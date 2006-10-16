|Account: 35414
|Name: John Riley
|Currency: USD
|2006 October 18, 23:50
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|1741578
|2006.10.16 00:00
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2507
|1.3007
|1.2497
|2006.10.16 03:55
|1.2497
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1741579
|2006.10.16 00:00
|buy
|0.10
|audusd
|0.7508
|0.7008
|0.7518
|2006.10.16 11:51
|0.7518
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1741594
|2006.10.16 00:00
|sell
|0.10
|eurjpy
|149.66
|154.66
|149.56
|2006.10.16 10:00
|149.56
|0.00
|0.00
|0.00
|8.37
|1741595
|2006.10.16 00:00
|sell
|0.10
|eurgbp
|0.6738
|0.7238
|0.6728
|2006.10.16 11:35
|0.6728
|0.00
|0.00
|0.00
|18.62
|1741596
|2006.10.16 00:00
|buy
|0.10
|gbpchf
|2.3632
|2.3132
|2.3642
|2006.10.16 01:18
|2.3642
|0.00
|0.00
|0.00
|7.85
|1741600
|2006.10.16 00:01
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2737
|1.2237
|1.2747
|2006.10.16 04:12
|1.2747
|0.00
|0.00
|0.00
|7.84
|1741601
|2006.10.16 00:01
|sell
|0.10
|gbpjpy
|222.03
|227.03
|221.93
|2006.10.16 03:52
|221.93
|0.00
|0.00
|0.00
|8.35
|1741705
|2006.10.16 01:20
|sell
|0.10
|gbpchf
|2.3638
|2.4138
|2.3628
|2006.10.16 03:00
|2.3628
|0.00
|0.00
|0.00
|7.85
|1741976
|2006.10.16 03:01
|sell
|0.10
|gbpchf
|2.3621
|2.4161
|2.3651
|2006.10.16 13:59
|2.3651
|0.00
|0.00
|0.00
|-23.58
|1742038
|2006.10.16 03:53
|sell
|0.10
|gbpjpy
|221.87
|226.87
|221.77
|2006.10.16 10:08
|221.77
|0.00
|0.00
|0.00
|8.37
|1742063
|2006.10.16 03:56
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2499
|1.1999
|1.2509
|2006.10.16 08:17
|1.2509
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1742084
|2006.10.16 04:13
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2753
|1.2179
|1.2689
|2006.10.18 00:47
|1.2689
|0.00
|0.00
|0.44
|-50.44
|1742492
|2006.10.16 08:18
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2511
|1.2011
|1.2521
|2006.10.16 11:07
|1.2521
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1743008
|2006.10.16 10:01
|buy
|0.10
|eurjpy
|149.64
|144.23
|149.33
|2006.10.17 04:14
|149.33
|0.00
|0.00
|0.21
|-26.03
|1743095
|2006.10.16 10:09
|buy
|0.10
|gbpjpy
|221.84
|216.61
|221.71
|2006.10.16 10:37
|221.71
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.88
|1743169
|2006.10.16 10:18
|buy
|0.20
|eurjpy
|149.33
|144.23
|149.33
|2006.10.17 04:14
|149.33
|0.00
|0.00
|0.42
|0.00
|1743215
|2006.10.16 10:24
|buy
|0.20
|gbpjpy
|221.50
|216.61
|221.71
|2006.10.16 10:37
|221.71
|0.00
|0.00
|0.00
|35.17
|1743295
|2006.10.16 10:29
|sell
|0.20
|gbpchf
|2.3651
|2.4161
|2.3651
|2006.10.16 13:59
|2.3651
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|1743361
|2006.10.16 10:38
|buy
|0.10
|gbpjpy
|221.80
|216.80
|221.90
|2006.10.16 11:00
|221.90
|0.00
|0.00
|0.00
|8.38
|1743597
|2006.10.16 11:01
|buy
|0.10
|gbpjpy
|221.97
|216.97
|222.07
|2006.10.16 11:35
|222.07
|0.00
|0.00
|0.00
|8.38
|1743703
|2006.10.16 11:08
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2526
|1.2026
|1.2536
|2006.10.16 16:51
|1.2536
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1743707
|2006.10.16 11:08
