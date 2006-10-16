MoneyTec LLC

Account: 35414 Name: John Riley Currency: USD 2006 October 18, 01:01
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
17415782006.10.16 00:00sell0.10eurusd1.25071.30071.24972006.10.16 03:551.24970.000.000.0010.00
17415792006.10.16 00:00buy0.10audusd0.75080.70080.75182006.10.16 11:510.75180.000.000.0010.00
17415942006.10.16 00:00sell0.10eurjpy149.66154.66149.562006.10.16 10:00149.560.000.000.008.37
17415952006.10.16 00:00sell0.10eurgbp0.67380.72380.67282006.10.16 11:350.67280.000.000.0018.62
17415962006.10.16 00:00buy0.10gbpchf2.36322.31322.36422006.10.16 01:182.36420.000.000.007.85
17416002006.10.16 00:01buy0.10usdchf1.27371.22371.27472006.10.16 04:121.27470.000.000.007.84
17416012006.10.16 00:01sell0.10gbpjpy222.03227.03221.932006.10.16 03:52221.930.000.000.008.35
17417052006.10.16 01:20sell0.10gbpchf2.36382.41382.36282006.10.16 03:002.36280.000.000.007.85
17419762006.10.16 03:01sell0.10gbpchf2.36212.41612.36512006.10.16 13:592.36510.000.000.00-23.58
17420382006.10.16 03:53sell0.10gbpjpy221.87226.87221.772006.10.16 10:08221.770.000.000.008.37
17420632006.10.16 03:56buy0.10eurusd1.24991.19991.25092006.10.16 08:171.25090.000.000.0010.00
17420842006.10.16 04:13buy0.10usdchf1.27531.21791.26892006.10.18 00:471.26890.000.000.44-50.44
17424922006.10.16 08:18buy0.10eurusd1.25111.20111.25212006.10.16 11:071.25210.000.000.0010.00
17430082006.10.16 10:01buy0.10eurjpy149.64144.23149.332006.10.17 04:14149.330.000.000.21-26.03
17430952006.10.16 10:09buy0.10gbpjpy221.84216.61221.712006.10.16 10:37221.710.000.000.00-10.88
17431692006.10.16 10:18buy0.20eurjpy149.33144.23149.332006.10.17 04:14149.330.000.000.420.00
17432152006.10.16 10:24buy0.20gbpjpy221.50216.61221.712006.10.16 10:37221.710.000.000.0035.17
17432952006.10.16 10:29sell0.20gbpchf2.36512.41612.36512006.10.16 13:592.36510.000.000.000.00
17433612006.10.16 10:38buy0.10gbpjpy221.80216.80221.902006.10.16 11:00221.900.000.000.008.38
17435972006.10.16 11:01buy0.10gbpjpy221.97216.97222.072006.10.16 11:35222.070.000.000.008.38
17437032006.10.16 11:08buy0.10eurusd1.25261.20261.25362006.10.16 16:511.25360.000.000.0010.00
17437072006.10.16 11:08buy0.20usdchf1.27131.21791.26892006.10.18 00:471.26890.000.000.86-37.83
17438832006.10.16 11:36sell0.10gbpjpy221.98226.98221.882006.10.16 13:45221.880.000.000.008.39
17439322006.10.16 11:52buy0.10audusd0.75210.70210.75312006.10.16 13:540.75310.000.000.0010.00
17441032006.10.16 13:02sell0.30gbpchf2.36812.41612.36512006.10.16 13:592.36510.000.000.0070.74
17441812006.10.16 13:46sell0.10gbpjpy221.81226.81221.712006.10.16 19:37221.710.000.000.008.39
17441912006.10.16 13:55buy0.10audusd0.75340.70340.75442006.10.16 16:360.75440.000.000.0010.00
17442142006.10.16 14:00sell0.10gbpchf2.36392.41602.36502006.10.16 19:282.36500.000.000.00-8.65
17444502006.10.16 15:07sell0.20gbpchf2.36702.41602.36502006.10.16 19:282.36500.000.000.0031.45
17451142006.10.16 16:52buy0.10eurusd1.25371.20371.25472006.10.17 16:201.25470.000.00-0.3510.00
17455962006.10.16 19:30buy0.10gbpchf2.36552.31552.36652006.10.17 00:542.36650.000.000.497.87
17456192006.10.16 19:37buy0.10gbpjpy221.71216.71221.812006.10.17 03:11221.810.000.000.658.40
17457632006.10.16 20:59buy0.30eurjpy149.03144.23149.332006.10.17 04:14149.330.000.000.6375.57
17461272006.10.17 00:55sell0.10gbpchf2.36492.41492.36392006.10.17 10:462.36390.000.000.007.88
17463772006.10.17 03:12buy0.10gbpjpy221.91216.70221.802006.10.17 11:31221.800.000.000.00-9.24
17465632006.10.17 04:15buy0.10eurjpy149.37143.97149.072006.10.17 19:50149.070.000.000.00-25.27
17474042006.10.17 09:53buy0.20gbpjpy221.60216.70221.802006.10.17 11:31221.800.000.000.0033.63
