|Account: 1255220
|Name: Cost_Averaging_v2_Pyramid
|Currency: USD
|2006 October 22, 22:34
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|13387180
|2006.10.10 03:05
|balance
|Deposit
|3 000.00
|13387230
|2006.10.10 03:06
|buy
|0.10
|usdchfm
|1.2627
|1.2127
|1.2637
|2006.10.10 08:20
|1.2637
|0.00
|0.00
|0.00
|0.79
|13387281
|2006.10.10 03:09
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.2589
|1.2089
|1.2599
|2006.10.10 05:43
|1.2599
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|13392312
|2006.10.10 05:43
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.2601
|1.2101
|1.2611
|2006.10.10 06:17
|1.2611
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|13394972
|2006.10.10 06:18
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.2612
|1.2045
|1.2555
|2006.10.12 07:09
|1.2555
|0.00
|0.00
|-0.35
|-5.70
|13404865
|2006.10.10 08:21
|buy
|0.20
|eurusdm
|1.2577
|1.2045
|1.2555
|2006.10.12 07:09
|1.2555
|0.00
|0.00
|-0.69
|-4.40
|13405132
|2006.10.10 08:21
|buy
|0.10
|usdchfm
|1.2646
|1.2146
|1.2656
|2006.10.10 08:30
|1.2656
|0.00
|0.00
|0.00
|0.79
|13408978
|2006.10.10 08:31
|buy
|0.10
|usdchfm
|1.2660
|1.2160
|1.2670
|2006.10.10 10:36
|1.2670
|0.00
|0.00
|0.00
|0.79
|13424467
|2006.10.10 10:37
|buy
|0.10
|usdchfm
|1.2672
|1.2172
|1.2682
|2006.10.10 11:16
|1.2682
|0.00
|0.00
|0.00
|0.79
|13428181
|2006.10.10 11:12
|buy
|0.30
|eurusdm
|1.2548
|1.2045
|1.2555
|2006.10.12 07:09
|1.2555
|0.00
|0.00
|-1.04
|2.10
|13429661
|2006.10.10 11:17
|buy
|0.10
|usdchfm
|1.2693
|1.2193
|1.2703
|2006.10.10 18:57
|1.2703
|0.00
|0.00
|0.00
|0.79
|13455004
|2006.10.10 18:58
|buy
|0.10
|usdchfm
|1.2707
|1.2207
|1.2717
|2006.10.10 21:43
|1.2717
|0.00
|0.00
|0.10
|0.79
|13459632
|2006.10.10 21:44
|buy
|0.10
|usdchfm
|1.2720
|1.2220
|1.2730
|2006.10.11 18:20
|1.2730
|0.00
|0.00
|0.00
|0.79
|13514095
|2006.10.11 18:21
|buy
|0.10
|usdchfm
|1.2730
|1.2230
|1.2740
|2006.10.11 18:32
|1.2740
|0.00
|0.00
|0.00
|0.78
|13515152
|2006.10.11 18:24
|buy
|0.50
|eurusdm
|1.2516
|1.2045
|1.2555
|2006.10.12 07:09
|1.2555
|0.00
|0.00
|-1.30
|19.50
|13517327
|2006.10.11 18:33
|buy
|0.10
|usdchfm
|1.2743
|1.2218
|1.2728
|2006.10.12 13:03
|1.2728
|0.00
|0.00
|0.30
|-1.18
|13520275
|2006.10.11 18:52
|buy
|0.20
|usdchfm
|1.2705
|1.2218
|1.2728
|2006.10.12 13:03
|1.2728
|0.00
|0.00
|0.59
|3.61
|13546285
|2006.10.12 07:10
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.2554
|1.2054
|1.2564
|2006.10.12 07:37
|1.2564
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|13549752
|2006.10.12 07:38
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.2555
|1.3055
|1.2545
|2006.10.12 08:23
|1.2545
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|13554300
|2006.10.12 08:24
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.2542
|1.3042
|1.2532
|2006.10.12 11:30
|1.2532
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|13563444
|2006.10.12 11:31
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.2525
|1.3044
|1.2534
|2006.10.13 12:33
|1.2534
|0.00
|0.00
|0.07
|-0.90
|13572949
|2006.10.12 13:04
|buy
|0.10
|usdchfm
|1.2731
|1.2208
|1.2718
|2006.10.13 12:33
|1.2718
|0.00
|0.00
|0.10
|-1.02
|13585026
|2006.10.12 17:39
|buy
|0.20
|usdchfm
|1.2697
|1.2208
|1.2718
|2006.10.13 12:33
|1.2718
|0.00
|0.00
|0.20
|3.30
|13589088
|2006.10.12 20:03
|sell
|0.20
|eurusdm
|1.2554
|1.3044
|1.2534
|2006.10.13 12:33
|1.2534
|0.00
|0.00
|0.14
|4.00
|13644875
|2006.10.13 12:34
|buy
|0.10
|usdchfm
|1.2723
|1.2223
|1.2733
|2006.10.13 12:37
|1.2733
|0.00
|0.00
|0.00
|0.78
|13645153
|2006.10.13 12:35
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.2534
|1.2034
|1.2544
|2006.10.17 00:35
|1.2544
|0.00
|0.00
|-0.18
|1.00
|13646938
|2006.10.13 12:38
|buy
|0.10
|usdchfm
|1.2742
|1.2242
|1.2752
|2006.10.13 14:01
|1.2752
|0.00
|0.00
|0.00
|0.78
|13655499
|2006.10.13 14:02
|buy
|0.10
|usdchfm
|1.2761
|1.2240
|1.2750
|2006.10.16 01:31
|1.2750
|0.00
|0.00
|0.10
|-0.86
|13673838
|2006.10.13 18:56
