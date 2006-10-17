|Account: 455178
|Name: dedywind
|Currency: USD
|2006 October 20, 12:26
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|3591399
|2006.10.17 09:11
|balance
|Deposit
|10 000.00
|3611937
|2006.10.17 18:50
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2562
|1.3062
|1.2552
|2006.10.17 21:08
|1.2552
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|3611945
|2006.10.17 18:50
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2649
|1.2149
|1.2659
|2006.10.17 18:55
|1.2648
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.79
|3614418
|2006.10.17 20:05
|sell
|0.10
|usdjpy
|118.74
|123.87
|118.77
|2006.10.17 23:55
|118.77
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.53
|3615681
|2006.10.17 21:00
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2666
|1.3183
|1.2673
|2006.10.18 01:18
|1.2673
|0.00
|0.00
|-1.11
|-5.52
|3616128
|2006.10.17 21:15
|sell
|0.20
|usdjpy
|118.90
|123.87
|118.77
|2006.10.17 23:55
|118.77
|0.00
|0.00
|0.00
|21.89
|3616312
|2006.10.17 21:20
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2547
|1.2047
|1.2557
|2006.10.17 21:25
|1.2545
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.00
|3616445
|2006.10.17 21:25
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8708
|1.8208
|1.8718
|2006.10.17 21:30
|1.8707
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.00
|3616759
|2006.10.17 21:45
|sell
|0.20
|usdchf
|1.2675
|1.3183
|1.2673
|2006.10.18 01:18
|1.2673
|0.00
|0.00
|-2.21
|3.16
|3617204
|2006.10.17 22:00
|sell
|0.30
|usdchf
|1.2680
|1.3183
|1.2673
|2006.10.18 01:18
|1.2673
|0.00
|0.00
|-3.32
|16.57
|3618456
|2006.10.17 23:32
|sell
|0.30
|usdjpy
|118.90
|123.87
|118.77
|2006.10.17 23:55
|118.77
|0.00
|0.00
|0.00
|32.84
|3618514
|2006.10.17 23:35
|sell
|0.50
|usdchf
|1.2680
|1.3183
|1.2673
|2006.10.18 01:18
|1.2673
|0.00
|0.00
|-5.54
|27.62
|3618674
|2006.10.17 23:50
|sell
|0.80
|usdchf
|1.2682
|1.3183
|1.2673
|2006.10.18 01:18
|1.2673
|0.00
|0.00
|-8.86
|56.81
|3619646
|2006.10.18 00:15
|buy
|0.10
|usdjpy
|118.65
|113.65
|118.75
|2006.10.18 00:30
|118.57
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.75
|3620311
|2006.10.18 00:45
|sell
|1.30
|usdchf
|1.2688
|1.3183
|1.2673
|2006.10.18 01:18
|1.2673
|0.00
|0.00
|0.00
|153.87
|3623703
|2006.10.18 03:03
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2541
|1.2041
|1.2551
|2006.10.18 03:05
|1.2539
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.00
|3626262
|2006.10.18 05:44
|buy
|0.10
|usdjpy
|118.62
|113.62
|118.72
|2006.10.18 05:45
|118.61
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.84
|3628917
|2006.10.18 09:05
|buy
|0.10
|usdjpy
|118.46
|113.46
|118.56
|2006.10.18 09:10
|118.46
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|3633770
|2006.10.18 11:25
|sell
|0.10
|usdjpy
|118.61
|123.73
|118.63
|2006.10.18 14:30
|118.63
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.69
|3634780
|2006.10.18 11:55
|sell
|0.20
|usdjpy
|118.66
|123.73
|118.63
|2006.10.18 14:30
|118.63
|0.00
|0.00
|0.00
|5.06
|3635813
|2006.10.18 12:25
|sell
|0.30
|usdjpy
|118.72
|123.73
|118.63
|2006.10.18 14:30
|118.63
|0.00
|0.00
|0.00
|22.76
|3637184
|2006.10.18 13:40
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2542
|1.3045
|1.2535
|2006.10.18 15:36
|1.2535
|0.00
|0.00
|0.00
|7.00
|3637605
|2006.10.18 14:00
|sell
|0.50
|usdjpy
|118.78
|123.73
