143.99
|149.09
|2006.10.18 17:07
|149.09
|0.00
|0.00
|0.00
|8.39
|1755293
|2006.10.18 16:07
|sell
|0.80
|gbpchf
|2.3751
|2.4223
|2.3713
|2006.10.19 01:40
|2.3713
|0.00
|0.00
|-21.25
|239.37
|1755330
|2006.10.18 16:10
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2721
|1.2221
|1.2731
|2006.10.18 16:12
|1.2731
|0.00
|0.00
|0.00
|7.85
|1755548
|2006.10.18 16:35
|buy
|0.20
|eurgbp
|0.6699
|0.6209
|0.6719
|2006.10.19 11:38
|0.6719
|0.00
|0.00
|-9.81
|74.71
|1755671
|2006.10.18 17:08
|buy
|0.10
|eurjpy
|149.13
|143.91
|149.01
|2006.10.19 11:47
|149.01
|0.00
|0.00
|0.63
|-10.11
|1756315
|2006.10.18 20:48
|buy
|0.20
|gbpjpy
|222.22
|216.84
|221.94
|2006.10.19 17:52
|221.94
|0.00
|0.00
|3.91
|-47.34
|1756472
|2006.10.18 22:17
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2538
|1.2038
|1.2548
|2006.10.19 10:30
|1.2548
|0.00
|0.00
|-1.05
|10.00
|1756794
|2006.10.19 01:41
|buy
|0.10
|gbpchf
|2.3716
|2.3216
|2.3726
|2006.10.19 03:26
|2.3726
|0.00
|0.00
|0.00
|7.88
|1757022
|2006.10.19 03:27
|buy
|0.10
|gbpchf
|2.3740
|2.3220
|2.3730
|2006.10.19 10:01
|2.3730
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.88
|1757643
|2006.10.19 09:27
|buy
|0.20
|gbpchf
|2.3710
|2.3220
|2.3730
|2006.10.19 10:01
|2.3730
|0.00
|0.00
|0.00
|31.52
|1757698
|2006.10.19 09:39
|buy
|0.10
|audusd
|0.7564
|0.7064
|0.7574
|2006.10.19 17:16
|0.7574
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1757834
|2006.10.19 10:02
|buy
|0.10
|gbpchf
|2.3744
|2.3145
|2.3655
|2006.10.20 11:42
|2.3655
|0.00
|0.00
|0.50
|-70.78
|1757995
|2006.10.19 10:31
|buy
|0.20
|gbpchf
|2.3710
|2.3145
|2.3655
|2006.10.20 11:42
|2.3655
|0.00
|0.00
|1.00
|-87.48
|1758003
|2006.10.19 10:31
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2551
|1.2051
|1.2561
|2006.10.19 10:43
|1.2561
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1758197
|2006.10.19 10:44
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2561
|1.2061
|1.2571
|2006.10.19 12:01
|1.2571
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1758277
|2006.10.19 10:59
|buy
|0.20
|eurjpy
|148.80
|143.91
|149.01
|2006.10.19 11:47
|149.01
|0.00
|0.00
|0.00
|35.39
|1758483
|2006.10.19 11:31
|buy
|0.30
|gbpjpy
|221.86
|216.84
|221.94
|2006.10.19 17:52
|221.94
|0.00
|0.00
|0.00
|20.29
|1758497
|2006.10.19 11:32
|buy
|0.30
|gbpchf
|2.3679
|2.3145
|2.3655
|2006.10.20 11:42
|2.3655
|0.00
|0.00
|1.49
|-57.26
|1758566
|2006.10.19 11:39
|buy
|0.10
|eurgbp
|0.6720
|0.6220
|0.6730
|2006.10.20 03:24
|0.6730
|0.00
|0.00
|-1.64
|18.77
|1758632
|2006.10.19 11:48
|buy
|0.10
|eurjpy
|149.06
|144.06
|149.16
|2006.10.19 12:01
|149.16
|0.00
|0.00
|0.00
|8.43
|1758687
|2006.10.19 11:53
|buy
|0.50
|gbpchf
|2.3640
|2.3145
|2.3655
|2006.10.20 11:42
|2.3655
|0.00
|0.00
|2.49
|59.65
|1758816
|2006.10.19 12:02
|buy
|0.10
|eurjpy
|149.18
|144.18
|149.28
|2006.10.20 01:04
|149.28
|0.00
|0.00
|0.21
|8.45
|1758820
|2006.10.19 12:02
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2573
|1.2073
|1.2583
|2006.10.19 16:43
|1.2583
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1760272
|2006.10.19 16:44
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2587
|1.2087
|1.2597
|2006.10.19 17:36
|1.2597
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1760387
|2006.10.19 16:47
|buy
|0.50
|gbpjpy
|221.55
|216.84
|221.94
|2006.10.19 17:52
|221.94
|0.00
|0.00
|0.00
|164.85
|1760666
|2006.10.19 17:17
|buy
|0.10
|audusd
|0.7577
|0.7077
|0.7587
