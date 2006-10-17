FXDD

Account: 455178 Name: dedywind Currency: USD 2006 October 20, 12:26
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
35913992006.10.17 09:11balanceDeposit10 000.00
36119372006.10.17 18:50sell0.10eurusd1.25621.30621.25522006.10.17 21:081.25520.000.000.0010.00
36119452006.10.17 18:50buy0.10usdchf1.26491.21491.26592006.10.17 18:551.26480.000.000.00-0.79
36144182006.10.17 20:05sell0.10usdjpy118.74123.87118.772006.10.17 23:55118.770.000.000.00-2.53
36156812006.10.17 21:00sell0.10usdchf1.26661.31831.26732006.10.18 01:181.26730.000.00-1.11-5.52
36161282006.10.17 21:15sell0.20usdjpy118.90123.87118.772006.10.17 23:55118.770.000.000.0021.89
36163122006.10.17 21:20buy0.10eurusd1.25471.20471.25572006.10.17 21:251.25450.000.000.00-2.00
36164452006.10.17 21:25buy0.10gbpusd1.87081.82081.87182006.10.17 21:301.87070.000.000.00-1.00
36167592006.10.17 21:45sell0.20usdchf1.26751.31831.26732006.10.18 01:181.26730.000.00-2.213.16
36172042006.10.17 22:00sell0.30usdchf1.26801.31831.26732006.10.18 01:181.26730.000.00-3.3216.57
36184562006.10.17 23:32sell0.30usdjpy118.90123.87118.772006.10.17 23:55118.770.000.000.0032.84
36185142006.10.17 23:35sell0.50usdchf1.26801.31831.26732006.10.18 01:181.26730.000.00-5.5427.62
36186742006.10.17 23:50sell0.80usdchf1.26821.31831.26732006.10.18 01:181.26730.000.00-8.8656.81
36196462006.10.18 00:15buy0.10usdjpy118.65113.65118.752006.10.18 00:30118.570.000.000.00-6.75
36203112006.10.18 00:45sell1.30usdchf1.26881.31831.26732006.10.18 01:181.26730.000.000.00153.87
36237032006.10.18 03:03buy0.10eurusd1.25411.20411.25512006.10.18 03:051.25390.000.000.00-2.00
36262622006.10.18 05:44buy0.10usdjpy118.62113.62118.722006.10.18 05:45118.610.000.000.00-0.84
36289172006.10.18 09:05buy0.10usdjpy118.46113.46118.562006.10.18 09:10118.460.000.000.000.00
36337702006.10.18 11:25sell0.10usdjpy118.61123.73118.632006.10.18 14:30118.630.000.000.00-1.69
36347802006.10.18 11:55sell0.20usdjpy118.66123.73118.632006.10.18 14:30118.630.000.000.005.06
36358132006.10.18 12:25sell0.30usdjpy118.72123.73118.632006.10.18 14:30118.630.000.000.0022.76
36371842006.10.18 13:40sell0.10eurusd1.25421.30451.25352006.10.18 15:361.25350.000.000.007.00
36376052006.10.18 14:00sell0.50usdjpy118.78123.73118.632006.10.18 14:30118.630.000.000.0063.22
36382032006.10.18 14:30sell0.20eurusd1.25411.30451.25352006.10.18 15:361.25350.000.000.0012.00
36401172006.10.18 15:30sell0.30eurusd1.25481.30451.25352006.10.18 15:361.25350.000.000.0039.00
36428832006.10.18 15:50sell0.10usdjpy118.98124.10119.002006.10.18 19:43119.000.000.000.00-1.68
36435102006.10.18 15:55buy0.10gbpusd1.86791.81791.86892006.10.18 16:001.86830.000.000.004.00
36440542006.10.18 16:00sell0.10usdchf1.27041.32201.27102006.10.18 20:201.27110.000.000.00-5.51
36440862006.10.18 16:00buy0.10eurusd1.25251.20251.25352006.10.18 16:051.25230.000.000.00-2.00
36460652006.10.18 16:20sell0.20usdjpy119.14124.10119.002006.10.18 19:43119.000.000.000.0023.53
