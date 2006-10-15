Gimex Group

Account: 41691 Name: John Riley Currency: USD 2006 October 19, 22:34
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
20226632006.10.15 22:33balanceDeposit10 000.00
20236192006.10.16 06:00sell1.50gbpjpy221.95222.39221.512006.10.16 09:24221.510.000.000.00387.03
20236232006.10.16 06:00buy1.40eurchf1.59331.58891.59772006.10.16 09:531.59280.000.000.00-54.93
20236312006.10.16 06:00sell1.30chfjpy93.9494.3893.502006.10.16 09:5393.710.000.000.00250.34
20236362006.10.16 06:00buy1.30eurgbp0.67460.67020.67902006.10.16 09:530.67260.000.000.00-482.75
20255952006.10.16 11:15sell1.50gbpjpy221.99222.43221.552006.10.16 19:51221.550.000.000.00387.81
20256012006.10.16 11:15buy1.40eurchf1.59271.58831.59712006.10.17 18:021.58830.000.002.21-487.42
20256062006.10.16 11:15sell1.40chfjpy93.7994.2393.352006.10.17 22:0793.800.000.001.72-11.78
20256102006.10.16 11:15buy1.30eurgbp0.67310.66870.67752006.10.17 22:060.67060.000.00-16.94-607.88
20369552006.10.18 02:21buy0.10gbpjpy222.010.00221.902006.10.18 09:08221.900.000.000.00-6.49
20369562006.10.18 02:22buy0.10usdchf1.26880.00001.26982006.10.18 14:411.26980.000.000.007.87
20369572006.10.18 02:23buy0.10eurusd1.25430.00001.25532006.10.18 08:361.25530.000.000.0010.00
20369612006.10.18 02:24sell0.10gbpchf2.37160.00002.37482006.10.18 19:492.37480.000.000.00-17.61
20369622006.10.18 02:24buy0.10audusd0.75430.00000.75532006.10.18 08:260.75530.000.000.0010.00
20369742006.10.18 02:25buy0.10eurjpy148.870.00148.972006.10.18 14:31148.970.000.000.008.42
20377432006.10.18 08:27buy0.10audusd0.75550.00000.75652006.10.19 09:020.75650.000.000.0210.00
20378262006.10.18 08:37buy0.10eurusd1.25520.00001.25412006.10.19 01:431.25410.000.00-1.20-11.00
20378392006.10.18 08:38buy0.20gbpjpy221.700.00221.902006.10.18 09:08221.900.000.000.0023.62
20380612006.10.18 09:09buy0.10gbpjpy221.940.00222.042006.10.18 09:58222.040.000.000.005.90
20382922006.10.18 09:59buy0.10gbpjpy222.100.00222.202006.10.18 12:57222.200.000.000.005.90
20392002006.10.18 12:58buy0.10gbpjpy222.280.00222.382006.10.18 14:31222.380.000.000.005.89
20396302006.10.18 14:32sell0.10gbpjpy222.250.00222.152006.10.18 20:51222.150.000.000.005.89
20396312006.10.18 14:32buy0.10eurjpy149.060.00149.162006.10.19 01:07149.160.000.000.258.40
20398902006.10.18 14:41buy0.10usdchf1.27050.00001.27152006.10.18 15:091.27150.000.000.007.86
20404002006.10.18 15:03sell0.20gbpchf2.37470.00002.37482006.10.18 19:492.37480.000.000.00-1.10
20405172006.10.18 15:10buy0.20eurusd1.25200.00001.25412006.10.19 01:431.25410.000.00-2.4042.00
20405222006.10.18 15:10buy0.10usdchf1.27250.00001.27352006.10.18 15:181.27350.000.000.007.85
20407812006.10.18 15:19buy0.10usdchf1.27360.00001.26242006.10.19 20:101.25560.000.000.94-143.36
20408292006.10.18 15:22sell0.30gbpchf2.37790.00002.37482006.10.18 19:492.37480.000.000.0051.17
20422112006.10.18 19:50sell0.10gbpchf2.37410.00002.37312006.10.18 20:562.37310.000.000.005.51
20424032006.10.18 20:52sell0.10gbpjpy222.050.00221.952006.10.18 23:33221.950.000.000.005.89
20424472006.10.18 20:57sell0.10gbpchf2.37260.00002.37162006.10.18 23:292.37160.000.000.005.51
20424482006.10.18 20:57buy0.20usdchf1.27070.00001.26242006.10.19 20:101.25560.000.001.89-240.52
20428962006.10.18 23:30buy0.10gbpchf2.37260.00002.37362006.10.19 09:012.37360.000.001.325.51
20429072006.10.18 23:34sell0.10gbpjpy221.920.00222.032006.10.19 02:57222.030.000.00-2.12-6.48
20431622006.10.19 01:08buy0.10eurjpy149.210.00149.112006.10.19 10:56149.110.000.000.00-8.42
