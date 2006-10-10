|Account: 35414
|Name: John Riley
|Currency: USD
|2006 October 13, 23:30
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|1728709
|2006.10.10 16:07
|balance
|Deposit
|10 000.00
|1728727
|2006.10.10 16:13
|buy
|0.10
|usdjpy
|119.65
|114.65
|119.75
|2006.10.10 19:14
|119.75
|0.00
|0.00
|0.00
|8.35
|1728730
|2006.10.10 16:14
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2532
|1.2032
|1.2542
|2006.10.10 19:45
|1.2542
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1728732
|2006.10.10 16:14
|sell
|0.10
|gbpjpy
|221.89
|226.89
|221.79
|2006.10.10 17:23
|221.79
|0.00
|0.00
|0.00
|8.36
|1728737
|2006.10.10 16:16
|buy
|0.10
|gbpchf
|2.3550
|2.3050
|2.3560
|2006.10.10 22:40
|2.3560
|0.00
|0.00
|0.00
|7.87
|1728744
|2006.10.10 16:20
|buy
|0.10
|audusd
|0.7439
|0.6939
|0.7449
|2006.10.11 13:52
|0.7449
|0.00
|0.00
|0.23
|10.00
|1728745
|2006.10.10 16:20
|buy
|0.10
|eurgbp
|0.6758
|0.6258
|0.6768
|2006.10.13 16:49
|0.6742
|0.00
|0.00
|-8.12
|-29.69
|1728996
|2006.10.10 17:24
|buy
|0.10
|gbpjpy
|221.84
|216.84
|221.94
|2006.10.10 17:49
|221.94
|0.00
|0.00
|0.00
|8.36
|1729071
|2006.10.10 17:50
|buy
|0.10
|gbpjpy
|222.01
|217.01
|222.11
|2006.10.10 18:16
|222.11
|0.00
|0.00
|0.00
|8.36
|1729136
|2006.10.10 18:17
|buy
|0.10
|gbpjpy
|222.17
|216.96
|222.06
|2006.10.11 12:17
|222.06
|0.00
|0.00
|0.65
|-9.21
|1729251
|2006.10.10 19:15
|buy
|0.10
|usdjpy
|119.79
|114.60
|119.70
|2006.10.11 21:07
|119.70
|0.00
|0.00
|0.25
|-7.52
|1729300
|2006.10.10 19:46
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2544
|1.2044
|1.2554
|2006.10.11 13:23
|1.2554
|0.00
|0.00
|-0.35
|10.00
|1729512
|2006.10.10 22:40
|buy
|0.10
|gbpchf
|2.3575
|2.3075
|2.3585
|2006.10.11 10:38
|2.3585
|0.00
|0.00
|0.49
|7.87
|1729521
|2006.10.10 22:53
|buy
|0.10
|eurjpy
|150.11
|144.91
|150.01
|2006.10.11 15:40
|150.01
|0.00
|0.00
|0.21
|-8.36
|1729522
|2006.10.10 22:54
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2701
|1.3208
|1.2698
|2006.10.12 10:04
|1.2698
|0.00
|0.00
|-1.81
|2.36
|1729771
|2006.10.11 02:02
|buy
|0.20
|gbpjpy
|221.86
|216.96
|222.06
|2006.10.11 12:17
|222.06
|0.00
|0.00
|0.00
|33.46
|1731144
|2006.10.11 10:25
|buy
|0.20
|usdjpy
|119.50
|114.60
|119.70
|2006.10.11 21:07
|119.70
|0.00
|0.00
|0.00
|33.42
|1731227
|2006.10.11 10:39
|buy
|0.10
|gbpchf
|2.3590
|2.3090
|2.3600
|2006.10.11 11:55
|2.3600
|0.00
|0.00
|0.00
|7.88
|1731608
|2006.10.11 11:56
|sell
|0.10
|gbpchf
|2.3591
|2.4091
|2.3581
|2006.10.11 13:01
|2.3581
|0.00
|0.00
|0.00
|7.87
|1731665
|2006.10.11 12:17
|buy
|0.10
|gbpjpy
|222.15
|216.94
|222.04
|2006.10.11 15:00
|222.04
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.21
|1731764
|2006.10.11 13:02
|sell
|0.10
|gbpchf
|2.3575
|2.4075
|2.3565
|2006.10.11 15:38
|2.3565
|0.00
|0.00
|0.00
|7.87
|1731812
|2006.10.11 13:24
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2555
|1.2055
|1.2565
|2006.10.12 10:37
|1.2565
|0.00
|0.00
|-1.05
|10.00
|1731815
|2006.10.11 13:28
|buy
|0.20
|gbpjpy
|221.84
|216.94
|222.04
|2006.10.11 15:00
|222.04
|0.00
|0.00
|0.00
|33.47
|1731879
|2006.10.11 13:53
|buy
|0.10
|audusd
|0.7455
|0.6955
|0.7465
|2006.10.12 06:42
|0.7465
|0.00
|0.00
|0.68
|10.00
|1731993
|2006.10.11 14:11
|buy
|0.20
|eurjpy
|149.81
|144.91
|150.01
|2006.10.11 15:40
|150.01
|0.00
|0.00
|0.00
|33.46
|1732088
|2006.10.11 15:01
|buy
|0.10
|gbpjpy
|222.10
|216.90
|222.00
|2006.10.11 16:50
