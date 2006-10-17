Interbank FX, LLC

Account: 1265303 Name: Cost_Averaging_v3_Pyramid m1 Currency: USD 2006 October 22, 22:31
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
138339872006.10.17 13:57balanceDeposit5 000.00
138340872006.10.17 13:59buy0.10gbpjpym221.95216.95222.052006.10.17 14:09222.050.000.000.000.85
138340882006.10.17 13:59sell0.10usdjpym118.60123.81118.712006.10.17 21:04118.710.000.00-0.15-0.92
138340892006.10.17 13:59buy0.10gbpchfm2.37002.32002.37102006.10.17 14:102.37100.000.000.000.79
138340902006.10.17 13:59sell0.10eurcadm1.42801.47981.42882006.10.18 08:591.42880.000.000.04-0.70
138340912006.10.17 13:59buy0.10usdcadm1.13881.08881.13982006.10.17 18:491.13980.000.000.000.88
138341012006.10.17 13:59buy0.10audusdm0.75400.70400.75502006.10.17 15:470.75500.000.000.001.00
138341092006.10.17 13:59sell0.10usdchfm1.26661.31661.26562006.10.17 15:391.26560.000.000.000.79
138341172006.10.17 13:59buy0.10eurjpym148.86143.86148.962006.10.17 15:41148.960.000.000.000.85
138341232006.10.17 13:59buy0.10eurusdm1.25481.20481.25582006.10.17 15:391.25580.000.000.001.00
138358042006.10.17 14:10buy0.10gbpjpym222.07217.07222.172006.10.17 15:54222.170.000.000.000.84
138359272006.10.17 14:11buy0.10gbpchfm2.37192.31982.37082006.10.17 17:482.37080.000.000.00-0.87
138427292006.10.17 15:40sell0.10usdchfm1.26521.31521.26422006.10.17 16:021.26420.000.000.000.79
138428162006.10.17 15:40buy0.10eurusdm1.25611.20611.25712006.10.19 09:011.25710.000.00-0.351.00
138435572006.10.17 15:42buy0.10eurjpym149.01144.01149.112006.10.17 16:51149.110.000.000.000.84
138449622006.10.17 15:48buy0.10audusdm0.75520.70520.75622006.10.19 06:380.75620.000.000.041.00
138455912006.10.17 15:55buy0.10gbpjpym222.25217.25222.352006.10.17 17:16222.350.000.000.000.84
138463142006.10.17 16:03buy0.20gbpchfm2.36872.31982.37082006.10.17 17:482.37080.000.000.003.32
138463162006.10.17 16:03buy0.10usdchfm1.26431.21431.26532006.10.17 16:201.26530.000.000.000.79
138479352006.10.17 16:21buy0.10usdchfm1.26551.21551.26652006.10.17 17:371.26650.000.000.000.79
138503232006.10.17 16:52buy0.10eurjpym149.16144.16149.262006.10.17 18:25149.260.000.000.000.84
138516502006.10.17 17:16buy0.10gbpjpym222.46217.03222.132006.10.18 08:30222.130.000.000.22-2.78
138528452006.10.17 17:38buy0.10usdchfm1.26661.21661.26762006.10.17 18:191.26760.000.000.000.79
138533022006.10.17 17:49sell0.10gbpchfm2.37062.42332.37232006.10.17 22:252.37230.000.00-0.20-1.34
138548572006.10.17 18:17sell0.20usdjpym118.91123.81118.712006.10.17 21:04118.710.000.00-0.293.37
138550392006.10.17 18:19buy0.10usdchfm1.26781.21781.26882006.10.17 21:201.26880.000.000.100.79
138558172006.10.17 18:26buy0.10eurjpym149.28143.88148.982006.10.18 12:31148.980.000.000.09-2.52
138571382006.10.17 18:54sell0.20eurcadm1.43101.47981.42882006.10.18 08:591.42880.000.000.073.86
