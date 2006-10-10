|Account: 1255232
|Name: Cost_Averaging_v2_Pyramid
|Currency: USD
|2006 October 22, 22:33
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|13387475
|2006.10.10 03:13
|balance
|Deposit
|3 000.00
|13387495
|2006.10.10 03:14
|sell
|0.10
|gbpchfm
|2.3541
|2.4061
|2.3551
|2006.10.10 07:56
|2.3551
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.79
|13387498
|2006.10.10 03:14
|buy
|0.10
|gbpjpym
|222.57
|216.99
|222.09
|2006.10.11 09:20
|222.09
|0.00
|0.00
|0.22
|-4.01
|13397525
|2006.10.10 06:48
|sell
|0.20
|gbpchfm
|2.3571
|2.4061
|2.3551
|2006.10.10 07:56
|2.3551
|0.00
|0.00
|0.00
|3.17
|13401786
|2006.10.10 07:57
|sell
|0.10
|gbpchfm
|2.3542
|2.4042
|2.3532
|2006.10.10 08:38
|2.3532
|0.00
|0.00
|0.00
|0.79
|13414029
|2006.10.10 08:39
|buy
|0.10
|gbpchfm
|2.3537
|2.3037
|2.3547
|2006.10.10 08:54
|2.3547
|0.00
|0.00
|0.00
|0.79
|13416906
|2006.10.10 08:55
|buy
|0.10
|gbpchfm
|2.3554
|2.3054
|2.3564
|2006.10.10 11:52
|2.3564
|0.00
|0.00
|0.00
|0.79
|13417429
|2006.10.10 09:00
|buy
|0.20
|gbpjpym
|222.12
|216.99
|222.09
|2006.10.11 09:20
|222.09
|0.00
|0.00
|0.43
|-0.50
|13433786
|2006.10.10 11:52
|buy
|0.10
|gbpchfm
|2.3573
|2.3052
|2.3562
|2006.10.10 21:41
|2.3562
|0.00
|0.00
|0.16
|-0.87
|13438522
|2006.10.10 13:21
|buy
|0.20
|gbpchfm
|2.3542
|2.3052
|2.3562
|2006.10.10 21:41
|2.3562
|0.00
|0.00
|0.32
|3.15
|13459487
|2006.10.10 21:42
|sell
|0.10
|gbpchfm
|2.3555
|2.4076
|2.3566
|2006.10.11 12:38
|2.3566
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.86
|13476688
|2006.10.11 07:00
|buy
|0.30
|gbpjpym
|221.71
|216.99
|222.09
|2006.10.11 09:20
|222.09
|0.00
|0.00
|0.00
|9.54
|13484755
|2006.10.11 08:54
|sell
|0.20
|gbpchfm
|2.3586
|2.4076
|2.3566
|2006.10.11 12:38
|2.3566
|0.00
|0.00
|0.00
|3.15
|13487414
|2006.10.11 10:00
|sell
|0.10
|gbpjpym
|221.87
|226.87
|221.77
|2006.10.11 11:13
|221.77
|0.00
|0.00
|0.00
|0.84
|13501940
|2006.10.11 14:39
|sell
|0.10
|gbpchfm
|2.3561
|2.4082
|2.3572
|2006.10.12 09:13
|2.3572
|0.00
|0.00
|-0.59
|-0.87
|13501941
|2006.10.11 14:39
|buy
|0.10
|gbpjpym
|221.98
|216.98
|222.08
|2006.10.11 14:51
|222.08
|0.00
|0.00
|0.00
|0.83
|13503562
|2006.10.11 15:00
|buy
|0.10
|gbpjpym
|222.04
|217.04
|222.14
|2006.10.11 15:30
|222.14
|0.00
|0.00
|0.00
|0.84
|13505420
|2006.10.11 15:30
|sell
|0.20
|gbpchfm
|2.3593
|2.4082
|2.3572
|2006.10.12 09:13
|2.3572
|0.00
|0.00
|-1.18
|3.31
|13508666
|2006.10.11 17:00
|buy
|0.10
|gbpjpym
|221.92
|216.92
|222.02
|2006.10.11 18:00
|222.02
|0.00
|0.00
|0.00
|0.83
|13522323
|2006.10.11 19:00
|sell
|0.10
|gbpjpym
|221.81
|227.02