20431792006.10.19 01:12sell0.20gbpjpy222.230.00222.032006.10.19 02:57222.030.000.000.0023.54
20432372006.10.19 01:43buy0.10eurusd1.25450.00001.25552006.10.19 09:351.25550.000.000.0010.00
20434832006.10.19 02:58sell0.10gbpjpy221.950.00221.852006.10.19 10:30221.850.000.000.005.90
20442772006.10.19 09:03buy0.10audusd0.75680.00000.75782006.10.19 16:230.75780.000.000.0010.00
20445042006.10.19 09:31buy0.30usdchf1.26740.00001.26242006.10.19 20:101.25560.000.000.00-281.94
20447752006.10.19 09:45buy0.20eurjpy148.910.00149.112006.10.19 10:56149.110.000.000.0033.70
20450852006.10.19 10:31sell0.10gbpjpy221.770.00221.672006.10.19 10:38221.670.000.000.005.90
20451452006.10.19 10:39sell0.10gbpjpy221.610.00221.512006.10.19 15:46221.510.000.000.005.92
20453962006.10.19 10:57buy0.10eurjpy149.160.00149.262006.10.19 20:21149.260.000.000.008.47
20465812006.10.19 15:19buy0.50usdchf1.26440.00001.26242006.10.19 20:101.25560.000.000.00-350.43
20478912006.10.19 16:37buy0.80usdchf1.26100.00001.26242006.10.19 20:101.25560.000.000.00-344.06
20502502006.10.19 19:47buy1.30usdchf1.25670.00001.26242006.10.19 20:101.25560.000.000.00-113.89
20504092006.10.19 20:10buy0.10usdchf1.25600.00001.25702006.10.19 21:001.25700.000.000.007.95
  0.00 0.00 -14.31 -1 800.31
Closed P/L: -1 814.62
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
20445942006.10.19 09:36sell0.10eurusd1.25490.00001.2600 1.26270.000.000.00-78.00
20467412006.10.19 15:27sell0.20eurusd1.25790.00001.2600 1.26270.000.000.00-96.00
20442622006.10.19 09:02buy0.10gbpchf2.37440.00002.3658 2.36200.000.000.00-69.02
20444992006.10.19 09:31buy0.20gbpchf2.37120.00002.3658 2.36200.000.000.00-102.42
20450952006.10.19 10:32buy0.30gbpchf2.36790.00002.3658 2.36200.000.000.00-98.52
20452952006.10.19 10:53buy0.50gbpchf2.36430.00002.3658 2.36200.000.000.00-64.01
20472142006.10.19 15:47sell0.10gbpjpy221.420.00221.76 221.970.000.000.00-32.57
20476772006.10.19 16:24sell0.10audusd0.75750.00000.7565 0.75970.000.000.00-22.00
20478162006.10.19 16:36sell0.20gbpjpy221.790.00221.76 221.970.000.000.00-21.32
20491512006.10.19 18:02sell0.30eurusd1.26050.00001.2600 1.26270.000.000.00-66.00
20495062006.10.19 18:23sell0.30gbpjpy222.050.00221.76 221.970.000.000.0014.22
20503972006.10.19 20:09buy0.80gbpchf2.36120.00002.3658 2.36200.000.000.0035.63
20504992006.10.19 20:21buy0.10eurjpy149.290.00149.39 149.180.000.000.00-9.31
20505022006.10.19 20:21sell0.50eurusd1.26380.00001.2600 1.26270.000.000.0055.00
20509032006.10.19 21:01buy0.10usdchf1.25740.00001.2584 1.25740.000.000.000.00
  0.00 0.00 0.00 -554.32
 Floating P/L: -554.32
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 10 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: -1 814.62 Floating P/L: -554.32 Margin: 1 242.07
Balance: 8 185.38 Equity: 7 631.06 Free Margin: 6 388.99
 
Details:
Graph
Gross Profit: 1 368.94 Gross Loss: 3 183.56 Total Net Profit: -1 814.62
Profit Factor: 0.43 Expected Payoff: -37.80  
Absolute Drawdown: 1 831.04 Maximal Drawdown: 2 413.48 (22.81%) Relative Drawdown: 22.81% (2 413.48)
 
Total Trades: 48 Short Positions (won %): 16 (75.00%) Long Positions (won %): 32 (59.38%)
Profit Trades (% of total): 31 (64.58%) Loss trades (% of total): 17 (35.42%)
Largest profit trade: 387.81 loss trade: -624.82
Average profit trade: 44.16 loss trade: -187.27
Maximum consecutive wins ($): 8 (73.31) consecutive losses ($): 6 (-1 471.37)
Maximal consecutive profit (count): 387.81 (1) consecutive loss (count): -1 471.37 (6)
Average consecutive wins: 3 consecutive losses: 2