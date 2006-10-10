MoneyTec LLC

Account: 35414 Name: John Riley Currency: USD 2006 October 12, 23:41
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
17287092006.10.10 16:07balanceDeposit10 000.00
17287272006.10.10 16:13buy0.10usdjpy119.65114.65119.752006.10.10 19:14119.750.000.000.008.35
17287302006.10.10 16:14buy0.10eurusd1.25321.20321.25422006.10.10 19:451.25420.000.000.0010.00
17287322006.10.10 16:14sell0.10gbpjpy221.89226.89221.792006.10.10 17:23221.790.000.000.008.36
17287372006.10.10 16:16buy0.10gbpchf2.35502.30502.35602006.10.10 22:402.35600.000.000.007.87
17287442006.10.10 16:20buy0.10audusd0.74390.69390.74492006.10.11 13:520.74490.000.000.2310.00
17289962006.10.10 17:24buy0.10gbpjpy221.84216.84221.942006.10.10 17:49221.940.000.000.008.36
17290712006.10.10 17:50buy0.10gbpjpy222.01217.01222.112006.10.10 18:16222.110.000.000.008.36
17291362006.10.10 18:17buy0.10gbpjpy222.17216.96222.062006.10.11 12:17222.060.000.000.65-9.21
17292512006.10.10 19:15buy0.10usdjpy119.79114.60119.702006.10.11 21:07119.700.000.000.25-7.52
17293002006.10.10 19:46buy0.10eurusd1.25441.20441.25542006.10.11 13:231.25540.000.00-0.3510.00
17295122006.10.10 22:40buy0.10gbpchf2.35752.30752.35852006.10.11 10:382.35850.000.000.497.87
17295212006.10.10 22:53buy0.10eurjpy150.11144.91150.012006.10.11 15:40150.010.000.000.21-8.36
17295222006.10.10 22:54sell0.10usdchf1.27011.32081.26982006.10.12 10:041.26980.000.00-1.812.36
17297712006.10.11 02:02buy0.20gbpjpy221.86216.96222.062006.10.11 12:17222.060.000.000.0033.46
17311442006.10.11 10:25buy0.20usdjpy119.50114.60119.702006.10.11 21:07119.700.000.000.0033.42
17312272006.10.11 10:39buy0.10gbpchf2.35902.30902.36002006.10.11 11:552.36000.000.000.007.88
17316082006.10.11 11:56sell0.10gbpchf2.35912.40912.35812006.10.11 13:012.35810.000.000.007.87
17316652006.10.11 12:17buy0.10gbpjpy222.15216.94222.042006.10.11 15:00222.040.000.000.00-9.21
17317642006.10.11 13:02sell0.10gbpchf2.35752.40752.35652006.10.11 15:382.35650.000.000.007.87
17318122006.10.11 13:24buy0.10eurusd1.25551.20551.25652006.10.12 10:371.25650.000.00-1.0510.00
17318152006.10.11 13:28buy0.20gbpjpy221.84216.94222.042006.10.11 15:00222.040.000.000.0033.47
17318792006.10.11 13:53buy0.10audusd0.74550.69550.74652006.10.12 06:420.74650.000.000.6810.00
17319932006.10.11 14:11buy0.20eurjpy149.81144.91150.012006.10.11 15:40150.010.000.000.0033.46
17320882006.10.11 15:01buy0.10gbpjpy222.10216.90222.002006.10.11 16:50222.000.000.000.00-8.36
17322062006.10.11 15:39sell0.10gbpchf2.35582.40822.35722006.10.12 12:122.35720.000.00-2.65-11.03
17322132006.10.11 15:40buy0.20gbpjpy221.80216.90222.002006.10.11 16:50222.000.000.000.0033.44
17322162006.10.11 15:41buy0.10eurjpy150.03145.03150.132006.10.11 16:10150.130.000.000.008.36
17324282006.10.11 16:51buy0.10gbpjpy222.13217.13222.232006.10.12 11:01222.230.000.001.948.37
17326402006.10.11 18:18sell0.20gbpchf2.35902.40822.35722006.10.12 12:122.35720.000.00-5.3128.36
17330322006.10.11 21:14sell0.20gbpchf2.35862.40822.35722006.10.12 12:122.35720.000.00-5.3122.05
17330332006.10.11 21:15sell0.20usdchf1.27121.32081.26982006.10.12 10:041.26980.000.00-2.7122.05
17330352006.10.11 21:15buy0.10usdjpy119.69114.69119.792006.10.11 21:31119.790.000.000.008.35