|221.92
|2006.10.12 09:00
|221.92
|0.00
|0.00
|-0.76
|-0.92
|13551710
|2006.10.12 08:00
|sell
|0.20
|gbpjpym
|222.12
|227.02
|221.92
|2006.10.12 09:00
|221.92
|0.00
|0.00
|0.00
|3.35
|13556708
|2006.10.12 09:14
|buy
|0.10
|gbpchfm
|2.3575
|2.3075
|2.3585
|2006.10.12 09:56
|2.3585
|0.00
|0.00
|0.00
|0.78
|13558184
|2006.10.12 09:39
|sell
|0.10
|gbpjpym
|221.80
|226.80
|221.70
|2006.10.12 12:30
|221.70
|0.00
|0.00
|0.00
|0.84
|13558637
|2006.10.12 09:57
|buy
|0.10
|gbpchfm
|2.3596
|2.3096
|2.3606
|2006.10.12 13:01
|2.3606
|0.00
|0.00
|0.00
|0.79
|13572454
|2006.10.12 13:00
|buy
|0.10
|gbpjpym
|221.95
|216.95
|222.05
|2006.10.13 04:39
|222.05
|0.00
|0.00
|0.22
|0.84
|13572771
|2006.10.12 13:02
|buy
|0.10
|gbpchfm
|2.3614
|2.3093
|2.3603
|2006.10.13 06:43
|2.3603
|0.00
|0.00
|0.16
|-0.87
|13585017
|2006.10.12 17:39
|buy
|0.20
|gbpchfm
|2.3583
|2.3093
|2.3603
|2006.10.13 06:43
|2.3603
|0.00
|0.00
|0.32
|3.16
|13612699
|2006.10.13 05:00
|buy
|0.10
|gbpjpym
|222.13
|217.13
|222.23
|2006.10.13 05:31
|222.23
|0.00
|0.00
|0.00
|0.83
|13616085
|2006.10.13 06:00
|buy
|0.10
|gbpjpym
|222.21
|217.21
|222.31
|2006.10.13 06:56
|222.31
|0.00
|0.00
|0.00
|0.84
|13619157
|2006.10.13 06:44
|buy
|0.10
|gbpchfm
|2.3614
|2.3114
|2.3624
|2006.10.13 10:44
|2.3624
|0.00
|0.00
|0.00
|0.79
|13620743
|2006.10.13 07:00
|buy
|0.10
|gbpjpym
|222.35
|217.07
|222.17
|2006.10.13 09:56
|222.17
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.51
|13625539
|2006.10.13 08:00
|buy
|0.20
|gbpjpym
|221.93
|217.07
|222.17
|2006.10.13 09:56
|222.17
|0.00
|0.00
|0.00
|4.02
|13632732
|2006.10.13 10:00
|buy
|0.10
|gbpjpym
|222.30
|217.30
|222.40
|2006.10.17 17:21
|222.40
|0.00
|0.00
|0.44
|0.85
|13634509
|2006.10.13 10:46
|buy
|0.10
|gbpchfm
|2.3637
|2.3137
|2.3647
|2006.10.13 12:36
|2.3647
|0.00
|0.00
|0.00
|0.79
|13645479
|2006.10.13 12:37
|buy
|0.10
|gbpchfm
|2.3652
|2.3152
|2.3662
|2006.10.13 13:00
|2.3662
|0.00
|0.00
|0.00
|0.78
|13650630
|2006.10.13 13:00
|buy
|0.10
|gbpchfm
|2.3674
|2.3154
|2.3664
|2006.10.16 07:41
|2.3664
|0.00
|0.00
|0.16
|-0.78
|13673779
|2006.10.13 18:52
|buy
|0.20
|gbpchfm
|2.3644
|2.3154
|2.3664
|2006.10.16 07:41
|2.3664
|0.00
|0.00
|0.32
|3.14
|13714425
|2006.10.16 08:14
|buy
|0.10
|gbpchfm
|2.3661
|2.3161
|2.3671
|2006.10.16 09:55
|2.3671
|0.00
|0.00
|0.00
|0.79
|13724164
|2006.10.16 10:20
|sell
|0.10
|gbpchfm
|2.3663
|2.4163
|2.3653
|2006.10.16 10:57
|2.3653
|0.00
|0.00
|0.00
|0.78
|13729080
|2006.10.16 11:26
|buy
|0.10
|gbpchfm
|2.3649
|2.3149
|2.3659
|2006.10.16 11:50
|2.3659
|0.00
|0.00
|0.00
|0.78
|13731833
|2006.10.16 12:06
|buy
|0.10
|gbpchfm
|2.3677
|2.3177
|2.3687
|2006.10.17 10:14
|2.3687