|118.63
|2006.10.18 14:30
|118.63
|0.00
|0.00
|0.00
|63.22
|3638203
|2006.10.18 14:30
|sell
|0.20
|eurusd
|1.2541
|1.3045
|1.2535
|2006.10.18 15:36
|1.2535
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|3640117
|2006.10.18 15:30
|sell
|0.30
|eurusd
|1.2548
|1.3045
|1.2535
|2006.10.18 15:36
|1.2535
|0.00
|0.00
|0.00
|39.00
|3642883
|2006.10.18 15:50
|sell
|0.10
|usdjpy
|118.98
|124.10
|119.00
|2006.10.18 19:43
|119.00
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.68
|3643510
|2006.10.18 15:55
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8679
|1.8179
|1.8689
|2006.10.18 16:00
|1.8683
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|3644054
|2006.10.18 16:00
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2704
|1.3220
|1.2710
|2006.10.18 20:20
|1.2711
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.51
|3644086
|2006.10.18 16:00
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2525
|1.2025
|1.2535
|2006.10.18 16:05
|1.2523
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.00
|3646065
|2006.10.18 16:20
|sell
|0.20
|usdjpy
|119.14
|124.10
|119.00
|2006.10.18 19:43
|119.00
|0.00
|0.00
|0.00
|23.53
|3649171
|2006.10.18 17:10
|sell
|0.30
|usdjpy
|119.11
|124.10
|119.00
|2006.10.18 19:43
|119.00
|0.00
|0.00
|0.00
|27.73
|3651927
|2006.10.18 18:41
|sell
|0.50
|usdjpy
|119.10
|124.10
|119.00
|2006.10.18 19:43
|119.00
|0.00
|0.00
|0.00
|42.02
|3652250
|2006.10.18 18:55
|sell
|0.20
|usdchf
|1.2722
|1.3220
|1.2710
|2006.10.18 20:20
|1.2711
|0.00
|0.00
|0.00
|17.31
|3652529
|2006.10.18 19:23
|sell
|0.30
|usdchf
|1.2724
|1.3220
|1.2710
|2006.10.18 20:20
|1.2711
|0.00
|0.00
|0.00
|30.68
|3652903
|2006.10.18 19:50
|buy
|0.10
|usdjpy
|118.98
|113.98
|119.08
|2006.10.18 19:55
|118.94
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.36
|3653266
|2006.10.18 20:20
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2525
|1.3041
|1.2531
|2006.10.19 08:22
|1.2538
|0.00
|0.00
|1.87
|-13.00
|3653267
|2006.10.18 20:20
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.8685
|1.9185
|1.8675
|2006.10.18 20:44
|1.8675
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|3653271
|2006.10.18 20:20
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2712
|1.2212
|1.2722
|2006.10.18 20:25
|1.2709
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.36
|3654197
|2006.10.18 21:20
|sell
|0.20
|eurusd
|1.2523
|1.3041
|1.2531
|2006.10.19 08:22
|1.2538
|0.00
|0.00
|3.74
|-30.00
|3654875
|2006.10.18 22:08
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2707
|1.2207
|1.2717
|2006.10.18 22:10
|1.2704
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.36
|3657041
|2006.10.19 01:10
|sell
|0.30
|eurusd
|1.2535
|1.3041
|1.2531
|2006.10.19 08:22
|1.2538
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.00
|3658494
|2006.10.19 03:20
|sell
|0.50
|eurusd
|1.2543
|1.3041
|1.2531
|2006.10.19 08:22
|1.2538
|0.00
|0.00
|0.00
|25.00
|3659921
|2006.10.19 04:45
|sell
|0.80
|eurusd
|1.2540
|1.3041
|1.2531
|2006.10.19 08:22
|1.2538
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|3660071
|2006.10.19 05:01
|sell
|1.30
|eurusd
|1.2541
|1.3041
|1.2531
|2006.10.19 08:22
|1.2538
|0.00
|0.00
|0.00
|39.00
|3660456
|2006.10.19 05:56
|sell
|2.10
|eurusd
|1.2543
|1.3041
|1.2531
|2006.10.19 08:22
|1.2538
|0.00
|0.00
|0.00
|105.00
|3661652
|2006.10.19 08:22
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2538
|1.2038
|1.2548
|2006.10.19 08:25
|1.2532
