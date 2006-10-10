MoneyTec LLC

Account: 35414 Name: John Riley Currency: USD 2006 October 24, 03:13
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
17287092006.10.10 16:07balanceDeposit10 000.00
17287442006.10.10 16:20buy0.10audusd0.74390.69390.74492006.10.11 13:520.74490.000.000.2310.00
17318792006.10.11 13:53buy0.10audusd0.74550.69550.74652006.10.12 06:420.74650.000.000.6810.00
17343342006.10.12 06:43buy0.10audusd0.74700.69700.74802006.10.12 09:360.74800.000.000.0010.00
17347522006.10.12 09:37buy0.10audusd0.74860.69860.74962006.10.12 15:290.74960.000.000.0010.00
17362392006.10.12 15:30buy0.10audusd0.75000.70000.75102006.10.12 18:100.75100.000.000.0010.00
17367492006.10.12 18:11sell0.10audusd0.75080.80080.74982006.10.13 13:230.75160.000.00-0.53-8.00
17395382006.10.13 13:24sell0.10audusd0.75130.80130.75032006.10.13 13:250.75180.000.000.00-5.00
17415792006.10.16 00:00buy0.10audusd0.75080.70080.75182006.10.16 11:510.75180.000.000.0010.00
17439322006.10.16 11:52buy0.10audusd0.75210.70210.75312006.10.16 13:540.75310.000.000.0010.00
17441912006.10.16 13:55buy0.10audusd0.75340.70340.75442006.10.16 16:360.75440.000.000.0010.00
17450552006.10.16 16:36buy0.10audusd0.75480.70480.75582006.10.19 09:380.75580.000.001.1410.00
17576982006.10.19 09:39buy0.10audusd0.75640.70640.75742006.10.19 17:160.75740.000.000.0010.00
17606662006.10.19 17:17buy0.10audusd0.75770.70770.75872006.10.19 19:000.75870.000.000.0010.00
17615912006.10.19 19:01buy0.10audusd0.75930.70930.76032006.10.23 04:300.76030.000.000.4610.00
17679872006.10.23 04:31buy0.10audusd0.76010.71010.76112006.10.23 09:340.76110.000.000.0010.00
17287452006.10.10 16:20buy0.10eurgbp0.67580.62580.67682006.10.13 16:490.67420.000.00-8.12-29.69
17415952006.10.16 00:00sell0.10eurgbp0.67380.72380.67282006.10.16 11:350.67280.000.000.0018.62
17438822006.10.16 11:36buy0.10eurgbp0.67290.62090.67192006.10.19 11:380.67190.000.00-8.17-18.67
17555482006.10.18 16:35buy0.20eurgbp0.66990.62090.67192006.10.19 11:380.67190.000.00-9.8174.71
17585662006.10.19 11:39buy0.10eurgbp0.67200.62200.67302006.10.20 03:240.67300.000.00-1.6418.77
17295212006.10.10 22:53buy0.10eurjpy150.11144.91150.012006.10.11 15:40150.010.000.000.21-8.36
17319932006.10.11 14:11buy0.20eurjpy149.81144.91150.012006.10.11 15:40150.010.000.000.0033.46
17322162006.10.11 15:41buy0.10eurjpy150.03145.03150.132006.10.11 16:10150.130.000.000.008.36
17323092006.10.11 16:11buy0.10eurjpy150.18145.18150.282006.10.13 16:49149.760.000.000.84-35.10
17415942006.10.16 00:00sell0.10eurjpy149.66154.66149.562006.10.16 10:00149.560.000.000.008.37
17430082006.10.16 10:01buy0.10eurjpy149.64144.23149.332006.10.17 04:14149.330.000.000.21-26.03
17431692006.10.16 10:18buy0.20eurjpy149.33144.23149.332006.10.17 04:14149.330.000.000.420.00
17457632006.10.16 20:59buy0.30eurjpy149.03144.23149.332006.10.17 04:14149.330.000.000.6375.57