|0.00
|0.00
|0.16
|0.78
|13811198
|2006.10.17 10:16
|sell
|0.10
|gbpchfm
|2.3679
|2.4200
|2.3690
|2006.10.17 16:01
|2.3690
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.87
|13835928
|2006.10.17 14:11
|sell
|0.20
|gbpchfm
|2.3710
|2.4200
|2.3690
|2006.10.17 16:01
|2.3690
|0.00
|0.00
|0.00
|3.17
|13846215
|2006.10.17 16:02
|sell
|0.10
|gbpchfm
|2.3680
|2.4224
|2.3714
|2006.10.18 00:53
|2.3714
|0.00
|0.00
|-0.20
|-2.68
|13851961
|2006.10.17 17:22
|buy
|0.10
|gbpjpym
|222.48
|216.97
|222.07
|2006.10.18 01:40
|222.07
|0.00
|0.00
|0.22
|-3.46
|13854544
|2006.10.17 18:12
|sell
|0.20
|gbpchfm
|2.3711
|2.4224
|2.3714
|2006.10.18 00:53
|2.3714
|0.00
|0.00
|-0.39
|-0.47
|13867284
|2006.10.17 21:21
|buy
|0.30
|gbpjpym
|221.80
|216.97
|222.07
|2006.10.18 01:40
|222.07
|0.00
|0.00
|0.00
|6.82
|13871233
|2006.10.17 21:59
|sell
|0.30
|gbpchfm
|2.3747
|2.4224
|2.3714
|2006.10.18 00:53
|2.3714
|0.00
|0.00
|0.00
|7.81
|13892597
|2006.10.18 04:52
|buy
|0.10
|gbpchfm
|2.3726
|2.3226
|2.3736
|2006.10.18 06:14
|2.3736
|0.00
|0.00
|0.00
|0.79
|13892668
|2006.10.18 04:58
|buy
|0.10
|gbpjpym
|221.99
|216.80
|221.90
|2006.10.18 07:08
|221.90
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.76
|13894528
|2006.10.18 06:15
|buy
|0.10
|gbpchfm
|2.3747
|2.3226
|2.3736
|2006.10.18 12:58
|2.3736
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.87
|13895945
|2006.10.18 06:39
|buy
|0.20
|gbpjpym
|221.70
|216.80
|221.90
|2006.10.18 07:08
|221.90
|0.00
|0.00
|0.00
|3.37
|13897766
|2006.10.18 07:09
|buy
|0.10
|gbpjpym
|221.97
|216.97
|222.07
|2006.10.18 08:19
|222.07
|0.00
|0.00
|0.00
|0.84
|13900899
|2006.10.18 08:20
|buy
|0.10
|gbpjpym
|222.15
|217.15
|222.25
|2006.10.18 11:00
|222.25
|0.00
|0.00
|0.00
|0.84
|13904514
|2006.10.18 09:31
|buy
|0.20
|gbpchfm
|2.3715
|2.3226
|2.3736
|2006.10.18 12:58
|2.3736
|0.00
|0.00
|0.00
|3.30
|13908029
|2006.10.18 11:01
|sell
|0.10
|gbpjpym
|222.21
|227.21
|222.11
|2006.10.18 11:11
|222.11
|0.00
|0.00
|0.00
|0.84
|13908388
|2006.10.18 11:12
|sell
|0.10
|gbpjpym
|222.03
|227.24
|222.14
|2006.10.18 18:51
|222.14
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.92
|13916710
|2006.10.18 12:54
|sell
|0.20
|gbpjpym
|222.34
|227.24
|222.14
|2006.10.18 18:51
|222.14
|0.00
|0.00
|0.00
|3.36
|13917402
|2006.10.18 12:59
|buy
|0.10
|gbpchfm
|2.3743
|2.3243
|2.3753
|2006.10.18 13:09
|2.3753
|0.00
|0.00
|0.00
|0.78
|13919313
|2006.10.18 13:10
|buy
|0.10
|gbpchfm
|2.3763
|2.3263
|2.3773
|2006.10.18 13:18
|2.3773
|0.00
|0.00
|0.00
|0.78
|13938607
|2006.10.18 18:52
|sell
|0.10
|gbpjpym
|222.03
|227.08
|221.98
|2006.10.19 07:51
|221.98
|0.00
|0.00
|-0.76
|0.42
|13940222
|2006.10.18 19:34