|buy
|0.20
|usdchf
|1.2713
|1.2179
|1.2689
|2006.10.18 00:47
|1.2689
|0.00
|0.00
|0.86
|-37.83
|1743883
|2006.10.16 11:36
|sell
|0.10
|gbpjpy
|221.98
|226.98
|221.88
|2006.10.16 13:45
|221.88
|0.00
|0.00
|0.00
|8.39
|1743932
|2006.10.16 11:52
|buy
|0.10
|audusd
|0.7521
|0.7021
|0.7531
|2006.10.16 13:54
|0.7531
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1744103
|2006.10.16 13:02
|sell
|0.30
|gbpchf
|2.3681
|2.4161
|2.3651
|2006.10.16 13:59
|2.3651
|0.00
|0.00
|0.00
|70.74
|1744181
|2006.10.16 13:46
|sell
|0.10
|gbpjpy
|221.81
|226.81
|221.71
|2006.10.16 19:37
|221.71
|0.00
|0.00
|0.00
|8.39
|1744191
|2006.10.16 13:55
|buy
|0.10
|audusd
|0.7534
|0.7034
|0.7544
|2006.10.16 16:36
|0.7544
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1744214
|2006.10.16 14:00
|sell
|0.10
|gbpchf
|2.3639
|2.4160
|2.3650
|2006.10.16 19:28
|2.3650
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.65
|1744450
|2006.10.16 15:07
|sell
|0.20
|gbpchf
|2.3670
|2.4160
|2.3650
|2006.10.16 19:28
|2.3650
|0.00
|0.00
|0.00
|31.45
|1745114
|2006.10.16 16:52
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2537
|1.2037
|1.2547
|2006.10.17 16:20
|1.2547
|0.00
|0.00
|-0.35
|10.00
|1745596
|2006.10.16 19:30
|buy
|0.10
|gbpchf
|2.3655
|2.3155
|2.3665
|2006.10.17 00:54
|2.3665
|0.00
|0.00
|0.49
|7.87
|1745619
|2006.10.16 19:37
|buy
|0.10
|gbpjpy
|221.71
|216.71
|221.81
|2006.10.17 03:11
|221.81
|0.00
|0.00
|0.65
|8.40
|1745763
|2006.10.16 20:59
|buy
|0.30
|eurjpy
|149.03
|144.23
|149.33
|2006.10.17 04:14
|149.33
|0.00
|0.00
|0.63
|75.57
|1746127
|2006.10.17 00:55
|sell
|0.10
|gbpchf
|2.3649
|2.4149
|2.3639
|2006.10.17 10:46
|2.3639
|0.00
|0.00
|0.00
|7.88
|1746377
|2006.10.17 03:12
|buy
|0.10
|gbpjpy
|221.91
|216.70
|221.80
|2006.10.17 11:31
|221.80
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.24
|1746563
|2006.10.17 04:15
|buy
|0.10
|eurjpy
|149.37
|143.97
|149.07
|2006.10.17 19:50
|149.07
|0.00
|0.00
|0.00
|-25.27
|1747404
|2006.10.17 09:53
|buy
|0.20
|gbpjpy
|221.60
|216.70
|221.80
|2006.10.17 11:31
|221.80
|0.00
|0.00
|0.00
|33.63
|1747629
|2006.10.17 10:18
|buy
|0.20
|eurjpy
|149.07
|143.97
|149.07
|2006.10.17 19:50
|149.07
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|1747723
|2006.10.17 10:47
|sell
|0.10
|gbpchf
|2.3632
|2.4132
|2.3622
|2006.10.17 10:59
|2.3622
|0.00
|0.00
|0.00
|7.88
|1747825
|2006.10.17 10:57
|buy
|0.30
|usdchf
|1.2681
|1.2179
|1.2689
|2006.10.18 00:47
|1.2689
|0.00
|0.00
|0.65
|18.91
|1747870
|2006.10.17 11:00
|sell
|0.10
|gbpchf
|2.3617
|2.4144
|2.3634
|2006.10.17 11:44
|2.3634
|0.00
|0.00
|0.00
|-13.41
|1748125
|2006.10.17 11:32
|sell
|0.20
|gbpchf
|2.3657
|2.4144
|2.3634
|2006.10.17 11:44
|2.3634
|0.00
|0.00
|0.00
|36.28
|1748127
|2006.10.17 11:32
|buy
|0.10
|gbpjpy
|221.84
|216.62
|221.72
|2006.10.17 13:40
|221.72
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.11
|1748267
|2006.10.17 11:42
|buy
|0.20
|gbpjpy
|221.51
|216.62
|221.72
|2006.10.17 13:40
|221.72
|0.00
|0.00
|0.00
|35.40
|1748774
|2006.10.17 12:28
|buy
|0.30
|eurjpy
|148.76
|143.97
|149.07
|2006.10.17 19:50
|149.07
|0.00
|0.00
|0.00
|78.32
|1749123
|2006.10.17 13:41
|buy
|0.10
|gbpjpy
|221.75
|216.75
|221.85
