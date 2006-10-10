Interbank FX, LLC

Account: 1255232 Name: Cost_Averaging_v2_Pyramid Currency: USD 2006 October 22, 22:33
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
133874752006.10.10 03:13balanceDeposit3 000.00
133874952006.10.10 03:14sell0.10gbpchfm2.35412.40612.35512006.10.10 07:562.35510.000.000.00-0.79
133874982006.10.10 03:14buy0.10gbpjpym222.57216.99222.092006.10.11 09:20222.090.000.000.22-4.01
133975252006.10.10 06:48sell0.20gbpchfm2.35712.40612.35512006.10.10 07:562.35510.000.000.003.17
134017862006.10.10 07:57sell0.10gbpchfm2.35422.40422.35322006.10.10 08:382.35320.000.000.000.79
134140292006.10.10 08:39buy0.10gbpchfm2.35372.30372.35472006.10.10 08:542.35470.000.000.000.79
134169062006.10.10 08:55buy0.10gbpchfm2.35542.30542.35642006.10.10 11:522.35640.000.000.000.79
134174292006.10.10 09:00buy0.20gbpjpym222.12216.99222.092006.10.11 09:20222.090.000.000.43-0.50
134337862006.10.10 11:52buy0.10gbpchfm2.35732.30522.35622006.10.10 21:412.35620.000.000.16-0.87
134385222006.10.10 13:21buy0.20gbpchfm2.35422.30522.35622006.10.10 21:412.35620.000.000.323.15
134594872006.10.10 21:42sell0.10gbpchfm2.35552.40762.35662006.10.11 12:382.35660.000.000.00-0.86
134766882006.10.11 07:00buy0.30gbpjpym221.71216.99222.092006.10.11 09:20222.090.000.000.009.54
134847552006.10.11 08:54sell0.20gbpchfm2.35862.40762.35662006.10.11 12:382.35660.000.000.003.15
134874142006.10.11 10:00sell0.10gbpjpym221.87226.87221.772006.10.11 11:13221.770.000.000.000.84
135019402006.10.11 14:39sell0.10gbpchfm2.35612.40822.35722006.10.12 09:132.35720.000.00-0.59-0.87
135019412006.10.11 14:39buy0.10gbpjpym221.98216.98222.082006.10.11 14:51222.080.000.000.000.83
135035622006.10.11 15:00buy0.10gbpjpym222.04217.04222.142006.10.11 15:30222.140.000.000.000.84
135054202006.10.11 15:30sell0.20gbpchfm2.35932.40822.35722006.10.12 09:132.35720.000.00-1.183.31
135086662006.10.11 17:00buy0.10gbpjpym221.92216.92222.022006.10.11 18:00222.020.000.000.000.83
135223232006.10.11 19:00sell0.10gbpjpym221.81227.02221.922006.10.12 09:00221.920.000.00-0.76-0.92
135517102006.10.12 08:00sell0.20gbpjpym222.12227.02221.922006.10.12 09:00221.920.000.000.003.35
135567082006.10.12 09:14buy0.10gbpchfm2.35752.30752.35852006.10.12 09:562.35850.000.000.000.78
135581842006.10.12 09:39sell0.10gbpjpym221.80226.80221.702006.10.12 12:30221.700.000.000.000.84
135586372006.10.12 09:57buy0.10gbpchfm2.35962.30962.36062006.10.12 13:012.36060.000.000.000.79
135724542006.10.12 13:00buy0.10gbpjpym221.95216.95222.052006.10.13 04:39222.050.000.000.220.84
135727712006.10.12 13:02buy0.10gbpchfm2.36142.30932.36032006.10.13 06:432.36030.000.000.16-0.87
135850172006.10.12 17:39buy0.20gbpchfm2.35832.30932.36032006.10.13 06:432.36030.000.000.323.16
136126992006.10.13 05:00buy0.10gbpjpym222.13217.13222.232006.10.13 05:31222.230.000.000.000.83
136160852006.10.13 06:00buy0.10gbpjpym222.21217.21222.312006.10.13 06:56222.310.000.000.000.84
136191572006.10.13 06:44buy0.10gbpchfm2.36142.31142.36242006.10.13 10:442.36240.000.000.000.79
136207432006.10.13 07:00buy0.10gbpjpym222.35217.07222.172006.10.13 09:56222.170.000.000.00-1.51
136255392006.10.13 08:00buy0.20gbpjpym221.93217.07222.172006.10.13 09:56222.170.000.000.004.02
136327322006.10.13 10:00buy0.10gbpjpym222.30217.30222.402006.10.17 17:21222.400.000.000.440.85
136345092006.10.13 10:46buy0.10gbpchfm2.36372.31372.36472006.10.13 12:362.36470.000.000.000.79
136454792006.10.13 12:37buy0.10gbpchfm2.36522.31522.36622006.10.13 13:002.36620.000.000.000.78
136506302006.10.13 13:00buy0.10gbpchfm2.36742.31542.36642006.10.16 07:412.36640.000.000.16-0.78
136737792006.10.13 18:52buy0.20gbpchfm2.36442.31542.36642006.10.16 07:412.36640.000.000.323.14
137144252006.10.16 08:14buy0.10gbpchfm2.36612.31612.36712006.10.16 09:552.36710.000.000.000.79
137241642006.10.16 10:20sell0.10gbpchfm2.36632.41632.36532006.10.16 10:572.36530.000.000.000.78
137290802006.10.16 11:26buy0.10gbpchfm2.36492.31492.36592006.10.16 11:502.36590.000.000.000.78