|buy
|0.20
|usdchfm
|1.2729
|1.2240
|1.2750
|2006.10.16 01:31
|1.2750
|0.00
|0.00
|0.20
|3.29
|13705737
|2006.10.16 07:19
|buy
|0.10
|usdchfm
|1.2737
|1.2237
|1.2747
|2006.10.16 07:39
|1.2747
|0.00
|0.00
|0.00
|0.78
|13714404
|2006.10.16 08:13
|buy
|0.10
|usdchfm
|1.2716
|1.2216
|1.2726
|2006.10.16 10:01
|1.2726
|0.00
|0.00
|0.00
|0.79
|13723040
|2006.10.16 10:02
|buy
|0.10
|usdchfm
|1.2732
|1.2212
|1.2722
|2006.10.16 15:34
|1.2722
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.79
|13743018
|2006.10.16 13:50
|buy
|0.20
|usdchfm
|1.2702
|1.2212
|1.2722
|2006.10.16 15:34
|1.2722
|0.00
|0.00
|0.00
|3.14
|13752591
|2006.10.16 15:35
|buy
|0.10
|usdchfm
|1.2725
|1.2225
|1.2735
|2006.10.18 13:18
|1.2735
|0.00
|0.00
|0.20
|0.79
|13777161
|2006.10.17 01:04
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.2539
|1.3039
|1.2529
|2006.10.17 06:14
|1.2529
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|13787505
|2006.10.17 06:15
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.2526
|1.3026
|1.2516
|2006.10.17 13:00
|1.2516
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|13824737
|2006.10.17 13:02
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.2521
|1.2021
|1.2531
|2006.10.17 13:15
|1.2531
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|13826890
|2006.10.17 13:16
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.2541
|1.2041
|1.2551
|2006.10.17 13:22
|1.2551
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|13830502
|2006.10.17 13:23
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.2551
|1.2051
|1.2561
|2006.10.17 15:41
|1.2561
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|13843556
|2006.10.17 15:42
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.2565
|1.2044
|1.2554
|2006.10.17 22:18
|1.2554
|0.00
|0.00
|-0.09
|-1.10
|13869861
|2006.10.17 21:51
|buy
|0.20
|eurusdm
|1.2534
|1.2044
|1.2554
|2006.10.17 22:18
|1.2554
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|13873813
|2006.10.17 22:18
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.2557
|1.2057
|1.2567
|2006.10.19 09:00
|1.2567
|0.00
|0.00
|-0.26
|1.00
|13973417
|2006.10.19 09:01
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.2572
|1.2072
|1.2582
|2006.10.19 13:43
|1.2582
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|13989693
|2006.10.19 13:44
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.2587
|1.2087
|1.2597
|2006.10.19 14:36
|1.2597
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|13997058
|2006.10.19 14:37
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.2603
|1.2103
|1.2613
|2006.10.19 17:08
|1.2613
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|14007081
|2006.10.19 17:09
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.2619
|1.2119
|1.2629
|2006.10.19 18:07
|1.2629
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|14012454
|2006.10.19 18:08
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.2632
|1.2110
|1.2620
|2006.10.20 19:09
|1.2620
|0.00
|0.00
|-0.09
|-1.20
|14063629
|2006.10.20 14:57
|buy
|0.20
|eurusdm
|1.2599
|1.2110
|1.2620
|2006.10.20 19:09
|1.2620
|0.00
|0.00
|0.00
|4.20
|0.00
|0.00
|-2.00
|56.22
|Closed P/L:
|54.22
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|14070850
|2006.10.20 19:10
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.2621
|1.2121
|1.2631
|1.2611
|0.00
|0.00
|-0.09
|-1.00
|13921350
|2006.10.18 13:19
|buy
|0.10
|usdchfm
|1.2733
|1.2213
|1.2723
|1.2587
|0.00
|0.00
|0.50
|-11.60
|13939640
|2006.10.18 19:16
|buy
|0.20
|usdchfm
|1.2703
|1.2213
|1.2723
|1.2587
|0.00
|0.00
|0.99
|-18.43
|0.00
|0.00
|1.40
|-31.03
|Floating P/L:
|-29.63
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|No transactions
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|3 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|Closed Trade P/L:
|54.22
|Floating P/L:
|-29.63
|Margin:
|20.00
|Balance:
|3 054.22
|Equity:
|3 024.59
|Free Margin:
|3 004.59