|Account: 41691
|Name: John Riley
|Currency: USD
|2006 October 19, 22:34
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|2022663
|2006.10.15 22:33
|balance
|Deposit
|10 000.00
|2023619
|2006.10.16 06:00
|sell
|1.50
|gbpjpy
|221.95
|222.39
|221.51
|2006.10.16 09:24
|221.51
|0.00
|0.00
|0.00
|387.03
|2023623
|2006.10.16 06:00
|buy
|1.40
|eurchf
|1.5933
|1.5889
|1.5977
|2006.10.16 09:53
|1.5928
|0.00
|0.00
|0.00
|-54.93
|2023631
|2006.10.16 06:00
|sell
|1.30
|chfjpy
|93.94
|94.38
|93.50
|2006.10.16 09:53
|93.71
|0.00
|0.00
|0.00
|250.34
|2023636
|2006.10.16 06:00
|buy
|1.30
|eurgbp
|0.6746
|0.6702
|0.6790
|2006.10.16 09:53
|0.6726
|0.00
|0.00
|0.00
|-482.75
|2025595
|2006.10.16 11:15
|sell
|1.50
|gbpjpy
|221.99
|222.43
|221.55
|2006.10.16 19:51
|221.55
|0.00
|0.00
|0.00
|387.81
|2025601
|2006.10.16 11:15
|buy
|1.40
|eurchf
|1.5927
|1.5883
|1.5971
|2006.10.17 18:02
|1.5883
|0.00
|0.00
|2.21
|-487.42
|2025606
|2006.10.16 11:15
|sell
|1.40
|chfjpy
|93.79
|94.23
|93.35
|2006.10.17 22:07
|93.80
|0.00
|0.00
|1.72
|-11.78
|2025610
|2006.10.16 11:15
|buy
|1.30
|eurgbp
|0.6731
|0.6687
|0.6775
|2006.10.17 22:06
|0.6706
|0.00
|0.00
|-16.94
|-607.88
|2036955
|2006.10.18 02:21
|buy
|0.10
|gbpjpy
|222.01
|0.00
|221.90
|2006.10.18 09:08
|221.90
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.49
|2036956
|2006.10.18 02:22
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2688
|0.0000
|1.2698
|2006.10.18 14:41
|1.2698
|0.00
|0.00
|0.00
|7.87
|2036957
|2006.10.18 02:23
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2543
|0.0000
|1.2553
|2006.10.18 08:36
|1.2553
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|2036961
|2006.10.18 02:24
|sell
|0.10
|gbpchf
|2.3716
|0.0000
|2.3748
|2006.10.18 19:49
|2.3748
|0.00
|0.00
|0.00
|-17.61
|2036962
|2006.10.18 02:24
|buy
|0.10
|audusd
|0.7543
|0.0000
|0.7553
|2006.10.18 08:26
|0.7553
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|2036974
|2006.10.18 02:25
|buy
|0.10
|eurjpy
|148.87
|0.00
|148.97
|2006.10.18 14:31
|148.97
|0.00
|0.00
|0.00
|8.42
|2037743
|2006.10.18 08:27
|buy
|0.10
|audusd
|0.7555
|0.0000
|0.7565
|2006.10.19 09:02
|0.7565
|0.00
|0.00
|0.02
|10.00
|2037826
|2006.10.18 08:37
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2552
|0.0000
|1.2541
|2006.10.19 01:43
|1.2541
|0.00
|0.00
|-1.20
|-11.00
|2037839
|2006.10.18 08:38
|buy
|0.20
|gbpjpy
|221.70
|0.00
|221.90
|2006.10.18 09:08
|221.90
|0.00
|0.00
|0.00
|23.62
|2038061
|2006.10.18 09:09
|buy
|0.10
|gbpjpy
|221.94
|0.00
|222.04
|2006.10.18 09:58
|222.04
|0.00
|0.00
|0.00
|5.90
|2038292
|2006.10.18 09:59
|buy
|0.10
|gbpjpy
|222.10
|0.00
|222.20
|2006.10.18 12:57
|222.20
|0.00
|0.00
|0.00
|5.90
|2039200
|2006.10.18 12:58
|buy
|0.10
|gbpjpy
|222.28
|0.00
|222.38
|2006.10.18 14:31
|222.38
|0.00
|0.00
|0.00
|5.89
|2039630
|2006.10.18 14:32
|sell
|0.10
|gbpjpy
|222.25
|0.00
|222.15
|2006.10.18 20:51
|222.15
|0.00
|0.00
|0.00
|5.89
|2039631
|2006.10.18 14:32
|buy
|0.10
|eurjpy
|149.06
|0.00
|149.16
|2006.10.19 01:07
|149.16
|0.00
|0.00
|0.25
|8.40
|2039890
|2006.10.18 14:41
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2705
|0.0000