36491712006.10.18 17:10sell0.30usdjpy119.11124.10119.002006.10.18 19:43119.000.000.000.0027.73
36519272006.10.18 18:41sell0.50usdjpy119.10124.10119.002006.10.18 19:43119.000.000.000.0042.02
36522502006.10.18 18:55sell0.20usdchf1.27221.32201.27102006.10.18 20:201.27110.000.000.0017.31
36525292006.10.18 19:23sell0.30usdchf1.27241.32201.27102006.10.18 20:201.27110.000.000.0030.68
36529032006.10.18 19:50buy0.10usdjpy118.98113.98119.082006.10.18 19:55118.940.000.000.00-3.36
36532662006.10.18 20:20sell0.10eurusd1.25251.30411.25312006.10.19 08:221.25380.000.001.87-13.00
36532672006.10.18 20:20sell0.10gbpusd1.86851.91851.86752006.10.18 20:441.86750.000.000.0010.00
36532712006.10.18 20:20buy0.10usdchf1.27121.22121.27222006.10.18 20:251.27090.000.000.00-2.36
36541972006.10.18 21:20sell0.20eurusd1.25231.30411.25312006.10.19 08:221.25380.000.003.74-30.00
36548752006.10.18 22:08buy0.10usdchf1.27071.22071.27172006.10.18 22:101.27040.000.000.00-2.36
36570412006.10.19 01:10sell0.30eurusd1.25351.30411.25312006.10.19 08:221.25380.000.000.00-9.00
36584942006.10.19 03:20sell0.50eurusd1.25431.30411.25312006.10.19 08:221.25380.000.000.0025.00
36599212006.10.19 04:45sell0.80eurusd1.25401.30411.25312006.10.19 08:221.25380.000.000.0016.00
36600712006.10.19 05:01sell1.30eurusd1.25411.30411.25312006.10.19 08:221.25380.000.000.0039.00
36604562006.10.19 05:56sell2.10eurusd1.25431.30411.25312006.10.19 08:221.25380.000.000.00105.00
36616522006.10.19 08:22buy0.10eurusd1.25381.20381.25482006.10.19 08:251.25320.000.000.00-6.00
36636132006.10.19 10:17sell0.10gbpusd1.87031.92161.87062006.10.19 11:301.87060.000.000.00-3.00
36649892006.10.19 10:40sell0.20gbpusd1.87221.92161.87062006.10.19 11:301.87060.000.000.0032.00
36653962006.10.19 10:45buy0.10usdchf1.26621.21621.26722006.10.19 10:501.26610.000.000.00-0.79
36655652006.10.19 10:50buy0.10usdjpy118.57113.57118.672006.10.19 10:55118.540.000.000.00-2.53
36657152006.10.19 10:55sell0.10eurusd1.25561.30661.25562006.10.19 15:361.25560.000.000.000.00
36682262006.10.19 11:55sell0.20eurusd1.25621.30661.25562006.10.19 15:361.25560.000.000.0012.00
36684542006.10.19 12:00buy0.10gbpusd1.86831.81831.86932006.10.19 12:051.86830.000.000.000.00
36696422006.10.19 12:45sell0.30eurusd1.25721.30661.25562006.10.19 15:361.25560.000.000.0048.00
36698992006.10.19 12:55buy0.10usdchf1.26461.21461.26562006.10.19 13:001.26440.000.000.00-1.58
36747432006.10.19 16:40buy0.10usdjpy118.50113.50118.602006.10.19 16:45118.370.000.000.00-10.98
36751012006.10.19 16:45sell0.10eurusd1.25841.31241.26142006.10.20 09:151.26310.000.000.58-47.00
36758672006.10.19 16:50sell0.10gbpusd1.87271.92561.87462006.10.19 22:271.87770.000.000.00-50.00
36763192006.10.19 16:55buy0.10usdchf1.26241.21241.26342006.10.19 17:001.26250.000.000.000.79
36779162006.10.19 17:35sell0.20gbpusd1.87411.92561.87462006.10.19 22:271.87770.000.000.00-72.00
36787612006.10.19 17:40sell0.20eurusd1.25981.31241.26142006.10.20 09:151.26310.000.001.16-66.00
36841912006.10.19 20:05sell0.30gbpusd1.87751.92561.87462006.10.19 22:271.87770.000.000.00-6.00