|2006.10.17 16:17
|221.85
|0.00
|0.00
|0.00
|8.42
|1749918
|2006.10.17 16:18
|buy
|0.10
|gbpjpy
|221.90
|216.90
|222.00
|2006.10.17 17:09
|222.00
|0.00
|0.00
|0.00
|8.44
|1750069
|2006.10.17 16:21
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2543
|1.3043
|1.2533
|2006.10.18 00:50
|1.2533
|0.00
|0.00
|0.15
|10.00
|1750438
|2006.10.17 17:10
|buy
|0.10
|gbpjpy
|222.07
|217.07
|222.17
|2006.10.17 18:53
|222.17
|0.00
|0.00
|0.00
|8.44
|1750901
|2006.10.17 18:42
|buy
|0.50
|usdchf
|1.2649
|1.2179
|1.2689
|2006.10.18 00:47
|1.2689
|0.00
|0.00
|1.08
|157.62
|1751015
|2006.10.17 18:54
|buy
|0.10
|gbpjpy
|222.26
|217.26
|222.36
|2006.10.17 19:54
|222.36
|0.00
|0.00
|0.00
|8.43
|1751224
|2006.10.17 19:51
|buy
|0.10
|eurjpy
|149.13
|144.13
|149.23
|2006.10.17 20:31
|149.23
|0.00
|0.00
|0.00
|8.42
|1751238
|2006.10.17 19:55
|buy
|0.10
|gbpjpy
|222.43
|217.43
|222.53
|2006.10.17 21:25
|222.53
|0.00
|0.00
|0.00
|8.41
|1751401
|2006.10.17 20:32
|buy
|0.10
|eurjpy
|149.25
|143.84
|148.94
|2006.10.18 15:31
|148.94
|0.00
|0.00
|0.21
|-26.10
|1751572
|2006.10.17 21:26
|buy
|0.10
|gbpjpy
|222.58
|217.01
|222.11
|2006.10.18 04:50
|222.11
|0.00
|0.00
|0.65
|-39.59
|1752019
|2006.10.17 23:54
|buy
|0.20
|gbpjpy
|222.28
|217.01
|222.11
|2006.10.18 04:50
|222.11
|0.00
|0.00
|1.31
|-28.64
|1752062
|2006.10.18 00:04
|buy
|0.20
|eurjpy
|148.94
|143.84
|148.94
|2006.10.18 15:31
|148.94
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|1752111
|2006.10.18 00:13
|buy
|0.30
|gbpjpy
|222.07
|217.01
|222.11
|2006.10.18 04:50
|222.11
|0.00
|0.00
|0.00
|10.11
|1752186
|2006.10.18 00:43
|buy
|0.30
|eurjpy
|148.64
|143.84
|148.94
|2006.10.18 15:31
|148.94
|0.00
|0.00
|0.00
|75.78
|1752203
|2006.10.18 00:47
|buy
|0.50
|gbpjpy
|221.76
|217.01
|222.11
|2006.10.18 04:50
|222.11
|0.00
|0.00
|0.00
|147.43
|1752207
|2006.10.18 00:47
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2693
|1.2173
|1.2683
|2006.10.18 12:07
|1.2683
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.88
|1752224
|2006.10.18 00:51
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2530
|1.3030
|1.2520
|2006.10.18 15:59
|1.2520
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1752695
|2006.10.18 07:39
|buy
|0.10
|gbpjpy
|221.96
|216.96
|222.06
|2006.10.18 11:19
|222.06
|0.00
|0.00
|0.00
|8.43
|1753505
|2006.10.18 10:27
|buy
|0.20
|usdchf
|1.2663
|1.2173
|1.2683
|2006.10.18 12:07
|1.2683
|0.00
|0.00
|0.00
|31.54
|1753792
|2006.10.18 11:20
|buy
|0.10
|gbpjpy
|222.15
|217.15
|222.25
|2006.10.18 15:31
|222.25
|0.00
|0.00
|0.00
|8.42
|1754117
|2006.10.18 12:07
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2687
|1.2187
|1.2697
|2006.10.18 15:40
|1.2697
|0.00
|0.00
|0.00
|7.88
|1754846
|2006.10.18 15:32
|buy
|0.10
|gbpjpy
|222.33
|217.33
|222.43
|2006.10.18 15:55
|222.43
|0.00
|0.00
|0.00
|8.40
|1754849
|2006.10.18 15:32
|buy
|0.10
|eurjpy
|148.99
|143.99
|149.09
|2006.10.18 15:53
|149.09
|0.00
|0.00
|0.00
|8.40
|1754971
|2006.10.18 15:41
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2705
|1.2205
|1.2715
|2006.10.18 16:09
|1.2715
|0.00
|0.00
|0.00
|7.86
|1755153
|2006.10.18 15:54
|sell
|0.10
|eurjpy
|149.06
|154.06
|148.96
|2006.10.18 16:02
|148.96
|0.00