17465632006.10.17 04:15buy0.10eurjpy149.37143.97149.072006.10.17 19:50149.070.000.000.00-25.27
17476292006.10.17 10:18buy0.20eurjpy149.07143.97149.072006.10.17 19:50149.070.000.000.000.00
17487742006.10.17 12:28buy0.30eurjpy148.76143.97149.072006.10.17 19:50149.070.000.000.0078.32
17512242006.10.17 19:51buy0.10eurjpy149.13144.13149.232006.10.17 20:31149.230.000.000.008.42
17514012006.10.17 20:32buy0.10eurjpy149.25143.84148.942006.10.18 15:31148.940.000.000.21-26.10
17520622006.10.18 00:04buy0.20eurjpy148.94143.84148.942006.10.18 15:31148.940.000.000.000.00
17521862006.10.18 00:43buy0.30eurjpy148.64143.84148.942006.10.18 15:31148.940.000.000.0075.78
17548492006.10.18 15:32buy0.10eurjpy148.99143.99149.092006.10.18 15:53149.090.000.000.008.40
17551532006.10.18 15:54sell0.10eurjpy149.06154.06148.962006.10.18 16:02148.960.000.000.008.40
17552602006.10.18 16:03buy0.10eurjpy148.99143.99149.092006.10.18 17:07149.090.000.000.008.39
17556712006.10.18 17:08buy0.10eurjpy149.13143.91149.012006.10.19 11:47149.010.000.000.63-10.11
17582772006.10.19 10:59buy0.20eurjpy148.80143.91149.012006.10.19 11:47149.010.000.000.0035.39
17586322006.10.19 11:48buy0.10eurjpy149.06144.06149.162006.10.19 12:01149.160.000.000.008.43
17588162006.10.19 12:02buy0.10eurjpy149.18144.18149.282006.10.20 01:04149.280.000.000.218.45
17630322006.10.20 01:05buy0.10eurjpy149.33144.33149.432006.10.20 02:39149.430.000.000.008.45
17632572006.10.20 02:40buy0.10eurjpy149.46144.46149.562006.10.20 03:18149.560.000.000.008.45
17633362006.10.20 03:19buy0.10eurjpy149.59144.39149.492006.10.20 17:03149.490.000.000.00-8.43
17651232006.10.20 12:20buy0.20eurjpy149.29144.39149.492006.10.20 17:03149.490.000.000.0033.74
17664032006.10.20 17:04buy0.10eurjpy149.54144.54149.642006.10.20 17:22149.640.000.000.008.43
17665462006.10.20 17:23buy0.10eurjpy149.66144.66149.762006.10.20 21:06149.760.000.000.008.43
17671272006.10.20 21:07buy0.10eurjpy149.80144.80149.902006.10.23 05:43149.900.000.000.218.42
17287302006.10.10 16:14buy0.10eurusd1.25321.20321.25422006.10.10 19:451.25420.000.000.0010.00
17293002006.10.10 19:46buy0.10eurusd1.25441.20441.25542006.10.11 13:231.25540.000.00-0.3510.00
17318122006.10.11 13:24buy0.10eurusd1.25551.20551.25652006.10.12 10:371.25650.000.00-1.0510.00
17350882006.10.12 10:38sell0.10eurusd1.25571.30571.25472006.10.12 11:231.25470.000.000.0010.00
17352302006.10.12 11:24sell0.10eurusd1.25441.30391.25292006.10.12 14:301.25290.000.000.0015.00
17358802006.10.12 13:39sell0.20eurusd1.25361.30391.25292006.10.12 14:301.25290.000.000.0014.00
17360632006.10.12 14:31sell0.10eurusd1.25241.30441.25342006.10.13 15:331.25340.000.000.15-10.00
17373102006.10.12 23:04sell0.20eurusd1.25541.30441.25342006.10.13 13:231.25550.000.000.30-2.00
17415782006.10.16 00:00sell0.10eurusd1.25071.30071.24972006.10.16 03:551.24970.000.000.0010.00