138636382006.10.17 20:56buy0.20gbpjpym222.17217.03222.132006.10.18 08:30222.130.000.000.43-0.68
138636732006.10.17 20:56buy0.20eurjpym149.00143.88148.982006.10.18 12:31148.980.000.000.18-0.33
138644142006.10.17 21:04sell0.10usdjpym118.66123.66118.562006.10.17 21:21118.560.000.000.000.84
138672812006.10.17 21:21buy0.30gbpjpym221.80217.03222.132006.10.18 08:30222.130.000.000.008.35
138673002006.10.17 21:21sell0.10usdjpym118.54123.54118.442006.10.17 22:00118.440.000.000.000.85
138673182006.10.17 21:21buy0.30eurjpym148.67143.88148.982006.10.18 12:31148.980.000.000.007.84
138673272006.10.17 21:21buy0.10usdchfm1.26911.21911.27012006.10.18 12:411.27010.000.000.000.79
138712262006.10.17 21:59sell0.20gbpchfm2.37472.42332.37232006.10.17 22:252.37230.000.000.003.79
138716502006.10.17 22:01sell0.10usdjpym118.42123.62118.522006.10.18 06:00118.520.000.000.00-0.84
138751012006.10.17 22:26sell0.10gbpchfm2.37122.42282.37182006.10.18 22:392.37180.000.00-0.59-0.48
138846712006.10.18 00:41sell0.20usdjpym118.75123.62118.522006.10.18 06:00118.520.000.000.003.88
138926312006.10.18 04:55sell0.20eurcadm1.42961.47981.42882006.10.18 08:591.42880.000.000.001.40
138926342006.10.18 04:55sell0.20gbpchfm2.37162.42282.37182006.10.18 22:392.37180.000.00-1.18-0.31
138926972006.10.18 05:00sell0.20usdjpym118.59123.62118.522006.10.18 06:00118.520.000.000.001.18
138939062006.10.18 06:00sell0.10usdjpym118.50123.50118.402006.10.18 06:36118.400.000.000.000.84
138957102006.10.18 06:37sell0.10usdjpym118.35123.70118.602006.10.19 07:39118.600.000.00-0.44-2.11
139014092006.10.18 08:31buy0.10gbpjpym222.19217.19222.292006.10.18 12:31222.290.000.000.000.84
139023602006.10.18 08:46sell0.20usdjpym118.66123.70118.602006.10.19 07:39118.600.000.00-0.881.01
139030502006.10.18 09:01buy0.10eurcadm1.42891.37891.42992006.10.18 12:301.42990.000.000.000.88
139118692006.10.18 12:30buy0.10eurcadm1.43001.37601.42702006.10.19 09:111.42700.000.00-0.14-2.64
139123132006.10.18 12:32buy0.10gbpjpym222.34217.34222.442006.10.18 13:13222.440.000.000.000.84
139123252006.10.18 12:32buy0.10eurjpym149.02144.02149.122006.10.18 22:55149.120.000.000.270.84
139148902006.10.18 12:42buy0.10usdchfm1.27001.22001.27102006.10.18 13:021.27100.000.000.000.79
139181592006.10.18 13:03buy0.10usdchfm1.27131.22131.27232006.10.18 13:111.27230.000.000.000.79
139186522006.10.18 13:07sell0.30gbpchfm2.37472.42282.37182006.10.18 22:392.37180.000.00-1.776.85
139195992006.10.18 13:11buy0.20eurcadm1.42701.37601.42702006.10.19 09:111.42700.000.00-0.280.00
139206832006.10.18 13:14buy0.10gbpjpym222.52217.30222.402006.10.20 08:32222.400.000.000.87-1.01
139265142006.10.18 14:42buy0.30eurcadm1.42401.37601.42702006.10.19 09:111.42700.000.00-0.427.93
139384372006.10.18 18:46buy0.20gbpjpym222.19217.30222.402006.10.20 08:32222.400.000.001.723.55
139402412006.10.18 19:35sell0.20gbpchfm2.37192.42282.37182006.10.18 22:392.37180.000.00-1.180.16
139402452006.10.18 19:35sell0.20usdjpym118.92123.70118.602006.10.19 07:39118.600.000.00-0.885.40