|2006.10.19 19:00
|0.7587
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1760939
|2006.10.19 17:37
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2602
|1.2102
|1.2612
|2006.10.19 19:00
|1.2612
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1761111
|2006.10.19 17:53
|buy
|0.10
|gbpjpy
|222.03
|217.03
|222.13
|2006.10.19 19:27
|222.13
|0.00
|0.00
|0.00
|8.44
|1761588
|2006.10.19 19:01
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2617
|1.2117
|1.2627
|2006.10.19 20:55
|1.2627
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1761765
|2006.10.19 19:28
|buy
|0.10
|gbpjpy
|222.21
|217.02
|222.12
|2006.10.20 01:13
|222.12
|0.00
|0.00
|0.66
|-7.61
|1762205
|2006.10.19 20:56
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2629
|1.2129
|1.2639
|2006.10.19 21:20
|1.2639
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1762278
|2006.10.19 21:10
|buy
|0.80
|gbpchf
|2.3607
|2.3145
|2.3655
|2006.10.20 11:42
|2.3655
|0.00
|0.00
|3.98
|305.39
|1762369
|2006.10.19 21:21
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2641
|1.2120
|1.2630
|2006.10.20 16:29
|1.2630
|0.00
|0.00
|-0.35
|-11.00
|1762594
|2006.10.19 22:01
|buy
|0.20
|gbpjpy
|221.92
|217.02
|222.12
|2006.10.20 01:13
|222.12
|0.00
|0.00
|1.31
|33.81
|1763032
|2006.10.20 01:05
|buy
|0.10
|eurjpy
|149.33
|144.33
|149.43
|2006.10.20 02:39
|149.43
|0.00
|0.00
|0.00
|8.45
|1763081
|2006.10.20 01:14
|buy
|0.10
|gbpjpy
|222.23
|217.23
|222.33
|2006.10.20 11:21
|222.33
|0.00
|0.00
|0.00
|8.44
|1763257
|2006.10.20 02:40
|buy
|0.10
|eurjpy
|149.46
|144.46
|149.56
|2006.10.20 03:18
|149.56
|0.00
|0.00
|0.00
|8.45
|1763336
|2006.10.20 03:19
|buy
|0.10
|eurjpy
|149.59
|144.39
|149.49
|2006.10.20 17:03
|149.49
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.43
|1764691
|2006.10.20 11:22
|buy
|0.10
|gbpjpy
|222.35
|217.35
|222.45
|2006.10.20 11:33
|222.45
|0.00
|0.00
|0.00
|8.45
|1764809
|2006.10.20 11:34
|buy
|0.10
|gbpjpy
|222.51
|217.51
|222.61
|2006.10.20 12:58
|222.61
|0.00
|0.00
|0.00
|8.45
|1764879
|2006.10.20 11:43
|sell
|0.10
|gbpchf
|2.3650
|2.4192
|2.3682
|2006.10.20 16:43
|2.3682
|0.00
|0.00
|0.00
|-25.46
|1765123
|2006.10.20 12:20
|buy
|0.20
|eurjpy
|149.29
|144.39
|149.49
|2006.10.20 17:03
|149.49
|0.00
|0.00
|0.00
|33.74
|1765267
|2006.10.20 12:58
|sell
|0.20
|gbpchf
|2.3682
|2.4192
|2.3682
|2006.10.20 16:43
|2.3682
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|1765270
|2006.10.20 12:58
|buy
|0.20
|eurusd
|1.2610
|1.2120
|1.2630
|2006.10.20 16:29
|1.2630
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|1765279
|2006.10.20 12:59
|buy
|0.10
|gbpjpy
|222.66
|217.66
|222.76
|2006.10.20 14:23
|222.76
|0.00
|0.00
|0.00
|8.45
|1765620
|2006.10.20 14:24
|buy
|0.10
|gbpjpy
|222.84
|217.84
|222.94
|2006.10.20 14:41
|222.94
|0.00
|0.00
|0.00
|8.45
|1765644
|2006.10.20 14:25
|sell
|0.30
|gbpchf
|2.3712
|2.4192
|2.3682
|2006.10.20 16:43
|2.3682
|0.00
|0.00
|0.00
|71.59
|1765783
|2006.10.20 14:42
|buy
|0.10
|gbpjpy
|223.06
|218.06
|223.16
|2006.10.20 17:19
|223.16
|0.00
|0.00
|0.00
|8.43
|1766180
|2006.10.20 16:30
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2631
|1.2111
|1.2621
|2006.10.20 22:13
|1.2621
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.00
|1766243
|2006.10.20 16:44
|buy
|0.10
|gbpchf
|2.3685
|2.3185
|2.3695
|2006.10.20 18:10
|2.3695
|0.00
|0.00
|0.00
|7.94
|1766403
|2006.10.20 17:04
|buy
|0.10
|eurjpy
|149.54
|144.54
