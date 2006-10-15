Gimex Group

Account: 41691 Name: John Riley Currency: USD 2006 October 20, 22:27
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
20226632006.10.15 22:33balanceDeposit10 000.00
20236192006.10.16 06:00sell1.50gbpjpy221.95222.39221.512006.10.16 09:24221.510.000.000.00387.03
20236232006.10.16 06:00buy1.40eurchf1.59331.58891.59772006.10.16 09:531.59280.000.000.00-54.93
20236312006.10.16 06:00sell1.30chfjpy93.9494.3893.502006.10.16 09:5393.710.000.000.00250.34
20236362006.10.16 06:00buy1.30eurgbp0.67460.67020.67902006.10.16 09:530.67260.000.000.00-482.75
20255952006.10.16 11:15sell1.50gbpjpy221.99222.43221.552006.10.16 19:51221.550.000.000.00387.81
20256012006.10.16 11:15buy1.40eurchf1.59271.58831.59712006.10.17 18:021.58830.000.002.21-487.42
20256062006.10.16 11:15sell1.40chfjpy93.7994.2393.352006.10.17 22:0793.800.000.001.72-11.78
20256102006.10.16 11:15buy1.30eurgbp0.67310.66870.67752006.10.17 22:060.67060.000.00-16.94-607.88
20369552006.10.18 02:21buy0.10gbpjpy222.010.00221.902006.10.18 09:08221.900.000.000.00-6.49
20369562006.10.18 02:22buy0.10usdchf1.26880.00001.26982006.10.18 14:411.26980.000.000.007.87
20369572006.10.18 02:23buy0.10eurusd1.25430.00001.25532006.10.18 08:361.25530.000.000.0010.00
20369612006.10.18 02:24sell0.10gbpchf2.37160.00002.37482006.10.18 19:492.37480.000.000.00-17.61
20369622006.10.18 02:24buy0.10audusd0.75430.00000.75532006.10.18 08:260.75530.000.000.0010.00
20369742006.10.18 02:25buy0.10eurjpy148.870.00148.972006.10.18 14:31148.970.000.000.008.42
20377432006.10.18 08:27buy0.10audusd0.75550.00000.75652006.10.19 09:020.75650.000.000.0210.00
20378262006.10.18 08:37buy0.10eurusd1.25520.00001.25412006.10.19 01:431.25410.000.00-1.20-11.00
20378392006.10.18 08:38buy0.20gbpjpy221.700.00221.902006.10.18 09:08221.900.000.000.0023.62
20380612006.10.18 09:09buy0.10gbpjpy221.940.00222.042006.10.18 09:58222.040.000.000.005.90
20382922006.10.18 09:59buy0.10gbpjpy222.100.00222.202006.10.18 12:57222.200.000.000.005.90
20392002006.10.18 12:58buy0.10gbpjpy222.280.00222.382006.10.18 14:31222.380.000.000.005.89
20396302006.10.18 14:32sell0.10gbpjpy222.250.00222.152006.10.18 20:51222.150.000.000.005.89
20396312006.10.18 14:32buy0.10eurjpy149.060.00149.162006.10.19 01:07149.160.000.000.258.40
20398902006.10.18 14:41buy0.10usdchf1.27050.00001.27152006.10.18 15:091.27150.000.000.007.86
20404002006.10.18 15:03sell0.20gbpchf2.37470.00002.37482006.10.18 19:492.37480.000.000.00-1.10
20405172006.10.18 15:10buy0.20eurusd1.25200.00001.25412006.10.19 01:431.25410.000.00-2.4042.00
20405222006.10.18 15:10buy0.10usdchf1.27250.00001.27352006.10.18 15:181.27350.000.000.007.85
20407812006.10.18 15:19buy0.10usdchf1.27360.00001.26242006.10.19 20:101.25560.000.000.94-143.36
20408292006.10.18 15:22sell0.30gbpchf2.37790.00002.37482006.10.18 19:492.37480.000.000.0051.17
20422112006.10.18 19:50sell0.10gbpchf2.37410.00002.37312006.10.18 20:562.37310.000.000.005.51
20424032006.10.18 20:52sell0.10gbpjpy222.050.00221.952006.10.18 23:33221.950.000.000.005.89