17420632006.10.16 03:56buy0.10eurusd1.24991.19991.25092006.10.16 08:171.25090.000.000.0010.00
17424922006.10.16 08:18buy0.10eurusd1.25111.20111.25212006.10.16 11:071.25210.000.000.0010.00
17437032006.10.16 11:08buy0.10eurusd1.25261.20261.25362006.10.16 16:511.25360.000.000.0010.00
17451142006.10.16 16:52buy0.10eurusd1.25371.20371.25472006.10.17 16:201.25470.000.00-0.3510.00
17500692006.10.17 16:21sell0.10eurusd1.25431.30431.25332006.10.18 00:501.25330.000.000.1510.00
17522242006.10.18 00:51sell0.10eurusd1.25301.30301.25202006.10.18 15:591.25200.000.000.0010.00
17552192006.10.18 16:00buy0.10eurusd1.25251.20251.25352006.10.18 22:161.25350.000.000.0010.00
17564722006.10.18 22:17buy0.10eurusd1.25381.20381.25482006.10.19 10:301.25480.000.00-1.0510.00
17580032006.10.19 10:31buy0.10eurusd1.25511.20511.25612006.10.19 10:431.25610.000.000.0010.00
17581972006.10.19 10:44buy0.10eurusd1.25611.20611.25712006.10.19 12:011.25710.000.000.0010.00
17588202006.10.19 12:02buy0.10eurusd1.25731.20731.25832006.10.19 16:431.25830.000.000.0010.00
17602722006.10.19 16:44buy0.10eurusd1.25871.20871.25972006.10.19 17:361.25970.000.000.0010.00
17609392006.10.19 17:37buy0.10eurusd1.26021.21021.26122006.10.19 19:001.26120.000.000.0010.00
17615882006.10.19 19:01buy0.10eurusd1.26171.21171.26272006.10.19 20:551.26270.000.000.0010.00
17622052006.10.19 20:56buy0.10eurusd1.26291.21291.26392006.10.19 21:201.26390.000.000.0010.00
17623692006.10.19 21:21buy0.10eurusd1.26411.21201.26302006.10.20 16:291.26300.000.00-0.35-11.00
17652702006.10.20 12:58buy0.20eurusd1.26101.21201.26302006.10.20 16:291.26300.000.000.0040.00
17661802006.10.20 16:30buy0.10eurusd1.26311.21111.26212006.10.20 22:131.26210.000.000.00-10.00
17666812006.10.20 17:57buy0.20eurusd1.26011.21111.26212006.10.20 22:131.26210.000.000.0040.00
17287372006.10.10 16:16buy0.10gbpchf2.35502.30502.35602006.10.10 22:402.35600.000.000.007.87
17295122006.10.10 22:40buy0.10gbpchf2.35752.30752.35852006.10.11 10:382.35850.000.000.497.87
17312272006.10.11 10:39buy0.10gbpchf2.35902.30902.36002006.10.11 11:552.36000.000.000.007.88
17316082006.10.11 11:56sell0.10gbpchf2.35912.40912.35812006.10.11 13:012.35810.000.000.007.87
17317642006.10.11 13:02sell0.10gbpchf2.35752.40752.35652006.10.11 15:382.35650.000.000.007.87
17322062006.10.11 15:39sell0.10gbpchf2.35582.40822.35722006.10.12 12:122.35720.000.00-2.65-11.03
17326402006.10.11 18:18sell0.20gbpchf2.35902.40822.35722006.10.12 12:122.35720.000.00-5.3128.36
17330322006.10.11 21:14sell0.20gbpchf2.35862.40822.35722006.10.12 12:122.35720.000.00-5.3122.05
17354072006.10.12 12:13sell0.10gbpchf2.35672.40962.35862006.10.12 17:002.35860.000.000.00-14.95
17364532006.10.12 16:00sell0.30gbpchf2.36052.40962.35862006.10.12 17:002.35860.000.000.0044.86
17366302006.10.12 17:01buy0.10gbpchf2.35882.30882.35982006.10.13 04:172.35980.000.000.497.89
17380122006.10.13 04:18buy0.10gbpchf2.36042.31042.36142006.10.13 11:192.36140.000.000.007.89