|sell
|0.20
|gbpjpym
|222.10
|227.08
|221.98
|2006.10.19 07:51
|221.98
|0.00
|0.00
|-1.52
|2.03
|13966696
|2006.10.19 07:53
|buy
|0.10
|gbpjpym
|222.03
|216.80
|221.90
|2006.10.19 12:28
|221.90
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.10
|13971059
|2006.10.19 08:46
|buy
|0.20
|gbpjpym
|221.69
|216.80
|221.90
|2006.10.19 12:28
|221.90
|0.00
|0.00
|0.00
|3.54
|13981825
|2006.10.19 12:29
|buy
|0.10
|gbpjpym
|221.89
|216.69
|221.79
|2006.10.19 14:34
|221.79
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.84
|13989707
|2006.10.19 13:44
|buy
|0.20
|gbpjpym
|221.59
|216.69
|221.79
|2006.10.19 14:34
|221.79
|0.00
|0.00
|0.00
|3.38
|13995237
|2006.10.19 14:35
|buy
|0.10
|gbpjpym
|221.82
|216.82
|221.92
|2006.10.19 14:52
|221.92
|0.00
|0.00
|0.00
|0.85
|13999038
|2006.10.19 14:53
|buy
|0.10
|gbpjpym
|222.02
|217.02
|222.12
|2006.10.19 22:13
|222.12
|0.00
|0.00
|0.22
|0.84
|14022403
|2006.10.19 22:14
|buy
|0.10
|gbpjpym
|222.22
|217.22
|222.32
|2006.10.20 08:30
|222.32
|0.00
|0.00
|0.00
|0.85
|14039881
|2006.10.20 08:31
|buy
|0.10
|gbpjpym
|222.39
|217.39
|222.49
|2006.10.20 09:13
|222.49
|0.00
|0.00
|0.00
|0.84
|14043680
|2006.10.20 09:14
|buy
|0.10
|gbpjpym
|222.54
|217.54
|222.64
|2006.10.20 10:59
|222.64
|0.00
|0.00
|0.00
|0.85
|14048376
|2006.10.20 11:00
|buy
|0.10
|gbpjpym
|222.72
|217.72
|222.82
|2006.10.20 11:29
|222.82
|0.00
|0.00
|0.00
|0.84
|14050297
|2006.10.20 11:30
|buy
|0.10
|gbpjpym
|222.90
|217.90
|223.00
|2006.10.20 11:55
|223.00
|0.00
|0.00
|0.00
|0.85
|14051572
|2006.10.20 11:56
|buy
|0.10
|gbpjpym
|223.08
|218.08
|223.18
|2006.10.20 14:19
|223.18
|0.00
|0.00
|0.00
|0.84
|14061297
|2006.10.20 14:20
|buy
|0.10
|gbpjpym
|223.27
|218.27
|223.37
|2006.10.20 15:07
|223.37
|0.00
|0.00
|0.00
|0.85
|14064417
|2006.10.20 15:08
|buy
|0.10
|gbpjpym
|223.49
|218.49
|223.59
|2006.10.20 18:11
|223.59
|0.00
|0.00
|0.00
|0.84
|0.00
|0.00
|-2.05
|79.53
|Closed P/L:
|77.48
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|13921351
|2006.10.18 13:19
|buy
|0.10
|gbpchfm
|2.3778
|2.3257
|2.3767
|2.3690
|0.00
|0.00
|0.80
|-6.99
|13933270
|2006.10.18 17:50
|buy
|0.20
|gbpchfm
|2.3746
|2.3257
|2.3767
|2.3690
|0.00
|0.00
|1.59
|-8.90
|14069655
|2006.10.20 18:12
|buy
|0.10
|gbpjpym
|223.77
|218.77
|223.87
|223.25
|0.00
|0.00
|0.22
|-4.38
|0.00
|0.00
|2.61
|-20.27
|Floating P/L:
|-17.66
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|No transactions
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|3 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|Closed Trade P/L:
|77.48
|Floating P/L:
|-17.66
|Margin:
|20.00
|Balance:
|3 077.48
|Equity:
|3 059.82
|Free Margin:
|3 039.82