139453952006.10.18 22:40sell0.10gbpchfm2.37052.42252.37152006.10.19 07:302.37150.000.000.00-0.79
139461502006.10.18 22:56buy0.10eurjpym149.17143.98149.082006.10.19 08:56149.080.000.000.00-0.76
139612222006.10.19 06:39buy0.10audusdm0.75640.70640.75742006.10.19 14:160.75740.000.000.001.00
139621322006.10.19 07:02sell0.20gbpchfm2.37352.42252.37152006.10.19 07:302.37150.000.000.003.15
139641012006.10.19 07:32buy0.10gbpchfm2.37212.31422.36522006.10.20 08:422.36520.000.000.16-5.49
139655672006.10.19 07:40sell0.10usdjpym118.54123.54118.442006.10.19 13:42118.440.000.000.000.84
139666722006.10.19 07:52buy0.20eurjpym148.88143.98149.082006.10.19 08:56149.080.000.000.003.37
139696752006.10.19 08:32buy0.20gbpchfm2.36832.31422.36522006.10.20 08:422.36520.000.000.32-4.93
139720442006.10.19 08:53buy0.30gbpchfm2.36432.31422.36522006.10.20 08:422.36520.000.000.482.15
139728802006.10.19 08:57buy0.10eurjpym149.12144.12149.222006.10.19 18:20149.220.000.000.000.85
139737782006.10.19 09:02buy0.10eurusdm1.25741.20741.25842006.10.19 13:431.25840.000.000.001.00
139744272006.10.19 09:12buy0.10eurcadm1.42771.37771.42872006.10.19 09:471.42870.000.000.000.88
139759662006.10.19 09:48buy0.10eurcadm1.42911.37711.42812006.10.19 17:091.42810.000.000.00-0.89
139887822006.10.19 13:43sell0.10usdjpym118.41123.41118.312006.10.19 13:46118.310.000.000.000.85
139897022006.10.19 13:44buy0.10eurusdm1.25871.20871.25972006.10.19 14:361.25970.000.000.001.00
139914412006.10.19 13:48buy0.10usdjpym118.36113.15118.252006.10.19 21:56118.250.000.000.13-0.93
139941432006.10.19 14:17buy0.10audusdm0.75790.70790.75892006.10.19 16:010.75890.000.000.001.00
139970722006.10.19 14:37buy0.10eurusdm1.26031.21031.26132006.10.19 17:081.26130.000.000.001.00
140029342006.10.19 16:02buy0.10audusdm0.75920.70920.76022006.10.20 06:420.76020.000.000.011.00
140043952006.10.19 16:16buy0.20eurcadm1.42611.37711.42812006.10.19 17:091.42810.000.000.003.53
140069932006.10.19 17:09buy0.10eurusdm1.26161.21161.26262006.10.19 17:461.26260.000.000.001.00
140108512006.10.19 17:47buy0.10eurusdm1.26291.21291.26392006.10.19 18:201.26390.000.000.001.00
140129972006.10.19 18:09buy0.50gbpchfm2.36092.31422.36522006.10.20 08:422.36520.000.000.7917.10
140141592006.10.19 18:21buy0.10eurjpym149.28144.28149.382006.10.19 22:13149.380.000.000.090.85
140141882006.10.19 18:21buy0.10eurusdm1.26401.21191.26292006.10.20 13:011.26290.000.00-0.09-1.10
140154592006.10.19 18:44buy0.20usdjpym118.05113.15118.252006.10.19 21:56118.250.000.000.263.38
140215982006.10.19 21:57buy0.10usdjpym118.23113.23118.332006.10.19 22:13118.330.000.000.000.85
140224152006.10.19 22:14buy0.10usdjpym118.34113.34118.442006.10.20 14:01118.440.000.000.000.84
140224552006.10.19 22:14buy0.10eurjpym149.42144.42149.522006.10.20 00:17149.520.000.000.000.84
140259492006.10.20 00:18buy0.10eurjpym149.59144.36149.462006.10.20 14:02149.460.000.000.00-1.10
140400412006.10.20 08:33buy0.10gbpjpym222.48217.48222.582006.10.20 09:38222.580.000.000.000.85