17392342006.10.13 11:20buy0.10gbpchf2.36222.31222.36322006.10.13 13:242.36100.000.000.00-9.46
17415962006.10.16 00:00buy0.10gbpchf2.36322.31322.36422006.10.16 01:182.36420.000.000.007.85
17417052006.10.16 01:20sell0.10gbpchf2.36382.41382.36282006.10.16 03:002.36280.000.000.007.85
17419762006.10.16 03:01sell0.10gbpchf2.36212.41612.36512006.10.16 13:592.36510.000.000.00-23.58
17432952006.10.16 10:29sell0.20gbpchf2.36512.41612.36512006.10.16 13:592.36510.000.000.000.00
17441032006.10.16 13:02sell0.30gbpchf2.36812.41612.36512006.10.16 13:592.36510.000.000.0070.74
17442142006.10.16 14:00sell0.10gbpchf2.36392.41602.36502006.10.16 19:282.36500.000.000.00-8.65
17444502006.10.16 15:07sell0.20gbpchf2.36702.41602.36502006.10.16 19:282.36500.000.000.0031.45
17455962006.10.16 19:30buy0.10gbpchf2.36552.31552.36652006.10.17 00:542.36650.000.000.497.87
17461272006.10.17 00:55sell0.10gbpchf2.36492.41492.36392006.10.17 10:462.36390.000.000.007.88
17477232006.10.17 10:47sell0.10gbpchf2.36322.41322.36222006.10.17 10:592.36220.000.000.007.88
17478702006.10.17 11:00sell0.10gbpchf2.36172.41442.36342006.10.17 11:442.36340.000.000.00-13.41
17481252006.10.17 11:32sell0.20gbpchf2.36572.41442.36342006.10.17 11:442.36340.000.000.0036.28
17483252006.10.17 11:45sell0.10gbpchf2.36252.42232.37132006.10.19 01:402.37130.000.00-3.55-69.29
17490492006.10.17 13:27sell0.30gbpchf2.36892.42232.37132006.10.19 01:402.37130.000.00-10.63-56.69
17516542006.10.17 21:51sell0.50gbpchf2.37192.42232.37132006.10.19 01:402.37130.000.00-17.7123.62
17552932006.10.18 16:07sell0.80gbpchf2.37512.42232.37132006.10.19 01:402.37130.000.00-21.25239.37
17567942006.10.19 01:41buy0.10gbpchf2.37162.32162.37262006.10.19 03:262.37260.000.000.007.88
17570222006.10.19 03:27buy0.10gbpchf2.37402.32202.37302006.10.19 10:012.37300.000.000.00-7.88
17576432006.10.19 09:27buy0.20gbpchf2.37102.32202.37302006.10.19 10:012.37300.000.000.0031.52
17578342006.10.19 10:02buy0.10gbpchf2.37442.31452.36552006.10.20 11:422.36550.000.000.50-70.78
17579952006.10.19 10:31buy0.20gbpchf2.37102.31452.36552006.10.20 11:422.36550.000.001.00-87.48
17584972006.10.19 11:32buy0.30gbpchf2.36792.31452.36552006.10.20 11:422.36550.000.001.49-57.26
17586872006.10.19 11:53buy0.50gbpchf2.36402.31452.36552006.10.20 11:422.36550.000.002.4959.65
17622782006.10.19 21:10buy0.80gbpchf2.36072.31452.36552006.10.20 11:422.36550.000.003.98305.39
17648792006.10.20 11:43sell0.10gbpchf2.36502.41922.36822006.10.20 16:432.36820.000.000.00-25.46
17652672006.10.20 12:58sell0.20gbpchf2.36822.41922.36822006.10.20 16:432.36820.000.000.000.00
17656442006.10.20 14:25sell0.30gbpchf2.37122.41922.36822006.10.20 16:432.36820.000.000.0071.59
17662432006.10.20 16:44buy0.10gbpchf2.36852.31852.36952006.10.20 18:102.36950.000.000.007.94
17667452006.10.20 18:11buy0.10gbpchf2.37012.32012.37112006.10.20 19:262.37110.000.000.007.94
17669592006.10.20 19:27buy0.10gbpchf2.37172.31972.37072006.10.23 08:522.37070.000.000.50-7.94