|1.2715
|2006.10.18 15:09
|1.2715
|0.00
|0.00
|0.00
|7.86
|2040400
|2006.10.18 15:03
|sell
|0.20
|gbpchf
|2.3747
|0.0000
|2.3748
|2006.10.18 19:49
|2.3748
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.10
|2040517
|2006.10.18 15:10
|buy
|0.20
|eurusd
|1.2520
|0.0000
|1.2541
|2006.10.19 01:43
|1.2541
|0.00
|0.00
|-2.40
|42.00
|2040522
|2006.10.18 15:10
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2725
|0.0000
|1.2735
|2006.10.18 15:18
|1.2735
|0.00
|0.00
|0.00
|7.85
|2040781
|2006.10.18 15:19
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2736
|0.0000
|1.2624
|2006.10.19 20:10
|1.2556
|0.00
|0.00
|0.94
|-143.36
|2040829
|2006.10.18 15:22
|sell
|0.30
|gbpchf
|2.3779
|0.0000
|2.3748
|2006.10.18 19:49
|2.3748
|0.00
|0.00
|0.00
|51.17
|2042211
|2006.10.18 19:50
|sell
|0.10
|gbpchf
|2.3741
|0.0000
|2.3731
|2006.10.18 20:56
|2.3731
|0.00
|0.00
|0.00
|5.51
|2042403
|2006.10.18 20:52
|sell
|0.10
|gbpjpy
|222.05
|0.00
|221.95
|2006.10.18 23:33
|221.95
|0.00
|0.00
|0.00
|5.89
|2042447
|2006.10.18 20:57
|sell
|0.10
|gbpchf
|2.3726
|0.0000
|2.3716
|2006.10.18 23:29
|2.3716
|0.00
|0.00
|0.00
|5.51
|2042448
|2006.10.18 20:57
|buy
|0.20
|usdchf
|1.2707
|0.0000
|1.2624
|2006.10.19 20:10
|1.2556
|0.00
|0.00
|1.89
|-240.52
|2042896
|2006.10.18 23:30
|buy
|0.10
|gbpchf
|2.3726
|0.0000
|2.3736
|2006.10.19 09:01
|2.3736
|0.00
|0.00
|1.32
|5.51
|2042907
|2006.10.18 23:34
|sell
|0.10
|gbpjpy
|221.92
|0.00
|222.03
|2006.10.19 02:57
|222.03
|0.00
|0.00
|-2.12
|-6.48
|2043162
|2006.10.19 01:08
|buy
|0.10
|eurjpy
|149.21
|0.00
|149.11
|2006.10.19 10:56
|149.11
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.42
|2043179
|2006.10.19 01:12
|sell
|0.20
|gbpjpy
|222.23
|0.00
|222.03
|2006.10.19 02:57
|222.03
|0.00
|0.00
|0.00
|23.54
|2043237
|2006.10.19 01:43
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2545
|0.0000
|1.2555
|2006.10.19 09:35
|1.2555
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|2043483
|2006.10.19 02:58
|sell
|0.10
|gbpjpy
|221.95
|0.00
|221.85
|2006.10.19 10:30
|221.85
|0.00
|0.00
|0.00
|5.90
|2044277
|2006.10.19 09:03
|buy
|0.10
|audusd
|0.7568
|0.0000
|0.7578
|2006.10.19 16:23
|0.7578
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|2044504
|2006.10.19 09:31
|buy
|0.30
|usdchf
|1.2674
|0.0000
|1.2624
|2006.10.19 20:10
|1.2556
|0.00
|0.00
|0.00
|-281.94
|2044775
|2006.10.19 09:45
|buy
|0.20
|eurjpy
|148.91
|0.00
|149.11
|2006.10.19 10:56
|149.11
|0.00
|0.00
|0.00
|33.70
|2045085
|2006.10.19 10:31
|sell
|0.10
|gbpjpy
|221.77
|0.00
|221.67
|2006.10.19 10:38
|221.67
|0.00
|0.00
|0.00
|5.90
|2045145
|2006.10.19 10:39
|sell
|0.10
|gbpjpy
|221.61
|0.00
|221.51
|2006.10.19 15:46
|221.51
|0.00
|0.00
|0.00
|5.92
|2045396
|2006.10.19 10:57
|buy
|0.10
|eurjpy
|149.16
|0.00
|149.26
|2006.10.19 20:21
|149.26
|0.00
|0.00
|0.00
|8.47
|2046581
|2006.10.19 15:19
|buy
|0.50
|usdchf
|1.2644
|0.0000
|1.2624
|2006.10.19 20:10
|1.2556
|0.00
|0.00
|0.00
|-350.43
|2047891
|2006.10.19 16:37
|buy
|0.80
|usdchf
|1.2610
|0.0000
|1.2624
|2006.10.19 20:10
|1.2556
|0.00
|0.00
|0.00
|-344.06
|2050250
|2006.10.19 19:47
|buy
|1.30
|usdchf
|1.2567
|0.0000
|1.2624