137318332006.10.16 12:06buy0.10gbpchfm2.36772.31772.36872006.10.17 10:142.36870.000.000.160.78
138111982006.10.17 10:16sell0.10gbpchfm2.36792.42002.36902006.10.17 16:012.36900.000.000.00-0.87
138359282006.10.17 14:11sell0.20gbpchfm2.37102.42002.36902006.10.17 16:012.36900.000.000.003.17
138462152006.10.17 16:02sell0.10gbpchfm2.36802.42242.37142006.10.18 00:532.37140.000.00-0.20-2.68
138519612006.10.17 17:22buy0.10gbpjpym222.48216.97222.072006.10.18 01:40222.070.000.000.22-3.46
138545442006.10.17 18:12sell0.20gbpchfm2.37112.42242.37142006.10.18 00:532.37140.000.00-0.39-0.47
138672842006.10.17 21:21buy0.30gbpjpym221.80216.97222.072006.10.18 01:40222.070.000.000.006.82
138712332006.10.17 21:59sell0.30gbpchfm2.37472.42242.37142006.10.18 00:532.37140.000.000.007.81
138925972006.10.18 04:52buy0.10gbpchfm2.37262.32262.37362006.10.18 06:142.37360.000.000.000.79
138926682006.10.18 04:58buy0.10gbpjpym221.99216.80221.902006.10.18 07:08221.900.000.000.00-0.76
138945282006.10.18 06:15buy0.10gbpchfm2.37472.32262.37362006.10.18 12:582.37360.000.000.00-0.87
138959452006.10.18 06:39buy0.20gbpjpym221.70216.80221.902006.10.18 07:08221.900.000.000.003.37
138977662006.10.18 07:09buy0.10gbpjpym221.97216.97222.072006.10.18 08:19222.070.000.000.000.84
139008992006.10.18 08:20buy0.10gbpjpym222.15217.15222.252006.10.18 11:00222.250.000.000.000.84
139045142006.10.18 09:31buy0.20gbpchfm2.37152.32262.37362006.10.18 12:582.37360.000.000.003.30
139080292006.10.18 11:01sell0.10gbpjpym222.21227.21222.112006.10.18 11:11222.110.000.000.000.84
139083882006.10.18 11:12sell0.10gbpjpym222.03227.24222.142006.10.18 18:51222.140.000.000.00-0.92
139167102006.10.18 12:54sell0.20gbpjpym222.34227.24222.142006.10.18 18:51222.140.000.000.003.36
139174022006.10.18 12:59buy0.10gbpchfm2.37432.32432.37532006.10.18 13:092.37530.000.000.000.78
139193132006.10.18 13:10buy0.10gbpchfm2.37632.32632.37732006.10.18 13:182.37730.000.000.000.78
139386072006.10.18 18:52sell0.10gbpjpym222.03227.08221.982006.10.19 07:51221.980.000.00-0.760.42
139402222006.10.18 19:34sell0.20gbpjpym222.10227.08221.982006.10.19 07:51221.980.000.00-1.522.03
139666962006.10.19 07:53buy0.10gbpjpym222.03216.80221.902006.10.19 12:28221.900.000.000.00-1.10
139710592006.10.19 08:46buy0.20gbpjpym221.69216.80221.902006.10.19 12:28221.900.000.000.003.54
139818252006.10.19 12:29buy0.10gbpjpym221.89216.69221.792006.10.19 14:34221.790.000.000.00-0.84
139897072006.10.19 13:44buy0.20gbpjpym221.59216.69221.792006.10.19 14:34221.790.000.000.003.38
139952372006.10.19 14:35buy0.10gbpjpym221.82216.82221.922006.10.19 14:52221.920.000.000.000.85
139990382006.10.19 14:53buy0.10gbpjpym222.02217.02222.122006.10.19 22:13222.120.000.000.220.84
140224032006.10.19 22:14buy0.10gbpjpym222.22217.22222.322006.10.20 08:30222.320.000.000.000.85
140398812006.10.20 08:31buy0.10gbpjpym222.39217.39222.492006.10.20 09:13222.490.000.000.000.84
140436802006.10.20 09:14buy0.10gbpjpym222.54217.54222.642006.10.20 10:59222.640.000.000.000.85
140483762006.10.20 11:00buy0.10gbpjpym222.72217.72222.822006.10.20 11:29222.820.000.000.000.84
140502972006.10.20 11:30buy0.10gbpjpym222.90217.90223.002006.10.20 11:55223.000.000.000.000.85
140515722006.10.20 11:56buy0.10gbpjpym223.08218.08223.182006.10.20 14:19223.180.000.000.000.84
140612972006.10.20 14:20buy0.10gbpjpym223.27218.27223.372006.10.20 15:07223.370.000.000.000.85
140644172006.10.20 15:08buy0.10gbpjpym223.49218.49223.592006.10.20 18:11223.590.000.000.000.84
  0.00 0.00 -2.05 79.53
Closed P/L: 77.48
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
139213512006.10.18 13:19buy0.10gbpchfm2.37782.32572.3767 2.36900.000.000.80-6.99
139332702006.10.18 17:50buy0.20gbpchfm2.37462.32572.3767 2.36900.000.001.59-8.90
140696552006.10.20 18:12buy0.10gbpjpym223.77218.77223.87 223.250.000.000.22-4.38
  0.00 0.00 2.61 -20.27
 Floating P/L: -17.66
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 3 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 77.48 Floating P/L: -17.66 Margin: 20.00
Balance: 3 077.48 Equity: 3 059.82 Free Margin: 3 039.82