|222.00
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.36
|1732206
|2006.10.11 15:39
|sell
|0.10
|gbpchf
|2.3558
|2.4082
|2.3572
|2006.10.12 12:12
|2.3572
|0.00
|0.00
|-2.65
|-11.03
|1732213
|2006.10.11 15:40
|buy
|0.20
|gbpjpy
|221.80
|216.90
|222.00
|2006.10.11 16:50
|222.00
|0.00
|0.00
|0.00
|33.44
|1732216
|2006.10.11 15:41
|buy
|0.10
|eurjpy
|150.03
|145.03
|150.13
|2006.10.11 16:10
|150.13
|0.00
|0.00
|0.00
|8.36
|1732309
|2006.10.11 16:11
|buy
|0.10
|eurjpy
|150.18
|145.18
|150.28
|2006.10.13 16:49
|149.76
|0.00
|0.00
|0.84
|-35.10
|1732428
|2006.10.11 16:51
|buy
|0.10
|gbpjpy
|222.13
|217.13
|222.23
|2006.10.12 11:01
|222.23
|0.00
|0.00
|1.94
|8.37
|1732640
|2006.10.11 18:18
|sell
|0.20
|gbpchf
|2.3590
|2.4082
|2.3572
|2006.10.12 12:12
|2.3572
|0.00
|0.00
|-5.31
|28.36
|1733032
|2006.10.11 21:14
|sell
|0.20
|gbpchf
|2.3586
|2.4082
|2.3572
|2006.10.12 12:12
|2.3572
|0.00
|0.00
|-5.31
|22.05
|1733033
|2006.10.11 21:15
|sell
|0.20
|usdchf
|1.2712
|1.3208
|1.2698
|2006.10.12 10:04
|1.2698
|0.00
|0.00
|-2.71
|22.05
|1733035
|2006.10.11 21:15
|buy
|0.10
|usdjpy
|119.69
|114.69
|119.79
|2006.10.11 21:31
|119.79
|0.00
|0.00
|0.00
|8.35
|1733220
|2006.10.11 21:32
|buy
|0.10
|usdjpy
|119.83
|114.62
|119.72
|2006.10.13 16:26
|119.61
|0.00
|0.00
|1.00
|-18.39
|1734334
|2006.10.12 06:43
|buy
|0.10
|audusd
|0.7470
|0.6970
|0.7480
|2006.10.12 09:36
|0.7480
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1734612
|2006.10.12 09:21
|buy
|0.20
|usdjpy
|119.52
|114.62
|119.72
|2006.10.13 16:04
|119.55
|0.00
|0.00
|0.50
|5.02
|1734752
|2006.10.12 09:37
|buy
|0.10
|audusd
|0.7486
|0.6986
|0.7496
|2006.10.12 15:29
|0.7496
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1734893
|2006.10.12 10:05
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2690
|1.3201
|1.2691
|2006.10.12 15:30
|1.2691
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.79
|1735088
|2006.10.12 10:38
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2557
|1.3057
|1.2547
|2006.10.12 11:23
|1.2547
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1735178
|2006.10.12 11:02
|buy
|0.10
|gbpjpy
|222.28
|217.28
|222.38
|2006.10.12 11:14
|222.38
|0.00
|0.00
|0.00
|8.37
|1735203
|2006.10.12 11:15
|buy
|0.10
|gbpjpy
|222.42
|216.96
|222.06
|2006.10.13 07:39
|222.06
|0.00
|0.00
|0.65
|-30.18
|1735230
|2006.10.12 11:24
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2544
|1.3039
|1.2529
|2006.10.12 14:30
|1.2529
|0.00
|0.00
|0.00
|15.00
|1735263
|2006.10.12 11:37
|buy
|0.20
|gbpjpy
|222.07
|216.96
|222.06
|2006.10.13 07:39
|222.06
|0.00
|0.00
|1.30
|-1.67
|1735407
|2006.10.12 12:13
|sell
|0.10
|gbpchf
|2.3567
|2.4096
|2.3586
|2006.10.12 17:00
|2.3586
|0.00
|0.00
|0.00
|-14.95
|1735474
|2006.10.12 12:19
|buy
|0.30
|gbpjpy
|221.74
|216.96
|222.06
|2006.10.13 07:39
|222.06
|0.00
|0.00
|1.95
|80.47
|1735880
|2006.10.12 13:39
|sell
|0.20
|eurusd
|1.2536
|1.3039
|1.2529
|2006.10.12 14:30
|1.2529
|0.00
|0.00
|0.00
|14.00
|1735883
|2006.10.12 13:39
|sell
|0.20
|usdchf
|1.2706
|1.3201
|1.2691
|2006.10.12 15:30
|1.2691
|0.00
|0.00
|0.00
|23.64
|1736063
|2006.10.12 14:31
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2524
|1.3044
|1.2534
|2006.10.13 15:33
|1.2534
|0.00
|0.00
|0.15
|-10.00
|1736239
|2006.10.12 15:30
|buy
|0.10
|audusd
|0.7500
|0.7000
|0.7510
|2006.10.12 18:10
|0.7510
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1736293
|2006.10.12 15:31
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2720