140413462006.10.20 08:44buy0.10gbpchfm2.36562.31562.36662006.10.20 09:122.36660.000.000.000.79
140436462006.10.20 09:13buy0.10gbpchfm2.36742.31742.36842006.10.20 09:582.36840.000.000.000.80
140444932006.10.20 09:42buy0.20eurjpym149.25144.36149.462006.10.20 14:02149.460.000.000.003.55
140457042006.10.20 09:58buy0.20eurusdm1.26091.21191.26292006.10.20 13:011.26290.000.000.004.00
140458732006.10.20 09:59sell0.10gbpchfm2.36792.41992.36892006.10.20 13:392.36890.000.000.00-0.80
140497442006.10.20 11:25sell0.20gbpchfm2.37092.41992.36892006.10.20 13:392.36890.000.000.003.19
140548662006.10.20 13:02buy0.10eurusdm1.26321.21101.26202006.10.20 19:091.26200.000.000.00-1.20
140585892006.10.20 14:02buy0.10usdjpym118.48113.48118.582006.10.20 14:03118.580.000.000.000.84
140589332006.10.20 14:03buy0.10eurjpym149.47144.47149.572006.10.20 14:12149.570.000.000.000.84
140597262006.10.20 14:04buy0.10usdjpym118.60113.60118.702006.10.20 14:37118.700.000.000.000.84
140604952006.10.20 14:13buy0.10eurjpym149.58144.58149.682006.10.20 15:07149.680.000.000.000.84
140636302006.10.20 14:57buy0.20eurusdm1.25991.21101.26202006.10.20 19:091.26200.000.000.004.20
  0.00 0.00 -2.57 118.36
Closed P/L: 115.79
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
140357542006.10.20 06:43buy0.10audusdm0.76050.71050.7615 0.75850.000.000.01-2.00
140081542006.10.19 17:10buy0.10eurcadm1.42811.37141.4224 1.41780.000.00-0.10-9.16
140156562006.10.19 18:48buy0.20eurcadm1.42491.37141.4224 1.41780.000.00-0.18-12.63
140440872006.10.20 09:30buy0.30eurcadm1.42191.37141.4224 1.41780.000.00-0.14-10.94
140498512006.10.20 11:26buy0.50eurcadm1.41831.37141.4224 1.41780.000.00-0.23-2.22
140644162006.10.20 15:08buy0.10eurjpym149.74144.74149.84 149.610.000.000.09-1.10
140708492006.10.20 19:10buy0.10eurusdm1.26211.21211.2631 1.26110.000.00-0.09-1.00
140568192006.10.20 13:42sell0.10gbpchfm2.36772.41832.3673 2.37000.000.00-0.20-1.83
140444292006.10.20 09:40sell0.10gbpjpym222.48228.17223.07 223.380.000.00-0.25-7.59
140499812006.10.20 11:27sell0.20gbpjpym222.79228.17223.07 223.380.000.00-0.51-9.95
140647272006.10.20 15:12sell0.50gbpjpym223.40228.17223.07 223.380.000.00-1.270.85
138567202006.10.17 18:50buy0.10usdcadm1.14121.09121.1422 1.12440.000.000.17-14.94
139202272006.10.18 13:12buy0.10usdchfm1.27321.22121.2722 1.25840.000.000.50-11.76
139398102006.10.18 19:17buy0.20usdchfm1.27021.22121.2722 1.25840.000.000.99-18.75
140620402006.10.20 14:38buy0.10usdjpym118.72113.72118.82 118.620.000.000.13-0.84
140750472006.10.22 22:21sell0.20gbpjpym223.33228.17223.07 223.380.000.000.00-0.85
140750642006.10.22 22:21sell0.20gbpchfm2.36862.41832.3673 2.37000.000.000.00-2.22
  0.00 0.00 -1.08 -106.93
 Floating P/L: -108.01
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 5 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 115.79 Floating P/L: -108.01 Margin: 160.00
Balance: 5 115.79 Equity: 5 007.78 Free Margin: 4 847.78