20424472006.10.18 20:57sell0.10gbpchf2.37260.00002.37162006.10.18 23:292.37160.000.000.005.51
20424482006.10.18 20:57buy0.20usdchf1.27070.00001.26242006.10.19 20:101.25560.000.001.89-240.52
20428962006.10.18 23:30buy0.10gbpchf2.37260.00002.37362006.10.19 09:012.37360.000.001.325.51
20429072006.10.18 23:34sell0.10gbpjpy221.920.00222.032006.10.19 02:57222.030.000.00-2.12-6.48
20431622006.10.19 01:08buy0.10eurjpy149.210.00149.112006.10.19 10:56149.110.000.000.00-8.42
20431792006.10.19 01:12sell0.20gbpjpy222.230.00222.032006.10.19 02:57222.030.000.000.0023.54
20432372006.10.19 01:43buy0.10eurusd1.25450.00001.25552006.10.19 09:351.25550.000.000.0010.00
20434832006.10.19 02:58sell0.10gbpjpy221.950.00221.852006.10.19 10:30221.850.000.000.005.90
20442622006.10.19 09:02buy0.10gbpchf2.37440.00002.36582006.10.20 10:512.36580.000.000.44-47.88
20442772006.10.19 09:03buy0.10audusd0.75680.00000.75782006.10.19 16:230.75780.000.000.0010.00
20444992006.10.19 09:31buy0.20gbpchf2.37120.00002.36582006.10.20 10:512.36580.000.000.89-60.13
20445042006.10.19 09:31buy0.30usdchf1.26740.00001.26242006.10.19 20:101.25560.000.000.00-281.94
20445942006.10.19 09:36sell0.10eurusd1.25490.00001.26002006.10.20 16:391.26000.000.000.20-51.00
20447752006.10.19 09:45buy0.20eurjpy148.910.00149.112006.10.19 10:56149.110.000.000.0033.70
20450852006.10.19 10:31sell0.10gbpjpy221.770.00221.672006.10.19 10:38221.670.000.000.005.90
20450952006.10.19 10:32buy0.30gbpchf2.36790.00002.36582006.10.20 10:512.36580.000.001.33-35.08
20451452006.10.19 10:39sell0.10gbpjpy221.610.00221.512006.10.19 15:46221.510.000.000.005.92
20452952006.10.19 10:53buy0.50gbpchf2.36430.00002.36582006.10.20 10:512.36580.000.002.2241.76
20453962006.10.19 10:57buy0.10eurjpy149.160.00149.262006.10.19 20:21149.260.000.000.008.47
20465812006.10.19 15:19buy0.50usdchf1.26440.00001.26242006.10.19 20:101.25560.000.000.00-350.43
20467412006.10.19 15:27sell0.20eurusd1.25790.00001.26002006.10.20 16:391.26000.000.000.40-42.00
20472142006.10.19 15:47sell0.10gbpjpy221.420.00222.662006.10.20 17:08223.480.000.00-0.71-121.40
20478162006.10.19 16:36sell0.20gbpjpy221.790.00222.662006.10.20 17:08223.480.000.00-1.42-199.19
20478912006.10.19 16:37buy0.80usdchf1.26100.00001.26242006.10.19 20:101.25560.000.000.00-344.06
20491512006.10.19 18:02sell0.30eurusd1.26050.00001.26002006.10.20 16:391.26000.000.000.6015.00
20495062006.10.19 18:23sell0.30gbpjpy222.050.00222.662006.10.20 17:08223.480.000.00-2.13-252.84
20502502006.10.19 19:47buy1.30usdchf1.25670.00001.26242006.10.19 20:101.25560.000.000.00-113.89
20503972006.10.19 20:09buy0.80gbpchf2.36120.00002.36582006.10.20 10:512.36580.000.003.56204.88
20504092006.10.19 20:10buy0.10usdchf1.25600.00001.25702006.10.19 21:001.25700.000.000.007.95
20504992006.10.19 20:21buy0.10eurjpy149.290.00149.392006.10.20 00:13149.390.000.000.088.45
20505022006.10.19 20:21sell0.50eurusd1.26380.00001.26002006.10.20 16:391.26000.000.001.00190.00
20509032006.10.19 21:01buy0.10usdchf1.25740.00001.25842006.10.20 08:171.25840.000.000.327.95
20516972006.10.20 00:14buy0.10eurjpy149.450.00149.552006.10.20 02:18149.550.000.000.008.45
20520482006.10.20 02:19buy0.10eurjpy149.610.00149.512006.10.20 16:04149.510.000.000.00-8.43