17476292006.10.17 10:18buy0.20eurjpy149.07143.97149.072006.10.17 19:50149.070.000.000.000.00
17477232006.10.17 10:47sell0.10gbpchf2.36322.41322.36222006.10.17 10:592.36220.000.000.007.88
17478252006.10.17 10:57buy0.30usdchf1.26811.21791.26892006.10.18 00:471.26890.000.000.6518.91
17478702006.10.17 11:00sell0.10gbpchf2.36172.41442.36342006.10.17 11:442.36340.000.000.00-13.41
17481252006.10.17 11:32sell0.20gbpchf2.36572.41442.36342006.10.17 11:442.36340.000.000.0036.28
17481272006.10.17 11:32buy0.10gbpjpy221.84216.62221.722006.10.17 13:40221.720.000.000.00-10.11
17482672006.10.17 11:42buy0.20gbpjpy221.51216.62221.722006.10.17 13:40221.720.000.000.0035.40
17487742006.10.17 12:28buy0.30eurjpy148.76143.97149.072006.10.17 19:50149.070.000.000.0078.32
17491232006.10.17 13:41buy0.10gbpjpy221.75216.75221.852006.10.17 16:17221.850.000.000.008.42
17499182006.10.17 16:18buy0.10gbpjpy221.90216.90222.002006.10.17 17:09222.000.000.000.008.44
17500692006.10.17 16:21sell0.10eurusd1.25431.30431.25332006.10.18 00:501.25330.000.000.1510.00
17504382006.10.17 17:10buy0.10gbpjpy222.07217.07222.172006.10.17 18:53222.170.000.000.008.44
17509012006.10.17 18:42buy0.50usdchf1.26491.21791.26892006.10.18 00:471.26890.000.001.08157.62
17510152006.10.17 18:54buy0.10gbpjpy222.26217.26222.362006.10.17 19:54222.360.000.000.008.43
17512242006.10.17 19:51buy0.10eurjpy149.13144.13149.232006.10.17 20:31149.230.000.000.008.42
17512382006.10.17 19:55buy0.10gbpjpy222.43217.43222.532006.10.17 21:25222.530.000.000.008.41
  0.00 0.00 5.23 631.03
Closed P/L: 636.26
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
17450552006.10.16 16:36buy0.10audusd0.75480.70480.7558 0.75260.000.000.46-22.00
17438822006.10.16 11:36buy0.10eurgbp0.67290.62290.6739 0.67000.000.00-3.27-54.27
17483252006.10.17 11:45sell0.10gbpchf2.36252.41992.3689 2.37480.000.00-0.89-96.93
17490492006.10.17 13:27sell0.30gbpchf2.36892.41992.3689 2.37480.000.00-2.66-139.48
17514012006.10.17 20:32buy0.10eurjpy149.25143.84148.94 148.520.000.000.21-61.63
17515722006.10.17 21:26buy0.10gbpjpy222.58217.01222.11 221.660.000.000.65-77.68
17516542006.10.17 21:51sell0.50gbpchf2.37192.41992.3689 2.37480.000.00-4.43-114.26
17520192006.10.17 23:54buy0.20gbpjpy222.28217.01222.11 221.660.000.001.31-104.70
17520622006.10.18 00:04buy0.20eurjpy148.94143.84148.94 148.520.000.000.00-70.91
17521112006.10.18 00:13buy0.30gbpjpy222.07217.01222.11 221.660.000.000.00-103.85
17521862006.10.18 00:43buy0.30eurjpy148.64143.84148.94 148.520.000.000.00-30.39
17522032006.10.18 00:47buy0.50gbpjpy221.76217.01222.11 221.660.000.000.00-42.21
17522072006.10.18 00:47buy0.10usdchf1.26931.21931.2703 1.26850.000.000.00-6.31
17522242006.10.18 00:51sell0.10eurusd1.25301.30301.2520 1.25410.000.000.00-11.00
  0.00 0.00 -8.62 -935.62
 Floating P/L: -944.24
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 0.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 636.26 Floating P/L: -944.24 Margin: 983.60
Balance: 11 061.11 Equity: 10 116.87 Free Margin: 10 077.51
 
Details:
Graph
Gross Profit: 850.19 Gross Loss: 213.93 Total Net Profit: 636.26
Profit Factor: 3.97 Expected Payoff: 12.00  
Absolute Drawdown: 0.00 Maximal Drawdown: 50.00 (0.45%) Relative Drawdown: 0.45% (50.00)
 
Total Trades: 53 Short Positions (won %): 18 (83.33%) Long Positions (won %): 35 (80.00%)
Profit Trades (% of total): 43 (81.13%) Loss trades (% of total): 10 (18.87%)
Largest profit trade: 158.70 loss trade: -50.00
Average profit trade: 19.77 loss trade: -21.39
Maximum consecutive wins ($): 9 (103.80) consecutive losses ($): 1 (-50.00)
Maximal consecutive profit (count): 178.26 (2) consecutive loss (count): -50.00 (1)
Average consecutive wins: 4 consecutive losses: 1