17680672006.10.23 05:11buy0.20gbpchf2.36872.31972.37072006.10.23 08:522.37070.000.000.0031.75
17685022006.10.23 08:53buy0.10gbpchf2.37162.32162.37262006.10.23 09:212.37260.000.000.007.93
17686472006.10.23 09:22buy0.10gbpchf2.37252.32252.37352006.10.23 09:582.37350.000.000.007.92
17688102006.10.23 09:59buy0.10gbpchf2.37412.32202.37302006.10.23 12:582.37300.000.000.00-8.69
17690212006.10.23 10:46buy0.20gbpchf2.37092.32202.37302006.10.23 12:582.37300.000.000.0033.17
17696302006.10.23 13:11sell0.10gbpchf2.37262.42262.37162006.10.23 13:262.37160.000.000.007.89
17287322006.10.10 16:14sell0.10gbpjpy221.89226.89221.792006.10.10 17:23221.790.000.000.008.36
17289962006.10.10 17:24buy0.10gbpjpy221.84216.84221.942006.10.10 17:49221.940.000.000.008.36
17290712006.10.10 17:50buy0.10gbpjpy222.01217.01222.112006.10.10 18:16222.110.000.000.008.36
17291362006.10.10 18:17buy0.10gbpjpy222.17216.96222.062006.10.11 12:17222.060.000.000.65-9.21
17297712006.10.11 02:02buy0.20gbpjpy221.86216.96222.062006.10.11 12:17222.060.000.000.0033.46
17316652006.10.11 12:17buy0.10gbpjpy222.15216.94222.042006.10.11 15:00222.040.000.000.00-9.21
17318152006.10.11 13:28buy0.20gbpjpy221.84216.94222.042006.10.11 15:00222.040.000.000.0033.47
17320882006.10.11 15:01buy0.10gbpjpy222.10216.90222.002006.10.11 16:50222.000.000.000.00-8.36
17322132006.10.11 15:40buy0.20gbpjpy221.80216.90222.002006.10.11 16:50222.000.000.000.0033.44
17324282006.10.11 16:51buy0.10gbpjpy222.13217.13222.232006.10.12 11:01222.230.000.001.948.37
17351782006.10.12 11:02buy0.10gbpjpy222.28217.28222.382006.10.12 11:14222.380.000.000.008.37
17352032006.10.12 11:15buy0.10gbpjpy222.42216.96222.062006.10.13 07:39222.060.000.000.65-30.18
17352632006.10.12 11:37buy0.20gbpjpy222.07216.96222.062006.10.13 07:39222.060.000.001.30-1.67
17354742006.10.12 12:19buy0.30gbpjpy221.74216.96222.062006.10.13 07:39222.060.000.001.9580.47
17384082006.10.13 07:40buy0.10gbpjpy222.13217.13222.232006.10.13 08:31222.230.000.000.008.38
17385772006.10.13 08:32buy0.10gbpjpy222.31217.11222.212006.10.13 12:59222.210.000.000.00-8.38
17390972006.10.13 10:36buy0.20gbpjpy222.01217.11222.212006.10.13 12:59222.210.000.000.0033.50
17394992006.10.13 13:00buy0.10gbpjpy222.28217.28222.382006.10.13 16:26222.090.000.000.00-15.88
17404142006.10.13 16:27sell0.10gbpjpy222.11227.11222.012006.10.13 16:27222.200.000.000.00-7.52
17404212006.10.13 16:28buy0.10gbpjpy222.19217.19222.292006.10.13 16:28222.090.000.000.00-8.36
17416012006.10.16 00:01sell0.10gbpjpy222.03227.03221.932006.10.16 03:52221.930.000.000.008.35
17420382006.10.16 03:53sell0.10gbpjpy221.87226.87221.772006.10.16 10:08221.770.000.000.008.37
17430952006.10.16 10:09buy0.10gbpjpy221.84216.61221.712006.10.16 10:37221.710.000.000.00-10.88
17432152006.10.16 10:24buy0.20gbpjpy221.50216.61221.712006.10.16 10:37221.710.000.000.0035.17