|149.64
|2006.10.20 17:22
|149.64
|0.00
|0.00
|0.00
|8.43
|1766532
|2006.10.20 17:20
|buy
|0.10
|gbpjpy
|223.26
|218.26
|223.36
|2006.10.20 18:07
|223.36
|0.00
|0.00
|0.00
|8.42
|1766546
|2006.10.20 17:23
|buy
|0.10
|eurjpy
|149.66
|144.66
|149.76
|2006.10.20 21:06
|149.76
|0.00
|0.00
|0.00
|8.43
|1766681
|2006.10.20 17:57
|buy
|0.20
|eurusd
|1.2601
|1.2111
|1.2621
|2006.10.20 22:13
|1.2621
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|1766734
|2006.10.20 18:08
|buy
|0.10
|gbpjpy
|223.46
|218.46
|223.56
|2006.10.20 21:06
|223.56
|0.00
|0.00
|0.00
|8.43
|1766745
|2006.10.20 18:11
|buy
|0.10
|gbpchf
|2.3701
|2.3201
|2.3711
|2006.10.20 19:26
|2.3711
|0.00
|0.00
|0.00
|7.94
|0.00
|0.00
|-47.48
|1 803.73
|Closed P/L:
|1 756.25
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|1761591
|2006.10.19 19:01
|buy
|0.10
|audusd
|0.7593
|0.7093
|0.7603
|0.7588
|0.00
|0.00
|0.23
|-5.00
|1763367
|2006.10.20 03:30
|buy
|0.10
|eurgbp
|0.6731
|0.6211
|0.6721
|0.6699
|0.00
|0.00
|0.00
|-60.24
|1755412
|2006.10.18 16:13
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2736
|1.2114
|1.2624
|1.2587
|0.00
|0.00
|0.87
|-118.38
|1756442
|2006.10.18 22:03
|buy
|0.20
|usdchf
|1.2706
|1.2114
|1.2624
|1.2587
|0.00
|0.00
|1.74
|-189.08
|1758002
|2006.10.19 10:31
|buy
|0.30
|usdchf
|1.2673
|1.2114
|1.2624
|1.2587
|0.00
|0.00
|0.66
|-204.97
|1760076
|2006.10.19 16:20
|buy
|0.50
|usdchf
|1.2640
|1.2114
|1.2624
|1.2587
|0.00
|0.00
|1.09
|-210.53
|1760941
|2006.10.19 17:37
|buy
|0.80
|usdchf
|1.2609
|1.2114
|1.2624
|1.2587
|0.00
|0.00
|1.75
|-139.83
|1762147
|2006.10.19 20:47
|buy
|1.30
|usdchf
|1.2570
|1.2114
|1.2624
|1.2587
|0.00
|0.00
|2.84
|175.58
|1765356
|2006.10.20 13:11
|buy
|0.20
|eurgbp
|0.6701
|0.6211
|0.6721
|0.6699
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.54
|1766959
|2006.10.20 19:27
|buy
|0.10
|gbpchf
|2.3717
|2.3217
|2.3727
|2.3699
|0.00
|0.00
|0.00
|-14.30
|1767127
|2006.10.20 21:07
|buy
|0.10
|eurjpy
|149.80
|144.80
|149.90
|149.72
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.74
|1767128
|2006.10.20 21:07
|buy
|0.10
|gbpjpy
|223.67
|218.67
|223.77
|223.41
|0.00
|0.00
|0.00
|-21.91
|1767241
|2006.10.20 22:13
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2624
|1.2124
|1.2634
|1.2617
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.00
|0.00
|0.00
|9.18
|-809.94
|Floating P/L:
|-800.76
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|No transactions
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|0.00
|Credit Facility:
|0.00
|Closed Trade P/L:
|1 756.25
|Floating P/L:
|-800.76
|Margin:
|856.68
|Balance:
|12 181.10
|Equity:
|11 380.34
|Free Margin:
|11 324.42
|Details:
|Gross Profit:
|2 619.81
|Gross Loss:
|863.56
|Total Net Profit:
|1 756.25
|Profit Factor:
|3.03
|Expected Payoff:
|13.20
|Absolute Drawdown:
|0.00
|Maximal Drawdown:
|212.53 (1.75%)
|Relative Drawdown:
|1.75% (212.53)
|Total Trades:
|133
|Short Positions (won %):
|27 (77.78%)
|Long Positions (won %):
|106 (78.30%)
|Profit Trades (% of total):
|104 (78.20%)
|Loss trades (% of total):
|29 (21.80%)
|Largest
|profit trade:
|309.37
|loss trade:
|-86.48
|Average
|profit trade:
|25.19
|loss trade:
|-29.78
|Maximum
|consecutive wins ($):
|11 (371.08)
|consecutive losses ($):
|3 (-212.53)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|371.08 (11)
|consecutive loss (count):
|-212.53 (3)
|Average
|consecutive wins:
|5
|consecutive losses:
|1