20528922006.10.20 08:18buy0.10usdchf1.25900.00001.26002006.10.20 16:561.26000.000.000.007.94
20536232006.10.20 10:31sell0.50gbpjpy222.390.00222.662006.10.20 17:08223.480.000.000.00-321.18
20538462006.10.20 10:52buy0.10gbpchf2.36670.00002.36772006.10.20 11:232.36770.000.000.005.56
20539972006.10.20 11:03buy0.20eurjpy149.310.00149.512006.10.20 16:04149.510.000.000.0033.73
20541462006.10.20 11:24buy0.10gbpchf2.36840.00002.36942006.10.20 12:082.36940.000.000.005.55
20545452006.10.20 12:09buy0.10gbpchf2.37010.00002.37112006.10.20 13:232.37110.000.000.005.57
20548992006.10.20 13:04sell0.80gbpjpy222.700.00222.662006.10.20 17:08223.480.000.000.00-367.77
20550172006.10.20 13:24buy0.10gbpchf2.37180.00002.37072006.10.20 18:242.37070.000.000.00-6.12
20553872006.10.20 14:01sell1.30gbpjpy223.020.00222.522006.10.20 16:55223.420.000.000.00-306.37
20558542006.10.20 15:40buy0.20gbpchf2.36860.00002.37072006.10.20 18:242.37070.000.000.0023.35
20562462006.10.20 16:05buy0.10eurjpy149.550.00149.652006.10.20 16:22149.650.000.000.008.43
20564952006.10.20 16:23buy0.10eurjpy149.690.00149.792006.10.20 20:06149.790.000.000.008.42
20566552006.10.20 16:40buy0.10eurusd1.26060.00001.26162006.10.20 17:321.26160.000.000.0010.00
20567782006.10.20 16:55sell1.30gbpjpy223.350.00222.662006.10.20 17:08223.480.000.000.00-99.59
20568932006.10.20 17:08buy0.10gbpjpy223.490.00223.592006.10.20 20:06223.590.000.000.005.89
20575212006.10.20 20:07buy0.10gbpjpy223.650.00223.752006.10.20 20:12223.750.000.000.005.89
  0.00 0.00 -7.53 -3 122.47
Closed P/L: -3 130.00
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
20476772006.10.19 16:24sell0.10audusd0.75750.00000.7565 0.75840.000.00-0.02-9.00
20575222006.10.20 20:07buy0.10eurjpy149.820.00149.92 149.710.000.000.00-9.27
20570412006.10.20 17:33buy0.10eurusd1.26190.00001.2629 1.26170.000.000.00-2.00
20572122006.10.20 18:25buy0.10gbpchf2.37190.00002.3729 2.36990.000.000.00-11.13
20575702006.10.20 20:13buy0.10gbpjpy223.800.00223.69 223.420.000.000.00-22.42
20568022006.10.20 16:57buy0.10usdchf1.26040.00001.2614 1.25830.000.000.00-16.69
20578062006.10.20 22:09buy0.20gbpjpy223.490.00223.69 223.420.000.000.00-8.26
  0.00 0.00 -0.02 -78.77
 Floating P/L: -78.79
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 10 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: -3 130.00 Floating P/L: -78.79 Margin: 238.85
Balance: 6 870.00 Equity: 6 791.21 Free Margin: 6 552.36
 
Details:
Graph
Gross Profit: 1 973.54 Gross Loss: 5 103.54 Total Net Profit: -3 130.00
Profit Factor: 0.39 Expected Payoff: -39.12  
Absolute Drawdown: 3 177.43 Maximal Drawdown: 3 759.87 (35.53%) Relative Drawdown: 35.53% (3 759.87)
 
Total Trades: 80 Short Positions (won %): 27 (51.85%) Long Positions (won %): 53 (66.04%)
Profit Trades (% of total): 49 (61.25%) Loss trades (% of total): 31 (38.75%)
Largest profit trade: 387.81 loss trade: -624.82
Average profit trade: 40.28 loss trade: -164.63
Maximum consecutive wins ($): 8 (73.31) consecutive losses ($): 6 (-1 471.37)
Maximal consecutive profit (count): 387.81 (1) consecutive loss (count): -1 471.37 (6)
Average consecutive wins: 3 consecutive losses: 2