17433612006.10.16 10:38buy0.10gbpjpy221.80216.80221.902006.10.16 11:00221.900.000.000.008.38
17435972006.10.16 11:01buy0.10gbpjpy221.97216.97222.072006.10.16 11:35222.070.000.000.008.38
17438832006.10.16 11:36sell0.10gbpjpy221.98226.98221.882006.10.16 13:45221.880.000.000.008.39
17441812006.10.16 13:46sell0.10gbpjpy221.81226.81221.712006.10.16 19:37221.710.000.000.008.39
17456192006.10.16 19:37buy0.10gbpjpy221.71216.71221.812006.10.17 03:11221.810.000.000.658.40
17463772006.10.17 03:12buy0.10gbpjpy221.91216.70221.802006.10.17 11:31221.800.000.000.00-9.24
17474042006.10.17 09:53buy0.20gbpjpy221.60216.70221.802006.10.17 11:31221.800.000.000.0033.63
17481272006.10.17 11:32buy0.10gbpjpy221.84216.62221.722006.10.17 13:40221.720.000.000.00-10.11
17482672006.10.17 11:42buy0.20gbpjpy221.51216.62221.722006.10.17 13:40221.720.000.000.0035.40
17491232006.10.17 13:41buy0.10gbpjpy221.75216.75221.852006.10.17 16:17221.850.000.000.008.42
17499182006.10.17 16:18buy0.10gbpjpy221.90216.90222.002006.10.17 17:09222.000.000.000.008.44
17504382006.10.17 17:10buy0.10gbpjpy222.07217.07222.172006.10.17 18:53222.170.000.000.008.44
17510152006.10.17 18:54buy0.10gbpjpy222.26217.26222.362006.10.17 19:54222.360.000.000.008.43
17512382006.10.17 19:55buy0.10gbpjpy222.43217.43222.532006.10.17 21:25222.530.000.000.008.41
17515722006.10.17 21:26buy0.10gbpjpy222.58217.01222.112006.10.18 04:50222.110.000.000.65-39.59
17520192006.10.17 23:54buy0.20gbpjpy222.28217.01222.112006.10.18 04:50222.110.000.001.31-28.64
17521112006.10.18 00:13buy0.30gbpjpy222.07217.01222.112006.10.18 04:50222.110.000.000.0010.11
17522032006.10.18 00:47buy0.50gbpjpy221.76217.01222.112006.10.18 04:50222.110.000.000.00147.43
17526952006.10.18 07:39buy0.10gbpjpy221.96216.96222.062006.10.18 11:19222.060.000.000.008.43
17537922006.10.18 11:20buy0.10gbpjpy222.15217.15222.252006.10.18 15:31222.250.000.000.008.42
17548462006.10.18 15:32buy0.10gbpjpy222.33217.33222.432006.10.18 15:55222.430.000.000.008.40
17551832006.10.18 15:56buy0.10gbpjpy222.52216.84221.942006.10.19 17:52221.940.000.001.96-49.04
17563152006.10.18 20:48buy0.20gbpjpy222.22216.84221.942006.10.19 17:52221.940.000.003.91-47.34
17584832006.10.19 11:31buy0.30gbpjpy221.86216.84221.942006.10.19 17:52221.940.000.000.0020.29
17603872006.10.19 16:47buy0.50gbpjpy221.55216.84221.942006.10.19 17:52221.940.000.000.00164.85
17611112006.10.19 17:53buy0.10gbpjpy222.03217.03222.132006.10.19 19:27222.130.000.000.008.44
17617652006.10.19 19:28buy0.10gbpjpy222.21217.02222.122006.10.20 01:13222.120.000.000.66-7.61
17625942006.10.19 22:01buy0.20gbpjpy221.92217.02222.122006.10.20 01:13222.120.000.001.3133.81
17630812006.10.20 01:14buy0.10gbpjpy222.23217.23222.332006.10.20 11:21222.330.000.000.008.44
17646912006.10.20 11:22buy0.10gbpjpy222.35217.35222.452006.10.20 11:33222.450.000.000.008.45
17648092006.10.20 11:34buy0.10gbpjpy222.51217.51222.612006.10.20 12:58222.610.000.000.008.45