|1.2220
|1.2730
|2006.10.12 16:04
|1.2730
|0.00
|0.00
|0.00
|7.86
|1736453
|2006.10.12 16:00
|sell
|0.30
|gbpchf
|2.3605
|2.4096
|2.3586
|2006.10.12 17:00
|2.3586
|0.00
|0.00
|0.00
|44.86
|1736488
|2006.10.12 16:05
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2735
|1.2192
|1.2702
|2006.10.13 13:55
|1.2702
|0.00
|0.00
|0.22
|-25.98
|1736630
|2006.10.12 17:01
|buy
|0.10
|gbpchf
|2.3588
|2.3088
|2.3598
|2006.10.13 04:17
|2.3598
|0.00
|0.00
|0.49
|7.89
|1736638
|2006.10.12 17:04
|buy
|0.20
|usdchf
|1.2703
|1.2192
|1.2702
|2006.10.13 13:55
|1.2702
|0.00
|0.00
|0.43
|-1.57
|1736749
|2006.10.12 18:11
|sell
|0.10
|audusd
|0.7508
|0.8008
|0.7498
|2006.10.13 13:23
|0.7516
|0.00
|0.00
|-0.53
|-8.00
|1737310
|2006.10.12 23:04
|sell
|0.20
|eurusd
|1.2554
|1.3044
|1.2534
|2006.10.13 13:23
|1.2555
|0.00
|0.00
|0.30
|-2.00
|1738012
|2006.10.13 04:18
|buy
|0.10
|gbpchf
|2.3604
|2.3104
|2.3614
|2006.10.13 11:19
|2.3614
|0.00
|0.00
|0.00
|7.89
|1738290
|2006.10.13 05:57
|buy
|0.30
|usdchf
|1.2671
|1.2192
|1.2702
|2006.10.13 13:22
|1.2688
|0.00
|0.00
|0.00
|40.20
|1738408
|2006.10.13 07:40
|buy
|0.10
|gbpjpy
|222.13
|217.13
|222.23
|2006.10.13 08:31
|222.23
|0.00
|0.00
|0.00
|8.38
|1738577
|2006.10.13 08:32
|buy
|0.10
|gbpjpy
|222.31
|217.11
|222.21
|2006.10.13 12:59
|222.21
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.38
|1739097
|2006.10.13 10:36
|buy
|0.20
|gbpjpy
|222.01
|217.11
|222.21
|2006.10.13 12:59
|222.21
|0.00
|0.00
|0.00
|33.50
|1739234
|2006.10.13 11:20
|buy
|0.10
|gbpchf
|2.3622
|2.3122
|2.3632
|2006.10.13 13:24
|2.3610
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.46
|1739499
|2006.10.13 13:00
|buy
|0.10
|gbpjpy
|222.28
|217.28
|222.38
|2006.10.13 16:26
|222.09
|0.00
|0.00
|0.00
|-15.88
|1739538
|2006.10.13 13:24
|sell
|0.10
|audusd
|0.7513
|0.8013
|0.7503
|2006.10.13 13:25
|0.7518
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.00
|1740414
|2006.10.13 16:27
|sell
|0.10
|gbpjpy
|222.11
|227.11
|222.01
|2006.10.13 16:27
|222.20
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.52
|1740421
|2006.10.13 16:28
|buy
|0.10
|gbpjpy
|222.19
|217.19
|222.29
|2006.10.13 16:28
|222.09
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.36
|0.00
|0.00
|-15.56
|440.41
|Closed P/L:
|424.85
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|No transactions
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|Floating P/L:
|0.00
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|No transactions
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|10 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|Closed Trade P/L:
|424.85
|Floating P/L:
|0.00
|Margin:
|0.00
|Balance:
|10 424.85
|Equity:
|10 424.85
|Free Margin:
|10 424.85
|Details:
|Gross Profit:
|716.76
|Gross Loss:
|291.91
|Total Net Profit:
|424.85
|Profit Factor:
|2.46
|Expected Payoff:
|6.34
|Absolute Drawdown:
|0.00
|Maximal Drawdown:
|177.14 (1.67%)
|Relative Drawdown:
|1.67% (177.14)
|Total Trades:
|67
|Short Positions (won %):
|20 (60.00%)
|Long Positions (won %):
|47 (65.96%)
|Profit Trades (% of total):
|43 (64.18%)
|Loss trades (% of total):
|24 (35.82%)
|Largest
|profit trade:
|82.42
|loss trade:
|-37.81
|Average
|profit trade:
|16.67
|loss trade:
|-12.16
|Maximum
|consecutive wins ($):
|9 (101.00)
|consecutive losses ($):
|7 (-61.44)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|101.00 (9)
|consecutive loss (count):
|-121.22 (6)
|Average
|consecutive wins:
|4
|consecutive losses:
|2