|2006.10.19 20:10
|1.2556
|0.00
|0.00
|0.00
|-113.89
|2050409
|2006.10.19 20:10
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2560
|0.0000
|1.2570
|2006.10.19 21:00
|1.2570
|0.00
|0.00
|0.00
|7.95
|0.00
|0.00
|-14.31
|-1 800.31
|Closed P/L:
|-1 814.62
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|2044594
|2006.10.19 09:36
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2549
|0.0000
|1.2600
|1.2627
|0.00
|0.00
|0.00
|-78.00
|2046741
|2006.10.19 15:27
|sell
|0.20
|eurusd
|1.2579
|0.0000
|1.2600
|1.2627
|0.00
|0.00
|0.00
|-96.00
|2044262
|2006.10.19 09:02
|buy
|0.10
|gbpchf
|2.3744
|0.0000
|2.3658
|2.3620
|0.00
|0.00
|0.00
|-69.02
|2044499
|2006.10.19 09:31
|buy
|0.20
|gbpchf
|2.3712
|0.0000
|2.3658
|2.3620
|0.00
|0.00
|0.00
|-102.42
|2045095
|2006.10.19 10:32
|buy
|0.30
|gbpchf
|2.3679
|0.0000
|2.3658
|2.3620
|0.00
|0.00
|0.00
|-98.52
|2045295
|2006.10.19 10:53
|buy
|0.50
|gbpchf
|2.3643
|0.0000
|2.3658
|2.3620
|0.00
|0.00
|0.00
|-64.01
|2047214
|2006.10.19 15:47
|sell
|0.10
|gbpjpy
|221.42
|0.00
|221.76
|221.97
|0.00
|0.00
|0.00
|-32.57
|2047677
|2006.10.19 16:24
|sell
|0.10
|audusd
|0.7575
|0.0000
|0.7565
|0.7597
|0.00
|0.00
|0.00
|-22.00
|2047816
|2006.10.19 16:36
|sell
|0.20
|gbpjpy
|221.79
|0.00
|221.76
|221.97
|0.00
|0.00
|0.00
|-21.32
|2049151
|2006.10.19 18:02
|sell
|0.30
|eurusd
|1.2605
|0.0000
|1.2600
|1.2627
|0.00
|0.00
|0.00
|-66.00
|2049506
|2006.10.19 18:23
|sell
|0.30
|gbpjpy
|222.05
|0.00
|221.76
|221.97
|0.00
|0.00
|0.00
|14.22
|2050397
|2006.10.19 20:09
|buy
|0.80
|gbpchf
|2.3612
|0.0000
|2.3658
|2.3620
|0.00
|0.00
|0.00
|35.63
|2050499
|2006.10.19 20:21
|buy
|0.10
|eurjpy
|149.29
|0.00
|149.39
|149.18
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.31
|2050502
|2006.10.19 20:21
|sell
|0.50
|eurusd
|1.2638
|0.0000
|1.2600
|1.2627
|0.00
|0.00
|0.00
|55.00
|2050903
|2006.10.19 21:01
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2574
|0.0000
|1.2584
|1.2574
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|-554.32
|Floating P/L:
|-554.32
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|No transactions
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|10 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|Closed Trade P/L:
|-1 814.62
|Floating P/L:
|-554.32
|Margin:
|1 242.07
|Balance:
|8 185.38
|Equity:
|7 631.06
|Free Margin:
|6 388.99
|Details:
|Gross Profit:
|1 368.94
|Gross Loss:
|3 183.56
|Total Net Profit:
|-1 814.62
|Profit Factor:
|0.43
|Expected Payoff:
|-37.80
|Absolute Drawdown:
|1 831.04
|Maximal Drawdown:
|2 413.48 (22.81%)
|Relative Drawdown:
|22.81% (2 413.48)
|Total Trades:
|48
|Short Positions (won %):
|16 (75.00%)
|Long Positions (won %):
|32 (59.38%)
|Profit Trades (% of total):
|31 (64.58%)
|Loss trades (% of total):
|17 (35.42%)
|Largest
|profit trade:
|387.81
|loss trade:
|-624.82
|Average
|profit trade:
|44.16
|loss trade:
|-187.27
|Maximum
|consecutive wins ($):
|8 (73.31)
|consecutive losses ($):
|6 (-1 471.37)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|387.81 (1)
|consecutive loss (count):
|-1 471.37 (6)
|Average
|consecutive wins:
|3
|consecutive losses:
|2