17652792006.10.20 12:59buy0.10gbpjpy222.66217.66222.762006.10.20 14:23222.760.000.000.008.45
17656202006.10.20 14:24buy0.10gbpjpy222.84217.84222.942006.10.20 14:41222.940.000.000.008.45
17657832006.10.20 14:42buy0.10gbpjpy223.06218.06223.162006.10.20 17:19223.160.000.000.008.43
17665322006.10.20 17:20buy0.10gbpjpy223.26218.26223.362006.10.20 18:07223.360.000.000.008.42
17667342006.10.20 18:08buy0.10gbpjpy223.46218.46223.562006.10.20 21:06223.560.000.000.008.43
17671282006.10.20 21:07buy0.10gbpjpy223.67218.44223.542006.10.23 06:06223.540.000.000.65-10.95
17677642006.10.23 02:03buy0.20gbpjpy223.33218.44223.542006.10.23 06:06223.540.000.000.0035.35
17681722006.10.23 06:07buy0.10gbpjpy223.64218.42223.522006.10.23 22:24223.520.000.000.00-10.06
17689492006.10.23 10:16buy0.20gbpjpy223.31218.42223.522006.10.23 22:24223.520.000.000.0035.21
17295222006.10.10 22:54sell0.10usdchf1.27011.32081.26982006.10.12 10:041.26980.000.00-1.812.36
17330332006.10.11 21:15sell0.20usdchf1.27121.32081.26982006.10.12 10:041.26980.000.00-2.7122.05
17348932006.10.12 10:05sell0.10usdchf1.26901.32011.26912006.10.12 15:301.26910.000.000.00-0.79
17358832006.10.12 13:39sell0.20usdchf1.27061.32011.26912006.10.12 15:301.26910.000.000.0023.64
17362932006.10.12 15:31buy0.10usdchf1.27201.22201.27302006.10.12 16:041.27300.000.000.007.86
17364882006.10.12 16:05buy0.10usdchf1.27351.21921.27022006.10.13 13:551.27020.000.000.22-25.98
17366382006.10.12 17:04buy0.20usdchf1.27031.21921.27022006.10.13 13:551.27020.000.000.43-1.57
17382902006.10.13 05:57buy0.30usdchf1.26711.21921.27022006.10.13 13:221.26880.000.000.0040.20
17416002006.10.16 00:01buy0.10usdchf1.27371.22371.27472006.10.16 04:121.27470.000.000.007.84
17420842006.10.16 04:13buy0.10usdchf1.27531.21791.26892006.10.18 00:471.26890.000.000.44-50.44
17437072006.10.16 11:08buy0.20usdchf1.27131.21791.26892006.10.18 00:471.26890.000.000.86-37.83
17478252006.10.17 10:57buy0.30usdchf1.26811.21791.26892006.10.18 00:471.26890.000.000.6518.91
17509012006.10.17 18:42buy0.50usdchf1.26491.21791.26892006.10.18 00:471.26890.000.001.08157.62
17522072006.10.18 00:47buy0.10usdchf1.26931.21731.26832006.10.18 12:071.26830.000.000.00-7.88
17535052006.10.18 10:27buy0.20usdchf1.26631.21731.26832006.10.18 12:071.26830.000.000.0031.54
17541172006.10.18 12:07buy0.10usdchf1.26871.21871.26972006.10.18 15:401.26970.000.000.007.88
17549712006.10.18 15:41buy0.10usdchf1.27051.22051.27152006.10.18 16:091.27150.000.000.007.86
17553302006.10.18 16:10buy0.10usdchf1.27211.22211.27312006.10.18 16:121.27310.000.000.007.85
17554122006.10.18 16:13buy0.10usdchf1.27361.21141.26242006.10.23 09:421.26240.000.001.09-88.72
17564422006.10.18 22:03buy0.20usdchf1.27061.21141.26242006.10.23 09:421.26240.000.002.18-129.91
17580022006.10.19 10:31buy0.30usdchf1.26731.21141.26242006.10.23 09:421.26240.000.001.32-116.44
17600762006.10.19 16:20buy0.50usdchf1.26401.21141.26242006.10.23 09:421.26240.000.002.18-63.37