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.00
|3663613
|2006.10.19 10:17
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.8703
|1.9216
|1.8706
|2006.10.19 11:30
|1.8706
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.00
|3664989
|2006.10.19 10:40
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.8722
|1.9216
|1.8706
|2006.10.19 11:30
|1.8706
|0.00
|0.00
|0.00
|32.00
|3665396
|2006.10.19 10:45
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2662
|1.2162
|1.2672
|2006.10.19 10:50
|1.2661
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.79
|3665565
|2006.10.19 10:50
|buy
|0.10
|usdjpy
|118.57
|113.57
|118.67
|2006.10.19 10:55
|118.54
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.53
|3665715
|2006.10.19 10:55
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2556
|1.3066
|1.2556
|2006.10.19 15:36
|1.2556
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|3668226
|2006.10.19 11:55
|sell
|0.20
|eurusd
|1.2562
|1.3066
|1.2556
|2006.10.19 15:36
|1.2556
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|3668454
|2006.10.19 12:00
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8683
|1.8183
|1.8693
|2006.10.19 12:05
|1.8683
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|3669642
|2006.10.19 12:45
|sell
|0.30
|eurusd
|1.2572
|1.3066
|1.2556
|2006.10.19 15:36
|1.2556
|0.00
|0.00
|0.00
|48.00
|3669899
|2006.10.19 12:55
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2646
|1.2146
|1.2656
|2006.10.19 13:00
|1.2644
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.58
|3674743
|2006.10.19 16:40
|buy
|0.10
|usdjpy
|118.50
|113.50
|118.60
|2006.10.19 16:45
|118.37
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.98
|3675101
|2006.10.19 16:45
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2584
|1.3124
|1.2614
|2006.10.20 09:15
|1.2631
|0.00
|0.00
|0.58
|-47.00
|3675867
|2006.10.19 16:50
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.8727
|1.9256
|1.8746
|2006.10.19 22:27
|1.8777
|0.00
|0.00
|0.00
|-50.00
|3676319
|2006.10.19 16:55
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2624
|1.2124
|1.2634
|2006.10.19 17:00
|1.2625
|0.00
|0.00
|0.00
|0.79
|3677916
|2006.10.19 17:35
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.8741
|1.9256
|1.8746
|2006.10.19 22:27
|1.8777
|0.00
|0.00
|0.00
|-72.00
|3678761
|2006.10.19 17:40
|sell
|0.20
|eurusd
|1.2598
|1.3124
|1.2614
|2006.10.20 09:15
|1.2631
|0.00
|0.00
|1.16
|-66.00
|3684191
|2006.10.19 20:05
|sell
|0.30
|gbpusd
|1.8775
|1.9256
|1.8746
|2006.10.19 22:27
|1.8777
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.00
|3684200
|2006.10.19 20:07
|sell
|0.30
|eurusd
|1.2609
|1.3124
|1.2614
|2006.10.20 09:15
|1.2631
|0.00
|0.00
|1.74
|-66.00
|3685277
|2006.10.19 20:25
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2588
|1.2088
|1.2598
|2006.10.19 20:30
|1.2588
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|3685479
|2006.10.19 20:40
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.8792
|1.9272
|1.8762
|2006.10.19 22:21
|1.8774
|0.00
|0.00
|0.00
|90.00
|3685983
|2006.10.19 20:55
|sell
|0.50
|eurusd
|1.2625
|1.3124
|1.2614
|2006.10.20 09:15
|1.2631
|0.00
|0.00
|2.90
|-30.00
|3686419
|2006.10.19 21:10
|sell
|0.80
|eurusd
|1.2632
|1.3124
|1.2614
|2006.10.20 09:15
|1.2631
|0.00
|0.00
|4.64
|8.00
|3688574
|2006.10.19 23:00
|sell
|1.30
|eurusd
|1.2627
|1.3124
|1.2614
|2006.10.20 09:15
|1.2631
|0.00
|0.00
|7.53
|-52.00
|3690621
|2006.10.20 01:16