|0.00
|0.00
|8.40
|1755219
|2006.10.18 16:00
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2525
|1.2025
|1.2535
|2006.10.18 22:16
|1.2535
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1755260
|2006.10.18 16:03
|buy
|0.10
|eurjpy
|148.99
|143.99
|149.09
|2006.10.18 17:07
|149.09
|0.00
|0.00
|0.00
|8.39
|1755330
|2006.10.18 16:10
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2721
|1.2221
|1.2731
|2006.10.18 16:12
|1.2731
|0.00
|0.00
|0.00
|7.85
|0.00
|0.00
|7.40
|887.71
|Closed P/L:
|895.11
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|1745055
|2006.10.16 16:36
|buy
|0.10
|audusd
|0.7548
|0.7048
|0.7558
|0.7547
|0.00
|0.00
|0.46
|-1.00
|1743882
|2006.10.16 11:36
|buy
|0.10
|eurgbp
|0.6729
|0.6209
|0.6719
|0.6707
|0.00
|0.00
|-3.27
|-41.08
|1748325
|2006.10.17 11:45
|sell
|0.10
|gbpchf
|2.3625
|2.4223
|2.3713
|2.3737
|0.00
|0.00
|-0.89
|-88.14
|1749049
|2006.10.17 13:27
|sell
|0.30
|gbpchf
|2.3689
|2.4223
|2.3713
|2.3737
|0.00
|0.00
|-2.66
|-113.32
|1751654
|2006.10.17 21:51
|sell
|0.50
|gbpchf
|2.3719
|2.4223
|2.3713
|2.3737
|0.00
|0.00
|-4.43
|-70.83
|1755183
|2006.10.18 15:56
|buy
|0.10
|gbpjpy
|222.52
|217.32
|222.42
|222.12
|0.00
|0.00
|0.00
|-33.64
|1755293
|2006.10.18 16:07
|sell
|0.80
|gbpchf
|2.3751
|2.4223
|2.3713
|2.3737
|0.00
|0.00
|0.00
|88.13
|1755412
|2006.10.18 16:13
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2736
|1.2216
|1.2726
|1.2703
|0.00
|0.00
|0.00
|-25.98
|1755548
|2006.10.18 16:35
|buy
|0.20
|eurgbp
|0.6699
|0.6209
|0.6719
|0.6707
|0.00
|0.00
|0.00
|29.87
|1755671
|2006.10.18 17:08
|buy
|0.10
|eurjpy
|149.13
|144.13
|149.23
|149.02
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.25
|1756315
|2006.10.18 20:48
|buy
|0.20
|gbpjpy
|222.22
|217.32
|222.42
|222.12
|0.00
|0.00
|0.00
|-16.82
|1756442
|2006.10.18 22:03
|buy
|0.20
|usdchf
|1.2706
|1.2216
|1.2726
|1.2703
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.72
|1756472
|2006.10.18 22:17
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2538
|1.2038
|1.2548
|1.2528
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.00
|0.00
|0.00
|-10.79
|-296.78
|Floating P/L:
|-307.57
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|No transactions
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|0.00
|Credit Facility:
|0.00
|Closed Trade P/L:
|895.11
|Floating P/L:
|-307.57
|Margin:
|947.74
|Balance:
|11 319.96
|Equity:
|11 012.39
|Free Margin:
|10 372.22
|Details:
|Gross Profit:
|1 209.08
|Gross Loss:
|313.97
|Total Net Profit:
|895.11
|Profit Factor:
|3.85
|Expected Payoff:
|12.26
|Absolute Drawdown:
|0.00
|Maximal Drawdown:
|123.53 (1.11%)
|Relative Drawdown:
|1.11% (123.53)
|Total Trades:
|73
|Short Positions (won %):
|20 (85.00%)
|Long Positions (won %):
|53 (79.25%)
|Profit Trades (% of total):
|59 (80.82%)
|Loss trades (% of total):
|14 (19.18%)
|Largest
|profit trade:
|158.70
|loss trade:
|-50.00
|Average
|profit trade:
|20.49
|loss trade:
|-22.43
|Maximum
|consecutive wins ($):
|9 (103.80)
|consecutive losses ($):
|2 (-86.97)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|262.28 (6)
|consecutive loss (count):
|-86.97 (2)
|Average
|consecutive wins:
|5
|consecutive losses:
|1