17609412006.10.19 17:37buy0.80usdchf1.26091.21141.26242006.10.23 09:421.26240.000.003.5095.06
17621472006.10.19 20:47buy1.30usdchf1.25701.21141.26242006.10.23 09:421.26240.000.005.68556.08
17687622006.10.23 09:43buy0.10usdchf1.26271.21271.26372006.10.23 11:591.26370.000.000.007.91
17287272006.10.10 16:13buy0.10usdjpy119.65114.65119.752006.10.10 19:14119.750.000.000.008.35
17292512006.10.10 19:15buy0.10usdjpy119.79114.60119.702006.10.11 21:07119.700.000.000.25-7.52
17311442006.10.11 10:25buy0.20usdjpy119.50114.60119.702006.10.11 21:07119.700.000.000.0033.42
17330352006.10.11 21:15buy0.10usdjpy119.69114.69119.792006.10.11 21:31119.790.000.000.008.35
17332202006.10.11 21:32buy0.10usdjpy119.83114.62119.722006.10.13 16:26119.610.000.001.00-18.39
17346122006.10.12 09:21buy0.20usdjpy119.52114.62119.722006.10.13 16:04119.550.000.000.505.02
  0.00 0.00 -45.27 2 654.75
Closed P/L: 2 609.48
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
17687062006.10.23 09:35buy0.10audusd0.76140.70940.7604 0.75720.000.000.23-42.00
17694922006.10.23 12:40buy0.20audusd0.75840.70940.7604 0.75720.000.000.45-24.00
17633672006.10.20 03:30buy0.10eurgbp0.67310.62110.6721 0.66970.000.00-3.29-63.69
17653562006.10.20 13:11buy0.20eurgbp0.67010.62110.6721 0.66970.000.00-6.58-14.99
17681292006.10.23 05:44buy0.10eurjpy149.91144.91150.01 149.710.000.000.21-16.76
17672412006.10.20 22:13buy0.10eurusd1.26241.20831.2593 1.25480.000.00-0.70-76.00
17687012006.10.23 09:34buy0.20eurusd1.25931.20831.2593 1.25480.000.00-0.70-90.00
17694492006.10.23 12:31buy0.30eurusd1.25621.20831.2593 1.25480.000.00-1.05-42.00
17692612006.10.23 12:00sell0.10usdchf1.26341.31571.2647 1.26720.000.00-0.45-29.99
17696642006.10.23 13:19sell0.20usdchf1.26681.31571.2647 1.26720.000.00-0.91-6.31
17697232006.10.23 13:27sell0.10gbpchf2.37112.42112.3701 2.37400.000.00-0.89-22.89
17711872006.10.23 22:25buy0.10gbpjpy223.61218.61223.71 223.470.000.000.65-11.74
  0.00 0.00 -13.03 -440.37
 Floating P/L: -453.40
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 10 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 2 609.48 Floating P/L: -453.40 Margin: 432.40
Balance: 12 609.48 Equity: 12 156.08 Free Margin: 12 177.08
 
Details:
Graph
Gross Profit: 4 193.11 Gross Loss: 1 583.63 Total Net Profit: 2 609.48
Profit Factor: 2.65 Expected Payoff: 11.81  
Absolute Drawdown: 0.00 Maximal Drawdown: 293.11 (2.28%) Relative Drawdown: 2.28% (293.11)
 
Total Trades: 221 Short Positions (won %): 48 (70.83%) Long Positions (won %): 173 (72.83%)
Profit Trades (% of total): 160 (72.40%) Loss trades (% of total): 61 (27.60%)
Largest profit trade: 561.76 loss trade: -127.73
Average profit trade: 26.21 loss trade: -25.96
Maximum consecutive wins ($): 10 (152.96) consecutive losses ($): 7 (-61.44)
Maximal consecutive profit (count): 579.69 (3) consecutive loss (count): -212.53 (3)
Average consecutive wins: 4 consecutive losses: 1