|sell
|0.10
|usdjpy
|118.30
|123.35
|118.25
|2006.10.20 11:46
|118.25
|0.00
|0.00
|0.00
|4.23
|3690995
|2006.10.20 01:51
|sell
|2.10
|eurusd
|1.2626
|1.3124
|1.2614
|2006.10.20 09:15
|1.2631
|0.00
|0.00
|0.00
|-105.00
|3691499
|2006.10.20 02:40
|sell
|0.20
|usdjpy
|118.34
|123.35
|118.25
|2006.10.20 11:46
|118.25
|0.00
|0.00
|0.00
|15.22
|3692877
|2006.10.20 03:35
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2570
|1.2067
|1.2577
|2006.10.20 04:10
|1.2559
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.76
|3693049
|2006.10.20 03:40
|sell
|0.30
|usdjpy
|118.37
|123.35
|118.25
|2006.10.20 11:46
|118.25
|0.00
|0.00
|0.00
|30.44
|3693443
|2006.10.20 04:00
|buy
|0.20
|usdchf
|1.2565
|1.2067
|1.2577
|2006.10.20 04:10
|1.2559
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.55
|3693642
|2006.10.20 04:10
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2563
|1.2063
|1.2573
|2006.10.20 04:15
|1.2557
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.78
|3694140
|2006.10.20 05:00
|sell
|0.50
|usdjpy
|118.36
|123.35
|118.25
|2006.10.20 11:46
|118.25
|0.00
|0.00
|0.00
|46.51
|3695849
|2006.10.20 07:25
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2573
|1.3084
|1.2574
|2006.10.20 11:39
|1.2574
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.80
|3696863
|2006.10.20 08:50
|sell
|0.20
|usdchf
|1.2582
|1.3084
|1.2574
|2006.10.20 11:39
|1.2574
|0.00
|0.00
|0.00
|12.72
|3696884
|2006.10.20 08:50
|sell
|0.80
|usdjpy
|118.34
|123.35
|118.25
|2006.10.20 11:46
|118.25
|0.00
|0.00
|0.00
|60.89
|3697274
|2006.10.20 09:15
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2630
|1.2130
|1.2640
|2006.10.20 09:20
|1.2627
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.00
|3697399
|2006.10.20 09:20
|sell
|0.30
|usdchf
|1.2588
|1.3084
|1.2574
|2006.10.20 11:39
|1.2574
|0.00
|0.00
|0.00
|33.40
|3699982
|2006.10.20 11:10
|sell
|1.30
|usdjpy
|118.36
|123.35
|118.25
|2006.10.20 11:46
|118.25
|0.00
|0.00
|0.00
|120.93
|3701733
|2006.10.20 12:00
|buy
|0.10
|usdjpy
|118.22
|113.22
|118.32
|2006.10.20 12:05
|118.15
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.92
|0.00
|0.00
|3.12
|683.12
|Closed P/L:
|686.24
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|3701089
|2006.10.20 11:50
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.8804
|1.9304
|1.8794
|1.8818
|0.00
|0.00
|0.00
|-14.00
|0.00
|0.00
|0.00
|-14.00
|Floating P/L:
|-14.00
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|No transactions
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|10 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|Closed Trade P/L:
|686.24
|Floating P/L:
|-14.00
|Margin:
|188.04
|Balance:
|10 686.24
|Equity:
|10 672.24
|Free Margin:
|10 484.20
|Details:
|Gross Profit:
|1 311.91
|Gross Loss:
|625.67
|Total Net Profit:
|686.24
|Profit Factor:
|2.10
|Expected Payoff:
|8.37
|Absolute Drawdown:
|0.79
|Maximal Drawdown (%):
|493.54 (4.54%)
|Total Trades:
|82
|Short Positions (won %):
|57 (66.67%)
|Long Positions (won %):
|25 (20.00%)
|Profit Trades (% of total):
|43 (52.44%)
|Loss trades (% of total):
|39 (47.56%)
|Largest
|profit trade:
|153.87
|loss trade:
|-105.00
|Average
|profit trade:
|30.51
|loss trade:
|-16.04
|Maximum
|consecutive wins ($):
|7 (311.62)
|consecutive losses ($):
|8 (-300.56)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|311.62 (7)
|consecutive loss (count):
|-300.56 (8)
|Average
|consecutive wins:
|3
|consecutive losses:
|2