Interbank FX, LLC

Account: 1255220 Name: Cost_Averaging_v2_Pyramid Currency: USD 2006 October 22, 22:34
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
133871802006.10.10 03:05balanceDeposit3 000.00
133872302006.10.10 03:06buy0.10usdchfm1.26271.21271.26372006.10.10 08:201.26370.000.000.000.79
133872812006.10.10 03:09buy0.10eurusdm1.25891.20891.25992006.10.10 05:431.25990.000.000.001.00
133923122006.10.10 05:43buy0.10eurusdm1.26011.21011.26112006.10.10 06:171.26110.000.000.001.00
133949722006.10.10 06:18buy0.10eurusdm1.26121.20451.25552006.10.12 07:091.25550.000.00-0.35-5.70
134048652006.10.10 08:21buy0.20eurusdm1.25771.20451.25552006.10.12 07:091.25550.000.00-0.69-4.40
134051322006.10.10 08:21buy0.10usdchfm1.26461.21461.26562006.10.10 08:301.26560.000.000.000.79
134089782006.10.10 08:31buy0.10usdchfm1.26601.21601.26702006.10.10 10:361.26700.000.000.000.79
134244672006.10.10 10:37buy0.10usdchfm1.26721.21721.26822006.10.10 11:161.26820.000.000.000.79
134281812006.10.10 11:12buy0.30eurusdm1.25481.20451.25552006.10.12 07:091.25550.000.00-1.042.10
134296612006.10.10 11:17buy0.10usdchfm1.26931.21931.27032006.10.10 18:571.27030.000.000.000.79
134550042006.10.10 18:58buy0.10usdchfm1.27071.22071.27172006.10.10 21:431.27170.000.000.100.79
134596322006.10.10 21:44buy0.10usdchfm1.27201.22201.27302006.10.11 18:201.27300.000.000.000.79
135140952006.10.11 18:21buy0.10usdchfm1.27301.22301.27402006.10.11 18:321.27400.000.000.000.78
135151522006.10.11 18:24buy0.50eurusdm1.25161.20451.25552006.10.12 07:091.25550.000.00-1.3019.50
135173272006.10.11 18:33buy0.10usdchfm1.27431.22181.27282006.10.12 13:031.27280.000.000.30-1.18
135202752006.10.11 18:52buy0.20usdchfm1.27051.22181.27282006.10.12 13:031.27280.000.000.593.61
135462852006.10.12 07:10buy0.10eurusdm1.25541.20541.25642006.10.12 07:371.25640.000.000.001.00
135497522006.10.12 07:38sell0.10eurusdm1.25551.30551.25452006.10.12 08:231.25450.000.000.001.00
135543002006.10.12 08:24sell0.10eurusdm1.25421.30421.25322006.10.12 11:301.25320.000.000.001.00
135634442006.10.12 11:31sell0.10eurusdm1.25251.30441.25342006.10.13 12:331.25340.000.000.07-0.90
135729492006.10.12 13:04buy0.10usdchfm1.27311.22081.27182006.10.13 12:331.27180.000.000.10-1.02
135850262006.10.12 17:39buy0.20usdchfm1.26971.22081.27182006.10.13 12:331.27180.000.000.203.30
135890882006.10.12 20:03sell0.20eurusdm1.25541.30441.25342006.10.13 12:331.25340.000.000.144.00
136448752006.10.13 12:34buy0.10usdchfm1.27231.22231.27332006.10.13 12:371.27330.000.000.000.78
136451532006.10.13 12:35buy0.10eurusdm1.25341.20341.25442006.10.17 00:351.25440.000.00-0.181.00
136469382006.10.13 12:38buy0.10usdchfm1.27421.22421.27522006.10.13 14:011.27520.000.000.000.78
136554992006.10.13 14:02buy0.10usdchfm1.27611.22401.27502006.10.16 01:311.27500.000.000.10-0.86
136738382006.10.13 18:56buy0.20usdchfm1.27291.22401.27502006.10.16 01:311.27500.000.000.203.29
137057372006.10.16 07:19buy0.10usdchfm1.27371.22371.27472006.10.16 07:391.27470.000.000.000.78
137144042006.10.16 08:13buy0.10usdchfm1.27161.22161.27262006.10.16 10:011.27260.000.000.000.79
137230402006.10.16 10:02buy0.10usdchfm1.27321.22121.27222006.10.16 15:341.27220.000.000.00-0.79
137430182006.10.16 13:50buy0.20usdchfm1.27021.22121.27222006.10.16 15:341.27220.000.000.003.14
137525912006.10.16 15:35buy0.10usdchfm1.27251.22251.27352006.10.18 13:181.27350.000.000.200.79
137771612006.10.17 01:04sell0.10eurusdm1.25391.30391.25292006.10.17 06:141.25290.000.000.001.00
137875052006.10.17 06:15sell0.10eurusdm1.25261.30261.25162006.10.17 13:001.25160.000.000.001.00
138247372006.10.17 13:02buy0.10eurusdm1.25211.20211.25312006.10.17 13:151.25310.000.000.001.00
138268902006.10.17 13:16buy0.10eurusdm1.25411.20411.25512006.10.17 13:221.25510.000.000.001.00
138305022006.10.17 13:23buy0.10eurusdm1.25511.20511.25612006.10.17 15:411.25610.000.000.001.00
138435562006.10.17 15:42buy0.10eurusdm1.25651.20441.25542006.10.17 22:181.25540.000.00-0.09-1.10
138698612006.10.17 21:51buy0.20eurusdm1.25341.20441.25542006.10.17 22:181.25540.000.000.004.00
138738132006.10.17 22:18buy0.10eurusdm1.25571.20571.25672006.10.19 09:001.25670.000.00-0.261.00
139734172006.10.19 09:01buy0.10eurusdm1.25721.20721.25822006.10.19 13:431.25820.000.000.001.00
139896932006.10.19 13:44buy0.10eurusdm1.25871.20871.25972006.10.19 14:361.25970.000.000.001.00
139970582006.10.19 14:37buy0.10eurusdm1.26031.21031.26132006.10.19 17:081.26130.000.000.001.00
140070812006.10.19 17:09buy0.10eurusdm1.26191.21191.26292006.10.19 18:071.26290.000.000.001.00
140124542006.10.19 18:08buy0.10eurusdm1.26321.21101.26202006.10.20 19:091.26200.000.00-0.09-1.20
140636292006.10.20 14:57buy0.20eurusdm1.25991.21101.26202006.10.20 19:091.26200.000.000.004.20
  0.00 0.00 -2.00 56.22
Closed P/L: 54.22
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
140708502006.10.20 19:10buy0.10eurusdm1.26211.21211.2631 1.26110.000.00-0.09-1.00
139213502006.10.18 13:19buy0.10usdchfm1.27331.22131.2723 1.25870.000.000.50-11.60
139396402006.10.18 19:16buy0.20usdchfm1.27031.22131.2723 1.25870.000.000.99-18.43
  0.00 0.00 1.40 -31.03
 Floating P/L: -29.63
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 3 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 54.22 Floating P/L: -29.63 Margin: 20.00
Balance: 3 054.22 Equity: 3 024.59 Free Margin: 3 004.59