17343342006.10.12 06:43buy0.10audusd0.74700.69700.74802006.10.12 09:360.74800.000.000.0010.00
17347522006.10.12 09:37buy0.10audusd0.74860.69860.74962006.10.12 15:290.74960.000.000.0010.00
17348932006.10.12 10:05sell0.10usdchf1.26901.32011.26912006.10.12 15:301.26910.000.000.00-0.79
17350882006.10.12 10:38sell0.10eurusd1.25571.30571.25472006.10.12 11:231.25470.000.000.0010.00
17351782006.10.12 11:02buy0.10gbpjpy222.28217.28222.382006.10.12 11:14222.380.000.000.008.37
17352302006.10.12 11:24sell0.10eurusd1.25441.30391.25292006.10.12 14:301.25290.000.000.0015.00
17354072006.10.12 12:13sell0.10gbpchf2.35672.40962.35862006.10.12 17:002.35860.000.000.00-14.95
17358802006.10.12 13:39sell0.20eurusd1.25361.30391.25292006.10.12 14:301.25290.000.000.0014.00
17358832006.10.12 13:39sell0.20usdchf1.27061.32011.26912006.10.12 15:301.26910.000.000.0023.64
17362392006.10.12 15:30buy0.10audusd0.75000.70000.75102006.10.12 18:100.75100.000.000.0010.00
17362932006.10.12 15:31buy0.10usdchf1.27201.22201.27302006.10.12 16:041.27300.000.000.007.86
17364532006.10.12 16:00sell0.30gbpchf2.36052.40962.35862006.10.12 17:002.35860.000.000.0044.86
  0.00 0.00 -14.74 474.24
Closed P/L: 459.50
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
17287452006.10.10 16:20buy0.10eurgbp0.67580.62580.6768 0.67530.000.00-6.49-9.29
17323092006.10.11 16:11buy0.10eurjpy150.18145.18150.28 149.860.000.000.63-26.82
17360632006.10.12 14:31sell0.10eurusd1.25241.30441.2534 1.25600.000.000.00-36.00
17352032006.10.12 11:15buy0.10gbpjpy222.42216.96222.06 221.840.000.000.00-48.61
17352632006.10.12 11:37buy0.20gbpjpy222.07216.96222.06 221.840.000.000.00-38.55
17354742006.10.12 12:19buy0.30gbpjpy221.74216.96222.06 221.840.000.000.0025.14
17364882006.10.12 16:05buy0.10usdchf1.27351.22141.2724 1.26840.000.000.00-40.21
17332202006.10.11 21:32buy0.10usdjpy119.83114.62119.72 119.330.000.000.75-41.90
17346122006.10.12 09:21buy0.20usdjpy119.52114.62119.72 119.330.000.000.00-31.84
17366302006.10.12 17:01buy0.10gbpchf2.35882.30882.3598 2.35820.000.000.00-4.73
17366382006.10.12 17:04buy0.20usdchf1.27031.22141.2724 1.26840.000.000.00-29.96
17367492006.10.12 18:11sell0.10audusd0.75080.80080.7498 0.75160.000.000.00-8.00
17373102006.10.12 23:04sell0.20eurusd1.25541.30441.2534 1.25600.000.000.00-12.00
  0.00 0.00 -5.11 -302.77
 Floating P/L: -307.88
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 10 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 459.50 Floating P/L: -307.88 Margin: 520.44
Balance: 10 459.50 Equity: 10 151.62 Free Margin: 9 939.06
 
Details:
Graph
Gross Profit: 530.47 Gross Loss: 70.97 Total Net Profit: 459.50
Profit Factor: 7.47 Expected Payoff: 10.44  
Absolute Drawdown: 0.00 Maximal Drawdown: 14.95 (0.14%) Relative Drawdown: 0.14% (14.95)
 
Total Trades: 44 Short Positions (won %): 15 (80.00%) Long Positions (won %): 29 (82.76%)
Profit Trades (% of total): 36 (81.82%) Loss trades (% of total): 8 (18.18%)
Largest profit trade: 44.86 loss trade: -14.95
Average profit trade: 14.74 loss trade: -8.87
Maximum consecutive wins ($): 9 (101.00) consecutive losses ($): 1 (-14.95)
Maximal consecutive profit (count): 101.00 (9) consecutive loss (count): -14.95 (1)
Average consecutive wins: 4 consecutive losses: 1