36842002006.10.19 20:07sell0.30eurusd1.26091.31241.26142006.10.20 09:151.26310.000.001.74-66.00
36852772006.10.19 20:25buy0.10usdchf1.25881.20881.25982006.10.19 20:301.25880.000.000.000.00
36854792006.10.19 20:40sell0.50gbpusd1.87921.92721.87622006.10.19 22:211.87740.000.000.0090.00
36859832006.10.19 20:55sell0.50eurusd1.26251.31241.26142006.10.20 09:151.26310.000.002.90-30.00
36864192006.10.19 21:10sell0.80eurusd1.26321.31241.26142006.10.20 09:151.26310.000.004.648.00
36885742006.10.19 23:00sell1.30eurusd1.26271.31241.26142006.10.20 09:151.26310.000.007.53-52.00
36906212006.10.20 01:16sell0.10usdjpy118.30123.35118.252006.10.20 11:46118.250.000.000.004.23
36909952006.10.20 01:51sell2.10eurusd1.26261.31241.26142006.10.20 09:151.26310.000.000.00-105.00
36914992006.10.20 02:40sell0.20usdjpy118.34123.35118.252006.10.20 11:46118.250.000.000.0015.22
36928772006.10.20 03:35buy0.10usdchf1.25701.20671.25772006.10.20 04:101.25590.000.000.00-8.76
36930492006.10.20 03:40sell0.30usdjpy118.37123.35118.252006.10.20 11:46118.250.000.000.0030.44
36934432006.10.20 04:00buy0.20usdchf1.25651.20671.25772006.10.20 04:101.25590.000.000.00-9.55
36936422006.10.20 04:10buy0.10usdchf1.25631.20631.25732006.10.20 04:151.25570.000.000.00-4.78
36941402006.10.20 05:00sell0.50usdjpy118.36123.35118.252006.10.20 11:46118.250.000.000.0046.51
36958492006.10.20 07:25sell0.10usdchf1.25731.30841.25742006.10.20 11:391.25740.000.000.00-0.80
36968632006.10.20 08:50sell0.20usdchf1.25821.30841.25742006.10.20 11:391.25740.000.000.0012.72
36968842006.10.20 08:50sell0.80usdjpy118.34123.35118.252006.10.20 11:46118.250.000.000.0060.89
36972742006.10.20 09:15buy0.10eurusd1.26301.21301.26402006.10.20 09:201.26270.000.000.00-3.00
36973992006.10.20 09:20sell0.30usdchf1.25881.30841.25742006.10.20 11:391.25740.000.000.0033.40
36999822006.10.20 11:10sell1.30usdjpy118.36123.35118.252006.10.20 11:46118.250.000.000.00120.93
37017332006.10.20 12:00buy0.10usdjpy118.22113.22118.322006.10.20 12:05118.150.000.000.00-5.92
  0.00 0.00 3.12 683.12
Closed P/L: 686.24
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
37010892006.10.20 11:50sell0.10gbpusd1.88041.93041.8794 1.88180.000.000.00-14.00
  0.00 0.00 0.00 -14.00
 Floating P/L: -14.00
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 10 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 686.24 Floating P/L: -14.00 Margin: 188.04
Balance: 10 686.24 Equity: 10 672.24 Free Margin: 10 484.20
 
Details:
Graph
Gross Profit: 1 311.91 Gross Loss: 625.67 Total Net Profit: 686.24
Profit Factor: 2.10 Expected Payoff: 8.37  
Absolute Drawdown: 0.79 Maximal Drawdown (%): 493.54 (4.54%)  
 
Total Trades: 82 Short Positions (won %): 57 (66.67%) Long Positions (won %): 25 (20.00%)
Profit Trades (% of total): 43 (52.44%) Loss trades (% of total): 39 (47.56%)
Largest profit trade: 153.87 loss trade: -105.00
Average profit trade: 30.51 loss trade: -16.04
Maximum consecutive wins ($): 7 (311.62) consecutive losses ($): 8 (-300.56)
Maximal consecutive profit (count): 311.62 (7) consecutive loss (count): -300.56 (8)
Average consecutive wins: 3 consecutive losses: 2